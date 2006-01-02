Strategy Tester Report
3-Goblinfib

SymbolUSDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
Period4 Hours (H4) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTakeProfit=60; Lots=0.1; InitialStop=200; TrailingStop=30; MaxTrades=10; Pips=30; SecureProfit=50; AccountProtection=0; OrderstoProtect=0; ReverseCondition=1; StartYear=2005; StartMonth=1; EndYear=2050; EndMonth=12; mm=0; risk=1; AccountisNormal=0; Magic=123987;
Bars in test1568Ticks modelled1890639Modelling quality99.00%
Initial deposit20000.00
Total net profit8464.15Gross profit44632.83Gross loss-36168.68
Profit factor1.23Expected payoff17.00
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown21067.12 (42.53%)Relative drawdown42.53% (21067.12)
Total trades498Short positions (won %)271 (58.30%)Long positions (won %)227 (62.11%)
Profit trades (% of total)299 (60.04%)Loss trades (% of total)199 (39.96%)
Largestprofit trade2908.39loss trade-5195.66
Averageprofit trade149.27loss trade-181.75
Maximumconsecutive wins (profit in money)16 (4402.75)consecutive losses (loss in money)10 (-19865.84)
Maximalconsecutive profit (count of wins)4402.75 (16)consecutive loss (count of losses)-19865.84 (10)
Averageconsecutive wins4consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.02 19:02sell10.10117.76122.76117.16
22006.01.02 23:25t/p10.10117.16122.76117.1651.2120051.21
32006.01.05 12:00buy20.10115.98110.98116.58
42006.01.06 08:30buy30.10115.66110.96116.26
52006.01.06 08:47buy40.20115.34110.94115.94
62006.01.06 08:49buy50.30115.03110.93115.63
72006.01.06 09:11buy60.50114.72110.92115.32
82006.01.06 10:18buy70.80114.40110.90115.00
92006.01.08 19:49buy81.30114.09110.89114.69
102006.01.08 23:58buy92.10113.77110.87114.37
112006.01.09 11:17t/p92.10114.37110.87114.371126.1421177.35
122006.01.09 11:17close81.30114.37110.89114.69333.4121510.76
132006.01.09 11:17close70.80114.38110.90115.00-4.6721506.09
142006.01.09 11:17close60.50114.38110.92115.32-142.8121363.28
152006.01.09 11:17close50.30114.39110.93115.63-164.3621198.92
162006.01.09 11:17close40.20114.39110.94115.94-163.7721035.15
172006.01.09 11:17close30.10114.40110.96116.26-108.9820926.18
182006.01.09 11:17close20.10114.39110.98116.58-136.6720789.51
192006.01.10 00:00buy100.10114.67109.67115.27
202006.01.10 03:06buy110.10114.37109.67114.97
212006.01.11 09:50buy120.20114.06109.66114.66
222006.01.12 04:10buy130.30113.76109.66114.36
232006.01.12 08:42buy140.50113.44109.64114.04
242006.01.12 09:28t/p140.50114.04109.64114.04263.0721052.58
252006.01.12 09:28close130.30114.04109.66114.3673.6621126.24
262006.01.12 09:28close120.20114.03109.66114.661.7321127.96
272006.01.12 09:28close110.10114.05109.67114.97-23.4021104.56
282006.01.12 09:28close100.10114.08109.67115.27-47.0621057.50
292006.01.12 09:28buy150.10114.12109.12114.72
302006.01.12 20:01t/p150.10114.72109.12114.7252.3021109.80
312006.01.12 20:01sell160.10114.72119.72114.12
322006.01.15 17:45t/p160.10114.12119.72114.1251.0821160.88
332006.01.15 17:45buy170.10114.12109.12114.72
342006.01.15 18:50buy180.10113.81109.11114.41
352006.01.16 00:34t/p180.10114.41109.11114.4153.6021214.49
362006.01.16 00:34close170.10114.41109.12114.7226.5121241.00
372006.01.16 00:34buy190.10114.44109.44115.04
382006.01.16 08:16t/p190.10115.04109.44115.0452.1621293.16
392006.01.16 08:16sell200.10115.04120.04114.44
402006.01.17 06:40sell210.10115.35120.05114.75
412006.01.17 10:03sell220.20115.65120.05115.05
422006.01.18 03:48t/p220.20115.05120.05115.05101.3121394.47
432006.01.18 03:48close210.10115.05120.05114.7524.5821419.06
442006.01.18 03:48close200.10115.04120.04114.44-2.9921416.06
452006.01.18 03:48buy230.10115.03110.03115.63
462006.01.19 20:06t/p230.10115.63110.03115.6355.3821471.45
472006.01.19 20:06sell240.10115.63120.63115.03
482006.01.20 08:57t/p240.10115.03120.63115.0350.6621522.11
492006.01.20 08:57buy250.10115.03110.03115.63
502006.01.22 20:18buy260.10114.72110.02115.32
512006.01.23 04:36buy270.20114.41110.01115.01
522006.01.24 18:24t/p270.20115.01110.01115.01106.6721628.78
532006.01.24 18:24close260.10115.01110.02115.3227.5521656.33
542006.01.24 18:24close250.10115.00110.03115.63-0.2821656.05
552006.01.24 18:24sell280.10114.99119.99114.39
562006.01.25 09:12sell290.10115.29119.99114.69
572006.01.25 09:50sell300.20115.60120.00115.00
582006.01.25 10:48sell310.30115.91120.01115.31
592006.01.26 10:41sell320.50116.22120.02115.62
602006.01.26 17:22sell330.80116.53120.03115.93
612006.01.27 05:59sell341.30116.84120.04116.24
622006.01.27 11:46sell352.10117.15120.05116.55
632006.01.30 03:19sell363.40117.46120.06116.86
642006.01.30 03:55sell375.50117.76120.06117.16
652006.01.31 02:59t/p375.50117.16120.06117.162734.3824390.43
662006.01.31 02:59close363.40117.16120.06116.86819.7425210.16
672006.01.31 02:59close352.10117.17120.05116.55-98.6825111.48
682006.01.31 02:59close341.30117.18120.04116.24-416.1024695.39
692006.01.31 02:59close330.80117.19120.03115.93-486.4524208.93
702006.01.31 02:59close320.50117.18120.02115.62-432.0723776.86
712006.01.31 02:59close310.30117.19120.01115.31-354.6023422.26
722006.01.31 02:59close300.20117.18120.00115.00-287.6223134.64
732006.01.31 02:59close290.10117.18119.99114.69-170.2722964.38
742006.01.31 02:59close280.10117.19119.99114.39-198.2022766.17
752006.01.31 02:59buy380.10117.18112.18117.78
762006.01.31 11:54buy390.10116.87112.17117.47
772006.01.31 14:31t/p390.10117.47112.17117.4751.0822817.25
782006.01.31 14:31close380.10117.47112.18117.7824.6922841.94
792006.01.31 14:31buy400.10117.50112.50118.10
802006.01.31 15:12buy410.10117.19112.49117.79
812006.02.01 11:05t/p410.10117.79112.49117.7952.0922894.04
822006.02.01 11:05close400.10117.80112.50118.1026.6322920.67
832006.02.01 11:05sell420.10117.81122.81117.21
842006.02.01 12:38sell430.10118.12122.82117.52
852006.02.02 00:44sell440.20118.43122.83117.83
862006.02.03 08:32sell450.30118.74122.84118.14
872006.02.03 08:58sell460.50119.04122.84118.44
882006.02.03 09:16sell470.80119.35122.85118.75
892006.02.05 18:26t/p470.80118.75122.85118.75404.2123324.88
902006.02.05 18:26close460.50118.75122.84118.44122.1123446.99
912006.02.05 18:26close450.30118.76122.84118.14-5.0523441.94
922006.02.05 18:27close440.20118.77122.83117.83-60.2423381.70
932006.02.05 18:27close430.10118.78122.82117.52-61.5423320.16
942006.02.05 18:27close420.10118.77122.81117.21-86.8123233.34
952006.02.05 18:27buy480.10118.78113.78119.38
962006.02.07 02:42buy490.10118.48113.78119.08
972006.02.07 04:03buy500.20118.17113.77118.77
982006.02.07 04:30buy510.30117.87113.77118.47
992006.02.07 18:35buy520.50117.56113.76118.16
1002006.02.08 05:34t/p520.50118.16113.76118.16259.7123493.06
1012006.02.08 05:34close510.30118.16113.77118.4777.1223570.18
1022006.02.08 05:34close500.20118.17113.77118.772.3323572.51
1032006.02.08 05:35close490.10118.18113.78119.08-24.2323548.28
1042006.02.08 05:35close480.10118.19113.78119.38-46.4323501.86
1052006.02.08 05:35buy530.10118.22113.22118.82
1062006.02.09 12:53t/p530.10118.82113.22118.8253.9923555.85
1072006.02.09 12:53sell540.10118.82123.82118.22
