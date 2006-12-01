Strategy Tester Report
Cyberia Trader1[1].85g jpy
|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2006.12.01 00:00 - 2006.12.26 12:00 (2006.12.01 - 2006.12.27)
|Model
|Control points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
|Parameters
|ExitMarket=false;
ShowSuitablePeriod=false;
ShowMarketInfo=false;
ShowAccountStatus=false;
ShowStat=false;
ShowDecision=false;
ShowDirection=false;
BlockSell=false;
BlockBuy=false;
ShowLots=false;
BlockStopLoss=false;
DisableShadowStopLoss=true;
DisableExitSell=false;
DisableExitBuy=false;
EnableMACD=false;
EnableMA=false;
EnableFractals=false;
EnableCCI=false;
EnableCyberiaLogic=true;
EnableLogicTrading=true;
EnableADX=false;
EnablePivot=false;
BlockPipsator=true;
EnableMoneyTrain=false;
EnableReverseDetector=true;
ReverseIndex=3.82; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true;
MAXLots=1; AutoDirection=true;
ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=1; Lots=1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=1; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true;
StaticStopLoss=15; StopLevel=0; EnableTrailingStop=false;
TrailingStopFactor=1; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=3; MagicNumber=123000;
|Bars in test
|16292
|Ticks modelled
|23849
|Modelling quality
|50.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|21361.70
|Gross profit
|31391.70
|Gross loss
|-10030.00
|Profit factor
|3.13
|Expected payoff
|87.91
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|740.00 (2.76%)
|Relative drawdown
|3.27% (550.00)
|Total trades
|243
|Short positions (won %)
|112 (75.89%)
|Long positions (won %)
|131 (75.57%)
|Profit trades (% of total)
|184 (75.72%)
|Loss trades (% of total)
|59 (24.28%)
|Largest
|profit trade
|980.00
|loss trade
|-170.00
|Average
|profit trade
|170.61
|loss trade
|-170.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|16 (2540.00)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-510.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2540.00 (16)
|consecutive loss (count of losses)
|-510.00 (3)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.12.01 04:29
|buy
|1
|1.00
|1.9671
|1.9654
|0.0000
|2
|2006.12.01 05:02
|close
|1
|1.00
|1.9678
|1.9654
|0.0000
|70.00
|10070.00
|3
|2006.12.01 06:17
|sell
|2
|1.00
|1.9735
|1.9752
|0.0000
|4
|2006.12.01 06:20
|close
|2
|1.00
|1.9674
|1.9752
|0.0000
|610.00
|10680.00
|5
|2006.12.01 06:22
|sell
|3
|1.00
|1.9700
|1.9717
|0.0000
|6
|2006.12.01 06:25
|close
|3
|1.00
|1.9676
|1.9717
|0.0000
|240.00
|10920.00
|7
|2006.12.01 06:29
|sell
|4
|1.00
|1.9735
|1.9752
|0.0000
|8
|2006.12.01 07:02
|close
|4
|1.00
|1.9725
|1.9752
|0.0000
|100.00
|11020.00
|9
|2006.12.01 09:02
|sell
|5
|1.00
|1.9698
|1.9715
|0.0000
|10
|2006.12.01 09:07
|close
|5
|1.00
|1.9679
|1.9715
|0.0000
|190.00
|11210.00
|11
|2006.12.01 09:37
|buy
|6
|1.00
|1.9668
|1.9651
|0.0000
|12
|2006.12.01 09:40
|close
|6
|1.00
|1.9687
|1.9651
|0.0000
|190.00
|11400.00
|13
|2006.12.01 09:47
|buy
|7
|1.00
|1.9670
|1.9653
|0.0000
|14
|2006.12.01 09:50
|s/l
|7
|1.00
|1.9653
|1.9653
|0.0000
|-170.00
|11230.00
|15
|2006.12.01 09:50
|buy
|8
|1.00
|1.9655
|1.9638
|0.0000
|16
|2006.12.01 09:55
|close
|8
|1.00
|1.9681
|1.9638
|0.0000
|260.00
|11490.00
|17
|2006.12.01 09:59
|buy
|9
|1.00
|1.9659
|1.9642
|0.0000
|18
|2006.12.01 10:20
|close
|9
|1.00
|1.9673
|1.9642
|0.0000
|140.00
|11630.00
|19
|2006.12.01 10:29
|sell
|10
|1.00
|1.9673
|1.9690
|0.0000
|20
|2006.12.01 11:02
|close
|10
|1.00
|1.9657
|1.9690
|0.0000
|160.00
|11790.00
|21
|2006.12.04 00:02
|buy
|11
|1.00
|1.9804
|1.9787
|0.0000
|22
|2006.12.04 01:17
|s/l
|11
|1.00
|1.9787
|1.9787
|0.0000
|-170.00
|11620.00
|23
|2006.12.04 01:17
|buy
|12
|1.00
|1.9788
|1.9771
|0.0000
|24
|2006.12.04 01:20
|close
|12
|1.00
|1.9797
|1.9771
|0.0000
|90.00
|11710.00
|25
|2006.12.04 02:47
|buy
|13
|1.00
|1.9786
|1.9769
|0.0000
|26
|2006.12.04 04:10
|s/l
|13
|1.00
|1.9769
|1.9769
|0.0000
|-170.00
|11540.00
|27
|2006.12.04 05:32
|sell
|14
|1.00
|1.9811
|1.9828
|0.0000
|28
|2006.12.04 05:35
|close
|14
|1.00
|1.9790
|1.9828
|0.0000
|210.00
|11750.00
|29
|2006.12.04 05:40
|sell
|15
|1.00
|1.9817
|1.9834
|0.0000
|30
|2006.12.04 05:47
|close
|15
|1.00
|1.9805
|1.9834
|0.0000
|120.00
|11870.00
|31
|2006.12.04 05:52
|sell
|16
|1.00
|1.9808
|1.9825
|0.0000
|32
|2006.12.04 06:05
|close
|16
|1.00
|1.9790
|1.9825
|0.0000
|180.00
|12050.00
|33
|2006.12.04 06:17
|buy
|17
|1.00
|1.9783
|1.9766
|0.0000
|34
|2006.12.04 06:47
|close
|17
|1.00
|1.9798
|1.9766
|0.0000
|150.00
|12200.00
|35
|2006.12.04 07:20
|buy
|18
|1.00
|1.9770
|1.9753
|0.0000
|36
|2006.12.04 07:25
