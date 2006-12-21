Interbank FX, LLC

Account: 1273915 Name: John Riley Currency: USD 2006 December 21, 22:18
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
184027402006.12.21 15:25sell0.08usdjpy118.45119.51118.252006.12.21 16:47118.250.000.000.0013.53
183812332006.12.21 13:16sell0.04usdjpy118.30119.51118.102006.12.21 16:47118.260.000.000.001.35
183685632006.12.21 10:39sell0.02usdjpy118.14119.50117.942006.12.21 16:47118.260.000.000.00-2.03
183651432006.12.21 10:02sell0.01usdjpy117.99119.50117.792006.12.21 16:47118.270.000.000.00-2.37
183581962006.12.21 08:33sell0.01usdjpy118.21119.72118.012006.12.21 10:02118.010.000.000.001.69
183131962006.12.20 17:37sell0.08usdjpy118.45119.51118.252006.12.21 08:33118.250.000.00-3.6213.53
182961472006.12.20 15:51sell0.04usdjpy118.29119.50118.092006.12.21 08:33118.250.000.00-1.811.35
182709952006.12.20 12:15sell0.02usdjpy118.14119.50117.942006.12.21 08:33118.240.000.00-0.91-1.69
182659302006.12.20 10:36sell0.01usdjpy117.98119.49117.782006.12.21 08:33118.230.000.00-0.45-2.11
182311462006.12.20 00:57sell0.04usdjpy118.22119.43118.022006.12.20 10:35118.020.000.000.006.78
182125902006.12.19 20:14sell0.02usdjpy118.06119.42117.862006.12.20 10:35118.020.000.00-0.300.68
181868252006.12.19 16:50sell0.01usdjpy117.91119.42117.712006.12.20 10:36118.010.000.00-0.15-0.85
181747232006.12.19 15:06sell0.02usdjpy118.14119.50117.942006.12.19 16:50117.940.000.000.003.39
181696032006.12.19 14:43sell0.01usdjpy117.99119.50117.792006.12.19 16:50117.940.000.000.000.42
181483842006.12.19 13:30sell0.02usdjpy118.20119.56118.002006.12.19 14:43118.000.000.000.003.39
181224342006.12.19 09:02sell0.01usdjpy118.02119.53117.822006.12.19 14:43118.000.000.000.000.17
181068282006.12.19 08:04sell0.04usdjpy118.26119.47118.062006.12.19 09:00118.060.000.000.006.78
180979912006.12.19 07:19sell0.02usdjpy118.11119.47117.912006.12.19 09:00118.100.000.000.000.17
180843062006.12.19 01:03sell0.01usdjpy117.95119.46117.752006.12.19 09:01118.070.000.000.00-1.02
180434362006.12.18 14:58sell0.04usdjpy118.17119.38117.972006.12.19 01:02117.970.000.00-0.606.78
180361372006.12.18 13:52sell0.02usdjpy118.01119.37117.812006.12.19 01:03117.970.000.00-0.300.68
180095062006.12.18 07:47sell0.01usdjpy117.86119.37117.662006.12.19 01:03117.970.000.00-0.15-0.93
179960342006.12.18 04:03sell0.02usdjpy118.11119.47117.912006.12.18 07:47117.910.000.000.003.39
179810072006.12.17 22:30sell0.01usdjpy117.96119.47117.762006.12.18 07:47117.910.000.000.000.42
184124382006.12.21 17:00buy0.08usdchf1.21521.20461.21722006.12.21 17:301.21720.000.000.0013.14
184067922006.12.21 16:05buy0.04usdchf1.21691.20481.21892006.12.21 17:301.21700.000.000.000.33
183893792006.12.21 13:41buy0.02usdchf1.21851.20491.22052006.12.21 17:301.21720.000.000.00-2.14
183883202006.12.21 13:37buy0.01usdchf1.22001.20491.22202006.12.21 17:301.21710.000.000.00-2.38
183690442006.12.21 10:40buy0.01usdchf1.21731.20221.21932006.12.21 13:371.21930.000.000.001.64
183515912006.12.21 07:42buy0.04usdchf1.21481.20271.21682006.12.21 10:401.21680.000.000.006.57
183440752006.12.21 04:52buy0.02usdchf1.21641.20281.21842006.12.21 10:401.21680.000.000.000.66
183067932006.12.20 16:52buy0.01usdchf1.21791.20281.21992006.12.21 10:401.21690.000.000.28-0.82
182946812006.12.20 15:42buy0.02usdchf1.21561.20201.21762006.12.20 16:521.21760.000.000.003.29
182931822006.12.20 15:37buy0.01usdchf1.21711.20171.21882006.12.20 16:521.21750.000.000.000.33
182555292006.12.20 07:50buy0.01usdchf1.21411.19901.21612006.12.20 15:371.21610.000.000.001.64
182324092006.12.20 00:59buy0.04usdchf1.21191.19981.21392006.12.20 07:501.21390.000.000.006.59
182200752006.12.19 22:37buy0.02usdchf1.21351.19991.21552006.12.20 07:501.21390.000.000.000.66
