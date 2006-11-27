|Account: 1273915
|Name: John Riley
|Currency: USD
|2006 December 22, 12:41
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|16217858
|2006.11.26 22:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3147
|1.2996
|1.3167
|2006.11.27 07:06
|1.3137
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|16238560
|2006.11.27 01:05
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3132
|1.2996
|1.3152
|2006.11.27 07:06
|1.3137
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|16261079
|2006.11.27 05:43
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3116
|1.2995
|1.3136
|2006.11.27 07:06
|1.3136
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|16268300
|2006.11.27 07:06
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3138
|1.3289
|1.3118
|2006.11.27 08:21
|1.3118
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16273871
|2006.11.27 08:21
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3116
|1.3267
|1.3096
|2006.11.27 08:58
|1.3096
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16280923
|2006.11.27 08:58
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3094
|1.3245
|1.3074
|2006.11.27 13:41
|1.3103
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|16283468
|2006.11.27 09:03
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3109
|1.3245
|1.3089
|2006.11.27 13:41
|1.3104
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|16286088
|2006.11.27 09:32
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3124
|1.3245
|1.3104
|2006.11.27 13:41
|1.3104
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|16299624
|2006.11.27 13:41
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3102
|1.3253
|1.3082
|2006.11.28 05:54
|1.3128
|0.00
|0.00
|0.06
|-2.60
|16301779
|2006.11.27 14:24
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3117
|1.3253
|1.3097
|2006.11.28 05:54
|1.3127
|0.00
|0.00
|0.12
|-2.00
|16306159
|2006.11.27 15:26
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3133
|1.3254
|1.3113
|2006.11.28 05:54
|1.3128
|0.00
|0.00
|0.24
|2.00
|16337977
|2006.11.28 03:49
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3148
|1.3254
|1.3128
|2006.11.28 05:54
|1.3128
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|16341691
|2006.11.28 05:54
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3125
|1.3276
|1.3105
|2006.11.28 08:48
|1.3135
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|16349635
|2006.11.28 07:53
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3140
|1.3276
|1.3120
|2006.11.28 08:48
|1.3136
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|16353822
|2006.11.28 08:07
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3156
|1.3277
|1.3136
|2006.11.28 08:48
|1.3136
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|16362982
|2006.11.28 08:48
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3131
|1.3282
|1.3111
|2006.11.28 11:33
|1.3141
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|16367145
|2006.11.28 09:29
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3146
|1.3282
|1.3126
|2006.11.28 11:33
|1.3140
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|16372881
|2006.11.28 10:24
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3161
|1.3282
|1.3141
|2006.11.28 11:32
|1.3141
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|16377625
|2006.11.28 11:33
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3140
|1.3291
|1.3120
|2006.11.28 15:02
|1.3152
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|16386970
|2006.11.28 13:32
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3156
|1.3292
|1.3136
|2006.11.28 15:02
|1.3153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|16389478
|2006.11.28 13:34
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3172
|1.3293
|1.3152
|2006.11.28 15:01
|1.3152
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|16402952
|2006.11.28 15:02
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3147
|1.3298
|1.3127
|2006.11.28 18:20
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|16415544
|2006.11.28 16:58
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3162
|1.3298
|1.3142
|2006.11.28 18:20
|1.3171
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|16421906
|2006.11.28 18:15
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3177
|1.3298
|1.3157
|2006.11.28 18:20
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|16424060
|2006.11.28 18:16
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3193
|1.3299
|1.3173
|2006.11.28 18:20
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|16427742
|2006.11.28 18:21
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3175
|1.3024
|1.3195
|2006.11.28 18:37
|1.3195
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16432061
|2006.11.28 18:37
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3197
|1.3046
|1.3217
|2006.11.28 19:30
|1.3186
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|16434107
|2006.11.28 18:39
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3182
|1.3046
|1.3202
|2006.11.28 19:30
|1.3187
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|16436362
|2006.11.28 18:51
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3167
|1.3046
|1.3187
|2006.11.28 19:30
|1.3187
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|16439885
|2006.11.28 19:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3189
|1.3038
|1.3209
|2006.11.28 21:04
|1.3209
|0.00
|0.00
|-0.08
|2.00
|16449403
|2006.11.28 21:04
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3210
|1.3059
|1.3230
|2006.11.28 23:52
|1.3215
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16455269
|2006.11.28 22:27
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3195
|1.3059
|1.3215
|2006.11.28 23:52
|1.3215
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16461285
|2006.11.28 23:52
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3216
|1.3065
|1.3236
|2006.11.29 06:26
|1.3205
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|16463634
|2006.11.28 23:58
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3201
|1.3065
|1.3221
|2006.11.29 06:26
|1.3206
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|16485672
|2006.11.29 05:33
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3186
|1.3065
|1.3206
|2006.11.29 06:26
|1.3206
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|16488536
|2006.11.29 06:26
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3206
|1.3055
|1.3226
|2006.11.29 13:33
|1.3159
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.70
|16492391
|2006.11.29 07:39
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3191
|1.3055
|1.3211
|2006.11.29 13:33
|1.3160
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.20
|16495779
|2006.11.29 08:04
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3174
|1.3053
|1.3194
|2006.11.29 13:33
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.20
|16513540
|2006.11.29 11:43
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3158
|1.3052
|1.3178
|2006.11.29 13:33
|1.3160
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|16523241
|2006.11.29 13:30
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3140
|1.3049
|1.3160
|2006.11.29 13:33
|1.3160
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|16526157
|2006.11.29 13:33
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3158
|1.3309
|1.3138
|2006.11.29 15:06
|1.3150
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|16538136
|2006.11.29 14:29
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3174
|1.3310
|1.3154
|2006.11.29 15:06
|1.3154
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16543400
|2006.11.29 15:07
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3149
|1.3300
|1.3129
|2006.11.30 10:19
|1.3190
|0.00
|0.00
|0.18
|-4.10
|16588139
|2006.11.30 02:05
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3164
|1.3300
|1.3144
|2006.11.30 10:19
|1.3189
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|16597230
|2006.11.30 05:32
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3179
|1.3300
|1.3159
|2006.11.30 10:19
|1.3190
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|16607071
|2006.11.30 07:23
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3195
|1.3301
|1.3175
|2006.11.30 10:19
|1.3190
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16619762
|2006.11.30 09:25
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3210
|1.3301
|1.3190
|2006.11.30 10:19
|1.3190
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|16625736
|2006.11.30 10:19
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3187
|1.3338
|1.3167
|2006.11.30 19:27
|1.3246
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.90
|16629009
|2006.11.30 11:18
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3202
|1.3338
|1.3182
|2006.11.30 19:26
|1.3245
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.60
|16644412
|2006.11.30 14:57
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3217
|1.3338
|1.3197
|2006.11.30 19:25
|1.3246
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.60
|16647730
|2006.11.30 15:05
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3233
|1.3339
|1.3213
|2006.11.30 19:24
|1.3245
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.60
|16655286
|2006.11.30 15:31
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3248
|1.3339
|1.3228
|2006.11.30 19:24
|1.3245
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|16664847
|2006.11.30 16:15
|sell
|0.32
|eurusd
|1.3265
|1.3341
|1.3245
|2006.11.30 19:24
|1.3245
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|16680558
|2006.11.30 19:27
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3243
|1.3394
|1.3223
|2006.12.01 08:22
|1.3253
|0.00
|0.00
|0.06
|-1.00
|16693642
|2006.12.01 00:00
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3258
|1.3394
|1.3238
|2006.12.01 08:22
|1.3254
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|16718140
|2006.12.01 06:46
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3274
|1.3395
|1.3254
|2006.12.01 08:22
|1.3254
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|16728771
|2006.12.01 08:22
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3252
|1.3403
|1.3232
|2006.12.01 09:08
|1.3248
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|16823545
|2006.12.03 22:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3336
|1.3532
|1.3316
|2006.12.04 01:15
|1.3332
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|16827484
|2006.12.03 22:55
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3352
|1.3533
|1.3332
|2006.12.04 01:15
|1.3332
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16844012
|2006.12.04 01:16
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3330
|1.3541
|1.3310
|2006.12.04 07:50
|1.3310
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16869536
|2006.12.04 07:50
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3308
|1.3519
|1.3288
|2006.12.04 08:23
|1.3288
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16876382
|2006.12.04 08:23
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3286
|1.3497
|1.3266
|2006.12.04 13:30
|1.3298
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|16878647
|2006.12.04 08:37
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3301
|1.3497
|1.3281
|2006.12.04 13:30
|1.3297
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|16888436
|2006.12.04 11:08
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3317
|1.3498
|1.3297
|2006.12.04 13:30
|1.3297
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|16894620
|2006.12.04 13:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3295
|1.3506
|1.3275
|2006.12.05 07:34
|1.3320
|0.00
|0.00
|0.06
|-2.50
|16897247
|2006.12.04 14:12
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3310
|1.3506
|1.3290
|2006.12.05 07:34
|1.3321
|0.00
|0.00
|0.12
|-2.20
|16903573
|2006.12.04 15:56
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3325
|1.3506
|1.3305
|2006.12.05 07:34
|1.3320
|0.00
|0.00
|0.18
|1.50
|16925524
|2006.12.04 21:50
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3340
|1.3506
|1.3320
|2006.12.05 07:34
|1.3320
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|16971933
|2006.12.05 07:34
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3320
|1.3531
|1.3300
|2006.12.05 09:59
|1.3300
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16992406
|2006.12.05 09:59
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3298
|1.3509
|1.3278
|2006.12.05 13:48
|1.3338
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|16994261
|2006.12.05 10:16
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3314
|1.3510
|1.3294
|2006.12.05 13:48
|1.3337
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.60
|17001396
|2006.12.05 11:22
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3329
|1.3510
|1.3309
|2006.12.05 13:47
|1.3338
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|17013604
|2006.12.05 13:28
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3344
|1.3510
|1.3324
|2006.12.05 13:47
|1.3339
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|17017158
|2006.12.05 13:32
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3359
|1.3510
|1.3339
|2006.12.05 13:47
|1.3339
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|17021934
|2006.12.05 13:48
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3339
|1.3128
|1.3359
|2006.12.05 14:51
|1.3341
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|17025391
|2006.12.05 14:04
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3320
|1.3124
|1.3340
|2006.12.05 14:51
|1.3340
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17032572
|2006.12.05 14:51
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3344
|1.3133
|1.3364
|2006.12.05 16:10
|1.3315
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.90
|17034300
|2006.12.05 15:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3328
|1.3132
|1.3348
|2006.12.05 16:10
|1.3316
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|17035029
|2006.12.05 15:00
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3313
|1.3132
|1.3333
|2006.12.05 16:10
|1.3315
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|17040028
|2006.12.05 15:13
|buy
|0.05
|eurusd
|1.3295
|1.3129
|1.3315
|2006.12.05 16:10
|1.3315
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|17052863
|2006.12.05 16:10
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3314
|1.3525
|1.3294
|2006.12.06 07:57
|1.3308
|0.00
|0.00
|0.06
|0.60
|17056350
|2006.12.05 16:35
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3329
|1.3525
|1.3309
|2006.12.06 07:57
|1.3309
|0.00
|0.00
|0.12
|4.00
|17110232
|2006.12.06 07:58
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3304
|1.3455
|1.3284
|2006.12.06 09:18
|1.3284
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17116780
|2006.12.06 09:18
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3282
|1.3433
|1.3262
|2006.12.06 09:40
|1.3262
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17123681
|2006.12.06 09:40
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3260
|1.3411
|1.3240
|2006.12.06 19:28
|1.3285
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|17130087
|2006.12.06 10:51
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3276
|1.3412
|1.3256
|2006.12.06 19:28
|1.3284
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|17151050
|2006.12.06 14:52
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3291
|1.3412
|1.3271
|2006.12.06 19:28
|1.3285
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|17156264
|2006.12.06 15:21
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3306
|1.3412
|1.3286
|2006.12.06 19:28
|1.3286
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|17182062
|2006.12.06 19:28
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3284
|1.3435
|1.3264
|2006.12.07 10:15
|1.3293
|0.00
|0.00
|0.18
|-0.90
|17209132
|2006.12.07 04:57
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3299
|1.3435
|1.3279
|2006.12.07 10:15
|1.3295
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|17219454
|2006.12.07 07:13
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3315
|1.3436
|1.3295
|2006.12.07 10:15
|1.3295
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17232420
|2006.12.07 10:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3290
|1.3441
|1.3270
|2006.12.07 14:00
|1.3285
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|17246888
|2006.12.07 13:36
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3305
|1.3441
|1.3285
|2006.12.07 14:00
|1.3285
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17254563
|2006.12.07 14:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3282
