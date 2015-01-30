AL Trade Inc.

Account: 2178778 Name: Robert Todin0 Currency: USD Leverage: 1:500 2015 January 30, 14:27
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
80162592015.01.26 03:14:47buy0.50usdcad1.244760.000000.000002015.01.30 21:26:511.271010.000.00-7.971 032.64
80162632015.01.26 03:16:37buy0.50gbpaud1.899650.000000.000002015.01.30 21:26:481.935950.000.00-48.381 410.80
80162662015.01.26 03:17:55buy0.50gbpnzd2.01690.00000.00002015.01.30 21:26:452.07370.000.00-46.812 064.28
80162642015.01.26 03:17:04buy0.50gbpcad1.869550.000000.000002015.01.30 21:26:421.912480.000.002.881 688.30
80162672015.01.26 03:18:53buy0.50audcad0.983900.000000.000002015.01.30 21:26:380.987640.000.0015.59147.08
80162322015.01.26 03:10:50sell0.50eurjpy131.5890.0000.0002015.01.30 21:26:35132.8070.000.00-6.64-517.70
80162352015.01.26 03:11:24sell0.50eurusd1.119310.000000.000002015.01.30 21:26:331.128950.000.00-5.93-482.00
80162362015.01.26 03:12:02sell0.50audusd0.790040.000000.000002015.01.30 21:26:300.777620.000.00-26.87621.00
80162382015.01.26 03:12:38sell0.50audjpy92.8820.0000.0002015.01.30 21:26:2791.4770.000.00-26.60597.15
80162602015.01.26 03:15:18sell0.50gbpusd1.500550.000000.000002015.01.30 21:26:251.504990.000.00-29.63-222.00
80162572015.01.26 03:14:01sell0.50nzdusd0.744660.000000.000002015.01.30 21:26:220.727560.000.00-27.60855.00
80162702015.01.26 03:20:01sell0.50nzdchf0.652280.000000.000002015.01.30 21:26:190.670500.000.00-2.85-986.68
79641122015.01.19 03:17:08sell1.00eurjpy135.7410.0000.0002015.01.26 03:09:57131.5910.000.00-15.483 528.40
79641152015.01.19 03:17:30sell1.00eurusd1.156170.000000.000002015.01.26 03:09:491.118840.000.00-13.793 733.00
79641192015.01.19 03:18:47sell1.00cadjpy97.9510.0000.0002015.01.26 03:09:4194.5330.000.00-7.882 906.09
79641222015.01.19 03:19:12sell1.00euraud1.404830.000000.000002015.01.26 03:09:321.416230.000.0036.17-900.66
79641392015.01.19 03:19:47buy1.00chfjpy135.9800.0000.0002015.01.26 03:09:24134.1000.000.00-7.71-1 598.56
79641992015.01.19 03:21:20buy1.00usdcad1.196890.000000.000002015.01.26 03:09:171.244900.000.00-19.013 856.53
79642252015.01.19 03:22:21sell1.00eurcad1.383520.000000.000002015.01.26 03:09:041.392450.000.00-21.69-717.16
79642292015.01.19 03:23:03sell1.00eurnzd1.483400.000000.000002015.01.26 03:08:441.505350.000.00-12.73-1 634.97
79643252015.01.19 03:26:05buy1.00audcad0.984660.000000.000002015.01.26 03:08:340.982840.000.0037.09-146.20
79642482015.01.19 03:24:30buy1.00gbpcad1.813280.000000.000002015.01.26 03:08:261.867410.000.006.864 348.14
79643352015.01.19 03:26:33sell1.00audchf0.708840.000000.000002015.01.26 03:08:180.692840.000.00-21.581 824.22
78966652015.01.12 02:32:58sell0.32eurjpy140.3590.0000.0002015.01.19 03:16:25135.7840.000.00-4.981 246.87
78966662015.01.12 02:33:12sell0.32eurusd1.187490.000000.000002015.01.19 03:16:121.156230.000.00-4.411 000.32
78966672015.01.12 02:34:36buy0.32usdcad1.184950.000000.000002015.01.19 03:16:001.196520.000.00-6.23309.43
79601212015.01.16 21:00:45sell0.01eurjpy135.7330.0000.0002015.01.19 03:15:49135.7700.000.00-0.02-0.31
78966682015.01.12 02:34:48buy0.32usdchf1.012380.000000.000002015.01.15 18:52:340.893430.000.00-1.57-4 260.43
79348112015.01.15 05:10:58sell0.01gbpaud1.859681.863000.000002015.01.15 11:48:451.863000.000.000.00-2.71
78966692015.01.12 02:34:55sell0.32gbpusd1.517841.524500.000002015.01.15 02:08:321.524500.000.00-15.80-213.12
78966762015.01.12 02:38:07buy0.32nzdcad0.928760.921000.000002015.01.15 01:59:560.921000.000.001.34-207.87
78966712015.01.12 02:36:38sell stop0.32eurchf1.200000.000000.000002015.01.14 17:35:301.20082cancelled
78967102015.01.12 03:26:56sell0.01gbpusd1.517531.520000.000002015.01.14 09:50:421.520000.000.00-0.20-2.47
78966742015.01.12 02:37:49sell0.32audnzd1.048090.000000.000002015.01.14 03:03:251.056990.000.00-5.19-220.60
78966702015.01.12 02:35:39sell0.32eurcad1.405520.000000.000002015.01.13 01:59:391.416220.000.00-1.02-286.01
78966722015.01.12 02:36:53sell0.32eurnzd1.514000.000000.000002015.01.13 01:59:291.523450.000.00-0.60-235.30
78966732015.01.12 02:37:19sell0.32gbpnzd1.93690.00000.00002015.01.13 01:59:161.95430.000.001.45-433.08