182155672006.12.19 21:01buy0.01usdchf1.21501.19991.21702006.12.20 07:501.21380.000.000.09-0.99
182010862006.12.19 18:32buy0.32usdchf1.21261.20501.21462006.12.19 21:001.21460.000.000.0052.69
181898322006.12.19 16:56buy0.16usdchf1.21411.20501.21612006.12.19 21:001.21460.000.000.006.59
181700752006.12.19 14:43buy0.08usdchf1.21561.20501.21762006.12.19 21:001.21450.000.000.00-7.25
181681742006.12.19 14:38buy0.04usdchf1.21711.20501.21912006.12.19 21:011.21450.000.000.00-8.56
181542762006.12.19 13:36buy0.02usdchf1.21871.20511.22072006.12.19 21:011.21450.000.000.00-6.92
181489572006.12.19 13:30buy0.01usdchf1.22031.20521.22232006.12.19 21:011.21450.000.000.00-4.78
181347482006.12.19 10:27buy0.32usdchf1.21631.20871.21832006.12.19 13:301.21830.000.000.0052.52
181253012006.12.19 09:12buy0.16usdchf1.21781.20871.21982006.12.19 13:301.21950.000.000.0022.30
181214612006.12.19 09:00buy0.08usdchf1.21931.20871.22132006.12.19 13:301.21940.000.000.000.66
181007392006.12.19 07:37buy0.04usdchf1.22111.20901.22312006.12.19 13:301.21950.000.000.00-5.25
180681462006.12.18 19:14buy0.02usdchf1.22271.20911.22472006.12.19 13:301.21940.000.000.19-5.41
180612342006.12.18 16:47buy0.01usdchf1.22431.20921.22632006.12.19 13:301.21940.000.000.09-4.02
180527272006.12.18 15:28sell0.32usdchf1.22641.23401.22442006.12.18 16:461.22440.000.000.0052.27
180470352006.12.18 15:06sell0.16usdchf1.22481.23391.22282006.12.18 16:461.22440.000.000.005.23
180429952006.12.18 14:57sell0.08usdchf1.22331.23391.22132006.12.18 16:471.22430.000.000.00-6.53
180361692006.12.18 13:52sell0.04usdchf1.22171.23381.21972006.12.18 16:471.22440.000.000.00-8.82
180047292006.12.18 06:58sell0.02usdchf1.22021.23381.21822006.12.18 16:471.22430.000.000.00-6.70
180012592006.12.18 05:58sell0.01usdchf1.21871.23381.21672006.12.18 16:471.22440.000.000.00-4.66
179809602006.12.17 22:30sell0.01usdchf1.22121.23631.21922006.12.18 05:581.21920.000.000.001.64
184125252006.12.21 17:00sell0.04eurusd1.31841.33051.31642006.12.21 17:321.31640.000.000.008.00
184046772006.12.21 15:49sell0.02eurusd1.31631.32991.31432006.12.21 17:321.31650.000.000.00-0.40
183948142006.12.21 14:33sell0.01eurusd1.31481.32991.31282006.12.21 17:321.31610.000.000.00-1.30
183904802006.12.21 13:46sell0.02eurusd1.31691.33051.31492006.12.21 14:331.31490.000.000.004.00
183868302006.12.21 13:36sell0.01eurusd1.31541.33051.31342006.12.21 14:331.31490.000.000.000.50
183723602006.12.21 10:54sell0.02eurusd1.31791.33151.31592006.12.21 13:361.31590.000.000.004.00
183715582006.12.21 10:51sell0.01eurusd1.31641.33151.31442006.12.21 13:361.31590.000.000.000.50
183675722006.12.21 10:38sell0.01eurusd1.31861.33371.31662006.12.21 10:511.31660.000.000.002.00
183523932006.12.21 07:45sell0.08eurusd1.32091.33151.31892006.12.21 10:381.31890.000.000.0016.00
183466412006.12.21 06:34sell0.04eurusd1.31941.33151.31742006.12.21 10:381.31890.000.000.002.00
183306232006.12.20 22:53sell0.02eurusd1.31781.33141.31582006.12.21 10:381.31880.000.000.00-2.00
183141712006.12.20 17:47sell0.01eurusd1.31631.33141.31432006.12.21 10:381.31890.000.000.18-2.60
182932532006.12.20 15:37sell0.01eurusd1.31841.33351.31642006.12.20 17:471.31640.000.000.002.00
182745932006.12.20 13:09sell0.01eurusd1.32061.33571.31862006.12.20 15:371.31860.000.000.002.00
182592952006.12.20 08:20sell0.02eurusd1.32291.33651.32092006.12.20 13:081.32090.000.000.004.00
182552202006.12.20 07:50sell0.01eurusd1.32141.33651.31942006.12.20 13:081.32090.000.000.000.50
182402502006.12.20 03:02sell0.64eurusd1.32361.32971.32162006.12.20 07:491.32160.000.000.00128.00
182315952006.12.20 00:58sell0.32eurusd1.32201.32961.32002006.12.20 07:501.32160.000.000.0012.80
182001582006.12.19 18:31sell0.16eurusd1.32051.32961.31852006.12.20 07:501.32150.000.000.97-16.00
