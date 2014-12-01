FBS Inc
|Account: xxxxxx
|Name: xxx xxxxxx xxxxx
|Currency: USD
|Leverage: 1:500
|2015 March 8, 19:26
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|27172905
|2015.03.06 22:04:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.50440
|0.00000
|1.50340
|2015.03.06 22:10:31
|1.50340
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|27171314
|2015.03.06 21:11:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.50609
|0.00000
|1.50458
|2015.03.06 22:03:59
|1.50458
|0.00
|0.00
|0.00
|75.50
|27166923
|2015.03.06 19:16:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.50507
|0.00000
|1.50458
|2015.03.06 22:03:59
|1.50458
|0.00
|0.00
|0.00
|24.50
|27161987
|2015.03.06 18:01:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.50695
|0.00000
|1.50535
|2015.03.06 19:15:01
|1.50535
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|27161317
|2015.03.06 17:58:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.50575
|0.00000
|1.50535
|2015.03.06 19:15:01
|1.50535
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|27155955
|2015.03.06 17:04:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.50748
|0.00000
|1.50595
|2015.03.06 17:58:00
|1.50595
|0.00
|0.00
|0.00
|76.50
|27155434
|2015.03.06 17:01:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.50641
|0.00000
|1.50595
|2015.03.06 17:58:00
|1.50595
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|27153724
|2015.03.06 16:55:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.50703
|0.00000
|1.50603
|2015.03.06 17:00:53
|1.50603
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|27148446
|2015.03.06 16:20:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.50849
|0.00000
|1.50749
|2015.03.06 16:54:30
|1.50749
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|27147363
|2015.03.06 16:16:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51035
|0.00000
|1.50935
|2015.03.06 16:19:09
|1.50935
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|27144962
|2015.03.06 16:01:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51176
|0.00000
|1.51076
|2015.03.06 16:15:27
|1.51076
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|27139968
|2015.03.06 15:41:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51477
|0.00000
|1.51195
|2015.03.06 16:00:51
|1.51195
|0.00
|0.00
|0.00
|141.00
|27138506
|2015.03.06 15:37:03
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51247
|0.00000
|1.51195
|2015.03.06 16:00:51
|1.51195
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|27137821
|2015.03.06 15:36:04
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51162
|0.00000
|1.51195
|2015.03.06 16:00:51
|1.51195
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.50
|27136645
|2015.03.06 15:35:04
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51298
|0.00000
|1.51198
|2015.03.06 15:35:50
|1.51198
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|27134372
|2015.03.06 15:32:03
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51488
|0.00000
|1.51388
|2015.03.06 15:34:26
|1.51388
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|27132693
|2015.03.06 15:31:03
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51807
|0.00000
|1.51653
|2015.03.06 15:31:26
|1.51653
|0.00
|0.00
|0.00
|77.00
|27121180
|2015.03.06 13:53:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51791
|0.00000
|1.51653
|2015.03.06 15:31:26
|1.51653
|0.00
|0.00
|0.00
|69.00
|27117215
|2015.03.06 13:06:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51662
|0.00000
|1.51653
|2015.03.06 15:31:26
|1.51653
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|27115868
|2015.03.06 12:53:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51788
|0.00000
|1.51688
|2015.03.06 13:05:58
|1.51688
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|27113705
|2015.03.06 12:25:06
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51900
|0.00000
|1.51800
|2015.03.06 12:50:31
|1.51800
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|27108595
|2015.03.06 11:30:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.52011
|0.00000
|1.51911
|2015.03.06 12:22:40
|1.51911
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|27103435
|2015.03.06 10:58:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.52125
|0.00000
|1.52025
|2015.03.06 11:28:24
|1.52025
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|27100357
|2015.03.06 10:21:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.52225
|0.00000
|1.52125
|2015.03.06 10:57:05
|1.52125
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|27080120
|2015.03.06 00:32:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.52513
|0.00000
|1.52235
|2015.03.06 10:20:54
|1.52235
|0.00
|0.00
|0.00
|139.00
|27066917
|2015.03.05 18:54:04
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.52297
|0.00000
|1.52235
|2015.03.06 10:20:54
|1.52235
|0.00
|0.00
|0.00
|31.00
|27065114
|2015.03.05 18:38:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.52194
|0.00000
|1.52235
|2015.03.06 10:20:54
|1.52235
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.50
|27045765
|2015.03.05 16:02:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.52366
|0.00000
|1.52209
|2015.03.05 18:37:57
|1.52209
|0.00
|0.00
|0.00
|78.50
|27043878
|2015.03.05 15:56:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.52252
|0.00000
|1.52209
|2015.03.05 18:37:57
|1.52209
|0.00
|0.00
|0.00
|21.50
|27040213
|2015.03.05 15:42:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.52391
|0.00000
|1.52291
|2015.03.05 15:55:13
|1.52291
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|27033754
|2015.03.05 15:14:03
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.52665
|0.00000
|1.52390
|2015.03.05 15:40:27
|1.52390
|0.00
|0.00
|0.00
|137.50
|27010773
|2015.03.05 09:57:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.52454
|0.00000
|1.52390
|2015.03.05 15:40:27
|1.52390
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|27002381
|2015.03.05 08:10:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.52351
|0.00000
|1.52390
|2015.03.05 15:40:27
|1.52390
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.50
|26997966
|2015.03.05 06:49:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.52497
|0.00000
|1.52397
|2015.03.05 08:09:20
|1.52397
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|26976671
|2015.03.04 19:00:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.52635
|0.00000
|1.52510
|2015.03.05 06:48:02
|1.52510
|0.00
|0.00
|0.00
|62.50
|26975718
|2015.03.04 18:44:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.52584
|0.00000
|1.52510
|2015.03.05 06:48:02
|1.52510
|0.00
|0.00
|0.00
|37.00
|26968735
|2015.03.04 17:30:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.52726
|0.00000
|1.52600
|2015.03.04 18:43:39
|1.52600
|0.00
|0.00
|0.00
|63.00
|26968359
|2015.03.04 17:27:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.52674
|0.00000
|1.52600
|2015.03.04 18:43:39
|1.52600
|0.00
|0.00
|0.00
|37.00
|26965697
|2015.03.04 17:16:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.52791
|0.00000
|1.52691
|2015.03.04 17:26:01
|1.52691
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|26962506
|2015.03.04 17:02:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.52950
|0.00000
|1.52820
|2015.03.04 17:15:47
|1.52820
|0.00
|0.00
|0.00
|65.00
|26961825
|2015.03.04 17:01:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.52890
|0.00000
|1.52820
|2015.03.04 17:15:47
|1.52820
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|26957982
|2015.03.04 16:51:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.53012
|0.00000
|1.52912
|2015.03.04 17:00:45
|1.52912
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|26955190
|2015.03.04 16:26:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.53204
|0.00000
|1.53075
|2015.03.04 16:50:04
|1.53075
|0.00
|0.00
|0.00
|64.50
|26951810
|2015.03.04 16:04:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.53146
|0.00000
|1.53075
|2015.03.04 16:50:04
|1.53075
|0.00
|0.00
|0.00
|35.50
|26947912
|2015.03.04 15:22:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.53422
|0.00000
|1.53233
|2015.03.04 16:03:25
|1.53233
|0.00
|0.00
|0.00
|94.50
|26946729
|2015.03.04 15:19:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.53319
|0.00000
|1.53233
|2015.03.04 16:03:25
|1.53233
|0.00
|0.00
|0.00
|43.00
|26945760
|2015.03.04 15:15:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.53257
|0.00000
|1.53233
|2015.03.04 16:03:25
|1.53233
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|26938858
|2015.03.04 13:48:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.53457
|0.00000
|1.53253
|2015.03.04 15:14:47
|1.53253
|0.00
|0.00
|0.00
|102.00
|26933031
|2015.03.04 12:06:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.53338
|0.00000
|1.53253
|2015.03.04 15:14:47
|1.53253
|0.00
|0.00
|0.00
|42.50
|26932394
|2015.03.04 12:02:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.53264
|0.00000
|1.53253
|2015.03.04 15:14:47
|1.53253
|0.00
|0.00
|0.00
|5.50
|26930314
|2015.03.04 11:43:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.53449
|0.00000
|1.53321
|2015.03.04 12:01:31
|1.53321
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|26929677
|2015.03.04 11:36:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.53392
|0.00000
|1.53321
|2015.03.04 12:01:31
|1.53321
|0.00
|0.00
|0.00
|35.50
|26914986
|2015.03.04 09:37:03
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.53588
|0.00000
|1.53383
|2015.03.04 11:35:54
|1.53383
|0.00
|0.00
|0.00
|102.50
|26913613
|2015.03.04 09:17:19
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.53462
|0.00000
|1.53383
|2015.03.04 11:35:54
|1.53383
|0.00
|0.00
|0.00
|39.50
|26913341
|2015.03.04 09:13:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.53398
|0.00000
|1.53383
|2015.03.04 11:35:54
|1.53383
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|26905065
|2015.03.04 06:16:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.53522
|0.00000
|1.53422
|2015.03.04 09:12:34
|1.53422
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|26865331
|2015.03.03 16:38:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.53792
|0.00000
|1.53537
|2015.03.04 06:14:13
|1.53537
|0.00
|0.00
|0.00
|127.50
|26858655
|2015.03.03 15:32:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.53637
|0.00000
|1.53537
|2015.03.04 06:14:13
|1.53537
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|26857832
|2015.03.03 15:20:27
|balance
|Int.Trans.(Remove Funds)
|-10 000.00
|26855892
|2015.03.03 15:05:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.53451
|0.00000
|1.53537
|2015.03.04 06:14:13
|1.53537
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.00
|26853103
|2015.03.03 14:35:04
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.53581
|0.00000
|1.53456
|2015.03.03 15:04:52
|1.53456
|0.00
|0.00
|0.00
|62.50
|26852533
|2015.03.03 14:28:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.53530
|0.00000
|1.53456
|2015.03.03 15:04:52
|1.53456
|0.00
|0.00
|0.00
|37.00
|26837452
|2015.03.03 10:57:05
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.53670
|0.00000
|1.53544
|2015.03.03 14:27:36
|1.53544
|0.00
|0.00
|0.00
|63.00
|26836992
|2015.03.03 10:50:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.53618
|0.00000
|1.53544
|2015.03.03 14:27:36
|1.53544
|0.00
|0.00
|0.00
|37.00
|26823606
|2015.03.03 07:53:07
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.53864
|0.00000
|1.53620
|2015.03.03 10:49:16
|1.53620
|0.00
|0.00
|0.00
|122.00
|26794660
|2015.03.02 18:50:03
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.53706
|0.00000
|1.53620
|2015.03.03 10:49:16
|1.53620
|0.00
|0.00
|0.00
|43.00
|26787657
|2015.03.02 17:30:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.53554
|0.00000
|1.53620
|2015.03.03 10:49:16
|1.53620
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.00
|26784761
|2015.03.02 17:12:03
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.53689
|0.00000
|1.53589
|2015.03.02 17:29:53
|1.53589
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|26772744
|2015.03.02 15:06:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.53846
|0.00000
|1.53719
|2015.03.02 17:11:11
|1.53719
|0.00
|0.00
|0.00
|63.50
|26772194
|2015.03.02 15:01:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.53792
|0.00000
|1.53719
|2015.03.02 17:11:11
|1.53719
|0.00
|0.00
|0.00
|36.50
|26770441
|2015.03.02 14:47:17
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.53912
|0.00000
|1.53812
|2015.03.02 15:00:52
|1.53812
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|26757122
|2015.03.02 11:47:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.54188
|0.00000
|1.53937
|2015.03.02 14:46:00
|1.53937
|0.00
|0.00
|0.00
|125.50
|26754432
|2015.03.02 11:26:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.54032
|0.00000
|1.53937
|2015.03.02 14:46:00
|1.53937
|0.00
|0.00
|0.00
|47.50
|26750714
|2015.03.02 10:29:08
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.53863
|0.00000
|1.53937
|2015.03.02 14:46:00
|1.53937
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.00
|26739579
|2015.03.02 07:11:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.54019
|0.00000
|1.53894
|2015.03.02 10:28:22
|1.53894
|0.00
|0.00
|0.00
|62.50
|26735666
|2015.03.02 04:58:10
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.53955
|0.00000
|1.54139
|2015.03.02 11:30:37
|1.54139
|0.00
|0.00
|0.00
|92.00
|26735246
|2015.03.02 04:52:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.53968
|0.00000
|1.53894
|2015.03.02 10:28:22
|1.53894
|0.00
|0.00
|0.00
|37.00
|26728325
|2015.03.02 02:02:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.54134
|0.00000
|1.53988
|2015.03.02 04:51:02
|1.53988
|0.00
|0.00
|0.00
|73.00
|26727350
|2015.03.02 01:44:11
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.54055
|0.00000
|1.54139
|2015.03.02 11:30:37
|1.54139
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|26727052
|2015.03.02 01:40:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.54042
|0.00000
|1.53988
|2015.03.02 04:51:02
|1.53988
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|26726358
|2015.03.02 01:29:13
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.54107
|0.00000
|1.54139
|2015.03.02 11:30:37
|1.54139
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|26703784
|2015.02.27 17:31:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.54375
|0.00000
|1.54058
|2015.03.02 01:39:57
|1.54058
|0.00
|0.00
|0.00
|158.50
|26701566
|2015.02.27 17:08:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.54215
|0.00000
|1.54058
|2015.03.02 01:39:57
|1.54058
|0.00
|0.00
|0.00
|78.50
|26697910
|2015.02.27 16:43:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.54061
|0.00000
|1.54058
|2015.03.02 01:39:57
|1.54058
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|26696744
|2015.02.27 16:35:08
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.53981
|0.00000
|1.54058
|2015.03.02 01:39:57
|1.54058
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.50
|26684469
|2015.02.27 14:37:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.54399
|0.00000
|1.53985
|2015.02.27 16:34:57
|1.53985
|0.00
|0.00
|0.00
|207.00
|26680001
|2015.02.27 13:36:05
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.54195
|0.00000
|1.53985
|2015.02.27 16:34:57
|1.53985
|0.00
|0.00
|0.00
|105.00
|26668923
|2015.02.27 11:13:03
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.54041
|0.00000
|1.53985
|2015.02.27 16:34:57
|1.53985
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|26665928
|2015.02.27 10:46:33
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.53962
|0.00000
|1.53862
|2015.02.27 11:00:11
|1.53862
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|26649335
|2015.02.27 05:00:04
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.54320
|0.00000
|1.54039
|2015.02.27 10:45:51
|1.54039
|0.00
|0.00
|0.00
|140.50
|26641388
|2015.02.27 01:34:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.54164
|0.00000
|1.54039
|2015.02.27 10:45:51
|1.54039
|0.00
|0.00
|0.00
|62.50
|26632040
|2015.02.26 20:28:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.54062
|0.00000
|1.54039
|2015.02.27 10:45:51
|1.54039
|0.00
|0.00
|0.00
|11.50
|26631046
|2015.02.26 20:06:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.54011
|0.00000
|1.54039
|2015.02.27 10:45:51
|1.54039
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|26624365
|2015.02.26 18:14:03
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.54204
|0.00000
|1.54015
|2015.02.26 20:05:57
|1.54015
|0.00
|0.00
|0.00
|94.50
|26618292
|2015.02.26 17:21:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.54096
|0.00000
|1.54015
|2015.02.26 20:05:57
|1.54015
|0.00
|0.00
|0.00
|40.50
|26616838
|2015.02.26 17:12:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.54046
|0.00000
|1.54015
|2015.02.26 20:05:57
|1.54015
|0.00
|0.00
|0.00
|15.50
|26613985
|2015.02.26 16:58:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.54157
|0.00000
|1.54057
|2015.02.26 17:11:45
|1.54057
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|26612340
|2015.02.26 16:51:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.54276
|0.00000
|1.54176
|2015.02.26 16:57:20
|1.54176
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|26608094
|2015.02.26 16:27:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.54391
|0.00000
|1.54291
|2015.02.26 16:50:13
|1.54291
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|26606905
|2015.02.26 16:20:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.54547
|0.00000
|1.54447
|2015.02.26 16:26:25
|1.54447
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|26533936
|2015.02.26 03:25:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.55304
|0.00000
|1.55438
|2015.02.26 04:03:34
|1.55438
|0.00
|0.00
|0.00
|67.00
|26533515
|2015.02.26 03:18:05
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.55371
|0.00000
|1.55438
|2015.02.26 04:03:34
|1.55438
|0.00
|0.00
|0.00
|33.50
|26519818
|2015.02.25 21:37:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.55227
|0.00000
|1.55355
|2015.02.26 03:17:28
|1.55355
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|26519603
|2015.02.25 21:31:22
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.55282
|0.00000
|1.55355
|2015.02.26 03:17:28
|1.55355
|0.00
|0.00
|0.00
|36.50
|26486791
|2015.02.25 14:07:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.54853
|0.00000
|1.55261
|2015.02.25 21:30:26
|1.55261
|0.00
|0.00
|0.00
|204.00
|26475494
|2015.02.25 12:10:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.55054
|0.00000
|1.55261
|2015.02.25 21:30:26
|1.55261
|0.00
|0.00
|0.00
|103.50
|26471702
|2015.02.25 11:31:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.55209
|0.00000
|1.55261
|2015.02.25 21:30:26
|1.55261
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|26470446
|2015.02.25 11:22:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.55357
|0.00000
|1.54520
|2015.02.26 16:17:19
|1.54520
|0.00
|0.00
|0.00
|418.50
|26470009
|2015.02.25 11:17:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.55247
|0.00000
|1.55373
|2015.02.25 11:21:45
|1.55373
|0.00
|0.00
|0.00
|63.00
|26468406
|2015.02.25 11:01:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.55299
|0.00000
|1.55373
|2015.02.25 11:21:45
|1.55373
|0.00
|0.00
|0.00
|37.00
|26466529
|2015.02.25 10:49:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.55140
|0.00000
|1.55240
|2015.02.25 11:00:24
|1.55240
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|26456874
|2015.02.25 09:21:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.55007
|0.00000
|1.55139
|2015.02.25 10:48:22
|1.55139
|0.00
|0.00
|0.00
|66.00
|26454922
|2015.02.25 09:14:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.55056
|0.00000
|1.54520
|2015.02.26 16:17:19
|1.54520
|0.00
|0.00
|0.00
|268.00
|26454928
|2015.02.25 09:14:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.55071
|0.00000
|1.55139
|2015.02.25 10:48:22
|1.55139
|0.00
|0.00
|0.00
|34.00
|26452634
|2015.02.25 09:02:05
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.54923
|0.00000
|1.55057
|2015.02.25 09:13:30
|1.55057
|0.00
|0.00
|0.00
|67.00
|26451852
|2015.02.25 08:59:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.54991
|0.00000
|1.55057
|2015.02.25 09:13:30
|1.55057
|0.00
|0.00
|0.00
|33.00
|26450868
|2015.02.25 08:56:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.54875
|0.00000
|1.54975
|2015.02.25 08:58:43
|1.54975
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|26448221
|2015.02.25 08:15:13
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.54787
|0.00000
|1.54520
|2015.02.26 16:17:19
|1.54520
|0.00
|0.00
|0.00
|133.50
|26434179
|2015.02.25 02:38:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.54728
|0.00000
|1.54858
|2015.02.25 08:55:48
|1.54858
|0.00
|0.00
|0.00
|65.00
|26432720
|2015.02.25 02:23:04
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.54787
|0.00000
|1.54858
|2015.02.25 08:55:48
|1.54858
|0.00
|0.00
|0.00
|35.50
|26417898
|2015.02.24 20:43:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.54499
|0.00000
|1.54693
|2015.02.25 02:22:57
|1.54693
|0.00
|0.00
|0.00
|97.00
|26414944
|2015.02.24 20:00:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.54604
|0.00000
|1.54693
|2015.02.25 02:22:57
|1.54693
|0.00
|0.00
|0.00
|44.50
|26413081
|2015.02.24 19:49:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.54676
|0.00000
|1.54693
|2015.02.25 02:22:57
|1.54693
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|26402254
|2015.02.24 18:32:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.54465
|0.00000
|1.54661
|2015.02.24 19:48:53
|1.54661
|0.00
|0.00
|0.00
|98.00
|26399834
|2015.02.24 18:15:16
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.54580
|0.00000
|1.54661
|2015.02.24 19:48:53
|1.54661
|0.00
|0.00
|0.00
|40.50
|26397155
|2015.02.24 18:04:04
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.54637
|0.00000
|1.54661
|2015.02.24 19:48:53
|1.54661
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|26394975
|2015.02.24 17:51:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.54442
|0.00000
|1.54626
|2015.02.24 18:03:52
|1.54626
|0.00
|0.00
|0.00
|92.00
|26394392
|2015.02.24 17:48:03
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.54543
|0.00000
|1.54626
|2015.02.24 18:03:52
|1.54626
|0.00
|0.00
|0.00
|41.50
|26394117
|2015.02.24 17:47:04
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.54592
|0.00000
|1.54626
|2015.02.24 18:03:52
|1.54626
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|26389459
|2015.02.24 17:28:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.54256
|0.00000
|1.54557
|2015.02.24 17:46:15
|1.54557
|0.00
|0.00
|0.00
|150.50
|26386984
|2015.02.24 17:19:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.54421
|0.00000
|1.54557
|2015.02.24 17:46:15
|1.54557
|0.00
|0.00
|0.00
|68.00
|26386188
|2015.02.24 17:17:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.54525
|0.00000
|1.54557
|2015.02.24 17:46:15
|1.54557
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|26385607
|2015.02.24 17:16:03
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.54624
|0.00000
|1.54557
|2015.02.24 17:46:15
|1.54557
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.50
|26385293
|2015.02.24 17:16:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.54585
|0.00000
|1.54520
|2015.02.26 16:17:19
|1.54520
|0.00
|0.00
|0.00
|32.50
|26383489
|2015.02.24 17:10:05
|balance
|Int.Trans.(Remove Funds)
|-15 000.00
|26379458
|2015.02.24 17:02:04
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.54120
|0.00000
|1.54576
|2015.02.24 17:15:54
|1.54576
|0.00
|0.00
|0.00
|228.00
|26378543
|2015.02.24 17:01:04
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.54180
|0.00000
|1.54080
|2015.02.24 17:01:20
|1.54080
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|26371768
|2015.02.24 15:52:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.54308
|0.00000
|1.54174
|2015.02.24 17:00:19
|1.54174
|0.00
|0.00
|0.00
|67.00
|26369276
|2015.02.24 15:15:17
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.54240
|0.00000
|1.54174
|2015.02.24 17:00:19
|1.54174
|0.00
|0.00
|0.00
|33.00
|26368113
|2015.02.24 15:04:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.54301
|0.00000
|1.54201
|2015.02.24 15:14:49
|1.54201
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|26358511
|2015.02.24 12:57:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.54510
|0.00000
|1.54320
|2015.02.24 15:03:26
|1.54320
|0.00
|0.00
|0.00
|95.00
|26352680
|2015.02.24 11:43:04
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.54409
|0.00000
|1.54320
|2015.02.24 15:03:26
|1.54320
|0.00
|0.00
|0.00
|44.50
|26352251
|2015.02.24 11:37:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.54342
|0.00000
|1.54320
|2015.02.24 15:03:26
|1.54320
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|26338181
|2015.02.24 09:47:03
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.54621
|0.00000
|1.54343
|2015.02.24 11:36:28
|1.54343
|0.00
|0.00
|0.00
|139.00
|26331830
|2015.02.24 08:40:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.54470
|0.00000
|1.54343
|2015.02.24 11:36:28
|1.54343
|0.00
|0.00
|0.00
|63.50
|26331260
|2015.02.24 08:37:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.54365
|0.00000
|1.54343
|2015.02.24 11:36:28
|1.54343
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|26329436
|2015.02.24 08:11:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.54315
|0.00000
|1.54343
|2015.02.24 11:36:28
|1.54343
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|26322036
|2015.02.24 06:41:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.54458
|0.00000
|1.54324
|2015.02.24 08:10:15
|1.54324
|0.00
|0.00
|0.00
|67.00
|26313787
|2015.02.24 04:43:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.54364
|0.00000
|1.54576
|2015.02.24 17:15:54
|1.54576
|0.00
|0.00
|0.00
|106.00
|26312535
|2015.02.24 04:30:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.54389
|0.00000
|1.54324
|2015.02.24 08:10:15
|1.54324
|0.00
|0.00
|0.00
|32.50
|26307558
|2015.02.24 02:51:04
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.54491
|0.00000
|1.54391
|2015.02.24 04:28:03
|1.54391
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|26296561
|2015.02.23 21:09:03
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.54691
|0.00000
|1.54503
|2015.02.24 02:50:58
|1.54503
|0.00
|0.00
|0.00
|94.00
|26294150
|2015.02.23 20:28:12
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.54587
|0.00000
|1.54503
|2015.02.24 02:50:58
|1.54503
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|26292623
|2015.02.23 20:03:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.54541
|0.00000
|1.54576
|2015.02.24 17:15:54
|1.54576
|0.00
|0.00
|0.00
|17.50
|26292257
|2015.02.23 20:00:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.54531
|0.00000
|1.54503
|2015.02.24 02:50:58
|1.54503
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|26285801
|2015.02.23 18:32:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.54687
|0.00000
|1.54541
|2015.02.23 19:59:59
|1.54541
|0.00
|0.00
|0.00
|73.00
|26285409
|2015.02.23 18:28:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.54595
|0.00000
|1.54541
|2015.02.23 19:59:59
|1.54541
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|26285394
|2015.02.23 18:27:48
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.54627
|0.00000
|1.54727
|2015.02.23 18:32:12
|1.54727
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|26109954
|2015.02.20 11:04:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.53733
|0.00000
|1.54341
|2015.02.23 17:55:37
|1.54341
|0.00
|0.00
|0.00
|304.00
|26109950
|2015.02.20 11:04:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.53716
|0.00000
|1.53616
|2015.02.20 11:30:03
|1.53616
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|26107782
|2015.02.20 10:56:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.53834
|0.00000
|1.53734
|2015.02.20 11:03:13
|1.53734
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|26107783
|2015.02.20 10:56:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.53843
|0.00000
|1.54341
|2015.02.23 17:55:37
|1.54341
|0.00
|0.00
|0.00
|249.00
|26106907
|2015.02.20 10:52:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.53955
|0.00000
|1.54341
|2015.02.23 17:55:37
|1.54341
|0.00
|0.00
|0.00
|193.00
|26028691