|1.3433
|1.3262
|2006.12.07 22:17
|1.3277
|0.00
|0.00
|0.06
|0.50
|17257011
|2006.12.07 14:16
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3297
|1.3433
|1.3277
|2006.12.07 22:17
|1.3277
|0.00
|0.00
|0.12
|4.00
|17291577
|2006.12.07 22:17
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3276
|1.3427
|1.3256
|2006.12.08 09:35
|1.3287
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|17313492
|2006.12.08 09:13
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3291
|1.3427
|1.3271
|2006.12.08 09:35
|1.3287
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|17440552
|2006.12.11 03:12
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3141
|1.3292
|1.3121
|2006.12.11 03:17
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|17440553
|2006.12.11 03:12
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3141
|1.3292
|1.3121
|2006.12.11 03:16
|1.3144
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|17440707
|2006.12.11 03:17
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3142
|1.3293
|1.3122
|2006.12.11 08:58
|1.3201
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.90
|17442487
|2006.12.11 03:35
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3157
|1.3293
|1.3137
|2006.12.11 08:58
|1.3202
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|17450101
|2006.12.11 06:15
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3173
|1.3294
|1.3153
|2006.12.11 08:57
|1.3200
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.80
|17456375
|2006.12.11 07:28
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3188
|1.3294
|1.3168
|2006.12.11 08:57
|1.3201
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.40
|17459799
|2006.12.11 07:48
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3203
|1.3294
|1.3183
|2006.12.11 08:57
|1.3200
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|17465869
|2006.12.11 08:16
|sell
|0.32
|eurusd
|1.3220
|1.3296
|1.3200
|2006.12.11 08:57
|1.3200
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|17469189
|2006.12.11 08:58
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3202
|1.3051
|1.3222
|2006.12.11 15:31
|1.3207
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|17473915
|2006.12.11 09:37
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3187
|1.3051
|1.3207
|2006.12.11 15:31
|1.3207
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17498162
|2006.12.11 15:31
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3208
|1.3057
|1.3228
|2006.12.11 16:32
|1.3228
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17504307
|2006.12.11 16:32
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3230
|1.3079
|1.3250
|2006.12.11 17:16
|1.3250
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17510544
|2006.12.11 17:16
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3253
|1.3102
|1.3273
|2006.12.11 23:16
|1.3256
|0.00
|0.00
|-0.08
|0.30
|17524112
|2006.12.11 21:14
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3237
|1.3101
|1.3257
|2006.12.11 23:16
|1.3257
|0.00
|0.00
|-0.15
|4.00
|17529911
|2006.12.11 23:16
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3258
|1.3107
|1.3278
|2006.12.12 09:49
|1.3247
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|17553246
|2006.12.12 07:49
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3243
|1.3107
|1.3263
|2006.12.12 09:49
|1.3248
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|17556389
|2006.12.12 08:05
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3228
|1.3107
|1.3248
|2006.12.12 09:49
|1.3248
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17562758
|2006.12.12 09:49
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3250
|1.3099
|1.3270
|2006.12.12 14:35
|1.3239
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|17569122
|2006.12.12 10:56
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3235
|1.3099
|1.3255
|2006.12.12 14:35
|1.3238
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|17583654
|2006.12.12 13:56
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3219
|1.3098
|1.3239
|2006.12.12 14:35
|1.3239
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17587519
|2006.12.12 14:35
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3242
|1.3091
|1.3262
|2006.12.12 14:41
|1.3262
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17590413
|2006.12.12 14:41
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3264
|1.3113
|1.3284
|2006.12.12 19:20
|1.3254
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|17592342
|2006.12.12 14:57
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3249
|1.3113
|1.3269
|2006.12.12 19:20
|1.3254
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|17597727
|2006.12.12 16:34
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3234
|1.3113
|1.3254
|2006.12.12 19:20
|1.3254
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17606499
|2006.12.12 19:20
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3259
|1.3108
|1.3279
|2006.12.12 19:32
|1.3279
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17611741
|2006.12.12 19:32
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3286
|1.3135
|1.3306
|2006.12.13 16:08
|1.3233
|0.00
|0.00
|-0.08
|-5.30
|17617269
|2006.12.12 19:53
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3271
|1.3135
|1.3291
|2006.12.13 16:08
|1.3232
|0.00
|0.00
|-0.15
|-7.80
|17653322
|2006.12.13 09:06
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3256
|1.3135
|1.3276
|2006.12.13 16:08
|1.3231
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|17673790
|2006.12.13 13:30
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3239
|1.3133
|1.3259
|2006.12.13 16:08
|1.3231
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|17677353
|2006.12.13 13:34
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3224
|1.3133
|1.3244
|2006.12.13 16:07
|1.3230
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|17680242
|2006.12.13 13:35
|buy
|0.32
|eurusd
|1.3209
|1.3133
|1.3229
|2006.12.13 16:07
|1.3229
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|17707756
|2006.12.13 16:08
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3235
|1.3084
|1.3255
|2006.12.14 07:06
|1.3223
|0.00
|0.00
|-0.23
|-1.20
|17712270
|2006.12.13 16:38
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3219
|1.3083
|1.3239
|2006.12.14 07:06
|1.3224
|0.00
|0.00
|-0.45
|1.00
|17720199
|2006.12.13 17:53
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3204
|1.3083
|1.3224
|2006.12.14 07:06
|1.3224
|0.00
|0.00
|-0.91
|8.00
|17756619
|2006.12.14 07:06
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3226
|1.3075
|1.3246
|2006.12.14 08:06
|1.3246
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17763007
|2006.12.14 08:06
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3248
|1.3097
|1.3268
|2006.12.14 14:03
|1.3190
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.80
|17767968
|2006.12.14 08:47
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3233
|1.3097
|1.3253
|2006.12.14 14:03
|1.3192
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.20
|17776516
|2006.12.14 11:08
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3217
|1.3096
|1.3237
|2006.12.14 14:03
|1.3191
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.40
|17779919
|2006.12.14 11:31
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3202
|1.3096
|1.3222
|2006.12.14 14:03
|1.3192
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|17783990
|2006.12.14 11:48
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3187
|1.3096
|1.3207
|2006.12.14 14:03
|1.3192
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17795258
|2006.12.14 13:31
|buy
|0.32
|eurusd
|1.3172
|1.3096
|1.3192
|2006.12.14 14:03
|1.3192
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|17802011
|2006.12.14 14:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3191
|1.3342
|1.3171
|2006.12.14 15:26
|1.3171
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17808843
|2006.12.14 15:26
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3169
|1.3320
|1.3149
|2006.12.14 15:30
|1.3149
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17813101
|2006.12.14 15:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3147
|1.3298
|1.3127
|2006.12.14 16:24
|1.3158
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|17817671
|2006.12.14 15:52
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3162
|1.3298
|1.3142
|2006.12.14 16:23
|1.3158
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|17820128
|2006.12.14 16:03
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3177
|1.3298
|1.3157
|2006.12.14 16:23
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17822370
|2006.12.14 16:24
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3157
|1.3308
|1.3137
|2006.12.14 17:49
|1.3153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|17825324
|2006.12.14 16:59
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3173
|1.3309
|1.3153
|2006.12.14 17:49
|1.3153
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17828383
|2006.12.14 17:49
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3151
|1.3302
|1.3131
|2006.12.15 09:19
|1.3146
|0.00
|0.00
|0.06
|0.50
|17865199
|2006.12.15 07:46
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3166
|1.3302
|1.3146
|2006.12.15 09:19
|1.3146
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17874361
|2006.12.15 09:19
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3144
|1.3295
|1.3124
|2006.12.15 09:29
|1.3124
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17876509
|2006.12.15 09:29
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3122
|1.3273
|1.3102
|2006.12.15 09:53
|1.3102
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17886328
|2006.12.15 09:53
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3100
|1.3251
|1.3080
|2006.12.15 14:18
|1.3152
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.20
|17888276
|2006.12.15 10:09
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3115
|1.3251
|1.3095
|2006.12.15 14:18
|1.3153
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.60
|17900747
|2006.12.15 13:26
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3131
|1.3252
|1.3111
|2006.12.15 14:18
|1.3152
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.40
|17903466
|2006.12.15 13:30
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3165
|1.3271
|1.3145
|2006.12.15 14:18
|1.3153
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|17906616
|2006.12.15 13:31
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3181
|1.3272
|1.3161
|2006.12.15 14:17
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|17919696
|2006.12.15 14:18
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3153
|1.3002
|1.3173
|2006.12.15 14:20
|1.3150
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|17980853
|2006.12.17 22:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3089
|1.2938
|1.3109
|2006.12.18 06:40
|1.3109
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|18003258
|2006.12.18 06:40
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3111
|1.2960
|1.3131
|2006.12.18 07:46
|1.3115
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|18004712
|2006.12.18 06:58
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3095
|1.2959
|1.3115
|2006.12.18 07:46
|1.3115
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|18009274
|2006.12.18 07:46
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3116
|1.2965
|1.3136
|2006.12.18 16:47
|1.3074
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|18010318
|2006.12.18 07:54
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3101
|1.2965
|1.3121
|2006.12.18 16:47
|1.3075
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.20
|18040853
|2006.12.18 14:50
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3086
|1.2965
|1.3106
|2006.12.18 16:47
|1.3074
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|18045843
|2006.12.18 15:04
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3071
|1.2965
|1.3091
|2006.12.18 16:47
|1.3075
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|18050562
|2006.12.18 15:16
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3058
|1.2964
|1.3075
|2006.12.18 16:47
|1.3075
|0.00
|0.00
|0.00
|27.20
|18061244
|2006.12.18 16:47
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3075
|1.3226
|1.3055
|2006.12.19 04:47
|1.3087
|0.00
|0.00
|0.06
|-1.20
|18069526
|2006.12.18 19:41
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3091
|1.3227
|1.3071
|2006.12.19 04:47
|1.3086
|0.00
|0.00
|0.12
|1.00
|18086113
|2006.12.19 01:15
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3106
|1.3227
|1.3086
|2006.12.19 04:47
|1.3086
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|18092472
|2006.12.19 04:48
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3086
|1.3237
|1.3066
|2006.12.19 13:30
|1.3142
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|18099360
|2006.12.19 07:34
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3101
|1.3237
|1.3081
|2006.12.19 13:30
|1.3141
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|18103123
|2006.12.19 07:53
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3116
|1.3237
|1.3096
|2006.12.19 13:30
|1.3142
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.40
|18108876
|2006.12.19 08:08
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3132
|1.3238
|1.3112
|2006.12.19 13:30
|1.3143
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.80
|18120425
|2006.12.19 08:57
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3147
|1.3238
|1.3127
|2006.12.19 13:30
|1.3144
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|18122238
|2006.12.19 09:02
|sell
|0.32
|eurusd
|1.3161
|1.3240
|1.3144
|2006.12.19 13:30
|1.3144
|0.00
|0.00
|0.00
|54.40
|18148670
|2006.12.19 13:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3137
|1.3288
|1.3117
|2006.12.19 14:30
|1.3147
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|18154321
|2006.12.19 13:36
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3153
|1.3289
|1.3133
|2006.12.19 14:30
|1.3148
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|18163522
|2006.12.19 14:11
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3168
|1.3289
|1.3148
|2006.12.19 14:30
|1.3148
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|18166618
|2006.12.19 14:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3144
|1.3295
|1.3124
|2006.12.20 07:50
|1.3215
|0.00
|0.00
|0.06
|-7.10
|18167390
|2006.12.19 14:34
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3159
|1.3295
|1.3139
|2006.12.20 07:50
|1.3216
|0.00
|0.00
|0.12
|-11.40
|18169743
|2006.12.19 14:43
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3175
|1.3296
|1.3155
|2006.12.20 07:50
|1.3215
|0.00
|0.00
|0.24
|-16.00
|18188239
|2006.12.19 16:52
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3190
|1.3296
|1.3170
|2006.12.20 07:50
|1.3216
|0.00
|0.00
|0.48
|-20.80
|18200158
|2006.12.19 18:31
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3205
|1.3296
|1.3185
|2006.12.20 07:50
|1.3215
|0.00
|0.00
|0.97
|-16.00
|18231595
|2006.12.20 00:58
|sell
|0.32
|eurusd
|1.3220
|1.3296
|1.3200
|2006.12.20 07:50
|1.3216
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|18240250
|2006.12.20 03:02
|sell
|0.64
|eurusd
|1.3236
|1.3297
|1.3216
|2006.12.20 07:49
|1.3216
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|18255220
|2006.12.20 07:50
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3214
|1.3365
|1.3194
|2006.12.20 13:08
|1.3209
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|18259295
|2006.12.20 08:20
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3229
|1.3365
|1.3209
|2006.12.20 13:08
|1.3209
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|18274593
|2006.12.20 13:09
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3206
|1.3357
|1.3186
|2006.12.20 15:37
|1.3186
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|18293253
|2006.12.20 15:37
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3184
|1.3335
|1.3164
|2006.12.20 17:47
|1.3164
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|18314171
|2006.12.20 17:47
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3163
|1.3314
|1.3143
|2006.12.21 10:38
|1.3189
|0.00
|0.00
|0.18
|-2.60
|18330623
|2006.12.20 22:53
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3178
|1.3314
|1.3158
|2006.12.21 10:38
|1.3188
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|18346641
|2006.12.21 06:34
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3194
|1.3315
|1.3174
|2006.12.21 10:38
|1.3189
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|18352393
|2006.12.21 07:45
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3209
|1.3315
|1.3189
|2006.12.21 10:38
|1.3189
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|18367572
