|Account: 2178778
|Name: Robert Todin0
|Currency: USD
|Leverage: 1:500
|2015 January 30, 14:27
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|8016259
|2015.01.26 03:14:47
|buy
|0.50
|usdcad
|1.24476
|0.00000
|0.00000
|2015.01.30 21:26:51
|1.27101
|0.00
|0.00
|-7.97
|1 032.64
|8016263
|2015.01.26 03:16:37
|buy
|0.50
|gbpaud
|1.89965
|0.00000
|0.00000
|2015.01.30 21:26:48
|1.93595
|0.00
|0.00
|-48.38
|1 410.80
|8016266
|2015.01.26 03:17:55
|buy
|0.50
|gbpnzd
|2.0169
|0.0000
|0.0000
|2015.01.30 21:26:45
|2.0737
|0.00
|0.00
|-46.81
|2 064.28
|8016264
|2015.01.26 03:17:04
|buy
|0.50
|gbpcad
|1.86955
|0.00000
|0.00000
|2015.01.30 21:26:42
|1.91248
|0.00
|0.00
|2.88
|1 688.30
|8016267
|2015.01.26 03:18:53
|buy
|0.50
|audcad
|0.98390
|0.00000
|0.00000
|2015.01.30 21:26:38
|0.98764
|0.00
|0.00
|15.59
|147.08
|8016232
|2015.01.26 03:10:50
|sell
|0.50
|eurjpy
|131.589
|0.000
|0.000
|2015.01.30 21:26:35
|132.807
|0.00
|0.00
|-6.64
|-517.70
|8016235
|2015.01.26 03:11:24
|sell
|0.50
|eurusd
|1.11931
|0.00000
|0.00000
|2015.01.30 21:26:33
|1.12895
|0.00
|0.00
|-5.93
|-482.00
|8016236
|2015.01.26 03:12:02
|sell
|0.50
|audusd
|0.79004
|0.00000
|0.00000
|2015.01.30 21:26:30
|0.77762
|0.00
|0.00
|-26.87
|621.00
|8016238
|2015.01.26 03:12:38
|sell
|0.50
|audjpy
|92.882
|0.000
|0.000
|2015.01.30 21:26:27
|91.477
|0.00
|0.00
|-26.60
|597.15
|8016260
|2015.01.26 03:15:18
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.50055
|0.00000
|0.00000
|2015.01.30 21:26:25
|1.50499
|0.00
|0.00
|-29.63
|-222.00
|8016257
|2015.01.26 03:14:01
|sell
|0.50
|nzdusd
|0.74466
|0.00000
|0.00000
|2015.01.30 21:26:22
|0.72756
|0.00
|0.00
|-27.60
|855.00
|8016270
|2015.01.26 03:20:01
|sell
|0.50
|nzdchf
|0.65228
|0.00000
|0.00000
|2015.01.30 21:26:19
|0.67050
|0.00
|0.00
|-2.85
|-986.68
|7964112
|2015.01.19 03:17:08
|sell
|1.00
|eurjpy
|135.741
|0.000
|0.000
|2015.01.26 03:09:57
|131.591
|0.00
|0.00
|-15.48
|3 528.40
|7964115
|2015.01.19 03:17:30
|sell
|1.00
|eurusd
|1.15617
|0.00000
|0.00000
|2015.01.26 03:09:49
|1.11884
|0.00
|0.00
|-13.79
|3 733.00
|7964119
|2015.01.19 03:18:47
|sell
|1.00
|cadjpy
|97.951
|0.000
|0.000
|2015.01.26 03:09:41
|94.533
|0.00
|0.00
|-7.88
|2 906.09
|7964122
|2015.01.19 03:19:12
|sell
|1.00
|euraud
|1.40483
|0.00000
|0.00000
|2015.01.26 03:09:32
|1.41623
|0.00
|0.00
|36.17
|-900.66
|7964139
|2015.01.19 03:19:47
|buy
|1.00
|chfjpy
|135.980
|0.000
|0.000
|2015.01.26 03:09:24
|134.100
|0.00
|0.00
|-7.71
|-1 598.56
|7964199
|2015.01.19 03:21:20
|buy
|1.00
|usdcad
|1.19689
|0.00000
|0.00000
|2015.01.26 03:09:17
|1.24490
|0.00
|0.00
|-19.01
|3 856.53
|7964225
|2015.01.19 03:22:21
|sell
|1.00
|eurcad
|1.38352
|0.00000
|0.00000
|2015.01.26 03:09:04
|1.39245
|0.00
|0.00
|-21.69
|-717.16
|7964229
|2015.01.19 03:23:03
|sell
|1.00
|eurnzd
|1.48340
|0.00000
|0.00000
|2015.01.26 03:08:44
|1.50535
|0.00
|0.00
|-12.73
|-1 634.97
|7964325
|2015.01.19 03:26:05
|buy
|1.00
|audcad
|0.98466
|0.00000
|0.00000
|2015.01.26 03:08:34
|0.98284
|0.00
|0.00
|37.09
|-146.20
|7964248
|2015.01.19 03:24:30
|buy
|1.00
|gbpcad
|1.81328
|0.00000
|0.00000
|2015.01.26 03:08:26
|1.86741
|0.00
|0.00
|6.86
|4 348.14
|7964335
|2015.01.19 03:26:33
|sell
|1.00
|audchf
|0.70884
|0.00000
|0.00000
|2015.01.26 03:08:18
|0.69284
|0.00
|0.00
|-21.58
|1 824.22
|7896665
|2015.01.12 02:32:58
|sell
|0.32
|eurjpy
|140.359
|0.000
|0.000
|2015.01.19 03:16:25
|135.784
|0.00
|0.00
|-4.98
|1 246.87
|7896666
|2015.01.12 02:33:12
|sell
|0.32
|eurusd
|1.18749
|0.00000
|0.00000
|2015.01.19 03:16:12
|1.15623
|0.00
|0.00
|-4.41
|1 000.32
|7896667
|2015.01.12 02:34:36
|buy
|0.32
|usdcad
|1.18495
|0.00000
|0.00000
|2015.01.19 03:16:00
|1.19652
|0.00
|0.00
|-6.23
|309.43
|7960121
|2015.01.16 21:00:45
|sell
|0.01
|eurjpy
|135.733
|0.000
|0.000
|2015.01.19 03:15:49
|135.770
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.31
|7896668
|2015.01.12 02:34:48
|buy
|0.32
|usdchf
|1.01238
|0.00000
|0.00000
|2015.01.15 18:52:34
|0.89343
|0.00
|0.00
|-1.57
|-4 260.43
|7934811
|2015.01.15 05:10:58
|sell
|0.01
|gbpaud
|1.85968
|1.86300
|0.00000
|2015.01.15 11:48:45
|1.86300
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.71
|7896669
|2015.01.12 02:34:55
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.51784
|1.52450
|0.00000
|2015.01.15 02:08:32
|1.52450
|0.00
|0.00
|-15.80
|-213.12
|7896676
|2015.01.12 02:38:07
|buy
|0.32
|nzdcad
|0.92876
|0.92100
|0.00000
|2015.01.15 01:59:56
|0.92100
|0.00
|0.00
|1.34
|-207.87
|7896671
|2015.01.12 02:36:38
|sell stop
|0.32
|eurchf
|1.20000
|0.00000
|0.00000
|2015.01.14 17:35:30
|1.20082
|cancelled
|7896710
|2015.01.12 03:26:56
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.51753
|1.52000
|0.00000
|2015.01.14 09:50:42
|1.52000
|0.00
|0.00
|-0.20
|-2.47
|7896674
|2015.01.12 02:37:49
|sell
|0.32
|audnzd
|1.04809
|0.00000
|0.00000
|2015.01.14 03:03:25
|1.05699
|0.00
|0.00
|-5.19
|-220.60
|7896670
|2015.01.12 02:35:39
|sell
|0.32
|eurcad
|1.40552
|0.00000
|0.00000
|2015.01.13 01:59:39
|1.41622
|0.00
|0.00
|-1.02
|-286.01
|7896672
|2015.01.12 02:36:53
|sell
|0.32
|eurnzd
|1.51400
|0.00000
|0.00000
|2015.01.13 01:59:29
|1.52345
|0.00
|0.00
|-0.60
|-235.30
|7896673
|2015.01.12 02:37:19
|sell
|0.32
|gbpnzd
|1.9369
|0.0000
|0.0000
|2015.01.13 01:59:16
|1.9543
|0.00
|0.00
|1.45
|-433.08
|7896675
|2015.01.12 02:37:59
|buy
|0.32
|nzdchf