|close
|18
|1.00
|1.9782
|1.9753
|0.0000
|120.00
|12320.00
|37
|2006.12.04 07:40
|buy
|19
|1.00
|1.9776
|1.9759
|0.0000
|38
|2006.12.04 08:05
|s/l
|19
|1.00
|1.9759
|1.9759
|0.0000
|-170.00
|12150.00
|39
|2006.12.04 08:05
|buy
|20
|1.00
|1.9740
|1.9723
|0.0000
|40
|2006.12.04 08:07
|close
|20
|1.00
|1.9784
|1.9723
|0.0000
|440.00
|12590.00
|41
|2006.12.04 08:10
|buy
|21
|1.00
|1.9746
|1.9729
|0.0000
|42
|2006.12.04 08:17
|s/l
|21
|1.00
|1.9729
|1.9729
|0.0000
|-170.00
|12420.00
|43
|2006.12.04 08:17
|buy
|22
|1.00
|1.9730
|1.9713
|0.0000
|44
|2006.12.04 08:20
|close
|22
|1.00
|1.9756
|1.9713
|0.0000
|260.00
|12680.00
|45
|2006.12.04 08:22
|buy
|23
|1.00
|1.9734
|1.9717
|0.0000
|46
|2006.12.04 08:32
|close
|23
|1.00
|1.9778
|1.9717
|0.0000
|440.00
|13120.00
|47
|2006.12.04 08:35
|sell
|24
|1.00
|1.9762
|1.9779
|0.0000
|48
|2006.12.04 08:40
|close
|24
|1.00
|1.9731
|1.9779
|0.0000
|310.00
|13430.00
|49
|2006.12.04 08:44
|sell
|25
|1.00
|1.9771
|1.9788
|0.0000
|50
|2006.12.04 08:47
|s/l
|25
|1.00
|1.9788
|1.9788
|0.0000
|-170.00
|13260.00
|51
|2006.12.04 08:47
|sell
|26
|1.00
|1.9793
|1.9810
|0.0000
|52
|2006.12.04 08:52
|close
|26
|1.00
|1.9774
|1.9810
|0.0000
|190.00
|13450.00
|53
|2006.12.04 08:55
|sell
|27
|1.00
|1.9758
|1.9775
|0.0000
|54
|2006.12.04 08:59
|s/l
|27
|1.00
|1.9775
|1.9775
|0.0000
|-170.00
|13280.00
|55
|2006.12.04 08:59
|sell
|28
|1.00
|1.9793
|1.9810
|0.0000
|56
|2006.12.04 09:05
|close
|28
|1.00
|1.9777
|1.9810
|0.0000
|160.00
|13440.00
|57
|2006.12.04 09:47
|buy
|29
|1.00
|1.9758
|1.9741
|0.0000
|58
|2006.12.04 09:50
|close
|29
|1.00
|1.9776
|1.9741
|0.0000
|180.00
|13620.00
|59
|2006.12.04 09:52
|buy
|30
|1.00
|1.9760
|1.9743
|0.0000
|60
|2006.12.04 10:17
|close
|30
|1.00
|1.9773
|1.9743
|0.0000
|130.00
|13750.00
|61
|2006.12.04 22:14
|buy
|31
|1.00
|1.9807
|1.9790
|0.0000
|62
|2006.12.04 22:37
|close
|31
|1.00
|1.9820
|1.9790
|0.0000
|130.00
|13880.00
|63
|2006.12.05 07:25
|sell
|32
|1.00
|1.9791
|1.9808
|0.0000
|64
|2006.12.05 07:29
|close
|32
|1.00
|1.9777
|1.9808
|0.0000
|140.00
|14020.00
|65
|2006.12.05 07:35
|buy
|33
|1.00
|1.9765
|1.9748
|0.0000
|66
|2006.12.05 07:40
|close
|33
|1.00
|1.9777
|1.9748
|0.0000
|120.00
|14140.00
|67
|2006.12.05 07:44
|buy
|34
|1.00
|1.9763
|1.9746
|0.0000
|68
|2006.12.05 08:22
|s/l
|34
|1.00
|1.9746
|1.9746
|0.0000
|-170.00
|13970.00
|69
|2006.12.05 09:20
|buy
|35
|1.00
|1.9750
|1.9733
|0.0000
|70
|2006.12.05 09:22
|close
|35
|1.00
|1.9761
|1.9733
|0.0000
|110.00
|14080.00
|71
|2006.12.05 09:29
|buy
|36
|1.00
|1.9752
|1.9735
|0.0000
|72
|2006.12.05 09:30
|close
|36
|1.00
|1.9769
|1.9735
|0.0000
|170.00
|14250.00
|73
|2006.12.05 09:32
|buy
|37
|1.00
|1.9747
|1.9730
|0.0000
|74
|2006.12.05 09:35
|close
|37
|1.00
|1.9761
|1.9730
|0.0000
|140.00
|14390.00
|75
|2006.12.05 09:45
|buy
|38
|1.00
|1.9760
|1.9743
|0.0000
|76
|2006.12.05 09:59
|s/l
|38
|1.00
|1.9743
|1.9743
|0.0000
|-170.00
|14220.00
|77
|2006.12.05 09:59
|buy
|39
|1.00
|1.9737
|1.9720
|0.0000
|78
|2006.12.05 10:02
|close
|39
|1.00
|1.9768
|1.9720
|0.0000
|310.00
|14530.00
|79
|2006.12.05 10:17
|sell
|40
|1.00
|1.9777
|1.9794
|0.0000
|80
|2006.12.05 10:25
|close
|40
|1.00
|1.9764
|1.9794
|0.0000
|130.00
|14660.00
|81
|2006.12.05 10:29
|sell
|41
|1.00
|1.9768
|1.9785
|0.0000
|82
|2006.12.05 10:40
|s/l
|41
|1.00
|1.9785
|1.9785
|0.0000
|-170.00
|14490.00
|83
|2006.12.05 10:50
|buy
|42
|1.00
|1.9760
|1.9743
|0.0000
|84
|2006.12.05 11:20
|close
|42
|1.00
|1.9778
|1.9743
|0.0000
|180.00
|14670.00
|85
|2006.12.05 13:47
|buy
|43
|1.00
|1.9754
|1.9737
|0.0000
|86
|2006.12.05 13:52
|close
|43
|1.00
|1.9768
|1.9737
|0.0000
|140.00
|14810.00
|87
|2006.12.05 15:05
|buy
|44
|1.00
|1.9698
|1.9681
|0.0000
|88
|2006.12.05 15:07
|close
|44
|1.00
|1.9728
|1.9681
|0.0000
|300.00
|15110.00
|89
|2006.12.05 15:14
|buy
|45
|1.00
|1.9708
|1.9691
|0.0000
|90
|2006.12.05 15:17
|s/l
|45
|1.00
|1.9691
|1.9691
|0.0000
|-170.00
|14940.00
|91
|2006.12.05 15:17
|buy
|46
|1.00
|1.9681
|1.9664
|0.0000
|92
|2006.12.05 15:22
|close
|46
|1.00
|1.9712
|1.9664
|0.0000
|310.00
|15250.00
|93
|2006.12.05 15:25
|buy
|47
|1.00
|1.9712
|1.9695
|0.0000
|94
|2006.12.05 15:29
|s/l
|47
|1.00
|1.9695
|1.9695
|0.0000
|-170.00
|15080.00
|95
|2006.12.05 15:29
|buy
|48
|1.00
|1.9690
|1.9673
|0.0000
|96
|2006.12.05 15:50
|close
|48
|1.00
|1.9713
|1.9673
|0.0000
|230.00
|15310.00
|97
|2006.12.05 16:02
|sell
|49
|1.00
|1.9719
|1.9736
|0.0000
|98
|2006.12.05 16:37
|s/l
|49
|1.00
|1.9736
|1.9736
|0.0000
|-170.00
|15140.00
|99
|2006.12.06 03:32
|sell
|50
|1.00
|1.9737
|1.9754
|0.0000
|100
|2006.12.06 04:00
|close
|50
|1.00
|1.9728
|1.9754
|0.0000
|90.00
|15230.00
|101
|2006.12.06 07:20
|sell
|51
|1.00
|1.9728
|1.9745
|0.0000
