|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|15 Minutes (M15) 2006.01.02 00:45 - 2006.12.22 22:00 (2006.01.01 - 2006.12.23)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|SystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; LotSize=0.1; UseMoneyMgmt=false; EquityProtectionLevel=0; MaxLossPerOrder=0; RiskPercent=2; UseConservativeRSX_Signals=false; UseFiboLotSizeProgression=false; LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=15; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=4; LongPips=5; LongSecureProfit=10000; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=15; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=4; ShortPips=5; ShortSecureProfit=10000; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0;
|Bars in test
|62525
|Ticks modelled
|959340
|Modelling quality
|54.42%
|Initial deposit
|5000.00
|Total net profit
|1616.67
|Gross profit
|25231.90
|Gross loss
|-23615.23
|Profit factor
|1.07
|Expected payoff
|1.98
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|20881.00 (75.94%)
|Relative drawdown
|75.94% (20881.00)
|Total trades
|815
|Short positions (won %)
|153 (81.05%)
|Long positions (won %)
|662 (80.06%)
|Profit trades (% of total)
|654 (80.25%)
|Loss trades (% of total)
|161 (19.75%)
|Largest
|profit trade
|200.64
|loss trade
|-9276.30
|Average
|profit trade
|38.58
|loss trade
|-146.68
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|20 (541.95)
|consecutive losses (loss in money)
|8 (-20881.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|740.62 (17)
|consecutive loss (count of losses)
|-20881.00 (8)
|Average
|consecutive wins
|6
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.02 00:44
|buy
|1
|0.10
|1.1841
|0.0000
|1.1856
|2
|2006.01.02 06:30
|buy
|2
|0.20
|1.1834
|0.0000
|1.1849
|3
|2006.01.02 07:19
|buy
|3
|0.40
|1.1827
|0.0000
|1.1842
|4
|2006.01.02 08:50
|t/p
|3
|0.40
|1.1842
|0.0000
|1.1842
|60.00
|5060.00
|5
|2006.01.02 08:50
|close
|2
|0.20
|1.1842
|0.0000
|1.1849
|16.00
|5076.00
|6
|2006.01.02 08:50
|close
|1
|0.10
|1.1841
|0.0000
|1.1856
|0.00
|5076.00
|7
|2006.01.02 09:30
|buy
|4
|0.10
|1.1858
|0.0000
|1.1873
|8
|2006.01.02 09:40
|buy
|5
|0.20
|1.1853
|0.0000
|1.1868
|9
|2006.01.02 09:45
|buy
|6
|0.40
|1.1844
|0.0000
|1.1859
|10
|2006.01.02 12:29
|buy
|7
|0.80
|1.1838
|0.0000
|1.1853
|11
|2006.01.02 14:00
|sell
|8
|0.10
|1.1830
|0.0000
|1.1815
|12
|2006.01.02 17:26
|t/p
|8
|0.10
|1.1815
|0.0000
|1.1815
|15.00
|5091.00
|13
|2006.01.03 02:53
|t/p
|7
|0.80
|1.1853
|0.0000
|1.1853
|114.83
|5205.83
|14
|2006.01.03 02:53
|close
|6
|0.40
|1.1853
|0.0000
|1.1859
|33.41
|5239.24
|15
|2006.01.03 02:53
|close
|5
|0.20
|1.1854
|0.0000
|1.1868
|0.71
|5239.95
|16
|2006.01.03 02:53
|close
|4
|0.10
|1.1853
|0.0000
|1.1873
|-5.65
|5234.30
|17
|2006.01.03 02:54
|buy
|9
|0.10
|1.1853
|0.0000
|1.1868
|18
|2006.01.03 03:08
|t/p
|9
|0.10
|1.1868
|0.0000
|1.1868
|15.00
|5249.30
|19
|2006.01.03 03:08
|buy
|10
|0.10
|1.1871
|0.0000
|1.1886
|20
|2006.01.03 06:03
|t/p
|10
|0.10
|1.1886
|0.0000
|1.1886
|15.00
|5264.30
|21
|2006.01.03 06:03
|buy
|11
|0.10
|1.1889
|0.0000
|1.1904
|22
|2006.01.03 06:03
|buy
|12
|0.20
|1.1882
|0.0000
|1.1897
|23
|2006.01.03 06:27
|t/p
|12
|0.20
|1.1897
|0.0000
|1.1897
|30.00
|5294.30
|24
|2006.01.03 06:27
|close
|11
|0.10
|1.1897
|0.0000
|1.1904
|8.00
|5302.30
|25
|2006.01.03 06:27
|buy
|13
|0.10
|1.1900
|0.0000
|1.1915
|26
|2006.01.03 06:30
|buy
|14
|0.20
|1.1895
|0.0000
|1.1910
|27
|2006.01.03 07:30
|buy
|15
|0.40
|1.1887
|0.0000
|1.1902
|28
|2006.01.03 07:35
|buy
|16
|0.80
|1.1879
|0.0000
|1.1894
|29
|2006.01.03 09:00
|t/p
|16
|0.80
|1.1894
|0.0000
|1.1894
|120.00
|5422.30
|30
|2006.01.03 09:00
|close
|15
|0.40
|1.1896
|0.0000
|1.1902
|36.00
|5458.30
|31
|2006.01.03 09:00
|close
|14
|0.20
|1.1900
|0.0000
|1.1910
|10.00
|5468.30
|32
|2006.01.03 09:00
|close
|13
|0.10
|1.1898
|0.0000
|1.1915
|-2.00
|5466.30
|33
|2006.01.03 15:30
|buy
|17
|0.10
|1.1902
|0.0000
|1.1917
|34
|2006.01.03 15:34
|t/p
|17
|0.10
|1.1917
|0.0000
|1.1917
|15.00
|5481.30
|35
|2006.01.03 15:34
|buy
|18
|0.10
|1.1926
|0.0000
|1.1941
|36
|2006.01.03 15:34
|buy
|19
|0.20
|1.1917
|0.0000
|1.1932
|37
|2006.01.03 15:34
|buy
|20
|0.40
|1.1905
|0.0000
|1.1920
|38
|2006.01.03 15:39
|t/p
|20
|0.40
|1.1920
|0.0000
|1.1920
|60.00
|5541.30
|39
|2006.01.03 15:39
|close
|19
|0.20
|1.1921
|0.0000
|1.1932
|8.00
|5549.30
|40
|2006.01.03 15:39
|close
|18
|0.10
|1.1918
|0.0000
|1.1941
|-8.00
|5541.30
|41
|2006.01.03 15:39
|buy
|21
|0.10
|1.1921
|0.0000
|1.1936
|42
|2006.01.03 16:01
|t/p
|21
|0.10
|1.1936
|0.0000
|1.1936
|15.00
|5556.30
|43
|2006.01.03 16:01
|buy
|22
|0.10
|1.1942
|0.0000
|1.1957
|44
|2006.01.03 16:04
|buy
|23
|0.20
|1.1934
|0.0000
|1.1949
|45
|2006.01.03 16:12
|t/p
|23
|0.20
|1.1949
|0.0000
|1.1949
|30.00
|5586.30
|46
|2006.01.03 16:12
|close
|22
|0.10
|1.1949
|0.0000
|1.1957
|7.00
|5593.30
|47
|2006.01.03 16:12
|buy
|24
|0.10
|1.1950
|0.0000
|1.1965
|48
|2006.01.03 16:51
|t/p
|24
|0.10
|1.1965
|0.0000
|1.1965
|15.00
|5608.30
|49
|2006.01.03 16:51
|buy
|25
|0.10
|1.1972
|0.0000
|1.1987
|50
|2006.01.03 17:05
|buy
|26
|0.20
|1.1967
|0.0000
|1.1982
|51
|2006.01.03 17:59
|t/p
|26
|0.20
|1.1982
|0.0000
|1.1982
|30.00
|5638.30
|52
|2006.01.03 17:59
|close
|25
|0.10
|1.1983
|0.0000
|1.1987
|11.00
|5649.30
|53
|2006.01.03 17:59
|buy
|27
|0.10
|1.1984
|0.0000
|1.1999
|54
|2006.01.03 18:00
|buy
|28
|0.20
|1.1971
|0.0000
|1.1986
|55
|2006.01.03 18:37
|buy
|29
|0.40
|1.1963
|0.0000
|1.1978
|56
|2006.01.03 18:50
|t/p
|29
|0.40
|1.1978
|0.0000
|1.1978
|60.00
|5709.30
|57
|2006.01.03 18:50
|close
|28
|0.20
|1.1981
|0.0000
|1.1986
|20.00
|5729.30
|58
|2006.01.03 18:50
|close
|27
|0.10
|1.1976
|0.0000
|1.1999
|-8.00
|5721.30
|59
|2006.01.03 18:50
|buy
|30
|0.10
|1.1983
|0.0000
|1.1998
|60
|2006.01.03 18:50
|buy
|31
|0.20
|1.1974
|0.0000
|1.1989
|61
|2006.01.03 20:02
|t/p
|30
|0.10
|1.1998
|0.0000
|1.1998
|15.00
|5736.30
|62
|2006.01.03 20:02
|t/p
|31
|0.20
|1.1989
|0.0000
|1.1989
|30.00
|5766.30
|63
|2006.01.03 20:02
|buy
|32
|0.10
|1.2009
|0.0000
|1.2024
|64
|2006.01.03 20:02
|buy
|33
|0.20
|1.1994
|0.0000
|1.2009
|65
|2006.01.03 20:02
|buy
|34
|0.40
|1.1988
|0.0000
|1.2003
|66
|2006.01.03 20:02
|buy
|35
|0.80
|1.1979
|0.0000
|1.1994
|67
|2006.01.03 20:04
|t/p
|34
|0.40
|1.2003
|0.0000
|1.2003
|60.00
|5826.30
|68
|2006.01.03 20:04
|t/p
|35
|0.80
|1.1994
|0.0000
|1.1994
|120.00
|5946.30
|69
|2006.01.03 20:04
|close
|33
|0.20
|1.2005
|0.0000
|1.2009
|22.00
|5968.30
|70
|2006.01.03 20:05
|close
|32
|0.10
|1.2006
|0.0000
|1.2024
|-3.00
|5965.30
|71
|2006.01.03 20:05
|buy
|36
|0.10
|1.2006
|0.0000
|1.2021
|72
|2006.01.03 20:07
|buy
|37
|0.20
|1.1988
|0.0000
|1.2003
|73
|2006.01.03 20:08
|t/p
|37
|0.20
|1.2003
|0.0000
|1.2003
|30.00
|5995.30
|74
|2006.01.03 20:08
|close
|36
|0.10
|1.2005
|0.0000
|1.2021
|-1.00
|5994.30
|75
|2006.01.03 20:09
|buy
|38
|0.10
|1.2005
|0.0000
|1.2020
|76
|2006.01.03 20:10
|buy
|39
|0.20
|1.1994
|0.0000
|1.2009
|77
|2006.01.03 20:32
|t/p
|38
|0.10
|1.2020
|0.0000
|1.2020
|15.00
|6009.30
|78
|2006.01.03 20:32
|t/p
|39
|0.20
|1.2009
|0.0000
|1.2009
|30.00
|6039.30
|79
|2006.01.03 20:32
|buy
|40
|0.10
|1.2022
|0.0000
|1.2037
|80
|2006.01.03 20:35
|buy
|41
|0.20
|1.2016
|0.0000
|1.2031
|81
|2006.01.03 22:18
|buy
|42
|0.40
|1.2011
|0.0000
|1.2026
|82
|2006.01.03 23:30
|buy
|43
|0.80
|1.2004
|0.0000
|1.2019
|83
|2006.01.04 00:30
|t/p
|43
|0.80
|1.2019
|0.0000
|1.2019
|114.83
|6154.13
|84
|2006.01.04 00:30
|close
|42
|0.40
|1.2021
|0.0000
|1.2026
|37.41
|6191.55
|85
|2006.01.04 00:31
|close
|41
|0.20
|1.2019
|0.0000
|1.2031
|4.71
|6196.25
|86
|2006.01.04 00:31
|close
|40
|0.10
|1.2021
|0.0000
|1.2037
|-1.65
|6194.61
|87
|2006.01.04 01:30
|buy
|44
|0.10
|1.2030
|0.0000
|1.2045
|88
|2006.01.04 01:45
|t/p
|44
|0.10
|1.2045
|0.0000
|1.2045
|15.00
|6209.61
|89
|2006.01.04 01:45
|buy
|45
|0.10
|1.2048
|0.0000
|1.2063
|90
|2006.01.04 01:45
|buy
|46
|0.20
|1.2042
|0.0000
|1.2057
|91
|2006.01.04 01:55
|buy
|47
|0.40
|1.2033
|0.0000
|1.2048
|92
|2006.01.04 02:11
|buy
|48
|0.80
|1.2027
|0.0000
|1.2042
|93
|2006.01.04 03:00
|t/p
|48
|0.80
|1.2042
|0.0000
|1.2042
|120.00
|6329.61
|94
|2006.01.04 03:00
|close
|47
|0.40
|1.2043
|0.0000
|1.2048
|40.00
|6369.61
|95
|2006.01.04 03:00
|close
|46
|0.20
|1.2043
|0.0000
|1.2057
|2.00
|6371.61
|96
|2006.01.04 03:00
|close
|45
|0.10
|1.2042
|0.0000
|1.2063
|-6.00
|6365.61
|97
|2006.01.04 03:15
|buy
|49
|0.10
|1.2060
|0.0000
|1.2075
|98
|2006.01.04 04:13
|t/p
|49
|0.10
|1.2075
|0.0000
|1.2075
|15.00
|6380.61
|99
|2006.01.04 04:13
|buy
|50
|0.10
|1.2078
|0.0000
|1.2093
|100
|2006.01.04 04:15
|buy
|51
|0.20
|1.2069
|0.0000
|1.2084
|101
|2006.01.04 05:13
|buy
|52
|0.40
|1.2063
|0.0000
|1.2078
|102
|2006.01.04 05:46
|buy
|53
|0.80
|1.2057
|0.0000
|1.2072
|103
|2006.01.04 08:15
|sell
|54
|0.10
|1.2043
|0.0000
|1.2028
|104
|2006.01.04 08:40
|sell
|55
|0.20
|1.2051
|0.0000
|1.2036
|105
|2006.01.04 08:40
|sell
|56
|0.40
|1.2058
|0.0000
|1.2043
|106
|2006.01.04 08:55
|t/p
|56
|0.40
|1.2043
|0.0000
|1.2043
|60.00
|6440.61
|107
|2006.01.04 08:55
|close
|55
|0.20
|1.2043
|0.0000
|1.2036
|16.00
|6456.61
|108
|2006.01.04 08:55
|close
|54
|0.10
|1.2044
|0.0000
|1.2028
|-1.00
|6455.61
|109
|2006.01.04 08:55
|sell
|57
|0.10
|1.2043
|0.0000
|1.2028
|110
|2006.01.04 08:58
|sell
|58
|0.20
|1.2048
|0.0000
|1.2033
|111
|2006.01.04 08:58
|sell
|59
|0.40
|1.2055
|0.0000
|1.2040
|112
|2006.01.04 10:15
|sell
|60
|0.80
|1.2062
|0.0000
|1.2047
|113
|2006.01.04 10:16
|t/p
|53
|0.80
|1.2072
|0.0000
|1.2072
|120.00
|6575.61
|114
|2006.01.04 10:16
|close
|52
|0.40
|1.2074
|0.0000
|1.2078
|44.00
|6619.61
|115
|2006.01.04 10:16
|close
|51
|0.20
|1.2072
|0.0000
|1.2084
|6.00
|6625.61
|116
|2006.01.04 10:17
|close
|50
|0.10
|1.2074
|0.0000
|1.2093
|-4.00
|6621.61
|117
|2006.01.04 10:45
|buy
|61
|0.10
|1.2068
|0.0000
|1.2083
|118
|2006.01.04 11:00
|buy
|62
|0.20
|1.2062
|0.0000
|1.2077
|119
|2006.01.04 11:37
|buy
|63
|0.40
|1.2055
|0.0000
|1.2070
|120
|2006.01.04 13:00
|t/p
|63
|0.40
|1.2070
|0.0000
|1.2070
|60.00
|6681.61
|121
|2006.01.04 13:00
|close
|62
|0.20
|1.2070
|0.0000
|1.2077
|16.00
|6697.61
|122
|2006.01.04 13:00
|close
|61
|0.10
|1.2070
|0.0000
|1.2083
|2.00
|6699.61
|123
|2006.01.04 13:45
|buy
|64
|0.10
|1.2103
|0.0000
|1.2118
|124
|2006.01.04 13:45
|buy
|65
|0.20
|1.2098
|0.0000
|1.2113
|125
|2006.01.04 13:45
|buy
|66
|0.40
|1.2092
|0.0000
|1.2107
|126
|2006.01.04 13:55
|buy
|67
|0.80
|1.2086
|0.0000
|1.2101
|127
|2006.01.04 14:40
|t/p
|67
|0.80
|1.2101
|0.0000
|1.2101
|120.00
|6819.61
|128
|2006.01.04 14:40
|close
|66
|0.40
|1.2104
|0.0000
|1.2107
|48.00
|6867.61
|129
|2006.01.04 14:40
|close
|65
|0.20
|1.2103
|0.0000
|1.2113
|10.00
|6877.61
|130
|2006.01.04 14:40
|close
|64
|0.10
|1.2104
|0.0000
|1.2118
|1.00
|6878.61
|131
|2006.01.04 14:41
|buy
|68
|0.10
|1.2107
|0.0000
|1.2122
|132
|2006.01.04 14:41
|buy
|69
|0.20
|1.2102
|0.0000
|1.2117
|133
|2006.01.04 14:42
|buy
|70
|0.40
|1.2096
|0.0000
|1.2111
|134
|2006.01.04 14:47
|buy
|71
|0.80
|1.2091
|0.0000
|1.2106
|135
|2006.01.04 18:22
|t/p
|71
|0.80
|1.2106
|0.0000
|1.2106
|120.00
|6998.61
|136
|2006.01.04 18:22
|close
|70
|0.40
|1.2106
|0.0000
|1.2111
|40.00
|7038.61
|137
|2006.01.04 18:22
|close
|69
|0.20
|1.2107
|0.0000
|1.2117
|10.00
|7048.61
|138
|2006.01.04 18:22
|close
|68
|0.10
|1.2110
|0.0000
|1.2122
|3.00
|7051.61
|139
|2006.01.04 18:45
|buy
|72
|0.10
|1.2122
|0.0000
|1.2137
|140
|2006.01.04 19:01
|t/p
|72
|0.10
|1.2137
|0.0000
|1.2137
|15.00
|7066.61
|141
|2006.01.04 19:01
|buy
|73
|0.10
|1.2144
|0.0000
|1.2159
|142
|2006.01.04 19:01
|buy
|74
|0.20
|1.2138
|0.0000
|1.2153
|143
|2006.01.04 19:10
|buy
|75
|0.40
|1.2132
|0.0000
|1.2147
|144
|2006.01.04 19:20
|buy
|76
|0.80
|1.2127
|0.0000
|1.2142
|145
|2006.01.06 14:48
|t/p
|76
|0.80
|1.2142
|0.0000
|1.2142
|99.31
|7165.92
|146
|2006.01.06 14:48
|close
|75
|0.40
|1.2146
|0.0000
|1.2147
|45.66
|7211.58
|147
|2006.01.06 14:48
|close
|74
|0.20
|1.2135
|0.0000
|1.2153
|-11.17
|7200.40
|148
|2006.01.06 14:48
|close
|73
|0.10
|1.2134
|0.0000
|1.2159
|-12.59
|7187.82
|149
|2006.01.06 14:48
|buy
|77
|0.10
|1.2116
|0.0000
|1.2131
|150
|2006.01.06 14:48
|t/p
|77
|0.10
|1.2131
|0.0000
|1.2131
|15.00
|7202.82
|151
|2006.01.06 14:48
|buy
|78
|0.10
|1.2155
|0.0000
|1.2170
|152
|2006.01.06 14:48
|buy
|79
|0.20
|1.2145
|0.0000
|1.2160
|153
|2006.01.06 14:53
|t/p
|78
|0.10
|1.2170
|0.0000
|1.2170
|15.00
|7217.82
|154
|2006.01.06 14:53
|t/p
|79
|0.20
|1.2160
|0.0000
|1.2160
|30.00
|7247.82
|155
|2006.01.06 14:53
|buy
|80
|0.10
|1.2178
|0.0000
|1.2193
|156
|2006.01.06 14:53
|buy
|81
|0.20
|1.2169
|0.0000
|1.2184
|157
|2006.01.06 14:55
|buy
|82
|0.40
|1.2163
|0.0000
|1.2178
|158
|2006.01.06 14:59
|t/p
|82
|0.40
|1.2178
|0.0000
|1.2178
|60.00
|7307.82
|159
|2006.01.06 14:59
|close
|81
|0.20
|1.2178
|0.0000
|1.2184
|18.00
|7325.82
|160
|2006.01.06 14:59
|close
|80
|0.10
|1.2174
|0.0000
|1.2193
|-4.00
|7321.82
|161
|2006.01.06 14:59
|buy
|83
|0.10
|1.2177
|0.0000
|1.2192
|162
|2006.01.06 14:59
|buy
|84
|0.20
|1.2161
|0.0000
|1.2176
|163
|2006.01.06 15:00
|buy
|85
|0.40
|1.2155
|0.0000
|1.2170
|164
|2006.01.06 15:10
|buy
|86
|0.80
|1.2145
|0.0000
|1.2160
|165
|2006.01.06 16:01
|t/p
|86
|0.80
|1.2160
|0.0000
|1.2160
|120.00
|7441.82
|166
|2006.01.06 16:01
|close
|85
|0.40
|1.2162
|0.0000
|1.2170
|28.00
|7469.82
|167
|2006.01.06 16:01
|close
|84
|0.20
|1.2159
|0.0000
|1.2176
|-4.00
|7465.82
|168
|2006.01.06 16:01
|close
|83
|0.10
|1.2161
|0.0000
|1.2192
|-16.00
|7449.82
|169
|2006.01.06 16:01
|buy
|87
|0.10
|1.2159
|0.0000
|1.2174
|170
|2006.01.06 16:03
|buy
|88
|0.20
|1.2152
|0.0000
|1.2167
|171
|2006.01.06 16:25
|buy
|89
|0.40
|1.2147
|0.0000
|1.2162
|172
|2006.01.06 17:02
|buy
|90
|0.80
|1.2140
|0.0000
|1.2155
|173
|2006.01.06 18:03
|t/p
|90
|0.80
|1.2155
|0.0000
|1.2155
|120.00
|7569.82
|174
|2006.01.06 18:03
|close
|89
|0.40
|1.2156
|0.0000
|1.2162
|36.00
|7605.82
|175
|2006.01.06 18:04
|close
|88
|0.20
|1.2156
|0.0000
|1.2167
|8.00
|7613.82
|176
|2006.01.06 18:04
|close
|87
|0.10
|1.2157
|0.0000
|1.2174
|-2.00
|7611.82
|177
|2006.01.06 19:15
|buy
|91
|0.10
|1.2155
|0.0000
|1.2170
|178
|2006.01.06 19:21
|buy
|92
|0.20
|1.2146
|0.0000
|1.2161
|179
|2006.01.06 21:18
|t/p
|92
|0.20
|1.2161
|0.0000
|1.2161
|30.00
|7641.82
|180
|2006.01.06 21:18
|close
|91
|0.10
|1.2162
|0.0000
|1.2170
|7.00
|7648.82
|181
|2006.01.09 20:30
|buy
|93
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2104
|182
|2006.01.09 21:00
|buy
|94
|0.20
|1.2081
|0.0000
|1.2096
|183
|2006.01.10 00:35
|buy
|95
|0.40
|1.2076
|0.0000
|1.2091
|184
|2006.01.10 01:02
|buy
|96
|0.80
|1.2070
|0.0000
|1.2085
|185
|2006.01.10 03:33
|t/p
|60
|0.80
|1.2047
|0.0000
|1.2047
|141.99
|7790.81
|186
|2006.01.10 03:33
|close
|59
|0.40
|1.2047
|0.0000
|1.2040
|43.00
|7833.81
|187
|2006.01.10 03:33
|close
|58
|0.20
|1.2046
|0.0000
|1.2033
|9.50
|7843.31
|188
|2006.01.10 03:34
|close
|57
|0.10
|1.2047
|0.0000
|1.2028
|-1.25
|7842.06
|189
|2006.01.10 04:45
|sell
|97
|0.10
|1.2061
|0.0000
|1.2046
|190
|2006.01.10 08:25
|t/p
|97
|0.10
|1.2046
|0.0000
|1.2046
|15.00
|7857.06