|2015.02.19 15:25:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.54122
|0.00000
|1.54341
|2015.02.23 17:55:37
|1.54341
|0.00
|0.00
|0.00
|109.50
|26024323
|2015.02.19 14:58:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.54248
|0.00000
|1.54341
|2015.02.23 17:55:37
|1.54341
|0.00
|0.00
|0.00
|46.50
|25931505
|2015.02.18 21:07:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.54735
|0.00000
|1.53874
|2015.02.20 10:55:08
|1.53874
|0.00
|0.00
|0.00
|430.50
|25929564
|2015.02.18 21:01:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.54620
|0.00000
|1.53874
|2015.02.20 10:55:08
|1.53874
|0.00
|0.00
|0.00
|373.00
|25929558
|2015.02.18 21:01:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.54651
|0.00000
|1.54751
|2015.02.18 21:06:46
|1.54751
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|25926395
|2015.02.18 19:57:06
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.54171
|0.00000
|1.54424
|2015.02.18 21:00:11
|1.54424
|0.00
|0.00
|0.00
|126.50
|25923213
|2015.02.18 18:57:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.54272
|0.00000
|1.54424
|2015.02.18 21:00:11
|1.54424
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|25921151
|2015.02.18 18:35:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.54376
|0.00000
|1.54424
|2015.02.18 21:00:11
|1.54424
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|25919146
|2015.02.18 18:06:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.54478
|0.00000
|1.54424
|2015.02.18 21:00:11
|1.54424
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.00
|25916816
|2015.02.18 17:47:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.54442
|0.00000
|1.53874
|2015.02.20 10:55:08
|1.53874
|0.00
|0.00
|0.00
|284.00
|25914787
|2015.02.18 17:27:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.54440
|0.00000
|1.54540
|2015.02.18 18:02:06
|1.54540
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|25885044
|2015.02.18 12:39:03
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.54243
|0.00000
|1.54399
|2015.02.18 17:26:39
|1.54399
|0.00
|0.00
|0.00
|78.00
|25879925
|2015.02.18 11:54:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.54331
|0.00000
|1.53874
|2015.02.20 10:55:08
|1.53874
|0.00
|0.00
|0.00
|228.50
|25879919
|2015.02.18 11:54:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.54354
|0.00000
|1.54399
|2015.02.18 17:26:39
|1.54399
|0.00
|0.00
|0.00
|22.50
|25877806
|2015.02.18 11:36:04
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.54204
|0.00000
|1.54304
|2015.02.18 11:53:56
|1.54304
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|25877119
|2015.02.18 11:33:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.54196
|0.00000
|1.53874
|2015.02.20 10:55:08
|1.53874
|0.00
|0.00
|0.00
|161.00
|25876363
|2015.02.18 11:31:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.54094
|0.00000
|1.53874
|2015.02.20 10:55:08
|1.53874
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|25876360
|2015.02.18 11:31:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.54141
|0.00000
|1.54241
|2015.02.18 11:33:03
|1.54241
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|25875289
|2015.02.18 11:25:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.53754
|0.00000
|1.53854
|2015.02.18 11:30:06
|1.53854
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|25805074
|2015.02.17 17:19:05
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.53265
|0.00000
|1.53746
|2015.02.18 11:23:41
|1.53746
|0.00
|0.00
|0.00
|240.50
|25803728
|2015.02.17 17:10:03
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.53383
|0.00000
|1.53746
|2015.02.18 11:23:41
|1.53746
|0.00
|0.00
|0.00
|181.50
|25792647
|2015.02.17 15:50:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.53479
|0.00000
|1.53746
|2015.02.18 11:23:41
|1.53746
|0.00
|0.00
|0.00
|133.50
|25786571
|2015.02.17 14:53:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.53587
|0.00000
|1.53746
|2015.02.18 11:23:41
|1.53746
|0.00
|0.00
|0.00
|79.50
|25784767
|2015.02.17 14:36:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.53702
|0.00000
|1.53746
|2015.02.18 11:23:41
|1.53746
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|25694247
|2015.02.16 20:30:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.53420
|0.00000
|1.53978
|2015.02.17 13:25:14
|1.53978
|0.00
|0.00
|0.00
|279.00
|25688828
|2015.02.16 19:59:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.53518
|0.00000
|1.53978
|2015.02.17 13:25:14
|1.53978
|0.00
|0.00
|0.00
|230.00
|25680471
|2015.02.16 19:02:03
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.53622
|0.00000
|1.53978
|2015.02.17 13:25:14
|1.53978
|0.00
|0.00
|0.00
|178.00
|25650546
|2015.02.16 12:52:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.53755
|0.00000
|1.53978
|2015.02.17 13:25:14
|1.53978
|0.00
|0.00
|0.00
|111.50
|25646952
|2015.02.16 12:16:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.53868
|0.00000
|1.53978
|2015.02.17 13:25:14
|1.53978
|0.00
|0.00
|0.00
|55.00
|25618746
|2015.02.16 05:07:04
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.54345
|0.00000
|1.53297
|2015.02.17 17:18:09
|1.53297
|0.00
|0.00
|0.00
|524.00
|25605638
|2015.02.16 01:17:12
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.53999
|0.00000
|1.54246
|2015.02.16 05:06:24
|1.54246
|0.00
|0.00
|0.00
|123.50
|25603910
|2015.02.16 00:48:03
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.54105
|0.00000
|1.54246
|2015.02.16 05:06:24
|1.54246
|0.00
|0.00
|0.00
|70.50
|25602066
|2015.02.16 00:08:04
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.54190
|0.00000
|1.54246
|2015.02.16 05:06:24
|1.54246
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|25601429
|2015.02.16 00:03:09
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.54291
|0.00000
|1.54246
|2015.02.16 05:06:24
|1.54246
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.50
|25592397
|2015.02.13 18:32:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.53904
|0.00000
|1.54119
|2015.02.16 00:02:10
|1.54119
|0.00
|0.00
|0.00
|107.50
|25588014
|2015.02.13 17:33:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.54009
|0.00000
|1.54119
|2015.02.16 00:02:10
|1.54119
|0.00
|0.00
|0.00
|55.00
|25585101
|2015.02.13 17:05:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.54145
|0.00000
|1.54119
|2015.02.16 00:02:10
|1.54119
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|25582272
|2015.02.13 16:41:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.54036
|0.00000
|1.54136
|2015.02.13 17:02:40
|1.54136
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|25571088
|2015.02.13 14:16:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.53748
|0.00000
|1.54046
|2015.02.13 16:38:29
|1.54046
|0.00
|0.00
|0.00
|149.00
|25554899
|2015.02.13 10:20:03
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.53870
|0.00000
|1.54046
|2015.02.13 16:38:29
|1.54046
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|25549402
|2015.02.13 09:23:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.54031
|0.00000
|1.54046
|2015.02.13 16:38:29
|1.54046
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|25539256
|2015.02.13 06:55:04
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.54152
|0.00000
|1.53297
|2015.02.17 17:18:09
|1.53297
|0.00
|0.00
|0.00
|427.50
|25536343
|2015.02.13 06:19:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.54136
|0.00000
|1.54046
|2015.02.13 16:38:29
|1.54046
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.00
|25516640
|2015.02.12 23:29:07
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.53901
|0.00000
|1.54116
|2015.02.13 06:18:54
|1.54116
|0.00
|0.00
|0.00
|107.50
|25514790
|2015.02.12 22:31:07
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.54002
|0.00000
|1.54116
|2015.02.13 06:18:54
|1.54116
|0.00
|0.00
|0.00
|57.00
|25512998
|2015.02.12 22:00:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.54145
|0.00000
|1.54116
|2015.02.13 06:18:54
|1.54116
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.50
|25512662
|2015.02.12 21:59:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.54050
|0.00000
|1.53297
|2015.02.17 17:18:09
|1.53297
|0.00
|0.00
|0.00
|376.50
|25509463
|2015.02.12 20:59:08
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.53986
|0.00000
|1.54086
|2015.02.12 21:59:59
|1.54086
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|25509265
|2015.02.12 20:58:08
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.53932
|0.00000
|1.53297
|2015.02.17 17:18:09
|1.53297
|0.00
|0.00
|0.00
|317.50
|25495801
|2015.02.12 18:34:04
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.53770
|0.00000
|1.53931
|2015.02.12 20:58:08
|1.53931
|0.00
|0.00
|0.00
|80.50
|25494492
|2015.02.12 18:26:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.53891
|0.00000
|1.53931
|2015.02.12 20:58:08
|1.53931
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|25490784
|2015.02.12 18:06:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.53770
|0.00000
|1.53870
|2015.02.12 18:25:19
|1.53870
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|25481742
|2015.02.12 17:01:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.53533
|0.00000
|1.53762
|2015.02.12 18:05:10
|1.53762
|0.00
|0.00
|0.00
|114.50
|25468518
|2015.02.12 15:54:07
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.53675
|0.00000
|1.53762
|2015.02.12 18:05:10
|1.53762
|0.00
|0.00
|0.00
|43.50
|25463516
|2015.02.12 15:32:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.53816
|0.00000
|1.53297
|2015.02.17 17:18:09
|1.53297
|0.00
|0.00
|0.00
|259.50
|25463005
|2015.02.12 15:31:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.53779
|0.00000
|1.53762
|2015.02.12 18:05:10
|1.53762
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.50
|25459889
|2015.02.12 15:11:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.53604
|0.00000
|1.53756
|2015.02.12 15:30:13
|1.53756
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|25458554
|2015.02.12 14:58:04
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.53694
|0.00000
|1.53297
|2015.02.17 17:18:09
|1.53297
|0.00
|0.00
|0.00
|198.50
|25458546
|2015.02.12 14:58:04
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.53707
|0.00000
|1.53756
|2015.02.12 15:30:13
|1.53756
|0.00
|0.00
|0.00
|24.50
|25456173
|2015.02.12 14:31:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.53475
|0.00000
|1.53633
|2015.02.12 14:57:10
|1.53633
|0.00
|0.00
|0.00
|79.00
|25454675
|2015.02.12 14:14:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.53590
|0.00000
|1.53633
|2015.02.12 14:57:10
|1.53633
|0.00
|0.00
|0.00
|21.50
|25454674
|2015.02.12 14:14:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.53563
|0.00000
|1.53297
|2015.02.17 17:18:09
|1.53297
|0.00
|0.00
|0.00
|133.00
|25454052
|2015.02.12 14:11:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.53454
|0.00000
|1.53554
|2015.02.12 14:13:24
|1.53554
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|25451884
|2015.02.12 13:40:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.53398
|0.00000
|1.53297
|2015.02.17 17:18:09
|1.53297
|0.00
|0.00
|0.00
|50.50
|25449848
|2015.02.12 13:14:03
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.53310
|0.00000
|1.53461
|2015.02.12 14:10:47
|1.53461
|0.00
|0.00
|0.00
|75.50
|25449108
|2015.02.12 13:08:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.53412
|0.00000
|1.53461
|2015.02.12 14:10:47
|1.53461
|0.00
|0.00
|0.00
|24.50
|25448180
|2015.02.12 13:01:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.53297
|0.00000
|1.53297
|2015.02.17 17:18:09
|1.53297
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|25446950
|2015.02.12 12:55:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.53260
|0.00000
|1.53360
|2015.02.12 13:07:28
|1.53360
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|25446091
|2015.02.12 12:50:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.53082
|0.00000
|1.53182
|2015.02.12 12:54:01
|1.53182
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|25445116
|2015.02.12 12:45:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.52915
|0.00000
|1.53092
|2015.02.12 12:49:15
|1.53092
|0.00
|0.00
|0.00
|88.50
|25444712
|2015.02.12 12:44:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.53068
|0.00000
|1.53092
|2015.02.12 12:49:15
|1.53092
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|25444228
|2015.02.12 12:42:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.52846
|0.00000
|1.52946
|2015.02.12 12:43:58
|1.52946
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|25442613
|2015.02.12 12:35:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.52594
|0.00000
|1.52694
|2015.02.12 12:41:09
|1.52694
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|25441302
|2015.02.12 12:31:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.52803
|0.00000
|1.52903
|2015.02.12 12:31:29
|1.52903
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|25438108
|2015.02.12 12:06:03
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.52143
|0.00000
|1.52654
|2015.02.12 12:30:14
|1.52654
|0.00
|0.00
|0.00
|255.50
|25436412
|2015.02.12 11:57:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.52327
|0.00000
|1.52227
|2015.02.12 12:05:29
|1.52227
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|25432070
|2015.02.12 11:25:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.52669
|0.00000
|1.52340
|2015.02.12 11:56:52
|1.52340
|0.00
|0.00
|0.00
|164.50
|25430706
|2015.02.12 11:20:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.52557
|0.00000
|1.52340
|2015.02.12 11:56:52
|1.52340
|0.00
|0.00
|0.00
|108.50
|25413336
|2015.02.12 09:31:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.52435
|0.00000
|1.52340
|2015.02.12 11:56:52
|1.52340
|0.00
|0.00
|0.00
|47.50
|25359384
|2015.02.11 20:30:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.52437
|0.00000
|1.52232
|2015.02.12 04:39:49
|1.52232
|0.00
|0.00
|0.00
|102.50
|25357237
|2015.02.11 20:00:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.52330
|0.00000
|1.52232
|2015.02.12 04:39:49
|1.52232
|0.00
|0.00
|0.00
|49.00
|25352663
|2015.02.11 18:48:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.52228
|0.00000
|1.52232
|2015.02.12 04:39:49
|1.52232
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|25352593
|2015.02.11 18:47:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.52264
|0.00000
|1.52654
|2015.02.12 12:30:14
|1.52654
|0.00
|0.00
|0.00
|195.00
|25352120
|2015.02.11 18:43:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.52365
|0.00000
|1.52654
|2015.02.12 12:30:14
|1.52654
|0.00
|0.00
|0.00
|144.50
|25352118
|2015.02.11 18:43:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.52339
|0.00000
|1.52239
|2015.02.11 18:47:18
|1.52239
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|25339955
|2015.02.11 17:12:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.52493
|0.00000
|1.52654
|2015.02.12 12:30:14
|1.52654
|0.00
|0.00
|0.00
|80.50
|25336931
|2015.02.11 16:56:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.52594
|0.00000
|1.52654
|2015.02.12 12:30:14
|1.52654
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|25306625
|2015.02.11 11:42:19
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.52961
|0.00000
|1.52367
|2015.02.11 18:42:31
|1.52367
|0.00
|0.00
|0.00
|297.00
|25305101
|2015.02.11 11:27:03
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.52859
|0.00000
|1.52367
|2015.02.11 18:42:31
|1.52367
|0.00
|0.00
|0.00
|246.00
|25304476
|2015.02.11 11:25:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.52837
|0.00000
|1.52937
|2015.02.11 11:41:10
|1.52937
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|25298474
|2015.02.11 10:13:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.52627
|0.00000
|1.52782
|2015.02.11 11:24:01
|1.52782
|0.00
|0.00
|0.00
|77.50
|25297712
|2015.02.11 10:10:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.52736
|0.00000
|1.52782
|2015.02.11 11:24:01
|1.52782
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|25296494
|2015.02.11 10:03:07
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.52615
|0.00000
|1.52715
|2015.02.11 10:09:18
|1.52715
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|25291792
|2015.02.11 09:22:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.52361
|0.00000
|1.52633
|2015.02.11 10:02:14
|1.52633
|0.00
|0.00
|0.00
|136.00
|25266781
|2015.02.10 21:55:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.52484
|0.00000
|1.52633
|2015.02.11 10:02:14
|1.52633
|0.00
|0.00
|0.00
|74.50
|25260047
|2015.02.10 19:38:11
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.52586
|0.00000
|1.52633
|2015.02.11 10:02:14
|1.52633
|0.00
|0.00
|0.00
|23.50
|25258730
|2015.02.10 19:16:05
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.52720
|0.00000
|1.52367
|2015.02.11 18:42:31
|1.52367
|0.00
|0.00
|0.00
|176.50
|25258179
|2015.02.10 19:14:03
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.52702
|0.00000
|1.52633
|2015.02.11 10:02:14
|1.52633
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.50
|25252646
|2015.02.10 18:05:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.52488
|0.00000
|1.52643
|2015.02.10 19:13:03
|1.52643
|0.00
|0.00
|0.00
|77.50
|25251721
|2015.02.10 18:00:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.52589
|0.00000
|1.52367
|2015.02.11 18:42:31
|1.52367
|0.00
|0.00
|0.00
|111.00
|25251745
|2015.02.10 18:00:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.52597
|0.00000
|1.52643
|2015.02.10 19:13:03
|1.52643
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|25251047
|2015.02.10 17:56:04
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.52450
|0.00000
|1.52367
|2015.02.11 18:42:31
|1.52367
|0.00
|0.00
|0.00
|41.50
|25250735
|2015.02.10 17:55:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.52438
|0.00000
|1.52538
|2015.02.10 17:59:10
|1.52538
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|25249051
|2015.02.10 17:45:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.52263
|0.00000
|1.52415
|2015.02.10 17:54:11
|1.52415
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|25248444
|2015.02.10 17:40:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.52366
|0.00000
|1.52415
|2015.02.10 17:54:11
|1.52415
|0.00
|0.00
|0.00
|24.50
|25245714
|2015.02.10 17:29:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.52194
|0.00000
|1.52359
|2015.02.10 17:39:49
|1.52359
|0.00
|0.00
|0.00
|82.50
|25220781
|2015.02.10 14:18:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.52324
|0.00000
|1.52359
|2015.02.10 17:39:49
|1.52359
|0.00
|0.00
|0.00
|17.50
|25213225
|2015.02.10 13:21:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.52096
|0.00000
|1.52339
|2015.02.10 14:14:06
|1.52339
|0.00
|0.00
|0.00
|121.50
|25211921
|2015.02.10 13:03:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.52260
|0.00000
|1.52339
|2015.02.10 14:14:06
|1.52339
|0.00
|0.00
|0.00
|39.50
|25211755
|2015.02.10 01:42:18
|balance
|Int.Trans.(Remove Funds)
|-5 000.00
|25204583
|2015.02.10 11:57:08
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.52005
|0.00000
|1.52342
|2015.02.10 12:46:57
|1.52342
|0.00
|0.00
|0.00
|168.50
|25203611
|2015.02.10 11:51:05
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.52094
|0.00000
|1.51994
|2015.02.10 11:56:18
|1.51994
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|25203610
|2015.02.10 11:51:05
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.52115
|0.00000
|1.52342
|2015.02.10 12:46:57
|1.52342
|0.00
|0.00
|0.00
|113.50
|25199000
|2015.02.10 11:20:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.52248
|0.00000
|1.52342
|2015.02.10 12:46:57
|1.52342
|0.00
|0.00
|0.00
|47.00
|25161029
|2015.02.09 21:46:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.52399
|0.00000
|1.52128
|2015.02.10 11:50:32
|1.52128
|0.00
|0.00
|0.00
|135.50
|25138089
|2015.02.09 16:40:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.52295
|0.00000
|1.52128
|2015.02.10 11:50:32
|1.52128
|0.00
|0.00
|0.00
|83.50
|25109146
|2015.02.09 12:31:06
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.52167
|0.00000
|1.52128
|2015.02.10 11:50:32
|1.52128
|0.00
|0.00
|0.00
|19.50
|25106592
|2015.02.09 12:13:07
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.52077
|0.00000
|1.52463
|2015.02.10 05:33:25
|1.52463
|0.00
|0.00
|0.00
|193.00
|25106584
|2015.02.09 12:13:07
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.52049
|0.00000
|1.52128
|2015.02.10 11:50:32
|1.52128
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.50
|25106188
|2015.02.09 12:12:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.52182
|0.00000
|1.52463
|2015.02.10 05:33:25
|1.52463
|0.00
|0.00
|0.00
|140.50
|25102295
|2015.02.09 11:31:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.52256
|0.00000
|1.52156
|2015.02.09 12:12:17
|1.52156
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|25100538
|2015.02.09 11:11:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.52308
|0.00000
|1.52463
|2015.02.10 05:33:25
|1.52463
|0.00
|0.00
|0.00
|77.50
|25098957
|2015.02.09 10:58:04
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.52363
|0.00000
|1.52263
|2015.02.09 11:30:53
|1.52263
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|25098210
|2015.02.09 10:52:04
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.52415
|0.00000
|1.52463
|2015.02.10 05:33:25
|1.52463
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|25095009
|2015.02.09 10:20:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.52475
|0.00000
|1.52375
|2015.02.09 10:57:33
|1.52375
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|25094543
|2015.02.09 10:16:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.52535
|0.00000
|1.52463
|2015.02.10 05:33:25
|1.52463
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|25093803
|2015.02.09 10:09:03
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.52641
|0.00000
|1.52486
|2015.02.09 10:19:15
|1.52486
|0.00
|0.00
|0.00
|77.50
|25085691
|2015.02.09 08:50:03
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.52517
|0.00000
|1.52669
|2015.02.09 09:59:40
|1.52669
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|25085521
|2015.02.09 08:49:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.52530
|0.00000
|1.52486
|2015.02.09 10:19:15
|1.52486
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|25083622
|2015.02.09 08:12:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.52621
|0.00000
|1.52521
|2015.02.09 08:48:42
|1.52521
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|25083540
|2015.02.09 08:08:11
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.52620
|0.00000
|1.52669
|2015.02.09 09:59:40
|1.52669
|0.00
|0.00
|0.00
|24.50
|24841145
|2015.02.04 14:02:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.52155
|0.00000
|1.52205
|2015.02.04 14:24:28
|1.52205
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|24840660
|2015.02.04 14:00:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.52078
|0.00000
|1.52128
|2015.02.04 14:01:47
|1.52128
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|24839860
|2015.02.04 13:48:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51989
|0.00000
|1.52039
|2015.02.04 13:59:22
|1.52039
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|24839154
|2015.02.04 13:34:05
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51921
|0.00000
|1.51971
|2015.02.04 13:48:00
|1.51971
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|24837944
|2015.02.04 13:13:03
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51786
|0.00000
|1.51879
|2015.02.04 13:33:13
|1.51879
|0.00
|0.00
|0.00
|46.50
|24835882
|2015.02.04 12:46:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51876
|0.00000
|1.51879
|2015.02.04 13:33:13
|1.51879
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|24832964
|2015.02.04 12:19:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.52011
|0.00000
|1.52061
|2015.02.04 12:30:07
|1.52061
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|24832390
|2015.02.04 12:10:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51933
|0.00000
|1.51983
|2015.02.04 12:18:12
|1.51983
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|24828795
|2015.02.04 11:33:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51833
|0.00000
|1.51883
|2015.02.04 12:09:04
|1.51883
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|24827258
|2015.02.04 11:15:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51621
|0.00000
|1.51805
|2015.02.04 11:32:50
|1.51805
|0.00
|0.00
|0.00
|92.00
|24825732
|2015.02.04 11:05:03
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51888
|0.00000
|1.51805
|2015.02.04 11:32:50
|1.51805
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.50
|24825250
|2015.02.04 11:03:06
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51787
|0.00000
|1.51837
|2015.02.04 11:04:56
|1.51837
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|24783600
|2015.02.03 20:52:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51693
|0.00000
|1.51769
|2015.02.04 11:02:28
|1.51769
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|24782385
|2015.02.03 20:38:03
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51754
|0.00000
|1.51769
|2015.02.04 11:02:28
|1.51769
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|24781163
|2015.02.03 20:30:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51874
|0.00000
|1.51960
|2015.02.03 20:31:52
|1.51960
|0.00
|0.00
|0.00
|43.00
|24780794
|2015.02.03 20:28:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51945
|0.00000
|1.51960
|2015.02.03 20:31:52
|1.51960
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|24780519
|2015.02.03 20:27:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51878
|0.00000
|1.51928
|2015.02.03 20:27:59
|1.51928
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|24777464
|2015.02.03 20:08:03
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51801
|0.00000
|1.51851
|2015.02.03 20:26:58
|1.51851
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|24776943
|2015.02.03 20:04:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51708
|0.00000
|1.51758
|2015.02.03 20:07:21
|1.51758
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|24776226
|2015.02.03 19:59:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51638
|0.00000
|1.51688
|2015.02.03 20:03:59
|1.51688
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|24776021
|2015.02.03 19:58:05
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51558
|0.00000
|1.51608
|2015.02.03 19:58:21
|1.51608
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|24773538
|2015.02.03 19:26:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51424
|0.00000
|1.51474
|2015.02.03 19:57:25
|1.51474
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|24773079
|2015.02.03 19:17:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51286
|0.00000
|1.51369
|2015.02.03 19:25:50
|1.51369
|0.00
|0.00
|0.00
|41.50
|24773041
|2015.02.03 19:16:04
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51352
|0.00000
|1.51369
|2015.02.03 19:25:50
|1.51369
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|24770805
|2015.02.03 18:49:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51261
|0.00000
|1.51336
|2015.02.03 19:15:30
|1.51336
|0.00
|0.00
|0.00
|37.50
|24770298
|2015.02.03 18:43:04
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51322
|0.00000
|1.51336
|2015.02.03 19:15:30
|1.51336
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|24766692
|2015.02.03 18:16:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51378
|0.00000
|1.51428
|2015.02.03 18:16:38
|1.51428
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|24765174
|2015.02.03 18:12:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51322
|0.00000
|1.51372
|2015.02.03 18:13:03
|1.51372
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|24764007
|2015.02.03 18:06:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51242
|0.00000
|1.51292
|2015.02.03 18:11:08
|1.51292
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|24763013
|2015.02.03 18:00:07
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51152
|0.00000
|1.51202
|2015.02.03 18:05:53
|1.51202
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|24762285
|2015.02.03 17:53:04
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.50989
|0.00000
|1.51039
|2015.02.03 17:59:05
|1.51039
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|24761315
|2015.02.03 17:40:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.50872
