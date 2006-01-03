|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.01.03 08:00 - 2006.12.15 00:00 (2006.01.01 - 2006.12.15)
|Model
|Control points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
|Parameters
|TakeProfit=35; Lots=0.2; StopLoss=35; TrailingStop=25; MaxTrades=5; SecureProfit=20; OrderstoProtect=0;
|Bars in test
|10925
|Ticks modelled
|70934
|Modelling quality
|50.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|5930718.24
|Gross profit
|18387899.84
|Gross loss
|-12457181.59
|Profit factor
|1.48
|Expected payoff
|3446.09
|Absolute drawdown
|700.90
|Maximal drawdown
|315579.45 (6.54%)
|Relative drawdown
|33.84% (21453.97)
|Total trades
|1721
|Short positions (won %)
|786 (54.83%)
|Long positions (won %)
|935 (60.86%)
|Profit trades (% of total)
|1000 (58.11%)
|Loss trades (% of total)
|721 (41.89%)
|Largest
|profit trade
|35000.00
|loss trade
|-35793.93
|Average
|profit trade
|18387.90
|loss trade
|-17277.64
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|11 (115836.06)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-245224.86)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|331639.24 (10)
|consecutive loss (count of losses)
|-245224.86 (7)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.03 08:00
|sell
|1
|1.00
|1.7295
|1.7330
|1.7260
|2
|2006.01.03 10:35
|s/l
|1
|1.00
|1.7330
|1.7330
|1.7260
|-350.00
|9650.00
|3
|2006.01.03 10:35
|sell
|2
|1.00
|1.7343
|1.7378
|1.7308
|4
|2006.01.03 11:05
|t/p
|2
|1.00
|1.7308
|1.7378
|1.7308
|350.00
|10000.00
|5
|2006.01.03 11:05
|sell
|3
|1.00
|1.7302
|1.7337
|1.7267
|6
|2006.01.03 11:50
|s/l
|3
|1.00
|1.7337
|1.7337
|1.7267
|-350.00
|9650.00
|7
|2006.01.03 11:50
|sell
|4
|1.00
|1.7340
|1.7375
|1.7305
|8
|2006.01.03 12:05
|t/p
|4
|1.00
|1.7305
|1.7375
|1.7305
|350.00
|10000.00
|9
|2006.01.03 12:05
|sell
|5
|1.00
|1.7295
|1.7330
|1.7260
|10
|2006.01.03 12:15
|s/l
|5
|1.00
|1.7330
|1.7330
|1.7260
|-350.00
|9650.00
|11
|2006.01.03 12:15
|sell
|6
|1.00
|1.7331
|1.7366
|1.7296
|12
|2006.01.03 12:35
|t/p
|6
|1.00
|1.7296
|1.7366
|1.7296
|350.00
|10000.00
|13
|2006.01.03 12:35
|sell
|7
|1.00
|1.7292
|1.7327
|1.7257
|14
|2006.01.03 15:10
|t/p
|7
|1.00
|1.7257
|1.7327
|1.7257
|350.00
|10350.00
|15
|2006.01.03 15:10
|buy
|8
|2.00
|1.7255
|1.7220
|1.7290
|16
|2006.01.03 15:20
|t/p
|8
|2.00
|1.7290
|1.7220
|1.7290
|700.00
|11050.00
|17
|2006.01.03 15:20
|buy
|9
|2.00
|1.7296
|1.7261
|1.7331
|18
|2006.01.03 15:29
|s/l
|9
|2.00
|1.7261
|1.7261
|1.7331
|-700.00
|10350.00
|19
|2006.01.03 15:29
|buy
|10
|2.00
|1.7263
|1.7228
|1.7298
|20
|2006.01.03 16:35
|t/p
|10
|2.00
|1.7298
|1.7228
|1.7298
|700.00
|11050.00
|21
|2006.01.03 16:45
|buy
|11
|2.00
|1.7285
|1.7250
|1.7320
|22
|2006.01.03 17:05
|t/p
|11
|2.00
|1.7320
|1.7250
|1.7320
|700.00
|11750.00
|23
|2006.01.03 17:05
|sell
|12
|2.00
|1.7379
|1.7414
|1.7344
|24
|2006.01.03 17:10
|t/p
|12
|2.00
|1.7344
|1.7414
|1.7344
|700.00
|12450.00
|25
|2006.01.03 17:10
|sell
|13
|2.00
|1.7311
|1.7346
|1.7276
|26
|2006.01.03 17:15
|s/l
|13
|2.00
|1.7346
|1.7346
|1.7276
|-700.00
|11750.00
|27
|2006.01.03 17:15
|sell
|14
|2.00
|1.7379
|1.7414
|1.7344
|28
|2006.01.03 19:10
|s/l
|14
|2.00
|1.7414
|1.7414
|1.7344
|-700.00
|11050.00
|29
|2006.01.03 19:10
|sell
|15
|2.00
|1.7414
|1.7449
|1.7379
|30
|2006.01.03 21:20
|s/l
|15
|2.00
|1.7449
|1.7449
|1.7379
|-700.00
|10350.00
|31
|2006.01.03 21:20
|sell
|16
|2.00
|1.7451
|1.7486
|1.7416
|32
|2006.01.04 01:40
|s/l
|16
|2.00
|1.7486
|1.7486
|1.7416
|-700.90
|9649.10
|33
|2006.01.04 01:40
|sell
|17
|1.00
|1.7487
|1.7522
|1.7452
|34
|2006.01.04 04:05
|s/l
|17
|1.00
|1.7522
|1.7522
|1.7452
|-350.00
|9299.10
|35
|2006.01.04 04:05
|sell
|18
|1.00
|1.7528
|1.7563
|1.7493
|36
|2006.01.04 04:20
|t/p
|18
|1.00
|1.7493
|1.7563
|1.7493
|350.00
|9649.10
|37
|2006.01.04 04:20
|buy
|19
|1.00
|1.7478
|1.7443
|1.7513
|38
|2006.01.04 04:35
|t/p
|19
|1.00
|1.7513
|1.7443
|1.7513
|350.00
|9999.10
|39
|2006.01.04 04:35
|sell
|20
|1.00
|1.7518
|1.7553
|1.7483
|40
|2006.01.04 09:20
|t/p
|20
|1.00
|1.7483
|1.7553
|1.7483
|350.00
|10349.10
|41
|2006.01.04 09:20
|buy
|21
|2.00
|1.7472
|1.7437
|1.7507
|42
|2006.01.04 09:35
|t/p
|21
|2.00
|1.7507
|1.7437
|1.7507
|700.00
|11049.10
|43
|2006.01.04 09:40
|buy
|22
|2.00
|1.7507
|1.7472
|1.7542
|44
|2006.01.04 11:20
|t/p
|22
|2.00
|1.7542
|1.7472
|1.7542
|700.00
|11749.10
|45
|2006.01.04 11:20
|sell
|23
|2.00
|1.7569
|1.7604
|1.7534
|46
|2006.01.04 17:40
|s/l
|23
|2.00
|1.7604
|1.7604
|1.7534
|-700.00
|11049.10
|47
|2006.01.04 17:40
|sell
|24
|2.00
|1.7602
|1.7637
|1.7567
|48
|2006.01.05 00:40
|t/p
|24
|2.00
|1.7567
|1.7637
|1.7567
|697.30
|11746.40
|49
|2006.01.05 00:40
|buy
|25
|2.00
|1.7561
|1.7526
|1.7596
|50
|2006.01.05 10:10
|s/l
|25
|2.00
|1.7526
|1.7526
|1.7596
|-700.00
|11046.40
|51
|2006.01.05 10:10
|buy
|26
|2.00
|1.7524
|1.7489
|1.7559
|52
|2006.01.05 11:35
|t/p
|26
|2.00
|1.7559
|1.7489
|1.7559
|700.00
|11746.40
|53
|2006.01.05 11:40
|buy
|27
|2.00
|1.7555
|1.7520
|1.7590
|54
|2006.01.05 12:15
|s/l
|27
|2.00
|1.7520
|1.7520
|1.7590
|-700.00
|11046.40
|55
|2006.01.05 12:15
|buy
|28
|2.00
|1.7514
|1.7479
|1.7549
|56
|2006.01.05 14:05
|t/p
|28
|2.00
|1.7549
|1.7479
|1.7549
|700.00
|11746.40
|57
|2006.01.05 14:15
|buy
|29
|2.00
|1.7538
|1.7503
|1.7573
|58
|2006.01.05 19:10
|t/p
|29
|2.00
|1.7573
|1.7503
|1.7573
|700.00
|12446.40
|59
|2006.01.05 19:10
|sell
|30
|2.00
|1.7573
|1.7608
|1.7538
|60
|2006.01.06 03:35
|t/p
|30
|2.00
|1.7538
|1.7608
|1.7538
|699.10
|13145.50
|61
|2006.01.06 03:35
|buy
|31
|2.00
|1.7530
|1.7495
|1.7565
|62
|2006.01.06 14:50
|t/p
|31
|2.00
|1.7565
|1.7495
|1.7565
|700.00
|13845.50
|63
|2006.01.06 14:50
|sell
|32
|2.00
|1.7568
|1.7603
|1.7533
|64
|2006.01.06 15:50
|s/l
|32
|2.00
|1.7603
|1.7603
|1.7533
|-700.00
|13145.50
|65
|2006.01.06 15:50
|sell
|33
|2.00
|1.7649
|1.7684
|1.7614
|66
|2006.01.06 16:50
|s/l
|33
|2.00
|1.7684
|1.7684
|1.7614
|-700.00
|12445.50
|67
|2006.01.06 16:50
|sell
|34
|2.00
|1.7694
|1.7729
|1.7659
|68
|2006.01.09 10:20
|t/p
|34
|2.00
|1.7659
|1.7729
|1.7659
|699.10
|13144.60
|69
|2006.01.09 10:20
|buy
|35
|2.00
|1.7657
|1.7622
|1.7692
|70
|2006.01.10 09:10
|s/l
|35
|2.00
|1.7622
|1.7622
|1.7692
|-705.29
|12439.31
|71
|2006.01.10 09:10
|buy
|36
|2.00
|1.7622
|1.7587
|1.7657
|72
|2006.01.10 10:05
|t/p
|36
|2.00
|1.7657
|1.7587
|1.7657
|700.00
|13139.31
|73
|2006.01.10 10:20
|buy
|37
|2.00
|1.7652
|1.7617
|1.7687
|74
|2006.01.10 12:10
|t/p
|37
|2.00
|1.7687
|1.7617
|1.7687
|700.00
|13839.31
|75
|2006.01.10 12:10
|sell
|38
|2.00
|1.7698
|1.7733
|1.7663
|76
|2006.01.10 13:10
|t/p
|38
|2.00
|1.7663
|1.7733
|1.7663
|700.00
|14539.31
|77
|2006.01.10 13:10
|buy
|39
|2.00
|1.7661
|1.7626
|1.7696
|78
|2006.01.10 16:50
|s/l
|39
|2.00
|1.7626
|1.7626
|1.7696
|-700.00
|13839.31
|79
|2006.01.10 16:50
|buy
|40
|2.00
|1.7630
|1.7595
|1.7665
|80
|2006.01.10 16:59
|t/p
|40
|2.00
|1.7665
|1.7595
|1.7665
|700.00
|14539.31
|81
|2006.01.10 16:59
|buy
|41
|2.00
|1.7669
|1.7634
|1.7704
|82
|2006.01.10 19:15
|s/l
|41
|2.00
|1.7634
|1.7634
|1.7704
|-700.00
|13839.31
|83
|2006.01.10 19:15
|buy
|42
|2.00
|1.7636
|1.7601
|1.7671
|84
|2006.01.11 03:50
|s/l
|42
|2.00
|1.7601
|1.7601
|1.7671
|-705.29
|13134.02
|85
|2006.01.11 03:50
|buy
|43
|2.00
|1.7604
|1.7569
|1.7639
|86
|2006.01.11 05:05
|t/p
|43
|2.00
|1.7639
|1.7569
|1.7639
|700.00
|13834.02
|87
|2006.01.11 05:05
|sell
|44
|2.00
|1.7640
|1.7675
|1.7605
|88
|2006.01.11 08:20
|t/p
|44
|2.00
|1.7605
|1.7675
|1.7605
|700.00
|14534.02
|89
|2006.01.11 08:20
|buy
|45
|2.00
|1.7605
|1.7570
|1.7640
|90
|2006.01.11 11:50
|s/l
|45
|2.00
|1.7570
|1.7570
|1.7640
|-700.00
|13834.02
|91
|2006.01.11 11:50
|buy
|46
|2.00
|1.7551
|1.7516
|1.7586
|92
|2006.01.11 14:50
|t/p
|46
|2.00
|1.7586
|1.7516
|1.7586
|700.00
|14534.02
|93
|2006.01.11 14:59
|buy
|47
|2.00
|1.7570
|1.7535
|1.7605
|94
|2006.01.11 16:35
|t/p
|47
|2.00
|1.7605
|1.7535
|1.7605
|700.00
|15234.02
|95
|2006.01.11 17:00
|sell
|48
|2.00
|1.7607
|1.7642
|1.7572
|96
|2006.01.11 18:40
|s/l
|48
|2.00
|1.7642
|1.7642
|1.7572
|-700.00
|14534.02
|97
|2006.01.11 18:40
|sell
|49
|2.00
|1.7647
|1.7682
|1.7612
|98
|2006.01.12 08:59
|s/l
|49
|2.00
|1.7682
|1.7682
|1.7612
|-702.70
|13831.32
|99
|2006.01.12 08:59
|sell
|50
|2.00
|1.7679
|1.7714
|1.7644
|100
|2006.01.12 11:50
|s/l
|50
|2.00
|1.7714
|1.7714
|1.7644
|-700.00
|13131.32
|101
|2006.01.12 11:50
|sell
|51
|2.00
|1.7713
|1.7748
|1.7678
|102
|2006.01.12 14:20
|t/p
|51
|2.00
|1.7678
|1.7748
|1.7678
|700.00
|13831.32
|103
|2006.01.12 14:20
|buy
|52
|2.00
|1.7676
|1.7641
|1.7711
|104
|2006.01.12 14:35
|t/p
|52
|2.00
|1.7711
|1.7641
|1.7711
|700.00
|14531.32
|105
|2006.01.12 14:50
|buy
|53
|2.00
|1.7689
|1.7654
|1.7724
|106
|2006.01.12 16:05
|s/l
|53
|2.00
|1.7654
|1.7654
|1.7724
|-700.00
|13831.32
|107
|2006.01.12 16:05
|buy
|54
|2.00
|1.7612
|1.7577
|1.7647
|108
|2006.01.12 16:15
|t/p
|54
|2.00
|1.7647
|1.7577
|1.7647
|700.00
|14531.32
|109
|2006.01.12 16:15
|buy
|55
|2.00
|1.7666
|1.7631
|1.7701
|110
|2006.01.12 16:20
|s/l
|55
|2.00
|1.7631
|1.7631
|1.7701
|-700.00
|13831.32
|111
|2006.01.12 16:20
|buy
|56
|2.00
|1.7616
|1.7581
|1.7651
|112
|2006.01.12 17:20
|s/l
|56
|2.00
|1.7581
|1.7581
|1.7651
|-700.00
|13131.32
|113
|2006.01.12 17:20
|buy
|57
|2.00
|1.7583
|1.7548
|1.7618
|114
|2006.01.12 17:35
|t/p
|57
|2.00
|1.7618
|1.7548
|1.7618
|700.00
|13831.32
|115
|2006.01.12 17:35
|buy
|58
|2.00
|1.7623
|1.7588
|1.7658
|116
|2006.01.12 22:45
|s/l
|58
|2.00
|1.7588
|1.7588
|1.7658
|-700.00
|13131.32
|117
|2006.01.12 22:45
|buy
|59
|2.00
|1.7589
|1.7554
|1.7624
|118
|2006.01.13 08:35
|t/p
|59
|2.00
|1.7624
|1.7554
|1.7624
|694.71
|13826.03
|119
|2006.01.13 08:35
|sell
|60
|2.00
|1.7625
|1.7660
|1.7590
|120
|2006.01.13 09:20
|s/l
|60
|2.00
|1.7660
|1.7660
|1.7590
|-700.00
|13126.03
|121
|2006.01.13 09:20
|sell
|61
|2.00
|1.7658
|1.7693
|1.7623
|122
|2006.01.13 11:15
|s/l
|61
|2.00
|1.7693
|1.7693
|1.7623
|-700.00
|12426.03
|123
|2006.01.13 11:15
|sell
|62
|2.00
|1.7697
|1.7732
|1.7662
|124
|2006.01.13 12:10
|t/p
|62
|2.00
|1.7662
|1.7732
|1.7662
|700.00
|13126.03
|125
|2006.01.13 12:10
|sell
|63
|2.00
|1.7658
|1.7693
|1.7623
|126
|2006.01.13 15:40
|s/l
|63
|2.00
|1.7693
|1.7693
|1.7623
|-700.00
|12426.03
|127
|2006.01.13 15:50
|buy
|64
|2.00
|1.7670
|1.7635
|1.7705
|128
|2006.01.13 16:10
|t/p
|64
|2.00
|1.7705
|1.7635
|1.7705
|700.00
|13126.03
|129
|2006.01.13 16:10
|sell
|65
|2.00
|1.7710
|1.7745
|1.7675
|130
|2006.01.13 19:20
|s/l
|65
|2.00
|1.7745
|1.7745
|1.7675
|-700.00
|12426.03
|131
|2006.01.13 19:20
|sell
|66
|2.00
|1.7748
|1.7783
|1.7713
|132
|2006.01.13 19:50
|s/l
|66
|2.00
|1.7783
|1.7783
|1.7713
|-700.00
|11726.03
|133
|2006.01.13 19:50
|sell
|67
|2.00
|1.7780
|1.7815
|1.7745
|134
|2006.01.16 08:50
|t/p
|67
|2.00
|1.7745
|1.7815
|1.7745
|699.10
|12425.13
|135
|2006.01.16 08:50
|buy
|68
|2.00
|1.7742
|1.7707
|1.7777
|136
|2006.01.16 12:20
|s/l
|68
|2.00
|1.7707
|1.7707
|1.7777
|-700.00
|11725.13
|137
|2006.01.16 12:20
|buy
|69
|2.00
|1.7701
|1.7666
|1.7736
|138
|2006.01.16 15:15
|s/l
|69
|2.00
|1.7666
|1.7666
|1.7736
|-700.00
|11025.13
|139
|2006.01.16 15:15
|buy
|70
|2.00
|1.7670
|1.7635
|1.7705
|140
|2006.01.17 11:45
|s/l
|70
|2.00
|1.7635
|1.7635
|1.7705
|-705.29
|10319.83
|141
|2006.01.17 11:45
|buy
|71
|2.00
|1.7602
|1.7567
|1.7637
|142
|2006.01.17 11:50
|t/p
|71
|2.00
|1.7637
|1.7567
|1.7637
|700.00
|11019.83
|143
|2006.01.17 11:50
|buy
|72
|2.00
|1.7665
|1.7630
|1.7700
|144
|2006.01.17 11:59
|s/l
|72
|2.00
|1.7630
|1.7630
|1.7700
|-700.00
|10319.83
|145
|2006.01.17 11:59
|buy
|73
|2.00
|1.7615
|1.7580
|1.7650
|146
|2006.01.17 21:35
|t/p
|73
|2.00
|1.7650
|1.7580
|1.7650
|700.00
|11019.83
|147
|2006.01.17 21:35
|sell
|74
|2.00
|1.7663
|1.7698
|1.7628
|148
|2006.01.18 06:10
|t/p
|74
|2.00
|1.7628
|1.7698
|1.7628
|699.10
|11718.93
|149
|2006.01.18 06:10
|buy
|75
|2.00
|1.7618
|1.7583
|1.7653
|150
|2006.01.18 09:35
|t/p
|75
|2.00
|1.7653
|1.7583
|1.7653
|700.00
|12418.93
|151
|2006.01.18 09:45
|buy
|76
|2.00
|1.7633
|1.7598
|1.7668
|152
|2006.01.18 10:05
|t/p
|76
|2.00
|1.7668
|1.7598
|1.7668
|700.00
|13118.93
|153
|2006.01.18 10:05
|sell
|77
|2.00
|1.7674
|1.7709
|1.7639
|154
|2006.01.18 17:05
|t/p
|77
|2.00
|1.7639
|1.7709
|1.7639
|700.00
|13818.93
|155
|2006.01.18 17:05
|buy
|78
|2.00
|1.7636
|1.7601
|1.7671
|156
|2006.01.18 19:15
|s/l
|78
|2.00
|1.7601
|1.7601
|1.7671
|-700.00
|13118.93
|157
|2006.01.18 19:15
|buy
|79
|2.00
|1.7604
|1.7569
|1.7639
|158
|2006.01.18 23:40
|t/p
|79
|2.00
|1.7639
|1.7569
|1.7639
|700.00
|13818.93
|159
|2006.01.18 23:40
|sell
|80
|2.00
|1.7645
|1.7680
|1.7610
|160
|2006.01.19 02:10
|t/p
|80
|2.00
|1.7610
|1.7680
|1.7610
|697.30
|14516.24
|161
|2006.01.19 02:10
|buy
|81
|2.00
|1.7606
|1.7571
|1.7641
|162
|2006.01.19 09:40
|s/l
|81
|2.00
|1.7571
|1.7571
|1.7641
|-700.00
|13816.24
|163
|2006.01.19 09:40
|buy
|82
|2.00
|1.7567
|1.7532
|1.7602
|164
|2006.01.19 14:45
|s/l
|82
|2.00
|1.7532
|1.7532
|1.7602
|-700.00
|13116.24
|165
|2006.01.19 14:45
|buy
|83
|2.00
|1.7532
|1.7497
|1.7567
|166
|2006.01.19 15:05
|t/p
|83
|2.00
|1.7567
|1.7497
|1.7567
|700.00
|13816.24
|167
|2006.01.19 15:10
|buy
|84
|2.00
|1.7548
|1.7513
|1.7583
|168
|2006.01.19 17:10
|t/p
|84
|2.00
|1.7583
|1.7513
|1.7583
|700.00
|14516.24
|169
|2006.01.19 18:00
|sell
|85
|2.00
|1.7620
|1.7655
|1.7585
|170
|2006.01.19 22:15
|t/p
|85
|2.00
|1.7585
|1.7655
|1.7585
|700.00
|15216.24
|171
|2006.01.19 22:15
|buy
|86
|2.00
|1.7582
|1.7547
|1.7617
|172
|2006.01.20 08:05
|s/l
|86
|2.00
|1.7547
|1.7547
|1.7617
|-705.29
|14510.94
|173
|2006.01.20 08:05
|buy
|87
|2.00
|1.7544
|1.7509
|1.7579
|174
|2006.01.20 09:05
|t/p
|87
|2.00
|1.7579
|1.7509
|1.7579
|700.00
|15210.94
|175
|2006.01.20 09:20
|buy
|88
|2.00
|1.7564
|1.7529
|1.7599
|176
|2006.01.20 11:35
|t/p
|88
|2.00
|1.7599
|1.7529
|1.7599
|700.00
|15910.94
|177
|2006.01.20 12:00
|sell
|89
|2.00
|1.7581
|1.7616
|1.7546
|178
|2006.01.20 14:15
|s/l
|89
|2.00
|1.7616
|1.7616
|1.7546
|-700.00
|15210.94
|179
|2006.01.20 14:15
|sell
|90
|2.00
|1.7612
|1.7647
|1.7577
|180
|2006.01.20 15:45
|s/l
|90
|2.00
|1.7647
|1.7647
|1.7577
|-700.00
|14510.94
|181
|2006.01.20 15:45
|sell
|91
|2.00
|1.7648
|1.7683
|1.7613
|182
|2006.01.20 20:40
|s/l
|91
|2.00
|1.7683
|1.7683
|1.7613
|-700.00
|13810.94
|183
|2006.01.20 20:40
|sell
|92
|2.00
|1.7694
|1.7729
|1.7659
|184
|2006.01.23 01:45
|s/l
|92
|2.00
|1.7729
|1.7729
|1.7659
|-700.90
|13110.04
|185
|2006.01.23 01:45
|sell
|93
|2.00
|1.7727
|1.7762
|1.7692
|186
|2006.01.23 02:45
|s/l
|93
|2.00
|1.7762
|1.7762
|1.7692
|-700.00
|12410.04
|187
|2006.01.23 02:45
|sell
|94
|2.00
|1.7761
|1.7796
|1.7726
|188
|2006.01.23 03:50
|s/l
|94
|2.00
|1.7796
|1.7796
|1.7726
|-700.00
|11710.04
|189
|2006.01.23 03:50
|sell
|95
|2.00
|1.7796
|1.7831
|1.7761
|190
|2006.01.23 04:20
|s/l
|95
|2.00
|1.7831
|1.7831
|1.7761
|-700.00
|11010.04
|191
|2006.01.23 04:20
|sell
|96
|2.00
|1.7828
|1.7863
|1.7793
|192
|2006.01.23 06:05
|t/p
|96
|2.00
|1.7793
|1.7863
|1.7793
|700.00
|11710.04
|193
|2006.01.23 06:05
|buy
|97
|2.00
|1.7780
|1.7745
|1.7815
|194
|2006.01.23 06:15
|t/p
|97
|2.00
|1.7815
|1.7745
|1.7815
|700.00
|12410.04
|195
|2006.01.23 06:15
|sell
|98
|2.00
|1.7823
|1.7858
|1.7788
|196
|2006.01.23 09:35
|t/p
|98
|2.00
|1.7788
|1.7858
|1.7788
|700.00
|13110.04
|197
|2006.01.23 09:35
|buy
|99
|2.00
|1.7771
|1.7736
|1.7806
|198
|2006.01.23 09:45
|t/p
|99
|2.00
|1.7806
|1.7736
|1.7806
|700.00
|13810.04
|199
|2006.01.23 09:50
|buy
|100
|2.00
|1.7811
|1.7776
|1.7846
|200
|2006.01.23 09:59
|s/l
|100
|2.00
|1.7776
|1.7776
|1.7846
|-700.00
|13110.04
|201
|2006.01.23 09:59
|buy
|101
|2.00
|1.7771
|1.7736
|1.7806
|202
|2006.01.23 11:35
|t/p
|101
|2.00
|1.7806
|1.7736
|1.7806
|700.00
|13810.04
|203
|2006.01.23 12:00
|sell
|102
|2.00
|1.7800
|1.7835
|1.7765
|204
|2006.01.23 12:45
|s/l
|102
|2.00
|1.7835
|1.7835
|1.7765
|-700.00
|13110.04
|205
|2006.01.23 12:45
|sell
|103
|2.00
|1.7840
|1.7875
|1.7805
|206
|2006.01.23 19:40
|s/l
|103
|2.00
|1.7875
|1.7875
|1.7805
|-700.00
|12410.04
|207
|2006.01.23 19:50
|buy
|104
|2.00
|1.7847
|1.7812
|1.7882
|208
|2006.01.23 23:15
|t/p
|104
|2.00
|1.7882
|1.7812
|1.7882
|700.00
|13110.04
|209
|2006.01.23 23:15
|sell
|105
|2.00
|1.7882
|1.7917
|1.7847
|210
|2006.01.24 04:10
|t/p
|105
|2.00
|1.7847
|1.7917
|1.7847
|699.10
|13809.14
|211
|2006.01.24 04:10
|buy
|106
|2.00
|1.7846
|1.7811
|1.7881
|212
|2006.01.24 10:40
|s/l
|106
|2.00
|1.7811
|1.7811
|1.7881
|-700.00
|13109.14
|213
|2006.01.24 10:40
|buy
|107
|2.00
|1.7813
|1.7778
|1.7848
|214
|2006.01.24 11:35
|t/p
|107
|2.00
|1.7848
|1.7778
|1.7848
|700.00
|13809.14
|215
|2006.01.24 11:40
|buy
|108
|2.00
|1.7848
|1.7813
|1.7883
|216
|2006.01.24 18:59
|t/p
|108
|2.00
|1.7883
|1.7813
|1.7883
|700.00
|14509.14
|217
|2006.01.24 19:00
|sell
|109
|2.00
|1.7883
|1.7918
|1.7848
|218
|2006.01.24 21:10
|t/p
|109
|2.00
|1.7848
|1.7918
|1.7848
|700.00
|15209.14
|219
|2006.01.24 21:10
|buy
|110
|2.00
|1.7837
|1.7802
|1.7872
|220
|2006.01.24 21:20
|t/p
|110
|2.00
|1.7872
|1.7802
|1.7872
|700.00
|15909.14
|221
|2006.01.24 21:20
|sell
|111
|2.00
|1.7888
|1.7923
|1.7853
|222
|2006.01.24 21:29
|t/p
|111
|2.00
|1.7853
|1.7923
|1.7853
|700.00
|16609.14
|223
|2006.01.24 21:29
|buy
|112
|2.00
|1.7853
|1.7818
|1.7888
|224
|2006.01.25 03:45
|s/l
|112
|2.00
|1.7818
|1.7818
|1.7888
|-705.29
|15903.85
|225
|2006.01.25 03:45
|buy
|113
|2.00
|1.7820
|1.7785
|1.7855
|226
|2006.01.25 11:05
|t/p
|113
|2.00
|1.7855
|1.7785
|1.7855
|700.00
|16603.85
|227
|2006.01.25 11:05
|sell
|114
|2.00
|1.7878
|1.7913
|1.7843
|228
|2006.01.25 11:15
|t/p
|114
|2.00
|1.7843
|1.7913
|1.7843
|700.00
|17303.85
|229
|2006.01.25 11:15
|sell
|115
|2.00
|1.7839
|1.7874
|1.7804
|230
|2006.01.25 11:20
|s/l
|115
|2.00
|1.7874
|1.7874
|1.7804
|-700.00
|16603.85
|231
|2006.01.25 11:20
|sell
|116
|2.00
|1.7882
|1.7917
|1.7847
|232
|2006.01.25 11:50
|s/l
|116
|2.00
|1.7917
|1.7917
|1.7847
|-700.00
|15903.85
|233
|2006.01.25 11:50
|sell
|117
|2.00
|1.7935
|1.7970
|1.7900
|234
|2006.01.25 12:35
|t/p
|117
|2.00
|1.7900
|1.7970
|1.7900
|700.00
|16603.85
|235
|2006.01.25 12:35
|sell
|118
|2.00
|1.7879
|1.7914
|1.7844
|236
|2006.01.25 12:50
|s/l
|118
|2.00
|1.7914
|1.7914
|1.7844
|-700.00
|15903.85
|237
|2006.01.25 12:50
|sell
|119
|2.00
|1.7927
|1.7962
|1.7892
|238
|2006.01.25 12:59
|t/p
|119
|2.00
|1.7892
|1.7962
|1.7892
|700.00
|16603.85
|239
|2006.01.25 12:59
|sell
|120
|2.00
|1.7887
|1.7922
|1.7852
|240
|2006.01.25 13:40
|s/l
|120
|2.00
|1.7922
|1.7922
|1.7852
|-700.00
|15903.85
|241
|2006.01.25 13:40
|sell
|121
|2.00
|1.7922
|1.7957
|1.7887
|242
|2006.01.25 15:35
|t/p
|121
|2.00
|1.7887
|1.7957
|1.7887
|700.00
|16603.85
|243
|2006.01.25 15:35
|buy
|122
|2.00
|1.7876
|1.7841
|1.7911
|244
|2006.01.25 21:50
|s/l
|122
|2.00
|1.7841
|1.7841
|1.7911
|-700.00
|15903.85
|245
|2006.01.25 21:50
|buy
|123
|2.00
|1.7836
|1.7801
|1.7871
|246
|2006.01.26 09:35
|t/p
|123
|2.00
|1.7871
|1.7801
|1.7871
|684.12
|16587.97
|247
|2006.01.26 10:00
|sell
|124
|2.00
|1.7870
|1.7905
|1.7835
|248
|2006.01.26 13:50
|t/p
|124
|2.00
|1.7835
|1.7905
|1.7835
|700.00
|17287.97
|249
|2006.01.26 13:50
|buy
|125
|2.00
|1.7828
|1.7793
|1.7863
|250
|2006.01.26 13:59
|t/p
|125
|2.00
|1.7863
|1.7793
|1.7863
|700.00
|17987.97
|251
|2006.01.26 14:00
|sell
|126
|2.00
|1.7870
|1.7905
|1.7835
|252
|2006.01.26 18:10
|t/p
|126
|2.00
|1.7835
|1.7905
|1.7835
|700.00
|18687.97
|253
|2006.01.26 18:10
|buy
|127
|2.00
|1.7831
|1.7796
|1.7866
|254
|2006.01.26 18:15
|t/p
|127
|2.00
|1.7866
|1.7796
|1.7866
|700.00
|19387.97
|255
|2006.01.26 18:15
|buy
|128
|2.00
|1.7873
|1.7838
|1.7908
|256
|2006.01.26 18:35
|s/l
|128
|2.00
|1.7838
|1.7838
|1.7908
|-700.00
|18687.97
|257
|2006.01.26 18:35
|buy
|129
|2.00
|1.7832
|1.7797
|1.7867
|258
|2006.01.26 21:20
|s/l
|129
|2.00
|1.7797
|1.7797
|1.7867
|-700.00
|17987.97
|259
|2006.01.26 21:20
|buy
|130
|2.00
|1.7781
|1.7746
|1.7816
|260
|2006.01.27 01:35
|t/p
|130
|2.00
|1.7816
|1.7746
|1.7816
|694.71
|18682.68
|261
|2006.01.27 01:45
|buy
|131
|2.00
|1.7804
|1.7769
|1.7839
|262
|2006.01.27 13:05
|s/l
|131
|2.00
|1.7769
|1.7769
|1.7839
|-700.00
|17982.68
|263
|2006.01.27 13:05
|buy
|132
|2.00
|1.7760
|1.7725
|1.7795
|264
|2006.01.27 14:05
|t/p
|132
|2.00
|1.7795
|1.7725
|1.7795
|700.00
|18682.68
|265
|2006.01.27 14:15
|buy
|133
|2.00
|1.7779
|1.7744
|1.7814
|266
|2006.01.27 15:35
|t/p
|133
|2.00
|1.7814
|1.7744
|1.7814
|700.00
|19382.68
|267
|2006.01.27 15:40
|buy
|134
|2.00
|1.7789
|1.7754
|1.7824
|268
|2006.01.27 15:45
|t/p
|134
|2.00
|1.7824
|1.7754
|1.7824
|700.00
|20082.68
|269
|2006.01.27 16:00
|sell
|135
|3.00
|1.7862
|1.7897
|1.7827
|270
|2006.01.27 17:05
|t/p
|135
|3.00
|1.7827
|1.7897
|1.7827
|1050.00
|21132.68
|271
|2006.01.27 17:05
|buy
|136
|3.00
|1.7767
|1.7732
|1.7802
|272
|2006.01.27 17:15
|t/p
|136
|3.00
|1.7802
|1.7732
|1.7802
|1050.00
|22182.68
|273
|2006.01.27 17:15
|sell
|137
|3.00
|1.7868
|1.7903
|1.7833
|274
|2006.01.27 17:29
|t/p
|137
|3.00
|1.7833
|1.7903
|1.7833
|1050.00
|23232.68
|275
|2006.01.27 17:29
|buy
|138
|3.00
|1.7776
|1.7741
|1.7811
|276
|2006.01.27 17:35
|s/l
|138
|3.00
|1.7741
|1.7741
|1.7811
|-1050.00
|22182.68
|277
|2006.01.27 17:35
|buy
|139
|3.00
|1.7725
|1.7690
|1.7760
|278
|2006.01.27 17:40
|t/p
|139
|3.00
|1.7760
|1.7690
|1.7760
|1050.00
|23232.68
|279
|2006.01.27 17:40
|buy
|140
|3.00
|1.7779
|1.7744
|1.7814
|280
|2006.01.27 17:59
|s/l
|140
|3.00
|1.7744
|1.7744
|1.7814
|-1050.00
|22182.68
|281
|2006.01.27 17:59
|buy
|141
|3.00
|1.7729
|1.7694
|1.7764
|282
|2006.01.27 20:05
|s/l
|141
|3.00
|1.7694
|1.7694
|1.7764
|-1050.00
|21132.68
|283
|2006.01.27 20:05
|buy
|142
|3.00
|1.7688
|1.7653
|1.7723
|284
|2006.01.27 20:10
|t/p
|142
|3.00
|1.7723
|1.7653
|1.7723
|1050.00
|22182.68
|285
|2006.01.27 20:10
|buy
|143
|3.00
|1.7730
|1.7695
|1.7765
|286
|2006.01.27 20:29
|s/l
|143
|3.00
|1.7695
|1.7695
|1.7765
|-1050.00
|21132.68
|287
|2006.01.27 20:29
|buy
|144
|3.00
|1.7683
|1.7648
|1.7718
|288
|2006.01.30 10:05
|s/l
|144
|3.00
|1.7648
|1.7648
|1.7718
|-1057.94
|20074.74
|289
|2006.01.30 10:05
|buy
|145
|3.00
|1.7648
|1.7613
|1.7683
|290
|2006.01.30 15:40
|t/p
|145
|3.00
|1.7683
|1.7613
|1.7683
|1050.00
|21124.74
|291
|2006.01.30 15:40
|sell
|146
|3.00
|1.7693
|1.7728
|1.7658
|292
|2006.01.30 20:50
|t/p
|146
|3.00
|1.7658
|1.7728
|1.7658
|1050.00
|22174.74
|293
|2006.01.30 20:50
|buy
|147
|3.00
|1.7651
|1.7616
|1.7686
|294
|2006.01.30 23:20
|t/p
|147
|3.00
|1.7686
|1.7616
|1.7686
|1050.00
|23224.74
|295
|2006.01.30 23:20
|sell
|148
|3.00
|1.7687
|1.7722
|1.7652
|296
|2006.01.31 09:40
|s/l
|148
|3.00
|1.7722
|1.7722
|1.7652
|-1051.35
|22173.39
|297
|2006.01.31 10:00
|sell
|149
|3.00
|1.7718
|1.7753
|1.7683
|298
|2006.01.31 12:50
|s/l
|149
|3.00
|1.7753
|1.7753
|1.7683
|-1050.00
|21123.39
|299
|2006.01.31 12:50
|sell
|150
|3.00
|1.7751
|1.7786
|1.7716
|300
|2006.01.31 13:05
|t/p
|150
|3.00
|1.7716
|1.7786
|1.7716
|1050.00
|22173.39
|301
|2006.01.31 13:05
|buy
|151
|3.00
|1.7714
|1.7679
|1.7749
|302
|2006.01.31 17:40
|t/p
|151
|3.00
|1.7749
|1.7679
|1.7749
|1050.00
|23223.39
|303
|2006.01.31 18:00
|sell
|152
|3.00
|1.7774
|1.7809
|1.7739
|304
|2006.01.31 18:50
|s/l
|152
|3.00
|1.7809
|1.7809
|1.7739
|-1050.00
|22173.39
|305
|2006.01.31 18:50
|sell
|153
|3.00
|1.7815
|1.7850
|1.7780
|306
|2006.01.31 19:15
|s/l
|153
|3.00
|1.7850
|1.7850
|1.7780
|-1050.00
|21123.39
|307
|2006.01.31 19:15
|sell
|154
|3.00
|1.7850
|1.7885
|1.7815
|308
|2006.01.31 21:05
|t/p
|154
|3.00
|1.7815
|1.7885
|1.7815
|1050.00
|22173.39
|309
|2006.01.31 21:05
|buy
|155
|3.00
|1.7775
|1.7740
|1.7810
|310
|2006.01.31 21:10
|t/p
|155
|3.00
|1.7810
|1.7740
|1.7810
|1050.00
|23223.39
|311
|2006.01.31 21:10
|sell
|156
|3.00
|1.7846
|1.7881
|1.7811
|312
|2006.01.31 21:29
|t/p
|156
|3.00
|1.7811
|1.7881
|1.7811
|1050.00
|24273.39
|313
|2006.01.31 21:29
|buy
|157
|3.00
|1.7776
|1.7741
|1.7811
|314
|2006.01.31 22:10
|t/p
|157
|3.00
|1.7811
|1.7741
|1.7811
|1050.00
|25323.39
|315
|2006.01.31 22:10
|buy
|158
|3.00
|1.7818
|1.7783
|1.7853
|316
|2006.01.31 23:10
|s/l
|158
|3.00
|1.7783
|1.7783
|1.7853
|-1050.00
|24273.39
|317
|2006.01.31 23:10
|buy
|159
|3.00
|1.7786
|1.7751
|1.7821
|318
|2006.02.01 13:50
|s/l
|159
|3.00
|1.7751
|1.7751
|1.7821
|-1057.94
|23215.45
|319
|2006.02.01 13:50
|buy
|160
|3.00
|1.7753
|1.7718
|1.7788
|320
|2006.02.01 17:05
|t/p
|160
|3.00
|1.7788
|1.7718
|1.7788
|1050.00
|24265.45
|321
|2006.02.01 17:15
|buy
|161
|3.00
|1.7770
|1.7735
|1.7805
|322
|2006.02.01 18:20
|t/p
|161
|3.00
|1.7805
|1.7735
|1.7805
|1050.00
|25315.45
|323
|2006.02.01 18:20
|sell
|162
|3.00
|1.7805
|1.7840
|1.7770
|324
|2006.02.01 19:05
|t/p
|162
|3.00
|1.7770
|1.7840
|1.7770
|1050.00
|26365.45
|325
|2006.02.01 19:05
|buy
|163
|3.00
|1.7769
|1.7734
|1.7804
|326
|2006.02.01 21:50
|s/l
|163
|3.00
|1.7734
|1.7734
|1.7804
|-1050.00
|25315.45
|327
|2006.02.01 21:50
|buy
|164
|3.00
|1.7735
|1.7700
|1.7770
|328
|2006.02.02 15:20
|t/p
|164
|3.00
|1.7770
|1.7700
|1.7770
|1026.18
|26341.63
|329
|2006.02.02 15:20
|sell
|165
|3.00
|1.7785
|1.7820
|1.7750
|330
|2006.02.02 15:35
|t/p
|165
|3.00
|1.7750
|1.7820
|1.7750
|1050.00
|27391.63
|331
|2006.02.02 15:35
|buy
|166
|3.00
|1.7748
|1.7713
|1.7783
|332
|2006.02.02 17:10
|t/p
|166
|3.00
|1.7783
|1.7713
|1.7783
|1050.00
|28441.63
|333
|2006.02.02 17:15
|buy
|167
|3.00
|1.7749
|1.7714
|1.7784
|334
|2006.02.02 17:29
|t/p
|167
|3.00
|1.7784
|1.7714
|1.7784
|1050.00
|29491.63
|335
|2006.02.02 18:00
|sell
|168
|3.00
|1.7790
|1.7825
|1.7755
|336
|2006.02.03 12:20
|t/p
|168
|3.00
|1.7755
|1.7825
|1.7755
|1048.65
|30540.29
|337
|2006.02.03 12:20
|buy
|169
|4.00
|1.7755
|1.7720
|1.7790
|338
|2006.02.03 15:35
|s/l
|169
|4.00
|1.7720
|1.7720
|1.7790
|-1400.00
|29140.29
|339
|2006.02.03 15:35
|buy
|170
|3.00
|1.7670
|1.7635
|1.7705
|340
|2006.02.03 15:40
|t/p
|170
|3.00
|1.7705
|1.7635
|1.7705
|1050.00
|30190.29
|341
|2006.02.03 15:40
|buy
|171
|4.00
|1.7734
|1.7699
|1.7769
|342
|2006.02.03 15:45
|t/p
|171
|4.00
|1.7769
|1.7699
|1.7769
|1400.00
|31590.29
|343
|2006.02.03 15:59
|buy
|172
|4.00
|1.7678
|1.7643
|1.7713
|344
|2006.02.03 16:05
|s/l
|172
|4.00
|1.7643
|1.7643
|1.7713
|-1400.00
|30190.29
|345
|2006.02.03 16:05
|buy
|173
|4.00
|1.7647
|1.7612
|1.7682
|346
|2006.02.03 16:10
|t/p
|173
|4.00
|1.7682
|1.7612
|1.7682
|1400.00
|31590.29
|347
|2006.02.03 16:10
|buy
|174
|4.00
|1.7686
|1.7651
|1.7721
|348
|2006.02.03 16:20
|s/l
|174
|4.00
|1.7651
|1.7651
|1.7721
|-1400.00
|30190.29
|349
|2006.02.03 16:20
|buy
|175
|4.00
|1.7617
|1.7582
|1.7652
|350
|2006.02.06 09:05
|s/l
|175
|4.00
|1.7582
|1.7582
|1.7652
|-1410.59
|28779.70
|351
|2006.02.06 09:05
|buy
|176
|3.00
|1.7585
|1.7550
|1.7620
|352
|2006.02.06 11:10
|s/l
|176
|3.00
|1.7550
|1.7550
|1.7620
|-1050.00
|27729.70
|353
|2006.02.06 11:10
|buy
|177
|3.00
|1.7552
|1.7517
|1.7587
|354
|2006.02.06 13:50
|s/l
|177
|3.00
|1.7517
|1.7517
|1.7587
|-1050.00
|26679.70
|355
|2006.02.06 13:50
|buy
|178
|3.00
|1.7517
|1.7482
|1.7552
|356
|2006.02.06 18:40
|s/l
|178
|3.00
|1.7482
|1.7482
|1.7552
|-1050.00
|25629.70
|357
|2006.02.06 18:40
|buy
|179
|3.00
|1.7462
|1.7427
|1.7497
|358
|2006.02.07 05:50
|t/p
|179
|3.00
|1.7497
|1.7427
|1.7497
|1042.06
|26671.76
|359
|2006.02.07 05:50
|sell
|180
|3.00
|1.7501
|1.7536
|1.7466
|360
|2006.02.07 14:20
|t/p
|180
|3.00
|1.7466
|1.7536
|1.7466
|1050.00
|27721.76
|361
|2006.02.07 14:20
|buy
|181
|3.00
|1.7455
|1.7420
|1.7490
|362
|2006.02.07 17:05
|s/l
|181
|3.00
|1.7420
|1.7420
|1.7490
|-1050.00
|26671.76
|363
|2006.02.07 17:05
|buy
|182
|3.00
|1.7424
|1.7389
|1.7459
|364
|2006.02.07 20:15
|t/p
|182
|3.00
|1.7459
|1.7389
|1.7459
|1050.00
|27721.76
|365
|2006.02.07 20:15
|sell
|183
|3.00
|1.7459
|1.7494
|1.7424
|366
|2006.02.08 10:45
|t/p
|183
|3.00
|1.7424
|1.7494
|1.7424
|1048.65
|28770.41
|367
|2006.02.08 10:45
|buy
|184
|3.00
|1.7408
|1.7373
|1.7443
|368
|2006.02.09 03:20
|t/p
|184
|3.00
|1.7443
|1.7373
|1.7443
|1026.18
|29796.59
|369
|2006.02.09 03:20
|sell
|185
|3.00
|1.7462
|1.7497
|1.7427
|370
|2006.02.09 04:35
|t/p
|185
|3.00
|1.7427
|1.7497
|1.7427
|1050.00
|30846.59
|371
|2006.02.09 04:35
|buy
|186
|4.00
|1.7419
|1.7384
|1.7454
|372
|2006.02.09 09:10
|t/p
|186
|4.00
|1.7454
|1.7384
|1.7454
|1400.00
|32246.59
|373
|2006.02.09 09:10
|sell
|187
|4.00
|1.7460
|1.7495
|1.7425
|374
|2006.02.09 10:10
|t/p
|187
|4.00
|1.7425
|1.7495
|1.7425
|1400.00
|33646.59
|375
|2006.02.09 10:10
|buy
|188
|4.00
|1.7415
|1.7380
|1.7450
|376
|2006.02.09 11:45
|s/l
|188
|4.00
|1.7380
|1.7380
|1.7450
|-1400.00
|32246.59
|377
|2006.02.09 11:45
|buy
|189
|4.00
|1.7384
|1.7349
|1.7419
|378
|2006.02.09 13:35
|t/p
|189
|4.00
|1.7419
|1.7349
|1.7419
|1400.00
|33646.59
|379
|2006.02.09 13:40
|buy
|190
|4.00
|1.7410
|1.7375
|1.7445
|380
|2006.02.09 17:10
|s/l
|190
|4.00
|1.7375
|1.7375
|1.7445
|-1400.00
|32246.59
|381
|2006.02.09 17:10
|buy
|191
|4.00
|1.7378
|1.7343
|1.7413
|382
|2006.02.09 18:05
|t/p
|191
|4.00
|1.7413
|1.7343
|1.7413
|1400.00
|33646.59
|383
|2006.02.09 18:10
|buy
|192
|4.00
|1.7413
|1.7378
|1.7448
|384
|2006.02.10 02:00
|t/p
|192
|4.00
|1.7448
|1.7378
|1.7448
|1389.41
|35036.01
|385
|2006.02.10 02:00
|sell
|193
|4.00
|1.7449
|1.7484
|1.7414
|386
|2006.02.10 07:40
|s/l
|193
|4.00
|1.7484
|1.7484
|1.7414
|-1400.00
|33636.01
|387
|2006.02.10 07:40
|sell
|194
|4.00
|1.7482
|1.7517
|1.7447
|388
|2006.02.10 09:05
|t/p
|194
|4.00
|1.7447
|1.7517
|1.7447
|1400.00
|35036.01
|389
|2006.02.10 09:05
|buy
|195
|4.00
|1.7446
|1.7411
|1.7481
|390
|2006.02.10 12:50
|t/p
|195
|4.00
|1.7481
|1.7411
|1.7481
|1400.00
|36436.01
|391
|2006.02.10 13:00
|sell
|196
|4.00
|1.7473
|1.7508
|1.7438
|392
|2006.02.10 15:10
|s/l
|196
|4.00
|1.7508
|1.7508
|1.7438
|-1400.00
|35036.01
|393
|2006.02.10 15:10
|sell
|197
|4.00
|1.7508
|1.7543
|1.7473
|394
|2006.02.10 15:50
|s/l
|197
|4.00
|1.7543
|1.7543
|1.7473
|-1400.00
|33636.01
|395
|2006.02.10 15:50
|sell
|198
|4.00
|1.7571
|1.7606
|1.7536
|396
|2006.02.10 17:05
|t/p
|198
|4.00
|1.7536
|1.7606
|1.7536
|1400.00
|35036.01
|397
|2006.02.10 17:05
|buy
|199
|4.00
|1.7513
|1.7478
|1.7548
|398
|2006.02.10 17:15
|t/p
|199
|4.00
|1.7548
|1.7478
|1.7548
|1400.00
|36436.01
|399
|2006.02.10 17:15
|sell
|200
|4.00
|1.7568
|1.7603
|1.7533
|400
|2006.02.10 17:29
|t/p
|200
|4.00
|1.7533
|1.7603
|1.7533
|1400.00
|37836.01
|401
|2006.02.10 17:29
|buy
|201
|4.00
|1.7520
|1.7485
|1.7555
|402
|2006.02.10 17:35
|s/l
|201
|4.00
|1.7485
|1.7485
|1.7555
|-1400.00
|36436.01
|403
|2006.02.10 17:35
|buy
|202
|4.00
|1.7437
|1.7402
|1.7472
|404
|2006.02.10 17:40
|t/p
|202
|4.00
|1.7472
|1.7402
|1.7472
|1400.00
|37836.01
|405
|2006.02.10 17:40
|buy
|203
|4.00
|1.7520
|1.7485
|1.7555
|406
|2006.02.10 17:59
|s/l
|203
|4.00
|1.7485
|1.7485
|1.7555
|-1400.00
|36436.01
|407
|2006.02.10 17:59
|buy
|204
|4.00
|1.7452
|1.7417
|1.7487
|408
|2006.02.13 04:50
|s/l
|204
|4.00
|1.7417
|1.7417
|1.7487
|-1410.59
|35025.42
|409
|2006.02.13 04:50
|buy
|205
|4.00
|1.7416
|1.7381
|1.7451
|410
|2006.02.13 11:05
|s/l
|205
|4.00
|1.7381
|1.7381
|1.7451
|-1400.00
|33625.42
|411
|2006.02.13 11:05
|buy
|206
|4.00
|1.7385
|1.7350
|1.7420
|412
|2006.02.13 17:15
|t/p
|206
|4.00
|1.7420
|1.7350
|1.7420
|1400.00
|35025.42
|413
|2006.02.13 17:15
|sell
|207
|4.00
|1.7428
|1.7463
|1.7393
|414
|2006.02.14 11:59
|t/p
|207
|4.00
|1.7393
|1.7463
|1.7393
|1398.20
|36423.62
|415
|2006.02.14 11:59
|buy
|208
|4.00
|1.7378
|1.7343
|1.7413
|416
|2006.02.14 14:20
|s/l
|208
|4.00
|1.7343
|1.7343
|1.7413
|-1400.00
|35023.62
|417
|2006.02.14 14:20
|buy
|209
|4.00
|1.7343
|1.7308
|1.7378
|418
|2006.02.14 15:50
|s/l
|209
|4.00
|1.7308
|1.7308
|1.7378
|-1400.00
|33623.62
|419
|2006.02.14 15:50
|buy
|210
|4.00
|1.7306
|1.7271
|1.7341
|420
|2006.02.14 18:40
|t/p
|210
|4.00
|1.7341
|1.7271
|1.7341
|1400.00
|35023.62
|421
|2006.02.14 19:00
|sell
|211
|4.00
|1.7343
|1.7378
|1.7308
|422
|2006.02.15 12:35
|s/l
|211
|4.00
|1.7378
|1.7378
|1.7308
|-1401.80
|33621.82
|423
|2006.02.15 12:45
|buy
|212
|4.00
|1.7343
|1.7308
|1.7378
|424
|2006.02.15 12:59
|t/p
|212
|4.00
|1.7378
|1.7308
|1.7378
|1400.00
|35021.82
|425
|2006.02.15 13:00
|sell
|213
|4.00
|1.7386
|1.7421
|1.7351
|426
|2006.02.15 15:10
|s/l
|213
|4.00
|1.7421
|1.7421
|1.7351
|-1400.00
|33621.82
|427
|2006.02.15 15:10
|sell
|214
|4.00
|1.7427
|1.7462
|1.7392
|428
|2006.02.15 16:15
|s/l
|214
|4.00
|1.7462
|1.7462
|1.7392
|-1400.00
|32221.82
|429
|2006.02.15 16:15
|sell
|215
|4.00
|1.7463
|1.7498
|1.7428
|430
|2006.02.15 17:35
|t/p
|215
|4.00
|1.7428
|1.7498
|1.7428
|1400.00
|33621.82
|431
|2006.02.15 17:35
|buy
|216
|4.00
|1.7414
|1.7379
|1.7449
|432
|2006.02.15 17:45
|t/p
|216
|4.00
|1.7449
|1.7379
|1.7449
|1400.00
|35021.82
|433
|2006.02.15 17:45
|sell
|217
|4.00
|1.7461
|1.7496
|1.7426
|434
|2006.02.15 18:05
|t/p
|217
|4.00
|1.7426
|1.7496
|1.7426
|1400.00
|36421.82
|435
|2006.02.15 18:05
|buy
|218
|4.00
|1.7400
|1.7365
|1.7435
|436
|2006.02.15 18:10
|t/p
|218
|4.00
|1.7435
|1.7365
|1.7435
|1400.00
|37821.82
|437
|2006.02.15 18:10
|sell
|219
|4.00
|1.7441
|1.7476
|1.7406
|438
|2006.02.15 18:50
|t/p
|219
|4.00
|1.7406
|1.7476
|1.7406
|1400.00
|39221.82
|439
|2006.02.15 18:50