|191
|2006.01.10 09:37
|t/p
|96
|0.80
|1.2085
|0.0000
|1.2085
|120.00
|7977.06
|192
|2006.01.10 09:37
|close
|95
|0.40
|1.2086
|0.0000
|1.2091
|40.00
|8017.06
|193
|2006.01.10 09:37
|close
|94
|0.20
|1.2087
|0.0000
|1.2096
|10.71
|8027.76
|194
|2006.01.10 09:39
|close
|93
|0.10
|1.2088
|0.0000
|1.2104
|-1.65
|8026.12
|195
|2006.01.10 10:00
|buy
|98
|0.10
|1.2072
|0.0000
|1.2087
|196
|2006.01.10 11:07
|t/p
|98
|0.10
|1.2087
|0.0000
|1.2087
|15.00
|8041.12
|197
|2006.01.10 11:07
|buy
|99
|0.10
|1.2092
|0.0000
|1.2107
|198
|2006.01.10 11:56
|t/p
|99
|0.10
|1.2107
|0.0000
|1.2107
|15.00
|8056.12
|199
|2006.01.10 11:56
|buy
|100
|0.10
|1.2109
|0.0000
|1.2124
|200
|2006.01.10 12:00
|buy
|101
|0.20
|1.2095
|0.0000
|1.2110
|201
|2006.01.10 12:20
|buy
|102
|0.40
|1.2089
|0.0000
|1.2104
|202
|2006.01.10 12:20
|buy
|103
|0.80
|1.2084
|0.0000
|1.2099
|203
|2006.01.10 14:45
|sell
|104
|0.10
|1.2046
|0.0000
|1.2031
|204
|2006.01.10 14:50
|sell
|105
|0.20
|1.2052
|0.0000
|1.2037
|205
|2006.01.10 15:50
|sell
|106
|0.40
|1.2057
|0.0000
|1.2042
|206
|2006.01.10 15:57
|sell
|107
|0.80
|1.2065
|0.0000
|1.2050
|207
|2006.01.11 09:41
|t/p
|107
|0.80
|1.2050
|0.0000
|1.2050
|123.67
|8179.78
|208
|2006.01.11 09:41
|close
|106
|0.40
|1.2050
|0.0000
|1.2042
|29.83
|8209.62
|209
|2006.01.11 09:41
|close
|105
|0.20
|1.2048
|0.0000
|1.2037
|8.92
|8218.53
|210
|2006.01.11 09:41
|close
|104
|0.10
|1.2049
|0.0000
|1.2031
|-2.54
|8215.99
|211
|2006.01.11 14:25
|t/p
|103
|0.80
|1.2099
|0.0000
|1.2099
|114.83
|8330.82
|212
|2006.01.11 14:25
|close
|102
|0.40
|1.2099
|0.0000
|1.2104
|37.41
|8368.23
|213
|2006.01.11 14:25
|close
|101
|0.20
|1.2097
|0.0000
|1.2110
|2.71
|8370.94
|214
|2006.01.11 14:26
|close
|100
|0.10
|1.2095
|0.0000
|1.2124
|-14.65
|8356.29
|215
|2006.01.11 14:26
|buy
|108
|0.10
|1.2096
|0.0000
|1.2111
|216
|2006.01.11 14:26
|buy
|109
|0.20
|1.2090
|0.0000
|1.2105
|217
|2006.01.11 14:31
|buy
|110
|0.40
|1.2085
|0.0000
|1.2100
|218
|2006.01.11 15:28
|t/p
|110
|0.40
|1.2100
|0.0000
|1.2100
|60.00
|8416.29
|219
|2006.01.11 15:28
|close
|109
|0.20
|1.2100
|0.0000
|1.2105
|20.00
|8436.29
|220
|2006.01.11 15:28
|close
|108
|0.10
|1.2101
|0.0000
|1.2111
|5.00
|8441.29
|221
|2006.01.11 15:45
|buy
|111
|0.10
|1.2109
|0.0000
|1.2124
|222
|2006.01.11 15:45
|buy
|112
|0.20
|1.2103
|0.0000
|1.2118
|223
|2006.01.11 16:15
|buy
|113
|0.40
|1.2097
|0.0000
|1.2112
|224
|2006.01.11 17:06
|buy
|114
|0.80
|1.2092
|0.0000
|1.2107
|225
|2006.01.11 17:21
|t/p
|114
|0.80
|1.2107
|0.0000
|1.2107
|120.00
|8561.29
|226
|2006.01.11 17:21
|close
|113
|0.40
|1.2107
|0.0000
|1.2112
|40.00
|8601.29
|227
|2006.01.11 17:21
|close
|112
|0.20
|1.2106
|0.0000
|1.2118
|6.00
|8607.29
|228
|2006.01.11 17:22
|close
|111
|0.10
|1.2104
|0.0000
|1.2124
|-5.00
|8602.29
|229
|2006.01.11 17:22
|buy
|115
|0.10
|1.2105
|0.0000
|1.2120
|230
|2006.01.11 17:22
|buy
|116
|0.20
|1.2098
|0.0000
|1.2113
|231
|2006.01.11 17:26
|t/p
|116
|0.20
|1.2113
|0.0000
|1.2113
|30.00
|8632.29
|232
|2006.01.11 17:26
|close
|115
|0.10
|1.2114
|0.0000
|1.2120
|9.00
|8641.29
|233
|2006.01.11 17:26
|buy
|117
|0.10
|1.2115
|0.0000
|1.2130
|234
|2006.01.11 17:27
|buy
|118
|0.20
|1.2109
|0.0000
|1.2124
|235
|2006.01.11 17:28
|buy
|119
|0.40
|1.2104
|0.0000
|1.2119
|236
|2006.01.11 17:47
|t/p
|119
|0.40
|1.2119
|0.0000
|1.2119
|60.00
|8701.29
|237
|2006.01.11 17:47
|close
|118
|0.20
|1.2121
|0.0000
|1.2124
|24.00
|8725.29
|238
|2006.01.11 17:47
|close
|117
|0.10
|1.2125
|0.0000
|1.2130
|10.00
|8735.29
|239
|2006.01.11 17:48
|buy
|120
|0.10
|1.2124
|0.0000
|1.2139
|240
|2006.01.11 18:04
|t/p
|120
|0.10
|1.2139
|0.0000
|1.2139
|15.00
|8750.29
|241
|2006.01.11 18:04
|buy
|121
|0.10
|1.2141
|0.0000
|1.2156
|242
|2006.01.11 18:05
|buy
|122
|0.20
|1.2135
|0.0000
|1.2150
|243
|2006.01.11 18:30
|buy
|123
|0.40
|1.2129
|0.0000
|1.2144
|244
|2006.01.11 19:20
|buy
|124
|0.80
|1.2123
|0.0000
|1.2138
|245
|2006.01.11 23:48
|t/p
|124
|0.80
|1.2138
|0.0000
|1.2138
|120.00
|8870.29
|246
|2006.01.11 23:48
|close
|123
|0.40
|1.2139
|0.0000
|1.2144
|40.00
|8910.29
|247
|2006.01.11 23:49
|close
|122
|0.20
|1.2138
|0.0000
|1.2150
|6.00
|8916.29
|248
|2006.01.11 23:49
|close
|121
|0.10
|1.2138
|0.0000
|1.2156
|-3.00
|8913.29
|249
|2006.01.12 00:45
|buy
|125
|0.10
|1.2140
|0.0000
|1.2155
|250
|2006.01.12 01:35
|buy
|126
|0.20
|1.2134
|0.0000
|1.2149
|251
|2006.01.12 02:43
|t/p
|126
|0.20
|1.2149
|0.0000
|1.2149
|30.00
|8943.29
|252
|2006.01.12 02:43
|close
|125
|0.10
|1.2150
|0.0000
|1.2155
|10.00
|8953.29
|253
|2006.01.12 03:00
|buy
|127
|0.10
|1.2149
|0.0000
|1.2164
|254
|2006.01.12 04:11
|buy
|128
|0.20
|1.2143
|0.0000
|1.2158
|255
|2006.01.12 06:00
|buy
|129
|0.40
|1.2137
|0.0000
|1.2152
|256
|2006.01.12 07:18
|t/p
|129
|0.40
|1.2152
|0.0000
|1.2152
|60.00
|9013.29
|257
|2006.01.12 07:18
|close
|128
|0.20
|1.2153
|0.0000
|1.2158
|20.00
|9033.29
|258
|2006.01.12 07:18
|close
|127
|0.10
|1.2151
|0.0000
|1.2164
|2.00
|9035.29
|259
|2006.01.12 13:15
|sell
|130
|0.10
|1.2124
|0.0000
|1.2109
|260
|2006.01.12 13:20
|sell
|131
|0.20
|1.2129
|0.0000
|1.2114
|261
|2006.01.12 13:45
|sell
|132
|0.40
|1.2136
|0.0000
|1.2121
|262
|2006.01.12 14:10
|t/p
|131
|0.20
|1.2114
|0.0000
|1.2114
|30.00
|9065.29
|263
|2006.01.12 14:10
|t/p
|132
|0.40
|1.2121
|0.0000
|1.2121
|60.00
|9125.29
|264
|2006.01.12 14:10
|close
|130
|0.10
|1.2113
|0.0000
|1.2109
|11.00
|9136.29
|265
|2006.01.12 14:10
|sell
|133
|0.10
|1.2122
|0.0000
|1.2107
|266
|2006.01.12 14:10
|sell
|134
|0.20
|1.2132
|0.0000
|1.2117
|267
|2006.01.12 14:13
|t/p
|134
|0.20
|1.2117
|0.0000
|1.2117
|30.00
|9166.29
|268
|2006.01.12 14:13
|close
|133
|0.10
|1.2115
|0.0000
|1.2107
|7.00
|9173.29
|269
|2006.01.12 14:13
|sell
|135
|0.10
|1.2111
|0.0000
|1.2096
|270
|2006.01.12 14:13
|sell
|136
|0.20
|1.2121
|0.0000
|1.2106
|271
|2006.01.12 14:13
|sell
|137
|0.40
|1.2133
|0.0000
|1.2118
|272
|2006.01.12 14:14
|t/p
|137
|0.40
|1.2118
|0.0000
|1.2118
|60.00
|9233.29
|273
|2006.01.12 14:14
|close
|136
|0.20
|1.2113
|0.0000
|1.2106
|16.00
|9249.29
|274
|2006.01.12 14:15
|close
|135
|0.10
|1.2114
|0.0000
|1.2096
|-3.00
|9246.29
|275
|2006.01.12 14:15
|sell
|138
|0.10
|1.2107
|0.0000
|1.2092
|276
|2006.01.12 14:20
|sell
|139
|0.20
|1.2113
|0.0000
|1.2098
|277
|2006.01.12 14:30
|sell
|140
|0.40
|1.2120
|0.0000
|1.2105
|278
|2006.01.12 14:33
|t/p
|139
|0.20
|1.2098
|0.0000
|1.2098
|30.00
|9276.29
|279
|2006.01.12 14:33
|t/p
|140
|0.40
|1.2105
|0.0000
|1.2105
|60.00
|9336.29
|280
|2006.01.12 14:33
|close
|138
|0.10
|1.2097
|0.0000
|1.2092
|10.00
|9346.29
|281
|2006.01.12 14:33
|sell
|141
|0.10
|1.2095
|0.0000
|1.2080
|282
|2006.01.12 14:34
|sell
|142
|0.20
|1.2101
|0.0000
|1.2086
|283
|2006.01.12 14:34
|sell
|143
|0.40
|1.2116
|0.0000
|1.2101
|284
|2006.01.12 14:35
|sell
|144
|0.80
|1.2125
|0.0000
|1.2110
|285
|2006.01.12 14:37
|t/p
|144
|0.80
|1.2110
|0.0000
|1.2110
|120.00
|9466.29
|286
|2006.01.12 14:37
|close
|143
|0.40
|1.2107
|0.0000
|1.2101
|36.00
|9502.29
|287
|2006.01.12 14:38
|close
|142
|0.20
|1.2107
|0.0000
|1.2086
|-12.00
|9490.29
|288
|2006.01.12 14:38
|close
|141
|0.10
|1.2103
|0.0000
|1.2080
|-8.00
|9482.29
|289
|2006.01.12 14:38
|sell
|145
|0.10
|1.2102
|0.0000
|1.2087
|290
|2006.01.12 14:38
|sell
|146
|0.20
|1.2110
|0.0000
|1.2095
|291
|2006.01.12 14:40
|sell
|147
|0.40
|1.2121
|0.0000
|1.2106
|292
|2006.01.12 14:56
|t/p
|147
|0.40
|1.2106
|0.0000
|1.2106
|60.00
|9542.29
|293
|2006.01.12 14:56
|close
|146
|0.20
|1.2105
|0.0000
|1.2095
|10.00
|9552.29
|294
|2006.01.12 14:56
|close
|145
|0.10
|1.2120
|0.0000
|1.2087
|-18.00
|9534.29
|295
|2006.01.12 14:56
|sell
|148
|0.10
|1.2075
|0.0000
|1.2060
|296
|2006.01.12 14:57
|sell
|149
|0.20
|1.2082
|0.0000
|1.2067
|297
|2006.01.12 14:57
|sell
|150
|0.40
|1.2088
|0.0000
|1.2073
|298
|2006.01.12 14:58
|sell
|151
|0.80
|1.2096
|0.0000
|1.2081
|299
|2006.01.12 14:59
|t/p
|151
|0.80
|1.2081
|0.0000
|1.2081
|120.00
|9654.29
|300
|2006.01.12 14:59
|close
|150
|0.40
|1.2079
|0.0000
|1.2073
|36.00
|9690.29
|301
|2006.01.12 14:59
|close
|149
|0.20
|1.2081
|0.0000
|1.2067
|2.00
|9692.29
|302
|2006.01.12 14:59
|close
|148
|0.10
|1.2080
|0.0000
|1.2060
|-5.00
|9687.29
|303
|2006.01.12 14:59
|sell
|152
|0.10
|1.2079
|0.0000
|1.2064
|304
|2006.01.12 15:01
|t/p
|152
|0.10
|1.2064
|0.0000
|1.2064
|15.00
|9702.29
|305
|2006.01.12 15:01
|sell
|153
|0.10
|1.2060
|0.0000
|1.2045
|306
|2006.01.12 15:01
|sell
|154
|0.20
|1.2068
|0.0000
|1.2053
|307
|2006.01.12 15:09
|sell
|155
|0.40
|1.2077
|0.0000
|1.2062
|308
|2006.01.12 15:09
|t/p
|155
|0.40
|1.2062
|0.0000
|1.2062
|60.00
|9762.29
|309
|2006.01.12 15:09
|t/p
|153
|0.10
|1.2045
|0.0000
|1.2045
|15.00
|9777.29
|310
|2006.01.12 15:09
|t/p
|154
|0.20
|1.2053
|0.0000
|1.2053
|30.00
|9807.29
|311
|2006.01.12 15:09
|sell
|156
|0.10
|1.2041
|0.0000
|1.2026
|312
|2006.01.12 15:09
|sell
|157
|0.20
|1.2058
|0.0000
|1.2043
|313
|2006.01.12 15:12
|sell
|158
|0.40
|1.2065
|0.0000
|1.2050
|314
|2006.01.12 15:27
|t/p
|158
|0.40
|1.2050
|0.0000
|1.2050
|60.00
|9867.29
|315
|2006.01.12 15:27
|close
|157
|0.20
|1.2049
|0.0000
|1.2043
|18.00
|9885.29
|316
|2006.01.12 15:27
|close
|156
|0.10
|1.2043
|0.0000
|1.2026
|-2.00
|9883.29
|317
|2006.01.12 15:27
|sell
|159
|0.10
|1.2043
|0.0000
|1.2028
|318
|2006.01.12 15:27
|sell
|160
|0.20
|1.2056
|0.0000
|1.2041
|319
|2006.01.12 15:27
|t/p
|159
|0.10
|1.2028
|0.0000
|1.2028
|15.00
|9898.29
|320
|2006.01.12 15:27
|t/p
|160
|0.20
|1.2041
|0.0000
|1.2041
|30.00
|9928.29
|321
|2006.01.12 15:27
|sell
|161
|0.10
|1.2026
|0.0000
|1.2011
|322
|2006.01.12 15:27
|sell
|162
|0.20
|1.2032
|0.0000
|1.2017
|323
|2006.01.12 15:28
|t/p
|162
|0.20
|1.2017
|0.0000
|1.2017
|30.00
|9958.29
|324
|2006.01.12 15:28
|close
|161
|0.10
|1.2016
|0.0000
|1.2011
|10.00
|9968.29
|325
|2006.01.12 15:28
|sell
|163
|0.10
|1.2020
|0.0000
|1.2005
|326
|2006.01.12 15:30
|sell
|164
|0.20
|1.2031
|0.0000
|1.2016
|327
|2006.01.12 15:40
|sell
|165
|0.40
|1.2037
|0.0000
|1.2022
|328
|2006.01.12 16:02
|t/p
|165
|0.40
|1.2022
|0.0000
|1.2022
|60.00
|10028.29
|329
|2006.01.12 16:02
|close
|164
|0.20
|1.2019
|0.0000
|1.2016
|24.00
|10052.29
|330
|2006.01.12 16:02
|close
|163
|0.10
|1.2022
|0.0000
|1.2005
|-2.00
|10050.29
|331
|2006.01.12 16:03
|sell
|166
|0.10
|1.2021
|0.0000
|1.2006
|332
|2006.01.12 16:11
|sell
|167
|0.20
|1.2028
|0.0000
|1.2013
|333
|2006.01.12 16:11
|t/p
|167
|0.20
|1.2013
|0.0000
|1.2013
|30.00
|10080.29
|334
|2006.01.12 16:11
|close
|166
|0.10
|1.2011
|0.0000
|1.2006
|10.00
|10090.29
|335
|2006.01.12 16:11
|sell
|168
|0.10
|1.2009
|0.0000
|1.1994
|336
|2006.01.12 16:13
|sell
|169
|0.20
|1.2015
|0.0000
|1.2000
|337
|2006.01.12 16:25
|sell
|170
|0.40
|1.2023
|0.0000
|1.2008
|338
|2006.01.12 16:25
|sell
|171
|0.80
|1.2028
|0.0000
|1.2013
|339
|2006.01.13 08:30
|buy
|172
|0.10
|1.2064
|0.0000
|1.2079
|340
|2006.01.13 08:40
|buy
|173
|0.20
|1.2058
|0.0000
|1.2073
|341
|2006.01.13 08:57
|t/p
|173
|0.20
|1.2073
|0.0000
|1.2073
|30.00
|10120.29
|342
|2006.01.13 08:57
|close
|172
|0.10
|1.2074
|0.0000
|1.2079
|10.00
|10130.29
|343
|2006.01.13 08:57
|buy
|174
|0.10
|1.2075
|0.0000
|1.2090
|344
|2006.01.13 08:58
|buy
|175
|0.20
|1.2069
|0.0000
|1.2084
|345
|2006.01.13 08:58
|buy
|176
|0.40
|1.2063
|0.0000
|1.2078
|346
|2006.01.13 10:35
|t/p
|176
|0.40
|1.2078
|0.0000
|1.2078
|60.00
|10190.29
|347
|2006.01.13 10:35
|close
|175
|0.20
|1.2078
|0.0000
|1.2084
|18.00
|10208.29
|348
|2006.01.13 10:35
|close
|174
|0.10
|1.2077
|0.0000
|1.2090
|2.00
|10210.29
|349
|2006.01.13 17:00
|buy
|177
|0.10
|1.2077
|0.0000
|1.2092
|350
|2006.01.13 17:05
|buy
|178
|0.20
|1.2071
|0.0000
|1.2086
|351
|2006.01.13 17:25
|t/p
|178
|0.20
|1.2086
|0.0000
|1.2086
|30.00
|10240.29
|352
|2006.01.13 17:25
|close
|177
|0.10
|1.2087
|0.0000
|1.2092
|10.00
|10250.29
|353
|2006.01.13 17:25
|buy
|179
|0.10
|1.2091
|0.0000
|1.2106
|354
|2006.01.13 17:30
|t/p
|179
|0.10
|1.2106
|0.0000
|1.2106
|15.00
|10265.29
|355
|2006.01.13 17:30
|buy
|180
|0.10
|1.2112
|0.0000
|1.2127
|356
|2006.01.13 17:31
|buy
|181
|0.20
|1.2106
|0.0000
|1.2121
|357
|2006.01.13 17:56
|buy
|182
|0.40
|1.2100
|0.0000
|1.2115
|358
|2006.01.13 18:35
|t/p
|180
|0.10
|1.2127
|0.0000
|1.2127
|15.00
|10280.29
|359
|2006.01.13 18:35
|t/p
|181
|0.20
|1.2121
|0.0000
|1.2121
|30.00
|10310.29
|360
|2006.01.13 18:35
|t/p
|182
|0.40
|1.2115
|0.0000
|1.2115
|60.00
|10370.29
|361
|2006.01.13 18:35
|buy
|183
|0.10
|1.2135
|0.0000
|1.2150
|362
|2006.01.13 18:35
|buy
|184
|0.20
|1.2119
|0.0000
|1.2134
|363
|2006.01.13 18:35
|buy
|185
|0.40
|1.2106
|0.0000
|1.2121
|364
|2006.01.13 18:37
|t/p
|185
|0.40
|1.2121
|0.0000
|1.2121
|60.00
|10430.29
|365
|2006.01.13 18:37
|close
|184
|0.20
|1.2133
|0.0000
|1.2134
|28.00
|10458.29
|366
|2006.01.13 18:37
|close
|183
|0.10
|1.2126
|0.0000
|1.2150
|-9.00
|10449.29
|367
|2006.01.13 18:37
|buy
|186
|0.10
|1.2135
|0.0000
|1.2150
|368
|2006.01.13 18:37
|buy
|187
|0.20
|1.2107
|0.0000
|1.2122
|369
|2006.01.13 18:38
|t/p
|187
|0.20
|1.2122
|0.0000
|1.2122
|30.00
|10479.29
|370
|2006.01.13 18:38
|close
|186
|0.10
|1.2123
|0.0000
|1.2150
|-12.00
|10467.29
|371
|2006.01.13 18:38
|buy
|188
|0.10
|1.2123
|0.0000
|1.2138
|372
|2006.01.13 18:48
|t/p
|188
|0.10
|1.2138
|0.0000
|1.2138
|15.00
|10482.29
|373
|2006.01.13 18:48
|buy
|189
|0.10
|1.2143
|0.0000
|1.2158
|374
|2006.01.13 18:50
|buy
|190
|0.20
|1.2138
|0.0000
|1.2153
|375
|2006.01.13 18:56
|buy
|191
|0.40
|1.2133
|0.0000
|1.2148
|376
|2006.01.13 19:50
|buy
|192
|0.80
|1.2127
|0.0000
|1.2142
|377
|2006.01.13 22:59
|t/p
|192
|0.80
|1.2142
|0.0000
|1.2142
|120.00
|10602.29
|378
|2006.01.13 22:59
|close
|191
|0.40
|1.2143
|0.0000
|1.2148
|40.00
|10642.29
|379
|2006.01.16 00:00
|close
|190
|0.20
|1.2150
|0.0000
|1.2153
|22.71
|10665.00
|380
|2006.01.16 00:01
|close
|189
|0.10
|1.2150
|0.0000
|1.2158
|6.35
|10671.35
|381
|2006.01.16 00:45
|buy
|193
|0.10
|1.2155
|0.0000
|1.2170
|382
|2006.01.16 00:51
|t/p
|193
|0.10
|1.2170
|0.0000
|1.2170
|15.00
|10686.35
|383
|2006.01.16 00:51
|buy
|194
|0.10
|1.2172
|0.0000
|1.2187
|384
|2006.01.16 00:55
|buy
|195
|0.20
|1.2166
|0.0000
|1.2181
|385
|2006.01.16 01:00
|buy
|196
|0.40
|1.2161
|0.0000
|1.2176
|386
|2006.01.16 02:20
|buy
|197
|0.80
|1.2153
|0.0000
|1.2168
|387
|2006.01.23 01:03
|t/p
|197
|0.80
|1.2168
|0.0000
|1.2168
|83.80
|10770.15
|388
|2006.01.23 01:03
|close
|196
|0.40
|1.2168
|0.0000
|1.2176
|9.90
|10780.05
|389
|2006.01.23 01:03
|close
|195
|0.20
|1.2167
|0.0000
|1.2181
|-7.05
|10773.00
|390
|2006.01.23 01:03
|close
|194
|0.10
|1.2168
|0.0000
|1.2187
|-8.53
|10764.48
|391
|2006.01.23 01:03
|buy
|198
|0.10
|1.2172
|0.0000
|1.2187
|392
|2006.01.23 01:40
|t/p
|198
|0.10
|1.2187
|0.0000
|1.2187
|15.00
|10779.48
|393
|2006.01.23 01:40
|buy
|199
|0.10
|1.2191
|0.0000
|1.2206
|394
|2006.01.23 01:40
|t/p
|199
|0.10
|1.2206
|0.0000
|1.2206
|15.00
|10794.48
|395
|2006.01.23 01:40
|buy
|200
|0.10
|1.2211
|0.0000
|1.2226
|396
|2006.01.23 01:41
|t/p
|200
|0.10
|1.2226
|0.0000
|1.2226
|15.00
|10809.48
|397
|2006.01.23 01:41
|buy
|201
|0.10
|1.2232
|0.0000
|1.2247
|398
|2006.01.23 01:41
|buy
|202
|0.20
|1.2224
|0.0000
|1.2239
|399
|2006.01.23 01:41
