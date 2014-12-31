FBS Inc

Account: xxxx Name: xxxx xxxx xxxx Currency: USD Leverage: 1:500 2015 February 23, 16:17
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
230980222014.12.31 16:22:38balanceD-NETELLER-USD-18214805 500.00
230981642014.12.31 17:00:01sell0.02gbpusd1.555980.000001.556512015.01.02 09:00:031.556510.000.000.00-1.06
230986992014.12.31 17:04:01sell0.02gbpusd1.556970.000001.556512015.01.02 09:00:031.556510.000.000.000.92
230993352014.12.31 17:23:02sell0.02gbpusd1.558000.000001.556512015.01.02 09:00:031.556510.000.000.002.98
230999172014.12.31 17:42:01sell0.02gbpusd1.559100.000001.556512015.01.02 09:00:031.556510.000.000.005.18
231040812015.01.02 09:00:10sell0.02gbpusd1.554360.000001.553362015.01.02 10:32:471.553360.000.000.002.00
231076492015.01.02 10:33:01sell0.02gbpusd1.553220.000001.552222015.01.02 10:37:411.552220.000.000.002.00
231081412015.01.02 10:38:07sell0.02gbpusd1.551720.000001.551572015.01.02 11:10:561.551570.000.000.000.30
231088932015.01.02 10:59:09sell0.02gbpusd1.553410.000001.551572015.01.02 11:10:561.551570.000.000.003.68
231094682015.01.02 11:11:03sell0.02gbpusd1.551220.000001.550222015.01.02 11:30:321.550220.000.000.002.00
231103502015.01.02 11:31:01sell0.02gbpusd1.549970.000001.548972015.01.02 11:40:551.548970.000.000.002.00
231109602015.01.02 11:41:01sell0.02gbpusd1.548280.000001.547282015.01.02 12:01:221.547280.000.000.002.00
231120382015.01.02 12:02:02sell0.02gbpusd1.546890.000001.545892015.01.02 12:13:031.545890.000.000.002.00
231126812015.01.02 12:14:01sell0.02gbpusd1.544960.000001.544512015.01.02 12:58:331.544510.000.000.000.90
231130842015.01.02 12:23:01sell0.02gbpusd1.546060.000001.544512015.01.02 12:58:331.544510.000.000.003.10
231141072015.01.02 12:59:01sell0.02gbpusd1.544170.000001.543172015.01.02 13:31:201.543170.000.000.002.00
231152202015.01.02 13:33:01sell0.02gbpusd1.542960.000001.542552015.01.02 14:08:291.542550.000.000.000.82
231161402015.01.02 14:01:01sell0.02gbpusd1.544140.000001.542552015.01.02 14:08:291.542550.000.000.003.18
231165192015.01.02 14:09:02sell0.02gbpusd1.541960.000001.541572015.01.02 15:29:081.541570.000.000.000.78
231184312015.01.02 15:10:03sell0.02gbpusd1.543170.000001.541572015.01.02 15:29:081.541570.000.000.003.20
231195012015.01.02 15:32:05sell0.02gbpusd1.541500.000001.540502015.01.02 16:26:351.540500.000.000.002.00
231210812015.01.02 16:27:01sell0.02gbpusd1.540310.000001.539312015.01.02 16:55:491.539310.000.000.002.00
231223192015.01.02 16:56:01sell0.02gbpusd1.539010.000001.538592015.01.02 18:08:221.538590.000.000.000.84
231227752015.01.02 17:01:03sell0.02gbpusd1.540170.000001.538592015.01.02 18:08:221.538590.000.000.003.16
231260732015.01.02 18:09:01sell0.02gbpusd1.538130.000001.537132015.01.02 18:18:371.537130.000.000.002.00
231266692015.01.02 18:19:01sell0.02gbpusd1.536990.000001.536592015.01.02 18:44:231.536590.000.000.000.80
231269992015.01.02 18:23:01sell0.02gbpusd1.538180.000001.536592015.01.02 18:44:231.536590.000.000.003.18
231278472015.01.02 18:49:01sell0.02gbpusd1.536720.000001.535722015.01.02 19:08:111.535720.000.000.002.00
231286112015.01.02 19:10:01sell0.02gbpusd1.535950.000001.534952015.01.02 21:26:411.534950.000.000.002.00
231301502015.01.02 21:27:05sell0.02gbpusd1.534690.000001.533692015.01.02 21:42:561.533690.000.000.002.00
231304732015.01.02 21:43:01sell0.02gbpusd1.533260.000001.532262015.01.05 00:00:061.532260.000.000.002.00
231326922015.01.05 00:01:02sell0.02gbpusd1.528940.000001.527942015.01.05 00:01:111.527940.000.000.002.00
231329682015.01.05 00:02:01sell0.02gbpusd1.523430.000001.522432015.01.05 00:02:511.522430.000.000.002.00
231333262015.01.05 00:03:01sell0.02gbpusd1.519550.000001.519212015.01.05 00:05:261.519210.000.000.000.68
231335182015.01.05 00:04:01sell0.02gbpusd1.520870.000001.519212015.01.05 00:05:261.519210.000.000.003.32
231347842015.01.05 00:20:01sell0.02gbpusd1.525700.000001.525852015.01.05 13:23:241.525850.000.000.00-0.30
231355242015.01.05 00:42:03sell0.02gbpusd1.527140.000001.525852015.01.05 13:23:241.525850.000.000.002.58
231370872015.01.05 01:40:03sell0.02gbpusd1.528700.000001.525852015.01.05 13:23:241.525850.000.000.005.70
231373312015.01.05 01:49:04sell0.02gbpusd1.529780.000001.525852015.01.05 13:23:241.525850.000.000.007.86
231382802015.01.05 02:21:02sell0.02gbpusd1.530810.000001.525852015.01.05 13:23:241.525850.000.000.009.92
231589732015.01.05 13:24:03sell0.02gbpusd1.525700.000001.524702015.01.05 14:00:581.524700.000.000.002.00
231609812015.01.05 14:01:01sell0.02gbpusd1.524220.000001.523222015.01.05 14:33:391.523220.000.000.002.00
231629632015.01.05 14:34:04sell0.02gbpusd1.522870.000001.521872015.01.05 14:35:571.521870.000.000.002.00
231632362015.01.05 14:36:02sell0.02gbpusd1.521530.000001.521162015.01.05 15:59:201.521160.000.000.000.74
231660192015.01.05 15:29:04sell0.02gbpusd1.522780.000001.521162015.01.05 15:59:201.521160.000.000.003.24
231698862015.01.05 16:34:04sell0.02gbpusd1.521890.000001.522542015.01.06 10:18:111.522540.000.000.00-1.30
231709052015.01.05 16:52:03sell0.02gbpusd1.522980.000001.522542015.01.06 10:18:111.522540.000.000.000.88
231721162015.01.05 17:14:02sell0.02gbpusd1.524100.000001.522542015.01.06 10:18:111.522540.000.000.003.12
231794132015.01.05 21:06:04sell0.02gbpusd1.525270.000001.522542015.01.06 10:18:111.522540.000.000.005.46
231802362015.01.05 22:16:02sell0.02gbpusd1.526270.000001.522542015.01.06 10:18:111.522540.000.000.007.46
231964502015.01.06 10:19:03sell0.02gbpusd1.522300.000001.521862015.01.06 11:23:431.521860.000.000.000.88
231986442015.01.06 10:52:01sell0.02gbpusd1.523420.000001.521862015.01.06 11:23:431.521860.000.000.003.12
232006952015.01.06 11:24:03sell0.02gbpusd1.521710.000001.520712015.01.06 11:30:011.520710.000.000.002.00
232013472015.01.06 11:32:01sell0.02gbpusd1.519780.000001.518782015.01.06 12:05:591.518780.000.000.002.00
232037202015.01.06 12:06:02sell0.02gbpusd1.518550.000001.518102015.01.06 15:20:241.518100.000.000.000.90
232065542015.01.06 13:06:01sell0.02gbpusd1.519650.000001.518102015.01.06 15:20:241.518100.000.000.003.10
232134742015.01.06 15:21:02sell0.02gbpusd1.517640.000001.516642015.01.06 16:13:421.516640.000.000.002.00
232195622015.01.06 17:00:02sell0.02gbpusd1.517270.000001.516482015.01.06 17:55:531.516480.000.000.001.58
232207272015.01.06 17:10:02sell0.02gbpusd1.518800.000001.516482015.01.06 17:55:531.516480.000.000.004.64
232235412015.01.06 17:56:03sell0.02gbpusd1.516250.000001.516472015.01.06 21:54:281.516470.000.000.00-0.44