|0.79365
|0.00000
|0.00000
|2015.01.13 01:58:49
|0.78816
|0.00
|0.00
|0.08
|-173.04
|7896711
|2015.01.12 09:53:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.51500
|1.51750
|0.00000
|2015.01.12 16:49:53
|1.51750
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|7869447
|2015.01.05 04:34:11
|buy
|0.25
|usdcad
|1.17864
|0.00000
|0.00000
|2015.01.09 17:21:57
|1.18553
|0.00
|0.00
|-4.22
|145.29
|7869448
|2015.01.05 04:34:44
|sell
|0.25
|gbpusd
|1.53029
|0.00000
|0.00000
|2015.01.09 17:21:49
|1.51462
|0.00
|0.00
|-14.81
|391.75
|7869449
|2015.01.05 04:36:06
|sell
|0.25
|eurnzd
|1.55965
|0.00000
|0.00000
|2015.01.09 17:21:42
|1.51195
|0.00
|0.00
|-2.80
|933.50
|7869450
|2015.01.05 04:38:10
|buy
|0.25
|nzdchf
|0.77086
|0.00000
|0.00000
|2015.01.09 17:21:33
|0.79436
|0.00
|0.00
|0.36
|577.79
|7869451
|2015.01.05 04:38:45
|buy
|0.25
|nzdcad
|0.90363
|0.00000
|0.00000
|2015.01.09 17:21:25
|0.92641
|0.00
|0.00
|1.26
|480.26
|7869445
|2015.01.05 04:57:28
|sell
|0.25
|nzdusd
|0.76590
|0.77590
|0.00000
|2015.01.06 04:44:06
|0.77590
|0.00
|0.00
|-2.30
|-250.00
|7869444
|2015.01.05 07:32:42
|sell
|0.25
|audusd
|0.80400
|0.81400
|0.00000
|2015.01.06 04:43:54
|0.81400
|0.00
|0.00
|-2.24
|-250.00
|7850876
|2014.12.29 01:04:32
|sell stop
|0.25
|audcad
|0.93800
|0.94800
|0.00000
|2015.01.05 04:27:39
|0.95300
|cancelled
|7850875
|2014.12.29 01:03:56
|buy stop
|0.25
|gbpaud
|1.93150
|1.92150
|0.00000
|2015.01.05 04:27:28
|1.89132
|cancelled
|7850872
|2014.12.29 01:02:17
|buy stop
|0.25
|usdcad
|11.68100
|11.58100
|0.00000
|2015.01.05 04:27:19
|1.17877
|cancelled
|7850871
|2015.01.05 00:05:10
|sell
|0.25
|nzdusd
|0.76850
|0.79850
|0.00000
|2015.01.05 04:27:10
|0.76799
|0.00
|0.00
|0.00
|12.75
|7850873
|2014.12.29 01:02:32
|sell
|0.25
|gbpusd
|1.55575
|0.00000
|0.00000
|2015.01.05 04:27:02
|1.53038
|0.00
|0.00
|-17.28
|634.25
|7850874
|2014.12.29 01:03:18
|sell
|0.25
|eurnzd
|1.57080
|0.00000
|0.00000
|2015.01.05 04:26:55
|1.56035
|0.00
|0.00
|-3.28
|200.70
|7850867
|2015.01.02 23:23:33
|sell
|0.25
|audusd
|0.80800
|0.81800
|0.00000
|2015.01.05 04:26:46
|0.80895
|0.00
|0.00
|-2.24
|-23.75
|7850877
|2014.12.29 01:04:49
|sell
|0.25
|audnzd
|1.04707
|0.00000
|0.00000
|2015.01.05 04:26:33
|1.05559
|0.00
|0.00
|-14.27
|-163.63
|7850882
|2014.12.29 09:43:43
|buy
|0.25
|nzdchf
|0.76850
|0.75850
|0.00000
|2015.01.05 04:26:22
|0.77016
|0.00
|0.00
|0.43
|41.35
|7850887
|2014.12.29 04:51:21
|buy
|0.25
|nzdcad
|0.90300
|0.88700
|0.00000
|2015.01.05 04:26:15
|0.90352
|0.00
|0.00
|1.51
|11.03
|7850868
|2014.12.29 16:41:44
|buy
|0.25
|eurjpy
|147.200
|146.200
|0.000
|2014.12.30 05:01:28
|146.200
|0.00
|0.00
|-0.17
|-207.59
|7850862
|2014.12.29 00:58:10
|sell stop
|0.01
|audusd
|0.80800
|0.81800
|0.00000
|2014.12.29 00:59:40
|0.81099
|cancelled
|7838713
|2014.12.22 04:37:39
|buy stop
|0.25
|usdcad
|1.16710
|0.00000
|0.00000
|2014.12.29 00:57:03
|1.16318
|cancelled
|7838708
|2014.12.22 04:36:34
|buy stop
|0.25
|euraud
|1.53400
|0.00000
|0.00000
|2014.12.29 00:57:00
|1.50064
|cancelled
|7791416
|2014.12.15 01:22:51
|sell
|0.25
|eurchf
|1.20089
|1.20960
|0.00000
|2014.12.29 00:56:55
|1.20287
|0.00
|0.00
|-5.36
|-50.13
|7838714
|2014.12.22 04:37:58
|sell
|0.25
|gbpusd
|1.56344
|0.00000
|0.00000
|2014.12.29 00:56:51
|1.55512
|0.00
|0.00
|-17.28
|208.00
|7791428
|2014.12.15 01:29:17
|sell
|0.25
|audchf
|0.79344
|0.80520
|0.00000
|2014.12.29 00:56:49
|0.80224
|0.00
|0.00
|-9.58
|-222.78
|7838711
|2014.12.22 04:37:00
|sell
|0.25
|nzdusd
|0.77442
|0.00000
|0.00000
|2014.12.29 00:56:46
|0.77652
|0.00
|0.00
|-16.10
|-52.50
|7838715
|2014.12.22 04:39:02
|sell
|0.25
|audcad
|0.94522
|0.00000
|0.00000
|2014.12.29 00:56:43
|0.94453
|0.00
|0.00
|-15.76
|14.83
|7838716
|2014.12.26 13:00:12
|buy
|0.25
|nzdchf
|0.76490
|0.00000
|0.00000
|2014.12.29 00:56:40
|0.76582
|0.00
|0.00
|0.06
|23.29
|7838707
|2014.12.26 10:26:06
|sell
|0.25
|eurnzd
|1.57400
|0.00000
|0.00000
|2014.12.29 00:56:33
|1.57100
|0.00
|0.00
|-0.47
|58.22
|7838706
|2014.12.22 04:34:28
|sell
|0.25
|audusd
|0.81432
|0.00000
|0.00000
|2014.12.29 00:56:30
|0.81193
|0.00
|0.00
|-15.67
|59.75
|7791432
|2014.12.15 01:30:15
|buy
|0.25
|nzdcad
|0.90100
|0.89220
|0.00000
|2014.12.29 00:56:27
|0.90133
|0.00
|0.00
|3.03
|7.09
|7791429
|2014.12.15 01:29:35
|sell
|0.25
|audnzd
|1.05759
|0.00000
|0.00000
|2014.12.29 00:56:24
|1.04779
|0.00
|0.00
|-28.29
|190.22
|7791421
|2014.12.15 01:25:05
|buy
|0.25
|gbpaud
|1.90945
|0.00000
|0.00000
|2014.12.29 00:56:21
|1.91462
|0.00
|0.00
|-58.24
|104.86
|7850452
|2014.12.26 19:26:37
|sell
|0.01
|gbpnzd
|2.0037
|2.0063
|2.0017
|2014.12.26 20:09:51
|2.0063
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.02
|7791412
|2014.12.15 01:19:55
|sell
|0.25
|audjpy
|97.275
|98.000
|0.000
|2014.12.24 01:29:36
|98.000
|0.00
|0.00
|-19.80
|-150.14
|7791423
|2014.12.15 01:25:25
|buy
|0.25
|gbpcad
|1.82163
|1.80640
|0.00000
|2014.12.23 11:32:20
|1.80640
|0.00
|0.00
|2.07
|-327.76
|7838704
|2014.12.22 04:31:17
|sell stop
|0.70
|eurnzd
|1.57400
|0.00000
|0.00000
|2014.12.22 04:34:42
|1.58100
|cancelled
|7791418
|2014.12.15 01:23:02
|buy
|0.25
|eurnzd
|1.60215
|0.00000
|0.00000
|2014.12.22 04:30:42
|1.58080
|0.00
|0.00
|-14.59
|-413.36
|7764168
|2014.12.04 17:49:18
|buy
|1.00
|gbpaud
|1.87105
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 02:35:42
|1.89280
