Strategy Tester Report
Cyberia Trader1[1].85g jpy

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2006.12.01 00:00 - 2006.12.26 12:00 (2006.12.01 - 2006.12.27)
ModelControl points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
ParametersExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=false; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=false; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=3.82; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=1; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=1; Lots=1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=1; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=15; StopLevel=0; EnableTrailingStop=false; TrailingStopFactor=1; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=3; MagicNumber=123000;
Bars in test16292Ticks modelled23849Modelling quality50.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit21361.70Gross profit31391.70Gross loss-10030.00
Profit factor3.13Expected payoff87.91
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown740.00 (2.76%)Relative drawdown3.27% (550.00)
Total trades243Short positions (won %)112 (75.89%)Long positions (won %)131 (75.57%)
Profit trades (% of total)184 (75.72%)Loss trades (% of total)59 (24.28%)
Largestprofit trade980.00loss trade-170.00
Averageprofit trade170.61loss trade-170.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)16 (2540.00)consecutive losses (loss in money)3 (-510.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2540.00 (16)consecutive loss (count of losses)-510.00 (3)
Averageconsecutive wins4consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.12.01 04:29buy11.001.96711.96540.0000
22006.12.01 05:02close11.001.96781.96540.000070.0010070.00
32006.12.01 06:17sell21.001.97351.97520.0000
42006.12.01 06:20close21.001.96741.97520.0000610.0010680.00
52006.12.01 06:22sell31.001.97001.97170.0000
62006.12.01 06:25close31.001.96761.97170.0000240.0010920.00
72006.12.01 06:29sell41.001.97351.97520.0000
82006.12.01 07:02close41.001.97251.97520.0000100.0011020.00
92006.12.01 09:02sell51.001.96981.97150.0000
102006.12.01 09:07close51.001.96791.97150.0000190.0011210.00
112006.12.01 09:37buy61.001.96681.96510.0000
122006.12.01 09:40close61.001.96871.96510.0000190.0011400.00
132006.12.01 09:47buy71.001.96701.96530.0000
142006.12.01 09:50s/l71.001.96531.96530.0000-170.0011230.00
152006.12.01 09:50buy81.001.96551.96380.0000
162006.12.01 09:55close81.001.96811.96380.0000260.0011490.00
172006.12.01 09:59buy91.001.96591.96420.0000
182006.12.01 10:20close91.001.96731.96420.0000140.0011630.00
192006.12.01 10:29sell101.001.96731.96900.0000
202006.12.01 11:02close101.001.96571.96900.0000160.0011790.00
212006.12.04 00:02buy111.001.98041.97870.0000
222006.12.04 01:17s/l111.001.97871.97870.0000-170.0011620.00
232006.12.04 01:17buy121.001.97881.97710.0000
242006.12.04 01:20close121.001.97971.97710.000090.0011710.00
252006.12.04 02:47buy131.001.97861.97690.0000
262006.12.04 04:10s/l131.001.97691.97690.0000-170.0011540.00
272006.12.04 05:32sell141.001.98111.98280.0000
282006.12.04 05:35close141.001.97901.98280.0000210.0011750.00
292006.12.04 05:40sell151.001.98171.98340.0000
302006.12.04 05:47close151.001.98051.98340.0000120.0011870.00
312006.12.04 05:52sell161.001.98081.98250.0000
322006.12.04 06:05close161.001.97901.98250.0000180.0012050.00
332006.12.04 06:17buy171.001.97831.97660.0000
342006.12.04 06:47close171.001.97981.97660.0000150.0012200.00
352006.12.04 07:20buy181.001.97701.97530.0000
362006.12.04 07:25close181.001.97821.97530.0000120.0012320.00
