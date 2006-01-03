Strategy Tester Report
Term v2.02

SymbolGBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.01.03 08:00 - 2006.12.15 00:00 (2006.01.01 - 2006.12.15)
ModelControl points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
ParametersTakeProfit=35; Lots=0.2; StopLoss=35; TrailingStop=25; MaxTrades=5; SecureProfit=20; OrderstoProtect=0;
Bars in test10925Ticks modelled70934Modelling quality50.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit5930718.24Gross profit18387899.84Gross loss-12457181.59
Profit factor1.48Expected payoff3446.09
Absolute drawdown700.90Maximal drawdown315579.45 (6.54%)Relative drawdown33.84% (21453.97)
Total trades1721Short positions (won %)786 (54.83%)Long positions (won %)935 (60.86%)
Profit trades (% of total)1000 (58.11%)Loss trades (% of total)721 (41.89%)
Largestprofit trade35000.00loss trade-35793.93
Averageprofit trade18387.90loss trade-17277.64
Maximumconsecutive wins (profit in money)11 (115836.06)consecutive losses (loss in money)7 (-245224.86)
Maximalconsecutive profit (count of wins)331639.24 (10)consecutive loss (count of losses)-245224.86 (7)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.03 08:00sell11.001.72951.73301.7260
22006.01.03 10:35s/l11.001.73301.73301.7260-350.009650.00
32006.01.03 10:35sell21.001.73431.73781.7308
42006.01.03 11:05t/p21.001.73081.73781.7308350.0010000.00
52006.01.03 11:05sell31.001.73021.73371.7267
62006.01.03 11:50s/l31.001.73371.73371.7267-350.009650.00
72006.01.03 11:50sell41.001.73401.73751.7305
82006.01.03 12:05t/p41.001.73051.73751.7305350.0010000.00
92006.01.03 12:05sell51.001.72951.73301.7260
102006.01.03 12:15s/l51.001.73301.73301.7260-350.009650.00
112006.01.03 12:15sell61.001.73311.73661.7296
122006.01.03 12:35t/p61.001.72961.73661.7296350.0010000.00
132006.01.03 12:35sell71.001.72921.73271.7257
142006.01.03 15:10t/p71.001.72571.73271.7257350.0010350.00
152006.01.03 15:10buy82.001.72551.72201.7290
162006.01.03 15:20t/p82.001.72901.72201.7290700.0011050.00
172006.01.03 15:20buy92.001.72961.72611.7331
182006.01.03 15:29s/l92.001.72611.72611.7331-700.0010350.00
192006.01.03 15:29buy102.001.72631.72281.7298
202006.01.03 16:35t/p102.001.72981.72281.7298700.0011050.00
212006.01.03 16:45buy112.001.72851.72501.7320
222006.01.03 17:05t/p112.001.73201.72501.7320700.0011750.00
232006.01.03 17:05sell122.001.73791.74141.7344
242006.01.03 17:10t/p122.001.73441.74141.7344700.0012450.00
252006.01.03 17:10sell132.001.73111.73461.7276
262006.01.03 17:15s/l132.001.73461.73461.7276-700.0011750.00
272006.01.03 17:15sell142.001.73791.74141.7344
282006.01.03 19:10s/l142.001.74141.74141.7344-700.0011050.00
292006.01.03 19:10sell152.001.74141.74491.7379
302006.01.03 21:20s/l152.001.74491.74491.7379-700.0010350.00
312006.01.03 21:20sell162.001.74511.74861.7416
322006.01.04 01:40s/l162.001.74861.74861.7416-700.909649.10
332006.01.04 01:40sell171.001.74871.75221.7452
342006.01.04 04:05s/l171.001.75221.75221.7452-350.009299.10
352006.01.04 04:05sell181.001.75281.75631.7493
362006.01.04 04:20t/p181.001.74931.75631.7493350.009649.10
372006.01.04 04:20buy191.001.74781.74431.7513
382006.01.04 04:35t/p191.001.75131.74431.7513350.009999.10
392006.01.04 04:35sell201.001.75181.75531.7483
402006.01.04 09:20t/p201.001.74831.75531.7483350.0010349.10
412006.01.04 09:20buy212.001.74721.74371.7507
422006.01.04 09:35t/p212.001.75071.74371.7507700.0011049.10
432006.01.04 09:40buy222.001.75071.74721.7542
442006.01.04 11:20t/p222.001.75421.74721.7542700.0011749.10
452006.01.04 11:20sell232.001.75691.76041.7534
462006.01.04 17:40s/l232.001.76041.76041.7534-700.0011049.10
472006.01.04 17:40sell242.001.76021.76371.7567
482006.01.05 00:40t/p242.001.75671.76371.7567697.3011746.40
492006.01.05 00:40buy252.001.75611.75261.7596
502006.01.05 10:10s/l252.001.75261.75261.7596-700.0011046.40
512006.01.05 10:10buy262.001.75241.74891.7559
522006.01.05 11:35t/p262.001.75591.74891.7559700.0011746.40
532006.01.05 11:40buy272.001.75551.75201.7590
542006.01.05 12:15s/l272.001.75201.75201.7590-700.0011046.40
552006.01.05 12:15buy282.001.75141.74791.7549
562006.01.05 14:05t/p282.001.75491.74791.7549700.0011746.40
572006.01.05 14:15buy292.001.75381.75031.7573
582006.01.05 19:10t/p292.001.75731.75031.7573700.0012446.40
592006.01.05 19:10sell302.001.75731.76081.7538
602006.01.06 03:35t/p302.001.75381.76081.7538699.1013145.50
612006.01.06 03:35buy312.001.75301.74951.7565
622006.01.06 14:50t/p312.001.75651.74951.7565700.0013845.50
632006.01.06 14:50sell322.001.75681.76031.7533
642006.01.06 15:50s/l322.001.76031.76031.7533-700.0013145.50
652006.01.06 15:50sell332.001.76491.76841.7614
662006.01.06 16:50s/l332.001.76841.76841.7614-700.0012445.50
672006.01.06 16:50sell342.001.76941.77291.7659
682006.01.09 10:20t/p342.001.76591.77291.7659699.1013144.60
692006.01.09 10:20buy352.001.76571.76221.7692
702006.01.10 09:10s/l352.001.76221.76221.7692-705.2912439.31
712006.01.10 09:10buy362.001.76221.75871.7657
722006.01.10 10:05t/p362.001.76571.75871.7657700.0013139.31
732006.01.10 10:20buy372.001.76521.76171.7687
742006.01.10 12:10t/p372.001.76871.76171.7687700.0013839.31
752006.01.10 12:10sell382.001.76981.77331.7663
762006.01.10 13:10t/p382.001.76631.77331.7663700.0014539.31
772006.01.10 13:10buy392.001.76611.76261.7696
782006.01.10 16:50s/l392.001.76261.76261.7696-700.0013839.31
792006.01.10 16:50buy402.001.76301.75951.7665
802006.01.10 16:59t/p402.001.76651.75951.7665700.0014539.31
812006.01.10 16:59buy412.001.76691.76341.7704
822006.01.10 19:15s/l412.001.76341.76341.7704-700.0013839.31
832006.01.10 19:15buy422.001.76361.76011.7671
842006.01.11 03:50s/l422.001.76011.76011.7671-705.2913134.02
852006.01.11 03:50buy432.001.76041.75691.7639
862006.01.11 05:05t/p432.001.76391.75691.7639700.0013834.02
872006.01.11 05:05sell442.001.76401.76751.7605
882006.01.11 08:20t/p442.001.76051.76751.7605700.0014534.02
892006.01.11 08:20buy452.001.76051.75701.7640
902006.01.11 11:50s/l452.001.75701.75701.7640-700.0013834.02
912006.01.11 11:50buy462.001.75511.75161.7586
922006.01.11 14:50t/p462.001.75861.75161.7586700.0014534.02
932006.01.11 14:59buy472.001.75701.75351.7605
942006.01.11 16:35t/p472.001.76051.75351.7605700.0015234.02
952006.01.11 17:00sell482.001.76071.76421.7572
962006.01.11 18:40s/l482.001.76421.76421.7572-700.0014534.02
972006.01.11 18:40sell492.001.76471.76821.7612
982006.01.12 08:59s/l492.001.76821.76821.7612-702.7013831.32
992006.01.12 08:59sell502.001.76791.77141.7644
1002006.01.12 11:50s/l502.001.77141.77141.7644-700.0013131.32
1012006.01.12 11:50sell512.001.77131.77481.7678
1022006.01.12 14:20t/p512.001.76781.77481.7678700.0013831.32
1032006.01.12 14:20buy522.001.76761.76411.7711
1042006.01.12 14:35t/p522.001.77111.76411.7711700.0014531.32
1052006.01.12 14:50buy532.001.76891.76541.7724
1062006.01.12 16:05s/l532.001.76541.76541.7724-700.0013831.32
1072006.01.12 16:05buy542.001.76121.75771.7647
1082006.01.12 16:15t/p542.001.76471.75771.7647700.0014531.32
1092006.01.12 16:15buy552.001.76661.76311.7701
1102006.01.12 16:20s/l552.001.76311.76311.7701-700.0013831.32
1112006.01.12 16:20buy562.001.76161.75811.7651
1122006.01.12 17:20s/l562.001.75811.75811.7651-700.0013131.32
1132006.01.12 17:20buy572.001.75831.75481.7618
1142006.01.12 17:35t/p572.001.76181.75481.7618700.0013831.32
1152006.01.12 17:35buy582.001.76231.75881.7658
1162006.01.12 22:45s/l582.001.75881.75881.7658-700.0013131.32
1172006.01.12 22:45buy592.001.75891.75541.7624
1182006.01.13 08:35t/p592.001.76241.75541.7624694.7113826.03
1192006.01.13 08:35sell602.001.76251.76601.7590
1202006.01.13 09:20s/l602.001.76601.76601.7590-700.0013126.03
1212006.01.13 09:20sell612.001.76581.76931.7623
1222006.01.13 11:15s/l612.001.76931.76931.7623-700.0012426.03
1232006.01.13 11:15sell622.001.76971.77321.7662
1242006.01.13 12:10t/p622.001.76621.77321.7662700.0013126.03
1252006.01.13 12:10sell632.001.76581.76931.7623
1262006.01.13 15:40s/l632.001.76931.76931.7623-700.0012426.03
1272006.01.13 15:50buy642.001.76701.76351.7705
1282006.01.13 16:10t/p642.001.77051.76351.7705700.0013126.03
1292006.01.13 16:10sell652.001.77101.77451.7675
1302006.01.13 19:20s/l652.001.77451.77451.7675-700.0012426.03
1312006.01.13 19:20sell662.001.77481.77831.7713
1322006.01.13 19:50s/l662.001.77831.77831.7713-700.0011726.03
1332006.01.13 19:50sell672.001.77801.78151.7745
1342006.01.16 08:50t/p672.001.77451.78151.7745699.1012425.13
1352006.01.16 08:50buy682.001.77421.77071.7777
1362006.01.16 12:20s/l682.001.77071.77071.7777-700.0011725.13
1372006.01.16 12:20buy692.001.77011.76661.7736
1382006.01.16 15:15s/l692.001.76661.76661.7736-700.0011025.13
1392006.01.16 15:15buy702.001.76701.76351.7705
1402006.01.17 11:45s/l702.001.76351.76351.7705-705.2910319.83
1412006.01.17 11:45buy712.001.76021.75671.7637
1422006.01.17 11:50t/p712.001.76371.75671.7637700.0011019.83
1432006.01.17 11:50buy722.001.76651.76301.7700
1442006.01.17 11:59s/l722.001.76301.76301.7700-700.0010319.83
1452006.01.17 11:59buy732.001.76151.75801.7650
1462006.01.17 21:35t/p732.001.76501.75801.7650700.0011019.83
1472006.01.17 21:35sell742.001.76631.76981.7628
1482006.01.18 06:10t/p742.001.76281.76981.7628699.1011718.93
1492006.01.18 06:10buy752.001.76181.75831.7653
1502006.01.18 09:35t/p752.001.76531.75831.7653700.0012418.93
1512006.01.18 09:45buy762.001.76331.75981.7668
1522006.01.18 10:05t/p762.001.76681.75981.7668700.0013118.93
1532006.01.18 10:05sell772.001.76741.77091.7639
1542006.01.18 17:05t/p772.001.76391.77091.7639700.0013818.93
1552006.01.18 17:05buy782.001.76361.76011.7671
1562006.01.18 19:15s/l782.001.76011.76011.7671-700.0013118.93
1572006.01.18 19:15buy792.001.76041.75691.7639
1582006.01.18 23:40t/p792.001.76391.75691.7639700.0013818.93
1592006.01.18 23:40sell802.001.76451.76801.7610
1602006.01.19 02:10t/p802.001.76101.76801.7610697.3014516.24
1612006.01.19 02:10buy812.001.76061.75711.7641
1622006.01.19 09:40s/l812.001.75711.75711.7641-700.0013816.24
1632006.01.19 09:40buy822.001.75671.75321.7602
1642006.01.19 14:45s/l822.001.75321.75321.7602-700.0013116.24
1652006.01.19 14:45buy832.001.75321.74971.7567
1662006.01.19 15:05t/p832.001.75671.74971.7567700.0013816.24
1672006.01.19 15:10buy842.001.75481.75131.7583
1682006.01.19 17:10t/p842.001.75831.75131.7583700.0014516.24
1692006.01.19 18:00sell852.001.76201.76551.7585
1702006.01.19 22:15t/p852.001.75851.76551.7585700.0015216.24
1712006.01.19 22:15buy862.001.75821.75471.7617
1722006.01.20 08:05s/l862.001.75471.75471.7617-705.2914510.94
1732006.01.20 08:05buy872.001.75441.75091.7579
1742006.01.20 09:05t/p872.001.75791.75091.7579700.0015210.94
1752006.01.20 09:20buy882.001.75641.75291.7599
1762006.01.20 11:35t/p882.001.75991.75291.7599700.0015910.94
1772006.01.20 12:00sell892.001.75811.76161.7546
1782006.01.20 14:15s/l892.001.76161.76161.7546-700.0015210.94
1792006.01.20 14:15sell902.001.76121.76471.7577
1802006.01.20 15:45s/l902.001.76471.76471.7577-700.0014510.94
1812006.01.20 15:45sell912.001.76481.76831.7613
1822006.01.20 20:40s/l912.001.76831.76831.7613-700.0013810.94
1832006.01.20 20:40sell922.001.76941.77291.7659
1842006.01.23 01:45s/l922.001.77291.77291.7659-700.9013110.04
1852006.01.23 01:45sell932.001.77271.77621.7692
1862006.01.23 02:45s/l932.001.77621.77621.7692-700.0012410.04
1872006.01.23 02:45sell942.001.77611.77961.7726
1882006.01.23 03:50s/l942.001.77961.77961.7726-700.0011710.04
1892006.01.23 03:50sell952.001.77961.78311.7761
1902006.01.23 04:20s/l952.001.78311.78311.7761-700.0011010.04
1912006.01.23 04:20sell962.001.78281.78631.7793
1922006.01.23 06:05t/p962.001.77931.78631.7793700.0011710.04
1932006.01.23 06:05buy972.001.77801.77451.7815
1942006.01.23 06:15t/p972.001.78151.77451.7815700.0012410.04
1952006.01.23 06:15sell982.001.78231.78581.7788
1962006.01.23 09:35t/p982.001.77881.78581.7788700.0013110.04
1972006.01.23 09:35buy992.001.77711.77361.7806
1982006.01.23 09:45t/p992.001.78061.77361.7806700.0013810.04
1992006.01.23 09:50buy1002.001.78111.77761.7846
2002006.01.23 09:59s/l1002.001.77761.77761.7846-700.0013110.04
2012006.01.23 09:59buy1012.001.77711.77361.7806
2022006.01.23 11:35t/p1012.001.78061.77361.7806700.0013810.04
2032006.01.23 12:00sell1022.001.78001.78351.7765
2042006.01.23 12:45s/l1022.001.78351.78351.7765-700.0013110.04
2052006.01.23 12:45sell1032.001.78401.78751.7805
2062006.01.23 19:40s/l1032.001.78751.78751.7805-700.0012410.04
2072006.01.23 19:50buy1042.001.78471.78121.7882
2082006.01.23 23:15t/p1042.001.78821.78121.7882700.0013110.04
2092006.01.23 23:15sell1052.001.78821.79171.7847
2102006.01.24 04:10t/p1052.001.78471.79171.7847699.1013809.14
2112006.01.24 04:10buy1062.001.78461.78111.7881
2122006.01.24 10:40s/l1062.001.78111.78111.7881-700.0013109.14
2132006.01.24 10:40buy1072.001.78131.77781.7848
2142006.01.24 11:35t/p1072.001.78481.77781.7848700.0013809.14
2152006.01.24 11:40buy1082.001.78481.78131.7883
2162006.01.24 18:59t/p1082.001.78831.78131.7883700.0014509.14
2172006.01.24 19:00sell1092.001.78831.79181.7848
2182006.01.24 21:10t/p1092.001.78481.79181.7848700.0015209.14
2192006.01.24 21:10buy1102.001.78371.78021.7872
2202006.01.24 21:20t/p1102.001.78721.78021.7872700.0015909.14
2212006.01.24 21:20sell1112.001.78881.79231.7853
2222006.01.24 21:29t/p1112.001.78531.79231.7853700.0016609.14
2232006.01.24 21:29buy1122.001.78531.78181.7888
2242006.01.25 03:45s/l1122.001.78181.78181.7888-705.2915903.85
2252006.01.25 03:45buy1132.001.78201.77851.7855
2262006.01.25 11:05t/p1132.001.78551.77851.7855700.0016603.85
2272006.01.25 11:05sell1142.001.78781.79131.7843
2282006.01.25 11:15t/p1142.001.78431.79131.7843700.0017303.85
2292006.01.25 11:15sell1152.001.78391.78741.7804
2302006.01.25 11:20s/l1152.001.78741.78741.7804-700.0016603.85
2312006.01.25 11:20sell1162.001.78821.79171.7847
2322006.01.25 11:50s/l1162.001.79171.79171.7847-700.0015903.85
2332006.01.25 11:50sell1172.001.79351.79701.7900
2342006.01.25 12:35t/p1172.001.79001.79701.7900700.0016603.85
2352006.01.25 12:35sell1182.001.78791.79141.7844
2362006.01.25 12:50s/l1182.001.79141.79141.7844-700.0015903.85
2372006.01.25 12:50sell1192.001.79271.79621.7892
2382006.01.25 12:59t/p1192.001.78921.79621.7892700.0016603.85
2392006.01.25 12:59sell1202.001.78871.79221.7852
2402006.01.25 13:40s/l1202.001.79221.79221.7852-700.0015903.85
2412006.01.25 13:40sell1212.001.79221.79571.7887
2422006.01.25 15:35t/p1212.001.78871.79571.7887700.0016603.85
2432006.01.25 15:35buy1222.001.78761.78411.7911
2442006.01.25 21:50s/l1222.001.78411.78411.7911-700.0015903.85
2452006.01.25 21:50buy1232.001.78361.78011.7871
2462006.01.26 09:35t/p1232.001.78711.78011.7871684.1216587.97
2472006.01.26 10:00sell1242.001.78701.79051.7835
2482006.01.26 13:50t/p1242.001.78351.79051.7835700.0017287.97
2492006.01.26 13:50buy1252.001.78281.77931.7863
2502006.01.26 13:59t/p1252.001.78631.77931.7863700.0017987.97
2512006.01.26 14:00sell1262.001.78701.79051.7835
2522006.01.26 18:10t/p1262.001.78351.79051.7835700.0018687.97
2532006.01.26 18:10buy1272.001.78311.77961.7866
2542006.01.26 18:15t/p1272.001.78661.77961.7866700.0019387.97
2552006.01.26 18:15buy1282.001.78731.78381.7908
2562006.01.26 18:35s/l1282.001.78381.78381.7908-700.0018687.97
2572006.01.26 18:35buy1292.001.78321.77971.7867
2582006.01.26 21:20s/l1292.001.77971.77971.7867-700.0017987.97
2592006.01.26 21:20buy1302.001.77811.77461.7816
2602006.01.27 01:35t/p1302.001.78161.77461.7816694.7118682.68
2612006.01.27 01:45buy1312.001.78041.77691.7839
2622006.01.27 13:05s/l1312.001.77691.77691.7839-700.0017982.68
2632006.01.27 13:05buy1322.001.77601.77251.7795
2642006.01.27 14:05t/p1322.001.77951.77251.7795700.0018682.68
2652006.01.27 14:15buy1332.001.77791.77441.7814
2662006.01.27 15:35t/p1332.001.78141.77441.7814700.0019382.68
2672006.01.27 15:40buy1342.001.77891.77541.7824
2682006.01.27 15:45t/p1342.001.78241.77541.7824700.0020082.68
2692006.01.27 16:00sell1353.001.78621.78971.7827
2702006.01.27 17:05t/p1353.001.78271.78971.78271050.0021132.68
2712006.01.27 17:05buy1363.001.77671.77321.7802
2722006.01.27 17:15t/p1363.001.78021.77321.78021050.0022182.68
2732006.01.27 17:15sell1373.001.78681.79031.7833
2742006.01.27 17:29t/p1373.001.78331.79031.78331050.0023232.68
2752006.01.27 17:29buy1383.001.77761.77411.7811
2762006.01.27 17:35s/l1383.001.77411.77411.7811-1050.0022182.68
2772006.01.27 17:35buy1393.001.77251.76901.7760
2782006.01.27 17:40t/p1393.001.77601.76901.77601050.0023232.68
2792006.01.27 17:40buy1403.001.77791.77441.7814
2802006.01.27 17:59s/l1403.001.77441.77441.7814-1050.0022182.68
2812006.01.27 17:59buy1413.001.77291.76941.7764
2822006.01.27 20:05s/l1413.001.76941.76941.7764-1050.0021132.68
2832006.01.27 20:05buy1423.001.76881.76531.7723
2842006.01.27 20:10t/p1423.001.77231.76531.77231050.0022182.68
2852006.01.27 20:10buy1433.001.77301.76951.7765
2862006.01.27 20:29s/l1433.001.76951.76951.7765-1050.0021132.68
2872006.01.27 20:29buy1443.001.76831.76481.7718
2882006.01.30 10:05s/l1443.001.76481.76481.7718-1057.9420074.74
2892006.01.30 10:05buy1453.001.76481.76131.7683
2902006.01.30 15:40t/p1453.001.76831.76131.76831050.0021124.74
2912006.01.30 15:40sell1463.001.76931.77281.7658
2922006.01.30 20:50t/p1463.001.76581.77281.76581050.0022174.74
2932006.01.30 20:50buy1473.001.76511.76161.7686
2942006.01.30 23:20t/p1473.001.76861.76161.76861050.0023224.74
2952006.01.30 23:20sell1483.001.76871.77221.7652
2962006.01.31 09:40s/l1483.001.77221.77221.7652-1051.3522173.39
2972006.01.31 10:00sell1493.001.77181.77531.7683
2982006.01.31 12:50s/l1493.001.77531.77531.7683-1050.0021123.39
2992006.01.31 12:50sell1503.001.77511.77861.7716
3002006.01.31 13:05t/p1503.001.77161.77861.77161050.0022173.39
3012006.01.31 13:05buy1513.001.77141.76791.7749
3022006.01.31 17:40t/p1513.001.77491.76791.77491050.0023223.39
3032006.01.31 18:00sell1523.001.77741.78091.7739
3042006.01.31 18:50s/l1523.001.78091.78091.7739-1050.0022173.39
3052006.01.31 18:50sell1533.001.78151.78501.7780
3062006.01.31 19:15s/l1533.001.78501.78501.7780-1050.0021123.39
3072006.01.31 19:15sell1543.001.78501.78851.7815
3082006.01.31 21:05t/p1543.001.78151.78851.78151050.0022173.39
3092006.01.31 21:05buy1553.001.77751.77401.7810
3102006.01.31 21:10t/p1553.001.78101.77401.78101050.0023223.39
3112006.01.31 21:10sell1563.001.78461.78811.7811
3122006.01.31 21:29t/p1563.001.78111.78811.78111050.0024273.39
3132006.01.31 21:29buy1573.001.77761.77411.7811
3142006.01.31 22:10t/p1573.001.78111.77411.78111050.0025323.39
3152006.01.31 22:10buy1583.001.78181.77831.7853
3162006.01.31 23:10s/l1583.001.77831.77831.7853-1050.0024273.39
3172006.01.31 23:10buy1593.001.77861.77511.7821
3182006.02.01 13:50s/l1593.001.77511.77511.7821-1057.9423215.45
3192006.02.01 13:50buy1603.001.77531.77181.7788
3202006.02.01 17:05t/p1603.001.77881.77181.77881050.0024265.45
3212006.02.01 17:15buy1613.001.77701.77351.7805
3222006.02.01 18:20t/p1613.001.78051.77351.78051050.0025315.45
3232006.02.01 18:20sell1623.001.78051.78401.7770
3242006.02.01 19:05t/p1623.001.77701.78401.77701050.0026365.45
3252006.02.01 19:05buy1633.001.77691.77341.7804
3262006.02.01 21:50s/l1633.001.77341.77341.7804-1050.0025315.45
3272006.02.01 21:50buy1643.001.77351.77001.7770
3282006.02.02 15:20t/p1643.001.77701.77001.77701026.1826341.63
3292006.02.02 15:20sell1653.001.77851.78201.7750
3302006.02.02 15:35t/p1653.001.77501.78201.77501050.0027391.63
3312006.02.02 15:35buy1663.001.77481.77131.7783
3322006.02.02 17:10t/p1663.001.77831.77131.77831050.0028441.63
3332006.02.02 17:15buy1673.001.77491.77141.7784
3342006.02.02 17:29t/p1673.001.77841.77141.77841050.0029491.63
3352006.02.02 18:00sell1683.001.77901.78251.7755
3362006.02.03 12:20t/p1683.001.77551.78251.77551048.6530540.29
3372006.02.03 12:20buy1694.001.77551.77201.7790
3382006.02.03 15:35s/l1694.001.77201.77201.7790-1400.0029140.29
3392006.02.03 15:35buy1703.001.76701.76351.7705
3402006.02.03 15:40t/p1703.001.77051.76351.77051050.0030190.29
3412006.02.03 15:40buy1714.001.77341.76991.7769
3422006.02.03 15:45t/p1714.001.77691.76991.77691400.0031590.29
3432006.02.03 15:59buy1724.001.76781.76431.7713
3442006.02.03 16:05s/l1724.001.76431.76431.7713-1400.0030190.29
3452006.02.03 16:05buy1734.001.76471.76121.7682
3462006.02.03 16:10t/p1734.001.76821.76121.76821400.0031590.29
3472006.02.03 16:10buy1744.001.76861.76511.7721
3482006.02.03 16:20s/l1744.001.76511.76511.7721-1400.0030190.29
3492006.02.03 16:20buy1754.001.76171.75821.7652
3502006.02.06 09:05s/l1754.001.75821.75821.7652-1410.5928779.70
3512006.02.06 09:05buy1763.001.75851.75501.7620
3522006.02.06 11:10s/l1763.001.75501.75501.7620-1050.0027729.70
3532006.02.06 11:10buy1773.001.75521.75171.7587
3542006.02.06 13:50s/l1773.001.75171.75171.7587-1050.0026679.70
3552006.02.06 13:50buy1783.001.75171.74821.7552
3562006.02.06 18:40s/l1783.001.74821.74821.7552-1050.0025629.70
3572006.02.06 18:40buy1793.001.74621.74271.7497
3582006.02.07 05:50t/p1793.001.74971.74271.74971042.0626671.76
3592006.02.07 05:50sell1803.001.75011.75361.7466
3602006.02.07 14:20t/p1803.001.74661.75361.74661050.0027721.76
3612006.02.07 14:20buy1813.001.74551.74201.7490
3622006.02.07 17:05s/l1813.001.74201.74201.7490-1050.0026671.76
3632006.02.07 17:05buy1823.001.74241.73891.7459
3642006.02.07 20:15t/p1823.001.74591.73891.74591050.0027721.76
3652006.02.07 20:15sell1833.001.74591.74941.7424
3662006.02.08 10:45t/p1833.001.74241.74941.74241048.6528770.41
3672006.02.08 10:45buy1843.001.74081.73731.7443
3682006.02.09 03:20t/p1843.001.74431.73731.74431026.1829796.59
3692006.02.09 03:20sell1853.001.74621.74971.7427
3702006.02.09 04:35t/p1853.001.74271.74971.74271050.0030846.59
3712006.02.09 04:35buy1864.001.74191.73841.7454
3722006.02.09 09:10t/p1864.001.74541.73841.74541400.0032246.59
3732006.02.09 09:10sell1874.001.74601.74951.7425
3742006.02.09 10:10t/p1874.001.74251.74951.74251400.0033646.59
3752006.02.09 10:10buy1884.001.74151.73801.7450
3762006.02.09 11:45s/l1884.001.73801.73801.7450-1400.0032246.59
3772006.02.09 11:45buy1894.001.73841.73491.7419
3782006.02.09 13:35t/p1894.001.74191.73491.74191400.0033646.59
3792006.02.09 13:40buy1904.001.74101.73751.7445
3802006.02.09 17:10s/l1904.001.73751.73751.7445-1400.0032246.59
3812006.02.09 17:10buy1914.001.73781.73431.7413
3822006.02.09 18:05t/p1914.001.74131.73431.74131400.0033646.59
3832006.02.09 18:10buy1924.001.74131.73781.7448
3842006.02.10 02:00t/p1924.001.74481.73781.74481389.4135036.01
3852006.02.10 02:00sell1934.001.74491.74841.7414
3862006.02.10 07:40s/l1934.001.74841.74841.7414-1400.0033636.01
3872006.02.10 07:40sell1944.001.74821.75171.7447
3882006.02.10 09:05t/p1944.001.74471.75171.74471400.0035036.01
3892006.02.10 09:05buy1954.001.74461.74111.7481
3902006.02.10 12:50t/p1954.001.74811.74111.74811400.0036436.01
3912006.02.10 13:00sell1964.001.74731.75081.7438
3922006.02.10 15:10s/l1964.001.75081.75081.7438-1400.0035036.01
3932006.02.10 15:10sell1974.001.75081.75431.7473
3942006.02.10 15:50s/l1974.001.75431.75431.7473-1400.0033636.01
3952006.02.10 15:50sell1984.001.75711.76061.7536
3962006.02.10 17:05t/p1984.001.75361.76061.75361400.0035036.01
3972006.02.10 17:05buy1994.001.75131.74781.7548
3982006.02.10 17:15t/p1994.001.75481.74781.75481400.0036436.01
3992006.02.10 17:15sell2004.001.75681.76031.7533
4002006.02.10 17:29t/p2004.001.75331.76031.75331400.0037836.01
4012006.02.10 17:29buy2014.001.75201.74851.7555
4022006.02.10 17:35s/l2014.001.74851.74851.7555-1400.0036436.01
4032006.02.10 17:35buy2024.001.74371.74021.7472
4042006.02.10 17:40t/p2024.001.74721.74021.74721400.0037836.01
4052006.02.10 17:40buy2034.001.75201.74851.7555
4062006.02.10 17:59s/l2034.001.74851.74851.7555-1400.0036436.01
4072006.02.10 17:59buy2044.001.74521.74171.7487
4082006.02.13 04:50s/l2044.001.74171.74171.7487-1410.5935025.42
4092006.02.13 04:50buy2054.001.74161.73811.7451
4102006.02.13 11:05s/l2054.001.73811.73811.7451-1400.0033625.42
4112006.02.13 11:05buy2064.001.73851.73501.7420
4122006.02.13 17:15t/p2064.001.74201.73501.74201400.0035025.42
4132006.02.13 17:15sell2074.001.74281.74631.7393
4142006.02.14 11:59t/p2074.001.73931.74631.73931398.2036423.62
4152006.02.14 11:59buy2084.001.73781.73431.7413
4162006.02.14 14:20s/l2084.001.73431.73431.7413-1400.0035023.62
4172006.02.14 14:20buy2094.001.73431.73081.7378
4182006.02.14 15:50s/l2094.001.73081.73081.7378-1400.0033623.62
4192006.02.14 15:50buy2104.001.73061.72711.7341
4202006.02.14 18:40t/p2104.001.73411.72711.73411400.0035023.62
4212006.02.14 19:00sell2114.001.73431.73781.7308
4222006.02.15 12:35s/l2114.001.73781.73781.7308-1401.8033621.82
4232006.02.15 12:45buy2124.001.73431.73081.7378
4242006.02.15 12:59t/p2124.001.73781.73081.73781400.0035021.82
4252006.02.15 13:00sell2134.001.73861.74211.7351
4262006.02.15 15:10s/l2134.001.74211.74211.7351-1400.0033621.82
4272006.02.15 15:10sell2144.001.74271.74621.7392
4282006.02.15 16:15s/l2144.001.74621.74621.7392-1400.0032221.82
4292006.02.15 16:15sell2154.001.74631.74981.7428
4302006.02.15 17:35t/p2154.001.74281.74981.74281400.0033621.82
4312006.02.15 17:35buy2164.001.74141.73791.7449
4322006.02.15 17:45t/p2164.001.74491.73791.74491400.0035021.82
4332006.02.15 17:45sell2174.001.74611.74961.7426
4342006.02.15 18:05t/p2174.001.74261.74961.74261400.0036421.82
4352006.02.15 18:05buy2184.001.74001.73651.7435
4362006.02.15 18:10t/p2184.001.74351.73651.74351400.0037821.82
4372006.02.15 18:10sell2194.001.74411.74761.7406
4382006.02.15 18:50t/p2194.001.74061.74761.74061400.0039221.82
4392006.02.15 18:50buy2204.001.73871.73521.7422
4402006.02.16 11:45s/l2204.001.73521.73521.7422-1431.7637790.07
4412006.02.16 11:45buy2214.001.73501.73151.7385
4422006.02.16 11:59s/l2214.001.73151.73151.7385-1400.0036390.07
