FBS Inc
|Account: xxxx
|Name: xxxx xxxx xxxx
|Currency: USD
|Leverage: 1:500
|2015 February 23, 16:17
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|23098022
|2014.12.31 16:22:38
|balance
|D-NETELLER-USD-18214805
| 500.00
|23098164
|2014.12.31 17:00:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.55598
|0.00000
|1.55651
|2015.01.02 09:00:03
|1.55651
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.06
|23098699
|2014.12.31 17:04:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.55697
|0.00000
|1.55651
|2015.01.02 09:00:03
|1.55651
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|23099335
|2014.12.31 17:23:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.55800
|0.00000
|1.55651
|2015.01.02 09:00:03
|1.55651
|0.00
|0.00
|0.00
|2.98
|23099917
|2014.12.31 17:42:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.55910
|0.00000
|1.55651
|2015.01.02 09:00:03
|1.55651
|0.00
|0.00
|0.00
|5.18
|23104081
|2015.01.02 09:00:10
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.55436
|0.00000
|1.55336
|2015.01.02 10:32:47
|1.55336
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23107649
|2015.01.02 10:33:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.55322
|0.00000
|1.55222
|2015.01.02 10:37:41
|1.55222
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23108141
|2015.01.02 10:38:07
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.55172
|0.00000
|1.55157
|2015.01.02 11:10:56
|1.55157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|23108893
|2015.01.02 10:59:09
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.55341
|0.00000
|1.55157
|2015.01.02 11:10:56
|1.55157
|0.00
|0.00
|0.00
|3.68
|23109468
|2015.01.02 11:11:03
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.55122
|0.00000
|1.55022
|2015.01.02 11:30:32
|1.55022
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23110350
|2015.01.02 11:31:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.54997
|0.00000
|1.54897
|2015.01.02 11:40:55
|1.54897
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23110960
|2015.01.02 11:41:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.54828
|0.00000
|1.54728
|2015.01.02 12:01:22
|1.54728
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23112038
|2015.01.02 12:02:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.54689
|0.00000
|1.54589
|2015.01.02 12:13:03
|1.54589
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23112681
|2015.01.02 12:14:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.54496
|0.00000
|1.54451
|2015.01.02 12:58:33
|1.54451
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|23113084
|2015.01.02 12:23:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.54606
|0.00000
|1.54451
|2015.01.02 12:58:33
|1.54451
|0.00
|0.00
|0.00
|3.10
|23114107
|2015.01.02 12:59:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.54417
|0.00000
|1.54317
|2015.01.02 13:31:20
|1.54317
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23115220
|2015.01.02 13:33:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.54296
|0.00000
|1.54255
|2015.01.02 14:08:29
|1.54255
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|23116140
|2015.01.02 14:01:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.54414
|0.00000
|1.54255
|2015.01.02 14:08:29
|1.54255
|0.00
|0.00
|0.00
|3.18
|23116519
|2015.01.02 14:09:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.54196
|0.00000
|1.54157
|2015.01.02 15:29:08
|1.54157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|23118431
|2015.01.02 15:10:03
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.54317
|0.00000
|1.54157
|2015.01.02 15:29:08
|1.54157
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|23119501
|2015.01.02 15:32:05
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.54150
|0.00000
|1.54050
|2015.01.02 16:26:35
|1.54050
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23121081
|2015.01.02 16:27:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.54031
|0.00000
|1.53931
|2015.01.02 16:55:49
|1.53931
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23122319
|2015.01.02 16:56:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.53901
|0.00000
|1.53859
|2015.01.02 18:08:22
|1.53859
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|23122775
|2015.01.02 17:01:03
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.54017
|0.00000
|1.53859
|2015.01.02 18:08:22
|1.53859
|0.00
|0.00
|0.00
|3.16
|23126073
|2015.01.02 18:09:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.53813
|0.00000
|1.53713
|2015.01.02 18:18:37
|1.53713
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23126669
|2015.01.02 18:19:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.53699
|0.00000
|1.53659
|2015.01.02 18:44:23
|1.53659
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|23126999
|2015.01.02 18:23:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.53818
|0.00000
|1.53659
|2015.01.02 18:44:23
|1.53659
|0.00
|0.00
|0.00
|3.18
|23127847
|2015.01.02 18:49:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.53672
|0.00000
|1.53572
|2015.01.02 19:08:11
|1.53572
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23128611
|2015.01.02 19:10:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.53595
|0.00000
|1.53495
|2015.01.02 21:26:41
|1.53495
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23130150
|2015.01.02 21:27:05
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.53469
|0.00000
|1.53369
|2015.01.02 21:42:56
|1.53369
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23130473
|2015.01.02 21:43:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.53326
|0.00000
|1.53226
|2015.01.05 00:00:06
|1.53226
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23132692
|2015.01.05 00:01:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.52894
|0.00000
|1.52794
|2015.01.05 00:01:11
|1.52794
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23132968
|2015.01.05 00:02:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.52343
|0.00000
|1.52243
|2015.01.05 00:02:51
|1.52243
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23133326
|2015.01.05 00:03:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51955
|0.00000
|1.51921
|2015.01.05 00:05:26
|1.51921
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|23133518
|2015.01.05 00:04:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.52087
|0.00000