|0.00
|0.00
|-51.14
|1 795.48
|7769245
|2014.12.05 16:45:05
|buy
|1.00
|gbpaud
|1.87370
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 02:35:40
|1.89255
|0.00
|0.00
|-33.99
|1 556.20
|7769537
|2014.12.05 17:21:39
|sell
|4.00
|gbpaud
|1.86945
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 02:35:37
|1.89330
|0.00
|0.00
|51.66
|-7 878.71
|7769563
|2014.12.05 19:05:17
|buy
|3.00
|gbpaud
|1.87370
|0.00000
|0.00000
|2014.12.09 02:35:34
|1.89235
|0.00
|0.00
|-101.95
|4 619.01
|7769557
|2014.12.05 17:27:04
|buy stop
|4.00
|gbpaud
|1.87370
|0.00000
|0.00000
|2014.12.05 17:27:20
|1.87110
|cancelled
|7740989
|2014.12.03 02:30:48
|buy
|0.50
|gbpaud
|1.85970
|1.75970
|1.95970
|2014.12.04 16:54:34
|1.87030
|0.00
|0.00
|-25.79
|443.57
|7740988
|2014.12.02 12:44:50
|buy
|0.50
|gbpaud
|1.85870
|1.75870
|1.95870
|2014.12.04 16:54:34
|1.87030
|0.00
|0.00
|-34.43
|485.42
|7740987
|2014.12.02 12:32:07
|buy
|0.50
|gbpaud
|1.85770
|1.75770
|1.95770
|2014.12.04 16:54:34
|1.87030
|0.00
|0.00
|-34.43
|527.27
|7740986
|2014.12.02 12:31:12
|buy
|0.50
|gbpaud
|1.85670
|1.75670
|1.95670
|2014.12.04 16:54:34
|1.87030
|0.00
|0.00
|-34.43
|569.12
|7740985
|2014.12.02 12:20:48
|buy
|0.50
|gbpaud
|1.85570
|1.75500
|1.95500
|2014.12.04 16:54:34
|1.87030
|0.00
|0.00
|-34.43
|610.96
|7741004
|2014.12.04 08:16:12
|buy
|0.50
|gbpaud
|1.87470
|1.77470
|1.97470
|2014.12.04 16:54:33
|1.87030
|0.00
|0.00
|0.00
|-184.12
|7741003
|2014.12.04 08:14:34
|buy
|0.50
|gbpaud
|1.87370
|1.77370
|1.97370
|2014.12.04 16:54:33
|1.87030
|0.00
|0.00
|0.00
|-142.28
|7741002
|2014.12.04 08:12:50
|buy
|0.50
|gbpaud
|1.87270
|1.77270
|1.97270
|2014.12.04 16:54:33
|1.87030
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.43
|7741001
|2014.12.04 04:55:27
|buy
|0.50
|gbpaud
|1.87170
|1.77170
|1.97170
|2014.12.04 16:54:33
|1.87030
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.58
|7741000
|2014.12.04 00:38:20
|buy
|0.50
|gbpaud
|1.87070
|1.77070
|1.97070
|2014.12.04 16:54:33
|1.87030
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.74
|7740999
|2014.12.04 00:36:13
|buy
|0.50
|gbpaud
|1.86970
|1.76970
|1.96970
|2014.12.04 16:54:33
|1.87035
|0.00
|0.00
|0.00
|27.20
|7740998
|2014.12.04 00:35:02
|buy
|0.50
|gbpaud
|1.86870
|1.76870
|1.96870
|2014.12.04 16:54:33
|1.87035
|0.00
|0.00
|0.00
|69.05
|7740997
|2014.12.03 20:32:04
|buy
|0.50
|gbpaud
|1.86770
|1.76770
|1.96770
|2014.12.04 16:54:33
|1.87035
|0.00
|0.00
|-25.79
|110.90
|7740996
|2014.12.03 19:20:04
|buy
|0.50
|gbpaud
|1.86670
|1.76670
|1.96670
|2014.12.04 16:54:33
|1.87035
|0.00
|0.00
|-25.79
|152.75
|7740995
|2014.12.03 17:00:58
|buy
|0.50
|gbpaud
|1.86570
|1.76570
|1.96570
|2014.12.04 16:54:33
|1.87030
|0.00
|0.00
|-25.79
|192.49
|7740994
|2014.12.03 05:21:51
|buy
|0.50
|gbpaud
|1.86470
|1.76470
|1.96470
|2014.12.04 16:54:33
|1.87030
|0.00
|0.00
|-25.79
|234.34
|7740993
|2014.12.03 02:40:47
|buy
|0.50
|gbpaud
|1.86370
|1.76370
|1.96370
|2014.12.04 16:54:33
|1.87030
|0.00
|0.00
|-25.79
|276.19
|7740992
|2014.12.03 02:40:42
|buy
|0.50
|gbpaud
|1.86270
|1.76270
|1.96270
|2014.12.04 16:54:33
|1.87030
|0.00
|0.00
|-25.79
|318.03
|7740991
|2014.12.03 02:33:27
|buy
|0.50
|gbpaud
|1.86170
|1.76170
|1.96170
|2014.12.04 16:54:33
|1.87030
|0.00
|0.00
|-25.79
|359.88
|7740990
|2014.12.03 02:31:29
|buy
|0.50
|gbpaud
|1.86070
|1.76070
|1.96070
|2014.12.04 16:54:33
|1.87030
|0.00
|0.00
|-25.79
|401.73
|7741005
|2014.12.04 08:17:01
|buy
|0.50
|gbpaud
|1.87570
|1.77570
|1.97570
|2014.12.04 16:54:32
|1.87030
|0.00
|0.00
|0.00
|-225.97
|7741007
|2014.12.02 12:18:44
|buy stop
|0.50
|gbpaud
|1.87770
|1.77770
|1.97770
|2014.12.04 16:54:18
|1.87115
|cancelled
|7741006
|2014.12.02 12:18:43
|buy stop
|0.50
|gbpaud
|1.87670
|1.77670
|1.97670
|2014.12.04 16:54:18
|1.87115
|cancelled
|7741024
|2014.12.02 12:19:00
|buy stop
|0.50
|gbpaud
|1.89270
|1.79270
|1.99270
|2014.12.04 16:54:17
|1.87110
|cancelled
|7741023
|2014.12.02 12:18:59
|buy stop
|0.50
|gbpaud
|1.89170
|1.79170
|1.99170
|2014.12.04 16:54:17
|1.87110
|cancelled
|7741022
|2014.12.02 12:18:58
|buy stop
|0.50
|gbpaud
|1.89070
|1.79070
|1.99070
|2014.12.04 16:54:17
|1.87110
|cancelled
|7741021
|2014.12.02 12:18:57
|buy stop
|0.50
|gbpaud
|1.88970
|1.78970
|1.98970
|2014.12.04 16:54:17
|1.87110
|cancelled
|7741020
|2014.12.02 12:18:56
|buy stop
|0.50
|gbpaud
|1.88870
|1.78870
|1.98870
|2014.12.04 16:54:17
|1.87110
|cancelled
|7741019
|2014.12.02 12:18:55
|buy stop
|0.50
|gbpaud
|1.88770
|1.78770
|1.98770
|2014.12.04 16:54:17
|1.87110
|cancelled
|7741018
|2014.12.02 12:18:53
|buy stop
|0.50
|gbpaud
|1.88670
|1.78670
|1.98670
|2014.12.04 16:54:17
|1.87110
|cancelled
|7741017
|2014.12.02 12:18:52
|buy stop
|0.50
|gbpaud
|1.88570
|1.78570
|1.98570
|2014.12.04 16:54:17
|1.87110
|cancelled
|7741015
|2014.12.02 12:18:51
|buy stop
|0.50
|gbpaud
|1.88470
|1.78470
|1.98470
|2014.12.04 16:54:17
|1.87120
|cancelled
|7741013
|2014.12.02 12:18:50
|buy stop
|0.50
|gbpaud
|1.88370
|1.78370
|1.98370
|2014.12.04 16:54:17
|1.87120
|cancelled
|7741012
|2014.12.02 12:18:49
|buy stop
|0.50
|gbpaud
|1.88270
|1.78270
|1.98270
|2014.12.04 16:54:17
|1.87120
|cancelled
|7741011
|2014.12.02 12:18:48
|buy stop
|0.50
|gbpaud
|1.88170
|1.78170
|1.98170
|2014.12.04 16:54:17
|1.87120
|cancelled
|7741010
|2014.12.02 12:18:47
|buy stop
|0.50
|gbpaud
|1.88070
|1.78070
|1.98070