232251212015.01.06 18:27:01sell0.02gbpusd1.517470.000001.516472015.01.06 21:54:281.516470.000.000.002.00
232284852015.01.06 19:20:01sell0.02gbpusd1.518680.000001.516472015.01.06 21:54:281.516470.000.000.004.42
232327312015.01.06 21:58:03sell0.02gbpusd1.516740.000001.515742015.01.06 22:09:451.515740.000.000.002.00
232332612015.01.06 22:10:01sell0.02gbpusd1.515160.000001.514162015.01.07 00:07:031.514160.000.000.002.00
232361482015.01.07 00:08:02buy0.02gbpusd1.512050.000001.514312015.01.09 11:19:561.514310.000.000.004.52
232361492015.01.07 00:08:02sell0.02gbpusd1.511560.000001.512082015.01.07 11:52:051.512080.000.000.00-1.04
232362752015.01.07 00:09:01sell0.02gbpusd1.513320.000001.512082015.01.07 11:52:051.512080.000.000.002.48
232367272015.01.07 00:15:01sell0.02gbpusd1.514360.000001.512082015.01.07 11:52:051.512080.000.000.004.56
232574042015.01.07 11:55:04sell0.02gbpusd1.511840.000001.510842015.01.07 12:07:161.510840.000.000.002.00
232587122015.01.07 12:08:03sell0.02gbpusd1.511110.000001.511182015.01.07 15:23:471.511180.000.000.00-0.14
232589342015.01.07 12:10:04sell0.02gbpusd1.512100.000001.511182015.01.07 15:23:471.511180.000.000.001.84
232593982015.01.07 12:17:02buy0.02gbpusd1.511100.000001.514312015.01.09 11:19:561.514310.000.000.006.42
232608012015.01.07 12:39:03sell0.02gbpusd1.513330.000001.511182015.01.07 15:23:471.511180.000.000.004.30
232695992015.01.07 15:24:01sell0.02gbpusd1.510830.000001.509832015.01.07 16:04:451.509830.000.000.002.00
232722382015.01.07 16:05:02sell0.02gbpusd1.509340.000001.508342015.01.07 16:30:171.508340.000.000.002.00
232725642015.01.07 16:08:01buy0.02gbpusd1.508980.000001.514312015.01.09 11:19:561.514310.000.000.0010.66
232738612015.01.07 16:33:05sell0.02gbpusd1.508780.000001.507782015.01.07 17:42:531.507780.000.000.002.00
232832912015.01.07 19:32:01buy0.02gbpusd1.507710.000001.514312015.01.09 11:19:561.514310.000.000.0013.20
232836752015.01.07 19:46:02sell0.02gbpusd1.508770.000001.508982015.01.08 04:34:021.508980.000.000.00-0.42
232850342015.01.07 20:57:02sell0.02gbpusd1.510020.000001.508982015.01.08 04:34:021.508980.000.000.002.08
232869562015.01.07 21:40:02sell0.02gbpusd1.511120.000001.508982015.01.08 04:34:021.508980.000.000.004.28
232875752015.01.07 21:51:02sell0.02gbpusd1.512440.000001.508982015.01.08 04:34:021.508980.000.000.006.92
232948812015.01.08 04:35:02sell0.02gbpusd1.508720.000001.507722015.01.08 09:06:481.507720.000.000.002.00
233009222015.01.08 09:07:01sell0.02gbpusd1.507450.000001.506452015.01.08 09:23:251.506450.000.000.002.00
233018202015.01.08 09:24:02buy0.02gbpusd1.506650.000001.514312015.01.09 11:19:561.514310.000.000.0015.32
233018212015.01.08 09:24:02sell0.02gbpusd1.506390.000001.505392015.01.08 10:08:341.505390.000.000.002.00
233039132015.01.08 10:09:01sell0.02gbpusd1.505060.000001.504062015.01.08 10:24:471.504060.000.000.002.00
233049502015.01.08 10:25:01buy0.02gbpusd1.504150.000001.514312015.01.09 11:19:561.514310.000.000.0020.32
233267992015.01.08 17:13:01sell0.02gbpusd1.509000.000001.509502015.01.13 11:30:031.509500.000.000.00-1.00
233318882015.01.08 18:45:01sell0.02gbpusd1.511570.000001.509502015.01.13 11:30:031.509500.000.000.004.14
233565012015.01.09 11:20:01sell0.02gbpusd1.514430.000001.509502015.01.13 11:30:031.509500.000.000.009.86
233565022015.01.09 11:20:01buy0.02gbpusd1.514680.000001.515682015.01.09 13:43:331.515680.000.000.002.00
233622312015.01.09 13:44:02buy0.02gbpusd1.516030.000001.515742015.01.09 15:20:271.515740.000.000.00-0.58
233645612015.01.09 14:58:03buy0.02gbpusd1.513450.000001.515742015.01.09 15:20:271.515740.000.000.004.58
233687392015.01.09 15:32:01buy0.02gbpusd1.513690.000001.514332015.01.09 17:08:501.514330.000.000.001.28
233722872015.01.09 15:45:01buy0.02gbpusd1.509880.000001.514332015.01.09 17:08:501.514330.000.000.008.90
233802352015.01.09 17:09:02buy0.02gbpusd1.514510.000001.515512015.01.09 17:23:321.515510.000.000.002.00
233816942015.01.09 17:24:01buy0.02gbpusd1.515460.000001.516462015.01.09 17:30:101.516460.000.000.002.00
233824212015.01.09 17:31:02buy0.02gbpusd1.516470.000001.517472015.01.12 00:00:231.517470.000.000.002.00
233924252015.01.12 00:00:24sell0.02gbpusd1.517590.000001.509502015.01.13 11:30:031.509500.000.000.0016.18
233927722015.01.12 00:01:01buy0.02gbpusd1.517960.000001.518962015.01.12 00:38:451.518960.000.000.002.00
233982692015.01.12 03:11:03buy0.02gbpusd1.517070.000001.516402015.01.12 15:17:041.516400.000.000.00-1.34
234115582015.01.12 10:02:01buy0.02gbpusd1.513810.000001.516402015.01.12 15:17:041.516400.000.000.005.18
234136772015.01.12 10:20:02buy0.02gbpusd1.511160.000001.516402015.01.12 15:17:041.516400.000.000.0010.48
234322572015.01.12 15:19:01buy0.02gbpusd1.516180.000001.517182015.01.12 16:49:591.517180.000.000.002.00
234377182015.01.12 16:50:02buy0.02gbpusd1.517410.000001.516592015.01.12 18:58:091.516590.000.000.00-1.64
234414682015.01.12 17:37:01buy0.02gbpusd1.513770.000001.516592015.01.12 18:58:091.516590.000.000.005.64
234454972015.01.12 18:59:02buy0.02gbpusd1.516890.000001.517892015.01.12 20:43:391.517890.000.000.002.00
234661192015.01.13 08:02:03buy0.02gbpusd1.515590.000001.514862015.01.13 13:16:361.514860.000.000.00-1.46
234747922015.01.13 10:35:02buy0.02gbpusd1.512920.000001.514862015.01.13 13:16:361.514860.000.000.003.88
234789192015.01.13 11:31:01buy0.02gbpusd1.508840.000001.514862015.01.13 13:16:361.514860.000.000.0012.04
234861402015.01.13 13:17:02buy0.02gbpusd1.514680.000001.515682015.01.13 14:13:561.515680.000.000.002.00
234894332015.01.13 14:14:01buy0.02gbpusd1.515990.000001.516992015.01.13 14:20:481.516990.000.000.002.00
234899702015.01.13 14:21:01buy0.02gbpusd1.517460.000001.517142015.01.13 16:16:411.517140.000.000.00-0.64
234899722015.01.13 14:21:02sell0.02gbpusd1.517220.000001.515992015.01.15 18:02:071.515990.000.000.002.46
234959752015.01.13 15:49:01buy0.02gbpusd1.514820.000001.517142015.01.13 16:16:411.517140.000.000.004.64
234978742015.01.13 16:17:03buy0.02gbpusd1.517620.000001.517232015.01.13 17:45:381.517230.000.000.00-0.78
235001322015.01.13 16:51:01buy0.02gbpusd1.514840.000001.517232015.01.13 17:45:381.517230.000.000.004.78
235041082015.01.13 17:46:03buy0.02gbpusd1.517560.000001.518562015.01.13 18:20:471.518560.000.000.002.00
235071002015.01.13 18:21:01buy0.02gbpusd1.519070.000001.518642015.01.14 09:50:321.518640.000.000.00-0.86
235096412015.01.13 19:01:01buy0.02gbpusd1.516210.000001.518642015.01.14 09:50:321.518640.000.000.004.86
235411092015.01.14 09:51:01sell0.02gbpusd1.519570.000001.515992015.01.15 18:02:071.515990.000.000.007.16
