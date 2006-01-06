|Symbol
|USDCAD (US Dollar vs Canadian Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfit=20; Lots=0.1; InitialStop=1; TrailingStop=20; PipsGrow=false; FiboProgression=false; DynamicPips=false; DynamicHours=30; DefaultPips=15; MaxTrades=10; SecureProfit=0; AccountProtection=0; OrderstoProtect=0; EquityProtectionLevel=0; MaxLossPerOrder=0; ReverseBlindly=false; ReverseOnTrend=false; Use4hourTrend=false; CloseOnClose=true; mm=false; risk=1; Magic=123987; ReverseCondition=0;
|Bars in test
|6068
|Ticks modelled
|1079396
|Modelling quality
|99.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|64893.00
|Gross profit
|107166.11
|Gross loss
|-42273.11
|Profit factor
|2.54
|Expected payoff
|30.74
|Absolute drawdown
|1252.48
|Maximal drawdown
|4938.84 (36.09%)
|Relative drawdown
|36.09% (4938.84)
|Total trades
|2111
|Short positions (won %)
|1040 (68.37%)
|Long positions (won %)
|1071 (69.84%)
|Profit trades (% of total)
|1459 (69.11%)
|Loss trades (% of total)
|652 (30.89%)
|Largest
|profit trade
|2309.85
|loss trade
|-2050.55
|Average
|profit trade
|73.45
|loss trade
|-64.84
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|23 (489.76)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-4785.40)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2714.07 (2)
|consecutive loss (count of losses)
|-4785.40 (6)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.02 19:10
|buy
|1
|0.10
|1.1658
|1.1507
|1.1678
|2
|2006.01.02 20:52
|buy
|2
|0.20
|1.1642
|1.1506
|1.1662
|3
|2006.01.02 23:04
|buy
|3
|0.40
|1.1627
|1.1506
|1.1647
|4
|2006.01.02 23:07
|buy
|4
|0.80
|1.1611
|1.1505
|1.1631
|5
|2006.01.03 03:46
|buy
|5
|1.60
|1.1596
|1.1505
|1.1616
|6
|2006.01.03 07:54
|t/p
|5
|1.60
|1.1616
|1.1505
|1.1616
|275.48
|10275.48
|7
|2006.01.03 07:54
|close
|4
|0.80
|1.1616
|1.1505
|1.1631
|36.45
|10311.93
|8
|2006.01.03 07:54
|close
|3
|0.40
|1.1615
|1.1506
|1.1647
|-40.32
|10271.61
|9
|2006.01.03 07:54
|close
|2
|0.20
|1.1615
|1.1506
|1.1662
|-45.99
|10225.62
|10
|2006.01.03 07:54
|close
|1
|0.10
|1.1614
|1.1507
|1.1678
|-37.64
|10187.98
|11
|2006.01.03 12:00
|sell
|6
|0.10
|1.1566
|1.1717
|1.1546
|12
|2006.01.03 14:01
|t/p
|6
|0.10
|1.1546
|1.1717
|1.1546
|17.32
|10205.30
|13
|2006.01.04 04:02
|sell
|7
|0.10
|1.1548
|1.1699
|1.1528
|14
|2006.01.04 07:07
|t/p
|7
|0.10
|1.1528
|1.1699
|1.1528
|17.35
|10222.65
|15
|2006.01.04 07:07
|sell
|8
|0.10
|1.1524
|1.1675
|1.1504
|16
|2006.01.04 09:02
|sell
|9
|0.20
|1.1540
|1.1676
|1.1520
|17
|2006.01.04 09:20
|t/p
|9
|0.20
|1.1520
|1.1676
|1.1520
|34.72
|10257.37
|18
|2006.01.04 09:20
|close
|8
|0.10
|1.1520
|1.1675
|1.1504
|3.47
|10260.84
|19
|2006.01.04 09:20
|sell
|10
|0.10
|1.1516
|1.1667
|1.1496
|20
|2006.01.04 12:24
|t/p
|10
|0.10
|1.1496
|1.1667
|1.1496
|17.40
|10278.24
|21
|2006.01.04 12:24
|sell
|11
|0.10
|1.1493
|1.1644
|1.1473
|22
|2006.01.04 12:56
|t/p
|11
|0.10
|1.1473
|1.1644
|1.1473
|17.43
|10295.67
|23
|2006.01.04 12:56
|sell
|12
|0.10
|1.1470
|1.1621
|1.1450
|24
|2006.01.04 18:25
|sell
|13
|0.20
|1.1485
|1.1621
|1.1465
|25
|2006.01.05 02:40
|t/p
|13
|0.20
|1.1465
|1.1621
|1.1465
|33.07
|10328.74
|26
|2006.01.05 02:40
|close
|12
|0.10
|1.1465
|1.1621
|1.1450
|3.45
|10332.19
|27
|2006.01.05 02:40
|buy
|14
|0.10
|1.1467
|1.1316
|1.1487
|28
|2006.01.05 04:01
|t/p
|14
|0.10
|1.1487
|1.1316
|1.1487
|17.41
|10349.60
|29
|2006.01.05 04:01
|buy
|15
|0.10
|1.1490
|1.1339
|1.1510
|30
|2006.01.05 05:59
|t/p
|15
|0.10
|1.1510
|1.1339
|1.1510
|17.38
|10366.98
|31
|2006.01.05 05:59
|buy
|16
|0.10
|1.1513
|1.1362
|1.1533
|32
|2006.01.05 08:37
|t/p
|16
|0.10
|1.1533
|1.1362
|1.1533
|17.34
|10384.32
|33
|2006.01.05 08:37
|buy
|17
|0.10
|1.1537
|1.1386
|1.1557
|34
|2006.01.05 09:05
|t/p
|17
|0.10
|1.1557
|1.1386
|1.1557
|17.31
|10401.63
|35
|2006.01.05 09:05
|buy
|18
|0.10
|1.1560
|1.1409
|1.1580
|36
|2006.01.05 10:00
|t/p
|18
|0.10
|1.1580
|1.1409
|1.1580
|17.27
|10418.90
|37
|2006.01.05 10:00
|buy
|19
|0.10
|1.1586
|1.1435
|1.1606
|38
|2006.01.05 10:52
|t/p
|19
|0.10
|1.1606
|1.1435
|1.1606
|17.23
|10436.13
|39
|2006.01.05 10:52
|buy
|20
|0.10
|1.1609
|1.1458
|1.1629
|40
|2006.01.05 12:10
|buy
|21
|0.20
|1.1594
|1.1458
|1.1614
|41
|2006.01.05 12:34
|t/p
|21
|0.20
|1.1614
|1.1458
|1.1614
|34.44
|10470.57
|42
|2006.01.05 12:34
|close
|20
|0.10
|1.1614
|1.1458
|1.1629
|4.31
|10474.88
|43
|2006.01.05 12:34
|buy
|22
|0.10
|1.1618
|1.1467
|1.1638
|44
|2006.01.05 13:11
|t/p
|22
|0.10
|1.1638
|1.1467
|1.1638
|17.19
|10492.07
|45
|2006.01.05 13:11
|buy
|23
|0.10
|1.1641
|1.1490
|1.1661
|46
|2006.01.05 14:05
|buy
|24
|0.20
|1.1625
|1.1489
|1.1645
|47
|2006.01.06 02:57
|t/p
|24
|0.20
|1.1645
|1.1489
|1.1645
|34.85
|10526.92
|48
|2006.01.06 02:57
|close
|23
|0.10
|1.1645
|1.1490
|1.1661
|3.68
|10530.60
|49
|2006.01.06 02:57
|sell
|25
|0.10
|1.1644
|1.1795
|1.1624
|50
|2006.01.06 03:08
|sell
|26
|0.20
|1.1660
|1.1796
|1.1640
|51
|2006.01.06 07:00
|sell
|27
|0.40
|1.1676
|1.1797
|1.1656
|52
|2006.01.06 07:35
|sell
|28
|0.80
|1.1691
|1.1797
|1.1671
|53
|2006.01.06 07:44
|sell
|29
|1.60
|1.1706
|1.1797
|1.1686
|54
|2006.01.06 07:52
|sell
|30
|3.20
|1.1722
|1.1798
|1.1702
|55
|2006.01.06 08:19
|t/p
|30
|3.20
|1.1702
|1.1798
|1.1702
|546.92
|11077.52
|56
|2006.01.06 08:19
|close
|29
|1.60
|1.1702
|1.1797
|1.1686
|54.69
|11132.21
|57
|2006.01.06 08:19
|close
|28
|0.80
|1.1701
|1.1797
|1.1671
|-68.37
|11063.84
|58
|2006.01.06 08:19
|close
|27
|0.40
|1.1702
|1.1797
|1.1656
|-88.87
|10974.97
|59
|2006.01.06 08:19
|close
|26
|0.20
|1.1701
|1.1796
|1.1640
|-70.08
|10904.89
|60
|2006.01.06 08:19
|close
|25
|0.10
|1.1700
|1.1795
|1.1624
|-47.86
|10857.03
|61
|2006.01.06 08:19
|buy
|31
|0.10
|1.1699
|1.1548
|1.1719
|62
|2006.01.06 08:30
|buy
|32
|0.20
|1.1683
|1.1547
|1.1703
|63
|2006.01.06 08:34
|t/p
|32
|0.20
|1.1703
|1.1547
|1.1703
|34.18
|10891.21
|64
|2006.01.06 08:34
|close
|31
|0.10
|1.1703
|1.1548
|1.1719
|3.42
|10894.63
|65
|2006.01.06 08:34
|buy
|33
|0.10
|1.1702
|1.1551
|1.1722
|66
|2006.01.06 08:48
|buy
|34
|0.20
|1.1686
|1.1550
|1.1706
|67
|2006.01.06 08:51
|buy
|35
|0.40
|1.1670
|1.1549
|1.1690
|68
|2006.01.06 09:16
|buy
|36
|0.80
|1.1653
|1.1547
|1.1673
|69
|2006.01.06 09:18
|buy
|37
|1.60
|1.1638
|1.1547
|1.1658
|70
|2006.01.06 09:24
|t/p
|37
|1.60
|1.1658
|1.1547
|1.1658
|274.49
|11169.12
|71
|2006.01.06 09:24
|close
|36
|0.80
|1.1658
|1.1547
|1.1673
|34.31
|11203.43
|72
|2006.01.06 09:24
|close
|35
|0.40
|1.1657
|1.1549
|1.1690
|-44.61
|11158.82
|73
|2006.01.06 09:24
|close
|34
|0.20
|1.1656
|1.1550
|1.1706
|-51.48
|11107.34
|74
|2006.01.06 09:24
|close
|33
|0.10
|1.1657
|1.1551
|1.1722
|-38.60
|11068.74
|75
|2006.01.06 09:24
|sell
|38
|0.10
|1.1659
|1.1810
|1.1639
|76
|2006.01.06 10:45
|t/p
|38
|0.10
|1.1639
|1.1810
|1.1639
|17.18
|11085.92
|77
|2006.01.06 10:45
|sell
|39
|0.10
|1.1636
|1.1787
|1.1616
|78
|2006.01.06 10:55
|sell
|40
|0.20
|1.1651
|1.1787
|1.1631
|79
|2006.01.09 02:37
|sell
|41
|0.40
|1.1666
|1.1787
|1.1646
|80
|2006.01.09 03:38
|sell
|42
|0.80
|1.1682
|1.1788
|1.1662
|81
|2006.01.09 05:20
|sell
|43
|1.60
|1.1697
|1.1788
|1.1677
|82
|2006.01.09 08:03
|sell
|44
|3.20
|1.1712
|1.1788
|1.1692
|83
|2006.01.09 10:56
|t/p
|44
|3.20
|1.1692
|1.1788
|1.1692
|547.38
|11633.30
|84
|2006.01.09 10:56
|close
|43
|1.60
|1.1692
|1.1788
|1.1677
|68.42
|11701.72
|85
|2006.01.09 10:57
|close
|42
|0.80
|1.1693
|1.1788
|1.1662
|-75.26
|11626.46
|86
|2006.01.09 10:57
|close
|41
|0.40
|1.1694
|1.1787
|1.1646
|-95.78
|11530.68
|87
|2006.01.09 10:57
|close
|40
|0.20
|1.1692
|1.1787
|1.1631
|-70.74
|11459.94
|88
|2006.01.09 10:57
|close
|39
|0.10
|1.1691
|1.1787
|1.1616
|-47.34
|11412.60
|89
|2006.01.09 10:57
|buy
|45
|0.10
|1.1692
|1.1541
|1.1712
|90
|2006.01.09 11:17
|t/p
|45
|0.10
|1.1712
|1.1541
|1.1712
|17.08
|11429.68
|91
|2006.01.09 11:17
|sell
|46
|0.10
|1.1712
|1.1863
|1.1692
|92
|2006.01.09 11:51
|t/p
|46
|0.10
|1.1692
|1.1863
|1.1692
|17.11
|11446.79
|93
|2006.01.09 11:51
|sell
|47
|0.10
|1.1689
|1.1840
|1.1669
|94
|2006.01.09 20:16
|t/p
|47
|0.10
|1.1669
|1.1840
|1.1669
|17.14
|11463.93
|95
|2006.01.09 20:16
|sell
|48
|0.10
|1.1666
|1.1817
|1.1646
|96
|2006.01.09 22:26
|sell
|49
|0.20
|1.1682
|1.1818
|1.1662
|97
|2006.01.10 04:12
|sell
|50
|0.40
|1.1698
|1.1819
|1.1678
|98
|2006.01.10 07:28
|t/p
|50
|0.40
|1.1678
|1.1819
|1.1678
|68.50
|11532.43
|99
|2006.01.10 07:28
|close
|49
|0.20
|1.1678
|1.1818
|1.1662
|6.24
|11538.67
|100
|2006.01.10 07:28
|close
|48
|0.10
|1.1677
|1.1817
|1.1646
|-9.72
|11528.95
|101
|2006.01.10 07:29
|buy
|51
|0.10
|1.1678
|1.1527
|1.1698
|102
|2006.01.10 07:39
|buy
|52
|0.20
|1.1663
|1.1527
|1.1683
|103
|2006.01.10 08:08
|t/p
|52
|0.20
|1.1683
|1.1527
|1.1683
|34.24
|11563.19
|104
|2006.01.10 08:08
|close
|51
|0.10
|1.1683
|1.1527
|1.1698
|4.28
|11567.47
|105
|2006.01.10 08:08
|buy
|53
|0.10
|1.1685
|1.1534
|1.1705
|106
|2006.01.10 09:27
|buy
|54
|0.20
|1.1669
|1.1533
|1.1689
|107
|2006.01.10 09:58
|buy
|55
|0.40
|1.1654
|1.1533
|1.1674
|108
|2006.01.10 11:07
|buy
|56
|0.80
|1.1639
|1.1533
|1.1659
|109
|2006.01.10 16:40
|t/p
|56
|0.80
|1.1659
|1.1533
|1.1659
|137.23
|11704.70
|110
|2006.01.10 16:40
|close
|55
|0.40
|1.1659
|1.1533
|1.1674
|17.15
|11721.85
|111
|2006.01.10 16:40
|close
|54
|0.20
|1.1660
|1.1533
|1.1689
|-15.44
|11706.41
|112
|2006.01.10 16:40
|close
|53
|0.10
|1.1659
|1.1534
|1.1705
|-22.30
|11684.11
|113
|2006.01.10 16:40
|buy
|57
|0.10
|1.1663
|1.1512
|1.1683
|114
|2006.01.10 17:54
|buy
|58
|0.20
|1.1646
|1.1510
|1.1666
|115
|2006.01.10 18:14
|buy
|59
|0.40
|1.1630
|1.1509
|1.1650
|116
|2006.01.10 20:21
|t/p
|59
|0.40
|1.1650
|1.1509
|1.1650
|68.67
|11752.78
|117
|2006.01.10 20:21
|close
|58
|0.20
|1.1650
|1.1510
|1.1666
|6.87
|11759.65
|118
|2006.01.10 20:21
|close
|57
|0.10
|1.1651
|1.1512
|1.1683
|-10.30
|11749.35
|119
|2006.01.10 20:21
|buy
|60
|0.10
|1.1652
|1.1501
|1.1672
|120
|2006.01.10 22:30
|t/p
|60
|0.10
|1.1672
|1.1501
|1.1672
|17.13
|11766.48
|121
|2006.01.10 22:30
|buy
|61
|0.10
|1.1678
|1.1527
|1.1698
|122
|2006.01.11 02:17
|buy
|62
|0.20
|1.1663
|1.1527
|1.1683
|123
|2006.01.11 02:28
|buy
|63
|0.40
|1.1647
|1.1526
|1.1667
|124
|2006.01.11 08:20
|buy
|64
|0.80
|1.1632
|1.1526
|1.1652
|125
|2006.01.11 08:54
|buy
|65
|1.60
|1.1617
|1.1526
|1.1637
|126
|2006.01.11 09:12
|buy
|66
|3.20
|1.1602
|1.1526
|1.1622
|127
|2006.01.11 10:51
|t/p
|66
|3.20
|1.1622
|1.1526
|1.1622
|550.63
|12317.11
|128
|2006.01.11 10:51
|close
|65
|1.60
|1.1623
|1.1526
|1.1637
|82.59
|12399.70
|129
|2006.01.11 10:51
|close
|64
|0.80
|1.1623
|1.1526
|1.1652
|-61.95
|12337.75
|130
|2006.01.11 10:51
|close
|63
|0.40
|1.1622
|1.1526
|1.1667
|-86.04
|12251.71
|131
|2006.01.11 10:51
|close
|62
|0.20
|1.1621
|1.1527
|1.1683
|-72.28
|12179.43
|132
|2006.01.11 10:51
|close
|61
|0.10
|1.1621
|1.1527
|1.1698
|-48.80
|12130.63
|133
|2006.01.11 10:51
|sell
|67
|0.10
|1.1620
|1.1771
|1.1600
|134
|2006.01.11 11:27
|t/p
|67
|0.10
|1.1600
|1.1771
|1.1600
|17.24
|12147.87
|135
|2006.01.11 11:27
|sell
|68
|0.10
|1.1597
|1.1748
|1.1577
|136
|2006.01.11 11:57
|t/p
|68
|0.10
|1.1577
|1.1748
|1.1577
|17.28
|12165.15
|137
|2006.01.11 11:57
|sell
|69
|0.10
|1.1574
|1.1725
|1.1554
|138
|2006.01.11 12:28
|sell
|70
|0.20
|1.1589
|1.1725
|1.1569
|139
|2006.01.12 01:36
|t/p
|70
|0.20
|1.1569
|1.1725
|1.1569
|32.76
|12197.91
|140
|2006.01.12 01:36
|close
|69
|0.10
|1.1569
|1.1725
|1.1554
|3.41
|12201.32
|141
|2006.01.12 01:36
|buy
|71
|0.10
|1.1568
|1.1417
|1.1588
|142
|2006.01.12 05:33
|t/p
|71
|0.10
|1.1588
|1.1417
|1.1588
|17.26
|12218.58
|143
|2006.01.12 05:33
|buy
|72
|0.10
|1.1591
|1.1440
|1.1611
|144
|2006.01.12 08:34
|buy
|73
|0.20
|1.1576
|1.1440
|1.1596
|145
|2006.01.12 09:00
|t/p
|73
|0.20
|1.1596
|1.1440
|1.1596
|34.49
|12253.07
|146
|2006.01.12 09:00
|close
|72
|0.10
|1.1596
|1.1440
|1.1611
|4.31
|12257.38
|147
|2006.01.12 09:00
|buy
|74
|0.10
|1.1600
|1.1449
|1.1620
|148
|2006.01.12 09:28
|t/p
|74
|0.10
|1.1620
|1.1449
|1.1620
|17.21
|12274.59
|149
|2006.01.12 09:28
|buy
|75
|0.10
|1.1623
|1.1472
|1.1643
|150
|2006.01.12 10:08
|t/p
|75
|0.10
|1.1643
|1.1472
|1.1643
|17.18
|12291.77
|151
|2006.01.12 10:08
|buy
|76
|0.10
|1.1646
|1.1495
|1.1666
|152
|2006.01.12 11:04
|buy
|77
|0.20
|1.1630
|1.1494
|1.1650
|153
|2006.01.12 11:51
|buy
|78
|0.40
|1.1615
|1.1494
|1.1635
|154
|2006.01.13 06:49
|buy
|79
|0.80
|1.1600
|1.1494
|1.1620
|155
|2006.01.13 08:31
|buy
|80
|1.60
|1.1585
|1.1494
|1.1605
|156
|2006.01.13 09:09
|t/p
|80
|1.60
|1.1605
|1.1494
|1.1605
|275.74
|12567.51
|157
|2006.01.13 09:09
|close
|79
|0.80
|1.1605
|1.1494
|1.1620
|34.47
|12601.98
|158
|2006.01.13 09:09
|close
|78
|0.40
|1.1604
|1.1494
|1.1635
|-36.91
|12565.06
|159
|2006.01.13 09:09
|close
|77
|0.20
|1.1605
|1.1494
|1.1650
|-42.58
|12522.49
|160
|2006.01.13 09:09
|close
|76
|0.10
|1.1604
|1.1495
|1.1666
|-35.94
|12486.55
|161
|2006.01.13 09:09
|sell
|81
|0.10
|1.1605
|1.1756
|1.1585
|162
|2006.01.13 09:20
|sell
|82
|0.20
|1.1621
|1.1757
|1.1601
|163
|2006.01.13 10:22
|sell
|83
|0.40
|1.1636
|1.1757
|1.1616
|164
|2006.01.13 10:42
|t/p
|83
|0.40
|1.1616
|1.1757
|1.1616
|68.87
|12555.42
|165
|2006.01.13 10:42
|close
|82
|0.20
|1.1616
|1.1757
|1.1601
|8.61
|12564.03
|166
|2006.01.13 10:43
|close
|81
|0.10
|1.1615
|1.1756
|1.1585
|-8.61
|12555.42
|167
|2006.01.13 10:43
|buy
|84
|0.10
|1.1614
|1.1463
|1.1634
|168
|2006.01.13 12:44
|buy
|85
|0.20
|1.1599
|1.1463
|1.1619
|169
|2006.01.13 15:00
|t/p
|85
|0.20
|1.1619
|1.1463
|1.1619
|34.43
|12589.85
|170
|2006.01.13 15:00
|close
|84
|0.10
|1.1619
|1.1463
|1.1634
|4.30
|12594.15
|171
|2006.01.13 15:00
|buy
|86
|0.10
|1.1623
|1.1472
|1.1643
|172
|2006.01.13 15:52
|buy
|87
|0.20
|1.1607
|1.1471
|1.1627
|173
|2006.01.15 17:00
|buy
|88
|0.40
|1.1584
|1.1463
|1.1604
|174
|2006.01.16 00:27
|t/p
|88
|0.40
|1.1604
|1.1463
|1.1604
|69.95
|12664.09
|175
|2006.01.16 00:27
|close
|87
|0.20
|1.1604
|1.1471
|1.1627
|-4.67
|12659.43
|176
|2006.01.16 00:27
|close
|86
|0.10
|1.1603
|1.1472
|1.1643
|-16.99
|12642.44
|177
|2006.01.16 00:27
|buy
|89
|0.10
|1.1605
|1.1454
|1.1625
|178
|2006.01.16 04:11
|buy
|90
|0.20
|1.1590
|1.1454
|1.1610
|179
|2006.01.16 11:31
|buy
|91
|0.40
|1.1575
|1.1454
|1.1595
|180
|2006.01.16 13:00
|t/p
|91
|0.40
|1.1595
|1.1454
|1.1595
|69.00
|12711.44
|181
|2006.01.16 13:00
|close
|90
|0.20
|1.1595
|1.1454
|1.1610
|8.62
|12720.06
|182
|2006.01.16 13:00
|close
|89
|0.10
|1.1596
|1.1454
|1.1625
|-7.76
|12712.30
|183
|2006.01.16 13:00
|buy
|92
|0.10
|1.1601
|1.1450
|1.1621
|184
|2006.01.16 15:51
|buy
|93
|0.20
|1.1585
|1.1449
|1.1605
|185
|2006.01.16 17:36
|buy
|94
|0.40
|1.1569
|1.1448
|1.1589
|186
|2006.01.16 19:41
|t/p
|94
|0.40
|1.1589
|1.1448
|1.1589
|69.03
|12781.33
|187
|2006.01.16 19:41
|close
|93
|0.20
|1.1589
|1.1449
|1.1605
|6.90
|12788.23
|188
|2006.01.16 19:41
|close
|92
|0.10
|1.1587
|1.1450
|1.1621
|-12.08
|12776.15
|189
|2006.01.16 19:41
|sell
|95
|0.10
|1.1587
|1.1738
|1.1567
|190
|2006.01.17 02:44
|t/p
|95
|0.10
|1.1567
|1.1738
|1.1567
|16.99
|12793.13
|191
|2006.01.17 02:44
|sell
|96
|0.10
|1.1564
|1.1715
|1.1544
|192
|2006.01.17 03:05
|sell
|97
|0.20
|1.1580
|1.1716
|1.1560
|193
|2006.01.17 06:40
|sell
|98
|0.40
|1.1595
|1.1716
|1.1575
|194
|2006.01.17 08:31
|t/p
|98
|0.40
|1.1575
|1.1716
|1.1575
|69.11
|12862.24
|195
|2006.01.17 08:31
|close
|97
|0.20
|1.1575
|1.1716
|1.1560
|8.64
|12870.88
|196
|2006.01.17 08:31
|close
|96
|0.10
|1.1574
|1.1715
|1.1544
|-8.64
|12862.24
|197
|2006.01.17 08:31
|buy
|99
|0.10
|1.1573
|1.1422
|1.1593
|198
|2006.01.17 09:16
|t/p
|99
|0.10
|1.1593
|1.1422
|1.1593
|17.25
|12879.49
|199
|2006.01.17 09:16
|buy
|100
|0.10
|1.1596
|1.1445
|1.1616
|200
|2006.01.17 09:43
|t/p
|100
|0.10
|1.1616
|1.1445
|1.1616
|17.22
|12896.71
|201
|2006.01.17 09:43
|buy
|101
|0.10
|1.1620
|1.1469
|1.1640
|202
|2006.01.17 10:12
|t/p
|101
|0.10
|1.1640
|1.1469
|1.1640
|17.18
|12913.89
|203
|2006.01.17 10:12
|buy
|102
|0.10
|1.1643
|1.1492
|1.1663
|204
|2006.01.17 15:52
|buy
|103
|0.20
|1.1627
|1.1491
|1.1647
|205
|2006.01.18 07:08
|t/p
|103
|0.20
|1.1647
|1.1491
|1.1647
|34.84
|12948.74
|206
|2006.01.18 07:08
|close
|102
|0.10
|1.1647
|1.1492
|1.1663
|3.68
|12952.42
|207
|2006.01.18 07:08
|buy
|104
|0.10
|1.1650
|1.1499
|1.1670
|208
|2006.01.18 08:17
|buy
|105
|0.20
|1.1634
|1.1498
|1.1654
|209
|2006.01.18 08:33
|t/p
|105
|0.20
|1.1654
|1.1498
|1.1654
|34.32
|12986.74
|210
|2006.01.18 08:33
|close
|104
|0.10
|1.1654
|1.1499
|1.1670
|3.43
|12990.17
|211
|2006.01.18 08:33
|buy
|106
|0.10
|1.1656
|1.1505
|1.1676
|212
|2006.01.18 09:06
|t/p
|106
|0.10
|1.1676
|1.1505
|1.1676
|17.13
|13007.30
|213
|2006.01.18 09:06
|buy
|107
|0.10
|1.1679
|1.1528
|1.1699
|214
|2006.01.18 09:32
|t/p
|107
|0.10
|1.1699
|1.1528
|1.1699
|17.10
|13024.40
|215
|2006.01.18 09:32
|buy
|108
|0.10
|1.1702
|1.1551
|1.1722
|216
|2006.01.18 11:03
|t/p
|108
|0.10
|1.1722
|1.1551
|1.1722
|17.06
|13041.46
|217
|2006.01.18 11:03
|buy
|109
|0.10
|1.1725
|1.1574
|1.1745
|218
|2006.01.18 14:35
|buy
|110
|0.20
|1.1709
|1.1573
|1.1729
|219
|2006.01.18 18:49
|t/p
|110
|0.20
|1.1729
|1.1573
|1.1729
|34.10
|13075.56
|220
|2006.01.18 18:49
|close
|109
|0.10
|1.1730
|1.1574
|1.1745
|4.26
|13079.82
|221
|2006.01.18 18:49
|sell
|111
|0.10
|1.1729
|1.1880
|1.1709
|222
|2006.01.18 19:55
|t/p
|111
|0.10
|1.1709
|1.1880
|1.1709
|17.08
|13096.90
|223
|2006.01.18 19:55
|sell
|112
|0.10
|1.1706
|1.1857
|1.1686
|224
|2006.01.18 20:07
|t/p
|112
|0.10
|1.1686
|1.1857
|1.1686
|17.12
|13114.02
|225
|2006.01.18 20:07
|sell
|113
|0.10
|1.1681
|1.1832
|1.1661
|226
|2006.01.18 22:15
|sell
|114
|0.20
|1.1696
|1.1832
|1.1676
|227
|2006.01.19 00:46
|sell
|115
|0.40
|1.1712
|1.1833
|1.1692
|228
|2006.01.19 03:01
|sell
|116
|0.80
|1.1727
|1.1833
|1.1707
|229
|2006.01.19 03:22
|sell
|117
|1.60
|1.1743
|1.1834
|1.1723
|230
|2006.01.19 03:31
|sell
|118
|3.20
|1.1762
|1.1838
|1.1742
|231
|2006.01.19 09:47
|t/p
|118
|3.20
|1.1742
|1.1838
|1.1742
|545.10
|13659.12
|232
|2006.01.19 09:47
|close
|117
|1.60
|1.1741
|1.1834
|1.1723
|27.25
|13686.37
|233
|2006.01.19 09:47
|close
|116
|0.80
|1.1740
|1.1833
|1.1707
|-88.59
|13597.78
|234
|2006.01.19 09:47
|close
|115
|0.40
|1.1741
|1.1833
|1.1692
|-98.80
|13498.98
|235
|2006.01.19 09:47
|close
|114
|0.20
|1.1743
|1.1832
|1.1676
|-81.87
|13417.10
|236
|2006.01.19 09:47
|close
|113
|0.10
|1.1744
|1.1832
|1.1661
|-54.55
|13362.55
|237
|2006.01.19 09:47
|sell
|119
|0.10
|1.1738
|1.1889
|1.1718
|238
|2006.01.19 10:39
|t/p
|119
|0.10
|1.1718
|1.1889
|1.1718
|17.07
|13379.62
|239
|2006.01.19 10:39
|sell
|120
|0.10
|1.1713
|1.1864
|1.1693
|240
|2006.01.19 10:42
|t/p
|120
|0.10
|1.1693
|1.1864
|1.1693
|17.10
|13396.72
|241
|2006.01.19 10:42
|sell
|121
|0.10
|1.1690
|1.1841
|1.1670
|242
|2006.01.19 11:15
|t/p
|121
|0.10
|1.1670
|1.1841
|1.1670
|17.14
|13413.86
|243
|2006.01.19 11:15
|sell
|122
|0.10
|1.1667
|1.1818
|1.1647
|244
|2006.01.19 12:08
|t/p
|122
|0.10
|1.1647
|1.1818
|1.1647
|17.17
|13431.03
|245
|2006.01.19 12:08
|sell
|123
|0.10
|1.1644
|1.1795
|1.1624
|246
|2006.01.19 18:10
|t/p
|123
|0.10
|1.1624
|1.1795
|1.1624
|17.21
|13448.24
|247
|2006.01.19 18:10
|sell
|124
|0.10
|1.1621
|1.1772
|1.1601
|248
|2006.01.19 19:41
|sell
|125
|0.20
|1.1636
|1.1772
|1.1616
|249
|2006.01.19 21:36
|sell
|126
|0.40
|1.1651
|1.1772
|1.1631
|250
|2006.01.20 03:46
|t/p
|126
|0.40
|1.1631
|1.1772
|1.1631
|67.57
|13515.81
|251
|2006.01.20 03:46
|close
|125
|0.20
|1.1631
|1.1772
|1.1616
|7.99
|13523.80
|252
|2006.01.20 03:46
|close
|124
|0.10
|1.1630
|1.1772
|1.1601
|-8.04
|13515.76
|253
|2006.01.20 03:46
|buy
|127
|0.10
|1.1631
|1.1480
|1.1651
|254
|2006.01.20 04:12
|t/p
|127
|0.10
|1.1651
|1.1480
|1.1651
|17.17
|13532.93
|255
|2006.01.20 04:12
|buy
|128
|0.10
|1.1654
|1.1503
|1.1674
|256
|2006.01.20 04:46
|buy
|129
|0.20
|1.1639
|1.1503
|1.1659
|257
|2006.01.20 06:38
|buy
|130
|0.40
|1.1624
|1.1503
|1.1644
|258
|2006.01.20 08:38
|buy
|131
|0.80
|1.1608
|1.1502
|1.1628
|259
|2006.01.20 08:44
|buy
|132
|1.60
|1.1592
|1.1501
|1.1612
|260
|2006.01.20 09:01
|buy
|133
|3.20
|1.1577
|1.1501
|1.1597
|261
|2006.01.23 06:51
|s/l
|128
|0.10
|1.1503
|1.1503
|1.1674
|-131.02
|13401.91
|262
|2006.01.23 06:51
|s/l
|129
|0.20
|1.1503
|1.1503
|1.1659
|-235.96
|13165.95
|263
|2006.01.23 06:51
|s/l
|130
|0.40
|1.1503
|1.1503
|1.1644
|-419.75
|12746.20
|264
|2006.01.23 06:51
|close
|133
|3.20
|1.1503
|1.1501
|1.1597
|-2050.55
|10695.65
|265
|2006.01.23 06:51
|close
|132
|1.60
|1.1504
|1.1501
|1.1612
|-1219.90
|9475.75
|266
|2006.01.23 06:52
|close
|131
|0.80
|1.1503
|1.1502
|1.1628
|-728.23
|8747.52
|267
|2006.01.23 06:52
|buy
|134
|0.10
|1.1507
|1.1356
|1.1527
|268
|2006.01.23 06:58
|buy
|135
|0.20
|1.1492
|1.1356
|1.1512
|269
|2006.01.23 07:25
|t/p
|135
|0.20
|1.1512
|1.1356
|1.1512
|34.74
|8782.26
|270
|2006.01.23 07:25
|close
|134
|0.10
|1.1513
|1.1356
|1.1527
|5.21
|8787.47
|271
|2006.01.23 07:25
|buy
|136
|0.10
|1.1515
|1.1364
|1.1535
|272
|2006.01.23 07:41
|buy
|137
|0.20
|1.1500
|1.1364
|1.1520
|273
|2006.01.23 08:38
|buy
|138
|0.40
|1.1484
|1.1363
|1.1504
|274
|2006.01.23 09:37
|t/p
|138
|0.40
|1.1504
|1.1363
|1.1504
|69.54
|8857.01
|275
|2006.01.23 09:37
|close
|137
|0.20
|1.1504
|1.1364
|1.1520
|6.95
|8863.96
|276
|2006.01.23 09:37
|close
|136
|0.10
|1.1503
|1.1364
|1.1535
|-10.43
|8853.53
|277
|2006.01.23 09:37
|sell
|139
|0.10
|1.1502
|1.1653
|1.1482
|278
|2006.01.23 09:44
|sell
|140
|0.20
|1.1517
|1.1653
|1.1497
|279
|2006.01.23 10:58
|t/p
|140
|0.20
|1.1497
|1.1653
|1.1497
|34.79
|8888.32
|280
|2006.01.23 10:58
|close
|139
|0.10
|1.1496
|1.1653
|1.1482
|5.22
|8893.54
|281
|2006.01.23 10:58
|buy
|141
|0.10
|1.1497
|1.1346
|1.1517
|282
|2006.01.23 11:26
|t/p
|141
|0.10
|1.1517
|1.1346
|1.1517
|17.37
|8910.91
|283
|2006.01.23 11:26
|buy
|142
|0.10
|1.1520
|1.1369
|1.1540
|284
|2006.01.23 12:31
|buy
|143
|0.20
|1.1505
|1.1369
|1.1525
|285
|2006.01.23 15:09
|buy
|144
|0.40
|1.1489
|1.1368
|1.1509
|286
|2006.01.23 21:05
|t/p
|144
|0.40
|1.1509
|1.1368
|1.1509
|69.51
|8980.42
|287
|2006.01.23 21:05
|close
|143
|0.20
|1.1509
|1.1369
|1.1525
|6.95
|8987.37
|288
|2006.01.23 21:05
|close
|142
|0.10
|1.1508
|1.1369
|1.1540
|-10.43
|8976.94
|289
|2006.01.23 21:05
|buy
|145
|0.10
|1.1512
|1.1361
|1.1532
|290
|2006.01.23 22:06
|buy
|146
|0.20
|1.1496
|1.1360
|1.1516
|291
|2006.01.23 22:19
|t/p
|146
|0.20
|1.1516
|1.1360
|1.1516
|34.73
|9011.67
|292
|2006.01.23 22:19
|close
|145
|0.10
|1.1516
|1.1361
|1.1532
|3.47
|9015.14
|293
|2006.01.23 22:19
|buy
|147
|0.10
|1.1515
|1.1364
|1.1535
|294
|2006.01.23 22:23
|t/p
|147
|0.10
|1.1535
|1.1364
|1.1535
|17.34
|9032.48
|295
|2006.01.23 22:23
|buy
|148
|0.10
|1.1538
|1.1387
|1.1558
|296
|2006.01.23 23:04
|buy
|149
|0.20
|1.1523
|1.1387
|1.1543
|297
|2006.01.24 01:19
|buy
|150
|0.40
|1.1506
|1.1385
|1.1526
|298
|2006.01.24 02:04
|t/p
|150
|0.40
|1.1526
|1.1385
|1.1526
|69.41
|9101.89
|299
|2006.01.24 02:04
|close
|149
|0.20
|1.1526
|1.1387
|1.1543
|5.71
|9107.61
|300
|2006.01.24 02:04
|close
|148
|0.10
|1.1525
|1.1387
|1.1558
|-11.03
|9096.58
|301
|2006.01.24 02:04
|buy
|151
|0.10
|1.1529
|1.1378
|1.1549
|302
|2006.01.24 02:32
|buy
|152
|0.20
|1.1514
|1.1378
|1.1534
|303
|2006.01.24 03:40
|t/p
|152
|0.20
|1.1534
|1.1378
|1.1534
|34.68
|9131.26
|304
|2006.01.24 03:40
|close
|151
|0.10
|1.1534
|1.1378
|1.1549
|4.34
|9135.60
|305
|2006.01.24 03:40
|buy
|153
|0.10
|1.1536
|1.1385
|1.1556
|306
|2006.01.24 04:33
|buy
|154
|0.20
|1.1520
|1.1384
|1.1540
|307
|2006.01.24 08:13
|buy
|155
|0.40
|1.1505
|1.1384
|1.1525
|308
|2006.01.24 09:00
|t/p
|155
|0.40
|1.1525
|1.1384
|1.1525
|69.41
|9205.01
|309
|2006.01.24 09:00
|close
|154
|0.20
|1.1525
|1.1384
|1.1540
|8.68
|9213.69
|310
|2006.01.24 09:00
|close
|153
|0.10
|1.1525
|1.1385
|1.1556
|-9.54
|9204.15
|311
|2006.01.24 09:00
|sell
|156
|0.10
|1.1526
|1.1677
|1.1506
|312
|2006.01.24 09:10
|sell
|157
|0.20
|1.1543
|1.1679
|1.1523
|313
|2006.01.24 09:18
|sell
|158
|0.40
|1.1561
|1.1682
|1.1541
|314
|2006.01.24 09:33
|sell
|159
|0.80
|1.1576
|1.1682
|1.1556
|315
|2006.01.24 10:00
|t/p
|159
|0.80
|1.1556
|1.1682
|1.1556
|138.46
|9342.61
|316
|2006.01.24 10:00
|close
|158
|0.40
|1.1556
|1.1682
|1.1541
|17.31
|9359.92
|317
|2006.01.24 10:00
|close
|157
|0.20
|1.1557
|1.1679
|1.1523
|-24.23
|9335.69
|318
|2006.01.24 10:00
|close
|156
|0.10
|1.1558
|1.1677
|1.1506
|-27.69
|9308.00
|319
|2006.01.24 10:00
|buy
|160
|0.10
|1.1559
|1.1408
|1.1579
|320
|2006.01.24 10:24
|t/p
|160
|0.10
|1.1579
|1.1408
|1.1579
|17.27
|9325.27
|321
|2006.01.24 10:24
|buy
|161
|0.10
|1.1584
|1.1433
|1.1604
|322
|2006.01.24 10:30
|buy
|162
|0.20
|1.1568
|1.1432
|1.1588
|323
|2006.01.24 11:47
|buy
|163
|0.40
|1.1552
|1.1431
|1.1572
|324
|2006.01.24 14:07
|buy
|164
|0.80
|1.1537
|1.1431
|1.1557
|325
|2006.01.24 15:04
|buy
|165
|1.60
|1.1522
|1.1431
|1.1542
|326
|2006.01.25 03:25
|buy
|166
|3.20
|1.1506
|1.1430
|1.1526
|327
|2006.01.26 06:03
|t/p
|166
|3.20
|1.1526
|1.1430
|1.1526
|579.40
|9904.67
|328
|2006.01.26 06:03
|close
|165
|1.60
|1.1526
|1.1431
|1.1542
|71.62
|9976.29
|329
|2006.01.26 06:03
|close
|164
|0.80
|1.1525
|1.1431
|1.1557
|-75.26
|9901.04
|330
|2006.01.26 06:03
|close
|163
|0.40
|1.1526
|1.1431
|1.1572
|-86.21
|9814.83
|331
|2006.01.26 06:03
|close
|162
|0.20
|1.1525
|1.1432
|1.1588
|-72.61
|9742.22
|332
|2006.01.26 06:03
|close
|161
|0.10
|1.1527
|1.1433
|1.1604
|-48.44
|9693.78
|333
|2006.01.26 06:03
|buy
|167
|0.10
|1.1529
|1.1378
|1.1549
|334
|2006.01.26 06:15
|buy
|168
|0.20
|1.1514
|1.1378
|1.1534
|335
|2006.01.26 08:03
|t/p
|168
|0.20
|1.1534
|1.1378
|1.1534
|34.68
|9728.46
|336
|2006.01.26 08:03
|close
|167
|0.10
|1.1534
|1.1378
|1.1549
|4.34
|9732.80
|337
|2006.01.26 08:03
|buy
|169
|0.10
|1.1536
|1.1385
|1.1556
|338
|2006.01.26 08:05
|t/p
|169
|0.10
|1.1556
|1.1385
|1.1556
|17.31
|9750.11
|339
|2006.01.26 08:05
|buy
|170
|0.10
|1.1559
|1.1408
|1.1579
|340
|2006.01.26 08:06
|buy
|171
|0.20
|1.1544
|1.1408
|1.1564
|341
|2006.01.26 08:45
|buy
|172
|0.40
|1.1528
|1.1407
|1.1548
|342
|2006.01.26 09:05
|buy
|173
|0.80
|1.1513
|1.1407
|1.1533
|343
|2006.01.26 09:59
|buy
|174
|1.60
|1.1498
|1.1407
|1.1518
|344
|2006.01.27 04:15
|buy
|175
|3.20
|1.1483
|1.1407
|1.1503
|345
|2006.01.27 09:03
|t/p
|175
|3.20
|1.1503
|1.1407
|1.1503
|556.38
|10306.49
|346
|2006.01.27 09:03
|close
|174
|1.60
|1.1503
|1.1407
|1.1518
|73.57
|10380.06
|347
|2006.01.27 09:03
|close
|173
|0.80
|1.1504
|1.1407
|1.1533
|-60.58
|10319.48
|348
|2006.01.27 09:03
|close
|172
|0.40
|1.1503
|1.1407
|1.1548
|-85.92
|10233.55
|349
|2006.01.27 09:03
|close
|171
|0.20
|1.1504
|1.1408
|1.1564
|-69.04
|10164.52
|350
|2006.01.27 09:03
|close
|170
|0.10
|1.1505
|1.1408
|1.1579
|-46.69
|10117.83
|351
|2006.01.27 09:03
|buy
|176
|0.10
|1.1510
|1.1359
|1.1530
|352
|2006.01.27 09:09
|buy
|177
|0.20
|1.1495
|1.1359
|1.1515
|353
|2006.01.27 09:39
|buy
|178
|0.40
|1.1480
|1.1359
|1.1500
|354
|2006.01.27 09:50
|buy
|179
|0.80
|1.1465
|1.1359
|1.1485
|355
|2006.01.27 10:55
|t/p
|179
|0.80
|1.1485
|1.1359
|1.1485
|139.31
|10257.14
|356
|2006.01.27 10:55
|close
|178
|0.40
|1.1485
|1.1359
|1.1500
|17.41
|10274.55
|357
|2006.01.27 10:55
|close
|177
|0.20
|1.1484
|1.1359
|1.1515
|-19.16
|10255.39
|358
|2006.01.27 10:55
|close
|176
|0.10
|1.1485
|1.1359
|1.1530
|-21.77
|10233.62
|359
|2006.01.27 10:55
|buy
|180
|0.10
|1.1487
|1.1336
|1.1507
|360
|2006.01.27 11:59
|buy
|181
|0.20
|1.1472
|1.1336
|1.1492
|361
|2006.01.27 14:23
|t/p
|181
|0.20
|1.1492
|1.1336
|1.1492
|34.81
|10268.43
|362
|2006.01.27 14:23
|close
|180
|0.10
|1.1492
|1.1336
|1.1507
|4.35
|10272.78
|363
|2006.01.27 14:23
|buy
|182
|0.10
|1.1494
|1.1343
|1.1514
|364
|2006.01.29 19:55
|buy
|183
|0.20
|1.1479
|1.1343
|1.1499
|365
|2006.01.30 06:25
|buy
|184
|0.40
|1.1463
|1.1342
|1.1483
|366
|2006.01.30 08:11
|buy
|185
|0.80
|1.1447
|1.1341
|1.1467
|367
|2006.01.30 08:29
|buy
|186
|1.60
|1.1432
|1.1341
|1.1452
|368
|2006.01.30 08:48
|t/p
|186
|1.60
|1.1452
|1.1341
|1.1452
|279.43
|10552.21
|369
|2006.01.30 08:48
|close
|185
|0.80
|1.1452
|1.1341
|1.1467
|34.93
|10587.14
|370
|2006.01.30 08:48
|close
|184
|0.40
|1.1451
|1.1342
|1.1483
|-41.92
|10545.22
|371
|2006.01.30 08:48
|close
|183
|0.20
|1.1452
|1.1343
|1.1499
|-46.65
|10498.57
|372
|2006.01.30 08:48
|close
|182
|0.10
|1.1454
|1.1343
|1.1514
|-34.67
|10463.90
|373
|2006.01.30 08:48
|sell
|187
|0.10
|1.1455
|1.1606
|1.1435
|374
|2006.01.30 13:03
|sell
|188
|0.20
|1.1470
|1.1606
|1.1450
|375
|2006.01.30 14:50
|t/p
|188
|0.20
|1.1450
|1.1606
|1.1450
|34.93
|10498.83
|376
|2006.01.30 14:50
|close
|187
|0.10
|1.1450
|1.1606
|1.1435
|4.37
|10503.20
|377
|2006.01.30 14:50
|buy
|189
|0.10
|1.1451
|1.1300
|1.1471
|378
|2006.01.31 06:43
|buy
|190
|0.20
|1.1436
|1.1300
|1.1456
|379
|2006.01.31 06:44
|buy
|191
|0.40
|1.1421
|1.1300
|1.1441
|380
|2006.01.31 07:52
|t/p
|191
|0.40
|1.1441
|1.1300
|1.1441
|69.92
|10573.12
|381
|2006.01.31 07:52
|close
|190
|0.20
|1.1441
|1.1300
|1.1456
|8.74
|10581.86
|382
|2006.01.31 07:52
|close
|189
|0.10
|1.1440
|1.1300
|1.1471
|-9.37
|10572.49
|383
|2006.01.31 07:52
|sell
|192
|0.10
|1.1443
|1.1594
|1.1423
|384
|2006.01.31 09:47
|t/p
|192
|0.10
|1.1423
|1.1594
|1.1423
|17.51
|10590.00
|385
|2006.01.31 09:47
|sell
|193
|0.10
|1.1420
|1.1571
|1.1400
|386
|2006.01.31 10:44
|sell
|194
|0.20
|1.1435
|1.1571
|1.1415
|387
|2006.01.31 14:09
|t/p
|194
|0.20
|1.1415
|1.1571
|1.1415
|35.04
|10625.04
|388
|2006.01.31 14:09
|close
|193
|0.10
|1.1415
|1.1571
|1.1400
|4.38
|10629.42
|389
|2006.01.31 14:09
|sell
|195
|0.10
|1.1413
|1.1564
|1.1393
|390
|2006.01.31 14:28
|sell
|196
|0.20
|1.1428
|1.1564
|1.1408
|391
|2006.01.31 14:49
|t/p
|196
|0.20
|1.1408
|1.1564
|1.1408
|35.07
|10664.49
|392
|2006.01.31 14:49
|close
|195
|0.10
|1.1407
|1.1564
|1.1393
|5.26
|10669.75
|393
|2006.01.31 14:49
|sell
|197
|0.10
|1.1405
|1.1556
|1.1385
|394
|2006.01.31 14:50
|t/p
|197
|0.10
|1.1385
|1.1556
|1.1385
|17.57
|10687.32
|395
|2006.01.31 14:50
|sell
|198
|0.10
|1.1382
|1.1533
|1.1362
|396
|2006.01.31 16:14
|sell
|199
|0.20
|1.1397
|1.1533
|1.1377
|397
|2006.02.01 04:22
|sell
|200
|0.40
|1.1412
|1.1533
|1.1392
|398
|2006.02.01 08:04
|t/p
|200
|0.40
|1.1392
|1.1533
|1.1392
|70.22
|10757.54
|399
|2006.02.01 08:04
|close
|199
|0.20
|1.1392
|1.1533
|1.1377
|8.17
|10765.72
|400
|2006.02.01 08:04
|close
|198
|0.10
|1.1393
|1.1533
|1.1362
|-9.96
|10755.75
|401
|2006.02.01 08:05
|buy
|201
|0.10
|1.1392
|1.1241
|1.1412
|402
|2006.02.01 09:11
|t/p
|201
|0.10
|1.1412
|1.1241
|1.1412
|17.53
|10773.28
|403
|2006.02.01 09:11
|buy
|202
|0.10
|1.1415
|1.1264
|1.1435
|404
|2006.02.01 11:14
|buy
|203
|0.20
|1.1400
|1.1264
|1.1420
|405
|2006.02.01 12:43
|buy
|204
|0.40
|1.1385
|1.1264
|1.1405
|406
|2006.02.01 14:22
|t/p
|204
|0.40
|1.1405
|1.1264
|1.1405
|70.14
|10843.42
|407
|2006.02.01 14:22
|close
|203
|0.20
|1.1405
|1.1264
|1.1420
|8.77
|10852.19
|408
|2006.02.01 14:22
|close
|202
|0.10
|1.1407
|1.1264
|1.1435
|-7.01
|10845.18
|409
|2006.02.01 14:22
|sell
|205
|0.10
|1.1406
|1.1557
|1.1386
|410
|2006.02.01 18:17
|sell
|206
|0.20
|1.1421
|1.1557
|1.1401
|411
|2006.02.02 01:01
|sell
|207
|0.40
|1.1438
|1.1559
|1.1418
|412
|2006.02.02 02:50
|t/p
|207
|0.40
|1.1418
|1.1559
|1.1418
|70.07
|10915.25
|413
|2006.02.02 02:50
|close
|206
|0.20
|1.1417
|1.1557
|1.1401
|5.19
|10920.44
|414
|2006.02.02 02:50
|close
|205
|0.10
|1.1414
|1.1557
|1.1386
|-7.92
|10912.52
|415
|2006.02.02 02:50
|sell
|208
|0.10
|1.1410
|1.1561
|1.1390
|416
|2006.02.02 03:12
|sell
|209
|0.20
|1.1426
|1.1562
|1.1406
|417
|2006.02.02 08:46
|sell
|210
|0.40
|1.1442
|1.1563
|1.1422
|418
|2006.02.02 08:57
|sell
|211
|0.80
|1.1458
|1.1564
|1.1438
|419
|2006.02.02 09:26
|t/p
|211
|0.80
|1.1438
|1.1564
|1.1438
|139.88
|11052.40
|420
|2006.02.02 09:26
|close
|210
|0.40
|1.1438
|1.1563
|1.1422
|13.99
|11066.39
|421
|2006.02.02 09:26
|close
|209
|0.20
|1.1438
|1.1562
|1.1406
|-20.98
|11045.41
|422
|2006.02.02 09:26
|close
|208
|0.10
|1.1439
|1.1561
|1.1390
|-25.35
|11020.06
|423
|2006.02.02 09:26
|buy
|212
|0.10
|1.1438
|1.1287
|1.1458
|424
|2006.02.02 13:33
|t/p
|212
|0.10
|1.1458
|1.1287
|1.1458
|17.46
|11037.52
|425
|2006.02.02 13:33
|buy
|213
|0.10
|1.1461
|1.1310
|1.1481
|426
|2006.02.02 14:22
|buy
|214
|0.20
|1.1445
|1.1309
|1.1465
|427
|2006.02.03 05:01
|t/p
|214
|0.20
|1.1465
|1.1309
|1.1465
|35.39
|11072.91
|428
|2006.02.03 05:01
|close
|213
|0.10
|1.1465
|1.1310
|1.1481
|3.74
|11076.65
|429
|2006.02.03 05:01
|buy
|215
|0.10
|1.1467
|1.1316
|1.1487
|430
|2006.02.03 07:59
|buy
|216
|0.20
|1.1445
|1.1309
|1.1465
|431
|2006.02.03 08:36
|t/p
|216
|0.20
|1.1465
|1.1309
|1.1465
|34.89
|11111.54
|432
|2006.02.03 08:36
|close
|215
|0.10
|1.1465
|1.1316
|1.1487
|-1.74
|11109.80
|433
|2006.02.03 08:37
|sell
|217
|0.10
|1.1464
|1.1615
|1.1444
|434
|2006.02.03 09:02
|sell
|218
|0.20
|1.1480
|1.1616
|1.1460
|435
|2006.02.03 09:18
|sell
|219
|0.40
|1.1495
|1.1616
|1.1475
|436
|2006.02.03 09:42
|t/p
|219
|0.40
|1.1475
|1.1616
|1.1475
|69.72
|11179.52
|437
|2006.02.03 09:42
|close
|218
|0.20
|1.1474
|1.1616
|1.1460
|10.46
|11189.98
|438
|2006.02.03 09:42
|close
|217
|0.10
|1.1475
|1.1615
|1.1444
|-9.59
|11180.39
|439
|2006.02.03 09:42
|buy
|220
|0.10
|1.1476
|1.1325
|1.1496
|440
|2006.02.03 11:02
|buy
|221
|0.20
|1.1460
|1.1324
|1.1480
|441
|2006.02.03 13:00
|t/p
|221
|0.20
|1.1480
|1.1324
|1.1480
|34.84
|11215.23
|442
|2006.02.03 13:00
|close
|220
|0.10
|1.1480
|1.1325
|1.1496
|3.48
|11218.71
|443
|2006.02.03 13:00
|sell
|222
|0.10
|1.1481
|1.1632
|1.1461
|444
|2006.02.03 14:27
|t/p
|222
|0.10
|1.1461
|1.1632
|1.1461
|17.45
|11236.16
|445
|2006.02.03 14:27
|sell
|223
|0.10
|1.1458
|1.1609
|1.1438
|446
|2006.02.05 17:00
|t/p
|223
|0.10
|1.1438
|1.1609
|1.1438
|17.50
|11253.66
|447
|2006.02.05 17:00
|sell
|224
|0.10
|1.1430
|1.1581
|1.1410
|448
|2006.02.05 19:55
|sell
|225
|0.20
|1.1445
|1.1581
|1.1425
|449
|2006.02.06 03:01
|t/p
|225
|0.20
|1.1425
|1.1581
|1.1425
|34.40
|11288.07
|450
|2006.02.06 03:01
|close
|224
|0.10
|1.1425
|1.1581
|1.1410
|4.08
|11292.14
|451
|2006.02.06 03:01
|sell
|226
|0.10
|1.1421
|1.1572
|1.1401
|452
|2006.02.06 03:15
|sell
|227
|0.20
|1.1437
|1.1573
|1.1417
|453
|2006.02.06 03:46
|sell
|228
|0.40
|1.1453
|1.1574
|1.1433
|454
|2006.02.06 06:14
|sell
|229
|0.80
|1.1468
|1.1574
|1.1448
|455
|2006.02.06 07:37
|t/p
|229
|0.80
|1.1448
|1.1574
|1.1448
|139.77
|11431.91
|456
|2006.02.06 07:37
|close
|228
|0.40
|1.1447
|1.1574
|1.1433
|20.97
|11452.88
|457
|2006.02.06 07:37
|close
|227
|0.20
|1.1446
|1.1573
|1.1417
|-15.73
|11437.15
|458
|2006.02.06 07:37
|close
|226
|0.10
|1.1447
|1.1572
|1.1401
|-22.71
|11414.44
|459
|2006.02.06 07:37
|buy
|230
|0.10
|1.1446
|1.1295
|1.1466
|460
|2006.02.06 09:43
|t/p
|230
|0.10
|1.1466
|1.1295
|1.1466
|17.44
|11431.88
|461
|2006.02.06 09:43
|buy
|231
|0.10
|1.1469
|1.1318
|1.1489
|462
|2006.02.06 10:15
|buy
|232
|0.20
|1.1454
|1.1318
|1.1474
|463
|2006.02.07 02:04
|t/p
|232
|0.20
|1.1474
|1.1318
|1.1474
|35.36
|11467.25
|464
|2006.02.07 02:04
|close
|231
|0.10
|1.1474
|1.1318
|1.1489
|4.61
|11471.86
|465
|2006.02.07 02:04
|buy
|233
|0.10
|1.1476
|1.1325
|1.1496
|466
|2006.02.07 03:22
|buy
|234
|0.20
|1.1461
|1.1325
|1.1481
|467
|2006.02.07 03:45
|t/p
|234
|0.20
|1.1481
|1.1325
|1.1481
|34.84
|11506.70
|468
|2006.02.07 03:45
|close
|233
|0.10
|1.1481
|1.1325
|1.1496
|4.36
|11511.06
|469
|2006.02.07 03:46
|buy
|235
|0.10
|1.1483
|1.1332
|1.1503
|470
|2006.02.07 04:39
|buy
|236
|0.20
|1.1467
|1.1331
|1.1487
|471
|2006.02.07 08:55
|t/p
|236
|0.20
|1.1487
|1.1331
|1.1487
|34.82
|11545.88
|472
|2006.02.07 08:55
|close
|235
|0.10
|1.1487
|1.1332
|1.1503
|3.48
|11549.36
|473
|2006.02.07 08:55
|sell
|237
|0.10
|1.1488
|1.1639
|1.1468
|474
|2006.02.07 09:04
|sell
|238
|0.20
|1.1503
|1.1639
|1.1483
|475
|2006.02.07 09:18
|sell
|239
|0.40
|1.1519
|1.1640
|1.1499
|476
|2006.02.07 11:56
|t/p
|239
|0.40
|1.1499
|1.1640
|1.1499
|69.57
|11618.93
|477
|2006.02.07 11:56
|close
|238
|0.20
|1.1499
|1.1639
|1.1483
|6.96
|11625.89
|478
|2006.02.07 11:56
|close
|237
|0.10
|1.1500
|1.1639
|1.1468
|-10.43
|11615.46
|479
|2006.02.07 11:56
|buy
|240
|0.10
|1.1500
|1.1349
|1.1520
|480
|2006.02.07 13:15
|t/p
|240
|0.10
|1.1520
|1.1349
|1.1520
|17.36
|11632.82
|481
|2006.02.07 13:15
|buy
|241
|0.10
|1.1523
|1.1372
|1.1543
|482
|2006.02.07 16:05
|t/p
|241
|0.10
|1.1543
|1.1372
|1.1543
|17.33
|11650.15
|483
|2006.02.07 16:05
|buy
|242
|0.10
|1.1546
|1.1395
|1.1566
|484
|2006.02.07 16:10
|buy
|243
|0.20
|1.1531
|1.1395
|1.1551
|485
|2006.02.08 03:55
|t/p
|243
|0.20
|1.1551
|1.1395
|1.1551
|35.13
|11685.28
|486
|2006.02.08 03:55
|close
|242
|0.10
|1.1551
|1.1395
|1.1566
|4.58
|11689.86
|487
|2006.02.08 03:55
|buy
|244
|0.10
|1.1553
|1.1402
|1.1573
|488
|2006.02.08 06:00
|buy
|245
|0.20
|1.1538
|1.1402
|1.1558
|489
|2006.02.08 06:18
|buy
|246
|0.40
|1.1523
|1.1402
|1.1543
|490
|2006.02.08 07:44
|t/p
|246
|0.40
|1.1543
|1.1402
|1.1543
|69.31
|11759.17
|491
|2006.02.08 07:44
|close
|245
|0.20
|1.1543
|1.1402
|1.1558
|8.66
|11767.83
|492
|2006.02.08 07:44
|close
|244
|0.10
|1.1541
|1.1402
|1.1573
|-10.40
|11757.43
|493
|2006.02.08 07:44
|sell
|247
|0.10
|1.1543
|1.1694
|1.1523
|494
|2006.02.08 08:15
|sell
|248
|0.20
|1.1559
|1.1695
|1.1539
|495
|2006.02.08 08:24
|t/p
|248
|0.20
|1.1539
|1.1695
|1.1539
|34.67
|11792.10
|496
|2006.02.08 08:24
|close
|247
|0.10
|1.1539
|1.1694
|1.1523
|3.47
|11795.57
|497
|2006.02.08 08:24
|sell
|249
|0.10
|1.1535
|1.1686
|1.1515
|498
|2006.02.08 12:05
|t/p
|249
|0.10
|1.1515
|1.1686
|1.1515
|17.37
|11812.94
|499
|2006.02.08 12:05
|sell
|250
|0.10
|1.1512
|1.1663
|1.1492
|500
|2006.02.08 12:45
|t/p
|250
|0.10
|1.1492
|1.1663
|1.1492
|17.40
|11830.34
|501
|2006.02.08 12:45
|sell
|251
|0.10
|1.1489
|1.1640
|1.1469
|502
|2006.02.08 12:59
|sell
|252
|0.20
|1.1504
|1.1640
|1.1484
|503
|2006.02.09 02:31
|t/p
|252
|0.20
|1.1484
|1.1640
|1.1484
|33.01
|11863.35
|504
|2006.02.09 02:31
|close
|251
|0.10
|1.1484
|1.1640
|1.1469
|3.44
|11866.79
|505
|2006.02.09 02:31
|buy
|253
|0.10
|1.1485
|1.1334
|1.1505
|506
|2006.02.09 05:02
|t/p
|253
|0.10
|1.1505
|1.1334
|1.1505
|17.38
|11884.17
|507
|2006.02.09 05:02
|buy
|254
|0.10
|1.1508
|1.1357
|1.1528
|508
|2006.02.09 05:32
|buy
|255
|0.20
|1.1493
|1.1357
|1.1513
|509
|2006.02.09 08:31
|buy
|256
|0.40
|1.1478
|1.1357
|1.1498
|510
|2006.02.09 09:33
|buy
|257
|0.80
|1.1463
|1.1357
|1.1483
|511
|2006.02.09 09:52
|buy
|258
|1.60
|1.1447
|1.1356
|1.1467
|512
|2006.02.09 15:02
|t/p
|258
|1.60
|1.1467
|1.1356
|1.1467
|279.06
|12163.23
|513
|2006.02.09 15:02
|close
|257
|0.80
|1.1467
|1.1357
|1.1483
|27.91
|12191.14
|514
|2006.02.09 15:02
|close
|256
|0.40
|1.1466
|1.1357
|1.1498
|-41.86
|12149.28
|515
|2006.02.09 15:02
|close
|255
|0.20
|1.1465
|1.1357
|1.1513
|-48.84
|12100.44
|516
|2006.02.09 15:02
|close
|254
|0.10
|1.1464
|1.1357
|1.1528
|-38.38
|12062.06
|517
|2006.02.09 15:02
|buy
|259
|0.10
|1.1466
|1.1315
|1.1486
|518
|2006.02.09 15:33
|buy
|260
|0.20
|1.1451
|1.1315
|1.1471
|519
|2006.02.10 04:45
|t/p
|260
|0.20
|1.1471
|1.1315
|1.1471
|35.37
|12097.43
|520
|2006.02.10 04:45
|close
|259
|0.10
|1.1471
|1.1315
|1.1486
|4.61
|12102.04
|521
|2006.02.10 04:45
|buy
|261
|0.10
|1.1476
|1.1325
|1.1496
|522
|2006.02.10 08:20
|t/p
|261
|0.10
|1.1496
|1.1325
|1.1496
|17.40
|12119.44
|523
|2006.02.10 08:20
|buy
|262
|0.10
|1.1499
|1.1348
|1.1519
|524
|2006.02.10 08:30
|buy
|263
|0.20
|1.1480
|1.1344
|1.1500
|525
|2006.02.10 08:55
|buy
|264
|0.40
|1.1465
|1.1344
|1.1485
|526