1082006.02.10 00:23t/p540.10118.22123.82118.2249.2523605.10
1092006.02.10 00:23buy550.10118.22113.22118.82
1102006.02.10 00:39buy560.10117.91113.21118.51
1112006.02.10 02:43buy570.20117.60113.20118.20
1122006.02.10 08:47buy580.30117.29113.19117.89
1132006.02.10 09:00buy590.50116.98113.18117.58
1142006.02.10 10:32t/p590.50117.58113.18117.58255.1523860.25
1152006.02.10 10:32close580.30117.58113.19117.8973.9923934.24
1162006.02.10 10:32close570.20117.59113.20118.20-1.7023932.54
1172006.02.10 10:32close560.10117.60113.21118.51-26.3623906.18
1182006.02.10 10:32close550.10117.62113.22118.82-51.0123855.17
1192006.02.10 10:32buy600.10117.63112.63118.23
1202006.02.13 05:12t/p600.10118.23112.63118.2351.9123907.09
1212006.02.13 05:12sell610.10118.23123.23117.63
1222006.02.13 10:37t/p610.10117.63123.23117.6351.0123958.10
1232006.02.13 10:37sell620.10117.61122.61117.01
1242006.02.15 10:14t/p620.10117.01122.61117.0148.3024006.40
1252006.02.15 10:14buy630.10116.99111.99117.59
1262006.02.15 10:46t/p630.10117.59111.99117.5951.0224057.42
1272006.02.15 10:46sell640.10117.59122.59116.99
1282006.02.15 11:36sell650.10117.90122.60117.30
1292006.02.16 08:25sell660.20118.21122.61117.61
1302006.02.16 16:17t/p660.20117.61122.61117.61102.0424159.46
1312006.02.16 16:17close650.10117.60122.60117.3021.0224180.48
1322006.02.16 16:17close640.10117.59122.59116.99-4.4924175.99
1332006.02.16 16:17buy670.10117.60112.60118.20
1342006.02.16 21:00t/p670.10118.20112.60118.2050.7624226.75
1352006.02.16 21:00sell680.10118.20123.20117.60
1362006.02.17 06:18sell690.10118.52123.22117.92
1372006.02.17 07:59sell700.20118.84123.24118.24
1382006.02.17 11:20t/p700.20118.24123.24118.24101.4924328.24
1392006.02.17 11:20close690.10118.24123.22117.9223.6824351.92
1402006.02.17 11:20close680.10118.23123.20117.60-4.0424347.88
1412006.02.17 11:20sell710.10118.22123.22117.62
1422006.02.17 12:32sell720.10118.53123.23117.93
1432006.02.19 21:52t/p720.10117.93123.23117.9350.8824398.76
1442006.02.19 21:52close710.10117.93123.22117.6224.5924423.35
1452006.02.19 21:52buy730.10117.94112.94118.54
1462006.02.20 21:18t/p730.10118.54112.94118.5451.7824475.14
1472006.02.20 21:18sell740.10118.54123.54117.94
1482006.02.21 06:38sell750.10118.85123.55118.25
1492006.02.22 22:25t/p750.10118.25123.55118.2549.2424524.38
1502006.02.22 22:25close740.10118.25123.54117.9421.5324545.91
1512006.02.22 22:25buy760.10118.26113.26118.86
1522006.02.22 23:30buy770.10117.95113.25118.55
1532006.02.22 23:47buy780.20117.65113.25118.25
1542006.02.23 03:39buy790.30117.34113.24117.94
1552006.02.23 05:53buy800.50117.02113.22117.62
1562006.02.23 19:17buy810.80116.70113.20117.30
1572006.02.27 17:10buy821.30116.07112.87116.67
1582006.02.28 14:07buy832.10115.76112.86116.36
1592006.03.02 08:04t/p832.10116.36112.86116.361180.6725726.58
1602006.03.02 08:04close821.30116.36112.87116.67399.6826126.26
1612006.03.02 08:04close810.80116.37113.20117.30-161.6525964.61
1622006.03.02 08:04close800.50116.38113.22117.62-234.2025730.41
1632006.03.02 08:04close790.30116.39113.24117.94-220.4225510.00
1642006.03.02 08:04close780.20116.40113.25118.25-191.4925318.51
1652006.03.02 08:04close770.10116.39113.25118.55-122.3925196.12
1662006.03.02 08:04close760.10116.38113.26118.86-149.8925046.23
1672006.03.02 08:04sell840.10116.39121.39115.79
1682006.03.02 16:18t/p840.10115.79121.39115.7951.8225098.05
1692006.03.02 16:18sell850.10115.77120.77115.17
1702006.03.02 19:13sell860.10116.08120.78115.48
1712006.03.02 19:54sell870.20116.39120.79115.79
1722006.03.03 10:06sell880.30116.70120.80116.10
1732006.03.05 18:32t/p880.30116.10120.80116.10155.0425253.09
1742006.03.05 18:32close870.20116.10120.79115.7946.9725300.05
1752006.03.05 18:32close860.10116.09120.78115.48-2.3625297.70
1762006.03.05 18:32close850.10116.08120.77115.17-28.2125269.49
1772006.03.05 18:32buy890.10116.07111.07116.67
1782006.03.05 21:27t/p890.10116.67111.07116.6751.4325320.92
1792006.03.05 21:27sell900.10116.67121.67116.07
1802006.03.05 22:34sell910.10116.98121.68116.38
1812006.03.06 07:42sell920.20117.29121.69116.69
1822006.03.06 12:56sell930.30117.60121.70117.00
1832006.03.07 03:31sell940.50117.90121.70117.30
1842006.03.09 00:50sell950.80118.21121.71117.61
1852006.03.09 03:21t/p950.80117.61121.71117.61408.1325729.05
1862006.03.09 03:21close940.50117.61121.70117.3093.3725822.42
1872006.03.09 03:21close930.30117.60121.70117.00-22.4425799.98
1882006.03.09 03:21close920.20117.59121.69116.69-65.9825734.00
1892006.03.09 03:21close910.10117.58121.68116.38-60.0125674.00
1902006.03.09 03:21close900.10117.59121.67116.07-87.2225586.78
1912006.03.09 03:21buy960.10117.58112.58118.18
1922006.03.09 05:18buy970.10117.27112.57117.87
1932006.03.09 11:23t/p970.10117.87112.57117.8750.9025637.68
1942006.03.09 11:23close960.10117.87112.58118.1824.6025662.28
1952006.03.09 11:23buy980.10117.88112.88118.48
1962006.03.09 20:02t/p980.10118.48112.88118.4850.6425712.92
1972006.03.09 20:02sell990.10118.48123.48117.88
1982006.03.10 09:23sell1000.10118.79123.49118.19
1992006.03.10 09:37sell1010.20119.10123.50118.50
2002006.03.13 19:52t/p1010.20118.50123.50118.5098.2825811.20
2012006.03.13 19:52close1000.10118.50123.49118.1922.9725834.17
2022006.03.13 19:52close990.10118.49123.48117.88-3.8325830.34
2032006.03.13 19:52buy1020.10118.50113.50119.10
2042006.03.14 08:24buy1030.10118.19113.49118.79
2052006.03.14 09:44buy1040.20117.88113.48118.48
2062006.03.14 10:29buy1050.30117.57113.47118.17
2072006.03.15 09:12buy1060.50117.26113.46117.86
2082006.03.15 23:49t/p1060.50117.86113.46117.86254.5226084.86
2092006.03.15 23:49close1050.30117.87113.47118.1779.8526164.71
2102006.03.15 23:49close1040.20117.86113.48118.48-1.0626163.65
2112006.03.15 23:49close1030.10117.87113.49118.79-25.9926137.67
2122006.03.15 23:49close1020.10117.86113.50119.10-51.9726085.70
2132006.03.15 23:49sell1070.10117.87122.87117.27
2142006.03.16 08:41t/p1070.10117.27122.87117.2746.6726132.37
2152006.03.16 08:41sell1080.10117.25122.25116.65
2162006.03.17 00:02t/p1080.10116.65122.25116.6549.9426182.31
2172006.03.17 00:02buy1090.10116.65111.65117.25
2182006.03.17 04:36buy1100.10116.34111.64116.94
2192006.03.17 08:10buy1110.20116.03111.63116.63
2202006.03.17 08:49buy1120.30115.73111.63116.33
2212006.03.19 20:39t/p1120.30116.33111.63116.33154.7326337.04
2222006.03.19 20:39close1110.20116.33111.63116.6351.5826388.62
2232006.03.19 20:40close1100.10116.32111.64116.94-1.7226386.90
2242006.03.19 20:40close1090.10116.34111.65117.25-26.6526360.25
2252006.03.19 20:40sell1130.10116.33121.33115.73
2262006.03.20 08:53t/p1130.10115.73121.33115.7350.3426410.60
2272006.03.20 08:53sell1140.10115.67120.67115.07
2282006.03.20 09:48sell1150.10115.98120.68115.38
2292006.03.20 10:06sell1160.20116.29120.69115.69
2302006.03.20 21:46sell1170.30116.60120.70116.00
2312006.03.21 06:03sell1180.50116.90120.70116.30
2322006.03.21 08:33t/p1180.50116.30120.70116.30257.9526668.55
2332006.03.21 08:33close1170.30116.30120.70116.0072.9026741.45
2342006.03.21 08:33close1160.20116.29120.69115.69-2.9926738.46
2352006.03.21 08:33close1150.10116.28120.68115.38-27.3026711.16
2362006.03.21 08:33close1140.10116.27120.67115.07-53.1026658.06
