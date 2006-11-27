Interbank FX, LLC

Account: 1273915 Name: John Riley Currency: USD 2006 December 22, 12:41
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
162178582006.11.26 22:30buy0.01eurusd1.31471.29961.31672006.11.27 07:061.31370.000.000.00-1.00
162385602006.11.27 01:05buy0.02eurusd1.31321.29961.31522006.11.27 07:061.31370.000.000.001.00
162610792006.11.27 05:43buy0.04eurusd1.31161.29951.31362006.11.27 07:061.31360.000.000.008.00
162683002006.11.27 07:06sell0.01eurusd1.31381.32891.31182006.11.27 08:211.31180.000.000.002.00
162738712006.11.27 08:21sell0.01eurusd1.31161.32671.30962006.11.27 08:581.30960.000.000.002.00
162809232006.11.27 08:58sell0.01eurusd1.30941.32451.30742006.11.27 13:411.31030.000.000.00-0.90
162834682006.11.27 09:03sell0.02eurusd1.31091.32451.30892006.11.27 13:411.31040.000.000.001.00
162860882006.11.27 09:32sell0.04eurusd1.31241.32451.31042006.11.27 13:411.31040.000.000.008.00
162996242006.11.27 13:41sell0.01eurusd1.31021.32531.30822006.11.28 05:541.31280.000.000.06-2.60
163017792006.11.27 14:24sell0.02eurusd1.31171.32531.30972006.11.28 05:541.31270.000.000.12-2.00
163061592006.11.27 15:26sell0.04eurusd1.31331.32541.31132006.11.28 05:541.31280.000.000.242.00
163379772006.11.28 03:49sell0.08eurusd1.31481.32541.31282006.11.28 05:541.31280.000.000.0016.00
163416912006.11.28 05:54sell0.01eurusd1.31251.32761.31052006.11.28 08:481.31350.000.000.00-1.00
163496352006.11.28 07:53sell0.02eurusd1.31401.32761.31202006.11.28 08:481.31360.000.000.000.80
163538222006.11.28 08:07sell0.04eurusd1.31561.32771.31362006.11.28 08:481.31360.000.000.008.00
163629822006.11.28 08:48sell0.01eurusd1.31311.32821.31112006.11.28 11:331.31410.000.000.00-1.00
163671452006.11.28 09:29sell0.02eurusd1.31461.32821.31262006.11.28 11:331.31400.000.000.001.20
163728812006.11.28 10:24sell0.04eurusd1.31611.32821.31412006.11.28 11:321.31410.000.000.008.00
163776252006.11.28 11:33sell0.01eurusd1.31401.32911.31202006.11.28 15:021.31520.000.000.00-1.20
163869702006.11.28 13:32sell0.02eurusd1.31561.32921.31362006.11.28 15:021.31530.000.000.000.60
163894782006.11.28 13:34sell0.04eurusd1.31721.32931.31522006.11.28 15:011.31520.000.000.008.00
164029522006.11.28 15:02sell0.01eurusd1.31471.32981.31272006.11.28 18:201.31730.000.000.00-2.60
164155442006.11.28 16:58sell0.02eurusd1.31621.32981.31422006.11.28 18:201.31710.000.000.00-1.80
164219062006.11.28 18:15sell0.04eurusd1.31771.32981.31572006.11.28 18:201.31730.000.000.001.60
164240602006.11.28 18:16sell0.08eurusd1.31931.32991.31732006.11.28 18:201.31730.000.000.0016.00
164277422006.11.28 18:21buy0.01eurusd1.31751.30241.31952006.11.28 18:371.31950.000.000.002.00
164320612006.11.28 18:37buy0.01eurusd1.31971.30461.32172006.11.28 19:301.31860.000.000.00-1.10
164341072006.11.28 18:39buy0.02eurusd1.31821.30461.32022006.11.28 19:301.31870.000.000.001.00
164363622006.11.28 18:51buy0.04eurusd1.31671.30461.31872006.11.28 19:301.31870.000.000.008.00
164398852006.11.28 19:30buy0.01eurusd1.31891.30381.32092006.11.28 21:041.32090.000.00-0.082.00
164494032006.11.28 21:04buy0.01eurusd1.32101.30591.32302006.11.28 23:521.32150.000.000.000.50
164552692006.11.28 22:27buy0.02eurusd1.31951.30591.32152006.11.28 23:521.32150.000.000.004.00
164612852006.11.28 23:52buy0.01eurusd1.32161.30651.32362006.11.29 06:261.32050.000.000.00-1.10
164636342006.11.28 23:58buy0.02eurusd1.32011.30651.32212006.11.29 06:261.32060.000.000.001.00
164856722006.11.29 05:33buy0.04eurusd1.31861.30651.32062006.11.29 06:261.32060.000.000.008.00
164885362006.11.29 06:26buy0.01eurusd1.32061.30551.32262006.11.29 13:331.31590.000.000.00-4.70
164923912006.11.29 07:39buy0.02eurusd1.31911.30551.32112006.11.29 13:331.31600.000.000.00-6.20
164957792006.11.29 08:04buy0.04eurusd1.31741.30531.31942006.11.29 13:331.31610.000.000.00-5.20
165135402006.11.29 11:43buy0.08eurusd1.31581.30521.31782006.11.29 13:331.31600.000.000.001.60
165232412006.11.29 13:30buy0.16eurusd1.31401.30491.31602006.11.29 13:331.31600.000.000.0032.00
165261572006.11.29 13:33sell0.01eurusd1.31581.33091.31382006.11.29 15:061.31500.000.000.000.80
165381362006.11.29 14:29sell0.02eurusd1.31741.33101.31542006.11.29 15:061.31540.000.000.004.00
165434002006.11.29 15:07sell0.01eurusd1.31491.33001.31292006.11.30 10:191.31900.000.000.18-4.10
165881392006.11.30 02:05sell0.02eurusd1.31641.33001.31442006.11.30 10:191.31890.000.000.00-5.00
165972302006.11.30 05:32sell0.04eurusd1.31791.33001.31592006.11.30 10:191.31900.000.000.00-4.40
166070712006.11.30 07:23sell0.08eurusd1.31951.33011.31752006.11.30 10:191.31900.000.000.004.00
166197622006.11.30 09:25sell0.16eurusd1.32101.33011.31902006.11.30 10:191.31900.000.000.0032.00
166257362006.11.30 10:19sell0.01eurusd1.31871.33381.31672006.11.30 19:271.32460.000.000.00-5.90
166290092006.11.30 11:18sell0.02eurusd1.32021.33381.31822006.11.30 19:261.32450.000.000.00-8.60
166444122006.11.30 14:57sell0.04eurusd1.32171.33381.31972006.11.30 19:251.32460.000.000.00-11.60
166477302006.11.30 15:05sell0.08eurusd1.32331.33391.32132006.11.30 19:241.32450.000.000.00-9.60
166552862006.11.30 15:31sell0.16eurusd1.32481.33391.32282006.11.30 19:241.32450.000.000.004.80
166648472006.11.30 16:15sell0.32eurusd1.32651.33411.32452006.11.30 19:241.32450.000.000.0064.00
166805582006.11.30 19:27sell0.01eurusd1.32431.33941.32232006.12.01 08:221.32530.000.000.06-1.00
166936422006.12.01 00:00sell0.02eurusd1.32581.33941.32382006.12.01 08:221.32540.000.000.000.80
167181402006.12.01 06:46sell0.04eurusd1.32741.33951.32542006.12.01 08:221.32540.000.000.008.00
167287712006.12.01 08:22sell0.01eurusd1.32521.34031.32322006.12.01 09:081.32480.000.000.000.40
168235452006.12.03 22:30sell0.01eurusd1.33361.35321.33162006.12.04 01:151.33320.000.000.000.40
168274842006.12.03 22:55sell0.02eurusd1.33521.35331.33322006.12.04 01:151.33320.000.000.004.00
168440122006.12.04 01:16sell0.01eurusd1.33301.35411.33102006.12.04 07:501.33100.000.000.002.00
168695362006.12.04 07:50sell0.01eurusd1.33081.35191.32882006.12.04 08:231.32880.000.000.002.00
168763822006.12.04 08:23sell0.01eurusd1.32861.34971.32662006.12.04 13:301.32980.000.000.00-1.20
168786472006.12.04 08:37sell0.02eurusd1.33011.34971.32812006.12.04 13:301.32970.000.000.000.80
168884362006.12.04 11:08sell0.03eurusd1.33171.34981.32972006.12.04 13:301.32970.000.000.006.00
168946202006.12.04 13:30sell0.01eurusd1.32951.35061.32752006.12.05 07:341.33200.000.000.06-2.50
168972472006.12.04 14:12sell0.02eurusd1.33101.35061.32902006.12.05 07:341.33210.000.000.12-2.20
169035732006.12.04 15:56sell0.03eurusd1.33251.35061.33052006.12.05 07:341.33200.000.000.181.50
169255242006.12.04 21:50sell0.05eurusd1.33401.35061.33202006.12.05 07:341.33200.000.000.0010.00
169719332006.12.05 07:34sell0.01eurusd1.33201.35311.33002006.12.05 09:591.33000.000.000.002.00
169924062006.12.05 09:59sell0.01eurusd1.32981.35091.32782006.12.05 13:481.33380.000.000.00-4.00
169942612006.12.05 10:16sell0.02eurusd1.33141.35101.32942006.12.05 13:481.33370.000.000.00-4.60
170013962006.12.05 11:22sell0.03eurusd1.33291.35101.33092006.12.05 13:471.33380.000.000.00-2.70
170136042006.12.05 13:28sell0.05eurusd1.33441.35101.33242006.12.05 13:471.33390.000.000.002.50
170171582006.12.05 13:32sell0.08eurusd1.33591.35101.33392006.12.05 13:471.33390.000.000.0016.00
170219342006.12.05 13:48buy0.01eurusd1.33391.31281.33592006.12.05 14:511.33410.000.000.000.20
170253912006.12.05 14:04buy0.02eurusd1.33201.31241.33402006.12.05 14:511.33400.000.000.004.00
170325722006.12.05 14:51buy0.01eurusd1.33441.31331.33642006.12.05 16:101.33150.000.000.00-2.90
170343002006.12.05 15:00buy0.02eurusd1.33281.31321.33482006.12.05 16:101.33160.000.000.00-2.40
170350292006.12.05 15:00buy0.03eurusd1.33131.31321.33332006.12.05 16:101.33150.000.000.000.60
170400282006.12.05 15:13buy0.05eurusd1.32951.31291.33152006.12.05 16:101.33150.000.000.0010.00
170528632006.12.05 16:10sell0.01eurusd1.33141.35251.32942006.12.06 07:571.33080.000.000.060.60
170563502006.12.05 16:35sell0.02eurusd1.33291.35251.33092006.12.06 07:571.33090.000.000.124.00
171102322006.12.06 07:58sell0.01eurusd1.33041.34551.32842006.12.06 09:181.32840.000.000.002.00
171167802006.12.06 09:18sell0.01eurusd1.32821.34331.32622006.12.06 09:401.32620.000.000.002.00
171236812006.12.06 09:40sell0.01eurusd1.32601.34111.32402006.12.06 19:281.32850.000.000.00-2.50
171300872006.12.06 10:51sell0.02eurusd1.32761.34121.32562006.12.06 19:281.32840.000.000.00-1.60
171510502006.12.06 14:52sell0.04eurusd1.32911.34121.32712006.12.06 19:281.32850.000.000.002.40
171562642006.12.06 15:21sell0.08eurusd1.33061.34121.32862006.12.06 19:281.32860.000.000.0016.00
171820622006.12.06 19:28sell0.01eurusd1.32841.34351.32642006.12.07 10:151.32930.000.000.18-0.90
172091322006.12.07 04:57sell0.02eurusd1.32991.34351.32792006.12.07 10:151.32950.000.000.000.80
172194542006.12.07 07:13sell0.04eurusd1.33151.34361.32952006.12.07 10:151.32950.000.000.008.00
172324202006.12.07 10:15sell0.01eurusd1.32901.34411.32702006.12.07 14:001.32850.000.000.000.50
172468882006.12.07 13:36sell0.02eurusd1.33051.34411.32852006.12.07 14:001.32850.000.000.004.00
172545632006.12.07 14:00sell0.01eurusd1.32821.34331.32622006.12.07 22:171.32770.000.000.060.50
172570112006.12.07 14:16sell0.02eurusd1.32971.34331.32772006.12.07 22:171.32770.000.000.124.00
172915772006.12.07 22:17sell0.01eurusd1.32761.34271.32562006.12.08 09:351.32870.000.000.00-1.10