235411102015.01.14 09:51:01buy0.02gbpusd1.520000.000001.521002015.01.14 09:51:091.521000.000.000.002.00
235414272015.01.14 09:52:01buy0.02gbpusd1.520930.000001.520382015.01.14 15:30:031.520380.000.000.00-1.10
235481342015.01.14 10:54:01buy0.02gbpusd1.517830.000001.520382015.01.14 15:30:031.520380.000.000.005.10
235690952015.01.14 15:31:01buy0.02gbpusd1.521700.000001.522702015.01.14 15:31:591.522700.000.000.002.00
235695902015.01.14 15:32:01buy0.02gbpusd1.523000.000001.524002015.01.14 15:33:231.524000.000.000.002.00
235695912015.01.14 15:32:01sell0.02gbpusd1.522720.000001.515992015.01.15 18:02:071.515990.000.000.0013.46
235702982015.01.14 15:34:01buy0.02gbpusd1.524340.000001.525342015.01.14 15:38:031.525340.000.000.002.00
235726802015.01.14 15:43:01buy0.02gbpusd1.524780.000001.525782015.01.14 15:51:131.525780.000.000.002.00
235731212015.01.14 15:47:01sell0.02gbpusd1.525280.000001.515992015.01.15 18:02:071.515990.000.000.0018.58
235777382015.01.14 16:24:01buy0.02gbpusd1.524310.000001.523812015.01.15 13:12:481.523810.000.000.00-1.00
235805172015.01.14 16:56:02buy0.02gbpusd1.521740.000001.523812015.01.15 13:12:481.523810.000.000.004.14
236236752015.01.15 11:34:01buy0.02gbpusd1.518350.000001.523812015.01.15 13:12:481.523810.000.000.0010.92
236434822015.01.15 13:13:01buy0.02gbpusd1.524720.000001.525722015.01.15 13:39:171.525720.000.000.002.00
236467732015.01.15 13:40:01buy0.02gbpusd1.526420.000001.526112015.01.15 15:08:461.526110.000.000.00-0.62
236479102015.01.15 13:54:01buy0.02gbpusd1.523800.000001.526112015.01.15 15:08:461.526110.000.000.004.62
236575802015.01.15 15:33:02buy0.02gbpusd1.523670.000001.522912015.01.16 11:23:081.522910.000.000.00-1.52
236609122015.01.15 16:11:01buy0.02gbpusd1.520220.000001.522912015.01.16 11:23:081.522910.000.000.005.38
236689082015.01.15 17:19:01buy0.02gbpusd1.517290.000001.522912015.01.16 11:23:081.522910.000.000.0011.24
236742542015.01.15 18:06:02sell0.02gbpusd1.517570.000001.516572015.01.15 18:18:371.516570.000.000.002.00
236755992015.01.15 18:19:01sell0.02gbpusd1.516550.000001.515552015.01.15 18:35:291.515550.000.000.002.00
236820502015.01.15 20:41:02sell0.02gbpusd1.518080.000001.518382015.01.16 14:34:441.518380.000.000.00-0.60
237106902015.01.16 10:13:01sell0.02gbpusd1.520680.000001.518382015.01.16 14:34:441.518380.000.000.004.60
237158982015.01.16 11:36:01sell0.02gbpusd1.523250.000001.518382015.01.16 14:34:441.518380.000.000.009.74
237244572015.01.16 14:35:01sell0.02gbpusd1.518020.000001.517022015.01.16 15:00:081.517020.000.000.002.00
237259522015.01.16 15:00:01buy0.02gbpusd1.517240.000001.516902015.01.16 22:00:331.516900.000.000.00-0.68
237261512015.01.16 15:01:02sell0.02gbpusd1.516410.000001.515412015.01.16 16:43:231.515410.000.000.002.00
237346182015.01.16 16:44:01sell0.02gbpusd1.514930.000001.513932015.01.16 16:57:011.513930.000.000.002.00
237355562015.01.16 16:56:01buy0.02gbpusd1.514680.000001.516902015.01.16 22:00:331.516900.000.000.004.44
237362182015.01.16 17:01:01sell0.02gbpusd1.514520.000001.513522015.01.16 17:11:561.513520.000.000.002.00
237373992015.01.16 17:12:01sell0.02gbpusd1.513290.000001.512292015.01.16 17:24:561.512290.000.000.002.00
237389202015.01.16 17:25:01buy0.02gbpusd1.512090.000001.516902015.01.16 22:00:331.516900.000.000.009.62
237389282015.01.16 17:25:01sell0.02gbpusd1.511810.000001.510812015.01.16 17:40:421.510810.000.000.002.00
237404472015.01.16 17:41:01sell0.02gbpusd1.510710.000001.509712015.01.16 17:46:001.509710.000.000.002.00
237416092015.01.16 17:47:01buy0.02gbpusd1.508370.000001.516902015.01.16 22:00:331.516900.000.000.0017.06
237420482015.01.16 17:50:01sell0.02gbpusd1.511070.000001.511252015.01.19 21:49:371.511250.000.000.00-0.36
237459122015.01.16 18:57:01sell0.02gbpusd1.513630.000001.511252015.01.19 21:49:371.511250.000.000.004.76
237508482015.01.16 21:57:01sell0.02gbpusd1.516170.000001.511252015.01.19 21:49:371.511250.000.000.009.84
237510672015.01.16 22:01:01buy0.02gbpusd1.517080.000001.516392015.01.19 11:35:331.516390.000.000.00-1.38
237528792015.01.19 00:00:18buy0.02gbpusd1.513690.000001.516392015.01.19 11:35:331.516390.000.000.005.40
237941882015.01.19 11:36:02buy0.02gbpusd1.516670.000001.517672015.01.19 11:43:131.517670.000.000.002.00
238250442015.01.19 19:59:01buy0.02gbpusd1.512650.000001.513672015.01.20 11:20:201.513670.000.000.002.04
238276832015.01.19 21:50:04sell0.02gbpusd1.510820.000001.509822015.01.20 01:32:231.509820.000.000.002.00
238314842015.01.20 01:11:01buy0.02gbpusd1.510130.000001.513672015.01.20 11:20:201.513670.000.000.007.08
238320112015.01.20 01:33:01sell0.02gbpusd1.509040.000001.508042015.01.20 03:00:061.508040.000.000.002.00
238349012015.01.20 03:01:03sell0.02gbpusd1.507650.000001.506652015.01.20 03:04:261.506650.000.000.002.00
238351252015.01.20 03:03:05buy0.02gbpusd1.507500.000001.513672015.01.20 11:20:201.513670.000.000.0012.34
238560652015.01.20 10:58:01sell0.02gbpusd1.511770.000001.512132015.01.21 11:30:061.512130.000.000.00-0.72
238578332015.01.20 11:21:01buy0.02gbpusd1.513860.000001.514862015.01.20 11:39:431.514860.000.000.002.00
238590452015.01.20 11:39:01sell0.02gbpusd1.514500.000001.512132015.01.21 11:30:061.512130.000.000.004.74
238591822015.01.20 11:40:01buy0.02gbpusd1.515370.000001.516372015.01.20 14:41:071.516370.000.000.002.00
238714942015.01.20 14:42:01buy0.02gbpusd1.517180.000001.518182015.01.20 15:24:561.518180.000.000.002.00
238716622015.01.20 14:44:01sell0.02gbpusd1.517100.000001.512132015.01.21 11:30:061.512130.000.000.009.94
238742922015.01.20 15:25:01buy0.02gbpusd1.518440.000001.519442015.01.20 15:55:241.519440.000.000.002.00
238767842015.01.20 15:59:01sell0.02gbpusd1.519700.000001.512132015.01.21 11:30:061.512130.000.000.0015.14
238893462015.01.20 18:51:03buy0.02gbpusd1.516590.000001.517652015.01.21 08:05:171.517650.000.000.002.12
239046532015.01.21 02:06:01buy0.02gbpusd1.514070.000001.517652015.01.21 08:05:171.517650.000.000.007.16
239285942015.01.21 11:06:02buy0.02gbpusd1.514270.000001.514672015.01.22 01:44:211.514670.000.000.000.80
239309302015.01.21 11:31:01buy0.02gbpusd1.509290.000001.514672015.01.22 01:44:211.514670.000.000.0010.76
239335232015.01.21 12:00:01sell0.02gbpusd1.511340.000001.510262015.01.21 17:31:161.510260.000.000.002.16
239641632015.01.21 17:13:02sell0.02gbpusd1.513880.000001.510262015.01.21 17:31:161.510260.000.000.007.24
239674682015.01.21 17:32:01sell0.02gbpusd1.510010.000001.510412015.01.21 18:15:541.510410.000.000.00-0.80
239735662015.01.21 18:07:01sell0.02gbpusd1.512810.000001.510412015.01.21 18:15:541.510410.000.000.004.80
239744042015.01.21 18:16:01sell0.02gbpusd1.510290.000001.510632015.01.21 19:10:231.510630.000.000.00-0.68