|buy
|220
|4.00
|1.7387
|1.7352
|1.7422
|440
|2006.02.16 11:45
|s/l
|220
|4.00
|1.7352
|1.7352
|1.7422
|-1431.76
|37790.07
|441
|2006.02.16 11:45
|buy
|221
|4.00
|1.7350
|1.7315
|1.7385
|442
|2006.02.16 11:59
|s/l
|221
|4.00
|1.7315
|1.7315
|1.7385
|-1400.00
|36390.07
|443
|2006.02.16 11:59
|buy
|222
|4.00
|1.7314
|1.7279
|1.7349
|444
|2006.02.16 12:05
|t/p
|222
|4.00
|1.7349
|1.7279
|1.7349
|1400.00
|37790.07
|445
|2006.02.16 12:05
|buy
|223
|4.00
|1.7360
|1.7325
|1.7395
|446
|2006.02.16 12:15
|s/l
|223
|4.00
|1.7325
|1.7325
|1.7395
|-1400.00
|36390.07
|447
|2006.02.16 12:15
|buy
|224
|4.00
|1.7309
|1.7274
|1.7344
|448
|2006.02.16 12:29
|t/p
|224
|4.00
|1.7344
|1.7274
|1.7344
|1400.00
|37790.07
|449
|2006.02.16 12:29
|buy
|225
|4.00
|1.7349
|1.7314
|1.7384
|450
|2006.02.16 21:40
|t/p
|225
|4.00
|1.7384
|1.7314
|1.7384
|1400.00
|39190.07
|451
|2006.02.16 21:40
|sell
|226
|4.00
|1.7386
|1.7421
|1.7351
|452
|2006.02.16 21:45
|t/p
|226
|4.00
|1.7351
|1.7421
|1.7351
|1400.00
|40590.07
|453
|2006.02.16 21:45
|buy
|227
|5.00
|1.7351
|1.7316
|1.7386
|454
|2006.02.16 22:05
|t/p
|227
|5.00
|1.7386
|1.7316
|1.7386
|1750.00
|42340.07
|455
|2006.02.16 22:05
|sell
|228
|5.00
|1.7393
|1.7428
|1.7358
|456
|2006.02.17 05:10
|t/p
|228
|5.00
|1.7358
|1.7428
|1.7358
|1747.75
|44087.82
|457
|2006.02.17 05:10
|buy
|229
|5.00
|1.7350
|1.7315
|1.7385
|458
|2006.02.17 12:10
|t/p
|229
|5.00
|1.7385
|1.7315
|1.7385
|1750.00
|45837.82
|459
|2006.02.17 12:10
|sell
|230
|5.00
|1.7386
|1.7421
|1.7351
|460
|2006.02.17 14:05
|t/p
|230
|5.00
|1.7351
|1.7421
|1.7351
|1750.00
|47587.82
|461
|2006.02.17 14:05
|buy
|231
|5.00
|1.7346
|1.7311
|1.7381
|462
|2006.02.17 16:50
|t/p
|231
|5.00
|1.7381
|1.7311
|1.7381
|1750.00
|49337.82
|463
|2006.02.17 16:50
|sell
|232
|5.00
|1.7389
|1.7424
|1.7354
|464
|2006.02.17 17:15
|s/l
|232
|5.00
|1.7424
|1.7424
|1.7354
|-1750.00
|47587.82
|465
|2006.02.17 17:15
|sell
|233
|5.00
|1.7425
|1.7460
|1.7390
|466
|2006.02.17 19:05
|t/p
|233
|5.00
|1.7390
|1.7460
|1.7390
|1750.00
|49337.82
|467
|2006.02.17 19:05
|buy
|234
|5.00
|1.7375
|1.7340
|1.7410
|468
|2006.02.17 20:05
|t/p
|234
|5.00
|1.7410
|1.7340
|1.7410
|1750.00
|51087.82
|469
|2006.02.17 20:05
|sell
|235
|6.00
|1.7419
|1.7454
|1.7384
|470
|2006.02.20 04:15
|s/l
|235
|6.00
|1.7454
|1.7454
|1.7384
|-2102.70
|48985.12
|471
|2006.02.20 04:15
|sell
|236
|5.00
|1.7453
|1.7488
|1.7418
|472
|2006.02.20 11:10
|t/p
|236
|5.00
|1.7418
|1.7488
|1.7418
|1750.00
|50735.12
|473
|2006.02.20 11:10
|buy
|237
|6.00
|1.7418
|1.7383
|1.7453
|474
|2006.02.20 19:50
|t/p
|237
|6.00
|1.7453
|1.7383
|1.7453
|2100.00
|52835.12
|475
|2006.02.20 19:50
|sell
|238
|6.00
|1.7453
|1.7488
|1.7418
|476
|2006.02.21 10:20
|t/p
|238
|6.00
|1.7418
|1.7488
|1.7418
|2097.30
|54932.42
|477
|2006.02.21 10:20
|buy
|239
|6.00
|1.7418
|1.7383
|1.7453
|478
|2006.02.21 13:50
|t/p
|239
|6.00
|1.7453
|1.7383
|1.7453
|2100.00
|57032.42
|479
|2006.02.21 13:50
|sell
|240
|6.00
|1.7455
|1.7490
|1.7420
|480
|2006.02.21 17:50
|t/p
|240
|6.00
|1.7420
|1.7490
|1.7420
|2100.00
|59132.42
|481
|2006.02.21 17:50
|buy
|241
|6.00
|1.7420
|1.7385
|1.7455
|482
|2006.02.21 20:40
|t/p
|241
|6.00
|1.7455
|1.7385
|1.7455
|2100.00
|61232.42
|483
|2006.02.21 20:45
|buy
|242
|7.00
|1.7451
|1.7416
|1.7486
|484
|2006.02.22 11:20
|s/l
|242
|7.00
|1.7416
|1.7416
|1.7486
|-2468.53
|58763.90
|485
|2006.02.22 11:20
|buy
|243
|6.00
|1.7416
|1.7381
|1.7451
|486
|2006.02.22 11:35
|t/p
|243
|6.00
|1.7451
|1.7381
|1.7451
|2100.00
|60863.90
|487
|2006.02.22 11:45
|buy
|244
|7.00
|1.7443
|1.7408
|1.7478
|488
|2006.02.22 12:20
|s/l
|244
|7.00
|1.7408
|1.7408
|1.7478
|-2450.00
|58413.90
|489
|2006.02.22 12:20
|buy
|245
|6.00
|1.7406
|1.7371
|1.7441
|490
|2006.02.22 19:20
|t/p
|245
|6.00
|1.7441
|1.7371
|1.7441
|2100.00
|60513.90
|491
|2006.02.22 19:20
|sell
|246
|7.00
|1.7441
|1.7476
|1.7406
|492
|2006.02.23 10:20
|s/l
|246
|7.00
|1.7476
|1.7476
|1.7406
|-2459.44
|58054.45
|493
|2006.02.23 10:20
|sell
|247
|6.00
|1.7479
|1.7514
|1.7444
|494
|2006.02.23 11:20
|s/l
|247
|6.00
|1.7514
|1.7514
|1.7444
|-2100.00
|55954.45
|495
|2006.02.23 11:20
|sell
|248
|6.00
|1.7511
|1.7546
|1.7476
|496
|2006.02.23 12:50
|s/l
|248
|6.00
|1.7546
|1.7546
|1.7476
|-2100.00
|53854.45
|497
|2006.02.23 12:50
|sell
|249
|6.00
|1.7550
|1.7585
|1.7515
|498
|2006.02.23 16:35
|t/p
|249
|6.00
|1.7515
|1.7585
|1.7515
|2100.00
|55954.45
|499
|2006.02.23 16:35
|buy
|250
|6.00
|1.7488
|1.7453
|1.7523
|500
|2006.02.23 16:45
|t/p
|250
|6.00
|1.7523
|1.7453
|1.7523
|2100.00
|58054.45
|501
|2006.02.23 16:45
|buy
|251
|6.00
|1.7531
|1.7496
|1.7566
|502
|2006.02.23 17:05
|s/l
|251
|6.00
|1.7496
|1.7496
|1.7566
|-2100.00
|55954.45
|503
|2006.02.23 17:05
|buy
|252
|6.00
|1.7481
|1.7446
|1.7516
|504
|2006.02.23 18:05
|t/p
|252
|6.00
|1.7516
|1.7446
|1.7516
|2100.00
|58054.45
|505
|2006.02.23 18:10
|buy
|253
|6.00
|1.7523
|1.7488
|1.7558
|506
|2006.02.24 10:35
|s/l
|253
|6.00
|1.7488
|1.7488
|1.7558
|-2115.88
|55938.57
|507
|2006.02.24 10:35
|buy
|254
|6.00
|1.7483
|1.7448
|1.7518
|508
|2006.02.24 17:40
|s/l
|254
|6.00
|1.7448
|1.7448
|1.7518
|-2100.00
|53838.57
|509
|2006.02.24 17:40
|buy
|255
|6.00
|1.7446
|1.7411
|1.7481
|510
|2006.02.27 01:20
|s/l
|255
|6.00
|1.7411
|1.7411
|1.7481
|-2115.88
|51722.69
|511
|2006.02.27 01:20
|buy
|256
|6.00
|1.7412
|1.7377
|1.7447
|512
|2006.02.27 04:59
|t/p
|256
|6.00
|1.7447
|1.7377
|1.7447
|2100.00
|53822.69
|513
|2006.02.27 04:59
|sell
|257
|6.00
|1.7450
|1.7485
|1.7415
|514
|2006.02.27 09:40
|t/p
|257
|6.00
|1.7415
|1.7485
|1.7415
|2100.00
|55922.69
|515
|2006.02.27 09:40
|buy
|258
|6.00
|1.7415
|1.7380
|1.7450
|516
|2006.02.27 11:20
|s/l
|258
|6.00
|1.7380
|1.7380
|1.7450
|-2100.00
|53822.69
|517
|2006.02.27 11:20
|buy
|259
|6.00
|1.7384
|1.7349
|1.7419
|518
|2006.02.27 18:35
|t/p
|259
|6.00
|1.7419
|1.7349
|1.7419
|2100.00
|55922.69
|519
|2006.02.27 19:00
|sell
|260
|6.00
|1.7406
|1.7441
|1.7371
|520
|2006.02.28 12:15
|s/l
|260
|6.00
|1.7441
|1.7441
|1.7371
|-2102.70
|53820.00
|521
|2006.02.28 12:15
|sell
|261
|6.00
|1.7438
|1.7473
|1.7403
|522
|2006.02.28 12:45
|s/l
|261
|6.00
|1.7473
|1.7473
|1.7403
|-2100.00
|51720.00
|523
|2006.02.28 12:45
|sell
|262
|6.00
|1.7485
|1.7520
|1.7450
|524
|2006.02.28 17:10
|s/l
|262
|6.00
|1.7520
|1.7520
|1.7450
|-2100.00
|49620.00
|525
|2006.02.28 17:10
|sell
|263
|5.00
|1.7518
|1.7553
|1.7483
|526
|2006.02.28 17:20
|t/p
|263
|5.00
|1.7483
|1.7553
|1.7483
|1750.00
|51370.00
|527
|2006.02.28 17:20
|buy
|264
|6.00
|1.7472
|1.7437
|1.7507
|528
|2006.02.28 17:29
|t/p
|264
|6.00
|1.7507
|1.7437
|1.7507
|2100.00
|53470.00
|529
|2006.02.28 17:29
|sell
|265
|6.00
|1.7515
|1.7550
|1.7480
|530
|2006.02.28 18:20
|s/l
|265
|6.00
|1.7550
|1.7550
|1.7480
|-2100.00
|51370.00
|531
|2006.02.28 18:20
|sell
|266
|6.00
|1.7551
|1.7586
|1.7516
|532
|2006.03.01 12:05
|s/l
|266
|6.00
|1.7586
|1.7586
|1.7516
|-2102.70
|49267.30
|533
|2006.03.01 12:05
|sell
|267
|5.00
|1.7584
|1.7619
|1.7549
|534
|2006.03.01 17:05
|t/p
|267
|5.00
|1.7549
|1.7619
|1.7549
|1750.00
|51017.30
|535
|2006.03.01 17:05
|buy
|268
|6.00
|1.7532
|1.7497
|1.7567
|536
|2006.03.01 17:20
|t/p
|268
|6.00
|1.7567
|1.7497
|1.7567
|2100.00
|53117.30
|537
|2006.03.01 17:20
|sell
|269
|6.00
|1.7569
|1.7604
|1.7534
|538
|2006.03.01 17:35
|t/p
|269
|6.00
|1.7534
|1.7604
|1.7534
|2100.00
|55217.30
|539
|2006.03.01 17:35
|buy
|270
|6.00
|1.7527
|1.7492
|1.7562
|540
|2006.03.01 18:45
|s/l
|270
|6.00
|1.7492
|1.7492
|1.7562
|-2100.00
|53117.30
|541
|2006.03.01 18:45
|buy
|271
|6.00
|1.7494
|1.7459
|1.7529
|542
|2006.03.02 14:40
|s/l
|271
|6.00
|1.7459
|1.7459
|1.7529
|-2147.64
|50969.66
|543
|2006.03.02 14:40
|buy
|272
|6.00
|1.7463
|1.7428
|1.7498
|544
|2006.03.02 18:20
|t/p
|272
|6.00
|1.7498
|1.7428
|1.7498
|2100.00
|53069.66
|545
|2006.03.02 18:20
|sell
|273
|6.00
|1.7507
|1.7542
|1.7472
|546
|2006.03.02 21:45
|s/l
|273
|6.00
|1.7542
|1.7542
|1.7472
|-2100.00
|50969.66
|547
|2006.03.02 21:45
|sell
|274
|6.00
|1.7539
|1.7574
|1.7504
|548
|2006.03.03 03:10
|t/p
|274
|6.00
|1.7504
|1.7574
|1.7504
|2097.30
|53066.96
|549
|2006.03.03 03:10
|buy
|275
|6.00
|1.7504
|1.7469
|1.7539
|550
|2006.03.03 12:50
|t/p
|275
|6.00
|1.7539
|1.7469
|1.7539
|2100.00
|55166.96
|551
|2006.03.03 12:50
|sell
|276
|6.00
|1.7542
|1.7577
|1.7507
|552
|2006.03.03 15:20
|s/l
|276
|6.00
|1.7577
|1.7577
|1.7507
|-2100.00
|53066.96
|553
|2006.03.03 15:20
|sell
|277
|6.00
|1.7574
|1.7609
|1.7539
|554
|2006.03.03 17:05
|t/p
|277
|6.00
|1.7539
|1.7609
|1.7539
|2100.00
|55166.96
|555
|2006.03.03 17:05
|buy
|278
|6.00
|1.7513
|1.7478
|1.7548
|556
|2006.03.03 17:10
|t/p
|278
|6.00
|1.7548
|1.7478
|1.7548
|2100.00
|57266.96
|557
|2006.03.03 17:10
|sell
|279
|6.00
|1.7562
|1.7597
|1.7527
|558
|2006.03.03 17:35
|t/p
|279
|6.00
|1.7527
|1.7597
|1.7527
|2100.00
|59366.96
|559
|2006.03.03 17:35
|buy
|280
|6.00
|1.7516
|1.7481
|1.7551
|560
|2006.03.06 00:00
|t/p
|280
|6.00
|1.7551
|1.7481
|1.7551
|2084.12
|61451.08
|561
|2006.03.06 00:00
|sell
|281
|7.00
|1.7564
|1.7599
|1.7529
|562
|2006.03.06 02:20
|s/l
|281
|7.00
|1.7599
|1.7599
|1.7529
|-2450.00
|59001.08
|563
|2006.03.06 02:20
|sell
|282
|6.00
|1.7599
|1.7634
|1.7564
|564
|2006.03.06 12:20
|t/p
|282
|6.00
|1.7564
|1.7634
|1.7564
|2100.00
|61101.08
|565
|2006.03.06 12:20
|buy
|283
|7.00
|1.7561
|1.7526
|1.7596
|566
|2006.03.06 14:40
|s/l
|283
|7.00
|1.7526
|1.7526
|1.7596
|-2450.00
|58651.08
|567
|2006.03.06 14:40
|buy
|284
|6.00
|1.7530
|1.7495
|1.7565
|568
|2006.03.06 18:20
|s/l
|284
|6.00
|1.7495
|1.7495
|1.7565
|-2100.00
|56551.08
|569
|2006.03.06 18:20
|buy
|285
|6.00
|1.7497
|1.7462
|1.7532
|570
|2006.03.07 02:40
|s/l
|285
|6.00
|1.7462
|1.7462
|1.7532
|-2115.88
|54435.21
|571
|2006.03.07 02:40
|buy
|286
|6.00
|1.7465
|1.7430
|1.7500
|572
|2006.03.07 10:10
|s/l
|286
|6.00
|1.7430
|1.7430
|1.7500
|-2100.00
|52335.21
|573
|2006.03.07 10:10
|buy
|287
|6.00
|1.7431
|1.7396
|1.7466
|574
|2006.03.07 11:20
|s/l
|287
|6.00
|1.7396
|1.7396
|1.7466
|-2100.00
|50235.21
|575
|2006.03.07 11:20
|buy
|288
|6.00
|1.7393
|1.7358
|1.7428
|576
|2006.03.07 12:50
|s/l
|288
|6.00
|1.7358
|1.7358
|1.7428
|-2100.00
|48135.21
|577
|2006.03.07 12:50
|buy
|289
|5.00
|1.7356
|1.7321
|1.7391
|578
|2006.03.08 09:15
|t/p
|289
|5.00
|1.7391
|1.7321
|1.7391
|1736.77
|49871.97
|579
|2006.03.08 09:20
|buy
|290
|5.00
|1.7367
|1.7332
|1.7402
|580
|2006.03.08 09:40
|t/p
|290
|5.00
|1.7402
|1.7332
|1.7402
|1750.00
|51621.97
|581
|2006.03.08 10:00
|sell
|291
|6.00
|1.7413
|1.7448
|1.7378
|582
|2006.03.08 15:15
|t/p
|291
|6.00
|1.7378
|1.7448
|1.7378
|2100.00
|53721.97
|583
|2006.03.08 15:15
|buy
|292
|6.00
|1.7367
|1.7332
|1.7402
|584
|2006.03.09 12:35
|t/p
|292
|6.00
|1.7402
|1.7332
|1.7402
|2052.36
|55774.34
|585
|2006.03.09 12:35
|sell
|293
|6.00
|1.7405
|1.7440
|1.7370
|586
|2006.03.09 18:20
|t/p
|293
|6.00
|1.7370
|1.7440
|1.7370
|2100.00
|57874.34
|587
|2006.03.09 18:20
|buy
|294
|6.00
|1.7363
|1.7328
|1.7398
|588
|2006.03.10 15:35
|s/l
|294
|6.00
|1.7328
|1.7328
|1.7398
|-2115.88
|55758.46
|589
|2006.03.10 15:35
|buy
|295
|6.00
|1.7295
|1.7260
|1.7330
|590
|2006.03.10 15:40
|t/p
|295
|6.00
|1.7330
|1.7260
|1.7330
|2100.00
|57858.46
|591
|2006.03.10 15:40
|buy
|296
|6.00
|1.7365
|1.7330
|1.7400
|592
|2006.03.10 15:59
|s/l
|296
|6.00
|1.7330
|1.7330
|1.7400
|-2100.00
|55758.46
|593
|2006.03.10 15:59
|buy
|297
|6.00
|1.7320
|1.7285
|1.7355
|594
|2006.03.10 16:05
|s/l
|297
|6.00
|1.7285
|1.7285
|1.7355
|-2100.00
|53658.46
|595
|2006.03.10 16:05
|buy
|298
|6.00
|1.7251
|1.7216
|1.7286
|596
|2006.03.10 16:20
|t/p
|298
|6.00
|1.7286
|1.7216
|1.7286
|2100.00
|55758.46
|597
|2006.03.10 16:20
|buy
|299
|6.00
|1.7320
|1.7285
|1.7355
|598
|2006.03.10 16:29
|s/l
|299
|6.00
|1.7285
|1.7285
|1.7355
|-2100.00
|53658.46
|599
|2006.03.10 16:29
|buy
|300
|6.00
|1.7246
|1.7211
|1.7281
|600
|2006.03.13 03:20
|t/p
|300
|6.00
|1.7281
|1.7211
|1.7281
|2084.12
|55742.58
|601
|2006.03.13 03:20
|sell
|301
|6.00
|1.7281
|1.7316
|1.7246
|602
|2006.03.13 10:40
|t/p
|301
|6.00
|1.7246
|1.7316
|1.7246
|2100.00
|57842.58
|603
|2006.03.13 10:40
|buy
|302
|6.00
|1.7240
|1.7205
|1.7275
|604
|2006.03.13 15:10
|t/p
|302
|6.00
|1.7275
|1.7205
|1.7275
|2100.00
|59942.58
|605
|2006.03.13 15:10
|sell
|303
|6.00
|1.7283
|1.7318
|1.7248
|606
|2006.03.13 18:20
|s/l
|303
|6.00
|1.7318
|1.7318
|1.7248
|-2100.00
|57842.58
|607
|2006.03.13 18:20
|sell
|304
|6.00
|1.7316
|1.7351
|1.7281
|608
|2006.03.14 01:20
|s/l
|304
|6.00
|1.7351
|1.7351
|1.7281
|-2102.70
|55739.88
|609
|2006.03.14 01:20
|sell
|305
|6.00
|1.7360
|1.7395
|1.7325
|610
|2006.03.14 16:45
|s/l
|305
|6.00
|1.7395
|1.7395
|1.7325
|-2100.00
|53639.88
|611
|2006.03.14 16:45
|sell
|306
|6.00
|1.7414
|1.7449
|1.7379
|612
|2006.03.14 17:20
|s/l
|306
|6.00
|1.7449
|1.7449
|1.7379
|-2100.00
|51539.88
|613
|2006.03.14 17:20
|sell
|307
|6.00
|1.7448
|1.7483
|1.7413
|614
|2006.03.14 18:45
|s/l
|307
|6.00
|1.7483
|1.7483
|1.7413
|-2100.00
|49439.88
|615
|2006.03.14 18:45
|sell
|308
|5.00
|1.7479
|1.7514
|1.7444
|616
|2006.03.15 11:35
|t/p
|308
|5.00
|1.7444
|1.7514
|1.7444
|1747.75
|51187.63
|617
|2006.03.15 11:35
|buy
|309
|6.00
|1.7426
|1.7391
|1.7461
|618
|2006.03.15 14:40
|t/p
|309
|6.00
|1.7461
|1.7391
|1.7461
|2100.00
|53287.63
|619
|2006.03.15 14:40
|sell
|310
|6.00
|1.7462
|1.7497
|1.7427
|620
|2006.03.15 16:20
|s/l
|310
|6.00
|1.7497
|1.7497
|1.7427
|-2100.00
|51187.63
|621
|2006.03.15 17:00
|sell
|311
|6.00
|1.7472
|1.7507
|1.7437
|622
|2006.03.16 15:50
|s/l
|311
|6.00
|1.7507
|1.7507
|1.7437
|-2108.09
|49079.54
|623
|2006.03.16 16:00
|sell
|312
|5.00
|1.7527
|1.7562
|1.7492
|624
|2006.03.16 18:20
|s/l
|312
|5.00
|1.7562
|1.7562
|1.7492
|-1750.00
|47329.54
|625
|2006.03.16 18:20
|sell
|313
|5.00
|1.7566
|1.7601
|1.7531
|626
|2006.03.17 14:45
|t/p
|313
|5.00
|1.7531
|1.7601
|1.7531
|1747.75
|49077.29
|627
|2006.03.17 14:45
|buy
|314
|5.00
|1.7528
|1.7493
|1.7563
|628
|2006.03.17 15:40
|t/p
|314
|5.00
|1.7563
|1.7493
|1.7563
|1750.00
|50827.29
|629
|2006.03.17 15:45
|buy
|315
|6.00
|1.7556
|1.7521
|1.7591
|630
|2006.03.17 17:05
|s/l
|315
|6.00
|1.7521
|1.7521
|1.7591
|-2100.00
|48727.29
|631
|2006.03.17 17:05
|buy
|316
|5.00
|1.7515
|1.7480
|1.7550
|632
|2006.03.17 18:05
|t/p
|316
|5.00
|1.7550
|1.7480
|1.7550
|1750.00
|50477.29
|633
|2006.03.17 18:15
|buy
|317
|6.00
|1.7535
|1.7500
|1.7570
|634
|2006.03.17 19:20
|t/p
|317
|6.00
|1.7570
|1.7500
|1.7570
|2100.00
|52577.29
|635
|2006.03.17 19:20
|sell
|318
|6.00
|1.7575
|1.7610
|1.7540
|636
|2006.03.20 04:15
|t/p
|318
|6.00
|1.7540
|1.7610
|1.7540
|2097.30
|54674.59
|637
|2006.03.20 04:15
|buy
|319
|6.00
|1.7536
|1.7501
|1.7571
|638
|2006.03.20 09:40
|t/p
|319
|6.00
|1.7571
|1.7501
|1.7571
|2100.00
|56774.59
|639
|2006.03.20 10:00
|sell
|320
|6.00
|1.7584
|1.7619
|1.7549
|640
|2006.03.20 13:45
|t/p
|320
|6.00
|1.7549
|1.7619
|1.7549
|2100.00
|58874.59
|641
|2006.03.20 13:45
|buy
|321
|6.00
|1.7549
|1.7514
|1.7584
|642
|2006.03.21 09:40
|s/l
|321
|6.00
|1.7514
|1.7514
|1.7584
|-2115.88
|56758.71
|643
|2006.03.21 09:40
|buy
|322
|6.00
|1.7512
|1.7477
|1.7547
|644
|2006.03.21 11:20
|s/l
|322
|6.00
|1.7477
|1.7477
|1.7547
|-2100.00
|54658.71
|645
|2006.03.21 11:20
|buy
|323
|6.00
|1.7469
|1.7434
|1.7504
|646
|2006.03.21 15:15
|t/p
|323
|6.00
|1.7504
|1.7434
|1.7504
|2100.00
|56758.71
|647
|2006.03.21 15:15
|sell
|324
|6.00
|1.7510
|1.7545
|1.7475
|648
|2006.03.21 16:35
|t/p
|324
|6.00
|1.7475
|1.7545
|1.7475
|2100.00
|58858.71
|649
|2006.03.21 16:35
|buy
|325
|6.00
|1.7470
|1.7435
|1.7505
|650
|2006.03.22 09:35
|t/p
|325
|6.00
|1.7505
|1.7435
|1.7505
|2084.12
|60942.83
|651
|2006.03.22 09:35
|sell
|326
|7.00
|1.7507
|1.7542
|1.7472
|652
|2006.03.22 12:20
|t/p
|326
|7.00
|1.7472
|1.7542
|1.7472
|2450.00
|63392.83
|653
|2006.03.22 12:20
|buy
|327
|7.00
|1.7468
|1.7433
|1.7503
|654
|2006.03.23 03:10
|s/l
|327
|7.00
|1.7433
|1.7433
|1.7503
|-2505.58
|60887.26
|655
|2006.03.23 03:10
|buy
|328
|7.00
|1.7434
|1.7399
|1.7469
|656
|2006.03.23 17:05
|s/l
|328
|7.00
|1.7399
|1.7399
|1.7469
|-2450.00
|58437.26
|657
|2006.03.23 17:05
|buy
|329
|6.00
|1.7334
|1.7299
|1.7369
|658
|2006.03.23 17:10
|t/p
|329
|6.00
|1.7369
|1.7299
|1.7369
|2100.00
|60537.26
|659
|2006.03.23 17:10
|sell
|330
|7.00
|1.7434
|1.7469
|1.7399
|660
|2006.03.23 17:15
|t/p
|330
|7.00
|1.7399
|1.7469
|1.7399
|2450.00
|62987.26
|661
|2006.03.23 17:15
|buy
|331
|7.00
|1.7395
|1.7360
|1.7430
|662
|2006.03.23 17:29
|s/l
|331
|7.00
|1.7360
|1.7360
|1.7430
|-2450.00
|60537.26
|663
|2006.03.23 17:29
|buy
|332
|7.00
|1.7345
|1.7310
|1.7380
|664
|2006.03.24 09:35
|s/l
|332
|7.00
|1.7310
|1.7310
|1.7380
|-2468.53
|58068.73
|665
|2006.03.24 09:35
|buy
|333
|6.00
|1.7313
|1.7278
|1.7348
|666
|2006.03.24 15:45
|t/p
|333
|6.00
|1.7348
|1.7278
|1.7348
|2100.00
|60168.73
|667
|2006.03.24 15:45
|sell
|334
|7.00
|1.7355
|1.7390
|1.7320
|668
|2006.03.24 17:15
|s/l
|334
|7.00
|1.7390
|1.7390
|1.7320
|-2450.00
|57718.73
|669
|2006.03.24 17:15
|sell
|335
|6.00
|1.7398
|1.7433
|1.7363
|670
|2006.03.24 17:20
|s/l
|335
|6.00
|1.7433
|1.7433
|1.7363
|-2100.00
|55618.73
|671
|2006.03.24 17:20
|sell
|336
|6.00
|1.7432
|1.7467
|1.7397
|672
|2006.03.27 05:10
|s/l
|336
|6.00
|1.7467
|1.7467
|1.7397
|-2102.70
|53516.04
|673
|2006.03.27 05:10
|sell
|337
|6.00
|1.7471
|1.7506
|1.7436
|674
|2006.03.28 11:45
|s/l
|337
|6.00
|1.7506
|1.7506
|1.7436
|-2102.70
|51413.34
|675
|2006.03.28 11:45
|sell
|338
|6.00
|1.7503
|1.7538
|1.7468
|676
|2006.03.28 15:45
|s/l
|338
|6.00
|1.7538
|1.7538
|1.7468
|-2100.00
|49313.34
|677
|2006.03.28 15:45
|sell
|339
|5.00
|1.7537
|1.7572
|1.7502
|678
|2006.03.28 17:05
|t/p
|339
|5.00
|1.7502
|1.7572
|1.7502
|1750.00
|51063.34
|679
|2006.03.28 17:05
|buy
|340
|6.00
|1.7484
|1.7449
|1.7519
|680
|2006.03.28 21:20
|s/l
|340
|6.00
|1.7449
|1.7449
|1.7519
|-2100.00
|48963.34
|681
|2006.03.28 21:20
|buy
|341
|5.00
|1.7451
|1.7416
|1.7486
|682
|2006.03.29 09:05
|s/l
|341
|5.00
|1.7416
|1.7416
|1.7486
|-1763.23
|47200.11
|683
|2006.03.29 09:05
|buy
|342
|5.00
|1.7406
|1.7371
|1.7441
|684
|2006.03.29 09:50
|s/l
|342
|5.00
|1.7371
|1.7371
|1.7441
|-1750.00
|45450.11
|685
|2006.03.29 09:50
|buy
|343
|5.00
|1.7367
|1.7332
|1.7402
|686
|2006.03.29 15:50
|s/l
|343
|5.00
|1.7332
|1.7332
|1.7402
|-1750.00
|43700.11
|687
|2006.03.29 15:50
|buy
|344
|5.00
|1.7321
|1.7286
|1.7356
|688
|2006.03.29 18:15
|t/p
|344
|5.00
|1.7356
|1.7286
|1.7356
|1750.00
|45450.11
|689
|2006.03.29 19:00
|sell
|345
|5.00
|1.7355
|1.7390
|1.7320
|690
|2006.03.30 04:45
|s/l
|345
|5.00
|1.7390
|1.7390
|1.7320
|-1756.75
|43693.36
|691
|2006.03.30 04:45
|sell
|346
|5.00
|1.7391
|1.7426
|1.7356
|692
|2006.03.30 07:20
|s/l
|346
|5.00
|1.7426
|1.7426
|1.7356
|-1750.00
|41943.36
|693
|2006.03.30 07:20
|sell
|347
|5.00
|1.7425
|1.7460
|1.7390
|694
|2006.03.30 08:40
|t/p
|347
|5.00
|1.7390
|1.7460
|1.7390
|1750.00
|43693.36
|695
|2006.03.30 08:40
|buy
|348
|5.00
|1.7389
|1.7354
|1.7424
|696
|2006.03.30 16:35
|t/p
|348
|5.00
|1.7424
|1.7354
|1.7424
|1750.00
|45443.36
|697
|2006.03.30 17:00
|sell
|349
|5.00
|1.7454
|1.7489
|1.7419
|698
|2006.03.30 21:10
|s/l
|349
|5.00
|1.7489
|1.7489
|1.7419
|-1750.00
|43693.36
|699
|2006.03.30 21:10
|sell
|350
|5.00
|1.7486
|1.7521
|1.7451
|700
|2006.03.31 02:05
|t/p
|350
|5.00
|1.7451
|1.7521
|1.7451
|1747.75
|45441.11
|701
|2006.03.31 02:05
|buy
|351
|5.00
|1.7447
|1.7412
|1.7482
|702
|2006.03.31 09:20
|s/l
|351
|5.00
|1.7412
|1.7412
|1.7482
|-1750.00
|43691.11
|703
|2006.03.31 09:20
|buy
|352
|5.00
|1.7414
|1.7379
|1.7449
|704
|2006.03.31 11:20
|s/l
|352
|5.00
|1.7379
|1.7379
|1.7449
|-1750.00
|41941.11
|705
|2006.03.31 11:20
|buy
|353
|5.00
|1.7366
|1.7331
|1.7401
|706
|2006.03.31 15:45
|t/p
|353
|5.00
|1.7401
|1.7331
|1.7401
|1750.00
|43691.11
|707
|2006.03.31 15:59
|buy
|354
|5.00
|1.7374
|1.7339
|1.7409
|708
|2006.03.31 17:15
|s/l
|354
|5.00
|1.7339
|1.7339
|1.7409
|-1750.00
|41941.11
|709
|2006.03.31 17:15
|buy
|355
|5.00
|1.7340
|1.7305
|1.7375
|710
|2006.03.31 17:35
|t/p
|355
|5.00
|1.7375
|1.7305
|1.7375
|1750.00
|43691.11
|711
|2006.03.31 18:00
|sell
|356
|5.00
|1.7376
|1.7411
|1.7341
|712
|2006.04.03 05:40
|t/p
|356
|5.00
|1.7341
|1.7411
|1.7341
|1747.75
|45438.86
|713
|2006.04.03 05:40
|buy
|357
|5.00
|1.7330
|1.7295
|1.7365
|714
|2006.04.03 07:45
|s/l
|357
|5.00
|1.7295
|1.7295
|1.7365
|-1750.00
|43688.86
|715
|2006.04.03 07:45
|buy
|358
|5.00
|1.7296
|1.7261
|1.7331
|716
|2006.04.03 09:45
|s/l
|358
|5.00
|1.7261
|1.7261
|1.7331
|-1750.00
|41938.86
|717
|2006.04.03 09:45
|buy
|359
|5.00
|1.7254
|1.7219
|1.7289
|718
|2006.04.03 13:05
|t/p
|359
|5.00
|1.7289
|1.7219
|1.7289
|1750.00
|43688.86
|719
|2006.04.03 13:10
|buy
|360
|5.00
|1.7280
|1.7245
|1.7315
|720
|2006.04.03 17:05
|t/p
|360
|5.00
|1.7315
|1.7245
|1.7315
|1750.00
|45438.86
|721
|2006.04.03 17:20
|buy
|361
|5.00
|1.7280
|1.7245
|1.7315
|722
|2006.04.03 17:30
|t/p
|361
|5.00
|1.7315
|1.7245
|1.7315
|1750.00
|47188.86
|723
|2006.04.03 18:00
|sell
|362
|5.00
|1.7374
|1.7409
|1.7339
|724
|2006.04.04 02:10
|s/l
|362
|5.00
|1.7409
|1.7409
|1.7339
|-1752.25
|45436.61
|725
|2006.04.04 02:10
|sell
|363
|5.00
|1.7417
|1.7452
|1.7382
|726
|2006.04.04 04:50
|t/p
|363
|5.00
|1.7382
|1.7452
|1.7382
|1750.00
|47186.61
|727
|2006.04.04 04:50
|buy
|364
|5.00
|1.7379
|1.7344
|1.7414
|728
|2006.04.04 10:05
|t/p
|364
|5.00
|1.7414
|1.7344
|1.7414
|1750.00
|48936.61
|729
|2006.04.04 10:20
|buy
|365
|5.00
|1.7380
|1.7345
|1.7415
|730
|2006.04.04 10:30
|t/p
|365
|5.00
|1.7415
|1.7345
|1.7415
|1750.00
|50686.61
|731
|2006.04.04 11:00
|sell
|366
|6.00
|1.7447
|1.7482
|1.7412
|732
|2006.04.04 15:05
|s/l
|366
|6.00
|1.7482
|1.7482
|1.7412
|-2100.00
|48586.61
|733
|2006.04.04 15:05
|sell
|367
|5.00
|1.7548
|1.7583
|1.7513
|734
|2006.04.04 15:15
|t/p
|367
|5.00
|1.7513
|1.7583
|1.7513
|1750.00
|50336.61
|735
|2006.04.04 15:15
|sell
|368
|6.00
|1.7473
|1.7508
|1.7438
|736
|2006.04.04 15:29
|s/l
|368
|6.00
|1.7508
|1.7508
|1.7438
|-2100.00
|48236.61
|737
|2006.04.04 15:29
|sell
|369
|5.00
|1.7543
|1.7578
|1.7508
|738
|2006.04.04 16:45
|s/l
|369
|5.00
|1.7578
|1.7578
|1.7508
|-1750.00
|46486.61
|739
|2006.04.04 16:45
|sell
|370
|5.00
|1.7577
|1.7612
|1.7542
|740
|2006.04.05 02:10
|t/p
|370
|5.00
|1.7542
|1.7612
|1.7542
|1747.75
|48234.37
|741
|2006.04.05 02:10
|buy
|371
|5.00
|1.7540
|1.7505
|1.7575
|742
|2006.04.05 04:05
|t/p
|371
|5.00
|1.7575
|1.7505
|1.7575
|1750.00
|49984.37
|743
|2006.04.05 04:10
|buy
|372
|5.00
|1.7545
|1.7510
|1.7580
|744
|2006.04.05 06:20
|t/p
|372
|5.00
|1.7580
|1.7510
|1.7580
|1750.00
|51734.37
|745
|2006.04.05 06:20
|sell
|373
|6.00
|1.7580
|1.7615
|1.7545
|746
|2006.04.05 10:10
|s/l
|373
|6.00
|1.7615
|1.7615
|1.7545
|-2100.00
|49634.37
|747
|2006.04.05 10:10
|sell
|374
|5.00
|1.7620
|1.7655
|1.7585
|748
|2006.04.05 10:40
|t/p
|374
|5.00
|1.7585
|1.7655
|1.7585
|1750.00
|51384.37
|749
|2006.04.05 10:40
|sell
|375
|6.00
|1.7581
|1.7616
|1.7546
|750
|2006.04.05 10:50
|s/l
|375
|6.00
|1.7616
|1.7616
|1.7546
|-2100.00
|49284.37
|751
|2006.04.05 10:50
|sell
|376
|5.00
|1.7612
|1.7647
|1.7577
|752
|2006.04.05 11:35
|t/p
|376
|5.00
|1.7577
|1.7647
|1.7577
|1750.00
|51034.37
|753
|2006.04.05 11:35
|buy
|377
|6.00
|1.7535
|1.7500
|1.7570
|754
|2006.04.05 11:45
|t/p
|377
|6.00
|1.7570
|1.7500
|1.7570
|2100.00
|53134.37
|755
|2006.04.05 11:45
|sell
|378
|6.00
|1.7590
|1.7625
|1.7555
|756
|2006.04.05 11:59
|t/p
|378
|6.00
|1.7555
|1.7625
|1.7555
|2100.00
|55234.37
|757
|2006.04.05 11:59
|buy
|379
|6.00
|1.7544
|1.7509
|1.7579
|758
|2006.04.05 15:10
|s/l
|379
|6.00
|1.7509
|1.7509
|1.7579
|-2100.00
|53134.37
|759
|2006.04.05 15:10
|buy
|380
|6.00
|1.7505
|1.7470
|1.7540
|760
|2006.04.05 20:45
|t/p
|380
|6.00
|1.7540
|1.7470
|1.7540
|2100.00
|55234.37
|761
|2006.04.05 20:45
|sell
|381
|6.00
|1.7541
|1.7576
|1.7506
|762
|2006.04.06 11:45
|s/l
|381
|6.00
|1.7576
|1.7576
|1.7506
|-2108.09
|53126.27
|763
|2006.04.06 11:45
|sell
|382
|6.00
|1.7581
|1.7616
|1.7546
|764
|2006.04.06 15:35
|t/p
|382
|6.00
|1.7546
|1.7616
|1.7546
|2100.00
|55226.27
|765
|2006.04.06 15:35
|buy
|383
|6.00
|1.7522
|1.7487
|1.7557
|766
|2006.04.06 15:40
|t/p
|383
|6.00
|1.7557
|1.7487
|1.7557
|2100.00
|57326.27
|767
|2006.04.06 15:40
|buy
|384
|6.00
|1.7573
|1.7538
|1.7608
|768
|2006.04.06 16:20
|s/l
|384
|6.00
|1.7538
|1.7538
|1.7608
|-2100.00
|55226.27
|769
|2006.04.06 16:20
|buy
|385
|6.00
|1.7526
|1.7491
|1.7561
|770
|2006.04.06 19:20
|s/l
|385
|6.00
|1.7491
|1.7491
|1.7561
|-2100.00
|53126.27
|771
|2006.04.06 19:20
|buy
|386
|6.00
|1.7491
|1.7456
|1.7526
|772
|2006.04.06 21:50
|t/p
|386
|6.00
|1.7526
|1.7456
|1.7526
|2100.00
|55226.27
|773
|2006.04.06 22:00
|sell
|387
|6.00
|1.7527
|1.7562
|1.7492
|774
|2006.04.07 14:40
|t/p
|387
|6.00
|1.7492
|1.7562
|1.7492
|2097.30
|57323.57
|775
|2006.04.07 14:40
|buy
|388
|6.00
|1.7490
|1.7455
|1.7525
|776
|2006.04.07 15:35
|t/p
|388
|6.00
|1.7525
|1.7455
|1.7525
|2100.00
|59423.57
|777
|2006.04.07 15:45
|buy
|389
|6.00
|1.7479
|1.7444
|1.7514
|778
|2006.04.07 16:10
|s/l
|389
|6.00
|1.7444
|1.7444
|1.7514
|-2100.00
|57323.57
|779
|2006.04.07 16:10
|buy
|390
|6.00
|1.7447
|1.7412
|1.7482
|780
|2006.04.07 16:20
|t/p
|390
|6.00
|1.7482
|1.7412
|1.7482
|2100.00
|59423.57
|781
|2006.04.07 16:20
|sell
|391
|6.00
|1.7521
|1.7556
|1.7486
|782
|2006.04.07 16:29
|t/p
|391
|6.00
|1.7486
|1.7556
|1.7486
|2100.00
|61523.57
|783
|2006.04.07 16:29
|buy
|392
|7.00
|1.7467
|1.7432
|1.7502
|784
|2006.04.07 17:20
|s/l
|392
|7.00
|1.7432
|1.7432
|1.7502
|-2450.00
|59073.57
|785
|2006.04.07 17:20
|buy
|393
|6.00
|1.7416
|1.7381
|1.7451
|786
|2006.04.10 03:40
|t/p
|393
|6.00
|1.7451
|1.7381
|1.7451
|2084.12
|61157.69
|787
|2006.04.10 04:00
|sell
|394
|7.00
|1.7446
|1.7481
|1.7411
|788
|2006.04.10 18:35
|t/p
|394
|7.00
|1.7411
|1.7481
|1.7411
|2450.00
|63607.69
|789
|2006.04.10 18:35
|buy
|395
|7.00
|1.7406
|1.7371
|1.7441
|790
|2006.04.11 00:20
|t/p
|395
|7.00
|1.7441
|1.7371
|1.7441
|2431.47
|66039.17
|791
|2006.04.11 00:20
|sell
|396
|7.00
|1.7443
|1.7478
|1.7408
|792
|2006.04.11 11:35
|t/p
|396
|7.00
|1.7408
|1.7478
|1.7408
|2450.00
|68489.17
|793
|2006.04.11 11:35
|buy
|397
|7.00
|1.7398
|1.7363
|1.7433
|794
|2006.04.11 11:45
|t/p
|397
|7.00
|1.7433
|1.7363
|1.7433
|2450.00
|70939.17
|795
|2006.04.11 11:45
|sell
|398
|8.00
|1.7439
|1.7474
|1.7404
|796
|2006.04.11 16:50
|s/l
|398
|8.00
|1.7474
|1.7474
|1.7404
|-2800.00
|68139.17
|797
|2006.04.11 16:50
|sell
|399
|7.00
|1.7487
|1.7522
|1.7452
|798
|2006.04.11 18:35
|t/p
|399
|7.00
|1.7452
|1.7522
|1.7452
|2450.00
|70589.17
|799
|2006.04.11 18:35
|buy
|400
|8.00
|1.7446
|1.7411
|1.7481
|800
|2006.04.11 21:05
|t/p
|400
|8.00
|1.7481
|1.7411
|1.7481
|2800.00
|73389.17
|801
|2006.04.11 21:05
|sell
|401
|8.00
|1.7491
|1.7526
|1.7456
|802
|2006.04.12 10:05
|s/l
|401
|8.00
|1.7526
|1.7526
|1.7456
|-2803.60
|70585.57
|803
|2006.04.12 10:20
|buy
|402
|8.00
|1.7505
|1.7470
|1.7540
|804
|2006.04.12 10:40
|t/p
|402
|8.00
|1.7540
|1.7470
|1.7540
|2800.00
|73385.57
|805
|2006.04.12 11:00
|sell
|403
|8.00
|1.7531
|1.7566
|1.7496
|806
|2006.04.12 12:10
|s/l
|403
|8.00
|1.7566
|1.7566
|1.7496
|-2800.00
|70585.57
|807
|2006.04.12 12:10
|sell
|404
|8.00
|1.7567
|1.7602
|1.7532
|808
|2006.04.12 15:10
|t/p
|404
|8.00
|1.7532
|1.7602
|1.7532
|2800.00
|73385.57
|809
|2006.04.12 15:10
|buy
|405
|8.00
|1.7529
|1.7494
|1.7564
|810
|2006.04.12 15:40
|s/l
|405
|8.00
|1.7494
|1.7494
|1.7564
|-2800.00
|70585.57
|811
|2006.04.12 15:40
|buy
|406
|8.00
|1.7465
|1.7430
|1.7500
|812
|2006.04.12 15:45
|t/p
|406
|8.00
|1.7500
|1.7430
|1.7500
|2800.00
|73385.57
|813
|2006.04.12 15:45
|buy
|407
|8.00
|1.7540
|1.7505
|1.7575
|814
|2006.04.12 15:50
|s/l
|407
|8.00
|1.7505
|1.7505
|1.7575
|-2800.00
|70585.57
|815
|2006.04.12 15:50
|buy
|408
|8.00
|1.7465
|1.7430
|1.7500
|816
|2006.04.12 16:10
|t/p
|408
|8.00
|1.7500
|1.7430
|1.7500
|2800.00
|73385.57
|817
|2006.04.12 16:10
|buy
|409
|8.00
|1.7523
|1.7488
|1.7558
|818
|2006.04.12 16:20
|s/l
|409
|8.00
|1.7488
|1.7488
|1.7558
|-2800.00
|70585.57
|819
|2006.04.12 16:20
|buy
|410
|8.00
|1.7485
|1.7450
|1.7520
|820
|2006.04.12 16:35
|t/p
|410
|8.00
|1.7520
|1.7450
|1.7520
|2800.00
|73385.57
|821
|2006.04.12 16:35
|buy
|411
|8.00
|1.7526
|1.7491
|1.7561
|822
|2006.04.12 20:15
|s/l
|411
|8.00
|1.7491
|1.7491
|1.7561
|-2800.00
|70585.57
|823
|2006.04.12 20:15
|buy
|412
|8.00
|1.7488
|1.7453
|1.7523
|824
|2006.04.13 04:05
|t/p
|412
|8.00
|1.7523
|1.7453
|1.7523
|2736.49
|73322.06
|825
|2006.04.13 04:15
|buy
|413
|8.00
|1.7498
|1.7463
|1.7533
|826
|2006.04.13 08:20
|t/p
|413
|8.00
|1.7533
|1.7463
|1.7533
|2800.00
|76122.06
|827
|2006.04.13 08:20
|sell
|414
|8.00
|1.7534
|1.7569
|1.7499
|828
|2006.04.13 16:05
|t/p
|414
|8.00
|1.7499
|1.7569
|1.7499
|2800.00
|78922.06
|829
|2006.04.13 16:05
|buy
|415
|8.00
|1.7486
|1.7451
|1.7521
|830
|2006.04.13 17:10
|t/p
|415
|8.00
|1.7521
|1.7451
|1.7521
|2800.00
|81722.06
|831
|2006.04.13 17:15
|buy
|416
|9.00
|1.7507
|1.7472
|1.7542
|832
|2006.04.13 21:20
|t/p
|416
|9.00
|1.7542
|1.7472
|1.7542
|3150.00
|84872.06
|833
|2006.04.13 21:20
|sell
|417
|9.00
|1.7542
|1.7577
|1.7507
|834
|2006.04.17 03:10
|s/l
|417
|9.00
|1.7577
|1.7577
|1.7507
|-3158.09
|81713.96
|835
|2006.04.17 03:10
|sell
|418
|9.00
|1.7580
|1.7615
|1.7545
|836
|2006.04.17 14:40
|s/l
|418
|9.00
|1.7615
|1.7615
|1.7545
|-3150.00
|78563.96
|837
|2006.04.17 14:40
|sell
|419
|8.00
|1.7625
|1.7660
|1.7590
|838
|2006.04.17 14:45
|s/l
|419
|8.00
|1.7660
|1.7660
|1.7590
|-2800.00
|75763.96
|839
|2006.04.17 14:45
|sell
|420
|8.00
|1.7669
|1.7704
|1.7634
|840
|2006.04.17 15:20
|s/l
|420
|8.00
|1.7704
|1.7704
|1.7634
|-2800.00
|72963.96
|841
|2006.04.17 15:20
|sell
|421
|8.00
|1.7708
|1.7743
|1.7673
|842
|2006.04.17 16:05
|t/p
|421
|8.00
|1.7673
|1.7743
|1.7673
|2800.00
|75763.96
|843
|2006.04.17 16:05
|sell
|422
|8.00
|1.7668
|1.7703
|1.7633
|844
|2006.04.17 16:15
|s/l
|422
|8.00
|1.7703
|1.7703
|1.7633
|-2800.00
|72963.96
|845
|2006.04.17 16:15
|sell
|423
|8.00
|1.7701
|1.7736
|1.7666
|846
|2006.04.17 17:40
|s/l
|423
|8.00
|1.7736
|1.7736
|1.7666
|-2800.00
|70163.96
|847
|2006.04.17 17:40
|sell
|424
|8.00
|1.7736
|1.7771
|1.7701
|848
|2006.04.17 21:35
|t/p
|424
|8.00
|1.7701
|1.7771
|1.7701
|2800.00
|72963.96
|849
|2006.04.17 21:35
|buy
|425
|8.00
|1.7697
|1.7662
|1.7732
|850
|2006.04.18 04:20
|t/p
|425
|8.00
|1.7732
|1.7662
|1.7732
|2778.83
|75742.79
|851
|2006.04.18 04:20
|sell
|426
|8.00
|1.7736
|1.7771
|1.7701
|852
|2006.04.18 10:35
|t/p
|426
|8.00
|1.7701
|1.7771
|1.7701
|2800.00
|78542.79
|853
|2006.04.18 10:35
|buy
|427
|8.00
|1.7701
|1.7666
|1.7736
|854
|2006.04.18 13:20
|t/p
|427
|8.00
|1.7736
|1.7666
|1.7736
|2800.00
|81342.79
|855
|2006.04.18 13:20
|sell
|428
|9.00
|1.7747
|1.7782
|1.7712
|856
|2006.04.18 15:35
|s/l
|428
|9.00
|1.7782
|1.7782
|1.7712
|-3150.00
|78192.79
|857
|2006.04.18 15:35
|sell
|429
|8.00
|1.7789
|1.7824
|1.7754
|858
|2006.04.18 15:40
|t/p
|429
|8.00
|1.7754
|1.7824
|1.7754
|2800.00
|80992.79
|859
|2006.04.18 15:40
|sell
|430
|9.00
|1.7748
|1.7783
|1.7713
|860
|2006.04.18 15:59
|s/l
|430
|9.00
|1.7783
|1.7783
|1.7713
|-3150.00
|77842.79
|861
|2006.04.18 15:59
|sell
|431
|8.00
|1.7782
|1.7817
|1.7747
|862
|2006.04.18 21:10
|s/l
|431
|8.00
|1.7817
|1.7817
|1.7747
|-2800.00
|75042.79
|863
|2006.04.18 22:00
|sell
|432
|8.00
|1.7801
|1.7836
|1.7766
|864
|2006.04.18 23:35
|s/l
|432
|8.00
|1.7836
|1.7836
|1.7766
|-2800.00
|72242.79
|865
|2006.04.18 23:35
|sell
|433
|8.00
|1.7835
|1.7870
|1.7800
|866
|2006.04.19 09:20
|t/p
|433
|8.00
|1.7800
|1.7870
|1.7800
|2796.40
|75039.19
|867
|2006.04.19 09:20
|buy
|434
|8.00
|1.7799
|1.7764
|1.7834
|868
|2006.04.19 09:40
|t/p
|434
|8.00
|1.7834
|1.7764
|1.7834
|2800.00
|77839.19
|869
|2006.04.19 10:00
|sell
|435
|8.00
|1.7829
|1.7864
|1.7794
|870
|2006.04.19 11:45
|s/l
|435
|8.00
|1.7864
|1.7864
|1.7794
|-2800.00
|75039.19
|871
|2006.04.19 11:45
|sell
|436
|8.00
|1.7860
|1.7895
|1.7825
|872
|2006.04.19 15:50
|t/p
|436
|8.00
|1.7825
|1.7895
|1.7825
|2800.00
|77839.19
|873
|2006.04.19 15:50
|buy
|437
|8.00
|1.7821
|1.7786
|1.7856
|874
|2006.04.19 16:45
|t/p
|437
|8.00
|1.7856
|1.7786
|1.7856
|2800.00
|80639.19
|875
|2006.04.19 16:45
|sell
|438
|9.00
|1.7875
|1.7910
|1.7840
|876
|2006.04.19 18:20
|s/l
|438
|9.00
|1.7910
|1.7910
|1.7840
|-3150.00
|77489.19
|877
|2006.04.19 18:20
|sell
|439
|8.00
|1.7912
|1.7947
|1.7877
|878
|2006.04.20 09:05
|t/p
|439
|8.00
|1.7877
|1.7947
|1.7877
|2789.21
|80278.40
|879
|2006.04.20 09:05
|buy
|440
|9.00
|1.7874
|1.7839
|1.7909
|880
|2006.04.20 11:40
|s/l
|440
|9.00
|1.7839
|1.7839
|1.7909
|-3150.00
|77128.40
|881
|2006.04.20 11:40
|buy
|441
|8.00
|1.7836
|1.7801
|1.7871
|882
|2006.04.20 11:50
|t/p
|441
|8.00
|1.7871
|1.7801
|1.7871
|2800.00
|79928.40
|883
|2006.04.20 11:50
|sell
|442
|8.00
|1.7897
|1.7932
|1.7862
|884
|2006.04.20 11:59
|t/p
|442
|8.00
|1.7862
|1.7932
|1.7862
|2800.00
|82728.40
|885
|2006.04.20 11:59
|buy
|443
|9.00
|1.7847
|1.7812
|1.7882
|886
|2006.04.20 13:50
|s/l
|443
|9.00
|1.7812
|1.7812
|1.7882
|-3150.00
|79578.40
|887
|2006.04.20 13:50
|buy
|444
|8.00
|1.7812
|1.7777
|1.7847
|888
|2006.04.20 17:20
|s/l
|444
|8.00
|1.7777
|1.7777
|1.7847
|-2800.00
|76778.40
|889
