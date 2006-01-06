Strategy Tester Report
Goblin_Options

SymbolUSDCAD (US Dollar vs Canadian Dollar)
Period1 Hour (H1) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTakeProfit=20; Lots=0.1; InitialStop=1; TrailingStop=20; PipsGrow=false; FiboProgression=false; DynamicPips=false; DynamicHours=30; DefaultPips=15; MaxTrades=10; SecureProfit=0; AccountProtection=0; OrderstoProtect=0; EquityProtectionLevel=0; MaxLossPerOrder=0; ReverseBlindly=false; ReverseOnTrend=false; Use4hourTrend=false; CloseOnClose=true; mm=false; risk=1; Magic=123987; ReverseCondition=0;
Bars in test6068Ticks modelled1079396Modelling quality99.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit64893.00Gross profit107166.11Gross loss-42273.11
Profit factor2.54Expected payoff30.74
Absolute drawdown1252.48Maximal drawdown4938.84 (36.09%)Relative drawdown36.09% (4938.84)
Total trades2111Short positions (won %)1040 (68.37%)Long positions (won %)1071 (69.84%)
Profit trades (% of total)1459 (69.11%)Loss trades (% of total)652 (30.89%)
Largestprofit trade2309.85loss trade-2050.55
Averageprofit trade73.45loss trade-64.84
Maximumconsecutive wins (profit in money)23 (489.76)consecutive losses (loss in money)6 (-4785.40)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2714.07 (2)consecutive loss (count of losses)-4785.40 (6)
Averageconsecutive wins5consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.02 19:10buy10.101.16581.15071.1678
22006.01.02 20:52buy20.201.16421.15061.1662
32006.01.02 23:04buy30.401.16271.15061.1647
42006.01.02 23:07buy40.801.16111.15051.1631
52006.01.03 03:46buy51.601.15961.15051.1616
62006.01.03 07:54t/p51.601.16161.15051.1616275.4810275.48
72006.01.03 07:54close40.801.16161.15051.163136.4510311.93
82006.01.03 07:54close30.401.16151.15061.1647-40.3210271.61
92006.01.03 07:54close20.201.16151.15061.1662-45.9910225.62
102006.01.03 07:54close10.101.16141.15071.1678-37.6410187.98
112006.01.03 12:00sell60.101.15661.17171.1546
122006.01.03 14:01t/p60.101.15461.17171.154617.3210205.30
132006.01.04 04:02sell70.101.15481.16991.1528
142006.01.04 07:07t/p70.101.15281.16991.152817.3510222.65
152006.01.04 07:07sell80.101.15241.16751.1504
162006.01.04 09:02sell90.201.15401.16761.1520
172006.01.04 09:20t/p90.201.15201.16761.152034.7210257.37
182006.01.04 09:20close80.101.15201.16751.15043.4710260.84
192006.01.04 09:20sell100.101.15161.16671.1496
202006.01.04 12:24t/p100.101.14961.16671.149617.4010278.24
212006.01.04 12:24sell110.101.14931.16441.1473
222006.01.04 12:56t/p110.101.14731.16441.147317.4310295.67
232006.01.04 12:56sell120.101.14701.16211.1450
242006.01.04 18:25sell130.201.14851.16211.1465
252006.01.05 02:40t/p130.201.14651.16211.146533.0710328.74
262006.01.05 02:40close120.101.14651.16211.14503.4510332.19
272006.01.05 02:40buy140.101.14671.13161.1487
282006.01.05 04:01t/p140.101.14871.13161.148717.4110349.60
292006.01.05 04:01buy150.101.14901.13391.1510
302006.01.05 05:59t/p150.101.15101.13391.151017.3810366.98
312006.01.05 05:59buy160.101.15131.13621.1533
322006.01.05 08:37t/p160.101.15331.13621.153317.3410384.32
332006.01.05 08:37buy170.101.15371.13861.1557
342006.01.05 09:05t/p170.101.15571.13861.155717.3110401.63
352006.01.05 09:05buy180.101.15601.14091.1580
362006.01.05 10:00t/p180.101.15801.14091.158017.2710418.90
372006.01.05 10:00buy190.101.15861.14351.1606
382006.01.05 10:52t/p190.101.16061.14351.160617.2310436.13
392006.01.05 10:52buy200.101.16091.14581.1629
402006.01.05 12:10buy210.201.15941.14581.1614
412006.01.05 12:34t/p210.201.16141.14581.161434.4410470.57
422006.01.05 12:34close200.101.16141.14581.16294.3110474.88
432006.01.05 12:34buy220.101.16181.14671.1638
442006.01.05 13:11t/p220.101.16381.14671.163817.1910492.07
452006.01.05 13:11buy230.101.16411.14901.1661
462006.01.05 14:05buy240.201.16251.14891.1645
472006.01.06 02:57t/p240.201.16451.14891.164534.8510526.92
482006.01.06 02:57close230.101.16451.14901.16613.6810530.60
492006.01.06 02:57sell250.101.16441.17951.1624
502006.01.06 03:08sell260.201.16601.17961.1640
512006.01.06 07:00sell270.401.16761.17971.1656
522006.01.06 07:35sell280.801.16911.17971.1671
532006.01.06 07:44sell291.601.17061.17971.1686
542006.01.06 07:52sell303.201.17221.17981.1702
552006.01.06 08:19t/p303.201.17021.17981.1702546.9211077.52
562006.01.06 08:19close291.601.17021.17971.168654.6911132.21
572006.01.06 08:19close280.801.17011.17971.1671-68.3711063.84
582006.01.06 08:19close270.401.17021.17971.1656-88.8710974.97
592006.01.06 08:19close260.201.17011.17961.1640-70.0810904.89
602006.01.06 08:19close250.101.17001.17951.1624-47.8610857.03
612006.01.06 08:19buy310.101.16991.15481.1719
622006.01.06 08:30buy320.201.16831.15471.1703
632006.01.06 08:34t/p320.201.17031.15471.170334.1810891.21
642006.01.06 08:34close310.101.17031.15481.17193.4210894.63
652006.01.06 08:34buy330.101.17021.15511.1722
662006.01.06 08:48buy340.201.16861.15501.1706
672006.01.06 08:51buy350.401.16701.15491.1690
682006.01.06 09:16buy360.801.16531.15471.1673
692006.01.06 09:18buy371.601.16381.15471.1658
702006.01.06 09:24t/p371.601.16581.15471.1658274.4911169.12
712006.01.06 09:24close360.801.16581.15471.167334.3111203.43
722006.01.06 09:24close350.401.16571.15491.1690-44.6111158.82
732006.01.06 09:24close340.201.16561.15501.1706-51.4811107.34
742006.01.06 09:24close330.101.16571.15511.1722-38.6011068.74
752006.01.06 09:24sell380.101.16591.18101.1639
762006.01.06 10:45t/p380.101.16391.18101.163917.1811085.92
772006.01.06 10:45sell390.101.16361.17871.1616
782006.01.06 10:55sell400.201.16511.17871.1631
792006.01.09 02:37sell410.401.16661.17871.1646
802006.01.09 03:38sell420.801.16821.17881.1662
812006.01.09 05:20sell431.601.16971.17881.1677
822006.01.09 08:03sell443.201.17121.17881.1692
832006.01.09 10:56t/p443.201.16921.17881.1692547.3811633.30
842006.01.09 10:56close431.601.16921.17881.167768.4211701.72
852006.01.09 10:57close420.801.16931.17881.1662-75.2611626.46
862006.01.09 10:57close410.401.16941.17871.1646-95.7811530.68
872006.01.09 10:57close400.201.16921.17871.1631-70.7411459.94
882006.01.09 10:57close390.101.16911.17871.1616-47.3411412.60
892006.01.09 10:57buy450.101.16921.15411.1712
902006.01.09 11:17t/p450.101.17121.15411.171217.0811429.68
912006.01.09 11:17sell460.101.17121.18631.1692
922006.01.09 11:51t/p460.101.16921.18631.169217.1111446.79
932006.01.09 11:51sell470.101.16891.18401.1669
942006.01.09 20:16t/p470.101.16691.18401.166917.1411463.93
952006.01.09 20:16sell480.101.16661.18171.1646
962006.01.09 22:26sell490.201.16821.18181.1662
972006.01.10 04:12sell500.401.16981.18191.1678
982006.01.10 07:28t/p500.401.16781.18191.167868.5011532.43
992006.01.10 07:28close490.201.16781.18181.16626.2411538.67
1002006.01.10 07:28close480.101.16771.18171.1646-9.7211528.95
1012006.01.10 07:29buy510.101.16781.15271.1698
1022006.01.10 07:39buy520.201.16631.15271.1683
1032006.01.10 08:08t/p520.201.16831.15271.168334.2411563.19
1042006.01.10 08:08close510.101.16831.15271.16984.2811567.47
1052006.01.10 08:08buy530.101.16851.15341.1705
1062006.01.10 09:27buy540.201.16691.15331.1689
1072006.01.10 09:58buy550.401.16541.15331.1674
1082006.01.10 11:07buy560.801.16391.15331.1659
1092006.01.10 16:40t/p560.801.16591.15331.1659137.2311704.70
1102006.01.10 16:40close550.401.16591.15331.167417.1511721.85
1112006.01.10 16:40close540.201.16601.15331.1689-15.4411706.41
1122006.01.10 16:40close530.101.16591.15341.1705-22.3011684.11
1132006.01.10 16:40buy570.101.16631.15121.1683
1142006.01.10 17:54buy580.201.16461.15101.1666
1152006.01.10 18:14buy590.401.16301.15091.1650
1162006.01.10 20:21t/p590.401.16501.15091.165068.6711752.78
1172006.01.10 20:21close580.201.16501.15101.16666.8711759.65
1182006.01.10 20:21close570.101.16511.15121.1683-10.3011749.35
1192006.01.10 20:21buy600.101.16521.15011.1672
1202006.01.10 22:30t/p600.101.16721.15011.167217.1311766.48
1212006.01.10 22:30buy610.101.16781.15271.1698
1222006.01.11 02:17buy620.201.16631.15271.1683
1232006.01.11 02:28buy630.401.16471.15261.1667
1242006.01.11 08:20buy640.801.16321.15261.1652
1252006.01.11 08:54buy651.601.16171.15261.1637
1262006.01.11 09:12buy663.201.16021.15261.1622
1272006.01.11 10:51t/p663.201.16221.15261.1622550.6312317.11
1282006.01.11 10:51close651.601.16231.15261.163782.5912399.70
1292006.01.11 10:51close640.801.16231.15261.1652-61.9512337.75
1302006.01.11 10:51close630.401.16221.15261.1667-86.0412251.71
1312006.01.11 10:51close620.201.16211.15271.1683-72.2812179.43
1322006.01.11 10:51close610.101.16211.15271.1698-48.8012130.63
1332006.01.11 10:51sell670.101.16201.17711.1600
1342006.01.11 11:27t/p670.101.16001.17711.160017.2412147.87
1352006.01.11 11:27sell680.101.15971.17481.1577
1362006.01.11 11:57t/p680.101.15771.17481.157717.2812165.15
1372006.01.11 11:57sell690.101.15741.17251.1554
1382006.01.11 12:28sell700.201.15891.17251.1569
1392006.01.12 01:36t/p700.201.15691.17251.156932.7612197.91
1402006.01.12 01:36close690.101.15691.17251.15543.4112201.32
1412006.01.12 01:36buy710.101.15681.14171.1588
1422006.01.12 05:33t/p710.101.15881.14171.158817.2612218.58
1432006.01.12 05:33buy720.101.15911.14401.1611
1442006.01.12 08:34buy730.201.15761.14401.1596
1452006.01.12 09:00t/p730.201.15961.14401.159634.4912253.07
1462006.01.12 09:00close720.101.15961.14401.16114.3112257.38
1472006.01.12 09:00buy740.101.16001.14491.1620
1482006.01.12 09:28t/p740.101.16201.14491.162017.2112274.59
1492006.01.12 09:28buy750.101.16231.14721.1643
1502006.01.12 10:08t/p750.101.16431.14721.164317.1812291.77
1512006.01.12 10:08buy760.101.16461.14951.1666
1522006.01.12 11:04buy770.201.16301.14941.1650
1532006.01.12 11:51buy780.401.16151.14941.1635
1542006.01.13 06:49buy790.801.16001.14941.1620
1552006.01.13 08:31buy801.601.15851.14941.1605
1562006.01.13 09:09t/p801.601.16051.14941.1605275.7412567.51
1572006.01.13 09:09close790.801.16051.14941.162034.4712601.98
1582006.01.13 09:09close780.401.16041.14941.1635-36.9112565.06
1592006.01.13 09:09close770.201.16051.14941.1650-42.5812522.49
1602006.01.13 09:09close760.101.16041.14951.1666-35.9412486.55
1612006.01.13 09:09sell810.101.16051.17561.1585
1622006.01.13 09:20sell820.201.16211.17571.1601
1632006.01.13 10:22sell830.401.16361.17571.1616
1642006.01.13 10:42t/p830.401.16161.17571.161668.8712555.42
1652006.01.13 10:42close820.201.16161.17571.16018.6112564.03
1662006.01.13 10:43close810.101.16151.17561.1585-8.6112555.42
1672006.01.13 10:43buy840.101.16141.14631.1634
1682006.01.13 12:44buy850.201.15991.14631.1619
1692006.01.13 15:00t/p850.201.16191.14631.161934.4312589.85
1702006.01.13 15:00close840.101.16191.14631.16344.3012594.15
1712006.01.13 15:00buy860.101.16231.14721.1643
1722006.01.13 15:52buy870.201.16071.14711.1627
1732006.01.15 17:00buy880.401.15841.14631.1604
1742006.01.16 00:27t/p880.401.16041.14631.160469.9512664.09
1752006.01.16 00:27close870.201.16041.14711.1627-4.6712659.43
1762006.01.16 00:27close860.101.16031.14721.1643-16.9912642.44
1772006.01.16 00:27buy890.101.16051.14541.1625
1782006.01.16 04:11buy900.201.15901.14541.1610
1792006.01.16 11:31buy910.401.15751.14541.1595
1802006.01.16 13:00t/p910.401.15951.14541.159569.0012711.44
1812006.01.16 13:00close900.201.15951.14541.16108.6212720.06
1822006.01.16 13:00close890.101.15961.14541.1625-7.7612712.30
1832006.01.16 13:00buy920.101.16011.14501.1621
1842006.01.16 15:51buy930.201.15851.14491.1605
1852006.01.16 17:36buy940.401.15691.14481.1589
1862006.01.16 19:41t/p940.401.15891.14481.158969.0312781.33
1872006.01.16 19:41close930.201.15891.14491.16056.9012788.23
1882006.01.16 19:41close920.101.15871.14501.1621-12.0812776.15
1892006.01.16 19:41sell950.101.15871.17381.1567
1902006.01.17 02:44t/p950.101.15671.17381.156716.9912793.13
1912006.01.17 02:44sell960.101.15641.17151.1544
1922006.01.17 03:05sell970.201.15801.17161.1560
1932006.01.17 06:40sell980.401.15951.17161.1575
1942006.01.17 08:31t/p980.401.15751.17161.157569.1112862.24
1952006.01.17 08:31close970.201.15751.17161.15608.6412870.88
1962006.01.17 08:31close960.101.15741.17151.1544-8.6412862.24
1972006.01.17 08:31buy990.101.15731.14221.1593
1982006.01.17 09:16t/p990.101.15931.14221.159317.2512879.49
1992006.01.17 09:16buy1000.101.15961.14451.1616
2002006.01.17 09:43t/p1000.101.16161.14451.161617.2212896.71
2012006.01.17 09:43buy1010.101.16201.14691.1640
2022006.01.17 10:12t/p1010.101.16401.14691.164017.1812913.89
2032006.01.17 10:12buy1020.101.16431.14921.1663
2042006.01.17 15:52buy1030.201.16271.14911.1647
2052006.01.18 07:08t/p1030.201.16471.14911.164734.8412948.74
2062006.01.18 07:08close1020.101.16471.14921.16633.6812952.42
2072006.01.18 07:08buy1040.101.16501.14991.1670
2082006.01.18 08:17buy1050.201.16341.14981.1654
2092006.01.18 08:33t/p1050.201.16541.14981.165434.3212986.74
2102006.01.18 08:33close1040.101.16541.14991.16703.4312990.17
2112006.01.18 08:33buy1060.101.16561.15051.1676
2122006.01.18 09:06t/p1060.101.16761.15051.167617.1313007.30
2132006.01.18 09:06buy1070.101.16791.15281.1699
2142006.01.18 09:32t/p1070.101.16991.15281.169917.1013024.40
2152006.01.18 09:32buy1080.101.17021.15511.1722
2162006.01.18 11:03t/p1080.101.17221.15511.172217.0613041.46
2172006.01.18 11:03buy1090.101.17251.15741.1745
2182006.01.18 14:35buy1100.201.17091.15731.1729
2192006.01.18 18:49t/p1100.201.17291.15731.172934.1013075.56
2202006.01.18 18:49close1090.101.17301.15741.17454.2613079.82
2212006.01.18 18:49sell1110.101.17291.18801.1709
2222006.01.18 19:55t/p1110.101.17091.18801.170917.0813096.90
2232006.01.18 19:55sell1120.101.17061.18571.1686
2242006.01.18 20:07t/p1120.101.16861.18571.168617.1213114.02
2252006.01.18 20:07sell1130.101.16811.18321.1661
2262006.01.18 22:15sell1140.201.16961.18321.1676
2272006.01.19 00:46sell1150.401.17121.18331.1692
2282006.01.19 03:01sell1160.801.17271.18331.1707
2292006.01.19 03:22sell1171.601.17431.18341.1723
2302006.01.19 03:31sell1183.201.17621.18381.1742
2312006.01.19 09:47t/p1183.201.17421.18381.1742545.1013659.12
2322006.01.19 09:47close1171.601.17411.18341.172327.2513686.37
2332006.01.19 09:47close1160.801.17401.18331.1707-88.5913597.78
2342006.01.19 09:47close1150.401.17411.18331.1692-98.8013498.98
2352006.01.19 09:47close1140.201.17431.18321.1676-81.8713417.10
2362006.01.19 09:47close1130.101.17441.18321.1661-54.5513362.55
2372006.01.19 09:47sell1190.101.17381.18891.1718
2382006.01.19 10:39t/p1190.101.17181.18891.171817.0713379.62
2392006.01.19 10:39sell1200.101.17131.18641.1693
2402006.01.19 10:42t/p1200.101.16931.18641.169317.1013396.72
2412006.01.19 10:42sell1210.101.16901.18411.1670
2422006.01.19 11:15t/p1210.101.16701.18411.167017.1413413.86
2432006.01.19 11:15sell1220.101.16671.18181.1647
2442006.01.19 12:08t/p1220.101.16471.18181.164717.1713431.03
2452006.01.19 12:08sell1230.101.16441.17951.1624
2462006.01.19 18:10t/p1230.101.16241.17951.162417.2113448.24
2472006.01.19 18:10sell1240.101.16211.17721.1601
2482006.01.19 19:41sell1250.201.16361.17721.1616
2492006.01.19 21:36sell1260.401.16511.17721.1631
2502006.01.20 03:46t/p1260.401.16311.17721.163167.5713515.81
2512006.01.20 03:46close1250.201.16311.17721.16167.9913523.80
2522006.01.20 03:46close1240.101.16301.17721.1601-8.0413515.76
2532006.01.20 03:46buy1270.101.16311.14801.1651
2542006.01.20 04:12t/p1270.101.16511.14801.165117.1713532.93
2552006.01.20 04:12buy1280.101.16541.15031.1674
2562006.01.20 04:46buy1290.201.16391.15031.1659
2572006.01.20 06:38buy1300.401.16241.15031.1644
2582006.01.20 08:38buy1310.801.16081.15021.1628
2592006.01.20 08:44buy1321.601.15921.15011.1612
2602006.01.20 09:01buy1333.201.15771.15011.1597
2612006.01.23 06:51s/l1280.101.15031.15031.1674-131.0213401.91
2622006.01.23 06:51s/l1290.201.15031.15031.1659-235.9613165.95
2632006.01.23 06:51s/l1300.401.15031.15031.1644-419.7512746.20
2642006.01.23 06:51close1333.201.15031.15011.1597-2050.5510695.65
2652006.01.23 06:51close1321.601.15041.15011.1612-1219.909475.75
2662006.01.23 06:52close1310.801.15031.15021.1628-728.238747.52
2672006.01.23 06:52buy1340.101.15071.13561.1527
2682006.01.23 06:58buy1350.201.14921.13561.1512
2692006.01.23 07:25t/p1350.201.15121.13561.151234.748782.26
2702006.01.23 07:25close1340.101.15131.13561.15275.218787.47
2712006.01.23 07:25buy1360.101.15151.13641.1535
2722006.01.23 07:41buy1370.201.15001.13641.1520
2732006.01.23 08:38buy1380.401.14841.13631.1504
2742006.01.23 09:37t/p1380.401.15041.13631.150469.548857.01
2752006.01.23 09:37close1370.201.15041.13641.15206.958863.96
2762006.01.23 09:37close1360.101.15031.13641.1535-10.438853.53
2772006.01.23 09:37sell1390.101.15021.16531.1482
2782006.01.23 09:44sell1400.201.15171.16531.1497
2792006.01.23 10:58t/p1400.201.14971.16531.149734.798888.32
2802006.01.23 10:58close1390.101.14961.16531.14825.228893.54
2812006.01.23 10:58buy1410.101.14971.13461.1517
2822006.01.23 11:26t/p1410.101.15171.13461.151717.378910.91
2832006.01.23 11:26buy1420.101.15201.13691.1540
2842006.01.23 12:31buy1430.201.15051.13691.1525
2852006.01.23 15:09buy1440.401.14891.13681.1509
2862006.01.23 21:05t/p1440.401.15091.13681.150969.518980.42
2872006.01.23 21:05close1430.201.15091.13691.15256.958987.37
2882006.01.23 21:05close1420.101.15081.13691.1540-10.438976.94
2892006.01.23 21:05buy1450.101.15121.13611.1532
2902006.01.23 22:06buy1460.201.14961.13601.1516
2912006.01.23 22:19t/p1460.201.15161.13601.151634.739011.67
2922006.01.23 22:19close1450.101.15161.13611.15323.479015.14
2932006.01.23 22:19buy1470.101.15151.13641.1535
2942006.01.23 22:23t/p1470.101.15351.13641.153517.349032.48
2952006.01.23 22:23buy1480.101.15381.13871.1558
2962006.01.23 23:04buy1490.201.15231.13871.1543
2972006.01.24 01:19buy1500.401.15061.13851.1526
2982006.01.24 02:04t/p1500.401.15261.13851.152669.419101.89
2992006.01.24 02:04close1490.201.15261.13871.15435.719107.61
3002006.01.24 02:04close1480.101.15251.13871.1558-11.039096.58
3012006.01.24 02:04buy1510.101.15291.13781.1549
3022006.01.24 02:32buy1520.201.15141.13781.1534
3032006.01.24 03:40t/p1520.201.15341.13781.153434.689131.26
3042006.01.24 03:40close1510.101.15341.13781.15494.349135.60
3052006.01.24 03:40buy1530.101.15361.13851.1556
3062006.01.24 04:33buy1540.201.15201.13841.1540
3072006.01.24 08:13buy1550.401.15051.13841.1525
3082006.01.24 09:00t/p1550.401.15251.13841.152569.419205.01
3092006.01.24 09:00close1540.201.15251.13841.15408.689213.69
3102006.01.24 09:00close1530.101.15251.13851.1556-9.549204.15
3112006.01.24 09:00sell1560.101.15261.16771.1506
3122006.01.24 09:10sell1570.201.15431.16791.1523
3132006.01.24 09:18sell1580.401.15611.16821.1541
3142006.01.24 09:33sell1590.801.15761.16821.1556
3152006.01.24 10:00t/p1590.801.15561.16821.1556138.469342.61
3162006.01.24 10:00close1580.401.15561.16821.154117.319359.92
3172006.01.24 10:00close1570.201.15571.16791.1523-24.239335.69
3182006.01.24 10:00close1560.101.15581.16771.1506-27.699308.00
3192006.01.24 10:00buy1600.101.15591.14081.1579
3202006.01.24 10:24t/p1600.101.15791.14081.157917.279325.27
3212006.01.24 10:24buy1610.101.15841.14331.1604
3222006.01.24 10:30buy1620.201.15681.14321.1588
3232006.01.24 11:47buy1630.401.15521.14311.1572
3242006.01.24 14:07buy1640.801.15371.14311.1557
3252006.01.24 15:04buy1651.601.15221.14311.1542
3262006.01.25 03:25buy1663.201.15061.14301.1526
3272006.01.26 06:03t/p1663.201.15261.14301.1526579.409904.67
3282006.01.26 06:03close1651.601.15261.14311.154271.629976.29
3292006.01.26 06:03close1640.801.15251.14311.1557-75.269901.04
3302006.01.26 06:03close1630.401.15261.14311.1572-86.219814.83
3312006.01.26 06:03close1620.201.15251.14321.1588-72.619742.22
3322006.01.26 06:03close1610.101.15271.14331.1604-48.449693.78
3332006.01.26 06:03buy1670.101.15291.13781.1549
3342006.01.26 06:15buy1680.201.15141.13781.1534
3352006.01.26 08:03t/p1680.201.15341.13781.153434.689728.46
3362006.01.26 08:03close1670.101.15341.13781.15494.349732.80
3372006.01.26 08:03buy1690.101.15361.13851.1556
3382006.01.26 08:05t/p1690.101.15561.13851.155617.319750.11
3392006.01.26 08:05buy1700.101.15591.14081.1579
3402006.01.26 08:06buy1710.201.15441.14081.1564
3412006.01.26 08:45buy1720.401.15281.14071.1548
3422006.01.26 09:05buy1730.801.15131.14071.1533
3432006.01.26 09:59buy1741.601.14981.14071.1518
3442006.01.27 04:15buy1753.201.14831.14071.1503
3452006.01.27 09:03t/p1753.201.15031.14071.1503556.3810306.49
3462006.01.27 09:03close1741.601.15031.14071.151873.5710380.06
3472006.01.27 09:03close1730.801.15041.14071.1533-60.5810319.48
3482006.01.27 09:03close1720.401.15031.14071.1548-85.9210233.55
3492006.01.27 09:03close1710.201.15041.14081.1564-69.0410164.52
3502006.01.27 09:03close1700.101.15051.14081.1579-46.6910117.83
3512006.01.27 09:03buy1760.101.15101.13591.1530
3522006.01.27 09:09buy1770.201.14951.13591.1515
3532006.01.27 09:39buy1780.401.14801.13591.1500
3542006.01.27 09:50buy1790.801.14651.13591.1485
3552006.01.27 10:55t/p1790.801.14851.13591.1485139.3110257.14
3562006.01.27 10:55close1780.401.14851.13591.150017.4110274.55
3572006.01.27 10:55close1770.201.14841.13591.1515-19.1610255.39
3582006.01.27 10:55close1760.101.14851.13591.1530-21.7710233.62
3592006.01.27 10:55buy1800.101.14871.13361.1507
3602006.01.27 11:59buy1810.201.14721.13361.1492
3612006.01.27 14:23t/p1810.201.14921.13361.149234.8110268.43
3622006.01.27 14:23close1800.101.14921.13361.15074.3510272.78
3632006.01.27 14:23buy1820.101.14941.13431.1514
3642006.01.29 19:55buy1830.201.14791.13431.1499
3652006.01.30 06:25buy1840.401.14631.13421.1483
3662006.01.30 08:11buy1850.801.14471.13411.1467
3672006.01.30 08:29buy1861.601.14321.13411.1452
3682006.01.30 08:48t/p1861.601.14521.13411.1452279.4310552.21
3692006.01.30 08:48close1850.801.14521.13411.146734.9310587.14
3702006.01.30 08:48close1840.401.14511.13421.1483-41.9210545.22
3712006.01.30 08:48close1830.201.14521.13431.1499-46.6510498.57
3722006.01.30 08:48close1820.101.14541.13431.1514-34.6710463.90
3732006.01.30 08:48sell1870.101.14551.16061.1435
3742006.01.30 13:03sell1880.201.14701.16061.1450
3752006.01.30 14:50t/p1880.201.14501.16061.145034.9310498.83
3762006.01.30 14:50close1870.101.14501.16061.14354.3710503.20
3772006.01.30 14:50buy1890.101.14511.13001.1471
3782006.01.31 06:43buy1900.201.14361.13001.1456
3792006.01.31 06:44buy1910.401.14211.13001.1441
3802006.01.31 07:52t/p1910.401.14411.13001.144169.9210573.12
3812006.01.31 07:52close1900.201.14411.13001.14568.7410581.86
3822006.01.31 07:52close1890.101.14401.13001.1471-9.3710572.49
3832006.01.31 07:52sell1920.101.14431.15941.1423
3842006.01.31 09:47t/p1920.101.14231.15941.142317.5110590.00
3852006.01.31 09:47sell1930.101.14201.15711.1400
3862006.01.31 10:44sell1940.201.14351.15711.1415
3872006.01.31 14:09t/p1940.201.14151.15711.141535.0410625.04
3882006.01.31 14:09close1930.101.14151.15711.14004.3810629.42
3892006.01.31 14:09sell1950.101.14131.15641.1393
3902006.01.31 14:28sell1960.201.14281.15641.1408
3912006.01.31 14:49t/p1960.201.14081.15641.140835.0710664.49
3922006.01.31 14:49close1950.101.14071.15641.13935.2610669.75
3932006.01.31 14:49sell1970.101.14051.15561.1385
3942006.01.31 14:50t/p1970.101.13851.15561.138517.5710687.32
3952006.01.31 14:50sell1980.101.13821.15331.1362
3962006.01.31 16:14sell1990.201.13971.15331.1377
3972006.02.01 04:22sell2000.401.14121.15331.1392
3982006.02.01 08:04t/p2000.401.13921.15331.139270.2210757.54
3992006.02.01 08:04close1990.201.13921.15331.13778.1710765.72
4002006.02.01 08:04close1980.101.13931.15331.1362-9.9610755.75
4012006.02.01 08:05buy2010.101.13921.12411.1412
4022006.02.01 09:11t/p2010.101.14121.12411.141217.5310773.28
4032006.02.01 09:11buy2020.101.14151.12641.1435
4042006.02.01 11:14buy2030.201.14001.12641.1420
4052006.02.01 12:43buy2040.401.13851.12641.1405
4062006.02.01 14:22t/p2040.401.14051.12641.140570.1410843.42
4072006.02.01 14:22close2030.201.14051.12641.14208.7710852.19
4082006.02.01 14:22close2020.101.14071.12641.1435-7.0110845.18
4092006.02.01 14:22sell2050.101.14061.15571.1386
4102006.02.01 18:17sell2060.201.14211.15571.1401
4112006.02.02 01:01sell2070.401.14381.15591.1418
4122006.02.02 02:50t/p2070.401.14181.15591.141870.0710915.25
4132006.02.02 02:50close2060.201.14171.15571.14015.1910920.44
4142006.02.02 02:50close2050.101.14141.15571.1386-7.9210912.52
4152006.02.02 02:50sell2080.101.14101.15611.1390
4162006.02.02 03:12sell2090.201.14261.15621.1406
4172006.02.02 08:46sell2100.401.14421.15631.1422
4182006.02.02 08:57sell2110.801.14581.15641.1438
4192006.02.02 09:26t/p2110.801.14381.15641.1438139.8811052.40
4202006.02.02 09:26close2100.401.14381.15631.142213.9911066.39
4212006.02.02 09:26close2090.201.14381.15621.1406-20.9811045.41
4222006.02.02 09:26close2080.101.14391.15611.1390-25.3511020.06
4232006.02.02 09:26buy2120.101.14381.12871.1458
4242006.02.02 13:33t/p2120.101.14581.12871.145817.4611037.52
4252006.02.02 13:33buy2130.101.14611.13101.1481
4262006.02.02 14:22buy2140.201.14451.13091.1465
4272006.02.03 05:01t/p2140.201.14651.13091.146535.3911072.91
4282006.02.03 05:01close2130.101.14651.13101.14813.7411076.65
4292006.02.03 05:01buy2150.101.14671.13161.1487
4302006.02.03 07:59buy2160.201.14451.13091.1465
4312006.02.03 08:36t/p2160.201.14651.13091.146534.8911111.54
4322006.02.03 08:36close2150.101.14651.13161.1487-1.7411109.80
4332006.02.03 08:37sell2170.101.14641.16151.1444
4342006.02.03 09:02sell2180.201.14801.16161.1460
4352006.02.03 09:18sell2190.401.14951.16161.1475
4362006.02.03 09:42t/p2190.401.14751.16161.147569.7211179.52
4372006.02.03 09:42close2180.201.14741.16161.146010.4611189.98
4382006.02.03 09:42close2170.101.14751.16151.1444-9.5911180.39
4392006.02.03 09:42buy2200.101.14761.13251.1496
4402006.02.03 11:02buy2210.201.14601.13241.1480
4412006.02.03 13:00t/p2210.201.14801.13241.148034.8411215.23
4422006.02.03 13:00close2200.101.14801.13251.14963.4811218.71
4432006.02.03 13:00sell2220.101.14811.16321.1461
4442006.02.03 14:27t/p2220.101.14611.16321.146117.4511236.16
4452006.02.03 14:27sell2230.101.14581.16091.1438
4462006.02.05 17:00t/p2230.101.14381.16091.143817.5011253.66
4472006.02.05 17:00sell2240.101.14301.15811.1410
4482006.02.05 19:55sell2250.201.14451.15811.1425
4492006.02.06 03:01t/p2250.201.14251.15811.142534.4011288.07
4502006.02.06 03:01close2240.101.14251.15811.14104.0811292.14
4512006.02.06 03:01sell2260.101.14211.15721.1401
4522006.02.06 03:15sell2270.201.14371.15731.1417
4532006.02.06 03:46sell2280.401.14531.15741.1433
4542006.02.06 06:14sell2290.801.14681.15741.1448
4552006.02.06 07:37t/p2290.801.14481.15741.1448139.7711431.91
4562006.02.06 07:37close2280.401.14471.15741.143320.9711452.88
4572006.02.06 07:37close2270.201.14461.15731.1417-15.7311437.15
4582006.02.06 07:37close2260.101.14471.15721.1401-22.7111414.44
4592006.02.06 07:37buy2300.101.14461.12951.1466
4602006.02.06 09:43t/p2300.101.14661.12951.146617.4411431.88
4612006.02.06 09:43buy2310.101.14691.13181.1489
4622006.02.06 10:15buy2320.201.14541.13181.1474
4632006.02.07 02:04t/p2320.201.14741.13181.147435.3611467.25
4642006.02.07 02:04close2310.101.14741.13181.14894.6111471.86
4652006.02.07 02:04buy2330.101.14761.13251.1496
4662006.02.07 03:22buy2340.201.14611.13251.1481
4672006.02.07 03:45t/p2340.201.14811.13251.148134.8411506.70
4682006.02.07 03:45close2330.101.14811.13251.14964.3611511.06
4692006.02.07 03:46buy2350.101.14831.13321.1503
4702006.02.07 04:39buy2360.201.14671.13311.1487
4712006.02.07 08:55t/p2360.201.14871.13311.148734.8211545.88
4722006.02.07 08:55close2350.101.14871.13321.15033.4811549.36
4732006.02.07 08:55sell2370.101.14881.16391.1468
4742006.02.07 09:04sell2380.201.15031.16391.1483
4752006.02.07 09:18sell2390.401.15191.16401.1499
4762006.02.07 11:56t/p2390.401.14991.16401.149969.5711618.93
4772006.02.07 11:56close2380.201.14991.16391.14836.9611625.89
4782006.02.07 11:56close2370.101.15001.16391.1468-10.4311615.46
4792006.02.07 11:56buy2400.101.15001.13491.1520
4802006.02.07 13:15t/p2400.101.15201.13491.152017.3611632.82
4812006.02.07 13:15buy2410.101.15231.13721.1543
4822006.02.07 16:05t/p2410.101.15431.13721.154317.3311650.15
4832006.02.07 16:05buy2420.101.15461.13951.1566
4842006.02.07 16:10buy2430.201.15311.13951.1551
4852006.02.08 03:55t/p2430.201.15511.13951.155135.1311685.28
4862006.02.08 03:55close2420.101.15511.13951.15664.5811689.86
4872006.02.08 03:55buy2440.101.15531.14021.1573
4882006.02.08 06:00buy2450.201.15381.14021.1558
4892006.02.08 06:18buy2460.401.15231.14021.1543
4902006.02.08 07:44t/p2460.401.15431.14021.154369.3111759.17
4912006.02.08 07:44close2450.201.15431.14021.15588.6611767.83
4922006.02.08 07:44close2440.101.15411.14021.1573-10.4011757.43
4932006.02.08 07:44sell2470.101.15431.16941.1523
4942006.02.08 08:15sell2480.201.15591.16951.1539
4952006.02.08 08:24t/p2480.201.15391.16951.153934.6711792.10
4962006.02.08 08:24close2470.101.15391.16941.15233.4711795.57
4972006.02.08 08:24sell2490.101.15351.16861.1515
4982006.02.08 12:05t/p2490.101.15151.16861.151517.3711812.94
4992006.02.08 12:05sell2500.101.15121.16631.1492
5002006.02.08 12:45t/p2500.101.14921.16631.149217.4011830.34
5012006.02.08 12:45sell2510.101.14891.16401.1469
5022006.02.08 12:59sell2520.201.15041.16401.1484
5032006.02.09 02:31t/p2520.201.14841.16401.148433.0111863.35
5042006.02.09 02:31close2510.101.14841.16401.14693.4411866.79
5052006.02.09 02:31buy2530.101.14851.13341.1505
5062006.02.09 05:02t/p2530.101.15051.13341.150517.3811884.17
5072006.02.09 05:02buy2540.101.15081.13571.1528
5082006.02.09 05:32buy2550.201.14931.13571.1513
5092006.02.09 08:31buy2560.401.14781.13571.1498
5102006.02.09 09:33buy2570.801.14631.13571.1483
5112006.02.09 09:52buy2581.601.14471.13561.1467
5122006.02.09 15:02t/p2581.601.14671.13561.1467279.0612163.23
5132006.02.09 15:02close2570.801.14671.13571.148327.9112191.14
5142006.02.09 15:02close2560.401.14661.13571.1498-41.8612149.28
5152006.02.09 15:02close2550.201.14651.13571.1513-48.8412100.44
5162006.02.09 15:02close2540.101.14641.13571.1528-38.3812062.06
5172006.02.09 15:02buy2590.101.14661.13151.1486
5182006.02.09 15:33buy2600.201.14511.13151.1471
5192006.02.10 04:45t/p2600.201.14711.13151.147135.3712097.43
5202006.02.10 04:45close2590.101.14711.13151.14864.6112102.04
5212006.02.10 04:45buy2610.101.14761.13251.1496
5222006.02.10 08:20t/p2610.101.14961.13251.149617.4012119.44
5232006.02.10 08:20buy2620.101.14991.13481.1519
5242006.02.10 08:30buy2630.201.14801.13441.1500