|2006.12.21 10:38
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3186
|1.3337
|1.3166
|2006.12.21 10:51
|1.3166
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|18371558
|2006.12.21 10:51
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3164
|1.3315
|1.3144
|2006.12.21 13:36
|1.3159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|18372360
|2006.12.21 10:54
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3179
|1.3315
|1.3159
|2006.12.21 13:36
|1.3159
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|18386830
|2006.12.21 13:36
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3154
|1.3305
|1.3134
|2006.12.21 14:33
|1.3149
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|18390480
|2006.12.21 13:46
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3169
|1.3305
|1.3149
|2006.12.21 14:33
|1.3149
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|18394814
|2006.12.21 14:33
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3148
|1.3299
|1.3128
|2006.12.21 17:32
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|18404677
|2006.12.21 15:49
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3163
|1.3299
|1.3143
|2006.12.21 17:32
|1.3165
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|18412525
|2006.12.21 17:00
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3184
|1.3305
|1.3164
|2006.12.21 17:32
|1.3164
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|18417509
|2006.12.21 17:32
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3158
|1.3309
|1.3138
|2006.12.22 12:36
|1.3194
|0.00
|0.00
|0.06
|-3.60
|18420577
|2006.12.21 18:19
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3174
|1.3310
|1.3154
|2006.12.22 12:37
|1.3194
|0.00
|0.00
|0.12
|-4.00
|18443179
|2006.12.22 04:03
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3189
|1.3310
|1.3169
|2006.12.22 12:37
|1.3194
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|18451807
|2006.12.22 07:25
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3204
|1.3310
|1.3184
|2006.12.22 12:37
|1.3193
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|16217655
|2006.11.26 22:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9388
|1.9237
|1.9408
|2006.11.26 23:29
|1.9408
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16229106
|2006.11.26 23:29
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9414
|1.9263
|1.9434
|2006.11.27 01:48
|1.9405
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|16230336
|2006.11.26 23:49
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9399
|1.9263
|1.9419
|2006.11.27 01:48
|1.9404
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|16238689
|2006.11.27 01:05
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9384
|1.9263
|1.9404
|2006.11.27 01:48
|1.9404
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|16243383
|2006.11.27 01:48
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9412
|1.9261
|1.9432
|2006.11.27 06:27
|1.9373
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.90
|16245814
|2006.11.27 02:27
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9397
|1.9261
|1.9417
|2006.11.27 06:27
|1.9372
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|16253311
|2006.11.27 04:54
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9382
|1.9261
|1.9402
|2006.11.27 06:27
|1.9372
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|16255783
|2006.11.27 05:24
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9366
|1.9260
|1.9386
|2006.11.27 06:27
|1.9371
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16261531
|2006.11.27 05:46
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9351
|1.9260
|1.9371
|2006.11.27 06:27
|1.9371
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|16264953
|2006.11.27 06:27
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9373
|1.9524
|1.9353
|2006.11.27 06:41
|1.9353
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16266094
|2006.11.27 06:41
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9348
|1.9499
|1.9328
|2006.11.27 07:23
|1.9361
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|16267358
|2006.11.27 06:56
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9364
|1.9500
|1.9344
|2006.11.27 07:22
|1.9359
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|16268044
|2006.11.27 07:04
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9379
|1.9500
|1.9359
|2006.11.27 07:22
|1.9359
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|16269156
|2006.11.27 07:23
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9358
|1.9509
|1.9338
|2006.11.27 07:59
|1.9369
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|16269410
|2006.11.27 07:25
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9373
|1.9509
|1.9353
|2006.11.27 07:59
|1.9368
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|16271036
|2006.11.27 07:52
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9388
|1.9509
|1.9368
|2006.11.27 07:59
|1.9368
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|16271546
|2006.11.27 07:59
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9366
|1.9517
|1.9346
|2006.11.27 08:27
|1.9362
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|16272408
|2006.11.27 08:12
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9382
|1.9518
|1.9362
|2006.11.27 08:27
|1.9362
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16274470
|2006.11.27 08:27
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9360
|1.9511
|1.9340
|2006.11.27 08:31
|1.9340
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16277169
|2006.11.27 08:31
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9336
|1.9487
|1.9316
|2006.11.27 08:57
|1.9331
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16277715
|2006.11.27 08:33
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9351
|1.9487
|1.9331
|2006.11.27 08:57
|1.9331
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16280614
|2006.11.27 08:57
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9325
|1.9476
|1.9305
|2006.11.27 10:16
|1.9368
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.30
|16283542
|2006.11.27 09:04
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9342
|1.9478
|1.9322
|2006.11.27 10:16
|1.9367
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|16284914
|2006.11.27 09:25
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9357
|1.9478
|1.9337
|2006.11.27 10:16
|1.9368
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|16286819
|2006.11.27 09:37
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9372
|1.9478
|1.9352
|2006.11.27 10:16
|1.9367
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16288045
|2006.11.27 09:54
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9387
|1.9478
|1.9367
|2006.11.27 10:16
|1.9367
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|16289598
|2006.11.27 10:16
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9365
|1.9516
|1.9345
|2006.11.27 12:27
|1.9361
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|16291764
|2006.11.27 11:03
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9381
|1.9517
|1.9361
|2006.11.27 12:27
|1.9361
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16295527
|2006.11.27 12:27
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9356
|1.9507
|1.9336
|2006.11.27 15:44
|1.9366
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|16304943
|2006.11.27 15:16
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9371
|1.9507
|1.9351
|2006.11.27 15:44
|1.9366
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|16305617
|2006.11.27 15:23
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9386
|1.9507
|1.9366
|2006.11.27 15:44
|1.9366
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|16307706
|2006.11.27 15:44
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9362
|1.9513
|1.9342
|2006.11.28 06:00
|1.9374
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.20
|16315770
|2006.11.27 18:48
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9377
|1.9513
|1.9357
|2006.11.28 06:00
|1.9373
|0.00
|0.00
|0.01
|0.80
|16333366
|2006.11.28 01:37
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9392
|1.9513
|1.9372
|2006.11.28 06:00
|1.9372
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|16342564
|2006.11.28 06:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9370
|1.9521
|1.9350
|2006.11.28 08:27
|1.9431
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.10
|16346261
|2006.11.28 07:10
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9386
|1.9522
|1.9366
|2006.11.28 08:27
|1.9430
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.80
|16349201
|2006.11.28 07:51
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9402
|1.9523
|1.9382
|2006.11.28 08:27
|1.9430
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.20
|16350482
|2006.11.28 07:54
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9417
|1.9523
|1.9397
|2006.11.28 08:27
|1.9431
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.20
|16352854
|2006.11.28 08:05
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9432
|1.9523
|1.9412
|2006.11.28 08:27
|1.9431
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|16354001
|2006.11.28 08:08
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9451
|1.9527
|1.9431
|2006.11.28 08:27
|1.9431
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|16358344
|2006.11.28 08:27
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9429
|1.9278
|1.9449
|2006.11.28 08:40
|1.9449
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16360691
|2006.11.28 08:40
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9453
|1.9302
|1.9473
|2006.11.28 13:30
|1.9458
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16362951
|2006.11.28 08:48
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9437
|1.9301
|1.9457
|2006.11.28 13:30
|1.9457
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16385395
|2006.11.28 13:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9480
|1.9326
|1.9497
|2006.11.28 14:51
|1.9497
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|16400075
|2006.11.28 14:51
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9501
|1.9350
|1.9521
|2006.11.28 15:12
|1.9487
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|16402344
|2006.11.28 15:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9484
|1.9348
|1.9504
|2006.11.28 15:11
|1.9487
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|16403341
|2006.11.28 15:03
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9468
|1.9347
|1.9488
|2006.11.28 15:11
|1.9488
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|16405831
|2006.11.28 15:12
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9491
|1.9340
|1.9511
|2006.11.28 16:41
|1.9480
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|16406365
|2006.11.28 15:14
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9476
|1.9340
|1.9496
|2006.11.28 16:41
|1.9481
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|16410828
|2006.11.28 16:06
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9461
|1.9340
|1.9481
|2006.11.28 16:41
|1.9481
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|16413741
|2006.11.28 16:41
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9484
|1.9333
|1.9504
|2006.11.28 18:07
|1.9487
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|16417350
|2006.11.28 17:29
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9468
|1.9332
|1.9488
|2006.11.28 18:07
|1.9488
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16420880
|2006.11.28 18:07
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9490
|1.9339
|1.9510
|2006.11.28 18:16
|1.9510
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16423548
|2006.11.28 18:16
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9514
|1.9363
|1.9534
|2006.11.28 18:35
|1.9516
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|16427593
|2006.11.28 18:20
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9497
|1.9361
|1.9517
|2006.11.28 18:35
|1.9517
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16431477
|2006.11.28 18:35
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9520
|1.9369
|1.9540
|2006.11.28 18:57
|1.9508
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|16433896
|2006.11.28 18:39
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9505
|1.9369
|1.9525
|2006.11.28 18:57
|1.9509
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|16436509
|2006.11.28 18:51
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9489
|1.9368
|1.9509
|2006.11.28 18:57
|1.9509
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|16437396
|2006.11.28 18:58
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9511
|1.9360
|1.9531
|2006.11.28 21:03
|1.9531
|0.00
|0.00
|-0.02
|2.00
|16449200
|2006.11.28 21:04
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9535
|1.9384
|1.9555
|2006.11.28 23:52
|1.9540
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16452139
|2006.11.28 21:40
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9520
|1.9384
|1.9540
|2006.11.28 23:52
|1.9540
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16460757
|2006.11.28 23:52
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9542
|1.9391
|1.9562
|2006.11.29 08:14
|1.9492
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|16464323
|2006.11.29 00:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9526
|1.9390
|1.9546
|2006.11.29 08:14
|1.9492
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.80
|16493104
|2006.11.29 07:44
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9510
|1.9389
|1.9530
|2006.11.29 08:14
|1.9493
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.80
|16495952
|2006.11.29 08:04
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9493
|1.9387
|1.9513
|2006.11.29 08:14
|1.9494
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|16497237
|2006.11.29 08:08
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9474
|1.9383
|1.9494
|2006.11.29 08:14
|1.9494
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|16498396
|2006.11.29 08:14
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9493
|1.9644
|1.9473
|2006.11.29 13:46
|1.9503
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|16518799
|2006.11.29 12:43
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9508
|1.9644
|1.9488
|2006.11.29 13:46
|1.9504
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|16526025
|2006.11.29 13:33
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9524
|1.9645
|1.9504
|2006.11.29 13:46
|1.9504
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|16530050
|2006.11.29 13:46
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9497
|1.9648
|1.9477
|2006.11.29 15:07
|1.9500
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|16535080
|2006.11.29 14:13
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9512
|1.9648
|1.9492
|2006.11.29 15:06
|1.9499
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|16537521
|2006.11.29 14:28
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9527
|1.9648
|1.9507
|2006.11.29 15:06
|1.9507
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|16543447
|2006.11.29 15:07
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9494
|1.9645
|1.9474
|2006.11.29 16:04
|1.9489
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16544465
|2006.11.29 15:11
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9509
|1.9645
|1.9489
|2006.11.29 16:04
|1.9489
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16547841
|2006.11.29 16:04
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9486
|1.9637
|1.9466
|2006.11.29 18:23
|1.9466
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16579540
|2006.11.29 22:54
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9464
|1.9313
|1.9484
|2006.11.30 02:13
|1.9484
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16589510
|2006.11.30 02:13
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9488
|1.9337
|1.9508
|2006.11.30 06:43
|1.9508
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16601431
|2006.11.30 06:43
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9512
|1.9361
|1.9532
|2006.11.30 07:13
|1.9532
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16604978
|2006.11.30 07:13
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9536
|1.9385
|1.9556
|2006.11.30 07:22
|1.9556
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16606482
|2006.11.30 07:22
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9560
|1.9409
|1.9580
|2006.11.30 08:37
|1.9546
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|16608446
|2006.11.30 07:27
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9545
|1.9409
|1.9565
|2006.11.30 08:37
|1.9547
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|16610213