|t/p
|202
|0.20
|1.2239
|0.0000
|1.2239
|30.00
|10839.48
|400
|2006.01.23 01:41
|close
|201
|0.10
|1.2242
|0.0000
|1.2247
|10.00
|10849.48
|401
|2006.01.23 01:41
|buy
|203
|0.10
|1.2245
|0.0000
|1.2260
|402
|2006.01.23 01:41
|buy
|204
|0.20
|1.2235
|0.0000
|1.2250
|403
|2006.01.23 01:43
|buy
|205
|0.40
|1.2225
|0.0000
|1.2240
|404
|2006.01.23 01:43
|t/p
|205
|0.40
|1.2240
|0.0000
|1.2240
|60.00
|10909.48
|405
|2006.01.23 01:43
|close
|204
|0.20
|1.2240
|0.0000
|1.2250
|10.00
|10919.48
|406
|2006.01.23 01:43
|close
|203
|0.10
|1.2243
|0.0000
|1.2260
|-2.00
|10917.48
|407
|2006.01.23 01:43
|buy
|206
|0.10
|1.2244
|0.0000
|1.2259
|408
|2006.01.23 01:44
|buy
|207
|0.20
|1.2232
|0.0000
|1.2247
|409
|2006.01.23 01:45
|buy
|208
|0.40
|1.2225
|0.0000
|1.2240
|410
|2006.01.23 01:46
|t/p
|208
|0.40
|1.2240
|0.0000
|1.2240
|60.00
|10977.48
|411
|2006.01.23 01:46
|close
|207
|0.20
|1.2242
|0.0000
|1.2247
|20.00
|10997.48
|412
|2006.01.23 01:46
|close
|206
|0.10
|1.2231
|0.0000
|1.2259
|-13.00
|10984.48
|413
|2006.01.23 01:47
|buy
|209
|0.10
|1.2235
|0.0000
|1.2250
|414
|2006.01.23 01:47
|buy
|210
|0.20
|1.2228
|0.0000
|1.2243
|415
|2006.01.23 01:48
|t/p
|210
|0.20
|1.2243
|0.0000
|1.2243
|30.00
|11014.48
|416
|2006.01.23 01:48
|close
|209
|0.10
|1.2244
|0.0000
|1.2250
|9.00
|11023.48
|417
|2006.01.23 01:48
|buy
|211
|0.10
|1.2246
|0.0000
|1.2261
|418
|2006.01.23 01:49
|buy
|212
|0.20
|1.2224
|0.0000
|1.2239
|419
|2006.01.23 01:50
|buy
|213
|0.40
|1.2214
|0.0000
|1.2229
|420
|2006.01.23 02:16
|t/p
|213
|0.40
|1.2229
|0.0000
|1.2229
|60.00
|11083.48
|421
|2006.01.23 02:16
|close
|212
|0.20
|1.2233
|0.0000
|1.2239
|18.00
|11101.48
|422
|2006.01.23 02:17
|close
|211
|0.10
|1.2232
|0.0000
|1.2261
|-14.00
|11087.48
|423
|2006.01.23 02:17
|buy
|214
|0.10
|1.2235
|0.0000
|1.2250
|424
|2006.01.23 02:19
|buy
|215
|0.20
|1.2226
|0.0000
|1.2241
|425
|2006.01.23 03:27
|t/p
|215
|0.20
|1.2241
|0.0000
|1.2241
|30.00
|11117.48
|426
|2006.01.23 03:27
|close
|214
|0.10
|1.2242
|0.0000
|1.2250
|7.00
|11124.48
|427
|2006.01.23 03:27
|buy
|216
|0.10
|1.2240
|0.0000
|1.2255
|428
|2006.01.23 03:31
|buy
|217
|0.20
|1.2234
|0.0000
|1.2249
|429
|2006.01.23 04:53
|t/p
|217
|0.20
|1.2249
|0.0000
|1.2249
|30.00
|11154.48
|430
|2006.01.23 04:53
|close
|216
|0.10
|1.2251
|0.0000
|1.2255
|11.00
|11165.48
|431
|2006.01.23 11:30
|buy
|218
|0.10
|1.2263
|0.0000
|1.2278
|432
|2006.01.23 11:36
|t/p
|218
|0.10
|1.2278
|0.0000
|1.2278
|15.00
|11180.48
|433
|2006.01.23 11:36
|buy
|219
|0.10
|1.2280
|0.0000
|1.2295
|434
|2006.01.23 11:36
|buy
|220
|0.20
|1.2272
|0.0000
|1.2287
|435
|2006.01.23 11:59
|t/p
|220
|0.20
|1.2287
|0.0000
|1.2287
|30.00
|11210.48
|436
|2006.01.23 11:59
|close
|219
|0.10
|1.2288
|0.0000
|1.2295
|8.00
|11218.48
|437
|2006.01.23 11:59
|buy
|221
|0.10
|1.2290
|0.0000
|1.2305
|438
|2006.01.23 12:00
|buy
|222
|0.20
|1.2285
|0.0000
|1.2300
|439
|2006.01.23 12:05
|buy
|223
|0.40
|1.2276
|0.0000
|1.2291
|440
|2006.01.23 13:06
|buy
|224
|0.80
|1.2270
|0.0000
|1.2285
|441
|2006.01.23 13:48
|t/p
|224
|0.80
|1.2285
|0.0000
|1.2285
|120.00
|11338.48
|442
|2006.01.23 13:48
|close
|223
|0.40
|1.2285
|0.0000
|1.2291
|36.00
|11374.48
|443
|2006.01.23 13:49
|close
|222
|0.20
|1.2288
|0.0000
|1.2300
|6.00
|11380.48
|444
|2006.01.23 13:49
|close
|221
|0.10
|1.2287
|0.0000
|1.2305
|-3.00
|11377.48
|445
|2006.01.23 18:45
|buy
|225
|0.10
|1.2298
|0.0000
|1.2313
|446
|2006.01.23 18:50
|buy
|226
|0.20
|1.2292
|0.0000
|1.2307
|447
|2006.01.23 19:00
|buy
|227
|0.40
|1.2285
|0.0000
|1.2300
|448
|2006.01.23 20:15
|t/p
|227
|0.40
|1.2300
|0.0000
|1.2300
|60.00
|11437.48
|449
|2006.01.23 20:15
|close
|226
|0.20
|1.2301
|0.0000
|1.2307
|18.00
|11455.48
|450
|2006.01.23 20:16
|close
|225
|0.10
|1.2301
|0.0000
|1.2313
|3.00
|11458.48
|451
|2006.01.23 20:30
|buy
|228
|0.10
|1.2295
|0.0000
|1.2310
|452
|2006.01.24 00:37
|t/p
|228
|0.10
|1.2310
|0.0000
|1.2310
|14.35
|11472.83
|453
|2006.01.24 06:45
|buy
|229
|0.10
|1.2305
|0.0000
|1.2320
|454
|2006.01.24 06:50
|buy
|230
|0.20
|1.2298
|0.0000
|1.2313
|455
|2006.01.24 07:53
|buy
|231
|0.40
|1.2292
|0.0000
|1.2307
|456
|2006.01.24 08:02
|buy
|232
|0.80
|1.2286
|0.0000
|1.2301
|457
|2006.01.25 10:11
|t/p
|232
|0.80
|1.2301
|0.0000
|1.2301
|114.83
|11587.66
|458
|2006.01.25 10:11
|close
|231
|0.40
|1.2302
|0.0000
|1.2307
|37.41
|11625.07
|459
|2006.01.25 10:11
|close
|230
|0.20
|1.2301
|0.0000
|1.2313
|4.71
|11629.78
|460
|2006.01.25 10:11
|close
|229
|0.10
|1.2302
|0.0000
|1.2320
|-3.65
|11626.13
|461
|2006.01.25 10:11
|buy
|233
|0.10
|1.2295
|0.0000
|1.2310
|462
|2006.01.25 10:18
|t/p
|233
|0.10
|1.2310
|0.0000
|1.2310
|15.00
|11641.13
|463
|2006.01.25 10:18
|buy
|234
|0.10
|1.2315
|0.0000
|1.2330
|464
|2006.01.25 10:25
|buy
|235
|0.20
|1.2309
|0.0000
|1.2324
|465
|2006.01.25 10:26
|buy
|236
|0.40
|1.2303
|0.0000
|1.2318
|466
|2006.01.25 10:52
|t/p
|236
|0.40
|1.2318
|0.0000
|1.2318
|60.00
|11701.13
|467
|2006.01.25 10:52
|close
|235
|0.20
|1.2319
|0.0000
|1.2324
|20.00
|11721.13
|468
|2006.01.25 10:52
|close
|234
|0.10
|1.2319
|0.0000
|1.2330
|4.00
|11725.13
|469
|2006.01.25 10:53
|buy
|237
|0.10
|1.2319
|0.0000
|1.2334
|470
|2006.01.25 11:00
|buy
|238
|0.20
|1.2313
|0.0000
|1.2328
|471
|2006.01.25 11:15
|buy
|239
|0.40
|1.2308
|0.0000
|1.2323
|472
|2006.01.25 11:41
|buy
|240
|0.80
|1.2301
|0.0000
|1.2316
|473
|2006.02.03 14:57
|t/p
|170
|0.40
|1.2008
|0.0000
|1.2008
|100.32
|11825.45
|474
|2006.02.03 14:57
|t/p
|171
|0.80
|1.2013
|0.0000
|1.2013
|200.64
|12026.10
|475
|2006.02.03 14:57
|close
|169
|0.20
|1.2007
|0.0000
|1.2000
|36.16
|12062.26
|476
|2006.02.03 14:57
|close
|168
|0.10
|1.2015
|0.0000
|1.1994
|4.08
|12066.34
|477
|2006.02.03 14:57
|sell
|241
|0.10
|1.2011
|0.0000
|1.1996
|478
|2006.02.03 15:03
|t/p
|241
|0.10
|1.1996
|0.0000
|1.1996
|15.00
|12081.34
|479
|2006.02.03 15:03
|sell
|242
|0.10
|1.1993
|0.0000
|1.1978
|480
|2006.02.03 15:03
|sell
|243
|0.20
|1.1999
|0.0000
|1.1984
|481
|2006.02.03 15:06
|sell
|244
|0.40
|1.2005
|0.0000
|1.1990
|482
|2006.02.03 15:07
|t/p
|244
|0.40
|1.1990
|0.0000
|1.1990
|60.00
|12141.34
|483
|2006.02.03 15:07
|close
|243
|0.20
|1.1988
|0.0000
|1.1984
|22.00
|12163.34
|484
|2006.02.03 15:07
|close
|242
|0.10
|1.1991
|0.0000
|1.1978
|2.00
|12165.34
|485
|2006.02.03 15:08
|sell
|245
|0.10
|1.1991
|0.0000
|1.1976
|486
|2006.02.03 15:11
|sell
|246
|0.20
|1.1997
|0.0000
|1.1982
|487
|2006.02.03 15:16
|t/p
|246
|0.20
|1.1982
|0.0000
|1.1982
|30.00
|12195.34
|488
|2006.02.03 15:16
|close
|245
|0.10
|1.1982
|0.0000
|1.1976
|9.00
|12204.34
|489
|2006.02.03 15:16
|sell
|247
|0.10
|1.1977
|0.0000
|1.1962
|490
|2006.02.03 15:30
|sell
|248
|0.20
|1.1985
|0.0000
|1.1970
|491
|2006.02.03 15:40
|sell
|249
|0.40
|1.1991
|0.0000
|1.1976
|492
|2006.02.03 16:05
|sell
|250
|0.80
|1.1999
|0.0000
|1.1984
|493
|2006.02.06 11:00
|t/p
|250
|0.80
|1.1984
|0.0000
|1.1984
|123.67
|12328.01
|494
|2006.02.06 11:00
|close
|249
|0.40
|1.1983
|0.0000
|1.1976
|33.83
|12361.84
|495
|2006.02.06 11:00
|close
|248
|0.20
|1.1983
|0.0000
|1.1970
|4.92
|12366.76
|496
|2006.02.06 11:01
|close
|247
|0.10
|1.1984
|0.0000
|1.1962
|-6.54
|12360.21
|497
|2006.02.06 11:01
|sell
|251
|0.10
|1.1983
|0.0000
|1.1968
|498
|2006.02.06 11:10
|sell
|252
|0.20
|1.1989
|0.0000
|1.1974
|499
|2006.02.06 11:25
|sell
|253
|0.40
|1.1995
|0.0000
|1.1980
|500
|2006.02.06 12:26
|t/p
|253
|0.40
|1.1980
|0.0000
|1.1980
|60.00
|12420.21
|501
|2006.02.06 12:26
|close
|252
|0.20
|1.1980
|0.0000
|1.1974
|18.00
|12438.21
|502
|2006.02.06 12:26
|close
|251
|0.10
|1.1981
|0.0000
|1.1968
|2.00
|12440.21
|503
|2006.02.06 18:15
|sell
|254
|0.10
|1.1949
|0.0000
|1.1934
|504
|2006.02.06 18:15
|sell
|255
|0.20
|1.1955
|0.0000
|1.1940
|505
|2006.02.06 18:41
|sell
|256
|0.40
|1.1962
|0.0000
|1.1947
|506
|2006.02.06 19:28
|t/p
|256
|0.40
|1.1947
|0.0000
|1.1947
|60.00
|12500.21
|507
|2006.02.06 19:28
|close
|255
|0.20
|1.1947
|0.0000
|1.1940
|16.00
|12516.21
|508
|2006.02.06 19:29
|close
|254
|0.10
|1.1947
|0.0000
|1.1934
|2.00
|12518.21
|509
|2006.02.06 19:29
|sell
|257
|0.10
|1.1947
|0.0000
|1.1932
|510
|2006.02.06 19:41
|sell
|258
|0.20
|1.1953
|0.0000
|1.1938
|511
|2006.02.06 20:10
|sell
|259
|0.40
|1.1959
|0.0000
|1.1944
|512
|2006.02.06 20:34
|sell
|260
|0.80
|1.1964
|0.0000
|1.1949
|513
|2006.02.07 17:01
|t/p
|260
|0.80
|1.1949
|0.0000
|1.1949
|123.67
|12641.88
|514
|2006.02.07 17:01
|close
|259
|0.40
|1.1949
|0.0000
|1.1944
|41.83
|12683.71
|515
|2006.02.07 17:01
|close
|258
|0.20
|1.1952
|0.0000
|1.1938
|2.92
|12686.63
|516
|2006.02.07 17:01
|close
|257
|0.10
|1.1953
|0.0000
|1.1932
|-5.54
|12681.09
|517
|2006.02.07 17:01
|sell
|261
|0.10
|1.1952
|0.0000
|1.1937
|518
|2006.02.07 17:05
|sell
|262
|0.20
|1.1958
|0.0000
|1.1943
|519
|2006.02.07 17:10
|sell
|263
|0.40
|1.1965
|0.0000
|1.1950
|520
|2006.02.07 17:20
|sell
|264
|0.80
|1.1970
|0.0000
|1.1955
|521
|2006.02.08 13:24
|t/p
|264
|0.80
|1.1955
|0.0000
|1.1955
|123.67
|12804.75
|522
|2006.02.08 13:24
|close
|263
|0.40
|1.1954
|0.0000
|1.1950
|45.83
|12850.59
|523
|2006.02.08 13:24
|close
|262
|0.20
|1.1954
|0.0000
|1.1943
|8.92
|12859.50
|524
|2006.02.08 13:24
|close
|261
|0.10
|1.1954
|0.0000
|1.1937
|-1.54
|12857.96
|525
|2006.02.08 14:00
|sell
|265
|0.10
|1.1951
|0.0000
|1.1936
|526
|2006.02.08 14:30
|sell
|266
|0.20
|1.1956
|0.0000
|1.1941
|527
|2006.02.08 14:30
|sell
|267
|0.40
|1.1962
|0.0000
|1.1947
|528
|2006.02.08 14:39
|sell
|268
|0.80
|1.1968
|0.0000
|1.1953
|529
|2006.02.08 15:41
|t/p
|268
|0.80
|1.1953
|0.0000
|1.1953
|120.00
|12977.96
|530
|2006.02.08 15:41
|close
|267
|0.40
|1.1953
|0.0000
|1.1947
|36.00
|13013.96
|531
|2006.02.08 15:41
|close
|266
|0.20
|1.1953
|0.0000
|1.1941
|6.00
|13019.96
|532
|2006.02.08 15:41
|close
|265
|0.10
|1.1955
|0.0000
|1.1936
|-4.00
|13015.96
|533
|2006.02.08 17:45
|sell
|269
|0.10
|1.1938
|0.0000
|1.1923
|534
|2006.02.08 18:50
|sell
|270
|0.20
|1.1946
|0.0000
|1.1931
|535
|2006.02.08 21:31
|sell
|271
|0.40
|1.1952
|0.0000
|1.1937
|536
|2006.02.08 22:23
|sell
|272
|0.80
|1.1958
|0.0000
|1.1943
|537
|2006.02.10 16:34
|t/p
|271
|0.40
|1.1937
|0.0000
|1.1937
|67.33
|13083.29
|538
|2006.02.10 16:34
|t/p
|272
|0.80
|1.1943
|0.0000
|1.1943
|134.66
|13217.95
|539
|2006.02.10 16:34
|close
|270
|0.20
|1.1935
|0.0000
|1.1931
|25.67
|13243.62
|540
|2006.02.10 16:34
|close
|269
|0.10
|1.1945
|0.0000
|1.1923
|-5.17
|13238.45
|541
|2006.02.10 16:45
|sell
|273
|0.10
|1.1946
|0.0000
|1.1931
|542
|2006.02.10 16:52
|t/p
|273
|0.10
|1.1931
|0.0000
|1.1931
|15.00
|13253.45
|543
|2006.02.10 16:52
|sell
|274
|0.10
|1.1928
|0.0000
|1.1913
|544
|2006.02.10 16:53
|t/p
|274
|0.10
|1.1913
|0.0000
|1.1913
|15.00
|13268.45
|545
|2006.02.10 16:53
|sell
|275
|0.10
|1.1909
|0.0000
|1.1894
|546
|2006.02.10 17:01
|sell
|276
|0.20
|1.1918
|0.0000
|1.1903
|547
|2006.02.10 17:31
|sell
|277
|0.40
|1.1925
|0.0000
|1.1910
|548
|2006.02.10 18:22
|sell
|278
|0.80
|1.1932
|0.0000
|1.1917
|549
|2006.02.10 18:58
|t/p
|278
|0.80
|1.1917
|0.0000
|1.1917
|120.00
|13388.45
|550
|2006.02.10 18:58
|close
|277
|0.40
|1.1917
|0.0000
|1.1910
|32.00
|13420.45
|551
|2006.02.10 18:58
|close
|276
|0.20
|1.1917
|0.0000
|1.1903
|2.00
|13422.45
|552
|2006.02.10 18:59
|close
|275
|0.10
|1.1918
|0.0000
|1.1894
|-9.00
|13413.45
|553
|2006.02.10 18:59
|sell
|279
|0.10
|1.1917
|0.0000
|1.1902
|554
|2006.02.10 20:59
|t/p
|279
|0.10
|1.1902
|0.0000
|1.1902
|15.00
|13428.45
|555
|2006.02.10 22:00
|sell
|280
|0.10
|1.1894
|0.0000
|1.1879
|556
|2006.02.10 22:00
|sell
|281
|0.20
|1.1899
|0.0000
|1.1884
|557
|2006.02.10 22:45
|sell
|282
|0.40
|1.1905
|0.0000
|1.1890
|558
|2006.02.13 01:19
|t/p
|282
|0.40
|1.1890
|0.0000
|1.1890
|61.83
|13490.29
|559
|2006.02.13 01:19
|close
|281
|0.20
|1.1890
|0.0000
|1.1884
|18.92
|13509.20
|560
|2006.02.13 01:19
|close
|280
|0.10
|1.1895
|0.0000
|1.1879
|-0.54
|13508.66
|561
|2006.02.13 11:15
|sell
|283
|0.10
|1.1886
|0.0000
|1.1871
|562
|2006.02.13 12:21
|sell
|284
|0.20
|1.1891
|0.0000
|1.1876
|563
|2006.02.13 12:27
|sell
|285
|0.40
|1.1898
|0.0000
|1.1883
|564
|2006.02.13 15:05
|t/p
|285
|0.40
|1.1883
|0.0000
|1.1883
|60.00
|13568.66
|565
|2006.02.13 15:05
|close
|284
|0.20
|1.1882
|0.0000
|1.1876
|18.00
|13586.66
|566
|2006.02.13 15:05
|close
|283
|0.10
|1.1887
|0.0000
|1.1871
|-1.00
|13585.66
|567
|2006.02.13 23:15
|sell
|286
|0.10
|1.1900
|0.0000
|1.1885
|568
|2006.02.14 00:05
|sell
|287
|0.20
|1.1906
|0.0000
|1.1891
|569
|2006.02.14 00:23
|sell
|288
|0.40
|1.1912
|0.0000
|1.1897
|570
|2006.02.14 01:39
|t/p
|288
|0.40
|1.1897
|0.0000
|1.1897
|60.00
|13645.66
|571
|2006.02.14 01:39
|close
|287
|0.20
|1.1897
|0.0000
|1.1891
|18.00
|13663.66
|572
|2006.02.14 01:40
|close
|286
|0.10
|1.1898
|0.0000
|1.1885
|2.46
|13666.12
|573
|2006.02.14 13:15
|sell
|289
|0.10
|1.1896
|0.0000
|1.1881
|574
|2006.02.14 13:25
|sell
|290
|0.20
|1.1903
|0.0000
|1.1888
|575
|2006.02.14 14:32
|t/p
|290
|0.20
|1.1888
|0.0000
|1.1888
|30.00
|13696.12
|576
|2006.02.14 14:32
|close
|289
|0.10
|1.1885
|0.0000
|1.1881
|11.00
|13707.12
|577
|2006.02.14 15:00
|sell
|291
|0.10
|1.1874
|0.0000
|1.1859
|578
|2006.02.14 15:40
|sell
|292
|0.20
|1.1879
|0.0000
|1.1864
|579
|2006.02.14 15:41
|sell
|293
|0.40
|1.1886
|0.0000
|1.1871
|580
|2006.02.14 15:42
|t/p
|293
|0.40
|1.1871
|0.0000
|1.1871
|60.00
|13767.12
|581
|2006.02.14 15:42
|close
|292
|0.20
|1.1870
|0.0000
|1.1864
|18.00
|13785.12
|582
|2006.02.14 15:42
|close
|291
|0.10
|1.1875
|0.0000
|1.1859
|-1.00
|13784.12
|583
|2006.02.14 15:43
|sell
|294
|0.10
|1.1873
|0.0000
|1.1858
|584
|2006.02.14 15:43
|sell
|295
|0.20
|1.1883
|0.0000
|1.1868
|585
|2006.02.14 17:20
|sell
|296
|0.40
|1.1890
|0.0000
|1.1875
|586
|2006.02.14 17:20
|sell
|297
|0.80
|1.1898
|0.0000
|1.1883
|587
|2006.02.15 16:49
|t/p
|297
|0.80
|1.1883
|0.0000
|1.1883
|123.67
|13907.78
|588
|2006.02.15 16:49
|close
|296
|0.40
|1.1883
|0.0000
|1.1875
|29.83
|13937.62
|589
|2006.02.15 16:49
|close
|295
|0.20
|1.1881
|0.0000
|1.1868
|4.92
|13942.53
|590
|2006.02.15 16:49
|close
|294
|0.10
|1.1895
|0.0000
|1.1858
|-21.54
|13920.99
|591
|2006.02.15 16:50
|sell
|298
|0.10
|1.1894
|0.0000
|1.1879
|592
|2006.02.15 16:56
|sell
|299
|0.20
|1.1899
|0.0000
|1.1884
|593
|2006.02.15 17:05
|sell
|300
|0.40
|1.1905
|0.0000
|1.1890
|594
|2006.02.15 17:21
|t/p
|300
|0.40
|1.1890
|0.0000
|1.1890
|60.00
|13980.99
|595
|2006.02.15 17:21
|close
|299
|0.20
|1.1886
|0.0000
|1.1884
|26.00
|14006.99
|596
|2006.02.15 17:21
|close
|298
|0.10
|1.1890
|0.0000
|1.1879
|4.00
|14010.99
|597
|2006.02.15 17:21
|sell
|301
|0.10
|1.1889
|0.0000
|1.1874
|598
|2006.02.15 17:25
|sell
|302
|0.20
|1.1895
|0.0000
|1.1880
|599
|2006.02.15 17:48
|t/p
|302
|0.20
|1.1880
|0.0000
|1.1880
|30.00
|14040.99
|600
|2006.02.15 17:48
|close
|301
|0.10
|1.1878
|0.0000
|1.1874
|11.00
|14051.99
|601
|2006.02.15 17:49
|sell
|303
|0.10
|1.1875
|0.0000
|1.1860
|602
|2006.02.15 17:55
|sell
|304
|0.20
|1.1881
|0.0000
|1.1866
|603
|2006.02.15 18:10
|sell
|305
|0.40
|1.1887
|0.0000
|1.1872
|604
|2006.02.15 18:15
|sell
|306
|0.80
|1.1893
|0.0000
|1.1878
|605
|2006.02.15 18:35
|t/p
|306
|0.80
|1.1878
|0.0000
|1.1878
|120.00