5252006.02.10 08:55buy2640.401.14651.13441.1485
5262006.02.10 09:53t/p2640.401.14851.13441.148569.6612189.10
5272006.02.10 09:53close2630.201.14851.13441.15008.7112197.81
5282006.02.10 09:53close2620.101.14861.13481.1519-11.3212186.49
5292006.02.10 09:53buy2650.101.14901.13391.1510
5302006.02.10 10:21t/p2650.101.15101.13391.151017.3812203.87
5312006.02.10 10:21buy2660.101.15131.13621.1533
5322006.02.10 10:29t/p2660.101.15331.13621.153317.3412221.21
5332006.02.10 10:29buy2670.101.15361.13851.1556
5342006.02.10 10:33buy2680.201.15201.13841.1540
5352006.02.10 10:59t/p2680.201.15401.13841.154034.6612255.87
5362006.02.10 10:59close2670.101.15401.13851.15563.4712259.34
5372006.02.10 10:59buy2690.101.15441.13931.1564
5382006.02.10 11:26buy2700.201.15281.13921.1548
5392006.02.10 12:28t/p2700.201.15481.13921.154834.6412293.98
5402006.02.10 12:28close2690.101.15481.13931.15643.4612297.44
5412006.02.10 12:28buy2710.101.15521.14011.1572
5422006.02.10 14:08buy2720.201.15371.14011.1557
5432006.02.13 05:17t/p2720.201.15571.14011.155735.1112332.55
5442006.02.13 05:17close2710.101.15571.14011.15724.5812337.14
5452006.02.13 05:17buy2730.101.15611.14101.1581
5462006.02.13 06:27buy2740.201.15451.14091.1565
5472006.02.13 07:10t/p2740.201.15651.14091.156534.5912371.73
5482006.02.13 07:10close2730.101.15651.14101.15813.4612375.19
5492006.02.13 07:10buy2750.101.15671.14161.1587
5502006.02.13 09:39buy2760.201.15521.14161.1572
5512006.02.13 09:42buy2770.401.15371.14161.1557
5522006.02.13 11:14t/p2770.401.15571.14161.155769.2212444.41
5532006.02.13 11:14close2760.201.15571.14161.15728.6512453.06
5542006.02.13 11:14close2750.101.15561.14161.1587-9.5212443.54
5552006.02.13 11:14sell2780.101.15571.17081.1537
5562006.02.14 04:01t/p2780.101.15371.17081.153717.0312460.56
5572006.02.14 04:01sell2790.101.15331.16841.1513
5582006.02.14 04:32sell2800.201.15491.16851.1529
5592006.02.14 07:50sell2810.401.15651.16861.1545
5602006.02.14 07:59sell2820.801.15811.16871.1561
5612006.02.14 08:30sell2831.601.15961.16871.1576
5622006.02.14 09:10t/p2831.601.15761.16871.1576276.4312736.99
5632006.02.14 09:10close2820.801.15761.16871.156134.5512771.54
5642006.02.14 09:10close2810.401.15771.16861.1545-41.4612730.08
5652006.02.14 09:10close2800.201.15771.16851.1529-48.3712681.71
5662006.02.14 09:10close2790.101.15791.16841.1513-39.7312641.98
5672006.02.14 09:10buy2840.101.15801.14291.1600
5682006.02.14 09:27buy2850.201.15641.14281.1584
5692006.02.14 09:44buy2860.401.15481.14271.1568
5702006.02.14 12:59buy2870.801.15321.14261.1552
5712006.02.14 13:01buy2881.601.15171.14261.1537
5722006.02.14 16:10t/p2881.601.15371.14261.1537277.3712919.35
5732006.02.14 16:10close2870.801.15371.14261.155234.6712954.02
5742006.02.14 16:10close2860.401.15381.14271.1568-34.6712919.35
5752006.02.14 16:10close2850.201.15371.14281.1584-46.8112872.54
5762006.02.14 16:10close2840.101.15361.14291.1600-38.1412834.40
5772006.02.14 16:10sell2890.101.15371.16881.1517
5782006.02.15 09:14sell2900.201.15531.16891.1533
5792006.02.15 09:48t/p2900.201.15331.16891.153334.6812869.08
5802006.02.15 09:48close2890.101.15331.16881.15173.1712872.25
5812006.02.15 09:48buy2910.101.15321.13811.1552
5822006.02.15 10:19buy2920.201.15171.13811.1537
5832006.02.15 10:36t/p2920.201.15371.13811.153734.6712906.92
5842006.02.15 10:36close2910.101.15371.13811.15524.3312911.25
5852006.02.15 10:36sell2930.101.15381.16891.1518
5862006.02.15 12:18sell2940.201.15531.16891.1533
5872006.02.15 12:27sell2950.401.15681.16891.1548
5882006.02.15 12:35sell2960.801.15831.16891.1563
5892006.02.16 12:44sell2971.601.15991.16901.1579
5902006.02.16 14:57t/p2971.601.15791.16901.1579276.3613187.61
5912006.02.16 14:57close2960.801.15791.16891.156320.3513207.96
5922006.02.16 14:58close2950.401.15781.16891.1548-38.1913169.76
5932006.02.16 14:58close2940.201.15771.16891.1533-43.2813126.48
5942006.02.16 14:58close2930.101.15781.16891.1518-35.4613091.02
5952006.02.16 14:58sell2980.101.15741.17251.1554
5962006.02.16 22:39sell2990.201.15891.17251.1569
5972006.02.17 01:01t/p2990.201.15691.17251.156933.9713124.99
5982006.02.17 01:01close2980.101.15691.17251.15544.0213129.01
5992006.02.17 01:01sell3000.101.15651.17161.1545
6002006.02.17 02:13sell3010.201.15811.17171.1561
6012006.02.17 02:41t/p3010.201.15611.17171.156134.6013163.61
6022006.02.17 02:41close3000.101.15611.17161.15453.4613167.07
6032006.02.17 02:41sell3020.101.15591.17101.1539
6042006.02.17 04:00sell3030.201.15741.17101.1554
6052006.02.17 04:41t/p3030.201.15541.17101.155434.6213201.69
6062006.02.17 04:41close3020.101.15541.17101.15394.3313206.02
6072006.02.17 04:41sell3040.101.15501.17011.1530
6082006.02.17 05:49sell3050.201.15651.17011.1545
6092006.02.17 07:02t/p3050.201.15451.17011.154534.6513240.67
6102006.02.17 07:02close3040.101.15451.17011.15304.3313245.00
6112006.02.17 07:02sell3060.101.15431.16941.1523
6122006.02.17 08:04sell3070.201.15591.16951.1539
6132006.02.17 09:52t/p3070.201.15391.16951.153934.6713279.67
6142006.02.17 09:52close3060.101.15391.16941.15233.4713283.14
6152006.02.17 09:52sell3080.101.15351.16861.1515
6162006.02.17 10:11t/p3080.101.15151.16861.151517.3713300.51
6172006.02.17 10:11sell3090.101.15111.16621.1491
6182006.02.17 12:32sell3100.201.15261.16621.1506
6192006.02.17 16:19t/p3100.201.15061.16621.150634.7613335.27
6202006.02.17 16:19close3090.101.15061.16621.14914.3513339.62
6212006.02.17 16:19sell3110.101.15041.16551.1484
6222006.02.20 06:33t/p3110.101.14841.16551.148417.1213356.74
6232006.02.20 06:33buy3120.101.14841.13331.1504
6242006.02.20 12:47buy3130.201.14681.13321.1488
6252006.02.21 02:31t/p3130.201.14881.13321.148835.3213392.06
6262006.02.21 02:31close3120.101.14891.13331.15044.6013396.66
6272006.02.21 02:31buy3140.101.14911.13401.1511
6282006.02.21 03:36buy3150.201.14761.13401.1496
6292006.02.21 08:46buy3160.401.14601.13391.1480
6302006.02.21 15:32t/p3160.401.14801.13391.148069.6913466.35
6312006.02.21 15:32close3150.201.14801.13401.14966.9713473.32
6322006.02.21 15:32close3140.101.14791.13401.1511-10.4513462.87
6332006.02.21 15:32buy3170.101.14801.13291.1500
6342006.02.21 16:52buy3180.201.14651.13291.1485
6352006.02.21 22:34t/p3180.201.14851.13291.148534.8313497.70
6362006.02.21 22:34close3170.101.14851.13291.15004.3513502.05
6372006.02.21 22:35buy3190.101.14871.13361.1507
6382006.02.22 07:06t/p3190.101.15071.13361.150717.6313519.68
6392006.02.22 07:06buy3200.101.15101.13591.1530
6402006.02.22 07:36buy3210.201.14951.13591.1515
6412006.02.22 08:12buy3220.401.14801.13591.1500
6422006.02.23 04:25t/p3220.401.15001.13591.150072.5913592.27
6432006.02.23 04:25close3210.201.15001.13591.151510.2113602.48
6442006.02.23 04:25close3200.101.14991.13591.1530-8.8213593.66
6452006.02.23 04:26buy3230.101.15031.13521.1523
6462006.02.23 05:07buy3240.201.14871.13511.1507
6472006.02.23 07:24buy3250.401.14721.13511.1492
6482006.02.23 08:52t/p3250.401.14921.13511.149269.6113663.27
6492006.02.23 08:52close3240.201.14921.13511.15078.7013671.97
6502006.02.23 08:52close3230.101.14931.13521.1523-8.7013663.27
6512006.02.23 08:52sell3260.101.14921.16431.1472
6522006.02.23 09:21sell3270.201.15071.16431.1487
6532006.02.23 09:23sell3280.401.15221.16431.1502
6542006.02.23 09:55sell3290.801.15381.16441.1518
6552006.02.23 10:52t/p3290.801.15181.16441.1518138.9113802.18
6562006.02.23 10:52close3280.401.15181.16431.150213.8913816.07
6572006.02.23 10:52close3270.201.15191.16431.1487-20.8413795.23
6582006.02.23 10:52close3260.101.15181.16431.1472-22.5713772.66
6592006.02.23 10:52buy3300.101.15171.13661.1537
6602006.02.24 04:36t/p3300.101.15371.13661.153717.5913790.25
6612006.02.24 04:36buy3310.101.15401.13891.1560
6622006.02.24 08:17buy3320.201.15241.13881.1544
6632006.02.24 08:30buy3330.401.15081.13871.1528
6642006.02.24 08:56t/p3330.401.15281.13871.152869.4013859.65
6652006.02.24 08:56close3320.201.15281.13881.15446.9413866.59
6662006.02.24 08:56close3310.101.15291.13891.1560-9.5413857.05
6672006.02.24 08:56sell3340.101.15281.16791.1508
6682006.02.24 10:55sell3350.201.15431.16791.1523
6692006.02.24 11:06t/p3350.201.15231.16791.152334.7113891.76
6702006.02.24 11:06close3340.101.15231.16791.15084.3413896.10
6712006.02.24 11:06sell3360.101.15191.16701.1499
6722006.02.24 13:52t/p3360.101.14991.16701.149917.3913913.49
6732006.02.24 13:52sell3370.101.14961.16471.1476
6742006.02.27 17:10t/p3370.101.14761.16471.147617.2313930.72
6752006.02.27 17:10sell3380.101.14081.15591.1388
6762006.02.28 06:02t/p3380.101.13881.15591.138817.2613947.97
6772006.02.28 06:02buy3390.101.13871.12361.1407
6782006.02.28 10:46buy3400.201.13721.12361.1392
6792006.02.28 14:21buy3410.401.13571.12361.1377
6802006.02.28 20:05t/p3410.401.13771.12361.137770.3214018.29
6812006.02.28 20:05close3400.201.13771.12361.13928.7914027.08
6822006.02.28 20:06close3390.101.13761.12361.1407-9.6714017.41
6832006.02.28 20:06buy3420.101.13801.12291.1400
6842006.03.01 02:45buy3430.201.13641.12281.1384
6852006.03.01 03:29t/p3430.201.13841.12281.138435.1414052.55
6862006.03.01 03:29close3420.101.13841.12291.14003.7614056.32
6872006.03.01 03:29buy3440.101.13861.12351.1406
6882006.03.01 08:28buy3450.201.13711.12351.1391
6892006.03.01 12:21buy3460.401.13561.12351.1376
6902006.03.01 12:33buy3470.801.13411.12351.1361
6912006.03.01 19:55t/p3470.801.13611.12351.1361140.8214197.14
6922006.03.01 19:55close3460.401.13621.12351.137621.1214218.26
6932006.03.01 19:55close3450.201.13631.12351.1391-14.0814204.18
6942006.03.01 19:55close3440.101.13641.12351.1406-19.3614184.82
6952006.03.01 19:55buy3480.101.13661.12151.1386
6962006.03.01 20:01buy3490.201.13511.12151.1371
6972006.03.02 08:35buy3500.401.13361.12151.1356
6982006.03.02 10:00buy3510.801.13211.12151.1341
6992006.03.02 14:25buy3521.601.13051.12141.1325
7002006.03.02 19:38t/p3521.601.13251.12141.1325282.5614467.38
7012006.03.02 19:38close3510.801.13251.12151.134128.2614495.64
7022006.03.02 19:38close3500.401.13241.12151.1356-42.3914453.25
7032006.03.02 19:38close3490.201.13231.12151.1371-47.9514405.29
7042006.03.02 19:39close3480.101.13241.12151.1386-36.3414368.96
7052006.03.02 19:40buy3530.101.13261.11751.1346
7062006.03.02 20:30buy3540.201.13111.11751.1331
7072006.03.03 03:13t/p3540.201.13311.11751.133135.8014404.76
7082006.03.03 03:13close3530.101.13311.11751.13464.6614409.42
7092006.03.03 03:13buy3550.101.13331.11821.1353
7102006.03.03 10:01t/p3550.101.13531.11821.135317.6214427.04
7112006.03.03 10:01buy3560.101.13561.12051.1376
7122006.03.03 10:20buy3570.201.13411.12051.1361
7132006.03.03 10:59t/p3570.201.13611.12051.136135.2114462.25
7142006.03.03 10:59close3560.101.13621.12051.13765.2814467.53
7152006.03.03 10:59buy3580.101.13641.12131.1384
7162006.03.03 11:13buy3590.201.13481.12121.1368
7172006.03.06 03:56t/p3590.201.13681.12121.136835.6914503.23
7182006.03.06 03:56close3580.101.13681.12131.13843.7714507.00
7192006.03.06 03:56buy3600.101.13701.12191.1390
7202006.03.06 05:25buy3610.201.13551.12191.1375
7212006.03.06 07:24t/p3610.201.13751.12191.137535.1614542.16
7222006.03.06 07:24close3600.101.13751.12191.13904.4014546.56
7232006.03.06 07:24buy3620.101.13771.12261.1397
7242006.03.06 09:10buy3630.201.13621.12261.1382
7252006.03.06 10:29t/p3630.201.13821.12261.138235.1414581.70
7262006.03.06 10:29close3620.101.13831.12261.13975.2714586.97
7272006.03.06 10:29buy3640.101.13871.12361.1407
7282006.03.06 12:47t/p3640.101.14071.12361.140717.5314604.50
7292006.03.06 12:47buy3650.101.14101.12591.1430
7302006.03.06 14:10buy3660.201.13941.12581.1414
7312006.03.07 00:50t/p3660.201.14141.12581.141435.5414640.04
7322006.03.07 00:50close3650.101.14141.12591.14303.7514643.79
7332006.03.07 00:50sell3670.101.14151.15661.1395
7342006.03.07 04:33sell3680.201.14301.15661.1410
7352006.03.07 05:41sell3690.401.14451.15661.1425
7362006.03.07 08:39t/p3690.401.14251.15661.142570.0214713.81
7372006.03.07 08:39close3680.201.14251.15661.14108.7514722.56
7382006.03.07 08:39close3670.101.14261.15661.1395-9.6314712.93
7392006.03.07 08:39buy3700.101.14261.12751.1446
7402006.03.07 09:00t/p3700.101.14461.12751.144617.4714730.40
7412006.03.07 09:00buy3710.101.14491.12981.1469
7422006.03.07 09:02t/p3710.101.14691.12981.146917.4414747.84
7432006.03.07 09:02buy3720.101.14721.13211.1492
7442006.03.07 10:50buy3730.201.14561.13201.1476
7452006.03.07 10:59t/p3730.201.14761.13201.147634.8614782.70
7462006.03.07 10:59close3720.101.14761.13211.14923.4914786.19
7472006.03.07 11:00buy3740.101.14801.13291.1500
7482006.03.07 11:58buy3750.201.14651.13291.1485
7492006.03.07 13:27t/p3750.201.14851.13291.148534.8314821.02
7502006.03.07 13:27close3740.101.14851.13291.15004.3514825.37
7512006.03.07 13:27buy3760.101.14871.13361.1507
7522006.03.07 14:04t/p3760.101.15071.13361.150717.3814842.75
7532006.03.07 14:04buy3770.101.15101.13591.1530
7542006.03.07 15:05buy3780.201.14951.13591.1515
7552006.03.08 02:39buy3790.401.14791.13581.1499
7562006.03.08 04:42t/p3790.401.14991.13581.149969.5714912.32
7572006.03.08 04:42close3780.201.14991.13591.15157.4614919.78
7582006.03.08 04:42close3770.101.15001.13591.1530-8.4514911.34
7592006.03.08 04:42sell3800.101.15021.16531.1482
7602006.03.08 06:33sell3810.201.15171.16531.1497
7612006.03.08 07:05sell3820.401.15321.16531.1512
7622006.03.08 11:15sell3830.801.15471.16531.1527
7632006.03.08 11:24sell3841.601.15621.16531.1542
7642006.03.08 12:39sell3853.201.15781.16541.1558
7652006.03.08 16:01t/p3853.201.15581.16541.1558553.7315465.07
7662006.03.08 16:01close3841.601.15581.16531.154255.3715520.44
7672006.03.08 16:01close3830.801.15571.16531.1527-69.2215451.22
7682006.03.08 16:01close3820.401.15581.16531.1512-89.9815361.24
7692006.03.08 16:02close3810.201.15591.16531.1497-72.6715288.57
7702006.03.08 16:02close3800.101.15611.16531.1482-51.0315237.54
7712006.03.08 16:02sell3860.101.15561.17071.1536
7722006.03.09 03:21t/p3860.101.15361.17071.153616.4315253.96
7732006.03.09 03:21sell3870.101.15331.16841.1513
7742006.03.09 07:14sell3880.201.15491.16851.1529
7752006.03.09 08:06sell3890.401.15641.16851.1544
7762006.03.09 08:38sell3900.801.15801.16861.1560
7772006.03.09 08:50sell3911.601.15961.16871.1576
7782006.03.09 09:15sell3923.201.16111.16871.1591
7792006.03.09 10:20t/p3923.201.15911.16871.1591552.1515806.11
7802006.03.09 10:20close3911.601.15911.16871.157669.0215875.13
7812006.03.09 10:20close3900.801.15921.16861.1560-82.8215792.31
7822006.03.09 10:20close3890.401.15911.16851.1544-93.1815699.13
7832006.03.09 10:20close3880.201.15921.16851.1529-74.1915624.94
7842006.03.09 10:21close3870.101.15911.16841.1513-50.0415574.90
7852006.03.09 10:21buy3930.101.15911.14401.1611
7862006.03.09 13:59t/p3930.101.16111.14401.161117.2315592.13
7872006.03.09 13:59buy3940.101.16141.14631.1634
7882006.03.09 20:26buy3950.201.15991.14631.1619
7892006.03.10 05:51t/p3950.201.16191.14631.161934.9315627.07
7902006.03.10 05:51close3940.101.16191.14631.16344.5515631.62
7912006.03.10 05:51buy3960.101.16211.14701.1641
7922006.03.10 08:30t/p3960.101.16411.14701.164117.1815648.80
7932006.03.10 08:30buy3970.101.16441.14931.1664
7942006.03.10 08:35buy3980.201.16281.14921.1648
7952006.03.10 08:48t/p3980.201.16481.14921.164834.3415683.14
7962006.03.10 08:48close3970.101.16481.14931.16643.4315686.57
7972006.03.10 08:48buy3990.101.16501.14991.1670
7982006.03.10 08:57buy4000.201.16351.14991.1655
7992006.03.10 09:14buy4010.401.16201.14991.1640
8002006.03.10 09:34t/p4010.401.16401.14991.164068.7315755.30
8012006.03.10 09:34close4000.201.16401.14991.16558.5915763.89
8022006.03.10 09:34close3990.101.16411.14991.1670-7.7315756.16
8032006.03.10 09:34buy4020.101.16441.14931.1664
8042006.03.10 10:06buy4030.201.16281.14921.1648
8052006.03.10 10:49buy4040.401.16131.14921.1633
8062006.03.10 11:30buy4050.801.15981.14921.1618
8072006.03.12 20:06t/p4050.801.16181.14921.1618137.7015893.86
8082006.03.12 20:06close4040.401.16191.14921.163320.6615914.52
8092006.03.12 20:06close4030.201.16201.14921.1648-13.7715900.75
8102006.03.12 20:06close4020.101.16191.14931.1664-21.5215879.23
8112006.03.12 20:06buy4060.101.16211.14701.1641
8122006.03.12 20:28buy4070.201.16061.14701.1626
8132006.03.13 08:49t/p4070.201.16261.14701.162634.9115914.14
8142006.03.13 08:49close4060.101.16261.14701.16414.5515918.69
8152006.03.13 08:49buy4080.101.16301.14791.1650
8162006.03.13 11:09buy4090.201.16151.14791.1635
8172006.03.13 12:56buy4100.401.16001.14791.1620
8182006.03.13 14:47buy4110.801.15851.14791.1605
8192006.03.13 18:19buy4121.601.15691.14781.1589
8202006.03.14 03:25t/p4121.601.15891.14781.1589280.1416198.83
8212006.03.14 03:25close4110.801.15891.14791.160529.6216228.46
8222006.03.14 03:25close4100.401.15901.14791.1620-33.5016194.95
8232006.03.14 03:25close4090.201.15891.14791.1635-44.3716150.58
8242006.03.14 03:25close4080.101.15881.14791.1650-35.9916114.60
8252006.03.14 03:25buy4130.101.15921.14411.1612
8262006.03.14 04:37t/p4130.101.16121.14411.161217.2216131.82
8272006.03.14 04:37buy4140.101.16151.14641.1635
8282006.03.14 04:47buy4150.201.16001.14641.1620
8292006.03.14 08:51buy4160.401.15841.14631.1604
8302006.03.14 10:01buy4170.801.15681.14621.1588
8312006.03.14 10:58buy4181.601.15531.14621.1573
8322006.03.14 16:58t/p4181.601.15731.14621.1573276.5116408.33
8332006.03.14 16:58close4170.801.15731.14621.158834.5616442.89
8342006.03.14 17:16close4160.401.15731.14631.1604-38.0216404.87
8352006.03.14 17:20close4150.201.15741.14641.1620-44.9316359.94
8362006.03.14 17:29close4140.101.15731.14641.1635-36.2916323.65
8372006.03.14 17:35buy4190.101.15771.14261.1597
8382006.03.14 20:02buy4200.201.15621.14261.1582
8392006.03.15 02:45buy4210.401.15461.14251.1566
8402006.03.15 09:24buy4220.801.15311.14251.1551
8412006.03.15 11:59t/p4220.801.15511.14251.1551138.5216462.17
8422006.03.15 11:59close4210.401.15511.14251.156617.3116479.48
8432006.03.15 11:59close4200.201.15521.14261.1582-16.8116462.67
8442006.03.15 11:59close4190.101.15511.14261.1597-22.2616440.41
8452006.03.15 11:59buy4230.101.15541.14031.1574
8462006.03.16 06:14t/p4230.101.15741.14031.157418.0316458.44
8472006.03.16 06:14buy4240.101.15771.14261.1597
8482006.03.16 07:02t/p4240.101.15971.14261.159717.2516475.69
8492006.03.16 07:02buy4250.101.16001.14491.1620
8502006.03.16 07:29buy4260.201.15851.14491.1605
8512006.03.16 08:33buy4270.401.15691.14481.1589
8522006.03.16 08:42buy4280.801.15541.14481.1574
8532006.03.16 09:39buy4291.601.15391.14481.1559
8542006.03.16 09:54buy4303.201.15241.14481.1544
8552006.03.17 00:04t/p4303.201.15441.14481.1544562.2917037.99
8562006.03.17 00:04close4291.601.15471.14481.1559114.8717152.86
8572006.03.17 00:05close4280.801.15481.14481.1574-39.5617113.30
8582006.03.17 00:06close4270.401.15471.14481.1589-75.2017038.10
8592006.03.17 00:12close4260.201.15481.14491.1605-63.5816974.52
8602006.03.17 00:13close4250.101.15491.14491.1620-43.9116930.61
8612006.03.17 00:13buy4310.101.15531.14021.1573
8622006.03.17 06:19t/p4310.101.15731.14021.157317.2816947.89
8632006.03.17 06:19buy4320.101.15761.14251.1596
8642006.03.17 06:45buy4330.201.15611.14251.1581
8652006.03.17 08:30buy4340.401.15451.14241.1565
8662006.03.17 09:08t/p4340.401.15651.14241.156569.1717017.06
8672006.03.17 09:08close4330.201.15661.14251.15818.6517025.71
8682006.03.17 09:08close4320.101.15661.14251.1596-8.6517017.06
8692006.03.17 09:08buy4350.101.15701.14191.1590
8702006.03.17 09:42t/p4350.101.15901.14191.159017.2617034.32
8712006.03.17 09:42buy4360.101.15931.14421.1613
8722006.03.17 09:46t/p4360.101.16131.14421.161317.2217051.54
8732006.03.17 09:46buy4370.101.16161.14651.1636
8742006.03.17 09:53buy4380.201.16011.14651.1621
8752006.03.17 10:16buy4390.401.15851.14641.1605
8762006.03.17 11:03buy4400.801.15691.14631.1589
8772006.03.17 12:54t/p4400.801.15891.14631.1589138.0617189.60
8782006.03.17 12:54close4390.401.15891.14641.160513.8117203.41
8792006.03.17 12:54close4380.201.15901.14651.1621-18.9817184.43
8802006.03.17 12:54close4370.101.15891.14651.1636-23.3017161.13
8812006.03.17 12:55buy4410.101.15911.14401.1611
8822006.03.17 16:25buy4420.201.15751.14391.1595
8832006.03.19 17:17t/p4420.201.15951.14391.159534.5017195.63
8842006.03.19 17:17close4410.101.15951.14401.16113.4517199.08
8852006.03.19 17:18sell4430.101.15941.17451.1574
8862006.03.19 20:25sell4440.201.16091.17451.1589
8872006.03.20 00:20t/p4440.201.15891.17451.158933.9017232.98
8882006.03.20 00:20close4430.101.15881.17451.15744.8817237.86
8892006.03.20 00:20sell4450.101.15871.17381.1567
8902006.03.20 02:42sell4460.201.16021.17381.1582
8912006.03.20 04:32sell4470.401.16191.17401.1599
8922006.03.20 04:42sell4480.801.16341.17401.1614
8932006.03.20 07:46sell4491.601.16501.17411.1630
8942006.03.20 07:50sell4503.201.16651.17411.1645
8952006.03.20 11:14t/p4503.201.16451.17411.1645549.5917787.45
8962006.03.20 11:14close4491.601.16451.17411.163068.7017856.15
8972006.03.20 11:14close4480.801.16461.17401.1614-82.4317773.72
8982006.03.20 11:14close4470.401.16441.17401.1599-85.8817687.84
8992006.03.20 11:14close4460.201.16431.17381.1582-70.4317617.41
9002006.03.20 11:14close4450.101.16441.17381.1567-48.9517568.46
9012006.03.20 11:14sell4510.101.16391.17901.1619
9022006.03.20 11:32t/p4510.101.16191.17901.161917.2217585.68
9032006.03.20 11:32sell4520.101.16151.17661.1595
9042006.03.20 16:08t/p4520.101.15951.17661.159517.2517602.93
9052006.03.20 16:08sell4530.101.15921.17431.1572
9062006.03.20 17:05sell4540.201.16131.17491.1593
9072006.03.20 18:03t/p4540.201.15931.17491.159334.5017637.43
9082006.03.20 18:03close4530.101.15931.17431.1572-0.8617636.57
9092006.03.20 18:03sell4550.101.15891.17401.1569
9102006.03.20 19:29sell4560.201.16041.17401.1584
9112006.03.21 02:37sell4570.401.16201.17411.1600
9122006.03.21 03:20sell4580.801.16351.17411.1615
9132006.03.21 09:01sell4591.601.16501.17411.1630
9142006.03.21 12:21t/p4591.601.16301.17411.1630275.2017911.77
9152006.03.21 12:21close4580.801.16281.17411.161548.1617959.93
9162006.03.21 12:21close4570.401.16261.17411.1600-20.6417939.29
9172006.03.21 12:21close4560.201.16251.17401.1584-36.7417902.55
9182006.03.21 12:21close4550.101.16241.17401.1569-30.4117872.14
9192006.03.21 12:21sell4600.101.16191.17701.1599
9202006.03.21 12:34sell4610.201.16341.17701.1614
9212006.03.21 12:58sell4620.401.16491.17701.1629
9222006.03.21 13:57t/p4620.401.16291.17701.162968.7917940.93
9232006.03.21 13:57close4610.201.16291.17701.16148.6017949.53
9242006.03.21 13:57close4600.101.16281.17701.1599-7.7417941.79
9252006.03.21 13:57sell4630.101.16241.17751.1604
9262006.03.21 15:52sell4640.201.16401.17761.1620
9272006.03.21 23:52sell4650.401.16551.17761.1635
9282006.03.22 03:18sell4660.801.16701.17761.1650
9292006.03.22 04:16sell4671.601.16851.17761.1665
9302006.03.22 04:26sell4683.201.17011.17771.1681
9312006.03.22 08:07sell4696.401.17161.17771.1696
9322006.03.22 08:24t/p4696.401.16961.17771.16961094.4919036.28
9332006.03.22 08:24close4683.201.16951.17771.1681164.1719200.45
9342006.03.22 08:24close4671.601.16961.17761.1665-150.4819049.97
9352006.03.22 08:24close4660.801.16971.17761.1650-184.6618865.31
9362006.03.22 08:24close4650.401.16961.17761.1635-141.4318723.87
9372006.03.22 08:24close4640.201.16951.17761.1620-94.6718629.21
9382006.03.22 08:24close4630.101.16941.17751.1604-60.1618569.04
9392006.03.22 08:24buy4700.101.16941.15431.1714
9402006.03.22 08:48buy4710.201.16791.15431.1699
9412006.03.22 10:18buy4720.401.16641.15431.1684
9422006.03.22 11:22buy4730.801.16481.15421.1668
9432006.03.22 12:12buy4741.601.16331.15421.1653
9442006.03.22 12:37t/p4741.601.16531.15421.1653274.6118843.65
9452006.03.22 12:37close4730.801.16531.15421.166834.3318877.98
9462006.03.22 12:38close4720.401.16521.15431.1684-41.1918836.79
9472006.03.22 12:38close4710.201.16511.15431.1699-48.0618788.73
9482006.03.22 12:38close4700.101.16501.15431.1714-37.7718750.96
9492006.03.22 12:38sell4750.101.16511.18021.1631
9502006.03.22 17:58sell4760.201.16661.18021.1646
9512006.03.23 05:20t/p4760.201.16461.18021.164632.5318783.49
9522006.03.23 05:20close4750.101.16461.18021.16313.3818786.87
9532006.03.23 05:20sell4770.101.16441.17951.1624
9542006.03.23 05:30sell4780.201.16601.17961.1640
9552006.03.23 10:10sell4790.401.16761.17971.1656
9562006.03.23 10:13sell4800.801.16911.17971.1671
9572006.03.23 10:51t/p4800.801.16711.17971.1671137.0918923.96
9582006.03.23 10:51close4790.401.16711.17971.165617.1418941.10
9592006.03.23 10:51close4780.201.16701.17961.1640-17.1418923.96
9602006.03.23 10:51close4770.101.16711.17951.1624-23.1318900.83
9612006.03.23 10:51buy4810.101.16701.15191.1690
9622006.03.23 12:11buy4820.201.16551.15191.1675
9632006.03.24 03:09t/p4820.201.16751.15191.167534.7618935.59
9642006.03.24 03:09close4810.101.16751.15191.16904.5318940.12
9652006.03.24 03:09buy4830.101.16791.15281.1699
9662006.03.24 04:17buy4840.201.16641.15281.1684
9672006.03.24 05:10t/p4840.201.16841.15281.168434.2318974.35
9682006.03.24 05:10close4830.101.16841.15281.16994.2818978.63
9692006.03.24 05:10buy4850.101.16861.15351.1706
9702006.03.24 06:03buy4860.201.16701.15341.1690
9712006.03.24 06:27t/p4860.201.16901.15341.169034.2219012.85
9722006.03.24 06:27close4850.101.16901.15351.17063.4219016.27
9732006.03.24 06:27buy4870.101.16941.15431.1714
9742006.03.24 08:25buy4880.201.16791.15431.1699
9752006.03.24 08:39buy4890.401.16641.15431.1684
9762006.03.24 09:53t/p4890.401.16841.15431.168468.4719084.74
9772006.03.24 09:53close4880.201.16841.15431.16998.5619093.30
9782006.03.24 09:53close4870.101.16831.15431.1714-9.4219083.88
9792006.03.24 09:53sell4900.101.16841.18351.1664
9802006.03.24 10:12t/p4900.101.16641.18351.166417.1519101.03
9812006.03.24 10:12sell4910.101.16601.18111.1640
9822006.03.24 10:24sell4920.201.16751.18111.1655
9832006.03.27 00:57sell4930.401.16901.18111.1670
9842006.03.27 04:04sell4940.801.17061.18121.1686
9852006.03.27 07:06sell4951.601.17231.18141.1703
9862006.03.27 08:58t/p4951.601.17031.18141.1703273.4319374.46
9872006.03.27 08:58close4940.801.17031.18121.168620.5119394.97
9882006.03.27 08:58close4930.401.17041.18111.1670-47.8519347.12
9892006.03.27 08:58close4920.201.17031.18111.1655-48.4619298.67
9902006.03.27 08:58close4910.101.17021.18111.1640-36.1919262.47
9912006.03.27 08:58buy4960.101.17011.15501.1721
9922006.03.27 10:36buy4970.201.16861.15501.1706
9932006.03.28 01:55buy4980.401.16701.15491.1690
9942006.03.28 02:05buy4990.801.16551.15491.1675
9952006.03.28 09:29t/p4990.801.16751.15491.1675137.0419399.51
9962006.03.28 09:29close4980.401.16751.15491.169017.1319416.64
9972006.03.28 09:29close4970.201.16761.15501.1706-16.6319400.02
9982006.03.28 09:29close4960.101.16771.15501.1721-20.3019379.72
9992006.03.28 09:29buy5000.101.16811.15301.1701
10002006.03.28 10:00t/p5000.101.17011.15301.170117.0919396.81
10012006.03.28 10:00buy5010.101.17041.15531.1724
10022006.03.28 12:26buy5020.201.16881.15521.1708
10032006.03.28 14:43t/p5020.201.17081.15521.170834.1619430.97
10042006.03.28 14:43close5010.101.17081.15531.17243.4219434.39
10052006.03.28 14:44buy5030.101.17121.15611.1732
10062006.03.28 15:25buy5040.201.16971.15611.1717
10072006.03.29 02:12t/p5040.201.17171.15611.171734.6419469.03
10082006.03.29 02:12close5030.101.17171.15611.17324.5219473.55
10092006.03.29 02:13buy5050.101.17211.15701.1741
10102006.03.29 02:45t/p5050.101.17411.15701.174117.0319490.58
10112006.03.29 02:45buy5060.101.17441.15931.1764
10122006.03.29 05:09buy5070.201.17281.15921.1748
10132006.03.29 08:30buy5080.401.17121.15911.1732
10142006.03.29 09:47t/p5080.401.17321.15911.173268.1919558.77
10152006.03.29 09:47close5070.201.17321.15921.17486.8219565.59
10162006.03.29 09:47close5060.101.17331.15931.1764-9.3819556.21
10172006.03.29 09:47sell5090.101.17321.18831.1712
10182006.03.29 12:15t/p5090.101.17121.18831.171217.0819573.29
10192006.03.29 12:15sell5100.101.17091.18601.1689
10202006.03.29 13:33sell5110.201.17241.18601.1704
10212006.03.29 21:12t/p5110.201.17041.18601.170434.1819607.47
10222006.03.29 21:12close5100.101.17041.18601.16894.2719611.74
10232006.03.29 21:12sell5120.101.17001.18511.1680
10242006.03.30 03:06t/p5120.101.16801.18511.168016.2119627.95
10252006.03.30 03:06sell5130.101.16771.18281.1657
10262006.03.30 04:28t/p5130.101.16571.18281.165717.1619645.11
10272006.03.30 04:28sell5140.101.16541.18051.1634
10282006.03.30 06:01sell5150.201.16691.18051.1649
10292006.03.30 08:34t/p5150.201.16491.18051.164934.3419679.45
10302006.03.30 08:34close5140.101.16491.18051.16344.2919683.74
10312006.03.30 08:34sell5160.101.16471.17981.1627
10322006.03.30 08:37t/p5160.101.16271.17981.162717.2019700.94
10332006.03.30 08:37sell5170.101.16241.17751.1604
10342006.03.30 15:30t/p5170.101.16041.17751.160417.2419718.18
10352006.03.30 15:30sell5180.101.16011.17521.1581
10362006.03.30 17:52t/p5180.101.15811.17521.158117.2719735.45
10372006.03.30 17:52sell5190.101.15781.17291.1558
10382006.03.30 19:18sell5200.201.15931.17291.1573
10392006.03.30 19:54sell5210.401.16081.17291.1588
10402006.03.31 03:44sell5220.801.16231.17291.1603
10412006.03.31 05:57sell5231.601.16391.17301.1619
10422006.03.31 07:33t/p5231.601.16191.17301.1619275.4420010.89
10432006.03.31 07:33close5220.801.16181.17291.160334.4320045.32
10442006.03.31 07:33close5210.401.16161.17291.1588-28.7620016.55
10452006.03.31 07:33close5200.201.16151.17291.1573-38.4919978.07
10462006.03.31 07:33close5190.101.16181.17291.1558-34.7319943.33
10472006.03.31 07:33buy5240.101.16171.14661.1637
10482006.03.31 08:30t/p5240.101.16371.14661.163717.1919960.52
10492006.03.31 08:30buy5250.101.16401.14891.1660
10502006.03.31 08:50t/p5250.101.16601.14891.166017.1519977.67
10512006.03.31 08:50buy5260.101.16631.15121.1683
10522006.03.31 09:39t/p5260.101.16831.15121.168317.1219994.79
10532006.03.31 09:39buy5270.101.16861.15351.1706
10542006.03.31 09:59buy5280.201.16691.15331.1689
10552006.03.31 10:08buy5290.401.16541.15331.1674
10562006.03.31 11:59t/p5290.401.16741.15331.167468.5320063.32
10572006.03.31 11:59close5280.201.16741.15331.16898.5720071.89
10582006.03.31 11:59close5270.101.16731.15351.1706-11.1420060.75
10592006.03.31 11:59buy5300.101.16751.15241.1695
10602006.03.31 16:23t/p5300.101.16951.15241.169517.1020077.85
10612006.03.31 16:23buy5310.101.16981.15471.1718
10622006.04.02 17:00buy5320.201.16801.15441.1700
10632006.04.03 00:51t/p5320.201.17001.15441.170034.6920112.55
10642006.04.03 00:51close5310.101.17001.15471.17181.9620114.51
10652006.04.03 00:51sell5330.101.17001.18511.1680
10662006.04.03 01:03sell5340.201.17151.18511.1695