|2006.04.20 17:20
|buy
|445
|8.00
|1.7774
|1.7739
|1.7809
|890
|2006.04.21 11:05
|t/p
|445
|8.00
|1.7809
|1.7739
|1.7809
|2778.83
|79557.23
|891
|2006.04.21 11:20
|buy
|446
|8.00
|1.7788
|1.7753
|1.7823
|892
|2006.04.21 11:40
|t/p
|446
|8.00
|1.7823
|1.7753
|1.7823
|2800.00
|82357.23
|893
|2006.04.21 12:00
|sell
|447
|9.00
|1.7813
|1.7848
|1.7778
|894
|2006.04.21 18:05
|s/l
|447
|9.00
|1.7848
|1.7848
|1.7778
|-3150.00
|79207.23
|895
|2006.04.21 18:05
|sell
|448
|8.00
|1.7849
|1.7884
|1.7814
|896
|2006.04.21 19:35
|t/p
|448
|8.00
|1.7814
|1.7884
|1.7814
|2800.00
|82007.23
|897
|2006.04.21 19:35
|sell
|449
|9.00
|1.7807
|1.7842
|1.7772
|898
|2006.04.24 00:00
|s/l
|449
|9.00
|1.7842
|1.7842
|1.7772
|-3154.05
|78853.18
|899
|2006.04.24 00:00
|sell
|450
|8.00
|1.7859
|1.7894
|1.7824
|900
|2006.04.24 09:45
|s/l
|450
|8.00
|1.7894
|1.7894
|1.7824
|-2800.00
|76053.18
|901
|2006.04.24 09:45
|sell
|451
|8.00
|1.7899
|1.7934
|1.7864
|902
|2006.04.24 11:50
|s/l
|451
|8.00
|1.7934
|1.7934
|1.7864
|-2800.00
|73253.18
|903
|2006.04.24 11:50
|sell
|452
|8.00
|1.7935
|1.7970
|1.7900
|904
|2006.04.24 12:05
|t/p
|452
|8.00
|1.7900
|1.7970
|1.7900
|2800.00
|76053.18
|905
|2006.04.24 12:05
|sell
|453
|8.00
|1.7891
|1.7926
|1.7856
|906
|2006.04.24 15:45
|t/p
|453
|8.00
|1.7856
|1.7926
|1.7856
|2800.00
|78853.18
|907
|2006.04.24 15:45
|buy
|454
|8.00
|1.7856
|1.7821
|1.7891
|908
|2006.04.24 17:20
|s/l
|454
|8.00
|1.7821
|1.7821
|1.7891
|-2800.00
|76053.18
|909
|2006.04.24 17:20
|buy
|455
|8.00
|1.7811
|1.7776
|1.7846
|910
|2006.04.24 19:05
|t/p
|455
|8.00
|1.7846
|1.7776
|1.7846
|2800.00
|78853.18
|911
|2006.04.24 19:10
|buy
|456
|8.00
|1.7840
|1.7805
|1.7875
|912
|2006.04.24 19:45
|t/p
|456
|8.00
|1.7875
|1.7805
|1.7875
|2800.00
|81653.18
|913
|2006.04.24 20:00
|sell
|457
|9.00
|1.7886
|1.7921
|1.7851
|914
|2006.04.25 11:15
|t/p
|457
|9.00
|1.7851
|1.7921
|1.7851
|3145.95
|84799.13
|915
|2006.04.25 11:15
|buy
|458
|9.00
|1.7839
|1.7804
|1.7874
|916
|2006.04.25 11:20
|t/p
|458
|9.00
|1.7874
|1.7804
|1.7874
|3150.00
|87949.13
|917
|2006.04.25 11:40
|buy
|459
|9.00
|1.7852
|1.7817
|1.7887
|918
|2006.04.25 15:20
|t/p
|459
|9.00
|1.7887
|1.7817
|1.7887
|3150.00
|91099.13
|919
|2006.04.25 15:20
|sell
|460
|10.00
|1.7911
|1.7946
|1.7876
|920
|2006.04.25 16:50
|s/l
|460
|10.00
|1.7946
|1.7946
|1.7876
|-3500.00
|87599.13
|921
|2006.04.25 16:50
|sell
|461
|9.00
|1.7946
|1.7981
|1.7911
|922
|2006.04.25 16:59
|t/p
|461
|9.00
|1.7911
|1.7981
|1.7911
|3150.00
|90749.13
|923
|2006.04.25 16:59
|sell
|462
|10.00
|1.7896
|1.7931
|1.7861
|924
|2006.04.25 17:05
|t/p
|462
|10.00
|1.7861
|1.7931
|1.7861
|3500.00
|94249.13
|925
|2006.04.25 17:05
|buy
|463
|10.00
|1.7835
|1.7800
|1.7870
|926
|2006.04.25 17:10
|t/p
|463
|10.00
|1.7870
|1.7800
|1.7870
|3500.00
|97749.13
|927
|2006.04.25 17:10
|sell
|464
|10.00
|1.7872
|1.7907
|1.7837
|928
|2006.04.26 10:50
|t/p
|464
|10.00
|1.7837
|1.7907
|1.7837
|3495.50
|101244.63
|929
|2006.04.26 10:50
|buy
|465
|11.00
|1.7821
|1.7786
|1.7856
|930
|2006.04.26 15:05
|t/p
|465
|11.00
|1.7856
|1.7786
|1.7856
|3850.00
|105094.63
|931
|2006.04.26 15:05
|sell
|466
|11.00
|1.7865
|1.7900
|1.7830
|932
|2006.04.26 15:35
|t/p
|466
|11.00
|1.7830
|1.7900
|1.7830
|3850.00
|108944.63
|933
|2006.04.26 15:35
|buy
|467
|11.00
|1.7812
|1.7777
|1.7847
|934
|2006.04.26 15:50
|t/p
|467
|11.00
|1.7847
|1.7777
|1.7847
|3850.00
|112794.63
|935
|2006.04.26 15:50
|sell
|468
|12.00
|1.7860
|1.7895
|1.7825
|936
|2006.04.26 18:50
|s/l
|468
|12.00
|1.7895
|1.7895
|1.7825
|-4200.00
|108594.63
|937
|2006.04.26 18:50
|sell
|469
|11.00
|1.7898
|1.7933
|1.7863
|938
|2006.04.26 20:05
|t/p
|469
|11.00
|1.7863
|1.7933
|1.7863
|3850.00
|112444.63
|939
|2006.04.26 20:05
|buy
|470
|12.00
|1.7863
|1.7828
|1.7898
|940
|2006.04.27 10:45
|s/l
|470
|12.00
|1.7828
|1.7828
|1.7898
|-4295.27
|108149.36
|941
|2006.04.27 10:45
|buy
|471
|11.00
|1.7824
|1.7789
|1.7859
|942
|2006.04.27 11:40
|t/p
|471
|11.00
|1.7859
|1.7789
|1.7859
|3850.00
|111999.36
|943
|2006.04.27 11:50
|buy
|472
|12.00
|1.7844
|1.7809
|1.7879
|944
|2006.04.27 15:35
|t/p
|472
|12.00
|1.7879
|1.7809
|1.7879
|4200.00
|116199.36
|945
|2006.04.27 16:00
|sell
|473
|12.00
|1.7873
|1.7908
|1.7838
|946
|2006.04.27 17:10
|s/l
|473
|12.00
|1.7908
|1.7908
|1.7838
|-4200.00
|111999.36
|947
|2006.04.27 17:10
|sell
|474
|12.00
|1.7922
|1.7957
|1.7887
|948
|2006.04.27 17:15
|s/l
|474
|12.00
|1.7957
|1.7957
|1.7887
|-4200.00
|107799.36
|949
|2006.04.27 17:15
|sell
|475
|11.00
|1.7965
|1.8000
|1.7930
|950
|2006.04.27 17:40
|s/l
|475
|11.00
|1.8000
|1.8000
|1.7930
|-3850.00
|103949.36
|951
|2006.04.27 17:40
|sell
|476
|11.00
|1.8024
|1.8059
|1.7989
|952
|2006.04.27 18:40
|t/p
|476
|11.00
|1.7989
|1.8059
|1.7989
|3850.00
|107799.36
|953
|2006.04.27 18:40
|sell
|477
|11.00
|1.7984
|1.8019
|1.7949
|954
|2006.04.27 18:45
|s/l
|477
|11.00
|1.8019
|1.8019
|1.7949
|-3850.00
|103949.36
|955
|2006.04.27 18:45
|sell
|478
|11.00
|1.8016
|1.8051
|1.7981
|956
|2006.04.28 11:35
|s/l
|478
|11.00
|1.8051
|1.8051
|1.7981
|-3854.95
|100094.42
|957
|2006.04.28 11:35
|sell
|479
|11.00
|1.8071
|1.8106
|1.8036
|958
|2006.04.28 16:40
|s/l
|479
|11.00
|1.8106
|1.8106
|1.8036
|-3850.00
|96244.42
|959
|2006.04.28 16:40
|sell
|480
|10.00
|1.8126
|1.8161
|1.8091
|960
|2006.04.28 17:50
|s/l
|480
|10.00
|1.8161
|1.8161
|1.8091
|-3500.00
|92744.42
|961
|2006.04.28 17:50
|sell
|481
|10.00
|1.8179
|1.8214
|1.8144
|962
|2006.04.28 18:15
|s/l
|481
|10.00
|1.8214
|1.8214
|1.8144
|-3500.00
|89244.42
|963
|2006.04.28 18:15
|sell
|482
|9.00
|1.8222
|1.8257
|1.8187
|964
|2006.05.01 05:35
|s/l
|482
|9.00
|1.8257
|1.8257
|1.8187
|-3154.05
|86090.37
|965
|2006.05.01 05:50
|buy
|483
|9.00
|1.8240
|1.8205
|1.8275
|966
|2006.05.01 07:20
|t/p
|483
|9.00
|1.8275
|1.8205
|1.8275
|3150.00
|89240.37
|967
|2006.05.01 07:20
|sell
|484
|9.00
|1.8282
|1.8317
|1.8247
|968
|2006.05.01 10:50
|t/p
|484
|9.00
|1.8247
|1.8317
|1.8247
|3150.00
|92390.37
|969
|2006.05.01 10:50
|buy
|485
|10.00
|1.8247
|1.8212
|1.8282
|970
|2006.05.01 15:20
|t/p
|485
|10.00
|1.8282
|1.8212
|1.8282
|3500.00
|95890.37
|971
|2006.05.01 15:20
|sell
|486
|10.00
|1.8298
|1.8333
|1.8263
|972
|2006.05.01 15:35
|t/p
|486
|10.00
|1.8263
|1.8333
|1.8263
|3500.00
|99390.37
|973
|2006.05.01 15:35
|sell
|487
|10.00
|1.8256
|1.8291
|1.8221
|974
|2006.05.01 15:45
|s/l
|487
|10.00
|1.8291
|1.8291
|1.8221
|-3500.00
|95890.37
|975
|2006.05.01 15:45
|sell
|488
|10.00
|1.8303
|1.8338
|1.8268
|976
|2006.05.01 16:10
|s/l
|488
|10.00
|1.8338
|1.8338
|1.8268
|-3500.00
|92390.37
|977
|2006.05.01 16:10
|sell
|489
|10.00
|1.8356
|1.8391
|1.8321
|978
|2006.05.01 16:50
|s/l
|489
|10.00
|1.8391
|1.8391
|1.8321
|-3500.00
|88890.37
|979
|2006.05.01 16:50
|sell
|490
|9.00
|1.8417
|1.8452
|1.8382
|980
|2006.05.01 16:59
|t/p
|490
|9.00
|1.8382
|1.8452
|1.8382
|3150.00
|92040.37
|981
|2006.05.01 16:59
|sell
|491
|10.00
|1.8377
|1.8412
|1.8342
|982
|2006.05.01 17:05
|t/p
|491
|10.00
|1.8342
|1.8412
|1.8342
|3500.00
|95540.37
|983
|2006.05.01 17:05
|sell
|492
|10.00
|1.8324
|1.8359
|1.8289
|984
|2006.05.01 17:15
|s/l
|492
|10.00
|1.8359
|1.8359
|1.8289
|-3500.00
|92040.37
|985
|2006.05.01 17:15
|sell
|493
|10.00
|1.8358
|1.8393
|1.8323
|986
|2006.05.01 17:35
|t/p
|493
|10.00
|1.8323
|1.8393
|1.8323
|3500.00
|95540.37
|987
|2006.05.01 17:35
|sell
|494
|10.00
|1.8313
|1.8348
|1.8278
|988
|2006.05.01 17:40
|s/l
|494
|10.00
|1.8348
|1.8348
|1.8278
|-3500.00
|92040.37
|989
|2006.05.01 17:40
|sell
|495
|10.00
|1.8354
|1.8389
|1.8319
|990
|2006.05.01 17:50
|s/l
|495
|10.00
|1.8389
|1.8389
|1.8319
|-3500.00
|88540.37
|991
|2006.05.01 17:50
|sell
|496
|9.00
|1.8389
|1.8424
|1.8354
|992
|2006.05.01 17:59
|t/p
|496
|9.00
|1.8354
|1.8424
|1.8354
|3150.00
|91690.37
|993
|2006.05.01 17:59
|sell
|497
|10.00
|1.8319
|1.8354
|1.8284
|994
|2006.05.01 18:50
|t/p
|497
|10.00
|1.8284
|1.8354
|1.8284
|3500.00
|95190.37
|995
|2006.05.01 18:50
|buy
|498
|10.00
|1.8277
|1.8242
|1.8312
|996
|2006.05.01 22:05
|s/l
|498
|10.00
|1.8242
|1.8242
|1.8312
|-3500.00
|91690.37
|997
|2006.05.01 22:05
|buy
|499
|10.00
|1.8241
|1.8206
|1.8276
|998
|2006.05.01 22:15
|t/p
|499
|10.00
|1.8276
|1.8206
|1.8276
|3500.00
|95190.37
|999
|2006.05.01 22:15
|buy
|500
|10.00
|1.8281
|1.8246
|1.8316
|1000
|2006.05.01 22:50
|s/l
|500
|10.00
|1.8246
|1.8246
|1.8316
|-3500.00
|91690.37
|1001
|2006.05.01 22:50
|buy
|501
|10.00
|1.8208
|1.8173
|1.8243
|1002
|2006.05.01 22:59
|t/p
|501
|10.00
|1.8243
|1.8173
|1.8243
|3500.00
|95190.37
|1003
|2006.05.01 22:59
|buy
|502
|10.00
|1.8268
|1.8233
|1.8303
|1004
|2006.05.02 01:20
|s/l
|502
|10.00
|1.8233
|1.8233
|1.8303
|-3526.46
|91663.90
|1005
|2006.05.02 01:20
|buy
|503
|10.00
|1.8234
|1.8199
|1.8269
|1006
|2006.05.02 10:35
|t/p
|503
|10.00
|1.8269
|1.8199
|1.8269
|3500.00
|95163.90
|1007
|2006.05.02 11:00
|sell
|504
|10.00
|1.8270
|1.8305
|1.8235
|1008
|2006.05.02 11:35
|s/l
|504
|10.00
|1.8305
|1.8305
|1.8235
|-3500.00
|91663.90
|1009
|2006.05.02 11:35
|sell
|505
|10.00
|1.8312
|1.8347
|1.8277
|1010
|2006.05.02 11:50
|s/l
|505
|10.00
|1.8347
|1.8347
|1.8277
|-3500.00
|88163.90
|1011
|2006.05.02 11:50
|sell
|506
|9.00
|1.8358
|1.8393
|1.8323
|1012
|2006.05.02 13:15
|s/l
|506
|9.00
|1.8393
|1.8393
|1.8323
|-3150.00
|85013.90
|1013
|2006.05.02 13:15
|sell
|507
|9.00
|1.8393
|1.8428
|1.8358
|1014
|2006.05.02 13:35
|t/p
|507
|9.00
|1.8358
|1.8428
|1.8358
|3150.00
|88163.90
|1015
|2006.05.02 13:35
|sell
|508
|9.00
|1.8343
|1.8378
|1.8308
|1016
|2006.05.02 15:10
|s/l
|508
|9.00
|1.8378
|1.8378
|1.8308
|-3150.00
|85013.90
|1017
|2006.05.02 15:10
|sell
|509
|9.00
|1.8377
|1.8412
|1.8342
|1018
|2006.05.02 18:50
|s/l
|509
|9.00
|1.8412
|1.8412
|1.8342
|-3150.00
|81863.90
|1019
|2006.05.02 18:50
|sell
|510
|9.00
|1.8415
|1.8450
|1.8380
|1020
|2006.05.02 19:05
|t/p
|510
|9.00
|1.8380
|1.8450
|1.8380
|3150.00
|85013.90
|1021
|2006.05.02 19:05
|buy
|511
|9.00
|1.8378
|1.8343
|1.8413
|1022
|2006.05.02 22:10
|t/p
|511
|9.00
|1.8413
|1.8343
|1.8413
|3150.00
|88163.90
|1023
|2006.05.02 22:10
|sell
|512
|9.00
|1.8428
|1.8463
|1.8393
|1024
|2006.05.03 01:40
|t/p
|512
|9.00
|1.8393
|1.8463
|1.8393
|3145.95
|91309.86
|1025
|2006.05.03 01:40
|buy
|513
|10.00
|1.8391
|1.8356
|1.8426
|1026
|2006.05.03 02:50
|s/l
|513
|10.00
|1.8356
|1.8356
|1.8426
|-3500.00
|87809.86
|1027
|2006.05.03 02:50
|buy
|514
|9.00
|1.8358
|1.8323
|1.8393
|1028
|2006.05.03 04:05
|t/p
|514
|9.00
|1.8393
|1.8323
|1.8393
|3150.00
|90959.86
|1029
|2006.05.03 04:15
|buy
|515
|10.00
|1.8379
|1.8344
|1.8414
|1030
|2006.05.03 05:20
|t/p
|515
|10.00
|1.8414
|1.8344
|1.8414
|3500.00
|94459.86
|1031
|2006.05.03 05:20
|sell
|516
|10.00
|1.8427
|1.8462
|1.8392
|1032
|2006.05.03 09:40
|s/l
|516
|10.00
|1.8462
|1.8462
|1.8392
|-3500.00
|90959.86
|1033
|2006.05.03 09:40
|sell
|517
|10.00
|1.8458
|1.8493
|1.8423
|1034
|2006.05.03 10:05
|t/p
|517
|10.00
|1.8423
|1.8493
|1.8423
|3500.00
|94459.86
|1035
|2006.05.03 10:05
|buy
|518
|10.00
|1.8423
|1.8388
|1.8458
|1036
|2006.05.03 10:20
|t/p
|518
|10.00
|1.8458
|1.8388
|1.8458
|3500.00
|97959.86
|1037
|2006.05.03 10:20
|sell
|519
|10.00
|1.8460
|1.8495
|1.8425
|1038
|2006.05.03 10:35
|t/p
|519
|10.00
|1.8425
|1.8495
|1.8425
|3500.00
|101459.86
|1039
|2006.05.03 10:35
|buy
|520
|11.00
|1.8380
|1.8345
|1.8415
|1040
|2006.05.03 10:45
|t/p
|520
|11.00
|1.8415
|1.8345
|1.8415
|3850.00
|105309.86
|1041
|2006.05.03 10:45
|buy
|521
|11.00
|1.8423
|1.8388
|1.8458
|1042
|2006.05.03 10:59
|s/l
|521
|11.00
|1.8388
|1.8388
|1.8458
|-3850.00
|101459.86
|1043
|2006.05.03 10:59
|buy
|522
|11.00
|1.8384
|1.8349
|1.8419
|1044
|2006.05.03 18:05
|t/p
|522
|11.00
|1.8419
|1.8349
|1.8419
|3850.00
|105309.86
|1045
|2006.05.03 18:05
|sell
|523
|11.00
|1.8447
|1.8482
|1.8412
|1046
|2006.05.03 18:20
|t/p
|523
|11.00
|1.8412
|1.8482
|1.8412
|3850.00
|109159.86
|1047
|2006.05.03 18:20
|sell
|524
|11.00
|1.8399
|1.8434
|1.8364
|1048
|2006.05.03 18:29
|s/l
|524
|11.00
|1.8434
|1.8434
|1.8364
|-3850.00
|105309.86
|1049
|2006.05.03 18:29
|sell
|525
|11.00
|1.8443
|1.8478
|1.8408
|1050
|2006.05.03 19:20
|s/l
|525
|11.00
|1.8478
|1.8478
|1.8408
|-3850.00
|101459.86
|1051
|2006.05.03 19:20
|sell
|526
|11.00
|1.8477
|1.8512
|1.8442
|1052
|2006.05.03 19:35
|t/p
|526
|11.00
|1.8442
|1.8512
|1.8442
|3850.00
|105309.86
|1053
|2006.05.03 19:35
|sell
|527
|11.00
|1.8424
|1.8459
|1.8389
|1054
|2006.05.04 04:05
|t/p
|527
|11.00
|1.8389
|1.8459
|1.8389
|3835.16
|109145.02
|1055
|2006.05.04 04:05
|buy
|528
|11.00
|1.8387
|1.8352
|1.8422
|1056
|2006.05.04 09:35
|s/l
|528
|11.00
|1.8352
|1.8352
|1.8422
|-3850.00
|105295.02
|1057
|2006.05.04 09:35
|buy
|529
|11.00
|1.8338
|1.8303
|1.8373
|1058
|2006.05.04 09:50
|t/p
|529
|11.00
|1.8373
|1.8303
|1.8373
|3850.00
|109145.02
|1059
|2006.05.04 09:50
|buy
|530
|11.00
|1.8380
|1.8345
|1.8415
|1060
|2006.05.04 10:20
|s/l
|530
|11.00
|1.8345
|1.8345
|1.8415
|-3850.00
|105295.02
|1061
|2006.05.04 10:20
|buy
|531
|11.00
|1.8348
|1.8313
|1.8383
|1062
|2006.05.04 11:05
|t/p
|531
|11.00
|1.8383
|1.8313
|1.8383
|3850.00
|109145.02
|1063
|2006.05.04 11:10
|buy
|532
|11.00
|1.8375
|1.8340
|1.8410
|1064
|2006.05.04 13:20
|t/p
|532
|11.00
|1.8410
|1.8340
|1.8410
|3850.00
|112995.02
|1065
|2006.05.04 13:20
|sell
|533
|12.00
|1.8431
|1.8466
|1.8396
|1066
|2006.05.04 16:45
|s/l
|533
|12.00
|1.8466
|1.8466
|1.8396
|-4200.00
|108795.02
|1067
|2006.05.04 16:45
|sell
|534
|11.00
|1.8465
|1.8500
|1.8430
|1068
|2006.05.04 17:50
|s/l
|534
|11.00
|1.8500
|1.8500
|1.8430
|-3850.00
|104945.02
|1069
|2006.05.04 17:50
|sell
|535
|11.00
|1.8497
|1.8532
|1.8462
|1070
|2006.05.04 21:20
|s/l
|535
|11.00
|1.8532
|1.8532
|1.8462
|-3850.00
|101095.02
|1071
|2006.05.04 21:20
|sell
|536
|11.00
|1.8551
|1.8586
|1.8516
|1072
|2006.05.04 23:50
|t/p
|536
|11.00
|1.8516
|1.8586
|1.8516
|3850.00
|104945.02
|1073
|2006.05.04 23:50
|sell
|537
|11.00
|1.8510
|1.8545
|1.8475
|1074
|2006.05.05 01:05
|s/l
|537
|11.00
|1.8545
|1.8545
|1.8475
|-3854.95
|101090.07
|1075
|2006.05.05 01:05
|sell
|538
|11.00
|1.8549
|1.8584
|1.8514
|1076
|2006.05.05 01:40
|t/p
|538
|11.00
|1.8514
|1.8584
|1.8514
|3850.00
|104940.07
|1077
|2006.05.05 01:40
|buy
|539
|11.00
|1.8510
|1.8475
|1.8545
|1078
|2006.05.05 15:10
|s/l
|539
|11.00
|1.8475
|1.8475
|1.8545
|-3850.00
|101090.07
|1079
|2006.05.05 15:10
|buy
|540
|11.00
|1.8479
|1.8444
|1.8514
|1080
|2006.05.05 15:40
|t/p
|540
|11.00
|1.8514
|1.8444
|1.8514
|3850.00
|104940.07
|1081
|2006.05.05 16:00
|sell
|541
|11.00
|1.8577
|1.8612
|1.8542
|1082
|2006.05.05 16:10
|s/l
|541
|11.00
|1.8612
|1.8612
|1.8542
|-3850.00
|101090.07
|1083
|2006.05.05 16:10
|sell
|542
|11.00
|1.8625
|1.8660
|1.8590
|1084
|2006.05.05 16:15
|t/p
|542
|11.00
|1.8590
|1.8660
|1.8590
|3850.00
|104940.07
|1085
|2006.05.05 16:15
|sell
|543
|11.00
|1.8585
|1.8620
|1.8550
|1086
|2006.05.05 16:30
|s/l
|543
|11.00
|1.8620
|1.8620
|1.8550
|-3850.00
|101090.07
|1087
|2006.05.05 16:30
|sell
|544
|11.00
|1.8622
|1.8657
|1.8587
|1088
|2006.05.05 17:35
|t/p
|544
|11.00
|1.8587
|1.8657
|1.8587
|3850.00
|104940.07
|1089
|2006.05.05 17:35
|sell
|545
|11.00
|1.8565
|1.8600
|1.8530
|1090
|2006.05.05 17:45
|s/l
|545
|11.00
|1.8600
|1.8600
|1.8530
|-3850.00
|101090.07
|1091
|2006.05.05 17:45
|sell
|546
|11.00
|1.8613
|1.8648
|1.8578
|1092
|2006.05.05 18:05
|t/p
|546
|11.00
|1.8578
|1.8648
|1.8578
|3850.00
|104940.07
|1093
|2006.05.05 18:05
|sell
|547
|11.00
|1.8565
|1.8600
|1.8530
|1094
|2006.05.05 18:35
|s/l
|547
|11.00
|1.8600
|1.8600
|1.8530
|-3850.00
|101090.07
|1095
|2006.05.05 18:35
|sell
|548
|11.00
|1.8597
|1.8632
|1.8562
|1096
|2006.05.08 00:05
|s/l
|548
|11.00
|1.8632
|1.8632
|1.8562
|-3854.95
|97235.12
|1097
|2006.05.08 00:05
|sell
|549
|10.00
|1.8631
|1.8666
|1.8596
|1098
|2006.05.08 04:50
|t/p
|549
|10.00
|1.8596
|1.8666
|1.8596
|3500.00
|100735.12
|1099
|2006.05.08 04:50
|buy
|550
|11.00
|1.8596
|1.8561
|1.8631
|1100
|2006.05.08 10:10
|t/p
|550
|11.00
|1.8631
|1.8561
|1.8631
|3850.00
|104585.12
|1101
|2006.05.08 10:10
|sell
|551
|11.00
|1.8631
|1.8666
|1.8596
|1102
|2006.05.08 11:20
|s/l
|551
|11.00
|1.8666
|1.8666
|1.8596
|-3850.00
|100735.12
|1103
|2006.05.08 11:20
|sell
|552
|11.00
|1.8673
|1.8708
|1.8638
|1104
|2006.05.08 13:05
|t/p
|552
|11.00
|1.8638
|1.8708
|1.8638
|3850.00
|104585.12
|1105
|2006.05.08 13:05
|buy
|553
|11.00
|1.8635
|1.8600
|1.8670
|1106
|2006.05.08 16:50
|s/l
|553
|11.00
|1.8600
|1.8600
|1.8670
|-3850.00
|100735.12
|1107
|2006.05.08 16:50
|buy
|554
|11.00
|1.8593
|1.8558
|1.8628
|1108
|2006.05.08 20:05
|s/l
|554
|11.00
|1.8558
|1.8558
|1.8628
|-3850.00
|96885.12
|1109
|2006.05.08 20:05
|buy
|555
|10.00
|1.8556
|1.8521
|1.8591
|1110
|2006.05.08 23:10
|t/p
|555
|10.00
|1.8591
|1.8521
|1.8591
|3500.00
|100385.12
|1111
|2006.05.09 00:00
|sell
|556
|11.00
|1.8594
|1.8629
|1.8559
|1112
|2006.05.09 05:15
|t/p
|556
|11.00
|1.8559
|1.8629
|1.8559
|3850.00
|104235.12
|1113
|2006.05.09 05:15
|buy
|557
|11.00
|1.8559
|1.8524
|1.8594
|1114
|2006.05.09 10:05
|s/l
|557
|11.00
|1.8524
|1.8524
|1.8594
|-3850.00
|100385.12
|1115
|2006.05.09 10:05
|buy
|558
|11.00
|1.8526
|1.8491
|1.8561
|1116
|2006.05.09 12:50
|t/p
|558
|11.00
|1.8561
|1.8491
|1.8561
|3850.00
|104235.12
|1117
|2006.05.09 12:50
|sell
|559
|11.00
|1.8565
|1.8600
|1.8530
|1118
|2006.05.09 15:20
|s/l
|559
|11.00
|1.8600
|1.8600
|1.8530
|-3850.00
|100385.12
|1119
|2006.05.09 15:20
|sell
|560
|11.00
|1.8597
|1.8632
|1.8562
|1120
|2006.05.09 16:10
|s/l
|560
|11.00
|1.8632
|1.8632
|1.8562
|-3850.00
|96535.12
|1121
|2006.05.09 16:10
|sell
|561
|10.00
|1.8633
|1.8668
|1.8598
|1122
|2006.05.09 17:20
|s/l
|561
|10.00
|1.8668
|1.8668
|1.8598
|-3500.00
|93035.12
|1123
|2006.05.09 17:20
|sell
|562
|10.00
|1.8679
|1.8714
|1.8644
|1124
|2006.05.09 18:35
|t/p
|562
|10.00
|1.8644
|1.8714
|1.8644
|3500.00
|96535.12
|1125
|2006.05.09 18:35
|sell
|563
|10.00
|1.8616
|1.8651
|1.8581
|1126
|2006.05.09 18:45
|s/l
|563
|10.00
|1.8651
|1.8651
|1.8581
|-3500.00
|93035.12
|1127
|2006.05.09 18:45
|sell
|564
|10.00
|1.8649
|1.8684
|1.8614
|1128
|2006.05.10 09:35
|s/l
|564
|10.00
|1.8684
|1.8684
|1.8614
|-3504.50
|89530.62
|1129
|2006.05.10 09:35
|sell
|565
|9.00
|1.8703
|1.8738
|1.8668
|1130
|2006.05.10 09:45
|t/p
|565
|9.00
|1.8668
|1.8738
|1.8668
|3150.00
|92680.62
|1131
|2006.05.10 09:45
|buy
|566
|10.00
|1.8659
|1.8624
|1.8694
|1132
|2006.05.10 09:50
|t/p
|566
|10.00
|1.8694
|1.8624
|1.8694
|3500.00
|96180.62
|1133
|2006.05.10 09:50
|sell
|567
|10.00
|1.8732
|1.8767
|1.8697
|1134
|2006.05.10 11:05
|t/p
|567
|10.00
|1.8697
|1.8767
|1.8697
|3500.00
|99680.62
|1135
|2006.05.10 11:05
|buy
|568
|10.00
|1.8651
|1.8616
|1.8686
|1136
|2006.05.10 11:15
|t/p
|568
|10.00
|1.8686
|1.8616
|1.8686
|3500.00
|103180.62
|1137
|2006.05.10 11:15
|sell
|569
|11.00
|1.8699
|1.8734
|1.8664
|1138
|2006.05.10 11:30
|t/p
|569
|11.00
|1.8664
|1.8734
|1.8664
|3850.00
|107030.62
|1139
|2006.05.10 11:30
|buy
|570
|11.00
|1.8649
|1.8614
|1.8684
|1140
|2006.05.10 11:45
|t/p
|570
|11.00
|1.8684
|1.8614
|1.8684
|3850.00
|110880.62
|1141
|2006.05.10 11:45
|sell
|571
|12.00
|1.8684
|1.8719
|1.8649
|1142
|2006.05.10 12:20
|t/p
|571
|12.00
|1.8649
|1.8719
|1.8649
|4200.00
|115080.62
|1143
|2006.05.10 12:20
|buy
|572
|12.00
|1.8643
|1.8608
|1.8678
|1144
|2006.05.10 13:50
|s/l
|572
|12.00
|1.8608
|1.8608
|1.8678
|-4200.00
|110880.62
|1145
|2006.05.10 13:50
|buy
|573
|12.00
|1.8606
|1.8571
|1.8641
|1146
|2006.05.10 15:35
|t/p
|573
|12.00
|1.8641
|1.8571
|1.8641
|4200.00
|115080.62
|1147
|2006.05.10 15:35
|buy
|574
|12.00
|1.8647
|1.8612
|1.8682
|1148
|2006.05.10 21:05
|t/p
|574
|12.00
|1.8682
|1.8612
|1.8682
|4200.00
|119280.62
|1149
|2006.05.10 21:05
|sell
|575
|12.00
|1.8684
|1.8719
|1.8649
|1150
|2006.05.10 21:10
|t/p
|575
|12.00
|1.8649
|1.8719
|1.8649
|4200.00
|123480.62
|1151
|2006.05.10 21:10
|buy
|576
|13.00
|1.8603
|1.8568
|1.8638
|1152
|2006.05.10 21:15
|t/p
|576
|13.00
|1.8638
|1.8568
|1.8638
|4550.00
|128030.62
|1153
|2006.05.10 21:15
|sell
|577
|13.00
|1.8646
|1.8681
|1.8611
|1154
|2006.05.10 21:45
|s/l
|577
|13.00
|1.8681
|1.8681
|1.8611
|-4550.00
|123480.62
|1155
|2006.05.10 21:45
|sell
|578
|13.00
|1.8689
|1.8724
|1.8654
|1156
|2006.05.10 23:10
|t/p
|578
|13.00
|1.8654
|1.8724
|1.8654
|4550.00
|128030.62
|1157
|2006.05.10 23:10
|buy
|579
|13.00
|1.8643
|1.8608
|1.8678
|1158
|2006.05.11 02:40
|s/l
|579
|13.00
|1.8608
|1.8608
|1.8678
|-4653.21
|123377.41
|1159
|2006.05.11 02:40
|buy
|580
|13.00
|1.8605
|1.8570
|1.8640
|1160
|2006.05.11 04:10
|s/l
|580
|13.00
|1.8570
|1.8570
|1.8640
|-4550.00
|118827.41
|1161
|2006.05.11 04:10
|buy
|581
|12.00
|1.8570
|1.8535
|1.8605
|1162
|2006.05.11 04:20
|s/l
|581
|12.00
|1.8535
|1.8535
|1.8605
|-4200.00
|114627.41
|1163
|2006.05.11 04:20
|buy
|582
|12.00
|1.8539
|1.8504
|1.8574
|1164
|2006.05.11 07:15
|t/p
|582
|12.00
|1.8574
|1.8504
|1.8574
|4200.00
|118827.41
|1165
|2006.05.11 07:30
|buy
|583
|12.00
|1.8566
|1.8531
|1.8601
|1166
|2006.05.11 11:35
|t/p
|583
|12.00
|1.8601
|1.8531
|1.8601
|4200.00
|123027.41
|1167
|2006.05.11 12:00
|sell
|584
|13.00
|1.8596
|1.8631
|1.8561
|1168
|2006.05.11 12:20
|s/l
|584
|13.00
|1.8631
|1.8631
|1.8561
|-4550.00
|118477.41
|1169
|2006.05.11 12:20
|sell
|585
|12.00
|1.8638
|1.8673
|1.8603
|1170
|2006.05.11 13:20
|s/l
|585
|12.00
|1.8673
|1.8673
|1.8603
|-4200.00
|114277.41
|1171
|2006.05.11 13:20
|sell
|586
|12.00
|1.8680
|1.8715
|1.8645
|1172
|2006.05.11 14:05
|t/p
|586
|12.00
|1.8645
|1.8715
|1.8645
|4200.00
|118477.41
|1173
|2006.05.11 14:05
|sell
|587
|12.00
|1.8628
|1.8663
|1.8593
|1174
|2006.05.11 15:10
|s/l
|587
|12.00
|1.8663
|1.8663
|1.8593
|-4200.00
|114277.41
|1175
|2006.05.11 15:10
|sell
|588
|12.00
|1.8666
|1.8701
|1.8631
|1176
|2006.05.11 15:35
|s/l
|588
|12.00
|1.8701
|1.8701
|1.8631
|-4200.00
|110077.41
|1177
|2006.05.11 15:35
|sell
|589
|12.00
|1.8713
|1.8748
|1.8678
|1178
|2006.05.11 15:45
|t/p
|589
|12.00
|1.8678
|1.8748
|1.8678
|4200.00
|114277.41
|1179
|2006.05.11 15:45
|sell
|590
|12.00
|1.8662
|1.8697
|1.8627
|1180
|2006.05.11 16:05
|s/l
|590
|12.00
|1.8697
|1.8697
|1.8627
|-4200.00
|110077.41
|1181
|2006.05.11 16:05
|sell
|591
|12.00
|1.8694
|1.8729
|1.8659
|1182
|2006.05.11 16:50
|s/l
|591
|12.00
|1.8729
|1.8729
|1.8659
|-4200.00
|105877.41
|1183
|2006.05.11 16:50
|sell
|592
|11.00
|1.8739
|1.8774
|1.8704
|1184
|2006.05.11 17:40
|s/l
|592
|11.00
|1.8774
|1.8774
|1.8704
|-3850.00
|102027.41
|1185
|2006.05.11 17:40
|sell
|593
|11.00
|1.8777
|1.8812
|1.8742
|1186
|2006.05.11 17:50
|s/l
|593
|11.00
|1.8812
|1.8812
|1.8742
|-3850.00
|98177.41
|1187
|2006.05.11 17:50
|sell
|594
|10.00
|1.8813
|1.8848
|1.8778
|1188
|2006.05.11 18:50
|s/l
|594
|10.00
|1.8848
|1.8848
|1.8778
|-3500.00
|94677.41
|1189
|2006.05.11 18:50
|sell
|595
|10.00
|1.8859
|1.8894
|1.8824
|1190
|2006.05.11 19:05
|t/p
|595
|10.00
|1.8824
|1.8894
|1.8824
|3500.00
|98177.41
|1191
|2006.05.11 19:05
|sell
|596
|10.00
|1.8812
|1.8847
|1.8777
|1192
|2006.05.11 19:15
|s/l
|596
|10.00
|1.8847
|1.8847
|1.8777
|-3500.00
|94677.41
|1193
|2006.05.11 19:15
|sell
|597
|10.00
|1.8853
|1.8888
|1.8818
|1194
|2006.05.11 19:35
|t/p
|597
|10.00
|1.8818
|1.8888
|1.8818
|3500.00
|98177.41
|1195
|2006.05.11 19:35
|sell
|598
|10.00
|1.8814
|1.8849
|1.8779
|1196
|2006.05.11 19:50
|s/l
|598
|10.00
|1.8849
|1.8849
|1.8779
|-3500.00
|94677.41
|1197
|2006.05.11 19:50
|sell
|599
|10.00
|1.8858
|1.8893
|1.8823
|1198
|2006.05.11 23:50
|t/p
|599
|10.00
|1.8823
|1.8893
|1.8823
|3500.00
|98177.41
|1199
|2006.05.11 23:50
|buy
|600
|10.00
|1.8820
|1.8785
|1.8855
|1200
|2006.05.12 02:05
|t/p
|600
|10.00
|1.8855
|1.8785
|1.8855
|3473.54
|101650.95
|1201
|2006.05.12 02:05
|sell
|601
|11.00
|1.8855
|1.8890
|1.8820
|1202
|2006.05.12 08:50
|s/l
|601
|11.00
|1.8890
|1.8890
|1.8820
|-3850.00
|97800.95
|1203
|2006.05.12 08:50
|sell
|602
|10.00
|1.8886
|1.8921
|1.8851
|1204
|2006.05.12 09:35
|t/p
|602
|10.00
|1.8851
|1.8921
|1.8851
|3500.00
|101300.95
|1205
|2006.05.12 09:35
|sell
|603
|11.00
|1.8847
|1.8882
|1.8812
|1206
|2006.05.12 09:50
|s/l
|603
|11.00
|1.8882
|1.8882
|1.8812
|-3850.00
|97450.95
|1207
|2006.05.12 09:50
|sell
|604
|10.00
|1.8885
|1.8920
|1.8850
|1208
|2006.05.12 10:10
|t/p
|604
|10.00
|1.8850
|1.8920
|1.8850
|3500.00
|100950.95
|1209
|2006.05.12 10:10
|buy
|605
|11.00
|1.8849
|1.8814
|1.8884
|1210
|2006.05.12 10:15
|t/p
|605
|11.00
|1.8884
|1.8814
|1.8884
|3850.00
|104800.95
|1211
|2006.05.12 10:15
|sell
|606
|11.00
|1.8894
|1.8929
|1.8859
|1212
|2006.05.12 11:20
|s/l
|606
|11.00
|1.8929
|1.8929
|1.8859
|-3850.00
|100950.95
|1213
|2006.05.12 11:20
|sell
|607
|11.00
|1.8926
|1.8961
|1.8891
|1214
|2006.05.12 12:35
|s/l
|607
|11.00
|1.8961
|1.8961
|1.8891
|-3850.00
|97100.95
|1215
|2006.05.12 12:35
|sell
|608
|10.00
|1.8964
|1.8999
|1.8929
|1216
|2006.05.12 12:50
|s/l
|608
|10.00
|1.8999
|1.8999
|1.8929
|-3500.00
|93600.95
|1217
|2006.05.12 12:50
|sell
|609
|10.00
|1.8997
|1.9032
|1.8962
|1218
|2006.05.12 13:05
|t/p
|609
|10.00
|1.8962
|1.9032
|1.8962
|3500.00
|97100.95
|1219
|2006.05.12 13:05
|sell
|610
|10.00
|1.8951
|1.8986
|1.8916
|1220
|2006.05.12 13:20
|s/l
|610
|10.00
|1.8986
|1.8986
|1.8916
|-3500.00
|93600.95
|1221
|2006.05.12 13:20
|sell
|611
|10.00
|1.8994
|1.9029
|1.8959
|1222
|2006.05.12 13:35
|t/p
|611
|10.00
|1.8959
|1.9029
|1.8959
|3500.00
|97100.95
|1223
|2006.05.12 13:35
|sell
|612
|10.00
|1.8950
|1.8985
|1.8915
|1224
|2006.05.12 15:35
|s/l
|612
|10.00
|1.8985
|1.8985
|1.8915
|-3500.00
|93600.95
|1225
|2006.05.12 15:35
|sell
|613
|10.00
|1.8993
|1.9028
|1.8958
|1226
|2006.05.12 15:40
|t/p
|613
|10.00
|1.8958
|1.9028
|1.8958
|3500.00
|97100.95
|1227
|2006.05.12 15:40
|buy
|614
|10.00
|1.8937
|1.8902
|1.8972
|1228
|2006.05.12 15:50
|s/l
|614
|10.00
|1.8902
|1.8902
|1.8972
|-3500.00
|93600.95
|1229
|2006.05.12 15:50
|buy
|615
|10.00
|1.8877
|1.8842
|1.8912
|1230
|2006.05.12 15:59
|t/p
|615
|10.00
|1.8912
|1.8842
|1.8912
|3500.00
|97100.95
|1231
|2006.05.12 15:59
|sell
|616
|10.00
|1.8984
|1.9019
|1.8949
|1232
|2006.05.12 16:15
|t/p
|616
|10.00
|1.8949
|1.9019
|1.8949
|3500.00
|100600.95
|1233
|2006.05.12 16:15
|buy
|617
|11.00
|1.8912
|1.8877
|1.8947
|1234
|2006.05.12 16:29
|t/p
|617
|11.00
|1.8947
|1.8877
|1.8947
|3850.00
|104450.95
|1235
|2006.05.12 16:29
|sell
|618
|11.00
|1.8960
|1.8995
|1.8925
|1236
|2006.05.12 16:50
|s/l
|618
|11.00
|1.8995
|1.8995
|1.8925
|-3850.00
|100600.95
|1237
|2006.05.12 16:50
|sell
|619
|11.00
|1.8999
|1.9034
|1.8964
|1238
|2006.05.12 16:59
|t/p
|619
|11.00
|1.8964
|1.9034
|1.8964
|3850.00
|104450.95
|1239
|2006.05.12 16:59
|buy
|620
|11.00
|1.8946
|1.8911
|1.8981
|1240
|2006.05.12 17:35
|s/l
|620
|11.00
|1.8911
|1.8911
|1.8981
|-3850.00
|100600.95
|1241
|2006.05.12 17:35
|buy
|621
|11.00
|1.8897
|1.8862
|1.8932
|1242
|2006.05.12 17:40
|t/p
|621
|11.00
|1.8932
|1.8862
|1.8932
|3850.00
|104450.95
|1243
|2006.05.12 17:40
|buy
|622
|11.00
|1.8941
|1.8906
|1.8976
|1244
|2006.05.12 17:45
|s/l
|622
|11.00
|1.8906
|1.8906
|1.8976
|-3850.00
|100600.95
|1245
|2006.05.12 17:45
|buy
|623
|11.00
|1.8908
|1.8873
|1.8943
|1246
|2006.05.12 22:45
|t/p
|623
|11.00
|1.8943
|1.8873
|1.8943
|3850.00
|104450.95
|1247
|2006.05.12 22:45
|sell
|624
|11.00
|1.8961
|1.8996
|1.8926
|1248
|2006.05.15 01:20
|s/l
|624
|11.00
|1.8996
|1.8996
|1.8926
|-3854.95
|100596.00
|1249
|2006.05.15 01:20
|sell
|625
|11.00
|1.8992
|1.9027
|1.8957
|1250
|2006.05.15 03:35
|t/p
|625
|11.00
|1.8957
|1.9027
|1.8957
|3850.00
|104446.00
|1251
|2006.05.15 03:35
|buy
|626
|11.00
|1.8936
|1.8901
|1.8971
|1252
|2006.05.15 04:05
|t/p
|626
|11.00
|1.8971
|1.8901
|1.8971
|3850.00
|108296.00
|1253
|2006.05.15 04:20
|buy
|627
|11.00
|1.8953
|1.8918
|1.8988
|1254
|2006.05.15 04:29
|t/p
|627
|11.00
|1.8988
|1.8918
|1.8988
|3850.00
|112146.00
|1255
|2006.05.15 04:50
|buy
|628
|12.00
|1.8972
|1.8937
|1.9007
|1256
|2006.05.15 09:10
|s/l
|628
|12.00
|1.8937
|1.8937
|1.9007
|-4200.00
|107946.00
|1257
|2006.05.15 09:10
|buy
|629
|11.00
|1.8925
|1.8890
|1.8960
|1258
|2006.05.15 09:20
|t/p
|629
|11.00
|1.8960
|1.8890
|1.8960
|3850.00
|111796.00
|1259
|2006.05.15 09:20
|buy
|630
|12.00
|1.8968
|1.8933
|1.9003
|1260
|2006.05.15 09:29
|s/l
|630
|12.00
|1.8933
|1.8933
|1.9003
|-4200.00
|107596.00
|1261
|2006.05.15 09:29
|buy
|631
|11.00
|1.8932
|1.8897
|1.8967
|1262
|2006.05.15 11:10
|s/l
|631
|11.00
|1.8897
|1.8897
|1.8967
|-3850.00
|103746.00
|1263
|2006.05.15 11:10
|buy
|632
|11.00
|1.8833
|1.8798
|1.8868
|1264
|2006.05.15 11:40
|t/p
|632
|11.00
|1.8868
|1.8798
|1.8868
|3850.00
|107596.00
|1265
|2006.05.15 11:40
|buy
|633
|11.00
|1.8873
|1.8838
|1.8908
|1266
|2006.05.15 11:50
|s/l
|633
|11.00
|1.8838
|1.8838
|1.8908
|-3850.00
|103746.00
|1267
|2006.05.15 11:50
|buy
|634
|11.00
|1.8837
|1.8802
|1.8872
|1268
|2006.05.15 13:35
|s/l
|634
|11.00
|1.8802
|1.8802
|1.8872
|-3850.00
|99896.00
|1269
|2006.05.15 13:35
|buy
|635
|10.00
|1.8805
|1.8770
|1.8840
|1270
|2006.05.15 15:05
|t/p
|635
|10.00
|1.8840
|1.8770
|1.8840
|3500.00
|103396.00
|1271
|2006.05.15 15:15
|buy
|636
|11.00
|1.8828
|1.8793
|1.8863
|1272
|2006.05.15 15:35
|t/p
|636
|11.00
|1.8863
|1.8793
|1.8863
|3850.00
|107246.00
|1273
|2006.05.15 15:40
|buy
|637
|11.00
|1.8844
|1.8809
|1.8879
|1274
|2006.05.15 16:05
|s/l
|637
|11.00
|1.8809
|1.8809
|1.8879
|-3850.00
|103396.00
|1275
|2006.05.15 16:05
|buy
|638
|11.00
|1.8809
|1.8774
|1.8844
|1276
|2006.05.15 16:15
|t/p
|638
|11.00
|1.8844
|1.8774
|1.8844
|3850.00
|107246.00
|1277
|2006.05.15 16:15
|sell
|639
|11.00
|1.8852
|1.8887
|1.8817
|1278
|2006.05.15 16:35
|t/p
|639
|11.00
|1.8817
|1.8887
|1.8817
|3850.00
|111096.00
|1279
|2006.05.15 16:35
|buy
|640
|12.00
|1.8813
|1.8778
|1.8848
|1280
|2006.05.15 16:45
|t/p
|640
|12.00
|1.8848
|1.8778
|1.8848
|4200.00
|115296.00
|1281
|2006.05.15 16:45
|sell
|641
|12.00
|1.8848
|1.8883
|1.8813
|1282
|2006.05.15 19:15
|t/p
|641
|12.00
|1.8813
|1.8883
|1.8813
|4200.00
|119496.00
|1283
|2006.05.15 19:15
|buy
|642
|12.00
|1.8806
|1.8771
|1.8841
|1284
|2006.05.16 00:40
|s/l
|642
|12.00
|1.8771
|1.8771
|1.8841
|-4231.76
|115264.24
|1285
|2006.05.16 00:40
|buy
|643
|12.00
|1.8761
|1.8726
|1.8796
|1286
|2006.05.16 02:05
|t/p
|643
|12.00
|1.8796
|1.8726
|1.8796
|4200.00
|119464.24
|1287
|2006.05.16 02:15
|buy
|644
|12.00
|1.8781
|1.8746
|1.8816
|1288
|2006.05.16 03:45
|t/p
|644
|12.00
|1.8816
|1.8746
|1.8816
|4200.00
|123664.24
|1289
|2006.05.16 03:45
|sell
|645
|13.00
|1.8823
|1.8858
|1.8788
|1290
|2006.05.16 05:50
|s/l
|645
|13.00
|1.8858
|1.8858
|1.8788
|-4550.00
|119114.24
|1291
|2006.05.16 05:50
|sell
|646
|12.00
|1.8858
|1.8893
|1.8823
|1292
|2006.05.16 07:05
|t/p
|646
|12.00
|1.8823
|1.8893
|1.8823
|4200.00
|123314.24
|1293
|2006.05.16 07:05
|buy
|647
|13.00
|1.8816
|1.8781
|1.8851
|1294
|2006.05.16 07:40
|t/p
|647
|13.00
|1.8851
|1.8781
|1.8851
|4550.00
|127864.24
|1295
|2006.05.16 07:40
|sell
|648
|13.00
|1.8857
|1.8892
|1.8822
|1296
|2006.05.16 08:10
|t/p
|648
|13.00
|1.8822
|1.8892
|1.8822
|4550.00
|132414.24
|1297
|2006.05.16 08:10
|buy
|649
|14.00
|1.8822
|1.8787
|1.8857
|1298
|2006.05.16 10:35
|s/l
|649
|14.00
|1.8787
|1.8787
|1.8857
|-4900.00
|127514.24
|1299
|2006.05.16 10:35
|buy
|650
|13.00
|1.8784
|1.8749
|1.8819
|1300
|2006.05.16 10:40
|t/p
|650
|13.00
|1.8819
|1.8749
|1.8819
|4550.00
|132064.24
|1301
|2006.05.16 10:40
|buy
|651
|14.00
|1.8832
|1.8797
|1.8867
|1302
|2006.05.16 10:45
|s/l
|651
|14.00
|1.8797
|1.8797
|1.8867
|-4900.00
|127164.24
|1303
|2006.05.16 10:45
|buy
|652
|13.00
|1.8790
|1.8755
|1.8825
|1304
|2006.05.16 11:10
|s/l
|652
|13.00
|1.8755
|1.8755
|1.8825
|-4550.00
|122614.24
|1305
|2006.05.16 11:10
|buy
|653
|13.00
|1.8750
|1.8715
|1.8785
|1306
|2006.05.16 11:35
|t/p
|653
|13.00
|1.8785
|1.8715
|1.8785
|4550.00
|127164.24
|1307
|2006.05.16 11:35
|buy
|654
|13.00
|1.8794
|1.8759
|1.8829
|1308
|2006.05.16 13:15
|t/p
|654
|13.00
|1.8829
|1.8759
|1.8829
|4550.00
|131714.24
|1309
|2006.05.16 13:35
|buy
|655
|14.00
|1.8810
|1.8775
|1.8845
|1310
|2006.05.16 14:40
|t/p
|655
|14.00
|1.8845
|1.8775
|1.8845
|4900.00
|136614.24
|1311
|2006.05.16 14:40
|sell
|656
|14.00
|1.8855
|1.8890
|1.8820
|1312
|2006.05.16 17:15
|t/p
|656
|14.00
|1.8820
|1.8890
|1.8820
|4900.00
|141514.24
|1313
|2006.05.16 17:15
|buy
|657
|15.00
|1.8816
|1.8781
|1.8851
|1314
|2006.05.16 19:45
|t/p
|657
|15.00
|1.8851
|1.8781
|1.8851
|5250.00
|146764.24
|1315
|2006.05.16 20:00
|sell
|658
|15.00
|1.8865
|1.8900
|1.8830
|1316
|2006.05.16 20:50
|s/l
|658
|15.00
|1.8900
|1.8900
|1.8830
|-5250.00
|141514.24
|1317
|2006.05.16 20:50
|sell
|659
|15.00
|1.8898
|1.8933
|1.8863
|1318
|2006.05.17 01:05
|t/p
|659
|15.00
|1.8863
|1.8933
|1.8863
|5243.25
|146757.50
|1319
|2006.05.17 01:05
|buy
|660
|15.00
|1.8860
|1.8825
|1.8895
|1320
|2006.05.17 06:20
|t/p
|660
|15.00
|1.8895
|1.8825
|1.8895
|5250.00
|152007.50
|1321
|2006.05.17 06:20
|sell
|661
|16.00
|1.8921
|1.8956
|1.8886
|1322
|2006.05.17 10:10
|s/l
|661
|16.00
|1.8956
|1.8956
|1.8886
|-5600.00
|146407.50
|1323
|2006.05.17 10:10
|sell
|662
|15.00
|1.8974
|1.9009
|1.8939
|1324
|2006.05.17 10:20
|t/p
|662
|15.00
|1.8939
|1.9009
|1.8939
|5250.00
|151657.50
|1325
|2006.05.17 10:20
|sell
|663
|16.00
|1.8921
|1.8956
|1.8886
|1326
|2006.05.17 10:29
|s/l
|663
|16.00
|1.8956
|1.8956
|1.8886
|-5600.00
|146057.50
|1327
