FBS Inc

Account: xxxxxx Name: xxx xxxxxx xxxxx Currency: USD Leverage: 1:500 2015 March 8, 19:26
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
271729052015.03.06 22:04:01sell0.50gbpusd1.504400.000001.503402015.03.06 22:10:311.503400.000.000.0050.00
271713142015.03.06 21:11:01sell0.50gbpusd1.506090.000001.504582015.03.06 22:03:591.504580.000.000.0075.50
271669232015.03.06 19:16:01sell0.50gbpusd1.505070.000001.504582015.03.06 22:03:591.504580.000.000.0024.50
271619872015.03.06 18:01:01sell0.50gbpusd1.506950.000001.505352015.03.06 19:15:011.505350.000.000.0080.00
271613172015.03.06 17:58:01sell0.50gbpusd1.505750.000001.505352015.03.06 19:15:011.505350.000.000.0020.00
271559552015.03.06 17:04:02sell0.50gbpusd1.507480.000001.505952015.03.06 17:58:001.505950.000.000.0076.50
271554342015.03.06 17:01:01sell0.50gbpusd1.506410.000001.505952015.03.06 17:58:001.505950.000.000.0023.00
271537242015.03.06 16:55:01sell0.50gbpusd1.507030.000001.506032015.03.06 17:00:531.506030.000.000.0050.00
271484462015.03.06 16:20:01sell0.50gbpusd1.508490.000001.507492015.03.06 16:54:301.507490.000.000.0050.00
271473632015.03.06 16:16:01sell0.50gbpusd1.510350.000001.509352015.03.06 16:19:091.509350.000.000.0050.00
271449622015.03.06 16:01:01sell0.50gbpusd1.511760.000001.510762015.03.06 16:15:271.510760.000.000.0050.00
271399682015.03.06 15:41:01sell0.50gbpusd1.514770.000001.511952015.03.06 16:00:511.511950.000.000.00141.00
271385062015.03.06 15:37:03sell0.50gbpusd1.512470.000001.511952015.03.06 16:00:511.511950.000.000.0026.00
271378212015.03.06 15:36:04sell0.50gbpusd1.511620.000001.511952015.03.06 16:00:511.511950.000.000.00-16.50
271366452015.03.06 15:35:04sell0.50gbpusd1.512980.000001.511982015.03.06 15:35:501.511980.000.000.0050.00
271343722015.03.06 15:32:03sell0.50gbpusd1.514880.000001.513882015.03.06 15:34:261.513880.000.000.0050.00
271326932015.03.06 15:31:03sell0.50gbpusd1.518070.000001.516532015.03.06 15:31:261.516530.000.000.0077.00
271211802015.03.06 13:53:01sell0.50gbpusd1.517910.000001.516532015.03.06 15:31:261.516530.000.000.0069.00
271172152015.03.06 13:06:01sell0.50gbpusd1.516620.000001.516532015.03.06 15:31:261.516530.000.000.004.50
271158682015.03.06 12:53:02sell0.50gbpusd1.517880.000001.516882015.03.06 13:05:581.516880.000.000.0050.00
271137052015.03.06 12:25:06sell0.50gbpusd1.519000.000001.518002015.03.06 12:50:311.518000.000.000.0050.00
271085952015.03.06 11:30:01sell0.50gbpusd1.520110.000001.519112015.03.06 12:22:401.519110.000.000.0050.00
271034352015.03.06 10:58:01sell0.50gbpusd1.521250.000001.520252015.03.06 11:28:241.520250.000.000.0050.00
271003572015.03.06 10:21:01sell0.50gbpusd1.522250.000001.521252015.03.06 10:57:051.521250.000.000.0050.00
270801202015.03.06 00:32:01sell0.50gbpusd1.525130.000001.522352015.03.06 10:20:541.522350.000.000.00139.00
270669172015.03.05 18:54:04sell0.50gbpusd1.522970.000001.522352015.03.06 10:20:541.522350.000.000.0031.00
270651142015.03.05 18:38:01sell0.50gbpusd1.521940.000001.522352015.03.06 10:20:541.522350.000.000.00-20.50
270457652015.03.05 16:02:01sell0.50gbpusd1.523660.000001.522092015.03.05 18:37:571.522090.000.000.0078.50
270438782015.03.05 15:56:01sell0.50gbpusd1.522520.000001.522092015.03.05 18:37:571.522090.000.000.0021.50
270402132015.03.05 15:42:01sell0.50gbpusd1.523910.000001.522912015.03.05 15:55:131.522910.000.000.0050.00
270337542015.03.05 15:14:03sell0.50gbpusd1.526650.000001.523902015.03.05 15:40:271.523900.000.000.00137.50
270107732015.03.05 09:57:01sell0.50gbpusd1.524540.000001.523902015.03.05 15:40:271.523900.000.000.0032.00
270023812015.03.05 08:10:02sell0.50gbpusd1.523510.000001.523902015.03.05 15:40:271.523900.000.000.00-19.50
269979662015.03.05 06:49:01sell0.50gbpusd1.524970.000001.523972015.03.05 08:09:201.523970.000.000.0050.00
269766712015.03.04 19:00:01sell0.50gbpusd1.526350.000001.525102015.03.05 06:48:021.525100.000.000.0062.50
269757182015.03.04 18:44:01sell0.50gbpusd1.525840.000001.525102015.03.05 06:48:021.525100.000.000.0037.00
269687352015.03.04 17:30:01sell0.50gbpusd1.527260.000001.526002015.03.04 18:43:391.526000.000.000.0063.00
269683592015.03.04 17:27:01sell0.50gbpusd1.526740.000001.526002015.03.04 18:43:391.526000.000.000.0037.00
269656972015.03.04 17:16:01sell0.50gbpusd1.527910.000001.526912015.03.04 17:26:011.526910.000.000.0050.00
269625062015.03.04 17:02:01sell0.50gbpusd1.529500.000001.528202015.03.04 17:15:471.528200.000.000.0065.00
269618252015.03.04 17:01:01sell0.50gbpusd1.528900.000001.528202015.03.04 17:15:471.528200.000.000.0035.00
269579822015.03.04 16:51:01sell0.50gbpusd1.530120.000001.529122015.03.04 17:00:451.529120.000.000.0050.00
269551902015.03.04 16:26:01sell0.50gbpusd1.532040.000001.530752015.03.04 16:50:041.530750.000.000.0064.50
269518102015.03.04 16:04:01sell0.50gbpusd1.531460.000001.530752015.03.04 16:50:041.530750.000.000.0035.50
269479122015.03.04 15:22:01sell0.50gbpusd1.534220.000001.532332015.03.04 16:03:251.532330.000.000.0094.50
269467292015.03.04 15:19:01sell0.50gbpusd1.533190.000001.532332015.03.04 16:03:251.532330.000.000.0043.00
269457602015.03.04 15:15:01sell0.50gbpusd1.532570.000001.532332015.03.04 16:03:251.532330.000.000.0012.00
269388582015.03.04 13:48:02sell0.50gbpusd1.534570.000001.532532015.03.04 15:14:471.532530.000.000.00102.00
269330312015.03.04 12:06:00sell0.50gbpusd1.533380.000001.532532015.03.04 15:14:471.532530.000.000.0042.50
269323942015.03.04 12:02:01sell0.50gbpusd1.532640.000001.532532015.03.04 15:14:471.532530.000.000.005.50
269303142015.03.04 11:43:01sell0.50gbpusd1.534490.000001.533212015.03.04 12:01:311.533210.000.000.0064.00
269296772015.03.04 11:36:01sell0.50gbpusd1.533920.000001.533212015.03.04 12:01:311.533210.000.000.0035.50
269149862015.03.04 09:37:03sell0.50gbpusd1.535880.000001.533832015.03.04 11:35:541.533830.000.000.00102.50
269136132015.03.04 09:17:19sell0.50gbpusd1.534620.000001.533832015.03.04 11:35:541.533830.000.000.0039.50
269133412015.03.04 09:13:01sell0.50gbpusd1.533980.000001.533832015.03.04 11:35:541.533830.000.000.007.50
269050652015.03.04 06:16:01sell0.50gbpusd1.535220.000001.534222015.03.04 09:12:341.534220.000.000.0050.00
268653312015.03.03 16:38:02sell0.50gbpusd1.537920.000001.535372015.03.04 06:14:131.535370.000.000.00127.50
268586552015.03.03 15:32:01sell0.50gbpusd1.536370.000001.535372015.03.04 06:14:131.535370.000.000.0050.00
268578322015.03.03 15:20:27balanceInt.Trans.(Remove Funds)-10 000.00
268558922015.03.03 15:05:01sell0.50gbpusd1.534510.000001.535372015.03.04 06:14:131.535370.000.000.00-43.00
268531032015.03.03 14:35:04sell0.50gbpusd1.535810.000001.534562015.03.03 15:04:521.534560.000.000.0062.50
268525332015.03.03 14:28:01sell0.50gbpusd1.535300.000001.534562015.03.03 15:04:521.534560.000.000.0037.00
268374522015.03.03 10:57:05sell0.50gbpusd1.536700.000001.535442015.03.03 14:27:361.535440.000.000.0063.00
268369922015.03.03 10:50:01sell0.50gbpusd1.536180.000001.535442015.03.03 14:27:361.535440.000.000.0037.00
268236062015.03.03 07:53:07sell0.50gbpusd1.538640.000001.536202015.03.03 10:49:161.536200.000.000.00122.00
267946602015.03.02 18:50:03sell0.50gbpusd1.537060.000001.536202015.03.03 10:49:161.536200.000.000.0043.00
267876572015.03.02 17:30:01sell0.50gbpusd1.535540.000001.536202015.03.03 10:49:161.536200.000.000.00-33.00
267847612015.03.02 17:12:03sell0.50gbpusd1.536890.000001.535892015.03.02 17:29:531.535890.000.000.0050.00
267727442015.03.02 15:06:02sell0.50gbpusd1.538460.000001.537192015.03.02 17:11:111.537190.000.000.0063.50
267721942015.03.02 15:01:01sell0.50gbpusd1.537920.000001.537192015.03.02 17:11:111.537190.000.000.0036.50
267704412015.03.02 14:47:17sell0.50gbpusd1.539120.000001.538122015.03.02 15:00:521.538120.000.000.0050.00
267571222015.03.02 11:47:02sell0.50gbpusd1.541880.000001.539372015.03.02 14:46:001.539370.000.000.00125.50
267544322015.03.02 11:26:02sell0.50gbpusd1.540320.000001.539372015.03.02 14:46:001.539370.000.000.0047.50
267507142015.03.02 10:29:08sell0.50gbpusd1.538630.000001.539372015.03.02 14:46:001.539370.000.000.00-37.00
267395792015.03.02 07:11:01sell0.50gbpusd1.540190.000001.538942015.03.02 10:28:221.538940.000.000.0062.50
267356662015.03.02 04:58:10buy0.50gbpusd1.539550.000001.541392015.03.02 11:30:371.541390.000.000.0092.00
267352462015.03.02 04:52:01sell0.50gbpusd1.539680.000001.538942015.03.02 10:28:221.538940.000.000.0037.00
267283252015.03.02 02:02:01sell0.50gbpusd1.541340.000001.539882015.03.02 04:51:021.539880.000.000.0073.00
267273502015.03.02 01:44:11buy0.50gbpusd1.540550.000001.541392015.03.02 11:30:371.541390.000.000.0042.00
267270522015.03.02 01:40:01sell0.50gbpusd1.540420.000001.539882015.03.02 04:51:021.539880.000.000.0027.00
267263582015.03.02 01:29:13buy0.50gbpusd1.541070.000001.541392015.03.02 11:30:371.541390.000.000.0016.00
267037842015.02.27 17:31:01sell0.50gbpusd1.543750.000001.540582015.03.02 01:39:571.540580.000.000.00158.50
267015662015.02.27 17:08:01sell0.50gbpusd1.542150.000001.540582015.03.02 01:39:571.540580.000.000.0078.50
266979102015.02.27 16:43:01sell0.50gbpusd1.540610.000001.540582015.03.02 01:39:571.540580.000.000.001.50
266967442015.02.27 16:35:08sell0.50gbpusd1.539810.000001.540582015.03.02 01:39:571.540580.000.000.00-38.50
266844692015.02.27 14:37:01sell0.50gbpusd1.543990.000001.539852015.02.27 16:34:571.539850.000.000.00207.00
266800012015.02.27 13:36:05sell0.50gbpusd1.541950.000001.539852015.02.27 16:34:571.539850.000.000.00105.00
266689232015.02.27 11:13:03sell0.50gbpusd1.540410.000001.539852015.02.27 16:34:571.539850.000.000.0028.00
266659282015.02.27 10:46:33sell0.50gbpusd1.539620.000001.538622015.02.27 11:00:111.538620.000.000.0050.00
266493352015.02.27 05:00:04sell0.50gbpusd1.543200.000001.540392015.02.27 10:45:511.540390.000.000.00140.50
266413882015.02.27 01:34:01sell0.50gbpusd1.541640.000001.540392015.02.27 10:45:511.540390.000.000.0062.50
266320402015.02.26 20:28:01sell0.50gbpusd1.540620.000001.540392015.02.27 10:45:511.540390.000.000.0011.50
266310462015.02.26 20:06:02sell0.50gbpusd1.540110.000001.540392015.02.27 10:45:511.540390.000.000.00-14.00
266243652015.02.26 18:14:03sell0.50gbpusd1.542040.000001.540152015.02.26 20:05:571.540150.000.000.0094.50
266182922015.02.26 17:21:02sell0.50gbpusd1.540960.000001.540152015.02.26 20:05:571.540150.000.000.0040.50
266168382015.02.26 17:12:01sell0.50gbpusd1.540460.000001.540152015.02.26 20:05:571.540150.000.000.0015.50
266139852015.02.26 16:58:01sell0.50gbpusd1.541570.000001.540572015.02.26 17:11:451.540570.000.000.0050.00
266123402015.02.26 16:51:01sell0.50gbpusd1.542760.000001.541762015.02.26 16:57:201.541760.000.000.0050.00
266080942015.02.26 16:27:01sell0.50gbpusd1.543910.000001.542912015.02.26 16:50:131.542910.000.000.0050.00
266069052015.02.26 16:20:01sell0.50gbpusd1.545470.000001.544472015.02.26 16:26:251.544470.000.000.0050.00
265339362015.02.26 03:25:01buy0.50gbpusd1.553040.000001.554382015.02.26 04:03:341.554380.000.000.0067.00
265335152015.02.26 03:18:05buy0.50gbpusd1.553710.000001.554382015.02.26 04:03:341.554380.000.000.0033.50
265198182015.02.25 21:37:01buy0.50gbpusd1.552270.000001.553552015.02.26 03:17:281.553550.000.000.0064.00
265196032015.02.25 21:31:22buy0.50gbpusd1.552820.000001.553552015.02.26 03:17:281.553550.000.000.0036.50
264867912015.02.25 14:07:01buy0.50gbpusd1.548530.000001.552612015.02.25 21:30:261.552610.000.000.00204.00
264754942015.02.25 12:10:01buy0.50gbpusd1.550540.000001.552612015.02.25 21:30:261.552610.000.000.00103.50
264717022015.02.25 11:31:01buy0.50gbpusd1.552090.000001.552612015.02.25 21:30:261.552610.000.000.0026.00
264704462015.02.25 11:22:01sell0.50gbpusd1.553570.000001.545202015.02.26 16:17:191.545200.000.000.00418.50
264700092015.02.25 11:17:01buy0.50gbpusd1.552470.000001.553732015.02.25 11:21:451.553730.000.000.0063.00
264684062015.02.25 11:01:01buy0.50gbpusd1.552990.000001.553732015.02.25 11:21:451.553730.000.000.0037.00
264665292015.02.25 10:49:01buy0.50gbpusd1.551400.000001.552402015.02.25 11:00:241.552400.000.000.0050.00
264568742015.02.25 09:21:01buy0.50gbpusd1.550070.000001.551392015.02.25 10:48:221.551390.000.000.0066.00
264549222015.02.25 09:14:01sell0.50gbpusd1.550560.000001.545202015.02.26 16:17:191.545200.000.000.00268.00
264549282015.02.25 09:14:01buy0.50gbpusd1.550710.000001.551392015.02.25 10:48:221.551390.000.000.0034.00
264526342015.02.25 09:02:05buy0.50gbpusd1.549230.000001.550572015.02.25 09:13:301.550570.000.000.0067.00
264518522015.02.25 08:59:02buy0.50gbpusd1.549910.000001.550572015.02.25 09:13:301.550570.000.000.0033.00
264508682015.02.25 08:56:01buy0.50gbpusd1.548750.000001.549752015.02.25 08:58:431.549750.000.000.0050.00
264482212015.02.25 08:15:13sell0.50gbpusd1.547870.000001.545202015.02.26 16:17:191.545200.000.000.00133.50
264341792015.02.25 02:38:01buy0.50gbpusd1.547280.000001.548582015.02.25 08:55:481.548580.000.000.0065.00
264327202015.02.25 02:23:04buy0.50gbpusd1.547870.000001.548582015.02.25 08:55:481.548580.000.000.0035.50
264178982015.02.24 20:43:01buy0.50gbpusd1.544990.000001.546932015.02.25 02:22:571.546930.000.000.0097.00
264149442015.02.24 20:00:01buy0.50gbpusd1.546040.000001.546932015.02.25 02:22:571.546930.000.000.0044.50
264130812015.02.24 19:49:01buy0.50gbpusd1.546760.000001.546932015.02.25 02:22:571.546930.000.000.008.50
264022542015.02.24 18:32:02buy0.50gbpusd1.544650.000001.546612015.02.24 19:48:531.546610.000.000.0098.00
263998342015.02.24 18:15:16buy0.50gbpusd1.545800.000001.546612015.02.24 19:48:531.546610.000.000.0040.50
263971552015.02.24 18:04:04buy0.50gbpusd1.546370.000001.546612015.02.24 19:48:531.546610.000.000.0012.00
263949752015.02.24 17:51:01buy0.50gbpusd1.544420.000001.546262015.02.24 18:03:521.546260.000.000.0092.00
263943922015.02.24 17:48:03buy0.50gbpusd1.545430.000001.546262015.02.24 18:03:521.546260.000.000.0041.50
263941172015.02.24 17:47:04buy0.50gbpusd1.545920.000001.546262015.02.24 18:03:521.546260.000.000.0017.00
263894592015.02.24 17:28:01buy0.50gbpusd1.542560.000001.545572015.02.24 17:46:151.545570.000.000.00150.50
263869842015.02.24 17:19:02buy0.50gbpusd1.544210.000001.545572015.02.24 17:46:151.545570.000.000.0068.00
263861882015.02.24 17:17:01buy0.50gbpusd1.545250.000001.545572015.02.24 17:46:151.545570.000.000.0016.00
263856072015.02.24 17:16:03buy0.50gbpusd1.546240.000001.545572015.02.24 17:46:151.545570.000.000.00-33.50
263852932015.02.24 17:16:01sell0.50gbpusd1.545850.000001.545202015.02.26 16:17:191.545200.000.000.0032.50
263834892015.02.24 17:10:05balanceInt.Trans.(Remove Funds)-15 000.00
263794582015.02.24 17:02:04buy0.50gbpusd1.541200.000001.545762015.02.24 17:15:541.545760.000.000.00228.00
263785432015.02.24 17:01:04sell0.50gbpusd1.541800.000001.540802015.02.24 17:01:201.540800.000.000.0050.00
263717682015.02.24 15:52:02sell0.50gbpusd1.543080.000001.541742015.02.24 17:00:191.541740.000.000.0067.00
263692762015.02.24 15:15:17sell0.50gbpusd1.542400.000001.541742015.02.24 17:00:191.541740.000.000.0033.00
263681132015.02.24 15:04:01sell0.50gbpusd1.543010.000001.542012015.02.24 15:14:491.542010.000.000.0050.00
263585112015.02.24 12:57:01sell0.50gbpusd1.545100.000001.543202015.02.24 15:03:261.543200.000.000.0095.00
263526802015.02.24 11:43:04sell0.50gbpusd1.544090.000001.543202015.02.24 15:03:261.543200.000.000.0044.50
263522512015.02.24 11:37:02sell0.50gbpusd1.543420.000001.543202015.02.24 15:03:261.543200.000.000.0011.00
263381812015.02.24 09:47:03sell0.50gbpusd1.546210.000001.543432015.02.24 11:36:281.543430.000.000.00139.00
263318302015.02.24 08:40:01sell0.50gbpusd1.544700.000001.543432015.02.24 11:36:281.543430.000.000.0063.50
263312602015.02.24 08:37:01sell0.50gbpusd1.543650.000001.543432015.02.24 11:36:281.543430.000.000.0011.00
263294362015.02.24 08:11:02sell0.50gbpusd1.543150.000001.543432015.02.24 11:36:281.543430.000.000.00-14.00
263220362015.02.24 06:41:01sell0.50gbpusd1.544580.000001.543242015.02.24 08:10:151.543240.000.000.0067.00
263137872015.02.24 04:43:01buy0.50gbpusd1.543640.000001.545762015.02.24 17:15:541.545760.000.000.00106.00
263125352015.02.24 04:30:01sell0.50gbpusd1.543890.000001.543242015.02.24 08:10:151.543240.000.000.0032.50
263075582015.02.24 02:51:04sell0.50gbpusd1.544910.000001.543912015.02.24 04:28:031.543910.000.000.0050.00
262965612015.02.23 21:09:03sell0.50gbpusd1.546910.000001.545032015.02.24 02:50:581.545030.000.000.0094.00
262941502015.02.23 20:28:12sell0.50gbpusd1.545870.000001.545032015.02.24 02:50:581.545030.000.000.0042.00
262926232015.02.23 20:03:01buy0.50gbpusd1.545410.000001.545762015.02.24 17:15:541.545760.000.000.0017.50
262922572015.02.23 20:00:01sell0.50gbpusd1.545310.000001.545032015.02.24 02:50:581.545030.000.000.0014.00
262858012015.02.23 18:32:02sell0.50gbpusd1.546870.000001.545412015.02.23 19:59:591.545410.000.000.0073.00
262854092015.02.23 18:28:02sell0.50gbpusd1.545950.000001.545412015.02.23 19:59:591.545410.000.000.0027.00
262853942015.02.23 18:27:48buy0.50gbpusd1.546270.000001.547272015.02.23 18:32:121.547270.000.000.0050.00
261099542015.02.20 11:04:02buy0.50gbpusd1.537330.000001.543412015.02.23 17:55:371.543410.000.000.00304.00
261099502015.02.20 11:04:02sell0.50gbpusd1.537160.000001.536162015.02.20 11:30:031.536160.000.000.0050.00
261077822015.02.20 10:56:02sell0.50gbpusd1.538340.000001.537342015.02.20 11:03:131.537340.000.000.0050.00