173134922006.12.08 09:13sell0.02eurusd1.32911.34271.32712006.12.08 09:351.32870.000.000.000.80
174405522006.12.11 03:12sell0.01eurusd1.31411.32921.31212006.12.11 03:171.31450.000.000.00-0.40
174405532006.12.11 03:12sell0.01eurusd1.31411.32921.31212006.12.11 03:161.31440.000.000.00-0.30
174407072006.12.11 03:17sell0.01eurusd1.31421.32931.31222006.12.11 08:581.32010.000.000.00-5.90
174424872006.12.11 03:35sell0.02eurusd1.31571.32931.31372006.12.11 08:581.32020.000.000.00-9.00
174501012006.12.11 06:15sell0.04eurusd1.31731.32941.31532006.12.11 08:571.32000.000.000.00-10.80
174563752006.12.11 07:28sell0.08eurusd1.31881.32941.31682006.12.11 08:571.32010.000.000.00-10.40
174597992006.12.11 07:48sell0.16eurusd1.32031.32941.31832006.12.11 08:571.32000.000.000.004.80
174658692006.12.11 08:16sell0.32eurusd1.32201.32961.32002006.12.11 08:571.32000.000.000.0064.00
174691892006.12.11 08:58buy0.01eurusd1.32021.30511.32222006.12.11 15:311.32070.000.000.000.50
174739152006.12.11 09:37buy0.02eurusd1.31871.30511.32072006.12.11 15:311.32070.000.000.004.00
174981622006.12.11 15:31buy0.01eurusd1.32081.30571.32282006.12.11 16:321.32280.000.000.002.00
175043072006.12.11 16:32buy0.01eurusd1.32301.30791.32502006.12.11 17:161.32500.000.000.002.00
175105442006.12.11 17:16buy0.01eurusd1.32531.31021.32732006.12.11 23:161.32560.000.00-0.080.30
175241122006.12.11 21:14buy0.02eurusd1.32371.31011.32572006.12.11 23:161.32570.000.00-0.154.00
175299112006.12.11 23:16buy0.01eurusd1.32581.31071.32782006.12.12 09:491.32470.000.000.00-1.10
175532462006.12.12 07:49buy0.02eurusd1.32431.31071.32632006.12.12 09:491.32480.000.000.001.00
175563892006.12.12 08:05buy0.04eurusd1.32281.31071.32482006.12.12 09:491.32480.000.000.008.00
175627582006.12.12 09:49buy0.01eurusd1.32501.30991.32702006.12.12 14:351.32390.000.000.00-1.10
175691222006.12.12 10:56buy0.02eurusd1.32351.30991.32552006.12.12 14:351.32380.000.000.000.60
175836542006.12.12 13:56buy0.04eurusd1.32191.30981.32392006.12.12 14:351.32390.000.000.008.00
175875192006.12.12 14:35buy0.01eurusd1.32421.30911.32622006.12.12 14:411.32620.000.000.002.00
175904132006.12.12 14:41buy0.01eurusd1.32641.31131.32842006.12.12 19:201.32540.000.000.00-1.00
175923422006.12.12 14:57buy0.02eurusd1.32491.31131.32692006.12.12 19:201.32540.000.000.001.00
175977272006.12.12 16:34buy0.04eurusd1.32341.31131.32542006.12.12 19:201.32540.000.000.008.00
176064992006.12.12 19:20buy0.01eurusd1.32591.31081.32792006.12.12 19:321.32790.000.000.002.00
176117412006.12.12 19:32buy0.01eurusd1.32861.31351.33062006.12.13 16:081.32330.000.00-0.08-5.30
176172692006.12.12 19:53buy0.02eurusd1.32711.31351.32912006.12.13 16:081.32320.000.00-0.15-7.80
176533222006.12.13 09:06buy0.04eurusd1.32561.31351.32762006.12.13 16:081.32310.000.000.00-10.00
176737902006.12.13 13:30buy0.08eurusd1.32391.31331.32592006.12.13 16:081.32310.000.000.00-6.40
176773532006.12.13 13:34buy0.16eurusd1.32241.31331.32442006.12.13 16:071.32300.000.000.009.60
176802422006.12.13 13:35buy0.32eurusd1.32091.31331.32292006.12.13 16:071.32290.000.000.0064.00
177077562006.12.13 16:08buy0.01eurusd1.32351.30841.32552006.12.14 07:061.32230.000.00-0.23-1.20
177122702006.12.13 16:38buy0.02eurusd1.32191.30831.32392006.12.14 07:061.32240.000.00-0.451.00
177201992006.12.13 17:53buy0.04eurusd1.32041.30831.32242006.12.14 07:061.32240.000.00-0.918.00
177566192006.12.14 07:06buy0.01eurusd1.32261.30751.32462006.12.14 08:061.32460.000.000.002.00
177630072006.12.14 08:06buy0.01eurusd1.32481.30971.32682006.12.14 14:031.31900.000.000.00-5.80
177679682006.12.14 08:47buy0.02eurusd1.32331.30971.32532006.12.14 14:031.31920.000.000.00-8.20
177765162006.12.14 11:08buy0.04eurusd1.32171.30961.32372006.12.14 14:031.31910.000.000.00-10.40
177799192006.12.14 11:31buy0.08eurusd1.32021.30961.32222006.12.14 14:031.31920.000.000.00-8.00
177839902006.12.14 11:48buy0.16eurusd1.31871.30961.32072006.12.14 14:031.31920.000.000.008.00
177952582006.12.14 13:31buy0.32eurusd1.31721.30961.31922006.12.14 14:031.31920.000.000.0064.00
178020112006.12.14 14:03sell0.01eurusd1.31911.33421.31712006.12.14 15:261.31710.000.000.002.00
178088432006.12.14 15:26sell0.01eurusd1.31691.33201.31492006.12.14 15:301.31490.000.000.002.00
178131012006.12.14 15:30sell0.01eurusd1.31471.32981.31272006.12.14 16:241.31580.000.000.00-1.10
178176712006.12.14 15:52sell0.02eurusd1.31621.32981.31422006.12.14 16:231.31580.000.000.000.80
178201282006.12.14 16:03sell0.04eurusd1.31771.32981.31572006.12.14 16:231.31570.000.000.008.00
178223702006.12.14 16:24sell0.01eurusd1.31571.33081.31372006.12.14 17:491.31530.000.000.000.40
178253242006.12.14 16:59sell0.02eurusd1.31731.33091.31532006.12.14 17:491.31530.000.000.004.00
178283832006.12.14 17:49sell0.01eurusd1.31511.33021.31312006.12.15 09:191.31460.000.000.060.50
178651992006.12.15 07:46sell0.02eurusd1.31661.33021.31462006.12.15 09:191.31460.000.000.004.00
178743612006.12.15 09:19sell0.01eurusd1.31441.32951.31242006.12.15 09:291.31240.000.000.002.00
178765092006.12.15 09:29sell0.01eurusd1.31221.32731.31022006.12.15 09:531.31020.000.000.002.00
178863282006.12.15 09:53sell0.01eurusd1.31001.32511.30802006.12.15 14:181.31520.000.000.00-5.20
178882762006.12.15 10:09sell0.02eurusd1.31151.32511.30952006.12.15 14:181.31530.000.000.00-7.60
179007472006.12.15 13:26sell0.04eurusd1.31311.32521.31112006.12.15 14:181.31520.000.000.00-8.40
179034662006.12.15 13:30sell0.08eurusd1.31651.32711.31452006.12.15 14:181.31530.000.000.009.60
179066162006.12.15 13:31sell0.16eurusd1.31811.32721.31612006.12.15 14:171.31610.000.000.0032.00
179196962006.12.15 14:18buy0.01eurusd1.31531.30021.31732006.12.15 14:201.31500.000.000.00-0.30
179808532006.12.17 22:30buy0.01eurusd1.30891.29381.31092006.12.18 06:401.31090.000.000.002.00
180032582006.12.18 06:40buy0.01eurusd1.31111.29601.31312006.12.18 07:461.31150.000.000.000.40
180047122006.12.18 06:58buy0.02eurusd1.30951.29591.31152006.12.18 07:461.31150.000.000.004.00
180092742006.12.18 07:46buy0.01eurusd1.31161.29651.31362006.12.18 16:471.30740.000.000.00-4.20
180103182006.12.18 07:54buy0.02eurusd1.31011.29651.31212006.12.18 16:471.30750.000.000.00-5.20
180408532006.12.18 14:50buy0.04eurusd1.30861.29651.31062006.12.18 16:471.30740.000.000.00-4.80
180458432006.12.18 15:04buy0.08eurusd1.30711.29651.30912006.12.18 16:471.30750.000.000.003.20
180505622006.12.18 15:16buy0.16eurusd1.30581.29641.30752006.12.18 16:471.30750.000.000.0027.20
180612442006.12.18 16:47sell0.01eurusd1.30751.32261.30552006.12.19 04:471.30870.000.000.06-1.20
180695262006.12.18 19:41sell0.02eurusd1.30911.32271.30712006.12.19 04:471.30860.000.000.121.00
180861132006.12.19 01:15sell0.04eurusd1.31061.32271.30862006.12.19 04:471.30860.000.000.008.00
180924722006.12.19 04:48sell0.01eurusd1.30861.32371.30662006.12.19 13:301.31420.000.000.00-5.60
180993602006.12.19 07:34sell0.02eurusd1.31011.32371.30812006.12.19 13:301.31410.000.000.00-8.00
181031232006.12.19 07:53sell0.04eurusd1.31161.32371.30962006.12.19 13:301.31420.000.000.00-10.40
181088762006.12.19 08:08sell0.08eurusd1.31321.32381.31122006.12.19 13:301.31430.000.000.00-8.80
181204252006.12.19 08:57sell0.16eurusd1.31471.32381.31272006.12.19 13:301.31440.000.000.004.80
181222382006.12.19 09:02sell0.32eurusd1.31611.32401.31442006.12.19 13:301.31440.000.000.0054.40
181486702006.12.19 13:30sell0.01eurusd1.31371.32881.31172006.12.19 14:301.31470.000.000.00-1.00
181543212006.12.19 13:36sell0.02eurusd1.31531.32891.31332006.12.19 14:301.31480.000.000.001.00
181635222006.12.19 14:11sell0.04eurusd1.31681.32891.31482006.12.19 14:301.31480.000.000.008.00
181666182006.12.19 14:30sell0.01eurusd1.31441.32951.31242006.12.20 07:501.32150.000.000.06-7.10
181673902006.12.19 14:34sell0.02eurusd1.31591.32951.31392006.12.20 07:501.32160.000.000.12-11.40
181697432006.12.19 14:43sell0.04eurusd1.31751.32961.31552006.12.20 07:501.32150.000.000.24-16.00
181882392006.12.19 16:52sell0.08eurusd1.31901.32961.31702006.12.20 07:501.32160.000.000.48-20.80
182001582006.12.19 18:31sell0.16eurusd1.32051.32961.31852006.12.20 07:501.32150.000.000.97-16.00
182315952006.12.20 00:58sell0.32eurusd1.32201.32961.32002006.12.20 07:501.32160.000.000.0012.80
182402502006.12.20 03:02sell0.64eurusd1.32361.32971.32162006.12.20 07:491.32160.000.000.00128.00
182552202006.12.20 07:50sell0.01eurusd1.32141.33651.31942006.12.20 13:081.32090.000.000.000.50
182592952006.12.20 08:20sell0.02eurusd1.32291.33651.32092006.12.20 13:081.32090.000.000.004.00
182745932006.12.20 13:09sell0.01eurusd1.32061.33571.31862006.12.20 15:371.31860.000.000.002.00
182932532006.12.20 15:37sell0.01eurusd1.31841.33351.31642006.12.20 17:471.31640.000.000.002.00
183141712006.12.20 17:47sell0.01eurusd1.31631.33141.31432006.12.21 10:381.31890.000.000.18-2.60
183306232006.12.20 22:53sell0.02eurusd1.31781.33141.31582006.12.21 10:381.31880.000.000.00-2.00
183466412006.12.21 06:34sell0.04eurusd1.31941.33151.31742006.12.21 10:381.31890.000.000.002.00
183523932006.12.21 07:45sell0.08eurusd1.32091.33151.31892006.12.21 10:381.31890.000.000.0016.00
183675722006.12.21 10:38sell0.01eurusd1.31861.33371.31662006.12.21 10:511.31660.000.000.002.00
183715582006.12.21 10:51sell0.01eurusd1.31641.33151.31442006.12.21 13:361.31590.000.000.000.50
183723602006.12.21 10:54sell0.02eurusd1.31791.33151.31592006.12.21 13:361.31590.000.000.004.00
183868302006.12.21 13:36sell0.01eurusd1.31541.33051.31342006.12.21 14:331.31490.000.000.000.50
183904802006.12.21 13:46sell0.02eurusd1.31691.33051.31492006.12.21 14:331.31490.000.000.004.00