|2006.11.30 07:35
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9528
|1.9407
|1.9548
|2006.11.30 08:37
|1.9548
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|16615095
|2006.11.30 08:37
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9549
|1.9398
|1.9569
|2006.11.30 09:24
|1.9569
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16619470
|2006.11.30 09:24
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9576
|1.9425
|1.9596
|2006.11.30 11:40
|1.9564
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|16621354
|2006.11.30 09:29
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9561
|1.9425
|1.9581
|2006.11.30 11:40
|1.9565
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|16627736
|2006.11.30 10:51
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9546
|1.9425
|1.9566
|2006.11.30 11:40
|1.9566
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|16630245
|2006.11.30 11:40
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9569
|1.9418
|1.9589
|2006.11.30 13:31
|1.9589
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16637563
|2006.11.30 13:31
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9594
|1.9443
|1.9614
|2006.11.30 14:27
|1.9586
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|16638009
|2006.11.30 13:32
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9579
|1.9443
|1.9599
|2006.11.30 14:27
|1.9585
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|16639099
|2006.11.30 13:35
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9564
|1.9443
|1.9584
|2006.11.30 14:27
|1.9584
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|16642139
|2006.11.30 14:27
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9590
|1.9439
|1.9610
|2006.11.30 14:57
|1.9596
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|16642923
|2006.11.30 14:46
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9575
|1.9439
|1.9595
|2006.11.30 14:57
|1.9595
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16644191
|2006.11.30 14:57
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9598
|1.9447
|1.9618
|2006.11.30 15:07
|1.9618
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16649972
|2006.11.30 15:07
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9622
|1.9471
|1.9642
|2006.11.30 15:45
|1.9642
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16658200
|2006.11.30 15:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9645
|1.9494
|1.9665
|2006.11.30 15:59
|1.9665
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16661702
|2006.11.30 15:59
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9669
|1.9518
|1.9689
|2006.11.30 16:15
|1.9689
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16665097
|2006.11.30 16:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9694
|1.9543
|1.9714
|2006.11.30 17:02
|1.9699
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16668441
|2006.11.30 16:26
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9679
|1.9543
|1.9699
|2006.11.30 17:02
|1.9699
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16672177
|2006.11.30 17:02
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9703
|1.9552
|1.9723
|2006.12.01 02:25
|1.9677
|0.00
|0.00
|-0.02
|-2.60
|16673824
|2006.11.30 17:28
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9687
|1.9551
|1.9707
|2006.12.01 02:25
|1.9677
|0.00
|0.00
|-0.04
|-2.00
|16678160
|2006.11.30 18:54
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9671
|1.9550
|1.9691
|2006.12.01 02:25
|1.9676
|0.00
|0.00
|-0.08
|2.00
|16681288
|2006.11.30 19:38
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9656
|1.9550
|1.9676
|2006.12.01 02:25
|1.9676
|0.00
|0.00
|-0.16
|16.00
|16700596
|2006.12.01 02:25
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9680
|1.9831
|1.9660
|2006.12.01 08:03
|1.9719
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.90
|16711650
|2006.12.01 06:26
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9696
|1.9832
|1.9676
|2006.12.01 08:03
|1.9718
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|16712031
|2006.12.01 06:26
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9711
|1.9832
|1.9691
|2006.12.01 08:03
|1.9718
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|16713239
|2006.12.01 06:28
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9724
|1.9833
|1.9707
|2006.12.01 08:03
|1.9720
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|16714372
|2006.12.01 06:30
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9739
|1.9830
|1.9719
|2006.12.01 08:03
|1.9719
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|16726216
|2006.12.01 08:03
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9715
|1.9866
|1.9695
|2006.12.01 08:29
|1.9695
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16730781
|2006.12.01 08:29
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9690
|1.9841
|1.9670
|2006.12.01 09:07
|1.9699
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|16823713
|2006.12.03 22:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9779
|1.9975
|1.9759
|2006.12.04 01:14
|1.9803
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|16824863
|2006.12.03 22:38
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9794
|1.9975
|1.9774
|2006.12.04 01:14
|1.9803
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|16827427
|2006.12.03 22:55
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9809
|1.9975
|1.9789
|2006.12.04 01:14
|1.9804
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16828315
|2006.12.03 22:57
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9825
|1.9976
|1.9805
|2006.12.04 01:13
|1.9805
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|16843596
|2006.12.04 01:14
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9799
|2.0010
|1.9779
|2006.12.04 04:06
|1.9779
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16855193
|2006.12.04 04:06
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9776
|1.9987
|1.9756
|2006.12.04 06:15
|1.9787
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|16859854
|2006.12.04 05:30
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9791
|1.9987
|1.9771
|2006.12.04 06:15
|1.9787
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|16860420
|2006.12.04 05:33
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9807
|1.9988
|1.9787
|2006.12.04 06:15
|1.9787
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|16863126
|2006.12.04 06:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9783
|1.9994
|1.9763
|2006.12.04 07:41
|1.9778
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16867873
|2006.12.04 07:32
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9798
|1.9994
|1.9778
|2006.12.04 07:41
|1.9778
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16868924
|2006.12.04 07:41
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9773
|1.9984
|1.9753
|2006.12.04 08:08
|1.9753
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16872579
|2006.12.04 08:08
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9747
|1.9958
|1.9727
|2006.12.04 09:06
|1.9772
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|16879423
|2006.12.04 08:43
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9762
|1.9958
|1.9742
|2006.12.04 09:06
|1.9773
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|16879710
|2006.12.04 08:43
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9777
|1.9958
|1.9757
|2006.12.04 09:06
|1.9772
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|16880912
|2006.12.04 08:59
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9792
|1.9958
|1.9772
|2006.12.04 09:06
|1.9772
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|16881821
|2006.12.04 09:06
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9770
|1.9981
|1.9750
|2006.12.04 09:55
|1.9768
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|16882865
|2006.12.04 09:16
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9787
|1.9983
|1.9767
|2006.12.04 09:55
|1.9767
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16884339
|2006.12.04 09:55
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9763
|1.9974
|1.9743
|2006.12.04 12:52
|1.9771
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|16886443
|2006.12.04 10:39
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9778
|1.9974
|1.9758
|2006.12.04 12:52
|1.9773
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|16887363
|2006.12.04 10:48
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9793
|1.9974
|1.9773
|2006.12.04 12:52
|1.9773
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|16891783
|2006.12.04 12:52
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9768
|1.9979
|1.9748
|2006.12.04 13:30
|1.9748
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16894405
|2006.12.04 13:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9745
|1.9956
|1.9725
|2006.12.05 00:23
|1.9785
|0.00
|0.00
|0.01
|-4.00
|16896599
|2006.12.04 14:05
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9760
|1.9956
|1.9740
|2006.12.05 00:23
|1.9785
|0.00
|0.00
|0.01
|-5.00
|16902212
|2006.12.04 15:43
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9775
|1.9956
|1.9755
|2006.12.05 00:23
|1.9786
|0.00
|0.00
|0.02
|-3.30
|16902916
|2006.12.04 15:46
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9790
|1.9956
|1.9770
|2006.12.05 00:23
|1.9785
|0.00
|0.00
|0.03
|2.50
|16924601
|2006.12.04 21:47
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9806
|1.9957
|1.9786
|2006.12.05 00:23
|1.9786
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|16940873
|2006.12.05 00:23
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9780
|1.9991
|1.9760
|2006.12.05 07:43
|1.9760
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16975067
|2006.12.05 07:43
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9757
|1.9968
|1.9737
|2006.12.05 08:20
|1.9737
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16980055
|2006.12.05 08:20
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9734
|1.9945
|1.9714
|2006.12.05 09:16
|1.9759
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|16981031
|2006.12.05 08:27
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9749
|1.9945
|1.9729
|2006.12.05 09:16
|1.9759
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|16984434
|2006.12.05 08:48
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9765
|1.9946
|1.9745
|2006.12.05 09:16
|1.9760
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|16986568
|2006.12.05 09:02
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9780
|1.9946
|1.9760
|2006.12.05 09:16
|1.9760
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|16988896
|2006.12.05 09:16
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9753
|1.9964
|1.9733
|2006.12.05 09:50
|1.9749
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|16990326
|2006.12.05 09:30
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9769
|1.9965
|1.9749
|2006.12.05 09:50
|1.9749
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16991570
|2006.12.05 09:50
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9744
|1.9955
|1.9724
|2006.12.05 11:11
|1.9753
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|16993292
|2006.12.05 10:03
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9759
|1.9955
|1.9739
|2006.12.05 11:11
|1.9754
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|16994624
|2006.12.05 10:18
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9774
|1.9955
|1.9754
|2006.12.05 11:11
|1.9754
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|17000201
|2006.12.05 11:11
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9749
|1.9960
|1.9729
|2006.12.05 13:47
|1.9774
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|17000998
|2006.12.05 11:22
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9765
|1.9961
|1.9745
|2006.12.05 13:47
|1.9774
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|17013278
|2006.12.05 13:28
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9780
|1.9961
|1.9760
|2006.12.05 13:47
|1.9775
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|17016854
|2006.12.05 13:32
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9795
|1.9961
|1.9775
|2006.12.05 13:47
|1.9775
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|17021590
|2006.12.05 13:47
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9773
|1.9562
|1.9793
|2006.12.05 15:54
|1.9704
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.90
|17023616
|2006.12.05 13:54
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9758
|1.9562
|1.9778
|2006.12.05 15:54
|1.9705
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.60
|17034571
|2006.12.05 15:00
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9740
|1.9559
|1.9760
|2006.12.05 15:54
|1.9706
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.20
|17038318
|2006.12.05 15:11
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.9724
|1.9558
|1.9744
|2006.12.05 15:54
|1.9707
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.50
|17039859
|2006.12.05 15:13
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9702
|1.9551
|1.9722
|2006.12.05 15:54
|1.9707
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17043223
|2006.12.05 15:23
|buy
|0.12
|gbpusd
|1.9687
|1.9551
|1.9707
|2006.12.05 15:54
|1.9707
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|17050015
|2006.12.05 15:54
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9705
|1.9916
|1.9685
|2006.12.06 07:26
|1.9715
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.00
|17053491
|2006.12.05 16:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9720
|1.9916
|1.9700
|2006.12.06 07:26
|1.9716
|0.00
|0.00
|0.01
|0.80
|17055320
|2006.12.05 16:30
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9736
|1.9917
|1.9716
|2006.12.06 07:26
|1.9716
|0.00
|0.00
|0.02
|6.00
|17107889
|2006.12.06 07:26
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9713
|1.9864
|1.9693
|2006.12.06 08:34
|1.9708
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|17112084
|2006.12.06 08:11
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9728
|1.9864
|1.9708
|2006.12.06 08:34
|1.9708
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17114059
|2006.12.06 08:34
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9705
|1.9856
|1.9685
|2006.12.06 09:17
|1.9700
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|17114734
|2006.12.06 08:53
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9720
|1.9856
|1.9700
|2006.12.06 09:17
|1.9700
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17116466
|2006.12.06 09:17
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9695
|1.9846
|1.9675
|2006.12.06 09:30
|1.9675
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17119615
|2006.12.06 09:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9658
|1.9809
|1.9638
|2006.12.06 09:40
|1.9638
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17124142
|2006.12.06 09:40
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9634
|1.9785
|1.9614
|2006.12.06 13:16
|1.9642
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|17127397
|2006.12.06 09:56
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9649
|1.9785
|1.9629
|2006.12.06 13:15
|1.9645
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|17133320
|2006.12.06 11:28
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9665
|1.9786
|1.9645
|2006.12.06 13:15
|1.9645
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17139382
|2006.12.06 13:16
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9640
|1.9791
|1.9620
|2006.12.06 13:40
|1.9620
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17143048
|2006.12.06 13:40
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9616
|1.9767
|1.9596
|2006.12.06 16:23
|1.9690
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.40
|17143414
|2006.12.06 13:41
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9631
|1.9767
|1.9611
|2006.12.06 16:23
|1.9690
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.80
|17143935
|2006.12.06 13:44
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9647
|1.9768
|1.9627
|2006.12.06 16:23
|1.9691
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.60
|17149035
|2006.12.06 14:34
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9662
|1.9768
|1.9642
|2006.12.06 16:23
|1.9691
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.20
|17153515
|2006.12.06 15:04
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9677
|1.9768
|1.9657
|2006.12.06 16:23
|1.9690
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.80
|17158306
|2006.12.06 15:38
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9692
|1.9768
|1.9672
|2006.12.06 16:23
|1.9688
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|17160775
|2006.12.06 15:44