78966752015.01.12 02:37:59buy0.32nzdchf0.793650.000000.000002015.01.13 01:58:490.788160.000.000.08-173.04
78967112015.01.12 09:53:00sell0.01gbpusd1.515001.517500.000002015.01.12 16:49:531.517500.000.000.00-2.50
78694472015.01.05 04:34:11buy0.25usdcad1.178640.000000.000002015.01.09 17:21:571.185530.000.00-4.22145.29
78694482015.01.05 04:34:44sell0.25gbpusd1.530290.000000.000002015.01.09 17:21:491.514620.000.00-14.81391.75
78694492015.01.05 04:36:06sell0.25eurnzd1.559650.000000.000002015.01.09 17:21:421.511950.000.00-2.80933.50
78694502015.01.05 04:38:10buy0.25nzdchf0.770860.000000.000002015.01.09 17:21:330.794360.000.000.36577.79
78694512015.01.05 04:38:45buy0.25nzdcad0.903630.000000.000002015.01.09 17:21:250.926410.000.001.26480.26
78694452015.01.05 04:57:28sell0.25nzdusd0.765900.775900.000002015.01.06 04:44:060.775900.000.00-2.30-250.00
78694442015.01.05 07:32:42sell0.25audusd0.804000.814000.000002015.01.06 04:43:540.814000.000.00-2.24-250.00
78508762014.12.29 01:04:32sell stop0.25audcad0.938000.948000.000002015.01.05 04:27:390.95300cancelled
78508752014.12.29 01:03:56buy stop0.25gbpaud1.931501.921500.000002015.01.05 04:27:281.89132cancelled
78508722014.12.29 01:02:17buy stop0.25usdcad11.6810011.581000.000002015.01.05 04:27:191.17877cancelled
78508712015.01.05 00:05:10sell0.25nzdusd0.768500.798500.000002015.01.05 04:27:100.767990.000.000.0012.75
78508732014.12.29 01:02:32sell0.25gbpusd1.555750.000000.000002015.01.05 04:27:021.530380.000.00-17.28634.25
78508742014.12.29 01:03:18sell0.25eurnzd1.570800.000000.000002015.01.05 04:26:551.560350.000.00-3.28200.70
78508672015.01.02 23:23:33sell0.25audusd0.808000.818000.000002015.01.05 04:26:460.808950.000.00-2.24-23.75
78508772014.12.29 01:04:49sell0.25audnzd1.047070.000000.000002015.01.05 04:26:331.055590.000.00-14.27-163.63
78508822014.12.29 09:43:43buy0.25nzdchf0.768500.758500.000002015.01.05 04:26:220.770160.000.000.4341.35
78508872014.12.29 04:51:21buy0.25nzdcad0.903000.887000.000002015.01.05 04:26:150.903520.000.001.5111.03
78508682014.12.29 16:41:44buy0.25eurjpy147.200146.2000.0002014.12.30 05:01:28146.2000.000.00-0.17-207.59
78508622014.12.29 00:58:10sell stop0.01audusd0.808000.818000.000002014.12.29 00:59:400.81099cancelled
78387132014.12.22 04:37:39buy stop0.25usdcad1.167100.000000.000002014.12.29 00:57:031.16318cancelled
78387082014.12.22 04:36:34buy stop0.25euraud1.534000.000000.000002014.12.29 00:57:001.50064cancelled
77914162014.12.15 01:22:51sell0.25eurchf1.200891.209600.000002014.12.29 00:56:551.202870.000.00-5.36-50.13
78387142014.12.22 04:37:58sell0.25gbpusd1.563440.000000.000002014.12.29 00:56:511.555120.000.00-17.28208.00
77914282014.12.15 01:29:17sell0.25audchf0.793440.805200.000002014.12.29 00:56:490.802240.000.00-9.58-222.78
78387112014.12.22 04:37:00sell0.25nzdusd0.774420.000000.000002014.12.29 00:56:460.776520.000.00-16.10-52.50
78387152014.12.22 04:39:02sell0.25audcad0.945220.000000.000002014.12.29 00:56:430.944530.000.00-15.7614.83
78387162014.12.26 13:00:12buy0.25nzdchf0.764900.000000.000002014.12.29 00:56:400.765820.000.000.0623.29
78387072014.12.26 10:26:06sell0.25eurnzd1.574000.000000.000002014.12.29 00:56:331.571000.000.00-0.4758.22
78387062014.12.22 04:34:28sell0.25audusd0.814320.000000.000002014.12.29 00:56:300.811930.000.00-15.6759.75
77914322014.12.15 01:30:15buy0.25nzdcad0.901000.892200.000002014.12.29 00:56:270.901330.000.003.037.09
77914292014.12.15 01:29:35sell0.25audnzd1.057590.000000.000002014.12.29 00:56:241.047790.000.00-28.29190.22
77914212014.12.15 01:25:05buy0.25gbpaud1.909450.000000.000002014.12.29 00:56:211.914620.000.00-58.24104.86
78504522014.12.26 19:26:37sell0.01gbpnzd2.00372.00632.00172014.12.26 20:09:512.00630.000.000.00-2.02
77914122014.12.15 01:19:55sell0.25audjpy97.27598.0000.0002014.12.24 01:29:3698.0000.000.00-19.80-150.14
77914232014.12.15 01:25:25buy0.25gbpcad1.821631.806400.000002014.12.23 11:32:201.806400.000.002.07-327.76
78387042014.12.22 04:31:17sell stop0.70eurnzd1.574000.000000.000002014.12.22 04:34:421.58100cancelled
77914182014.12.15 01:23:02buy0.25eurnzd1.602150.000000.000002014.12.22 04:30:421.580800.000.00-14.59-413.36
77641682014.12.04 17:49:18buy1.00gbpaud1.871050.000000.000002014.12.09 02:35:421.892800.000.00-51.141 795.48
77692452014.12.05 16:45:05buy1.00gbpaud1.873700.000000.000002014.12.09 02:35:401.892550.000.00-33.991 556.20