|0.00000
|1.50948
|2015.02.03 17:52:08
|1.50948
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|24759771
|2015.02.03 17:12:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.50928
|0.00000
|1.50948
|2015.02.03 17:52:08
|1.50948
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|24758659
|2015.02.03 17:01:04
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51047
|0.00000
|1.50948
|2015.02.03 17:52:08
|1.50948
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.50
|24756550
|2015.02.03 16:35:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.50943
|0.00000
|1.51018
|2015.02.03 17:00:51
|1.51018
|0.00
|0.00
|0.00
|37.50
|24752658
|2015.02.03 15:59:04
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51005
|0.00000
|1.51018
|2015.02.03 17:00:51
|1.51018
|0.00
|0.00
|0.00
|6.50
|24747608
|2015.02.03 15:44:04
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51100
|0.00000
|1.51150
|2015.02.03 15:46:35
|1.51150
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|24744916
|2015.02.03 15:36:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51037
|0.00000
|1.51087
|2015.02.03 15:43:44
|1.51087
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|24744196
|2015.02.03 15:30:05
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.50929
|0.00000
|1.51005
|2015.02.03 15:35:57
|1.51005
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|24743752
|2015.02.03 15:25:04
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.50980
|0.00000
|1.51005
|2015.02.03 15:35:57
|1.51005
|0.00
|0.00
|0.00
|12.50
|24741086
|2015.02.03 15:17:03
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.50941
|0.00000
|1.51042
|2015.02.03 15:20:12
|1.51042
|0.00
|0.00
|0.00
|50.50
|24740529
|2015.02.03 15:16:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51043
|0.00000
|1.51042
|2015.02.03 15:20:12
|1.51042
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|24738267
|2015.02.03 15:11:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.50881
|0.00000
|1.50931
|2015.02.03 15:15:41
|1.50931
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|24733418
|2015.02.03 14:08:03
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.50760
|0.00000
|1.50810
|2015.02.03 15:10:45
|1.50810
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|24732274
|2015.02.03 14:02:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.50699
|0.00000
|1.50749
|2015.02.03 14:07:14
|1.50749
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|24730500
|2015.02.03 13:39:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.50573
|0.00000
|1.50654
|2015.02.03 14:01:19
|1.50654
|0.00
|0.00
|0.00
|40.50
|24728954
|2015.02.03 13:11:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.50635
|0.00000
|1.50654
|2015.02.03 14:01:19
|1.50654
|0.00
|0.00
|0.00
|9.50
|24728374
|2015.02.03 13:06:03
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.50695
|0.00000
|1.50654
|2015.02.03 14:01:19
|1.50654
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.50
|24726809
|2015.02.03 12:47:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.50575
|0.00000
|1.50653
|2015.02.03 13:05:53
|1.50653
|0.00
|0.00
|0.00
|39.00
|24726284
|2015.02.03 12:44:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.50630
|0.00000
|1.50653
|2015.02.03 13:05:53
|1.50653
|0.00
|0.00
|0.00
|11.50
|24725911
|2015.02.03 12:42:03
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.50544
|0.00000
|1.50594
|2015.02.03 12:43:23
|1.50594
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|24725112
|2015.02.03 12:36:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.50437
|0.00000
|1.50487
|2015.02.03 12:41:21
|1.50487
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|24724579
|2015.02.03 12:30:03
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.50326
|0.00000
|1.50407
|2015.02.03 12:35:38
|1.50407
|0.00
|0.00
|0.00
|40.50
|24723637
|2015.02.03 12:22:03
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.50391
|0.00000
|1.50407
|2015.02.03 12:35:38
|1.50407
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|24723338
|2015.02.03 12:18:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.50445
|0.00000
|1.50407
|2015.02.03 12:35:38
|1.50407
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.00
|24722867
|2015.02.03 12:09:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.50356
|0.00000
|1.50435
|2015.02.03 12:17:29
|1.50435
|0.00
|0.00
|0.00
|39.50
|24722632
|2015.02.03 12:07:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.50413
|0.00000
|1.50435
|2015.02.03 12:17:29
|1.50435
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|24721854
|2015.02.03 12:02:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.50285
|0.00000
|1.50335
|2015.02.03 12:06:26
|1.50335
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|24719724
|2015.02.03 11:38:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.50146
|0.00000
|1.50222
|2015.02.03 12:01:38
|1.50222
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|24718696
|2015.02.03 11:31:04
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.50197
|0.00000
|1.50222
|2015.02.03 12:01:38
|1.50222
|0.00
|0.00
|0.00
|12.50
|24718070
|2015.02.03 11:28:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.50019
|0.00000
|1.50106
|2015.02.03 11:30:05
|1.50106
|0.00
|0.00
|0.00
|43.50
|24717811
|2015.02.03 11:24:05
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.50080
|0.00000
|1.50106
|2015.02.03 11:30:05
|1.50106
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|24717738
|2015.02.03 11:23:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.50073
|0.00000
|1.50023
|2015.02.03 11:27:40
|1.50023
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|24716717
|2015.02.03 11:08:04
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.50190
|0.00000
|1.50105
|2015.02.03 11:22:50
|1.50105
|0.00
|0.00
|0.00
|42.50
|24716601
|2015.02.03 11:07:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.50152
|0.00000
|1.50106
|2015.02.03 11:30:05
|1.50106
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.00
|24716600
|2015.02.03 11:07:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.50122
|0.00000
|1.50105
|2015.02.03 11:22:50
|1.50105
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|24712379
|2015.02.03 10:43:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.50305
|0.00000
|1.50052
|2015.02.03 10:51:32
|1.50052
|0.00
|0.00
|0.00
|126.50
|24711542
|2015.02.03 10:39:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.50302
|0.00000
|1.50352
|2015.02.03 10:43:30
|1.50352
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|24709809
|2015.02.03 10:20:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.50240
|0.00000
|1.50290
|2015.02.03 10:38:28
|1.50290
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|24706025
|2015.02.03 09:49:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.49939
|0.00000
|1.50201
|2015.02.03 10:19:34
|1.50201
|0.00
|0.00
|0.00
|131.00
|24657809
|2015.02.02 18:23:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.50100
|0.00000
|1.50050
|2015.02.03 09:48:10
|1.50050
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|24656061
|2015.02.02 18:12:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.50184
|0.00000
|1.50134
|2015.02.02 18:22:13
|1.50134
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|24646261
|2015.02.02 17:01:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.50728
|0.00000
|1.50265
|2015.02.02 18:11:32
|1.50265
|0.00
|0.00
|0.00
|231.50
|24645070
|2015.02.02 16:56:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.50670
|0.00000
|1.50720
|2015.02.02 17:00:58
|1.50720
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|24644651
|2015.02.02 16:54:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.50563
|0.00000
|1.50613
|2015.02.02 16:55:34
|1.50613
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|24641401
|2015.02.02 16:23:04
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.50475
|0.00000
|1.50525
|2015.02.02 16:53:04
|1.50525
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|24576305
|2015.01.30 21:39:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.50651
|0.00000
|1.50701
|2015.02.02 00:01:35
|1.50701
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|24575863
|2015.01.30 21:31:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.50588
|0.00000
|1.50638
|2015.01.30 21:38:33
|1.50638
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|24574846
|2015.01.30 20:54:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.50497
|0.00000
|1.50547
|2015.01.30 21:30:50
|1.50547
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|24574714
|2015.01.30 20:52:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.50437
|0.00000
|1.50487
|2015.01.30 20:53:31
|1.50487
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|24571642
|2015.01.30 19:05:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.50354
|0.00000
|1.50404
|2015.01.30 20:51:53
|1.50404
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|24570691
|2015.01.30 18:46:03
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.50311
|0.00000
|1.50265
|2015.02.02 18:11:32
|1.50265
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|24568623
|2015.01.30 18:15:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.50282
|0.00000
|1.50332
|2015.01.30 19:04:24
|1.50332
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|24567256
|2015.01.30 18:01:03
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.50200
|0.00000
|1.50250
|2015.01.30 18:14:58
|1.50250
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|24565215
|2015.01.30 17:45:04
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.49938
|0.00000
|1.50219
|2015.01.30 18:00:19
|1.50219
|0.00
|0.00
|0.00
|140.50
|24563758
|2015.01.30 17:33:03
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.50062
|0.00000
|1.50012
|2015.01.30 17:44:10
|1.50012
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|24563375
|2015.01.30 17:30:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.50155
|0.00000
|1.50105
|2015.01.30 17:32:44
|1.50105
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|24563242
|2015.01.30 17:29:03
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.50203
|0.00000
|1.50153
|2015.01.30 17:29:35
|1.50153
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|24561408
|2015.01.30 17:04:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.50298
|0.00000
|1.50248
|2015.01.30 17:28:47
|1.50248
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|24557740
|2015.01.30 16:18:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.50311
|0.00000
|1.50261
|2015.01.30 16:58:00
|1.50261
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|24549289
|2015.01.30 15:00:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.50501
|0.00000
|1.50752
|2015.01.30 15:30:05
|1.50752
|0.00
|0.00
|0.00
|125.50
|24534389
|2015.01.30 11:29:03
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.50557
|0.00000
|1.50815
|2015.01.30 12:01:31
|1.50815
|0.00
|0.00
|0.00
|129.00
|24506301
|2015.01.29 22:21:04
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.50630
|0.00000
|1.50370
|2015.01.30 16:17:12
|1.50370
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|24494367
|2015.01.29 18:34:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.50255
|0.00000
|1.50205
|2015.01.29 20:53:40
|1.50205
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|24493990
|2015.01.29 18:32:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.50425
|0.00000
|1.50375
|2015.01.29 18:33:27
|1.50375
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|24493294
|2015.01.29 18:28:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.50469
|0.00000
|1.50419
|2015.01.29 18:31:22
|1.50419
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|24492910
|2015.01.29 18:25:03
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.50539
|0.00000
|1.50489
|2015.01.29 18:27:51
|1.50489
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|24492591
|2015.01.29 18:23:03
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.50591
|0.00000
|1.50925
|2015.01.30 10:30:58
|1.50925
|0.00
|0.00
|0.00
|167.00
|24491806
|2015.01.29 18:16:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.50614
|0.00000
|1.50564
|2015.01.29 18:24:31
|1.50564
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|24489887
|2015.01.29 18:00:03
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.50750
|0.00000
|1.50700
|2015.01.29 18:15:03
|1.50700
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|24489542
|2015.01.29 17:58:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.50829
|0.00000
|1.50779
|2015.01.29 17:59:23
|1.50779
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|24488954
|2015.01.29 17:51:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.50901
|0.00000
|1.50851
|2015.01.29 17:57:33
|1.50851
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|24486061
|2015.01.29 17:30:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.50972
|0.00000
|1.50922
|2015.01.29 17:50:14
|1.50922
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|24486067
|2015.01.29 17:30:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.50999
|0.00000
|1.50925
|2015.01.30 10:30:58
|1.50925
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.00
|24484408
|2015.01.29 17:15:03
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51032
|0.00000
|1.50982
|2015.01.29 17:29:43
|1.50982
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|24483733
|2015.01.29 17:09:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51113
|0.00000
|1.51063
|2015.01.29 17:14:43
|1.51063
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|24451824
|2015.01.29 10:28:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51166
|0.00000
|1.51116
|2015.01.29 17:08:43
|1.51116
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|24448501
|2015.01.29 09:57:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51294
|0.00000
|1.51244
|2015.01.29 10:27:44
|1.51244
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|24440899
|2015.01.29 07:46:06
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51390
|0.00000
|1.51340
|2015.01.29 09:56:34
|1.51340
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|24390270
|2015.01.28 15:05:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51870
|0.00000
|1.51820
|2015.01.28 16:50:22
|1.51820
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|24385551
|2015.01.28 13:48:03
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51958
|0.00000
|1.51908
|2015.01.28 15:04:43
|1.51908
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|24383485
|2015.01.28 13:15:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.52172
|0.00000
|1.51982
|2015.01.28 13:47:50
|1.51982
|0.00
|0.00
|0.00
|95.00
|24342925
|2015.01.28 01:19:03
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51823
|0.00000
|1.52123
|2015.01.28 12:45:46
|1.52123
|0.00
|0.00
|0.00
|150.00
|24324825
|2015.01.27 17:40:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.52223
|0.00000
|1.52123
|2015.01.28 12:45:46
|1.52123
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|24324165
|2015.01.27 17:38:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.52079
|0.00000
|1.52179
|2015.01.27 17:39:12
|1.52179
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24316455
|2015.01.27 16:19:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51953
|0.00000
|1.52053
|2015.01.27 17:37:54
|1.52053
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24312436
|2015.01.27 16:00:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51833
|0.00000
|1.51933
|2015.01.27 16:18:07
|1.51933
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24308386
|2015.01.27 15:33:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51595
|0.00000
|1.51695
|2015.01.27 15:59:02
|1.51695
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24307012
|2015.01.27 15:24:03
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51429
|0.00000
|1.51529
|2015.01.27 15:32:12
|1.51529
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24303544
|2015.01.27 14:53:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51319
|0.00000
|1.51419
|2015.01.27 15:20:03
|1.51419
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24299431
|2015.01.27 14:19:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51157
|0.00000
|1.51257
|2015.01.27 14:52:27
|1.51257
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24298608
|2015.01.27 14:13:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51019
|0.00000
|1.51119
|2015.01.27 14:18:31
|1.51119
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24285905
|2015.01.27 12:03:28
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.50849
|0.00000
|1.50949
|2015.01.27 14:12:37
|1.50949
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24103998
|2015.01.23 11:31:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.49862
|0.00000
|1.49628
|2015.01.23 14:12:28
|1.49628
|0.00
|0.00
|0.00
|117.00
|24103053
|2015.01.23 11:23:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.49594
|0.00000
|1.49628
|2015.01.23 14:12:28
|1.49628
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.00
|24102499
|2015.01.23 11:19:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.49763
|0.00000
|1.49663
|2015.01.23 11:22:18
|1.49663
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24098283
|2015.01.23 10:43:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.50025
|0.00000
|1.49766
|2015.01.23 10:55:49
|1.49766
|0.00
|0.00
|0.00
|129.50
|24094444
|2015.01.23 09:51:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.49706
|0.00000
|1.49766
|2015.01.23 10:55:49
|1.49766
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|24070755
|2015.01.22 23:32:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.50031
|0.00000
|1.49775
|2015.01.23 09:50:58
|1.49775
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|24069833
|2015.01.22 23:14:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.49719
|0.00000
|1.49775
|2015.01.23 09:50:58
|1.49775
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|24069832
|2015.01.22 23:14:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.49753
|0.00000
|1.50840
|2015.01.26 18:59:51
|1.50840
|0.00
|0.00
|0.00
|543.50
|24069185
|2015.01.22 23:06:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.49861
|0.00000
|1.49761
|2015.01.22 23:13:20
|1.49761
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24068311
|2015.01.22 22:49:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.50031
|0.00000
|1.49931
|2015.01.22 23:05:19
|1.49931
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24068035
|2015.01.22 22:44:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.50065
|0.00000
|1.50840
|2015.01.26 18:59:51
|1.50840
|0.00
|0.00
|0.00
|387.50
|24062240
|2015.01.22 19:59:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.50158
|0.00000
|1.50058
|2015.01.22 22:48:52
|1.50058
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24061969
|2015.01.22 19:55:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.50279
|0.00000
|1.50179
|2015.01.22 19:58:56
|1.50179
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24061436
|2015.01.22 19:46:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.50320
|0.00000
|1.50840
|2015.01.26 18:59:51
|1.50840
|0.00
|0.00
|0.00
|260.00
|24056100
|2015.01.22 18:14:07
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.50417
|0.00000
|1.50317
|2015.01.22 19:54:57
|1.50317
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24055365
|2015.01.22 18:09:05
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.50587
|0.00000
|1.50840
|2015.01.26 18:59:51
|1.50840
|0.00
|0.00
|0.00
|126.50
|24055350
|2015.01.22 18:09:05
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.50528
|0.00000
|1.50428
|2015.01.22 18:13:16
|1.50428
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24053523
|2015.01.22 17:55:05
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.50838
|0.00000
|1.50840
|2015.01.26 18:59:51
|1.50840
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24053517
|2015.01.22 17:55:05
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.50781
|0.00000
|1.50681
|2015.01.22 18:08:37
|1.50681
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24051616
|2015.01.22 17:35:05
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.50985
|0.00000
|1.50885
|2015.01.22 17:54:48
|1.50885
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24049933
|2015.01.22 17:19:05
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51108
|0.00000
|1.51008
|2015.01.22 17:34:11
|1.51008
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24048056
|2015.01.22 17:03:05
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51218
|0.00000
|1.51118
|2015.01.22 17:18:48
|1.51118
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24046735
|2015.01.22 16:54:05
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51317
|0.00000
|1.51217
|2015.01.22 17:02:53
|1.51217
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24045950
|2015.01.22 16:50:05
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51402
|0.00000
|1.51302
|2015.01.22 16:53:31
|1.51302
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24045040
|2015.01.22 16:43:08
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51690
|0.00000
|1.51425
|2015.01.22 16:49:46
|1.51425
|0.00
|0.00
|0.00
|132.50
|24044129
|2015.01.22 16:39:05
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51597
|0.00000
|1.51697
|2015.01.22 16:42:54
|1.51697
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24042969
|2015.01.22 16:30:05
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51360
|0.00000
|1.51425
|2015.01.22 16:49:46
|1.51425
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.50
|24042623
|2015.01.22 16:27:04
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51341
|0.00000
|1.51591
|2015.01.22 16:38:56
|1.51591
|0.00
|0.00
|0.00
|125.00
|24036613
|2015.01.22 15:59:07
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51641
|0.00000
|1.51591
|2015.01.22 16:38:56
|1.51591
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|24035712
|2015.01.22 15:55:05
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51706
|0.00000
|1.51466
|2015.01.22 16:08:37
|1.51466
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|24034989
|2015.01.22 15:52:05
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51426
|0.00000
|1.51466
|2015.01.22 16:08:37
|1.51466
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|24032903
|2015.01.22 15:45:05
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51663
|0.00000
|1.51462
|2015.01.22 15:51:17
|1.51462
|0.00
|0.00
|0.00
|100.50
|24032420
|2015.01.22 15:44:05
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51461
|0.00000
|1.51462
|2015.01.22 15:51:17
|1.51462
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|24031059
|2015.01.22 15:41:05
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51536
|0.00000
|1.51883
|2015.01.22 15:55:18
|1.51883
|0.00
|0.00
|0.00
|173.50
|24023288
|2015.01.22 14:18:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51915
|0.00000
|1.51310
|2015.01.22 15:41:18
|1.51310
|0.00
|0.00
|0.00
|302.50
|24018320
|2015.01.22 12:48:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51898
|0.00000
|1.51998
|2015.01.22 14:21:51
|1.51998
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24015002
|2015.01.22 11:46:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51757
|0.00000
|1.51857
|2015.01.22 12:47:26
|1.51857
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24013838
|2015.01.22 11:29:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51666
|0.00000
|1.51310
|2015.01.22 15:41:18
|1.51310
|0.00
|0.00
|0.00
|178.00
|24013693
|2015.01.22 11:28:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51618
|0.00000
|1.51718
|2015.01.22 11:45:47
|1.51718
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24009176
|2015.01.22 10:22:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51485
|0.00000
|1.51585
|2015.01.22 11:27:24
|1.51585
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24004114
|2015.01.22 08:41:03
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51252
|0.00000
|1.51478
|2015.01.22 10:21:44
|1.51478
|0.00
|0.00
|0.00
|113.00
|23991955
|2015.01.22 01:45:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51503
|0.00000
|1.51478
|2015.01.22 10:21:44
|1.51478
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.50
|23987947
|2015.01.21 23:27:04
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51412
|0.00000
|1.51310
|2015.01.22 15:41:18
|1.51310
|0.00
|0.00
|0.00
|51.00
|23978850
|2015.01.21 19:11:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51026
|0.00000
|1.50926
|2015.01.21 19:26:56
|1.50926
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23976719
|2015.01.21 18:42:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51296
|0.00000
|1.51063
|2015.01.21 19:10:23
|1.51063
|0.00
|0.00
|0.00
|116.50
|23974404
|2015.01.21 18:16:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51029
|0.00000
|1.51063
|2015.01.21 19:10:23
|1.51063
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.00
|23973566
|2015.01.21 18:07:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51281
|0.00000
|1.51041
|2015.01.21 18:15:54
|1.51041
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|23967468
|2015.01.21 17:32:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51001
|0.00000
|1.51041
|2015.01.21 18:15:54
|1.51041
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|23964163
|2015.01.21 17:13:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51388
|0.00000
|1.51026
|2015.01.21 17:31:16
|1.51026
|0.00
|0.00
|0.00
|181.00
|23933523
|2015.01.21 12:00:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51134
|0.00000
|1.51026
|2015.01.21 17:31:16
|1.51026
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|23930930
|2015.01.21 11:31:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.50929
|0.00000
|1.51467
|2015.01.22 01:44:21
|1.51467
|0.00
|0.00
|0.00
|269.00
|23928594
|2015.01.21 11:06:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51427
|0.00000
|1.51467
|2015.01.22 01:44:21
|1.51467
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|23904653
|2015.01.21 02:06:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51407
|0.00000
|1.51765
|2015.01.21 08:05:17
|1.51765
|0.00
|0.00
|0.00
|179.00
|23889346
|2015.01.20 18:51:03
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51659
|0.00000
|1.51765
|2015.01.21 08:05:17
|1.51765
|0.00
|0.00
|0.00
|53.00
|23876784
|2015.01.20 15:59:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51970
|0.00000
|1.51213
|2015.01.21 11:30:06
|1.51213
|0.00
|0.00
|0.00
|378.50
|23874292
|2015.01.20 15:25:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51844
|0.00000
|1.51944
|2015.01.20 15:55:24
|1.51944
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23871662
|2015.01.20 14:44:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51710
|0.00000
|1.51213
|2015.01.21 11:30:06
|1.51213
|0.00
|0.00
|0.00
|248.50
|23871494
|2015.01.20 14:42:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51718
|0.00000
|1.51818
|2015.01.20 15:24:56
|1.51818
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23859182
|2015.01.20 11:40:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51537
|0.00000
|1.51637
|2015.01.20 14:41:07
|1.51637
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23859045
|2015.01.20 11:39:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51450
|0.00000
|1.51213
|2015.01.21 11:30:06
|1.51213
|0.00
|0.00
|0.00
|118.50
|23857833
|2015.01.20 11:21:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51386
|0.00000
|1.51486
|2015.01.20 11:39:43
|1.51486
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23835125
|2015.01.20 03:03:05
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.50750
|0.00000
|1.51367
|2015.01.20 11:20:20
|1.51367
|0.00
|0.00
|0.00
|308.50
|23834901
|2015.01.20 03:01:03
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.50765
|0.00000
|1.50665
|2015.01.20 03:04:26
|1.50665
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23832011
|2015.01.20 01:33:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.50904
|0.00000
|1.50804
|2015.01.20 03:00:06
|1.50804
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23831484
|2015.01.20 01:11:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51013
|0.00000
|1.51367
|2015.01.20 11:20:20
|1.51367
|0.00
|0.00
|0.00
|177.00
|23827683
|2015.01.19 21:50:04