|2006.05.17 10:29
|sell
|664
|15.00
|1.8960
|1.8995
|1.8925
|1328
|2006.05.17 11:45
|s/l
|664
|15.00
|1.8995
|1.8995
|1.8925
|-5250.00
|140807.50
|1329
|2006.05.17 11:45
|sell
|665
|15.00
|1.9002
|1.9037
|1.8967
|1330
|2006.05.17 13:35
|t/p
|665
|15.00
|1.8967
|1.9037
|1.8967
|5250.00
|146057.50
|1331
|2006.05.17 13:35
|sell
|666
|15.00
|1.8960
|1.8995
|1.8925
|1332
|2006.05.17 15:40
|s/l
|666
|15.00
|1.8995
|1.8995
|1.8925
|-5250.00
|140807.50
|1333
|2006.05.17 15:40
|sell
|667
|15.00
|1.9030
|1.9065
|1.8995
|1334
|2006.05.17 15:45
|t/p
|667
|15.00
|1.8995
|1.9065
|1.8995
|5250.00
|146057.50
|1335
|2006.05.17 15:45
|buy
|668
|15.00
|1.8962
|1.8927
|1.8997
|1336
|2006.05.17 16:20
|s/l
|668
|15.00
|1.8927
|1.8927
|1.8997
|-5250.00
|140807.50
|1337
|2006.05.17 16:20
|buy
|669
|15.00
|1.8915
|1.8880
|1.8950
|1338
|2006.05.17 17:20
|s/l
|669
|15.00
|1.8880
|1.8880
|1.8950
|-5250.00
|135557.50
|1339
|2006.05.17 17:20
|buy
|670
|14.00
|1.8848
|1.8813
|1.8883
|1340
|2006.05.17 17:45
|s/l
|670
|14.00
|1.8813
|1.8813
|1.8883
|-4900.00
|130657.50
|1341
|2006.05.17 17:45
|buy
|671
|14.00
|1.8812
|1.8777
|1.8847
|1342
|2006.05.17 17:59
|t/p
|671
|14.00
|1.8847
|1.8777
|1.8847
|4900.00
|135557.50
|1343
|2006.05.17 17:59
|buy
|672
|14.00
|1.8861
|1.8826
|1.8896
|1344
|2006.05.17 18:45
|s/l
|672
|14.00
|1.8826
|1.8826
|1.8896
|-4900.00
|130657.50
|1345
|2006.05.17 18:45
|buy
|673
|14.00
|1.8818
|1.8783
|1.8853
|1346
|2006.05.17 20:05
|t/p
|673
|14.00
|1.8853
|1.8783
|1.8853
|4900.00
|135557.50
|1347
|2006.05.17 20:05
|buy
|674
|14.00
|1.8862
|1.8827
|1.8897
|1348
|2006.05.17 20:40
|s/l
|674
|14.00
|1.8827
|1.8827
|1.8897
|-4900.00
|130657.50
|1349
|2006.05.17 20:40
|buy
|675
|14.00
|1.8807
|1.8772
|1.8842
|1350
|2006.05.17 20:50
|t/p
|675
|14.00
|1.8842
|1.8772
|1.8842
|4900.00
|135557.50
|1351
|2006.05.17 20:50
|buy
|676
|14.00
|1.8856
|1.8821
|1.8891
|1352
|2006.05.17 20:59
|s/l
|676
|14.00
|1.8821
|1.8821
|1.8891
|-4900.00
|130657.50
|1353
|2006.05.17 20:59
|buy
|677
|14.00
|1.8810
|1.8775
|1.8845
|1354
|2006.05.17 21:50
|s/l
|677
|14.00
|1.8775
|1.8775
|1.8845
|-4900.00
|125757.50
|1355
|2006.05.17 21:50
|buy
|678
|13.00
|1.8779
|1.8744
|1.8814
|1356
|2006.05.17 21:59
|t/p
|678
|13.00
|1.8814
|1.8744
|1.8814
|4550.00
|130307.50
|1357
|2006.05.17 21:59
|buy
|679
|14.00
|1.8834
|1.8799
|1.8869
|1358
|2006.05.18 00:35
|s/l
|679
|14.00
|1.8799
|1.8799
|1.8869
|-5011.15
|125296.35
|1359
|2006.05.18 00:35
|buy
|680
|13.00
|1.8800
|1.8765
|1.8835
|1360
|2006.05.18 03:10
|t/p
|680
|13.00
|1.8835
|1.8765
|1.8835
|4550.00
|129846.35
|1361
|2006.05.18 03:10
|sell
|681
|13.00
|1.8840
|1.8875
|1.8805
|1362
|2006.05.18 11:20
|s/l
|681
|13.00
|1.8875
|1.8875
|1.8805
|-4550.00
|125296.35
|1363
|2006.05.18 11:20
|sell
|682
|13.00
|1.8880
|1.8915
|1.8845
|1364
|2006.05.18 11:45
|s/l
|682
|13.00
|1.8915
|1.8915
|1.8845
|-4550.00
|120746.35
|1365
|2006.05.18 11:45
|sell
|683
|13.00
|1.8911
|1.8946
|1.8876
|1366
|2006.05.18 12:05
|t/p
|683
|13.00
|1.8876
|1.8946
|1.8876
|4550.00
|125296.35
|1367
|2006.05.18 12:05
|sell
|684
|13.00
|1.8868
|1.8903
|1.8833
|1368
|2006.05.18 16:35
|s/l
|684
|13.00
|1.8903
|1.8903
|1.8833
|-4550.00
|120746.35
|1369
|2006.05.18 17:00
|sell
|685
|13.00
|1.8918
|1.8953
|1.8883
|1370
|2006.05.18 18:35
|t/p
|685
|13.00
|1.8883
|1.8953
|1.8883
|4550.00
|125296.35
|1371
|2006.05.18 18:35
|buy
|686
|13.00
|1.8868
|1.8833
|1.8903
|1372
|2006.05.18 18:40
|t/p
|686
|13.00
|1.8903
|1.8833
|1.8903
|4550.00
|129846.35
|1373
|2006.05.18 18:40
|sell
|687
|13.00
|1.8917
|1.8952
|1.8882
|1374
|2006.05.18 18:45
|t/p
|687
|13.00
|1.8882
|1.8952
|1.8882
|4550.00
|134396.35
|1375
|2006.05.18 18:45
|buy
|688
|14.00
|1.8880
|1.8845
|1.8915
|1376
|2006.05.18 19:40
|t/p
|688
|14.00
|1.8915
|1.8845
|1.8915
|4900.00
|139296.35
|1377
|2006.05.18 20:00
|sell
|689
|14.00
|1.8916
|1.8951
|1.8881
|1378
|2006.05.18 23:40
|s/l
|689
|14.00
|1.8951
|1.8951
|1.8881
|-4900.00
|134396.35
|1379
|2006.05.18 23:40
|sell
|690
|14.00
|1.8948
|1.8983
|1.8913
|1380
|2006.05.19 06:50
|t/p
|690
|14.00
|1.8913
|1.8983
|1.8913
|4893.70
|139290.05
|1381
|2006.05.19 06:50
|buy
|691
|14.00
|1.8898
|1.8863
|1.8933
|1382
|2006.05.19 10:10
|s/l
|691
|14.00
|1.8863
|1.8863
|1.8933
|-4900.00
|134390.05
|1383
|2006.05.19 10:10
|buy
|692
|14.00
|1.8854
|1.8819
|1.8889
|1384
|2006.05.19 10:45
|s/l
|692
|14.00
|1.8819
|1.8819
|1.8889
|-4900.00
|129490.05
|1385
|2006.05.19 10:45
|buy
|693
|13.00
|1.8819
|1.8784
|1.8854
|1386
|2006.05.19 11:15
|s/l
|693
|13.00
|1.8784
|1.8784
|1.8854
|-4550.00
|124940.05
|1387
|2006.05.19 11:15
|buy
|694
|13.00
|1.8787
|1.8752
|1.8822
|1388
|2006.05.19 11:20
|s/l
|694
|13.00
|1.8752
|1.8752
|1.8822
|-4550.00
|120390.05
|1389
|2006.05.19 11:20
|buy
|695
|13.00
|1.8747
|1.8712
|1.8782
|1390
|2006.05.19 11:35
|t/p
|695
|13.00
|1.8782
|1.8712
|1.8782
|4550.00
|124940.05
|1391
|2006.05.19 11:35
|buy
|696
|13.00
|1.8788
|1.8753
|1.8823
|1392
|2006.05.19 12:20
|s/l
|696
|13.00
|1.8753
|1.8753
|1.8823
|-4550.00
|120390.05
|1393
|2006.05.19 12:20
|buy
|697
|13.00
|1.8755
|1.8720
|1.8790
|1394
|2006.05.19 12:50
|s/l
|697
|13.00
|1.8720
|1.8720
|1.8790
|-4550.00
|115840.05
|1395
|2006.05.19 12:50
|buy
|698
|12.00
|1.8715
|1.8680
|1.8750
|1396
|2006.05.19 13:05
|t/p
|698
|12.00
|1.8750
|1.8680
|1.8750
|4200.00
|120040.05
|1397
|2006.05.19 13:05
|buy
|699
|13.00
|1.8758
|1.8723
|1.8793
|1398
|2006.05.19 13:15
|s/l
|699
|13.00
|1.8723
|1.8723
|1.8793
|-4550.00
|115490.05
|1399
|2006.05.19 13:15
|buy
|700
|12.00
|1.8722
|1.8687
|1.8757
|1400
|2006.05.19 13:40
|t/p
|700
|12.00
|1.8757
|1.8687
|1.8757
|4200.00
|119690.05
|1401
|2006.05.19 13:40
|buy
|701
|12.00
|1.8765
|1.8730
|1.8800
|1402
|2006.05.19 15:35
|s/l
|701
|12.00
|1.8730
|1.8730
|1.8800
|-4200.00
|115490.05
|1403
|2006.05.19 15:35
|buy
|702
|12.00
|1.8734
|1.8699
|1.8769
|1404
|2006.05.19 16:05
|t/p
|702
|12.00
|1.8769
|1.8699
|1.8769
|4200.00
|119690.05
|1405
|2006.05.19 16:10
|buy
|703
|12.00
|1.8719
|1.8684
|1.8754
|1406
|2006.05.19 16:15
|t/p
|703
|12.00
|1.8754
|1.8684
|1.8754
|4200.00
|123890.05
|1407
|2006.05.19 16:20
|buy
|704
|13.00
|1.8712
|1.8677
|1.8747
|1408
|2006.05.19 16:29
|t/p
|704
|13.00
|1.8747
|1.8677
|1.8747
|4550.00
|128440.05
|1409
|2006.05.19 17:00
|sell
|705
|13.00
|1.8765
|1.8800
|1.8730
|1410
|2006.05.19 17:15
|t/p
|705
|13.00
|1.8730
|1.8800
|1.8730
|4550.00
|132990.05
|1411
|2006.05.19 17:15
|buy
|706
|14.00
|1.8718
|1.8683
|1.8753
|1412
|2006.05.19 17:20
|t/p
|706
|14.00
|1.8753
|1.8683
|1.8753
|4900.00
|137890.05
|1413
|2006.05.19 17:20
|sell
|707
|14.00
|1.8766
|1.8801
|1.8731
|1414
|2006.05.19 17:30
|t/p
|707
|14.00
|1.8731
|1.8801
|1.8731
|4900.00
|142790.05
|1415
|2006.05.19 17:30
|buy
|708
|15.00
|1.8731
|1.8696
|1.8766
|1416
|2006.05.19 19:50
|t/p
|708
|15.00
|1.8766
|1.8696
|1.8766
|5250.00
|148040.05
|1417
|2006.05.19 19:50
|sell
|709
|15.00
|1.8768
|1.8803
|1.8733
|1418
|2006.05.22 04:20
|t/p
|709
|15.00
|1.8733
|1.8803
|1.8733
|5243.25
|153283.31
|1419
|2006.05.22 04:20
|buy
|710
|16.00
|1.8717
|1.8682
|1.8752
|1420
|2006.05.22 08:45
|s/l
|710
|16.00
|1.8682
|1.8682
|1.8752
|-5600.00
|147683.31
|1421
|2006.05.22 08:45
|buy
|711
|15.00
|1.8678
|1.8643
|1.8713
|1422
|2006.05.22 09:50
|s/l
|711
|15.00
|1.8643
|1.8643
|1.8713
|-5250.00
|142433.31
|1423
|2006.05.22 09:50
|buy
|712
|15.00
|1.8638
|1.8603
|1.8673
|1424
|2006.05.22 10:05
|t/p
|712
|15.00
|1.8673
|1.8603
|1.8673
|5250.00
|147683.31
|1425
|2006.05.22 10:05
|buy
|713
|15.00
|1.8701
|1.8666
|1.8736
|1426
|2006.05.22 10:15
|s/l
|713
|15.00
|1.8666
|1.8666
|1.8736
|-5250.00
|142433.31
|1427
|2006.05.22 10:15
|buy
|714
|15.00
|1.8648
|1.8613
|1.8683
|1428
|2006.05.22 10:35
|t/p
|714
|15.00
|1.8683
|1.8613
|1.8683
|5250.00
|147683.31
|1429
|2006.05.22 10:50
|buy
|715
|15.00
|1.8683
|1.8648
|1.8718
|1430
|2006.05.22 10:59
|t/p
|715
|15.00
|1.8718
|1.8648
|1.8718
|5250.00
|152933.31
|1431
|2006.05.22 11:00
|sell
|716
|16.00
|1.8721
|1.8756
|1.8686
|1432
|2006.05.22 13:10
|s/l
|716
|16.00
|1.8756
|1.8756
|1.8686
|-5600.00
|147333.31
|1433
|2006.05.22 13:10
|sell
|717
|15.00
|1.8781
|1.8816
|1.8746
|1434
|2006.05.22 13:20
|t/p
|717
|15.00
|1.8746
|1.8816
|1.8746
|5250.00
|152583.31
|1435
|2006.05.22 13:20
|sell
|718
|16.00
|1.8739
|1.8774
|1.8704
|1436
|2006.05.22 13:30
|s/l
|718
|16.00
|1.8774
|1.8774
|1.8704
|-5600.00
|146983.31
|1437
|2006.05.22 13:30
|sell
|719
|15.00
|1.8773
|1.8808
|1.8738
|1438
|2006.05.22 17:05
|s/l
|719
|15.00
|1.8808
|1.8808
|1.8738
|-5250.00
|141733.31
|1439
|2006.05.22 17:05
|sell
|720
|15.00
|1.8820
|1.8855
|1.8785
|1440
|2006.05.22 17:20
|t/p
|720
|15.00
|1.8785
|1.8855
|1.8785
|5250.00
|146983.31
|1441
|2006.05.22 17:20
|sell
|721
|15.00
|1.8775
|1.8810
|1.8740
|1442
|2006.05.22 17:30
|s/l
|721
|15.00
|1.8810
|1.8810
|1.8740
|-5250.00
|141733.31
|1443
|2006.05.22 17:30
|sell
|722
|15.00
|1.8814
|1.8849
|1.8779
|1444
|2006.05.22 18:20
|s/l
|722
|15.00
|1.8849
|1.8849
|1.8779
|-5250.00
|136483.31
|1445
|2006.05.22 18:20
|sell
|723
|14.00
|1.8851
|1.8886
|1.8816
|1446
|2006.05.22 21:05
|s/l
|723
|14.00
|1.8886
|1.8886
|1.8816
|-4900.00
|131583.31
|1447
|2006.05.22 21:05
|sell
|724
|14.00
|1.8888
|1.8923
|1.8853
|1448
|2006.05.23 00:45
|t/p
|724
|14.00
|1.8853
|1.8923
|1.8853
|4893.70
|136477.01
|1449
|2006.05.23 00:45
|buy
|725
|14.00
|1.8852
|1.8817
|1.8887
|1450
|2006.05.23 10:40
|s/l
|725
|14.00
|1.8817
|1.8817
|1.8887
|-4900.00
|131577.01
|1451
|2006.05.23 10:40
|buy
|726
|14.00
|1.8805
|1.8770
|1.8840
|1452
|2006.05.23 10:50
|t/p
|726
|14.00
|1.8840
|1.8770
|1.8840
|4900.00
|136477.01
|1453
|2006.05.23 10:50
|buy
|727
|14.00
|1.8852
|1.8817
|1.8887
|1454
|2006.05.23 10:59
|s/l
|727
|14.00
|1.8817
|1.8817
|1.8887
|-4900.00
|131577.01
|1455
|2006.05.23 10:59
|buy
|728
|14.00
|1.8821
|1.8786
|1.8856
|1456
|2006.05.23 16:50
|s/l
|728
|14.00
|1.8786
|1.8786
|1.8856
|-4900.00
|126677.01
|1457
|2006.05.23 16:50
|buy
|729
|13.00
|1.8784
|1.8749
|1.8819
|1458
|2006.05.23 17:05
|t/p
|729
|13.00
|1.8819
|1.8749
|1.8819
|4550.00
|131227.01
|1459
|2006.05.23 17:10
|buy
|730
|14.00
|1.8805
|1.8770
|1.8840
|1460
|2006.05.23 17:35
|t/p
|730
|14.00
|1.8840
|1.8770
|1.8840
|4900.00
|136127.01
|1461
|2006.05.23 17:50
|buy
|731
|14.00
|1.8822
|1.8787
|1.8857
|1462
|2006.05.23 18:15
|s/l
|731
|14.00
|1.8787
|1.8787
|1.8857
|-4900.00
|131227.01
|1463
|2006.05.23 18:15
|buy
|732
|14.00
|1.8782
|1.8747
|1.8817
|1464
|2006.05.23 18:20
|t/p
|732
|14.00
|1.8817
|1.8747
|1.8817
|4900.00
|136127.01
|1465
|2006.05.23 18:20
|sell
|733
|14.00
|1.8830
|1.8865
|1.8795
|1466
|2006.05.23 21:20
|s/l
|733
|14.00
|1.8865
|1.8865
|1.8795
|-4900.00
|131227.01
|1467
|2006.05.23 21:20
|sell
|734
|14.00
|1.8863
|1.8898
|1.8828
|1468
|2006.05.23 23:05
|t/p
|734
|14.00
|1.8828
|1.8898
|1.8828
|4900.00
|136127.01
|1469
|2006.05.23 23:05
|buy
|735
|14.00
|1.8808
|1.8773
|1.8843
|1470
|2006.05.23 23:10
|t/p
|735
|14.00
|1.8843
|1.8773
|1.8843
|4900.00
|141027.01
|1471
|2006.05.23 23:10
|sell
|736
|15.00
|1.8851
|1.8886
|1.8816
|1472
|2006.05.23 23:45
|t/p
|736
|15.00
|1.8816
|1.8886
|1.8816
|5250.00
|146277.01
|1473
|2006.05.23 23:45
|buy
|737
|15.00
|1.8811
|1.8776
|1.8846
|1474
|2006.05.24 00:45
|s/l
|737
|15.00
|1.8776
|1.8776
|1.8846
|-5289.70
|140987.31
|1475
|2006.05.24 00:45
|buy
|738
|15.00
|1.8776
|1.8741
|1.8811
|1476
|2006.05.24 03:20
|t/p
|738
|15.00
|1.8811
|1.8741
|1.8811
|5250.00
|146237.31
|1477
|2006.05.24 03:35
|buy
|739
|15.00
|1.8784
|1.8749
|1.8819
|1478
|2006.05.24 08:45
|s/l
|739
|15.00
|1.8749
|1.8749
|1.8819
|-5250.00
|140987.31
|1479
|2006.05.24 08:45
|buy
|740
|15.00
|1.8744
|1.8709
|1.8779
|1480
|2006.05.24 09:05
|t/p
|740
|15.00
|1.8779
|1.8709
|1.8779
|5250.00
|146237.31
|1481
|2006.05.24 09:10
|buy
|741
|15.00
|1.8754
|1.8719
|1.8789
|1482
|2006.05.24 09:35
|t/p
|741
|15.00
|1.8789
|1.8719
|1.8789
|5250.00
|151487.31
|1483
|2006.05.24 09:50
|buy
|742
|16.00
|1.8766
|1.8731
|1.8801
|1484
|2006.05.24 10:05
|t/p
|742
|16.00
|1.8801
|1.8731
|1.8801
|5600.00
|157087.31
|1485
|2006.05.24 10:05
|sell
|743
|16.00
|1.8814
|1.8849
|1.8779
|1486
|2006.05.24 11:15
|s/l
|743
|16.00
|1.8849
|1.8849
|1.8779
|-5600.00
|151487.31
|1487
|2006.05.24 11:15
|sell
|744
|16.00
|1.8850
|1.8885
|1.8815
|1488
|2006.05.24 12:05
|t/p
|744
|16.00
|1.8815
|1.8885
|1.8815
|5600.00
|157087.31
|1489
|2006.05.24 12:05
|sell
|745
|16.00
|1.8811
|1.8846
|1.8776
|1490
|2006.05.24 12:20
|s/l
|745
|16.00
|1.8846
|1.8846
|1.8776
|-5600.00
|151487.31
|1491
|2006.05.24 12:20
|sell
|746
|16.00
|1.8847
|1.8882
|1.8812
|1492
|2006.05.24 14:35
|t/p
|746
|16.00
|1.8812
|1.8882
|1.8812
|5600.00
|157087.31
|1493
|2006.05.24 14:35
|buy
|747
|16.00
|1.8811
|1.8776
|1.8846
|1494
|2006.05.24 15:40
|t/p
|747
|16.00
|1.8846
|1.8776
|1.8846
|5600.00
|162687.31
|1495
|2006.05.24 15:50
|buy
|748
|17.00
|1.8818
|1.8783
|1.8853
|1496
|2006.05.24 16:15
|s/l
|748
|17.00
|1.8783
|1.8783
|1.8853
|-5950.00
|156737.31
|1497
|2006.05.24 16:15
|buy
|749
|16.00
|1.8753
|1.8718
|1.8788
|1498
|2006.05.24 17:20
|s/l
|749
|16.00
|1.8718
|1.8718
|1.8788
|-5600.00
|151137.31
|1499
|2006.05.24 17:20
|buy
|750
|16.00
|1.8693
|1.8658
|1.8728
|1500
|2006.05.24 17:45
|s/l
|750
|16.00
|1.8658
|1.8658
|1.8728
|-5600.00
|145537.31
|1501
|2006.05.24 17:45
|buy
|751
|15.00
|1.8655
|1.8620
|1.8690
|1502
|2006.05.24 18:05
|t/p
|751
|15.00
|1.8690
|1.8620
|1.8690
|5250.00
|150787.31
|1503
|2006.05.24 18:05
|buy
|752
|16.00
|1.8700
|1.8665
|1.8735
|1504
|2006.05.24 18:20
|s/l
|752
|16.00
|1.8665
|1.8665
|1.8735
|-5600.00
|145187.31
|1505
|2006.05.24 18:20
|buy
|753
|15.00
|1.8656
|1.8621
|1.8691
|1506
|2006.05.24 18:35
|t/p
|753
|15.00
|1.8691
|1.8621
|1.8691
|5250.00
|150437.31
|1507
|2006.05.24 18:35
|buy
|754
|16.00
|1.8697
|1.8662
|1.8732
|1508
|2006.05.24 18:50
|s/l
|754
|16.00
|1.8662
|1.8662
|1.8732
|-5600.00
|144837.31
|1509
|2006.05.24 18:50
|buy
|755
|15.00
|1.8664
|1.8629
|1.8699
|1510
|2006.05.24 20:40
|t/p
|755
|15.00
|1.8699
|1.8629
|1.8699
|5250.00
|150087.31
|1511
|2006.05.24 20:40
|buy
|756
|16.00
|1.8704
|1.8669
|1.8739
|1512
|2006.05.24 21:50
|t/p
|756
|16.00
|1.8739
|1.8669
|1.8739
|5600.00
|155687.31
|1513
|2006.05.24 22:00
|sell
|757
|16.00
|1.8736
|1.8771
|1.8701
|1514
|2006.05.24 23:05
|t/p
|757
|16.00
|1.8701
|1.8771
|1.8701
|5600.00
|161287.31
|1515
|2006.05.24 23:05
|buy
|758
|17.00
|1.8701
|1.8666
|1.8736
|1516
|2006.05.25 00:20
|s/l
|758
|17.00
|1.8666
|1.8666
|1.8736
|-6084.97
|155202.34
|1517
|2006.05.25 00:20
|buy
|759
|16.00
|1.8669
|1.8634
|1.8704
|1518
|2006.05.25 01:35
|t/p
|759
|16.00
|1.8704
|1.8634
|1.8704
|5600.00
|160802.34
|1519
|2006.05.25 01:50
|buy
|760
|17.00
|1.8696
|1.8661
|1.8731
|1520
|2006.05.25 11:35
|t/p
|760
|17.00
|1.8731
|1.8661
|1.8731
|5950.00
|166752.34
|1521
|2006.05.25 12:00
|sell
|761
|17.00
|1.8724
|1.8759
|1.8689
|1522
|2006.05.25 14:20
|t/p
|761
|17.00
|1.8689
|1.8759
|1.8689
|5950.00
|172702.34
|1523
|2006.05.25 14:20
|buy
|762
|18.00
|1.8688
|1.8653
|1.8723
|1524
|2006.05.25 15:40
|t/p
|762
|18.00
|1.8723
|1.8653
|1.8723
|6300.00
|179002.34
|1525
|2006.05.25 15:45
|buy
|763
|18.00
|1.8685
|1.8650
|1.8720
|1526
|2006.05.25 16:05
|t/p
|763
|18.00
|1.8720
|1.8650
|1.8720
|6300.00
|185302.34
|1527
|2006.05.25 16:10
|buy
|764
|19.00
|1.8709
|1.8674
|1.8744
|1528
|2006.05.25 21:35
|t/p
|764
|19.00
|1.8744
|1.8674
|1.8744
|6650.00
|191952.34
|1529
|2006.05.25 22:00
|sell
|765
|20.00
|1.8734
|1.8769
|1.8699
|1530
|2006.05.26 00:50
|s/l
|765
|20.00
|1.8769
|1.8769
|1.8699
|-7008.99
|184943.35
|1531
|2006.05.26 00:50
|sell
|766
|19.00
|1.8777
|1.8812
|1.8742
|1532
|2006.05.26 02:35
|t/p
|766
|19.00
|1.8742
|1.8812
|1.8742
|6650.00
|191593.35
|1533
|2006.05.26 02:35
|buy
|767
|20.00
|1.8738
|1.8703
|1.8773
|1534
|2006.05.26 06:10
|s/l
|767
|20.00
|1.8703
|1.8703
|1.8773
|-7000.00
|184593.35
|1535
|2006.05.26 06:10
|buy
|768
|19.00
|1.8699
|1.8664
|1.8734
|1536
|2006.05.26 11:10
|t/p
|768
|19.00
|1.8734
|1.8664
|1.8734
|6650.00
|191243.35
|1537
|2006.05.26 11:10
|sell
|769
|20.00
|1.8750
|1.8785
|1.8715
|1538
|2006.05.26 12:05
|t/p
|769
|20.00
|1.8715
|1.8785
|1.8715
|7000.00
|198243.35
|1539
|2006.05.26 12:05
|buy
|770
|20.00
|1.8704
|1.8669
|1.8739
|1540
|2006.05.26 15:15
|s/l
|770
|20.00
|1.8669
|1.8669
|1.8739
|-7000.00
|191243.35
|1541
|2006.05.26 15:15
|buy
|771
|20.00
|1.8660
|1.8625
|1.8695
|1542
|2006.05.26 15:20
|t/p
|771
|20.00
|1.8695
|1.8625
|1.8695
|7000.00
|198243.35
|1543
|2006.05.26 15:20
|buy
|772
|20.00
|1.8710
|1.8675
|1.8745
|1544
|2006.05.26 15:50
|s/l
|772
|20.00
|1.8675
|1.8675
|1.8745
|-7000.00
|191243.35
|1545
|2006.05.26 15:50
|buy
|773
|20.00
|1.8676
|1.8641
|1.8711
|1546
|2006.05.26 16:20
|s/l
|773
|20.00
|1.8641
|1.8641
|1.8711
|-7000.00
|184243.35
|1547
|2006.05.26 16:20
|buy
|774
|19.00
|1.8619
|1.8584
|1.8654
|1548
|2006.05.26 16:45
|s/l
|774
|19.00
|1.8584
|1.8584
|1.8654
|-6650.00
|177593.35
|1549
|2006.05.26 16:45
|buy
|775
|18.00
|1.8567
|1.8532
|1.8602
|1550
|2006.05.26 17:50
|s/l
|775
|18.00
|1.8532
|1.8532
|1.8602
|-6300.00
|171293.35
|1551
|2006.05.26 17:50
|buy
|776
|18.00
|1.8534
|1.8499
|1.8569
|1552
|2006.05.26 18:05
|t/p
|776
|18.00
|1.8569
|1.8499
|1.8569
|6300.00
|177593.35
|1553
|2006.05.26 18:05
|buy
|777
|18.00
|1.8590
|1.8555
|1.8625
|1554
|2006.05.26 18:20
|s/l
|777
|18.00
|1.8555
|1.8555
|1.8625
|-6300.00
|171293.35
|1555
|2006.05.26 18:20
|buy
|778
|18.00
|1.8549
|1.8514
|1.8584
|1556
|2006.05.26 18:35
|t/p
|778
|18.00
|1.8584
|1.8514
|1.8584
|6300.00
|177593.35
|1557
|2006.05.26 18:35
|buy
|779
|18.00
|1.8588
|1.8553
|1.8623
|1558
|2006.05.26 19:35
|s/l
|779
|18.00
|1.8553
|1.8553
|1.8623
|-6300.00
|171293.35
|1559
|2006.05.26 19:35
|buy
|780
|18.00
|1.8554
|1.8519
|1.8589
|1560
|2006.05.26 21:05
|t/p
|780
|18.00
|1.8589
|1.8519
|1.8589
|6300.00
|177593.35
|1561
|2006.05.26 21:40
|buy
|781
|18.00
|1.8564
|1.8529
|1.8599
|1562
|2006.05.29 02:50
|t/p
|781
|18.00
|1.8599
|1.8529
|1.8599
|6252.36
|183845.71
|1563
|2006.05.29 02:50
|sell
|782
|19.00
|1.8604
|1.8639
|1.8569
|1564
|2006.05.29 12:10
|s/l
|782
|19.00
|1.8639
|1.8639
|1.8569
|-6650.00
|177195.71
|1565
|2006.05.29 12:10
|sell
|783
|18.00
|1.8636
|1.8671
|1.8601
|1566
|2006.05.29 16:15
|t/p
|783
|18.00
|1.8601
|1.8671
|1.8601
|6300.00
|183495.71
|1567
|2006.05.29 16:15
|buy
|784
|19.00
|1.8596
|1.8561
|1.8631
|1568
|2006.05.30 05:50
|t/p
|784
|19.00
|1.8631
|1.8561
|1.8631
|6599.72
|190095.43
|1569
|2006.05.30 05:50
|sell
|785
|20.00
|1.8665
|1.8700
|1.8630
|1570
|2006.05.30 06:50
|s/l
|785
|20.00
|1.8700
|1.8700
|1.8630
|-7000.00
|183095.43
|1571
|2006.05.30 06:50
|sell
|786
|19.00
|1.8704
|1.8739
|1.8669
|1572
|2006.05.30 09:20
|s/l
|786
|19.00
|1.8739
|1.8739
|1.8669
|-6650.00
|176445.43
|1573
|2006.05.30 09:20
|sell
|787
|18.00
|1.8749
|1.8784
|1.8714
|1574
|2006.05.30 12:40
|s/l
|787
|18.00
|1.8784
|1.8784
|1.8714
|-6300.00
|170145.43
|1575
|2006.05.30 12:40
|sell
|788
|18.00
|1.8799
|1.8834
|1.8764
|1576
|2006.05.30 14:35
|t/p
|788
|18.00
|1.8764
|1.8834
|1.8764
|6300.00
|176445.43
|1577
|2006.05.30 14:35
|buy
|789
|18.00
|1.8731
|1.8696
|1.8766
|1578
|2006.05.30 14:40
|t/p
|789
|18.00
|1.8766
|1.8696
|1.8766
|6300.00
|182745.43
|1579
|2006.05.30 14:40
|sell
|790
|19.00
|1.8784
|1.8819
|1.8749
|1580
|2006.05.30 14:59
|t/p
|790
|19.00
|1.8749
|1.8819
|1.8749
|6650.00
|189395.43
|1581
|2006.05.30 14:59
|buy
|791
|19.00
|1.8743
|1.8708
|1.8778
|1582
|2006.05.30 16:35
|t/p
|791
|19.00
|1.8778
|1.8708
|1.8778
|6650.00
|196045.43
|1583
|2006.05.30 16:45
|buy
|792
|20.00
|1.8759
|1.8724
|1.8794
|1584
|2006.05.30 16:59
|t/p
|792
|20.00
|1.8794
|1.8724
|1.8794
|7000.00
|203045.43
|1585
|2006.05.30 17:00
|sell
|793
|21.00
|1.8824
|1.8859
|1.8789
|1586
|2006.05.30 17:20
|s/l
|793
|21.00
|1.8859
|1.8859
|1.8789
|-7350.00
|195695.43
|1587
|2006.05.30 17:20
|sell
|794
|20.00
|1.8872
|1.8907
|1.8837
|1588
|2006.05.30 18:05
|t/p
|794
|20.00
|1.8837
|1.8907
|1.8837
|7000.00
|202695.43
|1589
|2006.05.30 18:05
|sell
|795
|21.00
|1.8828
|1.8863
|1.8793
|1590
|2006.05.31 09:05
|t/p
|795
|21.00
|1.8793
|1.8863
|1.8793
|7340.56
|210035.99
|1591
|2006.05.31 09:05
|buy
|796
|22.00
|1.8791
|1.8756
|1.8826
|1592
|2006.05.31 09:10
|t/p
|796
|22.00
|1.8826
|1.8756
|1.8826
|7700.00
|217735.99
|1593
|2006.05.31 09:10
|sell
|797
|22.00
|1.8835
|1.8870
|1.8800
|1594
|2006.05.31 11:05
|t/p
|797
|22.00
|1.8800
|1.8870
|1.8800
|7700.00
|225435.99
|1595
|2006.05.31 11:05
|buy
|798
|23.00
|1.8795
|1.8760
|1.8830
|1596
|2006.05.31 11:50
|s/l
|798
|23.00
|1.8760
|1.8760
|1.8830
|-8050.00
|217385.99
|1597
|2006.05.31 11:50
|buy
|799
|22.00
|1.8764
|1.8729
|1.8799
|1598
|2006.05.31 12:05
|t/p
|799
|22.00
|1.8799
|1.8729
|1.8799
|7700.00
|225085.99
|1599
|2006.05.31 12:05
|buy
|800
|23.00
|1.8805
|1.8770
|1.8840
|1600
|2006.05.31 12:50
|s/l
|800
|23.00
|1.8770
|1.8770
|1.8840
|-8050.00
|217035.99
|1601
|2006.05.31 12:50
|buy
|801
|22.00
|1.8771
|1.8736
|1.8806
|1602
|2006.05.31 15:50
|s/l
|801
|22.00
|1.8736
|1.8736
|1.8806
|-7700.00
|209335.99
|1603
|2006.05.31 15:50
|buy
|802
|21.00
|1.8738
|1.8703
|1.8773
|1604
|2006.05.31 21:40
|s/l
|802
|21.00
|1.8703
|1.8703
|1.8773
|-7350.00
|201985.99
|1605
|2006.05.31 21:40
|buy
|803
|21.00
|1.8691
|1.8656
|1.8726
|1606
|2006.06.01 01:10
|t/p
|803
|21.00
|1.8726
|1.8656
|1.8726
|7183.27
|209169.26
|1607
|2006.06.01 01:10
|sell
|804
|21.00
|1.8726
|1.8761
|1.8691
|1608
|2006.06.01 03:20
|t/p
|804
|21.00
|1.8691
|1.8761
|1.8691
|7350.00
|216519.26
|1609
|2006.06.01 03:20
|buy
|805
|22.00
|1.8689
|1.8654
|1.8724
|1610
|2006.06.01 05:50
|s/l
|805
|22.00
|1.8654
|1.8654
|1.8724
|-7700.00
|208819.26
|1611
|2006.06.01 05:50
|buy
|806
|21.00
|1.8656
|1.8621
|1.8691
|1612
|2006.06.01 10:20
|s/l
|806
|21.00
|1.8621
|1.8621
|1.8691
|-7350.00
|201469.26
|1613
|2006.06.01 10:20
|buy
|807
|21.00
|1.8619
|1.8584
|1.8654
|1614
|2006.06.01 11:05
|t/p
|807
|21.00
|1.8654
|1.8584
|1.8654
|7350.00
|208819.26
|1615
|2006.06.01 11:20
|buy
|808
|21.00
|1.8644
|1.8609
|1.8679
|1616
|2006.06.01 14:05
|s/l
|808
|21.00
|1.8609
|1.8609
|1.8679
|-7350.00
|201469.26
|1617
|2006.06.01 14:05
|buy
|809
|21.00
|1.8608
|1.8573
|1.8643
|1618
|2006.06.01 14:15
|t/p
|809
|21.00
|1.8643
|1.8573
|1.8643
|7350.00
|208819.26
|1619
|2006.06.01 14:15
|buy
|810
|21.00
|1.8649
|1.8614
|1.8684
|1620
|2006.06.01 14:30
|s/l
|810
|21.00
|1.8614
|1.8614
|1.8684
|-7350.00
|201469.26
|1621
|2006.06.01 14:30
|buy
|811
|21.00
|1.8615
|1.8580
|1.8650
|1622
|2006.06.01 15:45
|s/l
|811
|21.00
|1.8580
|1.8580
|1.8650
|-7350.00
|194119.26
|1623
|2006.06.01 15:45
|buy
|812
|20.00
|1.8574
|1.8539
|1.8609
|1624
|2006.06.01 17:05
|t/p
|812
|20.00
|1.8609
|1.8539
|1.8609
|7000.00
|201119.26
|1625
|2006.06.01 17:10
|buy
|813
|21.00
|1.8603
|1.8568
|1.8638
|1626
|2006.06.01 17:35
|t/p
|813
|21.00
|1.8638
|1.8568
|1.8638
|7350.00
|208469.26
|1627
|2006.06.01 18:00
|sell
|814
|21.00
|1.8680
|1.8715
|1.8645
|1628
|2006.06.01 22:10
|t/p
|814
|21.00
|1.8645
|1.8715
|1.8645
|7350.00
|215819.26
|1629
|2006.06.01 22:10
|buy
|815
|22.00
|1.8644
|1.8609
|1.8679
|1630
|2006.06.02 10:20
|s/l
|815
|22.00
|1.8609
|1.8609
|1.8679
|-7758.22
|208061.04
|1631
|2006.06.02 10:20
|buy
|816
|21.00
|1.8613
|1.8578
|1.8648
|1632
|2006.06.02 11:35
|t/p
|816
|21.00
|1.8648
|1.8578
|1.8648
|7350.00
|215411.04
|1633
|2006.06.02 11:40
|buy
|817
|22.00
|1.8651
|1.8616
|1.8686
|1634
|2006.06.02 13:20
|t/p
|817
|22.00
|1.8686
|1.8616
|1.8686
|7700.00
|223111.04
|1635
|2006.06.02 13:20
|sell
|818
|23.00
|1.8686
|1.8721
|1.8651
|1636
|2006.06.02 15:35
|s/l
|818
|23.00
|1.8721
|1.8721
|1.8651
|-8050.00
|215061.04
|1637
|2006.06.02 15:35
|sell
|819
|22.00
|1.8841
|1.8876
|1.8806
|1638
|2006.06.02 15:40
|t/p
|819
|22.00
|1.8806
|1.8876
|1.8806
|7700.00
|222761.04
|1639
|2006.06.02 15:40
|sell
|820
|23.00
|1.8668
|1.8703
|1.8633
|1640
|2006.06.02 15:45
|s/l
|820
|23.00
|1.8703
|1.8703
|1.8633
|-8050.00
|214711.04
|1641
|2006.06.02 15:45
|sell
|821
|22.00
|1.8730
|1.8765
|1.8695
|1642
|2006.06.02 15:59
|s/l
|821
|22.00
|1.8765
|1.8765
|1.8695
|-7700.00
|207011.04
|1643
|2006.06.02 15:59
|sell
|822
|21.00
|1.8813
|1.8848
|1.8778
|1644
|2006.06.02 16:20
|s/l
|822
|21.00
|1.8848
|1.8848
|1.8778
|-7350.00
|199661.04
|1645
|2006.06.02 16:20
|sell
|823
|20.00
|1.8848
|1.8883
|1.8813
|1646
|2006.06.02 16:35
|t/p
|823
|20.00
|1.8813
|1.8883
|1.8813
|7000.00
|206661.04
|1647
|2006.06.02 16:35
|sell
|824
|21.00
|1.8809
|1.8844
|1.8774
|1648
|2006.06.02 17:40
|s/l
|824
|21.00
|1.8844
|1.8844
|1.8774
|-7350.00
|199311.04
|1649
|2006.06.02 17:40
|sell
|825
|20.00
|1.8859
|1.8894
|1.8824
|1650
|2006.06.02 18:35
|t/p
|825
|20.00
|1.8824
|1.8894
|1.8824
|7000.00
|206311.04
|1651
|2006.06.02 18:35
|sell
|826
|21.00
|1.8813
|1.8848
|1.8778
|1652
|2006.06.02 18:50
|s/l
|826
|21.00
|1.8848
|1.8848
|1.8778
|-7350.00
|198961.04
|1653
|2006.06.02 18:50
|sell
|827
|20.00
|1.8858
|1.8893
|1.8823
|1654
|2006.06.02 18:59
|t/p
|827
|20.00
|1.8823
|1.8893
|1.8823
|7000.00
|205961.04
|1655
|2006.06.02 18:59
|sell
|828
|21.00
|1.8816
|1.8851
|1.8781
|1656
|2006.06.02 19:40
|s/l
|828
|21.00
|1.8851
|1.8851
|1.8781
|-7350.00
|198611.04
|1657
|2006.06.02 19:40
|sell
|829
|20.00
|1.8847
|1.8882
|1.8812
|1658
|2006.06.05 10:45
|s/l
|829
|20.00
|1.8882
|1.8882
|1.8812
|-7008.99
|191602.05
|1659
|2006.06.05 11:00
|sell
|830
|20.00
|1.8860
|1.8895
|1.8825
|1660
|2006.06.05 15:20
|t/p
|830
|20.00
|1.8825
|1.8895
|1.8825
|7000.00
|198602.05
|1661
|2006.06.05 15:20
|buy
|831
|20.00
|1.8815
|1.8780
|1.8850
|1662
|2006.06.05 16:20
|s/l
|831
|20.00
|1.8780
|1.8780
|1.8850
|-7000.00
|191602.05
|1663
|2006.06.05 16:20
|buy
|832
|20.00
|1.8779
|1.8744
|1.8814
|1664
|2006.06.05 21:10
|t/p
|832
|20.00
|1.8814
|1.8744
|1.8814
|7000.00
|198602.05
|1665
|2006.06.05 21:10
|sell
|833
|20.00
|1.8817
|1.8852
|1.8782
|1666
|2006.06.05 21:45
|t/p
|833
|20.00
|1.8782
|1.8852
|1.8782
|7000.00
|205602.05
|1667
|2006.06.05 21:45
|buy
|834
|21.00
|1.8739
|1.8704
|1.8774
|1668
|2006.06.06 02:20
|s/l
|834
|21.00
|1.8704
|1.8704
|1.8774
|-7405.58
|198196.47
|1669
|2006.06.06 02:20
|buy
|835
|20.00
|1.8702
|1.8667
|1.8737
|1670
|2006.06.06 09:20
|t/p
|835
|20.00
|1.8737
|1.8667
|1.8737
|7000.00
|205196.47
|1671
|2006.06.06 09:20
|sell
|836
|21.00
|1.8744
|1.8779
|1.8709
|1672
|2006.06.06 13:15
|t/p
|836
|21.00
|1.8709
|1.8779
|1.8709
|7350.00
|212546.47
|1673
|2006.06.06 13:15
|buy
|837
|22.00
|1.8679
|1.8644
|1.8714
|1674
|2006.06.06 15:35
|s/l
|837
|22.00
|1.8644
|1.8644
|1.8714
|-7700.00
|204846.47
|1675
|2006.06.06 15:35
|buy
|838
|21.00
|1.8645
|1.8610
|1.8680
|1676
|2006.06.06 17:45
|s/l
|838
|21.00
|1.8610
|1.8610
|1.8680
|-7350.00
|197496.47
|1677
|2006.06.06 17:45
|buy
|839
|20.00
|1.8598
|1.8563
|1.8633
|1678
|2006.06.07 04:20
|t/p
|839
|20.00
|1.8633
|1.8563
|1.8633
|6947.07
|204443.54
|1679
|2006.06.07 04:20
|sell
|840
|21.00
|1.8635
|1.8670
|1.8600
|1680
|2006.06.07 09:10
|t/p
|840
|21.00
|1.8600
|1.8670
|1.8600
|7350.00
|211793.54
|1681
|2006.06.07 09:10
|buy
|841
|22.00
|1.8596
|1.8561
|1.8631
|1682
|2006.06.07 09:50
|s/l
|841
|22.00
|1.8561
|1.8561
|1.8631
|-7700.00
|204093.54
|1683
|2006.06.07 09:50
|buy
|842
|21.00
|1.8564
|1.8529
|1.8599
|1684
|2006.06.07 10:35
|t/p
|842
|21.00
|1.8599
|1.8529
|1.8599
|7350.00
|211443.54
|1685
|2006.06.07 10:35
|buy
|843
|22.00
|1.8610
|1.8575
|1.8645
|1686
|2006.06.07 10:45
|s/l
|843
|22.00
|1.8575
|1.8575
|1.8645
|-7700.00
|203743.54
|1687
|2006.06.07 10:45
|buy
|844
|21.00
|1.8577
|1.8542
|1.8612
|1688
|2006.06.07 11:05
|t/p
|844
|21.00
|1.8612
|1.8542
|1.8612
|7350.00
|211093.54
|1689
|2006.06.07 11:10
|buy
|845
|22.00
|1.8610
|1.8575
|1.8645
|1690
|2006.06.07 13:20
|t/p
|845
|22.00
|1.8645
|1.8575
|1.8645
|7700.00
|218793.54
|1691
|2006.06.07 13:20
|sell
|846
|22.00
|1.8647
|1.8682
|1.8612
|1692
|2006.06.07 14:05
|t/p
|846
|22.00
|1.8612
|1.8682
|1.8612
|7700.00
|226493.54
|1693
|2006.06.07 14:05
|sell
|847
|23.00
|1.8604
|1.8639
|1.8569
|1694
|2006.06.07 16:15
|t/p
|847
|23.00
|1.8569
|1.8639
|1.8569
|8050.00
|234543.54
|1695
|2006.06.07 16:15
|buy
|848
|24.00
|1.8565
|1.8530
|1.8600
|1696
|2006.06.07 16:40
|s/l
|848
|24.00
|1.8530
|1.8530
|1.8600
|-8400.00
|226143.54
|1697
|2006.06.07 16:40
|buy
|849
|23.00
|1.8533
|1.8498
|1.8568
|1698
|2006.06.07 16:50
|t/p
|849
|23.00
|1.8568
|1.8498
|1.8568
|8050.00
|234193.54
|1699
|2006.06.07 16:50
|buy
|850
|24.00
|1.8574
|1.8539
|1.8609
|1700
|2006.06.08 09:40
|s/l
|850
|24.00
|1.8539
|1.8539
|1.8609
|-8590.54
|225603.00
|1701
|2006.06.08 09:40
|buy
|851
|23.00
|1.8521
|1.8486
|1.8556
|1702
|2006.06.08 10:10
|s/l
|851
|23.00
|1.8486
|1.8486
|1.8556
|-8050.00
|217553.00
|1703
|2006.06.08 10:10
|buy
|852
|22.00
|1.8488
|1.8453
|1.8523
|1704
|2006.06.08 10:15
|t/p
|852
|22.00
|1.8523
|1.8453
|1.8523
|7700.00
|225253.00
|1705
|2006.06.08 10:15
|buy
|853
|23.00
|1.8529
|1.8494
|1.8564
|1706
|2006.06.08 10:20
|s/l
|853
|23.00
|1.8494
|1.8494
|1.8564
|-8050.00
|217203.00
|1707
|2006.06.08 10:20
|buy
|854
|22.00
|1.8480
|1.8445
|1.8515
|1708
|2006.06.08 15:10
|s/l
|854
|22.00
|1.8445
|1.8445
|1.8515
|-7700.00
|209503.00
|1709
|2006.06.08 15:10
|buy
|855
|21.00
|1.8428
|1.8393
|1.8463
|1710
|2006.06.08 15:50
|s/l
|855
|21.00
|1.8393
|1.8393
|1.8463
|-7350.00
|202153.00
|1711
|2006.06.08 15:50
|buy
|856
|21.00
|1.8374
|1.8339
|1.8409
|1712
|2006.06.08 15:59
|t/p
|856
|21.00
|1.8409
|1.8339
|1.8409
|7350.00
|209503.00
|1713
|2006.06.08 15:59
|buy
|857
|21.00
|1.8413
|1.8378
|1.8448
|1714
|2006.06.08 16:50
|s/l
|857
|21.00
|1.8378
|1.8378
|1.8448
|-7350.00
|202153.00
|1715
|2006.06.08 16:50
|buy
|858
|21.00
|1.8379
|1.8344
|1.8414
|1716
|2006.06.08 17:05
|t/p
|858
|21.00
|1.8414
|1.8344
|1.8414
|7350.00
|209503.00
|1717
|2006.06.08 17:05
|buy
|859
|21.00
|1.8444
|1.8409
|1.8479
|1718
|2006.06.08 17:15
|s/l
|859
|21.00
|1.8409
|1.8409
|1.8479
|-7350.00
|202153.00
|1719
|2006.06.08 17:15
|buy
|860
|21.00
|1.8410
|1.8375
|1.8445
|1720
|2006.06.08 19:05
|t/p
|860
|21.00
|1.8445
|1.8375
|1.8445
|7350.00
|209503.00
|1721
|2006.06.08 19:15
|buy
|861
|21.00
|1.8421
|1.8386
|1.8456
|1722
|2006.06.09 10:15
|t/p
|861
|21.00
|1.8456
|1.8386
|1.8456
|7294.42
|216797.42
|1723
|2006.06.09 10:15
|sell
|862
|22.00
|1.8460
|1.8495
|1.8425
|1724
|2006.06.09 10:45
|t/p
|862
|22.00
|1.8425
|1.8495
|1.8425
|7700.00
|224497.42
|1725
|2006.06.09 10:45
|buy
|863
|23.00
|1.8425
|1.8390
|1.8460
|1726
|2006.06.09 15:40
|s/l
|863
|23.00
|1.8390
|1.8390
|1.8460
|-8050.00
|216447.42
|1727
|2006.06.09 15:40
|buy
|864
|22.00
|1.8371
|1.8336
|1.8406
|1728
|2006.06.09 15:50
|t/p
|864
|22.00
|1.8406
|1.8336
|1.8406
|7700.00
|224147.42
|1729
|2006.06.09 15:50
|sell
|865
|23.00
|1.8439
|1.8474
|1.8404
|1730
|2006.06.09 15:59
|t/p
|865
|23.00
|1.8404
|1.8474
|1.8404
|8050.00
|232197.42
|1731
|2006.06.09 15:59
|buy
|866
|24.00
|1.8377
|1.8342
|1.8412
|1732
|2006.06.09 16:15
|t/p
|866
|24.00
|1.8412
|1.8342
|1.8412
|8400.00
|240597.42
|1733
|2006.06.09 17:00
|sell
|867
|25.00
|1.8445
|1.8480
|1.8410
|1734
|2006.06.09 17:20
|s/l
|867
|25.00
|1.8480
|1.8480
|1.8410
|-8750.00
|231847.42
|1735
|2006.06.09 17:20
|sell
|868
|24.00
|1.8485
|1.8520
|1.8450
|1736
|2006.06.09 17:40
|t/p
|868
|24.00
|1.8450
|1.8520
|1.8450
|8400.00
|240247.42
|1737
|2006.06.09 17:40
|buy
|869
|25.00
|1.8421
|1.8386
|1.8456
|1738
|2006.06.09 17:45
|t/p
|869
|25.00
|1.8456
|1.8386
|1.8456
|8750.00
|248997.42
|1739
|2006.06.09 17:45
|sell
|870
|25.00
|1.8464
|1.8499
|1.8429
|1740
|2006.06.09 18:05
|t/p
|870
|25.00
|1.8429
|1.8499
|1.8429
|8750.00
|257747.42
|1741
|2006.06.09 18:05
|buy
|871
|26.00
|1.8416
|1.8381
|1.8451
|1742
|2006.06.12 02:20
|s/l
|871
|26.00
|1.8381
|1.8381
|1.8451
|-9168.81
|248578.62
|1743
|2006.06.12 02:20
|buy
|872
|25.00
|1.8384
|1.8349
|1.8419
|1744
|2006.06.12 06:10
|t/p
|872
|25.00
|1.8419
|1.8349
|1.8419
|8750.00
|257328.62
|1745
|2006.06.12 06:10
|sell
|873
|26.00
|1.8419
|1.8454
|1.8384
|1746
|2006.06.12 09:45
|s/l
|873
|26.00
|1.8454
|1.8454
|1.8384
|-9100.00
|248228.62
|1747
|2006.06.12 09:45
|sell
|874
|25.00
|1.8457
|1.8492
|1.8422
|1748
|2006.06.12 10:45
|t/p
|874
|25.00
|1.8422
|1.8492
|1.8422
|8750.00
|256978.62
|1749
|2006.06.12 10:45
|buy
|875
|26.00
|1.8419
|1.8384
|1.8454
|1750
|2006.06.12 11:20
|t/p
|875
|26.00
|1.8454
|1.8384
|1.8454
|9100.00
|266078.62
|1751
|2006.06.12 12:00
|sell
|876
|27.00
|1.8453
|1.8488
|1.8418
|1752
|2006.06.12 13:05
|t/p
|876
|27.00
|1.8418
|1.8488
|1.8418
|9450.00
|275528.62
|1753
|2006.06.12 13:05
|buy
|877
|28.00
|1.8416
|1.8381
|1.8451
|1754
|2006.06.12 16:20
|t/p
|877
|28.00
|1.8451
|1.8381
|1.8451
|9800.00
|285328.62
|1755
|2006.06.12 16:20
|sell
|878
|29.00
|1.8455
|1.8490
|1.8420
|1756
|2006.06.12 18:05
|t/p
|878
|29.00
|1.8420
|1.8490
|1.8420
|10150.00
|295478.62
|1757
|2006.06.12 18:05
|buy
|879
|30.00
|1.8416
|1.8381
|1.8451
|1758
|2006.06.12 19:35
|t/p
|879
|30.00
|1.8451
|1.8381
|1.8451
|10500.00
|305978.62
|1759
|2006.06.12 19:35
|sell
|880
|31.00
|1.8451
|1.8486
|1.8416
|1760
|2006.06.13 00:20
|t/p
|880
|31.00
|1.8416
|1.8486
|1.8416
|10836.06
|316814.67
|1761
|2006.06.13 00:20
|buy
|881
|32.00
|1.8416
|1.8381
|1.8451
|1762
|2006.06.13 11:45
|t/p
|881
|32.00
