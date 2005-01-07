|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|4 Hours (H4) 2004.07.09 00:00 - 2005.12.31 00:00 (2005.01.01 - 2005.12.31)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|sNameExpert="Generate from Gordago"; nAccount=0; dBuyStopLossPoint=100; dSellStopLossPoint=30; dBuyTakeProfitPoint=300; dSellTakeProfitPoint=10; dBuyTrailingStopPoint=0; dSellTrailingStopPoint=0; dLots=1; nSlippage=5; lFlagUseHourTrade=false; nFromHourTrade=0; nToHourTrade=23; lFlagUseSound=true; sSoundFileName="alert.wav"; colorOpenBuy=Blue; colorCloseBuy=Aqua; colorOpenSell=Red; colorCloseSell=Aqua;
|Bars in test
|3941
|Ticks modelled
|2293025
|Modelling quality
|87.72%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-1041.26
|Gross profit
|31275.17
|Gross loss
|-32316.43
|Profit factor
|0.97
|Expected payoff
|-18.93
|Absolute drawdown
|3124.79
|Maximal drawdown
|8745.25 (49.40%)
|Relative drawdown
|49.40% (8745.25)
|Total trades
|55
|Short positions (won %)
|0 (0.00%)
|Long positions (won %)
|55 (41.82%)
|Profit trades (% of total)
|23 (41.82%)
|Loss trades (% of total)
|32 (58.18%)
|Largest
|profit trade
|2959.20
|loss trade
|-1044.80
|Average
|profit trade
|1359.79
|loss trade
|-1009.89
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|5 (7254.00)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-6251.23)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|7254.00 (5)
|consecutive loss (count of losses)
|-6251.23 (6)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|4
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.01.07 04:11
|buy
|1
|1.00
|1.8768
|1.8664
|1.9064
|2
|2005.01.07 18:16
|s/l
|1
|1.00
|1.8664
|1.8664
|1.9064
|-1040.00
|8960.00
|3
|2005.01.10 09:13
|buy
|2
|1.00
|1.8781
|1.8677
|1.9077
|4
|2005.01.14 09:31
|s/l
|2
|1.00
|1.8677
|1.8677
|1.9077
|-1044.80
|7915.20
|5
|2005.01.17 03:29
|buy
|3
|1.00
|1.8722
|1.8618
|1.9018
|6
|2005.01.17 13:51
|s/l
|3
|1.00
|1.8618
|1.8618
|1.9018
|-1039.99
|6875.21
|7
|2005.01.18 10:36
|buy
|4
|1.00
|1.8642
|1.8538
|1.8938
|8
|2005.01.24 13:59
|close
|4
|1.00
|1.8771
|1.8538
|1.8938
|1285.20
|8160.41
|9
|2005.01.26 10:22
|buy
|5
|1.00
|1.8708
|1.8604
|1.9004
|10
|2005.01.27 09:40
|close
|5
|1.00
|1.8807
|1.8604
|1.9004
|987.60
|9148.01
|11
|2005.02.08 16:10
|buy
|6
|1.00