261077832015.02.20 10:56:02buy0.50gbpusd1.538430.000001.543412015.02.23 17:55:371.543410.000.000.00249.00
261069072015.02.20 10:52:02buy0.50gbpusd1.539550.000001.543412015.02.23 17:55:371.543410.000.000.00193.00
260286912015.02.19 15:25:02buy0.50gbpusd1.541220.000001.543412015.02.23 17:55:371.543410.000.000.00109.50
260243232015.02.19 14:58:02buy0.50gbpusd1.542480.000001.543412015.02.23 17:55:371.543410.000.000.0046.50
259315052015.02.18 21:07:02sell0.50gbpusd1.547350.000001.538742015.02.20 10:55:081.538740.000.000.00430.50
259295642015.02.18 21:01:02sell0.50gbpusd1.546200.000001.538742015.02.20 10:55:081.538740.000.000.00373.00
259295582015.02.18 21:01:02buy0.50gbpusd1.546510.000001.547512015.02.18 21:06:461.547510.000.000.0050.00
259263952015.02.18 19:57:06buy0.50gbpusd1.541710.000001.544242015.02.18 21:00:111.544240.000.000.00126.50
259232132015.02.18 18:57:02buy0.50gbpusd1.542720.000001.544242015.02.18 21:00:111.544240.000.000.0076.00
259211512015.02.18 18:35:02buy0.50gbpusd1.543760.000001.544242015.02.18 21:00:111.544240.000.000.0024.00
259191462015.02.18 18:06:02buy0.50gbpusd1.544780.000001.544242015.02.18 21:00:111.544240.000.000.00-27.00
259168162015.02.18 17:47:02sell0.50gbpusd1.544420.000001.538742015.02.20 10:55:081.538740.000.000.00284.00
259147872015.02.18 17:27:02buy0.50gbpusd1.544400.000001.545402015.02.18 18:02:061.545400.000.000.0050.00
258850442015.02.18 12:39:03buy0.50gbpusd1.542430.000001.543992015.02.18 17:26:391.543990.000.000.0078.00
258799252015.02.18 11:54:02sell0.50gbpusd1.543310.000001.538742015.02.20 10:55:081.538740.000.000.00228.50
258799192015.02.18 11:54:02buy0.50gbpusd1.543540.000001.543992015.02.18 17:26:391.543990.000.000.0022.50
258778062015.02.18 11:36:04buy0.50gbpusd1.542040.000001.543042015.02.18 11:53:561.543040.000.000.0050.00
258771192015.02.18 11:33:02sell0.50gbpusd1.541960.000001.538742015.02.20 10:55:081.538740.000.000.00161.00
258763632015.02.18 11:31:02sell0.50gbpusd1.540940.000001.538742015.02.20 10:55:081.538740.000.000.00110.00
258763602015.02.18 11:31:02buy0.50gbpusd1.541410.000001.542412015.02.18 11:33:031.542410.000.000.0050.00
258752892015.02.18 11:25:02buy0.50gbpusd1.537540.000001.538542015.02.18 11:30:061.538540.000.000.0050.00
258050742015.02.17 17:19:05buy0.50gbpusd1.532650.000001.537462015.02.18 11:23:411.537460.000.000.00240.50
258037282015.02.17 17:10:03buy0.50gbpusd1.533830.000001.537462015.02.18 11:23:411.537460.000.000.00181.50
257926472015.02.17 15:50:02buy0.50gbpusd1.534790.000001.537462015.02.18 11:23:411.537460.000.000.00133.50
257865712015.02.17 14:53:02buy0.50gbpusd1.535870.000001.537462015.02.18 11:23:411.537460.000.000.0079.50
257847672015.02.17 14:36:02buy0.50gbpusd1.537020.000001.537462015.02.18 11:23:411.537460.000.000.0022.00
256942472015.02.16 20:30:02buy0.50gbpusd1.534200.000001.539782015.02.17 13:25:141.539780.000.000.00279.00
256888282015.02.16 19:59:02buy0.50gbpusd1.535180.000001.539782015.02.17 13:25:141.539780.000.000.00230.00
256804712015.02.16 19:02:03buy0.50gbpusd1.536220.000001.539782015.02.17 13:25:141.539780.000.000.00178.00
256505462015.02.16 12:52:02buy0.50gbpusd1.537550.000001.539782015.02.17 13:25:141.539780.000.000.00111.50
256469522015.02.16 12:16:02buy0.50gbpusd1.538680.000001.539782015.02.17 13:25:141.539780.000.000.0055.00
256187462015.02.16 05:07:04sell0.50gbpusd1.543450.000001.532972015.02.17 17:18:091.532970.000.000.00524.00
256056382015.02.16 01:17:12buy0.50gbpusd1.539990.000001.542462015.02.16 05:06:241.542460.000.000.00123.50
256039102015.02.16 00:48:03buy0.50gbpusd1.541050.000001.542462015.02.16 05:06:241.542460.000.000.0070.50
256020662015.02.16 00:08:04buy0.50gbpusd1.541900.000001.542462015.02.16 05:06:241.542460.000.000.0028.00
256014292015.02.16 00:03:09buy0.50gbpusd1.542910.000001.542462015.02.16 05:06:241.542460.000.000.00-22.50
255923972015.02.13 18:32:02buy0.50gbpusd1.539040.000001.541192015.02.16 00:02:101.541190.000.000.00107.50
255880142015.02.13 17:33:02buy0.50gbpusd1.540090.000001.541192015.02.16 00:02:101.541190.000.000.0055.00
255851012015.02.13 17:05:02buy0.50gbpusd1.541450.000001.541192015.02.16 00:02:101.541190.000.000.00-13.00
255822722015.02.13 16:41:02buy0.50gbpusd1.540360.000001.541362015.02.13 17:02:401.541360.000.000.0050.00
255710882015.02.13 14:16:02buy0.50gbpusd1.537480.000001.540462015.02.13 16:38:291.540460.000.000.00149.00
255548992015.02.13 10:20:03buy0.50gbpusd1.538700.000001.540462015.02.13 16:38:291.540460.000.000.0088.00
255494022015.02.13 09:23:02buy0.50gbpusd1.540310.000001.540462015.02.13 16:38:291.540460.000.000.007.50
255392562015.02.13 06:55:04sell0.50gbpusd1.541520.000001.532972015.02.17 17:18:091.532970.000.000.00427.50
255363432015.02.13 06:19:02buy0.50gbpusd1.541360.000001.540462015.02.13 16:38:291.540460.000.000.00-45.00
255166402015.02.12 23:29:07buy0.50gbpusd1.539010.000001.541162015.02.13 06:18:541.541160.000.000.00107.50
255147902015.02.12 22:31:07buy0.50gbpusd1.540020.000001.541162015.02.13 06:18:541.541160.000.000.0057.00
255129982015.02.12 22:00:02buy0.50gbpusd1.541450.000001.541162015.02.13 06:18:541.541160.000.000.00-14.50
255126622015.02.12 21:59:02sell0.50gbpusd1.540500.000001.532972015.02.17 17:18:091.532970.000.000.00376.50
255094632015.02.12 20:59:08buy0.50gbpusd1.539860.000001.540862015.02.12 21:59:591.540860.000.000.0050.00
255092652015.02.12 20:58:08sell0.50gbpusd1.539320.000001.532972015.02.17 17:18:091.532970.000.000.00317.50
254958012015.02.12 18:34:04buy0.50gbpusd1.537700.000001.539312015.02.12 20:58:081.539310.000.000.0080.50
254944922015.02.12 18:26:02buy0.50gbpusd1.538910.000001.539312015.02.12 20:58:081.539310.000.000.0020.00
254907842015.02.12 18:06:02buy0.50gbpusd1.537700.000001.538702015.02.12 18:25:191.538700.000.000.0050.00
254817422015.02.12 17:01:02buy0.50gbpusd1.535330.000001.537622015.02.12 18:05:101.537620.000.000.00114.50
254685182015.02.12 15:54:07buy0.50gbpusd1.536750.000001.537622015.02.12 18:05:101.537620.000.000.0043.50
254635162015.02.12 15:32:02sell0.50gbpusd1.538160.000001.532972015.02.17 17:18:091.532970.000.000.00259.50
254630052015.02.12 15:31:02buy0.50gbpusd1.537790.000001.537622015.02.12 18:05:101.537620.000.000.00-8.50
254598892015.02.12 15:11:02buy0.50gbpusd1.536040.000001.537562015.02.12 15:30:131.537560.000.000.0076.00
254585542015.02.12 14:58:04sell0.50gbpusd1.536940.000001.532972015.02.17 17:18:091.532970.000.000.00198.50
254585462015.02.12 14:58:04buy0.50gbpusd1.537070.000001.537562015.02.12 15:30:131.537560.000.000.0024.50
254561732015.02.12 14:31:02buy0.50gbpusd1.534750.000001.536332015.02.12 14:57:101.536330.000.000.0079.00
254546752015.02.12 14:14:02buy0.50gbpusd1.535900.000001.536332015.02.12 14:57:101.536330.000.000.0021.50
254546742015.02.12 14:14:02sell0.50gbpusd1.535630.000001.532972015.02.17 17:18:091.532970.000.000.00133.00
254540522015.02.12 14:11:02buy0.50gbpusd1.534540.000001.535542015.02.12 14:13:241.535540.000.000.0050.00
254518842015.02.12 13:40:02sell0.50gbpusd1.533980.000001.532972015.02.17 17:18:091.532970.000.000.0050.50
254498482015.02.12 13:14:03buy0.50gbpusd1.533100.000001.534612015.02.12 14:10:471.534610.000.000.0075.50
254491082015.02.12 13:08:02buy0.50gbpusd1.534120.000001.534612015.02.12 14:10:471.534610.000.000.0024.50
254481802015.02.12 13:01:02sell0.50gbpusd1.532970.000001.532972015.02.17 17:18:091.532970.000.000.000.00
254469502015.02.12 12:55:02buy0.50gbpusd1.532600.000001.533602015.02.12 13:07:281.533600.000.000.0050.00
254460912015.02.12 12:50:02buy0.50gbpusd1.530820.000001.531822015.02.12 12:54:011.531820.000.000.0050.00
254451162015.02.12 12:45:02buy0.50gbpusd1.529150.000001.530922015.02.12 12:49:151.530920.000.000.0088.50
254447122015.02.12 12:44:02buy0.50gbpusd1.530680.000001.530922015.02.12 12:49:151.530920.000.000.0012.00
254442282015.02.12 12:42:02buy0.50gbpusd1.528460.000001.529462015.02.12 12:43:581.529460.000.000.0050.00
254426132015.02.12 12:35:02buy0.50gbpusd1.525940.000001.526942015.02.12 12:41:091.526940.000.000.0050.00
254413022015.02.12 12:31:02buy0.50gbpusd1.528030.000001.529032015.02.12 12:31:291.529030.000.000.0050.00
254381082015.02.12 12:06:03buy0.50gbpusd1.521430.000001.526542015.02.12 12:30:141.526540.000.000.00255.50
254364122015.02.12 11:57:02sell0.50gbpusd1.523270.000001.522272015.02.12 12:05:291.522270.000.000.0050.00
254320702015.02.12 11:25:02sell0.50gbpusd1.526690.000001.523402015.02.12 11:56:521.523400.000.000.00164.50
254307062015.02.12 11:20:02sell0.50gbpusd1.525570.000001.523402015.02.12 11:56:521.523400.000.000.00108.50
254133362015.02.12 09:31:02sell0.50gbpusd1.524350.000001.523402015.02.12 11:56:521.523400.000.000.0047.50
253593842015.02.11 20:30:02sell0.50gbpusd1.524370.000001.522322015.02.12 04:39:491.522320.000.000.00102.50
253572372015.02.11 20:00:02sell0.50gbpusd1.523300.000001.522322015.02.12 04:39:491.522320.000.000.0049.00
253526632015.02.11 18:48:02sell0.50gbpusd1.522280.000001.522322015.02.12 04:39:491.522320.000.000.00-2.00
253525932015.02.11 18:47:02buy0.50gbpusd1.522640.000001.526542015.02.12 12:30:141.526540.000.000.00195.00
253521202015.02.11 18:43:02buy0.50gbpusd1.523650.000001.526542015.02.12 12:30:141.526540.000.000.00144.50
253521182015.02.11 18:43:02sell0.50gbpusd1.523390.000001.522392015.02.11 18:47:181.522390.000.000.0050.00
253399552015.02.11 17:12:02buy0.50gbpusd1.524930.000001.526542015.02.12 12:30:141.526540.000.000.0080.50
253369312015.02.11 16:56:02buy0.50gbpusd1.525940.000001.526542015.02.12 12:30:141.526540.000.000.0030.00
253066252015.02.11 11:42:19sell0.50gbpusd1.529610.000001.523672015.02.11 18:42:311.523670.000.000.00297.00
253051012015.02.11 11:27:03sell0.50gbpusd1.528590.000001.523672015.02.11 18:42:311.523670.000.000.00246.00
253044762015.02.11 11:25:02buy0.50gbpusd1.528370.000001.529372015.02.11 11:41:101.529370.000.000.0050.00
252984742015.02.11 10:13:02buy0.50gbpusd1.526270.000001.527822015.02.11 11:24:011.527820.000.000.0077.50
252977122015.02.11 10:10:02buy0.50gbpusd1.527360.000001.527822015.02.11 11:24:011.527820.000.000.0023.00
252964942015.02.11 10:03:07buy0.50gbpusd1.526150.000001.527152015.02.11 10:09:181.527150.000.000.0050.00
252917922015.02.11 09:22:02buy0.50gbpusd1.523610.000001.526332015.02.11 10:02:141.526330.000.000.00136.00
252667812015.02.10 21:55:02buy0.50gbpusd1.524840.000001.526332015.02.11 10:02:141.526330.000.000.0074.50
252600472015.02.10 19:38:11buy0.50gbpusd1.525860.000001.526332015.02.11 10:02:141.526330.000.000.0023.50
252587302015.02.10 19:16:05sell0.50gbpusd1.527200.000001.523672015.02.11 18:42:311.523670.000.000.00176.50
252581792015.02.10 19:14:03buy0.50gbpusd1.527020.000001.526332015.02.11 10:02:141.526330.000.000.00-34.50
252526462015.02.10 18:05:02buy0.50gbpusd1.524880.000001.526432015.02.10 19:13:031.526430.000.000.0077.50
252517212015.02.10 18:00:02sell0.50gbpusd1.525890.000001.523672015.02.11 18:42:311.523670.000.000.00111.00
252517452015.02.10 18:00:02buy0.50gbpusd1.525970.000001.526432015.02.10 19:13:031.526430.000.000.0023.00
252510472015.02.10 17:56:04sell0.50gbpusd1.524500.000001.523672015.02.11 18:42:311.523670.000.000.0041.50
252507352015.02.10 17:55:02buy0.50gbpusd1.524380.000001.525382015.02.10 17:59:101.525380.000.000.0050.00
252490512015.02.10 17:45:02buy0.50gbpusd1.522630.000001.524152015.02.10 17:54:111.524150.000.000.0076.00
252484442015.02.10 17:40:02buy0.50gbpusd1.523660.000001.524152015.02.10 17:54:111.524150.000.000.0024.50
252457142015.02.10 17:29:02buy0.50gbpusd1.521940.000001.523592015.02.10 17:39:491.523590.000.000.0082.50
252207812015.02.10 14:18:02buy0.50gbpusd1.523240.000001.523592015.02.10 17:39:491.523590.000.000.0017.50
252132252015.02.10 13:21:02buy0.50gbpusd1.520960.000001.523392015.02.10 14:14:061.523390.000.000.00121.50
252119212015.02.10 13:03:02buy0.50gbpusd1.522600.000001.523392015.02.10 14:14:061.523390.000.000.0039.50
252117552015.02.10 01:42:18balanceInt.Trans.(Remove Funds)-5 000.00
252045832015.02.10 11:57:08buy0.50gbpusd1.520050.000001.523422015.02.10 12:46:571.523420.000.000.00168.50
252036112015.02.10 11:51:05sell0.50gbpusd1.520940.000001.519942015.02.10 11:56:181.519940.000.000.0050.00
252036102015.02.10 11:51:05buy0.50gbpusd1.521150.000001.523422015.02.10 12:46:571.523420.000.000.00113.50
251990002015.02.10 11:20:02buy0.50gbpusd1.522480.000001.523422015.02.10 12:46:571.523420.000.000.0047.00
251610292015.02.09 21:46:02sell0.50gbpusd1.523990.000001.521282015.02.10 11:50:321.521280.000.000.00135.50
251380892015.02.09 16:40:02sell0.50gbpusd1.522950.000001.521282015.02.10 11:50:321.521280.000.000.0083.50
251091462015.02.09 12:31:06sell0.50gbpusd1.521670.000001.521282015.02.10 11:50:321.521280.000.000.0019.50
251065922015.02.09 12:13:07buy0.50gbpusd1.520770.000001.524632015.02.10 05:33:251.524630.000.000.00193.00
251065842015.02.09 12:13:07sell0.50gbpusd1.520490.000001.521282015.02.10 11:50:321.521280.000.000.00-39.50
251061882015.02.09 12:12:02buy0.50gbpusd1.521820.000001.524632015.02.10 05:33:251.524630.000.000.00140.50
251022952015.02.09 11:31:02sell0.50gbpusd1.522560.000001.521562015.02.09 12:12:171.521560.000.000.0050.00
251005382015.02.09 11:11:02buy0.50gbpusd1.523080.000001.524632015.02.10 05:33:251.524630.000.000.0077.50
250989572015.02.09 10:58:04sell0.50gbpusd1.523630.000001.522632015.02.09 11:30:531.522630.000.000.0050.00
250982102015.02.09 10:52:04buy0.50gbpusd1.524150.000001.524632015.02.10 05:33:251.524630.000.000.0024.00
250950092015.02.09 10:20:02sell0.50gbpusd1.524750.000001.523752015.02.09 10:57:331.523750.000.000.0050.00
250945432015.02.09 10:16:02buy0.50gbpusd1.525350.000001.524632015.02.10 05:33:251.524630.000.000.00-36.00
250938032015.02.09 10:09:03sell0.50gbpusd1.526410.000001.524862015.02.09 10:19:151.524860.000.000.0077.50
250856912015.02.09 08:50:03buy0.50gbpusd1.525170.000001.526692015.02.09 09:59:401.526690.000.000.0076.00
250855212015.02.09 08:49:02sell0.50gbpusd1.525300.000001.524862015.02.09 10:19:151.524860.000.000.0022.00
250836222015.02.09 08:12:02sell0.50gbpusd1.526210.000001.525212015.02.09 08:48:421.525210.000.000.0050.00
250835402015.02.09 08:08:11buy0.50gbpusd1.526200.000001.526692015.02.09 09:59:401.526690.000.000.0024.50
248411452015.02.04 14:02:02buy0.50gbpusd1.521550.000001.522052015.02.04 14:24:281.522050.000.000.0025.00
248406602015.02.04 14:00:02buy0.50gbpusd1.520780.000001.521282015.02.04 14:01:471.521280.000.000.0025.00
248398602015.02.04 13:48:02buy0.50gbpusd1.519890.000001.520392015.02.04 13:59:221.520390.000.000.0025.00
248391542015.02.04 13:34:05buy0.50gbpusd1.519210.000001.519712015.02.04 13:48:001.519710.000.000.0025.00
248379442015.02.04 13:13:03buy0.50gbpusd1.517860.000001.518792015.02.04 13:33:131.518790.000.000.0046.50
248358822015.02.04 12:46:02buy0.50gbpusd1.518760.000001.518792015.02.04 13:33:131.518790.000.000.001.50
248329642015.02.04 12:19:02buy0.50gbpusd1.520110.000001.520612015.02.04 12:30:071.520610.000.000.0025.00
248323902015.02.04 12:10:02buy0.50gbpusd1.519330.000001.519832015.02.04 12:18:121.519830.000.000.0025.00
248287952015.02.04 11:33:02buy0.50gbpusd1.518330.000001.518832015.02.04 12:09:041.518830.000.000.0025.00
248272582015.02.04 11:15:02buy0.50gbpusd1.516210.000001.518052015.02.04 11:32:501.518050.000.000.0092.00
248257322015.02.04 11:05:03buy0.50gbpusd1.518880.000001.518052015.02.04 11:32:501.518050.000.000.00-41.50
248252502015.02.04 11:03:06buy0.50gbpusd1.517870.000001.518372015.02.04 11:04:561.518370.000.000.0025.00
247836002015.02.03 20:52:02buy0.50gbpusd1.516930.000001.517692015.02.04 11:02:281.517690.000.000.0038.00
247823852015.02.03 20:38:03buy0.50gbpusd1.517540.000001.517692015.02.04 11:02:281.517690.000.000.007.50
247811632015.02.03 20:30:02buy0.50gbpusd1.518740.000001.519602015.02.03 20:31:521.519600.000.000.0043.00
247807942015.02.03 20:28:02buy0.50gbpusd1.519450.000001.519602015.02.03 20:31:521.519600.000.000.007.50
247805192015.02.03 20:27:02buy0.50gbpusd1.518780.000001.519282015.02.03 20:27:591.519280.000.000.0025.00
247774642015.02.03 20:08:03buy0.50gbpusd1.518010.000001.518512015.02.03 20:26:581.518510.000.000.0025.00
247769432015.02.03 20:04:02buy0.50gbpusd1.517080.000001.517582015.02.03 20:07:211.517580.000.000.0025.00
247762262015.02.03 19:59:02buy0.50gbpusd1.516380.000001.516882015.02.03 20:03:591.516880.000.000.0025.00
247760212015.02.03 19:58:05buy0.50gbpusd1.515580.000001.516082015.02.03 19:58:211.516080.000.000.0025.00
247735382015.02.03 19:26:02buy0.50gbpusd1.514240.000001.514742015.02.03 19:57:251.514740.000.000.0025.00
247730792015.02.03 19:17:02buy0.50gbpusd1.512860.000001.513692015.02.03 19:25:501.513690.000.000.0041.50
247730412015.02.03 19:16:04buy0.50gbpusd1.513520.000001.513692015.02.03 19:25:501.513690.000.000.008.50
247708052015.02.03 18:49:02buy0.50gbpusd1.512610.000001.513362015.02.03 19:15:301.513360.000.000.0037.50
247702982015.02.03 18:43:04buy0.50gbpusd1.513220.000001.513362015.02.03 19:15:301.513360.000.000.007.00
247666922015.02.03 18:16:02buy0.50gbpusd1.513780.000001.514282015.02.03 18:16:381.514280.000.000.0025.00
247651742015.02.03 18:12:02buy0.50gbpusd1.513220.000001.513722015.02.03 18:13:031.513720.000.000.0025.00
247640072015.02.03 18:06:02buy0.50gbpusd1.512420.000001.512922015.02.03 18:11:081.512920.000.000.0025.00
247630132015.02.03 18:00:07buy0.50gbpusd1.511520.000001.512022015.02.03 18:05:531.512020.000.000.0025.00
247622852015.02.03 17:53:04buy0.50gbpusd1.509890.000001.510392015.02.03 17:59:051.510390.000.000.0025.00