2372006.03.21 08:33sell1190.10116.26121.26115.66
2382006.03.21 08:45sell1200.10116.57121.27115.97
2392006.03.21 09:47sell1210.20116.87121.27116.27
2402006.03.21 11:58sell1220.30117.18121.28116.58
2412006.03.22 10:26t/p1220.30116.58121.28116.58149.9326808.00
2422006.03.22 10:26close1210.20116.57121.27116.2748.4826856.47
2432006.03.22 10:26close1200.10116.58121.27115.97-2.3626854.12
2442006.03.22 10:26close1190.10116.59121.26115.66-29.8026824.32
2452006.03.22 10:26sell1230.10116.58121.58115.98
2462006.03.22 13:51sell1240.10116.89121.59116.29
2472006.03.23 01:15sell1250.20117.20121.60116.60
2482006.03.23 10:28sell1260.30117.51121.61116.91
2492006.03.23 14:11sell1270.50117.82121.62117.22
2502006.03.24 03:13sell1280.80118.12121.62117.52
2512006.03.24 09:11sell1291.30118.43121.63117.83
2522006.03.24 10:13t/p1291.30117.83121.63117.83661.9727486.29
2532006.03.24 10:13close1280.80117.83121.62117.52196.8927683.18
2542006.03.24 10:13close1270.50117.82121.62117.22-7.4827675.70
2552006.03.24 10:13close1260.30117.81121.61116.91-80.8827594.82
2562006.03.24 10:13close1250.20117.80121.60116.60-104.8627489.96
2572006.03.24 10:13close1240.10117.81121.59116.29-84.0727405.89
2582006.03.24 10:13close1230.10117.81121.58115.98-110.3927295.49
2592006.03.24 10:13sell1300.10117.80122.80117.20
2602006.03.26 19:48t/p1300.10117.20122.80117.2051.2027346.69
2612006.03.26 19:48buy1310.10117.19112.19117.79
2622006.03.26 20:04buy1320.10116.88112.18117.48
2632006.03.26 22:10buy1330.20116.57112.17117.17
2642006.03.27 19:12buy1340.30116.26112.16116.86
2652006.03.27 20:19t/p1340.30116.86112.16116.86154.0127500.70
2662006.03.27 20:19close1330.20116.87112.17117.1753.6727554.37
2672006.03.27 20:19close1320.10116.86112.18117.48-0.5527553.83
2682006.03.27 20:19close1310.10116.85112.19117.79-27.9427525.89
2692006.03.27 20:19buy1350.10116.90111.90117.50
2702006.03.28 14:22t/p1350.10117.50111.90117.5052.2227578.12
2712006.03.28 14:22sell1360.10117.50122.50116.90
2722006.03.28 14:35sell1370.10117.81122.51117.21
2732006.03.29 09:02sell1380.20118.12122.52117.52
2742006.03.29 13:14t/p1380.20117.52122.52117.52102.1127680.23
2752006.03.29 13:14close1370.10117.52122.51117.2123.1827703.41
2762006.03.29 13:14close1360.10117.53122.50116.90-4.0527699.36
2772006.03.29 13:14sell1390.10117.52122.52116.92
2782006.03.29 14:58sell1400.10117.83122.53117.23
2792006.03.30 09:32t/p1400.10117.23122.53117.2346.6927746.06
2802006.03.30 09:32close1390.10117.23122.52116.9220.2527766.31
2812006.03.30 09:32buy1410.10117.22112.22117.82
2822006.03.31 08:10t/p1410.10117.82112.22117.8252.0927818.40
2832006.03.31 08:10sell1420.10117.82122.82117.22
2842006.03.31 10:03sell1430.10118.12122.82117.52
2852006.03.31 11:50t/p1430.10117.52122.82117.5251.0627869.46
2862006.03.31 11:50close1420.10117.52122.82117.2225.5327894.99
2872006.03.31 11:50sell1440.10117.49122.49116.89
2882006.04.02 19:50sell1450.10117.79122.49117.19
2892006.04.02 20:30sell1460.20118.10122.50117.50
2902006.04.03 00:34sell1470.30118.40122.50117.80
2912006.04.03 03:09sell1480.50118.71122.51118.11
2922006.04.03 10:01t/p1480.50118.11122.51118.11254.0028148.99
2932006.04.03 10:01close1470.30118.11122.50117.8073.6628222.65
2942006.04.03 10:01close1460.20118.10122.50117.50-2.9928219.66
2952006.04.03 10:01close1450.10118.09122.49117.19-26.9028192.76
2962006.04.03 10:01close1440.10118.09122.49116.89-52.3128140.46
2972006.04.03 10:01sell1490.10118.07123.07117.47
2982006.04.04 04:00t/p1490.10117.47123.07117.4749.5828190.04
2992006.04.04 04:00buy1500.10117.46112.46118.06
3002006.04.04 21:27buy1510.10117.15112.45117.75
3012006.04.04 23:46buy1520.20116.84112.44117.44
3022006.04.05 05:32t/p1520.20117.44112.44117.44104.5028294.54
3032006.04.05 05:32close1510.10117.45112.45117.7526.7028321.25
3042006.04.05 05:32close1500.10117.46112.46118.061.1628322.41
3052006.04.05 05:32buy1530.10117.49112.49118.09
3062006.04.07 11:14t/p1530.10118.09112.49118.0955.4728377.88
3072006.04.07 11:14sell1540.10118.09123.09117.49
3082006.04.10 05:27sell1550.10118.40123.10117.80
3092006.04.11 07:17sell1560.20118.71123.11118.11
3102006.04.11 19:56t/p1560.20118.11123.11118.11101.6028479.48
3112006.04.11 19:56close1550.10118.11123.10117.8023.0528502.53
3122006.04.11 19:56close1540.10118.10123.09117.49-3.8428498.69
3132006.04.11 19:56buy1570.10118.11113.11118.71
3142006.04.13 08:36t/p1570.10118.71113.11118.7155.2028553.89
3152006.04.13 08:36sell1580.10118.71123.71118.11
3162006.04.16 21:18t/p1580.10118.11123.71118.1149.3028603.19
3172006.04.16 21:18buy1590.10118.11113.11118.71
3182006.04.17 08:21buy1600.10117.80113.10118.40
3192006.04.18 14:00buy1610.20117.49113.09118.09
3202006.04.18 16:50buy1620.30117.18113.08117.78
3212006.04.18 18:53buy1630.50116.87113.07117.47
3222006.04.19 08:39t/p1630.50117.47113.07117.47261.2028864.39
3232006.04.19 08:39close1620.30117.47113.08117.7877.5528941.95
3242006.04.19 08:39close1610.20117.46113.09118.09-2.7828939.17
3252006.04.19 08:39close1600.10117.46113.10118.40-26.6228912.55
3262006.04.19 08:39close1590.10117.45113.11118.71-52.7028859.85
3272006.04.19 08:39sell1640.10117.46122.46116.86
3282006.04.19 09:22sell1650.10117.76122.46117.16
3292006.04.19 15:39t/p1650.10117.16122.46117.1651.2128911.06
3302006.04.19 15:39close1640.10117.16122.46116.8625.6128936.67
3312006.04.19 15:39sell1660.10117.13122.13116.53
3322006.04.19 18:46sell1670.10117.43122.13116.83
3332006.04.20 04:36sell1680.20117.74122.14117.14
3342006.04.21 05:21t/p1680.20117.14122.14117.1499.4529036.12
3352006.04.21 05:21close1670.10117.14122.13116.8318.7829054.89
3362006.04.21 05:21close1660.10117.15122.13116.53-7.6929047.20
3372006.04.21 05:21sell1690.10117.14122.14116.54
3382006.04.23 17:00t/p1690.10116.54122.14116.5451.9229099.12
3392006.04.23 17:00buy1700.10115.57110.57116.17
3402006.04.24 02:52buy1710.10115.26110.56115.86
3412006.04.24 03:37buy1720.20114.95110.55115.55
3422006.04.24 12:17buy1730.30114.65110.55115.25
3432006.04.24 14:11buy1740.50114.34110.54114.94
3442006.04.25 10:24t/p1740.50114.94110.54114.94266.8329365.95
3452006.04.25 10:24close1730.30114.94110.55115.2579.1829445.14
3462006.04.25 10:24close1720.20114.93110.55115.55-1.1529443.98
3472006.04.25 10:24close1710.10114.94110.56115.86-26.6829417.31
3482006.04.25 10:24close1700.10114.93110.57116.17-53.3629363.95
3492006.04.25 10:24sell1750.10114.94119.94114.34
3502006.04.26 04:40sell1760.10115.25119.95114.65
3512006.04.26 12:11t/p1760.10114.65119.95114.6552.3329416.28
3522006.04.26 12:11close1750.10114.65119.94114.3423.7929440.07
3532006.04.26 12:11sell1770.10114.64119.64114.04
3542006.04.27 08:03sell1780.10114.95119.65114.35
3552006.04.27 10:07t/p1780.10114.35119.65114.3552.4729492.54
3562006.04.27 10:07close1770.10114.35119.64114.0420.8729513.41
3572006.04.27 10:07buy1790.10114.32109.32114.92
3582006.04.27 10:47buy1800.10114.01109.31114.61
3592006.04.28 12:05buy1810.20113.70109.30114.30
3602006.04.30 22:13buy1820.30113.40109.30114.00
3612006.04.30 22:37buy1830.50113.09109.29113.69
3622006.05.01 08:54buy1840.80112.78109.28113.38
3632006.05.01 09:10buy1851.30112.47109.27113.07
3642006.05.01 11:35t/p1851.30113.07109.27113.07689.7730203.18