|2014.12.04 16:54:17
|1.87120
|cancelled
|7741009
|2014.12.02 12:18:46
|buy stop
|0.50
|gbpaud
|1.87970
|1.77970
|1.97970
|2014.12.04 16:54:17
|1.87120
|cancelled
|7741008
|2014.12.02 12:18:45
|buy stop
|0.50
|gbpaud
|1.87870
|1.77870
|1.97870
|2014.12.04 16:54:17
|1.87120
|cancelled
|7741083
|2014.12.02 12:31:13
|buy stop
|0.50
|gbpaud
|1.90670
|1.80670
|2.00670
|2014.12.04 16:54:16
|1.87110
|cancelled
|7741042
|2014.12.02 12:20:48
|buy stop
|0.50
|gbpaud
|1.90570
|1.80570
|2.00570
|2014.12.04 16:54:16
|1.87110
|cancelled
|7741038
|2014.12.02 12:19:13
|buy stop
|0.50
|gbpaud
|1.90470
|1.80470
|2.00470
|2014.12.04 16:54:16
|1.87110
|cancelled
|7741037
|2014.12.02 12:19:12
|buy stop
|0.50
|gbpaud
|1.90370
|1.80370
|2.00370
|2014.12.04 16:54:16
|1.87110
|cancelled
|7741036
|2014.12.02 12:19:11
|buy stop
|0.50
|gbpaud
|1.90270
|1.80270
|2.00270
|2014.12.04 16:54:16
|1.87110
|cancelled
|7741035
|2014.12.02 12:19:10
|buy stop
|0.50
|gbpaud
|1.90170
|1.80170
|2.00170
|2014.12.04 16:54:16
|1.87110
|cancelled
|7741034
|2014.12.02 12:19:08
|buy stop
|0.50
|gbpaud
|1.90070
|1.80070
|2.00070
|2014.12.04 16:54:16
|1.87110
|cancelled
|7741033
|2014.12.02 12:19:07
|buy stop
|0.50
|gbpaud
|1.89970
|1.79970
|1.99970
|2014.12.04 16:54:16
|1.87110
|cancelled
|7741032
|2014.12.02 12:19:06
|buy stop
|0.50
|gbpaud
|1.89870
|1.79870
|1.99870
|2014.12.04 16:54:16
|1.87110
|cancelled
|7741031
|2014.12.02 12:19:05
|buy stop
|0.50
|gbpaud
|1.89770
|1.79770
|1.99770
|2014.12.04 16:54:16
|1.87110
|cancelled
|7741029
|2014.12.02 12:19:04
|buy stop
|0.50
|gbpaud
|1.89670
|1.79670
|1.99670
|2014.12.04 16:54:16
|1.87110
|cancelled
|7741028
|2014.12.02 12:19:03
|buy stop
|0.50
|gbpaud
|1.89570
|1.79570
|1.99570
|2014.12.04 16:54:16
|1.87110
|cancelled
|7741027
|2014.12.02 12:19:02
|buy stop
|0.50
|gbpaud
|1.89470
|1.79470
|1.99470
|2014.12.04 16:54:16
|1.87110
|cancelled
|7741026
|2014.12.02 12:19:01
|buy stop
|0.50
|gbpaud
|1.89370
|1.79370
|1.99370
|2014.12.04 16:54:16
|1.87110
|cancelled
|7763410
|2014.12.04 16:15:08
|buy stop
|0.50
|gbpaud
|1.92270
|1.82270
|2.02270
|2014.12.04 16:54:15
|1.87110
|cancelled
|7763409
|2014.12.04 16:15:07
|buy stop
|0.50
|gbpaud
|1.92170
|1.82170
|2.02170
|2014.12.04 16:54:15
|1.87110
|cancelled
|7763408
|2014.12.04 16:15:06
|buy stop
|0.50
|gbpaud
|1.92070
|1.82070
|2.02070
|2014.12.04 16:54:15
|1.87110
|cancelled
|7763407
|2014.12.04 16:15:04
|buy stop
|0.50
|gbpaud
|1.91970
|1.81970
|2.01970
|2014.12.04 16:54:15
|1.87110
|cancelled
|7763406
|2014.12.04 16:15:03
|buy stop
|0.50
|gbpaud
|1.91870
|1.81870
|2.01870
|2014.12.04 16:54:15
|1.87110
|cancelled
|7763405
|2014.12.04 16:15:02
|buy stop
|0.50
|gbpaud
|1.91770
|1.81770
|2.01770
|2014.12.04 16:54:15
|1.87110
|cancelled
|7763402
|2014.12.04 16:14:58
|buy stop
|0.50
|gbpaud
|1.91670
|1.81670
|2.01670
|2014.12.04 16:54:15
|1.87110
|cancelled
|7759153
|2014.12.03 17:00:59
|buy stop
|0.50
|gbpaud
|1.91570
|1.81570
|2.01570
|2014.12.04 16:54:15
|1.87110
|cancelled
|7757169
|2014.12.03 05:21:51
|buy stop
|0.50
|gbpaud
|1.91470
|1.81470
|2.01470
|2014.12.04 16:54:15
|1.87110
|cancelled
|7757114
|2014.12.03 02:40:47
|buy stop
|0.50
|gbpaud
|1.91370
|1.81370
|2.01370
|2014.12.04 16:54:15
|1.87110
|cancelled
|7757112
|2014.12.03 02:40:42
|buy stop
|0.50
|gbpaud
|1.91270
|1.81270
|2.01270
|2014.12.04 16:54:15
|1.87110
|cancelled
|7757110
|2014.12.03 02:33:27
|buy stop
|0.50
|gbpaud
|1.91170
|1.81170
|2.01170
|2014.12.04 16:54:15
|1.87110
|cancelled
|7757107
|2014.12.03 02:31:29
|buy stop
|0.50
|gbpaud
|1.91070
|1.81070
|2.01070
|2014.12.04 16:54:15
|1.87110
|cancelled
|7757106
|2014.12.03 02:30:48
|buy stop
|0.50
|gbpaud
|1.90970
|1.80970
|2.00970
|2014.12.04 16:54:15
|1.87110
|cancelled
|7741135
|2014.12.02 12:44:50
|buy stop
|0.50
|gbpaud
|1.90870
|1.80870
|2.00870
|2014.12.04 16:54:15
|1.87110
|cancelled
|7741092
|2014.12.02 12:32:07
|buy stop
|0.50
|gbpaud
|1.90770
|1.80770
|2.00770
|2014.12.04 16:54:15
|1.87110
|cancelled
|7763413
|2014.12.04 16:15:11
|buy stop
|0.50
|gbpaud
|1.92570
|1.82570
|2.02570
|2014.12.04 16:54:14
|1.87110
|cancelled
|7763412
|2014.12.04 16:15:10
|buy stop
|0.50
|gbpaud
|1.92470
|1.82470
|2.02470
|2014.12.04 16:54:14
|1.87110
|cancelled
|7763411
|2014.12.04 16:15:09
|buy stop
|0.50
|gbpaud
|1.92370
|1.82370
|2.02370
|2014.12.04 16:54:14
|1.87110
|cancelled
|7740064
|2014.12.02 06:31:00
|sell stop
|0.50
|gbpaud
|1.83055
|1.93055
|1.73055
|2014.12.02 12:17:26
|1.85435
|cancelled
|7740063
|2014.12.02 06:30:59
|sell stop
|0.50
|gbpaud
|1.83155
|1.93155
|1.73155
|2014.12.02 12:17:26
|1.85435
|cancelled
|7740062
|2014.12.02 06:30:58
|sell stop
|0.50
|gbpaud
|1.83255
|1.93255
|1.73255
|2014.12.02 12:17:26
|1.85435
|cancelled
|7740061
|2014.12.02 06:30:56
|sell stop
|0.50
|gbpaud
|1.83355
|1.93355
|1.73355
|2014.12.02 12:17:26
|1.85435
|cancelled
|7740060
|2014.12.02 06:30:55
|sell stop
|0.50
|gbpaud
|1.83455
|1.93455
|1.73455
|2014.12.02 12:17:26
|1.85435
|cancelled
|7740059
|2014.12.02 06:30:54
|sell stop
|0.50
|gbpaud
|1.83555
|1.93555
|1.73555
|2014.12.02 12:17:26
|1.85435
|cancelled
|7740058
|2014.12.02 06:30:53
|sell stop
|0.50
|gbpaud
|1.83655
|1.93655
|1.73655
|2014.12.02 12:17:26
|1.85435
|cancelled
|7740057
|2014.12.02 06:30:52
|sell stop
|0.50
|gbpaud
|1.83755
|1.93755
|1.73755
|2014.12.02 12:17:26
|1.85435
|cancelled
|7740056