247613152015.02.03 17:40:02buy0.50gbpusd1.508720.000001.509482015.02.03 17:52:081.509480.000.000.0038.00
247597712015.02.03 17:12:02buy0.50gbpusd1.509280.000001.509482015.02.03 17:52:081.509480.000.000.0010.00
247586592015.02.03 17:01:04buy0.50gbpusd1.510470.000001.509482015.02.03 17:52:081.509480.000.000.00-49.50
247565502015.02.03 16:35:02buy0.50gbpusd1.509430.000001.510182015.02.03 17:00:511.510180.000.000.0037.50
247526582015.02.03 15:59:04buy0.50gbpusd1.510050.000001.510182015.02.03 17:00:511.510180.000.000.006.50
247476082015.02.03 15:44:04buy0.50gbpusd1.511000.000001.511502015.02.03 15:46:351.511500.000.000.0025.00
247449162015.02.03 15:36:02buy0.50gbpusd1.510370.000001.510872015.02.03 15:43:441.510870.000.000.0025.00
247441962015.02.03 15:30:05buy0.50gbpusd1.509290.000001.510052015.02.03 15:35:571.510050.000.000.0038.00
247437522015.02.03 15:25:04buy0.50gbpusd1.509800.000001.510052015.02.03 15:35:571.510050.000.000.0012.50
247410862015.02.03 15:17:03buy0.50gbpusd1.509410.000001.510422015.02.03 15:20:121.510420.000.000.0050.50
247405292015.02.03 15:16:02buy0.50gbpusd1.510430.000001.510422015.02.03 15:20:121.510420.000.000.00-0.50
247382672015.02.03 15:11:02buy0.50gbpusd1.508810.000001.509312015.02.03 15:15:411.509310.000.000.0025.00
247334182015.02.03 14:08:03buy0.50gbpusd1.507600.000001.508102015.02.03 15:10:451.508100.000.000.0025.00
247322742015.02.03 14:02:02buy0.50gbpusd1.506990.000001.507492015.02.03 14:07:141.507490.000.000.0025.00
247305002015.02.03 13:39:02buy0.50gbpusd1.505730.000001.506542015.02.03 14:01:191.506540.000.000.0040.50
247289542015.02.03 13:11:02buy0.50gbpusd1.506350.000001.506542015.02.03 14:01:191.506540.000.000.009.50
247283742015.02.03 13:06:03buy0.50gbpusd1.506950.000001.506542015.02.03 14:01:191.506540.000.000.00-20.50
247268092015.02.03 12:47:02buy0.50gbpusd1.505750.000001.506532015.02.03 13:05:531.506530.000.000.0039.00
247262842015.02.03 12:44:02buy0.50gbpusd1.506300.000001.506532015.02.03 13:05:531.506530.000.000.0011.50
247259112015.02.03 12:42:03buy0.50gbpusd1.505440.000001.505942015.02.03 12:43:231.505940.000.000.0025.00
247251122015.02.03 12:36:02buy0.50gbpusd1.504370.000001.504872015.02.03 12:41:211.504870.000.000.0025.00
247245792015.02.03 12:30:03buy0.50gbpusd1.503260.000001.504072015.02.03 12:35:381.504070.000.000.0040.50
247236372015.02.03 12:22:03buy0.50gbpusd1.503910.000001.504072015.02.03 12:35:381.504070.000.000.008.00
247233382015.02.03 12:18:02buy0.50gbpusd1.504450.000001.504072015.02.03 12:35:381.504070.000.000.00-19.00
247228672015.02.03 12:09:02buy0.50gbpusd1.503560.000001.504352015.02.03 12:17:291.504350.000.000.0039.50
247226322015.02.03 12:07:02buy0.50gbpusd1.504130.000001.504352015.02.03 12:17:291.504350.000.000.0011.00
247218542015.02.03 12:02:02buy0.50gbpusd1.502850.000001.503352015.02.03 12:06:261.503350.000.000.0025.00
247197242015.02.03 11:38:02buy0.50gbpusd1.501460.000001.502222015.02.03 12:01:381.502220.000.000.0038.00
247186962015.02.03 11:31:04buy0.50gbpusd1.501970.000001.502222015.02.03 12:01:381.502220.000.000.0012.50
247180702015.02.03 11:28:02buy0.50gbpusd1.500190.000001.501062015.02.03 11:30:051.501060.000.000.0043.50
247178112015.02.03 11:24:05buy0.50gbpusd1.500800.000001.501062015.02.03 11:30:051.501060.000.000.0013.00
247177382015.02.03 11:23:02sell0.50gbpusd1.500730.000001.500232015.02.03 11:27:401.500230.000.000.0025.00
247167172015.02.03 11:08:04sell0.50gbpusd1.501900.000001.501052015.02.03 11:22:501.501050.000.000.0042.50
247166012015.02.03 11:07:02buy0.50gbpusd1.501520.000001.501062015.02.03 11:30:051.501060.000.000.00-23.00
247166002015.02.03 11:07:02sell0.50gbpusd1.501220.000001.501052015.02.03 11:22:501.501050.000.000.008.50
247123792015.02.03 10:43:02sell0.50gbpusd1.503050.000001.500522015.02.03 10:51:321.500520.000.000.00126.50
247115422015.02.03 10:39:02buy0.50gbpusd1.503020.000001.503522015.02.03 10:43:301.503520.000.000.0025.00
247098092015.02.03 10:20:02buy0.50gbpusd1.502400.000001.502902015.02.03 10:38:281.502900.000.000.0025.00
247060252015.02.03 09:49:02buy0.50gbpusd1.499390.000001.502012015.02.03 10:19:341.502010.000.000.00131.00
246578092015.02.02 18:23:02sell0.50gbpusd1.501000.000001.500502015.02.03 09:48:101.500500.000.000.0025.00
246560612015.02.02 18:12:02sell0.50gbpusd1.501840.000001.501342015.02.02 18:22:131.501340.000.000.0025.00
246462612015.02.02 17:01:02sell0.50gbpusd1.507280.000001.502652015.02.02 18:11:321.502650.000.000.00231.50
246450702015.02.02 16:56:02buy0.50gbpusd1.506700.000001.507202015.02.02 17:00:581.507200.000.000.0025.00
246446512015.02.02 16:54:02buy0.50gbpusd1.505630.000001.506132015.02.02 16:55:341.506130.000.000.0025.00
246414012015.02.02 16:23:04buy0.50gbpusd1.504750.000001.505252015.02.02 16:53:041.505250.000.000.0025.00
245763052015.01.30 21:39:02buy0.50gbpusd1.506510.000001.507012015.02.02 00:01:351.507010.000.000.0025.00
245758632015.01.30 21:31:02buy0.50gbpusd1.505880.000001.506382015.01.30 21:38:331.506380.000.000.0025.00
245748462015.01.30 20:54:02buy0.50gbpusd1.504970.000001.505472015.01.30 21:30:501.505470.000.000.0025.00
245747142015.01.30 20:52:02buy0.50gbpusd1.504370.000001.504872015.01.30 20:53:311.504870.000.000.0025.00
245716422015.01.30 19:05:02buy0.50gbpusd1.503540.000001.504042015.01.30 20:51:531.504040.000.000.0025.00
245706912015.01.30 18:46:03sell0.50gbpusd1.503110.000001.502652015.02.02 18:11:321.502650.000.000.0023.00
245686232015.01.30 18:15:02buy0.50gbpusd1.502820.000001.503322015.01.30 19:04:241.503320.000.000.0025.00
245672562015.01.30 18:01:03buy0.50gbpusd1.502000.000001.502502015.01.30 18:14:581.502500.000.000.0025.00
245652152015.01.30 17:45:04buy0.50gbpusd1.499380.000001.502192015.01.30 18:00:191.502190.000.000.00140.50
245637582015.01.30 17:33:03sell0.50gbpusd1.500620.000001.500122015.01.30 17:44:101.500120.000.000.0025.00
245633752015.01.30 17:30:02sell0.50gbpusd1.501550.000001.501052015.01.30 17:32:441.501050.000.000.0025.00
245632422015.01.30 17:29:03sell0.50gbpusd1.502030.000001.501532015.01.30 17:29:351.501530.000.000.0025.00
245614082015.01.30 17:04:02sell0.50gbpusd1.502980.000001.502482015.01.30 17:28:471.502480.000.000.0025.00
245577402015.01.30 16:18:02sell0.50gbpusd1.503110.000001.502612015.01.30 16:58:001.502610.000.000.0025.00
245492892015.01.30 15:00:02buy0.50gbpusd1.505010.000001.507522015.01.30 15:30:051.507520.000.000.00125.50
245343892015.01.30 11:29:03buy0.50gbpusd1.505570.000001.508152015.01.30 12:01:311.508150.000.000.00129.00
245063012015.01.29 22:21:04sell0.50gbpusd1.506300.000001.503702015.01.30 16:17:121.503700.000.000.00130.00
244943672015.01.29 18:34:02sell0.50gbpusd1.502550.000001.502052015.01.29 20:53:401.502050.000.000.0025.00
244939902015.01.29 18:32:02sell0.50gbpusd1.504250.000001.503752015.01.29 18:33:271.503750.000.000.0025.00
244932942015.01.29 18:28:02sell0.50gbpusd1.504690.000001.504192015.01.29 18:31:221.504190.000.000.0025.00
244929102015.01.29 18:25:03sell0.50gbpusd1.505390.000001.504892015.01.29 18:27:511.504890.000.000.0025.00
244925912015.01.29 18:23:03buy0.50gbpusd1.505910.000001.509252015.01.30 10:30:581.509250.000.000.00167.00
244918062015.01.29 18:16:02sell0.50gbpusd1.506140.000001.505642015.01.29 18:24:311.505640.000.000.0025.00
244898872015.01.29 18:00:03sell0.50gbpusd1.507500.000001.507002015.01.29 18:15:031.507000.000.000.0025.00
244895422015.01.29 17:58:02sell0.50gbpusd1.508290.000001.507792015.01.29 17:59:231.507790.000.000.0025.00
244889542015.01.29 17:51:02sell0.50gbpusd1.509010.000001.508512015.01.29 17:57:331.508510.000.000.0025.00
244860612015.01.29 17:30:02sell0.50gbpusd1.509720.000001.509222015.01.29 17:50:141.509220.000.000.0025.00
244860672015.01.29 17:30:02buy0.50gbpusd1.509990.000001.509252015.01.30 10:30:581.509250.000.000.00-37.00
244844082015.01.29 17:15:03sell0.50gbpusd1.510320.000001.509822015.01.29 17:29:431.509820.000.000.0025.00
244837332015.01.29 17:09:02sell0.50gbpusd1.511130.000001.510632015.01.29 17:14:431.510630.000.000.0025.00
244518242015.01.29 10:28:02sell0.50gbpusd1.511660.000001.511162015.01.29 17:08:431.511160.000.000.0025.00
244485012015.01.29 09:57:02sell0.50gbpusd1.512940.000001.512442015.01.29 10:27:441.512440.000.000.0025.00
244408992015.01.29 07:46:06sell0.50gbpusd1.513900.000001.513402015.01.29 09:56:341.513400.000.000.0025.00
243902702015.01.28 15:05:02sell0.50gbpusd1.518700.000001.518202015.01.28 16:50:221.518200.000.000.0025.00
243855512015.01.28 13:48:03sell0.50gbpusd1.519580.000001.519082015.01.28 15:04:431.519080.000.000.0025.00
243834852015.01.28 13:15:02sell0.50gbpusd1.521720.000001.519822015.01.28 13:47:501.519820.000.000.0095.00
243429252015.01.28 01:19:03buy0.50gbpusd1.518230.000001.521232015.01.28 12:45:461.521230.000.000.00150.00
243248252015.01.27 17:40:02buy0.50gbpusd1.522230.000001.521232015.01.28 12:45:461.521230.000.000.00-50.00
243241652015.01.27 17:38:02buy0.50gbpusd1.520790.000001.521792015.01.27 17:39:121.521790.000.000.0050.00
243164552015.01.27 16:19:02buy0.50gbpusd1.519530.000001.520532015.01.27 17:37:541.520530.000.000.0050.00
243124362015.01.27 16:00:02buy0.50gbpusd1.518330.000001.519332015.01.27 16:18:071.519330.000.000.0050.00
243083862015.01.27 15:33:02buy0.50gbpusd1.515950.000001.516952015.01.27 15:59:021.516950.000.000.0050.00
243070122015.01.27 15:24:03buy0.50gbpusd1.514290.000001.515292015.01.27 15:32:121.515290.000.000.0050.00
243035442015.01.27 14:53:02buy0.50gbpusd1.513190.000001.514192015.01.27 15:20:031.514190.000.000.0050.00
242994312015.01.27 14:19:02buy0.50gbpusd1.511570.000001.512572015.01.27 14:52:271.512570.000.000.0050.00
242986082015.01.27 14:13:02buy0.50gbpusd1.510190.000001.511192015.01.27 14:18:311.511190.000.000.0050.00
242859052015.01.27 12:03:28buy0.50gbpusd1.508490.000001.509492015.01.27 14:12:371.509490.000.000.0050.00
241039982015.01.23 11:31:01sell0.50gbpusd1.498620.000001.496282015.01.23 14:12:281.496280.000.000.00117.00
241030532015.01.23 11:23:02sell0.50gbpusd1.495940.000001.496282015.01.23 14:12:281.496280.000.000.00-17.00
241024992015.01.23 11:19:01sell0.50gbpusd1.497630.000001.496632015.01.23 11:22:181.496630.000.000.0050.00
240982832015.01.23 10:43:01sell0.50gbpusd1.500250.000001.497662015.01.23 10:55:491.497660.000.000.00129.50
240944442015.01.23 09:51:01sell0.50gbpusd1.497060.000001.497662015.01.23 10:55:491.497660.000.000.00-30.00
240707552015.01.22 23:32:01sell0.50gbpusd1.500310.000001.497752015.01.23 09:50:581.497750.000.000.00128.00
240698332015.01.22 23:14:02sell0.50gbpusd1.497190.000001.497752015.01.23 09:50:581.497750.000.000.00-28.00
240698322015.01.22 23:14:02buy0.50gbpusd1.497530.000001.508402015.01.26 18:59:511.508400.000.000.00543.50
240691852015.01.22 23:06:01sell0.50gbpusd1.498610.000001.497612015.01.22 23:13:201.497610.000.000.0050.00
240683112015.01.22 22:49:02sell0.50gbpusd1.500310.000001.499312015.01.22 23:05:191.499310.000.000.0050.00
240680352015.01.22 22:44:01buy0.50gbpusd1.500650.000001.508402015.01.26 18:59:511.508400.000.000.00387.50
240622402015.01.22 19:59:01sell0.50gbpusd1.501580.000001.500582015.01.22 22:48:521.500580.000.000.0050.00
240619692015.01.22 19:55:01sell0.50gbpusd1.502790.000001.501792015.01.22 19:58:561.501790.000.000.0050.00
240614362015.01.22 19:46:01buy0.50gbpusd1.503200.000001.508402015.01.26 18:59:511.508400.000.000.00260.00
240561002015.01.22 18:14:07sell0.50gbpusd1.504170.000001.503172015.01.22 19:54:571.503170.000.000.0050.00
240553652015.01.22 18:09:05buy0.50gbpusd1.505870.000001.508402015.01.26 18:59:511.508400.000.000.00126.50
240553502015.01.22 18:09:05sell0.50gbpusd1.505280.000001.504282015.01.22 18:13:161.504280.000.000.0050.00
240535232015.01.22 17:55:05buy0.50gbpusd1.508380.000001.508402015.01.26 18:59:511.508400.000.000.001.00
240535172015.01.22 17:55:05sell0.50gbpusd1.507810.000001.506812015.01.22 18:08:371.506810.000.000.0050.00
240516162015.01.22 17:35:05sell0.50gbpusd1.509850.000001.508852015.01.22 17:54:481.508850.000.000.0050.00
240499332015.01.22 17:19:05sell0.50gbpusd1.511080.000001.510082015.01.22 17:34:111.510080.000.000.0050.00
240480562015.01.22 17:03:05sell0.50gbpusd1.512180.000001.511182015.01.22 17:18:481.511180.000.000.0050.00
240467352015.01.22 16:54:05sell0.50gbpusd1.513170.000001.512172015.01.22 17:02:531.512170.000.000.0050.00
240459502015.01.22 16:50:05sell0.50gbpusd1.514020.000001.513022015.01.22 16:53:311.513020.000.000.0050.00
240450402015.01.22 16:43:08sell0.50gbpusd1.516900.000001.514252015.01.22 16:49:461.514250.000.000.00132.50
240441292015.01.22 16:39:05buy0.50gbpusd1.515970.000001.516972015.01.22 16:42:541.516970.000.000.0050.00
240429692015.01.22 16:30:05sell0.50gbpusd1.513600.000001.514252015.01.22 16:49:461.514250.000.000.00-32.50
240426232015.01.22 16:27:04buy0.50gbpusd1.513410.000001.515912015.01.22 16:38:561.515910.000.000.00125.00
240366132015.01.22 15:59:07buy0.50gbpusd1.516410.000001.515912015.01.22 16:38:561.515910.000.000.00-25.00
240357122015.01.22 15:55:05sell0.50gbpusd1.517060.000001.514662015.01.22 16:08:371.514660.000.000.00120.00
240349892015.01.22 15:52:05sell0.50gbpusd1.514260.000001.514662015.01.22 16:08:371.514660.000.000.00-20.00
240329032015.01.22 15:45:05sell0.50gbpusd1.516630.000001.514622015.01.22 15:51:171.514620.000.000.00100.50
240324202015.01.22 15:44:05sell0.50gbpusd1.514610.000001.514622015.01.22 15:51:171.514620.000.000.00-0.50
240310592015.01.22 15:41:05buy0.50gbpusd1.515360.000001.518832015.01.22 15:55:181.518830.000.000.00173.50
240232882015.01.22 14:18:01sell0.50gbpusd1.519150.000001.513102015.01.22 15:41:181.513100.000.000.00302.50
240183202015.01.22 12:48:01buy0.50gbpusd1.518980.000001.519982015.01.22 14:21:511.519980.000.000.0050.00
240150022015.01.22 11:46:01buy0.50gbpusd1.517570.000001.518572015.01.22 12:47:261.518570.000.000.0050.00
240138382015.01.22 11:29:01sell0.50gbpusd1.516660.000001.513102015.01.22 15:41:181.513100.000.000.00178.00
240136932015.01.22 11:28:01buy0.50gbpusd1.516180.000001.517182015.01.22 11:45:471.517180.000.000.0050.00
240091762015.01.22 10:22:01buy0.50gbpusd1.514850.000001.515852015.01.22 11:27:241.515850.000.000.0050.00
240041142015.01.22 08:41:03buy0.50gbpusd1.512520.000001.514782015.01.22 10:21:441.514780.000.000.00113.00
239919552015.01.22 01:45:01buy0.50gbpusd1.515030.000001.514782015.01.22 10:21:441.514780.000.000.00-12.50
239879472015.01.21 23:27:04sell0.50gbpusd1.514120.000001.513102015.01.22 15:41:181.513100.000.000.0051.00
239788502015.01.21 19:11:02sell0.50gbpusd1.510260.000001.509262015.01.21 19:26:561.509260.000.000.0050.00
239767192015.01.21 18:42:01sell0.50gbpusd1.512960.000001.510632015.01.21 19:10:231.510630.000.000.00116.50
239744042015.01.21 18:16:01sell0.50gbpusd1.510290.000001.510632015.01.21 19:10:231.510630.000.000.00-17.00
239735662015.01.21 18:07:01sell0.50gbpusd1.512810.000001.510412015.01.21 18:15:541.510410.000.000.00120.00
239674682015.01.21 17:32:01sell0.50gbpusd1.510010.000001.510412015.01.21 18:15:541.510410.000.000.00-20.00
239641632015.01.21 17:13:02sell0.50gbpusd1.513880.000001.510262015.01.21 17:31:161.510260.000.000.00181.00
239335232015.01.21 12:00:01sell0.50gbpusd1.511340.000001.510262015.01.21 17:31:161.510260.000.000.0054.00
239309302015.01.21 11:31:01buy0.50gbpusd1.509290.000001.514672015.01.22 01:44:211.514670.000.000.00269.00
239285942015.01.21 11:06:02buy0.50gbpusd1.514270.000001.514672015.01.22 01:44:211.514670.000.000.0020.00
239046532015.01.21 02:06:01buy0.50gbpusd1.514070.000001.517652015.01.21 08:05:171.517650.000.000.00179.00
238893462015.01.20 18:51:03buy0.50gbpusd1.516590.000001.517652015.01.21 08:05:171.517650.000.000.0053.00
238767842015.01.20 15:59:01sell0.50gbpusd1.519700.000001.512132015.01.21 11:30:061.512130.000.000.00378.50
238742922015.01.20 15:25:01buy0.50gbpusd1.518440.000001.519442015.01.20 15:55:241.519440.000.000.0050.00
238716622015.01.20 14:44:01sell0.50gbpusd1.517100.000001.512132015.01.21 11:30:061.512130.000.000.00248.50
238714942015.01.20 14:42:01buy0.50gbpusd1.517180.000001.518182015.01.20 15:24:561.518180.000.000.0050.00
238591822015.01.20 11:40:01buy0.50gbpusd1.515370.000001.516372015.01.20 14:41:071.516370.000.000.0050.00
238590452015.01.20 11:39:01sell0.50gbpusd1.514500.000001.512132015.01.21 11:30:061.512130.000.000.00118.50
238578332015.01.20 11:21:01buy0.50gbpusd1.513860.000001.514862015.01.20 11:39:431.514860.000.000.0050.00
238351252015.01.20 03:03:05buy0.50gbpusd1.507500.000001.513672015.01.20 11:20:201.513670.000.000.00308.50
238349012015.01.20 03:01:03sell0.50gbpusd1.507650.000001.506652015.01.20 03:04:261.506650.000.000.0050.00
238320112015.01.20 01:33:01sell0.50gbpusd1.509040.000001.508042015.01.20 03:00:061.508040.000.000.0050.00
238314842015.01.20 01:11:01buy0.50gbpusd1.510130.000001.513672015.01.20 11:20:201.513670.000.000.00177.00
238276832015.01.19 21:50:04sell0.50gbpusd1.510820.000001.509822015.01.20 01:32:231.509820.000.000.0050.00
238250442015.01.19 19:59:01buy0.50gbpusd1.512650.000001.513672015.01.20 11:20:201.513670.000.000.0051.00
237941882015.01.19 11:36:02buy0.50gbpusd1.516670.000001.517672015.01.19 11:43:131.517670.000.000.0050.00
237528792015.01.19 00:00:18buy0.50gbpusd1.513690.000001.516392015.01.19 11:35:331.516390.000.000.00135.00
237510672015.01.16 22:01:01buy0.50gbpusd1.517080.000001.516392015.01.19 11:35:331.516390.000.000.00-34.50