77695372014.12.05 17:21:39sell4.00gbpaud1.869450.000000.000002014.12.09 02:35:371.893300.000.0051.66-7 878.71
77695632014.12.05 19:05:17buy3.00gbpaud1.873700.000000.000002014.12.09 02:35:341.892350.000.00-101.954 619.01
77695572014.12.05 17:27:04buy stop4.00gbpaud1.873700.000000.000002014.12.05 17:27:201.87110cancelled
77409892014.12.03 02:30:48buy0.50gbpaud1.859701.759701.959702014.12.04 16:54:341.870300.000.00-25.79443.57
77409882014.12.02 12:44:50buy0.50gbpaud1.858701.758701.958702014.12.04 16:54:341.870300.000.00-34.43485.42
77409872014.12.02 12:32:07buy0.50gbpaud1.857701.757701.957702014.12.04 16:54:341.870300.000.00-34.43527.27
77409862014.12.02 12:31:12buy0.50gbpaud1.856701.756701.956702014.12.04 16:54:341.870300.000.00-34.43569.12
77409852014.12.02 12:20:48buy0.50gbpaud1.855701.755001.955002014.12.04 16:54:341.870300.000.00-34.43610.96
77410042014.12.04 08:16:12buy0.50gbpaud1.874701.774701.974702014.12.04 16:54:331.870300.000.000.00-184.12
77410032014.12.04 08:14:34buy0.50gbpaud1.873701.773701.973702014.12.04 16:54:331.870300.000.000.00-142.28
77410022014.12.04 08:12:50buy0.50gbpaud1.872701.772701.972702014.12.04 16:54:331.870300.000.000.00-100.43
77410012014.12.04 04:55:27buy0.50gbpaud1.871701.771701.971702014.12.04 16:54:331.870300.000.000.00-58.58
77410002014.12.04 00:38:20buy0.50gbpaud1.870701.770701.970702014.12.04 16:54:331.870300.000.000.00-16.74
77409992014.12.04 00:36:13buy0.50gbpaud1.869701.769701.969702014.12.04 16:54:331.870350.000.000.0027.20
77409982014.12.04 00:35:02buy0.50gbpaud1.868701.768701.968702014.12.04 16:54:331.870350.000.000.0069.05
77409972014.12.03 20:32:04buy0.50gbpaud1.867701.767701.967702014.12.04 16:54:331.870350.000.00-25.79110.90
77409962014.12.03 19:20:04buy0.50gbpaud1.866701.766701.966702014.12.04 16:54:331.870350.000.00-25.79152.75
77409952014.12.03 17:00:58buy0.50gbpaud1.865701.765701.965702014.12.04 16:54:331.870300.000.00-25.79192.49
77409942014.12.03 05:21:51buy0.50gbpaud1.864701.764701.964702014.12.04 16:54:331.870300.000.00-25.79234.34
77409932014.12.03 02:40:47buy0.50gbpaud1.863701.763701.963702014.12.04 16:54:331.870300.000.00-25.79276.19
77409922014.12.03 02:40:42buy0.50gbpaud1.862701.762701.962702014.12.04 16:54:331.870300.000.00-25.79318.03
77409912014.12.03 02:33:27buy0.50gbpaud1.861701.761701.961702014.12.04 16:54:331.870300.000.00-25.79359.88
77409902014.12.03 02:31:29buy0.50gbpaud1.860701.760701.960702014.12.04 16:54:331.870300.000.00-25.79401.73
77410052014.12.04 08:17:01buy0.50gbpaud1.875701.775701.975702014.12.04 16:54:321.870300.000.000.00-225.97
77410072014.12.02 12:18:44buy stop0.50gbpaud1.877701.777701.977702014.12.04 16:54:181.87115cancelled
77410062014.12.02 12:18:43buy stop0.50gbpaud1.876701.776701.976702014.12.04 16:54:181.87115cancelled
77410242014.12.02 12:19:00buy stop0.50gbpaud1.892701.792701.992702014.12.04 16:54:171.87110cancelled
77410232014.12.02 12:18:59buy stop0.50gbpaud1.891701.791701.991702014.12.04 16:54:171.87110cancelled
77410222014.12.02 12:18:58buy stop0.50gbpaud1.890701.790701.990702014.12.04 16:54:171.87110cancelled
77410212014.12.02 12:18:57buy stop0.50gbpaud1.889701.789701.989702014.12.04 16:54:171.87110cancelled
77410202014.12.02 12:18:56buy stop0.50gbpaud1.888701.788701.988702014.12.04 16:54:171.87110cancelled
77410192014.12.02 12:18:55buy stop0.50gbpaud1.887701.787701.987702014.12.04 16:54:171.87110cancelled
77410182014.12.02 12:18:53buy stop0.50gbpaud1.886701.786701.986702014.12.04 16:54:171.87110cancelled
77410172014.12.02 12:18:52buy stop0.50gbpaud1.885701.785701.985702014.12.04 16:54:171.87110cancelled
77410152014.12.02 12:18:51buy stop0.50gbpaud1.884701.784701.984702014.12.04 16:54:171.87120cancelled
77410132014.12.02 12:18:50buy stop0.50gbpaud1.883701.783701.983702014.12.04 16:54:171.87120cancelled
77410122014.12.02 12:18:49buy stop0.50gbpaud1.882701.782701.982702014.12.04 16:54:171.87120cancelled
77410112014.12.02 12:18:48buy stop0.50gbpaud1.881701.781701.981702014.12.04 16:54:171.87120cancelled
77410102014.12.02 12:18:47buy stop0.50gbpaud1.880701.780701.980702014.12.04 16:54:171.87120cancelled
77410092014.12.02 12:18:46buy stop0.50gbpaud1.879701.779701.979702014.12.04 16:54:171.87120cancelled
77410082014.12.02 12:18:45buy stop0.50gbpaud1.878701.778701.978702014.12.04 16:54:171.87120cancelled