|sell
|0.64
|gbpusd
|1.9708
|1.9769
|1.9688
|2006.12.06 16:22
|1.9688
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|17166882
|2006.12.06 16:23
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9689
|1.9538
|1.9709
|2006.12.07 05:01
|1.9681
|0.00
|0.00
|-0.06
|-0.80
|17177265
|2006.12.06 18:40
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9674
|1.9538
|1.9694
|2006.12.07 05:01
|1.9679
|0.00
|0.00
|-0.12
|1.00
|17181932
|2006.12.06 19:28
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9659
|1.9538
|1.9679
|2006.12.07 05:01
|1.9679
|0.00
|0.00
|-0.24
|8.00
|17210315
|2006.12.07 05:01
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9685
|1.9534
|1.9705
|2006.12.07 07:13
|1.9705
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17219412
|2006.12.07 07:13
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9710
|1.9559
|1.9730
|2006.12.07 13:06
|1.9682
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|17222285
|2006.12.07 07:36
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9695
|1.9559
|1.9715
|2006.12.07 13:06
|1.9683
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|17232476
|2006.12.07 10:15
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9680
|1.9559
|1.9700
|2006.12.07 13:06
|1.9682
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|17235756
|2006.12.07 11:07
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9661
|1.9555
|1.9681
|2006.12.07 13:06
|1.9681
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|17243783
|2006.12.07 13:06
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9687
|1.9536
|1.9707
|2006.12.07 13:36
|1.9676
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|17244179
|2006.12.07 13:14
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9671
|1.9535
|1.9691
|2006.12.07 13:36
|1.9675
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|17245261
|2006.12.07 13:30
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9655
|1.9534
|1.9675
|2006.12.07 13:36
|1.9675
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17248039
|2006.12.07 13:36
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9684
|1.9533
|1.9704
|2006.12.07 14:17
|1.9659
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|17249941
|2006.12.07 13:39
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9668
|1.9532
|1.9688
|2006.12.07 14:17
|1.9659
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|17251321
|2006.12.07 13:41
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9653
|1.9532
|1.9673
|2006.12.07 14:17
|1.9660
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|17254678
|2006.12.07 14:00
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9638
|1.9532
|1.9658
|2006.12.07 14:17
|1.9658
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|17257905
|2006.12.07 14:17
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9658
|1.9809
|1.9638
|2006.12.07 14:43
|1.9638
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17261681
|2006.12.07 14:43
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9634
|1.9785
|1.9614
|2006.12.07 15:15
|1.9629
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|17262647
|2006.12.07 14:52
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9649
|1.9785
|1.9629
|2006.12.07 15:15
|1.9629
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17264504
|2006.12.07 15:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9626
|1.9777
|1.9606
|2006.12.07 16:46
|1.9621
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|17266454
|2006.12.07 15:51
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9641
|1.9777
|1.9621
|2006.12.07 16:46
|1.9621
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17271327
|2006.12.07 16:46
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9617
|1.9768
|1.9597
|2006.12.08 07:32
|1.9612
|0.00
|0.00
|0.01
|0.50
|17275044
|2006.12.07 17:37
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9632
|1.9768
|1.9612
|2006.12.08 07:32
|1.9612
|0.00
|0.00
|0.01
|4.00
|17308553
|2006.12.08 07:32
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9608
|1.9759
|1.9588
|2006.12.08 09:35
|1.9616
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|17440534
|2006.12.11 03:11
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9470
|1.9621
|1.9450
|2006.12.11 03:14
|1.9475
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|17440536
|2006.12.11 03:11
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9470
|1.9621
|1.9450
|2006.12.11 03:14
|1.9474
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|17440616
|2006.12.11 03:14
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9471
|1.9622
|1.9451
|2006.12.11 07:00
|1.9498
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|17441375
|2006.12.11 03:26
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9486
|1.9622
|1.9466
|2006.12.11 06:59
|1.9499
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|17443023
|2006.12.11 03:39
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9502
|1.9623
|1.9482
|2006.12.11 06:59
|1.9498
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|17450042
|2006.12.11 06:15
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9518
|1.9624
|1.9498
|2006.12.11 06:59
|1.9498
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|17453496
|2006.12.11 07:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9499
|1.9348
|1.9519
|2006.12.11 07:13
|1.9519
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17454796
|2006.12.11 07:13
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9523
|1.9372
|1.9543
|2006.12.11 07:48
|1.9543
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17459866
|2006.12.11 07:48
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9548
|1.9397
|1.9568
|2006.12.11 13:35
|1.9503
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.50
|17469013
|2006.12.11 08:57
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9533
|1.9397
|1.9553
|2006.12.11 13:35
|1.9504
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.80
|17474050
|2006.12.11 09:38
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9518
|1.9397
|1.9538
|2006.12.11 13:35
|1.9504
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|17477317
|2006.12.11 10:05
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9503
|1.9397
|1.9523
|2006.12.11 13:35
|1.9504
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|17483822
|2006.12.11 12:07
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9487
|1.9396
|1.9507
|2006.12.11 13:35
|1.9507
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|17490685
|2006.12.11 13:35
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9508
|1.9357
|1.9528
|2006.12.11 15:37
|1.9528
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17498983
|2006.12.11 15:37
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9533
|1.9382
|1.9553
|2006.12.11 16:29
|1.9553
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17503909
|2006.12.11 16:29
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9556
|1.9405
|1.9576
|2006.12.11 17:02
|1.9576
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17507573
|2006.12.11 17:02
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9575
|1.9424
|1.9595
|2006.12.11 23:12
|1.9595
|0.00
|0.00
|-0.02
|2.00
|17529061
|2006.12.11 23:12
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9600
|1.9449
|1.9620
|2006.12.12 02:58
|1.9620
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17539905
|2006.12.12 02:58
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9622
|1.9471
|1.9642
|2006.12.12 09:25
|1.9611
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|17553280
|2006.12.12 07:49
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9606
|1.9470
|1.9626
|2006.12.12 09:25
|1.9610
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|17554752
|2006.12.12 07:54
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9590
|1.9469
|1.9610
|2006.12.12 09:25
|1.9610
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17559818
|2006.12.12 09:25
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9610
|1.9761
|1.9590
|2006.12.12 10:23
|1.9626
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|17560386
|2006.12.12 09:30
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9627
|1.9763
|1.9607
|2006.12.12 10:23
|1.9628
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|17562854
|2006.12.12 09:49
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9642
|1.9763
|1.9622
|2006.12.12 10:22
|1.9622
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17566514
|2006.12.12 10:23
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9626
|1.9475
|1.9646
|2006.12.12 12:06
|1.9628
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|17568912
|2006.12.12 10:55
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9608
|1.9472
|1.9628
|2006.12.12 12:06
|1.9628
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17573095
|2006.12.12 12:06
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9632
|1.9481
|1.9652
|2006.12.12 13:33
|1.9619
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|17577935
|2006.12.12 13:30
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9616
|1.9480
|1.9636
|2006.12.12 13:33
|1.9616
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|17578304
|2006.12.12 13:30
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9596
|1.9475
|1.9616
|2006.12.12 13:33
|1.9616
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17580932
|2006.12.12 13:33
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9620
|1.9771
|1.9600
|2006.12.12 16:18
|1.9660
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|17585189
|2006.12.12 14:06
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9635
|1.9771
|1.9615
|2006.12.12 16:18
|1.9660
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|17586895
|2006.12.12 14:33
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9650
|1.9771
|1.9630
|2006.12.12 16:18
|1.9661
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|17588389
|2006.12.12 14:36
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9666
|1.9772
|1.9646
|2006.12.12 16:18
|1.9661
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17590579
|2006.12.12 14:42
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9681
|1.9772
|1.9661
|2006.12.12 16:18
|1.9661
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|17596984
|2006.12.12 16:18
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9660
|1.9509
|1.9680
|2006.12.12 19:15
|1.9652
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|17599289
|2006.12.12 17:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9645
|1.9509
|1.9665
|2006.12.12 19:15
|1.9665
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17604863
|2006.12.12 19:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9651
|1.9802
|1.9631
|2006.12.12 19:39
|1.9693
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|17605854
|2006.12.12 19:18
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9667
|1.9803
|1.9647
|2006.12.12 19:39
|1.9692
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|17607060
|2006.12.12 19:21
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9682
|1.9803
|1.9662
|2006.12.12 19:39
|1.9691
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|17610543
|2006.12.12 19:32
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9697
|1.9803
|1.9677
|2006.12.12 19:39
|1.9692
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17614293
|2006.12.12 19:36
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9712
|1.9803
|1.9692
|2006.12.12 19:39
|1.9692
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|17615998
|2006.12.12 19:39
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9694
|1.9543
|1.9714
|2006.12.12 21:59
|1.9714
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17623531
|2006.12.12 21:59
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9718
|1.9567
|1.9738
|2006.12.13 07:53
|1.9707
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.10
|17626839
|2006.12.12 23:32
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9703
|1.9567
|1.9723
|2006.12.13 07:53
|1.9707
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|17645121
|2006.12.13 07:42
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9687
|1.9566
|1.9707
|2006.12.13 07:53
|1.9707
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17646035
|2006.12.13 07:53
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9708
|1.9859
|1.9688
|2006.12.13 08:22
|1.9688
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17648773
|2006.12.13 08:22
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9685
|1.9836
|1.9665
|2006.12.13 13:26
|1.9706
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|17655947
|2006.12.13 09:30
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9710
|1.9846
|1.9690
|2006.12.13 13:25
|1.9706
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|17663831
|2006.12.13 11:17
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9726
|1.9847
|1.9706
|2006.12.13 13:25
|1.9706
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17671410
|2006.12.13 13:26
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9701
|1.9852
|1.9681
|2006.12.13 13:30
|1.9681
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17672569
|2006.12.13 13:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9669
|1.9820
|1.9649
|2006.12.13 13:34
|1.9664
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|17674942
|2006.12.13 13:31
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9685
|1.9821
|1.9665
|2006.12.13 13:34
|1.9665
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17677135
|2006.12.13 13:34
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9655
|1.9809
|1.9638
|2006.12.13 13:35
|1.9638
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|17680447
|2006.12.13 13:35
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9631
|1.9782
|1.9611
|2006.12.13 14:08
|1.9641
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|17683366
|2006.12.13 13:37
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9648
|1.9784
|1.9628
|2006.12.13 14:08
|1.9644
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|17685296
|2006.12.13 13:41
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9664
|1.9785
|1.9644
|2006.12.13 14:08
|1.9644
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17688660
|2006.12.13 14:08
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9635
|1.9786
|1.9615
|2006.12.13 14:36
|1.9615
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17693434
|2006.12.13 14:36
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9609
|1.9760
|1.9589
|2006.12.13 16:36
|1.9671
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.20
|17696720
|2006.12.13 14:54
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9625
|1.9761
|1.9605
|2006.12.13 16:36
|1.9670
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|17698566
|2006.12.13 15:04
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9640
|1.9761
|1.9620
|2006.12.13 16:36
|1.9671
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.40
|17699924
|2006.12.13 15:07
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9655
|1.9761
|1.9635
|2006.12.13 16:36
|1.9670
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|17705716
|2006.12.13 15:59
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9670
|1.9761
|1.9650
|2006.12.13 16:35
|1.9669
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|17707705
|2006.12.13 16:08
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9689
|1.9765
|1.9669
|2006.12.13 16:35
|1.9669
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|17711934
|2006.12.13 16:36
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9672
|1.9521
|1.9692
|2006.12.13 19:43
|1.9661
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|17717454
|2006.12.13 17:35
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9657
|1.9521
|1.9677
|2006.12.13 19:43
|1.9662
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|17720417
|2006.12.13 17:53
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9642
|1.9521
|1.9662
|2006.12.13 19:43
|1.9662
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17727365
|2006.12.13 19:43
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9666
|1.9515
|1.9686
|2006.12.13 20:37
|1.9655
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|16217576
|2006.11.26 22:30
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2042
|1.2193
|1.2022
|2006.11.27 09:21
|1.2083
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.39
|16235652
|2006.11.27 00:36
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2057
|1.2193
|1.2037
|2006.11.27 09:21
|1.2084
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.47
|16256797
|2006.11.27 05:26
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2072
|1.2193
|1.2052
|2006.11.27 09:20
|1.2083