372006.12.04 07:40buy191.001.97761.97590.0000
382006.12.04 08:05s/l191.001.97591.97590.0000-170.0012150.00
392006.12.04 08:05buy201.001.97401.97230.0000
402006.12.04 08:07close201.001.97841.97230.0000440.0012590.00
412006.12.04 08:10buy211.001.97461.97290.0000
422006.12.04 08:17s/l211.001.97291.97290.0000-170.0012420.00
432006.12.04 08:17buy221.001.97301.97130.0000
442006.12.04 08:20close221.001.97561.97130.0000260.0012680.00
452006.12.04 08:22buy231.001.97341.97170.0000
462006.12.04 08:32close231.001.97781.97170.0000440.0013120.00
472006.12.04 08:35sell241.001.97621.97790.0000
482006.12.04 08:40close241.001.97311.97790.0000310.0013430.00
492006.12.04 08:44sell251.001.97711.97880.0000
502006.12.04 08:47s/l251.001.97881.97880.0000-170.0013260.00
512006.12.04 08:47sell261.001.97931.98100.0000
522006.12.04 08:52close261.001.97741.98100.0000190.0013450.00
532006.12.04 08:55sell271.001.97581.97750.0000
542006.12.04 08:59s/l271.001.97751.97750.0000-170.0013280.00
552006.12.04 08:59sell281.001.97931.98100.0000
562006.12.04 09:05close281.001.97771.98100.0000160.0013440.00
572006.12.04 09:47buy291.001.97581.97410.0000
582006.12.04 09:50close291.001.97761.97410.0000180.0013620.00
592006.12.04 09:52buy301.001.97601.97430.0000
602006.12.04 10:17close301.001.97731.97430.0000130.0013750.00
612006.12.04 22:14buy311.001.98071.97900.0000
622006.12.04 22:37close311.001.98201.97900.0000130.0013880.00
632006.12.05 07:25sell321.001.97911.98080.0000
642006.12.05 07:29close321.001.97771.98080.0000140.0014020.00
652006.12.05 07:35buy331.001.97651.97480.0000
662006.12.05 07:40close331.001.97771.97480.0000120.0014140.00
672006.12.05 07:44buy341.001.97631.97460.0000
682006.12.05 08:22s/l341.001.97461.97460.0000-170.0013970.00
692006.12.05 09:20buy351.001.97501.97330.0000
702006.12.05 09:22close351.001.97611.97330.0000110.0014080.00
712006.12.05 09:29buy361.001.97521.97350.0000
722006.12.05 09:30close361.001.97691.97350.0000170.0014250.00
732006.12.05 09:32buy371.001.97471.97300.0000
742006.12.05 09:35close371.001.97611.97300.0000140.0014390.00
752006.12.05 09:45buy381.001.97601.97430.0000
762006.12.05 09:59s/l381.001.97431.97430.0000-170.0014220.00
772006.12.05 09:59buy391.001.97371.97200.0000
782006.12.05 10:02close391.001.97681.97200.0000310.0014530.00
792006.12.05 10:17sell401.001.97771.97940.0000
802006.12.05 10:25close401.001.97641.97940.0000130.0014660.00
812006.12.05 10:29sell411.001.97681.97850.0000
822006.12.05 10:40s/l411.001.97851.97850.0000-170.0014490.00
832006.12.05 10:50buy421.001.97601.97430.0000
842006.12.05 11:20close421.001.97781.97430.0000180.0014670.00
852006.12.05 13:47buy431.001.97541.97370.0000
862006.12.05 13:52close431.001.97681.97370.0000140.0014810.00
872006.12.05 15:05buy441.001.96981.96810.0000
882006.12.05 15:07close441.001.97281.96810.0000300.0015110.00
892006.12.05 15:14buy451.001.97081.96910.0000
902006.12.05 15:17s/l451.001.96911.96910.0000-170.0014940.00
912006.12.05 15:17buy461.001.96811.96640.0000
922006.12.05 15:22close461.001.97121.96640.0000310.0015250.00
932006.12.05 15:25buy471.001.97121.96950.0000
942006.12.05 15:29s/l471.001.96951.96950.0000-170.0015080.00
952006.12.05 15:29buy481.001.96901.96730.0000
962006.12.05 15:50close481.001.97131.96730.0000230.0015310.00
972006.12.05 16:02sell491.001.97191.97360.0000
982006.12.05 16:37s/l491.001.97361.97360.0000-170.0015140.00
992006.12.06 03:32sell501.001.97371.97540.0000
1002006.12.06 04:00close501.001.97281.97540.000090.0015230.00
1012006.12.06 07:20sell511.001.97281.97450.0000
1022006.12.06 07:25close511.001.97081.97450.0000200.0015430.00
