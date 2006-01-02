|Symbol
|USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
|Period
|4 Hours (H4) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfit=60; Lots=0.1; InitialStop=200; TrailingStop=30; MaxTrades=10; Pips=30; SecureProfit=50; AccountProtection=0; OrderstoProtect=0; ReverseCondition=1; StartYear=2005; StartMonth=1; EndYear=2050; EndMonth=12; mm=0; risk=1; AccountisNormal=0; Magic=123987;
|Bars in test
|1568
|Ticks modelled
|1890639
|Modelling quality
|99.00%
|Initial deposit
|20000.00
|Total net profit
|8464.15
|Gross profit
|44632.83
|Gross loss
|-36168.68
|Profit factor
|1.23
|Expected payoff
|17.00
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|21067.12 (42.53%)
|Relative drawdown
|42.53% (21067.12)
|Total trades
|498
|Short positions (won %)
|271 (58.30%)
|Long positions (won %)
|227 (62.11%)
|Profit trades (% of total)
|299 (60.04%)
|Loss trades (% of total)
|199 (39.96%)
|Largest
|profit trade
|2908.39
|loss trade
|-5195.66
|Average
|profit trade
|149.27
|loss trade
|-181.75
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|16 (4402.75)
|consecutive losses (loss in money)
|10 (-19865.84)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|4402.75 (16)
|consecutive loss (count of losses)
|-19865.84 (10)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.02 19:02
|sell
|1
|0.10
|117.76
|122.76
|117.16
|2
|2006.01.02 23:25
|t/p
|1
|0.10
|117.16
|122.76
|117.16
|51.21
|20051.21
|3
|2006.01.05 12:00
|buy
|2
|0.10
|115.98
|110.98
|116.58
|4
|2006.01.06 08:30
|buy
|3
|0.10
|115.66
|110.96
|116.26
|5
|2006.01.06 08:47
|buy
|4
|0.20
|115.34
|110.94
|115.94
|6
|2006.01.06 08:49
|buy
|5
|0.30
|115.03
|110.93
|115.63
|7
|2006.01.06 09:11
|buy
|6
|0.50
|114.72
|110.92
|115.32
|8
|2006.01.06 10:18
|buy
|7
|0.80
|114.40
|110.90
|115.00
|9
|2006.01.08 19:49
|buy
|8
|1.30
|114.09
|110.89
|114.69
|10
|2006.01.08 23:58
|buy
|9
|2.10
|113.77
|110.87
|114.37
|11
|2006.01.09 11:17
|t/p
|9
|2.10
|114.37
|110.87
|114.37
|1126.14
|21177.35
|12
|2006.01.09 11:17
|close
|8
|1.30
|114.37
|110.89
|114.69
|333.41
|21510.76
|13
|2006.01.09 11:17
|close
|7
|0.80
|114.38
|110.90
|115.00
|-4.67
|21506.09
|14
|2006.01.09 11:17
|close
|6
|0.50
|114.38
|110.92
|115.32
|-142.81
|21363.28
|15
|2006.01.09 11:17
|close
|5
|0.30
|114.39
|110.93
|115.63
|-164.36
|21198.92
|16
|2006.01.09 11:17
|close
|4
|0.20
|114.39
|110.94
|115.94
|-163.77
|21035.15
|17
|2006.01.09 11:17
|close
|3
|0.10
|114.40
|110.96
|116.26
|-108.98
|20926.18
|18
|2006.01.09 11:17
|close
|2
|0.10
|114.39
|110.98
|116.58
|-136.67
|20789.51
|19
|2006.01.10 00:00
|buy
|10
|0.10
|114.67
|109.67
|115.27
|20
|2006.01.10 03:06
|buy
|11
|0.10
|114.37
|109.67
|114.97
|21
|2006.01.11 09:50
|buy
|12
|0.20
|114.06
|109.66
|114.66
|22
|2006.01.12 04:10
|buy
|13
|0.30
|113.76
|109.66
|114.36
|23
|2006.01.12 08:42
|buy
|14
|0.50
|113.44
|109.64
|114.04
|24
|2006.01.12 09:28
|t/p
|14
|0.50
|114.04
|109.64
|114.04
|263.07
|21052.58
|25
|2006.01.12 09:28
|close
|13
|0.30
|114.04
|109.66
|114.36
|73.66
|21126.24
|26
|2006.01.12 09:28
|close
|12
|0.20
|114.03
|109.66
|114.66
|1.73
|21127.96
|27
|2006.01.12 09:28
|close
|11
|0.10
|114.05
|109.67
|114.97
|-23.40
|21104.56
|28
|2006.01.12 09:28
|close
|10
|0.10
|114.08
|109.67
|115.27
|-47.06
|21057.50
|29
|2006.01.12 09:28
|buy
|15
|0.10
|114.12
|109.12
|114.72
|30
|2006.01.12 20:01
|t/p
|15
|0.10
|114.72
|109.12
|114.72
|52.30
|21109.80
|31
|2006.01.12 20:01
|sell
|16
|0.10
|114.72
|119.72
|114.12
|32
|2006.01.15 17:45
|t/p
|16
|0.10
|114.12
|119.72
|114.12
|51.08
|21160.88
|33
|2006.01.15 17:45
|buy
|17
|0.10
|114.12
|109.12
|114.72
|34
|2006.01.15 18:50
|buy
|18
|0.10
|113.81
|109.11
|114.41
|35
|2006.01.16 00:34
|t/p
|18
|0.10
|114.41
|109.11
|114.41
|53.60
|21214.49
|36
|2006.01.16 00:34
|close
|17
|0.10
|114.41
|109.12
|114.72
|26.51
|21241.00
|37
|2006.01.16 00:34
|buy
|19
|0.10
|114.44
|109.44
|115.04
|38
|2006.01.16 08:16
|t/p
|19
|0.10
|115.04
|109.44
|115.04
|52.16
|21293.16
|39
|2006.01.16 08:16
|sell
|20
|0.10
|115.04
|120.04
|114.44
|40
|2006.01.17 06:40
|sell
|21
|0.10
|115.35
|120.05
|114.75
|41
|2006.01.17 10:03
|sell
|22
|0.20
|115.65
|120.05
|115.05
|42
|2006.01.18 03:48
|t/p
|22
|0.20
|115.05
|120.05
|115.05
|101.31
|21394.47
|43
|2006.01.18 03:48
|close
|21
|0.10
|115.05
|120.05
|114.75
|24.58
|21419.06
|44
|2006.01.18 03:48
|close
|20
|0.10
|115.04
|120.04
|114.44
|-2.99
|21416.06
|45
|2006.01.18 03:48
|buy
|23
|0.10
|115.03
|110.03
|115.63
|46
|2006.01.19 20:06
|t/p
|23
|0.10
|115.63
|110.03
|115.63
|55.38
|21471.45
|47
|2006.01.19 20:06
|sell
|24
|0.10
|115.63
|120.63
|115.03
|48
|2006.01.20 08:57
|t/p
|24
|0.10
|115.03
|120.63
|115.03
|50.66
|21522.11
|49
|2006.01.20 08:57
|buy
|25
|0.10
|115.03
|110.03
|115.63
|50
|2006.01.22 20:18
|buy
|26
|0.10
|114.72
|110.02
|115.32
|51
|2006.01.23 04:36
|buy
|27
|0.20
|114.41
|110.01
|115.01
|52
|2006.01.24 18:24
|t/p
|27
|0.20
|115.01
|110.01
|115.01
|106.67
|21628.78
|53
|2006.01.24 18:24
|close
|26
|0.10
|115.01
|110.02
|115.32
|27.55
|21656.33
|54
|2006.01.24 18:24
|close
|25
|0.10
|115.00
|110.03
|115.63
|-0.28
|21656.05
|55
|2006.01.24 18:24
|sell
|28
|0.10
|114.99
|119.99
|114.39
|56
|2006.01.25 09:12
|sell
|29
|0.10
|115.29
|119.99
|114.69
|57
|2006.01.25 09:50
|sell
|30
|0.20
|115.60
|120.00
|115.00
|58
|2006.01.25 10:48
|sell
|31
|0.30
|115.91
|120.01
|115.31
|59
|2006.01.26 10:41
|sell
|32
|0.50
|116.22
|120.02
|115.62
|60
|2006.01.26 17:22
|sell
|33
|0.80
|116.53
|120.03
|115.93
|61
|2006.01.27 05:59
|sell
|34
|1.30
|116.84
|120.04
|116.24
|62
|2006.01.27 11:46
|sell
|35
|2.10
|117.15
|120.05
|116.55
|63
|2006.01.30 03:19
|sell
|36
|3.40
|117.46
|120.06
|116.86
|64
|2006.01.30 03:55
|sell
|37
|5.50
|117.76
|120.06
|117.16
|65
|2006.01.31 02:59
|t/p
|37
|5.50
|117.16
|120.06
|117.16
|2734.38
|24390.43
|66
|2006.01.31 02:59
|close
|36
|3.40
|117.16
|120.06
|116.86
|819.74
|25210.16
|67
|2006.01.31 02:59
|close
|35
|2.10
|117.17
|120.05
|116.55
|-98.68
|25111.48
|68
|2006.01.31 02:59
|close
|34
|1.30
|117.18
|120.04
|116.24
|-416.10
|24695.39
|69
|2006.01.31 02:59
|close
|33
|0.80
|117.19
|120.03
|115.93
|-486.45
|24208.93
|70
|2006.01.31 02:59
|close
|32
|0.50
|117.18
|120.02
|115.62
|-432.07
|23776.86
|71
|2006.01.31 02:59
|close
|31
|0.30
|117.19
|120.01
|115.31
|-354.60
|23422.26
|72
|2006.01.31 02:59
|close
|30
|0.20
|117.18
|120.00
|115.00
|-287.62
|23134.64
|73
|2006.01.31 02:59
|close
|29
|0.10
|117.18
|119.99
|114.69
|-170.27
|22964.38
|74
|2006.01.31 02:59
|close
|28
|0.10
|117.19
|119.99
|114.39
|-198.20
|22766.17
|75
|2006.01.31 02:59
|buy
|38
|0.10
|117.18
|112.18
|117.78
|76
|2006.01.31 11:54
|buy
|39
|0.10
|116.87
|112.17
|117.47
|77
|2006.01.31 14:31
|t/p
|39
|0.10
|117.47
|112.17
|117.47
|51.08
|22817.25
|78
|2006.01.31 14:31
|close
|38
|0.10
|117.47
|112.18
|117.78
|24.69
|22841.94
|79
|2006.01.31 14:31
|buy
|40
|0.10
|117.50
|112.50
|118.10
|80
|2006.01.31 15:12
|buy
|41
|0.10
|117.19
|112.49
|117.79
|81
|2006.02.01 11:05
|t/p
|41
|0.10
|117.79
|112.49
|117.79
|52.09
|22894.04
|82
|2006.02.01 11:05
|close
|40
|0.10
|117.80
|112.50
|118.10
|26.63
|22920.67
|83
|2006.02.01 11:05
|sell
|42
|0.10
|117.81
|122.81
|117.21
|84
|2006.02.01 12:38
|sell
|43
|0.10
|118.12
|122.82
|117.52
|85
|2006.02.02 00:44
|sell
|44
|0.20
|118.43
|122.83
|117.83
|86
|2006.02.03 08:32
|sell
|45
|0.30
|118.74
|122.84
|118.14
|87
|2006.02.03 08:58
|sell
|46
|0.50
|119.04
|122.84
|118.44
|88
|2006.02.03 09:16
|sell
|47
|0.80
|119.35
|122.85
|118.75
|89
|2006.02.05 18:26
|t/p
|47
|0.80
|118.75
|122.85
|118.75
|404.21
|23324.88
|90
|2006.02.05 18:26
|close
|46
|0.50
|118.75
|122.84
|118.44
|122.11
|23446.99
|91
|2006.02.05 18:26
|close
|45
|0.30
|118.76
|122.84
|118.14
|-5.05
|23441.94
|92
|2006.02.05 18:27
|close
|44
|0.20
|118.77
|122.83
|117.83
|-60.24
|23381.70
|93
|2006.02.05 18:27
|close
|43
|0.10
|118.78
|122.82
|117.52
|-61.54
|23320.16
|94
|2006.02.05 18:27
|close
|42
|0.10
|118.77
|122.81
|117.21
|-86.81
|23233.34
|95
|2006.02.05 18:27
|buy
|48
|0.10
|118.78
|113.78
|119.38
|96
|2006.02.07 02:42
|buy
|49
|0.10
|118.48
|113.78
|119.08
|97
|2006.02.07 04:03
|buy
|50
|0.20
|118.17
|113.77
|118.77
|98
|2006.02.07 04:30
|buy
|51
|0.30
|117.87
|113.77
|118.47
|99
|2006.02.07 18:35
|buy
|52
|0.50
|117.56
|113.76
|118.16
|100
|2006.02.08 05:34
|t/p
|52
|0.50
|118.16
|113.76
|118.16
|259.71
|23493.06
|101
|2006.02.08 05:34
|close
|51
|0.30
|118.16
|113.77
|118.47
|77.12
|23570.18
|102
|2006.02.08 05:34
|close
|50
|0.20
|118.17
|113.77
|118.77
|2.33
|23572.51
|103
|2006.02.08 05:35
|close
|49
|0.10
|118.18
|113.78
|119.08
|-24.23
|23548.28
|104
|2006.02.08 05:35
|close
|48
|0.10
|118.19
|113.78
|119.38
|-46.43
|23501.86
|105
|2006.02.08 05:35
|buy
|53
|0.10
|118.22
|113.22
|118.82
|106
|2006.02.09 12:53
|t/p
|53
|0.10
|118.82
|113.22
|118.82
|53.99
|23555.85
|107
|2006.02.09 12:53
|sell
|54
|0.10
|118.82
|123.82
|118.22
|108
|2006.02.10 00:23
|t/p
|54
|0.10
|118.22
|123.82
|118.22
|49.25
|23605.10
|109
|2006.02.10 00:23
|buy
|55
|0.10
|118.22
|113.22
|118.82
|110
|2006.02.10 00:39
|buy
|56
|0.10
|117.91
|113.21
|118.51
|111
|2006.02.10 02:43
|buy
|57
|0.20
|117.60
|113.20
|118.20