239767192015.01.21 18:42:01sell0.02gbpusd1.512960.000001.510632015.01.21 19:10:231.510630.000.000.004.66
239788502015.01.21 19:11:02sell0.02gbpusd1.510260.000001.509262015.01.21 19:26:561.509260.000.000.002.00
239879472015.01.21 23:27:04sell0.02gbpusd1.514120.000001.513102015.01.22 15:41:181.513100.000.000.002.04
239919552015.01.22 01:45:01buy0.02gbpusd1.515030.000001.514782015.01.22 10:21:441.514780.000.000.00-0.50
240041142015.01.22 08:41:03buy0.02gbpusd1.512520.000001.514782015.01.22 10:21:441.514780.000.000.004.52
240091762015.01.22 10:22:01buy0.02gbpusd1.514850.000001.515852015.01.22 11:27:241.515850.000.000.002.00
240136932015.01.22 11:28:01buy0.02gbpusd1.516180.000001.517182015.01.22 11:45:471.517180.000.000.002.00
240138382015.01.22 11:29:01sell0.02gbpusd1.516660.000001.513102015.01.22 15:41:181.513100.000.000.007.12
240150022015.01.22 11:46:01buy0.02gbpusd1.517570.000001.518572015.01.22 12:47:261.518570.000.000.002.00
240183202015.01.22 12:48:01buy0.02gbpusd1.518980.000001.519982015.01.22 14:21:511.519980.000.000.002.00
240232882015.01.22 14:18:01sell0.02gbpusd1.519150.000001.513102015.01.22 15:41:181.513100.000.000.0012.10
240310592015.01.22 15:41:05buy0.02gbpusd1.515360.000001.518832015.01.22 15:55:181.518830.000.000.006.94
240324202015.01.22 15:44:05sell0.02gbpusd1.514610.000001.514622015.01.22 15:51:171.514620.000.000.00-0.02
240329032015.01.22 15:45:05sell0.02gbpusd1.516630.000001.514622015.01.22 15:51:171.514620.000.000.004.02
240349892015.01.22 15:52:05sell0.02gbpusd1.514260.000001.514662015.01.22 16:08:371.514660.000.000.00-0.80
240357122015.01.22 15:55:05sell0.02gbpusd1.517060.000001.514662015.01.22 16:08:371.514660.000.000.004.80
240366132015.01.22 15:59:07buy0.02gbpusd1.516410.000001.515912015.01.22 16:38:561.515910.000.000.00-1.00
240426232015.01.22 16:27:04buy0.02gbpusd1.513410.000001.515912015.01.22 16:38:561.515910.000.000.005.00
240429692015.01.22 16:30:05sell0.02gbpusd1.513600.000001.514252015.01.22 16:49:461.514250.000.000.00-1.30
240441292015.01.22 16:39:05buy0.02gbpusd1.515970.000001.516972015.01.22 16:42:541.516970.000.000.002.00
240450402015.01.22 16:43:08sell0.02gbpusd1.516900.000001.514252015.01.22 16:49:461.514250.000.000.005.30
240459502015.01.22 16:50:05sell0.02gbpusd1.514020.000001.513022015.01.22 16:53:311.513020.000.000.002.00
240467352015.01.22 16:54:05sell0.02gbpusd1.513170.000001.512172015.01.22 17:02:531.512170.000.000.002.00
240480562015.01.22 17:03:05sell0.02gbpusd1.512180.000001.511182015.01.22 17:18:481.511180.000.000.002.00
240499332015.01.22 17:19:05sell0.02gbpusd1.511080.000001.510082015.01.22 17:34:111.510080.000.000.002.00
240516162015.01.22 17:35:05sell0.02gbpusd1.509850.000001.508852015.01.22 17:54:481.508850.000.000.002.00
240535172015.01.22 17:55:05sell0.02gbpusd1.507810.000001.506812015.01.22 18:08:371.506810.000.000.002.00
240535232015.01.22 17:55:05buy0.02gbpusd1.508380.000001.508402015.01.26 18:59:511.508400.000.000.000.04
240553502015.01.22 18:09:05sell0.02gbpusd1.505280.000001.504282015.01.22 18:13:161.504280.000.000.002.00
240553652015.01.22 18:09:05buy0.02gbpusd1.505870.000001.508402015.01.26 18:59:511.508400.000.000.005.06
240561002015.01.22 18:14:07sell0.02gbpusd1.504170.000001.503172015.01.22 19:54:571.503170.000.000.002.00
240614362015.01.22 19:46:01buy0.02gbpusd1.503200.000001.508402015.01.26 18:59:511.508400.000.000.0010.40
240619692015.01.22 19:55:01sell0.02gbpusd1.502790.000001.501792015.01.22 19:58:561.501790.000.000.002.00
240622402015.01.22 19:59:01sell0.02gbpusd1.501580.000001.500582015.01.22 22:48:521.500580.000.000.002.00
240680352015.01.22 22:44:01buy0.02gbpusd1.500650.000001.508402015.01.26 18:59:511.508400.000.000.0015.50
240683112015.01.22 22:49:02sell0.02gbpusd1.500310.000001.499312015.01.22 23:05:191.499310.000.000.002.00
240691852015.01.22 23:06:01sell0.02gbpusd1.498610.000001.497612015.01.22 23:13:201.497610.000.000.002.00
240698322015.01.22 23:14:02buy0.02gbpusd1.497530.000001.508402015.01.26 18:59:511.508400.000.000.0021.74
240698332015.01.22 23:14:02sell0.02gbpusd1.497190.000001.497752015.01.23 09:50:581.497750.000.000.00-1.12
240707552015.01.22 23:32:01sell0.02gbpusd1.500310.000001.497752015.01.23 09:50:581.497750.000.000.005.12
240944442015.01.23 09:51:01sell0.02gbpusd1.497060.000001.497662015.01.23 10:55:491.497660.000.000.00-1.20
240982832015.01.23 10:43:01sell0.02gbpusd1.500250.000001.497662015.01.23 10:55:491.497660.000.000.005.18
241024992015.01.23 11:19:01sell0.02gbpusd1.497630.000001.496632015.01.23 11:22:181.496630.000.000.002.00
241030532015.01.23 11:23:02sell0.02gbpusd1.495940.000001.496282015.01.23 14:12:281.496280.000.000.00-0.68
241039982015.01.23 11:31:01sell0.02gbpusd1.498620.000001.496282015.01.23 14:12:281.496280.000.000.004.68
242859052015.01.27 12:03:28buy0.02gbpusd1.508490.000001.509492015.01.27 14:12:371.509490.000.000.002.00
242986082015.01.27 14:13:02buy0.02gbpusd1.510190.000001.511192015.01.27 14:18:311.511190.000.000.002.00
242994312015.01.27 14:19:02buy0.02gbpusd1.511570.000001.512572015.01.27 14:52:271.512570.000.000.002.00
243035442015.01.27 14:53:02buy0.02gbpusd1.513190.000001.514192015.01.27 15:20:031.514190.000.000.002.00
243070122015.01.27 15:24:03buy0.02gbpusd1.514290.000001.515292015.01.27 15:32:121.515290.000.000.002.00
243083862015.01.27 15:33:02buy0.02gbpusd1.515950.000001.516952015.01.27 15:59:021.516950.000.000.002.00
243124362015.01.27 16:00:02buy0.02gbpusd1.518330.000001.519332015.01.27 16:18:071.519330.000.000.002.00
243164552015.01.27 16:19:02buy0.02gbpusd1.519530.000001.520532015.01.27 17:37:541.520530.000.000.002.00
243241652015.01.27 17:38:02buy0.02gbpusd1.520790.000001.521792015.01.27 17:39:121.521790.000.000.002.00
243248252015.01.27 17:40:02buy0.02gbpusd1.522230.000001.521232015.01.28 12:45:461.521230.000.000.00-2.00
243429252015.01.28 01:19:03buy0.02gbpusd1.518230.000001.521232015.01.28 12:45:461.521230.000.000.006.00
243834852015.01.28 13:15:02sell0.02gbpusd1.521720.000001.519822015.01.28 13:47:501.519820.000.000.003.80
243855512015.01.28 13:48:03sell0.02gbpusd1.519580.000001.519082015.01.28 15:04:431.519080.000.000.001.00
243902702015.01.28 15:05:02sell0.02gbpusd1.518700.000001.518202015.01.28 16:50:221.518200.000.000.001.00
244408992015.01.29 07:46:06sell0.02gbpusd1.513900.000001.513402015.01.29 09:56:341.513400.000.000.001.00
244485012015.01.29 09:57:02sell0.02gbpusd1.512940.000001.512442015.01.29 10:27:441.512440.000.000.001.00
244518242015.01.29 10:28:02sell0.02gbpusd1.511660.000001.511162015.01.29 17:08:431.511160.000.000.001.00