|2006.02.10 09:53
|t/p
|264
|0.40
|1.1485
|1.1344
|1.1485
|69.66
|12189.10
|527
|2006.02.10 09:53
|close
|263
|0.20
|1.1485
|1.1344
|1.1500
|8.71
|12197.81
|528
|2006.02.10 09:53
|close
|262
|0.10
|1.1486
|1.1348
|1.1519
|-11.32
|12186.49
|529
|2006.02.10 09:53
|buy
|265
|0.10
|1.1490
|1.1339
|1.1510
|530
|2006.02.10 10:21
|t/p
|265
|0.10
|1.1510
|1.1339
|1.1510
|17.38
|12203.87
|531
|2006.02.10 10:21
|buy
|266
|0.10
|1.1513
|1.1362
|1.1533
|532
|2006.02.10 10:29
|t/p
|266
|0.10
|1.1533
|1.1362
|1.1533
|17.34
|12221.21
|533
|2006.02.10 10:29
|buy
|267
|0.10
|1.1536
|1.1385
|1.1556
|534
|2006.02.10 10:33
|buy
|268
|0.20
|1.1520
|1.1384
|1.1540
|535
|2006.02.10 10:59
|t/p
|268
|0.20
|1.1540
|1.1384
|1.1540
|34.66
|12255.87
|536
|2006.02.10 10:59
|close
|267
|0.10
|1.1540
|1.1385
|1.1556
|3.47
|12259.34
|537
|2006.02.10 10:59
|buy
|269
|0.10
|1.1544
|1.1393
|1.1564
|538
|2006.02.10 11:26
|buy
|270
|0.20
|1.1528
|1.1392
|1.1548
|539
|2006.02.10 12:28
|t/p
|270
|0.20
|1.1548
|1.1392
|1.1548
|34.64
|12293.98
|540
|2006.02.10 12:28
|close
|269
|0.10
|1.1548
|1.1393
|1.1564
|3.46
|12297.44
|541
|2006.02.10 12:28
|buy
|271
|0.10
|1.1552
|1.1401
|1.1572
|542
|2006.02.10 14:08
|buy
|272
|0.20
|1.1537
|1.1401
|1.1557
|543
|2006.02.13 05:17
|t/p
|272
|0.20
|1.1557
|1.1401
|1.1557
|35.11
|12332.55
|544
|2006.02.13 05:17
|close
|271
|0.10
|1.1557
|1.1401
|1.1572
|4.58
|12337.14
|545
|2006.02.13 05:17
|buy
|273
|0.10
|1.1561
|1.1410
|1.1581
|546
|2006.02.13 06:27
|buy
|274
|0.20
|1.1545
|1.1409
|1.1565
|547
|2006.02.13 07:10
|t/p
|274
|0.20
|1.1565
|1.1409
|1.1565
|34.59
|12371.73
|548
|2006.02.13 07:10
|close
|273
|0.10
|1.1565
|1.1410
|1.1581
|3.46
|12375.19
|549
|2006.02.13 07:10
|buy
|275
|0.10
|1.1567
|1.1416
|1.1587
|550
|2006.02.13 09:39
|buy
|276
|0.20
|1.1552
|1.1416
|1.1572
|551
|2006.02.13 09:42
|buy
|277
|0.40
|1.1537
|1.1416
|1.1557
|552
|2006.02.13 11:14
|t/p
|277
|0.40
|1.1557
|1.1416
|1.1557
|69.22
|12444.41
|553
|2006.02.13 11:14
|close
|276
|0.20
|1.1557
|1.1416
|1.1572
|8.65
|12453.06
|554
|2006.02.13 11:14
|close
|275
|0.10
|1.1556
|1.1416
|1.1587
|-9.52
|12443.54
|555
|2006.02.13 11:14
|sell
|278
|0.10
|1.1557
|1.1708
|1.1537
|556
|2006.02.14 04:01
|t/p
|278
|0.10
|1.1537
|1.1708
|1.1537
|17.03
|12460.56
|557
|2006.02.14 04:01
|sell
|279
|0.10
|1.1533
|1.1684
|1.1513
|558
|2006.02.14 04:32
|sell
|280
|0.20
|1.1549
|1.1685
|1.1529
|559
|2006.02.14 07:50
|sell
|281
|0.40
|1.1565
|1.1686
|1.1545
|560
|2006.02.14 07:59
|sell
|282
|0.80
|1.1581
|1.1687
|1.1561
|561
|2006.02.14 08:30
|sell
|283
|1.60
|1.1596
|1.1687
|1.1576
|562
|2006.02.14 09:10
|t/p
|283
|1.60
|1.1576
|1.1687
|1.1576
|276.43
|12736.99
|563
|2006.02.14 09:10
|close
|282
|0.80
|1.1576
|1.1687
|1.1561
|34.55
|12771.54
|564
|2006.02.14 09:10
|close
|281
|0.40
|1.1577
|1.1686
|1.1545
|-41.46
|12730.08
|565
|2006.02.14 09:10
|close
|280
|0.20
|1.1577
|1.1685
|1.1529
|-48.37
|12681.71
|566
|2006.02.14 09:10
|close
|279
|0.10
|1.1579
|1.1684
|1.1513
|-39.73
|12641.98
|567
|2006.02.14 09:10
|buy
|284
|0.10
|1.1580
|1.1429
|1.1600
|568
|2006.02.14 09:27
|buy
|285
|0.20
|1.1564
|1.1428
|1.1584
|569
|2006.02.14 09:44
|buy
|286
|0.40
|1.1548
|1.1427
|1.1568
|570
|2006.02.14 12:59
|buy
|287
|0.80
|1.1532
|1.1426
|1.1552
|571
|2006.02.14 13:01
|buy
|288
|1.60
|1.1517
|1.1426
|1.1537
|572
|2006.02.14 16:10
|t/p
|288
|1.60
|1.1537
|1.1426
|1.1537
|277.37
|12919.35
|573
|2006.02.14 16:10
|close
|287
|0.80
|1.1537
|1.1426
|1.1552
|34.67
|12954.02
|574
|2006.02.14 16:10
|close
|286
|0.40
|1.1538
|1.1427
|1.1568
|-34.67
|12919.35
|575
|2006.02.14 16:10
|close
|285
|0.20
|1.1537
|1.1428
|1.1584
|-46.81
|12872.54
|576
|2006.02.14 16:10
|close
|284
|0.10
|1.1536
|1.1429
|1.1600
|-38.14
|12834.40
|577
|2006.02.14 16:10
|sell
|289
|0.10
|1.1537
|1.1688
|1.1517
|578
|2006.02.15 09:14
|sell
|290
|0.20
|1.1553
|1.1689
|1.1533
|579
|2006.02.15 09:48
|t/p
|290
|0.20
|1.1533
|1.1689
|1.1533
|34.68
|12869.08
|580
|2006.02.15 09:48
|close
|289
|0.10
|1.1533
|1.1688
|1.1517
|3.17
|12872.25
|581
|2006.02.15 09:48
|buy
|291
|0.10
|1.1532
|1.1381
|1.1552
|582
|2006.02.15 10:19
|buy
|292
|0.20
|1.1517
|1.1381
|1.1537
|583
|2006.02.15 10:36
|t/p
|292
|0.20
|1.1537
|1.1381
|1.1537
|34.67
|12906.92
|584
|2006.02.15 10:36
|close
|291
|0.10
|1.1537
|1.1381
|1.1552
|4.33
|12911.25
|585
|2006.02.15 10:36
|sell
|293
|0.10
|1.1538
|1.1689
|1.1518
|586
|2006.02.15 12:18
|sell
|294
|0.20
|1.1553
|1.1689
|1.1533
|587
|2006.02.15 12:27
|sell
|295
|0.40
|1.1568
|1.1689
|1.1548
|588
|2006.02.15 12:35
|sell
|296
|0.80
|1.1583
|1.1689
|1.1563
|589
|2006.02.16 12:44
|sell
|297
|1.60
|1.1599
|1.1690
|1.1579
|590
|2006.02.16 14:57
|t/p
|297
|1.60
|1.1579
|1.1690
|1.1579
|276.36
|13187.61
|591
|2006.02.16 14:57
|close
|296
|0.80
|1.1579
|1.1689
|1.1563
|20.35
|13207.96
|592
|2006.02.16 14:58
|close
|295
|0.40
|1.1578
|1.1689
|1.1548
|-38.19
|13169.76
|593
|2006.02.16 14:58
|close
|294
|0.20
|1.1577
|1.1689
|1.1533
|-43.28
|13126.48
|594
|2006.02.16 14:58
|close
|293
|0.10
|1.1578
|1.1689
|1.1518
|-35.46
|13091.02
|595
|2006.02.16 14:58
|sell
|298
|0.10
|1.1574
|1.1725
|1.1554
|596
|2006.02.16 22:39
|sell
|299
|0.20
|1.1589
|1.1725
|1.1569
|597
|2006.02.17 01:01
|t/p
|299
|0.20
|1.1569
|1.1725
|1.1569
|33.97
|13124.99
|598
|2006.02.17 01:01
|close
|298
|0.10
|1.1569
|1.1725
|1.1554
|4.02
|13129.01
|599
|2006.02.17 01:01
|sell
|300
|0.10
|1.1565
|1.1716
|1.1545
|600
|2006.02.17 02:13
|sell
|301
|0.20
|1.1581
|1.1717
|1.1561
|601
|2006.02.17 02:41
|t/p
|301
|0.20
|1.1561
|1.1717
|1.1561
|34.60
|13163.61
|602
|2006.02.17 02:41
|close
|300
|0.10
|1.1561
|1.1716
|1.1545
|3.46
|13167.07
|603
|2006.02.17 02:41
|sell
|302
|0.10
|1.1559
|1.1710
|1.1539
|604
|2006.02.17 04:00
|sell
|303
|0.20
|1.1574
|1.1710
|1.1554
|605
|2006.02.17 04:41
|t/p
|303
|0.20
|1.1554
|1.1710
|1.1554
|34.62
|13201.69
|606
|2006.02.17 04:41
|close
|302
|0.10
|1.1554
|1.1710
|1.1539
|4.33
|13206.02
|607
|2006.02.17 04:41
|sell
|304
|0.10
|1.1550
|1.1701
|1.1530
|608
|2006.02.17 05:49
|sell
|305
|0.20
|1.1565
|1.1701
|1.1545
|609
|2006.02.17 07:02
|t/p
|305
|0.20
|1.1545
|1.1701
|1.1545
|34.65
|13240.67
|610
|2006.02.17 07:02
|close
|304
|0.10
|1.1545
|1.1701
|1.1530
|4.33
|13245.00
|611
|2006.02.17 07:02
|sell
|306
|0.10
|1.1543
|1.1694
|1.1523
|612
|2006.02.17 08:04
|sell
|307
|0.20
|1.1559
|1.1695
|1.1539
|613
|2006.02.17 09:52
|t/p
|307
|0.20
|1.1539
|1.1695
|1.1539
|34.67
|13279.67
|614
|2006.02.17 09:52
|close
|306
|0.10
|1.1539
|1.1694
|1.1523
|3.47
|13283.14
|615
|2006.02.17 09:52
|sell
|308
|0.10
|1.1535
|1.1686
|1.1515
|616
|2006.02.17 10:11
|t/p
|308
|0.10
|1.1515
|1.1686
|1.1515
|17.37
|13300.51
|617
|2006.02.17 10:11
|sell
|309
|0.10
|1.1511
|1.1662
|1.1491
|618
|2006.02.17 12:32
|sell
|310
|0.20
|1.1526
|1.1662
|1.1506
|619
|2006.02.17 16:19
|t/p
|310
|0.20
|1.1506
|1.1662
|1.1506
|34.76
|13335.27
|620
|2006.02.17 16:19
|close
|309
|0.10
|1.1506
|1.1662
|1.1491
|4.35
|13339.62
|621
|2006.02.17 16:19
|sell
|311
|0.10
|1.1504
|1.1655
|1.1484
|622
|2006.02.20 06:33
|t/p
|311
|0.10
|1.1484
|1.1655
|1.1484
|17.12
|13356.74
|623
|2006.02.20 06:33
|buy
|312
|0.10
|1.1484
|1.1333
|1.1504
|624
|2006.02.20 12:47
|buy
|313
|0.20
|1.1468
|1.1332
|1.1488
|625
|2006.02.21 02:31
|t/p
|313
|0.20
|1.1488
|1.1332
|1.1488
|35.32
|13392.06
|626
|2006.02.21 02:31
|close
|312
|0.10
|1.1489
|1.1333
|1.1504
|4.60
|13396.66
|627
|2006.02.21 02:31
|buy
|314
|0.10
|1.1491
|1.1340
|1.1511
|628
|2006.02.21 03:36
|buy
|315
|0.20
|1.1476
|1.1340
|1.1496
|629
|2006.02.21 08:46
|buy
|316
|0.40
|1.1460
|1.1339
|1.1480
|630
|2006.02.21 15:32
|t/p
|316
|0.40
|1.1480
|1.1339
|1.1480
|69.69
|13466.35
|631
|2006.02.21 15:32
|close
|315
|0.20
|1.1480
|1.1340
|1.1496
|6.97
|13473.32
|632
|2006.02.21 15:32
|close
|314
|0.10
|1.1479
|1.1340
|1.1511
|-10.45
|13462.87
|633
|2006.02.21 15:32
|buy
|317
|0.10
|1.1480
|1.1329
|1.1500
|634
|2006.02.21 16:52
|buy
|318
|0.20
|1.1465
|1.1329
|1.1485
|635
|2006.02.21 22:34
|t/p
|318
|0.20
|1.1485
|1.1329
|1.1485
|34.83
|13497.70
|636
|2006.02.21 22:34
|close
|317
|0.10
|1.1485
|1.1329
|1.1500
|4.35
|13502.05
|637
|2006.02.21 22:35
|buy
|319
|0.10
|1.1487
|1.1336
|1.1507
|638
|2006.02.22 07:06
|t/p
|319
|0.10
|1.1507
|1.1336
|1.1507
|17.63
|13519.68
|639
|2006.02.22 07:06
|buy
|320
|0.10
|1.1510
|1.1359
|1.1530
|640
|2006.02.22 07:36
|buy
|321
|0.20
|1.1495
|1.1359
|1.1515
|641
|2006.02.22 08:12
|buy
|322
|0.40
|1.1480
|1.1359
|1.1500
|642
|2006.02.23 04:25
|t/p
|322
|0.40
|1.1500
|1.1359
|1.1500
|72.59
|13592.27
|643
|2006.02.23 04:25
|close
|321
|0.20
|1.1500
|1.1359
|1.1515
|10.21
|13602.48
|644
|2006.02.23 04:25
|close
|320
|0.10
|1.1499
|1.1359
|1.1530
|-8.82
|13593.66
|645
|2006.02.23 04:26
|buy
|323
|0.10
|1.1503
|1.1352
|1.1523
|646
|2006.02.23 05:07
|buy
|324
|0.20
|1.1487
|1.1351
|1.1507
|647
|2006.02.23 07:24
|buy
|325
|0.40
|1.1472
|1.1351
|1.1492
|648
|2006.02.23 08:52
|t/p
|325
|0.40
|1.1492
|1.1351
|1.1492
|69.61
|13663.27
|649
|2006.02.23 08:52
|close
|324
|0.20
|1.1492
|1.1351
|1.1507
|8.70
|13671.97
|650
|2006.02.23 08:52
|close
|323
|0.10
|1.1493
|1.1352
|1.1523
|-8.70
|13663.27
|651
|2006.02.23 08:52
|sell
|326
|0.10
|1.1492
|1.1643
|1.1472
|652
|2006.02.23 09:21
|sell
|327
|0.20
|1.1507
|1.1643
|1.1487
|653
|2006.02.23 09:23
|sell
|328
|0.40
|1.1522
|1.1643
|1.1502
|654
|2006.02.23 09:55
|sell
|329
|0.80
|1.1538
|1.1644
|1.1518
|655
|2006.02.23 10:52
|t/p
|329
|0.80
|1.1518
|1.1644
|1.1518
|138.91
|13802.18
|656
|2006.02.23 10:52
|close
|328
|0.40
|1.1518
|1.1643
|1.1502
|13.89
|13816.07
|657
|2006.02.23 10:52
|close
|327
|0.20
|1.1519
|1.1643
|1.1487
|-20.84
|13795.23
|658
|2006.02.23 10:52
|close
|326
|0.10
|1.1518
|1.1643
|1.1472
|-22.57
|13772.66
|659
|2006.02.23 10:52
|buy
|330
|0.10
|1.1517
|1.1366
|1.1537
|660
|2006.02.24 04:36
|t/p
|330
|0.10
|1.1537
|1.1366
|1.1537
|17.59
|13790.25
|661
|2006.02.24 04:36
|buy
|331
|0.10
|1.1540
|1.1389
|1.1560
|662
|2006.02.24 08:17
|buy
|332
|0.20
|1.1524
|1.1388
|1.1544
|663
|2006.02.24 08:30
|buy
|333
|0.40
|1.1508
|1.1387
|1.1528
|664
|2006.02.24 08:56
|t/p
|333
|0.40
|1.1528
|1.1387
|1.1528
|69.40
|13859.65
|665
|2006.02.24 08:56
|close
|332
|0.20
|1.1528
|1.1388
|1.1544
|6.94
|13866.59
|666
|2006.02.24 08:56
|close
|331
|0.10
|1.1529
|1.1389
|1.1560
|-9.54
|13857.05
|667
|2006.02.24 08:56
|sell
|334
|0.10
|1.1528
|1.1679
|1.1508
|668
|2006.02.24 10:55
|sell
|335
|0.20
|1.1543
|1.1679
|1.1523
|669
|2006.02.24 11:06
|t/p
|335
|0.20
|1.1523
|1.1679
|1.1523
|34.71
|13891.76
|670
|2006.02.24 11:06
|close
|334
|0.10
|1.1523
|1.1679
|1.1508
|4.34
|13896.10
|671
|2006.02.24 11:06
|sell
|336
|0.10
|1.1519
|1.1670
|1.1499
|672
|2006.02.24 13:52
|t/p
|336
|0.10
|1.1499
|1.1670
|1.1499
|17.39
|13913.49
|673
|2006.02.24 13:52
|sell
|337
|0.10
|1.1496
|1.1647
|1.1476
|674
|2006.02.27 17:10
|t/p
|337
|0.10
|1.1476
|1.1647
|1.1476
|17.23
|13930.72
|675
|2006.02.27 17:10
|sell
|338
|0.10
|1.1408
|1.1559
|1.1388
|676
|2006.02.28 06:02
|t/p
|338
|0.10
|1.1388
|1.1559
|1.1388
|17.26
|13947.97
|677
|2006.02.28 06:02
|buy
|339
|0.10
|1.1387
|1.1236
|1.1407
|678
|2006.02.28 10:46
|buy
|340
|0.20
|1.1372
|1.1236
|1.1392
|679
|2006.02.28 14:21
|buy
|341
|0.40
|1.1357
|1.1236
|1.1377
|680
|2006.02.28 20:05
|t/p
|341
|0.40
|1.1377
|1.1236
|1.1377
|70.32
|14018.29
|681
|2006.02.28 20:05
|close
|340
|0.20
|1.1377
|1.1236
|1.1392
|8.79
|14027.08
|682
|2006.02.28 20:06
|close
|339
|0.10
|1.1376
|1.1236
|1.1407
|-9.67
|14017.41
|683
|2006.02.28 20:06
|buy
|342
|0.10
|1.1380
|1.1229
|1.1400
|684
|2006.03.01 02:45
|buy
|343
|0.20
|1.1364
|1.1228
|1.1384
|685
|2006.03.01 03:29
|t/p
|343
|0.20
|1.1384
|1.1228
|1.1384
|35.14
|14052.55
|686
|2006.03.01 03:29
|close
|342
|0.10
|1.1384
|1.1229
|1.1400
|3.76
|14056.32
|687
|2006.03.01 03:29
|buy
|344
|0.10
|1.1386
|1.1235
|1.1406
|688
|2006.03.01 08:28
|buy
|345
|0.20
|1.1371
|1.1235
|1.1391
|689
|2006.03.01 12:21
|buy
|346
|0.40
|1.1356
|1.1235
|1.1376
|690
|2006.03.01 12:33
|buy
|347
|0.80
|1.1341
|1.1235
|1.1361
|691
|2006.03.01 19:55
|t/p
|347
|0.80
|1.1361
|1.1235
|1.1361
|140.82
|14197.14
|692
|2006.03.01 19:55
|close
|346
|0.40
|1.1362
|1.1235
|1.1376
|21.12
|14218.26
|693
|2006.03.01 19:55
|close
|345
|0.20
|1.1363
|1.1235
|1.1391
|-14.08
|14204.18
|694
|2006.03.01 19:55
|close
|344
|0.10
|1.1364
|1.1235
|1.1406
|-19.36
|14184.82
|695
|2006.03.01 19:55
|buy
|348
|0.10
|1.1366
|1.1215
|1.1386
|696
|2006.03.01 20:01
|buy
|349
|0.20
|1.1351
|1.1215
|1.1371
|697
|2006.03.02 08:35
|buy
|350
|0.40
|1.1336
|1.1215
|1.1356
|698
|2006.03.02 10:00
|buy
|351
|0.80
|1.1321
|1.1215
|1.1341
|699
|2006.03.02 14:25
|buy
|352
|1.60
|1.1305
|1.1214
|1.1325
|700
|2006.03.02 19:38
|t/p
|352
|1.60
|1.1325
|1.1214
|1.1325
|282.56
|14467.38
|701
|2006.03.02 19:38
|close
|351
|0.80
|1.1325
|1.1215
|1.1341
|28.26
|14495.64
|702
|2006.03.02 19:38
|close
|350
|0.40
|1.1324
|1.1215
|1.1356
|-42.39
|14453.25
|703
|2006.03.02 19:38
|close
|349
|0.20
|1.1323
|1.1215
|1.1371
|-47.95
|14405.29
|704
|2006.03.02 19:39
|close
|348
|0.10
|1.1324
|1.1215
|1.1386
|-36.34
|14368.96
|705
|2006.03.02 19:40
|buy
|353
|0.10
|1.1326
|1.1175
|1.1346
|706
|2006.03.02 20:30
|buy
|354
|0.20
|1.1311
|1.1175
|1.1331
|707
|2006.03.03 03:13
|t/p
|354
|0.20
|1.1331
|1.1175
|1.1331
|35.80
|14404.76
|708
|2006.03.03 03:13
|close
|353
|0.10
|1.1331
|1.1175
|1.1346
|4.66
|14409.42
|709
|2006.03.03 03:13
|buy
|355
|0.10
|1.1333
|1.1182
|1.1353
|710
|2006.03.03 10:01
|t/p
|355
|0.10
|1.1353
|1.1182
|1.1353
|17.62
|14427.04
|711
|2006.03.03 10:01
|buy
|356
|0.10
|1.1356
|1.1205
|1.1376
|712
|2006.03.03 10:20
|buy
|357
|0.20
|1.1341
|1.1205
|1.1361
|713
|2006.03.03 10:59
|t/p
|357
|0.20
|1.1361
|1.1205
|1.1361
|35.21
|14462.25
|714
|2006.03.03 10:59
|close
|356
|0.10
|1.1362
|1.1205
|1.1376
|5.28
|14467.53
|715
|2006.03.03 10:59
|buy
|358
|0.10
|1.1364
|1.1213
|1.1384
|716
|2006.03.03 11:13
|buy
|359
|0.20
|1.1348
|1.1212
|1.1368
|717
|2006.03.06 03:56
|t/p
|359
|0.20
|1.1368
|1.1212
|1.1368
|35.69
|14503.23
|718
|2006.03.06 03:56
|close
|358
|0.10
|1.1368
|1.1213
|1.1384
|3.77
|14507.00
|719
|2006.03.06 03:56
|buy
|360
|0.10
|1.1370
|1.1219
|1.1390
|720
|2006.03.06 05:25
|buy
|361
|0.20
|1.1355
|1.1219
|1.1375
|721
|2006.03.06 07:24
|t/p
|361
|0.20
|1.1375
|1.1219
|1.1375
|35.16
|14542.16
|722
|2006.03.06 07:24
|close
|360
|0.10
|1.1375
|1.1219
|1.1390
|4.40
|14546.56
|723
|2006.03.06 07:24
|buy
|362
|0.10
|1.1377
|1.1226
|1.1397
|724
|2006.03.06 09:10
|buy
|363
|0.20
|1.1362
|1.1226
|1.1382
|725
|2006.03.06 10:29
|t/p
|363
|0.20
|1.1382
|1.1226
|1.1382
|35.14
|14581.70
|726
|2006.03.06 10:29
|close
|362
|0.10
|1.1383
|1.1226
|1.1397
|5.27
|14586.97
|727
|2006.03.06 10:29
|buy
|364
|0.10
|1.1387
|1.1236
|1.1407
|728
|2006.03.06 12:47
|t/p
|364
|0.10
|1.1407
|1.1236
|1.1407
|17.53
|14604.50
|729
|2006.03.06 12:47
|buy
|365
|0.10
|1.1410
|1.1259
|1.1430
|730
|2006.03.06 14:10
|buy
|366
|0.20
|1.1394
|1.1258
|1.1414
|731
|2006.03.07 00:50
|t/p
|366
|0.20
|1.1414
|1.1258
|1.1414
|35.54
|14640.04
|732
|2006.03.07 00:50
|close
|365
|0.10
|1.1414
|1.1259
|1.1430
|3.75
|14643.79
|733
|2006.03.07 00:50
|sell
|367
|0.10
|1.1415
|1.1566
|1.1395
|734
|2006.03.07 04:33
|sell
|368
|0.20
|1.1430
|1.1566
|1.1410
|735
|2006.03.07 05:41
|sell
|369
|0.40
|1.1445
|1.1566
|1.1425
|736
|2006.03.07 08:39
|t/p
|369
|0.40
|1.1425
|1.1566
|1.1425
|70.02
|14713.81
|737
|2006.03.07 08:39
|close
|368
|0.20
|1.1425
|1.1566
|1.1410
|8.75
|14722.56
|738
|2006.03.07 08:39
|close
|367
|0.10
|1.1426
|1.1566
|1.1395
|-9.63
|14712.93
|739
|2006.03.07 08:39
|buy
|370
|0.10
|1.1426
|1.1275
|1.1446
|740
|2006.03.07 09:00
|t/p
|370
|0.10
|1.1446
|1.1275
|1.1446
|17.47
|14730.40
|741
|2006.03.07 09:00
|buy
|371
|0.10
|1.1449
|1.1298
|1.1469
|742
|2006.03.07 09:02
|t/p
|371
|0.10
|1.1469
|1.1298
|1.1469
|17.44
|14747.84
|743
|2006.03.07 09:02
|buy
|372
|0.10
|1.1472
|1.1321
|1.1492
|744
|2006.03.07 10:50
|buy
|373
|0.20
|1.1456
|1.1320
|1.1476
|745
|2006.03.07 10:59
|t/p
|373
|0.20
|1.1476
|1.1320
|1.1476
|34.86
|14782.70
|746
|2006.03.07 10:59
|close
|372
|0.10
|1.1476
|1.1321
|1.1492
|3.49
|14786.19
|747
|2006.03.07 11:00
|buy
|374
|0.10
|1.1480
|1.1329
|1.1500
|748
|2006.03.07 11:58
|buy
|375
|0.20
|1.1465
|1.1329
|1.1485
|749
|2006.03.07 13:27
|t/p
|375
|0.20
|1.1485
|1.1329
|1.1485
|34.83
|14821.02
|750
|2006.03.07 13:27
|close
|374
|0.10
|1.1485
|1.1329
|1.1500
|4.35
|14825.37
|751
|2006.03.07 13:27
|buy
|376
|0.10
|1.1487
|1.1336
|1.1507
|752
|2006.03.07 14:04
|t/p
|376
|0.10
|1.1507
|1.1336
|1.1507
|17.38
|14842.75
|753
|2006.03.07 14:04
|buy
|377
|0.10
|1.1510
|1.1359
|1.1530
|754
|2006.03.07 15:05
|buy
|378
|0.20
|1.1495
|1.1359
|1.1515
|755
|2006.03.08 02:39
|buy
|379
|0.40
|1.1479
|1.1358
|1.1499
|756
|2006.03.08 04:42
|t/p
|379
|0.40
|1.1499
|1.1358
|1.1499
|69.57
|14912.32
|757
|2006.03.08 04:42
|close
|378
|0.20
|1.1499
|1.1359
|1.1515
|7.46
|14919.78
|758
|2006.03.08 04:42
|close
|377
|0.10
|1.1500
|1.1359
|1.1530
|-8.45
|14911.34
|759
|2006.03.08 04:42
|sell
|380
|0.10
|1.1502
|1.1653
|1.1482
|760
|2006.03.08 06:33
|sell
|381
|0.20
|1.1517
|1.1653
|1.1497
|761
|2006.03.08 07:05
|sell
|382
|0.40
|1.1532
|1.1653
|1.1512
|762
|2006.03.08 11:15
|sell
|383
|0.80
|1.1547
|1.1653
|1.1527
|763
|2006.03.08 11:24
|sell
|384
|1.60
|1.1562
|1.1653
|1.1542
|764
|2006.03.08 12:39
|sell
|385
|3.20
|1.1578
|1.1654
|1.1558
|765
|2006.03.08 16:01
|t/p
|385
|3.20
|1.1558
|1.1654
|1.1558
|553.73
|15465.07
|766
|2006.03.08 16:01
|close
|384
|1.60
|1.1558
|1.1653
|1.1542
|55.37
|15520.44
|767
|2006.03.08 16:01
|close
|383
|0.80
|1.1557
|1.1653
|1.1527
|-69.22
|15451.22
|768
|2006.03.08 16:01
|close
|382
|0.40
|1.1558
|1.1653
|1.1512
|-89.98
|15361.24
|769
|2006.03.08 16:02
|close
|381
|0.20
|1.1559
|1.1653
|1.1497
|-72.67
|15288.57
|770
|2006.03.08 16:02
|close
|380
|0.10
|1.1561
|1.1653
|1.1482
|-51.03
|15237.54
|771
|2006.03.08 16:02
|sell
|386
|0.10
|1.1556
|1.1707
|1.1536
|772
|2006.03.09 03:21
|t/p
|386
|0.10
|1.1536
|1.1707
|1.1536
|16.43
|15253.96
|773
|2006.03.09 03:21
|sell
|387
|0.10
|1.1533
|1.1684
|1.1513
|774
|2006.03.09 07:14
|sell
|388
|0.20
|1.1549
|1.1685
|1.1529
|775
|2006.03.09 08:06
|sell
|389
|0.40
|1.1564
|1.1685
|1.1544
|776
|2006.03.09 08:38
|sell
|390
|0.80
|1.1580
|1.1686
|1.1560
|777
|2006.03.09 08:50
|sell
|391
|1.60
|1.1596
|1.1687
|1.1576
|778
|2006.03.09 09:15
|sell
|392
|3.20
|1.1611
|1.1687
|1.1591
|779
|2006.03.09 10:20
|t/p
|392
|3.20
|1.1591
|1.1687
|1.1591
|552.15
|15806.11
|780
|2006.03.09 10:20
|close
|391
|1.60
|1.1591
|1.1687
|1.1576
|69.02
|15875.13
|781
|2006.03.09 10:20
|close
|390
|0.80
|1.1592
|1.1686
|1.1560
|-82.82
|15792.31
|782
|2006.03.09 10:20
|close
|389
|0.40
|1.1591
|1.1685
|1.1544
|-93.18
|15699.13
|783
|2006.03.09 10:20
|close
|388
|0.20
|1.1592
|1.1685
|1.1529
|-74.19
|15624.94
|784
|2006.03.09 10:21
|close
|387
|0.10
|1.1591
|1.1684
|1.1513
|-50.04
|15574.90
|785
|2006.03.09 10:21
|buy
|393
|0.10
|1.1591
|1.1440
|1.1611
|786
|2006.03.09 13:59
|t/p
|393
|0.10
|1.1611
|1.1440
|1.1611
|17.23
|15592.13
|787
|2006.03.09 13:59
|buy
|394
|0.10
|1.1614
|1.1463
|1.1634
|788
|2006.03.09 20:26
|buy
|395
|0.20
|1.1599
|1.1463
|1.1619
|789
|2006.03.10 05:51
|t/p
|395
|0.20
|1.1619
|1.1463
|1.1619
|34.93
|15627.07
|790
|2006.03.10 05:51
|close
|394
|0.10
|1.1619
|1.1463
|1.1634
|4.55
|15631.62
|791
|2006.03.10 05:51
|buy
|396
|0.10
|1.1621
|1.1470
|1.1641
|792
|2006.03.10 08:30
|t/p
|396
|0.10
|1.1641
|1.1470
|1.1641
|17.18
|15648.80
|793
|2006.03.10 08:30
|buy
|397
|0.10
|1.1644
|1.1493
|1.1664
|794
|2006.03.10 08:35
|buy
|398
|0.20
|1.1628
|1.1492
|1.1648
|795
|2006.03.10 08:48
|t/p
|398
|0.20
|1.1648
|1.1492
|1.1648
|34.34
|15683.14
|796
|2006.03.10 08:48
|close
|397
|0.10
|1.1648
|1.1493
|1.1664
|3.43
|15686.57
|797
|2006.03.10 08:48
|buy
|399
|0.10
|1.1650
|1.1499
|1.1670
|798
|2006.03.10 08:57
|buy
|400
|0.20
|1.1635
|1.1499
|1.1655
|799
|2006.03.10 09:14
|buy
|401
|0.40
|1.1620
|1.1499
|1.1640
|800
|2006.03.10 09:34
|t/p
|401
|0.40
|1.1640
|1.1499
|1.1640
|68.73
|15755.30
|801
|2006.03.10 09:34
|close
|400
|0.20
|1.1640
|1.1499
|1.1655
|8.59
|15763.89
|802
|2006.03.10 09:34
|close
|399
|0.10
|1.1641
|1.1499
|1.1670
|-7.73
|15756.16
|803
|2006.03.10 09:34
|buy
|402
|0.10
|1.1644
|1.1493
|1.1664
|804
|2006.03.10 10:06
|buy
|403
|0.20
|1.1628
|1.1492
|1.1648
|805
|2006.03.10 10:49
|buy
|404
|0.40
|1.1613
|1.1492
|1.1633
|806
|2006.03.10 11:30
|buy
|405
|0.80
|1.1598
|1.1492
|1.1618
|807
|2006.03.12 20:06
|t/p
|405
|0.80
|1.1618
|1.1492
|1.1618
|137.70
|15893.86
|808
|2006.03.12 20:06
|close
|404
|0.40
|1.1619
|1.1492
|1.1633
|20.66
|15914.52
|809
|2006.03.12 20:06
|close
|403
|0.20
|1.1620
|1.1492
|1.1648
|-13.77
|15900.75
|810
|2006.03.12 20:06
|close
|402
|0.10
|1.1619
|1.1493
|1.1664
|-21.52
|15879.23
|811
|2006.03.12 20:06
|buy
|406
|0.10
|1.1621
|1.1470
|1.1641
|812
|2006.03.12 20:28
|buy
|407
|0.20
|1.1606
|1.1470
|1.1626
|813
|2006.03.13 08:49
|t/p
|407
|0.20
|1.1626
|1.1470
|1.1626
|34.91
|15914.14
|814
|2006.03.13 08:49
|close
|406
|0.10
|1.1626
|1.1470
|1.1641
|4.55
|15918.69
|815
|2006.03.13 08:49
|buy
|408
|0.10
|1.1630
|1.1479
|1.1650
|816
|2006.03.13 11:09
|buy
|409
|0.20
|1.1615
|1.1479
|1.1635
|817
|2006.03.13 12:56
|buy
|410
|0.40
|1.1600
|1.1479
|1.1620
|818
|2006.03.13 14:47
|buy
|411
|0.80
|1.1585
|1.1479
|1.1605
|819
|2006.03.13 18:19
|buy
|412
|1.60
|1.1569
|1.1478
|1.1589
|820
|2006.03.14 03:25
|t/p
|412
|1.60
|1.1589
|1.1478
|1.1589
|280.14
|16198.83
|821
|2006.03.14 03:25
|close
|411
|0.80
|1.1589
|1.1479
|1.1605
|29.62
|16228.46
|822
|2006.03.14 03:25
|close
|410
|0.40
|1.1590
|1.1479
|1.1620
|-33.50
|16194.95
|823
|2006.03.14 03:25
|close
|409
|0.20
|1.1589
|1.1479
|1.1635
|-44.37
|16150.58
|824
|2006.03.14 03:25
|close
|408
|0.10
|1.1588
|1.1479
|1.1650
|-35.99
|16114.60
|825
|2006.03.14 03:25
|buy
|413
|0.10
|1.1592
|1.1441
|1.1612
|826
|2006.03.14 04:37
|t/p
|413
|0.10
|1.1612
|1.1441
|1.1612
|17.22
|16131.82
|827
|2006.03.14 04:37
|buy
|414
|0.10
|1.1615
|1.1464
|1.1635
|828
|2006.03.14 04:47
|buy
|415
|0.20
|1.1600
|1.1464
|1.1620
|829
|2006.03.14 08:51
|buy
|416
|0.40
|1.1584
|1.1463
|1.1604
|830
|2006.03.14 10:01
|buy
|417
|0.80
|1.1568
|1.1462
|1.1588
|831
|2006.03.14 10:58
|buy
|418
|1.60
|1.1553
|1.1462
|1.1573
|832
|2006.03.14 16:58
|t/p
|418
|1.60
|1.1573
|1.1462
|1.1573
|276.51
|16408.33
|833
|2006.03.14 16:58
|close
|417
|0.80
|1.1573
|1.1462
|1.1588
|34.56
|16442.89
|834
|2006.03.14 17:16
|close
|416
|0.40
|1.1573
|1.1463
|1.1604
|-38.02
|16404.87
|835
|2006.03.14 17:20
|close
|415
|0.20
|1.1574
|1.1464
|1.1620
|-44.93
|16359.94
|836
|2006.03.14 17:29
|close
|414
|0.10
|1.1573
|1.1464
|1.1635
|-36.29
|16323.65
|837
|2006.03.14 17:35
|buy
|419
|0.10
|1.1577
|1.1426
|1.1597
|838
|2006.03.14 20:02
|buy
|420
|0.20
|1.1562
|1.1426
|1.1582
|839
|2006.03.15 02:45
|buy
|421
|0.40
|1.1546
|1.1425
|1.1566
|840
|2006.03.15 09:24
|buy
|422
|0.80
|1.1531
|1.1425
|1.1551
|841
|2006.03.15 11:59
|t/p
|422
|0.80
|1.1551
|1.1425
|1.1551
|138.52
|16462.17
|842
|2006.03.15 11:59
|close
|421
|0.40
|1.1551
|1.1425
|1.1566
|17.31
|16479.48
|843
|2006.03.15 11:59
|close
|420
|0.20
|1.1552
|1.1426
|1.1582
|-16.81
|16462.67
|844
|2006.03.15 11:59
|close
|419
|0.10
|1.1551
|1.1426
|1.1597
|-22.26
|16440.41
|845
|2006.03.15 11:59
|buy
|423
|0.10
|1.1554
|1.1403
|1.1574
|846
|2006.03.16 06:14
|t/p
|423
|0.10
|1.1574
|1.1403
|1.1574
|18.03
|16458.44
|847
|2006.03.16 06:14
|buy
|424
|0.10
|1.1577
|1.1426
|1.1597
|848
|2006.03.16 07:02
|t/p
|424
|0.10
|1.1597
|1.1426
|1.1597
|17.25
|16475.69
|849
|2006.03.16 07:02
|buy
|425
|0.10
|1.1600
|1.1449
|1.1620
|850
|2006.03.16 07:29
|buy
|426
|0.20
|1.1585
|1.1449
|1.1605
|851
|2006.03.16 08:33
|buy
|427
|0.40
|1.1569
|1.1448
|1.1589
|852
|2006.03.16 08:42
|buy
|428
|0.80
|1.1554
|1.1448
|1.1574
|853
|2006.03.16 09:39
|buy
|429
|1.60
|1.1539
|1.1448
|1.1559
|854
|2006.03.16 09:54
|buy
|430
|3.20
|1.1524
|1.1448
|1.1544
|855
|2006.03.17 00:04
|t/p
|430
|3.20
|1.1544
|1.1448
|1.1544
|562.29
|17037.99
|856
|2006.03.17 00:04
|close
|429
|1.60
|1.1547
|1.1448
|1.1559
|114.87
|17152.86
|857
|2006.03.17 00:05
|close
|428
|0.80
|1.1548
|1.1448
|1.1574
|-39.56
|17113.30
|858
|2006.03.17 00:06
|close
|427
|0.40
|1.1547
|1.1448
|1.1589
|-75.20
|17038.10
|859
|2006.03.17 00:12
|close
|426
|0.20
|1.1548
|1.1449
|1.1605
|-63.58
|16974.52
|860
|2006.03.17 00:13
|close
|425
|0.10
|1.1549
|1.1449
|1.1620
|-43.91
|16930.61
|861
|2006.03.17 00:13
|buy
|431
|0.10
|1.1553
|1.1402
|1.1573
|862
|2006.03.17 06:19
|t/p
|431
|0.10
|1.1573
|1.1402
|1.1573
|17.28
|16947.89
|863
|2006.03.17 06:19
|buy
|432
|0.10
|1.1576
|1.1425
|1.1596
|864
|2006.03.17 06:45
|buy
|433
|0.20
|1.1561
|1.1425
|1.1581
|865
|2006.03.17 08:30
|buy
|434
|0.40
|1.1545
|1.1424
|1.1565
|866
|2006.03.17 09:08
|t/p
|434
|0.40
|1.1565
|1.1424
|1.1565
|69.17
|17017.06
|867
|2006.03.17 09:08
|close
|433
|0.20
|1.1566
|1.1425
|1.1581
|8.65
|17025.71
|868
|2006.03.17 09:08
|close
|432
|0.10
|1.1566
|1.1425
|1.1596
|-8.65
|17017.06
|869
|2006.03.17 09:08
|buy
|435
|0.10
|1.1570
|1.1419
|1.1590
|870
|2006.03.17 09:42
|t/p
|435
|0.10
|1.1590
|1.1419
|1.1590
|17.26
|17034.32
|871
|2006.03.17 09:42
|buy
|436
|0.10
|1.1593
|1.1442
|1.1613
|872
|2006.03.17 09:46
|t/p
|436
|0.10
|1.1613
|1.1442
|1.1613
|17.22
|17051.54
|873
|2006.03.17 09:46
|buy
|437
|0.10
|1.1616
|1.1465
|1.1636
|874
|2006.03.17 09:53
|buy
|438
|0.20
|1.1601
|1.1465
|1.1621
|875
|2006.03.17 10:16
|buy
|439
|0.40
|1.1585
|1.1464
|1.1605
|876
|2006.03.17 11:03
|buy
|440
|0.80
|1.1569
|1.1463
|1.1589
|877
|2006.03.17 12:54
|t/p
|440
|0.80
|1.1589
|1.1463
|1.1589
|138.06
|17189.60
|878
|2006.03.17 12:54
|close
|439
|0.40
|1.1589
|1.1464
|1.1605
|13.81
|17203.41
|879
|2006.03.17 12:54
|close
|438
|0.20
|1.1590
|1.1465
|1.1621
|-18.98
|17184.43
|880
|2006.03.17 12:54
|close
|437
|0.10
|1.1589
|1.1465
|1.1636
|-23.30
|17161.13
|881
|2006.03.17 12:55
|buy
|441
|0.10
|1.1591
|1.1440
|1.1611
|882
|2006.03.17 16:25
|buy
|442
|0.20
|1.1575
|1.1439
|1.1595
|883
|2006.03.19 17:17
|t/p
|442
|0.20
|1.1595
|1.1439
|1.1595
|34.50
|17195.63
|884
|2006.03.19 17:17
|close
|441
|0.10
|1.1595
|1.1440
|1.1611
|3.45
|17199.08
|885
|2006.03.19 17:18
|sell
|443
|0.10
|1.1594
|1.1745
|1.1574
|886
|2006.03.19 20:25
|sell
|444
|0.20
|1.1609
|1.1745
|1.1589
|887
|2006.03.20 00:20
|t/p
|444
|0.20
|1.1589
|1.1745
|1.1589
|33.90
|17232.98
|888
|2006.03.20 00:20
|close
|443
|0.10
|1.1588
|1.1745
|1.1574
|4.88
|17237.86
|889
|2006.03.20 00:20
|sell
|445
|0.10
|1.1587
|1.1738
|1.1567
|890
|2006.03.20 02:42
|sell
|446
|0.20
|1.1602
|1.1738
|1.1582
|891
|2006.03.20 04:32
|sell
|447
|0.40
|1.1619
|1.1740
|1.1599
|892
|2006.03.20 04:42
|sell
|448
|0.80
|1.1634
|1.1740
|1.1614
|893
|2006.03.20 07:46
|sell
|449
|1.60
|1.1650
|1.1741
|1.1630
|894
|2006.03.20 07:50
|sell
|450
|3.20
|1.1665
|1.1741
|1.1645
|895
|2006.03.20 11:14
|t/p
|450
|3.20
|1.1645
|1.1741
|1.1645
|549.59
|17787.45
|896
|2006.03.20 11:14
|close
|449
|1.60
|1.1645
|1.1741
|1.1630
|68.70
|17856.15
|897
|2006.03.20 11:14
|close
|448
|0.80
|1.1646
|1.1740
|1.1614
|-82.43
|17773.72
|898
|2006.03.20 11:14
|close
|447
|0.40
|1.1644
|1.1740
|1.1599
|-85.88
|17687.84
|899
|2006.03.20 11:14
|close
|446
|0.20
|1.1643
|1.1738
|1.1582
|-70.43
|17617.41
|900
|2006.03.20 11:14
|close
|445
|0.10
|1.1644
|1.1738
|1.1567
|-48.95
|17568.46
|901
|2006.03.20 11:14
|sell
|451
|0.10
|1.1639
|1.1790
|1.1619
|902
|2006.03.20 11:32
|t/p
|451
|0.10
|1.1619
|1.1790
|1.1619
|17.22
|17585.68
|903
|2006.03.20 11:32
|sell
|452
|0.10
|1.1615
|1.1766
|1.1595
|904
|2006.03.20 16:08
|t/p
|452
|0.10
|1.1595
|1.1766
|1.1595
|17.25
|17602.93
|905
|2006.03.20 16:08
|sell
|453
|0.10
|1.1592
|1.1743
|1.1572
|906
|2006.03.20 17:05
|sell
|454
|0.20
|1.1613
|1.1749
|1.1593
|907
|2006.03.20 18:03
|t/p
|454
|0.20
|1.1593
|1.1749
|1.1593
|34.50
|17637.43
|908
|2006.03.20 18:03
|close
|453
|0.10
|1.1593
|1.1743
|1.1572
|-0.86
|17636.57
|909
|2006.03.20 18:03
|sell
|455
|0.10
|1.1589
|1.1740
|1.1569
|910
|2006.03.20 19:29
|sell
|456
|0.20
|1.1604
|1.1740
|1.1584
|911
|2006.03.21 02:37
|sell
|457
|0.40
|1.1620
|1.1741
|1.1600
|912
|2006.03.21 03:20
|sell
|458
|0.80
|1.1635
|1.1741
|1.1615
|913
|2006.03.21 09:01
|sell
|459
|1.60
|1.1650
|1.1741
|1.1630
|914
|2006.03.21 12:21
|t/p
|459
|1.60
|1.1630
|1.1741
|1.1630
|275.20
|17911.77
|915
|2006.03.21 12:21
|close
|458
|0.80
|1.1628
|1.1741
|1.1615
|48.16
|17959.93
|916
|2006.03.21 12:21
|close
|457
|0.40
|1.1626
|1.1741
|1.1600
|-20.64
|17939.29
|917
|2006.03.21 12:21
|close
|456
|0.20
|1.1625
|1.1740
|1.1584
|-36.74
|17902.55
|918
|2006.03.21 12:21
|close
|455
|0.10
|1.1624
|1.1740
|1.1569
|-30.41
|17872.14
|919
|2006.03.21 12:21
|sell
|460
|0.10
|1.1619
|1.1770
|1.1599
|920
|2006.03.21 12:34
|sell
|461
|0.20
|1.1634
|1.1770
|1.1614
|921
|2006.03.21 12:58
|sell
|462
|0.40
|1.1649
|1.1770
|1.1629
|922
|2006.03.21 13:57
|t/p
|462
|0.40
|1.1629
|1.1770
|1.1629
|68.79
|17940.93
|923
|2006.03.21 13:57
|close
|461
|0.20
|1.1629
|1.1770
|1.1614
|8.60
|17949.53
|924
|2006.03.21 13:57
|close
|460
|0.10
|1.1628
|1.1770
|1.1599
|-7.74
|17941.79
|925
|2006.03.21 13:57
|sell
|463
|0.10
|1.1624
|1.1775
|1.1604
|926
|2006.03.21 15:52
|sell
|464
|0.20
|1.1640
|1.1776
|1.1620
|927
|2006.03.21 23:52
|sell
|465
|0.40
|1.1655
|1.1776
|1.1635
|928
|2006.03.22 03:18
|sell
|466
|0.80
|1.1670
|1.1776
|1.1650
|929
|2006.03.22 04:16
|sell
|467
|1.60
|1.1685
|1.1776
|1.1665
|930
|2006.03.22 04:26
|sell
|468
|3.20
|1.1701
|1.1777
|1.1681
|931
|2006.03.22 08:07
|sell
|469
|6.40
|1.1716
|1.1777
|1.1696
|932
|2006.03.22 08:24
|t/p
|469
|6.40
|1.1696
|1.1777
|1.1696
|1094.49
|19036.28
|933
|2006.03.22 08:24
|close
|468
|3.20
|1.1695
|1.1777
|1.1681
|164.17
|19200.45
|934
|2006.03.22 08:24
|close
|467
|1.60
|1.1696
|1.1776
|1.1665
|-150.48
|19049.97
|935
|2006.03.22 08:24
|close
|466
|0.80
|1.1697
|1.1776
|1.1650
|-184.66
|18865.31
|936
|2006.03.22 08:24
|close
|465
|0.40
|1.1696
|1.1776
|1.1635
|-141.43
|18723.87
|937
|2006.03.22 08:24
|close
|464
|0.20
|1.1695
|1.1776
|1.1620
|-94.67
|18629.21
|938
|2006.03.22 08:24
|close
|463
|0.10
|1.1694
|1.1775
|1.1604
|-60.16
|18569.04
|939
|2006.03.22 08:24
|buy
|470
|0.10
|1.1694
|1.1543
|1.1714
|940
|2006.03.22 08:48
|buy
|471
|0.20
|1.1679
|1.1543
|1.1699
|941
|2006.03.22 10:18
|buy
|472
|0.40
|1.1664
|1.1543
|1.1684
|942
|2006.03.22 11:22
|buy
|473
|0.80
|1.1648
|1.1542
|1.1668
|943
|2006.03.22 12:12
|buy
|474
|1.60
|1.1633
|1.1542
|1.1653
|944
|2006.03.22 12:37
|t/p
|474
|1.60
|1.1653
|1.1542
|1.1653
|274.61
|18843.65
|945
|2006.03.22 12:37
|close
|473
|0.80
|1.1653
|1.1542
|1.1668
|34.33
|18877.98
|946
|2006.03.22 12:38
|close
|472
|0.40
|1.1652
|1.1543
|1.1684
|-41.19
|18836.79
|947
|2006.03.22 12:38
|close
|471
|0.20
|1.1651
|1.1543
|1.1699
|-48.06
|18788.73
|948
|2006.03.22 12:38
|close
|470
|0.10
|1.1650
|1.1543
|1.1714
|-37.77
|18750.96
|949
|2006.03.22 12:38
|sell
|475
|0.10
|1.1651
|1.1802
|1.1631
|950
|2006.03.22 17:58
|sell
|476
|0.20
|1.1666
|1.1802
|1.1646
|951
|2006.03.23 05:20
|t/p
|476
|0.20
|1.1646
|1.1802
|1.1646
|32.53
|18783.49
|952
|2006.03.23 05:20
|close
|475
|0.10
|1.1646
|1.1802
|1.1631
|3.38
|18786.87
|953
|2006.03.23 05:20
|sell
|477
|0.10
|1.1644
|1.1795
|1.1624
|954
|2006.03.23 05:30
|sell
|478
|0.20
|1.1660
|1.1796
|1.1640
|955
|2006.03.23 10:10
|sell
|479
|0.40
|1.1676
|1.1797
|1.1656
|956
|2006.03.23 10:13
|sell
|480
|0.80
|1.1691
|1.1797
|1.1671
|957
|2006.03.23 10:51
|t/p
|480
|0.80
|1.1671
|1.1797
|1.1671
|137.09
|18923.96
|958
|2006.03.23 10:51
|close
|479
|0.40
|1.1671
|1.1797
|1.1656
|17.14
|18941.10
|959
|2006.03.23 10:51
|close
|478
|0.20
|1.1670
|1.1796
|1.1640
|-17.14
|18923.96
|960
|2006.03.23 10:51
|close
|477
|0.10
|1.1671
|1.1795
|1.1624
|-23.13
|18900.83
|961
|2006.03.23 10:51
|buy
|481
|0.10
|1.1670
|1.1519
|1.1690
|962
|2006.03.23 12:11
|buy
|482
|0.20
|1.1655
|1.1519
|1.1675
|963
|2006.03.24 03:09
|t/p
|482
|0.20
|1.1675
|1.1519
|1.1675
|34.76
|18935.59
|964
|2006.03.24 03:09
|close
|481
|0.10
|1.1675
|1.1519
|1.1690
|4.53
|18940.12
|965
|2006.03.24 03:09
|buy
|483
|0.10
|1.1679
|1.1528
|1.1699
|966
|2006.03.24 04:17
|buy
|484
|0.20
|1.1664
|1.1528
|1.1684
|967
|2006.03.24 05:10
|t/p
|484
|0.20
|1.1684
|1.1528
|1.1684
|34.23
|18974.35
|968
|2006.03.24 05:10
|close
|483
|0.10
|1.1684
|1.1528
|1.1699
|4.28
|18978.63
|969
|2006.03.24 05:10
|buy
|485
|0.10
|1.1686
|1.1535
|1.1706
|970
|2006.03.24 06:03
|buy
|486
|0.20
|1.1670
|1.1534
|1.1690
|971
|2006.03.24 06:27
|t/p
|486
|0.20
|1.1690
|1.1534
|1.1690
|34.22
|19012.85
|972
|2006.03.24 06:27
|close
|485
|0.10
|1.1690
|1.1535
|1.1706
|3.42
|19016.27
|973
|2006.03.24 06:27
|buy
|487
|0.10
|1.1694
|1.1543
|1.1714
|974
|2006.03.24 08:25
|buy
|488
|0.20
|1.1679
|1.1543
|1.1699
|975
|2006.03.24 08:39
|buy
|489
|0.40
|1.1664
|1.1543
|1.1684
|976
|2006.03.24 09:53
|t/p
|489
|0.40
|1.1684
|1.1543
|1.1684
|68.47
|19084.74
|977
|2006.03.24 09:53
|close
|488
|0.20
|1.1684
|1.1543
|1.1699
|8.56
|19093.30
|978
|2006.03.24 09:53
|close
|487
|0.10
|1.1683
|1.1543
|1.1714
|-9.42
|19083.88
|979
|2006.03.24 09:53
|sell
|490
|0.10
|1.1684
|1.1835
|1.1664
|980
|2006.03.24 10:12
|t/p
|490
|0.10
|1.1664
|1.1835
|1.1664
|17.15
|19101.03
|981
|2006.03.24 10:12
|sell
|491
|0.10
|1.1660
|1.1811
|1.1640
|982
|2006.03.24 10:24
|sell
|492
|0.20
|1.1675
|1.1811
|1.1655
|983
|2006.03.27 00:57
|sell
|493
|0.40
|1.1690
|1.1811
|1.1670
|984
|2006.03.27 04:04
|sell
|494
|0.80
|1.1706
|1.1812
|1.1686
|985
|2006.03.27 07:06
|sell
|495
|1.60
|1.1723
|1.1814
|1.1703
|986
|2006.03.27 08:58
|t/p
|495
|1.60
|1.1703
|1.1814
|1.1703
|273.43
|19374.46
|987
|2006.03.27 08:58
|close
|494
|0.80
|1.1703
|1.1812
|1.1686
|20.51
|19394.97
|988
|2006.03.27 08:58
|close
|493
|0.40
|1.1704
|1.1811
|1.1670
|-47.85
|19347.12
|989
|2006.03.27 08:58
|close
|492
|0.20
|1.1703
|1.1811
|1.1655
|-48.46
|19298.67
|990
|2006.03.27 08:58
|close
|491
|0.10
|1.1702
|1.1811
|1.1640
|-36.19
|19262.47
|991
|2006.03.27 08:58
|buy
|496
|0.10
|1.1701
|1.1550
|1.1721
|992
|2006.03.27 10:36
|buy
|497
|0.20
|1.1686
|1.1550
|1.1706
|993
|2006.03.28 01:55
|buy
|498
|0.40
|1.1670
|1.1549
|1.1690
|994
|2006.03.28 02:05
|buy
|499
|0.80
|1.1655
|1.1549
|1.1675
|995
|2006.03.28 09:29
|t/p
|499
|0.80
|1.1675
|1.1549
|1.1675
|137.04
|19399.51
|996
|2006.03.28 09:29
|close
|498
|0.40
|1.1675
|1.1549
|1.1690
|17.13
|19416.64
|997
|2006.03.28 09:29
|close
|497
|0.20
|1.1676
|1.1550
|1.1706
|-16.63
|19400.02
|998
|2006.03.28 09:29
|close
|496
|0.10
|1.1677
|1.1550
|1.1721
|-20.30
|19379.72
|999
|2006.03.28 09:29
|buy
|500
|0.10
|1.1681
|1.1530
|1.1701
|1000
|2006.03.28 10:00
|t/p
|500
|0.10
|1.1701
|1.1530
|1.1701
|17.09
|19396.81
|1001
|2006.03.28 10:00
|buy
|501
|0.10
|1.1704
|1.1553
|1.1724
|1002
|2006.03.28 12:26
|buy
|502
|0.20
|1.1688
|1.1552
|1.1708
|1003
|2006.03.28 14:43
|t/p
|502
|0.20
|1.1708
|1.1552
|1.1708
|34.16
|19430.97
|1004
|2006.03.28 14:43
|close
|501
|0.10
|1.1708
|1.1553
|1.1724
|3.42
|19434.39
|1005
|2006.03.28 14:44
|buy
|503
|0.10
|1.1712
|1.1561
|1.1732
|1006
|2006.03.28 15:25
|buy
|504
|0.20
|1.1697
|1.1561
|1.1717
|1007
|2006.03.29 02:12
|t/p
|504
|0.20
|1.1717
|1.1561
|1.1717
|34.64
|19469.03
|1008
|2006.03.29 02:12
|close
|503
|0.10
|1.1717
|1.1561
|1.1732
|4.52
|19473.55
|1009
|2006.03.29 02:13
|buy
|505
|0.10
|1.1721
|1.1570
|1.1741
|1010
|2006.03.29 02:45
|t/p
|505
|0.10
|1.1741
|1.1570
|1.1741
|17.03
|19490.58
|1011
|2006.03.29 02:45
|buy
|506
|0.10
|1.1744
|1.1593
|1.1764
|1012
|2006.03.29 05:09
|buy
|507
|0.20
|1.1728
|1.1592
|1.1748
|1013
|2006.03.29 08:30
|buy
|508
|0.40
|1.1712
|1.1591
|1.1732
|1014
|2006.03.29 09:47
|t/p
|508
|0.40
|1.1732
|1.1591
|1.1732
|68.19
|19558.77
|1015
|2006.03.29 09:47
|close
|507
|0.20
|1.1732
|1.1592
|1.1748
|6.82
|19565.59
|1016
|2006.03.29 09:47
|close
|506
|0.10
|1.1733
|1.1593
|1.1764
|-9.38
|19556.21
|1017
|2006.03.29 09:47
|sell
|509
|0.10
|1.1732
|1.1883
|1.1712
|1018
|2006.03.29 12:15
|t/p
|509
|0.10
|1.1712
|1.1883
|1.1712
|17.08
|19573.29
|1019
|2006.03.29 12:15
|sell
|510
|0.10
|1.1709
|1.1860
|1.1689
|1020
|2006.03.29 13:33
|sell
|511
|0.20
|1.1724
|1.1860
|1.1704
|1021
|2006.03.29 21:12
|t/p
|511
|0.20
|1.1704
|1.1860
|1.1704
|34.18
|19607.47
|1022
|2006.03.29 21:12
|close
|510
|0.10
|1.1704
|1.1860
|1.1689
|4.27
|19611.74
|1023
|2006.03.29 21:12
|sell
|512
|0.10
|1.1700
|1.1851
|1.1680
|1024
|2006.03.30 03:06
|t/p
|512
|0.10
|1.1680
|1.1851
|1.1680
|16.21
|19627.95
|1025
|2006.03.30 03:06
|sell
|513
|0.10
|1.1677
|1.1828
|1.1657
|1026
|2006.03.30 04:28
|t/p
|513
|0.10
|1.1657
|1.1828
|1.1657
|17.16
|19645.11
|1027
|2006.03.30 04:28
|sell
|514
|0.10
|1.1654
|1.1805
|1.1634
|1028
|2006.03.30 06:01
|sell
|515
|0.20
|1.1669
|1.1805
|1.1649
|1029
|2006.03.30 08:34
|t/p
|515
|0.20
|1.1649
|1.1805
|1.1649
|34.34
|19679.45
|1030
|2006.03.30 08:34
|close
|514
|0.10
|1.1649
|1.1805
|1.1634
|4.29
|19683.74
|1031
|2006.03.30 08:34
|sell
|516
|0.10
|1.1647
|1.1798
|1.1627
|1032
|2006.03.30 08:37
|t/p
|516
|0.10
|1.1627
|1.1798
|1.1627
|17.20
|19700.94
|1033
|2006.03.30 08:37
|sell
|517
|0.10
|1.1624
|1.1775
|1.1604
|1034
|2006.03.30 15:30
|t/p
|517
|0.10
|1.1604
|1.1775
|1.1604
|17.24
|19718.18
|1035
|2006.03.30 15:30
|sell
|518
|0.10
|1.1601
|1.1752
|1.1581
|1036
|2006.03.30 17:52
|t/p
|518
|0.10
|1.1581
|1.1752
|1.1581
|17.27
|19735.45
|1037
|2006.03.30 17:52
|sell
|519
|0.10
|1.1578
|1.1729
|1.1558
|1038
|2006.03.30 19:18
|sell
|520
|0.20
|1.1593
|1.1729
|1.1573
|1039
|2006.03.30 19:54
|sell
|521
|0.40
|1.1608
|1.1729
|1.1588
|1040
|2006.03.31 03:44
|sell
|522
|0.80
|1.1623
|1.1729
|1.1603
|1041
|2006.03.31 05:57
|sell
|523
|1.60
|1.1639
|1.1730
|1.1619
|1042
|2006.03.31 07:33
|t/p
|523
|1.60
|1.1619
|1.1730
|1.1619
|275.44
|20010.89
|1043
|2006.03.31 07:33
|close
|522
|0.80
|1.1618
|1.1729
|1.1603
|34.43
|20045.32
|1044
|2006.03.31 07:33
|close
|521
|0.40
|1.1616
|1.1729
|1.1588
|-28.76
|20016.55
|1045
|2006.03.31 07:33
|close
|520
|0.20
|1.1615
|1.1729
|1.1573
|-38.49
|19978.07
|1046
|2006.03.31 07:33
|close
|519
|0.10
|1.1618
|1.1729
|1.1558
|-34.73
|19943.33
|1047
|2006.03.31 07:33
|buy
|524
|0.10
|1.1617
|1.1466
|1.1637
|1048
|2006.03.31 08:30
|t/p
|524
|0.10
|1.1637
|1.1466
|1.1637
|17.19
|19960.52
|1049
|2006.03.31 08:30
|buy
|525
|0.10
|1.1640
|1.1489
|1.1660
|1050
|2006.03.31 08:50
|t/p
|525
|0.10
|1.1660
|1.1489
|1.1660
|17.15
|19977.67
|1051
|2006.03.31 08:50
|buy
|526
|0.10
|1.1663
|1.1512
|1.1683
|1052
|2006.03.31 09:39
|t/p
|526
|0.10
|1.1683
|1.1512
|1.1683
|17.12
|19994.79
|1053
|2006.03.31 09:39
|buy
|527
|0.10
|1.1686
|1.1535
|1.1706
|1054
|2006.03.31 09:59
|buy
|528
|0.20
|1.1669
|1.1533
|1.1689
|1055
|2006.03.31 10:08
|buy
|529
|0.40
|1.1654
|1.1533
|1.1674
|1056
|2006.03.31 11:59
|t/p
|529
|0.40
|1.1674
|1.1533
|1.1674
|68.53
|20063.32
|1057
|2006.03.31 11:59
|close
|528
|0.20
|1.1674
|1.1533
|1.1689
|8.57
|20071.89
|1058
|2006.03.31 11:59
|close
|527
|0.10
|1.1673
|1.1535
|1.1706
|-11.14
|20060.75
|1059
|2006.03.31 11:59
|buy
|530
|0.10
|1.1675
|1.1524
|1.1695
|1060
|2006.03.31 16:23
|t/p
|530
|0.10
|1.1695
|1.1524
|1.1695
|17.10
|20077.85
|1061
|2006.03.31 16:23
|buy
|531
|0.10
|1.1698
|1.1547
|1.1718
|1062
|2006.04.02 17:00
|buy
|532
|0.20
|1.1680
|1.1544
|1.1700
|1063
|2006.04.03 00:51
|t/p
|532
|0.20
|1.1700
|1.1544
|1.1700
|34.69
|20112.55
|1064
|2006.04.03 00:51
|close
|531
|0.10
|1.1700