|112
|2006.02.10 08:47
|buy
|58
|0.30
|117.29
|113.19
|117.89
|113
|2006.02.10 09:00
|buy
|59
|0.50
|116.98
|113.18
|117.58
|114
|2006.02.10 10:32
|t/p
|59
|0.50
|117.58
|113.18
|117.58
|255.15
|23860.25
|115
|2006.02.10 10:32
|close
|58
|0.30
|117.58
|113.19
|117.89
|73.99
|23934.24
|116
|2006.02.10 10:32
|close
|57
|0.20
|117.59
|113.20
|118.20
|-1.70
|23932.54
|117
|2006.02.10 10:32
|close
|56
|0.10
|117.60
|113.21
|118.51
|-26.36
|23906.18
|118
|2006.02.10 10:32
|close
|55
|0.10
|117.62
|113.22
|118.82
|-51.01
|23855.17
|119
|2006.02.10 10:32
|buy
|60
|0.10
|117.63
|112.63
|118.23
|120
|2006.02.13 05:12
|t/p
|60
|0.10
|118.23
|112.63
|118.23
|51.91
|23907.09
|121
|2006.02.13 05:12
|sell
|61
|0.10
|118.23
|123.23
|117.63
|122
|2006.02.13 10:37
|t/p
|61
|0.10
|117.63
|123.23
|117.63
|51.01
|23958.10
|123
|2006.02.13 10:37
|sell
|62
|0.10
|117.61
|122.61
|117.01
|124
|2006.02.15 10:14
|t/p
|62
|0.10
|117.01
|122.61
|117.01
|48.30
|24006.40
|125
|2006.02.15 10:14
|buy
|63
|0.10
|116.99
|111.99
|117.59
|126
|2006.02.15 10:46
|t/p
|63
|0.10
|117.59
|111.99
|117.59
|51.02
|24057.42
|127
|2006.02.15 10:46
|sell
|64
|0.10
|117.59
|122.59
|116.99
|128
|2006.02.15 11:36
|sell
|65
|0.10
|117.90
|122.60
|117.30
|129
|2006.02.16 08:25
|sell
|66
|0.20
|118.21
|122.61
|117.61
|130
|2006.02.16 16:17
|t/p
|66
|0.20
|117.61
|122.61
|117.61
|102.04
|24159.46
|131
|2006.02.16 16:17
|close
|65
|0.10
|117.60
|122.60
|117.30
|21.02
|24180.48
|132
|2006.02.16 16:17
|close
|64
|0.10
|117.59
|122.59
|116.99
|-4.49
|24175.99
|133
|2006.02.16 16:17
|buy
|67
|0.10
|117.60
|112.60
|118.20
|134
|2006.02.16 21:00
|t/p
|67
|0.10
|118.20
|112.60
|118.20
|50.76
|24226.75
|135
|2006.02.16 21:00
|sell
|68
|0.10
|118.20
|123.20
|117.60
|136
|2006.02.17 06:18
|sell
|69
|0.10
|118.52
|123.22
|117.92
|137
|2006.02.17 07:59
|sell
|70
|0.20
|118.84
|123.24
|118.24
|138
|2006.02.17 11:20
|t/p
|70
|0.20
|118.24
|123.24
|118.24
|101.49
|24328.24
|139
|2006.02.17 11:20
|close
|69
|0.10
|118.24
|123.22
|117.92
|23.68
|24351.92
|140
|2006.02.17 11:20
|close
|68
|0.10
|118.23
|123.20
|117.60
|-4.04
|24347.88
|141
|2006.02.17 11:20
|sell
|71
|0.10
|118.22
|123.22
|117.62
|142
|2006.02.17 12:32
|sell
|72
|0.10
|118.53
|123.23
|117.93
|143
|2006.02.19 21:52
|t/p
|72
|0.10
|117.93
|123.23
|117.93
|50.88
|24398.76
|144
|2006.02.19 21:52
|close
|71
|0.10
|117.93
|123.22
|117.62
|24.59
|24423.35
|145
|2006.02.19 21:52
|buy
|73
|0.10
|117.94
|112.94
|118.54
|146
|2006.02.20 21:18
|t/p
|73
|0.10
|118.54
|112.94
|118.54
|51.78
|24475.14
|147
|2006.02.20 21:18
|sell
|74
|0.10
|118.54
|123.54
|117.94
|148
|2006.02.21 06:38
|sell
|75
|0.10
|118.85
|123.55
|118.25
|149
|2006.02.22 22:25
|t/p
|75
|0.10
|118.25
|123.55
|118.25
|49.24
|24524.38
|150
|2006.02.22 22:25
|close
|74
|0.10
|118.25
|123.54
|117.94
|21.53
|24545.91
|151
|2006.02.22 22:25
|buy
|76
|0.10
|118.26
|113.26
|118.86
|152
|2006.02.22 23:30
|buy
|77
|0.10
|117.95
|113.25
|118.55
|153
|2006.02.22 23:47
|buy
|78
|0.20
|117.65
|113.25
|118.25
|154
|2006.02.23 03:39
|buy
|79
|0.30
|117.34
|113.24
|117.94
|155
|2006.02.23 05:53
|buy
|80
|0.50
|117.02
|113.22
|117.62
|156
|2006.02.23 19:17
|buy
|81
|0.80
|116.70
|113.20
|117.30
|157
|2006.02.27 17:10
|buy
|82
|1.30
|116.07
|112.87
|116.67
|158
|2006.02.28 14:07
|buy
|83
|2.10
|115.76
|112.86
|116.36
|159
|2006.03.02 08:04
|t/p
|83
|2.10
|116.36
|112.86
|116.36
|1180.67
|25726.58
|160
|2006.03.02 08:04
|close
|82
|1.30
|116.36
|112.87
|116.67
|399.68
|26126.26
|161
|2006.03.02 08:04
|close
|81
|0.80
|116.37
|113.20
|117.30
|-161.65
|25964.61
|162
|2006.03.02 08:04
|close
|80
|0.50
|116.38
|113.22
|117.62
|-234.20
|25730.41
|163
|2006.03.02 08:04
|close
|79
|0.30
|116.39
|113.24
|117.94
|-220.42
|25510.00
|164
|2006.03.02 08:04
|close
|78
|0.20
|116.40
|113.25
|118.25
|-191.49
|25318.51
|165
|2006.03.02 08:04
|close
|77
|0.10
|116.39
|113.25
|118.55
|-122.39
|25196.12
|166
|2006.03.02 08:04
|close
|76
|0.10
|116.38
|113.26
|118.86
|-149.89
|25046.23
|167
|2006.03.02 08:04
|sell
|84
|0.10
|116.39
|121.39
|115.79
|168
|2006.03.02 16:18
|t/p
|84
|0.10
|115.79
|121.39
|115.79
|51.82
|25098.05
|169
|2006.03.02 16:18
|sell
|85
|0.10
|115.77
|120.77
|115.17
|170
|2006.03.02 19:13
|sell
|86
|0.10
|116.08
|120.78
|115.48
|171
|2006.03.02 19:54
|sell
|87
|0.20
|116.39
|120.79
|115.79
|172
|2006.03.03 10:06
|sell
|88
|0.30
|116.70
|120.80
|116.10
|173
|2006.03.05 18:32
|t/p
|88
|0.30
|116.10
|120.80
|116.10
|155.04
|25253.09
|174
|2006.03.05 18:32
|close
|87
|0.20
|116.10
|120.79
|115.79
|46.97
|25300.05
|175
|2006.03.05 18:32
|close
|86
|0.10
|116.09
|120.78
|115.48
|-2.36
|25297.70
|176
|2006.03.05 18:32
|close
|85
|0.10
|116.08
|120.77
|115.17
|-28.21
|25269.49
|177
|2006.03.05 18:32
|buy
|89
|0.10
|116.07
|111.07
|116.67
|178
|2006.03.05 21:27
|t/p
|89
|0.10
|116.67
|111.07
|116.67
|51.43
|25320.92
|179
|2006.03.05 21:27
|sell
|90
|0.10
|116.67
|121.67
|116.07
|180
|2006.03.05 22:34
|sell
|91
|0.10
|116.98
|121.68
|116.38
|181
|2006.03.06 07:42
|sell
|92
|0.20
|117.29
|121.69
|116.69
|182
|2006.03.06 12:56
|sell
|93
|0.30
|117.60
|121.70
|117.00
|183
|2006.03.07 03:31
|sell
|94
|0.50
|117.90
|121.70
|117.30
|184
|2006.03.09 00:50
|sell
|95
|0.80
|118.21
|121.71
|117.61
|185
|2006.03.09 03:21
|t/p
|95
|0.80
|117.61
|121.71
|117.61
|408.13
|25729.05
|186
|2006.03.09 03:21
|close
|94
|0.50
|117.61
|121.70
|117.30
|93.37
|25822.42
|187
|2006.03.09 03:21
|close
|93
|0.30
|117.60
|121.70
|117.00
|-22.44
|25799.98
|188
|2006.03.09 03:21
|close
|92
|0.20
|117.59
|121.69
|116.69
|-65.98
|25734.00
|189
|2006.03.09 03:21
|close
|91
|0.10
|117.58
|121.68
|116.38
|-60.01
|25674.00
|190
|2006.03.09 03:21
|close
|90
|0.10
|117.59
|121.67
|116.07
|-87.22
|25586.78
|191
|2006.03.09 03:21
|buy
|96
|0.10
|117.58
|112.58
|118.18
|192
|2006.03.09 05:18
|buy
|97
|0.10
|117.27
|112.57
|117.87
|193
|2006.03.09 11:23
|t/p
|97
|0.10
|117.87
|112.57
|117.87
|50.90
|25637.68
|194
|2006.03.09 11:23
|close
|96
|0.10
|117.87
|112.58
|118.18
|24.60
|25662.28
|195
|2006.03.09 11:23
|buy
|98
|0.10
|117.88
|112.88
|118.48
|196
|2006.03.09 20:02
|t/p
|98
|0.10
|118.48
|112.88
|118.48
|50.64
|25712.92
|197
|2006.03.09 20:02
|sell
|99
|0.10
|118.48
|123.48
|117.88
|198
|2006.03.10 09:23
|sell
|100
|0.10
|118.79
|123.49
|118.19
|199
|2006.03.10 09:37
|sell
|101
|0.20
|119.10
|123.50
|118.50
|200
|2006.03.13 19:52
|t/p
|101
|0.20
|118.50
|123.50
|118.50
|98.28
|25811.20
|201
|2006.03.13 19:52
|close
|100
|0.10
|118.50
|123.49
|118.19
|22.97
|25834.17
|202
|2006.03.13 19:52
|close
|99
|0.10
|118.49
|123.48
|117.88
|-3.83
|25830.34
|203
|2006.03.13 19:52
|buy
|102
|0.10
|118.50
|113.50
|119.10
|204
|2006.03.14 08:24
|buy
|103
|0.10
|118.19
|113.49
|118.79
|205
|2006.03.14 09:44
|buy
|104
|0.20
|117.88
|113.48
|118.48
|206
|2006.03.14 10:29
|buy
|105
|0.30
|117.57
|113.47
|118.17
|207
|2006.03.15 09:12
|buy
|106
|0.50
|117.26
|113.46
|117.86
|208
|2006.03.15 23:49
|t/p
|106
|0.50
|117.86
|113.46
|117.86
|254.52
|26084.86
|209
|2006.03.15 23:49
|close
|105
|0.30
|117.87
|113.47
|118.17
|79.85
|26164.71
|210
|2006.03.15 23:49
|close
|104
|0.20
|117.86
|113.48
|118.48
|-1.06
|26163.65
|211
|2006.03.15 23:49
|close
|103
|0.10
|117.87
|113.49
|118.79
|-25.99
|26137.67
|212
|2006.03.15 23:49
|close
|102
|0.10
|117.86
|113.50
|119.10
|-51.97
|26085.70
|213
|2006.03.15 23:49
|sell
|107
|0.10
|117.87
|122.87
|117.27
|214
|2006.03.16 08:41
|t/p
|107
|0.10
|117.27
|122.87
|117.27
|46.67
|26132.37
|215
|2006.03.16 08:41
|sell
|108
|0.10
|117.25
|122.25
|116.65
|216
|2006.03.17 00:02
|t/p
|108
|0.10
|116.65
|122.25
|116.65
|49.94
|26182.31
|217
|2006.03.17 00:02
|buy
|109
|0.10
|116.65
|111.65
|117.25
|218
|2006.03.17 04:36
|buy
|110
|0.10
|116.34
|111.64
|116.94
|219
|2006.03.17 08:10
|buy
|111
|0.20
|116.03
|111.63
|116.63
|220
|2006.03.17 08:49
|buy
|112
|0.30
|115.73
|111.63
|116.33
|221
|2006.03.19 20:39
|t/p
|112
|0.30
|116.33
|111.63
|116.33
|154.73
|26337.04
|222
|2006.03.19 20:39
|close
|111
|0.20
|116.33
|111.63
|116.63
|51.58
|26388.62
|223
|2006.03.19 20:40
|close
|110
|0.10
|116.32
|111.64
|116.94
|-1.72
|26386.90
|224
|2006.03.19 20:40
|close
|109
|0.10
|116.34
|111.65
|117.25
|-26.65
|26360.25
|225
|2006.03.19 20:40
|sell
|113
|0.10
|116.33
|121.33
|115.73
|226
|2006.03.20 08:53
|t/p
|113
|0.10
|115.73
|121.33
|115.73
|50.34
|26410.60
|227
|2006.03.20 08:53
|sell
|114
|0.10
|115.67
|120.67
|115.07
|228
|2006.03.20 09:48
|sell
|115
|0.10
|115.98
|120.68
|115.38
|229
|2006.03.20 10:06
|sell
|116
|0.20
|116.29
|120.69
|115.69
|230
|2006.03.20 21:46
|sell
|117
|0.30
|116.60
|120.70
|116.00
|231
|2006.03.21 06:03
|sell
|118
|0.50
|116.90
|120.70
|116.30
|232
|2006.03.21 08:33
|t/p
|118
|0.50
|116.30
|120.70
|116.30
|257.95
|26668.55
|233
|2006.03.21 08:33
|close
|117
|0.30
|116.30
|120.70
|116.00
|72.90
|26741.45
|234
|2006.03.21 08:33
|close
|116
|0.20
|116.29
|120.69
|115.69
|-2.99
|26738.46
|235
|2006.03.21 08:33
|close
|115
|0.10
|116.28
|120.68
|115.38
|-27.30
|26711.16
|236
|2006.03.21 08:33
|close
|114
|0.10
|116.27
|120.67
|115.07
|-53.10
|26658.06
|237
|2006.03.21 08:33
|sell
|119
|0.10
|116.26
|121.26
|115.66
|238
|2006.03.21 08:45
|sell
|120
|0.10
|116.57
|121.27
|115.97
|239
|2006.03.21 09:47
|sell
|121
|0.20