|2014.12.02 06:30:51
|sell stop
|0.50
|gbpaud
|1.83855
|1.93855
|1.73855
|2014.12.02 12:17:26
|1.85435
|cancelled
|7740055
|2014.12.02 06:30:50
|sell stop
|0.50
|gbpaud
|1.83955
|1.93955
|1.73955
|2014.12.02 12:17:26
|1.85435
|cancelled
|7740054
|2014.12.02 06:30:49
|sell stop
|0.50
|gbpaud
|1.84055
|1.94055
|1.74055
|2014.12.02 12:17:26
|1.85435
|cancelled
|7740080
|2014.12.02 06:31:17
|sell stop
|0.50
|gbpaud
|1.81455
|1.91455
|1.71455
|2014.12.02 12:17:25
|1.85430
|cancelled
|7740079
|2014.12.02 06:31:16
|sell stop
|0.50
|gbpaud
|1.81555
|1.91555
|1.71555
|2014.12.02 12:17:25
|1.85430
|cancelled
|7740078
|2014.12.02 06:31:15
|sell stop
|0.50
|gbpaud
|1.81655
|1.91655
|1.71655
|2014.12.02 12:17:25
|1.85430
|cancelled
|7740077
|2014.12.02 06:31:14
|sell stop
|0.50
|gbpaud
|1.81755
|1.91755
|1.71755
|2014.12.02 12:17:25
|1.85430
|cancelled
|7740076
|2014.12.02 06:31:13
|sell stop
|0.50
|gbpaud
|1.81855
|1.91855
|1.71855
|2014.12.02 12:17:25
|1.85430
|cancelled
|7740075
|2014.12.02 06:31:11
|sell stop
|0.50
|gbpaud
|1.81955
|1.91955
|1.71955
|2014.12.02 12:17:25
|1.85430
|cancelled
|7740074
|2014.12.02 06:31:10
|sell stop
|0.50
|gbpaud
|1.82055
|1.92055
|1.72055
|2014.12.02 12:17:25
|1.85430
|cancelled
|7740073
|2014.12.02 06:31:09
|sell stop
|0.50
|gbpaud
|1.82155
|1.92155
|1.72155
|2014.12.02 12:17:25
|1.85430
|cancelled
|7740072
|2014.12.02 06:31:08
|sell stop
|0.50
|gbpaud
|1.82255
|1.92255
|1.72255
|2014.12.02 12:17:25
|1.85430
|cancelled
|7740071
|2014.12.02 06:31:07
|sell stop
|0.50
|gbpaud
|1.82355
|1.92355
|1.72355
|2014.12.02 12:17:25
|1.85430
|cancelled
|7740070
|2014.12.02 06:31:06
|sell stop
|0.50
|gbpaud
|1.82455
|1.92455
|1.72455
|2014.12.02 12:17:25
|1.85430
|cancelled
|7740069
|2014.12.02 06:31:05
|sell stop
|0.50
|gbpaud
|1.82555
|1.92555
|1.72555
|2014.12.02 12:17:25
|1.85430
|cancelled
|7740068
|2014.12.02 06:31:04
|sell stop
|0.50
|gbpaud
|1.82655
|1.92655
|1.72655
|2014.12.02 12:17:25
|1.85430
|cancelled
|7740067
|2014.12.02 06:31:03
|sell stop
|0.50
|gbpaud
|1.82755
|1.92755
|1.72755
|2014.12.02 12:17:25
|1.85430
|cancelled
|7740066
|2014.12.02 06:31:02
|sell stop
|0.50
|gbpaud
|1.82855
|1.92855
|1.72855
|2014.12.02 12:17:25
|1.85430
|cancelled
|7740065
|2014.12.02 06:31:01
|sell stop
|0.50
|gbpaud
|1.82955
|1.92955
|1.72955
|2014.12.02 12:17:25
|1.85435
|cancelled
|7740096
|2014.12.02 06:31:33
|sell stop
|0.50
|gbpaud
|1.79955
|1.89955
|1.69955
|2014.12.02 12:17:24
|1.85430
|cancelled
|7740095
|2014.12.02 06:31:32
|sell stop
|0.50
|gbpaud
|1.80055
|1.90055
|1.70055
|2014.12.02 12:17:24
|1.85430
|cancelled
|7740094
|2014.12.02 06:31:31
|sell stop
|0.50
|gbpaud
|1.80155
|1.90155
|1.70155
|2014.12.02 12:17:24
|1.85430
|cancelled
|7740093
|2014.12.02 06:31:30
|sell stop
|0.50
|gbpaud
|1.80255
|1.90255
|1.70255
|2014.12.02 12:17:24
|1.85430
|cancelled
|7740091
|2014.12.02 06:31:29
|sell stop
|0.50
|gbpaud
|1.80355
|1.90355
|1.70355
|2014.12.02 12:17:24
|1.85430
|cancelled
|7740090
|2014.12.02 06:31:27
|sell stop
|0.50
|gbpaud
|1.80455
|1.90455
|1.70455
|2014.12.02 12:17:24
|1.85430
|cancelled
|7740089
|2014.12.02 06:31:26
|sell stop
|0.50
|gbpaud
|1.80555
|1.90555
|1.70555
|2014.12.02 12:17:24
|1.85430
|cancelled
|7740088
|2014.12.02 06:31:25
|sell stop
|0.50
|gbpaud
|1.80655
|1.90655
|1.70655
|2014.12.02 12:17:24
|1.85430
|cancelled
|7740087
|2014.12.02 06:31:24
|sell stop
|0.50
|gbpaud
|1.80755
|1.90755
|1.70755
|2014.12.02 12:17:24
|1.85430
|cancelled
|7740086
|2014.12.02 06:31:23
|sell stop
|0.50
|gbpaud
|1.80855
|1.90855
|1.70855
|2014.12.02 12:17:24
|1.85430
|cancelled
|7740085
|2014.12.02 06:31:22
|sell stop
|0.50
|gbpaud
|1.80955
|1.90955
|1.70955
|2014.12.02 12:17:24
|1.85430
|cancelled
|7740084
|2014.12.02 06:31:21
|sell stop
|0.50
|gbpaud
|1.81055
|1.91055
|1.71055
|2014.12.02 12:17:24
|1.85430
|cancelled
|7740083
|2014.12.02 06:31:20
|sell stop
|0.50
|gbpaud
|1.81155
|1.91155
|1.71155
|2014.12.02 12:17:24
|1.85430
|cancelled
|7740082
|2014.12.02 06:31:19
|sell stop
|0.50
|gbpaud
|1.81255
|1.91255
|1.71255
|2014.12.02 12:17:24
|1.85430
|cancelled
|7740081
|2014.12.02 06:31:18
|sell stop
|0.50
|gbpaud
|1.81355
|1.91355
|1.71355
|2014.12.02 12:17:24
|1.85430
|cancelled
|7740186
|2014.12.02 08:34:30
|sell stop
|0.50
|gbpaud
|1.79155
|1.89155
|1.69155
|2014.12.02 12:17:23
|1.85440
|cancelled
|7740182
|2014.12.02 08:25:55
|sell stop
|0.50
|gbpaud
|1.79255
|1.89255
|1.69255
|2014.12.02 12:17:23
|1.85440
|cancelled
|7740177
|2014.12.02 08:23:09
|sell stop
|0.50
|gbpaud
|1.79355
|1.89355
|1.69355
|2014.12.02 12:17:23
|1.85440
|cancelled
|7740163
|2014.12.02 08:05:45
|sell stop
|0.50
|gbpaud
|1.79455
|1.89455
|1.69455
|2014.12.02 12:17:23
|1.85440
|cancelled
|7740161
|2014.12.02 08:04:55
|sell stop
|0.50
|gbpaud
|1.79555
|1.89555
|1.69555
|2014.12.02 12:17:23
|1.85440
|cancelled
|7740105
|2014.12.02 06:36:52
|sell stop
|0.50
|gbpaud
|1.79655
|1.89655
|1.69655
|2014.12.02 12:17:23
|1.85440
|cancelled
|7740098
|2014.12.02 06:31:35
|sell stop
|0.50
|gbpaud
|1.79755
|1.89755
|1.69755
|2014.12.02 12:17:23
|1.85435
|cancelled
|7740097
|2014.12.02 06:31:34
|sell stop
|0.50
|gbpaud
|1.79855
|1.89855
|1.69855
|2014.12.02 12:17:23
|1.85435
|cancelled
|7740052
|2014.12.02 08:25:55
|sell
|0.50
|gbpaud
|1.84255
|1.94255
|1.74255
|2014.12.02 12:17:20
|1.85520
|0.00
|0.00
|0.00
|-535.69
|7740051
