Strategy Tester Report
Goblin BiPolar Edition

SymbolEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Period15 Minutes (M15) 2006.01.02 00:45 - 2006.12.22 22:00 (2006.01.01 - 2006.12.23)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersSystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; LotSize=0.1; UseMoneyMgmt=false; EquityProtectionLevel=0; MaxLossPerOrder=0; RiskPercent=2; UseConservativeRSX_Signals=false; UseFiboLotSizeProgression=false; LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=15; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=4; LongPips=5; LongSecureProfit=10000; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=15; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=4; ShortPips=5; ShortSecureProfit=10000; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0;
Bars in test62525Ticks modelled959340Modelling quality54.42%
Initial deposit5000.00
Total net profit1616.67Gross profit25231.90Gross loss-23615.23
Profit factor1.07Expected payoff1.98
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown20881.00 (75.94%)Relative drawdown75.94% (20881.00)
Total trades815Short positions (won %)153 (81.05%)Long positions (won %)662 (80.06%)
Profit trades (% of total)654 (80.25%)Loss trades (% of total)161 (19.75%)
Largestprofit trade200.64loss trade-9276.30
Averageprofit trade38.58loss trade-146.68
Maximumconsecutive wins (profit in money)20 (541.95)consecutive losses (loss in money)8 (-20881.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)740.62 (17)consecutive loss (count of losses)-20881.00 (8)
Averageconsecutive wins6consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.02 00:44buy10.101.18410.00001.1856
22006.01.02 06:30buy20.201.18340.00001.1849
32006.01.02 07:19buy30.401.18270.00001.1842
42006.01.02 08:50t/p30.401.18420.00001.184260.005060.00
52006.01.02 08:50close20.201.18420.00001.184916.005076.00
62006.01.02 08:50close10.101.18410.00001.18560.005076.00
72006.01.02 09:30buy40.101.18580.00001.1873
82006.01.02 09:40buy50.201.18530.00001.1868
92006.01.02 09:45buy60.401.18440.00001.1859
102006.01.02 12:29buy70.801.18380.00001.1853
112006.01.02 14:00sell80.101.18300.00001.1815
122006.01.02 17:26t/p80.101.18150.00001.181515.005091.00
132006.01.03 02:53t/p70.801.18530.00001.1853114.835205.83
142006.01.03 02:53close60.401.18530.00001.185933.415239.24
152006.01.03 02:53close50.201.18540.00001.18680.715239.95
162006.01.03 02:53close40.101.18530.00001.1873-5.655234.30
172006.01.03 02:54buy90.101.18530.00001.1868
182006.01.03 03:08t/p90.101.18680.00001.186815.005249.30
192006.01.03 03:08buy100.101.18710.00001.1886
202006.01.03 06:03t/p100.101.18860.00001.188615.005264.30
212006.01.03 06:03buy110.101.18890.00001.1904
222006.01.03 06:03buy120.201.18820.00001.1897
232006.01.03 06:27t/p120.201.18970.00001.189730.005294.30
242006.01.03 06:27close110.101.18970.00001.19048.005302.30
252006.01.03 06:27buy130.101.19000.00001.1915
262006.01.03 06:30buy140.201.18950.00001.1910
272006.01.03 07:30buy150.401.18870.00001.1902
282006.01.03 07:35buy160.801.18790.00001.1894
292006.01.03 09:00t/p160.801.18940.00001.1894120.005422.30
302006.01.03 09:00close150.401.18960.00001.190236.005458.30
312006.01.03 09:00close140.201.19000.00001.191010.005468.30
322006.01.03 09:00close130.101.18980.00001.1915-2.005466.30
332006.01.03 15:30buy170.101.19020.00001.1917
342006.01.03 15:34t/p170.101.19170.00001.191715.005481.30
352006.01.03 15:34buy180.101.19260.00001.1941
362006.01.03 15:34buy190.201.19170.00001.1932
372006.01.03 15:34buy200.401.19050.00001.1920
382006.01.03 15:39t/p200.401.19200.00001.192060.005541.30
392006.01.03 15:39close190.201.19210.00001.19328.005549.30
402006.01.03 15:39close180.101.19180.00001.1941-8.005541.30
412006.01.03 15:39buy210.101.19210.00001.1936
422006.01.03 16:01t/p210.101.19360.00001.193615.005556.30
432006.01.03 16:01buy220.101.19420.00001.1957
442006.01.03 16:04buy230.201.19340.00001.1949
452006.01.03 16:12t/p230.201.19490.00001.194930.005586.30
462006.01.03 16:12close220.101.19490.00001.19577.005593.30
472006.01.03 16:12buy240.101.19500.00001.1965
482006.01.03 16:51t/p240.101.19650.00001.196515.005608.30
492006.01.03 16:51buy250.101.19720.00001.1987
502006.01.03 17:05buy260.201.19670.00001.1982
512006.01.03 17:59t/p260.201.19820.00001.198230.005638.30
522006.01.03 17:59close250.101.19830.00001.198711.005649.30
532006.01.03 17:59buy270.101.19840.00001.1999
542006.01.03 18:00buy280.201.19710.00001.1986
552006.01.03 18:37buy290.401.19630.00001.1978
562006.01.03 18:50t/p290.401.19780.00001.197860.005709.30
572006.01.03 18:50close280.201.19810.00001.198620.005729.30
582006.01.03 18:50close270.101.19760.00001.1999-8.005721.30
592006.01.03 18:50buy300.101.19830.00001.1998
602006.01.03 18:50buy310.201.19740.00001.1989
612006.01.03 20:02t/p300.101.19980.00001.199815.005736.30
622006.01.03 20:02t/p310.201.19890.00001.198930.005766.30
632006.01.03 20:02buy320.101.20090.00001.2024
642006.01.03 20:02buy330.201.19940.00001.2009
652006.01.03 20:02buy340.401.19880.00001.2003
662006.01.03 20:02buy350.801.19790.00001.1994
672006.01.03 20:04t/p340.401.20030.00001.200360.005826.30
682006.01.03 20:04t/p350.801.19940.00001.1994120.005946.30
692006.01.03 20:04close330.201.20050.00001.200922.005968.30
702006.01.03 20:05close320.101.20060.00001.2024-3.005965.30
712006.01.03 20:05buy360.101.20060.00001.2021
722006.01.03 20:07buy370.201.19880.00001.2003
732006.01.03 20:08t/p370.201.20030.00001.200330.005995.30
742006.01.03 20:08close360.101.20050.00001.2021-1.005994.30
752006.01.03 20:09buy380.101.20050.00001.2020
762006.01.03 20:10buy390.201.19940.00001.2009
772006.01.03 20:32t/p380.101.20200.00001.202015.006009.30
782006.01.03 20:32t/p390.201.20090.00001.200930.006039.30
792006.01.03 20:32buy400.101.20220.00001.2037
802006.01.03 20:35buy410.201.20160.00001.2031
812006.01.03 22:18buy420.401.20110.00001.2026
822006.01.03 23:30buy430.801.20040.00001.2019
832006.01.04 00:30t/p430.801.20190.00001.2019114.836154.13
842006.01.04 00:30close420.401.20210.00001.202637.416191.55
852006.01.04 00:31close410.201.20190.00001.20314.716196.25
862006.01.04 00:31close400.101.20210.00001.2037-1.656194.61
872006.01.04 01:30buy440.101.20300.00001.2045
882006.01.04 01:45t/p440.101.20450.00001.204515.006209.61
892006.01.04 01:45buy450.101.20480.00001.2063
902006.01.04 01:45buy460.201.20420.00001.2057
912006.01.04 01:55buy470.401.20330.00001.2048
922006.01.04 02:11buy480.801.20270.00001.2042
932006.01.04 03:00t/p480.801.20420.00001.2042120.006329.61
942006.01.04 03:00close470.401.20430.00001.204840.006369.61
952006.01.04 03:00close460.201.20430.00001.20572.006371.61
962006.01.04 03:00close450.101.20420.00001.2063-6.006365.61
972006.01.04 03:15buy490.101.20600.00001.2075
982006.01.04 04:13t/p490.101.20750.00001.207515.006380.61
992006.01.04 04:13buy500.101.20780.00001.2093
1002006.01.04 04:15buy510.201.20690.00001.2084
1012006.01.04 05:13buy520.401.20630.00001.2078
1022006.01.04 05:46buy530.801.20570.00001.2072
1032006.01.04 08:15sell540.101.20430.00001.2028
1042006.01.04 08:40sell550.201.20510.00001.2036
1052006.01.04 08:40sell560.401.20580.00001.2043
1062006.01.04 08:55t/p560.401.20430.00001.204360.006440.61
1072006.01.04 08:55close550.201.20430.00001.203616.006456.61
1082006.01.04 08:55close540.101.20440.00001.2028-1.006455.61
1092006.01.04 08:55sell570.101.20430.00001.2028
1102006.01.04 08:58sell580.201.20480.00001.2033
1112006.01.04 08:58sell590.401.20550.00001.2040
1122006.01.04 10:15sell600.801.20620.00001.2047
1132006.01.04 10:16t/p530.801.20720.00001.2072120.006575.61
1142006.01.04 10:16close520.401.20740.00001.207844.006619.61
1152006.01.04 10:16close510.201.20720.00001.20846.006625.61
1162006.01.04 10:17close500.101.20740.00001.2093-4.006621.61
1172006.01.04 10:45buy610.101.20680.00001.2083
1182006.01.04 11:00buy620.201.20620.00001.2077
1192006.01.04 11:37buy630.401.20550.00001.2070
1202006.01.04 13:00t/p630.401.20700.00001.207060.006681.61
1212006.01.04 13:00close620.201.20700.00001.207716.006697.61
1222006.01.04 13:00close610.101.20700.00001.20832.006699.61
1232006.01.04 13:45buy640.101.21030.00001.2118
1242006.01.04 13:45buy650.201.20980.00001.2113
1252006.01.04 13:45buy660.401.20920.00001.2107
1262006.01.04 13:55buy670.801.20860.00001.2101
1272006.01.04 14:40t/p670.801.21010.00001.2101120.006819.61
1282006.01.04 14:40close660.401.21040.00001.210748.006867.61
1292006.01.04 14:40close650.201.21030.00001.211310.006877.61
1302006.01.04 14:40close640.101.21040.00001.21181.006878.61
1312006.01.04 14:41buy680.101.21070.00001.2122
1322006.01.04 14:41buy690.201.21020.00001.2117
1332006.01.04 14:42buy700.401.20960.00001.2111
1342006.01.04 14:47buy710.801.20910.00001.2106
1352006.01.04 18:22t/p710.801.21060.00001.2106120.006998.61
1362006.01.04 18:22close700.401.21060.00001.211140.007038.61
1372006.01.04 18:22close690.201.21070.00001.211710.007048.61
1382006.01.04 18:22close680.101.21100.00001.21223.007051.61
1392006.01.04 18:45buy720.101.21220.00001.2137
1402006.01.04 19:01t/p720.101.21370.00001.213715.007066.61
1412006.01.04 19:01buy730.101.21440.00001.2159
1422006.01.04 19:01buy740.201.21380.00001.2153
1432006.01.04 19:10buy750.401.21320.00001.2147
1442006.01.04 19:20buy760.801.21270.00001.2142
1452006.01.06 14:48t/p760.801.21420.00001.214299.317165.92
1462006.01.06 14:48close750.401.21460.00001.214745.667211.58
1472006.01.06 14:48close740.201.21350.00001.2153-11.177200.40
1482006.01.06 14:48close730.101.21340.00001.2159-12.597187.82
1492006.01.06 14:48buy770.101.21160.00001.2131
1502006.01.06 14:48t/p770.101.21310.00001.213115.007202.82
1512006.01.06 14:48buy780.101.21550.00001.2170
1522006.01.06 14:48buy790.201.21450.00001.2160
1532006.01.06 14:53t/p780.101.21700.00001.217015.007217.82
1542006.01.06 14:53t/p790.201.21600.00001.216030.007247.82
1552006.01.06 14:53buy800.101.21780.00001.2193
1562006.01.06 14:53buy810.201.21690.00001.2184
1572006.01.06 14:55buy820.401.21630.00001.2178
1582006.01.06 14:59t/p820.401.21780.00001.217860.007307.82
1592006.01.06 14:59close810.201.21780.00001.218418.007325.82
1602006.01.06 14:59close800.101.21740.00001.2193-4.007321.82
1612006.01.06 14:59buy830.101.21770.00001.2192
1622006.01.06 14:59buy840.201.21610.00001.2176
1632006.01.06 15:00buy850.401.21550.00001.2170
1642006.01.06 15:10buy860.801.21450.00001.2160
1652006.01.06 16:01t/p860.801.21600.00001.2160120.007441.82
1662006.01.06 16:01close850.401.21620.00001.217028.007469.82
1672006.01.06 16:01close840.201.21590.00001.2176-4.007465.82
1682006.01.06 16:01close830.101.21610.00001.2192-16.007449.82
1692006.01.06 16:01buy870.101.21590.00001.2174
1702006.01.06 16:03buy880.201.21520.00001.2167
1712006.01.06 16:25buy890.401.21470.00001.2162
1722006.01.06 17:02buy900.801.21400.00001.2155
1732006.01.06 18:03t/p900.801.21550.00001.2155120.007569.82
1742006.01.06 18:03close890.401.21560.00001.216236.007605.82
1752006.01.06 18:04close880.201.21560.00001.21678.007613.82
1762006.01.06 18:04close870.101.21570.00001.2174-2.007611.82
1772006.01.06 19:15buy910.101.21550.00001.2170
1782006.01.06 19:21buy920.201.21460.00001.2161
1792006.01.06 21:18t/p920.201.21610.00001.216130.007641.82
1802006.01.06 21:18close910.101.21620.00001.21707.007648.82
1812006.01.09 20:30buy930.101.20890.00001.2104
1822006.01.09 21:00buy940.201.20810.00001.2096
1832006.01.10 00:35buy950.401.20760.00001.2091
1842006.01.10 01:02buy960.801.20700.00001.2085
1852006.01.10 03:33t/p600.801.20470.00001.2047141.997790.81
1862006.01.10 03:33close590.401.20470.00001.204043.007833.81
1872006.01.10 03:33close580.201.20460.00001.20339.507843.31