|116.87
|121.27
|116.27
|240
|2006.03.21 11:58
|sell
|122
|0.30
|117.18
|121.28
|116.58
|241
|2006.03.22 10:26
|t/p
|122
|0.30
|116.58
|121.28
|116.58
|149.93
|26808.00
|242
|2006.03.22 10:26
|close
|121
|0.20
|116.57
|121.27
|116.27
|48.48
|26856.47
|243
|2006.03.22 10:26
|close
|120
|0.10
|116.58
|121.27
|115.97
|-2.36
|26854.12
|244
|2006.03.22 10:26
|close
|119
|0.10
|116.59
|121.26
|115.66
|-29.80
|26824.32
|245
|2006.03.22 10:26
|sell
|123
|0.10
|116.58
|121.58
|115.98
|246
|2006.03.22 13:51
|sell
|124
|0.10
|116.89
|121.59
|116.29
|247
|2006.03.23 01:15
|sell
|125
|0.20
|117.20
|121.60
|116.60
|248
|2006.03.23 10:28
|sell
|126
|0.30
|117.51
|121.61
|116.91
|249
|2006.03.23 14:11
|sell
|127
|0.50
|117.82
|121.62
|117.22
|250
|2006.03.24 03:13
|sell
|128
|0.80
|118.12
|121.62
|117.52
|251
|2006.03.24 09:11
|sell
|129
|1.30
|118.43
|121.63
|117.83
|252
|2006.03.24 10:13
|t/p
|129
|1.30
|117.83
|121.63
|117.83
|661.97
|27486.29
|253
|2006.03.24 10:13
|close
|128
|0.80
|117.83
|121.62
|117.52
|196.89
|27683.18
|254
|2006.03.24 10:13
|close
|127
|0.50
|117.82
|121.62
|117.22
|-7.48
|27675.70
|255
|2006.03.24 10:13
|close
|126
|0.30
|117.81
|121.61
|116.91
|-80.88
|27594.82
|256
|2006.03.24 10:13
|close
|125
|0.20
|117.80
|121.60
|116.60
|-104.86
|27489.96
|257
|2006.03.24 10:13
|close
|124
|0.10
|117.81
|121.59
|116.29
|-84.07
|27405.89
|258
|2006.03.24 10:13
|close
|123
|0.10
|117.81
|121.58
|115.98
|-110.39
|27295.49
|259
|2006.03.24 10:13
|sell
|130
|0.10
|117.80
|122.80
|117.20
|260
|2006.03.26 19:48
|t/p
|130
|0.10
|117.20
|122.80
|117.20
|51.20
|27346.69
|261
|2006.03.26 19:48
|buy
|131
|0.10
|117.19
|112.19
|117.79
|262
|2006.03.26 20:04
|buy
|132
|0.10
|116.88
|112.18
|117.48
|263
|2006.03.26 22:10
|buy
|133
|0.20
|116.57
|112.17
|117.17
|264
|2006.03.27 19:12
|buy
|134
|0.30
|116.26
|112.16
|116.86
|265
|2006.03.27 20:19
|t/p
|134
|0.30
|116.86
|112.16
|116.86
|154.01
|27500.70
|266
|2006.03.27 20:19
|close
|133
|0.20
|116.87
|112.17
|117.17
|53.67
|27554.37
|267
|2006.03.27 20:19
|close
|132
|0.10
|116.86
|112.18
|117.48
|-0.55
|27553.83
|268
|2006.03.27 20:19
|close
|131
|0.10
|116.85
|112.19
|117.79
|-27.94
|27525.89
|269
|2006.03.27 20:19
|buy
|135
|0.10
|116.90
|111.90
|117.50
|270
|2006.03.28 14:22
|t/p
|135
|0.10
|117.50
|111.90
|117.50
|52.22
|27578.12
|271
|2006.03.28 14:22
|sell
|136
|0.10
|117.50
|122.50
|116.90
|272
|2006.03.28 14:35
|sell
|137
|0.10
|117.81
|122.51
|117.21
|273
|2006.03.29 09:02
|sell
|138
|0.20
|118.12
|122.52
|117.52
|274
|2006.03.29 13:14
|t/p
|138
|0.20
|117.52
|122.52
|117.52
|102.11
|27680.23
|275
|2006.03.29 13:14
|close
|137
|0.10
|117.52
|122.51
|117.21
|23.18
|27703.41
|276
|2006.03.29 13:14
|close
|136
|0.10
|117.53
|122.50
|116.90
|-4.05
|27699.36
|277
|2006.03.29 13:14
|sell
|139
|0.10
|117.52
|122.52
|116.92
|278
|2006.03.29 14:58
|sell
|140
|0.10
|117.83
|122.53
|117.23
|279
|2006.03.30 09:32
|t/p
|140
|0.10
|117.23
|122.53
|117.23
|46.69
|27746.06
|280
|2006.03.30 09:32
|close
|139
|0.10
|117.23
|122.52
|116.92
|20.25
|27766.31
|281
|2006.03.30 09:32
|buy
|141
|0.10
|117.22
|112.22
|117.82
|282
|2006.03.31 08:10
|t/p
|141
|0.10
|117.82
|112.22
|117.82
|52.09
|27818.40
|283
|2006.03.31 08:10
|sell
|142
|0.10
|117.82
|122.82
|117.22
|284
|2006.03.31 10:03
|sell
|143
|0.10
|118.12
|122.82
|117.52
|285
|2006.03.31 11:50
|t/p
|143
|0.10
|117.52
|122.82
|117.52
|51.06
|27869.46
|286
|2006.03.31 11:50
|close
|142
|0.10
|117.52
|122.82
|117.22
|25.53
|27894.99
|287
|2006.03.31 11:50
|sell
|144
|0.10
|117.49
|122.49
|116.89
|288
|2006.04.02 19:50
|sell
|145
|0.10
|117.79
|122.49
|117.19
|289
|2006.04.02 20:30
|sell
|146
|0.20
|118.10
|122.50
|117.50
|290
|2006.04.03 00:34
|sell
|147
|0.30
|118.40
|122.50
|117.80
|291
|2006.04.03 03:09
|sell
|148
|0.50
|118.71
|122.51
|118.11
|292
|2006.04.03 10:01
|t/p
|148
|0.50
|118.11
|122.51
|118.11
|254.00
|28148.99
|293
|2006.04.03 10:01
|close
|147
|0.30
|118.11
|122.50
|117.80
|73.66
|28222.65
|294
|2006.04.03 10:01
|close
|146
|0.20
|118.10
|122.50
|117.50
|-2.99
|28219.66
|295
|2006.04.03 10:01
|close
|145
|0.10
|118.09
|122.49
|117.19
|-26.90
|28192.76
|296
|2006.04.03 10:01
|close
|144
|0.10
|118.09
|122.49
|116.89
|-52.31
|28140.46
|297
|2006.04.03 10:01
|sell
|149
|0.10
|118.07
|123.07
|117.47
|298
|2006.04.04 04:00
|t/p
|149
|0.10
|117.47
|123.07
|117.47
|49.58
|28190.04
|299
|2006.04.04 04:00
|buy
|150
|0.10
|117.46
|112.46
|118.06
|300
|2006.04.04 21:27
|buy
|151
|0.10
|117.15
|112.45
|117.75
|301
|2006.04.04 23:46
|buy
|152
|0.20
|116.84
|112.44
|117.44
|302
|2006.04.05 05:32
|t/p
|152
|0.20
|117.44
|112.44
|117.44
|104.50
|28294.54
|303
|2006.04.05 05:32
|close
|151
|0.10
|117.45
|112.45
|117.75
|26.70
|28321.25
|304
|2006.04.05 05:32
|close
|150
|0.10
|117.46
|112.46
|118.06
|1.16
|28322.41
|305
|2006.04.05 05:32
|buy
|153
|0.10
|117.49
|112.49
|118.09
|306
|2006.04.07 11:14
|t/p
|153
|0.10
|118.09
|112.49
|118.09
|55.47
|28377.88
|307
|2006.04.07 11:14
|sell
|154
|0.10
|118.09
|123.09
|117.49
|308
|2006.04.10 05:27
|sell
|155
|0.10
|118.40
|123.10
|117.80
|309
|2006.04.11 07:17
|sell
|156
|0.20
|118.71
|123.11
|118.11
|310
|2006.04.11 19:56
|t/p
|156
|0.20
|118.11
|123.11
|118.11
|101.60
|28479.48
|311
|2006.04.11 19:56
|close
|155
|0.10
|118.11
|123.10
|117.80
|23.05
|28502.53
|312
|2006.04.11 19:56
|close
|154
|0.10
|118.10
|123.09
|117.49
|-3.84
|28498.69
|313
|2006.04.11 19:56
|buy
|157
|0.10
|118.11
|113.11
|118.71
|314
|2006.04.13 08:36
|t/p
|157
|0.10
|118.71
|113.11
|118.71
|55.20
|28553.89
|315
|2006.04.13 08:36
|sell
|158
|0.10
|118.71
|123.71
|118.11
|316
|2006.04.16 21:18
|t/p
|158
|0.10
|118.11
|123.71
|118.11
|49.30
|28603.19
|317
|2006.04.16 21:18
|buy
|159
|0.10
|118.11
|113.11
|118.71
|318
|2006.04.17 08:21
|buy
|160
|0.10
|117.80
|113.10
|118.40
|319
|2006.04.18 14:00
|buy
|161
|0.20
|117.49
|113.09
|118.09
|320
|2006.04.18 16:50
|buy
|162
|0.30
|117.18
|113.08
|117.78
|321
|2006.04.18 18:53
|buy
|163
|0.50
|116.87
|113.07
|117.47
|322
|2006.04.19 08:39
|t/p
|163
|0.50
|117.47
|113.07
|117.47
|261.20
|28864.39
|323
|2006.04.19 08:39
|close
|162
|0.30
|117.47
|113.08
|117.78
|77.55
|28941.95
|324
|2006.04.19 08:39
|close
|161
|0.20
|117.46
|113.09
|118.09
|-2.78
|28939.17
|325
|2006.04.19 08:39
|close
|160
|0.10
|117.46
|113.10
|118.40
|-26.62
|28912.55
|326
|2006.04.19 08:39
|close
|159
|0.10
|117.45
|113.11
|118.71
|-52.70
|28859.85
|327
|2006.04.19 08:39
|sell
|164
|0.10
|117.46
|122.46
|116.86
|328
|2006.04.19 09:22
|sell
|165
|0.10
|117.76
|122.46
|117.16
|329
|2006.04.19 15:39
|t/p
|165
|0.10
|117.16
|122.46
|117.16
|51.21
|28911.06
|330
|2006.04.19 15:39
|close
|164
|0.10
|117.16
|122.46
|116.86
|25.61
|28936.67
|331
|2006.04.19 15:39
|sell
|166
|0.10
|117.13
|122.13
|116.53
|332
|2006.04.19 18:46
|sell
|167
|0.10
|117.43
|122.13
|116.83
|333
|2006.04.20 04:36
|sell
|168
|0.20
|117.74
|122.14
|117.14
|334
|2006.04.21 05:21
|t/p
|168
|0.20
|117.14
|122.14
|117.14
|99.45
|29036.12
|335
|2006.04.21 05:21
|close
|167
|0.10
|117.14
|122.13
|116.83
|18.78
|29054.89
|336
|2006.04.21 05:21
|close
|166
|0.10
|117.15
|122.13
|116.53
|-7.69
|29047.20
|337
|2006.04.21 05:21
|sell
|169
|0.10
|117.14
|122.14
|116.54
|338
|2006.04.23 17:00
|t/p
|169
|0.10
|116.54
|122.14
|116.54
|51.92
|29099.12
|339
|2006.04.23 17:00
|buy
|170
|0.10
|115.57
|110.57
|116.17
|340
|2006.04.24 02:52
|buy
|171
|0.10
|115.26
|110.56
|115.86
|341
|2006.04.24 03:37
|buy
|172
|0.20
|114.95
|110.55
|115.55
|342
|2006.04.24 12:17
|buy
|173
|0.30
|114.65
|110.55
|115.25
|343
|2006.04.24 14:11
|buy
|174
|0.50
|114.34
|110.54
|114.94
|344
|2006.04.25 10:24
|t/p
|174
|0.50
|114.94
|110.54
|114.94
|266.83
|29365.95
|345
|2006.04.25 10:24
|close
|173
|0.30
|114.94
|110.55
|115.25
|79.18
|29445.14
|346
|2006.04.25 10:24
|close
|172
|0.20
|114.93
|110.55
|115.55
|-1.15
|29443.98
|347
|2006.04.25 10:24
|close
|171
|0.10
|114.94
|110.56
|115.86
|-26.68
|29417.31
|348
|2006.04.25 10:24
|close
|170
|0.10
|114.93
|110.57
|116.17
|-53.36
|29363.95
|349
|2006.04.25 10:24
|sell
|175
|0.10
|114.94
|119.94
|114.34
|350
|2006.04.26 04:40
|sell
|176
|0.10
|115.25
|119.95
|114.65
|351
|2006.04.26 12:11
|t/p
|176
|0.10
|114.65
|119.95
|114.65
|52.33
|29416.28
|352
|2006.04.26 12:11
|close
|175
|0.10
|114.65
|119.94
|114.34
|23.79
|29440.07
|353
|2006.04.26 12:11
|sell
|177
|0.10
|114.64
|119.64
|114.04
|354
|2006.04.27 08:03
|sell
|178
|0.10
|114.95
|119.65
|114.35
|355
|2006.04.27 10:07
|t/p
|178
|0.10
|114.35
|119.65
|114.35
|52.47
|29492.54
|356
|2006.04.27 10:07
|close
|177
|0.10
|114.35
|119.64
|114.04
|20.87
|29513.41
|357
|2006.04.27 10:07
|buy
|179
|0.10
|114.32
|109.32
|114.92
|358
|2006.04.27 10:47
|buy
|180
|0.10
|114.01
|109.31
|114.61
|359
|2006.04.28 12:05
|buy
|181
|0.20
|113.70
|109.30
|114.30
|360
|2006.04.30 22:13
|buy
|182
|0.30
|113.40
|109.30
|114.00
|361
|2006.04.30 22:37
|buy
|183
|0.50
|113.09
|109.29
|113.69
|362
|2006.05.01 08:54
|buy
|184
|0.80
|112.78
|109.28
|113.38
|363
|2006.05.01 09:10
|buy
|185
|1.30
|112.47
|109.27
|113.07
|364
|2006.05.01 11:35
|t/p
|185
|1.30
|113.07
|109.27
|113.07
|689.77
|30203.18
|365
|2006.05.01 11:35
|close
|184
|0.80
|113.08
|109.28
|113.38
|212.24
|30415.42
|366
|2006.05.01 11:35
|close
|183
|0.50
|113.09
