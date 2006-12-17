Interbank FX, LLC

Account: 1273915 Name: John Riley Currency: USD 2006 December 20, 20:03
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
179808532006.12.17 22:30buy0.01eurusd1.30891.29381.31092006.12.18 06:401.31090.000.000.002.00
180032582006.12.18 06:40buy0.01eurusd1.31111.29601.31312006.12.18 07:461.31150.000.000.000.40
180047122006.12.18 06:58buy0.02eurusd1.30951.29591.31152006.12.18 07:461.31150.000.000.004.00
180092742006.12.18 07:46buy0.01eurusd1.31161.29651.31362006.12.18 16:471.30740.000.000.00-4.20
180103182006.12.18 07:54buy0.02eurusd1.31011.29651.31212006.12.18 16:471.30750.000.000.00-5.20
180408532006.12.18 14:50buy0.04eurusd1.30861.29651.31062006.12.18 16:471.30740.000.000.00-4.80
180458432006.12.18 15:04buy0.08eurusd1.30711.29651.30912006.12.18 16:471.30750.000.000.003.20
180505622006.12.18 15:16buy0.16eurusd1.30581.29641.30752006.12.18 16:471.30750.000.000.0027.20
180612442006.12.18 16:47sell0.01eurusd1.30751.32261.30552006.12.19 04:471.30870.000.000.06-1.20
180695262006.12.18 19:41sell0.02eurusd1.30911.32271.30712006.12.19 04:471.30860.000.000.121.00
180861132006.12.19 01:15sell0.04eurusd1.31061.32271.30862006.12.19 04:471.30860.000.000.008.00
180924722006.12.19 04:48sell0.01eurusd1.30861.32371.30662006.12.19 13:301.31420.000.000.00-5.60
180993602006.12.19 07:34sell0.02eurusd1.31011.32371.30812006.12.19 13:301.31410.000.000.00-8.00
181031232006.12.19 07:53sell0.04eurusd1.31161.32371.30962006.12.19 13:301.31420.000.000.00-10.40
181088762006.12.19 08:08sell0.08eurusd1.31321.32381.31122006.12.19 13:301.31430.000.000.00-8.80
181204252006.12.19 08:57sell0.16eurusd1.31471.32381.31272006.12.19 13:301.31440.000.000.004.80
181222382006.12.19 09:02sell0.32eurusd1.31611.32401.31442006.12.19 13:301.31440.000.000.0054.40
181486702006.12.19 13:30sell0.01eurusd1.31371.32881.31172006.12.19 14:301.31470.000.000.00-1.00
181543212006.12.19 13:36sell0.02eurusd1.31531.32891.31332006.12.19 14:301.31480.000.000.001.00
181635222006.12.19 14:11sell0.04eurusd1.31681.32891.31482006.12.19 14:301.31480.000.000.008.00
181666182006.12.19 14:30sell0.01eurusd1.31441.32951.31242006.12.20 07:501.32150.000.000.06-7.10
181673902006.12.19 14:34sell0.02eurusd1.31591.32951.31392006.12.20 07:501.32160.000.000.12-11.40
181697432006.12.19 14:43sell0.04eurusd1.31751.32961.31552006.12.20 07:501.32150.000.000.24-16.00
181882392006.12.19 16:52sell0.08eurusd1.31901.32961.31702006.12.20 07:501.32160.000.000.48-20.80
182001582006.12.19 18:31sell0.16eurusd1.32051.32961.31852006.12.20 07:501.32150.000.000.97-16.00
182315952006.12.20 00:58sell0.32eurusd1.32201.32961.32002006.12.20 07:501.32160.000.000.0012.80
182402502006.12.20 03:02sell0.64eurusd1.32361.32971.32162006.12.20 07:491.32160.000.000.00128.00
182552202006.12.20 07:50sell0.01eurusd1.32141.33651.31942006.12.20 13:081.32090.000.000.000.50
182592952006.12.20 08:20sell0.02eurusd1.32291.33651.32092006.12.20 13:081.32090.000.000.004.00
182745932006.12.20 13:09sell0.01eurusd1.32061.33571.31862006.12.20 15:371.31860.000.000.002.00
182932532006.12.20 15:37sell0.01eurusd1.31841.33351.31642006.12.20 17:471.31640.000.000.002.00
179809602006.12.17 22:30sell0.01usdchf1.22121.23631.21922006.12.18 05:581.21920.000.000.001.64
180012592006.12.18 05:58sell0.01usdchf1.21871.23381.21672006.12.18 16:471.22440.000.000.00-4.66
180047292006.12.18 06:58sell0.02usdchf1.22021.23381.21822006.12.18 16:471.22430.000.000.00-6.70
180361692006.12.18 13:52sell0.04usdchf1.22171.23381.21972006.12.18 16:471.22440.000.000.00-8.82
180429952006.12.18 14:57sell0.08usdchf1.22331.23391.22132006.12.18 16:471.22430.000.000.00-6.53
180470352006.12.18 15:06sell0.16usdchf1.22481.23391.22282006.12.18 16:461.22440.000.000.005.23
180527272006.12.18 15:28sell0.32usdchf1.22641.23401.22442006.12.18 16:461.22440.000.000.0052.27
180612342006.12.18 16:47buy0.01usdchf1.22431.20921.22632006.12.19 13:301.21940.000.000.09-4.02
180681462006.12.18 19:14buy0.02usdchf1.22271.20911.22472006.12.19 13:301.21940.000.000.19-5.41
181007392006.12.19 07:37buy0.04usdchf1.22111.20901.22312006.12.19 13:301.21950.000.000.00-5.25
181214612006.12.19 09:00buy0.08usdchf1.21931.20871.22132006.12.19 13:301.21940.000.000.000.66