1882006.01.10 03:34close570.101.20470.00001.2028-1.257842.06
1892006.01.10 04:45sell970.101.20610.00001.2046
1902006.01.10 08:25t/p970.101.20460.00001.204615.007857.06
1912006.01.10 09:37t/p960.801.20850.00001.2085120.007977.06
1922006.01.10 09:37close950.401.20860.00001.209140.008017.06
1932006.01.10 09:37close940.201.20870.00001.209610.718027.76
1942006.01.10 09:39close930.101.20880.00001.2104-1.658026.12
1952006.01.10 10:00buy980.101.20720.00001.2087
1962006.01.10 11:07t/p980.101.20870.00001.208715.008041.12
1972006.01.10 11:07buy990.101.20920.00001.2107
1982006.01.10 11:56t/p990.101.21070.00001.210715.008056.12
1992006.01.10 11:56buy1000.101.21090.00001.2124
2002006.01.10 12:00buy1010.201.20950.00001.2110
2012006.01.10 12:20buy1020.401.20890.00001.2104
2022006.01.10 12:20buy1030.801.20840.00001.2099
2032006.01.10 14:45sell1040.101.20460.00001.2031
2042006.01.10 14:50sell1050.201.20520.00001.2037
2052006.01.10 15:50sell1060.401.20570.00001.2042
2062006.01.10 15:57sell1070.801.20650.00001.2050
2072006.01.11 09:41t/p1070.801.20500.00001.2050123.678179.78
2082006.01.11 09:41close1060.401.20500.00001.204229.838209.62
2092006.01.11 09:41close1050.201.20480.00001.20378.928218.53
2102006.01.11 09:41close1040.101.20490.00001.2031-2.548215.99
2112006.01.11 14:25t/p1030.801.20990.00001.2099114.838330.82
2122006.01.11 14:25close1020.401.20990.00001.210437.418368.23
2132006.01.11 14:25close1010.201.20970.00001.21102.718370.94
2142006.01.11 14:26close1000.101.20950.00001.2124-14.658356.29
2152006.01.11 14:26buy1080.101.20960.00001.2111
2162006.01.11 14:26buy1090.201.20900.00001.2105
2172006.01.11 14:31buy1100.401.20850.00001.2100
2182006.01.11 15:28t/p1100.401.21000.00001.210060.008416.29
2192006.01.11 15:28close1090.201.21000.00001.210520.008436.29
2202006.01.11 15:28close1080.101.21010.00001.21115.008441.29
2212006.01.11 15:45buy1110.101.21090.00001.2124
2222006.01.11 15:45buy1120.201.21030.00001.2118
2232006.01.11 16:15buy1130.401.20970.00001.2112
2242006.01.11 17:06buy1140.801.20920.00001.2107
2252006.01.11 17:21t/p1140.801.21070.00001.2107120.008561.29
2262006.01.11 17:21close1130.401.21070.00001.211240.008601.29
2272006.01.11 17:21close1120.201.21060.00001.21186.008607.29
2282006.01.11 17:22close1110.101.21040.00001.2124-5.008602.29
2292006.01.11 17:22buy1150.101.21050.00001.2120
2302006.01.11 17:22buy1160.201.20980.00001.2113
2312006.01.11 17:26t/p1160.201.21130.00001.211330.008632.29
2322006.01.11 17:26close1150.101.21140.00001.21209.008641.29
2332006.01.11 17:26buy1170.101.21150.00001.2130
2342006.01.11 17:27buy1180.201.21090.00001.2124
2352006.01.11 17:28buy1190.401.21040.00001.2119
2362006.01.11 17:47t/p1190.401.21190.00001.211960.008701.29
2372006.01.11 17:47close1180.201.21210.00001.212424.008725.29
2382006.01.11 17:47close1170.101.21250.00001.213010.008735.29
2392006.01.11 17:48buy1200.101.21240.00001.2139
2402006.01.11 18:04t/p1200.101.21390.00001.213915.008750.29
2412006.01.11 18:04buy1210.101.21410.00001.2156
2422006.01.11 18:05buy1220.201.21350.00001.2150
2432006.01.11 18:30buy1230.401.21290.00001.2144
2442006.01.11 19:20buy1240.801.21230.00001.2138
2452006.01.11 23:48t/p1240.801.21380.00001.2138120.008870.29
2462006.01.11 23:48close1230.401.21390.00001.214440.008910.29
2472006.01.11 23:49close1220.201.21380.00001.21506.008916.29
2482006.01.11 23:49close1210.101.21380.00001.2156-3.008913.29
2492006.01.12 00:45buy1250.101.21400.00001.2155
2502006.01.12 01:35buy1260.201.21340.00001.2149
2512006.01.12 02:43t/p1260.201.21490.00001.214930.008943.29
2522006.01.12 02:43close1250.101.21500.00001.215510.008953.29
2532006.01.12 03:00buy1270.101.21490.00001.2164
2542006.01.12 04:11buy1280.201.21430.00001.2158
2552006.01.12 06:00buy1290.401.21370.00001.2152
2562006.01.12 07:18t/p1290.401.21520.00001.215260.009013.29
2572006.01.12 07:18close1280.201.21530.00001.215820.009033.29
2582006.01.12 07:18close1270.101.21510.00001.21642.009035.29
2592006.01.12 13:15sell1300.101.21240.00001.2109
2602006.01.12 13:20sell1310.201.21290.00001.2114
2612006.01.12 13:45sell1320.401.21360.00001.2121
2622006.01.12 14:10t/p1310.201.21140.00001.211430.009065.29
2632006.01.12 14:10t/p1320.401.21210.00001.212160.009125.29
2642006.01.12 14:10close1300.101.21130.00001.210911.009136.29
2652006.01.12 14:10sell1330.101.21220.00001.2107
2662006.01.12 14:10sell1340.201.21320.00001.2117
2672006.01.12 14:13t/p1340.201.21170.00001.211730.009166.29
2682006.01.12 14:13close1330.101.21150.00001.21077.009173.29
2692006.01.12 14:13sell1350.101.21110.00001.2096
2702006.01.12 14:13sell1360.201.21210.00001.2106
2712006.01.12 14:13sell1370.401.21330.00001.2118
2722006.01.12 14:14t/p1370.401.21180.00001.211860.009233.29
2732006.01.12 14:14close1360.201.21130.00001.210616.009249.29
2742006.01.12 14:15close1350.101.21140.00001.2096-3.009246.29
2752006.01.12 14:15sell1380.101.21070.00001.2092
2762006.01.12 14:20sell1390.201.21130.00001.2098
2772006.01.12 14:30sell1400.401.21200.00001.2105
2782006.01.12 14:33t/p1390.201.20980.00001.209830.009276.29
2792006.01.12 14:33t/p1400.401.21050.00001.210560.009336.29
2802006.01.12 14:33close1380.101.20970.00001.209210.009346.29
2812006.01.12 14:33sell1410.101.20950.00001.2080
2822006.01.12 14:34sell1420.201.21010.00001.2086
2832006.01.12 14:34sell1430.401.21160.00001.2101
2842006.01.12 14:35sell1440.801.21250.00001.2110
2852006.01.12 14:37t/p1440.801.21100.00001.2110120.009466.29
2862006.01.12 14:37close1430.401.21070.00001.210136.009502.29
2872006.01.12 14:38close1420.201.21070.00001.2086-12.009490.29
2882006.01.12 14:38close1410.101.21030.00001.2080-8.009482.29
2892006.01.12 14:38sell1450.101.21020.00001.2087
2902006.01.12 14:38sell1460.201.21100.00001.2095
2912006.01.12 14:40sell1470.401.21210.00001.2106
2922006.01.12 14:56t/p1470.401.21060.00001.210660.009542.29
2932006.01.12 14:56close1460.201.21050.00001.209510.009552.29
2942006.01.12 14:56close1450.101.21200.00001.2087-18.009534.29
2952006.01.12 14:56sell1480.101.20750.00001.2060
2962006.01.12 14:57sell1490.201.20820.00001.2067
2972006.01.12 14:57sell1500.401.20880.00001.2073
2982006.01.12 14:58sell1510.801.20960.00001.2081
2992006.01.12 14:59t/p1510.801.20810.00001.2081120.009654.29
3002006.01.12 14:59close1500.401.20790.00001.207336.009690.29
3012006.01.12 14:59close1490.201.20810.00001.20672.009692.29
3022006.01.12 14:59close1480.101.20800.00001.2060-5.009687.29
3032006.01.12 14:59sell1520.101.20790.00001.2064
3042006.01.12 15:01t/p1520.101.20640.00001.206415.009702.29
3052006.01.12 15:01sell1530.101.20600.00001.2045
3062006.01.12 15:01sell1540.201.20680.00001.2053
3072006.01.12 15:09sell1550.401.20770.00001.2062
3082006.01.12 15:09t/p1550.401.20620.00001.206260.009762.29
3092006.01.12 15:09t/p1530.101.20450.00001.204515.009777.29
3102006.01.12 15:09t/p1540.201.20530.00001.205330.009807.29
3112006.01.12 15:09sell1560.101.20410.00001.2026
3122006.01.12 15:09sell1570.201.20580.00001.2043
3132006.01.12 15:12sell1580.401.20650.00001.2050
3142006.01.12 15:27t/p1580.401.20500.00001.205060.009867.29
3152006.01.12 15:27close1570.201.20490.00001.204318.009885.29
3162006.01.12 15:27close1560.101.20430.00001.2026-2.009883.29
3172006.01.12 15:27sell1590.101.20430.00001.2028
3182006.01.12 15:27sell1600.201.20560.00001.2041
3192006.01.12 15:27t/p1590.101.20280.00001.202815.009898.29
3202006.01.12 15:27t/p1600.201.20410.00001.204130.009928.29
3212006.01.12 15:27sell1610.101.20260.00001.2011
3222006.01.12 15:27sell1620.201.20320.00001.2017
3232006.01.12 15:28t/p1620.201.20170.00001.201730.009958.29
3242006.01.12 15:28close1610.101.20160.00001.201110.009968.29
3252006.01.12 15:28sell1630.101.20200.00001.2005
3262006.01.12 15:30sell1640.201.20310.00001.2016
3272006.01.12 15:40sell1650.401.20370.00001.2022
3282006.01.12 16:02t/p1650.401.20220.00001.202260.0010028.29
3292006.01.12 16:02close1640.201.20190.00001.201624.0010052.29
3302006.01.12 16:02close1630.101.20220.00001.2005-2.0010050.29
3312006.01.12 16:03sell1660.101.20210.00001.2006
3322006.01.12 16:11sell1670.201.20280.00001.2013
3332006.01.12 16:11t/p1670.201.20130.00001.201330.0010080.29
3342006.01.12 16:11close1660.101.20110.00001.200610.0010090.29
3352006.01.12 16:11sell1680.101.20090.00001.1994
3362006.01.12 16:13sell1690.201.20150.00001.2000
3372006.01.12 16:25sell1700.401.20230.00001.2008
3382006.01.12 16:25sell1710.801.20280.00001.2013
3392006.01.13 08:30buy1720.101.20640.00001.2079
3402006.01.13 08:40buy1730.201.20580.00001.2073
3412006.01.13 08:57t/p1730.201.20730.00001.207330.0010120.29
3422006.01.13 08:57close1720.101.20740.00001.207910.0010130.29
3432006.01.13 08:57buy1740.101.20750.00001.2090
3442006.01.13 08:58buy1750.201.20690.00001.2084
3452006.01.13 08:58buy1760.401.20630.00001.2078
3462006.01.13 10:35t/p1760.401.20780.00001.207860.0010190.29
3472006.01.13 10:35close1750.201.20780.00001.208418.0010208.29
3482006.01.13 10:35close1740.101.20770.00001.20902.0010210.29
3492006.01.13 17:00buy1770.101.20770.00001.2092
3502006.01.13 17:05buy1780.201.20710.00001.2086
3512006.01.13 17:25t/p1780.201.20860.00001.208630.0010240.29
3522006.01.13 17:25close1770.101.20870.00001.209210.0010250.29
3532006.01.13 17:25buy1790.101.20910.00001.2106
3542006.01.13 17:30t/p1790.101.21060.00001.210615.0010265.29
3552006.01.13 17:30buy1800.101.21120.00001.2127
3562006.01.13 17:31buy1810.201.21060.00001.2121
3572006.01.13 17:56buy1820.401.21000.00001.2115
3582006.01.13 18:35t/p1800.101.21270.00001.212715.0010280.29
3592006.01.13 18:35t/p1810.201.21210.00001.212130.0010310.29
3602006.01.13 18:35t/p1820.401.21150.00001.211560.0010370.29
3612006.01.13 18:35buy1830.101.21350.00001.2150
3622006.01.13 18:35buy1840.201.21190.00001.2134
3632006.01.13 18:35buy1850.401.21060.00001.2121
3642006.01.13 18:37t/p1850.401.21210.00001.212160.0010430.29
3652006.01.13 18:37close1840.201.21330.00001.213428.0010458.29
3662006.01.13 18:37close1830.101.21260.00001.2150-9.0010449.29
3672006.01.13 18:37buy1860.101.21350.00001.2150
3682006.01.13 18:37buy1870.201.21070.00001.2122
3692006.01.13 18:38t/p1870.201.21220.00001.212230.0010479.29
3702006.01.13 18:38close1860.101.21230.00001.2150-12.0010467.29
3712006.01.13 18:38buy1880.101.21230.00001.2138
3722006.01.13 18:48t/p1880.101.21380.00001.213815.0010482.29
3732006.01.13 18:48buy1890.101.21430.00001.2158
3742006.01.13 18:50buy1900.201.21380.00001.2153
3752006.01.13 18:56buy1910.401.21330.00001.2148
3762006.01.13 19:50buy1920.801.21270.00001.2142
3772006.01.13 22:59t/p1920.801.21420.00001.2142120.0010602.29
3782006.01.13 22:59close1910.401.21430.00001.214840.0010642.29
3792006.01.16 00:00close1900.201.21500.00001.215322.7110665.00
3802006.01.16 00:01close1890.101.21500.00001.21586.3510671.35
3812006.01.16 00:45buy1930.101.21550.00001.2170
3822006.01.16 00:51t/p1930.101.21700.00001.217015.0010686.35
3832006.01.16 00:51buy1940.101.21720.00001.2187
3842006.01.16 00:55buy1950.201.21660.00001.2181
3852006.01.16 01:00buy1960.401.21610.00001.2176
3862006.01.16 02:20buy1970.801.21530.00001.2168
3872006.01.23 01:03t/p1970.801.21680.00001.216883.8010770.15
3882006.01.23 01:03close1960.401.21680.00001.21769.9010780.05
3892006.01.23 01:03close1950.201.21670.00001.2181-7.0510773.00
3902006.01.23 01:03close1940.101.21680.00001.2187-8.5310764.48
3912006.01.23 01:03buy1980.101.21720.00001.2187
3922006.01.23 01:40t/p1980.101.21870.00001.218715.0010779.48
3932006.01.23 01:40buy1990.101.21910.00001.2206
3942006.01.23 01:40t/p1990.101.22060.00001.220615.0010794.48
3952006.01.23 01:40buy2000.101.22110.00001.2226
3962006.01.23 01:41t/p2000.101.22260.00001.222615.0010809.48