244837332015.01.29 17:09:02sell0.02gbpusd1.511130.000001.510632015.01.29 17:14:431.510630.000.000.001.00
244844082015.01.29 17:15:03sell0.02gbpusd1.510320.000001.509822015.01.29 17:29:431.509820.000.000.001.00
244860612015.01.29 17:30:02sell0.02gbpusd1.509720.000001.509222015.01.29 17:50:141.509220.000.000.001.00
244860672015.01.29 17:30:02buy0.02gbpusd1.509990.000001.509252015.01.30 10:30:581.509250.000.000.00-1.48
244889542015.01.29 17:51:02sell0.02gbpusd1.509010.000001.508512015.01.29 17:57:331.508510.000.000.001.00
244895422015.01.29 17:58:02sell0.02gbpusd1.508290.000001.507792015.01.29 17:59:231.507790.000.000.001.00
244898872015.01.29 18:00:03sell0.02gbpusd1.507500.000001.507002015.01.29 18:15:031.507000.000.000.001.00
244918062015.01.29 18:16:02sell0.02gbpusd1.506140.000001.505642015.01.29 18:24:311.505640.000.000.001.00
244925912015.01.29 18:23:03buy0.02gbpusd1.505910.000001.509252015.01.30 10:30:581.509250.000.000.006.68
244929102015.01.29 18:25:03sell0.02gbpusd1.505390.000001.504892015.01.29 18:27:511.504890.000.000.001.00
244932942015.01.29 18:28:02sell0.02gbpusd1.504690.000001.504192015.01.29 18:31:221.504190.000.000.001.00
244939902015.01.29 18:32:02sell0.02gbpusd1.504250.000001.503752015.01.29 18:33:271.503750.000.000.001.00
244943672015.01.29 18:34:02sell0.02gbpusd1.502550.000001.502052015.01.29 20:53:401.502050.000.000.001.00
245063012015.01.29 22:21:04sell0.02gbpusd1.506300.000001.503702015.01.30 16:17:121.503700.000.000.005.20
245343892015.01.30 11:29:03buy0.02gbpusd1.505570.000001.508152015.01.30 12:01:311.508150.000.000.005.16
245492892015.01.30 15:00:02buy0.02gbpusd1.505010.000001.507522015.01.30 15:30:051.507520.000.000.005.02
245577402015.01.30 16:18:02sell0.02gbpusd1.503110.000001.502612015.01.30 16:58:001.502610.000.000.001.00
245614082015.01.30 17:04:02sell0.02gbpusd1.502980.000001.502482015.01.30 17:28:471.502480.000.000.001.00
245632422015.01.30 17:29:03sell0.02gbpusd1.502030.000001.501532015.01.30 17:29:351.501530.000.000.001.00
245633752015.01.30 17:30:02sell0.02gbpusd1.501550.000001.501052015.01.30 17:32:441.501050.000.000.001.00
245637582015.01.30 17:33:03sell0.02gbpusd1.500620.000001.500122015.01.30 17:44:101.500120.000.000.001.00
245652152015.01.30 17:45:04buy0.02gbpusd1.499380.000001.502192015.01.30 18:00:191.502190.000.000.005.62
245672562015.01.30 18:01:03buy0.02gbpusd1.502000.000001.502502015.01.30 18:14:581.502500.000.000.001.00
245686232015.01.30 18:15:02buy0.02gbpusd1.502820.000001.503322015.01.30 19:04:241.503320.000.000.001.00
245706912015.01.30 18:46:03sell0.02gbpusd1.503110.000001.502652015.02.02 18:11:321.502650.000.000.000.92
245716422015.01.30 19:05:02buy0.02gbpusd1.503540.000001.504042015.01.30 20:51:531.504040.000.000.001.00
245747142015.01.30 20:52:02buy0.02gbpusd1.504370.000001.504872015.01.30 20:53:311.504870.000.000.001.00
245748462015.01.30 20:54:02buy0.02gbpusd1.504970.000001.505472015.01.30 21:30:501.505470.000.000.001.00
245758632015.01.30 21:31:02buy0.02gbpusd1.505880.000001.506382015.01.30 21:38:331.506380.000.000.001.00
245763052015.01.30 21:39:02buy0.02gbpusd1.506510.000001.507012015.02.02 00:01:351.507010.000.000.001.00
246414012015.02.02 16:23:04buy0.02gbpusd1.504750.000001.505252015.02.02 16:53:041.505250.000.000.001.00
246446512015.02.02 16:54:02buy0.02gbpusd1.505630.000001.506132015.02.02 16:55:341.506130.000.000.001.00
246450702015.02.02 16:56:02buy0.02gbpusd1.506700.000001.507202015.02.02 17:00:581.507200.000.000.001.00
246462612015.02.02 17:01:02sell0.02gbpusd1.507280.000001.502652015.02.02 18:11:321.502650.000.000.009.26
246560612015.02.02 18:12:02sell0.02gbpusd1.501840.000001.501342015.02.02 18:22:131.501340.000.000.001.00
246578092015.02.02 18:23:02sell0.02gbpusd1.501000.000001.500502015.02.03 09:48:101.500500.000.000.001.00
247060252015.02.03 09:49:02buy0.02gbpusd1.499390.000001.502012015.02.03 10:19:341.502010.000.000.005.24
247098092015.02.03 10:20:02buy0.02gbpusd1.502400.000001.502902015.02.03 10:38:281.502900.000.000.001.00
247115422015.02.03 10:39:02buy0.02gbpusd1.503020.000001.503522015.02.03 10:43:301.503520.000.000.001.00
247123792015.02.03 10:43:02sell0.02gbpusd1.503050.000001.500522015.02.03 10:51:321.500520.000.000.005.06
247141202015.02.03 10:52:02sell0.02gbpusd1.500470.000001.501052015.02.03 11:22:501.501050.000.000.00-1.16
247166002015.02.03 11:07:02sell0.02gbpusd1.501220.000001.501052015.02.03 11:22:501.501050.000.000.000.34
247166012015.02.03 11:07:02buy0.02gbpusd1.501520.000001.501062015.02.03 11:30:051.501060.000.000.00-0.92
247167172015.02.03 11:08:04sell0.02gbpusd1.501900.000001.501052015.02.03 11:22:501.501050.000.000.001.70
247177382015.02.03 11:23:02sell0.02gbpusd1.500730.000001.500232015.02.03 11:27:401.500230.000.000.001.00
247178112015.02.03 11:24:05buy0.02gbpusd1.500800.000001.501062015.02.03 11:30:051.501060.000.000.000.52
247180702015.02.03 11:28:02buy0.02gbpusd1.500190.000001.501062015.02.03 11:30:051.501060.000.000.001.74
247186962015.02.03 11:31:04buy0.02gbpusd1.501970.000001.502222015.02.03 12:01:381.502220.000.000.000.50
247197242015.02.03 11:38:02buy0.02gbpusd1.501460.000001.502222015.02.03 12:01:381.502220.000.000.001.52
247218542015.02.03 12:02:02buy0.02gbpusd1.502850.000001.503352015.02.03 12:06:261.503350.000.000.001.00
247226322015.02.03 12:07:02buy0.02gbpusd1.504130.000001.504352015.02.03 12:17:291.504350.000.000.000.44
247228672015.02.03 12:09:02buy0.02gbpusd1.503560.000001.504352015.02.03 12:17:291.504350.000.000.001.58
247233382015.02.03 12:18:02buy0.02gbpusd1.504450.000001.504072015.02.03 12:35:381.504070.000.000.00-0.76
247236372015.02.03 12:22:03buy0.02gbpusd1.503910.000001.504072015.02.03 12:35:381.504070.000.000.000.32
247245792015.02.03 12:30:03buy0.02gbpusd1.503260.000001.504072015.02.03 12:35:381.504070.000.000.001.62
247251122015.02.03 12:36:02buy0.02gbpusd1.504370.000001.504872015.02.03 12:41:211.504870.000.000.001.00
247259112015.02.03 12:42:03buy0.02gbpusd1.505440.000001.505942015.02.03 12:43:231.505940.000.000.001.00
247262842015.02.03 12:44:02buy0.02gbpusd1.506300.000001.506532015.02.03 13:05:531.506530.000.000.000.46
247268092015.02.03 12:47:02buy0.02gbpusd1.505750.000001.506532015.02.03 13:05:531.506530.000.000.001.56
247283742015.02.03 13:06:03buy0.02gbpusd1.506950.000001.506542015.02.03 14:01:191.506540.000.000.00-0.82
247289542015.02.03 13:11:02buy0.02gbpusd1.506350.000001.506542015.02.03 14:01:191.506540.000.000.000.38
247305002015.02.03 13:39:02buy0.02gbpusd1.505730.000001.506542015.02.03 14:01:191.506540.000.000.001.62
247322742015.02.03 14:02:02buy0.02gbpusd1.506990.000001.507492015.02.03 14:07:141.507490.000.000.001.00