10672006.04.03 02:38sell5350.401.17301.18511.1710
10682006.04.03 02:41sell5360.801.17461.18521.1726
10692006.04.03 02:59sell5371.601.17621.18531.1742
10702006.04.03 03:56t/p5371.601.17421.18531.1742272.5320387.04
10712006.04.03 03:56close5360.801.17421.18521.172627.2520414.29
10722006.04.03 03:56close5350.401.17411.18511.1710-37.4820376.81
10732006.04.03 03:56close5340.201.17401.18511.1695-42.5920334.22
10742006.04.03 03:56close5330.101.17391.18511.1680-33.2220301.00
10752006.04.03 03:56buy5380.101.17401.15891.1760
10762006.04.03 08:22t/p5380.101.17601.15891.176017.0120318.01
10772006.04.03 08:22sell5390.101.17621.19131.1742
10782006.04.03 10:01t/p5390.101.17421.19131.174217.0320335.04
10792006.04.03 10:01sell5400.101.17391.18901.1719
10802006.04.03 11:15t/p5400.101.17191.18901.171917.0720352.11
10812006.04.03 11:15sell5410.101.17161.18671.1696
10822006.04.03 12:59sell5420.201.17321.18681.1712
10832006.04.03 16:46t/p5420.201.17121.18681.171234.1520386.26
10842006.04.03 16:46close5410.101.17121.18671.16963.4220389.68
10852006.04.03 16:49sell5430.101.17081.18591.1688
10862006.04.03 20:46sell5440.201.17241.18601.1704
10872006.04.03 21:34sell5450.401.17411.18621.1721
10882006.04.04 03:34t/p5450.401.17211.18621.172167.0420456.71
10892006.04.04 03:34close5440.201.17211.18601.17044.5120461.23
10902006.04.04 03:34close5430.101.17201.18591.1688-10.5420450.68
10912006.04.04 03:34buy5460.101.17191.15681.1739
10922006.04.04 04:27t/p5460.101.17391.15681.173917.0420467.72
10932006.04.04 04:27sell5470.101.17401.18911.1720
10942006.04.04 04:42t/p5470.101.17201.18911.172017.0620484.78
10952006.04.04 04:42sell5480.101.17171.18681.1697
10962006.04.04 05:44t/p5480.101.16971.18681.169717.1020501.88
10972006.04.04 05:44sell5490.101.16941.18451.1674
10982006.04.04 05:57sell5500.201.17091.18451.1689
10992006.04.04 08:02t/p5500.201.16891.18451.168934.2220536.10
11002006.04.04 08:02close5490.101.16891.18451.16744.2820540.38
11012006.04.04 08:02sell5510.101.16851.18361.1665
11022006.04.04 09:13sell5520.201.17011.18371.1681
11032006.04.04 10:03t/p5520.201.16811.18371.168134.2420574.62
11042006.04.04 10:03close5510.101.16811.18361.16653.4220578.04
11052006.04.04 10:03sell5530.101.16751.18261.1655
11062006.04.04 10:59t/p5530.101.16551.18261.165517.1620595.20
11072006.04.04 10:59sell5540.101.16521.18031.1632
11082006.04.04 13:09t/p5540.101.16321.18031.163217.1920612.39
11092006.04.04 13:09sell5550.101.16291.17801.1609
11102006.04.04 19:22sell5560.201.16441.17801.1624
11112006.04.05 00:55t/p5560.201.16241.17801.162433.8020646.19
11122006.04.05 00:55close5550.101.16241.17801.16094.0020650.19
11132006.04.05 00:55buy5570.101.16251.14741.1645
11142006.04.05 04:41t/p5570.101.16451.14741.164517.1720667.36
11152006.04.05 04:41buy5580.101.16491.14981.1669
11162006.04.05 06:54buy5590.201.16341.14981.1654
11172006.04.05 07:30buy5600.401.16191.14981.1639
11182006.04.05 08:53buy5610.801.16041.14981.1624
11192006.04.05 10:55t/p5610.801.16241.14981.1624137.6420805.00
11202006.04.05 10:55close5600.401.16251.14981.163920.6520825.65
11212006.04.05 10:55close5590.201.16241.14981.1654-17.2120808.44
11222006.04.05 10:56close5580.101.16251.14981.1669-20.6520787.79
11232006.04.05 10:56sell5620.101.16251.17761.1605
11242006.04.06 01:55t/p5620.101.16051.17761.160516.3220804.11
11252006.04.06 01:55sell5630.101.16021.17531.1582
11262006.04.06 06:15t/p5630.101.15821.17531.158217.2720821.38
11272006.04.06 06:15sell5640.101.15791.17301.1559
11282006.04.06 07:08t/p5640.101.15591.17301.155917.3020838.68
11292006.04.06 07:08sell5650.101.15561.17071.1536
11302006.04.06 08:46sell5660.201.15721.17081.1552
11312006.04.06 10:54t/p5660.201.15521.17081.155234.6320873.31
11322006.04.06 10:54close5650.101.15521.17071.15363.4620876.77
11332006.04.06 10:54buy5670.101.15531.14021.1573
11342006.04.06 10:59buy5680.201.15381.14021.1558
11352006.04.06 11:04buy5690.401.15231.14021.1543
11362006.04.06 20:22t/p5690.401.15431.14021.154369.3120946.08
11372006.04.06 20:22close5680.201.15431.14021.15588.6620954.74
11382006.04.06 20:22close5670.101.15451.14021.1573-6.9320947.81
11392006.04.06 20:22buy5700.101.15471.13961.1567
11402006.04.07 03:44buy5710.201.15321.13961.1552
11412006.04.07 05:10t/p5710.201.15521.13961.155234.6320982.44
11422006.04.07 05:10close5700.101.15521.13961.15674.5820987.02
11432006.04.07 05:10buy5720.101.15541.14031.1574
11442006.04.07 06:35buy5730.201.15391.14031.1559
11452006.04.07 07:00buy5740.401.15241.14031.1544
11462006.04.07 07:00buy5750.801.15071.14011.1527
11472006.04.07 07:10buy5761.601.14921.14011.1512
11482006.04.07 07:23buy5773.201.14771.14011.1497
11492006.04.07 08:32buy5786.401.14621.14011.1482
11502006.04.07 13:24t/p5786.401.14821.14011.14821114.7922101.81
11512006.04.07 13:24close5773.201.14821.14011.1497139.3522241.16
11522006.04.07 13:24close5761.601.14811.14011.1512-153.3022087.86
11532006.04.07 13:24close5750.801.14801.14011.1527-188.1521899.71
11542006.04.07 13:24close5740.401.14811.14031.1544-149.8121749.90
11552006.04.07 13:24close5730.201.14821.14031.1559-99.2921650.61
11562006.04.07 13:24close5720.101.14831.14031.1574-61.8321588.78
11572006.04.07 13:24buy5790.101.14871.13361.1507
11582006.04.07 14:43buy5800.201.14721.13361.1492
11592006.04.07 16:08t/p5800.201.14921.13361.149234.8121623.59
11602006.04.07 16:08close5790.101.14921.13361.15074.3521627.94
11612006.04.07 16:08buy5810.101.14951.13441.1515
11622006.04.09 18:00buy5820.201.14801.13441.1500
11632006.04.10 08:20buy5830.401.14641.13431.1484
11642006.04.10 14:06t/p5830.401.14841.13431.148469.6621697.60
11652006.04.10 14:06close5820.201.14841.13441.15007.4721705.07
11662006.04.10 14:06close5810.101.14831.13441.1515-10.2021694.87
11672006.04.10 14:06buy5840.101.14851.13341.1505
11682006.04.10 18:05buy5850.201.14701.13341.1490
11692006.04.10 20:08t/p5850.201.14901.13341.149034.8121729.68
11702006.04.10 20:08close5840.101.14901.13341.15054.3521734.03
11712006.04.10 20:08buy5860.101.14921.13411.1512
11722006.04.11 00:07buy5870.201.14771.13411.1497
11732006.04.11 02:36buy5880.401.14601.13391.1480
11742006.04.11 10:40buy5890.801.14441.13381.1464
11752006.04.11 11:39t/p5890.801.14641.13381.1464139.5721873.60
11762006.04.11 11:39close5880.401.14641.13391.148013.9621887.56
11772006.04.11 11:39close5870.201.14631.13411.1497-24.4321863.13
11782006.04.11 11:39close5860.101.14621.13411.1512-25.9221837.22
11792006.04.11 11:39buy5900.101.14661.13151.1486
11802006.04.11 12:45buy5910.201.14511.13151.1471
11812006.04.11 16:25buy5920.401.14361.13151.1456
11822006.04.12 02:47t/p5920.401.14561.13151.145670.8421908.05
11832006.04.12 02:47close5910.201.14561.13151.14719.2321917.28
11842006.04.12 02:48close5900.101.14571.13151.1486-7.6121909.68
11852006.04.12 02:49buy5930.101.14591.13081.1479
11862006.04.12 05:15buy5940.201.14441.13081.1464
11872006.04.12 08:35t/p5940.201.14641.13081.146434.8921944.57
11882006.04.12 08:35close5930.101.14641.13081.14794.3621948.93
11892006.04.12 08:35buy5950.101.14661.13151.1486
11902006.04.12 10:01t/p5950.101.14861.13151.148617.4121966.34
11912006.04.12 10:01buy5960.101.14891.13381.1509
11922006.04.12 10:52buy5970.201.14741.13381.1494
11932006.04.12 15:56buy5980.401.14591.13381.1479
11942006.04.12 18:06t/p5980.401.14791.13381.147969.6922036.03
11952006.04.12 18:06close5970.201.14791.13381.14948.7122044.74
11962006.04.12 18:06close5960.101.14781.13381.1509-9.5822035.16
11972006.04.12 18:06sell5990.101.14771.16281.1457
11982006.04.13 04:19t/p5990.101.14571.16281.145716.5522051.70
11992006.04.13 04:19sell6000.101.14541.16051.1434
12002006.04.13 07:03sell6010.201.14701.16061.1450
12012006.04.13 08:00sell6020.401.14851.16061.1465
12022006.04.13 08:19t/p6020.401.14651.16061.146569.7822121.48
12032006.04.13 08:19close6010.201.14651.16061.14508.7222130.20
12042006.04.13 08:19close6000.101.14641.16051.1434-8.7222121.48
12052006.04.13 08:19sell6030.101.14601.16111.1440
12062006.04.13 08:33sell6040.201.14751.16111.1455
12072006.04.13 08:41sell6050.401.14901.16111.1470
12082006.04.13 08:43sell6060.801.15051.16111.1485
12092006.04.13 10:27sell6071.601.15211.16121.1501
12102006.04.13 18:19t/p6071.601.15011.16121.1501278.2422399.72
12112006.04.13 18:19close6060.801.15011.16111.148527.8222427.54
12122006.04.13 18:19close6050.401.15021.16111.1470-41.7322385.81
12132006.04.13 18:19close6040.201.15021.16111.1455-46.9522338.86
12142006.04.13 18:19close6030.101.15011.16111.1440-35.6522303.21
12152006.04.13 18:20sell6080.101.14991.16501.1479
12162006.04.13 19:17sell6090.201.15141.16501.1494
12172006.04.14 07:11t/p6090.201.14941.16501.149434.1922337.41
12182006.04.14 07:11close6080.101.14941.16501.14794.0522341.45
12192006.04.14 07:12sell6100.101.14901.16411.1470
12202006.04.14 08:04sell6110.201.15051.16411.1485
12212006.04.16 18:05sell6120.401.15211.16421.1501
12222006.04.16 19:35t/p6120.401.15011.16421.150169.5622411.01
12232006.04.16 19:35close6110.201.15011.16411.14856.9622417.97
12242006.04.16 19:35close6100.101.15001.16411.1470-8.7022409.27
12252006.04.16 19:35sell6130.101.14961.16471.1476
12262006.04.16 22:38t/p6130.101.14761.16471.147617.4322426.70
12272006.04.16 22:38sell6140.101.14731.16241.1453
12282006.04.17 07:22sell6150.201.14891.16251.1469
12292006.04.17 07:47t/p6150.201.14691.16251.146934.8822461.58
12302006.04.17 07:47close6140.101.14691.16241.14533.1922464.77
12312006.04.17 07:47buy6160.101.14691.13181.1489
12322006.04.17 08:52buy6170.201.14541.13181.1474
12332006.04.17 08:54buy6180.401.14391.13181.1459
12342006.04.17 09:00t/p6180.401.14591.13181.145969.8122534.58
12352006.04.17 09:00close6170.201.14591.13181.14748.7322543.31
12362006.04.17 09:00close6160.101.14601.13181.1489-7.8522535.46
12372006.04.17 09:00sell6190.101.14591.16101.1439
12382006.04.17 10:29t/p6190.101.14391.16101.143917.4822552.94
12392006.04.17 10:29sell6200.101.14361.15871.1416
12402006.04.17 11:58sell6210.201.14511.15871.1431
12412006.04.17 18:45sell6220.401.14661.15871.1446
12422006.04.18 03:09t/p6220.401.14461.15871.144668.6822621.61
12432006.04.18 03:09close6210.201.14461.15871.14318.1322629.75
12442006.04.18 03:10close6200.101.14451.15871.1416-8.1622621.58
12452006.04.18 03:10sell6230.101.14431.15941.1423
12462006.04.18 05:03sell6240.201.14601.15961.1440
12472006.04.18 09:00t/p6240.201.14401.15961.144034.9722656.55
12482006.04.18 09:00close6230.101.14401.15941.14232.6222659.17
12492006.04.18 09:00sell6250.101.14381.15891.1418
12502006.04.18 09:30t/p6250.101.14181.15891.141817.5222676.69
12512006.04.18 09:30sell6260.101.14151.15661.1395
12522006.04.18 10:07sell6270.201.14301.15661.1410
12532006.04.18 14:07t/p6270.201.14101.15661.141035.0622711.75
12542006.04.18 14:07close6260.101.14101.15661.13954.3822716.13
12552006.04.18 14:07sell6280.101.14061.15571.1386
12562006.04.19 04:22t/p6280.101.13861.15571.138617.2722733.40
12572006.04.19 04:22sell6290.101.13831.15341.1363
12582006.04.19 08:30sell6300.201.13991.15351.1379
12592006.04.19 09:23sell6310.401.14141.15351.1394
12602006.04.19 09:47t/p6310.401.13941.15351.139470.2122803.61
12612006.04.19 09:47close6300.201.13941.15351.13798.7822812.39
12622006.04.19 09:47close6290.101.13951.15341.1363-10.5322801.86
12632006.04.19 09:47buy6320.101.13961.12451.1416
12642006.04.19 10:04buy6330.201.13811.12451.1401
12652006.04.19 11:46buy6340.401.13651.12441.1385
12662006.04.20 05:13t/p6340.401.13851.12441.138573.2922875.15
12672006.04.20 05:13close6330.201.13851.12451.14018.5422883.69
12682006.04.20 05:13close6320.101.13841.12451.1416-9.7922873.90
12692006.04.20 05:13buy6350.101.13861.12351.1406
12702006.04.20 08:07buy6360.201.13711.12351.1391
12712006.04.20 10:19t/p6360.201.13911.12351.139135.1222909.02
12722006.04.20 10:19close6350.101.13911.12351.14064.3922913.41
12732006.04.20 10:19sell6370.101.13901.15411.1370
12742006.04.20 10:25sell6380.201.14051.15411.1385
12752006.04.20 10:51sell6390.401.14211.15421.1401
12762006.04.20 11:06t/p6390.401.14011.15421.140170.1722983.58
12772006.04.20 11:06close6380.201.14011.15411.13857.0222990.60
12782006.04.20 11:06close6370.101.14001.15411.1370-8.7722981.83
12792006.04.20 11:06buy6400.101.13991.12481.1419
12802006.04.20 11:07buy6410.201.13831.12471.1403
12812006.04.20 11:30t/p6410.201.14031.12471.140335.0823016.91
12822006.04.20 11:30close6400.101.14031.12481.14193.5123020.42
12832006.04.20 11:30buy6420.101.14051.12541.1425
12842006.04.20 11:59buy6430.201.13901.12541.1410
12852006.04.20 12:56t/p6430.201.14101.12541.141035.0623055.48
12862006.04.20 12:56close6420.101.14101.12541.14254.3823059.86
12872006.04.20 12:56buy6440.101.14121.12611.1432
12882006.04.20 13:27buy6450.201.13971.12611.1417
12892006.04.21 04:03buy6460.401.13821.12611.1402
12902006.04.21 04:17buy6470.801.13661.12601.1386
12912006.04.21 08:30t/p6470.801.13861.12601.1386140.5223200.38
12922006.04.21 08:30close6460.401.13861.12611.140214.0523214.43
12932006.04.21 08:30close6450.201.13881.12611.1417-15.3123199.12
12942006.04.21 08:30close6440.101.13871.12611.1432-21.7023177.42
12952006.04.21 08:30sell6480.101.13861.15371.1366
12962006.04.21 08:55t/p6480.101.13661.15371.136617.6023195.02
12972006.04.21 08:55sell6490.101.13631.15141.1343
12982006.04.21 10:03sell6500.201.13791.15151.1359
12992006.04.21 12:49sell6510.401.13971.15181.1377
13002006.04.21 13:24t/p6510.401.13771.15181.137770.3223265.34
13012006.04.21 13:24close6500.201.13771.15151.13593.5223268.86
13022006.04.21 13:25close6490.101.13761.15141.1343-11.4323257.43
13032006.04.21 13:25buy6520.101.13751.12241.1395
13042006.04.23 17:00buy6530.201.13551.12191.1375
13052006.04.24 08:40t/p6530.201.13751.12191.137535.6623293.10
13062006.04.24 08:40close6520.101.13751.12241.13950.2523293.35
13072006.04.24 08:40buy6540.101.13791.12281.1399
13082006.04.24 12:18buy6550.201.13641.12281.1384
13092006.04.24 12:51buy6560.401.13481.12271.1368
13102006.04.24 14:06t/p6560.401.13681.12271.136870.3723363.72
13112006.04.24 14:06close6550.201.13681.12281.13847.0423370.76
13122006.04.24 14:07close6540.101.13681.12281.1399-9.6823361.08
13132006.04.24 14:07sell6570.101.13671.15181.1347
13142006.04.25 04:58sell6580.201.13851.15211.1365
13152006.04.25 09:01t/p6580.201.13651.15211.136535.2023396.28
13162006.04.25 09:01close6570.101.13651.15181.13471.4623397.73
13172006.04.25 09:01sell6590.101.13631.15141.1343
13182006.04.25 09:13t/p6590.101.13431.15141.134317.6323415.36
13192006.04.25 09:13sell6600.101.13401.14911.1320
13202006.04.25 09:26t/p6600.101.13201.14911.132017.6723433.03
13212006.04.25 09:26sell6610.101.13171.14681.1297
13222006.04.25 10:00sell6620.201.13321.14681.1312
13232006.04.25 11:08t/p6620.201.13121.14681.131235.3623468.39
13242006.04.25 11:08close6610.101.13121.14681.12974.4223472.81
13252006.04.25 11:08sell6630.101.13101.14611.1290
13262006.04.26 03:41sell6640.201.13251.14611.1305
13272006.04.26 08:58t/p6640.201.13051.14611.130535.3823508.19
13282006.04.26 08:58close6630.101.13051.14611.12904.1223512.31
13292006.04.26 08:58sell6650.101.13041.14551.1284
13302006.04.26 09:05t/p6650.101.12841.14551.128417.7223530.03
13312006.04.26 09:05sell6660.101.12811.14321.1261
13322006.04.26 09:44t/p6660.101.12611.14321.126117.7623547.79
13332006.04.26 09:44sell6670.101.12581.14091.1238
13342006.04.26 10:24sell6680.201.12731.14091.1253
13352006.04.27 06:38sell6690.401.12881.14091.1268
13362006.04.27 07:36sell6700.801.13031.14091.1283
13372006.04.27 09:26t/p6700.801.12831.14091.1283141.8123689.60
13382006.04.27 09:26close6690.401.12831.14091.126817.7323707.33
13392006.04.27 09:26close6680.201.12821.14091.1253-17.7723689.56
13402006.04.27 09:26close6670.101.12811.14091.1238-21.3023668.26
13412006.04.27 09:26buy6710.101.12821.11311.1302
13422006.04.27 10:00buy6720.201.12651.11291.1285
13432006.04.27 10:06buy6730.401.12501.11291.1270
13442006.04.27 10:30buy6740.801.12351.11291.1255
13452006.04.27 12:51buy6751.601.12201.11291.1240
13462006.04.27 13:46t/p6751.601.12401.11291.1240284.7023952.96
13472006.04.27 13:46close6740.801.12401.11291.125535.5923988.55
13482006.04.27 13:46close6730.401.12391.11291.1270-39.1523949.40
13492006.04.27 13:46close6720.201.12381.11291.1285-48.0523901.35
13502006.04.27 13:46close6710.101.12371.11311.1302-40.0523861.30
13512006.04.27 13:47sell6760.101.12381.13891.1218
13522006.04.28 09:25t/p6760.101.12181.13891.121817.5323878.82
13532006.04.28 09:25sell6770.101.12151.13661.1195
13542006.04.28 10:03t/p6770.101.11951.13661.119517.8723896.69
13552006.04.28 10:03sell6780.101.11911.13421.1171
13562006.04.28 10:06sell6790.201.12061.13421.1186
13572006.04.28 10:26sell6800.401.12211.13421.1201
13582006.04.28 11:00t/p6800.401.12011.13421.120171.4223968.11
13592006.04.28 11:00close6790.201.12011.13421.11868.9323977.04
13602006.04.28 11:00close6780.101.12021.13421.1171-9.8223967.22
13612006.04.28 11:00sell6810.101.12001.13511.1180
13622006.04.28 15:02t/p6810.101.11801.13511.118017.9023985.12
13632006.04.28 15:02sell6820.101.11761.13271.1156
13642006.05.01 02:42t/p6820.101.11561.13271.115617.6324002.75
13652006.05.01 02:42buy6830.101.11561.10051.1176
13662006.05.01 08:22t/p6830.101.11761.10051.117617.9024020.65
13672006.05.01 08:22buy6840.101.11791.10281.1199
13682006.05.01 08:56buy6850.201.11631.10271.1183
13692006.05.01 09:07buy6860.401.11481.10271.1168
13702006.05.01 11:51buy6870.801.11331.10271.1153
13712006.05.01 13:31buy6881.601.11181.10271.1138
13722006.05.01 15:20t/p6881.601.11381.10271.1138287.3024307.95
13732006.05.01 15:20close6870.801.11381.10271.115335.9124343.86
13742006.05.01 15:20close6860.401.11391.10271.1168-32.3224311.54
13752006.05.01 15:20close6850.201.11401.10271.1183-41.2924270.25
13762006.05.01 15:20close6840.101.11411.10281.1199-34.1124236.14
13772006.05.01 15:20buy6890.101.11421.09911.1162
13782006.05.01 16:08buy6900.201.11261.09901.1146
13792006.05.01 17:57t/p6900.201.11461.09901.114635.8924272.03
13802006.05.01 17:57close6890.101.11461.09911.11623.5924275.62
13812006.05.01 17:57buy6910.101.11481.09971.1168
13822006.05.02 04:12buy6920.201.11331.09971.1153
13832006.05.02 04:40buy6930.401.11171.09961.1137
13842006.05.02 04:51buy6940.801.11011.09951.1121
13852006.05.02 05:48buy6951.601.10851.09941.1105
13862006.05.02 05:49buy6963.201.10701.09941.1090
13872006.05.02 07:24t/p6963.201.10901.09941.1090577.0524852.67
13882006.05.02 07:24close6951.601.10911.09941.110586.5624939.23
13892006.05.02 07:24close6940.801.10901.09951.1121-79.3524859.88
13902006.05.02 07:24close6930.401.10891.09961.1137-101.0024758.88
13912006.05.02 07:24close6920.201.10911.09971.1153-75.7424683.14
13922006.05.02 07:24close6910.101.10901.09971.1168-52.0524631.09
13932006.05.02 07:24sell6970.101.10891.12401.1069
13942006.05.02 10:34t/p6970.101.10691.12401.106918.0724649.16
13952006.05.02 10:34sell6980.101.10661.12171.1046
13962006.05.02 12:06sell6990.201.10811.12171.1061
13972006.05.02 15:16t/p6990.201.10611.12171.106136.1624685.32
13982006.05.02 15:16close6980.101.10611.12171.10464.5224689.84
13992006.05.02 15:16buy7000.101.10621.09111.1082
14002006.05.02 19:10t/p7000.101.10821.09111.108218.0524707.89
14012006.05.02 19:10buy7010.101.10851.09341.1105
14022006.05.02 19:40buy7020.201.10691.09331.1089
14032006.05.02 19:56buy7030.401.10541.09331.1074
14042006.05.02 21:11buy7040.801.10391.09331.1059
14052006.05.02 22:12buy7051.601.10231.09321.1043
14062006.05.03 02:59t/p7051.601.10431.09321.1043293.8025001.69
14072006.05.03 02:59close7040.801.10431.09331.105930.9925032.68
14082006.05.03 02:59close7030.401.10431.09331.1074-38.8324993.85
14092006.05.03 02:59close7020.201.10421.09331.1089-48.4024945.45
14102006.05.03 02:59close7010.101.10411.09341.1105-39.6024905.85
14112006.05.03 02:59buy7060.101.10431.08921.1063
14122006.05.03 04:20t/p7060.101.10631.08921.106318.0824923.93
14132006.05.03 04:20buy7070.101.10661.09151.1086
14142006.05.03 04:58buy7080.201.10511.09151.1071
14152006.05.03 08:14t/p7080.201.10711.09151.107136.1324960.06
14162006.05.03 08:14close7070.101.10711.09151.10864.5224964.58
14172006.05.03 08:14buy7090.101.10731.09221.1093
14182006.05.03 09:59buy7100.201.10581.09221.1078
14192006.05.03 10:18t/p7100.201.10781.09221.107836.1125000.69
14202006.05.03 10:18close7090.101.10781.09221.10934.5125005.20
14212006.05.03 10:18buy7110.101.10801.09291.1100
14222006.05.03 11:17buy7120.201.10641.09281.1084
14232006.05.03 12:14buy7130.401.10481.09271.1068
14242006.05.03 13:44t/p7130.401.10681.09271.106872.2825077.48
14252006.05.03 13:44close7120.201.10681.09281.10847.2325084.71
14262006.05.03 13:44close7110.101.10671.09291.1100-11.7525072.96
14272006.05.03 13:44buy7140.101.10691.09181.1089
14282006.05.03 18:49t/p7140.101.10891.09181.108918.0425091.00
14292006.05.03 18:49buy7150.101.10921.09411.1112
14302006.05.04 02:55t/p7150.101.11121.09411.111218.7525109.76
14312006.05.04 02:55buy7160.101.11151.09641.1135
14322006.05.04 03:53t/p7160.101.11351.09641.113517.9625127.72
14332006.05.04 03:53buy7170.101.11381.09871.1158
14342006.05.04 07:55buy7180.201.11221.09861.1142
14352006.05.04 08:19buy7190.401.11061.09851.1126
14362006.05.04 08:34buy7200.801.10911.09851.1111
14372006.05.04 08:56t/p7200.801.11111.09851.1111144.0025271.72
14382006.05.04 08:56close7190.401.11111.09851.112618.0025289.72
14392006.05.04 08:56close7180.201.11121.09861.1142-18.0025271.72
14402006.05.04 08:56close7170.101.11111.09871.1158-24.3025247.42
14412006.05.04 08:56sell7210.101.11101.12611.1090
14422006.05.04 09:10t/p7210.101.10901.12611.109018.0325265.45
14432006.05.04 09:10sell7220.101.10871.12381.1067
14442006.05.04 10:04t/p7220.101.10671.12381.106718.0725283.52
14452006.05.04 10:04sell7230.101.10641.12151.1044
14462006.05.04 12:12sell7240.201.10801.12161.1060
14472006.05.04 17:41sell7250.401.10961.12171.1076
14482006.05.05 03:46t/p7250.401.10761.12171.107671.0225354.53
14492006.05.05 03:46close7240.201.10761.12161.10606.6125361.15
14502006.05.05 03:46close7230.101.10751.12151.1044-10.2325350.91
14512006.05.05 03:46buy7260.101.10751.09241.1095
14522006.05.05 04:28t/p7260.101.10951.09241.109518.0325368.94
14532006.05.05 04:28sell7270.101.10951.12461.1075
14542006.05.05 08:30t/p7270.101.10751.12461.107518.0625387.00
14552006.05.05 08:30sell7280.101.10721.12231.1052
14562006.05.07 19:43t/p7280.101.10521.12231.105218.1025405.10
14572006.05.07 19:43sell7290.101.10491.12001.1029
14582006.05.08 04:28t/p7290.101.10291.12001.102917.8325422.93
14592006.05.08 04:28sell7300.101.10261.11771.1006
14602006.05.08 05:02sell7310.201.10411.11771.1021
14612006.05.08 06:54sell7320.401.10581.11791.1038
14622006.05.08 08:03sell7330.801.10731.11791.1053
14632006.05.08 08:14sell7341.601.10881.11791.1068
14642006.05.08 08:49sell7353.201.11031.11791.1083
14652006.05.08 09:38sell7366.401.11191.11801.1099
14662006.05.09 08:22t/p7366.401.10991.11801.10991133.8226556.75
14672006.05.09 08:22close7353.201.10991.11791.1083105.6126662.36
14682006.05.09 08:22close7341.601.10981.11791.1068-149.0326513.33
14692006.05.09 08:22close7330.801.10991.11791.1053-189.8326323.50
14702006.05.09 08:22close7320.401.10981.11791.1038-145.3826178.12
14712006.05.09 08:22close7310.201.10991.11771.1021-105.1226073.00
14722006.05.09 08:22close7300.101.10981.11771.1006-65.1826007.81
14732006.05.09 08:22sell7370.101.10971.12481.1077
14742006.05.09 08:59t/p7370.101.10771.12481.107718.0626025.87
14752006.05.09 08:59sell7380.101.10731.12241.1053
14762006.05.09 09:29t/p7380.101.10531.12241.105318.0926043.96
14772006.05.09 09:29sell7390.101.10501.12011.1030
14782006.05.09 10:29t/p7390.101.10301.12011.103018.1326062.09
14792006.05.09 10:29sell7400.101.10261.11771.1006
14802006.05.09 10:36t/p7400.101.10061.11771.100618.1726080.26
14812006.05.09 10:36sell7410.101.10031.11541.0983
14822006.05.09 10:43sell7420.201.10191.11551.0999
14832006.05.09 11:06t/p7420.201.09991.11551.099936.3726116.63
14842006.05.09 11:06close7410.101.09991.11541.09833.6426120.27
14852006.05.09 11:06sell7430.101.09971.11481.0977
14862006.05.09 11:32sell7440.201.10121.11481.0992
14872006.05.09 11:38t/p7440.201.09921.11481.099236.3926156.66
14882006.05.09 11:38close7430.101.09921.11481.09774.5526161.21
14892006.05.09 11:38sell7450.101.09911.11421.0971
14902006.05.09 11:52sell7460.201.10061.11421.0986
14912006.05.10 03:14t/p7460.201.09861.11421.098635.8026197.02
14922006.05.10 03:14close7450.101.09861.11421.09714.2526201.26
14932006.05.10 03:14buy7470.101.09851.08341.1005
14942006.05.10 04:20t/p7470.101.10051.08341.100518.1726219.43
14952006.05.10 04:20buy7480.101.10081.08571.1028
14962006.05.10 07:22buy7490.201.09921.08561.1012
14972006.05.10 08:57t/p7490.201.10121.08561.101236.3226255.75
14982006.05.10 08:57close7480.101.10121.08571.10283.6326259.38
14992006.05.10 08:57buy7500.101.10141.08631.1034
15002006.05.10 10:25buy7510.201.09991.08631.1019
15012006.05.10 11:05t/p7510.201.10191.08631.101936.3026295.68
15022006.05.10 11:05close7500.101.10191.08631.10344.5426300.22
15032006.05.10 11:05buy7520.101.10231.08721.1043
15042006.05.10 11:58buy7530.201.10081.08721.1028
15052006.05.10 14:17t/p7530.201.10281.08721.102836.2726336.49
15062006.05.10 14:17close7520.101.10281.08721.10434.5326341.02
15072006.05.10 14:17buy7540.101.10301.08791.1050
15082006.05.10 14:18buy7550.201.10141.08781.1034
15092006.05.10 14:41buy7560.401.09991.08781.1019
15102006.05.10 18:51t/p7560.401.10191.08781.101972.6026413.62
15112006.05.10 18:51close7550.201.10191.08781.10349.0826422.70
15122006.05.10 18:51close7540.101.10201.08791.1050-9.0726413.63
15132006.05.10 18:54buy7570.101.10251.08741.1045
15142006.05.10 19:35t/p7570.101.10451.08741.104518.1126431.74
15152006.05.10 19:35buy7580.101.10481.08971.1068
15162006.05.11 02:28buy7590.201.10331.08971.1053
15172006.05.11 03:34t/p7590.201.10531.08971.105336.1926467.93
15182006.05.11 03:34close7580.101.10541.08971.10686.1826474.12
15192006.05.11 03:34sell7600.101.10501.12011.1030
15202006.05.11 03:40sell7610.201.10651.12011.1045
15212006.05.11 03:54sell7620.401.10801.12011.1060
15222006.05.11 04:22t/p7620.401.10601.12011.106072.3326546.45
15232006.05.11 04:22close7610.201.10601.12011.10459.0426555.49
15242006.05.11 04:22close7600.101.10581.12011.1030-7.2326548.26
15252006.05.11 04:22sell7630.101.10571.12081.1037
15262006.05.11 08:19t/p7630.101.10371.12081.103718.1226566.38
15272006.05.11 08:19sell7640.101.10341.11851.1014
15282006.05.11 09:53t/p7640.101.10141.11851.101418.1626584.54
15292006.05.11 09:53sell7650.101.10111.11621.0991
15302006.05.11 11:10t/p7650.101.09911.11621.099118.2026602.74
15312006.05.11 11:10sell7660.101.09871.11381.0967
15322006.05.11 12:30sell7670.201.10021.11381.0982
15332006.05.11 16:25sell7680.401.10181.11391.0998
15342006.05.11 17:12sell7690.801.10341.11401.1014
15352006.05.11 18:55t/p7690.801.10141.11401.1014145.2926748.03
15362006.05.11 18:55close7680.401.10131.11391.099818.1626766.19
15372006.05.11 18:55close7670.201.10141.11381.0982-21.7926744.40
15382006.05.11 18:55close7660.101.10131.11381.0967-23.6126720.79
15392006.05.11 18:56buy7700.101.10141.08631.1034
15402006.05.11 20:36buy7710.201.09991.08631.1019
15412006.05.11 22:07t/p7710.201.10191.08631.101936.3026757.09
15422006.05.11 22:07close7700.101.10191.08631.10344.5426761.63
15432006.05.11 22:07buy7720.101.10191.08681.1039
15442006.05.12 01:58buy7730.201.10031.08671.1023
15452006.05.12 02:44t/p7730.201.10231.08671.102336.2926797.92
15462006.05.12 02:44close7720.101.10231.08681.10393.8826801.80
15472006.05.12 02:44buy7740.101.10271.08761.1047
15482006.05.12 03:11buy7750.201.10121.08761.1032
15492006.05.12 08:30t/p7750.201.10321.08761.103236.2626838.06
15502006.05.12 08:30close7740.101.10321.08761.10474.5326842.59
15512006.05.12 08:30buy7760.101.10381.08871.1058
15522006.05.12 08:39t/p7760.101.10581.08871.105818.0926860.68
15532006.05.12 08:39buy7770.101.10611.09101.1081
15542006.05.12 08:46buy7780.201.10451.09091.1065
15552006.05.12 08:47buy7790.401.10301.09091.1050
15562006.05.12 08:50buy7800.801.10151.09091.1035
15572006.05.12 08:52buy7811.601.10001.09091.1020
15582006.05.12 09:01t/p7811.601.10201.09091.1020290.3827151.06
15592006.05.12 09:01close7800.801.10201.09091.103536.3027187.36
15602006.05.12 09:01close7790.401.10211.09091.1050-32.6627154.70
15612006.05.12 09:01close7780.201.10231.09091.1065-39.9227114.78
15622006.05.12 09:01close7770.101.10231.09101.1081-34.4727080.31
15632006.05.12 09:01buy7820.101.10271.08761.1047
15642006.05.12 09:14buy7830.201.10121.08761.1032
15652006.05.12 09:59t/p7830.201.10321.08761.103236.2627116.57
15662006.05.12 09:59close7820.101.10321.08761.10474.5327121.10
15672006.05.12 09:59buy7840.101.10371.08861.1057
15682006.05.12 10:36t/p7840.101.10571.08861.105718.0927139.19
15692006.05.12 10:36buy7850.101.10601.09091.1080
15702006.05.12 11:15buy7860.201.10441.09081.1064
15712006.05.12 11:23t/p7860.201.10641.09081.106436.1527175.34
15722006.05.12 11:23close7850.101.10641.09091.10803.6227178.96
15732006.05.12 11:23buy7870.101.10681.09171.1088
15742006.05.12 11:36t/p7870.101.10881.09171.108818.0427197.00
15752006.05.12 11:36buy7880.101.10911.09401.1111
15762006.05.14 22:44t/p7880.101.11111.09401.111118.0027215.00
15772006.05.14 22:44sell7890.101.11111.12621.1091
15782006.05.15 01:46t/p7890.101.10911.12621.109117.7327232.72
15792006.05.15 01:46sell7900.101.10881.12391.1068
15802006.05.15 02:26sell7910.201.11041.12401.1084
15812006.05.15 02:59sell7920.401.11201.12411.1100
15822006.05.15 03:09sell7930.801.11361.12421.1116
15832006.05.15 04:07sell7941.601.11511.12421.1131
15842006.05.15 05:42sell7953.201.11661.12421.1146
15852006.05.15 06:06t/p7953.201.11461.12421.1146574.2027806.92
15862006.05.15 06:06close7941.601.11461.12421.113171.7727878.69
15872006.05.15 06:06close7930.801.11451.12421.1116-64.6027814.09
15882006.05.15 06:06close7920.401.11441.12411.1100-86.1527727.94
15892006.05.15 06:06close7910.201.11451.12401.1084-73.5827654.36
15902006.05.15 06:06close7900.101.11461.12391.1068-52.0427602.32
15912006.05.15 06:06sell7960.101.11441.12951.1124
15922006.05.15 06:40sell7970.201.11601.12961.1140
15932006.05.15 06:48sell7980.401.11761.12971.1156
15942006.05.15 08:01t/p7980.401.11561.12971.115671.7127674.03
15952006.05.15 08:01close7970.201.11561.12961.11407.1727681.20
15962006.05.15 08:02close7960.101.11571.12951.1124-11.6527669.55
15972006.05.15 08:02buy7990.101.11581.10071.1178
15982006.05.15 08:27buy8000.201.11421.10061.1162
15992006.05.15 08:50buy8010.401.11271.10061.1147
16002006.05.15 09:02t/p8010.401.11471.10061.114771.7727741.32