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51082
|0.00000
|1.50982
|2015.01.20 01:32:23
|1.50982
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23825044
|2015.01.19 19:59:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51265
|0.00000
|1.51367
|2015.01.20 11:20:20
|1.51367
|0.00
|0.00
|0.00
|51.00
|23794188
|2015.01.19 11:36:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51667
|0.00000
|1.51767
|2015.01.19 11:43:13
|1.51767
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23752879
|2015.01.19 00:00:18
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51369
|0.00000
|1.51639
|2015.01.19 11:35:33
|1.51639
|0.00
|0.00
|0.00
|135.00
|23751067
|2015.01.16 22:01:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51708
|0.00000
|1.51639
|2015.01.19 11:35:33
|1.51639
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.50
|23750848
|2015.01.16 21:57:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51617
|0.00000
|1.51125
|2015.01.19 21:49:37
|1.51125
|0.00
|0.00
|0.00
|246.00
|23745912
|2015.01.16 18:57:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51363
|0.00000
|1.51125
|2015.01.19 21:49:37
|1.51125
|0.00
|0.00
|0.00
|119.00
|23742048
|2015.01.16 17:50:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51107
|0.00000
|1.51125
|2015.01.19 21:49:37
|1.51125
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|23741609
|2015.01.16 17:47:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.50837
|0.00000
|1.51690
|2015.01.16 22:00:33
|1.51690
|0.00
|0.00
|0.00
|426.50
|23740447
|2015.01.16 17:41:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51071
|0.00000
|1.50971
|2015.01.16 17:46:00
|1.50971
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23738928
|2015.01.16 17:25:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51181
|0.00000
|1.51081
|2015.01.16 17:40:42
|1.51081
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23738920
|2015.01.16 17:25:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51209
|0.00000
|1.51690
|2015.01.16 22:00:33
|1.51690
|0.00
|0.00
|0.00
|240.50
|23737399
|2015.01.16 17:12:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51329
|0.00000
|1.51229
|2015.01.16 17:24:56
|1.51229
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23736218
|2015.01.16 17:01:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51452
|0.00000
|1.51352
|2015.01.16 17:11:56
|1.51352
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23735556
|2015.01.16 16:56:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51468
|0.00000
|1.51690
|2015.01.16 22:00:33
|1.51690
|0.00
|0.00
|0.00
|111.00
|23734618
|2015.01.16 16:44:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51493
|0.00000
|1.51393
|2015.01.16 16:57:01
|1.51393
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23726151
|2015.01.16 15:01:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51641
|0.00000
|1.51541
|2015.01.16 16:43:23
|1.51541
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23725952
|2015.01.16 15:00:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51724
|0.00000
|1.51690
|2015.01.16 22:00:33
|1.51690
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.00
|23724457
|2015.01.16 14:35:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51802
|0.00000
|1.51702
|2015.01.16 15:00:08
|1.51702
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23715898
|2015.01.16 11:36:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.52325
|0.00000
|1.51838
|2015.01.16 14:34:44
|1.51838
|0.00
|0.00
|0.00
|243.50
|23710690
|2015.01.16 10:13:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.52068
|0.00000
|1.51838
|2015.01.16 14:34:44
|1.51838
|0.00
|0.00
|0.00
|115.00
|23675599
|2015.01.15 18:19:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51655
|0.00000
|1.51555
|2015.01.15 18:35:29
|1.51555
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23674254
|2015.01.15 18:06:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51757
|0.00000
|1.51657
|2015.01.15 18:18:37
|1.51657
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23668908
|2015.01.15 17:19:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51729
|0.00000
|1.52291
|2015.01.16 11:23:08
|1.52291
|0.00
|0.00
|0.00
|281.00
|23660912
|2015.01.15 16:11:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.52022
|0.00000
|1.52291
|2015.01.16 11:23:08
|1.52291
|0.00
|0.00
|0.00
|134.50
|23647910
|2015.01.15 13:54:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.52380
|0.00000
|1.52611
|2015.01.15 15:08:46
|1.52611
|0.00
|0.00
|0.00
|115.50
|23646773
|2015.01.15 13:40:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.52642
|0.00000
|1.52611
|2015.01.15 15:08:46
|1.52611
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.50
|23643482
|2015.01.15 13:13:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.52472
|0.00000
|1.52572
|2015.01.15 13:39:17
|1.52572
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23623675
|2015.01.15 11:34:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51835
|0.00000
|1.52381
|2015.01.15 13:12:48
|1.52381
|0.00
|0.00
|0.00
|273.00
|23580517
|2015.01.14 16:56:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.52174
|0.00000
|1.52381
|2015.01.15 13:12:48
|1.52381
|0.00
|0.00
|0.00
|103.50
|23573121
|2015.01.14 15:47:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.52528
|0.00000
|1.51599
|2015.01.15 18:02:07
|1.51599
|0.00
|0.00
|0.00
|464.50
|23572680
|2015.01.14 15:43:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.52478
|0.00000
|1.52578
|2015.01.14 15:51:13
|1.52578
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23570298
|2015.01.14 15:34:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.52434
|0.00000
|1.52534
|2015.01.14 15:38:03
|1.52534
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23569591
|2015.01.14 15:32:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.52272
|0.00000
|1.51599
|2015.01.15 18:02:07
|1.51599
|0.00
|0.00
|0.00
|336.50
|23569590
|2015.01.14 15:32:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.52300
|0.00000
|1.52400
|2015.01.14 15:33:23
|1.52400
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23569095
|2015.01.14 15:31:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.52170
|0.00000
|1.52270
|2015.01.14 15:31:59
|1.52270
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23548134
|2015.01.14 10:54:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51783
|0.00000
|1.52038
|2015.01.14 15:30:03
|1.52038
|0.00
|0.00
|0.00
|127.50
|23541427
|2015.01.14 09:52:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.52093
|0.00000
|1.52038
|2015.01.14 15:30:03
|1.52038
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.50
|23541109
|2015.01.14 09:51:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51957
|0.00000
|1.51599
|2015.01.15 18:02:07
|1.51599
|0.00
|0.00
|0.00
|179.00
|23541110
|2015.01.14 09:51:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.52000
|0.00000
|1.52100
|2015.01.14 09:51:09
|1.52100
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23509641
|2015.01.13 19:01:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51621
|0.00000
|1.51864
|2015.01.14 09:50:32
|1.51864
|0.00
|0.00
|0.00
|121.50
|23507100
|2015.01.13 18:21:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51907
|0.00000
|1.51864
|2015.01.14 09:50:32
|1.51864
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.50
|23504108
|2015.01.13 17:46:03
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51756
|0.00000
|1.51856
|2015.01.13 18:20:47
|1.51856
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23500132
|2015.01.13 16:51:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51484
|0.00000
|1.51723
|2015.01.13 17:45:38
|1.51723
|0.00
|0.00
|0.00
|119.50
|23497874
|2015.01.13 16:17:03
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51762
|0.00000
|1.51723
|2015.01.13 17:45:38
|1.51723
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.50
|23495975
|2015.01.13 15:49:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51482
|0.00000
|1.51714
|2015.01.13 16:16:41
|1.51714
|0.00
|0.00
|0.00
|116.00
|23489972
|2015.01.13 14:21:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51722
|0.00000
|1.51599
|2015.01.15 18:02:07
|1.51599
|0.00
|0.00
|0.00
|61.50
|23489970
|2015.01.13 14:21:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51746
|0.00000
|1.51714
|2015.01.13 16:16:41
|1.51714
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|23489433
|2015.01.13 14:14:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51599
|0.00000
|1.51699
|2015.01.13 14:20:48
|1.51699
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23486140
|2015.01.13 13:17:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51468
|0.00000
|1.51568
|2015.01.13 14:13:56
|1.51568
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23478919
|2015.01.13 11:31:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.50884
|0.00000
|1.51486
|2015.01.13 13:16:36
|1.51486
|0.00
|0.00
|0.00
|301.00
|23474792
|2015.01.13 10:35:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51292
|0.00000
|1.51486
|2015.01.13 13:16:36
|1.51486
|0.00
|0.00
|0.00
|97.00
|23445497
|2015.01.12 18:59:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51689
|0.00000
|1.51789
|2015.01.12 20:43:39
|1.51789
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23441468
|2015.01.12 17:37:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51377
|0.00000
|1.51659
|2015.01.12 18:58:09
|1.51659
|0.00
|0.00
|0.00
|141.00
|23437718
|2015.01.12 16:50:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51741
|0.00000
|1.51659
|2015.01.12 18:58:09
|1.51659
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.00
|23432257
|2015.01.12 15:19:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51618
|0.00000
|1.51718
|2015.01.12 16:49:59
|1.51718
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23413677
|2015.01.12 10:20:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51116
|0.00000
|1.51640
|2015.01.12 15:17:04
|1.51640
|0.00
|0.00
|0.00
|262.00
|23411558
|2015.01.12 10:02:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51381
|0.00000
|1.51640
|2015.01.12 15:17:04
|1.51640
|0.00
|0.00
|0.00
|129.50
|23392772
|2015.01.12 00:01:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51796
|0.00000
|1.51896
|2015.01.12 00:38:45
|1.51896
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23392425
|2015.01.12 00:00:24
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51759
|0.00000
|1.50950
|2015.01.13 11:30:03
|1.50950
|0.00
|0.00
|0.00
|404.50
|23382421
|2015.01.09 17:31:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51647
|0.00000
|1.51747
|2015.01.12 00:00:23
|1.51747
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23381694
|2015.01.09 17:24:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51546
|0.00000
|1.51646
|2015.01.09 17:30:10
|1.51646
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23380235
|2015.01.09 17:09:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51451
|0.00000
|1.51551
|2015.01.09 17:23:32
|1.51551
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23372287
|2015.01.09 15:45:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.50988
|0.00000
|1.51433
|2015.01.09 17:08:50
|1.51433
|0.00
|0.00
|0.00
|222.50
|23368739
|2015.01.09 15:32:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51369
|0.00000
|1.51433
|2015.01.09 17:08:50
|1.51433
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|23364561
|2015.01.09 14:58:03
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51345
|0.00000
|1.51574
|2015.01.09 15:20:27
|1.51574
|0.00
|0.00
|0.00
|114.50
|23362231
|2015.01.09 13:44:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51603
|0.00000
|1.51574
|2015.01.09 15:20:27
|1.51574
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.50
|23356502
|2015.01.09 11:20:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51468
|0.00000
|1.51568
|2015.01.09 13:43:33
|1.51568
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23356501
|2015.01.09 11:20:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51443
|0.00000
|1.50950
|2015.01.13 11:30:03
|1.50950
|0.00
|0.00
|0.00
|246.50
|23331888
|2015.01.08 18:45:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51157
|0.00000
|1.50950
|2015.01.13 11:30:03
|1.50950
|0.00
|0.00
|0.00
|103.50
|23304950
|2015.01.08 10:25:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.50415
|0.00000
|1.51431
|2015.01.09 11:19:56
|1.51431
|0.00
|0.00
|0.00
|508.00
|23303913
|2015.01.08 10:09:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.50506
|0.00000
|1.50406
|2015.01.08 10:24:47
|1.50406
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23301821
|2015.01.08 09:24:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.50639
|0.00000
|1.50539
|2015.01.08 10:08:34
|1.50539
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23301820
|2015.01.08 09:24:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.50665
|0.00000
|1.51431
|2015.01.09 11:19:56
|1.51431
|0.00
|0.00
|0.00
|383.00
|23300922
|2015.01.08 09:07:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.50745
|0.00000
|1.50645
|2015.01.08 09:23:25
|1.50645
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23294881
|2015.01.08 04:35:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.50872
|0.00000
|1.50772
|2015.01.08 09:06:48
|1.50772
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23287575
|2015.01.07 21:51:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51244
|0.00000
|1.50898
|2015.01.08 04:34:02
|1.50898
|0.00
|0.00
|0.00
|173.00
|23286956
|2015.01.07 21:40:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51112
|0.00000
|1.50898
|2015.01.08 04:34:02
|1.50898
|0.00
|0.00
|0.00
|107.00
|23285034
|2015.01.07 20:57:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51002
|0.00000
|1.50898
|2015.01.08 04:34:02
|1.50898
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|23283291
|2015.01.07 19:32:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.50771
|0.00000
|1.51431
|2015.01.09 11:19:56
|1.51431
|0.00
|0.00
|0.00
|330.00
|23273861
|2015.01.07 16:33:05
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.50878
|0.00000
|1.50778
|2015.01.07 17:42:53
|1.50778
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23272564
|2015.01.07 16:08:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.50898
|0.00000
|1.51431
|2015.01.09 11:19:56
|1.51431
|0.00
|0.00
|0.00
|266.50
|23272238
|2015.01.07 16:05:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.50934
|0.00000
|1.50834
|2015.01.07 16:30:17
|1.50834
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23269599
|2015.01.07 15:24:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51083
|0.00000
|1.50983
|2015.01.07 16:04:45
|1.50983
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23260801
|2015.01.07 12:39:03
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51333
|0.00000
|1.51118
|2015.01.07 15:23:47
|1.51118
|0.00
|0.00
|0.00
|107.50
|23259398
|2015.01.07 12:17:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51110
|0.00000
|1.51431
|2015.01.09 11:19:56
|1.51431
|0.00
|0.00
|0.00
|160.50
|23258934
|2015.01.07 12:10:04
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51210
|0.00000
|1.51118
|2015.01.07 15:23:47
|1.51118
|0.00
|0.00
|0.00
|46.00
|23258712
|2015.01.07 12:08:03
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51111
|0.00000
|1.51118
|2015.01.07 15:23:47
|1.51118
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.50
|23257404
|2015.01.07 11:55:04
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51184
|0.00000
|1.51084
|2015.01.07 12:07:16
|1.51084
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23236727
|2015.01.07 00:15:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51436
|0.00000
|1.51208
|2015.01.07 11:52:05
|1.51208
|0.00
|0.00
|0.00
|114.00
|23236275
|2015.01.07 00:09:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51332
|0.00000
|1.51208
|2015.01.07 11:52:05
|1.51208
|0.00
|0.00
|0.00
|62.00
|23236148
|2015.01.07 00:08:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.51205
|0.00000
|1.51431
|2015.01.09 11:19:56
|1.51431
|0.00
|0.00
|0.00
|113.00
|23233261
|2015.01.06 22:10:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51516
|0.00000
|1.51416
|2015.01.07 00:07:03
|1.51416
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23232731
|2015.01.06 21:58:03
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51674
|0.00000
|1.51574
|2015.01.06 22:09:45
|1.51574
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23228485
|2015.01.06 19:20:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51868
|0.00000
|1.51647
|2015.01.06 21:54:28
|1.51647
|0.00
|0.00
|0.00
|110.50
|23225121
|2015.01.06 18:27:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51747
|0.00000
|1.51647
|2015.01.06 21:54:28
|1.51647
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23223541
|2015.01.06 17:56:03
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51625
|0.00000
|1.51647
|2015.01.06 21:54:28
|1.51647
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|23220727
|2015.01.06 17:10:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51880
|0.00000
|1.51648
|2015.01.06 17:55:53
|1.51648
|0.00
|0.00
|0.00
|116.00
|23219562
|2015.01.06 17:00:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51727
|0.00000
|1.51648
|2015.01.06 17:55:53
|1.51648
|0.00
|0.00
|0.00
|39.50
|23216719
|2015.01.06 16:14:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51636
|0.00000
|1.51648
|2015.01.06 17:55:53
|1.51648
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|23213474
|2015.01.06 15:21:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51764
|0.00000
|1.51664
|2015.01.06 16:13:42
|1.51664
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23206554
|2015.01.06 13:06:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51965
|0.00000
|1.51810
|2015.01.06 15:20:24
|1.51810
|0.00
|0.00
|0.00
|77.50
|23203720
|2015.01.06 12:06:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51855
|0.00000
|1.51810
|2015.01.06 15:20:24
|1.51810
|0.00
|0.00
|0.00
|22.50
|23201347
|2015.01.06 11:32:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51978
|0.00000
|1.51878
|2015.01.06 12:05:59
|1.51878
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23200695
|2015.01.06 11:24:03
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.52171
|0.00000
|1.52071
|2015.01.06 11:30:01
|1.52071
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23198644
|2015.01.06 10:52:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.52342
|0.00000
|1.52186
|2015.01.06 11:23:43
|1.52186
|0.00
|0.00
|0.00
|78.00
|23196450
|2015.01.06 10:19:03
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.52230
|0.00000
|1.52186
|2015.01.06 11:23:43
|1.52186
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|23180236
|2015.01.05 22:16:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.52627
|0.00000
|1.52254
|2015.01.06 10:18:11
|1.52254
|0.00
|0.00
|0.00
|186.50
|23179413
|2015.01.05 21:06:04
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.52527
|0.00000
|1.52254
|2015.01.06 10:18:11
|1.52254
|0.00
|0.00
|0.00
|136.50
|23172116
|2015.01.05 17:14:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.52410
|0.00000
|1.52254
|2015.01.06 10:18:11
|1.52254
|0.00
|0.00
|0.00
|78.00
|23170905
|2015.01.05 16:52:03
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.52298
|0.00000
|1.52254
|2015.01.06 10:18:11
|1.52254
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|23166019
|2015.01.05 15:29:04
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.52278
|0.00000
|1.52116
|2015.01.05 15:59:20
|1.52116
|0.00
|0.00
|0.00
|81.00
|23163236
|2015.01.05 14:36:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.52153
|0.00000
|1.52116
|2015.01.05 15:59:20
|1.52116
|0.00
|0.00
|0.00
|18.50
|23162963
|2015.01.05 14:34:04
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.52287
|0.00000
|1.52187
|2015.01.05 14:35:57
|1.52187
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23160981
|2015.01.05 14:01:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.52422
|0.00000
|1.52322
|2015.01.05 14:33:39
|1.52322
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23158973
|2015.01.05 13:24:03
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.52570
|0.00000
|1.52470
|2015.01.05 14:00:58
|1.52470
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23138280
|2015.01.05 02:21:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.53081
|0.00000
|1.52585
|2015.01.05 13:23:24
|1.52585
|0.00
|0.00
|0.00
|248.00
|23137331
|2015.01.05 01:49:04
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.52978
|0.00000
|1.52585
|2015.01.05 13:23:24
|1.52585
|0.00
|0.00
|0.00
|196.50
|23137087
|2015.01.05 01:40:03
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.52870
|0.00000
|1.52585
|2015.01.05 13:23:24
|1.52585
|0.00
|0.00
|0.00
|142.50
|23135524
|2015.01.05 00:42:03
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.52714
|0.00000
|1.52585
|2015.01.05 13:23:24
|1.52585
|0.00
|0.00
|0.00
|64.50
|23133518
|2015.01.05 00:04:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.52087
|0.00000
|1.51921
|2015.01.05 00:05:26
|1.51921
|0.00
|0.00
|0.00
|83.00
|23133326
|2015.01.05 00:03:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.51955
|0.00000
|1.51921
|2015.01.05 00:05:26
|1.51921
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|23132968
|2015.01.05 00:02:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.52343
|0.00000
|1.52243
|2015.01.05 00:02:51
|1.52243
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23132692
|2015.01.05 00:01:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.52894
|0.00000
|1.52794
|2015.01.05 00:01:11
|1.52794
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23130473
|2015.01.02 21:43:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.53326
|0.00000
|1.53226
|2015.01.05 00:00:06
|1.53226
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23130150
|2015.01.02 21:27:05
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.53469
|0.00000
|1.53369
|2015.01.02 21:42:56
|1.53369
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23128611
|2015.01.02 19:10:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.53595
|0.00000
|1.53495
|2015.01.02 21:26:41
|1.53495
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23127847
|2015.01.02 18:49:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.53672
|0.00000
|1.53572
|2015.01.02 19:08:11
|1.53572
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23126999
|2015.01.02 18:23:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.53818
|0.00000
|1.53659
|2015.01.02 18:44:23
|1.53659
|0.00
|0.00
|0.00
|79.50
|23126669
|2015.01.02 18:19:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.53699
|0.00000
|1.53659
|2015.01.02 18:44:23
|1.53659
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|23126073
|2015.01.02 18:09:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.53813
|0.00000
|1.53713
|2015.01.02 18:18:37
|1.53713
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23122775
|2015.01.02 17:01:03
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.54017
|0.00000
|1.53859
|2015.01.02 18:08:22
|1.53859
|0.00
|0.00
|0.00
|79.00
|23122319
|2015.01.02 16:56:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.53901
|0.00000
|1.53859
|2015.01.02 18:08:22
|1.53859
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|23121081
|2015.01.02 16:27:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.54031
|0.00000
|1.53931
|2015.01.02 16:55:49
|1.53931
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23119501
|2015.01.02 15:32:05
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.54150
|0.00000
|1.54050
|2015.01.02 16:26:35
|1.54050
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23118431
|2015.01.02 15:10:03
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.54317
|0.00000
|1.54157
|2015.01.02 15:29:08
|1.54157
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|23116519
|2015.01.02 14:09:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.54196
|0.00000
|1.54157
|2015.01.02 15:29:08
|1.54157
|0.00
|0.00
|0.00
|19.50
|23116140
|2015.01.02 14:01:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.54414
|0.00000
|1.54255
|2015.01.02 14:08:29
|1.54255
|0.00
|0.00
|0.00
|79.50
|23115220
|2015.01.02 13:33:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.54296
|0.00000
|1.54255
|2015.01.02 14:08:29
|1.54255
|0.00
|0.00
|0.00
|20.50
|23114107
|2015.01.02 12:59:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.54417
|0.00000
|1.54317
|2015.01.02 13:31:20
|1.54317
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23113084
|2015.01.02 12:23:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.54606
|0.00000
|1.54451
|2015.01.02 12:58:33
|1.54451
|0.00
|0.00
|0.00
|77.50
|23112681
|2015.01.02 12:14:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.54496
|0.00000
|1.54451
|2015.01.02 12:58:33
|1.54451
|0.00
|0.00
|0.00
|22.50
|23112038
|2015.01.02 12:02:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.54689
|0.00000
|1.54589
|2015.01.02 12:13:03
|1.54589
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23110960
|2015.01.02 11:41:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.54828
|0.00000
|1.54728
|2015.01.02 12:01:22
|1.54728
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23110350
|2015.01.02 11:31:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.54997
|0.00000
|1.54897
|2015.01.02 11:40:55
|1.54897
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23109468
|2015.01.02 11:11:03
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.55122
|0.00000
|1.55022
|2015.01.02 11:30:32
|1.55022
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23108893
|2015.01.02 10:59:09
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.55341
|0.00000
|1.55157
|2015.01.02 11:10:56
|1.55157
|0.00
|0.00
|0.00
|92.00
|23108141
|2015.01.02 10:38:07
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.55172
|0.00000
|1.55157
|2015.01.02 11:10:56
|1.55157
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|23107649
|2015.01.02 10:33:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.55322
|0.00000
|1.55222
|2015.01.02 10:37:41
|1.55222
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23104081
|2015.01.02 09:00:10
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.55436
|0.00000
|1.55336
|2015.01.02 10:32:47
|1.55336
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23099917
|2014.12.31 17:42:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.55910
|0.00000
|1.55651
|2015.01.02 09:00:03
|1.55651
|0.00
|0.00
|0.00
|129.50
|23099335
|2014.12.31 17:23:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.55800
|0.00000
|1.55651
|2015.01.02 09:00:03
|1.55651
|0.00
|0.00
|0.00
|74.50
|23098699
|2014.12.31 17:04:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.55697
|0.00000
|1.55651
|2015.01.02 09:00:03
|1.55651
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|23093985
|2015.12.31 15:52:41
|balance
|Int.Trans.(Remove Funds)
|-30 000.00
|23090671
|2014.12.31 13:52:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56162
|0.00000
|1.55603
|2014.12.31 16:59:51
|1.55603
|0.00
|0.00
|0.00
|279.50
|23090214
|2014.12.31 13:48:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56088
|0.00000
|1.56188
|2014.12.31 13:51:54
|1.56188
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23090218
|2014.12.31 13:48:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56056
|0.00000
|1.55603
|2014.12.31 16:59:51
|1.55603
|0.00
|0.00
|0.00
|226.50
|23088795
|2014.12.31 13:02:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.55925
|0.00000
|1.55603
|2014.12.31 16:59:51
|1.55603
|0.00
|0.00
|0.00
|161.00
|23088698
|2014.12.31 13:01:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.55902
|0.00000
|1.56002
|2014.12.31 13:47:39
|1.56002
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23086890
|2014.12.31 11:49:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.55804
|0.00000
|1.55603
|2014.12.31 16:59:51
|1.55603
|0.00
|0.00
|0.00
|100.50
|23085013
|2014.12.31 10:41:03
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.55763
|0.00000
|1.55863
|2014.12.31 13:00:04
|1.55863
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23072807
|2014.12.30 20:00:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.55591
|0.00000
|1.55755
|2014.12.31 10:40:47
|1.55755
|0.00
|0.00
|0.00
|82.00
|23070263