3652006.05.01 11:35close1840.80113.08109.28113.38212.2430415.42
3662006.05.01 11:35close1830.50113.09109.29113.695.8230421.25
3672006.05.01 11:35close1820.30113.10109.30114.00-76.0930345.16
3682006.05.01 11:35close1810.20113.09109.30114.30-105.5530239.61
3692006.05.01 11:35close1800.10113.08109.31114.61-79.9130159.70
3702006.05.01 11:35close1790.10113.09109.32114.92-106.4330053.27
3712006.05.01 11:35buy1860.10113.11108.11113.71
3722006.05.01 19:42t/p1860.10113.71108.11113.7152.7730106.04
3732006.05.01 19:42sell1870.10113.71118.71113.11
3742006.05.02 02:57sell1880.10114.01118.71113.41
3752006.05.02 05:19t/p1880.10113.41118.71113.4152.9130158.95
3762006.05.02 05:19close1870.10113.41118.71113.1124.9530183.90
3772006.05.02 05:19sell1890.10113.40118.40112.80
3782006.05.02 07:13sell1900.10113.71118.41113.11
3792006.05.02 14:48t/p1900.10113.11118.41113.1153.0530236.95
3802006.05.02 14:48close1890.10113.11118.40112.8025.6430262.59
3812006.05.02 14:48sell1910.10113.11118.11112.51
3822006.05.02 17:44sell1920.10113.42118.12112.82
3832006.05.03 13:43sell1930.20113.73118.13113.13
3842006.05.04 00:25sell1940.30114.04118.14113.44
3852006.05.04 11:02t/p1940.30113.44118.14113.44158.6730421.26
3862006.05.04 11:02close1930.20113.44118.13113.1342.1530463.42
3872006.05.04 11:02close1920.10113.43118.12112.82-6.8630456.55
3882006.05.04 11:02close1910.10113.42118.11112.51-33.3130423.24
3892006.05.04 11:02sell1950.10113.41118.41112.81
3902006.05.04 13:44sell1960.10113.72118.42113.12
3912006.05.05 09:07t/p1960.10113.12118.42113.1251.5430474.78
3922006.05.05 09:07close1950.10113.12118.41112.8124.1430498.93
3932006.05.05 09:07buy1970.10113.12108.12113.72
3942006.05.05 09:17buy1980.10112.81108.11113.41
3952006.05.05 10:14buy1990.20112.51108.11113.11
3962006.05.07 17:00buy2000.30112.03107.93112.63
3972006.05.07 21:02buy2010.50111.72107.92112.32
3982006.05.08 03:13buy2020.80111.41107.91112.01
3992006.05.08 04:18buy2031.30111.10107.90111.70
4002006.05.08 14:48t/p2031.30111.70107.90111.70698.3031197.23
4012006.05.08 14:48close2020.80111.70107.91112.01207.7031404.93
4022006.05.08 14:48close2010.50111.71107.92112.321.3431406.27
4032006.05.08 14:48close2000.30111.70107.93112.63-85.1431321.13
4042006.05.08 14:48close1990.20111.71108.11113.11-140.9031180.23
4052006.05.08 14:49close1980.10111.70108.11113.41-98.2131082.02
4062006.05.08 14:49close1970.10111.69108.12113.72-126.8730955.16
4072006.05.08 14:49buy2040.10111.72106.72112.32
4082006.05.08 20:30buy2050.10111.41106.71112.01
4092006.05.09 10:07buy2060.20111.10106.70111.70
4102006.05.10 02:48buy2070.30110.78106.68111.38
4112006.05.10 05:26buy2080.50110.48106.68111.08
4122006.05.10 14:44buy2090.80110.17106.67110.77
4132006.05.10 18:48t/p2090.80110.77106.67110.77433.3331388.49
4142006.05.10 18:48close2080.50110.77106.68111.08130.9031519.39
4152006.05.10 18:48close2070.30110.75106.68111.38-8.1331511.26
4162006.05.10 18:49close2060.20110.76106.70111.70-59.0631452.20
4172006.05.10 18:50close2050.10110.77106.71112.01-55.4531396.75
4182006.05.10 18:50close2040.10110.76106.72112.32-84.3431312.41
4192006.05.10 18:50buy2100.10110.79105.79111.39
4202006.05.10 21:18t/p2100.10111.39105.79111.3953.8631366.27
4212006.05.10 21:18sell2110.10111.40116.40110.80
4222006.05.11 08:30t/p2110.10110.80116.40110.8049.6731415.94
4232006.05.11 08:30sell2120.10110.76115.76110.16
4242006.05.11 09:02sell2130.10111.07115.77110.47
4252006.05.11 11:26t/p2130.10110.47115.77110.4754.3131470.25
4262006.05.11 11:26close2120.10110.47115.76110.1626.2531496.50
4272006.05.11 11:27sell2140.10110.46115.46109.86
4282006.05.12 03:25t/p2140.10109.86115.46109.8653.1131549.61
4292006.05.12 03:25buy2150.10109.86104.86110.46
4302006.05.12 05:04buy2160.10109.55104.85110.15
4312006.05.12 10:16t/p2160.10110.15104.85110.1554.4731604.08
4322006.05.12 10:16close2150.10110.15104.86110.4626.3331630.41
4332006.05.12 10:16buy2170.10110.16105.16110.76
4342006.05.14 17:00buy2180.10109.58104.88110.18
4352006.05.15 04:07t/p2180.10110.18104.88110.1855.6231686.04
4362006.05.15 04:07close2170.10110.18105.16110.762.9831689.02
4372006.05.15 04:07sell2190.10110.19115.19109.59
4382006.05.15 04:24sell2200.10110.50115.20109.90
4392006.05.15 05:51t/p2200.10109.90115.20109.9054.6031743.62
4402006.05.15 05:51close2190.10109.90115.19109.5926.3931770.01
4412006.05.15 05:51sell2210.10109.87114.87109.27
4422006.05.15 06:39sell2220.10110.18114.88109.58
4432006.05.15 16:15sell2230.20110.49114.89109.89
4442006.05.15 19:40sell2240.30110.79114.89110.19
4452006.05.15 23:20t/p2240.30110.19114.89110.19163.3531933.36
4462006.05.15 23:20close2230.20110.19114.89109.8954.4531987.81
4472006.05.15 23:20close2220.10110.18114.88109.580.0031987.81
4482006.05.15 23:20close2210.10110.17114.87109.27-27.2331960.58
4492006.05.15 23:20sell2250.10110.16115.16109.56
4502006.05.16 03:35sell2260.10110.47115.17109.87
4512006.05.16 08:44t/p2260.10109.87115.17109.8754.6232015.20
4522006.05.16 08:44close2250.10109.86115.16109.5625.8132041.02
4532006.05.16 08:44sell2270.10109.83114.83109.23
4542006.05.16 09:16sell2280.10110.14114.84109.54
4552006.05.16 20:25t/p2280.10109.54114.84109.5454.7732095.79
4562006.05.16 20:25close2270.10109.54114.83109.2326.4732122.26
4572006.05.16 20:25buy2290.10109.53104.53110.13
4582006.05.17 03:10buy2300.10109.23104.53109.83
4592006.05.17 10:26t/p2300.10109.83104.53109.8354.6332176.89
4602006.05.17 10:26close2290.10109.83104.53110.1328.4732205.36
4612006.05.17 10:26buy2310.10109.86104.86110.46
4622006.05.17 11:58t/p2310.10110.46104.86110.4654.3232259.68
4632006.05.17 11:58buy2320.10110.48105.48111.08
4642006.05.17 14:31t/p2320.10111.08105.48111.0854.0232313.70
4652006.05.17 14:31sell2330.10111.08116.08110.48
4662006.05.18 09:35t/p2330.10110.48116.08110.4849.8232363.52
4672006.05.18 09:35sell2340.10110.46115.46109.86
4682006.05.18 10:16sell2350.10110.76115.46110.16
4692006.05.18 12:01sell2360.20111.07115.47110.47
4702006.05.18 19:52t/p2360.20110.47115.47110.47108.6332472.15
4712006.05.18 19:52close2350.10110.47115.46110.1626.2532498.40
4722006.05.18 19:52close2340.10110.48115.46109.86-1.8132496.59
4732006.05.18 19:52sell2370.10110.44115.44109.84
4742006.05.18 20:43sell2380.10110.75115.45110.15
4752006.05.18 23:39sell2390.20111.06115.46110.46
4762006.05.19 03:40sell2400.30111.37115.47110.77
4772006.05.19 03:49sell2410.50111.68115.48111.08
4782006.05.19 05:53sell2420.80111.99115.49111.39
4792006.05.21 23:08sell2431.30112.29115.49111.69
4802006.05.22 02:26sell2442.10112.60115.50112.00
4812006.05.22 02:51sell2453.40112.90115.50112.30
4822006.05.22 09:48t/p2453.40112.30115.50112.301816.5634313.15
4832006.05.22 09:48close2442.10112.30115.50112.00561.0034874.15
4842006.05.22 09:48close2431.30112.29115.49111.69-19.4534854.70
4852006.05.22 09:48close2420.80112.28115.49111.39-218.6034636.11
4862006.05.22 09:48close2410.50112.27115.48111.08-270.2434365.87
4872006.05.22 09:48close2400.30112.28115.47110.77-247.6334118.24
4882006.05.22 09:48close2390.20112.29115.46110.46-225.0633893.17
4892006.05.22 09:48close2380.10112.30115.45110.15-141.0133752.16
4902006.05.22 09:48close2370.10112.28115.44109.84-166.8733585.29