16012006.05.15 09:02close8000.201.11471.10061.11628.9727750.29
16022006.05.15 09:02close7990.101.11481.10071.1178-8.9727741.32
16032006.05.15 09:02sell8020.101.11471.12981.1127
16042006.05.15 09:06sell8030.201.11631.12991.1143
16052006.05.15 09:48t/p8030.201.11431.12991.114335.9027777.22
16062006.05.15 09:48close8020.101.11431.12981.11273.5927780.81
16072006.05.15 09:49sell8040.101.11391.12901.1119
16082006.05.15 10:13sell8050.201.11551.12911.1135
16092006.05.15 10:40t/p8050.201.11351.12911.113535.9227816.73
16102006.05.15 10:40close8040.101.11351.12901.11193.5927820.32
16112006.05.15 10:40sell8060.101.11311.12821.1111
16122006.05.15 11:41sell8070.201.11461.12821.1126
16132006.05.15 23:40t/p8070.201.11261.12821.112635.9527856.27
16142006.05.15 23:40close8060.101.11261.12821.11114.4927860.76
16152006.05.15 23:40sell8080.101.11241.12751.1104
16162006.05.16 01:08sell8090.201.11391.12751.1119
16172006.05.16 03:35sell8100.401.11551.12761.1135
16182006.05.16 04:48sell8110.801.11701.12761.1150
16192006.05.16 06:44t/p8110.801.11501.12761.1150143.5028004.26
16202006.05.16 06:44close8100.401.11501.12761.113517.9428022.20
16212006.05.16 06:44close8090.201.11511.12751.1119-21.5228000.68
16222006.05.16 06:44close8080.101.11501.12751.1104-23.6227977.06
16232006.05.16 06:44buy8120.101.11491.09981.1169
16242006.05.16 08:13buy8130.201.11341.09981.1154
16252006.05.16 08:32buy8140.401.11181.09971.1138
16262006.05.16 08:34buy8150.801.11011.09951.1121
16272006.05.16 08:44buy8161.601.10851.09941.1105
16282006.05.16 09:13t/p8161.601.11051.09941.1105288.1328265.19
16292006.05.16 09:13close8150.801.11061.09951.112136.0228301.21
16302006.05.16 09:13close8140.401.11051.09971.1138-46.8328254.38
16312006.05.16 09:13close8130.201.11051.09981.1154-52.2328202.15
16322006.05.16 09:14close8120.101.11041.09981.1169-40.5328161.62
16332006.05.16 09:14sell8170.101.11031.12541.1083
16342006.05.16 11:20sell8180.201.11191.12551.1099
16352006.05.16 12:17t/p8180.201.10991.12551.109936.0428197.66
16362006.05.16 12:17close8170.101.10991.12541.10833.6028201.26
16372006.05.16 12:17sell8190.101.10951.12461.1075
16382006.05.16 14:47t/p8190.101.10751.12461.107518.0628219.32
16392006.05.16 14:47sell8200.101.10721.12231.1052
16402006.05.17 04:01t/p8200.101.10521.12231.105217.8028237.12
16412006.05.17 04:01sell8210.101.10491.12001.1029
16422006.05.17 07:01t/p8210.101.10291.12001.102918.1328255.25
16432006.05.17 07:01sell8220.101.10261.11771.1006
16442006.05.17 07:34sell8230.201.10411.11771.1021
16452006.05.17 08:36sell8240.401.10571.11781.1037
16462006.05.17 08:40t/p8240.401.10371.11781.103772.4828327.73
16472006.05.17 08:40close8230.201.10371.11771.10217.2528334.98
16482006.05.17 08:40close8220.101.10381.11771.1006-10.8728324.11
16492006.05.17 08:40sell8250.101.10351.11861.1015
16502006.05.17 09:11t/p8250.101.10151.11861.101518.1628342.27
16512006.05.17 09:11sell8260.101.10121.11631.0992
16522006.05.17 09:16sell8270.201.10271.11631.1007
16532006.05.17 09:20sell8280.401.10421.11631.1022
16542006.05.17 09:25sell8290.801.10581.11641.1038
16552006.05.17 09:27sell8301.601.10741.11651.1054
16562006.05.17 10:03t/p8301.601.10541.11651.1054289.4928631.76
16572006.05.17 10:03close8290.801.10541.11641.103828.9528660.71
16582006.05.17 10:03close8280.401.10551.11631.1022-47.0428613.67
16592006.05.17 10:03close8270.201.10561.11631.1007-52.4628561.21
16602006.05.17 10:03close8260.101.10551.11631.0992-38.9028522.31
16612006.05.17 10:03buy8310.101.10541.09031.1074
16622006.05.17 10:26t/p8310.101.10741.09031.107418.0628540.37
16632006.05.17 10:26buy8320.101.10771.09261.1097
16642006.05.17 11:21t/p8320.101.10971.09261.109718.0228558.39
16652006.05.17 11:21buy8330.101.11001.09491.1120
16662006.05.17 11:30t/p8330.101.11201.09491.112017.9928576.38
16672006.05.17 11:30buy8340.101.11231.09721.1143
16682006.05.17 15:09t/p8340.101.11431.09721.114317.9428594.32
16692006.05.17 15:09buy8350.101.11471.09961.1167
16702006.05.17 16:13buy8360.201.11321.09961.1152
16712006.05.17 17:58t/p8360.201.11521.09961.115235.8728630.19
16722006.05.17 17:58close8350.101.11521.09961.11674.4828634.67
16732006.05.17 17:59buy8370.101.11561.10051.1176
16742006.05.18 04:59buy8380.201.11411.10051.1161
16752006.05.18 05:04buy8390.401.11251.10041.1145
16762006.05.18 06:37buy8400.801.11101.10041.1130
16772006.05.18 07:00t/p8400.801.11301.10041.1130143.7628778.43
16782006.05.18 07:00close8390.401.11301.10041.114517.9728796.40
16792006.05.18 07:01close8380.201.11321.10051.1161-16.1728780.23
16802006.05.18 07:01close8370.101.11331.10051.1176-19.9128760.32
16812006.05.18 07:01sell8410.101.11321.12831.1112
16822006.05.18 07:21sell8420.201.11471.12831.1127
16832006.05.18 08:54sell8430.401.11621.12831.1142
16842006.05.18 09:16sell8440.801.11801.12861.1160
16852006.05.18 09:22sell8451.601.11951.12861.1175
16862006.05.18 09:35t/p8451.601.11751.12861.1175286.3529046.67
16872006.05.18 09:35close8440.801.11751.12861.116035.7929082.46
16882006.05.18 09:35close8430.401.11731.12831.1142-39.3829043.08
16892006.05.18 09:35close8420.201.11721.12831.1127-44.7528998.33
16902006.05.18 09:35close8410.101.11711.12831.1112-34.9128963.42
16912006.05.18 09:35buy8460.101.11701.10191.1190
16922006.05.18 10:28t/p8460.101.11901.10191.119017.8728981.29
16932006.05.18 10:28buy8470.101.11931.10421.1213
16942006.05.18 10:58t/p8470.101.12131.10421.121317.8428999.13
16952006.05.18 10:58buy8480.101.12161.10651.1236
16962006.05.18 12:17buy8490.201.12011.10651.1221
16972006.05.18 19:50buy8500.401.11851.10641.1205
16982006.05.18 20:40t/p8500.401.12051.10641.120571.4029070.53
16992006.05.18 20:40close8490.201.12051.10651.12217.1429077.67
17002006.05.18 20:40close8480.101.12031.10651.1236-11.6029066.07
17012006.05.18 20:40sell8510.101.12051.13561.1185
17022006.05.19 03:49sell8520.201.12211.13571.1201
17032006.05.19 06:29sell8530.401.12371.13581.1217
17042006.05.19 08:59sell8540.801.12521.13581.1232
17052006.05.19 09:11sell8551.601.12671.13581.1247
17062006.05.19 09:27t/p8551.601.12471.13581.1247284.5229350.59
17072006.05.19 09:27close8540.801.12471.13581.123235.5729386.16
17082006.05.19 09:27close8530.401.12461.13581.1217-32.0129354.15
17092006.05.19 09:27close8520.201.12471.13571.1201-46.2329307.92
17102006.05.19 09:27close8510.101.12491.13561.1185-39.4129268.51
17112006.05.19 09:27buy8560.101.12501.10991.1270
17122006.05.19 11:02t/p8560.101.12701.10991.127017.7529286.26
17132006.05.19 11:02buy8570.101.12731.11221.1293
17142006.05.19 11:33buy8580.201.12581.11221.1278
17152006.05.19 11:55buy8590.401.12411.11201.1261
17162006.05.19 12:03buy8600.801.12251.11191.1245
17172006.05.19 13:21buy8611.601.12101.11191.1230
17182006.05.19 16:02buy8623.201.11951.11191.1215
17192006.05.21 19:19t/p8623.201.12151.11191.1215570.6629856.92
17202006.05.21 19:19close8611.601.12151.11191.123071.3329928.25
17212006.05.21 19:19close8600.801.12141.11191.1245-78.4729849.78
17222006.05.21 19:19close8590.401.12151.11201.1261-92.7329757.05
17232006.05.21 19:19close8580.201.12141.11221.1278-78.4729678.58
17242006.05.21 19:21close8570.101.12131.11221.1293-53.5129625.07
17252006.05.21 19:21sell8630.101.12141.13651.1194
17262006.05.22 00:31sell8640.201.12301.13661.1210
17272006.05.22 02:25sell8650.401.12451.13661.1225
17282006.05.22 03:12sell8660.801.12611.13671.1241
17292006.05.22 04:30t/p8660.801.12411.13671.1241142.3429767.41
17302006.05.22 04:30close8650.401.12411.13661.122514.2329781.64
17312006.05.22 04:31close8640.201.12421.13661.1210-21.3529760.29
17322006.05.22 04:31close8630.101.12431.13651.1194-26.0929734.19
17332006.05.22 04:32buy8670.101.12421.10911.1262
17342006.05.22 08:09t/p8670.101.12621.10911.126217.7629751.95
17352006.05.22 08:09buy8680.101.12651.11141.1285
17362006.05.22 08:12buy8690.201.12501.11141.1270
17372006.05.22 09:53buy8700.401.12351.11141.1255
17382006.05.22 09:55buy8710.801.12201.11141.1240
17392006.05.22 10:21buy8721.601.12041.11131.1224
17402006.05.22 10:35t/p8721.601.12241.11131.1224285.1030037.05
17412006.05.22 10:35close8710.801.12241.11141.124028.5130065.56
17422006.05.22 10:35close8700.401.12231.11141.1255-42.7730022.79
17432006.05.22 10:35close8690.201.12251.11141.1270-44.5429978.25
17442006.05.22 10:35close8680.101.12241.11141.1285-36.5329941.72
17452006.05.22 10:35sell8730.101.12251.13761.1205
17462006.05.22 11:00t/p8730.101.12051.13761.120517.8529959.57
17472006.05.22 11:00sell8740.101.12021.13531.1182
17482006.05.22 13:39t/p8740.101.11821.13531.118217.8929977.46
17492006.05.22 13:39sell8750.101.11791.13301.1159
17502006.05.22 14:15t/p8750.101.11591.13301.115917.9229995.38
17512006.05.22 14:15sell8760.101.11561.13071.1136
17522006.05.22 14:24t/p8760.101.11361.13071.113617.9630013.34
17532006.05.22 14:24sell8770.101.11331.12841.1113
17542006.05.22 14:59sell8780.201.11481.12841.1128
17552006.05.22 19:00sell8790.401.11641.12851.1144
17562006.05.23 01:35t/p8790.401.11441.12851.114470.5830083.92
17572006.05.23 01:35close8780.201.11441.12841.11286.5730090.49
17582006.05.23 01:35close8770.101.11451.12841.1113-11.0730079.42
17592006.05.23 01:35buy8800.101.11441.09931.1164
17602006.05.23 03:03buy8810.201.11291.09931.1149
17612006.05.23 03:26t/p8810.201.11491.09931.114935.8830115.30
17622006.05.23 03:26close8800.101.11491.09931.11644.4830119.78
17632006.05.23 03:26buy8820.101.11531.10021.1173
17642006.05.23 03:44buy8830.201.11381.10021.1158
17652006.05.23 08:21t/p8830.201.11581.10021.115835.8530155.63
17662006.05.23 08:21close8820.101.11591.10021.11735.3830161.01
17672006.05.23 08:21buy8840.101.11631.10121.1183
17682006.05.23 08:30t/p8840.101.11831.10121.118317.8830178.89
17692006.05.23 08:30buy8850.101.11861.10351.1206
17702006.05.23 09:01t/p8850.101.12061.10351.120617.8530196.74
17712006.05.23 09:01buy8860.101.12091.10581.1229
17722006.05.23 09:14buy8870.201.11941.10581.1214
17732006.05.23 09:33t/p8870.201.12141.10581.121435.6730232.41
17742006.05.23 09:33close8860.101.12141.10581.12294.4630236.87
17752006.05.23 09:33buy8880.101.12161.10651.1236
17762006.05.23 09:38buy8890.201.12011.10651.1221
17772006.05.23 10:00buy8900.401.11851.10641.1205
17782006.05.23 10:30buy8910.801.11701.10641.1190
17792006.05.23 11:09t/p8910.801.11901.10641.1190142.9830379.85
17802006.05.23 11:09close8900.401.11901.10641.120517.8730397.72
17812006.05.23 11:09close8890.201.11891.10651.1221-21.4530376.27
17822006.05.23 11:09close8880.101.11891.10651.1236-24.1330352.14
17832006.05.23 11:09buy8920.101.11931.10421.1213
17842006.05.23 11:23buy8930.201.11781.10421.1198
17852006.05.23 13:28buy8940.401.11621.10411.1182
17862006.05.23 15:19t/p8940.401.11821.10411.118271.5430423.68
17872006.05.23 15:19close8930.201.11821.10421.11987.1530430.83
17882006.05.23 15:19close8920.101.11811.10421.1213-10.7330420.10
17892006.05.23 15:19buy8950.101.11851.10341.1205
17902006.05.23 15:48t/p8950.101.12051.10341.120517.8530437.95
17912006.05.23 15:48buy8960.101.12081.10571.1228
17922006.05.23 16:40t/p8960.101.12281.10571.122817.8130455.76
17932006.05.23 16:40buy8970.101.12311.10801.1251
17942006.05.23 17:06t/p8970.101.12511.10801.125117.7830473.54
17952006.05.23 17:06buy8980.101.12541.11031.1274
17962006.05.23 17:24buy8990.201.12381.11021.1258
17972006.05.23 18:04t/p8990.201.12581.11021.125835.5330509.07
17982006.05.23 18:04close8980.101.12581.11031.12743.5530512.62
17992006.05.23 18:04buy9000.101.12621.11111.1282
18002006.05.23 18:22buy9010.201.12471.11111.1267
18012006.05.23 20:17buy9020.401.12321.11111.1252
18022006.05.23 20:58t/p9020.401.12521.11111.125271.1030583.72
18032006.05.23 20:58close9010.201.12521.11111.12678.8930592.61
18042006.05.23 20:59close9000.101.12511.11111.1282-9.7830582.83
18052006.05.23 20:59buy9030.101.12551.11041.1275
18062006.05.23 21:22buy9040.201.12401.11041.1260
18072006.05.23 22:10buy9050.401.12241.11031.1244
18082006.05.23 22:36buy9060.801.12091.11031.1229
18092006.05.24 01:50t/p9060.801.12291.11031.1229144.5030727.33
18102006.05.24 01:50close9050.401.12291.11031.124418.8230746.14
18112006.05.24 01:50close9040.201.12301.11041.1260-17.3130728.84
18122006.05.24 01:50close9030.101.12291.11041.1275-22.9030705.94
18132006.05.24 01:50sell9070.101.12301.13811.1210
18142006.05.24 03:01t/p9070.101.12101.13811.121017.8430723.78
18152006.05.24 03:01sell9080.101.12071.13581.1187
18162006.05.24 03:03sell9090.201.12221.13581.1202
18172006.05.24 03:43t/p9090.201.12021.13581.120235.7130759.49
18182006.05.24 03:43close9080.101.12011.13581.11875.3630764.85
18192006.05.24 03:44sell9100.101.11991.13501.1179
18202006.05.24 05:26sell9110.201.12141.13501.1194
18212006.05.24 08:21t/p9110.201.11941.13501.119435.7330800.58
18222006.05.24 08:21close9100.101.11941.13501.11794.4730805.05
18232006.05.24 08:21sell9120.101.11921.13431.1172
18242006.05.24 08:28sell9130.201.12071.13431.1187
18252006.05.24 08:50t/p9130.201.11871.13431.118735.7630840.81
18262006.05.24 08:50close9120.101.11871.13431.11724.4730845.28
18272006.05.24 08:50sell9140.101.11831.13341.1163
18282006.05.24 08:59sell9150.201.11991.13351.1179
18292006.05.24 09:01sell9160.401.12151.13361.1195
18302006.05.24 09:01sell9170.801.12301.13361.1210
18312006.05.24 09:14sell9181.601.12451.13361.1225
18322006.05.24 09:21t/p9181.601.12251.13361.1225285.0831130.36
18332006.05.24 09:21close9170.801.12251.13361.121035.6331165.99
18342006.05.24 09:21close9160.401.12271.13361.1195-42.7531123.24
18352006.05.24 09:21close9150.201.12261.13351.1179-48.1031075.14
18362006.05.24 09:21close9140.101.12271.13341.1163-39.1931035.95
18372006.05.24 09:21sell9190.101.12251.13761.1205
18382006.05.24 10:36sell9200.201.12401.13761.1220
18392006.05.24 13:38t/p9200.201.12201.13761.122035.6531071.60
18402006.05.24 13:38close9190.101.12201.13761.12054.4631076.06
18412006.05.24 13:38buy9210.101.12211.10701.1241
18422006.05.24 14:51buy9220.201.12051.10691.1225
18432006.05.24 14:53buy9230.401.11901.10691.1210
18442006.05.24 16:27t/p9230.401.12101.10691.121071.3631147.42
18452006.05.24 16:27close9220.201.12111.10691.122510.7031158.12
18462006.05.24 16:27close9210.101.12101.10701.1241-9.8131148.31
18472006.05.24 16:27sell9240.101.12111.13621.1191
18482006.05.24 22:24sell9250.201.12261.13621.1206
18492006.05.25 01:47t/p9250.201.12061.13621.120633.8831182.19
18502006.05.25 01:47close9240.101.12061.13621.11913.5531185.74
18512006.05.25 01:48buy9260.101.12071.10561.1227
18522006.05.25 03:08buy9270.201.11921.10561.1212
18532006.05.25 03:17buy9280.401.11771.10561.1197
18542006.05.25 03:23buy9290.801.11621.10561.1182
18552006.05.25 04:32buy9301.601.11461.10551.1166
18562006.05.25 06:02buy9313.201.11311.10551.1151
18572006.05.25 06:34t/p9313.201.11511.10551.1151573.9431759.68
18582006.05.25 06:34close9301.601.11511.10551.116671.7431831.42
18592006.05.25 06:34close9290.801.11521.10561.1182-71.7431759.68
18602006.05.25 06:35close9280.401.11491.10561.1197-100.4631659.22
18612006.05.25 06:35close9270.201.11501.10561.1212-75.3431583.88
18622006.05.25 06:35close9260.101.11511.10561.1227-50.2231533.66
18632006.05.25 06:35sell9320.101.11501.13011.1130
18642006.05.25 08:19sell9330.201.11651.13011.1145
18652006.05.25 08:30t/p9330.201.11451.13011.114535.9031569.56
18662006.05.25 08:30close9320.101.11421.13011.11307.1831576.74
18672006.05.25 08:30sell9340.101.11371.12881.1117
18682006.05.25 08:38t/p9340.101.11171.12881.111717.9931594.73
18692006.05.25 08:38sell9350.101.11131.12641.1093
18702006.05.25 09:03t/p9350.101.10931.12641.109318.0331612.76
18712006.05.25 09:03sell9360.101.10901.12411.1070
18722006.05.25 09:14sell9370.201.11051.12411.1085
18732006.05.25 09:39t/p9370.201.10851.12411.108536.0831648.84
18742006.05.25 09:39close9360.101.10851.12411.10704.5131653.35
18752006.05.25 09:39sell9380.101.10811.12321.1061
18762006.05.25 11:14t/p9380.101.10611.12321.106118.0831671.43
18772006.05.25 11:14sell9390.101.10581.12091.1038
18782006.05.25 11:18sell9400.201.10731.12091.1053
18792006.05.25 12:27sell9410.401.10881.12091.1068
18802006.05.25 14:01t/p9410.401.10681.12091.106872.2831743.71
18812006.05.25 14:01close9400.201.10681.12091.10539.0431752.75
18822006.05.25 14:01close9390.101.10671.12091.1038-8.1331744.62
18832006.05.25 14:02buy9420.101.10671.09161.1087
18842006.05.25 20:37t/p9420.101.10871.09161.108718.0431762.66
18852006.05.25 20:37buy9430.101.10901.09391.1110
18862006.05.26 03:29buy9440.201.10751.09391.1095
18872006.05.26 05:07t/p9440.201.10951.09391.109536.0531798.71
18882006.05.26 05:07close9430.101.10951.09391.11104.7631803.47
18892006.05.26 05:07buy9450.101.10971.09461.1117
18902006.05.26 06:18buy9460.201.10821.09461.1102
18912006.05.26 07:06buy9470.401.10661.09451.1086
18922006.05.26 08:10t/p9470.401.10861.09451.108672.1531875.62
18932006.05.26 08:10close9460.201.10881.09461.110210.8231886.44
18942006.05.26 08:10close9450.101.10891.09461.1117-7.2131879.23
18952006.05.26 08:10buy9480.101.10931.09421.1113
18962006.05.26 08:22buy9490.201.10761.09401.1096
18972006.05.26 08:32buy9500.401.10601.09391.1080
18982006.05.26 09:22t/p9500.401.10801.09391.108072.2031951.43
18992006.05.26 09:22close9490.201.10801.09401.10967.2231958.65
19002006.05.26 09:22close9480.101.10791.09421.1113-12.6431946.01
19012006.05.26 09:22sell9510.101.10811.12321.1061
19022006.05.26 10:13t/p9510.101.10611.12321.106118.0831964.09
19032006.05.26 10:13sell9520.101.10581.12091.1038
19042006.05.26 10:18sell9530.201.10731.12091.1053
19052006.05.26 10:29sell9540.401.10891.12101.1069
19062006.05.26 10:39sell9550.801.11041.12101.1084
19072006.05.26 11:36t/p9550.801.10841.12101.1084144.3532108.44
19082006.05.26 11:36close9540.401.10841.12101.106918.0432126.48
19092006.05.26 11:36close9530.201.10831.12091.1053-18.0532108.43
19102006.05.26 11:36close9520.101.10821.12091.1038-21.6632086.77
19112006.05.26 11:36buy9560.101.10811.09301.1101
19122006.05.26 16:20buy9570.201.10661.09301.1086
19132006.05.28 17:38buy9580.401.10511.09301.1071
19142006.05.28 17:39buy9590.801.10351.09291.1055
19152006.05.28 19:56t/p9590.801.10551.09291.1055144.7332231.50
19162006.05.28 19:56close9580.401.10551.09301.107114.4732245.97
19172006.05.28 19:56close9570.201.10541.09301.1086-21.7132224.26
19182006.05.28 19:56close9560.101.10541.09301.1101-24.4332199.83
19192006.05.28 19:56sell9600.101.10511.12021.1031
19202006.05.29 01:03sell9610.201.10661.12021.1046
19212006.05.29 07:38t/p9610.201.10461.12021.104636.2132236.04
19222006.05.29 07:38close9600.101.10461.12021.10314.2332240.26
19232006.05.29 07:38sell9620.101.10421.11931.1022
19242006.05.29 16:11sell9630.201.10581.11941.1038
19252006.05.29 23:12t/p9630.201.10381.11941.103836.2432276.50
19262006.05.29 23:12close9620.101.10381.11931.10223.6232280.12
19272006.05.29 23:12sell9640.101.10341.11851.1014
19282006.05.30 02:08t/p9640.101.10141.11851.101417.8632297.98
19292006.05.30 02:08sell9650.101.10101.11611.0990
19302006.05.30 02:27sell9660.201.10251.11611.1005
19312006.05.30 03:21t/p9660.201.10051.11611.100536.3532334.33
19322006.05.30 03:21close9650.101.10051.11611.09904.5432338.87
19332006.05.30 03:21sell9670.101.10031.11541.0983
19342006.05.30 03:58sell9680.201.10191.11551.0999
19352006.05.30 09:51t/p9680.201.09991.11551.099936.3732375.24
19362006.05.30 09:51close9670.101.09991.11541.09833.6432378.88
19372006.05.30 09:51buy9690.101.09981.08471.1018
19382006.05.30 10:03buy9700.201.09821.08461.1002
19392006.05.30 16:01t/p9700.201.10021.08461.100236.3632415.24
19402006.05.30 16:01close9690.101.10021.08471.10183.6432418.88
19412006.05.30 16:01buy9710.101.10041.08531.1024
19422006.05.30 16:38buy9720.201.09891.08531.1009
19432006.05.31 02:45buy9730.401.09741.08531.0994
19442006.05.31 03:00buy9740.801.09581.08521.0978
19452006.05.31 03:22buy9751.601.09421.08511.0962
19462006.05.31 04:08t/p9751.601.09621.08511.0962291.9232710.80
19472006.05.31 04:08close9740.801.09621.08521.097829.1932739.99
19482006.05.31 04:08close9730.401.09621.08531.0994-43.7932696.20
19492006.05.31 04:08close9720.201.09621.08531.1009-48.7632647.44
19502006.05.31 04:08close9710.101.09631.08531.1024-37.1532610.29
19512006.05.31 04:08sell9760.101.09621.11131.0942
19522006.05.31 05:16t/p9760.101.09421.11131.094218.2832628.57
19532006.05.31 05:16sell9770.101.09391.10901.0919
19542006.05.31 07:17sell9780.201.09551.10911.0935
19552006.05.31 10:16sell9790.401.09701.10911.0950
19562006.05.31 10:50sell9800.801.09861.10921.0966
19572006.05.31 10:57sell9811.601.10021.10931.0982
19582006.05.31 11:04t/p9811.601.09821.10931.0982291.3932919.96
19592006.05.31 11:04close9800.801.09821.10921.096629.1432949.10
19602006.05.31 11:04close9790.401.09821.10911.0950-43.7132905.39
19612006.05.31 11:04close9780.201.09831.10911.0935-50.9932854.40
19622006.05.31 11:04close9770.101.09821.10901.0919-39.1532815.25
19632006.05.31 11:04buy9820.101.09811.08301.1001
19642006.05.31 11:09t/p9820.101.10011.08301.100118.1832833.43
19652006.05.31 11:09buy9830.101.10041.08531.1024
19662006.05.31 11:57t/p9830.101.10241.08531.102418.1432851.57
19672006.05.31 11:57buy9840.101.10271.08761.1047
19682006.05.31 12:10buy9850.201.10121.08761.1032
19692006.05.31 13:14t/p9850.201.10321.08761.103236.2632887.83
19702006.05.31 13:14close9840.101.10321.08761.10474.5332892.36
19712006.05.31 13:14buy9860.101.10361.08851.1056
19722006.05.31 13:26buy9870.201.10211.08851.1041
19732006.05.31 14:05buy9880.401.10051.08841.1025
19742006.05.31 22:38t/p9880.401.10251.08841.102572.5632964.92
19752006.05.31 22:38close9870.201.10251.08851.10417.2632972.18
19762006.05.31 22:39close9860.101.10261.08851.1056-9.0732963.11
19772006.05.31 22:39buy9890.101.10301.08791.1050
19782006.06.01 06:03t/p9890.101.10501.08791.105018.8532981.97
19792006.06.01 06:03sell9900.101.10521.12031.1032
19802006.06.01 08:06sell9910.201.10671.12031.1047
19812006.06.01 09:11sell9920.401.10821.12031.1062
19822006.06.01 09:16sell9930.801.10981.12041.1078
19832006.06.01 10:00t/p9930.801.10781.12041.1078144.4333126.40
19842006.06.01 10:00close9920.401.10781.12031.106214.4433140.84
19852006.06.01 10:00close9910.201.10771.12031.1047-18.0633122.78
19862006.06.01 10:00close9900.101.10781.12031.1032-23.4733099.31
19872006.06.01 10:00buy9940.101.10771.09261.1097
19882006.06.01 10:35buy9950.201.10611.09251.1081
19892006.06.01 10:50buy9960.401.10451.09241.1065
19902006.06.01 10:59buy9970.801.10301.09241.1050
19912006.06.01 11:43buy9981.601.10151.09241.1035
19922006.06.01 17:13t/p9981.601.10351.09241.1035289.9933389.30
19932006.06.01 17:13close9970.801.10351.09241.105036.2533425.55
19942006.06.01 17:13close9960.401.10331.09241.1065-43.5133382.04
19952006.06.01 17:13close9950.201.10331.09251.1081-50.7633331.28
19962006.06.01 17:13close9940.101.10351.09261.1097-38.0633293.22
19972006.06.01 17:13sell9990.101.10331.11841.1013
19982006.06.02 04:20sell10000.201.10481.11841.1028
19992006.06.02 08:30t/p10000.201.10281.11841.102836.2833329.50
20002006.06.02 08:30close9990.101.10271.11841.10135.1433334.63
20012006.06.02 08:30sell10010.101.10241.11751.1004
20022006.06.02 08:33t/p10010.101.10041.11751.100418.1833352.81
20032006.06.02 08:33sell10020.101.10001.11511.0980
20042006.06.02 08:34sell10030.201.10161.11521.0996
20052006.06.02 08:42t/p10030.201.09961.11521.099636.3833389.19
20062006.06.02 08:42close10020.101.09961.11511.09803.6433392.83
20072006.06.02 08:42sell10040.101.09931.11441.0973
20082006.06.02 08:53sell10050.201.10091.11451.0989
20092006.06.02 09:17t/p10050.201.09891.11451.098936.4033429.23
20102006.06.02 09:17close10040.101.09891.11441.09733.6433432.87
20112006.06.02 09:17sell10060.101.09851.11361.0965
20122006.06.02 09:40sell10070.201.10001.11361.0980
20132006.06.02 10:16t/p10070.201.09801.11361.098036.4333469.30
20142006.06.02 10:16close10060.101.09801.11361.09654.5533473.85
20152006.06.02 10:16sell10080.101.09771.11281.0957
20162006.06.02 10:20sell10090.201.09921.11281.0972
20172006.06.02 14:55sell10100.401.10071.11281.0987
20182006.06.04 18:35sell10110.801.10221.11281.1002
20192006.06.05 00:33t/p10110.801.10021.11281.1002143.0033616.85
20202006.06.05 00:33close10100.401.10021.11281.098716.9733633.82
20212006.06.05 00:34close10090.201.10031.11281.0972-20.6033613.22
20222006.06.05 00:34close10080.101.10021.11281.0957-23.0233590.20
20232006.06.05 00:34sell10120.101.10001.11511.0980
20242006.06.05 07:29t/p10120.101.09801.11511.098018.2133608.41
20252006.06.05 07:29sell10130.101.09771.11281.0957
20262006.06.05 08:20sell10140.201.09921.11281.0972
20272006.06.05 08:39sell10150.401.10071.11281.0987
20282006.06.05 08:54sell10160.801.10221.11281.1002
20292006.06.05 10:10t/p10160.801.10021.11281.1002145.4333753.84
20302006.06.05 10:10close10150.401.10021.11281.098718.1833772.02
20312006.06.05 10:10close10140.201.10051.11281.0972-23.6333748.39
20322006.06.05 10:10close10130.101.10041.11281.0957-24.5433723.85
20332006.06.05 10:11buy10170.101.10031.08521.1023
20342006.06.05 11:02t/p10170.101.10231.08521.102318.1433741.99
20352006.06.05 11:02buy10180.101.10261.08751.1046
20362006.06.05 11:35buy10190.201.10111.08751.1031
20372006.06.05 13:09buy10200.401.09951.08741.1015
20382006.06.05 14:24t/p10200.401.10151.08741.101572.6333814.62
20392006.06.05 14:24close10190.201.10151.08751.10317.2633821.88
20402006.06.05 14:24close10180.101.10161.08751.1046-9.0833812.80
20412006.06.05 14:24buy10210.101.10201.08691.1040
20422006.06.05 14:53t/p10210.101.10401.08691.104018.1233830.92
20432006.06.05 14:53buy10220.101.10431.08921.1063
20442006.06.05 16:06t/p10220.101.10631.08921.106318.0733848.99
20452006.06.05 16:06buy10230.101.10681.09171.1088
20462006.06.06 03:10buy10240.201.10531.09171.1073
20472006.06.06 03:43t/p10240.201.10731.09171.107336.1233885.11
20482006.06.06 03:43close10230.101.10731.09171.10884.7733889.88
20492006.06.06 03:43sell10250.101.10741.12251.1054
20502006.06.06 07:43sell10260.201.10891.12251.1069
20512006.06.06 08:19sell10270.401.11041.12251.1084
20522006.06.06 08:40sell10280.801.11201.12261.1100
20532006.06.06 08:48sell10291.601.11361.12271.1116
20542006.06.06 09:26sell10303.201.11511.12271.1131
20552006.06.06 09:33sell10316.401.11661.12271.1146
20562006.06.06 10:00t/p10316.401.11461.12271.11461148.3935038.27
20572006.06.06 10:00close10303.201.11461.12271.1131143.5535181.82
20582006.06.06 10:00close10291.601.11451.12271.1116-129.2135052.61
20592006.06.06 10:00close10280.801.11441.12261.1100-172.2934880.32
20602006.06.06 10:00close10270.401.11431.12251.1084-140.0034740.32
20612006.06.06 10:00close10260.201.11431.12251.1069-96.9234643.40
20622006.06.06 10:00close10250.101.11411.12251.1054-60.1434583.26
20632006.06.06 10:00buy10320.101.11401.09891.1160
20642006.06.06 10:38t/p10320.101.11601.09891.116017.9234601.18
20652006.06.06 10:38buy10330.101.11631.10121.1183
20662006.06.06 11:39buy10340.201.11481.10121.1168
20672006.06.06 14:45buy10350.401.11331.10121.1153
20682006.06.07 02:54t/p10350.401.11531.10121.115372.7334673.90
20692006.06.07 02:54close10340.201.11541.10121.116811.2634685.17
20702006.06.07 02:54close10330.101.11551.10121.1183-6.9234678.25
20712006.06.07 02:55buy10360.101.11591.10081.1179
20722006.06.07 03:56buy10370.201.11431.10071.1163
20732006.06.07 09:20t/p10370.201.11631.10071.116335.8334714.08
20742006.06.07 09:20close10360.101.11631.10081.11793.5834717.66
20752006.06.07 09:20buy10380.101.11651.10141.1185
20762006.06.07 10:09buy10390.201.11501.10141.1170
20772006.06.07 10:15buy10400.401.11351.10141.1155
20782006.06.07 11:16buy10410.801.11201.10141.1140
20792006.06.07 12:08buy10421.601.11041.10131.1124
20802006.06.07 14:12t/p10421.601.11241.10131.1124287.6735005.33
20812006.06.07 14:12close10410.801.11241.10141.114028.7735034.10
20822006.06.07 14:12close10400.401.11251.10141.1155-35.9634998.14
20832006.06.07 14:12close10390.201.11261.10141.1170-43.1434955.00
20842006.06.07 14:12close10380.101.11261.10141.1185-35.0534919.95
20852006.06.07 14:13sell10430.101.11271.12781.1107
20862006.06.07 21:20sell10440.201.11421.12781.1122
20872006.06.08 05:19sell10450.401.11581.12791.1138
20882006.06.08 05:50sell10460.801.11731.12791.1153
20892006.06.08 08:31sell10471.601.11881.12791.1168
20902006.06.08 08:33sell10483.201.12031.12791.1183
20912006.06.08 08:57t/p10483.201.11831.12791.1183572.3035492.25
20922006.06.08 08:57close10471.601.11831.12791.116871.5435563.79
20932006.06.08 08:57close10460.801.11841.12791.1153-78.6835485.11
20942006.06.08 08:57close10450.401.11831.12791.1138-89.4235395.69
20952006.06.08 08:57close10440.201.11821.12781.1122-73.3635322.33
20962006.06.08 08:57close10430.101.11811.12781.1107-49.2135273.12
20972006.06.08 08:57buy10490.101.11801.10291.1200
20982006.06.08 09:34t/p10490.101.12001.10291.120017.8635290.98
20992006.06.08 09:34buy10500.101.12031.10521.1223
21002006.06.08 10:56t/p10500.101.12231.10521.122317.8235308.80
21012006.06.08 10:56buy10510.101.12261.10751.1246
21022006.06.08 20:05buy10520.201.12111.10751.1231
21032006.06.09 01:22buy10530.401.11961.10751.1216
21042006.06.09 07:00buy10540.801.11781.10721.1198
21052006.06.09 07:00buy10551.601.11581.10671.1178
21062006.06.09 07:00buy10563.201.11401.10641.1160
21072006.06.09 07:11buy10576.401.11241.10631.1144
21082006.06.09 07:30buy105812.801.11091.10631.1129
21092006.06.09 07:50t/p105812.801.11291.10631.11292300.3037609.10
21102006.06.09 07:50close10576.401.11291.10631.1144287.5437896.64
21112006.06.09 07:50close10563.201.11281.10641.1160-345.0837551.56
21122006.06.09 07:50close10551.601.11271.10671.1178-445.7637105.80
21132006.06.09 07:51close10540.801.11261.10721.1198-373.9036731.90
21142006.06.09 07:51close10530.401.11251.10751.1216-255.2836476.62
21152006.06.09 07:51close10520.201.11241.10751.1231-155.9236320.70
21162006.06.09 07:51close10510.101.11231.10751.1246-92.3536228.35
21172006.06.09 07:51sell10590.101.11221.12731.1102
21182006.06.09 08:51t/p10590.101.11021.12731.110218.0136246.36
21192006.06.09 08:51sell10600.101.10991.12501.1079
21202006.06.09 09:02t/p10600.101.10791.12501.107918.0536264.41
21212006.06.09 09:02sell10610.101.10761.12271.1056
21222006.06.09 14:52t/p10610.101.10561.12271.105618.0936282.50
21232006.06.09 14:52sell10620.101.10531.12041.1033
21242006.06.09 15:26sell10630.201.10681.12041.1048
21252006.06.11 23:46t/p10630.201.10481.12041.104836.2136318.71
21262006.06.11 23:46close10620.101.10481.12041.10334.5336323.24
21272006.06.11 23:46buy10640.101.10491.08981.1069
21282006.06.12 02:53buy10650.201.10341.08981.1054
21292006.06.12 06:12t/p10650.201.10541.08981.105436.1936359.43
21302006.06.12 06:12close10640.101.10541.08981.10694.7736364.20