1032006.12.06 07:59buy521.001.96991.96820.0000
1042006.12.06 08:05close521.001.97291.96820.0000300.0015730.00
1052006.12.06 08:25sell531.001.97091.97260.0000
1062006.12.06 09:20close531.001.96801.97260.0000290.0016020.00
1072006.12.06 09:22buy541.001.96891.96720.0000
1082006.12.06 09:32s/l541.001.96721.96720.0000-170.0015850.00
1092006.12.06 09:40buy551.001.96331.96160.0000
1102006.12.06 09:47close551.001.96551.96160.0000220.0016070.00
1112006.12.06 09:50buy561.001.96581.96410.0000
1122006.12.06 09:55s/l561.001.96411.96410.0000-170.0015900.00
1132006.12.06 09:55buy571.001.96371.96200.0000
1142006.12.06 09:59close571.001.96561.96200.0000190.0016090.00
1152006.12.06 11:29sell581.001.96681.96850.0000
1162006.12.06 11:35close581.001.96581.96850.0000100.0016190.00
1172006.12.06 12:50buy591.001.96511.96340.0000
1182006.12.06 12:52close591.001.96641.96340.0000130.0016320.00
1192006.12.06 13:05sell601.001.96681.96850.0000
1202006.12.06 13:07close601.001.96601.96850.000080.0016400.00
1212006.12.06 13:20buy611.001.96451.96280.0000
1222006.12.06 13:25s/l611.001.96281.96280.0000-170.0016230.00
1232006.12.06 13:25buy621.001.96221.96050.0000
1242006.12.06 13:29close621.001.96321.96050.0000100.0016330.00
1252006.12.06 13:37buy631.001.96191.96020.0000
1262006.12.06 13:40close631.001.96411.96020.0000220.0016550.00
1272006.12.06 13:45sell641.001.96511.96680.0000
1282006.12.06 13:59close641.001.96381.96680.0000130.0016680.00
1292006.12.06 14:02sell651.001.96491.96660.0000
1302006.12.06 14:07close651.001.96351.96660.0000140.0016820.00
1312006.12.06 14:22sell661.001.96491.96660.0000
1322006.12.06 14:40s/l661.001.96661.96660.0000-170.0016650.00
1332006.12.06 16:05buy671.001.96931.96760.0000
1342006.12.06 18:10s/l671.001.96761.96760.0000-170.0016480.00
1352006.12.06 18:50buy681.001.96691.96520.0000
1362006.12.06 19:40s/l681.001.96521.96520.0000-170.0016310.00
1372006.12.07 04:47sell691.001.96791.96960.0000
1382006.12.07 04:52close691.001.96661.96960.0000130.0016440.00
1392006.12.07 04:55sell701.001.96741.96910.0000
1402006.12.07 05:02s/l701.001.96911.96910.0000-170.0016270.00
1412006.12.07 05:02sell711.001.96941.97110.0000
1422006.12.07 05:05close711.001.96791.97110.0000150.0016420.00
1432006.12.07 05:10sell721.001.96941.97110.0000
1442006.12.07 05:15close721.001.96851.97110.000090.0016510.00
1452006.12.07 05:25sell731.001.96861.97030.0000
1462006.12.07 05:30close731.001.96781.97030.000080.0016590.00
1472006.12.07 07:07sell741.001.97081.97250.0000
1482006.12.07 07:10close741.001.96931.97250.0000150.0016740.00
1492006.12.07 10:20buy751.001.96741.96570.0000
1502006.12.07 10:25close751.001.96821.96570.000080.0016820.00
1512006.12.07 11:44sell761.001.96741.96910.0000
1522006.12.07 11:52close761.001.96661.96910.000080.0016900.00
1532006.12.07 13:05buy771.001.96701.96530.0000
1542006.12.07 13:10close771.001.96831.96530.0000130.0017030.00
1552006.12.07 13:14buy781.001.96701.96530.0000
1562006.12.07 13:32s/l781.001.96531.96530.0000-170.0016860.00
1572006.12.07 13:37sell791.001.96811.96980.0000
1582006.12.07 13:40close791.001.96581.96980.0000230.0017090.00
1592006.12.07 14:17sell801.001.96681.96850.0000
1602006.12.07 14:20close801.001.96591.96850.000090.0017180.00
1612006.12.07 14:40buy811.001.96351.96180.0000
1622006.12.07 14:47close811.001.96491.96180.0000140.0017320.00
1632006.12.07 14:52buy821.001.96371.96200.0000
1642006.12.07 14:55close821.001.96531.96200.0000160.0017480.00
1652006.12.07 16:05buy831.001.96241.96070.0000
1662006.12.07 16:25close831.001.96381.96070.0000140.0017620.00
1672006.12.07 19:17buy841.001.96341.96170.0000