|2014.12.30 18:05:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.55719
|0.00000
|1.55755
|2014.12.31 10:40:47
|1.55755
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|23068481
|2014.12.30 17:26:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.55471
|0.00000
|1.55685
|2014.12.30 18:04:12
|1.55685
|0.00
|0.00
|0.00
|107.00
|23068155
|2014.12.30 17:22:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.55586
|0.00000
|1.55685
|2014.12.30 18:04:12
|1.55685
|0.00
|0.00
|0.00
|49.50
|23067628
|2014.12.30 17:12:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.55699
|0.00000
|1.55603
|2014.12.31 16:59:51
|1.55603
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|23066138
|2014.12.30 16:55:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.55594
|0.00000
|1.55603
|2014.12.31 16:59:51
|1.55603
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.50
|23064299
|2014.12.30 16:19:05
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.55558
|0.00000
|1.55658
|2014.12.30 17:06:56
|1.55658
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23032353
|2014.12.29 20:44:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.55182
|0.00000
|1.55029
|2014.12.30 09:31:13
|1.55029
|0.00
|0.00
|0.00
|76.50
|23031780
|2014.12.29 20:21:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.55075
|0.00000
|1.55029
|2014.12.30 09:31:13
|1.55029
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|23031779
|2014.12.29 20:21:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.55103
|0.00000
|1.55545
|2014.12.30 16:18:35
|1.55545
|0.00
|0.00
|0.00
|221.00
|23028335
|2014.12.29 18:33:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.55207
|0.00000
|1.55545
|2014.12.30 16:18:35
|1.55545
|0.00
|0.00
|0.00
|169.00
|23028336
|2014.12.29 18:33:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.55197
|0.00000
|1.55097
|2014.12.29 20:20:36
|1.55097
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23024951
|2014.12.29 17:04:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.55326
|0.00000
|1.55545
|2014.12.30 16:18:35
|1.55545
|0.00
|0.00
|0.00
|109.50
|23024873
|2014.12.29 17:03:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.55310
|0.00000
|1.55210
|2014.12.29 18:32:59
|1.55210
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|23017513
|2014.12.29 13:17:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.55428
|0.00000
|1.55545
|2014.12.30 16:18:35
|1.55545
|0.00
|0.00
|0.00
|58.50
|23016164
|2014.12.29 12:53:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.55543
|0.00000
|1.55545
|2014.12.30 16:18:35
|1.55545
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|23004794
|2014.12.29 07:00:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.55805
|0.00000
|1.55326
|2014.12.29 17:02:10
|1.55326
|0.00
|0.00
|0.00
|239.50
|23001509
|2014.12.29 03:35:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.55701
|0.00000
|1.55326
|2014.12.29 17:02:10
|1.55326
|0.00
|0.00
|0.00
|187.50
|23001508
|2014.12.29 03:35:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.55734
|0.00000
|1.55834
|2014.12.29 07:02:19
|1.55834
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22993517
|2014.12.26 16:43:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.55550
|0.00000
|1.55705
|2014.12.29 03:34:17
|1.55705
|0.00
|0.00
|0.00
|77.50
|22992910
|2014.12.26 16:13:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.55659
|0.00000
|1.55705
|2014.12.29 03:34:17
|1.55705
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|22985706
|2014.12.26 09:41:11
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.55596
|0.00000
|1.55326
|2014.12.29 17:02:10
|1.55326
|0.00
|0.00
|0.00
|135.00
|22969912
|2014.12.24 10:37:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.55494
|0.00000
|1.55326
|2014.12.29 17:02:10
|1.55326
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|22967949
|2014.12.24 09:57:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.55381
|0.00000
|1.55326
|2014.12.29 17:02:10
|1.55326
|0.00
|0.00
|0.00
|27.50
|22947309
|2014.12.23 16:34:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.55046
|0.00000
|1.54883
|2014.12.23 17:02:50
|1.54883
|0.00
|0.00
|0.00
|81.50
|22946007
|2014.12.23 16:07:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.54895
|0.00000
|1.55637
|2014.12.26 16:12:03
|1.55637
|0.00
|0.00
|0.00
|371.00
|22945633
|2014.12.23 16:05:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.54920
|0.00000
|1.54883
|2014.12.23 17:02:50
|1.54883
|0.00
|0.00
|0.00
|18.50
|22945317
|2014.12.23 16:02:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.55002
|0.00000
|1.55637
|2014.12.26 16:12:03
|1.55637
|0.00
|0.00
|0.00
|317.50
|22944913
|2014.12.23 16:00:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.55042
|0.00000
|1.54942
|2014.12.23 16:04:54
|1.54942
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22943790
|2014.12.23 15:44:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.55218
|0.00000
|1.55065
|2014.12.23 15:59:20
|1.55065
|0.00
|0.00
|0.00
|76.50
|22943526
|2014.12.23 15:42:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.55129
|0.00000
|1.55637
|2014.12.26 16:12:03
|1.55637
|0.00
|0.00
|0.00
|254.00
|22943354
|2014.12.23 15:41:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.55112
|0.00000
|1.55065
|2014.12.23 15:59:20
|1.55065
|0.00
|0.00
|0.00
|23.50
|22939346
|2014.12.23 14:40:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.55318
|0.00000
|1.55167
|2014.12.23 15:40:16
|1.55167
|0.00
|0.00
|0.00
|75.50
|22938772
|2014.12.23 14:30:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.55243
|0.00000
|1.55637
|2014.12.26 16:12:03
|1.55637
|0.00
|0.00
|0.00
|197.00
|22938773
|2014.12.23 14:30:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.55215
|0.00000
|1.55167
|2014.12.23 15:40:16
|1.55167
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|22937976
|2014.12.23 14:24:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.55349
|0.00000
|1.55637
|2014.12.26 16:12:03
|1.55637
|0.00
|0.00
|0.00
|144.00
|22937801
|2014.12.23 14:23:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.55350
|0.00000
|1.55250
|2014.12.23 14:29:22
|1.55250
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22936124
|2014.12.23 13:52:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.55622
|0.00000
|1.55412
|2014.12.23 14:22:53
|1.55412
|0.00
|0.00
|0.00
|105.00
|22935003
|2014.12.23 13:23:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.55518
|0.00000
|1.55412
|2014.12.23 14:22:53
|1.55412
|0.00
|0.00
|0.00
|53.00
|22934812
|2014.12.23 13:21:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.55396
|0.00000
|1.55412
|2014.12.23 14:22:53
|1.55412
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|22934532
|2014.12.23 13:18:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.55470
|0.00000
|1.55637
|2014.12.26 16:12:03
|1.55637
|0.00
|0.00
|0.00
|83.50
|22934345
|2014.12.23 13:16:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.55504
|0.00000
|1.55404
|2014.12.23 13:20:20
|1.55404
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22931441
|2014.12.23 11:42:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.55661
|0.00000
|1.55508
|2014.12.23 13:15:35
|1.55508
|0.00
|0.00
|0.00
|76.50
|22930818
|2014.12.23 11:33:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.55554
|0.00000
|1.55508
|2014.12.23 13:15:35
|1.55508
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|22930815
|2014.12.23 11:33:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.55581
|0.00000
|1.55637
|2014.12.26 16:12:03
|1.55637
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|22930373
|2014.12.23 11:31:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.55742
|0.00000
|1.55642
|2014.12.23 11:32:25
|1.55642
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22929193
|2014.12.23 11:05:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56065
|0.00000
|1.55836
|2014.12.23 11:30:40
|1.55836
|0.00
|0.00
|0.00
|114.50
|22921411
|2014.12.23 05:20:05
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.55923
|0.00000
|1.55836
|2014.12.23 11:30:40
|1.55836
|0.00
|0.00
|0.00
|43.50
|22914819
|2014.12.22 22:22:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.55820
|0.00000
|1.55836
|2014.12.23 11:30:40
|1.55836
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|22914473
|2014.12.22 22:06:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.55993
|0.00000
|1.55837
|2014.12.22 22:21:12
|1.55837
|0.00
|0.00
|0.00
|78.00
|22913988
|2014.12.22 22:00:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.55881
|0.00000
|1.55837
|2014.12.22 22:21:12
|1.55837
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|22913464
|2014.12.22 21:54:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56011
|0.00000
|1.55911
|2014.12.22 21:59:56
|1.55911
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22907740
|2014.12.22 17:49:03
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56243
|0.00000
|1.56037
|2014.12.22 21:53:40
|1.56037
|0.00
|0.00
|0.00
|103.00
|22902583
|2014.12.22 15:29:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56136
|0.00000
|1.56037
|2014.12.22 21:53:40
|1.56037
|0.00
|0.00
|0.00
|49.50
|22902096
|2014.12.22 15:19:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56031
|0.00000
|1.56037
|2014.12.22 21:53:40
|1.56037
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|22899147
|2014.12.22 14:26:11
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56249
|0.00000
|1.56044
|2014.12.22 15:18:14
|1.56044
|0.00
|0.00
|0.00
|102.50
|22898458
|2014.12.22 14:05:05
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56148
|0.00000
|1.56044
|2014.12.22 15:18:14
|1.56044
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|22894732
|2014.12.22 12:03:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56237
|0.00000
|1.56078
|2014.12.22 13:34:01
|1.56078
|0.00
|0.00
|0.00
|79.50
|22894228
|2014.12.22 11:56:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56119
|0.00000
|1.56078
|2014.12.22 13:34:01
|1.56078
|0.00
|0.00
|0.00
|20.50
|22892624
|2014.12.22 11:16:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56310
|0.00000
|1.56152
|2014.12.22 11:55:08
|1.56152
|0.00
|0.00
|0.00
|79.00
|22892181
|2014.12.22 11:10:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56194
|0.00000
|1.56152
|2014.12.22 11:55:08
|1.56152
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|22887576
|2014.12.22 09:55:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56640
|0.00000
|1.56278
|2014.12.22 11:09:23
|1.56278
|0.00
|0.00
|0.00
|181.00
|22886598
|2014.12.22 09:39:05
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56541
|0.00000
|1.56278
|2014.12.22 11:09:23
|1.56278
|0.00
|0.00
|0.00
|131.50
|22884883
|2014.12.22 09:01:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56394
|0.00000
|1.56552
|2014.12.22 09:38:35
|1.56552
|0.00
|0.00
|0.00
|79.00
|22884012
|2014.12.22 08:26:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56509
|0.00000
|1.56552
|2014.12.22 09:38:35
|1.56552
|0.00
|0.00
|0.00
|21.50
|22879760
|2014.12.22 04:59:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56427
|0.00000
|1.56278
|2014.12.22 11:09:23
|1.56278
|0.00
|0.00
|0.00
|74.50
|22873127
|2014.12.19 21:50:04
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56325
|0.00000
|1.56278
|2014.12.22 11:09:23
|1.56278
|0.00
|0.00
|0.00
|23.50
|22872269
|2014.12.19 20:38:07
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56225
|0.00000
|1.56278
|2014.12.22 11:09:23
|1.56278
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.50
|22870290
|2014.12.19 18:52:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56114
|0.00000
|1.56488
|2014.12.22 08:25:58
|1.56488
|0.00
|0.00
|0.00
|187.00
|22867409
|2014.12.19 18:07:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56214
|0.00000
|1.56488
|2014.12.22 08:25:58
|1.56488
|0.00
|0.00
|0.00
|137.00
|22864362
|2014.12.19 17:13:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56330
|0.00000
|1.56488
|2014.12.22 08:25:58
|1.56488
|0.00
|0.00
|0.00
|79.00
|22863513
|2014.12.19 17:04:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56442
|0.00000
|1.56488
|2014.12.22 08:25:58
|1.56488
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|22854026
|2014.12.19 13:37:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56283
|0.00000
|1.56645
|2014.12.19 15:27:27
|1.56645
|0.00
|0.00
|0.00
|181.00
|22852801
|2014.12.19 13:10:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56384
|0.00000
|1.56645
|2014.12.19 15:27:27
|1.56645
|0.00
|0.00
|0.00
|130.50
|22850210
|2014.12.19 12:18:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56484
|0.00000
|1.56645
|2014.12.19 15:27:27
|1.56645
|0.00
|0.00
|0.00
|80.50
|22847360
|2014.12.19 11:02:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56595
|0.00000
|1.56645
|2014.12.19 15:27:27
|1.56645
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|22835560
|2014.12.19 02:33:09
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56622
|0.00000
|1.56773
|2014.12.19 10:40:27
|1.56773
|0.00
|0.00
|0.00
|75.50
|22832288
|2014.12.18 22:47:04
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56723
|0.00000
|1.56773
|2014.12.19 10:40:27
|1.56773
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|22829217
|2014.12.18 19:24:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56524
|0.00000
|1.56732
|2014.12.18 22:42:01
|1.56732
|0.00
|0.00
|0.00
|104.00
|22828444
|2014.12.18 18:57:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56635
|0.00000
|1.56732
|2014.12.18 22:42:01
|1.56732
|0.00
|0.00
|0.00
|48.50
|22827618
|2014.12.18 18:38:03
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56736
|0.00000
|1.56125
|2014.12.19 18:46:14
|1.56125
|0.00
|0.00
|0.00
|305.50
|22827462
|2014.12.18 18:36:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56737
|0.00000
|1.56732
|2014.12.18 22:42:01
|1.56732
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|22826906
|2014.12.18 18:26:05
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56615
|0.00000
|1.56715
|2014.12.18 18:35:47
|1.56715
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22824853
|2014.12.18 18:00:03
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56386
|0.00000
|1.56595
|2014.12.18 18:25:57
|1.56595
|0.00
|0.00
|0.00
|104.50
|22823513
|2014.12.18 17:32:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56497
|0.00000
|1.56595
|2014.12.18 18:25:57
|1.56595
|0.00
|0.00
|0.00
|49.00
|22822245
|2014.12.18 17:07:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56603
|0.00000
|1.56595
|2014.12.18 18:25:57
|1.56595
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|22820941
|2014.12.18 16:50:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56471
|0.00000
|1.56571
|2014.12.18 17:06:41
|1.56571
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22816914
|2014.12.18 15:52:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56083
|0.00000
|1.56457
|2014.12.18 16:49:36
|1.56457
|0.00
|0.00
|0.00
|187.00
|22814304
|2014.12.18 15:15:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56204
|0.00000
|1.56457
|2014.12.18 16:49:36
|1.56457
|0.00
|0.00
|0.00
|126.50
|22813654
|2014.12.18 15:04:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56298
|0.00000
|1.56457
|2014.12.18 16:49:36
|1.56457
|0.00
|0.00
|0.00
|79.50
|22812602
|2014.12.18 14:45:03
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56411
|0.00000
|1.56457
|2014.12.18 16:49:36
|1.56457
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|22809256
|2014.12.18 13:27:03
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56508
|0.00000
|1.56457
|2014.12.18 16:49:36
|1.56457
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.50
|22808585
|2014.12.18 13:13:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56624
|0.00000
|1.56125
|2014.12.19 18:46:14
|1.56125
|0.00
|0.00
|0.00
|249.50
|22806437
|2014.12.18 12:33:03
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56508
|0.00000
|1.56608
|2014.12.18 13:11:40
|1.56608
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22805885
|2014.12.18 12:21:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56378
|0.00000
|1.56478
|2014.12.18 12:32:41
|1.56478
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22804435
|2014.12.18 11:58:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56149
|0.00000
|1.56376
|2014.12.18 12:20:29
|1.56376
|0.00
|0.00
|0.00
|113.50
|22802897
|2014.12.18 11:32:03
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56263
|0.00000
|1.56376
|2014.12.18 12:20:29
|1.56376
|0.00
|0.00
|0.00
|56.50
|22802664
|2014.12.18 11:31:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56415
|0.00000
|1.56376
|2014.12.18 12:20:29
|1.56376
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.50
|22802383
|2014.12.18 11:30:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56511
|0.00000
|1.56125
|2014.12.19 18:46:14
|1.56125
|0.00
|0.00
|0.00
|193.00
|22801814
|2014.12.18 11:23:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56248
|0.00000
|1.56401
|2014.12.18 11:30:01
|1.56401
|0.00
|0.00
|0.00
|76.50
|22801355
|2014.12.18 11:15:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56353
|0.00000
|1.56401
|2014.12.18 11:30:01
|1.56401
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|22801127
|2014.12.18 11:14:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56259
|0.00000
|1.56125
|2014.12.19 18:46:14
|1.56125
|0.00
|0.00
|0.00
|67.00
|22777726
|2014.12.17 23:49:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.55847
|0.00000
|1.55584
|2014.12.18 09:13:29
|1.55584
|0.00
|0.00
|0.00
|131.50
|22776551
|2014.12.17 22:56:03
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.55746
|0.00000
|1.55584
|2014.12.18 09:13:29
|1.55584
|0.00
|0.00
|0.00
|81.00
|22775101
|2014.12.17 22:27:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.55647
|0.00000
|1.55584
|2014.12.18 09:13:29
|1.55584
|0.00
|0.00
|0.00
|31.50
|22774869
|2014.12.17 22:24:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.55495
|0.00000
|1.55584
|2014.12.18 09:13:29
|1.55584
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.50
|22774619
|2014.12.17 22:22:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.55597
|0.00000
|1.55497
|2014.12.17 22:23:36
|1.55497
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22773644
|2014.12.17 22:07:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.55922
|0.00000
|1.55641
|2014.12.17 22:21:53
|1.55641
|0.00
|0.00
|0.00
|140.50
|22773380
|2014.12.17 22:05:04
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.55733
|0.00000
|1.55641
|2014.12.17 22:21:53
|1.55641
|0.00
|0.00
|0.00
|46.00
|22773129
|2014.12.17 22:03:03
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.55569
|0.00000
|1.55641
|2014.12.17 22:21:53
|1.55641
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|22772837
|2014.12.17 22:01:04
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.55501
|0.00000
|1.56252
|2014.12.18 11:14:00
|1.56252
|0.00
|0.00
|0.00
|375.50
|22772210
|2014.12.17 21:59:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.55599
|0.00000
|1.56252
|2014.12.18 11:14:00
|1.56252
|0.00
|0.00
|0.00
|326.50
|22772212
|2014.12.17 21:59:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.55572
|0.00000
|1.55472
|2014.12.17 22:01:12
|1.55472
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22771453
|2014.12.17 21:55:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.55777
|0.00000
|1.55677
|2014.12.17 21:58:36
|1.55677
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22770870
|2014.12.17 21:50:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56033
|0.00000
|1.55792
|2014.12.17 21:54:59
|1.55792
|0.00
|0.00
|0.00
|120.50
|22770653
|2014.12.17 21:48:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.55905
|0.00000
|1.55792
|2014.12.17 21:54:59
|1.55792
|0.00
|0.00
|0.00
|56.50
|22770435
|2014.12.17 21:47:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.55739
|0.00000
|1.55792
|2014.12.17 21:54:59
|1.55792
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.50
|22770436
|2014.12.17 21:47:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.55764
|0.00000
|1.56252
|2014.12.18 11:14:00
|1.56252
|0.00
|0.00
|0.00
|244.00
|22770133
|2014.12.17 21:46:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56075
|0.00000
|1.55975
|2014.12.17 21:46:18
|1.55975
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22770105
|2014.12.17 21:46:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56105
|0.00000
|1.56252
|2014.12.18 11:14:00
|1.56252
|0.00
|0.00
|0.00
|73.50
|22769073
|2014.12.17 21:42:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56284
|0.00000
|1.56184
|2014.12.17 21:45:49
|1.56184
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22768274
|2014.12.17 21:40:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56516
|0.00000
|1.56416
|2014.12.17 21:41:10
|1.56416
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22766293
|2014.12.17 21:22:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56976
|0.00000
|1.56524
|2014.12.17 21:39:56
|1.56524
|0.00
|0.00
|0.00
|226.00
|22765206
|2014.12.17 21:15:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56836
|0.00000
|1.56524
|2014.12.17 21:39:56
|1.56524
|0.00
|0.00
|0.00
|156.00
|22765186
|2014.12.17 21:15:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56875
|0.00000
|1.56975
|2014.12.17 21:21:59
|1.56975
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22764695
|2014.12.17 21:13:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56731
|0.00000
|1.56524
|2014.12.17 21:39:56
|1.56524
|0.00
|0.00
|0.00
|103.50
|22763046
|2014.12.17 21:03:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56599
|0.00000
|1.56524
|2014.12.17 21:39:56
|1.56524
|0.00
|0.00
|0.00
|37.50
|22762756
|2014.12.17 21:02:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56441
|0.00000
|1.56524
|2014.12.17 21:39:56
|1.56524
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.50
|22762120
|2014.12.17 21:01:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56227
|0.00000
|1.56818
|2014.12.17 21:14:41
|1.56818
|0.00
|0.00
|0.00
|295.50
|22760703
|2014.12.17 20:58:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56494
|0.00000
|1.56313
|2014.12.17 21:00:21
|1.56313
|0.00
|0.00
|0.00
|90.50
|22760424
|2014.12.17 20:56:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56331
|0.00000
|1.56313
|2014.12.17 21:00:21
|1.56313
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|22758427
|2014.12.17 20:00:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56519
|0.00000
|1.56352
|2014.12.17 20:54:24
|1.56352
|0.00
|0.00
|0.00
|83.50
|22758128
|2014.12.17 19:47:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56385
|0.00000
|1.56352
|2014.12.17 20:54:24
|1.56352
|0.00
|0.00
|0.00
|16.50
|22756505
|2014.12.17 19:04:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56546
|0.00000
|1.56393
|2014.12.17 19:46:46
|1.56393
|0.00
|0.00
|0.00
|76.50
|22755865
|2014.12.17 18:50:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56439
|0.00000
|1.56393
|2014.12.17 19:46:46
|1.56393
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|22754836
|2014.12.17 18:22:06
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56628
|0.00000
|1.56466
|2014.12.17 18:49:52
|1.56466
|0.00
|0.00
|0.00
|81.00
|22753511
|2014.12.17 18:00:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56444
|0.00000
|1.56818
|2014.12.17 21:14:41
|1.56818
|0.00
|0.00
|0.00
|187.00
|22753296
|2014.12.17 17:58:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56504
|0.00000
|1.56466
|2014.12.17 18:49:52
|1.56466
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|22752693
|2014.12.17 17:47:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56677
|0.00000
|1.56526
|2014.12.17 17:58:00
|1.56526
|0.00
|0.00
|0.00
|75.50
|22750581
|2014.12.17 17:31:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56604
|0.00000
|1.56818
|2014.12.17 21:14:41
|1.56818
|0.00
|0.00
|0.00
|107.00
|22750587
|2014.12.17 17:31:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56575
|0.00000
|1.56526
|2014.12.17 17:58:00
|1.56526
|0.00
|0.00
|0.00
|24.50
|22749801
|2014.12.17 17:24:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56745
|0.00000
|1.56645
|2014.12.17 17:30:47
|1.56645
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22749797
|2014.12.17 17:24:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56769
|0.00000
|1.56818
|2014.12.17 21:14:41
|1.56818
|0.00
|0.00
|0.00
|24.50
|22749356
|2014.12.17 17:21:03
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56878
|0.00000
|1.56818
|2014.12.17 21:14:41
|1.56818
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|22748652
|2014.12.17 17:15:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56895
|0.00000
|1.56795
|2014.12.17 17:23:23
|1.56795
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22739920
|2014.12.17 15:05:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56991
|0.00000
|1.57224
|2014.12.17 15:30:07
|1.57224
|0.00
|0.00
|0.00
|116.50
|22738110
|2014.12.17 14:16:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57133
|0.00000
|1.57224
|2014.12.17 15:30:07
|1.57224
|0.00
|0.00
|0.00
|45.50
|22735881
|2014.12.17 13:22:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.57287
|0.00000
|1.56915
|2014.12.17 17:14:16
|1.56915
|0.00
|0.00
|0.00
|186.00
|22735698
|2014.12.17 13:20:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57249
|0.00000
|1.57224
|2014.12.17 15:30:07
|1.57224
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.50
|22733772
|2014.12.17 12:37:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57010
|0.00000
|1.57216
|2014.12.17 13:19:05
|1.57216
|0.00
|0.00
|0.00
|103.00
|22732048
|2014.12.17 11:56:04
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57120
|0.00000
|1.57216
|2014.12.17 13:19:05
|1.57216
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|22730674
|2014.12.17 11:31:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57219
|0.00000
|1.57216
|2014.12.17 13:19:05
|1.57216
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|22729777
|2014.12.17 11:17:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.57169
|0.00000
|1.56915
|2014.12.17 17:14:16
|1.56915
|0.00
|0.00
|0.00
|127.00
|22728709
|2014.12.17 10:59:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56975
|0.00000
|1.56915
|2014.12.17 17:14:16
|1.56915
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|22727822
|2014.12.17 10:40:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56800
|0.00000
|1.57246
|2014.12.17 11:29:49
|1.57246
|0.00
|0.00
|0.00
|223.00
|22727185
|2014.12.17 10:33:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56890
|0.00000
|1.56790
|2014.12.17 10:40:00
|1.56790
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22727177
|2014.12.17 10:33:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56912
|0.00000
|1.57246
|2014.12.17 11:29:49
|1.57246
|0.00
|0.00
|0.00
|167.00
|22726984
|2014.12.17 10:32:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57025
|0.00000
|1.57246
|2014.12.17 11:29:49
|1.57246
|0.00
|0.00
|0.00
|110.50
|22723618
|2014.12.17 09:49:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57136
|0.00000
|1.57246
|2014.12.17 11:29:49
|1.57246
|0.00
|0.00
|0.00
|55.00
|22698752
|2014.12.16 18:31:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57177
|0.00000
|1.57540
|2014.12.16 19:39:10
|1.57540
|0.00
|0.00
|0.00
|181.50
|22695497
|2014.12.16 17:51:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57309
|0.00000
|1.57540
|2014.12.16 19:39:10
|1.57540
|0.00
|0.00
|0.00
|115.50
|22690421
|2014.12.16 16:45:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57467
|0.00000
|1.57540
|2014.12.16 19:39:10
|1.57540
|0.00
|0.00
|0.00
|36.50
|22684012
|2014.12.16 15:17:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57346
|0.00000
|1.57657
|2014.12.16 15:59:16
|1.57657
|0.00
|0.00
|0.00
|155.50
|22678580
|2014.12.16 14:10:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57472
|0.00000
|1.57657
|2014.12.16 15:59:16
|1.57657
|0.00
|0.00
|0.00
|92.50
|22678075
|2014.12.16 14:08:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57643
|0.00000
|1.57657
|2014.12.16 15:59:16
|1.57657
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|22677517
|2014.12.16 14:06:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.57670
|0.00000
|1.56973
|2014.12.17 10:32:05
|1.56973
|0.00
|0.00
|0.00
|348.50
|22677509
|2014.12.16 14:06:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57698
|0.00000
|1.57798
|2014.12.16 14:06:31
|1.57798