21312006.06.12 06:12buy10660.101.10561.09051.1076
21322006.06.12 06:18buy10670.201.10401.09041.1060
21332006.06.12 07:19buy10680.401.10231.09021.1043
21342006.06.12 09:28buy10690.801.10081.09021.1028
21352006.06.12 11:57buy10701.601.09931.09021.1013
21362006.06.12 13:22buy10713.201.09781.09021.0998
21372006.06.12 16:39t/p10713.201.09981.09021.0998581.9236946.12
21382006.06.12 16:39close10701.601.09981.09021.101372.7437018.86
21392006.06.12 16:39close10690.801.09981.09021.1028-72.7436946.12
21402006.06.12 16:39close10680.401.09991.09021.1043-87.2836858.84
21412006.06.12 16:39close10670.201.09981.09041.1060-76.3836782.46
21422006.06.12 16:39close10660.101.09971.09051.1076-53.6536728.81
21432006.06.12 16:39buy10720.101.10011.08501.1021
21442006.06.12 19:10buy10730.201.09861.08501.1006
21452006.06.13 01:22t/p10730.201.10061.08501.100636.8436765.65
21462006.06.13 01:22close10720.101.10061.08501.10214.7936770.45
21472006.06.13 01:23buy10740.101.10081.08571.1028
21482006.06.13 02:42t/p10740.101.10281.08571.102818.1436788.59
21492006.06.13 02:42buy10750.101.10311.08801.1051
21502006.06.13 02:58t/p10750.101.10511.08801.105118.0936806.68
21512006.06.13 02:58buy10760.101.10581.09071.1078
21522006.06.13 03:25buy10770.201.10421.09061.1062
21532006.06.13 04:15buy10780.401.10271.09061.1047
21542006.06.13 04:41buy10790.801.10121.09061.1032
21552006.06.13 05:26t/p10790.801.10321.09061.1032145.0336951.71
21562006.06.13 05:26close10780.401.10321.09061.104718.1336969.84
21572006.06.13 05:26close10770.201.10321.09061.1062-18.1336951.71
21582006.06.13 05:26close10760.101.10331.09071.1078-22.6636929.05
21592006.06.13 05:26buy10800.101.10371.08861.1057
21602006.06.13 06:04buy10810.201.10211.08851.1041
21612006.06.13 07:27t/p10810.201.10411.08851.104136.2336965.28
21622006.06.13 07:27close10800.101.10411.08861.10573.6236968.90
21632006.06.13 07:28buy10820.101.10451.08941.1065
21642006.06.13 08:01t/p10820.101.10651.08941.106518.0836986.98
21652006.06.13 08:01buy10830.101.10681.09171.1088
21662006.06.13 09:11buy10840.201.10531.09171.1073
21672006.06.13 09:44buy10850.401.10381.09171.1058
21682006.06.13 10:07t/p10850.401.10581.09171.105872.3537059.33
21692006.06.13 10:07close10840.201.10581.09171.10739.0437068.37
21702006.06.13 10:07close10830.101.10591.09171.1088-8.1437060.23
21712006.06.13 10:07buy10860.101.10631.09121.1083
21722006.06.13 10:33t/p10860.101.10831.09121.108318.0537078.28
21732006.06.13 10:33buy10870.101.10871.09361.1107
21742006.06.13 10:55t/p10870.101.11071.09361.110718.0137096.29
21752006.06.13 10:55buy10880.101.11101.09591.1130
21762006.06.13 11:09buy10890.201.10951.09591.1115
21772006.06.13 11:59buy10900.401.10801.09591.1100
21782006.06.13 12:36t/p10900.401.11001.09591.110072.0737168.36
21792006.06.13 12:36close10890.201.11001.09591.11159.0137177.37
21802006.06.13 12:36close10880.101.11011.09591.1130-8.1137169.26
21812006.06.13 12:36buy10910.101.11041.09531.1124
21822006.06.13 13:27t/p10910.101.11241.09531.112417.9837187.24
21832006.06.13 13:27buy10920.101.11271.09761.1147
21842006.06.13 14:05buy10930.201.11121.09761.1132
21852006.06.13 16:29t/p10930.201.11321.09761.113235.9337223.17
21862006.06.13 16:29close10920.101.11321.09761.11474.4937227.66
21872006.06.13 16:29buy10940.101.11361.09851.1156
21882006.06.13 22:20buy10950.201.11211.09851.1141
21892006.06.14 03:26buy10960.401.11051.09841.1125
21902006.06.14 03:36buy10970.801.10901.09841.1110
21912006.06.14 04:40t/p10970.801.11101.09841.1110144.0037371.66
21922006.06.14 04:40close10960.401.11111.09841.112521.6037393.26
21932006.06.14 04:40close10950.201.11111.09851.1141-17.5037375.76
21942006.06.14 04:40close10940.101.11101.09851.1156-23.1537352.61
21952006.06.14 04:40sell10980.101.11111.12621.1091
21962006.06.14 05:04sell10990.201.11261.12621.1106
21972006.06.14 08:20sell11000.401.11411.12621.1121
21982006.06.14 08:42sell11010.801.11571.12631.1137
21992006.06.14 08:54sell11021.601.11721.12631.1152
22002006.06.14 09:08t/p11021.601.11521.12631.1152286.9437639.55
22012006.06.14 09:08close11010.801.11521.12631.113735.8737675.42
22022006.06.14 09:08close11000.401.11521.12621.1121-39.4537635.97
22032006.06.14 09:08close10990.201.11531.12621.1106-48.4237587.55
22042006.06.14 09:08close10980.101.11521.12621.1091-36.7637550.79
22052006.06.14 09:08buy11030.101.11511.10001.1171
22062006.06.14 09:18buy11040.201.11361.10001.1156
22072006.06.14 09:20buy11050.401.11211.10001.1141
22082006.06.14 09:28buy11060.801.11051.09991.1125
22092006.06.14 10:15t/p11060.801.11251.09991.1125143.8237694.61
22102006.06.14 10:15close11050.401.11251.10001.114114.3837708.99
22112006.06.14 10:15close11040.201.11241.10001.1156-21.5737687.42
22122006.06.14 10:15close11030.101.11251.10001.1171-23.3737664.05
22132006.06.14 10:15sell11070.101.11261.12771.1106
22142006.06.14 14:41sell11080.201.11411.12771.1121
22152006.06.15 08:33sell11090.401.11571.12781.1137
22162006.06.15 09:00t/p11090.401.11371.12781.113771.8337735.88
22172006.06.15 09:00close11080.201.11371.12771.11215.3637741.24
22182006.06.15 09:00close11070.101.11341.12771.1106-8.1037733.14
22192006.06.15 09:00buy11100.101.11331.09821.1153
22202006.06.15 09:38t/p11100.101.11531.09821.115317.9337751.07
22212006.06.15 09:38buy11110.101.11561.10051.1176
22222006.06.15 11:02t/p11110.101.11761.10051.117617.9037768.97
22232006.06.15 11:02buy11120.101.11791.10281.1199
22242006.06.15 13:32buy11130.201.11631.10271.1183
22252006.06.15 13:56buy11140.401.11481.10271.1168
22262006.06.15 14:36buy11150.801.11331.10271.1153
22272006.06.15 16:25buy11161.601.11171.10261.1137
22282006.06.16 05:49t/p11161.601.11371.10261.1137291.3538060.32
22292006.06.16 05:49close11150.801.11371.10271.115330.7438091.06
22302006.06.16 05:49close11140.401.11361.10271.1168-42.0938048.96
22312006.06.16 05:49close11130.201.11351.10271.1183-49.7937999.18
22322006.06.16 05:49close11120.101.11341.10281.1199-40.1737959.01
22332006.06.16 05:49buy11170.101.11381.09871.1158
22342006.06.16 08:20t/p11170.101.11581.09871.115817.9237976.93
22352006.06.16 08:20buy11180.101.11611.10101.1181
22362006.06.16 08:42t/p11180.101.11811.10101.118117.8937994.82
22372006.06.16 08:42buy11190.101.11841.10331.1204
22382006.06.16 08:51buy11200.201.11681.10321.1188
22392006.06.16 09:40t/p11200.201.11881.10321.118835.7538030.57
22402006.06.16 09:40close11190.101.11881.10331.12043.5838034.15
22412006.06.16 09:40buy11210.101.11921.10411.1212
22422006.06.16 10:16t/p11210.101.12121.10411.121217.8438051.99
22432006.06.16 10:16buy11220.101.12151.10641.1235
22442006.06.16 11:21t/p11220.101.12351.10641.123517.8038069.79
22452006.06.16 11:21buy11230.101.12381.10871.1258
22462006.06.16 12:00buy11240.201.12231.10871.1243
22472006.06.18 21:23t/p11240.201.12431.10871.124335.5838105.37
22482006.06.18 21:23close11230.101.12431.10871.12584.4538109.82
22492006.06.18 21:23sell11250.101.12441.13951.1224
22502006.06.19 02:54t/p11250.101.12241.13951.122417.5238127.34
22512006.06.19 02:54sell11260.101.12201.13711.1200
22522006.06.19 04:03sell11270.201.12351.13711.1215
22532006.06.19 10:08sell11280.401.12501.13711.1230
22542006.06.19 10:27t/p11280.401.12301.13711.123071.2438198.58
22552006.06.19 10:27close11270.201.12301.13711.12158.9038207.48
22562006.06.19 10:27close11260.101.12311.13711.1200-9.7938197.69
22572006.06.19 10:27sell11290.101.12271.13781.1207
22582006.06.19 13:46t/p11290.101.12071.13781.120717.8538215.54
22592006.06.19 13:46sell11300.101.12041.13551.1184
22602006.06.19 20:07sell11310.201.12201.13561.1200
22612006.06.20 01:36t/p11310.201.12001.13561.120035.1038250.64
22622006.06.20 01:36close11300.101.12001.13551.11843.2738253.90
22632006.06.20 01:37buy11320.101.11991.10481.1219
22642006.06.20 03:10buy11330.201.11831.10471.1203
22652006.06.20 03:29t/p11330.201.12031.10471.120335.7038289.60
22662006.06.20 03:29close11320.101.12031.10481.12193.5738293.17
22672006.06.20 03:29sell11340.101.12021.13531.1182
22682006.06.20 04:49sell11350.201.12181.13541.1198
22692006.06.20 05:08sell11360.401.12331.13541.1213
22702006.06.20 07:00t/p11360.401.12131.13541.121371.3838364.55
22712006.06.20 07:00close11350.201.12071.13541.119819.6338384.18
22722006.06.20 07:00close11340.101.12051.13531.1182-2.6838381.50
22732006.06.20 07:00buy11370.101.11991.10481.1219
22742006.06.20 07:02buy11380.201.11831.10471.1203
22752006.06.20 07:17buy11390.401.11671.10461.1187
22762006.06.20 08:04t/p11390.401.11871.10461.118771.5138453.01
22772006.06.20 08:04close11380.201.11871.10471.12037.1538460.16
22782006.06.20 08:04close11370.101.11861.10481.1219-11.6238448.54
22792006.06.20 08:04sell11400.101.11851.13361.1165
22802006.06.20 08:30sell11410.201.12001.13361.1180
22812006.06.20 08:45t/p11410.201.11801.13361.118035.7838484.32
22822006.06.20 08:45close11400.101.11801.13361.11654.4738488.79
22832006.06.20 08:45sell11420.101.11761.13271.1156
22842006.06.20 11:00t/p11420.101.11561.13271.115617.9338506.72
22852006.06.20 11:00sell11430.101.11531.13041.1133
22862006.06.20 12:21sell11440.201.11681.13041.1148
22872006.06.20 16:54sell11450.401.11841.13051.1164
22882006.06.20 20:03t/p11450.401.11641.13051.116471.6638578.38
22892006.06.20 20:03close11440.201.11641.13041.11487.1738585.55
22902006.06.20 20:03close11430.101.11661.13041.1133-11.6438573.91
22912006.06.20 20:03buy11460.101.11681.10171.1188
22922006.06.20 22:09buy11470.201.11531.10171.1173
22932006.06.21 03:03buy11480.401.11381.10171.1158
22942006.06.21 08:03buy11490.801.11221.10161.1142
22952006.06.21 08:30buy11501.601.11061.10151.1126
22962006.06.21 08:32buy11513.201.10911.10151.1111
22972006.06.21 08:41buy11526.401.10761.10151.1096
22982006.06.21 09:01buy115312.801.10611.10151.1081
22992006.06.21 14:32t/p115312.801.10811.10151.10812309.8540883.76
23002006.06.21 14:32close11526.401.10831.10151.1096404.2241287.98
23012006.06.21 14:32close11513.201.10821.10151.1111-259.8841028.10
23022006.06.21 14:32close11501.601.10801.10151.1126-375.4540652.65
23032006.06.21 14:32close11490.801.10811.10161.1142-296.0040356.65
23042006.06.21 14:32close11480.401.10801.10171.1158-209.3940147.26
23052006.06.21 14:32close11470.201.10791.10171.1173-133.0940014.18
23062006.06.21 14:32close11460.101.10801.10171.1188-79.1739935.01
23072006.06.21 14:32buy11540.101.10821.09311.1102
23082006.06.22 03:47t/p11540.101.11021.09311.110218.7639953.77
23092006.06.22 03:47buy11550.101.11051.09541.1125
23102006.06.22 08:01t/p11550.101.11251.09541.112517.9839971.75
23112006.06.22 08:01buy11560.101.11281.09771.1148
23122006.06.22 08:05t/p11560.101.11481.09771.114817.9439989.69
23132006.06.22 08:05buy11570.101.11511.10001.1171
23142006.06.22 08:19buy11580.201.11361.10001.1156
23152006.06.22 08:32t/p11580.201.11561.10001.115635.8640025.55
23162006.06.22 08:32close11570.101.11561.10001.11714.4840030.03
23172006.06.22 08:32buy11590.101.11611.10101.1181
23182006.06.22 08:36buy11600.201.11441.10081.1164
23192006.06.22 09:00t/p11600.201.11641.10081.116435.8340065.86
23202006.06.22 09:00close11590.101.11641.10101.11812.6940068.55
23212006.06.22 09:00buy11610.101.11681.10171.1188
23222006.06.22 10:17t/p11610.101.11881.10171.118817.8840086.43
23232006.06.22 10:17buy11620.101.11911.10401.1211
23242006.06.22 10:55buy11630.201.11761.10401.1196
23252006.06.22 11:19buy11640.401.11611.10401.1181
23262006.06.22 12:09t/p11640.401.11811.10401.118171.5540157.98
23272006.06.22 12:09close11630.201.11811.10401.11968.9440166.92
23282006.06.22 12:09close11620.101.11801.10401.1211-9.8440157.08
23292006.06.22 12:09buy11650.101.11821.10311.1202
23302006.06.23 04:01t/p11650.101.12021.10311.120218.1040175.18
23312006.06.23 04:01sell11660.101.12021.13531.1182
23322006.06.23 04:46sell11670.201.12181.13541.1198
23332006.06.23 05:53t/p11670.201.11981.13541.119835.7240210.90
23342006.06.23 05:53close11660.101.11981.13531.11823.5740214.47
23352006.06.23 05:53sell11680.101.11941.13451.1174
23362006.06.23 05:57sell11690.201.12091.13451.1189
23372006.06.23 07:47sell11700.401.12241.13451.1204
23382006.06.23 08:56sell11710.801.12401.13461.1220
23392006.06.23 09:21sell11721.601.12561.13471.1236
23402006.06.23 09:24sell11733.201.12711.13471.1251
23412006.06.23 09:33sell11746.401.12871.13481.1267
23422006.06.23 09:40t/p11746.401.12671.13481.12671136.0641350.53
23432006.06.23 09:40close11733.201.12671.13471.1251113.6141464.14
23442006.06.23 09:40close11721.601.12661.13471.1236-142.0241322.12
23452006.06.23 09:40close11710.801.12671.13461.1220-191.7141130.41
23462006.06.23 09:40close11700.401.12661.13451.1204-149.1240981.29
23472006.06.23 09:40close11690.201.12671.13451.1189-102.9640878.33
23482006.06.23 09:40close11680.101.12661.13451.1174-63.9140814.42
23492006.06.23 09:40buy11750.101.12671.11161.1287
23502006.06.23 09:51buy11760.201.12521.11161.1272
23512006.06.23 10:08buy11770.401.12371.11161.1257
23522006.06.23 10:27buy11780.801.12221.11161.1242
23532006.06.23 10:50t/p11780.801.12421.11161.1242142.3240956.74
23542006.06.23 10:50close11770.401.12421.11161.125717.7940974.53
23552006.06.23 10:50close11760.201.12411.11161.1272-19.5740954.96
23562006.06.23 10:50close11750.101.12421.11161.1287-22.2440932.72
23572006.06.23 10:50buy11790.101.12441.10931.1264
23582006.06.23 12:10buy11800.201.12291.10931.1249
23592006.06.25 17:00buy11810.401.11881.10671.1208
23602006.06.25 18:01t/p11810.401.12081.10671.120871.3841004.10
23612006.06.25 18:01close11800.201.12081.10931.1249-37.4740966.63
23622006.06.25 18:01close11790.101.12091.10931.1264-31.2240935.41
23632006.06.25 18:01sell11820.101.12081.13591.1188
23642006.06.26 01:54sell11830.201.12231.13591.1203
23652006.06.26 03:23t/p11830.201.12031.13591.120335.7040971.11
23662006.06.26 03:23close11820.101.12031.13591.11884.1640975.27
23672006.06.26 03:23sell11840.101.12001.13511.1180
23682006.06.26 05:51sell11850.201.12161.13521.1196
23692006.06.26 06:50t/p11850.201.11961.13521.119635.7341011.00
23702006.06.26 06:50close11840.101.11961.13511.11803.5741014.57
23712006.06.26 06:50sell11860.101.11921.13431.1172
23722006.06.26 08:37sell11870.201.12071.13431.1187
23732006.06.26 09:34t/p11870.201.11871.13431.118735.7641050.33
23742006.06.26 09:34close11860.101.11871.13431.11724.4741054.80
23752006.06.26 09:35buy11880.101.11881.10371.1208
23762006.06.26 10:15t/p11880.101.12081.10371.120817.8441072.64
23772006.06.26 10:15buy11890.101.12111.10601.1231
23782006.06.26 10:54t/p11890.101.12311.10601.123117.8141090.45
23792006.06.26 10:54buy11900.101.12341.10831.1254
23802006.06.26 12:59buy11910.201.12191.10831.1239
23812006.06.26 13:59t/p11910.201.12391.10831.123935.5941126.04
23822006.06.26 13:59close11900.101.12391.10831.12544.4541130.49
23832006.06.26 13:59buy11920.101.12431.10921.1263
23842006.06.26 15:03buy11930.201.12281.10921.1248
23852006.06.26 16:09buy11940.401.12131.10921.1233
23862006.06.26 16:37t/p11940.401.12331.10921.123371.2241201.71
23872006.06.26 16:37close11930.201.12331.10921.12488.9041210.61
23882006.06.26 16:38close11920.101.12321.10921.1263-9.7941200.82
23892006.06.26 16:38buy11950.101.12341.10831.1254
23902006.06.26 20:42buy11960.201.12191.10831.1239
23912006.06.27 02:24buy11970.401.12031.10821.1223
23922006.06.27 05:52t/p11970.401.12231.10821.122371.2841272.10
23932006.06.27 05:52close11960.201.12241.10831.12399.4141281.51
23942006.06.27 05:52close11950.101.12251.10831.1254-7.7741273.74
23952006.06.27 05:52sell11980.101.12241.13751.1204
23962006.06.27 06:15sell11990.201.12411.13771.1221
23972006.06.27 08:39t/p11990.201.12211.13771.122135.6541309.39
23982006.06.27 08:39close11980.101.12211.13751.12042.6741312.06
23992006.06.27 08:39buy12000.101.12201.10691.1240
24002006.06.27 09:06buy12010.201.12041.10681.1224
24012006.06.27 16:00t/p12010.201.12241.10681.122435.6441347.70
24022006.06.27 16:00close12000.101.12251.10691.12404.4541352.15
24032006.06.27 16:00buy12020.101.12271.10761.1247
24042006.06.28 09:06t/p12020.101.12471.10761.124718.0341370.19
24052006.06.28 09:06buy12030.101.12501.10991.1270
24062006.06.28 09:51buy12040.201.12351.10991.1255
24072006.06.28 10:36t/p12040.201.12551.10991.125535.5441405.73
24082006.06.28 10:36close12030.101.12551.10991.12704.4441410.17
24092006.06.28 10:36buy12050.101.12571.11061.1277
24102006.06.28 11:59buy12060.201.12421.11061.1262
24112006.06.28 12:25buy12070.401.12261.11051.1246
24122006.06.28 12:31buy12080.801.12111.11051.1231
24132006.06.28 14:06t/p12080.801.12311.11051.1231142.4641552.63
24142006.06.28 14:06close12070.401.12311.11051.124617.8141570.44
24152006.06.28 14:06close12060.201.12301.11061.1262-21.3741549.07
24162006.06.28 14:07close12050.101.12291.11061.1277-24.9441524.13
24172006.06.28 14:07sell12090.101.12301.13811.1210
24182006.06.29 06:04t/p12090.101.12101.13811.121016.9341541.05
24192006.06.29 06:04sell12100.101.12071.13581.1187
24202006.06.29 08:42t/p12100.101.11871.13581.118717.8841558.93
24212006.06.29 08:42sell12110.101.11841.13351.1164
24222006.06.29 08:54t/p12110.101.11641.13351.116417.9241576.85
24232006.06.29 08:54sell12120.101.11591.13101.1139
24242006.06.29 09:22t/p12120.101.11391.13101.113917.9541594.80
24252006.06.29 09:22sell12130.101.11361.12871.1116
24262006.06.29 11:59sell12140.201.11511.12871.1131
24272006.06.29 13:53sell12150.401.11661.12871.1146
24282006.06.29 14:16t/p12150.401.11461.12871.114671.7741666.57
24292006.06.29 14:16close12140.201.11461.12871.11318.9741675.54
24302006.06.29 14:16close12130.101.11511.12871.1116-13.4541662.09
24312006.06.29 14:17buy12160.101.11521.10011.1172
24322006.06.29 14:17buy12170.201.11371.10011.1157
24332006.06.29 14:22buy12180.401.11221.10011.1142
24342006.06.29 14:45buy12190.801.11061.10001.1126
24352006.06.29 19:07buy12201.601.10911.10001.1111
24362006.06.30 06:03t/p12201.601.11111.10001.1111292.0241954.12
24372006.06.30 06:03close12190.801.11111.10001.112638.0141992.13
24382006.06.30 06:03close12180.401.11091.10011.1142-45.8041946.32
24392006.06.30 06:03close12170.201.11081.10011.1157-51.7141894.62
24402006.06.30 06:03close12160.101.11081.10011.1172-39.3641855.26
24412006.06.30 06:03buy12210.101.11121.09611.1132
24422006.06.30 08:33buy12220.201.10971.09611.1117
24432006.06.30 08:54buy12230.401.10821.09611.1102
24442006.06.30 10:19t/p12230.401.11021.09611.110272.0641927.32
24452006.06.30 10:19close12220.201.11021.09611.11179.0141936.33
24462006.06.30 10:19close12210.101.11031.09611.1132-8.1141928.22
24472006.06.30 10:19buy12240.101.11071.09561.1127
24482006.06.30 11:03t/p12240.101.11271.09561.112717.9741946.19
24492006.06.30 11:03buy12250.101.11301.09791.1150
24502006.06.30 12:00t/p12250.101.11501.09791.115017.9441964.13
24512006.06.30 12:00buy12260.101.11531.10021.1173
24522006.06.30 12:03buy12270.201.11381.10021.1158
24532006.06.30 13:42t/p12270.201.11581.10021.115835.8541999.98
24542006.06.30 13:42close12260.101.11581.10021.11734.4842004.46
24552006.06.30 13:42buy12280.101.11621.10111.1182
24562006.06.30 16:23buy12290.201.11461.10101.1166
24572006.07.02 18:00t/p12290.201.11661.10101.116635.8242040.28
24582006.07.02 18:00close12280.101.11671.10111.11824.4842044.76
24592006.07.02 18:01buy12300.101.11711.10201.1191
24602006.07.02 19:58buy12310.201.11561.10201.1176
24612006.07.02 21:53t/p12310.201.11761.10201.117635.7942080.55
24622006.07.02 21:53close12300.101.11761.10201.11914.4742085.02
24632006.07.02 21:53sell12320.101.11751.13261.1155
24642006.07.03 02:08t/p12320.101.11551.13261.115517.6342102.64
24652006.07.03 02:08sell12330.101.11521.13031.1132
24662006.07.03 02:49t/p12330.101.11321.13031.113217.9742120.61
24672006.07.03 02:49sell12340.101.11271.12781.1107
24682006.07.03 03:57sell12350.201.11421.12781.1122
24692006.07.03 05:24t/p12350.201.11221.12781.112235.9642156.57
24702006.07.03 05:24close12340.101.11221.12781.11074.5042161.07
24712006.07.03 05:25sell12360.101.11201.12711.1100
24722006.07.03 08:48sell12370.201.11371.12731.1117
24732006.07.03 09:29t/p12370.201.11171.12731.111735.9842197.05
24742006.07.03 09:29close12360.101.11171.12711.11002.7042199.75
24752006.07.03 09:30sell12380.101.11151.12661.1095
24762006.07.03 09:45sell12390.201.11301.12661.1110
24772006.07.03 12:04t/p12390.201.11101.12661.111036.0142235.76
24782006.07.03 12:04close12380.101.11091.12661.10955.4042241.16
24792006.07.03 12:04sell12400.101.11051.12561.1085
24802006.07.03 17:55sell12410.201.11201.12561.1100
24812006.07.04 05:40t/p12410.201.11001.12561.110035.4342276.60
24822006.07.04 05:40close12400.101.11001.12561.10854.2042280.79
24832006.07.04 05:40sell12420.101.10981.12491.1078
24842006.07.04 06:51sell12430.201.11141.12501.1094
24852006.07.04 09:32t/p12430.201.10941.12501.109436.0642316.85
24862006.07.04 09:32close12420.101.10941.12491.10783.6142320.46
24872006.07.04 09:32sell12440.101.10911.12421.1071
24882006.07.04 10:26t/p12440.101.10711.12421.107118.0742338.53
24892006.07.04 10:26sell12450.101.10671.12181.1047
24902006.07.04 17:41sell12460.201.10821.12181.1062
24912006.07.04 19:51sell12470.401.10981.12191.1078
24922006.07.04 21:09t/p12470.401.10781.12191.107872.2242410.75
24932006.07.04 21:09close12460.201.10781.12181.10627.2242417.97
24942006.07.04 21:10close12450.101.10791.12181.1047-10.8342407.14
24952006.07.04 21:10buy12480.101.10811.09301.1101
24962006.07.04 22:58buy12490.201.10661.09301.1086
24972006.07.05 01:20buy12500.401.10511.09301.1071
24982006.07.05 02:57t/p12500.401.10711.09301.107172.2642479.40
24992006.07.05 02:57close12490.201.10711.09301.10869.5342488.94
25002006.07.05 02:58close12480.101.10701.09301.1101-9.6942479.25
25012006.07.05 02:59sell12510.101.10691.12201.1049
25022006.07.05 03:51sell12520.201.10841.12201.1064
25032006.07.05 07:33t/p12520.201.10641.12201.106436.1542515.40
25042006.07.05 07:33close12510.101.10641.12201.10494.5242519.92
25052006.07.05 07:34buy12530.101.10651.09141.1085
25062006.07.05 07:59buy12540.201.10501.09141.1070
25072006.07.05 08:26t/p12540.201.10701.09141.107036.1342556.05
25082006.07.05 08:26close12530.101.10701.09141.10854.5242560.57
25092006.07.05 08:26buy12550.101.10741.09231.1094
25102006.07.05 09:47t/p12550.101.10941.09231.109418.0342578.60
25112006.07.05 09:47buy12560.101.10971.09461.1117
25122006.07.05 10:29t/p12560.101.11171.09461.111717.9942596.59
25132006.07.05 10:29buy12570.101.11201.09691.1140
25142006.07.06 03:23t/p12570.101.11401.09691.114018.7042615.29
25152006.07.06 03:23buy12580.101.11431.09921.1163
25162006.07.06 08:22buy12590.201.11281.09921.1148
25172006.07.06 08:33buy12600.401.11131.09921.1133
25182006.07.06 10:32buy12610.801.10971.09911.1117
25192006.07.06 12:02t/p12610.801.11171.09911.1117143.9242759.21
25202006.07.06 12:02close12600.401.11171.09921.113314.3942773.60
25212006.07.06 12:03close12590.201.11181.09921.1148-17.9942755.61
25222006.07.06 12:03close12580.101.11171.09921.1163-23.3942732.22
25232006.07.06 12:04sell12620.101.11181.12691.1098
25242006.07.06 12:27sell12630.201.11331.12691.1113
25252006.07.07 02:58t/p12630.201.11131.12691.111335.3842767.60
25262006.07.07 02:58close12620.101.11131.12691.10984.2042771.80
25272006.07.07 02:59sell12640.101.11111.12621.1091
25282006.07.07 07:00sell12650.201.11261.12621.1106
25292006.07.07 07:04sell12660.401.11411.12621.1121
25302006.07.07 08:30t/p12660.401.11211.12621.112171.9842843.78
25312006.07.07 08:30close12650.201.11151.12621.110619.7942863.57
25322006.07.07 08:30close12640.101.11121.12621.1091-0.9042862.67
25332006.07.07 08:30buy12670.101.11111.09601.1131
25342006.07.07 08:46buy12680.201.10961.09601.1116
25352006.07.07 08:58t/p12680.201.11161.09601.111635.9842898.65
25362006.07.07 08:58close12670.101.11161.09601.11314.5042903.15
25372006.07.07 08:58buy12690.101.11181.09671.1138
25382006.07.07 11:51t/p12690.101.11381.09671.113817.9642921.11
25392006.07.07 11:51buy12700.101.11411.09901.1161
25402006.07.07 12:49buy12710.201.11251.09891.1145
25412006.07.09 18:32t/p12710.201.11451.09891.114535.8942957.00
25422006.07.09 18:32close12700.101.11461.09901.11614.4942961.49
25432006.07.09 18:32buy12720.101.11481.09971.1168
25442006.07.10 03:12t/p12720.101.11681.09971.116818.1642979.65
25452006.07.10 03:12sell12730.101.11681.13191.1148
25462006.07.10 03:17sell12740.201.11831.13191.1163
25472006.07.10 04:53sell12750.401.11991.13201.1179
25482006.07.10 05:04sell12760.801.12141.13201.1194
25492006.07.10 06:51sell12771.601.12291.13201.1209
25502006.07.10 08:21sell12783.201.12441.13201.1224
25512006.07.10 10:01sell12796.401.12591.13201.1239
25522006.07.10 10:41t/p12796.401.12391.13201.12391138.8944118.54
25532006.07.10 10:41close12783.201.12391.13201.1224142.3644260.90
25542006.07.10 10:41close12771.601.12381.13201.1209-128.1444132.76
25552006.07.10 10:42close12760.801.12391.13201.1194-177.9543954.81
25562006.07.10 10:42close12750.401.12401.13201.1179-145.9143808.90
25572006.07.10 10:42close12740.201.12381.13191.1163-97.8843711.02
25582006.07.10 10:42close12730.101.12391.13191.1148-63.1743647.85
25592006.07.10 10:42buy12800.101.12381.10871.1258
25602006.07.11 02:54t/p12800.101.12581.10871.125818.0243665.87
25612006.07.11 02:54buy12810.101.12611.11101.1281
25622006.07.11 04:18buy12820.201.12451.11091.1265
25632006.07.11 05:21t/p12820.201.12651.11091.126535.5143701.38
25642006.07.11 05:21close12810.101.12651.11101.12813.5543704.93
25652006.07.11 05:21buy12830.101.12691.11181.1289
25662006.07.11 08:37buy12840.201.12541.11181.1274
25672006.07.11 08:45buy12850.401.12391.11181.1259
25682006.07.11 09:00t/p12850.401.12591.11181.125971.0543775.98
25692006.07.11 09:00close12840.201.12611.11181.127412.4343788.41
25702006.07.11 09:00close12830.101.12601.11181.1289-7.9943780.42
25712006.07.11 09:00sell12860.101.12611.14121.1241
25722006.07.11 09:00sell12870.201.12771.14131.1257
25732006.07.11 09:01sell12880.401.12941.14151.1274
25742006.07.11 09:02sell12890.801.13091.14151.1289
25752006.07.11 09:09sell12901.601.13241.14151.1304
25762006.07.11 09:15sell12913.201.13401.14161.1320
25772006.07.11 09:40t/p12913.201.13201.14161.1320565.3744345.79
25782006.07.11 09:40close12901.601.13201.14151.130456.5444402.33
25792006.07.11 09:40close12890.801.13191.14151.1289-70.6844331.65
25802006.07.11 09:40close12880.401.13201.14151.1274-91.8744239.78
25812006.07.11 09:40close12870.201.13211.14131.1257-77.7344162.05
25822006.07.11 09:40close12860.101.13231.14121.1241-54.7644107.29
25832006.07.11 09:40buy12920.101.13241.11731.1344
25842006.07.12 04:53t/p12920.101.13441.11731.134417.8844125.17
25852006.07.12 04:53buy12930.101.13471.11961.1367
25862006.07.12 08:29buy12940.201.13321.11961.1352
25872006.07.12 08:30t/p12940.201.13521.11961.135235.2444160.41
25882006.07.12 08:30close12930.101.13521.11961.13674.4044164.81
25892006.07.12 08:30buy12950.101.13541.12031.1374
25902006.07.12 08:36buy12960.201.13391.12031.1359
25912006.07.12 08:37buy12970.401.13241.12031.1344
25922006.07.12 08:48t/p12970.401.13441.12031.134470.5244235.33
25932006.07.12 08:48close12960.201.13441.12031.13598.8244244.15
25942006.07.12 08:48close12950.101.13451.12031.1374-7.9344236.22
25952006.07.12 08:48buy12980.101.13471.11961.1367
25962006.07.12 09:23t/p12980.101.13671.11961.136717.5944253.81
25972006.07.12 09:23buy12990.101.13701.12191.1390
25982006.07.12 10:47t/p12990.101.13901.12191.139017.5644271.37
25992006.07.12 10:47buy13000.101.13931.12421.1413
26002006.07.12 11:02buy13010.201.13781.12421.1398
26012006.07.12 11:58buy13020.401.13621.12411.1382
26022006.07.12 14:07buy13030.801.13461.12401.1366
26032006.07.12 21:51buy13041.601.13311.12401.1351
26042006.07.13 04:03buy13053.201.13161.12401.1336
26052006.07.13 04:19buy13066.401.13011.12401.1321
26062006.07.13 06:15t/p13066.401.13211.12401.13211130.5445401.91
26072006.07.13 06:15close13053.201.13221.12401.1336169.5845571.49
26082006.07.13 06:15close13041.601.13211.12401.1351-129.2645442.23
26092006.07.13 06:16close13030.801.13221.12401.1366-163.5545278.68
26102006.07.13 06:16close13020.401.13211.12411.1382-141.8445136.84
26112006.07.13 06:16close13010.201.13221.12421.1398-97.4145039.43
26122006.07.13 06:16close13000.101.13211.12421.1413-62.8544976.58
26132006.07.13 06:16sell13070.101.13221.14731.1302
26142006.07.13 08:20sell13080.201.13381.14741.1318
26152006.07.13 09:29t/p13080.201.13181.14741.131835.3445011.92
26162006.07.13 09:29close13070.101.13181.14731.13023.5345015.45
26172006.07.13 09:29buy13090.101.13171.11661.1337
26182006.07.13 10:10buy13100.201.13021.11661.1322
26192006.07.13 10:41t/p13100.201.13221.11661.132235.3345050.78
26202006.07.13 10:41close13090.101.13221.11661.13374.4245055.20
26212006.07.13 10:41buy13110.101.13261.11751.1346
26222006.07.13 12:14buy13120.201.13111.11751.1331
26232006.07.13 14:42buy13130.401.12961.11751.1316
26242006.07.13 15:50t/p13130.401.13161.11751.131670.7045125.90
26252006.07.13 15:50close13120.201.13161.11751.13318.8445134.74
26262006.07.13 15:50close13110.101.13151.11751.1346-9.7245125.02
26272006.07.13 15:50sell13140.101.13161.14671.1296
26282006.07.14 08:01t/p13140.101.12961.14671.129617.4145142.43
26292006.07.14 08:01sell13150.101.12931.14441.1273
26302006.07.14 08:43t/p13150.101.12731.14441.127317.7445160.17
26312006.07.14 08:43sell13160.101.12701.14211.1250
26322006.07.14 09:01sell13170.201.12851.14211.1265
26332006.07.14 09:55sell13180.401.13011.14221.1281
26342006.07.14 10:16t/p13180.401.12811.14221.128170.9245231.09
26352006.07.14 10:16close13170.201.12811.14211.12657.0945238.18
26362006.07.14 10:16close13160.101.12791.14211.1250-7.9845230.20
26372006.07.14 10:16sell13190.101.12781.14291.1258
26382006.07.16 23:34sell13200.201.12931.14291.1273
26392006.07.17 04:14sell13210.401.13081.14291.1288
26402006.07.17 05:03sell13220.801.13231.14291.1303
26412006.07.17 05:05sell13231.601.13391.14301.1319
26422006.07.17 07:25t/p13231.601.13191.14301.1319282.7145512.91
26432006.07.17 07:25close13220.801.13191.14291.130328.2745541.18
26442006.07.17 07:25close13210.401.13181.14291.1288-35.3445505.84
26452006.07.17 07:25close13200.201.13191.14291.1273-46.5545459.29
26462006.07.17 07:25close13190.101.13181.14291.1258-35.6445423.65
26472006.07.17 07:25buy13240.101.13191.11681.1339
26482006.07.17 08:48buy13250.201.13031.11671.1323
26492006.07.17 09:55t/p13250.201.13231.11671.132335.3345458.98
26502006.07.17 09:55close13240.101.13231.11681.13393.5345462.51
26512006.07.17 09:55sell13260.101.13241.14751.1304
26522006.07.17 10:18sell13270.201.13401.14761.1320
26532006.07.17 13:24sell13280.401.13561.14771.1336
26542006.07.18 02:45t/p13280.401.13361.14771.133669.3645531.86
26552006.07.18 02:45close13270.201.13361.14761.13206.4545538.32