|2014.12.02 08:23:09
|sell
|0.50
|gbpaud
|1.84355
|1.94355
|1.74355
|2014.12.02 12:17:20
|1.85520
|0.00
|0.00
|0.00
|-493.35
|7740050
|2014.12.02 08:05:45
|sell
|0.50
|gbpaud
|1.84455
|1.94455
|1.74455
|2014.12.02 12:17:20
|1.85520
|0.00
|0.00
|0.00
|-451.00
|7740049
|2014.12.02 08:04:54
|sell
|0.50
|gbpaud
|1.84555
|1.94555
|1.74555
|2014.12.02 12:17:20
|1.85520
|0.00
|0.00
|0.00
|-408.65
|7740048
|2014.12.02 06:36:52
|sell
|0.50
|gbpaud
|1.84655
|1.94715
|1.74715
|2014.12.02 12:17:20
|1.85520
|0.00
|0.00
|0.00
|-366.30
|7740053
|2014.12.02 08:34:30
|sell
|0.50
|gbpaud
|1.84155
|1.94155
|1.74155
|2014.12.02 12:17:19
|1.85520
|0.00
|0.00
|0.00
|-578.04
|7735341
|2014.12.01 01:54:03
|buy
|1.00
|gbpaud
|1.84940
|1.84270
|0.00000
|2014.12.01 18:27:37
|1.84900
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.00
|7727967
|2014.11.27 01:47:07
|buy stop
|1.00
|gbpaud
|1.85368
|1.84868
|0.00000
|2014.11.28 17:46:35
|1.83943
|cancelled
|7727966
|2014.11.27 01:47:06
|buy stop
|1.00
|gbpaud
|1.85268
|1.84768
|0.00000
|2014.11.28 17:46:31
|1.83948
|cancelled
|7727964
|2014.11.27 01:46:59
|buy stop
|1.00
|gbpaud
|1.85168
|1.84608
|0.00000
|2014.11.28 17:46:27
|1.83963
|cancelled
|7731076
|2014.11.28 02:58:11
|buy
|0.10
|gbpaud
|1.84568
|0.00000
|0.00000
|2014.11.28 17:46:21
|1.83853
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.77
|7727965
|2014.11.27 02:30:00
|sell
|1.00
|gbpaud
|1.84928
|1.84928
|0.00000
|2014.11.28 05:47:39
|1.84928
|0.00
|0.00
|6.64
|0.00
|7727968
|2014.11.27 02:30:04
|sell
|1.00
|gbpaud
|1.84828
|1.84828
|0.00000
|2014.11.28 00:41:54
|1.84828
|0.00
|0.00
|6.64
|0.00
|7727969
|2014.11.27 02:30:09
|sell
|1.00
|gbpaud
|1.84728
|1.84728
|0.00000
|2014.11.27 02:59:40
|1.84728
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7714265
|2014.11.26 14:52:40
|buy
|0.70
|gbpaud
|1.85560
|1.85060
|0.00000
|2014.11.26 16:36:21
|1.85453
|0.00
|0.00
|0.00
|-63.67
|7714264
|2014.11.26 14:13:57
|buy
|0.70
|gbpaud
|1.85460
|1.84960
|0.00000
|2014.11.26 16:36:21
|1.85453
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.17
|7714263
|2014.11.26 12:49:32
|buy
|0.70
|gbpaud
|1.85360
|1.84860
|0.00000
|2014.11.26 16:36:21
|1.85453
|0.00
|0.00
|0.00
|55.33
|7714261
|2014.11.26 11:14:53
|buy
|0.70
|gbpaud
|1.85160
|1.85160
|0.00000
|2014.11.26 16:36:21
|1.85458
|0.00
|0.00
|0.00
|177.31
|7714259
|2014.11.26 11:11:46
|buy
|0.70
|gbpaud
|1.84960
|1.84960
|0.00000
|2014.11.26 16:36:21
|1.85458
|0.00
|0.00
|0.00
|296.30
|7714257
|2014.11.26 10:39:31
|buy
|0.70
|gbpaud
|1.84760
|1.84760
|0.00000
|2014.11.26 16:36:21
|1.85458
|0.00
|0.00
|0.00
|415.29
|7714256
|2014.11.26 10:33:37
|buy
|0.70
|gbpaud
|1.84660
|1.84660
|0.00000
|2014.11.26 16:36:21
|1.85458
|0.00
|0.00
|0.00
|474.79
|7714255
|2014.11.26 10:32:25
|buy
|0.70
|gbpaud
|1.84560
|1.84560
|0.00000
|2014.11.26 16:36:21
|1.85458
|0.00
|0.00
|0.00
|534.29
|7714242
|2014.11.25 10:46:04
|buy
|0.70
|gbpaud
|1.83260
|1.83260
|0.00000
|2014.11.26 16:36:21
|1.85458
|0.00
|0.00
|-12.21
|1 307.75
|7714241
|2014.11.25 10:44:53
|buy
|0.70
|gbpaud
|1.83160
|1.83160
|0.00000
|2014.11.26 16:36:21
|1.85458
|0.00
|0.00
|-12.21
|1 367.25
|7714240
|2014.11.25 10:44:27
|buy
|0.70
|gbpaud
|1.83060
|1.83060
|0.00000
|2014.11.26 16:36:21
|1.85458
|0.00
|0.00
|-12.21
|1 426.75
|7714277
|2014.11.25 01:41:58
|buy stop
|0.70
|gbpaud
|1.86660
|1.86160
|0.00000
|2014.11.26 16:35:54
|1.85543
|cancelled
|7714276
|2014.11.25 01:41:57
|buy stop
|0.70
|gbpaud
|1.86560
|1.86060
|0.00000
|2014.11.26 16:35:54
|1.85543
|cancelled
|7714275
|2014.11.25 01:41:56
|buy stop
|0.70
|gbpaud
|1.86460
|1.85960
|0.00000
|2014.11.26 16:35:54
|1.85543
|cancelled
|7714273
|2014.11.25 01:41:54
|buy stop
|0.70
|gbpaud
|1.86360
|1.85860
|0.00000
|2014.11.26 16:35:54
|1.85543
|cancelled
|7714272
|2014.11.25 01:41:53
|buy stop
|0.70
|gbpaud
|1.86260
|1.85760
|0.00000
|2014.11.26 16:35:54
|1.85538
|cancelled
|7714271
|2014.11.25 01:41:52
|buy stop
|0.70
|gbpaud
|1.86160
|1.85660
|0.00000
|2014.11.26 16:35:54
|1.85538
|cancelled
|7714270
|2014.11.25 01:41:51
|buy stop
|0.70
|gbpaud
|1.86060
|1.85560
|0.00000
|2014.11.26 16:35:54
|1.85538
|cancelled
|7714269
|2014.11.25 01:41:50
|buy stop
|0.70
|gbpaud
|1.85960
|1.85460
|0.00000
|2014.11.26 16:35:54
|1.85538
|cancelled
|7714268
|2014.11.25 01:41:49
|buy stop
|0.70
|gbpaud
|1.85860
|1.85360
|0.00000
|2014.11.26 16:35:54
|1.85533
|cancelled
|7714267
|2014.11.25 01:41:48
|buy stop
|0.70
|gbpaud
|1.85760
|1.85260
|0.00000
|2014.11.26 16:35:54
|1.85533
|cancelled
|7714266
|2014.11.25 01:41:47
|buy stop
|0.70
|gbpaud
|1.85660
|1.85160
|0.00000
|2014.11.26 16:35:54
|1.85533
|cancelled
|7714295
|2014.11.25 01:42:17
|sell stop
|0.70
|gbpaud
|1.81380
|1.81880
|0.00000
|2014.11.26 16:35:53
|1.85463
|cancelled
|7714294
|2014.11.25 01:42:16
|sell stop
|0.70
|gbpaud
|1.81480
|1.81980
|0.00000
|2014.11.26 16:35:53
|1.85463
|cancelled
|7714293
|2014.11.25 01:42:15
|sell stop
|0.70
|gbpaud
|1.81580
|1.82080
|0.00000
|2014.11.26 16:35:53
|1.85463
|cancelled
|7714292
|2014.11.25 01:42:14
|sell stop
|0.70
|gbpaud
|1.81680
|1.82180
|0.00000
|2014.11.26 16:35:53
|1.85463
|cancelled
|7714291
|2014.11.25 01:42:13
|sell stop
|0.70
|gbpaud
|1.81780
|1.82280
|0.00000
|2014.11.26 16:35:53
|1.85463
|cancelled
|7714290
|2014.11.25 01:42:12
|sell stop
|0.70
|gbpaud
|1.81880