237508482015.01.16 21:57:01sell0.50gbpusd1.516170.000001.511252015.01.19 21:49:371.511250.000.000.00246.00
237459122015.01.16 18:57:01sell0.50gbpusd1.513630.000001.511252015.01.19 21:49:371.511250.000.000.00119.00
237420482015.01.16 17:50:01sell0.50gbpusd1.511070.000001.511252015.01.19 21:49:371.511250.000.000.00-9.00
237416092015.01.16 17:47:01buy0.50gbpusd1.508370.000001.516902015.01.16 22:00:331.516900.000.000.00426.50
237404472015.01.16 17:41:01sell0.50gbpusd1.510710.000001.509712015.01.16 17:46:001.509710.000.000.0050.00
237389282015.01.16 17:25:01sell0.50gbpusd1.511810.000001.510812015.01.16 17:40:421.510810.000.000.0050.00
237389202015.01.16 17:25:01buy0.50gbpusd1.512090.000001.516902015.01.16 22:00:331.516900.000.000.00240.50
237373992015.01.16 17:12:01sell0.50gbpusd1.513290.000001.512292015.01.16 17:24:561.512290.000.000.0050.00
237362182015.01.16 17:01:01sell0.50gbpusd1.514520.000001.513522015.01.16 17:11:561.513520.000.000.0050.00
237355562015.01.16 16:56:01buy0.50gbpusd1.514680.000001.516902015.01.16 22:00:331.516900.000.000.00111.00
237346182015.01.16 16:44:01sell0.50gbpusd1.514930.000001.513932015.01.16 16:57:011.513930.000.000.0050.00
237261512015.01.16 15:01:02sell0.50gbpusd1.516410.000001.515412015.01.16 16:43:231.515410.000.000.0050.00
237259522015.01.16 15:00:01buy0.50gbpusd1.517240.000001.516902015.01.16 22:00:331.516900.000.000.00-17.00
237244572015.01.16 14:35:01sell0.50gbpusd1.518020.000001.517022015.01.16 15:00:081.517020.000.000.0050.00
237158982015.01.16 11:36:01sell0.50gbpusd1.523250.000001.518382015.01.16 14:34:441.518380.000.000.00243.50
237106902015.01.16 10:13:01sell0.50gbpusd1.520680.000001.518382015.01.16 14:34:441.518380.000.000.00115.00
236755992015.01.15 18:19:01sell0.50gbpusd1.516550.000001.515552015.01.15 18:35:291.515550.000.000.0050.00
236742542015.01.15 18:06:02sell0.50gbpusd1.517570.000001.516572015.01.15 18:18:371.516570.000.000.0050.00
236689082015.01.15 17:19:01buy0.50gbpusd1.517290.000001.522912015.01.16 11:23:081.522910.000.000.00281.00
236609122015.01.15 16:11:01buy0.50gbpusd1.520220.000001.522912015.01.16 11:23:081.522910.000.000.00134.50
236479102015.01.15 13:54:01buy0.50gbpusd1.523800.000001.526112015.01.15 15:08:461.526110.000.000.00115.50
236467732015.01.15 13:40:01buy0.50gbpusd1.526420.000001.526112015.01.15 15:08:461.526110.000.000.00-15.50
236434822015.01.15 13:13:01buy0.50gbpusd1.524720.000001.525722015.01.15 13:39:171.525720.000.000.0050.00
236236752015.01.15 11:34:01buy0.50gbpusd1.518350.000001.523812015.01.15 13:12:481.523810.000.000.00273.00
235805172015.01.14 16:56:02buy0.50gbpusd1.521740.000001.523812015.01.15 13:12:481.523810.000.000.00103.50
235731212015.01.14 15:47:01sell0.50gbpusd1.525280.000001.515992015.01.15 18:02:071.515990.000.000.00464.50
235726802015.01.14 15:43:01buy0.50gbpusd1.524780.000001.525782015.01.14 15:51:131.525780.000.000.0050.00
235702982015.01.14 15:34:01buy0.50gbpusd1.524340.000001.525342015.01.14 15:38:031.525340.000.000.0050.00
235695912015.01.14 15:32:01sell0.50gbpusd1.522720.000001.515992015.01.15 18:02:071.515990.000.000.00336.50
235695902015.01.14 15:32:01buy0.50gbpusd1.523000.000001.524002015.01.14 15:33:231.524000.000.000.0050.00
235690952015.01.14 15:31:01buy0.50gbpusd1.521700.000001.522702015.01.14 15:31:591.522700.000.000.0050.00
235481342015.01.14 10:54:01buy0.50gbpusd1.517830.000001.520382015.01.14 15:30:031.520380.000.000.00127.50
235414272015.01.14 09:52:01buy0.50gbpusd1.520930.000001.520382015.01.14 15:30:031.520380.000.000.00-27.50
235411092015.01.14 09:51:01sell0.50gbpusd1.519570.000001.515992015.01.15 18:02:071.515990.000.000.00179.00
235411102015.01.14 09:51:01buy0.50gbpusd1.520000.000001.521002015.01.14 09:51:091.521000.000.000.0050.00
235096412015.01.13 19:01:01buy0.50gbpusd1.516210.000001.518642015.01.14 09:50:321.518640.000.000.00121.50
235071002015.01.13 18:21:01buy0.50gbpusd1.519070.000001.518642015.01.14 09:50:321.518640.000.000.00-21.50
235041082015.01.13 17:46:03buy0.50gbpusd1.517560.000001.518562015.01.13 18:20:471.518560.000.000.0050.00
235001322015.01.13 16:51:01buy0.50gbpusd1.514840.000001.517232015.01.13 17:45:381.517230.000.000.00119.50
234978742015.01.13 16:17:03buy0.50gbpusd1.517620.000001.517232015.01.13 17:45:381.517230.000.000.00-19.50
234959752015.01.13 15:49:01buy0.50gbpusd1.514820.000001.517142015.01.13 16:16:411.517140.000.000.00116.00
234899722015.01.13 14:21:02sell0.50gbpusd1.517220.000001.515992015.01.15 18:02:071.515990.000.000.0061.50
234899702015.01.13 14:21:01buy0.50gbpusd1.517460.000001.517142015.01.13 16:16:411.517140.000.000.00-16.00
234894332015.01.13 14:14:01buy0.50gbpusd1.515990.000001.516992015.01.13 14:20:481.516990.000.000.0050.00
234861402015.01.13 13:17:02buy0.50gbpusd1.514680.000001.515682015.01.13 14:13:561.515680.000.000.0050.00
234789192015.01.13 11:31:01buy0.50gbpusd1.508840.000001.514862015.01.13 13:16:361.514860.000.000.00301.00
234747922015.01.13 10:35:02buy0.50gbpusd1.512920.000001.514862015.01.13 13:16:361.514860.000.000.0097.00
234454972015.01.12 18:59:02buy0.50gbpusd1.516890.000001.517892015.01.12 20:43:391.517890.000.000.0050.00
234414682015.01.12 17:37:01buy0.50gbpusd1.513770.000001.516592015.01.12 18:58:091.516590.000.000.00141.00
234377182015.01.12 16:50:02buy0.50gbpusd1.517410.000001.516592015.01.12 18:58:091.516590.000.000.00-41.00
234322572015.01.12 15:19:01buy0.50gbpusd1.516180.000001.517182015.01.12 16:49:591.517180.000.000.0050.00
234136772015.01.12 10:20:02buy0.50gbpusd1.511160.000001.516402015.01.12 15:17:041.516400.000.000.00262.00
234115582015.01.12 10:02:01buy0.50gbpusd1.513810.000001.516402015.01.12 15:17:041.516400.000.000.00129.50
233927722015.01.12 00:01:01buy0.50gbpusd1.517960.000001.518962015.01.12 00:38:451.518960.000.000.0050.00
233924252015.01.12 00:00:24sell0.50gbpusd1.517590.000001.509502015.01.13 11:30:031.509500.000.000.00404.50
233824212015.01.09 17:31:02buy0.50gbpusd1.516470.000001.517472015.01.12 00:00:231.517470.000.000.0050.00
233816942015.01.09 17:24:01buy0.50gbpusd1.515460.000001.516462015.01.09 17:30:101.516460.000.000.0050.00
233802352015.01.09 17:09:02buy0.50gbpusd1.514510.000001.515512015.01.09 17:23:321.515510.000.000.0050.00
233722872015.01.09 15:45:01buy0.50gbpusd1.509880.000001.514332015.01.09 17:08:501.514330.000.000.00222.50
233687392015.01.09 15:32:01buy0.50gbpusd1.513690.000001.514332015.01.09 17:08:501.514330.000.000.0032.00
233645612015.01.09 14:58:03buy0.50gbpusd1.513450.000001.515742015.01.09 15:20:271.515740.000.000.00114.50
233622312015.01.09 13:44:02buy0.50gbpusd1.516030.000001.515742015.01.09 15:20:271.515740.000.000.00-14.50
233565022015.01.09 11:20:01buy0.50gbpusd1.514680.000001.515682015.01.09 13:43:331.515680.000.000.0050.00
233565012015.01.09 11:20:01sell0.50gbpusd1.514430.000001.509502015.01.13 11:30:031.509500.000.000.00246.50
233318882015.01.08 18:45:01sell0.50gbpusd1.511570.000001.509502015.01.13 11:30:031.509500.000.000.00103.50
233049502015.01.08 10:25:01buy0.50gbpusd1.504150.000001.514312015.01.09 11:19:561.514310.000.000.00508.00
233039132015.01.08 10:09:01sell0.50gbpusd1.505060.000001.504062015.01.08 10:24:471.504060.000.000.0050.00
233018212015.01.08 09:24:02sell0.50gbpusd1.506390.000001.505392015.01.08 10:08:341.505390.000.000.0050.00
233018202015.01.08 09:24:02buy0.50gbpusd1.506650.000001.514312015.01.09 11:19:561.514310.000.000.00383.00
233009222015.01.08 09:07:01sell0.50gbpusd1.507450.000001.506452015.01.08 09:23:251.506450.000.000.0050.00
232948812015.01.08 04:35:02sell0.50gbpusd1.508720.000001.507722015.01.08 09:06:481.507720.000.000.0050.00
232875752015.01.07 21:51:02sell0.50gbpusd1.512440.000001.508982015.01.08 04:34:021.508980.000.000.00173.00
232869562015.01.07 21:40:02sell0.50gbpusd1.511120.000001.508982015.01.08 04:34:021.508980.000.000.00107.00
232850342015.01.07 20:57:02sell0.50gbpusd1.510020.000001.508982015.01.08 04:34:021.508980.000.000.0052.00
232832912015.01.07 19:32:01buy0.50gbpusd1.507710.000001.514312015.01.09 11:19:561.514310.000.000.00330.00
232738612015.01.07 16:33:05sell0.50gbpusd1.508780.000001.507782015.01.07 17:42:531.507780.000.000.0050.00
232725642015.01.07 16:08:01buy0.50gbpusd1.508980.000001.514312015.01.09 11:19:561.514310.000.000.00266.50
232722382015.01.07 16:05:02sell0.50gbpusd1.509340.000001.508342015.01.07 16:30:171.508340.000.000.0050.00
232695992015.01.07 15:24:01sell0.50gbpusd1.510830.000001.509832015.01.07 16:04:451.509830.000.000.0050.00
232608012015.01.07 12:39:03sell0.50gbpusd1.513330.000001.511182015.01.07 15:23:471.511180.000.000.00107.50
232593982015.01.07 12:17:02buy0.50gbpusd1.511100.000001.514312015.01.09 11:19:561.514310.000.000.00160.50
232589342015.01.07 12:10:04sell0.50gbpusd1.512100.000001.511182015.01.07 15:23:471.511180.000.000.0046.00
232587122015.01.07 12:08:03sell0.50gbpusd1.511110.000001.511182015.01.07 15:23:471.511180.000.000.00-3.50
232574042015.01.07 11:55:04sell0.50gbpusd1.511840.000001.510842015.01.07 12:07:161.510840.000.000.0050.00
232367272015.01.07 00:15:01sell0.50gbpusd1.514360.000001.512082015.01.07 11:52:051.512080.000.000.00114.00
232362752015.01.07 00:09:01sell0.50gbpusd1.513320.000001.512082015.01.07 11:52:051.512080.000.000.0062.00
232361482015.01.07 00:08:02buy0.50gbpusd1.512050.000001.514312015.01.09 11:19:561.514310.000.000.00113.00
232332612015.01.06 22:10:01sell0.50gbpusd1.515160.000001.514162015.01.07 00:07:031.514160.000.000.0050.00
232327312015.01.06 21:58:03sell0.50gbpusd1.516740.000001.515742015.01.06 22:09:451.515740.000.000.0050.00
232284852015.01.06 19:20:01sell0.50gbpusd1.518680.000001.516472015.01.06 21:54:281.516470.000.000.00110.50
232251212015.01.06 18:27:01sell0.50gbpusd1.517470.000001.516472015.01.06 21:54:281.516470.000.000.0050.00
232235412015.01.06 17:56:03sell0.50gbpusd1.516250.000001.516472015.01.06 21:54:281.516470.000.000.00-11.00
232207272015.01.06 17:10:02sell0.50gbpusd1.518800.000001.516482015.01.06 17:55:531.516480.000.000.00116.00
232195622015.01.06 17:00:02sell0.50gbpusd1.517270.000001.516482015.01.06 17:55:531.516480.000.000.0039.50
232167192015.01.06 16:14:02sell0.50gbpusd1.516360.000001.516482015.01.06 17:55:531.516480.000.000.00-6.00
232134742015.01.06 15:21:02sell0.50gbpusd1.517640.000001.516642015.01.06 16:13:421.516640.000.000.0050.00
232065542015.01.06 13:06:01sell0.50gbpusd1.519650.000001.518102015.01.06 15:20:241.518100.000.000.0077.50
232037202015.01.06 12:06:02sell0.50gbpusd1.518550.000001.518102015.01.06 15:20:241.518100.000.000.0022.50
232013472015.01.06 11:32:01sell0.50gbpusd1.519780.000001.518782015.01.06 12:05:591.518780.000.000.0050.00
232006952015.01.06 11:24:03sell0.50gbpusd1.521710.000001.520712015.01.06 11:30:011.520710.000.000.0050.00
231986442015.01.06 10:52:01sell0.50gbpusd1.523420.000001.521862015.01.06 11:23:431.521860.000.000.0078.00
231964502015.01.06 10:19:03sell0.50gbpusd1.522300.000001.521862015.01.06 11:23:431.521860.000.000.0022.00
231802362015.01.05 22:16:02sell0.50gbpusd1.526270.000001.522542015.01.06 10:18:111.522540.000.000.00186.50
231794132015.01.05 21:06:04sell0.50gbpusd1.525270.000001.522542015.01.06 10:18:111.522540.000.000.00136.50
231721162015.01.05 17:14:02sell0.50gbpusd1.524100.000001.522542015.01.06 10:18:111.522540.000.000.0078.00
231709052015.01.05 16:52:03sell0.50gbpusd1.522980.000001.522542015.01.06 10:18:111.522540.000.000.0022.00
231660192015.01.05 15:29:04sell0.50gbpusd1.522780.000001.521162015.01.05 15:59:201.521160.000.000.0081.00
231632362015.01.05 14:36:02sell0.50gbpusd1.521530.000001.521162015.01.05 15:59:201.521160.000.000.0018.50
231629632015.01.05 14:34:04sell0.50gbpusd1.522870.000001.521872015.01.05 14:35:571.521870.000.000.0050.00
231609812015.01.05 14:01:01sell0.50gbpusd1.524220.000001.523222015.01.05 14:33:391.523220.000.000.0050.00
231589732015.01.05 13:24:03sell0.50gbpusd1.525700.000001.524702015.01.05 14:00:581.524700.000.000.0050.00
231382802015.01.05 02:21:02sell0.50gbpusd1.530810.000001.525852015.01.05 13:23:241.525850.000.000.00248.00
231373312015.01.05 01:49:04sell0.50gbpusd1.529780.000001.525852015.01.05 13:23:241.525850.000.000.00196.50
231370872015.01.05 01:40:03sell0.50gbpusd1.528700.000001.525852015.01.05 13:23:241.525850.000.000.00142.50
231355242015.01.05 00:42:03sell0.50gbpusd1.527140.000001.525852015.01.05 13:23:241.525850.000.000.0064.50
231335182015.01.05 00:04:01sell0.50gbpusd1.520870.000001.519212015.01.05 00:05:261.519210.000.000.0083.00
231333262015.01.05 00:03:01sell0.50gbpusd1.519550.000001.519212015.01.05 00:05:261.519210.000.000.0017.00
231329682015.01.05 00:02:01sell0.50gbpusd1.523430.000001.522432015.01.05 00:02:511.522430.000.000.0050.00
231326922015.01.05 00:01:02sell0.50gbpusd1.528940.000001.527942015.01.05 00:01:111.527940.000.000.0050.00
231304732015.01.02 21:43:01sell0.50gbpusd1.533260.000001.532262015.01.05 00:00:061.532260.000.000.0050.00
231301502015.01.02 21:27:05sell0.50gbpusd1.534690.000001.533692015.01.02 21:42:561.533690.000.000.0050.00
231286112015.01.02 19:10:01sell0.50gbpusd1.535950.000001.534952015.01.02 21:26:411.534950.000.000.0050.00
231278472015.01.02 18:49:01sell0.50gbpusd1.536720.000001.535722015.01.02 19:08:111.535720.000.000.0050.00
231269992015.01.02 18:23:01sell0.50gbpusd1.538180.000001.536592015.01.02 18:44:231.536590.000.000.0079.50
231266692015.01.02 18:19:01sell0.50gbpusd1.536990.000001.536592015.01.02 18:44:231.536590.000.000.0020.00
231260732015.01.02 18:09:01sell0.50gbpusd1.538130.000001.537132015.01.02 18:18:371.537130.000.000.0050.00
231227752015.01.02 17:01:03sell0.50gbpusd1.540170.000001.538592015.01.02 18:08:221.538590.000.000.0079.00
231223192015.01.02 16:56:01sell0.50gbpusd1.539010.000001.538592015.01.02 18:08:221.538590.000.000.0021.00
231210812015.01.02 16:27:01sell0.50gbpusd1.540310.000001.539312015.01.02 16:55:491.539310.000.000.0050.00
231195012015.01.02 15:32:05sell0.50gbpusd1.541500.000001.540502015.01.02 16:26:351.540500.000.000.0050.00
231184312015.01.02 15:10:03sell0.50gbpusd1.543170.000001.541572015.01.02 15:29:081.541570.000.000.0080.00
231165192015.01.02 14:09:02sell0.50gbpusd1.541960.000001.541572015.01.02 15:29:081.541570.000.000.0019.50
231161402015.01.02 14:01:01sell0.50gbpusd1.544140.000001.542552015.01.02 14:08:291.542550.000.000.0079.50
231152202015.01.02 13:33:01sell0.50gbpusd1.542960.000001.542552015.01.02 14:08:291.542550.000.000.0020.50
231141072015.01.02 12:59:01sell0.50gbpusd1.544170.000001.543172015.01.02 13:31:201.543170.000.000.0050.00
231130842015.01.02 12:23:01sell0.50gbpusd1.546060.000001.544512015.01.02 12:58:331.544510.000.000.0077.50
231126812015.01.02 12:14:01sell0.50gbpusd1.544960.000001.544512015.01.02 12:58:331.544510.000.000.0022.50
231120382015.01.02 12:02:02sell0.50gbpusd1.546890.000001.545892015.01.02 12:13:031.545890.000.000.0050.00
231109602015.01.02 11:41:01sell0.50gbpusd1.548280.000001.547282015.01.02 12:01:221.547280.000.000.0050.00
231103502015.01.02 11:31:01sell0.50gbpusd1.549970.000001.548972015.01.02 11:40:551.548970.000.000.0050.00
231094682015.01.02 11:11:03sell0.50gbpusd1.551220.000001.550222015.01.02 11:30:321.550220.000.000.0050.00
231088932015.01.02 10:59:09sell0.50gbpusd1.553410.000001.551572015.01.02 11:10:561.551570.000.000.0092.00
231081412015.01.02 10:38:07sell0.50gbpusd1.551720.000001.551572015.01.02 11:10:561.551570.000.000.007.50
231076492015.01.02 10:33:01sell0.50gbpusd1.553220.000001.552222015.01.02 10:37:411.552220.000.000.0050.00
231040812015.01.02 09:00:10sell0.50gbpusd1.554360.000001.553362015.01.02 10:32:471.553360.000.000.0050.00
230999172014.12.31 17:42:01sell0.50gbpusd1.559100.000001.556512015.01.02 09:00:031.556510.000.000.00129.50
230993352014.12.31 17:23:02sell0.50gbpusd1.558000.000001.556512015.01.02 09:00:031.556510.000.000.0074.50
230986992014.12.31 17:04:01sell0.50gbpusd1.556970.000001.556512015.01.02 09:00:031.556510.000.000.0023.00
230939852015.12.31 15:52:41balanceInt.Trans.(Remove Funds)-30 000.00
230906712014.12.31 13:52:01sell0.50gbpusd1.561620.000001.556032014.12.31 16:59:511.556030.000.000.00279.50
230902142014.12.31 13:48:01buy0.50gbpusd1.560880.000001.561882014.12.31 13:51:541.561880.000.000.0050.00
230902182014.12.31 13:48:01sell0.50gbpusd1.560560.000001.556032014.12.31 16:59:511.556030.000.000.00226.50
230887952014.12.31 13:02:01sell0.50gbpusd1.559250.000001.556032014.12.31 16:59:511.556030.000.000.00161.00
230886982014.12.31 13:01:01buy0.50gbpusd1.559020.000001.560022014.12.31 13:47:391.560020.000.000.0050.00
230868902014.12.31 11:49:01sell0.50gbpusd1.558040.000001.556032014.12.31 16:59:511.556030.000.000.00100.50
230850132014.12.31 10:41:03buy0.50gbpusd1.557630.000001.558632014.12.31 13:00:041.558630.000.000.0050.00
230728072014.12.30 20:00:01buy0.50gbpusd1.555910.000001.557552014.12.31 10:40:471.557550.000.000.0082.00
230702632014.12.30 18:05:01buy0.50gbpusd1.557190.000001.557552014.12.31 10:40:471.557550.000.000.0018.00
230684812014.12.30 17:26:01buy0.50gbpusd1.554710.000001.556852014.12.30 18:04:121.556850.000.000.00107.00
230681552014.12.30 17:22:01buy0.50gbpusd1.555860.000001.556852014.12.30 18:04:121.556850.000.000.0049.50
230676282014.12.30 17:12:02sell0.50gbpusd1.556990.000001.556032014.12.31 16:59:511.556030.000.000.0048.00
230661382014.12.30 16:55:01sell0.50gbpusd1.555940.000001.556032014.12.31 16:59:511.556030.000.000.00-4.50
230642992014.12.30 16:19:05buy0.50gbpusd1.555580.000001.556582014.12.30 17:06:561.556580.000.000.0050.00