247334182015.02.03 14:08:03buy0.02gbpusd1.507600.000001.508102015.02.03 15:10:451.508100.000.000.001.00
247382672015.02.03 15:11:02buy0.02gbpusd1.508810.000001.509312015.02.03 15:15:411.509310.000.000.001.00
247405292015.02.03 15:16:02buy0.02gbpusd1.510430.000001.510422015.02.03 15:20:121.510420.000.000.00-0.02
247410862015.02.03 15:17:03buy0.02gbpusd1.509410.000001.510422015.02.03 15:20:121.510420.000.000.002.02
247437522015.02.03 15:25:04buy0.02gbpusd1.509800.000001.510052015.02.03 15:35:571.510050.000.000.000.50
247441962015.02.03 15:30:05buy0.02gbpusd1.509290.000001.510052015.02.03 15:35:571.510050.000.000.001.52
247449162015.02.03 15:36:02buy0.02gbpusd1.510370.000001.510872015.02.03 15:43:441.510870.000.000.001.00
247476082015.02.03 15:44:04buy0.02gbpusd1.511000.000001.511502015.02.03 15:46:351.511500.000.000.001.00
247510882015.02.03 15:54:02buy0.02gbpusd1.510580.000001.510182015.02.03 17:00:511.510180.000.000.00-0.80
247526582015.02.03 15:59:04buy0.02gbpusd1.510050.000001.510182015.02.03 17:00:511.510180.000.000.000.26
247565502015.02.03 16:35:02buy0.02gbpusd1.509430.000001.510182015.02.03 17:00:511.510180.000.000.001.50
247592522015.02.03 17:06:02buy0.02gbpusd1.509960.000001.509482015.02.03 17:52:081.509480.000.000.00-0.96
247597712015.02.03 17:12:02buy0.02gbpusd1.509280.000001.509482015.02.03 17:52:081.509480.000.000.000.40
247613152015.02.03 17:40:02buy0.02gbpusd1.508720.000001.509482015.02.03 17:52:081.509480.000.000.001.52
247622852015.02.03 17:53:04buy0.02gbpusd1.509890.000001.510392015.02.03 17:59:051.510390.000.000.001.00
247630132015.02.03 18:00:07buy0.02gbpusd1.511520.000001.512022015.02.03 18:05:531.512020.000.000.001.00
247640072015.02.03 18:06:02buy0.02gbpusd1.512420.000001.512922015.02.03 18:11:081.512920.000.000.001.00
247651742015.02.03 18:12:02buy0.02gbpusd1.513220.000001.513722015.02.03 18:13:031.513720.000.000.001.00
247666922015.02.03 18:16:02buy0.02gbpusd1.513780.000001.514282015.02.03 18:16:381.514280.000.000.001.00
247697612015.02.03 18:36:02buy0.02gbpusd1.513840.000001.513362015.02.03 19:15:301.513360.000.000.00-0.96
247702982015.02.03 18:43:04buy0.02gbpusd1.513220.000001.513362015.02.03 19:15:301.513360.000.000.000.28
247708052015.02.03 18:49:02buy0.02gbpusd1.512610.000001.513362015.02.03 19:15:301.513360.000.000.001.50
247730412015.02.03 19:16:04buy0.02gbpusd1.513520.000001.513692015.02.03 19:25:501.513690.000.000.000.34
247730792015.02.03 19:17:02buy0.02gbpusd1.512860.000001.513692015.02.03 19:25:501.513690.000.000.001.66
247735382015.02.03 19:26:02buy0.02gbpusd1.514240.000001.514742015.02.03 19:57:251.514740.000.000.001.00
247760212015.02.03 19:58:05buy0.02gbpusd1.515580.000001.516082015.02.03 19:58:211.516080.000.000.001.00
247762262015.02.03 19:59:02buy0.02gbpusd1.516380.000001.516882015.02.03 20:03:591.516880.000.000.001.00
247769432015.02.03 20:04:02buy0.02gbpusd1.517080.000001.517582015.02.03 20:07:211.517580.000.000.001.00
247774642015.02.03 20:08:03buy0.02gbpusd1.518010.000001.518512015.02.03 20:26:581.518510.000.000.001.00
247805192015.02.03 20:27:02buy0.02gbpusd1.518780.000001.519282015.02.03 20:27:591.519280.000.000.001.00
247807942015.02.03 20:28:02buy0.02gbpusd1.519450.000001.519602015.02.03 20:31:521.519600.000.000.000.30
247811632015.02.03 20:30:02buy0.02gbpusd1.518740.000001.519602015.02.03 20:31:521.519600.000.000.001.72
247822622015.02.03 20:37:02buy0.02gbpusd1.518180.000001.517692015.02.04 11:02:281.517690.000.000.00-0.98
247823852015.02.03 20:38:03buy0.02gbpusd1.517540.000001.517692015.02.04 11:02:281.517690.000.000.000.30
247836002015.02.03 20:52:02buy0.02gbpusd1.516930.000001.517692015.02.04 11:02:281.517690.000.000.001.52
248252502015.02.04 11:03:06buy0.02gbpusd1.517870.000001.518372015.02.04 11:04:561.518370.000.000.001.00
248257322015.02.04 11:05:03buy0.02gbpusd1.518880.000001.518052015.02.04 11:32:501.518050.000.000.00-1.66
248272582015.02.04 11:15:02buy0.02gbpusd1.516210.000001.518052015.02.04 11:32:501.518050.000.000.003.68
248287952015.02.04 11:33:02buy0.02gbpusd1.518330.000001.518832015.02.04 12:09:041.518830.000.000.001.00
248323902015.02.04 12:10:02buy0.02gbpusd1.519330.000001.519832015.02.04 12:18:121.519830.000.000.001.00
248329642015.02.04 12:19:02buy0.02gbpusd1.520110.000001.520612015.02.04 12:30:071.520610.000.000.001.00
248355252015.02.04 12:40:02buy0.02gbpusd1.519690.000001.518792015.02.04 13:33:131.518790.000.000.00-1.80
248358822015.02.04 12:46:02buy0.02gbpusd1.518760.000001.518792015.02.04 13:33:131.518790.000.000.000.06
248379442015.02.04 13:13:03buy0.02gbpusd1.517860.000001.518792015.02.04 13:33:131.518790.000.000.001.86
248391542015.02.04 13:34:05buy0.02gbpusd1.519210.000001.519712015.02.04 13:48:001.519710.000.000.001.00
248398602015.02.04 13:48:02buy0.02gbpusd1.519890.000001.520392015.02.04 13:59:221.520390.000.000.001.00
248406602015.02.04 14:00:02buy0.02gbpusd1.520780.000001.521282015.02.04 14:01:471.521280.000.000.001.00
248411452015.02.04 14:02:02buy0.02gbpusd1.521550.000001.522052015.02.04 14:24:281.522050.000.000.001.00
250835402015.02.09 08:08:11buy0.02gbpusd1.526200.000001.526692015.02.09 09:59:401.526690.000.000.000.98
250836222015.02.09 08:12:02sell0.02gbpusd1.526210.000001.525212015.02.09 08:48:421.525210.000.000.002.00
250855212015.02.09 08:49:02sell0.02gbpusd1.525300.000001.524862015.02.09 10:19:151.524860.000.000.000.88
250856912015.02.09 08:50:03buy0.02gbpusd1.525170.000001.526692015.02.09 09:59:401.526690.000.000.003.04
250938032015.02.09 10:09:03sell0.02gbpusd1.526410.000001.524862015.02.09 10:19:151.524860.000.000.003.10
250945432015.02.09 10:16:02buy0.02gbpusd1.525350.000001.524632015.02.10 05:33:251.524630.000.000.00-1.44
250950092015.02.09 10:20:02sell0.02gbpusd1.524750.000001.523752015.02.09 10:57:331.523750.000.000.002.00
250982102015.02.09 10:52:04buy0.02gbpusd1.524150.000001.524632015.02.10 05:33:251.524630.000.000.000.96
250989572015.02.09 10:58:04sell0.02gbpusd1.523630.000001.522632015.02.09 11:30:531.522630.000.000.002.00
251005382015.02.09 11:11:02buy0.02gbpusd1.523080.000001.524632015.02.10 05:33:251.524630.000.000.003.10
251022952015.02.09 11:31:02sell0.02gbpusd1.522560.000001.521562015.02.09 12:12:171.521560.000.000.002.00
251061882015.02.09 12:12:02buy0.02gbpusd1.521820.000001.524632015.02.10 05:33:251.524630.000.000.005.62
251065842015.02.09 12:13:07sell0.02gbpusd1.520490.000001.521282015.02.10 11:50:321.521280.000.000.00-1.58
251065922015.02.09 12:13:07buy0.02gbpusd1.520770.000001.524632015.02.10 05:33:251.524630.000.000.007.72