|102
|2006.12.06 07:25
|close
|51
|1.00
|1.9708
|1.9745
|0.0000
|200.00
|15430.00
|103
|2006.12.06 07:59
|buy
|52
|1.00
|1.9699
|1.9682
|0.0000
|104
|2006.12.06 08:05
|close
|52
|1.00
|1.9729
|1.9682
|0.0000
|300.00
|15730.00
|105
|2006.12.06 08:25
|sell
|53
|1.00
|1.9709
|1.9726
|0.0000
|106
|2006.12.06 09:20
|close
|53
|1.00
|1.9680
|1.9726
|0.0000
|290.00
|16020.00
|107
|2006.12.06 09:22
|buy
|54
|1.00
|1.9689
|1.9672
|0.0000
|108
|2006.12.06 09:32
|s/l
|54
|1.00
|1.9672
|1.9672
|0.0000
|-170.00
|15850.00
|109
|2006.12.06 09:40
|buy
|55
|1.00
|1.9633
|1.9616
|0.0000
|110
|2006.12.06 09:47
|close
|55
|1.00
|1.9655
|1.9616
|0.0000
|220.00
|16070.00
|111
|2006.12.06 09:50
|buy
|56
|1.00
|1.9658
|1.9641
|0.0000
|112
|2006.12.06 09:55
|s/l
|56
|1.00
|1.9641
|1.9641
|0.0000
|-170.00
|15900.00
|113
|2006.12.06 09:55
|buy
|57
|1.00
|1.9637
|1.9620
|0.0000
|114
|2006.12.06 09:59
|close
|57
|1.00
|1.9656
|1.9620
|0.0000
|190.00
|16090.00
|115
|2006.12.06 11:29
|sell
|58
|1.00
|1.9668
|1.9685
|0.0000
|116
|2006.12.06 11:35
|close
|58
|1.00
|1.9658
|1.9685
|0.0000
|100.00
|16190.00
|117
|2006.12.06 12:50
|buy
|59
|1.00
|1.9651
|1.9634
|0.0000
|118
|2006.12.06 12:52
|close
|59
|1.00
|1.9664
|1.9634
|0.0000
|130.00
|16320.00
|119
|2006.12.06 13:05
|sell
|60
|1.00
|1.9668
|1.9685
|0.0000
|120
|2006.12.06 13:07
|close
|60
|1.00
|1.9660
|1.9685
|0.0000
|80.00
|16400.00
|121
|2006.12.06 13:20
|buy
|61
|1.00
|1.9645
|1.9628
|0.0000
|122
|2006.12.06 13:25
|s/l
|61
|1.00
|1.9628
|1.9628
|0.0000
|-170.00
|16230.00
|123
|2006.12.06 13:25
|buy
|62
|1.00
|1.9622
|1.9605
|0.0000
|124
|2006.12.06 13:29
|close
|62
|1.00
|1.9632
|1.9605
|0.0000
|100.00
|16330.00
|125
|2006.12.06 13:37
|buy
|63
|1.00
|1.9619
|1.9602
|0.0000
|126
|2006.12.06 13:40
|close
|63
|1.00
|1.9641
|1.9602
|0.0000
|220.00
|16550.00
|127
|2006.12.06 13:45
|sell
|64
|1.00
|1.9651
|1.9668
|0.0000
|128
|2006.12.06 13:59
|close
|64
|1.00
|1.9638
|1.9668
|0.0000
|130.00
|16680.00
|129
|2006.12.06 14:02
|sell
|65
|1.00
|1.9649
|1.9666
|0.0000
|130
|2006.12.06 14:07
|close
|65
|1.00
|1.9635
|1.9666
|0.0000
|140.00
|16820.00
|131
|2006.12.06 14:22
|sell
|66
|1.00
|1.9649
|1.9666
|0.0000
|132
|2006.12.06 14:40
|s/l
|66
|1.00
|1.9666
|1.9666
|0.0000
|-170.00
|16650.00
|133
|2006.12.06 16:05
|buy
|67
|1.00
|1.9693
|1.9676
|0.0000
|134
|2006.12.06 18:10
|s/l
|67
|1.00
|1.9676
|1.9676
|0.0000
|-170.00
|16480.00
|135
|2006.12.06 18:50
|buy
|68
|1.00
|1.9669
|1.9652
|0.0000
|136
|2006.12.06 19:40
|s/l
|68
|1.00
|1.9652
|1.9652
|0.0000
|-170.00
|16310.00
|137
|2006.12.07 04:47
|sell
|69
|1.00
|1.9679
|1.9696
|0.0000
|138
|2006.12.07 04:52
|close
|69
|1.00
|1.9666
|1.9696
|0.0000
|130.00
|16440.00
|139
|2006.12.07 04:55
|sell
|70
|1.00
|1.9674
|1.9691
|0.0000
|140
|2006.12.07 05:02
|s/l
|70
|1.00
|1.9691
|1.9691
|0.0000
|-170.00
|16270.00
|141
|2006.12.07 05:02
|sell
|71
|1.00
|1.9694
|1.9711
|0.0000
|142
|2006.12.07 05:05
|close
|71
|1.00
|1.9679
|1.9711
|0.0000
|150.00
|16420.00
|143
|2006.12.07 05:10
|sell
|72
|1.00
|1.9694
|1.9711
|0.0000
|144
|2006.12.07 05:15
|close
|72
|1.00
|1.9685
|1.9711
|0.0000
|90.00
|16510.00
|145
|2006.12.07 05:25
|sell
|73
|1.00
|1.9686
|1.9703
|0.0000
|146
|2006.12.07 05:30
|close
|73
|1.00
|1.9678
|1.9703
|0.0000
|80.00
|16590.00
|147
|2006.12.07 07:07
|sell
|74
|1.00
|1.9708
|1.9725
|0.0000
|148
|2006.12.07 07:10
|close
|74
|1.00
|1.9693
|1.9725
|0.0000
|150.00
|16740.00
|149
|2006.12.07 10:20
|buy
|75
|1.00
|1.9674
|1.9657
|0.0000
|150
|2006.12.07 10:25
|close
|75
|1.00
|1.9682
|1.9657
|0.0000
|80.00
|16820.00
|151
|2006.12.07 11:44
|sell
|76
|1.00
|1.9674
|1.9691
|0.0000
|152
|2006.12.07 11:52
|close
|76
|1.00
|1.9666
|1.9691
|0.0000
|80.00
|16900.00
|153
|2006.12.07 13:05
|buy
|77
|1.00
|1.9670
|1.9653
|0.0000
|154
|2006.12.07 13:10
|close
|77
|1.00
|1.9683
|1.9653
|0.0000
|130.00
|17030.00
|155
|2006.12.07 13:14
|buy
|78
|1.00
|1.9670
|1.9653
|0.0000
|156
|2006.12.07 13:32
|s/l
|78
|1.00
|1.9653
|1.9653
|0.0000
|-170.00
|16860.00
|157
|2006.12.07 13:37
|sell
|79
|1.00
|1.9681
|1.9698
|0.0000
|158
|2006.12.07 13:40
|close
|79
|1.00
|1.9658
|1.9698
|0.0000
|230.00
|17090.00
|159
|2006.12.07 14:17
|sell
|80
|1.00
|1.9668
|1.9685
|0.0000
|160
|2006.12.07 14:20
|close
|80
|1.00
|1.9659
|1.9685
|0.0000
|90.00
|17180.00
|161
|2006.12.07 14:40
|buy
|81
|1.00
|1.9635
|1.9618
|0.0000
|162
|2006.12.07 14:47
|close
|81
|1.00
|1.9649
|1.9618
|0.0000
|140.00
|17320.00
|163
|2006.12.07 14:52
|buy
|82
|1.00
|1.9637
|1.9620
|0.0000
|164
|2006.12.07 14:55
|close
|82
|1.00
|1.9653
|1.9620
|0.0000
|160.00
|17480.00
|165
|2006.12.07 16:05
|buy
|83
|1.00
|1.9624
|1.9607
|0.0000
|166
|2006.12.07 16:25
|close
|83
|1.00
|1.9638
|1.9607
|0.0000