1682006.12.07 19:32s/l841.001.96171.96170.0000-170.0017450.00
1692006.12.07 20:55sell851.001.96321.96490.0000
1702006.12.07 22:02close851.001.96231.96490.000090.0017540.00
1712006.12.07 22:29buy861.001.96261.96090.0000
1722006.12.07 22:32close861.001.96351.96090.000090.0017630.00
1732006.12.07 22:35sell871.001.96321.96490.0000
1742006.12.07 23:02close871.001.96241.96490.000080.0017710.00
1752006.12.07 23:14buy881.001.96191.96020.0000
1762006.12.07 23:22close881.001.96271.96020.000080.0017790.00
1772006.12.08 01:37sell891.001.96301.96470.0000
1782006.12.08 05:25close891.001.96191.96470.0000110.0017900.00
1792006.12.08 08:17sell901.001.96181.96350.0000
1802006.12.08 09:20close901.001.96081.96350.0000100.0018000.00
1812006.12.08 09:35sell911.001.96151.96320.0000
1822006.12.08 09:44close911.001.96081.96320.000070.0018070.00
1832006.12.08 09:55buy921.001.96041.95870.0000
1842006.12.08 11:07s/l921.001.95871.95870.0000-170.0017900.00
1852006.12.08 12:05buy931.001.95831.95660.0000
1862006.12.08 12:22close931.001.95921.95660.000090.0017990.00
1872006.12.08 13:17buy941.001.95711.95540.0000
1882006.12.08 13:20close941.001.95821.95540.0000110.0018100.00
1892006.12.08 13:29buy951.001.95751.95580.0000
1902006.12.08 13:32s/l951.001.95581.95580.0000-170.0017930.00
1912006.12.08 13:32buy961.001.95371.95200.0000
1922006.12.08 13:35close961.001.95791.95200.0000420.0018350.00
1932006.12.08 13:37buy971.001.95511.95340.0000
1942006.12.08 13:40close971.001.95561.95340.000050.0018400.00
1952006.12.08 13:47sell981.001.96811.96980.0000
1962006.12.08 13:50close981.001.96631.96980.0000180.0018580.00
1972006.12.08 13:52sell991.001.96661.96830.0000
1982006.12.08 13:55close991.001.95681.96830.0000980.0019560.00
1992006.12.08 13:59sell1001.001.96711.96880.0000
2002006.12.08 14:02s/l1001.001.96881.96880.0000-170.0019390.00
2012006.12.08 16:40sell1011.001.96681.96850.0000
2022006.12.08 16:44close1011.001.96391.96850.0000290.0019680.00
2032006.12.08 17:05sell1021.001.95791.95960.0000
2042006.12.08 17:07close1021.001.95611.95960.0000180.0019860.00
2052006.12.08 17:10buy1031.001.95431.95260.0000
2062006.12.08 17:14close1031.001.95691.95260.0000260.0020120.00
2072006.12.08 17:17sell1041.001.95811.95980.0000
2082006.12.08 17:25close1041.001.95651.95980.0000160.0020280.00
2092006.12.08 17:47sell1051.001.95811.95980.0000
2102006.12.08 17:50close1051.001.95671.95980.0000140.0020420.00
2112006.12.11 00:20buy1061.001.94991.94820.0000
2122006.12.11 00:22close1061.001.95191.94820.0000200.0020620.00
2132006.12.11 03:59sell1071.001.94981.95150.0000
2142006.12.11 06:07s/l1071.001.95151.95150.0000-170.0020450.00
2152006.12.11 06:14sell1081.001.95171.95340.0000
2162006.12.11 06:47close1081.001.94981.95340.0000190.0020640.00
2172006.12.11 07:22sell1091.001.95171.95340.0000
2182006.12.11 07:47s/l1091.001.95341.95340.0000-170.0020470.00
2192006.12.11 08:10sell1101.001.95631.95800.0000
2202006.12.11 08:17close1101.001.95561.95800.000070.0020540.00
2212006.12.11 08:25sell1111.001.95681.95850.0000
2222006.12.11 08:29close1111.001.95611.95850.000070.0020610.00
2232006.12.11 08:47buy1121.001.95281.95110.0000
2242006.12.11 08:50close1121.001.95371.95110.000090.0020700.00
2252006.12.11 08:59buy1131.001.95341.95170.0000
2262006.12.11 09:37s/l1131.001.95171.95170.0000-170.0020530.00
2272006.12.11 10:44sell1141.001.95061.95230.0000
2282006.12.11 11:17close1141.001.94991.95230.000070.0020600.00
2292006.12.11 13:35sell1151.001.95081.95250.0000
2302006.12.11 13:37close1151.001.95011.95250.000070.0020670.00
2312006.12.11 13:45sell1161.001.95021.95190.0000