230323532014.12.29 20:44:01sell0.50gbpusd1.551820.000001.550292014.12.30 09:31:131.550290.000.000.0076.50
230317802014.12.29 20:21:01sell0.50gbpusd1.550750.000001.550292014.12.30 09:31:131.550290.000.000.0023.00
230317792014.12.29 20:21:01buy0.50gbpusd1.551030.000001.555452014.12.30 16:18:351.555450.000.000.00221.00
230283352014.12.29 18:33:01buy0.50gbpusd1.552070.000001.555452014.12.30 16:18:351.555450.000.000.00169.00
230283362014.12.29 18:33:01sell0.50gbpusd1.551970.000001.550972014.12.29 20:20:361.550970.000.000.0050.00
230249512014.12.29 17:04:01buy0.50gbpusd1.553260.000001.555452014.12.30 16:18:351.555450.000.000.00109.50
230248732014.12.29 17:03:02sell0.50gbpusd1.553100.000001.552102014.12.29 18:32:591.552100.000.000.0050.00
230175132014.12.29 13:17:01buy0.50gbpusd1.554280.000001.555452014.12.30 16:18:351.555450.000.000.0058.50
230161642014.12.29 12:53:01buy0.50gbpusd1.555430.000001.555452014.12.30 16:18:351.555450.000.000.001.00
230047942014.12.29 07:00:01sell0.50gbpusd1.558050.000001.553262014.12.29 17:02:101.553260.000.000.00239.50
230015092014.12.29 03:35:02sell0.50gbpusd1.557010.000001.553262014.12.29 17:02:101.553260.000.000.00187.50
230015082014.12.29 03:35:02buy0.50gbpusd1.557340.000001.558342014.12.29 07:02:191.558340.000.000.0050.00
229935172014.12.26 16:43:01buy0.50gbpusd1.555500.000001.557052014.12.29 03:34:171.557050.000.000.0077.50
229929102014.12.26 16:13:01buy0.50gbpusd1.556590.000001.557052014.12.29 03:34:171.557050.000.000.0023.00
229857062014.12.26 09:41:11sell0.50gbpusd1.555960.000001.553262014.12.29 17:02:101.553260.000.000.00135.00
229699122014.12.24 10:37:02sell0.50gbpusd1.554940.000001.553262014.12.29 17:02:101.553260.000.000.0084.00
229679492014.12.24 09:57:01sell0.50gbpusd1.553810.000001.553262014.12.29 17:02:101.553260.000.000.0027.50
229473092014.12.23 16:34:01sell0.50gbpusd1.550460.000001.548832014.12.23 17:02:501.548830.000.000.0081.50
229460072014.12.23 16:07:01buy0.50gbpusd1.548950.000001.556372014.12.26 16:12:031.556370.000.000.00371.00
229456332014.12.23 16:05:01sell0.50gbpusd1.549200.000001.548832014.12.23 17:02:501.548830.000.000.0018.50
229453172014.12.23 16:02:01buy0.50gbpusd1.550020.000001.556372014.12.26 16:12:031.556370.000.000.00317.50
229449132014.12.23 16:00:01sell0.50gbpusd1.550420.000001.549422014.12.23 16:04:541.549420.000.000.0050.00
229437902014.12.23 15:44:01sell0.50gbpusd1.552180.000001.550652014.12.23 15:59:201.550650.000.000.0076.50
229435262014.12.23 15:42:01buy0.50gbpusd1.551290.000001.556372014.12.26 16:12:031.556370.000.000.00254.00
229433542014.12.23 15:41:01sell0.50gbpusd1.551120.000001.550652014.12.23 15:59:201.550650.000.000.0023.50
229393462014.12.23 14:40:01sell0.50gbpusd1.553180.000001.551672014.12.23 15:40:161.551670.000.000.0075.50
229387722014.12.23 14:30:01buy0.50gbpusd1.552430.000001.556372014.12.26 16:12:031.556370.000.000.00197.00
229387732014.12.23 14:30:01sell0.50gbpusd1.552150.000001.551672014.12.23 15:40:161.551670.000.000.0024.00
229379762014.12.23 14:24:01buy0.50gbpusd1.553490.000001.556372014.12.26 16:12:031.556370.000.000.00144.00
229378012014.12.23 14:23:01sell0.50gbpusd1.553500.000001.552502014.12.23 14:29:221.552500.000.000.0050.00
229361242014.12.23 13:52:01sell0.50gbpusd1.556220.000001.554122014.12.23 14:22:531.554120.000.000.00105.00
229350032014.12.23 13:23:01sell0.50gbpusd1.555180.000001.554122014.12.23 14:22:531.554120.000.000.0053.00
229348122014.12.23 13:21:01sell0.50gbpusd1.553960.000001.554122014.12.23 14:22:531.554120.000.000.00-8.00
229345322014.12.23 13:18:01buy0.50gbpusd1.554700.000001.556372014.12.26 16:12:031.556370.000.000.0083.50
229343452014.12.23 13:16:02sell0.50gbpusd1.555040.000001.554042014.12.23 13:20:201.554040.000.000.0050.00
229314412014.12.23 11:42:02sell0.50gbpusd1.556610.000001.555082014.12.23 13:15:351.555080.000.000.0076.50
229308182014.12.23 11:33:01sell0.50gbpusd1.555540.000001.555082014.12.23 13:15:351.555080.000.000.0023.00
229308152014.12.23 11:33:01buy0.50gbpusd1.555810.000001.556372014.12.26 16:12:031.556370.000.000.0028.00
229303732014.12.23 11:31:01sell0.50gbpusd1.557420.000001.556422014.12.23 11:32:251.556420.000.000.0050.00
229291932014.12.23 11:05:02sell0.50gbpusd1.560650.000001.558362014.12.23 11:30:401.558360.000.000.00114.50
229214112014.12.23 05:20:05sell0.50gbpusd1.559230.000001.558362014.12.23 11:30:401.558360.000.000.0043.50
229148192014.12.22 22:22:02sell0.50gbpusd1.558200.000001.558362014.12.23 11:30:401.558360.000.000.00-8.00
229144732014.12.22 22:06:02sell0.50gbpusd1.559930.000001.558372014.12.22 22:21:121.558370.000.000.0078.00
229139882014.12.22 22:00:01sell0.50gbpusd1.558810.000001.558372014.12.22 22:21:121.558370.000.000.0022.00
229134642014.12.22 21:54:01sell0.50gbpusd1.560110.000001.559112014.12.22 21:59:561.559110.000.000.0050.00
229077402014.12.22 17:49:03sell0.50gbpusd1.562430.000001.560372014.12.22 21:53:401.560370.000.000.00103.00
229025832014.12.22 15:29:01sell0.50gbpusd1.561360.000001.560372014.12.22 21:53:401.560370.000.000.0049.50
229020962014.12.22 15:19:01sell0.50gbpusd1.560310.000001.560372014.12.22 21:53:401.560370.000.000.00-3.00
228991472014.12.22 14:26:11sell0.50gbpusd1.562490.000001.560442014.12.22 15:18:141.560440.000.000.00102.50
228984582014.12.22 14:05:05sell0.50gbpusd1.561480.000001.560442014.12.22 15:18:141.560440.000.000.0052.00
228947322014.12.22 12:03:01sell0.50gbpusd1.562370.000001.560782014.12.22 13:34:011.560780.000.000.0079.50
228942282014.12.22 11:56:01sell0.50gbpusd1.561190.000001.560782014.12.22 13:34:011.560780.000.000.0020.50
228926242014.12.22 11:16:01sell0.50gbpusd1.563100.000001.561522014.12.22 11:55:081.561520.000.000.0079.00
228921812014.12.22 11:10:01sell0.50gbpusd1.561940.000001.561522014.12.22 11:55:081.561520.000.000.0021.00
228875762014.12.22 09:55:01sell0.50gbpusd1.566400.000001.562782014.12.22 11:09:231.562780.000.000.00181.00
228865982014.12.22 09:39:05sell0.50gbpusd1.565410.000001.562782014.12.22 11:09:231.562780.000.000.00131.50
228848832014.12.22 09:01:01buy0.50gbpusd1.563940.000001.565522014.12.22 09:38:351.565520.000.000.0079.00
228840122014.12.22 08:26:01buy0.50gbpusd1.565090.000001.565522014.12.22 09:38:351.565520.000.000.0021.50
228797602014.12.22 04:59:01sell0.50gbpusd1.564270.000001.562782014.12.22 11:09:231.562780.000.000.0074.50
228731272014.12.19 21:50:04sell0.50gbpusd1.563250.000001.562782014.12.22 11:09:231.562780.000.000.0023.50
228722692014.12.19 20:38:07sell0.50gbpusd1.562250.000001.562782014.12.22 11:09:231.562780.000.000.00-26.50
228702902014.12.19 18:52:01buy0.50gbpusd1.561140.000001.564882014.12.22 08:25:581.564880.000.000.00187.00
228674092014.12.19 18:07:01buy0.50gbpusd1.562140.000001.564882014.12.22 08:25:581.564880.000.000.00137.00
228643622014.12.19 17:13:01buy0.50gbpusd1.563300.000001.564882014.12.22 08:25:581.564880.000.000.0079.00
228635132014.12.19 17:04:01buy0.50gbpusd1.564420.000001.564882014.12.22 08:25:581.564880.000.000.0023.00
228540262014.12.19 13:37:02buy0.50gbpusd1.562830.000001.566452014.12.19 15:27:271.566450.000.000.00181.00
228528012014.12.19 13:10:02buy0.50gbpusd1.563840.000001.566452014.12.19 15:27:271.566450.000.000.00130.50
228502102014.12.19 12:18:01buy0.50gbpusd1.564840.000001.566452014.12.19 15:27:271.566450.000.000.0080.50
228473602014.12.19 11:02:01buy0.50gbpusd1.565950.000001.566452014.12.19 15:27:271.566450.000.000.0025.00
228355602014.12.19 02:33:09buy0.50gbpusd1.566220.000001.567732014.12.19 10:40:271.567730.000.000.0075.50
228322882014.12.18 22:47:04buy0.50gbpusd1.567230.000001.567732014.12.19 10:40:271.567730.000.000.0025.00
228292172014.12.18 19:24:01buy0.50gbpusd1.565240.000001.567322014.12.18 22:42:011.567320.000.000.00104.00
228284442014.12.18 18:57:02buy0.50gbpusd1.566350.000001.567322014.12.18 22:42:011.567320.000.000.0048.50
228276182014.12.18 18:38:03sell0.50gbpusd1.567360.000001.561252014.12.19 18:46:141.561250.000.000.00305.50
228274622014.12.18 18:36:02buy0.50gbpusd1.567370.000001.567322014.12.18 22:42:011.567320.000.000.00-2.50
228269062014.12.18 18:26:05buy0.50gbpusd1.566150.000001.567152014.12.18 18:35:471.567150.000.000.0050.00
228248532014.12.18 18:00:03buy0.50gbpusd1.563860.000001.565952014.12.18 18:25:571.565950.000.000.00104.50
228235132014.12.18 17:32:01buy0.50gbpusd1.564970.000001.565952014.12.18 18:25:571.565950.000.000.0049.00
228222452014.12.18 17:07:02buy0.50gbpusd1.566030.000001.565952014.12.18 18:25:571.565950.000.000.00-4.00
228209412014.12.18 16:50:01buy0.50gbpusd1.564710.000001.565712014.12.18 17:06:411.565710.000.000.0050.00
228169142014.12.18 15:52:01buy0.50gbpusd1.560830.000001.564572014.12.18 16:49:361.564570.000.000.00187.00
228143042014.12.18 15:15:02buy0.50gbpusd1.562040.000001.564572014.12.18 16:49:361.564570.000.000.00126.50
228136542014.12.18 15:04:01buy0.50gbpusd1.562980.000001.564572014.12.18 16:49:361.564570.000.000.0079.50
228126022014.12.18 14:45:03buy0.50gbpusd1.564110.000001.564572014.12.18 16:49:361.564570.000.000.0023.00
228092562014.12.18 13:27:03buy0.50gbpusd1.565080.000001.564572014.12.18 16:49:361.564570.000.000.00-25.50
228085852014.12.18 13:13:01sell0.50gbpusd1.566240.000001.561252014.12.19 18:46:141.561250.000.000.00249.50
228064372014.12.18 12:33:03buy0.50gbpusd1.565080.000001.566082014.12.18 13:11:401.566080.000.000.0050.00
228058852014.12.18 12:21:02buy0.50gbpusd1.563780.000001.564782014.12.18 12:32:411.564780.000.000.0050.00
228044352014.12.18 11:58:01buy0.50gbpusd1.561490.000001.563762014.12.18 12:20:291.563760.000.000.00113.50
228028972014.12.18 11:32:03buy0.50gbpusd1.562630.000001.563762014.12.18 12:20:291.563760.000.000.0056.50
228026642014.12.18 11:31:01buy0.50gbpusd1.564150.000001.563762014.12.18 12:20:291.563760.000.000.00-19.50
228023832014.12.18 11:30:02sell0.50gbpusd1.565110.000001.561252014.12.19 18:46:141.561250.000.000.00193.00
228018142014.12.18 11:23:01buy0.50gbpusd1.562480.000001.564012014.12.18 11:30:011.564010.000.000.0076.50
228013552014.12.18 11:15:01buy0.50gbpusd1.563530.000001.564012014.12.18 11:30:011.564010.000.000.0024.00
228011272014.12.18 11:14:01sell0.50gbpusd1.562590.000001.561252014.12.19 18:46:141.561250.000.000.0067.00
227777262014.12.17 23:49:01sell0.50gbpusd1.558470.000001.555842014.12.18 09:13:291.555840.000.000.00131.50
227765512014.12.17 22:56:03sell0.50gbpusd1.557460.000001.555842014.12.18 09:13:291.555840.000.000.0081.00
227751012014.12.17 22:27:01sell0.50gbpusd1.556470.000001.555842014.12.18 09:13:291.555840.000.000.0031.50
227748692014.12.17 22:24:02sell0.50gbpusd1.554950.000001.555842014.12.18 09:13:291.555840.000.000.00-44.50
227746192014.12.17 22:22:02sell0.50gbpusd1.555970.000001.554972014.12.17 22:23:361.554970.000.000.0050.00
227736442014.12.17 22:07:01sell0.50gbpusd1.559220.000001.556412014.12.17 22:21:531.556410.000.000.00140.50
227733802014.12.17 22:05:04sell0.50gbpusd1.557330.000001.556412014.12.17 22:21:531.556410.000.000.0046.00
227731292014.12.17 22:03:03sell0.50gbpusd1.555690.000001.556412014.12.17 22:21:531.556410.000.000.00-36.00
227728372014.12.17 22:01:04buy0.50gbpusd1.555010.000001.562522014.12.18 11:14:001.562520.000.000.00375.50
227722102014.12.17 21:59:01buy0.50gbpusd1.555990.000001.562522014.12.18 11:14:001.562520.000.000.00326.50
227722122014.12.17 21:59:01sell0.50gbpusd1.555720.000001.554722014.12.17 22:01:121.554720.000.000.0050.00
227714532014.12.17 21:55:01sell0.50gbpusd1.557770.000001.556772014.12.17 21:58:361.556770.000.000.0050.00
227708702014.12.17 21:50:01sell0.50gbpusd1.560330.000001.557922014.12.17 21:54:591.557920.000.000.00120.50
227706532014.12.17 21:48:01sell0.50gbpusd1.559050.000001.557922014.12.17 21:54:591.557920.000.000.0056.50
227704352014.12.17 21:47:01sell0.50gbpusd1.557390.000001.557922014.12.17 21:54:591.557920.000.000.00-26.50
227704362014.12.17 21:47:01buy0.50gbpusd1.557640.000001.562522014.12.18 11:14:001.562520.000.000.00244.00
227701332014.12.17 21:46:01sell0.50gbpusd1.560750.000001.559752014.12.17 21:46:181.559750.000.000.0050.00
227701052014.12.17 21:46:01buy0.50gbpusd1.561050.000001.562522014.12.18 11:14:001.562520.000.000.0073.50
227690732014.12.17 21:42:01sell0.50gbpusd1.562840.000001.561842014.12.17 21:45:491.561840.000.000.0050.00
227682742014.12.17 21:40:01sell0.50gbpusd1.565160.000001.564162014.12.17 21:41:101.564160.000.000.0050.00
227662932014.12.17 21:22:01sell0.50gbpusd1.569760.000001.565242014.12.17 21:39:561.565240.000.000.00226.00
227652062014.12.17 21:15:01sell0.50gbpusd1.568360.000001.565242014.12.17 21:39:561.565240.000.000.00156.00
227651862014.12.17 21:15:01buy0.50gbpusd1.568750.000001.569752014.12.17 21:21:591.569750.000.000.0050.00
227646952014.12.17 21:13:01sell0.50gbpusd1.567310.000001.565242014.12.17 21:39:561.565240.000.000.00103.50
227630462014.12.17 21:03:01sell0.50gbpusd1.565990.000001.565242014.12.17 21:39:561.565240.000.000.0037.50
227627562014.12.17 21:02:01sell0.50gbpusd1.564410.000001.565242014.12.17 21:39:561.565240.000.000.00-41.50
227621202014.12.17 21:01:01buy0.50gbpusd1.562270.000001.568182014.12.17 21:14:411.568180.000.000.00295.50
227607032014.12.17 20:58:01sell0.50gbpusd1.564940.000001.563132014.12.17 21:00:211.563130.000.000.0090.50
227604242014.12.17 20:56:02sell0.50gbpusd1.563310.000001.563132014.12.17 21:00:211.563130.000.000.009.00
227584272014.12.17 20:00:01sell0.50gbpusd1.565190.000001.563522014.12.17 20:54:241.563520.000.000.0083.50
227581282014.12.17 19:47:01sell0.50gbpusd1.563850.000001.563522014.12.17 20:54:241.563520.000.000.0016.50
227565052014.12.17 19:04:02sell0.50gbpusd1.565460.000001.563932014.12.17 19:46:461.563930.000.000.0076.50
227558652014.12.17 18:50:01sell0.50gbpusd1.564390.000001.563932014.12.17 19:46:461.563930.000.000.0023.00
227548362014.12.17 18:22:06sell0.50gbpusd1.566280.000001.564662014.12.17 18:49:521.564660.000.000.0081.00
227535112014.12.17 18:00:01buy0.50gbpusd1.564440.000001.568182014.12.17 21:14:411.568180.000.000.00187.00
227532962014.12.17 17:58:02sell0.50gbpusd1.565040.000001.564662014.12.17 18:49:521.564660.000.000.0019.00
227526932014.12.17 17:47:01sell0.50gbpusd1.566770.000001.565262014.12.17 17:58:001.565260.000.000.0075.50
227505812014.12.17 17:31:01buy0.50gbpusd1.566040.000001.568182014.12.17 21:14:411.568180.000.000.00107.00
227505872014.12.17 17:31:01sell0.50gbpusd1.565750.000001.565262014.12.17 17:58:001.565260.000.000.0024.50
227498012014.12.17 17:24:02sell0.50gbpusd1.567450.000001.566452014.12.17 17:30:471.566450.000.000.0050.00
227497972014.12.17 17:24:02buy0.50gbpusd1.567690.000001.568182014.12.17 21:14:411.568180.000.000.0024.50
227493562014.12.17 17:21:03buy0.50gbpusd1.568780.000001.568182014.12.17 21:14:411.568180.000.000.00-30.00
227486522014.12.17 17:15:01sell0.50gbpusd1.568950.000001.567952014.12.17 17:23:231.567950.000.000.0050.00
227399202014.12.17 15:05:01buy0.50gbpusd1.569910.000001.572242014.12.17 15:30:071.572240.000.000.00116.50
227381102014.12.17 14:16:01buy0.50gbpusd1.571330.000001.572242014.12.17 15:30:071.572240.000.000.0045.50
227358812014.12.17 13:22:01sell0.50gbpusd1.572870.000001.569152014.12.17 17:14:161.569150.000.000.00186.00
227356982014.12.17 13:20:01buy0.50gbpusd1.572490.000001.572242014.12.17 15:30:071.572240.000.000.00-12.50
227337722014.12.17 12:37:01buy0.50gbpusd1.570100.000001.572162014.12.17 13:19:051.572160.000.000.00103.00
227320482014.12.17 11:56:04buy0.50gbpusd1.571200.000001.572162014.12.17 13:19:051.572160.000.000.0048.00
227306742014.12.17 11:31:01buy0.50gbpusd1.572190.000001.572162014.12.17 13:19:051.572160.000.000.00-1.50
227297772014.12.17 11:17:01sell0.50gbpusd1.571690.000001.569152014.12.17 17:14:161.569150.000.000.00127.00
227287092014.12.17 10:59:01sell0.50gbpusd1.569750.000001.569152014.12.17 17:14:161.569150.000.000.0030.00
227278222014.12.17 10:40:02buy0.50gbpusd1.568000.000001.572462014.12.17 11:29:491.572460.000.000.00223.00
227271852014.12.17 10:33:01sell0.50gbpusd1.568900.000001.567902014.12.17 10:40:001.567900.000.000.0050.00
227271772014.12.17 10:33:01buy0.50gbpusd1.569120.000001.572462014.12.17 11:29:491.572460.000.000.00167.00
227269842014.12.17 10:32:01buy0.50gbpusd1.570250.000001.572462014.12.17 11:29:491.572460.000.000.00110.50
227236182014.12.17 09:49:02buy0.50gbpusd1.571360.000001.572462014.12.17 11:29:491.572460.000.000.0055.00
226987522014.12.16 18:31:01buy0.50gbpusd1.571770.000001.575402014.12.16 19:39:101.575400.000.000.00181.50
226954972014.12.16 17:51:01buy0.50gbpusd1.573090.000001.575402014.12.16 19:39:101.575400.000.000.00115.50
226904212014.12.16 16:45:02buy0.50gbpusd1.574670.000001.575402014.12.16 19:39:101.575400.000.000.0036.50
226840122014.12.16 15:17:01buy0.50gbpusd1.573460.000001.576572014.12.16 15:59:161.576570.000.000.00155.50
226785802014.12.16 14:10:01buy0.50gbpusd1.574720.000001.576572014.12.16 15:59:161.576570.000.000.0092.50
226780752014.12.16 14:08:01buy0.50gbpusd1.576430.000001.576572014.12.16 15:59:161.576570.000.000.007.00
226775172014.12.16 14:06:01sell0.50gbpusd1.576700.000001.569732014.12.17 10:32:051.569730.000.000.00348.50
226775092014.12.16 14:06:01buy0.50gbpusd1.576980.000001.577982014.12.16 14:06:311.577980.000.000.0050.00
226771972014.12.16 14:05:01sell0.50gbpusd1.575380.000001.569732014.12.17 10:32:051.569730.000.000.00282.50
226770302014.12.16 14:04:01buy0.50gbpusd1.574510.000001.575512014.12.16 14:05:011.575510.000.000.0050.00