4912006.05.22 09:48sell2460.10112.27117.27111.67
4922006.05.22 11:38t/p2460.10111.67117.27111.6753.7333639.02
4932006.05.22 11:38buy2470.10111.67106.67112.27
4942006.05.22 14:25buy2480.10111.37106.67111.97
4952006.05.23 00:59buy2490.20111.06106.66111.66
4962006.05.23 09:33t/p2490.20111.66106.66111.66107.4733746.49
4972006.05.23 09:33close2480.10111.66106.67111.9727.1333773.62
4982006.05.23 09:33close2470.10111.67106.67112.271.1633774.79
4992006.05.23 09:33buy2500.10111.68106.68112.28
5002006.05.23 10:00buy2510.10111.37106.67111.97
5012006.05.23 17:06t/p2510.10111.97106.67111.9753.5933828.38
5022006.05.23 17:06close2500.10111.97106.68112.2825.9033854.28
5032006.05.23 17:07buy2520.10111.98106.98112.58
5042006.05.24 01:43t/p2520.10112.58106.98112.5854.4633908.74
5052006.05.24 01:43sell2530.10112.58117.58111.98
5062006.05.24 03:39t/p2530.10111.98117.58111.9853.5833962.32
5072006.05.24 03:39sell2540.10111.96116.96111.36
5082006.05.24 09:14sell2550.10112.26116.96111.66
5092006.05.24 10:08sell2560.20112.57116.97111.97
5102006.05.24 11:28sell2570.30112.87116.97112.27
5112006.05.25 07:16t/p2570.30112.27116.97112.27146.8734109.19
5122006.05.25 07:16close2560.20112.27116.97111.9744.4634153.65
5132006.05.25 07:16close2550.10112.26116.96111.66-4.4934149.17
5142006.05.25 07:16close2540.10112.27116.96111.36-32.1034117.07
5152006.05.25 07:16sell2580.10112.27117.27111.67
5162006.05.25 17:53t/p2580.10111.67117.27111.6753.7334170.80
5172006.05.25 17:53buy2590.10111.67106.67112.27
5182006.05.26 09:23t/p2590.10112.27106.67112.2754.6034225.40
5192006.05.26 09:23buy2600.10112.29107.29112.89
5202006.05.29 23:33buy2610.10111.98107.28112.58
5212006.05.30 03:46buy2620.20111.67107.27112.27
5222006.05.30 07:40t/p2620.20112.27107.27112.27106.8934332.29
5232006.05.30 07:40close2610.10112.27107.28112.5826.9934359.29
5242006.05.30 07:40close2600.10112.26107.29112.89-0.3434358.95
5252006.05.30 07:40buy2630.10112.29107.29112.89
5262006.05.30 09:55buy2640.10111.97107.27112.57
5272006.05.31 02:45buy2650.20111.66107.26112.26
5282006.05.31 08:45t/p2650.20112.26107.26112.26106.8934465.84
5292006.05.31 08:45close2640.10112.26107.27112.5726.9934492.83
5302006.05.31 08:45close2630.10112.27107.29112.89-0.6234492.21
5312006.05.31 08:45sell2660.10112.26117.26111.66
5322006.05.31 14:36sell2670.10112.57117.27111.97
5332006.06.01 03:15sell2680.20112.87117.27112.27
5342006.06.01 07:11sell2690.30113.18117.28112.58
5352006.06.01 10:45t/p2690.30112.58117.28112.58159.8934652.10
5362006.06.01 10:45close2680.20112.58117.27112.2751.5234703.62
5372006.06.01 10:45close2670.10112.57117.27111.97-4.4934699.14
5382006.06.01 10:45close2660.10112.58117.26111.66-32.9134666.23
5392006.06.01 10:45sell2700.10112.55117.55111.95
5402006.06.02 03:13sell2710.10112.86117.56112.26
5412006.06.02 08:30t/p2710.10112.26117.56112.2653.4534719.68
5422006.06.02 08:30close2700.10112.26117.55111.9524.3334744.01
5432006.06.02 08:30buy2720.10112.23107.23112.83
5442006.06.02 08:43buy2730.10111.92107.22112.52
5452006.06.02 09:15buy2740.20111.62107.22112.22
5462006.06.05 16:15t/p2740.20112.22107.22112.22109.2634853.27
5472006.06.05 16:15close2730.10112.22107.22112.5227.8934881.17
5482006.06.05 16:15close2720.10112.21107.23112.83-0.6234880.55
5492006.06.05 16:15sell2750.10112.22117.22111.62
5502006.06.06 08:11sell2760.10112.53117.23111.93
5512006.06.06 08:48sell2770.20112.84117.24112.24
5522006.06.06 10:38sell2780.30113.15117.25112.55
5532006.06.06 10:59sell2790.50113.46117.26112.86
5542006.06.08 01:47sell2800.80113.76117.26113.16
5552006.06.08 07:53sell2811.30114.07117.27113.47
5562006.06.08 08:13sell2822.10114.37117.27113.77
5572006.06.08 08:33sell2833.40114.68117.28114.08
5582006.06.08 12:16t/p2833.40114.08117.28114.081788.2236668.77
5592006.06.08 12:16close2822.10114.08117.27113.77533.8437202.61
5602006.06.08 12:16close2811.30114.09117.27113.47-22.7937179.82
5612006.06.08 12:16close2800.80114.08117.26113.16-224.4036955.42
5622006.06.08 12:16close2790.50114.08117.26112.86-301.6636653.76
5632006.06.08 12:16close2780.30114.09117.25112.55-265.1236388.64
5642006.06.08 12:16close2770.20114.08117.24112.24-229.3636159.28
5652006.06.08 12:16close2760.10114.07117.23111.93-140.9836018.30
5662006.06.08 12:16close2750.10114.08117.22111.62-170.5235847.78
5672006.06.08 12:16sell2840.10114.05119.05113.45
5682006.06.12 05:39sell2850.10114.36119.06113.76
5692006.06.13 02:15sell2860.20114.67119.07114.07
5702006.06.13 10:18sell2870.30114.99119.09114.39
5712006.06.13 13:11sell2880.50115.29119.09114.69
5722006.06.14 09:19t/p2880.50114.69119.09114.69254.0936101.87
5732006.06.14 09:19close2870.30114.69119.09114.3973.9836175.85
5742006.06.14 09:19close2860.20114.68119.07114.07-4.7336171.12
5752006.06.14 09:19close2850.10114.68119.06113.76-30.8936140.22
5762006.06.14 09:19close2840.10114.69119.05113.45-61.7836078.44
5772006.06.14 09:19buy2890.10114.71109.71115.31
5782006.06.18 18:35t/p2890.10115.31109.71115.3156.6936135.13
5792006.06.18 18:35sell2900.10115.31120.31114.71
5802006.06.18 21:03sell2910.10115.62120.32115.02
5812006.06.20 01:47t/p2910.10115.02120.32115.0249.1736184.30
5822006.06.20 01:47close2900.10115.02120.31114.7122.2236206.51
5832006.06.20 01:47buy2920.10115.03110.03115.63
5842006.06.20 02:57buy2930.10114.73110.03115.33
5852006.06.20 22:53buy2940.20114.42110.02115.02
5862006.06.21 08:18t/p2940.20115.02110.02115.02106.6636313.17
5872006.06.21 08:18close2930.10115.02110.03115.3326.3736339.55
5882006.06.21 08:18close2920.10115.01110.03115.63-0.5836338.97
5892006.06.21 08:18buy2950.10115.05110.05115.65
5902006.06.21 12:23buy2960.10114.74110.04115.34
5912006.06.22 06:15t/p2960.10115.34110.04115.3455.5136394.49
5922006.06.22 06:15close2950.10115.34110.05115.6528.6336423.12
5932006.06.22 06:15sell2970.10115.33120.33114.73
5942006.06.22 06:48sell2980.10115.64120.34115.04
5952006.06.22 12:01sell2990.20115.95120.35115.35
5962006.06.22 13:16sell3000.30116.26120.36115.66
5972006.06.23 08:49sell3010.50116.57120.37115.97
5982006.06.23 09:51t/p3010.50115.97120.37115.97258.6936681.81
5992006.06.23 09:51close3000.30115.97120.36115.6670.5336752.34
6002006.06.23 09:51close2990.20115.96120.35115.35-4.7136747.63
6012006.06.23 09:51close2980.10115.95120.34115.04-28.2436719.39
6022006.06.23 09:51close2970.10115.94120.33114.73-54.1136665.29
6032006.06.23 09:51sell3020.10115.93120.93115.33
6042006.06.23 11:03sell3030.10116.24120.94115.64
6052006.06.23 15:45sell3040.20116.54120.94115.94
6062006.06.26 21:05t/p3040.20115.94120.94115.94100.5136765.80
6072006.06.26 21:05close3030.10115.94120.94115.6424.3836790.18
6082006.06.26 21:05close3020.10115.95120.93115.33-3.2236786.96
6092006.06.26 21:05buy3050.10115.94110.94116.54
6102006.06.27 06:17t/p3050.10116.54110.94116.5452.6436839.61
6112006.06.27 06:17buy3060.10116.56111.56117.16
6122006.06.27 08:52buy3070.10116.26111.56116.86
6132006.06.29 14:16buy3080.20115.94111.54116.54
6142006.06.29 14:21buy3090.30115.63111.53116.23
6152006.06.29 14:27buy3100.50115.32111.52115.92
6162006.06.29 14:57buy3110.80115.01111.51115.61
6172006.06.30 01:37buy3121.30114.70111.50115.30
6182006.06.30 08:35buy3132.10114.39111.49114.99
