Strategy Tester Report
ATC_Test

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period4 Hours (H4) 2004.07.09 00:00 - 2005.12.31 00:00 (2005.01.01 - 2005.12.31)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParameterssNameExpert="Generate from Gordago"; nAccount=0; dBuyStopLossPoint=100; dSellStopLossPoint=30; dBuyTakeProfitPoint=300; dSellTakeProfitPoint=10; dBuyTrailingStopPoint=0; dSellTrailingStopPoint=0; dLots=1; nSlippage=5; lFlagUseHourTrade=false; nFromHourTrade=0; nToHourTrade=23; lFlagUseSound=true; sSoundFileName="alert.wav"; colorOpenBuy=Blue; colorCloseBuy=Aqua; colorOpenSell=Red; colorCloseSell=Aqua;
Bars in test3941Ticks modelled2293025Modelling quality87.72%
Initial deposit10000.00
Total net profit-1041.26Gross profit31275.17Gross loss-32316.43
Profit factor0.97Expected payoff-18.93
Absolute drawdown3124.79Maximal drawdown8745.25 (49.40%)Relative drawdown49.40% (8745.25)
Total trades55Short positions (won %)0 (0.00%)Long positions (won %)55 (41.82%)
Profit trades (% of total)23 (41.82%)Loss trades (% of total)32 (58.18%)
Largestprofit trade2959.20loss trade-1044.80
Averageprofit trade1359.79loss trade-1009.89
Maximumconsecutive wins (profit in money)5 (7254.00)consecutive losses (loss in money)6 (-6251.23)
Maximalconsecutive profit (count of wins)7254.00 (5)consecutive loss (count of losses)-6251.23 (6)
Averageconsecutive wins3consecutive losses4
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.01.07 04:11buy11.001.87681.86641.9064
22005.01.07 18:16s/l11.001.86641.86641.9064-1040.008960.00
32005.01.10 09:13buy21.001.87811.86771.9077
42005.01.14 09:31s/l21.001.86771.86771.9077-1044.807915.20
52005.01.17 03:29buy31.001.87221.86181.9018
62005.01.17 13:51s/l31.001.86181.86181.9018-1039.996875.21
72005.01.18 10:36buy41.001.86421.85381.8938
82005.01.24 13:59close41.001.87711.85381.89381285.208160.41
92005.01.26 10:22buy51.001.87081.86041.9004
102005.01.27 09:40close51.001.88071.86041.9004987.609148.01
112005.02.08 16:10buy61.001.85641.84601.8860
122005.02.14 10:59t/p61.001.88601.84601.88602955.2012103.21
132005.03.04 08:03buy71.001.90841.89801.9380
142005.03.07 08:22close71.001.92031.89801.93801189.2013292.41
152005.03.15 08:05buy81.001.91571.90531.9453
162005.03.17 02:16close81.001.92411.90531.9453836.8014129.21
172005.03.22 09:15buy91.001.90001.88961.9296
182005.03.22 20:47s/l91.001.88961.88961.9296-1040.0013089.21
192005.03.24 09:02buy101.001.87361.86321.9032
202005.03.28 03:17s/l101.001.86321.86321.9032-1041.6012047.61
212005.03.28 16:39buy111.001.86771.85731.8973
222005.04.01 03:41close111.001.88621.85731.89731845.2013892.81
232005.04.05 00:27buy121.001.87691.86651.9065
242005.04.07 10:30close121.001.88151.86651.9065456.8014349.61
252005.04.08 16:08buy131.001.87111.86071.9007
262005.04.12 14:29close131.001.89051.86071.90071938.3916288.00
272005.04.15 08:52buy141.001.88151.87111.9111
282005.04.18 04:22close141.001.88831.87111.9111679.1916967.19
292005.05.03 15:23buy151.001.89521.88481.9248
302005.05.05 15:45close151.001.90261.88481.9248736.8017703.99
312005.05.10 04:51buy161.001.88441.87401.9140
322005.05.11 15:11s/l161.001.87401.87401.9140-1040.8016663.19
332005.05.13 04:36buy171.001.86611.85571.8957
342005.05.13 12:03s/l171.001.85571.85571.8957-1040.0015623.19
352005.05.17 08:20buy181.001.83921.82881.8688
362005.05.20 15:02s/l181.001.82881.82881.8688-1044.0114579.18
372005.05.23 09:57buy191.001.82971.81931.8593
382005.05.26 17:20s/l191.001.81931.81931.8593-1044.0013535.18
392005.05.27 08:17buy201.001.82361.81321.8532
402005.05.31 03:21s/l201.001.81321.81321.8532-1041.6112493.57
412005.05.31 14:07buy211.001.82211.81171.8517
422005.06.01 12:36s/l211.001.81171.81171.8517-1040.8111452.76
