|Account: 1273915
|Name: John Riley
|Currency: USD
|2006 December 21, 22:18
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|18402740
|2006.12.21 15:25
|sell
|0.08
|usdjpy
|118.45
|119.51
|118.25
|2006.12.21 16:47
|118.25
|0.00
|0.00
|0.00
|13.53
|18381233
|2006.12.21 13:16
|sell
|0.04
|usdjpy
|118.30
|119.51
|118.10
|2006.12.21 16:47
|118.26
|0.00
|0.00
|0.00
|1.35
|18368563
|2006.12.21 10:39
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.14
|119.50
|117.94
|2006.12.21 16:47
|118.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.03
|18365143
|2006.12.21 10:02
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.99
|119.50
|117.79
|2006.12.21 16:47
|118.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.37
|18358196
|2006.12.21 08:33
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.21
|119.72
|118.01
|2006.12.21 10:02
|118.01
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|18313196
|2006.12.20 17:37
|sell
|0.08
|usdjpy
|118.45
|119.51
|118.25
|2006.12.21 08:33
|118.25
|0.00
|0.00
|-3.62
|13.53
|18296147
|2006.12.20 15:51
|sell
|0.04
|usdjpy
|118.29
|119.50
|118.09
|2006.12.21 08:33
|118.25
|0.00
|0.00
|-1.81
|1.35
|18270995
|2006.12.20 12:15
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.14
|119.50
|117.94
|2006.12.21 08:33
|118.24
|0.00
|0.00
|-0.91
|-1.69
|18265930
|2006.12.20 10:36
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.98
|119.49
|117.78
|2006.12.21 08:33
|118.23
|0.00
|0.00
|-0.45
|-2.11
|18231146
|2006.12.20 00:57
|sell
|0.04
|usdjpy
|118.22
|119.43
|118.02
|2006.12.20 10:35
|118.02
|0.00
|0.00
|0.00
|6.78
|18212590
|2006.12.19 20:14
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.06
|119.42
|117.86
|2006.12.20 10:35
|118.02
|0.00
|0.00
|-0.30
|0.68
|18186825
|2006.12.19 16:50
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.91
|119.42
|117.71
|2006.12.20 10:36
|118.01
|0.00
|0.00
|-0.15
|-0.85
|18174723
|2006.12.19 15:06
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.14
|119.50
|117.94
|2006.12.19 16:50
|117.94
|0.00
|0.00
|0.00
|3.39
|18169603
|2006.12.19 14:43
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.99
|119.50
|117.79
|2006.12.19 16:50
|117.94
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|18148384
|2006.12.19 13:30
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.20
|119.56
|118.00
|2006.12.19 14:43
|118.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3.39
|18122434
|2006.12.19 09:02
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.02
|119.53
|117.82
|2006.12.19 14:43
|118.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|18106828
|2006.12.19 08:04
|sell
|0.04
|usdjpy
|118.26
|119.47
|118.06
|2006.12.19 09:00
|118.06
|0.00
|0.00
|0.00
|6.78
|18097991
|2006.12.19 07:19
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.11
|119.47
|117.91
|2006.12.19 09:00
|118.10
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|18084306
|2006.12.19 01:03
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.95
|119.46
|117.75
|2006.12.19 09:01
|118.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.02
|18043436
|2006.12.18 14:58
|sell
|0.04
|usdjpy
|118.17
|119.38
|117.97
|2006.12.19 01:02
|117.97
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.78
|18036137
|2006.12.18 13:52
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.01
|119.37
|117.81
|2006.12.19 01:03
|117.97
|0.00
|0.00
|-0.30
|0.68
|18009506
|2006.12.18 07:47
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.86
|119.37
|117.66
|2006.12.19 01:03
|117.97
|0.00
|0.00
|-0.15
|-0.93
|17996034
|2006.12.18 04:03
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.11
|119.47
|117.91
|2006.12.18 07:47
|117.91
|0.00
|0.00
|0.00
|3.39
|17981007
|2006.12.17 22:30
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.96
|119.47
|117.76
|2006.12.18 07:47
|117.91
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|18412438
|2006.12.21 17:00
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2152
|1.2046
|1.2172
|2006.12.21 17:30
|1.2172
|0.00
|0.00
|0.00
|13.14
|18406792
|2006.12.21 16:05
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2169
|1.2048
|1.2189
|2006.12.21 17:30
|1.2170
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|18389379
|2006.12.21 13:41
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2185
|1.2049
|1.2205
|2006.12.21 17:30
|1.2172
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.14
|18388320
|2006.12.21 13:37
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2200
|1.2049
|1.2220
|2006.12.21 17:30
|1.2171
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.38
|18369044
|2006.12.21 10:40