|14171.99
|606
|2006.02.15 18:35
|close
|305
|0.40
|1.1877
|0.0000
|1.1872
|40.00
|14211.99
|607
|2006.02.15 18:36
|close
|304
|0.20
|1.1878
|0.0000
|1.1866
|6.00
|14217.99
|608
|2006.02.15 18:36
|close
|303
|0.10
|1.1877
|0.0000
|1.1860
|-2.00
|14215.99
|609
|2006.02.15 18:36
|sell
|307
|0.10
|1.1876
|0.0000
|1.1861
|610
|2006.02.15 18:37
|sell
|308
|0.20
|1.1882
|0.0000
|1.1867
|611
|2006.02.15 22:20
|sell
|309
|0.40
|1.1887
|0.0000
|1.1872
|612
|2006.02.15 23:16
|sell
|310
|0.80
|1.1892
|0.0000
|1.1877
|613
|2006.02.16 01:13
|t/p
|310
|0.80
|1.1877
|0.0000
|1.1877
|131.00
|14346.99
|614
|2006.02.16 01:13
|close
|309
|0.40
|1.1876
|0.0000
|1.1872
|49.50
|14396.49
|615
|2006.02.16 01:13
|close
|308
|0.20
|1.1877
|0.0000
|1.1867
|12.75
|14409.24
|616
|2006.02.16 01:14
|close
|307
|0.10
|1.1878
|0.0000
|1.1861
|-0.63
|14408.61
|617
|2006.02.16 10:45
|sell
|311
|0.10
|1.1873
|0.0000
|1.1858
|618
|2006.02.16 12:18
|t/p
|311
|0.10
|1.1858
|0.0000
|1.1858
|15.00
|14423.61
|619
|2006.02.16 12:18
|sell
|312
|0.10
|1.1855
|0.0000
|1.1840
|620
|2006.02.16 12:18
|sell
|313
|0.20
|1.1861
|0.0000
|1.1846
|621
|2006.02.16 13:05
|sell
|314
|0.40
|1.1866
|0.0000
|1.1851
|622
|2006.02.16 14:35
|sell
|315
|0.80
|1.1872
|0.0000
|1.1857
|623
|2006.02.16 14:38
|t/p
|315
|0.80
|1.1857
|0.0000
|1.1857
|120.00
|14543.61
|624
|2006.02.16 14:38
|close
|314
|0.40
|1.1854
|0.0000
|1.1851
|48.00
|14591.61
|625
|2006.02.16 14:38
|close
|313
|0.20
|1.1859
|0.0000
|1.1846
|4.00
|14595.61
|626
|2006.02.16 14:38
|close
|312
|0.10
|1.1857
|0.0000
|1.1840
|-2.00
|14593.61
|627
|2006.02.17 03:15
|sell
|316
|0.10
|1.1885
|0.0000
|1.1870
|628
|2006.02.17 10:06
|t/p
|316
|0.10
|1.1870
|0.0000
|1.1870
|15.00
|14608.61
|629
|2006.02.17 14:45
|sell
|317
|0.10
|1.1862
|0.0000
|1.1847
|630
|2006.02.17 14:48
|sell
|318
|0.20
|1.1868
|0.0000
|1.1853
|631
|2006.02.17 14:53
|sell
|319
|0.40
|1.1874
|0.0000
|1.1859
|632
|2006.02.17 15:06
|sell
|320
|0.80
|1.1879
|0.0000
|1.1864
|633
|2006.02.22 14:33
|t/p
|320
|0.80
|1.1864
|0.0000
|1.1864
|131.00
|14739.61
|634
|2006.02.22 14:33
|close
|319
|0.40
|1.1863
|0.0000
|1.1859
|49.50
|14789.11
|635
|2006.02.22 14:33
|close
|318
|0.20
|1.1864
|0.0000
|1.1853
|10.75
|14799.86
|636
|2006.02.22 14:34
|close
|317
|0.10
|1.1863
|0.0000
|1.1847
|0.37
|14800.23
|637
|2006.02.23 04:30
|sell
|321
|0.10
|1.1901
|0.0000
|1.1886
|638
|2006.02.23 05:30
|sell
|322
|0.20
|1.1906
|0.0000
|1.1891
|639
|2006.02.23 06:50
|sell
|323
|0.40
|1.1912
|0.0000
|1.1897
|640
|2006.02.23 10:10
|sell
|324
|0.80
|1.1919
|0.0000
|1.1904
|641
|2006.02.24 09:08
|t/p
|324
|0.80
|1.1904
|0.0000
|1.1904
|123.67
|14923.90
|642
|2006.02.24 09:08
|close
|323
|0.40
|1.1904
|0.0000
|1.1897
|33.83
|14957.73
|643
|2006.02.24 09:08
|close
|322
|0.20
|1.1905
|0.0000
|1.1891
|2.92
|14960.65
|644
|2006.02.24 09:08
|close
|321
|0.10
|1.1903
|0.0000
|1.1886
|-1.54
|14959.10
|645
|2006.02.24 09:30
|sell
|325
|0.10
|1.1896
|0.0000
|1.1881
|646
|2006.02.24 09:45
|sell
|326
|0.20
|1.1902
|0.0000
|1.1887
|647
|2006.02.24 10:10
|sell
|327
|0.40
|1.1908
|0.0000
|1.1893
|648
|2006.02.24 11:50
|t/p
|327
|0.40
|1.1893
|0.0000
|1.1893
|60.00
|15019.10
|649
|2006.02.24 11:50
|close
|326
|0.20
|1.1890
|0.0000
|1.1887
|24.00
|15043.10
|650
|2006.02.24 11:50
|close
|325
|0.10
|1.1891
|0.0000
|1.1881
|5.00
|15048.10
|651
|2006.02.24 17:15
|sell
|328
|0.10
|1.1866
|0.0000
|1.1851
|652
|2006.02.24 17:16
|sell
|329
|0.20
|1.1872
|0.0000
|1.1857
|653
|2006.02.24 17:25
|sell
|330
|0.40
|1.1877
|0.0000
|1.1862
|654
|2006.02.24 20:45
|sell
|331
|0.80
|1.1883
|0.0000
|1.1868
|655
|2006.02.24 21:48
|t/p
|331
|0.80
|1.1868
|0.0000
|1.1868
|120.00
|15168.10
|656
|2006.02.24 21:48
|close
|330
|0.40
|1.1868
|0.0000
|1.1862
|36.00
|15204.10
|657
|2006.02.24 21:49
|close
|329
|0.20
|1.1868
|0.0000
|1.1857
|8.00
|15212.10
|658
|2006.02.24 21:49
|close
|328
|0.10
|1.1871
|0.0000
|1.1851
|-5.00
|15207.10
|659
|2006.02.27 00:15
|sell
|332
|0.10
|1.1854
|0.0000
|1.1839
|660
|2006.02.27 00:23
|t/p
|332
|0.10
|1.1839
|0.0000
|1.1839
|15.00
|15222.10
|661
|2006.02.27 00:23
|sell
|333
|0.10
|1.1836
|0.0000
|1.1821
|662
|2006.02.27 00:23
|sell
|334
|0.20
|1.1843
|0.0000
|1.1828
|663
|2006.02.27 01:44
|t/p
|334
|0.20
|1.1828
|0.0000
|1.1828
|30.00
|15252.10
|664
|2006.02.27 01:44
|close
|333
|0.10
|1.1827
|0.0000
|1.1821
|9.00
|15261.10
|665
|2006.02.27 01:45
|sell
|335
|0.10
|1.1826
|0.0000
|1.1811
|666
|2006.02.27 01:55
|sell
|336
|0.20
|1.1836
|0.0000
|1.1821
|667
|2006.02.27 01:55
|sell
|337
|0.40
|1.1842
|0.0000
|1.1827
|668
|2006.02.27 02:50
|sell
|338
|0.80
|1.1848
|0.0000
|1.1833
|669
|2006.04.06 10:56
|t/p
|240
|0.80
|1.2316
|0.0000
|1.2316
|-257.53
|15003.57
|670
|2006.04.06 10:56
|close
|239
|0.40
|1.2321
|0.0000
|1.2323
|-136.77
|14866.80
|671
|2006.04.06 10:56
|close
|238
|0.20
|1.2317
|0.0000
|1.2328
|-86.38
|14780.42
|672
|2006.04.06 10:56
|close
|237
|0.10
|1.2315
|0.0000
|1.2334
|-51.19
|14729.23
|673
|2006.04.06 10:56
|buy
|339
|0.10
|1.2325
|0.0000
|1.2340
|674
|2006.04.06 10:56
|buy
|340
|0.20
|1.2319
|0.0000
|1.2334
|675
|2006.04.06 11:00
|buy
|341
|0.40
|1.2314
|0.0000
|1.2329
|676
|2006.04.06 11:24
|t/p
|341
|0.40
|1.2329
|0.0000
|1.2329
|60.00
|14789.23
|677
|2006.04.06 11:24
|close
|340
|0.20
|1.2330
|0.0000
|1.2334
|22.00
|14811.23
|678
|2006.04.06 11:24
|close
|339
|0.10
|1.2331
|0.0000
|1.2340
|6.00
|14817.23
|679
|2006.04.06 11:24
|buy
|342
|0.10
|1.2324
|0.0000
|1.2339
|680
|2006.04.06 11:30
|buy
|343
|0.20
|1.2319
|0.0000
|1.2334
|681
|2006.04.06 12:16
|buy
|344
|0.40
|1.2313
|0.0000
|1.2328
|682
|2006.04.06 12:28
|buy
|345
|0.80
|1.2308
|0.0000
|1.2323
|683
|2006.04.18 22:34
|t/p
|345
|0.80
|1.2323
|0.0000
|1.2323
|68.28
|14885.51
|684
|2006.04.18 22:34
|close
|344
|0.40
|1.2323
|0.0000
|1.2328
|14.14
|14899.65
|685
|2006.04.18 22:34
|close
|343
|0.20
|1.2317
|0.0000
|1.2334
|-16.93
|14882.72
|686
|2006.04.18 22:35
|close
|342
|0.10
|1.2318
|0.0000
|1.2339
|-12.46
|14870.26
|687
|2006.04.18 22:35
|buy
|346
|0.10
|1.2319
|0.0000
|1.2334
|688
|2006.04.18 22:50
|t/p
|346
|0.10
|1.2334
|0.0000
|1.2334
|15.00
|14885.26
|689
|2006.04.18 22:50
|buy
|347
|0.10
|1.2336
|0.0000
|1.2351
|690
|2006.04.18 22:51
|buy
|348
|0.20
|1.2329
|0.0000
|1.2344
|691
|2006.04.18 22:52
|t/p
|348
|0.20
|1.2344
|0.0000
|1.2344
|30.00
|14915.26
|692
|2006.04.18 22:52
|close
|347
|0.10
|1.2345
|0.0000
|1.2351
|9.00
|14924.26
|693
|2006.04.18 22:52
|buy
|349
|0.10
|1.2341
|0.0000
|1.2356
|694
|2006.04.18 22:53
|t/p
|349
|0.10
|1.2356
|0.0000
|1.2356
|15.00
|14939.26
|695
|2006.04.18 22:53
|buy
|350
|0.10
|1.2358
|0.0000
|1.2373
|696
|2006.04.18 22:54
|buy
|351
|0.20
|1.2347
|0.0000
|1.2362
|697
|2006.04.18 22:55
|buy
|352
|0.40
|1.2342
|0.0000
|1.2357
|698
|2006.04.18 22:59
|t/p
|352
|0.40
|1.2357
|0.0000
|1.2357
|60.00
|14999.26
|699
|2006.04.18 22:59
|close
|351
|0.20
|1.2357
|0.0000
|1.2362
|20.00
|15019.26
|700
|2006.04.18 22:59
|close
|350
|0.10
|1.2359
|0.0000
|1.2373
|1.00
|15020.26
|701
|2006.04.18 22:59
|buy
|353
|0.10
|1.2361
|0.0000
|1.2376
|702
|2006.04.18 22:59
|buy
|354
|0.20
|1.2354
|0.0000
|1.2369
|703
|2006.04.18 23:00
|buy
|355
|0.40
|1.2349
|0.0000
|1.2364
|704
|2006.04.18 23:27
|t/p
|355
|0.40
|1.2364
|0.0000
|1.2364
|60.00
|15080.26
|705
|2006.04.18 23:27
|close
|354
|0.20
|1.2364
|0.0000
|1.2369
|20.00
|15100.26
|706
|2006.04.18 23:28
|close
|353
|0.10
|1.2365
|0.0000
|1.2376
|4.00
|15104.26
|707
|2006.04.18 23:28
|buy
|356
|0.10
|1.2366
|0.0000
|1.2381
|708
|2006.04.18 23:29
|buy
|357
|0.20
|1.2360
|0.0000
|1.2375
|709
|2006.04.18 23:30
|buy
|358
|0.40
|1.2353
|0.0000
|1.2368
|710
|2006.04.19 03:38
|buy
|359
|0.80
|1.2348
|0.0000
|1.2363
|711
|2006.04.19 10:34
|t/p
|359
|0.80
|1.2363
|0.0000
|1.2363
|120.00
|15224.26
|712
|2006.04.19 10:34
|close
|358
|0.40
|1.2365
|0.0000
|1.2368
|45.41
|15269.67
|713
|2006.04.19 10:34
|close
|357
|0.20
|1.2365
|0.0000
|1.2375
|8.71
|15278.38
|714
|2006.04.19 10:34
|close
|356
|0.10
|1.2364
|0.0000
|1.2381
|-2.65
|15275.73
|715
|2006.04.19 11:15
|buy
|360
|0.10
|1.2372
|0.0000
|1.2387
|716
|2006.04.19 11:22
|buy
|361
|0.20
|1.2366
|0.0000
|1.2381
|717
|2006.04.19 11:30
|buy
|362
|0.40
|1.2360
|0.0000
|1.2375
|718
|2006.04.19 11:40
|buy
|363
|0.80
|1.2355
|0.0000
|1.2370
|719
|2006.04.19 18:22
|t/p
|363
|0.80
|1.2370
|0.0000
|1.2370
|120.00
|15395.73
|720
|2006.04.19 18:22
|close
|362
|0.40
|1.2370
|0.0000
|1.2375
|40.00
|15435.73
|721
|2006.04.19 18:22
|close
|361
|0.20
|1.2372
|0.0000
|1.2381
|12.00
|15447.73
|722
|2006.04.19 18:22
|close
|360
|0.10
|1.2371
|0.0000
|1.2387
|-1.00
|15446.73
|723
|2006.04.19 18:23
|buy
|364
|0.10
|1.2374
|0.0000
|1.2389
|724
|2006.04.19 18:30
|buy
|365
|0.20
|1.2363
|0.0000
|1.2378
|725
|2006.04.19 19:01
|t/p
|365
|0.20
|1.2378
|0.0000
|1.2378
|30.00
|15476.73
|726
|2006.04.19 19:01
|close
|364
|0.10
|1.2378
|0.0000
|1.2389
|4.00
|15480.73
|727
|2006.04.19 19:01
|buy
|366
|0.10
|1.2384
|0.0000
|1.2399
|728
|2006.04.19 19:04
|buy
|367
|0.20
|1.2378
|0.0000
|1.2393
|729
|2006.04.19 19:05
|buy
|368
|0.40
|1.2372
|0.0000
|1.2387
|730
|2006.04.19 19:15
|t/p
|368
|0.40
|1.2387
|0.0000
|1.2387
|60.00
|15540.73
|731
|2006.04.19 19:15
|close
|367
|0.20
|1.2387
|0.0000
|1.2393
|18.00
|15558.73
|732
|2006.04.19 19:15
|close
|366
|0.10
|1.2386
|0.0000
|1.2399
|2.00
|15560.73
|733
|2006.04.19 19:15
|buy
|369
|0.10
|1.2384
|0.0000
|1.2399
|734
|2006.04.19 19:16
|buy
|370
|0.20
|1.2378
|0.0000
|1.2393
|735
|2006.04.19 20:10
|t/p
|370
|0.20
|1.2393
|0.0000
|1.2393
|30.00
|15590.73
|736
|2006.04.19 20:10
|close
|369
|0.10
|1.2393
|0.0000
|1.2399
|9.00
|15599.73
|737
|2006.04.19 20:11
|buy
|371
|0.10
|1.2393
|0.0000
|1.2408
|738
|2006.04.19 20:20
|buy
|372
|0.20
|1.2388
|0.0000
|1.2403
|739
|2006.04.19 21:04
|buy
|373
|0.40
|1.2382
|0.0000
|1.2397
|740
|2006.04.19 21:24
|buy
|374
|0.80
|1.2376
|0.0000
|1.2391
|741
|2006.04.24 09:27
|t/p
|374
|0.80
|1.2391
|0.0000
|1.2391
|94.14
|15693.87
|742
|2006.04.24 09:27
|close
|373
|0.40
|1.2392
|0.0000
|1.2397
|27.07
|15720.94
|743
|2006.04.24 09:27
|close
|372
|0.20
|1.2391
|0.0000
|1.2403
|-0.46
|15720.48
|744
|2006.04.24 09:27
|close
|371
|0.10
|1.2390
|0.0000
|1.2408
|-6.23
|15714.25
|745
|2006.04.24 09:27
|buy
|375
|0.10
|1.2393
|0.0000
|1.2408
|746
|2006.04.24 09:28
|buy
|376
|0.20
|1.2388
|0.0000
|1.2403
|747
|2006.04.24 09:43
|t/p
|376
|0.20
|1.2403
|0.0000
|1.2403
|30.00
|15744.25
|748
|2006.04.24 09:43
|close
|375
|0.10
|1.2407
|0.0000
|1.2408
|14.00
|15758.25
|749
|2006.04.24 09:43
|buy
|377
|0.10
|1.2403
|0.0000
|1.2418
|750
|2006.04.24 09:45
|buy
|378
|0.20
|1.2397
|0.0000
|1.2412
|751
|2006.04.24 09:47
|buy
|379
|0.40
|1.2392
|0.0000
|1.2407
|752
|2006.04.24 09:56
|buy
|380
|0.80
|1.2385
|0.0000
|1.2400
|753
|2006.04.24 19:55
|t/p
|380
|0.80
|1.2400
|0.0000
|1.2400
|120.00
|15878.25
|754
|2006.04.24 19:55
|close
|379
|0.40
|1.2400
|0.0000
|1.2407
|32.00
|15910.25
|755
|2006.04.24 19:56
|close
|378
|0.20
|1.2401
|0.0000
|1.2412
|8.00
|15918.25
|756
|2006.04.24 19:56
|close
|377
|0.10
|1.2402
|0.0000
|1.2418
|-1.00
|15917.25
|757
|2006.04.24 19:57
|buy
|381
|0.10
|1.2399
|0.0000
|1.2414
|758
|2006.04.24 22:52
|buy
|382
|0.20
|1.2393
|0.0000
|1.2408
|759
|2006.04.24 23:00
|buy
|383
|0.40
|1.2387
|0.0000
|1.2402
|760
|2006.04.24 23:53
|buy
|384
|0.80
|1.2381
|0.0000
|1.2396
|761
|2006.04.25 09:44
|t/p
|384
|0.80
|1.2396
|0.0000
|1.2396
|114.83
|16032.07
|762
|2006.04.25 09:44
|close
|383
|0.40
|1.2397
|0.0000
|1.2402
|37.41
|16069.49
|763
|2006.04.25 09:44
|close
|382
|0.20
|1.2396
|0.0000
|1.2408
|4.71
|16074.20
|764
|2006.04.25 09:44
|close
|381
|0.10
|1.2397
|0.0000
|1.2414
|-2.65
|16071.55
|765
|2006.04.25 09:45
|buy
|385
|0.10
|1.2400
|0.0000
|1.2415
|766
|2006.04.25 09:50
|buy
|386
|0.20
|1.2394
|0.0000
|1.2409
|767
|2006.04.25 10:07
|t/p
|386
|0.20
|1.2409
|0.0000
|1.2409
|30.00
|16101.55
|768
|2006.04.25 10:07
|close
|385
|0.10
|1.2414
|0.0000
|1.2415
|14.00
|16115.55
|769
|2006.04.25 10:07
|buy
|387
|0.10
|1.2412
|0.0000
|1.2427
|770
|2006.04.25 10:09
|buy
|388
|0.20
|1.2404
|0.0000
|1.2419
|771
|2006.04.25 10:10
|buy
|389
|0.40
|1.2399
|0.0000
|1.2414
|772
|2006.04.25 10:10
|buy
|390
|0.80
|1.2385
|0.0000
|1.2400
|773
|2006.04.25 10:14
|t/p
|390
|0.80
|1.2400
|0.0000
|1.2400
|120.00
|16235.55
|774
|2006.04.25 10:14
|close
|389
|0.40
|1.2403
|0.0000
|1.2414
|16.00
|16251.55
|775
|2006.04.25 10:14
|close
|388
|0.20
|1.2400
|0.0000
|1.2419
|-8.00
|16243.55
|776
|2006.04.25 10:14
|close
|387
|0.10
|1.2403
|0.0000
|1.2427
|-9.00
|16234.55
|777
|2006.04.25 10:14
|buy
|391
|0.10
|1.2386
|0.0000
|1.2401
|778
|2006.04.25 10:22
|t/p
|391
|0.10
|1.2401
|0.0000
|1.2401
|15.00
|16249.55
|779
|2006.04.25 10:22
|buy
|392
|0.10
|1.2405
|0.0000
|1.2420
|780
|2006.04.25 10:23
|buy
|393
|0.20
|1.2399
|0.0000
|1.2414
|781
|2006.04.25 10:23
|buy
|394
|0.40
|1.2392
|0.0000
|1.2407
|782
|2006.04.25 11:24
|buy
|395
|0.80
|1.2387
|0.0000
|1.2402
|783
|2006.04.25 14:05
|t/p
|394
|0.40
|1.2407
|0.0000
|1.2407
|60.00
|16309.55
|784
|2006.04.25 14:05
|t/p
|395
|0.80
|1.2402
|0.0000
|1.2402
|120.00
|16429.55
|785
|2006.04.25 14:05
|close
|393
|0.20
|1.2413
|0.0000
|1.2414
|28.00
|16457.55
|786
|2006.04.25 14:05
|close
|392
|0.10
|1.2399
|0.0000
|1.2420
|-6.00
|16451.55
|787
|2006.04.25 14:30
|buy
|396
|0.10
|1.2426
|0.0000
|1.2441
|788
|2006.04.25 14:30
|buy
|397
|0.20
|1.2419
|0.0000
|1.2434
|789
|2006.04.25 15:38
|t/p
|397
|0.20
|1.2434
|0.0000
|1.2434
|30.00
|16481.55
|790
|2006.04.25 15:38
|close
|396
|0.10
|1.2437
|0.0000
|1.2441
|11.00
|16492.55
|791
|2006.04.25 15:38
|buy
|398
|0.10
|1.2439
|0.0000
|1.2454
|792
|2006.04.25 15:39
|buy
|399
|0.20
|1.2433
|0.0000
|1.2448
|793
|2006.04.25 15:55
|buy
|400
|0.40
|1.2428
|0.0000
|1.2443
|794
|2006.04.25 15:55
|buy
|401
|0.80
|1.2414
|0.0000
|1.2429
|795
|2006.04.25 15:58
|t/p
|401
|0.80
|1.2429
|0.0000
|1.2429
|120.00
|16612.55
|796
|2006.04.25 15:58
|close
|400
|0.40
|1.2429
|0.0000
|1.2443
|4.00
|16616.55
|797
|2006.04.25 15:58
|close
|399
|0.20
|1.2430
|0.0000
|1.2448
|-6.00
|16610.55
|798
|2006.04.25 15:58
|close
|398
|0.10
|1.2432
|0.0000
|1.2454
|-7.00
|16603.55
|799
|2006.04.25 15:58
|buy
|402
|0.10
|1.2432
|0.0000
|1.2447
|800
|2006.04.25 15:59
|buy
|403
|0.20
|1.2415
|0.0000
|1.2430
|801
|2006.04.25 16:00
|buy
|404
|0.40
|1.2400
|0.0000
|1.2415
|802
|2006.04.25 16:00
|buy
|405
|0.80
|1.2393
|0.0000
|1.2408
|803
|2006.04.25 16:02
|t/p
|405
|0.80
|1.2408
|0.0000
|1.2408
|120.00
|16723.55
|804
|2006.04.25 16:02
|close
|404
|0.40
|1.2411
|0.0000
|1.2415
|44.00
|16767.55
|805
|2006.04.25 16:02
|close
|403
|0.20
|1.2409
|0.0000
|1.2430
|-12.00
|16755.55
|806
|2006.04.25 16:02
|close
|402
|0.10
|1.2410
|0.0000
|1.2447
|-22.00
|16733.55
|807
|2006.04.25 16:02
|buy
|406
|0.10
|1.2397
|0.0000
|1.2412
|808
|2006.04.25 16:03
|t/p
|406
|0.10
|1.2412
|0.0000
|1.2412
|15.00
|16748.55
|809
|2006.04.25 16:03
|buy
|407
|0.10
|1.2416
|0.0000
|1.2431
|810
|2006.04.25 16:03
|buy
|408
|0.20
|1.2409
|0.0000
|1.2424
|811
|2006.04.25 16:04
|buy
|409
|0.40
|1.2375
|0.0000
|1.2390
|812
|2006.04.25 16:04
|t/p
|409
|0.40