|1.8564
|1.8460
|1.8860
|12
|2005.02.14 10:59
|t/p
|6
|1.00
|1.8860
|1.8460
|1.8860
|2955.20
|12103.21
|13
|2005.03.04 08:03
|buy
|7
|1.00
|1.9084
|1.8980
|1.9380
|14
|2005.03.07 08:22
|close
|7
|1.00
|1.9203
|1.8980
|1.9380
|1189.20
|13292.41
|15
|2005.03.15 08:05
|buy
|8
|1.00
|1.9157
|1.9053
|1.9453
|16
|2005.03.17 02:16
|close
|8
|1.00
|1.9241
|1.9053
|1.9453
|836.80
|14129.21
|17
|2005.03.22 09:15
|buy
|9
|1.00
|1.9000
|1.8896
|1.9296
|18
|2005.03.22 20:47
|s/l
|9
|1.00
|1.8896
|1.8896
|1.9296
|-1040.00
|13089.21
|19
|2005.03.24 09:02
|buy
|10
|1.00
|1.8736
|1.8632
|1.9032
|20
|2005.03.28 03:17
|s/l
|10
|1.00
|1.8632
|1.8632
|1.9032
|-1041.60
|12047.61
|21
|2005.03.28 16:39
|buy
|11
|1.00
|1.8677
|1.8573
|1.8973
|22
|2005.04.01 03:41
|close
|11
|1.00
|1.8862
|1.8573
|1.8973
|1845.20
|13892.81
|23
|2005.04.05 00:27
|buy
|12
|1.00
|1.8769
|1.8665
|1.9065
|24
|2005.04.07 10:30
|close
|12
|1.00
|1.8815
|1.8665
|1.9065
|456.80
|14349.61
|25
|2005.04.08 16:08
|buy
|13
|1.00
|1.8711
|1.8607
|1.9007
|26
|2005.04.12 14:29
|close
|13
|1.00
|1.8905
|1.8607
|1.9007
|1938.39
|16288.00
|27
|2005.04.15 08:52
|buy
|14
|1.00
|1.8815
|1.8711
|1.9111
|28
|2005.04.18 04:22
|close
|14
|1.00
|1.8883
|1.8711
|1.9111
|679.19
|16967.19
|29
|2005.05.03 15:23
|buy
|15
|1.00
|1.8952
|1.8848
|1.9248
|30
|2005.05.05 15:45
|close
|15
|1.00
|1.9026
|1.8848
|1.9248
|736.80
|17703.99
|31
|2005.05.10 04:51
|buy
|16
|1.00
|1.8844
|1.8740
|1.9140
|32
|2005.05.11 15:11
|s/l
|16
|1.00
|1.8740
|1.8740
|1.9140
|-1040.80
|16663.19
|33
|2005.05.13 04:36
|buy
|17
|1.00
|1.8661
|1.8557
|1.8957
|34
|2005.05.13 12:03
|s/l
|17
|1.00
|1.8557
|1.8557
|1.8957
|-1040.00
|15623.19
|35
|2005.05.17 08:20
|buy
|18
|1.00
|1.8392
|1.8288
|1.8688
|36
|2005.05.20 15:02
|s/l
|18
|1.00
|1.8288
|1.8288
|1.8688
|-1044.01
|14579.18
|37
|2005.05.23 09:57
|buy
|19
|1.00
|1.8297
|1.8193
|1.8593
|38
|2005.05.26 17:20
|s/l
|19
|1.00
|1.8193
|1.8193
|1.8593
|-1044.00
|13535.18
|39
|2005.05.27 08:17
|buy
|20
|1.00
|1.8236
|1.8132
|1.8532
|40
|2005.05.31 03:21
|s/l
|20
|1.00
|1.8132
|1.8132
|1.8532
|-1041.61
|12493.57
|41
|2005.05.31 14:07
|buy
|21
|1.00
|1.8221
|1.8117
|1.8517
|42
|2005.06.01 12:36
|s/l
|21
|1.00
|1.8117
|1.8117
|1.8517
|-1040.81
|11452.76
|43
|2005.06.02 08:22
|buy
|22
|1.00
|1.8144
|1.8040
|1.8440
|44
|2005.06.08 08:10
|close
|22
|1.00
|1.8340
|1.8040
|1.8440