|1.1547
|1.1718
|1.96
|20114.51
|1065
|2006.04.03 00:51
|sell
|533
|0.10
|1.1700
|1.1851
|1.1680
|1066
|2006.04.03 01:03
|sell
|534
|0.20
|1.1715
|1.1851
|1.1695
|1067
|2006.04.03 02:38
|sell
|535
|0.40
|1.1730
|1.1851
|1.1710
|1068
|2006.04.03 02:41
|sell
|536
|0.80
|1.1746
|1.1852
|1.1726
|1069
|2006.04.03 02:59
|sell
|537
|1.60
|1.1762
|1.1853
|1.1742
|1070
|2006.04.03 03:56
|t/p
|537
|1.60
|1.1742
|1.1853
|1.1742
|272.53
|20387.04
|1071
|2006.04.03 03:56
|close
|536
|0.80
|1.1742
|1.1852
|1.1726
|27.25
|20414.29
|1072
|2006.04.03 03:56
|close
|535
|0.40
|1.1741
|1.1851
|1.1710
|-37.48
|20376.81
|1073
|2006.04.03 03:56
|close
|534
|0.20
|1.1740
|1.1851
|1.1695
|-42.59
|20334.22
|1074
|2006.04.03 03:56
|close
|533
|0.10
|1.1739
|1.1851
|1.1680
|-33.22
|20301.00
|1075
|2006.04.03 03:56
|buy
|538
|0.10
|1.1740
|1.1589
|1.1760
|1076
|2006.04.03 08:22
|t/p
|538
|0.10
|1.1760
|1.1589
|1.1760
|17.01
|20318.01
|1077
|2006.04.03 08:22
|sell
|539
|0.10
|1.1762
|1.1913
|1.1742
|1078
|2006.04.03 10:01
|t/p
|539
|0.10
|1.1742
|1.1913
|1.1742
|17.03
|20335.04
|1079
|2006.04.03 10:01
|sell
|540
|0.10
|1.1739
|1.1890
|1.1719
|1080
|2006.04.03 11:15
|t/p
|540
|0.10
|1.1719
|1.1890
|1.1719
|17.07
|20352.11
|1081
|2006.04.03 11:15
|sell
|541
|0.10
|1.1716
|1.1867
|1.1696
|1082
|2006.04.03 12:59
|sell
|542
|0.20
|1.1732
|1.1868
|1.1712
|1083
|2006.04.03 16:46
|t/p
|542
|0.20
|1.1712
|1.1868
|1.1712
|34.15
|20386.26
|1084
|2006.04.03 16:46
|close
|541
|0.10
|1.1712
|1.1867
|1.1696
|3.42
|20389.68
|1085
|2006.04.03 16:49
|sell
|543
|0.10
|1.1708
|1.1859
|1.1688
|1086
|2006.04.03 20:46
|sell
|544
|0.20
|1.1724
|1.1860
|1.1704
|1087
|2006.04.03 21:34
|sell
|545
|0.40
|1.1741
|1.1862
|1.1721
|1088
|2006.04.04 03:34
|t/p
|545
|0.40
|1.1721
|1.1862
|1.1721
|67.04
|20456.71
|1089
|2006.04.04 03:34
|close
|544
|0.20
|1.1721
|1.1860
|1.1704
|4.51
|20461.23
|1090
|2006.04.04 03:34
|close
|543
|0.10
|1.1720
|1.1859
|1.1688
|-10.54
|20450.68
|1091
|2006.04.04 03:34
|buy
|546
|0.10
|1.1719
|1.1568
|1.1739
|1092
|2006.04.04 04:27
|t/p
|546
|0.10
|1.1739
|1.1568
|1.1739
|17.04
|20467.72
|1093
|2006.04.04 04:27
|sell
|547
|0.10
|1.1740
|1.1891
|1.1720
|1094
|2006.04.04 04:42
|t/p
|547
|0.10
|1.1720
|1.1891
|1.1720
|17.06
|20484.78
|1095
|2006.04.04 04:42
|sell
|548
|0.10
|1.1717
|1.1868
|1.1697
|1096
|2006.04.04 05:44
|t/p
|548
|0.10
|1.1697
|1.1868
|1.1697
|17.10
|20501.88
|1097
|2006.04.04 05:44
|sell
|549
|0.10
|1.1694
|1.1845
|1.1674
|1098
|2006.04.04 05:57
|sell
|550
|0.20
|1.1709
|1.1845
|1.1689
|1099
|2006.04.04 08:02
|t/p
|550
|0.20
|1.1689
|1.1845
|1.1689
|34.22
|20536.10
|1100
|2006.04.04 08:02
|close
|549
|0.10
|1.1689
|1.1845
|1.1674
|4.28
|20540.38
|1101
|2006.04.04 08:02
|sell
|551
|0.10
|1.1685
|1.1836
|1.1665
|1102
|2006.04.04 09:13
|sell
|552
|0.20
|1.1701
|1.1837
|1.1681
|1103
|2006.04.04 10:03
|t/p
|552
|0.20
|1.1681
|1.1837
|1.1681
|34.24
|20574.62
|1104
|2006.04.04 10:03
|close
|551
|0.10
|1.1681
|1.1836
|1.1665
|3.42
|20578.04
|1105
|2006.04.04 10:03
|sell
|553
|0.10
|1.1675
|1.1826
|1.1655
|1106
|2006.04.04 10:59
|t/p
|553
|0.10
|1.1655
|1.1826
|1.1655
|17.16
|20595.20
|1107
|2006.04.04 10:59
|sell
|554
|0.10
|1.1652
|1.1803
|1.1632
|1108
|2006.04.04 13:09
|t/p
|554
|0.10
|1.1632
|1.1803
|1.1632
|17.19
|20612.39
|1109
|2006.04.04 13:09
|sell
|555
|0.10
|1.1629
|1.1780
|1.1609
|1110
|2006.04.04 19:22
|sell
|556
|0.20
|1.1644
|1.1780
|1.1624
|1111
|2006.04.05 00:55
|t/p
|556
|0.20
|1.1624
|1.1780
|1.1624
|33.80
|20646.19
|1112
|2006.04.05 00:55
|close
|555
|0.10
|1.1624
|1.1780
|1.1609
|4.00
|20650.19
|1113
|2006.04.05 00:55
|buy
|557
|0.10
|1.1625
|1.1474
|1.1645
|1114
|2006.04.05 04:41
|t/p
|557
|0.10
|1.1645
|1.1474
|1.1645
|17.17
|20667.36
|1115
|2006.04.05 04:41
|buy
|558
|0.10
|1.1649
|1.1498
|1.1669
|1116
|2006.04.05 06:54
|buy
|559
|0.20
|1.1634
|1.1498
|1.1654
|1117
|2006.04.05 07:30
|buy
|560
|0.40
|1.1619
|1.1498
|1.1639
|1118
|2006.04.05 08:53
|buy
|561
|0.80
|1.1604
|1.1498
|1.1624
|1119
|2006.04.05 10:55
|t/p
|561
|0.80
|1.1624
|1.1498
|1.1624
|137.64
|20805.00
|1120
|2006.04.05 10:55
|close
|560
|0.40
|1.1625
|1.1498
|1.1639
|20.65
|20825.65
|1121
|2006.04.05 10:55
|close
|559
|0.20
|1.1624
|1.1498
|1.1654
|-17.21
|20808.44
|1122
|2006.04.05 10:56
|close
|558
|0.10
|1.1625
|1.1498
|1.1669
|-20.65
|20787.79
|1123
|2006.04.05 10:56
|sell
|562
|0.10
|1.1625
|1.1776
|1.1605
|1124
|2006.04.06 01:55
|t/p
|562
|0.10
|1.1605
|1.1776
|1.1605
|16.32
|20804.11
|1125
|2006.04.06 01:55
|sell
|563
|0.10
|1.1602
|1.1753
|1.1582
|1126
|2006.04.06 06:15
|t/p
|563
|0.10
|1.1582
|1.1753
|1.1582
|17.27
|20821.38
|1127
|2006.04.06 06:15
|sell
|564
|0.10
|1.1579
|1.1730
|1.1559
|1128
|2006.04.06 07:08
|t/p
|564
|0.10
|1.1559
|1.1730
|1.1559
|17.30
|20838.68
|1129
|2006.04.06 07:08
|sell
|565
|0.10
|1.1556
|1.1707
|1.1536
|1130
|2006.04.06 08:46
|sell
|566
|0.20
|1.1572
|1.1708
|1.1552
|1131
|2006.04.06 10:54
|t/p
|566
|0.20
|1.1552
|1.1708
|1.1552
|34.63
|20873.31
|1132
|2006.04.06 10:54
|close
|565
|0.10
|1.1552
|1.1707
|1.1536
|3.46
|20876.77
|1133
|2006.04.06 10:54
|buy
|567
|0.10
|1.1553
|1.1402
|1.1573
|1134
|2006.04.06 10:59
|buy
|568
|0.20
|1.1538
|1.1402
|1.1558
|1135
|2006.04.06 11:04
|buy
|569
|0.40
|1.1523
|1.1402
|1.1543
|1136
|2006.04.06 20:22
|t/p
|569
|0.40
|1.1543
|1.1402
|1.1543
|69.31
|20946.08
|1137
|2006.04.06 20:22
|close
|568
|0.20
|1.1543
|1.1402
|1.1558
|8.66
|20954.74
|1138
|2006.04.06 20:22
|close
|567
|0.10
|1.1545
|1.1402
|1.1573
|-6.93
|20947.81
|1139
|2006.04.06 20:22
|buy
|570
|0.10
|1.1547
|1.1396
|1.1567
|1140
|2006.04.07 03:44
|buy
|571
|0.20
|1.1532
|1.1396
|1.1552
|1141
|2006.04.07 05:10
|t/p
|571
|0.20
|1.1552
|1.1396
|1.1552
|34.63
|20982.44
|1142
|2006.04.07 05:10
|close
|570
|0.10
|1.1552
|1.1396
|1.1567
|4.58
|20987.02
|1143
|2006.04.07 05:10
|buy
|572
|0.10
|1.1554
|1.1403
|1.1574
|1144
|2006.04.07 06:35
|buy
|573
|0.20
|1.1539
|1.1403
|1.1559
|1145
|2006.04.07 07:00
|buy
|574
|0.40
|1.1524
|1.1403
|1.1544
|1146
|2006.04.07 07:00
|buy
|575
|0.80
|1.1507
|1.1401
|1.1527
|1147
|2006.04.07 07:10
|buy
|576
|1.60
|1.1492
|1.1401
|1.1512
|1148
|2006.04.07 07:23
|buy
|577
|3.20
|1.1477
|1.1401
|1.1497
|1149
|2006.04.07 08:32
|buy
|578
|6.40
|1.1462
|1.1401
|1.1482
|1150
|2006.04.07 13:24
|t/p
|578
|6.40
|1.1482
|1.1401
|1.1482
|1114.79
|22101.81
|1151
|2006.04.07 13:24
|close
|577
|3.20
|1.1482
|1.1401
|1.1497
|139.35
|22241.16
|1152
|2006.04.07 13:24
|close
|576
|1.60
|1.1481
|1.1401
|1.1512
|-153.30
|22087.86
|1153
|2006.04.07 13:24
|close
|575
|0.80
|1.1480
|1.1401
|1.1527
|-188.15
|21899.71
|1154
|2006.04.07 13:24
|close
|574
|0.40
|1.1481
|1.1403
|1.1544
|-149.81
|21749.90
|1155
|2006.04.07 13:24
|close
|573
|0.20
|1.1482
|1.1403
|1.1559
|-99.29
|21650.61
|1156
|2006.04.07 13:24
|close
|572
|0.10
|1.1483
|1.1403
|1.1574
|-61.83
|21588.78
|1157
|2006.04.07 13:24
|buy
|579
|0.10
|1.1487
|1.1336
|1.1507
|1158
|2006.04.07 14:43
|buy
|580
|0.20
|1.1472
|1.1336
|1.1492
|1159
|2006.04.07 16:08
|t/p
|580
|0.20
|1.1492
|1.1336
|1.1492
|34.81
|21623.59
|1160
|2006.04.07 16:08
|close
|579
|0.10
|1.1492
|1.1336
|1.1507
|4.35
|21627.94
|1161
|2006.04.07 16:08
|buy
|581
|0.10
|1.1495
|1.1344
|1.1515
|1162
|2006.04.09 18:00
|buy
|582
|0.20
|1.1480
|1.1344
|1.1500
|1163
|2006.04.10 08:20
|buy
|583
|0.40
|1.1464
|1.1343
|1.1484
|1164
|2006.04.10 14:06
|t/p
|583
|0.40
|1.1484
|1.1343
|1.1484
|69.66
|21697.60
|1165
|2006.04.10 14:06
|close
|582
|0.20
|1.1484
|1.1344
|1.1500
|7.47
|21705.07
|1166
|2006.04.10 14:06
|close
|581
|0.10
|1.1483
|1.1344
|1.1515
|-10.20
|21694.87
|1167
|2006.04.10 14:06
|buy
|584
|0.10
|1.1485
|1.1334
|1.1505
|1168
|2006.04.10 18:05
|buy
|585
|0.20
|1.1470
|1.1334
|1.1490
|1169
|2006.04.10 20:08
|t/p
|585
|0.20
|1.1490
|1.1334
|1.1490
|34.81
|21729.68
|1170
|2006.04.10 20:08
|close
|584
|0.10
|1.1490
|1.1334
|1.1505
|4.35
|21734.03
|1171
|2006.04.10 20:08
|buy
|586
|0.10
|1.1492
|1.1341
|1.1512
|1172
|2006.04.11 00:07
|buy
|587
|0.20
|1.1477
|1.1341
|1.1497
|1173
|2006.04.11 02:36
|buy
|588
|0.40
|1.1460
|1.1339
|1.1480
|1174
|2006.04.11 10:40
|buy
|589
|0.80
|1.1444
|1.1338
|1.1464
|1175
|2006.04.11 11:39
|t/p
|589
|0.80
|1.1464
|1.1338
|1.1464
|139.57
|21873.60
|1176
|2006.04.11 11:39
|close
|588
|0.40
|1.1464
|1.1339
|1.1480
|13.96
|21887.56
|1177
|2006.04.11 11:39
|close
|587
|0.20
|1.1463
|1.1341
|1.1497
|-24.43
|21863.13
|1178
|2006.04.11 11:39
|close
|586
|0.10
|1.1462
|1.1341
|1.1512
|-25.92
|21837.22
|1179
|2006.04.11 11:39
|buy
|590
|0.10
|1.1466
|1.1315
|1.1486
|1180
|2006.04.11 12:45
|buy
|591
|0.20
|1.1451
|1.1315
|1.1471
|1181
|2006.04.11 16:25
|buy
|592
|0.40
|1.1436
|1.1315
|1.1456
|1182
|2006.04.12 02:47
|t/p
|592
|0.40
|1.1456
|1.1315
|1.1456
|70.84
|21908.05
|1183
|2006.04.12 02:47
|close
|591
|0.20
|1.1456
|1.1315
|1.1471
|9.23
|21917.28
|1184
|2006.04.12 02:48
|close
|590
|0.10
|1.1457
|1.1315
|1.1486
|-7.61
|21909.68
|1185
|2006.04.12 02:49
|buy
|593
|0.10
|1.1459
|1.1308
|1.1479
|1186
|2006.04.12 05:15
|buy
|594
|0.20
|1.1444
|1.1308
|1.1464
|1187
|2006.04.12 08:35
|t/p
|594
|0.20
|1.1464
|1.1308
|1.1464
|34.89
|21944.57
|1188
|2006.04.12 08:35
|close
|593
|0.10
|1.1464
|1.1308
|1.1479
|4.36
|21948.93
|1189
|2006.04.12 08:35
|buy
|595
|0.10
|1.1466
|1.1315
|1.1486
|1190
|2006.04.12 10:01
|t/p
|595
|0.10
|1.1486
|1.1315
|1.1486
|17.41
|21966.34
|1191
|2006.04.12 10:01
|buy
|596
|0.10
|1.1489
|1.1338
|1.1509
|1192
|2006.04.12 10:52
|buy
|597
|0.20
|1.1474
|1.1338
|1.1494
|1193
|2006.04.12 15:56
|buy
|598
|0.40
|1.1459
|1.1338
|1.1479
|1194
|2006.04.12 18:06
|t/p
|598
|0.40
|1.1479
|1.1338
|1.1479
|69.69
|22036.03
|1195
|2006.04.12 18:06
|close
|597
|0.20
|1.1479
|1.1338
|1.1494
|8.71
|22044.74
|1196
|2006.04.12 18:06
|close
|596
|0.10
|1.1478
|1.1338
|1.1509
|-9.58
|22035.16
|1197
|2006.04.12 18:06
|sell
|599
|0.10
|1.1477
|1.1628
|1.1457
|1198
|2006.04.13 04:19
|t/p
|599
|0.10
|1.1457
|1.1628
|1.1457
|16.55
|22051.70
|1199
|2006.04.13 04:19
|sell
|600
|0.10
|1.1454
|1.1605
|1.1434
|1200
|2006.04.13 07:03
|sell
|601
|0.20
|1.1470
|1.1606
|1.1450
|1201
|2006.04.13 08:00
|sell
|602
|0.40
|1.1485
|1.1606
|1.1465
|1202
|2006.04.13 08:19
|t/p
|602
|0.40
|1.1465
|1.1606
|1.1465
|69.78
|22121.48
|1203
|2006.04.13 08:19
|close
|601
|0.20
|1.1465
|1.1606
|1.1450
|8.72
|22130.20
|1204
|2006.04.13 08:19
|close
|600
|0.10
|1.1464
|1.1605
|1.1434
|-8.72
|22121.48
|1205
|2006.04.13 08:19
|sell
|603
|0.10
|1.1460
|1.1611
|1.1440
|1206
|2006.04.13 08:33
|sell
|604
|0.20
|1.1475
|1.1611
|1.1455
|1207
|2006.04.13 08:41
|sell
|605
|0.40
|1.1490
|1.1611
|1.1470
|1208
|2006.04.13 08:43
|sell
|606
|0.80
|1.1505
|1.1611
|1.1485
|1209
|2006.04.13 10:27
|sell
|607
|1.60
|1.1521
|1.1612
|1.1501
|1210
|2006.04.13 18:19
|t/p
|607
|1.60
|1.1501
|1.1612
|1.1501
|278.24
|22399.72
|1211
|2006.04.13 18:19
|close
|606
|0.80
|1.1501
|1.1611
|1.1485
|27.82
|22427.54
|1212
|2006.04.13 18:19
|close
|605
|0.40
|1.1502
|1.1611
|1.1470
|-41.73
|22385.81
|1213
|2006.04.13 18:19
|close
|604
|0.20
|1.1502
|1.1611
|1.1455
|-46.95
|22338.86
|1214
|2006.04.13 18:19
|close
|603
|0.10
|1.1501
|1.1611
|1.1440
|-35.65
|22303.21
|1215
|2006.04.13 18:20
|sell
|608
|0.10
|1.1499
|1.1650
|1.1479
|1216
|2006.04.13 19:17
|sell
|609
|0.20
|1.1514
|1.1650
|1.1494
|1217
|2006.04.14 07:11
|t/p
|609
|0.20
|1.1494
|1.1650
|1.1494
|34.19
|22337.41
|1218
|2006.04.14 07:11
|close
|608
|0.10
|1.1494
|1.1650
|1.1479
|4.05
|22341.45
|1219
|2006.04.14 07:12
|sell
|610
|0.10
|1.1490
|1.1641
|1.1470
|1220
|2006.04.14 08:04
|sell
|611
|0.20
|1.1505
|1.1641
|1.1485
|1221
|2006.04.16 18:05
|sell
|612
|0.40
|1.1521
|1.1642
|1.1501
|1222
|2006.04.16 19:35
|t/p
|612
|0.40
|1.1501
|1.1642
|1.1501
|69.56
|22411.01
|1223
|2006.04.16 19:35
|close
|611
|0.20
|1.1501
|1.1641
|1.1485
|6.96
|22417.97
|1224
|2006.04.16 19:35
|close
|610
|0.10
|1.1500
|1.1641
|1.1470
|-8.70
|22409.27
|1225
|2006.04.16 19:35
|sell
|613
|0.10
|1.1496
|1.1647
|1.1476
|1226
|2006.04.16 22:38
|t/p
|613
|0.10
|1.1476
|1.1647
|1.1476
|17.43
|22426.70
|1227
|2006.04.16 22:38
|sell
|614
|0.10
|1.1473
|1.1624
|1.1453
|1228
|2006.04.17 07:22
|sell
|615
|0.20
|1.1489
|1.1625
|1.1469
|1229
|2006.04.17 07:47
|t/p
|615
|0.20
|1.1469
|1.1625
|1.1469
|34.88
|22461.58
|1230
|2006.04.17 07:47
|close
|614
|0.10
|1.1469
|1.1624
|1.1453
|3.19
|22464.77
|1231
|2006.04.17 07:47
|buy
|616
|0.10
|1.1469
|1.1318
|1.1489
|1232
|2006.04.17 08:52
|buy
|617
|0.20
|1.1454
|1.1318
|1.1474
|1233
|2006.04.17 08:54
|buy
|618
|0.40
|1.1439
|1.1318
|1.1459
|1234
|2006.04.17 09:00
|t/p
|618
|0.40
|1.1459
|1.1318
|1.1459
|69.81
|22534.58
|1235
|2006.04.17 09:00
|close
|617
|0.20
|1.1459
|1.1318
|1.1474
|8.73
|22543.31
|1236
|2006.04.17 09:00
|close
|616
|0.10
|1.1460
|1.1318
|1.1489
|-7.85
|22535.46
|1237
|2006.04.17 09:00
|sell
|619
|0.10
|1.1459
|1.1610
|1.1439
|1238
|2006.04.17 10:29
|t/p
|619
|0.10
|1.1439
|1.1610
|1.1439
|17.48
|22552.94
|1239
|2006.04.17 10:29
|sell
|620
|0.10
|1.1436
|1.1587
|1.1416
|1240
|2006.04.17 11:58
|sell
|621
|0.20
|1.1451
|1.1587
|1.1431
|1241
|2006.04.17 18:45
|sell
|622
|0.40
|1.1466
|1.1587
|1.1446
|1242
|2006.04.18 03:09
|t/p
|622
|0.40
|1.1446
|1.1587
|1.1446
|68.68
|22621.61
|1243
|2006.04.18 03:09
|close
|621
|0.20
|1.1446
|1.1587
|1.1431
|8.13
|22629.75
|1244
|2006.04.18 03:10
|close
|620
|0.10
|1.1445
|1.1587
|1.1416
|-8.16
|22621.58
|1245
|2006.04.18 03:10
|sell
|623
|0.10
|1.1443
|1.1594
|1.1423
|1246
|2006.04.18 05:03
|sell
|624
|0.20
|1.1460
|1.1596
|1.1440
|1247
|2006.04.18 09:00
|t/p
|624
|0.20
|1.1440
|1.1596
|1.1440
|34.97
|22656.55
|1248
|2006.04.18 09:00
|close
|623
|0.10
|1.1440
|1.1594
|1.1423
|2.62
|22659.17
|1249
|2006.04.18 09:00
|sell
|625
|0.10
|1.1438
|1.1589
|1.1418
|1250
|2006.04.18 09:30
|t/p
|625
|0.10
|1.1418
|1.1589
|1.1418
|17.52
|22676.69
|1251
|2006.04.18 09:30
|sell
|626
|0.10
|1.1415
|1.1566
|1.1395
|1252
|2006.04.18 10:07
|sell
|627
|0.20
|1.1430
|1.1566
|1.1410
|1253
|2006.04.18 14:07
|t/p
|627
|0.20
|1.1410
|1.1566
|1.1410
|35.06
|22711.75
|1254
|2006.04.18 14:07
|close
|626
|0.10
|1.1410
|1.1566
|1.1395
|4.38
|22716.13
|1255
|2006.04.18 14:07
|sell
|628
|0.10
|1.1406
|1.1557
|1.1386
|1256
|2006.04.19 04:22
|t/p
|628
|0.10
|1.1386
|1.1557
|1.1386
|17.27
|22733.40
|1257
|2006.04.19 04:22
|sell
|629
|0.10
|1.1383
|1.1534
|1.1363
|1258
|2006.04.19 08:30
|sell
|630
|0.20
|1.1399
|1.1535
|1.1379
|1259
|2006.04.19 09:23
|sell
|631
|0.40
|1.1414
|1.1535
|1.1394
|1260
|2006.04.19 09:47
|t/p
|631
|0.40
|1.1394
|1.1535
|1.1394
|70.21
|22803.61
|1261
|2006.04.19 09:47
|close
|630
|0.20
|1.1394
|1.1535
|1.1379
|8.78
|22812.39
|1262
|2006.04.19 09:47
|close
|629
|0.10
|1.1395
|1.1534
|1.1363
|-10.53
|22801.86
|1263
|2006.04.19 09:47
|buy
|632
|0.10
|1.1396
|1.1245
|1.1416
|1264
|2006.04.19 10:04
|buy
|633
|0.20
|1.1381
|1.1245
|1.1401
|1265
|2006.04.19 11:46
|buy
|634
|0.40
|1.1365
|1.1244
|1.1385
|1266
|2006.04.20 05:13
|t/p
|634
|0.40
|1.1385
|1.1244
|1.1385
|73.29
|22875.15
|1267
|2006.04.20 05:13
|close
|633
|0.20
|1.1385
|1.1245
|1.1401
|8.54
|22883.69
|1268
|2006.04.20 05:13
|close
|632
|0.10
|1.1384
|1.1245
|1.1416
|-9.79
|22873.90
|1269
|2006.04.20 05:13
|buy
|635
|0.10
|1.1386
|1.1235
|1.1406
|1270
|2006.04.20 08:07
|buy
|636
|0.20
|1.1371
|1.1235
|1.1391
|1271
|2006.04.20 10:19
|t/p
|636
|0.20
|1.1391
|1.1235
|1.1391
|35.12
|22909.02
|1272
|2006.04.20 10:19
|close
|635
|0.10
|1.1391
|1.1235
|1.1406
|4.39
|22913.41
|1273
|2006.04.20 10:19
|sell
|637
|0.10
|1.1390
|1.1541
|1.1370
|1274
|2006.04.20 10:25
|sell
|638
|0.20
|1.1405
|1.1541
|1.1385
|1275
|2006.04.20 10:51
|sell
|639
|0.40
|1.1421
|1.1542
|1.1401
|1276
|2006.04.20 11:06
|t/p
|639
|0.40
|1.1401
|1.1542
|1.1401
|70.17
|22983.58
|1277
|2006.04.20 11:06
|close
|638
|0.20
|1.1401
|1.1541
|1.1385
|7.02
|22990.60
|1278
|2006.04.20 11:06
|close
|637
|0.10
|1.1400
|1.1541
|1.1370
|-8.77
|22981.83
|1279
|2006.04.20 11:06
|buy
|640
|0.10
|1.1399
|1.1248
|1.1419
|1280
|2006.04.20 11:07
|buy
|641
|0.20
|1.1383
|1.1247
|1.1403
|1281
|2006.04.20 11:30
|t/p
|641
|0.20
|1.1403
|1.1247
|1.1403
|35.08
|23016.91
|1282
|2006.04.20 11:30
|close
|640
|0.10
|1.1403
|1.1248
|1.1419
|3.51
|23020.42
|1283
|2006.04.20 11:30
|buy
|642
|0.10
|1.1405
|1.1254
|1.1425
|1284
|2006.04.20 11:59
|buy
|643
|0.20
|1.1390
|1.1254
|1.1410
|1285
|2006.04.20 12:56
|t/p
|643
|0.20
|1.1410
|1.1254
|1.1410
|35.06
|23055.48
|1286
|2006.04.20 12:56
|close
|642
|0.10
|1.1410
|1.1254
|1.1425
|4.38
|23059.86
|1287
|2006.04.20 12:56
|buy
|644
|0.10
|1.1412
|1.1261
|1.1432
|1288
|2006.04.20 13:27
|buy
|645
|0.20
|1.1397
|1.1261
|1.1417
|1289
|2006.04.21 04:03
|buy
|646
|0.40
|1.1382
|1.1261
|1.1402
|1290
|2006.04.21 04:17
|buy
|647
|0.80
|1.1366
|1.1260
|1.1386
|1291
|2006.04.21 08:30
|t/p
|647
|0.80
|1.1386
|1.1260
|1.1386
|140.52
|23200.38
|1292
|2006.04.21 08:30
|close
|646
|0.40
|1.1386
|1.1261
|1.1402
|14.05
|23214.43
|1293
|2006.04.21 08:30
|close
|645
|0.20
|1.1388
|1.1261
|1.1417
|-15.31
|23199.12
|1294
|2006.04.21 08:30
|close
|644
|0.10
|1.1387
|1.1261
|1.1432
|-21.70
|23177.42
|1295
|2006.04.21 08:30
|sell
|648
|0.10
|1.1386
|1.1537
|1.1366
|1296
|2006.04.21 08:55
|t/p
|648
|0.10
|1.1366
|1.1537
|1.1366
|17.60
|23195.02
|1297
|2006.04.21 08:55
|sell
|649
|0.10
|1.1363
|1.1514
|1.1343
|1298
|2006.04.21 10:03
|sell
|650
|0.20
|1.1379
|1.1515
|1.1359
|1299
|2006.04.21 12:49
|sell
|651
|0.40
|1.1397
|1.1518
|1.1377
|1300
|2006.04.21 13:24
|t/p
|651
|0.40
|1.1377
|1.1518
|1.1377
|70.32
|23265.34
|1301
|2006.04.21 13:24
|close
|650
|0.20
|1.1377
|1.1515
|1.1359
|3.52
|23268.86
|1302
|2006.04.21 13:25
|close
|649
|0.10
|1.1376
|1.1514
|1.1343
|-11.43
|23257.43
|1303
|2006.04.21 13:25
|buy
|652
|0.10
|1.1375
|1.1224
|1.1395
|1304
|2006.04.23 17:00
|buy
|653
|0.20
|1.1355
|1.1219
|1.1375
|1305
|2006.04.24 08:40
|t/p
|653
|0.20
|1.1375
|1.1219
|1.1375
|35.66
|23293.10
|1306
|2006.04.24 08:40
|close
|652
|0.10
|1.1375
|1.1224
|1.1395
|0.25
|23293.35
|1307
|2006.04.24 08:40
|buy
|654
|0.10
|1.1379
|1.1228
|1.1399
|1308
|2006.04.24 12:18
|buy
|655
|0.20
|1.1364
|1.1228
|1.1384
|1309
|2006.04.24 12:51
|buy
|656
|0.40
|1.1348
|1.1227
|1.1368
|1310
|2006.04.24 14:06
|t/p
|656
|0.40
|1.1368
|1.1227
|1.1368
|70.37
|23363.72
|1311
|2006.04.24 14:06
|close
|655
|0.20
|1.1368
|1.1228
|1.1384
|7.04
|23370.76
|1312
|2006.04.24 14:07
|close
|654
|0.10
|1.1368
|1.1228
|1.1399
|-9.68
|23361.08
|1313
|2006.04.24 14:07
|sell
|657
|0.10
|1.1367
|1.1518
|1.1347
|1314
|2006.04.25 04:58
|sell
|658
|0.20
|1.1385
|1.1521
|1.1365
|1315
|2006.04.25 09:01
|t/p
|658
|0.20
|1.1365
|1.1521
|1.1365
|35.20
|23396.28
|1316
|2006.04.25 09:01
|close
|657
|0.10
|1.1365
|1.1518
|1.1347
|1.46
|23397.73
|1317
|2006.04.25 09:01
|sell
|659
|0.10
|1.1363
|1.1514
|1.1343
|1318
|2006.04.25 09:13
|t/p
|659
|0.10
|1.1343
|1.1514
|1.1343
|17.63
|23415.36
|1319
|2006.04.25 09:13
|sell
|660
|0.10
|1.1340
|1.1491
|1.1320
|1320
|2006.04.25 09:26
|t/p
|660
|0.10
|1.1320
|1.1491
|1.1320
|17.67
|23433.03
|1321
|2006.04.25 09:26
|sell
|661
|0.10
|1.1317
|1.1468
|1.1297
|1322
|2006.04.25 10:00
|sell
|662
|0.20
|1.1332
|1.1468
|1.1312
|1323
|2006.04.25 11:08
|t/p
|662
|0.20
|1.1312
|1.1468
|1.1312
|35.36
|23468.39
|1324
|2006.04.25 11:08
|close
|661
|0.10
|1.1312
|1.1468
|1.1297
|4.42
|23472.81
|1325
|2006.04.25 11:08
|sell
|663
|0.10
|1.1310
|1.1461
|1.1290
|1326
|2006.04.26 03:41
|sell
|664
|0.20
|1.1325
|1.1461
|1.1305
|1327
|2006.04.26 08:58
|t/p
|664
|0.20
|1.1305
|1.1461
|1.1305
|35.38
|23508.19
|1328
|2006.04.26 08:58
|close
|663
|0.10
|1.1305
|1.1461
|1.1290
|4.12
|23512.31
|1329
|2006.04.26 08:58
|sell
|665
|0.10
|1.1304
|1.1455
|1.1284
|1330
|2006.04.26 09:05
|t/p
|665
|0.10
|1.1284
|1.1455
|1.1284
|17.72
|23530.03
|1331
|2006.04.26 09:05
|sell
|666
|0.10
|1.1281
|1.1432
|1.1261
|1332
|2006.04.26 09:44
|t/p
|666
|0.10
|1.1261
|1.1432
|1.1261
|17.76
|23547.79
|1333
|2006.04.26 09:44
|sell
|667
|0.10
|1.1258
|1.1409
|1.1238
|1334
|2006.04.26 10:24
|sell
|668
|0.20
|1.1273
|1.1409
|1.1253
|1335
|2006.04.27 06:38
|sell
|669
|0.40
|1.1288
|1.1409
|1.1268
|1336
|2006.04.27 07:36
|sell
|670
|0.80
|1.1303
|1.1409
|1.1283
|1337
|2006.04.27 09:26
|t/p
|670
|0.80
|1.1283
|1.1409
|1.1283
|141.81
|23689.60
|1338
|2006.04.27 09:26
|close
|669
|0.40
|1.1283
|1.1409
|1.1268
|17.73
|23707.33
|1339
|2006.04.27 09:26
|close
|668
|0.20
|1.1282
|1.1409
|1.1253
|-17.77
|23689.56
|1340
|2006.04.27 09:26
|close
|667
|0.10
|1.1281
|1.1409
|1.1238
|-21.30
|23668.26
|1341
|2006.04.27 09:26
|buy
|671
|0.10
|1.1282
|1.1131
|1.1302
|1342
|2006.04.27 10:00
|buy
|672
|0.20
|1.1265
|1.1129
|1.1285
|1343
|2006.04.27 10:06
|buy
|673
|0.40
|1.1250
|1.1129
|1.1270
|1344
|2006.04.27 10:30
|buy
|674
|0.80
|1.1235
|1.1129
|1.1255
|1345
|2006.04.27 12:51
|buy
|675
|1.60
|1.1220
|1.1129
|1.1240
|1346
|2006.04.27 13:46
|t/p
|675
|1.60
|1.1240
|1.1129
|1.1240
|284.70
|23952.96
|1347
|2006.04.27 13:46
|close
|674
|0.80
|1.1240
|1.1129
|1.1255
|35.59
|23988.55
|1348
|2006.04.27 13:46
|close
|673
|0.40
|1.1239
|1.1129
|1.1270
|-39.15
|23949.40
|1349
|2006.04.27 13:46
|close
|672
|0.20
|1.1238
|1.1129
|1.1285
|-48.05
|23901.35
|1350
|2006.04.27 13:46
|close
|671
|0.10
|1.1237
|1.1131
|1.1302
|-40.05
|23861.30
|1351
|2006.04.27 13:47
|sell
|676
|0.10
|1.1238
|1.1389
|1.1218
|1352
|2006.04.28 09:25
|t/p
|676
|0.10
|1.1218
|1.1389
|1.1218
|17.53
|23878.82
|1353
|2006.04.28 09:25
|sell
|677
|0.10
|1.1215
|1.1366
|1.1195
|1354
|2006.04.28 10:03
|t/p
|677
|0.10
|1.1195
|1.1366
|1.1195
|17.87
|23896.69
|1355
|2006.04.28 10:03
|sell
|678
|0.10
|1.1191
|1.1342
|1.1171
|1356
|2006.04.28 10:06
|sell
|679
|0.20
|1.1206
|1.1342
|1.1186
|1357
|2006.04.28 10:26
|sell
|680
|0.40
|1.1221
|1.1342
|1.1201
|1358
|2006.04.28 11:00
|t/p
|680
|0.40
|1.1201
|1.1342
|1.1201
|71.42
|23968.11
|1359
|2006.04.28 11:00
|close
|679
|0.20
|1.1201
|1.1342
|1.1186
|8.93
|23977.04
|1360
|2006.04.28 11:00
|close
|678
|0.10
|1.1202
|1.1342
|1.1171
|-9.82
|23967.22
|1361
|2006.04.28 11:00
|sell
|681
|0.10
|1.1200
|1.1351
|1.1180
|1362
|2006.04.28 15:02
|t/p
|681
|0.10
|1.1180
|1.1351
|1.1180
|17.90
|23985.12
|1363
|2006.04.28 15:02
|sell
|682
|0.10
|1.1176
|1.1327
|1.1156
|1364
|2006.05.01 02:42
|t/p
|682
|0.10
|1.1156
|1.1327
|1.1156
|17.63
|24002.75
|1365
|2006.05.01 02:42
|buy
|683
|0.10
|1.1156
|1.1005
|1.1176
|1366
|2006.05.01 08:22
|t/p
|683
|0.10
|1.1176
|1.1005
|1.1176
|17.90
|24020.65
|1367
|2006.05.01 08:22
|buy
|684
|0.10
|1.1179
|1.1028
|1.1199
|1368
|2006.05.01 08:56
|buy
|685
|0.20
|1.1163
|1.1027
|1.1183
|1369
|2006.05.01 09:07
|buy
|686
|0.40
|1.1148
|1.1027
|1.1168
|1370
|2006.05.01 11:51
|buy
|687
|0.80
|1.1133
|1.1027
|1.1153
|1371
|2006.05.01 13:31
|buy
|688
|1.60
|1.1118
|1.1027
|1.1138
|1372
|2006.05.01 15:20
|t/p
|688
|1.60
|1.1138
|1.1027
|1.1138
|287.30
|24307.95
|1373
|2006.05.01 15:20
|close
|687
|0.80
|1.1138
|1.1027
|1.1153
|35.91
|24343.86
|1374
|2006.05.01 15:20
|close
|686
|0.40
|1.1139
|1.1027
|1.1168
|-32.32
|24311.54
|1375
|2006.05.01 15:20
|close
|685
|0.20
|1.1140
|1.1027
|1.1183
|-41.29
|24270.25
|1376
|2006.05.01 15:20
|close
|684
|0.10
|1.1141
|1.1028
|1.1199
|-34.11
|24236.14
|1377
|2006.05.01 15:20
|buy
|689
|0.10
|1.1142
|1.0991
|1.1162
|1378
|2006.05.01 16:08
|buy
|690
|0.20
|1.1126
|1.0990
|1.1146
|1379
|2006.05.01 17:57
|t/p
|690
|0.20
|1.1146
|1.0990
|1.1146
|35.89
|24272.03
|1380
|2006.05.01 17:57
|close
|689
|0.10
|1.1146
|1.0991
|1.1162
|3.59
|24275.62
|1381
|2006.05.01 17:57
|buy
|691
|0.10
|1.1148
|1.0997
|1.1168
|1382
|2006.05.02 04:12
|buy
|692
|0.20
|1.1133
|1.0997
|1.1153
|1383
|2006.05.02 04:40
|buy
|693
|0.40
|1.1117
|1.0996
|1.1137
|1384
|2006.05.02 04:51
|buy
|694
|0.80
|1.1101
|1.0995
|1.1121
|1385
|2006.05.02 05:48
|buy
|695
|1.60
|1.1085
|1.0994
|1.1105
|1386
|2006.05.02 05:49
|buy
|696
|3.20
|1.1070
|1.0994
|1.1090
|1387
|2006.05.02 07:24
|t/p
|696
|3.20
|1.1090
|1.0994
|1.1090
|577.05
|24852.67
|1388
|2006.05.02 07:24
|close
|695
|1.60
|1.1091
|1.0994
|1.1105
|86.56
|24939.23
|1389
|2006.05.02 07:24
|close
|694
|0.80
|1.1090
|1.0995
|1.1121
|-79.35
|24859.88
|1390
|2006.05.02 07:24
|close
|693
|0.40
|1.1089
|1.0996
|1.1137
|-101.00
|24758.88
|1391
|2006.05.02 07:24
|close
|692
|0.20
|1.1091
|1.0997
|1.1153
|-75.74
|24683.14
|1392
|2006.05.02 07:24
|close
|691
|0.10
|1.1090
|1.0997
|1.1168
|-52.05
|24631.09
|1393
|2006.05.02 07:24
|sell
|697
|0.10
|1.1089
|1.1240
|1.1069
|1394
|2006.05.02 10:34
|t/p
|697
|0.10
|1.1069
|1.1240
|1.1069
|18.07
|24649.16
|1395
|2006.05.02 10:34
|sell
|698
|0.10
|1.1066
|1.1217
|1.1046
|1396
|2006.05.02 12:06
|sell
|699
|0.20
|1.1081
|1.1217
|1.1061
|1397
|2006.05.02 15:16
|t/p
|699
|0.20
|1.1061
|1.1217
|1.1061
|36.16
|24685.32
|1398
|2006.05.02 15:16
|close
|698
|0.10
|1.1061
|1.1217
|1.1046
|4.52
|24689.84
|1399
|2006.05.02 15:16
|buy
|700
|0.10
|1.1062
|1.0911
|1.1082
|1400
|2006.05.02 19:10
|t/p
|700
|0.10
|1.1082
|1.0911
|1.1082
|18.05
|24707.89
|1401
|2006.05.02 19:10
|buy
|701
|0.10
|1.1085
|1.0934
|1.1105
|1402
|2006.05.02 19:40
|buy
|702
|0.20
|1.1069
|1.0933
|1.1089
|1403
|2006.05.02 19:56
|buy
|703
|0.40
|1.1054
|1.0933
|1.1074
|1404
|2006.05.02 21:11
|buy
|704
|0.80
|1.1039
|1.0933
|1.1059
|1405
|2006.05.02 22:12
|buy
|705
|1.60
|1.1023
|1.0932
|1.1043
|1406
|2006.05.03 02:59
|t/p
|705
|1.60
|1.1043
|1.0932
|1.1043
|293.80
|25001.69
|1407
|2006.05.03 02:59
|close
|704
|0.80
|1.1043
|1.0933
|1.1059
|30.99
|25032.68
|1408
|2006.05.03 02:59
|close
|703
|0.40
|1.1043
|1.0933
|1.1074
|-38.83
|24993.85
|1409
|2006.05.03 02:59
|close
|702
|0.20
|1.1042
|1.0933
|1.1089
|-48.40
|24945.45
|1410
|2006.05.03 02:59
|close
|701
|0.10
|1.1041
|1.0934
|1.1105
|-39.60
|24905.85
|1411
|2006.05.03 02:59
|buy
|706
|0.10
|1.1043
|1.0892
|1.1063
|1412
|2006.05.03 04:20
|t/p
|706
|0.10
|1.1063
|1.0892
|1.1063
|18.08
|24923.93
|1413
|2006.05.03 04:20
|buy
|707
|0.10
|1.1066
|1.0915
|1.1086
|1414
|2006.05.03 04:58
|buy
|708
|0.20
|1.1051
|1.0915
|1.1071
|1415
|2006.05.03 08:14
|t/p
|708
|0.20
|1.1071
|1.0915
|1.1071
|36.13
|24960.06
|1416
|2006.05.03 08:14
|close
|707
|0.10
|1.1071
|1.0915
|1.1086
|4.52
|24964.58
|1417
|2006.05.03 08:14
|buy
|709
|0.10
|1.1073
|1.0922
|1.1093
|1418
|2006.05.03 09:59
|buy
|710
|0.20
|1.1058
|1.0922
|1.1078
|1419
|2006.05.03 10:18
|t/p
|710
|0.20
|1.1078
|1.0922
|1.1078
|36.11
|25000.69
|1420
|2006.05.03 10:18
|close
|709
|0.10
|1.1078
|1.0922
|1.1093
|4.51
|25005.20
|1421
|2006.05.03 10:18
|buy
|711
|0.10
|1.1080
|1.0929
|1.1100
|1422
|2006.05.03 11:17
|buy
|712
|0.20
|1.1064
|1.0928
|1.1084
|1423
|2006.05.03 12:14
|buy
|713
|0.40
|1.1048
|1.0927
|1.1068
|1424
|2006.05.03 13:44
|t/p
|713
|0.40
|1.1068
|1.0927
|1.1068
|72.28
|25077.48
|1425
|2006.05.03 13:44
|close
|712
|0.20
|1.1068
|1.0928
|1.1084
|7.23
|25084.71
|1426
|2006.05.03 13:44
|close
|711
|0.10
|1.1067
|1.0929
|1.1100
|-11.75
|25072.96
|1427
|2006.05.03 13:44
|buy
|714
|0.10
|1.1069
|1.0918
|1.1089
|1428
|2006.05.03 18:49
|t/p
|714
|0.10
|1.1089
|1.0918
|1.1089
|18.04
|25091.00
|1429
|2006.05.03 18:49
|buy
|715
|0.10
|1.1092
|1.0941
|1.1112
|1430
|2006.05.04 02:55
|t/p
|715
|0.10
|1.1112
|1.0941
|1.1112
|18.75
|25109.76
|1431
|2006.05.04 02:55
|buy
|716
|0.10
|1.1115
|1.0964
|1.1135
|1432
|2006.05.04 03:53
|t/p
|716
|0.10
|1.1135
|1.0964
|1.1135
|17.96
|25127.72
|1433
|2006.05.04 03:53
|buy
|717
|0.10
|1.1138
|1.0987
|1.1158
|1434
|2006.05.04 07:55
|buy
|718
|0.20
|1.1122
|1.0986
|1.1142
|1435
|2006.05.04 08:19
|buy
|719
|0.40
|1.1106
|1.0985
|1.1126
|1436
|2006.05.04 08:34
|buy
|720
|0.80
|1.1091
|1.0985
|1.1111
|1437
|2006.05.04 08:56
|t/p
|720
|0.80
|1.1111
|1.0985
|1.1111
|144.00
|25271.72
|1438
|2006.05.04 08:56
|close
|719
|0.40
|1.1111
|1.0985
|1.1126
|18.00
|25289.72
|1439
|2006.05.04 08:56
|close
|718
|0.20
|1.1112
|1.0986
|1.1142
|-18.00
|25271.72
|1440
|2006.05.04 08:56
|close
|717
|0.10
|1.1111
|1.0987
|1.1158
|-24.30
|25247.42
|1441
|2006.05.04 08:56
|sell
|721
|0.10
|1.1110
|1.1261
|1.1090
|1442
|2006.05.04 09:10
|t/p
|721
|0.10
|1.1090
|1.1261
|1.1090
|18.03
|25265.45
|1443
|2006.05.04 09:10
|sell
|722
|0.10
|1.1087
|1.1238
|1.1067
|1444
|2006.05.04 10:04
|t/p
|722
|0.10
|1.1067
|1.1238
|1.1067
|18.07
|25283.52
|1445
|2006.05.04 10:04
|sell
|723
|0.10
|1.1064
|1.1215
|1.1044
|1446
|2006.05.04 12:12
|sell
|724
|0.20
|1.1080
|1.1216
|1.1060
|1447
|2006.05.04 17:41
|sell
|725
|0.40
|1.1096
|1.1217
|1.1076
|1448
|2006.05.05 03:46
|t/p
|725
|0.40
|1.1076
|1.1217
|1.1076
|71.02
|25354.53
|1449
|2006.05.05 03:46
|close
|724
|0.20
|1.1076
|1.1216
|1.1060
|6.61
|25361.15
|1450
|2006.05.05 03:46
|close
|723
|0.10
|1.1075
|1.1215
|1.1044
|-10.23
|25350.91
|1451
|2006.05.05 03:46
|buy
|726
|0.10
|1.1075
|1.0924
|1.1095
|1452
|2006.05.05 04:28
|t/p
|726
|0.10
|1.1095
|1.0924
|1.1095
|18.03
|25368.94
|1453
|2006.05.05 04:28
|sell
|727
|0.10
|1.1095
|1.1246
|1.1075
|1454
|2006.05.05 08:30
|t/p
|727
|0.10
|1.1075
|1.1246
|1.1075
|18.06
|25387.00
|1455
|2006.05.05 08:30
|sell
|728
|0.10
|1.1072
|1.1223
|1.1052
|1456
|2006.05.07 19:43
|t/p
|728
|0.10
|1.1052
|1.1223
|1.1052
|18.10
|25405.10
|1457
|2006.05.07 19:43
|sell
|729
|0.10
|1.1049
|1.1200
|1.1029
|1458
|2006.05.08 04:28
|t/p
|729
|0.10
|1.1029
|1.1200
|1.1029
|17.83
|25422.93
|1459
|2006.05.08 04:28
|sell
|730
|0.10
|1.1026
|1.1177
|1.1006
|1460
|2006.05.08 05:02
|sell
|731
|0.20
|1.1041
|1.1177
|1.1021
|1461
|2006.05.08 06:54
|sell
|732
|0.40
|1.1058
|1.1179
|1.1038
|1462
|2006.05.08 08:03
|sell
|733
|0.80
|1.1073
|1.1179
|1.1053
|1463
|2006.05.08 08:14
|sell
|734
|1.60
|1.1088
|1.1179
|1.1068
|1464
|2006.05.08 08:49
|sell
|735
|3.20
|1.1103
|1.1179
|1.1083
|1465
|2006.05.08 09:38
|sell
|736
|6.40
|1.1119
|1.1180
|1.1099
|1466
|2006.05.09 08:22
|t/p
|736
|6.40
|1.1099
|1.1180
|1.1099
|1133.82
|26556.75
|1467
|2006.05.09 08:22
|close
|735
|3.20
|1.1099
|1.1179
|1.1083
|105.61
|26662.36
|1468
|2006.05.09 08:22
|close
|734
|1.60
|1.1098
|1.1179
|1.1068
|-149.03
|26513.33
|1469
|2006.05.09 08:22
|close
|733
|0.80
|1.1099
|1.1179
|1.1053
|-189.83
|26323.50
|1470
|2006.05.09 08:22
|close
|732
|0.40
|1.1098
|1.1179
|1.1038
|-145.38
|26178.12
|1471
|2006.05.09 08:22
|close
|731
|0.20
|1.1099
|1.1177
|1.1021
|-105.12
|26073.00
|1472
|2006.05.09 08:22
|close
|730
|0.10
|1.1098
|1.1177
|1.1006
|-65.18
|26007.81
|1473
|2006.05.09 08:22
|sell
|737
|0.10
|1.1097
|1.1248
|1.1077
|1474
|2006.05.09 08:59
|t/p
|737
|0.10
|1.1077
|1.1248
|1.1077
|18.06
|26025.87
|1475
|2006.05.09 08:59
|sell
|738
|0.10
|1.1073
|1.1224
|1.1053
|1476
|2006.05.09 09:29
|t/p
|738
|0.10
|1.1053
|1.1224
|1.1053
|18.09
|26043.96
|1477
|2006.05.09 09:29
|sell
|739
|0.10
|1.1050
|1.1201
|1.1030
|1478
|2006.05.09 10:29
|t/p
|739
|0.10
|1.1030
|1.1201
|1.1030
|18.13
|26062.09
|1479
|2006.05.09 10:29
|sell
|740
|0.10
|1.1026
|1.1177
|1.1006
|1480
|2006.05.09 10:36
|t/p
|740
|0.10
|1.1006
|1.1177
|1.1006
|18.17
|26080.26
|1481
|2006.05.09 10:36
|sell
|741
|0.10
|1.1003
|1.1154
|1.0983
|1482
|2006.05.09 10:43
|sell
|742
|0.20
|1.1019
|1.1155
|1.0999
|1483
|2006.05.09 11:06
|t/p
|742
|0.20
|1.0999
|1.1155
|1.0999
|36.37
|26116.63
|1484
|2006.05.09 11:06
|close
|741
|0.10
|1.0999
|1.1154
|1.0983
|3.64
|26120.27
|1485
|2006.05.09 11:06
|sell
|743
|0.10
|1.0997
|1.1148
|1.0977
|1486
|2006.05.09 11:32
|sell
|744
|0.20
|1.1012
|1.1148
|1.0992
|1487
|2006.05.09 11:38
|t/p
|744
|0.20
|1.0992
|1.1148
|1.0992
|36.39
|26156.66
|1488
|2006.05.09 11:38
|close
|743
|0.10
|1.0992
|1.1148
|1.0977
|4.55
|26161.21
|1489
|2006.05.09 11:38
|sell
|745
|0.10
|1.0991
|1.1142
|1.0971
|1490
|2006.05.09 11:52
|sell
|746
|0.20
|1.1006
|1.1142
|1.0986
|1491
|2006.05.10 03:14
|t/p
|746
|0.20
|1.0986
|1.1142
|1.0986
|35.80
|26197.02
|1492
|2006.05.10 03:14
|close
|745
|0.10
|1.0986
|1.1142
|1.0971
|4.25
|26201.26
|1493
|2006.05.10 03:14
|buy
|747
|0.10
|1.0985
|1.0834
|1.1005
|1494
|2006.05.10 04:20
|t/p
|747
|0.10
|1.1005
|1.0834
|1.1005
|18.17
|26219.43
|1495
|2006.05.10 04:20
|buy
|748
|0.10
|1.1008
|1.0857
|1.1028
|1496
|2006.05.10 07:22
|buy
|749
|0.20
|1.0992
|1.0856
|1.1012
|1497
|2006.05.10 08:57
|t/p
|749
|0.20
|1.1012
|1.0856
|1.1012
|36.32
|26255.75
|1498
|2006.05.10 08:57
|close
|748
|0.10
|1.1012
|1.0857
|1.1028
|3.63
|26259.38
|1499
|2006.05.10 08:57
|buy
|750
|0.10
|1.1014
|1.0863
|1.1034
|1500
|2006.05.10 10:25
|buy
|751
|0.20
|1.0999
|1.0863
|1.1019
|1501
|2006.05.10 11:05
|t/p
|751
|0.20
|1.1019
|1.0863
|1.1019
|36.30
|26295.68
|1502
|2006.05.10 11:05
|close
|750
|0.10
|1.1019
|1.0863
|1.1034
|4.54
|26300.22
|1503
|2006.05.10 11:05
|buy
|752
|0.10
|1.1023
|1.0872
|1.1043
|1504
|2006.05.10 11:58
|buy
|753
|0.20
|1.1008
|1.0872
|1.1028
|1505
|2006.05.10 14:17
|t/p
|753
|0.20
|1.1028
|1.0872
|1.1028
|36.27
|26336.49
|1506
|2006.05.10 14:17
|close
|752
|0.10
|1.1028
|1.0872
|1.1043
|4.53
|26341.02
|1507
|2006.05.10 14:17
|buy
|754
|0.10
|1.1030
|1.0879
|1.1050
|1508
|2006.05.10 14:18
|buy
|755
|0.20
|1.1014
|1.0878
|1.1034
|1509
|2006.05.10 14:41
|buy
|756
|0.40
|1.0999
|1.0878
|1.1019
|1510
|2006.05.10 18:51
|t/p
|756
|0.40
|1.1019
|1.0878
|1.1019
|72.60
|26413.62
|1511
|2006.05.10 18:51
|close
|755
|0.20
|1.1019
|1.0878
|1.1034
|9.08
|26422.70
|1512
|2006.05.10 18:51
|close
|754
|0.10
|1.1020
|1.0879
|1.1050
|-9.07
|26413.63
|1513
|2006.05.10 18:54
|buy
|757
|0.10
|1.1025
|1.0874
|1.1045
|1514
|2006.05.10 19:35
|t/p
|757
|0.10
|1.1045
|1.0874
|1.1045
|18.11
|26431.74
|1515
|2006.05.10 19:35
|buy
|758
|0.10
|1.1048
|1.0897
|1.1068
|1516
|2006.05.11 02:28
|buy
|759
|0.20
|1.1033
|1.0897
|1.1053
|1517
|2006.05.11 03:34
|t/p
|759
|0.20
|1.1053
|1.0897
|1.1053
|36.19
|26467.93
|1518
|2006.05.11 03:34
|close
|758
|0.10
|1.1054
|1.0897
|1.1068
|6.18
|26474.12
|1519
|2006.05.11 03:34
|sell
|760
|0.10
|1.1050
|1.1201
|1.1030
|1520
|2006.05.11 03:40
|sell
|761
|0.20
|1.1065
|1.1201
|1.1045
|1521
|2006.05.11 03:54
|sell
|762
|0.40
|1.1080
|1.1201
|1.1060
|1522
|2006.05.11 04:22
|t/p
|762
|0.40
|1.1060
|1.1201
|1.1060
|72.33
|26546.45
|1523
|2006.05.11 04:22
|close
|761
|0.20
|1.1060
|1.1201
|1.1045
|9.04
|26555.49
|1524
|2006.05.11 04:22
|close
|760
|0.10
|1.1058
|1.1201
|1.1030
|-7.23
|26548.26
|1525
|2006.05.11 04:22
|sell
|763
|0.10
|1.1057
|1.1208
|1.1037
|1526
|2006.05.11 08:19
|t/p
|763
|0.10
|1.1037
|1.1208
|1.1037
|18.12
|26566.38
|1527
|2006.05.11 08:19
|sell
|764
|0.10
|1.1034
|1.1185
|1.1014
|1528
|2006.05.11 09:53
|t/p
|764
|0.10
|1.1014
|1.1185
|1.1014
|18.16
|26584.54
|1529
|2006.05.11 09:53
|sell
|765
|0.10
|1.1011
|1.1162
|1.0991
|1530
|2006.05.11 11:10
|t/p
|765
|0.10
|1.0991
|1.1162
|1.0991
|18.20
|26602.74
|1531
|2006.05.11 11:10
|sell
|766
|0.10
|1.0987
|1.1138
|1.0967
|1532
|2006.05.11 12:30
|sell
|767
|0.20
|1.1002
|1.1138
|1.0982
|1533
|2006.05.11 16:25
|sell
|768
|0.40
|1.1018
|1.1139
|1.0998
|1534
|2006.05.11 17:12
|sell
|769
|0.80
|1.1034
|1.1140
|1.1014
|1535
|2006.05.11 18:55
|t/p
|769
|0.80
|1.1014
|1.1140
|1.1014
|145.29
|26748.03
|1536
|2006.05.11 18:55
|close
|768
|0.40
|1.1013
|1.1139
|1.0998
|18.16
|26766.19
|1537
|2006.05.11 18:55
|close
|767
|0.20
|1.1014
|1.1138
|1.0982
|-21.79
|26744.40
|1538
|2006.05.11 18:55
|close
|766
|0.10
|1.1013
|1.1138
|1.0967
|-23.61
|26720.79
|1539
|2006.05.11 18:56
|buy
|770
|0.10
|1.1014
|1.0863
|1.1034
|1540
|2006.05.11 20:36
|buy
|771
|0.20
|1.0999
|1.0863
|1.1019
|1541
|2006.05.11 22:07
|t/p
|771
|0.20
|1.1019
|1.0863
|1.1019
|36.30
|26757.09
|1542
|2006.05.11 22:07
|close
|770
|0.10
|1.1019
|1.0863
|1.1034
|4.54
|26761.63
|1543
|2006.05.11 22:07
|buy
|772
|0.10
|1.1019
|1.0868
|1.1039
|1544
|2006.05.12 01:58
|buy
|773
|0.20
|1.1003
|1.0867
|1.1023
|1545
|2006.05.12 02:44
|t/p
|773
|0.20
|1.1023
|1.0867
|1.1023
|36.29
|26797.92
|1546
|2006.05.12 02:44
|close
|772
|0.10
|1.1023
|1.0868
|1.1039
|3.88
|26801.80
|1547
|2006.05.12 02:44
|buy
|774
|0.10
|1.1027
|1.0876
|1.1047
|1548
|2006.05.12 03:11
|buy
|775
|0.20
|1.1012
|1.0876
|1.1032
|1549
|2006.05.12 08:30
|t/p
|775
|0.20
|1.1032
|1.0876
|1.1032
|36.26
|26838.06
|1550
|2006.05.12 08:30
|close
|774
|0.10
|1.1032
|1.0876
|1.1047
|4.53
|26842.59
|1551
|2006.05.12 08:30
|buy
|776
|0.10
|1.1038
|1.0887
|1.1058
|1552
|2006.05.12 08:39
|t/p
|776
|0.10
|1.1058
|1.0887
|1.1058
|18.09
|26860.68
|1553
|2006.05.12 08:39
|buy
|777
|0.10
|1.1061
|1.0910
|1.1081
|1554
|2006.05.12 08:46
|buy
|778
|0.20
|1.1045
|1.0909
|1.1065
|1555
|2006.05.12 08:47
|buy
|779
|0.40
|1.1030
|1.0909
|1.1050
|1556
|2006.05.12 08:50
|buy
|780
|0.80
|1.1015
|1.0909
|1.1035
|1557
|2006.05.12 08:52
|buy
|781
|1.60
|1.1000
|1.0909
|1.1020
|1558
|2006.05.12 09:01
|t/p
|781
|1.60
|1.1020
|1.0909
|1.1020
|290.38
|27151.06
|1559
|2006.05.12 09:01
|close
|780
|0.80
|1.1020
|1.0909
|1.1035
|36.30
|27187.36
|1560
|2006.05.12 09:01
|close
|779
|0.40
|1.1021
|1.0909
|1.1050
|-32.66
|27154.70
|1561
|2006.05.12 09:01
|close
|778
|0.20
|1.1023
|1.0909
|1.1065
|-39.92
|27114.78
|1562
|2006.05.12 09:01
|close
|777
|0.10
|1.1023
|1.0910
|1.1081
|-34.47
|27080.31
|1563
|2006.05.12 09:01
|buy
|782
|0.10
|1.1027
|1.0876
|1.1047
|1564
|2006.05.12 09:14
|buy
|783
|0.20
|1.1012
|1.0876
|1.1032
|1565
|2006.05.12 09:59
|t/p
|783
|0.20
|1.1032
|1.0876
|1.1032
|36.26
|27116.57
|1566
|2006.05.12 09:59
|close
|782
|0.10
|1.1032
|1.0876
|1.1047
|4.53
|27121.10
|1567
|2006.05.12 09:59
|buy
|784
|0.10
|1.1037
|1.0886
|1.1057
|1568
|2006.05.12 10:36
|t/p
|784
|0.10
|1.1057
|1.0886
|1.1057
|18.09
|27139.19
|1569
|2006.05.12 10:36
|buy
|785
|0.10
|1.1060
|1.0909
|1.1080
|1570
|2006.05.12 11:15
|buy
|786
|0.20
|1.1044
|1.0908
|1.1064
|1571
|2006.05.12 11:23
|t/p
|786
|0.20
|1.1064
|1.0908
|1.1064
|36.15
|27175.34
|1572
|2006.05.12 11:23
|close
|785
|0.10
|1.1064
|1.0909
|1.1080
|3.62
|27178.96
|1573
|2006.05.12 11:23
|buy
|787
|0.10
|1.1068
|1.0917
|1.1088
|1574
|2006.05.12 11:36
|t/p
|787
|0.10
|1.1088
|1.0917
|1.1088
|18.04
|27197.00
|1575
|2006.05.12 11:36
|buy
|788
|0.10
|1.1091
|1.0940
|1.1111
|1576
|2006.05.14 22:44
|t/p
|788
|0.10
|1.1111
|1.0940
|1.1111
|18.00
|27215.00
|1577
|2006.05.14 22:44
|sell
|789
|0.10
|1.1111
|1.1262
|1.1091
|1578
|2006.05.15 01:46
|t/p
|789
|0.10
|1.1091
|1.1262
|1.1091
|17.73
|27232.72
|1579
|2006.05.15 01:46
|sell
|790
|0.10
|1.1088
|1.1239
|1.1068
|1580
|2006.05.15 02:26
|sell
|791
|0.20
|1.1104
|1.1240
|1.1084
|1581
|2006.05.15 02:59
|sell
|792
|0.40
|1.1120
|1.1241
|1.1100
|1582
|2006.05.15 03:09
|sell
|793
|0.80
|1.1136
|1.1242
|1.1116
|1583
|2006.05.15 04:07
|sell
|794
|1.60
|1.1151
|1.1242
|1.1131
|1584
|2006.05.15 05:42
|sell
|795
|3.20
|1.1166
|1.1242
|1.1146
|1585
|2006.05.15 06:06
|t/p
|795
|3.20
|1.1146
|1.1242
|1.1146
|574.20
|27806.92
|1586
|2006.05.15 06:06
|close
|794
|1.60
|1.1146
|1.1242
|1.1131
|71.77
|27878.69
|1587
|2006.05.15 06:06
|close
|793
|0.80
|1.1145
|1.1242
|1.1116
|-64.60
|27814.09
|1588
|2006.05.15 06:06
|close
|792
|0.40
|1.1144
|1.1241
|1.1100
|-86.15
|27727.94
|1589
|2006.05.15 06:06
|close
|791
|0.20
|1.1145
|1.1240
|1.1084
|-73.58
|27654.36
|1590
|2006.05.15 06:06
|close
|790
|0.10
|1.1146
|1.1239
|1.1068
|-52.04
|27602.32
|1591
|2006.05.15 06:06
|sell
|796
|0.10
|1.1144
|1.1295
|1.1124
|1592
|2006.05.15 06:40
|sell
|797
|0.20
|1.1160
|1.1296
|1.1140
|1593
|2006.05.15 06:48
|sell
|798
|0.40
|1.1176
|1.1297
|1.1156
|1594
|2006.05.15 08:01
|t/p
|798
|0.40
|1.1156
|1.1297
|1.1156
|71.71
|27674.03
|1595
|2006.05.15 08:01
|close
|797
|0.20
|1.1156
|1.1296
|1.1140
|7.17
|27681.20
|1596
|2006.05.15 08:02
|close
|796
|0.10
|1.1157
|1.1295
|1.1124
|-11.65
|27669.55
|1597