|109.29
|113.69
|5.82
|30421.25
|367
|2006.05.01 11:35
|close
|182
|0.30
|113.10
|109.30
|114.00
|-76.09
|30345.16
|368
|2006.05.01 11:35
|close
|181
|0.20
|113.09
|109.30
|114.30
|-105.55
|30239.61
|369
|2006.05.01 11:35
|close
|180
|0.10
|113.08
|109.31
|114.61
|-79.91
|30159.70
|370
|2006.05.01 11:35
|close
|179
|0.10
|113.09
|109.32
|114.92
|-106.43
|30053.27
|371
|2006.05.01 11:35
|buy
|186
|0.10
|113.11
|108.11
|113.71
|372
|2006.05.01 19:42
|t/p
|186
|0.10
|113.71
|108.11
|113.71
|52.77
|30106.04
|373
|2006.05.01 19:42
|sell
|187
|0.10
|113.71
|118.71
|113.11
|374
|2006.05.02 02:57
|sell
|188
|0.10
|114.01
|118.71
|113.41
|375
|2006.05.02 05:19
|t/p
|188
|0.10
|113.41
|118.71
|113.41
|52.91
|30158.95
|376
|2006.05.02 05:19
|close
|187
|0.10
|113.41
|118.71
|113.11
|24.95
|30183.90
|377
|2006.05.02 05:19
|sell
|189
|0.10
|113.40
|118.40
|112.80
|378
|2006.05.02 07:13
|sell
|190
|0.10
|113.71
|118.41
|113.11
|379
|2006.05.02 14:48
|t/p
|190
|0.10
|113.11
|118.41
|113.11
|53.05
|30236.95
|380
|2006.05.02 14:48
|close
|189
|0.10
|113.11
|118.40
|112.80
|25.64
|30262.59
|381
|2006.05.02 14:48
|sell
|191
|0.10
|113.11
|118.11
|112.51
|382
|2006.05.02 17:44
|sell
|192
|0.10
|113.42
|118.12
|112.82
|383
|2006.05.03 13:43
|sell
|193
|0.20
|113.73
|118.13
|113.13
|384
|2006.05.04 00:25
|sell
|194
|0.30
|114.04
|118.14
|113.44
|385
|2006.05.04 11:02
|t/p
|194
|0.30
|113.44
|118.14
|113.44
|158.67
|30421.26
|386
|2006.05.04 11:02
|close
|193
|0.20
|113.44
|118.13
|113.13
|42.15
|30463.42
|387
|2006.05.04 11:02
|close
|192
|0.10
|113.43
|118.12
|112.82
|-6.86
|30456.55
|388
|2006.05.04 11:02
|close
|191
|0.10
|113.42
|118.11
|112.51
|-33.31
|30423.24
|389
|2006.05.04 11:02
|sell
|195
|0.10
|113.41
|118.41
|112.81
|390
|2006.05.04 13:44
|sell
|196
|0.10
|113.72
|118.42
|113.12
|391
|2006.05.05 09:07
|t/p
|196
|0.10
|113.12
|118.42
|113.12
|51.54
|30474.78
|392
|2006.05.05 09:07
|close
|195
|0.10
|113.12
|118.41
|112.81
|24.14
|30498.93
|393
|2006.05.05 09:07
|buy
|197
|0.10
|113.12
|108.12
|113.72
|394
|2006.05.05 09:17
|buy
|198
|0.10
|112.81
|108.11
|113.41
|395
|2006.05.05 10:14
|buy
|199
|0.20
|112.51
|108.11
|113.11
|396
|2006.05.07 17:00
|buy
|200
|0.30
|112.03
|107.93
|112.63
|397
|2006.05.07 21:02
|buy
|201
|0.50
|111.72
|107.92
|112.32
|398
|2006.05.08 03:13
|buy
|202
|0.80
|111.41
|107.91
|112.01
|399
|2006.05.08 04:18
|buy
|203
|1.30
|111.10
|107.90
|111.70
|400
|2006.05.08 14:48
|t/p
|203
|1.30
|111.70
|107.90
|111.70
|698.30
|31197.23
|401
|2006.05.08 14:48
|close
|202
|0.80
|111.70
|107.91
|112.01
|207.70
|31404.93
|402
|2006.05.08 14:48
|close
|201
|0.50
|111.71
|107.92
|112.32
|1.34
|31406.27
|403
|2006.05.08 14:48
|close
|200
|0.30
|111.70
|107.93
|112.63
|-85.14
|31321.13
|404
|2006.05.08 14:48
|close
|199
|0.20
|111.71
|108.11
|113.11
|-140.90
|31180.23
|405
|2006.05.08 14:49
|close
|198
|0.10
|111.70
|108.11
|113.41
|-98.21
|31082.02
|406
|2006.05.08 14:49
|close
|197
|0.10
|111.69
|108.12
|113.72
|-126.87
|30955.16
|407
|2006.05.08 14:49
|buy
|204
|0.10
|111.72
|106.72
|112.32
|408
|2006.05.08 20:30
|buy
|205
|0.10
|111.41
|106.71
|112.01
|409
|2006.05.09 10:07
|buy
|206
|0.20
|111.10
|106.70
|111.70
|410
|2006.05.10 02:48
|buy
|207
|0.30
|110.78
|106.68
|111.38
|411
|2006.05.10 05:26
|buy
|208
|0.50
|110.48
|106.68
|111.08
|412
|2006.05.10 14:44
|buy
|209
|0.80
|110.17
|106.67
|110.77
|413
|2006.05.10 18:48
|t/p
|209
|0.80
|110.77
|106.67
|110.77
|433.33
|31388.49
|414
|2006.05.10 18:48
|close
|208
|0.50
|110.77
|106.68
|111.08
|130.90
|31519.39
|415
|2006.05.10 18:48
|close
|207
|0.30
|110.75
|106.68
|111.38
|-8.13
|31511.26
|416
|2006.05.10 18:49
|close
|206
|0.20
|110.76
|106.70
|111.70
|-59.06
|31452.20
|417
|2006.05.10 18:50
|close
|205
|0.10
|110.77
|106.71
|112.01
|-55.45
|31396.75
|418
|2006.05.10 18:50
|close
|204
|0.10
|110.76
|106.72
|112.32
|-84.34
|31312.41
|419
|2006.05.10 18:50
|buy
|210
|0.10
|110.79
|105.79
|111.39
|420
|2006.05.10 21:18
|t/p
|210
|0.10
|111.39
|105.79
|111.39
|53.86
|31366.27
|421
|2006.05.10 21:18
|sell
|211
|0.10
|111.40
|116.40
|110.80
|422
|2006.05.11 08:30
|t/p
|211
|0.10
|110.80
|116.40
|110.80
|49.67
|31415.94
|423
|2006.05.11 08:30
|sell
|212
|0.10
|110.76
|115.76
|110.16
|424
|2006.05.11 09:02
|sell
|213
|0.10
|111.07
|115.77
|110.47
|425
|2006.05.11 11:26
|t/p
|213
|0.10
|110.47
|115.77
|110.47
|54.31
|31470.25
|426
|2006.05.11 11:26
|close
|212
|0.10
|110.47
|115.76
|110.16
|26.25
|31496.50
|427
|2006.05.11 11:27
|sell
|214
|0.10
|110.46
|115.46
|109.86
|428
|2006.05.12 03:25
|t/p
|214
|0.10
|109.86
|115.46
|109.86
|53.11
|31549.61
|429
|2006.05.12 03:25
|buy
|215
|0.10
|109.86
|104.86
|110.46
|430
|2006.05.12 05:04
|buy
|216
|0.10
|109.55
|104.85
|110.15
|431
|2006.05.12 10:16
|t/p
|216
|0.10
|110.15
|104.85
|110.15
|54.47
|31604.08
|432
|2006.05.12 10:16
|close
|215
|0.10
|110.15
|104.86
|110.46
|26.33
|31630.41
|433
|2006.05.12 10:16
|buy
|217
|0.10
|110.16
|105.16
|110.76
|434
|2006.05.14 17:00
|buy
|218
|0.10
|109.58
|104.88
|110.18
|435
|2006.05.15 04:07
|t/p
|218
|0.10
|110.18
|104.88
|110.18
|55.62
|31686.04
|436
|2006.05.15 04:07
|close
|217
|0.10
|110.18
|105.16
|110.76
|2.98
|31689.02
|437
|2006.05.15 04:07
|sell
|219
|0.10
|110.19
|115.19
|109.59
|438
|2006.05.15 04:24
|sell
|220
|0.10
|110.50
|115.20
|109.90
|439
|2006.05.15 05:51
|t/p
|220
|0.10
|109.90
|115.20
|109.90
|54.60
|31743.62
|440
|2006.05.15 05:51
|close
|219
|0.10
|109.90
|115.19
|109.59
|26.39
|31770.01
|441
|2006.05.15 05:51
|sell
|221
|0.10
|109.87
|114.87
|109.27
|442
|2006.05.15 06:39
|sell
|222
|0.10
|110.18
|114.88
|109.58
|443
|2006.05.15 16:15
|sell
|223
|0.20
|110.49
|114.89
|109.89
|444
|2006.05.15 19:40
|sell
|224
|0.30
|110.79
|114.89
|110.19
|445
|2006.05.15 23:20
|t/p
|224
|0.30
|110.19
|114.89
|110.19
|163.35
|31933.36
|446
|2006.05.15 23:20
|close
|223
|0.20
|110.19
|114.89
|109.89
|54.45
|31987.81
|447
|2006.05.15 23:20
|close
|222
|0.10
|110.18
|114.88
|109.58
|0.00
|31987.81
|448
|2006.05.15 23:20
|close
|221
|0.10
|110.17
|114.87
|109.27
|-27.23
|31960.58
|449
|2006.05.15 23:20
|sell
|225
|0.10
|110.16
|115.16
|109.56
|450
|2006.05.16 03:35
|sell
|226
|0.10
|110.47
|115.17
|109.87
|451
|2006.05.16 08:44
|t/p
|226
|0.10
|109.87
|115.17
|109.87
|54.62
|32015.20
|452
|2006.05.16 08:44
|close
|225
|0.10
|109.86
|115.16
|109.56
|25.81
|32041.02
|453
|2006.05.16 08:44
|sell
|227
|0.10
|109.83
|114.83
|109.23
|454
|2006.05.16 09:16
|sell
|228
|0.10
|110.14
|114.84
|109.54
|455
|2006.05.16 20:25
|t/p
|228
|0.10
|109.54
|114.84
|109.54
|54.77
|32095.79
|456
|2006.05.16 20:25
|close
|227
|0.10
|109.54
|114.83
|109.23
|26.47
|32122.26
|457
|2006.05.16 20:25
|buy
|229
|0.10
|109.53
|104.53
|110.13
|458
|2006.05.17 03:10
|buy
|230
|0.10
|109.23
|104.53
|109.83
|459
|2006.05.17 10:26
|t/p
|230
|0.10
|109.83
|104.53
|109.83
|54.63
|32176.89
|460
|2006.05.17 10:26
|close
|229
|0.10
|109.83
|104.53
|110.13
|28.47
|32205.36
|461
|2006.05.17 10:26
|buy
|231
|0.10
|109.86
|104.86
|110.46
|462
|2006.05.17 11:58
|t/p
|231
|0.10
|110.46
|104.86
|110.46
|54.32
|32259.68
|463
|2006.05.17 11:58
|buy
|232
|0.10
|110.48
|105.48
|111.08
|464
|2006.05.17 14:31
|t/p
|232
|0.10
|111.08
|105.48
|111.08
|54.02
|32313.70
|465
|2006.05.17 14:31
|sell
|233
|0.10
|111.08
|116.08
|110.48
|466
|2006.05.18 09:35
|t/p
|233
|0.10
|110.48
|116.08
|110.48
|49.82
|32363.52
|467
|2006.05.18 09:35
|sell
|234
|0.10
|110.46
|115.46
|109.86
|468
|2006.05.18 10:16
|sell
|235
|0.10
|110.76
|115.46
|110.16
|469
|2006.05.18 12:01
|sell
|236
|0.20
|111.07
|115.47
|110.47
|470
|2006.05.18 19:52
|t/p
|236
|0.20
|110.47
|115.47
|110.47
|108.63
|32472.15
|471
|2006.05.18 19:52
|close
|235
|0.10
|110.47
|115.46
|110.16
|26.25
|32498.40
|472
|2006.05.18 19:52
|close
|234
|0.10
|110.48
|115.46
|109.86
|-1.81
|32496.59
|473
|2006.05.18 19:52
|sell
|237
|0.10
|110.44
|115.44
|109.84
|474
|2006.05.18 20:43
|sell
|238
|0.10
|110.75
|115.45
|110.15
|475
|2006.05.18 23:39
|sell
|239
|0.20
|111.06
|115.46
|110.46
|476
|2006.05.19 03:40
|sell
|240
|0.30
|111.37
|115.47
|110.77
|477
|2006.05.19 03:49
|sell
|241
|0.50
|111.68
|115.48
|111.08
|478
|2006.05.19 05:53
|sell
|242
|0.80
|111.99
|115.49
|111.39
|479
|2006.05.21 23:08
|sell
|243
|1.30
|112.29
|115.49
|111.69
|480
|2006.05.22 02:26
|sell
|244
|2.10
|112.60
|115.50
|112.00
|481
|2006.05.22 02:51
|sell
|245
|3.40
|112.90
|115.50
|112.30
|482
|2006.05.22 09:48
|t/p
|245
|3.40
|112.30
|115.50
|112.30
|1816.56
|34313.15
|483
|2006.05.22 09:48
|close
|244
|2.10
|112.30
|115.50
|112.00
|561.00
|34874.15
|484
|2006.05.22 09:48
|close
|243
|1.30
|112.29
|115.49
|111.69
|-19.45
|34854.70
|485
|2006.05.22 09:48
|close
|242
|0.80
|112.28
|115.49
|111.39
|-218.60
|34636.11
|486
|2006.05.22 09:48
|close
|241
|0.50
|112.27
|115.48
|111.08
|-270.24
|34365.87
|487
|2006.05.22 09:48
|close
|240
|0.30
|112.28
|115.47
|110.77
|-247.63
|34118.24
|488
|2006.05.22 09:48
|close
|239
|0.20
|112.29
|115.46
|110.46
|-225.06
|33893.17
|489
|2006.05.22 09:48
|close
|238
|0.10
|112.30
|115.45
|110.15
|-141.01
|33752.16
|490
|2006.05.22 09:48
|close
|237
|0.10
|112.28
|115.44
|109.84
|-166.87
|33585.29
|491
|2006.05.22 09:48
|sell
|246
|0.10
|112.27
|117.27
|111.67
|492
|2006.05.22 11:38
|t/p
|246
|0.10
|111.67