6192006.07.04 18:07t/p3132.10114.99111.49114.991144.6637984.27
6202006.07.04 18:07close3121.30114.99111.50115.30358.1338342.39
6212006.07.04 18:07close3110.80115.00111.51115.6120.9938363.38
6222006.07.04 18:07close3100.50115.01111.52115.92-117.3038246.08
6232006.07.04 18:07close3090.30115.00111.53116.23-153.8738092.21
6242006.07.04 18:08close3080.20115.01111.54116.54-154.7437937.47
6252006.07.04 18:08close3070.10115.00111.56116.86-101.4237836.05
6262006.07.04 18:08close3060.10115.01111.56117.16-126.6237709.43
6272006.07.04 18:09sell3140.10115.00120.00114.40
6282006.07.05 09:20sell3150.10115.31120.01114.71
6292006.07.05 10:15sell3160.20115.62120.02115.02
6302006.07.06 10:17t/p3160.20115.02120.02115.0295.3537804.78
6312006.07.06 10:17close3150.10115.02120.01114.7120.7237825.51
6322006.07.06 10:17close3140.10115.03120.00114.40-8.5937816.91
6332006.07.06 10:17buy3170.10115.02110.02115.62
6342006.07.07 05:54buy3180.10114.71110.01115.31
6352006.07.07 08:29buy3190.20114.40110.00115.00
6362006.07.07 08:35buy3200.30114.09109.99114.69
6372006.07.09 22:08buy3210.50113.78109.98114.38
6382006.07.10 03:09buy3220.80113.48109.98114.08
6392006.07.10 08:52t/p3220.80114.08109.98114.08420.7638237.67
6402006.07.10 08:52close3210.50114.08109.98114.38137.3138374.98
6412006.07.10 08:52close3200.30114.09109.99114.693.4938378.48
6422006.07.10 08:53close3190.20114.08110.00115.00-53.7738324.71
6432006.07.10 08:53close3180.10114.07110.01115.31-54.9538269.76
6442006.07.10 08:53close3170.10114.06110.02115.62-81.8438187.92
6452006.07.10 08:53buy3230.10114.07109.07114.67
6462006.07.12 04:23t/p3230.10114.67109.07114.6754.6538242.57
6472006.07.12 04:23sell3240.10114.67119.67114.07
6482006.07.12 07:16sell3250.10114.98119.68114.38
6492006.07.12 08:30sell3260.20115.31119.71114.71
6502006.07.12 10:07sell3270.30115.62119.72115.02
6512006.07.13 04:07t/p3270.30115.02119.72115.02143.0338385.60
6522006.07.13 04:07close3260.20115.02119.71114.7141.4538427.05
6532006.07.13 04:07close3250.10115.04119.68114.38-9.7138417.34
6542006.07.13 04:07close3240.10115.03119.67114.07-35.7938381.55
6552006.07.13 04:07buy3280.10115.02110.02115.62
6562006.07.13 21:17t/p3280.10115.62110.02115.6251.8938433.44
6572006.07.13 21:17sell3290.10115.63120.63115.03
6582006.07.13 23:46sell3300.10115.93120.63115.33
6592006.07.14 09:50sell3310.20116.24120.64115.64
6602006.07.17 03:55sell3320.30116.54120.64115.94
6612006.07.17 04:40sell3330.50116.85120.65116.25
6622006.07.17 06:02sell3340.80117.16120.66116.56
6632006.07.18 12:32sell3351.30117.47120.67116.87
6642006.07.19 08:35sell3362.10117.78120.68117.18
6652006.07.19 10:08t/p3362.10117.18120.68117.181075.4539508.89
6662006.07.19 10:08close3351.30117.16120.67116.87324.5239833.42
6672006.07.19 10:08close3340.80117.15120.66116.56-17.1139816.31
6682006.07.19 10:08close3330.50117.14120.65116.25-138.7439677.57
6692006.07.19 10:08close3320.30117.13120.64115.94-160.0939517.48
6702006.07.19 10:08close3310.20117.11120.64115.64-157.5639359.93
6712006.07.19 10:08close3300.10117.12120.63115.33-107.5939252.33
6722006.07.19 10:08close3290.10117.10120.63115.03-131.5139120.82
6732006.07.19 10:08buy3370.10117.08112.08117.68
6742006.07.19 12:58buy3380.10116.77112.07117.37
6752006.07.21 03:36buy3390.20116.46112.06117.06
6762006.07.21 04:07buy3400.30116.14112.04116.74
6772006.07.21 08:36buy3410.50115.84112.04116.44
6782006.07.23 20:34t/p3410.50116.44112.04116.44257.6439378.46
6792006.07.23 20:34close3400.30116.44112.04116.7477.2939455.75
6802006.07.23 20:34close3390.20116.44112.06117.06-3.4439452.31
6812006.07.23 20:34close3380.10116.43112.07117.37-24.5439427.77
6822006.07.23 20:34close3370.10116.44112.08117.68-50.3039377.47
6832006.07.23 20:34sell3420.10116.43121.43115.83
6842006.07.24 03:24sell3430.10116.74121.44116.14
6852006.07.25 11:14sell3440.20117.04121.44116.44
6862006.07.25 12:02sell3450.30117.35121.45116.75
6872006.07.26 04:10t/p3450.30116.75121.45116.75149.6939527.16
6882006.07.26 04:10close3440.20116.75121.44116.4446.6939573.85
6892006.07.26 04:10close3430.10116.74121.44116.14-2.9939570.85
6902006.07.26 04:10close3420.10116.75121.43115.83-31.9039538.96
6912006.07.26 04:10buy3460.10116.75111.75117.35
6922006.07.26 14:19buy3470.10116.43111.73117.03
6932006.07.27 01:44buy3480.20116.12111.72116.72
6942006.07.27 04:48buy3490.30115.81111.71116.41
6952006.07.27 06:24buy3500.50115.50111.70116.10
6962006.07.28 08:30buy3510.80115.19111.69115.79
6972006.07.28 08:48buy3521.30114.88111.68115.48
6982006.07.30 22:39buy3532.10114.57111.67115.17
6992006.07.31 02:04buy3543.40114.26111.66114.86
7002006.08.01 08:37t/p3543.40114.86111.66114.861815.6741354.63
7012006.08.01 08:37close3532.10114.86111.67115.17579.1241933.75
7022006.08.01 08:37close3521.30114.87111.68115.4818.9641952.70
7032006.08.01 08:37close3510.80114.88111.69115.79-197.2541755.46
7042006.08.01 08:37close3500.50114.89111.70116.10-248.0041507.45
7052006.08.01 08:37close3490.30114.88111.71116.41-232.3841275.07
7062006.08.01 08:37close3480.20114.89111.72116.72-207.1341067.94
7072006.08.01 08:37close3470.10114.89111.73117.03-127.0540940.89
7082006.08.01 08:37close3460.10114.89111.75117.35-154.9040785.99
7092006.08.01 08:37sell3550.10114.87119.87114.27
7102006.08.01 10:01sell3560.10115.19119.89114.59
7112006.08.01 12:15t/p3560.10114.59119.89114.5952.3640838.35
7122006.08.01 12:15close3550.10114.59119.87114.2724.4340862.78
7132006.08.01 12:16sell3570.10114.56119.56113.96
7142006.08.02 08:29sell3580.10114.88119.58114.28
7152006.08.03 11:10sell3590.20115.18119.58114.58
7162006.08.04 07:00sell3600.30115.49119.59114.89
7172006.08.04 08:30t/p3600.30114.89119.59114.89156.6741019.45
7182006.08.04 08:30close3590.20114.89119.58114.5847.4941066.93
7192006.08.04 08:30close3580.10114.88119.58114.28-5.9841060.95
7202006.08.04 08:30close3570.10114.87119.56113.96-34.4741026.48
7212006.08.04 08:30sell3610.10114.84119.84114.24
7222006.08.04 09:01t/p3610.10114.24119.84114.2452.5241079.00
7232006.08.04 09:01buy3620.10114.24109.24114.84
7242006.08.07 05:38t/p3620.10114.84109.24114.8453.4141132.41
7252006.08.07 05:38buy3630.10114.86109.86115.46
7262006.08.08 18:22t/p3630.10115.46109.86115.4653.1341185.55
7272006.08.08 18:22sell3640.10115.46120.46114.86
7282006.08.09 06:45t/p3640.10114.86120.46114.8650.7441236.29
7292006.08.09 06:45buy3650.10114.86109.86115.46
7302006.08.10 10:46t/p3650.10115.46109.86115.4655.4641291.76
7312006.08.10 10:46buy3660.10115.48110.48116.08
7322006.08.10 18:13buy3670.10115.17110.47115.77
7332006.08.11 02:24t/p3670.10115.77110.47115.7752.9941344.75
7342006.08.11 02:24close3660.10115.77110.48116.0826.2141370.96
7352006.08.11 02:24sell3680.10115.76120.76115.16
7362006.08.11 06:59sell3690.10116.07120.77115.47
7372006.08.11 08:33sell3700.20116.37120.77115.77
7382006.08.14 14:47sell3710.30116.68120.78116.08
7392006.08.15 09:00t/p3710.30116.08120.78116.08150.5841521.55
7402006.08.15 09:00close3700.20116.08120.77115.7743.9941565.53
7412006.08.15 09:01close3690.10116.08120.77115.47-3.8541561.68
7422006.08.15 09:01close3680.10116.07120.76115.16-29.7041531.98
7432006.08.15 09:01buy3720.10116.06111.06116.66
7442006.08.16 08:37buy3730.10115.76111.06116.36