|140.00
|17620.00
|167
|2006.12.07 19:17
|buy
|84
|1.00
|1.9634
|1.9617
|0.0000
|168
|2006.12.07 19:32
|s/l
|84
|1.00
|1.9617
|1.9617
|0.0000
|-170.00
|17450.00
|169
|2006.12.07 20:55
|sell
|85
|1.00
|1.9632
|1.9649
|0.0000
|170
|2006.12.07 22:02
|close
|85
|1.00
|1.9623
|1.9649
|0.0000
|90.00
|17540.00
|171
|2006.12.07 22:29
|buy
|86
|1.00
|1.9626
|1.9609
|0.0000
|172
|2006.12.07 22:32
|close
|86
|1.00
|1.9635
|1.9609
|0.0000
|90.00
|17630.00
|173
|2006.12.07 22:35
|sell
|87
|1.00
|1.9632
|1.9649
|0.0000
|174
|2006.12.07 23:02
|close
|87
|1.00
|1.9624
|1.9649
|0.0000
|80.00
|17710.00
|175
|2006.12.07 23:14
|buy
|88
|1.00
|1.9619
|1.9602
|0.0000
|176
|2006.12.07 23:22
|close
|88
|1.00
|1.9627
|1.9602
|0.0000
|80.00
|17790.00
|177
|2006.12.08 01:37
|sell
|89
|1.00
|1.9630
|1.9647
|0.0000
|178
|2006.12.08 05:25
|close
|89
|1.00
|1.9619
|1.9647
|0.0000
|110.00
|17900.00
|179
|2006.12.08 08:17
|sell
|90
|1.00
|1.9618
|1.9635
|0.0000
|180
|2006.12.08 09:20
|close
|90
|1.00
|1.9608
|1.9635
|0.0000
|100.00
|18000.00
|181
|2006.12.08 09:35
|sell
|91
|1.00
|1.9615
|1.9632
|0.0000
|182
|2006.12.08 09:44
|close
|91
|1.00
|1.9608
|1.9632
|0.0000
|70.00
|18070.00
|183
|2006.12.08 09:55
|buy
|92
|1.00
|1.9604
|1.9587
|0.0000
|184
|2006.12.08 11:07
|s/l
|92
|1.00
|1.9587
|1.9587
|0.0000
|-170.00
|17900.00
|185
|2006.12.08 12:05
|buy
|93
|1.00
|1.9583
|1.9566
|0.0000
|186
|2006.12.08 12:22
|close
|93
|1.00
|1.9592
|1.9566
|0.0000
|90.00
|17990.00
|187
|2006.12.08 13:17
|buy
|94
|1.00
|1.9571
|1.9554
|0.0000
|188
|2006.12.08 13:20
|close
|94
|1.00
|1.9582
|1.9554
|0.0000
|110.00
|18100.00
|189
|2006.12.08 13:29
|buy
|95
|1.00
|1.9575
|1.9558
|0.0000
|190
|2006.12.08 13:32
|s/l
|95
|1.00
|1.9558
|1.9558
|0.0000
|-170.00
|17930.00
|191
|2006.12.08 13:32
|buy
|96
|1.00
|1.9537
|1.9520
|0.0000
|192
|2006.12.08 13:35
|close
|96
|1.00
|1.9579
|1.9520
|0.0000
|420.00
|18350.00
|193
|2006.12.08 13:37
|buy
|97
|1.00
|1.9551
|1.9534
|0.0000
|194
|2006.12.08 13:40
|close
|97
|1.00
|1.9556
|1.9534
|0.0000
|50.00
|18400.00
|195
|2006.12.08 13:47
|sell
|98
|1.00
|1.9681
|1.9698
|0.0000
|196
|2006.12.08 13:50
|close
|98
|1.00
|1.9663
|1.9698
|0.0000
|180.00
|18580.00
|197
|2006.12.08 13:52
|sell
|99
|1.00
|1.9666
|1.9683
|0.0000
|198
|2006.12.08 13:55
|close
|99
|1.00
|1.9568
|1.9683
|0.0000
|980.00
|19560.00
|199
|2006.12.08 13:59
|sell
|100
|1.00
|1.9671
|1.9688
|0.0000
|200
|2006.12.08 14:02
|s/l
|100
|1.00
|1.9688
|1.9688
|0.0000
|-170.00
|19390.00
|201
|2006.12.08 16:40
|sell
|101
|1.00
|1.9668
|1.9685
|0.0000
|202
|2006.12.08 16:44
|close
|101
|1.00
|1.9639
|1.9685
|0.0000
|290.00
|19680.00
|203
|2006.12.08 17:05
|sell
|102
|1.00
|1.9579
|1.9596
|0.0000
|204
|2006.12.08 17:07
|close
|102
|1.00
|1.9561
|1.9596
|0.0000
|180.00
|19860.00
|205
|2006.12.08 17:10
|buy
|103
|1.00
|1.9543
|1.9526
|0.0000
|206
|2006.12.08 17:14
|close
|103
|1.00
|1.9569
|1.9526
|0.0000
|260.00
|20120.00
|207
|2006.12.08 17:17
|sell
|104
|1.00
|1.9581
|1.9598
|0.0000
|208
|2006.12.08 17:25
|close
|104
|1.00
|1.9565
|1.9598
|0.0000
|160.00
|20280.00
|209
|2006.12.08 17:47
|sell
|105
|1.00
|1.9581
|1.9598
|0.0000
|210
|2006.12.08 17:50
|close
|105
|1.00
|1.9567
|1.9598
|0.0000
|140.00
|20420.00
|211
|2006.12.11 00:20
|buy
|106
|1.00
|1.9499
|1.9482
|0.0000
|212
|2006.12.11 00:22
|close
|106
|1.00
|1.9519
|1.9482
|0.0000
|200.00
|20620.00
|213
|2006.12.11 03:59
|sell
|107
|1.00
|1.9498
|1.9515
|0.0000
|214
|2006.12.11 06:07
|s/l
|107
|1.00
|1.9515
|1.9515
|0.0000
|-170.00
|20450.00
|215
|2006.12.11 06:14
|sell
|108
|1.00
|1.9517
|1.9534
|0.0000
|216
|2006.12.11 06:47
|close
|108
|1.00
|1.9498
|1.9534
|0.0000
|190.00
|20640.00
|217
|2006.12.11 07:22
|sell
|109
|1.00
|1.9517
|1.9534
|0.0000
|218
|2006.12.11 07:47
|s/l
|109
|1.00
|1.9534
|1.9534
|0.0000
|-170.00
|20470.00
|219
|2006.12.11 08:10
|sell
|110
|1.00
|1.9563
|1.9580
|0.0000
|220
|2006.12.11 08:17
|close
|110
|1.00
|1.9556
|1.9580
|0.0000
|70.00
|20540.00
|221
|2006.12.11 08:25
|sell
|111
|1.00
|1.9568
|1.9585
|0.0000
|222
|2006.12.11 08:29
|close
|111
|1.00
|1.9561
|1.9585
|0.0000
|70.00
|20610.00
|223
|2006.12.11 08:47
|buy
|112
|1.00
|1.9528
|1.9511
|0.0000
|224
|2006.12.11 08:50
|close
|112
|1.00
|1.9537
|1.9511
|0.0000
|90.00
|20700.00
|225
|2006.12.11 08:59
|buy
|113
|1.00
|1.9534
|1.9517
|0.0000
|226
|2006.12.11 09:37
|s/l
|113
|1.00
|1.9517
|1.9517
|0.0000
|-170.00
|20530.00
|227
|2006.12.11 10:44
|sell
|114
|1.00
|1.9506
|1.9523
|0.0000
|228
|2006.12.11 11:17
|close
|114
|1.00
|1.9499
|1.9523
|0.0000
|70.00
|20600.00
|229
|2006.12.11 13:35
|sell
|115
|1.00
|1.9508
|1.9525
|0.0000
|230
|2006.12.11 13:37
|close
|115
|1.00
|1.9501
|1.9525
|0.0000
|70.00
|20670.00
|231
|2006.12.11 13:45