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22677197
|2014.12.16 14:05:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.57538
|0.00000
|1.56973
|2014.12.17 10:32:05
|1.56973
|0.00
|0.00
|0.00
|282.50
|22677030
|2014.12.16 14:04:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57451
|0.00000
|1.57551
|2014.12.16 14:05:01
|1.57551
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22676053
|2014.12.16 13:59:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.57415
|0.00000
|1.56973
|2014.12.17 10:32:05
|1.56973
|0.00
|0.00
|0.00
|221.00
|22673785
|2014.12.16 13:39:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.57313
|0.00000
|1.56973
|2014.12.17 10:32:05
|1.56973
|0.00
|0.00
|0.00
|170.00
|22673788
|2014.12.16 13:39:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57340
|0.00000
|1.57440
|2014.12.16 14:03:39
|1.57440
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22671400
|2014.12.16 13:02:04
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57139
|0.00000
|1.57239
|2014.12.16 13:38:42
|1.57239
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22669775
|2014.12.16 12:29:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56875
|0.00000
|1.57116
|2014.12.16 13:01:26
|1.57116
|0.00
|0.00
|0.00
|120.50
|22667235
|2014.12.16 11:59:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57027
|0.00000
|1.57116
|2014.12.16 13:01:26
|1.57116
|0.00
|0.00
|0.00
|44.50
|22666547
|2014.12.16 11:50:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57145
|0.00000
|1.57116
|2014.12.16 13:01:26
|1.57116
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.50
|22666554
|2014.12.16 11:50:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.57119
|0.00000
|1.56973
|2014.12.17 10:32:05
|1.56973
|0.00
|0.00
|0.00
|73.00
|22666352
|2014.12.16 11:49:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56980
|0.00000
|1.57080
|2014.12.16 11:49:41
|1.57080
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22665762
|2014.12.16 11:45:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56906
|0.00000
|1.56973
|2014.12.17 10:32:05
|1.56973
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.50
|22665511
|2014.12.16 11:44:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56852
|0.00000
|1.56952
|2014.12.16 11:48:42
|1.56952
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22665078
|2014.12.16 11:43:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56770
|0.00000
|1.56870
|2014.12.16 11:43:16
|1.56870
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22663488
|2014.12.16 11:31:03
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56249
|0.00000
|1.56606
|2014.12.16 11:42:39
|1.56606
|0.00
|0.00
|0.00
|178.50
|22662857
|2014.12.16 11:28:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56581
|0.00000
|1.56606
|2014.12.16 11:42:39
|1.56606
|0.00
|0.00
|0.00
|12.50
|22660948
|2014.12.16 11:07:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56755
|0.00000
|1.56296
|2014.12.16 11:30:04
|1.56296
|0.00
|0.00
|0.00
|229.50
|22660544
|2014.12.16 11:05:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56687
|0.00000
|1.56606
|2014.12.16 11:42:39
|1.56606
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.50
|22655666
|2014.12.16 10:15:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56428
|0.00000
|1.56668
|2014.12.16 11:04:55
|1.56668
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|22654720
|2014.12.16 09:57:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56561
|0.00000
|1.56668
|2014.12.16 11:04:55
|1.56668
|0.00
|0.00
|0.00
|53.50
|22654220
|2014.12.16 09:43:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56716
|0.00000
|1.56668
|2014.12.16 11:04:55
|1.56668
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|22633322
|2014.12.15 20:06:05
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56391
|0.00000
|1.56671
|2014.12.16 09:42:14
|1.56671
|0.00
|0.00
|0.00
|140.00
|22632451
|2014.12.15 19:51:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56509
|0.00000
|1.56671
|2014.12.16 09:42:14
|1.56671
|0.00
|0.00
|0.00
|81.00
|22631989
|2014.12.15 19:45:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56631
|0.00000
|1.56671
|2014.12.16 09:42:14
|1.56671
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|22630974
|2014.12.15 19:22:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56751
|0.00000
|1.56671
|2014.12.16 09:42:14
|1.56671
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|22630808
|2014.12.15 19:21:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56644
|0.00000
|1.56296
|2014.12.16 11:30:04
|1.56296
|0.00
|0.00
|0.00
|174.00
|22627837
|2014.12.15 18:38:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56533
|0.00000
|1.56296
|2014.12.16 11:30:04
|1.56296
|0.00
|0.00
|0.00
|118.50
|22626660
|2014.12.15 18:30:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56411
|0.00000
|1.56296
|2014.12.16 11:30:04
|1.56296
|0.00
|0.00
|0.00
|57.50
|22624268
|2014.12.15 18:05:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56048
|0.00000
|1.56724
|2014.12.15 19:21:29
|1.56724
|0.00
|0.00
|0.00
|338.00
|22621521
|2014.12.15 17:30:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56233
|0.00000
|1.56079
|2014.12.15 18:03:31
|1.56079
|0.00
|0.00
|0.00
|77.00
|22621003
|2014.12.15 17:26:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56125
|0.00000
|1.56079
|2014.12.15 18:03:31
|1.56079
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|22621004
|2014.12.15 17:26:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56150
|0.00000
|1.56724
|2014.12.15 19:21:29
|1.56724
|0.00
|0.00
|0.00
|287.00
|22619938
|2014.12.15 17:16:04
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56257
|0.00000
|1.56157
|2014.12.15 17:25:52
|1.56157
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22619944
|2014.12.15 17:16:04
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56284
|0.00000
|1.56724
|2014.12.15 19:21:29
|1.56724
|0.00
|0.00
|0.00
|220.00
|22619083
|2014.12.15 17:09:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56380
|0.00000
|1.56280
|2014.12.15 17:15:45
|1.56280
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22619082
|2014.12.15 17:09:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56409
|0.00000
|1.56724
|2014.12.15 19:21:29
|1.56724
|0.00
|0.00
|0.00
|157.50
|22618570
|2014.12.15 17:04:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56572
|0.00000
|1.56420
|2014.12.15 17:08:44
|1.56420
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|22618237
|2014.12.15 17:01:04
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56468
|0.00000
|1.56420
|2014.12.15 17:08:44
|1.56420
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|22615032
|2014.12.15 16:00:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56652
|0.00000
|1.56500
|2014.12.15 17:00:31
|1.56500
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|22611580
|2014.12.15 15:07:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56527
|0.00000
|1.56724
|2014.12.15 19:21:29
|1.56724
|0.00
|0.00
|0.00
|98.50
|22611380
|2014.12.15 15:05:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56548
|0.00000
|1.56500
|2014.12.15 17:00:31
|1.56500
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|22609024
|2014.12.15 14:06:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56729
|0.00000
|1.56572
|2014.12.15 15:04:12
|1.56572
|0.00
|0.00
|0.00
|78.50
|22605792
|2014.12.15 12:51:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56638
|0.00000
|1.56724
|2014.12.15 19:21:29
|1.56724
|0.00
|0.00
|0.00
|43.00
|22605798
|2014.12.15 12:51:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56614
|0.00000
|1.56572
|2014.12.15 15:04:12
|1.56572
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|22605117
|2014.12.15 12:34:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56744
|0.00000
|1.56644
|2014.12.15 12:50:51
|1.56644
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22603882
|2014.12.15 12:11:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56845
|0.00000
|1.56745
|2014.12.15 12:31:18
|1.56745
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22563922
|2014.12.12 17:50:07
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57088
|0.00000
|1.57362
|2014.12.15 08:57:00
|1.57362
|0.00
|0.00
|0.00
|137.00
|22559804
|2014.12.12 16:57:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57191
|0.00000
|1.57362
|2014.12.15 08:57:00
|1.57362
|0.00
|0.00
|0.00
|85.50
|22559180
|2014.12.12 16:48:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57328
|0.00000
|1.57362
|2014.12.15 08:57:00
|1.57362
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|22558117
|2014.12.12 16:31:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57439
|0.00000
|1.57362
|2014.12.15 08:57:00
|1.57362
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.50
|22557802
|2014.12.12 16:28:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.57365
|0.00000
|1.56913
|2014.12.15 12:10:06
|1.56913
|0.00
|0.00
|0.00
|226.00
|22556385
|2014.12.12 16:10:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57297
|0.00000
|1.57397
|2014.12.12 16:30:34
|1.57397
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22552584
|2014.12.12 14:50:04
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57070
|0.00000
|1.57273
|2014.12.12 16:09:52
|1.57273
|0.00
|0.00
|0.00
|101.50
|22550396
|2014.12.12 14:01:04
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57172
|0.00000
|1.57273
|2014.12.12 16:09:52
|1.57273
|0.00
|0.00
|0.00
|50.50
|22549727
|2014.12.12 13:47:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57278
|0.00000
|1.57273
|2014.12.12 16:09:52
|1.57273
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|22545264
|2014.12.12 11:52:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57033
|0.00000
|1.57245
|2014.12.12 13:46:06
|1.57245
|0.00
|0.00
|0.00
|106.00
|22543266
|2014.12.12 11:22:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57137
|0.00000
|1.57245
|2014.12.12 13:46:06
|1.57245
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|22542730
|2014.12.12 11:16:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57265
|0.00000
|1.57245
|2014.12.12 13:46:06
|1.57245
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|22540295
|2014.12.12 10:52:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57017
|0.00000
|1.57285
|2014.12.12 11:13:10
|1.57285
|0.00
|0.00
|0.00
|134.00
|22537323
|2014.12.12 09:59:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57126
|0.00000
|1.57285
|2014.12.12 11:13:10
|1.57285
|0.00
|0.00
|0.00
|79.50
|22526466
|2014.12.12 01:45:03
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57244
|0.00000
|1.57285
|2014.12.12 11:13:10
|1.57285
|0.00
|0.00
|0.00
|20.50
|22523907
|2014.12.11 23:49:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57352
|0.00000
|1.57285
|2014.12.12 11:13:10
|1.57285
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.50
|22523784
|2014.12.11 23:47:04
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.57266
|0.00000
|1.56913
|2014.12.15 12:10:06
|1.56913
|0.00
|0.00
|0.00
|176.50
|22522768
|2014.12.11 22:57:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57222
|0.00000
|1.57322
|2014.12.11 23:48:14
|1.57322
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22520065
|2014.12.11 20:08:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57034
|0.00000
|1.57187
|2014.12.11 22:56:46
|1.57187
|0.00
|0.00
|0.00
|76.50
|22517407
|2014.12.11 18:39:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.57155
|0.00000
|1.56913
|2014.12.15 12:10:06
|1.56913
|0.00
|0.00
|0.00
|121.00
|22517153
|2014.12.11 18:35:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57139
|0.00000
|1.57187
|2014.12.11 22:56:46
|1.57187
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|22515930
|2014.12.11 18:05:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.57046
|0.00000
|1.56913
|2014.12.15 12:10:06
|1.56913
|0.00
|0.00
|0.00
|66.50
|22500164
|2014.12.11 14:24:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56945
|0.00000
|1.56913
|2014.12.15 12:10:06
|1.56913
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|22493312
|2014.12.11 12:13:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56697
|0.00000
|1.56545
|2014.12.11 12:57:57
|1.56545
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|22489171
|2014.12.11 11:17:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56593
|0.00000
|1.56545
|2014.12.11 12:57:57
|1.56545
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|22489173
|2014.12.11 11:17:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56623
|0.00000
|1.57108
|2014.12.11 18:34:11
|1.57108
|0.00
|0.00
|0.00
|242.50
|22487763
|2014.12.11 10:59:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56765
|0.00000
|1.57108
|2014.12.11 18:34:11
|1.57108
|0.00
|0.00
|0.00
|171.50
|22486627
|2014.12.11 10:39:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56869
|0.00000
|1.57108
|2014.12.11 18:34:11
|1.57108
|0.00
|0.00
|0.00
|119.50
|22485258
|2014.12.11 10:17:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56996
|0.00000
|1.57108
|2014.12.11 18:34:11
|1.57108
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|22467850
|2014.12.11 01:56:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.57451
|0.00000
|1.56607
|2014.12.11 11:16:48
|1.56607
|0.00
|0.00
|0.00
|422.00
|22467052
|2014.12.11 01:40:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.57350
|0.00000
|1.56607
|2014.12.11 11:16:48
|1.56607
|0.00
|0.00
|0.00
|371.50
|22466942
|2014.12.11 01:39:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57347
|0.00000
|1.57447
|2014.12.11 01:55:23
|1.57447
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22466697
|2014.12.11 01:34:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.57228
|0.00000
|1.56607
|2014.12.11 11:16:48
|1.56607
|0.00
|0.00
|0.00
|310.50
|22466506
|2014.12.11 01:26:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57200
|0.00000
|1.57300
|2014.12.11 01:38:58
|1.57300
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22460799
|2014.12.10 21:14:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57016
|0.00000
|1.57178
|2014.12.11 01:25:45
|1.57178
|0.00
|0.00
|0.00
|81.00
|22459148
|2014.12.10 20:06:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57139
|0.00000
|1.57178
|2014.12.11 01:25:45
|1.57178
|0.00
|0.00
|0.00
|19.50
|22456708
|2014.12.10 18:51:03
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56881
|0.00000
|1.57136
|2014.12.10 20:05:22
|1.57136
|0.00
|0.00
|0.00
|127.50
|22453598
|2014.12.10 17:50:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56983
|0.00000
|1.57136
|2014.12.10 20:05:22
|1.57136
|0.00
|0.00
|0.00
|76.50
|22453003
|2014.12.10 17:41:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57085
|0.00000
|1.57136
|2014.12.10 20:05:22
|1.57136
|0.00
|0.00
|0.00
|25.50
|22452316
|2014.12.10 17:35:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57193
|0.00000
|1.57136
|2014.12.10 20:05:22
|1.57136
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.50
|22451747
|2014.12.10 17:31:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57075
|0.00000
|1.57175
|2014.12.10 17:34:16
|1.57175
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22447572
|2014.12.10 16:24:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56856
|0.00000
|1.57006
|2014.12.10 17:30:07
|1.57006
|0.00
|0.00
|0.00
|75.00
|22442286
|2014.12.10 14:43:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56956
|0.00000
|1.57006
|2014.12.10 17:30:07
|1.57006
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|22440915
|2014.12.10 14:11:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56777
|0.00000
|1.56930
|2014.12.10 14:42:14
|1.56930
|0.00
|0.00
|0.00
|76.50
|22439305
|2014.12.10 13:38:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56882
|0.00000
|1.56930
|2014.12.10 14:42:14
|1.56930
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|22437359
|2014.12.10 12:53:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56515
|0.00000
|1.56836
|2014.12.10 13:37:12
|1.56836
|0.00
|0.00
|0.00
|160.50
|22437114
|2014.12.10 12:49:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56619
|0.00000
|1.56836
|2014.12.10 13:37:12
|1.56836
|0.00
|0.00
|0.00
|108.50
|22434195
|2014.12.10 11:24:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56730
|0.00000
|1.56836
|2014.12.10 13:37:12
|1.56836
|0.00
|0.00
|0.00
|53.00
|22431590
|2014.12.10 10:31:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56652
|0.00000
|1.56933
|2014.12.10 11:00:50
|1.56933
|0.00
|0.00
|0.00
|140.50
|22430478
|2014.12.10 10:13:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56788
|0.00000
|1.56933
|2014.12.10 11:00:50
|1.56933
|0.00
|0.00
|0.00
|72.50
|22429343
|2014.12.10 09:55:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56891
|0.00000
|1.56933
|2014.12.10 11:00:50
|1.56933
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|22428410
|2014.12.10 09:34:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57002
|0.00000
|1.56933
|2014.12.10 11:00:50
|1.56933
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.50
|22406485
|2014.12.09 21:22:06
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56584
|0.00000
|1.56970
|2014.12.10 09:33:28
|1.56970
|0.00
|0.00
|0.00
|193.00
|22405847
|2014.12.09 21:05:03
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56701
|0.00000
|1.56970
|2014.12.10 09:33:28
|1.56970
|0.00
|0.00
|0.00
|134.50
|22401971
|2014.12.09 19:22:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56805
|0.00000
|1.56970
|2014.12.10 09:33:28
|1.56970
|0.00
|0.00
|0.00
|82.50
|22399479
|2014.12.09 18:41:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56927
|0.00000
|1.56970
|2014.12.10 09:33:28
|1.56970
|0.00
|0.00
|0.00
|21.50
|22397239
|2014.12.09 18:09:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.57120
|0.00000
|1.56607
|2014.12.11 11:16:48
|1.56607
|0.00
|0.00
|0.00
|256.50
|22397025
|2014.12.09 18:07:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57032
|0.00000
|1.57132
|2014.12.09 18:09:48
|1.57132
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22394889
|2014.12.09 17:40:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56855
|0.00000
|1.57008
|2014.12.09 18:07:00
|1.57008
|0.00
|0.00
|0.00
|76.50
|22393787
|2014.12.09 17:34:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56960
|0.00000
|1.57008
|2014.12.09 18:07:00
|1.57008
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|22391657
|2014.12.09 17:19:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56801
|0.00000
|1.56954
|2014.12.09 17:33:26
|1.56954
|0.00
|0.00
|0.00
|76.50
|22391084
|2014.12.09 17:16:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56930
|0.00000
|1.56607
|2014.12.11 11:16:48
|1.56607
|0.00
|0.00
|0.00
|161.50
|22390536
|2014.12.09 17:15:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56906
|0.00000
|1.56954
|2014.12.09 17:33:26
|1.56954
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|22384557
|2014.12.09 16:16:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56672
|0.00000
|1.56835
|2014.12.09 17:14:20
|1.56835
|0.00
|0.00
|0.00
|81.50
|22383738
|2014.12.09 16:05:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56797
|0.00000
|1.56835
|2014.12.09 17:14:20
|1.56835
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|22382279
|2014.12.09 15:44:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56626
|0.00000
|1.56780
|2014.12.09 16:04:52
|1.56780
|0.00
|0.00
|0.00
|77.00
|22381246
|2014.12.09 15:30:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56733
|0.00000
|1.56780
|2014.12.09 16:04:52
|1.56780
|0.00
|0.00
|0.00
|23.50
|22371253
|2014.12.09 12:06:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56363
|0.00000
|1.56739
|2014.12.09 15:29:33
|1.56739
|0.00
|0.00
|0.00
|188.00
|22369566
|2014.12.09 11:31:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56484
|0.00000
|1.56739
|2014.12.09 15:29:33
|1.56739
|0.00
|0.00
|0.00
|127.50
|22368296
|2014.12.09 11:14:04
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56666
|0.00000
|1.56739
|2014.12.09 15:29:33
|1.56739
|0.00
|0.00
|0.00
|36.50
|22363632
|2014.12.09 09:57:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56825
|0.00000
|1.56607
|2014.12.11 11:16:48
|1.56607
|0.00
|0.00
|0.00
|109.00
|22363313
|2014.12.09 09:55:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56746
|0.00000
|1.56846
|2014.12.09 09:57:30
|1.56846
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22362263
|2014.12.09 09:24:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56547
|0.00000
|1.56699
|2014.12.09 09:54:14
|1.56699
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|22360308
|2014.12.09 08:41:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56650
|0.00000
|1.56699
|2014.12.09 09:54:14
|1.56699
|0.00
|0.00
|0.00
|24.50
|22351738
|2014.12.09 05:19:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56324
|0.00000
|1.56632
|2014.12.09 08:38:02
|1.56632
|0.00
|0.00
|0.00
|154.00
|22347664
|2014.12.09 02:32:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56428
|0.00000
|1.56632
|2014.12.09 08:38:02
|1.56632
|0.00
|0.00
|0.00
|102.00
|22343119
|2014.12.08 22:55:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56530
|0.00000
|1.56632
|2014.12.09 08:38:02
|1.56632
|0.00
|0.00
|0.00
|51.00
|22340225
|2014.12.08 21:00:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56723
|0.00000
|1.56607
|2014.12.11 11:16:48
|1.56607
|0.00
|0.00
|0.00
|58.00
|22339629
|2014.12.08 20:49:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56606
|0.00000
|1.56706
|2014.12.08 20:59:56
|1.56706
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22337740
|2014.12.08 19:42:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56445
|0.00000
|1.56545
|2014.12.08 20:48:47
|1.56545
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22333613
|2014.12.08 17:58:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56236
|0.00000
|1.56396
|2014.12.08 19:41:53
|1.56396
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|22330536
|2014.12.08 17:23:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56356
|0.00000
|1.56396
|2014.12.08 19:41:53
|1.56396
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|22327173
|2014.12.08 16:46:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56197
|0.00000
|1.56350
|2014.12.08 17:22:38
|1.56350
|0.00
|0.00
|0.00
|76.50
|22318264
|2014.12.08 15:16:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56303
|0.00000
|1.56350
|2014.12.08 17:22:38
|1.56350
|0.00
|0.00
|0.00
|23.50
|22316418
|2014.12.08 14:49:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56114
|0.00000
|1.56269
|2014.12.08 15:15:09
|1.56269
|0.00
|0.00
|0.00
|77.50
|22312769
|2014.12.08 13:32:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56224
|0.00000
|1.56269
|2014.12.08 15:15:09
|1.56269
|0.00
|0.00
|0.00
|22.50
|22300299
|2014.12.08 09:17:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.55526
|0.00000
|1.56187
|2014.12.08 13:31:51
|1.56187
|0.00
|0.00
|0.00
|330.50
|22296146
|2014.12.08 06:35:03
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.55608
|0.00000
|1.55508
|2014.12.08 09:35:43
|1.55508
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22294964
|2014.12.08 05:44:04
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.55659
|0.00000
|1.56187
|2014.12.08 13:31:51
|1.56187
|0.00
|0.00
|0.00
|264.00
|22286459
|2014.12.05 22:56:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.55733
|0.00000
|1.55633
|2014.12.08 06:34:25
|1.55633
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22279539
|2014.12.05 17:10:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.55977
|0.00000
|1.55760
|2014.12.05 22:55:29
|1.55760
|0.00
|0.00
|0.00
|108.50
|22278813
|2014.12.05 17:01:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.55869
|0.00000
|1.55760
|2014.12.05 22:55:29
|1.55760
|0.00
|0.00
|0.00
|54.50
|22278254
|2014.12.05 16:58:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.55734
|0.00000
|1.55760
|2014.12.05 22:55:29
|1.55760
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|22278257
|2014.12.05 16:58:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.55759
|0.00000
|1.56187
|2014.12.08 13:31:51
|1.56187
|0.00
|0.00
|0.00
|214.00
|22277975
|2014.12.05 16:57:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.55919
|0.00000
|1.55819
|2014.12.05 16:57:26
|1.55819
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22277973
|2014.12.05 16:57:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.55942
|0.00000
|1.56187
|2014.12.08 13:31:51
|1.56187
|0.00
|0.00
|0.00
|122.50
|22277465
|2014.12.05 16:53:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56047
|0.00000
|1.56187
|2014.12.08 13:31:51
|1.56187
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|22276643
|2014.12.05 16:43:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56076
|0.00000
|1.55976
|2014.12.05 16:56:44
|1.55976
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22276334
|2014.12.05 16:37:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56148
|0.00000
|1.56187
|2014.12.08 13:31:51
|1.56187
|0.00
|0.00
|0.00
|19.50
|22275815
|2014.12.05 16:31:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56202
|0.00000
|1.56102
|2014.12.05 16:42:57
|1.56102
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22271532
|2014.12.05 15:42:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56437
|0.00000
|1.56252
|2014.12.05 16:30:46
|1.56252
|0.00
|0.00
|0.00
|92.50
|22270596
|2014.12.05 15:37:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56257
|0.00000
|1.56187
|2014.12.08 13:31:51
|1.56187
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.00
|22270183
|2014.12.05 15:36:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56267
|0.00000
|1.56252
|2014.12.05 16:30:46
|1.56252
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|22269000
|2014.12.05 15:32:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56436
|0.00000
|1.56336
|2014.12.05 15:35:02
|1.56336
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22268493
|2014.12.05 15:31:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56466
|0.00000
|1.56366
|2014.12.05 15:31:26
|1.56366
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22261459
|2014.12.05 13:31:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56923
|0.00000
|1.56508
|2014.12.05 15:30:03
|1.56508
|0.00
|0.00
|0.00
|207.50
|22259450
|2014.12.05 12:45:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56733
|0.00000
|1.56884
|2014.12.05 13:09:48
|1.56884
|0.00
|0.00
|0.00
|75.50
|22258197
|2014.12.05 12:05:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56834
|0.00000
|1.56884
|2014.12.05 13:09:48
|1.56884
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|22258123
|2014.12.05 12:03:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56800
|0.00000
|1.56508
|2014.12.05 15:30:03
|1.56508
|0.00
|0.00
|0.00
|146.00
|22256171
|2014.12.05 11:02:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56685
|0.00000
|1.56508
|2014.12.05 15:30:03
|1.56508
|0.00
|0.00
|0.00
|88.50
|22253267
|2014.12.05 09:38:07
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56542
|0.00000
|1.56508
|2014.12.05 15:30:03
|1.56508
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|22250052
|2014.12.05 07:32:05
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56364
|0.00000
|1.56822
|2014.12.05 12:03:21
|1.56822
|0.00
|0.00
|0.00
|229.00
|22248671
|2014.12.05 06:22:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56365
|0.00000
|1.56265
|2014.12.05 08:00:25
|1.56265
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22245698
|2014.12.05 03:06:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56602
|0.00000
|1.56452
|2014.12.05 06:21:41
|1.56452
|0.00
|0.00
|0.00
|75.00
|22245292
|2014.12.05 02:48:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56467
|0.00000
|1.56822
|2014.12.05 12:03:21
|1.56822
|0.00
|0.00
|0.00
|177.50
|22245070
|2014.12.05 02:44:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56501
|0.00000
|1.56452
|2014.12.05 06:21:41
|1.56452
|0.00
|0.00
|0.00
|24.50
|22244914
|2014.12.05 02:37:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56577
|0.00000
|1.56822
|2014.12.05 12:03:21
|1.56822
|0.00
|0.00
|0.00
|122.50
|22244599
|2014.12.05 02:29:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56631
|0.00000
|1.56531
|2014.12.05 02:43:38
|1.56531
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22243728
|2014.12.05 01:30:05
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56808
|0.00000
|1.56653
|2014.12.05 02:28:26