|1.2390
|0.0000
|1.2390
|60.00
|16808.55
|813
|2006.04.25 16:04
|buy
|410
|0.40
|1.2396
|0.0000
|1.2411
|814
|2006.04.25 16:04
|buy
|411
|0.80
|1.2390
|0.0000
|1.2405
|815
|2006.04.25 16:04
|t/p
|411
|0.80
|1.2405
|0.0000
|1.2405
|120.00
|16928.55
|816
|2006.04.25 16:04
|close
|410
|0.40
|1.2408
|0.0000
|1.2411
|48.00
|16976.55
|817
|2006.04.25 16:05
|close
|408
|0.20
|1.2407
|0.0000
|1.2424
|-4.00
|16972.55
|818
|2006.04.25 16:05
|close
|407
|0.10
|1.2403
|0.0000
|1.2431
|-13.00
|16959.55
|819
|2006.04.25 16:05
|buy
|412
|0.10
|1.2404
|0.0000
|1.2419
|820
|2006.04.25 16:05
|buy
|413
|0.20
|1.2398
|0.0000
|1.2413
|821
|2006.04.25 16:05
|buy
|414
|0.40
|1.2391
|0.0000
|1.2406
|822
|2006.04.25 16:07
|t/p
|414
|0.40
|1.2406
|0.0000
|1.2406
|60.00
|17019.55
|823
|2006.04.25 16:07
|close
|413
|0.20
|1.2406
|0.0000
|1.2413
|16.00
|17035.55
|824
|2006.04.25 16:07
|close
|412
|0.10
|1.2407
|0.0000
|1.2419
|3.00
|17038.55
|825
|2006.04.25 16:08
|buy
|415
|0.10
|1.2407
|0.0000
|1.2422
|826
|2006.04.25 16:08
|buy
|416
|0.20
|1.2399
|0.0000
|1.2414
|827
|2006.04.25 16:09
|buy
|417
|0.40
|1.2390
|0.0000
|1.2405
|828
|2006.04.25 16:09
|buy
|418
|0.80
|1.2375
|0.0000
|1.2390
|829
|2006.04.25 16:10
|t/p
|418
|0.80
|1.2390
|0.0000
|1.2390
|120.00
|17158.55
|830
|2006.04.25 16:10
|close
|417
|0.40
|1.2391
|0.0000
|1.2405
|4.00
|17162.55
|831
|2006.04.25 16:10
|close
|416
|0.20
|1.2393
|0.0000
|1.2414
|-12.00
|17150.55
|832
|2006.04.25 16:11
|close
|415
|0.10
|1.2391
|0.0000
|1.2422
|-16.00
|17134.55
|833
|2006.04.25 16:11
|buy
|419
|0.10
|1.2392
|0.0000
|1.2407
|834
|2006.04.25 16:13
|buy
|420
|0.20
|1.2385
|0.0000
|1.2400
|835
|2006.04.25 16:23
|buy
|421
|0.40
|1.2379
|0.0000
|1.2394
|836
|2006.04.25 16:23
|buy
|422
|0.80
|1.2368
|0.0000
|1.2383
|837
|2006.04.25 16:25
|t/p
|422
|0.80
|1.2383
|0.0000
|1.2383
|120.00
|17254.55
|838
|2006.04.25 16:25
|close
|421
|0.40
|1.2384
|0.0000
|1.2394
|20.00
|17274.55
|839
|2006.04.25 16:25
|close
|420
|0.20
|1.2383
|0.0000
|1.2400
|-4.00
|17270.55
|840
|2006.04.25 16:25
|close
|419
|0.10
|1.2385
|0.0000
|1.2407
|-7.00
|17263.55
|841
|2006.04.25 16:25
|buy
|423
|0.10
|1.2386
|0.0000
|1.2401
|842
|2006.04.25 16:28
|buy
|424
|0.20
|1.2375
|0.0000
|1.2390
|843
|2006.04.25 16:30
|t/p
|424
|0.20
|1.2390
|0.0000
|1.2390
|30.00
|17293.55
|844
|2006.04.25 16:30
|close
|423
|0.10
|1.2391
|0.0000
|1.2401
|5.00
|17298.55
|845
|2006.04.25 20:45
|buy
|425
|0.10
|1.2426
|0.0000
|1.2441
|846
|2006.04.25 20:45
|buy
|426
|0.20
|1.2417
|0.0000
|1.2432
|847
|2006.04.25 20:58
|t/p
|426
|0.20
|1.2432
|0.0000
|1.2432
|30.00
|17328.55
|848
|2006.04.25 20:58
|close
|425
|0.10
|1.2434
|0.0000
|1.2441
|8.00
|17336.55
|849
|2006.04.25 20:58
|buy
|427
|0.10
|1.2434
|0.0000
|1.2449
|850
|2006.04.25 21:02
|buy
|428
|0.20
|1.2429
|0.0000
|1.2444
|851
|2006.04.26 00:30
|buy
|429
|0.40
|1.2423
|0.0000
|1.2438
|852
|2006.04.26 05:53
|buy
|430
|0.80
|1.2417
|0.0000
|1.2432
|853
|2006.04.26 15:00
|t/p
|429
|0.40
|1.2438
|0.0000
|1.2438
|60.00
|17396.55
|854
|2006.04.26 15:00
|t/p
|430
|0.80
|1.2432
|0.0000
|1.2432
|120.00
|17516.55
|855
|2006.04.26 15:00
|close
|428
|0.20
|1.2439
|0.0000
|1.2444
|18.71
|17535.26
|856
|2006.04.26 15:01
|close
|427
|0.10
|1.2438
|0.0000
|1.2449
|3.35
|17538.61
|857
|2006.04.26 15:30
|buy
|431
|0.10
|1.2432
|0.0000
|1.2447
|858
|2006.04.26 16:00
|buy
|432
|0.20
|1.2420
|0.0000
|1.2435
|859
|2006.04.26 16:02
|t/p
|432
|0.20
|1.2435
|0.0000
|1.2435
|30.00
|17568.61
|860
|2006.04.26 16:02
|close
|431
|0.10
|1.2435
|0.0000
|1.2447
|3.00
|17571.61
|861
|2006.04.26 16:03
|buy
|433
|0.10
|1.2436
|0.0000
|1.2451
|862
|2006.04.26 16:03
|buy
|434
|0.20
|1.2430
|0.0000
|1.2445
|863
|2006.04.26 16:05
|t/p
|434
|0.20
|1.2445
|0.0000
|1.2445
|30.00
|17601.61
|864
|2006.04.26 16:05
|close
|433
|0.10
|1.2445
|0.0000
|1.2451
|9.00
|17610.61
|865
|2006.04.26 16:05
|buy
|435
|0.10
|1.2435
|0.0000
|1.2450
|866
|2006.04.26 16:05
|t/p
|435
|0.10
|1.2450
|0.0000
|1.2450
|15.00
|17625.61
|867
|2006.04.26 16:05
|buy
|436
|0.10
|1.2455
|0.0000
|1.2470
|868
|2006.04.26 16:06
|buy
|437
|0.20
|1.2449
|0.0000
|1.2464
|869
|2006.04.26 16:06
|buy
|438
|0.40
|1.2437
|0.0000
|1.2452
|870
|2006.04.26 16:06
|t/p
|438
|0.40
|1.2452
|0.0000
|1.2452
|60.00
|17685.61
|871
|2006.04.26 16:06
|close
|437
|0.20
|1.2452
|0.0000
|1.2464
|6.00
|17691.61
|872
|2006.04.26 16:07
|close
|436
|0.10
|1.2451
|0.0000
|1.2470
|-4.00
|17687.61
|873
|2006.04.26 16:07
|buy
|439
|0.10
|1.2455
|0.0000
|1.2470
|874
|2006.04.26 16:07
|buy
|440
|0.20
|1.2449
|0.0000
|1.2464
|875
|2006.04.26 16:09
|buy
|441
|0.40
|1.2436
|0.0000
|1.2451
|876
|2006.04.26 16:09
|buy
|442
|0.80
|1.2428
|0.0000
|1.2443
|877
|2006.04.26 16:09
|t/p
|442
|0.80
|1.2443
|0.0000
|1.2443
|120.00
|17807.61
|878
|2006.04.26 16:09
|close
|441
|0.40
|1.2448
|0.0000
|1.2451
|48.00
|17855.61
|879
|2006.04.26 16:10
|close
|440
|0.20
|1.2447
|0.0000
|1.2464
|-4.00
|17851.61
|880
|2006.04.26 16:10
|close
|439
|0.10
|1.2446
|0.0000
|1.2470
|-9.00
|17842.61
|881
|2006.04.26 16:10
|buy
|443
|0.10
|1.2454
|0.0000
|1.2469
|882
|2006.04.26 16:10
|buy
|444
|0.20
|1.2437
|0.0000
|1.2452
|883
|2006.04.26 16:11
|t/p
|444
|0.20
|1.2452
|0.0000
|1.2452
|30.00
|17872.61
|884
|2006.04.26 16:11
|close
|443
|0.10
|1.2453
|0.0000
|1.2469
|-1.00
|17871.61
|885
|2006.04.26 16:12
|buy
|445
|0.10
|1.2453
|0.0000
|1.2468
|886
|2006.04.26 16:12
|buy
|446
|0.20
|1.2447
|0.0000
|1.2462
|887
|2006.04.26 16:13
|buy
|447
|0.40
|1.2432
|0.0000
|1.2447
|888
|2006.04.26 16:14
|t/p
|447
|0.40
|1.2447
|0.0000
|1.2447
|60.00
|17931.61
|889
|2006.04.26 16:14
|close
|446
|0.20
|1.2457
|0.0000
|1.2462
|20.00
|17951.61
|890
|2006.04.26 16:14
|close
|445
|0.10
|1.2454
|0.0000
|1.2468
|1.00
|17952.61
|891
|2006.04.26 16:14
|buy
|448
|0.10
|1.2459
|0.0000
|1.2474
|892
|2006.04.26 16:14
|buy
|449
|0.20
|1.2443
|0.0000
|1.2458
|893
|2006.04.26 16:15
|buy
|450
|0.40
|1.2433
|0.0000
|1.2448
|894
|2006.04.26 16:23
|buy
|451
|0.80
|1.2428
|0.0000
|1.2443
|895
|2006.04.26 17:10
|t/p
|451
|0.80
|1.2443
|0.0000
|1.2443
|120.00
|18072.61
|896
|2006.04.26 17:10
|close
|450
|0.40
|1.2444
|0.0000
|1.2448
|44.00
|18116.61
|897
|2006.04.26 17:11
|close
|449
|0.20
|1.2442
|0.0000
|1.2458
|-2.00
|18114.61
|898
|2006.04.26 17:11
|close
|448
|0.10
|1.2441
|0.0000
|1.2474
|-18.00
|18096.61
|899
|2006.04.26 17:11
|buy
|452
|0.10
|1.2442
|0.0000
|1.2457
|900
|2006.04.26 17:26
|buy
|453
|0.20
|1.2435
|0.0000
|1.2450
|901
|2006.04.26 17:51
|t/p
|453
|0.20
|1.2450
|0.0000
|1.2450
|30.00
|18126.61
|902
|2006.04.26 17:51
|close
|452
|0.10
|1.2451
|0.0000
|1.2457
|9.00
|18135.61
|903
|2006.04.26 18:15
|buy
|454
|0.10
|1.2464
|0.0000
|1.2479
|904
|2006.04.26 18:25
|buy
|455
|0.20
|1.2457
|0.0000
|1.2472
|905
|2006.04.26 19:10
|buy
|456
|0.40
|1.2451
|0.0000
|1.2466
|906
|2006.04.26 19:28
|buy
|457
|0.80
|1.2445
|0.0000
|1.2460
|907
|2006.04.27 02:54
|t/p
|457
|0.80
|1.2460
|0.0000
|1.2460
|104.48
|18240.09
|908
|2006.04.27 02:54
|close
|456
|0.40
|1.2461
|0.0000
|1.2466
|32.24
|18272.34
|909
|2006.04.27 02:54
|close
|455
|0.20
|1.2461
|0.0000
|1.2472
|4.12
|18276.46
|910
|2006.04.27 02:54
|close
|454
|0.10
|1.2458
|0.0000
|1.2479
|-7.94
|18268.52
|911
|2006.04.27 16:15
|buy
|458
|0.10
|1.2492
|0.0000
|1.2507
|912
|2006.04.27 16:28
|t/p
|458
|0.10
|1.2507
|0.0000
|1.2507
|15.00
|18283.52
|913
|2006.04.27 16:28
|buy
|459
|0.10
|1.2512
|0.0000
|1.2527
|914
|2006.04.27 16:32
|t/p
|459
|0.10
|1.2527
|0.0000
|1.2527
|15.00
|18298.52
|915
|2006.04.27 16:32
|buy
|460
|0.10
|1.2530
|0.0000
|1.2545
|916
|2006.04.27 16:34
|buy
|461
|0.20
|1.2524
|0.0000
|1.2539
|917
|2006.04.27 16:36
|buy
|462
|0.40
|1.2518
|0.0000
|1.2533
|918
|2006.04.27 16:46
|t/p
|462
|0.40
|1.2533
|0.0000
|1.2533
|60.00
|18358.52
|919
|2006.04.27 16:46
|close
|461
|0.20
|1.2535
|0.0000
|1.2539
|22.00
|18380.52
|920
|2006.04.27 16:46
|close
|460
|0.10
|1.2536
|0.0000
|1.2545
|6.00
|18386.52
|921
|2006.04.27 16:47
|buy
|463
|0.10
|1.2539
|0.0000
|1.2554
|922
|2006.04.27 17:05
|buy
|464
|0.20
|1.2532
|0.0000
|1.2547
|923
|2006.04.27 17:15
|buy
|465
|0.40
|1.2525
|0.0000
|1.2540
|924
|2006.04.27 17:21
|buy
|466
|0.80
|1.2520
|0.0000
|1.2535
|925
|2006.04.27 17:40
|t/p
|466
|0.80
|1.2535
|0.0000
|1.2535
|120.00
|18506.52
|926
|2006.04.27 17:40
|close
|465
|0.40
|1.2535
|0.0000
|1.2540
|40.00
|18546.52
|927
|2006.04.27 17:40
|close
|464
|0.20
|1.2534
|0.0000
|1.2547
|4.00
|18550.52
|928
|2006.04.27 17:41
|close
|463
|0.10
|1.2535
|0.0000
|1.2554
|-4.00
|18546.52
|929
|2006.04.27 17:41
|buy
|467
|0.10
|1.2535
|0.0000
|1.2550
|930
|2006.04.27 17:42
|buy
|468
|0.20
|1.2530
|0.0000
|1.2545
|931
|2006.04.27 17:51
|buy
|469
|0.40
|1.2524
|0.0000
|1.2539
|932
|2006.04.27 17:51
|buy
|470
|0.80
|1.2514
|0.0000
|1.2529
|933
|2006.04.27 17:54
|t/p
|470
|0.80
|1.2529
|0.0000
|1.2529
|120.00
|18666.52
|934
|2006.04.27 17:54
|close
|469
|0.40
|1.2533
|0.0000
|1.2539
|36.00
|18702.52
|935
|2006.04.27 17:54
|close
|468
|0.20
|1.2529
|0.0000
|1.2545
|-2.00
|18700.52
|936
|2006.04.27 17:54
|close
|467
|0.10
|1.2530
|0.0000
|1.2550
|-5.00
|18695.52
|937
|2006.04.27 17:54
|buy
|471
|0.10
|1.2534
|0.0000
|1.2549
|938
|2006.04.27 17:54
|buy
|472
|0.20
|1.2519
|0.0000
|1.2534
|939
|2006.04.27 17:55
|buy
|473
|0.40
|1.2512
|0.0000
|1.2527
|940
|2006.04.27 17:55
|buy
|474
|0.80
|1.2506
|0.0000
|1.2521
|941
|2006.04.27 17:55
|t/p
|473
|0.40
|1.2527
|0.0000
|1.2527
|60.00
|18755.52
|942
|2006.04.27 17:55
|t/p
|474
|0.80
|1.2521
|0.0000
|1.2521
|120.00
|18875.52
|943
|2006.04.27 17:55
|close
|472
|0.20
|1.2528
|0.0000
|1.2534
|18.00
|18893.52
|944
|2006.04.27 17:55
|close
|471
|0.10
|1.2530
|0.0000
|1.2549
|-4.00
|18889.52
|945
|2006.04.27 17:55
|buy
|475
|0.10
|1.2531
|0.0000
|1.2546
|946
|2006.04.27 17:56
|buy
|476
|0.20
|1.2524
|0.0000
|1.2539
|947
|2006.04.27 17:57
|buy
|477
|0.40
|1.2518
|0.0000
|1.2533
|948
|2006.04.27 18:00
|t/p
|476
|0.20
|1.2539
|0.0000
|1.2539
|30.00
|18919.52
|949
|2006.04.27 18:00
|t/p
|477
|0.40
|1.2533
|0.0000
|1.2533
|60.00
|18979.52
|950
|2006.04.27 18:00
|close
|475
|0.10
|1.2543
|0.0000
|1.2546
|12.00
|18991.52
|951
|2006.04.27 18:00
|buy
|478
|0.10
|1.2540
|0.0000
|1.2555
|952
|2006.04.27 18:01
|buy
|479
|0.20
|1.2534
|0.0000
|1.2549
|953
|2006.04.27 18:02
|buy
|480
|0.40
|1.2529
|0.0000
|1.2544
|954
|2006.04.27 18:03
|t/p
|480
|0.40
|1.2544
|0.0000
|1.2544
|60.00
|19051.52
|955
|2006.04.27 18:03
|close
|479
|0.20
|1.2546
|0.0000
|1.2549
|24.00
|19075.52
|956
|2006.04.27 18:03
|close
|478
|0.10
|1.2540
|0.0000
|1.2555
|0.00
|19075.52
|957
|2006.04.27 18:03
|buy
|481
|0.10
|1.2540
|0.0000
|1.2555
|958
|2006.04.27 18:04
|buy
|482
|0.20
|1.2524
|0.0000
|1.2539
|959
|2006.04.27 18:04
|t/p
|482
|0.20
|1.2539
|0.0000
|1.2539
|30.00
|19105.52
|960
|2006.04.27 18:04
|close
|481
|0.10
|1.2546
|0.0000
|1.2555
|6.00
|19111.52
|961
|2006.04.27 18:05
|buy
|483
|0.10
|1.2547
|0.0000
|1.2562
|962
|2006.04.27 18:05
|buy
|484
|0.20
|1.2542
|0.0000
|1.2557
|963
|2006.04.27 18:13
|buy
|485
|0.40
|1.2535
|0.0000
|1.2550
|964
|2006.04.27 18:20
|buy
|486
|0.80
|1.2529
|0.0000
|1.2544
|965
|2006.04.27 18:55
|t/p
|486
|0.80
|1.2544
|0.0000
|1.2544
|120.00
|19231.52
|966
|2006.04.27 18:55
|close
|485
|0.40
|1.2546
|0.0000
|1.2550
|44.00
|19275.52
|967
|2006.04.27 18:55
|close
|484
|0.20
|1.2546
|0.0000
|1.2557
|8.00
|19283.52
|968
|2006.04.27 18:55
|close
|483
|0.10
|1.2546
|0.0000
|1.2562
|-1.00
|19282.52
|969
|2006.04.27 18:55
|buy
|487
|0.10
|1.2547
|0.0000
|1.2562
|970
|2006.04.27 18:56
|buy
|488
|0.20
|1.2540
|0.0000
|1.2555
|971
|2006.04.27 19:40
|buy
|489
|0.40
|1.2534
|0.0000
|1.2549
|972
|2006.04.27 19:53
|buy
|490
|0.80
|1.2528
|0.0000
|1.2543
|973
|2006.04.28 08:26
|t/p
|490
|0.80
|1.2543
|0.0000
|1.2543
|114.83
|19397.35
|974
|2006.04.28 08:26
|close
|489
|0.40
|1.2544
|0.0000
|1.2549
|37.41
|19434.76
|975
|2006.04.28 08:26
|close
|488
|0.20
|1.2543
|0.0000
|1.2555
|4.71
|19439.47
|976
|2006.04.28 08:27
|close
|487
|0.10
|1.2544
|0.0000
|1.2562
|-3.65
|19435.82
|977
|2006.04.28 09:45
|buy
|491
|0.10
|1.2545
|0.0000
|1.2560
|978
|2006.04.28 10:37
|t/p
|491
|0.10
|1.2560
|0.0000
|1.2560
|15.00
|19450.82
|979
|2006.04.28 10:37
|buy
|492
|0.10
|1.2567
|0.0000
|1.2582
|980
|2006.04.28 10:37
|buy
|493
|0.20
|1.2560
|0.0000
|1.2575
|981
|2006.04.28 11:05
|buy
|494
|0.40
|1.2554
|0.0000
|1.2569
|982
|2006.04.28 11:10
|buy
|495
|0.80
|1.2549
|0.0000
|1.2564
|983
|2006.04.28 11:31
|t/p
|495
|0.80
|1.2564
|0.0000
|1.2564
|120.00
|19570.82
|984
|2006.04.28 11:31
|close
|494
|0.40
|1.2564
|0.0000
|1.2569
|40.00
|19610.82
|985
|2006.04.28 11:31
|close
|493
|0.20
|1.2566
|0.0000
|1.2575
|12.00
|19622.82
|986
|2006.04.28 11:32
|close
|492
|0.10
|1.2566
|0.0000
|1.2582
|-1.00
|19621.82
|987
|2006.04.28 11:32
|buy
|496
|0.10
|1.2567
|0.0000
|1.2582
|988
|2006.04.28 11:32
|buy
|497
|0.20
|1.2558
|0.0000
|1.2573
|989
|2006.04.28 11:42
|buy
|498
|0.40
|1.2552
|0.0000
|1.2567
|990
|2006.04.28 12:00
|buy
|499
|0.80
|1.2545
|0.0000
|1.2560
|991
|2006.04.28 14:39
|t/p
|499
|0.80
|1.2560
|0.0000
|1.2560
|120.00
|19741.82
|992
|2006.04.28 14:39
|close
|498
|0.40
|1.2560
|0.0000
|1.2567
|32.00
|19773.82
|993
|2006.04.28 14:39
|close
|497
|0.20
|1.2556
|0.0000
|1.2573
|-4.00
|19769.82
|994
|2006.04.28 14:39
|close
|496
|0.10
|1.2553
|0.0000
|1.2582
|-14.00
|19755.82
|995
|2006.04.28 15:45
|buy
|500
|0.10
|1.2568
|0.0000
|1.2583
|996
|2006.04.28 16:52
|t/p
|500
|0.10
|1.2583
|0.0000
|1.2583
|15.00
|19770.82
|997
|2006.04.28 16:52
|buy
|501
|0.10
|1.2586
|0.0000
|1.2601
|998
|2006.04.28 17:05
|t/p
|501
|0.10
|1.2601
|0.0000
|1.2601
|15.00
|19785.82
|999
|2006.04.28 17:05
|buy
|502
|0.10
|1.2605
|0.0000
|1.2620
|1000
|2006.04.28 17:08
|t/p
|502
|0.10
|1.2620
|0.0000
|1.2620
|15.00
|19800.82
|1001
|2006.04.28 17:08
|buy
|503
|0.10
|1.2623
|0.0000
|1.2638
|1002
|2006.04.28 17:10
|buy
|504
|0.20
|1.2617
|0.0000
|1.2632
|1003
|2006.04.28 17:12
|buy
|505
|0.40
|1.2609
|0.0000
|1.2624
|1004
|2006.04.28 17:13
|t/p
|505
|0.40
|1.2624
|0.0000
|1.2624
|60.00
|19860.82
|1005
|2006.04.28 17:13
|close
|504
|0.20
|1.2624
|0.0000
|1.2632
|14.00
|19874.82
|1006
|2006.04.28 17:13
|close
|503
|0.10
|1.2627
|0.0000
|1.2638
|4.00
|19878.82
|1007
|2006.04.28 17:13
|buy
|506
|0.10
|1.2624
|0.0000
|1.2639
|1008
|2006.04.28 17:15
|buy
|507
|0.20
|1.2618
|0.0000
|1.2633
|1009
|2006.04.28 17:15
|buy
|508
|0.40
|1.2611
|0.0000
|1.2626
|1010
|2006.04.28 18:00
|t/p
|508
|0.40
|1.2626
|0.0000
|1.2626
|60.00
|19938.82
|1011
|2006.04.28 18:00
|close
|507
|0.20
|1.2630
|0.0000
|1.2633
|24.00
|19962.82
|1012
|2006.04.28 18:00
|close
|506
|0.10
|1.2630
|0.0000
|1.2639
|6.00
|19968.82
|1013
|2006.04.28 18:00
|buy
|509
|0.10
|1.2632
|0.0000
|1.2647
|1014
|2006.04.28 18:00
|buy
|510
|0.20
|1.2627
|0.0000
|1.2642
|1015
|2006.04.28 18:35
|buy
|511
|0.40
|1.2616
|0.0000
|1.2631
|1016
|2006.04.28 20:49
|buy
|512
|0.80
|1.2610
|0.0000
|1.2625
|1017
|2006.04.28 22:05
|t/p
|512
|0.80
|1.2625
|0.0000
|1.2625
|120.00
|20088.82
|1018
|2006.04.28 22:05
|close
|511
|0.40
|1.2627
|0.0000
|1.2631
|44.00
|20132.82
|1019
|2006.04.28 22:06
|close
|510
|0.20