|1.8451
|1.8381
|1.8451
|11200.00
|328014.67
|1763
|2006.06.13 11:45
|sell
|882
|33.00
|1.8458
|1.8493
|1.8423
|1764
|2006.06.13 12:05
|t/p
|882
|33.00
|1.8423
|1.8493
|1.8423
|11550.00
|339564.67
|1765
|2006.06.13 12:05
|buy
|883
|34.00
|1.8403
|1.8368
|1.8438
|1766
|2006.06.13 12:45
|t/p
|883
|34.00
|1.8438
|1.8368
|1.8438
|11900.00
|351464.67
|1767
|2006.06.13 12:45
|sell
|884
|36.00
|1.8438
|1.8473
|1.8403
|1768
|2006.06.13 14:35
|t/p
|884
|36.00
|1.8403
|1.8473
|1.8403
|12600.00
|364064.67
|1769
|2006.06.13 14:35
|buy
|885
|37.00
|1.8403
|1.8368
|1.8438
|1770
|2006.06.13 15:50
|s/l
|885
|37.00
|1.8368
|1.8368
|1.8438
|-12950.00
|351114.67
|1771
|2006.06.13 15:50
|buy
|886
|36.00
|1.8369
|1.8334
|1.8404
|1772
|2006.06.13 16:05
|t/p
|886
|36.00
|1.8404
|1.8334
|1.8404
|12600.00
|363714.67
|1773
|2006.06.13 16:05
|buy
|887
|37.00
|1.8414
|1.8379
|1.8449
|1774
|2006.06.13 17:35
|s/l
|887
|37.00
|1.8379
|1.8379
|1.8449
|-12950.00
|350764.67
|1775
|2006.06.13 17:35
|buy
|888
|36.00
|1.8370
|1.8335
|1.8405
|1776
|2006.06.13 18:40
|t/p
|888
|36.00
|1.8405
|1.8335
|1.8405
|12600.00
|363364.67
|1777
|2006.06.13 18:45
|buy
|889
|37.00
|1.8399
|1.8364
|1.8434
|1778
|2006.06.13 20:05
|s/l
|889
|37.00
|1.8364
|1.8364
|1.8434
|-12950.00
|350414.67
|1779
|2006.06.13 20:05
|buy
|890
|36.00
|1.8328
|1.8293
|1.8363
|1780
|2006.06.13 20:10
|t/p
|890
|36.00
|1.8363
|1.8293
|1.8363
|12600.00
|363014.67
|1781
|2006.06.13 20:10
|buy
|891
|37.00
|1.8376
|1.8341
|1.8411
|1782
|2006.06.13 20:29
|s/l
|891
|37.00
|1.8341
|1.8341
|1.8411
|-12950.00
|350064.67
|1783
|2006.06.13 20:29
|buy
|892
|36.00
|1.8334
|1.8299
|1.8369
|1784
|2006.06.14 07:35
|t/p
|892
|36.00
|1.8369
|1.8299
|1.8369
|12504.73
|362569.40
|1785
|2006.06.14 07:35
|sell
|893
|37.00
|1.8375
|1.8410
|1.8340
|1786
|2006.06.14 09:40
|s/l
|893
|37.00
|1.8410
|1.8410
|1.8340
|-12950.00
|349619.40
|1787
|2006.06.14 09:40
|sell
|894
|35.00
|1.8409
|1.8444
|1.8374
|1788
|2006.06.14 11:15
|s/l
|894
|35.00
|1.8444
|1.8444
|1.8374
|-12250.00
|337369.40
|1789
|2006.06.14 11:15
|sell
|895
|34.00
|1.8450
|1.8485
|1.8415
|1790
|2006.06.14 13:05
|t/p
|895
|34.00
|1.8415
|1.8485
|1.8415
|11900.00
|349269.40
|1791
|2006.06.14 13:05
|buy
|896
|35.00
|1.8411
|1.8376
|1.8446
|1792
|2006.06.14 15:50
|s/l
|896
|35.00
|1.8376
|1.8376
|1.8446
|-12250.00
|337019.40
|1793
|2006.06.14 15:50
|buy
|897
|34.00
|1.8360
|1.8325
|1.8395
|1794
|2006.06.14 16:05
|t/p
|897
|34.00
|1.8395
|1.8325
|1.8395
|11900.00
|348919.40
|1795
|2006.06.14 16:20
|buy
|898
|35.00
|1.8361
|1.8326
|1.8396
|1796
|2006.06.14 16:30
|t/p
|898
|35.00
|1.8396
|1.8326
|1.8396
|12250.00
|361169.40
|1797
|2006.06.14 17:00
|sell
|899
|37.00
|1.8477
|1.8512
|1.8442
|1798
|2006.06.14 21:45
|t/p
|899
|37.00
|1.8442
|1.8512
|1.8442
|12950.00
|374119.40
|1799
|2006.06.14 21:45
|buy
|900
|38.00
|1.8427
|1.8392
|1.8462
|1800
|2006.06.15 05:05
|t/p
|900
|38.00
|1.8462
|1.8392
|1.8462
|12998.31
|387117.71
|1801
|2006.06.15 05:05
|sell
|901
|39.00
|1.8468
|1.8503
|1.8433
|1802
|2006.06.15 06:35
|t/p
|901
|39.00
|1.8433
|1.8503
|1.8433
|13650.00
|400767.71
|1803
|2006.06.15 06:35
|buy
|902
|41.00
|1.8430
|1.8395
|1.8465
|1804
|2006.06.15 09:10
|t/p
|902
|41.00
|1.8465
|1.8395
|1.8465
|14350.00
|415117.71
|1805
|2006.06.15 09:10
|sell
|903
|42.00
|1.8468
|1.8503
|1.8433
|1806
|2006.06.15 15:15
|s/l
|903
|42.00
|1.8503
|1.8503
|1.8433
|-14700.00
|400417.71
|1807
|2006.06.15 15:15
|sell
|904
|41.00
|1.8511
|1.8546
|1.8476
|1808
|2006.06.15 15:35
|t/p
|904
|41.00
|1.8476
|1.8546
|1.8476
|14350.00
|414767.71
|1809
|2006.06.15 15:35
|buy
|905
|42.00
|1.8458
|1.8423
|1.8493
|1810
|2006.06.15 15:50
|t/p
|905
|42.00
|1.8493
|1.8423
|1.8493
|14700.00
|429467.71
|1811
|2006.06.15 15:50
|sell
|906
|43.00
|1.8503
|1.8538
|1.8468
|1812
|2006.06.15 16:20
|s/l
|906
|43.00
|1.8538
|1.8538
|1.8468
|-15050.00
|414417.71
|1813
|2006.06.15 16:20
|sell
|907
|42.00
|1.8550
|1.8585
|1.8515
|1814
|2006.06.15 16:35
|t/p
|907
|42.00
|1.8515
|1.8585
|1.8515
|14700.00
|429117.71
|1815
|2006.06.15 16:35
|sell
|908
|43.00
|1.8505
|1.8540
|1.8470
|1816
|2006.06.15 18:05
|t/p
|908
|43.00
|1.8470
|1.8540
|1.8470
|15050.00
|444167.71
|1817
|2006.06.15 18:05
|buy
|909
|45.00
|1.8465
|1.8430
|1.8500
|1818
|2006.06.15 18:15
|t/p
|909
|45.00
|1.8500
|1.8430
|1.8500
|15750.00
|459917.71
|1819
|2006.06.15 18:15
|sell
|910
|46.00
|1.8503
|1.8538
|1.8468
|1820
|2006.06.15 18:50
|t/p
|910
|46.00
|1.8468
|1.8538
|1.8468
|16100.00
|476017.71
|1821
|2006.06.15 18:50
|buy
|911
|48.00
|1.8468
|1.8433
|1.8503
|1822
|2006.06.16 02:05
|t/p
|911
|48.00
|1.8503
|1.8433
|1.8503
|16672.97
|492690.68
|1823
|2006.06.16 02:05
|sell
|912
|50.00
|1.8516
|1.8551
|1.8481
|1824
|2006.06.16 09:45
|s/l
|912
|50.00
|1.8551
|1.8551
|1.8481
|-17500.00
|475190.68
|1825
|2006.06.16 09:45
|sell
|913
|48.00
|1.8549
|1.8584
|1.8514
|1826
|2006.06.16 15:45
|t/p
|913
|48.00
|1.8514
|1.8584
|1.8514
|16800.00
|491990.68
|1827
|2006.06.16 15:45
|buy
|914
|50.00
|1.8514
|1.8479
|1.8549
|1828
|2006.06.16 19:05
|s/l
|914
|50.00
|1.8479
|1.8479
|1.8549
|-17500.00
|474490.68
|1829
|2006.06.16 19:05
|buy
|915
|48.00
|1.8478
|1.8443
|1.8513
|1830
|2006.06.16 21:50
|t/p
|915
|48.00
|1.8513
|1.8443
|1.8513
|16800.00
|491290.68
|1831
|2006.06.16 21:50
|sell
|916
|50.00
|1.8521
|1.8556
|1.8486
|1832
|2006.06.19 03:35
|t/p
|916
|50.00
|1.8486
|1.8556
|1.8486
|17477.51
|508768.19
|1833
|2006.06.19 03:35
|buy
|917
|51.00
|1.8483
|1.8448
|1.8518
|1834
|2006.06.19 04:20
|s/l
|917
|51.00
|1.8448
|1.8448
|1.8518
|-17850.00
|490918.19
|1835
|2006.06.19 04:20
|buy
|918
|50.00
|1.8435
|1.8400
|1.8470
|1836
|2006.06.19 14:40
|t/p
|918
|50.00
|1.8470
|1.8400
|1.8470
|17500.00
|508418.19
|1837
|2006.06.19 15:00
|sell
|919
|51.00
|1.8472
|1.8507
|1.8437
|1838
|2006.06.19 15:35
|t/p
|919
|51.00
|1.8437
|1.8507
|1.8437
|17850.00
|526268.19
|1839
|2006.06.19 15:35
|buy
|920
|53.00
|1.8428
|1.8393
|1.8463
|1840
|2006.06.19 17:15
|s/l
|920
|53.00
|1.8393
|1.8393
|1.8463
|-18550.00
|507718.19
|1841
|2006.06.19 17:15
|buy
|921
|51.00
|1.8396
|1.8361
|1.8431
|1842
|2006.06.20 08:20
|t/p
|921
|51.00
|1.8431
|1.8361
|1.8431
|17715.03
|525433.22
|1843
|2006.06.20 08:20
|sell
|922
|53.00
|1.8436
|1.8471
|1.8401
|1844
|2006.06.20 14:15
|t/p
|922
|53.00
|1.8401
|1.8471
|1.8401
|18550.00
|543983.22
|1845
|2006.06.20 14:15
|buy
|923
|55.00
|1.8401
|1.8366
|1.8436
|1846
|2006.06.20 17:15
|t/p
|923
|55.00
|1.8436
|1.8366
|1.8436
|19250.00
|563233.22
|1847
|2006.06.20 17:15
|sell
|924
|57.00
|1.8440
|1.8475
|1.8405
|1848
|2006.06.20 18:35
|t/p
|924
|57.00
|1.8405
|1.8475
|1.8405
|19950.00
|583183.22
|1849
|2006.06.20 18:35
|buy
|925
|59.00
|1.8400
|1.8365
|1.8435
|1850
|2006.06.20 19:05
|t/p
|925
|59.00
|1.8435
|1.8365
|1.8435
|20650.00
|603833.22
|1851
|2006.06.20 19:15
|buy
|926
|61.00
|1.8409
|1.8374
|1.8444
|1852
|2006.06.20 20:05
|t/p
|926
|61.00
|1.8444
|1.8374
|1.8444
|21350.00
|625183.22
|1853
|2006.06.20 20:05
|sell
|927
|63.00
|1.8446
|1.8481
|1.8411
|1854
|2006.06.22 11:20
|t/p
|927
|63.00
|1.8411
|1.8481
|1.8411
|21936.67
|647119.89
|1855
|2006.06.22 11:20
|buy
|928
|65.00
|1.8402
|1.8367
|1.8437
|1856
|2006.06.22 13:15
|s/l
|928
|65.00
|1.8367
|1.8367
|1.8437
|-22750.00
|624369.89
|1857
|2006.06.22 13:15
|buy
|929
|63.00
|1.8366
|1.8331
|1.8401
|1858
|2006.06.22 13:40
|s/l
|929
|63.00
|1.8331
|1.8331
|1.8401
|-22050.00
|602319.89
|1859
|2006.06.22 13:40
|buy
|930
|61.00
|1.8329
|1.8294
|1.8364
|1860
|2006.06.22 15:15
|s/l
|930
|61.00
|1.8294
|1.8294
|1.8364
|-21350.00
|580969.89
|1861
|2006.06.22 15:15
|buy
|931
|59.00
|1.8296
|1.8261
|1.8331
|1862
|2006.06.23 11:20
|s/l
|931
|59.00
|1.8261
|1.8261
|1.8331
|-20806.14
|560163.75
|1863
|2006.06.23 11:20
|buy
|932
|57.00
|1.8260
|1.8225
|1.8295
|1864
|2006.06.23 12:50
|s/l
|932
|57.00
|1.8225
|1.8225
|1.8295
|-19950.00
|540213.75
|1865
|2006.06.23 12:50
|buy
|933
|55.00
|1.8228
|1.8193
|1.8263
|1866
|2006.06.23 14:40
|s/l
|933
|55.00
|1.8193
|1.8193
|1.8263
|-19250.00
|520963.75
|1867
|2006.06.23 14:40
|buy
|934
|53.00
|1.8190
|1.8155
|1.8225
|1868
|2006.06.23 15:20
|s/l
|934
|53.00
|1.8155
|1.8155
|1.8225
|-18550.00
|502413.75
|1869
|2006.06.23 15:20
|buy
|935
|51.00
|1.8154
|1.8119
|1.8189
|1870
|2006.06.23 16:35
|t/p
|935
|51.00
|1.8189
|1.8119
|1.8189
|17850.00
|520263.75
|1871
|2006.06.23 16:35
|buy
|936
|53.00
|1.8202
|1.8167
|1.8237
|1872
|2006.06.23 16:45
|s/l
|936
|53.00
|1.8167
|1.8167
|1.8237
|-18550.00
|501713.75
|1873
|2006.06.23 16:45
|buy
|937
|51.00
|1.8166
|1.8131
|1.8201
|1874
|2006.06.23 17:05
|t/p
|937
|51.00
|1.8201
|1.8131
|1.8201
|17850.00
|519563.75
|1875
|2006.06.23 17:10
|buy
|938
|52.00
|1.8192
|1.8157
|1.8227
|1876
|2006.06.26 10:05
|t/p
|938
|52.00
|1.8227
|1.8157
|1.8227
|18062.39
|537626.14
|1877
|2006.06.26 10:05
|sell
|939
|54.00
|1.8234
|1.8269
|1.8199
|1878
|2006.06.26 10:20
|t/p
|939
|54.00
|1.8199
|1.8269
|1.8199
|18900.00
|556526.14
|1879
|2006.06.26 10:20
|buy
|940
|56.00
|1.8199
|1.8164
|1.8234
|1880
|2006.06.26 10:30
|t/p
|940
|56.00
|1.8234
|1.8164
|1.8234
|19600.00
|576126.14
|1881
|2006.06.26 11:00
|sell
|941
|58.00
|1.8230
|1.8265
|1.8195
|1882
|2006.06.26 12:50
|t/p
|941
|58.00
|1.8195
|1.8265
|1.8195
|20300.00
|596426.14
|1883
|2006.06.26 12:50
|buy
|942
|60.00
|1.8188
|1.8153
|1.8223
|1884
|2006.06.26 13:35
|t/p
|942
|60.00
|1.8223
|1.8153
|1.8223
|21000.00
|617426.14
|1885
|2006.06.26 13:50
|buy
|943
|62.00
|1.8199
|1.8164
|1.8234
|1886
|2006.06.26 18:20
|s/l
|943
|62.00
|1.8164
|1.8164
|1.8234
|-21700.00
|595726.14
|1887
|2006.06.26 18:20
|buy
|944
|60.00
|1.8166
|1.8131
|1.8201
|1888
|2006.06.26 19:05
|t/p
|944
|60.00
|1.8201
|1.8131
|1.8201
|21000.00
|616726.14
|1889
|2006.06.26 19:10
|buy
|945
|62.00
|1.8194
|1.8159
|1.8229
|1890
|2006.06.26 20:20
|t/p
|945
|62.00
|1.8229
|1.8159
|1.8229
|21700.00
|638426.14
|1891
|2006.06.26 20:20
|sell
|946
|64.00
|1.8242
|1.8277
|1.8207
|1892
|2006.06.27 13:10
|t/p
|946
|64.00
|1.8207
|1.8277
|1.8207
|22371.22
|660797.36
|1893
|2006.06.27 13:10
|buy
|947
|67.00
|1.8206
|1.8171
|1.8241
|1894
|2006.06.27 16:50
|t/p
|947
|67.00
|1.8241
|1.8171
|1.8241
|23450.00
|684247.36
|1895
|2006.06.27 17:00
|sell
|948
|69.00
|1.8234
|1.8269
|1.8199
|1896
|2006.06.28 10:20
|t/p
|948
|69.00
|1.8199
|1.8269
|1.8199
|24118.97
|708366.33
|1897
|2006.06.28 10:20
|buy
|949
|71.00
|1.8172
|1.8137
|1.8207
|1898
|2006.06.28 13:05
|t/p
|949
|71.00
|1.8207
|1.8137
|1.8207
|24850.00
|733216.33
|1899
|2006.06.28 13:10
|buy
|950
|74.00
|1.8194
|1.8159
|1.8229
|1900
|2006.06.28 17:40
|s/l
|950
|74.00
|1.8159
|1.8159
|1.8229
|-25900.00
|707316.33
|1901
|2006.06.28 17:40
|buy
|951
|71.00
|1.8150
|1.8115
|1.8185
|1902
|2006.06.28 21:35
|t/p
|951
|71.00
|1.8185
|1.8115
|1.8185
|24850.00
|732166.33
|1903
|2006.06.28 21:45
|buy
|952
|74.00
|1.8170
|1.8135
|1.8205
|1904
|2006.06.29 12:45
|s/l
|952
|74.00
|1.8135
|1.8135
|1.8205
|-26487.51
|705678.82
|1905
|2006.06.29 12:45
|buy
|953
|71.00
|1.8116
|1.8081
|1.8151
|1906
|2006.06.29 15:35
|t/p
|953
|71.00
|1.8151
|1.8081
|1.8151
|24850.00
|730528.82
|1907
|2006.06.29 15:45
|buy
|954
|74.00
|1.8131
|1.8096
|1.8166
|1908
|2006.06.29 20:40
|s/l
|954
|74.00
|1.8096
|1.8096
|1.8166
|-25900.00
|704628.82
|1909
|2006.06.29 20:40
|buy
|955
|71.00
|1.8095
|1.8060
|1.8130
|1910
|2006.06.29 21:10
|t/p
|955
|71.00
|1.8130
|1.8060
|1.8130
|24850.00
|729478.82
|1911
|2006.06.29 22:00
|sell
|956
|73.00
|1.8298
|1.8333
|1.8263
|1912
|2006.06.29 22:35
|t/p
|956
|73.00
|1.8263
|1.8333
|1.8263
|25550.00
|755028.82
|1913
|2006.06.29 22:35
|sell
|957
|76.00
|1.8259
|1.8294
|1.8224
|1914
|2006.06.30 03:45
|s/l
|957
|76.00
|1.8294
|1.8294
|1.8224
|-26634.18
|728394.64
|1915
|2006.06.30 04:00
|sell
|958
|73.00
|1.8289
|1.8324
|1.8254
|1916
|2006.06.30 04:35
|s/l
|958
|73.00
|1.8324
|1.8324
|1.8254
|-25550.00
|702844.64
|1917
|2006.06.30 04:35
|sell
|959
|71.00
|1.8321
|1.8356
|1.8286
|1918
|2006.06.30 08:20
|s/l
|959
|71.00
|1.8356
|1.8356
|1.8286
|-24850.00
|677994.64
|1919
|2006.06.30 08:20
|sell
|960
|68.00
|1.8358
|1.8393
|1.8323
|1920
|2006.06.30 09:05
|t/p
|960
|68.00
|1.8323
|1.8393
|1.8323
|23800.00
|701794.64
|1921
|2006.06.30 09:05
|buy
|961
|71.00
|1.8321
|1.8286
|1.8356
|1922
|2006.06.30 09:20
|t/p
|961
|71.00
|1.8356
|1.8286
|1.8356
|24850.00
|726644.64
|1923
|2006.06.30 09:20
|sell
|962
|73.00
|1.8365
|1.8400
|1.8330
|1924
|2006.06.30 09:30
|t/p
|962
|73.00
|1.8330
|1.8400
|1.8330
|25550.00
|752194.64
|1925
|2006.06.30 09:30
|buy
|963
|76.00
|1.8330
|1.8295
|1.8365
|1926
|2006.06.30 14:45
|t/p
|963
|76.00
|1.8365
|1.8295
|1.8365
|26600.00
|778794.64
|1927
|2006.06.30 14:45
|sell
|964
|78.00
|1.8372
|1.8407
|1.8337
|1928
|2006.06.30 15:50
|s/l
|964
|78.00
|1.8407
|1.8407
|1.8337
|-27300.00
|751494.64
|1929
|2006.06.30 15:50
|sell
|965
|76.00
|1.8447
|1.8482
|1.8412
|1930
|2006.06.30 17:40
|s/l
|965
|76.00
|1.8482
|1.8482
|1.8412
|-26600.00
|724894.64
|1931
|2006.06.30 17:40
|sell
|966
|73.00
|1.8486
|1.8521
|1.8451
|1932
|2006.07.03 04:10
|t/p
|966
|73.00
|1.8451
|1.8521
|1.8451
|25517.17
|750411.81
|1933
|2006.07.03 04:10
|buy
|967
|76.00
|1.8451
|1.8416
|1.8486
|1934
|2006.07.03 09:35
|t/p
|967
|76.00
|1.8486
|1.8416
|1.8486
|26600.00
|777011.81
|1935
|2006.07.03 10:00
|sell
|968
|78.00
|1.8470
|1.8505
|1.8435
|1936
|2006.07.03 11:20
|t/p
|968
|78.00
|1.8435
|1.8505
|1.8435
|27300.00
|804311.81
|1937
|2006.07.03 11:20
|buy
|969
|81.00
|1.8430
|1.8395
|1.8465
|1938
|2006.07.03 17:05
|t/p
|969
|81.00
|1.8465
|1.8395
|1.8465
|28350.00
|832661.81
|1939
|2006.07.03 17:15
|buy
|970
|84.00
|1.8435
|1.8400
|1.8470
|1940
|2006.07.03 17:20
|t/p
|970
|84.00
|1.8470
|1.8400
|1.8470
|29400.00
|862061.81
|1941
|2006.07.03 17:50
|buy
|971
|87.00
|1.8443
|1.8408
|1.8478
|1942
|2006.07.03 18:05
|s/l
|971
|87.00
|1.8408
|1.8408
|1.8478
|-30450.00
|831611.81
|1943
|2006.07.03 18:05
|buy
|972
|84.00
|1.8404
|1.8369
|1.8439
|1944
|2006.07.03 18:20
|t/p
|972
|84.00
|1.8439
|1.8369
|1.8439
|29400.00
|861011.81
|1945
|2006.07.03 18:20
|sell
|973
|87.00
|1.8449
|1.8484
|1.8414
|1946
|2006.07.03 18:35
|t/p
|973
|87.00
|1.8414
|1.8484
|1.8414
|30450.00
|891461.81
|1947
|2006.07.03 18:35
|buy
|974
|90.00
|1.8398
|1.8363
|1.8433
|1948
|2006.07.03 19:35
|t/p
|974
|90.00
|1.8433
|1.8363
|1.8433
|31500.00
|922961.81
|1949
|2006.07.03 19:40
|buy
|975
|93.00
|1.8421
|1.8386
|1.8456
|1950
|2006.07.04 09:10
|t/p
|975
|93.00
|1.8456
|1.8386
|1.8456
|32303.88
|955265.69
|1951
|2006.07.04 09:10
|sell
|976
|96.00
|1.8461
|1.8496
|1.8426
|1952
|2006.07.04 10:40
|t/p
|976
|96.00
|1.8426
|1.8496
|1.8426
|33600.00
|988865.69
|1953
|2006.07.04 10:40
|buy
|977
|99.00
|1.8426
|1.8391
|1.8461
|1954
|2006.07.04 11:35
|t/p
|977
|99.00
|1.8461
|1.8391
|1.8461
|34650.00
|1023515.69
|1955
|2006.07.04 11:50
|buy
|978
|100.00
|1.8442
|1.8407
|1.8477
|1956
|2006.07.04 16:20
|t/p
|978
|100.00
|1.8477
|1.8407
|1.8477
|35000.00
|1058515.69
|1957
|2006.07.04 16:20
|sell
|979
|100.00
|1.8482
|1.8517
|1.8447
|1958
|2006.07.04 18:20
|t/p
|979
|100.00
|1.8447
|1.8517
|1.8447
|35000.00
|1093515.69
|1959
|2006.07.04 18:20
|buy
|980
|100.00
|1.8446
|1.8411
|1.8481
|1960
|2006.07.05 08:50
|t/p
|980
|100.00
|1.8481
|1.8411
|1.8481
|34735.36
|1128251.04
|1961
|2006.07.05 08:50
|sell
|981
|100.00
|1.8486
|1.8521
|1.8451
|1962
|2006.07.05 09:35
|t/p
|981
|100.00
|1.8451
|1.8521
|1.8451
|35000.00
|1163251.04
|1963
|2006.07.05 09:35
|buy
|982
|100.00
|1.8440
|1.8405
|1.8475
|1964
|2006.07.05 10:50
|s/l
|982
|100.00
|1.8405
|1.8405
|1.8475
|-35000.00
|1128251.04
|1965
|2006.07.05 10:50
|buy
|983
|100.00
|1.8407
|1.8372
|1.8442
|1966
|2006.07.05 11:35
|t/p
|983
|100.00
|1.8442
|1.8372
|1.8442
|35000.00
|1163251.04
|1967
|2006.07.05 11:35
|buy
|984
|100.00
|1.8447
|1.8412
|1.8482
|1968
|2006.07.05 12:15
|s/l
|984
|100.00
|1.8412
|1.8412
|1.8482
|-35000.00
|1128251.04
|1969
|2006.07.05 12:15
|buy
|985
|100.00
|1.8412
|1.8377
|1.8447
|1970
|2006.07.05 12:45
|t/p
|985
|100.00
|1.8447
|1.8377
|1.8447
|35000.00
|1163251.04
|1971
|2006.07.05 12:50
|buy
|986
|100.00
|1.8443
|1.8408
|1.8478
|1972
|2006.07.05 15:05
|s/l
|986
|100.00
|1.8408
|1.8408
|1.8478
|-35000.00
|1128251.04
|1973
|2006.07.05 15:05
|buy
|987
|100.00
|1.8399
|1.8364
|1.8434
|1974
|2006.07.05 15:15
|t/p
|987
|100.00
|1.8434
|1.8364
|1.8434
|35000.00
|1163251.04
|1975
|2006.07.05 15:15
|sell
|988
|100.00
|1.8443
|1.8478
|1.8408
|1976
|2006.07.05 15:30
|t/p
|988
|100.00
|1.8408
|1.8478
|1.8408
|35000.00
|1198251.04
|1977
|2006.07.05 15:30
|buy
|989
|100.00
|1.8404
|1.8369
|1.8439
|1978
|2006.07.05 16:20
|s/l
|989
|100.00
|1.8369
|1.8369
|1.8439
|-35000.00
|1163251.04
|1979
|2006.07.05 16:20
|buy
|990
|100.00
|1.8361
|1.8326
|1.8396
|1980
|2006.07.05 17:50
|s/l
|990
|100.00
|1.8326
|1.8326
|1.8396
|-35000.00
|1128251.04
|1981
|2006.07.05 17:50
|buy
|991
|100.00
|1.8330
|1.8295
|1.8365
|1982
|2006.07.06 09:10
|t/p
|991
|100.00
|1.8365
|1.8295
|1.8365
|34206.07
|1162457.11
|1983
|2006.07.06 09:10
|sell
|992
|100.00
|1.8373
|1.8408
|1.8338
|1984
|2006.07.06 14:05
|t/p
|992
|100.00
|1.8338
|1.8408
|1.8338
|35000.00
|1197457.11
|1985
|2006.07.06 14:05
|buy
|993
|100.00
|1.8336
|1.8301
|1.8371
|1986
|2006.07.06 15:40
|t/p
|993
|100.00
|1.8371
|1.8301
|1.8371
|35000.00
|1232457.11
|1987
|2006.07.06 15:40
|sell
|994
|100.00
|1.8389
|1.8424
|1.8354
|1988
|2006.07.06 16:10
|t/p
|994
|100.00
|1.8354
|1.8424
|1.8354
|35000.00
|1267457.11
|1989
|2006.07.06 16:10
|buy
|995
|100.00
|1.8347
|1.8312
|1.8382
|1990
|2006.07.06 16:15
|t/p
|995
|100.00
|1.8382
|1.8312
|1.8382
|35000.00
|1302457.11
|1991
|2006.07.06 16:15
|sell
|996
|100.00
|1.8390
|1.8425
|1.8355
|1992
|2006.07.07 13:45
|s/l
|996
|100.00
|1.8425
|1.8425
|1.8355
|-35044.97
|1267412.14
|1993
|2006.07.07 13:45
|sell
|997
|100.00
|1.8425
|1.8460
|1.8390
|1994
|2006.07.07 15:35
|s/l
|997
|100.00
|1.8460
|1.8460
|1.8390
|-35000.00
|1232412.14
|1995
|2006.07.07 15:35
|sell
|998
|100.00
|1.8489
|1.8524
|1.8454
|1996
|2006.07.07 15:40
|s/l
|998
|100.00
|1.8524
|1.8524
|1.8454
|-35000.00
|1197412.14
|1997
|2006.07.07 15:40
|sell
|999
|100.00
|1.8543
|1.8578
|1.8508
|1998
|2006.07.07 15:50
|t/p
|999
|100.00
|1.8508
|1.8578
|1.8508
|35000.00
|1232412.14
|1999
|2006.07.07 15:50
|sell
|1000
|100.00
|1.8449
|1.8484
|1.8414
|2000
|2006.07.07 15:59
|s/l
|1000
|100.00
|1.8484
|1.8484
|1.8414
|-35000.00
|1197412.14
|2001
|2006.07.07 15:59
|sell
|1001
|100.00
|1.8499
|1.8534
|1.8464
|2002
|2006.07.07 17:20
|s/l
|1001
|100.00
|1.8534
|1.8534
|1.8464
|-35000.00
|1162412.14
|2003
|2006.07.07 17:20
|sell
|1002
|100.00
|1.8533
|1.8568
|1.8498
|2004
|2006.07.07 18:35
|t/p
|1002
|100.00
|1.8498
|1.8568
|1.8498
|35000.00
|1197412.14
|2005
|2006.07.07 18:35
|sell
|1003
|100.00
|1.8492
|1.8527
|1.8457
|2006
|2006.07.07 19:10
|s/l
|1003
|100.00
|1.8527
|1.8527
|1.8457
|-35000.00
|1162412.14
|2007
|2006.07.07 19:10
|sell
|1004
|100.00
|1.8526
|1.8561
|1.8491
|2008
|2006.07.10 03:15
|t/p
|1004
|100.00
|1.8491
|1.8561
|1.8491
|34955.03
|1197367.17
|2009
|2006.07.10 03:15
|buy
|1005
|100.00
|1.8477
|1.8442
|1.8512
|2010
|2006.07.10 04:40
|t/p
|1005
|100.00
|1.8512
|1.8442
|1.8512
|35000.00
|1232367.17
|2011
|2006.07.10 04:45
|buy
|1006
|100.00
|1.8499
|1.8464
|1.8534
|2012
|2006.07.10 12:05
|s/l
|1006
|100.00
|1.8464
|1.8464
|1.8534
|-35000.00
|1197367.17
|2013
|2006.07.10 12:05
|buy
|1007
|100.00
|1.8440
|1.8405
|1.8475
|2014
|2006.07.10 12:10
|t/p
|1007
|100.00
|1.8475
|1.8405
|1.8475
|35000.00
|1232367.17
|2015
|2006.07.10 12:15
|buy
|1008
|100.00
|1.8471
|1.8436
|1.8506
|2016
|2006.07.10 12:50
|s/l
|1008
|100.00
|1.8436
|1.8436
|1.8506
|-35000.00
|1197367.17
|2017
|2006.07.10 12:50
|buy
|1009
|100.00
|1.8432
|1.8397
|1.8467
|2018
|2006.07.10 15:50
|s/l
|1009
|100.00
|1.8397
|1.8397
|1.8467
|-35000.00
|1162367.17
|2019
|2006.07.10 15:50
|buy
|1010
|100.00
|1.8394
|1.8359
|1.8429
|2020
|2006.07.10 19:20
|t/p
|1010
|100.00
|1.8429
|1.8359
|1.8429
|35000.00
|1197367.17
|2021
|2006.07.10 19:20
|sell
|1011
|100.00
|1.8434
|1.8469
|1.8399
|2022
|2006.07.11 09:50
|t/p
|1011
|100.00
|1.8399
|1.8469
|1.8399
|34955.03
|1232322.20
|2023
|2006.07.11 09:50
|buy
|1012
|100.00
|1.8389
|1.8354
|1.8424
|2024
|2006.07.11 10:35
|t/p
|1012
|100.00
|1.8424
|1.8354
|1.8424
|35000.00
|1267322.20
|2025
|2006.07.11 10:45
|buy
|1013
|100.00
|1.8429
|1.8394
|1.8464
|2026
|2006.07.11 11:40
|s/l
|1013
|100.00
|1.8394
|1.8394
|1.8464
|-35000.00
|1232322.20
|2027
|2006.07.11 11:40
|buy
|1014
|100.00
|1.8395
|1.8360
|1.8430
|2028
|2006.07.11 11:50
|t/p
|1014
|100.00
|1.8430
|1.8360
|1.8430
|35000.00
|1267322.20
|2029
|2006.07.11 11:50
|sell
|1015
|100.00
|1.8447
|1.8482
|1.8412
|2030
|2006.07.11 12:05
|t/p
|1015
|100.00
|1.8412
|1.8482
|1.8412
|35000.00
|1302322.20
|2031
|2006.07.11 12:05
|buy
|1016
|100.00
|1.8398
|1.8363
|1.8433
|2032
|2006.07.11 16:20
|t/p
|1016
|100.00
|1.8433
|1.8363
|1.8433
|35000.00
|1337322.20
|2033
|2006.07.11 16:20
|sell
|1017
|100.00
|1.8439
|1.8474
|1.8404
|2034
|2006.07.11 21:45
|s/l
|1017
|100.00
|1.8474
|1.8474
|1.8404
|-35000.00
|1302322.20
|2035
|2006.07.11 21:45
|sell
|1018
|100.00
|1.8472
|1.8507
|1.8437
|2036
|2006.07.12 11:35
|t/p
|1018
|100.00
|1.8437
|1.8507
|1.8437
|34955.03
|1337277.22
|2037
|2006.07.12 11:35
|buy
|1019
|100.00
|1.8421
|1.8386
|1.8456
|2038
|2006.07.12 11:50
|t/p
|1019
|100.00
|1.8456
|1.8386
|1.8456
|35000.00
|1372277.22
|2039
|2006.07.12 11:50
|buy
|1020
|100.00
|1.8461
|1.8426
|1.8496
|2040
|2006.07.12 13:45
|s/l
|1020
|100.00
|1.8426
|1.8426
|1.8496
|-35000.00
|1337277.22
|2041
|2006.07.12 13:45
|buy
|1021
|100.00
|1.8427
|1.8392
|1.8462
|2042
|2006.07.12 14:20
|s/l
|1021
|100.00
|1.8392
|1.8392
|1.8462
|-35000.00
|1302277.22
|2043
|2006.07.12 14:20
|buy
|1022
|100.00
|1.8391
|1.8356
|1.8426
|2044
|2006.07.12 15:45
|s/l
|1022
|100.00
|1.8356
|1.8356
|1.8426
|-35000.00
|1267277.22
|2045
|2006.07.12 15:45
|buy
|1023
|100.00
|1.8335
|1.8300
|1.8370
|2046
|2006.07.12 15:59
|t/p
|1023
|100.00
|1.8370
|1.8300
|1.8370
|35000.00
|1302277.22
|2047
|2006.07.12 15:59
|buy
|1024
|100.00
|1.8374
|1.8339
|1.8409
|2048
|2006.07.12 16:50
|s/l
|1024
|100.00
|1.8339
|1.8339
|1.8409
|-35000.00
|1267277.22
|2049
|2006.07.12 16:50
|buy
|1025
|100.00
|1.8341
|1.8306
|1.8376
|2050
|2006.07.13 10:15
|t/p
|1025
|100.00
|1.8376
|1.8306
|1.8376
|34206.07
|1301483.29
|2051
|2006.07.13 10:20
|buy
|1026
|100.00
|1.8355
|1.8320
|1.8390
|2052
|2006.07.13 10:35
|t/p
|1026
|100.00
|1.8390
|1.8320
|1.8390
|35000.00
|1336483.29
|2053
|2006.07.13 11:00
|sell
|1027
|100.00
|1.8394
|1.8429
|1.8359
|2054
|2006.07.13 15:50
|s/l
|1027
|100.00
|1.8429
|1.8429
|1.8359
|-35000.00
|1301483.29
|2055
|2006.07.13 15:50
|sell
|1028
|100.00
|1.8443
|1.8478
|1.8408
|2056
|2006.07.13 18:05
|t/p
|1028
|100.00
|1.8408
|1.8478
|1.8408
|35000.00
|1336483.29
|2057
|2006.07.13 18:05
|buy
|1029
|100.00
|1.8389
|1.8354
|1.8424
|2058
|2006.07.13 18:20
|t/p
|1029
|100.00
|1.8424
|1.8354
|1.8424
|35000.00
|1371483.29
|2059
|2006.07.13 18:20
|sell
|1030
|100.00
|1.8433
|1.8468
|1.8398
|2060
|2006.07.13 18:50
|t/p
|1030
|100.00
|1.8398
|1.8468
|1.8398
|35000.00
|1406483.29
|2061
|2006.07.13 18:50
|buy
|1031
|100.00
|1.8395
|1.8360
|1.8430
|2062
|2006.07.13 20:50
|t/p
|1031
|100.00
|1.8430
|1.8360
|1.8430
|35000.00
|1441483.29
|2063
|2006.07.13 20:59
|buy
|1032
|100.00
|1.8421
|1.8386
|1.8456
|2064
|2006.07.14 09:15
|s/l
|1032
|100.00
|1.8386
|1.8386
|1.8456
|-35264.64
|1406218.65
|2065
|2006.07.14 09:15
|buy
|1033
|100.00
|1.8372
|1.8337
|1.8407
|2066
|2006.07.14 10:35
|t/p
|1033
|100.00
|1.8407
|1.8337
|1.8407
|35000.00
|1441218.65
|2067
|2006.07.14 10:45
|buy
|1034
|100.00
|1.8382
|1.8347
|1.8417
|2068
|2006.07.14 13:05
|t/p
|1034
|100.00
|1.8417
|1.8347
|1.8417
|35000.00
|1476218.65
|2069
|2006.07.14 13:05
|sell
|1035
|100.00
|1.8422
|1.8457
|1.8387
|2070
|2006.07.14 16:05
|t/p
|1035
|100.00
|1.8387
|1.8457
|1.8387
|35000.00
|1511218.65
|2071
|2006.07.14 16:05
|buy
|1036
|100.00
|1.8369
|1.8334
|1.8404
|2072
|2006.07.17 10:35
|s/l
|1036
|100.00
|1.8334
|1.8334
|1.8404
|-35264.64
|1475954.00
|2073
|2006.07.17 10:35
|buy
|1037
|100.00
|1.8337
|1.8302
|1.8372
|2074
|2006.07.17 11:05
|s/l
|1037
|100.00
|1.8302
|1.8302
|1.8372
|-35000.00
|1440954.00
|2075
|2006.07.17 11:05
|buy
|1038
|100.00
|1.8289
|1.8254
|1.8324
|2076
|2006.07.17 11:10
|t/p
|1038
|100.00
|1.8324
|1.8254
|1.8324
|35000.00
|1475954.00
|2077
|2006.07.17 11:10
|buy
|1039
|100.00
|1.8338
|1.8303
|1.8373
|2078
|2006.07.17 11:15
|s/l
|1039
|100.00
|1.8303
|1.8303
|1.8373
|-35000.00
|1440954.00
|2079
|2006.07.17 11:15
|buy
|1040
|100.00
|1.8294
|1.8259
|1.8329
|2080
|2006.07.17 11:40
|s/l
|1040
|100.00
|1.8259
|1.8259
|1.8329
|-35000.00
|1405954.00
|2081
|2006.07.17 11:40
|buy
|1041
|100.00
|1.8262
|1.8227
|1.8297
|2082
|2006.07.17 11:50
|s/l
|1041
|100.00
|1.8227
|1.8227
|1.8297
|-35000.00
|1370954.00
|2083
|2006.07.17 11:50
|buy
|1042
|100.00
|1.8231
|1.8196
|1.8266
|2084
|2006.07.17 13:20
|s/l
|1042
|100.00
|1.8196
|1.8196
|1.8266
|-35000.00
|1335954.00
|2085
|2006.07.17 13:20
|buy
|1043
|100.00
|1.8196
|1.8161
|1.8231
|2086
|2006.07.17 15:20
|t/p
|1043
|100.00
|1.8231
|1.8161
|1.8231
|35000.00
|1370954.00
|2087
|2006.07.17 15:20
|buy
|1044
|100.00
|1.8237
|1.8202
|1.8272
|2088
|2006.07.17 15:40
|s/l
|1044
|100.00
|1.8202
|1.8202
|1.8272
|-35000.00
|1335954.00
|2089
|2006.07.17 15:40
|buy
|1045
|100.00
|1.8194
|1.8159
|1.8229
|2090
|2006.07.18 10:10
|t/p
|1045
|100.00
|1.8229
|1.8159
|1.8229
|34735.36
|1370689.36
|2091
|2006.07.18 10:10
|sell
|1046
|100.00
|1.8230
|1.8265
|1.8195
|2092
|2006.07.18 11:50
|s/l
|1046
|100.00
|1.8265
|1.8265
|1.8195
|-35000.00
|1335689.36
|2093
|2006.07.18 11:50
|sell
|1047
|100.00
|1.8262
|1.8297
|1.8227
|2094
|2006.07.18 12:05
|t/p
|1047
|100.00
|1.8227
|1.8297
|1.8227
|35000.00
|1370689.36
|2095
|2006.07.18 12:05
|sell
|1048
|100.00
|1.8221
|1.8256
|1.8186
|2096
|2006.07.18 12:20
|s/l
|1048
|100.00
|1.8256
|1.8256
|1.8186
|-35000.00
|1335689.36
|2097
|2006.07.18 12:20
|sell
|1049
|100.00
|1.8255
|1.8290
|1.8220
|2098
|2006.07.18 13:15
|s/l
|1049
|100.00
|1.8290
|1.8290
|1.8220
|-35000.00
|1300689.36
|2099
|2006.07.18 13:15
|sell
|1050
|100.00
|1.8294
|1.8329
|1.8259
|2100
|2006.07.18 16:10
|s/l
|1050
|100.00
|1.8329
|1.8329
|1.8259
|-35000.00
|1265689.36
|2101
|2006.07.18 16:10
|sell
|1051
|100.00
|1.8332
|1.8367
|1.8297
|2102
|2006.07.18 16:15
|t/p
|1051
|100.00
|1.8297
|1.8367
|1.8297
|35000.00
|1300689.36
|2103
|2006.07.18 16:15
|sell
|1052
|100.00
|1.8277
|1.8312
|1.8242
|2104
|2006.07.18 16:20
|s/l
|1052
|100.00
|1.8312
|1.8312
|1.8242
|-35000.00
|1265689.36
|2105
|2006.07.18 16:20
|sell
|1053
|100.00
|1.8321
|1.8356
|1.8286
|2106
|2006.07.18 16:40
|t/p
|1053
|100.00
|1.8286
|1.8356
|1.8286
|35000.00
|1300689.36
|2107
|2006.07.18 16:40
|sell
|1054
|100.00
|1.8282
|1.8317
|1.8247
|2108
|2006.07.18 17:40
|t/p
|1054
|100.00
|1.8247
|1.8317
|1.8247
|35000.00
|1335689.36
|2109
|2006.07.18 17:40
|buy
|1055
|100.00
|1.8243
|1.8208
|1.8278
|2110
|2006.07.18 18:35
|t/p
|1055
|100.00
|1.8278
|1.8208
|1.8278
|35000.00
|1370689.36
|2111
|2006.07.18 18:40
|buy
|1056
|100.00
|1.8286
|1.8251
|1.8321
|2112
|2006.07.18 19:40
|s/l
|1056
|100.00
|1.8251
|1.8251
|1.8321
|-35000.00
|1335689.36
|2113
|2006.07.18 19:40
|buy
|1057
|100.00
|1.8248
|1.8213
|1.8283
|2114
|2006.07.19 10:05
|t/p
|1057
|100.00
|1.8283
|1.8213
|1.8283
|34735.36
|1370424.71
|2115
|2006.07.19 10:05
|sell
|1058
|100.00
|1.8286
|1.8321
|1.8251
|2116
|2006.07.19 10:15
|t/p
|1058
|100.00
|1.8251
|1.8321
|1.8251
|35000.00
|1405424.71
|2117
|2006.07.19 10:15
|buy
|1059
|100.00
|1.8251
|1.8216
|1.8286
|2118
|2006.07.19 11:15
|t/p
|1059
|100.00
|1.8286
|1.8216
|1.8286
|35000.00
|1440424.71
|2119
|2006.07.19 11:15
|sell
|1060
|100.00
|1.8286
|1.8321
|1.8251
|2120
|2006.07.19 11:35
|t/p
|1060
|100.00
|1.8251
|1.8321
|1.8251
|35000.00
|1475424.71
|2121
|2006.07.19 11:35
|buy
|1061
|100.00
|1.8250
|1.8215
|1.8285
|2122
|2006.07.19 11:45
|t/p
|1061
|100.00
|1.8285
|1.8215
|1.8285
|35000.00
|1510424.71
|2123
|2006.07.19 11:45
|sell
|1062
|100.00
|1.8296
|1.8331
|1.8261
|2124
|2006.07.19 15:10
|t/p
|1062
|100.00
|1.8261
|1.8331
|1.8261
|35000.00
|1545424.71
|2125
|2006.07.19 15:10
|buy
|1063
|100.00
|1.8255
|1.8220
|1.8290
|2126
|2006.07.19 17:05
|t/p
|1063
|100.00
|1.8290
|1.8220
|1.8290
|35000.00
|1580424.71
|2127
|2006.07.19 17:05
|sell
|1064
|100.00
|1.8376
|1.8411
|1.8341
|2128
|2006.07.19 17:15
|t/p
|1064
|100.00
|1.8341
|1.8411
|1.8341
|35000.00
|1615424.71
|2129
|2006.07.19 17:15
|sell
|1065
|100.00
|1.8280
|1.8315
|1.8245
|2130
|2006.07.19 17:30
|s/l
|1065
|100.00
|1.8315
|1.8315
|1.8245
|-35000.00
|1580424.71
|2131
|2006.07.19 17:30
|sell
|1066
|100.00
|1.8391
|1.8426
|1.8356
|2132
|2006.07.19 19:40
|s/l
|1066
|100.00
|1.8426
|1.8426
|1.8356
|-35000.00
|1545424.71
|2133
|2006.07.19 19:40
|sell
|1067
|100.00
|1.8429
|1.8464
|1.8394
|2134
|2006.07.19 19:45
|t/p
|1067
|100.00
|1.8394
|1.8464
|1.8394
|35000.00
|1580424.71
|2135
|2006.07.19 19:45
|sell
|1068
|100.00
|1.8387
|1.8422
|1.8352
|2136
|2006.07.19 19:59
|s/l
|1068
|100.00
|1.8422
|1.8422
|1.8352
|-35000.00
|1545424.71
|2137
|2006.07.19 19:59
|sell
|1069
|100.00
|1.8426
|1.8461
|1.8391
|2138
|2006.07.20 04:05
|s/l
|1069
|100.00
|1.8461
|1.8461
|1.8391
|-35134.92
|1510289.80
|2139
|2006.07.20 04:05
|sell
|1070
|100.00
|1.8475
|1.8510
|1.8440
|2140
|2006.07.20 04:10
|t/p
|1070
|100.00
|1.8440
|1.8510
|1.8440
|35000.00
|1545289.80
|2141
|2006.07.20 04:10
|sell
|1071
|100.00
|1.8428
|1.8463
|1.8393
|2142
|2006.07.20 04:20
|s/l
|1071
|100.00
|1.8463
|1.8463
|1.8393
|-35000.00
|1510289.80
|2143
|2006.07.20 04:20
|sell
|1072
|100.00
|1.8475
|1.8510
|1.8440
|2144
|2006.07.20 09:10
|t/p
|1072
|100.00
|1.8440
|1.8510
|1.8440
|35000.00
|1545289.80
|2145
|2006.07.20 09:10
|buy
|1073
|100.00
|1.8440
|1.8405
|1.8475
|2146
|2006.07.20 11:50
|t/p
|1073
|100.00
|1.8475
|1.8405
|1.8475
|35000.00
|1580289.80
|2147
|2006.07.20 11:50
|sell
|1074
|100.00
|1.8480
|1.8515
|1.8445
|2148
|2006.07.20 14:50
|s/l
|1074
|100.00
|1.8515
|1.8515
|1.8445
|-35000.00
|1545289.80
|2149
|2006.07.20 14:50
|sell
|1075
|100.00
|1.8521
|1.8556
|1.8486
|2150
|2006.07.20 16:35
|t/p
|1075
|100.00
|1.8486
|1.8556
|1.8486
|35000.00
|1580289.80
|2151
|2006.07.20 16:35
|buy
|1076
|100.00
|1.8485
|1.8450
|1.8520
|2152
|2006.07.21 10:05
|t/p
|1076
|100.00
|1.8520
|1.8450
|1.8520
|34735.36
|1615025.15
|2153
|2006.07.21 10:05
|sell
|1077
|100.00
|1.8556
|1.8591
|1.8521
|2154
|2006.07.21 10:15
|t/p
|1077
|100.00
|1.8521
|1.8591
|1.8521
|35000.00
|1650025.15
|2155
|2006.07.21 10:15
|sell
|1078
|100.00
|1.8505
|1.8540
|1.8470
|2156
|2006.07.21 10:30
|s/l
|1078
|100.00
|1.8540
|1.8540
|1.8470
|-35000.00
|1615025.15
|2157
|2006.07.21 10:30
|sell
|1079
|100.00
|1.8538
|1.8573
|1.8503
|2158
|2006.07.21 13:20
|s/l
|1079
|100.00
|1.8573
|1.8573
|1.8503
|-35000.00
|1580025.15
|2159
|2006.07.21 13:20
|sell
|1080
|100.00
|1.8584
|1.8619
|1.8549
|2160
|2006.07.24 03:50
|t/p
|1080
|100.00
|1.8549
|1.8619
|1.8549
|34955.03
|1614980.18
|2161
|2006.07.24 03:50
|buy
|1081
|100.00
|1.8549
|1.8514
|1.8584
|2162
|2006.07.24 08:40
|s/l
|1081
|100.00
|1.8514
|1.8514
|1.8584
|-35000.00
|1579980.18
|2163
|2006.07.24 08:40
|buy
|1082
|100.00
|1.8508
|1.8473
|1.8543
|2164
|2006.07.24 08:45
|t/p
|1082
|100.00
|1.8543
|1.8473
|1.8543
|35000.00
|1614980.18
|2165
|2006.07.24 08:50
|buy
|1083
|100.00
|1.8549
|1.8514
|1.8584
|2166
|2006.07.24 10:15
|s/l
|1083
|100.00
|1.8514
|1.8514
|1.8584
|-35000.00
|1579980.18
|2167
|2006.07.24 10:15
|buy
|1084
|100.00
|1.8501
|1.8466
|1.8536
|2168
|2006.07.24 12:05
|t/p
|1084
|100.00
|1.8536
|1.8466
|1.8536
|35000.00
|1614980.18
|2169
|2006.07.24 12:15
|buy
|1085
|100.00
|1.8508
|1.8473
|1.8543
|2170
|2006.07.24 12:50
|t/p
|1085
|100.00
|1.8543
|1.8473
|1.8543
|35000.00
|1649980.18
|2171
|2006.07.24 13:00
|sell
|1086
|100.00
|1.8530
|1.8565
|1.8495
|2172
|2006.07.24 18:20
|t/p
|1086
|100.00
|1.8495
|1.8565
|1.8495
|35000.00
|1684980.18
|2173
|2006.07.24 18:20
|buy
|1087
|100.00
|1.8490
|1.8455
|1.8525
|2174
|2006.07.25 03:20
|s/l
|1087
|100.00
|1.8455
|1.8455
|1.8525
|-35264.64
|1649715.54
|2175
|2006.07.25 03:20
|buy
|1088
|100.00
|1.8455
|1.8420
|1.8490
|2176
|2006.07.25 07:50
|t/p
|1088
|100.00
|1.8490
|1.8420
|1.8490
|35000.00
|1684715.54
|2177
|2006.07.25 08:00
|sell
|1089
|100.00
|1.8480
|1.8515
|1.8445
|2178
|2006.07.25 08:45
|s/l
|1089
|100.00
|1.8515
|1.8515
|1.8445
|-35000.00
|1649715.54
|2179
|2006.07.25 08:45
|sell
|1090
|100.00
|1.8519
|1.8554
|1.8484
|2180
|2006.07.25 17:05
|t/p
|1090
|100.00
|1.8484
|1.8554
|1.8484
|35000.00
|1684715.54
|2181
|2006.07.25 17:05
|buy
|1091
|100.00
|1.8457
|1.8422
|1.8492
|2182
|2006.07.25 17:15
|t/p
|1091
|100.00
|1.8492
|1.8422
|1.8492
|35000.00
|1719715.54
|2183
|2006.07.25 17:15
|sell
|1092
|100.00
|1.8518
|1.8553
|1.8483
|2184
|2006.07.25 17:30
|t/p
|1092
|100.00
|1.8483
|1.8553
|1.8483
|35000.00
|1754715.54
|2185
|2006.07.25 17:30
|buy
|1093
|100.00
|1.8467
|1.8432
|1.8502
|2186
|2006.07.25 18:20
|s/l
|1093
|100.00
|1.8432
|1.8432
|1.8502
|-35000.00
|1719715.54
|2187
|2006.07.25 18:20
|buy
|1094
|100.00
|1.8403
|1.8368