26562006.07.18 02:45close13260.101.13351.14751.1304-10.0045528.31
26572006.07.18 02:45sell13290.101.13331.14841.1313
26582006.07.18 03:59sell13300.201.13481.14841.1328
26592006.07.18 04:40sell13310.401.13631.14841.1343
26602006.07.18 06:22t/p13310.401.13431.14841.134370.5345598.84
26612006.07.18 06:22close13300.201.13431.14841.13288.8245607.66
26622006.07.18 06:22close13290.101.13421.14841.1313-7.9445599.72
26632006.07.18 06:22sell13320.101.13381.14891.1318
26642006.07.18 08:51t/p13320.101.13181.14891.131817.6745617.39
26652006.07.18 08:51sell13330.101.13151.14661.1295
26662006.07.18 09:00sell13340.201.13301.14661.1310
26672006.07.18 09:04t/p13340.201.13101.14661.131035.3745652.76
26682006.07.18 09:04close13330.101.13101.14661.12954.4245657.18
26692006.07.18 09:04sell13350.101.13081.14591.1288
26702006.07.18 09:29sell13360.201.13231.14591.1303
26712006.07.18 09:50sell13370.401.13391.14601.1319
26722006.07.18 10:37sell13380.801.13541.14601.1334
26732006.07.18 10:54t/p13380.801.13341.14601.1334141.1745798.35
26742006.07.18 10:54close13370.401.13341.14601.131917.6545816.00
26752006.07.18 10:54close13360.201.13331.14591.1303-17.6545798.35
26762006.07.18 10:54close13350.101.13321.14591.1288-21.1845777.17
26772006.07.18 10:54sell13390.101.13301.14811.1310
26782006.07.18 12:35sell13400.201.13451.14811.1325
26792006.07.18 13:31sell13410.401.13601.14811.1340
26802006.07.19 02:07sell13420.801.13761.14821.1356
26812006.07.19 07:58sell13431.601.13911.14821.1371
26822006.07.19 08:22t/p13431.601.13711.14821.1371281.4246058.59
26832006.07.19 08:22close13420.801.13711.14821.135635.1846093.77
26842006.07.19 08:22close13410.401.13721.14811.1340-43.4246050.35
26852006.07.19 08:22close13400.201.13731.14811.1325-49.8546000.50
26862006.07.19 08:22close13390.101.13741.14811.1310-38.9845961.52
26872006.07.19 08:22sell13440.101.13701.15211.1350
26882006.07.19 08:30sell13450.201.13871.15231.1367
26892006.07.19 08:35sell13460.401.14021.15231.1382
26902006.07.19 08:41t/p13460.401.13821.15231.138270.2946031.81
26912006.07.19 08:41close13450.201.13821.15231.13678.7946040.60
26922006.07.19 08:41close13440.101.13811.15211.1350-9.6746030.93
26932006.07.19 08:41buy13470.101.13801.12291.1400
26942006.07.19 09:39t/p13470.101.14001.12291.140017.5446048.47
26952006.07.19 09:39buy13480.101.14031.12521.1423
26962006.07.19 09:45buy13490.201.13881.12521.1408
26972006.07.19 10:00buy13500.401.13731.12521.1393
26982006.07.19 10:08buy13510.801.13581.12521.1378
26992006.07.19 10:09buy13521.601.13431.12521.1363
27002006.07.19 10:49buy13533.201.13271.12511.1347
27012006.07.19 11:23t/p13533.201.13471.12511.1347564.0346612.50
27022006.07.19 11:23close13521.601.13471.12521.136356.4046668.90
27032006.07.19 11:23close13510.801.13481.12521.1378-70.5046598.40
27042006.07.19 11:23close13500.401.13501.12521.1393-81.0646517.34
27052006.07.19 11:23close13490.201.13511.12521.1408-65.1946452.15
27062006.07.19 11:23close13480.101.13521.12521.1423-44.9346407.22
27072006.07.19 11:23sell13540.101.13511.15021.1331
27082006.07.19 12:25sell13550.201.13661.15021.1346
27092006.07.19 12:51t/p13550.201.13461.15021.134635.2546442.47
27102006.07.19 12:51close13540.101.13461.15021.13314.4146446.88
27112006.07.19 12:51sell13560.101.13421.14931.1322
27122006.07.19 15:24sell13570.201.13581.14941.1338
27132006.07.19 18:09t/p13570.201.13381.14941.133835.2846482.16
27142006.07.19 18:09close13560.101.13381.14931.13223.5346485.69
27152006.07.19 18:10sell13580.101.13341.14851.1314
27162006.07.20 03:23sell13590.201.13501.14861.1330
27172006.07.20 04:15t/p13590.201.13301.14861.133035.3046520.99
27182006.07.20 04:15close13580.101.13301.14851.13142.6246523.61
27192006.07.20 04:16buy13600.101.13311.11801.1351
27202006.07.20 14:15buy13610.201.13141.11781.1334
27212006.07.20 14:15buy13620.401.12971.11761.1317
27222006.07.20 14:33t/p13620.401.13171.11761.131770.6846594.29
27232006.07.20 14:33close13610.201.13191.11781.13348.8346603.12
27242006.07.20 14:33close13600.101.13201.11801.1351-9.7246593.40
27252006.07.20 14:33sell13630.101.13211.14721.1301
27262006.07.20 19:03sell13640.201.13361.14721.1316
27272006.07.21 03:20t/p13640.201.13161.14721.131634.7446628.14
27282006.07.21 03:20close13630.101.13161.14721.13014.1246632.25
27292006.07.21 03:20sell13650.101.13121.14631.1292
27302006.07.21 03:43t/p13650.101.12921.14631.129217.7146649.96
27312006.07.21 03:43sell13660.101.12891.14401.1269
27322006.07.21 04:52t/p13660.101.12691.14401.126917.7546667.71
27332006.07.21 04:52sell13670.101.12661.14171.1246
27342006.07.21 05:43sell13680.201.12821.14181.1262
27352006.07.21 07:00sell13690.401.13071.14281.1287
27362006.07.21 07:00sell13700.801.13261.14321.1306
27372006.07.21 08:19t/p13700.801.13061.14321.1306141.5346809.24
27382006.07.21 08:19close13690.401.13051.14281.12877.0846816.32
27392006.07.21 08:19close13680.201.13041.14181.1262-38.9246777.40
27402006.07.21 08:19close13670.101.13021.14171.1246-31.8546745.55
27412006.07.21 08:19buy13710.101.13011.11501.1321
27422006.07.21 08:36t/p13710.101.13211.11501.132117.6746763.22
27432006.07.21 08:36buy13720.101.13251.11741.1345
27442006.07.21 08:48t/p13720.101.13451.11741.134517.6346780.85
27452006.07.21 08:48buy13730.101.13481.11971.1368
27462006.07.21 09:09buy13740.201.13331.11971.1353
27472006.07.21 09:26t/p13740.201.13531.11971.135335.2346816.08
27482006.07.21 09:26close13730.101.13531.11971.13684.4046820.48
27492006.07.21 09:26buy13750.101.13571.12061.1377
27502006.07.21 09:38t/p13750.101.13771.12061.137717.5846838.06
27512006.07.21 09:38buy13760.101.13801.12291.1400
27522006.07.24 03:00t/p13760.101.14001.12291.140017.7946855.86
27532006.07.24 03:00buy13770.101.14031.12521.1423
27542006.07.24 08:30t/p13770.101.14231.12521.142317.5146873.37
27552006.07.24 08:30sell13780.101.14231.15741.1403
27562006.07.24 08:33sell13790.201.14391.15751.1419
27572006.07.24 09:21sell13800.401.14541.15751.1434
27582006.07.24 10:21t/p13800.401.14341.15751.143469.9746943.34
27592006.07.24 10:21close13790.201.14341.15751.14198.7546952.09
27602006.07.24 10:21close13780.101.14331.15741.1403-8.7546943.34
27612006.07.24 10:21sell13810.101.14311.15821.1411
27622006.07.24 13:23t/p13810.101.14111.15821.141117.5346960.87
27632006.07.24 13:23sell13820.101.14081.15591.1388
27642006.07.24 17:43t/p13820.101.13881.15591.138817.5646978.43
27652006.07.24 17:43sell13830.101.13851.15361.1365
27662006.07.24 17:58sell13840.201.14001.15361.1380
27672006.07.24 18:44sell13850.401.14161.15371.1396
27682006.07.24 20:33sell13860.801.14321.15381.1412
27692006.07.24 21:46t/p13860.801.14121.15381.1412140.2047118.63
27702006.07.24 21:46close13850.401.14121.15371.139614.0247132.65
27712006.07.24 21:46close13840.201.14111.15361.1380-19.2847113.37
27722006.07.24 21:46close13830.101.14101.15361.1365-21.9147091.46
27732006.07.24 21:47sell13870.101.14081.15591.1388
27742006.07.24 23:39sell13880.201.14231.15591.1403
27752006.07.25 01:32t/p13880.201.14031.15591.140334.4747125.93
27762006.07.25 01:32close13870.101.14031.15591.13884.0847130.00
27772006.07.25 01:32sell13890.101.14011.15521.1381
27782006.07.25 02:27t/p13890.101.13811.15521.138117.5747147.57
27792006.07.25 02:27sell13900.101.13771.15281.1357
27802006.07.25 02:57sell13910.201.13931.15291.1373
27812006.07.25 04:14sell13920.401.14081.15291.1388
27822006.07.25 06:12t/p13920.401.13881.15291.138870.2547217.82
27832006.07.25 06:12close13910.201.13881.15291.13738.7847226.60
27842006.07.25 06:12close13900.101.13891.15281.1357-10.5447216.06
27852006.07.25 06:12sell13930.101.13851.15361.1365
27862006.07.25 07:50sell13940.201.14001.15361.1380
27872006.07.25 08:35sell13950.401.14161.15371.1396
27882006.07.25 09:18t/p13950.401.13961.15371.139670.2047286.26
27892006.07.25 09:18close13940.201.13961.15361.13807.0247293.28
27902006.07.25 09:18close13930.101.13951.15361.1365-8.7847284.50
27912006.07.25 09:18buy13960.101.13941.12431.1414
27922006.07.25 10:05t/p13960.101.14141.12431.141417.5247302.02
27932006.07.25 10:05buy13970.101.14171.12661.1437
27942006.07.25 10:08buy13980.201.14021.12661.1422
27952006.07.25 11:20t/p13980.201.14221.12661.142235.0247337.04
27962006.07.25 11:20close13970.101.14231.12661.14375.2547342.29
27972006.07.25 11:21buy13990.101.14271.12761.1447
27982006.07.25 11:59buy14000.201.14121.12761.1432
27992006.07.25 12:08t/p14000.201.14321.12761.143234.9947377.28
28002006.07.25 12:08close13990.101.14321.12761.14474.3747381.65
28012006.07.25 12:08buy14010.101.14341.12831.1454
28022006.07.25 12:42buy14020.201.14191.12831.1439
28032006.07.26 02:54buy14030.401.14031.12821.1423
28042006.07.26 03:19buy14040.801.13881.12821.1408
28052006.07.26 05:31buy14051.601.13731.12821.1393
28062006.07.26 05:38buy14063.201.13571.12811.1377
28072006.07.26 06:28t/p14063.201.13771.12811.1377562.5447944.19
28082006.07.26 06:28close14051.601.13771.12821.139356.2548000.44
28092006.07.26 06:28close14040.801.13761.12821.1408-84.3947916.05
28102006.07.26 06:28close14030.401.13771.12821.1423-91.4147824.64
28112006.07.26 06:28close14020.201.13761.12831.1439-75.1047749.55
28122006.07.26 06:28close14010.101.13771.12831.1454-49.8547699.70
28132006.07.26 06:28sell14070.101.13791.15301.1359
28142006.07.26 10:43sell14080.201.13941.15301.1374
28152006.07.26 12:41t/p14080.201.13741.15301.137435.1747734.87
28162006.07.26 12:41close14070.101.13741.15301.13594.4047739.27
28172006.07.26 12:42buy14090.101.13731.12221.1393
28182006.07.26 14:32buy14100.201.13581.12221.1378
28192006.07.26 15:27buy14110.401.13431.12221.1363
28202006.07.26 18:55t/p14110.401.13631.12221.136370.4047809.67
28212006.07.26 18:55close14100.201.13631.12221.13788.8047818.47
28222006.07.26 18:55close14090.101.13641.12221.1393-7.9247810.55
28232006.07.26 18:55sell14120.101.13631.15141.1343
28242006.07.26 20:44t/p14120.101.13431.15141.134317.6347828.18
28252006.07.26 20:44buy14130.101.13431.11921.1363
28262006.07.27 07:02buy14140.201.13271.11911.1347
28272006.07.27 07:19buy14150.401.13121.11911.1332
28282006.07.27 08:30t/p14150.401.13321.11911.133270.6047898.78
28292006.07.27 08:30close14140.201.13321.11911.13478.8247907.60
28302006.07.27 08:30close14130.101.13311.11921.1363-9.8447897.76
28312006.07.27 08:30sell14160.101.13321.14831.1312
28322006.07.27 08:54t/p14160.101.13121.14831.131217.6847915.44
28332006.07.27 08:54sell14170.101.13091.14601.1289
28342006.07.27 10:08sell14180.201.13241.14601.1304
28352006.07.27 11:56sell14190.401.13401.14611.1320
28362006.07.27 13:58sell14200.801.13551.14611.1335
28372006.07.27 14:08sell14211.601.13701.14611.1350
28382006.07.27 14:29sell14223.201.13861.14621.1366
28392006.07.27 14:58t/p14223.201.13661.14621.1366563.0848478.52
28402006.07.27 14:58close14211.601.13661.14611.135056.3148534.83
28412006.07.27 14:58close14200.801.13671.14611.1335-84.4648450.37
28422006.07.27 14:58close14190.401.13681.14611.1320-98.5248351.85
28432006.07.27 14:58close14180.201.13691.14601.1304-79.1648272.69
28442006.07.27 14:58close14170.101.13681.14601.1289-51.9048220.79
28452006.07.27 14:58buy14230.101.13671.12161.1387
28462006.07.27 16:50buy14240.201.13521.12161.1372
28472006.07.28 08:30buy14250.401.13361.12151.1356
28482006.07.28 08:51buy14260.801.13211.12151.1341
28492006.07.28 09:36buy14271.601.13051.12141.1325
28502006.07.28 11:06buy14283.201.12901.12141.1310
28512006.07.28 14:30t/p14283.201.13101.12141.1310565.8248786.61
28522006.07.28 14:30close14271.601.13111.12141.132584.8748871.48
28532006.07.28 14:30close14260.801.13101.12151.1341-77.8148793.67
28542006.07.28 14:30close14250.401.13111.12151.1356-88.4148705.26
28552006.07.28 14:30close14240.201.13101.12161.1372-73.7748631.50
28562006.07.28 14:30close14230.101.13101.12161.1387-50.1548581.35
28572006.07.28 14:30sell14290.101.13111.14621.1291
28582006.07.31 02:51t/p14290.101.12911.14621.129117.4148598.75
28592006.07.31 02:51buy14300.101.12911.11401.1311
28602006.07.31 04:02buy14310.201.12761.11401.1296
28612006.07.31 05:08buy14320.401.12601.11391.1280
28622006.07.31 06:01buy14330.801.12441.11381.1264
28632006.07.31 07:44buy14341.601.12291.11381.1249
28642006.07.31 08:30t/p14341.601.12491.11381.1249284.4548883.20
28652006.07.31 08:30close14330.801.12501.11381.126442.6748925.87
28662006.07.31 08:30close14320.401.12491.11391.1280-39.1148886.76
28672006.07.31 08:30close14310.201.12501.11401.1296-46.2248840.54
28682006.07.31 08:30close14300.101.12511.11401.1311-35.5548804.99
28692006.07.31 08:30sell14350.101.12471.13981.1227
28702006.07.31 08:37sell14360.201.12621.13981.1242
28712006.07.31 09:11sell14370.401.12781.13991.1258
28722006.07.31 10:42sell14380.801.12931.13991.1273
28732006.07.31 11:30sell14391.601.13081.13991.1288
28742006.08.01 07:04sell14403.201.13231.13991.1303
28752006.08.01 08:26sell14416.401.13391.14001.1319
28762006.08.01 08:37sell144212.801.13541.14001.1334
28772006.08.01 11:41t/p144212.801.13341.14001.13342258.6951063.68
28782006.08.01 11:41close14416.401.13341.14001.1319282.3451346.02
28792006.08.01 11:41close14403.201.13331.13991.1303-282.3651063.66
28802006.08.01 11:41close14391.601.13341.13991.1288-371.9050691.76
28812006.08.01 11:41close14380.801.13331.13991.1273-284.7950406.97
28822006.08.01 11:41close14370.401.13321.13991.1258-191.8250215.15
28832006.08.01 11:41close14360.201.13331.13981.1242-125.9150089.24
28842006.08.01 11:41close14350.101.13321.13981.1227-75.3150013.93
28852006.08.01 11:41sell14430.101.13301.14811.1310
28862006.08.01 12:05t/p14430.101.13101.14811.131017.6850031.61
28872006.08.01 12:05sell14440.101.13071.14581.1287
28882006.08.01 12:27sell14450.201.13221.14581.1302
28892006.08.01 14:30t/p14450.201.13021.14581.130235.3950067.00
28902006.08.01 14:30close14440.101.13021.14581.12874.4250071.42
28912006.08.01 14:30sell14460.101.13001.14511.1280
28922006.08.01 18:16sell14470.201.13151.14511.1295
28932006.08.01 23:11t/p14470.201.12951.14511.129535.4150106.83
28942006.08.01 23:11close14460.101.12951.14511.12804.4350111.26
28952006.08.01 23:11sell14480.101.12921.14431.1272
28962006.08.02 02:49sell14490.201.13071.14431.1287
28972006.08.02 05:07t/p14490.201.12871.14431.128735.4450146.70
28982006.08.02 05:07close14480.101.12871.14431.12724.1350150.82
28992006.08.02 05:07sell14500.101.12851.14361.1265
29002006.08.02 09:27t/p14500.101.12651.14361.126517.7550168.57
29012006.08.02 09:27sell14510.101.12621.14131.1242
29022006.08.03 03:37t/p14510.101.12421.14131.124216.8850185.45
29032006.08.03 03:37sell14520.101.12391.13901.1219
29042006.08.03 09:07sell14530.201.12541.13901.1234
29052006.08.03 09:27sell14540.401.12691.13901.1249
29062006.08.03 17:49t/p14540.401.12491.13901.124971.1250256.57
29072006.08.03 17:49close14530.201.12491.13901.12348.8950265.46
29082006.08.03 17:49close14520.101.12481.13901.1219-8.0050257.46
29092006.08.03 17:53sell14550.101.12461.13971.1226
29102006.08.04 04:44sell14560.201.12611.13971.1241
29112006.08.04 06:58sell14570.401.12791.14001.1259
29122006.08.04 06:58sell14580.801.12941.14001.1274
29132006.08.04 06:58sell14591.601.13141.14051.1294
29142006.08.04 07:14sell14603.201.13291.14051.1309
29152006.08.04 08:23sell14616.401.13441.14051.1324
29162006.08.04 08:30t/p14616.401.13241.14051.13241130.8451388.30
29172006.08.04 08:30close14603.201.13191.14051.1309282.7151671.01
29182006.08.04 08:30close14591.601.13201.14051.1294-84.8151586.20
29192006.08.04 08:30close14580.801.13241.14001.1274-211.9451374.26
29202006.08.04 08:30close14570.401.13281.14001.1259-173.0251201.24
29212006.08.04 08:30close14560.201.13281.13971.1241-118.2951082.95
29222006.08.04 08:30close14550.101.13291.13971.1226-73.5651009.39
29232006.08.04 08:30buy14620.101.13281.11771.1348
29242006.08.04 08:46buy14630.201.13131.11771.1333
29252006.08.04 09:01buy14640.401.12981.11771.1318
29262006.08.04 10:00buy14650.801.12821.11761.1302
29272006.08.04 12:05buy14661.601.12661.11751.1286
29282006.08.04 14:12t/p14661.601.12861.11751.1286283.5451292.93
29292006.08.04 14:12close14650.801.12861.11761.130228.3551321.28
29302006.08.04 14:12close14640.401.12871.11771.1318-38.9851282.30
29312006.08.04 14:12close14630.201.12861.11771.1333-47.8551234.45
29322006.08.04 14:12close14620.101.12851.11771.1348-38.1051196.35
29332006.08.04 14:13sell14670.101.12861.14371.1266
29342006.08.06 18:00t/p14670.101.12661.14371.126617.7551214.10
29352006.08.06 18:00sell14680.101.12631.14141.1243
29362006.08.06 22:15t/p14680.101.12431.14141.124317.7951231.89
29372006.08.06 22:15sell14690.101.12401.13911.1220
29382006.08.07 02:06sell14700.201.12561.13921.1236
29392006.08.07 08:24t/p14700.201.12361.13921.123635.6051267.49
29402006.08.07 08:24close14690.101.12361.13911.12203.2651270.75
29412006.08.07 08:25buy14710.101.12351.10841.1255
29422006.08.07 08:30buy14720.201.12201.10841.1240
29432006.08.07 09:02buy14730.401.12041.10831.1224
29442006.08.07 10:50buy14740.801.11891.10831.1209
29452006.08.08 04:43t/p14740.801.12091.10831.1209144.7551415.50
29462006.08.08 04:43close14730.401.12091.10831.122418.8551434.34
29472006.08.08 04:43close14720.201.12091.10841.1240-19.1351415.21
29482006.08.08 04:43close14710.101.12081.10841.1255-23.8451391.38
29492006.08.08 04:43buy14750.101.12101.10591.1230
29502006.08.08 07:41buy14760.201.11951.10591.1215
29512006.08.08 12:49t/p14760.201.12151.10591.121535.6751427.05
29522006.08.08 12:49close14750.101.12151.10591.12304.4651431.51
29532006.08.08 12:50buy14770.101.12171.10661.1237
29542006.08.08 14:14buy14780.201.12021.10661.1222
29552006.08.08 14:23t/p14780.201.12221.10661.122235.6451467.15
29562006.08.08 14:23close14770.101.12221.10661.12374.4651471.61
29572006.08.08 14:23buy14790.101.12241.10731.1244
29582006.08.08 14:33buy14800.201.12081.10721.1228
29592006.08.08 15:20t/p14800.201.12281.10721.122835.6251507.23
29602006.08.08 15:20close14790.101.12291.10731.12444.4551511.68
29612006.08.08 15:20buy14810.101.12321.10811.1252
29622006.08.08 15:37buy14820.201.12171.10811.1237
29632006.08.08 17:46t/p14820.201.12371.10811.123735.6051547.28
29642006.08.08 17:46close14810.101.12371.10811.12524.4551551.73
29652006.08.08 17:46buy14830.101.12391.10881.1259
29662006.08.09 02:55buy14840.201.12231.10871.1243
29672006.08.09 04:02buy14850.401.12071.10861.1227
29682006.08.09 05:20buy14860.801.11921.10861.1212
29692006.08.09 06:58buy14871.601.11771.10861.1197
29702006.08.09 09:01t/p14871.601.11971.10861.1197285.7951837.52
29712006.08.09 09:01close14860.801.11971.10861.121235.7251873.24
29722006.08.09 09:01close14850.401.11981.10861.1227-32.1551841.09
29732006.08.09 09:02close14840.201.11971.10871.1243-46.4451794.65
29742006.08.09 09:02close14830.101.11981.10881.1259-36.3651758.29
29752006.08.09 09:02sell14880.101.11991.13501.1179
29762006.08.10 02:18sell14890.201.12141.13501.1194
29772006.08.10 05:54t/p14890.201.11941.13501.119435.7351794.02
29782006.08.10 05:54close14880.101.11941.13501.11793.5651797.58
29792006.08.10 05:59sell14900.101.11921.13431.1172
29802006.08.10 08:31sell14910.201.12071.13431.1187
29812006.08.10 10:21sell14920.401.12221.13431.1202
29822006.08.10 10:33sell14930.801.12381.13441.1218
29832006.08.10 10:35sell14941.601.12531.13441.1233
29842006.08.10 10:46sell14953.201.12681.13441.1248
29852006.08.11 04:14t/p14953.201.12481.13441.1248559.2752356.85
29862006.08.11 04:14close14941.601.12481.13441.123366.2652423.11
29872006.08.11 04:14close14930.801.12491.13441.1218-80.6652342.45
29882006.08.11 04:14close14920.401.12501.13431.1202-100.7752241.67
29892006.08.11 04:14close14910.201.12481.13431.1187-73.5152168.16
29902006.08.11 04:14close14900.101.12491.13431.1172-50.9752117.19
29912006.08.11 04:14sell14960.101.12451.13961.1225
29922006.08.11 04:59sell14970.201.12611.13971.1241
29932006.08.11 08:03t/p14970.201.12411.13971.124135.5952152.78
29942006.08.11 08:03close14960.101.12401.13961.12254.4552157.23
29952006.08.11 08:03sell14980.101.12381.13891.1218
29962006.08.11 08:32sell14990.201.12531.13891.1233
29972006.08.11 08:58t/p14990.201.12331.13891.123335.6152192.84
29982006.08.11 08:58close14980.101.12331.13891.12184.4552197.29
29992006.08.11 08:58sell15000.101.12311.13821.1211
30002006.08.11 09:13t/p15000.101.12111.13821.121117.8452215.13
30012006.08.11 09:13sell15010.101.12081.13591.1188
30022006.08.11 09:36t/p15010.101.11881.13591.118817.8852233.01
30032006.08.11 09:36sell15020.101.11851.13361.1165
30042006.08.11 10:51sell15030.201.12001.13361.1180
30052006.08.11 12:29sell15040.401.12161.13371.1196
30062006.08.11 13:11sell15050.801.12311.13371.1211
30072006.08.11 14:22sell15061.601.12461.13371.1226
30082006.08.13 21:57t/p15061.601.12261.13371.1226285.0552518.06
30092006.08.13 21:57close15050.801.12261.13371.121135.6352553.69
30102006.08.13 21:58close15040.401.12241.13371.1196-28.5152525.18
30112006.08.13 21:59close15030.201.12251.13361.1180-44.5452480.64
30122006.08.13 21:59close15020.101.12261.13361.1165-36.5252444.12
30132006.08.13 21:59buy15070.101.12271.10761.1247
30142006.08.14 00:36buy15080.201.12121.10761.1232
30152006.08.14 02:56t/p15080.201.12321.10761.123235.6152479.73
30162006.08.14 02:56close15070.101.12321.10761.12474.7052484.43
30172006.08.14 02:56sell15090.101.12331.13841.1213
30182006.08.14 03:25sell15100.201.12481.13841.1228
30192006.08.14 04:57sell15110.401.12641.13851.1244
30202006.08.14 08:48t/p15110.401.12441.13851.124471.1552555.58
30212006.08.14 08:48close15100.201.12441.13841.12287.1152562.69
30222006.08.14 08:48close15090.101.12431.13841.1213-8.8952553.80
30232006.08.14 08:48buy15120.101.12441.10931.1264
30242006.08.14 09:43buy15130.201.12291.10931.1249
30252006.08.14 11:05t/p15130.201.12491.10931.124935.5652589.36
30262006.08.14 11:05close15120.101.12491.10931.12644.4452593.80
30272006.08.14 11:05sell15140.101.12511.14021.1231
30282006.08.14 14:30sell15150.201.12661.14021.1246
30292006.08.14 21:42sell15160.401.12871.14081.1267
30302006.08.14 21:49sell15170.801.13021.14081.1282
30312006.08.14 23:28t/p15170.801.12821.14081.1282141.8252735.62
30322006.08.14 23:28close15160.401.12821.14081.126717.7352753.35
30332006.08.14 23:29close15150.201.12811.14021.1246-26.5952726.76
30342006.08.14 23:29close15140.101.12811.14021.1231-26.5952700.17
30352006.08.14 23:30buy15180.101.12821.11311.1302
30362006.08.15 01:12buy15190.201.12661.11301.1286
30372006.08.15 03:17t/p15190.201.12861.11301.128635.4452735.61
30382006.08.15 03:17close15180.101.12861.11311.13023.7952739.40
30392006.08.15 03:17sell15200.101.12871.14381.1267
30402006.08.15 03:18sell15210.201.13031.14391.1283
30412006.08.15 08:53t/p15210.201.12831.14391.128335.4552774.85
30422006.08.15 08:53close15200.101.12831.14381.12673.5552778.40
30432006.08.15 08:53sell15220.101.12791.14301.1259
30442006.08.15 09:05t/p15220.101.12591.14301.125917.7652796.16
30452006.08.15 09:05sell15230.101.12561.14071.1236
30462006.08.15 09:44t/p15230.101.12361.14071.123617.8052813.96
30472006.08.15 09:44sell15240.101.12331.13841.1213
30482006.08.16 07:42t/p15240.101.12131.13841.121317.5452831.50
30492006.08.16 07:42buy15250.101.12131.10621.1233
30502006.08.16 08:30buy15260.201.11981.10621.1218
30512006.08.16 08:31buy15270.401.11831.10621.1203
30522006.08.16 08:37buy15280.801.11651.10591.1185
30532006.08.16 09:41buy15291.601.11491.10581.1169
30542006.08.16 10:25t/p15291.601.11691.10581.1169286.5153118.01
30552006.08.16 10:25close15280.801.11691.10591.118528.6553146.66
30562006.08.16 10:25close15270.401.11701.10621.1203-46.5553100.11
30572006.08.16 10:25close15260.201.11721.10621.1218-46.5453053.57
30582006.08.16 10:25close15250.101.11731.10621.1233-35.8053017.77
30592006.08.16 10:25sell15300.101.11741.13251.1154
30602006.08.16 11:38t/p15300.101.11541.13251.115417.9353035.70
30612006.08.16 11:38sell15310.101.11511.13021.1131
30622006.08.16 12:08sell15320.201.11671.13031.1147
30632006.08.16 13:50sell15330.401.11821.13031.1162
30642006.08.17 07:00t/p15330.401.11621.13031.116268.0353103.73
30652006.08.17 07:00close15320.201.11621.13031.11477.1453110.86
30662006.08.17 07:00close15310.101.11631.13021.1131-11.6653099.20
30672006.08.17 07:00sell15340.101.11611.13121.1141
30682006.08.17 08:35sell15350.201.11771.13131.1157
30692006.08.17 12:55sell15360.401.11921.13131.1172
30702006.08.17 13:20sell15370.801.12071.13131.1187
30712006.08.17 13:57sell15381.601.12221.13131.1202
30722006.08.17 20:18sell15393.201.12381.13141.1218
30732006.08.18 02:09t/p15393.201.12181.13141.1218560.7953659.99
30742006.08.18 02:09close15381.601.12181.13131.120252.1953712.18
30752006.08.18 02:09close15370.801.12191.13131.1187-88.0053624.18
30762006.08.18 02:09close15360.401.12171.13131.1172-90.3653533.82
30772006.08.18 02:09close15350.201.12161.13131.1157-70.1553463.67
30782006.08.18 02:09close15340.101.12171.13121.1141-50.2253413.45
30792006.08.18 02:09sell15400.101.12151.13661.1195
30802006.08.18 07:52sell15410.201.12301.13661.1210
30812006.08.18 08:28sell15420.401.12451.13661.1225
30822006.08.18 09:02t/p15420.401.12251.13661.122571.2753484.72
30832006.08.18 09:02close15410.201.12251.13661.12108.9153493.63
30842006.08.18 09:03close15400.101.12261.13661.1195-9.8053483.83
30852006.08.18 09:03buy15430.101.12251.10741.1245
30862006.08.18 10:16t/p15430.101.12451.10741.124517.7953501.62
30872006.08.18 10:16buy15440.101.12481.10971.1268
30882006.08.18 10:36buy15450.201.12331.10971.1253
30892006.08.18 12:40t/p15450.201.12531.10971.125335.5553537.17
30902006.08.18 12:40close15440.101.12531.10971.12684.4453541.61
30912006.08.18 12:40buy15460.101.12571.11061.1277
30922006.08.20 21:22buy15470.201.12411.11051.1261
30932006.08.21 02:54buy15480.401.12251.11041.1245
30942006.08.21 03:18buy15490.801.12101.11041.1230
30952006.08.21 03:20buy15501.601.11951.11041.1215
30962006.08.21 05:01buy15513.201.11801.11041.1200
30972006.08.21 08:30t/p15513.201.12001.11041.1200571.1254112.73
30982006.08.21 08:30close15501.601.12061.11041.1215157.0654269.79
30992006.08.21 08:30close15490.801.12081.11041.1230-14.2854255.51
31002006.08.21 08:30close15480.401.12111.11041.1245-49.9554205.56
31012006.08.21 08:30close15470.201.12141.11051.1261-47.6554157.91
31022006.08.21 08:30close15460.101.12131.11061.1277-38.9954118.92
31032006.08.21 08:30sell15520.101.12081.13591.1188
31042006.08.21 09:03t/p15520.101.11881.13591.118817.8854136.80
31052006.08.21 09:03buy15530.101.11881.10371.1208
31062006.08.21 09:53buy15540.201.11731.10371.1193
31072006.08.21 20:32t/p15540.201.11931.10371.119335.7454172.54
31082006.08.21 20:32close15530.101.11931.10371.12084.4754177.01
31092006.08.21 20:33buy15550.101.11941.10431.1214
31102006.08.22 07:00buy15560.201.11771.10411.1197
31112006.08.22 07:00buy15570.401.11621.10411.1182
31122006.08.23 01:57buy15580.801.11461.10401.1166
31132006.08.23 04:30buy15591.601.11311.10401.1151
31142006.08.23 04:33buy15603.201.11161.10401.1136
31152006.08.23 08:35buy15616.401.11011.10401.1121
31162006.08.23 08:55buy156212.801.10851.10391.1105
31172006.08.23 11:40t/p156212.801.11051.10391.11052305.2756482.28
31182006.08.23 11:40close15616.401.11051.10401.1121230.5356712.81
31192006.08.23 11:40close15603.201.11041.10401.1136-345.8256366.99
31202006.08.23 11:40close15591.601.11051.10401.1151-374.6155992.38
31212006.08.23 11:40close15580.801.11041.10401.1166-302.5955689.79
31222006.08.23 11:40close15570.401.11051.10411.1182-204.3055485.49
31232006.08.23 11:40close15560.201.11041.10411.1197-130.9855354.51
31242006.08.23 11:40close15550.101.11031.10431.1214-81.4655273.05
31252006.08.23 11:41buy15630.101.11071.09561.1127
31262006.08.23 15:08t/p15630.101.11271.09561.112717.9755291.02
31272006.08.23 15:08buy15640.101.11301.09791.1150
31282006.08.24 01:54buy15650.201.11141.09781.1134
31292006.08.24 02:00buy15660.401.10991.09781.1119
31302006.08.24 04:09t/p15660.401.11191.09781.111971.9455362.96
31312006.08.24 04:09close15650.201.11201.09781.113410.7955373.75
31322006.08.24 04:09close15640.101.11191.09791.1150-9.1455364.62
31332006.08.24 04:09sell15670.101.11181.12691.1098
31342006.08.24 04:26t/p15670.101.10981.12691.109818.0255382.64
31352006.08.24 04:26sell15680.101.10951.12461.1075
31362006.08.24 08:31sell15690.201.11101.12461.1090
31372006.08.24 22:43t/p15690.201.10901.12461.109036.0755418.71
31382006.08.24 22:43close15680.101.10901.12461.10754.5155423.22
31392006.08.24 22:43sell15700.101.10881.12391.1068
31402006.08.25 04:55t/p15700.101.10681.12391.106817.7755440.98
31412006.08.25 04:55sell15710.101.10651.12161.1045
31422006.08.25 08:34sell15720.201.10801.12161.1060
31432006.08.25 09:49t/p15720.201.10601.12161.106036.1755477.15
31442006.08.25 09:49close15710.101.10601.12161.10454.5255481.67
31452006.08.25 09:49buy15730.101.10611.09101.1081
31462006.08.25 10:11t/p15730.101.10811.09101.108118.0555499.72
31472006.08.25 10:11buy15740.101.10841.09331.1104
31482006.08.28 00:10buy15750.201.10691.09331.1089
31492006.08.28 10:40t/p15750.201.10891.09331.108936.0755535.79
31502006.08.28 10:40close15740.101.10891.09331.11044.7655540.55
31512006.08.28 10:40buy15760.101.10931.09421.1113
31522006.08.28 11:05t/p15760.101.11131.09421.111318.0055558.55
31532006.08.28 11:05buy15770.101.11161.09651.1136
31542006.08.28 13:00buy15780.201.11001.09641.1120
31552006.08.28 16:56t/p15780.201.11201.09641.112035.9755594.52
31562006.08.28 16:56close15770.101.11201.09651.11363.6055598.12
31572006.08.28 16:56buy15790.101.11221.09711.1142
31582006.08.28 20:47buy15800.201.11061.09701.1126
31592006.08.29 03:02buy15810.401.10911.09701.1111
31602006.08.29 03:10buy15820.801.10761.09701.1096
31612006.08.29 05:55buy15831.601.10611.09701.1081
31622006.08.29 07:03t/p15831.601.10811.09701.1081288.7855886.90
31632006.08.29 07:03close15820.801.10811.09701.109636.1055923.00
31642006.08.29 07:03close15810.401.10811.09701.1111-36.1055886.90
31652006.08.29 07:05close15800.201.10821.09701.1126-42.8155844.10
31662006.08.29 07:07close15790.101.10811.09711.1142-36.7555807.35
31672006.08.29 07:08sell15840.101.10831.12341.1063
31682006.08.29 10:25sell15850.201.10991.12351.1079
31692006.08.29 10:59sell15860.401.11151.12361.1095
31702006.08.29 14:15t/p15860.401.10951.12361.109572.1055879.45
31712006.08.29 14:15close15850.201.10951.12351.10797.2155886.66
31722006.08.29 14:15close15840.101.10961.12341.1063-11.7255874.94
31732006.08.29 14:15buy15870.101.10941.09431.1114
31742006.08.29 14:30buy15880.201.10791.09431.1099
31752006.08.30 04:55buy15890.401.10631.09421.1083
31762006.08.30 05:55t/p15890.401.10831.09421.108372.1855947.12
31772006.08.30 05:55close15880.201.10831.09431.10997.7255954.84
31782006.08.30 05:55close15870.101.10851.09431.1114-7.8755946.97