4432006.02.16 11:59buy2224.001.73141.72791.7349
4442006.02.16 12:05t/p2224.001.73491.72791.73491400.0037790.07
4452006.02.16 12:05buy2234.001.73601.73251.7395
4462006.02.16 12:15s/l2234.001.73251.73251.7395-1400.0036390.07
4472006.02.16 12:15buy2244.001.73091.72741.7344
4482006.02.16 12:29t/p2244.001.73441.72741.73441400.0037790.07
4492006.02.16 12:29buy2254.001.73491.73141.7384
4502006.02.16 21:40t/p2254.001.73841.73141.73841400.0039190.07
4512006.02.16 21:40sell2264.001.73861.74211.7351
4522006.02.16 21:45t/p2264.001.73511.74211.73511400.0040590.07
4532006.02.16 21:45buy2275.001.73511.73161.7386
4542006.02.16 22:05t/p2275.001.73861.73161.73861750.0042340.07
4552006.02.16 22:05sell2285.001.73931.74281.7358
4562006.02.17 05:10t/p2285.001.73581.74281.73581747.7544087.82
4572006.02.17 05:10buy2295.001.73501.73151.7385
4582006.02.17 12:10t/p2295.001.73851.73151.73851750.0045837.82
4592006.02.17 12:10sell2305.001.73861.74211.7351
4602006.02.17 14:05t/p2305.001.73511.74211.73511750.0047587.82
4612006.02.17 14:05buy2315.001.73461.73111.7381
4622006.02.17 16:50t/p2315.001.73811.73111.73811750.0049337.82
4632006.02.17 16:50sell2325.001.73891.74241.7354
4642006.02.17 17:15s/l2325.001.74241.74241.7354-1750.0047587.82
4652006.02.17 17:15sell2335.001.74251.74601.7390
4662006.02.17 19:05t/p2335.001.73901.74601.73901750.0049337.82
4672006.02.17 19:05buy2345.001.73751.73401.7410
4682006.02.17 20:05t/p2345.001.74101.73401.74101750.0051087.82
4692006.02.17 20:05sell2356.001.74191.74541.7384
4702006.02.20 04:15s/l2356.001.74541.74541.7384-2102.7048985.12
4712006.02.20 04:15sell2365.001.74531.74881.7418
4722006.02.20 11:10t/p2365.001.74181.74881.74181750.0050735.12
4732006.02.20 11:10buy2376.001.74181.73831.7453
4742006.02.20 19:50t/p2376.001.74531.73831.74532100.0052835.12
4752006.02.20 19:50sell2386.001.74531.74881.7418
4762006.02.21 10:20t/p2386.001.74181.74881.74182097.3054932.42
4772006.02.21 10:20buy2396.001.74181.73831.7453
4782006.02.21 13:50t/p2396.001.74531.73831.74532100.0057032.42
4792006.02.21 13:50sell2406.001.74551.74901.7420
4802006.02.21 17:50t/p2406.001.74201.74901.74202100.0059132.42
4812006.02.21 17:50buy2416.001.74201.73851.7455
4822006.02.21 20:40t/p2416.001.74551.73851.74552100.0061232.42
4832006.02.21 20:45buy2427.001.74511.74161.7486
4842006.02.22 11:20s/l2427.001.74161.74161.7486-2468.5358763.90
4852006.02.22 11:20buy2436.001.74161.73811.7451
4862006.02.22 11:35t/p2436.001.74511.73811.74512100.0060863.90
4872006.02.22 11:45buy2447.001.74431.74081.7478
4882006.02.22 12:20s/l2447.001.74081.74081.7478-2450.0058413.90
4892006.02.22 12:20buy2456.001.74061.73711.7441
4902006.02.22 19:20t/p2456.001.74411.73711.74412100.0060513.90
4912006.02.22 19:20sell2467.001.74411.74761.7406
4922006.02.23 10:20s/l2467.001.74761.74761.7406-2459.4458054.45
4932006.02.23 10:20sell2476.001.74791.75141.7444
4942006.02.23 11:20s/l2476.001.75141.75141.7444-2100.0055954.45
4952006.02.23 11:20sell2486.001.75111.75461.7476
4962006.02.23 12:50s/l2486.001.75461.75461.7476-2100.0053854.45
4972006.02.23 12:50sell2496.001.75501.75851.7515
4982006.02.23 16:35t/p2496.001.75151.75851.75152100.0055954.45
4992006.02.23 16:35buy2506.001.74881.74531.7523
5002006.02.23 16:45t/p2506.001.75231.74531.75232100.0058054.45
5012006.02.23 16:45buy2516.001.75311.74961.7566
5022006.02.23 17:05s/l2516.001.74961.74961.7566-2100.0055954.45
5032006.02.23 17:05buy2526.001.74811.74461.7516
5042006.02.23 18:05t/p2526.001.75161.74461.75162100.0058054.45
5052006.02.23 18:10buy2536.001.75231.74881.7558
5062006.02.24 10:35s/l2536.001.74881.74881.7558-2115.8855938.57
5072006.02.24 10:35buy2546.001.74831.74481.7518
5082006.02.24 17:40s/l2546.001.74481.74481.7518-2100.0053838.57
5092006.02.24 17:40buy2556.001.74461.74111.7481
5102006.02.27 01:20s/l2556.001.74111.74111.7481-2115.8851722.69
5112006.02.27 01:20buy2566.001.74121.73771.7447
5122006.02.27 04:59t/p2566.001.74471.73771.74472100.0053822.69
5132006.02.27 04:59sell2576.001.74501.74851.7415
5142006.02.27 09:40t/p2576.001.74151.74851.74152100.0055922.69
5152006.02.27 09:40buy2586.001.74151.73801.7450
5162006.02.27 11:20s/l2586.001.73801.73801.7450-2100.0053822.69
5172006.02.27 11:20buy2596.001.73841.73491.7419
5182006.02.27 18:35t/p2596.001.74191.73491.74192100.0055922.69
5192006.02.27 19:00sell2606.001.74061.74411.7371
5202006.02.28 12:15s/l2606.001.74411.74411.7371-2102.7053820.00
5212006.02.28 12:15sell2616.001.74381.74731.7403
5222006.02.28 12:45s/l2616.001.74731.74731.7403-2100.0051720.00
5232006.02.28 12:45sell2626.001.74851.75201.7450
5242006.02.28 17:10s/l2626.001.75201.75201.7450-2100.0049620.00
5252006.02.28 17:10sell2635.001.75181.75531.7483
5262006.02.28 17:20t/p2635.001.74831.75531.74831750.0051370.00
5272006.02.28 17:20buy2646.001.74721.74371.7507
5282006.02.28 17:29t/p2646.001.75071.74371.75072100.0053470.00
5292006.02.28 17:29sell2656.001.75151.75501.7480
5302006.02.28 18:20s/l2656.001.75501.75501.7480-2100.0051370.00
5312006.02.28 18:20sell2666.001.75511.75861.7516
5322006.03.01 12:05s/l2666.001.75861.75861.7516-2102.7049267.30
5332006.03.01 12:05sell2675.001.75841.76191.7549
5342006.03.01 17:05t/p2675.001.75491.76191.75491750.0051017.30
5352006.03.01 17:05buy2686.001.75321.74971.7567
5362006.03.01 17:20t/p2686.001.75671.74971.75672100.0053117.30
5372006.03.01 17:20sell2696.001.75691.76041.7534
5382006.03.01 17:35t/p2696.001.75341.76041.75342100.0055217.30
5392006.03.01 17:35buy2706.001.75271.74921.7562
5402006.03.01 18:45s/l2706.001.74921.74921.7562-2100.0053117.30
5412006.03.01 18:45buy2716.001.74941.74591.7529
5422006.03.02 14:40s/l2716.001.74591.74591.7529-2147.6450969.66
5432006.03.02 14:40buy2726.001.74631.74281.7498
5442006.03.02 18:20t/p2726.001.74981.74281.74982100.0053069.66
5452006.03.02 18:20sell2736.001.75071.75421.7472
5462006.03.02 21:45s/l2736.001.75421.75421.7472-2100.0050969.66
5472006.03.02 21:45sell2746.001.75391.75741.7504
5482006.03.03 03:10t/p2746.001.75041.75741.75042097.3053066.96
5492006.03.03 03:10buy2756.001.75041.74691.7539
5502006.03.03 12:50t/p2756.001.75391.74691.75392100.0055166.96
5512006.03.03 12:50sell2766.001.75421.75771.7507
5522006.03.03 15:20s/l2766.001.75771.75771.7507-2100.0053066.96
5532006.03.03 15:20sell2776.001.75741.76091.7539
5542006.03.03 17:05t/p2776.001.75391.76091.75392100.0055166.96
5552006.03.03 17:05buy2786.001.75131.74781.7548
5562006.03.03 17:10t/p2786.001.75481.74781.75482100.0057266.96
5572006.03.03 17:10sell2796.001.75621.75971.7527
5582006.03.03 17:35t/p2796.001.75271.75971.75272100.0059366.96
5592006.03.03 17:35buy2806.001.75161.74811.7551
5602006.03.06 00:00t/p2806.001.75511.74811.75512084.1261451.08
5612006.03.06 00:00sell2817.001.75641.75991.7529
5622006.03.06 02:20s/l2817.001.75991.75991.7529-2450.0059001.08
5632006.03.06 02:20sell2826.001.75991.76341.7564
5642006.03.06 12:20t/p2826.001.75641.76341.75642100.0061101.08
5652006.03.06 12:20buy2837.001.75611.75261.7596
5662006.03.06 14:40s/l2837.001.75261.75261.7596-2450.0058651.08
5672006.03.06 14:40buy2846.001.75301.74951.7565
5682006.03.06 18:20s/l2846.001.74951.74951.7565-2100.0056551.08
5692006.03.06 18:20buy2856.001.74971.74621.7532
5702006.03.07 02:40s/l2856.001.74621.74621.7532-2115.8854435.21
5712006.03.07 02:40buy2866.001.74651.74301.7500
5722006.03.07 10:10s/l2866.001.74301.74301.7500-2100.0052335.21
5732006.03.07 10:10buy2876.001.74311.73961.7466
5742006.03.07 11:20s/l2876.001.73961.73961.7466-2100.0050235.21
5752006.03.07 11:20buy2886.001.73931.73581.7428
5762006.03.07 12:50s/l2886.001.73581.73581.7428-2100.0048135.21
5772006.03.07 12:50buy2895.001.73561.73211.7391
5782006.03.08 09:15t/p2895.001.73911.73211.73911736.7749871.97
5792006.03.08 09:20buy2905.001.73671.73321.7402
5802006.03.08 09:40t/p2905.001.74021.73321.74021750.0051621.97
5812006.03.08 10:00sell2916.001.74131.74481.7378
5822006.03.08 15:15t/p2916.001.73781.74481.73782100.0053721.97
5832006.03.08 15:15buy2926.001.73671.73321.7402
5842006.03.09 12:35t/p2926.001.74021.73321.74022052.3655774.34
5852006.03.09 12:35sell2936.001.74051.74401.7370
5862006.03.09 18:20t/p2936.001.73701.74401.73702100.0057874.34
5872006.03.09 18:20buy2946.001.73631.73281.7398
5882006.03.10 15:35s/l2946.001.73281.73281.7398-2115.8855758.46
5892006.03.10 15:35buy2956.001.72951.72601.7330
5902006.03.10 15:40t/p2956.001.73301.72601.73302100.0057858.46
5912006.03.10 15:40buy2966.001.73651.73301.7400
5922006.03.10 15:59s/l2966.001.73301.73301.7400-2100.0055758.46
5932006.03.10 15:59buy2976.001.73201.72851.7355
5942006.03.10 16:05s/l2976.001.72851.72851.7355-2100.0053658.46
5952006.03.10 16:05buy2986.001.72511.72161.7286
5962006.03.10 16:20t/p2986.001.72861.72161.72862100.0055758.46
5972006.03.10 16:20buy2996.001.73201.72851.7355
5982006.03.10 16:29s/l2996.001.72851.72851.7355-2100.0053658.46
5992006.03.10 16:29buy3006.001.72461.72111.7281
6002006.03.13 03:20t/p3006.001.72811.72111.72812084.1255742.58
6012006.03.13 03:20sell3016.001.72811.73161.7246
6022006.03.13 10:40t/p3016.001.72461.73161.72462100.0057842.58
6032006.03.13 10:40buy3026.001.72401.72051.7275
6042006.03.13 15:10t/p3026.001.72751.72051.72752100.0059942.58
6052006.03.13 15:10sell3036.001.72831.73181.7248
6062006.03.13 18:20s/l3036.001.73181.73181.7248-2100.0057842.58
6072006.03.13 18:20sell3046.001.73161.73511.7281
6082006.03.14 01:20s/l3046.001.73511.73511.7281-2102.7055739.88
6092006.03.14 01:20sell3056.001.73601.73951.7325
6102006.03.14 16:45s/l3056.001.73951.73951.7325-2100.0053639.88
6112006.03.14 16:45sell3066.001.74141.74491.7379
6122006.03.14 17:20s/l3066.001.74491.74491.7379-2100.0051539.88
6132006.03.14 17:20sell3076.001.74481.74831.7413
6142006.03.14 18:45s/l3076.001.74831.74831.7413-2100.0049439.88
6152006.03.14 18:45sell3085.001.74791.75141.7444
6162006.03.15 11:35t/p3085.001.74441.75141.74441747.7551187.63
6172006.03.15 11:35buy3096.001.74261.73911.7461
6182006.03.15 14:40t/p3096.001.74611.73911.74612100.0053287.63
6192006.03.15 14:40sell3106.001.74621.74971.7427
6202006.03.15 16:20s/l3106.001.74971.74971.7427-2100.0051187.63
6212006.03.15 17:00sell3116.001.74721.75071.7437
6222006.03.16 15:50s/l3116.001.75071.75071.7437-2108.0949079.54
6232006.03.16 16:00sell3125.001.75271.75621.7492
6242006.03.16 18:20s/l3125.001.75621.75621.7492-1750.0047329.54
6252006.03.16 18:20sell3135.001.75661.76011.7531
6262006.03.17 14:45t/p3135.001.75311.76011.75311747.7549077.29
6272006.03.17 14:45buy3145.001.75281.74931.7563
6282006.03.17 15:40t/p3145.001.75631.74931.75631750.0050827.29
6292006.03.17 15:45buy3156.001.75561.75211.7591
6302006.03.17 17:05s/l3156.001.75211.75211.7591-2100.0048727.29
6312006.03.17 17:05buy3165.001.75151.74801.7550
6322006.03.17 18:05t/p3165.001.75501.74801.75501750.0050477.29
6332006.03.17 18:15buy3176.001.75351.75001.7570
6342006.03.17 19:20t/p3176.001.75701.75001.75702100.0052577.29
6352006.03.17 19:20sell3186.001.75751.76101.7540
6362006.03.20 04:15t/p3186.001.75401.76101.75402097.3054674.59
6372006.03.20 04:15buy3196.001.75361.75011.7571
6382006.03.20 09:40t/p3196.001.75711.75011.75712100.0056774.59
6392006.03.20 10:00sell3206.001.75841.76191.7549
6402006.03.20 13:45t/p3206.001.75491.76191.75492100.0058874.59
6412006.03.20 13:45buy3216.001.75491.75141.7584
6422006.03.21 09:40s/l3216.001.75141.75141.7584-2115.8856758.71
6432006.03.21 09:40buy3226.001.75121.74771.7547
6442006.03.21 11:20s/l3226.001.74771.74771.7547-2100.0054658.71
6452006.03.21 11:20buy3236.001.74691.74341.7504
6462006.03.21 15:15t/p3236.001.75041.74341.75042100.0056758.71
6472006.03.21 15:15sell3246.001.75101.75451.7475
6482006.03.21 16:35t/p3246.001.74751.75451.74752100.0058858.71
6492006.03.21 16:35buy3256.001.74701.74351.7505
6502006.03.22 09:35t/p3256.001.75051.74351.75052084.1260942.83
6512006.03.22 09:35sell3267.001.75071.75421.7472
6522006.03.22 12:20t/p3267.001.74721.75421.74722450.0063392.83
6532006.03.22 12:20buy3277.001.74681.74331.7503
6542006.03.23 03:10s/l3277.001.74331.74331.7503-2505.5860887.26
6552006.03.23 03:10buy3287.001.74341.73991.7469
6562006.03.23 17:05s/l3287.001.73991.73991.7469-2450.0058437.26
6572006.03.23 17:05buy3296.001.73341.72991.7369
6582006.03.23 17:10t/p3296.001.73691.72991.73692100.0060537.26
6592006.03.23 17:10sell3307.001.74341.74691.7399
6602006.03.23 17:15t/p3307.001.73991.74691.73992450.0062987.26
6612006.03.23 17:15buy3317.001.73951.73601.7430
6622006.03.23 17:29s/l3317.001.73601.73601.7430-2450.0060537.26
6632006.03.23 17:29buy3327.001.73451.73101.7380
6642006.03.24 09:35s/l3327.001.73101.73101.7380-2468.5358068.73
6652006.03.24 09:35buy3336.001.73131.72781.7348
6662006.03.24 15:45t/p3336.001.73481.72781.73482100.0060168.73
6672006.03.24 15:45sell3347.001.73551.73901.7320
6682006.03.24 17:15s/l3347.001.73901.73901.7320-2450.0057718.73
6692006.03.24 17:15sell3356.001.73981.74331.7363
6702006.03.24 17:20s/l3356.001.74331.74331.7363-2100.0055618.73
6712006.03.24 17:20sell3366.001.74321.74671.7397
6722006.03.27 05:10s/l3366.001.74671.74671.7397-2102.7053516.04
6732006.03.27 05:10sell3376.001.74711.75061.7436
6742006.03.28 11:45s/l3376.001.75061.75061.7436-2102.7051413.34
6752006.03.28 11:45sell3386.001.75031.75381.7468
6762006.03.28 15:45s/l3386.001.75381.75381.7468-2100.0049313.34
6772006.03.28 15:45sell3395.001.75371.75721.7502
6782006.03.28 17:05t/p3395.001.75021.75721.75021750.0051063.34
6792006.03.28 17:05buy3406.001.74841.74491.7519
6802006.03.28 21:20s/l3406.001.74491.74491.7519-2100.0048963.34
6812006.03.28 21:20buy3415.001.74511.74161.7486
6822006.03.29 09:05s/l3415.001.74161.74161.7486-1763.2347200.11
6832006.03.29 09:05buy3425.001.74061.73711.7441
6842006.03.29 09:50s/l3425.001.73711.73711.7441-1750.0045450.11
6852006.03.29 09:50buy3435.001.73671.73321.7402
6862006.03.29 15:50s/l3435.001.73321.73321.7402-1750.0043700.11
6872006.03.29 15:50buy3445.001.73211.72861.7356
6882006.03.29 18:15t/p3445.001.73561.72861.73561750.0045450.11
6892006.03.29 19:00sell3455.001.73551.73901.7320
6902006.03.30 04:45s/l3455.001.73901.73901.7320-1756.7543693.36
6912006.03.30 04:45sell3465.001.73911.74261.7356
6922006.03.30 07:20s/l3465.001.74261.74261.7356-1750.0041943.36
6932006.03.30 07:20sell3475.001.74251.74601.7390
6942006.03.30 08:40t/p3475.001.73901.74601.73901750.0043693.36
6952006.03.30 08:40buy3485.001.73891.73541.7424
6962006.03.30 16:35t/p3485.001.74241.73541.74241750.0045443.36
6972006.03.30 17:00sell3495.001.74541.74891.7419
6982006.03.30 21:10s/l3495.001.74891.74891.7419-1750.0043693.36
6992006.03.30 21:10sell3505.001.74861.75211.7451
7002006.03.31 02:05t/p3505.001.74511.75211.74511747.7545441.11
7012006.03.31 02:05buy3515.001.74471.74121.7482
7022006.03.31 09:20s/l3515.001.74121.74121.7482-1750.0043691.11
7032006.03.31 09:20buy3525.001.74141.73791.7449
7042006.03.31 11:20s/l3525.001.73791.73791.7449-1750.0041941.11
7052006.03.31 11:20buy3535.001.73661.73311.7401
7062006.03.31 15:45t/p3535.001.74011.73311.74011750.0043691.11
7072006.03.31 15:59buy3545.001.73741.73391.7409
7082006.03.31 17:15s/l3545.001.73391.73391.7409-1750.0041941.11
7092006.03.31 17:15buy3555.001.73401.73051.7375
7102006.03.31 17:35t/p3555.001.73751.73051.73751750.0043691.11
7112006.03.31 18:00sell3565.001.73761.74111.7341
7122006.04.03 05:40t/p3565.001.73411.74111.73411747.7545438.86
7132006.04.03 05:40buy3575.001.73301.72951.7365
7142006.04.03 07:45s/l3575.001.72951.72951.7365-1750.0043688.86
7152006.04.03 07:45buy3585.001.72961.72611.7331
7162006.04.03 09:45s/l3585.001.72611.72611.7331-1750.0041938.86
7172006.04.03 09:45buy3595.001.72541.72191.7289
7182006.04.03 13:05t/p3595.001.72891.72191.72891750.0043688.86
7192006.04.03 13:10buy3605.001.72801.72451.7315
7202006.04.03 17:05t/p3605.001.73151.72451.73151750.0045438.86
7212006.04.03 17:20buy3615.001.72801.72451.7315
7222006.04.03 17:30t/p3615.001.73151.72451.73151750.0047188.86
7232006.04.03 18:00sell3625.001.73741.74091.7339
7242006.04.04 02:10s/l3625.001.74091.74091.7339-1752.2545436.61
7252006.04.04 02:10sell3635.001.74171.74521.7382
7262006.04.04 04:50t/p3635.001.73821.74521.73821750.0047186.61
7272006.04.04 04:50buy3645.001.73791.73441.7414
7282006.04.04 10:05t/p3645.001.74141.73441.74141750.0048936.61
7292006.04.04 10:20buy3655.001.73801.73451.7415
7302006.04.04 10:30t/p3655.001.74151.73451.74151750.0050686.61
7312006.04.04 11:00sell3666.001.74471.74821.7412
7322006.04.04 15:05s/l3666.001.74821.74821.7412-2100.0048586.61
7332006.04.04 15:05sell3675.001.75481.75831.7513
7342006.04.04 15:15t/p3675.001.75131.75831.75131750.0050336.61
7352006.04.04 15:15sell3686.001.74731.75081.7438
7362006.04.04 15:29s/l3686.001.75081.75081.7438-2100.0048236.61
7372006.04.04 15:29sell3695.001.75431.75781.7508
7382006.04.04 16:45s/l3695.001.75781.75781.7508-1750.0046486.61
7392006.04.04 16:45sell3705.001.75771.76121.7542
7402006.04.05 02:10t/p3705.001.75421.76121.75421747.7548234.37
7412006.04.05 02:10buy3715.001.75401.75051.7575
7422006.04.05 04:05t/p3715.001.75751.75051.75751750.0049984.37
7432006.04.05 04:10buy3725.001.75451.75101.7580
7442006.04.05 06:20t/p3725.001.75801.75101.75801750.0051734.37
7452006.04.05 06:20sell3736.001.75801.76151.7545
7462006.04.05 10:10s/l3736.001.76151.76151.7545-2100.0049634.37
7472006.04.05 10:10sell3745.001.76201.76551.7585
7482006.04.05 10:40t/p3745.001.75851.76551.75851750.0051384.37
7492006.04.05 10:40sell3756.001.75811.76161.7546
7502006.04.05 10:50s/l3756.001.76161.76161.7546-2100.0049284.37
7512006.04.05 10:50sell3765.001.76121.76471.7577
7522006.04.05 11:35t/p3765.001.75771.76471.75771750.0051034.37
7532006.04.05 11:35buy3776.001.75351.75001.7570
7542006.04.05 11:45t/p3776.001.75701.75001.75702100.0053134.37
7552006.04.05 11:45sell3786.001.75901.76251.7555
7562006.04.05 11:59t/p3786.001.75551.76251.75552100.0055234.37
7572006.04.05 11:59buy3796.001.75441.75091.7579
7582006.04.05 15:10s/l3796.001.75091.75091.7579-2100.0053134.37
7592006.04.05 15:10buy3806.001.75051.74701.7540
7602006.04.05 20:45t/p3806.001.75401.74701.75402100.0055234.37
7612006.04.05 20:45sell3816.001.75411.75761.7506
7622006.04.06 11:45s/l3816.001.75761.75761.7506-2108.0953126.27
7632006.04.06 11:45sell3826.001.75811.76161.7546
7642006.04.06 15:35t/p3826.001.75461.76161.75462100.0055226.27
7652006.04.06 15:35buy3836.001.75221.74871.7557
7662006.04.06 15:40t/p3836.001.75571.74871.75572100.0057326.27
7672006.04.06 15:40buy3846.001.75731.75381.7608
7682006.04.06 16:20s/l3846.001.75381.75381.7608-2100.0055226.27
7692006.04.06 16:20buy3856.001.75261.74911.7561
7702006.04.06 19:20s/l3856.001.74911.74911.7561-2100.0053126.27
7712006.04.06 19:20buy3866.001.74911.74561.7526
7722006.04.06 21:50t/p3866.001.75261.74561.75262100.0055226.27
7732006.04.06 22:00sell3876.001.75271.75621.7492
7742006.04.07 14:40t/p3876.001.74921.75621.74922097.3057323.57
7752006.04.07 14:40buy3886.001.74901.74551.7525
7762006.04.07 15:35t/p3886.001.75251.74551.75252100.0059423.57
7772006.04.07 15:45buy3896.001.74791.74441.7514
7782006.04.07 16:10s/l3896.001.74441.74441.7514-2100.0057323.57
7792006.04.07 16:10buy3906.001.74471.74121.7482
7802006.04.07 16:20t/p3906.001.74821.74121.74822100.0059423.57
7812006.04.07 16:20sell3916.001.75211.75561.7486
7822006.04.07 16:29t/p3916.001.74861.75561.74862100.0061523.57
7832006.04.07 16:29buy3927.001.74671.74321.7502
7842006.04.07 17:20s/l3927.001.74321.74321.7502-2450.0059073.57
7852006.04.07 17:20buy3936.001.74161.73811.7451
7862006.04.10 03:40t/p3936.001.74511.73811.74512084.1261157.69
7872006.04.10 04:00sell3947.001.74461.74811.7411
7882006.04.10 18:35t/p3947.001.74111.74811.74112450.0063607.69
7892006.04.10 18:35buy3957.001.74061.73711.7441
7902006.04.11 00:20t/p3957.001.74411.73711.74412431.4766039.17
7912006.04.11 00:20sell3967.001.74431.74781.7408
7922006.04.11 11:35t/p3967.001.74081.74781.74082450.0068489.17
7932006.04.11 11:35buy3977.001.73981.73631.7433
7942006.04.11 11:45t/p3977.001.74331.73631.74332450.0070939.17
7952006.04.11 11:45sell3988.001.74391.74741.7404
7962006.04.11 16:50s/l3988.001.74741.74741.7404-2800.0068139.17
7972006.04.11 16:50sell3997.001.74871.75221.7452
7982006.04.11 18:35t/p3997.001.74521.75221.74522450.0070589.17
7992006.04.11 18:35buy4008.001.74461.74111.7481
8002006.04.11 21:05t/p4008.001.74811.74111.74812800.0073389.17
8012006.04.11 21:05sell4018.001.74911.75261.7456
8022006.04.12 10:05s/l4018.001.75261.75261.7456-2803.6070585.57
8032006.04.12 10:20buy4028.001.75051.74701.7540
8042006.04.12 10:40t/p4028.001.75401.74701.75402800.0073385.57
8052006.04.12 11:00sell4038.001.75311.75661.7496
8062006.04.12 12:10s/l4038.001.75661.75661.7496-2800.0070585.57
8072006.04.12 12:10sell4048.001.75671.76021.7532
8082006.04.12 15:10t/p4048.001.75321.76021.75322800.0073385.57
8092006.04.12 15:10buy4058.001.75291.74941.7564
8102006.04.12 15:40s/l4058.001.74941.74941.7564-2800.0070585.57
8112006.04.12 15:40buy4068.001.74651.74301.7500
8122006.04.12 15:45t/p4068.001.75001.74301.75002800.0073385.57
8132006.04.12 15:45buy4078.001.75401.75051.7575
8142006.04.12 15:50s/l4078.001.75051.75051.7575-2800.0070585.57
8152006.04.12 15:50buy4088.001.74651.74301.7500
8162006.04.12 16:10t/p4088.001.75001.74301.75002800.0073385.57
8172006.04.12 16:10buy4098.001.75231.74881.7558
8182006.04.12 16:20s/l4098.001.74881.74881.7558-2800.0070585.57
8192006.04.12 16:20buy4108.001.74851.74501.7520
8202006.04.12 16:35t/p4108.001.75201.74501.75202800.0073385.57
8212006.04.12 16:35buy4118.001.75261.74911.7561
8222006.04.12 20:15s/l4118.001.74911.74911.7561-2800.0070585.57
8232006.04.12 20:15buy4128.001.74881.74531.7523
8242006.04.13 04:05t/p4128.001.75231.74531.75232736.4973322.06
8252006.04.13 04:15buy4138.001.74981.74631.7533
8262006.04.13 08:20t/p4138.001.75331.74631.75332800.0076122.06
8272006.04.13 08:20sell4148.001.75341.75691.7499
8282006.04.13 16:05t/p4148.001.74991.75691.74992800.0078922.06
8292006.04.13 16:05buy4158.001.74861.74511.7521
8302006.04.13 17:10t/p4158.001.75211.74511.75212800.0081722.06
8312006.04.13 17:15buy4169.001.75071.74721.7542
8322006.04.13 21:20t/p4169.001.75421.74721.75423150.0084872.06
8332006.04.13 21:20sell4179.001.75421.75771.7507
8342006.04.17 03:10s/l4179.001.75771.75771.7507-3158.0981713.96
8352006.04.17 03:10sell4189.001.75801.76151.7545
8362006.04.17 14:40s/l4189.001.76151.76151.7545-3150.0078563.96
8372006.04.17 14:40sell4198.001.76251.76601.7590
8382006.04.17 14:45s/l4198.001.76601.76601.7590-2800.0075763.96
8392006.04.17 14:45sell4208.001.76691.77041.7634
8402006.04.17 15:20s/l4208.001.77041.77041.7634-2800.0072963.96
8412006.04.17 15:20sell4218.001.77081.77431.7673
8422006.04.17 16:05t/p4218.001.76731.77431.76732800.0075763.96
8432006.04.17 16:05sell4228.001.76681.77031.7633
8442006.04.17 16:15s/l4228.001.77031.77031.7633-2800.0072963.96
8452006.04.17 16:15sell4238.001.77011.77361.7666
8462006.04.17 17:40s/l4238.001.77361.77361.7666-2800.0070163.96
8472006.04.17 17:40sell4248.001.77361.77711.7701
8482006.04.17 21:35t/p4248.001.77011.77711.77012800.0072963.96
8492006.04.17 21:35buy4258.001.76971.76621.7732
8502006.04.18 04:20t/p4258.001.77321.76621.77322778.8375742.79
8512006.04.18 04:20sell4268.001.77361.77711.7701
8522006.04.18 10:35t/p4268.001.77011.77711.77012800.0078542.79
8532006.04.18 10:35buy4278.001.77011.76661.7736
8542006.04.18 13:20t/p4278.001.77361.76661.77362800.0081342.79
8552006.04.18 13:20sell4289.001.77471.77821.7712
8562006.04.18 15:35s/l4289.001.77821.77821.7712-3150.0078192.79
8572006.04.18 15:35sell4298.001.77891.78241.7754
8582006.04.18 15:40t/p4298.001.77541.78241.77542800.0080992.79
8592006.04.18 15:40sell4309.001.77481.77831.7713
8602006.04.18 15:59s/l4309.001.77831.77831.7713-3150.0077842.79
8612006.04.18 15:59sell4318.001.77821.78171.7747
8622006.04.18 21:10s/l4318.001.78171.78171.7747-2800.0075042.79
8632006.04.18 22:00sell4328.001.78011.78361.7766
8642006.04.18 23:35s/l4328.001.78361.78361.7766-2800.0072242.79
8652006.04.18 23:35sell4338.001.78351.78701.7800
8662006.04.19 09:20t/p4338.001.78001.78701.78002796.4075039.19
8672006.04.19 09:20buy4348.001.77991.77641.7834
8682006.04.19 09:40t/p4348.001.78341.77641.78342800.0077839.19
8692006.04.19 10:00sell4358.001.78291.78641.7794
8702006.04.19 11:45s/l4358.001.78641.78641.7794-2800.0075039.19
8712006.04.19 11:45sell4368.001.78601.78951.7825
8722006.04.19 15:50t/p4368.001.78251.78951.78252800.0077839.19
8732006.04.19 15:50buy4378.001.78211.77861.7856
8742006.04.19 16:45t/p4378.001.78561.77861.78562800.0080639.19
8752006.04.19 16:45sell4389.001.78751.79101.7840
8762006.04.19 18:20s/l4389.001.79101.79101.7840-3150.0077489.19
8772006.04.19 18:20sell4398.001.79121.79471.7877
8782006.04.20 09:05t/p4398.001.78771.79471.78772789.2180278.40
8792006.04.20 09:05buy4409.001.78741.78391.7909
8802006.04.20 11:40s/l4409.001.78391.78391.7909-3150.0077128.40
8812006.04.20 11:40buy4418.001.78361.78011.7871
8822006.04.20 11:50t/p4418.001.78711.78011.78712800.0079928.40
8832006.04.20 11:50sell4428.001.78971.79321.7862
8842006.04.20 11:59t/p4428.001.78621.79321.78622800.0082728.40
8852006.04.20 11:59buy4439.001.78471.78121.7882
8862006.04.20 13:50s/l4439.001.78121.78121.7882-3150.0079578.40
8872006.04.20 13:50buy4448.001.78121.77771.7847
8882006.04.20 17:20s/l4448.001.77771.77771.7847-2800.0076778.40
8892006.04.20 17:20buy4458.001.77741.77391.7809
8902006.04.21 11:05t/p4458.001.78091.77391.78092778.8379557.23
8912006.04.21 11:20buy4468.001.77881.77531.7823
8922006.04.21 11:40t/p4468.001.78231.77531.78232800.0082357.23
8932006.04.21 12:00sell4479.001.78131.78481.7778
8942006.04.21 18:05s/l4479.001.78481.78481.7778-3150.0079207.23
8952006.04.21 18:05sell4488.001.78491.78841.7814
8962006.04.21 19:35t/p4488.001.78141.78841.78142800.0082007.23
8972006.04.21 19:35sell4499.001.78071.78421.7772
8982006.04.24 00:00s/l4499.001.78421.78421.7772-3154.0578853.18