|1.8438
|2188
|2006.07.26 15:45
|t/p
|1094
|100.00
|1.8438
|1.8368
|1.8438
|34735.36
|1754450.89
|2189
|2006.07.26 16:00
|sell
|1095
|100.00
|1.8428
|1.8463
|1.8393
|2190
|2006.07.26 17:20
|s/l
|1095
|100.00
|1.8463
|1.8463
|1.8393
|-35000.00
|1719450.89
|2191
|2006.07.26 17:20
|sell
|1096
|100.00
|1.8471
|1.8506
|1.8436
|2192
|2006.07.26 19:40
|s/l
|1096
|100.00
|1.8506
|1.8506
|1.8436
|-35000.00
|1684450.89
|2193
|2006.07.26 19:40
|sell
|1097
|100.00
|1.8503
|1.8538
|1.8468
|2194
|2006.07.26 21:15
|s/l
|1097
|100.00
|1.8538
|1.8538
|1.8468
|-35000.00
|1649450.89
|2195
|2006.07.26 21:15
|sell
|1098
|100.00
|1.8550
|1.8585
|1.8515
|2196
|2006.07.27 10:15
|s/l
|1098
|100.00
|1.8585
|1.8585
|1.8515
|-35134.92
|1614315.98
|2197
|2006.07.27 10:15
|sell
|1099
|100.00
|1.8594
|1.8629
|1.8559
|2198
|2006.07.27 12:20
|s/l
|1099
|100.00
|1.8629
|1.8629
|1.8559
|-35000.00
|1579315.98
|2199
|2006.07.27 12:20
|sell
|1100
|100.00
|1.8626
|1.8661
|1.8591
|2200
|2006.07.27 15:35
|t/p
|1100
|100.00
|1.8591
|1.8661
|1.8591
|35000.00
|1614315.98
|2201
|2006.07.27 15:35
|buy
|1101
|100.00
|1.8586
|1.8551
|1.8621
|2202
|2006.07.27 15:40
|t/p
|1101
|100.00
|1.8621
|1.8551
|1.8621
|35000.00
|1649315.98
|2203
|2006.07.27 15:40
|sell
|1102
|100.00
|1.8623
|1.8658
|1.8588
|2204
|2006.07.27 15:50
|t/p
|1102
|100.00
|1.8588
|1.8658
|1.8588
|35000.00
|1684315.98
|2205
|2006.07.27 15:50
|buy
|1103
|100.00
|1.8578
|1.8543
|1.8613
|2206
|2006.07.27 15:59
|t/p
|1103
|100.00
|1.8613
|1.8543
|1.8613
|35000.00
|1719315.98
|2207
|2006.07.27 15:59
|sell
|1104
|100.00
|1.8615
|1.8650
|1.8580
|2208
|2006.07.27 16:05
|s/l
|1104
|100.00
|1.8650
|1.8650
|1.8580
|-35000.00
|1684315.98
|2209
|2006.07.27 16:05
|sell
|1105
|100.00
|1.8677
|1.8712
|1.8642
|2210
|2006.07.27 16:20
|t/p
|1105
|100.00
|1.8642
|1.8712
|1.8642
|35000.00
|1719315.98
|2211
|2006.07.27 16:20
|buy
|1106
|100.00
|1.8617
|1.8582
|1.8652
|2212
|2006.07.27 16:30
|t/p
|1106
|100.00
|1.8652
|1.8582
|1.8652
|35000.00
|1754315.98
|2213
|2006.07.27 16:30
|sell
|1107
|100.00
|1.8669
|1.8704
|1.8634
|2214
|2006.07.27 17:10
|t/p
|1107
|100.00
|1.8634
|1.8704
|1.8634
|35000.00
|1789315.98
|2215
|2006.07.27 17:10
|sell
|1108
|100.00
|1.8630
|1.8665
|1.8595
|2216
|2006.07.27 17:20
|s/l
|1108
|100.00
|1.8665
|1.8665
|1.8595
|-35000.00
|1754315.98
|2217
|2006.07.27 17:20
|sell
|1109
|100.00
|1.8670
|1.8705
|1.8635
|2218
|2006.07.27 17:35
|t/p
|1109
|100.00
|1.8635
|1.8705
|1.8635
|35000.00
|1789315.98
|2219
|2006.07.27 17:35
|sell
|1110
|100.00
|1.8629
|1.8664
|1.8594
|2220
|2006.07.27 21:05
|t/p
|1110
|100.00
|1.8594
|1.8664
|1.8594
|35000.00
|1824315.98
|2221
|2006.07.27 21:05
|buy
|1111
|100.00
|1.8593
|1.8558
|1.8628
|2222
|2006.07.27 21:20
|s/l
|1111
|100.00
|1.8558
|1.8558
|1.8628
|-35000.00
|1789315.98
|2223
|2006.07.27 21:20
|buy
|1112
|100.00
|1.8560
|1.8525
|1.8595
|2224
|2006.07.28 09:10
|t/p
|1112
|100.00
|1.8595
|1.8525
|1.8595
|34735.36
|1824051.33
|2225
|2006.07.28 09:10
|sell
|1113
|100.00
|1.8596
|1.8631
|1.8561
|2226
|2006.07.28 14:50
|t/p
|1113
|100.00
|1.8561
|1.8631
|1.8561
|35000.00
|1859051.33
|2227
|2006.07.28 14:50
|buy
|1114
|100.00
|1.8556
|1.8521
|1.8591
|2228
|2006.07.28 15:35
|t/p
|1114
|100.00
|1.8591
|1.8521
|1.8591
|35000.00
|1894051.33
|2229
|2006.07.28 15:50
|buy
|1115
|100.00
|1.8552
|1.8517
|1.8587
|2230
|2006.07.28 15:59
|t/p
|1115
|100.00
|1.8587
|1.8517
|1.8587
|35000.00
|1929051.33
|2231
|2006.07.28 16:00
|sell
|1116
|100.00
|1.8643
|1.8678
|1.8608
|2232
|2006.07.31 14:35
|s/l
|1116
|100.00
|1.8678
|1.8678
|1.8608
|-35044.97
|1894006.36
|2233
|2006.07.31 14:45
|buy
|1117
|100.00
|1.8648
|1.8613
|1.8683
|2234
|2006.07.31 16:15
|t/p
|1117
|100.00
|1.8683
|1.8613
|1.8683
|35000.00
|1929006.36
|2235
|2006.07.31 16:15
|sell
|1118
|100.00
|1.8686
|1.8721
|1.8651
|2236
|2006.07.31 17:05
|t/p
|1118
|100.00
|1.8651
|1.8721
|1.8651
|35000.00
|1964006.36
|2237
|2006.07.31 17:05
|buy
|1119
|100.00
|1.8648
|1.8613
|1.8683
|2238
|2006.07.31 18:05
|t/p
|1119
|100.00
|1.8683
|1.8613
|1.8683
|35000.00
|1999006.36
|2239
|2006.07.31 18:05
|sell
|1120
|100.00
|1.8687
|1.8722
|1.8652
|2240
|2006.08.01 04:50
|t/p
|1120
|100.00
|1.8652
|1.8722
|1.8652
|34955.03
|2033961.39
|2241
|2006.08.01 04:50
|buy
|1121
|100.00
|1.8642
|1.8607
|1.8677
|2242
|2006.08.01 11:50
|t/p
|1121
|100.00
|1.8677
|1.8607
|1.8677
|35000.00
|2068961.39
|2243
|2006.08.01 11:50
|sell
|1122
|100.00
|1.8685
|1.8720
|1.8650
|2244
|2006.08.01 15:35
|t/p
|1122
|100.00
|1.8650
|1.8720
|1.8650
|35000.00
|2103961.39
|2245
|2006.08.01 15:35
|buy
|1123
|100.00
|1.8636
|1.8601
|1.8671
|2246
|2006.08.01 15:40
|t/p
|1123
|100.00
|1.8671
|1.8601
|1.8671
|35000.00
|2138961.39
|2247
|2006.08.01 15:40
|sell
|1124
|100.00
|1.8675
|1.8710
|1.8640
|2248
|2006.08.01 18:40
|s/l
|1124
|100.00
|1.8710
|1.8710
|1.8640
|-35000.00
|2103961.39
|2249
|2006.08.01 18:40
|sell
|1125
|100.00
|1.8713
|1.8748
|1.8678
|2250
|2006.08.01 19:20
|s/l
|1125
|100.00
|1.8748
|1.8748
|1.8678
|-35000.00
|2068961.39
|2251
|2006.08.01 19:20
|sell
|1126
|100.00
|1.8755
|1.8790
|1.8720
|2252
|2006.08.02 06:15
|s/l
|1126
|100.00
|1.8790
|1.8790
|1.8720
|-35044.97
|2033916.42
|2253
|2006.08.02 06:15
|sell
|1127
|100.00
|1.8790
|1.8825
|1.8755
|2254
|2006.08.02 09:40
|t/p
|1127
|100.00
|1.8755
|1.8825
|1.8755
|35000.00
|2068916.42
|2255
|2006.08.02 09:40
|buy
|1128
|100.00
|1.8750
|1.8715
|1.8785
|2256
|2006.08.02 17:40
|t/p
|1128
|100.00
|1.8785
|1.8715
|1.8785
|35000.00
|2103916.42
|2257
|2006.08.02 17:40
|sell
|1129
|100.00
|1.8790
|1.8825
|1.8755
|2258
|2006.08.02 18:15
|t/p
|1129
|100.00
|1.8755
|1.8825
|1.8755
|35000.00
|2138916.42
|2259
|2006.08.02 18:15
|buy
|1130
|100.00
|1.8746
|1.8711
|1.8781
|2260
|2006.08.02 18:35
|t/p
|1130
|100.00
|1.8781
|1.8711
|1.8781
|35000.00
|2173916.42
|2261
|2006.08.02 18:35
|sell
|1131
|100.00
|1.8781
|1.8816
|1.8746
|2262
|2006.08.03 03:50
|t/p
|1131
|100.00
|1.8746
|1.8816
|1.8746
|34865.08
|2208781.50
|2263
|2006.08.03 03:50
|buy
|1132
|100.00
|1.8744
|1.8709
|1.8779
|2264
|2006.08.03 05:40
|t/p
|1132
|100.00
|1.8779
|1.8709
|1.8779
|35000.00
|2243781.50
|2265
|2006.08.03 05:45
|buy
|1133
|100.00
|1.8767
|1.8732
|1.8802
|2266
|2006.08.03 11:05
|s/l
|1133
|100.00
|1.8732
|1.8732
|1.8802
|-35000.00
|2208781.50
|2267
|2006.08.03 11:05
|buy
|1134
|100.00
|1.8729
|1.8694
|1.8764
|2268
|2006.08.03 14:05
|t/p
|1134
|100.00
|1.8764
|1.8694
|1.8764
|35000.00
|2243781.50
|2269
|2006.08.03 14:05
|sell
|1135
|100.00
|1.8853
|1.8888
|1.8818
|2270
|2006.08.03 14:15
|t/p
|1135
|100.00
|1.8818
|1.8888
|1.8818
|35000.00
|2278781.50
|2271
|2006.08.03 14:15
|buy
|1136
|100.00
|1.8736
|1.8701
|1.8771
|2272
|2006.08.03 14:20
|t/p
|1136
|100.00
|1.8771
|1.8701
|1.8771
|35000.00
|2313781.50
|2273
|2006.08.03 15:00
|sell
|1137
|100.00
|1.8850
|1.8885
|1.8815
|2274
|2006.08.03 15:45
|s/l
|1137
|100.00
|1.8885
|1.8885
|1.8815
|-35000.00
|2278781.50
|2275
|2006.08.03 15:45
|sell
|1138
|100.00
|1.8917
|1.8952
|1.8882
|2276
|2006.08.03 16:35
|t/p
|1138
|100.00
|1.8882
|1.8952
|1.8882
|35000.00
|2313781.50
|2277
|2006.08.03 16:35
|sell
|1139
|100.00
|1.8874
|1.8909
|1.8839
|2278
|2006.08.03 17:40
|s/l
|1139
|100.00
|1.8909
|1.8909
|1.8839
|-35000.00
|2278781.50
|2279
|2006.08.03 17:40
|sell
|1140
|100.00
|1.8906
|1.8941
|1.8871
|2280
|2006.08.03 18:10
|t/p
|1140
|100.00
|1.8871
|1.8941
|1.8871
|35000.00
|2313781.50
|2281
|2006.08.03 18:10
|sell
|1141
|100.00
|1.8865
|1.8900
|1.8830
|2282
|2006.08.03 21:40
|s/l
|1141
|100.00
|1.8900
|1.8900
|1.8830
|-35000.00
|2278781.50
|2283
|2006.08.03 22:00
|sell
|1142
|100.00
|1.8890
|1.8925
|1.8855
|2284
|2006.08.04 11:45
|s/l
|1142
|100.00
|1.8925
|1.8925
|1.8855
|-35044.97
|2243736.53
|2285
|2006.08.04 11:45
|sell
|1143
|100.00
|1.8926
|1.8961
|1.8891
|2286
|2006.08.04 15:05
|s/l
|1143
|100.00
|1.8961
|1.8961
|1.8891
|-35000.00
|2208736.53
|2287
|2006.08.04 15:05
|sell
|1144
|100.00
|1.8960
|1.8995
|1.8925
|2288
|2006.08.04 15:15
|t/p
|1144
|100.00
|1.8925
|1.8995
|1.8925
|35000.00
|2243736.53
|2289
|2006.08.04 15:15
|sell
|1145
|100.00
|1.8911
|1.8946
|1.8876
|2290
|2006.08.04 15:20
|s/l
|1145
|100.00
|1.8946
|1.8946
|1.8876
|-35000.00
|2208736.53
|2291
|2006.08.04 15:20
|sell
|1146
|100.00
|1.8975
|1.9010
|1.8940
|2292
|2006.08.04 15:40
|t/p
|1146
|100.00
|1.8940
|1.9010
|1.8940
|35000.00
|2243736.53
|2293
|2006.08.04 15:40
|sell
|1147
|100.00
|1.8921
|1.8956
|1.8886
|2294
|2006.08.04 15:45
|s/l
|1147
|100.00
|1.8956
|1.8956
|1.8886
|-35000.00
|2208736.53
|2295
|2006.08.04 15:45
|sell
|1148
|100.00
|1.9050
|1.9085
|1.9015
|2296
|2006.08.04 16:50
|s/l
|1148
|100.00
|1.9085
|1.9085
|1.9015
|-35000.00
|2173736.53
|2297
|2006.08.04 16:50
|sell
|1149
|100.00
|1.9103
|1.9138
|1.9068
|2298
|2006.08.07 03:10
|t/p
|1149
|100.00
|1.9068
|1.9138
|1.9068
|34955.03
|2208691.56
|2299
|2006.08.07 03:10
|buy
|1150
|100.00
|1.9068
|1.9033
|1.9103
|2300
|2006.08.07 15:35
|t/p
|1150
|100.00
|1.9103
|1.9033
|1.9103
|35000.00
|2243691.56
|2301
|2006.08.07 15:35
|sell
|1151
|100.00
|1.9108
|1.9143
|1.9073
|2302
|2006.08.07 20:20
|t/p
|1151
|100.00
|1.9073
|1.9143
|1.9073
|35000.00
|2278691.56
|2303
|2006.08.07 20:20
|buy
|1152
|100.00
|1.9071
|1.9036
|1.9106
|2304
|2006.08.08 06:20
|s/l
|1152
|100.00
|1.9036
|1.9036
|1.9106
|-35264.64
|2243426.91
|2305
|2006.08.08 06:20
|buy
|1153
|100.00
|1.9037
|1.9002
|1.9072
|2306
|2006.08.08 10:15
|t/p
|1153
|100.00
|1.9072
|1.9002
|1.9072
|35000.00
|2278426.91
|2307
|2006.08.08 10:15
|sell
|1154
|100.00
|1.9076
|1.9111
|1.9041
|2308
|2006.08.08 21:05
|s/l
|1154
|100.00
|1.9111
|1.9111
|1.9041
|-35000.00
|2243426.91
|2309
|2006.08.08 21:05
|sell
|1155
|100.00
|1.9146
|1.9181
|1.9111
|2310
|2006.08.08 21:10
|t/p
|1155
|100.00
|1.9111
|1.9181
|1.9111
|35000.00
|2278426.91
|2311
|2006.08.08 21:10
|sell
|1156
|100.00
|1.9105
|1.9140
|1.9070
|2312
|2006.08.08 21:15
|t/p
|1156
|100.00
|1.9070
|1.9140
|1.9070
|35000.00
|2313426.91
|2313
|2006.08.08 21:15
|buy
|1157
|100.00
|1.9057
|1.9022
|1.9092
|2314
|2006.08.08 21:35
|t/p
|1157
|100.00
|1.9092
|1.9022
|1.9092
|35000.00
|2348426.91
|2315
|2006.08.08 21:35
|sell
|1158
|100.00
|1.9105
|1.9140
|1.9070
|2316
|2006.08.08 21:45
|t/p
|1158
|100.00
|1.9070
|1.9140
|1.9070
|35000.00
|2383426.91
|2317
|2006.08.08 21:45
|buy
|1159
|100.00
|1.9068
|1.9033
|1.9103
|2318
|2006.08.08 21:50
|t/p
|1159
|100.00
|1.9103
|1.9033
|1.9103
|35000.00
|2418426.91
|2319
|2006.08.08 21:50
|sell
|1160
|100.00
|1.9110
|1.9145
|1.9075
|2320
|2006.08.08 22:05
|t/p
|1160
|100.00
|1.9075
|1.9145
|1.9075
|35000.00
|2453426.91
|2321
|2006.08.08 22:05
|buy
|1161
|100.00
|1.9072
|1.9037
|1.9107
|2322
|2006.08.09 01:40
|s/l
|1161
|100.00
|1.9037
|1.9037
|1.9107
|-35264.64
|2418162.27
|2323
|2006.08.09 01:40
|buy
|1162
|100.00
|1.9029
|1.8994
|1.9064
|2324
|2006.08.09 01:50
|s/l
|1162
|100.00
|1.8994
|1.8994
|1.9064
|-35000.00
|2383162.27
|2325
|2006.08.09 01:50
|buy
|1163
|100.00
|1.8980
|1.8945
|1.9015
|2326
|2006.08.09 06:50
|t/p
|1163
|100.00
|1.9015
|1.8945
|1.9015
|35000.00
|2418162.27
|2327
|2006.08.09 07:00
|sell
|1164
|100.00
|1.9012
|1.9047
|1.8977
|2328
|2006.08.09 09:05
|s/l
|1164
|100.00
|1.9047
|1.9047
|1.8977
|-35000.00
|2383162.27
|2329
|2006.08.09 09:05
|sell
|1165
|100.00
|1.9048
|1.9083
|1.9013
|2330
|2006.08.09 10:20
|s/l
|1165
|100.00
|1.9083
|1.9083
|1.9013
|-35000.00
|2348162.27
|2331
|2006.08.09 10:20
|sell
|1166
|100.00
|1.9081
|1.9116
|1.9046
|2332
|2006.08.09 13:35
|s/l
|1166
|100.00
|1.9116
|1.9116
|1.9046
|-35000.00
|2313162.27
|2333
|2006.08.09 13:35
|sell
|1167
|100.00
|1.9114
|1.9149
|1.9079
|2334
|2006.08.09 13:50
|t/p
|1167
|100.00
|1.9079
|1.9149
|1.9079
|35000.00
|2348162.27
|2335
|2006.08.09 13:50
|buy
|1168
|100.00
|1.9065
|1.9030
|1.9100
|2336
|2006.08.09 17:10
|t/p
|1168
|100.00
|1.9100
|1.9030
|1.9100
|35000.00
|2383162.27
|2337
|2006.08.09 17:10
|sell
|1169
|100.00
|1.9110
|1.9145
|1.9075
|2338
|2006.08.09 20:35
|t/p
|1169
|100.00
|1.9075
|1.9145
|1.9075
|35000.00
|2418162.27
|2339
|2006.08.09 20:35
|buy
|1170
|100.00
|1.9071
|1.9036
|1.9106
|2340
|2006.08.10 08:45
|s/l
|1170
|100.00
|1.9036
|1.9036
|1.9106
|-35793.93
|2382368.33
|2341
|2006.08.10 08:45
|buy
|1171
|100.00
|1.9037
|1.9002
|1.9072
|2342
|2006.08.10 09:05
|t/p
|1171
|100.00
|1.9072
|1.9002
|1.9072
|35000.00
|2417368.33
|2343
|2006.08.10 09:20
|buy
|1172
|100.00
|1.9034
|1.8999
|1.9069
|2344
|2006.08.10 09:29
|t/p
|1172
|100.00
|1.9069
|1.8999
|1.9069
|35000.00
|2452368.33
|2345
|2006.08.10 10:00
|sell
|1173
|100.00
|1.9075
|1.9110
|1.9040
|2346
|2006.08.10 10:15
|t/p
|1173
|100.00
|1.9040
|1.9110
|1.9040
|35000.00
|2487368.33
|2347
|2006.08.10 10:15
|buy
|1174
|100.00
|1.9035
|1.9000
|1.9070
|2348
|2006.08.10 10:20
|t/p
|1174
|100.00
|1.9070
|1.9000
|1.9070
|35000.00
|2522368.33
|2349
|2006.08.10 10:20
|sell
|1175
|100.00
|1.9090
|1.9125
|1.9055
|2350
|2006.08.10 10:30
|t/p
|1175
|100.00
|1.9055
|1.9125
|1.9055
|35000.00
|2557368.33
|2351
|2006.08.10 10:30
|buy
|1176
|100.00
|1.9053
|1.9018
|1.9088
|2352
|2006.08.10 10:40
|s/l
|1176
|100.00
|1.9018
|1.9018
|1.9088
|-35000.00
|2522368.33
|2353
|2006.08.10 10:40
|buy
|1177
|100.00
|1.9005
|1.8970
|1.9040
|2354
|2006.08.10 10:45
|t/p
|1177
|100.00
|1.9040
|1.8970
|1.9040
|35000.00
|2557368.33
|2355
|2006.08.10 10:45
|buy
|1178
|100.00
|1.9058
|1.9023
|1.9093
|2356
|2006.08.10 10:59
|s/l
|1178
|100.00
|1.9023
|1.9023
|1.9093
|-35000.00
|2522368.33
|2357
|2006.08.10 10:59
|buy
|1179
|100.00
|1.9014
|1.8979
|1.9049
|2358
|2006.08.10 12:05
|t/p
|1179
|100.00
|1.9049
|1.8979
|1.9049
|35000.00
|2557368.33
|2359
|2006.08.10 12:10
|buy
|1180
|100.00
|1.9041
|1.9006
|1.9076
|2360
|2006.08.10 15:40
|s/l
|1180
|100.00
|1.9006
|1.9006
|1.9076
|-35000.00
|2522368.33
|2361
|2006.08.10 15:40
|buy
|1181
|100.00
|1.9002
|1.8967
|1.9037
|2362
|2006.08.10 15:45
|t/p
|1181
|100.00
|1.9037
|1.8967
|1.9037
|35000.00
|2557368.33
|2363
|2006.08.10 15:45
|sell
|1182
|100.00
|1.9043
|1.9078
|1.9008
|2364
|2006.08.10 16:50
|t/p
|1182
|100.00
|1.9008
|1.9078
|1.9008
|35000.00
|2592368.33
|2365
|2006.08.10 16:50
|buy
|1183
|100.00
|1.9001
|1.8966
|1.9036
|2366
|2006.08.10 17:15
|s/l
|1183
|100.00
|1.8966
|1.8966
|1.9036
|-35000.00
|2557368.33
|2367
|2006.08.10 17:15
|buy
|1184
|100.00
|1.8933
|1.8898
|1.8968
|2368
|2006.08.10 18:20
|s/l
|1184
|100.00
|1.8898
|1.8898
|1.8968
|-35000.00
|2522368.33
|2369
|2006.08.10 18:20
|buy
|1185
|100.00
|1.8871
|1.8836
|1.8906
|2370
|2006.08.10 18:29
|t/p
|1185
|100.00
|1.8906
|1.8836
|1.8906
|35000.00
|2557368.33
|2371
|2006.08.10 18:29
|buy
|1186
|100.00
|1.8913
|1.8878
|1.8948
|2372
|2006.08.10 22:20
|t/p
|1186
|100.00
|1.8948
|1.8878
|1.8948
|35000.00
|2592368.33
|2373
|2006.08.10 22:20
|sell
|1187
|100.00
|1.8948
|1.8983
|1.8913
|2374
|2006.08.11 09:05
|t/p
|1187
|100.00
|1.8913
|1.8983
|1.8913
|34955.03
|2627323.36
|2375
|2006.08.11 09:05
|buy
|1188
|100.00
|1.8903
|1.8868
|1.8938
|2376
|2006.08.11 09:15
|t/p
|1188
|100.00
|1.8938
|1.8868
|1.8938
|35000.00
|2662323.36
|2377
|2006.08.11 09:15
|sell
|1189
|100.00
|1.8939
|1.8974
|1.8904
|2378
|2006.08.11 09:35
|t/p
|1189
|100.00
|1.8904
|1.8974
|1.8904
|35000.00
|2697323.36
|2379
|2006.08.11 09:35
|buy
|1190
|100.00
|1.8899
|1.8864
|1.8934
|2380
|2006.08.11 10:05
|t/p
|1190
|100.00
|1.8934
|1.8864
|1.8934
|35000.00
|2732323.36
|2381
|2006.08.11 10:20
|buy
|1191
|100.00
|1.8914
|1.8879
|1.8949
|2382
|2006.08.11 10:35
|t/p
|1191
|100.00
|1.8949
|1.8879
|1.8949
|35000.00
|2767323.36
|2383
|2006.08.11 10:50
|buy
|1192
|100.00
|1.8933
|1.8898
|1.8968
|2384
|2006.08.11 11:05
|t/p
|1192
|100.00
|1.8968
|1.8898
|1.8968
|35000.00
|2802323.36
|2385
|2006.08.11 11:05
|sell
|1193
|100.00
|1.8985
|1.9020
|1.8950
|2386
|2006.08.11 11:15
|t/p
|1193
|100.00
|1.8950
|1.9020
|1.8950
|35000.00
|2837323.36
|2387
|2006.08.11 11:15
|sell
|1194
|100.00
|1.8941
|1.8976
|1.8906
|2388
|2006.08.11 11:20
|s/l
|1194
|100.00
|1.8976
|1.8976
|1.8906
|-35000.00
|2802323.36
|2389
|2006.08.11 11:20
|sell
|1195
|100.00
|1.8974
|1.9009
|1.8939
|2390
|2006.08.11 15:40
|t/p
|1195
|100.00
|1.8939
|1.9009
|1.8939
|35000.00
|2837323.36
|2391
|2006.08.11 15:40
|buy
|1196
|100.00
|1.8922
|1.8887
|1.8957
|2392
|2006.08.11 15:45
|s/l
|1196
|100.00
|1.8887
|1.8887
|1.8957
|-35000.00
|2802323.36
|2393
|2006.08.11 15:45
|buy
|1197
|100.00
|1.8890
|1.8855
|1.8925
|2394
|2006.08.11 16:35
|t/p
|1197
|100.00
|1.8925
|1.8855
|1.8925
|35000.00
|2837323.36
|2395
|2006.08.11 16:35
|buy
|1198
|100.00
|1.8951
|1.8916
|1.8986
|2396
|2006.08.11 16:50
|s/l
|1198
|100.00
|1.8916
|1.8916
|1.8986
|-35000.00
|2802323.36
|2397
|2006.08.11 16:50
|buy
|1199
|100.00
|1.8914
|1.8879
|1.8949
|2398
|2006.08.11 16:59
|t/p
|1199
|100.00
|1.8949
|1.8879
|1.8949
|35000.00
|2837323.36
|2399
|2006.08.11 17:00
|sell
|1200
|100.00
|1.8950
|1.8985
|1.8915
|2400
|2006.08.11 17:35
|s/l
|1200
|100.00
|1.8985
|1.8985
|1.8915
|-35000.00
|2802323.36
|2401
|2006.08.11 17:35
|sell
|1201
|100.00
|1.8985
|1.9020
|1.8950
|2402
|2006.08.11 19:05
|t/p
|1201
|100.00
|1.8950
|1.9020
|1.8950
|35000.00
|2837323.36
|2403
|2006.08.11 19:05
|buy
|1202
|100.00
|1.8931
|1.8896
|1.8966
|2404
|2006.08.11 20:50
|s/l
|1202
|100.00
|1.8896
|1.8896
|1.8966
|-35000.00
|2802323.36
|2405
|2006.08.11 20:50
|buy
|1203
|100.00
|1.8900
|1.8865
|1.8935
|2406
|2006.08.14 02:50
|t/p
|1203
|100.00
|1.8935
|1.8865
|1.8935
|34735.36
|2837058.72
|2407
|2006.08.14 02:50
|sell
|1204
|100.00
|1.8936
|1.8971
|1.8901
|2408
|2006.08.14 10:20
|t/p
|1204
|100.00
|1.8901
|1.8971
|1.8901
|35000.00
|2872058.72
|2409
|2006.08.14 10:20
|buy
|1205
|100.00
|1.8895
|1.8860
|1.8930
|2410
|2006.08.14 14:20
|s/l
|1205
|100.00
|1.8860
|1.8860
|1.8930
|-35000.00
|2837058.72
|2411
|2006.08.14 14:20
|buy
|1206
|100.00
|1.8861
|1.8826
|1.8896
|2412
|2006.08.14 16:05
|t/p
|1206
|100.00
|1.8896
|1.8826
|1.8896
|35000.00
|2872058.72
|2413
|2006.08.14 16:20
|buy
|1207
|100.00
|1.8876
|1.8841
|1.8911
|2414
|2006.08.14 16:50
|t/p
|1207
|100.00
|1.8911
|1.8841
|1.8911
|35000.00
|2907058.72
|2415
|2006.08.14 17:00
|sell
|1208
|100.00
|1.8899
|1.8934
|1.8864
|2416
|2006.08.14 17:20
|s/l
|1208
|100.00
|1.8934
|1.8934
|1.8864
|-35000.00
|2872058.72
|2417
|2006.08.14 17:20
|sell
|1209
|100.00
|1.8940
|1.8975
|1.8905
|2418
|2006.08.14 18:35
|t/p
|1209
|100.00
|1.8905
|1.8975
|1.8905
|35000.00
|2907058.72
|2419
|2006.08.14 18:35
|sell
|1210
|100.00
|1.8893
|1.8928
|1.8858
|2420
|2006.08.15 08:10
|s/l
|1210
|100.00
|1.8928
|1.8928
|1.8858
|-35044.97
|2872013.75
|2421
|2006.08.15 08:10
|sell
|1211
|100.00
|1.8931
|1.8966
|1.8896
|2422
|2006.08.15 09:05
|t/p
|1211
|100.00
|1.8896
|1.8966
|1.8896
|35000.00
|2907013.75
|2423
|2006.08.15 09:05
|buy
|1212
|100.00
|1.8889
|1.8854
|1.8924
|2424
|2006.08.15 09:20
|t/p
|1212
|100.00
|1.8924
|1.8854
|1.8924
|35000.00
|2942013.75
|2425
|2006.08.15 09:20
|sell
|1213
|100.00
|1.8925
|1.8960
|1.8890
|2426
|2006.08.15 09:35
|t/p
|1213
|100.00
|1.8890
|1.8960
|1.8890
|35000.00
|2977013.75
|2427
|2006.08.15 09:35
|buy
|1214
|100.00
|1.8881
|1.8846
|1.8916
|2428
|2006.08.15 10:35
|t/p
|1214
|100.00
|1.8916
|1.8846
|1.8916
|35000.00
|3012013.75
|2429
|2006.08.15 10:45
|buy
|1215
|100.00
|1.8906
|1.8871
|1.8941
|2430
|2006.08.15 11:35
|s/l
|1215
|100.00
|1.8871
|1.8871
|1.8941
|-35000.00
|2977013.75
|2431
|2006.08.15 11:35
|buy
|1216
|100.00
|1.8873
|1.8838
|1.8908
|2432
|2006.08.15 15:50
|t/p
|1216
|100.00
|1.8908
|1.8838
|1.8908
|35000.00
|3012013.75
|2433
|2006.08.15 16:00
|sell
|1217
|100.00
|1.8946
|1.8981
|1.8911
|2434
|2006.08.15 16:50
|s/l
|1217
|100.00
|1.8981
|1.8981
|1.8911
|-35000.00
|2977013.75
|2435
|2006.08.15 16:50
|sell
|1218
|100.00
|1.8980
|1.9015
|1.8945
|2436
|2006.08.15 18:50
|t/p
|1218
|100.00
|1.8945
|1.9015
|1.8945
|35000.00
|3012013.75
|2437
|2006.08.15 18:50
|sell
|1219
|100.00
|1.8941
|1.8976
|1.8906
|2438
|2006.08.16 11:40
|t/p
|1219
|100.00
|1.8906
|1.8976
|1.8906
|34955.03
|3046968.77
|2439
|2006.08.16 11:40
|buy
|1220
|100.00
|1.8893
|1.8858
|1.8928
|2440
|2006.08.16 15:05
|t/p
|1220
|100.00
|1.8928
|1.8858
|1.8928
|35000.00
|3081968.77
|2441
|2006.08.16 15:15
|buy
|1221
|100.00
|1.8907
|1.8872
|1.8942
|2442
|2006.08.16 15:35
|t/p
|1221
|100.00
|1.8942
|1.8872
|1.8942
|35000.00
|3116968.77
|2443
|2006.08.16 16:00
|sell
|1222
|100.00
|1.8986
|1.9021
|1.8951
|2444
|2006.08.16 16:20
|s/l
|1222
|100.00
|1.9021
|1.9021
|1.8951
|-35000.00
|3081968.77
|2445
|2006.08.16 16:20
|sell
|1223
|100.00
|1.9026
|1.9061
|1.8991
|2446
|2006.08.16 18:05
|t/p
|1223
|100.00
|1.8991
|1.9061
|1.8991
|35000.00
|3116968.77
|2447
|2006.08.16 18:05
|sell
|1224
|100.00
|1.8981
|1.9016
|1.8946
|2448
|2006.08.17 15:35
|t/p
|1224
|100.00
|1.8946
|1.9016
|1.8946
|34865.08
|3151833.86
|2449
|2006.08.17 15:35
|buy
|1225
|100.00
|1.8942
|1.8907
|1.8977
|2450
|2006.08.17 15:50
|t/p
|1225
|100.00
|1.8977
|1.8907
|1.8977
|35000.00
|3186833.86
|2451
|2006.08.17 15:50
|sell
|1226
|100.00
|1.8978
|1.9013
|1.8943
|2452
|2006.08.17 17:15
|t/p
|1226
|100.00
|1.8943
|1.9013
|1.8943
|35000.00
|3221833.86
|2453
|2006.08.17 17:15
|buy
|1227
|100.00
|1.8931
|1.8896
|1.8966
|2454
|2006.08.17 19:40
|s/l
|1227
|100.00
|1.8896
|1.8896
|1.8966
|-35000.00
|3186833.86
|2455
|2006.08.17 19:40
|buy
|1228
|100.00
|1.8898
|1.8863
|1.8933
|2456
|2006.08.17 20:20
|s/l
|1228
|100.00
|1.8863
|1.8863
|1.8933
|-35000.00
|3151833.86
|2457
|2006.08.17 20:20
|buy
|1229
|100.00
|1.8865
|1.8830
|1.8900
|2458
|2006.08.17 20:50
|s/l
|1229
|100.00
|1.8830
|1.8830
|1.8900
|-35000.00
|3116833.86
|2459
|2006.08.17 20:50
|buy
|1230
|100.00
|1.8831
|1.8796
|1.8866
|2460
|2006.08.18 00:50
|t/p
|1230
|100.00
|1.8866
|1.8796
|1.8866
|34735.36
|3151569.21
|2461
|2006.08.18 01:00
|sell
|1231
|100.00
|1.8855
|1.8890
|1.8820
|2462
|2006.08.18 14:15
|t/p
|1231
|100.00
|1.8820
|1.8890
|1.8820
|35000.00
|3186569.21
|2463
|2006.08.18 14:15
|buy
|1232
|100.00
|1.8820
|1.8785
|1.8855
|2464
|2006.08.18 14:45
|s/l
|1232
|100.00
|1.8785
|1.8785
|1.8855
|-35000.00
|3151569.21
|2465
|2006.08.18 14:45
|buy
|1233
|100.00
|1.8783
|1.8748
|1.8818
|2466
|2006.08.18 16:05
|t/p
|1233
|100.00
|1.8818
|1.8748
|1.8818
|35000.00
|3186569.21
|2467
|2006.08.18 16:05
|buy
|1234
|100.00
|1.8831
|1.8796
|1.8866
|2468
|2006.08.18 16:10
|s/l
|1234
|100.00
|1.8796
|1.8796
|1.8866
|-35000.00
|3151569.21
|2469
|2006.08.18 16:10
|buy
|1235
|100.00
|1.8800
|1.8765
|1.8835
|2470
|2006.08.18 16:50
|t/p
|1235
|100.00
|1.8835
|1.8765
|1.8835
|35000.00
|3186569.21
|2471
|2006.08.18 17:00
|sell
|1236
|100.00
|1.8843
|1.8878
|1.8808
|2472
|2006.08.18 17:05
|t/p
|1236
|100.00
|1.8808
|1.8878
|1.8808
|35000.00
|3221569.21
|2473
|2006.08.18 17:05
|buy
|1237
|100.00
|1.8781
|1.8746
|1.8816
|2474
|2006.08.18 17:15
|t/p
|1237
|100.00
|1.8816
|1.8746
|1.8816
|35000.00
|3256569.21
|2475
|2006.08.18 17:15
|sell
|1238
|100.00
|1.8845
|1.8880
|1.8810
|2476
|2006.08.18 17:29
|t/p
|1238
|100.00
|1.8810
|1.8880
|1.8810
|35000.00
|3291569.21
|2477
|2006.08.18 17:29
|buy
|1239
|100.00
|1.8799
|1.8764
|1.8834
|2478
|2006.08.21 03:40
|t/p
|1239
|100.00
|1.8834
|1.8764
|1.8834
|34735.36
|3326304.57
|2479
|2006.08.21 03:40
|sell
|1240
|100.00
|1.8840
|1.8875
|1.8805
|2480
|2006.08.21 05:20
|s/l
|1240
|100.00
|1.8875
|1.8875
|1.8805
|-35000.00
|3291304.57
|2481
|2006.08.21 05:20
|sell
|1241
|100.00
|1.8879
|1.8914
|1.8844
|2482
|2006.08.21 10:05
|s/l
|1241
|100.00
|1.8914
|1.8914
|1.8844
|-35000.00
|3256304.57
|2483
|2006.08.21 10:05
|sell
|1242
|100.00
|1.8916
|1.8951
|1.8881
|2484
|2006.08.21 10:10
|t/p
|1242
|100.00
|1.8881
|1.8951
|1.8881
|35000.00
|3291304.57
|2485
|2006.08.21 10:10
|sell
|1243
|100.00
|1.8873
|1.8908
|1.8838
|2486
|2006.08.21 10:15
|s/l
|1243
|100.00
|1.8908
|1.8908
|1.8838
|-35000.00
|3256304.57
|2487
|2006.08.21 10:15
|sell
|1244
|100.00
|1.8911
|1.8946
|1.8876
|2488
|2006.08.21 10:50
|s/l
|1244
|100.00
|1.8946
|1.8946
|1.8876
|-35000.00
|3221304.57
|2489
|2006.08.21 10:50
|sell
|1245
|100.00
|1.8953
|1.8988
|1.8918
|2490
|2006.08.21 15:10
|s/l
|1245
|100.00
|1.8988
|1.8988
|1.8918
|-35000.00
|3186304.57
|2491
|2006.08.21 15:10
|sell
|1246
|100.00
|1.8986
|1.9021
|1.8951
|2492
|2006.08.21 15:20
|t/p
|1246
|100.00
|1.8951
|1.9021
|1.8951
|35000.00
|3221304.57
|2493
|2006.08.21 15:20
|buy
|1247
|100.00
|1.8941
|1.8906
|1.8976
|2494
|2006.08.21 15:35
|t/p
|1247
|100.00
|1.8976
|1.8906
|1.8976
|35000.00
|3256304.57
|2495
|2006.08.21 15:35
|sell
|1248
|100.00
|1.8982
|1.9017
|1.8947
|2496
|2006.08.21 19:20
|t/p
|1248
|100.00
|1.8947
|1.9017
|1.8947
|35000.00
|3291304.57
|2497
|2006.08.21 19:20
|buy
|1249
|100.00
|1.8947
|1.8912
|1.8982
|2498
|2006.08.22 01:20
|s/l
|1249
|100.00
|1.8912
|1.8912
|1.8982
|-35264.64
|3256039.93
|2499
|2006.08.22 01:20
|buy
|1250
|100.00
|1.8909
|1.8874
|1.8944
|2500
|2006.08.22 09:45
|t/p
|1250
|100.00
|1.8944
|1.8874
|1.8944
|35000.00
|3291039.93
|2501
|2006.08.22 09:45
|sell
|1251
|100.00
|1.8952
|1.8987
|1.8917
|2502
|2006.08.22 10:35
|t/p
|1251
|100.00
|1.8917
|1.8987
|1.8917
|35000.00
|3326039.93
|2503
|2006.08.22 10:35
|buy
|1252
|100.00
|1.8915
|1.8880
|1.8950
|2504
|2006.08.22 15:05
|s/l
|1252
|100.00
|1.8880
|1.8880
|1.8950
|-35000.00
|3291039.93
|2505
|2006.08.22 15:05
|buy
|1253
|100.00
|1.8876
|1.8841
|1.8911
|2506
|2006.08.23 10:20
|t/p
|1253
|100.00
|1.8911
|1.8841
|1.8911
|34735.36
|3325775.28
|2507
|2006.08.23 10:20
|sell
|1254
|100.00
|1.8917
|1.8952
|1.8882
|2508
|2006.08.23 15:45
|s/l
|1254
|100.00
|1.8952
|1.8952
|1.8882
|-35000.00
|3290775.28
|2509
|2006.08.23 15:45
|sell
|1255
|100.00
|1.8956
|1.8991
|1.8921
|2510
|2006.08.23 17:20
|s/l
|1255
|100.00
|1.8991
|1.8991
|1.8921
|-35000.00
|3255775.28
|2511
|2006.08.23 17:20
|sell
|1256
|100.00
|1.8998
|1.9033
|1.8963
|2512
|2006.08.23 17:35
|t/p
|1256
|100.00
|1.8963
|1.9033
|1.8963
|35000.00
|3290775.28
|2513
|2006.08.23 17:35
|buy
|1257
|100.00
|1.8922
|1.8887
|1.8957
|2514
|2006.08.23 17:50
|t/p
|1257
|100.00
|1.8957
|1.8887
|1.8957
|35000.00
|3325775.28
|2515
|2006.08.23 17:50
|sell
|1258
|100.00
|1.8962
|1.8997
|1.8927
|2516
|2006.08.23 18:05
|t/p
|1258
|100.00
|1.8927
|1.8997
|1.8927
|35000.00
|3360775.28
|2517
|2006.08.23 18:05
|buy
|1259
|100.00
|1.8903
|1.8868
|1.8938
|2518
|2006.08.23 18:15
|t/p
|1259
|100.00
|1.8938
|1.8868
|1.8938
|35000.00
|3395775.28
|2519
|2006.08.23 18:20
|buy
|1260
|100.00
|1.8926
|1.8891
|1.8961
|2520
|2006.08.24 10:40
|s/l
|1260
|100.00
|1.8891
|1.8891
|1.8961
|-35793.93
|3359981.35
|2521
|2006.08.24 10:40
|buy
|1261
|100.00
|1.8890
|1.8855
|1.8925
|2522
|2006.08.24 11:15
|t/p
|1261
|100.00
|1.8925
|1.8855
|1.8925
|35000.00
|3394981.35
|2523
|2006.08.24 11:20
|buy
|1262
|100.00
|1.8871
|1.8836
|1.8906
|2524
|2006.08.24 11:30
|t/p
|1262
|100.00
|1.8906
|1.8836
|1.8906
|35000.00
|3429981.35
|2525
|2006.08.24 11:50
|buy
|1263
|100.00
|1.8909
|1.8874
|1.8944
|2526
|2006.08.24 13:40
|t/p
|1263
|100.00
|1.8944
|1.8874
|1.8944
|35000.00
|3464981.35
|2527
|2006.08.24 13:40
|sell
|1264
|100.00
|1.8949
|1.8984
|1.8914
|2528
|2006.08.24 18:05
|t/p
|1264
|100.00
|1.8914
|1.8984
|1.8914
|35000.00
|3499981.35
|2529
|2006.08.24 18:05
|buy
|1265
|100.00
|1.8905
|1.8870
|1.8940
|2530
|2006.08.24 23:15
|s/l
|1265
|100.00
|1.8870
|1.8870
|1.8940
|-35000.00
|3464981.35
|2531
|2006.08.24 23:15
|buy
|1266
|100.00
|1.8869
|1.8834
|1.8904
|2532
|2006.08.25 09:50
|s/l
|1266
|100.00
|1.8834
|1.8834
|1.8904
|-35264.64
|3429716.70
|2533
|2006.08.25 09:50
|buy
|1267
|100.00
|1.8832
|1.8797
|1.8867
|2534
|2006.08.25 11:05
|t/p
|1267
|100.00
|1.8867
|1.8797
|1.8867
|35000.00
|3464716.70
|2535
|2006.08.25 11:10
|buy
|1268
|100.00
|1.8846
|1.8811
|1.8881
|2536
|2006.08.25 11:40
|t/p
|1268
|100.00
|1.8881
|1.8811
|1.8881
|35000.00
|3499716.70
|2537
|2006.08.25 11:50
|buy
|1269
|100.00
|1.8864
|1.8829
|1.8899
|2538
|2006.08.25 13:10
|t/p
|1269
|100.00
|1.8899
|1.8829
|1.8899
|35000.00
|3534716.70
|2539
|2006.08.25 13:10
|sell
|1270
|100.00
|1.8900
|1.8935
|1.8865
|2540
|2006.08.25 15:05
|t/p
|1270
|100.00
|1.8865
|1.8935
|1.8865
|35000.00
|3569716.70
|2541
|2006.08.25 15:05
|buy
|1271
|100.00
|1.8855
|1.8820
|1.8890
|2542
|2006.08.25 17:05
|t/p
|1271
|100.00
|1.8890
|1.8820
|1.8890
|35000.00
|3604716.70
|2543
|2006.08.25 17:05
|sell
|1272
|100.00
|1.8892
|1.8927
|1.8857
|2544
|2006.08.25 17:10
|t/p
|1272
|100.00
|1.8857
|1.8927
|1.8857
|35000.00
|3639716.70
|2545
|2006.08.25 17:10
|buy
|1273
|100.00
|1.8845
|1.8810
|1.8880
|2546
|2006.08.25 18:05
|t/p
|1273
|100.00
|1.8880
|1.8810
|1.8880
|35000.00
|3674716.70
|2547
|2006.08.25 18:20
|buy
|1274
|100.00
|1.8863
|1.8828
|1.8898
|2548
|2006.08.25 18:29
|t/p
|1274
|100.00
|1.8898
|1.8828
|1.8898
|35000.00
|3709716.70
|2549
|2006.08.25 18:45
|buy
|1275
|100.00
|1.8882
|1.8847
|1.8917
|2550
|2006.08.28 06:40
|t/p
|1275
|100.00
|1.8917
|1.8847
|1.8917
|34735.36
|3744452.06
|2551
|2006.08.28 06:40
|sell
|1276
|100.00
|1.8920
|1.8955
|1.8885
|2552
|2006.08.28 10:05
|s/l
|1276
|100.00
|1.8955
|1.8955
|1.8885
|-35000.00
|3709452.06
|2553
|2006.08.28 10:05
|sell
|1277
|100.00
|1.8964
|1.8999
|1.8929
|2554
|2006.08.28 10:15
|t/p
|1277
|100.00
|1.8929
|1.8999
|1.8929
|35000.00
|3744452.06
|2555
|2006.08.28 10:15
|sell
|1278
|100.00
|1.8916
|1.8951
|1.8881
|2556
|2006.08.28 10:30
|s/l
|1278
|100.00
|1.8951
|1.8951
|1.8881
|-35000.00
|3709452.06
|2557
|2006.08.28 10:30
|sell
|1279
|100.00
|1.8961
|1.8996
|1.8926
|2558
|2006.08.28 16:40
|s/l
|1279
|100.00
|1.8996
|1.8996
|1.8926
|-35000.00
|3674452.06
|2559
|2006.08.28 17:00
|sell
|1280
|100.00
|1.8985
|1.9020
|1.8950
|2560
|2006.08.28 21:45
|t/p
|1280
|100.00
|1.8950
|1.9020
|1.8950
|35000.00
|3709452.06
|2561
|2006.08.28 21:45
|buy
|1281
|100.00
|1.8950
|1.8915
|1.8985
|2562
|2006.08.29 06:20
|t/p
|1281
|100.00
|1.8985
|1.8915
|1.8985
|34735.36
|3744187.42
|2563
|2006.08.29 06:20
|sell
|1282
|100.00
|1.8986
|1.9021
|1.8951
|2564
|2006.08.29 11:20
|s/l
|1282
|100.00
|1.9021
|1.9021
|1.8951
|-35000.00
|3709187.42
|2565
|2006.08.29 11:20
|sell
|1283
|100.00
|1.9029
|1.9064
|1.8994
|2566
|2006.08.29 12:35
|t/p
|1283
|100.00
|1.8994
|1.9064
|1.8994
|35000.00
|3744187.42
|2567
|2006.08.29 12:35
|buy
|1284
|100.00
|1.8989
|1.8954
|1.9024
|2568
|2006.08.29 17:15
|s/l
|1284
|100.00
|1.8954
|1.8954
|1.9024
|-35000.00
|3709187.42
|2569
|2006.08.29 17:15
|buy
|1285
|100.00
|1.8942
|1.8907
|1.8977
|2570
|2006.08.29 18:50
|s/l
|1285
|100.00
|1.8907
|1.8907
|1.8977
|-35000.00
|3674187.42
|2571
|2006.08.29 18:50
|buy
|1286
|100.00
|1.8902
|1.8867
|1.8937
|2572
|2006.08.29 21:20
|t/p
|1286
|100.00
|1.8937
|1.8867
|1.8937
|35000.00
|3709187.42
|2573
|2006.08.29 22:00
|sell
|1287
|100.00
|1.8993
|1.9028
|1.8958
|2574
|2006.08.30 09:50
|s/l
|1287
|100.00
|1.9028
|1.9028
|1.8958
|-35044.97
|3674142.44
|2575
|2006.08.30 09:50
|sell
|1288
|100.00
|1.9024
|1.9059
|1.8989
|2576
|2006.08.30 16:20
|s/l
|1288
|100.00
|1.9059
|1.9059
|1.8989
|-35000.00
|3639142.44
|2577
|2006.08.30 16:20
|sell
|1289
|100.00
|1.9062
|1.9097
|1.9027
|2578
|2006.08.30 19:50
|t/p
|1289
|100.00
|1.9027
|1.9097
|1.9027
|35000.00
|3674142.44
|2579
|2006.08.30 19:50
|buy
|1290
|100.00
|1.9024
|1.8989
|1.9059
|2580
|2006.08.31 09:10
|t/p
|1290
|100.00
|1.9059
|1.8989
|1.9059
|34206.07
|3708348.51
|2581
|2006.08.31 09:15
|buy
|1291
|100.00
|1.9046
|1.9011
|1.9081
|2582
|2006.08.31 10:20
|t/p
|1291
|100.00
|1.9081
|1.9011
|1.9081
|35000.00
|3743348.51
|2583
|2006.08.31 10:20
|sell
|1292
|100.00
|1.9088
|1.9123
|1.9053
|2584
|2006.08.31 16:35
|t/p
|1292
|100.00
|1.9053
|1.9123
|1.9053
|35000.00
|3778348.51
|2585
|2006.08.31 16:35
|buy
|1293
|100.00
|1.9038
|1.9003
|1.9073
|2586
|2006.08.31 17:20
|s/l
|1293
|100.00
|1.9003
|1.9003
|1.9073
|-35000.00
|3743348.51
|2587
|2006.08.31 17:20
|buy
|1294
|100.00
|1.9005
|1.8970
|1.9040
|2588
|2006.08.31 17:40
|t/p
|1294
|100.00
|1.9040
|1.8970
|1.9040
|35000.00
|3778348.51
|2589
|2006.08.31 17:40
|buy
|1295
|100.00
|1.9047
|1.9012
|1.9082
|2590
|2006.08.31 17:50
|s/l
|1295
|100.00
|1.9012
|1.9012
|1.9082
|-35000.00
|3743348.51
|2591
|2006.08.31 17:50
|buy
|1296
|100.00
|1.8996
|1.8961
|1.9031
|2592
|2006.08.31 18:05
|t/p
|1296
|100.00
|1.9031
|1.8961
|1.9031
|35000.00
|3778348.51
|2593
|2006.08.31 18:05
|buy
|1297
|100.00
|1.9047
|1.9012
|1.9082
|2594
|2006.08.31 18:45
|s/l
|1297
|100.00
|1.9012
|1.9012
|1.9082
|-35000.00
|3743348.51
|2595
|2006.08.31 18:45
|buy
|1298
|100.00
|1.9016
|1.8981
|1.9051
|2596
|2006.08.31 21:35
|t/p
|1298
|100.00
|1.9051
|1.8981
|1.9051
|35000.00
|3778348.51
|2597
|2006.08.31 22:00
|sell
|1299
|100.00
|1.9050
|1.9085
|1.9015
|2598
|2006.09.01 15:35
|t/p
|1299
|100.00
|1.9015
|1.9085
|1.9015
|34955.03
|3813303.54
|2599
|2006.09.01 15:35
|buy
|1300
|100.00
|1.8959
|1.8924
|1.8994
|2600
|2006.09.01 15:45
|t/p
|1300
|100.00
|1.8994
|1.8924
|1.8994
|35000.00
|3848303.54
|2601
|2006.09.01 15:45
|buy
|1301
|100.00
|1.9020
|1.8985
|1.9055
|2602
|2006.09.01 15:59
|s/l
|1301
|100.00
|1.8985
|1.8985
|1.9055
|-35000.00
|3813303.54
|2603
|2006.09.01 15:59
|buy
|1302
|100.00
|1.8981
|1.8946
|1.9016
|2604
|2006.09.01 17:05
|t/p
|1302
|100.00
|1.9016
|1.8946
|1.9016
|35000.00
|3848303.54
|2605
|2006.09.01 17:10
|buy
|1303
|100.00
|1.9006
|1.8971
|1.9041
|2606
|2006.09.01 18:20
|t/p
|1303