31792006.08.30 05:55buy15900.101.10891.09381.1109
31802006.08.30 07:17buy15910.201.10741.09381.1094
31812006.08.30 07:35buy15920.401.10591.09381.1079
31822006.08.30 08:30t/p15920.401.10791.09381.107972.2056019.17
31832006.08.30 08:30close15910.201.10811.09381.109412.6356031.80
31842006.08.30 08:30close15900.101.10801.09381.1109-8.1256023.68
31852006.08.30 08:30buy15930.101.10841.09331.1104
31862006.08.30 08:31buy15940.201.10691.09331.1089
31872006.08.30 10:36t/p15940.201.10891.09331.108936.0756059.75
31882006.08.30 10:36close15930.101.10891.09331.11044.5156064.26
31892006.08.30 10:36buy15950.101.10931.09421.1113
31902006.08.31 01:39buy15960.201.10781.09421.1098
31912006.08.31 09:29t/p15960.201.10981.09421.109836.0456100.30
31922006.08.31 09:29close15950.101.10981.09421.11135.2656105.57
31932006.08.31 09:30buy15970.101.11001.09491.1120
31942006.08.31 11:18buy15980.201.10841.09481.1104
31952006.08.31 11:40buy15990.401.10691.09481.1089
31962006.08.31 12:31buy16000.801.10541.09481.1074
31972006.08.31 16:50buy16011.601.10391.09481.1059
31982006.09.01 03:17t/p16011.601.10591.09481.1059293.3856398.95
31992006.09.01 03:17close16000.801.10591.09481.107438.1856437.13
32002006.09.01 03:18close15990.401.10601.09481.1089-31.5456405.59
32012006.09.01 03:19close15980.201.10611.09481.1104-41.0956364.50
32022006.09.01 03:19close15970.101.10601.09491.1120-35.9256328.58
32032006.09.01 03:19buy16020.101.10641.09131.1084
32042006.09.01 07:56buy16030.201.10491.09131.1069
32052006.09.04 06:42t/p16030.201.10691.09131.106936.6456365.22
32062006.09.04 06:42close16020.101.10691.09131.10844.7756369.99
32072006.09.04 06:42buy16040.101.10731.09221.1093
32082006.09.04 08:50buy16050.201.10581.09221.1078
32092006.09.05 02:29t/p16050.201.10781.09221.107836.6156406.61
32102006.09.05 02:29close16040.101.10781.09221.10934.7656411.37
32112006.09.05 02:30buy16060.101.10801.09291.1100
32122006.09.05 03:54t/p16060.101.11001.09291.110018.0256429.39
32132006.09.05 03:54buy16070.101.11031.09521.1123
32142006.09.05 04:35t/p16070.101.11231.09521.112317.9856447.37
32152006.09.05 04:35buy16080.101.11261.09751.1146
32162006.09.05 05:02buy16090.201.11111.09751.1131
32172006.09.05 09:21t/p16090.201.11311.09751.113135.9356483.30
32182006.09.05 09:21close16080.101.11321.09751.11465.3956488.69
32192006.09.05 09:21buy16100.101.11351.09841.1155
32202006.09.05 10:35buy16110.201.11201.09841.1140
32212006.09.06 09:07buy16120.401.11041.09831.1124
32222006.09.06 09:13buy16130.801.10891.09831.1109
32232006.09.06 09:34buy16141.601.10741.09831.1094
32242006.09.06 10:22buy16153.201.10591.09831.1079
32252006.09.07 10:30t/p16153.201.10791.09831.1079601.7557090.44
32262006.09.07 10:30close16141.601.10801.09831.109498.7157189.15
32272006.09.07 10:30close16130.801.10791.09831.1109-66.1857122.97
32282006.09.07 10:30close16120.401.10791.09831.1124-87.2457035.73
32292006.09.07 10:30close16110.201.10781.09841.1140-73.8256961.91
32302006.09.07 10:31close16100.101.10771.09841.1155-51.3556910.56
32312006.09.07 10:31buy16160.101.10811.09301.1101
32322006.09.07 10:55t/p16160.101.11011.09301.110118.0256928.58
32332006.09.07 10:55buy16170.101.11041.09531.1124
32342006.09.07 12:08buy16180.201.10891.09531.1109
32352006.09.07 23:25t/p16180.201.11091.09531.110936.0156964.59
32362006.09.07 23:25close16170.101.11091.09531.11244.5056969.09
32372006.09.07 23:25sell16190.101.11081.12591.1088
32382006.09.08 07:00sell16200.201.11261.12621.1106
32392006.09.08 07:00sell16210.401.11431.12641.1123
32402006.09.08 07:36t/p16210.401.11231.12641.112371.9257041.01
32412006.09.08 07:36close16200.201.11231.12621.11065.3957046.40
32422006.09.08 07:36close16190.101.11241.12591.1088-14.6857031.71
32432006.09.08 07:36sell16220.101.11201.12711.1100
32442006.09.08 08:27sell16230.201.11361.12721.1116
32452006.09.08 08:35sell16240.401.11511.12721.1131
32462006.09.08 08:44sell16250.801.11661.12721.1146
32472006.09.08 09:32sell16261.601.11811.12721.1161
32482006.09.08 10:59sell16273.201.11971.12731.1177
32492006.09.10 18:05sell16286.401.12121.12731.1192
32502006.09.11 04:09t/p16286.401.11921.12731.11921124.2358155.94
32512006.09.11 04:09close16273.201.11921.12731.1177133.2458289.18
32522006.09.11 04:09close16261.601.11931.12721.1161-176.4058112.78
32532006.09.11 04:09close16250.801.11921.12721.1146-188.2857924.50
32542006.09.11 04:09close16240.401.11911.12721.1131-144.1857780.32
32552006.09.11 04:09close16230.201.11891.12721.1116-95.3557684.97
32562006.09.11 04:09close16220.101.11891.12711.1100-61.9757623.00
32572006.09.11 04:09sell16290.101.11851.13361.1165
32582006.09.11 04:17sell16300.201.12001.13361.1180
32592006.09.11 05:58t/p16300.201.11801.13361.118035.7857658.78
32602006.09.11 05:58close16290.101.11801.13361.11654.4757663.25
32612006.09.11 05:58sell16310.101.11761.13271.1156
32622006.09.11 06:45sell16320.201.11911.13271.1171
32632006.09.11 07:55sell16330.401.12061.13271.1186
32642006.09.11 10:07sell16340.801.12211.13271.1201
32652006.09.11 10:25t/p16340.801.12011.13271.1201142.8457806.09
32662006.09.11 10:25close16330.401.12011.13271.118617.8657823.95
32672006.09.11 10:25close16320.201.11991.13271.1171-14.2957809.66
32682006.09.11 10:25close16310.101.12001.13271.1156-21.4357788.23
32692006.09.11 10:25sell16350.101.11961.13471.1176
32702006.09.11 10:45sell16360.201.12111.13471.1191
32712006.09.12 02:59t/p16360.201.11911.13471.119135.1357823.36
32722006.09.12 02:59close16350.101.11911.13471.11764.1757827.53
32732006.09.12 02:59sell16370.101.11871.13381.1167
32742006.09.12 08:31sell16380.201.12021.13381.1182
32752006.09.12 08:35sell16390.401.12181.13391.1198
32762006.09.12 08:49t/p16390.401.11981.13391.119871.4457898.97
32772006.09.12 08:49close16380.201.11981.13381.11827.1457906.11
32782006.09.12 08:49close16370.101.11991.13381.1167-10.7257895.39
32792006.09.12 08:49buy16400.101.12001.10491.1220
32802006.09.12 08:57buy16410.201.11841.10481.1204
32812006.09.12 10:39buy16420.401.11691.10481.1189
32822006.09.12 11:47t/p16420.401.11891.10481.118971.5057966.89
32832006.09.12 11:47close16410.201.11901.10481.120410.7257977.61
32842006.09.12 11:47close16400.101.11901.10491.1220-8.9457968.67
32852006.09.12 11:47buy16430.101.11921.10411.1212
32862006.09.12 21:19t/p16430.101.12121.10411.121217.8457986.51
32872006.09.12 21:19buy16440.101.12151.10641.1235
32882006.09.12 22:13buy16450.201.12001.10641.1220
32892006.09.13 08:11t/p16450.201.12201.10641.122036.1558022.66
32902006.09.13 08:11close16440.101.12211.10641.12355.6058028.26
32912006.09.13 08:12buy16460.101.12251.10741.1245
32922006.09.13 10:56buy16470.201.12101.10741.1230
32932006.09.13 11:04buy16480.401.11951.10741.1215
32942006.09.13 11:20buy16490.801.11801.10741.1200
32952006.09.13 12:52t/p16490.801.12001.10741.1200142.8658171.12
32962006.09.13 12:52close16480.401.12001.10741.121517.8658188.98
32972006.09.13 12:52close16470.201.11991.10741.1230-19.6458169.34
32982006.09.13 12:53close16460.101.12001.10741.1245-22.3258147.02
32992006.09.13 12:53sell16500.101.12001.13511.1180
33002006.09.14 03:24t/p16500.101.11801.13511.118016.9858164.00
33012006.09.14 03:24sell16510.101.11771.13281.1157
33022006.09.14 07:29t/p16510.101.11571.13281.115717.9358181.93
33032006.09.14 07:29sell16520.101.11541.13051.1134
33042006.09.14 08:04sell16530.201.11691.13051.1149
33052006.09.14 08:57t/p16530.201.11491.13051.114935.8858217.81
33062006.09.14 08:57close16520.101.11491.13051.11344.4858222.29
33072006.09.14 08:57sell16540.101.11461.12971.1126
33082006.09.14 09:06t/p16540.101.11261.12971.112617.9858240.27
33092006.09.14 09:06sell16550.101.11231.12741.1103
33102006.09.14 09:13sell16560.201.11391.12751.1119
33112006.09.14 09:47sell16570.401.11551.12761.1135
33122006.09.14 10:18sell16580.801.11701.12761.1150
33132006.09.14 13:22sell16591.601.11851.12761.1165
33142006.09.15 08:11sell16603.201.12011.12771.1181
33152006.09.15 09:40sell16616.401.12171.12781.1197
33162006.09.15 10:11t/p16616.401.11971.12781.11971143.1659383.43
33172006.09.15 10:11close16603.201.11971.12771.1181114.3259497.75
33182006.09.15 10:11close16591.601.11981.12761.1165-190.6159307.14
33192006.09.15 10:11close16580.801.11971.12761.1150-195.3459111.80
33202006.09.15 10:11close16570.401.11981.12761.1135-154.8158956.99
33212006.09.15 10:11close16560.201.11991.12751.1119-107.7658849.23
33222006.09.15 10:12close16550.101.12001.12741.1103-69.0558780.17
33232006.09.15 10:12buy16620.101.12001.10491.1220
33242006.09.15 12:11buy16630.201.11841.10481.1204
33252006.09.18 06:50t/p16630.201.12041.10481.120436.2058816.38
33262006.09.18 06:50close16620.101.12051.10491.12204.7158821.09
33272006.09.18 06:50buy16640.101.12091.10581.1229
33282006.09.18 10:02buy16650.201.11941.10581.1214
33292006.09.18 10:07buy16660.401.11791.10581.1199
33302006.09.18 10:21buy16670.801.11631.10571.1183
33312006.09.18 11:04t/p16670.801.11831.10571.1183143.0658964.15
33322006.09.18 11:04close16660.401.11841.10581.119917.8858982.03
33332006.09.18 11:04close16650.201.11831.10581.1214-19.6758962.36
33342006.09.18 11:04close16640.101.11821.10581.1229-24.1558938.21
33352006.09.18 11:04sell16680.101.11831.13341.1163
33362006.09.19 07:46sell16690.201.11991.13351.1179
33372006.09.19 08:04sell16700.401.12141.13351.1194
33382006.09.19 08:21sell16710.801.12291.13351.1209
33392006.09.19 08:30t/p16710.801.12091.13351.1209142.7459080.95
33402006.09.19 08:30close16700.401.12091.13351.119417.8459098.79
33412006.09.19 08:30close16690.201.12071.13351.1179-14.2859084.51
33422006.09.19 08:30close16680.101.12061.13341.1163-20.8259063.68
33432006.09.19 08:30buy16720.101.12071.10561.1227
33442006.09.19 08:33buy16730.201.11921.10561.1212
33452006.09.19 08:40t/p16730.201.12121.10561.121235.6859099.36
33462006.09.19 08:40close16720.101.12121.10561.12274.4659103.82
33472006.09.19 08:40buy16740.101.12141.10631.1234
33482006.09.19 08:41buy16750.201.11991.10631.1219
33492006.09.19 10:18t/p16750.201.12191.10631.121935.6559139.47
33502006.09.19 10:18close16740.101.12191.10631.12344.4659143.93
33512006.09.19 10:18buy16760.101.12231.10721.1243
33522006.09.19 11:42t/p16760.101.12431.10721.124317.7959161.72
33532006.09.19 11:42buy16770.101.12461.10951.1266
33542006.09.19 11:48buy16780.201.12311.10951.1251
33552006.09.19 12:51t/p16780.201.12511.10951.125135.5559197.27
33562006.09.19 12:51close16770.101.12511.10951.12664.4459201.71
33572006.09.19 12:51buy16790.101.12521.11011.1272
33582006.09.19 13:05t/p16790.101.12721.11011.127217.7459219.45
33592006.09.19 13:05buy16800.101.12751.11241.1295
33602006.09.20 04:48buy16810.201.12601.11241.1280
33612006.09.20 05:39t/p16810.201.12801.11241.128035.4659254.91
33622006.09.20 05:39close16800.101.12801.11241.12954.6859259.60
33632006.09.20 05:39sell16820.101.12821.14331.1262
33642006.09.20 13:49t/p16820.101.12621.14331.126217.7659277.36
33652006.09.20 13:49sell16830.101.12591.14101.1239
33662006.09.20 14:14sell16840.201.12751.14111.1255
33672006.09.21 03:16t/p16840.201.12551.14111.125533.7259311.07
33682006.09.21 03:16close16830.101.12541.14101.12393.5359314.60
33692006.09.21 03:16sell16850.101.12501.14011.1230
33702006.09.21 06:41t/p16850.101.12301.14011.123017.8159332.41
33712006.09.21 06:41sell16860.101.12271.13781.1207
33722006.09.21 08:46t/p16860.101.12071.13781.120717.8559350.26
33732006.09.21 08:46sell16870.101.12041.13551.1184
33742006.09.21 12:03t/p16870.101.11841.13551.118417.8859368.14
33752006.09.21 12:04buy16880.101.11791.10281.1199
33762006.09.21 16:37t/p16880.101.11991.10281.119917.8659386.00
33772006.09.21 16:37buy16890.101.12021.10511.1222
33782006.09.21 17:31buy16900.201.11861.10501.1206
33792006.09.22 03:45buy16910.401.11711.10501.1191
33802006.09.22 04:24buy16920.801.11561.10501.1176
33812006.09.22 04:33buy16931.601.11411.10501.1161
33822006.09.22 08:15buy16943.201.11251.10491.1145
33832006.09.22 09:55t/p16943.201.11451.10491.1145574.2559960.25
33842006.09.22 09:55close16931.601.11451.10501.116157.4260017.67
33852006.09.22 09:56close16920.801.11441.10501.1176-86.1559931.52
33862006.09.22 09:56close16910.401.11451.10501.1191-93.3259838.20
33872006.09.22 09:56close16900.201.11461.10501.1206-71.2759766.93
33882006.09.22 09:56close16890.101.11451.10511.1222-50.8959716.05
33892006.09.22 09:57sell16950.101.11461.12971.1126
33902006.09.22 10:39sell16960.201.11621.12981.1142
33912006.09.22 10:54sell16970.401.11781.12991.1158
33922006.09.25 09:43t/p16970.401.11581.12991.115870.4959786.53
33932006.09.25 09:43close16960.201.11581.12981.11426.5659793.09
33942006.09.25 09:43close16950.101.11571.12971.1126-10.1659782.93
33952006.09.25 09:43sell16980.101.11531.13041.1133
33962006.09.25 10:45sell16990.201.11681.13041.1148
33972006.09.25 14:03t/p16990.201.11481.13041.114835.8859818.81
33982006.09.25 14:03close16980.101.11481.13041.11334.4959823.30
33992006.09.25 14:03sell17000.101.11441.12951.1124
34002006.09.25 14:42sell17010.201.11601.12961.1140
34012006.09.26 02:35t/p17010.201.11401.12961.114035.3059858.60
34022006.09.26 02:35close17000.101.11401.12951.11243.2959861.89
34032006.09.26 02:35sell17020.101.11381.12891.1118
34042006.09.26 04:34sell17030.201.11531.12891.1133
34052006.09.26 10:06sell17040.401.11681.12891.1148
34062006.09.26 10:27sell17050.801.11831.12891.1163
34072006.09.26 11:07t/p17050.801.11631.12891.1163143.3360005.22
34082006.09.26 11:07close17040.401.11631.12891.114817.9260023.14
34092006.09.26 11:07close17030.201.11621.12891.1133-16.1360007.01
34102006.09.26 11:07close17020.101.11631.12891.1118-22.4059984.61
34112006.09.26 11:07buy17060.101.11621.10111.1182
34122006.09.26 13:18buy17070.201.11461.10101.1166
34132006.09.26 15:30buy17080.401.11311.10101.1151
34142006.09.26 23:42t/p17080.401.11511.10101.115171.7460056.35
34152006.09.26 23:42close17070.201.11511.10101.11668.9760065.32
34162006.09.26 23:42close17060.101.11501.10111.1182-10.7660054.56
34172006.09.26 23:42buy17090.101.11541.10031.1174
34182006.09.27 08:30buy17100.201.11391.10031.1159
34192006.09.27 09:41t/p17100.201.11591.10031.115935.8560090.41
34202006.09.27 09:41close17090.101.11591.10031.11744.7360095.14
34212006.09.27 09:41sell17110.101.11591.13101.1139
34222006.09.27 13:56t/p17110.101.11391.13101.113917.9560113.09
34232006.09.27 13:56sell17120.101.11361.12871.1116
34242006.09.27 14:40t/p17120.101.11161.12871.111617.9960131.08
34252006.09.27 14:40sell17130.101.11131.12641.1093
34262006.09.27 14:48t/p17130.101.10931.12641.109318.0360149.11
34272006.09.27 14:48sell17140.101.10901.12411.1070
34282006.09.27 15:07sell17150.201.11051.12411.1085
34292006.09.27 18:38sell17160.401.11201.12411.1100
34302006.09.28 09:34t/p17160.401.11001.12411.110068.4360217.54
34312006.09.28 09:34close17150.201.11001.12411.10857.1960224.72
34322006.09.28 09:34close17140.101.10991.12411.1070-9.0260215.70
34332006.09.28 09:34sell17170.101.10951.12461.1075
34342006.09.28 10:10sell17180.201.11101.12461.1090
34352006.09.28 13:25t/p17180.201.10901.12461.109036.0760251.77
34362006.09.28 13:25close17170.101.10901.12461.10754.5160256.28
34372006.09.28 13:25sell17190.101.10881.12391.1068
34382006.09.28 13:55sell17200.201.11031.12391.1083
34392006.09.28 21:25sell17210.401.11191.12401.1099
34402006.09.29 03:30sell17220.801.11341.12401.1114
34412006.09.29 03:45sell17231.601.11511.12421.1131
34422006.09.29 08:09sell17243.201.11661.12421.1146
34432006.09.29 08:41sell17256.401.11811.12421.1161
34442006.09.29 10:59t/p17256.401.11611.12421.11611146.8561403.13
34452006.09.29 10:59close17243.201.11611.12421.1146143.3661546.49
34462006.09.29 11:00close17231.601.11611.12421.1131-143.3661403.13
34472006.09.29 11:00close17220.801.11611.12401.1114-193.5361209.60
34482006.09.29 11:00close17210.401.11601.12401.1099-148.1661061.44
34492006.09.29 11:00close17200.201.11591.12391.1083-100.9860960.46
34502006.09.29 11:00close17190.101.11601.12391.1068-64.8260895.64
34512006.09.29 11:00sell17260.101.11561.13071.1136
34522006.09.29 13:03sell17270.201.11711.13071.1151
34532006.09.29 13:22sell17280.401.11861.13071.1166
34542006.10.02 03:05sell17290.801.12011.13071.1181
34552006.10.02 04:02sell17301.601.12171.13081.1197
34562006.10.02 05:48t/p17301.601.11971.13081.1197285.7961181.43
34572006.10.02 05:48close17290.801.11971.13071.118128.5861210.01
34582006.10.02 05:48close17280.401.11971.13071.1166-40.5161169.49
34592006.10.02 05:48close17270.201.11981.13071.1151-48.8361120.66
34602006.10.02 05:48close17260.101.11971.13071.1136-36.9261083.74
34612006.10.02 05:48buy17310.101.11961.10451.1216
34622006.10.02 05:55buy17320.201.11811.10451.1201
34632006.10.02 07:32t/p17320.201.12011.10451.120135.7161119.45
34642006.10.02 07:32close17310.101.12011.10451.12164.4661123.91
34652006.10.02 07:32sell17330.101.12021.13531.1182
34662006.10.02 09:23t/p17330.101.11821.13531.118217.8961141.80
34672006.10.02 09:23sell17340.101.11791.13301.1159
34682006.10.02 09:54t/p17340.101.11591.13301.115917.9261159.72
34692006.10.02 09:54sell17350.101.11561.13071.1136
34702006.10.02 11:06sell17360.201.11711.13071.1151
34712006.10.02 12:19t/p17360.201.11511.13071.115135.8761195.59
34722006.10.02 12:19close17350.101.11511.13071.11364.4861200.07
34732006.10.02 12:20sell17370.101.11481.12991.1128
34742006.10.03 03:48sell17380.201.11631.12991.1143
34752006.10.03 05:39sell17390.401.11791.13001.1159
34762006.10.03 08:31sell17400.801.11951.13011.1175
34772006.10.03 08:44sell17411.601.12101.13011.1190
34782006.10.03 09:09t/p17411.601.11901.13011.1190285.9761486.04
34792006.10.03 09:09close17400.801.11901.13011.117535.7561521.79
34802006.10.03 09:09close17390.401.11911.13001.1159-42.8961478.90
34812006.10.03 09:09close17380.201.11921.12991.1143-51.8261427.08
34822006.10.03 09:09close17370.101.11931.12991.1128-40.5061386.58
34832006.10.03 09:09buy17420.101.11921.10411.1212
34842006.10.03 09:46t/p17420.101.12121.10411.121217.8461404.42
34852006.10.03 09:46buy17430.101.12151.10641.1235
34862006.10.03 10:37buy17440.201.12001.10641.1220
34872006.10.03 15:38t/p17440.201.12201.10641.122035.6561440.07
34882006.10.03 15:38close17430.101.12211.10641.12355.3561445.42
34892006.10.03 15:38buy17450.101.12231.10721.1243
34902006.10.04 02:30t/p17450.101.12431.10721.124318.0461463.46
34912006.10.04 02:30sell17460.101.12431.13941.1223
34922006.10.04 04:33sell17470.201.12591.13951.1239
34932006.10.04 04:45sell17480.401.12751.13961.1255
34942006.10.04 08:25sell17490.801.12901.13961.1270
34952006.10.04 10:23t/p17490.801.12701.13961.1270141.9761605.43
34962006.10.04 10:23close17480.401.12701.13961.125517.7561623.18
34972006.10.04 10:23close17470.201.12701.13951.1239-19.5261603.66
34982006.10.04 10:23close17460.101.12711.13941.1223-24.8461578.82
34992006.10.04 10:23sell17500.101.12671.14181.1247
35002006.10.04 10:59sell17510.201.12821.14181.1262
35012006.10.04 11:22sell17520.401.12981.14191.1278
35022006.10.04 12:11t/p17520.401.12781.14191.127870.9361649.75
35032006.10.04 12:11close17510.201.12781.14181.12627.0961656.84
35042006.10.04 12:11close17500.101.12791.14181.1247-10.6461646.20
35052006.10.04 12:11sell17530.101.12761.14271.1256
35062006.10.04 12:56sell17540.201.12911.14271.1271
35072006.10.04 13:18t/p17540.201.12711.14271.127135.5061681.70
35082006.10.04 13:18close17530.101.12701.14271.12565.3261687.02
35092006.10.04 13:18sell17550.101.12661.14171.1246
35102006.10.04 19:11t/p17550.101.12461.14171.124617.7861704.80
35112006.10.04 19:11sell17560.101.12431.13941.1223
35122006.10.04 23:28sell17570.201.12591.13951.1239
35132006.10.05 04:24sell17580.401.12751.13961.1255
35142006.10.05 16:10t/p17580.401.12551.13961.125571.0861775.88
35152006.10.05 16:10close17570.201.12551.13951.12395.2961781.17
35162006.10.05 16:10close17560.101.12541.13941.1223-10.6861770.48
35172006.10.05 16:10sell17590.101.12521.14031.1232
35182006.10.05 19:21sell17600.201.12671.14031.1247
35192006.10.06 03:06t/p17600.201.12471.14031.124734.9661805.45
35202006.10.06 03:06close17590.101.12471.14031.12324.1561809.59
35212006.10.06 03:06sell17610.101.12431.13941.1223
35222006.10.06 05:40t/p17610.101.12231.13941.122317.8261827.41
35232006.10.06 05:40sell17620.101.12201.13711.1200
35242006.10.06 07:59sell17630.201.12351.13711.1215
35252006.10.06 08:31t/p17630.201.12151.13711.121535.6761863.08
35262006.10.06 08:31close17620.101.12151.13711.12004.4661867.54
35272006.10.06 08:31sell17640.101.12111.13621.1191
35282006.10.06 08:31sell17650.201.12311.13671.1211
35292006.10.06 08:32sell17660.401.12461.13671.1226
35302006.10.06 09:07sell17670.801.12621.13681.1242
35312006.10.06 09:57sell17681.601.12781.13691.1258
35322006.10.06 11:42t/p17681.601.12581.13691.1258284.2462151.78
35332006.10.06 11:42close17670.801.12581.13681.124228.4262180.20
35342006.10.06 11:42close17660.401.12571.13671.1226-39.0962141.11
35352006.10.06 11:42close17650.201.12581.13671.1211-47.9762093.14
35362006.10.06 11:42close17640.101.12581.13621.1191-41.7562051.39
35372006.10.06 11:42buy17690.101.12581.11071.1278
35382006.10.09 06:27buy17700.201.12421.11061.1262
35392006.10.09 07:49buy17710.401.12261.11051.1246
35402006.10.09 09:10t/p17710.401.12461.11051.124671.1462122.53
35412006.10.09 09:10close17700.201.12461.11061.12627.1162129.64
35422006.10.09 09:10close17690.101.12451.11071.1278-11.3162118.33
35432006.10.09 09:10sell17720.101.12461.13971.1226
35442006.10.09 10:31t/p17720.101.12261.13971.122617.8262136.15
35452006.10.09 10:31sell17730.101.12231.13741.1203
35462006.10.09 11:32sell17740.201.12391.13751.1219
35472006.10.09 21:15sell17750.401.12541.13751.1234
35482006.10.10 04:34sell17760.801.12691.13751.1249
35492006.10.10 04:40t/p17760.801.12491.13751.1249142.2362278.38
35502006.10.10 04:40close17750.401.12491.13751.123416.5762294.95
35512006.10.10 04:40close17740.201.12501.13751.1219-20.1762274.78
35522006.10.10 04:40close17730.101.12491.13741.1203-23.4162251.37
35532006.10.10 04:40sell17770.101.12471.13981.1227
35542006.10.10 04:43sell17780.201.12621.13981.1242
35552006.10.10 06:59sell17790.401.12781.13991.1258
35562006.10.10 08:59sell17800.801.12931.13991.1273
35572006.10.10 09:12sell17811.601.13091.14001.1289
35582006.10.10 09:45sell17823.201.13241.14001.1304
35592006.10.10 23:34sell17836.401.13401.14011.1320
35602006.10.11 02:42sell178412.801.13551.14011.1335
35612006.10.11 06:43t/p178412.801.13351.14011.13352258.4964509.86
35622006.10.11 06:43close17836.401.13351.14011.1320262.8764772.73
35632006.10.11 06:44close17823.201.13361.14001.1304-348.4664424.27
35642006.10.11 06:44close17811.601.13351.14001.1289-371.8664052.41
35652006.10.11 06:44close17800.801.13361.13991.1273-305.8963746.52
35662006.10.11 06:44close17790.401.13351.13991.1258-202.3663544.16
35672006.10.11 06:44close17780.201.13361.13981.1242-131.1763412.99
35682006.10.11 06:44close17770.101.13351.13981.1227-77.9463335.04
35692006.10.11 06:45sell17850.101.13331.14841.1313
35702006.10.11 07:01sell17860.201.13481.14841.1328
35712006.10.11 09:07sell17870.401.13631.14841.1343
35722006.10.11 14:23sell17880.801.13791.14851.1359
35732006.10.12 02:59t/p17880.801.13591.14851.1359133.5763468.61
35742006.10.12 02:59close17870.401.13591.14841.134310.4563479.06
35752006.10.12 02:59close17860.201.13601.14841.1328-22.9563456.11
35762006.10.12 02:59close17850.101.13591.14841.1313-23.8063432.31
35772006.10.12 02:59sell17890.101.13571.15081.1337
35782006.10.12 08:10sell17900.201.13721.15081.1352
35792006.10.12 10:51t/p17900.201.13521.15081.135235.2463467.55
35802006.10.12 10:51close17890.101.13521.15081.13374.4063471.95
35812006.10.12 10:51buy17910.101.13531.12021.1373
35822006.10.12 16:22buy17920.201.13381.12021.1358
35832006.10.13 08:27t/p17920.201.13581.12021.135835.7263507.67
35842006.10.13 08:27close17910.101.13581.12021.13734.6563512.32
35852006.10.13 08:27buy17930.101.13601.12091.1380
35862006.10.13 08:38t/p17930.101.13801.12091.138017.5763529.89
35872006.10.13 08:38buy17940.101.13841.12331.1404
35882006.10.13 08:42buy17950.201.13691.12331.1389
35892006.10.16 02:23t/p17950.201.13891.12331.138935.6263565.51
35902006.10.16 02:23close17940.101.13891.12331.14044.6463570.15
35912006.10.16 02:23buy17960.101.13911.12401.1411
35922006.10.16 03:19buy17970.201.13761.12401.1396
35932006.10.16 09:06buy17980.401.13611.12401.1381
35942006.10.16 10:34t/p17980.401.13811.12401.138170.2963640.44
35952006.10.16 10:34close17970.201.13811.12401.13968.7963649.23
35962006.10.16 10:36close17960.101.13791.12401.1411-10.5563638.68
35972006.10.16 10:36sell17990.101.13781.15291.1358
35982006.10.17 05:54t/p17990.101.13581.15291.135817.3163655.99
35992006.10.17 05:54sell18000.101.13551.15061.1335
36002006.10.17 08:31sell18010.201.13711.15071.1351
36012006.10.17 09:05sell18020.401.13861.15071.1366
36022006.10.17 14:51sell18030.801.14031.15091.1383
36032006.10.18 05:17t/p18030.801.13831.15091.1383138.1363794.12
36042006.10.18 05:17close18020.401.13831.15071.13669.3363803.45
36052006.10.18 05:17close18010.201.13841.15071.1351-23.4563780.00
36062006.10.18 05:17close18000.101.13841.15061.1335-25.7763754.22
36072006.10.18 05:17sell18040.101.13811.15321.1361
36082006.10.18 08:31sell18050.201.14021.15381.1382
36092006.10.18 10:42t/p18050.201.13821.15381.138235.1463789.36
36102006.10.18 10:42close18040.101.13821.15321.1361-0.8863788.48
36112006.10.18 10:42sell18060.101.13801.15311.1360
36122006.10.18 13:37t/p18060.101.13601.15311.136017.6163806.09
36132006.10.18 13:37sell18070.101.13561.15071.1336
36142006.10.19 09:52t/p18070.101.13361.15071.133616.7363822.82
36152006.10.19 09:52sell18080.101.13331.14841.1313
36162006.10.19 10:19sell18090.201.13481.14841.1328
36172006.10.19 11:59t/p18090.201.13281.14841.132835.3163858.13
36182006.10.19 11:59close18080.101.13281.14841.13134.4163862.54
36192006.10.19 11:59sell18100.101.13241.14751.1304
36202006.10.19 14:30t/p18100.101.13041.14751.130417.6963880.23
36212006.10.19 14:30sell18110.101.13011.14521.1281
36222006.10.19 14:38t/p18110.101.12811.14521.128117.7363897.96
36232006.10.19 14:38sell18120.101.12771.14281.1257
36242006.10.20 05:49t/p18120.101.12571.14281.125717.4763915.43
36252006.10.20 05:49sell18130.101.12541.14051.1234
36262006.10.20 06:54sell18140.201.12691.14051.1249
36272006.10.20 07:25t/p18140.201.12491.14051.124935.5663950.99
36282006.10.20 07:25close18130.101.12491.14051.12344.4463955.43
36292006.10.20 07:25sell18150.101.12451.13961.1225
36302006.10.20 07:41t/p18150.101.12251.13961.122517.8263973.25
36312006.10.20 07:41sell18160.101.12221.13731.1202
36322006.10.20 07:54sell18170.201.12381.13741.1218
36332006.10.20 08:13t/p18170.201.12181.13741.121835.6664008.91
36342006.10.20 08:13close18160.101.12181.13731.12023.5764012.48
36352006.10.20 08:13sell18180.101.12161.13671.1196
36362006.10.20 09:52sell18190.201.12311.13671.1211
36372006.10.20 10:58sell18200.401.12461.13671.1226
36382006.10.23 03:40sell18210.801.12611.13671.1241
36392006.10.23 05:39sell18221.601.12771.13681.1257
36402006.10.23 21:56sell18233.201.12921.13681.1272
36412006.10.24 02:51sell18246.401.13071.13681.1287
36422006.10.24 11:02t/p18246.401.12871.13681.12871134.0565146.53
36432006.10.24 11:02close18233.201.12871.13681.1272132.0465278.57
36442006.10.24 11:02close18221.601.12871.13681.1257-146.6265131.95
36452006.10.24 11:02close18210.801.12881.13671.1241-193.7864938.17
36462006.10.24 11:02close18200.401.12871.13671.1226-147.7364790.44
36472006.10.24 11:02close18190.201.12881.13671.1211-102.2064688.24
36482006.10.24 11:02close18180.101.12871.13671.1196-63.5164624.73
36492006.10.24 11:02sell18250.101.12841.14351.1264
36502006.10.24 11:27t/p18250.101.12641.14351.126417.7664642.49
36512006.10.24 11:27sell18260.101.12611.14121.1241
36522006.10.24 20:56sell18270.201.12771.14131.1257
36532006.10.24 22:51t/p18270.201.12571.14131.125735.5364678.02
36542006.10.24 22:51close18260.101.12571.14121.12413.5564681.57
36552006.10.24 22:51buy18280.101.12581.11071.1278
36562006.10.25 04:27t/p18280.101.12781.11071.127817.9864699.55
36572006.10.25 04:27buy18290.101.12811.11301.1301
36582006.10.25 10:31buy18300.201.12651.11291.1285
36592006.10.25 10:50buy18310.401.12501.11291.1270
36602006.10.25 17:04buy18320.801.12351.11291.1255
36612006.10.26 08:01t/p18320.801.12551.11291.1255148.1964847.74
36622006.10.26 08:01close18310.401.12551.11291.127020.7964868.53
36632006.10.26 08:01close18300.201.12551.11291.1285-16.2664852.27
36642006.10.26 08:01close18290.101.12561.11301.1301-21.4664830.81
36652006.10.26 08:02buy18330.101.12601.11091.1280
36662006.10.26 09:10t/p18330.101.12801.11091.128017.7364848.54
36672006.10.26 09:10buy18340.101.12831.11321.1303
36682006.10.26 10:09t/p18340.101.13031.11321.130317.6964866.23
36692006.10.26 10:09buy18350.101.13061.11551.1326
36702006.10.26 10:39buy18360.201.12911.11551.1311
36712006.10.26 10:56buy18370.401.12761.11551.1296
36722006.10.26 11:44buy18380.801.12611.11551.1281
36732006.10.26 12:07buy18391.601.12441.11531.1264
36742006.10.26 12:25buy18403.201.12291.11531.1249
36752006.10.26 12:52buy18416.401.12141.11531.1234
36762006.10.26 16:59t/p18416.401.12341.11531.12341139.3066005.53
36772006.10.26 16:59close18403.201.12351.11531.1249170.8966176.42
36782006.10.26 16:59close18391.601.12341.11531.1264-142.4266034.00
36792006.10.26 17:00close18380.801.12341.11551.1281-192.2765841.73
36802006.10.26 17:00close18370.401.12331.11551.1296-153.1265688.61
36812006.10.26 17:00close18360.201.12321.11551.1311-105.0665583.55
36822006.10.26 17:01close18350.101.12301.11551.1326-67.6865515.87
36832006.10.26 17:06sell18420.101.12281.13791.1208
36842006.10.27 02:27sell18430.201.12431.13791.1223
36852006.10.27 08:44t/p18430.201.12231.13791.122335.6465551.51
36862006.10.27 08:44close18420.101.12231.13791.12084.1665555.67
36872006.10.27 08:44sell18440.101.12201.13711.1200
36882006.10.27 09:12t/p18440.101.12001.13711.120017.8665573.53
36892006.10.27 09:12sell18450.101.11951.13461.1175
36902006.10.30 04:47sell18460.201.12101.13461.1190
36912006.10.30 06:03sell18470.401.12251.13461.1205
36922006.10.30 12:39sell18480.801.12401.13461.1220
36932006.10.30 13:03sell18491.601.12561.13471.1236
36942006.10.31 03:32sell18503.201.12711.13471.1251
36952006.10.31 08:16sell18516.401.12861.13471.1266
36962006.10.31 08:51t/p18516.401.12661.13471.12661136.1666709.69
36972006.10.31 08:51close18503.201.12661.13471.1251142.0266851.71
36982006.10.31 08:51close18491.601.12671.13471.1236-161.0766690.64
36992006.10.31 08:51close18480.801.12671.13461.1220-194.1466496.50
37002006.10.31 08:52close18470.401.12661.13461.1205-146.7866349.71