3972006.01.23 01:41buy2010.101.22320.00001.2247
3982006.01.23 01:41buy2020.201.22240.00001.2239
3992006.01.23 01:41t/p2020.201.22390.00001.223930.0010839.48
4002006.01.23 01:41close2010.101.22420.00001.224710.0010849.48
4012006.01.23 01:41buy2030.101.22450.00001.2260
4022006.01.23 01:41buy2040.201.22350.00001.2250
4032006.01.23 01:43buy2050.401.22250.00001.2240
4042006.01.23 01:43t/p2050.401.22400.00001.224060.0010909.48
4052006.01.23 01:43close2040.201.22400.00001.225010.0010919.48
4062006.01.23 01:43close2030.101.22430.00001.2260-2.0010917.48
4072006.01.23 01:43buy2060.101.22440.00001.2259
4082006.01.23 01:44buy2070.201.22320.00001.2247
4092006.01.23 01:45buy2080.401.22250.00001.2240
4102006.01.23 01:46t/p2080.401.22400.00001.224060.0010977.48
4112006.01.23 01:46close2070.201.22420.00001.224720.0010997.48
4122006.01.23 01:46close2060.101.22310.00001.2259-13.0010984.48
4132006.01.23 01:47buy2090.101.22350.00001.2250
4142006.01.23 01:47buy2100.201.22280.00001.2243
4152006.01.23 01:48t/p2100.201.22430.00001.224330.0011014.48
4162006.01.23 01:48close2090.101.22440.00001.22509.0011023.48
4172006.01.23 01:48buy2110.101.22460.00001.2261
4182006.01.23 01:49buy2120.201.22240.00001.2239
4192006.01.23 01:50buy2130.401.22140.00001.2229
4202006.01.23 02:16t/p2130.401.22290.00001.222960.0011083.48
4212006.01.23 02:16close2120.201.22330.00001.223918.0011101.48
4222006.01.23 02:17close2110.101.22320.00001.2261-14.0011087.48
4232006.01.23 02:17buy2140.101.22350.00001.2250
4242006.01.23 02:19buy2150.201.22260.00001.2241
4252006.01.23 03:27t/p2150.201.22410.00001.224130.0011117.48
4262006.01.23 03:27close2140.101.22420.00001.22507.0011124.48
4272006.01.23 03:27buy2160.101.22400.00001.2255
4282006.01.23 03:31buy2170.201.22340.00001.2249
4292006.01.23 04:53t/p2170.201.22490.00001.224930.0011154.48
4302006.01.23 04:53close2160.101.22510.00001.225511.0011165.48
4312006.01.23 11:30buy2180.101.22630.00001.2278
4322006.01.23 11:36t/p2180.101.22780.00001.227815.0011180.48
4332006.01.23 11:36buy2190.101.22800.00001.2295
4342006.01.23 11:36buy2200.201.22720.00001.2287
4352006.01.23 11:59t/p2200.201.22870.00001.228730.0011210.48
4362006.01.23 11:59close2190.101.22880.00001.22958.0011218.48
4372006.01.23 11:59buy2210.101.22900.00001.2305
4382006.01.23 12:00buy2220.201.22850.00001.2300
4392006.01.23 12:05buy2230.401.22760.00001.2291
4402006.01.23 13:06buy2240.801.22700.00001.2285
4412006.01.23 13:48t/p2240.801.22850.00001.2285120.0011338.48
4422006.01.23 13:48close2230.401.22850.00001.229136.0011374.48
4432006.01.23 13:49close2220.201.22880.00001.23006.0011380.48
4442006.01.23 13:49close2210.101.22870.00001.2305-3.0011377.48
4452006.01.23 18:45buy2250.101.22980.00001.2313
4462006.01.23 18:50buy2260.201.22920.00001.2307
4472006.01.23 19:00buy2270.401.22850.00001.2300
4482006.01.23 20:15t/p2270.401.23000.00001.230060.0011437.48
4492006.01.23 20:15close2260.201.23010.00001.230718.0011455.48
4502006.01.23 20:16close2250.101.23010.00001.23133.0011458.48
4512006.01.23 20:30buy2280.101.22950.00001.2310
4522006.01.24 00:37t/p2280.101.23100.00001.231014.3511472.83
4532006.01.24 06:45buy2290.101.23050.00001.2320
4542006.01.24 06:50buy2300.201.22980.00001.2313
4552006.01.24 07:53buy2310.401.22920.00001.2307
4562006.01.24 08:02buy2320.801.22860.00001.2301
4572006.01.25 10:11t/p2320.801.23010.00001.2301114.8311587.66
4582006.01.25 10:11close2310.401.23020.00001.230737.4111625.07
4592006.01.25 10:11close2300.201.23010.00001.23134.7111629.78
4602006.01.25 10:11close2290.101.23020.00001.2320-3.6511626.13
4612006.01.25 10:11buy2330.101.22950.00001.2310
4622006.01.25 10:18t/p2330.101.23100.00001.231015.0011641.13
4632006.01.25 10:18buy2340.101.23150.00001.2330
4642006.01.25 10:25buy2350.201.23090.00001.2324
4652006.01.25 10:26buy2360.401.23030.00001.2318
4662006.01.25 10:52t/p2360.401.23180.00001.231860.0011701.13
4672006.01.25 10:52close2350.201.23190.00001.232420.0011721.13
4682006.01.25 10:52close2340.101.23190.00001.23304.0011725.13
4692006.01.25 10:53buy2370.101.23190.00001.2334
4702006.01.25 11:00buy2380.201.23130.00001.2328
4712006.01.25 11:15buy2390.401.23080.00001.2323
4722006.01.25 11:41buy2400.801.23010.00001.2316
4732006.02.03 14:57t/p1700.401.20080.00001.2008100.3211825.45
4742006.02.03 14:57t/p1710.801.20130.00001.2013200.6412026.10
4752006.02.03 14:57close1690.201.20070.00001.200036.1612062.26
4762006.02.03 14:57close1680.101.20150.00001.19944.0812066.34
4772006.02.03 14:57sell2410.101.20110.00001.1996
4782006.02.03 15:03t/p2410.101.19960.00001.199615.0012081.34
4792006.02.03 15:03sell2420.101.19930.00001.1978
4802006.02.03 15:03sell2430.201.19990.00001.1984
4812006.02.03 15:06sell2440.401.20050.00001.1990
4822006.02.03 15:07t/p2440.401.19900.00001.199060.0012141.34
4832006.02.03 15:07close2430.201.19880.00001.198422.0012163.34
4842006.02.03 15:07close2420.101.19910.00001.19782.0012165.34
4852006.02.03 15:08sell2450.101.19910.00001.1976
4862006.02.03 15:11sell2460.201.19970.00001.1982
4872006.02.03 15:16t/p2460.201.19820.00001.198230.0012195.34
4882006.02.03 15:16close2450.101.19820.00001.19769.0012204.34
4892006.02.03 15:16sell2470.101.19770.00001.1962
4902006.02.03 15:30sell2480.201.19850.00001.1970
4912006.02.03 15:40sell2490.401.19910.00001.1976
4922006.02.03 16:05sell2500.801.19990.00001.1984
4932006.02.06 11:00t/p2500.801.19840.00001.1984123.6712328.01
4942006.02.06 11:00close2490.401.19830.00001.197633.8312361.84
4952006.02.06 11:00close2480.201.19830.00001.19704.9212366.76
4962006.02.06 11:01close2470.101.19840.00001.1962-6.5412360.21
4972006.02.06 11:01sell2510.101.19830.00001.1968
4982006.02.06 11:10sell2520.201.19890.00001.1974
4992006.02.06 11:25sell2530.401.19950.00001.1980
5002006.02.06 12:26t/p2530.401.19800.00001.198060.0012420.21
5012006.02.06 12:26close2520.201.19800.00001.197418.0012438.21
5022006.02.06 12:26close2510.101.19810.00001.19682.0012440.21
5032006.02.06 18:15sell2540.101.19490.00001.1934
5042006.02.06 18:15sell2550.201.19550.00001.1940
5052006.02.06 18:41sell2560.401.19620.00001.1947
5062006.02.06 19:28t/p2560.401.19470.00001.194760.0012500.21
5072006.02.06 19:28close2550.201.19470.00001.194016.0012516.21
5082006.02.06 19:29close2540.101.19470.00001.19342.0012518.21
5092006.02.06 19:29sell2570.101.19470.00001.1932
5102006.02.06 19:41sell2580.201.19530.00001.1938
5112006.02.06 20:10sell2590.401.19590.00001.1944
5122006.02.06 20:34sell2600.801.19640.00001.1949
5132006.02.07 17:01t/p2600.801.19490.00001.1949123.6712641.88
5142006.02.07 17:01close2590.401.19490.00001.194441.8312683.71
5152006.02.07 17:01close2580.201.19520.00001.19382.9212686.63
5162006.02.07 17:01close2570.101.19530.00001.1932-5.5412681.09
5172006.02.07 17:01sell2610.101.19520.00001.1937
5182006.02.07 17:05sell2620.201.19580.00001.1943
5192006.02.07 17:10sell2630.401.19650.00001.1950
5202006.02.07 17:20sell2640.801.19700.00001.1955
5212006.02.08 13:24t/p2640.801.19550.00001.1955123.6712804.75
5222006.02.08 13:24close2630.401.19540.00001.195045.8312850.59
5232006.02.08 13:24close2620.201.19540.00001.19438.9212859.50
5242006.02.08 13:24close2610.101.19540.00001.1937-1.5412857.96
5252006.02.08 14:00sell2650.101.19510.00001.1936
5262006.02.08 14:30sell2660.201.19560.00001.1941
5272006.02.08 14:30sell2670.401.19620.00001.1947
5282006.02.08 14:39sell2680.801.19680.00001.1953
5292006.02.08 15:41t/p2680.801.19530.00001.1953120.0012977.96
5302006.02.08 15:41close2670.401.19530.00001.194736.0013013.96
5312006.02.08 15:41close2660.201.19530.00001.19416.0013019.96
5322006.02.08 15:41close2650.101.19550.00001.1936-4.0013015.96
5332006.02.08 17:45sell2690.101.19380.00001.1923
5342006.02.08 18:50sell2700.201.19460.00001.1931
5352006.02.08 21:31sell2710.401.19520.00001.1937
5362006.02.08 22:23sell2720.801.19580.00001.1943
5372006.02.10 16:34t/p2710.401.19370.00001.193767.3313083.29
5382006.02.10 16:34t/p2720.801.19430.00001.1943134.6613217.95
5392006.02.10 16:34close2700.201.19350.00001.193125.6713243.62
5402006.02.10 16:34close2690.101.19450.00001.1923-5.1713238.45
5412006.02.10 16:45sell2730.101.19460.00001.1931
5422006.02.10 16:52t/p2730.101.19310.00001.193115.0013253.45
5432006.02.10 16:52sell2740.101.19280.00001.1913
5442006.02.10 16:53t/p2740.101.19130.00001.191315.0013268.45
5452006.02.10 16:53sell2750.101.19090.00001.1894
5462006.02.10 17:01sell2760.201.19180.00001.1903
5472006.02.10 17:31sell2770.401.19250.00001.1910
5482006.02.10 18:22sell2780.801.19320.00001.1917
5492006.02.10 18:58t/p2780.801.19170.00001.1917120.0013388.45
5502006.02.10 18:58close2770.401.19170.00001.191032.0013420.45
5512006.02.10 18:58close2760.201.19170.00001.19032.0013422.45
5522006.02.10 18:59close2750.101.19180.00001.1894-9.0013413.45
5532006.02.10 18:59sell2790.101.19170.00001.1902
5542006.02.10 20:59t/p2790.101.19020.00001.190215.0013428.45
5552006.02.10 22:00sell2800.101.18940.00001.1879
5562006.02.10 22:00sell2810.201.18990.00001.1884
5572006.02.10 22:45sell2820.401.19050.00001.1890
5582006.02.13 01:19t/p2820.401.18900.00001.189061.8313490.29
5592006.02.13 01:19close2810.201.18900.00001.188418.9213509.20
5602006.02.13 01:19close2800.101.18950.00001.1879-0.5413508.66
5612006.02.13 11:15sell2830.101.18860.00001.1871
5622006.02.13 12:21sell2840.201.18910.00001.1876
5632006.02.13 12:27sell2850.401.18980.00001.1883
5642006.02.13 15:05t/p2850.401.18830.00001.188360.0013568.66
5652006.02.13 15:05close2840.201.18820.00001.187618.0013586.66
5662006.02.13 15:05close2830.101.18870.00001.1871-1.0013585.66
5672006.02.13 23:15sell2860.101.19000.00001.1885
5682006.02.14 00:05sell2870.201.19060.00001.1891
5692006.02.14 00:23sell2880.401.19120.00001.1897
5702006.02.14 01:39t/p2880.401.18970.00001.189760.0013645.66
5712006.02.14 01:39close2870.201.18970.00001.189118.0013663.66
5722006.02.14 01:40close2860.101.18980.00001.18852.4613666.12
5732006.02.14 13:15sell2890.101.18960.00001.1881
5742006.02.14 13:25sell2900.201.19030.00001.1888
5752006.02.14 14:32t/p2900.201.18880.00001.188830.0013696.12
5762006.02.14 14:32close2890.101.18850.00001.188111.0013707.12
5772006.02.14 15:00sell2910.101.18740.00001.1859
5782006.02.14 15:40sell2920.201.18790.00001.1864
5792006.02.14 15:41sell2930.401.18860.00001.1871
5802006.02.14 15:42t/p2930.401.18710.00001.187160.0013767.12
5812006.02.14 15:42close2920.201.18700.00001.186418.0013785.12
5822006.02.14 15:42close2910.101.18750.00001.1859-1.0013784.12
5832006.02.14 15:43sell2940.101.18730.00001.1858
5842006.02.14 15:43sell2950.201.18830.00001.1868
5852006.02.14 17:20sell2960.401.18900.00001.1875
5862006.02.14 17:20sell2970.801.18980.00001.1883
5872006.02.15 16:49t/p2970.801.18830.00001.1883123.6713907.78
5882006.02.15 16:49close2960.401.18830.00001.187529.8313937.62
5892006.02.15 16:49close2950.201.18810.00001.18684.9213942.53
5902006.02.15 16:49close2940.101.18950.00001.1858-21.5413920.99
5912006.02.15 16:50sell2980.101.18940.00001.1879
5922006.02.15 16:56sell2990.201.18990.00001.1884
5932006.02.15 17:05sell3000.401.19050.00001.1890
5942006.02.15 17:21t/p3000.401.18900.00001.189060.0013980.99
5952006.02.15 17:21close2990.201.18860.00001.188426.0014006.99
5962006.02.15 17:21close2980.101.18900.00001.18794.0014010.99
5972006.02.15 17:21sell3010.101.18890.00001.1874
5982006.02.15 17:25sell3020.201.18950.00001.1880
5992006.02.15 17:48t/p3020.201.18800.00001.188030.0014040.99
6002006.02.15 17:48close3010.101.18780.00001.187411.0014051.99
6012006.02.15 17:49sell3030.101.18750.00001.1860
6022006.02.15 17:55sell3040.201.18810.00001.1866
6032006.02.15 18:10sell3050.401.18870.00001.1872