|1.2624
|0.0000
|1.2642
|-6.00
|20126.82
|1020
|2006.04.28 22:06
|close
|509
|0.10
|1.2626
|0.0000
|1.2647
|-6.00
|20120.82
|1021
|2006.05.01 06:00
|buy
|513
|0.10
|1.2626
|0.0000
|1.2641
|1022
|2006.05.01 09:44
|buy
|514
|0.20
|1.2620
|0.0000
|1.2635
|1023
|2006.05.01 10:21
|buy
|515
|0.40
|1.2615
|0.0000
|1.2630
|1024
|2006.05.01 14:05
|t/p
|515
|0.40
|1.2630
|0.0000
|1.2630
|60.00
|20180.82
|1025
|2006.05.01 14:05
|close
|514
|0.20
|1.2632
|0.0000
|1.2635
|24.00
|20204.82
|1026
|2006.05.01 14:05
|close
|513
|0.10
|1.2634
|0.0000
|1.2641
|8.00
|20212.82
|1027
|2006.05.01 14:30
|buy
|516
|0.10
|1.2631
|0.0000
|1.2646
|1028
|2006.05.01 14:30
|buy
|517
|0.20
|1.2625
|0.0000
|1.2640
|1029
|2006.05.01 14:37
|t/p
|517
|0.20
|1.2640
|0.0000
|1.2640
|30.00
|20242.82
|1030
|2006.05.01 14:37
|close
|516
|0.10
|1.2641
|0.0000
|1.2646
|10.00
|20252.82
|1031
|2006.05.01 14:37
|buy
|518
|0.10
|1.2637
|0.0000
|1.2652
|1032
|2006.05.01 14:54
|t/p
|518
|0.10
|1.2652
|0.0000
|1.2652
|15.00
|20267.82
|1033
|2006.05.01 14:54
|buy
|519
|0.10
|1.2654
|0.0000
|1.2669
|1034
|2006.05.01 14:55
|t/p
|519
|0.10
|1.2669
|0.0000
|1.2669
|15.00
|20282.82
|1035
|2006.05.01 14:55
|buy
|520
|0.10
|1.2675
|0.0000
|1.2690
|1036
|2006.05.01 14:55
|buy
|521
|0.20
|1.2651
|0.0000
|1.2666
|1037
|2006.05.01 14:55
|t/p
|521
|0.20
|1.2666
|0.0000
|1.2666
|30.00
|20312.82
|1038
|2006.05.01 14:55
|buy
|522
|0.20
|1.2668
|0.0000
|1.2683
|1039
|2006.05.01 14:57
|buy
|523
|0.40
|1.2661
|0.0000
|1.2676
|1040
|2006.05.01 14:57
|buy
|524
|0.80
|1.2651
|0.0000
|1.2666
|1041
|2006.05.01 14:58
|t/p
|524
|0.80
|1.2666
|0.0000
|1.2666
|120.00
|20432.82
|1042
|2006.05.01 14:58
|close
|523
|0.40
|1.2674
|0.0000
|1.2676
|52.00
|20484.82
|1043
|2006.05.01 14:58
|close
|522
|0.20
|1.2675
|0.0000
|1.2683
|14.00
|20498.82
|1044
|2006.05.01 14:58
|close
|520
|0.10
|1.2677
|0.0000
|1.2690
|2.00
|20500.82
|1045
|2006.05.01 14:58
|buy
|525
|0.10
|1.2678
|0.0000
|1.2693
|1046
|2006.05.01 14:59
|buy
|526
|0.20
|1.2671
|0.0000
|1.2686
|1047
|2006.05.01 15:04
|t/p
|526
|0.20
|1.2686
|0.0000
|1.2686
|30.00
|20530.82
|1048
|2006.05.01 15:04
|close
|525
|0.10
|1.2686
|0.0000
|1.2693
|8.00
|20538.82
|1049
|2006.05.01 15:04
|buy
|527
|0.10
|1.2673
|0.0000
|1.2688
|1050
|2006.05.01 15:14
|t/p
|527
|0.10
|1.2688
|0.0000
|1.2688
|15.00
|20553.82
|1051
|2006.05.01 15:14
|buy
|528
|0.10
|1.2690
|0.0000
|1.2705
|1052
|2006.05.01 15:14
|buy
|529
|0.20
|1.2676
|0.0000
|1.2691
|1053
|2006.05.01 15:31
|buy
|530
|0.40
|1.2670
|0.0000
|1.2685
|1054
|2006.05.01 15:50
|buy
|531
|0.80
|1.2656
|0.0000
|1.2671
|1055
|2006.05.01 15:50
|t/p
|531
|0.80
|1.2671
|0.0000
|1.2671
|120.00
|20673.82
|1056
|2006.05.01 15:50
|close
|530
|0.40
|1.2676
|0.0000
|1.2685
|24.00
|20697.82
|1057
|2006.05.01 15:50
|close
|529
|0.20
|1.2678
|0.0000
|1.2691
|4.00
|20701.82
|1058
|2006.05.01 15:50
|close
|528
|0.10
|1.2680
|0.0000
|1.2705
|-10.00
|20691.82
|1059
|2006.05.01 15:51
|buy
|532
|0.10
|1.2682
|0.0000
|1.2697
|1060
|2006.05.01 15:51
|buy
|533
|0.20
|1.2672
|0.0000
|1.2687
|1061
|2006.05.01 15:51
|buy
|534
|0.40
|1.2656
|0.0000
|1.2671
|1062
|2006.05.01 15:53
|t/p
|534
|0.40
|1.2671
|0.0000
|1.2671
|60.00
|20751.82
|1063
|2006.05.01 15:53
|close
|533
|0.20
|1.2675
|0.0000
|1.2687
|6.00
|20757.82
|1064
|2006.05.01 15:53
|close
|532
|0.10
|1.2671
|0.0000
|1.2697
|-11.00
|20746.82
|1065
|2006.05.01 15:53
|buy
|535
|0.10
|1.2675
|0.0000
|1.2690
|1066
|2006.05.01 15:54
|buy
|536
|0.20
|1.2669
|0.0000
|1.2684
|1067
|2006.05.01 15:54
|buy
|537
|0.40
|1.2656
|0.0000
|1.2671
|1068
|2006.05.01 16:03
|buy
|538
|0.80
|1.2649
|0.0000
|1.2664
|1069
|2006.05.01 16:26
|t/p
|538
|0.80
|1.2664
|0.0000
|1.2664
|120.00
|20866.82
|1070
|2006.05.01 16:26
|close
|537
|0.40
|1.2665
|0.0000
|1.2671
|36.00
|20902.82
|1071
|2006.05.01 16:26
|close
|536
|0.20
|1.2664
|0.0000
|1.2684
|-10.00
|20892.82
|1072
|2006.05.01 16:26
|close
|535
|0.10
|1.2665
|0.0000
|1.2690
|-10.00
|20882.82
|1073
|2006.05.01 16:26
|buy
|539
|0.10
|1.2662
|0.0000
|1.2677
|1074
|2006.05.01 16:27
|buy
|540
|0.20
|1.2656
|0.0000
|1.2671
|1075
|2006.05.01 16:28
|buy
|541
|0.40
|1.2651
|0.0000
|1.2666
|1076
|2006.05.01 16:29
|buy
|542
|0.80
|1.2645
|0.0000
|1.2660
|1077
|2006.05.01 16:29
|t/p
|542
|0.80
|1.2660
|0.0000
|1.2660
|120.00
|21002.82
|1078
|2006.05.01 16:29
|close
|541
|0.40
|1.2665
|0.0000
|1.2666
|56.00
|21058.82
|1079
|2006.05.01 16:30
|close
|540
|0.20
|1.2666
|0.0000
|1.2671
|20.00
|21078.82
|1080
|2006.05.01 16:30
|close
|539
|0.10
|1.2667
|0.0000
|1.2677
|5.00
|21083.82
|1081
|2006.05.02 10:30
|buy
|543
|0.10
|1.2598
|0.0000
|1.2613
|1082
|2006.05.02 10:40
|t/p
|543
|0.10
|1.2613
|0.0000
|1.2613
|15.00
|21098.82
|1083
|2006.05.02 10:40
|buy
|544
|0.10
|1.2626
|0.0000
|1.2641
|1084
|2006.05.02 10:40
|buy
|545
|0.20
|1.2617
|0.0000
|1.2632
|1085
|2006.05.02 10:41
|buy
|546
|0.40
|1.2612
|0.0000
|1.2627
|1086
|2006.05.02 10:42
|buy
|547
|0.80
|1.2599
|0.0000
|1.2614
|1087
|2006.05.02 10:42
|t/p
|547
|0.80
|1.2614
|0.0000
|1.2614
|120.00
|21218.82
|1088
|2006.05.02 10:42
|close
|546
|0.40
|1.2623
|0.0000
|1.2627
|44.00
|21262.82
|1089
|2006.05.02 10:42
|close
|545
|0.20
|1.2624
|0.0000
|1.2632
|14.00
|21276.82
|1090
|2006.05.02 10:43
|close
|544
|0.10
|1.2622
|0.0000
|1.2641
|-4.00
|21272.82
|1091
|2006.05.02 10:43
|buy
|548
|0.10
|1.2623
|0.0000
|1.2638
|1092
|2006.05.02 10:43
|buy
|549
|0.20
|1.2617
|0.0000
|1.2632
|1093
|2006.05.02 10:43
|buy
|550
|0.40
|1.2611
|0.0000
|1.2626
|1094
|2006.05.02 10:44
|t/p
|550
|0.40
|1.2626
|0.0000
|1.2626
|60.00
|21332.82
|1095
|2006.05.02 10:44
|close
|549
|0.20
|1.2629
|0.0000
|1.2632
|24.00
|21356.82
|1096
|2006.05.02 10:45
|close
|548
|0.10
|1.2628
|0.0000
|1.2638
|5.00
|21361.82
|1097
|2006.05.02 10:45
|buy
|551
|0.10
|1.2629
|0.0000
|1.2644
|1098
|2006.05.02 10:50
|buy
|552
|0.20
|1.2620
|0.0000
|1.2635
|1099
|2006.05.02 11:46
|t/p
|552
|0.20
|1.2635
|0.0000
|1.2635
|30.00
|21391.82
|1100
|2006.05.02 11:46
|close
|551
|0.10
|1.2635
|0.0000
|1.2644
|6.00
|21397.82
|1101
|2006.05.02 11:46
|buy
|553
|0.10
|1.2638
|0.0000
|1.2653
|1102
|2006.05.02 12:08
|t/p
|553
|0.10
|1.2653
|0.0000
|1.2653
|15.00
|21412.82
|1103
|2006.05.02 12:08
|buy
|554
|0.10
|1.2655
|0.0000
|1.2670
|1104
|2006.05.02 12:25
|buy
|555
|0.20
|1.2648
|0.0000
|1.2663
|1105
|2006.05.02 12:30
|buy
|556
|0.40
|1.2641
|0.0000
|1.2656
|1106
|2006.05.02 13:02
|buy
|557
|0.80
|1.2636
|0.0000
|1.2651
|1107
|2006.05.02 16:35
|t/p
|557
|0.80
|1.2651
|0.0000
|1.2651
|120.00
|21532.82
|1108
|2006.05.02 16:35
|close
|556
|0.40
|1.2653
|0.0000
|1.2656
|48.00
|21580.82
|1109
|2006.05.02 16:35
|close
|555
|0.20
|1.2651
|0.0000
|1.2663
|6.00
|21586.82
|1110
|2006.05.02 16:35
|close
|554
|0.10
|1.2653
|0.0000
|1.2670
|-2.00
|21584.82
|1111
|2006.05.03 03:30
|buy
|558
|0.10
|1.2635
|0.0000
|1.2650
|1112
|2006.05.03 03:45
|buy
|559
|0.20
|1.2629
|0.0000
|1.2644
|1113
|2006.05.03 04:29
|t/p
|559
|0.20
|1.2644
|0.0000
|1.2644
|30.00
|21614.82
|1114
|2006.05.03 04:29
|close
|558
|0.10
|1.2644
|0.0000
|1.2650
|9.00
|21623.82
|1115
|2006.05.03 04:29
|buy
|560
|0.10
|1.2645
|0.0000
|1.2660
|1116
|2006.05.03 06:27
|buy
|561
|0.20
|1.2639
|0.0000
|1.2654
|1117
|2006.05.03 08:26
|t/p
|561
|0.20
|1.2654
|0.0000
|1.2654
|30.00
|21653.82
|1118
|2006.05.03 08:26
|close
|560
|0.10
|1.2654
|0.0000
|1.2660
|9.00
|21662.82
|1119
|2006.05.03 18:15
|buy
|562
|0.10
|1.2655
|0.0000
|1.2670
|1120
|2006.05.03 18:15
|buy
|563
|0.20
|1.2650
|0.0000
|1.2665
|1121
|2006.05.03 18:17
|buy
|564
|0.40
|1.2645
|0.0000
|1.2660
|1122
|2006.05.03 18:20
|buy
|565
|0.80
|1.2639
|0.0000
|1.2654
|1123
|2006.05.04 16:03
|t/p
|564
|0.40
|1.2660
|0.0000
|1.2660
|52.24
|21715.06
|1124
|2006.05.04 16:03
|t/p
|565
|0.80
|1.2654
|0.0000
|1.2654
|104.48
|21819.55
|1125
|2006.05.04 16:03
|close
|563
|0.20
|1.2660
|0.0000
|1.2665
|16.12
|21835.67
|1126
|2006.05.04 16:03
|close
|562
|0.10
|1.2662
|0.0000
|1.2670
|5.06
|21840.73
|1127
|2006.05.04 16:03
|buy
|566
|0.10
|1.2663
|0.0000
|1.2678
|1128
|2006.05.04 16:04
|buy
|567
|0.20
|1.2657
|0.0000
|1.2672
|1129
|2006.05.04 16:18
|t/p
|567
|0.20
|1.2672
|0.0000
|1.2672
|30.00
|21870.73
|1130
|2006.05.04 16:18
|close
|566
|0.10
|1.2674
|0.0000
|1.2678
|11.00
|21881.73
|1131
|2006.05.04 16:18
|buy
|568
|0.10
|1.2678
|0.0000
|1.2693
|1132
|2006.05.04 16:30
|buy
|569
|0.20
|1.2673
|0.0000
|1.2688
|1133
|2006.05.04 16:56
|t/p
|569
|0.20
|1.2688
|0.0000
|1.2688
|30.00
|21911.73
|1134
|2006.05.04 16:56
|close
|568
|0.10
|1.2690
|0.0000
|1.2693
|12.00
|21923.73
|1135
|2006.05.04 16:57
|buy
|570
|0.10
|1.2693
|0.0000
|1.2708
|1136
|2006.05.04 16:59
|buy
|571
|0.20
|1.2687
|0.0000
|1.2702
|1137
|2006.05.04 17:00
|buy
|572
|0.40
|1.2680
|0.0000
|1.2695
|1138
|2006.05.04 17:08
|t/p
|572
|0.40
|1.2695
|0.0000
|1.2695
|60.00
|21983.73
|1139
|2006.05.04 17:08
|close
|571
|0.20
|1.2695
|0.0000
|1.2702
|16.00
|21999.73
|1140
|2006.05.04 17:08
|close
|570
|0.10
|1.2694
|0.0000
|1.2708
|1.00
|22000.73
|1141
|2006.05.04 17:09
|buy
|573
|0.10
|1.2697
|0.0000
|1.2712
|1142
|2006.05.04 17:10
|buy
|574
|0.20
|1.2684
|0.0000
|1.2699
|1143
|2006.05.04 17:11
|buy
|575
|0.40
|1.2679
|0.0000
|1.2694
|1144
|2006.05.04 17:12
|t/p
|575
|0.40
|1.2694
|0.0000
|1.2694
|60.00
|22060.73
|1145
|2006.05.04 17:12
|close
|574
|0.20
|1.2694
|0.0000
|1.2699
|20.00
|22080.73
|1146
|2006.05.04 17:12
|close
|573
|0.10
|1.2695
|0.0000
|1.2712
|-2.00
|22078.73
|1147
|2006.05.04 17:12
|buy
|576
|0.10
|1.2693
|0.0000
|1.2708
|1148
|2006.05.04 17:12
|buy
|577
|0.20
|1.2687
|0.0000
|1.2702
|1149
|2006.05.04 17:15
|buy
|578
|0.40
|1.2681
|0.0000
|1.2696
|1150
|2006.05.04 17:16
|buy
|579
|0.80
|1.2675
|0.0000
|1.2690
|1151
|2006.05.04 17:32
|t/p
|579
|0.80
|1.2690
|0.0000
|1.2690
|120.00
|22198.73
|1152
|2006.05.04 17:32
|close
|578
|0.40
|1.2691
|0.0000
|1.2696
|40.00
|22238.73
|1153
|2006.05.04 17:32
|close
|577
|0.20
|1.2690
|0.0000
|1.2702
|6.00
|22244.73
|1154
|2006.05.04 17:32
|close
|576
|0.10
|1.2691
|0.0000
|1.2708
|-2.00
|22242.73
|1155
|2006.05.04 17:32
|buy
|580
|0.10
|1.2694
|0.0000
|1.2709
|1156
|2006.05.04 17:33
|buy
|581
|0.20
|1.2688
|0.0000
|1.2703
|1157
|2006.05.04 17:51
|buy
|582
|0.40
|1.2682
|0.0000
|1.2697
|1158
|2006.05.04 18:01
|buy
|583
|0.80
|1.2675
|0.0000
|1.2690
|1159
|2006.05.04 19:22
|t/p
|583
|0.80
|1.2690
|0.0000
|1.2690
|120.00
|22362.73
|1160
|2006.05.04 19:22
|close
|582
|0.40
|1.2691
|0.0000
|1.2697
|36.00
|22398.73
|1161
|2006.05.04 19:23
|close
|581
|0.20
|1.2690
|0.0000
|1.2703
|4.00
|22402.73
|1162
|2006.05.04 19:23
|close
|580
|0.10
|1.2691
|0.0000
|1.2709
|-3.00
|22399.73
|1163
|2006.05.04 20:45
|buy
|584
|0.10
|1.2718
|0.0000
|1.2733
|1164
|2006.05.04 20:45
|buy
|585
|0.20
|1.2713
|0.0000
|1.2728
|1165
|2006.05.04 21:55
|buy
|586
|0.40
|1.2708
|0.0000
|1.2723
|1166
|2006.05.04 22:35
|buy
|587
|0.80
|1.2702
|0.0000
|1.2717
|1167
|2006.05.05 14:31
|t/p
|587
|0.80
|1.2717
|0.0000
|1.2717
|114.83
|22514.56
|1168
|2006.05.05 14:31
|close
|586
|0.40
|1.2719
|0.0000
|1.2723
|41.41
|22555.97
|1169
|2006.05.05 14:31
|close
|585
|0.20
|1.2723
|0.0000
|1.2728
|18.71
|22574.68
|1170
|2006.05.05 14:31
|close
|584
|0.10
|1.2715
|0.0000
|1.2733
|-3.65
|22571.03
|1171
|2006.05.05 15:00
|buy
|588
|0.10
|1.2748
|0.0000
|1.2763
|1172
|2006.05.05 15:00
|buy
|589
|0.20
|1.2743
|0.0000
|1.2758
|1173
|2006.05.05 15:11
|t/p
|589
|0.20
|1.2758
|0.0000
|1.2758
|30.00
|22601.03
|1174
|2006.05.05 15:11
|close
|588
|0.10
|1.2759
|0.0000
|1.2763
|11.00
|22612.03
|1175
|2006.05.05 15:11
|buy
|590
|0.10
|1.2759
|0.0000
|1.2774
|1176
|2006.05.05 15:11
|buy
|591
|0.20
|1.2753
|0.0000
|1.2768
|1177
|2006.05.05 15:20
|buy
|592
|0.40
|1.2746
|0.0000
|1.2761
|1178
|2006.05.05 15:28
|t/p
|592
|0.40
|1.2761
|0.0000
|1.2761
|60.00
|22672.03
|1179
|2006.05.05 15:28
|close
|591
|0.20
|1.2762
|0.0000
|1.2768
|18.00
|22690.03
|1180
|2006.05.05 15:29
|close
|590
|0.10
|1.2763
|0.0000
|1.2774
|4.00
|22694.03
|1181
|2006.05.05 15:29
|buy
|593
|0.10
|1.2749
|0.0000
|1.2764
|1182
|2006.05.05 15:40
|buy
|594
|0.20
|1.2742
|0.0000
|1.2757
|1183
|2006.05.05 15:50
|buy
|595
|0.40
|1.2736
|0.0000
|1.2751
|1184
|2006.05.05 16:00
|t/p
|595
|0.40
|1.2751
|0.0000
|1.2751
|60.00
|22754.03
|1185
|2006.05.05 16:00
|close
|594
|0.20
|1.2751
|0.0000
|1.2757
|18.00
|22772.03
|1186
|2006.05.05 16:00
|close
|593
|0.10
|1.2749
|0.0000
|1.2764
|0.00
|22772.03
|1187
|2006.05.05 16:00
|buy
|596
|0.10
|1.2750
|0.0000
|1.2765
|1188
|2006.05.05 16:22
|buy
|597
|0.20
|1.2744
|0.0000
|1.2759
|1189
|2006.05.05 16:35
|buy
|598
|0.40
|1.2738
|0.0000
|1.2753
|1190
|2006.05.05 16:45
|buy
|599
|0.80
|1.2728
|0.0000
|1.2743
|1191
|2006.05.05 18:57
|t/p
|599
|0.80
|1.2743
|0.0000
|1.2743
|120.00
|22892.03
|1192
|2006.05.05 18:57
|close
|598
|0.40
|1.2743
|0.0000
|1.2753
|20.00
|22912.03
|1193
|2006.05.05 18:57
|close
|597
|0.20
|1.2742
|0.0000
|1.2759
|-4.00
|22908.03
|1194
|2006.05.05 18:57
|close
|596
|0.10
|1.2744
|0.0000
|1.2765
|-6.00
|22902.03
|1195
|2006.05.08 02:45
|buy
|600
|0.10
|1.2734
|0.0000
|1.2749
|1196
|2006.05.08 02:54
|buy
|601
|0.20
|1.2726
|0.0000
|1.2741
|1197
|2006.05.08 03:35
|buy
|602
|0.40
|1.2721
|0.0000
|1.2736
|1198
|2006.05.08 03:45
|buy
|603
|0.80
|1.2716
|0.0000
|1.2731
|1199
|2006.05.08 04:33
|t/p
|603
|0.80
|1.2731
|0.0000
|1.2731
|120.00
|23022.03
|1200
|2006.05.08 04:33
|close
|602
|0.40
|1.2731
|0.0000
|1.2736
|40.00
|23062.03
|1201
|2006.05.08 04:33
|close
|601
|0.20
|1.2731
|0.0000
|1.2741
|10.00
|23072.03
|1202
|2006.05.08 04:33
|close
|600
|0.10
|1.2731
|0.0000
|1.2749
|-3.00
|23069.03
|1203
|2006.05.08 08:00
|buy
|604
|0.10
|1.2736
|0.0000
|1.2751
|1204
|2006.05.08 08:32
|buy
|605
|0.20
|1.2728
|0.0000
|1.2743
|1205
|2006.05.08 08:56
|t/p
|605
|0.20
|1.2743
|0.0000
|1.2743
|30.00
|23099.03
|1206
|2006.05.08 08:56
|close
|604
|0.10
|1.2748
|0.0000
|1.2751
|12.00
|23111.03
|1207
|2006.05.08 09:30
|buy
|606
|0.10
|1.2757
|0.0000
|1.2772
|1208
|2006.05.08 09:35
|buy
|607
|0.20
|1.2751
|0.0000
|1.2766
|1209
|2006.05.08 09:45
|buy
|608
|0.40
|1.2746
|0.0000
|1.2761
|1210
|2006.05.08 10:20
|t/p
|608
|0.40
|1.2761
|0.0000
|1.2761
|60.00
|23171.03
|1211
|2006.05.08 10:20
|close
|607
|0.20
|1.2762
|0.0000
|1.2766
|22.00
|23193.03
|1212
|2006.05.08 10:20
|close
|606
|0.10
|1.2762
|0.0000
|1.2772
|5.00
|23198.03
|1213
|2006.05.08 10:20
|buy
|609
|0.10
|1.2764
|0.0000
|1.2779
|1214
|2006.05.08 10:23
|buy
|610
|0.20
|1.2759
|0.0000
|1.2774
|1215
|2006.05.08 10:28
|t/p
|610
|0.20
|1.2774
|0.0000
|1.2774
|30.00
|23228.03
|1216
|2006.05.08 10:28
|close
|609
|0.10
|1.2775
|0.0000
|1.2779
|11.00
|23239.03
|1217
|2006.05.08 10:28
|buy
|611
|0.10
|1.2770
|0.0000
|1.2785
|1218
|2006.05.08 10:33
|t/p
|611
|0.10
|1.2785
|0.0000
|1.2785
|15.00
|23254.03
|1219
|2006.05.08 10:33
|buy
|612
|0.10
|1.2787
|0.0000
|1.2802
|1220
|2006.05.08 10:35
|buy
|613
|0.20
|1.2779
|0.0000
|1.2794
|1221
|2006.05.08 10:50
|buy
|614
|0.40
|1.2774
|0.0000
|1.2789
|1222
|2006.05.08 11:00
|buy
|615
|0.80
|1.2768
|0.0000
|1.2783
|1223
|2006.05.10 08:50
|t/p
|615
|0.80
|1.2783
|0.0000
|1.2783
|109.66
|23363.69
|1224