8992006.04.24 00:00sell4508.001.78591.78941.7824
9002006.04.24 09:45s/l4508.001.78941.78941.7824-2800.0076053.18
9012006.04.24 09:45sell4518.001.78991.79341.7864
9022006.04.24 11:50s/l4518.001.79341.79341.7864-2800.0073253.18
9032006.04.24 11:50sell4528.001.79351.79701.7900
9042006.04.24 12:05t/p4528.001.79001.79701.79002800.0076053.18
9052006.04.24 12:05sell4538.001.78911.79261.7856
9062006.04.24 15:45t/p4538.001.78561.79261.78562800.0078853.18
9072006.04.24 15:45buy4548.001.78561.78211.7891
9082006.04.24 17:20s/l4548.001.78211.78211.7891-2800.0076053.18
9092006.04.24 17:20buy4558.001.78111.77761.7846
9102006.04.24 19:05t/p4558.001.78461.77761.78462800.0078853.18
9112006.04.24 19:10buy4568.001.78401.78051.7875
9122006.04.24 19:45t/p4568.001.78751.78051.78752800.0081653.18
9132006.04.24 20:00sell4579.001.78861.79211.7851
9142006.04.25 11:15t/p4579.001.78511.79211.78513145.9584799.13
9152006.04.25 11:15buy4589.001.78391.78041.7874
9162006.04.25 11:20t/p4589.001.78741.78041.78743150.0087949.13
9172006.04.25 11:40buy4599.001.78521.78171.7887
9182006.04.25 15:20t/p4599.001.78871.78171.78873150.0091099.13
9192006.04.25 15:20sell46010.001.79111.79461.7876
9202006.04.25 16:50s/l46010.001.79461.79461.7876-3500.0087599.13
9212006.04.25 16:50sell4619.001.79461.79811.7911
9222006.04.25 16:59t/p4619.001.79111.79811.79113150.0090749.13
9232006.04.25 16:59sell46210.001.78961.79311.7861
9242006.04.25 17:05t/p46210.001.78611.79311.78613500.0094249.13
9252006.04.25 17:05buy46310.001.78351.78001.7870
9262006.04.25 17:10t/p46310.001.78701.78001.78703500.0097749.13
9272006.04.25 17:10sell46410.001.78721.79071.7837
9282006.04.26 10:50t/p46410.001.78371.79071.78373495.50101244.63
9292006.04.26 10:50buy46511.001.78211.77861.7856
9302006.04.26 15:05t/p46511.001.78561.77861.78563850.00105094.63
9312006.04.26 15:05sell46611.001.78651.79001.7830
9322006.04.26 15:35t/p46611.001.78301.79001.78303850.00108944.63
9332006.04.26 15:35buy46711.001.78121.77771.7847
9342006.04.26 15:50t/p46711.001.78471.77771.78473850.00112794.63
9352006.04.26 15:50sell46812.001.78601.78951.7825
9362006.04.26 18:50s/l46812.001.78951.78951.7825-4200.00108594.63
9372006.04.26 18:50sell46911.001.78981.79331.7863
9382006.04.26 20:05t/p46911.001.78631.79331.78633850.00112444.63
9392006.04.26 20:05buy47012.001.78631.78281.7898
9402006.04.27 10:45s/l47012.001.78281.78281.7898-4295.27108149.36
9412006.04.27 10:45buy47111.001.78241.77891.7859
9422006.04.27 11:40t/p47111.001.78591.77891.78593850.00111999.36
9432006.04.27 11:50buy47212.001.78441.78091.7879
9442006.04.27 15:35t/p47212.001.78791.78091.78794200.00116199.36
9452006.04.27 16:00sell47312.001.78731.79081.7838
9462006.04.27 17:10s/l47312.001.79081.79081.7838-4200.00111999.36
9472006.04.27 17:10sell47412.001.79221.79571.7887
9482006.04.27 17:15s/l47412.001.79571.79571.7887-4200.00107799.36
9492006.04.27 17:15sell47511.001.79651.80001.7930
9502006.04.27 17:40s/l47511.001.80001.80001.7930-3850.00103949.36
9512006.04.27 17:40sell47611.001.80241.80591.7989
9522006.04.27 18:40t/p47611.001.79891.80591.79893850.00107799.36
9532006.04.27 18:40sell47711.001.79841.80191.7949
9542006.04.27 18:45s/l47711.001.80191.80191.7949-3850.00103949.36
9552006.04.27 18:45sell47811.001.80161.80511.7981
9562006.04.28 11:35s/l47811.001.80511.80511.7981-3854.95100094.42
9572006.04.28 11:35sell47911.001.80711.81061.8036
9582006.04.28 16:40s/l47911.001.81061.81061.8036-3850.0096244.42
9592006.04.28 16:40sell48010.001.81261.81611.8091
9602006.04.28 17:50s/l48010.001.81611.81611.8091-3500.0092744.42
9612006.04.28 17:50sell48110.001.81791.82141.8144
9622006.04.28 18:15s/l48110.001.82141.82141.8144-3500.0089244.42
9632006.04.28 18:15sell4829.001.82221.82571.8187
9642006.05.01 05:35s/l4829.001.82571.82571.8187-3154.0586090.37
9652006.05.01 05:50buy4839.001.82401.82051.8275
9662006.05.01 07:20t/p4839.001.82751.82051.82753150.0089240.37
9672006.05.01 07:20sell4849.001.82821.83171.8247
9682006.05.01 10:50t/p4849.001.82471.83171.82473150.0092390.37
9692006.05.01 10:50buy48510.001.82471.82121.8282
9702006.05.01 15:20t/p48510.001.82821.82121.82823500.0095890.37
9712006.05.01 15:20sell48610.001.82981.83331.8263
9722006.05.01 15:35t/p48610.001.82631.83331.82633500.0099390.37
9732006.05.01 15:35sell48710.001.82561.82911.8221
9742006.05.01 15:45s/l48710.001.82911.82911.8221-3500.0095890.37
9752006.05.01 15:45sell48810.001.83031.83381.8268
9762006.05.01 16:10s/l48810.001.83381.83381.8268-3500.0092390.37
9772006.05.01 16:10sell48910.001.83561.83911.8321
9782006.05.01 16:50s/l48910.001.83911.83911.8321-3500.0088890.37
9792006.05.01 16:50sell4909.001.84171.84521.8382
9802006.05.01 16:59t/p4909.001.83821.84521.83823150.0092040.37
9812006.05.01 16:59sell49110.001.83771.84121.8342
9822006.05.01 17:05t/p49110.001.83421.84121.83423500.0095540.37
9832006.05.01 17:05sell49210.001.83241.83591.8289
9842006.05.01 17:15s/l49210.001.83591.83591.8289-3500.0092040.37
9852006.05.01 17:15sell49310.001.83581.83931.8323
9862006.05.01 17:35t/p49310.001.83231.83931.83233500.0095540.37
9872006.05.01 17:35sell49410.001.83131.83481.8278
9882006.05.01 17:40s/l49410.001.83481.83481.8278-3500.0092040.37
9892006.05.01 17:40sell49510.001.83541.83891.8319
9902006.05.01 17:50s/l49510.001.83891.83891.8319-3500.0088540.37
9912006.05.01 17:50sell4969.001.83891.84241.8354
9922006.05.01 17:59t/p4969.001.83541.84241.83543150.0091690.37
9932006.05.01 17:59sell49710.001.83191.83541.8284
9942006.05.01 18:50t/p49710.001.82841.83541.82843500.0095190.37
9952006.05.01 18:50buy49810.001.82771.82421.8312
9962006.05.01 22:05s/l49810.001.82421.82421.8312-3500.0091690.37
9972006.05.01 22:05buy49910.001.82411.82061.8276
9982006.05.01 22:15t/p49910.001.82761.82061.82763500.0095190.37
9992006.05.01 22:15buy50010.001.82811.82461.8316
10002006.05.01 22:50s/l50010.001.82461.82461.8316-3500.0091690.37
10012006.05.01 22:50buy50110.001.82081.81731.8243
10022006.05.01 22:59t/p50110.001.82431.81731.82433500.0095190.37
10032006.05.01 22:59buy50210.001.82681.82331.8303
10042006.05.02 01:20s/l50210.001.82331.82331.8303-3526.4691663.90
10052006.05.02 01:20buy50310.001.82341.81991.8269
10062006.05.02 10:35t/p50310.001.82691.81991.82693500.0095163.90
10072006.05.02 11:00sell50410.001.82701.83051.8235
10082006.05.02 11:35s/l50410.001.83051.83051.8235-3500.0091663.90
10092006.05.02 11:35sell50510.001.83121.83471.8277
10102006.05.02 11:50s/l50510.001.83471.83471.8277-3500.0088163.90
10112006.05.02 11:50sell5069.001.83581.83931.8323
10122006.05.02 13:15s/l5069.001.83931.83931.8323-3150.0085013.90
10132006.05.02 13:15sell5079.001.83931.84281.8358
10142006.05.02 13:35t/p5079.001.83581.84281.83583150.0088163.90
10152006.05.02 13:35sell5089.001.83431.83781.8308
10162006.05.02 15:10s/l5089.001.83781.83781.8308-3150.0085013.90
10172006.05.02 15:10sell5099.001.83771.84121.8342
10182006.05.02 18:50s/l5099.001.84121.84121.8342-3150.0081863.90
10192006.05.02 18:50sell5109.001.84151.84501.8380
10202006.05.02 19:05t/p5109.001.83801.84501.83803150.0085013.90
10212006.05.02 19:05buy5119.001.83781.83431.8413
10222006.05.02 22:10t/p5119.001.84131.83431.84133150.0088163.90
10232006.05.02 22:10sell5129.001.84281.84631.8393
10242006.05.03 01:40t/p5129.001.83931.84631.83933145.9591309.86
10252006.05.03 01:40buy51310.001.83911.83561.8426
10262006.05.03 02:50s/l51310.001.83561.83561.8426-3500.0087809.86
10272006.05.03 02:50buy5149.001.83581.83231.8393
10282006.05.03 04:05t/p5149.001.83931.83231.83933150.0090959.86
10292006.05.03 04:15buy51510.001.83791.83441.8414
10302006.05.03 05:20t/p51510.001.84141.83441.84143500.0094459.86
10312006.05.03 05:20sell51610.001.84271.84621.8392
10322006.05.03 09:40s/l51610.001.84621.84621.8392-3500.0090959.86
10332006.05.03 09:40sell51710.001.84581.84931.8423
10342006.05.03 10:05t/p51710.001.84231.84931.84233500.0094459.86
10352006.05.03 10:05buy51810.001.84231.83881.8458
10362006.05.03 10:20t/p51810.001.84581.83881.84583500.0097959.86
10372006.05.03 10:20sell51910.001.84601.84951.8425
10382006.05.03 10:35t/p51910.001.84251.84951.84253500.00101459.86
10392006.05.03 10:35buy52011.001.83801.83451.8415
10402006.05.03 10:45t/p52011.001.84151.83451.84153850.00105309.86
10412006.05.03 10:45buy52111.001.84231.83881.8458
10422006.05.03 10:59s/l52111.001.83881.83881.8458-3850.00101459.86
10432006.05.03 10:59buy52211.001.83841.83491.8419
10442006.05.03 18:05t/p52211.001.84191.83491.84193850.00105309.86
10452006.05.03 18:05sell52311.001.84471.84821.8412
10462006.05.03 18:20t/p52311.001.84121.84821.84123850.00109159.86
10472006.05.03 18:20sell52411.001.83991.84341.8364
10482006.05.03 18:29s/l52411.001.84341.84341.8364-3850.00105309.86
10492006.05.03 18:29sell52511.001.84431.84781.8408
10502006.05.03 19:20s/l52511.001.84781.84781.8408-3850.00101459.86
10512006.05.03 19:20sell52611.001.84771.85121.8442
10522006.05.03 19:35t/p52611.001.84421.85121.84423850.00105309.86
10532006.05.03 19:35sell52711.001.84241.84591.8389
10542006.05.04 04:05t/p52711.001.83891.84591.83893835.16109145.02
10552006.05.04 04:05buy52811.001.83871.83521.8422
10562006.05.04 09:35s/l52811.001.83521.83521.8422-3850.00105295.02
10572006.05.04 09:35buy52911.001.83381.83031.8373
10582006.05.04 09:50t/p52911.001.83731.83031.83733850.00109145.02
10592006.05.04 09:50buy53011.001.83801.83451.8415
10602006.05.04 10:20s/l53011.001.83451.83451.8415-3850.00105295.02
10612006.05.04 10:20buy53111.001.83481.83131.8383
10622006.05.04 11:05t/p53111.001.83831.83131.83833850.00109145.02
10632006.05.04 11:10buy53211.001.83751.83401.8410
10642006.05.04 13:20t/p53211.001.84101.83401.84103850.00112995.02
10652006.05.04 13:20sell53312.001.84311.84661.8396
10662006.05.04 16:45s/l53312.001.84661.84661.8396-4200.00108795.02
10672006.05.04 16:45sell53411.001.84651.85001.8430
10682006.05.04 17:50s/l53411.001.85001.85001.8430-3850.00104945.02
10692006.05.04 17:50sell53511.001.84971.85321.8462
10702006.05.04 21:20s/l53511.001.85321.85321.8462-3850.00101095.02
10712006.05.04 21:20sell53611.001.85511.85861.8516
10722006.05.04 23:50t/p53611.001.85161.85861.85163850.00104945.02
10732006.05.04 23:50sell53711.001.85101.85451.8475
10742006.05.05 01:05s/l53711.001.85451.85451.8475-3854.95101090.07
10752006.05.05 01:05sell53811.001.85491.85841.8514
10762006.05.05 01:40t/p53811.001.85141.85841.85143850.00104940.07
10772006.05.05 01:40buy53911.001.85101.84751.8545
10782006.05.05 15:10s/l53911.001.84751.84751.8545-3850.00101090.07
10792006.05.05 15:10buy54011.001.84791.84441.8514
10802006.05.05 15:40t/p54011.001.85141.84441.85143850.00104940.07
10812006.05.05 16:00sell54111.001.85771.86121.8542
10822006.05.05 16:10s/l54111.001.86121.86121.8542-3850.00101090.07
10832006.05.05 16:10sell54211.001.86251.86601.8590
10842006.05.05 16:15t/p54211.001.85901.86601.85903850.00104940.07
10852006.05.05 16:15sell54311.001.85851.86201.8550
10862006.05.05 16:30s/l54311.001.86201.86201.8550-3850.00101090.07
10872006.05.05 16:30sell54411.001.86221.86571.8587
10882006.05.05 17:35t/p54411.001.85871.86571.85873850.00104940.07
10892006.05.05 17:35sell54511.001.85651.86001.8530
10902006.05.05 17:45s/l54511.001.86001.86001.8530-3850.00101090.07
10912006.05.05 17:45sell54611.001.86131.86481.8578
10922006.05.05 18:05t/p54611.001.85781.86481.85783850.00104940.07
10932006.05.05 18:05sell54711.001.85651.86001.8530
10942006.05.05 18:35s/l54711.001.86001.86001.8530-3850.00101090.07
10952006.05.05 18:35sell54811.001.85971.86321.8562
10962006.05.08 00:05s/l54811.001.86321.86321.8562-3854.9597235.12
10972006.05.08 00:05sell54910.001.86311.86661.8596
10982006.05.08 04:50t/p54910.001.85961.86661.85963500.00100735.12
10992006.05.08 04:50buy55011.001.85961.85611.8631
11002006.05.08 10:10t/p55011.001.86311.85611.86313850.00104585.12
11012006.05.08 10:10sell55111.001.86311.86661.8596
11022006.05.08 11:20s/l55111.001.86661.86661.8596-3850.00100735.12
11032006.05.08 11:20sell55211.001.86731.87081.8638
11042006.05.08 13:05t/p55211.001.86381.87081.86383850.00104585.12
11052006.05.08 13:05buy55311.001.86351.86001.8670
11062006.05.08 16:50s/l55311.001.86001.86001.8670-3850.00100735.12
11072006.05.08 16:50buy55411.001.85931.85581.8628
11082006.05.08 20:05s/l55411.001.85581.85581.8628-3850.0096885.12
11092006.05.08 20:05buy55510.001.85561.85211.8591
11102006.05.08 23:10t/p55510.001.85911.85211.85913500.00100385.12
11112006.05.09 00:00sell55611.001.85941.86291.8559
11122006.05.09 05:15t/p55611.001.85591.86291.85593850.00104235.12
11132006.05.09 05:15buy55711.001.85591.85241.8594
11142006.05.09 10:05s/l55711.001.85241.85241.8594-3850.00100385.12
11152006.05.09 10:05buy55811.001.85261.84911.8561
11162006.05.09 12:50t/p55811.001.85611.84911.85613850.00104235.12
11172006.05.09 12:50sell55911.001.85651.86001.8530
11182006.05.09 15:20s/l55911.001.86001.86001.8530-3850.00100385.12
11192006.05.09 15:20sell56011.001.85971.86321.8562
11202006.05.09 16:10s/l56011.001.86321.86321.8562-3850.0096535.12
11212006.05.09 16:10sell56110.001.86331.86681.8598
11222006.05.09 17:20s/l56110.001.86681.86681.8598-3500.0093035.12
11232006.05.09 17:20sell56210.001.86791.87141.8644
11242006.05.09 18:35t/p56210.001.86441.87141.86443500.0096535.12
11252006.05.09 18:35sell56310.001.86161.86511.8581
11262006.05.09 18:45s/l56310.001.86511.86511.8581-3500.0093035.12
11272006.05.09 18:45sell56410.001.86491.86841.8614
11282006.05.10 09:35s/l56410.001.86841.86841.8614-3504.5089530.62
11292006.05.10 09:35sell5659.001.87031.87381.8668
11302006.05.10 09:45t/p5659.001.86681.87381.86683150.0092680.62
11312006.05.10 09:45buy56610.001.86591.86241.8694
11322006.05.10 09:50t/p56610.001.86941.86241.86943500.0096180.62
11332006.05.10 09:50sell56710.001.87321.87671.8697
11342006.05.10 11:05t/p56710.001.86971.87671.86973500.0099680.62
11352006.05.10 11:05buy56810.001.86511.86161.8686
11362006.05.10 11:15t/p56810.001.86861.86161.86863500.00103180.62
11372006.05.10 11:15sell56911.001.86991.87341.8664
11382006.05.10 11:30t/p56911.001.86641.87341.86643850.00107030.62
11392006.05.10 11:30buy57011.001.86491.86141.8684
11402006.05.10 11:45t/p57011.001.86841.86141.86843850.00110880.62
11412006.05.10 11:45sell57112.001.86841.87191.8649
11422006.05.10 12:20t/p57112.001.86491.87191.86494200.00115080.62
11432006.05.10 12:20buy57212.001.86431.86081.8678
11442006.05.10 13:50s/l57212.001.86081.86081.8678-4200.00110880.62
11452006.05.10 13:50buy57312.001.86061.85711.8641
11462006.05.10 15:35t/p57312.001.86411.85711.86414200.00115080.62
11472006.05.10 15:35buy57412.001.86471.86121.8682
11482006.05.10 21:05t/p57412.001.86821.86121.86824200.00119280.62
11492006.05.10 21:05sell57512.001.86841.87191.8649
11502006.05.10 21:10t/p57512.001.86491.87191.86494200.00123480.62
11512006.05.10 21:10buy57613.001.86031.85681.8638
11522006.05.10 21:15t/p57613.001.86381.85681.86384550.00128030.62
11532006.05.10 21:15sell57713.001.86461.86811.8611
11542006.05.10 21:45s/l57713.001.86811.86811.8611-4550.00123480.62
11552006.05.10 21:45sell57813.001.86891.87241.8654
11562006.05.10 23:10t/p57813.001.86541.87241.86544550.00128030.62
11572006.05.10 23:10buy57913.001.86431.86081.8678
11582006.05.11 02:40s/l57913.001.86081.86081.8678-4653.21123377.41
11592006.05.11 02:40buy58013.001.86051.85701.8640
11602006.05.11 04:10s/l58013.001.85701.85701.8640-4550.00118827.41
11612006.05.11 04:10buy58112.001.85701.85351.8605
11622006.05.11 04:20s/l58112.001.85351.85351.8605-4200.00114627.41
11632006.05.11 04:20buy58212.001.85391.85041.8574
11642006.05.11 07:15t/p58212.001.85741.85041.85744200.00118827.41
11652006.05.11 07:30buy58312.001.85661.85311.8601
11662006.05.11 11:35t/p58312.001.86011.85311.86014200.00123027.41
11672006.05.11 12:00sell58413.001.85961.86311.8561
11682006.05.11 12:20s/l58413.001.86311.86311.8561-4550.00118477.41
11692006.05.11 12:20sell58512.001.86381.86731.8603
11702006.05.11 13:20s/l58512.001.86731.86731.8603-4200.00114277.41
11712006.05.11 13:20sell58612.001.86801.87151.8645
11722006.05.11 14:05t/p58612.001.86451.87151.86454200.00118477.41
11732006.05.11 14:05sell58712.001.86281.86631.8593
11742006.05.11 15:10s/l58712.001.86631.86631.8593-4200.00114277.41
11752006.05.11 15:10sell58812.001.86661.87011.8631
11762006.05.11 15:35s/l58812.001.87011.87011.8631-4200.00110077.41
11772006.05.11 15:35sell58912.001.87131.87481.8678
11782006.05.11 15:45t/p58912.001.86781.87481.86784200.00114277.41
11792006.05.11 15:45sell59012.001.86621.86971.8627
11802006.05.11 16:05s/l59012.001.86971.86971.8627-4200.00110077.41
11812006.05.11 16:05sell59112.001.86941.87291.8659
11822006.05.11 16:50s/l59112.001.87291.87291.8659-4200.00105877.41
11832006.05.11 16:50sell59211.001.87391.87741.8704
11842006.05.11 17:40s/l59211.001.87741.87741.8704-3850.00102027.41
11852006.05.11 17:40sell59311.001.87771.88121.8742
11862006.05.11 17:50s/l59311.001.88121.88121.8742-3850.0098177.41
11872006.05.11 17:50sell59410.001.88131.88481.8778
11882006.05.11 18:50s/l59410.001.88481.88481.8778-3500.0094677.41
11892006.05.11 18:50sell59510.001.88591.88941.8824
11902006.05.11 19:05t/p59510.001.88241.88941.88243500.0098177.41
11912006.05.11 19:05sell59610.001.88121.88471.8777
11922006.05.11 19:15s/l59610.001.88471.88471.8777-3500.0094677.41
11932006.05.11 19:15sell59710.001.88531.88881.8818
11942006.05.11 19:35t/p59710.001.88181.88881.88183500.0098177.41
11952006.05.11 19:35sell59810.001.88141.88491.8779
11962006.05.11 19:50s/l59810.001.88491.88491.8779-3500.0094677.41
11972006.05.11 19:50sell59910.001.88581.88931.8823
11982006.05.11 23:50t/p59910.001.88231.88931.88233500.0098177.41
11992006.05.11 23:50buy60010.001.88201.87851.8855
12002006.05.12 02:05t/p60010.001.88551.87851.88553473.54101650.95
12012006.05.12 02:05sell60111.001.88551.88901.8820
12022006.05.12 08:50s/l60111.001.88901.88901.8820-3850.0097800.95
12032006.05.12 08:50sell60210.001.88861.89211.8851
12042006.05.12 09:35t/p60210.001.88511.89211.88513500.00101300.95
12052006.05.12 09:35sell60311.001.88471.88821.8812
12062006.05.12 09:50s/l60311.001.88821.88821.8812-3850.0097450.95
12072006.05.12 09:50sell60410.001.88851.89201.8850
12082006.05.12 10:10t/p60410.001.88501.89201.88503500.00100950.95
12092006.05.12 10:10buy60511.001.88491.88141.8884
12102006.05.12 10:15t/p60511.001.88841.88141.88843850.00104800.95
12112006.05.12 10:15sell60611.001.88941.89291.8859
12122006.05.12 11:20s/l60611.001.89291.89291.8859-3850.00100950.95
12132006.05.12 11:20sell60711.001.89261.89611.8891
12142006.05.12 12:35s/l60711.001.89611.89611.8891-3850.0097100.95
12152006.05.12 12:35sell60810.001.89641.89991.8929
12162006.05.12 12:50s/l60810.001.89991.89991.8929-3500.0093600.95
12172006.05.12 12:50sell60910.001.89971.90321.8962
12182006.05.12 13:05t/p60910.001.89621.90321.89623500.0097100.95
12192006.05.12 13:05sell61010.001.89511.89861.8916
12202006.05.12 13:20s/l61010.001.89861.89861.8916-3500.0093600.95
12212006.05.12 13:20sell61110.001.89941.90291.8959
12222006.05.12 13:35t/p61110.001.89591.90291.89593500.0097100.95
12232006.05.12 13:35sell61210.001.89501.89851.8915
12242006.05.12 15:35s/l61210.001.89851.89851.8915-3500.0093600.95
12252006.05.12 15:35sell61310.001.89931.90281.8958
12262006.05.12 15:40t/p61310.001.89581.90281.89583500.0097100.95
12272006.05.12 15:40buy61410.001.89371.89021.8972
12282006.05.12 15:50s/l61410.001.89021.89021.8972-3500.0093600.95
12292006.05.12 15:50buy61510.001.88771.88421.8912
12302006.05.12 15:59t/p61510.001.89121.88421.89123500.0097100.95
12312006.05.12 15:59sell61610.001.89841.90191.8949
12322006.05.12 16:15t/p61610.001.89491.90191.89493500.00100600.95
12332006.05.12 16:15buy61711.001.89121.88771.8947
12342006.05.12 16:29t/p61711.001.89471.88771.89473850.00104450.95
12352006.05.12 16:29sell61811.001.89601.89951.8925
12362006.05.12 16:50s/l61811.001.89951.89951.8925-3850.00100600.95
12372006.05.12 16:50sell61911.001.89991.90341.8964
12382006.05.12 16:59t/p61911.001.89641.90341.89643850.00104450.95
12392006.05.12 16:59buy62011.001.89461.89111.8981
12402006.05.12 17:35s/l62011.001.89111.89111.8981-3850.00100600.95
12412006.05.12 17:35buy62111.001.88971.88621.8932
12422006.05.12 17:40t/p62111.001.89321.88621.89323850.00104450.95
12432006.05.12 17:40buy62211.001.89411.89061.8976
12442006.05.12 17:45s/l62211.001.89061.89061.8976-3850.00100600.95
12452006.05.12 17:45buy62311.001.89081.88731.8943
12462006.05.12 22:45t/p62311.001.89431.88731.89433850.00104450.95
12472006.05.12 22:45sell62411.001.89611.89961.8926
12482006.05.15 01:20s/l62411.001.89961.89961.8926-3854.95100596.00
12492006.05.15 01:20sell62511.001.89921.90271.8957
12502006.05.15 03:35t/p62511.001.89571.90271.89573850.00104446.00
12512006.05.15 03:35buy62611.001.89361.89011.8971
12522006.05.15 04:05t/p62611.001.89711.89011.89713850.00108296.00
12532006.05.15 04:20buy62711.001.89531.89181.8988
12542006.05.15 04:29t/p62711.001.89881.89181.89883850.00112146.00
12552006.05.15 04:50buy62812.001.89721.89371.9007
12562006.05.15 09:10s/l62812.001.89371.89371.9007-4200.00107946.00
12572006.05.15 09:10buy62911.001.89251.88901.8960
12582006.05.15 09:20t/p62911.001.89601.88901.89603850.00111796.00
12592006.05.15 09:20buy63012.001.89681.89331.9003
12602006.05.15 09:29s/l63012.001.89331.89331.9003-4200.00107596.00
12612006.05.15 09:29buy63111.001.89321.88971.8967
12622006.05.15 11:10s/l63111.001.88971.88971.8967-3850.00103746.00
12632006.05.15 11:10buy63211.001.88331.87981.8868
12642006.05.15 11:40t/p63211.001.88681.87981.88683850.00107596.00
12652006.05.15 11:40buy63311.001.88731.88381.8908
12662006.05.15 11:50s/l63311.001.88381.88381.8908-3850.00103746.00
12672006.05.15 11:50buy63411.001.88371.88021.8872
12682006.05.15 13:35s/l63411.001.88021.88021.8872-3850.0099896.00
12692006.05.15 13:35buy63510.001.88051.87701.8840
12702006.05.15 15:05t/p63510.001.88401.87701.88403500.00103396.00
12712006.05.15 15:15buy63611.001.88281.87931.8863
12722006.05.15 15:35t/p63611.001.88631.87931.88633850.00107246.00
12732006.05.15 15:40buy63711.001.88441.88091.8879
12742006.05.15 16:05s/l63711.001.88091.88091.8879-3850.00103396.00
12752006.05.15 16:05buy63811.001.88091.87741.8844
12762006.05.15 16:15t/p63811.001.88441.87741.88443850.00107246.00
12772006.05.15 16:15sell63911.001.88521.88871.8817
12782006.05.15 16:35t/p63911.001.88171.88871.88173850.00111096.00
12792006.05.15 16:35buy64012.001.88131.87781.8848
12802006.05.15 16:45t/p64012.001.88481.87781.88484200.00115296.00
12812006.05.15 16:45sell64112.001.88481.88831.8813
12822006.05.15 19:15t/p64112.001.88131.88831.88134200.00119496.00
12832006.05.15 19:15buy64212.001.88061.87711.8841
12842006.05.16 00:40s/l64212.001.87711.87711.8841-4231.76115264.24
12852006.05.16 00:40buy64312.001.87611.87261.8796
12862006.05.16 02:05t/p64312.001.87961.87261.87964200.00119464.24
12872006.05.16 02:15buy64412.001.87811.87461.8816
12882006.05.16 03:45t/p64412.001.88161.87461.88164200.00123664.24
12892006.05.16 03:45sell64513.001.88231.88581.8788
12902006.05.16 05:50s/l64513.001.88581.88581.8788-4550.00119114.24
12912006.05.16 05:50sell64612.001.88581.88931.8823
12922006.05.16 07:05t/p64612.001.88231.88931.88234200.00123314.24
12932006.05.16 07:05buy64713.001.88161.87811.8851
12942006.05.16 07:40t/p64713.001.88511.87811.88514550.00127864.24
12952006.05.16 07:40sell64813.001.88571.88921.8822
12962006.05.16 08:10t/p64813.001.88221.88921.88224550.00132414.24
12972006.05.16 08:10buy64914.001.88221.87871.8857
12982006.05.16 10:35s/l64914.001.87871.87871.8857-4900.00127514.24
12992006.05.16 10:35buy65013.001.87841.87491.8819
13002006.05.16 10:40t/p65013.001.88191.87491.88194550.00132064.24
13012006.05.16 10:40buy65114.001.88321.87971.8867
13022006.05.16 10:45s/l65114.001.87971.87971.8867-4900.00127164.24
13032006.05.16 10:45buy65213.001.87901.87551.8825
13042006.05.16 11:10s/l65213.001.87551.87551.8825-4550.00122614.24
13052006.05.16 11:10buy65313.001.87501.87151.8785
13062006.05.16 11:35t/p65313.001.87851.87151.87854550.00127164.24
13072006.05.16 11:35buy65413.001.87941.87591.8829
13082006.05.16 13:15t/p65413.001.88291.87591.88294550.00131714.24
13092006.05.16 13:35buy65514.001.88101.87751.8845
13102006.05.16 14:40t/p65514.001.88451.87751.88454900.00136614.24
13112006.05.16 14:40sell65614.001.88551.88901.8820
13122006.05.16 17:15t/p65614.001.88201.88901.88204900.00141514.24
13132006.05.16 17:15buy65715.001.88161.87811.8851
13142006.05.16 19:45t/p65715.001.88511.87811.88515250.00146764.24
13152006.05.16 20:00sell65815.001.88651.89001.8830
13162006.05.16 20:50s/l65815.001.89001.89001.8830-5250.00141514.24
13172006.05.16 20:50sell65915.001.88981.89331.8863
13182006.05.17 01:05t/p65915.001.88631.89331.88635243.25146757.50
13192006.05.17 01:05buy66015.001.88601.88251.8895
13202006.05.17 06:20t/p66015.001.88951.88251.88955250.00152007.50
13212006.05.17 06:20sell66116.001.89211.89561.8886
13222006.05.17 10:10s/l66116.001.89561.89561.8886-5600.00146407.50
13232006.05.17 10:10sell66215.001.89741.90091.8939
13242006.05.17 10:20t/p66215.001.89391.90091.89395250.00151657.50
13252006.05.17 10:20sell66316.001.89211.89561.8886
13262006.05.17 10:29s/l66316.001.89561.89561.8886-5600.00146057.50
13272006.05.17 10:29sell66415.001.89601.89951.8925
13282006.05.17 11:45s/l66415.001.89951.89951.8925-5250.00140807.50
13292006.05.17 11:45sell66515.001.90021.90371.8967
13302006.05.17 13:35t/p66515.001.89671.90371.89675250.00146057.50
13312006.05.17 13:35sell66615.001.89601.89951.8925
13322006.05.17 15:40s/l66615.001.89951.89951.8925-5250.00140807.50
13332006.05.17 15:40sell66715.001.90301.90651.8995
13342006.05.17 15:45t/p66715.001.89951.90651.89955250.00146057.50
13352006.05.17 15:45buy66815.001.89621.89271.8997
13362006.05.17 16:20s/l66815.001.89271.89271.8997-5250.00140807.50
13372006.05.17 16:20buy66915.001.89151.88801.8950