7452006.08.17 03:17buy3740.20115.45111.05116.05
7462006.08.17 13:57t/p3740.20116.05111.05116.05103.4041635.38
7472006.08.17 13:57close3730.10116.05111.06116.3628.4841663.86
7482006.08.17 13:57close3720.10116.04111.06116.662.9441666.80
7492006.08.17 13:57sell3750.10116.03121.03115.43
7502006.08.21 03:47t/p3750.10115.43121.03115.4348.9941715.79
7512006.08.21 03:47buy3760.10115.43110.43116.03
7522006.08.21 18:22t/p3760.10116.03110.43116.0351.7141767.50
7532006.08.21 18:22sell3770.10116.03121.03115.43
7542006.08.22 04:04sell3780.10116.34121.04115.74
7552006.08.22 11:43sell3790.20116.65121.05116.05
7562006.08.25 02:17sell3800.30116.96121.06116.36
7572006.08.25 05:59sell3810.50117.26121.06116.66
7582006.08.29 03:50t/p3810.50116.66121.06116.66242.2042009.70
7592006.08.29 03:50close3800.30116.66121.06116.3668.1742077.87
7602006.08.29 03:50close3790.20116.65121.05116.05-20.9442056.93
7612006.08.29 03:50close3780.10116.66121.04115.74-37.9042019.03
7622006.08.29 03:50close3770.10116.65121.03115.43-65.1241953.91
7632006.08.29 03:50buy3820.10116.66111.66117.26
7642006.08.30 12:50t/p3820.10117.26111.66117.2652.3342006.24
7652006.08.30 12:50sell3830.10117.26122.26116.66
7662006.09.03 23:45t/p3830.10116.66122.26116.6645.4542051.69
7672006.09.03 23:45buy3840.10116.66111.66117.26
7682006.09.04 03:45buy3850.10116.35111.65116.95
7692006.09.04 07:56buy3860.20116.04111.64116.64
7702006.09.05 03:05buy3870.30115.73111.63116.33
7712006.09.05 21:06t/p3870.30116.33111.63116.33154.7342206.42
7722006.09.05 21:06close3860.20116.33111.64116.6452.1942258.61
7732006.09.05 21:06close3850.10116.34111.65116.950.3042258.91
7742006.09.05 21:06close3840.10116.35111.66117.26-24.3142234.60
7752006.09.05 21:06sell3880.10116.34121.34115.74
7762006.09.06 07:28sell3890.10116.65121.35116.05
7772006.09.07 03:49sell3900.20116.96121.36116.36
7782006.09.07 05:01t/p3900.20116.36121.36116.36103.1342337.73
7792006.09.07 05:01close3890.10116.36121.35116.0520.4342358.16
7802006.09.07 05:01close3880.10116.37121.34115.74-8.5642349.60
7812006.09.07 05:01sell3910.10116.34121.34115.74
7822006.09.08 08:43sell3920.10116.66121.36116.06
7832006.09.08 12:23sell3930.20116.97121.37116.37
7842006.09.11 03:22sell3940.30117.28121.38116.68
7852006.09.11 10:27sell3950.50117.59121.39116.99
7862006.09.12 12:27sell3960.80117.91121.41117.31
7872006.09.15 10:25t/p3960.80117.31121.41117.31349.3342698.93
7882006.09.15 10:25close3950.50117.31121.39116.9974.4642773.39
7892006.09.15 10:25close3940.30117.30121.38116.68-32.0542741.34
7902006.09.15 10:25close3930.20117.28121.37116.37-73.8042667.54
7912006.09.15 10:25close3920.10117.28121.36116.06-63.3342604.21
7922006.09.15 10:25close3910.10117.27121.34115.74-91.2742512.94
7932006.09.15 10:25buy3970.10117.28112.28117.88
7942006.09.15 12:38t/p3970.10117.88112.28117.8850.9042563.84
7952006.09.15 12:38sell3980.10117.88122.88117.28
7962006.09.17 17:00t/p3980.10117.28122.88117.2851.1742615.01
7972006.09.17 17:00buy3990.10117.27112.27117.87
7982006.09.17 18:33t/p3990.10117.87112.27117.8750.9042665.91
7992006.09.17 18:33sell4000.10117.87122.87117.27
8002006.09.18 05:14sell4010.10118.18122.88117.58
8012006.09.19 05:47t/p4010.10117.58122.88117.5849.5342715.44
8022006.09.19 05:47close4000.10117.58122.87117.2721.6742737.11
8032006.09.19 05:47buy4020.10117.59112.59118.19
8042006.09.19 08:33buy4030.10117.28112.58117.88
8052006.09.20 03:12buy4040.20116.98112.58117.58
8062006.09.21 09:09buy4050.30116.67112.57117.27
8072006.09.21 14:03buy4060.50116.37112.57116.97
8082006.09.26 10:36t/p4060.50116.97112.57116.97273.9543011.06
8092006.09.26 10:36close4050.30116.97112.57117.2787.4243098.48
8102006.09.26 10:36close4040.20116.98112.58117.5813.9743112.45
8112006.09.26 10:36close4030.10116.99112.58117.88-16.6443095.81
8122006.09.26 10:36close4020.10117.00112.59118.19-42.2843053.53
8132006.09.26 10:36sell4070.10117.01122.01116.41
8142006.09.27 06:16sell4080.10117.32122.02116.72
8152006.09.27 10:09sell4090.20117.62122.02117.02
8162006.09.28 10:56sell4100.30117.93122.03117.33
8172006.10.01 21:25sell4110.50118.24122.04117.64
8182006.10.02 10:35t/p4110.50117.64122.04117.64247.5443301.07
8192006.10.02 10:35close4100.30117.64122.03117.3364.9743366.05
8202006.10.02 10:36close4090.20117.65122.02117.02-20.0643345.99
8212006.10.02 10:36close4080.10117.64122.02116.72-34.6843311.31
8222006.10.02 10:36close4070.10117.65122.01116.41-63.3843247.93
8232006.10.02 10:36buy4120.10117.64112.64118.24
8242006.10.04 07:27t/p4120.10118.24112.64118.2453.0743301.00
8252006.10.04 07:27sell4130.10118.24123.24117.64
8262006.10.04 20:19t/p4130.10117.64123.24117.6451.0043352.00
8272006.10.04 20:19buy4140.10117.64112.64118.24
8282006.10.06 08:52t/p4140.10118.24112.64118.2455.4043407.40
8292006.10.06 08:52sell4150.10118.24123.24117.64
8302006.10.06 08:56sell4160.10118.54123.24117.94
8312006.10.06 09:57sell4170.20118.86123.26118.26
8322006.10.09 00:53sell4180.30119.17123.27118.57
8332006.10.10 04:36sell4190.50119.48123.28118.88
8342006.10.11 14:32sell4200.80119.79123.29119.19
8352006.10.12 21:14t/p4200.80119.19123.29119.19366.8243774.22
8362006.10.12 21:14close4190.50119.19123.28118.8891.7343865.95
8372006.10.12 21:14close4180.30119.19123.27118.57-27.4743838.48
8382006.10.12 21:14close4170.20119.18123.26118.26-71.6543766.82
8392006.10.12 21:14close4160.10119.17123.24117.94-61.8543704.98
8402006.10.12 21:14close4150.10119.18123.24117.64-87.8543617.13
8412006.10.12 21:14buy4210.10119.19114.19119.79
8422006.10.13 10:30t/p4210.10119.79114.19119.7951.2543668.39
8432006.10.13 10:30buy4220.10119.81114.81120.41
8442006.10.16 03:01buy4230.10119.51114.81120.11
8452006.10.16 08:06buy4240.20119.20114.80119.80
8462006.10.17 02:53buy4250.30118.89114.79119.49
8472006.10.17 09:23buy4260.50118.59114.79119.19
8482006.10.19 09:47buy4270.80118.28114.78118.88
8492006.10.23 02:22t/p4270.80118.88114.78118.88422.4044090.79
8502006.10.23 02:22close4260.50118.88114.79119.19156.9144247.69
8512006.10.23 02:23close4250.30118.87114.79119.4915.9144263.60
8522006.10.23 02:23close4240.20118.86114.80119.80-40.9144222.70
8532006.10.23 02:23close4230.10118.87114.81120.11-45.6944177.01
8542006.10.23 02:23close4220.10118.88114.81120.41-68.9144108.09
8552006.10.23 02:23sell4280.10118.87123.87118.27
8562006.10.23 05:32sell4290.10119.19123.89118.59
8572006.10.24 02:21sell4300.20119.50123.90118.90
8582006.10.25 14:23t/p4300.20118.90123.90118.9097.9444206.03
8592006.10.25 14:23close4290.10118.90123.89118.5921.4044227.43
8602006.10.25 14:23close4280.10118.89123.87118.27-4.6744222.76
8612006.10.25 14:23buy4310.10118.88113.88119.48
8622006.10.26 10:34buy4320.10118.57113.87119.17
8632006.10.27 08:33buy4330.20118.26113.86118.86
8642006.10.27 08:57buy4340.30117.95113.85118.55
8652006.10.27 09:07buy4350.50117.65113.85118.25
8662006.10.27 09:33buy4360.80117.34113.84117.94
8672006.10.31 05:48t/p4360.80117.94113.84117.94425.6244648.38
8682006.10.31 05:48close4350.50117.94113.85118.25134.5944782.97
8692006.10.31 05:48close4340.30117.93113.85118.551.9044784.86
8702006.10.31 05:49close4330.20117.94113.86118.86-49.6044735.26
8712006.10.31 05:49close4320.10117.93113.87119.17-50.7844684.48