|117.27
|111.67
|53.73
|33639.02
|493
|2006.05.22 11:38
|buy
|247
|0.10
|111.67
|106.67
|112.27
|494
|2006.05.22 14:25
|buy
|248
|0.10
|111.37
|106.67
|111.97
|495
|2006.05.23 00:59
|buy
|249
|0.20
|111.06
|106.66
|111.66
|496
|2006.05.23 09:33
|t/p
|249
|0.20
|111.66
|106.66
|111.66
|107.47
|33746.49
|497
|2006.05.23 09:33
|close
|248
|0.10
|111.66
|106.67
|111.97
|27.13
|33773.62
|498
|2006.05.23 09:33
|close
|247
|0.10
|111.67
|106.67
|112.27
|1.16
|33774.79
|499
|2006.05.23 09:33
|buy
|250
|0.10
|111.68
|106.68
|112.28
|500
|2006.05.23 10:00
|buy
|251
|0.10
|111.37
|106.67
|111.97
|501
|2006.05.23 17:06
|t/p
|251
|0.10
|111.97
|106.67
|111.97
|53.59
|33828.38
|502
|2006.05.23 17:06
|close
|250
|0.10
|111.97
|106.68
|112.28
|25.90
|33854.28
|503
|2006.05.23 17:07
|buy
|252
|0.10
|111.98
|106.98
|112.58
|504
|2006.05.24 01:43
|t/p
|252
|0.10
|112.58
|106.98
|112.58
|54.46
|33908.74
|505
|2006.05.24 01:43
|sell
|253
|0.10
|112.58
|117.58
|111.98
|506
|2006.05.24 03:39
|t/p
|253
|0.10
|111.98
|117.58
|111.98
|53.58
|33962.32
|507
|2006.05.24 03:39
|sell
|254
|0.10
|111.96
|116.96
|111.36
|508
|2006.05.24 09:14
|sell
|255
|0.10
|112.26
|116.96
|111.66
|509
|2006.05.24 10:08
|sell
|256
|0.20
|112.57
|116.97
|111.97
|510
|2006.05.24 11:28
|sell
|257
|0.30
|112.87
|116.97
|112.27
|511
|2006.05.25 07:16
|t/p
|257
|0.30
|112.27
|116.97
|112.27
|146.87
|34109.19
|512
|2006.05.25 07:16
|close
|256
|0.20
|112.27
|116.97
|111.97
|44.46
|34153.65
|513
|2006.05.25 07:16
|close
|255
|0.10
|112.26
|116.96
|111.66
|-4.49
|34149.17
|514
|2006.05.25 07:16
|close
|254
|0.10
|112.27
|116.96
|111.36
|-32.10
|34117.07
|515
|2006.05.25 07:16
|sell
|258
|0.10
|112.27
|117.27
|111.67
|516
|2006.05.25 17:53
|t/p
|258
|0.10
|111.67
|117.27
|111.67
|53.73
|34170.80
|517
|2006.05.25 17:53
|buy
|259
|0.10
|111.67
|106.67
|112.27
|518
|2006.05.26 09:23
|t/p
|259
|0.10
|112.27
|106.67
|112.27
|54.60
|34225.40
|519
|2006.05.26 09:23
|buy
|260
|0.10
|112.29
|107.29
|112.89
|520
|2006.05.29 23:33
|buy
|261
|0.10
|111.98
|107.28
|112.58
|521
|2006.05.30 03:46
|buy
|262
|0.20
|111.67
|107.27
|112.27
|522
|2006.05.30 07:40
|t/p
|262
|0.20
|112.27
|107.27
|112.27
|106.89
|34332.29
|523
|2006.05.30 07:40
|close
|261
|0.10
|112.27
|107.28
|112.58
|26.99
|34359.29
|524
|2006.05.30 07:40
|close
|260
|0.10
|112.26
|107.29
|112.89
|-0.34
|34358.95
|525
|2006.05.30 07:40
|buy
|263
|0.10
|112.29
|107.29
|112.89
|526
|2006.05.30 09:55
|buy
|264
|0.10
|111.97
|107.27
|112.57
|527
|2006.05.31 02:45
|buy
|265
|0.20
|111.66
|107.26
|112.26
|528
|2006.05.31 08:45
|t/p
|265
|0.20
|112.26
|107.26
|112.26
|106.89
|34465.84
|529
|2006.05.31 08:45
|close
|264
|0.10
|112.26
|107.27
|112.57
|26.99
|34492.83
|530
|2006.05.31 08:45
|close
|263
|0.10
|112.27
|107.29
|112.89
|-0.62
|34492.21
|531
|2006.05.31 08:45
|sell
|266
|0.10
|112.26
|117.26
|111.66
|532
|2006.05.31 14:36
|sell
|267
|0.10
|112.57
|117.27
|111.97
|533
|2006.06.01 03:15
|sell
|268
|0.20
|112.87
|117.27
|112.27
|534
|2006.06.01 07:11
|sell
|269
|0.30
|113.18
|117.28
|112.58
|535
|2006.06.01 10:45
|t/p
|269
|0.30
|112.58
|117.28
|112.58
|159.89
|34652.10
|536
|2006.06.01 10:45
|close
|268
|0.20
|112.58
|117.27
|112.27
|51.52
|34703.62
|537
|2006.06.01 10:45
|close
|267
|0.10
|112.57
|117.27
|111.97
|-4.49
|34699.14
|538
|2006.06.01 10:45
|close
|266
|0.10
|112.58
|117.26
|111.66
|-32.91
|34666.23
|539
|2006.06.01 10:45
|sell
|270
|0.10
|112.55
|117.55
|111.95
|540
|2006.06.02 03:13
|sell
|271
|0.10
|112.86
|117.56
|112.26
|541
|2006.06.02 08:30
|t/p
|271
|0.10
|112.26
|117.56
|112.26
|53.45
|34719.68
|542
|2006.06.02 08:30
|close
|270
|0.10
|112.26
|117.55
|111.95
|24.33
|34744.01
|543
|2006.06.02 08:30
|buy
|272
|0.10
|112.23
|107.23
|112.83
|544
|2006.06.02 08:43
|buy
|273
|0.10
|111.92
|107.22
|112.52
|545
|2006.06.02 09:15
|buy
|274
|0.20
|111.62
|107.22
|112.22
|546
|2006.06.05 16:15
|t/p
|274
|0.20
|112.22
|107.22
|112.22
|109.26
|34853.27
|547
|2006.06.05 16:15
|close
|273
|0.10
|112.22
|107.22
|112.52
|27.89
|34881.17
|548
|2006.06.05 16:15
|close
|272
|0.10
|112.21
|107.23
|112.83
|-0.62
|34880.55
|549
|2006.06.05 16:15
|sell
|275
|0.10
|112.22
|117.22
|111.62
|550
|2006.06.06 08:11
|sell
|276
|0.10
|112.53
|117.23
|111.93
|551
|2006.06.06 08:48
|sell
|277
|0.20
|112.84
|117.24
|112.24
|552
|2006.06.06 10:38
|sell
|278
|0.30
|113.15
|117.25
|112.55
|553
|2006.06.06 10:59
|sell
|279
|0.50
|113.46
|117.26
|112.86
|554
|2006.06.08 01:47
|sell
|280
|0.80
|113.76
|117.26
|113.16
|555
|2006.06.08 07:53
|sell
|281
|1.30
|114.07
|117.27
|113.47
|556
|2006.06.08 08:13
|sell
|282
|2.10
|114.37
|117.27
|113.77
|557
|2006.06.08 08:33
|sell
|283
|3.40
|114.68
|117.28
|114.08
|558
|2006.06.08 12:16
|t/p
|283
|3.40
|114.08
|117.28
|114.08
|1788.22
|36668.77
|559
|2006.06.08 12:16
|close
|282
|2.10
|114.08
|117.27
|113.77
|533.84
|37202.61
|560
|2006.06.08 12:16
|close
|281
|1.30
|114.09
|117.27
|113.47
|-22.79
|37179.82
|561
|2006.06.08 12:16
|close
|280
|0.80
|114.08
|117.26
|113.16
|-224.40
|36955.42
|562
|2006.06.08 12:16
|close
|279
|0.50
|114.08
|117.26
|112.86
|-301.66
|36653.76
|563
|2006.06.08 12:16
|close
|278
|0.30
|114.09
|117.25
|112.55
|-265.12
|36388.64
|564
|2006.06.08 12:16
|close
|277
|0.20
|114.08
|117.24
|112.24
|-229.36
|36159.28
|565
|2006.06.08 12:16
|close
|276
|0.10
|114.07
|117.23
|111.93
|-140.98
|36018.30
|566
|2006.06.08 12:16
|close
|275
|0.10
|114.08
|117.22
|111.62
|-170.52
|35847.78
|567
|2006.06.08 12:16
|sell
|284
|0.10
|114.05
|119.05
|113.45
|568
|2006.06.12 05:39
|sell
|285
|0.10
|114.36
|119.06
|113.76
|569
|2006.06.13 02:15
|sell
|286
|0.20
|114.67
|119.07
|114.07
|570
|2006.06.13 10:18
|sell
|287
|0.30
|114.99
|119.09
|114.39
|571
|2006.06.13 13:11
|sell
|288
|0.50
|115.29
|119.09
|114.69
|572
|2006.06.14 09:19
|t/p
|288
|0.50
|114.69
|119.09
|114.69
|254.09
|36101.87
|573
|2006.06.14 09:19
|close
|287
|0.30
|114.69
|119.09
|114.39
|73.98
|36175.85
|574
|2006.06.14 09:19
|close
|286
|0.20
|114.68
|119.07
|114.07
|-4.73
|36171.12
|575
|2006.06.14 09:19
|close
|285
|0.10
|114.68
|119.06
|113.76
|-30.89
|36140.22
|576
|2006.06.14 09:19
|close
|284
|0.10
|114.69
|119.05
|113.45
|-61.78
|36078.44
|577
|2006.06.14 09:19
|buy
|289
|0.10
|114.71
|109.71
|115.31
|578
|2006.06.18 18:35
|t/p
|289
|0.10
|115.31
|109.71
|115.31
|56.69
|36135.13
|579
|2006.06.18 18:35
|sell
|290
|0.10
|115.31
|120.31
|114.71
|580
|2006.06.18 21:03
|sell
|291
|0.10
|115.62
|120.32
|115.02
|581
|2006.06.20 01:47
|t/p
|291
|0.10
|115.02
|120.32
|115.02
|49.17
|36184.30
|582
|2006.06.20 01:47
|close
|290
|0.10
|115.02
|120.31
|114.71
|22.22
|36206.51
|583
|2006.06.20 01:47
|buy
|292
|0.10
|115.03
|110.03
|115.63
|584
|2006.06.20 02:57
|buy
|293
|0.10
|114.73
|110.03
|115.33
|585
|2006.06.20 22:53
|buy
|294
|0.20
|114.42
|110.02
|115.02
|586
|2006.06.21 08:18
|t/p
|294
|0.20
|115.02
|110.02
|115.02
|106.66
|36313.17
|587
|2006.06.21 08:18
|close
|293
|0.10
|115.02
|110.03
|115.33
|26.37
|36339.55
|588
|2006.06.21 08:18
|close
|292
|0.10
|115.01
|110.03
|115.63
|-0.58
|36338.97
|589
|2006.06.21 08:18
|buy
|295
|0.10
|115.05
|110.05
|115.65
|590
|2006.06.21 12:23
|buy
|296
|0.10
|114.74
|110.04
|115.34
|591
|2006.06.22 06:15
|t/p
|296
|0.10
|115.34
|110.04
|115.34
|55.51
|36394.49
|592
|2006.06.22 06:15
|close
|295
|0.10
|115.34
|110.05
|115.65
|28.63
|36423.12
|593
|2006.06.22 06:15
|sell
|297
|0.10
|115.33
|120.33
|114.73
|594
|2006.06.22 06:48
|sell
|298
|0.10
|115.64
|120.34
|115.04
|595
|2006.06.22 12:01
|sell
|299
|0.20
|115.95
|120.35
|115.35
|596
|2006.06.22 13:16
|sell
|300
|0.30
|116.26
|120.36
|115.66
|597
|2006.06.23 08:49
|sell
|301
|0.50
|116.57
|120.37
|115.97
|598
|2006.06.23 09:51
|t/p
|301
|0.50
|115.97
|120.37
|115.97
|258.69
|36681.81
|599
|2006.06.23 09:51
|close
|300
|0.30
|115.97
|120.36
|115.66
|70.53
|36752.34
|600
|2006.06.23 09:51
|close
|299
|0.20
|115.96
|120.35
|115.35
|-4.71
|36747.63
|601
|2006.06.23 09:51
|close
|298
|0.10
|115.95
|120.34
|115.04
|-28.24
|36719.39
|602
|2006.06.23 09:51
|close
|297
|0.10
|115.94
|120.33
|114.73
|-54.11
|36665.29
|603
|2006.06.23 09:51
|sell
|302
|0.10
|115.93
|120.93
|115.33
|604
|2006.06.23 11:03
|sell
|303
|0.10
|116.24
|120.94
|115.64
|605
|2006.06.23 15:45
|sell
|304
|0.20
|116.54
|120.94
|115.94
|606
|2006.06.26 21:05
|t/p
|304
|0.20
|115.94
|120.94
|115.94
|100.51
|36765.80
|607
|2006.06.26 21:05
|close
|303
|0.10
|115.94
|120.94
|115.64
|24.38
|36790.18
|608
|2006.06.26 21:05
|close
|302
|0.10
|115.95
|120.93
|115.33
|-3.22
|36786.96
|609
|2006.06.26 21:05
|buy
|305
|0.10
|115.94
|110.94
|116.54
|610
|2006.06.27 06:17
|t/p
|305
|0.10
|116.54
|110.94
|116.54
|52.64
|36839.61
|611
|2006.06.27 06:17
|buy
|306
|0.10
|116.56
|111.56
|117.16
|612
|2006.06.27 08:52
|buy
|307
|0.10
|116.26
|111.56
|116.86
|613
|2006.06.29 14:16
|buy
|308
|0.20
|115.94
|111.54
|116.54
|614
|2006.06.29 14:21
|buy
|309
|0.30
|115.63
|111.53
|116.23
|615
|2006.06.29 14:27
|buy
|310
|0.50
|115.32
|111.52
|115.92
|616
|2006.06.29 14:57
|buy
|311
|0.80
|115.01
|111.51
|115.61
|617
|2006.06.30 01:37
|buy
|312
|1.30
|114.70
|111.50
|115.30
|618
|2006.06.30 08:35
|buy
|313
|2.10
|114.39
|111.49
|114.99
|619
|2006.07.04 18:07
|t/p
|313
|2.10
|114.99
|111.49
|114.99
|1144.66