183948142006.12.21 14:33sell0.01eurusd1.31481.32991.31282006.12.21 17:321.31610.000.000.00-1.30
184046772006.12.21 15:49sell0.02eurusd1.31631.32991.31432006.12.21 17:321.31650.000.000.00-0.40
184125252006.12.21 17:00sell0.04eurusd1.31841.33051.31642006.12.21 17:321.31640.000.000.008.00
184175092006.12.21 17:32sell0.01eurusd1.31581.33091.31382006.12.22 12:361.31940.000.000.06-3.60
184205772006.12.21 18:19sell0.02eurusd1.31741.33101.31542006.12.22 12:371.31940.000.000.12-4.00
184431792006.12.22 04:03sell0.04eurusd1.31891.33101.31692006.12.22 12:371.31940.000.000.00-2.00
184518072006.12.22 07:25sell0.08eurusd1.32041.33101.31842006.12.22 12:371.31930.000.000.008.80
162176552006.11.26 22:30buy0.01gbpusd1.93881.92371.94082006.11.26 23:291.94080.000.000.002.00
162291062006.11.26 23:29buy0.01gbpusd1.94141.92631.94342006.11.27 01:481.94050.000.000.00-0.90
162303362006.11.26 23:49buy0.02gbpusd1.93991.92631.94192006.11.27 01:481.94040.000.000.001.00
162386892006.11.27 01:05buy0.04gbpusd1.93841.92631.94042006.11.27 01:481.94040.000.000.008.00
162433832006.11.27 01:48buy0.01gbpusd1.94121.92611.94322006.11.27 06:271.93730.000.000.00-3.90
162458142006.11.27 02:27buy0.02gbpusd1.93971.92611.94172006.11.27 06:271.93720.000.000.00-5.00
162533112006.11.27 04:54buy0.04gbpusd1.93821.92611.94022006.11.27 06:271.93720.000.000.00-4.00
162557832006.11.27 05:24buy0.08gbpusd1.93661.92601.93862006.11.27 06:271.93710.000.000.004.00
162615312006.11.27 05:46buy0.16gbpusd1.93511.92601.93712006.11.27 06:271.93710.000.000.0032.00
162649532006.11.27 06:27sell0.01gbpusd1.93731.95241.93532006.11.27 06:411.93530.000.000.002.00
162660942006.11.27 06:41sell0.01gbpusd1.93481.94991.93282006.11.27 07:231.93610.000.000.00-1.30
162673582006.11.27 06:56sell0.02gbpusd1.93641.95001.93442006.11.27 07:221.93590.000.000.001.00
162680442006.11.27 07:04sell0.04gbpusd1.93791.95001.93592006.11.27 07:221.93590.000.000.008.00
162691562006.11.27 07:23sell0.01gbpusd1.93581.95091.93382006.11.27 07:591.93690.000.000.00-1.10
162694102006.11.27 07:25sell0.02gbpusd1.93731.95091.93532006.11.27 07:591.93680.000.000.001.00
162710362006.11.27 07:52sell0.04gbpusd1.93881.95091.93682006.11.27 07:591.93680.000.000.008.00
162715462006.11.27 07:59sell0.01gbpusd1.93661.95171.93462006.11.27 08:271.93620.000.000.000.40
162724082006.11.27 08:12sell0.02gbpusd1.93821.95181.93622006.11.27 08:271.93620.000.000.004.00
162744702006.11.27 08:27sell0.01gbpusd1.93601.95111.93402006.11.27 08:311.93400.000.000.002.00
162771692006.11.27 08:31sell0.01gbpusd1.93361.94871.93162006.11.27 08:571.93310.000.000.000.50
162777152006.11.27 08:33sell0.02gbpusd1.93511.94871.93312006.11.27 08:571.93310.000.000.004.00
162806142006.11.27 08:57sell0.01gbpusd1.93251.94761.93052006.11.27 10:161.93680.000.000.00-4.30
162835422006.11.27 09:04sell0.02gbpusd1.93421.94781.93222006.11.27 10:161.93670.000.000.00-5.00
162849142006.11.27 09:25sell0.04gbpusd1.93571.94781.93372006.11.27 10:161.93680.000.000.00-4.40
162868192006.11.27 09:37sell0.08gbpusd1.93721.94781.93522006.11.27 10:161.93670.000.000.004.00
162880452006.11.27 09:54sell0.16gbpusd1.93871.94781.93672006.11.27 10:161.93670.000.000.0032.00
162895982006.11.27 10:16sell0.01gbpusd1.93651.95161.93452006.11.27 12:271.93610.000.000.000.40
162917642006.11.27 11:03sell0.02gbpusd1.93811.95171.93612006.11.27 12:271.93610.000.000.004.00
162955272006.11.27 12:27sell0.01gbpusd1.93561.95071.93362006.11.27 15:441.93660.000.000.00-1.00
163049432006.11.27 15:16sell0.02gbpusd1.93711.95071.93512006.11.27 15:441.93660.000.000.001.00
163056172006.11.27 15:23sell0.04gbpusd1.93861.95071.93662006.11.27 15:441.93660.000.000.008.00
163077062006.11.27 15:44sell0.01gbpusd1.93621.95131.93422006.11.28 06:001.93740.000.000.01-1.20
163157702006.11.27 18:48sell0.02gbpusd1.93771.95131.93572006.11.28 06:001.93730.000.000.010.80
163333662006.11.28 01:37sell0.04gbpusd1.93921.95131.93722006.11.28 06:001.93720.000.000.008.00
163425642006.11.28 06:00sell0.01gbpusd1.93701.95211.93502006.11.28 08:271.94310.000.000.00-6.10
163462612006.11.28 07:10sell0.02gbpusd1.93861.95221.93662006.11.28 08:271.94300.000.000.00-8.80
163492012006.11.28 07:51sell0.04gbpusd1.94021.95231.93822006.11.28 08:271.94300.000.000.00-11.20
163504822006.11.28 07:54sell0.08gbpusd1.94171.95231.93972006.11.28 08:271.94310.000.000.00-11.20
163528542006.11.28 08:05sell0.16gbpusd1.94321.95231.94122006.11.28 08:271.94310.000.000.001.60
163540012006.11.28 08:08sell0.32gbpusd1.94511.95271.94312006.11.28 08:271.94310.000.000.0064.00
163583442006.11.28 08:27buy0.01gbpusd1.94291.92781.94492006.11.28 08:401.94490.000.000.002.00
163606912006.11.28 08:40buy0.01gbpusd1.94531.93021.94732006.11.28 13:301.94580.000.000.000.50
163629512006.11.28 08:48buy0.02gbpusd1.94371.93011.94572006.11.28 13:301.94570.000.000.004.00
163853952006.11.28 13:30buy0.01gbpusd1.94801.93261.94972006.11.28 14:511.94970.000.000.001.70
164000752006.11.28 14:51buy0.01gbpusd1.95011.93501.95212006.11.28 15:121.94870.000.000.00-1.40
164023442006.11.28 15:01buy0.02gbpusd1.94841.93481.95042006.11.28 15:111.94870.000.000.000.60
164033412006.11.28 15:03buy0.04gbpusd1.94681.93471.94882006.11.28 15:111.94880.000.000.008.00
164058312006.11.28 15:12buy0.01gbpusd1.94911.93401.95112006.11.28 16:411.94800.000.000.00-1.10
164063652006.11.28 15:14buy0.02gbpusd1.94761.93401.94962006.11.28 16:411.94810.000.000.001.00
164108282006.11.28 16:06buy0.04gbpusd1.94611.93401.94812006.11.28 16:411.94810.000.000.008.00
164137412006.11.28 16:41buy0.01gbpusd1.94841.93331.95042006.11.28 18:071.94870.000.000.000.30
164173502006.11.28 17:29buy0.02gbpusd1.94681.93321.94882006.11.28 18:071.94880.000.000.004.00
164208802006.11.28 18:07buy0.01gbpusd1.94901.93391.95102006.11.28 18:161.95100.000.000.002.00
164235482006.11.28 18:16buy0.01gbpusd1.95141.93631.95342006.11.28 18:351.95160.000.000.000.20
164275932006.11.28 18:20buy0.02gbpusd1.94971.93611.95172006.11.28 18:351.95170.000.000.004.00
164314772006.11.28 18:35buy0.01gbpusd1.95201.93691.95402006.11.28 18:571.95080.000.000.00-1.20
164338962006.11.28 18:39buy0.02gbpusd1.95051.93691.95252006.11.28 18:571.95090.000.000.000.80
164365092006.11.28 18:51buy0.04gbpusd1.94891.93681.95092006.11.28 18:571.95090.000.000.008.00
164373962006.11.28 18:58buy0.01gbpusd1.95111.93601.95312006.11.28 21:031.95310.000.00-0.022.00
164492002006.11.28 21:04buy0.01gbpusd1.95351.93841.95552006.11.28 23:521.95400.000.000.000.50
164521392006.11.28 21:40buy0.02gbpusd1.95201.93841.95402006.11.28 23:521.95400.000.000.004.00
164607572006.11.28 23:52buy0.01gbpusd1.95421.93911.95622006.11.29 08:141.94920.000.000.00-5.00
164643232006.11.29 00:02buy0.02gbpusd1.95261.93901.95462006.11.29 08:141.94920.000.000.00-6.80
164931042006.11.29 07:44buy0.04gbpusd1.95101.93891.95302006.11.29 08:141.94930.000.000.00-6.80
164959522006.11.29 08:04buy0.08gbpusd1.94931.93871.95132006.11.29 08:141.94940.000.000.000.80
164972372006.11.29 08:08buy0.16gbpusd1.94741.93831.94942006.11.29 08:141.94940.000.000.0032.00
164983962006.11.29 08:14sell0.01gbpusd1.94931.96441.94732006.11.29 13:461.95030.000.000.00-1.00
165187992006.11.29 12:43sell0.02gbpusd1.95081.96441.94882006.11.29 13:461.95040.000.000.000.80
165260252006.11.29 13:33sell0.04gbpusd1.95241.96451.95042006.11.29 13:461.95040.000.000.008.00
165300502006.11.29 13:46sell0.01gbpusd1.94971.96481.94772006.11.29 15:071.95000.000.000.00-0.30
165350802006.11.29 14:13sell0.02gbpusd1.95121.96481.94922006.11.29 15:061.94990.000.000.002.60
165375212006.11.29 14:28sell0.04gbpusd1.95271.96481.95072006.11.29 15:061.95070.000.000.008.00
165434472006.11.29 15:07sell0.01gbpusd1.94941.96451.94742006.11.29 16:041.94890.000.000.000.50
165444652006.11.29 15:11sell0.02gbpusd1.95091.96451.94892006.11.29 16:041.94890.000.000.004.00
165478412006.11.29 16:04sell0.01gbpusd1.94861.96371.94662006.11.29 18:231.94660.000.000.002.00
165795402006.11.29 22:54buy0.01gbpusd1.94641.93131.94842006.11.30 02:131.94840.000.000.002.00
165895102006.11.30 02:13buy0.01gbpusd1.94881.93371.95082006.11.30 06:431.95080.000.000.002.00
166014312006.11.30 06:43buy0.01gbpusd1.95121.93611.95322006.11.30 07:131.95320.000.000.002.00
166049782006.11.30 07:13buy0.01gbpusd1.95361.93851.95562006.11.30 07:221.95560.000.000.002.00
166064822006.11.30 07:22buy0.01gbpusd1.95601.94091.95802006.11.30 08:371.95460.000.000.00-1.40
166084462006.11.30 07:27buy0.02gbpusd1.95451.94091.95652006.11.30 08:371.95470.000.000.000.40
166102132006.11.30 07:35buy0.04gbpusd1.95281.94071.95482006.11.30 08:371.95480.000.000.008.00
166150952006.11.30 08:37buy0.01gbpusd1.95491.93981.95692006.11.30 09:241.95690.000.000.002.00
166194702006.11.30 09:24buy0.01gbpusd1.95761.94251.95962006.11.30 11:401.95640.000.000.00-1.20
166213542006.11.30 09:29buy0.02gbpusd1.95611.94251.95812006.11.30 11:401.95650.000.000.000.80
166277362006.11.30 10:51buy0.04gbpusd1.95461.94251.95662006.11.30 11:401.95660.000.000.008.00
166302452006.11.30 11:40buy0.01gbpusd1.95691.94181.95892006.11.30 13:311.95890.000.000.002.00
166375632006.11.30 13:31buy0.01gbpusd1.95941.94431.96142006.11.30 14:271.95860.000.000.00-0.80
166380092006.11.30 13:32buy0.02gbpusd1.95791.94431.95992006.11.30 14:271.95850.000.000.001.20
166390992006.11.30 13:35buy0.04gbpusd1.95641.94431.95842006.11.30 14:271.95840.000.000.008.00
166421392006.11.30 14:27buy0.01gbpusd1.95901.94391.96102006.11.30 14:571.95960.000.000.000.60
166429232006.11.30 14:46buy0.02gbpusd1.95751.94391.95952006.11.30 14:571.95950.000.000.004.00
166441912006.11.30 14:57buy0.01gbpusd1.95981.94471.96182006.11.30 15:071.96180.000.000.002.00