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.64
|16275074
|2006.11.27 08:28
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2087
|1.2193
|1.2067
|2006.11.27 09:19
|1.2084
|0.00
|0.00
|0.00
|1.99
|16281344
|2006.11.27 08:58
|sell
|0.16
|usdchf
|1.2104
|1.2195
|1.2084
|2006.11.27 09:19
|1.2084
|0.00
|0.00
|0.00
|26.48
|16284447
|2006.11.27 09:22
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2082
|1.1931
|1.2102
|2006.11.27 14:14
|1.2102
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|16301044
|2006.11.27 14:14
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2107
|1.1956
|1.2127
|2006.11.28 10:57
|1.2063
|0.00
|0.00
|0.09
|-3.65
|16301701
|2006.11.27 14:24
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2092
|1.1956
|1.2112
|2006.11.28 10:57
|1.2064
|0.00
|0.00
|0.19
|-4.64
|16305472
|2006.11.27 15:23
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2077
|1.1956
|1.2097
|2006.11.28 10:57
|1.2065
|0.00
|0.00
|0.38
|-3.98
|16316399
|2006.11.27 19:11
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2062
|1.1956
|1.2082
|2006.11.28 10:57
|1.2064
|0.00
|0.00
|0.76
|1.33
|16353310
|2006.11.28 08:06
|buy
|0.16
|usdchf
|1.2045
|1.1954
|1.2065
|2006.11.28 10:57
|1.2065
|0.00
|0.00
|0.00
|26.52
|16375331
|2006.11.28 10:57
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2067
|1.1916
|1.2087
|2006.11.28 13:48
|1.2059
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|16387726
|2006.11.28 13:33
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2052
|1.1916
|1.2072
|2006.11.28 13:48
|1.2057
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|16390021
|2006.11.28 13:35
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2037
|1.1916
|1.2057
|2006.11.28 13:48
|1.2057
|0.00
|0.00
|0.00
|6.64
|16393500
|2006.11.28 13:48
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2060
|1.2211
|1.2040
|2006.11.28 15:12
|1.2072
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.99
|16402211
|2006.11.28 15:01
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2075
|1.2211
|1.2055
|2006.11.28 15:11
|1.2070
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|16403959
|2006.11.28 15:04
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2090
|1.2211
|1.2070
|2006.11.28 15:11
|1.2070
|0.00
|0.00
|0.00
|6.63
|16405815
|2006.11.28 15:12
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2071
|1.1920
|1.2091
|2006.11.28 16:06
|1.2091
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|16411164
|2006.11.28 16:06
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2094
|1.1943
|1.2114
|2006.11.28 18:21
|1.2050
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.65
|16412737
|2006.11.28 16:30
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2079
|1.1943
|1.2099
|2006.11.28 18:20
|1.2051
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.65
|16414500
|2006.11.28 16:48
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2064
|1.1943
|1.2084
|2006.11.28 18:20
|1.2052
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.98
|16421811
|2006.11.28 18:15
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2048
|1.1942
|1.2068
|2006.11.28 18:20
|1.2053
|0.00
|0.00
|0.00
|3.32
|16424690
|2006.11.28 18:17
|buy
|0.16
|usdchf
|1.2033
|1.1942
|1.2053
|2006.11.28 18:20
|1.2053
|0.00
|0.00
|0.00
|26.55
|16427759
|2006.11.28 18:21
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2049
|1.2200
|1.2029
|2006.11.28 18:37
|1.2029
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|16432302
|2006.11.28 18:37
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2025
|1.2176
|1.2005
|2006.11.28 19:30
|1.2034
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.75
|16433976
|2006.11.28 18:39
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2040
|1.2176
|1.2020
|2006.11.28 19:30
|1.2035
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|16436225
|2006.11.28 18:51
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2055
|1.2176
|1.2035
|2006.11.28 19:30
|1.2035
|0.00
|0.00
|0.00
|6.65
|16440155
|2006.11.28 19:30
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2031
|1.2182
|1.2011
|2006.11.29 14:18
|1.2073
|0.00
|0.00
|-0.12
|-3.48
|16493440
|2006.11.29 07:46
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2047
|1.2183
|1.2027
|2006.11.29 14:18
|1.2072
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.14
|16499415
|2006.11.29 08:23
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2063
|1.2184
|1.2043
|2006.11.29 14:18
|1.2073
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.31
|16514161
|2006.11.29 11:47
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2078
|1.2184
|1.2058
|2006.11.29 14:18
|1.2073
|0.00
|0.00
|0.00
|3.31
|16531392
|2006.11.29 13:53
|sell
|0.16
|usdchf
|1.2093
|1.2184
|1.2073
|2006.11.29 14:18
|1.2073
|0.00
|0.00
|0.00
|26.51
|16535676
|2006.11.29 14:18
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2069
|1.2220
|1.2049
|2006.11.30 05:27
|1.2079
|0.00
|0.00
|-0.36
|-0.83
|16542582
|2006.11.29 15:05
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2085
|1.2221
|1.2065
|2006.11.30 05:27
|1.2080
|0.00
|0.00
|-0.72
|0.83
|16549722
|2006.11.29 16:19
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2100
|1.2221
|1.2080
|2006.11.30 05:27
|1.2080
|0.00
|0.00
|-1.43
|6.62
|16596531
|2006.11.30 05:27
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2076
|1.2227
|1.2056
|2006.11.30 07:22
|1.2056
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|16606615
|2006.11.30 07:22
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2052
|1.2203
|1.2032
|2006.11.30 13:30
|1.2047
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|16612654
|2006.11.30 08:01
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2067
|1.2203
|1.2047
|2006.11.30 13:30
|1.2047
|0.00
|0.00
|0.00
|3.32
|16637093
|2006.11.30 13:30
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2042
|1.2193
|1.2022
|2006.11.30 14:48
|1.2039
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|16638374
|2006.11.30 13:33
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2058
|1.2194
|1.2038
|2006.11.30 14:48
|1.2038
|0.00
|0.00
|0.00
|3.32
|16643118
|2006.11.30 14:48
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2036
|1.2187
|1.2016
|2006.11.30 15:03
|1.2016
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|16647232
|2006.11.30 15:03
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2012
|1.2163
|1.1992
|2006.11.30 15:13
|1.1992
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|16652665
|2006.11.30 15:13
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1986
|1.2137
|1.1966
|2006.11.30 16:15
|1.1966
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|16665175
|2006.11.30 16:15
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1961
|1.2112
|1.1941
|2006.12.01 06:36
|1.1956
|0.00
|0.00
|-0.12
|0.42
|16678651
|2006.11.30 19:01
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1976
|1.2112
|1.1956
|2006.12.01 06:36
|1.1956
|0.00
|0.00
|-0.24
|3.35
|16716800
|2006.12.01 06:36
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1951
|1.2102
|1.1931
|2006.12.01 11:27
|1.1993
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.50
|16727856
|2006.12.01 08:20
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1966
|1.2102
|1.1946
|2006.12.01 11:27
|1.1993
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.50
|16730623
|2006.12.01 08:29
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1982
|1.2103
|1.1962
|2006.12.01 11:27
|1.1993
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.67
|16823897
|2006.12.03 22:31
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1934
|1.1738
|1.1954
|2006.12.04 01:31
|1.1938
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|16826258
|2006.12.03 22:50
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1918
|1.1737
|1.1938
|2006.12.04 01:31
|1.1938
|0.00
|0.00
|0.00
|3.35
|16846201
|2006.12.04 01:31
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1941
|1.1730
|1.1961
|2006.12.04 08:02
|1.1961
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|16871125
|2006.12.04 08:02
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1965
|1.1754
|1.1985
|2006.12.04 13:33
|1.1985
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|16895212
|2006.12.04 13:33
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1988
|1.1777
|1.2008
|2006.12.05 09:59
|1.1960
|0.00
|0.00
|0.09
|-2.34
|16895995
|2006.12.04 13:52
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1973
|1.1777
|1.1993
|2006.12.05 09:59
|1.1962
|0.00
|0.00
|0.19
|-1.84
|16900083
|2006.12.04 15:00
|buy
|0.03
|usdchf
|1.1958
|1.1777
|1.1978
|2006.12.05 09:59
|1.1963
|0.00
|0.00
|0.28
|1.25
|16904313
|2006.12.04 16:05
|buy
|0.05
|usdchf
|1.1943
|1.1777
|1.1963
|2006.12.05 09:59
|1.1963
|0.00
|0.00
|0.47
|8.36
|16992677
|2006.12.05 10:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1963
|1.1752
|1.1983
|2006.12.05 13:48
|1.1909
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.53
|16994504
|2006.12.05 10:18
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1947
|1.1751
|1.1967
|2006.12.05 13:47
|1.1910
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.21
|17001224
|2006.12.05 11:22
|buy
|0.03
|usdchf
|1.1932
|1.1751
|1.1952
|2006.12.05 13:47
|1.1907
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.30
|17010744
|2006.12.05 13:09
|buy
|0.05
|usdchf
|1.1917
|1.1751
|1.1937
|2006.12.05 13:47
|1.1907
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|17013339
|2006.12.05 13:28
|buy
|0.08
|usdchf
|1.1901
|1.1750
|1.1921
|2006.12.05 13:47
|1.1907
|0.00
|0.00
|0.00
|4.03
|17017062
|2006.12.05 13:32
|buy
|0.12
|usdchf
|1.1885
|1.1749
|1.1905
|2006.12.05 13:47
|1.1905
|0.00
|0.00
|0.00
|20.16
|17021995
|2006.12.05 13:48
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1908
|1.2119
|1.1888
|2006.12.05 14:48
|1.1904
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|17025506
|2006.12.05 14:04
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1924
|1.2120
|1.1904
|2006.12.05 14:48
|1.1904
|0.00
|0.00
|0.00
|3.36
|17031976
|2006.12.05 14:48
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1901
|1.2112
|1.1881
|2006.12.05 15:04
|1.1911
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|17034438
|2006.12.05 15:00
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1916
|1.2112
|1.1896
|2006.12.05 15:04
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|17035606
|2006.12.05 15:01
|sell
|0.03
|usdchf
|1.1932
|1.2113
|1.1912
|2006.12.05 15:04
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|5.04
|17036908
|2006.12.05 15:04
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1908
|1.2119
|1.1888
|2006.12.05 15:54
|1.1924
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.34
|17039765
|2006.12.05 15:13
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1931
|1.2127
|1.1911
|2006.12.05 15:54
|1.1925
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|17044576
|2006.12.05 15:27
|sell
|0.03
|usdchf
|1.1946
|1.2127
|1.1926
|2006.12.05 15:54
|1.1926
|0.00
|0.00
|0.00
|5.03
|17049929
|2006.12.05 15:54
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1925
|1.1714
|1.1945
|2006.12.06 08:01
|1.1928
|0.00
|0.00
|0.09
|0.25
|17056299
|2006.12.05 16:35
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1909
|1.1713
|1.1929
|2006.12.06 08:01
|1.1929
|0.00
|0.00
|0.19
|3.35
|17110915
|2006.12.06 08:01
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1933
|1.1782
|1.1953
|2006.12.06 09:18
|1.1953
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|17117300
|2006.12.06 09:18
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1962
|1.1811
|1.1982
|2006.12.06 09:40
|1.1982
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|17124050
|2006.12.06 09:40
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1986
|1.1835
|1.2006
|2006.12.06 13:16
|1.1975
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.92
|17127285
|2006.12.06 09:56
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1971
|1.1835
|1.1991
|2006.12.06 13:16
|1.1976
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|17130462
|2006.12.06 10:56
|buy
|0.04
|usdchf
|1.1956
|1.1835
|1.1976
|2006.12.06 13:16
|1.1976
|0.00
|0.00
|0.00
|6.68
|17139627
|2006.12.06 13:16
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1977
|1.1826
|1.1997
|2006.12.06 18:50
|1.1950
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.26
|17146100
|2006.12.06 14:12
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1962
|1.1826
|1.1982
|2006.12.06 18:49
|1.1951
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.84
|17152800
|2006.12.06 15:03
|buy
|0.04
|usdchf
|1.1946
|1.1825
|1.1966
|2006.12.06 18:49
|1.1950
|0.00
|0.00
|0.00
|1.34
|17156341
|2006.12.06 15:22
|buy
|0.08
|usdchf
|1.1931
|1.1825
|1.1951
|2006.12.06 18:48
|1.1951
|0.00
|0.00
|0.00
|13.39
|17178471
|2006.12.06 18:50
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1955
|1.1804
|1.1975
|2006.12.07 10:15
|1.1947
|0.00
|0.00
|0.28
|-0.67
|17210309
|2006.12.07 05:01
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1940
|1.1804
|1.1960
|2006.12.07 10:15
|1.1948
|0.00
|0.00
|0.00
|1.34
|17221772
|2006.12.07 07:33
|buy
|0.04
|usdchf
|1.1925
|1.1804
|1.1945
|2006.12.07 10:15
|1.1945
|0.00
|0.00
|0.00
|6.70
|17232623
|2006.12.07 10:16
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1952
|1.1801
|1.1972
|2006.12.07 13:41
|1.1944
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.67
|17243462
|2006.12.07 13:01
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1937
|1.1801
|1.1957
|2006.12.07 13:41
|1.1943
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|17248227
|2006.12.07 13:36
|buy
|0.04
|usdchf
|1.1922
|1.1801
|1.1942
|2006.12.07 13:41
|1.1942
|0.00
|0.00
|0.00
|6.70
|17251532
|2006.12.07 13:41
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1947
|1.1796
|1.1967
|2006.12.07 15:15
|1.1950
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|17259366
|2006.12.07 14:23
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1932
|1.1796
|1.1952
|2006.12.07 15:15
|1.1952
|0.00
|0.00
|0.00
|3.35
|17264538
|2006.12.07 15:15
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1955
|1.1804
|1.1975
|2006.12.08 09:35
|1.1952
|0.00
|0.00
|0.09
|-0.25
|17440556
|2006.12.11 03:12
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2090
|1.2241
|1.2070
|2006.12.11 03:16
|1.2095
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.41
|17440558
|2006.12.11 03:12
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2090
|1.2241
|1.2070
|2006.12.11 03:14
|1.2094
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|17440685
|2006.12.11 03:16
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2089
|1.2240
|1.2069
|2006.12.11 06:15
|1.2069
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|17450000
|2006.12.11 06:15
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2062
|1.2213
|1.2042
|2006.12.11 07:45
|1.2057
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|17453256
|2006.12.11 06:59
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2077
|1.2213
|1.2057
|2006.12.11 07:45
|1.2057
|0.00
|0.00
|0.00
|3.32
|17458267
|2006.12.11 07:45
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2052
|1.2203
|1.2032
|2006.12.11 07:53
|1.2032
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|17462617
|2006.12.11 07:53
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2027
|1.2178
|1.2007
|2006.12.11 15:23
|1.2053
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.16
|17464320
|2006.12.11 08:01
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2043
|1.2179
|1.2023
|2006.12.11 15:23
|1.2053
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.66
|17475417
|2006.12.11 09:45
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2058
|1.2179
|1.2038
|2006.12.11 15:23
|1.2053
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|17487639
|2006.12.11 12:58
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2073
|1.2179
|1.2053
|2006.12.11 15:23
|1.2053
|0.00
|0.00
|0.00
|13.27
|17497194
|2006.12.11 15:23
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2050
|1.2201
|1.2030
|2006.12.11 16:08
|1.2030
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|17502397
|2006.12.11 16:08
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2027
|1.2178
|1.2007
|2006.12.11 17:16
|1.2007
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|17511113
|2006.12.11 17:16
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2003
|1.2154
|1.1983
|2006.12.12 13:38
|1.2026
|0.00
|0.00
|-0.12
|-1.91
|17519378
|2006.12.11 20:27
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2018
|1.2154
|1.1998
|2006.12.12 13:38
|1.2027
|0.00
|0.00
|-0.24
|-1.50
|17572777
|2006.12.12 12:04
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2033
|1.2154
|1.2013
|2006.12.12 13:38
|1.2028