|2006.05.10 08:50
|close
|614
|0.40
|1.2783
|0.0000
|1.2789
|30.83
|23394.52
|1225
|2006.05.10 08:50
|close
|613
|0.20
|1.2777
|0.0000
|1.2794
|-6.59
|23387.93
|1226
|2006.05.10 08:50
|close
|612
|0.10
|1.2784
|0.0000
|1.2802
|-4.29
|23383.64
|1227
|2006.05.10 09:00
|buy
|616
|0.10
|1.2785
|0.0000
|1.2800
|1228
|2006.05.10 09:22
|t/p
|616
|0.10
|1.2800
|0.0000
|1.2800
|15.00
|23398.64
|1229
|2006.05.10 09:22
|buy
|617
|0.10
|1.2803
|0.0000
|1.2818
|1230
|2006.05.10 09:22
|buy
|618
|0.20
|1.2797
|0.0000
|1.2812
|1231
|2006.05.10 09:35
|buy
|619
|0.40
|1.2792
|0.0000
|1.2807
|1232
|2006.05.10 09:45
|buy
|620
|0.80
|1.2787
|0.0000
|1.2802
|1233
|2006.05.10 16:16
|t/p
|620
|0.80
|1.2802
|0.0000
|1.2802
|120.00
|23518.64
|1234
|2006.05.10 16:16
|close
|619
|0.40
|1.2802
|0.0000
|1.2807
|40.00
|23558.64
|1235
|2006.05.10 16:16
|close
|618
|0.20
|1.2800
|0.0000
|1.2812
|6.00
|23564.64
|1236
|2006.05.10 16:17
|close
|617
|0.10
|1.2801
|0.0000
|1.2818
|-2.00
|23562.64
|1237
|2006.05.10 17:30
|buy
|621
|0.10
|1.2809
|0.0000
|1.2824
|1238
|2006.05.10 17:36
|buy
|622
|0.20
|1.2803
|0.0000
|1.2818
|1239
|2006.05.10 18:00
|buy
|623
|0.40
|1.2796
|0.0000
|1.2811
|1240
|2006.05.10 18:15
|buy
|624
|0.80
|1.2788
|0.0000
|1.2803
|1241
|2006.05.10 20:11
|t/p
|624
|0.80
|1.2803
|0.0000
|1.2803
|120.00
|23682.64
|1242
|2006.05.10 20:11
|close
|623
|0.40
|1.2806
|0.0000
|1.2811
|40.00
|23722.64
|1243
|2006.05.10 20:11
|close
|622
|0.20
|1.2802
|0.0000
|1.2818
|-2.00
|23720.64
|1244
|2006.05.10 20:11
|close
|621
|0.10
|1.2801
|0.0000
|1.2824
|-8.00
|23712.64
|1245
|2006.05.10 21:15
|buy
|625
|0.10
|1.2803
|0.0000
|1.2818
|1246
|2006.05.10 22:00
|t/p
|625
|0.10
|1.2818
|0.0000
|1.2818
|15.00
|23727.64
|1247
|2006.05.10 22:00
|buy
|626
|0.10
|1.2820
|0.0000
|1.2835
|1248
|2006.05.10 22:00
|buy
|627
|0.20
|1.2810
|0.0000
|1.2825
|1249
|2006.05.10 22:00
|buy
|628
|0.40
|1.2794
|0.0000
|1.2809
|1250
|2006.05.10 22:01
|t/p
|628
|0.40
|1.2809
|0.0000
|1.2809
|60.00
|23787.64
|1251
|2006.05.10 22:01
|close
|627
|0.20
|1.2811
|0.0000
|1.2825
|2.00
|23789.64
|1252
|2006.05.10 22:01
|close
|626
|0.10
|1.2813
|0.0000
|1.2835
|-7.00
|23782.64
|1253
|2006.05.10 22:01
|buy
|629
|0.10
|1.2816
|0.0000
|1.2831
|1254
|2006.05.10 22:01
|buy
|630
|0.20
|1.2811
|0.0000
|1.2826
|1255
|2006.05.10 22:04
|buy
|631
|0.40
|1.2798
|0.0000
|1.2813
|1256
|2006.05.10 22:05
|buy
|632
|0.80
|1.2780
|0.0000
|1.2795
|1257
|2006.05.10 22:06
|t/p
|632
|0.80
|1.2795
|0.0000
|1.2795
|120.00
|23902.64
|1258
|2006.05.10 22:06
|close
|631
|0.40
|1.2797
|0.0000
|1.2813
|-4.00
|23898.64
|1259
|2006.05.10 22:07
|close
|630
|0.20
|1.2798
|0.0000
|1.2826
|-26.00
|23872.64
|1260
|2006.05.10 22:07
|close
|629
|0.10
|1.2798
|0.0000
|1.2831
|-18.00
|23854.64
|1261
|2006.05.10 22:07
|buy
|633
|0.10
|1.2801
|0.0000
|1.2816
|1262
|2006.05.10 22:07
|buy
|634
|0.20
|1.2795
|0.0000
|1.2810
|1263
|2006.05.10 22:09
|t/p
|633
|0.10
|1.2816
|0.0000
|1.2816
|15.00
|23869.64
|1264
|2006.05.10 22:09
|t/p
|634
|0.20
|1.2810
|0.0000
|1.2810
|30.00
|23899.64
|1265
|2006.05.10 22:09
|buy
|635
|0.10
|1.2820
|0.0000
|1.2835
|1266
|2006.05.10 22:09
|buy
|636
|0.20
|1.2815
|0.0000
|1.2830
|1267
|2006.05.10 22:09
|buy
|637
|0.40
|1.2808
|0.0000
|1.2823
|1268
|2006.05.10 22:09
|buy
|638
|0.80
|1.2801
|0.0000
|1.2816
|1269
|2006.05.11 16:35
|t/p
|638
|0.80
|1.2816
|0.0000
|1.2816
|104.48
|24004.12
|1270
|2006.05.11 16:35
|close
|637
|0.40
|1.2816
|0.0000
|1.2823
|24.24
|24028.37
|1271
|2006.05.11 16:35
|close
|636
|0.20
|1.2808
|0.0000
|1.2830
|-17.88
|24010.49
|1272
|2006.05.11 16:35
|close
|635
|0.10
|1.2812
|0.0000
|1.2835
|-9.94
|24000.55
|1273
|2006.05.11 16:35
|buy
|639
|0.10
|1.2817
|0.0000
|1.2832
|1274
|2006.05.11 16:35
|buy
|640
|0.20
|1.2810
|0.0000
|1.2825
|1275
|2006.05.11 16:37
|t/p
|640
|0.20
|1.2825
|0.0000
|1.2825
|30.00
|24030.55
|1276
|2006.05.11 16:37
|close
|639
|0.10
|1.2827
|0.0000
|1.2832
|10.00
|24040.55
|1277
|2006.05.11 16:37
|buy
|641
|0.10
|1.2823
|0.0000
|1.2838
|1278
|2006.05.11 16:55
|buy
|642
|0.20
|1.2815
|0.0000
|1.2830
|1279
|2006.05.11 17:16
|t/p
|642
|0.20
|1.2830
|0.0000
|1.2830
|30.00
|24070.55
|1280
|2006.05.11 17:16
|close
|641
|0.10
|1.2832
|0.0000
|1.2838
|9.00
|24079.55
|1281
|2006.05.11 17:16
|buy
|643
|0.10
|1.2832
|0.0000
|1.2847
|1282
|2006.05.11 17:25
|buy
|644
|0.20
|1.2823
|0.0000
|1.2838
|1283
|2006.05.11 17:35
|t/p
|644
|0.20
|1.2838
|0.0000
|1.2838
|30.00
|24109.55
|1284
|2006.05.11 17:35
|close
|643
|0.10
|1.2842
|0.0000
|1.2847
|10.00
|24119.55
|1285
|2006.05.11 17:35
|buy
|645
|0.10
|1.2842
|0.0000
|1.2857
|1286
|2006.05.11 17:36
|buy
|646
|0.20
|1.2836
|0.0000
|1.2851
|1287
|2006.05.11 17:37
|buy
|647
|0.40
|1.2829
|0.0000
|1.2844
|1288
|2006.05.11 17:37
|t/p
|647
|0.40
|1.2844
|0.0000
|1.2844
|60.00
|24179.55
|1289
|2006.05.11 17:37
|close
|646
|0.20
|1.2844
|0.0000
|1.2851
|16.00
|24195.55
|1290
|2006.05.11 17:37
|close
|645
|0.10
|1.2845
|0.0000
|1.2857
|3.00
|24198.55
|1291
|2006.05.11 17:38
|buy
|648
|0.10
|1.2846
|0.0000
|1.2861
|1292
|2006.05.11 17:39
|buy
|649
|0.20
|1.2840
|0.0000
|1.2855
|1293
|2006.05.11 17:50
|buy
|650
|0.40
|1.2834
|0.0000
|1.2849
|1294
|2006.05.11 17:55
|t/p
|650
|0.40
|1.2849
|0.0000
|1.2849
|60.00
|24258.55
|1295
|2006.05.11 17:55
|close
|649
|0.20
|1.2851
|0.0000
|1.2855
|22.00
|24280.55
|1296
|2006.05.11 17:55
|close
|648
|0.10
|1.2850
|0.0000
|1.2861
|4.00
|24284.55
|1297
|2006.05.11 17:55
|buy
|651
|0.10
|1.2853
|0.0000
|1.2868
|1298
|2006.05.11 18:15
|buy
|652
|0.20
|1.2846
|0.0000
|1.2861
|1299
|2006.05.11 18:25
|buy
|653
|0.40
|1.2837
|0.0000
|1.2852
|1300
|2006.05.11 18:45
|t/p
|653
|0.40
|1.2852
|0.0000
|1.2852
|60.00
|24344.55
|1301
|2006.05.11 18:45
|close
|652
|0.20
|1.2854
|0.0000
|1.2861
|16.00
|24360.55
|1302
|2006.05.11 18:46
|close
|651
|0.10
|1.2855
|0.0000
|1.2868
|2.00
|24362.55
|1303
|2006.05.11 18:46
|buy
|654
|0.10
|1.2858
|0.0000
|1.2873
|1304
|2006.05.11 18:48
|buy
|655
|0.20
|1.2852
|0.0000
|1.2867
|1305
|2006.05.11 18:50
|t/p
|655
|0.20
|1.2867
|0.0000
|1.2867
|30.00
|24392.55
|1306
|2006.05.11 18:50
|close
|654
|0.10
|1.2867
|0.0000
|1.2873
|9.00
|24401.55
|1307
|2006.05.11 18:50
|buy
|656
|0.10
|1.2871
|0.0000
|1.2886
|1308
|2006.05.11 18:52
|buy
|657
|0.20
|1.2861
|0.0000
|1.2876
|1309
|2006.05.11 18:53
|buy
|658
|0.40
|1.2854
|0.0000
|1.2869
|1310
|2006.05.11 19:20
|buy
|659
|0.80
|1.2846
|0.0000
|1.2861
|1311
|2006.05.12 01:31
|t/p
|659
|0.80
|1.2861
|0.0000
|1.2861
|114.83
|24516.38
|1312
|2006.05.12 01:31
|close
|658
|0.40
|1.2861
|0.0000
|1.2869
|25.41
|24541.79
|1313
|2006.05.12 01:32
|close
|657
|0.20
|1.2862
|0.0000
|1.2876
|0.71
|24542.50
|1314
|2006.05.12 01:32
|close
|656
|0.10
|1.2863
|0.0000
|1.2886
|-8.65
|24533.85
|1315
|2006.05.12 02:15
|buy
|660
|0.10
|1.2871
|0.0000
|1.2886
|1316
|2006.05.12 02:15
|buy
|661
|0.20
|1.2865
|0.0000
|1.2880
|1317
|2006.05.12 02:32
|buy
|662
|0.40
|1.2860
|0.0000
|1.2875
|1318
|2006.05.12 02:41
|buy
|663
|0.80
|1.2854
|0.0000
|1.2869
|1319
|2006.05.12 07:46
|t/p
|663
|0.80
|1.2869
|0.0000
|1.2869
|120.00
|24653.85
|1320
|2006.05.12 07:46
|close
|662
|0.40
|1.2872
|0.0000
|1.2875
|48.00
|24701.85
|1321
|2006.05.12 07:46
|close
|661
|0.20
|1.2871
|0.0000
|1.2880
|12.00
|24713.85
|1322
|2006.05.12 07:46
|close
|660
|0.10
|1.2869
|0.0000
|1.2886
|-2.00
|24711.85
|1323
|2006.05.12 08:30
|buy
|664
|0.10
|1.2881
|0.0000
|1.2896
|1324
|2006.05.12 08:30
|buy
|665
|0.20
|1.2871
|0.0000
|1.2886
|1325
|2006.05.12 08:35
|buy
|666
|0.40
|1.2862
|0.0000
|1.2877
|1326
|2006.05.12 08:53
|t/p
|666
|0.40
|1.2877
|0.0000
|1.2877
|60.00
|24771.85
|1327
|2006.05.12 08:53
|close
|665
|0.20
|1.2878
|0.0000
|1.2886
|14.00
|24785.85
|1328
|2006.05.12 08:53
|close
|664
|0.10
|1.2869
|0.0000
|1.2896
|-12.00
|24773.85
|1329
|2006.05.12 08:53
|buy
|667
|0.10
|1.2870
|0.0000
|1.2885
|1330
|2006.05.12 09:20
|t/p
|667
|0.10
|1.2885
|0.0000
|1.2885
|15.00
|24788.85
|1331
|2006.05.12 09:30
|buy
|668
|0.10
|1.2897
|0.0000
|1.2912
|1332
|2006.05.12 09:40
|buy
|669
|0.20
|1.2891
|0.0000
|1.2906
|1333
|2006.05.12 10:00
|buy
|670
|0.40
|1.2886
|0.0000
|1.2901
|1334
|2006.05.12 10:20
|t/p
|670
|0.40
|1.2901
|0.0000
|1.2901
|60.00
|24848.85
|1335
|2006.05.12 10:20
|close
|669
|0.20
|1.2901
|0.0000
|1.2906
|20.00
|24868.85
|1336
|2006.05.12 10:20
|close
|668
|0.10
|1.2904
|0.0000
|1.2912
|7.00
|24875.85
|1337
|2006.05.12 10:20
|buy
|671
|0.10
|1.2905
|0.0000
|1.2920
|1338
|2006.05.12 10:21
|buy
|672
|0.20
|1.2897
|0.0000
|1.2912
|1339
|2006.05.12 10:22
|buy
|673
|0.40
|1.2892
|0.0000
|1.2907
|1340
|2006.05.12 11:30
|t/p
|672
|0.20
|1.2912
|0.0000
|1.2912
|30.00
|24905.85
|1341
|2006.05.12 11:30
|t/p
|673
|0.40
|1.2907
|0.0000
|1.2907
|60.00
|24965.85
|1342
|2006.05.12 11:30
|close
|671
|0.10
|1.2916
|0.0000
|1.2920
|11.00
|24976.85
|1343
|2006.05.12 11:30
|buy
|674
|0.10
|1.2917
|0.0000
|1.2932
|1344
|2006.05.12 11:31
|buy
|675
|0.20
|1.2911
|0.0000
|1.2926
|1345
|2006.05.12 11:32
|buy
|676
|0.40
|1.2899
|0.0000
|1.2914
|1346
|2006.05.12 11:35
|t/p
|676
|0.40
|1.2914
|0.0000
|1.2914
|60.00
|25036.85
|1347
|2006.05.12 11:35
|close
|675
|0.20
|1.2915
|0.0000
|1.2926
|8.00
|25044.85
|1348
|2006.05.12 11:35
|close
|674
|0.10
|1.2915
|0.0000
|1.2932
|-2.00
|25042.85
|1349
|2006.05.12 11:35
|buy
|677
|0.10
|1.2916
|0.0000
|1.2931
|1350
|2006.05.12 11:35
|buy
|678
|0.20
|1.2909
|0.0000
|1.2924
|1351
|2006.05.12 11:35
|t/p
|678
|0.20
|1.2924
|0.0000
|1.2924
|30.00
|25072.85
|1352
|2006.05.12 11:35
|close
|677
|0.10
|1.2926
|0.0000
|1.2931
|10.00
|25082.85
|1353
|2006.05.12 11:35
|buy
|679
|0.10
|1.2917
|0.0000
|1.2932
|1354
|2006.05.12 11:37
|buy
|680
|0.20
|1.2899
|0.0000
|1.2914
|1355
|2006.05.12 11:37
|t/p
|680
|0.20
|1.2914
|0.0000
|1.2914
|30.00
|25112.85
|1356
|2006.05.12 11:37
|buy
|681
|0.20
|1.2910
|0.0000
|1.2925
|1357
|2006.05.12 11:37
|t/p
|681
|0.20
|1.2925
|0.0000
|1.2925
|30.00
|25142.85
|1358
|2006.05.12 11:37
|close
|679
|0.10
|1.2926
|0.0000
|1.2932
|9.00
|25151.85
|1359
|2006.05.12 11:37
|buy
|682
|0.10
|1.2910
|0.0000
|1.2925
|1360
|2006.05.12 11:37
|buy
|683
|0.20
|1.2899
|0.0000
|1.2914
|1361
|2006.05.12 11:37
|t/p
|682
|0.10
|1.2925
|0.0000
|1.2925
|15.00
|25166.85
|1362
|2006.05.12 11:37
|t/p
|683
|0.20
|1.2914
|0.0000
|1.2914
|30.00
|25196.85
|1363
|2006.05.12 11:37
|buy
|684
|0.10
|1.2928
|0.0000
|1.2943
|1364
|2006.05.12 11:38
|buy
|685
|0.20
|1.2920
|0.0000
|1.2935
|1365
|2006.05.12 11:38
|buy
|686
|0.40
|1.2912
|0.0000
|1.2927
|1366
|2006.05.12 11:38
|t/p
|686
|0.40
|1.2927
|0.0000
|1.2927
|60.00
|25256.85
|1367
|2006.05.12 11:38
|close
|685
|0.20
|1.2934
|0.0000
|1.2935
|28.00
|25284.85
|1368
|2006.05.12 11:38
|close
|684
|0.10
|1.2920
|0.0000
|1.2943
|-8.00
|25276.85
|1369
|2006.05.12 11:38
|buy
|687
|0.10
|1.2920
|0.0000
|1.2935
|1370
|2006.05.12 11:39
|t/p
|687
|0.10
|1.2935
|0.0000
|1.2935
|15.00
|25291.85
|1371
|2006.05.12 11:39
|buy
|688
|0.10
|1.2942
|0.0000
|1.2957
|1372
|2006.05.12 11:39
|buy
|689
|0.20
|1.2935
|0.0000
|1.2950
|1373
|2006.05.12 11:39
|buy
|690
|0.40
|1.2921
|0.0000
|1.2936
|1374
|2006.05.12 11:40
|t/p
|690
|0.40
|1.2936
|0.0000
|1.2936
|60.00
|25351.85
|1375
|2006.05.12 11:40
|close
|689
|0.20
|1.2937
|0.0000
|1.2950
|4.00
|25355.85
|1376
|2006.05.12 11:40
|close
|688
|0.10
|1.2940
|0.0000
|1.2957
|-2.00
|25353.85
|1377
|2006.05.12 11:41
|buy
|691
|0.10
|1.2940
|0.0000
|1.2955
|1378
|2006.05.12 11:42
|buy
|692
|0.20
|1.2932
|0.0000
|1.2947
|1379
|2006.05.12 11:43
|t/p
|692
|0.20
|1.2947
|0.0000
|1.2947
|30.00
|25383.85
|1380
|2006.05.12 11:43
|close
|691
|0.10
|1.2952
|0.0000
|1.2955
|12.00
|25395.85
|1381
|2006.05.12 11:43
|buy
|693
|0.10
|1.2957
|0.0000
|1.2972
|1382
|2006.05.12 11:43
|buy
|694
|0.20
|1.2944
|0.0000
|1.2959
|1383
|2006.05.12 11:46
|buy
|695
|0.40
|1.2935
|0.0000
|1.2950
|1384
|2006.05.12 11:51
|buy
|696
|0.80
|1.2926
|0.0000
|1.2941
|1385
|2006.05.15 00:00
|t/p
|696
|0.80
|1.2941
|0.0000
|1.2941
|114.83
|25510.68
|1386
|2006.05.15 00:00
|close
|695
|0.40
|1.2945
|0.0000
|1.2950
|37.41
|25548.09
|1387
|2006.05.15 00:00
|close
|694
|0.20
|1.2955
|0.0000
|1.2959
|20.71
|25568.80
|1388
|2006.05.15 00:00
|close
|693
|0.10
|1.2950
|0.0000
|1.2972
|-7.65
|25561.15
|1389
|2006.05.15 00:01
|buy
|697
|0.10
|1.2954
|0.0000
|1.2969
|1390
|2006.05.15 00:03
|buy
|698
|0.20
|1.2947
|0.0000
|1.2962
|1391
|2006.05.15 00:32
|t/p
|698
|0.20
|1.2962
|0.0000
|1.2962
|30.00
|25591.15
|1392
|2006.05.15 00:32
|close
|697
|0.10
|1.2962
|0.0000
|1.2969
|8.00
|25599.15
|1393
|2006.05.15 00:32
|buy
|699
|0.10
|1.2964
|0.0000
|1.2979
|1394
|2006.05.15 00:34
|buy
|700
|0.20
|1.2959
|0.0000
|1.2974
|1395
|2006.05.15 01:26
|buy
|701
|0.40
|1.2952
|0.0000
|1.2967
|1396
|2006.05.15 02:00
|buy
|702
|0.80
|1.2947
|0.0000
|1.2962
|1397
|2006.06.05 09:25
|t/p
|702
|0.80
|1.2962
|0.0000
|1.2962
|11.39
|25610.55
|1398
|2006.06.05 09:25
|close
|701
|0.40
|1.2963
|0.0000
|1.2967
|-10.30
|25600.25
|1399
|2006.06.05 09:25
|close
|700
|0.20
|1.2961
|0.0000
|1.2974
|-23.15
|25577.09
|1400
|2006.06.05 09:25
|close
|699
|0.10
|1.2962
|0.0000
|1.2979
|-15.58
|25561.52
|1401
|2006.06.05 09:45
|buy
|703
|0.10
|1.2965
|0.0000
|1.2980
|1402
|2006.06.05 09:45
|buy
|704
|0.20
|1.2958
|0.0000
|1.2973
|1403
|2006.06.05 10:15
|buy
|705
|0.40
|1.2951
|0.0000
|1.2966
|1404
|2006.06.05 10:35
|t/p
|705
|0.40
|1.2966
|0.0000
|1.2966
|60.00
|25621.52
|1405
|2006.06.05 10:35
|close
|704
|0.20
|1.2967
|0.0000
|1.2973
|18.00
|25639.52
|1406
|2006.06.05 10:35
|close
|703
|0.10
|1.2965
|0.0000
|1.2980
|0.00
|25639.52
|1407
|2006.06.05 10:36
|buy
|706
|0.10
|1.2963
|0.0000
|1.2978
|1408
|2006.06.05 13:05
|buy
|707
|0.20
|1.2957
|0.0000
|1.2972
|1409
|2006.06.05 14:06
|buy
|708
|0.40
|1.2952
|0.0000
|1.2967
|1410
|2006.06.05 14:36
|buy
|709
|0.80
|1.2945
|0.0000
|1.2960
|1411
|2006.06.05 18:07
|t/p
|709
|0.80
|1.2960
|0.0000
|1.2960
|120.00
|25759.52
|1412
|2006.06.05 18:07
|close
|708
|0.40
|1.2960
|0.0000
|1.2967
|32.00
|25791.52
|1413
|2006.06.05 18:07
|close
|707
|0.20
|1.2959
|0.0000
|1.2972
|4.00
|25795.52
|1414
|2006.06.05 18:08
|close
|706
|0.10
|1.2960
|0.0000
|1.2978
|-3.00
|25792.52
|1415
|2006.06.05 18:08
|buy
|710
|0.10
|1.2963
|0.0000
|1.2978
|1416
|2006.06.05 19:10
|buy
|711
|0.20
|1.2957
|0.0000
|1.2972
|1417
|2006.06.05 20:15
|buy
|712
|0.40
|1.2951
|0.0000
|1.2966
|1418
|2006.06.05 20:20
|buy
|713
|0.80
|1.2944
|0.0000
|1.2959
|1419
|2006.06.05 20:24
|t/p
|713
|0.80
|1.2959
|0.0000
|1.2959
|120.00
|25912.52
|1420
|2006.06.05 20:24
|close
|712
|0.40
|1.2960
|0.0000
|1.2966
|36.00
|25948.52
|1421
|2006.06.05 20:24
|close
|711
|0.20
|1.2959
|0.0000
|1.2972
|4.00
|25952.52
|1422
|2006.06.05 20:24
|close
|710
|0.10
|1.2957
|0.0000
|1.2978
|-6.00
|25946.52
|1423
|2006.06.06 08:45
|buy
|714
|0.10
|1.2914
|0.0000
|1.2929
|1424
|2006.06.06 09:03
|t/p
|714
|0.10
|1.2929
|0.0000
|1.2929
|15.00
|25961.52
|1425
|2006.06.06 09:03
|buy
|715
|0.10
|1.2933
|0.0000
|1.2948
|1426
|2006.06.06 09:10
|buy
|716
|0.20
|1.2927
|0.0000
|1.2942
|1427
|2006.06.06 09:35
|buy
|717
|0.40
|1.2921
|0.0000
|1.2936
|1428
|2006.06.06 09:40
|buy
|718
|0.80
|1.2915