|sell
|116
|1.00
|1.9502
|1.9519
|0.0000
|232
|2006.12.11 15:22
|s/l
|116
|1.00
|1.9519
|1.9519
|0.0000
|-170.00
|20500.00
|233
|2006.12.11 22:25
|sell
|117
|1.00
|1.9592
|1.9609
|0.0000
|234
|2006.12.11 23:25
|s/l
|117
|1.00
|1.9609
|1.9609
|0.0000
|-170.00
|20330.00
|235
|2006.12.12 02:35
|buy
|118
|1.00
|1.9597
|1.9580
|0.0000
|236
|2006.12.12 02:52
|close
|118
|1.00
|1.9609
|1.9580
|0.0000
|120.00
|20450.00
|237
|2006.12.12 07:55
|buy
|119
|1.00
|1.9590
|1.9573
|0.0000
|238
|2006.12.12 08:32
|close
|119
|1.00
|1.9600
|1.9573
|0.0000
|100.00
|20550.00
|239
|2006.12.12 08:47
|sell
|120
|1.00
|1.9603
|1.9620
|0.0000
|240
|2006.12.12 08:50
|close
|120
|1.00
|1.9593
|1.9620
|0.0000
|100.00
|20650.00
|241
|2006.12.12 09:22
|sell
|121
|1.00
|1.9612
|1.9629
|0.0000
|242
|2006.12.12 09:25
|close
|121
|1.00
|1.9591
|1.9629
|0.0000
|210.00
|20860.00
|243
|2006.12.12 09:29
|sell
|122
|1.00
|1.9611
|1.9628
|0.0000
|244
|2006.12.12 09:32
|s/l
|122
|1.00
|1.9628
|1.9628
|0.0000
|-170.00
|20690.00
|245
|2006.12.12 09:35
|sell
|123
|1.00
|1.9637
|1.9654
|0.0000
|246
|2006.12.12 09:40
|close
|123
|1.00
|1.9614
|1.9654
|0.0000
|230.00
|20920.00
|247
|2006.12.12 09:44
|sell
|124
|1.00
|1.9633
|1.9650
|0.0000
|248
|2006.12.12 10:10
|s/l
|124
|1.00
|1.9650
|1.9650
|0.0000
|-170.00
|20750.00
|249
|2006.12.12 14:02
|sell
|125
|1.00
|1.9641
|1.9658
|0.0000
|250
|2006.12.12 14:05
|close
|125
|1.00
|1.9631
|1.9658
|0.0000
|100.00
|20850.00
|251
|2006.12.12 14:14
|sell
|126
|1.00
|1.9638
|1.9655
|0.0000
|252
|2006.12.12 14:32
|s/l
|126
|1.00
|1.9655
|1.9655
|0.0000
|-170.00
|20680.00
|253
|2006.12.12 16:37
|buy
|127
|1.00
|1.9650
|1.9633
|0.0000
|254
|2006.12.12 16:47
|close
|127
|1.00
|1.9662
|1.9633
|0.0000
|120.00
|20800.00
|255
|2006.12.12 19:20
|sell
|128
|1.00
|1.9695
|1.9712
|0.0000
|256
|2006.12.12 19:25
|close
|128
|1.00
|1.9673
|1.9712
|0.0000
|220.00
|21020.00
|257
|2006.12.12 19:29
|sell
|129
|1.00
|1.9689
|1.9706
|0.0000
|258
|2006.12.12 19:32
|s/l
|129
|1.00
|1.9706
|1.9706
|0.0000
|-170.00
|20850.00
|259
|2006.12.12 19:32
|sell
|130
|1.00
|1.9711
|1.9728
|0.0000
|260
|2006.12.12 19:40
|close
|130
|1.00
|1.9687
|1.9728
|0.0000
|240.00
|21090.00
|261
|2006.12.12 19:55
|sell
|131
|1.00
|1.9706
|1.9723
|0.0000
|262
|2006.12.13 07:00
|close
|131
|1.00
|1.9698
|1.9723
|0.0000
|81.70
|21171.70
|263
|2006.12.13 08:07
|buy
|132
|1.00
|1.9693
|1.9676
|0.0000
|264
|2006.12.13 08:10
|close
|132
|1.00
|1.9700
|1.9676
|0.0000
|70.00
|21241.70
|265
|2006.12.13 08:14
|buy
|133
|1.00
|1.9694
|1.9677
|0.0000
|266
|2006.12.13 08:32
|s/l
|133
|1.00
|1.9677
|1.9677
|0.0000
|-170.00
|21071.70
|267
|2006.12.13 08:32
|buy
|134
|1.00
|1.9675
|1.9658
|0.0000
|268
|2006.12.13 08:37
|close
|134
|1.00
|1.9689
|1.9658
|0.0000
|140.00
|21211.70
|269
|2006.12.13 08:40
|buy
|135
|1.00
|1.9677
|1.9660
|0.0000
|270
|2006.12.13 08:47
|close
|135
|1.00
|1.9688
|1.9660
|0.0000
|110.00
|21321.70
|271
|2006.12.13 09:10
|buy
|136
|1.00
|1.9671
|1.9654
|0.0000
|272
|2006.12.13 09:14
|close
|136
|1.00
|1.9686
|1.9654
|0.0000
|150.00
|21471.70
|273
|2006.12.13 13:32
|buy
|137
|1.00
|1.9647
|1.9630
|0.0000
|274
|2006.12.13 13:35
|close
|137
|1.00
|1.9707
|1.9630
|0.0000
|600.00
|22071.70
|275
|2006.12.13 13:37
|buy
|138
|1.00
|1.9631
|1.9614
|0.0000
|276
|2006.12.13 13:40
|close
|138
|1.00
|1.9645
|1.9614
|0.0000
|140.00
|22211.70
|277
|2006.12.13 13:44
|buy
|139
|1.00
|1.9666
|1.9649
|0.0000
|278
|2006.12.13 13:55
|s/l
|139
|1.00
|1.9649
|1.9649
|0.0000
|-170.00
|22041.70
|279
|2006.12.13 13:55
|buy
|140
|1.00
|1.9647
|1.9630
|0.0000
|280
|2006.12.13 14:35
|s/l
|140
|1.00
|1.9630
|1.9630
|0.0000
|-170.00
|21871.70
|281
|2006.12.13 17:50
|buy
|141
|1.00
|1.9650
|1.9633
|0.0000
|282
|2006.12.13 18:10
|s/l
|141
|1.00
|1.9633
|1.9633
|0.0000
|-170.00
|21701.70
|283
|2006.12.14 00:47
|buy
|142
|1.00
|1.9663
|1.9646
|0.0000
|284
|2006.12.14 01:47
|close
|142
|1.00
|1.9674
|1.9646
|0.0000
|110.00
|21811.70
|285
|2006.12.14 05:55
|buy
|143
|1.00
|1.9656
|1.9639
|0.0000
|286
|2006.12.14 06:20
|close
|143
|1.00
|1.9668
|1.9639
|0.0000
|120.00
|21931.70
|287
|2006.12.14 08:10
|sell
|144
|1.00
|1.9711
|1.9728
|0.0000
|288
|2006.12.14 08:17
|close
|144
|1.00
|1.9691
|1.9728
|0.0000
|200.00
|22131.70
|289
|2006.12.14 08:20
|buy
|145
|1.00
|1.9683
|1.9666
|0.0000
|290
|2006.12.14 08:22
|close
|145
|1.00
|1.9696
|1.9666
|0.0000
|130.00
|22261.70
|291
|2006.12.14 08:47
|buy
|146
|1.00
|1.9673
|1.9656
|0.0000
|292
|2006.12.14 08:52
|close
|146
|1.00
|1.9683
|1.9656
|0.0000
|100.00
|22361.70
|293
|2006.12.14 08:55
|buy
|147
|1.00
|1.9675
|1.9658
|0.0000
|294
|2006.12.14 09:32
|close
|147
|1.00
|1.9688
|1.9658
|0.0000
|130.00
|22491.70
|295