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|17578233
|2006.12.12 13:30
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2048
|1.2154
|1.2028
|2006.12.12 13:38
|1.2028
|0.00
|0.00
|0.00
|13.30
|17582100
|2006.12.12 13:38
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2027
|1.1876
|1.2047
|2006.12.12 13:56
|1.2047
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|17583748
|2006.12.12 13:56
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2051
|1.1900
|1.2071
|2006.12.12 16:32
|1.2022
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.41
|17584948
|2006.12.12 14:05
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2033
|1.1897
|1.2053
|2006.12.12 16:32
|1.2022
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.83
|17588244
|2006.12.12 14:36
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2018
|1.1897
|1.2038
|2006.12.12 16:32
|1.2023
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|17590430
|2006.12.12 14:41
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2003
|1.1897
|1.2023
|2006.12.12 16:32
|1.2023
|0.00
|0.00
|0.00
|13.31
|17597521
|2006.12.12 16:32
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2025
|1.1874
|1.2045
|2006.12.12 19:14
|1.2045
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|17604089
|2006.12.12 19:14
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2033
|1.1882
|1.2053
|2006.12.13 07:07
|1.2006
|0.00
|0.00
|0.09
|-2.25
|17606305
|2006.12.12 19:20
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2018
|1.1882
|1.2038
|2006.12.13 07:07
|1.2007
|0.00
|0.00
|0.19
|-1.83
|17607572
|2006.12.12 19:21
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2003
|1.1882
|1.2023
|2006.12.13 07:07
|1.2007
|0.00
|0.00
|0.38
|1.33
|17614027
|2006.12.12 19:35
|buy
|0.08
|usdchf
|1.1987
|1.1881
|1.2007
|2006.12.13 07:07
|1.2007
|0.00
|0.00
|0.76
|13.33
|17642032
|2006.12.13 07:08
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2009
|1.1858
|1.2029
|2006.12.13 08:08
|1.2013
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|17644226
|2006.12.13 07:33
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1994
|1.1858
|1.2014
|2006.12.13 08:08
|1.2014
|0.00
|0.00
|0.00
|3.33
|17647920
|2006.12.13 08:08
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2017
|1.1866
|1.2037
|2006.12.13 13:30
|1.2037
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|17672861
|2006.12.13 13:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2050
|1.1899
|1.2070
|2006.12.13 13:34
|1.2070
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|17679181
|2006.12.13 13:34
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2076
|1.1925
|1.2096
|2006.12.13 18:05
|1.2081
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|17685193
|2006.12.13 13:41
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2061
|1.1925
|1.2081
|2006.12.13 18:05
|1.2081
|0.00
|0.00
|0.00
|3.31
|17722124
|2006.12.13 18:05
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2085
|1.1934
|1.2105
|2006.12.14 08:35
|1.2055
|0.00
|0.00
|0.28
|-2.49
|17723269
|2006.12.13 18:11
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2069
|1.1933
|1.2089
|2006.12.14 08:35
|1.2055
|0.00
|0.00
|0.57
|-2.32
|17756781
|2006.12.14 07:09
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2054
|1.1933
|1.2074
|2006.12.14 08:35
|1.2056
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|17762126
|2006.12.14 08:03
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2035
|1.1929
|1.2055
|2006.12.14 08:35
|1.2055
|0.00
|0.00
|0.00
|13.27
|17767014
|2006.12.14 08:35
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2061
|1.1910
|1.2081
|2006.12.14 10:41
|1.2081
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|17774937
|2006.12.14 10:41
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2086
|1.1935
|1.2106
|2006.12.14 11:16
|1.2106
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|17778307
|2006.12.14 11:17
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2111
|1.1960
|1.2131
|2006.12.14 11:58
|1.2131
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|17786080
|2006.12.14 11:58
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2136
|1.1985
|1.2156
|2006.12.14 13:31
|1.2142
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|17787589
|2006.12.14 12:13
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2121
|1.1985
|1.2141
|2006.12.14 13:31
|1.2141
|0.00
|0.00
|0.00
|3.29
|17795589
|2006.12.14 13:31
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2148
|1.1997
|1.2168
|2006.12.14 15:26
|1.2137
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.91
|17798953
|2006.12.14 13:41
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2133
|1.1997
|1.2153
|2006.12.14 15:26
|1.2138
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|17802233
|2006.12.14 14:04
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2118
|1.1997
|1.2138
|2006.12.14 15:26
|1.2138
|0.00
|0.00
|0.00
|6.59
|17809296
|2006.12.14 15:26
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2142
|1.1991
|1.2162
|2006.12.15 09:28
|1.2162
|0.00
|0.00
|0.09
|1.64
|17825240
|2006.12.14 16:59
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2127
|1.1991
|1.2147
|2006.12.14 18:38
|1.2147
|0.00
|0.00
|0.00
|3.29
|17875416
|2006.12.15 09:28
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2166
|1.2015
|1.2186
|2006.12.15 09:48
|1.2186
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|17884654
|2006.12.15 09:49
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2190
|1.2039
|1.2210
|2006.12.15 14:19
|1.2146
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.62
|17900550
|2006.12.15 13:26
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2175
|1.2039
|1.2195
|2006.12.15 14:19
|1.2147
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.61
|17903539
|2006.12.15 13:30
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2136
|1.2015
|1.2156
|2006.12.15 14:18
|1.2141
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|17914360
|2006.12.15 13:58
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2121
|1.2015
|1.2141
|2006.12.15 14:17
|1.2141
|0.00
|0.00
|0.00
|13.18
|17919992
|2006.12.15 14:19
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2144
|1.2295
|1.2124
|2006.12.15 14:20
|1.2149
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.41
|17980960
|2006.12.17 22:30
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2212
|1.2363
|1.2192
|2006.12.18 05:58
|1.2192
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|18001259
|2006.12.18 05:58
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2187
|1.2338
|1.2167
|2006.12.18 16:47
|1.2244
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.66
|18004729
|2006.12.18 06:58
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2202
|1.2338
|1.2182
|2006.12.18 16:47
|1.2243
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.70
|18036169
|2006.12.18 13:52
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2217
|1.2338
|1.2197
|2006.12.18 16:47
|1.2244
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.82
|18042995
|2006.12.18 14:57
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2233
|1.2339
|1.2213
|2006.12.18 16:47
|1.2243
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.53
|18047035
|2006.12.18 15:06
|sell
|0.16
|usdchf
|1.2248
|1.2339
|1.2228
|2006.12.18 16:46
|1.2244
|0.00
|0.00
|0.00
|5.23
|18052727
|2006.12.18 15:28
|sell
|0.32
|usdchf
|1.2264
|1.2340
|1.2244
|2006.12.18 16:46
|1.2244
|0.00
|0.00
|0.00
|52.27
|18061234
|2006.12.18 16:47
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2243
|1.2092
|1.2263
|2006.12.19 13:30
|1.2194
|0.00
|0.00
|0.09
|-4.02
|18068146
|2006.12.18 19:14
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2227
|1.2091
|1.2247
|2006.12.19 13:30
|1.2194
|0.00
|0.00
|0.19
|-5.41
|18100739
|2006.12.19 07:37
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2211
|1.2090
|1.2231
|2006.12.19 13:30
|1.2195
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.25
|18121461
|2006.12.19 09:00
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2193
|1.2087
|1.2213
|2006.12.19 13:30
|1.2194
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|18125301
|2006.12.19 09:12
|buy
|0.16
|usdchf
|1.2178
|1.2087
|1.2198
|2006.12.19 13:30
|1.2195
|0.00
|0.00
|0.00
|22.30
|18134748
|2006.12.19 10:27
|buy
|0.32
|usdchf
|1.2163
|1.2087
|1.2183
|2006.12.19 13:30
|1.2183
|0.00
|0.00
|0.00
|52.52
|18148957
|2006.12.19 13:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2203
|1.2052
|1.2223
|2006.12.19 21:01
|1.2145
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.78
|18154276
|2006.12.19 13:36
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2187
|1.2051
|1.2207
|2006.12.19 21:01
|1.2145
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.92
|18168174
|2006.12.19 14:38
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2171
|1.2050
|1.2191
|2006.12.19 21:01
|1.2145
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.56
|18170075
|2006.12.19 14:43
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2156
|1.2050
|1.2176
|2006.12.19 21:00
|1.2145
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.25
|18189832
|2006.12.19 16:56
|buy
|0.16
|usdchf
|1.2141
|1.2050
|1.2161
|2006.12.19 21:00
|1.2146
|0.00
|0.00
|0.00
|6.59
|18201086
|2006.12.19 18:32
|buy
|0.32
|usdchf
|1.2126
|1.2050
|1.2146
|2006.12.19 21:00
|1.2146
|0.00
|0.00
|0.00
|52.69
|18215567
|2006.12.19 21:01
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2150
|1.1999
|1.2170
|2006.12.20 07:50
|1.2138
|0.00
|0.00
|0.09
|-0.99
|18220075
|2006.12.19 22:37
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2135
|1.1999
|1.2155
|2006.12.20 07:50
|1.2139
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|18232409
|2006.12.20 00:59
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2119
|1.1998
|1.2139
|2006.12.20 07:50
|1.2139
|0.00
|0.00
|0.00
|6.59
|18255529
|2006.12.20 07:50
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2141
|1.1990
|1.2161
|2006.12.20 15:37
|1.2161
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|18293182
|2006.12.20 15:37
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2171
|1.2017
|1.2188
|2006.12.20 16:52
|1.2175
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|18294681
|2006.12.20 15:42
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2156
|1.2020
|1.2176
|2006.12.20 16:52
|1.2176
|0.00
|0.00
|0.00
|3.29
|18306793
|2006.12.20 16:52
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2179
|1.2028
|1.2199
|2006.12.21 10:40
|1.2169
|0.00
|0.00
|0.28
|-0.82
|18344075
|2006.12.21 04:52
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2164
|1.2028
|1.2184
|2006.12.21 10:40
|1.2168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|18351591
|2006.12.21 07:42
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2148
|1.2027
|1.2168
|2006.12.21 10:40
|1.2168
|0.00
|0.00
|0.00
|6.57
|18369044
|2006.12.21 10:40
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2173
|1.2022
|1.2193
|2006.12.21 13:37
|1.2193
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|18388320
|2006.12.21 13:37
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2200
|1.2049
|1.2220
|2006.12.21 17:30
|1.2171
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.38
|18389379
|2006.12.21 13:41
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2185
|1.2049
|1.2205
|2006.12.21 17:30
|1.2172
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.14
|18406792
|2006.12.21 16:05
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2169
|1.2048
|1.2189
|2006.12.21 17:30
|1.2170
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|18412438
|2006.12.21 17:00
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2152
|1.2046
|1.2172
|2006.12.21 17:30
|1.2172
|0.00
|0.00
|0.00
|13.14
|18417010
|2006.12.21 17:30
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2172
|1.2323
|1.2152
|2006.12.22 04:06
|1.2152
|0.00
|0.00
|-0.12
|1.65
|18443770
|2006.12.22 04:06
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2148
|1.2299
|1.2128
|2006.12.22 09:25
|1.2133
|0.00
|0.00
|0.00
|1.24
|16218389
|2006.11.26 22:30
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.51
|117.02
|115.31
|2006.11.27 06:32
|115.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.97
|16237914
|2006.11.27 00:59
|sell
|0.02
|usdjpy
|115.67
|117.03
|115.47
|2006.11.27 06:32
|115.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|16252208
|2006.11.27 04:47
|sell
|0.04
|usdjpy
|115.83
|117.04
|115.63
|2006.11.27 06:31
|115.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.14
|16257218
|2006.11.27 05:26
|sell
|0.08
|usdjpy
|115.98
|117.04
|115.78
|2006.11.27 06:31
|115.94
|0.00
|0.00
|0.00
|2.76
|16260078
|2006.11.27 05:42
|sell
|0.16
|usdjpy
|116.14
|117.05
|115.94
|2006.11.27 06:31
|115.94
|0.00
|0.00
|0.00
|27.60
|16265345
|2006.11.27 06:33
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.98
|114.47
|116.18
|2006.11.27 08:31
|116.18
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|16277083
|2006.11.27 08:31
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.20
|114.69
|116.40
|2006.11.27 14:14
|116.24
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|16286504
|2006.11.27 09:34
|buy
|0.02
|usdjpy
|116.05
|114.69
|116.25
|2006.11.27 14:14
|116.25
|0.00
|0.00
|0.00
|3.44
|16301100
|2006.11.27 14:14
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.28
|114.77
|116.48
|2006.11.28 07:29
|116.18
|0.00
|0.00
|0.12
|-0.86
|16302154
|2006.11.27 14:25
|buy
|0.02
|usdjpy
|116.13
|114.77
|116.33
|2006.11.28 07:29
|116.17
|0.00
|0.00
|0.25
|0.69
|16317571
|2006.11.27 19:18
|buy
|0.04
|usdjpy
|115.97
|114.76
|116.17
|2006.11.28 07:29
|116.17
|0.00
|0.00
|0.50
|6.89
|16347956
|2006.11.28 07:29
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.21
|114.70
|116.41
|2006.11.28 08:48
|116.25
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|16353526
|2006.11.28 08:07
|buy
|0.02
|usdjpy
|116.05
|114.69
|116.25
|2006.11.28 08:48
|116.25
|0.00
|0.00
|0.00
|3.44
|16362844
|2006.11.28 08:48
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.29
|114.78
|116.49
|2006.11.28 22:34
|116.19
|0.00
|0.00
|0.12
|-0.86
|16387919
|2006.11.28 13:33
|buy
|0.02
|usdjpy
|116.14
|114.78
|116.34
|2006.11.28 22:34
|116.19
|0.00
|0.00
|0.25
|0.86
|16422419
|2006.11.28 18:16
|buy
|0.04
|usdjpy
|115.99
|114.78
|116.19
|2006.11.28 22:34
|116.19
|0.00
|0.00
|0.50
|6.89
|16455840
|2006.11.28 22:34
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.23
|114.72
|116.43
|2006.11.29 04:17
|115.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.63
|16460522
|2006.11.28 23:52
|buy
|0.02
|usdjpy
|116.08
|114.72
|116.28
|2006.11.29 04:17
|115.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.84
|16465661
|2006.11.29 00:10
|buy
|0.04
|usdjpy
|115.92
|114.71
|116.12
|2006.11.29 04:17
|115.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.80
|16468081
|2006.11.29 00:23
|buy
|0.08
|usdjpy
|115.77
|114.71
|115.97
|2006.11.29 04:16
|115.80
|0.00
|0.00
|0.00
|2.07
|16475981
|2006.11.29 01:31
|buy
|0.16
|usdjpy
|115.61
|114.70
|115.81
|2006.11.29 04:16
|115.81
|0.00
|0.00
|0.00
|27.63
|16483293
|2006.11.29 04:17
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.83
|114.32
|116.03
|2006.11.29 07:39
|115.87
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|16488832
|2006.11.29 06:29
|buy
|0.02
|usdjpy
|115.67
|114.31
|115.87
|2006.11.29 07:39
|115.87
|0.00
|0.00
|0.00
|3.45
|16492483
|2006.11.29 07:39
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.91
|114.40
|116.11
|2006.11.29 08:23
|116.11
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|16499460
|2006.11.29 08:23
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.16
|114.65
|116.36
|2006.11.29 12:28
|116.36
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|16517339
|2006.11.29 12:28
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.40
|114.89
|116.60
|2006.11.29 15:36
|116.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.41
|16520991
|2006.11.29 13:08
|buy
|0.02
|usdjpy
|116.25
|114.89
|116.45
|2006.11.29 15:36
|116.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.07
|16534657
|2006.11.29 14:10
|buy
|0.04
|usdjpy
|116.10
|114.89
|116.30
|2006.11.29 15:36
|116.14
|0.00
|0.00
|0.00
|1.38
|16538784
|2006.11.29 14:32
|buy
|0.08
|usdjpy
|115.94
|114.88
|116.14
|2006.11.29 15:36
|116.14
|0.00
|0.00
|0.00
|13.78
|16546315
|2006.11.29 15:36
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.13
|117.64
|115.93
|2006.11.30 02:05
|116.28
|0.00
|0.00
|-0.45
|-1.29
|16550020
|2006.11.29 16:19
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.28
|117.64
|116.08
|2006.11.30 02:05
|116.28
|0.00
|0.00
|-0.91
|0.00
|16585664
|2006.11.30 01:38
|sell
|0.04
|usdjpy
|116.43
|117.64
|116.23
|2006.11.30 02:05
|116.23
|0.00
|0.00
|0.00
|6.88
|16588177
|2006.11.30 02:05