77410832014.12.02 12:31:13buy stop0.50gbpaud1.906701.806702.006702014.12.04 16:54:161.87110cancelled
77410422014.12.02 12:20:48buy stop0.50gbpaud1.905701.805702.005702014.12.04 16:54:161.87110cancelled
77410382014.12.02 12:19:13buy stop0.50gbpaud1.904701.804702.004702014.12.04 16:54:161.87110cancelled
77410372014.12.02 12:19:12buy stop0.50gbpaud1.903701.803702.003702014.12.04 16:54:161.87110cancelled
77410362014.12.02 12:19:11buy stop0.50gbpaud1.902701.802702.002702014.12.04 16:54:161.87110cancelled
77410352014.12.02 12:19:10buy stop0.50gbpaud1.901701.801702.001702014.12.04 16:54:161.87110cancelled
77410342014.12.02 12:19:08buy stop0.50gbpaud1.900701.800702.000702014.12.04 16:54:161.87110cancelled
77410332014.12.02 12:19:07buy stop0.50gbpaud1.899701.799701.999702014.12.04 16:54:161.87110cancelled
77410322014.12.02 12:19:06buy stop0.50gbpaud1.898701.798701.998702014.12.04 16:54:161.87110cancelled
77410312014.12.02 12:19:05buy stop0.50gbpaud1.897701.797701.997702014.12.04 16:54:161.87110cancelled
77410292014.12.02 12:19:04buy stop0.50gbpaud1.896701.796701.996702014.12.04 16:54:161.87110cancelled
77410282014.12.02 12:19:03buy stop0.50gbpaud1.895701.795701.995702014.12.04 16:54:161.87110cancelled
77410272014.12.02 12:19:02buy stop0.50gbpaud1.894701.794701.994702014.12.04 16:54:161.87110cancelled
77410262014.12.02 12:19:01buy stop0.50gbpaud1.893701.793701.993702014.12.04 16:54:161.87110cancelled
77634102014.12.04 16:15:08buy stop0.50gbpaud1.922701.822702.022702014.12.04 16:54:151.87110cancelled
77634092014.12.04 16:15:07buy stop0.50gbpaud1.921701.821702.021702014.12.04 16:54:151.87110cancelled
77634082014.12.04 16:15:06buy stop0.50gbpaud1.920701.820702.020702014.12.04 16:54:151.87110cancelled
77634072014.12.04 16:15:04buy stop0.50gbpaud1.919701.819702.019702014.12.04 16:54:151.87110cancelled
77634062014.12.04 16:15:03buy stop0.50gbpaud1.918701.818702.018702014.12.04 16:54:151.87110cancelled
77634052014.12.04 16:15:02buy stop0.50gbpaud1.917701.817702.017702014.12.04 16:54:151.87110cancelled
77634022014.12.04 16:14:58buy stop0.50gbpaud1.916701.816702.016702014.12.04 16:54:151.87110cancelled
77591532014.12.03 17:00:59buy stop0.50gbpaud1.915701.815702.015702014.12.04 16:54:151.87110cancelled
77571692014.12.03 05:21:51buy stop0.50gbpaud1.914701.814702.014702014.12.04 16:54:151.87110cancelled
77571142014.12.03 02:40:47buy stop0.50gbpaud1.913701.813702.013702014.12.04 16:54:151.87110cancelled
77571122014.12.03 02:40:42buy stop0.50gbpaud1.912701.812702.012702014.12.04 16:54:151.87110cancelled
77571102014.12.03 02:33:27buy stop0.50gbpaud1.911701.811702.011702014.12.04 16:54:151.87110cancelled
77571072014.12.03 02:31:29buy stop0.50gbpaud1.910701.810702.010702014.12.04 16:54:151.87110cancelled
77571062014.12.03 02:30:48buy stop0.50gbpaud1.909701.809702.009702014.12.04 16:54:151.87110cancelled
77411352014.12.02 12:44:50buy stop0.50gbpaud1.908701.808702.008702014.12.04 16:54:151.87110cancelled
77410922014.12.02 12:32:07buy stop0.50gbpaud1.907701.807702.007702014.12.04 16:54:151.87110cancelled
77634132014.12.04 16:15:11buy stop0.50gbpaud1.925701.825702.025702014.12.04 16:54:141.87110cancelled
77634122014.12.04 16:15:10buy stop0.50gbpaud1.924701.824702.024702014.12.04 16:54:141.87110cancelled
77634112014.12.04 16:15:09buy stop0.50gbpaud1.923701.823702.023702014.12.04 16:54:141.87110cancelled
77400642014.12.02 06:31:00sell stop0.50gbpaud1.830551.930551.730552014.12.02 12:17:261.85435cancelled
77400632014.12.02 06:30:59sell stop0.50gbpaud1.831551.931551.731552014.12.02 12:17:261.85435cancelled
77400622014.12.02 06:30:58sell stop0.50gbpaud1.832551.932551.732552014.12.02 12:17:261.85435cancelled
77400612014.12.02 06:30:56sell stop0.50gbpaud1.833551.933551.733552014.12.02 12:17:261.85435cancelled
77400602014.12.02 06:30:55sell stop0.50gbpaud1.834551.934551.734552014.12.02 12:17:261.85435cancelled
77400592014.12.02 06:30:54sell stop0.50gbpaud1.835551.935551.735552014.12.02 12:17:261.85435cancelled
77400582014.12.02 06:30:53sell stop0.50gbpaud1.836551.936551.736552014.12.02 12:17:261.85435cancelled
77400572014.12.02 06:30:52sell stop0.50gbpaud1.837551.937551.737552014.12.02 12:17:261.85435cancelled
77400562014.12.02 06:30:51sell stop0.50gbpaud1.838551.938551.738552014.12.02 12:17:261.85435cancelled