|2006.05.15 08:02
|buy
|799
|0.10
|1.1158
|1.1007
|1.1178
|1598
|2006.05.15 08:27
|buy
|800
|0.20
|1.1142
|1.1006
|1.1162
|1599
|2006.05.15 08:50
|buy
|801
|0.40
|1.1127
|1.1006
|1.1147
|1600
|2006.05.15 09:02
|t/p
|801
|0.40
|1.1147
|1.1006
|1.1147
|71.77
|27741.32
|1601
|2006.05.15 09:02
|close
|800
|0.20
|1.1147
|1.1006
|1.1162
|8.97
|27750.29
|1602
|2006.05.15 09:02
|close
|799
|0.10
|1.1148
|1.1007
|1.1178
|-8.97
|27741.32
|1603
|2006.05.15 09:02
|sell
|802
|0.10
|1.1147
|1.1298
|1.1127
|1604
|2006.05.15 09:06
|sell
|803
|0.20
|1.1163
|1.1299
|1.1143
|1605
|2006.05.15 09:48
|t/p
|803
|0.20
|1.1143
|1.1299
|1.1143
|35.90
|27777.22
|1606
|2006.05.15 09:48
|close
|802
|0.10
|1.1143
|1.1298
|1.1127
|3.59
|27780.81
|1607
|2006.05.15 09:49
|sell
|804
|0.10
|1.1139
|1.1290
|1.1119
|1608
|2006.05.15 10:13
|sell
|805
|0.20
|1.1155
|1.1291
|1.1135
|1609
|2006.05.15 10:40
|t/p
|805
|0.20
|1.1135
|1.1291
|1.1135
|35.92
|27816.73
|1610
|2006.05.15 10:40
|close
|804
|0.10
|1.1135
|1.1290
|1.1119
|3.59
|27820.32
|1611
|2006.05.15 10:40
|sell
|806
|0.10
|1.1131
|1.1282
|1.1111
|1612
|2006.05.15 11:41
|sell
|807
|0.20
|1.1146
|1.1282
|1.1126
|1613
|2006.05.15 23:40
|t/p
|807
|0.20
|1.1126
|1.1282
|1.1126
|35.95
|27856.27
|1614
|2006.05.15 23:40
|close
|806
|0.10
|1.1126
|1.1282
|1.1111
|4.49
|27860.76
|1615
|2006.05.15 23:40
|sell
|808
|0.10
|1.1124
|1.1275
|1.1104
|1616
|2006.05.16 01:08
|sell
|809
|0.20
|1.1139
|1.1275
|1.1119
|1617
|2006.05.16 03:35
|sell
|810
|0.40
|1.1155
|1.1276
|1.1135
|1618
|2006.05.16 04:48
|sell
|811
|0.80
|1.1170
|1.1276
|1.1150
|1619
|2006.05.16 06:44
|t/p
|811
|0.80
|1.1150
|1.1276
|1.1150
|143.50
|28004.26
|1620
|2006.05.16 06:44
|close
|810
|0.40
|1.1150
|1.1276
|1.1135
|17.94
|28022.20
|1621
|2006.05.16 06:44
|close
|809
|0.20
|1.1151
|1.1275
|1.1119
|-21.52
|28000.68
|1622
|2006.05.16 06:44
|close
|808
|0.10
|1.1150
|1.1275
|1.1104
|-23.62
|27977.06
|1623
|2006.05.16 06:44
|buy
|812
|0.10
|1.1149
|1.0998
|1.1169
|1624
|2006.05.16 08:13
|buy
|813
|0.20
|1.1134
|1.0998
|1.1154
|1625
|2006.05.16 08:32
|buy
|814
|0.40
|1.1118
|1.0997
|1.1138
|1626
|2006.05.16 08:34
|buy
|815
|0.80
|1.1101
|1.0995
|1.1121
|1627
|2006.05.16 08:44
|buy
|816
|1.60
|1.1085
|1.0994
|1.1105
|1628
|2006.05.16 09:13
|t/p
|816
|1.60
|1.1105
|1.0994
|1.1105
|288.13
|28265.19
|1629
|2006.05.16 09:13
|close
|815
|0.80
|1.1106
|1.0995
|1.1121
|36.02
|28301.21
|1630
|2006.05.16 09:13
|close
|814
|0.40
|1.1105
|1.0997
|1.1138
|-46.83
|28254.38
|1631
|2006.05.16 09:13
|close
|813
|0.20
|1.1105
|1.0998
|1.1154
|-52.23
|28202.15
|1632
|2006.05.16 09:14
|close
|812
|0.10
|1.1104
|1.0998
|1.1169
|-40.53
|28161.62
|1633
|2006.05.16 09:14
|sell
|817
|0.10
|1.1103
|1.1254
|1.1083
|1634
|2006.05.16 11:20
|sell
|818
|0.20
|1.1119
|1.1255
|1.1099
|1635
|2006.05.16 12:17
|t/p
|818
|0.20
|1.1099
|1.1255
|1.1099
|36.04
|28197.66
|1636
|2006.05.16 12:17
|close
|817
|0.10
|1.1099
|1.1254
|1.1083
|3.60
|28201.26
|1637
|2006.05.16 12:17
|sell
|819
|0.10
|1.1095
|1.1246
|1.1075
|1638
|2006.05.16 14:47
|t/p
|819
|0.10
|1.1075
|1.1246
|1.1075
|18.06
|28219.32
|1639
|2006.05.16 14:47
|sell
|820
|0.10
|1.1072
|1.1223
|1.1052
|1640
|2006.05.17 04:01
|t/p
|820
|0.10
|1.1052
|1.1223
|1.1052
|17.80
|28237.12
|1641
|2006.05.17 04:01
|sell
|821
|0.10
|1.1049
|1.1200
|1.1029
|1642
|2006.05.17 07:01
|t/p
|821
|0.10
|1.1029
|1.1200
|1.1029
|18.13
|28255.25
|1643
|2006.05.17 07:01
|sell
|822
|0.10
|1.1026
|1.1177
|1.1006
|1644
|2006.05.17 07:34
|sell
|823
|0.20
|1.1041
|1.1177
|1.1021
|1645
|2006.05.17 08:36
|sell
|824
|0.40
|1.1057
|1.1178
|1.1037
|1646
|2006.05.17 08:40
|t/p
|824
|0.40
|1.1037
|1.1178
|1.1037
|72.48
|28327.73
|1647
|2006.05.17 08:40
|close
|823
|0.20
|1.1037
|1.1177
|1.1021
|7.25
|28334.98
|1648
|2006.05.17 08:40
|close
|822
|0.10
|1.1038
|1.1177
|1.1006
|-10.87
|28324.11
|1649
|2006.05.17 08:40
|sell
|825
|0.10
|1.1035
|1.1186
|1.1015
|1650
|2006.05.17 09:11
|t/p
|825
|0.10
|1.1015
|1.1186
|1.1015
|18.16
|28342.27
|1651
|2006.05.17 09:11
|sell
|826
|0.10
|1.1012
|1.1163
|1.0992
|1652
|2006.05.17 09:16
|sell
|827
|0.20
|1.1027
|1.1163
|1.1007
|1653
|2006.05.17 09:20
|sell
|828
|0.40
|1.1042
|1.1163
|1.1022
|1654
|2006.05.17 09:25
|sell
|829
|0.80
|1.1058
|1.1164
|1.1038
|1655
|2006.05.17 09:27
|sell
|830
|1.60
|1.1074
|1.1165
|1.1054
|1656
|2006.05.17 10:03
|t/p
|830
|1.60
|1.1054
|1.1165
|1.1054
|289.49
|28631.76
|1657
|2006.05.17 10:03
|close
|829
|0.80
|1.1054
|1.1164
|1.1038
|28.95
|28660.71
|1658
|2006.05.17 10:03
|close
|828
|0.40
|1.1055
|1.1163
|1.1022
|-47.04
|28613.67
|1659
|2006.05.17 10:03
|close
|827
|0.20
|1.1056
|1.1163
|1.1007
|-52.46
|28561.21
|1660
|2006.05.17 10:03
|close
|826
|0.10
|1.1055
|1.1163
|1.0992
|-38.90
|28522.31
|1661
|2006.05.17 10:03
|buy
|831
|0.10
|1.1054
|1.0903
|1.1074
|1662
|2006.05.17 10:26
|t/p
|831
|0.10
|1.1074
|1.0903
|1.1074
|18.06
|28540.37
|1663
|2006.05.17 10:26
|buy
|832
|0.10
|1.1077
|1.0926
|1.1097
|1664
|2006.05.17 11:21
|t/p
|832
|0.10
|1.1097
|1.0926
|1.1097
|18.02
|28558.39
|1665
|2006.05.17 11:21
|buy
|833
|0.10
|1.1100
|1.0949
|1.1120
|1666
|2006.05.17 11:30
|t/p
|833
|0.10
|1.1120
|1.0949
|1.1120
|17.99
|28576.38
|1667
|2006.05.17 11:30
|buy
|834
|0.10
|1.1123
|1.0972
|1.1143
|1668
|2006.05.17 15:09
|t/p
|834
|0.10
|1.1143
|1.0972
|1.1143
|17.94
|28594.32
|1669
|2006.05.17 15:09
|buy
|835
|0.10
|1.1147
|1.0996
|1.1167
|1670
|2006.05.17 16:13
|buy
|836
|0.20
|1.1132
|1.0996
|1.1152
|1671
|2006.05.17 17:58
|t/p
|836
|0.20
|1.1152
|1.0996
|1.1152
|35.87
|28630.19
|1672
|2006.05.17 17:58
|close
|835
|0.10
|1.1152
|1.0996
|1.1167
|4.48
|28634.67
|1673
|2006.05.17 17:59
|buy
|837
|0.10
|1.1156
|1.1005
|1.1176
|1674
|2006.05.18 04:59
|buy
|838
|0.20
|1.1141
|1.1005
|1.1161
|1675
|2006.05.18 05:04
|buy
|839
|0.40
|1.1125
|1.1004
|1.1145
|1676
|2006.05.18 06:37
|buy
|840
|0.80
|1.1110
|1.1004
|1.1130
|1677
|2006.05.18 07:00
|t/p
|840
|0.80
|1.1130
|1.1004
|1.1130
|143.76
|28778.43
|1678
|2006.05.18 07:00
|close
|839
|0.40
|1.1130
|1.1004
|1.1145
|17.97
|28796.40
|1679
|2006.05.18 07:01
|close
|838
|0.20
|1.1132
|1.1005
|1.1161
|-16.17
|28780.23
|1680
|2006.05.18 07:01
|close
|837
|0.10
|1.1133
|1.1005
|1.1176
|-19.91
|28760.32
|1681
|2006.05.18 07:01
|sell
|841
|0.10
|1.1132
|1.1283
|1.1112
|1682
|2006.05.18 07:21
|sell
|842
|0.20
|1.1147
|1.1283
|1.1127
|1683
|2006.05.18 08:54
|sell
|843
|0.40
|1.1162
|1.1283
|1.1142
|1684
|2006.05.18 09:16
|sell
|844
|0.80
|1.1180
|1.1286
|1.1160
|1685
|2006.05.18 09:22
|sell
|845
|1.60
|1.1195
|1.1286
|1.1175
|1686
|2006.05.18 09:35
|t/p
|845
|1.60
|1.1175
|1.1286
|1.1175
|286.35
|29046.67
|1687
|2006.05.18 09:35
|close
|844
|0.80
|1.1175
|1.1286
|1.1160
|35.79
|29082.46
|1688
|2006.05.18 09:35
|close
|843
|0.40
|1.1173
|1.1283
|1.1142
|-39.38
|29043.08
|1689
|2006.05.18 09:35
|close
|842
|0.20
|1.1172
|1.1283
|1.1127
|-44.75
|28998.33
|1690
|2006.05.18 09:35
|close
|841
|0.10
|1.1171
|1.1283
|1.1112
|-34.91
|28963.42
|1691
|2006.05.18 09:35
|buy
|846
|0.10
|1.1170
|1.1019
|1.1190
|1692
|2006.05.18 10:28
|t/p
|846
|0.10
|1.1190
|1.1019
|1.1190
|17.87
|28981.29
|1693
|2006.05.18 10:28
|buy
|847
|0.10
|1.1193
|1.1042
|1.1213
|1694
|2006.05.18 10:58
|t/p
|847
|0.10
|1.1213
|1.1042
|1.1213
|17.84
|28999.13
|1695
|2006.05.18 10:58
|buy
|848
|0.10
|1.1216
|1.1065
|1.1236
|1696
|2006.05.18 12:17
|buy
|849
|0.20
|1.1201
|1.1065
|1.1221
|1697
|2006.05.18 19:50
|buy
|850
|0.40
|1.1185
|1.1064
|1.1205
|1698
|2006.05.18 20:40
|t/p
|850
|0.40
|1.1205
|1.1064
|1.1205
|71.40
|29070.53
|1699
|2006.05.18 20:40
|close
|849
|0.20
|1.1205
|1.1065
|1.1221
|7.14
|29077.67
|1700
|2006.05.18 20:40
|close
|848
|0.10
|1.1203
|1.1065
|1.1236
|-11.60
|29066.07
|1701
|2006.05.18 20:40
|sell
|851
|0.10
|1.1205
|1.1356
|1.1185
|1702
|2006.05.19 03:49
|sell
|852
|0.20
|1.1221
|1.1357
|1.1201
|1703
|2006.05.19 06:29
|sell
|853
|0.40
|1.1237
|1.1358
|1.1217
|1704
|2006.05.19 08:59
|sell
|854
|0.80
|1.1252
|1.1358
|1.1232
|1705
|2006.05.19 09:11
|sell
|855
|1.60
|1.1267
|1.1358
|1.1247
|1706
|2006.05.19 09:27
|t/p
|855
|1.60
|1.1247
|1.1358
|1.1247
|284.52
|29350.59
|1707
|2006.05.19 09:27
|close
|854
|0.80
|1.1247
|1.1358
|1.1232
|35.57
|29386.16
|1708
|2006.05.19 09:27
|close
|853
|0.40
|1.1246
|1.1358
|1.1217
|-32.01
|29354.15
|1709
|2006.05.19 09:27
|close
|852
|0.20
|1.1247
|1.1357
|1.1201
|-46.23
|29307.92
|1710
|2006.05.19 09:27
|close
|851
|0.10
|1.1249
|1.1356
|1.1185
|-39.41
|29268.51
|1711
|2006.05.19 09:27
|buy
|856
|0.10
|1.1250
|1.1099
|1.1270
|1712
|2006.05.19 11:02
|t/p
|856
|0.10
|1.1270
|1.1099
|1.1270
|17.75
|29286.26
|1713
|2006.05.19 11:02
|buy
|857
|0.10
|1.1273
|1.1122
|1.1293
|1714
|2006.05.19 11:33
|buy
|858
|0.20
|1.1258
|1.1122
|1.1278
|1715
|2006.05.19 11:55
|buy
|859
|0.40
|1.1241
|1.1120
|1.1261
|1716
|2006.05.19 12:03
|buy
|860
|0.80
|1.1225
|1.1119
|1.1245
|1717
|2006.05.19 13:21
|buy
|861
|1.60
|1.1210
|1.1119
|1.1230
|1718
|2006.05.19 16:02
|buy
|862
|3.20
|1.1195
|1.1119
|1.1215
|1719
|2006.05.21 19:19
|t/p
|862
|3.20
|1.1215
|1.1119
|1.1215
|570.66
|29856.92
|1720
|2006.05.21 19:19
|close
|861
|1.60
|1.1215
|1.1119
|1.1230
|71.33
|29928.25
|1721
|2006.05.21 19:19
|close
|860
|0.80
|1.1214
|1.1119
|1.1245
|-78.47
|29849.78
|1722
|2006.05.21 19:19
|close
|859
|0.40
|1.1215
|1.1120
|1.1261
|-92.73
|29757.05
|1723
|2006.05.21 19:19
|close
|858
|0.20
|1.1214
|1.1122
|1.1278
|-78.47
|29678.58
|1724
|2006.05.21 19:21
|close
|857
|0.10
|1.1213
|1.1122
|1.1293
|-53.51
|29625.07
|1725
|2006.05.21 19:21
|sell
|863
|0.10
|1.1214
|1.1365
|1.1194
|1726
|2006.05.22 00:31
|sell
|864
|0.20
|1.1230
|1.1366
|1.1210
|1727
|2006.05.22 02:25
|sell
|865
|0.40
|1.1245
|1.1366
|1.1225
|1728
|2006.05.22 03:12
|sell
|866
|0.80
|1.1261
|1.1367
|1.1241
|1729
|2006.05.22 04:30
|t/p
|866
|0.80
|1.1241
|1.1367
|1.1241
|142.34
|29767.41
|1730
|2006.05.22 04:30
|close
|865
|0.40
|1.1241
|1.1366
|1.1225
|14.23
|29781.64
|1731
|2006.05.22 04:31
|close
|864
|0.20
|1.1242
|1.1366
|1.1210
|-21.35
|29760.29
|1732
|2006.05.22 04:31
|close
|863
|0.10
|1.1243
|1.1365
|1.1194
|-26.09
|29734.19
|1733
|2006.05.22 04:32
|buy
|867
|0.10
|1.1242
|1.1091
|1.1262
|1734
|2006.05.22 08:09
|t/p
|867
|0.10
|1.1262
|1.1091
|1.1262
|17.76
|29751.95
|1735
|2006.05.22 08:09
|buy
|868
|0.10
|1.1265
|1.1114
|1.1285
|1736
|2006.05.22 08:12
|buy
|869
|0.20
|1.1250
|1.1114
|1.1270
|1737
|2006.05.22 09:53
|buy
|870
|0.40
|1.1235
|1.1114
|1.1255
|1738
|2006.05.22 09:55
|buy
|871
|0.80
|1.1220
|1.1114
|1.1240
|1739
|2006.05.22 10:21
|buy
|872
|1.60
|1.1204
|1.1113
|1.1224
|1740
|2006.05.22 10:35
|t/p
|872
|1.60
|1.1224
|1.1113
|1.1224
|285.10
|30037.05
|1741
|2006.05.22 10:35
|close
|871
|0.80
|1.1224
|1.1114
|1.1240
|28.51
|30065.56
|1742
|2006.05.22 10:35
|close
|870
|0.40
|1.1223
|1.1114
|1.1255
|-42.77
|30022.79
|1743
|2006.05.22 10:35
|close
|869
|0.20
|1.1225
|1.1114
|1.1270
|-44.54
|29978.25
|1744
|2006.05.22 10:35
|close
|868
|0.10
|1.1224
|1.1114
|1.1285
|-36.53
|29941.72
|1745
|2006.05.22 10:35
|sell
|873
|0.10
|1.1225
|1.1376
|1.1205
|1746
|2006.05.22 11:00
|t/p
|873
|0.10
|1.1205
|1.1376
|1.1205
|17.85
|29959.57
|1747
|2006.05.22 11:00
|sell
|874
|0.10
|1.1202
|1.1353
|1.1182
|1748
|2006.05.22 13:39
|t/p
|874
|0.10
|1.1182
|1.1353
|1.1182
|17.89
|29977.46
|1749
|2006.05.22 13:39
|sell
|875
|0.10
|1.1179
|1.1330
|1.1159
|1750
|2006.05.22 14:15
|t/p
|875
|0.10
|1.1159
|1.1330
|1.1159
|17.92
|29995.38
|1751
|2006.05.22 14:15
|sell
|876
|0.10
|1.1156
|1.1307
|1.1136
|1752
|2006.05.22 14:24
|t/p
|876
|0.10
|1.1136
|1.1307
|1.1136
|17.96
|30013.34
|1753
|2006.05.22 14:24
|sell
|877
|0.10
|1.1133
|1.1284
|1.1113
|1754
|2006.05.22 14:59
|sell
|878
|0.20
|1.1148
|1.1284
|1.1128
|1755
|2006.05.22 19:00
|sell
|879
|0.40
|1.1164
|1.1285
|1.1144
|1756
|2006.05.23 01:35
|t/p
|879
|0.40
|1.1144
|1.1285
|1.1144
|70.58
|30083.92
|1757
|2006.05.23 01:35
|close
|878
|0.20
|1.1144
|1.1284
|1.1128
|6.57
|30090.49
|1758
|2006.05.23 01:35
|close
|877
|0.10
|1.1145
|1.1284
|1.1113
|-11.07
|30079.42
|1759
|2006.05.23 01:35
|buy
|880
|0.10
|1.1144
|1.0993
|1.1164
|1760
|2006.05.23 03:03
|buy
|881
|0.20
|1.1129
|1.0993
|1.1149
|1761
|2006.05.23 03:26
|t/p
|881
|0.20
|1.1149
|1.0993
|1.1149
|35.88
|30115.30
|1762
|2006.05.23 03:26
|close
|880
|0.10
|1.1149
|1.0993
|1.1164
|4.48
|30119.78
|1763
|2006.05.23 03:26
|buy
|882
|0.10
|1.1153
|1.1002
|1.1173
|1764
|2006.05.23 03:44
|buy
|883
|0.20
|1.1138
|1.1002
|1.1158
|1765
|2006.05.23 08:21
|t/p
|883
|0.20
|1.1158
|1.1002
|1.1158
|35.85
|30155.63
|1766
|2006.05.23 08:21
|close
|882
|0.10
|1.1159
|1.1002
|1.1173
|5.38
|30161.01
|1767
|2006.05.23 08:21
|buy
|884
|0.10
|1.1163
|1.1012
|1.1183
|1768
|2006.05.23 08:30
|t/p
|884
|0.10
|1.1183
|1.1012
|1.1183
|17.88
|30178.89
|1769
|2006.05.23 08:30
|buy
|885
|0.10
|1.1186
|1.1035
|1.1206
|1770
|2006.05.23 09:01
|t/p
|885
|0.10
|1.1206
|1.1035
|1.1206
|17.85
|30196.74
|1771
|2006.05.23 09:01
|buy
|886
|0.10
|1.1209
|1.1058
|1.1229
|1772
|2006.05.23 09:14
|buy
|887
|0.20
|1.1194
|1.1058
|1.1214
|1773
|2006.05.23 09:33
|t/p
|887
|0.20
|1.1214
|1.1058
|1.1214
|35.67
|30232.41
|1774
|2006.05.23 09:33
|close
|886
|0.10
|1.1214
|1.1058
|1.1229
|4.46
|30236.87
|1775
|2006.05.23 09:33
|buy
|888
|0.10
|1.1216
|1.1065
|1.1236
|1776
|2006.05.23 09:38
|buy
|889
|0.20
|1.1201
|1.1065
|1.1221
|1777
|2006.05.23 10:00
|buy
|890
|0.40
|1.1185
|1.1064
|1.1205
|1778
|2006.05.23 10:30
|buy
|891
|0.80
|1.1170
|1.1064
|1.1190
|1779
|2006.05.23 11:09
|t/p
|891
|0.80
|1.1190
|1.1064
|1.1190
|142.98
|30379.85
|1780
|2006.05.23 11:09
|close
|890
|0.40
|1.1190
|1.1064
|1.1205
|17.87
|30397.72
|1781
|2006.05.23 11:09
|close
|889
|0.20
|1.1189
|1.1065
|1.1221
|-21.45
|30376.27
|1782
|2006.05.23 11:09
|close
|888
|0.10
|1.1189
|1.1065
|1.1236
|-24.13
|30352.14
|1783
|2006.05.23 11:09
|buy
|892
|0.10
|1.1193
|1.1042
|1.1213
|1784
|2006.05.23 11:23
|buy
|893
|0.20
|1.1178
|1.1042
|1.1198
|1785
|2006.05.23 13:28
|buy
|894
|0.40
|1.1162
|1.1041
|1.1182
|1786
|2006.05.23 15:19
|t/p
|894
|0.40
|1.1182
|1.1041
|1.1182
|71.54
|30423.68
|1787
|2006.05.23 15:19
|close
|893
|0.20
|1.1182
|1.1042
|1.1198
|7.15
|30430.83
|1788
|2006.05.23 15:19
|close
|892
|0.10
|1.1181
|1.1042
|1.1213
|-10.73
|30420.10
|1789
|2006.05.23 15:19
|buy
|895
|0.10
|1.1185
|1.1034
|1.1205
|1790
|2006.05.23 15:48
|t/p
|895
|0.10
|1.1205
|1.1034
|1.1205
|17.85
|30437.95
|1791
|2006.05.23 15:48
|buy
|896
|0.10
|1.1208
|1.1057
|1.1228
|1792
|2006.05.23 16:40
|t/p
|896
|0.10
|1.1228
|1.1057
|1.1228
|17.81
|30455.76
|1793
|2006.05.23 16:40
|buy
|897
|0.10
|1.1231
|1.1080
|1.1251
|1794
|2006.05.23 17:06
|t/p
|897
|0.10
|1.1251
|1.1080
|1.1251
|17.78
|30473.54
|1795
|2006.05.23 17:06
|buy
|898
|0.10
|1.1254
|1.1103
|1.1274
|1796
|2006.05.23 17:24
|buy
|899
|0.20
|1.1238
|1.1102
|1.1258
|1797
|2006.05.23 18:04
|t/p
|899
|0.20
|1.1258
|1.1102
|1.1258
|35.53
|30509.07
|1798
|2006.05.23 18:04
|close
|898
|0.10
|1.1258
|1.1103
|1.1274
|3.55
|30512.62
|1799
|2006.05.23 18:04
|buy
|900
|0.10
|1.1262
|1.1111
|1.1282
|1800
|2006.05.23 18:22
|buy
|901
|0.20
|1.1247
|1.1111
|1.1267
|1801
|2006.05.23 20:17
|buy
|902
|0.40
|1.1232
|1.1111
|1.1252
|1802
|2006.05.23 20:58
|t/p
|902
|0.40
|1.1252
|1.1111
|1.1252
|71.10
|30583.72
|1803
|2006.05.23 20:58
|close
|901
|0.20
|1.1252
|1.1111
|1.1267
|8.89
|30592.61
|1804
|2006.05.23 20:59
|close
|900
|0.10
|1.1251
|1.1111
|1.1282
|-9.78
|30582.83
|1805
|2006.05.23 20:59
|buy
|903
|0.10
|1.1255
|1.1104
|1.1275
|1806
|2006.05.23 21:22
|buy
|904
|0.20
|1.1240
|1.1104
|1.1260
|1807
|2006.05.23 22:10
|buy
|905
|0.40
|1.1224
|1.1103
|1.1244
|1808
|2006.05.23 22:36
|buy
|906
|0.80
|1.1209
|1.1103
|1.1229
|1809
|2006.05.24 01:50
|t/p
|906
|0.80
|1.1229
|1.1103
|1.1229
|144.50
|30727.33
|1810
|2006.05.24 01:50
|close
|905
|0.40
|1.1229
|1.1103
|1.1244
|18.82
|30746.14
|1811
|2006.05.24 01:50
|close
|904
|0.20
|1.1230
|1.1104
|1.1260
|-17.31
|30728.84
|1812
|2006.05.24 01:50
|close
|903
|0.10
|1.1229
|1.1104
|1.1275
|-22.90
|30705.94
|1813
|2006.05.24 01:50
|sell
|907
|0.10
|1.1230
|1.1381
|1.1210
|1814
|2006.05.24 03:01
|t/p
|907
|0.10
|1.1210
|1.1381
|1.1210
|17.84
|30723.78
|1815
|2006.05.24 03:01
|sell
|908
|0.10
|1.1207
|1.1358
|1.1187
|1816
|2006.05.24 03:03
|sell
|909
|0.20
|1.1222
|1.1358
|1.1202
|1817
|2006.05.24 03:43
|t/p
|909
|0.20
|1.1202
|1.1358
|1.1202
|35.71
|30759.49
|1818
|2006.05.24 03:43
|close
|908
|0.10
|1.1201
|1.1358
|1.1187
|5.36
|30764.85
|1819
|2006.05.24 03:44
|sell
|910
|0.10
|1.1199
|1.1350
|1.1179
|1820
|2006.05.24 05:26
|sell
|911
|0.20
|1.1214
|1.1350
|1.1194
|1821
|2006.05.24 08:21
|t/p
|911
|0.20
|1.1194
|1.1350
|1.1194
|35.73
|30800.58
|1822
|2006.05.24 08:21
|close
|910
|0.10
|1.1194
|1.1350
|1.1179
|4.47
|30805.05
|1823
|2006.05.24 08:21
|sell
|912
|0.10
|1.1192
|1.1343
|1.1172
|1824
|2006.05.24 08:28
|sell
|913
|0.20
|1.1207
|1.1343
|1.1187
|1825
|2006.05.24 08:50
|t/p
|913
|0.20
|1.1187
|1.1343
|1.1187
|35.76
|30840.81
|1826
|2006.05.24 08:50
|close
|912
|0.10
|1.1187
|1.1343
|1.1172
|4.47
|30845.28
|1827
|2006.05.24 08:50
|sell
|914
|0.10
|1.1183
|1.1334
|1.1163
|1828
|2006.05.24 08:59
|sell
|915
|0.20
|1.1199
|1.1335
|1.1179
|1829
|2006.05.24 09:01
|sell
|916
|0.40
|1.1215
|1.1336
|1.1195
|1830
|2006.05.24 09:01
|sell
|917
|0.80
|1.1230
|1.1336
|1.1210
|1831
|2006.05.24 09:14
|sell
|918
|1.60
|1.1245
|1.1336
|1.1225
|1832
|2006.05.24 09:21
|t/p
|918
|1.60
|1.1225
|1.1336
|1.1225
|285.08
|31130.36
|1833
|2006.05.24 09:21
|close
|917
|0.80
|1.1225
|1.1336
|1.1210
|35.63
|31165.99
|1834
|2006.05.24 09:21
|close
|916
|0.40
|1.1227
|1.1336
|1.1195
|-42.75
|31123.24
|1835
|2006.05.24 09:21
|close
|915
|0.20
|1.1226
|1.1335
|1.1179
|-48.10
|31075.14
|1836
|2006.05.24 09:21
|close
|914
|0.10
|1.1227
|1.1334
|1.1163
|-39.19
|31035.95
|1837
|2006.05.24 09:21
|sell
|919
|0.10
|1.1225
|1.1376
|1.1205
|1838
|2006.05.24 10:36
|sell
|920
|0.20
|1.1240
|1.1376
|1.1220
|1839
|2006.05.24 13:38
|t/p
|920
|0.20
|1.1220
|1.1376
|1.1220
|35.65
|31071.60
|1840
|2006.05.24 13:38
|close
|919
|0.10
|1.1220
|1.1376
|1.1205
|4.46
|31076.06
|1841
|2006.05.24 13:38
|buy
|921
|0.10
|1.1221
|1.1070
|1.1241
|1842
|2006.05.24 14:51
|buy
|922
|0.20
|1.1205
|1.1069
|1.1225
|1843
|2006.05.24 14:53
|buy
|923
|0.40
|1.1190
|1.1069
|1.1210
|1844
|2006.05.24 16:27
|t/p
|923
|0.40
|1.1210
|1.1069
|1.1210
|71.36
|31147.42
|1845
|2006.05.24 16:27
|close
|922
|0.20
|1.1211
|1.1069
|1.1225
|10.70
|31158.12
|1846
|2006.05.24 16:27
|close
|921
|0.10
|1.1210
|1.1070
|1.1241
|-9.81
|31148.31
|1847
|2006.05.24 16:27
|sell
|924
|0.10
|1.1211
|1.1362
|1.1191
|1848
|2006.05.24 22:24
|sell
|925
|0.20
|1.1226
|1.1362
|1.1206
|1849
|2006.05.25 01:47
|t/p
|925
|0.20
|1.1206
|1.1362
|1.1206
|33.88
|31182.19
|1850
|2006.05.25 01:47
|close
|924
|0.10
|1.1206
|1.1362
|1.1191
|3.55
|31185.74
|1851
|2006.05.25 01:48
|buy
|926
|0.10
|1.1207
|1.1056
|1.1227
|1852
|2006.05.25 03:08
|buy
|927
|0.20
|1.1192
|1.1056
|1.1212
|1853
|2006.05.25 03:17
|buy
|928
|0.40
|1.1177
|1.1056
|1.1197
|1854
|2006.05.25 03:23
|buy
|929
|0.80
|1.1162
|1.1056
|1.1182
|1855
|2006.05.25 04:32
|buy
|930
|1.60
|1.1146
|1.1055
|1.1166
|1856
|2006.05.25 06:02
|buy
|931
|3.20
|1.1131
|1.1055
|1.1151
|1857
|2006.05.25 06:34
|t/p
|931
|3.20
|1.1151
|1.1055
|1.1151
|573.94
|31759.68
|1858
|2006.05.25 06:34
|close
|930
|1.60
|1.1151
|1.1055
|1.1166
|71.74
|31831.42
|1859
|2006.05.25 06:34
|close
|929
|0.80
|1.1152
|1.1056
|1.1182
|-71.74
|31759.68
|1860
|2006.05.25 06:35
|close
|928
|0.40
|1.1149
|1.1056
|1.1197
|-100.46
|31659.22
|1861
|2006.05.25 06:35
|close
|927
|0.20
|1.1150
|1.1056
|1.1212
|-75.34
|31583.88
|1862
|2006.05.25 06:35
|close
|926
|0.10
|1.1151
|1.1056
|1.1227
|-50.22
|31533.66
|1863
|2006.05.25 06:35
|sell
|932
|0.10
|1.1150
|1.1301
|1.1130
|1864
|2006.05.25 08:19
|sell
|933
|0.20
|1.1165
|1.1301
|1.1145
|1865
|2006.05.25 08:30
|t/p
|933
|0.20
|1.1145
|1.1301
|1.1145
|35.90
|31569.56
|1866
|2006.05.25 08:30
|close
|932
|0.10
|1.1142
|1.1301
|1.1130
|7.18
|31576.74
|1867
|2006.05.25 08:30
|sell
|934
|0.10
|1.1137
|1.1288
|1.1117
|1868
|2006.05.25 08:38
|t/p
|934
|0.10
|1.1117
|1.1288
|1.1117
|17.99
|31594.73
|1869
|2006.05.25 08:38
|sell
|935
|0.10
|1.1113
|1.1264
|1.1093
|1870
|2006.05.25 09:03
|t/p
|935
|0.10
|1.1093
|1.1264
|1.1093
|18.03
|31612.76
|1871
|2006.05.25 09:03
|sell
|936
|0.10
|1.1090
|1.1241
|1.1070
|1872
|2006.05.25 09:14
|sell
|937
|0.20
|1.1105
|1.1241
|1.1085
|1873
|2006.05.25 09:39
|t/p
|937
|0.20
|1.1085
|1.1241
|1.1085
|36.08
|31648.84
|1874
|2006.05.25 09:39
|close
|936
|0.10
|1.1085
|1.1241
|1.1070
|4.51
|31653.35
|1875
|2006.05.25 09:39
|sell
|938
|0.10
|1.1081
|1.1232
|1.1061
|1876
|2006.05.25 11:14
|t/p
|938
|0.10
|1.1061
|1.1232
|1.1061
|18.08
|31671.43
|1877
|2006.05.25 11:14
|sell
|939
|0.10
|1.1058
|1.1209
|1.1038
|1878
|2006.05.25 11:18
|sell
|940
|0.20
|1.1073
|1.1209
|1.1053
|1879
|2006.05.25 12:27
|sell
|941
|0.40
|1.1088
|1.1209
|1.1068
|1880
|2006.05.25 14:01
|t/p
|941
|0.40
|1.1068
|1.1209
|1.1068
|72.28
|31743.71
|1881
|2006.05.25 14:01
|close
|940
|0.20
|1.1068
|1.1209
|1.1053
|9.04
|31752.75
|1882
|2006.05.25 14:01
|close
|939
|0.10
|1.1067
|1.1209
|1.1038
|-8.13
|31744.62
|1883
|2006.05.25 14:02
|buy
|942
|0.10
|1.1067
|1.0916
|1.1087
|1884
|2006.05.25 20:37
|t/p
|942
|0.10
|1.1087
|1.0916
|1.1087
|18.04
|31762.66
|1885
|2006.05.25 20:37
|buy
|943
|0.10
|1.1090
|1.0939
|1.1110
|1886
|2006.05.26 03:29
|buy
|944
|0.20
|1.1075
|1.0939
|1.1095
|1887
|2006.05.26 05:07
|t/p
|944
|0.20
|1.1095
|1.0939
|1.1095
|36.05
|31798.71
|1888
|2006.05.26 05:07
|close
|943
|0.10
|1.1095
|1.0939
|1.1110
|4.76
|31803.47
|1889
|2006.05.26 05:07
|buy
|945
|0.10
|1.1097
|1.0946
|1.1117
|1890
|2006.05.26 06:18
|buy
|946
|0.20
|1.1082
|1.0946
|1.1102
|1891
|2006.05.26 07:06
|buy
|947
|0.40
|1.1066
|1.0945
|1.1086
|1892
|2006.05.26 08:10
|t/p
|947
|0.40
|1.1086
|1.0945
|1.1086
|72.15
|31875.62
|1893
|2006.05.26 08:10
|close
|946
|0.20
|1.1088
|1.0946
|1.1102
|10.82
|31886.44
|1894
|2006.05.26 08:10
|close
|945
|0.10
|1.1089
|1.0946
|1.1117
|-7.21
|31879.23
|1895
|2006.05.26 08:10
|buy
|948
|0.10
|1.1093
|1.0942
|1.1113
|1896
|2006.05.26 08:22
|buy
|949
|0.20
|1.1076
|1.0940
|1.1096
|1897
|2006.05.26 08:32
|buy
|950
|0.40
|1.1060
|1.0939
|1.1080
|1898
|2006.05.26 09:22
|t/p
|950
|0.40
|1.1080
|1.0939
|1.1080
|72.20
|31951.43
|1899
|2006.05.26 09:22
|close
|949
|0.20
|1.1080
|1.0940
|1.1096
|7.22
|31958.65
|1900
|2006.05.26 09:22
|close
|948
|0.10
|1.1079
|1.0942
|1.1113
|-12.64
|31946.01
|1901
|2006.05.26 09:22
|sell
|951
|0.10
|1.1081
|1.1232
|1.1061
|1902
|2006.05.26 10:13
|t/p
|951
|0.10
|1.1061
|1.1232
|1.1061
|18.08
|31964.09
|1903
|2006.05.26 10:13
|sell
|952
|0.10
|1.1058
|1.1209
|1.1038
|1904
|2006.05.26 10:18
|sell
|953
|0.20
|1.1073
|1.1209
|1.1053
|1905
|2006.05.26 10:29
|sell
|954
|0.40
|1.1089
|1.1210
|1.1069
|1906
|2006.05.26 10:39
|sell
|955
|0.80
|1.1104
|1.1210
|1.1084
|1907
|2006.05.26 11:36
|t/p
|955
|0.80
|1.1084
|1.1210
|1.1084
|144.35
|32108.44
|1908
|2006.05.26 11:36
|close
|954
|0.40
|1.1084
|1.1210
|1.1069
|18.04
|32126.48
|1909
|2006.05.26 11:36
|close
|953
|0.20
|1.1083
|1.1209
|1.1053
|-18.05
|32108.43
|1910
|2006.05.26 11:36
|close
|952
|0.10
|1.1082
|1.1209
|1.1038
|-21.66
|32086.77
|1911
|2006.05.26 11:36
|buy
|956
|0.10
|1.1081
|1.0930
|1.1101
|1912
|2006.05.26 16:20
|buy
|957
|0.20
|1.1066
|1.0930
|1.1086
|1913
|2006.05.28 17:38
|buy
|958
|0.40
|1.1051
|1.0930
|1.1071
|1914
|2006.05.28 17:39
|buy
|959
|0.80
|1.1035
|1.0929
|1.1055
|1915
|2006.05.28 19:56
|t/p
|959
|0.80
|1.1055
|1.0929
|1.1055
|144.73
|32231.50
|1916
|2006.05.28 19:56
|close
|958
|0.40
|1.1055
|1.0930
|1.1071
|14.47
|32245.97
|1917
|2006.05.28 19:56
|close
|957
|0.20
|1.1054
|1.0930
|1.1086
|-21.71
|32224.26
|1918
|2006.05.28 19:56
|close
|956
|0.10
|1.1054
|1.0930
|1.1101
|-24.43
|32199.83
|1919
|2006.05.28 19:56
|sell
|960
|0.10
|1.1051
|1.1202
|1.1031
|1920
|2006.05.29 01:03
|sell
|961
|0.20
|1.1066
|1.1202
|1.1046
|1921
|2006.05.29 07:38
|t/p
|961
|0.20
|1.1046
|1.1202
|1.1046
|36.21
|32236.04
|1922
|2006.05.29 07:38
|close
|960
|0.10
|1.1046
|1.1202
|1.1031
|4.23
|32240.26
|1923
|2006.05.29 07:38
|sell
|962
|0.10
|1.1042
|1.1193
|1.1022
|1924
|2006.05.29 16:11
|sell
|963
|0.20
|1.1058
|1.1194
|1.1038
|1925
|2006.05.29 23:12
|t/p
|963
|0.20
|1.1038
|1.1194
|1.1038
|36.24
|32276.50
|1926
|2006.05.29 23:12
|close
|962
|0.10
|1.1038
|1.1193
|1.1022
|3.62
|32280.12
|1927
|2006.05.29 23:12
|sell
|964
|0.10
|1.1034
|1.1185
|1.1014
|1928
|2006.05.30 02:08
|t/p
|964
|0.10
|1.1014
|1.1185
|1.1014
|17.86
|32297.98
|1929
|2006.05.30 02:08
|sell
|965
|0.10
|1.1010
|1.1161
|1.0990
|1930
|2006.05.30 02:27
|sell
|966
|0.20
|1.1025
|1.1161
|1.1005
|1931
|2006.05.30 03:21
|t/p
|966
|0.20
|1.1005
|1.1161
|1.1005
|36.35
|32334.33
|1932
|2006.05.30 03:21
|close
|965
|0.10
|1.1005
|1.1161
|1.0990
|4.54
|32338.87
|1933
|2006.05.30 03:21
|sell
|967
|0.10
|1.1003
|1.1154
|1.0983
|1934
|2006.05.30 03:58
|sell
|968
|0.20
|1.1019
|1.1155
|1.0999
|1935
|2006.05.30 09:51
|t/p
|968
|0.20
|1.0999
|1.1155
|1.0999
|36.37
|32375.24
|1936
|2006.05.30 09:51
|close
|967
|0.10
|1.0999
|1.1154
|1.0983
|3.64
|32378.88
|1937
|2006.05.30 09:51
|buy
|969
|0.10
|1.0998
|1.0847
|1.1018
|1938
|2006.05.30 10:03
|buy
|970
|0.20
|1.0982
|1.0846
|1.1002
|1939
|2006.05.30 16:01
|t/p
|970
|0.20
|1.1002
|1.0846
|1.1002
|36.36
|32415.24
|1940
|2006.05.30 16:01
|close
|969
|0.10
|1.1002
|1.0847
|1.1018
|3.64
|32418.88
|1941
|2006.05.30 16:01
|buy
|971
|0.10
|1.1004
|1.0853
|1.1024
|1942
|2006.05.30 16:38
|buy
|972
|0.20
|1.0989
|1.0853
|1.1009
|1943
|2006.05.31 02:45
|buy
|973
|0.40
|1.0974
|1.0853
|1.0994
|1944
|2006.05.31 03:00
|buy
|974
|0.80
|1.0958
|1.0852
|1.0978
|1945
|2006.05.31 03:22
|buy
|975
|1.60
|1.0942
|1.0851
|1.0962
|1946
|2006.05.31 04:08
|t/p
|975
|1.60
|1.0962
|1.0851
|1.0962
|291.92
|32710.80
|1947
|2006.05.31 04:08
|close
|974
|0.80
|1.0962
|1.0852
|1.0978
|29.19
|32739.99
|1948
|2006.05.31 04:08
|close
|973
|0.40
|1.0962
|1.0853
|1.0994
|-43.79
|32696.20
|1949
|2006.05.31 04:08
|close
|972
|0.20
|1.0962
|1.0853
|1.1009
|-48.76
|32647.44
|1950
|2006.05.31 04:08
|close
|971
|0.10
|1.0963
|1.0853
|1.1024
|-37.15
|32610.29
|1951
|2006.05.31 04:08
|sell
|976
|0.10
|1.0962
|1.1113
|1.0942
|1952
|2006.05.31 05:16
|t/p
|976
|0.10
|1.0942
|1.1113
|1.0942
|18.28
|32628.57
|1953
|2006.05.31 05:16
|sell
|977
|0.10
|1.0939
|1.1090
|1.0919
|1954
|2006.05.31 07:17
|sell
|978
|0.20
|1.0955
|1.1091
|1.0935
|1955
|2006.05.31 10:16
|sell
|979
|0.40
|1.0970
|1.1091
|1.0950
|1956
|2006.05.31 10:50
|sell
|980
|0.80
|1.0986
|1.1092
|1.0966
|1957
|2006.05.31 10:57
|sell
|981
|1.60
|1.1002
|1.1093
|1.0982
|1958
|2006.05.31 11:04
|t/p
|981
|1.60
|1.0982
|1.1093
|1.0982
|291.39
|32919.96
|1959
|2006.05.31 11:04
|close
|980
|0.80
|1.0982
|1.1092
|1.0966
|29.14
|32949.10
|1960
|2006.05.31 11:04
|close
|979
|0.40
|1.0982
|1.1091
|1.0950
|-43.71
|32905.39
|1961
|2006.05.31 11:04
|close
|978
|0.20
|1.0983
|1.1091
|1.0935
|-50.99
|32854.40
|1962
|2006.05.31 11:04
|close
|977
|0.10
|1.0982
|1.1090
|1.0919
|-39.15
|32815.25
|1963
|2006.05.31 11:04
|buy
|982
|0.10
|1.0981
|1.0830
|1.1001
|1964
|2006.05.31 11:09
|t/p
|982
|0.10
|1.1001
|1.0830
|1.1001
|18.18
|32833.43
|1965
|2006.05.31 11:09
|buy
|983
|0.10
|1.1004
|1.0853
|1.1024
|1966
|2006.05.31 11:57
|t/p
|983
|0.10
|1.1024
|1.0853
|1.1024
|18.14
|32851.57
|1967
|2006.05.31 11:57
|buy
|984
|0.10
|1.1027
|1.0876
|1.1047
|1968
|2006.05.31 12:10
|buy
|985
|0.20
|1.1012
|1.0876
|1.1032
|1969
|2006.05.31 13:14
|t/p
|985
|0.20
|1.1032
|1.0876
|1.1032
|36.26
|32887.83
|1970
|2006.05.31 13:14
|close
|984
|0.10
|1.1032
|1.0876
|1.1047
|4.53
|32892.36
|1971
|2006.05.31 13:14
|buy
|986
|0.10
|1.1036
|1.0885
|1.1056
|1972
|2006.05.31 13:26
|buy
|987
|0.20
|1.1021
|1.0885
|1.1041
|1973
|2006.05.31 14:05
|buy
|988
|0.40
|1.1005
|1.0884
|1.1025
|1974
|2006.05.31 22:38
|t/p
|988
|0.40
|1.1025
|1.0884
|1.1025
|72.56
|32964.92
|1975
|2006.05.31 22:38
|close
|987
|0.20
|1.1025
|1.0885
|1.1041
|7.26
|32972.18
|1976
|2006.05.31 22:39
|close
|986
|0.10
|1.1026
|1.0885
|1.1056
|-9.07
|32963.11
|1977
|2006.05.31 22:39
|buy
|989
|0.10
|1.1030
|1.0879
|1.1050
|1978
|2006.06.01 06:03
|t/p
|989
|0.10
|1.1050
|1.0879
|1.1050
|18.85
|32981.97
|1979
|2006.06.01 06:03
|sell
|990
|0.10
|1.1052
|1.1203
|1.1032
|1980
|2006.06.01 08:06
|sell
|991
|0.20
|1.1067
|1.1203
|1.1047
|1981
|2006.06.01 09:11
|sell
|992
|0.40
|1.1082
|1.1203
|1.1062
|1982
|2006.06.01 09:16
|sell
|993
|0.80
|1.1098
|1.1204
|1.1078
|1983
|2006.06.01 10:00
|t/p
|993
|0.80
|1.1078
|1.1204
|1.1078
|144.43
|33126.40
|1984
|2006.06.01 10:00
|close
|992
|0.40
|1.1078
|1.1203
|1.1062
|14.44
|33140.84
|1985
|2006.06.01 10:00
|close
|991
|0.20
|1.1077
|1.1203
|1.1047
|-18.06
|33122.78
|1986
|2006.06.01 10:00
|close
|990
|0.10
|1.1078
|1.1203
|1.1032
|-23.47
|33099.31
|1987
|2006.06.01 10:00
|buy
|994
|0.10
|1.1077
|1.0926
|1.1097
|1988
|2006.06.01 10:35
|buy
|995
|0.20
|1.1061
|1.0925
|1.1081
|1989
|2006.06.01 10:50
|buy
|996
|0.40
|1.1045
|1.0924
|1.1065
|1990
|2006.06.01 10:59
|buy
|997
|0.80
|1.1030
|1.0924
|1.1050
|1991
|2006.06.01 11:43
|buy
|998
|1.60
|1.1015
|1.0924
|1.1035
|1992
|2006.06.01 17:13
|t/p
|998
|1.60
|1.1035
|1.0924
|1.1035
|289.99
|33389.30
|1993
|2006.06.01 17:13
|close
|997
|0.80
|1.1035
|1.0924
|1.1050
|36.25
|33425.55
|1994
|2006.06.01 17:13
|close
|996
|0.40
|1.1033
|1.0924
|1.1065
|-43.51
|33382.04
|1995
|2006.06.01 17:13
|close
|995
|0.20
|1.1033
|1.0925
|1.1081
|-50.76
|33331.28
|1996
|2006.06.01 17:13
|close
|994
|0.10
|1.1035
|1.0926
|1.1097
|-38.06
|33293.22
|1997
|2006.06.01 17:13
|sell
|999
|0.10
|1.1033
|1.1184
|1.1013
|1998
|2006.06.02 04:20
|sell
|1000
|0.20
|1.1048
|1.1184
|1.1028
|1999
|2006.06.02 08:30
|t/p
|1000
|0.20
|1.1028
|1.1184
|1.1028
|36.28
|33329.50
|2000
|2006.06.02 08:30
|close
|999
|0.10
|1.1027
|1.1184
|1.1013
|5.14
|33334.63
|2001
|2006.06.02 08:30
|sell
|1001
|0.10
|1.1024
|1.1175
|1.1004
|2002
|2006.06.02 08:33
|t/p
|1001
|0.10
|1.1004
|1.1175
|1.1004
|18.18
|33352.81
|2003
|2006.06.02 08:33
|sell
|1002
|0.10
|1.1000
|1.1151
|1.0980
|2004
|2006.06.02 08:34
|sell
|1003
|0.20
|1.1016
|1.1152
|1.0996
|2005
|2006.06.02 08:42
|t/p
|1003
|0.20
|1.0996
|1.1152
|1.0996
|36.38
|33389.19
|2006
|2006.06.02 08:42
|close
|1002
|0.10
|1.0996
|1.1151
|1.0980
|3.64
|33392.83
|2007
|2006.06.02 08:42
|sell
|1004
|0.10
|1.0993
|1.1144
|1.0973
|2008
|2006.06.02 08:53
|sell
|1005
|0.20
|1.1009
|1.1145
|1.0989
|2009
|2006.06.02 09:17
|t/p
|1005
|0.20
|1.0989
|1.1145
|1.0989
|36.40
|33429.23
|2010
|2006.06.02 09:17
|close
|1004
|0.10
|1.0989
|1.1144
|1.0973
|3.64
|33432.87
|2011
|2006.06.02 09:17
|sell
|1006
|0.10
|1.0985
|1.1136
|1.0965
|2012
|2006.06.02 09:40
|sell
|1007
|0.20
|1.1000
|1.1136
|1.0980
|2013
|2006.06.02 10:16
|t/p
|1007
|0.20
|1.0980
|1.1136
|1.0980
|36.43
|33469.30
|2014
|2006.06.02 10:16
|close
|1006
|0.10
|1.0980
|1.1136
|1.0965
|4.55
|33473.85
|2015
|2006.06.02 10:16
|sell
|1008
|0.10
|1.0977
|1.1128
|1.0957
|2016
|2006.06.02 10:20
|sell
|1009
|0.20
|1.0992
|1.1128
|1.0972
|2017
|2006.06.02 14:55
|sell
|1010
|0.40
|1.1007
|1.1128
|1.0987
|2018
|2006.06.04 18:35
|sell
|1011
|0.80
|1.1022
|1.1128
|1.1002
|2019
|2006.06.05 00:33
|t/p
|1011
|0.80
|1.1002
|1.1128
|1.1002
|143.00
|33616.85
|2020
|2006.06.05 00:33
|close
|1010
|0.40
|1.1002
|1.1128
|1.0987
|16.97
|33633.82
|2021
|2006.06.05 00:34
|close
|1009
|0.20
|1.1003
|1.1128
|1.0972
|-20.60
|33613.22
|2022
|2006.06.05 00:34
|close
|1008
|0.10
|1.1002
|1.1128
|1.0957
|-23.02
|33590.20
|2023
|2006.06.05 00:34
|sell
|1012
|0.10
|1.1000
|1.1151
|1.0980
|2024
|2006.06.05 07:29
|t/p
|1012
|0.10
|1.0980
|1.1151
|1.0980
|18.21
|33608.41
|2025
|2006.06.05 07:29
|sell
|1013
|0.10
|1.0977
|1.1128
|1.0957
|2026
|2006.06.05 08:20
|sell
|1014
|0.20
|1.0992
|1.1128
|1.0972
|2027
|2006.06.05 08:39
|sell
|1015
|0.40
|1.1007
|1.1128
|1.0987
|2028
|2006.06.05 08:54
|sell
|1016
|0.80
|1.1022
|1.1128
|1.1002
|2029
|2006.06.05 10:10
|t/p
|1016
|0.80
|1.1002
|1.1128
|1.1002
|145.43
|33753.84
|2030
|2006.06.05 10:10
|close
|1015
|0.40
|1.1002
|1.1128
|1.0987
|18.18
|33772.02
|2031
|2006.06.05 10:10
|close
|1014
|0.20
|1.1005
|1.1128
|1.0972
|-23.63
|33748.39
|2032
|2006.06.05 10:10
|close
|1013
|0.10
|1.1004
|1.1128
|1.0957
|-24.54
|33723.85
|2033
|2006.06.05 10:11
|buy
|1017
|0.10
|1.1003
|1.0852
|1.1023
|2034
|2006.06.05 11:02
|t/p
|1017
|0.10
|1.1023
|1.0852
|1.1023
|18.14
|33741.99
|2035
|2006.06.05 11:02
|buy
|1018
|0.10
|1.1026
|1.0875
|1.1046
|2036
|2006.06.05 11:35
|buy
|1019
|0.20
|1.1011
|1.0875
|1.1031
|2037
|2006.06.05 13:09
|buy
|1020
|0.40
|1.0995
|1.0874
|1.1015
|2038
|2006.06.05 14:24
|t/p
|1020
|0.40
|1.1015
|1.0874
|1.1015
|72.63
|33814.62
|2039
|2006.06.05 14:24
|close
|1019
|0.20
|1.1015
|1.0875
|1.1031
|7.26
|33821.88
|2040
|2006.06.05 14:24
|close
|1018
|0.10
|1.1016
|1.0875
|1.1046
|-9.08
|33812.80
|2041
|2006.06.05 14:24
|buy
|1021
|0.10
|1.1020
|1.0869
|1.1040
|2042
|2006.06.05 14:53
|t/p
|1021
|0.10
|1.1040
|1.0869
|1.1040
|18.12
|33830.92
|2043
|2006.06.05 14:53
|buy
|1022
|0.10
|1.1043
|1.0892
|1.1063
|2044
|2006.06.05 16:06
|t/p
|1022
|0.10
|1.1063
|1.0892
|1.1063
|18.07
|33848.99
|2045
|2006.06.05 16:06
|buy
|1023
|0.10
|1.1068
|1.0917
|1.1088
|2046
|2006.06.06 03:10
|buy
|1024
|0.20
|1.1053
|1.0917
|1.1073
|2047
|2006.06.06 03:43
|t/p
|1024
|0.20
|1.1073
|1.0917
|1.1073
|36.12
|33885.11
|2048
|2006.06.06 03:43
|close
|1023
|0.10
|1.1073
|1.0917
|1.1088
|4.77
|33889.88
|2049
|2006.06.06 03:43
|sell
|1025
|0.10
|1.1074
|1.1225
|1.1054
|2050
|2006.06.06 07:43
|sell
|1026
|0.20
|1.1089
|1.1225
|1.1069
|2051
|2006.06.06 08:19
|sell
|1027
|0.40
|1.1104
|1.1225
|1.1084
|2052
|2006.06.06 08:40
|sell
|1028
|0.80
|1.1120
|1.1226
|1.1100
|2053
|2006.06.06 08:48
|sell
|1029
|1.60
|1.1136
|1.1227
|1.1116
|2054
|2006.06.06 09:26
|sell
|1030
|3.20
|1.1151
|1.1227
|1.1131
|2055
|2006.06.06 09:33
|sell
|1031
|6.40
|1.1166
|1.1227
|1.1146
|2056
|2006.06.06 10:00
|t/p
|1031
|6.40
|1.1146
|1.1227
|1.1146
|1148.39
|35038.27
|2057
|2006.06.06 10:00
|close
|1030
|3.20
|1.1146
|1.1227
|1.1131
|143.55
|35181.82
|2058
|2006.06.06 10:00
|close
|1029
|1.60
|1.1145
|1.1227
|1.1116
|-129.21
|35052.61
|2059
|2006.06.06 10:00
|close
|1028
|0.80
|1.1144
|1.1226
|1.1100
|-172.29
|34880.32
|2060
|2006.06.06 10:00
|close
|1027
|0.40
|1.1143
|1.1225
|1.1084
|-140.00
|34740.32
|2061
|2006.06.06 10:00
|close
|1026
|0.20
|1.1143
|1.1225
|1.1069
|-96.92
|34643.40
|2062
|2006.06.06 10:00
|close
|1025
|0.10
|1.1141
|1.1225
|1.1054
|-60.14
|34583.26
|2063
|2006.06.06 10:00
|buy
|1032
|0.10
|1.1140
|1.0989
|1.1160
|2064
|2006.06.06 10:38
|t/p
|1032
|0.10
|1.1160
|1.0989
|1.1160
|17.92
|34601.18
|2065
|2006.06.06 10:38
|buy
|1033
|0.10
|1.1163
|1.1012
|1.1183
|2066
|2006.06.06 11:39
|buy
|1034
|0.20
|1.1148
|1.1012
|1.1168
|2067
|2006.06.06 14:45
|buy
|1035
|0.40
|1.1133
|1.1012
|1.1153
|2068
|2006.06.07 02:54
|t/p
|1035
|0.40
|1.1153
|1.1012
|1.1153
|72.73
|34673.90
|2069
|2006.06.07 02:54
|close
|1034
|0.20
|1.1154
|1.1012
|1.1168
|11.26
|34685.17
|2070
|2006.06.07 02:54
|close
|1033
|0.10
|1.1155
|1.1012
|1.1183
|-6.92
|34678.25
|2071
|2006.06.07 02:55
|buy
|1036
|0.10
|1.1159
|1.1008
|1.1179
|2072
|2006.06.07 03:56
|buy
|1037
|0.20
|1.1143
|1.1007
|1.1163
|2073
|2006.06.07 09:20
|t/p
|1037
|0.20
|1.1163
|1.1007
|1.1163
|35.83
|34714.08
|2074
|2006.06.07 09:20
|close
|1036
|0.10
|1.1163
|1.1008
|1.1179
|3.58
|34717.66
|2075
|2006.06.07 09:20
|buy
|1038
|0.10
|1.1165
|1.1014
|1.1185
|2076
|2006.06.07 10:09
|buy
|1039
|0.20
|1.1150
|1.1014
|1.1170
|2077
|2006.06.07 10:15
|buy
|1040
|0.40
|1.1135
|1.1014
|1.1155
|2078
|2006.06.07 11:16
|buy
|1041
|0.80
|1.1120
|1.1014
|1.1140
|2079
|2006.06.07 12:08
|buy
|1042
|1.60
|1.1104
|1.1013
|1.1124
|2080
|2006.06.07 14:12
|t/p
|1042
|1.60
|1.1124
|1.1013
|1.1124
|287.67
|35005.33
|2081
|2006.06.07 14:12
|close
|1041
|0.80
|1.1124
|1.1014
|1.1140
|28.77
|35034.10
|2082
|2006.06.07 14:12
|close
|1040
|0.40
|1.1125
|1.1014
|1.1155
|-35.96
|34998.14
|2083
|2006.06.07 14:12
|close
|1039
|0.20
|1.1126
|1.1014
|1.1170
|-43.14
|34955.00
|2084
|2006.06.07 14:12
|close
|1038
|0.10
|1.1126
|1.1014
|1.1185
|-35.05
|34919.95
|2085
|2006.06.07 14:13
|sell
|1043
|0.10
|1.1127
|1.1278
|1.1107
|2086
|2006.06.07 21:20
|sell
|1044
|0.20
|1.1142
|1.1278
|1.1122
|2087
|2006.06.08 05:19
|sell
|1045
|0.40
|1.1158
|1.1279
|1.1138
|2088
|2006.06.08 05:50
|sell
|1046
|0.80
|1.1173
|1.1279
|1.1153
|2089
|2006.06.08 08:31
|sell
|1047
|1.60
|1.1188
|1.1279
|1.1168
|2090
|2006.06.08 08:33
|sell
|1048
|3.20
|1.1203
|1.1279
|1.1183
|2091
|2006.06.08 08:57
|t/p
|1048
|3.20
|1.1183
|1.1279
|1.1183
|572.30
|35492.25
|2092
|2006.06.08 08:57
|close
|1047
|1.60
|1.1183
|1.1279
|1.1168
|71.54
|35563.79
|2093
|2006.06.08 08:57
|close
|1046
|0.80
|1.1184
|1.1279
|1.1153
|-78.68
|35485.11
|2094
|2006.06.08 08:57
|close
|1045
|0.40
|1.1183
|1.1279
|1.1138
|-89.42
|35395.69
|2095
|2006.06.08 08:57
|close
|1044
|0.20
|1.1182
|1.1278
|1.1122
|-73.36
|35322.33
|2096
|2006.06.08 08:57
|close
|1043
|0.10
|1.1181
|1.1278
|1.1107
|-49.21
|35273.12
|2097
|2006.06.08 08:57
|buy
|1049
|0.10
|1.1180
|1.1029
|1.1200
|2098
|2006.06.08 09:34
|t/p
|1049
|0.10
|1.1200
|1.1029
|1.1200
|17.86
|35290.98
|2099
|2006.06.08 09:34
|buy
|1050
|0.10
|1.1203
|1.1052
|1.1223
|2100
|2006.06.08 10:56
|t/p
|1050
|0.10
|1.1223
|1.1052
|1.1223
|17.82
|35308.80
|2101
|2006.06.08 10:56
|buy
|1051
|0.10
|1.1226
|1.1075
|1.1246
|2102
|2006.06.08 20:05
|buy
|1052
|0.20
|1.1211
|1.1075
|1.1231
|2103
|2006.06.09 01:22
|buy
|1053
|0.40
|1.1196
|1.1075
|1.1216
|2104
|2006.06.09 07:00
|buy
|1054
|0.80
|1.1178
|1.1072
|1.1198
|2105
|2006.06.09 07:00
|buy
|1055
|1.60
|1.1158
|1.1067
|1.1178
|2106
|2006.06.09 07:00
|buy
|1056
|3.20
|1.1140
|1.1064
|1.1160
|2107
|2006.06.09 07:11
|buy
|1057
|6.40
|1.1124
|1.1063
|1.1144
|2108
|2006.06.09 07:30
|buy
|1058
|12.80
|1.1109
|1.1063
|1.1129
|2109
|2006.06.09 07:50
|t/p
|1058
|12.80
|1.1129
|1.1063
|1.1129
|2300.30
|37609.10
|2110
|2006.06.09 07:50
|close
|1057
|6.40
|1.1129
|1.1063
|1.1144
|287.54
|37896.64
|2111
|2006.06.09 07:50
|close
|1056
|3.20
|1.1128
|1.1064
|1.1160
|-345.08
|37551.56
|2112
|2006.06.09 07:50
|close
|1055
|1.60
|1.1127
|1.1067
|1.1178
|-445.76
|37105.80
|2113
|2006.06.09 07:51
|close
|1054
|0.80
|1.1126
|1.1072
|1.1198
|-373.90
|36731.90
|2114
|2006.06.09 07:51
|close
|1053
|0.40
|1.1125
|1.1075
|1.1216
|-255.28
|36476.62
|2115
|2006.06.09 07:51
|close
|1052
|0.20
|1.1124
|1.1075
|1.1231
|-155.92
|36320.70
|2116
|2006.06.09 07:51
|close
|1051
|0.10
|1.1123
|1.1075
|1.1246
|-92.35
|36228.35
|2117
|2006.06.09 07:51
|sell
|1059
|0.10
|1.1122
|1.1273
|1.1102
|2118
|2006.06.09 08:51
|t/p
|1059
|0.10
|1.1102
|1.1273
|1.1102
|18.01
|36246.36
|2119
|2006.06.09 08:51
|sell
|1060
|0.10
|1.1099
|1.1250
|1.1079
|2120
|2006.06.09 09:02
|t/p
|1060
|0.10
|1.1079
|1.1250
|1.1079
|18.05
|36264.41
|2121
|2006.06.09 09:02
|sell
|1061
|0.10
|1.1076
|1.1227
|1.1056
|2122
|2006.06.09 14:52
|t/p
|1061
|0.10
|1.1056
|1.1227
|1.1056
|18.09
|36282.50
|2123
|2006.06.09 14:52
|sell
|1062
|0.10
|1.1053
|1.1204
|1.1033
|2124
|2006.06.09 15:26
|sell
|1063
|0.20
|1.1068
|1.1204
|1.1048
|2125
|2006.06.11 23:46
|t/p
|1063
|0.20
|1.1048
|1.1204
|1.1048
|36.21
|36318.71
|2126
|2006.06.11 23:46
|close
|1062
|0.10
|1.1048
|1.1204
|1.1033
|4.53