166499722006.11.30 15:07buy0.01gbpusd1.96221.94711.96422006.11.30 15:451.96420.000.000.002.00
166582002006.11.30 15:45buy0.01gbpusd1.96451.94941.96652006.11.30 15:591.96650.000.000.002.00
166617022006.11.30 15:59buy0.01gbpusd1.96691.95181.96892006.11.30 16:151.96890.000.000.002.00
166650972006.11.30 16:15buy0.01gbpusd1.96941.95431.97142006.11.30 17:021.96990.000.000.000.50
166684412006.11.30 16:26buy0.02gbpusd1.96791.95431.96992006.11.30 17:021.96990.000.000.004.00
166721772006.11.30 17:02buy0.01gbpusd1.97031.95521.97232006.12.01 02:251.96770.000.00-0.02-2.60
166738242006.11.30 17:28buy0.02gbpusd1.96871.95511.97072006.12.01 02:251.96770.000.00-0.04-2.00
166781602006.11.30 18:54buy0.04gbpusd1.96711.95501.96912006.12.01 02:251.96760.000.00-0.082.00
166812882006.11.30 19:38buy0.08gbpusd1.96561.95501.96762006.12.01 02:251.96760.000.00-0.1616.00
167005962006.12.01 02:25sell0.01gbpusd1.96801.98311.96602006.12.01 08:031.97190.000.000.00-3.90
167116502006.12.01 06:26sell0.02gbpusd1.96961.98321.96762006.12.01 08:031.97180.000.000.00-4.40
167120312006.12.01 06:26sell0.04gbpusd1.97111.98321.96912006.12.01 08:031.97180.000.000.00-2.80
167132392006.12.01 06:28sell0.08gbpusd1.97241.98331.97072006.12.01 08:031.97200.000.000.003.20
167143722006.12.01 06:30sell0.16gbpusd1.97391.98301.97192006.12.01 08:031.97190.000.000.0032.00
167262162006.12.01 08:03sell0.01gbpusd1.97151.98661.96952006.12.01 08:291.96950.000.000.002.00
167307812006.12.01 08:29sell0.01gbpusd1.96901.98411.96702006.12.01 09:071.96990.000.000.00-0.90
168237132006.12.03 22:30sell0.01gbpusd1.97791.99751.97592006.12.04 01:141.98030.000.000.00-2.40
168248632006.12.03 22:38sell0.02gbpusd1.97941.99751.97742006.12.04 01:141.98030.000.000.00-1.80
168274272006.12.03 22:55sell0.04gbpusd1.98091.99751.97892006.12.04 01:141.98040.000.000.002.00
168283152006.12.03 22:57sell0.08gbpusd1.98251.99761.98052006.12.04 01:131.98050.000.000.0016.00
168435962006.12.04 01:14sell0.01gbpusd1.97992.00101.97792006.12.04 04:061.97790.000.000.002.00
168551932006.12.04 04:06sell0.01gbpusd1.97761.99871.97562006.12.04 06:151.97870.000.000.00-1.10
168598542006.12.04 05:30sell0.02gbpusd1.97911.99871.97712006.12.04 06:151.97870.000.000.000.80
168604202006.12.04 05:33sell0.03gbpusd1.98071.99881.97872006.12.04 06:151.97870.000.000.006.00
168631262006.12.04 06:15sell0.01gbpusd1.97831.99941.97632006.12.04 07:411.97780.000.000.000.50
168678732006.12.04 07:32sell0.02gbpusd1.97981.99941.97782006.12.04 07:411.97780.000.000.004.00
168689242006.12.04 07:41sell0.01gbpusd1.97731.99841.97532006.12.04 08:081.97530.000.000.002.00
168725792006.12.04 08:08sell0.01gbpusd1.97471.99581.97272006.12.04 09:061.97720.000.000.00-2.50
168794232006.12.04 08:43sell0.02gbpusd1.97621.99581.97422006.12.04 09:061.97730.000.000.00-2.20
168797102006.12.04 08:43sell0.03gbpusd1.97771.99581.97572006.12.04 09:061.97720.000.000.001.50
168809122006.12.04 08:59sell0.05gbpusd1.97921.99581.97722006.12.04 09:061.97720.000.000.0010.00
168818212006.12.04 09:06sell0.01gbpusd1.97701.99811.97502006.12.04 09:551.97680.000.000.000.20
168828652006.12.04 09:16sell0.02gbpusd1.97871.99831.97672006.12.04 09:551.97670.000.000.004.00
168843392006.12.04 09:55sell0.01gbpusd1.97631.99741.97432006.12.04 12:521.97710.000.000.00-0.80
168864432006.12.04 10:39sell0.02gbpusd1.97781.99741.97582006.12.04 12:521.97730.000.000.001.00
168873632006.12.04 10:48sell0.03gbpusd1.97931.99741.97732006.12.04 12:521.97730.000.000.006.00
168917832006.12.04 12:52sell0.01gbpusd1.97681.99791.97482006.12.04 13:301.97480.000.000.002.00
168944052006.12.04 13:30sell0.01gbpusd1.97451.99561.97252006.12.05 00:231.97850.000.000.01-4.00
168965992006.12.04 14:05sell0.02gbpusd1.97601.99561.97402006.12.05 00:231.97850.000.000.01-5.00
169022122006.12.04 15:43sell0.03gbpusd1.97751.99561.97552006.12.05 00:231.97860.000.000.02-3.30
169029162006.12.04 15:46sell0.05gbpusd1.97901.99561.97702006.12.05 00:231.97850.000.000.032.50
169246012006.12.04 21:47sell0.08gbpusd1.98061.99571.97862006.12.05 00:231.97860.000.000.0016.00
169408732006.12.05 00:23sell0.01gbpusd1.97801.99911.97602006.12.05 07:431.97600.000.000.002.00
169750672006.12.05 07:43sell0.01gbpusd1.97571.99681.97372006.12.05 08:201.97370.000.000.002.00
169800552006.12.05 08:20sell0.01gbpusd1.97341.99451.97142006.12.05 09:161.97590.000.000.00-2.50
169810312006.12.05 08:27sell0.02gbpusd1.97491.99451.97292006.12.05 09:161.97590.000.000.00-2.00
169844342006.12.05 08:48sell0.03gbpusd1.97651.99461.97452006.12.05 09:161.97600.000.000.001.50
169865682006.12.05 09:02sell0.05gbpusd1.97801.99461.97602006.12.05 09:161.97600.000.000.0010.00
169888962006.12.05 09:16sell0.01gbpusd1.97531.99641.97332006.12.05 09:501.97490.000.000.000.40
169903262006.12.05 09:30sell0.02gbpusd1.97691.99651.97492006.12.05 09:501.97490.000.000.004.00
169915702006.12.05 09:50sell0.01gbpusd1.97441.99551.97242006.12.05 11:111.97530.000.000.00-0.90
169932922006.12.05 10:03sell0.02gbpusd1.97591.99551.97392006.12.05 11:111.97540.000.000.001.00
169946242006.12.05 10:18sell0.03gbpusd1.97741.99551.97542006.12.05 11:111.97540.000.000.006.00
170002012006.12.05 11:11sell0.01gbpusd1.97491.99601.97292006.12.05 13:471.97740.000.000.00-2.50
170009982006.12.05 11:22sell0.02gbpusd1.97651.99611.97452006.12.05 13:471.97740.000.000.00-1.80
170132782006.12.05 13:28sell0.03gbpusd1.97801.99611.97602006.12.05 13:471.97750.000.000.001.50
170168542006.12.05 13:32sell0.05gbpusd1.97951.99611.97752006.12.05 13:471.97750.000.000.0010.00
170215902006.12.05 13:47buy0.01gbpusd1.97731.95621.97932006.12.05 15:541.97040.000.000.00-6.90
170236162006.12.05 13:54buy0.02gbpusd1.97581.95621.97782006.12.05 15:541.97050.000.000.00-10.60
170345712006.12.05 15:00buy0.03gbpusd1.97401.95591.97602006.12.05 15:541.97060.000.000.00-10.20
170383182006.12.05 15:11buy0.05gbpusd1.97241.95581.97442006.12.05 15:541.97070.000.000.00-8.50
170398592006.12.05 15:13buy0.08gbpusd1.97021.95511.97222006.12.05 15:541.97070.000.000.004.00
170432232006.12.05 15:23buy0.12gbpusd1.96871.95511.97072006.12.05 15:541.97070.000.000.0024.00
170500152006.12.05 15:54sell0.01gbpusd1.97051.99161.96852006.12.06 07:261.97150.000.000.01-1.00
170534912006.12.05 16:15sell0.02gbpusd1.97201.99161.97002006.12.06 07:261.97160.000.000.010.80
170553202006.12.05 16:30sell0.03gbpusd1.97361.99171.97162006.12.06 07:261.97160.000.000.026.00
171078892006.12.06 07:26sell0.01gbpusd1.97131.98641.96932006.12.06 08:341.97080.000.000.000.50
171120842006.12.06 08:11sell0.02gbpusd1.97281.98641.97082006.12.06 08:341.97080.000.000.004.00
171140592006.12.06 08:34sell0.01gbpusd1.97051.98561.96852006.12.06 09:171.97000.000.000.000.50
171147342006.12.06 08:53sell0.02gbpusd1.97201.98561.97002006.12.06 09:171.97000.000.000.004.00
171164662006.12.06 09:17sell0.01gbpusd1.96951.98461.96752006.12.06 09:301.96750.000.000.002.00
171196152006.12.06 09:30sell0.01gbpusd1.96581.98091.96382006.12.06 09:401.96380.000.000.002.00
171241422006.12.06 09:40sell0.01gbpusd1.96341.97851.96142006.12.06 13:161.96420.000.000.00-0.80
171273972006.12.06 09:56sell0.02gbpusd1.96491.97851.96292006.12.06 13:151.96450.000.000.000.80
171333202006.12.06 11:28sell0.04gbpusd1.96651.97861.96452006.12.06 13:151.96450.000.000.008.00
171393822006.12.06 13:16sell0.01gbpusd1.96401.97911.96202006.12.06 13:401.96200.000.000.002.00
171430482006.12.06 13:40sell0.01gbpusd1.96161.97671.95962006.12.06 16:231.96900.000.000.00-7.40
171434142006.12.06 13:41sell0.02gbpusd1.96311.97671.96112006.12.06 16:231.96900.000.000.00-11.80
171439352006.12.06 13:44sell0.04gbpusd1.96471.97681.96272006.12.06 16:231.96910.000.000.00-17.60
171490352006.12.06 14:34sell0.08gbpusd1.96621.97681.96422006.12.06 16:231.96910.000.000.00-23.20
171535152006.12.06 15:04sell0.16gbpusd1.96771.97681.96572006.12.06 16:231.96900.000.000.00-20.80
171583062006.12.06 15:38sell0.32gbpusd1.96921.97681.96722006.12.06 16:231.96880.000.000.0012.80
171607752006.12.06 15:44sell0.64gbpusd1.97081.97691.96882006.12.06 16:221.96880.000.000.00128.00
171668822006.12.06 16:23buy0.01gbpusd1.96891.95381.97092006.12.07 05:011.96810.000.00-0.06-0.80
171772652006.12.06 18:40buy0.02gbpusd1.96741.95381.96942006.12.07 05:011.96790.000.00-0.121.00
171819322006.12.06 19:28buy0.04gbpusd1.96591.95381.96792006.12.07 05:011.96790.000.00-0.248.00
172103152006.12.07 05:01buy0.01gbpusd1.96851.95341.97052006.12.07 07:131.97050.000.000.002.00
172194122006.12.07 07:13buy0.01gbpusd1.97101.95591.97302006.12.07 13:061.96820.000.000.00-2.80
172222852006.12.07 07:36buy0.02gbpusd1.96951.95591.97152006.12.07 13:061.96830.000.000.00-2.40
172324762006.12.07 10:15buy0.04gbpusd1.96801.95591.97002006.12.07 13:061.96820.000.000.000.80
172357562006.12.07 11:07buy0.08gbpusd1.96611.95551.96812006.12.07 13:061.96810.000.000.0016.00
172437832006.12.07 13:06buy0.01gbpusd1.96871.95361.97072006.12.07 13:361.96760.000.000.00-1.10
172441792006.12.07 13:14buy0.02gbpusd1.96711.95351.96912006.12.07 13:361.96750.000.000.000.80
172452612006.12.07 13:30buy0.04gbpusd1.96551.95341.96752006.12.07 13:361.96750.000.000.008.00
172480392006.12.07 13:36buy0.01gbpusd1.96841.95331.97042006.12.07 14:171.96590.000.000.00-2.50
172499412006.12.07 13:39buy0.02gbpusd1.96681.95321.96882006.12.07 14:171.96590.000.000.00-1.80
172513212006.12.07 13:41buy0.04gbpusd1.96531.95321.96732006.12.07 14:171.96600.000.000.002.80
172546782006.12.07 14:00buy0.08gbpusd1.96381.95321.96582006.12.07 14:171.96580.000.000.0016.00