181253012006.12.19 09:12buy0.16usdchf1.21781.20871.21982006.12.19 13:301.21950.000.000.0022.30
181347482006.12.19 10:27buy0.32usdchf1.21631.20871.21832006.12.19 13:301.21830.000.000.0052.52
181489572006.12.19 13:30buy0.01usdchf1.22031.20521.22232006.12.19 21:011.21450.000.000.00-4.78
181542762006.12.19 13:36buy0.02usdchf1.21871.20511.22072006.12.19 21:011.21450.000.000.00-6.92
181681742006.12.19 14:38buy0.04usdchf1.21711.20501.21912006.12.19 21:011.21450.000.000.00-8.56
181700752006.12.19 14:43buy0.08usdchf1.21561.20501.21762006.12.19 21:001.21450.000.000.00-7.25
181898322006.12.19 16:56buy0.16usdchf1.21411.20501.21612006.12.19 21:001.21460.000.000.006.59
182010862006.12.19 18:32buy0.32usdchf1.21261.20501.21462006.12.19 21:001.21460.000.000.0052.69
182155672006.12.19 21:01buy0.01usdchf1.21501.19991.21702006.12.20 07:501.21380.000.000.09-0.99
182200752006.12.19 22:37buy0.02usdchf1.21351.19991.21552006.12.20 07:501.21390.000.000.000.66
182324092006.12.20 00:59buy0.04usdchf1.21191.19981.21392006.12.20 07:501.21390.000.000.006.59
182555292006.12.20 07:50buy0.01usdchf1.21411.19901.21612006.12.20 15:371.21610.000.000.001.64
182931822006.12.20 15:37buy0.01usdchf1.21711.20171.21882006.12.20 16:521.21750.000.000.000.33
182946812006.12.20 15:42buy0.02usdchf1.21561.20201.21762006.12.20 16:521.21760.000.000.003.29
179810072006.12.17 22:30sell0.01usdjpy117.96119.47117.762006.12.18 07:47117.910.000.000.000.42
179960342006.12.18 04:03sell0.02usdjpy118.11119.47117.912006.12.18 07:47117.910.000.000.003.39
180095062006.12.18 07:47sell0.01usdjpy117.86119.37117.662006.12.19 01:03117.970.000.00-0.15-0.93
180361372006.12.18 13:52sell0.02usdjpy118.01119.37117.812006.12.19 01:03117.970.000.00-0.300.68
180434362006.12.18 14:58sell0.04usdjpy118.17119.38117.972006.12.19 01:02117.970.000.00-0.606.78
180843062006.12.19 01:03sell0.01usdjpy117.95119.46117.752006.12.19 09:01118.070.000.000.00-1.02
180979912006.12.19 07:19sell0.02usdjpy118.11119.47117.912006.12.19 09:00118.100.000.000.000.17
181068282006.12.19 08:04sell0.04usdjpy118.26119.47118.062006.12.19 09:00118.060.000.000.006.78
181224342006.12.19 09:02sell0.01usdjpy118.02119.53117.822006.12.19 14:43118.000.000.000.000.17
181483842006.12.19 13:30sell0.02usdjpy118.20119.56118.002006.12.19 14:43118.000.000.000.003.39
181696032006.12.19 14:43sell0.01usdjpy117.99119.50117.792006.12.19 16:50117.940.000.000.000.42
181747232006.12.19 15:06sell0.02usdjpy118.14119.50117.942006.12.19 16:50117.940.000.000.003.39
181868252006.12.19 16:50sell0.01usdjpy117.91119.42117.712006.12.20 10:36118.010.000.00-0.15-0.85
182125902006.12.19 20:14sell0.02usdjpy118.06119.42117.862006.12.20 10:35118.020.000.00-0.300.68
182311462006.12.20 00:57sell0.04usdjpy118.22119.43118.022006.12.20 10:35118.020.000.000.006.78
  0.00 0.00 0.92 309.57
Closed P/L: 310.49
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
182659302006.12.20 10:36sell0.01usdjpy117.98119.49117.78 118.400.000.000.00-3.55
182709952006.12.20 12:15sell0.02usdjpy118.14119.50117.94 118.400.000.000.00-4.39
182961472006.12.20 15:51sell0.04usdjpy118.29119.50118.09 118.400.000.000.00-3.72
183067932006.12.20 16:52buy0.01usdchf1.21791.20281.2199 1.21770.000.000.00-0.16
183131962006.12.20 17:37sell0.08usdjpy118.45119.51118.25 118.400.000.000.003.38
183141712006.12.20 17:47sell0.01eurusd1.31631.33141.3143 1.31760.000.000.00-1.30
  0.00 0.00 0.00 -9.74
 Floating P/L: -9.74
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 310.49 Floating P/L: -9.74 Margin: 170.00
Balance: 3 810.95 Equity: 3 801.21 Free Margin: 3 631.21
 
Details:
Graph
Gross Profit: 501.68 Gross Loss: 191.19 Total Net Profit: 310.49
Profit Factor: 2.62 Expected Payoff: 4.37  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 69.43 (1.80%) Relative Drawdown: 1.80% (69.43)
 
Total Trades: 71 Short Positions (won %): 45 (60.00%) Long Positions (won %): 26 (57.69%)
Profit Trades (% of total): 42 (59.15%) Loss trades (% of total): 29 (40.85%)
Largest profit trade: 128.00 loss trade: -20.32
Average profit trade: 11.94 loss trade: -6.59
Maximum consecutive wins ($): 10 (99.75) consecutive losses ($): 7 (-40.91)
Maximal consecutive profit (count): 140.80 (2) consecutive loss (count): -69.43 (5)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 3