226760532014.12.16 13:59:01sell0.50gbpusd1.574150.000001.569732014.12.17 10:32:051.569730.000.000.00221.00
226737852014.12.16 13:39:01sell0.50gbpusd1.573130.000001.569732014.12.17 10:32:051.569730.000.000.00170.00
226737882014.12.16 13:39:01buy0.50gbpusd1.573400.000001.574402014.12.16 14:03:391.574400.000.000.0050.00
226714002014.12.16 13:02:04buy0.50gbpusd1.571390.000001.572392014.12.16 13:38:421.572390.000.000.0050.00
226697752014.12.16 12:29:01buy0.50gbpusd1.568750.000001.571162014.12.16 13:01:261.571160.000.000.00120.50
226672352014.12.16 11:59:01buy0.50gbpusd1.570270.000001.571162014.12.16 13:01:261.571160.000.000.0044.50
226665472014.12.16 11:50:01buy0.50gbpusd1.571450.000001.571162014.12.16 13:01:261.571160.000.000.00-14.50
226665542014.12.16 11:50:01sell0.50gbpusd1.571190.000001.569732014.12.17 10:32:051.569730.000.000.0073.00
226663522014.12.16 11:49:01buy0.50gbpusd1.569800.000001.570802014.12.16 11:49:411.570800.000.000.0050.00
226657622014.12.16 11:45:01sell0.50gbpusd1.569060.000001.569732014.12.17 10:32:051.569730.000.000.00-33.50
226655112014.12.16 11:44:01buy0.50gbpusd1.568520.000001.569522014.12.16 11:48:421.569520.000.000.0050.00
226650782014.12.16 11:43:01buy0.50gbpusd1.567700.000001.568702014.12.16 11:43:161.568700.000.000.0050.00
226634882014.12.16 11:31:03buy0.50gbpusd1.562490.000001.566062014.12.16 11:42:391.566060.000.000.00178.50
226628572014.12.16 11:28:01buy0.50gbpusd1.565810.000001.566062014.12.16 11:42:391.566060.000.000.0012.50
226609482014.12.16 11:07:01sell0.50gbpusd1.567550.000001.562962014.12.16 11:30:041.562960.000.000.00229.50
226605442014.12.16 11:05:01buy0.50gbpusd1.566870.000001.566062014.12.16 11:42:391.566060.000.000.00-40.50
226556662014.12.16 10:15:01buy0.50gbpusd1.564280.000001.566682014.12.16 11:04:551.566680.000.000.00120.00
226547202014.12.16 09:57:01buy0.50gbpusd1.565610.000001.566682014.12.16 11:04:551.566680.000.000.0053.50
226542202014.12.16 09:43:02buy0.50gbpusd1.567160.000001.566682014.12.16 11:04:551.566680.000.000.00-24.00
226333222014.12.15 20:06:05buy0.50gbpusd1.563910.000001.566712014.12.16 09:42:141.566710.000.000.00140.00
226324512014.12.15 19:51:02buy0.50gbpusd1.565090.000001.566712014.12.16 09:42:141.566710.000.000.0081.00
226319892014.12.15 19:45:01buy0.50gbpusd1.566310.000001.566712014.12.16 09:42:141.566710.000.000.0020.00
226309742014.12.15 19:22:02buy0.50gbpusd1.567510.000001.566712014.12.16 09:42:141.566710.000.000.00-40.00
226308082014.12.15 19:21:01sell0.50gbpusd1.566440.000001.562962014.12.16 11:30:041.562960.000.000.00174.00
226278372014.12.15 18:38:02sell0.50gbpusd1.565330.000001.562962014.12.16 11:30:041.562960.000.000.00118.50
226266602014.12.15 18:30:01sell0.50gbpusd1.564110.000001.562962014.12.16 11:30:041.562960.000.000.0057.50
226242682014.12.15 18:05:01buy0.50gbpusd1.560480.000001.567242014.12.15 19:21:291.567240.000.000.00338.00
226215212014.12.15 17:30:01sell0.50gbpusd1.562330.000001.560792014.12.15 18:03:311.560790.000.000.0077.00
226210032014.12.15 17:26:01sell0.50gbpusd1.561250.000001.560792014.12.15 18:03:311.560790.000.000.0023.00
226210042014.12.15 17:26:01buy0.50gbpusd1.561500.000001.567242014.12.15 19:21:291.567240.000.000.00287.00
226199382014.12.15 17:16:04sell0.50gbpusd1.562570.000001.561572014.12.15 17:25:521.561570.000.000.0050.00
226199442014.12.15 17:16:04buy0.50gbpusd1.562840.000001.567242014.12.15 19:21:291.567240.000.000.00220.00
226190832014.12.15 17:09:01sell0.50gbpusd1.563800.000001.562802014.12.15 17:15:451.562800.000.000.0050.00
226190822014.12.15 17:09:01buy0.50gbpusd1.564090.000001.567242014.12.15 19:21:291.567240.000.000.00157.50
226185702014.12.15 17:04:01sell0.50gbpusd1.565720.000001.564202014.12.15 17:08:441.564200.000.000.0076.00
226182372014.12.15 17:01:04sell0.50gbpusd1.564680.000001.564202014.12.15 17:08:441.564200.000.000.0024.00
226150322014.12.15 16:00:02sell0.50gbpusd1.566520.000001.565002014.12.15 17:00:311.565000.000.000.0076.00
226115802014.12.15 15:07:01buy0.50gbpusd1.565270.000001.567242014.12.15 19:21:291.567240.000.000.0098.50
226113802014.12.15 15:05:01sell0.50gbpusd1.565480.000001.565002014.12.15 17:00:311.565000.000.000.0024.00
226090242014.12.15 14:06:02sell0.50gbpusd1.567290.000001.565722014.12.15 15:04:121.565720.000.000.0078.50
226057922014.12.15 12:51:01buy0.50gbpusd1.566380.000001.567242014.12.15 19:21:291.567240.000.000.0043.00
226057982014.12.15 12:51:01sell0.50gbpusd1.566140.000001.565722014.12.15 15:04:121.565720.000.000.0021.00
226051172014.12.15 12:34:01sell0.50gbpusd1.567440.000001.566442014.12.15 12:50:511.566440.000.000.0050.00
226038822014.12.15 12:11:02sell0.50gbpusd1.568450.000001.567452014.12.15 12:31:181.567450.000.000.0050.00
225639222014.12.12 17:50:07buy0.50gbpusd1.570880.000001.573622014.12.15 08:57:001.573620.000.000.00137.00
225598042014.12.12 16:57:01buy0.50gbpusd1.571910.000001.573622014.12.15 08:57:001.573620.000.000.0085.50
225591802014.12.12 16:48:01buy0.50gbpusd1.573280.000001.573622014.12.15 08:57:001.573620.000.000.0017.00
225581172014.12.12 16:31:02buy0.50gbpusd1.574390.000001.573622014.12.15 08:57:001.573620.000.000.00-38.50
225578022014.12.12 16:28:02sell0.50gbpusd1.573650.000001.569132014.12.15 12:10:061.569130.000.000.00226.00
225563852014.12.12 16:10:01buy0.50gbpusd1.572970.000001.573972014.12.12 16:30:341.573970.000.000.0050.00
225525842014.12.12 14:50:04buy0.50gbpusd1.570700.000001.572732014.12.12 16:09:521.572730.000.000.00101.50
225503962014.12.12 14:01:04buy0.50gbpusd1.571720.000001.572732014.12.12 16:09:521.572730.000.000.0050.50
225497272014.12.12 13:47:01buy0.50gbpusd1.572780.000001.572732014.12.12 16:09:521.572730.000.000.00-2.50
225452642014.12.12 11:52:02buy0.50gbpusd1.570330.000001.572452014.12.12 13:46:061.572450.000.000.00106.00
225432662014.12.12 11:22:01buy0.50gbpusd1.571370.000001.572452014.12.12 13:46:061.572450.000.000.0054.00
225427302014.12.12 11:16:01buy0.50gbpusd1.572650.000001.572452014.12.12 13:46:061.572450.000.000.00-10.00
225402952014.12.12 10:52:01buy0.50gbpusd1.570170.000001.572852014.12.12 11:13:101.572850.000.000.00134.00
225373232014.12.12 09:59:01buy0.50gbpusd1.571260.000001.572852014.12.12 11:13:101.572850.000.000.0079.50
225264662014.12.12 01:45:03buy0.50gbpusd1.572440.000001.572852014.12.12 11:13:101.572850.000.000.0020.50
225239072014.12.11 23:49:01buy0.50gbpusd1.573520.000001.572852014.12.12 11:13:101.572850.000.000.00-33.50
225237842014.12.11 23:47:04sell0.50gbpusd1.572660.000001.569132014.12.15 12:10:061.569130.000.000.00176.50
225227682014.12.11 22:57:02buy0.50gbpusd1.572220.000001.573222014.12.11 23:48:141.573220.000.000.0050.00
225200652014.12.11 20:08:01buy0.50gbpusd1.570340.000001.571872014.12.11 22:56:461.571870.000.000.0076.50
225174072014.12.11 18:39:01sell0.50gbpusd1.571550.000001.569132014.12.15 12:10:061.569130.000.000.00121.00
225171532014.12.11 18:35:01buy0.50gbpusd1.571390.000001.571872014.12.11 22:56:461.571870.000.000.0024.00
225159302014.12.11 18:05:01sell0.50gbpusd1.570460.000001.569132014.12.15 12:10:061.569130.000.000.0066.50
225001642014.12.11 14:24:01sell0.50gbpusd1.569450.000001.569132014.12.15 12:10:061.569130.000.000.0016.00
224933122014.12.11 12:13:01sell0.50gbpusd1.566970.000001.565452014.12.11 12:57:571.565450.000.000.0076.00
224891712014.12.11 11:17:01sell0.50gbpusd1.565930.000001.565452014.12.11 12:57:571.565450.000.000.0024.00
224891732014.12.11 11:17:01buy0.50gbpusd1.566230.000001.571082014.12.11 18:34:111.571080.000.000.00242.50
224877632014.12.11 10:59:01buy0.50gbpusd1.567650.000001.571082014.12.11 18:34:111.571080.000.000.00171.50
224866272014.12.11 10:39:01buy0.50gbpusd1.568690.000001.571082014.12.11 18:34:111.571080.000.000.00119.50
224852582014.12.11 10:17:01buy0.50gbpusd1.569960.000001.571082014.12.11 18:34:111.571080.000.000.0056.00
224678502014.12.11 01:56:01sell0.50gbpusd1.574510.000001.566072014.12.11 11:16:481.566070.000.000.00422.00
224670522014.12.11 01:40:02sell0.50gbpusd1.573500.000001.566072014.12.11 11:16:481.566070.000.000.00371.50
224669422014.12.11 01:39:02buy0.50gbpusd1.573470.000001.574472014.12.11 01:55:231.574470.000.000.0050.00
224666972014.12.11 01:34:01sell0.50gbpusd1.572280.000001.566072014.12.11 11:16:481.566070.000.000.00310.50
224665062014.12.11 01:26:02buy0.50gbpusd1.572000.000001.573002014.12.11 01:38:581.573000.000.000.0050.00
224607992014.12.10 21:14:02buy0.50gbpusd1.570160.000001.571782014.12.11 01:25:451.571780.000.000.0081.00
224591482014.12.10 20:06:01buy0.50gbpusd1.571390.000001.571782014.12.11 01:25:451.571780.000.000.0019.50
224567082014.12.10 18:51:03buy0.50gbpusd1.568810.000001.571362014.12.10 20:05:221.571360.000.000.00127.50
224535982014.12.10 17:50:01buy0.50gbpusd1.569830.000001.571362014.12.10 20:05:221.571360.000.000.0076.50
224530032014.12.10 17:41:01buy0.50gbpusd1.570850.000001.571362014.12.10 20:05:221.571360.000.000.0025.50
224523162014.12.10 17:35:01buy0.50gbpusd1.571930.000001.571362014.12.10 20:05:221.571360.000.000.00-28.50
224517472014.12.10 17:31:01buy0.50gbpusd1.570750.000001.571752014.12.10 17:34:161.571750.000.000.0050.00
224475722014.12.10 16:24:02buy0.50gbpusd1.568560.000001.570062014.12.10 17:30:071.570060.000.000.0075.00
224422862014.12.10 14:43:01buy0.50gbpusd1.569560.000001.570062014.12.10 17:30:071.570060.000.000.0025.00
224409152014.12.10 14:11:01buy0.50gbpusd1.567770.000001.569302014.12.10 14:42:141.569300.000.000.0076.50
224393052014.12.10 13:38:02buy0.50gbpusd1.568820.000001.569302014.12.10 14:42:141.569300.000.000.0024.00
224373592014.12.10 12:53:01buy0.50gbpusd1.565150.000001.568362014.12.10 13:37:121.568360.000.000.00160.50
224371142014.12.10 12:49:01buy0.50gbpusd1.566190.000001.568362014.12.10 13:37:121.568360.000.000.00108.50
224341952014.12.10 11:24:02buy0.50gbpusd1.567300.000001.568362014.12.10 13:37:121.568360.000.000.0053.00
224315902014.12.10 10:31:01buy0.50gbpusd1.566520.000001.569332014.12.10 11:00:501.569330.000.000.00140.50
224304782014.12.10 10:13:01buy0.50gbpusd1.567880.000001.569332014.12.10 11:00:501.569330.000.000.0072.50
224293432014.12.10 09:55:01buy0.50gbpusd1.568910.000001.569332014.12.10 11:00:501.569330.000.000.0021.00
224284102014.12.10 09:34:02buy0.50gbpusd1.570020.000001.569332014.12.10 11:00:501.569330.000.000.00-34.50
224064852014.12.09 21:22:06buy0.50gbpusd1.565840.000001.569702014.12.10 09:33:281.569700.000.000.00193.00
224058472014.12.09 21:05:03buy0.50gbpusd1.567010.000001.569702014.12.10 09:33:281.569700.000.000.00134.50
224019712014.12.09 19:22:01buy0.50gbpusd1.568050.000001.569702014.12.10 09:33:281.569700.000.000.0082.50
223994792014.12.09 18:41:01buy0.50gbpusd1.569270.000001.569702014.12.10 09:33:281.569700.000.000.0021.50
223972392014.12.09 18:09:01sell0.50gbpusd1.571200.000001.566072014.12.11 11:16:481.566070.000.000.00256.50
223970252014.12.09 18:07:01buy0.50gbpusd1.570320.000001.571322014.12.09 18:09:481.571320.000.000.0050.00
223948892014.12.09 17:40:01buy0.50gbpusd1.568550.000001.570082014.12.09 18:07:001.570080.000.000.0076.50
223937872014.12.09 17:34:01buy0.50gbpusd1.569600.000001.570082014.12.09 18:07:001.570080.000.000.0024.00
223916572014.12.09 17:19:01buy0.50gbpusd1.568010.000001.569542014.12.09 17:33:261.569540.000.000.0076.50
223910842014.12.09 17:16:01sell0.50gbpusd1.569300.000001.566072014.12.11 11:16:481.566070.000.000.00161.50
223905362014.12.09 17:15:01buy0.50gbpusd1.569060.000001.569542014.12.09 17:33:261.569540.000.000.0024.00
223845572014.12.09 16:16:01buy0.50gbpusd1.566720.000001.568352014.12.09 17:14:201.568350.000.000.0081.50
223837382014.12.09 16:05:01buy0.50gbpusd1.567970.000001.568352014.12.09 17:14:201.568350.000.000.0019.00
223822792014.12.09 15:44:01buy0.50gbpusd1.566260.000001.567802014.12.09 16:04:521.567800.000.000.0077.00
223812462014.12.09 15:30:01buy0.50gbpusd1.567330.000001.567802014.12.09 16:04:521.567800.000.000.0023.50
223712532014.12.09 12:06:02buy0.50gbpusd1.563630.000001.567392014.12.09 15:29:331.567390.000.000.00188.00
223695662014.12.09 11:31:01buy0.50gbpusd1.564840.000001.567392014.12.09 15:29:331.567390.000.000.00127.50
223682962014.12.09 11:14:04buy0.50gbpusd1.566660.000001.567392014.12.09 15:29:331.567390.000.000.0036.50
223636322014.12.09 09:57:01sell0.50gbpusd1.568250.000001.566072014.12.11 11:16:481.566070.000.000.00109.00
223633132014.12.09 09:55:01buy0.50gbpusd1.567460.000001.568462014.12.09 09:57:301.568460.000.000.0050.00
223622632014.12.09 09:24:01buy0.50gbpusd1.565470.000001.566992014.12.09 09:54:141.566990.000.000.0076.00
223603082014.12.09 08:41:02buy0.50gbpusd1.566500.000001.566992014.12.09 09:54:141.566990.000.000.0024.50
223517382014.12.09 05:19:01buy0.50gbpusd1.563240.000001.566322014.12.09 08:38:021.566320.000.000.00154.00
223476642014.12.09 02:32:01buy0.50gbpusd1.564280.000001.566322014.12.09 08:38:021.566320.000.000.00102.00
223431192014.12.08 22:55:01buy0.50gbpusd1.565300.000001.566322014.12.09 08:38:021.566320.000.000.0051.00
223402252014.12.08 21:00:01sell0.50gbpusd1.567230.000001.566072014.12.11 11:16:481.566070.000.000.0058.00
223396292014.12.08 20:49:02buy0.50gbpusd1.566060.000001.567062014.12.08 20:59:561.567060.000.000.0050.00
223377402014.12.08 19:42:01buy0.50gbpusd1.564450.000001.565452014.12.08 20:48:471.565450.000.000.0050.00
223336132014.12.08 17:58:01buy0.50gbpusd1.562360.000001.563962014.12.08 19:41:531.563960.000.000.0080.00
223305362014.12.08 17:23:01buy0.50gbpusd1.563560.000001.563962014.12.08 19:41:531.563960.000.000.0020.00
223271732014.12.08 16:46:01buy0.50gbpusd1.561970.000001.563502014.12.08 17:22:381.563500.000.000.0076.50
223182642014.12.08 15:16:01buy0.50gbpusd1.563030.000001.563502014.12.08 17:22:381.563500.000.000.0023.50
223164182014.12.08 14:49:01buy0.50gbpusd1.561140.000001.562692014.12.08 15:15:091.562690.000.000.0077.50
223127692014.12.08 13:32:01buy0.50gbpusd1.562240.000001.562692014.12.08 15:15:091.562690.000.000.0022.50
223002992014.12.08 09:17:01buy0.50gbpusd1.555260.000001.561872014.12.08 13:31:511.561870.000.000.00330.50
222961462014.12.08 06:35:03sell0.50gbpusd1.556080.000001.555082014.12.08 09:35:431.555080.000.000.0050.00
222949642014.12.08 05:44:04buy0.50gbpusd1.556590.000001.561872014.12.08 13:31:511.561870.000.000.00264.00
222864592014.12.05 22:56:02sell0.50gbpusd1.557330.000001.556332014.12.08 06:34:251.556330.000.000.0050.00
222795392014.12.05 17:10:01sell0.50gbpusd1.559770.000001.557602014.12.05 22:55:291.557600.000.000.00108.50
222788132014.12.05 17:01:01sell0.50gbpusd1.558690.000001.557602014.12.05 22:55:291.557600.000.000.0054.50
222782542014.12.05 16:58:01sell0.50gbpusd1.557340.000001.557602014.12.05 22:55:291.557600.000.000.00-13.00
222782572014.12.05 16:58:01buy0.50gbpusd1.557590.000001.561872014.12.08 13:31:511.561870.000.000.00214.00
222779752014.12.05 16:57:02sell0.50gbpusd1.559190.000001.558192014.12.05 16:57:261.558190.000.000.0050.00
222779732014.12.05 16:57:02buy0.50gbpusd1.559420.000001.561872014.12.08 13:31:511.561870.000.000.00122.50
222774652014.12.05 16:53:01buy0.50gbpusd1.560470.000001.561872014.12.08 13:31:511.561870.000.000.0070.00
222766432014.12.05 16:43:01sell0.50gbpusd1.560760.000001.559762014.12.05 16:56:441.559760.000.000.0050.00
222763342014.12.05 16:37:01buy0.50gbpusd1.561480.000001.561872014.12.08 13:31:511.561870.000.000.0019.50
222758152014.12.05 16:31:01sell0.50gbpusd1.562020.000001.561022014.12.05 16:42:571.561020.000.000.0050.00
222715322014.12.05 15:42:01sell0.50gbpusd1.564370.000001.562522014.12.05 16:30:461.562520.000.000.0092.50
222705962014.12.05 15:37:01buy0.50gbpusd1.562570.000001.561872014.12.08 13:31:511.561870.000.000.00-35.00
222701832014.12.05 15:36:01sell0.50gbpusd1.562670.000001.562522014.12.05 16:30:461.562520.000.000.007.50
222690002014.12.05 15:32:01sell0.50gbpusd1.564360.000001.563362014.12.05 15:35:021.563360.000.000.0050.00
222684932014.12.05 15:31:01sell0.50gbpusd1.564660.000001.563662014.12.05 15:31:261.563660.000.000.0050.00
222614592014.12.05 13:31:01sell0.50gbpusd1.569230.000001.565082014.12.05 15:30:031.565080.000.000.00207.50
222594502014.12.05 12:45:01buy0.50gbpusd1.567330.000001.568842014.12.05 13:09:481.568840.000.000.0075.50
222581972014.12.05 12:05:01buy0.50gbpusd1.568340.000001.568842014.12.05 13:09:481.568840.000.000.0025.00
222581232014.12.05 12:03:01sell0.50gbpusd1.568000.000001.565082014.12.05 15:30:031.565080.000.000.00146.00
222561712014.12.05 11:02:01sell0.50gbpusd1.566850.000001.565082014.12.05 15:30:031.565080.000.000.0088.50
222532672014.12.05 09:38:07sell0.50gbpusd1.565420.000001.565082014.12.05 15:30:031.565080.000.000.0017.00
222500522014.12.05 07:32:05buy0.50gbpusd1.563640.000001.568222014.12.05 12:03:211.568220.000.000.00229.00
222486712014.12.05 06:22:01sell0.50gbpusd1.563650.000001.562652014.12.05 08:00:251.562650.000.000.0050.00
222456982014.12.05 03:06:01sell0.50gbpusd1.566020.000001.564522014.12.05 06:21:411.564520.000.000.0075.00
222452922014.12.05 02:48:01buy0.50gbpusd1.564670.000001.568222014.12.05 12:03:211.568220.000.000.00177.50
222450702014.12.05 02:44:01sell0.50gbpusd1.565010.000001.564522014.12.05 06:21:411.564520.000.000.0024.50
222449142014.12.05 02:37:01buy0.50gbpusd1.565770.000001.568222014.12.05 12:03:211.568220.000.000.00122.50
222445992014.12.05 02:29:01sell0.50gbpusd1.566310.000001.565312014.12.05 02:43:381.565310.000.000.0050.00