6042006.02.15 18:15sell3060.801.18930.00001.1878
6052006.02.15 18:35t/p3060.801.18780.00001.1878120.0014171.99
6062006.02.15 18:35close3050.401.18770.00001.187240.0014211.99
6072006.02.15 18:36close3040.201.18780.00001.18666.0014217.99
6082006.02.15 18:36close3030.101.18770.00001.1860-2.0014215.99
6092006.02.15 18:36sell3070.101.18760.00001.1861
6102006.02.15 18:37sell3080.201.18820.00001.1867
6112006.02.15 22:20sell3090.401.18870.00001.1872
6122006.02.15 23:16sell3100.801.18920.00001.1877
6132006.02.16 01:13t/p3100.801.18770.00001.1877131.0014346.99
6142006.02.16 01:13close3090.401.18760.00001.187249.5014396.49
6152006.02.16 01:13close3080.201.18770.00001.186712.7514409.24
6162006.02.16 01:14close3070.101.18780.00001.1861-0.6314408.61
6172006.02.16 10:45sell3110.101.18730.00001.1858
6182006.02.16 12:18t/p3110.101.18580.00001.185815.0014423.61
6192006.02.16 12:18sell3120.101.18550.00001.1840
6202006.02.16 12:18sell3130.201.18610.00001.1846
6212006.02.16 13:05sell3140.401.18660.00001.1851
6222006.02.16 14:35sell3150.801.18720.00001.1857
6232006.02.16 14:38t/p3150.801.18570.00001.1857120.0014543.61
6242006.02.16 14:38close3140.401.18540.00001.185148.0014591.61
6252006.02.16 14:38close3130.201.18590.00001.18464.0014595.61
6262006.02.16 14:38close3120.101.18570.00001.1840-2.0014593.61
6272006.02.17 03:15sell3160.101.18850.00001.1870
6282006.02.17 10:06t/p3160.101.18700.00001.187015.0014608.61
6292006.02.17 14:45sell3170.101.18620.00001.1847
6302006.02.17 14:48sell3180.201.18680.00001.1853
6312006.02.17 14:53sell3190.401.18740.00001.1859
6322006.02.17 15:06sell3200.801.18790.00001.1864
6332006.02.22 14:33t/p3200.801.18640.00001.1864131.0014739.61
6342006.02.22 14:33close3190.401.18630.00001.185949.5014789.11
6352006.02.22 14:33close3180.201.18640.00001.185310.7514799.86
6362006.02.22 14:34close3170.101.18630.00001.18470.3714800.23
6372006.02.23 04:30sell3210.101.19010.00001.1886
6382006.02.23 05:30sell3220.201.19060.00001.1891
6392006.02.23 06:50sell3230.401.19120.00001.1897
6402006.02.23 10:10sell3240.801.19190.00001.1904
6412006.02.24 09:08t/p3240.801.19040.00001.1904123.6714923.90
6422006.02.24 09:08close3230.401.19040.00001.189733.8314957.73
6432006.02.24 09:08close3220.201.19050.00001.18912.9214960.65
6442006.02.24 09:08close3210.101.19030.00001.1886-1.5414959.10
6452006.02.24 09:30sell3250.101.18960.00001.1881
6462006.02.24 09:45sell3260.201.19020.00001.1887
6472006.02.24 10:10sell3270.401.19080.00001.1893
6482006.02.24 11:50t/p3270.401.18930.00001.189360.0015019.10
6492006.02.24 11:50close3260.201.18900.00001.188724.0015043.10
6502006.02.24 11:50close3250.101.18910.00001.18815.0015048.10
6512006.02.24 17:15sell3280.101.18660.00001.1851
6522006.02.24 17:16sell3290.201.18720.00001.1857
6532006.02.24 17:25sell3300.401.18770.00001.1862
6542006.02.24 20:45sell3310.801.18830.00001.1868
6552006.02.24 21:48t/p3310.801.18680.00001.1868120.0015168.10
6562006.02.24 21:48close3300.401.18680.00001.186236.0015204.10
6572006.02.24 21:49close3290.201.18680.00001.18578.0015212.10
6582006.02.24 21:49close3280.101.18710.00001.1851-5.0015207.10
6592006.02.27 00:15sell3320.101.18540.00001.1839
6602006.02.27 00:23t/p3320.101.18390.00001.183915.0015222.10
6612006.02.27 00:23sell3330.101.18360.00001.1821
6622006.02.27 00:23sell3340.201.18430.00001.1828
6632006.02.27 01:44t/p3340.201.18280.00001.182830.0015252.10
6642006.02.27 01:44close3330.101.18270.00001.18219.0015261.10
6652006.02.27 01:45sell3350.101.18260.00001.1811
6662006.02.27 01:55sell3360.201.18360.00001.1821
6672006.02.27 01:55sell3370.401.18420.00001.1827
6682006.02.27 02:50sell3380.801.18480.00001.1833
6692006.04.06 10:56t/p2400.801.23160.00001.2316-257.5315003.57
6702006.04.06 10:56close2390.401.23210.00001.2323-136.7714866.80
6712006.04.06 10:56close2380.201.23170.00001.2328-86.3814780.42
6722006.04.06 10:56close2370.101.23150.00001.2334-51.1914729.23
6732006.04.06 10:56buy3390.101.23250.00001.2340
6742006.04.06 10:56buy3400.201.23190.00001.2334
6752006.04.06 11:00buy3410.401.23140.00001.2329
6762006.04.06 11:24t/p3410.401.23290.00001.232960.0014789.23
6772006.04.06 11:24close3400.201.23300.00001.233422.0014811.23
6782006.04.06 11:24close3390.101.23310.00001.23406.0014817.23
6792006.04.06 11:24buy3420.101.23240.00001.2339
6802006.04.06 11:30buy3430.201.23190.00001.2334
6812006.04.06 12:16buy3440.401.23130.00001.2328
6822006.04.06 12:28buy3450.801.23080.00001.2323
6832006.04.18 22:34t/p3450.801.23230.00001.232368.2814885.51
6842006.04.18 22:34close3440.401.23230.00001.232814.1414899.65
6852006.04.18 22:34close3430.201.23170.00001.2334-16.9314882.72
6862006.04.18 22:35close3420.101.23180.00001.2339-12.4614870.26
6872006.04.18 22:35buy3460.101.23190.00001.2334
6882006.04.18 22:50t/p3460.101.23340.00001.233415.0014885.26
6892006.04.18 22:50buy3470.101.23360.00001.2351
6902006.04.18 22:51buy3480.201.23290.00001.2344
6912006.04.18 22:52t/p3480.201.23440.00001.234430.0014915.26
6922006.04.18 22:52close3470.101.23450.00001.23519.0014924.26
6932006.04.18 22:52buy3490.101.23410.00001.2356
6942006.04.18 22:53t/p3490.101.23560.00001.235615.0014939.26
6952006.04.18 22:53buy3500.101.23580.00001.2373
6962006.04.18 22:54buy3510.201.23470.00001.2362
6972006.04.18 22:55buy3520.401.23420.00001.2357
6982006.04.18 22:59t/p3520.401.23570.00001.235760.0014999.26
6992006.04.18 22:59close3510.201.23570.00001.236220.0015019.26
7002006.04.18 22:59close3500.101.23590.00001.23731.0015020.26
7012006.04.18 22:59buy3530.101.23610.00001.2376
7022006.04.18 22:59buy3540.201.23540.00001.2369
7032006.04.18 23:00buy3550.401.23490.00001.2364
7042006.04.18 23:27t/p3550.401.23640.00001.236460.0015080.26
7052006.04.18 23:27close3540.201.23640.00001.236920.0015100.26
7062006.04.18 23:28close3530.101.23650.00001.23764.0015104.26
7072006.04.18 23:28buy3560.101.23660.00001.2381
7082006.04.18 23:29buy3570.201.23600.00001.2375
7092006.04.18 23:30buy3580.401.23530.00001.2368
7102006.04.19 03:38buy3590.801.23480.00001.2363
7112006.04.19 10:34t/p3590.801.23630.00001.2363120.0015224.26
7122006.04.19 10:34close3580.401.23650.00001.236845.4115269.67
7132006.04.19 10:34close3570.201.23650.00001.23758.7115278.38
7142006.04.19 10:34close3560.101.23640.00001.2381-2.6515275.73
7152006.04.19 11:15buy3600.101.23720.00001.2387
7162006.04.19 11:22buy3610.201.23660.00001.2381
7172006.04.19 11:30buy3620.401.23600.00001.2375
7182006.04.19 11:40buy3630.801.23550.00001.2370
7192006.04.19 18:22t/p3630.801.23700.00001.2370120.0015395.73
7202006.04.19 18:22close3620.401.23700.00001.237540.0015435.73
7212006.04.19 18:22close3610.201.23720.00001.238112.0015447.73
7222006.04.19 18:22close3600.101.23710.00001.2387-1.0015446.73
7232006.04.19 18:23buy3640.101.23740.00001.2389
7242006.04.19 18:30buy3650.201.23630.00001.2378
7252006.04.19 19:01t/p3650.201.23780.00001.237830.0015476.73
7262006.04.19 19:01close3640.101.23780.00001.23894.0015480.73
7272006.04.19 19:01buy3660.101.23840.00001.2399
7282006.04.19 19:04buy3670.201.23780.00001.2393
7292006.04.19 19:05buy3680.401.23720.00001.2387
7302006.04.19 19:15t/p3680.401.23870.00001.238760.0015540.73
7312006.04.19 19:15close3670.201.23870.00001.239318.0015558.73
7322006.04.19 19:15close3660.101.23860.00001.23992.0015560.73
7332006.04.19 19:15buy3690.101.23840.00001.2399
7342006.04.19 19:16buy3700.201.23780.00001.2393
7352006.04.19 20:10t/p3700.201.23930.00001.239330.0015590.73
7362006.04.19 20:10close3690.101.23930.00001.23999.0015599.73
7372006.04.19 20:11buy3710.101.23930.00001.2408
7382006.04.19 20:20buy3720.201.23880.00001.2403
7392006.04.19 21:04buy3730.401.23820.00001.2397
7402006.04.19 21:24buy3740.801.23760.00001.2391
7412006.04.24 09:27t/p3740.801.23910.00001.239194.1415693.87
7422006.04.24 09:27close3730.401.23920.00001.239727.0715720.94
7432006.04.24 09:27close3720.201.23910.00001.2403-0.4615720.48
7442006.04.24 09:27close3710.101.23900.00001.2408-6.2315714.25
7452006.04.24 09:27buy3750.101.23930.00001.2408
7462006.04.24 09:28buy3760.201.23880.00001.2403
7472006.04.24 09:43t/p3760.201.24030.00001.240330.0015744.25
7482006.04.24 09:43close3750.101.24070.00001.240814.0015758.25
7492006.04.24 09:43buy3770.101.24030.00001.2418
7502006.04.24 09:45buy3780.201.23970.00001.2412
7512006.04.24 09:47buy3790.401.23920.00001.2407
7522006.04.24 09:56buy3800.801.23850.00001.2400
7532006.04.24 19:55t/p3800.801.24000.00001.2400120.0015878.25
7542006.04.24 19:55close3790.401.24000.00001.240732.0015910.25
7552006.04.24 19:56close3780.201.24010.00001.24128.0015918.25
7562006.04.24 19:56close3770.101.24020.00001.2418-1.0015917.25
7572006.04.24 19:57buy3810.101.23990.00001.2414
7582006.04.24 22:52buy3820.201.23930.00001.2408
7592006.04.24 23:00buy3830.401.23870.00001.2402
7602006.04.24 23:53buy3840.801.23810.00001.2396
7612006.04.25 09:44t/p3840.801.23960.00001.2396114.8316032.07
7622006.04.25 09:44close3830.401.23970.00001.240237.4116069.49
7632006.04.25 09:44close3820.201.23960.00001.24084.7116074.20
7642006.04.25 09:44close3810.101.23970.00001.2414-2.6516071.55
7652006.04.25 09:45buy3850.101.24000.00001.2415
7662006.04.25 09:50buy3860.201.23940.00001.2409
7672006.04.25 10:07t/p3860.201.24090.00001.240930.0016101.55
7682006.04.25 10:07close3850.101.24140.00001.241514.0016115.55
7692006.04.25 10:07buy3870.101.24120.00001.2427
7702006.04.25 10:09buy3880.201.24040.00001.2419
7712006.04.25 10:10buy3890.401.23990.00001.2414
7722006.04.25 10:10buy3900.801.23850.00001.2400
7732006.04.25 10:14t/p3900.801.24000.00001.2400120.0016235.55
7742006.04.25 10:14close3890.401.24030.00001.241416.0016251.55
7752006.04.25 10:14close3880.201.24000.00001.2419-8.0016243.55
7762006.04.25 10:14close3870.101.24030.00001.2427-9.0016234.55
7772006.04.25 10:14buy3910.101.23860.00001.2401
7782006.04.25 10:22t/p3910.101.24010.00001.240115.0016249.55
7792006.04.25 10:22buy3920.101.24050.00001.2420
7802006.04.25 10:23buy3930.201.23990.00001.2414
7812006.04.25 10:23buy3940.401.23920.00001.2407
7822006.04.25 11:24buy3950.801.23870.00001.2402
7832006.04.25 14:05t/p3940.401.24070.00001.240760.0016309.55
7842006.04.25 14:05t/p3950.801.24020.00001.2402120.0016429.55
7852006.04.25 14:05close3930.201.24130.00001.241428.0016457.55
7862006.04.25 14:05close3920.101.23990.00001.2420-6.0016451.55
7872006.04.25 14:30buy3960.101.24260.00001.2441
7882006.04.25 14:30buy3970.201.24190.00001.2434
7892006.04.25 15:38t/p3970.201.24340.00001.243430.0016481.55
7902006.04.25 15:38close3960.101.24370.00001.244111.0016492.55
7912006.04.25 15:38buy3980.101.24390.00001.2454
7922006.04.25 15:39buy3990.201.24330.00001.2448
7932006.04.25 15:55buy4000.401.24280.00001.2443
7942006.04.25 15:55buy4010.801.24140.00001.2429
7952006.04.25 15:58t/p4010.801.24290.00001.2429120.0016612.55
7962006.04.25 15:58close4000.401.24290.00001.24434.0016616.55
7972006.04.25 15:58close3990.201.24300.00001.2448-6.0016610.55
7982006.04.25 15:58close3980.101.24320.00001.2454-7.0016603.55
7992006.04.25 15:58buy4020.101.24320.00001.2447
8002006.04.25 15:59buy4030.201.24150.00001.2430
8012006.04.25 16:00buy4040.401.24000.00001.2415
8022006.04.25 16:00buy4050.801.23930.00001.2408
8032006.04.25 16:02t/p4050.801.24080.00001.2408120.0016723.55
8042006.04.25 16:02close4040.401.24110.00001.241544.0016767.55
8052006.04.25 16:02close4030.201.24090.00001.2430-12.0016755.55
8062006.04.25 16:02close4020.101.24100.00001.2447-22.0016733.55
8072006.04.25 16:02buy4060.101.23970.00001.2412
8082006.04.25 16:03t/p4060.101.24120.00001.241215.0016748.55
8092006.04.25 16:03buy4070.101.24160.00001.2431
8102006.04.25 16:03buy4080.201.24090.00001.2424
8112006.04.25 16:04buy4090.401.23750.00001.2390