|1.51921
|2015.01.05 00:05:26
|1.51921
|0.00
|0.00
|0.00
|3.32
|23134784
|2015.01.05 00:20:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.52570
|0.00000
|1.52585
|2015.01.05 13:23:24
|1.52585
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|23135524
|2015.01.05 00:42:03
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.52714
|0.00000
|1.52585
|2015.01.05 13:23:24
|1.52585
|0.00
|0.00
|0.00
|2.58
|23137087
|2015.01.05 01:40:03
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.52870
|0.00000
|1.52585
|2015.01.05 13:23:24
|1.52585
|0.00
|0.00
|0.00
|5.70
|23137331
|2015.01.05 01:49:04
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.52978
|0.00000
|1.52585
|2015.01.05 13:23:24
|1.52585
|0.00
|0.00
|0.00
|7.86
|23138280
|2015.01.05 02:21:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.53081
|0.00000
|1.52585
|2015.01.05 13:23:24
|1.52585
|0.00
|0.00
|0.00
|9.92
|23158973
|2015.01.05 13:24:03
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.52570
|0.00000
|1.52470
|2015.01.05 14:00:58
|1.52470
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23160981
|2015.01.05 14:01:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.52422
|0.00000
|1.52322
|2015.01.05 14:33:39
|1.52322
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23162963
|2015.01.05 14:34:04
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.52287
|0.00000
|1.52187
|2015.01.05 14:35:57
|1.52187
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23163236
|2015.01.05 14:36:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.52153
|0.00000
|1.52116
|2015.01.05 15:59:20
|1.52116
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|23166019
|2015.01.05 15:29:04
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.52278
|0.00000
|1.52116
|2015.01.05 15:59:20
|1.52116
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|23169886
|2015.01.05 16:34:04
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.52189
|0.00000
|1.52254
|2015.01.06 10:18:11
|1.52254
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|23170905
|2015.01.05 16:52:03
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.52298
|0.00000
|1.52254
|2015.01.06 10:18:11
|1.52254
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|23172116
|2015.01.05 17:14:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.52410
|0.00000
|1.52254
|2015.01.06 10:18:11
|1.52254
|0.00
|0.00
|0.00
|3.12
|23179413
|2015.01.05 21:06:04
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.52527
|0.00000
|1.52254
|2015.01.06 10:18:11
|1.52254
|0.00
|0.00
|0.00
|5.46
|23180236
|2015.01.05 22:16:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.52627
|0.00000
|1.52254
|2015.01.06 10:18:11
|1.52254
|0.00
|0.00
|0.00
|7.46
|23196450
|2015.01.06 10:19:03
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.52230
|0.00000
|1.52186
|2015.01.06 11:23:43
|1.52186
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|23198644
|2015.01.06 10:52:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.52342
|0.00000
|1.52186
|2015.01.06 11:23:43
|1.52186
|0.00
|0.00
|0.00
|3.12
|23200695
|2015.01.06 11:24:03
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.52171
|0.00000
|1.52071
|2015.01.06 11:30:01
|1.52071
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23201347
|2015.01.06 11:32:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51978
|0.00000
|1.51878
|2015.01.06 12:05:59
|1.51878
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23203720
|2015.01.06 12:06:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51855
|0.00000
|1.51810
|2015.01.06 15:20:24
|1.51810
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|23206554
|2015.01.06 13:06:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51965
|0.00000
|1.51810
|2015.01.06 15:20:24
|1.51810
|0.00
|0.00
|0.00
|3.10
|23213474
|2015.01.06 15:21:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51764
|0.00000
|1.51664
|2015.01.06 16:13:42
|1.51664
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23219562
|2015.01.06 17:00:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51727
|0.00000
|1.51648
|2015.01.06 17:55:53
|1.51648
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|23220727
|2015.01.06 17:10:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51880
|0.00000
|1.51648
|2015.01.06 17:55:53
|1.51648
|0.00
|0.00
|0.00
|4.64
|23223541
|2015.01.06 17:56:03
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51625
|0.00000
|1.51647
|2015.01.06 21:54:28
|1.51647
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.44
|23225121
|2015.01.06 18:27:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51747
|0.00000
|1.51647
|2015.01.06 21:54:28
|1.51647
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23228485
|2015.01.06 19:20:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51868
|0.00000
|1.51647
|2015.01.06 21:54:28
|1.51647
|0.00
|0.00
|0.00
|4.42
|23232731
|2015.01.06 21:58:03
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51674
|0.00000
|1.51574
|2015.01.06 22:09:45
|1.51574
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23233261
|2015.01.06 22:10:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51516
|0.00000
|1.51416
|2015.01.07 00:07:03
|1.51416
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23236148
|2015.01.07 00:08:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51205
|0.00000
|1.51431
|2015.01.09 11:19:56
|1.51431
|0.00
|0.00
|0.00
|4.52
|23236149
|2015.01.07 00:08:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51156
|0.00000
|1.51208
|2015.01.07 11:52:05
|1.51208
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.04
|23236275
|2015.01.07 00:09:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51332
|0.00000
|1.51208
|2015.01.07 11:52:05
|1.51208
|0.00
|0.00
|0.00
|2.48
|23236727
|2015.01.07 00:15:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51436
|0.00000
|1.51208
|2015.01.07 11:52:05
|1.51208
|0.00
|0.00
|0.00
|4.56
|23257404
|2015.01.07 11:55:04
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51184
|0.00000
|1.51084
|2015.01.07 12:07:16
|1.51084
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23258712
|2015.01.07 12:08:03
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51111
|0.00000
|1.51118
|2015.01.07 15:23:47
|1.51118
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|23258934
|2015.01.07 12:10:04
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51210