222437282014.12.05 01:30:05sell0.50gbpusd1.568080.000001.566532014.12.05 02:28:261.566530.000.000.0077.50
222395892014.12.04 20:36:04buy0.50gbpusd1.566880.000001.568222014.12.05 12:03:211.568220.000.000.0067.00
222392792014.12.04 20:26:01sell0.50gbpusd1.566970.000001.566532014.12.05 02:28:261.566530.000.000.0022.00
222376702014.12.04 19:40:01buy0.50gbpusd1.567890.000001.568222014.12.05 12:03:211.568220.000.000.0016.50
222316872014.12.04 18:07:00sell0.50gbpusd1.571680.000001.567242014.12.04 20:25:201.567240.000.000.00222.00
222314532014.12.04 18:06:01buy0.50gbpusd1.571060.000001.572062014.12.04 18:07:471.572060.000.000.0050.00
222303422014.12.04 17:59:01buy0.50gbpusd1.569260.000001.570782014.12.04 18:05:391.570780.000.000.0076.00
222295002014.12.04 17:50:01buy0.50gbpusd1.570290.000001.570782014.12.04 18:05:391.570780.000.000.0024.50
222291232014.12.04 17:48:01sell0.50gbpusd1.570230.000001.567242014.12.04 20:25:201.567240.000.000.00149.50
222286482014.12.04 17:43:01buy0.50gbpusd1.569500.000001.570502014.12.04 17:49:241.570500.000.000.0050.00
222282702014.12.04 17:40:01sell0.50gbpusd1.568940.000001.567242014.12.04 20:25:201.567240.000.000.0085.00
222274092014.12.04 17:31:01sell0.50gbpusd1.567330.000001.567242014.12.04 20:25:201.567240.000.000.004.50
222200922014.12.04 16:22:01sell0.50gbpusd1.566680.000001.565042014.12.04 17:08:141.565040.000.000.0082.00
222189932014.12.04 16:18:01sell0.50gbpusd1.565390.000001.565042014.12.04 17:08:141.565040.000.000.0017.50
222189972014.12.04 16:18:01buy0.50gbpusd1.565650.000001.569312014.12.04 17:42:531.569310.000.000.00183.00
222185592014.12.04 16:17:01buy0.50gbpusd1.566810.000001.569312014.12.04 17:42:531.569310.000.000.00125.00
222178682014.12.04 16:13:02buy0.50gbpusd1.568470.000001.569312014.12.04 17:42:531.569310.000.000.0042.00
222145492014.12.04 15:54:01sell0.50gbpusd1.570460.000001.566882014.12.04 16:17:001.566880.000.000.00179.00
222141722014.12.04 15:53:04buy0.50gbpusd1.569600.000001.570602014.12.04 15:56:201.570600.000.000.0050.00
222138912014.12.04 15:52:01sell0.50gbpusd1.568540.000001.566882014.12.04 16:17:001.566880.000.000.0083.00
222118212014.12.04 15:40:01sell0.50gbpusd1.567370.000001.566882014.12.04 16:17:001.566880.000.000.0024.50
222096612014.12.04 15:33:01sell0.50gbpusd1.566810.000001.565252014.12.04 15:36:051.565250.000.000.0078.00
222079742014.12.04 15:01:01buy0.50gbpusd1.565320.000001.569142014.12.04 15:52:461.569140.000.000.00191.00
222077862014.12.04 15:00:01sell0.50gbpusd1.565680.000001.565252014.12.04 15:36:051.565250.000.000.0021.50
222068362014.12.04 14:40:01sell0.50gbpusd1.567510.000001.565982014.12.04 14:59:081.565980.000.000.0076.50
222057932014.12.04 14:11:01sell0.50gbpusd1.566450.000001.565982014.12.04 14:59:081.565980.000.000.0023.50
222021792014.12.04 12:10:01sell0.50gbpusd1.569010.000001.566552014.12.04 14:05:311.566550.000.000.00123.00
222016562014.12.04 11:55:02sell0.50gbpusd1.567380.000001.566552014.12.04 14:05:311.566550.000.000.0041.50
222008242014.12.04 11:29:01buy0.50gbpusd1.566470.000001.569142014.12.04 15:52:461.569140.000.000.00133.50
222008302014.12.04 11:29:01sell0.50gbpusd1.566270.000001.566552014.12.04 14:05:311.566550.000.000.00-14.00
221940242014.12.04 07:54:02buy0.50gbpusd1.567570.000001.569142014.12.04 15:52:461.569140.000.000.0078.50
221849412014.12.03 20:25:00buy0.50gbpusd1.568700.000001.569142014.12.04 15:52:461.569140.000.000.0022.00
221846682014.12.03 20:11:01buy0.50gbpusd1.569870.000001.569142014.12.04 15:52:461.569140.000.000.00-36.50
221814652014.12.03 18:04:01sell0.50gbpusd1.571620.000001.566662014.12.04 11:28:201.566660.000.000.00248.00
221800072014.12.03 17:34:01sell0.50gbpusd1.570640.000001.566662014.12.04 11:28:201.566660.000.000.00199.00
221794762014.12.03 17:28:01buy0.50gbpusd1.569550.000001.570552014.12.03 17:33:381.570550.000.000.0050.00
221751032014.12.03 16:16:02buy0.50gbpusd1.567320.000001.569422014.12.03 17:27:371.569420.000.000.00105.00
221734002014.12.03 15:40:01buy0.50gbpusd1.568410.000001.569422014.12.03 17:27:371.569420.000.000.0050.50
221722652014.12.03 15:21:01sell0.50gbpusd1.569290.000001.566662014.12.04 11:28:201.566660.000.000.00131.50
221722672014.12.03 15:21:01buy0.50gbpusd1.569530.000001.569422014.12.03 17:27:371.569420.000.000.00-5.50
221714052014.12.03 15:11:01sell0.50gbpusd1.568050.000001.566662014.12.04 11:28:201.566660.000.000.0069.50
221672182014.12.03 12:58:01sell0.50gbpusd1.567010.000001.566662014.12.04 11:28:201.566660.000.000.0017.50
221573702014.12.03 09:57:02sell0.50gbpusd1.563890.000001.562312014.12.03 10:17:411.562310.000.000.0079.00
221565042014.12.03 09:40:01buy0.50gbpusd1.562970.000001.569252014.12.03 15:20:511.569250.000.000.00314.00
221564912014.12.03 09:40:01sell0.50gbpusd1.562720.000001.562312014.12.03 10:17:411.562310.000.000.0020.50
221552462014.12.03 09:09:01sell0.50gbpusd1.565350.000001.563232014.12.03 09:39:071.563230.000.000.00106.00
221444712014.12.02 22:47:06sell0.50gbpusd1.564180.000001.563232014.12.03 09:39:071.563230.000.000.0047.50
221438252014.12.02 21:11:04sell0.50gbpusd1.563160.000001.563232014.12.03 09:39:071.563230.000.000.00-3.50
221416382014.12.02 19:00:01sell0.50gbpusd1.564910.000001.563322014.12.02 21:10:551.563320.000.000.0079.50
221398442014.12.02 18:20:01sell0.50gbpusd1.563720.000001.563322014.12.02 21:10:551.563320.000.000.0020.00
221384532014.12.02 17:48:01sell0.50gbpusd1.566300.000001.564022014.12.02 18:19:281.564020.000.000.00114.00
221366592014.12.02 17:08:01sell0.50gbpusd1.564920.000001.564022014.12.02 18:19:281.564020.000.000.0045.00
221354852014.12.02 16:46:03buy0.50gbpusd1.564030.000001.569252014.12.03 15:20:511.569250.000.000.00261.00
221354872014.12.02 16:46:03sell0.50gbpusd1.563830.000001.564022014.12.02 18:19:281.564020.000.000.00-9.50
221345222014.12.02 16:33:01sell0.50gbpusd1.565140.000001.564142014.12.02 16:45:581.564140.000.000.0050.00
221331742014.12.02 16:02:04sell0.50gbpusd1.566750.000001.565202014.12.02 16:30:221.565200.000.000.0077.50
221306962014.12.02 15:22:01buy0.50gbpusd1.565590.000001.569252014.12.03 15:20:511.569250.000.000.00183.00
221290482014.12.02 14:59:01sell0.50gbpusd1.565640.000001.565202014.12.02 16:30:221.565200.000.000.0022.00
221272602014.12.02 14:17:01buy0.50gbpusd1.566700.000001.569252014.12.03 15:20:511.569250.000.000.00127.50
221269942014.12.02 14:10:01sell0.50gbpusd1.566880.000001.565882014.12.02 14:58:351.565880.000.000.0050.00
221265032014.12.02 14:02:01buy0.50gbpusd1.567840.000001.569252014.12.03 15:20:511.569250.000.000.0070.50
221263422014.12.02 14:00:01sell0.50gbpusd1.568040.000001.567042014.12.02 14:09:081.567040.000.000.0050.00
221249662014.12.02 13:21:01buy0.50gbpusd1.569020.000001.569252014.12.03 15:20:511.569250.000.000.0011.50
220940922014.12.01 17:59:02buy0.50gbpusd1.571980.000001.575172014.12.01 19:47:091.575170.000.000.00159.50
220932742014.12.01 17:42:01buy0.50gbpusd1.573140.000001.575172014.12.01 19:47:091.575170.000.000.00101.50
220918342014.12.01 17:14:01buy0.50gbpusd1.574160.000001.575172014.12.01 19:47:091.575170.000.000.0050.50
220876352014.12.01 16:29:01sell0.50gbpusd1.575210.000001.568262014.12.02 13:59:001.568260.000.000.00347.50
220873282014.12.01 16:27:01buy0.50gbpusd1.575160.000001.576162014.12.01 17:00:551.576160.000.000.0050.00
220856772014.12.01 15:54:01buy0.50gbpusd1.573340.000001.574852014.12.01 16:26:541.574850.000.000.0075.50
220836712014.12.01 15:19:01buy0.50gbpusd1.574350.000001.574852014.12.01 16:26:541.574850.000.000.0025.00
220836732014.12.01 15:19:01sell0.50gbpusd1.574100.000001.568262014.12.02 13:59:001.568260.000.000.00292.00
220831942014.12.01 15:13:02sell0.50gbpusd1.572840.000001.568262014.12.02 13:59:001.568260.000.000.00229.00
220831962014.12.01 15:13:02buy0.50gbpusd1.573080.000001.574082014.12.01 15:18:571.574080.000.000.0050.00
220807442014.12.01 14:18:01buy0.50gbpusd1.569920.000001.572512014.12.01 15:12:161.572510.000.000.00129.50
220798002014.12.01 13:58:01buy0.50gbpusd1.571000.000001.572512014.12.01 15:12:161.572510.000.000.0075.50
220788932014.12.01 13:33:02buy0.50gbpusd1.572040.000001.572512014.12.01 15:12:161.572510.000.000.0023.50
220783962014.12.01 13:23:01buy0.50gbpusd1.573090.000001.572512014.12.01 15:12:161.572510.000.000.00-29.00
220774182014.12.01 13:03:01buy0.50gbpusd1.571330.000001.572882014.12.01 13:22:401.572880.000.000.0077.50
220769062014.12.01 12:54:02buy0.50gbpusd1.572430.000001.572882014.12.01 13:22:401.572880.000.000.0022.50
220768442014.12.01 12:53:01sell0.50gbpusd1.571780.000001.568262014.12.02 13:59:001.568260.000.000.00176.00
220761202014.12.01 12:38:01buy0.50gbpusd1.571150.000001.572152014.12.01 12:53:381.572150.000.000.0050.00
220753112014.12.01 12:19:03sell0.50gbpusd1.570670.000001.568262014.12.02 13:59:001.568260.000.000.00120.50
220743452014.12.01 12:07:03buy0.50gbpusd1.569820.000001.570822014.12.01 12:37:081.570820.000.000.0050.00
220743292014.12.01 12:07:03sell0.50gbpusd1.569590.000001.568262014.12.02 13:59:001.568260.000.000.0066.50
220737932014.12.01 12:01:02buy0.50gbpusd1.568840.000001.569842014.12.01 12:06:111.569840.000.000.0050.00
220729302014.12.01 11:47:01buy0.50gbpusd1.567020.000001.568552014.12.01 12:00:571.568550.000.000.0076.50
220720002014.12.01 11:31:01buy0.50gbpusd1.568080.000001.568552014.12.01 12:00:571.568550.000.000.0023.50
220687632014.12.01 10:54:01buy0.50gbpusd1.566310.000001.568582014.12.01 11:30:101.568580.000.000.00113.50
220686282014.12.01 10:52:04buy0.50gbpusd1.567700.000001.568582014.12.01 11:30:101.568580.000.000.0044.00
220683422014.12.01 10:50:01buy0.50gbpusd1.568720.000001.568582014.12.01 11:30:101.568580.000.000.00-7.00
220678342014.12.01 10:47:01sell0.50gbpusd1.568510.000001.568262014.12.02 13:59:001.568260.000.000.0012.50
220602592014.12.01 09:19:02sell0.50gbpusd1.563900.000001.560712014.12.01 10:00:011.560710.000.000.00159.50
220590282014.12.01 08:50:01sell0.50gbpusd1.562690.000001.560712014.12.01 10:00:011.560710.000.000.0099.00
220567052014.12.01 07:06:02sell0.50gbpusd1.561660.000001.560712014.12.01 10:00:011.560710.000.000.0047.50
220520462014.12.01 03:01:03sell0.50gbpusd1.560670.000001.560712014.12.01 10:00:011.560710.000.000.00-2.00
220513052014.12.01 02:33:01buy0.50gbpusd1.558790.000001.568572014.12.01 10:47:071.568570.000.000.00489.00
220508052014.12.01 02:25:01buy0.50gbpusd1.560540.000001.568572014.12.01 10:47:071.568570.000.000.00401.50
220502492014.12.01 02:01:01sell0.50gbpusd1.561590.000001.559992014.12.01 02:25:401.559990.000.000.0080.00
220496242014.12.01 01:44:01sell0.50gbpusd1.560390.000001.559992014.12.01 02:25:401.559990.000.000.0020.00
220494542014.12.01 01:42:02buy0.50gbpusd1.561550.000001.568572014.12.01 10:47:071.568570.000.000.00351.00
220491802014.12.01 01:35:05sell0.50gbpusd1.561830.000001.560832014.12.01 01:43:061.560830.000.000.0050.00
220467022014.12.01 00:01:01sell0.50gbpusd1.564300.000001.562282014.12.01 01:34:161.562280.000.000.00101.00
220448612014.11.28 21:00:01sell0.50gbpusd1.563260.000001.562282014.12.01 01:34:161.562280.000.000.0049.00
220437552014.11.28 19:53:01buy0.50gbpusd1.562580.000001.568572014.12.01 10:47:071.568570.000.000.00299.50
220437522014.11.28 19:53:01sell0.50gbpusd1.562270.000001.562282014.12.01 01:34:161.562280.000.000.00-0.50
220420942014.11.28 18:42:02sell0.50gbpusd1.563600.000001.562602014.11.28 19:52:521.562600.000.000.0050.00
220397802014.11.28 18:00:01sell0.50gbpusd1.566260.000001.563902014.11.28 18:41:261.563900.000.000.00118.00
220393162014.11.28 17:52:01sell0.50gbpusd1.564750.000001.563902014.11.28 18:41:261.563900.000.000.0042.50
220389902014.11.28 17:45:02buy0.50gbpusd1.563770.000001.568572014.12.01 10:47:071.568570.000.000.00240.00
220388512014.11.28 17:44:03sell0.50gbpusd1.563700.000001.563902014.11.28 18:41:261.563900.000.000.00-10.00
220378292014.11.28 17:22:01buy0.50gbpusd1.564840.000001.568572014.12.01 10:47:071.568570.000.000.00186.50
220377112014.11.28 17:21:01sell0.50gbpusd1.565390.000001.564392014.11.28 17:43:531.564390.000.000.0050.00
220374162014.11.28 17:18:02buy0.50gbpusd1.566050.000001.568572014.12.01 10:47:071.568570.000.000.00126.00
220363362014.11.28 16:58:01sell0.50gbpusd1.566720.000001.565722014.11.28 17:20:241.565720.000.000.0050.00
220357502014.11.28 16:47:01buy0.50gbpusd1.567330.000001.568572014.12.01 10:47:071.568570.000.000.0062.00
220353012014.11.28 16:42:03sell0.50gbpusd1.567980.000001.566982014.11.28 16:57:511.566980.000.000.0050.00
220295032014.11.28 14:01:01sell0.50gbpusd1.570460.000001.568352014.11.28 16:41:391.568350.000.000.00105.50
220280522014.11.28 13:40:01sell0.50gbpusd1.569460.000001.568352014.11.28 16:41:391.568350.000.000.0055.50
220272792014.11.28 13:12:02sell0.50gbpusd1.568120.000001.568352014.11.28 16:41:391.568350.000.000.00-11.50
220264402014.11.28 12:51:01sell0.50gbpusd1.569260.000001.568262014.11.28 13:11:431.568260.000.000.0050.00
220254262014.11.28 12:27:01sell0.50gbpusd1.572320.000001.569412014.11.28 12:50:231.569410.000.000.00145.50
220227822014.11.28 11:24:01sell0.50gbpusd1.570860.000001.569412014.11.28 12:50:231.569410.000.000.0072.50
220214752014.11.28 10:41:02sell0.50gbpusd1.569720.000001.569412014.11.28 12:50:231.569410.000.000.0015.50
220177732014.11.28 09:45:01sell0.50gbpusd1.570090.000001.569092014.11.28 09:55:591.569090.000.000.0050.00
220112542014.11.28 04:04:01sell0.50gbpusd1.572530.000001.570472014.11.28 09:44:481.570470.000.000.00103.00
220104402014.11.28 03:23:01sell0.50gbpusd1.571440.000001.570472014.11.28 09:44:481.570470.000.000.0048.50
220087592014.11.28 02:16:03sell0.50gbpusd1.571680.000001.570682014.11.28 02:24:271.570680.000.000.0050.00
220041002014.11.27 20:04:01sell0.50gbpusd1.573780.000001.571962014.11.28 02:15:361.571960.000.000.0091.00
220013292014.11.27 18:00:01sell0.50gbpusd1.572130.000001.571962014.11.28 02:15:361.571960.000.000.008.50
220009952014.11.27 17:57:01sell0.50gbpusd1.573350.000001.572352014.11.27 17:59:021.572350.000.000.0050.00
219963962014.11.27 16:06:01sell0.50gbpusd1.575030.000001.573522014.11.27 17:56:501.573520.000.000.0075.50
219959862014.11.27 15:51:01sell0.50gbpusd1.574000.000001.573522014.11.27 17:56:501.573520.000.000.0024.00
219804252014.11.27 09:16:01sell0.50gbpusd1.581630.000001.574312014.11.27 15:50:421.574310.000.000.00366.00
219802172014.11.27 09:15:01buy0.50gbpusd1.581180.000001.582182014.11.27 09:19:301.582180.000.000.0050.00
219727362014.11.27 03:04:01buy0.50gbpusd1.578540.000001.580582014.11.27 09:14:491.580580.000.000.00102.00
219682862014.11.26 20:52:01buy0.50gbpusd1.579590.000001.580582014.11.27 09:14:491.580580.000.000.0049.50
219680362014.11.26 20:37:02sell0.50gbpusd1.580350.000001.574312014.11.27 15:50:421.574310.000.000.00302.00
219680262014.11.26 20:37:01buy0.50gbpusd1.580610.000001.580582014.11.27 09:14:491.580580.000.000.00-1.50
219576842014.11.26 15:47:01buy0.50gbpusd1.578130.000001.580282014.11.26 20:36:531.580280.000.000.00107.50
219571792014.11.26 15:42:01buy0.50gbpusd1.579210.000001.580282014.11.26 20:36:531.580280.000.000.0053.50
219569882014.11.26 15:41:01buy0.50gbpusd1.580490.000001.580282014.11.26 20:36:531.580280.000.000.00-10.50
219563212014.11.26 15:38:01sell0.50gbpusd1.579330.000001.574312014.11.27 15:50:421.574310.000.000.00251.00
219554392014.11.26 15:31:01buy0.50gbpusd1.579030.000001.580032014.11.26 15:40:571.580030.000.000.0050.00
219546562014.11.26 15:19:03buy0.50gbpusd1.576790.000001.578282014.11.26 15:30:161.578280.000.000.0074.50
219523112014.11.26 14:36:06sell0.50gbpusd1.578000.000001.574312014.11.27 15:50:421.574310.000.000.00184.50
219521072014.11.26 14:34:01buy0.50gbpusd1.577770.000001.578282014.11.26 15:30:161.578280.000.000.0025.50
219510512014.11.26 14:14:01sell0.50gbpusd1.576730.000001.574312014.11.27 15:50:421.574310.000.000.00121.00
219510472014.11.26 14:14:01buy0.50gbpusd1.577090.000001.578092014.11.26 14:33:421.578090.000.000.0050.00
219508412014.11.26 14:12:01buy0.50gbpusd1.575800.000001.576802014.11.26 14:13:591.576800.000.000.0050.00
219508352014.11.26 14:12:01sell0.50gbpusd1.575560.000001.574312014.11.27 15:50:421.574310.000.000.0062.50
219504442014.11.26 14:03:02buy0.50gbpusd1.574590.000001.575592014.11.26 14:11:271.575590.000.000.0050.00
219481432014.11.26 12:54:02buy0.50gbpusd1.573130.000001.574652014.11.26 14:00:251.574650.000.000.0076.00
219477542014.11.26 12:50:01sell0.50gbpusd1.573900.000001.574312014.11.27 15:50:421.574310.000.000.00-20.50
219477532014.11.26 12:50:01buy0.50gbpusd1.574160.000001.574652014.11.26 14:00:251.574650.000.000.0024.50
219475082014.11.26 12:48:02buy0.50gbpusd1.573050.000001.574052014.11.26 12:49:351.574050.000.000.0050.00
219463662014.11.26 12:27:02buy0.50gbpusd1.571840.000001.572842014.11.26 12:47:361.572840.000.000.0050.00
219440062014.11.26 11:41:01buy0.50gbpusd1.568210.000001.571502014.11.26 12:26:241.571500.000.000.00164.50
219434512014.11.26 11:34:01buy0.50gbpusd1.569290.000001.571502014.11.26 12:26:241.571500.000.000.00110.50
219418212014.11.26 11:12:01buy0.50gbpusd1.570590.000001.571502014.11.26 12:26:241.571500.000.000.0045.50
219331182014.11.26 06:30:01buy0.50gbpusd1.569590.000001.572252014.11.26 10:30:171.572250.000.000.00133.00
219240612014.11.25 19:27:01buy0.50gbpusd1.570700.000001.572252014.11.26 10:30:171.572250.000.000.0077.50
219230922014.11.25 18:41:01buy0.50gbpusd1.571810.000001.572252014.11.26 10:30:171.572250.000.000.0022.00
219205032014.11.25 17:37:01buy0.50gbpusd1.571700.000001.572702014.11.25 18:00:151.572700.000.000.0050.00