8122006.04.25 16:04t/p4090.401.23900.00001.239060.0016808.55
8132006.04.25 16:04buy4100.401.23960.00001.2411
8142006.04.25 16:04buy4110.801.23900.00001.2405
8152006.04.25 16:04t/p4110.801.24050.00001.2405120.0016928.55
8162006.04.25 16:04close4100.401.24080.00001.241148.0016976.55
8172006.04.25 16:05close4080.201.24070.00001.2424-4.0016972.55
8182006.04.25 16:05close4070.101.24030.00001.2431-13.0016959.55
8192006.04.25 16:05buy4120.101.24040.00001.2419
8202006.04.25 16:05buy4130.201.23980.00001.2413
8212006.04.25 16:05buy4140.401.23910.00001.2406
8222006.04.25 16:07t/p4140.401.24060.00001.240660.0017019.55
8232006.04.25 16:07close4130.201.24060.00001.241316.0017035.55
8242006.04.25 16:07close4120.101.24070.00001.24193.0017038.55
8252006.04.25 16:08buy4150.101.24070.00001.2422
8262006.04.25 16:08buy4160.201.23990.00001.2414
8272006.04.25 16:09buy4170.401.23900.00001.2405
8282006.04.25 16:09buy4180.801.23750.00001.2390
8292006.04.25 16:10t/p4180.801.23900.00001.2390120.0017158.55
8302006.04.25 16:10close4170.401.23910.00001.24054.0017162.55
8312006.04.25 16:10close4160.201.23930.00001.2414-12.0017150.55
8322006.04.25 16:11close4150.101.23910.00001.2422-16.0017134.55
8332006.04.25 16:11buy4190.101.23920.00001.2407
8342006.04.25 16:13buy4200.201.23850.00001.2400
8352006.04.25 16:23buy4210.401.23790.00001.2394
8362006.04.25 16:23buy4220.801.23680.00001.2383
8372006.04.25 16:25t/p4220.801.23830.00001.2383120.0017254.55
8382006.04.25 16:25close4210.401.23840.00001.239420.0017274.55
8392006.04.25 16:25close4200.201.23830.00001.2400-4.0017270.55
8402006.04.25 16:25close4190.101.23850.00001.2407-7.0017263.55
8412006.04.25 16:25buy4230.101.23860.00001.2401
8422006.04.25 16:28buy4240.201.23750.00001.2390
8432006.04.25 16:30t/p4240.201.23900.00001.239030.0017293.55
8442006.04.25 16:30close4230.101.23910.00001.24015.0017298.55
8452006.04.25 20:45buy4250.101.24260.00001.2441
8462006.04.25 20:45buy4260.201.24170.00001.2432
8472006.04.25 20:58t/p4260.201.24320.00001.243230.0017328.55
8482006.04.25 20:58close4250.101.24340.00001.24418.0017336.55
8492006.04.25 20:58buy4270.101.24340.00001.2449
8502006.04.25 21:02buy4280.201.24290.00001.2444
8512006.04.26 00:30buy4290.401.24230.00001.2438
8522006.04.26 05:53buy4300.801.24170.00001.2432
8532006.04.26 15:00t/p4290.401.24380.00001.243860.0017396.55
8542006.04.26 15:00t/p4300.801.24320.00001.2432120.0017516.55
8552006.04.26 15:00close4280.201.24390.00001.244418.7117535.26
8562006.04.26 15:01close4270.101.24380.00001.24493.3517538.61
8572006.04.26 15:30buy4310.101.24320.00001.2447
8582006.04.26 16:00buy4320.201.24200.00001.2435
8592006.04.26 16:02t/p4320.201.24350.00001.243530.0017568.61
8602006.04.26 16:02close4310.101.24350.00001.24473.0017571.61
8612006.04.26 16:03buy4330.101.24360.00001.2451
8622006.04.26 16:03buy4340.201.24300.00001.2445
8632006.04.26 16:05t/p4340.201.24450.00001.244530.0017601.61
8642006.04.26 16:05close4330.101.24450.00001.24519.0017610.61
8652006.04.26 16:05buy4350.101.24350.00001.2450
8662006.04.26 16:05t/p4350.101.24500.00001.245015.0017625.61
8672006.04.26 16:05buy4360.101.24550.00001.2470
8682006.04.26 16:06buy4370.201.24490.00001.2464
8692006.04.26 16:06buy4380.401.24370.00001.2452
8702006.04.26 16:06t/p4380.401.24520.00001.245260.0017685.61
8712006.04.26 16:06close4370.201.24520.00001.24646.0017691.61
8722006.04.26 16:07close4360.101.24510.00001.2470-4.0017687.61
8732006.04.26 16:07buy4390.101.24550.00001.2470
8742006.04.26 16:07buy4400.201.24490.00001.2464
8752006.04.26 16:09buy4410.401.24360.00001.2451
8762006.04.26 16:09buy4420.801.24280.00001.2443
8772006.04.26 16:09t/p4420.801.24430.00001.2443120.0017807.61
8782006.04.26 16:09close4410.401.24480.00001.245148.0017855.61
8792006.04.26 16:10close4400.201.24470.00001.2464-4.0017851.61
8802006.04.26 16:10close4390.101.24460.00001.2470-9.0017842.61
8812006.04.26 16:10buy4430.101.24540.00001.2469
8822006.04.26 16:10buy4440.201.24370.00001.2452
8832006.04.26 16:11t/p4440.201.24520.00001.245230.0017872.61
8842006.04.26 16:11close4430.101.24530.00001.2469-1.0017871.61
8852006.04.26 16:12buy4450.101.24530.00001.2468
8862006.04.26 16:12buy4460.201.24470.00001.2462
8872006.04.26 16:13buy4470.401.24320.00001.2447
8882006.04.26 16:14t/p4470.401.24470.00001.244760.0017931.61
8892006.04.26 16:14close4460.201.24570.00001.246220.0017951.61
8902006.04.26 16:14close4450.101.24540.00001.24681.0017952.61
8912006.04.26 16:14buy4480.101.24590.00001.2474
8922006.04.26 16:14buy4490.201.24430.00001.2458
8932006.04.26 16:15buy4500.401.24330.00001.2448
8942006.04.26 16:23buy4510.801.24280.00001.2443
8952006.04.26 17:10t/p4510.801.24430.00001.2443120.0018072.61
8962006.04.26 17:10close4500.401.24440.00001.244844.0018116.61
8972006.04.26 17:11close4490.201.24420.00001.2458-2.0018114.61
8982006.04.26 17:11close4480.101.24410.00001.2474-18.0018096.61
8992006.04.26 17:11buy4520.101.24420.00001.2457
9002006.04.26 17:26buy4530.201.24350.00001.2450
9012006.04.26 17:51t/p4530.201.24500.00001.245030.0018126.61
9022006.04.26 17:51close4520.101.24510.00001.24579.0018135.61
9032006.04.26 18:15buy4540.101.24640.00001.2479
9042006.04.26 18:25buy4550.201.24570.00001.2472
9052006.04.26 19:10buy4560.401.24510.00001.2466
9062006.04.26 19:28buy4570.801.24450.00001.2460
9072006.04.27 02:54t/p4570.801.24600.00001.2460104.4818240.09
9082006.04.27 02:54close4560.401.24610.00001.246632.2418272.34
9092006.04.27 02:54close4550.201.24610.00001.24724.1218276.46
9102006.04.27 02:54close4540.101.24580.00001.2479-7.9418268.52
9112006.04.27 16:15buy4580.101.24920.00001.2507
9122006.04.27 16:28t/p4580.101.25070.00001.250715.0018283.52
9132006.04.27 16:28buy4590.101.25120.00001.2527
9142006.04.27 16:32t/p4590.101.25270.00001.252715.0018298.52
9152006.04.27 16:32buy4600.101.25300.00001.2545
9162006.04.27 16:34buy4610.201.25240.00001.2539
9172006.04.27 16:36buy4620.401.25180.00001.2533
9182006.04.27 16:46t/p4620.401.25330.00001.253360.0018358.52
9192006.04.27 16:46close4610.201.25350.00001.253922.0018380.52
9202006.04.27 16:46close4600.101.25360.00001.25456.0018386.52
9212006.04.27 16:47buy4630.101.25390.00001.2554
9222006.04.27 17:05buy4640.201.25320.00001.2547
9232006.04.27 17:15buy4650.401.25250.00001.2540
9242006.04.27 17:21buy4660.801.25200.00001.2535
9252006.04.27 17:40t/p4660.801.25350.00001.2535120.0018506.52
9262006.04.27 17:40close4650.401.25350.00001.254040.0018546.52
9272006.04.27 17:40close4640.201.25340.00001.25474.0018550.52
9282006.04.27 17:41close4630.101.25350.00001.2554-4.0018546.52
9292006.04.27 17:41buy4670.101.25350.00001.2550
9302006.04.27 17:42buy4680.201.25300.00001.2545
9312006.04.27 17:51buy4690.401.25240.00001.2539
9322006.04.27 17:51buy4700.801.25140.00001.2529
9332006.04.27 17:54t/p4700.801.25290.00001.2529120.0018666.52
9342006.04.27 17:54close4690.401.25330.00001.253936.0018702.52
9352006.04.27 17:54close4680.201.25290.00001.2545-2.0018700.52
9362006.04.27 17:54close4670.101.25300.00001.2550-5.0018695.52
9372006.04.27 17:54buy4710.101.25340.00001.2549
9382006.04.27 17:54buy4720.201.25190.00001.2534
9392006.04.27 17:55buy4730.401.25120.00001.2527
9402006.04.27 17:55buy4740.801.25060.00001.2521
9412006.04.27 17:55t/p4730.401.25270.00001.252760.0018755.52
9422006.04.27 17:55t/p4740.801.25210.00001.2521120.0018875.52
9432006.04.27 17:55close4720.201.25280.00001.253418.0018893.52
9442006.04.27 17:55close4710.101.25300.00001.2549-4.0018889.52
9452006.04.27 17:55buy4750.101.25310.00001.2546
9462006.04.27 17:56buy4760.201.25240.00001.2539
9472006.04.27 17:57buy4770.401.25180.00001.2533
9482006.04.27 18:00t/p4760.201.25390.00001.253930.0018919.52
9492006.04.27 18:00t/p4770.401.25330.00001.253360.0018979.52
9502006.04.27 18:00close4750.101.25430.00001.254612.0018991.52
9512006.04.27 18:00buy4780.101.25400.00001.2555
9522006.04.27 18:01buy4790.201.25340.00001.2549
9532006.04.27 18:02buy4800.401.25290.00001.2544
9542006.04.27 18:03t/p4800.401.25440.00001.254460.0019051.52
9552006.04.27 18:03close4790.201.25460.00001.254924.0019075.52
9562006.04.27 18:03close4780.101.25400.00001.25550.0019075.52
9572006.04.27 18:03buy4810.101.25400.00001.2555
9582006.04.27 18:04buy4820.201.25240.00001.2539
9592006.04.27 18:04t/p4820.201.25390.00001.253930.0019105.52
9602006.04.27 18:04close4810.101.25460.00001.25556.0019111.52
9612006.04.27 18:05buy4830.101.25470.00001.2562
9622006.04.27 18:05buy4840.201.25420.00001.2557
9632006.04.27 18:13buy4850.401.25350.00001.2550
9642006.04.27 18:20buy4860.801.25290.00001.2544
9652006.04.27 18:55t/p4860.801.25440.00001.2544120.0019231.52
9662006.04.27 18:55close4850.401.25460.00001.255044.0019275.52
9672006.04.27 18:55close4840.201.25460.00001.25578.0019283.52
9682006.04.27 18:55close4830.101.25460.00001.2562-1.0019282.52
9692006.04.27 18:55buy4870.101.25470.00001.2562
9702006.04.27 18:56buy4880.201.25400.00001.2555
9712006.04.27 19:40buy4890.401.25340.00001.2549
9722006.04.27 19:53buy4900.801.25280.00001.2543
9732006.04.28 08:26t/p4900.801.25430.00001.2543114.8319397.35
9742006.04.28 08:26close4890.401.25440.00001.254937.4119434.76
9752006.04.28 08:26close4880.201.25430.00001.25554.7119439.47
9762006.04.28 08:27close4870.101.25440.00001.2562-3.6519435.82
9772006.04.28 09:45buy4910.101.25450.00001.2560
9782006.04.28 10:37t/p4910.101.25600.00001.256015.0019450.82
9792006.04.28 10:37buy4920.101.25670.00001.2582
9802006.04.28 10:37buy4930.201.25600.00001.2575
9812006.04.28 11:05buy4940.401.25540.00001.2569
9822006.04.28 11:10buy4950.801.25490.00001.2564
9832006.04.28 11:31t/p4950.801.25640.00001.2564120.0019570.82
9842006.04.28 11:31close4940.401.25640.00001.256940.0019610.82
9852006.04.28 11:31close4930.201.25660.00001.257512.0019622.82
9862006.04.28 11:32close4920.101.25660.00001.2582-1.0019621.82
9872006.04.28 11:32buy4960.101.25670.00001.2582
9882006.04.28 11:32buy4970.201.25580.00001.2573
9892006.04.28 11:42buy4980.401.25520.00001.2567
9902006.04.28 12:00buy4990.801.25450.00001.2560
9912006.04.28 14:39t/p4990.801.25600.00001.2560120.0019741.82
9922006.04.28 14:39close4980.401.25600.00001.256732.0019773.82
9932006.04.28 14:39close4970.201.25560.00001.2573-4.0019769.82
9942006.04.28 14:39close4960.101.25530.00001.2582-14.0019755.82
9952006.04.28 15:45buy5000.101.25680.00001.2583
9962006.04.28 16:52t/p5000.101.25830.00001.258315.0019770.82
9972006.04.28 16:52buy5010.101.25860.00001.2601
9982006.04.28 17:05t/p5010.101.26010.00001.260115.0019785.82
9992006.04.28 17:05buy5020.101.26050.00001.2620
10002006.04.28 17:08t/p5020.101.26200.00001.262015.0019800.82
10012006.04.28 17:08buy5030.101.26230.00001.2638
10022006.04.28 17:10buy5040.201.26170.00001.2632
10032006.04.28 17:12buy5050.401.26090.00001.2624
10042006.04.28 17:13t/p5050.401.26240.00001.262460.0019860.82
10052006.04.28 17:13close5040.201.26240.00001.263214.0019874.82
10062006.04.28 17:13close5030.101.26270.00001.26384.0019878.82
10072006.04.28 17:13buy5060.101.26240.00001.2639
10082006.04.28 17:15buy5070.201.26180.00001.2633
10092006.04.28 17:15buy5080.401.26110.00001.2626
10102006.04.28 18:00t/p5080.401.26260.00001.262660.0019938.82
10112006.04.28 18:00close5070.201.26300.00001.263324.0019962.82
10122006.04.28 18:00close5060.101.26300.00001.26396.0019968.82
10132006.04.28 18:00buy5090.101.26320.00001.2647
10142006.04.28 18:00buy5100.201.26270.00001.2642
10152006.04.28 18:35buy5110.401.26160.00001.2631
10162006.04.28 20:49buy5120.801.26100.00001.2625
10172006.04.28 22:05t/p5120.801.26250.00001.2625120.0020088.82
10182006.04.28 22:05close5110.401.26270.00001.263144.0020132.82
10192006.04.28 22:06close5100.201.26240.00001.2642-6.0020126.82