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2173
|1.2022
|1.2193
|2006.12.21 13:37
|1.2193
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|18351591
|2006.12.21 07:42
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2148
|1.2027
|1.2168
|2006.12.21 10:40
|1.2168
|0.00
|0.00
|0.00
|6.57
|18344075
|2006.12.21 04:52
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2164
|1.2028
|1.2184
|2006.12.21 10:40
|1.2168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|18306793
|2006.12.20 16:52
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2179
|1.2028
|1.2199
|2006.12.21 10:40
|1.2169
|0.00
|0.00
|0.28
|-0.82
|18294681
|2006.12.20 15:42
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2156
|1.2020
|1.2176
|2006.12.20 16:52
|1.2176
|0.00
|0.00
|0.00
|3.29
|18293182
|2006.12.20 15:37
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2171
|1.2017
|1.2188
|2006.12.20 16:52
|1.2175
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|18255529
|2006.12.20 07:50
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2141
|1.1990
|1.2161
|2006.12.20 15:37
|1.2161
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|18232409
|2006.12.20 00:59
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2119
|1.1998
|1.2139
|2006.12.20 07:50
|1.2139
|0.00
|0.00
|0.00
|6.59
|18220075
|2006.12.19 22:37
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2135
|1.1999
|1.2155
|2006.12.20 07:50
|1.2139
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|18215567
|2006.12.19 21:01
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2150
|1.1999
|1.2170
|2006.12.20 07:50
|1.2138
|0.00
|0.00
|0.09
|-0.99
|18201086
|2006.12.19 18:32
|buy
|0.32
|usdchf
|1.2126
|1.2050
|1.2146
|2006.12.19 21:00
|1.2146
|0.00
|0.00
|0.00
|52.69
|18189832
|2006.12.19 16:56
|buy
|0.16
|usdchf
|1.2141
|1.2050
|1.2161
|2006.12.19 21:00
|1.2146
|0.00
|0.00
|0.00
|6.59
|18170075
|2006.12.19 14:43
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2156
|1.2050
|1.2176
|2006.12.19 21:00
|1.2145
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.25
|18168174
|2006.12.19 14:38
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2171
|1.2050
|1.2191
|2006.12.19 21:01
|1.2145
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.56
|18154276
|2006.12.19 13:36
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2187
|1.2051
|1.2207
|2006.12.19 21:01
|1.2145
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.92
|18148957
|2006.12.19 13:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2203
|1.2052
|1.2223
|2006.12.19 21:01
|1.2145
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.78
|18134748
|2006.12.19 10:27
|buy
|0.32
|usdchf
|1.2163
|1.2087
|1.2183
|2006.12.19 13:30
|1.2183
|0.00
|0.00
|0.00
|52.52
|18125301
|2006.12.19 09:12
|buy
|0.16
|usdchf
|1.2178
|1.2087
|1.2198
|2006.12.19 13:30
|1.2195
|0.00
|0.00
|0.00
|22.30
|18121461
|2006.12.19 09:00
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2193
|1.2087
|1.2213
|2006.12.19 13:30
|1.2194
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|18100739
|2006.12.19 07:37
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2211
|1.2090
|1.2231
|2006.12.19 13:30
|1.2195
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.25
|18068146
|2006.12.18 19:14
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2227
|1.2091
|1.2247
|2006.12.19 13:30
|1.2194
|0.00
|0.00
|0.19
|-5.41
|18061234
|2006.12.18 16:47
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2243
|1.2092
|1.2263
|2006.12.19 13:30
|1.2194
|0.00
|0.00
|0.09
|-4.02
|18052727
|2006.12.18 15:28
|sell
|0.32
|usdchf
|1.2264
|1.2340
|1.2244
|2006.12.18 16:46
|1.2244
|0.00
|0.00
|0.00
|52.27
|18047035
|2006.12.18 15:06
|sell
|0.16
|usdchf
|1.2248
|1.2339
|1.2228
|2006.12.18 16:46
|1.2244
|0.00
|0.00
|0.00
|5.23
|18042995
|2006.12.18 14:57
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2233
|1.2339
|1.2213
|2006.12.18 16:47
|1.2243
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.53
|18036169
|2006.12.18 13:52
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2217
|1.2338
|1.2197
|2006.12.18 16:47
|1.2244
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.82
|18004729
|2006.12.18 06:58
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2202
|1.2338
|1.2182
|2006.12.18 16:47
|1.2243
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.70
|18001259
|2006.12.18 05:58
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2187
|1.2338
|1.2167
|2006.12.18 16:47
|1.2244
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.66
|17980960
|2006.12.17 22:30
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2212
|1.2363
|1.2192