|0.00000
|1.51118
|2015.01.07 15:23:47
|1.51118
|0.00
|0.00
|0.00
|1.84
|23259398
|2015.01.07 12:17:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51110
|0.00000
|1.51431
|2015.01.09 11:19:56
|1.51431
|0.00
|0.00
|0.00
|6.42
|23260801
|2015.01.07 12:39:03
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51333
|0.00000
|1.51118
|2015.01.07 15:23:47
|1.51118
|0.00
|0.00
|0.00
|4.30
|23269599
|2015.01.07 15:24:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51083
|0.00000
|1.50983
|2015.01.07 16:04:45
|1.50983
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23272238
|2015.01.07 16:05:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.50934
|0.00000
|1.50834
|2015.01.07 16:30:17
|1.50834
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23272564
|2015.01.07 16:08:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50898
|0.00000
|1.51431
|2015.01.09 11:19:56
|1.51431
|0.00
|0.00
|0.00
|10.66
|23273861
|2015.01.07 16:33:05
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.50878
|0.00000
|1.50778
|2015.01.07 17:42:53
|1.50778
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23283291
|2015.01.07 19:32:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50771
|0.00000
|1.51431
|2015.01.09 11:19:56
|1.51431
|0.00
|0.00
|0.00
|13.20
|23283675
|2015.01.07 19:46:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.50877
|0.00000
|1.50898
|2015.01.08 04:34:02
|1.50898
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|23285034
|2015.01.07 20:57:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51002
|0.00000
|1.50898
|2015.01.08 04:34:02
|1.50898
|0.00
|0.00
|0.00
|2.08
|23286956
|2015.01.07 21:40:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51112
|0.00000
|1.50898
|2015.01.08 04:34:02
|1.50898
|0.00
|0.00
|0.00
|4.28
|23287575
|2015.01.07 21:51:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51244
|0.00000
|1.50898
|2015.01.08 04:34:02
|1.50898
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|23294881
|2015.01.08 04:35:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.50872
|0.00000
|1.50772
|2015.01.08 09:06:48
|1.50772
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23300922
|2015.01.08 09:07:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.50745
|0.00000
|1.50645
|2015.01.08 09:23:25
|1.50645
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23301820
|2015.01.08 09:24:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50665
|0.00000
|1.51431
|2015.01.09 11:19:56
|1.51431
|0.00
|0.00
|0.00
|15.32
|23301821
|2015.01.08 09:24:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.50639
|0.00000
|1.50539
|2015.01.08 10:08:34
|1.50539
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23303913
|2015.01.08 10:09:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.50506
|0.00000
|1.50406
|2015.01.08 10:24:47
|1.50406
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23304950
|2015.01.08 10:25:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50415
|0.00000
|1.51431
|2015.01.09 11:19:56
|1.51431
|0.00
|0.00
|0.00
|20.32
|23326799
|2015.01.08 17:13:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.50900
|0.00000
|1.50950
|2015.01.13 11:30:03
|1.50950
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|23331888
|2015.01.08 18:45:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51157
|0.00000
|1.50950
|2015.01.13 11:30:03
|1.50950
|0.00
|0.00
|0.00
|4.14
|23356501
|2015.01.09 11:20:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51443
|0.00000
|1.50950
|2015.01.13 11:30:03
|1.50950
|0.00
|0.00
|0.00
|9.86
|23356502
|2015.01.09 11:20:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51468
|0.00000
|1.51568
|2015.01.09 13:43:33
|1.51568
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23362231
|2015.01.09 13:44:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51603
|0.00000
|1.51574
|2015.01.09 15:20:27
|1.51574
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.58
|23364561
|2015.01.09 14:58:03
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51345
|0.00000
|1.51574
|2015.01.09 15:20:27
|1.51574
|0.00
|0.00
|0.00
|4.58
|23368739
|2015.01.09 15:32:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51369
|0.00000
|1.51433
|2015.01.09 17:08:50
|1.51433
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|23372287
|2015.01.09 15:45:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50988
|0.00000
|1.51433
|2015.01.09 17:08:50
|1.51433
|0.00
|0.00
|0.00
|8.90
|23380235
|2015.01.09 17:09:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51451
|0.00000
|1.51551
|2015.01.09 17:23:32
|1.51551
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23381694
|2015.01.09 17:24:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51546
|0.00000
|1.51646
|2015.01.09 17:30:10
|1.51646
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23382421
|2015.01.09 17:31:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51647
|0.00000
|1.51747
|2015.01.12 00:00:23
|1.51747
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23392425
|2015.01.12 00:00:24
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51759
|0.00000
|1.50950
|2015.01.13 11:30:03
|1.50950
|0.00
|0.00
|0.00
|16.18
|23392772
|2015.01.12 00:01:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51796
|0.00000
|1.51896
|2015.01.12 00:38:45
|1.51896
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23398269
|2015.01.12 03:11:03
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51707
|0.00000
|1.51640
|2015.01.12 15:17:04
|1.51640
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.34
|23411558
|2015.01.12 10:02:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51381
|0.00000
|1.51640
|2015.01.12 15:17:04
|1.51640
|0.00
|0.00
|0.00
|5.18
|23413677
|2015.01.12 10:20:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51116
|0.00000
|1.51640
|2015.01.12 15:17:04
|1.51640
|0.00
|0.00
|0.00
|10.48
|23432257
|2015.01.12 15:19:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51618
|0.00000
|1.51718
|2015.01.12 16:49:59
|1.51718
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23437718
|2015.01.12 16:50:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51741
|0.00000
|1.51659
|2015.01.12 18:58:09
|1.51659
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.64
|23441468
|2015.01.12 17:37:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51377
|0.00000
|1.51659