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.23
|117.74
|116.03
|2006.11.30 07:17
|116.03
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|16605356
|2006.11.30 07:17
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.99
|117.50
|115.79
|2006.11.30 15:01
|115.94
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|16612720
|2006.11.30 08:01
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.14
|117.50
|115.94
|2006.11.30 15:01
|115.94
|0.00
|0.00
|0.00
|3.45
|16646872
|2006.11.30 15:02
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.91
|117.42
|115.71
|2006.11.30 15:45
|115.71
|0.00
|0.00
|0.00
|1.73
|16657962
|2006.11.30 15:45
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.68
|117.19
|115.48
|2006.11.30 23:38
|115.64
|0.00
|0.00
|-0.15
|0.35
|16690875
|2006.11.30 23:30
|sell
|0.02
|usdjpy
|115.84
|117.20
|115.64
|2006.11.30 23:38
|115.64
|0.00
|0.00
|0.00
|3.46
|16691718
|2006.11.30 23:38
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.60
|117.11
|115.40
|2006.12.01 09:19
|116.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.22
|16705882
|2006.12.01 04:56
|sell
|0.02
|usdjpy
|115.75
|117.11
|115.55
|2006.12.01 09:19
|116.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.03
|16709835
|2006.12.01 06:07
|sell
|0.04
|usdjpy
|115.90
|117.11
|115.70
|2006.12.01 09:20
|116.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|16729180
|2006.12.01 08:24
|sell
|0.08
|usdjpy
|116.06
|117.12
|115.86
|2006.12.01 09:20
|116.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.76
|16732752
|2006.12.01 08:36
|sell
|0.16
|usdjpy
|116.22
|117.13
|116.02
|2006.12.01 09:19
|116.10
|0.00
|0.00
|0.00
|16.54
|16823904
|2006.12.03 22:31
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.37
|113.41
|115.57
|2006.12.04 01:26
|115.42
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|16826904
|2006.12.03 22:54
|buy
|0.02
|usdjpy
|115.22
|113.41
|115.42
|2006.12.04 01:26
|115.42
|0.00
|0.00
|0.00
|3.47
|16845515
|2006.12.04 01:26
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.44
|113.33
|115.64
|2006.12.04 03:41
|115.64
|0.00
|0.00
|0.00
|1.73
|16853438
|2006.12.04 03:41
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.66
|113.55
|115.86
|2006.12.04 13:32
|115.70
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|16888288
|2006.12.04 11:07
|buy
|0.02
|usdjpy
|115.50
|113.54
|115.70
|2006.12.04 13:32
|115.70
|0.00
|0.00
|0.00
|3.46
|16894904
|2006.12.04 13:32
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.72
|113.61
|115.92
|2006.12.05 13:48
|114.68
|0.00
|0.00
|0.12
|-9.07
|16896624
|2006.12.04 14:05
|buy
|0.02
|usdjpy
|115.57
|113.61
|115.77
|2006.12.05 13:48
|114.69
|0.00
|0.00
|0.25
|-15.35
|16900104
|2006.12.04 15:00
|buy
|0.03
|usdjpy
|115.41
|113.60
|115.61
|2006.12.05 13:47
|114.69
|0.00
|0.00
|0.37
|-18.83
|16927660
|2006.12.04 22:06
|buy
|0.05
|usdjpy
|115.25
|113.59
|115.45
|2006.12.05 13:47
|114.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.85
|16969198
|2006.12.05 07:21
|buy
|0.08
|usdjpy
|115.10
|113.59
|115.30
|2006.12.05 13:47
|114.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.30
|16973998
|2006.12.05 07:41
|buy
|0.12
|usdjpy
|114.94
|113.58
|115.14
|2006.12.05 13:47
|114.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.30
|16983442
|2006.12.05 08:44
|buy
|0.18
|usdjpy
|114.78
|113.57
|114.98
|2006.12.05 13:47
|114.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.27
|16995625
|2006.12.05 10:29
|buy
|0.27
|usdjpy
|114.63
|113.57
|114.83
|2006.12.05 13:47
|114.66
|0.00
|0.00
|0.00
|7.06
|17018574
|2006.12.05 13:35
|buy
|0.41
|usdjpy
|114.47
|113.56
|114.67
|2006.12.05 13:47
|114.67
|0.00
|0.00
|0.00
|71.51
|17021985
|2006.12.05 13:48
|buy
|0.01
|usdjpy
|114.72
|112.61
|114.92
|2006.12.05 15:12
|114.92
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|17040142
|2006.12.05 15:13
|buy
|0.01
|usdjpy
|114.98
|112.87
|115.18
|2006.12.06 07:27
|114.72
|0.00
|0.00
|0.12
|-2.27
|17061170
|2006.12.05 18:39
|buy
|0.02
|usdjpy
|114.83
|112.87
|115.03
|2006.12.06 07:27
|114.74
|0.00
|0.00
|0.25
|-1.57
|17096040
|2006.12.06 05:00
|buy
|0.04
|usdjpy
|114.67
|113.46
|114.87
|2006.12.06 07:27
|114.72
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|17103937
|2006.12.06 06:32
|buy
|0.08
|usdjpy
|114.52
|113.46
|114.72
|2006.12.06 07:27
|114.72
|0.00
|0.00
|0.00
|13.95
|17108291
|2006.12.06 07:27
|buy
|0.01
|usdjpy
|114.76
|113.25
|114.96
|2006.12.06 09:43
|114.96
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|17125559
|2006.12.06 09:43
|buy
|0.01
|usdjpy
|114.99
|113.48
|115.19
|2006.12.06 13:40
|115.19
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|17143086
|2006.12.06 13:40
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.22
|113.71
|115.42
|2006.12.06 18:40
|115.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.78
|17146636
|2006.12.06 14:14
|buy
|0.02
|usdjpy
|115.07
|113.71
|115.27
|2006.12.06 18:40
|115.11
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|17154176
|2006.12.06 15:05
|buy
|0.04
|usdjpy
|114.91
|113.70
|115.11
|2006.12.06 18:40
|115.11
|0.00
|0.00
|0.00
|6.95
|17177322
|2006.12.06 18:40
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.17
|113.66
|115.37
|2006.12.07 13:30
|115.07
|0.00
|0.00
|0.37
|-0.87
|17201696
|2006.12.07 01:55
|buy
|0.02
|usdjpy
|115.02
|113.66
|115.22
|2006.12.07 13:30
|115.06
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|17216313
|2006.12.07 06:21
|buy
|0.04
|usdjpy
|114.86
|113.65
|115.06
|2006.12.07 13:30
|115.06
|0.00
|0.00
|0.00
|6.95
|17245676
|2006.12.07 13:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.12
|113.61
|115.32
|2006.12.07 15:15
|115.17
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|17247647
|2006.12.07 13:36
|buy
|0.02
|usdjpy
|114.97
|113.61
|115.17
|2006.12.07 15:15
|115.17
|0.00
|0.00
|0.00
|3.47
|17264558
|2006.12.07 15:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.20
|113.69
|115.40
|2006.12.08 09:35
|115.30
|0.00
|0.00
|0.12
|0.87
|17440528
|2006.12.11 03:10
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.80
|115.29
|117.00
|2006.12.11 03:18
|116.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|17440529
|2006.12.11 03:10
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.79
|115.28
|116.99
|2006.12.11 03:16
|116.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|17440723
|2006.12.11 03:18
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.79
|115.28
|116.99
|2006.12.11 09:13
|116.84
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|17459762
|2006.12.11 07:48
|buy
|0.02
|usdjpy
|116.64
|115.28
|116.84
|2006.12.11 09:13
|116.84
|0.00
|0.00
|0.00
|3.42
|17470518
|2006.12.11 09:13
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.82
|118.33
|116.62
|2006.12.11 16:09
|116.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.86
|17473552
|2006.12.11 09:36
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.97
|118.33
|116.77
|2006.12.11 16:08
|116.93
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|17486221
|2006.12.11 12:31
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.12
|118.33
|116.92
|2006.12.11 16:08
|116.92
|0.00
|0.00
|0.00
|6.84
|17502521
|2006.12.11 16:09
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.90
|118.41
|116.70
|2006.12.12 09:49
|116.70
|0.00
|0.00
|-0.15
|1.71
|17562837
|2006.12.12 09:49
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.68
|118.19
|116.48
|2006.12.12 14:36
|116.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.22
|17567201
|2006.12.12 10:32
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.84
|118.20
|116.64
|2006.12.12 14:36
|116.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.88
|17572289
|2006.12.12 12:01
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.00
|118.21
|116.80
|2006.12.12 14:36
|116.95
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|17583839
|2006.12.12 13:56
|sell
|0.08
|usdjpy
|117.15
|118.21
|116.95
|2006.12.12 14:36
|116.95
|0.00
|0.00
|0.00
|13.68
|17587836
|2006.12.12 14:36
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.90
|118.41
|116.70
|2006.12.12 19:21
|116.86
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|17595919
|2006.12.12 15:58
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.06
|118.42
|116.86
|2006.12.12 19:21
|116.86
|0.00
|0.00
|0.00
|3.42
|17608199
|2006.12.12 19:21
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.81
|118.32
|116.61
|2006.12.13 16:09
|117.25
|0.00
|0.00
|-0.15
|-3.75
|17631425
|2006.12.13 01:48
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.97
|118.33
|116.77
|2006.12.13 16:08
|117.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.61
|17667327
|2006.12.13 12:19
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.12
|118.33
|116.92
|2006.12.13 16:08
|117.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.43
|17675830
|2006.12.13 13:33
|sell
|0.08
|usdjpy
|117.28
|118.34
|117.08
|2006.12.13 16:08
|117.24
|0.00
|0.00
|0.00
|2.73
|17680142
|2006.12.13 13:35
|sell
|0.16
|usdjpy
|117.43
|118.34
|117.23
|2006.12.13 16:07
|117.23
|0.00
|0.00
|0.00
|27.30
|17708010
|2006.12.13 16:09
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.23
|118.74
|117.03
|2006.12.14 08:11
|117.36
|0.00
|0.00
|-0.45
|-1.11
|17712307
|2006.12.13 16:38
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.40
|118.76
|117.20
|2006.12.14 08:11
|117.36
|0.00
|0.00
|-0.91
|0.68
|17720223
|2006.12.13 17:53
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.56
|118.77
|117.36
|2006.12.14 08:11
|117.36
|0.00
|0.00
|-1.81
|6.82
|17764256
|2006.12.14 08:11
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.32
|118.83
|117.12
|2006.12.14 16:03
|117.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.04
|17769294
|2006.12.14 09:05
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.47
|118.83
|117.27
|2006.12.14 16:03
|117.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.53
|17781168
|2006.12.14 11:34
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.62
|118.83
|117.42
|2006.12.14 16:02
|117.58
|0.00
|0.00
|0.00
|1.36
|17809506
|2006.12.14 15:26
|sell
|0.08
|usdjpy
|117.78
|118.84
|117.58
|2006.12.14 16:02
|117.58
|0.00
|0.00
|0.00
|13.61
|17820286
|2006.12.14 16:03
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.54
|119.05
|117.34
|2006.12.15 02:21
|117.80
|0.00
|0.00
|-0.15
|-2.21
|17828400
|2006.12.14 17:49
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.70
|119.06
|117.50
|2006.12.15 02:21
|117.81
|0.00
|0.00
|-0.30
|-1.87
|17845016
|2006.12.15 00:14
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.86
|119.07
|117.66
|2006.12.15 02:21
|117.81
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|17846833
|2006.12.15 00:28
|sell
|0.08
|usdjpy
|118.01
|119.07
|117.81
|2006.12.15 02:21
|117.81
|0.00
|0.00
|0.00
|13.58
|17853098
|2006.12.15 02:21
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.78
|119.29
|117.58
|2006.12.15 13:30
|118.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.86
|17862014
|2006.12.15 06:57
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.93
|119.29
|117.73
|2006.12.15 13:30
|117.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.02
|17873487
|2006.12.15 09:12
|sell
|0.04
|usdjpy
|118.10
|119.31
|117.90
|2006.12.15 13:30
|117.98
|0.00
|0.00
|0.00
|4.07
|17893425
|2006.12.15 11:42
|sell
|0.08
|usdjpy
|118.25
|119.31
|118.05
|2006.12.15 13:30
|118.05
|0.00
|0.00
|0.00
|13.56
|17904268
|2006.12.15 13:30
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.91
|119.42
|117.71
|2006.12.15 13:58
|117.71
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|17914194
|2006.12.15 13:58
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.68
|119.19
|117.48
|2006.12.15 14:06
|117.57
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|17981007
|2006.12.17 22:30
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.96
|119.47
|117.76
|2006.12.18 07:47
|117.91
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|17996034
|2006.12.18 04:03
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.11
|119.47
|117.91
|2006.12.18 07:47
|117.91
|0.00
|0.00
|0.00
|3.39
|18009506
|2006.12.18 07:47
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.86
|119.37
|117.66
|2006.12.19 01:03
|117.97
|0.00
|0.00
|-0.15
|-0.93
|18036137
|2006.12.18 13:52
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.01
|119.37
|117.81
|2006.12.19 01:03
|117.97
|0.00
|0.00
|-0.30
|0.68
|18043436
|2006.12.18 14:58
|sell
|0.04
|usdjpy
|118.17
|119.38
|117.97
|2006.12.19 01:02
|117.97
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.78
|18084306
|2006.12.19 01:03
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.95
|119.46
|117.75
|2006.12.19 09:01
|118.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.02
|18097991
|2006.12.19 07:19
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.11
|119.47
|117.91
|2006.12.19 09:00
|118.10
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|18106828
|2006.12.19 08:04
|sell
|0.04
|usdjpy
|118.26
|119.47
|118.06
|2006.12.19 09:00
|118.06
|0.00
|0.00
|0.00
|6.78
|18122434
|2006.12.19 09:02
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.02
|119.53
|117.82
|2006.12.19 14:43
|118.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|18148384
|2006.12.19 13:30
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.20
|119.56
|118.00
|2006.12.19 14:43
|118.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3.39
|18169603
|2006.12.19 14:43
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.99
|119.50
|117.79
|2006.12.19 16:50
|117.94
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|18174723
|2006.12.19 15:06
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.14
|119.50
|117.94
|2006.12.19 16:50
|117.94
|0.00
|0.00
|0.00
|3.39
|18186825
|2006.12.19 16:50
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.91
|119.42
|117.71
|2006.12.20 10:36
|118.01
|0.00
|0.00
|-0.15
|-0.85
|18212590
|2006.12.19 20:14
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.06
|119.42
|117.86
|2006.12.20 10:35
|118.02
|0.00
|0.00
|-0.30
|0.68
|18231146
|2006.12.20 00:57
|sell
|0.04
|usdjpy
|118.22
|119.43
|118.02
|2006.12.20 10:35
|118.02
|0.00
|0.00
|0.00
|6.78
|18265930
|2006.12.20 10:36
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.98
|119.49
|117.78
|2006.12.21 08:33
|118.23
|0.00
|0.00
|-0.45
|-2.11
|18270995
|2006.12.20 12:15
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.14
|119.50
|117.94
|2006.12.21 08:33
|118.24
|0.00
|0.00
|-0.91
|-1.69
|18296147
|2006.12.20 15:51
|sell
|0.04
|usdjpy
|118.29
|119.50
|118.09
|2006.12.21 08:33
|118.25
|0.00
|0.00
|-1.81
|1.35
|18313196
|2006.12.20 17:37
|sell
|0.08
|usdjpy
|118.45
|119.51
|118.25
|2006.12.21 08:33
|118.25
|0.00
|0.00
|-3.62
|13.53
|18358196
|2006.12.21 08:33
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.21
|119.72
|118.01
|2006.12.21 10:02
|118.01
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|18365143
|2006.12.21 10:02
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.99
|119.50
|117.79
|2006.12.21 16:47
|118.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.37
|18368563
|2006.12.21 10:39
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.14
|119.50
|117.94
|2006.12.21 16:47
|118.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.03
|18381233
|2006.12.21 13:16
|sell
|0.04
|usdjpy
|118.30
|119.51
|118.10
|2006.12.21 16:47
|118.26
|0.00
|0.00
|0.00
|1.35
|18402740
|2006.12.21 15:25
|sell
|0.08
|usdjpy
|118.45
|119.51
|118.25
|2006.12.21 16:47
|118.25
|0.00
|0.00
|0.00
|13.53
|18410683
|2006.12.21 16:47
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.23
|119.74
|118.03
|2006.12.22 10:14
|118.38
|0.00
|0.00
|-0.15
|-1.27
|18422626
|2006.12.21 19:39
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.39
|119.75
|118.19
|2006.12.22 10:14
|118.38
|0.00
|0.00
|-0.30
|0.17
|0.00
|0.00
|-6.92
|2 008.70
|Closed P/L:
|2 001.78
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|2 001.78
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|3 876.17
|Equity:
|3 876.17
|Free Margin:
|3 876.17
|Details:
|Gross Profit:
|3 196.01
|Gross Loss:
|1 194.23
|Total Net Profit:
|2 001.78
|Profit Factor:
|2.68
|Expected Payoff:
|2.57
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|157.54 (5.65%)
|Relative Drawdown:
|5.65% (157.54)
|Total Trades:
|780
|Short Positions (won %):
|433 (60.97%)
|Long Positions (won %):
|347 (66.28%)
|Profit Trades (% of total):
|494 (63.33%)
|Loss trades (% of total):
|286 (36.67%)
|Largest
|profit trade:
|128.00
|loss trade:
|-29.30
|Average
|profit trade:
|6.47
|loss trade:
|-4.18
|Maximum
|consecutive wins ($):
|18 (100.08)
|consecutive losses ($):
|9 (-89.40)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|144.54 (4)
|consecutive loss (count):
|-89.40 (9)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2