77400552014.12.02 06:30:50sell stop0.50gbpaud1.839551.939551.739552014.12.02 12:17:261.85435cancelled
77400542014.12.02 06:30:49sell stop0.50gbpaud1.840551.940551.740552014.12.02 12:17:261.85435cancelled
77400802014.12.02 06:31:17sell stop0.50gbpaud1.814551.914551.714552014.12.02 12:17:251.85430cancelled
77400792014.12.02 06:31:16sell stop0.50gbpaud1.815551.915551.715552014.12.02 12:17:251.85430cancelled
77400782014.12.02 06:31:15sell stop0.50gbpaud1.816551.916551.716552014.12.02 12:17:251.85430cancelled
77400772014.12.02 06:31:14sell stop0.50gbpaud1.817551.917551.717552014.12.02 12:17:251.85430cancelled
77400762014.12.02 06:31:13sell stop0.50gbpaud1.818551.918551.718552014.12.02 12:17:251.85430cancelled
77400752014.12.02 06:31:11sell stop0.50gbpaud1.819551.919551.719552014.12.02 12:17:251.85430cancelled
77400742014.12.02 06:31:10sell stop0.50gbpaud1.820551.920551.720552014.12.02 12:17:251.85430cancelled
77400732014.12.02 06:31:09sell stop0.50gbpaud1.821551.921551.721552014.12.02 12:17:251.85430cancelled
77400722014.12.02 06:31:08sell stop0.50gbpaud1.822551.922551.722552014.12.02 12:17:251.85430cancelled
77400712014.12.02 06:31:07sell stop0.50gbpaud1.823551.923551.723552014.12.02 12:17:251.85430cancelled
77400702014.12.02 06:31:06sell stop0.50gbpaud1.824551.924551.724552014.12.02 12:17:251.85430cancelled
77400692014.12.02 06:31:05sell stop0.50gbpaud1.825551.925551.725552014.12.02 12:17:251.85430cancelled
77400682014.12.02 06:31:04sell stop0.50gbpaud1.826551.926551.726552014.12.02 12:17:251.85430cancelled
77400672014.12.02 06:31:03sell stop0.50gbpaud1.827551.927551.727552014.12.02 12:17:251.85430cancelled
77400662014.12.02 06:31:02sell stop0.50gbpaud1.828551.928551.728552014.12.02 12:17:251.85430cancelled
77400652014.12.02 06:31:01sell stop0.50gbpaud1.829551.929551.729552014.12.02 12:17:251.85435cancelled
77400962014.12.02 06:31:33sell stop0.50gbpaud1.799551.899551.699552014.12.02 12:17:241.85430cancelled
77400952014.12.02 06:31:32sell stop0.50gbpaud1.800551.900551.700552014.12.02 12:17:241.85430cancelled
77400942014.12.02 06:31:31sell stop0.50gbpaud1.801551.901551.701552014.12.02 12:17:241.85430cancelled
77400932014.12.02 06:31:30sell stop0.50gbpaud1.802551.902551.702552014.12.02 12:17:241.85430cancelled
77400912014.12.02 06:31:29sell stop0.50gbpaud1.803551.903551.703552014.12.02 12:17:241.85430cancelled
77400902014.12.02 06:31:27sell stop0.50gbpaud1.804551.904551.704552014.12.02 12:17:241.85430cancelled
77400892014.12.02 06:31:26sell stop0.50gbpaud1.805551.905551.705552014.12.02 12:17:241.85430cancelled
77400882014.12.02 06:31:25sell stop0.50gbpaud1.806551.906551.706552014.12.02 12:17:241.85430cancelled
77400872014.12.02 06:31:24sell stop0.50gbpaud1.807551.907551.707552014.12.02 12:17:241.85430cancelled
77400862014.12.02 06:31:23sell stop0.50gbpaud1.808551.908551.708552014.12.02 12:17:241.85430cancelled
77400852014.12.02 06:31:22sell stop0.50gbpaud1.809551.909551.709552014.12.02 12:17:241.85430cancelled
77400842014.12.02 06:31:21sell stop0.50gbpaud1.810551.910551.710552014.12.02 12:17:241.85430cancelled
77400832014.12.02 06:31:20sell stop0.50gbpaud1.811551.911551.711552014.12.02 12:17:241.85430cancelled
77400822014.12.02 06:31:19sell stop0.50gbpaud1.812551.912551.712552014.12.02 12:17:241.85430cancelled
77400812014.12.02 06:31:18sell stop0.50gbpaud1.813551.913551.713552014.12.02 12:17:241.85430cancelled
77401862014.12.02 08:34:30sell stop0.50gbpaud1.791551.891551.691552014.12.02 12:17:231.85440cancelled
77401822014.12.02 08:25:55sell stop0.50gbpaud1.792551.892551.692552014.12.02 12:17:231.85440cancelled
77401772014.12.02 08:23:09sell stop0.50gbpaud1.793551.893551.693552014.12.02 12:17:231.85440cancelled
77401632014.12.02 08:05:45sell stop0.50gbpaud1.794551.894551.694552014.12.02 12:17:231.85440cancelled
77401612014.12.02 08:04:55sell stop0.50gbpaud1.795551.895551.695552014.12.02 12:17:231.85440cancelled
77401052014.12.02 06:36:52sell stop0.50gbpaud1.796551.896551.696552014.12.02 12:17:231.85440cancelled
77400982014.12.02 06:31:35sell stop0.50gbpaud1.797551.897551.697552014.12.02 12:17:231.85435cancelled
77400972014.12.02 06:31:34sell stop0.50gbpaud1.798551.898551.698552014.12.02 12:17:231.85435cancelled