|2015.01.12 18:58:09
|1.51659
|0.00
|0.00
|0.00
|5.64
|23445497
|2015.01.12 18:59:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51689
|0.00000
|1.51789
|2015.01.12 20:43:39
|1.51789
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23466119
|2015.01.13 08:02:03
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51559
|0.00000
|1.51486
|2015.01.13 13:16:36
|1.51486
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.46
|23474792
|2015.01.13 10:35:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51292
|0.00000
|1.51486
|2015.01.13 13:16:36
|1.51486
|0.00
|0.00
|0.00
|3.88
|23478919
|2015.01.13 11:31:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50884
|0.00000
|1.51486
|2015.01.13 13:16:36
|1.51486
|0.00
|0.00
|0.00
|12.04
|23486140
|2015.01.13 13:17:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51468
|0.00000
|1.51568
|2015.01.13 14:13:56
|1.51568
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23489433
|2015.01.13 14:14:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51599
|0.00000
|1.51699
|2015.01.13 14:20:48
|1.51699
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23489970
|2015.01.13 14:21:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51746
|0.00000
|1.51714
|2015.01.13 16:16:41
|1.51714
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.64
|23489972
|2015.01.13 14:21:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51722
|0.00000
|1.51599
|2015.01.15 18:02:07
|1.51599
|0.00
|0.00
|0.00
|2.46
|23495975
|2015.01.13 15:49:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51482
|0.00000
|1.51714
|2015.01.13 16:16:41
|1.51714
|0.00
|0.00
|0.00
|4.64
|23497874
|2015.01.13 16:17:03
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51762
|0.00000
|1.51723
|2015.01.13 17:45:38
|1.51723
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.78
|23500132
|2015.01.13 16:51:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51484
|0.00000
|1.51723
|2015.01.13 17:45:38
|1.51723
|0.00
|0.00
|0.00
|4.78
|23504108
|2015.01.13 17:46:03
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51756
|0.00000
|1.51856
|2015.01.13 18:20:47
|1.51856
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23507100
|2015.01.13 18:21:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51907
|0.00000
|1.51864
|2015.01.14 09:50:32
|1.51864
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.86
|23509641
|2015.01.13 19:01:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51621
|0.00000
|1.51864
|2015.01.14 09:50:32
|1.51864
|0.00
|0.00
|0.00
|4.86
|23541109
|2015.01.14 09:51:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51957
|0.00000
|1.51599
|2015.01.15 18:02:07
|1.51599
|0.00
|0.00
|0.00
|7.16
|23541110
|2015.01.14 09:51:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52000
|0.00000
|1.52100
|2015.01.14 09:51:09
|1.52100
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23541427
|2015.01.14 09:52:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52093
|0.00000
|1.52038
|2015.01.14 15:30:03
|1.52038
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|23548134
|2015.01.14 10:54:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51783
|0.00000
|1.52038
|2015.01.14 15:30:03
|1.52038
|0.00
|0.00
|0.00
|5.10
|23569095
|2015.01.14 15:31:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52170
|0.00000
|1.52270
|2015.01.14 15:31:59
|1.52270
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23569590
|2015.01.14 15:32:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52300
|0.00000
|1.52400
|2015.01.14 15:33:23
|1.52400
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23569591
|2015.01.14 15:32:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.52272
|0.00000
|1.51599
|2015.01.15 18:02:07
|1.51599
|0.00
|0.00
|0.00
|13.46
|23570298
|2015.01.14 15:34:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52434
|0.00000
|1.52534
|2015.01.14 15:38:03
|1.52534
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23572680
|2015.01.14 15:43:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52478
|0.00000
|1.52578
|2015.01.14 15:51:13
|1.52578
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23573121
|2015.01.14 15:47:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.52528
|0.00000
|1.51599
|2015.01.15 18:02:07
|1.51599
|0.00
|0.00
|0.00
|18.58
|23577738
|2015.01.14 16:24:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52431
|0.00000
|1.52381
|2015.01.15 13:12:48
|1.52381
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|23580517
|2015.01.14 16:56:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52174
|0.00000
|1.52381
|2015.01.15 13:12:48
|1.52381
|0.00
|0.00
|0.00
|4.14
|23623675
|2015.01.15 11:34:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51835
|0.00000
|1.52381
|2015.01.15 13:12:48
|1.52381
|0.00
|0.00
|0.00
|10.92
|23643482
|2015.01.15 13:13:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52472
|0.00000
|1.52572
|2015.01.15 13:39:17
|1.52572
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23646773
|2015.01.15 13:40:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52642
|0.00000
|1.52611
|2015.01.15 15:08:46
|1.52611
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.62
|23647910
|2015.01.15 13:54:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52380
|0.00000
|1.52611
|2015.01.15 15:08:46
|1.52611
|0.00
|0.00
|0.00
|4.62
|23657580
|2015.01.15 15:33:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52367
|0.00000
|1.52291
|2015.01.16 11:23:08
|1.52291
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.52
|23660912
|2015.01.15 16:11:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52022
|0.00000
|1.52291
|2015.01.16 11:23:08
|1.52291
|0.00
|0.00
|0.00
|5.38
|23668908
|2015.01.15 17:19:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51729
|0.00000
|1.52291
|2015.01.16 11:23:08
|1.52291
|0.00
|0.00
|0.00
|11.24
|23674254
|2015.01.15 18:06:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51757
|0.00000
|1.51657
|2015.01.15 18:18:37
|1.51657
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23675599
|2015.01.15 18:19:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51655
|0.00000
|1.51555
|2015.01.15 18:35:29
|1.51555
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23682050
|2015.01.15 20:41:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51808
|0.00000
|1.51838
|2015.01.16 14:34:44
|1.51838