10202006.04.28 22:06close5090.101.26260.00001.2647-6.0020120.82
10212006.05.01 06:00buy5130.101.26260.00001.2641
10222006.05.01 09:44buy5140.201.26200.00001.2635
10232006.05.01 10:21buy5150.401.26150.00001.2630
10242006.05.01 14:05t/p5150.401.26300.00001.263060.0020180.82
10252006.05.01 14:05close5140.201.26320.00001.263524.0020204.82
10262006.05.01 14:05close5130.101.26340.00001.26418.0020212.82
10272006.05.01 14:30buy5160.101.26310.00001.2646
10282006.05.01 14:30buy5170.201.26250.00001.2640
10292006.05.01 14:37t/p5170.201.26400.00001.264030.0020242.82
10302006.05.01 14:37close5160.101.26410.00001.264610.0020252.82
10312006.05.01 14:37buy5180.101.26370.00001.2652
10322006.05.01 14:54t/p5180.101.26520.00001.265215.0020267.82
10332006.05.01 14:54buy5190.101.26540.00001.2669
10342006.05.01 14:55t/p5190.101.26690.00001.266915.0020282.82
10352006.05.01 14:55buy5200.101.26750.00001.2690
10362006.05.01 14:55buy5210.201.26510.00001.2666
10372006.05.01 14:55t/p5210.201.26660.00001.266630.0020312.82
10382006.05.01 14:55buy5220.201.26680.00001.2683
10392006.05.01 14:57buy5230.401.26610.00001.2676
10402006.05.01 14:57buy5240.801.26510.00001.2666
10412006.05.01 14:58t/p5240.801.26660.00001.2666120.0020432.82
10422006.05.01 14:58close5230.401.26740.00001.267652.0020484.82
10432006.05.01 14:58close5220.201.26750.00001.268314.0020498.82
10442006.05.01 14:58close5200.101.26770.00001.26902.0020500.82
10452006.05.01 14:58buy5250.101.26780.00001.2693
10462006.05.01 14:59buy5260.201.26710.00001.2686
10472006.05.01 15:04t/p5260.201.26860.00001.268630.0020530.82
10482006.05.01 15:04close5250.101.26860.00001.26938.0020538.82
10492006.05.01 15:04buy5270.101.26730.00001.2688
10502006.05.01 15:14t/p5270.101.26880.00001.268815.0020553.82
10512006.05.01 15:14buy5280.101.26900.00001.2705
10522006.05.01 15:14buy5290.201.26760.00001.2691
10532006.05.01 15:31buy5300.401.26700.00001.2685
10542006.05.01 15:50buy5310.801.26560.00001.2671
10552006.05.01 15:50t/p5310.801.26710.00001.2671120.0020673.82
10562006.05.01 15:50close5300.401.26760.00001.268524.0020697.82
10572006.05.01 15:50close5290.201.26780.00001.26914.0020701.82
10582006.05.01 15:50close5280.101.26800.00001.2705-10.0020691.82
10592006.05.01 15:51buy5320.101.26820.00001.2697
10602006.05.01 15:51buy5330.201.26720.00001.2687
10612006.05.01 15:51buy5340.401.26560.00001.2671
10622006.05.01 15:53t/p5340.401.26710.00001.267160.0020751.82
10632006.05.01 15:53close5330.201.26750.00001.26876.0020757.82
10642006.05.01 15:53close5320.101.26710.00001.2697-11.0020746.82
10652006.05.01 15:53buy5350.101.26750.00001.2690
10662006.05.01 15:54buy5360.201.26690.00001.2684
10672006.05.01 15:54buy5370.401.26560.00001.2671
10682006.05.01 16:03buy5380.801.26490.00001.2664
10692006.05.01 16:26t/p5380.801.26640.00001.2664120.0020866.82
10702006.05.01 16:26close5370.401.26650.00001.267136.0020902.82
10712006.05.01 16:26close5360.201.26640.00001.2684-10.0020892.82
10722006.05.01 16:26close5350.101.26650.00001.2690-10.0020882.82
10732006.05.01 16:26buy5390.101.26620.00001.2677
10742006.05.01 16:27buy5400.201.26560.00001.2671
10752006.05.01 16:28buy5410.401.26510.00001.2666
10762006.05.01 16:29buy5420.801.26450.00001.2660
10772006.05.01 16:29t/p5420.801.26600.00001.2660120.0021002.82
10782006.05.01 16:29close5410.401.26650.00001.266656.0021058.82
10792006.05.01 16:30close5400.201.26660.00001.267120.0021078.82
10802006.05.01 16:30close5390.101.26670.00001.26775.0021083.82
10812006.05.02 10:30buy5430.101.25980.00001.2613
10822006.05.02 10:40t/p5430.101.26130.00001.261315.0021098.82
10832006.05.02 10:40buy5440.101.26260.00001.2641
10842006.05.02 10:40buy5450.201.26170.00001.2632
10852006.05.02 10:41buy5460.401.26120.00001.2627
10862006.05.02 10:42buy5470.801.25990.00001.2614
10872006.05.02 10:42t/p5470.801.26140.00001.2614120.0021218.82
10882006.05.02 10:42close5460.401.26230.00001.262744.0021262.82
10892006.05.02 10:42close5450.201.26240.00001.263214.0021276.82
10902006.05.02 10:43close5440.101.26220.00001.2641-4.0021272.82
10912006.05.02 10:43buy5480.101.26230.00001.2638
10922006.05.02 10:43buy5490.201.26170.00001.2632
10932006.05.02 10:43buy5500.401.26110.00001.2626
10942006.05.02 10:44t/p5500.401.26260.00001.262660.0021332.82
10952006.05.02 10:44close5490.201.26290.00001.263224.0021356.82
10962006.05.02 10:45close5480.101.26280.00001.26385.0021361.82
10972006.05.02 10:45buy5510.101.26290.00001.2644
10982006.05.02 10:50buy5520.201.26200.00001.2635
10992006.05.02 11:46t/p5520.201.26350.00001.263530.0021391.82
11002006.05.02 11:46close5510.101.26350.00001.26446.0021397.82
11012006.05.02 11:46buy5530.101.26380.00001.2653
11022006.05.02 12:08t/p5530.101.26530.00001.265315.0021412.82
11032006.05.02 12:08buy5540.101.26550.00001.2670
11042006.05.02 12:25buy5550.201.26480.00001.2663
11052006.05.02 12:30buy5560.401.26410.00001.2656
11062006.05.02 13:02buy5570.801.26360.00001.2651
11072006.05.02 16:35t/p5570.801.26510.00001.2651120.0021532.82
11082006.05.02 16:35close5560.401.26530.00001.265648.0021580.82
11092006.05.02 16:35close5550.201.26510.00001.26636.0021586.82
11102006.05.02 16:35close5540.101.26530.00001.2670-2.0021584.82
11112006.05.03 03:30buy5580.101.26350.00001.2650
11122006.05.03 03:45buy5590.201.26290.00001.2644
11132006.05.03 04:29t/p5590.201.26440.00001.264430.0021614.82
11142006.05.03 04:29close5580.101.26440.00001.26509.0021623.82
11152006.05.03 04:29buy5600.101.26450.00001.2660
11162006.05.03 06:27buy5610.201.26390.00001.2654
11172006.05.03 08:26t/p5610.201.26540.00001.265430.0021653.82
11182006.05.03 08:26close5600.101.26540.00001.26609.0021662.82
11192006.05.03 18:15buy5620.101.26550.00001.2670
11202006.05.03 18:15buy5630.201.26500.00001.2665
11212006.05.03 18:17buy5640.401.26450.00001.2660
11222006.05.03 18:20buy5650.801.26390.00001.2654
11232006.05.04 16:03t/p5640.401.26600.00001.266052.2421715.06
11242006.05.04 16:03t/p5650.801.26540.00001.2654104.4821819.55
11252006.05.04 16:03close5630.201.26600.00001.266516.1221835.67
11262006.05.04 16:03close5620.101.26620.00001.26705.0621840.73
11272006.05.04 16:03buy5660.101.26630.00001.2678
11282006.05.04 16:04buy5670.201.26570.00001.2672
11292006.05.04 16:18t/p5670.201.26720.00001.267230.0021870.73
11302006.05.04 16:18close5660.101.26740.00001.267811.0021881.73
11312006.05.04 16:18buy5680.101.26780.00001.2693
11322006.05.04 16:30buy5690.201.26730.00001.2688
11332006.05.04 16:56t/p5690.201.26880.00001.268830.0021911.73
11342006.05.04 16:56close5680.101.26900.00001.269312.0021923.73
11352006.05.04 16:57buy5700.101.26930.00001.2708
11362006.05.04 16:59buy5710.201.26870.00001.2702
11372006.05.04 17:00buy5720.401.26800.00001.2695
11382006.05.04 17:08t/p5720.401.26950.00001.269560.0021983.73
11392006.05.04 17:08close5710.201.26950.00001.270216.0021999.73
11402006.05.04 17:08close5700.101.26940.00001.27081.0022000.73
11412006.05.04 17:09buy5730.101.26970.00001.2712
11422006.05.04 17:10buy5740.201.26840.00001.2699
11432006.05.04 17:11buy5750.401.26790.00001.2694
11442006.05.04 17:12t/p5750.401.26940.00001.269460.0022060.73
11452006.05.04 17:12close5740.201.26940.00001.269920.0022080.73
11462006.05.04 17:12close5730.101.26950.00001.2712-2.0022078.73
11472006.05.04 17:12buy5760.101.26930.00001.2708
11482006.05.04 17:12buy5770.201.26870.00001.2702
11492006.05.04 17:15buy5780.401.26810.00001.2696
11502006.05.04 17:16buy5790.801.26750.00001.2690
11512006.05.04 17:32t/p5790.801.26900.00001.2690120.0022198.73
11522006.05.04 17:32close5780.401.26910.00001.269640.0022238.73
11532006.05.04 17:32close5770.201.26900.00001.27026.0022244.73
11542006.05.04 17:32close5760.101.26910.00001.2708-2.0022242.73
11552006.05.04 17:32buy5800.101.26940.00001.2709
11562006.05.04 17:33buy5810.201.26880.00001.2703
11572006.05.04 17:51buy5820.401.26820.00001.2697
11582006.05.04 18:01buy5830.801.26750.00001.2690
11592006.05.04 19:22t/p5830.801.26900.00001.2690120.0022362.73
11602006.05.04 19:22close5820.401.26910.00001.269736.0022398.73
11612006.05.04 19:23close5810.201.26900.00001.27034.0022402.73
11622006.05.04 19:23close5800.101.26910.00001.2709-3.0022399.73
11632006.05.04 20:45buy5840.101.27180.00001.2733
11642006.05.04 20:45buy5850.201.27130.00001.2728
11652006.05.04 21:55buy5860.401.27080.00001.2723
11662006.05.04 22:35buy5870.801.27020.00001.2717
11672006.05.05 14:31t/p5870.801.27170.00001.2717114.8322514.56
11682006.05.05 14:31close5860.401.27190.00001.272341.4122555.97
11692006.05.05 14:31close5850.201.27230.00001.272818.7122574.68
11702006.05.05 14:31close5840.101.27150.00001.2733-3.6522571.03
11712006.05.05 15:00buy5880.101.27480.00001.2763
11722006.05.05 15:00buy5890.201.27430.00001.2758
11732006.05.05 15:11t/p5890.201.27580.00001.275830.0022601.03
11742006.05.05 15:11close5880.101.27590.00001.276311.0022612.03
11752006.05.05 15:11buy5900.101.27590.00001.2774
11762006.05.05 15:11buy5910.201.27530.00001.2768
11772006.05.05 15:20buy5920.401.27460.00001.2761
11782006.05.05 15:28t/p5920.401.27610.00001.276160.0022672.03
11792006.05.05 15:28close5910.201.27620.00001.276818.0022690.03
11802006.05.05 15:29close5900.101.27630.00001.27744.0022694.03
11812006.05.05 15:29buy5930.101.27490.00001.2764
11822006.05.05 15:40buy5940.201.27420.00001.2757
11832006.05.05 15:50buy5950.401.27360.00001.2751
11842006.05.05 16:00t/p5950.401.27510.00001.275160.0022754.03
11852006.05.05 16:00close5940.201.27510.00001.275718.0022772.03
11862006.05.05 16:00close5930.101.27490.00001.27640.0022772.03
11872006.05.05 16:00buy5960.101.27500.00001.2765
11882006.05.05 16:22buy5970.201.27440.00001.2759
11892006.05.05 16:35buy5980.401.27380.00001.2753
11902006.05.05 16:45buy5990.801.27280.00001.2743
11912006.05.05 18:57t/p5990.801.27430.00001.2743120.0022892.03
11922006.05.05 18:57close5980.401.27430.00001.275320.0022912.03
11932006.05.05 18:57close5970.201.27420.00001.2759-4.0022908.03
11942006.05.05 18:57close5960.101.27440.00001.2765-6.0022902.03
11952006.05.08 02:45buy6000.101.27340.00001.2749
11962006.05.08 02:54buy6010.201.27260.00001.2741
11972006.05.08 03:35buy6020.401.27210.00001.2736
11982006.05.08 03:45buy6030.801.27160.00001.2731
11992006.05.08 04:33t/p6030.801.27310.00001.2731120.0023022.03
12002006.05.08 04:33close6020.401.27310.00001.273640.0023062.03
12012006.05.08 04:33close6010.201.27310.00001.274110.0023072.03
12022006.05.08 04:33close6000.101.27310.00001.2749-3.0023069.03
12032006.05.08 08:00buy6040.101.27360.00001.2751
12042006.05.08 08:32buy6050.201.27280.00001.2743
12052006.05.08 08:56t/p6050.201.27430.00001.274330.0023099.03
12062006.05.08 08:56close6040.101.27480.00001.275112.0023111.03
12072006.05.08 09:30buy6060.101.27570.00001.2772
12082006.05.08 09:35buy6070.201.27510.00001.2766
12092006.05.08 09:45buy6080.401.27460.00001.2761
12102006.05.08 10:20t/p6080.401.27610.00001.276160.0023171.03
12112006.05.08 10:20close6070.201.27620.00001.276622.0023193.03
12122006.05.08 10:20close6060.101.27620.00001.27725.0023198.03
12132006.05.08 10:20buy6090.101.27640.00001.2779
12142006.05.08 10:23buy6100.201.27590.00001.2774
12152006.05.08 10:28t/p6100.201.27740.00001.277430.0023228.03
12162006.05.08 10:28close6090.101.27750.00001.277911.0023239.03
12172006.05.08 10:28buy6110.101.27700.00001.2785
12182006.05.08 10:33t/p6110.101.27850.00001.278515.0023254.03
12192006.05.08 10:33buy6120.101.27870.00001.2802
12202006.05.08 10:35buy6130.201.27790.00001.2794
12212006.05.08 10:50buy6140.401.27740.00001.2789
12222006.05.08 11:00buy6150.801.27680.00001.2783
12232006.05.10 08:50t/p6150.801.27830.00001.2783109.6623363.69