77400522014.12.02 08:25:55sell0.50gbpaud1.842551.942551.742552014.12.02 12:17:201.855200.000.000.00-535.69
77400512014.12.02 08:23:09sell0.50gbpaud1.843551.943551.743552014.12.02 12:17:201.855200.000.000.00-493.35
77400502014.12.02 08:05:45sell0.50gbpaud1.844551.944551.744552014.12.02 12:17:201.855200.000.000.00-451.00
77400492014.12.02 08:04:54sell0.50gbpaud1.845551.945551.745552014.12.02 12:17:201.855200.000.000.00-408.65
77400482014.12.02 06:36:52sell0.50gbpaud1.846551.947151.747152014.12.02 12:17:201.855200.000.000.00-366.30
77400532014.12.02 08:34:30sell0.50gbpaud1.841551.941551.741552014.12.02 12:17:191.855200.000.000.00-578.04
77353412014.12.01 01:54:03buy1.00gbpaud1.849401.842700.000002014.12.01 18:27:371.849000.000.000.00-34.00
77279672014.11.27 01:47:07buy stop1.00gbpaud1.853681.848680.000002014.11.28 17:46:351.83943cancelled
77279662014.11.27 01:47:06buy stop1.00gbpaud1.852681.847680.000002014.11.28 17:46:311.83948cancelled
77279642014.11.27 01:46:59buy stop1.00gbpaud1.851681.846080.000002014.11.28 17:46:271.83963cancelled
77310762014.11.28 02:58:11buy0.10gbpaud1.845680.000000.000002014.11.28 17:46:211.838530.000.000.00-60.77
77279652014.11.27 02:30:00sell1.00gbpaud1.849281.849280.000002014.11.28 05:47:391.849280.000.006.640.00
77279682014.11.27 02:30:04sell1.00gbpaud1.848281.848280.000002014.11.28 00:41:541.848280.000.006.640.00
77279692014.11.27 02:30:09sell1.00gbpaud1.847281.847280.000002014.11.27 02:59:401.847280.000.000.000.00
77142652014.11.26 14:52:40buy0.70gbpaud1.855601.850600.000002014.11.26 16:36:211.854530.000.000.00-63.67
77142642014.11.26 14:13:57buy0.70gbpaud1.854601.849600.000002014.11.26 16:36:211.854530.000.000.00-4.17
77142632014.11.26 12:49:32buy0.70gbpaud1.853601.848600.000002014.11.26 16:36:211.854530.000.000.0055.33
77142612014.11.26 11:14:53buy0.70gbpaud1.851601.851600.000002014.11.26 16:36:211.854580.000.000.00177.31
77142592014.11.26 11:11:46buy0.70gbpaud1.849601.849600.000002014.11.26 16:36:211.854580.000.000.00296.30
77142572014.11.26 10:39:31buy0.70gbpaud1.847601.847600.000002014.11.26 16:36:211.854580.000.000.00415.29
77142562014.11.26 10:33:37buy0.70gbpaud1.846601.846600.000002014.11.26 16:36:211.854580.000.000.00474.79
77142552014.11.26 10:32:25buy0.70gbpaud1.845601.845600.000002014.11.26 16:36:211.854580.000.000.00534.29
77142422014.11.25 10:46:04buy0.70gbpaud1.832601.832600.000002014.11.26 16:36:211.854580.000.00-12.211 307.75
77142412014.11.25 10:44:53buy0.70gbpaud1.831601.831600.000002014.11.26 16:36:211.854580.000.00-12.211 367.25
77142402014.11.25 10:44:27buy0.70gbpaud1.830601.830600.000002014.11.26 16:36:211.854580.000.00-12.211 426.75
77142772014.11.25 01:41:58buy stop0.70gbpaud1.866601.861600.000002014.11.26 16:35:541.85543cancelled
77142762014.11.25 01:41:57buy stop0.70gbpaud1.865601.860600.000002014.11.26 16:35:541.85543cancelled
77142752014.11.25 01:41:56buy stop0.70gbpaud1.864601.859600.000002014.11.26 16:35:541.85543cancelled
77142732014.11.25 01:41:54buy stop0.70gbpaud1.863601.858600.000002014.11.26 16:35:541.85543cancelled
77142722014.11.25 01:41:53buy stop0.70gbpaud1.862601.857600.000002014.11.26 16:35:541.85538cancelled
77142712014.11.25 01:41:52buy stop0.70gbpaud1.861601.856600.000002014.11.26 16:35:541.85538cancelled
77142702014.11.25 01:41:51buy stop0.70gbpaud1.860601.855600.000002014.11.26 16:35:541.85538cancelled
77142692014.11.25 01:41:50buy stop0.70gbpaud1.859601.854600.000002014.11.26 16:35:541.85538cancelled
77142682014.11.25 01:41:49buy stop0.70gbpaud1.858601.853600.000002014.11.26 16:35:541.85533cancelled
77142672014.11.25 01:41:48buy stop0.70gbpaud1.857601.852600.000002014.11.26 16:35:541.85533cancelled
77142662014.11.25 01:41:47buy stop0.70gbpaud1.856601.851600.000002014.11.26 16:35:541.85533cancelled
77142952014.11.25 01:42:17sell stop0.70gbpaud1.813801.818800.000002014.11.26 16:35:531.85463cancelled
77142942014.11.25 01:42:16sell stop0.70gbpaud1.814801.819800.000002014.11.26 16:35:531.85463cancelled
77142932014.11.25 01:42:15sell stop0.70gbpaud1.815801.820800.000002014.11.26 16:35:531.85463cancelled
77142922014.11.25 01:42:14sell stop0.70gbpaud1.816801.821800.000002014.11.26 16:35:531.85463cancelled
77142912014.11.25 01:42:13sell stop0.70gbpaud1.817801.822800.000002014.11.26 16:35:531.85463cancelled