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|23710690
|2015.01.16 10:13:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.52068
|0.00000
|1.51838
|2015.01.16 14:34:44
|1.51838
|0.00
|0.00
|0.00
|4.60
|23715898
|2015.01.16 11:36:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.52325
|0.00000
|1.51838
|2015.01.16 14:34:44
|1.51838
|0.00
|0.00
|0.00
|9.74
|23724457
|2015.01.16 14:35:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51802
|0.00000
|1.51702
|2015.01.16 15:00:08
|1.51702
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23725952
|2015.01.16 15:00:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51724
|0.00000
|1.51690
|2015.01.16 22:00:33
|1.51690
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|23726151
|2015.01.16 15:01:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51641
|0.00000
|1.51541
|2015.01.16 16:43:23
|1.51541
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23734618
|2015.01.16 16:44:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51493
|0.00000
|1.51393
|2015.01.16 16:57:01
|1.51393
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23735556
|2015.01.16 16:56:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51468
|0.00000
|1.51690
|2015.01.16 22:00:33
|1.51690
|0.00
|0.00
|0.00
|4.44
|23736218
|2015.01.16 17:01:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51452
|0.00000
|1.51352
|2015.01.16 17:11:56
|1.51352
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23737399
|2015.01.16 17:12:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51329
|0.00000
|1.51229
|2015.01.16 17:24:56
|1.51229
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23738920
|2015.01.16 17:25:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51209
|0.00000
|1.51690
|2015.01.16 22:00:33
|1.51690
|0.00
|0.00
|0.00
|9.62
|23738928
|2015.01.16 17:25:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51181
|0.00000
|1.51081
|2015.01.16 17:40:42
|1.51081
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23740447
|2015.01.16 17:41:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51071
|0.00000
|1.50971
|2015.01.16 17:46:00
|1.50971
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23741609
|2015.01.16 17:47:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50837
|0.00000
|1.51690
|2015.01.16 22:00:33
|1.51690
|0.00
|0.00
|0.00
|17.06
|23742048
|2015.01.16 17:50:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51107
|0.00000
|1.51125
|2015.01.19 21:49:37
|1.51125
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|23745912
|2015.01.16 18:57:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51363
|0.00000
|1.51125
|2015.01.19 21:49:37
|1.51125
|0.00
|0.00
|0.00
|4.76
|23750848
|2015.01.16 21:57:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51617
|0.00000
|1.51125
|2015.01.19 21:49:37
|1.51125
|0.00
|0.00
|0.00
|9.84
|23751067
|2015.01.16 22:01:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51708
|0.00000
|1.51639
|2015.01.19 11:35:33
|1.51639
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.38
|23752879
|2015.01.19 00:00:18
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51369
|0.00000
|1.51639
|2015.01.19 11:35:33
|1.51639
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|23794188
|2015.01.19 11:36:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51667
|0.00000
|1.51767
|2015.01.19 11:43:13
|1.51767
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23825044
|2015.01.19 19:59:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51265
|0.00000
|1.51367
|2015.01.20 11:20:20
|1.51367
|0.00
|0.00
|0.00
|2.04
|23827683
|2015.01.19 21:50:04
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51082
|0.00000
|1.50982
|2015.01.20 01:32:23
|1.50982
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23831484
|2015.01.20 01:11:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51013
|0.00000
|1.51367
|2015.01.20 11:20:20
|1.51367
|0.00
|0.00
|0.00
|7.08
|23832011
|2015.01.20 01:33:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.50904
|0.00000
|1.50804
|2015.01.20 03:00:06
|1.50804
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23834901
|2015.01.20 03:01:03
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.50765
|0.00000
|1.50665
|2015.01.20 03:04:26
|1.50665
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23835125
|2015.01.20 03:03:05
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50750
|0.00000
|1.51367
|2015.01.20 11:20:20
|1.51367
|0.00
|0.00
|0.00
|12.34
|23856065
|2015.01.20 10:58:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51177
|0.00000
|1.51213
|2015.01.21 11:30:06
|1.51213
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|23857833
|2015.01.20 11:21:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51386
|0.00000
|1.51486
|2015.01.20 11:39:43
|1.51486
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23859045
|2015.01.20 11:39:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51450
|0.00000
|1.51213
|2015.01.21 11:30:06
|1.51213
|0.00
|0.00
|0.00
|4.74
|23859182
|2015.01.20 11:40:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51537
|0.00000
|1.51637
|2015.01.20 14:41:07
|1.51637
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23871494
|2015.01.20 14:42:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51718
|0.00000
|1.51818
|2015.01.20 15:24:56
|1.51818
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23871662
|2015.01.20 14:44:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51710
|0.00000
|1.51213
|2015.01.21 11:30:06
|1.51213
|0.00
|0.00
|0.00
|9.94
|23874292
|2015.01.20 15:25:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51844
|0.00000
|1.51944
|2015.01.20 15:55:24
|1.51944
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23876784
|2015.01.20 15:59:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51970
|0.00000
|1.51213
|2015.01.21 11:30:06
|1.51213
|0.00
|0.00
|0.00
|15.14
|23889346
|2015.01.20 18:51:03
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51659
|0.00000
|1.51765
|2015.01.21 08:05:17
|1.51765
|0.00
|0.00
|0.00
|2.12
|23904653
|2015.01.21 02:06:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51407
|0.00000
|1.51765
|2015.01.21 08:05:17
|1.51765
|0.00
|0.00
|0.00
|7.16
|23928594
|2015.01.21 11:06:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51427
|0.00000
|1.51467
|2015.01.22 01:44:21
|1.51467