|2006.12.14 09:35
|sell
|148
|1.00
|1.9684
|1.9701
|0.0000
|296
|2006.12.14 09:37
|close
|148
|1.00
|1.9672
|1.9701
|0.0000
|120.00
|22611.70
|297
|2006.12.14 09:44
|sell
|149
|1.00
|1.9683
|1.9700
|0.0000
|298
|2006.12.14 09:59
|close
|149
|1.00
|1.9673
|1.9700
|0.0000
|100.00
|22711.70
|299
|2006.12.14 11:05
|buy
|150
|1.00
|1.9654
|1.9637
|0.0000
|300
|2006.12.14 11:07
|close
|150
|1.00
|1.9679
|1.9637
|0.0000
|250.00
|22961.70
|301
|2006.12.14 11:10
|buy
|151
|1.00
|1.9668
|1.9651
|0.0000
|302
|2006.12.14 11:35
|s/l
|151
|1.00
|1.9651
|1.9651
|0.0000
|-170.00
|22791.70
|303
|2006.12.14 12:20
|sell
|152
|1.00
|1.9664
|1.9681
|0.0000
|304
|2006.12.14 12:35
|close
|152
|1.00
|1.9644
|1.9681
|0.0000
|200.00
|22991.70
|305
|2006.12.14 12:37
|buy
|153
|1.00
|1.9636
|1.9619
|0.0000
|306
|2006.12.14 12:40
|close
|153
|1.00
|1.9654
|1.9619
|0.0000
|180.00
|23171.70
|307
|2006.12.14 12:47
|buy
|154
|1.00
|1.9637
|1.9620
|0.0000
|308
|2006.12.14 13:07
|close
|154
|1.00
|1.9649
|1.9620
|0.0000
|120.00
|23291.70
|309
|2006.12.14 13:37
|buy
|155
|1.00
|1.9609
|1.9592
|0.0000
|310
|2006.12.14 13:44
|close
|155
|1.00
|1.9624
|1.9592
|0.0000
|150.00
|23441.70
|311
|2006.12.14 14:14
|sell
|156
|1.00
|1.9641
|1.9658
|0.0000
|312
|2006.12.14 14:47
|close
|156
|1.00
|1.9613
|1.9658
|0.0000
|280.00
|23721.70
|313
|2006.12.14 14:59
|buy
|157
|1.00
|1.9613
|1.9596
|0.0000
|314
|2006.12.14 15:05
|close
|157
|1.00
|1.9626
|1.9596
|0.0000
|130.00
|23851.70
|315
|2006.12.14 15:25
|buy
|158
|1.00
|1.9589
|1.9572
|0.0000
|316
|2006.12.14 15:32
|close
|158
|1.00
|1.9598
|1.9572
|0.0000
|90.00
|23941.70
|317
|2006.12.14 15:44
|sell
|159
|1.00
|1.9597
|1.9614
|0.0000
|318
|2006.12.14 15:47
|s/l
|159
|1.00
|1.9614
|1.9614
|0.0000
|-170.00
|23771.70
|319
|2006.12.14 15:47
|sell
|160
|1.00
|1.9626
|1.9643
|0.0000
|320
|2006.12.14 15:50
|close
|160
|1.00
|1.9612
|1.9643
|0.0000
|140.00
|23911.70
|321
|2006.12.14 15:52
|sell
|161
|1.00
|1.9620
|1.9637
|0.0000
|322
|2006.12.14 15:55
|close
|161
|1.00
|1.9596
|1.9637
|0.0000
|240.00
|24151.70
|323
|2006.12.14 15:59
|sell
|162
|1.00
|1.9624
|1.9641
|0.0000
|324
|2006.12.14 16:32
|close
|162
|1.00
|1.9608
|1.9641
|0.0000
|160.00
|24311.70
|325
|2006.12.14 16:50
|sell
|163
|1.00
|1.9639
|1.9656
|0.0000
|326
|2006.12.14 17:32
|close
|163
|1.00
|1.9624
|1.9656
|0.0000
|150.00
|24461.70
|327
|2006.12.14 18:35
|buy
|164
|1.00
|1.9609
|1.9592
|0.0000
|328
|2006.12.14 19:07
|close
|164
|1.00
|1.9622
|1.9592
|0.0000
|130.00
|24591.70
|329
|2006.12.14 19:29
|sell
|165
|1.00
|1.9616
|1.9633
|0.0000
|330
|2006.12.14 19:50
|close
|165
|1.00
|1.9603
|1.9633
|0.0000
|130.00
|24721.70
|331
|2006.12.14 21:45
|buy
|166
|1.00
|1.9605
|1.9588
|0.0000
|332
|2006.12.14 22:32
|close
|166
|1.00
|1.9618
|1.9588
|0.0000
|130.00
|24851.70
|333
|2006.12.15 03:05
|buy
|167
|1.00
|1.9610
|1.9593
|0.0000
|334
|2006.12.15 04:17
|close
|167
|1.00
|1.9620
|1.9593
|0.0000
|100.00
|24951.70
|335
|2006.12.15 12:02
|sell
|168
|1.00
|1.9574
|1.9591
|0.0000
|336
|2006.12.15 12:50
|close
|168
|1.00
|1.9565
|1.9591
|0.0000
|90.00
|25041.70
|337
|2006.12.15 12:59
|buy
|169
|1.00
|1.9565
|1.9548
|0.0000
|338
|2006.12.15 13:20
|close
|169
|1.00
|1.9591
|1.9548
|0.0000
|260.00
|25301.70
|339
|2006.12.15 13:22
|sell
|170
|1.00
|1.9585
|1.9602
|0.0000
|340
|2006.12.15 13:25
|close
|170
|1.00
|1.9560
|1.9602
|0.0000
|250.00
|25551.70
|341
|2006.12.15 13:29
|sell
|171
|1.00
|1.9586
|1.9603
|0.0000
|342
|2006.12.15 13:32
|s/l
|171
|1.00
|1.9603
|1.9603
|0.0000
|-170.00
|25381.70
|343
|2006.12.15 14:17
|buy
|172
|1.00
|1.9624
|1.9607
|0.0000
|344
|2006.12.15 14:22
|close
|172
|1.00
|1.9650
|1.9607
|0.0000
|260.00
|25641.70
|345
|2006.12.15 14:29
|buy
|173
|1.00
|1.9633
|1.9616
|0.0000
|346
|2006.12.15 14:32
|s/l
|173
|1.00
|1.9616
|1.9616
|0.0000
|-170.00
|25471.70
|347
|2006.12.15 15:07
|buy
|174
|1.00
|1.9535
|1.9518
|0.0000
|348
|2006.12.15 15:10
|s/l
|174
|1.00
|1.9518
|1.9518
|0.0000
|-170.00
|25301.70
|349
|2006.12.15 15:10
|buy
|175
|1.00
|1.9509
|1.9492
|0.0000
|350
|2006.12.15 15:14
|close
|175
|1.00
|1.9523
|1.9492
|0.0000
|140.00
|25441.70
|351
|2006.12.15 15:15
|buy
|176
|1.00
|1.9522
|1.9505
|0.0000
|352
|2006.12.15 15:40
|s/l
|176
|1.00
|1.9505
|1.9505
|0.0000
|-170.00
|25271.70
|353
|2006.12.15 17:02
|buy
|177
|1.00
|1.9517
|1.9500
|0.0000
|354
|2006.12.15 17:07
|close
|177
|1.00
|1.9525
|1.9500
|0.0000
|80.00
|25351.70
|355
|2006.12.15 17:14
|buy
|178
|1.00
|1.9517
|1.9500
|0.0000
|356
|2006.12.15 17:22
|close
|178
|1.00
|1.9530
|1.9500
|0.0000
|130.00
|25481.70
|357
|2006.12.15 17:25
|buy
|179
|1.00
|1.9529
|1.9512
|0.0000
|358
|2006.12.15 17:40
|s/l
|179
|1.00
|1.9512
|1.9512
|0.0000
|-170.00
|25311.70
|359