251091462015.02.09 12:31:06sell0.02gbpusd1.521670.000001.521282015.02.10 11:50:321.521280.000.000.000.78
251380892015.02.09 16:40:02sell0.02gbpusd1.522950.000001.521282015.02.10 11:50:321.521280.000.000.003.34
251610292015.02.09 21:46:02sell0.02gbpusd1.523990.000001.521282015.02.10 11:50:321.521280.000.000.005.42
251821842015.02.10 07:05:06buy0.02gbpusd1.523690.000001.523422015.02.10 12:46:571.523420.000.000.00-0.54
251990002015.02.10 11:20:02buy0.02gbpusd1.522480.000001.523422015.02.10 12:46:571.523420.000.000.001.88
252036102015.02.10 11:51:05buy0.02gbpusd1.521150.000001.523422015.02.10 12:46:571.523420.000.000.004.54
252036112015.02.10 11:51:05sell0.02gbpusd1.520940.000001.519942015.02.10 11:56:181.519940.000.000.002.00
252045832015.02.10 11:57:08buy0.02gbpusd1.520050.000001.523422015.02.10 12:46:571.523420.000.000.006.74
252102562015.02.10 12:47:02buy0.02gbpusd1.523610.000001.523392015.02.10 14:14:061.523390.000.000.00-0.44
252119212015.02.10 13:03:02buy0.02gbpusd1.522600.000001.523392015.02.10 14:14:061.523390.000.000.001.58
252132252015.02.10 13:21:02buy0.02gbpusd1.520960.000001.523392015.02.10 14:14:061.523390.000.000.004.86
252207812015.02.10 14:18:02buy0.02gbpusd1.523240.000001.523592015.02.10 17:39:491.523590.000.000.000.70
252457142015.02.10 17:29:02buy0.02gbpusd1.521940.000001.523592015.02.10 17:39:491.523590.000.000.003.30
252484442015.02.10 17:40:02buy0.02gbpusd1.523660.000001.524152015.02.10 17:54:111.524150.000.000.000.98
252490512015.02.10 17:45:02buy0.02gbpusd1.522630.000001.524152015.02.10 17:54:111.524150.000.000.003.04
252507352015.02.10 17:55:02buy0.02gbpusd1.524380.000001.525382015.02.10 17:59:101.525380.000.000.002.00
252510472015.02.10 17:56:04sell0.02gbpusd1.524500.000001.523672015.02.11 18:42:311.523670.000.000.001.66
252517212015.02.10 18:00:02sell0.02gbpusd1.525890.000001.523672015.02.11 18:42:311.523670.000.000.004.44
252517452015.02.10 18:00:02buy0.02gbpusd1.525970.000001.526432015.02.10 19:13:031.526430.000.000.000.92
252526462015.02.10 18:05:02buy0.02gbpusd1.524880.000001.526432015.02.10 19:13:031.526430.000.000.003.10
252581792015.02.10 19:14:03buy0.02gbpusd1.527020.000001.526332015.02.11 10:02:141.526330.000.000.00-1.38
252587302015.02.10 19:16:05sell0.02gbpusd1.527200.000001.523672015.02.11 18:42:311.523670.000.000.007.06
252600472015.02.10 19:38:11buy0.02gbpusd1.525860.000001.526332015.02.11 10:02:141.526330.000.000.000.94
252667812015.02.10 21:55:02buy0.02gbpusd1.524840.000001.526332015.02.11 10:02:141.526330.000.000.002.98
252917922015.02.11 09:22:02buy0.02gbpusd1.523610.000001.526332015.02.11 10:02:141.526330.000.000.005.44
252964942015.02.11 10:03:07buy0.02gbpusd1.526150.000001.527152015.02.11 10:09:181.527150.000.000.002.00
252977122015.02.11 10:10:02buy0.02gbpusd1.527360.000001.527822015.02.11 11:24:011.527820.000.000.000.92
252984742015.02.11 10:13:02buy0.02gbpusd1.526270.000001.527822015.02.11 11:24:011.527820.000.000.003.10
253044762015.02.11 11:25:02buy0.02gbpusd1.528370.000001.529372015.02.11 11:41:101.529370.000.000.002.00
253051012015.02.11 11:27:03sell0.02gbpusd1.528590.000001.523672015.02.11 18:42:311.523670.000.000.009.84
253066252015.02.11 11:42:19sell0.02gbpusd1.529610.000001.523672015.02.11 18:42:311.523670.000.000.0011.88
253340802015.02.11 16:41:02buy0.02gbpusd1.527260.000001.526542015.02.12 12:30:141.526540.000.000.00-1.44
253369312015.02.11 16:56:02buy0.02gbpusd1.525940.000001.526542015.02.12 12:30:141.526540.000.000.001.20
253399552015.02.11 17:12:02buy0.02gbpusd1.524930.000001.526542015.02.12 12:30:141.526540.000.000.003.22
253521182015.02.11 18:43:02sell0.02gbpusd1.523390.000001.522392015.02.11 18:47:181.522390.000.000.002.00
253521202015.02.11 18:43:02buy0.02gbpusd1.523650.000001.526542015.02.12 12:30:141.526540.000.000.005.78
253525932015.02.11 18:47:02buy0.02gbpusd1.522640.000001.526542015.02.12 12:30:141.526540.000.000.007.80
253526632015.02.11 18:48:02sell0.02gbpusd1.522280.000001.522322015.02.12 04:39:491.522320.000.000.00-0.08
253572372015.02.11 20:00:02sell0.02gbpusd1.523300.000001.522322015.02.12 04:39:491.522320.000.000.001.96
253593842015.02.11 20:30:02sell0.02gbpusd1.524370.000001.522322015.02.12 04:39:491.522320.000.000.004.10
254097112015.02.12 08:56:10sell0.02gbpusd1.523230.000001.523402015.02.12 11:56:521.523400.000.000.00-0.34
254133362015.02.12 09:31:02sell0.02gbpusd1.524350.000001.523402015.02.12 11:56:521.523400.000.000.001.90
254307062015.02.12 11:20:02sell0.02gbpusd1.525570.000001.523402015.02.12 11:56:521.523400.000.000.004.34
254320702015.02.12 11:25:02sell0.02gbpusd1.526690.000001.523402015.02.12 11:56:521.523400.000.000.006.58
254364122015.02.12 11:57:02sell0.02gbpusd1.523270.000001.522272015.02.12 12:05:291.522270.000.000.002.00
254381082015.02.12 12:06:03buy0.02gbpusd1.521430.000001.526542015.02.12 12:30:141.526540.000.000.0010.22
254413022015.02.12 12:31:02buy0.02gbpusd1.528030.000001.529032015.02.12 12:31:291.529030.000.000.002.00
254426132015.02.12 12:35:02buy0.02gbpusd1.525940.000001.526942015.02.12 12:41:091.526940.000.000.002.00
254442282015.02.12 12:42:02buy0.02gbpusd1.528460.000001.529462015.02.12 12:43:581.529460.000.000.002.00
254447122015.02.12 12:44:02buy0.02gbpusd1.530680.000001.530922015.02.12 12:49:151.530920.000.000.000.48
254451162015.02.12 12:45:02buy0.02gbpusd1.529150.000001.530922015.02.12 12:49:151.530920.000.000.003.54
254460912015.02.12 12:50:02buy0.02gbpusd1.530820.000001.531822015.02.12 12:54:011.531820.000.000.002.00
254469502015.02.12 12:55:02buy0.02gbpusd1.532600.000001.533602015.02.12 13:07:281.533600.000.000.002.00
254481802015.02.12 13:01:02sell0.02gbpusd1.532970.000001.532972015.02.17 17:18:091.532970.000.000.000.00
254491082015.02.12 13:08:02buy0.02gbpusd1.534120.000001.534612015.02.12 14:10:471.534610.000.000.000.98
254498482015.02.12 13:14:03buy0.02gbpusd1.533100.000001.534612015.02.12 14:10:471.534610.000.000.003.02
254518842015.02.12 13:40:02sell0.02gbpusd1.533980.000001.532972015.02.17 17:18:091.532970.000.000.002.02
254540522015.02.12 14:11:02buy0.02gbpusd1.534540.000001.535542015.02.12 14:13:241.535540.000.000.002.00
254546742015.02.12 14:14:02sell0.02gbpusd1.535630.000001.532972015.02.17 17:18:091.532970.000.000.005.32
254546752015.02.12 14:14:02buy0.02gbpusd1.535900.000001.536332015.02.12 14:57:101.536330.000.000.000.86
254561732015.02.12 14:31:02buy0.02gbpusd1.534750.000001.536332015.02.12 14:57:101.536330.000.000.003.16
254585462015.02.12 14:58:04buy0.02gbpusd1.537070.000001.537562015.02.12 15:30:131.537560.000.000.000.98
254585542015.02.12 14:58:04sell0.02gbpusd1.536940.000001.532972015.02.17 17:18:091.532970.000.000.007.94