13382006.05.17 17:20s/l66915.001.88801.88801.8950-5250.00135557.50
13392006.05.17 17:20buy67014.001.88481.88131.8883
13402006.05.17 17:45s/l67014.001.88131.88131.8883-4900.00130657.50
13412006.05.17 17:45buy67114.001.88121.87771.8847
13422006.05.17 17:59t/p67114.001.88471.87771.88474900.00135557.50
13432006.05.17 17:59buy67214.001.88611.88261.8896
13442006.05.17 18:45s/l67214.001.88261.88261.8896-4900.00130657.50
13452006.05.17 18:45buy67314.001.88181.87831.8853
13462006.05.17 20:05t/p67314.001.88531.87831.88534900.00135557.50
13472006.05.17 20:05buy67414.001.88621.88271.8897
13482006.05.17 20:40s/l67414.001.88271.88271.8897-4900.00130657.50
13492006.05.17 20:40buy67514.001.88071.87721.8842
13502006.05.17 20:50t/p67514.001.88421.87721.88424900.00135557.50
13512006.05.17 20:50buy67614.001.88561.88211.8891
13522006.05.17 20:59s/l67614.001.88211.88211.8891-4900.00130657.50
13532006.05.17 20:59buy67714.001.88101.87751.8845
13542006.05.17 21:50s/l67714.001.87751.87751.8845-4900.00125757.50
13552006.05.17 21:50buy67813.001.87791.87441.8814
13562006.05.17 21:59t/p67813.001.88141.87441.88144550.00130307.50
13572006.05.17 21:59buy67914.001.88341.87991.8869
13582006.05.18 00:35s/l67914.001.87991.87991.8869-5011.15125296.35
13592006.05.18 00:35buy68013.001.88001.87651.8835
13602006.05.18 03:10t/p68013.001.88351.87651.88354550.00129846.35
13612006.05.18 03:10sell68113.001.88401.88751.8805
13622006.05.18 11:20s/l68113.001.88751.88751.8805-4550.00125296.35
13632006.05.18 11:20sell68213.001.88801.89151.8845
13642006.05.18 11:45s/l68213.001.89151.89151.8845-4550.00120746.35
13652006.05.18 11:45sell68313.001.89111.89461.8876
13662006.05.18 12:05t/p68313.001.88761.89461.88764550.00125296.35
13672006.05.18 12:05sell68413.001.88681.89031.8833
13682006.05.18 16:35s/l68413.001.89031.89031.8833-4550.00120746.35
13692006.05.18 17:00sell68513.001.89181.89531.8883
13702006.05.18 18:35t/p68513.001.88831.89531.88834550.00125296.35
13712006.05.18 18:35buy68613.001.88681.88331.8903
13722006.05.18 18:40t/p68613.001.89031.88331.89034550.00129846.35
13732006.05.18 18:40sell68713.001.89171.89521.8882
13742006.05.18 18:45t/p68713.001.88821.89521.88824550.00134396.35
13752006.05.18 18:45buy68814.001.88801.88451.8915
13762006.05.18 19:40t/p68814.001.89151.88451.89154900.00139296.35
13772006.05.18 20:00sell68914.001.89161.89511.8881
13782006.05.18 23:40s/l68914.001.89511.89511.8881-4900.00134396.35
13792006.05.18 23:40sell69014.001.89481.89831.8913
13802006.05.19 06:50t/p69014.001.89131.89831.89134893.70139290.05
13812006.05.19 06:50buy69114.001.88981.88631.8933
13822006.05.19 10:10s/l69114.001.88631.88631.8933-4900.00134390.05
13832006.05.19 10:10buy69214.001.88541.88191.8889
13842006.05.19 10:45s/l69214.001.88191.88191.8889-4900.00129490.05
13852006.05.19 10:45buy69313.001.88191.87841.8854
13862006.05.19 11:15s/l69313.001.87841.87841.8854-4550.00124940.05
13872006.05.19 11:15buy69413.001.87871.87521.8822
13882006.05.19 11:20s/l69413.001.87521.87521.8822-4550.00120390.05
13892006.05.19 11:20buy69513.001.87471.87121.8782
13902006.05.19 11:35t/p69513.001.87821.87121.87824550.00124940.05
13912006.05.19 11:35buy69613.001.87881.87531.8823
13922006.05.19 12:20s/l69613.001.87531.87531.8823-4550.00120390.05
13932006.05.19 12:20buy69713.001.87551.87201.8790
13942006.05.19 12:50s/l69713.001.87201.87201.8790-4550.00115840.05
13952006.05.19 12:50buy69812.001.87151.86801.8750
13962006.05.19 13:05t/p69812.001.87501.86801.87504200.00120040.05
13972006.05.19 13:05buy69913.001.87581.87231.8793
13982006.05.19 13:15s/l69913.001.87231.87231.8793-4550.00115490.05
13992006.05.19 13:15buy70012.001.87221.86871.8757
14002006.05.19 13:40t/p70012.001.87571.86871.87574200.00119690.05
14012006.05.19 13:40buy70112.001.87651.87301.8800
14022006.05.19 15:35s/l70112.001.87301.87301.8800-4200.00115490.05
14032006.05.19 15:35buy70212.001.87341.86991.8769
14042006.05.19 16:05t/p70212.001.87691.86991.87694200.00119690.05
14052006.05.19 16:10buy70312.001.87191.86841.8754
14062006.05.19 16:15t/p70312.001.87541.86841.87544200.00123890.05
14072006.05.19 16:20buy70413.001.87121.86771.8747
14082006.05.19 16:29t/p70413.001.87471.86771.87474550.00128440.05
14092006.05.19 17:00sell70513.001.87651.88001.8730
14102006.05.19 17:15t/p70513.001.87301.88001.87304550.00132990.05
14112006.05.19 17:15buy70614.001.87181.86831.8753
14122006.05.19 17:20t/p70614.001.87531.86831.87534900.00137890.05
14132006.05.19 17:20sell70714.001.87661.88011.8731
14142006.05.19 17:30t/p70714.001.87311.88011.87314900.00142790.05
14152006.05.19 17:30buy70815.001.87311.86961.8766
14162006.05.19 19:50t/p70815.001.87661.86961.87665250.00148040.05
14172006.05.19 19:50sell70915.001.87681.88031.8733
14182006.05.22 04:20t/p70915.001.87331.88031.87335243.25153283.31
14192006.05.22 04:20buy71016.001.87171.86821.8752
14202006.05.22 08:45s/l71016.001.86821.86821.8752-5600.00147683.31
14212006.05.22 08:45buy71115.001.86781.86431.8713
14222006.05.22 09:50s/l71115.001.86431.86431.8713-5250.00142433.31
14232006.05.22 09:50buy71215.001.86381.86031.8673
14242006.05.22 10:05t/p71215.001.86731.86031.86735250.00147683.31
14252006.05.22 10:05buy71315.001.87011.86661.8736
14262006.05.22 10:15s/l71315.001.86661.86661.8736-5250.00142433.31
14272006.05.22 10:15buy71415.001.86481.86131.8683
14282006.05.22 10:35t/p71415.001.86831.86131.86835250.00147683.31
14292006.05.22 10:50buy71515.001.86831.86481.8718
14302006.05.22 10:59t/p71515.001.87181.86481.87185250.00152933.31
14312006.05.22 11:00sell71616.001.87211.87561.8686
14322006.05.22 13:10s/l71616.001.87561.87561.8686-5600.00147333.31
14332006.05.22 13:10sell71715.001.87811.88161.8746
14342006.05.22 13:20t/p71715.001.87461.88161.87465250.00152583.31
14352006.05.22 13:20sell71816.001.87391.87741.8704
14362006.05.22 13:30s/l71816.001.87741.87741.8704-5600.00146983.31
14372006.05.22 13:30sell71915.001.87731.88081.8738
14382006.05.22 17:05s/l71915.001.88081.88081.8738-5250.00141733.31
14392006.05.22 17:05sell72015.001.88201.88551.8785
14402006.05.22 17:20t/p72015.001.87851.88551.87855250.00146983.31
14412006.05.22 17:20sell72115.001.87751.88101.8740
14422006.05.22 17:30s/l72115.001.88101.88101.8740-5250.00141733.31
14432006.05.22 17:30sell72215.001.88141.88491.8779
14442006.05.22 18:20s/l72215.001.88491.88491.8779-5250.00136483.31
14452006.05.22 18:20sell72314.001.88511.88861.8816
14462006.05.22 21:05s/l72314.001.88861.88861.8816-4900.00131583.31
14472006.05.22 21:05sell72414.001.88881.89231.8853
14482006.05.23 00:45t/p72414.001.88531.89231.88534893.70136477.01
14492006.05.23 00:45buy72514.001.88521.88171.8887
14502006.05.23 10:40s/l72514.001.88171.88171.8887-4900.00131577.01
14512006.05.23 10:40buy72614.001.88051.87701.8840
14522006.05.23 10:50t/p72614.001.88401.87701.88404900.00136477.01
14532006.05.23 10:50buy72714.001.88521.88171.8887
14542006.05.23 10:59s/l72714.001.88171.88171.8887-4900.00131577.01
14552006.05.23 10:59buy72814.001.88211.87861.8856
14562006.05.23 16:50s/l72814.001.87861.87861.8856-4900.00126677.01
14572006.05.23 16:50buy72913.001.87841.87491.8819
14582006.05.23 17:05t/p72913.001.88191.87491.88194550.00131227.01
14592006.05.23 17:10buy73014.001.88051.87701.8840
14602006.05.23 17:35t/p73014.001.88401.87701.88404900.00136127.01
14612006.05.23 17:50buy73114.001.88221.87871.8857
14622006.05.23 18:15s/l73114.001.87871.87871.8857-4900.00131227.01
14632006.05.23 18:15buy73214.001.87821.87471.8817
14642006.05.23 18:20t/p73214.001.88171.87471.88174900.00136127.01
14652006.05.23 18:20sell73314.001.88301.88651.8795
14662006.05.23 21:20s/l73314.001.88651.88651.8795-4900.00131227.01
14672006.05.23 21:20sell73414.001.88631.88981.8828
14682006.05.23 23:05t/p73414.001.88281.88981.88284900.00136127.01
14692006.05.23 23:05buy73514.001.88081.87731.8843
14702006.05.23 23:10t/p73514.001.88431.87731.88434900.00141027.01
14712006.05.23 23:10sell73615.001.88511.88861.8816
14722006.05.23 23:45t/p73615.001.88161.88861.88165250.00146277.01
14732006.05.23 23:45buy73715.001.88111.87761.8846
14742006.05.24 00:45s/l73715.001.87761.87761.8846-5289.70140987.31
14752006.05.24 00:45buy73815.001.87761.87411.8811
14762006.05.24 03:20t/p73815.001.88111.87411.88115250.00146237.31
14772006.05.24 03:35buy73915.001.87841.87491.8819
14782006.05.24 08:45s/l73915.001.87491.87491.8819-5250.00140987.31
14792006.05.24 08:45buy74015.001.87441.87091.8779
14802006.05.24 09:05t/p74015.001.87791.87091.87795250.00146237.31
14812006.05.24 09:10buy74115.001.87541.87191.8789
14822006.05.24 09:35t/p74115.001.87891.87191.87895250.00151487.31
14832006.05.24 09:50buy74216.001.87661.87311.8801
14842006.05.24 10:05t/p74216.001.88011.87311.88015600.00157087.31
14852006.05.24 10:05sell74316.001.88141.88491.8779
14862006.05.24 11:15s/l74316.001.88491.88491.8779-5600.00151487.31
14872006.05.24 11:15sell74416.001.88501.88851.8815
14882006.05.24 12:05t/p74416.001.88151.88851.88155600.00157087.31
14892006.05.24 12:05sell74516.001.88111.88461.8776
14902006.05.24 12:20s/l74516.001.88461.88461.8776-5600.00151487.31
14912006.05.24 12:20sell74616.001.88471.88821.8812
14922006.05.24 14:35t/p74616.001.88121.88821.88125600.00157087.31
14932006.05.24 14:35buy74716.001.88111.87761.8846
14942006.05.24 15:40t/p74716.001.88461.87761.88465600.00162687.31
14952006.05.24 15:50buy74817.001.88181.87831.8853
14962006.05.24 16:15s/l74817.001.87831.87831.8853-5950.00156737.31
14972006.05.24 16:15buy74916.001.87531.87181.8788
14982006.05.24 17:20s/l74916.001.87181.87181.8788-5600.00151137.31
14992006.05.24 17:20buy75016.001.86931.86581.8728
15002006.05.24 17:45s/l75016.001.86581.86581.8728-5600.00145537.31
15012006.05.24 17:45buy75115.001.86551.86201.8690
15022006.05.24 18:05t/p75115.001.86901.86201.86905250.00150787.31
15032006.05.24 18:05buy75216.001.87001.86651.8735
15042006.05.24 18:20s/l75216.001.86651.86651.8735-5600.00145187.31
15052006.05.24 18:20buy75315.001.86561.86211.8691
15062006.05.24 18:35t/p75315.001.86911.86211.86915250.00150437.31
15072006.05.24 18:35buy75416.001.86971.86621.8732
15082006.05.24 18:50s/l75416.001.86621.86621.8732-5600.00144837.31
15092006.05.24 18:50buy75515.001.86641.86291.8699
15102006.05.24 20:40t/p75515.001.86991.86291.86995250.00150087.31
15112006.05.24 20:40buy75616.001.87041.86691.8739
15122006.05.24 21:50t/p75616.001.87391.86691.87395600.00155687.31
15132006.05.24 22:00sell75716.001.87361.87711.8701
15142006.05.24 23:05t/p75716.001.87011.87711.87015600.00161287.31
15152006.05.24 23:05buy75817.001.87011.86661.8736
15162006.05.25 00:20s/l75817.001.86661.86661.8736-6084.97155202.34
15172006.05.25 00:20buy75916.001.86691.86341.8704
15182006.05.25 01:35t/p75916.001.87041.86341.87045600.00160802.34
15192006.05.25 01:50buy76017.001.86961.86611.8731
15202006.05.25 11:35t/p76017.001.87311.86611.87315950.00166752.34
15212006.05.25 12:00sell76117.001.87241.87591.8689
15222006.05.25 14:20t/p76117.001.86891.87591.86895950.00172702.34
15232006.05.25 14:20buy76218.001.86881.86531.8723
15242006.05.25 15:40t/p76218.001.87231.86531.87236300.00179002.34
15252006.05.25 15:45buy76318.001.86851.86501.8720
15262006.05.25 16:05t/p76318.001.87201.86501.87206300.00185302.34
15272006.05.25 16:10buy76419.001.87091.86741.8744
15282006.05.25 21:35t/p76419.001.87441.86741.87446650.00191952.34
15292006.05.25 22:00sell76520.001.87341.87691.8699
15302006.05.26 00:50s/l76520.001.87691.87691.8699-7008.99184943.35
15312006.05.26 00:50sell76619.001.87771.88121.8742
15322006.05.26 02:35t/p76619.001.87421.88121.87426650.00191593.35
15332006.05.26 02:35buy76720.001.87381.87031.8773
15342006.05.26 06:10s/l76720.001.87031.87031.8773-7000.00184593.35
15352006.05.26 06:10buy76819.001.86991.86641.8734
15362006.05.26 11:10t/p76819.001.87341.86641.87346650.00191243.35
15372006.05.26 11:10sell76920.001.87501.87851.8715
15382006.05.26 12:05t/p76920.001.87151.87851.87157000.00198243.35
15392006.05.26 12:05buy77020.001.87041.86691.8739
15402006.05.26 15:15s/l77020.001.86691.86691.8739-7000.00191243.35
15412006.05.26 15:15buy77120.001.86601.86251.8695
15422006.05.26 15:20t/p77120.001.86951.86251.86957000.00198243.35
15432006.05.26 15:20buy77220.001.87101.86751.8745
15442006.05.26 15:50s/l77220.001.86751.86751.8745-7000.00191243.35
15452006.05.26 15:50buy77320.001.86761.86411.8711
15462006.05.26 16:20s/l77320.001.86411.86411.8711-7000.00184243.35
15472006.05.26 16:20buy77419.001.86191.85841.8654
15482006.05.26 16:45s/l77419.001.85841.85841.8654-6650.00177593.35
15492006.05.26 16:45buy77518.001.85671.85321.8602
15502006.05.26 17:50s/l77518.001.85321.85321.8602-6300.00171293.35
15512006.05.26 17:50buy77618.001.85341.84991.8569
15522006.05.26 18:05t/p77618.001.85691.84991.85696300.00177593.35
15532006.05.26 18:05buy77718.001.85901.85551.8625
15542006.05.26 18:20s/l77718.001.85551.85551.8625-6300.00171293.35
15552006.05.26 18:20buy77818.001.85491.85141.8584
15562006.05.26 18:35t/p77818.001.85841.85141.85846300.00177593.35
15572006.05.26 18:35buy77918.001.85881.85531.8623
15582006.05.26 19:35s/l77918.001.85531.85531.8623-6300.00171293.35
15592006.05.26 19:35buy78018.001.85541.85191.8589
15602006.05.26 21:05t/p78018.001.85891.85191.85896300.00177593.35
15612006.05.26 21:40buy78118.001.85641.85291.8599
15622006.05.29 02:50t/p78118.001.85991.85291.85996252.36183845.71
15632006.05.29 02:50sell78219.001.86041.86391.8569
15642006.05.29 12:10s/l78219.001.86391.86391.8569-6650.00177195.71
15652006.05.29 12:10sell78318.001.86361.86711.8601
15662006.05.29 16:15t/p78318.001.86011.86711.86016300.00183495.71
15672006.05.29 16:15buy78419.001.85961.85611.8631
15682006.05.30 05:50t/p78419.001.86311.85611.86316599.72190095.43
15692006.05.30 05:50sell78520.001.86651.87001.8630
15702006.05.30 06:50s/l78520.001.87001.87001.8630-7000.00183095.43
15712006.05.30 06:50sell78619.001.87041.87391.8669
15722006.05.30 09:20s/l78619.001.87391.87391.8669-6650.00176445.43
15732006.05.30 09:20sell78718.001.87491.87841.8714
15742006.05.30 12:40s/l78718.001.87841.87841.8714-6300.00170145.43
15752006.05.30 12:40sell78818.001.87991.88341.8764
15762006.05.30 14:35t/p78818.001.87641.88341.87646300.00176445.43
15772006.05.30 14:35buy78918.001.87311.86961.8766
15782006.05.30 14:40t/p78918.001.87661.86961.87666300.00182745.43
15792006.05.30 14:40sell79019.001.87841.88191.8749
15802006.05.30 14:59t/p79019.001.87491.88191.87496650.00189395.43
15812006.05.30 14:59buy79119.001.87431.87081.8778
15822006.05.30 16:35t/p79119.001.87781.87081.87786650.00196045.43
15832006.05.30 16:45buy79220.001.87591.87241.8794
15842006.05.30 16:59t/p79220.001.87941.87241.87947000.00203045.43
15852006.05.30 17:00sell79321.001.88241.88591.8789
15862006.05.30 17:20s/l79321.001.88591.88591.8789-7350.00195695.43
15872006.05.30 17:20sell79420.001.88721.89071.8837
15882006.05.30 18:05t/p79420.001.88371.89071.88377000.00202695.43
15892006.05.30 18:05sell79521.001.88281.88631.8793
15902006.05.31 09:05t/p79521.001.87931.88631.87937340.56210035.99
15912006.05.31 09:05buy79622.001.87911.87561.8826
15922006.05.31 09:10t/p79622.001.88261.87561.88267700.00217735.99
15932006.05.31 09:10sell79722.001.88351.88701.8800
15942006.05.31 11:05t/p79722.001.88001.88701.88007700.00225435.99
15952006.05.31 11:05buy79823.001.87951.87601.8830
15962006.05.31 11:50s/l79823.001.87601.87601.8830-8050.00217385.99
15972006.05.31 11:50buy79922.001.87641.87291.8799
15982006.05.31 12:05t/p79922.001.87991.87291.87997700.00225085.99
15992006.05.31 12:05buy80023.001.88051.87701.8840
16002006.05.31 12:50s/l80023.001.87701.87701.8840-8050.00217035.99
16012006.05.31 12:50buy80122.001.87711.87361.8806
16022006.05.31 15:50s/l80122.001.87361.87361.8806-7700.00209335.99
16032006.05.31 15:50buy80221.001.87381.87031.8773
16042006.05.31 21:40s/l80221.001.87031.87031.8773-7350.00201985.99
16052006.05.31 21:40buy80321.001.86911.86561.8726
16062006.06.01 01:10t/p80321.001.87261.86561.87267183.27209169.26
16072006.06.01 01:10sell80421.001.87261.87611.8691
16082006.06.01 03:20t/p80421.001.86911.87611.86917350.00216519.26
16092006.06.01 03:20buy80522.001.86891.86541.8724
16102006.06.01 05:50s/l80522.001.86541.86541.8724-7700.00208819.26
16112006.06.01 05:50buy80621.001.86561.86211.8691
16122006.06.01 10:20s/l80621.001.86211.86211.8691-7350.00201469.26
16132006.06.01 10:20buy80721.001.86191.85841.8654
16142006.06.01 11:05t/p80721.001.86541.85841.86547350.00208819.26
16152006.06.01 11:20buy80821.001.86441.86091.8679
16162006.06.01 14:05s/l80821.001.86091.86091.8679-7350.00201469.26
16172006.06.01 14:05buy80921.001.86081.85731.8643
16182006.06.01 14:15t/p80921.001.86431.85731.86437350.00208819.26
16192006.06.01 14:15buy81021.001.86491.86141.8684
16202006.06.01 14:30s/l81021.001.86141.86141.8684-7350.00201469.26
16212006.06.01 14:30buy81121.001.86151.85801.8650
16222006.06.01 15:45s/l81121.001.85801.85801.8650-7350.00194119.26
16232006.06.01 15:45buy81220.001.85741.85391.8609
16242006.06.01 17:05t/p81220.001.86091.85391.86097000.00201119.26
16252006.06.01 17:10buy81321.001.86031.85681.8638
16262006.06.01 17:35t/p81321.001.86381.85681.86387350.00208469.26
16272006.06.01 18:00sell81421.001.86801.87151.8645
16282006.06.01 22:10t/p81421.001.86451.87151.86457350.00215819.26
16292006.06.01 22:10buy81522.001.86441.86091.8679
16302006.06.02 10:20s/l81522.001.86091.86091.8679-7758.22208061.04
16312006.06.02 10:20buy81621.001.86131.85781.8648
16322006.06.02 11:35t/p81621.001.86481.85781.86487350.00215411.04
16332006.06.02 11:40buy81722.001.86511.86161.8686
16342006.06.02 13:20t/p81722.001.86861.86161.86867700.00223111.04
16352006.06.02 13:20sell81823.001.86861.87211.8651
16362006.06.02 15:35s/l81823.001.87211.87211.8651-8050.00215061.04
16372006.06.02 15:35sell81922.001.88411.88761.8806
16382006.06.02 15:40t/p81922.001.88061.88761.88067700.00222761.04
16392006.06.02 15:40sell82023.001.86681.87031.8633
16402006.06.02 15:45s/l82023.001.87031.87031.8633-8050.00214711.04
16412006.06.02 15:45sell82122.001.87301.87651.8695
16422006.06.02 15:59s/l82122.001.87651.87651.8695-7700.00207011.04
16432006.06.02 15:59sell82221.001.88131.88481.8778
16442006.06.02 16:20s/l82221.001.88481.88481.8778-7350.00199661.04
16452006.06.02 16:20sell82320.001.88481.88831.8813
16462006.06.02 16:35t/p82320.001.88131.88831.88137000.00206661.04
16472006.06.02 16:35sell82421.001.88091.88441.8774
16482006.06.02 17:40s/l82421.001.88441.88441.8774-7350.00199311.04
16492006.06.02 17:40sell82520.001.88591.88941.8824
16502006.06.02 18:35t/p82520.001.88241.88941.88247000.00206311.04
16512006.06.02 18:35sell82621.001.88131.88481.8778
16522006.06.02 18:50s/l82621.001.88481.88481.8778-7350.00198961.04
16532006.06.02 18:50sell82720.001.88581.88931.8823
16542006.06.02 18:59t/p82720.001.88231.88931.88237000.00205961.04
16552006.06.02 18:59sell82821.001.88161.88511.8781
16562006.06.02 19:40s/l82821.001.88511.88511.8781-7350.00198611.04
16572006.06.02 19:40sell82920.001.88471.88821.8812
16582006.06.05 10:45s/l82920.001.88821.88821.8812-7008.99191602.05
16592006.06.05 11:00sell83020.001.88601.88951.8825
16602006.06.05 15:20t/p83020.001.88251.88951.88257000.00198602.05
16612006.06.05 15:20buy83120.001.88151.87801.8850
16622006.06.05 16:20s/l83120.001.87801.87801.8850-7000.00191602.05
16632006.06.05 16:20buy83220.001.87791.87441.8814
16642006.06.05 21:10t/p83220.001.88141.87441.88147000.00198602.05
16652006.06.05 21:10sell83320.001.88171.88521.8782
16662006.06.05 21:45t/p83320.001.87821.88521.87827000.00205602.05
16672006.06.05 21:45buy83421.001.87391.87041.8774
16682006.06.06 02:20s/l83421.001.87041.87041.8774-7405.58198196.47
16692006.06.06 02:20buy83520.001.87021.86671.8737
16702006.06.06 09:20t/p83520.001.87371.86671.87377000.00205196.47
16712006.06.06 09:20sell83621.001.87441.87791.8709
16722006.06.06 13:15t/p83621.001.87091.87791.87097350.00212546.47
16732006.06.06 13:15buy83722.001.86791.86441.8714
16742006.06.06 15:35s/l83722.001.86441.86441.8714-7700.00204846.47
16752006.06.06 15:35buy83821.001.86451.86101.8680
16762006.06.06 17:45s/l83821.001.86101.86101.8680-7350.00197496.47
16772006.06.06 17:45buy83920.001.85981.85631.8633
16782006.06.07 04:20t/p83920.001.86331.85631.86336947.07204443.54
16792006.06.07 04:20sell84021.001.86351.86701.8600
16802006.06.07 09:10t/p84021.001.86001.86701.86007350.00211793.54
16812006.06.07 09:10buy84122.001.85961.85611.8631
16822006.06.07 09:50s/l84122.001.85611.85611.8631-7700.00204093.54
16832006.06.07 09:50buy84221.001.85641.85291.8599
16842006.06.07 10:35t/p84221.001.85991.85291.85997350.00211443.54
16852006.06.07 10:35buy84322.001.86101.85751.8645
16862006.06.07 10:45s/l84322.001.85751.85751.8645-7700.00203743.54
16872006.06.07 10:45buy84421.001.85771.85421.8612
16882006.06.07 11:05t/p84421.001.86121.85421.86127350.00211093.54
16892006.06.07 11:10buy84522.001.86101.85751.8645
16902006.06.07 13:20t/p84522.001.86451.85751.86457700.00218793.54
16912006.06.07 13:20sell84622.001.86471.86821.8612
16922006.06.07 14:05t/p84622.001.86121.86821.86127700.00226493.54
16932006.06.07 14:05sell84723.001.86041.86391.8569
16942006.06.07 16:15t/p84723.001.85691.86391.85698050.00234543.54
16952006.06.07 16:15buy84824.001.85651.85301.8600
16962006.06.07 16:40s/l84824.001.85301.85301.8600-8400.00226143.54
16972006.06.07 16:40buy84923.001.85331.84981.8568
16982006.06.07 16:50t/p84923.001.85681.84981.85688050.00234193.54
16992006.06.07 16:50buy85024.001.85741.85391.8609
17002006.06.08 09:40s/l85024.001.85391.85391.8609-8590.54225603.00
17012006.06.08 09:40buy85123.001.85211.84861.8556
17022006.06.08 10:10s/l85123.001.84861.84861.8556-8050.00217553.00
17032006.06.08 10:10buy85222.001.84881.84531.8523
17042006.06.08 10:15t/p85222.001.85231.84531.85237700.00225253.00
17052006.06.08 10:15buy85323.001.85291.84941.8564
17062006.06.08 10:20s/l85323.001.84941.84941.8564-8050.00217203.00
17072006.06.08 10:20buy85422.001.84801.84451.8515
17082006.06.08 15:10s/l85422.001.84451.84451.8515-7700.00209503.00
17092006.06.08 15:10buy85521.001.84281.83931.8463
17102006.06.08 15:50s/l85521.001.83931.83931.8463-7350.00202153.00
17112006.06.08 15:50buy85621.001.83741.83391.8409
17122006.06.08 15:59t/p85621.001.84091.83391.84097350.00209503.00
17132006.06.08 15:59buy85721.001.84131.83781.8448
17142006.06.08 16:50s/l85721.001.83781.83781.8448-7350.00202153.00
17152006.06.08 16:50buy85821.001.83791.83441.8414
17162006.06.08 17:05t/p85821.001.84141.83441.84147350.00209503.00
17172006.06.08 17:05buy85921.001.84441.84091.8479
17182006.06.08 17:15s/l85921.001.84091.84091.8479-7350.00202153.00
17192006.06.08 17:15buy86021.001.84101.83751.8445
17202006.06.08 19:05t/p86021.001.84451.83751.84457350.00209503.00
17212006.06.08 19:15buy86121.001.84211.83861.8456
17222006.06.09 10:15t/p86121.001.84561.83861.84567294.42216797.42
17232006.06.09 10:15sell86222.001.84601.84951.8425
17242006.06.09 10:45t/p86222.001.84251.84951.84257700.00224497.42
17252006.06.09 10:45buy86323.001.84251.83901.8460
17262006.06.09 15:40s/l86323.001.83901.83901.8460-8050.00216447.42
17272006.06.09 15:40buy86422.001.83711.83361.8406
17282006.06.09 15:50t/p86422.001.84061.83361.84067700.00224147.42
17292006.06.09 15:50sell86523.001.84391.84741.8404
17302006.06.09 15:59t/p86523.001.84041.84741.84048050.00232197.42
17312006.06.09 15:59buy86624.001.83771.83421.8412
17322006.06.09 16:15t/p86624.001.84121.83421.84128400.00240597.42
17332006.06.09 17:00sell86725.001.84451.84801.8410
17342006.06.09 17:20s/l86725.001.84801.84801.8410-8750.00231847.42
17352006.06.09 17:20sell86824.001.84851.85201.8450
17362006.06.09 17:40t/p86824.001.84501.85201.84508400.00240247.42
17372006.06.09 17:40buy86925.001.84211.83861.8456
17382006.06.09 17:45t/p86925.001.84561.83861.84568750.00248997.42
17392006.06.09 17:45sell87025.001.84641.84991.8429
17402006.06.09 18:05t/p87025.001.84291.84991.84298750.00257747.42
17412006.06.09 18:05buy87126.001.84161.83811.8451
17422006.06.12 02:20s/l87126.001.83811.83811.8451-9168.81248578.62
17432006.06.12 02:20buy87225.001.83841.83491.8419
17442006.06.12 06:10t/p87225.001.84191.83491.84198750.00257328.62
17452006.06.12 06:10sell87326.001.84191.84541.8384
17462006.06.12 09:45s/l87326.001.84541.84541.8384-9100.00248228.62
17472006.06.12 09:45sell87425.001.84571.84921.8422
17482006.06.12 10:45t/p87425.001.84221.84921.84228750.00256978.62
17492006.06.12 10:45buy87526.001.84191.83841.8454
17502006.06.12 11:20t/p87526.001.84541.83841.84549100.00266078.62
17512006.06.12 12:00sell87627.001.84531.84881.8418
17522006.06.12 13:05t/p87627.001.84181.84881.84189450.00275528.62
17532006.06.12 13:05buy87728.001.84161.83811.8451
17542006.06.12 16:20t/p87728.001.84511.83811.84519800.00285328.62
17552006.06.12 16:20sell87829.001.84551.84901.8420
17562006.06.12 18:05t/p87829.001.84201.84901.842010150.00295478.62
17572006.06.12 18:05buy87930.001.84161.83811.8451
17582006.06.12 19:35t/p87930.001.84511.83811.845110500.00305978.62
17592006.06.12 19:35sell88031.001.84511.84861.8416
17602006.06.13 00:20t/p88031.001.84161.84861.841610836.06316814.67
17612006.06.13 00:20buy88132.001.84161.83811.8451
17622006.06.13 11:45t/p88132.001.84511.83811.845111200.00328014.67
17632006.06.13 11:45sell88233.001.84581.84931.8423
17642006.06.13 12:05t/p88233.001.84231.84931.842311550.00339564.67
17652006.06.13 12:05buy88334.001.84031.83681.8438
17662006.06.13 12:45t/p88334.001.84381.83681.843811900.00351464.67
17672006.06.13 12:45sell88436.001.84381.84731.8403
17682006.06.13 14:35t/p88436.001.84031.84731.840312600.00364064.67
17692006.06.13 14:35buy88537.001.84031.83681.8438
17702006.06.13 15:50s/l88537.001.83681.83681.8438-12950.00351114.67
17712006.06.13 15:50buy88636.001.83691.83341.8404
17722006.06.13 16:05t/p88636.001.84041.83341.840412600.00363714.67
17732006.06.13 16:05buy88737.001.84141.83791.8449
17742006.06.13 17:35s/l88737.001.83791.83791.8449-12950.00350764.67