|36323.24
|2127
|2006.06.11 23:46
|buy
|1064
|0.10
|1.1049
|1.0898
|1.1069
|2128
|2006.06.12 02:53
|buy
|1065
|0.20
|1.1034
|1.0898
|1.1054
|2129
|2006.06.12 06:12
|t/p
|1065
|0.20
|1.1054
|1.0898
|1.1054
|36.19
|36359.43
|2130
|2006.06.12 06:12
|close
|1064
|0.10
|1.1054
|1.0898
|1.1069
|4.77
|36364.20
|2131
|2006.06.12 06:12
|buy
|1066
|0.10
|1.1056
|1.0905
|1.1076
|2132
|2006.06.12 06:18
|buy
|1067
|0.20
|1.1040
|1.0904
|1.1060
|2133
|2006.06.12 07:19
|buy
|1068
|0.40
|1.1023
|1.0902
|1.1043
|2134
|2006.06.12 09:28
|buy
|1069
|0.80
|1.1008
|1.0902
|1.1028
|2135
|2006.06.12 11:57
|buy
|1070
|1.60
|1.0993
|1.0902
|1.1013
|2136
|2006.06.12 13:22
|buy
|1071
|3.20
|1.0978
|1.0902
|1.0998
|2137
|2006.06.12 16:39
|t/p
|1071
|3.20
|1.0998
|1.0902
|1.0998
|581.92
|36946.12
|2138
|2006.06.12 16:39
|close
|1070
|1.60
|1.0998
|1.0902
|1.1013
|72.74
|37018.86
|2139
|2006.06.12 16:39
|close
|1069
|0.80
|1.0998
|1.0902
|1.1028
|-72.74
|36946.12
|2140
|2006.06.12 16:39
|close
|1068
|0.40
|1.0999
|1.0902
|1.1043
|-87.28
|36858.84
|2141
|2006.06.12 16:39
|close
|1067
|0.20
|1.0998
|1.0904
|1.1060
|-76.38
|36782.46
|2142
|2006.06.12 16:39
|close
|1066
|0.10
|1.0997
|1.0905
|1.1076
|-53.65
|36728.81
|2143
|2006.06.12 16:39
|buy
|1072
|0.10
|1.1001
|1.0850
|1.1021
|2144
|2006.06.12 19:10
|buy
|1073
|0.20
|1.0986
|1.0850
|1.1006
|2145
|2006.06.13 01:22
|t/p
|1073
|0.20
|1.1006
|1.0850
|1.1006
|36.84
|36765.65
|2146
|2006.06.13 01:22
|close
|1072
|0.10
|1.1006
|1.0850
|1.1021
|4.79
|36770.45
|2147
|2006.06.13 01:23
|buy
|1074
|0.10
|1.1008
|1.0857
|1.1028
|2148
|2006.06.13 02:42
|t/p
|1074
|0.10
|1.1028
|1.0857
|1.1028
|18.14
|36788.59
|2149
|2006.06.13 02:42
|buy
|1075
|0.10
|1.1031
|1.0880
|1.1051
|2150
|2006.06.13 02:58
|t/p
|1075
|0.10
|1.1051
|1.0880
|1.1051
|18.09
|36806.68
|2151
|2006.06.13 02:58
|buy
|1076
|0.10
|1.1058
|1.0907
|1.1078
|2152
|2006.06.13 03:25
|buy
|1077
|0.20
|1.1042
|1.0906
|1.1062
|2153
|2006.06.13 04:15
|buy
|1078
|0.40
|1.1027
|1.0906
|1.1047
|2154
|2006.06.13 04:41
|buy
|1079
|0.80
|1.1012
|1.0906
|1.1032
|2155
|2006.06.13 05:26
|t/p
|1079
|0.80
|1.1032
|1.0906
|1.1032
|145.03
|36951.71
|2156
|2006.06.13 05:26
|close
|1078
|0.40
|1.1032
|1.0906
|1.1047
|18.13
|36969.84
|2157
|2006.06.13 05:26
|close
|1077
|0.20
|1.1032
|1.0906
|1.1062
|-18.13
|36951.71
|2158
|2006.06.13 05:26
|close
|1076
|0.10
|1.1033
|1.0907
|1.1078
|-22.66
|36929.05
|2159
|2006.06.13 05:26
|buy
|1080
|0.10
|1.1037
|1.0886
|1.1057
|2160
|2006.06.13 06:04
|buy
|1081
|0.20
|1.1021
|1.0885
|1.1041
|2161
|2006.06.13 07:27
|t/p
|1081
|0.20
|1.1041
|1.0885
|1.1041
|36.23
|36965.28
|2162
|2006.06.13 07:27
|close
|1080
|0.10
|1.1041
|1.0886
|1.1057
|3.62
|36968.90
|2163
|2006.06.13 07:28
|buy
|1082
|0.10
|1.1045
|1.0894
|1.1065
|2164
|2006.06.13 08:01
|t/p
|1082
|0.10
|1.1065
|1.0894
|1.1065
|18.08
|36986.98
|2165
|2006.06.13 08:01
|buy
|1083
|0.10
|1.1068
|1.0917
|1.1088
|2166
|2006.06.13 09:11
|buy
|1084
|0.20
|1.1053
|1.0917
|1.1073
|2167
|2006.06.13 09:44
|buy
|1085
|0.40
|1.1038
|1.0917
|1.1058
|2168
|2006.06.13 10:07
|t/p
|1085
|0.40
|1.1058
|1.0917
|1.1058
|72.35
|37059.33
|2169
|2006.06.13 10:07
|close
|1084
|0.20
|1.1058
|1.0917
|1.1073
|9.04
|37068.37
|2170
|2006.06.13 10:07
|close
|1083
|0.10
|1.1059
|1.0917
|1.1088
|-8.14
|37060.23
|2171
|2006.06.13 10:07
|buy
|1086
|0.10
|1.1063
|1.0912
|1.1083
|2172
|2006.06.13 10:33
|t/p
|1086
|0.10
|1.1083
|1.0912
|1.1083
|18.05
|37078.28
|2173
|2006.06.13 10:33
|buy
|1087
|0.10
|1.1087
|1.0936
|1.1107
|2174
|2006.06.13 10:55
|t/p
|1087
|0.10
|1.1107
|1.0936
|1.1107
|18.01
|37096.29
|2175
|2006.06.13 10:55
|buy
|1088
|0.10
|1.1110
|1.0959
|1.1130
|2176
|2006.06.13 11:09
|buy
|1089
|0.20
|1.1095
|1.0959
|1.1115
|2177
|2006.06.13 11:59
|buy
|1090
|0.40
|1.1080
|1.0959
|1.1100
|2178
|2006.06.13 12:36
|t/p
|1090
|0.40
|1.1100
|1.0959
|1.1100
|72.07
|37168.36
|2179
|2006.06.13 12:36
|close
|1089
|0.20
|1.1100
|1.0959
|1.1115
|9.01
|37177.37
|2180
|2006.06.13 12:36
|close
|1088
|0.10
|1.1101
|1.0959
|1.1130
|-8.11
|37169.26
|2181
|2006.06.13 12:36
|buy
|1091
|0.10
|1.1104
|1.0953
|1.1124
|2182
|2006.06.13 13:27
|t/p
|1091
|0.10
|1.1124
|1.0953
|1.1124
|17.98
|37187.24
|2183
|2006.06.13 13:27
|buy
|1092
|0.10
|1.1127
|1.0976
|1.1147
|2184
|2006.06.13 14:05
|buy
|1093
|0.20
|1.1112
|1.0976
|1.1132
|2185
|2006.06.13 16:29
|t/p
|1093
|0.20
|1.1132
|1.0976
|1.1132
|35.93
|37223.17
|2186
|2006.06.13 16:29
|close
|1092
|0.10
|1.1132
|1.0976
|1.1147
|4.49
|37227.66
|2187
|2006.06.13 16:29
|buy
|1094
|0.10
|1.1136
|1.0985
|1.1156
|2188
|2006.06.13 22:20
|buy
|1095
|0.20
|1.1121
|1.0985
|1.1141
|2189
|2006.06.14 03:26
|buy
|1096
|0.40
|1.1105
|1.0984
|1.1125
|2190
|2006.06.14 03:36
|buy
|1097
|0.80
|1.1090
|1.0984
|1.1110
|2191
|2006.06.14 04:40
|t/p
|1097
|0.80
|1.1110
|1.0984
|1.1110
|144.00
|37371.66
|2192
|2006.06.14 04:40
|close
|1096
|0.40
|1.1111
|1.0984
|1.1125
|21.60
|37393.26
|2193
|2006.06.14 04:40
|close
|1095
|0.20
|1.1111
|1.0985
|1.1141
|-17.50
|37375.76
|2194
|2006.06.14 04:40
|close
|1094
|0.10
|1.1110
|1.0985
|1.1156
|-23.15
|37352.61
|2195
|2006.06.14 04:40
|sell
|1098
|0.10
|1.1111
|1.1262
|1.1091
|2196
|2006.06.14 05:04
|sell
|1099
|0.20
|1.1126
|1.1262
|1.1106
|2197
|2006.06.14 08:20
|sell
|1100
|0.40
|1.1141
|1.1262
|1.1121
|2198
|2006.06.14 08:42
|sell
|1101
|0.80
|1.1157
|1.1263
|1.1137
|2199
|2006.06.14 08:54
|sell
|1102
|1.60
|1.1172
|1.1263
|1.1152
|2200
|2006.06.14 09:08
|t/p
|1102
|1.60
|1.1152
|1.1263
|1.1152
|286.94
|37639.55
|2201
|2006.06.14 09:08
|close
|1101
|0.80
|1.1152
|1.1263
|1.1137
|35.87
|37675.42
|2202
|2006.06.14 09:08
|close
|1100
|0.40
|1.1152
|1.1262
|1.1121
|-39.45
|37635.97
|2203
|2006.06.14 09:08
|close
|1099
|0.20
|1.1153
|1.1262
|1.1106
|-48.42
|37587.55
|2204
|2006.06.14 09:08
|close
|1098
|0.10
|1.1152
|1.1262
|1.1091
|-36.76
|37550.79
|2205
|2006.06.14 09:08
|buy
|1103
|0.10
|1.1151
|1.1000
|1.1171
|2206
|2006.06.14 09:18
|buy
|1104
|0.20
|1.1136
|1.1000
|1.1156
|2207
|2006.06.14 09:20
|buy
|1105
|0.40
|1.1121
|1.1000
|1.1141
|2208
|2006.06.14 09:28
|buy
|1106
|0.80
|1.1105
|1.0999
|1.1125
|2209
|2006.06.14 10:15
|t/p
|1106
|0.80
|1.1125
|1.0999
|1.1125
|143.82
|37694.61
|2210
|2006.06.14 10:15
|close
|1105
|0.40
|1.1125
|1.1000
|1.1141
|14.38
|37708.99
|2211
|2006.06.14 10:15
|close
|1104
|0.20
|1.1124
|1.1000
|1.1156
|-21.57
|37687.42
|2212
|2006.06.14 10:15
|close
|1103
|0.10
|1.1125
|1.1000
|1.1171
|-23.37
|37664.05
|2213
|2006.06.14 10:15
|sell
|1107
|0.10
|1.1126
|1.1277
|1.1106
|2214
|2006.06.14 14:41
|sell
|1108
|0.20
|1.1141
|1.1277
|1.1121
|2215
|2006.06.15 08:33
|sell
|1109
|0.40
|1.1157
|1.1278
|1.1137
|2216
|2006.06.15 09:00
|t/p
|1109
|0.40
|1.1137
|1.1278
|1.1137
|71.83
|37735.88
|2217
|2006.06.15 09:00
|close
|1108
|0.20
|1.1137
|1.1277
|1.1121
|5.36
|37741.24
|2218
|2006.06.15 09:00
|close
|1107
|0.10
|1.1134
|1.1277
|1.1106
|-8.10
|37733.14
|2219
|2006.06.15 09:00
|buy
|1110
|0.10
|1.1133
|1.0982
|1.1153
|2220
|2006.06.15 09:38
|t/p
|1110
|0.10
|1.1153
|1.0982
|1.1153
|17.93
|37751.07
|2221
|2006.06.15 09:38
|buy
|1111
|0.10
|1.1156
|1.1005
|1.1176
|2222
|2006.06.15 11:02
|t/p
|1111
|0.10
|1.1176
|1.1005
|1.1176
|17.90
|37768.97
|2223
|2006.06.15 11:02
|buy
|1112
|0.10
|1.1179
|1.1028
|1.1199
|2224
|2006.06.15 13:32
|buy
|1113
|0.20
|1.1163
|1.1027
|1.1183
|2225
|2006.06.15 13:56
|buy
|1114
|0.40
|1.1148
|1.1027
|1.1168
|2226
|2006.06.15 14:36
|buy
|1115
|0.80
|1.1133
|1.1027
|1.1153
|2227
|2006.06.15 16:25
|buy
|1116
|1.60
|1.1117
|1.1026
|1.1137
|2228
|2006.06.16 05:49
|t/p
|1116
|1.60
|1.1137
|1.1026
|1.1137
|291.35
|38060.32
|2229
|2006.06.16 05:49
|close
|1115
|0.80
|1.1137
|1.1027
|1.1153
|30.74
|38091.06
|2230
|2006.06.16 05:49
|close
|1114
|0.40
|1.1136
|1.1027
|1.1168
|-42.09
|38048.96
|2231
|2006.06.16 05:49
|close
|1113
|0.20
|1.1135
|1.1027
|1.1183
|-49.79
|37999.18
|2232
|2006.06.16 05:49
|close
|1112
|0.10
|1.1134
|1.1028
|1.1199
|-40.17
|37959.01
|2233
|2006.06.16 05:49
|buy
|1117
|0.10
|1.1138
|1.0987
|1.1158
|2234
|2006.06.16 08:20
|t/p
|1117
|0.10
|1.1158
|1.0987
|1.1158
|17.92
|37976.93
|2235
|2006.06.16 08:20
|buy
|1118
|0.10
|1.1161
|1.1010
|1.1181
|2236
|2006.06.16 08:42
|t/p
|1118
|0.10
|1.1181
|1.1010
|1.1181
|17.89
|37994.82
|2237
|2006.06.16 08:42
|buy
|1119
|0.10
|1.1184
|1.1033
|1.1204
|2238
|2006.06.16 08:51
|buy
|1120
|0.20
|1.1168
|1.1032
|1.1188
|2239
|2006.06.16 09:40
|t/p
|1120
|0.20
|1.1188
|1.1032
|1.1188
|35.75
|38030.57
|2240
|2006.06.16 09:40
|close
|1119
|0.10
|1.1188
|1.1033
|1.1204
|3.58
|38034.15
|2241
|2006.06.16 09:40
|buy
|1121
|0.10
|1.1192
|1.1041
|1.1212
|2242
|2006.06.16 10:16
|t/p
|1121
|0.10
|1.1212
|1.1041
|1.1212
|17.84
|38051.99
|2243
|2006.06.16 10:16
|buy
|1122
|0.10
|1.1215
|1.1064
|1.1235
|2244
|2006.06.16 11:21
|t/p
|1122
|0.10
|1.1235
|1.1064
|1.1235
|17.80
|38069.79
|2245
|2006.06.16 11:21
|buy
|1123
|0.10
|1.1238
|1.1087
|1.1258
|2246
|2006.06.16 12:00
|buy
|1124
|0.20
|1.1223
|1.1087
|1.1243
|2247
|2006.06.18 21:23
|t/p
|1124
|0.20
|1.1243
|1.1087
|1.1243
|35.58
|38105.37
|2248
|2006.06.18 21:23
|close
|1123
|0.10
|1.1243
|1.1087
|1.1258
|4.45
|38109.82
|2249
|2006.06.18 21:23
|sell
|1125
|0.10
|1.1244
|1.1395
|1.1224
|2250
|2006.06.19 02:54
|t/p
|1125
|0.10
|1.1224
|1.1395
|1.1224
|17.52
|38127.34
|2251
|2006.06.19 02:54
|sell
|1126
|0.10
|1.1220
|1.1371
|1.1200
|2252
|2006.06.19 04:03
|sell
|1127
|0.20
|1.1235
|1.1371
|1.1215
|2253
|2006.06.19 10:08
|sell
|1128
|0.40
|1.1250
|1.1371
|1.1230
|2254
|2006.06.19 10:27
|t/p
|1128
|0.40
|1.1230
|1.1371
|1.1230
|71.24
|38198.58
|2255
|2006.06.19 10:27
|close
|1127
|0.20
|1.1230
|1.1371
|1.1215
|8.90
|38207.48
|2256
|2006.06.19 10:27
|close
|1126
|0.10
|1.1231
|1.1371
|1.1200
|-9.79
|38197.69
|2257
|2006.06.19 10:27
|sell
|1129
|0.10
|1.1227
|1.1378
|1.1207
|2258
|2006.06.19 13:46
|t/p
|1129
|0.10
|1.1207
|1.1378
|1.1207
|17.85
|38215.54
|2259
|2006.06.19 13:46
|sell
|1130
|0.10
|1.1204
|1.1355
|1.1184
|2260
|2006.06.19 20:07
|sell
|1131
|0.20
|1.1220
|1.1356
|1.1200
|2261
|2006.06.20 01:36
|t/p
|1131
|0.20
|1.1200
|1.1356
|1.1200
|35.10
|38250.64
|2262
|2006.06.20 01:36
|close
|1130
|0.10
|1.1200
|1.1355
|1.1184
|3.27
|38253.90
|2263
|2006.06.20 01:37
|buy
|1132
|0.10
|1.1199
|1.1048
|1.1219
|2264
|2006.06.20 03:10
|buy
|1133
|0.20
|1.1183
|1.1047
|1.1203
|2265
|2006.06.20 03:29
|t/p
|1133
|0.20
|1.1203
|1.1047
|1.1203
|35.70
|38289.60
|2266
|2006.06.20 03:29
|close
|1132
|0.10
|1.1203
|1.1048
|1.1219
|3.57
|38293.17
|2267
|2006.06.20 03:29
|sell
|1134
|0.10
|1.1202
|1.1353
|1.1182
|2268
|2006.06.20 04:49
|sell
|1135
|0.20
|1.1218
|1.1354
|1.1198
|2269
|2006.06.20 05:08
|sell
|1136
|0.40
|1.1233
|1.1354
|1.1213
|2270
|2006.06.20 07:00
|t/p
|1136
|0.40
|1.1213
|1.1354
|1.1213
|71.38
|38364.55
|2271
|2006.06.20 07:00
|close
|1135
|0.20
|1.1207
|1.1354
|1.1198
|19.63
|38384.18
|2272
|2006.06.20 07:00
|close
|1134
|0.10
|1.1205
|1.1353
|1.1182
|-2.68
|38381.50
|2273
|2006.06.20 07:00
|buy
|1137
|0.10
|1.1199
|1.1048
|1.1219
|2274
|2006.06.20 07:02
|buy
|1138
|0.20
|1.1183
|1.1047
|1.1203
|2275
|2006.06.20 07:17
|buy
|1139
|0.40
|1.1167
|1.1046
|1.1187
|2276
|2006.06.20 08:04
|t/p
|1139
|0.40
|1.1187
|1.1046
|1.1187
|71.51
|38453.01
|2277
|2006.06.20 08:04
|close
|1138
|0.20
|1.1187
|1.1047
|1.1203
|7.15
|38460.16
|2278
|2006.06.20 08:04
|close
|1137
|0.10
|1.1186
|1.1048
|1.1219
|-11.62
|38448.54
|2279
|2006.06.20 08:04
|sell
|1140
|0.10
|1.1185
|1.1336
|1.1165
|2280
|2006.06.20 08:30
|sell
|1141
|0.20
|1.1200
|1.1336
|1.1180
|2281
|2006.06.20 08:45
|t/p
|1141
|0.20
|1.1180
|1.1336
|1.1180
|35.78
|38484.32
|2282
|2006.06.20 08:45
|close
|1140
|0.10
|1.1180
|1.1336
|1.1165
|4.47
|38488.79
|2283
|2006.06.20 08:45
|sell
|1142
|0.10
|1.1176
|1.1327
|1.1156
|2284
|2006.06.20 11:00
|t/p
|1142
|0.10
|1.1156
|1.1327
|1.1156
|17.93
|38506.72
|2285
|2006.06.20 11:00
|sell
|1143
|0.10
|1.1153
|1.1304
|1.1133
|2286
|2006.06.20 12:21
|sell
|1144
|0.20
|1.1168
|1.1304
|1.1148
|2287
|2006.06.20 16:54
|sell
|1145
|0.40
|1.1184
|1.1305
|1.1164
|2288
|2006.06.20 20:03
|t/p
|1145
|0.40
|1.1164
|1.1305
|1.1164
|71.66
|38578.38
|2289
|2006.06.20 20:03
|close
|1144
|0.20
|1.1164
|1.1304
|1.1148
|7.17
|38585.55
|2290
|2006.06.20 20:03
|close
|1143
|0.10
|1.1166
|1.1304
|1.1133
|-11.64
|38573.91
|2291
|2006.06.20 20:03
|buy
|1146
|0.10
|1.1168
|1.1017
|1.1188
|2292
|2006.06.20 22:09
|buy
|1147
|0.20
|1.1153
|1.1017
|1.1173
|2293
|2006.06.21 03:03
|buy
|1148
|0.40
|1.1138
|1.1017
|1.1158
|2294
|2006.06.21 08:03
|buy
|1149
|0.80
|1.1122
|1.1016
|1.1142
|2295
|2006.06.21 08:30
|buy
|1150
|1.60
|1.1106
|1.1015
|1.1126
|2296
|2006.06.21 08:32
|buy
|1151
|3.20
|1.1091
|1.1015
|1.1111
|2297
|2006.06.21 08:41
|buy
|1152
|6.40
|1.1076
|1.1015
|1.1096
|2298
|2006.06.21 09:01
|buy
|1153
|12.80
|1.1061
|1.1015
|1.1081
|2299
|2006.06.21 14:32
|t/p
|1153
|12.80
|1.1081
|1.1015
|1.1081
|2309.85
|40883.76
|2300
|2006.06.21 14:32
|close
|1152
|6.40
|1.1083
|1.1015
|1.1096
|404.22
|41287.98
|2301
|2006.06.21 14:32
|close
|1151
|3.20
|1.1082
|1.1015
|1.1111
|-259.88
|41028.10
|2302
|2006.06.21 14:32
|close
|1150
|1.60
|1.1080
|1.1015
|1.1126
|-375.45
|40652.65
|2303
|2006.06.21 14:32
|close
|1149
|0.80
|1.1081
|1.1016
|1.1142
|-296.00
|40356.65
|2304
|2006.06.21 14:32
|close
|1148
|0.40
|1.1080
|1.1017
|1.1158
|-209.39
|40147.26
|2305
|2006.06.21 14:32
|close
|1147
|0.20
|1.1079
|1.1017
|1.1173
|-133.09
|40014.18
|2306
|2006.06.21 14:32
|close
|1146
|0.10
|1.1080
|1.1017
|1.1188
|-79.17
|39935.01
|2307
|2006.06.21 14:32
|buy
|1154
|0.10
|1.1082
|1.0931
|1.1102
|2308
|2006.06.22 03:47
|t/p
|1154
|0.10
|1.1102
|1.0931
|1.1102
|18.76
|39953.77
|2309
|2006.06.22 03:47
|buy
|1155
|0.10
|1.1105
|1.0954
|1.1125
|2310
|2006.06.22 08:01
|t/p
|1155
|0.10
|1.1125
|1.0954
|1.1125
|17.98
|39971.75
|2311
|2006.06.22 08:01
|buy
|1156
|0.10
|1.1128
|1.0977
|1.1148
|2312
|2006.06.22 08:05
|t/p
|1156
|0.10
|1.1148
|1.0977
|1.1148
|17.94
|39989.69
|2313
|2006.06.22 08:05
|buy
|1157
|0.10
|1.1151
|1.1000
|1.1171
|2314
|2006.06.22 08:19
|buy
|1158
|0.20
|1.1136
|1.1000
|1.1156
|2315
|2006.06.22 08:32
|t/p
|1158
|0.20
|1.1156
|1.1000
|1.1156
|35.86
|40025.55
|2316
|2006.06.22 08:32
|close
|1157
|0.10
|1.1156
|1.1000
|1.1171
|4.48
|40030.03
|2317
|2006.06.22 08:32
|buy
|1159
|0.10
|1.1161
|1.1010
|1.1181
|2318
|2006.06.22 08:36
|buy
|1160
|0.20
|1.1144
|1.1008
|1.1164
|2319
|2006.06.22 09:00
|t/p
|1160
|0.20
|1.1164
|1.1008
|1.1164
|35.83
|40065.86
|2320
|2006.06.22 09:00
|close
|1159
|0.10
|1.1164
|1.1010
|1.1181
|2.69
|40068.55
|2321
|2006.06.22 09:00
|buy
|1161
|0.10
|1.1168
|1.1017
|1.1188
|2322
|2006.06.22 10:17
|t/p
|1161
|0.10
|1.1188
|1.1017
|1.1188
|17.88
|40086.43
|2323
|2006.06.22 10:17
|buy
|1162
|0.10
|1.1191
|1.1040
|1.1211
|2324
|2006.06.22 10:55
|buy
|1163
|0.20
|1.1176
|1.1040
|1.1196
|2325
|2006.06.22 11:19
|buy
|1164
|0.40
|1.1161
|1.1040
|1.1181
|2326
|2006.06.22 12:09
|t/p
|1164
|0.40
|1.1181
|1.1040
|1.1181
|71.55
|40157.98
|2327
|2006.06.22 12:09
|close
|1163
|0.20
|1.1181
|1.1040
|1.1196
|8.94
|40166.92
|2328
|2006.06.22 12:09
|close
|1162
|0.10
|1.1180
|1.1040
|1.1211
|-9.84
|40157.08
|2329
|2006.06.22 12:09
|buy
|1165
|0.10
|1.1182
|1.1031
|1.1202
|2330
|2006.06.23 04:01
|t/p
|1165
|0.10
|1.1202
|1.1031
|1.1202
|18.10
|40175.18
|2331
|2006.06.23 04:01
|sell
|1166
|0.10
|1.1202
|1.1353
|1.1182
|2332
|2006.06.23 04:46
|sell
|1167
|0.20
|1.1218
|1.1354
|1.1198
|2333
|2006.06.23 05:53
|t/p
|1167
|0.20
|1.1198
|1.1354
|1.1198
|35.72
|40210.90
|2334
|2006.06.23 05:53
|close
|1166
|0.10
|1.1198
|1.1353
|1.1182
|3.57
|40214.47
|2335
|2006.06.23 05:53
|sell
|1168
|0.10
|1.1194
|1.1345
|1.1174
|2336
|2006.06.23 05:57
|sell
|1169
|0.20
|1.1209
|1.1345
|1.1189
|2337
|2006.06.23 07:47
|sell
|1170
|0.40
|1.1224
|1.1345
|1.1204
|2338
|2006.06.23 08:56
|sell
|1171
|0.80
|1.1240
|1.1346
|1.1220
|2339
|2006.06.23 09:21
|sell
|1172
|1.60
|1.1256
|1.1347
|1.1236
|2340
|2006.06.23 09:24
|sell
|1173
|3.20
|1.1271
|1.1347
|1.1251
|2341
|2006.06.23 09:33
|sell
|1174
|6.40
|1.1287
|1.1348
|1.1267
|2342
|2006.06.23 09:40
|t/p
|1174
|6.40
|1.1267
|1.1348
|1.1267
|1136.06
|41350.53
|2343
|2006.06.23 09:40
|close
|1173
|3.20
|1.1267
|1.1347
|1.1251
|113.61
|41464.14
|2344
|2006.06.23 09:40
|close
|1172
|1.60
|1.1266
|1.1347
|1.1236
|-142.02
|41322.12
|2345
|2006.06.23 09:40
|close
|1171
|0.80
|1.1267
|1.1346
|1.1220
|-191.71
|41130.41
|2346
|2006.06.23 09:40
|close
|1170
|0.40
|1.1266
|1.1345
|1.1204
|-149.12
|40981.29
|2347
|2006.06.23 09:40
|close
|1169
|0.20
|1.1267
|1.1345
|1.1189
|-102.96
|40878.33
|2348
|2006.06.23 09:40
|close
|1168
|0.10
|1.1266
|1.1345
|1.1174
|-63.91
|40814.42
|2349
|2006.06.23 09:40
|buy
|1175
|0.10
|1.1267
|1.1116
|1.1287
|2350
|2006.06.23 09:51
|buy
|1176
|0.20
|1.1252
|1.1116
|1.1272
|2351
|2006.06.23 10:08
|buy
|1177
|0.40
|1.1237
|1.1116
|1.1257
|2352
|2006.06.23 10:27
|buy
|1178
|0.80
|1.1222
|1.1116
|1.1242
|2353
|2006.06.23 10:50
|t/p
|1178
|0.80
|1.1242
|1.1116
|1.1242
|142.32
|40956.74
|2354
|2006.06.23 10:50
|close
|1177
|0.40
|1.1242
|1.1116
|1.1257
|17.79
|40974.53
|2355
|2006.06.23 10:50
|close
|1176
|0.20
|1.1241
|1.1116
|1.1272
|-19.57
|40954.96
|2356
|2006.06.23 10:50
|close
|1175
|0.10
|1.1242
|1.1116
|1.1287
|-22.24
|40932.72
|2357
|2006.06.23 10:50
|buy
|1179
|0.10
|1.1244
|1.1093
|1.1264
|2358
|2006.06.23 12:10
|buy
|1180
|0.20
|1.1229
|1.1093
|1.1249
|2359
|2006.06.25 17:00
|buy
|1181
|0.40
|1.1188
|1.1067
|1.1208
|2360
|2006.06.25 18:01
|t/p
|1181
|0.40
|1.1208
|1.1067
|1.1208
|71.38
|41004.10
|2361
|2006.06.25 18:01
|close
|1180
|0.20
|1.1208
|1.1093
|1.1249
|-37.47
|40966.63
|2362
|2006.06.25 18:01
|close
|1179
|0.10
|1.1209
|1.1093
|1.1264
|-31.22
|40935.41
|2363
|2006.06.25 18:01
|sell
|1182
|0.10
|1.1208
|1.1359
|1.1188
|2364
|2006.06.26 01:54
|sell
|1183
|0.20
|1.1223
|1.1359
|1.1203
|2365
|2006.06.26 03:23
|t/p
|1183
|0.20
|1.1203
|1.1359
|1.1203
|35.70
|40971.11
|2366
|2006.06.26 03:23
|close
|1182
|0.10
|1.1203
|1.1359
|1.1188
|4.16
|40975.27
|2367
|2006.06.26 03:23
|sell
|1184
|0.10
|1.1200
|1.1351
|1.1180
|2368
|2006.06.26 05:51
|sell
|1185
|0.20
|1.1216
|1.1352
|1.1196
|2369
|2006.06.26 06:50
|t/p
|1185
|0.20
|1.1196
|1.1352
|1.1196
|35.73
|41011.00
|2370
|2006.06.26 06:50
|close
|1184
|0.10
|1.1196
|1.1351
|1.1180
|3.57
|41014.57
|2371
|2006.06.26 06:50
|sell
|1186
|0.10
|1.1192
|1.1343
|1.1172
|2372
|2006.06.26 08:37
|sell
|1187
|0.20
|1.1207
|1.1343
|1.1187
|2373
|2006.06.26 09:34
|t/p
|1187
|0.20
|1.1187
|1.1343
|1.1187
|35.76
|41050.33
|2374
|2006.06.26 09:34
|close
|1186
|0.10
|1.1187
|1.1343
|1.1172
|4.47
|41054.80
|2375
|2006.06.26 09:35
|buy
|1188
|0.10
|1.1188
|1.1037
|1.1208
|2376
|2006.06.26 10:15
|t/p
|1188
|0.10
|1.1208
|1.1037
|1.1208
|17.84
|41072.64
|2377
|2006.06.26 10:15
|buy
|1189
|0.10
|1.1211
|1.1060
|1.1231
|2378
|2006.06.26 10:54
|t/p
|1189
|0.10
|1.1231
|1.1060
|1.1231
|17.81
|41090.45
|2379
|2006.06.26 10:54
|buy
|1190
|0.10
|1.1234
|1.1083
|1.1254
|2380
|2006.06.26 12:59
|buy
|1191
|0.20
|1.1219
|1.1083
|1.1239
|2381
|2006.06.26 13:59
|t/p
|1191
|0.20
|1.1239
|1.1083
|1.1239
|35.59
|41126.04
|2382
|2006.06.26 13:59
|close
|1190
|0.10
|1.1239
|1.1083
|1.1254
|4.45
|41130.49
|2383
|2006.06.26 13:59
|buy
|1192
|0.10
|1.1243
|1.1092
|1.1263
|2384
|2006.06.26 15:03
|buy
|1193
|0.20
|1.1228
|1.1092
|1.1248
|2385
|2006.06.26 16:09
|buy
|1194
|0.40
|1.1213
|1.1092
|1.1233
|2386
|2006.06.26 16:37
|t/p
|1194
|0.40
|1.1233
|1.1092
|1.1233
|71.22
|41201.71
|2387
|2006.06.26 16:37
|close
|1193
|0.20
|1.1233
|1.1092
|1.1248
|8.90
|41210.61
|2388
|2006.06.26 16:38
|close
|1192
|0.10
|1.1232
|1.1092
|1.1263
|-9.79
|41200.82
|2389
|2006.06.26 16:38
|buy
|1195
|0.10
|1.1234
|1.1083
|1.1254
|2390
|2006.06.26 20:42
|buy
|1196
|0.20
|1.1219
|1.1083
|1.1239
|2391
|2006.06.27 02:24
|buy
|1197
|0.40
|1.1203
|1.1082
|1.1223
|2392
|2006.06.27 05:52
|t/p
|1197
|0.40
|1.1223
|1.1082
|1.1223
|71.28
|41272.10
|2393
|2006.06.27 05:52
|close
|1196
|0.20
|1.1224
|1.1083
|1.1239
|9.41
|41281.51
|2394
|2006.06.27 05:52
|close
|1195
|0.10
|1.1225
|1.1083
|1.1254
|-7.77
|41273.74
|2395
|2006.06.27 05:52
|sell
|1198
|0.10
|1.1224
|1.1375
|1.1204
|2396
|2006.06.27 06:15
|sell
|1199
|0.20
|1.1241
|1.1377
|1.1221
|2397
|2006.06.27 08:39
|t/p
|1199
|0.20
|1.1221
|1.1377
|1.1221
|35.65
|41309.39
|2398
|2006.06.27 08:39
|close
|1198
|0.10
|1.1221
|1.1375
|1.1204
|2.67
|41312.06
|2399
|2006.06.27 08:39
|buy
|1200
|0.10
|1.1220
|1.1069
|1.1240
|2400
|2006.06.27 09:06
|buy
|1201
|0.20
|1.1204
|1.1068
|1.1224
|2401
|2006.06.27 16:00
|t/p
|1201
|0.20
|1.1224
|1.1068
|1.1224
|35.64
|41347.70
|2402
|2006.06.27 16:00
|close
|1200
|0.10
|1.1225
|1.1069
|1.1240
|4.45
|41352.15
|2403
|2006.06.27 16:00
|buy
|1202
|0.10
|1.1227
|1.1076
|1.1247
|2404
|2006.06.28 09:06
|t/p
|1202
|0.10
|1.1247
|1.1076
|1.1247
|18.03
|41370.19
|2405
|2006.06.28 09:06
|buy
|1203
|0.10
|1.1250
|1.1099
|1.1270
|2406
|2006.06.28 09:51
|buy
|1204
|0.20
|1.1235
|1.1099
|1.1255
|2407
|2006.06.28 10:36
|t/p
|1204
|0.20
|1.1255
|1.1099
|1.1255
|35.54
|41405.73
|2408
|2006.06.28 10:36
|close
|1203
|0.10
|1.1255
|1.1099
|1.1270
|4.44
|41410.17
|2409
|2006.06.28 10:36
|buy
|1205
|0.10
|1.1257
|1.1106
|1.1277
|2410
|2006.06.28 11:59
|buy
|1206
|0.20
|1.1242
|1.1106
|1.1262
|2411
|2006.06.28 12:25
|buy
|1207
|0.40
|1.1226
|1.1105
|1.1246
|2412
|2006.06.28 12:31
|buy
|1208
|0.80
|1.1211
|1.1105
|1.1231
|2413
|2006.06.28 14:06
|t/p
|1208
|0.80
|1.1231
|1.1105
|1.1231
|142.46
|41552.63
|2414
|2006.06.28 14:06
|close
|1207
|0.40
|1.1231
|1.1105
|1.1246
|17.81
|41570.44
|2415
|2006.06.28 14:06
|close
|1206
|0.20
|1.1230
|1.1106
|1.1262
|-21.37
|41549.07
|2416
|2006.06.28 14:07
|close
|1205
|0.10
|1.1229
|1.1106
|1.1277
|-24.94
|41524.13
|2417
|2006.06.28 14:07
|sell
|1209
|0.10
|1.1230
|1.1381
|1.1210
|2418
|2006.06.29 06:04
|t/p
|1209
|0.10
|1.1210
|1.1381
|1.1210
|16.93
|41541.05
|2419
|2006.06.29 06:04
|sell
|1210
|0.10
|1.1207
|1.1358
|1.1187
|2420
|2006.06.29 08:42
|t/p
|1210
|0.10
|1.1187
|1.1358
|1.1187
|17.88
|41558.93
|2421
|2006.06.29 08:42
|sell
|1211
|0.10
|1.1184
|1.1335
|1.1164
|2422
|2006.06.29 08:54
|t/p
|1211
|0.10
|1.1164
|1.1335
|1.1164
|17.92
|41576.85
|2423
|2006.06.29 08:54
|sell
|1212
|0.10
|1.1159
|1.1310
|1.1139
|2424
|2006.06.29 09:22
|t/p
|1212
|0.10
|1.1139
|1.1310
|1.1139
|17.95
|41594.80
|2425
|2006.06.29 09:22
|sell
|1213
|0.10
|1.1136
|1.1287
|1.1116
|2426
|2006.06.29 11:59
|sell
|1214
|0.20
|1.1151
|1.1287
|1.1131
|2427
|2006.06.29 13:53
|sell
|1215
|0.40
|1.1166
|1.1287
|1.1146
|2428
|2006.06.29 14:16
|t/p
|1215
|0.40
|1.1146
|1.1287
|1.1146
|71.77
|41666.57
|2429
|2006.06.29 14:16
|close
|1214
|0.20
|1.1146
|1.1287
|1.1131
|8.97
|41675.54
|2430
|2006.06.29 14:16
|close
|1213
|0.10
|1.1151
|1.1287
|1.1116
|-13.45
|41662.09
|2431
|2006.06.29 14:17
|buy
|1216
|0.10
|1.1152
|1.1001
|1.1172
|2432
|2006.06.29 14:17
|buy
|1217
|0.20
|1.1137
|1.1001
|1.1157
|2433
|2006.06.29 14:22
|buy
|1218
|0.40
|1.1122
|1.1001
|1.1142
|2434
|2006.06.29 14:45
|buy
|1219
|0.80
|1.1106
|1.1000
|1.1126
|2435
|2006.06.29 19:07
|buy
|1220
|1.60
|1.1091
|1.1000
|1.1111
|2436
|2006.06.30 06:03
|t/p
|1220
|1.60
|1.1111
|1.1000
|1.1111
|292.02
|41954.12
|2437
|2006.06.30 06:03
|close
|1219
|0.80
|1.1111
|1.1000
|1.1126
|38.01
|41992.13
|2438
|2006.06.30 06:03
|close
|1218
|0.40
|1.1109
|1.1001
|1.1142
|-45.80
|41946.32
|2439
|2006.06.30 06:03
|close
|1217
|0.20
|1.1108
|1.1001
|1.1157
|-51.71
|41894.62
|2440
|2006.06.30 06:03
|close
|1216
|0.10
|1.1108
|1.1001
|1.1172
|-39.36
|41855.26
|2441
|2006.06.30 06:03
|buy
|1221
|0.10
|1.1112
|1.0961
|1.1132
|2442
|2006.06.30 08:33
|buy
|1222
|0.20
|1.1097
|1.0961
|1.1117
|2443
|2006.06.30 08:54
|buy
|1223
|0.40
|1.1082
|1.0961
|1.1102
|2444
|2006.06.30 10:19
|t/p
|1223
|0.40
|1.1102
|1.0961
|1.1102
|72.06
|41927.32
|2445
|2006.06.30 10:19
|close
|1222
|0.20
|1.1102
|1.0961
|1.1117
|9.01
|41936.33
|2446
|2006.06.30 10:19
|close
|1221
|0.10
|1.1103
|1.0961
|1.1132
|-8.11
|41928.22
|2447
|2006.06.30 10:19
|buy
|1224
|0.10
|1.1107
|1.0956
|1.1127
|2448
|2006.06.30 11:03
|t/p
|1224
|0.10
|1.1127
|1.0956
|1.1127
|17.97
|41946.19
|2449
|2006.06.30 11:03
|buy
|1225
|0.10
|1.1130
|1.0979
|1.1150
|2450
|2006.06.30 12:00
|t/p
|1225
|0.10
|1.1150
|1.0979
|1.1150
|17.94
|41964.13
|2451
|2006.06.30 12:00
|buy
|1226
|0.10
|1.1153
|1.1002
|1.1173
|2452
|2006.06.30 12:03
|buy
|1227
|0.20
|1.1138
|1.1002
|1.1158
|2453
|2006.06.30 13:42
|t/p
|1227
|0.20
|1.1158
|1.1002
|1.1158
|35.85
|41999.98
|2454
|2006.06.30 13:42
|close
|1226
|0.10
|1.1158
|1.1002
|1.1173
|4.48
|42004.46
|2455
|2006.06.30 13:42
|buy
|1228
|0.10
|1.1162
|1.1011
|1.1182
|2456
|2006.06.30 16:23
|buy
|1229
|0.20
|1.1146
|1.1010
|1.1166
|2457
|2006.07.02 18:00
|t/p
|1229
|0.20
|1.1166
|1.1010
|1.1166
|35.82
|42040.28
|2458
|2006.07.02 18:00
|close
|1228
|0.10
|1.1167
|1.1011
|1.1182
|4.48
|42044.76
|2459
|2006.07.02 18:01
|buy
|1230
|0.10
|1.1171
|1.1020
|1.1191
|2460
|2006.07.02 19:58
|buy
|1231
|0.20
|1.1156
|1.1020
|1.1176
|2461
|2006.07.02 21:53
|t/p
|1231
|0.20
|1.1176
|1.1020
|1.1176
|35.79
|42080.55
|2462
|2006.07.02 21:53
|close
|1230
|0.10
|1.1176
|1.1020
|1.1191
|4.47
|42085.02
|2463
|2006.07.02 21:53
|sell
|1232
|0.10
|1.1175
|1.1326
|1.1155
|2464
|2006.07.03 02:08
|t/p
|1232
|0.10
|1.1155
|1.1326
|1.1155
|17.63
|42102.64
|2465
|2006.07.03 02:08
|sell
|1233
|0.10
|1.1152
|1.1303
|1.1132
|2466
|2006.07.03 02:49
|t/p
|1233
|0.10
|1.1132
|1.1303
|1.1132
|17.97
|42120.61
|2467
|2006.07.03 02:49
|sell
|1234
|0.10
|1.1127
|1.1278
|1.1107
|2468
|2006.07.03 03:57
|sell
|1235
|0.20
|1.1142
|1.1278
|1.1122
|2469
|2006.07.03 05:24
|t/p
|1235
|0.20
|1.1122
|1.1278
|1.1122
|35.96
|42156.57
|2470
|2006.07.03 05:24
|close
|1234
|0.10
|1.1122
|1.1278
|1.1107
|4.50
|42161.07
|2471
|2006.07.03 05:25
|sell
|1236
|0.10
|1.1120
|1.1271
|1.1100
|2472
|2006.07.03 08:48
|sell
|1237
|0.20
|1.1137
|1.1273
|1.1117
|2473
|2006.07.03 09:29
|t/p
|1237
|0.20
|1.1117
|1.1273
|1.1117
|35.98
|42197.05
|2474
|2006.07.03 09:29
|close
|1236
|0.10
|1.1117
|1.1271
|1.1100
|2.70
|42199.75
|2475
|2006.07.03 09:30
|sell
|1238
|0.10
|1.1115
|1.1266
|1.1095
|2476
|2006.07.03 09:45
|sell
|1239
|0.20
|1.1130
|1.1266
|1.1110
|2477
|2006.07.03 12:04
|t/p
|1239
|0.20
|1.1110
|1.1266
|1.1110
|36.01
|42235.76
|2478
|2006.07.03 12:04
|close
|1238
|0.10
|1.1109
|1.1266
|1.1095
|5.40
|42241.16
|2479
|2006.07.03 12:04
|sell
|1240
|0.10
|1.1105
|1.1256
|1.1085
|2480
|2006.07.03 17:55
|sell
|1241
|0.20
|1.1120
|1.1256
|1.1100
|2481
|2006.07.04 05:40
|t/p
|1241
|0.20
|1.1100
|1.1256
|1.1100
|35.43
|42276.60
|2482
|2006.07.04 05:40
|close
|1240
|0.10
|1.1100
|1.1256
|1.1085
|4.20
|42280.79
|2483
|2006.07.04 05:40
|sell
|1242
|0.10
|1.1098
|1.1249
|1.1078
|2484
|2006.07.04 06:51
|sell
|1243
|0.20
|1.1114
|1.1250
|1.1094
|2485
|2006.07.04 09:32
|t/p
|1243
|0.20
|1.1094
|1.1250
|1.1094
|36.06
|42316.85
|2486
|2006.07.04 09:32
|close
|1242
|0.10
|1.1094
|1.1249
|1.1078
|3.61
|42320.46
|2487
|2006.07.04 09:32
|sell
|1244
|0.10
|1.1091
|1.1242
|1.1071
|2488
|2006.07.04 10:26
|t/p
|1244
|0.10
|1.1071
|1.1242
|1.1071
|18.07
|42338.53
|2489
|2006.07.04 10:26
|sell
|1245
|0.10
|1.1067
|1.1218
|1.1047
|2490
|2006.07.04 17:41
|sell
|1246
|0.20
|1.1082
|1.1218
|1.1062
|2491
|2006.07.04 19:51
|sell
|1247
|0.40
|1.1098
|1.1219
|1.1078
|2492
|2006.07.04 21:09
|t/p
|1247
|0.40
|1.1078
|1.1219
|1.1078
|72.22
|42410.75
|2493
|2006.07.04 21:09
|close
|1246
|0.20
|1.1078
|1.1218
|1.1062
|7.22
|42417.97
|2494
|2006.07.04 21:10
|close
|1245
|0.10
|1.1079
|1.1218
|1.1047
|-10.83
|42407.14
|2495
|2006.07.04 21:10
|buy
|1248
|0.10
|1.1081
|1.0930
|1.1101
|2496
|2006.07.04 22:58
|buy
|1249
|0.20
|1.1066
|1.0930
|1.1086
|2497
|2006.07.05 01:20
|buy
|1250
|0.40
|1.1051
|1.0930
|1.1071
|2498
|2006.07.05 02:57
|t/p
|1250
|0.40
|1.1071
|1.0930
|1.1071
|72.26
|42479.40
|2499
|2006.07.05 02:57
|close
|1249
|0.20
|1.1071
|1.0930
|1.1086
|9.53
|42488.94
|2500
|2006.07.05 02:58
|close
|1248
|0.10
|1.1070
|1.0930
|1.1101
|-9.69
|42479.25
|2501
|2006.07.05 02:59
|sell
|1251
|0.10
|1.1069
|1.1220
|1.1049
|2502
|2006.07.05 03:51
|sell
|1252
|0.20
|1.1084
|1.1220
|1.1064
|2503
|2006.07.05 07:33
|t/p
|1252
|0.20
|1.1064
|1.1220
|1.1064
|36.15
|42515.40
|2504
|2006.07.05 07:33
|close
|1251
|0.10
|1.1064
|1.1220
|1.1049
|4.52
|42519.92
|2505
|2006.07.05 07:34
|buy
|1253
|0.10
|1.1065
|1.0914
|1.1085
|2506
|2006.07.05 07:59
|buy
|1254
|0.20
|1.1050
|1.0914
|1.1070
|2507
|2006.07.05 08:26
|t/p
|1254
|0.20
|1.1070
|1.0914
|1.1070
|36.13
|42556.05
|2508
|2006.07.05 08:26
|close
|1253
|0.10
|1.1070
|1.0914
|1.1085
|4.52
|42560.57
|2509
|2006.07.05 08:26
|buy
|1255
|0.10
|1.1074
|1.0923
|1.1094
|2510
|2006.07.05 09:47
|t/p
|1255
|0.10
|1.1094
|1.0923
|1.1094
|18.03
|42578.60
|2511
|2006.07.05 09:47
|buy
|1256
|0.10
|1.1097
|1.0946
|1.1117
|2512
|2006.07.05 10:29
|t/p
|1256
|0.10
|1.1117
|1.0946
|1.1117
|17.99
|42596.59
|2513
|2006.07.05 10:29
|buy
|1257
|0.10
|1.1120
|1.0969
|1.1140
|2514
|2006.07.06 03:23
|t/p
|1257
|0.10
|1.1140
|1.0969
|1.1140
|18.70
|42615.29
|2515
|2006.07.06 03:23
|buy
|1258
|0.10
|1.1143
|1.0992
|1.1163
|2516
|2006.07.06 08:22
|buy
|1259
|0.20
|1.1128
|1.0992
|1.1148
|2517
|2006.07.06 08:33
|buy
|1260
|0.40
|1.1113
|1.0992
|1.1133
|2518
|2006.07.06 10:32
|buy
|1261
|0.80
|1.1097
|1.0991
|1.1117
|2519
|2006.07.06 12:02
|t/p
|1261
|0.80
|1.1117
|1.0991
|1.1117
|143.92
|42759.21
|2520
|2006.07.06 12:02
|close
|1260
|0.40
|1.1117
|1.0992
|1.1133
|14.39
|42773.60
|2521
|2006.07.06 12:03
|close
|1259
|0.20
|1.1118
|1.0992
|1.1148
|-17.99
|42755.61
|2522
|2006.07.06 12:03
|close
|1258
|0.10
|1.1117
|1.0992
|1.1163
|-23.39
|42732.22
|2523
|2006.07.06 12:04
|sell
|1262
|0.10
|1.1118
|1.1269
|1.1098
|2524
|2006.07.06 12:27
|sell
|1263
|0.20
|1.1133
|1.1269
|1.1113
|2525
|2006.07.07 02:58
|t/p
|1263
|0.20
|1.1113
|1.1269
|1.1113
|35.38
|42767.60
|2526
|2006.07.07 02:58
|close
|1262
|0.10
|1.1113
|1.1269
|1.1098
|4.20
|42771.80
|2527
|2006.07.07 02:59
|sell
|1264
|0.10
|1.1111
|1.1262
|1.1091
|2528
|2006.07.07 07:00
|sell
|1265
|0.20
|1.1126
|1.1262
|1.1106
|2529
|2006.07.07 07:04
|sell
|1266
|0.40
|1.1141
|1.1262
|1.1121
|2530
|2006.07.07 08:30
|t/p
|1266
|0.40
|1.1121
|1.1262
|1.1121
|71.98
|42843.78
|2531
|2006.07.07 08:30
|close
|1265
|0.20
|1.1115
|1.1262
|1.1106
|19.79
|42863.57
|2532
|2006.07.07 08:30
|close
|1264
|0.10
|1.1112
|1.1262
|1.1091
|-0.90
|42862.67
|2533
|2006.07.07 08:30
|buy
|1267
|0.10
|1.1111
|1.0960
|1.1131
|2534
|2006.07.07 08:46
|buy
|1268
|0.20
|1.1096
|1.0960
|1.1116
|2535
|2006.07.07 08:58
|t/p
|1268
|0.20
|1.1116
|1.0960
|1.1116
|35.98
|42898.65
|2536
|2006.07.07 08:58
|close
|1267
|0.10
|1.1116
|1.0960
|1.1131
|4.50
|42903.15
|2537
|2006.07.07 08:58
|buy
|1269
|0.10
|1.1118
|1.0967
|1.1138
|2538
|2006.07.07 11:51
|t/p
|1269
|0.10
|1.1138
|1.0967
|1.1138
|17.96
|42921.11
|2539
|2006.07.07 11:51
|buy
|1270
|0.10
|1.1141
|1.0990
|1.1161
|2540
|2006.07.07 12:49
|buy
|1271
|0.20
|1.1125
|1.0989
|1.1145
|2541
|2006.07.09 18:32
|t/p
|1271
|0.20
|1.1145
|1.0989
|1.1145
|35.89
|42957.00
|2542
|2006.07.09 18:32
|close
|1270
|0.10
|1.1146
|1.0990
|1.1161
|4.49
|42961.49
|2543
|2006.07.09 18:32
|buy
|1272
|0.10
|1.1148
|1.0997
|1.1168
|2544
|2006.07.10 03:12
|t/p
|1272
|0.10
|1.1168
|1.0997
|1.1168
|18.16
|42979.65
|2545
|2006.07.10 03:12
|sell
|1273
|0.10
|1.1168
|1.1319
|1.1148
|2546
|2006.07.10 03:17
|sell
|1274
|0.20
|1.1183
|1.1319
|1.1163
|2547
|2006.07.10 04:53
|sell
|1275
|0.40
|1.1199
|1.1320
|1.1179
|2548
|2006.07.10 05:04
|sell
|1276
|0.80
|1.1214
|1.1320
|1.1194
|2549
|2006.07.10 06:51
|sell
|1277
|1.60
|1.1229
|1.1320
|1.1209
|2550
|2006.07.10 08:21
|sell
|1278
|3.20
|1.1244
|1.1320
|1.1224
|2551
|2006.07.10 10:01
|sell
|1279
|6.40
|1.1259
|1.1320
|1.1239
|2552
|2006.07.10 10:41
|t/p
|1279
|6.40
|1.1239
|1.1320
|1.1239
|1138.89
|44118.54
|2553
|2006.07.10 10:41
|close
|1278
|3.20
|1.1239
|1.1320
|1.1224
|142.36
|44260.90
|2554
|2006.07.10 10:41
|close
|1277
|1.60
|1.1238
|1.1320
|1.1209
|-128.14
|44132.76
|2555
|2006.07.10 10:42
|close
|1276
|0.80
|1.1239
|1.1320
|1.1194
|-177.95
|43954.81
|2556
|2006.07.10 10:42
|close
|1275
|0.40
|1.1240
|1.1320
|1.1179
|-145.91
|43808.90
|2557
|2006.07.10 10:42
|close
|1274
|0.20
|1.1238
|1.1319
|1.1163
|-97.88
|43711.02
|2558
|2006.07.10 10:42
|close
|1273
|0.10
|1.1239
|1.1319
|1.1148
|-63.17
|43647.85
|2559
|2006.07.10 10:42
|buy
|1280
|0.10
|1.1238
|1.1087
|1.1258
|2560
|2006.07.11 02:54
|t/p
|1280
|0.10
|1.1258
|1.1087
|1.1258
|18.02
|43665.87
|2561
|2006.07.11 02:54
|buy
|1281
|0.10
|1.1261
|1.1110
|1.1281
|2562
|2006.07.11 04:18
|buy
|1282
|0.20
|1.1245
|1.1109
|1.1265
|2563
|2006.07.11 05:21
|t/p
|1282
|0.20
|1.1265
|1.1109
|1.1265
|35.51
|43701.38
|2564
|2006.07.11 05:21
|close
|1281
|0.10
|1.1265
|1.1110
|1.1281
|3.55
|43704.93
|2565
|2006.07.11 05:21
|buy
|1283
|0.10
|1.1269
|1.1118
|1.1289
|2566
|2006.07.11 08:37
|buy
|1284
|0.20
|1.1254
|1.1118
|1.1274
|2567
|2006.07.11 08:45
|buy
|1285
|0.40
|1.1239
|1.1118
|1.1259
|2568
|2006.07.11 09:00
|t/p
|1285
|0.40
|1.1259
|1.1118
|1.1259
|71.05
|43775.98
|2569
|2006.07.11 09:00
|close
|1284
|0.20
|1.1261
|1.1118
|1.1274
|12.43
|43788.41
|2570
|2006.07.11 09:00
|close
|1283
|0.10
|1.1260
|1.1118
|1.1289
|-7.99
|43780.42
|2571
|2006.07.11 09:00
|sell
|1286
|0.10
|1.1261
|1.1412
|1.1241
|2572
|2006.07.11 09:00
|sell
|1287
|0.20
|1.1277
|1.1413
|1.1257
|2573
|2006.07.11 09:01
|sell
|1288
|0.40
|1.1294
|1.1415
|1.1274
|2574
|2006.07.11 09:02
|sell
|1289
|0.80
|1.1309
|1.1415
|1.1289
|2575
|2006.07.11 09:09
|sell
|1290
|1.60
|1.1324
|1.1415
|1.1304
|2576
|2006.07.11 09:15
|sell
|1291
|3.20
|1.1340
|1.1416
|1.1320
|2577
|2006.07.11 09:40
|t/p
|1291
|3.20
|1.1320
|1.1416
|1.1320
|565.37
|44345.79
|2578
|2006.07.11 09:40
|close
|1290
|1.60
|1.1320
|1.1415
|1.1304
|56.54
|44402.33
|2579
|2006.07.11 09:40
|close
|1289
|0.80
|1.1319
|1.1415
|1.1289
|-70.68
|44331.65
|2580
|2006.07.11 09:40
|close
|1288
|0.40
|1.1320
|1.1415
|1.1274
|-91.87
|44239.78
|2581
|2006.07.11 09:40
|close
|1287
|0.20
|1.1321
|1.1413
|1.1257
|-77.73
|44162.05
|2582
|2006.07.11 09:40
|close
|1286
|0.10
|1.1323
|1.1412
|1.1241
|-54.76
|44107.29
|2583
|2006.07.11 09:40
|buy
|1292
|0.10
|1.1324
|1.1173
|1.1344
|2584
|2006.07.12 04:53
|t/p
|1292
|0.10
|1.1344
|1.1173
|1.1344
|17.88
|44125.17
|2585
|2006.07.12 04:53
|buy
|1293
|0.10
|1.1347
|1.1196
|1.1367
|2586
|2006.07.12 08:29
|buy
|1294
|0.20
|1.1332
|1.1196
|1.1352
|2587
|2006.07.12 08:30
|t/p
|1294
|0.20
|1.1352
|1.1196
|1.1352
|35.24
|44160.41
|2588
|2006.07.12 08:30
|close
|1293
|0.10
|1.1352
|1.1196
|1.1367
|4.40
|44164.81
|2589
|2006.07.12 08:30
|buy
|1295
|0.10
|1.1354
|1.1203
|1.1374
|2590
|2006.07.12 08:36
|buy
|1296
|0.20
|1.1339
|1.1203
|1.1359
|2591
|2006.07.12 08:37
|buy
|1297
|0.40
|1.1324
|1.1203
|1.1344
|2592
|2006.07.12 08:48
|t/p
|1297
|0.40
|1.1344
|1.1203
|1.1344
|70.52
|44235.33
|2593
|2006.07.12 08:48
|close
|1296
|0.20
|1.1344
|1.1203
|1.1359
|8.82
|44244.15
|2594
|2006.07.12 08:48
|close
|1295
|0.10
|1.1345
|1.1203
|1.1374
|-7.93
|44236.22
|2595
|2006.07.12 08:48
|buy
|1298
|0.10
|1.1347
|1.1196
|1.1367
|2596
|2006.07.12 09:23
|t/p
|1298
|0.10
|1.1367
|1.1196
|1.1367
|17.59
|44253.81
|2597
|2006.07.12 09:23
|buy
|1299
|0.10
|1.1370
|1.1219
|1.1390
|2598
|2006.07.12 10:47
|t/p
|1299
|0.10
|1.1390
|1.1219
|1.1390
|17.56
|44271.37
|2599
|2006.07.12 10:47
|buy
|1300
|0.10
|1.1393
|1.1242
|1.1413
|2600
|2006.07.12 11:02
|buy
|1301
|0.20
|1.1378
|1.1242
|1.1398
|2601
|2006.07.12 11:58
|buy
|1302
|0.40
|1.1362
|1.1241
|1.1382
|2602
|2006.07.12 14:07
|buy
|1303
|0.80
|1.1346
|1.1240
|1.1366
|2603
|2006.07.12 21:51
|buy
|1304
|1.60
|1.1331
|1.1240
|1.1351
|2604
|2006.07.13 04:03
|buy
|1305
|3.20
|1.1316
|1.1240
|1.1336
|2605
|2006.07.13 04:19
|buy
|1306
|6.40
|1.1301
|1.1240
|1.1321
|2606
|2006.07.13 06:15
|t/p
|1306
|6.40
|1.1321
|1.1240
|1.1321
|1130.54
|45401.91
|2607
|2006.07.13 06:15
|close
|1305
|3.20
|1.1322
|1.1240
|1.1336
|169.58
|45571.49
|2608
|2006.07.13 06:15
|close
|1304
|1.60
|1.1321
|1.1240
|1.1351
|-129.26
|45442.23
|2609
|2006.07.13 06:16
|close
|1303
|0.80
|1.1322
|1.1240
|1.1366
|-163.55
|45278.68
|2610
|2006.07.13 06:16
|close
|1302
|0.40
|1.1321
|1.1241
|1.1382
|-141.84
|45136.84
|2611
|2006.07.13 06:16
|close
|1301
|0.20
|1.1322
|1.1242
|1.1398
|-97.41
|45039.43
|2612
|2006.07.13 06:16
|close
|1300
|0.10
|1.1321
|1.1242
|1.1413
|-62.85
|44976.58
|2613
|2006.07.13 06:16
|sell
|1307
|0.10
|1.1322
|1.1473
|1.1302
|2614
|2006.07.13 08:20
|sell
|1308
|0.20
|1.1338
|1.1474
|1.1318
|2615
|2006.07.13 09:29
|t/p
|1308
|0.20
|1.1318
|1.1474
|1.1318
|35.34
|45011.92
|2616
|2006.07.13 09:29
|close
|1307
|0.10
|1.1318
|1.1473
|1.1302
|3.53
|45015.45
|2617
|2006.07.13 09:29
|buy
|1309
|0.10
|1.1317
|1.1166
|1.1337
|2618
|2006.07.13 10:10
|buy
|1310
|0.20
|1.1302
|1.1166
|1.1322
|2619
|2006.07.13 10:41
|t/p
|1310
|0.20
|1.1322
|1.1166
|1.1322
|35.33
|45050.78
|2620
|2006.07.13 10:41
|close
|1309
|0.10
|1.1322
|1.1166
|1.1337
|4.42
|45055.20
|2621
|2006.07.13 10:41
|buy
|1311
|0.10
|1.1326
|1.1175
|1.1346
|2622
|2006.07.13 12:14
|buy
|1312
|0.20
|1.1311
|1.1175
|1.1331
|2623
|2006.07.13 14:42
|buy
|1313
|0.40
|1.1296
|1.1175
|1.1316
|2624
|2006.07.13 15:50
|t/p
|1313
|0.40
|1.1316
|1.1175
|1.1316
|70.70
|45125.90
|2625
|2006.07.13 15:50
|close
|1312
|0.20
|1.1316
|1.1175
|1.1331
|8.84
|45134.74
|2626
|2006.07.13 15:50
|close
|1311
|0.10
|1.1315
|1.1175
|1.1346
|-9.72
|45125.02
|2627
|2006.07.13 15:50
|sell
|1314
|0.10
|1.1316
|1.1467
|1.1296
|2628
|2006.07.14 08:01
|t/p
|1314
|0.10
|1.1296
|1.1467
|1.1296
|17.41
|45142.43
|2629
|2006.07.14 08:01
|sell
|1315
|0.10
|1.1293
|1.1444
|1.1273
|2630
|2006.07.14 08:43
|t/p
|1315
|0.10
|1.1273
|1.1444
|1.1273
|17.74
|45160.17
|2631
|2006.07.14 08:43
|sell
|1316
|0.10
|1.1270
|1.1421
|1.1250
|2632
|2006.07.14 09:01
|sell
|1317
|0.20
|1.1285
|1.1421
|1.1265
|2633
|2006.07.14 09:55
|sell
|1318
|0.40
|1.1301
|1.1422
|1.1281
|2634
|2006.07.14 10:16
|t/p
|1318
|0.40
|1.1281
|1.1422
|1.1281
|70.92
|45231.09
|2635
|2006.07.14 10:16
|close
|1317
|0.20
|1.1281
|1.1421
|1.1265
|7.09
|45238.18
|2636
|2006.07.14 10:16
|close
|1316
|0.10
|1.1279
|1.1421
|1.1250
|-7.98
|45230.20
|2637
|2006.07.14 10:16
|sell
|1319
|0.10
|1.1278
|1.1429
|1.1258
|2638
|2006.07.16 23:34
|sell
|1320
|0.20
|1.1293
|1.1429
|1.1273
|2639
|2006.07.17 04:14
|sell
|1321
|0.40
|1.1308
|1.1429
|1.1288
|2640
|2006.07.17 05:03
|sell
|1322
|0.80
|1.1323
|1.1429
|1.1303
|2641
|2006.07.17 05:05
|sell
|1323
|1.60
|1.1339
|1.1430
|1.1319
|2642
|2006.07.17 07:25
|t/p
|1323
|1.60
|1.1319
|1.1430
|1.1319
|282.71
|45512.91
|2643
|2006.07.17 07:25
|close
|1322
|0.80
|1.1319
|1.1429
|1.1303
|28.27
|45541.18
|2644
|2006.07.17 07:25
|close
|1321
|0.40
|1.1318
|1.1429
|1.1288
|-35.34
|45505.84
|2645
|2006.07.17 07:25
|close
|1320
|0.20
|1.1319
|1.1429
|1.1273
|-46.55
|45459.29
|2646
|2006.07.17 07:25
|close
|1319
|0.10
|1.1318
|1.1429
|1.1258
|-35.64
|45423.65
|2647
|2006.07.17 07:25
|buy
|1324
|0.10
|1.1319
|1.1168
|1.1339
|2648
|2006.07.17 08:48
|buy
|1325
|0.20
|1.1303
|1.1167
|1.1323
|2649
|2006.07.17 09:55
|t/p
|1325
|0.20
|1.1323
|1.1167
|1.1323
|35.33
|45458.98
|2650
|2006.07.17 09:55
|close
|1324
|0.10
|1.1323
|1.1168
|1.1339
|3.53
|45462.51
|2651
|2006.07.17 09:55
|sell
|1326
|0.10
|1.1324
|1.1475
|1.1304
|2652
|2006.07.17 10:18