|2006.12.18 02:17
|buy
|180
|1.00
|1.9535
|1.9518
|0.0000
|360
|2006.12.18 03:50
|close
|180
|1.00
|1.9546
|1.9518
|0.0000
|110.00
|25421.70
|361
|2006.12.18 05:50
|sell
|181
|1.00
|1.9556
|1.9573
|0.0000
|362
|2006.12.18 06:37
|s/l
|181
|1.00
|1.9573
|1.9573
|0.0000
|-170.00
|25251.70
|363
|2006.12.18 09:05
|buy
|182
|1.00
|1.9544
|1.9527
|0.0000
|364
|2006.12.18 09:10
|close
|182
|1.00
|1.9556
|1.9527
|0.0000
|120.00
|25371.70
|365
|2006.12.18 09:17
|buy
|183
|1.00
|1.9524
|1.9507
|0.0000
|366
|2006.12.18 09:22
|close
|183
|1.00
|1.9544
|1.9507
|0.0000
|200.00
|25571.70
|367
|2006.12.18 09:25
|buy
|184
|1.00
|1.9533
|1.9516
|0.0000
|368
|2006.12.18 10:02
|close
|184
|1.00
|1.9544
|1.9516
|0.0000
|110.00
|25681.70
|369
|2006.12.18 10:32
|buy
|185
|1.00
|1.9504
|1.9487
|0.0000
|370
|2006.12.18 10:37
|close
|185
|1.00
|1.9528
|1.9487
|0.0000
|240.00
|25921.70
|371
|2006.12.18 10:44
|buy
|186
|1.00
|1.9504
|1.9487
|0.0000
|372
|2006.12.18 10:50
|close
|186
|1.00
|1.9514
|1.9487
|0.0000
|100.00
|26021.70
|373
|2006.12.18 10:52
|buy
|187
|1.00
|1.9506
|1.9489
|0.0000
|374
|2006.12.18 11:02
|close
|187
|1.00
|1.9519
|1.9489
|0.0000
|130.00
|26151.70
|375
|2006.12.18 15:07
|buy
|188
|1.00
|1.9440
|1.9423
|0.0000
|376
|2006.12.18 15:17
|close
|188
|1.00
|1.9452
|1.9423
|0.0000
|120.00
|26271.70
|377
|2006.12.18 15:32
|sell
|189
|1.00
|1.9456
|1.9473
|0.0000
|378
|2006.12.18 15:40
|close
|189
|1.00
|1.9439
|1.9473
|0.0000
|170.00
|26441.70
|379
|2006.12.18 15:44
|sell
|190
|1.00
|1.9451
|1.9468
|0.0000
|380
|2006.12.18 15:55
|close
|190
|1.00
|1.9437
|1.9468
|0.0000
|140.00
|26581.70
|381
|2006.12.18 15:59
|sell
|191
|1.00
|1.9456
|1.9473
|0.0000
|382
|2006.12.18 18:22
|s/l
|191
|1.00
|1.9473
|1.9473
|0.0000
|-170.00
|26411.70
|383
|2006.12.19 07:52
|sell
|192
|1.00
|1.9533
|1.9550
|0.0000
|384
|2006.12.19 07:55
|close
|192
|1.00
|1.9510
|1.9550
|0.0000
|230.00
|26641.70
|385
|2006.12.19 07:59
|sell
|193
|1.00
|1.9531
|1.9548
|0.0000
|386
|2006.12.19 08:05
|s/l
|193
|1.00
|1.9548
|1.9548
|0.0000
|-170.00
|26471.70
|387
|2006.12.19 08:05
|sell
|194
|1.00
|1.9556
|1.9573
|0.0000
|388
|2006.12.19 08:07
|close
|194
|1.00
|1.9530
|1.9573
|0.0000
|260.00
|26731.70
|389
|2006.12.19 08:10
|sell
|195
|1.00
|1.9576
|1.9593
|0.0000
|390
|2006.12.19 08:14
|close
|195
|1.00
|1.9565
|1.9593
|0.0000
|110.00
|26841.70
|391
|2006.12.19 08:15
|sell
|196
|1.00
|1.9562
|1.9579
|0.0000
|392
|2006.12.19 08:35
|s/l
|196
|1.00
|1.9579
|1.9579
|0.0000
|-170.00
|26671.70
|393
|2006.12.19 08:37
|sell
|197
|1.00
|1.9595
|1.9612
|0.0000
|394
|2006.12.19 08:40
|s/l
|197
|1.00
|1.9612
|1.9612
|0.0000
|-170.00
|26501.70
|395
|2006.12.19 08:40
|sell
|198
|1.00
|1.9611
|1.9628
|0.0000
|396
|2006.12.19 08:44
|close
|198
|1.00
|1.9600
|1.9628
|0.0000
|110.00
|26611.70
|397
|2006.12.19 08:45
|sell
|199
|1.00
|1.9597
|1.9614
|0.0000
|398
|2006.12.19 08:52
|s/l
|199
|1.00
|1.9614
|1.9614
|0.0000
|-170.00
|26441.70
|399
|2006.12.19 08:52
|sell
|200
|1.00
|1.9620
|1.9637
|0.0000
|400
|2006.12.19 09:05
|s/l
|200
|1.00
|1.9637
|1.9637
|0.0000
|-170.00
|26271.70
|401
|2006.12.19 09:05
|sell
|201
|1.00
|1.9636
|1.9653
|0.0000
|402
|2006.12.19 09:10
|s/l
|201
|1.00
|1.9653
|1.9653
|0.0000
|-170.00
|26101.70
|403
|2006.12.19 09:10
|sell
|202
|1.00
|1.9654
|1.9671
|0.0000
|404
|2006.12.19 09:17
|close
|202
|1.00
|1.9613
|1.9671
|0.0000
|410.00
|26511.70
|405
|2006.12.19 09:22
|sell
|203
|1.00
|1.9635
|1.9652
|0.0000
|406
|2006.12.19 09:29
|close
|203
|1.00
|1.9624
|1.9652
|0.0000
|110.00
|26621.70
|407
|2006.12.19 13:32
|sell
|204
|1.00
|1.9609
|1.9626
|0.0000
|408
|2006.12.19 13:40
|close
|204
|1.00
|1.9577
|1.9626
|0.0000
|320.00
|26941.70
|409
|2006.12.19 14:14
|sell
|205
|1.00
|1.9622
|1.9639
|0.0000
|410
|2006.12.19 14:17
|close
|205
|1.00
|1.9604
|1.9639
|0.0000
|180.00
|27121.70
|411
|2006.12.19 16:52
|sell
|206
|1.00
|1.9664
|1.9681
|0.0000
|412
|2006.12.19 17:17
|close
|206
|1.00
|1.9654
|1.9681
|0.0000
|100.00
|27221.70
|413
|2006.12.19 19:32
|buy
|207
|1.00
|1.9682
|1.9665
|0.0000
|414
|2006.12.19 22:00
|close
|207
|1.00
|1.9694
|1.9665
|0.0000
|120.00
|27341.70
|415
|2006.12.20 07:02
|buy
|208
|1.00
|1.9723
|1.9706
|0.0000
|416
|2006.12.20 07:10
|close
|208
|1.00
|1.9747
|1.9706
|0.0000
|240.00
|27581.70
|417
|2006.12.20 07:14
|buy
|209
|1.00
|1.9725
|1.9708
|0.0000
|418
|2006.12.20 07:59
|s/l
|209
|1.00
|1.9708
|1.9708
|0.0000
|-170.00
|27411.70
|419
|2006.12.20 08:20
|sell
|210
|1.00
|1.9730
|1.9747
|0.0000
|420
|2006.12.20 08:25
|close
|210
|1.00
|1.9708
|1.9747
|0.0000
|220.00
|27631.70
|421
|2006.12.20 09:35
|sell
|211
|1.00
|1.9725
|1.9742
|0.0000
|422
|2006.12.20 09:40
|close
|211
|1.00
|1.9698
|1.9742
|0.0000
|270.00
|27901.70