|1.82380
|0.00000
|2014.11.26 16:35:53
|1.85463
|cancelled
|7714289
|2014.11.25 01:42:11
|sell stop
|0.70
|gbpaud
|1.81980
|1.82480
|0.00000
|2014.11.26 16:35:53
|1.85463
|cancelled
|7714287
|2014.11.25 01:42:08
|buy stop
|0.70
|gbpaud
|1.87660
|1.87160
|0.00000
|2014.11.26 16:35:53
|1.85543
|cancelled
|7714286
|2014.11.25 01:42:07
|buy stop
|0.70
|gbpaud
|1.87560
|1.87060
|0.00000
|2014.11.26 16:35:53
|1.85543
|cancelled
|7714285
|2014.11.25 01:42:06
|buy stop
|0.70
|gbpaud
|1.87460
|1.86960
|0.00000
|2014.11.26 16:35:53
|1.85543
|cancelled
|7714284
|2014.11.25 01:42:05
|buy stop
|0.70
|gbpaud
|1.87360
|1.86860
|0.00000
|2014.11.26 16:35:53
|1.85543
|cancelled
|7714283
|2014.11.25 01:42:04
|buy stop
|0.70
|gbpaud
|1.87260
|1.86760
|0.00000
|2014.11.26 16:35:53
|1.85543
|cancelled
|7714282
|2014.11.25 01:42:03
|buy stop
|0.70
|gbpaud
|1.87160
|1.86660
|0.00000
|2014.11.26 16:35:53
|1.85543
|cancelled
|7714281
|2014.11.25 01:42:02
|buy stop
|0.70
|gbpaud
|1.87060
|1.86560
|0.00000
|2014.11.26 16:35:53
|1.85543
|cancelled
|7714280
|2014.11.25 01:42:01
|buy stop
|0.70
|gbpaud
|1.86960
|1.86460
|0.00000
|2014.11.26 16:35:53
|1.85543
|cancelled
|7714279
|2014.11.25 01:42:00
|buy stop
|0.70
|gbpaud
|1.86860
|1.86360
|0.00000
|2014.11.26 16:35:53
|1.85543
|cancelled
|7714278
|2014.11.25 01:41:59
|buy stop
|0.70
|gbpaud
|1.86760
|1.86260
|0.00000
|2014.11.26 16:35:53
|1.85543
|cancelled
|7714311
|2014.11.25 01:42:34
|sell stop
|0.70
|gbpaud
|1.79780
|1.80280
|0.00000
|2014.11.26 16:35:52
|1.85458
|cancelled
|7714310
|2014.11.25 01:42:33
|sell stop
|0.70
|gbpaud
|1.79880
|1.80380
|0.00000
|2014.11.26 16:35:52
|1.85458
|cancelled
|7714309
|2014.11.25 01:42:32
|sell stop
|0.70
|gbpaud
|1.79980
|1.80480
|0.00000
|2014.11.26 16:35:52
|1.85463
|cancelled
|7714308
|2014.11.25 01:42:31
|sell stop
|0.70
|gbpaud
|1.80080
|1.80580
|0.00000
|2014.11.26 16:35:52
|1.85463
|cancelled
|7714307
|2014.11.25 01:42:30
|sell stop
|0.70
|gbpaud
|1.80180
|1.80680
|0.00000
|2014.11.26 16:35:52
|1.85463
|cancelled
|7714306
|2014.11.25 01:42:29
|sell stop
|0.70
|gbpaud
|1.80280
|1.80780
|0.00000
|2014.11.26 16:35:52
|1.85463
|cancelled
|7714305
|2014.11.25 01:42:28
|sell stop
|0.70
|gbpaud
|1.80380
|1.80880
|0.00000
|2014.11.26 16:35:52
|1.85463
|cancelled
|7714304
|2014.11.25 01:42:27
|sell stop
|0.70
|gbpaud
|1.80480
|1.80980
|0.00000
|2014.11.26 16:35:52
|1.85463
|cancelled
|7714303
|2014.11.25 01:42:26
|sell stop
|0.70
|gbpaud
|1.80580
|1.81080
|0.00000
|2014.11.26 16:35:52
|1.85463
|cancelled
|7714302
|2014.11.25 01:42:25
|sell stop
|0.70
|gbpaud
|1.80680
|1.81180
|0.00000
|2014.11.26 16:35:52
|1.85463
|cancelled
|7714301
|2014.11.25 01:42:23
|sell stop
|0.70
|gbpaud
|1.80780
|1.81280
|0.00000
|2014.11.26 16:35:52
|1.85463
|cancelled
|7714300
|2014.11.25 01:42:22
|sell stop
|0.70
|gbpaud
|1.80880
|1.81380
|0.00000
|2014.11.26 16:35:52
|1.85463
|cancelled
|7714299
|2014.11.25 01:42:21
|sell stop
|0.70
|gbpaud
|1.80980
|1.81480
|0.00000
|2014.11.26 16:35:52
|1.85463
|cancelled
|7714298
|2014.11.25 01:42:20
|sell stop
|0.70
|gbpaud
|1.81080
|1.81580
|0.00000
|2014.11.26 16:35:52
|1.85463
|cancelled
|7714297
|2014.11.25 01:42:19
|sell stop
|0.70
|gbpaud
|1.81180
|1.81680
|0.00000
|2014.11.26 16:35:52
|1.85463
|cancelled
|7714296
|2014.11.25 01:42:18
|sell stop
|0.70
|gbpaud
|1.81280
|1.81780
|0.00000
|2014.11.26 16:35:52
|1.85463
|cancelled
|7714328
|2014.11.25 01:42:52
|sell stop
|0.70
|gbpaud
|1.78180
|1.78680
|0.00000
|2014.11.26 16:35:51
|1.85458
|cancelled
|7714327
|2014.11.25 01:42:51
|sell stop
|0.70
|gbpaud
|1.78280
|1.78780
|0.00000
|2014.11.26 16:35:51
|1.85458
|cancelled
|7714326
|2014.11.25 01:42:49
|sell stop
|0.70
|gbpaud
|1.78380
|1.78880
|0.00000
|2014.11.26 16:35:51
|1.85458
|cancelled
|7714325
|2014.11.25 01:42:48
|sell stop
|0.70
|gbpaud
|1.78480
|1.78980
|0.00000
|2014.11.26 16:35:51
|1.85458
|cancelled
|7714324
|2014.11.25 01:42:47
|sell stop
|0.70
|gbpaud
|1.78580
|1.79080
|0.00000
|2014.11.26 16:35:51
|1.85458
|cancelled
|7714323
|2014.11.25 01:42:46
|sell stop
|0.70
|gbpaud
|1.78680
|1.79180
|0.00000
|2014.11.26 16:35:51
|1.85458
|cancelled
|7714322
|2014.11.25 01:42:45
|sell stop
|0.70
|gbpaud
|1.78780
|1.79280
|0.00000
|2014.11.26 16:35:51
|1.85458
|cancelled
|7714321
|2014.11.25 01:42:44
|sell stop
|0.70
|gbpaud
|1.78880
|1.79380
|0.00000
|2014.11.26 16:35:51
|1.85458
|cancelled
|7714320
|2014.11.25 01:42:43
|sell stop
|0.70
|gbpaud
|1.78980
|1.79480
|0.00000
|2014.11.26 16:35:51
|1.85458
|cancelled
|7714318
|2014.11.25 01:42:42
|sell stop
|0.70
|gbpaud
|1.79080
|1.79580
|0.00000
|2014.11.26 16:35:51
|1.85458
|cancelled
|7714317
|2014.11.25 01:42:41
|sell stop
|0.70
|gbpaud
|1.79180
|1.79680
|0.00000
|2014.11.26 16:35:51
|1.85458
|cancelled
|7714316
|2014.11.25 01:42:40
|sell stop
|0.70
|gbpaud
|1.79280
|1.79780
|0.00000
|2014.11.26 16:35:51
|1.85458
|cancelled
|7714315
|2014.11.25 01:42:39
|sell stop
|0.70
|gbpaud
|1.79380
|1.79880
|0.00000
|2014.11.26 16:35:51
|1.85458
|cancelled
|7714314
|2014.11.25 01:42:38
|sell stop
|0.70
|gbpaud
|1.79480
|1.79980
|0.00000
|2014.11.26 16:35:51
|1.85458
|cancelled
|7714313
|2014.11.25 01:42:37
|sell stop
|0.70
|gbpaud
|1.79580
|1.80080
|0.00000
|2014.11.26 16:35:51
|1.85458
|cancelled
|7714312
|2014.11.25 01:42:36
|sell stop
|0.70
|gbpaud
|1.79680
|1.80180
|0.00000