|sell
|1327
|0.20
|1.1340
|1.1476
|1.1320
|2653
|2006.07.17 13:24
|sell
|1328
|0.40
|1.1356
|1.1477
|1.1336
|2654
|2006.07.18 02:45
|t/p
|1328
|0.40
|1.1336
|1.1477
|1.1336
|69.36
|45531.86
|2655
|2006.07.18 02:45
|close
|1327
|0.20
|1.1336
|1.1476
|1.1320
|6.45
|45538.32
|2656
|2006.07.18 02:45
|close
|1326
|0.10
|1.1335
|1.1475
|1.1304
|-10.00
|45528.31
|2657
|2006.07.18 02:45
|sell
|1329
|0.10
|1.1333
|1.1484
|1.1313
|2658
|2006.07.18 03:59
|sell
|1330
|0.20
|1.1348
|1.1484
|1.1328
|2659
|2006.07.18 04:40
|sell
|1331
|0.40
|1.1363
|1.1484
|1.1343
|2660
|2006.07.18 06:22
|t/p
|1331
|0.40
|1.1343
|1.1484
|1.1343
|70.53
|45598.84
|2661
|2006.07.18 06:22
|close
|1330
|0.20
|1.1343
|1.1484
|1.1328
|8.82
|45607.66
|2662
|2006.07.18 06:22
|close
|1329
|0.10
|1.1342
|1.1484
|1.1313
|-7.94
|45599.72
|2663
|2006.07.18 06:22
|sell
|1332
|0.10
|1.1338
|1.1489
|1.1318
|2664
|2006.07.18 08:51
|t/p
|1332
|0.10
|1.1318
|1.1489
|1.1318
|17.67
|45617.39
|2665
|2006.07.18 08:51
|sell
|1333
|0.10
|1.1315
|1.1466
|1.1295
|2666
|2006.07.18 09:00
|sell
|1334
|0.20
|1.1330
|1.1466
|1.1310
|2667
|2006.07.18 09:04
|t/p
|1334
|0.20
|1.1310
|1.1466
|1.1310
|35.37
|45652.76
|2668
|2006.07.18 09:04
|close
|1333
|0.10
|1.1310
|1.1466
|1.1295
|4.42
|45657.18
|2669
|2006.07.18 09:04
|sell
|1335
|0.10
|1.1308
|1.1459
|1.1288
|2670
|2006.07.18 09:29
|sell
|1336
|0.20
|1.1323
|1.1459
|1.1303
|2671
|2006.07.18 09:50
|sell
|1337
|0.40
|1.1339
|1.1460
|1.1319
|2672
|2006.07.18 10:37
|sell
|1338
|0.80
|1.1354
|1.1460
|1.1334
|2673
|2006.07.18 10:54
|t/p
|1338
|0.80
|1.1334
|1.1460
|1.1334
|141.17
|45798.35
|2674
|2006.07.18 10:54
|close
|1337
|0.40
|1.1334
|1.1460
|1.1319
|17.65
|45816.00
|2675
|2006.07.18 10:54
|close
|1336
|0.20
|1.1333
|1.1459
|1.1303
|-17.65
|45798.35
|2676
|2006.07.18 10:54
|close
|1335
|0.10
|1.1332
|1.1459
|1.1288
|-21.18
|45777.17
|2677
|2006.07.18 10:54
|sell
|1339
|0.10
|1.1330
|1.1481
|1.1310
|2678
|2006.07.18 12:35
|sell
|1340
|0.20
|1.1345
|1.1481
|1.1325
|2679
|2006.07.18 13:31
|sell
|1341
|0.40
|1.1360
|1.1481
|1.1340
|2680
|2006.07.19 02:07
|sell
|1342
|0.80
|1.1376
|1.1482
|1.1356
|2681
|2006.07.19 07:58
|sell
|1343
|1.60
|1.1391
|1.1482
|1.1371
|2682
|2006.07.19 08:22
|t/p
|1343
|1.60
|1.1371
|1.1482
|1.1371
|281.42
|46058.59
|2683
|2006.07.19 08:22
|close
|1342
|0.80
|1.1371
|1.1482
|1.1356
|35.18
|46093.77
|2684
|2006.07.19 08:22
|close
|1341
|0.40
|1.1372
|1.1481
|1.1340
|-43.42
|46050.35
|2685
|2006.07.19 08:22
|close
|1340
|0.20
|1.1373
|1.1481
|1.1325
|-49.85
|46000.50
|2686
|2006.07.19 08:22
|close
|1339
|0.10
|1.1374
|1.1481
|1.1310
|-38.98
|45961.52
|2687
|2006.07.19 08:22
|sell
|1344
|0.10
|1.1370
|1.1521
|1.1350
|2688
|2006.07.19 08:30
|sell
|1345
|0.20
|1.1387
|1.1523
|1.1367
|2689
|2006.07.19 08:35
|sell
|1346
|0.40
|1.1402
|1.1523
|1.1382
|2690
|2006.07.19 08:41
|t/p
|1346
|0.40
|1.1382
|1.1523
|1.1382
|70.29
|46031.81
|2691
|2006.07.19 08:41
|close
|1345
|0.20
|1.1382
|1.1523
|1.1367
|8.79
|46040.60
|2692
|2006.07.19 08:41
|close
|1344
|0.10
|1.1381
|1.1521
|1.1350
|-9.67
|46030.93
|2693
|2006.07.19 08:41
|buy
|1347
|0.10
|1.1380
|1.1229
|1.1400
|2694
|2006.07.19 09:39
|t/p
|1347
|0.10
|1.1400
|1.1229
|1.1400
|17.54
|46048.47
|2695
|2006.07.19 09:39
|buy
|1348
|0.10
|1.1403
|1.1252
|1.1423
|2696
|2006.07.19 09:45
|buy
|1349
|0.20
|1.1388
|1.1252
|1.1408
|2697
|2006.07.19 10:00
|buy
|1350
|0.40
|1.1373
|1.1252
|1.1393
|2698
|2006.07.19 10:08
|buy
|1351
|0.80
|1.1358
|1.1252
|1.1378
|2699
|2006.07.19 10:09
|buy
|1352
|1.60
|1.1343
|1.1252
|1.1363
|2700
|2006.07.19 10:49
|buy
|1353
|3.20
|1.1327
|1.1251
|1.1347
|2701
|2006.07.19 11:23
|t/p
|1353
|3.20
|1.1347
|1.1251
|1.1347
|564.03
|46612.50
|2702
|2006.07.19 11:23
|close
|1352
|1.60
|1.1347
|1.1252
|1.1363
|56.40
|46668.90
|2703
|2006.07.19 11:23
|close
|1351
|0.80
|1.1348
|1.1252
|1.1378
|-70.50
|46598.40
|2704
|2006.07.19 11:23
|close
|1350
|0.40
|1.1350
|1.1252
|1.1393
|-81.06
|46517.34
|2705
|2006.07.19 11:23
|close
|1349
|0.20
|1.1351
|1.1252
|1.1408
|-65.19
|46452.15
|2706
|2006.07.19 11:23
|close
|1348
|0.10
|1.1352
|1.1252
|1.1423
|-44.93
|46407.22
|2707
|2006.07.19 11:23
|sell
|1354
|0.10
|1.1351
|1.1502
|1.1331
|2708
|2006.07.19 12:25
|sell
|1355
|0.20
|1.1366
|1.1502
|1.1346
|2709
|2006.07.19 12:51
|t/p
|1355
|0.20
|1.1346
|1.1502
|1.1346
|35.25
|46442.47
|2710
|2006.07.19 12:51
|close
|1354
|0.10
|1.1346
|1.1502
|1.1331
|4.41
|46446.88
|2711
|2006.07.19 12:51
|sell
|1356
|0.10
|1.1342
|1.1493
|1.1322
|2712
|2006.07.19 15:24
|sell
|1357
|0.20
|1.1358
|1.1494
|1.1338
|2713
|2006.07.19 18:09
|t/p
|1357
|0.20
|1.1338
|1.1494
|1.1338
|35.28
|46482.16
|2714
|2006.07.19 18:09
|close
|1356
|0.10
|1.1338
|1.1493
|1.1322
|3.53
|46485.69
|2715
|2006.07.19 18:10
|sell
|1358
|0.10
|1.1334
|1.1485
|1.1314
|2716
|2006.07.20 03:23
|sell
|1359
|0.20
|1.1350
|1.1486
|1.1330
|2717
|2006.07.20 04:15
|t/p
|1359
|0.20
|1.1330
|1.1486
|1.1330
|35.30
|46520.99
|2718
|2006.07.20 04:15
|close
|1358
|0.10
|1.1330
|1.1485
|1.1314
|2.62
|46523.61
|2719
|2006.07.20 04:16
|buy
|1360
|0.10
|1.1331
|1.1180
|1.1351
|2720
|2006.07.20 14:15
|buy
|1361
|0.20
|1.1314
|1.1178
|1.1334
|2721
|2006.07.20 14:15
|buy
|1362
|0.40
|1.1297
|1.1176
|1.1317
|2722
|2006.07.20 14:33
|t/p
|1362
|0.40
|1.1317
|1.1176
|1.1317
|70.68
|46594.29
|2723
|2006.07.20 14:33
|close
|1361
|0.20
|1.1319
|1.1178
|1.1334
|8.83
|46603.12
|2724
|2006.07.20 14:33
|close
|1360
|0.10
|1.1320
|1.1180
|1.1351
|-9.72
|46593.40
|2725
|2006.07.20 14:33
|sell
|1363
|0.10
|1.1321
|1.1472
|1.1301
|2726
|2006.07.20 19:03
|sell
|1364
|0.20
|1.1336
|1.1472
|1.1316
|2727
|2006.07.21 03:20
|t/p
|1364
|0.20
|1.1316
|1.1472
|1.1316
|34.74
|46628.14
|2728
|2006.07.21 03:20
|close
|1363
|0.10
|1.1316
|1.1472
|1.1301
|4.12
|46632.25
|2729
|2006.07.21 03:20
|sell
|1365
|0.10
|1.1312
|1.1463
|1.1292
|2730
|2006.07.21 03:43
|t/p
|1365
|0.10
|1.1292
|1.1463
|1.1292
|17.71
|46649.96
|2731
|2006.07.21 03:43
|sell
|1366
|0.10
|1.1289
|1.1440
|1.1269
|2732
|2006.07.21 04:52
|t/p
|1366
|0.10
|1.1269
|1.1440
|1.1269
|17.75
|46667.71
|2733
|2006.07.21 04:52
|sell
|1367
|0.10
|1.1266
|1.1417
|1.1246
|2734
|2006.07.21 05:43
|sell
|1368
|0.20
|1.1282
|1.1418
|1.1262
|2735
|2006.07.21 07:00
|sell
|1369
|0.40
|1.1307
|1.1428
|1.1287
|2736
|2006.07.21 07:00
|sell
|1370
|0.80
|1.1326
|1.1432
|1.1306
|2737
|2006.07.21 08:19
|t/p
|1370
|0.80
|1.1306
|1.1432
|1.1306
|141.53
|46809.24
|2738
|2006.07.21 08:19
|close
|1369
|0.40
|1.1305
|1.1428
|1.1287
|7.08
|46816.32
|2739
|2006.07.21 08:19
|close
|1368
|0.20
|1.1304
|1.1418
|1.1262
|-38.92
|46777.40
|2740
|2006.07.21 08:19
|close
|1367
|0.10
|1.1302
|1.1417
|1.1246
|-31.85
|46745.55
|2741
|2006.07.21 08:19
|buy
|1371
|0.10
|1.1301
|1.1150
|1.1321
|2742
|2006.07.21 08:36
|t/p
|1371
|0.10
|1.1321
|1.1150
|1.1321
|17.67
|46763.22
|2743
|2006.07.21 08:36
|buy
|1372
|0.10
|1.1325
|1.1174
|1.1345
|2744
|2006.07.21 08:48
|t/p
|1372
|0.10
|1.1345
|1.1174
|1.1345
|17.63
|46780.85
|2745
|2006.07.21 08:48
|buy
|1373
|0.10
|1.1348
|1.1197
|1.1368
|2746
|2006.07.21 09:09
|buy
|1374
|0.20
|1.1333
|1.1197
|1.1353
|2747
|2006.07.21 09:26
|t/p
|1374
|0.20
|1.1353
|1.1197
|1.1353
|35.23
|46816.08
|2748
|2006.07.21 09:26
|close
|1373
|0.10
|1.1353
|1.1197
|1.1368
|4.40
|46820.48
|2749
|2006.07.21 09:26
|buy
|1375
|0.10
|1.1357
|1.1206
|1.1377
|2750
|2006.07.21 09:38
|t/p
|1375
|0.10
|1.1377
|1.1206
|1.1377
|17.58
|46838.06
|2751
|2006.07.21 09:38
|buy
|1376
|0.10
|1.1380
|1.1229
|1.1400
|2752
|2006.07.24 03:00
|t/p
|1376
|0.10
|1.1400
|1.1229
|1.1400
|17.79
|46855.86
|2753
|2006.07.24 03:00
|buy
|1377
|0.10
|1.1403
|1.1252
|1.1423
|2754
|2006.07.24 08:30
|t/p
|1377
|0.10
|1.1423
|1.1252
|1.1423
|17.51
|46873.37
|2755
|2006.07.24 08:30
|sell
|1378
|0.10
|1.1423
|1.1574
|1.1403
|2756
|2006.07.24 08:33
|sell
|1379
|0.20
|1.1439
|1.1575
|1.1419
|2757
|2006.07.24 09:21
|sell
|1380
|0.40
|1.1454
|1.1575
|1.1434
|2758
|2006.07.24 10:21
|t/p
|1380
|0.40
|1.1434
|1.1575
|1.1434
|69.97
|46943.34
|2759
|2006.07.24 10:21
|close
|1379
|0.20
|1.1434
|1.1575
|1.1419
|8.75
|46952.09
|2760
|2006.07.24 10:21
|close
|1378
|0.10
|1.1433
|1.1574
|1.1403
|-8.75
|46943.34
|2761
|2006.07.24 10:21
|sell
|1381
|0.10
|1.1431
|1.1582
|1.1411
|2762
|2006.07.24 13:23
|t/p
|1381
|0.10
|1.1411
|1.1582
|1.1411
|17.53
|46960.87
|2763
|2006.07.24 13:23
|sell
|1382
|0.10
|1.1408
|1.1559
|1.1388
|2764
|2006.07.24 17:43
|t/p
|1382
|0.10
|1.1388
|1.1559
|1.1388
|17.56
|46978.43
|2765
|2006.07.24 17:43
|sell
|1383
|0.10
|1.1385
|1.1536
|1.1365
|2766
|2006.07.24 17:58
|sell
|1384
|0.20
|1.1400
|1.1536
|1.1380
|2767
|2006.07.24 18:44
|sell
|1385
|0.40
|1.1416
|1.1537
|1.1396
|2768
|2006.07.24 20:33
|sell
|1386
|0.80
|1.1432
|1.1538
|1.1412
|2769
|2006.07.24 21:46
|t/p
|1386
|0.80
|1.1412
|1.1538
|1.1412
|140.20
|47118.63
|2770
|2006.07.24 21:46
|close
|1385
|0.40
|1.1412
|1.1537
|1.1396
|14.02
|47132.65
|2771
|2006.07.24 21:46
|close
|1384
|0.20
|1.1411
|1.1536
|1.1380
|-19.28
|47113.37
|2772
|2006.07.24 21:46
|close
|1383
|0.10
|1.1410
|1.1536
|1.1365
|-21.91
|47091.46
|2773
|2006.07.24 21:47
|sell
|1387
|0.10
|1.1408
|1.1559
|1.1388
|2774
|2006.07.24 23:39
|sell
|1388
|0.20
|1.1423
|1.1559
|1.1403
|2775
|2006.07.25 01:32
|t/p
|1388
|0.20
|1.1403
|1.1559
|1.1403
|34.47
|47125.93
|2776
|2006.07.25 01:32
|close
|1387
|0.10
|1.1403
|1.1559
|1.1388
|4.08
|47130.00
|2777
|2006.07.25 01:32
|sell
|1389
|0.10
|1.1401
|1.1552
|1.1381
|2778
|2006.07.25 02:27
|t/p
|1389
|0.10
|1.1381
|1.1552
|1.1381
|17.57
|47147.57
|2779
|2006.07.25 02:27
|sell
|1390
|0.10
|1.1377
|1.1528
|1.1357
|2780
|2006.07.25 02:57
|sell
|1391
|0.20
|1.1393
|1.1529
|1.1373
|2781
|2006.07.25 04:14
|sell
|1392
|0.40
|1.1408
|1.1529
|1.1388
|2782
|2006.07.25 06:12
|t/p
|1392
|0.40
|1.1388
|1.1529
|1.1388
|70.25
|47217.82
|2783
|2006.07.25 06:12
|close
|1391
|0.20
|1.1388
|1.1529
|1.1373
|8.78
|47226.60
|2784
|2006.07.25 06:12
|close
|1390
|0.10
|1.1389
|1.1528
|1.1357
|-10.54
|47216.06
|2785
|2006.07.25 06:12
|sell
|1393
|0.10
|1.1385
|1.1536
|1.1365
|2786
|2006.07.25 07:50
|sell
|1394
|0.20
|1.1400
|1.1536
|1.1380
|2787
|2006.07.25 08:35
|sell
|1395
|0.40
|1.1416
|1.1537
|1.1396
|2788
|2006.07.25 09:18
|t/p
|1395
|0.40
|1.1396
|1.1537
|1.1396
|70.20
|47286.26
|2789
|2006.07.25 09:18
|close
|1394
|0.20
|1.1396
|1.1536
|1.1380
|7.02
|47293.28
|2790
|2006.07.25 09:18
|close
|1393
|0.10
|1.1395
|1.1536
|1.1365
|-8.78
|47284.50
|2791
|2006.07.25 09:18
|buy
|1396
|0.10
|1.1394
|1.1243
|1.1414
|2792
|2006.07.25 10:05
|t/p
|1396
|0.10
|1.1414
|1.1243
|1.1414
|17.52
|47302.02
|2793
|2006.07.25 10:05
|buy
|1397
|0.10
|1.1417
|1.1266
|1.1437
|2794
|2006.07.25 10:08
|buy
|1398
|0.20
|1.1402
|1.1266
|1.1422
|2795
|2006.07.25 11:20
|t/p
|1398
|0.20
|1.1422
|1.1266
|1.1422
|35.02
|47337.04
|2796
|2006.07.25 11:20
|close
|1397
|0.10
|1.1423
|1.1266
|1.1437
|5.25
|47342.29
|2797
|2006.07.25 11:21
|buy
|1399
|0.10
|1.1427
|1.1276
|1.1447
|2798
|2006.07.25 11:59
|buy
|1400
|0.20
|1.1412
|1.1276
|1.1432
|2799
|2006.07.25 12:08
|t/p
|1400
|0.20
|1.1432
|1.1276
|1.1432
|34.99
|47377.28
|2800
|2006.07.25 12:08
|close
|1399
|0.10
|1.1432
|1.1276
|1.1447
|4.37
|47381.65
|2801
|2006.07.25 12:08
|buy
|1401
|0.10
|1.1434
|1.1283
|1.1454
|2802
|2006.07.25 12:42
|buy
|1402
|0.20
|1.1419
|1.1283
|1.1439
|2803
|2006.07.26 02:54
|buy
|1403
|0.40
|1.1403
|1.1282
|1.1423
|2804
|2006.07.26 03:19
|buy
|1404
|0.80
|1.1388
|1.1282
|1.1408
|2805
|2006.07.26 05:31
|buy
|1405
|1.60
|1.1373
|1.1282
|1.1393
|2806
|2006.07.26 05:38
|buy
|1406
|3.20
|1.1357
|1.1281
|1.1377
|2807
|2006.07.26 06:28
|t/p
|1406
|3.20
|1.1377
|1.1281
|1.1377
|562.54
|47944.19
|2808
|2006.07.26 06:28
|close
|1405
|1.60
|1.1377
|1.1282
|1.1393
|56.25
|48000.44
|2809
|2006.07.26 06:28
|close
|1404
|0.80
|1.1376
|1.1282
|1.1408
|-84.39
|47916.05
|2810
|2006.07.26 06:28
|close
|1403
|0.40
|1.1377
|1.1282
|1.1423
|-91.41
|47824.64
|2811
|2006.07.26 06:28
|close
|1402
|0.20
|1.1376
|1.1283
|1.1439
|-75.10
|47749.55
|2812
|2006.07.26 06:28
|close
|1401
|0.10
|1.1377
|1.1283
|1.1454
|-49.85
|47699.70
|2813
|2006.07.26 06:28
|sell
|1407
|0.10
|1.1379
|1.1530
|1.1359
|2814
|2006.07.26 10:43
|sell
|1408
|0.20
|1.1394
|1.1530
|1.1374
|2815
|2006.07.26 12:41
|t/p
|1408
|0.20
|1.1374
|1.1530
|1.1374
|35.17
|47734.87
|2816
|2006.07.26 12:41
|close
|1407
|0.10
|1.1374
|1.1530
|1.1359
|4.40
|47739.27
|2817
|2006.07.26 12:42
|buy
|1409
|0.10
|1.1373
|1.1222
|1.1393
|2818
|2006.07.26 14:32
|buy
|1410
|0.20
|1.1358
|1.1222
|1.1378
|2819
|2006.07.26 15:27
|buy
|1411
|0.40
|1.1343
|1.1222
|1.1363
|2820
|2006.07.26 18:55
|t/p
|1411
|0.40
|1.1363
|1.1222
|1.1363
|70.40
|47809.67
|2821
|2006.07.26 18:55
|close
|1410
|0.20
|1.1363
|1.1222
|1.1378
|8.80
|47818.47
|2822
|2006.07.26 18:55
|close
|1409
|0.10
|1.1364
|1.1222
|1.1393
|-7.92
|47810.55
|2823
|2006.07.26 18:55
|sell
|1412
|0.10
|1.1363
|1.1514
|1.1343
|2824
|2006.07.26 20:44
|t/p
|1412
|0.10
|1.1343
|1.1514
|1.1343
|17.63
|47828.18
|2825
|2006.07.26 20:44
|buy
|1413
|0.10
|1.1343
|1.1192
|1.1363
|2826
|2006.07.27 07:02
|buy
|1414
|0.20
|1.1327
|1.1191
|1.1347
|2827
|2006.07.27 07:19
|buy
|1415
|0.40
|1.1312
|1.1191
|1.1332
|2828
|2006.07.27 08:30
|t/p
|1415
|0.40
|1.1332
|1.1191
|1.1332
|70.60
|47898.78
|2829
|2006.07.27 08:30
|close
|1414
|0.20
|1.1332
|1.1191
|1.1347
|8.82
|47907.60
|2830
|2006.07.27 08:30
|close
|1413
|0.10
|1.1331
|1.1192
|1.1363
|-9.84
|47897.76
|2831
|2006.07.27 08:30
|sell
|1416
|0.10
|1.1332
|1.1483
|1.1312
|2832
|2006.07.27 08:54
|t/p
|1416
|0.10
|1.1312
|1.1483
|1.1312
|17.68
|47915.44
|2833
|2006.07.27 08:54
|sell
|1417
|0.10
|1.1309
|1.1460
|1.1289
|2834
|2006.07.27 10:08
|sell
|1418
|0.20
|1.1324
|1.1460
|1.1304
|2835
|2006.07.27 11:56
|sell
|1419
|0.40
|1.1340
|1.1461
|1.1320
|2836
|2006.07.27 13:58
|sell
|1420
|0.80
|1.1355
|1.1461
|1.1335
|2837
|2006.07.27 14:08
|sell
|1421
|1.60
|1.1370
|1.1461
|1.1350
|2838
|2006.07.27 14:29
|sell
|1422
|3.20
|1.1386
|1.1462
|1.1366
|2839
|2006.07.27 14:58
|t/p
|1422
|3.20
|1.1366
|1.1462
|1.1366
|563.08
|48478.52
|2840
|2006.07.27 14:58
|close
|1421
|1.60
|1.1366
|1.1461
|1.1350
|56.31
|48534.83
|2841
|2006.07.27 14:58
|close
|1420
|0.80
|1.1367
|1.1461
|1.1335
|-84.46
|48450.37
|2842
|2006.07.27 14:58
|close
|1419
|0.40
|1.1368
|1.1461
|1.1320
|-98.52
|48351.85
|2843
|2006.07.27 14:58
|close
|1418
|0.20
|1.1369
|1.1460
|1.1304
|-79.16
|48272.69
|2844
|2006.07.27 14:58
|close
|1417
|0.10
|1.1368
|1.1460
|1.1289
|-51.90
|48220.79
|2845
|2006.07.27 14:58
|buy
|1423
|0.10
|1.1367
|1.1216
|1.1387
|2846
|2006.07.27 16:50
|buy
|1424
|0.20
|1.1352
|1.1216
|1.1372
|2847
|2006.07.28 08:30
|buy
|1425
|0.40
|1.1336
|1.1215
|1.1356
|2848
|2006.07.28 08:51
|buy
|1426
|0.80
|1.1321
|1.1215
|1.1341
|2849
|2006.07.28 09:36
|buy
|1427
|1.60
|1.1305
|1.1214
|1.1325
|2850
|2006.07.28 11:06
|buy
|1428
|3.20
|1.1290
|1.1214
|1.1310
|2851
|2006.07.28 14:30
|t/p
|1428
|3.20
|1.1310
|1.1214
|1.1310
|565.82
|48786.61
|2852
|2006.07.28 14:30
|close
|1427
|1.60
|1.1311
|1.1214
|1.1325
|84.87
|48871.48
|2853
|2006.07.28 14:30
|close
|1426
|0.80
|1.1310
|1.1215
|1.1341
|-77.81
|48793.67
|2854
|2006.07.28 14:30
|close
|1425
|0.40
|1.1311
|1.1215
|1.1356
|-88.41
|48705.26
|2855
|2006.07.28 14:30
|close
|1424
|0.20
|1.1310
|1.1216
|1.1372
|-73.77
|48631.50
|2856
|2006.07.28 14:30
|close
|1423
|0.10
|1.1310
|1.1216
|1.1387
|-50.15
|48581.35
|2857
|2006.07.28 14:30
|sell
|1429
|0.10
|1.1311
|1.1462
|1.1291
|2858
|2006.07.31 02:51
|t/p
|1429
|0.10
|1.1291
|1.1462
|1.1291
|17.41
|48598.75
|2859
|2006.07.31 02:51
|buy
|1430
|0.10
|1.1291
|1.1140
|1.1311
|2860
|2006.07.31 04:02
|buy
|1431
|0.20
|1.1276
|1.1140
|1.1296
|2861
|2006.07.31 05:08
|buy
|1432
|0.40
|1.1260
|1.1139
|1.1280
|2862
|2006.07.31 06:01
|buy
|1433
|0.80
|1.1244
|1.1138
|1.1264
|2863
|2006.07.31 07:44
|buy
|1434
|1.60
|1.1229
|1.1138
|1.1249
|2864
|2006.07.31 08:30
|t/p
|1434
|1.60
|1.1249
|1.1138
|1.1249
|284.45
|48883.20
|2865
|2006.07.31 08:30
|close
|1433
|0.80
|1.1250
|1.1138
|1.1264
|42.67
|48925.87
|2866
|2006.07.31 08:30
|close
|1432
|0.40
|1.1249
|1.1139
|1.1280
|-39.11
|48886.76
|2867
|2006.07.31 08:30
|close
|1431
|0.20
|1.1250
|1.1140
|1.1296
|-46.22
|48840.54
|2868
|2006.07.31 08:30
|close
|1430
|0.10
|1.1251
|1.1140
|1.1311
|-35.55
|48804.99
|2869
|2006.07.31 08:30
|sell
|1435
|0.10
|1.1247
|1.1398
|1.1227
|2870
|2006.07.31 08:37
|sell
|1436
|0.20
|1.1262
|1.1398
|1.1242
|2871
|2006.07.31 09:11
|sell
|1437
|0.40
|1.1278
|1.1399
|1.1258
|2872
|2006.07.31 10:42
|sell
|1438
|0.80
|1.1293
|1.1399
|1.1273
|2873
|2006.07.31 11:30
|sell
|1439
|1.60
|1.1308
|1.1399
|1.1288
|2874
|2006.08.01 07:04
|sell
|1440
|3.20
|1.1323
|1.1399
|1.1303
|2875
|2006.08.01 08:26
|sell
|1441
|6.40
|1.1339
|1.1400
|1.1319
|2876
|2006.08.01 08:37
|sell
|1442
|12.80
|1.1354
|1.1400
|1.1334
|2877
|2006.08.01 11:41
|t/p
|1442
|12.80
|1.1334
|1.1400
|1.1334
|2258.69
|51063.68
|2878
|2006.08.01 11:41
|close
|1441
|6.40
|1.1334
|1.1400
|1.1319
|282.34
|51346.02
|2879
|2006.08.01 11:41
|close
|1440
|3.20
|1.1333
|1.1399
|1.1303
|-282.36
|51063.66
|2880
|2006.08.01 11:41
|close
|1439
|1.60
|1.1334
|1.1399
|1.1288
|-371.90
|50691.76
|2881
|2006.08.01 11:41
|close
|1438
|0.80
|1.1333
|1.1399
|1.1273
|-284.79
|50406.97
|2882
|2006.08.01 11:41
|close
|1437
|0.40
|1.1332
|1.1399
|1.1258
|-191.82
|50215.15
|2883
|2006.08.01 11:41
|close
|1436
|0.20
|1.1333
|1.1398
|1.1242
|-125.91
|50089.24
|2884
|2006.08.01 11:41
|close
|1435
|0.10
|1.1332
|1.1398
|1.1227
|-75.31
|50013.93
|2885
|2006.08.01 11:41
|sell
|1443
|0.10
|1.1330
|1.1481
|1.1310
|2886
|2006.08.01 12:05
|t/p
|1443
|0.10
|1.1310
|1.1481
|1.1310
|17.68
|50031.61
|2887
|2006.08.01 12:05
|sell
|1444
|0.10
|1.1307
|1.1458
|1.1287
|2888
|2006.08.01 12:27
|sell
|1445
|0.20
|1.1322
|1.1458
|1.1302
|2889
|2006.08.01 14:30
|t/p
|1445
|0.20
|1.1302
|1.1458
|1.1302
|35.39
|50067.00
|2890
|2006.08.01 14:30
|close
|1444
|0.10
|1.1302
|1.1458
|1.1287
|4.42
|50071.42
|2891
|2006.08.01 14:30
|sell
|1446
|0.10
|1.1300
|1.1451
|1.1280
|2892
|2006.08.01 18:16
|sell
|1447
|0.20
|1.1315
|1.1451
|1.1295
|2893
|2006.08.01 23:11
|t/p
|1447
|0.20
|1.1295
|1.1451
|1.1295
|35.41
|50106.83
|2894
|2006.08.01 23:11
|close
|1446
|0.10
|1.1295
|1.1451
|1.1280
|4.43
|50111.26
|2895
|2006.08.01 23:11
|sell
|1448
|0.10
|1.1292
|1.1443
|1.1272
|2896
|2006.08.02 02:49
|sell
|1449
|0.20
|1.1307
|1.1443
|1.1287
|2897
|2006.08.02 05:07
|t/p
|1449
|0.20
|1.1287
|1.1443
|1.1287
|35.44
|50146.70
|2898
|2006.08.02 05:07
|close
|1448
|0.10
|1.1287
|1.1443
|1.1272
|4.13
|50150.82
|2899
|2006.08.02 05:07
|sell
|1450
|0.10
|1.1285
|1.1436
|1.1265
|2900
|2006.08.02 09:27
|t/p
|1450
|0.10
|1.1265
|1.1436
|1.1265
|17.75
|50168.57
|2901
|2006.08.02 09:27
|sell
|1451
|0.10
|1.1262
|1.1413
|1.1242
|2902
|2006.08.03 03:37
|t/p
|1451
|0.10
|1.1242
|1.1413
|1.1242
|16.88
|50185.45
|2903
|2006.08.03 03:37
|sell
|1452
|0.10
|1.1239
|1.1390
|1.1219
|2904
|2006.08.03 09:07
|sell
|1453
|0.20
|1.1254
|1.1390
|1.1234
|2905
|2006.08.03 09:27
|sell
|1454
|0.40
|1.1269
|1.1390
|1.1249
|2906
|2006.08.03 17:49
|t/p
|1454
|0.40
|1.1249
|1.1390
|1.1249
|71.12
|50256.57
|2907
|2006.08.03 17:49
|close
|1453
|0.20
|1.1249
|1.1390
|1.1234
|8.89
|50265.46
|2908
|2006.08.03 17:49
|close
|1452
|0.10
|1.1248
|1.1390
|1.1219
|-8.00
|50257.46
|2909
|2006.08.03 17:53
|sell
|1455
|0.10
|1.1246
|1.1397
|1.1226
|2910
|2006.08.04 04:44
|sell
|1456
|0.20
|1.1261
|1.1397
|1.1241
|2911
|2006.08.04 06:58
|sell
|1457
|0.40
|1.1279
|1.1400
|1.1259
|2912
|2006.08.04 06:58
|sell
|1458
|0.80
|1.1294
|1.1400
|1.1274
|2913
|2006.08.04 06:58
|sell
|1459
|1.60
|1.1314
|1.1405
|1.1294
|2914
|2006.08.04 07:14
|sell
|1460
|3.20
|1.1329
|1.1405
|1.1309
|2915
|2006.08.04 08:23
|sell
|1461
|6.40
|1.1344
|1.1405
|1.1324
|2916
|2006.08.04 08:30
|t/p
|1461
|6.40
|1.1324
|1.1405
|1.1324
|1130.84
|51388.30
|2917
|2006.08.04 08:30
|close
|1460
|3.20
|1.1319
|1.1405
|1.1309
|282.71
|51671.01
|2918
|2006.08.04 08:30
|close
|1459
|1.60
|1.1320
|1.1405
|1.1294
|-84.81
|51586.20
|2919
|2006.08.04 08:30
|close
|1458
|0.80
|1.1324
|1.1400
|1.1274
|-211.94
|51374.26
|2920
|2006.08.04 08:30
|close
|1457
|0.40
|1.1328
|1.1400
|1.1259
|-173.02
|51201.24
|2921
|2006.08.04 08:30
|close
|1456
|0.20
|1.1328
|1.1397
|1.1241
|-118.29
|51082.95
|2922
|2006.08.04 08:30
|close
|1455
|0.10
|1.1329
|1.1397
|1.1226
|-73.56
|51009.39
|2923
|2006.08.04 08:30
|buy
|1462
|0.10
|1.1328
|1.1177
|1.1348
|2924
|2006.08.04 08:46
|buy
|1463
|0.20
|1.1313
|1.1177
|1.1333
|2925
|2006.08.04 09:01
|buy
|1464
|0.40
|1.1298
|1.1177
|1.1318
|2926
|2006.08.04 10:00
|buy
|1465
|0.80
|1.1282
|1.1176
|1.1302
|2927
|2006.08.04 12:05
|buy
|1466
|1.60
|1.1266
|1.1175
|1.1286
|2928
|2006.08.04 14:12
|t/p
|1466
|1.60
|1.1286
|1.1175
|1.1286
|283.54
|51292.93
|2929
|2006.08.04 14:12
|close
|1465
|0.80
|1.1286
|1.1176
|1.1302
|28.35
|51321.28
|2930
|2006.08.04 14:12
|close
|1464
|0.40
|1.1287
|1.1177
|1.1318
|-38.98
|51282.30
|2931
|2006.08.04 14:12
|close
|1463
|0.20
|1.1286
|1.1177
|1.1333
|-47.85
|51234.45
|2932
|2006.08.04 14:12
|close
|1462
|0.10
|1.1285
|1.1177
|1.1348
|-38.10
|51196.35
|2933
|2006.08.04 14:13
|sell
|1467
|0.10
|1.1286
|1.1437
|1.1266
|2934
|2006.08.06 18:00
|t/p
|1467
|0.10
|1.1266
|1.1437
|1.1266
|17.75
|51214.10
|2935
|2006.08.06 18:00
|sell
|1468
|0.10
|1.1263
|1.1414
|1.1243
|2936
|2006.08.06 22:15
|t/p
|1468
|0.10
|1.1243
|1.1414
|1.1243
|17.79
|51231.89
|2937
|2006.08.06 22:15
|sell
|1469
|0.10
|1.1240
|1.1391
|1.1220
|2938
|2006.08.07 02:06
|sell
|1470
|0.20
|1.1256
|1.1392
|1.1236
|2939
|2006.08.07 08:24
|t/p
|1470
|0.20
|1.1236
|1.1392
|1.1236
|35.60
|51267.49
|2940
|2006.08.07 08:24
|close
|1469
|0.10
|1.1236
|1.1391
|1.1220
|3.26
|51270.75
|2941
|2006.08.07 08:25
|buy
|1471
|0.10
|1.1235
|1.1084
|1.1255
|2942
|2006.08.07 08:30
|buy
|1472
|0.20
|1.1220
|1.1084
|1.1240
|2943
|2006.08.07 09:02
|buy
|1473
|0.40
|1.1204
|1.1083
|1.1224
|2944
|2006.08.07 10:50
|buy
|1474
|0.80
|1.1189
|1.1083
|1.1209
|2945
|2006.08.08 04:43
|t/p
|1474
|0.80
|1.1209
|1.1083
|1.1209
|144.75
|51415.50
|2946
|2006.08.08 04:43
|close
|1473
|0.40
|1.1209
|1.1083
|1.1224
|18.85
|51434.34
|2947
|2006.08.08 04:43
|close
|1472
|0.20
|1.1209
|1.1084
|1.1240
|-19.13
|51415.21
|2948
|2006.08.08 04:43
|close
|1471
|0.10
|1.1208
|1.1084
|1.1255
|-23.84
|51391.38
|2949
|2006.08.08 04:43
|buy
|1475
|0.10
|1.1210
|1.1059
|1.1230
|2950
|2006.08.08 07:41
|buy
|1476
|0.20
|1.1195
|1.1059
|1.1215
|2951
|2006.08.08 12:49
|t/p
|1476
|0.20
|1.1215
|1.1059
|1.1215
|35.67
|51427.05
|2952
|2006.08.08 12:49
|close
|1475
|0.10
|1.1215
|1.1059
|1.1230
|4.46
|51431.51
|2953
|2006.08.08 12:50
|buy
|1477
|0.10
|1.1217
|1.1066
|1.1237
|2954
|2006.08.08 14:14
|buy
|1478
|0.20
|1.1202
|1.1066
|1.1222
|2955
|2006.08.08 14:23
|t/p
|1478
|0.20
|1.1222
|1.1066
|1.1222
|35.64
|51467.15
|2956
|2006.08.08 14:23
|close
|1477
|0.10
|1.1222
|1.1066
|1.1237
|4.46
|51471.61
|2957
|2006.08.08 14:23
|buy
|1479
|0.10
|1.1224
|1.1073
|1.1244
|2958
|2006.08.08 14:33
|buy
|1480
|0.20
|1.1208
|1.1072
|1.1228
|2959
|2006.08.08 15:20
|t/p
|1480
|0.20
|1.1228
|1.1072
|1.1228
|35.62
|51507.23
|2960
|2006.08.08 15:20
|close
|1479
|0.10
|1.1229
|1.1073
|1.1244
|4.45
|51511.68
|2961
|2006.08.08 15:20
|buy
|1481
|0.10
|1.1232
|1.1081
|1.1252
|2962
|2006.08.08 15:37
|buy
|1482
|0.20
|1.1217
|1.1081
|1.1237
|2963
|2006.08.08 17:46
|t/p
|1482
|0.20
|1.1237
|1.1081
|1.1237
|35.60
|51547.28
|2964
|2006.08.08 17:46
|close
|1481
|0.10
|1.1237
|1.1081
|1.1252
|4.45
|51551.73
|2965
|2006.08.08 17:46
|buy
|1483
|0.10
|1.1239
|1.1088
|1.1259
|2966
|2006.08.09 02:55
|buy
|1484
|0.20
|1.1223
|1.1087
|1.1243
|2967
|2006.08.09 04:02
|buy
|1485
|0.40
|1.1207
|1.1086
|1.1227
|2968
|2006.08.09 05:20
|buy
|1486
|0.80
|1.1192
|1.1086
|1.1212
|2969
|2006.08.09 06:58
|buy
|1487
|1.60
|1.1177
|1.1086
|1.1197
|2970
|2006.08.09 09:01
|t/p
|1487
|1.60
|1.1197
|1.1086
|1.1197
|285.79
|51837.52
|2971
|2006.08.09 09:01
|close
|1486
|0.80
|1.1197
|1.1086
|1.1212
|35.72
|51873.24
|2972
|2006.08.09 09:01
|close
|1485
|0.40
|1.1198
|1.1086
|1.1227
|-32.15
|51841.09
|2973
|2006.08.09 09:02
|close
|1484
|0.20
|1.1197
|1.1087
|1.1243
|-46.44
|51794.65
|2974
|2006.08.09 09:02
|close
|1483
|0.10
|1.1198
|1.1088
|1.1259
|-36.36
|51758.29
|2975
|2006.08.09 09:02
|sell
|1488
|0.10
|1.1199
|1.1350
|1.1179
|2976
|2006.08.10 02:18
|sell
|1489
|0.20
|1.1214
|1.1350
|1.1194
|2977
|2006.08.10 05:54
|t/p
|1489
|0.20
|1.1194
|1.1350
|1.1194
|35.73
|51794.02
|2978
|2006.08.10 05:54
|close
|1488
|0.10
|1.1194
|1.1350
|1.1179
|3.56
|51797.58
|2979
|2006.08.10 05:59
|sell
|1490
|0.10
|1.1192
|1.1343
|1.1172
|2980
|2006.08.10 08:31
|sell
|1491
|0.20
|1.1207
|1.1343
|1.1187
|2981
|2006.08.10 10:21
|sell
|1492
|0.40
|1.1222
|1.1343
|1.1202
|2982
|2006.08.10 10:33
|sell
|1493
|0.80
|1.1238
|1.1344
|1.1218
|2983
|2006.08.10 10:35
|sell
|1494
|1.60
|1.1253
|1.1344
|1.1233
|2984
|2006.08.10 10:46
|sell
|1495
|3.20
|1.1268
|1.1344
|1.1248
|2985
|2006.08.11 04:14
|t/p
|1495
|3.20
|1.1248
|1.1344
|1.1248
|559.27
|52356.85
|2986
|2006.08.11 04:14
|close
|1494
|1.60
|1.1248
|1.1344
|1.1233
|66.26
|52423.11
|2987
|2006.08.11 04:14
|close
|1493
|0.80
|1.1249
|1.1344
|1.1218
|-80.66
|52342.45
|2988
|2006.08.11 04:14
|close
|1492
|0.40
|1.1250
|1.1343
|1.1202
|-100.77
|52241.67
|2989
|2006.08.11 04:14
|close
|1491
|0.20
|1.1248
|1.1343
|1.1187
|-73.51
|52168.16
|2990
|2006.08.11 04:14
|close
|1490
|0.10
|1.1249
|1.1343
|1.1172
|-50.97
|52117.19
|2991
|2006.08.11 04:14
|sell
|1496
|0.10
|1.1245
|1.1396
|1.1225
|2992
|2006.08.11 04:59
|sell
|1497
|0.20
|1.1261
|1.1397
|1.1241
|2993
|2006.08.11 08:03
|t/p
|1497
|0.20
|1.1241
|1.1397
|1.1241
|35.59
|52152.78
|2994
|2006.08.11 08:03
|close
|1496
|0.10
|1.1240
|1.1396
|1.1225
|4.45
|52157.23
|2995
|2006.08.11 08:03
|sell
|1498
|0.10
|1.1238
|1.1389
|1.1218
|2996
|2006.08.11 08:32
|sell
|1499
|0.20
|1.1253
|1.1389
|1.1233
|2997
|2006.08.11 08:58
|t/p
|1499
|0.20
|1.1233
|1.1389
|1.1233
|35.61
|52192.84
|2998
|2006.08.11 08:58
|close
|1498
|0.10
|1.1233
|1.1389
|1.1218
|4.45
|52197.29
|2999
|2006.08.11 08:58
|sell
|1500
|0.10
|1.1231
|1.1382
|1.1211
|3000
|2006.08.11 09:13
|t/p
|1500
|0.10
|1.1211
|1.1382
|1.1211
|17.84
|52215.13
|3001
|2006.08.11 09:13
|sell
|1501
|0.10
|1.1208
|1.1359
|1.1188
|3002
|2006.08.11 09:36
|t/p
|1501
|0.10
|1.1188
|1.1359
|1.1188
|17.88
|52233.01
|3003
|2006.08.11 09:36
|sell
|1502
|0.10
|1.1185
|1.1336
|1.1165
|3004
|2006.08.11 10:51
|sell
|1503
|0.20
|1.1200
|1.1336
|1.1180
|3005
|2006.08.11 12:29
|sell
|1504
|0.40
|1.1216
|1.1337
|1.1196
|3006
|2006.08.11 13:11
|sell
|1505
|0.80
|1.1231
|1.1337
|1.1211
|3007
|2006.08.11 14:22
|sell
|1506
|1.60
|1.1246
|1.1337
|1.1226
|3008
|2006.08.13 21:57
|t/p
|1506
|1.60
|1.1226
|1.1337
|1.1226
|285.05
|52518.06
|3009
|2006.08.13 21:57
|close
|1505
|0.80
|1.1226
|1.1337
|1.1211
|35.63
|52553.69
|3010
|2006.08.13 21:58
|close
|1504
|0.40
|1.1224
|1.1337
|1.1196
|-28.51
|52525.18
|3011
|2006.08.13 21:59
|close
|1503
|0.20
|1.1225
|1.1336
|1.1180
|-44.54
|52480.64
|3012
|2006.08.13 21:59
|close
|1502
|0.10
|1.1226
|1.1336
|1.1165
|-36.52
|52444.12
|3013
|2006.08.13 21:59
|buy
|1507
|0.10
|1.1227
|1.1076
|1.1247
|3014
|2006.08.14 00:36
|buy
|1508
|0.20
|1.1212
|1.1076
|1.1232
|3015
|2006.08.14 02:56
|t/p
|1508
|0.20
|1.1232
|1.1076
|1.1232
|35.61
|52479.73
|3016
|2006.08.14 02:56
|close
|1507
|0.10
|1.1232
|1.1076
|1.1247
|4.70
|52484.43
|3017
|2006.08.14 02:56
|sell
|1509
|0.10
|1.1233
|1.1384
|1.1213
|3018
|2006.08.14 03:25
|sell
|1510
|0.20
|1.1248
|1.1384
|1.1228
|3019
|2006.08.14 04:57
|sell
|1511
|0.40
|1.1264
|1.1385
|1.1244
|3020
|2006.08.14 08:48
|t/p
|1511
|0.40
|1.1244
|1.1385
|1.1244
|71.15
|52555.58
|3021
|2006.08.14 08:48
|close
|1510
|0.20
|1.1244
|1.1384
|1.1228
|7.11
|52562.69
|3022
|2006.08.14 08:48
|close
|1509
|0.10
|1.1243
|1.1384
|1.1213
|-8.89
|52553.80
|3023
|2006.08.14 08:48
|buy
|1512
|0.10
|1.1244
|1.1093
|1.1264
|3024
|2006.08.14 09:43
|buy
|1513
|0.20
|1.1229
|1.1093
|1.1249
|3025
|2006.08.14 11:05
|t/p
|1513
|0.20
|1.1249
|1.1093
|1.1249
|35.56
|52589.36
|3026
|2006.08.14 11:05
|close
|1512
|0.10
|1.1249
|1.1093
|1.1264
|4.44
|52593.80
|3027
|2006.08.14 11:05
|sell
|1514
|0.10
|1.1251
|1.1402
|1.1231
|3028
|2006.08.14 14:30
|sell
|1515
|0.20
|1.1266
|1.1402
|1.1246
|3029
|2006.08.14 21:42
|sell
|1516
|0.40
|1.1287
|1.1408
|1.1267
|3030
|2006.08.14 21:49
|sell
|1517
|0.80
|1.1302
|1.1408
|1.1282
|3031
|2006.08.14 23:28
|t/p
|1517
|0.80
|1.1282
|1.1408
|1.1282
|141.82
|52735.62
|3032
|2006.08.14 23:28
|close
|1516
|0.40
|1.1282
|1.1408
|1.1267
|17.73
|52753.35
|3033
|2006.08.14 23:29
|close
|1515
|0.20
|1.1281
|1.1402
|1.1246
|-26.59
|52726.76
|3034
|2006.08.14 23:29
|close
|1514
|0.10
|1.1281
|1.1402
|1.1231
|-26.59
|52700.17
|3035
|2006.08.14 23:30
|buy
|1518
|0.10
|1.1282
|1.1131
|1.1302
|3036
|2006.08.15 01:12
|buy
|1519
|0.20
|1.1266
|1.1130
|1.1286
|3037
|2006.08.15 03:17
|t/p
|1519
|0.20
|1.1286
|1.1130
|1.1286
|35.44
|52735.61
|3038
|2006.08.15 03:17
|close
|1518
|0.10
|1.1286
|1.1131
|1.1302
|3.79
|52739.40
|3039
|2006.08.15 03:17
|sell
|1520
|0.10
|1.1287
|1.1438
|1.1267
|3040
|2006.08.15 03:18
|sell
|1521
|0.20
|1.1303
|1.1439
|1.1283
|3041
|2006.08.15 08:53
|t/p
|1521
|0.20
|1.1283
|1.1439
|1.1283
|35.45
|52774.85
|3042
|2006.08.15 08:53
|close
|1520
|0.10
|1.1283
|1.1438
|1.1267
|3.55
|52778.40
|3043
|2006.08.15 08:53
|sell
|1522
|0.10
|1.1279
|1.1430
|1.1259
|3044
|2006.08.15 09:05
|t/p
|1522
|0.10
|1.1259
|1.1430
|1.1259
|17.76
|52796.16
|3045
|2006.08.15 09:05
|sell
|1523
|0.10
|1.1256
|1.1407
|1.1236
|3046
|2006.08.15 09:44
|t/p
|1523
|0.10
|1.1236
|1.1407
|1.1236
|17.80
|52813.96
|3047
|2006.08.15 09:44
|sell
|1524
|0.10
|1.1233
|1.1384
|1.1213
|3048
|2006.08.16 07:42
|t/p
|1524
|0.10
|1.1213
|1.1384
|1.1213
|17.54
|52831.50
|3049
|2006.08.16 07:42
|buy
|1525
|0.10
|1.1213
|1.1062
|1.1233
|3050
|2006.08.16 08:30
|buy
|1526
|0.20
|1.1198
|1.1062
|1.1218
|3051
|2006.08.16 08:31
|buy
|1527
|0.40
|1.1183
|1.1062
|1.1203
|3052
|2006.08.16 08:37
|buy
|1528
|0.80
|1.1165
|1.1059
|1.1185
|3053
|2006.08.16 09:41
|buy
|1529
|1.60
|1.1149
|1.1058
|1.1169
|3054
|2006.08.16 10:25
|t/p
|1529
|1.60
|1.1169
|1.1058
|1.1169
|286.51
|53118.01
|3055
|2006.08.16 10:25
|close
|1528
|0.80
|1.1169
|1.1059
|1.1185
|28.65
|53146.66
|3056
|2006.08.16 10:25
|close
|1527
|0.40
|1.1170
|1.1062
|1.1203
|-46.55
|53100.11
|3057
|2006.08.16 10:25
|close
|1526
|0.20
|1.1172
|1.1062
|1.1218
|-46.54
|53053.57
|3058
|2006.08.16 10:25
|close
|1525
|0.10
|1.1173
|1.1062
|1.1233
|-35.80
|53017.77
|3059
|2006.08.16 10:25
|sell
|1530
|0.10
|1.1174
|1.1325
|1.1154
|3060
|2006.08.16 11:38
|t/p
|1530
|0.10
|1.1154
|1.1325
|1.1154
|17.93
|53035.70
|3061
|2006.08.16 11:38
|sell
|1531
|0.10
|1.1151
|1.1302
|1.1131
|3062
|2006.08.16 12:08
|sell
|1532
|0.20
|1.1167
|1.1303
|1.1147
|3063
|2006.08.16 13:50
|sell
|1533
|0.40
|1.1182
|1.1303
|1.1162
|3064
|2006.08.17 07:00
|t/p
|1533
|0.40
|1.1162
|1.1303
|1.1162
|68.03
|53103.73
|3065
|2006.08.17 07:00
|close
|1532
|0.20
|1.1162
|1.1303
|1.1147
|7.14
|53110.86
|3066
|2006.08.17 07:00
|close
|1531
|0.10
|1.1163
|1.1302
|1.1131
|-11.66
|53099.20
|3067
|2006.08.17 07:00
|sell
|1534
|0.10
|1.1161
|1.1312
|1.1141
|3068
|2006.08.17 08:35
|sell
|1535
|0.20
|1.1177
|1.1313
|1.1157
|3069
|2006.08.17 12:55
|sell
|1536
|0.40
|1.1192
|1.1313
|1.1172
|3070
|2006.08.17 13:20
|sell
|1537
|0.80
|1.1207
|1.1313
|1.1187
|3071
|2006.08.17 13:57
|sell
|1538
|1.60
|1.1222
|1.1313
|1.1202
|3072
|2006.08.17 20:18
|sell
|1539
|3.20
|1.1238
|1.1314
|1.1218
|3073
|2006.08.18 02:09
|t/p
|1539
|3.20
|1.1218
|1.1314
|1.1218
|560.79
|53659.99
|3074
|2006.08.18 02:09
|close
|1538
|1.60
|1.1218
|1.1313
|1.1202
|52.19
|53712.18
|3075
|2006.08.18 02:09
|close
|1537
|0.80
|1.1219
|1.1313
|1.1187
|-88.00
|53624.18
|3076
|2006.08.18 02:09
|close
|1536
|0.40
|1.1217
|1.1313
|1.1172
|-90.36
|53533.82
|3077
|2006.08.18 02:09
|close
|1535
|0.20
|1.1216
|1.1313
|1.1157
|-70.15
|53463.67
|3078
|2006.08.18 02:09
|close
|1534
|0.10
|1.1217
|1.1312
|1.1141
|-50.22
|53413.45
|3079
|2006.08.18 02:09
|sell
|1540
|0.10
|1.1215
|1.1366
|1.1195
|3080
|2006.08.18 07:52
|sell
|1541
|0.20
|1.1230
|1.1366
|1.1210
|3081
|2006.08.18 08:28
|sell
|1542
|0.40
|1.1245
|1.1366
|1.1225
|3082
|2006.08.18 09:02
|t/p
|1542
|0.40
|1.1225
|1.1366
|1.1225
|71.27
|53484.72
|3083
|2006.08.18 09:02
|close
|1541
|0.20
|1.1225
|1.1366
|1.1210
|8.91
|53493.63
|3084
|2006.08.18 09:03
|close
|1540
|0.10
|1.1226
|1.1366
|1.1195
|-9.80
|53483.83
|3085
|2006.08.18 09:03
|buy
|1543
|0.10
|1.1225
|1.1074
|1.1245
|3086
|2006.08.18 10:16
|t/p
|1543
|0.10
|1.1245
|1.1074
|1.1245
|17.79
|53501.62
|3087
|2006.08.18 10:16
|buy
|1544
|0.10
|1.1248
|1.1097
|1.1268
|3088
|2006.08.18 10:36
|buy
|1545
|0.20
|1.1233
|1.1097
|1.1253
|3089
|2006.08.18 12:40
|t/p
|1545
|0.20
|1.1253
|1.1097
|1.1253
|35.55
|53537.17
|3090
|2006.08.18 12:40
|close
|1544
|0.10
|1.1253
|1.1097
|1.1268
|4.44
|53541.61
|3091
|2006.08.18 12:40
|buy
|1546
|0.10
|1.1257
|1.1106
|1.1277
|3092
|2006.08.20 21:22
|buy
|1547
|0.20
|1.1241
|1.1105
|1.1261
|3093
|2006.08.21 02:54
|buy
|1548
|0.40
|1.1225
|1.1104
|1.1245
|3094
|2006.08.21 03:18
|buy
|1549
|0.80
|1.1210
|1.1104
|1.1230
|3095
|2006.08.21 03:20
|buy
|1550
|1.60
|1.1195
|1.1104
|1.1215
|3096
|2006.08.21 05:01
|buy
|1551
|3.20
|1.1180
|1.1104
|1.1200
|3097
|2006.08.21 08:30
|t/p
|1551
|3.20
|1.1200
|1.1104
|1.1200
|571.12
|54112.73
|3098
|2006.08.21 08:30
|close
|1550
|1.60
|1.1206
|1.1104
|1.1215
|157.06
|54269.79
|3099
|2006.08.21 08:30
|close
|1549
|0.80
|1.1208
|1.1104
|1.1230
|-14.28
|54255.51
|3100
|2006.08.21 08:30
|close
|1548
|0.40
|1.1211
|1.1104
|1.1245
|-49.95
|54205.56
|3101
|2006.08.21 08:30
|close
|1547
|0.20
|1.1214
|1.1105
|1.1261
|-47.65
|54157.91
|3102
|2006.08.21 08:30
|close
|1546
|0.10
|1.1213
|1.1106
|1.1277
|-38.99
|54118.92
|3103
|2006.08.21 08:30
|sell
|1552
|0.10
|1.1208
|1.1359
|1.1188
|3104
|2006.08.21 09:03
|t/p
|1552
|0.10
|1.1188
|1.1359
|1.1188
|17.88
|54136.80
|3105
|2006.08.21 09:03
|buy
|1553
|0.10
|1.1188
|1.1037
|1.1208
|3106
|2006.08.21 09:53
|buy
|1554
|0.20
|1.1173
|1.1037
|1.1193
|3107
|2006.08.21 20:32
|t/p
|1554
|0.20
|1.1193
|1.1037
|1.1193
|35.74
|54172.54
|3108
|2006.08.21 20:32
|close
|1553
|0.10
|1.1193
|1.1037
|1.1208
|4.47
|54177.01
|3109
|2006.08.21 20:33
|buy
|1555
|0.10
|1.1194
|1.1043
|1.1214
|3110
|2006.08.22 07:00
|buy
|1556
|0.20
|1.1177
|1.1041
|1.1197
|3111
|2006.08.22 07:00
|buy
|1557
|0.40
|1.1162
|1.1041
|1.1182
|3112
|2006.08.23 01:57
|buy
|1558
|0.80
|1.1146
|1.1040
|1.1166
|3113
|2006.08.23 04:30
|buy
|1559
|1.60
|1.1131
|1.1040
|1.1151
|3114
|2006.08.23 04:33
|buy
|1560
|3.20
|1.1116
|1.1040
|1.1136
|3115
|2006.08.23 08:35
|buy
|1561
|6.40
|1.1101
|1.1040
|1.1121
|3116
|2006.08.23 08:55
|buy
|1562
|12.80
|1.1085
|1.1039
|1.1105
|3117
|2006.08.23 11:40
|t/p
|1562
|12.80
|1.1105
|1.1039
|1.1105
|2305.27
|56482.28
|3118
|2006.08.23 11:40
|close
|1561
|6.40
|1.1105
|1.1040
|1.1121
|230.53
|56712.81
|3119
|2006.08.23 11:40
|close
|1560
|3.20
|1.1104
|1.1040
|1.1136
|-345.82
|56366.99
|3120
|2006.08.23 11:40
|close
|1559
|1.60
|1.1105
|1.1040
|1.1151
|-374.61
|55992.38
|3121
|2006.08.23 11:40
|close
|1558
|0.80
|1.1104
|1.1040
|1.1166
|-302.59
|55689.79
|3122
|2006.08.23 11:40
|close
|1557
|0.40
|1.1105
|1.1041
|1.1182
|-204.30
|55485.49
|3123
|2006.08.23 11:40
|close
|1556
|0.20
|1.1104
|1.1041
|1.1197
|-130.98
|55354.51
|3124
|2006.08.23 11:40
|close
|1555
|0.10
|1.1103
|1.1043
|1.1214
|-81.46
|55273.05
|3125
|2006.08.23 11:41
|buy
|1563
|0.10
|1.1107
|1.0956
|1.1127
|3126
|2006.08.23 15:08
|t/p
|1563
|0.10
|1.1127
|1.0956
|1.1127
|17.97
|55291.02
|3127
|2006.08.23 15:08
|buy
|1564
|0.10
|1.1130
|1.0979
|1.1150
|3128
|2006.08.24 01:54
|buy
|1565
|0.20
|1.1114
|1.0978
|1.1134
|3129
|2006.08.24 02:00
|buy
|1566
|0.40
|1.1099
|1.0978
|1.1119
|3130
|2006.08.24 04:09
|t/p
|1566
|0.40
|1.1119
|1.0978
|1.1119
|71.94
|55362.96
|3131
|2006.08.24 04:09
|close
|1565
|0.20
|1.1120
|1.0978
|1.1134
|10.79
|55373.75
|3132
|2006.08.24 04:09
|close
|1564
|0.10
|1.1119
|1.0979
|1.1150
|-9.14
|55364.62
|3133
|2006.08.24 04:09
|sell
|1567
|0.10
|1.1118
|1.1269
|1.1098
|3134
|2006.08.24 04:26
|t/p
|1567
|0.10
|1.1098
|1.1269
|1.1098
|18.02
|55382.64
|3135
|2006.08.24 04:26
|sell
|1568
|0.10
|1.1095
|1.1246
|1.1075
|3136
|2006.08.24 08:31
|sell
|1569
|0.20
|1.1110
|1.1246
|1.1090
|3137
|2006.08.24 22:43
|t/p
|1569
|0.20
|1.1090
|1.1246
|1.1090
|36.07
|55418.71
|3138
|2006.08.24 22:43
|close
|1568
|0.10
|1.1090
|1.1246
|1.1075
|4.51
|55423.22
|3139
|2006.08.24 22:43
|sell
|1570
|0.10
|1.1088
|1.1239
|1.1068
|3140
|2006.08.25 04:55
|t/p
|1570
|0.10
|1.1068
|1.1239
|1.1068
|17.77
|55440.98
|3141
|2006.08.25 04:55
|sell
|1571
|0.10
|1.1065
|1.1216
|1.1045
|3142
|2006.08.25 08:34
|sell
|1572
|0.20
|1.1080
|1.1216
|1.1060
|3143
|2006.08.25 09:49
|t/p
|1572
|0.20
|1.1060
|1.1216
|1.1060
|36.17
|55477.15
|3144
|2006.08.25 09:49
|close
|1571
|0.10
|1.1060
|1.1216
|1.1045
|4.52
|55481.67
|3145
|2006.08.25 09:49
|buy
|1573
|0.10
|1.1061
|1.0910
|1.1081
|3146
|2006.08.25 10:11
|t/p
|1573
|0.10
|1.1081
|1.0910
|1.1081
|18.05
|55499.72
|3147
|2006.08.25 10:11
|buy
|1574
|0.10
|1.1084
|1.0933
|1.1104
|3148
|2006.08.28 00:10
|buy
|1575
|0.20
|1.1069
|1.0933
|1.1089
|3149
|2006.08.28 10:40
|t/p
|1575
|0.20
|1.1089
|1.0933
|1.1089
|36.07
|55535.79
|3150
|2006.08.28 10:40
|close
|1574
|0.10
|1.1089
|1.0933
|1.1104
|4.76
|55540.55
|3151
|2006.08.28 10:40
|buy
|1576
|0.10
|1.1093
|1.0942
|1.1113
|3152
|2006.08.28 11:05
|t/p
|1576
|0.10
|1.1113
|1.0942
|1.1113
|18.00
|55558.55
|3153
|2006.08.28 11:05
|buy
|1577
|0.10
|1.1116
|1.0965
|1.1136
|3154
|2006.08.28 13:00
|buy
|1578
|0.20
|1.1100
|1.0964
|1.1120
|3155
|2006.08.28 16:56
|t/p
|1578
|0.20
|1.1120
|1.0964
|1.1120
|35.97
|55594.52
|3156
|2006.08.28 16:56
|close
|1577
|0.10
|1.1120
|1.0965
|1.1136
|3.60
|55598.12
|3157
|2006.08.28 16:56
|buy
|1579
|0.10
|1.1122
|1.0971
|1.1142
|3158
|2006.08.28 20:47
|buy
|1580
|0.20
|1.1106
|1.0970
|1.1126
|3159
|2006.08.29 03:02
|buy
|1581
|0.40
|1.1091
|1.0970
|1.1111
|3160
|2006.08.29 03:10
|buy
|1582
|0.80
|1.1076
|1.0970
|1.1096
|3161
|2006.08.29 05:55
|buy
|1583
|1.60
|1.1061
|1.0970
|1.1081
|3162
|2006.08.29 07:03
|t/p
|1583
|1.60
|1.1081
|1.0970
|1.1081
|288.78
|55886.90
|3163
|2006.08.29 07:03
|close
|1582
|0.80
|1.1081
|1.0970
|1.1096
|36.10
|55923.00
|3164
|2006.08.29 07:03
|close
|1581
|0.40
|1.1081
|1.0970
|1.1111
|-36.10
|55886.90
|3165
|2006.08.29 07:05
|close
|1580
|0.20
|1.1082
|1.0970
|1.1126
|-42.81
|55844.10
|3166
|2006.08.29 07:07
|close
|1579
|0.10
|1.1081
|1.0971
|1.1142
|-36.75
|55807.35
|3167
|2006.08.29 07:08
|sell
|1584
|0.10
|1.1083
|1.1234
|1.1063
|3168
|2006.08.29 10:25
|sell
|1585
|0.20
|1.1099
|1.1235
|1.1079
|3169
|2006.08.29 10:59
|sell
|1586
|0.40
|1.1115
|1.1236
|1.1095
|3170
|2006.08.29 14:15
|t/p
|1586
|0.40
|1.1095
|1.1236
|1.1095
|72.10
|55879.45
|3171
|2006.08.29 14:15
|close
|1585
|0.20
|1.1095
|1.1235
|1.1079
|7.21
|55886.66
|3172
|2006.08.29 14:15
|close
|1584
|0.10
|1.1096
|1.1234
|1.1063
|-11.72
|55874.94
|3173
|2006.08.29 14:15
|buy
|1587
|0.10
|1.1094
|1.0943
|1.1114
|3174
|2006.08.29 14:30
|buy
|1588
|0.20
|1.1079
|1.0943
|1.1099
|3175
|2006.08.30 04:55
|buy
|1589
|0.40
|1.1063
|1.0942
|1.1083
|3176
|2006.08.30 05:55
|t/p