17752006.06.13 17:35buy88836.001.83701.83351.8405
17762006.06.13 18:40t/p88836.001.84051.83351.840512600.00363364.67
17772006.06.13 18:45buy88937.001.83991.83641.8434
17782006.06.13 20:05s/l88937.001.83641.83641.8434-12950.00350414.67
17792006.06.13 20:05buy89036.001.83281.82931.8363
17802006.06.13 20:10t/p89036.001.83631.82931.836312600.00363014.67
17812006.06.13 20:10buy89137.001.83761.83411.8411
17822006.06.13 20:29s/l89137.001.83411.83411.8411-12950.00350064.67
17832006.06.13 20:29buy89236.001.83341.82991.8369
17842006.06.14 07:35t/p89236.001.83691.82991.836912504.73362569.40
17852006.06.14 07:35sell89337.001.83751.84101.8340
17862006.06.14 09:40s/l89337.001.84101.84101.8340-12950.00349619.40
17872006.06.14 09:40sell89435.001.84091.84441.8374
17882006.06.14 11:15s/l89435.001.84441.84441.8374-12250.00337369.40
17892006.06.14 11:15sell89534.001.84501.84851.8415
17902006.06.14 13:05t/p89534.001.84151.84851.841511900.00349269.40
17912006.06.14 13:05buy89635.001.84111.83761.8446
17922006.06.14 15:50s/l89635.001.83761.83761.8446-12250.00337019.40
17932006.06.14 15:50buy89734.001.83601.83251.8395
17942006.06.14 16:05t/p89734.001.83951.83251.839511900.00348919.40
17952006.06.14 16:20buy89835.001.83611.83261.8396
17962006.06.14 16:30t/p89835.001.83961.83261.839612250.00361169.40
17972006.06.14 17:00sell89937.001.84771.85121.8442
17982006.06.14 21:45t/p89937.001.84421.85121.844212950.00374119.40
17992006.06.14 21:45buy90038.001.84271.83921.8462
18002006.06.15 05:05t/p90038.001.84621.83921.846212998.31387117.71
18012006.06.15 05:05sell90139.001.84681.85031.8433
18022006.06.15 06:35t/p90139.001.84331.85031.843313650.00400767.71
18032006.06.15 06:35buy90241.001.84301.83951.8465
18042006.06.15 09:10t/p90241.001.84651.83951.846514350.00415117.71
18052006.06.15 09:10sell90342.001.84681.85031.8433
18062006.06.15 15:15s/l90342.001.85031.85031.8433-14700.00400417.71
18072006.06.15 15:15sell90441.001.85111.85461.8476
18082006.06.15 15:35t/p90441.001.84761.85461.847614350.00414767.71
18092006.06.15 15:35buy90542.001.84581.84231.8493
18102006.06.15 15:50t/p90542.001.84931.84231.849314700.00429467.71
18112006.06.15 15:50sell90643.001.85031.85381.8468
18122006.06.15 16:20s/l90643.001.85381.85381.8468-15050.00414417.71
18132006.06.15 16:20sell90742.001.85501.85851.8515
18142006.06.15 16:35t/p90742.001.85151.85851.851514700.00429117.71
18152006.06.15 16:35sell90843.001.85051.85401.8470
18162006.06.15 18:05t/p90843.001.84701.85401.847015050.00444167.71
18172006.06.15 18:05buy90945.001.84651.84301.8500
18182006.06.15 18:15t/p90945.001.85001.84301.850015750.00459917.71
18192006.06.15 18:15sell91046.001.85031.85381.8468
18202006.06.15 18:50t/p91046.001.84681.85381.846816100.00476017.71
18212006.06.15 18:50buy91148.001.84681.84331.8503
18222006.06.16 02:05t/p91148.001.85031.84331.850316672.97492690.68
18232006.06.16 02:05sell91250.001.85161.85511.8481
18242006.06.16 09:45s/l91250.001.85511.85511.8481-17500.00475190.68
18252006.06.16 09:45sell91348.001.85491.85841.8514
18262006.06.16 15:45t/p91348.001.85141.85841.851416800.00491990.68
18272006.06.16 15:45buy91450.001.85141.84791.8549
18282006.06.16 19:05s/l91450.001.84791.84791.8549-17500.00474490.68
18292006.06.16 19:05buy91548.001.84781.84431.8513
18302006.06.16 21:50t/p91548.001.85131.84431.851316800.00491290.68
18312006.06.16 21:50sell91650.001.85211.85561.8486
18322006.06.19 03:35t/p91650.001.84861.85561.848617477.51508768.19
18332006.06.19 03:35buy91751.001.84831.84481.8518
18342006.06.19 04:20s/l91751.001.84481.84481.8518-17850.00490918.19
18352006.06.19 04:20buy91850.001.84351.84001.8470
18362006.06.19 14:40t/p91850.001.84701.84001.847017500.00508418.19
18372006.06.19 15:00sell91951.001.84721.85071.8437
18382006.06.19 15:35t/p91951.001.84371.85071.843717850.00526268.19
18392006.06.19 15:35buy92053.001.84281.83931.8463
18402006.06.19 17:15s/l92053.001.83931.83931.8463-18550.00507718.19
18412006.06.19 17:15buy92151.001.83961.83611.8431
18422006.06.20 08:20t/p92151.001.84311.83611.843117715.03525433.22
18432006.06.20 08:20sell92253.001.84361.84711.8401
18442006.06.20 14:15t/p92253.001.84011.84711.840118550.00543983.22
18452006.06.20 14:15buy92355.001.84011.83661.8436
18462006.06.20 17:15t/p92355.001.84361.83661.843619250.00563233.22
18472006.06.20 17:15sell92457.001.84401.84751.8405
18482006.06.20 18:35t/p92457.001.84051.84751.840519950.00583183.22
18492006.06.20 18:35buy92559.001.84001.83651.8435
18502006.06.20 19:05t/p92559.001.84351.83651.843520650.00603833.22
18512006.06.20 19:15buy92661.001.84091.83741.8444
18522006.06.20 20:05t/p92661.001.84441.83741.844421350.00625183.22
18532006.06.20 20:05sell92763.001.84461.84811.8411
18542006.06.22 11:20t/p92763.001.84111.84811.841121936.67647119.89
18552006.06.22 11:20buy92865.001.84021.83671.8437
18562006.06.22 13:15s/l92865.001.83671.83671.8437-22750.00624369.89
18572006.06.22 13:15buy92963.001.83661.83311.8401
18582006.06.22 13:40s/l92963.001.83311.83311.8401-22050.00602319.89
18592006.06.22 13:40buy93061.001.83291.82941.8364
18602006.06.22 15:15s/l93061.001.82941.82941.8364-21350.00580969.89
18612006.06.22 15:15buy93159.001.82961.82611.8331
18622006.06.23 11:20s/l93159.001.82611.82611.8331-20806.14560163.75
18632006.06.23 11:20buy93257.001.82601.82251.8295
18642006.06.23 12:50s/l93257.001.82251.82251.8295-19950.00540213.75
18652006.06.23 12:50buy93355.001.82281.81931.8263
18662006.06.23 14:40s/l93355.001.81931.81931.8263-19250.00520963.75
18672006.06.23 14:40buy93453.001.81901.81551.8225
18682006.06.23 15:20s/l93453.001.81551.81551.8225-18550.00502413.75
18692006.06.23 15:20buy93551.001.81541.81191.8189
18702006.06.23 16:35t/p93551.001.81891.81191.818917850.00520263.75
18712006.06.23 16:35buy93653.001.82021.81671.8237
18722006.06.23 16:45s/l93653.001.81671.81671.8237-18550.00501713.75
18732006.06.23 16:45buy93751.001.81661.81311.8201
18742006.06.23 17:05t/p93751.001.82011.81311.820117850.00519563.75
18752006.06.23 17:10buy93852.001.81921.81571.8227
18762006.06.26 10:05t/p93852.001.82271.81571.822718062.39537626.14
18772006.06.26 10:05sell93954.001.82341.82691.8199
18782006.06.26 10:20t/p93954.001.81991.82691.819918900.00556526.14
18792006.06.26 10:20buy94056.001.81991.81641.8234
18802006.06.26 10:30t/p94056.001.82341.81641.823419600.00576126.14
18812006.06.26 11:00sell94158.001.82301.82651.8195
18822006.06.26 12:50t/p94158.001.81951.82651.819520300.00596426.14
18832006.06.26 12:50buy94260.001.81881.81531.8223
18842006.06.26 13:35t/p94260.001.82231.81531.822321000.00617426.14
18852006.06.26 13:50buy94362.001.81991.81641.8234
18862006.06.26 18:20s/l94362.001.81641.81641.8234-21700.00595726.14
18872006.06.26 18:20buy94460.001.81661.81311.8201
18882006.06.26 19:05t/p94460.001.82011.81311.820121000.00616726.14
18892006.06.26 19:10buy94562.001.81941.81591.8229
18902006.06.26 20:20t/p94562.001.82291.81591.822921700.00638426.14
18912006.06.26 20:20sell94664.001.82421.82771.8207
18922006.06.27 13:10t/p94664.001.82071.82771.820722371.22660797.36
18932006.06.27 13:10buy94767.001.82061.81711.8241
18942006.06.27 16:50t/p94767.001.82411.81711.824123450.00684247.36
18952006.06.27 17:00sell94869.001.82341.82691.8199
18962006.06.28 10:20t/p94869.001.81991.82691.819924118.97708366.33
18972006.06.28 10:20buy94971.001.81721.81371.8207
18982006.06.28 13:05t/p94971.001.82071.81371.820724850.00733216.33
18992006.06.28 13:10buy95074.001.81941.81591.8229
19002006.06.28 17:40s/l95074.001.81591.81591.8229-25900.00707316.33
19012006.06.28 17:40buy95171.001.81501.81151.8185
19022006.06.28 21:35t/p95171.001.81851.81151.818524850.00732166.33
19032006.06.28 21:45buy95274.001.81701.81351.8205
19042006.06.29 12:45s/l95274.001.81351.81351.8205-26487.51705678.82
19052006.06.29 12:45buy95371.001.81161.80811.8151
19062006.06.29 15:35t/p95371.001.81511.80811.815124850.00730528.82
19072006.06.29 15:45buy95474.001.81311.80961.8166
19082006.06.29 20:40s/l95474.001.80961.80961.8166-25900.00704628.82
19092006.06.29 20:40buy95571.001.80951.80601.8130
19102006.06.29 21:10t/p95571.001.81301.80601.813024850.00729478.82
19112006.06.29 22:00sell95673.001.82981.83331.8263
19122006.06.29 22:35t/p95673.001.82631.83331.826325550.00755028.82
19132006.06.29 22:35sell95776.001.82591.82941.8224
19142006.06.30 03:45s/l95776.001.82941.82941.8224-26634.18728394.64
19152006.06.30 04:00sell95873.001.82891.83241.8254
19162006.06.30 04:35s/l95873.001.83241.83241.8254-25550.00702844.64
19172006.06.30 04:35sell95971.001.83211.83561.8286
19182006.06.30 08:20s/l95971.001.83561.83561.8286-24850.00677994.64
19192006.06.30 08:20sell96068.001.83581.83931.8323
19202006.06.30 09:05t/p96068.001.83231.83931.832323800.00701794.64
19212006.06.30 09:05buy96171.001.83211.82861.8356
19222006.06.30 09:20t/p96171.001.83561.82861.835624850.00726644.64
19232006.06.30 09:20sell96273.001.83651.84001.8330
19242006.06.30 09:30t/p96273.001.83301.84001.833025550.00752194.64
19252006.06.30 09:30buy96376.001.83301.82951.8365
19262006.06.30 14:45t/p96376.001.83651.82951.836526600.00778794.64
19272006.06.30 14:45sell96478.001.83721.84071.8337
19282006.06.30 15:50s/l96478.001.84071.84071.8337-27300.00751494.64
19292006.06.30 15:50sell96576.001.84471.84821.8412
19302006.06.30 17:40s/l96576.001.84821.84821.8412-26600.00724894.64
19312006.06.30 17:40sell96673.001.84861.85211.8451
19322006.07.03 04:10t/p96673.001.84511.85211.845125517.17750411.81
19332006.07.03 04:10buy96776.001.84511.84161.8486
19342006.07.03 09:35t/p96776.001.84861.84161.848626600.00777011.81
19352006.07.03 10:00sell96878.001.84701.85051.8435
19362006.07.03 11:20t/p96878.001.84351.85051.843527300.00804311.81
19372006.07.03 11:20buy96981.001.84301.83951.8465
19382006.07.03 17:05t/p96981.001.84651.83951.846528350.00832661.81
19392006.07.03 17:15buy97084.001.84351.84001.8470
19402006.07.03 17:20t/p97084.001.84701.84001.847029400.00862061.81
19412006.07.03 17:50buy97187.001.84431.84081.8478
19422006.07.03 18:05s/l97187.001.84081.84081.8478-30450.00831611.81
19432006.07.03 18:05buy97284.001.84041.83691.8439
19442006.07.03 18:20t/p97284.001.84391.83691.843929400.00861011.81
19452006.07.03 18:20sell97387.001.84491.84841.8414
19462006.07.03 18:35t/p97387.001.84141.84841.841430450.00891461.81
19472006.07.03 18:35buy97490.001.83981.83631.8433
19482006.07.03 19:35t/p97490.001.84331.83631.843331500.00922961.81
19492006.07.03 19:40buy97593.001.84211.83861.8456
19502006.07.04 09:10t/p97593.001.84561.83861.845632303.88955265.69
19512006.07.04 09:10sell97696.001.84611.84961.8426
19522006.07.04 10:40t/p97696.001.84261.84961.842633600.00988865.69
19532006.07.04 10:40buy97799.001.84261.83911.8461
19542006.07.04 11:35t/p97799.001.84611.83911.846134650.001023515.69
19552006.07.04 11:50buy978100.001.84421.84071.8477
19562006.07.04 16:20t/p978100.001.84771.84071.847735000.001058515.69
19572006.07.04 16:20sell979100.001.84821.85171.8447
19582006.07.04 18:20t/p979100.001.84471.85171.844735000.001093515.69
19592006.07.04 18:20buy980100.001.84461.84111.8481
19602006.07.05 08:50t/p980100.001.84811.84111.848134735.361128251.04
19612006.07.05 08:50sell981100.001.84861.85211.8451
19622006.07.05 09:35t/p981100.001.84511.85211.845135000.001163251.04
19632006.07.05 09:35buy982100.001.84401.84051.8475
19642006.07.05 10:50s/l982100.001.84051.84051.8475-35000.001128251.04
19652006.07.05 10:50buy983100.001.84071.83721.8442
19662006.07.05 11:35t/p983100.001.84421.83721.844235000.001163251.04
19672006.07.05 11:35buy984100.001.84471.84121.8482
19682006.07.05 12:15s/l984100.001.84121.84121.8482-35000.001128251.04
19692006.07.05 12:15buy985100.001.84121.83771.8447
19702006.07.05 12:45t/p985100.001.84471.83771.844735000.001163251.04
19712006.07.05 12:50buy986100.001.84431.84081.8478
19722006.07.05 15:05s/l986100.001.84081.84081.8478-35000.001128251.04
19732006.07.05 15:05buy987100.001.83991.83641.8434
19742006.07.05 15:15t/p987100.001.84341.83641.843435000.001163251.04
19752006.07.05 15:15sell988100.001.84431.84781.8408
19762006.07.05 15:30t/p988100.001.84081.84781.840835000.001198251.04
19772006.07.05 15:30buy989100.001.84041.83691.8439
19782006.07.05 16:20s/l989100.001.83691.83691.8439-35000.001163251.04
19792006.07.05 16:20buy990100.001.83611.83261.8396
19802006.07.05 17:50s/l990100.001.83261.83261.8396-35000.001128251.04
19812006.07.05 17:50buy991100.001.83301.82951.8365
19822006.07.06 09:10t/p991100.001.83651.82951.836534206.071162457.11
19832006.07.06 09:10sell992100.001.83731.84081.8338
19842006.07.06 14:05t/p992100.001.83381.84081.833835000.001197457.11
19852006.07.06 14:05buy993100.001.83361.83011.8371
19862006.07.06 15:40t/p993100.001.83711.83011.837135000.001232457.11
19872006.07.06 15:40sell994100.001.83891.84241.8354
19882006.07.06 16:10t/p994100.001.83541.84241.835435000.001267457.11
19892006.07.06 16:10buy995100.001.83471.83121.8382
19902006.07.06 16:15t/p995100.001.83821.83121.838235000.001302457.11
19912006.07.06 16:15sell996100.001.83901.84251.8355
19922006.07.07 13:45s/l996100.001.84251.84251.8355-35044.971267412.14
19932006.07.07 13:45sell997100.001.84251.84601.8390
19942006.07.07 15:35s/l997100.001.84601.84601.8390-35000.001232412.14
19952006.07.07 15:35sell998100.001.84891.85241.8454
19962006.07.07 15:40s/l998100.001.85241.85241.8454-35000.001197412.14
19972006.07.07 15:40sell999100.001.85431.85781.8508
19982006.07.07 15:50t/p999100.001.85081.85781.850835000.001232412.14
19992006.07.07 15:50sell1000100.001.84491.84841.8414
20002006.07.07 15:59s/l1000100.001.84841.84841.8414-35000.001197412.14
20012006.07.07 15:59sell1001100.001.84991.85341.8464
20022006.07.07 17:20s/l1001100.001.85341.85341.8464-35000.001162412.14
20032006.07.07 17:20sell1002100.001.85331.85681.8498
20042006.07.07 18:35t/p1002100.001.84981.85681.849835000.001197412.14
20052006.07.07 18:35sell1003100.001.84921.85271.8457
20062006.07.07 19:10s/l1003100.001.85271.85271.8457-35000.001162412.14
20072006.07.07 19:10sell1004100.001.85261.85611.8491
20082006.07.10 03:15t/p1004100.001.84911.85611.849134955.031197367.17
20092006.07.10 03:15buy1005100.001.84771.84421.8512
20102006.07.10 04:40t/p1005100.001.85121.84421.851235000.001232367.17
20112006.07.10 04:45buy1006100.001.84991.84641.8534
20122006.07.10 12:05s/l1006100.001.84641.84641.8534-35000.001197367.17
20132006.07.10 12:05buy1007100.001.84401.84051.8475
20142006.07.10 12:10t/p1007100.001.84751.84051.847535000.001232367.17
20152006.07.10 12:15buy1008100.001.84711.84361.8506
20162006.07.10 12:50s/l1008100.001.84361.84361.8506-35000.001197367.17
20172006.07.10 12:50buy1009100.001.84321.83971.8467
20182006.07.10 15:50s/l1009100.001.83971.83971.8467-35000.001162367.17
20192006.07.10 15:50buy1010100.001.83941.83591.8429
20202006.07.10 19:20t/p1010100.001.84291.83591.842935000.001197367.17
20212006.07.10 19:20sell1011100.001.84341.84691.8399
20222006.07.11 09:50t/p1011100.001.83991.84691.839934955.031232322.20
20232006.07.11 09:50buy1012100.001.83891.83541.8424
20242006.07.11 10:35t/p1012100.001.84241.83541.842435000.001267322.20
20252006.07.11 10:45buy1013100.001.84291.83941.8464
20262006.07.11 11:40s/l1013100.001.83941.83941.8464-35000.001232322.20
20272006.07.11 11:40buy1014100.001.83951.83601.8430
20282006.07.11 11:50t/p1014100.001.84301.83601.843035000.001267322.20
20292006.07.11 11:50sell1015100.001.84471.84821.8412
20302006.07.11 12:05t/p1015100.001.84121.84821.841235000.001302322.20
20312006.07.11 12:05buy1016100.001.83981.83631.8433
20322006.07.11 16:20t/p1016100.001.84331.83631.843335000.001337322.20
20332006.07.11 16:20sell1017100.001.84391.84741.8404
20342006.07.11 21:45s/l1017100.001.84741.84741.8404-35000.001302322.20
20352006.07.11 21:45sell1018100.001.84721.85071.8437
20362006.07.12 11:35t/p1018100.001.84371.85071.843734955.031337277.22
20372006.07.12 11:35buy1019100.001.84211.83861.8456
20382006.07.12 11:50t/p1019100.001.84561.83861.845635000.001372277.22
20392006.07.12 11:50buy1020100.001.84611.84261.8496
20402006.07.12 13:45s/l1020100.001.84261.84261.8496-35000.001337277.22
20412006.07.12 13:45buy1021100.001.84271.83921.8462
20422006.07.12 14:20s/l1021100.001.83921.83921.8462-35000.001302277.22
20432006.07.12 14:20buy1022100.001.83911.83561.8426
20442006.07.12 15:45s/l1022100.001.83561.83561.8426-35000.001267277.22
20452006.07.12 15:45buy1023100.001.83351.83001.8370
20462006.07.12 15:59t/p1023100.001.83701.83001.837035000.001302277.22
20472006.07.12 15:59buy1024100.001.83741.83391.8409
20482006.07.12 16:50s/l1024100.001.83391.83391.8409-35000.001267277.22
20492006.07.12 16:50buy1025100.001.83411.83061.8376
20502006.07.13 10:15t/p1025100.001.83761.83061.837634206.071301483.29
20512006.07.13 10:20buy1026100.001.83551.83201.8390
20522006.07.13 10:35t/p1026100.001.83901.83201.839035000.001336483.29
20532006.07.13 11:00sell1027100.001.83941.84291.8359
20542006.07.13 15:50s/l1027100.001.84291.84291.8359-35000.001301483.29
20552006.07.13 15:50sell1028100.001.84431.84781.8408
20562006.07.13 18:05t/p1028100.001.84081.84781.840835000.001336483.29
20572006.07.13 18:05buy1029100.001.83891.83541.8424
20582006.07.13 18:20t/p1029100.001.84241.83541.842435000.001371483.29
20592006.07.13 18:20sell1030100.001.84331.84681.8398
20602006.07.13 18:50t/p1030100.001.83981.84681.839835000.001406483.29
20612006.07.13 18:50buy1031100.001.83951.83601.8430
20622006.07.13 20:50t/p1031100.001.84301.83601.843035000.001441483.29
20632006.07.13 20:59buy1032100.001.84211.83861.8456
20642006.07.14 09:15s/l1032100.001.83861.83861.8456-35264.641406218.65
20652006.07.14 09:15buy1033100.001.83721.83371.8407
20662006.07.14 10:35t/p1033100.001.84071.83371.840735000.001441218.65
20672006.07.14 10:45buy1034100.001.83821.83471.8417
20682006.07.14 13:05t/p1034100.001.84171.83471.841735000.001476218.65
20692006.07.14 13:05sell1035100.001.84221.84571.8387
20702006.07.14 16:05t/p1035100.001.83871.84571.838735000.001511218.65
20712006.07.14 16:05buy1036100.001.83691.83341.8404
20722006.07.17 10:35s/l1036100.001.83341.83341.8404-35264.641475954.00
20732006.07.17 10:35buy1037100.001.83371.83021.8372
20742006.07.17 11:05s/l1037100.001.83021.83021.8372-35000.001440954.00
20752006.07.17 11:05buy1038100.001.82891.82541.8324
20762006.07.17 11:10t/p1038100.001.83241.82541.832435000.001475954.00
20772006.07.17 11:10buy1039100.001.83381.83031.8373
20782006.07.17 11:15s/l1039100.001.83031.83031.8373-35000.001440954.00
20792006.07.17 11:15buy1040100.001.82941.82591.8329
20802006.07.17 11:40s/l1040100.001.82591.82591.8329-35000.001405954.00
20812006.07.17 11:40buy1041100.001.82621.82271.8297
20822006.07.17 11:50s/l1041100.001.82271.82271.8297-35000.001370954.00
20832006.07.17 11:50buy1042100.001.82311.81961.8266
20842006.07.17 13:20s/l1042100.001.81961.81961.8266-35000.001335954.00
20852006.07.17 13:20buy1043100.001.81961.81611.8231
20862006.07.17 15:20t/p1043100.001.82311.81611.823135000.001370954.00
20872006.07.17 15:20buy1044100.001.82371.82021.8272
20882006.07.17 15:40s/l1044100.001.82021.82021.8272-35000.001335954.00
20892006.07.17 15:40buy1045100.001.81941.81591.8229
20902006.07.18 10:10t/p1045100.001.82291.81591.822934735.361370689.36
20912006.07.18 10:10sell1046100.001.82301.82651.8195
20922006.07.18 11:50s/l1046100.001.82651.82651.8195-35000.001335689.36
20932006.07.18 11:50sell1047100.001.82621.82971.8227
20942006.07.18 12:05t/p1047100.001.82271.82971.822735000.001370689.36
20952006.07.18 12:05sell1048100.001.82211.82561.8186
20962006.07.18 12:20s/l1048100.001.82561.82561.8186-35000.001335689.36
20972006.07.18 12:20sell1049100.001.82551.82901.8220
20982006.07.18 13:15s/l1049100.001.82901.82901.8220-35000.001300689.36
20992006.07.18 13:15sell1050100.001.82941.83291.8259
21002006.07.18 16:10s/l1050100.001.83291.83291.8259-35000.001265689.36
21012006.07.18 16:10sell1051100.001.83321.83671.8297
21022006.07.18 16:15t/p1051100.001.82971.83671.829735000.001300689.36
21032006.07.18 16:15sell1052100.001.82771.83121.8242
21042006.07.18 16:20s/l1052100.001.83121.83121.8242-35000.001265689.36
21052006.07.18 16:20sell1053100.001.83211.83561.8286
21062006.07.18 16:40t/p1053100.001.82861.83561.828635000.001300689.36
21072006.07.18 16:40sell1054100.001.82821.83171.8247
21082006.07.18 17:40t/p1054100.001.82471.83171.824735000.001335689.36
21092006.07.18 17:40buy1055100.001.82431.82081.8278
21102006.07.18 18:35t/p1055100.001.82781.82081.827835000.001370689.36
21112006.07.18 18:40buy1056100.001.82861.82511.8321
21122006.07.18 19:40s/l1056100.001.82511.82511.8321-35000.001335689.36
21132006.07.18 19:40buy1057100.001.82481.82131.8283
21142006.07.19 10:05t/p1057100.001.82831.82131.828334735.361370424.71
21152006.07.19 10:05sell1058100.001.82861.83211.8251
21162006.07.19 10:15t/p1058100.001.82511.83211.825135000.001405424.71
21172006.07.19 10:15buy1059100.001.82511.82161.8286
21182006.07.19 11:15t/p1059100.001.82861.82161.828635000.001440424.71
21192006.07.19 11:15sell1060100.001.82861.83211.8251
21202006.07.19 11:35t/p1060100.001.82511.83211.825135000.001475424.71
21212006.07.19 11:35buy1061100.001.82501.82151.8285
21222006.07.19 11:45t/p1061100.001.82851.82151.828535000.001510424.71
21232006.07.19 11:45sell1062100.001.82961.83311.8261
21242006.07.19 15:10t/p1062100.001.82611.83311.826135000.001545424.71
21252006.07.19 15:10buy1063100.001.82551.82201.8290
21262006.07.19 17:05t/p1063100.001.82901.82201.829035000.001580424.71
21272006.07.19 17:05sell1064100.001.83761.84111.8341
21282006.07.19 17:15t/p1064100.001.83411.84111.834135000.001615424.71
21292006.07.19 17:15sell1065100.001.82801.83151.8245
21302006.07.19 17:30s/l1065100.001.83151.83151.8245-35000.001580424.71
21312006.07.19 17:30sell1066100.001.83911.84261.8356
21322006.07.19 19:40s/l1066100.001.84261.84261.8356-35000.001545424.71
21332006.07.19 19:40sell1067100.001.84291.84641.8394
21342006.07.19 19:45t/p1067100.001.83941.84641.839435000.001580424.71
21352006.07.19 19:45sell1068100.001.83871.84221.8352
21362006.07.19 19:59s/l1068100.001.84221.84221.8352-35000.001545424.71
21372006.07.19 19:59sell1069100.001.84261.84611.8391
21382006.07.20 04:05s/l1069100.001.84611.84611.8391-35134.921510289.80
21392006.07.20 04:05sell1070100.001.84751.85101.8440
21402006.07.20 04:10t/p1070100.001.84401.85101.844035000.001545289.80
21412006.07.20 04:10sell1071100.001.84281.84631.8393
21422006.07.20 04:20s/l1071100.001.84631.84631.8393-35000.001510289.80
21432006.07.20 04:20sell1072100.001.84751.85101.8440
21442006.07.20 09:10t/p1072100.001.84401.85101.844035000.001545289.80
21452006.07.20 09:10buy1073100.001.84401.84051.8475
21462006.07.20 11:50t/p1073100.001.84751.84051.847535000.001580289.80
21472006.07.20 11:50sell1074100.001.84801.85151.8445
21482006.07.20 14:50s/l1074100.001.85151.85151.8445-35000.001545289.80
21492006.07.20 14:50sell1075100.001.85211.85561.8486
21502006.07.20 16:35t/p1075100.001.84861.85561.848635000.001580289.80
21512006.07.20 16:35buy1076100.001.84851.84501.8520
21522006.07.21 10:05t/p1076100.001.85201.84501.852034735.361615025.15
21532006.07.21 10:05sell1077100.001.85561.85911.8521
21542006.07.21 10:15t/p1077100.001.85211.85911.852135000.001650025.15
21552006.07.21 10:15sell1078100.001.85051.85401.8470
21562006.07.21 10:30s/l1078100.001.85401.85401.8470-35000.001615025.15
21572006.07.21 10:30sell1079100.001.85381.85731.8503
21582006.07.21 13:20s/l1079100.001.85731.85731.8503-35000.001580025.15
21592006.07.21 13:20sell1080100.001.85841.86191.8549
21602006.07.24 03:50t/p1080100.001.85491.86191.854934955.031614980.18
21612006.07.24 03:50buy1081100.001.85491.85141.8584
21622006.07.24 08:40s/l1081100.001.85141.85141.8584-35000.001579980.18
21632006.07.24 08:40buy1082100.001.85081.84731.8543
21642006.07.24 08:45t/p1082100.001.85431.84731.854335000.001614980.18
21652006.07.24 08:50buy1083100.001.85491.85141.8584
21662006.07.24 10:15s/l1083100.001.85141.85141.8584-35000.001579980.18
21672006.07.24 10:15buy1084100.001.85011.84661.8536
21682006.07.24 12:05t/p1084100.001.85361.84661.853635000.001614980.18
21692006.07.24 12:15buy1085100.001.85081.84731.8543
21702006.07.24 12:50t/p1085100.001.85431.84731.854335000.001649980.18
21712006.07.24 13:00sell1086100.001.85301.85651.8495
21722006.07.24 18:20t/p1086100.001.84951.85651.849535000.001684980.18
21732006.07.24 18:20buy1087100.001.84901.84551.8525
21742006.07.25 03:20s/l1087100.001.84551.84551.8525-35264.641649715.54
21752006.07.25 03:20buy1088100.001.84551.84201.8490
21762006.07.25 07:50t/p1088100.001.84901.84201.849035000.001684715.54
21772006.07.25 08:00sell1089100.001.84801.85151.8445
21782006.07.25 08:45s/l1089100.001.85151.85151.8445-35000.001649715.54
21792006.07.25 08:45sell1090100.001.85191.85541.8484
21802006.07.25 17:05t/p1090100.001.84841.85541.848435000.001684715.54
21812006.07.25 17:05buy1091100.001.84571.84221.8492
21822006.07.25 17:15t/p1091100.001.84921.84221.849235000.001719715.54
21832006.07.25 17:15sell1092100.001.85181.85531.8483
21842006.07.25 17:30t/p1092100.001.84831.85531.848335000.001754715.54
21852006.07.25 17:30buy1093100.001.84671.84321.8502
21862006.07.25 18:20s/l1093100.001.84321.84321.8502-35000.001719715.54
21872006.07.25 18:20buy1094100.001.84031.83681.8438
21882006.07.26 15:45t/p1094100.001.84381.83681.843834735.361754450.89
21892006.07.26 16:00sell1095100.001.84281.84631.8393
21902006.07.26 17:20s/l1095100.001.84631.84631.8393-35000.001719450.89
21912006.07.26 17:20sell1096100.001.84711.85061.8436
21922006.07.26 19:40s/l1096100.001.85061.85061.8436-35000.001684450.89
21932006.07.26 19:40sell1097100.001.85031.85381.8468
21942006.07.26 21:15s/l1097100.001.85381.85381.8468-35000.001649450.89
21952006.07.26 21:15sell1098100.001.85501.85851.8515
21962006.07.27 10:15s/l1098100.001.85851.85851.8515-35134.921614315.98
21972006.07.27 10:15sell1099100.001.85941.86291.8559