12242006.05.10 08:50close6140.401.27830.00001.278930.8323394.52
12252006.05.10 08:50close6130.201.27770.00001.2794-6.5923387.93
12262006.05.10 08:50close6120.101.27840.00001.2802-4.2923383.64
12272006.05.10 09:00buy6160.101.27850.00001.2800
12282006.05.10 09:22t/p6160.101.28000.00001.280015.0023398.64
12292006.05.10 09:22buy6170.101.28030.00001.2818
12302006.05.10 09:22buy6180.201.27970.00001.2812
12312006.05.10 09:35buy6190.401.27920.00001.2807
12322006.05.10 09:45buy6200.801.27870.00001.2802
12332006.05.10 16:16t/p6200.801.28020.00001.2802120.0023518.64
12342006.05.10 16:16close6190.401.28020.00001.280740.0023558.64
12352006.05.10 16:16close6180.201.28000.00001.28126.0023564.64
12362006.05.10 16:17close6170.101.28010.00001.2818-2.0023562.64
12372006.05.10 17:30buy6210.101.28090.00001.2824
12382006.05.10 17:36buy6220.201.28030.00001.2818
12392006.05.10 18:00buy6230.401.27960.00001.2811
12402006.05.10 18:15buy6240.801.27880.00001.2803
12412006.05.10 20:11t/p6240.801.28030.00001.2803120.0023682.64
12422006.05.10 20:11close6230.401.28060.00001.281140.0023722.64
12432006.05.10 20:11close6220.201.28020.00001.2818-2.0023720.64
12442006.05.10 20:11close6210.101.28010.00001.2824-8.0023712.64
12452006.05.10 21:15buy6250.101.28030.00001.2818
12462006.05.10 22:00t/p6250.101.28180.00001.281815.0023727.64
12472006.05.10 22:00buy6260.101.28200.00001.2835
12482006.05.10 22:00buy6270.201.28100.00001.2825
12492006.05.10 22:00buy6280.401.27940.00001.2809
12502006.05.10 22:01t/p6280.401.28090.00001.280960.0023787.64
12512006.05.10 22:01close6270.201.28110.00001.28252.0023789.64
12522006.05.10 22:01close6260.101.28130.00001.2835-7.0023782.64
12532006.05.10 22:01buy6290.101.28160.00001.2831
12542006.05.10 22:01buy6300.201.28110.00001.2826
12552006.05.10 22:04buy6310.401.27980.00001.2813
12562006.05.10 22:05buy6320.801.27800.00001.2795
12572006.05.10 22:06t/p6320.801.27950.00001.2795120.0023902.64
12582006.05.10 22:06close6310.401.27970.00001.2813-4.0023898.64
12592006.05.10 22:07close6300.201.27980.00001.2826-26.0023872.64
12602006.05.10 22:07close6290.101.27980.00001.2831-18.0023854.64
12612006.05.10 22:07buy6330.101.28010.00001.2816
12622006.05.10 22:07buy6340.201.27950.00001.2810
12632006.05.10 22:09t/p6330.101.28160.00001.281615.0023869.64
12642006.05.10 22:09t/p6340.201.28100.00001.281030.0023899.64
12652006.05.10 22:09buy6350.101.28200.00001.2835
12662006.05.10 22:09buy6360.201.28150.00001.2830
12672006.05.10 22:09buy6370.401.28080.00001.2823
12682006.05.10 22:09buy6380.801.28010.00001.2816
12692006.05.11 16:35t/p6380.801.28160.00001.2816104.4824004.12
12702006.05.11 16:35close6370.401.28160.00001.282324.2424028.37
12712006.05.11 16:35close6360.201.28080.00001.2830-17.8824010.49
12722006.05.11 16:35close6350.101.28120.00001.2835-9.9424000.55
12732006.05.11 16:35buy6390.101.28170.00001.2832
12742006.05.11 16:35buy6400.201.28100.00001.2825
12752006.05.11 16:37t/p6400.201.28250.00001.282530.0024030.55
12762006.05.11 16:37close6390.101.28270.00001.283210.0024040.55
12772006.05.11 16:37buy6410.101.28230.00001.2838
12782006.05.11 16:55buy6420.201.28150.00001.2830
12792006.05.11 17:16t/p6420.201.28300.00001.283030.0024070.55
12802006.05.11 17:16close6410.101.28320.00001.28389.0024079.55
12812006.05.11 17:16buy6430.101.28320.00001.2847
12822006.05.11 17:25buy6440.201.28230.00001.2838
12832006.05.11 17:35t/p6440.201.28380.00001.283830.0024109.55
12842006.05.11 17:35close6430.101.28420.00001.284710.0024119.55
12852006.05.11 17:35buy6450.101.28420.00001.2857
12862006.05.11 17:36buy6460.201.28360.00001.2851
12872006.05.11 17:37buy6470.401.28290.00001.2844
12882006.05.11 17:37t/p6470.401.28440.00001.284460.0024179.55
12892006.05.11 17:37close6460.201.28440.00001.285116.0024195.55
12902006.05.11 17:37close6450.101.28450.00001.28573.0024198.55
12912006.05.11 17:38buy6480.101.28460.00001.2861
12922006.05.11 17:39buy6490.201.28400.00001.2855
12932006.05.11 17:50buy6500.401.28340.00001.2849
12942006.05.11 17:55t/p6500.401.28490.00001.284960.0024258.55
12952006.05.11 17:55close6490.201.28510.00001.285522.0024280.55
12962006.05.11 17:55close6480.101.28500.00001.28614.0024284.55
12972006.05.11 17:55buy6510.101.28530.00001.2868
12982006.05.11 18:15buy6520.201.28460.00001.2861
12992006.05.11 18:25buy6530.401.28370.00001.2852
13002006.05.11 18:45t/p6530.401.28520.00001.285260.0024344.55
13012006.05.11 18:45close6520.201.28540.00001.286116.0024360.55
13022006.05.11 18:46close6510.101.28550.00001.28682.0024362.55
13032006.05.11 18:46buy6540.101.28580.00001.2873
13042006.05.11 18:48buy6550.201.28520.00001.2867
13052006.05.11 18:50t/p6550.201.28670.00001.286730.0024392.55
13062006.05.11 18:50close6540.101.28670.00001.28739.0024401.55
13072006.05.11 18:50buy6560.101.28710.00001.2886
13082006.05.11 18:52buy6570.201.28610.00001.2876
13092006.05.11 18:53buy6580.401.28540.00001.2869
13102006.05.11 19:20buy6590.801.28460.00001.2861
13112006.05.12 01:31t/p6590.801.28610.00001.2861114.8324516.38
13122006.05.12 01:31close6580.401.28610.00001.286925.4124541.79
13132006.05.12 01:32close6570.201.28620.00001.28760.7124542.50
13142006.05.12 01:32close6560.101.28630.00001.2886-8.6524533.85
13152006.05.12 02:15buy6600.101.28710.00001.2886
13162006.05.12 02:15buy6610.201.28650.00001.2880
13172006.05.12 02:32buy6620.401.28600.00001.2875
13182006.05.12 02:41buy6630.801.28540.00001.2869
13192006.05.12 07:46t/p6630.801.28690.00001.2869120.0024653.85
13202006.05.12 07:46close6620.401.28720.00001.287548.0024701.85
13212006.05.12 07:46close6610.201.28710.00001.288012.0024713.85
13222006.05.12 07:46close6600.101.28690.00001.2886-2.0024711.85
13232006.05.12 08:30buy6640.101.28810.00001.2896
13242006.05.12 08:30buy6650.201.28710.00001.2886
13252006.05.12 08:35buy6660.401.28620.00001.2877
13262006.05.12 08:53t/p6660.401.28770.00001.287760.0024771.85
13272006.05.12 08:53close6650.201.28780.00001.288614.0024785.85
13282006.05.12 08:53close6640.101.28690.00001.2896-12.0024773.85
13292006.05.12 08:53buy6670.101.28700.00001.2885
13302006.05.12 09:20t/p6670.101.28850.00001.288515.0024788.85
13312006.05.12 09:30buy6680.101.28970.00001.2912
13322006.05.12 09:40buy6690.201.28910.00001.2906
13332006.05.12 10:00buy6700.401.28860.00001.2901
13342006.05.12 10:20t/p6700.401.29010.00001.290160.0024848.85
13352006.05.12 10:20close6690.201.29010.00001.290620.0024868.85
13362006.05.12 10:20close6680.101.29040.00001.29127.0024875.85
13372006.05.12 10:20buy6710.101.29050.00001.2920
13382006.05.12 10:21buy6720.201.28970.00001.2912
13392006.05.12 10:22buy6730.401.28920.00001.2907
13402006.05.12 11:30t/p6720.201.29120.00001.291230.0024905.85
13412006.05.12 11:30t/p6730.401.29070.00001.290760.0024965.85
13422006.05.12 11:30close6710.101.29160.00001.292011.0024976.85
13432006.05.12 11:30buy6740.101.29170.00001.2932
13442006.05.12 11:31buy6750.201.29110.00001.2926
13452006.05.12 11:32buy6760.401.28990.00001.2914
13462006.05.12 11:35t/p6760.401.29140.00001.291460.0025036.85
13472006.05.12 11:35close6750.201.29150.00001.29268.0025044.85
13482006.05.12 11:35close6740.101.29150.00001.2932-2.0025042.85
13492006.05.12 11:35buy6770.101.29160.00001.2931
13502006.05.12 11:35buy6780.201.29090.00001.2924
13512006.05.12 11:35t/p6780.201.29240.00001.292430.0025072.85
13522006.05.12 11:35close6770.101.29260.00001.293110.0025082.85
13532006.05.12 11:35buy6790.101.29170.00001.2932
13542006.05.12 11:37buy6800.201.28990.00001.2914
13552006.05.12 11:37t/p6800.201.29140.00001.291430.0025112.85
13562006.05.12 11:37buy6810.201.29100.00001.2925
13572006.05.12 11:37t/p6810.201.29250.00001.292530.0025142.85
13582006.05.12 11:37close6790.101.29260.00001.29329.0025151.85
13592006.05.12 11:37buy6820.101.29100.00001.2925
13602006.05.12 11:37buy6830.201.28990.00001.2914
13612006.05.12 11:37t/p6820.101.29250.00001.292515.0025166.85
13622006.05.12 11:37t/p6830.201.29140.00001.291430.0025196.85
13632006.05.12 11:37buy6840.101.29280.00001.2943
13642006.05.12 11:38buy6850.201.29200.00001.2935
13652006.05.12 11:38buy6860.401.29120.00001.2927
13662006.05.12 11:38t/p6860.401.29270.00001.292760.0025256.85
13672006.05.12 11:38close6850.201.29340.00001.293528.0025284.85
13682006.05.12 11:38close6840.101.29200.00001.2943-8.0025276.85
13692006.05.12 11:38buy6870.101.29200.00001.2935
13702006.05.12 11:39t/p6870.101.29350.00001.293515.0025291.85
13712006.05.12 11:39buy6880.101.29420.00001.2957
13722006.05.12 11:39buy6890.201.29350.00001.2950
13732006.05.12 11:39buy6900.401.29210.00001.2936
13742006.05.12 11:40t/p6900.401.29360.00001.293660.0025351.85
13752006.05.12 11:40close6890.201.29370.00001.29504.0025355.85
13762006.05.12 11:40close6880.101.29400.00001.2957-2.0025353.85
13772006.05.12 11:41buy6910.101.29400.00001.2955
13782006.05.12 11:42buy6920.201.29320.00001.2947
13792006.05.12 11:43t/p6920.201.29470.00001.294730.0025383.85
13802006.05.12 11:43close6910.101.29520.00001.295512.0025395.85
13812006.05.12 11:43buy6930.101.29570.00001.2972
13822006.05.12 11:43buy6940.201.29440.00001.2959
13832006.05.12 11:46buy6950.401.29350.00001.2950
13842006.05.12 11:51buy6960.801.29260.00001.2941
13852006.05.15 00:00t/p6960.801.29410.00001.2941114.8325510.68
13862006.05.15 00:00close6950.401.29450.00001.295037.4125548.09
13872006.05.15 00:00close6940.201.29550.00001.295920.7125568.80
13882006.05.15 00:00close6930.101.29500.00001.2972-7.6525561.15
13892006.05.15 00:01buy6970.101.29540.00001.2969
13902006.05.15 00:03buy6980.201.29470.00001.2962
13912006.05.15 00:32t/p6980.201.29620.00001.296230.0025591.15
13922006.05.15 00:32close6970.101.29620.00001.29698.0025599.15
13932006.05.15 00:32buy6990.101.29640.00001.2979
13942006.05.15 00:34buy7000.201.29590.00001.2974
13952006.05.15 01:26buy7010.401.29520.00001.2967
13962006.05.15 02:00buy7020.801.29470.00001.2962
13972006.06.05 09:25t/p7020.801.29620.00001.296211.3925610.55
13982006.06.05 09:25close7010.401.29630.00001.2967-10.3025600.25
13992006.06.05 09:25close7000.201.29610.00001.2974-23.1525577.09
14002006.06.05 09:25close6990.101.29620.00001.2979-15.5825561.52
14012006.06.05 09:45buy7030.101.29650.00001.2980
14022006.06.05 09:45buy7040.201.29580.00001.2973
14032006.06.05 10:15buy7050.401.29510.00001.2966
14042006.06.05 10:35t/p7050.401.29660.00001.296660.0025621.52
14052006.06.05 10:35close7040.201.29670.00001.297318.0025639.52
14062006.06.05 10:35close7030.101.29650.00001.29800.0025639.52
14072006.06.05 10:36buy7060.101.29630.00001.2978
14082006.06.05 13:05buy7070.201.29570.00001.2972
14092006.06.05 14:06buy7080.401.29520.00001.2967
14102006.06.05 14:36buy7090.801.29450.00001.2960
14112006.06.05 18:07t/p7090.801.29600.00001.2960120.0025759.52
14122006.06.05 18:07close7080.401.29600.00001.296732.0025791.52
14132006.06.05 18:07close7070.201.29590.00001.29724.0025795.52
14142006.06.05 18:08close7060.101.29600.00001.2978-3.0025792.52
14152006.06.05 18:08buy7100.101.29630.00001.2978
14162006.06.05 19:10buy7110.201.29570.00001.2972
14172006.06.05 20:15buy7120.401.29510.00001.2966
14182006.06.05 20:20buy7130.801.29440.00001.2959
14192006.06.05 20:24t/p7130.801.29590.00001.2959120.0025912.52
14202006.06.05 20:24close7120.401.29600.00001.296636.0025948.52
14212006.06.05 20:24close7110.201.29590.00001.29724.0025952.52
14222006.06.05 20:24close7100.101.29570.00001.2978-6.0025946.52
14232006.06.06 08:45buy7140.101.29140.00001.2929
14242006.06.06 09:03t/p7140.101.29290.00001.292915.0025961.52
14252006.06.06 09:03buy7150.101.29330.00001.2948
14262006.06.06 09:10buy7160.201.29270.00001.2942
14272006.06.06 09:35buy7170.401.29210.00001.2936
14282006.06.06 09:40buy7180.801.29150.00001.2930