181882392006.12.19 16:52sell0.08eurusd1.31901.32961.31702006.12.20 07:501.32160.000.000.48-20.80
181697432006.12.19 14:43sell0.04eurusd1.31751.32961.31552006.12.20 07:501.32150.000.000.24-16.00
181673902006.12.19 14:34sell0.02eurusd1.31591.32951.31392006.12.20 07:501.32160.000.000.12-11.40
181666182006.12.19 14:30sell0.01eurusd1.31441.32951.31242006.12.20 07:501.32150.000.000.06-7.10
181635222006.12.19 14:11sell0.04eurusd1.31681.32891.31482006.12.19 14:301.31480.000.000.008.00
181543212006.12.19 13:36sell0.02eurusd1.31531.32891.31332006.12.19 14:301.31480.000.000.001.00
181486702006.12.19 13:30sell0.01eurusd1.31371.32881.31172006.12.19 14:301.31470.000.000.00-1.00
181222382006.12.19 09:02sell0.32eurusd1.31611.32401.31442006.12.19 13:301.31440.000.000.0054.40
181204252006.12.19 08:57sell0.16eurusd1.31471.32381.31272006.12.19 13:301.31440.000.000.004.80
181088762006.12.19 08:08sell0.08eurusd1.31321.32381.31122006.12.19 13:301.31430.000.000.00-8.80
181031232006.12.19 07:53sell0.04eurusd1.31161.32371.30962006.12.19 13:301.31420.000.000.00-10.40
180993602006.12.19 07:34sell0.02eurusd1.31011.32371.30812006.12.19 13:301.31410.000.000.00-8.00
180924722006.12.19 04:48sell0.01eurusd1.30861.32371.30662006.12.19 13:301.31420.000.000.00-5.60
180861132006.12.19 01:15sell0.04eurusd1.31061.32271.30862006.12.19 04:471.30860.000.000.008.00
180695262006.12.18 19:41sell0.02eurusd1.30911.32271.30712006.12.19 04:471.30860.000.000.121.00
180612442006.12.18 16:47sell0.01eurusd1.30751.32261.30552006.12.19 04:471.30870.000.000.06-1.20
180505622006.12.18 15:16buy0.16eurusd1.30581.29641.30752006.12.18 16:471.30750.000.000.0027.20
180458432006.12.18 15:04buy0.08eurusd1.30711.29651.30912006.12.18 16:471.30750.000.000.003.20
180408532006.12.18 14:50buy0.04eurusd1.30861.29651.31062006.12.18 16:471.30740.000.000.00-4.80
180103182006.12.18 07:54buy0.02eurusd1.31011.29651.31212006.12.18 16:471.30750.000.000.00-5.20
180092742006.12.18 07:46buy0.01eurusd1.31161.29651.31362006.12.18 16:471.30740.000.000.00-4.20
180047122006.12.18 06:58buy0.02eurusd1.30951.29591.31152006.12.18 07:461.31150.000.000.004.00
180032582006.12.18 06:40buy0.01eurusd1.31111.29601.31312006.12.18 07:461.31150.000.000.000.40
179808532006.12.17 22:30buy0.01eurusd1.30891.29381.31092006.12.18 06:401.31090.000.000.002.00
  0.00 0.00 -5.41 380.52
Closed P/L: 375.11
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
184106832006.12.21 16:47sell0.01usdjpy118.23119.74118.03 118.300.000.00-0.15-0.59
184170102006.12.21 17:30sell0.01usdchf1.21721.23231.2152 1.21630.000.00-0.120.74
184175092006.12.21 17:32sell0.01eurusd1.31581.33091.3138 1.31840.000.000.06-2.60
184205772006.12.21 18:19sell0.02eurusd1.31741.33101.3154 1.31840.000.000.12-2.00
184226262006.12.21 19:39sell0.02usdjpy118.39119.75118.19 118.300.000.00-0.301.52
  0.00 0.00 -0.39 -2.93
 Floating P/L: -3.32
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 375.11 Floating P/L: -3.32 Margin: 70.00
Balance: 3 875.57 Equity: 3 872.25 Free Margin: 3 802.25
 
Details:
Graph
Gross Profit: 587.50 Gross Loss: 212.39 Total Net Profit: 375.11
Profit Factor: 2.77 Expected Payoff: 3.75  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 69.43 (1.80%) Relative Drawdown: 1.80% (69.43)
 
Total Trades: 100 Short Positions (won %): 66 (59.09%) Long Positions (won %): 34 (58.82%)
Profit Trades (% of total): 59 (59.00%) Loss trades (% of total): 41 (41.00%)
Largest profit trade: 128.00 loss trade: -20.32
Average profit trade: 9.96 loss trade: -5.18
Maximum consecutive wins ($): 10 (99.75) consecutive losses ($): 7 (-40.91)
Maximal consecutive profit (count): 140.80 (2) consecutive loss (count): -69.43 (5)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2