|1956.80
|13409.56
|45
|2005.06.10 10:41
|buy
|23
|1.00
|1.8228
|1.8124
|1.8524
|46
|2005.06.10 16:49
|s/l
|23
|1.00
|1.8124
|1.8124
|1.8524
|-1040.01
|12369.55
|47
|2005.06.13 23:54
|buy
|24
|1.00
|1.8083
|1.7979
|1.8379
|48
|2005.06.16 05:48
|close
|24
|1.00
|1.8180
|1.7979
|1.8379
|966.00
|13335.55
|49
|2005.06.23 12:33
|buy
|25
|1.00
|1.8213
|1.8109
|1.8509
|50
|2005.06.27 16:48
|close
|25
|1.00
|1.8258
|1.8109
|1.8509
|448.39
|13783.94
|51
|2005.07.05 01:09
|buy
|26
|1.00
|1.7612
|1.7508
|1.7908
|52
|2005.07.05 09:05
|s/l
|26
|1.00
|1.7508
|1.7508
|1.7908
|-1040.00
|12743.94
|53
|2005.07.05 10:49
|buy
|27
|1.00
|1.7601
|1.7497
|1.7897
|54
|2005.07.07 04:43
|s/l
|27
|1.00
|1.7497
|1.7497
|1.7897
|-1043.20
|11700.74
|55
|2005.07.08 15:49
|buy
|28
|1.00
|1.7438
|1.7334
|1.7734
|56
|2005.07.08 18:59
|s/l
|28
|1.00
|1.7334
|1.7334
|1.7734
|-1040.00
|10660.74
|57
|2005.07.11 03:46
|buy
|29
|1.00
|1.7403
|1.7299
|1.7699
|58
|2005.07.12 12:29
|t/p
|29
|1.00
|1.7699
|1.7299
|1.7699
|2959.20
|13619.94
|59
|2005.07.14 08:00
|buy
|30
|1.00
|1.7632
|1.7528
|1.7928
|60
|2005.07.15 15:15
|s/l
|30
|1.00
|1.7528
|1.7528
|1.7928
|-1040.80
|12579.14
|61
|2005.07.18 08:17
|buy
|31
|1.00
|1.7554
|1.7450
|1.7850
|62
|2005.07.19 06:50
|s/l
|31
|1.00
|1.7450
|1.7450
|1.7850
|-1040.79
|11538.35
|63
|2005.07.20 10:05
|buy
|32
|1.00
|1.7403
|1.7299
|1.7699
|64
|2005.07.20 16:33
|s/l
|32
|1.00
|1.7299
|1.7299
|1.7699
|-1040.00
|10498.35
|65
|2005.07.20 20:02
|buy
|33
|1.00
|1.7395
|1.7291
|1.7691
|66
|2005.07.22 12:11
|close
|33
|1.00
|1.7529
|1.7291
|1.7691
|1336.79
|11835.14
|67
|2005.07.25 16:04
|buy
|34
|1.00
|1.7404
|1.7300
|1.7700
|68
|2005.07.29 09:52
|close
|34
|1.00
|1.7530
|1.7300
|1.7700
|1255.20
|13090.34
|69
|2005.08.19 11:27
|buy
|35
|1.00
|1.7977
|1.7873
|1.8273
|70
|2005.08.22 20:08
|close
|35
|1.00
|1.7990
|1.7873
|1.8273
|129.20
|13219.54
|71
|2005.08.31 04:07
|buy
|36
|1.00
|1.7878
|1.7774
|1.8174
|72
|2005.09.01 16:00
|t/p
|36
|1.00
|1.8174
|1.7774
|1.8174
|2957.60
|16177.14
|73
|2005.09.13 10:11
|buy
|37
|1.00
|1.8239
|1.8135
|1.8535
|74
|2005.09.15 10:30
|s/l
|37
|1.00
|1.8135
|1.8135
|1.8535
|-1043.20
|15133.94
|75
|2005.09.16 06:16
|buy
|38
|1.00
|1.8104
|1.8000
|1.8400
|76
|2005.09.19 08:04
|s/l
|38
|1.00
|1.8000
|1.8000
|1.8400
|-1040.81
|14093.13
|77
|2005.09.19 20:48
|buy
|39
|1.00
|1.8037
|1.7933
|1.8333
|78