|100.00
|1.9041
|1.8971
|1.9041
|35000.00
|3883303.54
|2607
|2006.09.01 18:20
|sell
|1304
|100.00
|1.9042
|1.9077
|1.9007
|2608
|2006.09.04 02:15
|s/l
|1304
|100.00
|1.9077
|1.9077
|1.9007
|-35044.97
|3848258.57
|2609
|2006.09.04 02:15
|sell
|1305
|100.00
|1.9076
|1.9111
|1.9041
|2610
|2006.09.04 12:05
|t/p
|1305
|100.00
|1.9041
|1.9111
|1.9041
|35000.00
|3883258.57
|2611
|2006.09.04 12:05
|buy
|1306
|100.00
|1.9035
|1.9000
|1.9070
|2612
|2006.09.04 23:15
|t/p
|1306
|100.00
|1.9070
|1.9000
|1.9070
|35000.00
|3918258.57
|2613
|2006.09.04 23:15
|sell
|1307
|100.00
|1.9072
|1.9107
|1.9037
|2614
|2006.09.05 03:45
|t/p
|1307
|100.00
|1.9037
|1.9107
|1.9037
|34955.03
|3953213.60
|2615
|2006.09.05 03:45
|buy
|1308
|100.00
|1.9035
|1.9000
|1.9070
|2616
|2006.09.05 10:20
|s/l
|1308
|100.00
|1.9000
|1.9000
|1.9070
|-35000.00
|3918213.60
|2617
|2006.09.05 10:20
|buy
|1309
|100.00
|1.9002
|1.8967
|1.9037
|2618
|2006.09.05 11:50
|s/l
|1309
|100.00
|1.8967
|1.8967
|1.9037
|-35000.00
|3883213.60
|2619
|2006.09.05 11:50
|buy
|1310
|100.00
|1.8968
|1.8933
|1.9003
|2620
|2006.09.05 12:35
|t/p
|1310
|100.00
|1.9003
|1.8933
|1.9003
|35000.00
|3918213.60
|2621
|2006.09.05 12:35
|buy
|1311
|100.00
|1.9012
|1.8977
|1.9047
|2622
|2006.09.05 15:20
|s/l
|1311
|100.00
|1.8977
|1.8977
|1.9047
|-35000.00
|3883213.60
|2623
|2006.09.05 15:20
|buy
|1312
|100.00
|1.8979
|1.8944
|1.9014
|2624
|2006.09.05 17:20
|s/l
|1312
|100.00
|1.8944
|1.8944
|1.9014
|-35000.00
|3848213.60
|2625
|2006.09.05 17:20
|buy
|1313
|100.00
|1.8933
|1.8898
|1.8968
|2626
|2006.09.06 11:50
|s/l
|1313
|100.00
|1.8898
|1.8898
|1.8968
|-35264.64
|3812948.95
|2627
|2006.09.06 11:50
|buy
|1314
|100.00
|1.8901
|1.8866
|1.8936
|2628
|2006.09.06 14:10
|s/l
|1314
|100.00
|1.8866
|1.8866
|1.8936
|-35000.00
|3777948.95
|2629
|2006.09.06 14:10
|buy
|1315
|100.00
|1.8849
|1.8814
|1.8884
|2630
|2006.09.06 15:45
|s/l
|1315
|100.00
|1.8814
|1.8814
|1.8884
|-35000.00
|3742948.95
|2631
|2006.09.06 15:45
|buy
|1316
|100.00
|1.8813
|1.8778
|1.8848
|2632
|2006.09.06 21:10
|t/p
|1316
|100.00
|1.8848
|1.8778
|1.8848
|35000.00
|3777948.95
|2633
|2006.09.06 21:10
|sell
|1317
|100.00
|1.8854
|1.8889
|1.8819
|2634
|2006.09.07 10:45
|t/p
|1317
|100.00
|1.8819
|1.8889
|1.8819
|34865.08
|3812814.03
|2635
|2006.09.07 10:45
|buy
|1318
|100.00
|1.8810
|1.8775
|1.8845
|2636
|2006.09.07 14:05
|s/l
|1318
|100.00
|1.8775
|1.8775
|1.8845
|-35000.00
|3777814.03
|2637
|2006.09.07 14:05
|buy
|1319
|100.00
|1.8746
|1.8711
|1.8781
|2638
|2006.09.07 14:10
|t/p
|1319
|100.00
|1.8781
|1.8711
|1.8781
|35000.00
|3812814.03
|2639
|2006.09.07 14:10
|buy
|1320
|100.00
|1.8807
|1.8772
|1.8842
|2640
|2006.09.07 14:15
|s/l
|1320
|100.00
|1.8772
|1.8772
|1.8842
|-35000.00
|3777814.03
|2641
|2006.09.07 14:15
|buy
|1321
|100.00
|1.8776
|1.8741
|1.8811
|2642
|2006.09.07 14:50
|s/l
|1321
|100.00
|1.8741
|1.8741
|1.8811
|-35000.00
|3742814.03
|2643
|2006.09.07 14:50
|buy
|1322
|100.00
|1.8738
|1.8703
|1.8773
|2644
|2006.09.07 19:20
|t/p
|1322
|100.00
|1.8773
|1.8703
|1.8773
|35000.00
|3777814.03
|2645
|2006.09.07 19:20
|sell
|1323
|100.00
|1.8775
|1.8810
|1.8740
|2646
|2006.09.08 03:15
|t/p
|1323
|100.00
|1.8740
|1.8810
|1.8740
|34955.03
|3812769.06
|2647
|2006.09.08 03:15
|buy
|1324
|100.00
|1.8739
|1.8704
|1.8774
|2648
|2006.09.08 12:35
|s/l
|1324
|100.00
|1.8704
|1.8704
|1.8774
|-35000.00
|3777769.06
|2649
|2006.09.08 12:35
|buy
|1325
|100.00
|1.8704
|1.8669
|1.8739
|2650
|2006.09.08 15:45
|s/l
|1325
|100.00
|1.8669
|1.8669
|1.8739
|-35000.00
|3742769.06
|2651
|2006.09.08 15:45
|buy
|1326
|100.00
|1.8658
|1.8623
|1.8693
|2652
|2006.09.11 11:10
|t/p
|1326
|100.00
|1.8693
|1.8623
|1.8693
|34735.36
|3777504.42
|2653
|2006.09.11 11:10
|sell
|1327
|100.00
|1.8708
|1.8743
|1.8673
|2654
|2006.09.11 11:15
|t/p
|1327
|100.00
|1.8673
|1.8743
|1.8673
|35000.00
|3812504.42
|2655
|2006.09.11 11:15
|sell
|1328
|100.00
|1.8663
|1.8698
|1.8628
|2656
|2006.09.11 17:05
|t/p
|1328
|100.00
|1.8628
|1.8698
|1.8628
|35000.00
|3847504.42
|2657
|2006.09.11 17:05
|buy
|1329
|100.00
|1.8606
|1.8571
|1.8641
|2658
|2006.09.11 17:10
|t/p
|1329
|100.00
|1.8641
|1.8571
|1.8641
|35000.00
|3882504.42
|2659
|2006.09.11 17:10
|buy
|1330
|100.00
|1.8650
|1.8615
|1.8685
|2660
|2006.09.11 17:30
|s/l
|1330
|100.00
|1.8615
|1.8615
|1.8685
|-35000.00
|3847504.42
|2661
|2006.09.11 17:30
|buy
|1331
|100.00
|1.8619
|1.8584
|1.8654
|2662
|2006.09.11 21:40
|t/p
|1331
|100.00
|1.8654
|1.8584
|1.8654
|35000.00
|3882504.42
|2663
|2006.09.11 21:40
|sell
|1332
|100.00
|1.8654
|1.8689
|1.8619
|2664
|2006.09.12 03:50
|s/l
|1332
|100.00
|1.8689
|1.8689
|1.8619
|-35044.97
|3847459.45
|2665
|2006.09.12 03:50
|sell
|1333
|100.00
|1.8687
|1.8722
|1.8652
|2666
|2006.09.12 11:40
|s/l
|1333
|100.00
|1.8722
|1.8722
|1.8652
|-35000.00
|3812459.45
|2667
|2006.09.12 11:50
|buy
|1334
|100.00
|1.8686
|1.8651
|1.8721
|2668
|2006.09.12 12:05
|t/p
|1334
|100.00
|1.8721
|1.8651
|1.8721
|35000.00
|3847459.45
|2669
|2006.09.12 12:05
|sell
|1335
|100.00
|1.8741
|1.8776
|1.8706
|2670
|2006.09.12 16:05
|s/l
|1335
|100.00
|1.8776
|1.8776
|1.8706
|-35000.00
|3812459.45
|2671
|2006.09.12 16:05
|sell
|1336
|100.00
|1.8775
|1.8810
|1.8740
|2672
|2006.09.12 17:05
|t/p
|1336
|100.00
|1.8740
|1.8810
|1.8740
|35000.00
|3847459.45
|2673
|2006.09.12 17:05
|buy
|1337
|100.00
|1.8724
|1.8689
|1.8759
|2674
|2006.09.12 17:40
|t/p
|1337
|100.00
|1.8759
|1.8689
|1.8759
|35000.00
|3882459.45
|2675
|2006.09.12 17:40
|sell
|1338
|100.00
|1.8763
|1.8798
|1.8728
|2676
|2006.09.12 21:15
|t/p
|1338
|100.00
|1.8728
|1.8798
|1.8728
|35000.00
|3917459.45
|2677
|2006.09.12 21:15
|buy
|1339
|100.00
|1.8728
|1.8693
|1.8763
|2678
|2006.09.12 23:20
|t/p
|1339
|100.00
|1.8763
|1.8693
|1.8763
|35000.00
|3952459.45
|2679
|2006.09.12 23:20
|sell
|1340
|100.00
|1.8763
|1.8798
|1.8728
|2680
|2006.09.13 03:05
|t/p
|1340
|100.00
|1.8728
|1.8798
|1.8728
|34955.03
|3987414.47
|2681
|2006.09.13 03:05
|buy
|1341
|100.00
|1.8717
|1.8682
|1.8752
|2682
|2006.09.13 08:45
|t/p
|1341
|100.00
|1.8752
|1.8682
|1.8752
|35000.00
|4022414.47
|2683
|2006.09.13 08:45
|sell
|1342
|100.00
|1.8758
|1.8793
|1.8723
|2684
|2006.09.14 10:20
|s/l
|1342
|100.00
|1.8793
|1.8793
|1.8723
|-35134.92
|3987279.56
|2685
|2006.09.14 11:00
|sell
|1343
|100.00
|1.8789
|1.8824
|1.8754
|2686
|2006.09.14 11:50
|s/l
|1343
|100.00
|1.8824
|1.8824
|1.8754
|-35000.00
|3952279.56
|2687
|2006.09.14 11:50
|sell
|1344
|100.00
|1.8825
|1.8860
|1.8790
|2688
|2006.09.14 13:50
|s/l
|1344
|100.00
|1.8860
|1.8860
|1.8790
|-35000.00
|3917279.56
|2689
|2006.09.14 13:50
|sell
|1345
|100.00
|1.8858
|1.8893
|1.8823
|2690
|2006.09.14 15:50
|s/l
|1345
|100.00
|1.8893
|1.8893
|1.8823
|-35000.00
|3882279.56
|2691
|2006.09.14 15:50
|sell
|1346
|100.00
|1.8890
|1.8925
|1.8855
|2692
|2006.09.15 00:20
|t/p
|1346
|100.00
|1.8855
|1.8925
|1.8855
|34955.03
|3917234.59
|2693
|2006.09.15 00:20
|buy
|1347
|100.00
|1.8855
|1.8820
|1.8890
|2694
|2006.09.15 12:45
|s/l
|1347
|100.00
|1.8820
|1.8820
|1.8890
|-35000.00
|3882234.59
|2695
|2006.09.15 12:45
|buy
|1348
|100.00
|1.8819
|1.8784
|1.8854
|2696
|2006.09.15 16:35
|s/l
|1348
|100.00
|1.8784
|1.8784
|1.8854
|-35000.00
|3847234.59
|2697
|2006.09.15 16:35
|buy
|1349
|100.00
|1.8777
|1.8742
|1.8812
|2698
|2006.09.15 16:50
|t/p
|1349
|100.00
|1.8812
|1.8742
|1.8812
|35000.00
|3882234.59
|2699
|2006.09.15 16:50
|buy
|1350
|100.00
|1.8822
|1.8787
|1.8857
|2700
|2006.09.15 16:59
|s/l
|1350
|100.00
|1.8787
|1.8787
|1.8857
|-35000.00
|3847234.59
|2701
|2006.09.15 16:59
|buy
|1351
|100.00
|1.8775
|1.8740
|1.8810
|2702
|2006.09.15 22:20
|t/p
|1351
|100.00
|1.8810
|1.8740
|1.8810
|35000.00
|3882234.59
|2703
|2006.09.15 22:20
|sell
|1352
|100.00
|1.8816
|1.8851
|1.8781
|2704
|2006.09.18 00:05
|t/p
|1352
|100.00
|1.8781
|1.8851
|1.8781
|34955.03
|3917189.61
|2705
|2006.09.18 00:05
|buy
|1353
|100.00
|1.8777
|1.8742
|1.8812
|2706
|2006.09.18 07:45
|t/p
|1353
|100.00
|1.8812
|1.8742
|1.8812
|35000.00
|3952189.61
|2707
|2006.09.18 07:45
|sell
|1354
|100.00
|1.8812
|1.8847
|1.8777
|2708
|2006.09.18 10:20
|s/l
|1354
|100.00
|1.8847
|1.8847
|1.8777
|-35000.00
|3917189.61
|2709
|2006.09.18 10:20
|sell
|1355
|100.00
|1.8843
|1.8878
|1.8808
|2710
|2006.09.18 11:35
|t/p
|1355
|100.00
|1.8808
|1.8878
|1.8808
|35000.00
|3952189.61
|2711
|2006.09.18 11:35
|buy
|1356
|100.00
|1.8807
|1.8772
|1.8842
|2712
|2006.09.18 12:20
|s/l
|1356
|100.00
|1.8772
|1.8772
|1.8842
|-35000.00
|3917189.61
|2713
|2006.09.18 12:20
|buy
|1357
|100.00
|1.8770
|1.8735
|1.8805
|2714
|2006.09.18 21:40
|t/p
|1357
|100.00
|1.8805
|1.8735
|1.8805
|35000.00
|3952189.61
|2715
|2006.09.18 21:40
|sell
|1358
|100.00
|1.8811
|1.8846
|1.8776
|2716
|2006.09.19 15:40
|s/l
|1358
|100.00
|1.8846
|1.8846
|1.8776
|-35044.97
|3917144.64
|2717
|2006.09.19 15:40
|sell
|1359
|100.00
|1.8854
|1.8889
|1.8819
|2718
|2006.09.19 15:50
|t/p
|1359
|100.00
|1.8819
|1.8889
|1.8819
|35000.00
|3952144.64
|2719
|2006.09.19 15:50
|sell
|1360
|100.00
|1.8814
|1.8849
|1.8779
|2720
|2006.09.19 15:59
|s/l
|1360
|100.00
|1.8849
|1.8849
|1.8779
|-35000.00
|3917144.64
|2721
|2006.09.19 15:59
|sell
|1361
|100.00
|1.8868
|1.8903
|1.8833
|2722
|2006.09.19 18:05
|t/p
|1361
|100.00
|1.8833
|1.8903
|1.8833
|35000.00
|3952144.64
|2723
|2006.09.19 18:05
|buy
|1362
|100.00
|1.8826
|1.8791
|1.8861
|2724
|2006.09.19 18:15
|t/p
|1362
|100.00
|1.8861
|1.8791
|1.8861
|35000.00
|3987144.64
|2725
|2006.09.19 18:15
|sell
|1363
|100.00
|1.8862
|1.8897
|1.8827
|2726
|2006.09.19 18:50
|t/p
|1363
|100.00
|1.8827
|1.8897
|1.8827
|35000.00
|4022144.64
|2727
|2006.09.19 18:50
|buy
|1364
|100.00
|1.8820
|1.8785
|1.8855
|2728
|2006.09.20 16:10
|t/p
|1364
|100.00
|1.8855
|1.8785
|1.8855
|34735.36
|4056880.00
|2729
|2006.09.20 16:10
|sell
|1365
|100.00
|1.8886
|1.8921
|1.8851
|2730
|2006.09.20 21:05
|s/l
|1365
|100.00
|1.8921
|1.8921
|1.8851
|-35000.00
|4021880.00
|2731
|2006.09.20 21:05
|sell
|1366
|100.00
|1.8931
|1.8966
|1.8896
|2732
|2006.09.20 21:10
|t/p
|1366
|100.00
|1.8896
|1.8966
|1.8896
|35000.00
|4056880.00
|2733
|2006.09.20 21:10
|buy
|1367
|100.00
|1.8867
|1.8832
|1.8902
|2734
|2006.09.20 21:30
|t/p
|1367
|100.00
|1.8902
|1.8832
|1.8902
|35000.00
|4091880.00
|2735
|2006.09.20 21:30
|sell
|1368
|100.00
|1.8902
|1.8937
|1.8867
|2736
|2006.09.21 08:45
|s/l
|1368
|100.00
|1.8937
|1.8937
|1.8867
|-35134.92
|4056745.08
|2737
|2006.09.21 08:45
|sell
|1369
|100.00
|1.8938
|1.8973
|1.8903
|2738
|2006.09.21 13:05
|s/l
|1369
|100.00
|1.8973
|1.8973
|1.8903
|-35000.00
|4021745.08
|2739
|2006.09.21 13:05
|sell
|1370
|100.00
|1.8970
|1.9005
|1.8935
|2740
|2006.09.21 15:50
|s/l
|1370
|100.00
|1.9005
|1.9005
|1.8935
|-35000.00
|3986745.08
|2741
|2006.09.21 15:50
|sell
|1371
|100.00
|1.9002
|1.9037
|1.8967
|2742
|2006.09.21 17:05
|t/p
|1371
|100.00
|1.8967
|1.9037
|1.8967
|35000.00
|4021745.08
|2743
|2006.09.21 17:05
|buy
|1372
|100.00
|1.8956
|1.8921
|1.8991
|2744
|2006.09.21 19:05
|t/p
|1372
|100.00
|1.8991
|1.8921
|1.8991
|35000.00
|4056745.08
|2745
|2006.09.21 19:10
|buy
|1373
|100.00
|1.8971
|1.8936
|1.9006
|2746
|2006.09.21 19:20
|t/p
|1373
|100.00
|1.9006
|1.8936
|1.9006
|35000.00
|4091745.08
|2747
|2006.09.21 20:00
|sell
|1374
|100.00
|1.9014
|1.9049
|1.8979
|2748
|2006.09.22 10:10
|s/l
|1374
|100.00
|1.9049
|1.9049
|1.8979
|-35044.97
|4056700.11
|2749
|2006.09.22 10:10
|sell
|1375
|100.00
|1.9047
|1.9082
|1.9012
|2750
|2006.09.22 14:45
|t/p
|1375
|100.00
|1.9012
|1.9082
|1.9012
|35000.00
|4091700.11
|2751
|2006.09.22 14:45
|buy
|1376
|100.00
|1.9012
|1.8977
|1.9047
|2752
|2006.09.25 07:20
|t/p
|1376
|100.00
|1.9047
|1.8977
|1.9047
|34735.36
|4126435.46
|2753
|2006.09.25 07:20
|sell
|1377
|100.00
|1.9049
|1.9084
|1.9014
|2754
|2006.09.25 12:15
|t/p
|1377
|100.00
|1.9014
|1.9084
|1.9014
|35000.00
|4161435.46
|2755
|2006.09.25 12:15
|buy
|1378
|100.00
|1.9008
|1.8973
|1.9043
|2756
|2006.09.26 11:15
|s/l
|1378
|100.00
|1.8973
|1.8973
|1.9043
|-35264.64
|4126170.82
|2757
|2006.09.26 11:15
|buy
|1379
|100.00
|1.8960
|1.8925
|1.8995
|2758
|2006.09.27 09:10
|s/l
|1379
|100.00
|1.8925
|1.8925
|1.8995
|-35264.64
|4090906.18
|2759
|2006.09.27 09:10
|buy
|1380
|100.00
|1.8925
|1.8890
|1.8960
|2760
|2006.09.27 11:10
|s/l
|1380
|100.00
|1.8890
|1.8890
|1.8960
|-35000.00
|4055906.18
|2761
|2006.09.27 11:10
|buy
|1381
|100.00
|1.8882
|1.8847
|1.8917
|2762
|2006.09.27 13:50
|t/p
|1381
|100.00
|1.8917
|1.8847
|1.8917
|35000.00
|4090906.18
|2763
|2006.09.27 13:50
|buy
|1382
|100.00
|1.8921
|1.8886
|1.8956
|2764
|2006.09.27 15:35
|s/l
|1382
|100.00
|1.8886
|1.8886
|1.8956
|-35000.00
|4055906.18
|2765
|2006.09.27 15:35
|buy
|1383
|100.00
|1.8887
|1.8852
|1.8922
|2766
|2006.09.27 15:50
|t/p
|1383
|100.00
|1.8922
|1.8852
|1.8922
|35000.00
|4090906.18
|2767
|2006.09.27 15:50
|sell
|1384
|100.00
|1.8938
|1.8973
|1.8903
|2768
|2006.09.27 15:59
|t/p
|1384
|100.00
|1.8903
|1.8973
|1.8903
|35000.00
|4125906.18
|2769
|2006.09.27 15:59
|buy
|1385
|100.00
|1.8900
|1.8865
|1.8935
|2770
|2006.09.27 17:20
|s/l
|1385
|100.00
|1.8865
|1.8865
|1.8935
|-35000.00
|4090906.18
|2771
|2006.09.27 17:20
|buy
|1386
|100.00
|1.8857
|1.8822
|1.8892
|2772
|2006.09.27 21:40
|t/p
|1386
|100.00
|1.8892
|1.8822
|1.8892
|35000.00
|4125906.18
|2773
|2006.09.27 22:00
|sell
|1387
|100.00
|1.8891
|1.8926
|1.8856
|2774
|2006.09.28 09:20
|t/p
|1387
|100.00
|1.8856
|1.8926
|1.8856
|34865.08
|4160771.26
|2775
|2006.09.28 09:20
|buy
|1388
|100.00
|1.8843
|1.8808
|1.8878
|2776
|2006.09.28 10:50
|s/l
|1388
|100.00
|1.8808
|1.8808
|1.8878
|-35000.00
|4125771.26
|2777
|2006.09.28 10:50
|buy
|1389
|100.00
|1.8808
|1.8773
|1.8843
|2778
|2006.09.28 12:45
|s/l
|1389
|100.00
|1.8773
|1.8773
|1.8843
|-35000.00
|4090771.26
|2779
|2006.09.28 12:45
|buy
|1390
|100.00
|1.8776
|1.8741
|1.8811
|2780
|2006.09.28 17:15
|s/l
|1390
|100.00
|1.8741
|1.8741
|1.8811
|-35000.00
|4055771.26
|2781
|2006.09.28 17:15
|buy
|1391
|100.00
|1.8739
|1.8704
|1.8774
|2782
|2006.09.28 21:50
|t/p
|1391
|100.00
|1.8774
|1.8704
|1.8774
|35000.00
|4090771.26
|2783
|2006.09.28 21:50
|sell
|1392
|100.00
|1.8776
|1.8811
|1.8741
|2784
|2006.09.29 09:20
|t/p
|1392
|100.00
|1.8741
|1.8811
|1.8741
|34955.03
|4125726.29
|2785
|2006.09.29 09:20
|buy
|1393
|100.00
|1.8735
|1.8700
|1.8770
|2786
|2006.09.29 10:15
|s/l
|1393
|100.00
|1.8700
|1.8700
|1.8770
|-35000.00
|4090726.29
|2787
|2006.09.29 10:15
|buy
|1394
|100.00
|1.8699
|1.8664
|1.8734
|2788
|2006.09.29 15:45
|s/l
|1394
|100.00
|1.8664
|1.8664
|1.8734
|-35000.00
|4055726.29
|2789
|2006.09.29 15:45
|buy
|1395
|100.00
|1.8638
|1.8603
|1.8673
|2790
|2006.09.29 16:35
|t/p
|1395
|100.00
|1.8673
|1.8603
|1.8673
|35000.00
|4090726.29
|2791
|2006.09.29 16:35
|buy
|1396
|100.00
|1.8679
|1.8644
|1.8714
|2792
|2006.09.29 17:15
|s/l
|1396
|100.00
|1.8644
|1.8644
|1.8714
|-35000.00
|4055726.29
|2793
|2006.09.29 17:15
|buy
|1397
|100.00
|1.8640
|1.8605
|1.8675
|2794
|2006.09.29 17:35
|t/p
|1397
|100.00
|1.8675
|1.8605
|1.8675
|35000.00
|4090726.29
|2795
|2006.09.29 17:40
|buy
|1398
|100.00
|1.8651
|1.8616
|1.8686
|2796
|2006.09.29 18:15
|t/p
|1398
|100.00
|1.8686
|1.8616
|1.8686
|35000.00
|4125726.29
|2797
|2006.09.29 18:15
|sell
|1399
|100.00
|1.8722
|1.8757
|1.8687
|2798
|2006.10.02 00:00
|s/l
|1399
|100.00
|1.8757
|1.8757
|1.8687
|-35044.97
|4090681.31
|2799
|2006.10.02 00:00
|sell
|1400
|100.00
|1.8762
|1.8797
|1.8727
|2800
|2006.10.02 01:35
|t/p
|1400
|100.00
|1.8727
|1.8797
|1.8727
|35000.00
|4125681.31
|2801
|2006.10.02 01:35
|buy
|1401
|100.00
|1.8710
|1.8675
|1.8745
|2802
|2006.10.02 11:40
|t/p
|1401
|100.00
|1.8745
|1.8675
|1.8745
|35000.00
|4160681.31
|2803
|2006.10.02 11:50
|buy
|1402
|100.00
|1.8708
|1.8673
|1.8743
|2804
|2006.10.02 12:05
|t/p
|1402
|100.00
|1.8743
|1.8673
|1.8743
|35000.00
|4195681.31
|2805
|2006.10.02 12:05
|sell
|1403
|100.00
|1.8753
|1.8788
|1.8718
|2806
|2006.10.02 15:05
|t/p
|1403
|100.00
|1.8718
|1.8788
|1.8718
|35000.00
|4230681.31
|2807
|2006.10.02 15:05
|buy
|1404
|100.00
|1.8712
|1.8677
|1.8747
|2808
|2006.10.02 16:05
|t/p
|1404
|100.00
|1.8747
|1.8677
|1.8747
|35000.00
|4265681.31
|2809
|2006.10.02 16:05
|sell
|1405
|100.00
|1.8772
|1.8807
|1.8737
|2810
|2006.10.02 16:20
|t/p
|1405
|100.00
|1.8737
|1.8807
|1.8737
|35000.00
|4300681.31
|2811
|2006.10.02 16:20
|buy
|1406
|100.00
|1.8726
|1.8691
|1.8761
|2812
|2006.10.02 16:30
|t/p
|1406
|100.00
|1.8761
|1.8691
|1.8761
|35000.00
|4335681.31
|2813
|2006.10.02 16:30
|sell
|1407
|100.00
|1.8766
|1.8801
|1.8731
|2814
|2006.10.02 16:35
|s/l
|1407
|100.00
|1.8801
|1.8801
|1.8731
|-35000.00
|4300681.31
|2815
|2006.10.02 16:35
|sell
|1408
|100.00
|1.8843
|1.8878
|1.8808
|2816
|2006.10.02 16:45
|t/p
|1408
|100.00
|1.8808
|1.8878
|1.8808
|35000.00
|4335681.31
|2817
|2006.10.02 16:45
|sell
|1409
|100.00
|1.8764
|1.8799
|1.8729
|2818
|2006.10.02 16:50
|s/l
|1409
|100.00
|1.8799
|1.8799
|1.8729
|-35000.00
|4300681.31
|2819
|2006.10.02 16:50
|sell
|1410
|100.00
|1.8849
|1.8884
|1.8814
|2820
|2006.10.03 09:20
|s/l
|1410
|100.00
|1.8884
|1.8884
|1.8814
|-35044.97
|4265636.34
|2821
|2006.10.03 09:20
|sell
|1411
|100.00
|1.8882
|1.8917
|1.8847
|2822
|2006.10.04 04:40
|t/p
|1411
|100.00
|1.8847
|1.8917
|1.8847
|34955.03
|4300591.37
|2823
|2006.10.04 04:40
|buy
|1412
|100.00
|1.8841
|1.8806
|1.8876
|2824
|2006.10.04 10:20
|t/p
|1412
|100.00
|1.8876
|1.8806
|1.8876
|35000.00
|4335591.37
|2825
|2006.10.04 10:20
|sell
|1413
|100.00
|1.8887
|1.8922
|1.8852
|2826
|2006.10.04 11:35
|t/p
|1413
|100.00
|1.8852
|1.8922
|1.8852
|35000.00
|4370591.37
|2827
|2006.10.04 11:35
|buy
|1414
|100.00
|1.8814
|1.8779
|1.8849
|2828
|2006.10.04 11:40
|t/p
|1414
|100.00
|1.8849
|1.8779
|1.8849
|35000.00
|4405591.37
|2829
|2006.10.04 11:40
|buy
|1415
|100.00
|1.8857
|1.8822
|1.8892
|2830
|2006.10.04 11:59
|s/l
|1415
|100.00
|1.8822
|1.8822
|1.8892
|-35000.00
|4370591.37
|2831
|2006.10.04 11:59
|buy
|1416
|100.00
|1.8818
|1.8783
|1.8853
|2832
|2006.10.04 17:15
|t/p
|1416
|100.00
|1.8853
|1.8783
|1.8853
|35000.00
|4405591.37
|2833
|2006.10.04 17:15
|sell
|1417
|100.00
|1.8857
|1.8892
|1.8822
|2834
|2006.10.05 14:05
|t/p
|1417
|100.00
|1.8822
|1.8892
|1.8822
|34865.08
|4440456.45
|2835
|2006.10.05 14:05
|buy
|1418
|100.00
|1.8818
|1.8783
|1.8853
|2836
|2006.10.05 14:10
|t/p
|1418
|100.00
|1.8853
|1.8783
|1.8853
|35000.00
|4475456.45
|2837
|2006.10.05 14:10
|sell
|1419
|100.00
|1.8868
|1.8903
|1.8833
|2838
|2006.10.05 14:35
|t/p
|1419
|100.00
|1.8833
|1.8903
|1.8833
|35000.00
|4510456.45
|2839
|2006.10.05 14:35
|buy
|1420
|100.00
|1.8828
|1.8793
|1.8863
|2840
|2006.10.05 15:45
|s/l
|1420
|100.00
|1.8793
|1.8793
|1.8863
|-35000.00
|4475456.45
|2841
|2006.10.05 15:45
|buy
|1421
|100.00
|1.8793
|1.8758
|1.8828
|2842
|2006.10.05 16:50
|s/l
|1421
|100.00
|1.8758
|1.8758
|1.8828
|-35000.00
|4440456.45
|2843
|2006.10.05 16:50
|buy
|1422
|100.00
|1.8759
|1.8724
|1.8794
|2844
|2006.10.05 19:15
|t/p
|1422
|100.00
|1.8794
|1.8724
|1.8794
|35000.00
|4475456.45
|2845
|2006.10.05 19:35
|buy
|1423
|100.00
|1.8782
|1.8747
|1.8817
|2846
|2006.10.06 09:50
|s/l
|1423
|100.00
|1.8747
|1.8747
|1.8817
|-35264.64
|4440191.81
|2847
|2006.10.06 09:50
|buy
|1424
|100.00
|1.8738
|1.8703
|1.8773
|2848
|2006.10.06 12:15
|t/p
|1424
|100.00
|1.8773
|1.8703
|1.8773
|35000.00
|4475191.81
|2849
|2006.10.06 12:35
|buy
|1425
|100.00
|1.8761
|1.8726
|1.8796
|2850
|2006.10.06 14:35
|t/p
|1425
|100.00
|1.8796
|1.8726
|1.8796
|35000.00
|4510191.81
|2851
|2006.10.06 14:35
|sell
|1426
|100.00
|1.8806
|1.8841
|1.8771
|2852
|2006.10.06 14:50
|t/p
|1426
|100.00
|1.8771
|1.8841
|1.8771
|35000.00
|4545191.81
|2853
|2006.10.06 14:50
|sell
|1427
|100.00
|1.8753
|1.8788
|1.8718
|2854
|2006.10.06 14:59
|s/l
|1427
|100.00
|1.8788
|1.8788
|1.8718
|-35000.00
|4510191.81
|2855
|2006.10.06 14:59
|sell
|1428
|100.00
|1.8790
|1.8825
|1.8755
|2856
|2006.10.06 15:05
|s/l
|1428
|100.00
|1.8825
|1.8825
|1.8755
|-35000.00
|4475191.81
|2857
|2006.10.06 15:05
|sell
|1429
|100.00
|1.8824
|1.8859
|1.8789
|2858
|2006.10.06 15:15
|t/p
|1429
|100.00
|1.8789
|1.8859
|1.8789
|35000.00
|4510191.81
|2859
|2006.10.06 15:15
|sell
|1430
|100.00
|1.8782
|1.8817
|1.8747
|2860
|2006.10.06 15:20
|s/l
|1430
|100.00
|1.8817
|1.8817
|1.8747
|-35000.00
|4475191.81
|2861
|2006.10.06 15:20
|sell
|1431
|100.00
|1.8835
|1.8870
|1.8800
|2862
|2006.10.06 15:35
|t/p
|1431
|100.00
|1.8800
|1.8870
|1.8800
|35000.00
|4510191.81
|2863
|2006.10.06 15:35
|sell
|1432
|100.00
|1.8766
|1.8801
|1.8731
|2864
|2006.10.06 15:50
|s/l
|1432
|100.00
|1.8801
|1.8801
|1.8731
|-35000.00
|4475191.81
|2865
|2006.10.06 15:50
|sell
|1433
|100.00
|1.8894
|1.8929
|1.8859
|2866
|2006.10.06 15:59
|t/p
|1433
|100.00
|1.8859
|1.8929
|1.8859
|35000.00
|4510191.81
|2867
|2006.10.06 15:59
|buy
|1434
|100.00
|1.8754
|1.8719
|1.8789
|2868
|2006.10.06 16:50
|s/l
|1434
|100.00
|1.8719
|1.8719
|1.8789
|-35000.00
|4475191.81
|2869
|2006.10.06 16:50
|buy
|1435
|100.00
|1.8717
|1.8682
|1.8752
|2870
|2006.10.06 17:50
|s/l
|1435
|100.00
|1.8682
|1.8682
|1.8752
|-35000.00
|4440191.81
|2871
|2006.10.06 17:50
|buy
|1436
|100.00
|1.8677
|1.8642
|1.8712
|2872
|2006.10.06 18:05
|t/p
|1436
|100.00
|1.8712
|1.8642
|1.8712
|35000.00
|4475191.81
|2873
|2006.10.06 18:05
|buy
|1437
|100.00
|1.8718
|1.8683
|1.8753
|2874
|2006.10.09 09:45
|s/l
|1437
|100.00
|1.8683
|1.8683
|1.8753
|-35264.64
|4439927.17
|2875
|2006.10.09 09:45
|buy
|1438
|100.00
|1.8683
|1.8648
|1.8718
|2876
|2006.10.09 15:45
|s/l
|1438
|100.00
|1.8648
|1.8648
|1.8718
|-35000.00
|4404927.17
|2877
|2006.10.09 15:45
|buy
|1439
|100.00
|1.8644
|1.8609
|1.8679
|2878
|2006.10.09 23:45
|t/p
|1439
|100.00
|1.8679
|1.8609
|1.8679
|35000.00
|4439927.17
|2879
|2006.10.09 23:45
|sell
|1440
|100.00
|1.8680
|1.8715
|1.8645
|2880
|2006.10.10 11:05
|t/p
|1440
|100.00
|1.8645
|1.8715
|1.8645
|34955.03
|4474882.19
|2881
|2006.10.10 11:05
|buy
|1441
|100.00
|1.8622
|1.8587
|1.8657
|2882
|2006.10.10 11:10
|t/p
|1441
|100.00
|1.8657
|1.8587
|1.8657
|35000.00
|4509882.19
|2883
|2006.10.10 11:10
|buy
|1442
|100.00
|1.8661
|1.8626
|1.8696
|2884
|2006.10.10 11:35
|s/l
|1442
|100.00
|1.8626
|1.8626
|1.8696
|-35000.00
|4474882.19
|2885
|2006.10.10 11:35
|buy
|1443
|100.00
|1.8619
|1.8584
|1.8654
|2886
|2006.10.10 11:50
|s/l
|1443
|100.00
|1.8584
|1.8584
|1.8654
|-35000.00
|4439882.19
|2887
|2006.10.10 11:50
|buy
|1444
|100.00
|1.8582
|1.8547
|1.8617
|2888
|2006.10.10 16:10
|s/l
|1444
|100.00
|1.8547
|1.8547
|1.8617
|-35000.00
|4404882.19
|2889
|2006.10.10 16:10
|buy
|1445
|100.00
|1.8549
|1.8514
|1.8584
|2890
|2006.10.11 13:40
|t/p
|1445
|100.00
|1.8584
|1.8514
|1.8584
|34735.36
|4439617.55
|2891
|2006.10.11 13:40
|sell
|1446
|100.00
|1.8584
|1.8619
|1.8549
|2892
|2006.10.11 15:35
|t/p
|1446
|100.00
|1.8549
|1.8619
|1.8549
|35000.00
|4474617.55
|2893
|2006.10.11 15:35
|buy
|1447
|100.00
|1.8542
|1.8507
|1.8577
|2894
|2006.10.11 17:35
|t/p
|1447
|100.00
|1.8577
|1.8507
|1.8577
|35000.00
|4509617.55
|2895
|2006.10.11 17:40
|buy
|1448
|100.00
|1.8561
|1.8526
|1.8596
|2896
|2006.10.11 21:05
|s/l
|1448
|100.00
|1.8526
|1.8526
|1.8596
|-35000.00
|4474617.55
|2897
|2006.10.11 21:05
|buy
|1449
|100.00
|1.8526
|1.8491
|1.8561
|2898
|2006.10.11 21:10
|t/p
|1449
|100.00
|1.8561
|1.8491
|1.8561
|35000.00
|4509617.55
|2899
|2006.10.11 21:10
|sell
|1450
|100.00
|1.8575
|1.8610
|1.8540
|2900
|2006.10.11 21:15
|t/p
|1450
|100.00
|1.8540
|1.8610
|1.8540
|35000.00
|4544617.55
|2901
|2006.10.11 21:15
|buy
|1451
|100.00
|1.8536
|1.8501
|1.8571
|2902
|2006.10.12 05:50
|t/p
|1451
|100.00
|1.8571
|1.8501
|1.8571
|34206.07
|4578823.62
|2903
|2006.10.12 05:50
|sell
|1452
|100.00
|1.8571
|1.8606
|1.8536
|2904
|2006.10.12 10:20
|s/l
|1452
|100.00
|1.8606
|1.8606
|1.8536
|-35000.00
|4543823.62
|2905
|2006.10.12 10:20
|sell
|1453
|100.00
|1.8614
|1.8649
|1.8579
|2906
|2006.10.12 11:40
|t/p
|1453
|100.00
|1.8579
|1.8649
|1.8579
|35000.00
|4578823.62
|2907
|2006.10.12 11:40
|buy
|1454
|100.00
|1.8575
|1.8540
|1.8610
|2908
|2006.10.12 14:50
|s/l
|1454
|100.00
|1.8540
|1.8540
|1.8610
|-35000.00
|4543823.62
|2909
|2006.10.12 14:50
|buy
|1455
|100.00
|1.8541
|1.8506
|1.8576
|2910
|2006.10.12 15:35
|t/p
|1455
|100.00
|1.8576
|1.8506
|1.8576
|35000.00
|4578823.62
|2911
|2006.10.12 15:40
|buy
|1456
|100.00
|1.8561
|1.8526
|1.8596
|2912
|2006.10.12 23:45
|t/p
|1456
|100.00
|1.8596
|1.8526
|1.8596
|35000.00
|4613823.62
|2913
|2006.10.12 23:45
|sell
|1457
|100.00
|1.8599
|1.8634
|1.8564
|2914
|2006.10.13 09:35
|s/l
|1457
|100.00
|1.8634
|1.8634
|1.8564
|-35044.97
|4578778.64
|2915
|2006.10.13 09:35
|sell
|1458
|100.00
|1.8632
|1.8667
|1.8597
|2916
|2006.10.13 14:20
|t/p
|1458
|100.00
|1.8597
|1.8667
|1.8597
|35000.00
|4613778.64
|2917
|2006.10.13 14:20
|buy
|1459
|100.00
|1.8595
|1.8560
|1.8630
|2918
|2006.10.13 15:50
|t/p
|1459
|100.00
|1.8630
|1.8560
|1.8630
|35000.00
|4648778.64
|2919
|2006.10.13 15:59
|buy
|1460
|100.00
|1.8573
|1.8538
|1.8608
|2920
|2006.10.13 17:15
|s/l
|1460
|100.00
|1.8538
|1.8538
|1.8608
|-35000.00
|4613778.64
|2921
|2006.10.13 17:15
|buy
|1461
|100.00
|1.8537
|1.8502
|1.8572
|2922
|2006.10.13 20:45
|t/p
|1461
|100.00
|1.8572
|1.8502
|1.8572
|35000.00
|4648778.64
|2923
|2006.10.13 21:00
|sell
|1462
|100.00
|1.8574
|1.8609
|1.8539
|2924
|2006.10.16 03:20
|t/p
|1462
|100.00
|1.8539
|1.8609
|1.8539
|34955.03
|4683733.67
|2925
|2006.10.16 03:20
|buy
|1463
|100.00
|1.8538
|1.8503
|1.8573
|2926
|2006.10.16 09:45
|t/p
|1463
|100.00
|1.8573
|1.8503
|1.8573
|35000.00
|4718733.67
|2927
|2006.10.16 09:45
|sell
|1464
|100.00
|1.8574
|1.8609
|1.8539
|2928
|2006.10.16 11:15
|s/l
|1464
|100.00
|1.8609
|1.8609
|1.8539
|-35000.00
|4683733.67
|2929
|2006.10.16 11:15
|sell
|1465
|100.00
|1.8619
|1.8654
|1.8584
|2930
|2006.10.16 16:50
|s/l
|1465
|100.00
|1.8654
|1.8654
|1.8584
|-35000.00
|4648733.67
|2931
|2006.10.16 16:50
|sell
|1466
|100.00
|1.8651
|1.8686
|1.8616
|2932
|2006.10.16 17:35
|t/p
|1466
|100.00
|1.8616
|1.8686
|1.8616
|35000.00
|4683733.67
|2933
|2006.10.16 17:35
|buy
|1467
|100.00
|1.8607
|1.8572
|1.8642
|2934
|2006.10.17 03:40
|t/p
|1467
|100.00
|1.8642
|1.8572
|1.8642
|34735.36
|4718469.03
|2935
|2006.10.17 04:00
|sell
|1468
|100.00
|1.8633
|1.8668
|1.8598
|2936
|2006.10.17 12:15
|s/l
|1468
|100.00
|1.8668
|1.8668
|1.8598
|-35000.00
|4683469.03
|2937
|2006.10.17 12:15
|sell
|1469
|100.00
|1.8675
|1.8710
|1.8640
|2938
|2006.10.17 16:05
|s/l
|1469
|100.00
|1.8710
|1.8710
|1.8640
|-35000.00
|4648469.03
|2939
|2006.10.17 16:05
|sell
|1470
|100.00
|1.8707
|1.8742
|1.8672
|2940
|2006.10.17 16:15
|t/p
|1470
|100.00
|1.8672
|1.8742
|1.8672
|35000.00
|4683469.03
|2941
|2006.10.17 16:15
|buy
|1471
|100.00
|1.8661
|1.8626
|1.8696
|2942
|2006.10.17 16:20
|t/p
|1471
|100.00
|1.8696
|1.8626
|1.8696
|35000.00
|4718469.03
|2943
|2006.10.17 16:20
|sell
|1472
|100.00
|1.8697
|1.8732
|1.8662
|2944
|2006.10.17 17:20
|s/l
|1472
|100.00
|1.8732
|1.8732
|1.8662
|-35000.00
|4683469.03
|2945
|2006.10.17 17:20
|sell
|1473
|100.00
|1.8731
|1.8766
|1.8696
|2946
|2006.10.17 17:35
|t/p
|1473
|100.00
|1.8696
|1.8766
|1.8696
|35000.00
|4718469.03
|2947
|2006.10.17 17:35
|sell
|1474
|100.00
|1.8690
|1.8725
|1.8655
|2948
|2006.10.17 18:35
|s/l
|1474
|100.00
|1.8725
|1.8725
|1.8655
|-35000.00
|4683469.03
|2949
|2006.10.17 18:35
|sell
|1475
|100.00
|1.8734
|1.8769
|1.8699
|2950
|2006.10.18 00:45
|t/p
|1475
|100.00
|1.8699
|1.8769
|1.8699
|34955.03
|4718424.06
|2951
|2006.10.18 00:45
|buy
|1476
|100.00
|1.8698
|1.8663
|1.8733
|2952
|2006.10.18 09:50
|t/p
|1476
|100.00
|1.8733
|1.8663
|1.8733
|35000.00
|4753424.06
|2953
|2006.10.18 09:50
|sell
|1477
|100.00
|1.8741
|1.8776
|1.8706
|2954
|2006.10.18 12:20
|t/p
|1477
|100.00
|1.8706
|1.8776
|1.8706
|35000.00
|4788424.06
|2955
|2006.10.18 12:20
|buy
|1478
|100.00
|1.8699
|1.8664
|1.8734
|2956
|2006.10.19 16:45
|t/p
|1478
|100.00
|1.8734
|1.8664
|1.8734
|34206.07
|4822630.12
|2957
|2006.10.19 17:00
|sell
|1479
|100.00
|1.8722
|1.8757
|1.8687
|2958
|2006.10.19 17:50
|s/l
|1479
|100.00
|1.8757
|1.8757
|1.8687
|-35000.00
|4787630.12
|2959
|2006.10.19 17:50
|sell
|1480
|100.00
|1.8773
|1.8808
|1.8738
|2960
|2006.10.20 11:50
|s/l
|1480
|100.00
|1.8808
|1.8808
|1.8738
|-35044.97
|4752585.15
|2961
|2006.10.20 11:50
|sell
|1481
|100.00
|1.8827
|1.8862
|1.8792
|2962
|2006.10.20 16:10
|s/l
|1481
|100.00
|1.8862
|1.8862
|1.8792
|-35000.00
|4717585.15
|2963
|2006.10.20 16:10
|sell
|1482
|100.00
|1.8860
|1.8895
|1.8825
|2964
|2006.10.20 17:05
|t/p
|1482
|100.00
|1.8825
|1.8895
|1.8825
|35000.00
|4752585.15
|2965
|2006.10.20 17:05
|buy
|1483
|100.00
|1.8814
|1.8779
|1.8849
|2966
|2006.10.23 10:20
|s/l
|1483
|100.00
|1.8779
|1.8779
|1.8849
|-35264.64
|4717320.51
|2967
|2006.10.23 10:20
|buy
|1484
|100.00
|1.8778
|1.8743
|1.8813
|2968
|2006.10.23 12:10
|s/l
|1484
|100.00
|1.8743
|1.8743
|1.8813
|-35000.00
|4682320.51
|2969
|2006.10.23 12:10
|buy
|1485
|100.00
|1.8744
|1.8709
|1.8779
|2970
|2006.10.23 15:35
|s/l
|1485
|100.00
|1.8709
|1.8709
|1.8779
|-35000.00
|4647320.51
|2971
|2006.10.23 15:35
|buy
|1486
|100.00
|1.8706
|1.8671
|1.8741
|2972
|2006.10.23 22:20
|t/p
|1486
|100.00
|1.8741
|1.8671
|1.8741
|35000.00
|4682320.51
|2973
|2006.10.23 22:20
|sell
|1487
|100.00
|1.8742
|1.8777
|1.8707
|2974
|2006.10.24 08:45
|t/p
|1487
|100.00
|1.8707
|1.8777
|1.8707
|34955.03
|4717275.54
|2975
|2006.10.24 08:45
|buy
|1488
|100.00
|1.8696
|1.8661
|1.8731
|2976
|2006.10.24 18:05
|t/p
|1488
|100.00
|1.8731
|1.8661
|1.8731
|35000.00
|4752275.54
|2977
|2006.10.24 18:05
|sell
|1489
|100.00
|1.8746
|1.8781
|1.8711
|2978
|2006.10.25 10:45
|s/l
|1489
|100.00
|1.8781
|1.8781
|1.8711
|-35044.97
|4717230.56
|2979
|2006.10.25 10:45
|sell
|1490
|100.00
|1.8778
|1.8813
|1.8743
|2980
|2006.10.26 04:45
|s/l
|1490
|100.00
|1.8813
|1.8813
|1.8743
|-35134.92
|4682095.65
|2981
|2006.10.26 04:45
|sell
|1491
|100.00
|1.8810
|1.8845
|1.8775
|2982
|2006.10.26 10:20
|s/l
|1491
|100.00
|1.8845
|1.8845
|1.8775
|-35000.00
|4647095.65
|2983
|2006.10.26 10:20
|sell
|1492
|100.00
|1.8843
|1.8878
|1.8808
|2984
|2006.10.26 15:50
|s/l
|1492
|100.00
|1.8878
|1.8878
|1.8808
|-35000.00
|4612095.65
|2985
|2006.10.26 15:50
|sell
|1493
|100.00
|1.8876
|1.8911
|1.8841
|2986
|2006.10.26 19:40
|s/l
|1493
|100.00
|1.8911
|1.8911
|1.8841
|-35000.00
|4577095.65
|2987
|2006.10.26 19:40
|sell
|1494
|100.00
|1.8908
|1.8943
|1.8873
|2988
|2006.10.27 15:45
|s/l
|1494
|100.00
|1.8943
|1.8943
|1.8873
|-35044.97
|4542050.67
|2989
|2006.10.27 15:45
|sell
|1495
|100.00
|1.8959
|1.8994
|1.8924
|2990
|2006.10.27 16:15
|s/l
|1495
|100.00
|1.8994
|1.8994
|1.8924
|-35000.00
|4507050.67
|2991
|2006.10.27 16:15
|sell
|1496
|100.00
|1.8995
|1.9030
|1.8960
|2992
|2006.10.30 00:10
|t/p
|1496
|100.00
|1.8960
|1.9030
|1.8960
|34955.03
|4542005.70
|2993
|2006.10.30 00:10
|buy
|1497
|100.00
|1.8960
|1.8925
|1.8995
|2994
|2006.10.30 10:40
|t/p
|1497
|100.00
|1.8995
|1.8925
|1.8995
|35000.00
|4577005.70
|2995
|2006.10.30 10:40
|sell
|1498
|100.00
|1.8998
|1.9033
|1.8963
|2996
|2006.10.30 14:50
|s/l
|1498
|100.00
|1.9033
|1.9033
|1.8963
|-35000.00
|4542005.70
|2997
|2006.10.30 14:50
|sell
|1499
|100.00
|1.9045
|1.9080
|1.9010
|2998
|2006.10.30 15:35
|t/p
|1499
|100.00
|1.9010
|1.9080
|1.9010
|35000.00
|4577005.70
|2999
|2006.10.30 15:35
|sell
|1500
|100.00
|1.9005
|1.9040
|1.8970
|3000
|2006.10.30 15:50
|s/l
|1500
|100.00
|1.9040
|1.9040
|1.8970
|-35000.00
|4542005.70
|3001
|2006.10.30 15:50
|sell
|1501
|100.00
|1.9037
|1.9072
|1.9002
|3002
|2006.10.31 00:05
|t/p
|1501
|100.00
|1.9002
|1.9072
|1.9002
|34955.03
|4576960.73
|3003
|2006.10.31 00:05
|buy
|1502
|100.00
|1.8987
|1.8952
|1.9022
|3004
|2006.10.31 10:35
|t/p
|1502
|100.00
|1.9022
|1.8952
|1.9022
|35000.00
|4611960.73
|3005
|2006.10.31 10:45
|buy
|1503
|100.00
|1.8988
|1.8953
|1.9023
|3006
|2006.10.31 17:05
|t/p
|1503
|100.00
|1.9023
|1.8953
|1.9023
|35000.00
|4646960.73
|3007
|2006.10.31 17:05
|sell
|1504
|100.00
|1.9028
|1.9063
|1.8993
|3008
|2006.10.31 17:10
|s/l
|1504
|100.00
|1.9063
|1.9063
|1.8993
|-35000.00
|4611960.73
|3009
|2006.10.31 17:10
|sell
|1505
|100.00
|1.9076
|1.9111
|1.9041
|3010
|2006.10.31 17:15
|t/p
|1505
|100.00
|1.9041
|1.9111
|1.9041
|35000.00
|4646960.73
|3011
|2006.10.31 17:15
|sell
|1506
|100.00
|1.9011
|1.9046
|1.8976
|3012
|2006.10.31 17:20
|s/l
|1506
|100.00
|1.9046
|1.9046
|1.8976
|-35000.00
|4611960.73
|3013
|2006.10.31 17:20
|sell
|1507
|100.00
|1.9046
|1.9081
|1.9011
|3014
|2006.10.31 17:35
|s/l
|1507
|100.00
|1.9081
|1.9081
|1.9011
|-35000.00
|4576960.73
|3015
|2006.10.31 17:35
|sell
|1508
|100.00
|1.9095
|1.9130
|1.9060
|3016
|2006.11.01 09:40
|t/p
|1508
|100.00
|1.9060
|1.9130
|1.9060
|34955.03
|4611915.76
|3017
|2006.11.01 09:40
|buy
|1509
|100.00
|1.9059
|1.9024
|1.9094
|3018
|2006.11.01 11:50
|t/p
|1509
|100.00
|1.9094
|1.9024
|1.9094
|35000.00
|4646915.76
|3019
|2006.11.01 11:50
|sell
|1510
|100.00
|1.9096
|1.9131
|1.9061
|3020
|2006.11.01 17:20
|s/l
|1510
|100.00
|1.9131
|1.9131
|1.9061
|-35000.00
|4611915.76
|3021
|2006.11.01 17:20
|sell
|1511
|100.00
|1.9139
|1.9174
|1.9104
|3022
|2006.11.01 17:35
|t/p
|1511
|100.00
|1.9104
|1.9174
|1.9104
|35000.00
|4646915.76
|3023
|2006.11.01 17:35
|buy
|1512
|100.00
|1.9065
|1.9030
|1.9100
|3024
|2006.11.01 17:50
|t/p
|1512
|100.00
|1.9100
|1.9030