77142902014.11.25 01:42:12sell stop0.70gbpaud1.818801.823800.000002014.11.26 16:35:531.85463cancelled
77142892014.11.25 01:42:11sell stop0.70gbpaud1.819801.824800.000002014.11.26 16:35:531.85463cancelled
77142872014.11.25 01:42:08buy stop0.70gbpaud1.876601.871600.000002014.11.26 16:35:531.85543cancelled
77142862014.11.25 01:42:07buy stop0.70gbpaud1.875601.870600.000002014.11.26 16:35:531.85543cancelled
77142852014.11.25 01:42:06buy stop0.70gbpaud1.874601.869600.000002014.11.26 16:35:531.85543cancelled
77142842014.11.25 01:42:05buy stop0.70gbpaud1.873601.868600.000002014.11.26 16:35:531.85543cancelled
77142832014.11.25 01:42:04buy stop0.70gbpaud1.872601.867600.000002014.11.26 16:35:531.85543cancelled
77142822014.11.25 01:42:03buy stop0.70gbpaud1.871601.866600.000002014.11.26 16:35:531.85543cancelled
77142812014.11.25 01:42:02buy stop0.70gbpaud1.870601.865600.000002014.11.26 16:35:531.85543cancelled
77142802014.11.25 01:42:01buy stop0.70gbpaud1.869601.864600.000002014.11.26 16:35:531.85543cancelled
77142792014.11.25 01:42:00buy stop0.70gbpaud1.868601.863600.000002014.11.26 16:35:531.85543cancelled
77142782014.11.25 01:41:59buy stop0.70gbpaud1.867601.862600.000002014.11.26 16:35:531.85543cancelled
77143112014.11.25 01:42:34sell stop0.70gbpaud1.797801.802800.000002014.11.26 16:35:521.85458cancelled
77143102014.11.25 01:42:33sell stop0.70gbpaud1.798801.803800.000002014.11.26 16:35:521.85458cancelled
77143092014.11.25 01:42:32sell stop0.70gbpaud1.799801.804800.000002014.11.26 16:35:521.85463cancelled
77143082014.11.25 01:42:31sell stop0.70gbpaud1.800801.805800.000002014.11.26 16:35:521.85463cancelled
77143072014.11.25 01:42:30sell stop0.70gbpaud1.801801.806800.000002014.11.26 16:35:521.85463cancelled
77143062014.11.25 01:42:29sell stop0.70gbpaud1.802801.807800.000002014.11.26 16:35:521.85463cancelled
77143052014.11.25 01:42:28sell stop0.70gbpaud1.803801.808800.000002014.11.26 16:35:521.85463cancelled
77143042014.11.25 01:42:27sell stop0.70gbpaud1.804801.809800.000002014.11.26 16:35:521.85463cancelled
77143032014.11.25 01:42:26sell stop0.70gbpaud1.805801.810800.000002014.11.26 16:35:521.85463cancelled
77143022014.11.25 01:42:25sell stop0.70gbpaud1.806801.811800.000002014.11.26 16:35:521.85463cancelled
77143012014.11.25 01:42:23sell stop0.70gbpaud1.807801.812800.000002014.11.26 16:35:521.85463cancelled
77143002014.11.25 01:42:22sell stop0.70gbpaud1.808801.813800.000002014.11.26 16:35:521.85463cancelled
77142992014.11.25 01:42:21sell stop0.70gbpaud1.809801.814800.000002014.11.26 16:35:521.85463cancelled
77142982014.11.25 01:42:20sell stop0.70gbpaud1.810801.815800.000002014.11.26 16:35:521.85463cancelled
77142972014.11.25 01:42:19sell stop0.70gbpaud1.811801.816800.000002014.11.26 16:35:521.85463cancelled
77142962014.11.25 01:42:18sell stop0.70gbpaud1.812801.817800.000002014.11.26 16:35:521.85463cancelled
77143282014.11.25 01:42:52sell stop0.70gbpaud1.781801.786800.000002014.11.26 16:35:511.85458cancelled
77143272014.11.25 01:42:51sell stop0.70gbpaud1.782801.787800.000002014.11.26 16:35:511.85458cancelled
77143262014.11.25 01:42:49sell stop0.70gbpaud1.783801.788800.000002014.11.26 16:35:511.85458cancelled
77143252014.11.25 01:42:48sell stop0.70gbpaud1.784801.789800.000002014.11.26 16:35:511.85458cancelled
77143242014.11.25 01:42:47sell stop0.70gbpaud1.785801.790800.000002014.11.26 16:35:511.85458cancelled
77143232014.11.25 01:42:46sell stop0.70gbpaud1.786801.791800.000002014.11.26 16:35:511.85458cancelled
77143222014.11.25 01:42:45sell stop0.70gbpaud1.787801.792800.000002014.11.26 16:35:511.85458cancelled
77143212014.11.25 01:42:44sell stop0.70gbpaud1.788801.793800.000002014.11.26 16:35:511.85458cancelled
77143202014.11.25 01:42:43sell stop0.70gbpaud1.789801.794800.000002014.11.26 16:35:511.85458cancelled
77143182014.11.25 01:42:42sell stop0.70gbpaud1.790801.795800.000002014.11.26 16:35:511.85458cancelled
77143172014.11.25 01:42:41sell stop0.70gbpaud1.791801.796800.000002014.11.26 16:35:511.85458cancelled
77143162014.11.25 01:42:40sell stop0.70gbpaud1.792801.797800.000002014.11.26 16:35:511.85458cancelled
77143152014.11.25 01:42:39sell stop0.70gbpaud1.793801.798800.000002014.11.26 16:35:511.85458cancelled
77143142014.11.25 01:42:38sell stop0.70gbpaud1.794801.799800.000002014.11.26 16:35:511.85458cancelled