432005.06.02 08:22buy221.001.81441.80401.8440
442005.06.08 08:10close221.001.83401.80401.84401956.8013409.56
452005.06.10 10:41buy231.001.82281.81241.8524
462005.06.10 16:49s/l231.001.81241.81241.8524-1040.0112369.55
472005.06.13 23:54buy241.001.80831.79791.8379
482005.06.16 05:48close241.001.81801.79791.8379966.0013335.55
492005.06.23 12:33buy251.001.82131.81091.8509
502005.06.27 16:48close251.001.82581.81091.8509448.3913783.94
512005.07.05 01:09buy261.001.76121.75081.7908
522005.07.05 09:05s/l261.001.75081.75081.7908-1040.0012743.94
532005.07.05 10:49buy271.001.76011.74971.7897
542005.07.07 04:43s/l271.001.74971.74971.7897-1043.2011700.74
552005.07.08 15:49buy281.001.74381.73341.7734
562005.07.08 18:59s/l281.001.73341.73341.7734-1040.0010660.74
572005.07.11 03:46buy291.001.74031.72991.7699
582005.07.12 12:29t/p291.001.76991.72991.76992959.2013619.94
592005.07.14 08:00buy301.001.76321.75281.7928
602005.07.15 15:15s/l301.001.75281.75281.7928-1040.8012579.14
612005.07.18 08:17buy311.001.75541.74501.7850
622005.07.19 06:50s/l311.001.74501.74501.7850-1040.7911538.35
632005.07.20 10:05buy321.001.74031.72991.7699
642005.07.20 16:33s/l321.001.72991.72991.7699-1040.0010498.35
652005.07.20 20:02buy331.001.73951.72911.7691
662005.07.22 12:11close331.001.75291.72911.76911336.7911835.14
672005.07.25 16:04buy341.001.74041.73001.7700
682005.07.29 09:52close341.001.75301.73001.77001255.2013090.34
692005.08.19 11:27buy351.001.79771.78731.8273
702005.08.22 20:08close351.001.79901.78731.8273129.2013219.54
712005.08.31 04:07buy361.001.78781.77741.8174
722005.09.01 16:00t/p361.001.81741.77741.81742957.6016177.14
732005.09.13 10:11buy371.001.82391.81351.8535
742005.09.15 10:30s/l371.001.81351.81351.8535-1043.2015133.94
752005.09.16 06:16buy381.001.81041.80001.8400
762005.09.19 08:04s/l381.001.80001.80001.8400-1040.8114093.13
772005.09.19 20:48buy391.001.80371.79331.8333
782005.09.22 16:03s/l391.001.79331.79331.8333-1044.0013049.13
792005.09.26 17:33buy401.001.77591.76551.8055
802005.09.27 08:45s/l401.001.76551.76551.8055-1040.8012008.33
812005.09.28 21:55buy411.001.76831.75791.7979
822005.09.30 01:12s/l411.001.75791.75791.7979-1043.2010965.13
832005.10.04 02:18buy421.001.75631.74591.7859
842005.10.07 07:43close421.001.77511.74591.78591876.0012841.13
852005.10.13 18:34buy431.001.75171.74131.7813
862005.10.17 09:36close431.001.76541.74131.78131368.4114209.54
872005.10.19 10:50buy441.001.74911.73871.7787
882005.10.20 05:18close441.001.75931.73871.77871017.6015227.14
892005.11.02 04:25buy451.001.76661.75621.7962
902005.11.03 08:06close451.001.77341.75621.7962677.6015904.74
912005.11.09 04:12buy461.001.74241.73201.7720
922005.11.15 12:17s/l461.001.73201.73201.7720-1044.8014859.94
932005.11.15 17:43buy471.001.73891.72851.7685
942005.11.16 11:37s/l471.001.72851.72851.7685-1040.8013819.14
952005.11.17 10:06buy481.001.72061.71021.7502
962005.11.18 10:23s/l481.001.71021.71021.7502-1040.8012778.34
972005.11.18 15:33buy491.001.72151.71111.7511
982005.11.22 10:16s/l491.001.71111.71111.7511-1041.6011736.74
992005.11.24 11:29buy501.001.72601.71561.7556
1002005.11.25 16:59s/l501.001.71561.71561.7556-1040.8010695.94
1012005.11.28 16:25buy511.001.71431.70391.7439
1022005.12.01 12:00close511.001.72851.70391.74391416.0012111.94
1032005.12.21 08:29buy521.001.75941.74901.7890
1042005.12.21 12:44s/l521.001.74901.74901.7890-1039.9911071.95
1052005.12.22 16:12buy531.001.74281.73241.7724
1062005.12.23 14:59s/l531.001.73241.73241.7724-1040.8110031.14
1072005.12.26 08:34buy541.001.73511.72471.7647
1082005.12.28 17:52s/l541.001.72471.72471.7647-1041.608989.54
1092005.12.29 12:10buy551.001.72311.71271.7527
1102005.12.30 23:59close at stop551.001.72281.71271.7527-30.808958.74