2322006.12.11 15:22s/l1161.001.95191.95190.0000-170.0020500.00
2332006.12.11 22:25sell1171.001.95921.96090.0000
2342006.12.11 23:25s/l1171.001.96091.96090.0000-170.0020330.00
2352006.12.12 02:35buy1181.001.95971.95800.0000
2362006.12.12 02:52close1181.001.96091.95800.0000120.0020450.00
2372006.12.12 07:55buy1191.001.95901.95730.0000
2382006.12.12 08:32close1191.001.96001.95730.0000100.0020550.00
2392006.12.12 08:47sell1201.001.96031.96200.0000
2402006.12.12 08:50close1201.001.95931.96200.0000100.0020650.00
2412006.12.12 09:22sell1211.001.96121.96290.0000
2422006.12.12 09:25close1211.001.95911.96290.0000210.0020860.00
2432006.12.12 09:29sell1221.001.96111.96280.0000
2442006.12.12 09:32s/l1221.001.96281.96280.0000-170.0020690.00
2452006.12.12 09:35sell1231.001.96371.96540.0000
2462006.12.12 09:40close1231.001.96141.96540.0000230.0020920.00
2472006.12.12 09:44sell1241.001.96331.96500.0000
2482006.12.12 10:10s/l1241.001.96501.96500.0000-170.0020750.00
2492006.12.12 14:02sell1251.001.96411.96580.0000
2502006.12.12 14:05close1251.001.96311.96580.0000100.0020850.00
2512006.12.12 14:14sell1261.001.96381.96550.0000
2522006.12.12 14:32s/l1261.001.96551.96550.0000-170.0020680.00
2532006.12.12 16:37buy1271.001.96501.96330.0000
2542006.12.12 16:47close1271.001.96621.96330.0000120.0020800.00
2552006.12.12 19:20sell1281.001.96951.97120.0000
2562006.12.12 19:25close1281.001.96731.97120.0000220.0021020.00
2572006.12.12 19:29sell1291.001.96891.97060.0000
2582006.12.12 19:32s/l1291.001.97061.97060.0000-170.0020850.00
2592006.12.12 19:32sell1301.001.97111.97280.0000
2602006.12.12 19:40close1301.001.96871.97280.0000240.0021090.00
2612006.12.12 19:55sell1311.001.97061.97230.0000
2622006.12.13 07:00close1311.001.96981.97230.000081.7021171.70
2632006.12.13 08:07buy1321.001.96931.96760.0000
2642006.12.13 08:10close1321.001.97001.96760.000070.0021241.70
2652006.12.13 08:14buy1331.001.96941.96770.0000
2662006.12.13 08:32s/l1331.001.96771.96770.0000-170.0021071.70
2672006.12.13 08:32buy1341.001.96751.96580.0000
2682006.12.13 08:37close1341.001.96891.96580.0000140.0021211.70
2692006.12.13 08:40buy1351.001.96771.96600.0000
2702006.12.13 08:47close1351.001.96881.96600.0000110.0021321.70
2712006.12.13 09:10buy1361.001.96711.96540.0000
2722006.12.13 09:14close1361.001.96861.96540.0000150.0021471.70
2732006.12.13 13:32buy1371.001.96471.96300.0000
2742006.12.13 13:35close1371.001.97071.96300.0000600.0022071.70
2752006.12.13 13:37buy1381.001.96311.96140.0000
2762006.12.13 13:40close1381.001.96451.96140.0000140.0022211.70
2772006.12.13 13:44buy1391.001.96661.96490.0000
2782006.12.13 13:55s/l1391.001.96491.96490.0000-170.0022041.70
2792006.12.13 13:55buy1401.001.96471.96300.0000
2802006.12.13 14:35s/l1401.001.96301.96300.0000-170.0021871.70
2812006.12.13 17:50buy1411.001.96501.96330.0000
2822006.12.13 18:10s/l1411.001.96331.96330.0000-170.0021701.70
2832006.12.14 00:47buy1421.001.96631.96460.0000
2842006.12.14 01:47close1421.001.96741.96460.0000110.0021811.70
2852006.12.14 05:55buy1431.001.96561.96390.0000
2862006.12.14 06:20close1431.001.96681.96390.0000120.0021931.70
2872006.12.14 08:10sell1441.001.97111.97280.0000
2882006.12.14 08:17close1441.001.96911.97280.0000200.0022131.70
2892006.12.14 08:20buy1451.001.96831.96660.0000
2902006.12.14 08:22close1451.001.96961.96660.0000130.0022261.70
2912006.12.14 08:47buy1461.001.96731.96560.0000
2922006.12.14 08:52close1461.001.96831.96560.0000100.0022361.70
2932006.12.14 08:55buy1471.001.96751.96580.0000
2942006.12.14 09:32close1471.001.96881.96580.0000130.0022491.70
2952006.12.14 09:35sell1481.001.96841.97010.0000