|2014.11.26 16:35:51
|1.85458
|cancelled
|7714337
|2014.11.25 01:43:01
|sell stop
|0.70
|gbpaud
|1.77280
|1.77780
|0.00000
|2014.11.26 16:35:50
|1.85458
|cancelled
|7714336
|2014.11.25 01:43:00
|sell stop
|0.70
|gbpaud
|1.77380
|1.77880
|0.00000
|2014.11.26 16:35:50
|1.85458
|cancelled
|7714335
|2014.11.25 01:42:59
|sell stop
|0.70
|gbpaud
|1.77480
|1.77980
|0.00000
|2014.11.26 16:35:50
|1.85458
|cancelled
|7714334
|2014.11.25 01:42:58
|sell stop
|0.70
|gbpaud
|1.77580
|1.78080
|0.00000
|2014.11.26 16:35:50
|1.85458
|cancelled
|7714333
|2014.11.25 01:42:57
|sell stop
|0.70
|gbpaud
|1.77680
|1.78180
|0.00000
|2014.11.26 16:35:50
|1.85458
|cancelled
|7714332
|2014.11.25 01:42:56
|sell stop
|0.70
|gbpaud
|1.77780
|1.78280
|0.00000
|2014.11.26 16:35:50
|1.85458
|cancelled
|7714331
|2014.11.25 01:42:55
|sell stop
|0.70
|gbpaud
|1.77880
|1.78380
|0.00000
|2014.11.26 16:35:50
|1.85458
|cancelled
|7714330
|2014.11.25 01:42:54
|sell stop
|0.70
|gbpaud
|1.77980
|1.78480
|0.00000
|2014.11.26 16:35:50
|1.85458
|cancelled
|7714329
|2014.11.25 01:42:53
|sell stop
|0.70
|gbpaud
|1.78080
|1.78580
|0.00000
|2014.11.26 16:35:50
|1.85458
|cancelled
|7714262
|2014.11.26 12:28:46
|buy
|0.70
|gbpaud
|1.85260
|1.85260
|0.00000
|2014.11.26 15:01:49
|1.85260
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7714260
|2014.11.26 11:12:37
|buy
|0.70
|gbpaud
|1.85060
|1.85060
|0.00000
|2014.11.26 12:58:04
|1.85060
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7714258
|2014.11.26 10:40:41
|buy
|0.70
|gbpaud
|1.84860
|1.84860
|0.00000
|2014.11.26 12:04:11
|1.84860
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7714252
|2014.11.25 17:15:25
|buy
|0.70
|gbpaud
|1.84260
|1.83760
|0.00000
|2014.11.26 01:56:12
|1.83760
|0.00
|0.00
|-12.21
|-299.17
|7714247
|2014.11.25 11:05:17
|buy
|0.70
|gbpaud
|1.83760
|1.83760
|0.00000
|2014.11.26 01:56:12
|1.83760
|0.00
|0.00
|-12.21
|0.00
|7714253
|2014.11.25 17:16:35
|buy
|0.70
|gbpaud
|1.84360
|1.83860
|0.00000
|2014.11.26 01:36:13
|1.83860
|0.00
|0.00
|-12.21
|-298.99
|7714254
|2014.11.25 18:28:37
|buy
|0.70
|gbpaud
|1.84460
|1.83960
|0.00000
|2014.11.26 01:21:21
|1.83960
|0.00
|0.00
|-12.21
|-298.73
|7714250
|2014.11.25 17:09:47
|buy
|0.70
|gbpaud
|1.84060
|1.84060
|0.00000
|2014.11.26 00:49:39
|1.84060
|0.00
|0.00
|-12.21
|0.00
|7714251
|2014.11.25 17:12:45
|buy
|0.70
|gbpaud
|1.84160
|1.84160
|0.00000
|2014.11.25 20:33:24
|1.84160
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7714246
|2014.11.25 11:05:14
|buy
|0.70
|gbpaud
|1.83660
|1.83660
|0.00000
|2014.11.25 16:37:47
|1.83660
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7714248
|2014.11.25 11:06:32
|buy
|0.70
|gbpaud
|1.83860
|1.83360
|0.00000
|2014.11.25 12:58:25
|1.83360
|0.00
|0.00
|0.00
|-298.95
|7714243
|2014.11.25 10:47:55
|buy
|0.70
|gbpaud
|1.83360
|1.83360
|0.00000
|2014.11.25 12:58:25
|1.83360
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7714249
|2014.11.25 11:51:07
|buy
|0.70
|gbpaud
|1.83960
|1.83460
|0.00000
|2014.11.25 12:02:52
|1.83460
|0.00
|0.00
|0.00
|-298.63
|7714245
|2014.11.25 11:05:11
|buy
|0.70
|gbpaud
|1.83560
|1.83560
|0.00000
|2014.11.25 12:01:51
|1.83560
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7714244
|2014.11.25 10:52:51
|buy
|0.70
|gbpaud
|1.83460
|1.83460
|0.00000
|2014.11.25 11:08:25
|1.83460
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7714238
|2014.11.25 04:59:30
|buy
|0.70
|gbpaud
|1.82860
|1.82360
|0.00000
|2014.11.25 06:35:13
|1.82360
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.62
|7714239
|2014.11.25 04:59:33
|buy
|0.70
|gbpaud
|1.82960
|1.82460
|0.00000
|2014.11.25 06:33:41
|1.82460
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.48
|7714236
|2014.11.25 03:35:24
|buy
|0.70
|gbpaud
|1.82760
|1.82260
|0.00000
|2014.11.25 04:29:24
|1.82260
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.92
|7714237
|2014.11.25 02:14:45
|sell
|0.70
|gbpaud
|1.82180
|1.82680
|0.00000
|2014.11.25 03:35:19
|1.82680
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.62
|7714288
|2014.11.25 03:04:50
|sell
|0.70
|gbpaud
|1.82080
|1.82580
|0.00000
|2014.11.25 03:19:50
|1.82580
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.79
|7714234
|2014.11.25 01:37:54
|balance
|Deposit
|7 770.00
|0.00
|0.00
|-1 133.39
|24 111.43
|Closed P/L:
|22 978.04
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|7 770.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|22 978.04
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|30 748.04
|Equity:
|30 748.04
|Free Margin:
|30 748.04
|Details:
|Gross Profit:
|53 065.79
|Gross Loss:
|30 087.75
|Total Net Profit:
|22 978.04
|Profit Factor:
|1.76
|Expected Payoff:
|170.21
|Absolute Drawdown:
|3 058.95
|Maximal Drawdown:
|8 894.23 (55.78%)
|Relative Drawdown:
|55.78% (8 894.23)
|Total Trades:
|135
|Short Positions (won %):
|56 (37.50%)
|Long Positions (won %):
|79 (64.56%)
|Profit Trades (% of total):
|72 (53.33%)
|Loss trades (% of total):
|63 (46.67%)
|Largest
|profit trade:
|4 517.06
|loss trade:
|-7 827.05
|Average
|profit trade:
|737.02
|loss trade:
|-477.58
|Maximum
|consecutive wins ($):
|12 (6 018.43)
|consecutive losses ($):
|12 (-6 058.97)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|10 130.34 (3)
|consecutive loss (count):
|-7 827.05 (1)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|3