172579052006.12.07 14:17sell0.01gbpusd1.96581.98091.96382006.12.07 14:431.96380.000.000.002.00
172616812006.12.07 14:43sell0.01gbpusd1.96341.97851.96142006.12.07 15:151.96290.000.000.000.50
172626472006.12.07 14:52sell0.02gbpusd1.96491.97851.96292006.12.07 15:151.96290.000.000.004.00
172645042006.12.07 15:15sell0.01gbpusd1.96261.97771.96062006.12.07 16:461.96210.000.000.000.50
172664542006.12.07 15:51sell0.02gbpusd1.96411.97771.96212006.12.07 16:461.96210.000.000.004.00
172713272006.12.07 16:46sell0.01gbpusd1.96171.97681.95972006.12.08 07:321.96120.000.000.010.50
172750442006.12.07 17:37sell0.02gbpusd1.96321.97681.96122006.12.08 07:321.96120.000.000.014.00
173085532006.12.08 07:32sell0.01gbpusd1.96081.97591.95882006.12.08 09:351.96160.000.000.00-0.80
174405342006.12.11 03:11sell0.01gbpusd1.94701.96211.94502006.12.11 03:141.94750.000.000.00-0.50
174405362006.12.11 03:11sell0.01gbpusd1.94701.96211.94502006.12.11 03:141.94740.000.000.00-0.40
174406162006.12.11 03:14sell0.01gbpusd1.94711.96221.94512006.12.11 07:001.94980.000.000.00-2.70
174413752006.12.11 03:26sell0.02gbpusd1.94861.96221.94662006.12.11 06:591.94990.000.000.00-2.60
174430232006.12.11 03:39sell0.04gbpusd1.95021.96231.94822006.12.11 06:591.94980.000.000.001.60
174500422006.12.11 06:15sell0.08gbpusd1.95181.96241.94982006.12.11 06:591.94980.000.000.0016.00
174534962006.12.11 07:00buy0.01gbpusd1.94991.93481.95192006.12.11 07:131.95190.000.000.002.00
174547962006.12.11 07:13buy0.01gbpusd1.95231.93721.95432006.12.11 07:481.95430.000.000.002.00
174598662006.12.11 07:48buy0.01gbpusd1.95481.93971.95682006.12.11 13:351.95030.000.000.00-4.50
174690132006.12.11 08:57buy0.02gbpusd1.95331.93971.95532006.12.11 13:351.95040.000.000.00-5.80
174740502006.12.11 09:38buy0.04gbpusd1.95181.93971.95382006.12.11 13:351.95040.000.000.00-5.60
174773172006.12.11 10:05buy0.08gbpusd1.95031.93971.95232006.12.11 13:351.95040.000.000.000.80
174838222006.12.11 12:07buy0.16gbpusd1.94871.93961.95072006.12.11 13:351.95070.000.000.0032.00
174906852006.12.11 13:35buy0.01gbpusd1.95081.93571.95282006.12.11 15:371.95280.000.000.002.00
174989832006.12.11 15:37buy0.01gbpusd1.95331.93821.95532006.12.11 16:291.95530.000.000.002.00
175039092006.12.11 16:29buy0.01gbpusd1.95561.94051.95762006.12.11 17:021.95760.000.000.002.00
175075732006.12.11 17:02buy0.01gbpusd1.95751.94241.95952006.12.11 23:121.95950.000.00-0.022.00
175290612006.12.11 23:12buy0.01gbpusd1.96001.94491.96202006.12.12 02:581.96200.000.000.002.00
175399052006.12.12 02:58buy0.01gbpusd1.96221.94711.96422006.12.12 09:251.96110.000.000.00-1.10
175532802006.12.12 07:49buy0.02gbpusd1.96061.94701.96262006.12.12 09:251.96100.000.000.000.80
175547522006.12.12 07:54buy0.04gbpusd1.95901.94691.96102006.12.12 09:251.96100.000.000.008.00
175598182006.12.12 09:25sell0.01gbpusd1.96101.97611.95902006.12.12 10:231.96260.000.000.00-1.60
175603862006.12.12 09:30sell0.02gbpusd1.96271.97631.96072006.12.12 10:231.96280.000.000.00-0.20
175628542006.12.12 09:49sell0.04gbpusd1.96421.97631.96222006.12.12 10:221.96220.000.000.008.00
175665142006.12.12 10:23buy0.01gbpusd1.96261.94751.96462006.12.12 12:061.96280.000.000.000.20
175689122006.12.12 10:55buy0.02gbpusd1.96081.94721.96282006.12.12 12:061.96280.000.000.004.00
175730952006.12.12 12:06buy0.01gbpusd1.96321.94811.96522006.12.12 13:331.96190.000.000.00-1.30
175779352006.12.12 13:30buy0.02gbpusd1.96161.94801.96362006.12.12 13:331.96160.000.000.000.00
175783042006.12.12 13:30buy0.04gbpusd1.95961.94751.96162006.12.12 13:331.96160.000.000.008.00
175809322006.12.12 13:33sell0.01gbpusd1.96201.97711.96002006.12.12 16:181.96600.000.000.00-4.00
175851892006.12.12 14:06sell0.02gbpusd1.96351.97711.96152006.12.12 16:181.96600.000.000.00-5.00
175868952006.12.12 14:33sell0.04gbpusd1.96501.97711.96302006.12.12 16:181.96610.000.000.00-4.40
175883892006.12.12 14:36sell0.08gbpusd1.96661.97721.96462006.12.12 16:181.96610.000.000.004.00
175905792006.12.12 14:42sell0.16gbpusd1.96811.97721.96612006.12.12 16:181.96610.000.000.0032.00
175969842006.12.12 16:18buy0.01gbpusd1.96601.95091.96802006.12.12 19:151.96520.000.000.00-0.80
175992892006.12.12 17:02buy0.02gbpusd1.96451.95091.96652006.12.12 19:151.96650.000.000.004.00
176048632006.12.12 19:15sell0.01gbpusd1.96511.98021.96312006.12.12 19:391.96930.000.000.00-4.20
176058542006.12.12 19:18sell0.02gbpusd1.96671.98031.96472006.12.12 19:391.96920.000.000.00-5.00
176070602006.12.12 19:21sell0.04gbpusd1.96821.98031.96622006.12.12 19:391.96910.000.000.00-3.60
176105432006.12.12 19:32sell0.08gbpusd1.96971.98031.96772006.12.12 19:391.96920.000.000.004.00
176142932006.12.12 19:36sell0.16gbpusd1.97121.98031.96922006.12.12 19:391.96920.000.000.0032.00
176159982006.12.12 19:39buy0.01gbpusd1.96941.95431.97142006.12.12 21:591.97140.000.000.002.00
176235312006.12.12 21:59buy0.01gbpusd1.97181.95671.97382006.12.13 07:531.97070.000.00-0.02-1.10
176268392006.12.12 23:32buy0.02gbpusd1.97031.95671.97232006.12.13 07:531.97070.000.000.000.80
176451212006.12.13 07:42buy0.04gbpusd1.96871.95661.97072006.12.13 07:531.97070.000.000.008.00
176460352006.12.13 07:53sell0.01gbpusd1.97081.98591.96882006.12.13 08:221.96880.000.000.002.00
176487732006.12.13 08:22sell0.01gbpusd1.96851.98361.96652006.12.13 13:261.97060.000.000.00-2.10
176559472006.12.13 09:30sell0.02gbpusd1.97101.98461.96902006.12.13 13:251.97060.000.000.000.80
176638312006.12.13 11:17sell0.04gbpusd1.97261.98471.97062006.12.13 13:251.97060.000.000.008.00
176714102006.12.13 13:26sell0.01gbpusd1.97011.98521.96812006.12.13 13:301.96810.000.000.002.00
176725692006.12.13 13:30sell0.01gbpusd1.96691.98201.96492006.12.13 13:341.96640.000.000.000.50
176749422006.12.13 13:31sell0.02gbpusd1.96851.98211.96652006.12.13 13:341.96650.000.000.004.00
176771352006.12.13 13:34sell0.01gbpusd1.96551.98091.96382006.12.13 13:351.96380.000.000.001.70
176804472006.12.13 13:35sell0.01gbpusd1.96311.97821.96112006.12.13 14:081.96410.000.000.00-1.00
176833662006.12.13 13:37sell0.02gbpusd1.96481.97841.96282006.12.13 14:081.96440.000.000.000.80
176852962006.12.13 13:41sell0.04gbpusd1.96641.97851.96442006.12.13 14:081.96440.000.000.008.00
176886602006.12.13 14:08sell0.01gbpusd1.96351.97861.96152006.12.13 14:361.96150.000.000.002.00
176934342006.12.13 14:36sell0.01gbpusd1.96091.97601.95892006.12.13 16:361.96710.000.000.00-6.20
176967202006.12.13 14:54sell0.02gbpusd1.96251.97611.96052006.12.13 16:361.96700.000.000.00-9.00
176985662006.12.13 15:04sell0.04gbpusd1.96401.97611.96202006.12.13 16:361.96710.000.000.00-12.40
176999242006.12.13 15:07sell0.08gbpusd1.96551.97611.96352006.12.13 16:361.96700.000.000.00-12.00
177057162006.12.13 15:59sell0.16gbpusd1.96701.97611.96502006.12.13 16:351.96690.000.000.001.60
177077052006.12.13 16:08sell0.32gbpusd1.96891.97651.96692006.12.13 16:351.96690.000.000.0064.00
177119342006.12.13 16:36buy0.01gbpusd1.96721.95211.96922006.12.13 19:431.96610.000.000.00-1.10
177174542006.12.13 17:35buy0.02gbpusd1.96571.95211.96772006.12.13 19:431.96620.000.000.001.00
177204172006.12.13 17:53buy0.04gbpusd1.96421.95211.96622006.12.13 19:431.96620.000.000.008.00
177273652006.12.13 19:43buy0.01gbpusd1.96661.95151.96862006.12.13 20:371.96550.000.000.00-1.10
162175762006.11.26 22:30sell0.01usdchf1.20421.21931.20222006.11.27 09:211.20830.000.000.00-3.39
162356522006.11.27 00:36sell0.02usdchf1.20571.21931.20372006.11.27 09:211.20840.000.000.00-4.47
162567972006.11.27 05:26sell0.04usdchf1.20721.21931.20522006.11.27 09:201.20830.000.000.00-3.64
162750742006.11.27 08:28sell0.08usdchf1.20871.21931.20672006.11.27 09:191.20840.000.000.001.99
162813442006.11.27 08:58sell0.16usdchf1.21041.21951.20842006.11.27 09:191.20840.000.000.0026.48
162844472006.11.27 09:22buy0.01usdchf1.20821.19311.21022006.11.27 14:141.21020.000.000.001.66
163010442006.11.27 14:14buy0.01usdchf1.21071.19561.21272006.11.28 10:571.20630.000.000.09-3.65
163017012006.11.27 14:24buy0.02usdchf1.20921.19561.21122006.11.28 10:571.20640.000.000.19-4.64
163054722006.11.27 15:23buy0.04usdchf1.20771.19561.20972006.11.28 10:571.20650.000.000.38-3.98
163163992006.11.27 19:11buy0.08usdchf1.20621.19561.20822006.11.28 10:571.20640.000.000.761.33
163533102006.11.28 08:06buy0.16usdchf1.20451.19541.20652006.11.28 10:571.20650.000.000.0026.52
163753312006.11.28 10:57buy0.01usdchf1.20671.19161.20872006.11.28 13:481.20590.000.000.00-0.66
163877262006.11.28 13:33buy0.02usdchf1.20521.19161.20722006.11.28 13:481.20570.000.000.000.83
163900212006.11.28 13:35buy0.04usdchf1.20371.19161.20572006.11.28 13:481.20570.000.000.006.64
163935002006.11.28 13:48sell0.01usdchf1.20601.22111.20402006.11.28 15:121.20720.000.000.00-0.99
164022112006.11.28 15:01sell0.02usdchf1.20751.22111.20552006.11.28 15:111.20700.000.000.000.83
164039592006.11.28 15:04sell0.04usdchf1.20901.22111.20702006.11.28 15:111.20700.000.000.006.63
164058152006.11.28 15:12buy0.01usdchf1.20711.19201.20912006.11.28 16:061.20910.000.000.001.65
164111642006.11.28 16:06buy0.01usdchf1.20941.19431.21142006.11.28 18:211.20500.000.000.00-3.65
164127372006.11.28 16:30buy0.02usdchf1.20791.19431.20992006.11.28 18:201.20510.000.000.00-4.65
164145002006.11.28 16:48buy0.04usdchf1.20641.19431.20842006.11.28 18:201.20520.000.000.00-3.98
164218112006.11.28 18:15buy0.08usdchf1.20481.19421.20682006.11.28 18:201.20530.000.000.003.32
164246902006.11.28 18:17buy0.16usdchf1.20331.19421.20532006.11.28 18:201.20530.000.000.0026.55
164277592006.11.28 18:21sell0.01usdchf1.20491.22001.20292006.11.28 18:371.20290.000.000.001.66