|423
|2006.12.20 13:14
|buy
|212
|1.00
|1.9706
|1.9689
|0.0000
|424
|2006.12.20 13:30
|close
|212
|1.00
|1.9717
|1.9689
|0.0000
|110.00
|28011.70
|425
|2006.12.20 13:40
|buy
|213
|1.00
|1.9703
|1.9686
|0.0000
|426
|2006.12.20 15:25
|close
|213
|1.00
|1.9716
|1.9686
|0.0000
|130.00
|28141.70
|427
|2006.12.20 15:40
|buy
|214
|1.00
|1.9669
|1.9652
|0.0000
|428
|2006.12.20 15:44
|close
|214
|1.00
|1.9685
|1.9652
|0.0000
|160.00
|28301.70
|429
|2006.12.20 15:47
|buy
|215
|1.00
|1.9663
|1.9646
|0.0000
|430
|2006.12.20 15:55
|close
|215
|1.00
|1.9687
|1.9646
|0.0000
|240.00
|28541.70
|431
|2006.12.20 15:59
|buy
|216
|1.00
|1.9657
|1.9640
|0.0000
|432
|2006.12.20 16:50
|s/l
|216
|1.00
|1.9640
|1.9640
|0.0000
|-170.00
|28371.70
|433
|2006.12.21 07:37
|buy
|217
|1.00
|1.9650
|1.9633
|0.0000
|434
|2006.12.21 07:44
|close
|217
|1.00
|1.9670
|1.9633
|0.0000
|200.00
|28571.70
|435
|2006.12.21 09:17
|buy
|218
|1.00
|1.9672
|1.9655
|0.0000
|436
|2006.12.21 09:20
|close
|218
|1.00
|1.9687
|1.9655
|0.0000
|150.00
|28721.70
|437
|2006.12.21 10:40
|buy
|219
|1.00
|1.9638
|1.9621
|0.0000
|438
|2006.12.21 10:47
|close
|219
|1.00
|1.9656
|1.9621
|0.0000
|180.00
|28901.70
|439
|2006.12.21 10:52
|buy
|220
|1.00
|1.9641
|1.9624
|0.0000
|440
|2006.12.21 10:59
|close
|220
|1.00
|1.9659
|1.9624
|0.0000
|180.00
|29081.70
|441
|2006.12.21 11:10
|buy
|221
|1.00
|1.9653
|1.9636
|0.0000
|442
|2006.12.21 11:17
|close
|221
|1.00
|1.9663
|1.9636
|0.0000
|100.00
|29181.70
|443
|2006.12.21 11:22
|buy
|222
|1.00
|1.9630
|1.9613
|0.0000
|444
|2006.12.21 11:25
|close
|222
|1.00
|1.9646
|1.9613
|0.0000
|160.00
|29341.70
|445
|2006.12.21 11:29
|buy
|223
|1.00
|1.9630
|1.9613
|0.0000
|446
|2006.12.21 11:50
|close
|223
|1.00
|1.9638
|1.9613
|0.0000
|80.00
|29421.70
|447
|2006.12.21 15:32
|sell
|224
|1.00
|1.9602
|1.9619
|0.0000
|448
|2006.12.21 15:35
|close
|224
|1.00
|1.9588
|1.9619
|0.0000
|140.00
|29561.70
|449
|2006.12.21 18:17
|sell
|225
|1.00
|1.9624
|1.9641
|0.0000
|450
|2006.12.21 20:22
|close
|225
|1.00
|1.9606
|1.9641
|0.0000
|180.00
|29741.70
|451
|2006.12.21 20:40
|buy
|226
|1.00
|1.9599
|1.9582
|0.0000
|452
|2006.12.21 21:02
|close
|226
|1.00
|1.9614
|1.9582
|0.0000
|150.00
|29891.70
|453
|2006.12.22 08:47
|sell
|227
|1.00
|1.9661
|1.9678
|0.0000
|454
|2006.12.22 08:52
|close
|227
|1.00
|1.9643
|1.9678
|0.0000
|180.00
|30071.70
|455
|2006.12.22 08:55
|sell
|228
|1.00
|1.9656
|1.9673
|0.0000
|456
|2006.12.22 09:05
|close
|228
|1.00
|1.9641
|1.9673
|0.0000
|150.00
|30221.70
|457
|2006.12.22 09:50
|sell
|229
|1.00
|1.9683
|1.9700
|0.0000
|458
|2006.12.22 09:52
|close
|229
|1.00
|1.9664
|1.9700
|0.0000
|190.00
|30411.70
|459
|2006.12.22 11:14
|buy
|230
|1.00
|1.9637
|1.9620
|0.0000
|460
|2006.12.22 11:17
|close
|230
|1.00
|1.9655
|1.9620
|0.0000
|180.00
|30591.70
|461
|2006.12.22 11:25
|buy
|231
|1.00
|1.9636
|1.9619
|0.0000
|462
|2006.12.22 11:29
|close
|231
|1.00
|1.9651
|1.9619
|0.0000
|150.00
|30741.70
|463
|2006.12.22 13:17
|sell
|232
|1.00
|1.9660
|1.9677
|0.0000
|464
|2006.12.22 13:20
|close
|232
|1.00
|1.9643
|1.9677
|0.0000
|170.00
|30911.70
|465
|2006.12.22 13:32
|sell
|233
|1.00
|1.9649
|1.9666
|0.0000
|466
|2006.12.22 13:35
|s/l
|233
|1.00
|1.9666
|1.9666
|0.0000
|-170.00
|30741.70
|467
|2006.12.22 13:35
|sell
|234
|1.00
|1.9677
|1.9694
|0.0000
|468
|2006.12.22 13:37
|close
|234
|1.00
|1.9670
|1.9694
|0.0000
|70.00
|30811.70
|469
|2006.12.22 13:44
|sell
|235
|1.00
|1.9675
|1.9692
|0.0000
|470
|2006.12.22 13:52
|close
|235
|1.00
|1.9654
|1.9692
|0.0000
|210.00
|31021.70
|471
|2006.12.22 14:20
|buy
|236
|1.00
|1.9617
|1.9600
|0.0000
|472
|2006.12.22 14:22
|close
|236
|1.00
|1.9650
|1.9600
|0.0000
|330.00
|31351.70
|473
|2006.12.22 16:25
|sell
|237
|1.00
|1.9621
|1.9638
|0.0000
|474
|2006.12.22 16:29
|close
|237
|1.00
|1.9607
|1.9638
|0.0000
|140.00
|31491.70
|475
|2006.12.22 16:44
|buy
|238
|1.00
|1.9589
|1.9572
|0.0000
|476
|2006.12.22 16:47
|s/l
|238
|1.00
|1.9572
|1.9572
|0.0000
|-170.00
|31321.70
|477
|2006.12.22 16:47
|buy
|239
|1.00
|1.9574
|1.9557
|0.0000
|478
|2006.12.22 16:52
|close
|239
|1.00
|1.9589
|1.9557
|0.0000
|150.00
|31471.70
|479
|2006.12.22 16:59
|buy
|240
|1.00
|1.9575
|1.9558
|0.0000
|480
|2006.12.22 19:00
|close
|240
|1.00
|1.9587
|1.9558
|0.0000
|120.00
|31591.70
|481
|2006.12.24 23:14
|sell
|241
|1.00
|1.9573
|1.9590
|0.0000
|482
|2006.12.24 23:32
|s/l
|241
|1.00
|1.9590
|1.9590
|0.0000
|-170.00
|31421.70
|483
|2006.12.25 00:10
|buy
|242
|1.00
|1.9577
|1.9560
|0.0000
|484
|2006.12.25 00:50
|close
|242
|1.00
|1.9588
|1.9560
|0.0000
|110.00
|31531.70
|485
|2006.12.25 01:17
|buy
|243
|1.00
|1.9578
|1.9561
|0.0000
|486
|2006.12.25 04:40
|s/l
|243
|1.00
|1.9561
|1.9561
|0.0000
|-170.00
|31361.70