|2006.12.18 05:58
|1.2192
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|18412525
|2006.12.21 17:00
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3184
|1.3305
|1.3164
|2006.12.21 17:32
|1.3164
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|18404677
|2006.12.21 15:49
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3163
|1.3299
|1.3143
|2006.12.21 17:32
|1.3165
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|18394814
|2006.12.21 14:33
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3148
|1.3299
|1.3128
|2006.12.21 17:32
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|18390480
|2006.12.21 13:46
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3169
|1.3305
|1.3149
|2006.12.21 14:33
|1.3149
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|18386830
|2006.12.21 13:36
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3154
|1.3305
|1.3134
|2006.12.21 14:33
|1.3149
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|18372360
|2006.12.21 10:54
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3179
|1.3315
|1.3159
|2006.12.21 13:36
|1.3159
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|18371558
|2006.12.21 10:51
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3164
|1.3315
|1.3144
|2006.12.21 13:36
|1.3159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|18367572
|2006.12.21 10:38
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3186
|1.3337
|1.3166
|2006.12.21 10:51
|1.3166
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|18352393
|2006.12.21 07:45
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3209
|1.3315
|1.3189
|2006.12.21 10:38
|1.3189
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|18346641
|2006.12.21 06:34
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3194
|1.3315
|1.3174
|2006.12.21 10:38
|1.3189
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|18330623
|2006.12.20 22:53
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3178
|1.3314
|1.3158
|2006.12.21 10:38
|1.3188
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|18314171
|2006.12.20 17:47
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3163
|1.3314
|1.3143
|2006.12.21 10:38
|1.3189
|0.00
|0.00
|0.18
|-2.60
|18293253
|2006.12.20 15:37
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3184
|1.3335
|1.3164
|2006.12.20 17:47
|1.3164
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|18274593
|2006.12.20 13:09
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3206
|1.3357
|1.3186
|2006.12.20 15:37
|1.3186
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|18259295
|2006.12.20 08:20
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3229
|1.3365
|1.3209
|2006.12.20 13:08
|1.3209
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|18255220
|2006.12.20 07:50
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3214
|1.3365
|1.3194
|2006.12.20 13:08
|1.3209
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|18240250
|2006.12.20 03:02
|sell
|0.64
|eurusd
|1.3236
|1.3297
|1.3216
|2006.12.20 07:49
|1.3216
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|18231595
|2006.12.20 00:58
|sell
|0.32
|eurusd
|1.3220
|1.3296
|1.3200
|2006.12.20 07:50
|1.3216
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|18200158
|2006.12.19 18:31
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3205
|1.3296
|1.3185
|2006.12.20 07:50
|1.3215
|0.00
|0.00
|0.97
|-16.00
|18188239
|2006.12.19 16:52
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3190
|1.3296
|1.3170
|2006.12.20 07:50
|1.3216
|0.00
|0.00
|0.48
|-20.80
|18169743
|2006.12.19 14:43
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3175
|1.3296
|1.3155
|2006.12.20 07:50
|1.3215
|0.00
|0.00
|0.24
|-16.00
|18167390
|2006.12.19 14:34
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3159
|1.3295
|1.3139
|2006.12.20 07:50
|1.3216
|0.00
|0.00
|0.12
|-11.40
|18166618
|2006.12.19 14:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3144
|1.3295
|1.3124
|2006.12.20 07:50
|1.3215
|0.00
|0.00
|0.06
|-7.10
|18163522
|2006.12.19 14:11
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3168
|1.3289
|1.3148
|2006.12.19 14:30
|1.3148
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|18154321
|2006.12.19 13:36
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3153
|1.3289
|1.3133
|2006.12.19 14:30
|1.3148
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|18148670
|2006.12.19 13:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3137
|1.3288
|1.3117
|2006.12.19 14:30
|1.3147
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|18122238
|2006.12.19 09:02
|sell
|0.32
|eurusd
|1.3161
|1.3240