164323022006.11.28 18:37sell0.01usdchf1.20251.21761.20052006.11.28 19:301.20340.000.000.00-0.75
164339762006.11.28 18:39sell0.02usdchf1.20401.21761.20202006.11.28 19:301.20350.000.000.000.83
164362252006.11.28 18:51sell0.04usdchf1.20551.21761.20352006.11.28 19:301.20350.000.000.006.65
164401552006.11.28 19:30sell0.01usdchf1.20311.21821.20112006.11.29 14:181.20730.000.00-0.12-3.48
164934402006.11.29 07:46sell0.02usdchf1.20471.21831.20272006.11.29 14:181.20720.000.000.00-4.14
164994152006.11.29 08:23sell0.04usdchf1.20631.21841.20432006.11.29 14:181.20730.000.000.00-3.31
165141612006.11.29 11:47sell0.08usdchf1.20781.21841.20582006.11.29 14:181.20730.000.000.003.31
165313922006.11.29 13:53sell0.16usdchf1.20931.21841.20732006.11.29 14:181.20730.000.000.0026.51
165356762006.11.29 14:18sell0.01usdchf1.20691.22201.20492006.11.30 05:271.20790.000.00-0.36-0.83
165425822006.11.29 15:05sell0.02usdchf1.20851.22211.20652006.11.30 05:271.20800.000.00-0.720.83
165497222006.11.29 16:19sell0.04usdchf1.21001.22211.20802006.11.30 05:271.20800.000.00-1.436.62
165965312006.11.30 05:27sell0.01usdchf1.20761.22271.20562006.11.30 07:221.20560.000.000.001.66
166066152006.11.30 07:22sell0.01usdchf1.20521.22031.20322006.11.30 13:301.20470.000.000.000.42
166126542006.11.30 08:01sell0.02usdchf1.20671.22031.20472006.11.30 13:301.20470.000.000.003.32
166370932006.11.30 13:30sell0.01usdchf1.20421.21931.20222006.11.30 14:481.20390.000.000.000.25
166383742006.11.30 13:33sell0.02usdchf1.20581.21941.20382006.11.30 14:481.20380.000.000.003.32
166431182006.11.30 14:48sell0.01usdchf1.20361.21871.20162006.11.30 15:031.20160.000.000.001.66
166472322006.11.30 15:03sell0.01usdchf1.20121.21631.19922006.11.30 15:131.19920.000.000.001.67
166526652006.11.30 15:13sell0.01usdchf1.19861.21371.19662006.11.30 16:151.19660.000.000.001.67
166651752006.11.30 16:15sell0.01usdchf1.19611.21121.19412006.12.01 06:361.19560.000.00-0.120.42
166786512006.11.30 19:01sell0.02usdchf1.19761.21121.19562006.12.01 06:361.19560.000.00-0.243.35
167168002006.12.01 06:36sell0.01usdchf1.19511.21021.19312006.12.01 11:271.19930.000.000.00-3.50
167278562006.12.01 08:20sell0.02usdchf1.19661.21021.19462006.12.01 11:271.19930.000.000.00-4.50
167306232006.12.01 08:29sell0.04usdchf1.19821.21031.19622006.12.01 11:271.19930.000.000.00-3.67
168238972006.12.03 22:31buy0.01usdchf1.19341.17381.19542006.12.04 01:311.19380.000.000.000.34
168262582006.12.03 22:50buy0.02usdchf1.19181.17371.19382006.12.04 01:311.19380.000.000.003.35
168462012006.12.04 01:31buy0.01usdchf1.19411.17301.19612006.12.04 08:021.19610.000.000.001.67
168711252006.12.04 08:02buy0.01usdchf1.19651.17541.19852006.12.04 13:331.19850.000.000.001.67
168952122006.12.04 13:33buy0.01usdchf1.19881.17771.20082006.12.05 09:591.19600.000.000.09-2.34
168959952006.12.04 13:52buy0.02usdchf1.19731.17771.19932006.12.05 09:591.19620.000.000.19-1.84
169000832006.12.04 15:00buy0.03usdchf1.19581.17771.19782006.12.05 09:591.19630.000.000.281.25
169043132006.12.04 16:05buy0.05usdchf1.19431.17771.19632006.12.05 09:591.19630.000.000.478.36
169926772006.12.05 10:00buy0.01usdchf1.19631.17521.19832006.12.05 13:481.19090.000.000.00-4.53
169945042006.12.05 10:18buy0.02usdchf1.19471.17511.19672006.12.05 13:471.19100.000.000.00-6.21
170012242006.12.05 11:22buy0.03usdchf1.19321.17511.19522006.12.05 13:471.19070.000.000.00-6.30
170107442006.12.05 13:09buy0.05usdchf1.19171.17511.19372006.12.05 13:471.19070.000.000.00-4.20
170133392006.12.05 13:28buy0.08usdchf1.19011.17501.19212006.12.05 13:471.19070.000.000.004.03
170170622006.12.05 13:32buy0.12usdchf1.18851.17491.19052006.12.05 13:471.19050.000.000.0020.16
170219952006.12.05 13:48sell0.01usdchf1.19081.21191.18882006.12.05 14:481.19040.000.000.000.34
170255062006.12.05 14:04sell0.02usdchf1.19241.21201.19042006.12.05 14:481.19040.000.000.003.36
170319762006.12.05 14:48sell0.01usdchf1.19011.21121.18812006.12.05 15:041.19110.000.000.00-0.84
170344382006.12.05 15:00sell0.02usdchf1.19161.21121.18962006.12.05 15:041.19120.000.000.000.67
170356062006.12.05 15:01sell0.03usdchf1.19321.21131.19122006.12.05 15:041.19120.000.000.005.04
170369082006.12.05 15:04sell0.01usdchf1.19081.21191.18882006.12.05 15:541.19240.000.000.00-1.34
170397652006.12.05 15:13sell0.02usdchf1.19311.21271.19112006.12.05 15:541.19250.000.000.001.01
170445762006.12.05 15:27sell0.03usdchf1.19461.21271.19262006.12.05 15:541.19260.000.000.005.03
170499292006.12.05 15:54buy0.01usdchf1.19251.17141.19452006.12.06 08:011.19280.000.000.090.25
170562992006.12.05 16:35buy0.02usdchf1.19091.17131.19292006.12.06 08:011.19290.000.000.193.35
171109152006.12.06 08:01buy0.01usdchf1.19331.17821.19532006.12.06 09:181.19530.000.000.001.67
171173002006.12.06 09:18buy0.01usdchf1.19621.18111.19822006.12.06 09:401.19820.000.000.001.67
171240502006.12.06 09:40buy0.01usdchf1.19861.18351.20062006.12.06 13:161.19750.000.000.00-0.92
171272852006.12.06 09:56buy0.02usdchf1.19711.18351.19912006.12.06 13:161.19760.000.000.000.84
171304622006.12.06 10:56buy0.04usdchf1.19561.18351.19762006.12.06 13:161.19760.000.000.006.68
171396272006.12.06 13:16buy0.01usdchf1.19771.18261.19972006.12.06 18:501.19500.000.000.00-2.26
171461002006.12.06 14:12buy0.02usdchf1.19621.18261.19822006.12.06 18:491.19510.000.000.00-1.84
171528002006.12.06 15:03buy0.04usdchf1.19461.18251.19662006.12.06 18:491.19500.000.000.001.34
171563412006.12.06 15:22buy0.08usdchf1.19311.18251.19512006.12.06 18:481.19510.000.000.0013.39
171784712006.12.06 18:50buy0.01usdchf1.19551.18041.19752006.12.07 10:151.19470.000.000.28-0.67
172103092006.12.07 05:01buy0.02usdchf1.19401.18041.19602006.12.07 10:151.19480.000.000.001.34
172217722006.12.07 07:33buy0.04usdchf1.19251.18041.19452006.12.07 10:151.19450.000.000.006.70
172326232006.12.07 10:16buy0.01usdchf1.19521.18011.19722006.12.07 13:411.19440.000.000.00-0.67
172434622006.12.07 13:01buy0.02usdchf1.19371.18011.19572006.12.07 13:411.19430.000.000.001.00
172482272006.12.07 13:36buy0.04usdchf1.19221.18011.19422006.12.07 13:411.19420.000.000.006.70
172515322006.12.07 13:41buy0.01usdchf1.19471.17961.19672006.12.07 15:151.19500.000.000.000.25
172593662006.12.07 14:23buy0.02usdchf1.19321.17961.19522006.12.07 15:151.19520.000.000.003.35
172645382006.12.07 15:15buy0.01usdchf1.19551.18041.19752006.12.08 09:351.19520.000.000.09-0.25
174405562006.12.11 03:12sell0.01usdchf1.20901.22411.20702006.12.11 03:161.20950.000.000.00-0.41
174405582006.12.11 03:12sell0.01usdchf1.20901.22411.20702006.12.11 03:141.20940.000.000.00-0.33
174406852006.12.11 03:16sell0.01usdchf1.20891.22401.20692006.12.11 06:151.20690.000.000.001.66
174500002006.12.11 06:15sell0.01usdchf1.20621.22131.20422006.12.11 07:451.20570.000.000.000.41
174532562006.12.11 06:59sell0.02usdchf1.20771.22131.20572006.12.11 07:451.20570.000.000.003.32
174582672006.12.11 07:45sell0.01usdchf1.20521.22031.20322006.12.11 07:531.20320.000.000.001.66
174626172006.12.11 07:53sell0.01usdchf1.20271.21781.20072006.12.11 15:231.20530.000.000.00-2.16
174643202006.12.11 08:01sell0.02usdchf1.20431.21791.20232006.12.11 15:231.20530.000.000.00-1.66
174754172006.12.11 09:45sell0.04usdchf1.20581.21791.20382006.12.11 15:231.20530.000.000.001.66
174876392006.12.11 12:58sell0.08usdchf1.20731.21791.20532006.12.11 15:231.20530.000.000.0013.27
174971942006.12.11 15:23sell0.01usdchf1.20501.22011.20302006.12.11 16:081.20300.000.000.001.66
175023972006.12.11 16:08sell0.01usdchf1.20271.21781.20072006.12.11 17:161.20070.000.000.001.67
175111132006.12.11 17:16sell0.01usdchf1.20031.21541.19832006.12.12 13:381.20260.000.00-0.12-1.91
175193782006.12.11 20:27sell0.02usdchf1.20181.21541.19982006.12.12 13:381.20270.000.00-0.24-1.50
175727772006.12.12 12:04sell0.04usdchf1.20331.21541.20132006.12.12 13:381.20280.000.000.001.66
175782332006.12.12 13:30sell0.08usdchf1.20481.21541.20282006.12.12 13:381.20280.000.000.0013.30
175821002006.12.12 13:38buy0.01usdchf1.20271.18761.20472006.12.12 13:561.20470.000.000.001.66
175837482006.12.12 13:56buy0.01usdchf1.20511.19001.20712006.12.12 16:321.20220.000.000.00-2.41
175849482006.12.12 14:05buy0.02usdchf1.20331.18971.20532006.12.12 16:321.20220.000.000.00-1.83
175882442006.12.12 14:36buy0.04usdchf1.20181.18971.20382006.12.12 16:321.20230.000.000.001.66
175904302006.12.12 14:41buy0.08usdchf1.20031.18971.20232006.12.12 16:321.20230.000.000.0013.31
175975212006.12.12 16:32buy0.01usdchf1.20251.18741.20452006.12.12 19:141.20450.000.000.001.66
176040892006.12.12 19:14buy0.01usdchf1.20331.18821.20532006.12.13 07:071.20060.000.000.09-2.25
176063052006.12.12 19:20buy0.02usdchf1.20181.18821.20382006.12.13 07:071.20070.000.000.19-1.83
176075722006.12.12 19:21buy0.04usdchf1.20031.18821.20232006.12.13 07:071.20070.000.000.381.33
176140272006.12.12 19:35buy0.08usdchf1.19871.18811.20072006.12.13 07:071.20070.000.000.7613.33
176420322006.12.13 07:08buy0.01usdchf1.20091.18581.20292006.12.13 08:081.20130.000.000.000.33
176442262006.12.13 07:33buy0.02usdchf1.19941.18581.20142006.12.13 08:081.20140.000.000.003.33
176479202006.12.13 08:08buy0.01usdchf1.20171.18661.20372006.12.13 13:301.20370.000.000.001.66
176728612006.12.13 13:30buy0.01usdchf1.20501.18991.20702006.12.13 13:341.20700.000.000.001.66
176791812006.12.13 13:34buy0.01usdchf1.20761.19251.20962006.12.13 18:051.20810.000.000.000.41
176851932006.12.13 13:41buy0.02usdchf1.20611.19251.20812006.12.13 18:051.20810.000.000.003.31
177221242006.12.13 18:05buy0.01usdchf1.20851.19341.21052006.12.14 08:351.20550.000.000.28-2.49
177232692006.12.13 18:11buy0.02usdchf1.20691.19331.20892006.12.14 08:351.20550.000.000.57-2.32