37012006.10.31 08:52close18460.201.12651.13461.1190-98.2666251.46
37022006.10.31 08:52close18450.101.12671.13461.1175-64.5166186.95
37032006.10.31 08:52buy18520.101.12661.11151.1286
37042006.10.31 09:35buy18530.201.12511.11151.1271
37052006.10.31 10:13buy18540.401.12351.11141.1255
37062006.10.31 10:36buy18550.801.12201.11141.1240
37072006.10.31 11:01buy18561.601.12041.11131.1224
37082006.10.31 11:58t/p18561.601.12241.11131.1224285.1066472.05
37092006.10.31 11:58close18550.801.12241.11141.124028.5166500.56
37102006.10.31 11:58close18540.401.12241.11141.1255-39.2066461.36
37112006.10.31 11:58close18530.201.12251.11151.1271-46.3366415.03
37122006.10.31 11:58close18520.101.12261.11151.1286-35.6366379.40
37132006.10.31 11:58sell18570.101.12251.13761.1205
37142006.10.31 23:25sell18580.201.12401.13761.1220
37152006.10.31 23:52sell18590.401.12561.13771.1236
37162006.11.01 02:01sell18600.801.12721.13781.1252
37172006.11.01 02:39sell18611.601.12871.13781.1267
37182006.11.01 02:39sell18623.201.13041.13801.1284
37192006.11.01 07:19sell18636.401.13201.13811.1300
37202006.11.01 07:21sell186412.801.13361.13821.1316
37212006.11.01 09:04t/p186412.801.13161.13821.13162262.2868641.68
37222006.11.01 09:04close18636.401.13161.13811.1300226.2368867.91
37232006.11.01 09:04close18623.201.13151.13801.1284-311.0968556.82
37242006.11.01 09:05close18611.601.13161.13781.1267-410.0468146.78
37252006.11.01 09:05close18600.801.13151.13781.1252-304.0267842.76
37262006.11.01 09:05close18590.401.13141.13771.1236-206.2767636.48
37272006.11.01 09:05close18580.201.13131.13761.1220-129.6767506.82
37282006.11.01 09:05close18570.101.13131.13761.1205-78.0967428.72
37292006.11.01 09:05buy18650.101.13121.11611.1332
37302006.11.01 10:08buy18660.201.12971.11611.1317
37312006.11.01 10:10buy18670.401.12821.11611.1302
37322006.11.01 10:17t/p18670.401.13021.11611.130270.7867499.50
37332006.11.01 10:17close18660.201.13021.11611.13178.8567508.35
37342006.11.01 10:17close18650.101.13041.11611.1332-7.0867501.27
37352006.11.01 10:17sell18680.101.13041.14551.1284
37362006.11.01 12:07sell18690.201.13201.14561.1300
37372006.11.01 13:03sell18700.401.13361.14571.1316
37382006.11.01 17:04t/p18700.401.13161.14571.131670.7067571.97
37392006.11.01 17:04close18690.201.13161.14561.13007.0767579.04
37402006.11.01 17:04close18680.101.13151.14551.1284-9.7267569.32
37412006.11.01 17:04sell18710.101.13111.14621.1291
37422006.11.01 17:45sell18720.201.13261.14621.1306
37432006.11.02 08:13sell18730.401.13411.14621.1321
37442006.11.02 09:00sell18740.801.13571.14631.1337
37452006.11.02 16:24t/p18740.801.13371.14631.1337141.1367710.45
37462006.11.02 16:24close18730.401.13371.14621.132114.1167724.56
37472006.11.02 16:25close18720.201.13381.14621.1306-22.9967701.57
37482006.11.02 16:25close18710.101.13371.14621.1291-23.8467677.73
37492006.11.02 16:25sell18750.101.13351.14861.1315
37502006.11.03 05:55sell18760.201.13501.14861.1330
37512006.11.03 07:01t/p18760.201.13301.14861.133035.3367713.06
37522006.11.03 07:01close18750.101.13211.14861.131512.0767725.13
37532006.11.03 07:01buy18770.101.13151.11641.1335
37542006.11.03 07:01buy18780.201.13001.11641.1320
37552006.11.03 08:16buy18790.401.12841.11631.1304
37562006.11.03 08:31buy18800.801.12671.11611.1287
37572006.11.03 08:31t/p18800.801.12871.11611.1287141.7167866.84
37582006.11.03 08:31close18790.401.12911.11631.130424.8067891.64
37592006.11.03 08:31close18780.201.12931.11641.1320-12.4067879.24
37602006.11.03 08:31close18770.101.12991.11641.1335-14.1667865.08
37612006.11.03 08:31sell18810.101.13011.14521.1281
37622006.11.03 09:02sell18820.201.13171.14531.1297
37632006.11.03 10:33t/p18820.201.12971.14531.129735.4167900.49
37642006.11.03 10:33close18810.101.12971.14521.12813.5467904.03
37652006.11.03 10:33sell18830.101.12951.14461.1275
37662006.11.05 21:54sell18840.201.13101.14461.1290
37672006.11.06 04:50sell18850.401.13261.14471.1306
37682006.11.06 05:03sell18860.801.13411.14471.1321
37692006.11.06 06:16sell18871.601.13571.14481.1337
37702006.11.06 09:06t/p18871.601.13371.14481.1337282.2668186.29
37712006.11.06 09:06close18860.801.13371.14471.132128.2368214.52
37722006.11.06 09:06close18850.401.13371.14471.1306-38.8168175.71
37732006.11.06 09:06close18840.201.13351.14461.1290-44.7268130.99
37742006.11.06 09:06close18830.101.13341.14461.1275-34.7168096.27
37752006.11.06 09:06sell18880.101.13321.14831.1312
37762006.11.06 10:58t/p18880.101.13121.14831.131217.6868113.95
37772006.11.06 10:58sell18890.101.13091.14601.1289
37782006.11.06 15:05t/p18890.101.12891.14601.128917.7268131.67
37792006.11.06 15:05sell18900.101.12861.14371.1266
37802006.11.06 16:46sell18910.201.13011.14371.1281
37812006.11.06 23:32t/p18910.201.12811.14371.128135.4668167.13
37822006.11.06 23:32close18900.101.12811.14371.12664.4368171.56
37832006.11.06 23:32sell18920.101.12791.14301.1259
37842006.11.07 05:06sell18930.201.12941.14301.1274
37852006.11.07 08:32t/p18930.201.12741.14301.127435.4868207.04
37862006.11.07 08:32close18920.101.12741.14301.12594.1368211.17
37872006.11.07 08:32buy18940.101.12731.11221.1293
37882006.11.07 09:39buy18950.201.12581.11221.1278
37892006.11.07 10:54t/p18950.201.12781.11221.127835.4768246.64
37902006.11.07 10:54close18940.101.12781.11221.12934.4368251.07
37912006.11.07 10:54sell18960.101.12791.14301.1259
37922006.11.07 11:10sell18970.201.12951.14311.1275
37932006.11.07 21:32sell18980.401.13101.14311.1290
37942006.11.08 04:29t/p18980.401.12901.14311.129069.6568320.72
37952006.11.08 04:29close18970.201.12901.14311.12758.2568328.97
37962006.11.08 04:29close18960.101.12911.14301.1259-10.9368318.04
37972006.11.08 04:29sell18990.101.12891.14401.1269
37982006.11.08 05:37sell19000.201.13041.14401.1284
37992006.11.08 08:40sell19010.401.13201.14411.1300
38002006.11.08 10:32t/p19010.401.13001.14411.130070.8068388.84
38012006.11.08 10:32close19000.201.13001.14401.12847.0868395.92
38022006.11.08 10:32close18990.101.12991.14401.1269-8.8568387.07
38032006.11.08 10:32sell19020.101.12971.14481.1277
38042006.11.08 11:06t/p19020.101.12771.14481.127717.7468404.81
38052006.11.08 11:06sell19030.101.12741.14251.1254
38062006.11.08 14:03sell19040.201.12891.14251.1269
38072006.11.08 19:59sell19050.401.13041.14251.1284
38082006.11.09 08:06sell19060.801.13201.14261.1300
38092006.11.09 11:35t/p19060.801.13001.14261.1300141.5968546.40
38102006.11.09 11:35close19050.401.13001.14251.128410.5268556.91
38112006.11.09 11:35close19040.201.12991.14251.1269-19.5268537.39
38122006.11.09 11:35close19030.101.12981.14251.1254-22.1568515.24
38132006.11.09 11:35sell19070.101.12961.14471.1276
38142006.11.09 22:54t/p19070.101.12761.14471.127617.7468532.98
38152006.11.09 22:54sell19080.101.12731.14241.1253
38162006.11.10 02:54sell19090.201.12881.14241.1268
38172006.11.10 04:01t/p19090.201.12681.14241.126835.5068568.48
38182006.11.10 04:01close19080.101.12681.14241.12534.1468572.61
38192006.11.10 04:01buy19100.101.12671.11161.1287
38202006.11.10 04:46t/p19100.101.12871.11161.128717.7268590.33
38212006.11.10 04:46buy19110.101.12901.11391.1310
38222006.11.10 10:02t/p19110.101.13101.11391.131017.6868608.01
38232006.11.10 10:02buy19120.101.13131.11621.1333
38242006.11.10 12:25buy19130.201.12981.11621.1318
38252006.11.12 19:47t/p19130.201.13181.11621.131835.3468643.35
38262006.11.12 19:47close19120.101.13181.11621.13334.4268647.77
38272006.11.12 19:47buy19140.101.13201.11691.1340
38282006.11.13 05:24t/p19140.101.13401.11691.134017.8968665.66
38292006.11.13 05:24buy19150.101.13431.11921.1363
38302006.11.13 05:44buy19160.201.13271.11911.1347
38312006.11.13 08:04t/p19160.201.13471.11911.134735.2568700.91
38322006.11.13 08:04close19150.101.13471.11921.13633.5368704.44
38332006.11.13 08:04buy19170.101.13511.12001.1371
38342006.11.13 10:30t/p19170.101.13711.12001.137117.5968722.03
38352006.11.13 10:30buy19180.101.13741.12231.1394
38362006.11.13 12:49t/p19180.101.13941.12231.139417.5568739.58
38372006.11.13 12:49buy19190.101.13981.12471.1418
38382006.11.13 13:50buy19200.201.13831.12471.1403
38392006.11.13 19:00buy19210.401.13671.12461.1387
38402006.11.14 04:28t/p19210.401.13871.12461.138771.2668810.84
38412006.11.14 04:28close19200.201.13881.12471.14039.2868820.12
38422006.11.14 04:28close19190.101.13871.12471.1418-9.4168810.71
38432006.11.14 04:29sell19220.101.13861.15371.1366
38442006.11.14 06:36sell19230.201.14021.15381.1382
38452006.11.14 08:20t/p19230.201.13821.15381.138235.1468845.85
38462006.11.14 08:20close19220.101.13821.15371.13663.5168849.36
38472006.11.14 08:20buy19240.101.13831.12321.1403
38482006.11.14 09:00buy19250.201.13671.12311.1387
38492006.11.14 09:05buy19260.401.13521.12311.1372
38502006.11.14 09:34t/p19260.401.13721.12311.137270.3568919.71
38512006.11.14 09:34close19250.201.13721.12311.13878.7968928.50
38522006.11.14 09:34close19240.101.13741.12321.1403-7.9168920.59
38532006.11.14 09:34sell19270.101.13731.15241.1353
38542006.11.14 10:09sell19280.201.13881.15241.1368
38552006.11.15 01:37t/p19280.201.13681.15241.136834.5868955.18
38562006.11.15 01:37close19270.101.13671.15241.13534.9868960.15
38572006.11.15 01:38sell19290.101.13651.15161.1345
38582006.11.15 02:08sell19300.201.13811.15171.1361
38592006.11.15 03:58t/p19300.201.13611.15171.136135.2168995.36
38602006.11.15 03:58close19290.101.13611.15161.13453.5268998.88
38612006.11.15 03:58sell19310.101.13591.15101.1339
38622006.11.15 04:24sell19320.201.13741.15101.1354
38632006.11.15 04:38sell19330.401.13891.15101.1369
38642006.11.15 07:28sell19340.801.14041.15101.1384
38652006.11.15 08:33sell19351.601.14201.15111.1400
38662006.11.15 11:35t/p19351.601.14001.15111.1400280.7069279.58
38672006.11.15 11:35close19340.801.14001.15101.138428.0769307.65
38682006.11.15 11:35close19330.401.14011.15101.1369-42.1069265.55
38692006.11.15 11:35close19320.201.14021.15101.1354-49.1169216.44
38702006.11.15 11:35close19310.101.14041.15101.1339-39.4669176.98
38712006.11.15 11:35buy19360.101.14031.12521.1423
38722006.11.15 14:07buy19370.201.13881.12521.1408
38732006.11.16 08:30buy19380.401.13721.12511.1392
38742006.11.16 09:16t/p19380.401.13921.12511.139270.2269247.20
38752006.11.16 09:16close19370.201.13921.12521.14088.5369255.73
38762006.11.16 09:16close19360.101.13931.12521.1423-8.0369247.71
38772006.11.16 09:16sell19390.101.13941.15451.1374
38782006.11.16 10:05sell19400.201.14091.15451.1389
38792006.11.16 18:01sell19410.401.14241.15451.1404
38802006.11.17 04:28sell19420.801.14401.15461.1420
38812006.11.17 06:19sell19431.601.14551.15461.1435
38822006.11.17 07:27sell19443.201.14701.15461.1450
38832006.11.17 09:27t/p19443.201.14501.15461.1450558.9569806.66
38842006.11.17 09:27close19431.601.14501.15461.143569.8769876.53
38852006.11.17 09:27close19420.801.14511.15461.1420-76.8569799.68
38862006.11.17 09:27close19410.401.14501.15451.1404-92.0469707.63
38872006.11.17 09:27close19400.201.14511.15451.1389-73.9769633.66
38882006.11.17 09:27close19390.101.14521.15451.1374-50.9569582.71
38892006.11.17 09:27buy19450.101.14531.13021.1473
38902006.11.17 09:42buy19460.201.14381.13021.1458
38912006.11.17 11:49t/p19460.201.14581.13021.145834.9169617.62
38922006.11.17 11:49close19450.101.14581.13021.14734.3669621.98
38932006.11.17 11:50sell19470.101.14591.16101.1439
38942006.11.20 03:49t/p19470.101.14391.16101.143917.1869639.16
38952006.11.20 03:49sell19480.101.14361.15871.1416
38962006.11.20 04:30sell19490.201.14511.15871.1431
38972006.11.20 08:05t/p19490.201.14311.15871.143134.9969674.15
38982006.11.20 08:05close19480.101.14311.15871.14164.3769678.52
38992006.11.20 08:05sell19500.101.14271.15781.1407
39002006.11.20 08:45sell19510.201.14421.15781.1422
39012006.11.20 09:20sell19520.401.14581.15791.1438
39022006.11.20 10:45sell19530.801.14741.15801.1454
39032006.11.20 19:25t/p19530.801.14541.15801.1454139.7069818.22
39042006.11.20 19:25close19520.401.14531.15791.143817.4669835.68
39052006.11.20 19:25close19510.201.14511.15781.1422-15.7269819.96
39062006.11.20 19:25close19500.101.14521.15781.1407-21.8369798.13
39072006.11.20 19:25sell19540.101.14501.16011.1430
39082006.11.20 23:45sell19550.201.14651.16011.1445
39092006.11.21 09:16sell19560.401.14811.16021.1461
39102006.11.21 12:13t/p19560.401.14611.16021.146169.8169867.94
39112006.11.21 12:13close19550.201.14601.16011.14458.1269876.06
39122006.11.21 12:13close19540.101.14601.16011.1430-9.0369867.02
39132006.11.21 12:13buy19570.101.14611.13101.1481
39142006.11.22 02:42buy19580.201.14451.13091.1465
39152006.11.22 06:56buy19590.401.14301.13091.1450
39162006.11.22 07:12buy19600.801.14151.13091.1435
39172006.11.22 08:11buy19611.601.13991.13081.1419
39182006.11.22 08:32buy19623.201.13831.13071.1403
39192006.11.22 09:24t/p19623.201.14031.13071.1403561.2670428.28
39202006.11.22 09:24close19611.601.14031.13081.141956.1370484.41
39212006.11.22 09:24close19600.801.14021.13091.1435-91.2170393.20
39222006.11.22 09:24close19590.401.14031.13091.1450-94.7170298.49
39232006.11.22 09:24close19580.201.14041.13091.1465-71.9070226.59
39242006.11.22 09:24close19570.101.14031.13101.1481-50.6170175.99
39252006.11.22 09:24sell19630.101.14041.15551.1384
39262006.11.22 17:16sell19640.201.14201.15561.1400
39272006.11.23 04:17t/p19640.201.14001.15561.140033.2770209.25
39282006.11.23 04:17close19630.101.14001.15551.13842.6070211.85
39292006.11.23 04:17sell19650.101.13971.15481.1377
39302006.11.23 05:20sell19660.201.14121.15481.1392
39312006.11.24 03:43t/p19660.201.13921.15481.139234.5070246.35
39322006.11.24 03:43close19650.101.13921.15481.13774.0970250.44
39332006.11.24 03:43sell19670.101.13881.15391.1368
39342006.11.24 03:46t/p19670.101.13681.15391.136817.5970268.03
39352006.11.24 03:46sell19680.101.13651.15161.1345
39362006.11.24 04:01sell19690.201.13821.15181.1362
39372006.11.24 05:15t/p19690.201.13621.15181.136235.2170303.24
39382006.11.24 05:15close19680.101.13621.15161.13452.6470305.88
39392006.11.24 05:15sell19700.101.13571.15081.1337
39402006.11.24 05:21t/p19700.101.13371.15081.133717.6470323.52
39412006.11.24 05:21sell19710.101.13341.14851.1314
39422006.11.24 05:31t/p19710.101.13141.14851.131417.6870341.20
39432006.11.24 05:31sell19720.101.13111.14621.1291
39442006.11.24 05:57sell19730.201.13261.14621.1306
39452006.11.24 06:45sell19740.401.13411.14621.1321
39462006.11.24 07:22t/p19740.401.13211.14621.132170.6770411.87
39472006.11.24 07:22close19730.201.13211.14621.13068.8370420.70
39482006.11.24 07:22close19720.101.13221.14621.1291-9.7270410.98
39492006.11.24 07:22sell19750.101.13201.14711.1300
39502006.11.24 08:00sell19760.201.13361.14721.1316
39512006.11.24 15:04sell19770.401.13511.14721.1331
39522006.11.26 17:00t/p19770.401.13311.14721.133170.6970481.67
39532006.11.26 17:00close19760.201.13181.14721.131631.8170513.48
39542006.11.26 17:00close19750.101.13171.14711.13002.6570516.13
39552006.11.26 17:14buy19780.101.13171.11661.1337
39562006.11.26 19:36t/p19780.101.13371.11661.133717.6470533.77
39572006.11.26 19:36buy19790.101.13401.11891.1360
39582006.11.27 04:42buy19800.201.13241.11881.1344
39592006.11.27 07:17t/p19800.201.13441.11881.134435.2670569.03
39602006.11.27 07:17close19790.101.13441.11891.13603.7870572.81
39612006.11.27 07:17buy19810.101.13461.11951.1366
39622006.11.27 08:17buy19820.201.13311.11951.1351
39632006.11.27 10:51buy19830.401.13151.11941.1335
39642006.11.28 04:46buy19840.801.13001.11941.1320
39652006.11.28 12:31t/p19840.801.13201.11941.1320141.3470714.15
39662006.11.28 12:31close19830.401.13201.11941.133518.6870732.83
39672006.11.28 12:31close19820.201.13191.11951.1351-20.7070712.13
39682006.11.28 12:31close19810.101.13181.11951.1366-24.4970687.64
39692006.11.28 12:31buy19850.101.13201.11691.1340
39702006.11.28 13:16buy19860.201.13021.11661.1322
39712006.11.28 19:30t/p19860.201.13221.11661.132235.3270722.96
39722006.11.28 19:30close19850.101.13231.11691.13402.6570725.61
39732006.11.28 19:30buy19870.101.13251.11741.1345
39742006.11.29 06:17t/p19870.101.13451.11741.134517.8870743.49
39752006.11.29 06:17buy19880.101.13481.11971.1368
39762006.11.29 06:44t/p19880.101.13681.11971.136817.5970761.08
39772006.11.29 06:44buy19890.101.13711.12201.1391
39782006.11.29 08:35buy19900.201.13561.12201.1376
39792006.11.29 08:50t/p19900.201.13761.12201.137635.1670796.24
39802006.11.29 08:50close19890.101.13761.12201.13914.4070800.64
39812006.11.29 08:50buy19910.101.13791.12281.1399
39822006.11.29 11:36buy19920.201.13641.12281.1384
39832006.11.29 13:27t/p19920.201.13841.12281.138435.1470835.78
39842006.11.29 13:27close19910.101.13841.12281.13994.3970840.17
39852006.11.29 13:27sell19930.101.13841.15351.1364
39862006.11.30 03:22sell19940.201.14001.15361.1380
39872006.11.30 04:35t/p19940.201.13801.15361.138035.1570875.32
39882006.11.30 04:35close19930.101.13791.15351.13643.4870878.80
39892006.11.30 04:35sell19950.101.13771.15281.1357
39902006.11.30 06:46sell19960.201.13921.15281.1372
39912006.11.30 08:19sell19970.401.14071.15281.1387
39922006.11.30 08:32sell19980.801.14231.15291.1403
39932006.11.30 13:43t/p19980.801.14031.15291.1403140.3171019.11
39942006.11.30 13:43close19970.401.14031.15281.138714.0371033.14
39952006.11.30 13:43close19960.201.14041.15281.1372-21.0571012.09
39962006.11.30 13:43close19950.101.14051.15281.1357-24.5570987.54
39972006.11.30 13:43sell19990.101.14011.15521.1381
39982006.11.30 15:00sell20000.201.14161.15521.1396
39992006.12.01 02:30t/p20000.201.13961.15521.139634.4971022.03
40002006.12.01 02:30close19990.101.13961.15521.13814.0971026.12
40012006.12.01 02:30sell20010.101.13921.15431.1372
40022006.12.01 03:14t/p20010.101.13721.15431.137217.5971043.71
40032006.12.01 03:14sell20020.101.13691.15201.1349
40042006.12.01 03:23sell20030.201.13841.15201.1364
40052006.12.01 03:48sell20040.401.14001.15211.1380
40062006.12.01 06:47sell20050.801.14161.15221.1396
40072006.12.01 07:00t/p20050.801.13961.15221.1396140.4571184.16
40082006.12.01 07:00close20040.401.13921.15211.138028.0971212.25
40092006.12.01 07:00close20030.201.13821.15201.13643.5171215.76
40102006.12.01 07:00close20020.101.13861.15201.1349-14.9371200.83
40112006.12.01 07:00buy20060.101.13961.12451.1416
40122006.12.01 07:08t/p20060.101.14161.12451.141617.5271218.35
40132006.12.01 07:08buy20070.101.14191.12681.1439
40142006.12.01 07:18t/p20070.101.14391.12681.143917.4871235.83
40152006.12.01 07:18buy20080.101.14421.12911.1462
40162006.12.01 08:10buy20090.201.14261.12901.1446
40172006.12.01 09:32t/p20090.201.14461.12901.144634.9571270.78
40182006.12.01 09:32close20080.101.14461.12911.14623.4971274.27
40192006.12.01 09:32buy20100.101.14481.12971.1468
40202006.12.01 10:37buy20110.201.14331.12971.1453
40212006.12.01 11:05t/p20110.201.14531.12971.145334.9371309.20
40222006.12.01 11:05close20100.101.14531.12971.14684.3771313.57
40232006.12.01 11:05buy20120.101.14551.13041.1475
40242006.12.01 12:26buy20130.201.14401.13041.1460
40252006.12.04 03:37buy20140.401.14241.13031.1444
40262006.12.04 05:00t/p20140.401.14441.13031.144469.9171383.48
40272006.12.04 05:00close20130.201.14441.13041.14607.4971390.97
40282006.12.04 05:00close20120.101.14441.13041.1475-9.3671381.62
40292006.12.04 05:00sell20150.101.14431.15941.1423
40302006.12.04 08:18t/p20150.101.14231.15941.142317.5171399.13
40312006.12.04 08:18sell20160.101.14201.15711.1400
40322006.12.04 08:32sell20170.201.14351.15711.1415
40332006.12.04 09:36sell20180.401.14501.15711.1430
40342006.12.04 10:25sell20190.801.14651.15711.1445
40352006.12.04 12:13t/p20190.801.14451.15711.1445139.8071538.93
40362006.12.04 12:13close20180.401.14451.15711.143017.4771556.40
40372006.12.04 12:13close20170.201.14461.15711.1415-19.2271537.18
40382006.12.04 12:13close20160.101.14451.15711.1400-21.8471515.34
40392006.12.04 12:13buy20200.101.14451.12941.1465
40402006.12.04 14:28buy20210.201.14301.12941.1450
40412006.12.04 14:55buy20220.401.14151.12941.1435
40422006.12.04 15:15buy20230.801.14001.12941.1420
40432006.12.05 02:08t/p20230.801.14201.12941.1420142.1271657.46
40442006.12.05 02:08close20220.401.14201.12941.143518.5271675.97
40452006.12.05 02:08close20210.201.14191.12941.1450-18.7771657.20
40462006.12.05 02:08close20200.101.14181.12941.1465-23.4071633.81
40472006.12.05 02:08buy20240.101.14231.12721.1443
40482006.12.05 03:36buy20250.201.14071.12711.1427
40492006.12.05 08:25buy20260.401.13921.12711.1412
40502006.12.05 10:12t/p20260.401.14121.12711.141270.1071703.91
40512006.12.05 10:12close20250.201.14121.12711.14278.7671712.67
40522006.12.05 10:12close20240.101.14111.12721.1443-10.5271702.15
40532006.12.05 10:12buy20270.101.14171.12661.1437
40542006.12.06 02:55buy20280.201.14021.12661.1422
40552006.12.06 04:40t/p20280.201.14221.12661.142235.0271737.17
40562006.12.06 04:40close20270.101.14231.12661.14375.5071742.67
40572006.12.06 04:40sell20290.101.14251.15761.1405
40582006.12.06 09:24sell20300.201.14411.15771.1421
40592006.12.06 10:00sell20310.401.14571.15781.1437
40602006.12.06 12:41sell20320.801.14721.15781.1452
40612006.12.07 07:34sell20331.601.14871.15781.1467
40622006.12.07 07:47sell20343.201.15031.15791.1483
40632006.12.07 08:02t/p20343.201.14831.15791.1483557.3572300.02
40642006.12.07 08:02close20331.601.14831.15781.146755.7372355.75
40652006.12.07 08:02close20320.801.14841.15781.1452-90.8872264.87
40662006.12.07 08:02close20310.401.14831.15781.1437-94.2172170.65
40672006.12.07 08:02close20300.201.14821.15771.1421-73.2472097.41
40682006.12.07 08:02close20290.101.14821.15761.1405-50.5572046.86
40692006.12.07 08:02buy20350.101.14801.13291.1500
40702006.12.08 02:19t/p20350.101.15001.13291.150017.6472064.50
40712006.12.08 02:19sell20360.101.15001.16511.1480
40722006.12.08 03:02t/p20360.101.14801.16511.148017.4272081.92
40732006.12.08 03:02sell20370.101.14771.16281.1457
40742006.12.08 04:59sell20380.201.14921.16281.1472
40752006.12.08 05:17sell20390.401.15071.16281.1487
40762006.12.08 09:01t/p20390.401.14871.16281.148769.6472151.56
40772006.12.08 09:01close20380.201.14871.16281.14728.7172160.27
40782006.12.08 09:01close20370.101.14881.16281.1457-9.5872150.69
40792006.12.08 09:01sell20400.101.14831.16341.1463
40802006.12.08 09:38sell20410.201.14981.16341.1478
40812006.12.08 10:02t/p20410.201.14781.16341.147834.8572185.54
40822006.12.08 10:02close20400.101.14781.16341.14634.3672189.90
40832006.12.08 10:02sell20420.101.14751.16261.1455
40842006.12.08 10:11t/p20420.101.14551.16261.145517.4672207.36
40852006.12.08 10:11sell20430.101.14521.16031.1432
40862006.12.08 10:15sell20440.201.14671.16031.1447
40872006.12.08 10:29sell20450.401.14821.16031.1462
40882006.12.08 11:51sell20460.801.14981.16041.1478
40892006.12.08 11:55sell20471.601.15131.16041.1493
40902006.12.08 12:17t/p20471.601.14931.16041.1493278.4672485.82
40912006.12.08 12:17close20460.801.14921.16041.147841.7772527.59
40922006.12.08 12:17close20450.401.14881.16031.1462-20.8972506.70
40932006.12.08 12:17close20440.201.14891.16031.1447-38.3072468.40
40942006.12.08 12:17close20430.101.14881.16031.1432-31.3472437.06
40952006.12.08 12:17sell20480.101.14861.16371.1466
40962006.12.11 04:43sell20490.201.15011.16371.1481
40972006.12.11 10:53t/p20490.201.14811.16371.148134.8472471.90
40982006.12.11 10:53close20480.101.14811.16371.14664.0672475.96
40992006.12.11 10:53sell20500.101.14791.16301.1459
41002006.12.12 00:58t/p20500.101.14591.16301.145917.1572493.10
41012006.12.12 00:58sell20510.101.14561.16071.1436
41022006.12.12 04:29sell20520.201.14711.16071.1451
41032006.12.12 05:26sell20530.401.14861.16071.1466
41042006.12.12 05:31sell20540.801.15011.16071.1481
41052006.12.12 05:42sell20551.601.15181.16091.1498
41062006.12.12 07:16t/p20551.601.14981.16091.1498278.3172771.41
41072006.12.12 07:16close20540.801.14981.16071.148120.8772792.28
41082006.12.12 07:16close20530.401.14991.16071.1466-45.2272747.06
41092006.12.12 07:16close20520.201.15001.16071.1451-50.4372696.63
41102006.12.12 07:16close20510.101.15011.16071.1436-39.1372657.50
41112006.12.12 07:17buy20560.101.15001.13491.1520
41122006.12.12 08:23t/p20560.101.15201.13491.152017.3672674.86
41132006.12.12 08:23buy20570.101.15231.13721.1543
41142006.12.12 08:56t/p20570.101.15431.13721.154317.3372692.19
41152006.12.12 08:56buy20580.101.15461.13951.1566
41162006.12.12 10:26buy20590.201.15311.13951.1551
41172006.12.12 14:21buy20600.401.15161.13951.1536
41182006.12.13 07:12buy20610.801.15011.13951.1521
41192006.12.13 08:30t/p20610.801.15211.13951.1521138.8572831.04
41202006.12.13 08:30close20600.401.15231.13951.153625.3172856.35
41212006.12.13 08:30close20590.201.15211.13951.1551-16.8672839.49
41222006.12.13 08:30close20580.101.15201.13951.1566-22.3272817.17
41232006.12.13 08:30sell20620.101.15191.16701.1499
41242006.12.13 08:35sell20630.201.15341.16701.1514
41252006.12.13 10:42sell20640.401.15491.16701.1529
41262006.12.13 15:15sell20650.801.15641.16701.1544
41272006.12.14 09:10t/p20650.801.15441.16701.1544131.3172948.48
41282006.12.14 09:10close20640.401.15441.16701.152913.6972962.17
41292006.12.14 09:10close20630.201.15451.16701.1514-20.8872941.29
41302006.12.14 09:11close20620.101.15441.16701.1499-22.5772918.72
41312006.12.14 09:11sell20660.101.15401.16911.1520
41322006.12.14 09:31sell20670.201.15551.16911.1535
41332006.12.14 10:24sell20680.401.15701.16911.1550
41342006.12.15 02:53t/p20680.401.15501.16911.155068.0572986.76
41352006.12.15 02:53close20670.201.15501.16911.15358.0572994.81
41362006.12.15 02:53close20660.101.15511.16911.1520-9.8272984.99
41372006.12.15 02:53sell20690.101.15471.16981.1527
41382006.12.15 04:59sell20700.201.15621.16981.1542
41392006.12.15 09:36sell20710.401.15781.16991.1558
41402006.12.18 06:28t/p20710.401.15581.16991.155868.0173052.99
41412006.12.18 06:28close20700.201.15581.16981.15426.3173059.31
41422006.12.18 06:28close20690.101.15591.16981.1527-10.6873048.62
41432006.12.18 06:28sell20720.101.15541.17051.1534
41442006.12.18 10:01sell20730.201.15691.17051.1549
41452006.12.18 20:08t/p20730.201.15491.17051.154934.6473083.26
41462006.12.18 20:08close20720.101.15461.17051.15346.9373090.19
41472006.12.18 20:08sell20740.101.15441.16951.1524
41482006.12.19 02:23sell20750.201.15601.16961.1540
41492006.12.19 04:42sell20760.401.15751.16961.1555
41502006.12.19 07:32t/p20760.401.15551.16961.155569.2373159.42
41512006.12.19 07:32close20750.201.15551.16961.15408.6573168.07
41522006.12.19 07:32close20740.101.15531.16951.1524-8.0973159.98
41532006.12.19 07:32buy20770.101.15521.14011.1572
41542006.12.19 08:30t/p20770.101.15721.14011.157217.2873177.26
41552006.12.19 08:30buy20780.101.15751.14241.1595
41562006.12.19 08:47buy20790.201.15601.14241.1580
41572006.12.19 12:20buy20800.401.15451.14241.1565
41582006.12.19 13:33buy20810.801.15291.14231.1549
41592006.12.19 13:59buy20821.601.15131.14221.1533
41602006.12.19 14:59t/p20821.601.15331.14221.1533277.4673454.72
41612006.12.19 14:59close20810.801.15331.14231.154927.7573482.47
41622006.12.19 14:59close20800.401.15321.14241.1565-45.0973437.38
41632006.12.19 15:00close20790.201.15331.14241.1580-46.8273390.56
41642006.12.19 15:00close20780.101.15351.14241.1595-34.6873355.88
41652006.12.19 15:00sell20830.101.15341.16851.1514
41662006.12.19 18:42t/p20830.101.15141.16851.151417.3773373.25
41672006.12.19 18:42sell20840.101.15111.16621.1491
41682006.12.20 01:10sell20850.201.15261.16621.1506
41692006.12.20 04:56t/p20850.201.15061.16621.150634.7673408.01
41702006.12.20 04:56close20840.101.15061.16621.14914.0573412.06
41712006.12.20 04:56buy20860.101.15021.13511.1522
41722006.12.20 06:13t/p20860.101.15221.13511.152217.3673429.42
41732006.12.20 06:13buy20870.101.15251.13741.1545
41742006.12.20 07:16buy20880.201.15101.13741.1530
41752006.12.20 07:27buy20890.401.14951.13741.1515
41762006.12.20 07:45buy20900.801.14801.13741.1500
41772006.12.20 08:18buy20911.601.14651.13741.1485
41782006.12.20 08:39buy20923.201.14491.13731.1469
41792006.12.20 10:12buy20936.401.14341.13731.1454
41802006.12.20 10:32t/p20936.401.14541.13731.14541117.5174546.93
41812006.12.20 10:32close20923.201.14541.13731.1469139.6974686.62
41822006.12.20 10:32close20911.601.14551.13741.1485-139.6874546.94
41832006.12.20 10:32close20900.801.14541.13741.1500-181.6074365.34
41842006.12.20 10:33close20890.401.14551.13741.1515-139.6874225.66
41852006.12.20 10:33close20880.201.14551.13741.1530-96.0374129.63
41862006.12.20 10:33close20870.101.14551.13741.1545-61.1174068.52
41872006.12.20 10:33sell20940.101.14541.16051.1434
41882006.12.20 11:15sell20950.201.14691.16051.1449
41892006.12.20 11:53sell20960.401.14841.16051.1464
41902006.12.21 03:53t/p20960.401.14641.16051.146466.1474134.65
41912006.12.21 03:53close20950.201.14641.16051.14496.9074141.55
41922006.12.21 03:53close20940.101.14631.16051.1434-8.7674132.79
41932006.12.21 03:53sell20970.101.14611.16121.1441
41942006.12.21 04:24sell20980.201.14771.16131.1457
41952006.12.21 05:00sell20990.401.14921.16131.1472
41962006.12.21 08:30sell21000.801.15101.16161.1490
41972006.12.21 08:36sell21011.601.15251.16161.1505
41982006.12.21 08:50sell21023.201.15411.16171.1521
41992006.12.21 09:53sell21036.401.15561.16171.1536
42002006.12.21 12:00t/p21036.401.15361.16171.15361109.5775242.36
42012006.12.21 12:00close21023.201.15361.16171.1521138.7075381.06
42022006.12.21 12:00close21011.601.15351.16161.1505-138.7175242.35
42032006.12.21 12:00close21000.801.15351.16161.1490-173.3975068.96
42042006.12.21 12:00close20990.401.15331.16131.1472-142.2074926.76
42052006.12.21 12:00close20980.201.15341.16131.1457-98.8474827.92
42062006.12.21 12:00close20970.101.15351.16121.1441-64.1574763.77
42072006.12.21 12:00buy21040.101.15361.13851.1556
42082006.12.22 05:51buy21050.201.15201.13841.1540
42092006.12.22 07:03t/p21050.201.15401.13841.154034.6674798.43
42102006.12.22 07:03close21040.101.15401.13851.15563.7274802.15
42112006.12.22 07:03sell21060.101.15381.16891.1518
42122006.12.22 07:13sell21070.201.15531.16891.1533
42132006.12.22 10:26sell21080.401.15681.16891.1548
42142006.12.22 13:28sell21090.801.15831.16891.1563
42152006.12.22 15:10t/p21090.801.15631.16891.1563138.3774940.52
42162006.12.22 15:10close21080.401.15631.16891.154817.3074957.82
42172006.12.22 15:10close21070.201.15641.16891.1533-19.0274938.80
42182006.12.22 15:11close21060.101.15631.16891.1518-21.6274917.18
42192006.12.22 15:11sell21100.101.15611.17121.1541
42202006.12.22 16:16sell21110.201.15771.17131.1557
42212006.12.22 16:29close at stop21110.201.15811.17131.1557-6.9174910.27
42222006.12.22 16:29close at stop21100.101.15811.17121.1541-17.2774893.00