|37984.27
|620
|2006.07.04 18:07
|close
|312
|1.30
|114.99
|111.50
|115.30
|358.13
|38342.39
|621
|2006.07.04 18:07
|close
|311
|0.80
|115.00
|111.51
|115.61
|20.99
|38363.38
|622
|2006.07.04 18:07
|close
|310
|0.50
|115.01
|111.52
|115.92
|-117.30
|38246.08
|623
|2006.07.04 18:07
|close
|309
|0.30
|115.00
|111.53
|116.23
|-153.87
|38092.21
|624
|2006.07.04 18:08
|close
|308
|0.20
|115.01
|111.54
|116.54
|-154.74
|37937.47
|625
|2006.07.04 18:08
|close
|307
|0.10
|115.00
|111.56
|116.86
|-101.42
|37836.05
|626
|2006.07.04 18:08
|close
|306
|0.10
|115.01
|111.56
|117.16
|-126.62
|37709.43
|627
|2006.07.04 18:09
|sell
|314
|0.10
|115.00
|120.00
|114.40
|628
|2006.07.05 09:20
|sell
|315
|0.10
|115.31
|120.01
|114.71
|629
|2006.07.05 10:15
|sell
|316
|0.20
|115.62
|120.02
|115.02
|630
|2006.07.06 10:17
|t/p
|316
|0.20
|115.02
|120.02
|115.02
|95.35
|37804.78
|631
|2006.07.06 10:17
|close
|315
|0.10
|115.02
|120.01
|114.71
|20.72
|37825.51
|632
|2006.07.06 10:17
|close
|314
|0.10
|115.03
|120.00
|114.40
|-8.59
|37816.91
|633
|2006.07.06 10:17
|buy
|317
|0.10
|115.02
|110.02
|115.62
|634
|2006.07.07 05:54
|buy
|318
|0.10
|114.71
|110.01
|115.31
|635
|2006.07.07 08:29
|buy
|319
|0.20
|114.40
|110.00
|115.00
|636
|2006.07.07 08:35
|buy
|320
|0.30
|114.09
|109.99
|114.69
|637
|2006.07.09 22:08
|buy
|321
|0.50
|113.78
|109.98
|114.38
|638
|2006.07.10 03:09
|buy
|322
|0.80
|113.48
|109.98
|114.08
|639
|2006.07.10 08:52
|t/p
|322
|0.80
|114.08
|109.98
|114.08
|420.76
|38237.67
|640
|2006.07.10 08:52
|close
|321
|0.50
|114.08
|109.98
|114.38
|137.31
|38374.98
|641
|2006.07.10 08:52
|close
|320
|0.30
|114.09
|109.99
|114.69
|3.49
|38378.48
|642
|2006.07.10 08:53
|close
|319
|0.20
|114.08
|110.00
|115.00
|-53.77
|38324.71
|643
|2006.07.10 08:53
|close
|318
|0.10
|114.07
|110.01
|115.31
|-54.95
|38269.76
|644
|2006.07.10 08:53
|close
|317
|0.10
|114.06
|110.02
|115.62
|-81.84
|38187.92
|645
|2006.07.10 08:53
|buy
|323
|0.10
|114.07
|109.07
|114.67
|646
|2006.07.12 04:23
|t/p
|323
|0.10
|114.67
|109.07
|114.67
|54.65
|38242.57
|647
|2006.07.12 04:23
|sell
|324
|0.10
|114.67
|119.67
|114.07
|648
|2006.07.12 07:16
|sell
|325
|0.10
|114.98
|119.68
|114.38
|649
|2006.07.12 08:30
|sell
|326
|0.20
|115.31
|119.71
|114.71
|650
|2006.07.12 10:07
|sell
|327
|0.30
|115.62
|119.72
|115.02
|651
|2006.07.13 04:07
|t/p
|327
|0.30
|115.02
|119.72
|115.02
|143.03
|38385.60
|652
|2006.07.13 04:07
|close
|326
|0.20
|115.02
|119.71
|114.71
|41.45
|38427.05
|653
|2006.07.13 04:07
|close
|325
|0.10
|115.04
|119.68
|114.38
|-9.71
|38417.34
|654
|2006.07.13 04:07
|close
|324
|0.10
|115.03
|119.67
|114.07
|-35.79
|38381.55
|655
|2006.07.13 04:07
|buy
|328
|0.10
|115.02
|110.02
|115.62
|656
|2006.07.13 21:17
|t/p
|328
|0.10
|115.62
|110.02
|115.62
|51.89
|38433.44
|657
|2006.07.13 21:17
|sell
|329
|0.10
|115.63
|120.63
|115.03
|658
|2006.07.13 23:46
|sell
|330
|0.10
|115.93
|120.63
|115.33
|659
|2006.07.14 09:50
|sell
|331
|0.20
|116.24
|120.64
|115.64
|660
|2006.07.17 03:55
|sell
|332
|0.30
|116.54
|120.64
|115.94
|661
|2006.07.17 04:40
|sell
|333
|0.50
|116.85
|120.65
|116.25
|662
|2006.07.17 06:02
|sell
|334
|0.80
|117.16
|120.66
|116.56
|663
|2006.07.18 12:32
|sell
|335
|1.30
|117.47
|120.67
|116.87
|664
|2006.07.19 08:35
|sell
|336
|2.10
|117.78
|120.68
|117.18
|665
|2006.07.19 10:08
|t/p
|336
|2.10
|117.18
|120.68
|117.18
|1075.45
|39508.89
|666
|2006.07.19 10:08
|close
|335
|1.30
|117.16
|120.67
|116.87
|324.52
|39833.42
|667
|2006.07.19 10:08
|close
|334
|0.80
|117.15
|120.66
|116.56
|-17.11
|39816.31
|668
|2006.07.19 10:08
|close
|333
|0.50
|117.14
|120.65
|116.25
|-138.74
|39677.57
|669
|2006.07.19 10:08
|close
|332
|0.30
|117.13
|120.64
|115.94
|-160.09
|39517.48
|670
|2006.07.19 10:08
|close
|331
|0.20
|117.11
|120.64
|115.64
|-157.56
|39359.93
|671
|2006.07.19 10:08
|close
|330
|0.10
|117.12
|120.63
|115.33
|-107.59
|39252.33
|672
|2006.07.19 10:08
|close
|329
|0.10
|117.10
|120.63
|115.03
|-131.51
|39120.82
|673
|2006.07.19 10:08
|buy
|337
|0.10
|117.08
|112.08
|117.68
|674
|2006.07.19 12:58
|buy
|338
|0.10
|116.77
|112.07
|117.37
|675
|2006.07.21 03:36
|buy
|339
|0.20
|116.46
|112.06
|117.06
|676
|2006.07.21 04:07
|buy
|340
|0.30
|116.14
|112.04
|116.74
|677
|2006.07.21 08:36
|buy
|341
|0.50
|115.84
|112.04
|116.44
|678
|2006.07.23 20:34
|t/p
|341
|0.50
|116.44
|112.04
|116.44
|257.64
|39378.46
|679
|2006.07.23 20:34
|close
|340
|0.30
|116.44
|112.04
|116.74
|77.29
|39455.75
|680
|2006.07.23 20:34
|close
|339
|0.20
|116.44
|112.06
|117.06
|-3.44
|39452.31
|681
|2006.07.23 20:34
|close
|338
|0.10
|116.43
|112.07
|117.37
|-24.54
|39427.77
|682
|2006.07.23 20:34
|close
|337
|0.10
|116.44
|112.08
|117.68
|-50.30
|39377.47
|683
|2006.07.23 20:34
|sell
|342
|0.10
|116.43
|121.43
|115.83
|684
|2006.07.24 03:24
|sell
|343
|0.10
|116.74
|121.44
|116.14
|685
|2006.07.25 11:14
|sell
|344
|0.20
|117.04
|121.44
|116.44
|686
|2006.07.25 12:02
|sell
|345
|0.30
|117.35
|121.45
|116.75
|687
|2006.07.26 04:10
|t/p
|345
|0.30
|116.75
|121.45
|116.75
|149.69
|39527.16
|688
|2006.07.26 04:10
|close
|344
|0.20
|116.75
|121.44
|116.44
|46.69
|39573.85
|689
|2006.07.26 04:10
|close
|343
|0.10
|116.74
|121.44
|116.14
|-2.99
|39570.85
|690
|2006.07.26 04:10
|close
|342
|0.10
|116.75
|121.43
|115.83
|-31.90
|39538.96
|691
|2006.07.26 04:10
|buy
|346
|0.10
|116.75
|111.75
|117.35
|692
|2006.07.26 14:19
|buy
|347
|0.10
|116.43
|111.73
|117.03
|693
|2006.07.27 01:44
|buy
|348
|0.20
|116.12
|111.72
|116.72
|694
|2006.07.27 04:48
|buy
|349
|0.30
|115.81
|111.71
|116.41
|695
|2006.07.27 06:24
|buy
|350
|0.50
|115.50
|111.70
|116.10
|696
|2006.07.28 08:30
|buy
|351
|0.80
|115.19
|111.69
|115.79
|697
|2006.07.28 08:48
|buy
|352
|1.30
|114.88
|111.68
|115.48
|698
|2006.07.30 22:39
|buy
|353
|2.10
|114.57
|111.67
|115.17
|699
|2006.07.31 02:04
|buy
|354
|3.40
|114.26
|111.66
|114.86
|700
|2006.08.01 08:37
|t/p
|354
|3.40
|114.86
|111.66
|114.86
|1815.67
|41354.63
|701
|2006.08.01 08:37
|close
|353
|2.10
|114.86
|111.67
|115.17
|579.12
|41933.75
|702
|2006.08.01 08:37
|close
|352
|1.30
|114.87
|111.68
|115.48
|18.96
|41952.70
|703
|2006.08.01 08:37
|close
|351
|0.80
|114.88
|111.69
|115.79
|-197.25
|41755.46
|704
|2006.08.01 08:37
|close
|350
|0.50
|114.89
|111.70
|116.10
|-248.00
|41507.45
|705
|2006.08.01 08:37
|close
|349
|0.30
|114.88
|111.71
|116.41
|-232.38
|41275.07
|706
|2006.08.01 08:37
|close
|348
|0.20
|114.89
|111.72
|116.72
|-207.13
|41067.94
|707
|2006.08.01 08:37
|close
|347
|0.10
|114.89
|111.73
|117.03
|-127.05
|40940.89
|708
|2006.08.01 08:37
|close
|346
|0.10
|114.89
|111.75
|117.35
|-154.90
|40785.99
|709
|2006.08.01 08:37
|sell
|355
|0.10
|114.87
|119.87
|114.27
|710
|2006.08.01 10:01
|sell
|356
|0.10
|115.19
|119.89
|114.59
|711
|2006.08.01 12:15
|t/p
|356
|0.10
|114.59
|119.89
|114.59
|52.36
|40838.35
|712
|2006.08.01 12:15
|close
|355
|0.10
|114.59
|119.87
|114.27
|24.43
|40862.78
|713
|2006.08.01 12:16
|sell
|357
|0.10
|114.56
|119.56
|113.96
|714
|2006.08.02 08:29
|sell
|358
|0.10
|114.88
|119.58
|114.28
|715
|2006.08.03 11:10
|sell
|359
|0.20
|115.18
|119.58
|114.58
|716
|2006.08.04 07:00
|sell
|360
|0.30
|115.49
|119.59
|114.89
|717
|2006.08.04 08:30
|t/p
|360
|0.30
|114.89
|119.59
|114.89
|156.67
|41019.45
|718
|2006.08.04 08:30
|close
|359
|0.20
|114.89
|119.58
|114.58
|47.49
|41066.93
|719
|2006.08.04 08:30
|close
|358
|0.10
|114.88
|119.58
|114.28
|-5.98
|41060.95
|720
|2006.08.04 08:30
|close
|357
|0.10
|114.87
|119.56
|113.96
|-34.47
|41026.48
|721
|2006.08.04 08:30
|sell
|361
|0.10
|114.84
|119.84
|114.24
|722
|2006.08.04 09:01
|t/p
|361
|0.10
|114.24
|119.84
|114.24
|52.52
|41079.00
|723
|2006.08.04 09:01
|buy
|362
|0.10
|114.24
|109.24
|114.84
|724
|2006.08.07 05:38
|t/p
|362
|0.10
|114.84
|109.24
|114.84
|53.41
|41132.41
|725
|2006.08.07 05:38
|buy
|363
|0.10
|114.86
|109.86
|115.46
|726
|2006.08.08 18:22
|t/p
|363
|0.10
|115.46
|109.86
|115.46
|53.13
|41185.55
|727
|2006.08.08 18:22
|sell
|364
|0.10
|115.46
|120.46
|114.86
|728
|2006.08.09 06:45
|t/p
|364
|0.10
|114.86
|120.46
|114.86
|50.74
|41236.29
|729
|2006.08.09 06:45
|buy
|365
|0.10
|114.86
|109.86
|115.46
|730
|2006.08.10 10:46
|t/p
|365
|0.10
|115.46
|109.86
|115.46
|55.46
|41291.76
|731
|2006.08.10 10:46
|buy
|366
|0.10
|115.48
|110.48
|116.08
|732
|2006.08.10 18:13
|buy
|367
|0.10
|115.17
|110.47
|115.77
|733
|2006.08.11 02:24
|t/p
|367
|0.10
|115.77
|110.47
|115.77
|52.99
|41344.75
|734
|2006.08.11 02:24
|close
|366
|0.10
|115.77
|110.48
|116.08
|26.21
|41370.96
|735
|2006.08.11 02:24
|sell
|368
|0.10
|115.76
|120.76
|115.16
|736
|2006.08.11 06:59
|sell
|369
|0.10
|116.07
|120.77
|115.47
|737
|2006.08.11 08:33
|sell
|370
|0.20
|116.37
|120.77
|115.77
|738
|2006.08.14 14:47
|sell
|371
|0.30
|116.68
|120.78
|116.08
|739
|2006.08.15 09:00
|t/p
|371
|0.30
|116.08
|120.78
|116.08
|150.58
|41521.55
|740
|2006.08.15 09:00
|close
|370
|0.20
|116.08
|120.77
|115.77
|43.99
|41565.53
|741
|2006.08.15 09:01
|close
|369
|0.10
|116.08
|120.77
|115.47
|-3.85
|41561.68
|742
|2006.08.15 09:01
|close
|368
|0.10
|116.07
|120.76
|115.16
|-29.70
|41531.98
|743
|2006.08.15 09:01
|buy
|372
|0.10
|116.06
|111.06
|116.66
|744
|2006.08.16 08:37
|buy
|373
|0.10
|115.76
|111.06
|116.36
|745
|2006.08.17 03:17
|buy
|374