177567812006.12.14 07:09buy0.04usdchf1.20541.19331.20742006.12.14 08:351.20560.000.000.000.66
177621262006.12.14 08:03buy0.08usdchf1.20351.19291.20552006.12.14 08:351.20550.000.000.0013.27
177670142006.12.14 08:35buy0.01usdchf1.20611.19101.20812006.12.14 10:411.20810.000.000.001.66
177749372006.12.14 10:41buy0.01usdchf1.20861.19351.21062006.12.14 11:161.21060.000.000.001.65
177783072006.12.14 11:17buy0.01usdchf1.21111.19601.21312006.12.14 11:581.21310.000.000.001.65
177860802006.12.14 11:58buy0.01usdchf1.21361.19851.21562006.12.14 13:311.21420.000.000.000.49
177875892006.12.14 12:13buy0.02usdchf1.21211.19851.21412006.12.14 13:311.21410.000.000.003.29
177955892006.12.14 13:31buy0.01usdchf1.21481.19971.21682006.12.14 15:261.21370.000.000.00-0.91
177989532006.12.14 13:41buy0.02usdchf1.21331.19971.21532006.12.14 15:261.21380.000.000.000.82
178022332006.12.14 14:04buy0.04usdchf1.21181.19971.21382006.12.14 15:261.21380.000.000.006.59
178092962006.12.14 15:26buy0.01usdchf1.21421.19911.21622006.12.15 09:281.21620.000.000.091.64
178252402006.12.14 16:59buy0.02usdchf1.21271.19911.21472006.12.14 18:381.21470.000.000.003.29
178754162006.12.15 09:28buy0.01usdchf1.21661.20151.21862006.12.15 09:481.21860.000.000.001.64
178846542006.12.15 09:49buy0.01usdchf1.21901.20391.22102006.12.15 14:191.21460.000.000.00-3.62
179005502006.12.15 13:26buy0.02usdchf1.21751.20391.21952006.12.15 14:191.21470.000.000.00-4.61
179035392006.12.15 13:30buy0.04usdchf1.21361.20151.21562006.12.15 14:181.21410.000.000.001.65
179143602006.12.15 13:58buy0.08usdchf1.21211.20151.21412006.12.15 14:171.21410.000.000.0013.18
179199922006.12.15 14:19sell0.01usdchf1.21441.22951.21242006.12.15 14:201.21490.000.000.00-0.41
179809602006.12.17 22:30sell0.01usdchf1.22121.23631.21922006.12.18 05:581.21920.000.000.001.64
180012592006.12.18 05:58sell0.01usdchf1.21871.23381.21672006.12.18 16:471.22440.000.000.00-4.66
180047292006.12.18 06:58sell0.02usdchf1.22021.23381.21822006.12.18 16:471.22430.000.000.00-6.70
180361692006.12.18 13:52sell0.04usdchf1.22171.23381.21972006.12.18 16:471.22440.000.000.00-8.82
180429952006.12.18 14:57sell0.08usdchf1.22331.23391.22132006.12.18 16:471.22430.000.000.00-6.53
180470352006.12.18 15:06sell0.16usdchf1.22481.23391.22282006.12.18 16:461.22440.000.000.005.23
180527272006.12.18 15:28sell0.32usdchf1.22641.23401.22442006.12.18 16:461.22440.000.000.0052.27
180612342006.12.18 16:47buy0.01usdchf1.22431.20921.22632006.12.19 13:301.21940.000.000.09-4.02
180681462006.12.18 19:14buy0.02usdchf1.22271.20911.22472006.12.19 13:301.21940.000.000.19-5.41
181007392006.12.19 07:37buy0.04usdchf1.22111.20901.22312006.12.19 13:301.21950.000.000.00-5.25
181214612006.12.19 09:00buy0.08usdchf1.21931.20871.22132006.12.19 13:301.21940.000.000.000.66
181253012006.12.19 09:12buy0.16usdchf1.21781.20871.21982006.12.19 13:301.21950.000.000.0022.30
181347482006.12.19 10:27buy0.32usdchf1.21631.20871.21832006.12.19 13:301.21830.000.000.0052.52
181489572006.12.19 13:30buy0.01usdchf1.22031.20521.22232006.12.19 21:011.21450.000.000.00-4.78
181542762006.12.19 13:36buy0.02usdchf1.21871.20511.22072006.12.19 21:011.21450.000.000.00-6.92
181681742006.12.19 14:38buy0.04usdchf1.21711.20501.21912006.12.19 21:011.21450.000.000.00-8.56
181700752006.12.19 14:43buy0.08usdchf1.21561.20501.21762006.12.19 21:001.21450.000.000.00-7.25
181898322006.12.19 16:56buy0.16usdchf1.21411.20501.21612006.12.19 21:001.21460.000.000.006.59
182010862006.12.19 18:32buy0.32usdchf1.21261.20501.21462006.12.19 21:001.21460.000.000.0052.69
182155672006.12.19 21:01buy0.01usdchf1.21501.19991.21702006.12.20 07:501.21380.000.000.09-0.99
182200752006.12.19 22:37buy0.02usdchf1.21351.19991.21552006.12.20 07:501.21390.000.000.000.66
182324092006.12.20 00:59buy0.04usdchf1.21191.19981.21392006.12.20 07:501.21390.000.000.006.59
182555292006.12.20 07:50buy0.01usdchf1.21411.19901.21612006.12.20 15:371.21610.000.000.001.64
182931822006.12.20 15:37buy0.01usdchf1.21711.20171.21882006.12.20 16:521.21750.000.000.000.33
182946812006.12.20 15:42buy0.02usdchf1.21561.20201.21762006.12.20 16:521.21760.000.000.003.29
183067932006.12.20 16:52buy0.01usdchf1.21791.20281.21992006.12.21 10:401.21690.000.000.28-0.82
183440752006.12.21 04:52buy0.02usdchf1.21641.20281.21842006.12.21 10:401.21680.000.000.000.66
183515912006.12.21 07:42buy0.04usdchf1.21481.20271.21682006.12.21 10:401.21680.000.000.006.57
183690442006.12.21 10:40buy0.01usdchf1.21731.20221.21932006.12.21 13:371.21930.000.000.001.64
183883202006.12.21 13:37buy0.01usdchf1.22001.20491.22202006.12.21 17:301.21710.000.000.00-2.38
183893792006.12.21 13:41buy0.02usdchf1.21851.20491.22052006.12.21 17:301.21720.000.000.00-2.14
184067922006.12.21 16:05buy0.04usdchf1.21691.20481.21892006.12.21 17:301.21700.000.000.000.33
184124382006.12.21 17:00buy0.08usdchf1.21521.20461.21722006.12.21 17:301.21720.000.000.0013.14
184170102006.12.21 17:30sell0.01usdchf1.21721.23231.21522006.12.22 04:061.21520.000.00-0.121.65
184437702006.12.22 04:06sell0.01usdchf1.21481.22991.21282006.12.22 09:251.21330.000.000.001.24
162183892006.11.26 22:30sell0.01usdjpy115.51117.02115.312006.11.27 06:32115.970.000.000.00-3.97
162379142006.11.27 00:59sell0.02usdjpy115.67117.03115.472006.11.27 06:32115.960.000.000.00-5.00
162522082006.11.27 04:47sell0.04usdjpy115.83117.04115.632006.11.27 06:31115.950.000.000.00-4.14
162572182006.11.27 05:26sell0.08usdjpy115.98117.04115.782006.11.27 06:31115.940.000.000.002.76
162600782006.11.27 05:42sell0.16usdjpy116.14117.05115.942006.11.27 06:31115.940.000.000.0027.60
162653452006.11.27 06:33buy0.01usdjpy115.98114.47116.182006.11.27 08:31116.180.000.000.001.72
162770832006.11.27 08:31buy0.01usdjpy116.20114.69116.402006.11.27 14:14116.240.000.000.000.34
162865042006.11.27 09:34buy0.02usdjpy116.05114.69116.252006.11.27 14:14116.250.000.000.003.44
163011002006.11.27 14:14buy0.01usdjpy116.28114.77116.482006.11.28 07:29116.180.000.000.12-0.86
163021542006.11.27 14:25buy0.02usdjpy116.13114.77116.332006.11.28 07:29116.170.000.000.250.69
163175712006.11.27 19:18buy0.04usdjpy115.97114.76116.172006.11.28 07:29116.170.000.000.506.89
163479562006.11.28 07:29buy0.01usdjpy116.21114.70116.412006.11.28 08:48116.250.000.000.000.34
163535262006.11.28 08:07buy0.02usdjpy116.05114.69116.252006.11.28 08:48116.250.000.000.003.44
163628442006.11.28 08:48buy0.01usdjpy116.29114.78116.492006.11.28 22:34116.190.000.000.12-0.86
163879192006.11.28 13:33buy0.02usdjpy116.14114.78116.342006.11.28 22:34116.190.000.000.250.86
164224192006.11.28 18:16buy0.04usdjpy115.99114.78116.192006.11.28 22:34116.190.000.000.506.89
164558402006.11.28 22:34buy0.01usdjpy116.23114.72116.432006.11.29 04:17115.810.000.000.00-3.63
164605222006.11.28 23:52buy0.02usdjpy116.08114.72116.282006.11.29 04:17115.800.000.000.00-4.84
164656612006.11.29 00:10buy0.04usdjpy115.92114.71116.122006.11.29 04:17115.810.000.000.00-3.80
164680812006.11.29 00:23buy0.08usdjpy115.77114.71115.972006.11.29 04:16115.800.000.000.002.07
164759812006.11.29 01:31buy0.16usdjpy115.61114.70115.812006.11.29 04:16115.810.000.000.0027.63
164832932006.11.29 04:17buy0.01usdjpy115.83114.32116.032006.11.29 07:39115.870.000.000.000.35
164888322006.11.29 06:29buy0.02usdjpy115.67114.31115.872006.11.29 07:39115.870.000.000.003.45
164924832006.11.29 07:39buy0.01usdjpy115.91114.40116.112006.11.29 08:23116.110.000.000.001.72
164994602006.11.29 08:23buy0.01usdjpy116.16114.65116.362006.11.29 12:28116.360.000.000.001.72
165173392006.11.29 12:28buy0.01usdjpy116.40114.89116.602006.11.29 15:36116.120.000.000.00-2.41
165209912006.11.29 13:08buy0.02usdjpy116.25114.89116.452006.11.29 15:36116.130.000.000.00-2.07
165346572006.11.29 14:10buy0.04usdjpy116.10114.89116.302006.11.29 15:36116.140.000.000.001.38
165387842006.11.29 14:32buy0.08usdjpy115.94114.88116.142006.11.29 15:36116.140.000.000.0013.78
165463152006.11.29 15:36sell0.01usdjpy116.13117.64115.932006.11.30 02:05116.280.000.00-0.45-1.29
165500202006.11.29 16:19sell0.02usdjpy116.28117.64116.082006.11.30 02:05116.280.000.00-0.910.00
165856642006.11.30 01:38sell0.04usdjpy116.43117.64116.232006.11.30 02:05116.230.000.000.006.88
165881772006.11.30 02:05sell0.01usdjpy116.23117.74116.032006.11.30 07:17116.030.000.000.001.72
166053562006.11.30 07:17sell0.01usdjpy115.99117.50115.792006.11.30 15:01115.940.000.000.000.43
166127202006.11.30 08:01sell0.02usdjpy116.14117.50115.942006.11.30 15:01115.940.000.000.003.45
166468722006.11.30 15:02sell0.01usdjpy115.91117.42115.712006.11.30 15:45115.710.000.000.001.73
166579622006.11.30 15:45sell0.01usdjpy115.68117.19115.482006.11.30 23:38115.640.000.00-0.150.35
166908752006.11.30 23:30sell0.02usdjpy115.84117.20115.642006.11.30 23:38115.640.000.000.003.46
166917182006.11.30 23:38sell0.01usdjpy115.60117.11115.402006.12.01 09:19116.090.000.000.00-4.22
167058822006.12.01 04:56sell0.02usdjpy115.75117.11115.552006.12.01 09:19116.100.000.000.00-6.03
167098352006.12.01 06:07sell0.04usdjpy115.90117.11115.702006.12.01 09:20116.100.000.000.00-6.89
167291802006.12.01 08:24sell0.08usdjpy116.06117.12115.862006.12.01 09:20116.100.000.000.00-2.76
167327522006.12.01 08:36sell0.16usdjpy116.22117.13116.022006.12.01 09:19116.100.000.000.0016.54
168239042006.12.03 22:31buy0.01usdjpy115.37113.41115.572006.12.04 01:26115.420.000.000.000.43
168269042006.12.03 22:54buy0.02usdjpy115.22113.41115.422006.12.04 01:26115.420.000.000.003.47
168455152006.12.04 01:26buy0.01usdjpy115.44113.33115.642006.12.04 03:41115.640.000.000.001.73