2962006.12.14 09:37close1481.001.96721.97010.0000120.0022611.70
2972006.12.14 09:44sell1491.001.96831.97000.0000
2982006.12.14 09:59close1491.001.96731.97000.0000100.0022711.70
2992006.12.14 11:05buy1501.001.96541.96370.0000
3002006.12.14 11:07close1501.001.96791.96370.0000250.0022961.70
3012006.12.14 11:10buy1511.001.96681.96510.0000
3022006.12.14 11:35s/l1511.001.96511.96510.0000-170.0022791.70
3032006.12.14 12:20sell1521.001.96641.96810.0000
3042006.12.14 12:35close1521.001.96441.96810.0000200.0022991.70
3052006.12.14 12:37buy1531.001.96361.96190.0000
3062006.12.14 12:40close1531.001.96541.96190.0000180.0023171.70
3072006.12.14 12:47buy1541.001.96371.96200.0000
3082006.12.14 13:07close1541.001.96491.96200.0000120.0023291.70
3092006.12.14 13:37buy1551.001.96091.95920.0000
3102006.12.14 13:44close1551.001.96241.95920.0000150.0023441.70
3112006.12.14 14:14sell1561.001.96411.96580.0000
3122006.12.14 14:47close1561.001.96131.96580.0000280.0023721.70
3132006.12.14 14:59buy1571.001.96131.95960.0000
3142006.12.14 15:05close1571.001.96261.95960.0000130.0023851.70
3152006.12.14 15:25buy1581.001.95891.95720.0000
3162006.12.14 15:32close1581.001.95981.95720.000090.0023941.70
3172006.12.14 15:44sell1591.001.95971.96140.0000
3182006.12.14 15:47s/l1591.001.96141.96140.0000-170.0023771.70
3192006.12.14 15:47sell1601.001.96261.96430.0000
3202006.12.14 15:50close1601.001.96121.96430.0000140.0023911.70
3212006.12.14 15:52sell1611.001.96201.96370.0000
3222006.12.14 15:55close1611.001.95961.96370.0000240.0024151.70
3232006.12.14 15:59sell1621.001.96241.96410.0000
3242006.12.14 16:32close1621.001.96081.96410.0000160.0024311.70
3252006.12.14 16:50sell1631.001.96391.96560.0000
3262006.12.14 17:32close1631.001.96241.96560.0000150.0024461.70
3272006.12.14 18:35buy1641.001.96091.95920.0000
3282006.12.14 19:07close1641.001.96221.95920.0000130.0024591.70
3292006.12.14 19:29sell1651.001.96161.96330.0000
3302006.12.14 19:50close1651.001.96031.96330.0000130.0024721.70
3312006.12.14 21:45buy1661.001.96051.95880.0000
3322006.12.14 22:32close1661.001.96181.95880.0000130.0024851.70
3332006.12.15 03:05buy1671.001.96101.95930.0000
3342006.12.15 04:17close1671.001.96201.95930.0000100.0024951.70
3352006.12.15 12:02sell1681.001.95741.95910.0000
3362006.12.15 12:50close1681.001.95651.95910.000090.0025041.70
3372006.12.15 12:59buy1691.001.95651.95480.0000
3382006.12.15 13:20close1691.001.95911.95480.0000260.0025301.70
3392006.12.15 13:22sell1701.001.95851.96020.0000
3402006.12.15 13:25close1701.001.95601.96020.0000250.0025551.70
3412006.12.15 13:29sell1711.001.95861.96030.0000
3422006.12.15 13:32s/l1711.001.96031.96030.0000-170.0025381.70
3432006.12.15 14:17buy1721.001.96241.96070.0000
3442006.12.15 14:22close1721.001.96501.96070.0000260.0025641.70
3452006.12.15 14:29buy1731.001.96331.96160.0000
3462006.12.15 14:32s/l1731.001.96161.96160.0000-170.0025471.70
3472006.12.15 15:07buy1741.001.95351.95180.0000
3482006.12.15 15:10s/l1741.001.95181.95180.0000-170.0025301.70
3492006.12.15 15:10buy1751.001.95091.94920.0000
3502006.12.15 15:14close1751.001.95231.94920.0000140.0025441.70
3512006.12.15 15:15buy1761.001.95221.95050.0000
3522006.12.15 15:40s/l1761.001.95051.95050.0000-170.0025271.70
3532006.12.15 17:02buy1771.001.95171.95000.0000
3542006.12.15 17:07close1771.001.95251.95000.000080.0025351.70
3552006.12.15 17:14buy1781.001.95171.95000.0000
3562006.12.15 17:22close1781.001.95301.95000.0000130.0025481.70
3572006.12.15 17:25buy1791.001.95291.95120.0000
3582006.12.15 17:40s/l1791.001.95121.95120.0000-170.0025311.70
3592006.12.18 02:17buy1801.001.95351.95180.0000