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|23930930
|2015.01.21 11:31:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50929
|0.00000
|1.51467
|2015.01.22 01:44:21
|1.51467
|0.00
|0.00
|0.00
|10.76
|23933523
|2015.01.21 12:00:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51134
|0.00000
|1.51026
|2015.01.21 17:31:16
|1.51026
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|23964163
|2015.01.21 17:13:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51388
|0.00000
|1.51026
|2015.01.21 17:31:16
|1.51026
|0.00
|0.00
|0.00
|7.24
|23967468
|2015.01.21 17:32:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51001
|0.00000
|1.51041
|2015.01.21 18:15:54
|1.51041
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|23973566
|2015.01.21 18:07:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51281
|0.00000
|1.51041
|2015.01.21 18:15:54
|1.51041
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|23974404
|2015.01.21 18:16:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51029
|0.00000
|1.51063
|2015.01.21 19:10:23
|1.51063
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|23976719
|2015.01.21 18:42:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51296
|0.00000
|1.51063
|2015.01.21 19:10:23
|1.51063
|0.00
|0.00
|0.00
|4.66
|23978850
|2015.01.21 19:11:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51026
|0.00000
|1.50926
|2015.01.21 19:26:56
|1.50926
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|23987947
|2015.01.21 23:27:04
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51412
|0.00000
|1.51310
|2015.01.22 15:41:18
|1.51310
|0.00
|0.00
|0.00
|2.04
|23991955
|2015.01.22 01:45:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51503
|0.00000
|1.51478
|2015.01.22 10:21:44
|1.51478
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|24004114
|2015.01.22 08:41:03
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51252
|0.00000
|1.51478
|2015.01.22 10:21:44
|1.51478
|0.00
|0.00
|0.00
|4.52
|24009176
|2015.01.22 10:22:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51485
|0.00000
|1.51585
|2015.01.22 11:27:24
|1.51585
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|24013693
|2015.01.22 11:28:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51618
|0.00000
|1.51718
|2015.01.22 11:45:47
|1.51718
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|24013838
|2015.01.22 11:29:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51666
|0.00000
|1.51310
|2015.01.22 15:41:18
|1.51310
|0.00
|0.00
|0.00
|7.12
|24015002
|2015.01.22 11:46:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51757
|0.00000
|1.51857
|2015.01.22 12:47:26
|1.51857
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|24018320
|2015.01.22 12:48:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51898
|0.00000
|1.51998
|2015.01.22 14:21:51
|1.51998
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|24023288
|2015.01.22 14:18:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51915
|0.00000
|1.51310
|2015.01.22 15:41:18
|1.51310
|0.00
|0.00
|0.00
|12.10
|24031059
|2015.01.22 15:41:05
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51536
|0.00000
|1.51883
|2015.01.22 15:55:18
|1.51883
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|24032420
|2015.01.22 15:44:05
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51461
|0.00000
|1.51462
|2015.01.22 15:51:17
|1.51462
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|24032903
|2015.01.22 15:45:05
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51663
|0.00000
|1.51462
|2015.01.22 15:51:17
|1.51462
|0.00
|0.00
|0.00
|4.02
|24034989
|2015.01.22 15:52:05
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51426
|0.00000
|1.51466
|2015.01.22 16:08:37
|1.51466
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|24035712
|2015.01.22 15:55:05
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51706
|0.00000
|1.51466
|2015.01.22 16:08:37
|1.51466
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|24036613
|2015.01.22 15:59:07
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51641
|0.00000
|1.51591
|2015.01.22 16:38:56
|1.51591
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|24042623
|2015.01.22 16:27:04
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51341
|0.00000
|1.51591
|2015.01.22 16:38:56
|1.51591
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|24042969
|2015.01.22 16:30:05
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51360
|0.00000
|1.51425
|2015.01.22 16:49:46
|1.51425
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|24044129
|2015.01.22 16:39:05
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51597
|0.00000
|1.51697
|2015.01.22 16:42:54
|1.51697
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|24045040
|2015.01.22 16:43:08
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51690
|0.00000
|1.51425
|2015.01.22 16:49:46
|1.51425
|0.00
|0.00
|0.00
|5.30
|24045950
|2015.01.22 16:50:05
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51402
|0.00000
|1.51302
|2015.01.22 16:53:31
|1.51302
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|24046735
|2015.01.22 16:54:05
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51317
|0.00000
|1.51217
|2015.01.22 17:02:53
|1.51217
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|24048056
|2015.01.22 17:03:05
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51218
|0.00000
|1.51118
|2015.01.22 17:18:48
|1.51118
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|24049933
|2015.01.22 17:19:05
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51108
|0.00000
|1.51008
|2015.01.22 17:34:11
|1.51008
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|24051616
|2015.01.22 17:35:05
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.50985
|0.00000
|1.50885
|2015.01.22 17:54:48
|1.50885
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|24053517
|2015.01.22 17:55:05
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.50781
|0.00000
|1.50681
|2015.01.22 18:08:37
|1.50681
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|24053523
|2015.01.22 17:55:05
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50838
|0.00000
|1.50840
|2015.01.26 18:59:51
|1.50840
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|24055350
|2015.01.22 18:09:05
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.50528
|0.00000
|1.50428
|2015.01.22 18:13:16
|1.50428