|0.20
|115.45
|111.05
|116.05
|746
|2006.08.17 13:57
|t/p
|374
|0.20
|116.05
|111.05
|116.05
|103.40
|41635.38
|747
|2006.08.17 13:57
|close
|373
|0.10
|116.05
|111.06
|116.36
|28.48
|41663.86
|748
|2006.08.17 13:57
|close
|372
|0.10
|116.04
|111.06
|116.66
|2.94
|41666.80
|749
|2006.08.17 13:57
|sell
|375
|0.10
|116.03
|121.03
|115.43
|750
|2006.08.21 03:47
|t/p
|375
|0.10
|115.43
|121.03
|115.43
|48.99
|41715.79
|751
|2006.08.21 03:47
|buy
|376
|0.10
|115.43
|110.43
|116.03
|752
|2006.08.21 18:22
|t/p
|376
|0.10
|116.03
|110.43
|116.03
|51.71
|41767.50
|753
|2006.08.21 18:22
|sell
|377
|0.10
|116.03
|121.03
|115.43
|754
|2006.08.22 04:04
|sell
|378
|0.10
|116.34
|121.04
|115.74
|755
|2006.08.22 11:43
|sell
|379
|0.20
|116.65
|121.05
|116.05
|756
|2006.08.25 02:17
|sell
|380
|0.30
|116.96
|121.06
|116.36
|757
|2006.08.25 05:59
|sell
|381
|0.50
|117.26
|121.06
|116.66
|758
|2006.08.29 03:50
|t/p
|381
|0.50
|116.66
|121.06
|116.66
|242.20
|42009.70
|759
|2006.08.29 03:50
|close
|380
|0.30
|116.66
|121.06
|116.36
|68.17
|42077.87
|760
|2006.08.29 03:50
|close
|379
|0.20
|116.65
|121.05
|116.05
|-20.94
|42056.93
|761
|2006.08.29 03:50
|close
|378
|0.10
|116.66
|121.04
|115.74
|-37.90
|42019.03
|762
|2006.08.29 03:50
|close
|377
|0.10
|116.65
|121.03
|115.43
|-65.12
|41953.91
|763
|2006.08.29 03:50
|buy
|382
|0.10
|116.66
|111.66
|117.26
|764
|2006.08.30 12:50
|t/p
|382
|0.10
|117.26
|111.66
|117.26
|52.33
|42006.24
|765
|2006.08.30 12:50
|sell
|383
|0.10
|117.26
|122.26
|116.66
|766
|2006.09.03 23:45
|t/p
|383
|0.10
|116.66
|122.26
|116.66
|45.45
|42051.69
|767
|2006.09.03 23:45
|buy
|384
|0.10
|116.66
|111.66
|117.26
|768
|2006.09.04 03:45
|buy
|385
|0.10
|116.35
|111.65
|116.95
|769
|2006.09.04 07:56
|buy
|386
|0.20
|116.04
|111.64
|116.64
|770
|2006.09.05 03:05
|buy
|387
|0.30
|115.73
|111.63
|116.33
|771
|2006.09.05 21:06
|t/p
|387
|0.30
|116.33
|111.63
|116.33
|154.73
|42206.42
|772
|2006.09.05 21:06
|close
|386
|0.20
|116.33
|111.64
|116.64
|52.19
|42258.61
|773
|2006.09.05 21:06
|close
|385
|0.10
|116.34
|111.65
|116.95
|0.30
|42258.91
|774
|2006.09.05 21:06
|close
|384
|0.10
|116.35
|111.66
|117.26
|-24.31
|42234.60
|775
|2006.09.05 21:06
|sell
|388
|0.10
|116.34
|121.34
|115.74
|776
|2006.09.06 07:28
|sell
|389
|0.10
|116.65
|121.35
|116.05
|777
|2006.09.07 03:49
|sell
|390
|0.20
|116.96
|121.36
|116.36
|778
|2006.09.07 05:01
|t/p
|390
|0.20
|116.36
|121.36
|116.36
|103.13
|42337.73
|779
|2006.09.07 05:01
|close
|389
|0.10
|116.36
|121.35
|116.05
|20.43
|42358.16
|780
|2006.09.07 05:01
|close
|388
|0.10
|116.37
|121.34
|115.74
|-8.56
|42349.60
|781
|2006.09.07 05:01
|sell
|391
|0.10
|116.34
|121.34
|115.74
|782
|2006.09.08 08:43
|sell
|392
|0.10
|116.66
|121.36
|116.06
|783
|2006.09.08 12:23
|sell
|393
|0.20
|116.97
|121.37
|116.37
|784
|2006.09.11 03:22
|sell
|394
|0.30
|117.28
|121.38
|116.68
|785
|2006.09.11 10:27
|sell
|395
|0.50
|117.59
|121.39
|116.99
|786
|2006.09.12 12:27
|sell
|396
|0.80
|117.91
|121.41
|117.31
|787
|2006.09.15 10:25
|t/p
|396
|0.80
|117.31
|121.41
|117.31
|349.33
|42698.93
|788
|2006.09.15 10:25
|close
|395
|0.50
|117.31
|121.39
|116.99
|74.46
|42773.39
|789
|2006.09.15 10:25
|close
|394
|0.30
|117.30
|121.38
|116.68
|-32.05
|42741.34
|790
|2006.09.15 10:25
|close
|393
|0.20
|117.28
|121.37
|116.37
|-73.80
|42667.54
|791
|2006.09.15 10:25
|close
|392
|0.10
|117.28
|121.36
|116.06
|-63.33
|42604.21
|792
|2006.09.15 10:25
|close
|391
|0.10
|117.27
|121.34
|115.74
|-91.27
|42512.94
|793
|2006.09.15 10:25
|buy
|397
|0.10
|117.28
|112.28
|117.88
|794
|2006.09.15 12:38
|t/p
|397
|0.10
|117.88
|112.28
|117.88
|50.90
|42563.84
|795
|2006.09.15 12:38
|sell
|398
|0.10
|117.88
|122.88
|117.28
|796
|2006.09.17 17:00
|t/p
|398
|0.10
|117.28
|122.88
|117.28
|51.17
|42615.01
|797
|2006.09.17 17:00
|buy
|399
|0.10
|117.27
|112.27
|117.87
|798
|2006.09.17 18:33
|t/p
|399
|0.10
|117.87
|112.27
|117.87
|50.90
|42665.91
|799
|2006.09.17 18:33
|sell
|400
|0.10
|117.87
|122.87
|117.27
|800
|2006.09.18 05:14
|sell
|401
|0.10
|118.18
|122.88
|117.58
|801
|2006.09.19 05:47
|t/p
|401
|0.10
|117.58
|122.88
|117.58
|49.53
|42715.44
|802
|2006.09.19 05:47
|close
|400
|0.10
|117.58
|122.87
|117.27
|21.67
|42737.11
|803
|2006.09.19 05:47
|buy
|402
|0.10
|117.59
|112.59
|118.19
|804
|2006.09.19 08:33
|buy
|403
|0.10
|117.28
|112.58
|117.88
|805
|2006.09.20 03:12
|buy
|404
|0.20
|116.98
|112.58
|117.58
|806
|2006.09.21 09:09
|buy
|405
|0.30
|116.67
|112.57
|117.27
|807
|2006.09.21 14:03
|buy
|406
|0.50
|116.37
|112.57
|116.97
|808
|2006.09.26 10:36
|t/p
|406
|0.50
|116.97
|112.57
|116.97
|273.95
|43011.06
|809
|2006.09.26 10:36
|close
|405
|0.30
|116.97
|112.57
|117.27
|87.42
|43098.48
|810
|2006.09.26 10:36
|close
|404
|0.20
|116.98
|112.58
|117.58
|13.97
|43112.45
|811
|2006.09.26 10:36
|close
|403
|0.10
|116.99
|112.58
|117.88
|-16.64
|43095.81
|812
|2006.09.26 10:36
|close
|402
|0.10
|117.00
|112.59
|118.19
|-42.28
|43053.53
|813
|2006.09.26 10:36
|sell
|407
|0.10
|117.01
|122.01
|116.41
|814
|2006.09.27 06:16
|sell
|408
|0.10
|117.32
|122.02
|116.72
|815
|2006.09.27 10:09
|sell
|409
|0.20
|117.62
|122.02
|117.02
|816
|2006.09.28 10:56
|sell
|410
|0.30
|117.93
|122.03
|117.33
|817
|2006.10.01 21:25
|sell
|411
|0.50
|118.24
|122.04
|117.64
|818
|2006.10.02 10:35
|t/p
|411
|0.50
|117.64
|122.04
|117.64
|247.54
|43301.07
|819
|2006.10.02 10:35
|close
|410
|0.30
|117.64
|122.03
|117.33
|64.97
|43366.05
|820
|2006.10.02 10:36
|close
|409
|0.20
|117.65
|122.02
|117.02
|-20.06
|43345.99
|821
|2006.10.02 10:36
|close
|408
|0.10
|117.64
|122.02
|116.72
|-34.68
|43311.31
|822
|2006.10.02 10:36
|close
|407
|0.10
|117.65
|122.01
|116.41
|-63.38
|43247.93
|823
|2006.10.02 10:36
|buy
|412
|0.10
|117.64
|112.64
|118.24
|824
|2006.10.04 07:27
|t/p
|412
|0.10
|118.24
|112.64
|118.24
|53.07
|43301.00
|825
|2006.10.04 07:27
|sell
|413
|0.10
|118.24
|123.24
|117.64
|826
|2006.10.04 20:19
|t/p
|413
|0.10
|117.64
|123.24
|117.64
|51.00
|43352.00
|827
|2006.10.04 20:19
|buy
|414
|0.10
|117.64
|112.64
|118.24
|828
|2006.10.06 08:52
|t/p
|414
|0.10
|118.24
|112.64
|118.24
|55.40
|43407.40
|829
|2006.10.06 08:52
|sell
|415
|0.10
|118.24
|123.24
|117.64
|830
|2006.10.06 08:56
|sell
|416
|0.10
|118.54
|123.24
|117.94
|831
|2006.10.06 09:57
|sell
|417
|0.20
|118.86
|123.26
|118.26
|832
|2006.10.09 00:53
|sell
|418
|0.30
|119.17
|123.27
|118.57
|833
|2006.10.10 04:36
|sell
|419
|0.50
|119.48
|123.28
|118.88
|834
|2006.10.11 14:32
|sell
|420
|0.80
|119.79
|123.29
|119.19
|835
|2006.10.12 21:14
|t/p
|420
|0.80
|119.19
|123.29
|119.19
|366.82
|43774.22
|836
|2006.10.12 21:14
|close
|419
|0.50
|119.19
|123.28
|118.88
|91.73
|43865.95
|837
|2006.10.12 21:14
|close
|418
|0.30
|119.19
|123.27
|118.57
|-27.47
|43838.48
|838
|2006.10.12 21:14
|close
|417
|0.20
|119.18
|123.26
|118.26
|-71.65
|43766.82
|839
|2006.10.12 21:14
|close
|416
|0.10
|119.17
|123.24
|117.94
|-61.85
|43704.98
|840
|2006.10.12 21:14
|close
|415
|0.10
|119.18
|123.24
|117.64
|-87.85
|43617.13
|841
|2006.10.12 21:14
|buy
|421
|0.10
|119.19
|114.19
|119.79
|842
|2006.10.13 10:30
|t/p
|421
|0.10
|119.79
|114.19
|119.79
|51.25
|43668.39
|843
|2006.10.13 10:30
|buy
|422
|0.10
|119.81
|114.81
|120.41
|844
|2006.10.16 03:01
|buy
|423
|0.10
|119.51
|114.81
|120.11
|845
|2006.10.16 08:06
|buy
|424
|0.20
|119.20
|114.80
|119.80
|846
|2006.10.17 02:53
|buy
|425
|0.30
|118.89
|114.79
|119.49
|847
|2006.10.17 09:23
|buy
|426
|0.50
|118.59
|114.79
|119.19
|848
|2006.10.19 09:47
|buy
|427
|0.80
|118.28
|114.78
|118.88
|849
|2006.10.23 02:22
|t/p
|427
|0.80
|118.88
|114.78
|118.88
|422.40
|44090.79
|850
|2006.10.23 02:22
|close
|426
|0.50
|118.88
|114.79
|119.19
|156.91
|44247.69
|851
|2006.10.23 02:23
|close
|425
|0.30
|118.87
|114.79
|119.49
|15.91
|44263.60
|852
|2006.10.23 02:23
|close
|424
|0.20
|118.86
|114.80
|119.80
|-40.91
|44222.70
|853
|2006.10.23 02:23
|close
|423
|0.10
|118.87
|114.81
|120.11
|-45.69
|44177.01
|854
|2006.10.23 02:23
|close
|422
|0.10
|118.88
|114.81
|120.41
|-68.91
|44108.09
|855
|2006.10.23 02:23
|sell
|428
|0.10
|118.87
|123.87
|118.27
|856
|2006.10.23 05:32
|sell
|429
|0.10
|119.19
|123.89
|118.59
|857
|2006.10.24 02:21
|sell
|430
|0.20
|119.50
|123.90
|118.90
|858
|2006.10.25 14:23
|t/p
|430
|0.20
|118.90
|123.90
|118.90
|97.94
|44206.03
|859
|2006.10.25 14:23
|close
|429
|0.10
|118.90
|123.89
|118.59
|21.40
|44227.43
|860
|2006.10.25 14:23
|close
|428
|0.10
|118.89
|123.87
|118.27
|-4.67
|44222.76
|861
|2006.10.25 14:23
|buy
|431
|0.10
|118.88
|113.88
|119.48
|862
|2006.10.26 10:34
|buy
|432
|0.10
|118.57
|113.87
|119.17
|863
|2006.10.27 08:33
|buy
|433
|0.20
|118.26
|113.86
|118.86
|864
|2006.10.27 08:57
|buy
|434
|0.30
|117.95
|113.85
|118.55
|865
|2006.10.27 09:07
|buy
|435
|0.50
|117.65
|113.85
|118.25
|866
|2006.10.27 09:33
|buy
|436
|0.80
|117.34
|113.84
|117.94
|867
|2006.10.31 05:48
|t/p
|436
|0.80
|117.94
|113.84
|117.94
|425.62
|44648.38
|868
|2006.10.31 05:48
|close
|435
|0.50
|117.94
|113.85
|118.25
|134.59
|44782.97
|869
|2006.10.31 05:48
|close
|434
|0.30
|117.93
|113.85
|118.55
|1.90
|44784.86
|870
|2006.10.31 05:49
|close
|433
|0.20
|117.94
|113.86
|118.86
|-49.60
|44735.26
|871
|2006.10.31 05:49
|close
|432
|0.10
|117.93
|113.87
|119.17
|-50.78