219196572014.11.25 17:17:02buy0.50gbpusd1.569560.000001.571212014.11.25 17:36:421.571210.000.000.0082.50
219168082014.11.25 16:44:01buy0.50gbpusd1.570850.000001.571212014.11.25 17:36:421.571210.000.000.0018.00
219157412014.11.25 16:38:01buy0.50gbpusd1.569290.000001.570292014.11.25 16:43:301.570290.000.000.0050.00
219117162014.11.25 15:32:01buy0.50gbpusd1.565640.000001.568582014.11.25 16:37:471.568580.000.000.00147.00
219108172014.11.25 15:26:02sell0.50gbpusd1.567200.000001.565632014.11.25 15:31:351.565630.000.000.0078.50
219099302014.11.25 15:01:01sell0.50gbpusd1.566060.000001.565632014.11.25 15:31:351.565630.000.000.0021.50
219028092014.11.25 11:13:01buy0.50gbpusd1.566900.000001.568582014.11.25 16:37:471.568580.000.000.0084.00
219018002014.11.25 10:53:02buy0.50gbpusd1.568360.000001.568582014.11.25 16:37:471.568580.000.000.0011.00
219008052014.11.25 10:36:01buy0.50gbpusd1.569420.000001.568582014.11.25 16:37:471.568580.000.000.00-42.00
219006272014.11.25 10:35:01sell0.50gbpusd1.568430.000001.566162014.11.25 15:00:101.566160.000.000.00113.50
218999322014.11.25 10:23:03sell0.50gbpusd1.567080.000001.566162014.11.25 15:00:101.566160.000.000.0046.00
218992792014.11.25 10:06:01buy0.50gbpusd1.565130.000001.569082014.11.25 10:35:521.569080.000.000.00197.50
218990442014.11.25 10:04:01buy0.50gbpusd1.566230.000001.569082014.11.25 10:35:521.569080.000.000.00142.50
218990502014.11.25 10:04:01sell0.50gbpusd1.565970.000001.566162014.11.25 15:00:101.566160.000.000.00-9.50
218921952014.11.25 05:25:02buy0.50gbpusd1.567560.000001.569082014.11.25 10:35:521.569080.000.000.0076.00
218906232014.11.25 04:13:01buy0.50gbpusd1.568780.000001.569082014.11.25 10:35:521.569080.000.000.0015.00
218814522014.11.24 18:28:01sell0.50gbpusd1.570690.000001.566232014.11.25 10:03:381.566230.000.000.00223.00
218804862014.11.24 17:57:01buy0.50gbpusd1.569130.000001.570642014.11.24 18:27:171.570640.000.000.0075.50
218795902014.11.24 17:31:01buy0.50gbpusd1.570150.000001.570642014.11.24 18:27:171.570640.000.000.0024.50
218792962014.11.24 17:28:01sell0.50gbpusd1.569680.000001.566232014.11.25 10:03:381.566230.000.000.00172.50
218738302014.11.24 15:02:01buy0.50gbpusd1.568420.000001.569922014.11.24 17:30:281.569920.000.000.0075.00
218722942014.11.24 14:06:05buy0.50gbpusd1.569420.000001.569922014.11.24 17:30:281.569920.000.000.0025.00
218718262014.11.24 13:56:01sell0.50gbpusd1.568580.000001.566232014.11.25 10:03:381.566230.000.000.00117.50
218716752014.11.24 13:54:01buy0.50gbpusd1.568100.000001.569102014.11.24 14:05:221.569100.000.000.0050.00
218706602014.11.24 13:17:01sell0.50gbpusd1.567380.000001.566232014.11.25 10:03:381.566230.000.000.0057.50
218565752014.11.24 06:59:16sell0.50gbpusd1.566160.000001.564072014.11.24 10:44:301.564070.000.000.00104.50
218493042014.11.24 00:00:19buy0.50gbpusd1.563880.000001.567602014.11.24 13:53:221.567600.000.000.00186.00
218478542014.11.21 21:44:01sell0.50gbpusd1.565150.000001.564072014.11.24 10:44:301.564070.000.000.0054.00
218476662014.11.21 21:26:01sell0.50gbpusd1.563900.000001.564072014.11.24 10:44:301.564070.000.000.00-8.50
218457862014.11.21 19:15:03sell0.50gbpusd1.565170.000001.564172014.11.21 21:25:371.564170.000.000.0050.00
218428592014.11.21 17:53:01sell0.50gbpusd1.567960.000001.565262014.11.21 19:14:041.565260.000.000.00135.00
218414012014.11.21 17:08:01sell0.50gbpusd1.566930.000001.565262014.11.21 19:14:041.565260.000.000.0083.50
218402982014.11.21 16:35:03sell0.50gbpusd1.565600.000001.565262014.11.21 19:14:041.565260.000.000.0017.00
218397382014.11.21 16:23:01sell0.50gbpusd1.564530.000001.565262014.11.21 19:14:041.565260.000.000.00-36.50
218396832014.11.21 16:22:01buy0.50gbpusd1.564930.000001.567602014.11.24 13:53:221.567600.000.000.00133.50
218390312014.11.21 16:10:01buy0.50gbpusd1.566110.000001.567602014.11.24 13:53:221.567600.000.000.0074.50
218390302014.11.21 16:10:01sell0.50gbpusd1.565840.000001.564842014.11.21 16:22:101.564840.000.000.0050.00
218374942014.11.21 15:34:01buy0.50gbpusd1.567110.000001.567602014.11.24 13:53:221.567600.000.000.0024.50
218374282014.11.21 15:33:04sell0.50gbpusd1.567150.000001.566152014.11.21 16:09:351.566150.000.000.0050.00
218367462014.11.21 15:22:02sell0.50gbpusd1.569130.000001.567342014.11.21 15:32:181.567340.000.000.0089.50
218360402014.11.21 15:07:01sell0.50gbpusd1.567540.000001.567342014.11.21 15:32:181.567340.000.000.0010.00
218359622014.11.21 15:05:02buy0.50gbpusd1.567660.000001.568662014.11.21 15:21:151.568660.000.000.0050.00
218219532014.11.21 10:49:01buy0.50gbpusd1.565120.000001.568172014.11.21 14:44:411.566990.000.000.0093.50
218210472014.11.21 10:43:02sell0.50gbpusd1.565480.000001.564482014.11.21 10:59:341.564480.000.000.0050.00
218204522014.11.21 10:40:01sell0.50gbpusd1.566710.000001.565712014.11.21 10:42:581.565710.000.000.0050.00
218000532014.11.20 18:50:03sell0.50gbpusd1.567840.000001.566842014.11.21 10:39:411.566840.000.000.0050.00
217992252014.11.20 18:29:02sell0.50gbpusd1.569200.000001.568202014.11.20 18:49:591.568200.000.000.0050.00
217925382014.11.20 16:32:03sell0.50gbpusd1.572850.000001.569682014.11.20 18:28:331.569680.000.000.00158.50
217922282014.11.20 16:27:01buy0.50gbpusd1.572290.000001.573292014.11.20 16:45:121.573290.000.000.0050.00
217853772014.11.20 14:51:01buy0.50gbpusd1.570720.000001.571722014.11.20 16:26:371.571720.000.000.0050.00
217846502014.11.20 14:41:01buy0.50gbpusd1.569500.000001.570502014.11.20 14:50:551.570500.000.000.0050.00
217772482014.11.20 11:31:04buy0.50gbpusd1.568160.000001.569162014.11.20 14:40:281.569160.000.000.0050.00
217688072014.11.20 10:17:02buy0.50gbpusd1.566490.000001.567492014.11.20 11:30:061.567490.000.000.0050.00
217642372014.11.20 09:35:01buy0.50gbpusd1.563360.000001.566422014.11.20 10:16:091.566420.000.000.00153.00
217609242014.11.20 09:03:02sell0.50gbpusd1.565540.000001.564542014.11.20 09:11:191.564540.000.000.0050.00
217349362014.11.19 21:02:01buy0.50gbpusd1.570540.000001.571542014.11.19 21:18:521.571540.000.000.0050.00
217339402014.11.19 21:00:02sell0.50gbpusd1.569100.000001.566022014.11.20 09:02:131.566020.000.000.00154.00
217330132014.11.19 20:02:01buy0.50gbpusd1.569030.000001.570032014.11.19 21:00:071.570030.000.000.0050.00
217264112014.11.19 17:04:01buy0.50gbpusd1.565880.000001.568922014.11.19 20:01:281.568920.000.000.00152.00
217082072014.11.19 12:47:01sell0.50gbpusd1.568330.000001.565292014.11.19 17:32:261.565290.000.000.00152.00
217082042014.11.19 12:47:01buy0.50gbpusd1.568570.000001.569572014.11.19 13:08:501.569570.000.000.0050.00
217055942014.11.19 12:14:01buy0.50gbpusd1.567330.000001.568332014.11.19 12:46:391.568330.000.000.0050.00
217041362014.11.19 11:51:01buy0.50gbpusd1.565560.000001.566562014.11.19 12:13:011.566560.000.000.0050.00
217035082014.11.19 11:38:01sell0.50gbpusd1.564340.000001.565292014.11.19 17:32:261.565290.000.000.00-47.50
217034242014.11.19 11:37:01buy0.50gbpusd1.564360.000001.565362014.11.19 11:50:361.565360.000.000.0050.00
216893042014.11.19 03:07:02buy0.50gbpusd1.561260.000001.564082014.11.19 11:36:331.564080.000.000.00141.00
216879612014.11.19 02:13:10sell0.50gbpusd1.561460.000001.560462014.11.19 05:14:231.560460.000.000.0050.00
216790852014.11.18 17:06:01sell0.50gbpusd1.562970.000001.561972014.11.19 02:12:451.561970.000.000.0050.00
216629922014.11.18 11:33:01sell0.50gbpusd1.566500.000001.563522014.11.18 17:05:531.563520.000.000.00149.00
216275932014.11.17 11:26:02sell0.50gbpusd1.562530.000001.563522014.11.18 17:05:531.563520.000.000.00-49.50
216262592014.11.17 11:10:01sell0.50gbpusd1.563750.000001.562752014.11.17 11:25:131.562750.000.000.0050.00
216255412014.11.17 11:01:02sell0.50gbpusd1.565000.000001.564002014.11.17 11:09:521.564000.000.000.0050.00
216228572014.11.17 10:06:01sell0.50gbpusd1.566460.000001.565462014.11.17 11:00:561.565460.000.000.0050.00
216218882014.11.17 09:46:01sell0.50gbpusd1.568050.000001.567052014.11.17 10:05:231.567050.000.000.0050.00
216208042014.11.17 09:19:01sell0.50gbpusd1.569680.000001.568682014.11.17 09:45:431.568680.000.000.0050.00
216144592014.11.17 04:56:01sell0.50gbpusd1.573320.000001.570052014.11.17 09:18:211.570050.000.000.00163.50
216131992014.11.17 04:31:01buy0.50gbpusd1.570830.000001.571832014.11.17 04:55:001.571830.000.000.0050.00
216043182014.11.14 21:30:01buy0.50gbpusd1.569540.000001.570542014.11.17 04:30:381.570540.000.000.0050.00
216019532014.11.14 19:18:01buy0.50gbpusd1.568300.000001.569302014.11.14 21:29:111.569300.000.000.0050.00
216011422014.11.14 19:08:01buy0.50gbpusd1.567440.000001.568442014.11.14 19:17:071.568440.000.000.0050.00
215999582014.11.14 18:47:02buy0.50gbpusd1.566040.000001.567042014.11.14 19:07:401.567040.000.000.0050.00
215963362014.11.14 17:42:01buy0.50gbpusd1.564870.000001.565872014.11.14 18:46:151.565870.000.000.0050.00
215918022014.11.14 16:51:01sell0.50gbpusd1.560670.000001.559672014.11.14 16:55:361.559670.000.000.0050.00
215873722014.11.14 15:32:01buy0.50gbpusd1.561940.000001.564842014.11.14 17:39:121.564840.000.000.00145.00
215873782014.11.14 15:32:01sell0.50gbpusd1.561760.000001.560762014.11.14 16:50:201.560760.000.000.0050.00
215870102014.11.14 15:31:01sell0.50gbpusd1.563800.000001.562802014.11.14 15:31:511.562800.000.000.0050.00
215830382014.11.14 13:47:02sell0.50gbpusd1.564900.000001.563902014.11.14 15:30:231.563900.000.000.0050.00
215699992014.11.14 07:29:05sell0.50gbpusd1.565850.000001.564852014.11.14 13:46:421.564850.000.000.0050.00
215684802014.11.14 06:35:02sell0.50gbpusd1.567140.000001.566142014.11.14 07:28:421.566140.000.000.0050.00
215633972014.11.14 02:21:01sell0.50gbpusd1.568490.000001.567492014.11.14 06:34:191.567490.000.000.0050.00
215574292014.11.13 19:20:01sell0.50gbpusd1.570280.000001.569282014.11.14 02:20:581.569280.000.000.0050.00
215564042014.11.13 18:56:02sell0.50gbpusd1.571650.000001.570652014.11.13 19:19:431.570650.000.000.0050.00
215526582014.11.13 17:56:02sell0.50gbpusd1.573000.000001.572002014.11.13 18:55:571.572000.000.000.0050.00
215354932014.11.13 14:01:01sell0.50gbpusd1.574280.000001.573282014.11.13 17:55:511.573280.000.000.0050.00
215274112014.11.13 11:41:03sell0.50gbpusd1.575880.000001.574882014.11.13 14:00:401.574880.000.000.0050.00
214957942014.11.13 00:40:01sell0.50gbpusd1.576500.000001.575502014.11.13 11:38:081.575500.000.000.0050.00
214895972014.11.12 21:35:01sell0.50gbpusd1.577850.000001.576852014.11.13 00:39:501.576850.000.000.0050.00
214865102014.11.12 20:27:01sell0.50gbpusd1.579030.000001.578032014.11.12 21:34:571.578030.000.000.0050.00
214696702014.11.12 16:47:01sell0.50gbpusd1.580350.000001.579352014.11.12 20:26:011.579350.000.000.0050.00
214696682014.11.12 16:47:01buy0.50gbpusd1.580590.000001.583552014.11.12 18:03:421.583550.000.000.00148.00
214560442014.11.12 14:11:02sell0.50gbpusd1.581800.000001.580802014.11.12 16:46:401.580800.000.000.0050.00
214550862014.11.12 14:03:02sell0.50gbpusd1.582430.000001.581432014.11.12 14:09:091.581430.000.000.0050.00
214543922014.11.12 13:59:01sell0.50gbpusd1.583630.000001.582632014.11.12 14:02:501.582630.000.000.0050.00
214537902014.11.12 13:55:01sell0.50gbpusd1.584640.000001.583642014.11.12 13:58:111.583640.000.000.0050.00
214519442014.11.12 13:29:01sell0.50gbpusd1.586040.000001.585042014.11.12 13:54:191.585040.000.000.0050.00
214493132014.11.12 13:06:01sell0.50gbpusd1.585890.000001.584892014.11.12 13:23:371.584890.000.000.0050.00
214466802014.11.12 12:41:02sell0.50gbpusd1.587430.000001.586432014.11.12 13:04:111.586430.000.000.0050.00
214448582014.11.12 12:31:03sell0.50gbpusd1.589880.000001.588882014.11.12 12:40:251.588880.000.000.0050.00
214391522014.11.12 11:32:01sell0.50gbpusd1.591620.000001.590622014.11.12 12:30:501.590620.000.000.0050.00
214373612014.11.12 11:15:01buy0.50gbpusd1.590090.000001.593132014.11.12 11:41:371.593130.000.000.00152.00
213919412014.11.11 20:36:01sell0.50gbpusd1.592680.000001.589602014.11.12 11:30:001.589600.000.000.00154.00
213919392014.11.11 20:36:01buy0.50gbpusd1.592920.000001.593922014.11.11 21:05:221.593920.000.000.0050.00
213909402014.11.11 20:26:01buy0.50gbpusd1.591700.000001.592702014.11.11 20:35:181.592700.000.000.0050.00
213898492014.11.11 20:15:02buy0.50gbpusd1.590590.000001.591592014.11.11 20:25:121.591590.000.000.0050.00
212792842014.11.10 16:58:01buy0.50gbpusd1.587460.000001.590452014.11.11 20:14:321.590450.000.000.00149.50
212356622014.11.10 04:21:01buy0.50gbpusd1.591440.000001.590452014.11.11 20:14:321.590450.000.000.00-49.50
212348162014.11.10 04:12:01buy0.50gbpusd1.589840.000001.590842014.11.10 04:20:281.590840.000.000.0050.00
212234752014.11.07 22:57:01buy0.50gbpusd1.588790.000001.589792014.11.10 04:11:111.589790.000.000.0050.00
212214422014.11.07 22:17:03sell0.50gbpusd1.587600.000001.584522014.11.10 23:05:431.584520.000.000.00154.00
212162732014.11.07 20:52:01buy0.50gbpusd1.587150.000001.588152014.11.07 22:56:251.588150.000.000.0050.00
212155892014.11.07 20:48:01buy0.50gbpusd1.585880.000001.586882014.11.07 20:51:591.586880.000.000.0050.00
211931522014.11.07 16:54:02buy0.50gbpusd1.584500.000001.585502014.11.07 20:47:341.585500.000.000.0050.00
211784042014.11.07 15:31:01buy0.50gbpusd1.583320.000001.584322014.11.07 16:53:551.584320.000.000.0050.00
211602262014.11.07 11:50:02sell0.50gbpusd1.580670.000001.579672014.11.07 15:45:221.579670.000.000.0050.00
211488002014.11.07 06:35:01sell0.50gbpusd1.582020.000001.581022014.11.07 11:49:571.581020.000.000.0050.00
211486832014.11.07 06:33:01buy0.50gbpusd1.582580.000001.585272014.11.07 15:30:071.585270.000.000.00134.50
211425792014.11.06 23:00:02sell0.50gbpusd1.583320.000001.582322014.11.07 06:34:191.582320.000.000.0050.00
211392992014.11.06 19:16:01sell0.50gbpusd1.584450.000001.583452014.11.06 22:59:341.583450.000.000.0050.00
211379292014.11.06 18:37:01sell0.50gbpusd1.585640.000001.584642014.11.06 19:15:101.584640.000.000.0050.00
211371962014.11.06 18:23:01sell0.50gbpusd1.587030.000001.586032014.11.06 18:36:591.586030.000.000.0050.00
211369232014.11.06 18:19:01sell0.50gbpusd1.588330.000001.587332014.11.06 18:22:591.587330.000.000.0050.00
211261232014.11.06 15:37:01sell0.50gbpusd1.589750.000001.588752014.11.06 18:18:371.588750.000.000.0050.00
211249902014.11.06 15:34:01sell0.50gbpusd1.590820.000001.589822014.11.06 15:36:431.589820.000.000.0050.00
211235572014.11.06 15:06:04sell0.50gbpusd1.592190.000001.591192014.11.06 15:33:531.591190.000.000.0050.00
211221502014.11.06 14:31:03sell0.50gbpusd1.593620.000001.592622014.11.06 15:05:091.592620.000.000.0050.00
211186282014.11.06 12:47:01sell0.50gbpusd1.594900.000001.593902014.11.06 14:30:231.593900.000.000.0050.00
211179292014.11.06 12:27:01sell0.50gbpusd1.595620.000001.594622014.11.06 12:46:391.594620.000.000.0050.00
211169162014.11.06 11:53:01sell0.50gbpusd1.596790.000001.595792014.11.06 12:26:151.595790.000.000.0050.00
211094472014.11.06 07:27:01sell0.50gbpusd1.599690.000001.596842014.11.06 11:52:441.596840.000.000.00142.50
210930952014.11.05 17:48:01buy0.50gbpusd1.598230.000001.599232014.11.06 07:25:041.599230.000.000.0050.00
210911732014.11.05 17:17:01buy0.50gbpusd1.595110.000001.598082014.11.05 17:47:501.598080.000.000.00148.50
210871092014.11.05 16:06:01buy0.50gbpusd1.599040.000001.598082014.11.05 17:47:501.598080.000.000.00-48.00
210867292014.11.05 16:01:02buy0.50gbpusd1.597080.000001.598082014.11.05 16:05:021.598080.000.000.0050.00
210863612014.11.05 15:59:02buy0.50gbpusd1.595790.000001.596792014.11.05 16:00:041.596790.000.000.0050.00
210849612014.11.05 15:32:01buy0.50gbpusd1.593530.000001.594532014.11.05 15:58:051.594530.000.000.0050.00
210842962014.11.05 15:25:02buy0.50gbpusd1.592470.000001.593472014.11.05 15:31:111.593470.000.000.0050.00
210765922014.11.05 12:08:01sell0.50gbpusd1.588090.000001.587092014.11.05 12:20:341.587090.000.000.0050.00
210749872014.11.05 11:36:01sell0.50gbpusd1.589110.000001.588112014.11.05 12:07:251.588110.000.000.0050.00
210749882014.11.05 11:36:01buy0.50gbpusd1.589300.000001.592212014.11.05 15:24:501.592210.000.000.00145.50
210743892014.11.05 11:31:01sell0.50gbpusd1.590760.000001.589762014.11.05 11:35:131.589760.000.000.0050.00
210732982014.11.05 11:11:01sell0.50gbpusd1.592700.000001.591702014.11.05 11:30:021.591700.000.000.0050.00
210718742014.11.05 10:56:01sell0.50gbpusd1.594030.000001.593032014.11.05 11:10:161.593030.000.000.0050.00
210642572014.11.05 08:18:01sell0.50gbpusd1.595690.000001.594692014.11.05 10:55:141.594690.000.000.0050.00
210640132014.11.05 08:16:01sell0.50gbpusd1.597440.000001.596442014.11.05 08:17:321.596440.000.000.0050.00
210578932014.11.05 05:50:01sell0.50gbpusd1.601430.000001.598382014.11.05 08:15:311.598380.000.000.00152.50
210395072014.11.04 15:32:01buy0.50gbpusd1.601000.000001.602002014.11.05 07:01:311.602000.000.000.0050.00
210070192014.11.03 16:03:01sell0.50gbpusd1.598430.000001.597432014.11.03 17:00:091.597430.000.000.0050.00
210026582014.11.03 13:25:14buy0.50gbpusd1.599780.000001.600782014.11.04 15:31:271.600780.000.000.0050.00
210026342014.11.03 13:24:01sell0.50gbpusd1.599560.000001.598562014.11.03 16:02:581.598560.000.000.0050.00
210987502014.11.02 10:12:20balanceD-IN-653135: fr. 3711205 000.00
  0.00 0.00 0.00 99 905.50
Closed P/L: 99 905.50
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: -55 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 99 905.50 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 44 905.00 Equity: 44 905.00 Free Margin: 44 905.00