21982006.07.27 12:20s/l1099100.001.86291.86291.8559-35000.001579315.98
21992006.07.27 12:20sell1100100.001.86261.86611.8591
22002006.07.27 15:35t/p1100100.001.85911.86611.859135000.001614315.98
22012006.07.27 15:35buy1101100.001.85861.85511.8621
22022006.07.27 15:40t/p1101100.001.86211.85511.862135000.001649315.98
22032006.07.27 15:40sell1102100.001.86231.86581.8588
22042006.07.27 15:50t/p1102100.001.85881.86581.858835000.001684315.98
22052006.07.27 15:50buy1103100.001.85781.85431.8613
22062006.07.27 15:59t/p1103100.001.86131.85431.861335000.001719315.98
22072006.07.27 15:59sell1104100.001.86151.86501.8580
22082006.07.27 16:05s/l1104100.001.86501.86501.8580-35000.001684315.98
22092006.07.27 16:05sell1105100.001.86771.87121.8642
22102006.07.27 16:20t/p1105100.001.86421.87121.864235000.001719315.98
22112006.07.27 16:20buy1106100.001.86171.85821.8652
22122006.07.27 16:30t/p1106100.001.86521.85821.865235000.001754315.98
22132006.07.27 16:30sell1107100.001.86691.87041.8634
22142006.07.27 17:10t/p1107100.001.86341.87041.863435000.001789315.98
22152006.07.27 17:10sell1108100.001.86301.86651.8595
22162006.07.27 17:20s/l1108100.001.86651.86651.8595-35000.001754315.98
22172006.07.27 17:20sell1109100.001.86701.87051.8635
22182006.07.27 17:35t/p1109100.001.86351.87051.863535000.001789315.98
22192006.07.27 17:35sell1110100.001.86291.86641.8594
22202006.07.27 21:05t/p1110100.001.85941.86641.859435000.001824315.98
22212006.07.27 21:05buy1111100.001.85931.85581.8628
22222006.07.27 21:20s/l1111100.001.85581.85581.8628-35000.001789315.98
22232006.07.27 21:20buy1112100.001.85601.85251.8595
22242006.07.28 09:10t/p1112100.001.85951.85251.859534735.361824051.33
22252006.07.28 09:10sell1113100.001.85961.86311.8561
22262006.07.28 14:50t/p1113100.001.85611.86311.856135000.001859051.33
22272006.07.28 14:50buy1114100.001.85561.85211.8591
22282006.07.28 15:35t/p1114100.001.85911.85211.859135000.001894051.33
22292006.07.28 15:50buy1115100.001.85521.85171.8587
22302006.07.28 15:59t/p1115100.001.85871.85171.858735000.001929051.33
22312006.07.28 16:00sell1116100.001.86431.86781.8608
22322006.07.31 14:35s/l1116100.001.86781.86781.8608-35044.971894006.36
22332006.07.31 14:45buy1117100.001.86481.86131.8683
22342006.07.31 16:15t/p1117100.001.86831.86131.868335000.001929006.36
22352006.07.31 16:15sell1118100.001.86861.87211.8651
22362006.07.31 17:05t/p1118100.001.86511.87211.865135000.001964006.36
22372006.07.31 17:05buy1119100.001.86481.86131.8683
22382006.07.31 18:05t/p1119100.001.86831.86131.868335000.001999006.36
22392006.07.31 18:05sell1120100.001.86871.87221.8652
22402006.08.01 04:50t/p1120100.001.86521.87221.865234955.032033961.39
22412006.08.01 04:50buy1121100.001.86421.86071.8677
22422006.08.01 11:50t/p1121100.001.86771.86071.867735000.002068961.39
22432006.08.01 11:50sell1122100.001.86851.87201.8650
22442006.08.01 15:35t/p1122100.001.86501.87201.865035000.002103961.39
22452006.08.01 15:35buy1123100.001.86361.86011.8671
22462006.08.01 15:40t/p1123100.001.86711.86011.867135000.002138961.39
22472006.08.01 15:40sell1124100.001.86751.87101.8640
22482006.08.01 18:40s/l1124100.001.87101.87101.8640-35000.002103961.39
22492006.08.01 18:40sell1125100.001.87131.87481.8678
22502006.08.01 19:20s/l1125100.001.87481.87481.8678-35000.002068961.39
22512006.08.01 19:20sell1126100.001.87551.87901.8720
22522006.08.02 06:15s/l1126100.001.87901.87901.8720-35044.972033916.42
22532006.08.02 06:15sell1127100.001.87901.88251.8755
22542006.08.02 09:40t/p1127100.001.87551.88251.875535000.002068916.42
22552006.08.02 09:40buy1128100.001.87501.87151.8785
22562006.08.02 17:40t/p1128100.001.87851.87151.878535000.002103916.42
22572006.08.02 17:40sell1129100.001.87901.88251.8755
22582006.08.02 18:15t/p1129100.001.87551.88251.875535000.002138916.42
22592006.08.02 18:15buy1130100.001.87461.87111.8781
22602006.08.02 18:35t/p1130100.001.87811.87111.878135000.002173916.42
22612006.08.02 18:35sell1131100.001.87811.88161.8746
22622006.08.03 03:50t/p1131100.001.87461.88161.874634865.082208781.50
22632006.08.03 03:50buy1132100.001.87441.87091.8779
22642006.08.03 05:40t/p1132100.001.87791.87091.877935000.002243781.50
22652006.08.03 05:45buy1133100.001.87671.87321.8802
22662006.08.03 11:05s/l1133100.001.87321.87321.8802-35000.002208781.50
22672006.08.03 11:05buy1134100.001.87291.86941.8764
22682006.08.03 14:05t/p1134100.001.87641.86941.876435000.002243781.50
22692006.08.03 14:05sell1135100.001.88531.88881.8818
22702006.08.03 14:15t/p1135100.001.88181.88881.881835000.002278781.50
22712006.08.03 14:15buy1136100.001.87361.87011.8771
22722006.08.03 14:20t/p1136100.001.87711.87011.877135000.002313781.50
22732006.08.03 15:00sell1137100.001.88501.88851.8815
22742006.08.03 15:45s/l1137100.001.88851.88851.8815-35000.002278781.50
22752006.08.03 15:45sell1138100.001.89171.89521.8882
22762006.08.03 16:35t/p1138100.001.88821.89521.888235000.002313781.50
22772006.08.03 16:35sell1139100.001.88741.89091.8839
22782006.08.03 17:40s/l1139100.001.89091.89091.8839-35000.002278781.50
22792006.08.03 17:40sell1140100.001.89061.89411.8871
22802006.08.03 18:10t/p1140100.001.88711.89411.887135000.002313781.50
22812006.08.03 18:10sell1141100.001.88651.89001.8830
22822006.08.03 21:40s/l1141100.001.89001.89001.8830-35000.002278781.50
22832006.08.03 22:00sell1142100.001.88901.89251.8855
22842006.08.04 11:45s/l1142100.001.89251.89251.8855-35044.972243736.53
22852006.08.04 11:45sell1143100.001.89261.89611.8891
22862006.08.04 15:05s/l1143100.001.89611.89611.8891-35000.002208736.53
22872006.08.04 15:05sell1144100.001.89601.89951.8925
22882006.08.04 15:15t/p1144100.001.89251.89951.892535000.002243736.53
22892006.08.04 15:15sell1145100.001.89111.89461.8876
22902006.08.04 15:20s/l1145100.001.89461.89461.8876-35000.002208736.53
22912006.08.04 15:20sell1146100.001.89751.90101.8940
22922006.08.04 15:40t/p1146100.001.89401.90101.894035000.002243736.53
22932006.08.04 15:40sell1147100.001.89211.89561.8886
22942006.08.04 15:45s/l1147100.001.89561.89561.8886-35000.002208736.53
22952006.08.04 15:45sell1148100.001.90501.90851.9015
22962006.08.04 16:50s/l1148100.001.90851.90851.9015-35000.002173736.53
22972006.08.04 16:50sell1149100.001.91031.91381.9068
22982006.08.07 03:10t/p1149100.001.90681.91381.906834955.032208691.56
22992006.08.07 03:10buy1150100.001.90681.90331.9103
23002006.08.07 15:35t/p1150100.001.91031.90331.910335000.002243691.56
23012006.08.07 15:35sell1151100.001.91081.91431.9073
23022006.08.07 20:20t/p1151100.001.90731.91431.907335000.002278691.56
23032006.08.07 20:20buy1152100.001.90711.90361.9106
23042006.08.08 06:20s/l1152100.001.90361.90361.9106-35264.642243426.91
23052006.08.08 06:20buy1153100.001.90371.90021.9072
23062006.08.08 10:15t/p1153100.001.90721.90021.907235000.002278426.91
23072006.08.08 10:15sell1154100.001.90761.91111.9041
23082006.08.08 21:05s/l1154100.001.91111.91111.9041-35000.002243426.91
23092006.08.08 21:05sell1155100.001.91461.91811.9111
23102006.08.08 21:10t/p1155100.001.91111.91811.911135000.002278426.91
23112006.08.08 21:10sell1156100.001.91051.91401.9070
23122006.08.08 21:15t/p1156100.001.90701.91401.907035000.002313426.91
23132006.08.08 21:15buy1157100.001.90571.90221.9092
23142006.08.08 21:35t/p1157100.001.90921.90221.909235000.002348426.91
23152006.08.08 21:35sell1158100.001.91051.91401.9070
23162006.08.08 21:45t/p1158100.001.90701.91401.907035000.002383426.91
23172006.08.08 21:45buy1159100.001.90681.90331.9103
23182006.08.08 21:50t/p1159100.001.91031.90331.910335000.002418426.91
23192006.08.08 21:50sell1160100.001.91101.91451.9075
23202006.08.08 22:05t/p1160100.001.90751.91451.907535000.002453426.91
23212006.08.08 22:05buy1161100.001.90721.90371.9107
23222006.08.09 01:40s/l1161100.001.90371.90371.9107-35264.642418162.27
23232006.08.09 01:40buy1162100.001.90291.89941.9064
23242006.08.09 01:50s/l1162100.001.89941.89941.9064-35000.002383162.27
23252006.08.09 01:50buy1163100.001.89801.89451.9015
23262006.08.09 06:50t/p1163100.001.90151.89451.901535000.002418162.27
23272006.08.09 07:00sell1164100.001.90121.90471.8977
23282006.08.09 09:05s/l1164100.001.90471.90471.8977-35000.002383162.27
23292006.08.09 09:05sell1165100.001.90481.90831.9013
23302006.08.09 10:20s/l1165100.001.90831.90831.9013-35000.002348162.27
23312006.08.09 10:20sell1166100.001.90811.91161.9046
23322006.08.09 13:35s/l1166100.001.91161.91161.9046-35000.002313162.27
23332006.08.09 13:35sell1167100.001.91141.91491.9079
23342006.08.09 13:50t/p1167100.001.90791.91491.907935000.002348162.27
23352006.08.09 13:50buy1168100.001.90651.90301.9100
23362006.08.09 17:10t/p1168100.001.91001.90301.910035000.002383162.27
23372006.08.09 17:10sell1169100.001.91101.91451.9075
23382006.08.09 20:35t/p1169100.001.90751.91451.907535000.002418162.27
23392006.08.09 20:35buy1170100.001.90711.90361.9106
23402006.08.10 08:45s/l1170100.001.90361.90361.9106-35793.932382368.33
23412006.08.10 08:45buy1171100.001.90371.90021.9072
23422006.08.10 09:05t/p1171100.001.90721.90021.907235000.002417368.33
23432006.08.10 09:20buy1172100.001.90341.89991.9069
23442006.08.10 09:29t/p1172100.001.90691.89991.906935000.002452368.33
23452006.08.10 10:00sell1173100.001.90751.91101.9040
23462006.08.10 10:15t/p1173100.001.90401.91101.904035000.002487368.33
23472006.08.10 10:15buy1174100.001.90351.90001.9070
23482006.08.10 10:20t/p1174100.001.90701.90001.907035000.002522368.33
23492006.08.10 10:20sell1175100.001.90901.91251.9055
23502006.08.10 10:30t/p1175100.001.90551.91251.905535000.002557368.33
23512006.08.10 10:30buy1176100.001.90531.90181.9088
23522006.08.10 10:40s/l1176100.001.90181.90181.9088-35000.002522368.33
23532006.08.10 10:40buy1177100.001.90051.89701.9040
23542006.08.10 10:45t/p1177100.001.90401.89701.904035000.002557368.33
23552006.08.10 10:45buy1178100.001.90581.90231.9093
23562006.08.10 10:59s/l1178100.001.90231.90231.9093-35000.002522368.33
23572006.08.10 10:59buy1179100.001.90141.89791.9049
23582006.08.10 12:05t/p1179100.001.90491.89791.904935000.002557368.33
23592006.08.10 12:10buy1180100.001.90411.90061.9076
23602006.08.10 15:40s/l1180100.001.90061.90061.9076-35000.002522368.33
23612006.08.10 15:40buy1181100.001.90021.89671.9037
23622006.08.10 15:45t/p1181100.001.90371.89671.903735000.002557368.33
23632006.08.10 15:45sell1182100.001.90431.90781.9008
23642006.08.10 16:50t/p1182100.001.90081.90781.900835000.002592368.33
23652006.08.10 16:50buy1183100.001.90011.89661.9036
23662006.08.10 17:15s/l1183100.001.89661.89661.9036-35000.002557368.33
23672006.08.10 17:15buy1184100.001.89331.88981.8968
23682006.08.10 18:20s/l1184100.001.88981.88981.8968-35000.002522368.33
23692006.08.10 18:20buy1185100.001.88711.88361.8906
23702006.08.10 18:29t/p1185100.001.89061.88361.890635000.002557368.33
23712006.08.10 18:29buy1186100.001.89131.88781.8948
23722006.08.10 22:20t/p1186100.001.89481.88781.894835000.002592368.33
23732006.08.10 22:20sell1187100.001.89481.89831.8913
23742006.08.11 09:05t/p1187100.001.89131.89831.891334955.032627323.36
23752006.08.11 09:05buy1188100.001.89031.88681.8938
23762006.08.11 09:15t/p1188100.001.89381.88681.893835000.002662323.36
23772006.08.11 09:15sell1189100.001.89391.89741.8904
23782006.08.11 09:35t/p1189100.001.89041.89741.890435000.002697323.36
23792006.08.11 09:35buy1190100.001.88991.88641.8934
23802006.08.11 10:05t/p1190100.001.89341.88641.893435000.002732323.36
23812006.08.11 10:20buy1191100.001.89141.88791.8949
23822006.08.11 10:35t/p1191100.001.89491.88791.894935000.002767323.36
23832006.08.11 10:50buy1192100.001.89331.88981.8968
23842006.08.11 11:05t/p1192100.001.89681.88981.896835000.002802323.36
23852006.08.11 11:05sell1193100.001.89851.90201.8950
23862006.08.11 11:15t/p1193100.001.89501.90201.895035000.002837323.36
23872006.08.11 11:15sell1194100.001.89411.89761.8906
23882006.08.11 11:20s/l1194100.001.89761.89761.8906-35000.002802323.36
23892006.08.11 11:20sell1195100.001.89741.90091.8939
23902006.08.11 15:40t/p1195100.001.89391.90091.893935000.002837323.36
23912006.08.11 15:40buy1196100.001.89221.88871.8957
23922006.08.11 15:45s/l1196100.001.88871.88871.8957-35000.002802323.36
23932006.08.11 15:45buy1197100.001.88901.88551.8925
23942006.08.11 16:35t/p1197100.001.89251.88551.892535000.002837323.36
23952006.08.11 16:35buy1198100.001.89511.89161.8986
23962006.08.11 16:50s/l1198100.001.89161.89161.8986-35000.002802323.36
23972006.08.11 16:50buy1199100.001.89141.88791.8949
23982006.08.11 16:59t/p1199100.001.89491.88791.894935000.002837323.36
23992006.08.11 17:00sell1200100.001.89501.89851.8915
24002006.08.11 17:35s/l1200100.001.89851.89851.8915-35000.002802323.36
24012006.08.11 17:35sell1201100.001.89851.90201.8950
24022006.08.11 19:05t/p1201100.001.89501.90201.895035000.002837323.36
24032006.08.11 19:05buy1202100.001.89311.88961.8966
24042006.08.11 20:50s/l1202100.001.88961.88961.8966-35000.002802323.36
24052006.08.11 20:50buy1203100.001.89001.88651.8935
24062006.08.14 02:50t/p1203100.001.89351.88651.893534735.362837058.72
24072006.08.14 02:50sell1204100.001.89361.89711.8901
24082006.08.14 10:20t/p1204100.001.89011.89711.890135000.002872058.72
24092006.08.14 10:20buy1205100.001.88951.88601.8930
24102006.08.14 14:20s/l1205100.001.88601.88601.8930-35000.002837058.72
24112006.08.14 14:20buy1206100.001.88611.88261.8896
24122006.08.14 16:05t/p1206100.001.88961.88261.889635000.002872058.72
24132006.08.14 16:20buy1207100.001.88761.88411.8911
24142006.08.14 16:50t/p1207100.001.89111.88411.891135000.002907058.72
24152006.08.14 17:00sell1208100.001.88991.89341.8864
24162006.08.14 17:20s/l1208100.001.89341.89341.8864-35000.002872058.72
24172006.08.14 17:20sell1209100.001.89401.89751.8905
24182006.08.14 18:35t/p1209100.001.89051.89751.890535000.002907058.72
24192006.08.14 18:35sell1210100.001.88931.89281.8858
24202006.08.15 08:10s/l1210100.001.89281.89281.8858-35044.972872013.75
24212006.08.15 08:10sell1211100.001.89311.89661.8896
24222006.08.15 09:05t/p1211100.001.88961.89661.889635000.002907013.75
24232006.08.15 09:05buy1212100.001.88891.88541.8924
24242006.08.15 09:20t/p1212100.001.89241.88541.892435000.002942013.75
24252006.08.15 09:20sell1213100.001.89251.89601.8890
24262006.08.15 09:35t/p1213100.001.88901.89601.889035000.002977013.75
24272006.08.15 09:35buy1214100.001.88811.88461.8916
24282006.08.15 10:35t/p1214100.001.89161.88461.891635000.003012013.75
24292006.08.15 10:45buy1215100.001.89061.88711.8941
24302006.08.15 11:35s/l1215100.001.88711.88711.8941-35000.002977013.75
24312006.08.15 11:35buy1216100.001.88731.88381.8908
24322006.08.15 15:50t/p1216100.001.89081.88381.890835000.003012013.75
24332006.08.15 16:00sell1217100.001.89461.89811.8911
24342006.08.15 16:50s/l1217100.001.89811.89811.8911-35000.002977013.75
24352006.08.15 16:50sell1218100.001.89801.90151.8945
24362006.08.15 18:50t/p1218100.001.89451.90151.894535000.003012013.75
24372006.08.15 18:50sell1219100.001.89411.89761.8906
24382006.08.16 11:40t/p1219100.001.89061.89761.890634955.033046968.77
24392006.08.16 11:40buy1220100.001.88931.88581.8928
24402006.08.16 15:05t/p1220100.001.89281.88581.892835000.003081968.77
24412006.08.16 15:15buy1221100.001.89071.88721.8942
24422006.08.16 15:35t/p1221100.001.89421.88721.894235000.003116968.77
24432006.08.16 16:00sell1222100.001.89861.90211.8951
24442006.08.16 16:20s/l1222100.001.90211.90211.8951-35000.003081968.77
24452006.08.16 16:20sell1223100.001.90261.90611.8991
24462006.08.16 18:05t/p1223100.001.89911.90611.899135000.003116968.77
24472006.08.16 18:05sell1224100.001.89811.90161.8946
24482006.08.17 15:35t/p1224100.001.89461.90161.894634865.083151833.86
24492006.08.17 15:35buy1225100.001.89421.89071.8977
24502006.08.17 15:50t/p1225100.001.89771.89071.897735000.003186833.86
24512006.08.17 15:50sell1226100.001.89781.90131.8943
24522006.08.17 17:15t/p1226100.001.89431.90131.894335000.003221833.86
24532006.08.17 17:15buy1227100.001.89311.88961.8966
24542006.08.17 19:40s/l1227100.001.88961.88961.8966-35000.003186833.86
24552006.08.17 19:40buy1228100.001.88981.88631.8933
24562006.08.17 20:20s/l1228100.001.88631.88631.8933-35000.003151833.86
24572006.08.17 20:20buy1229100.001.88651.88301.8900
24582006.08.17 20:50s/l1229100.001.88301.88301.8900-35000.003116833.86
24592006.08.17 20:50buy1230100.001.88311.87961.8866
24602006.08.18 00:50t/p1230100.001.88661.87961.886634735.363151569.21
24612006.08.18 01:00sell1231100.001.88551.88901.8820
24622006.08.18 14:15t/p1231100.001.88201.88901.882035000.003186569.21
24632006.08.18 14:15buy1232100.001.88201.87851.8855
24642006.08.18 14:45s/l1232100.001.87851.87851.8855-35000.003151569.21
24652006.08.18 14:45buy1233100.001.87831.87481.8818
24662006.08.18 16:05t/p1233100.001.88181.87481.881835000.003186569.21
24672006.08.18 16:05buy1234100.001.88311.87961.8866
24682006.08.18 16:10s/l1234100.001.87961.87961.8866-35000.003151569.21
24692006.08.18 16:10buy1235100.001.88001.87651.8835
24702006.08.18 16:50t/p1235100.001.88351.87651.883535000.003186569.21
24712006.08.18 17:00sell1236100.001.88431.88781.8808
24722006.08.18 17:05t/p1236100.001.88081.88781.880835000.003221569.21
24732006.08.18 17:05buy1237100.001.87811.87461.8816
24742006.08.18 17:15t/p1237100.001.88161.87461.881635000.003256569.21
24752006.08.18 17:15sell1238100.001.88451.88801.8810
24762006.08.18 17:29t/p1238100.001.88101.88801.881035000.003291569.21
24772006.08.18 17:29buy1239100.001.87991.87641.8834
24782006.08.21 03:40t/p1239100.001.88341.87641.883434735.363326304.57
24792006.08.21 03:40sell1240100.001.88401.88751.8805
24802006.08.21 05:20s/l1240100.001.88751.88751.8805-35000.003291304.57
24812006.08.21 05:20sell1241100.001.88791.89141.8844
24822006.08.21 10:05s/l1241100.001.89141.89141.8844-35000.003256304.57
24832006.08.21 10:05sell1242100.001.89161.89511.8881
24842006.08.21 10:10t/p1242100.001.88811.89511.888135000.003291304.57
24852006.08.21 10:10sell1243100.001.88731.89081.8838
24862006.08.21 10:15s/l1243100.001.89081.89081.8838-35000.003256304.57
24872006.08.21 10:15sell1244100.001.89111.89461.8876
24882006.08.21 10:50s/l1244100.001.89461.89461.8876-35000.003221304.57
24892006.08.21 10:50sell1245100.001.89531.89881.8918
24902006.08.21 15:10s/l1245100.001.89881.89881.8918-35000.003186304.57
24912006.08.21 15:10sell1246100.001.89861.90211.8951
24922006.08.21 15:20t/p1246100.001.89511.90211.895135000.003221304.57
24932006.08.21 15:20buy1247100.001.89411.89061.8976
24942006.08.21 15:35t/p1247100.001.89761.89061.897635000.003256304.57
24952006.08.21 15:35sell1248100.001.89821.90171.8947
24962006.08.21 19:20t/p1248100.001.89471.90171.894735000.003291304.57
24972006.08.21 19:20buy1249100.001.89471.89121.8982
24982006.08.22 01:20s/l1249100.001.89121.89121.8982-35264.643256039.93
24992006.08.22 01:20buy1250100.001.89091.88741.8944
25002006.08.22 09:45t/p1250100.001.89441.88741.894435000.003291039.93
25012006.08.22 09:45sell1251100.001.89521.89871.8917
25022006.08.22 10:35t/p1251100.001.89171.89871.891735000.003326039.93
25032006.08.22 10:35buy1252100.001.89151.88801.8950
25042006.08.22 15:05s/l1252100.001.88801.88801.8950-35000.003291039.93
25052006.08.22 15:05buy1253100.001.88761.88411.8911
25062006.08.23 10:20t/p1253100.001.89111.88411.891134735.363325775.28
25072006.08.23 10:20sell1254100.001.89171.89521.8882
25082006.08.23 15:45s/l1254100.001.89521.89521.8882-35000.003290775.28
25092006.08.23 15:45sell1255100.001.89561.89911.8921
25102006.08.23 17:20s/l1255100.001.89911.89911.8921-35000.003255775.28
25112006.08.23 17:20sell1256100.001.89981.90331.8963
25122006.08.23 17:35t/p1256100.001.89631.90331.896335000.003290775.28
25132006.08.23 17:35buy1257100.001.89221.88871.8957
25142006.08.23 17:50t/p1257100.001.89571.88871.895735000.003325775.28
25152006.08.23 17:50sell1258100.001.89621.89971.8927
25162006.08.23 18:05t/p1258100.001.89271.89971.892735000.003360775.28
25172006.08.23 18:05buy1259100.001.89031.88681.8938
25182006.08.23 18:15t/p1259100.001.89381.88681.893835000.003395775.28
25192006.08.23 18:20buy1260100.001.89261.88911.8961
25202006.08.24 10:40s/l1260100.001.88911.88911.8961-35793.933359981.35
25212006.08.24 10:40buy1261100.001.88901.88551.8925
25222006.08.24 11:15t/p1261100.001.89251.88551.892535000.003394981.35
25232006.08.24 11:20buy1262100.001.88711.88361.8906
25242006.08.24 11:30t/p1262100.001.89061.88361.890635000.003429981.35
25252006.08.24 11:50buy1263100.001.89091.88741.8944
25262006.08.24 13:40t/p1263100.001.89441.88741.894435000.003464981.35
25272006.08.24 13:40sell1264100.001.89491.89841.8914
25282006.08.24 18:05t/p1264100.001.89141.89841.891435000.003499981.35
25292006.08.24 18:05buy1265100.001.89051.88701.8940
25302006.08.24 23:15s/l1265100.001.88701.88701.8940-35000.003464981.35
25312006.08.24 23:15buy1266100.001.88691.88341.8904
25322006.08.25 09:50s/l1266100.001.88341.88341.8904-35264.643429716.70
25332006.08.25 09:50buy1267100.001.88321.87971.8867
25342006.08.25 11:05t/p1267100.001.88671.87971.886735000.003464716.70
25352006.08.25 11:10buy1268100.001.88461.88111.8881
25362006.08.25 11:40t/p1268100.001.88811.88111.888135000.003499716.70
25372006.08.25 11:50buy1269100.001.88641.88291.8899
25382006.08.25 13:10t/p1269100.001.88991.88291.889935000.003534716.70
25392006.08.25 13:10sell1270100.001.89001.89351.8865
25402006.08.25 15:05t/p1270100.001.88651.89351.886535000.003569716.70
25412006.08.25 15:05buy1271100.001.88551.88201.8890
25422006.08.25 17:05t/p1271100.001.88901.88201.889035000.003604716.70
25432006.08.25 17:05sell1272100.001.88921.89271.8857
25442006.08.25 17:10t/p1272100.001.88571.89271.885735000.003639716.70
25452006.08.25 17:10buy1273100.001.88451.88101.8880
25462006.08.25 18:05t/p1273100.001.88801.88101.888035000.003674716.70
25472006.08.25 18:20buy1274100.001.88631.88281.8898
25482006.08.25 18:29t/p1274100.001.88981.88281.889835000.003709716.70
25492006.08.25 18:45buy1275100.001.88821.88471.8917
25502006.08.28 06:40t/p1275100.001.89171.88471.891734735.363744452.06
25512006.08.28 06:40sell1276100.001.89201.89551.8885
25522006.08.28 10:05s/l1276100.001.89551.89551.8885-35000.003709452.06
25532006.08.28 10:05sell1277100.001.89641.89991.8929
25542006.08.28 10:15t/p1277100.001.89291.89991.892935000.003744452.06
25552006.08.28 10:15sell1278100.001.89161.89511.8881
25562006.08.28 10:30s/l1278100.001.89511.89511.8881-35000.003709452.06
25572006.08.28 10:30sell1279100.001.89611.89961.8926
25582006.08.28 16:40s/l1279100.001.89961.89961.8926-35000.003674452.06
25592006.08.28 17:00sell1280100.001.89851.90201.8950
25602006.08.28 21:45t/p1280100.001.89501.90201.895035000.003709452.06
25612006.08.28 21:45buy1281100.001.89501.89151.8985
25622006.08.29 06:20t/p1281100.001.89851.89151.898534735.363744187.42
25632006.08.29 06:20sell1282100.001.89861.90211.8951
25642006.08.29 11:20s/l1282100.001.90211.90211.8951-35000.003709187.42
25652006.08.29 11:20sell1283100.001.90291.90641.8994
25662006.08.29 12:35t/p1283100.001.89941.90641.899435000.003744187.42
25672006.08.29 12:35buy1284100.001.89891.89541.9024
25682006.08.29 17:15s/l1284100.001.89541.89541.9024-35000.003709187.42
25692006.08.29 17:15buy1285100.001.89421.89071.8977
25702006.08.29 18:50s/l1285100.001.89071.89071.8977-35000.003674187.42
25712006.08.29 18:50buy1286100.001.89021.88671.8937
25722006.08.29 21:20t/p1286100.001.89371.88671.893735000.003709187.42
25732006.08.29 22:00sell1287100.001.89931.90281.8958
25742006.08.30 09:50s/l1287100.001.90281.90281.8958-35044.973674142.44
25752006.08.30 09:50sell1288100.001.90241.90591.8989
25762006.08.30 16:20s/l1288100.001.90591.90591.8989-35000.003639142.44
25772006.08.30 16:20sell1289100.001.90621.90971.9027
25782006.08.30 19:50t/p1289100.001.90271.90971.902735000.003674142.44
25792006.08.30 19:50buy1290100.001.90241.89891.9059
25802006.08.31 09:10t/p1290100.001.90591.89891.905934206.073708348.51
25812006.08.31 09:15buy1291100.001.90461.90111.9081
25822006.08.31 10:20t/p1291100.001.90811.90111.908135000.003743348.51
25832006.08.31 10:20sell1292100.001.90881.91231.9053
25842006.08.31 16:35t/p1292100.001.90531.91231.905335000.003778348.51
25852006.08.31 16:35buy1293100.001.90381.90031.9073
25862006.08.31 17:20s/l1293100.001.90031.90031.9073-35000.003743348.51
25872006.08.31 17:20buy1294100.001.90051.89701.9040
25882006.08.31 17:40t/p1294100.001.90401.89701.904035000.003778348.51
25892006.08.31 17:40buy1295100.001.90471.90121.9082
25902006.08.31 17:50s/l1295100.001.90121.90121.9082-35000.003743348.51
25912006.08.31 17:50buy1296100.001.89961.89611.9031
25922006.08.31 18:05t/p1296100.001.90311.89611.903135000.003778348.51
25932006.08.31 18:05buy1297100.001.90471.90121.9082
25942006.08.31 18:45s/l1297100.001.90121.90121.9082-35000.003743348.51
25952006.08.31 18:45buy1298100.001.90161.89811.9051
25962006.08.31 21:35t/p1298100.001.90511.89811.905135000.003778348.51
25972006.08.31 22:00sell1299100.001.90501.90851.9015
25982006.09.01 15:35t/p1299100.001.90151.90851.901534955.033813303.54
25992006.09.01 15:35buy1300100.001.89591.89241.8994
26002006.09.01 15:45t/p1300100.001.89941.89241.899435000.003848303.54
26012006.09.01 15:45buy1301100.001.90201.89851.9055
26022006.09.01 15:59s/l1301100.001.89851.89851.9055-35000.003813303.54
26032006.09.01 15:59buy1302100.001.89811.89461.9016
26042006.09.01 17:05t/p1302100.001.90161.89461.901635000.003848303.54
26052006.09.01 17:10buy1303100.001.90061.89711.9041
26062006.09.01 18:20t/p1303100.001.90411.89711.904135000.003883303.54
26072006.09.01 18:20sell1304100.001.90421.90771.9007
26082006.09.04 02:15s/l1304100.001.90771.90771.9007-35044.973848258.57
26092006.09.04 02:15sell1305100.001.90761.91111.9041
26102006.09.04 12:05t/p1305100.001.90411.91111.904135000.003883258.57
26112006.09.04 12:05buy1306100.001.90351.90001.9070
26122006.09.04 23:15t/p1306100.001.90701.90001.907035000.003918258.57