|1.56653
|0.00
|0.00
|0.00
|77.50
|22239589
|2014.12.04 20:36:04
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56688
|0.00000
|1.56822
|2014.12.05 12:03:21
|1.56822
|0.00
|0.00
|0.00
|67.00
|22239279
|2014.12.04 20:26:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56697
|0.00000
|1.56653
|2014.12.05 02:28:26
|1.56653
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|22237670
|2014.12.04 19:40:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56789
|0.00000
|1.56822
|2014.12.05 12:03:21
|1.56822
|0.00
|0.00
|0.00
|16.50
|22231687
|2014.12.04 18:07:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.57168
|0.00000
|1.56724
|2014.12.04 20:25:20
|1.56724
|0.00
|0.00
|0.00
|222.00
|22231453
|2014.12.04 18:06:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57106
|0.00000
|1.57206
|2014.12.04 18:07:47
|1.57206
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22230342
|2014.12.04 17:59:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56926
|0.00000
|1.57078
|2014.12.04 18:05:39
|1.57078
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|22229500
|2014.12.04 17:50:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57029
|0.00000
|1.57078
|2014.12.04 18:05:39
|1.57078
|0.00
|0.00
|0.00
|24.50
|22229123
|2014.12.04 17:48:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.57023
|0.00000
|1.56724
|2014.12.04 20:25:20
|1.56724
|0.00
|0.00
|0.00
|149.50
|22228648
|2014.12.04 17:43:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56950
|0.00000
|1.57050
|2014.12.04 17:49:24
|1.57050
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22228270
|2014.12.04 17:40:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56894
|0.00000
|1.56724
|2014.12.04 20:25:20
|1.56724
|0.00
|0.00
|0.00
|85.00
|22227409
|2014.12.04 17:31:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56733
|0.00000
|1.56724
|2014.12.04 20:25:20
|1.56724
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|22220092
|2014.12.04 16:22:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56668
|0.00000
|1.56504
|2014.12.04 17:08:14
|1.56504
|0.00
|0.00
|0.00
|82.00
|22218993
|2014.12.04 16:18:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56539
|0.00000
|1.56504
|2014.12.04 17:08:14
|1.56504
|0.00
|0.00
|0.00
|17.50
|22218997
|2014.12.04 16:18:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56565
|0.00000
|1.56931
|2014.12.04 17:42:53
|1.56931
|0.00
|0.00
|0.00
|183.00
|22218559
|2014.12.04 16:17:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56681
|0.00000
|1.56931
|2014.12.04 17:42:53
|1.56931
|0.00
|0.00
|0.00
|125.00
|22217868
|2014.12.04 16:13:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56847
|0.00000
|1.56931
|2014.12.04 17:42:53
|1.56931
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|22214549
|2014.12.04 15:54:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.57046
|0.00000
|1.56688
|2014.12.04 16:17:00
|1.56688
|0.00
|0.00
|0.00
|179.00
|22214172
|2014.12.04 15:53:04
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56960
|0.00000
|1.57060
|2014.12.04 15:56:20
|1.57060
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22213891
|2014.12.04 15:52:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56854
|0.00000
|1.56688
|2014.12.04 16:17:00
|1.56688
|0.00
|0.00
|0.00
|83.00
|22211821
|2014.12.04 15:40:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56737
|0.00000
|1.56688
|2014.12.04 16:17:00
|1.56688
|0.00
|0.00
|0.00
|24.50
|22209661
|2014.12.04 15:33:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56681
|0.00000
|1.56525
|2014.12.04 15:36:05
|1.56525
|0.00
|0.00
|0.00
|78.00
|22207974
|2014.12.04 15:01:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56532
|0.00000
|1.56914
|2014.12.04 15:52:46
|1.56914
|0.00
|0.00
|0.00
|191.00
|22207786
|2014.12.04 15:00:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56568
|0.00000
|1.56525
|2014.12.04 15:36:05
|1.56525
|0.00
|0.00
|0.00
|21.50
|22206836
|2014.12.04 14:40:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56751
|0.00000
|1.56598
|2014.12.04 14:59:08
|1.56598
|0.00
|0.00
|0.00
|76.50
|22205793
|2014.12.04 14:11:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56645
|0.00000
|1.56598
|2014.12.04 14:59:08
|1.56598
|0.00
|0.00
|0.00
|23.50
|22202179
|2014.12.04 12:10:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56901
|0.00000
|1.56655
|2014.12.04 14:05:31
|1.56655
|0.00
|0.00
|0.00
|123.00
|22201656
|2014.12.04 11:55:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56738
|0.00000
|1.56655
|2014.12.04 14:05:31
|1.56655
|0.00
|0.00
|0.00
|41.50
|22200824
|2014.12.04 11:29:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56647
|0.00000
|1.56914
|2014.12.04 15:52:46
|1.56914
|0.00
|0.00
|0.00
|133.50
|22200830
|2014.12.04 11:29:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56627
|0.00000
|1.56655
|2014.12.04 14:05:31
|1.56655
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|22194024
|2014.12.04 07:54:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56757
|0.00000
|1.56914
|2014.12.04 15:52:46
|1.56914
|0.00
|0.00
|0.00
|78.50
|22184941
|2014.12.03 20:25:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56870
|0.00000
|1.56914
|2014.12.04 15:52:46
|1.56914
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|22184668
|2014.12.03 20:11:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56987
|0.00000
|1.56914
|2014.12.04 15:52:46
|1.56914
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.50
|22181465
|2014.12.03 18:04:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.57162
|0.00000
|1.56666
|2014.12.04 11:28:20
|1.56666
|0.00
|0.00
|0.00
|248.00
|22180007
|2014.12.03 17:34:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.57064
|0.00000
|1.56666
|2014.12.04 11:28:20
|1.56666
|0.00
|0.00
|0.00
|199.00
|22179476
|2014.12.03 17:28:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56955
|0.00000
|1.57055
|2014.12.03 17:33:38
|1.57055
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22175103
|2014.12.03 16:16:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56732
|0.00000
|1.56942
|2014.12.03 17:27:37
|1.56942
|0.00
|0.00
|0.00
|105.00
|22173400
|2014.12.03 15:40:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56841
|0.00000
|1.56942
|2014.12.03 17:27:37
|1.56942
|0.00
|0.00
|0.00
|50.50
|22172265
|2014.12.03 15:21:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56929
|0.00000
|1.56666
|2014.12.04 11:28:20
|1.56666
|0.00
|0.00
|0.00
|131.50
|22172267
|2014.12.03 15:21:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56953
|0.00000
|1.56942
|2014.12.03 17:27:37
|1.56942
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.50
|22171405
|2014.12.03 15:11:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56805
|0.00000
|1.56666
|2014.12.04 11:28:20
|1.56666
|0.00
|0.00
|0.00
|69.50
|22167218
|2014.12.03 12:58:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56701
|0.00000
|1.56666
|2014.12.04 11:28:20
|1.56666
|0.00
|0.00
|0.00
|17.50
|22157370
|2014.12.03 09:57:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56389
|0.00000
|1.56231
|2014.12.03 10:17:41
|1.56231
|0.00
|0.00
|0.00
|79.00
|22156504
|2014.12.03 09:40:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56297
|0.00000
|1.56925
|2014.12.03 15:20:51
|1.56925
|0.00
|0.00
|0.00
|314.00
|22156491
|2014.12.03 09:40:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56272
|0.00000
|1.56231
|2014.12.03 10:17:41
|1.56231
|0.00
|0.00
|0.00
|20.50
|22155246
|2014.12.03 09:09:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56535
|0.00000
|1.56323
|2014.12.03 09:39:07
|1.56323
|0.00
|0.00
|0.00
|106.00
|22144471
|2014.12.02 22:47:06
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56418
|0.00000
|1.56323
|2014.12.03 09:39:07
|1.56323
|0.00
|0.00
|0.00
|47.50
|22143825
|2014.12.02 21:11:04
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56316
|0.00000
|1.56323
|2014.12.03 09:39:07
|1.56323
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.50
|22141638
|2014.12.02 19:00:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56491
|0.00000
|1.56332
|2014.12.02 21:10:55
|1.56332
|0.00
|0.00
|0.00
|79.50
|22139844
|2014.12.02 18:20:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56372
|0.00000
|1.56332
|2014.12.02 21:10:55
|1.56332
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|22138453
|2014.12.02 17:48:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56630
|0.00000
|1.56402
|2014.12.02 18:19:28
|1.56402
|0.00
|0.00
|0.00
|114.00
|22136659
|2014.12.02 17:08:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56492
|0.00000
|1.56402
|2014.12.02 18:19:28
|1.56402
|0.00
|0.00
|0.00
|45.00
|22135485
|2014.12.02 16:46:03
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56403
|0.00000
|1.56925
|2014.12.03 15:20:51
|1.56925
|0.00
|0.00
|0.00
|261.00
|22135487
|2014.12.02 16:46:03
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56383
|0.00000
|1.56402
|2014.12.02 18:19:28
|1.56402
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.50
|22134522
|2014.12.02 16:33:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56514
|0.00000
|1.56414
|2014.12.02 16:45:58
|1.56414
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22133174
|2014.12.02 16:02:04
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56675
|0.00000
|1.56520
|2014.12.02 16:30:22
|1.56520
|0.00
|0.00
|0.00
|77.50
|22130696
|2014.12.02 15:22:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56559
|0.00000
|1.56925
|2014.12.03 15:20:51
|1.56925
|0.00
|0.00
|0.00
|183.00
|22129048
|2014.12.02 14:59:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56564
|0.00000
|1.56520
|2014.12.02 16:30:22
|1.56520
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|22127260
|2014.12.02 14:17:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56670
|0.00000
|1.56925
|2014.12.03 15:20:51
|1.56925
|0.00
|0.00
|0.00
|127.50
|22126994
|2014.12.02 14:10:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56688
|0.00000
|1.56588
|2014.12.02 14:58:35
|1.56588
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22126503
|2014.12.02 14:02:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56784
|0.00000
|1.56925
|2014.12.03 15:20:51
|1.56925
|0.00
|0.00
|0.00
|70.50
|22126342
|2014.12.02 14:00:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56804
|0.00000
|1.56704
|2014.12.02 14:09:08
|1.56704
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22124966
|2014.12.02 13:21:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56902
|0.00000
|1.56925
|2014.12.03 15:20:51
|1.56925
|0.00
|0.00
|0.00
|11.50
|22094092
|2014.12.01 17:59:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57198
|0.00000
|1.57517
|2014.12.01 19:47:09
|1.57517
|0.00
|0.00
|0.00
|159.50
|22093274
|2014.12.01 17:42:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57314
|0.00000
|1.57517
|2014.12.01 19:47:09
|1.57517
|0.00
|0.00
|0.00
|101.50
|22091834
|2014.12.01 17:14:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57416
|0.00000
|1.57517
|2014.12.01 19:47:09
|1.57517
|0.00
|0.00
|0.00
|50.50
|22087635
|2014.12.01 16:29:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.57521
|0.00000
|1.56826
|2014.12.02 13:59:00
|1.56826
|0.00
|0.00
|0.00
|347.50
|22087328
|2014.12.01 16:27:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57516
|0.00000
|1.57616
|2014.12.01 17:00:55
|1.57616
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22085677
|2014.12.01 15:54:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57334
|0.00000
|1.57485
|2014.12.01 16:26:54
|1.57485
|0.00
|0.00
|0.00
|75.50
|22083671
|2014.12.01 15:19:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57435
|0.00000
|1.57485
|2014.12.01 16:26:54
|1.57485
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|22083673
|2014.12.01 15:19:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.57410
|0.00000
|1.56826
|2014.12.02 13:59:00
|1.56826
|0.00
|0.00
|0.00
|292.00
|22083194
|2014.12.01 15:13:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.57284
|0.00000
|1.56826
|2014.12.02 13:59:00
|1.56826
|0.00
|0.00
|0.00
|229.00
|22083196
|2014.12.01 15:13:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57308
|0.00000
|1.57408
|2014.12.01 15:18:57
|1.57408
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22080744
|2014.12.01 14:18:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56992
|0.00000
|1.57251
|2014.12.01 15:12:16
|1.57251
|0.00
|0.00
|0.00
|129.50
|22079800
|2014.12.01 13:58:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57100
|0.00000
|1.57251
|2014.12.01 15:12:16
|1.57251
|0.00
|0.00
|0.00
|75.50
|22078893
|2014.12.01 13:33:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57204
|0.00000
|1.57251
|2014.12.01 15:12:16
|1.57251
|0.00
|0.00
|0.00
|23.50
|22078396
|2014.12.01 13:23:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57309
|0.00000
|1.57251
|2014.12.01 15:12:16
|1.57251
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.00
|22077418
|2014.12.01 13:03:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57133
|0.00000
|1.57288
|2014.12.01 13:22:40
|1.57288
|0.00
|0.00
|0.00
|77.50
|22076906
|2014.12.01 12:54:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57243
|0.00000
|1.57288
|2014.12.01 13:22:40
|1.57288
|0.00
|0.00
|0.00
|22.50
|22076844
|2014.12.01 12:53:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.57178
|0.00000
|1.56826
|2014.12.02 13:59:00
|1.56826
|0.00
|0.00
|0.00
|176.00
|22076120
|2014.12.01 12:38:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57115
|0.00000
|1.57215
|2014.12.01 12:53:38
|1.57215
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22075311
|2014.12.01 12:19:03
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.57067
|0.00000
|1.56826
|2014.12.02 13:59:00
|1.56826
|0.00
|0.00
|0.00
|120.50
|22074345
|2014.12.01 12:07:03
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56982
|0.00000
|1.57082
|2014.12.01 12:37:08
|1.57082
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22074329
|2014.12.01 12:07:03
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56959
|0.00000
|1.56826
|2014.12.02 13:59:00
|1.56826
|0.00
|0.00
|0.00
|66.50
|22073793
|2014.12.01 12:01:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56884
|0.00000
|1.56984
|2014.12.01 12:06:11
|1.56984
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22072930
|2014.12.01 11:47:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56702
|0.00000
|1.56855
|2014.12.01 12:00:57
|1.56855
|0.00
|0.00
|0.00
|76.50
|22072000
|2014.12.01 11:31:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56808
|0.00000
|1.56855
|2014.12.01 12:00:57
|1.56855
|0.00
|0.00
|0.00
|23.50
|22068763
|2014.12.01 10:54:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56631
|0.00000
|1.56858
|2014.12.01 11:30:10
|1.56858
|0.00
|0.00
|0.00
|113.50
|22068628
|2014.12.01 10:52:04
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56770
|0.00000
|1.56858
|2014.12.01 11:30:10
|1.56858
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|22068342
|2014.12.01 10:50:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56872
|0.00000
|1.56858
|2014.12.01 11:30:10
|1.56858
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|22067834
|2014.12.01 10:47:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56851
|0.00000
|1.56826
|2014.12.02 13:59:00
|1.56826
|0.00
|0.00
|0.00
|12.50
|22060259
|2014.12.01 09:19:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56390
|0.00000
|1.56071
|2014.12.01 10:00:01
|1.56071
|0.00
|0.00
|0.00
|159.50
|22059028
|2014.12.01 08:50:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56269
|0.00000
|1.56071
|2014.12.01 10:00:01
|1.56071
|0.00
|0.00
|0.00
|99.00
|22056705
|2014.12.01 07:06:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56166
|0.00000
|1.56071
|2014.12.01 10:00:01
|1.56071
|0.00
|0.00
|0.00
|47.50
|22052046
|2014.12.01 03:01:03
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56067
|0.00000
|1.56071
|2014.12.01 10:00:01
|1.56071
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|22051305
|2014.12.01 02:33:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.55879
|0.00000
|1.56857
|2014.12.01 10:47:07
|1.56857
|0.00
|0.00
|0.00
|489.00
|22050805
|2014.12.01 02:25:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56054
|0.00000
|1.56857
|2014.12.01 10:47:07
|1.56857
|0.00
|0.00
|0.00
|401.50
|22050249
|2014.12.01 02:01:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56159
|0.00000
|1.55999
|2014.12.01 02:25:40
|1.55999
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|22049624
|2014.12.01 01:44:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56039
|0.00000
|1.55999
|2014.12.01 02:25:40
|1.55999
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|22049454
|2014.12.01 01:42:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56155
|0.00000
|1.56857
|2014.12.01 10:47:07
|1.56857
|0.00
|0.00
|0.00
|351.00
|22049180
|2014.12.01 01:35:05
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56183
|0.00000
|1.56083
|2014.12.01 01:43:06
|1.56083
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22046702
|2014.12.01 00:01:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56430
|0.00000
|1.56228
|2014.12.01 01:34:16
|1.56228
|0.00
|0.00
|0.00
|101.00
|22044861
|2014.11.28 21:00:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56326
|0.00000
|1.56228
|2014.12.01 01:34:16
|1.56228
|0.00
|0.00
|0.00
|49.00
|22043755
|2014.11.28 19:53:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56258
|0.00000
|1.56857
|2014.12.01 10:47:07
|1.56857
|0.00
|0.00
|0.00
|299.50
|22043752
|2014.11.28 19:53:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56227
|0.00000
|1.56228
|2014.12.01 01:34:16
|1.56228
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|22042094
|2014.11.28 18:42:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56360
|0.00000
|1.56260
|2014.11.28 19:52:52
|1.56260
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22039780
|2014.11.28 18:00:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56626
|0.00000
|1.56390
|2014.11.28 18:41:26
|1.56390
|0.00
|0.00
|0.00
|118.00
|22039316
|2014.11.28 17:52:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56475
|0.00000
|1.56390
|2014.11.28 18:41:26
|1.56390
|0.00
|0.00
|0.00
|42.50
|22038990
|2014.11.28 17:45:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56377
|0.00000
|1.56857
|2014.12.01 10:47:07
|1.56857
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|22038851
|2014.11.28 17:44:03
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56370
|0.00000
|1.56390
|2014.11.28 18:41:26
|1.56390
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|22037829
|2014.11.28 17:22:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56484
|0.00000
|1.56857
|2014.12.01 10:47:07
|1.56857
|0.00
|0.00
|0.00
|186.50
|22037711
|2014.11.28 17:21:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56539
|0.00000
|1.56439
|2014.11.28 17:43:53
|1.56439
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22037416
|2014.11.28 17:18:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56605
|0.00000
|1.56857
|2014.12.01 10:47:07
|1.56857
|0.00
|0.00
|0.00
|126.00
|22036336
|2014.11.28 16:58:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56672
|0.00000
|1.56572
|2014.11.28 17:20:24
|1.56572
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22035750
|2014.11.28 16:47:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56733
|0.00000
|1.56857
|2014.12.01 10:47:07
|1.56857
|0.00
|0.00
|0.00
|62.00
|22035301
|2014.11.28 16:42:03
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56798
|0.00000
|1.56698
|2014.11.28 16:57:51
|1.56698
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22029503
|2014.11.28 14:01:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.57046
|0.00000
|1.56835
|2014.11.28 16:41:39
|1.56835
|0.00
|0.00
|0.00
|105.50
|22028052
|2014.11.28 13:40:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56946
|0.00000
|1.56835
|2014.11.28 16:41:39
|1.56835
|0.00
|0.00
|0.00
|55.50
|22027279
|2014.11.28 13:12:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56812
|0.00000
|1.56835
|2014.11.28 16:41:39
|1.56835
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.50
|22026440
|2014.11.28 12:51:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56926
|0.00000
|1.56826
|2014.11.28 13:11:43
|1.56826
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22025426
|2014.11.28 12:27:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.57232
|0.00000
|1.56941
|2014.11.28 12:50:23
|1.56941
|0.00
|0.00
|0.00
|145.50
|22022782
|2014.11.28 11:24:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.57086
|0.00000
|1.56941
|2014.11.28 12:50:23
|1.56941
|0.00
|0.00
|0.00
|72.50
|22021475
|2014.11.28 10:41:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56972
|0.00000
|1.56941
|2014.11.28 12:50:23
|1.56941
|0.00
|0.00
|0.00
|15.50
|22017773
|2014.11.28 09:45:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.57009
|0.00000
|1.56909
|2014.11.28 09:55:59
|1.56909
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22011254
|2014.11.28 04:04:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.57253
|0.00000
|1.57047
|2014.11.28 09:44:48
|1.57047
|0.00
|0.00
|0.00
|103.00
|22010440
|2014.11.28 03:23:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.57144
|0.00000
|1.57047
|2014.11.28 09:44:48
|1.57047
|0.00
|0.00
|0.00
|48.50
|22008759
|2014.11.28 02:16:03
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.57168
|0.00000
|1.57068
|2014.11.28 02:24:27
|1.57068
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|22004100
|2014.11.27 20:04:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.57378
|0.00000
|1.57196
|2014.11.28 02:15:36
|1.57196
|0.00
|0.00
|0.00
|91.00
|22001329
|2014.11.27 18:00:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.57213
|0.00000
|1.57196
|2014.11.28 02:15:36
|1.57196
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|22000995
|2014.11.27 17:57:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.57335
|0.00000
|1.57235
|2014.11.27 17:59:02
|1.57235
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21996396
|2014.11.27 16:06:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.57503
|0.00000
|1.57352
|2014.11.27 17:56:50
|1.57352
|0.00
|0.00
|0.00
|75.50
|21995986
|2014.11.27 15:51:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.57400
|0.00000
|1.57352
|2014.11.27 17:56:50
|1.57352
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|21980425
|2014.11.27 09:16:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.58163
|0.00000
|1.57431
|2014.11.27 15:50:42
|1.57431
|0.00
|0.00
|0.00
|366.00
|21980217
|2014.11.27 09:15:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.58118
|0.00000
|1.58218
|2014.11.27 09:19:30
|1.58218
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21972736
|2014.11.27 03:04:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57854
|0.00000
|1.58058
|2014.11.27 09:14:49
|1.58058
|0.00
|0.00
|0.00
|102.00
|21968286
|2014.11.26 20:52:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57959
|0.00000
|1.58058
|2014.11.27 09:14:49
|1.58058
|0.00
|0.00
|0.00
|49.50
|21968036
|2014.11.26 20:37:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.58035
|0.00000
|1.57431
|2014.11.27 15:50:42
|1.57431
|0.00
|0.00
|0.00
|302.00
|21968026
|2014.11.26 20:37:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.58061
|0.00000
|1.58058
|2014.11.27 09:14:49
|1.58058
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|21957684
|2014.11.26 15:47:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57813
|0.00000
|1.58028
|2014.11.26 20:36:53
|1.58028
|0.00
|0.00
|0.00
|107.50
|21957179
|2014.11.26 15:42:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57921
|0.00000
|1.58028
|2014.11.26 20:36:53
|1.58028
|0.00
|0.00
|0.00
|53.50
|21956988
|2014.11.26 15:41:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.58049
|0.00000
|1.58028
|2014.11.26 20:36:53
|1.58028
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.50
|21956321
|2014.11.26 15:38:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.57933
|0.00000
|1.57431
|2014.11.27 15:50:42
|1.57431
|0.00
|0.00
|0.00
|251.00
|21955439
|2014.11.26 15:31:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57903
|0.00000
|1.58003
|2014.11.26 15:40:57
|1.58003
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21954656
|2014.11.26 15:19:03
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57679
|0.00000
|1.57828
|2014.11.26 15:30:16
|1.57828
|0.00
|0.00
|0.00
|74.50
|21952311
|2014.11.26 14:36:06
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.57800
|0.00000
|1.57431
|2014.11.27 15:50:42
|1.57431
|0.00
|0.00
|0.00
|184.50
|21952107
|2014.11.26 14:34:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57777
|0.00000
|1.57828
|2014.11.26 15:30:16
|1.57828
|0.00
|0.00
|0.00
|25.50
|21951051
|2014.11.26 14:14:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.57673
|0.00000
|1.57431
|2014.11.27 15:50:42
|1.57431
|0.00
|0.00
|0.00
|121.00
|21951047
|2014.11.26 14:14:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57709
|0.00000
|1.57809
|2014.11.26 14:33:42
|1.57809
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21950841
|2014.11.26 14:12:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57580
|0.00000
|1.57680
|2014.11.26 14:13:59
|1.57680
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21950835
|2014.11.26 14:12:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.57556
|0.00000
|1.57431
|2014.11.27 15:50:42
|1.57431
|0.00
|0.00
|0.00
|62.50
|21950444
|2014.11.26 14:03:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57459
|0.00000
|1.57559
|2014.11.26 14:11:27
|1.57559
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21948143
|2014.11.26 12:54:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57313
|0.00000
|1.57465
|2014.11.26 14:00:25
|1.57465
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|21947754
|2014.11.26 12:50:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.57390
|0.00000
|1.57431
|2014.11.27 15:50:42
|1.57431
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.50
|21947753
|2014.11.26 12:50:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57416
|0.00000
|1.57465
|2014.11.26 14:00:25
|1.57465
|0.00
|0.00
|0.00
|24.50
|21947508
|2014.11.26 12:48:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57305
|0.00000
|1.57405
|2014.11.26 12:49:35
|1.57405
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21946366
|2014.11.26 12:27:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57184
|0.00000
|1.57284
|2014.11.26 12:47:36
|1.57284
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21944006
|2014.11.26 11:41:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56821
|0.00000
|1.57150
|2014.11.26 12:26:24
|1.57150
|0.00
|0.00
|0.00
|164.50
|21943451
|2014.11.26 11:34:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56929
|0.00000
|1.57150
|2014.11.26 12:26:24
|1.57150
|0.00
|0.00
|0.00
|110.50
|21941821
|2014.11.26 11:12:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57059
|0.00000
|1.57150
|2014.11.26 12:26:24
|1.57150
|0.00
|0.00
|0.00
|45.50
|21933118
|2014.11.26 06:30:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56959
|0.00000
|1.57225
|2014.11.26 10:30:17
|1.57225
|0.00
|0.00
|0.00
|133.00
|21924061
|2014.11.25 19:27:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57070
|0.00000
|1.57225
|2014.11.26 10:30:17
|1.57225
|0.00
|0.00
|0.00
|77.50
|21923092
|2014.11.25 18:41:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57181
|0.00000
|1.57225
|2014.11.26 10:30:17
|1.57225
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|21920503
|2014.11.25 17:37:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57170
|0.00000
|1.57270
|2014.11.25 18:00:15
|1.57270
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21919657
|2014.11.25 17:17:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56956
|0.00000
|1.57121
|2014.11.25 17:36:42
|1.57121
|0.00
|0.00
|0.00
|82.50
|21916808
|2014.11.25 16:44:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57085
|0.00000
|1.57121
|2014.11.25 17:36:42
|1.57121
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|21915741
|2014.11.25 16:38:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56929
|0.00000
|1.57029
|2014.11.25 16:43:30
|1.57029
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21911716
|2014.11.25 15:32:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56564
|0.00000
|1.56858
|2014.11.25 16:37:47
|1.56858
|0.00
|0.00
|0.00
|147.00
|21910817