|1.3144
|2006.12.19 13:30
|1.3144
|0.00
|0.00
|0.00
|54.40
|18120425
|2006.12.19 08:57
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3147
|1.3238
|1.3127
|2006.12.19 13:30
|1.3144
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|18108876
|2006.12.19 08:08
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3132
|1.3238
|1.3112
|2006.12.19 13:30
|1.3143
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.80
|18103123
|2006.12.19 07:53
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3116
|1.3237
|1.3096
|2006.12.19 13:30
|1.3142
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.40
|18099360
|2006.12.19 07:34
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3101
|1.3237
|1.3081
|2006.12.19 13:30
|1.3141
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|18092472
|2006.12.19 04:48
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3086
|1.3237
|1.3066
|2006.12.19 13:30
|1.3142
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|18086113
|2006.12.19 01:15
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3106
|1.3227
|1.3086
|2006.12.19 04:47
|1.3086
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|18069526
|2006.12.18 19:41
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3091
|1.3227
|1.3071
|2006.12.19 04:47
|1.3086
|0.00
|0.00
|0.12
|1.00
|18061244
|2006.12.18 16:47
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3075
|1.3226
|1.3055
|2006.12.19 04:47
|1.3087
|0.00
|0.00
|0.06
|-1.20
|18050562
|2006.12.18 15:16
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3058
|1.2964
|1.3075
|2006.12.18 16:47
|1.3075
|0.00
|0.00
|0.00
|27.20
|18045843
|2006.12.18 15:04
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3071
|1.2965
|1.3091
|2006.12.18 16:47
|1.3075
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|18040853
|2006.12.18 14:50
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3086
|1.2965
|1.3106
|2006.12.18 16:47
|1.3074
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|18010318
|2006.12.18 07:54
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3101
|1.2965
|1.3121
|2006.12.18 16:47
|1.3075
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.20
|18009274
|2006.12.18 07:46
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3116
|1.2965
|1.3136
|2006.12.18 16:47
|1.3074
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|18004712
|2006.12.18 06:58
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3095
|1.2959
|1.3115
|2006.12.18 07:46
|1.3115
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|18003258
|2006.12.18 06:40
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3111
|1.2960
|1.3131
|2006.12.18 07:46
|1.3115
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|17980853
|2006.12.17 22:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3089
|1.2938
|1.3109
|2006.12.18 06:40
|1.3109
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|0.00
|0.00
|-5.41
|380.52
|Closed P/L:
|375.11
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|18410683
|2006.12.21 16:47
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.23
|119.74
|118.03
|118.30
|0.00
|0.00
|-0.15
|-0.59
|18417010
|2006.12.21 17:30
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2172
|1.2323
|1.2152
|1.2163
|0.00
|0.00
|-0.12
|0.74
|18417509
|2006.12.21 17:32
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3158
|1.3309
|1.3138
|1.3184
|0.00
|0.00
|0.06
|-2.60
|18420577
|2006.12.21 18:19
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3174
|1.3310
|1.3154
|1.3184
|0.00
|0.00
|0.12
|-2.00
|18422626
|2006.12.21 19:39
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.39
|119.75
|118.19
|118.30
|0.00
|0.00
|-0.30
|1.52
|0.00
|0.00
|-0.39
|-2.93
|Floating P/L:
|-3.32
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|375.11
|Floating P/L:
|-3.32
|Margin:
|70.00
|Balance:
|3 875.57
|Equity:
|3 872.25
|Free Margin:
|3 802.25
|Details:
|Gross Profit:
|587.50
|Gross Loss:
|212.39
|Total Net Profit:
|375.11
|Profit Factor:
|2.77
|Expected Payoff:
|3.75
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|69.43 (1.80%)
|Relative Drawdown:
|1.80% (69.43)
|Total Trades:
|100
|Short Positions (won %):
|66 (59.09%)
|Long Positions (won %):
|34 (58.82%)
|Profit Trades (% of total):
|59 (59.00%)
|Loss trades (% of total):
|41 (41.00%)
|Largest
|profit trade:
|128.00
|loss trade:
|-20.32
|Average
|profit trade:
|9.96
|loss trade:
|-5.18
|Maximum
|consecutive wins ($):
|10 (99.75)
|consecutive losses ($):
|7 (-40.91)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|140.80 (2)
|consecutive loss (count):
|-69.43 (5)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2