26132006.09.04 23:15sell1307100.001.90721.91071.9037
26142006.09.05 03:45t/p1307100.001.90371.91071.903734955.033953213.60
26152006.09.05 03:45buy1308100.001.90351.90001.9070
26162006.09.05 10:20s/l1308100.001.90001.90001.9070-35000.003918213.60
26172006.09.05 10:20buy1309100.001.90021.89671.9037
26182006.09.05 11:50s/l1309100.001.89671.89671.9037-35000.003883213.60
26192006.09.05 11:50buy1310100.001.89681.89331.9003
26202006.09.05 12:35t/p1310100.001.90031.89331.900335000.003918213.60
26212006.09.05 12:35buy1311100.001.90121.89771.9047
26222006.09.05 15:20s/l1311100.001.89771.89771.9047-35000.003883213.60
26232006.09.05 15:20buy1312100.001.89791.89441.9014
26242006.09.05 17:20s/l1312100.001.89441.89441.9014-35000.003848213.60
26252006.09.05 17:20buy1313100.001.89331.88981.8968
26262006.09.06 11:50s/l1313100.001.88981.88981.8968-35264.643812948.95
26272006.09.06 11:50buy1314100.001.89011.88661.8936
26282006.09.06 14:10s/l1314100.001.88661.88661.8936-35000.003777948.95
26292006.09.06 14:10buy1315100.001.88491.88141.8884
26302006.09.06 15:45s/l1315100.001.88141.88141.8884-35000.003742948.95
26312006.09.06 15:45buy1316100.001.88131.87781.8848
26322006.09.06 21:10t/p1316100.001.88481.87781.884835000.003777948.95
26332006.09.06 21:10sell1317100.001.88541.88891.8819
26342006.09.07 10:45t/p1317100.001.88191.88891.881934865.083812814.03
26352006.09.07 10:45buy1318100.001.88101.87751.8845
26362006.09.07 14:05s/l1318100.001.87751.87751.8845-35000.003777814.03
26372006.09.07 14:05buy1319100.001.87461.87111.8781
26382006.09.07 14:10t/p1319100.001.87811.87111.878135000.003812814.03
26392006.09.07 14:10buy1320100.001.88071.87721.8842
26402006.09.07 14:15s/l1320100.001.87721.87721.8842-35000.003777814.03
26412006.09.07 14:15buy1321100.001.87761.87411.8811
26422006.09.07 14:50s/l1321100.001.87411.87411.8811-35000.003742814.03
26432006.09.07 14:50buy1322100.001.87381.87031.8773
26442006.09.07 19:20t/p1322100.001.87731.87031.877335000.003777814.03
26452006.09.07 19:20sell1323100.001.87751.88101.8740
26462006.09.08 03:15t/p1323100.001.87401.88101.874034955.033812769.06
26472006.09.08 03:15buy1324100.001.87391.87041.8774
26482006.09.08 12:35s/l1324100.001.87041.87041.8774-35000.003777769.06
26492006.09.08 12:35buy1325100.001.87041.86691.8739
26502006.09.08 15:45s/l1325100.001.86691.86691.8739-35000.003742769.06
26512006.09.08 15:45buy1326100.001.86581.86231.8693
26522006.09.11 11:10t/p1326100.001.86931.86231.869334735.363777504.42
26532006.09.11 11:10sell1327100.001.87081.87431.8673
26542006.09.11 11:15t/p1327100.001.86731.87431.867335000.003812504.42
26552006.09.11 11:15sell1328100.001.86631.86981.8628
26562006.09.11 17:05t/p1328100.001.86281.86981.862835000.003847504.42
26572006.09.11 17:05buy1329100.001.86061.85711.8641
26582006.09.11 17:10t/p1329100.001.86411.85711.864135000.003882504.42
26592006.09.11 17:10buy1330100.001.86501.86151.8685
26602006.09.11 17:30s/l1330100.001.86151.86151.8685-35000.003847504.42
26612006.09.11 17:30buy1331100.001.86191.85841.8654
26622006.09.11 21:40t/p1331100.001.86541.85841.865435000.003882504.42
26632006.09.11 21:40sell1332100.001.86541.86891.8619
26642006.09.12 03:50s/l1332100.001.86891.86891.8619-35044.973847459.45
26652006.09.12 03:50sell1333100.001.86871.87221.8652
26662006.09.12 11:40s/l1333100.001.87221.87221.8652-35000.003812459.45
26672006.09.12 11:50buy1334100.001.86861.86511.8721
26682006.09.12 12:05t/p1334100.001.87211.86511.872135000.003847459.45
26692006.09.12 12:05sell1335100.001.87411.87761.8706
26702006.09.12 16:05s/l1335100.001.87761.87761.8706-35000.003812459.45
26712006.09.12 16:05sell1336100.001.87751.88101.8740
26722006.09.12 17:05t/p1336100.001.87401.88101.874035000.003847459.45
26732006.09.12 17:05buy1337100.001.87241.86891.8759
26742006.09.12 17:40t/p1337100.001.87591.86891.875935000.003882459.45
26752006.09.12 17:40sell1338100.001.87631.87981.8728
26762006.09.12 21:15t/p1338100.001.87281.87981.872835000.003917459.45
26772006.09.12 21:15buy1339100.001.87281.86931.8763
26782006.09.12 23:20t/p1339100.001.87631.86931.876335000.003952459.45
26792006.09.12 23:20sell1340100.001.87631.87981.8728
26802006.09.13 03:05t/p1340100.001.87281.87981.872834955.033987414.47
26812006.09.13 03:05buy1341100.001.87171.86821.8752
26822006.09.13 08:45t/p1341100.001.87521.86821.875235000.004022414.47
26832006.09.13 08:45sell1342100.001.87581.87931.8723
26842006.09.14 10:20s/l1342100.001.87931.87931.8723-35134.923987279.56
26852006.09.14 11:00sell1343100.001.87891.88241.8754
26862006.09.14 11:50s/l1343100.001.88241.88241.8754-35000.003952279.56
26872006.09.14 11:50sell1344100.001.88251.88601.8790
26882006.09.14 13:50s/l1344100.001.88601.88601.8790-35000.003917279.56
26892006.09.14 13:50sell1345100.001.88581.88931.8823
26902006.09.14 15:50s/l1345100.001.88931.88931.8823-35000.003882279.56
26912006.09.14 15:50sell1346100.001.88901.89251.8855
26922006.09.15 00:20t/p1346100.001.88551.89251.885534955.033917234.59
26932006.09.15 00:20buy1347100.001.88551.88201.8890
26942006.09.15 12:45s/l1347100.001.88201.88201.8890-35000.003882234.59
26952006.09.15 12:45buy1348100.001.88191.87841.8854
26962006.09.15 16:35s/l1348100.001.87841.87841.8854-35000.003847234.59
26972006.09.15 16:35buy1349100.001.87771.87421.8812
26982006.09.15 16:50t/p1349100.001.88121.87421.881235000.003882234.59
26992006.09.15 16:50buy1350100.001.88221.87871.8857
27002006.09.15 16:59s/l1350100.001.87871.87871.8857-35000.003847234.59
27012006.09.15 16:59buy1351100.001.87751.87401.8810
27022006.09.15 22:20t/p1351100.001.88101.87401.881035000.003882234.59
27032006.09.15 22:20sell1352100.001.88161.88511.8781
27042006.09.18 00:05t/p1352100.001.87811.88511.878134955.033917189.61
27052006.09.18 00:05buy1353100.001.87771.87421.8812
27062006.09.18 07:45t/p1353100.001.88121.87421.881235000.003952189.61
27072006.09.18 07:45sell1354100.001.88121.88471.8777
27082006.09.18 10:20s/l1354100.001.88471.88471.8777-35000.003917189.61
27092006.09.18 10:20sell1355100.001.88431.88781.8808
27102006.09.18 11:35t/p1355100.001.88081.88781.880835000.003952189.61
27112006.09.18 11:35buy1356100.001.88071.87721.8842
27122006.09.18 12:20s/l1356100.001.87721.87721.8842-35000.003917189.61
27132006.09.18 12:20buy1357100.001.87701.87351.8805
27142006.09.18 21:40t/p1357100.001.88051.87351.880535000.003952189.61
27152006.09.18 21:40sell1358100.001.88111.88461.8776
27162006.09.19 15:40s/l1358100.001.88461.88461.8776-35044.973917144.64
27172006.09.19 15:40sell1359100.001.88541.88891.8819
27182006.09.19 15:50t/p1359100.001.88191.88891.881935000.003952144.64
27192006.09.19 15:50sell1360100.001.88141.88491.8779
27202006.09.19 15:59s/l1360100.001.88491.88491.8779-35000.003917144.64
27212006.09.19 15:59sell1361100.001.88681.89031.8833
27222006.09.19 18:05t/p1361100.001.88331.89031.883335000.003952144.64
27232006.09.19 18:05buy1362100.001.88261.87911.8861
27242006.09.19 18:15t/p1362100.001.88611.87911.886135000.003987144.64
27252006.09.19 18:15sell1363100.001.88621.88971.8827
27262006.09.19 18:50t/p1363100.001.88271.88971.882735000.004022144.64
27272006.09.19 18:50buy1364100.001.88201.87851.8855
27282006.09.20 16:10t/p1364100.001.88551.87851.885534735.364056880.00
27292006.09.20 16:10sell1365100.001.88861.89211.8851
27302006.09.20 21:05s/l1365100.001.89211.89211.8851-35000.004021880.00
27312006.09.20 21:05sell1366100.001.89311.89661.8896
27322006.09.20 21:10t/p1366100.001.88961.89661.889635000.004056880.00
27332006.09.20 21:10buy1367100.001.88671.88321.8902
27342006.09.20 21:30t/p1367100.001.89021.88321.890235000.004091880.00
27352006.09.20 21:30sell1368100.001.89021.89371.8867
27362006.09.21 08:45s/l1368100.001.89371.89371.8867-35134.924056745.08
27372006.09.21 08:45sell1369100.001.89381.89731.8903
27382006.09.21 13:05s/l1369100.001.89731.89731.8903-35000.004021745.08
27392006.09.21 13:05sell1370100.001.89701.90051.8935
27402006.09.21 15:50s/l1370100.001.90051.90051.8935-35000.003986745.08
27412006.09.21 15:50sell1371100.001.90021.90371.8967
27422006.09.21 17:05t/p1371100.001.89671.90371.896735000.004021745.08
27432006.09.21 17:05buy1372100.001.89561.89211.8991
27442006.09.21 19:05t/p1372100.001.89911.89211.899135000.004056745.08
27452006.09.21 19:10buy1373100.001.89711.89361.9006
27462006.09.21 19:20t/p1373100.001.90061.89361.900635000.004091745.08
27472006.09.21 20:00sell1374100.001.90141.90491.8979
27482006.09.22 10:10s/l1374100.001.90491.90491.8979-35044.974056700.11
27492006.09.22 10:10sell1375100.001.90471.90821.9012
27502006.09.22 14:45t/p1375100.001.90121.90821.901235000.004091700.11
27512006.09.22 14:45buy1376100.001.90121.89771.9047
27522006.09.25 07:20t/p1376100.001.90471.89771.904734735.364126435.46
27532006.09.25 07:20sell1377100.001.90491.90841.9014
27542006.09.25 12:15t/p1377100.001.90141.90841.901435000.004161435.46
27552006.09.25 12:15buy1378100.001.90081.89731.9043
27562006.09.26 11:15s/l1378100.001.89731.89731.9043-35264.644126170.82
27572006.09.26 11:15buy1379100.001.89601.89251.8995
27582006.09.27 09:10s/l1379100.001.89251.89251.8995-35264.644090906.18
27592006.09.27 09:10buy1380100.001.89251.88901.8960
27602006.09.27 11:10s/l1380100.001.88901.88901.8960-35000.004055906.18
27612006.09.27 11:10buy1381100.001.88821.88471.8917
27622006.09.27 13:50t/p1381100.001.89171.88471.891735000.004090906.18
27632006.09.27 13:50buy1382100.001.89211.88861.8956
27642006.09.27 15:35s/l1382100.001.88861.88861.8956-35000.004055906.18
27652006.09.27 15:35buy1383100.001.88871.88521.8922
27662006.09.27 15:50t/p1383100.001.89221.88521.892235000.004090906.18
27672006.09.27 15:50sell1384100.001.89381.89731.8903
27682006.09.27 15:59t/p1384100.001.89031.89731.890335000.004125906.18
27692006.09.27 15:59buy1385100.001.89001.88651.8935
27702006.09.27 17:20s/l1385100.001.88651.88651.8935-35000.004090906.18
27712006.09.27 17:20buy1386100.001.88571.88221.8892
27722006.09.27 21:40t/p1386100.001.88921.88221.889235000.004125906.18
27732006.09.27 22:00sell1387100.001.88911.89261.8856
27742006.09.28 09:20t/p1387100.001.88561.89261.885634865.084160771.26
27752006.09.28 09:20buy1388100.001.88431.88081.8878
27762006.09.28 10:50s/l1388100.001.88081.88081.8878-35000.004125771.26
27772006.09.28 10:50buy1389100.001.88081.87731.8843
27782006.09.28 12:45s/l1389100.001.87731.87731.8843-35000.004090771.26
27792006.09.28 12:45buy1390100.001.87761.87411.8811
27802006.09.28 17:15s/l1390100.001.87411.87411.8811-35000.004055771.26
27812006.09.28 17:15buy1391100.001.87391.87041.8774
27822006.09.28 21:50t/p1391100.001.87741.87041.877435000.004090771.26
27832006.09.28 21:50sell1392100.001.87761.88111.8741
27842006.09.29 09:20t/p1392100.001.87411.88111.874134955.034125726.29
27852006.09.29 09:20buy1393100.001.87351.87001.8770
27862006.09.29 10:15s/l1393100.001.87001.87001.8770-35000.004090726.29
27872006.09.29 10:15buy1394100.001.86991.86641.8734
27882006.09.29 15:45s/l1394100.001.86641.86641.8734-35000.004055726.29
27892006.09.29 15:45buy1395100.001.86381.86031.8673
27902006.09.29 16:35t/p1395100.001.86731.86031.867335000.004090726.29
27912006.09.29 16:35buy1396100.001.86791.86441.8714
27922006.09.29 17:15s/l1396100.001.86441.86441.8714-35000.004055726.29
27932006.09.29 17:15buy1397100.001.86401.86051.8675
27942006.09.29 17:35t/p1397100.001.86751.86051.867535000.004090726.29
27952006.09.29 17:40buy1398100.001.86511.86161.8686
27962006.09.29 18:15t/p1398100.001.86861.86161.868635000.004125726.29
27972006.09.29 18:15sell1399100.001.87221.87571.8687
27982006.10.02 00:00s/l1399100.001.87571.87571.8687-35044.974090681.31
27992006.10.02 00:00sell1400100.001.87621.87971.8727
28002006.10.02 01:35t/p1400100.001.87271.87971.872735000.004125681.31
28012006.10.02 01:35buy1401100.001.87101.86751.8745
28022006.10.02 11:40t/p1401100.001.87451.86751.874535000.004160681.31
28032006.10.02 11:50buy1402100.001.87081.86731.8743
28042006.10.02 12:05t/p1402100.001.87431.86731.874335000.004195681.31
28052006.10.02 12:05sell1403100.001.87531.87881.8718
28062006.10.02 15:05t/p1403100.001.87181.87881.871835000.004230681.31
28072006.10.02 15:05buy1404100.001.87121.86771.8747
28082006.10.02 16:05t/p1404100.001.87471.86771.874735000.004265681.31
28092006.10.02 16:05sell1405100.001.87721.88071.8737
28102006.10.02 16:20t/p1405100.001.87371.88071.873735000.004300681.31
28112006.10.02 16:20buy1406100.001.87261.86911.8761
28122006.10.02 16:30t/p1406100.001.87611.86911.876135000.004335681.31
28132006.10.02 16:30sell1407100.001.87661.88011.8731
28142006.10.02 16:35s/l1407100.001.88011.88011.8731-35000.004300681.31
28152006.10.02 16:35sell1408100.001.88431.88781.8808
28162006.10.02 16:45t/p1408100.001.88081.88781.880835000.004335681.31
28172006.10.02 16:45sell1409100.001.87641.87991.8729
28182006.10.02 16:50s/l1409100.001.87991.87991.8729-35000.004300681.31
28192006.10.02 16:50sell1410100.001.88491.88841.8814
28202006.10.03 09:20s/l1410100.001.88841.88841.8814-35044.974265636.34
28212006.10.03 09:20sell1411100.001.88821.89171.8847
28222006.10.04 04:40t/p1411100.001.88471.89171.884734955.034300591.37
28232006.10.04 04:40buy1412100.001.88411.88061.8876
28242006.10.04 10:20t/p1412100.001.88761.88061.887635000.004335591.37
28252006.10.04 10:20sell1413100.001.88871.89221.8852
28262006.10.04 11:35t/p1413100.001.88521.89221.885235000.004370591.37
28272006.10.04 11:35buy1414100.001.88141.87791.8849
28282006.10.04 11:40t/p1414100.001.88491.87791.884935000.004405591.37
28292006.10.04 11:40buy1415100.001.88571.88221.8892
28302006.10.04 11:59s/l1415100.001.88221.88221.8892-35000.004370591.37
28312006.10.04 11:59buy1416100.001.88181.87831.8853
28322006.10.04 17:15t/p1416100.001.88531.87831.885335000.004405591.37
28332006.10.04 17:15sell1417100.001.88571.88921.8822
28342006.10.05 14:05t/p1417100.001.88221.88921.882234865.084440456.45
28352006.10.05 14:05buy1418100.001.88181.87831.8853
28362006.10.05 14:10t/p1418100.001.88531.87831.885335000.004475456.45
28372006.10.05 14:10sell1419100.001.88681.89031.8833
28382006.10.05 14:35t/p1419100.001.88331.89031.883335000.004510456.45
28392006.10.05 14:35buy1420100.001.88281.87931.8863
28402006.10.05 15:45s/l1420100.001.87931.87931.8863-35000.004475456.45
28412006.10.05 15:45buy1421100.001.87931.87581.8828
28422006.10.05 16:50s/l1421100.001.87581.87581.8828-35000.004440456.45
28432006.10.05 16:50buy1422100.001.87591.87241.8794
28442006.10.05 19:15t/p1422100.001.87941.87241.879435000.004475456.45
28452006.10.05 19:35buy1423100.001.87821.87471.8817
28462006.10.06 09:50s/l1423100.001.87471.87471.8817-35264.644440191.81
28472006.10.06 09:50buy1424100.001.87381.87031.8773
28482006.10.06 12:15t/p1424100.001.87731.87031.877335000.004475191.81
28492006.10.06 12:35buy1425100.001.87611.87261.8796
28502006.10.06 14:35t/p1425100.001.87961.87261.879635000.004510191.81
28512006.10.06 14:35sell1426100.001.88061.88411.8771
28522006.10.06 14:50t/p1426100.001.87711.88411.877135000.004545191.81
28532006.10.06 14:50sell1427100.001.87531.87881.8718
28542006.10.06 14:59s/l1427100.001.87881.87881.8718-35000.004510191.81
28552006.10.06 14:59sell1428100.001.87901.88251.8755
28562006.10.06 15:05s/l1428100.001.88251.88251.8755-35000.004475191.81
28572006.10.06 15:05sell1429100.001.88241.88591.8789
28582006.10.06 15:15t/p1429100.001.87891.88591.878935000.004510191.81
28592006.10.06 15:15sell1430100.001.87821.88171.8747
28602006.10.06 15:20s/l1430100.001.88171.88171.8747-35000.004475191.81
28612006.10.06 15:20sell1431100.001.88351.88701.8800
28622006.10.06 15:35t/p1431100.001.88001.88701.880035000.004510191.81
28632006.10.06 15:35sell1432100.001.87661.88011.8731
28642006.10.06 15:50s/l1432100.001.88011.88011.8731-35000.004475191.81
28652006.10.06 15:50sell1433100.001.88941.89291.8859
28662006.10.06 15:59t/p1433100.001.88591.89291.885935000.004510191.81
28672006.10.06 15:59buy1434100.001.87541.87191.8789
28682006.10.06 16:50s/l1434100.001.87191.87191.8789-35000.004475191.81
28692006.10.06 16:50buy1435100.001.87171.86821.8752
28702006.10.06 17:50s/l1435100.001.86821.86821.8752-35000.004440191.81
28712006.10.06 17:50buy1436100.001.86771.86421.8712
28722006.10.06 18:05t/p1436100.001.87121.86421.871235000.004475191.81
28732006.10.06 18:05buy1437100.001.87181.86831.8753
28742006.10.09 09:45s/l1437100.001.86831.86831.8753-35264.644439927.17
28752006.10.09 09:45buy1438100.001.86831.86481.8718
28762006.10.09 15:45s/l1438100.001.86481.86481.8718-35000.004404927.17
28772006.10.09 15:45buy1439100.001.86441.86091.8679
28782006.10.09 23:45t/p1439100.001.86791.86091.867935000.004439927.17
28792006.10.09 23:45sell1440100.001.86801.87151.8645
28802006.10.10 11:05t/p1440100.001.86451.87151.864534955.034474882.19
28812006.10.10 11:05buy1441100.001.86221.85871.8657
28822006.10.10 11:10t/p1441100.001.86571.85871.865735000.004509882.19
28832006.10.10 11:10buy1442100.001.86611.86261.8696
28842006.10.10 11:35s/l1442100.001.86261.86261.8696-35000.004474882.19
28852006.10.10 11:35buy1443100.001.86191.85841.8654
28862006.10.10 11:50s/l1443100.001.85841.85841.8654-35000.004439882.19
28872006.10.10 11:50buy1444100.001.85821.85471.8617
28882006.10.10 16:10s/l1444100.001.85471.85471.8617-35000.004404882.19
28892006.10.10 16:10buy1445100.001.85491.85141.8584
28902006.10.11 13:40t/p1445100.001.85841.85141.858434735.364439617.55
28912006.10.11 13:40sell1446100.001.85841.86191.8549
28922006.10.11 15:35t/p1446100.001.85491.86191.854935000.004474617.55
28932006.10.11 15:35buy1447100.001.85421.85071.8577
28942006.10.11 17:35t/p1447100.001.85771.85071.857735000.004509617.55
28952006.10.11 17:40buy1448100.001.85611.85261.8596
28962006.10.11 21:05s/l1448100.001.85261.85261.8596-35000.004474617.55
28972006.10.11 21:05buy1449100.001.85261.84911.8561
28982006.10.11 21:10t/p1449100.001.85611.84911.856135000.004509617.55
28992006.10.11 21:10sell1450100.001.85751.86101.8540
29002006.10.11 21:15t/p1450100.001.85401.86101.854035000.004544617.55
29012006.10.11 21:15buy1451100.001.85361.85011.8571
29022006.10.12 05:50t/p1451100.001.85711.85011.857134206.074578823.62
29032006.10.12 05:50sell1452100.001.85711.86061.8536
29042006.10.12 10:20s/l1452100.001.86061.86061.8536-35000.004543823.62
29052006.10.12 10:20sell1453100.001.86141.86491.8579
29062006.10.12 11:40t/p1453100.001.85791.86491.857935000.004578823.62
29072006.10.12 11:40buy1454100.001.85751.85401.8610
29082006.10.12 14:50s/l1454100.001.85401.85401.8610-35000.004543823.62
29092006.10.12 14:50buy1455100.001.85411.85061.8576
29102006.10.12 15:35t/p1455100.001.85761.85061.857635000.004578823.62
29112006.10.12 15:40buy1456100.001.85611.85261.8596
29122006.10.12 23:45t/p1456100.001.85961.85261.859635000.004613823.62
29132006.10.12 23:45sell1457100.001.85991.86341.8564
29142006.10.13 09:35s/l1457100.001.86341.86341.8564-35044.974578778.64
29152006.10.13 09:35sell1458100.001.86321.86671.8597
29162006.10.13 14:20t/p1458100.001.85971.86671.859735000.004613778.64
29172006.10.13 14:20buy1459100.001.85951.85601.8630
29182006.10.13 15:50t/p1459100.001.86301.85601.863035000.004648778.64
29192006.10.13 15:59buy1460100.001.85731.85381.8608
29202006.10.13 17:15s/l1460100.001.85381.85381.8608-35000.004613778.64
29212006.10.13 17:15buy1461100.001.85371.85021.8572
29222006.10.13 20:45t/p1461100.001.85721.85021.857235000.004648778.64
29232006.10.13 21:00sell1462100.001.85741.86091.8539
29242006.10.16 03:20t/p1462100.001.85391.86091.853934955.034683733.67
29252006.10.16 03:20buy1463100.001.85381.85031.8573
29262006.10.16 09:45t/p1463100.001.85731.85031.857335000.004718733.67
29272006.10.16 09:45sell1464100.001.85741.86091.8539
29282006.10.16 11:15s/l1464100.001.86091.86091.8539-35000.004683733.67
29292006.10.16 11:15sell1465100.001.86191.86541.8584
29302006.10.16 16:50s/l1465100.001.86541.86541.8584-35000.004648733.67
29312006.10.16 16:50sell1466100.001.86511.86861.8616
29322006.10.16 17:35t/p1466100.001.86161.86861.861635000.004683733.67
29332006.10.16 17:35buy1467100.001.86071.85721.8642
29342006.10.17 03:40t/p1467100.001.86421.85721.864234735.364718469.03
29352006.10.17 04:00sell1468100.001.86331.86681.8598
29362006.10.17 12:15s/l1468100.001.86681.86681.8598-35000.004683469.03
29372006.10.17 12:15sell1469100.001.86751.87101.8640
29382006.10.17 16:05s/l1469100.001.87101.87101.8640-35000.004648469.03
29392006.10.17 16:05sell1470100.001.87071.87421.8672
29402006.10.17 16:15t/p1470100.001.86721.87421.867235000.004683469.03
29412006.10.17 16:15buy1471100.001.86611.86261.8696
29422006.10.17 16:20t/p1471100.001.86961.86261.869635000.004718469.03
29432006.10.17 16:20sell1472100.001.86971.87321.8662
29442006.10.17 17:20s/l1472100.001.87321.87321.8662-35000.004683469.03
29452006.10.17 17:20sell1473100.001.87311.87661.8696
29462006.10.17 17:35t/p1473100.001.86961.87661.869635000.004718469.03
29472006.10.17 17:35sell1474100.001.86901.87251.8655
29482006.10.17 18:35s/l1474100.001.87251.87251.8655-35000.004683469.03
29492006.10.17 18:35sell1475100.001.87341.87691.8699
29502006.10.18 00:45t/p1475100.001.86991.87691.869934955.034718424.06
29512006.10.18 00:45buy1476100.001.86981.86631.8733
29522006.10.18 09:50t/p1476100.001.87331.86631.873335000.004753424.06
29532006.10.18 09:50sell1477100.001.87411.87761.8706
29542006.10.18 12:20t/p1477100.001.87061.87761.870635000.004788424.06
29552006.10.18 12:20buy1478100.001.86991.86641.8734
29562006.10.19 16:45t/p1478100.001.87341.86641.873434206.074822630.12
29572006.10.19 17:00sell1479100.001.87221.87571.8687
29582006.10.19 17:50s/l1479100.001.87571.87571.8687-35000.004787630.12
29592006.10.19 17:50sell1480100.001.87731.88081.8738
29602006.10.20 11:50s/l1480100.001.88081.88081.8738-35044.974752585.15
29612006.10.20 11:50sell1481100.001.88271.88621.8792
29622006.10.20 16:10s/l1481100.001.88621.88621.8792-35000.004717585.15
29632006.10.20 16:10sell1482100.001.88601.88951.8825
29642006.10.20 17:05t/p1482100.001.88251.88951.882535000.004752585.15
29652006.10.20 17:05buy1483100.001.88141.87791.8849
29662006.10.23 10:20s/l1483100.001.87791.87791.8849-35264.644717320.51
29672006.10.23 10:20buy1484100.001.87781.87431.8813
29682006.10.23 12:10s/l1484100.001.87431.87431.8813-35000.004682320.51
29692006.10.23 12:10buy1485100.001.87441.87091.8779
29702006.10.23 15:35s/l1485100.001.87091.87091.8779-35000.004647320.51
29712006.10.23 15:35buy1486100.001.87061.86711.8741
29722006.10.23 22:20t/p1486100.001.87411.86711.874135000.004682320.51
29732006.10.23 22:20sell1487100.001.87421.87771.8707
29742006.10.24 08:45t/p1487100.001.87071.87771.870734955.034717275.54
29752006.10.24 08:45buy1488100.001.86961.86611.8731
29762006.10.24 18:05t/p1488100.001.87311.86611.873135000.004752275.54
29772006.10.24 18:05sell1489100.001.87461.87811.8711
29782006.10.25 10:45s/l1489100.001.87811.87811.8711-35044.974717230.56
29792006.10.25 10:45sell1490100.001.87781.88131.8743
29802006.10.26 04:45s/l1490100.001.88131.88131.8743-35134.924682095.65
29812006.10.26 04:45sell1491100.001.88101.88451.8775
29822006.10.26 10:20s/l1491100.001.88451.88451.8775-35000.004647095.65
29832006.10.26 10:20sell1492100.001.88431.88781.8808
29842006.10.26 15:50s/l1492100.001.88781.88781.8808-35000.004612095.65
29852006.10.26 15:50sell1493100.001.88761.89111.8841
29862006.10.26 19:40s/l1493100.001.89111.89111.8841-35000.004577095.65
29872006.10.26 19:40sell1494100.001.89081.89431.8873
29882006.10.27 15:45s/l1494100.001.89431.89431.8873-35044.974542050.67
29892006.10.27 15:45sell1495100.001.89591.89941.8924
29902006.10.27 16:15s/l1495100.001.89941.89941.8924-35000.004507050.67
29912006.10.27 16:15sell1496100.001.89951.90301.8960
29922006.10.30 00:10t/p1496100.001.89601.90301.896034955.034542005.70
29932006.10.30 00:10buy1497100.001.89601.89251.8995
29942006.10.30 10:40t/p1497100.001.89951.89251.899535000.004577005.70
29952006.10.30 10:40sell1498100.001.89981.90331.8963
29962006.10.30 14:50s/l1498100.001.90331.90331.8963-35000.004542005.70
29972006.10.30 14:50sell1499100.001.90451.90801.9010
29982006.10.30 15:35t/p1499100.001.90101.90801.901035000.004577005.70
29992006.10.30 15:35sell1500100.001.90051.90401.8970
30002006.10.30 15:50s/l1500100.001.90401.90401.8970-35000.004542005.70
30012006.10.30 15:50sell1501100.001.90371.90721.9002
30022006.10.31 00:05t/p1501100.001.90021.90721.900234955.034576960.73
30032006.10.31 00:05buy1502100.001.89871.89521.9022
30042006.10.31 10:35t/p1502100.001.90221.89521.902235000.004611960.73
30052006.10.31 10:45buy1503100.001.89881.89531.9023
30062006.10.31 17:05t/p1503100.001.90231.89531.902335000.004646960.73
30072006.10.31 17:05sell1504100.001.90281.90631.8993
30082006.10.31 17:10s/l1504100.001.90631.90631.8993-35000.004611960.73
30092006.10.31 17:10sell1505100.001.90761.91111.9041
30102006.10.31 17:15t/p1505100.001.90411.91111.904135000.004646960.73
30112006.10.31 17:15sell1506100.001.90111.90461.8976
30122006.10.31 17:20s/l1506100.001.90461.90461.8976-35000.004611960.73
30132006.10.31 17:20sell1507100.001.90461.90811.9011
30142006.10.31 17:35s/l1507100.001.90811.90811.9011-35000.004576960.73
30152006.10.31 17:35sell1508100.001.90951.91301.9060
30162006.11.01 09:40t/p1508100.001.90601.91301.906034955.034611915.76
30172006.11.01 09:40buy1509100.001.90591.90241.9094
30182006.11.01 11:50t/p1509100.001.90941.90241.909435000.004646915.76
30192006.11.01 11:50sell1510100.001.90961.91311.9061
30202006.11.01 17:20s/l1510100.001.91311.91311.9061-35000.004611915.76
30212006.11.01 17:20sell1511100.001.91391.91741.9104
30222006.11.01 17:35t/p1511100.001.91041.91741.910435000.004646915.76
30232006.11.01 17:35buy1512100.001.90651.90301.9100
30242006.11.01 17:50t/p1512100.001.91001.90301.910035000.004681915.76
30252006.11.01 17:50sell1513100.001.91081.91431.9073
30262006.11.01 18:05t/p1513100.001.90731.91431.907335000.004716915.76
30272006.11.01 18:05buy1514100.001.90711.90361.9106