8722006.10.31 05:49close4310.10117.94113.88119.48-72.7144611.77
8732006.10.31 05:49sell4370.10117.95122.95117.35
8742006.10.31 10:10t/p4370.10117.35122.95117.3551.1344662.90
8752006.10.31 10:10sell4380.10117.33122.33116.73
8762006.10.31 11:45t/p4380.10116.73122.33116.7351.4044714.30
8772006.10.31 11:45sell4390.10116.73121.73116.13
8782006.11.01 02:45sell4400.10117.04121.74116.44
8792006.11.01 20:20sell4410.20117.35121.75116.75
8802006.11.02 05:04t/p4410.20116.75121.75116.7593.8044808.10
8812006.11.02 05:04close4400.10116.75121.74116.4420.3544828.46
8822006.11.02 05:04close4390.10116.73121.73116.13-5.9844822.47
8832006.11.02 05:04sell4420.10116.72121.72116.12
8842006.11.02 08:04sell4430.10117.03121.73116.43
8852006.11.03 08:31sell4440.20117.34121.74116.74
8862006.11.03 08:32sell4450.30117.65121.75117.05
8872006.11.03 08:47sell4460.50117.96121.76117.36
8882006.11.06 03:22sell4470.80118.26121.76117.66
8892006.11.07 08:58t/p4470.80117.66121.76117.66395.9945218.46
8902006.11.07 08:58close4460.50117.66121.76117.36112.5345330.99
8912006.11.07 08:58close4450.30117.65121.75117.05-8.9845322.02
8922006.11.07 08:58close4440.20117.64121.74116.74-56.9845265.03
8932006.11.07 08:58close4430.10117.63121.73116.43-55.5045209.54
8942006.11.07 08:58close4420.10117.62121.72116.12-81.0145128.53
8952006.11.07 08:58buy4480.10117.61112.61118.21
8962006.11.07 09:50buy4490.10117.30112.60117.90
8972006.11.08 09:13t/p4490.10117.90112.60117.9052.0545180.58
8982006.11.08 09:13close4480.10117.90112.61118.2125.7645206.35
8992006.11.08 09:13buy4500.10117.91112.91118.51
9002006.11.09 08:42t/p4500.10118.51112.91118.5154.1245260.47
9012006.11.09 08:42sell4510.10118.51123.51117.91
9022006.11.09 11:35t/p4510.10117.91123.51117.9150.8945311.36
9032006.11.09 11:35sell4520.10117.89122.89117.29
9042006.11.10 04:01t/p4520.10117.29122.89117.2949.6645361.03
9052006.11.10 04:01buy4530.10117.29112.29117.89
9062006.11.13 07:07t/p4530.10117.89112.29117.8952.0545413.08
9072006.11.13 07:07sell4540.10117.89122.89117.29
9082006.11.13 10:06sell4550.10118.20122.90117.60
9092006.11.13 19:01t/p4550.10117.60122.90117.6051.0245464.10
9102006.11.13 19:01close4540.10117.60122.89117.2924.6645488.76
9112006.11.13 19:01sell4560.10117.57122.57116.97
9122006.11.14 04:40sell4570.10117.87122.57117.27
9132006.11.14 09:33t/p4570.10117.27122.57117.2751.1645539.92
9142006.11.14 09:33close4560.10117.27122.57116.9724.0845564.00
9152006.11.14 09:33buy4580.10117.28112.28117.88
9162006.11.15 01:29t/p4580.10117.88112.28117.8852.0645616.07
9172006.11.15 01:29sell4590.10117.88122.88117.28
9182006.11.15 09:19sell4600.10118.18122.88117.58
9192006.11.17 10:38t/p4600.10117.58122.88117.5845.0545661.11
9202006.11.17 10:38close4590.10117.57122.88117.2820.3945681.50
9212006.11.17 10:38buy4610.10117.56112.56118.16
9222006.11.20 03:16t/p4610.10118.16112.56118.1651.9445733.44
9232006.11.20 03:16buy4620.10118.18113.18118.78
9242006.11.21 14:23buy4630.10117.87113.17118.47
9252006.11.21 23:07buy4640.20117.56113.16118.16
9262006.11.22 06:11buy4650.30117.26113.16117.86
9272006.11.22 07:24buy4660.50116.95113.15117.55
9282006.11.22 10:07buy4670.80116.65113.15117.25
9292006.11.23 04:36buy4681.30116.34113.14116.94
9302006.11.24 03:25buy4692.10116.03113.13116.63
9312006.11.24 03:47buy4703.40115.73113.13116.33
9322006.11.26 17:44buy4715.50115.42113.12116.02
9332006.11.27 00:26t/p4715.50116.02113.12116.022908.3948641.83
9342006.11.27 00:26close4703.40116.02113.13116.33889.4449531.28
9352006.11.27 00:26close4692.10116.01113.13116.63-11.7549519.53
9362006.11.27 00:26close4681.30116.02113.14116.94-328.2849191.25
9372006.11.27 00:27close4670.80116.01113.15117.25-394.7648796.49
9382006.11.27 00:27close4660.50116.01113.15117.55-376.0348420.46
9392006.11.27 00:27close4650.30116.00113.16117.86-308.3948112.07
9402006.11.27 00:27close4640.20116.01113.16118.16-253.2547858.82
9412006.11.27 00:27close4630.10116.00113.17118.47-154.2247704.60
9422006.11.27 00:27close4620.10116.01113.18118.78-178.9047525.70
9432006.11.27 00:27sell4720.10116.00121.00115.40
9442006.11.27 03:55sell4730.10116.31121.01115.71
9452006.11.28 20:15t/p4730.10115.71121.01115.7150.3547576.05
9462006.11.28 20:15close4720.10115.71121.00115.4023.5647599.62
9472006.11.28 20:15buy4740.10115.70110.70116.30
9482006.11.29 07:02t/p4740.10116.30110.70116.3052.7547652.37
9492006.11.29 07:02sell4750.10116.30121.30115.70
9502006.11.30 10:46t/p4750.10115.70121.30115.7047.3747699.74
9512006.11.30 10:46buy4760.10115.70110.70116.30
9522006.12.01 05:09t/p4760.10116.30110.70116.3052.7547752.50
9532006.12.01 05:09sell4770.10116.30121.30115.70
9542006.12.01 10:00t/p4770.10115.70121.30115.7051.8647804.36
9552006.12.01 10:00sell4780.10115.68120.68115.08
9562006.12.01 10:37t/p4780.10115.08120.68115.0852.1447856.50
9572006.12.01 10:37buy4790.10115.08110.08115.68
9582006.12.03 23:06t/p4790.10115.68110.08115.6851.8747908.37
9592006.12.03 23:06buy4800.10115.70110.70116.30
9602006.12.04 11:04buy4810.10115.40110.70116.00
9612006.12.05 02:21buy4820.20115.09110.69115.69
9622006.12.05 03:45buy4830.30114.78110.68115.38
9632006.12.05 08:35buy4840.50114.48110.68115.08
9642006.12.05 10:30t/p4840.50115.08110.68115.08260.6948169.06
9652006.12.05 10:30close4830.30115.08110.68115.3878.2148247.27
9662006.12.05 10:30close4820.20115.07110.69115.69-3.4848243.79
9672006.12.05 10:30close4810.10115.07110.70116.00-27.5248216.27
9682006.12.05 10:30close4800.10115.07110.70116.30-52.4248163.85
9692006.12.05 10:30buy4850.10115.08110.08115.68
9702006.12.05 23:34buy4860.10114.77110.07115.37
9712006.12.08 02:41t/p4860.10115.37110.07115.3757.8348221.68
9722006.12.08 02:41close4850.10115.37110.08115.6830.9648252.65
9732006.12.08 02:41sell4870.10115.36120.36114.76
9742006.12.08 06:29sell4880.10115.67120.37115.07
9752006.12.08 09:14t/p4880.10115.07120.37115.0752.1448304.79
9762006.12.08 09:14close4870.10115.07120.36114.7625.2048329.99
9772006.12.08 09:14sell4890.10115.04120.04114.44
9782006.12.08 10:29sell4900.10115.35120.05114.75
9792006.12.08 11:40sell4910.20115.65120.05115.05
9802006.12.08 11:49sell4920.30115.96120.06115.36
9812006.12.08 11:53sell4930.50116.26120.06115.66
9822006.12.10 20:16sell4940.80116.57120.07115.97
9832006.12.11 01:53sell4951.30116.87120.07116.27
9842006.12.11 10:09sell4962.10117.19120.09116.59
9852006.12.13 12:34sell4973.40117.50120.10116.90
9862006.12.14 10:26sell4985.50117.81120.11117.21
9872006.12.22 16:29close at stop4985.50118.79120.11117.21-5195.6643134.33
9882006.12.22 16:29close at stop4973.40118.79120.10116.90-4251.7338882.59
9892006.12.22 16:29close at stop4962.10118.79120.09116.59-3236.9335645.66
9902006.12.22 16:29close at stop4951.30118.79120.07116.27-2354.0133291.65
9912006.12.22 16:29close at stop4940.80118.79120.07115.97-1662.6331629.02
9922006.12.22 16:29close at stop4930.50118.79120.06115.66-1169.6230459.40
9932006.12.22 16:29close at stop4920.30118.79120.06115.36-777.5429681.86
9942006.12.22 16:29close at stop4910.20118.79120.05115.05-570.5529111.31
9952006.12.22 16:29close at stop4900.10118.79120.05114.75-310.5328800.77
9962006.12.22 16:29close at stop4890.10118.79120.04114.44-336.6228464.15