14292006.08.21 16:00t/p7180.801.29300.00001.2930-273.0525688.47
14302006.08.21 16:00close7170.401.29310.00001.2936-156.5325531.94
14312006.08.21 16:01close7160.201.29300.00001.2942-92.2625439.68
14322006.08.21 16:01close7150.101.29290.00001.2948-53.1325386.55
14332006.08.21 16:01buy7190.101.29320.00001.2947
14342006.08.21 16:16buy7200.201.29250.00001.2940
14352006.08.21 17:04buy7210.401.29180.00001.2933
14362006.08.21 17:15buy7220.801.29130.00001.2928
14372006.11.22 17:03t/p7220.801.29280.00001.2928-360.9725025.58
14382006.11.22 17:03close7210.401.29320.00001.2933-184.4824841.10
14392006.11.22 17:03close7200.201.29310.00001.2940-108.2424732.85
14402006.11.22 17:03close7190.101.29320.00001.2947-60.1224672.73
14412006.11.22 17:03buy7230.101.29330.00001.2948
14422006.11.22 17:03buy7240.201.29270.00001.2942
14432006.11.22 17:09t/p7240.201.29420.00001.294230.0024702.73
14442006.11.22 17:09close7230.101.29420.00001.29489.0024711.73
14452006.11.22 17:10buy7250.101.29430.00001.2958
14462006.11.22 17:13buy7260.201.29360.00001.2951
14472006.11.22 17:25t/p7260.201.29510.00001.295130.0024741.73
14482006.11.22 17:25close7250.101.29520.00001.29589.0024750.73
14492006.11.22 17:25buy7270.101.29550.00001.2970
14502006.11.22 17:32buy7280.201.29490.00001.2964
14512006.11.22 17:37buy7290.401.29430.00001.2958
14522006.11.22 17:52buy7300.801.29370.00001.2952
14532006.11.23 11:05t/p7300.801.29520.00001.2952104.4824855.22
14542006.11.23 11:05close7290.401.29530.00001.295832.2424887.46
14552006.11.23 11:05close7280.201.29540.00001.29646.1224893.58
14562006.11.23 11:05close7270.101.29530.00001.2970-3.9424889.64
14572006.11.23 11:30buy7310.101.29690.00001.2984
14582006.11.23 12:16buy7320.201.29630.00001.2978
14592006.11.23 13:06buy7330.401.29570.00001.2972
14602006.11.23 17:37buy7340.801.29520.00001.2967
14612006.11.24 08:51t/p7340.801.29670.00001.2967114.8325004.47
14622006.11.24 08:51close7330.401.29670.00001.297237.4125041.88
14632006.11.24 08:51close7320.201.29660.00001.29784.7125046.59
14642006.11.24 08:51close7310.101.29670.00001.2984-2.6525043.94
14652006.11.24 10:45buy7350.101.30690.00001.3084
14662006.11.24 10:48t/p7350.101.30840.00001.308415.0025058.94
14672006.11.24 10:48buy7360.101.30870.00001.3102
14682006.11.24 10:49buy7370.201.30710.00001.3086
14692006.11.24 10:51buy7380.401.30650.00001.3080
14702006.11.24 11:06buy7390.801.30590.00001.3074
14712006.11.24 12:14t/p7390.801.30740.00001.3074120.0025178.94
14722006.11.24 12:14close7380.401.30750.00001.308040.0025218.94
14732006.11.24 12:14close7370.201.30740.00001.30866.0025224.94
14742006.11.24 12:15close7360.101.30740.00001.3102-13.0025211.94
14752006.11.24 12:15buy7400.101.30770.00001.3092
14762006.11.24 12:30t/p7400.101.30920.00001.309215.0025226.94
14772006.11.24 12:30buy7410.101.30950.00001.3110
14782006.11.24 12:38buy7420.201.30880.00001.3103
14792006.11.24 12:58buy7430.401.30820.00001.3097
14802006.11.24 13:07buy7440.801.30760.00001.3091
14812006.11.24 13:58t/p7440.801.30910.00001.3091120.0025346.94
14822006.11.24 13:58close7430.401.30910.00001.309736.0025382.94
14832006.11.24 13:58close7420.201.30890.00001.31032.0025384.94
14842006.11.24 13:58close7410.101.30900.00001.3110-5.0025379.94
14852006.11.24 13:58buy7450.101.30910.00001.3106
14862006.11.24 14:41buy7460.201.30850.00001.3100
14872006.11.24 15:03buy7470.401.30790.00001.3094
14882006.11.24 15:18buy7480.801.30740.00001.3089
14892006.11.24 15:33t/p7480.801.30890.00001.3089120.0025499.94
14902006.11.24 15:33close7470.401.30890.00001.309440.0025539.94
14912006.11.24 15:33close7460.201.30880.00001.31006.0025545.94
14922006.11.24 15:34close7450.101.30870.00001.3106-4.0025541.94
14932006.11.27 00:15buy7490.101.31620.00001.3177
14942006.11.27 00:24buy7500.201.31570.00001.3172
14952006.11.27 00:29buy7510.401.31510.00001.3166
14962006.11.27 00:30buy7520.801.31450.00001.3160
14972006.11.27 00:45t/p7520.801.31600.00001.3160120.0025661.94
14982006.11.27 00:45close7510.401.31600.00001.316636.0025697.94
14992006.11.27 00:45close7500.201.31580.00001.31722.0025699.94
15002006.11.27 00:45close7490.101.31590.00001.3177-3.0025696.94
15012006.11.27 00:45buy7530.101.31600.00001.3175
15022006.11.27 01:00buy7540.201.31550.00001.3170
15032006.11.27 02:19buy7550.401.31470.00001.3162
15042006.11.27 02:36buy7560.801.31410.00001.3156
15052006.11.28 10:07t/p7560.801.31560.00001.3156114.8325811.77
15062006.11.28 10:07close7550.401.31570.00001.316237.4125849.19
15072006.11.28 10:07close7540.201.31590.00001.31706.7125855.89
15082006.11.28 10:07close7530.101.31620.00001.31751.3525857.25
15092006.11.28 10:07buy7570.101.31610.00001.3176
15102006.11.28 10:08buy7580.201.31560.00001.3171
15112006.11.28 10:24buy7590.401.31500.00001.3165
15122006.11.28 10:27buy7600.801.31440.00001.3159
15132006.11.28 12:02t/p7600.801.31590.00001.3159120.0025977.25
15142006.11.28 12:02close7590.401.31590.00001.316536.0026013.25
15152006.11.28 12:02close7580.201.31580.00001.31714.0026017.25
15162006.11.28 12:02close7570.101.31570.00001.3176-4.0026013.25
15172006.11.28 16:45buy7610.101.31690.00001.3184
15182006.11.28 16:59buy7620.201.31630.00001.3178
15192006.11.28 17:00buy7630.401.31560.00001.3171
15202006.11.28 17:01buy7640.801.31500.00001.3165
15212006.11.28 20:05t/p7640.801.31650.00001.3165120.0026133.25
15222006.11.28 20:05close7630.401.31650.00001.317136.0026169.25
15232006.11.28 20:06close7620.201.31660.00001.31786.0026175.25
15242006.11.28 20:06close7610.101.31670.00001.3184-2.0026173.25
15252006.11.28 20:45buy7650.101.31780.00001.3193
15262006.11.28 20:51buy7660.201.31730.00001.3188
15272006.11.28 20:51buy7670.401.31670.00001.3182
15282006.11.28 21:27t/p7670.401.31820.00001.318260.0026233.25
15292006.11.28 21:27close7660.201.31820.00001.318818.0026251.25
15302006.11.28 21:27close7650.101.31810.00001.31933.0026254.25
15312006.11.28 21:27buy7680.101.31840.00001.3199
15322006.11.28 22:41t/p7680.101.31990.00001.319915.0026269.25
15332006.11.28 22:41buy7690.101.32010.00001.3216
15342006.11.28 23:45buy7700.201.31960.00001.3211
15352006.11.29 01:52t/p7700.201.32110.00001.321128.7126297.95
15362006.11.29 01:52close7690.101.32110.00001.32169.3526307.31
15372006.11.30 05:15buy7710.101.31640.00001.3179
15382006.11.30 07:29t/p7710.101.31790.00001.317915.0026322.31
15392006.11.30 09:45buy7720.101.31920.00001.3207
15402006.11.30 09:54buy7730.201.31860.00001.3201
15412006.11.30 10:07buy7740.401.31800.00001.3195
15422006.11.30 11:20t/p7740.401.31950.00001.319560.0026382.31
15432006.11.30 11:20close7730.201.31970.00001.320122.0026404.31
15442006.11.30 11:20close7720.101.31960.00001.32074.0026408.31
15452006.11.30 17:30buy7750.101.32410.00001.3256
15462006.11.30 17:57t/p7750.101.32560.00001.325615.0026423.31
15472006.11.30 17:57buy7760.101.32590.00001.3274
15482006.11.30 18:00buy7770.201.32540.00001.3269
15492006.11.30 18:06buy7780.401.32480.00001.3263
15502006.11.30 18:14t/p7780.401.32630.00001.326360.0026483.31
15512006.11.30 18:14close7770.201.32640.00001.326920.0026503.31
15522006.11.30 18:15close7760.101.32630.00001.32744.0026507.31
15532006.11.30 18:15buy7790.101.32670.00001.3282
15542006.11.30 18:26buy7800.201.32610.00001.3276
15552006.11.30 19:49buy7810.401.32560.00001.3271
15562006.11.30 21:05buy7820.801.32490.00001.3264
15572006.12.01 04:25t/p7820.801.32640.00001.3264114.8326622.14
15582006.12.01 04:25close7810.401.32640.00001.327129.4126651.55
15592006.12.01 04:25close7800.201.32590.00001.3276-5.2926646.26
15602006.12.01 04:25close7790.101.32640.00001.3282-3.6526642.61
15612006.12.01 10:00buy7830.101.32730.00001.3288
15622006.12.01 10:01buy7840.201.32670.00001.3282
15632006.12.01 10:13buy7850.401.32610.00001.3276
15642006.12.01 10:22buy7860.801.32560.00001.3271
15652006.12.01 16:15t/p7850.401.32760.00001.327660.0026702.61
15662006.12.01 16:15t/p7860.801.32710.00001.3271120.0026822.61
15672006.12.01 16:15close7840.201.32770.00001.328220.0026842.61
15682006.12.01 16:15close7830.101.32610.00001.3288-12.0026830.61
15692006.12.01 16:16buy7870.101.32640.00001.3279
15702006.12.01 16:21t/p7870.101.32790.00001.327915.0026845.61
15712006.12.01 16:21buy7880.101.32810.00001.3296
15722006.12.01 16:23buy7890.201.32740.00001.3289
15732006.12.01 16:30buy7900.401.32650.00001.3280
15742006.12.01 16:57t/p7900.401.32800.00001.328060.0026905.61
15752006.12.01 16:57close7890.201.32800.00001.328912.0026917.61
15762006.12.01 16:57close7880.101.32790.00001.3296-2.0026915.61
15772006.12.01 16:57buy7910.101.32800.00001.3295
15782006.12.01 16:59buy7920.201.32750.00001.3290
15792006.12.01 17:01t/p7920.201.32900.00001.329030.0026945.61
15802006.12.01 17:01close7910.101.32900.00001.329510.0026955.61
15812006.12.01 17:01buy7930.101.32900.00001.3305
15822006.12.01 17:01buy7940.201.32820.00001.3297
15832006.12.01 17:01buy7950.401.32770.00001.3292
15842006.12.01 17:01t/p7950.401.32920.00001.329260.0027015.61
15852006.12.01 17:01close7940.201.32950.00001.329726.0027041.61
15862006.12.01 17:01close7930.101.33000.00001.330510.0027051.61
15872006.12.01 17:01buy7960.101.33060.00001.3321
15882006.12.01 17:01buy7970.201.32970.00001.3312
15892006.12.01 17:01buy7980.401.32870.00001.3302
15902006.12.01 17:01t/p7980.401.33020.00001.330260.0027111.61
15912006.12.01 17:01close7970.201.33090.00001.331224.0027135.61
15922006.12.01 17:02close7960.101.33100.00001.33214.0027139.61
15932006.12.01 17:02buy7990.101.33100.00001.3325
15942006.12.01 17:02buy8000.201.33010.00001.3316
15952006.12.01 17:09t/p8000.201.33160.00001.331630.0027169.61
15962006.12.01 17:09close7990.101.33170.00001.33257.0027176.61
15972006.12.01 17:09buy8010.101.33170.00001.3332
15982006.12.01 17:13buy8020.201.33110.00001.3326
15992006.12.01 17:15buy8030.401.33050.00001.3320
16002006.12.01 17:28t/p8030.401.33200.00001.332060.0027236.61
16012006.12.01 17:28close8020.201.33220.00001.332622.0027258.61
16022006.12.01 17:28close8010.101.33210.00001.33324.0027262.61
16032006.12.01 17:28buy8040.101.33220.00001.3337
16042006.12.01 17:37t/p8040.101.33370.00001.333715.0027277.61
16052006.12.01 17:37buy8050.101.33420.00001.3357
16062006.12.01 17:37buy8060.201.33370.00001.3352
16072006.12.01 18:04buy8070.401.33300.00001.3345
16082006.12.01 18:11buy8080.801.33240.00001.3339
16092006.12.01 22:22t/p8080.801.33390.00001.3339120.0027397.61
16102006.12.01 22:22close8070.401.33410.00001.334544.0027441.61
16112006.12.01 22:23close8060.201.33400.00001.33526.0027447.61
16122006.12.01 22:23close8050.101.33390.00001.3357-3.0027444.61
16132006.12.01 22:26buy8090.101.33400.00001.3355
16142006.12.01 22:44buy8100.201.33350.00001.3350
16152006.12.04 00:55t/p8100.201.33500.00001.335028.7127473.32
16162006.12.04 00:55close8090.101.33500.00001.33559.3527482.67
16172006.12.04 00:55buy8110.101.33530.00001.3368
16182006.12.04 00:58t/p8110.101.33680.00001.336815.0027497.67
16192006.12.04 00:58buy8120.101.33710.00001.3386
16202006.12.04 00:59buy8130.201.33650.00001.3380
16212006.12.04 01:03buy8140.401.33590.00001.3374
16222006.12.04 01:36buy8150.801.33540.00001.3369
16232006.12.22 22:00close at stop8150.801.31430.00001.3369-1791.4325706.24
16242006.12.22 22:00close at stop8140.401.31430.00001.3374-915.7224790.52
16252006.12.22 22:00close at stop8130.201.31430.00001.3380-469.8624320.66
16262006.12.22 22:00close at stop8120.101.31430.00001.3386-240.9324079.73
16272006.12.22 22:00close at stop3380.801.31450.00001.1833-9276.3014803.43
16282006.12.22 22:00close at stop3370.401.31450.00001.1827-4662.1510141.28
16292006.12.22 22:00close at stop3360.201.31450.00001.1821-2343.087798.21
16302006.12.22 22:00close at stop3350.101.31450.00001.1811-1181.546616.67