30282006.11.01 21:35t/p1514100.001.91061.90361.910635000.004751915.76
30292006.11.01 21:35sell1515100.001.91091.91441.9074
30302006.11.02 00:45t/p1515100.001.90741.91441.907434865.084786780.84
30312006.11.02 00:45buy1516100.001.90721.90371.9107
30322006.11.02 09:15s/l1516100.001.90371.90371.9107-35000.004751780.84
30332006.11.02 09:15buy1517100.001.90411.90061.9076
30342006.11.02 11:20t/p1517100.001.90761.90061.907635000.004786780.84
30352006.11.02 12:00sell1518100.001.90861.91211.9051
30362006.11.03 11:50s/l1518100.001.91211.91211.9051-35044.974751735.87
30372006.11.03 11:50sell1519100.001.91181.91531.9083
30382006.11.03 12:35t/p1519100.001.90831.91531.908335000.004786735.87
30392006.11.03 12:35buy1520100.001.90781.90431.9113
30402006.11.03 15:35s/l1520100.001.90431.90431.9113-35000.004751735.87
30412006.11.03 15:35buy1521100.001.89861.89511.9021
30422006.11.03 15:40t/p1521100.001.90211.89511.902135000.004786735.87
30432006.11.03 15:40sell1522100.001.91191.91541.9084
30442006.11.03 15:45t/p1522100.001.90841.91541.908435000.004821735.87
30452006.11.03 15:45buy1523100.001.90661.90311.9101
30462006.11.03 15:59s/l1523100.001.90311.90311.9101-35000.004786735.87
30472006.11.03 15:59buy1524100.001.89891.89541.9024
30482006.11.06 00:05t/p1524100.001.90241.89541.902434735.364821471.22
30492006.11.06 00:05sell1525100.001.90241.90591.8989
30502006.11.06 10:05t/p1525100.001.89891.90591.898935000.004856471.22
30512006.11.06 10:05buy1526100.001.89791.89441.9014
30522006.11.07 03:05t/p1526100.001.90141.89441.901434735.364891206.58
30532006.11.07 03:05sell1527100.001.90201.90551.8985
30542006.11.07 06:45s/l1527100.001.90551.90551.8985-35000.004856206.58
30552006.11.07 06:45sell1528100.001.90601.90951.9025
30562006.11.07 16:20s/l1528100.001.90951.90951.9025-35000.004821206.58
30572006.11.07 16:20sell1529100.001.90941.91291.9059
30582006.11.07 21:45t/p1529100.001.90591.91291.905935000.004856206.58
30592006.11.07 21:45buy1530100.001.90531.90181.9088
30602006.11.08 11:05t/p1530100.001.90881.90181.908834735.364890941.94
30612006.11.08 11:05sell1531100.001.90961.91311.9061
30622006.11.08 14:45t/p1531100.001.90611.91311.906135000.004925941.94
30632006.11.08 14:45buy1532100.001.90551.90201.9090
30642006.11.08 16:20s/l1532100.001.90201.90201.9090-35000.004890941.94
30652006.11.08 16:20buy1533100.001.90211.89861.9056
30662006.11.08 18:05t/p1533100.001.90561.89861.905635000.004925941.94
30672006.11.08 18:10buy1534100.001.90491.90141.9084
30682006.11.09 15:20s/l1534100.001.90141.90141.9084-35793.934890148.00
30692006.11.09 15:20buy1535100.001.90181.89831.9053
30702006.11.09 15:45s/l1535100.001.89831.89831.9053-35000.004855148.00
30712006.11.09 15:45buy1536100.001.89771.89421.9012
30722006.11.09 17:05t/p1536100.001.90121.89421.901235000.004890148.00
30732006.11.09 17:10buy1537100.001.90301.89951.9065
30742006.11.09 17:15s/l1537100.001.89951.89951.9065-35000.004855148.00
30752006.11.09 17:15buy1538100.001.89991.89641.9034
30762006.11.09 18:20t/p1538100.001.90341.89641.903435000.004890148.00
30772006.11.09 19:00sell1539100.001.90671.91021.9032
30782006.11.10 04:20s/l1539100.001.91021.91021.9032-35044.974855103.03
30792006.11.10 04:20sell1540100.001.91111.91461.9076
30802006.11.10 09:45t/p1540100.001.90761.91461.907635000.004890103.03
30812006.11.10 09:45buy1541100.001.90761.90411.9111
30822006.11.10 10:20t/p1541100.001.91111.90411.911135000.004925103.03
30832006.11.10 11:00sell1542100.001.91491.91841.9114
30842006.11.10 12:50s/l1542100.001.91841.91841.9114-35000.004890103.03
30852006.11.10 12:50sell1543100.001.91821.92171.9147
30862006.11.10 14:05t/p1543100.001.91471.92171.914735000.004925103.03
30872006.11.10 14:05buy1544100.001.91451.91101.9180
30882006.11.10 21:40s/l1544100.001.91101.91101.9180-35000.004890103.03
30892006.11.10 21:40buy1545100.001.91131.90781.9148
30902006.11.13 03:20t/p1545100.001.91481.90781.914834735.364924838.39
30912006.11.13 03:20sell1546100.001.91551.91901.9120
30922006.11.13 09:50t/p1546100.001.91201.91901.912035000.004959838.39
30932006.11.13 09:50buy1547100.001.91171.90821.9152
30942006.11.13 11:40s/l1547100.001.90821.90821.9152-35000.004924838.39
30952006.11.13 11:40buy1548100.001.90831.90481.9118
30962006.11.13 13:40s/l1548100.001.90481.90481.9118-35000.004889838.39
30972006.11.13 13:40buy1549100.001.90491.90141.9084
30982006.11.13 16:10s/l1549100.001.90141.90141.9084-35000.004854838.39
30992006.11.13 16:10buy1550100.001.90181.89831.9053
31002006.11.14 01:50t/p1550100.001.90531.89831.905334735.364889573.74
31012006.11.14 01:50sell1551100.001.90531.90881.9018
31022006.11.14 03:10t/p1551100.001.90181.90881.901835000.004924573.74
31032006.11.14 03:10buy1552100.001.90181.89831.9053
31042006.11.14 06:45t/p1552100.001.90531.89831.905335000.004959573.74
31052006.11.14 06:45sell1553100.001.90531.90881.9018
31062006.11.14 09:20t/p1553100.001.90181.90881.901835000.004994573.74
31072006.11.14 09:20buy1554100.001.90131.89781.9048
31082006.11.14 10:35t/p1554100.001.90481.89781.904835000.005029573.74
31092006.11.14 10:45buy1555100.001.90231.89881.9058
31102006.11.14 11:35s/l1555100.001.89881.89881.9058-35000.004994573.74
31112006.11.14 11:35buy1556100.001.89841.89491.9019
31122006.11.14 11:40t/p1556100.001.90191.89491.901935000.005029573.74
31132006.11.14 11:40buy1557100.001.90361.90011.9071
31142006.11.14 12:05s/l1557100.001.90011.90011.9071-35000.004994573.74
31152006.11.14 12:05buy1558100.001.89961.89611.9031
31162006.11.14 15:40t/p1558100.001.90311.89611.903135000.005029573.74
31172006.11.14 16:00sell1559100.001.90241.90591.8989
31182006.11.14 17:00t/p1559100.001.89891.90591.898935000.005064573.74
31192006.11.14 17:00buy1560100.001.89891.89541.9024
31202006.11.14 17:05s/l1560100.001.89541.89541.9024-35000.005029573.74
31212006.11.14 17:05buy1561100.001.89391.89041.8974
31222006.11.14 17:15t/p1561100.001.89741.89041.897435000.005064573.74
31232006.11.14 17:20buy1562100.001.89801.89451.9015
31242006.11.14 17:35s/l1562100.001.89451.89451.9015-35000.005029573.74
31252006.11.14 17:35buy1563100.001.89271.88921.8962
31262006.11.14 19:05t/p1563100.001.89621.88921.896235000.005064573.74
31272006.11.14 19:05buy1564100.001.89711.89361.9006
31282006.11.15 08:10s/l1564100.001.89361.89361.9006-35264.645029309.10
31292006.11.15 08:10buy1565100.001.89231.88881.8958
31302006.11.15 09:10t/p1565100.001.89581.88881.895835000.005064309.10
31312006.11.15 09:20buy1566100.001.89371.89021.8972
31322006.11.15 11:40s/l1566100.001.89021.89021.8972-35000.005029309.10
31332006.11.15 11:40buy1567100.001.89011.88661.8936
31342006.11.15 11:50t/p1567100.001.89361.88661.893635000.005064309.10
31352006.11.15 11:50sell1568100.001.89511.89861.8916
31362006.11.15 12:05t/p1568100.001.89161.89861.891635000.005099309.10
31372006.11.15 12:05buy1569100.001.88861.88511.8921
31382006.11.15 12:50s/l1569100.001.88511.88511.8921-35000.005064309.10
31392006.11.15 12:50buy1570100.001.88531.88181.8888
31402006.11.15 19:59t/p1570100.001.88881.88181.888835000.005099309.10
31412006.11.15 19:59sell1571100.001.88941.89291.8859
31422006.11.16 10:35t/p1571100.001.88591.89291.885934865.085134174.18
31432006.11.16 10:35buy1572100.001.88561.88211.8891
31442006.11.16 11:35t/p1572100.001.88911.88211.889135000.005169174.18
31452006.11.16 11:45buy1573100.001.88661.88311.8901
31462006.11.16 15:40t/p1573100.001.89011.88311.890135000.005204174.18
31472006.11.16 15:40sell1574100.001.89231.89581.8888
31482006.11.16 16:05t/p1574100.001.88881.89581.888835000.005239174.18
31492006.11.16 16:05buy1575100.001.88701.88351.8905
31502006.11.16 16:20t/p1575100.001.89051.88351.890535000.005274174.18
31512006.11.16 16:20sell1576100.001.89071.89421.8872
31522006.11.17 04:10t/p1576100.001.88721.89421.887234955.035309129.21
31532006.11.17 04:10buy1577100.001.88721.88371.8907
31542006.11.17 10:05s/l1577100.001.88371.88371.8907-35000.005274129.21
31552006.11.17 10:05buy1578100.001.88391.88041.8874
31562006.11.17 12:10t/p1578100.001.88741.88041.887435000.005309129.21
31572006.11.17 12:20buy1579100.001.88561.88211.8891
31582006.11.17 16:35t/p1579100.001.88911.88211.889135000.005344129.21
31592006.11.17 16:35sell1580100.001.89161.89511.8881
31602006.11.17 16:40t/p1580100.001.88811.89511.888135000.005379129.21
31612006.11.17 16:40sell1581100.001.88741.89091.8839
31622006.11.17 16:50s/l1581100.001.89091.89091.8839-35000.005344129.21
31632006.11.17 16:50sell1582100.001.89071.89421.8872
31642006.11.17 17:20s/l1582100.001.89421.89421.8872-35000.005309129.21
31652006.11.17 17:20sell1583100.001.89661.90011.8931
31662006.11.21 13:15s/l1583100.001.90011.90011.8931-35089.945274039.27
31672006.11.21 13:15sell1584100.001.90031.90381.8968
31682006.11.22 09:35s/l1584100.001.90381.90381.8968-35044.975238994.29
31692006.11.22 09:50buy1585100.001.90261.89911.9061
31702006.11.22 10:50t/p1585100.001.90611.89911.906135000.005273994.29
31712006.11.22 10:50sell1586100.001.90641.90991.9029
31722006.11.22 14:20s/l1586100.001.90991.90991.9029-35000.005238994.29
31732006.11.22 14:20sell1587100.001.90991.91341.9064
31742006.11.22 15:20s/l1587100.001.91341.91341.9064-35000.005203994.29
31752006.11.22 15:20sell1588100.001.91381.91731.9103
31762006.11.23 11:20s/l1588100.001.91731.91731.9103-35134.925168859.38
31772006.11.23 11:20sell1589100.001.91691.92041.9134
31782006.11.23 12:40t/p1589100.001.91341.92041.913435000.005203859.38
31792006.11.23 12:40buy1590100.001.91341.90991.9169
31802006.11.24 09:05t/p1590100.001.91691.90991.916934735.365238594.73
31812006.11.24 09:05sell1591100.001.91741.92091.9139
31822006.11.24 10:15s/l1591100.001.92091.92091.9139-35000.005203594.73
31832006.11.24 10:15sell1592100.001.92181.92531.9183
31842006.11.24 10:40s/l1592100.001.92531.92531.9183-35000.005168594.73
31852006.11.24 10:40sell1593100.001.92681.93031.9233
31862006.11.24 10:50s/l1593100.001.93031.93031.9233-35000.005133594.73
31872006.11.24 10:50sell1594100.001.93351.93701.9300
31882006.11.24 11:35t/p1594100.001.93001.93701.930035000.005168594.73
31892006.11.24 11:35sell1595100.001.92881.93231.9253
31902006.11.24 12:15s/l1595100.001.93231.93231.9253-35000.005133594.73
31912006.11.24 12:15sell1596100.001.93401.93751.9305
31922006.11.27 00:00s/l1596100.001.93751.93751.9305-35044.975098549.76
31932006.11.27 00:00sell1597100.001.94601.94951.9425
31942006.11.27 00:15t/p1597100.001.94251.94951.942535000.005133549.76
31952006.11.27 00:15sell1598100.001.93971.94321.9362
31962006.11.27 07:20t/p1598100.001.93621.94321.936235000.005168549.76
31972006.11.27 07:20buy1599100.001.93551.93201.9390
31982006.11.27 10:10t/p1599100.001.93901.93201.939035000.005203549.76
31992006.11.27 10:29buy1600100.001.93571.93221.9392
32002006.11.27 10:50s/l1600100.001.93221.93221.9392-35000.005168549.76
32012006.11.27 10:50buy1601100.001.93091.92741.9344
32022006.11.27 11:10t/p1601100.001.93441.92741.934435000.005203549.76
32032006.11.27 11:10buy1602100.001.93631.93281.9398
32042006.11.27 11:20s/l1602100.001.93281.93281.9398-35000.005168549.76
32052006.11.27 11:20buy1603100.001.93291.92941.9364
32062006.11.27 11:35t/p1603100.001.93641.92941.936435000.005203549.76
32072006.11.27 11:50buy1604100.001.93561.93211.9391
32082006.11.27 11:59t/p1604100.001.93911.93211.939135000.005238549.76
32092006.11.27 12:00sell1605100.001.93881.94231.9353
32102006.11.27 14:35t/p1605100.001.93531.94231.935335000.005273549.76
32112006.11.27 14:35buy1606100.001.93471.93121.9382
32122006.11.27 17:10t/p1606100.001.93821.93121.938235000.005308549.76
32132006.11.27 18:00sell1607100.001.93681.94031.9333
32142006.11.28 03:50s/l1607100.001.94031.94031.9333-35044.975273504.79
32152006.11.28 03:50sell1608100.001.94041.94391.9369
32162006.11.28 10:20s/l1608100.001.94391.94391.9369-35000.005238504.79
32172006.11.28 10:20sell1609100.001.94571.94921.9422
32182006.11.28 16:20s/l1609100.001.94921.94921.9422-35000.005203504.79
32192006.11.28 16:20sell1610100.001.94891.95241.9454
32202006.11.28 20:15s/l1610100.001.95241.95241.9454-35000.005168504.79
32212006.11.28 21:00sell1611100.001.95061.95411.9471
32222006.11.29 01:35s/l1611100.001.95411.95411.9471-35044.975133459.82
32232006.11.29 01:35sell1612100.001.95391.95741.9504
32242006.11.29 09:35t/p1612100.001.95041.95741.950435000.005168459.82
32252006.11.29 09:35buy1613100.001.94981.94631.9533
32262006.11.29 15:50t/p1613100.001.95331.94631.953335000.005203459.82
32272006.11.29 15:50sell1614100.001.95401.95751.9505
32282006.11.29 15:59t/p1614100.001.95051.95751.950535000.005238459.82
32292006.11.29 15:59buy1615100.001.94901.94551.9525
32302006.11.29 16:30t/p1615100.001.95251.94551.952535000.005273459.82
32312006.11.29 17:00sell1616100.001.95181.95531.9483
32322006.11.29 18:05t/p1616100.001.94831.95531.948335000.005308459.82
32332006.11.29 18:05buy1617100.001.94741.94391.9509
32342006.11.29 20:10s/l1617100.001.94391.94391.9509-35000.005273459.82
32352006.11.29 20:10buy1618100.001.94431.94081.9478
32362006.11.29 20:20t/p1618100.001.94781.94081.947835000.005308459.82
32372006.11.29 20:20buy1619100.001.94901.94551.9525
32382006.11.29 20:30s/l1619100.001.94551.94551.9525-35000.005273459.82
32392006.11.29 20:30buy1620100.001.94541.94191.9489
32402006.11.30 07:05t/p1620100.001.94891.94191.948934206.075307665.88
32412006.11.30 07:05sell1621100.001.94921.95271.9457
32422006.11.30 09:10s/l1621100.001.95271.95271.9457-35000.005272665.88
32432006.11.30 09:10sell1622100.001.95611.95961.9526
32442006.11.30 09:15t/p1622100.001.95261.95961.952635000.005307665.88
32452006.11.30 09:15sell1623100.001.95141.95491.9479
32462006.11.30 09:50s/l1623100.001.95491.95491.9479-35000.005272665.88
32472006.11.30 09:50sell1624100.001.95561.95911.9521
32482006.11.30 10:05t/p1624100.001.95211.95911.952135000.005307665.88
32492006.11.30 10:05sell1625100.001.95151.95501.9480
32502006.11.30 10:20s/l1625100.001.95501.95501.9480-35000.005272665.88
32512006.11.30 10:20sell1626100.001.95471.95821.9512
32522006.11.30 15:15s/l1626100.001.95821.95821.9512-35000.005237665.88
32532006.11.30 15:15sell1627100.001.95811.96161.9546
32542006.11.30 17:20s/l1627100.001.96161.96161.9546-35000.005202665.88
32552006.11.30 17:20sell1628100.001.96341.96691.9599
32562006.11.30 17:50s/l1628100.001.96691.96691.9599-35000.005167665.88
32572006.11.30 17:50sell1629100.001.96751.97101.9640
32582006.12.01 08:05s/l1629100.001.97101.97101.9640-35044.975132620.91
32592006.12.01 08:15buy1630100.001.96741.96391.9709
32602006.12.01 08:29t/p1630100.001.97091.96391.970935000.005167620.91
32612006.12.01 09:00sell1631100.001.97281.97631.9693
32622006.12.01 10:05t/p1631100.001.96931.97631.969335000.005202620.91
32632006.12.01 10:05buy1632100.001.96931.96581.9728
32642006.12.01 10:20t/p1632100.001.97281.96581.972835000.005237620.91
32652006.12.01 10:20sell1633100.001.97331.97681.9698
32662006.12.01 10:29t/p1633100.001.96981.97681.969835000.005272620.91
32672006.12.01 10:29buy1634100.001.96961.96611.9731
32682006.12.01 11:50s/l1634100.001.96611.96611.9731-35000.005237620.91
32692006.12.01 11:50buy1635100.001.96561.96211.9691
32702006.12.01 15:15t/p1635100.001.96911.96211.969135000.005272620.91
32712006.12.01 15:15sell1636100.001.96961.97311.9661
32722006.12.01 16:15s/l1636100.001.97311.97311.9661-35000.005237620.91
32732006.12.01 16:15sell1637100.001.97311.97661.9696
32742006.12.01 17:20s/l1637100.001.97661.97661.9696-35000.005202620.91
32752006.12.01 17:20sell1638100.001.98131.98481.9778
32762006.12.01 17:50s/l1638100.001.98481.98481.9778-35000.005167620.91
32772006.12.01 17:50sell1639100.001.98461.98811.9811
32782006.12.01 17:59t/p1639100.001.98111.98811.981135000.005202620.91
32792006.12.01 17:59sell1640100.001.98061.98411.9771
32802006.12.04 00:00t/p1640100.001.97711.98411.977134955.035237575.94
32812006.12.04 00:00buy1641100.001.97701.97351.9805
32822006.12.04 00:35t/p1641100.001.98051.97351.980535000.005272575.94
32832006.12.04 00:45buy1642100.001.97881.97531.9823
32842006.12.04 00:59t/p1642100.001.98231.97531.982335000.005307575.94
32852006.12.04 01:00sell1643100.001.98331.98681.9798
32862006.12.04 03:15t/p1643100.001.97981.98681.979835000.005342575.94
32872006.12.04 03:15buy1644100.001.97961.97611.9831
32882006.12.04 09:45s/l1644100.001.97611.97611.9831-35000.005307575.94
32892006.12.04 09:45buy1645100.001.97651.97301.9800
32902006.12.04 10:10s/l1645100.001.97301.97301.9800-35000.005272575.94
32912006.12.04 10:10buy1646100.001.97281.96931.9763
32922006.12.04 10:35t/p1646100.001.97631.96931.976335000.005307575.94
32932006.12.04 10:35buy1647100.001.97741.97391.9809
32942006.12.04 10:50s/l1647100.001.97391.97391.9809-35000.005272575.94
32952006.12.04 10:50buy1648100.001.97311.96961.9766
32962006.12.04 10:59t/p1648100.001.97661.96961.976635000.005307575.94
32972006.12.04 11:00sell1649100.001.97931.98281.9758
32982006.12.04 11:45t/p1649100.001.97581.98281.975835000.005342575.94
32992006.12.04 11:45buy1650100.001.97571.97221.9792
33002006.12.04 12:40t/p1650100.001.97921.97221.979235000.005377575.94
33012006.12.04 12:50buy1651100.001.97861.97511.9821
33022006.12.04 15:40s/l1651100.001.97511.97511.9821-35000.005342575.94
33032006.12.04 15:40buy1652100.001.97531.97181.9788
33042006.12.04 17:50t/p1652100.001.97881.97181.978835000.005377575.94
33052006.12.04 18:00sell1653100.001.97871.98221.9752
33062006.12.05 00:15s/l1653100.001.98221.98221.9752-35044.975342530.97
33072006.12.05 00:15sell1654100.001.98191.98541.9784
33082006.12.05 02:20t/p1654100.001.97841.98541.978435000.005377530.97
33092006.12.05 02:20buy1655100.001.97831.97481.9818
33102006.12.05 10:05s/l1655100.001.97481.97481.9818-35000.005342530.97
33112006.12.05 10:05buy1656100.001.97371.97021.9772
33122006.12.05 10:40t/p1656100.001.97721.97021.977235000.005377530.97
33132006.12.05 10:50buy1657100.001.97551.97201.9790
33142006.12.05 15:35t/p1657100.001.97901.97201.979035000.005412530.97
33152006.12.05 15:35sell1658100.001.98071.98421.9772
33162006.12.05 15:40t/p1658100.001.97721.98421.977235000.005447530.97
33172006.12.05 15:40buy1659100.001.97551.97201.9790
33182006.12.05 15:45t/p1659100.001.97901.97201.979035000.005482530.97
33192006.12.05 15:45sell1660100.001.98041.98391.9769
33202006.12.05 16:00t/p1660100.001.97691.98391.976935000.005517530.97
33212006.12.05 16:00sell1661100.001.97651.98001.9730
33222006.12.05 17:05t/p1661100.001.97301.98001.973035000.005552530.97
33232006.12.05 17:05buy1662100.001.96941.96591.9729
33242006.12.05 17:10t/p1662100.001.97291.96591.972935000.005587530.97
33252006.12.05 17:10sell1663100.001.97641.97991.9729
33262006.12.05 17:15t/p1663100.001.97291.97991.972935000.005622530.97
33272006.12.05 17:15buy1664100.001.97091.96741.9744
33282006.12.05 18:40t/p1664100.001.97441.96741.974435000.005657530.97
33292006.12.05 18:40buy1665100.001.97491.97141.9784
33302006.12.06 09:10s/l1665100.001.97141.97141.9784-35264.645622266.32
33312006.12.06 09:10buy1666100.001.97131.96781.9748
33322006.12.06 11:15s/l1666100.001.96781.96781.9748-35000.005587266.32
33332006.12.06 11:15buy1667100.001.96811.96461.9716
33342006.12.06 11:40s/l1667100.001.96461.96461.9716-35000.005552266.32
33352006.12.06 11:40buy1668100.001.96331.95981.9668
33362006.12.06 11:45t/p1668100.001.96681.95981.966835000.005587266.32
33372006.12.06 11:45buy1669100.001.96881.96531.9723
33382006.12.06 12:05s/l1669100.001.96531.96531.9723-35000.005552266.32
33392006.12.06 12:05buy1670100.001.96461.96111.9681
33402006.12.06 17:05t/p1670100.001.96811.96111.968135000.005587266.32
33412006.12.06 17:05sell1671100.001.96921.97271.9657
33422006.12.06 21:20t/p1671100.001.96571.97271.965735000.005622266.32
33432006.12.06 21:20buy1672100.001.96561.96211.9691
33442006.12.07 07:10t/p1672100.001.96911.96211.969134206.075656472.39
33452006.12.07 07:10sell1673100.001.96921.97271.9657
33462006.12.07 14:20t/p1673100.001.96571.97271.965735000.005691472.39
33472006.12.07 14:20buy1674100.001.96501.96151.9685
33482006.12.07 15:05t/p1674100.001.96851.96151.968535000.005726472.39
33492006.12.07 15:10buy1675100.001.96631.96281.9698
33502006.12.07 16:20s/l1675100.001.96281.96281.9698-35000.005691472.39
33512006.12.07 16:20buy1676100.001.96301.95951.9665
33522006.12.08 12:05s/l1676100.001.95951.95951.9665-35264.645656207.75
33532006.12.08 12:05buy1677100.001.95951.95601.9630
33542006.12.08 15:35s/l1677100.001.95601.95601.9630-35000.005621207.75
33552006.12.08 15:35buy1678100.001.95331.94981.9568
33562006.12.08 15:45t/p1678100.001.95681.94981.956835000.005656207.75
33572006.12.08 16:00sell1679100.001.96721.97071.9637
33582006.12.08 16:15s/l1679100.001.97071.97071.9637-35000.005621207.75
33592006.12.08 16:15sell1680100.001.97071.97421.9672
33602006.12.08 17:59t/p1680100.001.96721.97421.967235000.005656207.75
33612006.12.08 17:59sell1681100.001.96641.96991.9629
33622006.12.08 18:45t/p1681100.001.96291.96991.962935000.005691207.75
33632006.12.08 18:45buy1682100.001.95611.95261.9596
33642006.12.08 18:50s/l1682100.001.95261.95261.9596-35000.005656207.75
33652006.12.08 18:50buy1683100.001.95181.94831.9553
33662006.12.08 18:59t/p1683100.001.95531.94831.955335000.005691207.75
33672006.12.08 18:59buy1684100.001.95641.95291.9599
33682006.12.08 21:20s/l1684100.001.95291.95291.9599-35000.005656207.75
33692006.12.08 21:20buy1685100.001.95311.94961.9566
33702006.12.11 03:20s/l1685100.001.94961.94961.9566-35264.645620943.10
33712006.12.11 03:20buy1686100.001.94931.94581.9528
33722006.12.11 09:20t/p1686100.001.95281.94581.952835000.005655943.10
33732006.12.11 09:20sell1687100.001.95281.95631.9493
33742006.12.11 10:10s/l1687100.001.95631.95631.9493-35000.005620943.10
33752006.12.11 10:10sell1688100.001.95641.95991.9529
33762006.12.11 11:05t/p1688100.001.95291.95991.952935000.005655943.10
33772006.12.11 11:05sell1689100.001.95231.95581.9488
33782006.12.11 14:10t/p1689100.001.94881.95581.948835000.005690943.10
33792006.12.11 14:10buy1690100.001.94801.94451.9515
33802006.12.11 17:15t/p1690100.001.95151.94451.951535000.005725943.10
33812006.12.11 17:15sell1691100.001.95241.95591.9489
33822006.12.11 18:29s/l1691100.001.95591.95591.9489-35000.005690943.10
33832006.12.11 18:29sell1692100.001.95551.95901.9520
33842006.12.11 19:20s/l1692100.001.95901.95901.9520-35000.005655943.10
33852006.12.11 19:20sell1693100.001.95891.96241.9554
33862006.12.12 05:20s/l1693100.001.96241.96241.9554-35044.975620898.13
33872006.12.12 05:20sell1694100.001.96241.96591.9589
33882006.12.12 09:35t/p1694100.001.95891.96591.958935000.005655898.13
33892006.12.12 09:35buy1695100.001.95891.95541.9624
33902006.12.12 11:35t/p1695100.001.96241.95541.962435000.005690898.13
33912006.12.12 11:50buy1696100.001.96081.95731.9643
33922006.12.12 12:20t/p1696100.001.96431.95731.964335000.005725898.13
33932006.12.12 12:20sell1697100.001.96481.96831.9613
33942006.12.12 12:35t/p1697100.001.96131.96831.961335000.005760898.13
33952006.12.12 12:35buy1698100.001.96031.95681.9638
33962006.12.12 14:05t/p1698100.001.96381.95681.963835000.005795898.13
33972006.12.12 14:05sell1699100.001.96391.96741.9604
33982006.12.12 15:35t/p1699100.001.96041.96741.960435000.005830898.13
33992006.12.12 15:35buy1700100.001.95971.95621.9632
34002006.12.12 15:50t/p1700100.001.96321.95621.963235000.005865898.13
34012006.12.12 15:50sell1701100.001.96361.96711.9601
34022006.12.12 16:35s/l1701100.001.96711.96711.9601-35000.005830898.13
34032006.12.12 17:00sell1702100.001.96701.97051.9635
34042006.12.12 21:10t/p1702100.001.96351.97051.963535000.005865898.13
34052006.12.12 21:10buy1703100.001.96291.95941.9664
34062006.12.12 21:20t/p1703100.001.96641.95941.966435000.005900898.13
34072006.12.12 21:20sell1704100.001.96971.97321.9662
34082006.12.13 15:35t/p1704100.001.96621.97321.966234955.035935853.16
34092006.12.13 15:35buy1705100.001.96481.96131.9683
34102006.12.13 15:40t/p1705100.001.96831.96131.968335000.005970853.16
34112006.12.13 15:40buy1706100.001.97061.96711.9741
34122006.12.13 15:45s/l1706100.001.96711.96711.9741-35000.005935853.16
34132006.12.13 15:45buy1707100.001.96481.96131.9683
34142006.12.13 16:50s/l1707100.001.96131.96131.9683-35000.005900853.16
34152006.12.13 16:50buy1708100.001.96091.95741.9644
34162006.12.13 17:05t/p1708100.001.96441.95741.964435000.005935853.16
34172006.12.13 17:05buy1709100.001.96641.96291.9699
34182006.12.13 17:20s/l1709100.001.96291.96291.9699-35000.005900853.16
34192006.12.13 17:20buy1710100.001.96261.95911.9661
34202006.12.13 17:35t/p1710100.001.96611.95911.966135000.005935853.16
34212006.12.13 17:35buy1711100.001.96741.96391.9709
34222006.12.13 19:35s/l1711100.001.96391.96391.9709-35000.005900853.16
34232006.12.13 19:35buy1712100.001.96411.96061.9676
34242006.12.13 23:10t/p1712100.001.96761.96061.967635000.005935853.16
34252006.12.13 23:10sell1713100.001.96761.97111.9641
34262006.12.14 10:15s/l1713100.001.97111.97111.9641-35134.925900718.24
34272006.12.14 10:15sell1714100.001.97121.97471.9677
34282006.12.14 10:35t/p1714100.001.96771.97471.967735000.005935718.24
34292006.12.14 10:35sell1715100.001.96711.97061.9636
34302006.12.14 13:35t/p1715100.001.96361.97061.963635000.005970718.24
34312006.12.14 13:35buy1716100.001.96261.95911.9661
34322006.12.14 14:15t/p1716100.001.96611.95911.966135000.006005718.24
34332006.12.14 14:15buy1717100.001.96671.96321.9702
34342006.12.14 15:15s/l1717100.001.96321.96321.9702-35000.005970718.24
34352006.12.14 15:15buy1718100.001.96281.95931.9663
34362006.12.14 17:15s/l1718100.001.95931.95931.9663-35000.005935718.24
34372006.12.14 17:15buy1719100.001.95911.95561.9626
34382006.12.14 18:00t/p1719100.001.96261.95561.962635000.005970718.24
34392006.12.14 18:00buy1720100.001.96311.95961.9666
34402006.12.14 21:15s/l1720100.001.95961.95961.9666-35000.005935718.24
34412006.12.14 21:15buy1721100.001.95981.95631.9633
34422006.12.14 23:59close at stop1721100.001.96031.95631.96335000.005940718.24