3602006.12.18 03:50close1801.001.95461.95180.0000110.0025421.70
3612006.12.18 05:50sell1811.001.95561.95730.0000
3622006.12.18 06:37s/l1811.001.95731.95730.0000-170.0025251.70
3632006.12.18 09:05buy1821.001.95441.95270.0000
3642006.12.18 09:10close1821.001.95561.95270.0000120.0025371.70
3652006.12.18 09:17buy1831.001.95241.95070.0000
3662006.12.18 09:22close1831.001.95441.95070.0000200.0025571.70
3672006.12.18 09:25buy1841.001.95331.95160.0000
3682006.12.18 10:02close1841.001.95441.95160.0000110.0025681.70
3692006.12.18 10:32buy1851.001.95041.94870.0000
3702006.12.18 10:37close1851.001.95281.94870.0000240.0025921.70
3712006.12.18 10:44buy1861.001.95041.94870.0000
3722006.12.18 10:50close1861.001.95141.94870.0000100.0026021.70
3732006.12.18 10:52buy1871.001.95061.94890.0000
3742006.12.18 11:02close1871.001.95191.94890.0000130.0026151.70
3752006.12.18 15:07buy1881.001.94401.94230.0000
3762006.12.18 15:17close1881.001.94521.94230.0000120.0026271.70
3772006.12.18 15:32sell1891.001.94561.94730.0000
3782006.12.18 15:40close1891.001.94391.94730.0000170.0026441.70
3792006.12.18 15:44sell1901.001.94511.94680.0000
3802006.12.18 15:55close1901.001.94371.94680.0000140.0026581.70
3812006.12.18 15:59sell1911.001.94561.94730.0000
3822006.12.18 18:22s/l1911.001.94731.94730.0000-170.0026411.70
3832006.12.19 07:52sell1921.001.95331.95500.0000
3842006.12.19 07:55close1921.001.95101.95500.0000230.0026641.70
3852006.12.19 07:59sell1931.001.95311.95480.0000
3862006.12.19 08:05s/l1931.001.95481.95480.0000-170.0026471.70
3872006.12.19 08:05sell1941.001.95561.95730.0000
3882006.12.19 08:07close1941.001.95301.95730.0000260.0026731.70
3892006.12.19 08:10sell1951.001.95761.95930.0000
3902006.12.19 08:14close1951.001.95651.95930.0000110.0026841.70
3912006.12.19 08:15sell1961.001.95621.95790.0000
3922006.12.19 08:35s/l1961.001.95791.95790.0000-170.0026671.70
3932006.12.19 08:37sell1971.001.95951.96120.0000
3942006.12.19 08:40s/l1971.001.96121.96120.0000-170.0026501.70
3952006.12.19 08:40sell1981.001.96111.96280.0000
3962006.12.19 08:44close1981.001.96001.96280.0000110.0026611.70
3972006.12.19 08:45sell1991.001.95971.96140.0000
3982006.12.19 08:52s/l1991.001.96141.96140.0000-170.0026441.70
3992006.12.19 08:52sell2001.001.96201.96370.0000
4002006.12.19 09:05s/l2001.001.96371.96370.0000-170.0026271.70
4012006.12.19 09:05sell2011.001.96361.96530.0000
4022006.12.19 09:10s/l2011.001.96531.96530.0000-170.0026101.70
4032006.12.19 09:10sell2021.001.96541.96710.0000
4042006.12.19 09:17close2021.001.96131.96710.0000410.0026511.70
4052006.12.19 09:22sell2031.001.96351.96520.0000
4062006.12.19 09:29close2031.001.96241.96520.0000110.0026621.70
4072006.12.19 13:32sell2041.001.96091.96260.0000
4082006.12.19 13:40close2041.001.95771.96260.0000320.0026941.70
4092006.12.19 14:14sell2051.001.96221.96390.0000
4102006.12.19 14:17close2051.001.96041.96390.0000180.0027121.70
4112006.12.19 16:52sell2061.001.96641.96810.0000
4122006.12.19 17:17close2061.001.96541.96810.0000100.0027221.70
4132006.12.19 19:32buy2071.001.96821.96650.0000
4142006.12.19 22:00close2071.001.96941.96650.0000120.0027341.70
4152006.12.20 07:02buy2081.001.97231.97060.0000
4162006.12.20 07:10close2081.001.97471.97060.0000240.0027581.70
4172006.12.20 07:14buy2091.001.97251.97080.0000
4182006.12.20 07:59s/l2091.001.97081.97080.0000-170.0027411.70
4192006.12.20 08:20sell2101.001.97301.97470.0000
4202006.12.20 08:25close2101.001.97081.97470.0000220.0027631.70
4212006.12.20 09:35sell2111.001.97251.97420.0000
4222006.12.20 09:40close2111.001.96981.97420.0000270.0027901.70