|1.9100
|35000.00
|4681915.76
|3025
|2006.11.01 17:50
|sell
|1513
|100.00
|1.9108
|1.9143
|1.9073
|3026
|2006.11.01 18:05
|t/p
|1513
|100.00
|1.9073
|1.9143
|1.9073
|35000.00
|4716915.76
|3027
|2006.11.01 18:05
|buy
|1514
|100.00
|1.9071
|1.9036
|1.9106
|3028
|2006.11.01 21:35
|t/p
|1514
|100.00
|1.9106
|1.9036
|1.9106
|35000.00
|4751915.76
|3029
|2006.11.01 21:35
|sell
|1515
|100.00
|1.9109
|1.9144
|1.9074
|3030
|2006.11.02 00:45
|t/p
|1515
|100.00
|1.9074
|1.9144
|1.9074
|34865.08
|4786780.84
|3031
|2006.11.02 00:45
|buy
|1516
|100.00
|1.9072
|1.9037
|1.9107
|3032
|2006.11.02 09:15
|s/l
|1516
|100.00
|1.9037
|1.9037
|1.9107
|-35000.00
|4751780.84
|3033
|2006.11.02 09:15
|buy
|1517
|100.00
|1.9041
|1.9006
|1.9076
|3034
|2006.11.02 11:20
|t/p
|1517
|100.00
|1.9076
|1.9006
|1.9076
|35000.00
|4786780.84
|3035
|2006.11.02 12:00
|sell
|1518
|100.00
|1.9086
|1.9121
|1.9051
|3036
|2006.11.03 11:50
|s/l
|1518
|100.00
|1.9121
|1.9121
|1.9051
|-35044.97
|4751735.87
|3037
|2006.11.03 11:50
|sell
|1519
|100.00
|1.9118
|1.9153
|1.9083
|3038
|2006.11.03 12:35
|t/p
|1519
|100.00
|1.9083
|1.9153
|1.9083
|35000.00
|4786735.87
|3039
|2006.11.03 12:35
|buy
|1520
|100.00
|1.9078
|1.9043
|1.9113
|3040
|2006.11.03 15:35
|s/l
|1520
|100.00
|1.9043
|1.9043
|1.9113
|-35000.00
|4751735.87
|3041
|2006.11.03 15:35
|buy
|1521
|100.00
|1.8986
|1.8951
|1.9021
|3042
|2006.11.03 15:40
|t/p
|1521
|100.00
|1.9021
|1.8951
|1.9021
|35000.00
|4786735.87
|3043
|2006.11.03 15:40
|sell
|1522
|100.00
|1.9119
|1.9154
|1.9084
|3044
|2006.11.03 15:45
|t/p
|1522
|100.00
|1.9084
|1.9154
|1.9084
|35000.00
|4821735.87
|3045
|2006.11.03 15:45
|buy
|1523
|100.00
|1.9066
|1.9031
|1.9101
|3046
|2006.11.03 15:59
|s/l
|1523
|100.00
|1.9031
|1.9031
|1.9101
|-35000.00
|4786735.87
|3047
|2006.11.03 15:59
|buy
|1524
|100.00
|1.8989
|1.8954
|1.9024
|3048
|2006.11.06 00:05
|t/p
|1524
|100.00
|1.9024
|1.8954
|1.9024
|34735.36
|4821471.22
|3049
|2006.11.06 00:05
|sell
|1525
|100.00
|1.9024
|1.9059
|1.8989
|3050
|2006.11.06 10:05
|t/p
|1525
|100.00
|1.8989
|1.9059
|1.8989
|35000.00
|4856471.22
|3051
|2006.11.06 10:05
|buy
|1526
|100.00
|1.8979
|1.8944
|1.9014
|3052
|2006.11.07 03:05
|t/p
|1526
|100.00
|1.9014
|1.8944
|1.9014
|34735.36
|4891206.58
|3053
|2006.11.07 03:05
|sell
|1527
|100.00
|1.9020
|1.9055
|1.8985
|3054
|2006.11.07 06:45
|s/l
|1527
|100.00
|1.9055
|1.9055
|1.8985
|-35000.00
|4856206.58
|3055
|2006.11.07 06:45
|sell
|1528
|100.00
|1.9060
|1.9095
|1.9025
|3056
|2006.11.07 16:20
|s/l
|1528
|100.00
|1.9095
|1.9095
|1.9025
|-35000.00
|4821206.58
|3057
|2006.11.07 16:20
|sell
|1529
|100.00
|1.9094
|1.9129
|1.9059
|3058
|2006.11.07 21:45
|t/p
|1529
|100.00
|1.9059
|1.9129
|1.9059
|35000.00
|4856206.58
|3059
|2006.11.07 21:45
|buy
|1530
|100.00
|1.9053
|1.9018
|1.9088
|3060
|2006.11.08 11:05
|t/p
|1530
|100.00
|1.9088
|1.9018
|1.9088
|34735.36
|4890941.94
|3061
|2006.11.08 11:05
|sell
|1531
|100.00
|1.9096
|1.9131
|1.9061
|3062
|2006.11.08 14:45
|t/p
|1531
|100.00
|1.9061
|1.9131
|1.9061
|35000.00
|4925941.94
|3063
|2006.11.08 14:45
|buy
|1532
|100.00
|1.9055
|1.9020
|1.9090
|3064
|2006.11.08 16:20
|s/l
|1532
|100.00
|1.9020
|1.9020
|1.9090
|-35000.00
|4890941.94
|3065
|2006.11.08 16:20
|buy
|1533
|100.00
|1.9021
|1.8986
|1.9056
|3066
|2006.11.08 18:05
|t/p
|1533
|100.00
|1.9056
|1.8986
|1.9056
|35000.00
|4925941.94
|3067
|2006.11.08 18:10
|buy
|1534
|100.00
|1.9049
|1.9014
|1.9084
|3068
|2006.11.09 15:20
|s/l
|1534
|100.00
|1.9014
|1.9014
|1.9084
|-35793.93
|4890148.00
|3069
|2006.11.09 15:20
|buy
|1535
|100.00
|1.9018
|1.8983
|1.9053
|3070
|2006.11.09 15:45
|s/l
|1535
|100.00
|1.8983
|1.8983
|1.9053
|-35000.00
|4855148.00
|3071
|2006.11.09 15:45
|buy
|1536
|100.00
|1.8977
|1.8942
|1.9012
|3072
|2006.11.09 17:05
|t/p
|1536
|100.00
|1.9012
|1.8942
|1.9012
|35000.00
|4890148.00
|3073
|2006.11.09 17:10
|buy
|1537
|100.00
|1.9030
|1.8995
|1.9065
|3074
|2006.11.09 17:15
|s/l
|1537
|100.00
|1.8995
|1.8995
|1.9065
|-35000.00
|4855148.00
|3075
|2006.11.09 17:15
|buy
|1538
|100.00
|1.8999
|1.8964
|1.9034
|3076
|2006.11.09 18:20
|t/p
|1538
|100.00
|1.9034
|1.8964
|1.9034
|35000.00
|4890148.00
|3077
|2006.11.09 19:00
|sell
|1539
|100.00
|1.9067
|1.9102
|1.9032
|3078
|2006.11.10 04:20
|s/l
|1539
|100.00
|1.9102
|1.9102
|1.9032
|-35044.97
|4855103.03
|3079
|2006.11.10 04:20
|sell
|1540
|100.00
|1.9111
|1.9146
|1.9076
|3080
|2006.11.10 09:45
|t/p
|1540
|100.00
|1.9076
|1.9146
|1.9076
|35000.00
|4890103.03
|3081
|2006.11.10 09:45
|buy
|1541
|100.00
|1.9076
|1.9041
|1.9111
|3082
|2006.11.10 10:20
|t/p
|1541
|100.00
|1.9111
|1.9041
|1.9111
|35000.00
|4925103.03
|3083
|2006.11.10 11:00
|sell
|1542
|100.00
|1.9149
|1.9184
|1.9114
|3084
|2006.11.10 12:50
|s/l
|1542
|100.00
|1.9184
|1.9184
|1.9114
|-35000.00
|4890103.03
|3085
|2006.11.10 12:50
|sell
|1543
|100.00
|1.9182
|1.9217
|1.9147
|3086
|2006.11.10 14:05
|t/p
|1543
|100.00
|1.9147
|1.9217
|1.9147
|35000.00
|4925103.03
|3087
|2006.11.10 14:05
|buy
|1544
|100.00
|1.9145
|1.9110
|1.9180
|3088
|2006.11.10 21:40
|s/l
|1544
|100.00
|1.9110
|1.9110
|1.9180
|-35000.00
|4890103.03
|3089
|2006.11.10 21:40
|buy
|1545
|100.00
|1.9113
|1.9078
|1.9148
|3090
|2006.11.13 03:20
|t/p
|1545
|100.00
|1.9148
|1.9078
|1.9148
|34735.36
|4924838.39
|3091
|2006.11.13 03:20
|sell
|1546
|100.00
|1.9155
|1.9190
|1.9120
|3092
|2006.11.13 09:50
|t/p
|1546
|100.00
|1.9120
|1.9190
|1.9120
|35000.00
|4959838.39
|3093
|2006.11.13 09:50
|buy
|1547
|100.00
|1.9117
|1.9082
|1.9152
|3094
|2006.11.13 11:40
|s/l
|1547
|100.00
|1.9082
|1.9082
|1.9152
|-35000.00
|4924838.39
|3095
|2006.11.13 11:40
|buy
|1548
|100.00
|1.9083
|1.9048
|1.9118
|3096
|2006.11.13 13:40
|s/l
|1548
|100.00
|1.9048
|1.9048
|1.9118
|-35000.00
|4889838.39
|3097
|2006.11.13 13:40
|buy
|1549
|100.00
|1.9049
|1.9014
|1.9084
|3098
|2006.11.13 16:10
|s/l
|1549
|100.00
|1.9014
|1.9014
|1.9084
|-35000.00
|4854838.39
|3099
|2006.11.13 16:10
|buy
|1550
|100.00
|1.9018
|1.8983
|1.9053
|3100
|2006.11.14 01:50
|t/p
|1550
|100.00
|1.9053
|1.8983
|1.9053
|34735.36
|4889573.74
|3101
|2006.11.14 01:50
|sell
|1551
|100.00
|1.9053
|1.9088
|1.9018
|3102
|2006.11.14 03:10
|t/p
|1551
|100.00
|1.9018
|1.9088
|1.9018
|35000.00
|4924573.74
|3103
|2006.11.14 03:10
|buy
|1552
|100.00
|1.9018
|1.8983
|1.9053
|3104
|2006.11.14 06:45
|t/p
|1552
|100.00
|1.9053
|1.8983
|1.9053
|35000.00
|4959573.74
|3105
|2006.11.14 06:45
|sell
|1553
|100.00
|1.9053
|1.9088
|1.9018
|3106
|2006.11.14 09:20
|t/p
|1553
|100.00
|1.9018
|1.9088
|1.9018
|35000.00
|4994573.74
|3107
|2006.11.14 09:20
|buy
|1554
|100.00
|1.9013
|1.8978
|1.9048
|3108
|2006.11.14 10:35
|t/p
|1554
|100.00
|1.9048
|1.8978
|1.9048
|35000.00
|5029573.74
|3109
|2006.11.14 10:45
|buy
|1555
|100.00
|1.9023
|1.8988
|1.9058
|3110
|2006.11.14 11:35
|s/l
|1555
|100.00
|1.8988
|1.8988
|1.9058
|-35000.00
|4994573.74
|3111
|2006.11.14 11:35
|buy
|1556
|100.00
|1.8984
|1.8949
|1.9019
|3112
|2006.11.14 11:40
|t/p
|1556
|100.00
|1.9019
|1.8949
|1.9019
|35000.00
|5029573.74
|3113
|2006.11.14 11:40
|buy
|1557
|100.00
|1.9036
|1.9001
|1.9071
|3114
|2006.11.14 12:05
|s/l
|1557
|100.00
|1.9001
|1.9001
|1.9071
|-35000.00
|4994573.74
|3115
|2006.11.14 12:05
|buy
|1558
|100.00
|1.8996
|1.8961
|1.9031
|3116
|2006.11.14 15:40
|t/p
|1558
|100.00
|1.9031
|1.8961
|1.9031
|35000.00
|5029573.74
|3117
|2006.11.14 16:00
|sell
|1559
|100.00
|1.9024
|1.9059
|1.8989
|3118
|2006.11.14 17:00
|t/p
|1559
|100.00
|1.8989
|1.9059
|1.8989
|35000.00
|5064573.74
|3119
|2006.11.14 17:00
|buy
|1560
|100.00
|1.8989
|1.8954
|1.9024
|3120
|2006.11.14 17:05
|s/l
|1560
|100.00
|1.8954
|1.8954
|1.9024
|-35000.00
|5029573.74
|3121
|2006.11.14 17:05
|buy
|1561
|100.00
|1.8939
|1.8904
|1.8974
|3122
|2006.11.14 17:15
|t/p
|1561
|100.00
|1.8974
|1.8904
|1.8974
|35000.00
|5064573.74
|3123
|2006.11.14 17:20
|buy
|1562
|100.00
|1.8980
|1.8945
|1.9015
|3124
|2006.11.14 17:35
|s/l
|1562
|100.00
|1.8945
|1.8945
|1.9015
|-35000.00
|5029573.74
|3125
|2006.11.14 17:35
|buy
|1563
|100.00
|1.8927
|1.8892
|1.8962
|3126
|2006.11.14 19:05
|t/p
|1563
|100.00
|1.8962
|1.8892
|1.8962
|35000.00
|5064573.74
|3127
|2006.11.14 19:05
|buy
|1564
|100.00
|1.8971
|1.8936
|1.9006
|3128
|2006.11.15 08:10
|s/l
|1564
|100.00
|1.8936
|1.8936
|1.9006
|-35264.64
|5029309.10
|3129
|2006.11.15 08:10
|buy
|1565
|100.00
|1.8923
|1.8888
|1.8958
|3130
|2006.11.15 09:10
|t/p
|1565
|100.00
|1.8958
|1.8888
|1.8958
|35000.00
|5064309.10
|3131
|2006.11.15 09:20
|buy
|1566
|100.00
|1.8937
|1.8902
|1.8972
|3132
|2006.11.15 11:40
|s/l
|1566
|100.00
|1.8902
|1.8902
|1.8972
|-35000.00
|5029309.10
|3133
|2006.11.15 11:40
|buy
|1567
|100.00
|1.8901
|1.8866
|1.8936
|3134
|2006.11.15 11:50
|t/p
|1567
|100.00
|1.8936
|1.8866
|1.8936
|35000.00
|5064309.10
|3135
|2006.11.15 11:50
|sell
|1568
|100.00
|1.8951
|1.8986
|1.8916
|3136
|2006.11.15 12:05
|t/p
|1568
|100.00
|1.8916
|1.8986
|1.8916
|35000.00
|5099309.10
|3137
|2006.11.15 12:05
|buy
|1569
|100.00
|1.8886
|1.8851
|1.8921
|3138
|2006.11.15 12:50
|s/l
|1569
|100.00
|1.8851
|1.8851
|1.8921
|-35000.00
|5064309.10
|3139
|2006.11.15 12:50
|buy
|1570
|100.00
|1.8853
|1.8818
|1.8888
|3140
|2006.11.15 19:59
|t/p
|1570
|100.00
|1.8888
|1.8818
|1.8888
|35000.00
|5099309.10
|3141
|2006.11.15 19:59
|sell
|1571
|100.00
|1.8894
|1.8929
|1.8859
|3142
|2006.11.16 10:35
|t/p
|1571
|100.00
|1.8859
|1.8929
|1.8859
|34865.08
|5134174.18
|3143
|2006.11.16 10:35
|buy
|1572
|100.00
|1.8856
|1.8821
|1.8891
|3144
|2006.11.16 11:35
|t/p
|1572
|100.00
|1.8891
|1.8821
|1.8891
|35000.00
|5169174.18
|3145
|2006.11.16 11:45
|buy
|1573
|100.00
|1.8866
|1.8831
|1.8901
|3146
|2006.11.16 15:40
|t/p
|1573
|100.00
|1.8901
|1.8831
|1.8901
|35000.00
|5204174.18
|3147
|2006.11.16 15:40
|sell
|1574
|100.00
|1.8923
|1.8958
|1.8888
|3148
|2006.11.16 16:05
|t/p
|1574
|100.00
|1.8888
|1.8958
|1.8888
|35000.00
|5239174.18
|3149
|2006.11.16 16:05
|buy
|1575
|100.00
|1.8870
|1.8835
|1.8905
|3150
|2006.11.16 16:20
|t/p
|1575
|100.00
|1.8905
|1.8835
|1.8905
|35000.00
|5274174.18
|3151
|2006.11.16 16:20
|sell
|1576
|100.00
|1.8907
|1.8942
|1.8872
|3152
|2006.11.17 04:10
|t/p
|1576
|100.00
|1.8872
|1.8942
|1.8872
|34955.03
|5309129.21
|3153
|2006.11.17 04:10
|buy
|1577
|100.00
|1.8872
|1.8837
|1.8907
|3154
|2006.11.17 10:05
|s/l
|1577
|100.00
|1.8837
|1.8837
|1.8907
|-35000.00
|5274129.21
|3155
|2006.11.17 10:05
|buy
|1578
|100.00
|1.8839
|1.8804
|1.8874
|3156
|2006.11.17 12:10
|t/p
|1578
|100.00
|1.8874
|1.8804
|1.8874
|35000.00
|5309129.21
|3157
|2006.11.17 12:20
|buy
|1579
|100.00
|1.8856
|1.8821
|1.8891
|3158
|2006.11.17 16:35
|t/p
|1579
|100.00
|1.8891
|1.8821
|1.8891
|35000.00
|5344129.21
|3159
|2006.11.17 16:35
|sell
|1580
|100.00
|1.8916
|1.8951
|1.8881
|3160
|2006.11.17 16:40
|t/p
|1580
|100.00
|1.8881
|1.8951
|1.8881
|35000.00
|5379129.21
|3161
|2006.11.17 16:40
|sell
|1581
|100.00
|1.8874
|1.8909
|1.8839
|3162
|2006.11.17 16:50
|s/l
|1581
|100.00
|1.8909
|1.8909
|1.8839
|-35000.00
|5344129.21
|3163
|2006.11.17 16:50
|sell
|1582
|100.00
|1.8907
|1.8942
|1.8872
|3164
|2006.11.17 17:20
|s/l
|1582
|100.00
|1.8942
|1.8942
|1.8872
|-35000.00
|5309129.21
|3165
|2006.11.17 17:20
|sell
|1583
|100.00
|1.8966
|1.9001
|1.8931
|3166
|2006.11.21 13:15
|s/l
|1583
|100.00
|1.9001
|1.9001
|1.8931
|-35089.94
|5274039.27
|3167
|2006.11.21 13:15
|sell
|1584
|100.00
|1.9003
|1.9038
|1.8968
|3168
|2006.11.22 09:35
|s/l
|1584
|100.00
|1.9038
|1.9038
|1.8968
|-35044.97
|5238994.29
|3169
|2006.11.22 09:50
|buy
|1585
|100.00
|1.9026
|1.8991
|1.9061
|3170
|2006.11.22 10:50
|t/p
|1585
|100.00
|1.9061
|1.8991
|1.9061
|35000.00
|5273994.29
|3171
|2006.11.22 10:50
|sell
|1586
|100.00
|1.9064
|1.9099
|1.9029
|3172
|2006.11.22 14:20
|s/l
|1586
|100.00
|1.9099
|1.9099
|1.9029
|-35000.00
|5238994.29
|3173
|2006.11.22 14:20
|sell
|1587
|100.00
|1.9099
|1.9134
|1.9064
|3174
|2006.11.22 15:20
|s/l
|1587
|100.00
|1.9134
|1.9134
|1.9064
|-35000.00
|5203994.29
|3175
|2006.11.22 15:20
|sell
|1588
|100.00
|1.9138
|1.9173
|1.9103
|3176
|2006.11.23 11:20
|s/l
|1588
|100.00
|1.9173
|1.9173
|1.9103
|-35134.92
|5168859.38
|3177
|2006.11.23 11:20
|sell
|1589
|100.00
|1.9169
|1.9204
|1.9134
|3178
|2006.11.23 12:40
|t/p
|1589
|100.00
|1.9134
|1.9204
|1.9134
|35000.00
|5203859.38
|3179
|2006.11.23 12:40
|buy
|1590
|100.00
|1.9134
|1.9099
|1.9169
|3180
|2006.11.24 09:05
|t/p
|1590
|100.00
|1.9169
|1.9099
|1.9169
|34735.36
|5238594.73
|3181
|2006.11.24 09:05
|sell
|1591
|100.00
|1.9174
|1.9209
|1.9139
|3182
|2006.11.24 10:15
|s/l
|1591
|100.00
|1.9209
|1.9209
|1.9139
|-35000.00
|5203594.73
|3183
|2006.11.24 10:15
|sell
|1592
|100.00
|1.9218
|1.9253
|1.9183
|3184
|2006.11.24 10:40
|s/l
|1592
|100.00
|1.9253
|1.9253
|1.9183
|-35000.00
|5168594.73
|3185
|2006.11.24 10:40
|sell
|1593
|100.00
|1.9268
|1.9303
|1.9233
|3186
|2006.11.24 10:50
|s/l
|1593
|100.00
|1.9303
|1.9303
|1.9233
|-35000.00
|5133594.73
|3187
|2006.11.24 10:50
|sell
|1594
|100.00
|1.9335
|1.9370
|1.9300
|3188
|2006.11.24 11:35
|t/p
|1594
|100.00
|1.9300
|1.9370
|1.9300
|35000.00
|5168594.73
|3189
|2006.11.24 11:35
|sell
|1595
|100.00
|1.9288
|1.9323
|1.9253
|3190
|2006.11.24 12:15
|s/l
|1595
|100.00
|1.9323
|1.9323
|1.9253
|-35000.00
|5133594.73
|3191
|2006.11.24 12:15
|sell
|1596
|100.00
|1.9340
|1.9375
|1.9305
|3192
|2006.11.27 00:00
|s/l
|1596
|100.00
|1.9375
|1.9375
|1.9305
|-35044.97
|5098549.76
|3193
|2006.11.27 00:00
|sell
|1597
|100.00
|1.9460
|1.9495
|1.9425
|3194
|2006.11.27 00:15
|t/p
|1597
|100.00
|1.9425
|1.9495
|1.9425
|35000.00
|5133549.76
|3195
|2006.11.27 00:15
|sell
|1598
|100.00
|1.9397
|1.9432
|1.9362
|3196
|2006.11.27 07:20
|t/p
|1598
|100.00
|1.9362
|1.9432
|1.9362
|35000.00
|5168549.76
|3197
|2006.11.27 07:20
|buy
|1599
|100.00
|1.9355
|1.9320
|1.9390
|3198
|2006.11.27 10:10
|t/p
|1599
|100.00
|1.9390
|1.9320
|1.9390
|35000.00
|5203549.76
|3199
|2006.11.27 10:29
|buy
|1600
|100.00
|1.9357
|1.9322
|1.9392
|3200
|2006.11.27 10:50
|s/l
|1600
|100.00
|1.9322
|1.9322
|1.9392
|-35000.00
|5168549.76
|3201
|2006.11.27 10:50
|buy
|1601
|100.00
|1.9309
|1.9274
|1.9344
|3202
|2006.11.27 11:10
|t/p
|1601
|100.00
|1.9344
|1.9274
|1.9344
|35000.00
|5203549.76
|3203
|2006.11.27 11:10
|buy
|1602
|100.00
|1.9363
|1.9328
|1.9398
|3204
|2006.11.27 11:20
|s/l
|1602
|100.00
|1.9328
|1.9328
|1.9398
|-35000.00
|5168549.76
|3205
|2006.11.27 11:20
|buy
|1603
|100.00
|1.9329
|1.9294
|1.9364
|3206
|2006.11.27 11:35
|t/p
|1603
|100.00
|1.9364
|1.9294
|1.9364
|35000.00
|5203549.76
|3207
|2006.11.27 11:50
|buy
|1604
|100.00
|1.9356
|1.9321
|1.9391
|3208
|2006.11.27 11:59
|t/p
|1604
|100.00
|1.9391
|1.9321
|1.9391
|35000.00
|5238549.76
|3209
|2006.11.27 12:00
|sell
|1605
|100.00
|1.9388
|1.9423
|1.9353
|3210
|2006.11.27 14:35
|t/p
|1605
|100.00
|1.9353
|1.9423
|1.9353
|35000.00
|5273549.76
|3211
|2006.11.27 14:35
|buy
|1606
|100.00
|1.9347
|1.9312
|1.9382
|3212
|2006.11.27 17:10
|t/p
|1606
|100.00
|1.9382
|1.9312
|1.9382
|35000.00
|5308549.76
|3213
|2006.11.27 18:00
|sell
|1607
|100.00
|1.9368
|1.9403
|1.9333
|3214
|2006.11.28 03:50
|s/l
|1607
|100.00
|1.9403
|1.9403
|1.9333
|-35044.97
|5273504.79
|3215
|2006.11.28 03:50
|sell
|1608
|100.00
|1.9404
|1.9439
|1.9369
|3216
|2006.11.28 10:20
|s/l
|1608
|100.00
|1.9439
|1.9439
|1.9369
|-35000.00
|5238504.79
|3217
|2006.11.28 10:20
|sell
|1609
|100.00
|1.9457
|1.9492
|1.9422
|3218
|2006.11.28 16:20
|s/l
|1609
|100.00
|1.9492
|1.9492
|1.9422
|-35000.00
|5203504.79
|3219
|2006.11.28 16:20
|sell
|1610
|100.00
|1.9489
|1.9524
|1.9454
|3220
|2006.11.28 20:15
|s/l
|1610
|100.00
|1.9524
|1.9524
|1.9454
|-35000.00
|5168504.79
|3221
|2006.11.28 21:00
|sell
|1611
|100.00
|1.9506
|1.9541
|1.9471
|3222
|2006.11.29 01:35
|s/l
|1611
|100.00
|1.9541
|1.9541
|1.9471
|-35044.97
|5133459.82
|3223
|2006.11.29 01:35
|sell
|1612
|100.00
|1.9539
|1.9574
|1.9504
|3224
|2006.11.29 09:35
|t/p
|1612
|100.00
|1.9504
|1.9574
|1.9504
|35000.00
|5168459.82
|3225
|2006.11.29 09:35
|buy
|1613
|100.00
|1.9498
|1.9463
|1.9533
|3226
|2006.11.29 15:50
|t/p
|1613
|100.00
|1.9533
|1.9463
|1.9533
|35000.00
|5203459.82
|3227
|2006.11.29 15:50
|sell
|1614
|100.00
|1.9540
|1.9575
|1.9505
|3228
|2006.11.29 15:59
|t/p
|1614
|100.00
|1.9505
|1.9575
|1.9505
|35000.00
|5238459.82
|3229
|2006.11.29 15:59
|buy
|1615
|100.00
|1.9490
|1.9455
|1.9525
|3230
|2006.11.29 16:30
|t/p
|1615
|100.00
|1.9525
|1.9455
|1.9525
|35000.00
|5273459.82
|3231
|2006.11.29 17:00
|sell
|1616
|100.00
|1.9518
|1.9553
|1.9483
|3232
|2006.11.29 18:05
|t/p
|1616
|100.00
|1.9483
|1.9553
|1.9483
|35000.00
|5308459.82
|3233
|2006.11.29 18:05
|buy
|1617
|100.00
|1.9474
|1.9439
|1.9509
|3234
|2006.11.29 20:10
|s/l
|1617
|100.00
|1.9439
|1.9439
|1.9509
|-35000.00
|5273459.82
|3235
|2006.11.29 20:10
|buy
|1618
|100.00
|1.9443
|1.9408
|1.9478
|3236
|2006.11.29 20:20
|t/p
|1618
|100.00
|1.9478
|1.9408
|1.9478
|35000.00
|5308459.82
|3237
|2006.11.29 20:20
|buy
|1619
|100.00
|1.9490
|1.9455
|1.9525
|3238
|2006.11.29 20:30
|s/l
|1619
|100.00
|1.9455
|1.9455
|1.9525
|-35000.00
|5273459.82
|3239
|2006.11.29 20:30
|buy
|1620
|100.00
|1.9454
|1.9419
|1.9489
|3240
|2006.11.30 07:05
|t/p
|1620
|100.00
|1.9489
|1.9419
|1.9489
|34206.07
|5307665.88
|3241
|2006.11.30 07:05
|sell
|1621
|100.00
|1.9492
|1.9527
|1.9457
|3242
|2006.11.30 09:10
|s/l
|1621
|100.00
|1.9527
|1.9527
|1.9457
|-35000.00
|5272665.88
|3243
|2006.11.30 09:10
|sell
|1622
|100.00
|1.9561
|1.9596
|1.9526
|3244
|2006.11.30 09:15
|t/p
|1622
|100.00
|1.9526
|1.9596
|1.9526
|35000.00
|5307665.88
|3245
|2006.11.30 09:15
|sell
|1623
|100.00
|1.9514
|1.9549
|1.9479
|3246
|2006.11.30 09:50
|s/l
|1623
|100.00
|1.9549
|1.9549
|1.9479
|-35000.00
|5272665.88
|3247
|2006.11.30 09:50
|sell
|1624
|100.00
|1.9556
|1.9591
|1.9521
|3248
|2006.11.30 10:05
|t/p
|1624
|100.00
|1.9521
|1.9591
|1.9521
|35000.00
|5307665.88
|3249
|2006.11.30 10:05
|sell
|1625
|100.00
|1.9515
|1.9550
|1.9480
|3250
|2006.11.30 10:20
|s/l
|1625
|100.00
|1.9550
|1.9550
|1.9480
|-35000.00
|5272665.88
|3251
|2006.11.30 10:20
|sell
|1626
|100.00
|1.9547
|1.9582
|1.9512
|3252
|2006.11.30 15:15
|s/l
|1626
|100.00
|1.9582
|1.9582
|1.9512
|-35000.00
|5237665.88
|3253
|2006.11.30 15:15
|sell
|1627
|100.00
|1.9581
|1.9616
|1.9546
|3254
|2006.11.30 17:20
|s/l
|1627
|100.00
|1.9616
|1.9616
|1.9546
|-35000.00
|5202665.88
|3255
|2006.11.30 17:20
|sell
|1628
|100.00
|1.9634
|1.9669
|1.9599
|3256
|2006.11.30 17:50
|s/l
|1628
|100.00
|1.9669
|1.9669
|1.9599
|-35000.00
|5167665.88
|3257
|2006.11.30 17:50
|sell
|1629
|100.00
|1.9675
|1.9710
|1.9640
|3258
|2006.12.01 08:05
|s/l
|1629
|100.00
|1.9710
|1.9710
|1.9640
|-35044.97
|5132620.91
|3259
|2006.12.01 08:15
|buy
|1630
|100.00
|1.9674
|1.9639
|1.9709
|3260
|2006.12.01 08:29
|t/p
|1630
|100.00
|1.9709
|1.9639
|1.9709
|35000.00
|5167620.91
|3261
|2006.12.01 09:00
|sell
|1631
|100.00
|1.9728
|1.9763
|1.9693
|3262
|2006.12.01 10:05
|t/p
|1631
|100.00
|1.9693
|1.9763
|1.9693
|35000.00
|5202620.91
|3263
|2006.12.01 10:05
|buy
|1632
|100.00
|1.9693
|1.9658
|1.9728
|3264
|2006.12.01 10:20
|t/p
|1632
|100.00
|1.9728
|1.9658
|1.9728
|35000.00
|5237620.91
|3265
|2006.12.01 10:20
|sell
|1633
|100.00
|1.9733
|1.9768
|1.9698
|3266
|2006.12.01 10:29
|t/p
|1633
|100.00
|1.9698
|1.9768
|1.9698
|35000.00
|5272620.91
|3267
|2006.12.01 10:29
|buy
|1634
|100.00
|1.9696
|1.9661
|1.9731
|3268
|2006.12.01 11:50
|s/l
|1634
|100.00
|1.9661
|1.9661
|1.9731
|-35000.00
|5237620.91
|3269
|2006.12.01 11:50
|buy
|1635
|100.00
|1.9656
|1.9621
|1.9691
|3270
|2006.12.01 15:15
|t/p
|1635
|100.00
|1.9691
|1.9621
|1.9691
|35000.00
|5272620.91
|3271
|2006.12.01 15:15
|sell
|1636
|100.00
|1.9696
|1.9731
|1.9661
|3272
|2006.12.01 16:15
|s/l
|1636
|100.00
|1.9731
|1.9731
|1.9661
|-35000.00
|5237620.91
|3273
|2006.12.01 16:15
|sell
|1637
|100.00
|1.9731
|1.9766
|1.9696
|3274
|2006.12.01 17:20
|s/l
|1637
|100.00
|1.9766
|1.9766
|1.9696
|-35000.00
|5202620.91
|3275
|2006.12.01 17:20
|sell
|1638
|100.00
|1.9813
|1.9848
|1.9778
|3276
|2006.12.01 17:50
|s/l
|1638
|100.00
|1.9848
|1.9848
|1.9778
|-35000.00
|5167620.91
|3277
|2006.12.01 17:50
|sell
|1639
|100.00
|1.9846
|1.9881
|1.9811
|3278
|2006.12.01 17:59
|t/p
|1639
|100.00
|1.9811
|1.9881
|1.9811
|35000.00
|5202620.91
|3279
|2006.12.01 17:59
|sell
|1640
|100.00
|1.9806
|1.9841
|1.9771
|3280
|2006.12.04 00:00
|t/p
|1640
|100.00
|1.9771
|1.9841
|1.9771
|34955.03
|5237575.94
|3281
|2006.12.04 00:00
|buy
|1641
|100.00
|1.9770
|1.9735
|1.9805
|3282
|2006.12.04 00:35
|t/p
|1641
|100.00
|1.9805
|1.9735
|1.9805
|35000.00
|5272575.94
|3283
|2006.12.04 00:45
|buy
|1642
|100.00
|1.9788
|1.9753
|1.9823
|3284
|2006.12.04 00:59
|t/p
|1642
|100.00
|1.9823
|1.9753
|1.9823
|35000.00
|5307575.94
|3285
|2006.12.04 01:00
|sell
|1643
|100.00
|1.9833
|1.9868
|1.9798
|3286
|2006.12.04 03:15
|t/p
|1643
|100.00
|1.9798
|1.9868
|1.9798
|35000.00
|5342575.94
|3287
|2006.12.04 03:15
|buy
|1644
|100.00
|1.9796
|1.9761
|1.9831
|3288
|2006.12.04 09:45
|s/l
|1644
|100.00
|1.9761
|1.9761
|1.9831
|-35000.00
|5307575.94
|3289
|2006.12.04 09:45
|buy
|1645
|100.00
|1.9765
|1.9730
|1.9800
|3290
|2006.12.04 10:10
|s/l
|1645
|100.00
|1.9730
|1.9730
|1.9800
|-35000.00
|5272575.94
|3291
|2006.12.04 10:10
|buy
|1646
|100.00
|1.9728
|1.9693
|1.9763
|3292
|2006.12.04 10:35
|t/p
|1646
|100.00
|1.9763
|1.9693
|1.9763
|35000.00
|5307575.94
|3293
|2006.12.04 10:35
|buy
|1647
|100.00
|1.9774
|1.9739
|1.9809
|3294
|2006.12.04 10:50
|s/l
|1647
|100.00
|1.9739
|1.9739
|1.9809
|-35000.00
|5272575.94
|3295
|2006.12.04 10:50
|buy
|1648
|100.00
|1.9731
|1.9696
|1.9766
|3296
|2006.12.04 10:59
|t/p
|1648
|100.00
|1.9766
|1.9696
|1.9766
|35000.00
|5307575.94
|3297
|2006.12.04 11:00
|sell
|1649
|100.00
|1.9793
|1.9828
|1.9758
|3298
|2006.12.04 11:45
|t/p
|1649
|100.00
|1.9758
|1.9828
|1.9758
|35000.00
|5342575.94
|3299
|2006.12.04 11:45
|buy
|1650
|100.00
|1.9757
|1.9722
|1.9792
|3300
|2006.12.04 12:40
|t/p
|1650
|100.00
|1.9792
|1.9722
|1.9792
|35000.00
|5377575.94
|3301
|2006.12.04 12:50
|buy
|1651
|100.00
|1.9786
|1.9751
|1.9821
|3302
|2006.12.04 15:40
|s/l
|1651
|100.00
|1.9751
|1.9751
|1.9821
|-35000.00
|5342575.94
|3303
|2006.12.04 15:40
|buy
|1652
|100.00
|1.9753
|1.9718
|1.9788
|3304
|2006.12.04 17:50
|t/p
|1652
|100.00
|1.9788
|1.9718
|1.9788
|35000.00
|5377575.94
|3305
|2006.12.04 18:00
|sell
|1653
|100.00
|1.9787
|1.9822
|1.9752
|3306
|2006.12.05 00:15
|s/l
|1653
|100.00
|1.9822
|1.9822
|1.9752
|-35044.97
|5342530.97
|3307
|2006.12.05 00:15
|sell
|1654
|100.00
|1.9819
|1.9854
|1.9784
|3308
|2006.12.05 02:20
|t/p
|1654
|100.00
|1.9784
|1.9854
|1.9784
|35000.00
|5377530.97
|3309
|2006.12.05 02:20
|buy
|1655
|100.00
|1.9783
|1.9748
|1.9818
|3310
|2006.12.05 10:05
|s/l
|1655
|100.00
|1.9748
|1.9748
|1.9818
|-35000.00
|5342530.97
|3311
|2006.12.05 10:05
|buy
|1656
|100.00
|1.9737
|1.9702
|1.9772
|3312
|2006.12.05 10:40
|t/p
|1656
|100.00
|1.9772
|1.9702
|1.9772
|35000.00
|5377530.97
|3313
|2006.12.05 10:50
|buy
|1657
|100.00
|1.9755
|1.9720
|1.9790
|3314
|2006.12.05 15:35
|t/p
|1657
|100.00
|1.9790
|1.9720
|1.9790
|35000.00
|5412530.97
|3315
|2006.12.05 15:35
|sell
|1658
|100.00
|1.9807
|1.9842
|1.9772
|3316
|2006.12.05 15:40
|t/p
|1658
|100.00
|1.9772
|1.9842
|1.9772
|35000.00
|5447530.97
|3317
|2006.12.05 15:40
|buy
|1659
|100.00
|1.9755
|1.9720
|1.9790
|3318
|2006.12.05 15:45
|t/p
|1659
|100.00
|1.9790
|1.9720
|1.9790
|35000.00
|5482530.97
|3319
|2006.12.05 15:45
|sell
|1660
|100.00
|1.9804
|1.9839
|1.9769
|3320
|2006.12.05 16:00
|t/p
|1660
|100.00
|1.9769
|1.9839
|1.9769
|35000.00
|5517530.97
|3321
|2006.12.05 16:00
|sell
|1661
|100.00
|1.9765
|1.9800
|1.9730
|3322
|2006.12.05 17:05
|t/p
|1661
|100.00
|1.9730
|1.9800
|1.9730
|35000.00
|5552530.97
|3323
|2006.12.05 17:05
|buy
|1662
|100.00
|1.9694
|1.9659
|1.9729
|3324
|2006.12.05 17:10
|t/p
|1662
|100.00
|1.9729
|1.9659
|1.9729
|35000.00
|5587530.97
|3325
|2006.12.05 17:10
|sell
|1663
|100.00
|1.9764
|1.9799
|1.9729
|3326
|2006.12.05 17:15
|t/p
|1663
|100.00
|1.9729
|1.9799
|1.9729
|35000.00
|5622530.97
|3327
|2006.12.05 17:15
|buy
|1664
|100.00
|1.9709
|1.9674
|1.9744
|3328
|2006.12.05 18:40
|t/p
|1664
|100.00
|1.9744
|1.9674
|1.9744
|35000.00
|5657530.97
|3329
|2006.12.05 18:40
|buy
|1665
|100.00
|1.9749
|1.9714
|1.9784
|3330
|2006.12.06 09:10
|s/l
|1665
|100.00
|1.9714
|1.9714
|1.9784
|-35264.64
|5622266.32
|3331
|2006.12.06 09:10
|buy
|1666
|100.00
|1.9713
|1.9678
|1.9748
|3332
|2006.12.06 11:15
|s/l
|1666
|100.00
|1.9678
|1.9678
|1.9748
|-35000.00
|5587266.32
|3333
|2006.12.06 11:15
|buy
|1667
|100.00
|1.9681
|1.9646
|1.9716
|3334
|2006.12.06 11:40
|s/l
|1667
|100.00
|1.9646
|1.9646
|1.9716
|-35000.00
|5552266.32
|3335
|2006.12.06 11:40
|buy
|1668
|100.00
|1.9633
|1.9598
|1.9668
|3336
|2006.12.06 11:45
|t/p
|1668
|100.00
|1.9668
|1.9598
|1.9668
|35000.00
|5587266.32
|3337
|2006.12.06 11:45
|buy
|1669
|100.00
|1.9688
|1.9653
|1.9723
|3338
|2006.12.06 12:05
|s/l
|1669
|100.00
|1.9653
|1.9653
|1.9723
|-35000.00
|5552266.32
|3339
|2006.12.06 12:05
|buy
|1670
|100.00
|1.9646
|1.9611
|1.9681
|3340
|2006.12.06 17:05
|t/p
|1670
|100.00
|1.9681
|1.9611
|1.9681
|35000.00
|5587266.32
|3341
|2006.12.06 17:05
|sell
|1671
|100.00
|1.9692
|1.9727
|1.9657
|3342
|2006.12.06 21:20
|t/p
|1671
|100.00
|1.9657
|1.9727
|1.9657
|35000.00
|5622266.32
|3343
|2006.12.06 21:20
|buy
|1672
|100.00
|1.9656
|1.9621
|1.9691
|3344
|2006.12.07 07:10
|t/p
|1672
|100.00
|1.9691
|1.9621
|1.9691
|34206.07
|5656472.39
|3345
|2006.12.07 07:10
|sell
|1673
|100.00
|1.9692
|1.9727
|1.9657
|3346
|2006.12.07 14:20
|t/p
|1673
|100.00
|1.9657
|1.9727
|1.9657
|35000.00
|5691472.39
|3347
|2006.12.07 14:20
|buy
|1674
|100.00
|1.9650
|1.9615
|1.9685
|3348
|2006.12.07 15:05
|t/p
|1674
|100.00
|1.9685
|1.9615
|1.9685
|35000.00
|5726472.39
|3349
|2006.12.07 15:10
|buy
|1675
|100.00
|1.9663
|1.9628
|1.9698
|3350
|2006.12.07 16:20
|s/l
|1675
|100.00
|1.9628
|1.9628
|1.9698
|-35000.00
|5691472.39
|3351
|2006.12.07 16:20
|buy
|1676
|100.00
|1.9630
|1.9595
|1.9665
|3352
|2006.12.08 12:05
|s/l
|1676
|100.00
|1.9595
|1.9595
|1.9665
|-35264.64
|5656207.75
|3353
|2006.12.08 12:05
|buy
|1677
|100.00
|1.9595
|1.9560
|1.9630
|3354
|2006.12.08 15:35
|s/l
|1677
|100.00
|1.9560
|1.9560
|1.9630
|-35000.00
|5621207.75
|3355
|2006.12.08 15:35
|buy
|1678
|100.00
|1.9533
|1.9498
|1.9568
|3356
|2006.12.08 15:45
|t/p
|1678
|100.00
|1.9568
|1.9498
|1.9568
|35000.00
|5656207.75
|3357
|2006.12.08 16:00
|sell
|1679
|100.00
|1.9672
|1.9707
|1.9637
|3358
|2006.12.08 16:15
|s/l
|1679
|100.00
|1.9707
|1.9707
|1.9637
|-35000.00
|5621207.75
|3359
|2006.12.08 16:15
|sell
|1680
|100.00
|1.9707
|1.9742
|1.9672
|3360
|2006.12.08 17:59
|t/p
|1680
|100.00
|1.9672
|1.9742
|1.9672
|35000.00
|5656207.75
|3361
|2006.12.08 17:59
|sell
|1681
|100.00
|1.9664
|1.9699
|1.9629
|3362
|2006.12.08 18:45
|t/p
|1681
|100.00
|1.9629
|1.9699
|1.9629
|35000.00
|5691207.75
|3363
|2006.12.08 18:45
|buy
|1682
|100.00
|1.9561
|1.9526
|1.9596
|3364
|2006.12.08 18:50
|s/l
|1682
|100.00
|1.9526
|1.9526
|1.9596
|-35000.00
|5656207.75
|3365
|2006.12.08 18:50
|buy
|1683
|100.00
|1.9518
|1.9483
|1.9553
|3366
|2006.12.08 18:59
|t/p
|1683
|100.00
|1.9553
|1.9483
|1.9553
|35000.00
|5691207.75
|3367
|2006.12.08 18:59
|buy
|1684
|100.00
|1.9564
|1.9529
|1.9599
|3368
|2006.12.08 21:20
|s/l
|1684
|100.00
|1.9529
|1.9529
|1.9599
|-35000.00
|5656207.75
|3369
|2006.12.08 21:20
|buy
|1685
|100.00
|1.9531
|1.9496
|1.9566
|3370
|2006.12.11 03:20
|s/l
|1685
|100.00
|1.9496
|1.9496
|1.9566
|-35264.64
|5620943.10
|3371
|2006.12.11 03:20
|buy
|1686
|100.00
|1.9493
|1.9458
|1.9528
|3372
|2006.12.11 09:20
|t/p
|1686
|100.00
|1.9528
|1.9458
|1.9528
|35000.00
|5655943.10
|3373
|2006.12.11 09:20
|sell
|1687
|100.00
|1.9528
|1.9563
|1.9493
|3374
|2006.12.11 10:10
|s/l
|1687
|100.00
|1.9563
|1.9563
|1.9493
|-35000.00
|5620943.10
|3375
|2006.12.11 10:10
|sell
|1688
|100.00
|1.9564
|1.9599
|1.9529
|3376
|2006.12.11 11:05
|t/p
|1688
|100.00
|1.9529
|1.9599
|1.9529
|35000.00
|5655943.10
|3377
|2006.12.11 11:05
|sell
|1689
|100.00
|1.9523
|1.9558
|1.9488
|3378
|2006.12.11 14:10
|t/p
|1689
|100.00
|1.9488
|1.9558
|1.9488
|35000.00
|5690943.10
|3379
|2006.12.11 14:10
|buy
|1690
|100.00
|1.9480
|1.9445
|1.9515
|3380
|2006.12.11 17:15
|t/p
|1690
|100.00
|1.9515
|1.9445
|1.9515
|35000.00
|5725943.10
|3381
|2006.12.11 17:15
|sell
|1691
|100.00
|1.9524
|1.9559
|1.9489
|3382
|2006.12.11 18:29
|s/l
|1691
|100.00
|1.9559
|1.9559
|1.9489
|-35000.00
|5690943.10
|3383
|2006.12.11 18:29
|sell
|1692
|100.00
|1.9555
|1.9590
|1.9520
|3384
|2006.12.11 19:20
|s/l
|1692
|100.00
|1.9590
|1.9590
|1.9520
|-35000.00
|5655943.10
|3385
|2006.12.11 19:20
|sell
|1693
|100.00
|1.9589
|1.9624
|1.9554
|3386
|2006.12.12 05:20
|s/l
|1693
|100.00
|1.9624
|1.9624
|1.9554
|-35044.97
|5620898.13
|3387
|2006.12.12 05:20
|sell
|1694
|100.00
|1.9624
|1.9659
|1.9589
|3388
|2006.12.12 09:35
|t/p
|1694
|100.00
|1.9589
|1.9659
|1.9589
|35000.00
|5655898.13
|3389
|2006.12.12 09:35
|buy
|1695
|100.00
|1.9589
|1.9554
|1.9624
|3390
|2006.12.12 11:35
|t/p
|1695
|100.00
|1.9624
|1.9554
|1.9624
|35000.00
|5690898.13
|3391
|2006.12.12 11:50
|buy
|1696
|100.00
|1.9608
|1.9573
|1.9643
|3392
|2006.12.12 12:20
|t/p
|1696
|100.00
|1.9643
|1.9573
|1.9643
|35000.00
|5725898.13
|3393
|2006.12.12 12:20
|sell
|1697
|100.00
|1.9648
|1.9683
|1.9613
|3394
|2006.12.12 12:35
|t/p
|1697
|100.00
|1.9613
|1.9683
|1.9613
|35000.00
|5760898.13
|3395
|2006.12.12 12:35
|buy
|1698
|100.00
|1.9603
|1.9568
|1.9638
|3396
|2006.12.12 14:05
|t/p
|1698
|100.00
|1.9638
|1.9568
|1.9638
|35000.00
|5795898.13
|3397
|2006.12.12 14:05
|sell
|1699
|100.00
|1.9639
|1.9674
|1.9604
|3398
|2006.12.12 15:35
|t/p
|1699
|100.00
|1.9604
|1.9674
|1.9604
|35000.00
|5830898.13
|3399
|2006.12.12 15:35
|buy
|1700
|100.00
|1.9597
|1.9562
|1.9632
|3400
|2006.12.12 15:50
|t/p
|1700
|100.00
|1.9632
|1.9562
|1.9632
|35000.00
|5865898.13
|3401
|2006.12.12 15:50
|sell
|1701
|100.00
|1.9636
|1.9671
|1.9601
|3402
|2006.12.12 16:35
|s/l
|1701
|100.00
|1.9671
|1.9671
|1.9601
|-35000.00
|5830898.13
|3403
|2006.12.12 17:00
|sell
|1702
|100.00
|1.9670
|1.9705
|1.9635
|3404
|2006.12.12 21:10
|t/p
|1702
|100.00
|1.9635
|1.9705
|1.9635
|35000.00
|5865898.13
|3405
|2006.12.12 21:10
|buy
|1703
|100.00
|1.9629
|1.9594
|1.9664
|3406
|2006.12.12 21:20
|t/p
|1703
|100.00
|1.9664
|1.9594
|1.9664
|35000.00
|5900898.13
|3407
|2006.12.12 21:20
|sell
|1704
|100.00
|1.9697
|1.9732
|1.9662
|3408
|2006.12.13 15:35
|t/p
|1704
|100.00
|1.9662
|1.9732
|1.9662
|34955.03
|5935853.16
|3409
|2006.12.13 15:35
|buy
|1705
|100.00
|1.9648
|1.9613
|1.9683
|3410
|2006.12.13 15:40
|t/p
|1705
|100.00
|1.9683
|1.9613
|1.9683
|35000.00
|5970853.16
|3411
|2006.12.13 15:40
|buy
|1706
|100.00
|1.9706
|1.9671
|1.9741
|3412
|2006.12.13 15:45
|s/l
|1706
|100.00
|1.9671
|1.9671
|1.9741
|-35000.00
|5935853.16
|3413
|2006.12.13 15:45
|buy
|1707
|100.00
|1.9648
|1.9613
|1.9683
|3414
|2006.12.13 16:50
|s/l
|1707
|100.00
|1.9613
|1.9613
|1.9683
|-35000.00
|5900853.16
|3415
|2006.12.13 16:50
|buy
|1708
|100.00
|1.9609
|1.9574
|1.9644
|3416
|2006.12.13 17:05
|t/p
|1708
|100.00
|1.9644
|1.9574
|1.9644
|35000.00
|5935853.16
|3417
|2006.12.13 17:05
|buy
|1709
|100.00
|1.9664
|1.9629
|1.9699
|3418
|2006.12.13 17:20
|s/l
|1709
|100.00
|1.9629
|1.9629
|1.9699
|-35000.00
|5900853.16
|3419
|2006.12.13 17:20
|buy
|1710
|100.00
|1.9626
|1.9591
|1.9661
|3420
|2006.12.13 17:35
|t/p
|1710
|100.00
|1.9661
|1.9591
|1.9661
|35000.00
|5935853.16
|3421
|2006.12.13 17:35
|buy
|1711
|100.00
|1.9674
|1.9639
|1.9709
|3422
|2006.12.13 19:35
|s/l
|1711
|100.00
|1.9639
|1.9639
|1.9709
|-35000.00
|5900853.16
|3423
|2006.12.13 19:35
|buy
|1712
|100.00
|1.9641
|1.9606
|1.9676
|3424
|2006.12.13 23:10
|t/p
|1712
|100.00
|1.9676
|1.9606
|1.9676
|35000.00
|5935853.16
|3425
|2006.12.13 23:10
|sell
|1713
|100.00
|1.9676
|1.9711
|1.9641
|3426
|2006.12.14 10:15
|s/l
|1713
|100.00
|1.9711
|1.9711
|1.9641
|-35134.92
|5900718.24
|3427
|2006.12.14 10:15
|sell
|1714
|100.00
|1.9712
|1.9747
|1.9677
|3428
|2006.12.14 10:35
|t/p
|1714
|100.00
|1.9677
|1.9747
|1.9677
|35000.00
|5935718.24
|3429
|2006.12.14 10:35
|sell
|1715
|100.00
|1.9671
|1.9706
|1.9636
|3430
|2006.12.14 13:35
|t/p
|1715
|100.00
|1.9636
|1.9706
|1.9636
|35000.00
|5970718.24
|3431
|2006.12.14 13:35
|buy
|1716
|100.00
|1.9626
|1.9591
|1.9661
|3432
|2006.12.14 14:15
|t/p
|1716
|100.00
|1.9661
|1.9591
|1.9661
|35000.00
|6005718.24
|3433
|2006.12.14 14:15
|buy
|1717
|100.00
|1.9667
|1.9632
|1.9702
|3434
|2006.12.14 15:15
|s/l
|1717
|100.00
|1.9632
|1.9632
|1.9702
|-35000.00
|5970718.24
|3435
|2006.12.14 15:15
|buy
|1718
|100.00
|1.9628
|1.9593
|1.9663
|3436
|2006.12.14 17:15
|s/l
|1718
|100.00
|1.9593
|1.9593
|1.9663
|-35000.00
|5935718.24
|3437
|2006.12.14 17:15
|buy
|1719
|100.00
|1.9591
|1.9556
|1.9626
|3438
|2006.12.14 18:00
|t/p
|1719
|100.00
|1.9626
|1.9556
|1.9626
|35000.00
|5970718.24
|3439
|2006.12.14 18:00
|buy
|1720
|100.00
|1.9631
|1.9596
|1.9666
|3440
|2006.12.14 21:15
|s/l
|1720
|100.00
|1.9596
|1.9596
|1.9666
|-35000.00
|5935718.24
|3441
|2006.12.14 21:15
|buy
|1721
|100.00
|1.9598
|1.9563
|1.9633
|3442
|2006.12.14 23:59
|close at stop
|1721
|100.00
|1.9603
|1.9563
|1.9633
|5000.00
|5940718.24