77143132014.11.25 01:42:37sell stop0.70gbpaud1.795801.800800.000002014.11.26 16:35:511.85458cancelled
77143122014.11.25 01:42:36sell stop0.70gbpaud1.796801.801800.000002014.11.26 16:35:511.85458cancelled
77143372014.11.25 01:43:01sell stop0.70gbpaud1.772801.777800.000002014.11.26 16:35:501.85458cancelled
77143362014.11.25 01:43:00sell stop0.70gbpaud1.773801.778800.000002014.11.26 16:35:501.85458cancelled
77143352014.11.25 01:42:59sell stop0.70gbpaud1.774801.779800.000002014.11.26 16:35:501.85458cancelled
77143342014.11.25 01:42:58sell stop0.70gbpaud1.775801.780800.000002014.11.26 16:35:501.85458cancelled
77143332014.11.25 01:42:57sell stop0.70gbpaud1.776801.781800.000002014.11.26 16:35:501.85458cancelled
77143322014.11.25 01:42:56sell stop0.70gbpaud1.777801.782800.000002014.11.26 16:35:501.85458cancelled
77143312014.11.25 01:42:55sell stop0.70gbpaud1.778801.783800.000002014.11.26 16:35:501.85458cancelled
77143302014.11.25 01:42:54sell stop0.70gbpaud1.779801.784800.000002014.11.26 16:35:501.85458cancelled
77143292014.11.25 01:42:53sell stop0.70gbpaud1.780801.785800.000002014.11.26 16:35:501.85458cancelled
77142622014.11.26 12:28:46buy0.70gbpaud1.852601.852600.000002014.11.26 15:01:491.852600.000.000.000.00
77142602014.11.26 11:12:37buy0.70gbpaud1.850601.850600.000002014.11.26 12:58:041.850600.000.000.000.00
77142582014.11.26 10:40:41buy0.70gbpaud1.848601.848600.000002014.11.26 12:04:111.848600.000.000.000.00
77142522014.11.25 17:15:25buy0.70gbpaud1.842601.837600.000002014.11.26 01:56:121.837600.000.00-12.21-299.17
77142472014.11.25 11:05:17buy0.70gbpaud1.837601.837600.000002014.11.26 01:56:121.837600.000.00-12.210.00
77142532014.11.25 17:16:35buy0.70gbpaud1.843601.838600.000002014.11.26 01:36:131.838600.000.00-12.21-298.99
77142542014.11.25 18:28:37buy0.70gbpaud1.844601.839600.000002014.11.26 01:21:211.839600.000.00-12.21-298.73
77142502014.11.25 17:09:47buy0.70gbpaud1.840601.840600.000002014.11.26 00:49:391.840600.000.00-12.210.00
77142512014.11.25 17:12:45buy0.70gbpaud1.841601.841600.000002014.11.25 20:33:241.841600.000.000.000.00
77142462014.11.25 11:05:14buy0.70gbpaud1.836601.836600.000002014.11.25 16:37:471.836600.000.000.000.00
77142482014.11.25 11:06:32buy0.70gbpaud1.838601.833600.000002014.11.25 12:58:251.833600.000.000.00-298.95
77142432014.11.25 10:47:55buy0.70gbpaud1.833601.833600.000002014.11.25 12:58:251.833600.000.000.000.00
77142492014.11.25 11:51:07buy0.70gbpaud1.839601.834600.000002014.11.25 12:02:521.834600.000.000.00-298.63
77142452014.11.25 11:05:11buy0.70gbpaud1.835601.835600.000002014.11.25 12:01:511.835600.000.000.000.00
77142442014.11.25 10:52:51buy0.70gbpaud1.834601.834600.000002014.11.25 11:08:251.834600.000.000.000.00
77142382014.11.25 04:59:30buy0.70gbpaud1.828601.823600.000002014.11.25 06:35:131.823600.000.000.00-300.62
77142392014.11.25 04:59:33buy0.70gbpaud1.829601.824600.000002014.11.25 06:33:411.824600.000.000.00-300.48
77142362014.11.25 03:35:24buy0.70gbpaud1.827601.822600.000002014.11.25 04:29:241.822600.000.000.00-300.92
77142372014.11.25 02:14:45sell0.70gbpaud1.821801.826800.000002014.11.25 03:35:191.826800.000.000.00-300.62
77142882014.11.25 03:04:50sell0.70gbpaud1.820801.825800.000002014.11.25 03:19:501.825800.000.000.00-300.79
77142342014.11.25 01:37:54balanceDeposit7 770.00
  0.00 0.00 -1 133.39 24 111.43
Closed P/L: 22 978.04
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 7 770.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 22 978.04 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 30 748.04 Equity: 30 748.04 Free Margin: 30 748.04
 
Details:
Graph
Gross Profit: 53 065.79 Gross Loss: 30 087.75 Total Net Profit: 22 978.04
Profit Factor: 1.76 Expected Payoff: 170.21  
Absolute Drawdown: 3 058.95 Maximal Drawdown: 8 894.23 (55.78%) Relative Drawdown: 55.78% (8 894.23)
 
Total Trades: 135 Short Positions (won %): 56 (37.50%) Long Positions (won %): 79 (64.56%)
Profit Trades (% of total): 72 (53.33%) Loss trades (% of total): 63 (46.67%)
Largest profit trade: 4 517.06 loss trade: -7 827.05
Average profit trade: 737.02 loss trade: -477.58
Maximum consecutive wins ($): 12 (6 018.43) consecutive losses ($): 12 (-6 058.97)
Maximal consecutive profit (count): 10 130.34 (3) consecutive loss (count): -7 827.05 (1)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 3