|1589
|0.40
|1.1083
|1.0942
|1.1083
|72.18
|55947.12
|3177
|2006.08.30 05:55
|close
|1588
|0.20
|1.1083
|1.0943
|1.1099
|7.72
|55954.84
|3178
|2006.08.30 05:55
|close
|1587
|0.10
|1.1085
|1.0943
|1.1114
|-7.87
|55946.97
|3179
|2006.08.30 05:55
|buy
|1590
|0.10
|1.1089
|1.0938
|1.1109
|3180
|2006.08.30 07:17
|buy
|1591
|0.20
|1.1074
|1.0938
|1.1094
|3181
|2006.08.30 07:35
|buy
|1592
|0.40
|1.1059
|1.0938
|1.1079
|3182
|2006.08.30 08:30
|t/p
|1592
|0.40
|1.1079
|1.0938
|1.1079
|72.20
|56019.17
|3183
|2006.08.30 08:30
|close
|1591
|0.20
|1.1081
|1.0938
|1.1094
|12.63
|56031.80
|3184
|2006.08.30 08:30
|close
|1590
|0.10
|1.1080
|1.0938
|1.1109
|-8.12
|56023.68
|3185
|2006.08.30 08:30
|buy
|1593
|0.10
|1.1084
|1.0933
|1.1104
|3186
|2006.08.30 08:31
|buy
|1594
|0.20
|1.1069
|1.0933
|1.1089
|3187
|2006.08.30 10:36
|t/p
|1594
|0.20
|1.1089
|1.0933
|1.1089
|36.07
|56059.75
|3188
|2006.08.30 10:36
|close
|1593
|0.10
|1.1089
|1.0933
|1.1104
|4.51
|56064.26
|3189
|2006.08.30 10:36
|buy
|1595
|0.10
|1.1093
|1.0942
|1.1113
|3190
|2006.08.31 01:39
|buy
|1596
|0.20
|1.1078
|1.0942
|1.1098
|3191
|2006.08.31 09:29
|t/p
|1596
|0.20
|1.1098
|1.0942
|1.1098
|36.04
|56100.30
|3192
|2006.08.31 09:29
|close
|1595
|0.10
|1.1098
|1.0942
|1.1113
|5.26
|56105.57
|3193
|2006.08.31 09:30
|buy
|1597
|0.10
|1.1100
|1.0949
|1.1120
|3194
|2006.08.31 11:18
|buy
|1598
|0.20
|1.1084
|1.0948
|1.1104
|3195
|2006.08.31 11:40
|buy
|1599
|0.40
|1.1069
|1.0948
|1.1089
|3196
|2006.08.31 12:31
|buy
|1600
|0.80
|1.1054
|1.0948
|1.1074
|3197
|2006.08.31 16:50
|buy
|1601
|1.60
|1.1039
|1.0948
|1.1059
|3198
|2006.09.01 03:17
|t/p
|1601
|1.60
|1.1059
|1.0948
|1.1059
|293.38
|56398.95
|3199
|2006.09.01 03:17
|close
|1600
|0.80
|1.1059
|1.0948
|1.1074
|38.18
|56437.13
|3200
|2006.09.01 03:18
|close
|1599
|0.40
|1.1060
|1.0948
|1.1089
|-31.54
|56405.59
|3201
|2006.09.01 03:19
|close
|1598
|0.20
|1.1061
|1.0948
|1.1104
|-41.09
|56364.50
|3202
|2006.09.01 03:19
|close
|1597
|0.10
|1.1060
|1.0949
|1.1120
|-35.92
|56328.58
|3203
|2006.09.01 03:19
|buy
|1602
|0.10
|1.1064
|1.0913
|1.1084
|3204
|2006.09.01 07:56
|buy
|1603
|0.20
|1.1049
|1.0913
|1.1069
|3205
|2006.09.04 06:42
|t/p
|1603
|0.20
|1.1069
|1.0913
|1.1069
|36.64
|56365.22
|3206
|2006.09.04 06:42
|close
|1602
|0.10
|1.1069
|1.0913
|1.1084
|4.77
|56369.99
|3207
|2006.09.04 06:42
|buy
|1604
|0.10
|1.1073
|1.0922
|1.1093
|3208
|2006.09.04 08:50
|buy
|1605
|0.20
|1.1058
|1.0922
|1.1078
|3209
|2006.09.05 02:29
|t/p
|1605
|0.20
|1.1078
|1.0922
|1.1078
|36.61
|56406.61
|3210
|2006.09.05 02:29
|close
|1604
|0.10
|1.1078
|1.0922
|1.1093
|4.76
|56411.37
|3211
|2006.09.05 02:30
|buy
|1606
|0.10
|1.1080
|1.0929
|1.1100
|3212
|2006.09.05 03:54
|t/p
|1606
|0.10
|1.1100
|1.0929
|1.1100
|18.02
|56429.39
|3213
|2006.09.05 03:54
|buy
|1607
|0.10
|1.1103
|1.0952
|1.1123
|3214
|2006.09.05 04:35
|t/p
|1607
|0.10
|1.1123
|1.0952
|1.1123
|17.98
|56447.37
|3215
|2006.09.05 04:35
|buy
|1608
|0.10
|1.1126
|1.0975
|1.1146
|3216
|2006.09.05 05:02
|buy
|1609
|0.20
|1.1111
|1.0975
|1.1131
|3217
|2006.09.05 09:21
|t/p
|1609
|0.20
|1.1131
|1.0975
|1.1131
|35.93
|56483.30
|3218
|2006.09.05 09:21
|close
|1608
|0.10
|1.1132
|1.0975
|1.1146
|5.39
|56488.69
|3219
|2006.09.05 09:21
|buy
|1610
|0.10
|1.1135
|1.0984
|1.1155
|3220
|2006.09.05 10:35
|buy
|1611
|0.20
|1.1120
|1.0984
|1.1140
|3221
|2006.09.06 09:07
|buy
|1612
|0.40
|1.1104
|1.0983
|1.1124
|3222
|2006.09.06 09:13
|buy
|1613
|0.80
|1.1089
|1.0983
|1.1109
|3223
|2006.09.06 09:34
|buy
|1614
|1.60
|1.1074
|1.0983
|1.1094
|3224
|2006.09.06 10:22
|buy
|1615
|3.20
|1.1059
|1.0983
|1.1079
|3225
|2006.09.07 10:30
|t/p
|1615
|3.20
|1.1079
|1.0983
|1.1079
|601.75
|57090.44
|3226
|2006.09.07 10:30
|close
|1614
|1.60
|1.1080
|1.0983
|1.1094
|98.71
|57189.15
|3227
|2006.09.07 10:30
|close
|1613
|0.80
|1.1079
|1.0983
|1.1109
|-66.18
|57122.97
|3228
|2006.09.07 10:30
|close
|1612
|0.40
|1.1079
|1.0983
|1.1124
|-87.24
|57035.73
|3229
|2006.09.07 10:30
|close
|1611
|0.20
|1.1078
|1.0984
|1.1140
|-73.82
|56961.91
|3230
|2006.09.07 10:31
|close
|1610
|0.10
|1.1077
|1.0984
|1.1155
|-51.35
|56910.56
|3231
|2006.09.07 10:31
|buy
|1616
|0.10
|1.1081
|1.0930
|1.1101
|3232
|2006.09.07 10:55
|t/p
|1616
|0.10
|1.1101
|1.0930
|1.1101
|18.02
|56928.58
|3233
|2006.09.07 10:55
|buy
|1617
|0.10
|1.1104
|1.0953
|1.1124
|3234
|2006.09.07 12:08
|buy
|1618
|0.20
|1.1089
|1.0953
|1.1109
|3235
|2006.09.07 23:25
|t/p
|1618
|0.20
|1.1109
|1.0953
|1.1109
|36.01
|56964.59
|3236
|2006.09.07 23:25
|close
|1617
|0.10
|1.1109
|1.0953
|1.1124
|4.50
|56969.09
|3237
|2006.09.07 23:25
|sell
|1619
|0.10
|1.1108
|1.1259
|1.1088
|3238
|2006.09.08 07:00
|sell
|1620
|0.20
|1.1126
|1.1262
|1.1106
|3239
|2006.09.08 07:00
|sell
|1621
|0.40
|1.1143
|1.1264
|1.1123
|3240
|2006.09.08 07:36
|t/p
|1621
|0.40
|1.1123
|1.1264
|1.1123
|71.92
|57041.01
|3241
|2006.09.08 07:36
|close
|1620
|0.20
|1.1123
|1.1262
|1.1106
|5.39
|57046.40
|3242
|2006.09.08 07:36
|close
|1619
|0.10
|1.1124
|1.1259
|1.1088
|-14.68
|57031.71
|3243
|2006.09.08 07:36
|sell
|1622
|0.10
|1.1120
|1.1271
|1.1100
|3244
|2006.09.08 08:27
|sell
|1623
|0.20
|1.1136
|1.1272
|1.1116
|3245
|2006.09.08 08:35
|sell
|1624
|0.40
|1.1151
|1.1272
|1.1131
|3246
|2006.09.08 08:44
|sell
|1625
|0.80
|1.1166
|1.1272
|1.1146
|3247
|2006.09.08 09:32
|sell
|1626
|1.60
|1.1181
|1.1272
|1.1161
|3248
|2006.09.08 10:59
|sell
|1627
|3.20
|1.1197
|1.1273
|1.1177
|3249
|2006.09.10 18:05
|sell
|1628
|6.40
|1.1212
|1.1273
|1.1192
|3250
|2006.09.11 04:09
|t/p
|1628
|6.40
|1.1192
|1.1273
|1.1192
|1124.23
|58155.94
|3251
|2006.09.11 04:09
|close
|1627
|3.20
|1.1192
|1.1273
|1.1177
|133.24
|58289.18
|3252
|2006.09.11 04:09
|close
|1626
|1.60
|1.1193
|1.1272
|1.1161
|-176.40
|58112.78
|3253
|2006.09.11 04:09
|close
|1625
|0.80
|1.1192
|1.1272
|1.1146
|-188.28
|57924.50
|3254
|2006.09.11 04:09
|close
|1624
|0.40
|1.1191
|1.1272
|1.1131
|-144.18
|57780.32
|3255
|2006.09.11 04:09
|close
|1623
|0.20
|1.1189
|1.1272
|1.1116
|-95.35
|57684.97
|3256
|2006.09.11 04:09
|close
|1622
|0.10
|1.1189
|1.1271
|1.1100
|-61.97
|57623.00
|3257
|2006.09.11 04:09
|sell
|1629
|0.10
|1.1185
|1.1336
|1.1165
|3258
|2006.09.11 04:17
|sell
|1630
|0.20
|1.1200
|1.1336
|1.1180
|3259
|2006.09.11 05:58
|t/p
|1630
|0.20
|1.1180
|1.1336
|1.1180
|35.78
|57658.78
|3260
|2006.09.11 05:58
|close
|1629
|0.10
|1.1180
|1.1336
|1.1165
|4.47
|57663.25
|3261
|2006.09.11 05:58
|sell
|1631
|0.10
|1.1176
|1.1327
|1.1156
|3262
|2006.09.11 06:45
|sell
|1632
|0.20
|1.1191
|1.1327
|1.1171
|3263
|2006.09.11 07:55
|sell
|1633
|0.40
|1.1206
|1.1327
|1.1186
|3264
|2006.09.11 10:07
|sell
|1634
|0.80
|1.1221
|1.1327
|1.1201
|3265
|2006.09.11 10:25
|t/p
|1634
|0.80
|1.1201
|1.1327
|1.1201
|142.84
|57806.09
|3266
|2006.09.11 10:25
|close
|1633
|0.40
|1.1201
|1.1327
|1.1186
|17.86
|57823.95
|3267
|2006.09.11 10:25
|close
|1632
|0.20
|1.1199
|1.1327
|1.1171
|-14.29
|57809.66
|3268
|2006.09.11 10:25
|close
|1631
|0.10
|1.1200
|1.1327
|1.1156
|-21.43
|57788.23
|3269
|2006.09.11 10:25
|sell
|1635
|0.10
|1.1196
|1.1347
|1.1176
|3270
|2006.09.11 10:45
|sell
|1636
|0.20
|1.1211
|1.1347
|1.1191
|3271
|2006.09.12 02:59
|t/p
|1636
|0.20
|1.1191
|1.1347
|1.1191
|35.13
|57823.36
|3272
|2006.09.12 02:59
|close
|1635
|0.10
|1.1191
|1.1347
|1.1176
|4.17
|57827.53
|3273
|2006.09.12 02:59
|sell
|1637
|0.10
|1.1187
|1.1338
|1.1167
|3274
|2006.09.12 08:31
|sell
|1638
|0.20
|1.1202
|1.1338
|1.1182
|3275
|2006.09.12 08:35
|sell
|1639
|0.40
|1.1218
|1.1339
|1.1198
|3276
|2006.09.12 08:49
|t/p
|1639
|0.40
|1.1198
|1.1339
|1.1198
|71.44
|57898.97
|3277
|2006.09.12 08:49
|close
|1638
|0.20
|1.1198
|1.1338
|1.1182
|7.14
|57906.11
|3278
|2006.09.12 08:49
|close
|1637
|0.10
|1.1199
|1.1338
|1.1167
|-10.72
|57895.39
|3279
|2006.09.12 08:49
|buy
|1640
|0.10
|1.1200
|1.1049
|1.1220
|3280
|2006.09.12 08:57
|buy
|1641
|0.20
|1.1184
|1.1048
|1.1204
|3281
|2006.09.12 10:39
|buy
|1642
|0.40
|1.1169
|1.1048
|1.1189
|3282
|2006.09.12 11:47
|t/p
|1642
|0.40
|1.1189
|1.1048
|1.1189
|71.50
|57966.89
|3283
|2006.09.12 11:47
|close
|1641
|0.20
|1.1190
|1.1048
|1.1204
|10.72
|57977.61
|3284
|2006.09.12 11:47
|close
|1640
|0.10
|1.1190
|1.1049
|1.1220
|-8.94
|57968.67
|3285
|2006.09.12 11:47
|buy
|1643
|0.10
|1.1192
|1.1041
|1.1212
|3286
|2006.09.12 21:19
|t/p
|1643
|0.10
|1.1212
|1.1041
|1.1212
|17.84
|57986.51
|3287
|2006.09.12 21:19
|buy
|1644
|0.10
|1.1215
|1.1064
|1.1235
|3288
|2006.09.12 22:13
|buy
|1645
|0.20
|1.1200
|1.1064
|1.1220
|3289
|2006.09.13 08:11
|t/p
|1645
|0.20
|1.1220
|1.1064
|1.1220
|36.15
|58022.66
|3290
|2006.09.13 08:11
|close
|1644
|0.10
|1.1221
|1.1064
|1.1235
|5.60
|58028.26
|3291
|2006.09.13 08:12
|buy
|1646
|0.10
|1.1225
|1.1074
|1.1245
|3292
|2006.09.13 10:56
|buy
|1647
|0.20
|1.1210
|1.1074
|1.1230
|3293
|2006.09.13 11:04
|buy
|1648
|0.40
|1.1195
|1.1074
|1.1215
|3294
|2006.09.13 11:20
|buy
|1649
|0.80
|1.1180
|1.1074
|1.1200
|3295
|2006.09.13 12:52
|t/p
|1649
|0.80
|1.1200
|1.1074
|1.1200
|142.86
|58171.12
|3296
|2006.09.13 12:52
|close
|1648
|0.40
|1.1200
|1.1074
|1.1215
|17.86
|58188.98
|3297
|2006.09.13 12:52
|close
|1647
|0.20
|1.1199
|1.1074
|1.1230
|-19.64
|58169.34
|3298
|2006.09.13 12:53
|close
|1646
|0.10
|1.1200
|1.1074
|1.1245
|-22.32
|58147.02
|3299
|2006.09.13 12:53
|sell
|1650
|0.10
|1.1200
|1.1351
|1.1180
|3300
|2006.09.14 03:24
|t/p
|1650
|0.10
|1.1180
|1.1351
|1.1180
|16.98
|58164.00
|3301
|2006.09.14 03:24
|sell
|1651
|0.10
|1.1177
|1.1328
|1.1157
|3302
|2006.09.14 07:29
|t/p
|1651
|0.10
|1.1157
|1.1328
|1.1157
|17.93
|58181.93
|3303
|2006.09.14 07:29
|sell
|1652
|0.10
|1.1154
|1.1305
|1.1134
|3304
|2006.09.14 08:04
|sell
|1653
|0.20
|1.1169
|1.1305
|1.1149
|3305
|2006.09.14 08:57
|t/p
|1653
|0.20
|1.1149
|1.1305
|1.1149
|35.88
|58217.81
|3306
|2006.09.14 08:57
|close
|1652
|0.10
|1.1149
|1.1305
|1.1134
|4.48
|58222.29
|3307
|2006.09.14 08:57
|sell
|1654
|0.10
|1.1146
|1.1297
|1.1126
|3308
|2006.09.14 09:06
|t/p
|1654
|0.10
|1.1126
|1.1297
|1.1126
|17.98
|58240.27
|3309
|2006.09.14 09:06
|sell
|1655
|0.10
|1.1123
|1.1274
|1.1103
|3310
|2006.09.14 09:13
|sell
|1656
|0.20
|1.1139
|1.1275
|1.1119
|3311
|2006.09.14 09:47
|sell
|1657
|0.40
|1.1155
|1.1276
|1.1135
|3312
|2006.09.14 10:18
|sell
|1658
|0.80
|1.1170
|1.1276
|1.1150
|3313
|2006.09.14 13:22
|sell
|1659
|1.60
|1.1185
|1.1276
|1.1165
|3314
|2006.09.15 08:11
|sell
|1660
|3.20
|1.1201
|1.1277
|1.1181
|3315
|2006.09.15 09:40
|sell
|1661
|6.40
|1.1217
|1.1278
|1.1197
|3316
|2006.09.15 10:11
|t/p
|1661
|6.40
|1.1197
|1.1278
|1.1197
|1143.16
|59383.43
|3317
|2006.09.15 10:11
|close
|1660
|3.20
|1.1197
|1.1277
|1.1181
|114.32
|59497.75
|3318
|2006.09.15 10:11
|close
|1659
|1.60
|1.1198
|1.1276
|1.1165
|-190.61
|59307.14
|3319
|2006.09.15 10:11
|close
|1658
|0.80
|1.1197
|1.1276
|1.1150
|-195.34
|59111.80
|3320
|2006.09.15 10:11
|close
|1657
|0.40
|1.1198
|1.1276
|1.1135
|-154.81
|58956.99
|3321
|2006.09.15 10:11
|close
|1656
|0.20
|1.1199
|1.1275
|1.1119
|-107.76
|58849.23
|3322
|2006.09.15 10:12
|close
|1655
|0.10
|1.1200
|1.1274
|1.1103
|-69.05
|58780.17
|3323
|2006.09.15 10:12
|buy
|1662
|0.10
|1.1200
|1.1049
|1.1220
|3324
|2006.09.15 12:11
|buy
|1663
|0.20
|1.1184
|1.1048
|1.1204
|3325
|2006.09.18 06:50
|t/p
|1663
|0.20
|1.1204
|1.1048
|1.1204
|36.20
|58816.38
|3326
|2006.09.18 06:50
|close
|1662
|0.10
|1.1205
|1.1049
|1.1220
|4.71
|58821.09
|3327
|2006.09.18 06:50
|buy
|1664
|0.10
|1.1209
|1.1058
|1.1229
|3328
|2006.09.18 10:02
|buy
|1665
|0.20
|1.1194
|1.1058
|1.1214
|3329
|2006.09.18 10:07
|buy
|1666
|0.40
|1.1179
|1.1058
|1.1199
|3330
|2006.09.18 10:21
|buy
|1667
|0.80
|1.1163
|1.1057
|1.1183
|3331
|2006.09.18 11:04
|t/p
|1667
|0.80
|1.1183
|1.1057
|1.1183
|143.06
|58964.15
|3332
|2006.09.18 11:04
|close
|1666
|0.40
|1.1184
|1.1058
|1.1199
|17.88
|58982.03
|3333
|2006.09.18 11:04
|close
|1665
|0.20
|1.1183
|1.1058
|1.1214
|-19.67
|58962.36
|3334
|2006.09.18 11:04
|close
|1664
|0.10
|1.1182
|1.1058
|1.1229
|-24.15
|58938.21
|3335
|2006.09.18 11:04
|sell
|1668
|0.10
|1.1183
|1.1334
|1.1163
|3336
|2006.09.19 07:46
|sell
|1669
|0.20
|1.1199
|1.1335
|1.1179
|3337
|2006.09.19 08:04
|sell
|1670
|0.40
|1.1214
|1.1335
|1.1194
|3338
|2006.09.19 08:21
|sell
|1671
|0.80
|1.1229
|1.1335
|1.1209
|3339
|2006.09.19 08:30
|t/p
|1671
|0.80
|1.1209
|1.1335
|1.1209
|142.74
|59080.95
|3340
|2006.09.19 08:30
|close
|1670
|0.40
|1.1209
|1.1335
|1.1194
|17.84
|59098.79
|3341
|2006.09.19 08:30
|close
|1669
|0.20
|1.1207
|1.1335
|1.1179
|-14.28
|59084.51
|3342
|2006.09.19 08:30
|close
|1668
|0.10
|1.1206
|1.1334
|1.1163
|-20.82
|59063.68
|3343
|2006.09.19 08:30
|buy
|1672
|0.10
|1.1207
|1.1056
|1.1227
|3344
|2006.09.19 08:33
|buy
|1673
|0.20
|1.1192
|1.1056
|1.1212
|3345
|2006.09.19 08:40
|t/p
|1673
|0.20
|1.1212
|1.1056
|1.1212
|35.68
|59099.36
|3346
|2006.09.19 08:40
|close
|1672
|0.10
|1.1212
|1.1056
|1.1227
|4.46
|59103.82
|3347
|2006.09.19 08:40
|buy
|1674
|0.10
|1.1214
|1.1063
|1.1234
|3348
|2006.09.19 08:41
|buy
|1675
|0.20
|1.1199
|1.1063
|1.1219
|3349
|2006.09.19 10:18
|t/p
|1675
|0.20
|1.1219
|1.1063
|1.1219
|35.65
|59139.47
|3350
|2006.09.19 10:18
|close
|1674
|0.10
|1.1219
|1.1063
|1.1234
|4.46
|59143.93
|3351
|2006.09.19 10:18
|buy
|1676
|0.10
|1.1223
|1.1072
|1.1243
|3352
|2006.09.19 11:42
|t/p
|1676
|0.10
|1.1243
|1.1072
|1.1243
|17.79
|59161.72
|3353
|2006.09.19 11:42
|buy
|1677
|0.10
|1.1246
|1.1095
|1.1266
|3354
|2006.09.19 11:48
|buy
|1678
|0.20
|1.1231
|1.1095
|1.1251
|3355
|2006.09.19 12:51
|t/p
|1678
|0.20
|1.1251
|1.1095
|1.1251
|35.55
|59197.27
|3356
|2006.09.19 12:51
|close
|1677
|0.10
|1.1251
|1.1095
|1.1266
|4.44
|59201.71
|3357
|2006.09.19 12:51
|buy
|1679
|0.10
|1.1252
|1.1101
|1.1272
|3358
|2006.09.19 13:05
|t/p
|1679
|0.10
|1.1272
|1.1101
|1.1272
|17.74
|59219.45
|3359
|2006.09.19 13:05
|buy
|1680
|0.10
|1.1275
|1.1124
|1.1295
|3360
|2006.09.20 04:48
|buy
|1681
|0.20
|1.1260
|1.1124
|1.1280
|3361
|2006.09.20 05:39
|t/p
|1681
|0.20
|1.1280
|1.1124
|1.1280
|35.46
|59254.91
|3362
|2006.09.20 05:39
|close
|1680
|0.10
|1.1280
|1.1124
|1.1295
|4.68
|59259.60
|3363
|2006.09.20 05:39
|sell
|1682
|0.10
|1.1282
|1.1433
|1.1262
|3364
|2006.09.20 13:49
|t/p
|1682
|0.10
|1.1262
|1.1433
|1.1262
|17.76
|59277.36
|3365
|2006.09.20 13:49
|sell
|1683
|0.10
|1.1259
|1.1410
|1.1239
|3366
|2006.09.20 14:14
|sell
|1684
|0.20
|1.1275
|1.1411
|1.1255
|3367
|2006.09.21 03:16
|t/p
|1684
|0.20
|1.1255
|1.1411
|1.1255
|33.72
|59311.07
|3368
|2006.09.21 03:16
|close
|1683
|0.10
|1.1254
|1.1410
|1.1239
|3.53
|59314.60
|3369
|2006.09.21 03:16
|sell
|1685
|0.10
|1.1250
|1.1401
|1.1230
|3370
|2006.09.21 06:41
|t/p
|1685
|0.10
|1.1230
|1.1401
|1.1230
|17.81
|59332.41
|3371
|2006.09.21 06:41
|sell
|1686
|0.10
|1.1227
|1.1378
|1.1207
|3372
|2006.09.21 08:46
|t/p
|1686
|0.10
|1.1207
|1.1378
|1.1207
|17.85
|59350.26
|3373
|2006.09.21 08:46
|sell
|1687
|0.10
|1.1204
|1.1355
|1.1184
|3374
|2006.09.21 12:03
|t/p
|1687
|0.10
|1.1184
|1.1355
|1.1184
|17.88
|59368.14
|3375
|2006.09.21 12:04
|buy
|1688
|0.10
|1.1179
|1.1028
|1.1199
|3376
|2006.09.21 16:37
|t/p
|1688
|0.10
|1.1199
|1.1028
|1.1199
|17.86
|59386.00
|3377
|2006.09.21 16:37
|buy
|1689
|0.10
|1.1202
|1.1051
|1.1222
|3378
|2006.09.21 17:31
|buy
|1690
|0.20
|1.1186
|1.1050
|1.1206
|3379
|2006.09.22 03:45
|buy
|1691
|0.40
|1.1171
|1.1050
|1.1191
|3380
|2006.09.22 04:24
|buy
|1692
|0.80
|1.1156
|1.1050
|1.1176
|3381
|2006.09.22 04:33
|buy
|1693
|1.60
|1.1141
|1.1050
|1.1161
|3382
|2006.09.22 08:15
|buy
|1694
|3.20
|1.1125
|1.1049
|1.1145
|3383
|2006.09.22 09:55
|t/p
|1694
|3.20
|1.1145
|1.1049
|1.1145
|574.25
|59960.25
|3384
|2006.09.22 09:55
|close
|1693
|1.60
|1.1145
|1.1050
|1.1161
|57.42
|60017.67
|3385
|2006.09.22 09:56
|close
|1692
|0.80
|1.1144
|1.1050
|1.1176
|-86.15
|59931.52
|3386
|2006.09.22 09:56
|close
|1691
|0.40
|1.1145
|1.1050
|1.1191
|-93.32
|59838.20
|3387
|2006.09.22 09:56
|close
|1690
|0.20
|1.1146
|1.1050
|1.1206
|-71.27
|59766.93
|3388
|2006.09.22 09:56
|close
|1689
|0.10
|1.1145
|1.1051
|1.1222
|-50.89
|59716.05
|3389
|2006.09.22 09:57
|sell
|1695
|0.10
|1.1146
|1.1297
|1.1126
|3390
|2006.09.22 10:39
|sell
|1696
|0.20
|1.1162
|1.1298
|1.1142
|3391
|2006.09.22 10:54
|sell
|1697
|0.40
|1.1178
|1.1299
|1.1158
|3392
|2006.09.25 09:43
|t/p
|1697
|0.40
|1.1158
|1.1299
|1.1158
|70.49
|59786.53
|3393
|2006.09.25 09:43
|close
|1696
|0.20
|1.1158
|1.1298
|1.1142
|6.56
|59793.09
|3394
|2006.09.25 09:43
|close
|1695
|0.10
|1.1157
|1.1297
|1.1126
|-10.16
|59782.93
|3395
|2006.09.25 09:43
|sell
|1698
|0.10
|1.1153
|1.1304
|1.1133
|3396
|2006.09.25 10:45
|sell
|1699
|0.20
|1.1168
|1.1304
|1.1148
|3397
|2006.09.25 14:03
|t/p
|1699
|0.20
|1.1148
|1.1304
|1.1148
|35.88
|59818.81
|3398
|2006.09.25 14:03
|close
|1698
|0.10
|1.1148
|1.1304
|1.1133
|4.49
|59823.30
|3399
|2006.09.25 14:03
|sell
|1700
|0.10
|1.1144
|1.1295
|1.1124
|3400
|2006.09.25 14:42
|sell
|1701
|0.20
|1.1160
|1.1296
|1.1140
|3401
|2006.09.26 02:35
|t/p
|1701
|0.20
|1.1140
|1.1296
|1.1140
|35.30
|59858.60
|3402
|2006.09.26 02:35
|close
|1700
|0.10
|1.1140
|1.1295
|1.1124
|3.29
|59861.89
|3403
|2006.09.26 02:35
|sell
|1702
|0.10
|1.1138
|1.1289
|1.1118
|3404
|2006.09.26 04:34
|sell
|1703
|0.20
|1.1153
|1.1289
|1.1133
|3405
|2006.09.26 10:06
|sell
|1704
|0.40
|1.1168
|1.1289
|1.1148
|3406
|2006.09.26 10:27
|sell
|1705
|0.80
|1.1183
|1.1289
|1.1163
|3407
|2006.09.26 11:07
|t/p
|1705
|0.80
|1.1163
|1.1289
|1.1163
|143.33
|60005.22
|3408
|2006.09.26 11:07
|close
|1704
|0.40
|1.1163
|1.1289
|1.1148
|17.92
|60023.14
|3409
|2006.09.26 11:07
|close
|1703
|0.20
|1.1162
|1.1289
|1.1133
|-16.13
|60007.01
|3410
|2006.09.26 11:07
|close
|1702
|0.10
|1.1163
|1.1289
|1.1118
|-22.40
|59984.61
|3411
|2006.09.26 11:07
|buy
|1706
|0.10
|1.1162
|1.1011
|1.1182
|3412
|2006.09.26 13:18
|buy
|1707
|0.20
|1.1146
|1.1010
|1.1166
|3413
|2006.09.26 15:30
|buy
|1708
|0.40
|1.1131
|1.1010
|1.1151
|3414
|2006.09.26 23:42
|t/p
|1708
|0.40
|1.1151
|1.1010
|1.1151
|71.74
|60056.35
|3415
|2006.09.26 23:42
|close
|1707
|0.20
|1.1151
|1.1010
|1.1166
|8.97
|60065.32
|3416
|2006.09.26 23:42
|close
|1706
|0.10
|1.1150
|1.1011
|1.1182
|-10.76
|60054.56
|3417
|2006.09.26 23:42
|buy
|1709
|0.10
|1.1154
|1.1003
|1.1174
|3418
|2006.09.27 08:30
|buy
|1710
|0.20
|1.1139
|1.1003
|1.1159
|3419
|2006.09.27 09:41
|t/p
|1710
|0.20
|1.1159
|1.1003
|1.1159
|35.85
|60090.41
|3420
|2006.09.27 09:41
|close
|1709
|0.10
|1.1159
|1.1003
|1.1174
|4.73
|60095.14
|3421
|2006.09.27 09:41
|sell
|1711
|0.10
|1.1159
|1.1310
|1.1139
|3422
|2006.09.27 13:56
|t/p
|1711
|0.10
|1.1139
|1.1310
|1.1139
|17.95
|60113.09
|3423
|2006.09.27 13:56
|sell
|1712
|0.10
|1.1136
|1.1287
|1.1116
|3424
|2006.09.27 14:40
|t/p
|1712
|0.10
|1.1116
|1.1287
|1.1116
|17.99
|60131.08
|3425
|2006.09.27 14:40
|sell
|1713
|0.10
|1.1113
|1.1264
|1.1093
|3426
|2006.09.27 14:48
|t/p
|1713
|0.10
|1.1093
|1.1264
|1.1093
|18.03
|60149.11
|3427
|2006.09.27 14:48
|sell
|1714
|0.10
|1.1090
|1.1241
|1.1070
|3428
|2006.09.27 15:07
|sell
|1715
|0.20
|1.1105
|1.1241
|1.1085
|3429
|2006.09.27 18:38
|sell
|1716
|0.40
|1.1120
|1.1241
|1.1100
|3430
|2006.09.28 09:34
|t/p
|1716
|0.40
|1.1100
|1.1241
|1.1100
|68.43
|60217.54
|3431
|2006.09.28 09:34
|close
|1715
|0.20
|1.1100
|1.1241
|1.1085
|7.19
|60224.72
|3432
|2006.09.28 09:34
|close
|1714
|0.10
|1.1099
|1.1241
|1.1070
|-9.02
|60215.70
|3433
|2006.09.28 09:34
|sell
|1717
|0.10
|1.1095
|1.1246
|1.1075
|3434
|2006.09.28 10:10
|sell
|1718
|0.20
|1.1110
|1.1246
|1.1090
|3435
|2006.09.28 13:25
|t/p
|1718
|0.20
|1.1090
|1.1246
|1.1090
|36.07
|60251.77
|3436
|2006.09.28 13:25
|close
|1717
|0.10
|1.1090
|1.1246
|1.1075
|4.51
|60256.28
|3437
|2006.09.28 13:25
|sell
|1719
|0.10
|1.1088
|1.1239
|1.1068
|3438
|2006.09.28 13:55
|sell
|1720
|0.20
|1.1103
|1.1239
|1.1083
|3439
|2006.09.28 21:25
|sell
|1721
|0.40
|1.1119
|1.1240
|1.1099
|3440
|2006.09.29 03:30
|sell
|1722
|0.80
|1.1134
|1.1240
|1.1114
|3441
|2006.09.29 03:45
|sell
|1723
|1.60
|1.1151
|1.1242
|1.1131
|3442
|2006.09.29 08:09
|sell
|1724
|3.20
|1.1166
|1.1242
|1.1146
|3443
|2006.09.29 08:41
|sell
|1725
|6.40
|1.1181
|1.1242
|1.1161
|3444
|2006.09.29 10:59
|t/p
|1725
|6.40
|1.1161
|1.1242
|1.1161
|1146.85
|61403.13
|3445
|2006.09.29 10:59
|close
|1724
|3.20
|1.1161
|1.1242
|1.1146
|143.36
|61546.49
|3446
|2006.09.29 11:00
|close
|1723
|1.60
|1.1161
|1.1242
|1.1131
|-143.36
|61403.13
|3447
|2006.09.29 11:00
|close
|1722
|0.80
|1.1161
|1.1240
|1.1114
|-193.53
|61209.60
|3448
|2006.09.29 11:00
|close
|1721
|0.40
|1.1160
|1.1240
|1.1099
|-148.16
|61061.44
|3449
|2006.09.29 11:00
|close
|1720
|0.20
|1.1159
|1.1239
|1.1083
|-100.98
|60960.46
|3450
|2006.09.29 11:00
|close
|1719
|0.10
|1.1160
|1.1239
|1.1068
|-64.82
|60895.64
|3451
|2006.09.29 11:00
|sell
|1726
|0.10
|1.1156
|1.1307
|1.1136
|3452
|2006.09.29 13:03
|sell
|1727
|0.20
|1.1171
|1.1307
|1.1151
|3453
|2006.09.29 13:22
|sell
|1728
|0.40
|1.1186
|1.1307
|1.1166
|3454
|2006.10.02 03:05
|sell
|1729
|0.80
|1.1201
|1.1307
|1.1181
|3455
|2006.10.02 04:02
|sell
|1730
|1.60
|1.1217
|1.1308
|1.1197
|3456
|2006.10.02 05:48
|t/p
|1730
|1.60
|1.1197
|1.1308
|1.1197
|285.79
|61181.43
|3457
|2006.10.02 05:48
|close
|1729
|0.80
|1.1197
|1.1307
|1.1181
|28.58
|61210.01
|3458
|2006.10.02 05:48
|close
|1728
|0.40
|1.1197
|1.1307
|1.1166
|-40.51
|61169.49
|3459
|2006.10.02 05:48
|close
|1727
|0.20
|1.1198
|1.1307
|1.1151
|-48.83
|61120.66
|3460
|2006.10.02 05:48
|close
|1726
|0.10
|1.1197
|1.1307
|1.1136
|-36.92
|61083.74
|3461
|2006.10.02 05:48
|buy
|1731
|0.10
|1.1196
|1.1045
|1.1216
|3462
|2006.10.02 05:55
|buy
|1732
|0.20
|1.1181
|1.1045
|1.1201
|3463
|2006.10.02 07:32
|t/p
|1732
|0.20
|1.1201
|1.1045
|1.1201
|35.71
|61119.45
|3464
|2006.10.02 07:32
|close
|1731
|0.10
|1.1201
|1.1045
|1.1216
|4.46
|61123.91
|3465
|2006.10.02 07:32
|sell
|1733
|0.10
|1.1202
|1.1353
|1.1182
|3466
|2006.10.02 09:23
|t/p
|1733
|0.10
|1.1182
|1.1353
|1.1182
|17.89
|61141.80
|3467
|2006.10.02 09:23
|sell
|1734
|0.10
|1.1179
|1.1330
|1.1159
|3468
|2006.10.02 09:54
|t/p
|1734
|0.10
|1.1159
|1.1330
|1.1159
|17.92
|61159.72
|3469
|2006.10.02 09:54
|sell
|1735
|0.10
|1.1156
|1.1307
|1.1136
|3470
|2006.10.02 11:06
|sell
|1736
|0.20
|1.1171
|1.1307
|1.1151
|3471
|2006.10.02 12:19
|t/p
|1736
|0.20
|1.1151
|1.1307
|1.1151
|35.87
|61195.59
|3472
|2006.10.02 12:19
|close
|1735
|0.10
|1.1151
|1.1307
|1.1136
|4.48
|61200.07
|3473
|2006.10.02 12:20
|sell
|1737
|0.10
|1.1148
|1.1299
|1.1128
|3474
|2006.10.03 03:48
|sell
|1738
|0.20
|1.1163
|1.1299
|1.1143
|3475
|2006.10.03 05:39
|sell
|1739
|0.40
|1.1179
|1.1300
|1.1159
|3476
|2006.10.03 08:31
|sell
|1740
|0.80
|1.1195
|1.1301
|1.1175
|3477
|2006.10.03 08:44
|sell
|1741
|1.60
|1.1210
|1.1301
|1.1190
|3478
|2006.10.03 09:09
|t/p
|1741
|1.60
|1.1190
|1.1301
|1.1190
|285.97
|61486.04
|3479
|2006.10.03 09:09
|close
|1740
|0.80
|1.1190
|1.1301
|1.1175
|35.75
|61521.79
|3480
|2006.10.03 09:09
|close
|1739
|0.40
|1.1191
|1.1300
|1.1159
|-42.89
|61478.90
|3481
|2006.10.03 09:09
|close
|1738
|0.20
|1.1192
|1.1299
|1.1143
|-51.82
|61427.08
|3482
|2006.10.03 09:09
|close
|1737
|0.10
|1.1193
|1.1299
|1.1128
|-40.50
|61386.58
|3483
|2006.10.03 09:09
|buy
|1742
|0.10
|1.1192
|1.1041
|1.1212
|3484
|2006.10.03 09:46
|t/p
|1742
|0.10
|1.1212
|1.1041
|1.1212
|17.84
|61404.42
|3485
|2006.10.03 09:46
|buy
|1743
|0.10
|1.1215
|1.1064
|1.1235
|3486
|2006.10.03 10:37
|buy
|1744
|0.20
|1.1200
|1.1064
|1.1220
|3487
|2006.10.03 15:38
|t/p
|1744
|0.20
|1.1220
|1.1064
|1.1220
|35.65
|61440.07
|3488
|2006.10.03 15:38
|close
|1743
|0.10
|1.1221
|1.1064
|1.1235
|5.35
|61445.42
|3489
|2006.10.03 15:38
|buy
|1745
|0.10
|1.1223
|1.1072
|1.1243
|3490
|2006.10.04 02:30
|t/p
|1745
|0.10
|1.1243
|1.1072
|1.1243
|18.04
|61463.46
|3491
|2006.10.04 02:30
|sell
|1746
|0.10
|1.1243
|1.1394
|1.1223
|3492
|2006.10.04 04:33
|sell
|1747
|0.20
|1.1259
|1.1395
|1.1239
|3493
|2006.10.04 04:45
|sell
|1748
|0.40
|1.1275
|1.1396
|1.1255
|3494
|2006.10.04 08:25
|sell
|1749
|0.80
|1.1290
|1.1396
|1.1270
|3495
|2006.10.04 10:23
|t/p
|1749
|0.80
|1.1270
|1.1396
|1.1270
|141.97
|61605.43
|3496
|2006.10.04 10:23
|close
|1748
|0.40
|1.1270
|1.1396
|1.1255
|17.75
|61623.18
|3497
|2006.10.04 10:23
|close
|1747
|0.20
|1.1270
|1.1395
|1.1239
|-19.52
|61603.66
|3498
|2006.10.04 10:23
|close
|1746
|0.10
|1.1271
|1.1394
|1.1223
|-24.84
|61578.82
|3499
|2006.10.04 10:23
|sell
|1750
|0.10
|1.1267
|1.1418
|1.1247
|3500
|2006.10.04 10:59
|sell
|1751
|0.20
|1.1282
|1.1418
|1.1262
|3501
|2006.10.04 11:22
|sell
|1752
|0.40
|1.1298
|1.1419
|1.1278
|3502
|2006.10.04 12:11
|t/p
|1752
|0.40
|1.1278
|1.1419
|1.1278
|70.93
|61649.75
|3503
|2006.10.04 12:11
|close
|1751
|0.20
|1.1278
|1.1418
|1.1262
|7.09
|61656.84
|3504
|2006.10.04 12:11
|close
|1750
|0.10
|1.1279
|1.1418
|1.1247
|-10.64
|61646.20
|3505
|2006.10.04 12:11
|sell
|1753
|0.10
|1.1276
|1.1427
|1.1256
|3506
|2006.10.04 12:56
|sell
|1754
|0.20
|1.1291
|1.1427
|1.1271
|3507
|2006.10.04 13:18
|t/p
|1754
|0.20
|1.1271
|1.1427
|1.1271
|35.50
|61681.70
|3508
|2006.10.04 13:18
|close
|1753
|0.10
|1.1270
|1.1427
|1.1256
|5.32
|61687.02
|3509
|2006.10.04 13:18
|sell
|1755
|0.10
|1.1266
|1.1417
|1.1246
|3510
|2006.10.04 19:11
|t/p
|1755
|0.10
|1.1246
|1.1417
|1.1246
|17.78
|61704.80
|3511
|2006.10.04 19:11
|sell
|1756
|0.10
|1.1243
|1.1394
|1.1223
|3512
|2006.10.04 23:28
|sell
|1757
|0.20
|1.1259
|1.1395
|1.1239
|3513
|2006.10.05 04:24
|sell
|1758
|0.40
|1.1275
|1.1396
|1.1255
|3514
|2006.10.05 16:10
|t/p
|1758
|0.40
|1.1255
|1.1396
|1.1255
|71.08
|61775.88
|3515
|2006.10.05 16:10
|close
|1757
|0.20
|1.1255
|1.1395
|1.1239
|5.29
|61781.17
|3516
|2006.10.05 16:10
|close
|1756
|0.10
|1.1254
|1.1394
|1.1223
|-10.68
|61770.48
|3517
|2006.10.05 16:10
|sell
|1759
|0.10
|1.1252
|1.1403
|1.1232
|3518
|2006.10.05 19:21
|sell
|1760
|0.20
|1.1267
|1.1403
|1.1247
|3519
|2006.10.06 03:06
|t/p
|1760
|0.20
|1.1247
|1.1403
|1.1247
|34.96
|61805.45
|3520
|2006.10.06 03:06
|close
|1759
|0.10
|1.1247
|1.1403
|1.1232
|4.15
|61809.59
|3521
|2006.10.06 03:06
|sell
|1761
|0.10
|1.1243
|1.1394
|1.1223
|3522
|2006.10.06 05:40
|t/p
|1761
|0.10
|1.1223
|1.1394
|1.1223
|17.82
|61827.41
|3523
|2006.10.06 05:40
|sell
|1762
|0.10
|1.1220
|1.1371
|1.1200
|3524
|2006.10.06 07:59
|sell
|1763
|0.20
|1.1235
|1.1371
|1.1215
|3525
|2006.10.06 08:31
|t/p
|1763
|0.20
|1.1215
|1.1371
|1.1215
|35.67
|61863.08
|3526
|2006.10.06 08:31
|close
|1762
|0.10
|1.1215
|1.1371
|1.1200
|4.46
|61867.54
|3527
|2006.10.06 08:31
|sell
|1764
|0.10
|1.1211
|1.1362
|1.1191
|3528
|2006.10.06 08:31
|sell
|1765
|0.20
|1.1231
|1.1367
|1.1211
|3529
|2006.10.06 08:32
|sell
|1766
|0.40
|1.1246
|1.1367
|1.1226
|3530
|2006.10.06 09:07
|sell
|1767
|0.80
|1.1262
|1.1368
|1.1242
|3531
|2006.10.06 09:57
|sell
|1768
|1.60
|1.1278
|1.1369
|1.1258
|3532
|2006.10.06 11:42
|t/p
|1768
|1.60
|1.1258
|1.1369
|1.1258
|284.24
|62151.78
|3533
|2006.10.06 11:42
|close
|1767
|0.80
|1.1258
|1.1368
|1.1242
|28.42
|62180.20
|3534
|2006.10.06 11:42
|close
|1766
|0.40
|1.1257
|1.1367
|1.1226
|-39.09
|62141.11
|3535
|2006.10.06 11:42
|close
|1765
|0.20
|1.1258
|1.1367
|1.1211
|-47.97
|62093.14
|3536
|2006.10.06 11:42
|close
|1764
|0.10
|1.1258
|1.1362
|1.1191
|-41.75
|62051.39
|3537
|2006.10.06 11:42
|buy
|1769
|0.10
|1.1258
|1.1107
|1.1278
|3538
|2006.10.09 06:27
|buy
|1770
|0.20
|1.1242
|1.1106
|1.1262
|3539
|2006.10.09 07:49
|buy
|1771
|0.40
|1.1226
|1.1105
|1.1246
|3540
|2006.10.09 09:10
|t/p
|1771
|0.40
|1.1246
|1.1105
|1.1246
|71.14
|62122.53
|3541
|2006.10.09 09:10
|close
|1770
|0.20
|1.1246
|1.1106
|1.1262
|7.11
|62129.64
|3542
|2006.10.09 09:10
|close
|1769
|0.10
|1.1245
|1.1107
|1.1278
|-11.31
|62118.33
|3543
|2006.10.09 09:10
|sell
|1772
|0.10
|1.1246
|1.1397
|1.1226
|3544
|2006.10.09 10:31
|t/p
|1772
|0.10
|1.1226
|1.1397
|1.1226
|17.82
|62136.15
|3545
|2006.10.09 10:31
|sell
|1773
|0.10
|1.1223
|1.1374
|1.1203
|3546
|2006.10.09 11:32
|sell
|1774
|0.20
|1.1239
|1.1375
|1.1219
|3547
|2006.10.09 21:15
|sell
|1775
|0.40
|1.1254
|1.1375
|1.1234
|3548
|2006.10.10 04:34
|sell
|1776
|0.80
|1.1269
|1.1375
|1.1249
|3549
|2006.10.10 04:40
|t/p
|1776
|0.80
|1.1249
|1.1375
|1.1249
|142.23
|62278.38
|3550
|2006.10.10 04:40
|close
|1775
|0.40
|1.1249
|1.1375
|1.1234
|16.57
|62294.95
|3551
|2006.10.10 04:40
|close
|1774
|0.20
|1.1250
|1.1375
|1.1219
|-20.17
|62274.78
|3552
|2006.10.10 04:40
|close
|1773
|0.10
|1.1249
|1.1374
|1.1203
|-23.41
|62251.37
|3553
|2006.10.10 04:40
|sell
|1777
|0.10
|1.1247
|1.1398
|1.1227
|3554
|2006.10.10 04:43
|sell
|1778
|0.20
|1.1262
|1.1398
|1.1242
|3555
|2006.10.10 06:59
|sell
|1779
|0.40
|1.1278
|1.1399
|1.1258
|3556
|2006.10.10 08:59
|sell
|1780
|0.80
|1.1293
|1.1399
|1.1273
|3557
|2006.10.10 09:12
|sell
|1781
|1.60
|1.1309
|1.1400
|1.1289
|3558
|2006.10.10 09:45
|sell
|1782
|3.20
|1.1324
|1.1400
|1.1304
|3559
|2006.10.10 23:34
|sell
|1783
|6.40
|1.1340
|1.1401
|1.1320
|3560
|2006.10.11 02:42
|sell
|1784
|12.80
|1.1355
|1.1401
|1.1335
|3561
|2006.10.11 06:43
|t/p
|1784
|12.80
|1.1335
|1.1401
|1.1335
|2258.49
|64509.86
|3562
|2006.10.11 06:43
|close
|1783
|6.40
|1.1335
|1.1401
|1.1320
|262.87
|64772.73
|3563
|2006.10.11 06:44
|close
|1782
|3.20
|1.1336
|1.1400
|1.1304
|-348.46
|64424.27
|3564
|2006.10.11 06:44
|close
|1781
|1.60
|1.1335
|1.1400
|1.1289
|-371.86
|64052.41
|3565
|2006.10.11 06:44
|close
|1780
|0.80
|1.1336
|1.1399
|1.1273
|-305.89
|63746.52
|3566
|2006.10.11 06:44
|close
|1779
|0.40
|1.1335
|1.1399
|1.1258
|-202.36
|63544.16
|3567
|2006.10.11 06:44
|close
|1778
|0.20
|1.1336
|1.1398
|1.1242
|-131.17
|63412.99
|3568
|2006.10.11 06:44
|close
|1777
|0.10
|1.1335
|1.1398
|1.1227
|-77.94
|63335.04
|3569
|2006.10.11 06:45
|sell
|1785
|0.10
|1.1333
|1.1484
|1.1313
|3570
|2006.10.11 07:01
|sell
|1786
|0.20
|1.1348
|1.1484
|1.1328
|3571
|2006.10.11 09:07
|sell
|1787
|0.40
|1.1363
|1.1484
|1.1343
|3572
|2006.10.11 14:23
|sell
|1788
|0.80
|1.1379
|1.1485
|1.1359
|3573
|2006.10.12 02:59
|t/p
|1788
|0.80
|1.1359
|1.1485
|1.1359
|133.57
|63468.61
|3574
|2006.10.12 02:59
|close
|1787
|0.40
|1.1359
|1.1484
|1.1343
|10.45
|63479.06
|3575
|2006.10.12 02:59
|close
|1786
|0.20
|1.1360
|1.1484
|1.1328
|-22.95
|63456.11
|3576
|2006.10.12 02:59
|close
|1785
|0.10
|1.1359
|1.1484
|1.1313
|-23.80
|63432.31
|3577
|2006.10.12 02:59
|sell
|1789
|0.10
|1.1357
|1.1508
|1.1337
|3578
|2006.10.12 08:10
|sell
|1790
|0.20
|1.1372
|1.1508
|1.1352
|3579
|2006.10.12 10:51
|t/p
|1790
|0.20
|1.1352
|1.1508
|1.1352
|35.24
|63467.55
|3580
|2006.10.12 10:51
|close
|1789
|0.10
|1.1352
|1.1508
|1.1337
|4.40
|63471.95
|3581
|2006.10.12 10:51
|buy
|1791
|0.10
|1.1353
|1.1202
|1.1373
|3582
|2006.10.12 16:22
|buy
|1792
|0.20
|1.1338
|1.1202
|1.1358
|3583
|2006.10.13 08:27
|t/p
|1792
|0.20
|1.1358
|1.1202
|1.1358
|35.72
|63507.67
|3584
|2006.10.13 08:27
|close
|1791
|0.10
|1.1358
|1.1202
|1.1373
|4.65
|63512.32
|3585
|2006.10.13 08:27
|buy
|1793
|0.10
|1.1360
|1.1209
|1.1380
|3586
|2006.10.13 08:38
|t/p
|1793
|0.10
|1.1380
|1.1209
|1.1380
|17.57
|63529.89
|3587
|2006.10.13 08:38
|buy
|1794
|0.10
|1.1384
|1.1233
|1.1404
|3588
|2006.10.13 08:42
|buy
|1795
|0.20
|1.1369
|1.1233
|1.1389
|3589
|2006.10.16 02:23
|t/p
|1795
|0.20
|1.1389
|1.1233
|1.1389
|35.62
|63565.51
|3590
|2006.10.16 02:23
|close
|1794
|0.10
|1.1389
|1.1233
|1.1404
|4.64
|63570.15
|3591
|2006.10.16 02:23
|buy
|1796
|0.10
|1.1391
|1.1240
|1.1411
|3592
|2006.10.16 03:19
|buy
|1797
|0.20
|1.1376
|1.1240
|1.1396
|3593
|2006.10.16 09:06
|buy
|1798
|0.40
|1.1361
|1.1240
|1.1381
|3594
|2006.10.16 10:34
|t/p
|1798
|0.40
|1.1381
|1.1240
|1.1381
|70.29
|63640.44
|3595
|2006.10.16 10:34
|close
|1797
|0.20
|1.1381
|1.1240
|1.1396
|8.79
|63649.23
|3596
|2006.10.16 10:36
|close
|1796
|0.10
|1.1379
|1.1240
|1.1411
|-10.55
|63638.68
|3597
|2006.10.16 10:36
|sell
|1799
|0.10
|1.1378
|1.1529
|1.1358
|3598
|2006.10.17 05:54
|t/p
|1799
|0.10
|1.1358
|1.1529
|1.1358
|17.31
|63655.99
|3599
|2006.10.17 05:54
|sell
|1800
|0.10
|1.1355
|1.1506
|1.1335
|3600
|2006.10.17 08:31
|sell
|1801
|0.20
|1.1371
|1.1507
|1.1351
|3601
|2006.10.17 09:05
|sell
|1802
|0.40
|1.1386
|1.1507
|1.1366
|3602
|2006.10.17 14:51
|sell
|1803
|0.80
|1.1403
|1.1509
|1.1383
|3603
|2006.10.18 05:17
|t/p
|1803
|0.80
|1.1383
|1.1509
|1.1383
|138.13
|63794.12
|3604
|2006.10.18 05:17
|close
|1802
|0.40
|1.1383
|1.1507
|1.1366
|9.33
|63803.45
|3605
|2006.10.18 05:17
|close
|1801
|0.20
|1.1384
|1.1507
|1.1351
|-23.45
|63780.00
|3606
|2006.10.18 05:17
|close
|1800
|0.10
|1.1384
|1.1506
|1.1335
|-25.77
|63754.22
|3607
|2006.10.18 05:17
|sell
|1804
|0.10
|1.1381
|1.1532
|1.1361
|3608
|2006.10.18 08:31
|sell
|1805
|0.20
|1.1402
|1.1538
|1.1382
|3609
|2006.10.18 10:42
|t/p
|1805
|0.20
|1.1382
|1.1538
|1.1382
|35.14
|63789.36
|3610
|2006.10.18 10:42
|close
|1804
|0.10
|1.1382
|1.1532
|1.1361
|-0.88
|63788.48
|3611
|2006.10.18 10:42
|sell
|1806
|0.10
|1.1380
|1.1531
|1.1360
|3612
|2006.10.18 13:37
|t/p
|1806
|0.10
|1.1360
|1.1531
|1.1360
|17.61
|63806.09
|3613
|2006.10.18 13:37
|sell
|1807
|0.10
|1.1356
|1.1507
|1.1336
|3614
|2006.10.19 09:52
|t/p
|1807
|0.10
|1.1336
|1.1507
|1.1336
|16.73
|63822.82
|3615
|2006.10.19 09:52
|sell
|1808
|0.10
|1.1333
|1.1484
|1.1313
|3616
|2006.10.19 10:19
|sell
|1809
|0.20
|1.1348
|1.1484
|1.1328
|3617
|2006.10.19 11:59
|t/p
|1809
|0.20
|1.1328
|1.1484
|1.1328
|35.31
|63858.13
|3618
|2006.10.19 11:59
|close
|1808
|0.10
|1.1328
|1.1484
|1.1313
|4.41
|63862.54
|3619
|2006.10.19 11:59
|sell
|1810
|0.10
|1.1324
|1.1475
|1.1304
|3620
|2006.10.19 14:30
|t/p
|1810
|0.10
|1.1304
|1.1475
|1.1304
|17.69
|63880.23
|3621
|2006.10.19 14:30
|sell
|1811
|0.10
|1.1301
|1.1452
|1.1281
|3622
|2006.10.19 14:38
|t/p
|1811
|0.10
|1.1281
|1.1452
|1.1281
|17.73
|63897.96
|3623
|2006.10.19 14:38
|sell
|1812
|0.10
|1.1277
|1.1428
|1.1257
|3624
|2006.10.20 05:49
|t/p
|1812
|0.10
|1.1257
|1.1428
|1.1257
|17.47
|63915.43
|3625
|2006.10.20 05:49
|sell
|1813
|0.10
|1.1254
|1.1405
|1.1234
|3626
|2006.10.20 06:54
|sell
|1814
|0.20
|1.1269
|1.1405
|1.1249
|3627
|2006.10.20 07:25
|t/p
|1814
|0.20
|1.1249
|1.1405
|1.1249
|35.56
|63950.99
|3628
|2006.10.20 07:25
|close
|1813
|0.10
|1.1249
|1.1405
|1.1234
|4.44
|63955.43
|3629
|2006.10.20 07:25
|sell
|1815
|0.10
|1.1245
|1.1396
|1.1225
|3630
|2006.10.20 07:41
|t/p
|1815
|0.10
|1.1225
|1.1396
|1.1225
|17.82
|63973.25
|3631
|2006.10.20 07:41
|sell
|1816
|0.10
|1.1222
|1.1373
|1.1202
|3632
|2006.10.20 07:54
|sell
|1817
|0.20
|1.1238
|1.1374
|1.1218
|3633
|2006.10.20 08:13
|t/p
|1817
|0.20
|1.1218
|1.1374
|1.1218
|35.66
|64008.91
|3634
|2006.10.20 08:13
|close
|1816
|0.10
|1.1218
|1.1373
|1.1202
|3.57
|64012.48
|3635
|2006.10.20 08:13
|sell
|1818
|0.10
|1.1216
|1.1367
|1.1196
|3636
|2006.10.20 09:52
|sell
|1819
|0.20
|1.1231
|1.1367
|1.1211
|3637
|2006.10.20 10:58
|sell
|1820
|0.40
|1.1246
|1.1367
|1.1226
|3638
|2006.10.23 03:40
|sell
|1821
|0.80
|1.1261
|1.1367
|1.1241
|3639
|2006.10.23 05:39
|sell
|1822
|1.60
|1.1277
|1.1368
|1.1257
|3640
|2006.10.23 21:56
|sell
|1823
|3.20
|1.1292
|1.1368
|1.1272
|3641
|2006.10.24 02:51
|sell
|1824
|6.40
|1.1307
|1.1368
|1.1287
|3642
|2006.10.24 11:02
|t/p
|1824
|6.40
|1.1287
|1.1368
|1.1287
|1134.05
|65146.53
|3643
|2006.10.24 11:02
|close
|1823
|3.20
|1.1287
|1.1368
|1.1272
|132.04
|65278.57
|3644
|2006.10.24 11:02
|close
|1822
|1.60
|1.1287
|1.1368
|1.1257
|-146.62
|65131.95
|3645
|2006.10.24 11:02
|close
|1821
|0.80
|1.1288
|1.1367
|1.1241
|-193.78
|64938.17
|3646
|2006.10.24 11:02
|close
|1820
|0.40
|1.1287
|1.1367
|1.1226
|-147.73
|64790.44
|3647
|2006.10.24 11:02
|close
|1819
|0.20
|1.1288
|1.1367
|1.1211
|-102.20
|64688.24
|3648
|2006.10.24 11:02
|close
|1818
|0.10
|1.1287
|1.1367
|1.1196
|-63.51
|64624.73
|3649
|2006.10.24 11:02
|sell
|1825
|0.10
|1.1284
|1.1435
|1.1264
|3650
|2006.10.24 11:27
|t/p
|1825
|0.10
|1.1264
|1.1435
|1.1264
|17.76
|64642.49
|3651
|2006.10.24 11:27
|sell
|1826
|0.10
|1.1261
|1.1412
|1.1241
|3652
|2006.10.24 20:56
|sell
|1827
|0.20
|1.1277
|1.1413
|1.1257
|3653
|2006.10.24 22:51
|t/p
|1827
|0.20
|1.1257
|1.1413
|1.1257
|35.53
|64678.02
|3654
|2006.10.24 22:51
|close
|1826
|0.10
|1.1257
|1.1412
|1.1241
|3.55
|64681.57
|3655
|2006.10.24 22:51
|buy
|1828
|0.10
|1.1258
|1.1107
|1.1278
|3656
|2006.10.25 04:27
|t/p
|1828
|0.10
|1.1278
|1.1107
|1.1278
|17.98
|64699.55
|3657
|2006.10.25 04:27
|buy
|1829
|0.10
|1.1281
|1.1130
|1.1301
|3658
|2006.10.25 10:31
|buy
|1830
|0.20
|1.1265
|1.1129
|1.1285
|3659
|2006.10.25 10:50
|buy
|1831
|0.40
|1.1250
|1.1129
|1.1270
|3660
|2006.10.25 17:04
|buy
|1832
|0.80
|1.1235
|1.1129
|1.1255
|3661
|2006.10.26 08:01
|t/p
|1832
|0.80
|1.1255
|1.1129
|1.1255
|148.19
|64847.74
|3662
|2006.10.26 08:01
|close
|1831
|0.40
|1.1255
|1.1129
|1.1270
|20.79
|64868.53
|3663
|2006.10.26 08:01
|close
|1830
|0.20
|1.1255
|1.1129
|1.1285
|-16.26
|64852.27
|3664
|2006.10.26 08:01
|close
|1829
|0.10
|1.1256
|1.1130
|1.1301
|-21.46
|64830.81
|3665
|2006.10.26 08:02
|buy
|1833
|0.10
|1.1260
|1.1109
|1.1280
|3666
|2006.10.26 09:10
|t/p
|1833
|0.10
|1.1280
|1.1109
|1.1280
|17.73
|64848.54
|3667
|2006.10.26 09:10
|buy
|1834
|0.10
|1.1283
|1.1132
|1.1303
|3668
|2006.10.26 10:09
|t/p
|1834
|0.10
|1.1303
|1.1132
|1.1303
|17.69
|64866.23
|3669
|2006.10.26 10:09
|buy
|1835
|0.10
|1.1306
|1.1155
|1.1326
|3670
|2006.10.26 10:39
|buy
|1836
|0.20
|1.1291
|1.1155
|1.1311
|3671
|2006.10.26 10:56
|buy
|1837
|0.40
|1.1276
|1.1155
|1.1296
|3672
|2006.10.26 11:44
|buy
|1838
|0.80
|1.1261
|1.1155
|1.1281
|3673
|2006.10.26 12:07
|buy
|1839
|1.60
|1.1244
|1.1153
|1.1264
|3674
|2006.10.26 12:25
|buy
|1840
|3.20
|1.1229
|1.1153
|1.1249
|3675
|2006.10.26 12:52
|buy
|1841
|6.40
|1.1214
|1.1153
|1.1234
|3676
|2006.10.26 16:59
|t/p
|1841
|6.40
|1.1234
|1.1153
|1.1234
|1139.30
|66005.53
|3677
|2006.10.26 16:59
|close
|1840
|3.20
|1.1235
|1.1153
|1.1249
|170.89
|66176.42
|3678
|2006.10.26 16:59
|close
|1839
|1.60
|1.1234
|1.1153
|1.1264
|-142.42
|66034.00
|3679
|2006.10.26 17:00
|close
|1838
|0.80
|1.1234
|1.1155
|1.1281
|-192.27
|65841.73
|3680
|2006.10.26 17:00
|close
|1837
|0.40
|1.1233
|1.1155
|1.1296
|-153.12
|65688.61
|3681
|2006.10.26 17:00
|close
|1836
|0.20
|1.1232
|1.1155
|1.1311
|-105.06
|65583.55
|3682
|2006.10.26 17:01
|close
|1835
|0.10
|1.1230
|1.1155
|1.1326
|-67.68
|65515.87
|3683
|2006.10.26 17:06
|sell
|1842
|0.10
|1.1228
|1.1379
|1.1208
|3684
|2006.10.27 02:27
|sell
|1843
|0.20
|1.1243
|1.1379
|1.1223
|3685
|2006.10.27 08:44
|t/p
|1843
|0.20
|1.1223
|1.1379
|1.1223
|35.64
|65551.51
|3686
|2006.10.27 08:44
|close
|1842
|0.10
|1.1223
|1.1379
|1.1208
|4.16
|65555.67
|3687
|2006.10.27 08:44
|sell
|1844
|0.10
|1.1220
|1.1371
|1.1200
|3688
|2006.10.27 09:12
|t/p
|1844
|0.10
|1.1200
|1.1371
|1.1200
|17.86
|65573.53
|3689
|2006.10.27 09:12
|sell
|1845
|0.10
|1.1195
|1.1346
|1.1175
|3690
|2006.10.30 04:47
|sell
|1846
|0.20
|1.1210
|1.1346
|1.1190
|3691
|2006.10.30 06:03
|sell
|1847
|0.40
|1.1225
|1.1346
|1.1205
|3692
|2006.10.30 12:39
|sell
|1848
|0.80
|1.1240
|1.1346
|1.1220
|3693
|2006.10.30 13:03
|sell
|1849
|1.60
|1.1256
|1.1347
|1.1236
|3694
|2006.10.31 03:32
|sell
|1850
|3.20
|1.1271
|1.1347
|1.1251
|3695
|2006.10.31 08:16
|sell
|1851
|6.40
|1.1286
|1.1347
|1.1266
|3696
|2006.10.31 08:51
|t/p
|1851
|6.40
|1.1266
|1.1347
|1.1266
|1136.16
|66709.69
|3697
|2006.10.31 08:51
|close
|1850
|3.20
|1.1266
|1.1347
|1.1251
|142.02
|66851.71
|3698
|2006.10.31 08:51
|close
|1849
|1.60
|1.1267
|1.1347
|1.1236
|-161.07
|66690.64
|3699
|2006.10.31 08:51
|close
|1848
|0.80
|1.1267
|1.1346
|1.1220
|-194.14