4232006.12.20 13:14buy2121.001.97061.96890.0000
4242006.12.20 13:30close2121.001.97171.96890.0000110.0028011.70
4252006.12.20 13:40buy2131.001.97031.96860.0000
4262006.12.20 15:25close2131.001.97161.96860.0000130.0028141.70
4272006.12.20 15:40buy2141.001.96691.96520.0000
4282006.12.20 15:44close2141.001.96851.96520.0000160.0028301.70
4292006.12.20 15:47buy2151.001.96631.96460.0000
4302006.12.20 15:55close2151.001.96871.96460.0000240.0028541.70
4312006.12.20 15:59buy2161.001.96571.96400.0000
4322006.12.20 16:50s/l2161.001.96401.96400.0000-170.0028371.70
4332006.12.21 07:37buy2171.001.96501.96330.0000
4342006.12.21 07:44close2171.001.96701.96330.0000200.0028571.70
4352006.12.21 09:17buy2181.001.96721.96550.0000
4362006.12.21 09:20close2181.001.96871.96550.0000150.0028721.70
4372006.12.21 10:40buy2191.001.96381.96210.0000
4382006.12.21 10:47close2191.001.96561.96210.0000180.0028901.70
4392006.12.21 10:52buy2201.001.96411.96240.0000
4402006.12.21 10:59close2201.001.96591.96240.0000180.0029081.70
4412006.12.21 11:10buy2211.001.96531.96360.0000
4422006.12.21 11:17close2211.001.96631.96360.0000100.0029181.70
4432006.12.21 11:22buy2221.001.96301.96130.0000
4442006.12.21 11:25close2221.001.96461.96130.0000160.0029341.70
4452006.12.21 11:29buy2231.001.96301.96130.0000
4462006.12.21 11:50close2231.001.96381.96130.000080.0029421.70
4472006.12.21 15:32sell2241.001.96021.96190.0000
4482006.12.21 15:35close2241.001.95881.96190.0000140.0029561.70
4492006.12.21 18:17sell2251.001.96241.96410.0000
4502006.12.21 20:22close2251.001.96061.96410.0000180.0029741.70
4512006.12.21 20:40buy2261.001.95991.95820.0000
4522006.12.21 21:02close2261.001.96141.95820.0000150.0029891.70
4532006.12.22 08:47sell2271.001.96611.96780.0000
4542006.12.22 08:52close2271.001.96431.96780.0000180.0030071.70
4552006.12.22 08:55sell2281.001.96561.96730.0000
4562006.12.22 09:05close2281.001.96411.96730.0000150.0030221.70
4572006.12.22 09:50sell2291.001.96831.97000.0000
4582006.12.22 09:52close2291.001.96641.97000.0000190.0030411.70
4592006.12.22 11:14buy2301.001.96371.96200.0000
4602006.12.22 11:17close2301.001.96551.96200.0000180.0030591.70
4612006.12.22 11:25buy2311.001.96361.96190.0000
4622006.12.22 11:29close2311.001.96511.96190.0000150.0030741.70
4632006.12.22 13:17sell2321.001.96601.96770.0000
4642006.12.22 13:20close2321.001.96431.96770.0000170.0030911.70
4652006.12.22 13:32sell2331.001.96491.96660.0000
4662006.12.22 13:35s/l2331.001.96661.96660.0000-170.0030741.70
4672006.12.22 13:35sell2341.001.96771.96940.0000
4682006.12.22 13:37close2341.001.96701.96940.000070.0030811.70
4692006.12.22 13:44sell2351.001.96751.96920.0000
4702006.12.22 13:52close2351.001.96541.96920.0000210.0031021.70
4712006.12.22 14:20buy2361.001.96171.96000.0000
4722006.12.22 14:22close2361.001.96501.96000.0000330.0031351.70
4732006.12.22 16:25sell2371.001.96211.96380.0000
4742006.12.22 16:29close2371.001.96071.96380.0000140.0031491.70
4752006.12.22 16:44buy2381.001.95891.95720.0000
4762006.12.22 16:47s/l2381.001.95721.95720.0000-170.0031321.70
4772006.12.22 16:47buy2391.001.95741.95570.0000
4782006.12.22 16:52close2391.001.95891.95570.0000150.0031471.70
4792006.12.22 16:59buy2401.001.95751.95580.0000
4802006.12.22 19:00close2401.001.95871.95580.0000120.0031591.70
4812006.12.24 23:14sell2411.001.95731.95900.0000
4822006.12.24 23:32s/l2411.001.95901.95900.0000-170.0031421.70
4832006.12.25 00:10buy2421.001.95771.95600.0000
4842006.12.25 00:50close2421.001.95881.95600.0000110.0031531.70
4852006.12.25 01:17buy2431.001.95781.95610.0000
4862006.12.25 04:40s/l2431.001.95611.95610.0000-170.0031361.70