|44684.48
|872
|2006.10.31 05:49
|close
|431
|0.10
|117.94
|113.88
|119.48
|-72.71
|44611.77
|873
|2006.10.31 05:49
|sell
|437
|0.10
|117.95
|122.95
|117.35
|874
|2006.10.31 10:10
|t/p
|437
|0.10
|117.35
|122.95
|117.35
|51.13
|44662.90
|875
|2006.10.31 10:10
|sell
|438
|0.10
|117.33
|122.33
|116.73
|876
|2006.10.31 11:45
|t/p
|438
|0.10
|116.73
|122.33
|116.73
|51.40
|44714.30
|877
|2006.10.31 11:45
|sell
|439
|0.10
|116.73
|121.73
|116.13
|878
|2006.11.01 02:45
|sell
|440
|0.10
|117.04
|121.74
|116.44
|879
|2006.11.01 20:20
|sell
|441
|0.20
|117.35
|121.75
|116.75
|880
|2006.11.02 05:04
|t/p
|441
|0.20
|116.75
|121.75
|116.75
|93.80
|44808.10
|881
|2006.11.02 05:04
|close
|440
|0.10
|116.75
|121.74
|116.44
|20.35
|44828.46
|882
|2006.11.02 05:04
|close
|439
|0.10
|116.73
|121.73
|116.13
|-5.98
|44822.47
|883
|2006.11.02 05:04
|sell
|442
|0.10
|116.72
|121.72
|116.12
|884
|2006.11.02 08:04
|sell
|443
|0.10
|117.03
|121.73
|116.43
|885
|2006.11.03 08:31
|sell
|444
|0.20
|117.34
|121.74
|116.74
|886
|2006.11.03 08:32
|sell
|445
|0.30
|117.65
|121.75
|117.05
|887
|2006.11.03 08:47
|sell
|446
|0.50
|117.96
|121.76
|117.36
|888
|2006.11.06 03:22
|sell
|447
|0.80
|118.26
|121.76
|117.66
|889
|2006.11.07 08:58
|t/p
|447
|0.80
|117.66
|121.76
|117.66
|395.99
|45218.46
|890
|2006.11.07 08:58
|close
|446
|0.50
|117.66
|121.76
|117.36
|112.53
|45330.99
|891
|2006.11.07 08:58
|close
|445
|0.30
|117.65
|121.75
|117.05
|-8.98
|45322.02
|892
|2006.11.07 08:58
|close
|444
|0.20
|117.64
|121.74
|116.74
|-56.98
|45265.03
|893
|2006.11.07 08:58
|close
|443
|0.10
|117.63
|121.73
|116.43
|-55.50
|45209.54
|894
|2006.11.07 08:58
|close
|442
|0.10
|117.62
|121.72
|116.12
|-81.01
|45128.53
|895
|2006.11.07 08:58
|buy
|448
|0.10
|117.61
|112.61
|118.21
|896
|2006.11.07 09:50
|buy
|449
|0.10
|117.30
|112.60
|117.90
|897
|2006.11.08 09:13
|t/p
|449
|0.10
|117.90
|112.60
|117.90
|52.05
|45180.58
|898
|2006.11.08 09:13
|close
|448
|0.10
|117.90
|112.61
|118.21
|25.76
|45206.35
|899
|2006.11.08 09:13
|buy
|450
|0.10
|117.91
|112.91
|118.51
|900
|2006.11.09 08:42
|t/p
|450
|0.10
|118.51
|112.91
|118.51
|54.12
|45260.47
|901
|2006.11.09 08:42
|sell
|451
|0.10
|118.51
|123.51
|117.91
|902
|2006.11.09 11:35
|t/p
|451
|0.10
|117.91
|123.51
|117.91
|50.89
|45311.36
|903
|2006.11.09 11:35
|sell
|452
|0.10
|117.89
|122.89
|117.29
|904
|2006.11.10 04:01
|t/p
|452
|0.10
|117.29
|122.89
|117.29
|49.66
|45361.03
|905
|2006.11.10 04:01
|buy
|453
|0.10
|117.29
|112.29
|117.89
|906
|2006.11.13 07:07
|t/p
|453
|0.10
|117.89
|112.29
|117.89
|52.05
|45413.08
|907
|2006.11.13 07:07
|sell
|454
|0.10
|117.89
|122.89
|117.29
|908
|2006.11.13 10:06
|sell
|455
|0.10
|118.20
|122.90
|117.60
|909
|2006.11.13 19:01
|t/p
|455
|0.10
|117.60
|122.90
|117.60
|51.02
|45464.10
|910
|2006.11.13 19:01
|close
|454
|0.10
|117.60
|122.89
|117.29
|24.66
|45488.76
|911
|2006.11.13 19:01
|sell
|456
|0.10
|117.57
|122.57
|116.97
|912
|2006.11.14 04:40
|sell
|457
|0.10
|117.87
|122.57
|117.27
|913
|2006.11.14 09:33
|t/p
|457
|0.10
|117.27
|122.57
|117.27
|51.16
|45539.92
|914
|2006.11.14 09:33
|close
|456
|0.10
|117.27
|122.57
|116.97
|24.08
|45564.00
|915
|2006.11.14 09:33
|buy
|458
|0.10
|117.28
|112.28
|117.88
|916
|2006.11.15 01:29
|t/p
|458
|0.10
|117.88
|112.28
|117.88
|52.06
|45616.07
|917
|2006.11.15 01:29
|sell
|459
|0.10
|117.88
|122.88
|117.28
|918
|2006.11.15 09:19
|sell
|460
|0.10
|118.18
|122.88
|117.58
|919
|2006.11.17 10:38
|t/p
|460
|0.10
|117.58
|122.88
|117.58
|45.05
|45661.11
|920
|2006.11.17 10:38
|close
|459
|0.10
|117.57
|122.88
|117.28
|20.39
|45681.50
|921
|2006.11.17 10:38
|buy
|461
|0.10
|117.56
|112.56
|118.16
|922
|2006.11.20 03:16
|t/p
|461
|0.10
|118.16
|112.56
|118.16
|51.94
|45733.44
|923
|2006.11.20 03:16
|buy
|462
|0.10
|118.18
|113.18
|118.78
|924
|2006.11.21 14:23
|buy
|463
|0.10
|117.87
|113.17
|118.47
|925
|2006.11.21 23:07
|buy
|464
|0.20
|117.56
|113.16
|118.16
|926
|2006.11.22 06:11
|buy
|465
|0.30
|117.26
|113.16
|117.86
|927
|2006.11.22 07:24
|buy
|466
|0.50
|116.95
|113.15
|117.55
|928
|2006.11.22 10:07
|buy
|467
|0.80
|116.65
|113.15
|117.25
|929
|2006.11.23 04:36
|buy
|468
|1.30
|116.34
|113.14
|116.94
|930
|2006.11.24 03:25
|buy
|469
|2.10
|116.03
|113.13
|116.63
|931
|2006.11.24 03:47
|buy
|470
|3.40
|115.73
|113.13
|116.33
|932
|2006.11.26 17:44
|buy
|471
|5.50
|115.42
|113.12
|116.02
|933
|2006.11.27 00:26
|t/p
|471
|5.50
|116.02
|113.12
|116.02
|2908.39
|48641.83
|934
|2006.11.27 00:26
|close
|470
|3.40
|116.02
|113.13
|116.33
|889.44
|49531.28
|935
|2006.11.27 00:26
|close
|469
|2.10
|116.01
|113.13
|116.63
|-11.75
|49519.53
|936
|2006.11.27 00:26
|close
|468
|1.30
|116.02
|113.14
|116.94
|-328.28
|49191.25
|937
|2006.11.27 00:27
|close
|467
|0.80
|116.01
|113.15
|117.25
|-394.76
|48796.49
|938
|2006.11.27 00:27
|close
|466
|0.50
|116.01
|113.15
|117.55
|-376.03
|48420.46
|939
|2006.11.27 00:27
|close
|465
|0.30
|116.00
|113.16
|117.86
|-308.39
|48112.07
|940
|2006.11.27 00:27
|close
|464
|0.20
|116.01
|113.16
|118.16
|-253.25
|47858.82
|941
|2006.11.27 00:27
|close
|463
|0.10
|116.00
|113.17
|118.47
|-154.22
|47704.60
|942
|2006.11.27 00:27
|close
|462
|0.10
|116.01
|113.18
|118.78
|-178.90
|47525.70
|943
|2006.11.27 00:27
|sell
|472
|0.10
|116.00
|121.00
|115.40
|944
|2006.11.27 03:55
|sell
|473
|0.10
|116.31
|121.01
|115.71
|945
|2006.11.28 20:15
|t/p
|473
|0.10
|115.71
|121.01
|115.71
|50.35
|47576.05
|946
|2006.11.28 20:15
|close
|472
|0.10
|115.71
|121.00
|115.40
|23.56
|47599.62
|947
|2006.11.28 20:15
|buy
|474
|0.10
|115.70
|110.70
|116.30
|948
|2006.11.29 07:02
|t/p
|474
|0.10
|116.30
|110.70
|116.30
|52.75
|47652.37
|949
|2006.11.29 07:02
|sell
|475
|0.10
|116.30
|121.30
|115.70
|950
|2006.11.30 10:46
|t/p
|475
|0.10
|115.70
|121.30
|115.70
|47.37
|47699.74
|951
|2006.11.30 10:46
|buy
|476
|0.10
|115.70
|110.70
|116.30
|952
|2006.12.01 05:09
|t/p
|476
|0.10
|116.30
|110.70
|116.30
|52.75
|47752.50
|953
|2006.12.01 05:09
|sell
|477
|0.10
|116.30
|121.30
|115.70
|954
|2006.12.01 10:00
|t/p
|477
|0.10
|115.70
|121.30
|115.70
|51.86
|47804.36
|955
|2006.12.01 10:00
|sell
|478
|0.10
|115.68
|120.68
|115.08
|956
|2006.12.01 10:37
|t/p
|478
|0.10
|115.08
|120.68
|115.08
|52.14
|47856.50
|957
|2006.12.01 10:37
|buy
|479
|0.10
|115.08
|110.08
|115.68
|958
|2006.12.03 23:06
|t/p
|479
|0.10
|115.68
|110.08
|115.68
|51.87
|47908.37
|959
|2006.12.03 23:06
|buy
|480
|0.10
|115.70
|110.70
|116.30
|960
|2006.12.04 11:04
|buy
|481
|0.10
|115.40
|110.70
|116.00
|961
|2006.12.05 02:21
|buy
|482
|0.20
|115.09
|110.69
|115.69
|962
|2006.12.05 03:45
|buy
|483
|0.30
|114.78
|110.68
|115.38
|963
|2006.12.05 08:35
|buy
|484
|0.50
|114.48
|110.68
|115.08
|964
|2006.12.05 10:30
|t/p
|484
|0.50
|115.08
|110.68
|115.08
|260.69
|48169.06
|965
|2006.12.05 10:30
|close
|483
|0.30
|115.08
|110.68
|115.38
|78.21
|48247.27
|966
|2006.12.05 10:30
|close
|482
|0.20
|115.07
|110.69
|115.69
|-3.48
|48243.79
|967
|2006.12.05 10:30
|close
|481
|0.10
|115.07
|110.70
|116.00
|-27.52
|48216.27
|968
|2006.12.05 10:30
|close
|480
|0.10
|115.07
|110.70
|116.30
|-52.42
|48163.85
|969
|2006.12.05 10:30
|buy
|485
|0.10
|115.08
|110.08
|115.68
|970
|2006.12.05 23:34
|buy
|486
|0.10
|114.77
|110.07
|115.37
|971
|2006.12.08 02:41
|t/p
|486
|0.10
|115.37
|110.07
|115.37
|57.83
|48221.68
|972
|2006.12.08 02:41
|close
|485
|0.10
|115.37
|110.08
|115.68
|30.96
|48252.65
|973
|2006.12.08 02:41
|sell
|487
|0.10
|115.36
|120.36
|114.76
|974
|2006.12.08 06:29
|sell
|488
|0.10
|115.67
|120.37
|115.07
|975
|2006.12.08 09:14
|t/p
|488
|0.10
|115.07
|120.37
|115.07
|52.14
|48304.79
|976
|2006.12.08 09:14
|close
|487
|0.10
|115.07
|120.36
|114.76
|25.20
|48329.99
|977
|2006.12.08 09:14
|sell
|489
|0.10
|115.04
|120.04
|114.44
|978
|2006.12.08 10:29
|sell
|490
|0.10
|115.35
|120.05
|114.75
|979
|2006.12.08 11:40
|sell
|491
|0.20
|115.65
|120.05
|115.05
|980
|2006.12.08 11:49
|sell
|492
|0.30
|115.96
|120.06
|115.36
|981
|2006.12.08 11:53
|sell
|493
|0.50
|116.26
|120.06
|115.66
|982
|2006.12.10 20:16
|sell
|494
|0.80
|116.57
|120.07
|115.97
|983
|2006.12.11 01:53
|sell
|495
|1.30
|116.87
|120.07
|116.27
|984
|2006.12.11 10:09
|sell
|496
|2.10
|117.19
|120.09
|116.59
|985
|2006.12.13 12:34
|sell
|497
|3.40
|117.50
|120.10
|116.90
|986
|2006.12.14 10:26
|sell
|498
|5.50
|117.81
|120.11
|117.21
|987
|2006.12.22 16:29
|close at stop
|498
|5.50
|118.79
|120.11
|117.21
|-5195.66
|43134.33
|988
|2006.12.22 16:29
|close at stop
|497
|3.40
|118.79
|120.10
|116.90
|-4251.73
|38882.59
|989
|2006.12.22 16:29
|close at stop
|496
|2.10
|118.79
|120.09
|116.59
|-3236.93
|35645.66
|990
|2006.12.22 16:29
|close at stop
|495
|1.30
|118.79
|120.07
|116.27
|-2354.01
|33291.65
|991
|2006.12.22 16:29
|close at stop
|494
|0.80
|118.79
|120.07
|115.97
|-1662.63
|31629.02
|992
|2006.12.22 16:29
|close at stop
|493
|0.50
|118.79
|120.06
|115.66
|-1169.62
|30459.40
|993
|2006.12.22 16:29
|close at stop
|492
|0.30
|118.79
|120.06
|115.36
|-777.54
|29681.86
|994
|2006.12.22 16:29
|close at stop
|491
|0.20
|118.79
|120.05
|115.05
|-570.55
|29111.31
|995
|2006.12.22 16:29
|close at stop
|490
|0.10
|118.79
|120.05
|114.75
|-310.53
|28800.77
|996
|2006.12.22 16:29
|close at stop
|489
|0.10
|118.79
|120.04
|114.44
|-336.62
|28464.15