|2005.09.22 16:03
|s/l
|39
|1.00
|1.7933
|1.7933
|1.8333
|-1044.00
|13049.13
|79
|2005.09.26 17:33
|buy
|40
|1.00
|1.7759
|1.7655
|1.8055
|80
|2005.09.27 08:45
|s/l
|40
|1.00
|1.7655
|1.7655
|1.8055
|-1040.80
|12008.33
|81
|2005.09.28 21:55
|buy
|41
|1.00
|1.7683
|1.7579
|1.7979
|82
|2005.09.30 01:12
|s/l
|41
|1.00
|1.7579
|1.7579
|1.7979
|-1043.20
|10965.13
|83
|2005.10.04 02:18
|buy
|42
|1.00
|1.7563
|1.7459
|1.7859
|84
|2005.10.07 07:43
|close
|42
|1.00
|1.7751
|1.7459
|1.7859
|1876.00
|12841.13
|85
|2005.10.13 18:34
|buy
|43
|1.00
|1.7517
|1.7413
|1.7813
|86
|2005.10.17 09:36
|close
|43
|1.00
|1.7654
|1.7413
|1.7813
|1368.41
|14209.54
|87
|2005.10.19 10:50
|buy
|44
|1.00
|1.7491
|1.7387
|1.7787
|88
|2005.10.20 05:18
|close
|44
|1.00
|1.7593
|1.7387
|1.7787
|1017.60
|15227.14
|89
|2005.11.02 04:25
|buy
|45
|1.00
|1.7666
|1.7562
|1.7962
|90
|2005.11.03 08:06
|close
|45
|1.00
|1.7734
|1.7562
|1.7962
|677.60
|15904.74
|91
|2005.11.09 04:12
|buy
|46
|1.00
|1.7424
|1.7320
|1.7720
|92
|2005.11.15 12:17
|s/l
|46
|1.00
|1.7320
|1.7320
|1.7720
|-1044.80
|14859.94
|93
|2005.11.15 17:43
|buy
|47
|1.00
|1.7389
|1.7285
|1.7685
|94
|2005.11.16 11:37
|s/l
|47
|1.00
|1.7285
|1.7285
|1.7685
|-1040.80
|13819.14
|95
|2005.11.17 10:06
|buy
|48
|1.00
|1.7206
|1.7102
|1.7502
|96
|2005.11.18 10:23
|s/l
|48
|1.00
|1.7102
|1.7102
|1.7502
|-1040.80
|12778.34
|97
|2005.11.18 15:33
|buy
|49
|1.00
|1.7215
|1.7111
|1.7511
|98
|2005.11.22 10:16
|s/l
|49
|1.00
|1.7111
|1.7111
|1.7511
|-1041.60
|11736.74
|99
|2005.11.24 11:29
|buy
|50
|1.00
|1.7260
|1.7156
|1.7556
|100
|2005.11.25 16:59
|s/l
|50
|1.00
|1.7156
|1.7156
|1.7556
|-1040.80
|10695.94
|101
|2005.11.28 16:25
|buy
|51
|1.00
|1.7143
|1.7039
|1.7439
|102
|2005.12.01 12:00
|close
|51
|1.00
|1.7285
|1.7039
|1.7439
|1416.00
|12111.94
|103
|2005.12.21 08:29
|buy
|52
|1.00
|1.7594
|1.7490
|1.7890
|104
|2005.12.21 12:44
|s/l
|52
|1.00
|1.7490
|1.7490
|1.7890
|-1039.99
|11071.95
|105
|2005.12.22 16:12
|buy
|53
|1.00
|1.7428
|1.7324
|1.7724
|106
|2005.12.23 14:59
|s/l
|53
|1.00
|1.7324
|1.7324
|1.7724
|-1040.81
|10031.14
|107
|2005.12.26 08:34
|buy
|54
|1.00
|1.7351
|1.7247
|1.7647
|108
|2005.12.28 17:52
|s/l
|54
|1.00
|1.7247
|1.7247
|1.7647
|-1041.60
|8989.54
|109
|2005.12.29 12:10
|buy
|55
|1.00
|1.7231
|1.7127
|1.7527
|110
|2005.12.30 23:59
|close at stop
|55
|1.00
|1.7228
|1.7127
|1.7527
|-30.80
|8958.74