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|24055365
|2015.01.22 18:09:05
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50587
|0.00000
|1.50840
|2015.01.26 18:59:51
|1.50840
|0.00
|0.00
|0.00
|5.06
|24056100
|2015.01.22 18:14:07
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.50417
|0.00000
|1.50317
|2015.01.22 19:54:57
|1.50317
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|24061436
|2015.01.22 19:46:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50320
|0.00000
|1.50840
|2015.01.26 18:59:51
|1.50840
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|24061969
|2015.01.22 19:55:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.50279
|0.00000
|1.50179
|2015.01.22 19:58:56
|1.50179
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|24062240
|2015.01.22 19:59:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.50158
|0.00000
|1.50058
|2015.01.22 22:48:52
|1.50058
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|24068035
|2015.01.22 22:44:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50065
|0.00000
|1.50840
|2015.01.26 18:59:51
|1.50840
|0.00
|0.00
|0.00
|15.50
|24068311
|2015.01.22 22:49:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.50031
|0.00000
|1.49931
|2015.01.22 23:05:19
|1.49931
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|24069185
|2015.01.22 23:06:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.49861
|0.00000
|1.49761
|2015.01.22 23:13:20
|1.49761
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|24069832
|2015.01.22 23:14:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.49753
|0.00000
|1.50840
|2015.01.26 18:59:51
|1.50840
|0.00
|0.00
|0.00
|21.74
|24069833
|2015.01.22 23:14:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.49719
|0.00000
|1.49775
|2015.01.23 09:50:58
|1.49775
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.12
|24070755
|2015.01.22 23:32:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.50031
|0.00000
|1.49775
|2015.01.23 09:50:58
|1.49775
|0.00
|0.00
|0.00
|5.12
|24094444
|2015.01.23 09:51:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.49706
|0.00000
|1.49766
|2015.01.23 10:55:49
|1.49766
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|24098283
|2015.01.23 10:43:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.50025
|0.00000
|1.49766
|2015.01.23 10:55:49
|1.49766
|0.00
|0.00
|0.00
|5.18
|24102499
|2015.01.23 11:19:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.49763
|0.00000
|1.49663
|2015.01.23 11:22:18
|1.49663
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|24103053
|2015.01.23 11:23:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.49594
|0.00000
|1.49628
|2015.01.23 14:12:28
|1.49628
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|24103998
|2015.01.23 11:31:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.49862
|0.00000
|1.49628
|2015.01.23 14:12:28
|1.49628
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|24285905
|2015.01.27 12:03:28
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50849
|0.00000
|1.50949
|2015.01.27 14:12:37
|1.50949
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|24298608
|2015.01.27 14:13:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51019
|0.00000
|1.51119
|2015.01.27 14:18:31
|1.51119
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|24299431
|2015.01.27 14:19:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51157
|0.00000
|1.51257
|2015.01.27 14:52:27
|1.51257
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|24303544
|2015.01.27 14:53:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51319
|0.00000
|1.51419
|2015.01.27 15:20:03
|1.51419
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|24307012
|2015.01.27 15:24:03
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51429
|0.00000
|1.51529
|2015.01.27 15:32:12
|1.51529
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|24308386
|2015.01.27 15:33:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51595
|0.00000
|1.51695
|2015.01.27 15:59:02
|1.51695
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|24312436
|2015.01.27 16:00:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51833
|0.00000
|1.51933
|2015.01.27 16:18:07
|1.51933
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|24316455
|2015.01.27 16:19:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51953
|0.00000
|1.52053
|2015.01.27 17:37:54
|1.52053
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|24324165
|2015.01.27 17:38:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52079
|0.00000
|1.52179
|2015.01.27 17:39:12
|1.52179
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|24324825
|2015.01.27 17:40:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52223
|0.00000
|1.52123
|2015.01.28 12:45:46
|1.52123
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|24342925
|2015.01.28 01:19:03
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51823
|0.00000
|1.52123
|2015.01.28 12:45:46
|1.52123
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|24383485
|2015.01.28 13:15:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.52172
|0.00000
|1.51982
|2015.01.28 13:47:50
|1.51982
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|24385551
|2015.01.28 13:48:03
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51958
|0.00000
|1.51908
|2015.01.28 15:04:43
|1.51908
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24390270
|2015.01.28 15:05:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51870
|0.00000
|1.51820
|2015.01.28 16:50:22
|1.51820
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24440899
|2015.01.29 07:46:06
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51390
|0.00000
|1.51340
|2015.01.29 09:56:34
|1.51340
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24448501
|2015.01.29 09:57:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51294
|0.00000
|1.51244
|2015.01.29 10:27:44
|1.51244
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24451824
|2015.01.29 10:28:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51166
|0.00000
|1.51116
|2015.01.29 17:08:43
|1.51116
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24483733
|2015.01.29 17:09:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51113
|0.00000
|1.51063
|2015.01.29 17:14:43
|1.51063
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24484408
|2015.01.29 17:15:03