|0.0000
|1.2930
|1429
|2006.08.21 16:00
|t/p
|718
|0.80
|1.2930
|0.0000
|1.2930
|-273.05
|25688.47
|1430
|2006.08.21 16:00
|close
|717
|0.40
|1.2931
|0.0000
|1.2936
|-156.53
|25531.94
|1431
|2006.08.21 16:01
|close
|716
|0.20
|1.2930
|0.0000
|1.2942
|-92.26
|25439.68
|1432
|2006.08.21 16:01
|close
|715
|0.10
|1.2929
|0.0000
|1.2948
|-53.13
|25386.55
|1433
|2006.08.21 16:01
|buy
|719
|0.10
|1.2932
|0.0000
|1.2947
|1434
|2006.08.21 16:16
|buy
|720
|0.20
|1.2925
|0.0000
|1.2940
|1435
|2006.08.21 17:04
|buy
|721
|0.40
|1.2918
|0.0000
|1.2933
|1436
|2006.08.21 17:15
|buy
|722
|0.80
|1.2913
|0.0000
|1.2928
|1437
|2006.11.22 17:03
|t/p
|722
|0.80
|1.2928
|0.0000
|1.2928
|-360.97
|25025.58
|1438
|2006.11.22 17:03
|close
|721
|0.40
|1.2932
|0.0000
|1.2933
|-184.48
|24841.10
|1439
|2006.11.22 17:03
|close
|720
|0.20
|1.2931
|0.0000
|1.2940
|-108.24
|24732.85
|1440
|2006.11.22 17:03
|close
|719
|0.10
|1.2932
|0.0000
|1.2947
|-60.12
|24672.73
|1441
|2006.11.22 17:03
|buy
|723
|0.10
|1.2933
|0.0000
|1.2948
|1442
|2006.11.22 17:03
|buy
|724
|0.20
|1.2927
|0.0000
|1.2942
|1443
|2006.11.22 17:09
|t/p
|724
|0.20
|1.2942
|0.0000
|1.2942
|30.00
|24702.73
|1444
|2006.11.22 17:09
|close
|723
|0.10
|1.2942
|0.0000
|1.2948
|9.00
|24711.73
|1445
|2006.11.22 17:10
|buy
|725
|0.10
|1.2943
|0.0000
|1.2958
|1446
|2006.11.22 17:13
|buy
|726
|0.20
|1.2936
|0.0000
|1.2951
|1447
|2006.11.22 17:25
|t/p
|726
|0.20
|1.2951
|0.0000
|1.2951
|30.00
|24741.73
|1448
|2006.11.22 17:25
|close
|725
|0.10
|1.2952
|0.0000
|1.2958
|9.00
|24750.73
|1449
|2006.11.22 17:25
|buy
|727
|0.10
|1.2955
|0.0000
|1.2970
|1450
|2006.11.22 17:32
|buy
|728
|0.20
|1.2949
|0.0000
|1.2964
|1451
|2006.11.22 17:37
|buy
|729
|0.40
|1.2943
|0.0000
|1.2958
|1452
|2006.11.22 17:52
|buy
|730
|0.80
|1.2937
|0.0000
|1.2952
|1453
|2006.11.23 11:05
|t/p
|730
|0.80
|1.2952
|0.0000
|1.2952
|104.48
|24855.22
|1454
|2006.11.23 11:05
|close
|729
|0.40
|1.2953
|0.0000
|1.2958
|32.24
|24887.46
|1455
|2006.11.23 11:05
|close
|728
|0.20
|1.2954
|0.0000
|1.2964
|6.12
|24893.58
|1456
|2006.11.23 11:05
|close
|727
|0.10
|1.2953
|0.0000
|1.2970
|-3.94
|24889.64
|1457
|2006.11.23 11:30
|buy
|731
|0.10
|1.2969
|0.0000
|1.2984
|1458
|2006.11.23 12:16
|buy
|732
|0.20
|1.2963
|0.0000
|1.2978
|1459
|2006.11.23 13:06
|buy
|733
|0.40
|1.2957
|0.0000
|1.2972
|1460
|2006.11.23 17:37
|buy
|734
|0.80
|1.2952
|0.0000
|1.2967
|1461
|2006.11.24 08:51
|t/p
|734
|0.80
|1.2967
|0.0000
|1.2967
|114.83
|25004.47
|1462
|2006.11.24 08:51
|close
|733
|0.40
|1.2967
|0.0000
|1.2972
|37.41
|25041.88
|1463
|2006.11.24 08:51
|close
|732
|0.20
|1.2966
|0.0000
|1.2978
|4.71
|25046.59
|1464
|2006.11.24 08:51
|close
|731
|0.10
|1.2967
|0.0000
|1.2984
|-2.65
|25043.94
|1465
|2006.11.24 10:45
|buy
|735
|0.10
|1.3069
|0.0000
|1.3084
|1466
|2006.11.24 10:48
|t/p
|735
|0.10
|1.3084
|0.0000
|1.3084
|15.00
|25058.94
|1467
|2006.11.24 10:48
|buy
|736
|0.10
|1.3087
|0.0000
|1.3102
|1468
|2006.11.24 10:49
|buy
|737
|0.20
|1.3071
|0.0000
|1.3086
|1469
|2006.11.24 10:51
|buy
|738
|0.40
|1.3065
|0.0000
|1.3080
|1470
|2006.11.24 11:06
|buy
|739
|0.80
|1.3059
|0.0000
|1.3074
|1471
|2006.11.24 12:14
|t/p
|739
|0.80
|1.3074
|0.0000
|1.3074
|120.00
|25178.94
|1472
|2006.11.24 12:14
|close
|738
|0.40
|1.3075
|0.0000
|1.3080
|40.00
|25218.94
|1473
|2006.11.24 12:14
|close
|737
|0.20
|1.3074
|0.0000
|1.3086
|6.00
|25224.94
|1474
|2006.11.24 12:15
|close
|736
|0.10
|1.3074
|0.0000
|1.3102
|-13.00
|25211.94
|1475
|2006.11.24 12:15
|buy
|740
|0.10
|1.3077
|0.0000
|1.3092
|1476
|2006.11.24 12:30
|t/p
|740
|0.10
|1.3092
|0.0000
|1.3092
|15.00
|25226.94
|1477
|2006.11.24 12:30
|buy
|741
|0.10
|1.3095
|0.0000
|1.3110
|1478
|2006.11.24 12:38
|buy
|742
|0.20
|1.3088
|0.0000
|1.3103
|1479
|2006.11.24 12:58
|buy
|743
|0.40
|1.3082
|0.0000
|1.3097
|1480
|2006.11.24 13:07
|buy
|744
|0.80
|1.3076
|0.0000
|1.3091
|1481
|2006.11.24 13:58
|t/p
|744
|0.80
|1.3091
|0.0000
|1.3091
|120.00
|25346.94
|1482
|2006.11.24 13:58
|close
|743
|0.40
|1.3091
|0.0000
|1.3097
|36.00
|25382.94
|1483
|2006.11.24 13:58
|close
|742
|0.20
|1.3089
|0.0000
|1.3103
|2.00
|25384.94
|1484
|2006.11.24 13:58
|close
|741
|0.10
|1.3090
|0.0000
|1.3110
|-5.00
|25379.94
|1485
|2006.11.24 13:58
|buy
|745
|0.10
|1.3091
|0.0000
|1.3106
|1486
|2006.11.24 14:41
|buy
|746
|0.20
|1.3085
|0.0000
|1.3100
|1487
|2006.11.24 15:03
|buy
|747
|0.40
|1.3079
|0.0000
|1.3094
|1488
|2006.11.24 15:18
|buy
|748
|0.80
|1.3074
|0.0000
|1.3089
|1489
|2006.11.24 15:33
|t/p
|748
|0.80
|1.3089
|0.0000
|1.3089
|120.00
|25499.94
|1490
|2006.11.24 15:33
|close
|747
|0.40
|1.3089
|0.0000
|1.3094
|40.00
|25539.94
|1491
|2006.11.24 15:33
|close
|746
|0.20
|1.3088
|0.0000
|1.3100
|6.00
|25545.94
|1492
|2006.11.24 15:34
|close
|745
|0.10
|1.3087
|0.0000
|1.3106
|-4.00
|25541.94
|1493
|2006.11.27 00:15
|buy
|749
|0.10
|1.3162
|0.0000
|1.3177
|1494
|2006.11.27 00:24
|buy
|750
|0.20
|1.3157
|0.0000
|1.3172
|1495
|2006.11.27 00:29
|buy
|751
|0.40
|1.3151
|0.0000
|1.3166
|1496
|2006.11.27 00:30
|buy
|752
|0.80
|1.3145
|0.0000
|1.3160
|1497
|2006.11.27 00:45
|t/p
|752
|0.80
|1.3160
|0.0000
|1.3160
|120.00
|25661.94
|1498
|2006.11.27 00:45
|close
|751
|0.40
|1.3160
|0.0000
|1.3166
|36.00
|25697.94
|1499
|2006.11.27 00:45
|close
|750
|0.20
|1.3158
|0.0000
|1.3172
|2.00
|25699.94
|1500
|2006.11.27 00:45
|close
|749
|0.10
|1.3159
|0.0000
|1.3177
|-3.00
|25696.94
|1501
|2006.11.27 00:45
|buy
|753
|0.10
|1.3160
|0.0000
|1.3175
|1502
|2006.11.27 01:00
|buy
|754
|0.20
|1.3155
|0.0000
|1.3170
|1503
|2006.11.27 02:19
|buy
|755
|0.40
|1.3147
|0.0000
|1.3162
|1504
|2006.11.27 02:36
|buy
|756
|0.80
|1.3141
|0.0000
|1.3156
|1505
|2006.11.28 10:07
|t/p
|756
|0.80
|1.3156
|0.0000
|1.3156
|114.83
|25811.77
|1506
|2006.11.28 10:07
|close
|755
|0.40
|1.3157
|0.0000
|1.3162
|37.41
|25849.19
|1507
|2006.11.28 10:07
|close
|754
|0.20
|1.3159
|0.0000
|1.3170
|6.71
|25855.89
|1508
|2006.11.28 10:07
|close
|753
|0.10
|1.3162
|0.0000
|1.3175
|1.35
|25857.25
|1509
|2006.11.28 10:07
|buy
|757
|0.10
|1.3161
|0.0000
|1.3176
|1510
|2006.11.28 10:08
|buy
|758
|0.20
|1.3156
|0.0000
|1.3171
|1511
|2006.11.28 10:24
|buy
|759
|0.40
|1.3150
|0.0000
|1.3165
|1512
|2006.11.28 10:27
|buy
|760
|0.80
|1.3144
|0.0000
|1.3159
|1513
|2006.11.28 12:02
|t/p
|760
|0.80
|1.3159
|0.0000
|1.3159
|120.00
|25977.25
|1514
|2006.11.28 12:02
|close
|759
|0.40
|1.3159
|0.0000
|1.3165
|36.00
|26013.25
|1515
|2006.11.28 12:02
|close
|758
|0.20
|1.3158
|0.0000
|1.3171
|4.00
|26017.25
|1516
|2006.11.28 12:02
|close
|757
|0.10
|1.3157
|0.0000
|1.3176
|-4.00
|26013.25
|1517
|2006.11.28 16:45
|buy
|761
|0.10
|1.3169
|0.0000
|1.3184
|1518
|2006.11.28 16:59
|buy
|762
|0.20
|1.3163
|0.0000
|1.3178
|1519
|2006.11.28 17:00
|buy
|763
|0.40
|1.3156
|0.0000
|1.3171
|1520
|2006.11.28 17:01
|buy
|764
|0.80
|1.3150
|0.0000
|1.3165
|1521
|2006.11.28 20:05
|t/p
|764
|0.80
|1.3165
|0.0000
|1.3165
|120.00
|26133.25
|1522
|2006.11.28 20:05
|close
|763
|0.40
|1.3165
|0.0000
|1.3171
|36.00
|26169.25
|1523
|2006.11.28 20:06
|close
|762
|0.20
|1.3166
|0.0000
|1.3178
|6.00
|26175.25
|1524
|2006.11.28 20:06
|close
|761
|0.10
|1.3167
|0.0000
|1.3184
|-2.00
|26173.25
|1525
|2006.11.28 20:45
|buy
|765
|0.10
|1.3178
|0.0000
|1.3193
|1526
|2006.11.28 20:51
|buy
|766
|0.20
|1.3173
|0.0000
|1.3188
|1527
|2006.11.28 20:51
|buy
|767
|0.40
|1.3167
|0.0000
|1.3182
|1528
|2006.11.28 21:27
|t/p
|767
|0.40
|1.3182
|0.0000
|1.3182
|60.00
|26233.25
|1529
|2006.11.28 21:27
|close
|766
|0.20
|1.3182
|0.0000
|1.3188
|18.00
|26251.25
|1530
|2006.11.28 21:27
|close
|765
|0.10
|1.3181
|0.0000
|1.3193
|3.00
|26254.25
|1531
|2006.11.28 21:27
|buy
|768
|0.10
|1.3184
|0.0000
|1.3199
|1532
|2006.11.28 22:41
|t/p
|768
|0.10
|1.3199
|0.0000
|1.3199
|15.00
|26269.25
|1533
|2006.11.28 22:41
|buy
|769
|0.10
|1.3201
|0.0000
|1.3216
|1534
|2006.11.28 23:45
|buy
|770
|0.20
|1.3196
|0.0000
|1.3211
|1535
|2006.11.29 01:52
|t/p
|770
|0.20
|1.3211
|0.0000
|1.3211
|28.71
|26297.95
|1536
|2006.11.29 01:52
|close
|769
|0.10
|1.3211
|0.0000
|1.3216
|9.35
|26307.31
|1537
|2006.11.30 05:15
|buy
|771
|0.10
|1.3164
|0.0000
|1.3179
|1538
|2006.11.30 07:29
|t/p
|771
|0.10
|1.3179
|0.0000
|1.3179
|15.00
|26322.31
|1539
|2006.11.30 09:45
|buy
|772
|0.10
|1.3192
|0.0000
|1.3207
|1540
|2006.11.30 09:54
|buy
|773
|0.20
|1.3186
|0.0000
|1.3201
|1541
|2006.11.30 10:07
|buy
|774
|0.40
|1.3180
|0.0000
|1.3195
|1542
|2006.11.30 11:20
|t/p
|774
|0.40
|1.3195
|0.0000
|1.3195
|60.00
|26382.31
|1543
|2006.11.30 11:20
|close
|773
|0.20
|1.3197
|0.0000
|1.3201
|22.00
|26404.31
|1544
|2006.11.30 11:20
|close
|772
|0.10
|1.3196
|0.0000
|1.3207
|4.00
|26408.31
|1545
|2006.11.30 17:30
|buy
|775
|0.10
|1.3241
|0.0000
|1.3256
|1546
|2006.11.30 17:57
|t/p
|775
|0.10
|1.3256
|0.0000
|1.3256
|15.00
|26423.31
|1547
|2006.11.30 17:57
|buy
|776
|0.10
|1.3259
|0.0000
|1.3274
|1548
|2006.11.30 18:00
|buy
|777
|0.20
|1.3254
|0.0000
|1.3269
|1549
|2006.11.30 18:06
|buy
|778
|0.40
|1.3248
|0.0000
|1.3263
|1550
|2006.11.30 18:14
|t/p
|778
|0.40
|1.3263
|0.0000
|1.3263
|60.00
|26483.31
|1551
|2006.11.30 18:14
|close
|777
|0.20
|1.3264
|0.0000
|1.3269
|20.00
|26503.31
|1552
|2006.11.30 18:15
|close
|776
|0.10
|1.3263
|0.0000
|1.3274
|4.00
|26507.31
|1553
|2006.11.30 18:15
|buy
|779
|0.10
|1.3267
|0.0000
|1.3282
|1554
|2006.11.30 18:26
|buy
|780
|0.20
|1.3261
|0.0000
|1.3276
|1555
|2006.11.30 19:49
|buy
|781
|0.40
|1.3256
|0.0000
|1.3271
|1556
|2006.11.30 21:05
|buy
|782
|0.80
|1.3249
|0.0000
|1.3264
|1557
|2006.12.01 04:25
|t/p
|782
|0.80
|1.3264
|0.0000
|1.3264
|114.83
|26622.14
|1558
|2006.12.01 04:25
|close
|781
|0.40
|1.3264
|0.0000
|1.3271
|29.41
|26651.55
|1559
|2006.12.01 04:25
|close
|780
|0.20
|1.3259
|0.0000
|1.3276
|-5.29
|26646.26
|1560
|2006.12.01 04:25
|close
|779
|0.10
|1.3264
|0.0000
|1.3282
|-3.65
|26642.61
|1561
|2006.12.01 10:00
|buy
|783
|0.10
|1.3273
|0.0000
|1.3288
|1562
|2006.12.01 10:01
|buy
|784
|0.20
|1.3267
|0.0000
|1.3282
|1563
|2006.12.01 10:13
|buy
|785
|0.40
|1.3261
|0.0000
|1.3276
|1564
|2006.12.01 10:22
|buy
|786
|0.80
|1.3256
|0.0000
|1.3271
|1565
|2006.12.01 16:15
|t/p
|785
|0.40
|1.3276
|0.0000
|1.3276
|60.00
|26702.61
|1566
|2006.12.01 16:15
|t/p
|786
|0.80
|1.3271
|0.0000
|1.3271
|120.00
|26822.61
|1567
|2006.12.01 16:15
|close
|784
|0.20
|1.3277
|0.0000
|1.3282
|20.00
|26842.61
|1568
|2006.12.01 16:15
|close
|783
|0.10
|1.3261
|0.0000
|1.3288
|-12.00
|26830.61
|1569
|2006.12.01 16:16
|buy
|787
|0.10
|1.3264
|0.0000
|1.3279
|1570
|2006.12.01 16:21
|t/p
|787
|0.10
|1.3279
|0.0000
|1.3279
|15.00
|26845.61
|1571
|2006.12.01 16:21
|buy
|788
|0.10
|1.3281
|0.0000
|1.3296
|1572
|2006.12.01 16:23
|buy
|789
|0.20
|1.3274
|0.0000
|1.3289
|1573
|2006.12.01 16:30
|buy
|790
|0.40
|1.3265
|0.0000
|1.3280
|1574
|2006.12.01 16:57
|t/p
|790
|0.40
|1.3280
|0.0000
|1.3280
|60.00
|26905.61
|1575
|2006.12.01 16:57
|close
|789
|0.20
|1.3280
|0.0000
|1.3289
|12.00
|26917.61
|1576
|2006.12.01 16:57
|close
|788
|0.10
|1.3279
|0.0000
|1.3296
|-2.00
|26915.61
|1577
|2006.12.01 16:57
|buy
|791
|0.10
|1.3280
|0.0000
|1.3295
|1578
|2006.12.01 16:59
|buy
|792
|0.20
|1.3275
|0.0000
|1.3290
|1579
|2006.12.01 17:01
|t/p
|792
|0.20
|1.3290
|0.0000
|1.3290
|30.00
|26945.61
|1580
|2006.12.01 17:01
|close
|791
|0.10
|1.3290
|0.0000
|1.3295
|10.00
|26955.61
|1581
|2006.12.01 17:01
|buy
|793
|0.10
|1.3290
|0.0000
|1.3305
|1582
|2006.12.01 17:01
|buy
|794
|0.20
|1.3282
|0.0000
|1.3297
|1583
|2006.12.01 17:01
|buy
|795
|0.40
|1.3277
|0.0000
|1.3292
|1584
|2006.12.01 17:01
|t/p
|795
|0.40
|1.3292
|0.0000
|1.3292
|60.00
|27015.61
|1585
|2006.12.01 17:01
|close
|794
|0.20
|1.3295
|0.0000
|1.3297
|26.00
|27041.61
|1586
|2006.12.01 17:01
|close
|793
|0.10
|1.3300
|0.0000
|1.3305
|10.00
|27051.61
|1587
|2006.12.01 17:01
|buy
|796
|0.10
|1.3306
|0.0000
|1.3321
|1588
|2006.12.01 17:01
|buy
|797
|0.20
|1.3297
|0.0000
|1.3312
|1589
|2006.12.01 17:01
|buy
|798
|0.40
|1.3287
|0.0000
|1.3302
|1590
|2006.12.01 17:01
|t/p
|798
|0.40
|1.3302
|0.0000
|1.3302
|60.00
|27111.61
|1591
|2006.12.01 17:01
|close
|797
|0.20
|1.3309
|0.0000
|1.3312
|24.00
|27135.61
|1592
|2006.12.01 17:02
|close
|796
|0.10
|1.3310
|0.0000
|1.3321
|4.00
|27139.61
|1593
|2006.12.01 17:02
|buy
|799
|0.10
|1.3310
|0.0000
|1.3325
|1594
|2006.12.01 17:02
|buy
|800
|0.20
|1.3301
|0.0000
|1.3316
|1595
|2006.12.01 17:09
|t/p
|800
|0.20
|1.3316
|0.0000
|1.3316
|30.00
|27169.61
|1596
|2006.12.01 17:09
|close
|799
|0.10
|1.3317
|0.0000
|1.3325
|7.00
|27176.61
|1597
|2006.12.01 17:09
|buy
|801
|0.10
|1.3317
|0.0000
|1.3332
|1598
|2006.12.01 17:13
|buy
|802
|0.20
|1.3311
|0.0000
|1.3326
|1599
|2006.12.01 17:15
|buy
|803
|0.40
|1.3305
|0.0000
|1.3320
|1600
|2006.12.01 17:28
|t/p
|803
|0.40
|1.3320
|0.0000
|1.3320
|60.00
|27236.61
|1601
|2006.12.01 17:28
|close
|802
|0.20
|1.3322
|0.0000
|1.3326
|22.00
|27258.61
|1602
|2006.12.01 17:28
|close
|801
|0.10
|1.3321
|0.0000
|1.3332
|4.00
|27262.61
|1603
|2006.12.01 17:28
|buy
|804
|0.10
|1.3322
|0.0000
|1.3337
|1604
|2006.12.01 17:37
|t/p
|804
|0.10
|1.3337
|0.0000
|1.3337
|15.00
|27277.61
|1605
|2006.12.01 17:37
|buy
|805
|0.10
|1.3342
|0.0000
|1.3357
|1606
|2006.12.01 17:37
|buy
|806
|0.20
|1.3337
|0.0000
|1.3352
|1607
|2006.12.01 18:04
|buy
|807
|0.40
|1.3330
|0.0000
|1.3345
|1608
|2006.12.01 18:11
|buy
|808
|0.80
|1.3324
|0.0000
|1.3339
|1609
|2006.12.01 22:22
|t/p
|808
|0.80
|1.3339
|0.0000
|1.3339
|120.00
|27397.61
|1610
|2006.12.01 22:22
|close
|807
|0.40
|1.3341
|0.0000
|1.3345
|44.00
|27441.61
|1611
|2006.12.01 22:23
|close
|806
|0.20
|1.3340
|0.0000
|1.3352
|6.00
|27447.61
|1612
|2006.12.01 22:23
|close
|805
|0.10
|1.3339
|0.0000
|1.3357
|-3.00
|27444.61
|1613
|2006.12.01 22:26
|buy
|809
|0.10
|1.3340
|0.0000
|1.3355
|1614
|2006.12.01 22:44
|buy
|810
|0.20
|1.3335
|0.0000
|1.3350
|1615
|2006.12.04 00:55
|t/p
|810
|0.20
|1.3350
|0.0000
|1.3350
|28.71
|27473.32
|1616
|2006.12.04 00:55
|close
|809
|0.10
|1.3350
|0.0000
|1.3355
|9.35
|27482.67
|1617
|2006.12.04 00:55
|buy
|811
|0.10
|1.3353
|0.0000
|1.3368
|1618
|2006.12.04 00:58
|t/p
|811
|0.10
|1.3368
|0.0000
|1.3368
|15.00
|27497.67
|1619
|2006.12.04 00:58
|buy
|812
|0.10
|1.3371
|0.0000
|1.3386
|1620
|2006.12.04 00:59
|buy
|813
|0.20
|1.3365
|0.0000
|1.3380
|1621
|2006.12.04 01:03
|buy
|814
|0.40
|1.3359
|0.0000
|1.3374
|1622
|2006.12.04 01:36
|buy
|815
|0.80
|1.3354
|0.0000
|1.3369
|1623
|2006.12.22 22:00
|close at stop
|815
|0.80
|1.3143
|0.0000
|1.3369
|-1791.43
|25706.24
|1624
|2006.12.22 22:00
|close at stop
|814
|0.40
|1.3143
|0.0000
|1.3374
|-915.72
|24790.52
|1625
|2006.12.22 22:00
|close at stop
|813
|0.20
|1.3143
|0.0000
|1.3380
|-469.86
|24320.66
|1626
|2006.12.22 22:00
|close at stop
|812
|0.10
|1.3143
|0.0000
|1.3386
|-240.93
|24079.73
|1627
|2006.12.22 22:00
|close at stop
|338
|0.80
|1.3145
|0.0000
|1.1833
|-9276.30
|14803.43
|1628
|2006.12.22 22:00
|close at stop
|337
|0.40
|1.3145
|0.0000
|1.1827
|-4662.15
|10141.28
|1629
|2006.12.22 22:00
|close at stop
|336
|0.20
|1.3145
|0.0000
|1.1821
|-2343.08
|7798.21
|1630
|2006.12.22 22:00
|close at stop
|335
|0.10
|1.3145
|0.0000
|1.1811
|-1181.54
|6616.67