168534382006.12.04 03:41buy0.01usdjpy115.66113.55115.862006.12.04 13:32115.700.000.000.000.35
168882882006.12.04 11:07buy0.02usdjpy115.50113.54115.702006.12.04 13:32115.700.000.000.003.46
168949042006.12.04 13:32buy0.01usdjpy115.72113.61115.922006.12.05 13:48114.680.000.000.12-9.07
168966242006.12.04 14:05buy0.02usdjpy115.57113.61115.772006.12.05 13:48114.690.000.000.25-15.35
169001042006.12.04 15:00buy0.03usdjpy115.41113.60115.612006.12.05 13:47114.690.000.000.37-18.83
169276602006.12.04 22:06buy0.05usdjpy115.25113.59115.452006.12.05 13:47114.680.000.000.00-24.85
169691982006.12.05 07:21buy0.08usdjpy115.10113.59115.302006.12.05 13:47114.680.000.000.00-29.30
169739982006.12.05 07:41buy0.12usdjpy114.94113.58115.142006.12.05 13:47114.660.000.000.00-29.30
169834422006.12.05 08:44buy0.18usdjpy114.78113.57114.982006.12.05 13:47114.670.000.000.00-17.27
169956252006.12.05 10:29buy0.27usdjpy114.63113.57114.832006.12.05 13:47114.660.000.000.007.06
170185742006.12.05 13:35buy0.41usdjpy114.47113.56114.672006.12.05 13:47114.670.000.000.0071.51
170219852006.12.05 13:48buy0.01usdjpy114.72112.61114.922006.12.05 15:12114.920.000.000.001.74
170401422006.12.05 15:13buy0.01usdjpy114.98112.87115.182006.12.06 07:27114.720.000.000.12-2.27
170611702006.12.05 18:39buy0.02usdjpy114.83112.87115.032006.12.06 07:27114.740.000.000.25-1.57
170960402006.12.06 05:00buy0.04usdjpy114.67113.46114.872006.12.06 07:27114.720.000.000.001.74
171039372006.12.06 06:32buy0.08usdjpy114.52113.46114.722006.12.06 07:27114.720.000.000.0013.95
171082912006.12.06 07:27buy0.01usdjpy114.76113.25114.962006.12.06 09:43114.960.000.000.001.74
171255592006.12.06 09:43buy0.01usdjpy114.99113.48115.192006.12.06 13:40115.190.000.000.001.74
171430862006.12.06 13:40buy0.01usdjpy115.22113.71115.422006.12.06 18:40115.130.000.000.00-0.78
171466362006.12.06 14:14buy0.02usdjpy115.07113.71115.272006.12.06 18:40115.110.000.000.000.69
171541762006.12.06 15:05buy0.04usdjpy114.91113.70115.112006.12.06 18:40115.110.000.000.006.95
171773222006.12.06 18:40buy0.01usdjpy115.17113.66115.372006.12.07 13:30115.070.000.000.37-0.87
172016962006.12.07 01:55buy0.02usdjpy115.02113.66115.222006.12.07 13:30115.060.000.000.000.70
172163132006.12.07 06:21buy0.04usdjpy114.86113.65115.062006.12.07 13:30115.060.000.000.006.95
172456762006.12.07 13:30buy0.01usdjpy115.12113.61115.322006.12.07 15:15115.170.000.000.000.43
172476472006.12.07 13:36buy0.02usdjpy114.97113.61115.172006.12.07 15:15115.170.000.000.003.47
172645582006.12.07 15:15buy0.01usdjpy115.20113.69115.402006.12.08 09:35115.300.000.000.120.87
174405282006.12.11 03:10buy0.01usdjpy116.80115.29117.002006.12.11 03:18116.760.000.000.00-0.34
174405292006.12.11 03:10buy0.01usdjpy116.79115.28116.992006.12.11 03:16116.780.000.000.00-0.09
174407232006.12.11 03:18buy0.01usdjpy116.79115.28116.992006.12.11 09:13116.840.000.000.000.43
174597622006.12.11 07:48buy0.02usdjpy116.64115.28116.842006.12.11 09:13116.840.000.000.003.42
174705182006.12.11 09:13sell0.01usdjpy116.82118.33116.622006.12.11 16:09116.920.000.000.00-0.86
174735522006.12.11 09:36sell0.02usdjpy116.97118.33116.772006.12.11 16:08116.930.000.000.000.68
174862212006.12.11 12:31sell0.04usdjpy117.12118.33116.922006.12.11 16:08116.920.000.000.006.84
175025212006.12.11 16:09sell0.01usdjpy116.90118.41116.702006.12.12 09:49116.700.000.00-0.151.71
175628372006.12.12 09:49sell0.01usdjpy116.68118.19116.482006.12.12 14:36116.940.000.000.00-2.22
175672012006.12.12 10:32sell0.02usdjpy116.84118.20116.642006.12.12 14:36116.950.000.000.00-1.88
175722892006.12.12 12:01sell0.04usdjpy117.00118.21116.802006.12.12 14:36116.950.000.000.001.71
175838392006.12.12 13:56sell0.08usdjpy117.15118.21116.952006.12.12 14:36116.950.000.000.0013.68
175878362006.12.12 14:36sell0.01usdjpy116.90118.41116.702006.12.12 19:21116.860.000.000.000.34
175959192006.12.12 15:58sell0.02usdjpy117.06118.42116.862006.12.12 19:21116.860.000.000.003.42
176081992006.12.12 19:21sell0.01usdjpy116.81118.32116.612006.12.13 16:09117.250.000.00-0.15-3.75
176314252006.12.13 01:48sell0.02usdjpy116.97118.33116.772006.12.13 16:08117.240.000.000.00-4.61
176673272006.12.13 12:19sell0.04usdjpy117.12118.33116.922006.12.13 16:08117.250.000.000.00-4.43
176758302006.12.13 13:33sell0.08usdjpy117.28118.34117.082006.12.13 16:08117.240.000.000.002.73
176801422006.12.13 13:35sell0.16usdjpy117.43118.34117.232006.12.13 16:07117.230.000.000.0027.30
177080102006.12.13 16:09sell0.01usdjpy117.23118.74117.032006.12.14 08:11117.360.000.00-0.45-1.11
177123072006.12.13 16:38sell0.02usdjpy117.40118.76117.202006.12.14 08:11117.360.000.00-0.910.68
177202232006.12.13 17:53sell0.04usdjpy117.56118.77117.362006.12.14 08:11117.360.000.00-1.816.82
177642562006.12.14 08:11sell0.01usdjpy117.32118.83117.122006.12.14 16:03117.560.000.000.00-2.04
177692942006.12.14 09:05sell0.02usdjpy117.47118.83117.272006.12.14 16:03117.560.000.000.00-1.53
177811682006.12.14 11:34sell0.04usdjpy117.62118.83117.422006.12.14 16:02117.580.000.000.001.36
178095062006.12.14 15:26sell0.08usdjpy117.78118.84117.582006.12.14 16:02117.580.000.000.0013.61
178202862006.12.14 16:03sell0.01usdjpy117.54119.05117.342006.12.15 02:21117.800.000.00-0.15-2.21
178284002006.12.14 17:49sell0.02usdjpy117.70119.06117.502006.12.15 02:21117.810.000.00-0.30-1.87
178450162006.12.15 00:14sell0.04usdjpy117.86119.07117.662006.12.15 02:21117.810.000.000.001.70
178468332006.12.15 00:28sell0.08usdjpy118.01119.07117.812006.12.15 02:21117.810.000.000.0013.58
178530982006.12.15 02:21sell0.01usdjpy117.78119.29117.582006.12.15 13:30118.000.000.000.00-1.86
178620142006.12.15 06:57sell0.02usdjpy117.93119.29117.732006.12.15 13:30117.990.000.000.00-1.02
178734872006.12.15 09:12sell0.04usdjpy118.10119.31117.902006.12.15 13:30117.980.000.000.004.07
178934252006.12.15 11:42sell0.08usdjpy118.25119.31118.052006.12.15 13:30118.050.000.000.0013.56
179042682006.12.15 13:30sell0.01usdjpy117.91119.42117.712006.12.15 13:58117.710.000.000.001.70
179141942006.12.15 13:58sell0.01usdjpy117.68119.19117.482006.12.15 14:06117.570.000.000.000.94
179810072006.12.17 22:30sell0.01usdjpy117.96119.47117.762006.12.18 07:47117.910.000.000.000.42
179960342006.12.18 04:03sell0.02usdjpy118.11119.47117.912006.12.18 07:47117.910.000.000.003.39
180095062006.12.18 07:47sell0.01usdjpy117.86119.37117.662006.12.19 01:03117.970.000.00-0.15-0.93
180361372006.12.18 13:52sell0.02usdjpy118.01119.37117.812006.12.19 01:03117.970.000.00-0.300.68
180434362006.12.18 14:58sell0.04usdjpy118.17119.38117.972006.12.19 01:02117.970.000.00-0.606.78
180843062006.12.19 01:03sell0.01usdjpy117.95119.46117.752006.12.19 09:01118.070.000.000.00-1.02
180979912006.12.19 07:19sell0.02usdjpy118.11119.47117.912006.12.19 09:00118.100.000.000.000.17
181068282006.12.19 08:04sell0.04usdjpy118.26119.47118.062006.12.19 09:00118.060.000.000.006.78
181224342006.12.19 09:02sell0.01usdjpy118.02119.53117.822006.12.19 14:43118.000.000.000.000.17
181483842006.12.19 13:30sell0.02usdjpy118.20119.56118.002006.12.19 14:43118.000.000.000.003.39
181696032006.12.19 14:43sell0.01usdjpy117.99119.50117.792006.12.19 16:50117.940.000.000.000.42
181747232006.12.19 15:06sell0.02usdjpy118.14119.50117.942006.12.19 16:50117.940.000.000.003.39
181868252006.12.19 16:50sell0.01usdjpy117.91119.42117.712006.12.20 10:36118.010.000.00-0.15-0.85
182125902006.12.19 20:14sell0.02usdjpy118.06119.42117.862006.12.20 10:35118.020.000.00-0.300.68
182311462006.12.20 00:57sell0.04usdjpy118.22119.43118.022006.12.20 10:35118.020.000.000.006.78
182659302006.12.20 10:36sell0.01usdjpy117.98119.49117.782006.12.21 08:33118.230.000.00-0.45-2.11
182709952006.12.20 12:15sell0.02usdjpy118.14119.50117.942006.12.21 08:33118.240.000.00-0.91-1.69
182961472006.12.20 15:51sell0.04usdjpy118.29119.50118.092006.12.21 08:33118.250.000.00-1.811.35
183131962006.12.20 17:37sell0.08usdjpy118.45119.51118.252006.12.21 08:33118.250.000.00-3.6213.53
183581962006.12.21 08:33sell0.01usdjpy118.21119.72118.012006.12.21 10:02118.010.000.000.001.69
183651432006.12.21 10:02sell0.01usdjpy117.99119.50117.792006.12.21 16:47118.270.000.000.00-2.37
183685632006.12.21 10:39sell0.02usdjpy118.14119.50117.942006.12.21 16:47118.260.000.000.00-2.03
183812332006.12.21 13:16sell0.04usdjpy118.30119.51118.102006.12.21 16:47118.260.000.000.001.35
184027402006.12.21 15:25sell0.08usdjpy118.45119.51118.252006.12.21 16:47118.250.000.000.0013.53
184106832006.12.21 16:47sell0.01usdjpy118.23119.74118.032006.12.22 10:14118.380.000.00-0.15-1.27
184226262006.12.21 19:39sell0.02usdjpy118.39119.75118.192006.12.22 10:14118.380.000.00-0.300.17
  0.00 0.00 -6.92 2 008.70
Closed P/L: 2 001.78
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 001.78 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 3 876.17 Equity: 3 876.17 Free Margin: 3 876.17
 
Details:
Graph
Gross Profit: 3 196.01 Gross Loss: 1 194.23 Total Net Profit: 2 001.78
Profit Factor: 2.68 Expected Payoff: 2.57  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 157.54 (5.65%) Relative Drawdown: 5.65% (157.54)
 
Total Trades: 780 Short Positions (won %): 433 (60.97%) Long Positions (won %): 347 (66.28%)
Profit Trades (% of total): 494 (63.33%) Loss trades (% of total): 286 (36.67%)
Largest profit trade: 128.00 loss trade: -29.30
Average profit trade: 6.47 loss trade: -4.18
Maximum consecutive wins ($): 18 (100.08) consecutive losses ($): 9 (-89.40)
Maximal consecutive profit (count): 144.54 (4) consecutive loss (count): -89.40 (9)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2