|66496.50
|3700
|2006.10.31 08:52
|close
|1847
|0.40
|1.1266
|1.1346
|1.1205
|-146.78
|66349.71
|3701
|2006.10.31 08:52
|close
|1846
|0.20
|1.1265
|1.1346
|1.1190
|-98.26
|66251.46
|3702
|2006.10.31 08:52
|close
|1845
|0.10
|1.1267
|1.1346
|1.1175
|-64.51
|66186.95
|3703
|2006.10.31 08:52
|buy
|1852
|0.10
|1.1266
|1.1115
|1.1286
|3704
|2006.10.31 09:35
|buy
|1853
|0.20
|1.1251
|1.1115
|1.1271
|3705
|2006.10.31 10:13
|buy
|1854
|0.40
|1.1235
|1.1114
|1.1255
|3706
|2006.10.31 10:36
|buy
|1855
|0.80
|1.1220
|1.1114
|1.1240
|3707
|2006.10.31 11:01
|buy
|1856
|1.60
|1.1204
|1.1113
|1.1224
|3708
|2006.10.31 11:58
|t/p
|1856
|1.60
|1.1224
|1.1113
|1.1224
|285.10
|66472.05
|3709
|2006.10.31 11:58
|close
|1855
|0.80
|1.1224
|1.1114
|1.1240
|28.51
|66500.56
|3710
|2006.10.31 11:58
|close
|1854
|0.40
|1.1224
|1.1114
|1.1255
|-39.20
|66461.36
|3711
|2006.10.31 11:58
|close
|1853
|0.20
|1.1225
|1.1115
|1.1271
|-46.33
|66415.03
|3712
|2006.10.31 11:58
|close
|1852
|0.10
|1.1226
|1.1115
|1.1286
|-35.63
|66379.40
|3713
|2006.10.31 11:58
|sell
|1857
|0.10
|1.1225
|1.1376
|1.1205
|3714
|2006.10.31 23:25
|sell
|1858
|0.20
|1.1240
|1.1376
|1.1220
|3715
|2006.10.31 23:52
|sell
|1859
|0.40
|1.1256
|1.1377
|1.1236
|3716
|2006.11.01 02:01
|sell
|1860
|0.80
|1.1272
|1.1378
|1.1252
|3717
|2006.11.01 02:39
|sell
|1861
|1.60
|1.1287
|1.1378
|1.1267
|3718
|2006.11.01 02:39
|sell
|1862
|3.20
|1.1304
|1.1380
|1.1284
|3719
|2006.11.01 07:19
|sell
|1863
|6.40
|1.1320
|1.1381
|1.1300
|3720
|2006.11.01 07:21
|sell
|1864
|12.80
|1.1336
|1.1382
|1.1316
|3721
|2006.11.01 09:04
|t/p
|1864
|12.80
|1.1316
|1.1382
|1.1316
|2262.28
|68641.68
|3722
|2006.11.01 09:04
|close
|1863
|6.40
|1.1316
|1.1381
|1.1300
|226.23
|68867.91
|3723
|2006.11.01 09:04
|close
|1862
|3.20
|1.1315
|1.1380
|1.1284
|-311.09
|68556.82
|3724
|2006.11.01 09:05
|close
|1861
|1.60
|1.1316
|1.1378
|1.1267
|-410.04
|68146.78
|3725
|2006.11.01 09:05
|close
|1860
|0.80
|1.1315
|1.1378
|1.1252
|-304.02
|67842.76
|3726
|2006.11.01 09:05
|close
|1859
|0.40
|1.1314
|1.1377
|1.1236
|-206.27
|67636.48
|3727
|2006.11.01 09:05
|close
|1858
|0.20
|1.1313
|1.1376
|1.1220
|-129.67
|67506.82
|3728
|2006.11.01 09:05
|close
|1857
|0.10
|1.1313
|1.1376
|1.1205
|-78.09
|67428.72
|3729
|2006.11.01 09:05
|buy
|1865
|0.10
|1.1312
|1.1161
|1.1332
|3730
|2006.11.01 10:08
|buy
|1866
|0.20
|1.1297
|1.1161
|1.1317
|3731
|2006.11.01 10:10
|buy
|1867
|0.40
|1.1282
|1.1161
|1.1302
|3732
|2006.11.01 10:17
|t/p
|1867
|0.40
|1.1302
|1.1161
|1.1302
|70.78
|67499.50
|3733
|2006.11.01 10:17
|close
|1866
|0.20
|1.1302
|1.1161
|1.1317
|8.85
|67508.35
|3734
|2006.11.01 10:17
|close
|1865
|0.10
|1.1304
|1.1161
|1.1332
|-7.08
|67501.27
|3735
|2006.11.01 10:17
|sell
|1868
|0.10
|1.1304
|1.1455
|1.1284
|3736
|2006.11.01 12:07
|sell
|1869
|0.20
|1.1320
|1.1456
|1.1300
|3737
|2006.11.01 13:03
|sell
|1870
|0.40
|1.1336
|1.1457
|1.1316
|3738
|2006.11.01 17:04
|t/p
|1870
|0.40
|1.1316
|1.1457
|1.1316
|70.70
|67571.97
|3739
|2006.11.01 17:04
|close
|1869
|0.20
|1.1316
|1.1456
|1.1300
|7.07
|67579.04
|3740
|2006.11.01 17:04
|close
|1868
|0.10
|1.1315
|1.1455
|1.1284
|-9.72
|67569.32
|3741
|2006.11.01 17:04
|sell
|1871
|0.10
|1.1311
|1.1462
|1.1291
|3742
|2006.11.01 17:45
|sell
|1872
|0.20
|1.1326
|1.1462
|1.1306
|3743
|2006.11.02 08:13
|sell
|1873
|0.40
|1.1341
|1.1462
|1.1321
|3744
|2006.11.02 09:00
|sell
|1874
|0.80
|1.1357
|1.1463
|1.1337
|3745
|2006.11.02 16:24
|t/p
|1874
|0.80
|1.1337
|1.1463
|1.1337
|141.13
|67710.45
|3746
|2006.11.02 16:24
|close
|1873
|0.40
|1.1337
|1.1462
|1.1321
|14.11
|67724.56
|3747
|2006.11.02 16:25
|close
|1872
|0.20
|1.1338
|1.1462
|1.1306
|-22.99
|67701.57
|3748
|2006.11.02 16:25
|close
|1871
|0.10
|1.1337
|1.1462
|1.1291
|-23.84
|67677.73
|3749
|2006.11.02 16:25
|sell
|1875
|0.10
|1.1335
|1.1486
|1.1315
|3750
|2006.11.03 05:55
|sell
|1876
|0.20
|1.1350
|1.1486
|1.1330
|3751
|2006.11.03 07:01
|t/p
|1876
|0.20
|1.1330
|1.1486
|1.1330
|35.33
|67713.06
|3752
|2006.11.03 07:01
|close
|1875
|0.10
|1.1321
|1.1486
|1.1315
|12.07
|67725.13
|3753
|2006.11.03 07:01
|buy
|1877
|0.10
|1.1315
|1.1164
|1.1335
|3754
|2006.11.03 07:01
|buy
|1878
|0.20
|1.1300
|1.1164
|1.1320
|3755
|2006.11.03 08:16
|buy
|1879
|0.40
|1.1284
|1.1163
|1.1304
|3756
|2006.11.03 08:31
|buy
|1880
|0.80
|1.1267
|1.1161
|1.1287
|3757
|2006.11.03 08:31
|t/p
|1880
|0.80
|1.1287
|1.1161
|1.1287
|141.71
|67866.84
|3758
|2006.11.03 08:31
|close
|1879
|0.40
|1.1291
|1.1163
|1.1304
|24.80
|67891.64
|3759
|2006.11.03 08:31
|close
|1878
|0.20
|1.1293
|1.1164
|1.1320
|-12.40
|67879.24
|3760
|2006.11.03 08:31
|close
|1877
|0.10
|1.1299
|1.1164
|1.1335
|-14.16
|67865.08
|3761
|2006.11.03 08:31
|sell
|1881
|0.10
|1.1301
|1.1452
|1.1281
|3762
|2006.11.03 09:02
|sell
|1882
|0.20
|1.1317
|1.1453
|1.1297
|3763
|2006.11.03 10:33
|t/p
|1882
|0.20
|1.1297
|1.1453
|1.1297
|35.41
|67900.49
|3764
|2006.11.03 10:33
|close
|1881
|0.10
|1.1297
|1.1452
|1.1281
|3.54
|67904.03
|3765
|2006.11.03 10:33
|sell
|1883
|0.10
|1.1295
|1.1446
|1.1275
|3766
|2006.11.05 21:54
|sell
|1884
|0.20
|1.1310
|1.1446
|1.1290
|3767
|2006.11.06 04:50
|sell
|1885
|0.40
|1.1326
|1.1447
|1.1306
|3768
|2006.11.06 05:03
|sell
|1886
|0.80
|1.1341
|1.1447
|1.1321
|3769
|2006.11.06 06:16
|sell
|1887
|1.60
|1.1357
|1.1448
|1.1337
|3770
|2006.11.06 09:06
|t/p
|1887
|1.60
|1.1337
|1.1448
|1.1337
|282.26
|68186.29
|3771
|2006.11.06 09:06
|close
|1886
|0.80
|1.1337
|1.1447
|1.1321
|28.23
|68214.52
|3772
|2006.11.06 09:06
|close
|1885
|0.40
|1.1337
|1.1447
|1.1306
|-38.81
|68175.71
|3773
|2006.11.06 09:06
|close
|1884
|0.20
|1.1335
|1.1446
|1.1290
|-44.72
|68130.99
|3774
|2006.11.06 09:06
|close
|1883
|0.10
|1.1334
|1.1446
|1.1275
|-34.71
|68096.27
|3775
|2006.11.06 09:06
|sell
|1888
|0.10
|1.1332
|1.1483
|1.1312
|3776
|2006.11.06 10:58
|t/p
|1888
|0.10
|1.1312
|1.1483
|1.1312
|17.68
|68113.95
|3777
|2006.11.06 10:58
|sell
|1889
|0.10
|1.1309
|1.1460
|1.1289
|3778
|2006.11.06 15:05
|t/p
|1889
|0.10
|1.1289
|1.1460
|1.1289
|17.72
|68131.67
|3779
|2006.11.06 15:05
|sell
|1890
|0.10
|1.1286
|1.1437
|1.1266
|3780
|2006.11.06 16:46
|sell
|1891
|0.20
|1.1301
|1.1437
|1.1281
|3781
|2006.11.06 23:32
|t/p
|1891
|0.20
|1.1281
|1.1437
|1.1281
|35.46
|68167.13
|3782
|2006.11.06 23:32
|close
|1890
|0.10
|1.1281
|1.1437
|1.1266
|4.43
|68171.56
|3783
|2006.11.06 23:32
|sell
|1892
|0.10
|1.1279
|1.1430
|1.1259
|3784
|2006.11.07 05:06
|sell
|1893
|0.20
|1.1294
|1.1430
|1.1274
|3785
|2006.11.07 08:32
|t/p
|1893
|0.20
|1.1274
|1.1430
|1.1274
|35.48
|68207.04
|3786
|2006.11.07 08:32
|close
|1892
|0.10
|1.1274
|1.1430
|1.1259
|4.13
|68211.17
|3787
|2006.11.07 08:32
|buy
|1894
|0.10
|1.1273
|1.1122
|1.1293
|3788
|2006.11.07 09:39
|buy
|1895
|0.20
|1.1258
|1.1122
|1.1278
|3789
|2006.11.07 10:54
|t/p
|1895
|0.20
|1.1278
|1.1122
|1.1278
|35.47
|68246.64
|3790
|2006.11.07 10:54
|close
|1894
|0.10
|1.1278
|1.1122
|1.1293
|4.43
|68251.07
|3791
|2006.11.07 10:54
|sell
|1896
|0.10
|1.1279
|1.1430
|1.1259
|3792
|2006.11.07 11:10
|sell
|1897
|0.20
|1.1295
|1.1431
|1.1275
|3793
|2006.11.07 21:32
|sell
|1898
|0.40
|1.1310
|1.1431
|1.1290
|3794
|2006.11.08 04:29
|t/p
|1898
|0.40
|1.1290
|1.1431
|1.1290
|69.65
|68320.72
|3795
|2006.11.08 04:29
|close
|1897
|0.20
|1.1290
|1.1431
|1.1275
|8.25
|68328.97
|3796
|2006.11.08 04:29
|close
|1896
|0.10
|1.1291
|1.1430
|1.1259
|-10.93
|68318.04
|3797
|2006.11.08 04:29
|sell
|1899
|0.10
|1.1289
|1.1440
|1.1269
|3798
|2006.11.08 05:37
|sell
|1900
|0.20
|1.1304
|1.1440
|1.1284
|3799
|2006.11.08 08:40
|sell
|1901
|0.40
|1.1320
|1.1441
|1.1300
|3800
|2006.11.08 10:32
|t/p
|1901
|0.40
|1.1300
|1.1441
|1.1300
|70.80
|68388.84
|3801
|2006.11.08 10:32
|close
|1900
|0.20
|1.1300
|1.1440
|1.1284
|7.08
|68395.92
|3802
|2006.11.08 10:32
|close
|1899
|0.10
|1.1299
|1.1440
|1.1269
|-8.85
|68387.07
|3803
|2006.11.08 10:32
|sell
|1902
|0.10
|1.1297
|1.1448
|1.1277
|3804
|2006.11.08 11:06
|t/p
|1902
|0.10
|1.1277
|1.1448
|1.1277
|17.74
|68404.81
|3805
|2006.11.08 11:06
|sell
|1903
|0.10
|1.1274
|1.1425
|1.1254
|3806
|2006.11.08 14:03
|sell
|1904
|0.20
|1.1289
|1.1425
|1.1269
|3807
|2006.11.08 19:59
|sell
|1905
|0.40
|1.1304
|1.1425
|1.1284
|3808
|2006.11.09 08:06
|sell
|1906
|0.80
|1.1320
|1.1426
|1.1300
|3809
|2006.11.09 11:35
|t/p
|1906
|0.80
|1.1300
|1.1426
|1.1300
|141.59
|68546.40
|3810
|2006.11.09 11:35
|close
|1905
|0.40
|1.1300
|1.1425
|1.1284
|10.52
|68556.91
|3811
|2006.11.09 11:35
|close
|1904
|0.20
|1.1299
|1.1425
|1.1269
|-19.52
|68537.39
|3812
|2006.11.09 11:35
|close
|1903
|0.10
|1.1298
|1.1425
|1.1254
|-22.15
|68515.24
|3813
|2006.11.09 11:35
|sell
|1907
|0.10
|1.1296
|1.1447
|1.1276
|3814
|2006.11.09 22:54
|t/p
|1907
|0.10
|1.1276
|1.1447
|1.1276
|17.74
|68532.98
|3815
|2006.11.09 22:54
|sell
|1908
|0.10
|1.1273
|1.1424
|1.1253
|3816
|2006.11.10 02:54
|sell
|1909
|0.20
|1.1288
|1.1424
|1.1268
|3817
|2006.11.10 04:01
|t/p
|1909
|0.20
|1.1268
|1.1424
|1.1268
|35.50
|68568.48
|3818
|2006.11.10 04:01
|close
|1908
|0.10
|1.1268
|1.1424
|1.1253
|4.14
|68572.61
|3819
|2006.11.10 04:01
|buy
|1910
|0.10
|1.1267
|1.1116
|1.1287
|3820
|2006.11.10 04:46
|t/p
|1910
|0.10
|1.1287
|1.1116
|1.1287
|17.72
|68590.33
|3821
|2006.11.10 04:46
|buy
|1911
|0.10
|1.1290
|1.1139
|1.1310
|3822
|2006.11.10 10:02
|t/p
|1911
|0.10
|1.1310
|1.1139
|1.1310
|17.68
|68608.01
|3823
|2006.11.10 10:02
|buy
|1912
|0.10
|1.1313
|1.1162
|1.1333
|3824
|2006.11.10 12:25
|buy
|1913
|0.20
|1.1298
|1.1162
|1.1318
|3825
|2006.11.12 19:47
|t/p
|1913
|0.20
|1.1318
|1.1162
|1.1318
|35.34
|68643.35
|3826
|2006.11.12 19:47
|close
|1912
|0.10
|1.1318
|1.1162
|1.1333
|4.42
|68647.77
|3827
|2006.11.12 19:47
|buy
|1914
|0.10
|1.1320
|1.1169
|1.1340
|3828
|2006.11.13 05:24
|t/p
|1914
|0.10
|1.1340
|1.1169
|1.1340
|17.89
|68665.66
|3829
|2006.11.13 05:24
|buy
|1915
|0.10
|1.1343
|1.1192
|1.1363
|3830
|2006.11.13 05:44
|buy
|1916
|0.20
|1.1327
|1.1191
|1.1347
|3831
|2006.11.13 08:04
|t/p
|1916
|0.20
|1.1347
|1.1191
|1.1347
|35.25
|68700.91
|3832
|2006.11.13 08:04
|close
|1915
|0.10
|1.1347
|1.1192
|1.1363
|3.53
|68704.44
|3833
|2006.11.13 08:04
|buy
|1917
|0.10
|1.1351
|1.1200
|1.1371
|3834
|2006.11.13 10:30
|t/p
|1917
|0.10
|1.1371
|1.1200
|1.1371
|17.59
|68722.03
|3835
|2006.11.13 10:30
|buy
|1918
|0.10
|1.1374
|1.1223
|1.1394
|3836
|2006.11.13 12:49
|t/p
|1918
|0.10
|1.1394
|1.1223
|1.1394
|17.55
|68739.58
|3837
|2006.11.13 12:49
|buy
|1919
|0.10
|1.1398
|1.1247
|1.1418
|3838
|2006.11.13 13:50
|buy
|1920
|0.20
|1.1383
|1.1247
|1.1403
|3839
|2006.11.13 19:00
|buy
|1921
|0.40
|1.1367
|1.1246
|1.1387
|3840
|2006.11.14 04:28
|t/p
|1921
|0.40
|1.1387
|1.1246
|1.1387
|71.26
|68810.84
|3841
|2006.11.14 04:28
|close
|1920
|0.20
|1.1388
|1.1247
|1.1403
|9.28
|68820.12
|3842
|2006.11.14 04:28
|close
|1919
|0.10
|1.1387
|1.1247
|1.1418
|-9.41
|68810.71
|3843
|2006.11.14 04:29
|sell
|1922
|0.10
|1.1386
|1.1537
|1.1366
|3844
|2006.11.14 06:36
|sell
|1923
|0.20
|1.1402
|1.1538
|1.1382
|3845
|2006.11.14 08:20
|t/p
|1923
|0.20
|1.1382
|1.1538
|1.1382
|35.14
|68845.85
|3846
|2006.11.14 08:20
|close
|1922
|0.10
|1.1382
|1.1537
|1.1366
|3.51
|68849.36
|3847
|2006.11.14 08:20
|buy
|1924
|0.10
|1.1383
|1.1232
|1.1403
|3848
|2006.11.14 09:00
|buy
|1925
|0.20
|1.1367
|1.1231
|1.1387
|3849
|2006.11.14 09:05
|buy
|1926
|0.40
|1.1352
|1.1231
|1.1372
|3850
|2006.11.14 09:34
|t/p
|1926
|0.40
|1.1372
|1.1231
|1.1372
|70.35
|68919.71
|3851
|2006.11.14 09:34
|close
|1925
|0.20
|1.1372
|1.1231
|1.1387
|8.79
|68928.50
|3852
|2006.11.14 09:34
|close
|1924
|0.10
|1.1374
|1.1232
|1.1403
|-7.91
|68920.59
|3853
|2006.11.14 09:34
|sell
|1927
|0.10
|1.1373
|1.1524
|1.1353
|3854
|2006.11.14 10:09
|sell
|1928
|0.20
|1.1388
|1.1524
|1.1368
|3855
|2006.11.15 01:37
|t/p
|1928
|0.20
|1.1368
|1.1524
|1.1368
|34.58
|68955.18
|3856
|2006.11.15 01:37
|close
|1927
|0.10
|1.1367
|1.1524
|1.1353
|4.98
|68960.15
|3857
|2006.11.15 01:38
|sell
|1929
|0.10
|1.1365
|1.1516
|1.1345
|3858
|2006.11.15 02:08
|sell
|1930
|0.20
|1.1381
|1.1517
|1.1361
|3859
|2006.11.15 03:58
|t/p
|1930
|0.20
|1.1361
|1.1517
|1.1361
|35.21
|68995.36
|3860
|2006.11.15 03:58
|close
|1929
|0.10
|1.1361
|1.1516
|1.1345
|3.52
|68998.88
|3861
|2006.11.15 03:58
|sell
|1931
|0.10
|1.1359
|1.1510
|1.1339
|3862
|2006.11.15 04:24
|sell
|1932
|0.20
|1.1374
|1.1510
|1.1354
|3863
|2006.11.15 04:38
|sell
|1933
|0.40
|1.1389
|1.1510
|1.1369
|3864
|2006.11.15 07:28
|sell
|1934
|0.80
|1.1404
|1.1510
|1.1384
|3865
|2006.11.15 08:33
|sell
|1935
|1.60
|1.1420
|1.1511
|1.1400
|3866
|2006.11.15 11:35
|t/p
|1935
|1.60
|1.1400
|1.1511
|1.1400
|280.70
|69279.58
|3867
|2006.11.15 11:35
|close
|1934
|0.80
|1.1400
|1.1510
|1.1384
|28.07
|69307.65
|3868
|2006.11.15 11:35
|close
|1933
|0.40
|1.1401
|1.1510
|1.1369
|-42.10
|69265.55
|3869
|2006.11.15 11:35
|close
|1932
|0.20
|1.1402
|1.1510
|1.1354
|-49.11
|69216.44
|3870
|2006.11.15 11:35
|close
|1931
|0.10
|1.1404
|1.1510
|1.1339
|-39.46
|69176.98
|3871
|2006.11.15 11:35
|buy
|1936
|0.10
|1.1403
|1.1252
|1.1423
|3872
|2006.11.15 14:07
|buy
|1937
|0.20
|1.1388
|1.1252
|1.1408
|3873
|2006.11.16 08:30
|buy
|1938
|0.40
|1.1372
|1.1251
|1.1392
|3874
|2006.11.16 09:16
|t/p
|1938
|0.40
|1.1392
|1.1251
|1.1392
|70.22
|69247.20
|3875
|2006.11.16 09:16
|close
|1937
|0.20
|1.1392
|1.1252
|1.1408
|8.53
|69255.73
|3876
|2006.11.16 09:16
|close
|1936
|0.10
|1.1393
|1.1252
|1.1423
|-8.03
|69247.71
|3877
|2006.11.16 09:16
|sell
|1939
|0.10
|1.1394
|1.1545
|1.1374
|3878
|2006.11.16 10:05
|sell
|1940
|0.20
|1.1409
|1.1545
|1.1389
|3879
|2006.11.16 18:01
|sell
|1941
|0.40
|1.1424
|1.1545
|1.1404
|3880
|2006.11.17 04:28
|sell
|1942
|0.80
|1.1440
|1.1546
|1.1420
|3881
|2006.11.17 06:19
|sell
|1943
|1.60
|1.1455
|1.1546
|1.1435
|3882
|2006.11.17 07:27
|sell
|1944
|3.20
|1.1470
|1.1546
|1.1450
|3883
|2006.11.17 09:27
|t/p
|1944
|3.20
|1.1450
|1.1546
|1.1450
|558.95
|69806.66
|3884
|2006.11.17 09:27
|close
|1943
|1.60
|1.1450
|1.1546
|1.1435
|69.87
|69876.53
|3885
|2006.11.17 09:27
|close
|1942
|0.80
|1.1451
|1.1546
|1.1420
|-76.85
|69799.68
|3886
|2006.11.17 09:27
|close
|1941
|0.40
|1.1450
|1.1545
|1.1404
|-92.04
|69707.63
|3887
|2006.11.17 09:27
|close
|1940
|0.20
|1.1451
|1.1545
|1.1389
|-73.97
|69633.66
|3888
|2006.11.17 09:27
|close
|1939
|0.10
|1.1452
|1.1545
|1.1374
|-50.95
|69582.71
|3889
|2006.11.17 09:27
|buy
|1945
|0.10
|1.1453
|1.1302
|1.1473
|3890
|2006.11.17 09:42
|buy
|1946
|0.20
|1.1438
|1.1302
|1.1458
|3891
|2006.11.17 11:49
|t/p
|1946
|0.20
|1.1458
|1.1302
|1.1458
|34.91
|69617.62
|3892
|2006.11.17 11:49
|close
|1945
|0.10
|1.1458
|1.1302
|1.1473
|4.36
|69621.98
|3893
|2006.11.17 11:50
|sell
|1947
|0.10
|1.1459
|1.1610
|1.1439
|3894
|2006.11.20 03:49
|t/p
|1947
|0.10
|1.1439
|1.1610
|1.1439
|17.18
|69639.16
|3895
|2006.11.20 03:49
|sell
|1948
|0.10
|1.1436
|1.1587
|1.1416
|3896
|2006.11.20 04:30
|sell
|1949
|0.20
|1.1451
|1.1587
|1.1431
|3897
|2006.11.20 08:05
|t/p
|1949
|0.20
|1.1431
|1.1587
|1.1431
|34.99
|69674.15
|3898
|2006.11.20 08:05
|close
|1948
|0.10
|1.1431
|1.1587
|1.1416
|4.37
|69678.52
|3899
|2006.11.20 08:05
|sell
|1950
|0.10
|1.1427
|1.1578
|1.1407
|3900
|2006.11.20 08:45
|sell
|1951
|0.20
|1.1442
|1.1578
|1.1422
|3901
|2006.11.20 09:20
|sell
|1952
|0.40
|1.1458
|1.1579
|1.1438
|3902
|2006.11.20 10:45
|sell
|1953
|0.80
|1.1474
|1.1580
|1.1454
|3903
|2006.11.20 19:25
|t/p
|1953
|0.80
|1.1454
|1.1580
|1.1454
|139.70
|69818.22
|3904
|2006.11.20 19:25
|close
|1952
|0.40
|1.1453
|1.1579
|1.1438
|17.46
|69835.68
|3905
|2006.11.20 19:25
|close
|1951
|0.20
|1.1451
|1.1578
|1.1422
|-15.72
|69819.96
|3906
|2006.11.20 19:25
|close
|1950
|0.10
|1.1452
|1.1578
|1.1407
|-21.83
|69798.13
|3907
|2006.11.20 19:25
|sell
|1954
|0.10
|1.1450
|1.1601
|1.1430
|3908
|2006.11.20 23:45
|sell
|1955
|0.20
|1.1465
|1.1601
|1.1445
|3909
|2006.11.21 09:16
|sell
|1956
|0.40
|1.1481
|1.1602
|1.1461
|3910
|2006.11.21 12:13
|t/p
|1956
|0.40
|1.1461
|1.1602
|1.1461
|69.81
|69867.94
|3911
|2006.11.21 12:13
|close
|1955
|0.20
|1.1460
|1.1601
|1.1445
|8.12
|69876.06
|3912
|2006.11.21 12:13
|close
|1954
|0.10
|1.1460
|1.1601
|1.1430
|-9.03
|69867.02
|3913
|2006.11.21 12:13
|buy
|1957
|0.10
|1.1461
|1.1310
|1.1481
|3914
|2006.11.22 02:42
|buy
|1958
|0.20
|1.1445
|1.1309
|1.1465
|3915
|2006.11.22 06:56
|buy
|1959
|0.40
|1.1430
|1.1309
|1.1450
|3916
|2006.11.22 07:12
|buy
|1960
|0.80
|1.1415
|1.1309
|1.1435
|3917
|2006.11.22 08:11
|buy
|1961
|1.60
|1.1399
|1.1308
|1.1419
|3918
|2006.11.22 08:32
|buy
|1962
|3.20
|1.1383
|1.1307
|1.1403
|3919
|2006.11.22 09:24
|t/p
|1962
|3.20
|1.1403
|1.1307
|1.1403
|561.26
|70428.28
|3920
|2006.11.22 09:24
|close
|1961
|1.60
|1.1403
|1.1308
|1.1419
|56.13
|70484.41
|3921
|2006.11.22 09:24
|close
|1960
|0.80
|1.1402
|1.1309
|1.1435
|-91.21
|70393.20
|3922
|2006.11.22 09:24
|close
|1959
|0.40
|1.1403
|1.1309
|1.1450
|-94.71
|70298.49
|3923
|2006.11.22 09:24
|close
|1958
|0.20
|1.1404
|1.1309
|1.1465
|-71.90
|70226.59
|3924
|2006.11.22 09:24
|close
|1957
|0.10
|1.1403
|1.1310
|1.1481
|-50.61
|70175.99
|3925
|2006.11.22 09:24
|sell
|1963
|0.10
|1.1404
|1.1555
|1.1384
|3926
|2006.11.22 17:16
|sell
|1964
|0.20
|1.1420
|1.1556
|1.1400
|3927
|2006.11.23 04:17
|t/p
|1964
|0.20
|1.1400
|1.1556
|1.1400
|33.27
|70209.25
|3928
|2006.11.23 04:17
|close
|1963
|0.10
|1.1400
|1.1555
|1.1384
|2.60
|70211.85
|3929
|2006.11.23 04:17
|sell
|1965
|0.10
|1.1397
|1.1548
|1.1377
|3930
|2006.11.23 05:20
|sell
|1966
|0.20
|1.1412
|1.1548
|1.1392
|3931
|2006.11.24 03:43
|t/p
|1966
|0.20
|1.1392
|1.1548
|1.1392
|34.50
|70246.35
|3932
|2006.11.24 03:43
|close
|1965
|0.10
|1.1392
|1.1548
|1.1377
|4.09
|70250.44
|3933
|2006.11.24 03:43
|sell
|1967
|0.10
|1.1388
|1.1539
|1.1368
|3934
|2006.11.24 03:46
|t/p
|1967
|0.10
|1.1368
|1.1539
|1.1368
|17.59
|70268.03
|3935
|2006.11.24 03:46
|sell
|1968
|0.10
|1.1365
|1.1516
|1.1345
|3936
|2006.11.24 04:01
|sell
|1969
|0.20
|1.1382
|1.1518
|1.1362
|3937
|2006.11.24 05:15
|t/p
|1969
|0.20
|1.1362
|1.1518
|1.1362
|35.21
|70303.24
|3938
|2006.11.24 05:15
|close
|1968
|0.10
|1.1362
|1.1516
|1.1345
|2.64
|70305.88
|3939
|2006.11.24 05:15
|sell
|1970
|0.10
|1.1357
|1.1508
|1.1337
|3940
|2006.11.24 05:21
|t/p
|1970
|0.10
|1.1337
|1.1508
|1.1337
|17.64
|70323.52
|3941
|2006.11.24 05:21
|sell
|1971
|0.10
|1.1334
|1.1485
|1.1314
|3942
|2006.11.24 05:31
|t/p
|1971
|0.10
|1.1314
|1.1485
|1.1314
|17.68
|70341.20
|3943
|2006.11.24 05:31
|sell
|1972
|0.10
|1.1311
|1.1462
|1.1291
|3944
|2006.11.24 05:57
|sell
|1973
|0.20
|1.1326
|1.1462
|1.1306
|3945
|2006.11.24 06:45
|sell
|1974
|0.40
|1.1341
|1.1462
|1.1321
|3946
|2006.11.24 07:22
|t/p
|1974
|0.40
|1.1321
|1.1462
|1.1321
|70.67
|70411.87
|3947
|2006.11.24 07:22
|close
|1973
|0.20
|1.1321
|1.1462
|1.1306
|8.83
|70420.70
|3948
|2006.11.24 07:22
|close
|1972
|0.10
|1.1322
|1.1462
|1.1291
|-9.72
|70410.98
|3949
|2006.11.24 07:22
|sell
|1975
|0.10
|1.1320
|1.1471
|1.1300
|3950
|2006.11.24 08:00
|sell
|1976
|0.20
|1.1336
|1.1472
|1.1316
|3951
|2006.11.24 15:04
|sell
|1977
|0.40
|1.1351
|1.1472
|1.1331
|3952
|2006.11.26 17:00
|t/p
|1977
|0.40
|1.1331
|1.1472
|1.1331
|70.69
|70481.67
|3953
|2006.11.26 17:00
|close
|1976
|0.20
|1.1318
|1.1472
|1.1316
|31.81
|70513.48
|3954
|2006.11.26 17:00
|close
|1975
|0.10
|1.1317
|1.1471
|1.1300
|2.65
|70516.13
|3955
|2006.11.26 17:14
|buy
|1978
|0.10
|1.1317
|1.1166
|1.1337
|3956
|2006.11.26 19:36
|t/p
|1978
|0.10
|1.1337
|1.1166
|1.1337
|17.64
|70533.77
|3957
|2006.11.26 19:36
|buy
|1979
|0.10
|1.1340
|1.1189
|1.1360
|3958
|2006.11.27 04:42
|buy
|1980
|0.20
|1.1324
|1.1188
|1.1344
|3959
|2006.11.27 07:17
|t/p
|1980
|0.20
|1.1344
|1.1188
|1.1344
|35.26
|70569.03
|3960
|2006.11.27 07:17
|close
|1979
|0.10
|1.1344
|1.1189
|1.1360
|3.78
|70572.81
|3961
|2006.11.27 07:17
|buy
|1981
|0.10
|1.1346
|1.1195
|1.1366
|3962
|2006.11.27 08:17
|buy
|1982
|0.20
|1.1331
|1.1195
|1.1351
|3963
|2006.11.27 10:51
|buy
|1983
|0.40
|1.1315
|1.1194
|1.1335
|3964
|2006.11.28 04:46
|buy
|1984
|0.80
|1.1300
|1.1194
|1.1320
|3965
|2006.11.28 12:31
|t/p
|1984
|0.80
|1.1320
|1.1194
|1.1320
|141.34
|70714.15
|3966
|2006.11.28 12:31
|close
|1983
|0.40
|1.1320
|1.1194
|1.1335
|18.68
|70732.83
|3967
|2006.11.28 12:31
|close
|1982
|0.20
|1.1319
|1.1195
|1.1351
|-20.70
|70712.13
|3968
|2006.11.28 12:31
|close
|1981
|0.10
|1.1318
|1.1195
|1.1366
|-24.49
|70687.64
|3969
|2006.11.28 12:31
|buy
|1985
|0.10
|1.1320
|1.1169
|1.1340
|3970
|2006.11.28 13:16
|buy
|1986
|0.20
|1.1302
|1.1166
|1.1322
|3971
|2006.11.28 19:30
|t/p
|1986
|0.20
|1.1322
|1.1166
|1.1322
|35.32
|70722.96
|3972
|2006.11.28 19:30
|close
|1985
|0.10
|1.1323
|1.1169
|1.1340
|2.65
|70725.61
|3973
|2006.11.28 19:30
|buy
|1987
|0.10
|1.1325
|1.1174
|1.1345
|3974
|2006.11.29 06:17
|t/p
|1987
|0.10
|1.1345
|1.1174
|1.1345
|17.88
|70743.49
|3975
|2006.11.29 06:17
|buy
|1988
|0.10
|1.1348
|1.1197
|1.1368
|3976
|2006.11.29 06:44
|t/p
|1988
|0.10
|1.1368
|1.1197
|1.1368
|17.59
|70761.08
|3977
|2006.11.29 06:44
|buy
|1989
|0.10
|1.1371
|1.1220
|1.1391
|3978
|2006.11.29 08:35
|buy
|1990
|0.20
|1.1356
|1.1220
|1.1376
|3979
|2006.11.29 08:50
|t/p
|1990
|0.20
|1.1376
|1.1220
|1.1376
|35.16
|70796.24
|3980
|2006.11.29 08:50
|close
|1989
|0.10
|1.1376
|1.1220
|1.1391
|4.40
|70800.64
|3981
|2006.11.29 08:50
|buy
|1991
|0.10
|1.1379
|1.1228
|1.1399
|3982
|2006.11.29 11:36
|buy
|1992
|0.20
|1.1364
|1.1228
|1.1384
|3983
|2006.11.29 13:27
|t/p
|1992
|0.20
|1.1384
|1.1228
|1.1384
|35.14
|70835.78
|3984
|2006.11.29 13:27
|close
|1991
|0.10
|1.1384
|1.1228
|1.1399
|4.39
|70840.17
|3985
|2006.11.29 13:27
|sell
|1993
|0.10
|1.1384
|1.1535
|1.1364
|3986
|2006.11.30 03:22
|sell
|1994
|0.20
|1.1400
|1.1536
|1.1380
|3987
|2006.11.30 04:35
|t/p
|1994
|0.20
|1.1380
|1.1536
|1.1380
|35.15
|70875.32
|3988
|2006.11.30 04:35
|close
|1993
|0.10
|1.1379
|1.1535
|1.1364
|3.48
|70878.80
|3989
|2006.11.30 04:35
|sell
|1995
|0.10
|1.1377
|1.1528
|1.1357
|3990
|2006.11.30 06:46
|sell
|1996
|0.20
|1.1392
|1.1528
|1.1372
|3991
|2006.11.30 08:19
|sell
|1997
|0.40
|1.1407
|1.1528
|1.1387
|3992
|2006.11.30 08:32
|sell
|1998
|0.80
|1.1423
|1.1529
|1.1403
|3993
|2006.11.30 13:43
|t/p
|1998
|0.80
|1.1403
|1.1529
|1.1403
|140.31
|71019.11
|3994
|2006.11.30 13:43
|close
|1997
|0.40
|1.1403
|1.1528
|1.1387
|14.03
|71033.14
|3995
|2006.11.30 13:43
|close
|1996
|0.20
|1.1404
|1.1528
|1.1372
|-21.05
|71012.09
|3996
|2006.11.30 13:43
|close
|1995
|0.10
|1.1405
|1.1528
|1.1357
|-24.55
|70987.54
|3997
|2006.11.30 13:43
|sell
|1999
|0.10
|1.1401
|1.1552
|1.1381
|3998
|2006.11.30 15:00
|sell
|2000
|0.20
|1.1416
|1.1552
|1.1396
|3999
|2006.12.01 02:30
|t/p
|2000
|0.20
|1.1396
|1.1552
|1.1396
|34.49
|71022.03
|4000
|2006.12.01 02:30
|close
|1999
|0.10
|1.1396
|1.1552
|1.1381
|4.09
|71026.12
|4001
|2006.12.01 02:30
|sell
|2001
|0.10
|1.1392
|1.1543
|1.1372
|4002
|2006.12.01 03:14
|t/p
|2001
|0.10
|1.1372
|1.1543
|1.1372
|17.59
|71043.71
|4003
|2006.12.01 03:14
|sell
|2002
|0.10
|1.1369
|1.1520
|1.1349
|4004
|2006.12.01 03:23
|sell
|2003
|0.20
|1.1384
|1.1520
|1.1364
|4005
|2006.12.01 03:48
|sell
|2004
|0.40
|1.1400
|1.1521
|1.1380
|4006
|2006.12.01 06:47
|sell
|2005
|0.80
|1.1416
|1.1522
|1.1396
|4007
|2006.12.01 07:00
|t/p
|2005
|0.80
|1.1396
|1.1522
|1.1396
|140.45
|71184.16
|4008
|2006.12.01 07:00
|close
|2004
|0.40
|1.1392
|1.1521
|1.1380
|28.09
|71212.25
|4009
|2006.12.01 07:00
|close
|2003
|0.20
|1.1382
|1.1520
|1.1364
|3.51
|71215.76
|4010
|2006.12.01 07:00
|close
|2002
|0.10
|1.1386
|1.1520
|1.1349
|-14.93
|71200.83
|4011
|2006.12.01 07:00
|buy
|2006
|0.10
|1.1396
|1.1245
|1.1416
|4012
|2006.12.01 07:08
|t/p
|2006
|0.10
|1.1416
|1.1245
|1.1416
|17.52
|71218.35
|4013
|2006.12.01 07:08
|buy
|2007
|0.10
|1.1419
|1.1268
|1.1439
|4014
|2006.12.01 07:18
|t/p
|2007
|0.10
|1.1439
|1.1268
|1.1439
|17.48
|71235.83
|4015
|2006.12.01 07:18
|buy
|2008
|0.10
|1.1442
|1.1291
|1.1462
|4016
|2006.12.01 08:10
|buy
|2009
|0.20
|1.1426
|1.1290
|1.1446
|4017
|2006.12.01 09:32
|t/p
|2009
|0.20
|1.1446
|1.1290
|1.1446
|34.95
|71270.78
|4018
|2006.12.01 09:32
|close
|2008
|0.10
|1.1446
|1.1291
|1.1462
|3.49
|71274.27
|4019
|2006.12.01 09:32
|buy
|2010
|0.10
|1.1448
|1.1297
|1.1468
|4020
|2006.12.01 10:37
|buy
|2011
|0.20
|1.1433
|1.1297
|1.1453
|4021
|2006.12.01 11:05
|t/p
|2011
|0.20
|1.1453
|1.1297
|1.1453
|34.93
|71309.20
|4022
|2006.12.01 11:05
|close
|2010
|0.10
|1.1453
|1.1297
|1.1468
|4.37
|71313.57
|4023
|2006.12.01 11:05
|buy
|2012
|0.10
|1.1455
|1.1304
|1.1475
|4024
|2006.12.01 12:26
|buy
|2013
|0.20
|1.1440
|1.1304
|1.1460
|4025
|2006.12.04 03:37
|buy
|2014
|0.40
|1.1424
|1.1303
|1.1444
|4026
|2006.12.04 05:00
|t/p
|2014
|0.40
|1.1444
|1.1303
|1.1444
|69.91
|71383.48
|4027
|2006.12.04 05:00
|close
|2013
|0.20
|1.1444
|1.1304
|1.1460
|7.49
|71390.97
|4028
|2006.12.04 05:00
|close
|2012
|0.10
|1.1444
|1.1304
|1.1475
|-9.36
|71381.62
|4029
|2006.12.04 05:00
|sell
|2015
|0.10
|1.1443
|1.1594
|1.1423
|4030
|2006.12.04 08:18
|t/p
|2015
|0.10
|1.1423
|1.1594
|1.1423
|17.51
|71399.13
|4031
|2006.12.04 08:18
|sell
|2016
|0.10
|1.1420
|1.1571
|1.1400
|4032
|2006.12.04 08:32
|sell
|2017
|0.20
|1.1435
|1.1571
|1.1415
|4033
|2006.12.04 09:36
|sell
|2018
|0.40
|1.1450
|1.1571
|1.1430
|4034
|2006.12.04 10:25
|sell
|2019
|0.80
|1.1465
|1.1571
|1.1445
|4035
|2006.12.04 12:13
|t/p
|2019
|0.80
|1.1445
|1.1571
|1.1445
|139.80
|71538.93
|4036
|2006.12.04 12:13
|close
|2018
|0.40
|1.1445
|1.1571
|1.1430
|17.47
|71556.40
|4037
|2006.12.04 12:13
|close
|2017
|0.20
|1.1446
|1.1571
|1.1415
|-19.22
|71537.18
|4038
|2006.12.04 12:13
|close
|2016
|0.10
|1.1445
|1.1571
|1.1400
|-21.84
|71515.34
|4039
|2006.12.04 12:13
|buy
|2020
|0.10
|1.1445
|1.1294
|1.1465
|4040
|2006.12.04 14:28
|buy
|2021
|0.20
|1.1430
|1.1294
|1.1450
|4041
|2006.12.04 14:55
|buy
|2022
|0.40
|1.1415
|1.1294
|1.1435
|4042
|2006.12.04 15:15
|buy
|2023
|0.80
|1.1400
|1.1294
|1.1420
|4043
|2006.12.05 02:08
|t/p
|2023
|0.80
|1.1420
|1.1294
|1.1420
|142.12
|71657.46
|4044
|2006.12.05 02:08
|close
|2022
|0.40
|1.1420
|1.1294
|1.1435
|18.52
|71675.97
|4045
|2006.12.05 02:08
|close
|2021
|0.20
|1.1419
|1.1294
|1.1450
|-18.77
|71657.20
|4046
|2006.12.05 02:08
|close
|2020
|0.10
|1.1418
|1.1294
|1.1465
|-23.40
|71633.81
|4047
|2006.12.05 02:08
|buy
|2024
|0.10
|1.1423
|1.1272
|1.1443
|4048
|2006.12.05 03:36
|buy
|2025
|0.20
|1.1407
|1.1271
|1.1427
|4049
|2006.12.05 08:25
|buy
|2026
|0.40
|1.1392
|1.1271
|1.1412
|4050
|2006.12.05 10:12
|t/p
|2026
|0.40
|1.1412
|1.1271
|1.1412
|70.10
|71703.91
|4051
|2006.12.05 10:12
|close
|2025
|0.20
|1.1412
|1.1271
|1.1427
|8.76
|71712.67
|4052
|2006.12.05 10:12
|close
|2024
|0.10
|1.1411
|1.1272
|1.1443
|-10.52
|71702.15
|4053
|2006.12.05 10:12
|buy
|2027
|0.10
|1.1417
|1.1266
|1.1437
|4054
|2006.12.06 02:55
|buy
|2028
|0.20
|1.1402
|1.1266
|1.1422
|4055
|2006.12.06 04:40
|t/p
|2028
|0.20
|1.1422
|1.1266
|1.1422
|35.02
|71737.17
|4056
|2006.12.06 04:40
|close
|2027
|0.10
|1.1423
|1.1266
|1.1437
|5.50
|71742.67
|4057
|2006.12.06 04:40
|sell
|2029
|0.10
|1.1425
|1.1576
|1.1405
|4058
|2006.12.06 09:24
|sell
|2030
|0.20
|1.1441
|1.1577
|1.1421
|4059
|2006.12.06 10:00
|sell
|2031
|0.40
|1.1457
|1.1578
|1.1437
|4060
|2006.12.06 12:41
|sell
|2032
|0.80
|1.1472
|1.1578
|1.1452
|4061
|2006.12.07 07:34
|sell
|2033
|1.60
|1.1487
|1.1578
|1.1467
|4062
|2006.12.07 07:47
|sell
|2034
|3.20
|1.1503
|1.1579
|1.1483
|4063
|2006.12.07 08:02
|t/p
|2034
|3.20
|1.1483
|1.1579
|1.1483
|557.35
|72300.02
|4064
|2006.12.07 08:02
|close
|2033
|1.60
|1.1483
|1.1578
|1.1467
|55.73
|72355.75
|4065
|2006.12.07 08:02
|close
|2032
|0.80
|1.1484
|1.1578
|1.1452
|-90.88
|72264.87
|4066
|2006.12.07 08:02
|close
|2031
|0.40
|1.1483
|1.1578
|1.1437
|-94.21
|72170.65
|4067
|2006.12.07 08:02
|close
|2030
|0.20
|1.1482
|1.1577
|1.1421
|-73.24
|72097.41
|4068
|2006.12.07 08:02
|close
|2029
|0.10
|1.1482
|1.1576
|1.1405
|-50.55
|72046.86
|4069
|2006.12.07 08:02
|buy
|2035
|0.10
|1.1480
|1.1329
|1.1500
|4070
|2006.12.08 02:19
|t/p
|2035
|0.10
|1.1500
|1.1329
|1.1500
|17.64
|72064.50
|4071
|2006.12.08 02:19
|sell
|2036
|0.10
|1.1500
|1.1651
|1.1480
|4072
|2006.12.08 03:02
|t/p
|2036
|0.10
|1.1480
|1.1651
|1.1480
|17.42
|72081.92
|4073
|2006.12.08 03:02
|sell
|2037
|0.10
|1.1477
|1.1628
|1.1457
|4074
|2006.12.08 04:59
|sell
|2038
|0.20
|1.1492
|1.1628
|1.1472
|4075
|2006.12.08 05:17
|sell
|2039
|0.40
|1.1507
|1.1628
|1.1487
|4076
|2006.12.08 09:01
|t/p
|2039
|0.40
|1.1487
|1.1628
|1.1487
|69.64
|72151.56
|4077
|2006.12.08 09:01
|close
|2038
|0.20
|1.1487
|1.1628
|1.1472
|8.71
|72160.27
|4078
|2006.12.08 09:01
|close
|2037
|0.10
|1.1488
|1.1628
|1.1457
|-9.58
|72150.69
|4079
|2006.12.08 09:01
|sell
|2040
|0.10
|1.1483
|1.1634
|1.1463
|4080
|2006.12.08 09:38
|sell
|2041
|0.20
|1.1498
|1.1634
|1.1478
|4081
|2006.12.08 10:02
|t/p
|2041
|0.20
|1.1478
|1.1634
|1.1478
|34.85
|72185.54
|4082
|2006.12.08 10:02
|close
|2040
|0.10
|1.1478
|1.1634
|1.1463
|4.36
|72189.90
|4083
|2006.12.08 10:02
|sell
|2042
|0.10
|1.1475
|1.1626
|1.1455
|4084
|2006.12.08 10:11
|t/p
|2042
|0.10
|1.1455
|1.1626
|1.1455
|17.46
|72207.36
|4085
|2006.12.08 10:11
|sell
|2043
|0.10
|1.1452
|1.1603
|1.1432
|4086
|2006.12.08 10:15
|sell
|2044
|0.20
|1.1467
|1.1603
|1.1447
|4087
|2006.12.08 10:29
|sell
|2045
|0.40
|1.1482
|1.1603
|1.1462
|4088
|2006.12.08 11:51
|sell
|2046
|0.80
|1.1498
|1.1604
|1.1478
|4089
|2006.12.08 11:55
|sell
|2047
|1.60
|1.1513
|1.1604
|1.1493
|4090
|2006.12.08 12:17
|t/p
|2047
|1.60
|1.1493
|1.1604
|1.1493
|278.46
|72485.82
|4091
|2006.12.08 12:17
|close
|2046
|0.80
|1.1492
|1.1604
|1.1478
|41.77
|72527.59
|4092
|2006.12.08 12:17
|close
|2045
|0.40
|1.1488
|1.1603
|1.1462
|-20.89
|72506.70
|4093
|2006.12.08 12:17
|close
|2044
|0.20
|1.1489
|1.1603
|1.1447
|-38.30
|72468.40
|4094
|2006.12.08 12:17
|close
|2043
|0.10
|1.1488
|1.1603
|1.1432
|-31.34
|72437.06
|4095
|2006.12.08 12:17
|sell
|2048
|0.10
|1.1486
|1.1637
|1.1466
|4096
|2006.12.11 04:43
|sell
|2049
|0.20
|1.1501
|1.1637
|1.1481
|4097
|2006.12.11 10:53
|t/p
|2049
|0.20
|1.1481
|1.1637
|1.1481
|34.84
|72471.90
|4098
|2006.12.11 10:53
|close
|2048
|0.10
|1.1481
|1.1637
|1.1466
|4.06
|72475.96
|4099
|2006.12.11 10:53
|sell
|2050
|0.10
|1.1479
|1.1630
|1.1459
|4100
|2006.12.12 00:58
|t/p
|2050
|0.10
|1.1459
|1.1630
|1.1459
|17.15
|72493.10
|4101
|2006.12.12 00:58
|sell
|2051
|0.10
|1.1456
|1.1607
|1.1436
|4102
|2006.12.12 04:29
|sell
|2052
|0.20
|1.1471
|1.1607
|1.1451
|4103
|2006.12.12 05:26
|sell
|2053
|0.40
|1.1486
|1.1607
|1.1466
|4104
|2006.12.12 05:31
|sell
|2054
|0.80
|1.1501
|1.1607
|1.1481
|4105
|2006.12.12 05:42
|sell
|2055
|1.60
|1.1518
|1.1609
|1.1498
|4106
|2006.12.12 07:16
|t/p
|2055
|1.60
|1.1498
|1.1609
|1.1498
|278.31
|72771.41
|4107
|2006.12.12 07:16
|close
|2054
|0.80
|1.1498
|1.1607
|1.1481
|20.87
|72792.28
|4108
|2006.12.12 07:16
|close
|2053
|0.40
|1.1499
|1.1607
|1.1466
|-45.22
|72747.06
|4109
|2006.12.12 07:16
|close
|2052
|0.20
|1.1500
|1.1607
|1.1451
|-50.43
|72696.63
|4110
|2006.12.12 07:16
|close
|2051
|0.10
|1.1501
|1.1607
|1.1436
|-39.13
|72657.50
|4111
|2006.12.12 07:17
|buy
|2056
|0.10
|1.1500
|1.1349
|1.1520
|4112
|2006.12.12 08:23
|t/p
|2056
|0.10
|1.1520
|1.1349
|1.1520
|17.36
|72674.86
|4113
|2006.12.12 08:23
|buy
|2057
|0.10
|1.1523
|1.1372
|1.1543
|4114
|2006.12.12 08:56
|t/p
|2057
|0.10
|1.1543
|1.1372
|1.1543
|17.33
|72692.19
|4115
|2006.12.12 08:56
|buy
|2058
|0.10
|1.1546
|1.1395
|1.1566
|4116
|2006.12.12 10:26
|buy
|2059
|0.20
|1.1531
|1.1395
|1.1551
|4117
|2006.12.12 14:21
|buy
|2060
|0.40
|1.1516
|1.1395
|1.1536
|4118
|2006.12.13 07:12
|buy
|2061
|0.80
|1.1501
|1.1395
|1.1521
|4119
|2006.12.13 08:30
|t/p
|2061
|0.80
|1.1521
|1.1395
|1.1521
|138.85
|72831.04
|4120
|2006.12.13 08:30
|close
|2060
|0.40
|1.1523
|1.1395
|1.1536
|25.31
|72856.35
|4121
|2006.12.13 08:30
|close
|2059
|0.20
|1.1521
|1.1395
|1.1551
|-16.86
|72839.49
|4122
|2006.12.13 08:30
|close
|2058
|0.10
|1.1520
|1.1395
|1.1566
|-22.32
|72817.17
|4123
|2006.12.13 08:30
|sell
|2062
|0.10
|1.1519
|1.1670
|1.1499
|4124
|2006.12.13 08:35
|sell
|2063
|0.20
|1.1534
|1.1670
|1.1514
|4125
|2006.12.13 10:42
|sell
|2064
|0.40
|1.1549
|1.1670
|1.1529
|4126
|2006.12.13 15:15
|sell
|2065
|0.80
|1.1564
|1.1670
|1.1544
|4127
|2006.12.14 09:10
|t/p
|2065
|0.80
|1.1544
|1.1670
|1.1544
|131.31
|72948.48
|4128
|2006.12.14 09:10
|close
|2064
|0.40
|1.1544
|1.1670
|1.1529
|13.69
|72962.17
|4129
|2006.12.14 09:10
|close
|2063
|0.20
|1.1545
|1.1670
|1.1514
|-20.88
|72941.29
|4130
|2006.12.14 09:11
|close
|2062
|0.10
|1.1544
|1.1670
|1.1499
|-22.57
|72918.72
|4131
|2006.12.14 09:11
|sell
|2066
|0.10
|1.1540
|1.1691
|1.1520
|4132
|2006.12.14 09:31
|sell
|2067
|0.20
|1.1555
|1.1691
|1.1535
|4133
|2006.12.14 10:24
|sell
|2068
|0.40
|1.1570
|1.1691
|1.1550
|4134
|2006.12.15 02:53
|t/p
|2068
|0.40
|1.1550
|1.1691
|1.1550
|68.05
|72986.76
|4135
|2006.12.15 02:53
|close
|2067
|0.20
|1.1550
|1.1691
|1.1535
|8.05
|72994.81
|4136
|2006.12.15 02:53
|close
|2066
|0.10
|1.1551
|1.1691
|1.1520
|-9.82
|72984.99
|4137
|2006.12.15 02:53
|sell
|2069
|0.10
|1.1547
|1.1698
|1.1527
|4138
|2006.12.15 04:59
|sell
|2070
|0.20
|1.1562
|1.1698
|1.1542
|4139
|2006.12.15 09:36
|sell
|2071
|0.40
|1.1578
|1.1699
|1.1558
|4140
|2006.12.18 06:28
|t/p
|2071
|0.40
|1.1558
|1.1699
|1.1558
|68.01
|73052.99
|4141
|2006.12.18 06:28
|close
|2070
|0.20
|1.1558
|1.1698
|1.1542
|6.31
|73059.31
|4142
|2006.12.18 06:28
|close
|2069
|0.10
|1.1559
|1.1698
|1.1527
|-10.68
|73048.62
|4143
|2006.12.18 06:28
|sell
|2072
|0.10
|1.1554
|1.1705
|1.1534
|4144
|2006.12.18 10:01
|sell
|2073
|0.20
|1.1569
|1.1705
|1.1549
|4145
|2006.12.18 20:08
|t/p
|2073
|0.20
|1.1549
|1.1705
|1.1549
|34.64
|73083.26
|4146
|2006.12.18 20:08
|close
|2072
|0.10
|1.1546
|1.1705
|1.1534
|6.93
|73090.19
|4147
|2006.12.18 20:08
|sell
|2074
|0.10
|1.1544
|1.1695
|1.1524
|4148
|2006.12.19 02:23
|sell
|2075
|0.20
|1.1560
|1.1696
|1.1540
|4149
|2006.12.19 04:42
|sell
|2076
|0.40
|1.1575
|1.1696
|1.1555
|4150
|2006.12.19 07:32
|t/p
|2076
|0.40
|1.1555
|1.1696
|1.1555
|69.23
|73159.42
|4151
|2006.12.19 07:32
|close
|2075
|0.20
|1.1555
|1.1696
|1.1540
|8.65
|73168.07
|4152
|2006.12.19 07:32
|close
|2074
|0.10
|1.1553
|1.1695
|1.1524
|-8.09
|73159.98
|4153
|2006.12.19 07:32
|buy
|2077
|0.10
|1.1552
|1.1401
|1.1572
|4154
|2006.12.19 08:30
|t/p
|2077
|0.10
|1.1572
|1.1401
|1.1572
|17.28
|73177.26
|4155
|2006.12.19 08:30
|buy
|2078
|0.10
|1.1575
|1.1424
|1.1595
|4156
|2006.12.19 08:47
|buy
|2079
|0.20
|1.1560
|1.1424
|1.1580
|4157
|2006.12.19 12:20
|buy
|2080
|0.40
|1.1545
|1.1424
|1.1565
|4158
|2006.12.19 13:33
|buy
|2081
|0.80
|1.1529
|1.1423
|1.1549
|4159
|2006.12.19 13:59
|buy
|2082
|1.60
|1.1513
|1.1422
|1.1533
|4160
|2006.12.19 14:59
|t/p
|2082
|1.60
|1.1533
|1.1422
|1.1533
|277.46
|73454.72
|4161
|2006.12.19 14:59
|close
|2081
|0.80
|1.1533
|1.1423
|1.1549
|27.75
|73482.47
|4162
|2006.12.19 14:59
|close
|2080
|0.40
|1.1532
|1.1424
|1.1565
|-45.09
|73437.38
|4163
|2006.12.19 15:00
|close
|2079
|0.20
|1.1533
|1.1424
|1.1580
|-46.82
|73390.56
|4164
|2006.12.19 15:00
|close
|2078
|0.10
|1.1535
|1.1424
|1.1595
|-34.68
|73355.88
|4165
|2006.12.19 15:00
|sell
|2083
|0.10
|1.1534
|1.1685
|1.1514
|4166
|2006.12.19 18:42
|t/p
|2083
|0.10
|1.1514
|1.1685
|1.1514
|17.37
|73373.25
|4167
|2006.12.19 18:42
|sell
|2084
|0.10
|1.1511
|1.1662
|1.1491
|4168
|2006.12.20 01:10
|sell
|2085
|0.20
|1.1526
|1.1662
|1.1506
|4169
|2006.12.20 04:56
|t/p
|2085
|0.20
|1.1506
|1.1662
|1.1506
|34.76
|73408.01
|4170
|2006.12.20 04:56
|close
|2084
|0.10
|1.1506
|1.1662
|1.1491
|4.05
|73412.06
|4171
|2006.12.20 04:56
|buy
|2086
|0.10
|1.1502
|1.1351
|1.1522
|4172
|2006.12.20 06:13
|t/p
|2086
|0.10
|1.1522
|1.1351
|1.1522
|17.36
|73429.42
|4173
|2006.12.20 06:13
|buy
|2087
|0.10
|1.1525
|1.1374
|1.1545
|4174
|2006.12.20 07:16
|buy
|2088
|0.20
|1.1510
|1.1374
|1.1530
|4175
|2006.12.20 07:27
|buy
|2089
|0.40
|1.1495
|1.1374
|1.1515
|4176
|2006.12.20 07:45
|buy
|2090
|0.80
|1.1480
|1.1374
|1.1500
|4177
|2006.12.20 08:18
|buy
|2091
|1.60
|1.1465
|1.1374
|1.1485
|4178
|2006.12.20 08:39
|buy
|2092
|3.20
|1.1449
|1.1373
|1.1469
|4179
|2006.12.20 10:12
|buy
|2093
|6.40
|1.1434
|1.1373
|1.1454
|4180
|2006.12.20 10:32
|t/p
|2093
|6.40
|1.1454
|1.1373
|1.1454
|1117.51
|74546.93
|4181
|2006.12.20 10:32
|close
|2092
|3.20
|1.1454
|1.1373
|1.1469
|139.69
|74686.62
|4182
|2006.12.20 10:32
|close
|2091
|1.60
|1.1455
|1.1374
|1.1485
|-139.68
|74546.94
|4183
|2006.12.20 10:32
|close
|2090
|0.80
|1.1454
|1.1374
|1.1500
|-181.60
|74365.34
|4184
|2006.12.20 10:33
|close
|2089
|0.40
|1.1455
|1.1374
|1.1515
|-139.68
|74225.66
|4185
|2006.12.20 10:33
|close
|2088
|0.20
|1.1455
|1.1374
|1.1530
|-96.03
|74129.63
|4186
|2006.12.20 10:33
|close
|2087
|0.10
|1.1455
|1.1374
|1.1545
|-61.11
|74068.52
|4187
|2006.12.20 10:33
|sell
|2094
|0.10
|1.1454
|1.1605
|1.1434
|4188
|2006.12.20 11:15
|sell
|2095
|0.20
|1.1469
|1.1605
|1.1449
|4189
|2006.12.20 11:53
|sell
|2096
|0.40
|1.1484
|1.1605
|1.1464
|4190
|2006.12.21 03:53
|t/p
|2096
|0.40
|1.1464
|1.1605
|1.1464
|66.14
|74134.65
|4191
|2006.12.21 03:53
|close
|2095
|0.20
|1.1464
|1.1605
|1.1449
|6.90
|74141.55
|4192
|2006.12.21 03:53
|close
|2094
|0.10
|1.1463
|1.1605
|1.1434
|-8.76
|74132.79
|4193
|2006.12.21 03:53
|sell
|2097
|0.10
|1.1461
|1.1612
|1.1441
|4194
|2006.12.21 04:24
|sell
|2098
|0.20
|1.1477
|1.1613
|1.1457
|4195
|2006.12.21 05:00
|sell
|2099
|0.40
|1.1492
|1.1613
|1.1472
|4196
|2006.12.21 08:30
|sell
|2100
|0.80
|1.1510
|1.1616
|1.1490
|4197
|2006.12.21 08:36
|sell
|2101
|1.60
|1.1525
|1.1616
|1.1505
|4198
|2006.12.21 08:50
|sell
|2102
|3.20
|1.1541
|1.1617
|1.1521
|4199
|2006.12.21 09:53
|sell
|2103
|6.40
|1.1556
|1.1617
|1.1536
|4200
|2006.12.21 12:00
|t/p
|2103
|6.40
|1.1536
|1.1617
|1.1536
|1109.57
|75242.36
|4201
|2006.12.21 12:00
|close
|2102
|3.20
|1.1536
|1.1617
|1.1521
|138.70
|75381.06
|4202
|2006.12.21 12:00
|close
|2101
|1.60
|1.1535
|1.1616
|1.1505
|-138.71
|75242.35
|4203
|2006.12.21 12:00
|close
|2100
|0.80
|1.1535
|1.1616
|1.1490
|-173.39
|75068.96
|4204
|2006.12.21 12:00
|close
|2099
|0.40
|1.1533
|1.1613
|1.1472
|-142.20
|74926.76
|4205
|2006.12.21 12:00
|close
|2098
|0.20
|1.1534
|1.1613
|1.1457
|-98.84
|74827.92
|4206
|2006.12.21 12:00
|close
|2097
|0.10
|1.1535
|1.1612
|1.1441
|-64.15
|74763.77
|4207
|2006.12.21 12:00
|buy
|2104
|0.10
|1.1536
|1.1385
|1.1556
|4208
|2006.12.22 05:51
|buy
|2105
|0.20
|1.1520
|1.1384
|1.1540
|4209
|2006.12.22 07:03
|t/p
|2105
|0.20
|1.1540
|1.1384
|1.1540
|34.66
|74798.43
|4210
|2006.12.22 07:03
|close
|2104
|0.10
|1.1540
|1.1385
|1.1556
|3.72
|74802.15
|4211
|2006.12.22 07:03
|sell
|2106
|0.10
|1.1538
|1.1689
|1.1518
|4212
|2006.12.22 07:13
|sell
|2107
|0.20
|1.1553
|1.1689
|1.1533
|4213
|2006.12.22 10:26
|sell
|2108
|0.40
|1.1568
|1.1689
|1.1548
|4214
|2006.12.22 13:28
|sell
|2109
|0.80
|1.1583
|1.1689
|1.1563
|4215
|2006.12.22 15:10
|t/p
|2109
|0.80
|1.1563
|1.1689
|1.1563
|138.37
|74940.52
|4216
|2006.12.22 15:10
|close
|2108
|0.40
|1.1563
|1.1689
|1.1548
|17.30
|74957.82
|4217
|2006.12.22 15:10
|close
|2107
|0.20
|1.1564
|1.1689
|1.1533
|-19.02
|74938.80
|4218
|2006.12.22 15:11
|close
|2106
|0.10
|1.1563
|1.1689
|1.1518
|-21.62
|74917.18
|4219
|2006.12.22 15:11
|sell
|2110
|0.10
|1.1561
|1.1712
|1.1541
|4220
|2006.12.22 16:16
|sell
|2111
|0.20
|1.1577
|1.1713
|1.1557
|4221
|2006.12.22 16:29
|close at stop
|2111
|0.20
|1.1581
|1.1713
|1.1557
|-6.91
|74910.27
|4222
|2006.12.22 16:29
|close at stop
|2110
|0.10
|1.1581
|1.1712
|1.1541
|-17.27
|74893.00