|2014.11.25 15:26:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56720
|0.00000
|1.56563
|2014.11.25 15:31:35
|1.56563
|0.00
|0.00
|0.00
|78.50
|21909930
|2014.11.25 15:01:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56606
|0.00000
|1.56563
|2014.11.25 15:31:35
|1.56563
|0.00
|0.00
|0.00
|21.50
|21902809
|2014.11.25 11:13:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56690
|0.00000
|1.56858
|2014.11.25 16:37:47
|1.56858
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|21901800
|2014.11.25 10:53:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56836
|0.00000
|1.56858
|2014.11.25 16:37:47
|1.56858
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|21900805
|2014.11.25 10:36:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56942
|0.00000
|1.56858
|2014.11.25 16:37:47
|1.56858
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|21900627
|2014.11.25 10:35:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56843
|0.00000
|1.56616
|2014.11.25 15:00:10
|1.56616
|0.00
|0.00
|0.00
|113.50
|21899932
|2014.11.25 10:23:03
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56708
|0.00000
|1.56616
|2014.11.25 15:00:10
|1.56616
|0.00
|0.00
|0.00
|46.00
|21899279
|2014.11.25 10:06:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56513
|0.00000
|1.56908
|2014.11.25 10:35:52
|1.56908
|0.00
|0.00
|0.00
|197.50
|21899044
|2014.11.25 10:04:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56623
|0.00000
|1.56908
|2014.11.25 10:35:52
|1.56908
|0.00
|0.00
|0.00
|142.50
|21899050
|2014.11.25 10:04:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56597
|0.00000
|1.56616
|2014.11.25 15:00:10
|1.56616
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.50
|21892195
|2014.11.25 05:25:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56756
|0.00000
|1.56908
|2014.11.25 10:35:52
|1.56908
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|21890623
|2014.11.25 04:13:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56878
|0.00000
|1.56908
|2014.11.25 10:35:52
|1.56908
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|21881452
|2014.11.24 18:28:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.57069
|0.00000
|1.56623
|2014.11.25 10:03:38
|1.56623
|0.00
|0.00
|0.00
|223.00
|21880486
|2014.11.24 17:57:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56913
|0.00000
|1.57064
|2014.11.24 18:27:17
|1.57064
|0.00
|0.00
|0.00
|75.50
|21879590
|2014.11.24 17:31:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57015
|0.00000
|1.57064
|2014.11.24 18:27:17
|1.57064
|0.00
|0.00
|0.00
|24.50
|21879296
|2014.11.24 17:28:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56968
|0.00000
|1.56623
|2014.11.25 10:03:38
|1.56623
|0.00
|0.00
|0.00
|172.50
|21873830
|2014.11.24 15:02:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56842
|0.00000
|1.56992
|2014.11.24 17:30:28
|1.56992
|0.00
|0.00
|0.00
|75.00
|21872294
|2014.11.24 14:06:05
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56942
|0.00000
|1.56992
|2014.11.24 17:30:28
|1.56992
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|21871826
|2014.11.24 13:56:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56858
|0.00000
|1.56623
|2014.11.25 10:03:38
|1.56623
|0.00
|0.00
|0.00
|117.50
|21871675
|2014.11.24 13:54:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56810
|0.00000
|1.56910
|2014.11.24 14:05:22
|1.56910
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21870660
|2014.11.24 13:17:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56738
|0.00000
|1.56623
|2014.11.25 10:03:38
|1.56623
|0.00
|0.00
|0.00
|57.50
|21856575
|2014.11.24 06:59:16
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56616
|0.00000
|1.56407
|2014.11.24 10:44:30
|1.56407
|0.00
|0.00
|0.00
|104.50
|21849304
|2014.11.24 00:00:19
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56388
|0.00000
|1.56760
|2014.11.24 13:53:22
|1.56760
|0.00
|0.00
|0.00
|186.00
|21847854
|2014.11.21 21:44:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56515
|0.00000
|1.56407
|2014.11.24 10:44:30
|1.56407
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|21847666
|2014.11.21 21:26:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56390
|0.00000
|1.56407
|2014.11.24 10:44:30
|1.56407
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.50
|21845786
|2014.11.21 19:15:03
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56517
|0.00000
|1.56417
|2014.11.21 21:25:37
|1.56417
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21842859
|2014.11.21 17:53:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56796
|0.00000
|1.56526
|2014.11.21 19:14:04
|1.56526
|0.00
|0.00
|0.00
|135.00
|21841401
|2014.11.21 17:08:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56693
|0.00000
|1.56526
|2014.11.21 19:14:04
|1.56526
|0.00
|0.00
|0.00
|83.50
|21840298
|2014.11.21 16:35:03
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56560
|0.00000
|1.56526
|2014.11.21 19:14:04
|1.56526
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|21839738
|2014.11.21 16:23:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56453
|0.00000
|1.56526
|2014.11.21 19:14:04
|1.56526
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.50
|21839683
|2014.11.21 16:22:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56493
|0.00000
|1.56760
|2014.11.24 13:53:22
|1.56760
|0.00
|0.00
|0.00
|133.50
|21839031
|2014.11.21 16:10:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56611
|0.00000
|1.56760
|2014.11.24 13:53:22
|1.56760
|0.00
|0.00
|0.00
|74.50
|21839030
|2014.11.21 16:10:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56584
|0.00000
|1.56484
|2014.11.21 16:22:10
|1.56484
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21837494
|2014.11.21 15:34:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56711
|0.00000
|1.56760
|2014.11.24 13:53:22
|1.56760
|0.00
|0.00
|0.00
|24.50
|21837428
|2014.11.21 15:33:04
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56715
|0.00000
|1.56615
|2014.11.21 16:09:35
|1.56615
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21836746
|2014.11.21 15:22:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56913
|0.00000
|1.56734
|2014.11.21 15:32:18
|1.56734
|0.00
|0.00
|0.00
|89.50
|21836040
|2014.11.21 15:07:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56754
|0.00000
|1.56734
|2014.11.21 15:32:18
|1.56734
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|21835962
|2014.11.21 15:05:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56766
|0.00000
|1.56866
|2014.11.21 15:21:15
|1.56866
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21821953
|2014.11.21 10:49:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56512
|0.00000
|1.56817
|2014.11.21 14:44:41
|1.56699
|0.00
|0.00
|0.00
|93.50
|21821047
|2014.11.21 10:43:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56548
|0.00000
|1.56448
|2014.11.21 10:59:34
|1.56448
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21820452
|2014.11.21 10:40:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56671
|0.00000
|1.56571
|2014.11.21 10:42:58
|1.56571
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21800053
|2014.11.20 18:50:03
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56784
|0.00000
|1.56684
|2014.11.21 10:39:41
|1.56684
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21799225
|2014.11.20 18:29:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56920
|0.00000
|1.56820
|2014.11.20 18:49:59
|1.56820
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21792538
|2014.11.20 16:32:03
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.57285
|0.00000
|1.56968
|2014.11.20 18:28:33
|1.56968
|0.00
|0.00
|0.00
|158.50
|21792228
|2014.11.20 16:27:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57229
|0.00000
|1.57329
|2014.11.20 16:45:12
|1.57329
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21785377
|2014.11.20 14:51:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57072
|0.00000
|1.57172
|2014.11.20 16:26:37
|1.57172
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21784650
|2014.11.20 14:41:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56950
|0.00000
|1.57050
|2014.11.20 14:50:55
|1.57050
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21777248
|2014.11.20 11:31:04
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56816
|0.00000
|1.56916
|2014.11.20 14:40:28
|1.56916
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21768807
|2014.11.20 10:17:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56649
|0.00000
|1.56749
|2014.11.20 11:30:06
|1.56749
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21764237
|2014.11.20 09:35:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56336
|0.00000
|1.56642
|2014.11.20 10:16:09
|1.56642
|0.00
|0.00
|0.00
|153.00
|21760924
|2014.11.20 09:03:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56554
|0.00000
|1.56454
|2014.11.20 09:11:19
|1.56454
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21734936
|2014.11.19 21:02:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57054
|0.00000
|1.57154
|2014.11.19 21:18:52
|1.57154
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21733940
|2014.11.19 21:00:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56910
|0.00000
|1.56602
|2014.11.20 09:02:13
|1.56602
|0.00
|0.00
|0.00
|154.00
|21733013
|2014.11.19 20:02:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56903
|0.00000
|1.57003
|2014.11.19 21:00:07
|1.57003
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21726411
|2014.11.19 17:04:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56588
|0.00000
|1.56892
|2014.11.19 20:01:28
|1.56892
|0.00
|0.00
|0.00
|152.00
|21708207
|2014.11.19 12:47:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56833
|0.00000
|1.56529
|2014.11.19 17:32:26
|1.56529
|0.00
|0.00
|0.00
|152.00
|21708204
|2014.11.19 12:47:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56857
|0.00000
|1.56957
|2014.11.19 13:08:50
|1.56957
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21705594
|2014.11.19 12:14:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56733
|0.00000
|1.56833
|2014.11.19 12:46:39
|1.56833
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21704136
|2014.11.19 11:51:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56556
|0.00000
|1.56656
|2014.11.19 12:13:01
|1.56656
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21703508
|2014.11.19 11:38:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56434
|0.00000
|1.56529
|2014.11.19 17:32:26
|1.56529
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.50
|21703424
|2014.11.19 11:37:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56436
|0.00000
|1.56536
|2014.11.19 11:50:36
|1.56536
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21689304
|2014.11.19 03:07:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56126
|0.00000
|1.56408
|2014.11.19 11:36:33
|1.56408
|0.00
|0.00
|0.00
|141.00
|21687961
|2014.11.19 02:13:10
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56146
|0.00000
|1.56046
|2014.11.19 05:14:23
|1.56046
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21679085
|2014.11.18 17:06:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56297
|0.00000
|1.56197
|2014.11.19 02:12:45
|1.56197
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21662992
|2014.11.18 11:33:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56650
|0.00000
|1.56352
|2014.11.18 17:05:53
|1.56352
|0.00
|0.00
|0.00
|149.00
|21627593
|2014.11.17 11:26:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56253
|0.00000
|1.56352
|2014.11.18 17:05:53
|1.56352
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.50
|21626259
|2014.11.17 11:10:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56375
|0.00000
|1.56275
|2014.11.17 11:25:13
|1.56275
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21625541
|2014.11.17 11:01:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56500
|0.00000
|1.56400
|2014.11.17 11:09:52
|1.56400
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21622857
|2014.11.17 10:06:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56646
|0.00000
|1.56546
|2014.11.17 11:00:56
|1.56546
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21621888
|2014.11.17 09:46:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56805
|0.00000
|1.56705
|2014.11.17 10:05:23
|1.56705
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21620804
|2014.11.17 09:19:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56968
|0.00000
|1.56868
|2014.11.17 09:45:43
|1.56868
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21614459
|2014.11.17 04:56:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.57332
|0.00000
|1.57005
|2014.11.17 09:18:21
|1.57005
|0.00
|0.00
|0.00
|163.50
|21613199
|2014.11.17 04:31:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57083
|0.00000
|1.57183
|2014.11.17 04:55:00
|1.57183
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21604318
|2014.11.14 21:30:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56954
|0.00000
|1.57054
|2014.11.17 04:30:38
|1.57054
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21601953
|2014.11.14 19:18:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56830
|0.00000
|1.56930
|2014.11.14 21:29:11
|1.56930
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21601142
|2014.11.14 19:08:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56744
|0.00000
|1.56844
|2014.11.14 19:17:07
|1.56844
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21599958
|2014.11.14 18:47:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56604
|0.00000
|1.56704
|2014.11.14 19:07:40
|1.56704
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21596336
|2014.11.14 17:42:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56487
|0.00000
|1.56587
|2014.11.14 18:46:15
|1.56587
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21591802
|2014.11.14 16:51:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56067
|0.00000
|1.55967
|2014.11.14 16:55:36
|1.55967
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21587372
|2014.11.14 15:32:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56194
|0.00000
|1.56484
|2014.11.14 17:39:12
|1.56484
|0.00
|0.00
|0.00
|145.00
|21587378
|2014.11.14 15:32:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56176
|0.00000
|1.56076
|2014.11.14 16:50:20
|1.56076
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21587010
|2014.11.14 15:31:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56380
|0.00000
|1.56280
|2014.11.14 15:31:51
|1.56280
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21583038
|2014.11.14 13:47:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56490
|0.00000
|1.56390
|2014.11.14 15:30:23
|1.56390
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21569999
|2014.11.14 07:29:05
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56585
|0.00000
|1.56485
|2014.11.14 13:46:42
|1.56485
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21568480
|2014.11.14 06:35:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56714
|0.00000
|1.56614
|2014.11.14 07:28:42
|1.56614
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21563397
|2014.11.14 02:21:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.56849
|0.00000
|1.56749
|2014.11.14 06:34:19
|1.56749
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21557429
|2014.11.13 19:20:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.57028
|0.00000
|1.56928
|2014.11.14 02:20:58
|1.56928
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21556404
|2014.11.13 18:56:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.57165
|0.00000
|1.57065
|2014.11.13 19:19:43
|1.57065
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21552658
|2014.11.13 17:56:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.57300
|0.00000
|1.57200
|2014.11.13 18:55:57
|1.57200
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21535493
|2014.11.13 14:01:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.57428
|0.00000
|1.57328
|2014.11.13 17:55:51
|1.57328
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21527411
|2014.11.13 11:41:03
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.57588
|0.00000
|1.57488
|2014.11.13 14:00:40
|1.57488
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21495794
|2014.11.13 00:40:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.57650
|0.00000
|1.57550
|2014.11.13 11:38:08
|1.57550
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21489597
|2014.11.12 21:35:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.57785
|0.00000
|1.57685
|2014.11.13 00:39:50
|1.57685
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21486510
|2014.11.12 20:27:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.57903
|0.00000
|1.57803
|2014.11.12 21:34:57
|1.57803
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21469670
|2014.11.12 16:47:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.58035
|0.00000
|1.57935
|2014.11.12 20:26:01
|1.57935
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21469668
|2014.11.12 16:47:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.58059
|0.00000
|1.58355
|2014.11.12 18:03:42
|1.58355
|0.00
|0.00
|0.00
|148.00
|21456044
|2014.11.12 14:11:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.58180
|0.00000
|1.58080
|2014.11.12 16:46:40
|1.58080
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21455086
|2014.11.12 14:03:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.58243
|0.00000
|1.58143
|2014.11.12 14:09:09
|1.58143
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21454392
|2014.11.12 13:59:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.58363
|0.00000
|1.58263
|2014.11.12 14:02:50
|1.58263
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21453790
|2014.11.12 13:55:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.58464
|0.00000
|1.58364
|2014.11.12 13:58:11
|1.58364
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21451944
|2014.11.12 13:29:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.58604
|0.00000
|1.58504
|2014.11.12 13:54:19
|1.58504
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21449313
|2014.11.12 13:06:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.58589
|0.00000
|1.58489
|2014.11.12 13:23:37
|1.58489
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21446680
|2014.11.12 12:41:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.58743
|0.00000
|1.58643
|2014.11.12 13:04:11
|1.58643
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21444858
|2014.11.12 12:31:03
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.58988
|0.00000
|1.58888
|2014.11.12 12:40:25
|1.58888
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21439152
|2014.11.12 11:32:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.59162
|0.00000
|1.59062
|2014.11.12 12:30:50
|1.59062
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21437361
|2014.11.12 11:15:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.59009
|0.00000
|1.59313
|2014.11.12 11:41:37
|1.59313
|0.00
|0.00
|0.00
|152.00
|21391941
|2014.11.11 20:36:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.59268
|0.00000
|1.58960
|2014.11.12 11:30:00
|1.58960
|0.00
|0.00
|0.00
|154.00
|21391939
|2014.11.11 20:36:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.59292
|0.00000
|1.59392
|2014.11.11 21:05:22
|1.59392
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21390940
|2014.11.11 20:26:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.59170
|0.00000
|1.59270
|2014.11.11 20:35:18
|1.59270
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21389849
|2014.11.11 20:15:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.59059
|0.00000
|1.59159
|2014.11.11 20:25:12
|1.59159
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21279284
|2014.11.10 16:58:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.58746
|0.00000
|1.59045
|2014.11.11 20:14:32
|1.59045
|0.00
|0.00
|0.00
|149.50
|21235662
|2014.11.10 04:21:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.59144
|0.00000
|1.59045
|2014.11.11 20:14:32
|1.59045
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.50
|21234816
|2014.11.10 04:12:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.58984
|0.00000
|1.59084
|2014.11.10 04:20:28
|1.59084
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21223475
|2014.11.07 22:57:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.58879
|0.00000
|1.58979
|2014.11.10 04:11:11
|1.58979
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21221442
|2014.11.07 22:17:03
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.58760
|0.00000
|1.58452
|2014.11.10 23:05:43
|1.58452
|0.00
|0.00
|0.00
|154.00
|21216273
|2014.11.07 20:52:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.58715
|0.00000
|1.58815
|2014.11.07 22:56:25
|1.58815
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21215589
|2014.11.07 20:48:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.58588
|0.00000
|1.58688
|2014.11.07 20:51:59
|1.58688
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21193152
|2014.11.07 16:54:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.58450
|0.00000
|1.58550
|2014.11.07 20:47:34
|1.58550
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21178404
|2014.11.07 15:31:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.58332
|0.00000
|1.58432
|2014.11.07 16:53:55
|1.58432
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21160226
|2014.11.07 11:50:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.58067
|0.00000
|1.57967
|2014.11.07 15:45:22
|1.57967
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21148800
|2014.11.07 06:35:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.58202
|0.00000
|1.58102
|2014.11.07 11:49:57
|1.58102
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21148683
|2014.11.07 06:33:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.58258
|0.00000
|1.58527
|2014.11.07 15:30:07
|1.58527
|0.00
|0.00
|0.00
|134.50
|21142579
|2014.11.06 23:00:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.58332
|0.00000
|1.58232
|2014.11.07 06:34:19
|1.58232
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21139299
|2014.11.06 19:16:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.58445
|0.00000
|1.58345
|2014.11.06 22:59:34
|1.58345
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21137929
|2014.11.06 18:37:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.58564
|0.00000
|1.58464
|2014.11.06 19:15:10
|1.58464
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21137196
|2014.11.06 18:23:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.58703
|0.00000
|1.58603
|2014.11.06 18:36:59
|1.58603
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21136923
|2014.11.06 18:19:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.58833
|0.00000
|1.58733
|2014.11.06 18:22:59
|1.58733
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21126123
|2014.11.06 15:37:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.58975
|0.00000
|1.58875
|2014.11.06 18:18:37
|1.58875
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21124990
|2014.11.06 15:34:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.59082
|0.00000
|1.58982
|2014.11.06 15:36:43
|1.58982
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21123557
|2014.11.06 15:06:04
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.59219
|0.00000
|1.59119
|2014.11.06 15:33:53
|1.59119
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21122150
|2014.11.06 14:31:03
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.59362
|0.00000
|1.59262
|2014.11.06 15:05:09
|1.59262
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21118628
|2014.11.06 12:47:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.59490
|0.00000
|1.59390
|2014.11.06 14:30:23
|1.59390
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21117929
|2014.11.06 12:27:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.59562
|0.00000
|1.59462
|2014.11.06 12:46:39
|1.59462
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21116916
|2014.11.06 11:53:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.59679
|0.00000
|1.59579
|2014.11.06 12:26:15
|1.59579
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21109447
|2014.11.06 07:27:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.59969
|0.00000
|1.59684
|2014.11.06 11:52:44
|1.59684
|0.00
|0.00
|0.00
|142.50
|21093095
|2014.11.05 17:48:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.59823
|0.00000
|1.59923
|2014.11.06 07:25:04
|1.59923
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21091173
|2014.11.05 17:17:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.59511
|0.00000
|1.59808
|2014.11.05 17:47:50
|1.59808
|0.00
|0.00
|0.00
|148.50
|21087109
|2014.11.05 16:06:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.59904
|0.00000
|1.59808
|2014.11.05 17:47:50
|1.59808
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|21086729
|2014.11.05 16:01:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.59708
|0.00000
|1.59808
|2014.11.05 16:05:02
|1.59808
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21086361
|2014.11.05 15:59:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.59579
|0.00000
|1.59679
|2014.11.05 16:00:04
|1.59679
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21084961
|2014.11.05 15:32:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.59353
|0.00000
|1.59453
|2014.11.05 15:58:05
|1.59453
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21084296
|2014.11.05 15:25:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.59247
|0.00000
|1.59347
|2014.11.05 15:31:11
|1.59347
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21076592
|2014.11.05 12:08:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.58809
|0.00000
|1.58709
|2014.11.05 12:20:34
|1.58709
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21074987
|2014.11.05 11:36:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.58911
|0.00000
|1.58811
|2014.11.05 12:07:25
|1.58811
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21074988
|2014.11.05 11:36:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.58930
|0.00000
|1.59221
|2014.11.05 15:24:50
|1.59221
|0.00
|0.00
|0.00
|145.50
|21074389
|2014.11.05 11:31:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.59076
|0.00000
|1.58976
|2014.11.05 11:35:13
|1.58976
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21073298
|2014.11.05 11:11:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.59270
|0.00000
|1.59170
|2014.11.05 11:30:02
|1.59170
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21071874
|2014.11.05 10:56:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.59403
|0.00000
|1.59303
|2014.11.05 11:10:16
|1.59303
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21064257
|2014.11.05 08:18:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.59569
|0.00000
|1.59469
|2014.11.05 10:55:14
|1.59469
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21064013
|2014.11.05 08:16:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.59744
|0.00000
|1.59644
|2014.11.05 08:17:32
|1.59644
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21057893
|2014.11.05 05:50:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.60143
|0.00000
|1.59838
|2014.11.05 08:15:31
|1.59838
|0.00
|0.00
|0.00
|152.50
|21039507
|2014.11.04 15:32:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.60100
|0.00000
|1.60200
|2014.11.05 07:01:31
|1.60200
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21007019
|2014.11.03 16:03:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.59843
|0.00000
|1.59743
|2014.11.03 17:00:09
|1.59743
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21002658
|2014.11.03 13:25:14
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.59978
|0.00000
|1.60078
|2014.11.04 15:31:27
|1.60078
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21002634
|2014.11.03 13:24:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.59956
|0.00000
|1.59856
|2014.11.03 16:02:58
|1.59856
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|21098750
|2014.11.02 10:12:20
|balance
|D-IN-653135: fr. 371120
|5 000.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|99 905.50
|Closed P/L:
|99 905.50
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|-55 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|99 905.50
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|44 905.00
|Equity:
|44 905.00
|Free Margin:
|44 905.00