254598892015.02.12 15:11:02buy0.02gbpusd1.536040.000001.537562015.02.12 15:30:131.537560.000.000.003.04
254630052015.02.12 15:31:02buy0.02gbpusd1.537790.000001.537622015.02.12 18:05:101.537620.000.000.00-0.34
254635162015.02.12 15:32:02sell0.02gbpusd1.538160.000001.532972015.02.17 17:18:091.532970.000.000.0010.38
254685182015.02.12 15:54:07buy0.02gbpusd1.536750.000001.537622015.02.12 18:05:101.537620.000.000.001.74
254817422015.02.12 17:01:02buy0.02gbpusd1.535330.000001.537622015.02.12 18:05:101.537620.000.000.004.58
254907842015.02.12 18:06:02buy0.02gbpusd1.537700.000001.538702015.02.12 18:25:191.538700.000.000.002.00
254944922015.02.12 18:26:02buy0.02gbpusd1.538910.000001.539312015.02.12 20:58:081.539310.000.000.000.80
254958012015.02.12 18:34:04buy0.02gbpusd1.537700.000001.539312015.02.12 20:58:081.539310.000.000.003.22
255092652015.02.12 20:58:08sell0.02gbpusd1.539320.000001.532972015.02.17 17:18:091.532970.000.000.0012.70
255094632015.02.12 20:59:08buy0.02gbpusd1.539860.000001.540862015.02.12 21:59:591.540860.000.000.002.00
255126622015.02.12 21:59:02sell0.02gbpusd1.540500.000001.532972015.02.17 17:18:091.532970.000.000.0015.06
255129982015.02.12 22:00:02buy0.02gbpusd1.541450.000001.541162015.02.13 06:18:541.541160.000.000.00-0.58
255147902015.02.12 22:31:07buy0.02gbpusd1.540020.000001.541162015.02.13 06:18:541.541160.000.000.002.28
255166402015.02.12 23:29:07buy0.02gbpusd1.539010.000001.541162015.02.13 06:18:541.541160.000.000.004.30
255363432015.02.13 06:19:02buy0.02gbpusd1.541360.000001.540462015.02.13 16:38:291.540460.000.000.00-1.80
255392562015.02.13 06:55:04sell0.02gbpusd1.541520.000001.532972015.02.17 17:18:091.532970.000.000.0017.10
255494022015.02.13 09:23:02buy0.02gbpusd1.540310.000001.540462015.02.13 16:38:291.540460.000.000.000.30
255548992015.02.13 10:20:03buy0.02gbpusd1.538700.000001.540462015.02.13 16:38:291.540460.000.000.003.52
255710882015.02.13 14:16:02buy0.02gbpusd1.537480.000001.540462015.02.13 16:38:291.540460.000.000.005.96
255822722015.02.13 16:41:02buy0.02gbpusd1.540360.000001.541362015.02.13 17:02:401.541360.000.000.002.00
255851012015.02.13 17:05:02buy0.02gbpusd1.541450.000001.541192015.02.16 00:02:101.541190.000.000.00-0.52
255880142015.02.13 17:33:02buy0.02gbpusd1.540090.000001.541192015.02.16 00:02:101.541190.000.000.002.20
255923972015.02.13 18:32:02buy0.02gbpusd1.539040.000001.541192015.02.16 00:02:101.541190.000.000.004.30
256014292015.02.16 00:03:09buy0.02gbpusd1.542910.000001.542462015.02.16 05:06:241.542460.000.000.00-0.90
256020662015.02.16 00:08:04buy0.02gbpusd1.541900.000001.542462015.02.16 05:06:241.542460.000.000.001.12
256039102015.02.16 00:48:03buy0.02gbpusd1.541050.000001.542462015.02.16 05:06:241.542460.000.000.002.82
256056382015.02.16 01:17:12buy0.02gbpusd1.539990.000001.542462015.02.16 05:06:241.542460.000.000.004.94
256187462015.02.16 05:07:04sell0.02gbpusd1.543450.000001.532972015.02.17 17:18:091.532970.000.000.0020.96
256445092015.02.16 11:54:02buy0.02gbpusd1.539850.000001.539782015.02.17 13:25:141.539780.000.000.00-0.14
256469522015.02.16 12:16:02buy0.02gbpusd1.538680.000001.539782015.02.17 13:25:141.539780.000.000.002.20
256505462015.02.16 12:52:02buy0.02gbpusd1.537550.000001.539782015.02.17 13:25:141.539780.000.000.004.46
256804712015.02.16 19:02:03buy0.02gbpusd1.536220.000001.539782015.02.17 13:25:141.539780.000.000.007.12
256888282015.02.16 19:59:02buy0.02gbpusd1.535180.000001.539782015.02.17 13:25:141.539780.000.000.009.20
256942472015.02.16 20:30:02buy0.02gbpusd1.534200.000001.539782015.02.17 13:25:141.539780.000.000.0011.16
257823562015.02.17 14:09:03buy0.02gbpusd1.538210.000001.537462015.02.18 11:23:411.537460.000.000.00-1.50
257847672015.02.17 14:36:02buy0.02gbpusd1.537020.000001.537462015.02.18 11:23:411.537460.000.000.000.88
257865712015.02.17 14:53:02buy0.02gbpusd1.535870.000001.537462015.02.18 11:23:411.537460.000.000.003.18
257926472015.02.17 15:50:02buy0.02gbpusd1.534790.000001.537462015.02.18 11:23:411.537460.000.000.005.34
258037282015.02.17 17:10:03buy0.02gbpusd1.533830.000001.537462015.02.18 11:23:411.537460.000.000.007.26
258050742015.02.17 17:19:05buy0.02gbpusd1.532650.000001.537462015.02.18 11:23:411.537460.000.000.009.62
258752892015.02.18 11:25:02buy0.02gbpusd1.537540.000001.538542015.02.18 11:30:061.538540.000.000.002.00
258763602015.02.18 11:31:02buy0.02gbpusd1.541410.000001.542412015.02.18 11:33:031.542410.000.000.002.00
258763632015.02.18 11:31:02sell0.02gbpusd1.540940.000001.538742015.02.20 10:55:081.538740.000.000.004.40
258771192015.02.18 11:33:02sell0.02gbpusd1.541960.000001.538742015.02.20 10:55:081.538740.000.000.006.44
258778062015.02.18 11:36:04buy0.02gbpusd1.542040.000001.543042015.02.18 11:53:561.543040.000.000.002.00
258799192015.02.18 11:54:02buy0.02gbpusd1.543540.000001.543992015.02.18 17:26:391.543990.000.000.000.90
258799252015.02.18 11:54:02sell0.02gbpusd1.543310.000001.538742015.02.20 10:55:081.538740.000.000.009.14
258850442015.02.18 12:39:03buy0.02gbpusd1.542430.000001.543992015.02.18 17:26:391.543990.000.000.003.12
259147872015.02.18 17:27:02buy0.02gbpusd1.544400.000001.545402015.02.18 18:02:061.545400.000.000.002.00
259168162015.02.18 17:47:02sell0.02gbpusd1.544420.000001.538742015.02.20 10:55:081.538740.000.000.0011.36
259191462015.02.18 18:06:02buy0.02gbpusd1.544780.000001.544242015.02.18 21:00:111.544240.000.000.00-1.08
259211512015.02.18 18:35:02buy0.02gbpusd1.543760.000001.544242015.02.18 21:00:111.544240.000.000.000.96
259232132015.02.18 18:57:02buy0.02gbpusd1.542720.000001.544242015.02.18 21:00:111.544240.000.000.003.04
259263952015.02.18 19:57:06buy0.02gbpusd1.541710.000001.544242015.02.18 21:00:111.544240.000.000.005.06
259295582015.02.18 21:01:02buy0.02gbpusd1.546510.000001.547512015.02.18 21:06:461.547510.000.000.002.00
259295642015.02.18 21:01:02sell0.02gbpusd1.546200.000001.538742015.02.20 10:55:081.538740.000.000.0014.92
259315052015.02.18 21:07:02sell0.02gbpusd1.547350.000001.538742015.02.20 10:55:081.538740.000.000.0017.22
261077822015.02.20 10:56:02sell0.02gbpusd1.538340.000001.537342015.02.20 11:03:131.537340.000.000.002.00
261099502015.02.20 11:04:02sell0.02gbpusd1.537160.000001.536162015.02.20 11:30:031.536160.000.000.002.00
  0.00 0.00 0.00 1 390.56
Closed P/L: 1 390.56
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
  0.00 0.00 0.00 00.00
 Floating P/L: 00.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 500.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 390.56 Floating P/L: 00.00 Margin: 00.00
Balance: 1 890.56 Equity: 1 890.56 Free Margin: 1 890.56