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.51032
|0.00000
|1.50982
|2015.01.29 17:29:43
|1.50982
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24486061
|2015.01.29 17:30:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.50972
|0.00000
|1.50922
|2015.01.29 17:50:14
|1.50922
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24486067
|2015.01.29 17:30:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50999
|0.00000
|1.50925
|2015.01.30 10:30:58
|1.50925
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.48
|24488954
|2015.01.29 17:51:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.50901
|0.00000
|1.50851
|2015.01.29 17:57:33
|1.50851
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24489542
|2015.01.29 17:58:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.50829
|0.00000
|1.50779
|2015.01.29 17:59:23
|1.50779
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24489887
|2015.01.29 18:00:03
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.50750
|0.00000
|1.50700
|2015.01.29 18:15:03
|1.50700
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24491806
|2015.01.29 18:16:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.50614
|0.00000
|1.50564
|2015.01.29 18:24:31
|1.50564
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24492591
|2015.01.29 18:23:03
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50591
|0.00000
|1.50925
|2015.01.30 10:30:58
|1.50925
|0.00
|0.00
|0.00
|6.68
|24492910
|2015.01.29 18:25:03
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.50539
|0.00000
|1.50489
|2015.01.29 18:27:51
|1.50489
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24493294
|2015.01.29 18:28:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.50469
|0.00000
|1.50419
|2015.01.29 18:31:22
|1.50419
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24493990
|2015.01.29 18:32:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.50425
|0.00000
|1.50375
|2015.01.29 18:33:27
|1.50375
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24494367
|2015.01.29 18:34:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.50255
|0.00000
|1.50205
|2015.01.29 20:53:40
|1.50205
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24506301
|2015.01.29 22:21:04
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.50630
|0.00000
|1.50370
|2015.01.30 16:17:12
|1.50370
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|24534389
|2015.01.30 11:29:03
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50557
|0.00000
|1.50815
|2015.01.30 12:01:31
|1.50815
|0.00
|0.00
|0.00
|5.16
|24549289
|2015.01.30 15:00:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50501
|0.00000
|1.50752
|2015.01.30 15:30:05
|1.50752
|0.00
|0.00
|0.00
|5.02
|24557740
|2015.01.30 16:18:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.50311
|0.00000
|1.50261
|2015.01.30 16:58:00
|1.50261
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24561408
|2015.01.30 17:04:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.50298
|0.00000
|1.50248
|2015.01.30 17:28:47
|1.50248
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24563242
|2015.01.30 17:29:03
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.50203
|0.00000
|1.50153
|2015.01.30 17:29:35
|1.50153
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24563375
|2015.01.30 17:30:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.50155
|0.00000
|1.50105
|2015.01.30 17:32:44
|1.50105
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24563758
|2015.01.30 17:33:03
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.50062
|0.00000
|1.50012
|2015.01.30 17:44:10
|1.50012
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24565215
|2015.01.30 17:45:04
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.49938
|0.00000
|1.50219
|2015.01.30 18:00:19
|1.50219
|0.00
|0.00
|0.00
|5.62
|24567256
|2015.01.30 18:01:03
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50200
|0.00000
|1.50250
|2015.01.30 18:14:58
|1.50250
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24568623
|2015.01.30 18:15:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50282
|0.00000
|1.50332
|2015.01.30 19:04:24
|1.50332
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24570691
|2015.01.30 18:46:03
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.50311
|0.00000
|1.50265
|2015.02.02 18:11:32
|1.50265
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|24571642
|2015.01.30 19:05:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50354
|0.00000
|1.50404
|2015.01.30 20:51:53
|1.50404
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24574714
|2015.01.30 20:52:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50437
|0.00000
|1.50487
|2015.01.30 20:53:31
|1.50487
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24574846
|2015.01.30 20:54:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50497
|0.00000
|1.50547
|2015.01.30 21:30:50
|1.50547
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24575863
|2015.01.30 21:31:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50588
|0.00000
|1.50638
|2015.01.30 21:38:33
|1.50638
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24576305
|2015.01.30 21:39:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50651
|0.00000
|1.50701
|2015.02.02 00:01:35
|1.50701
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24641401
|2015.02.02 16:23:04
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50475
|0.00000
|1.50525
|2015.02.02 16:53:04
|1.50525
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24644651
|2015.02.02 16:54:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50563
|0.00000
|1.50613
|2015.02.02 16:55:34
|1.50613
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24645070
|2015.02.02 16:56:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50670
|0.00000
|1.50720
|2015.02.02 17:00:58
|1.50720
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24646261
|2015.02.02 17:01:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.50728
|0.00000
|1.50265
|2015.02.02 18:11:32
|1.50265
|0.00
|0.00
|0.00
|9.26
|24656061
|2015.02.02 18:12:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.50184
|0.00000
|1.50134
|2015.02.02 18:22:13
|1.50134
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24657809
|2015.02.02 18:23:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.50100
|0.00000
|1.50050
|2015.02.03 09:48:10
|1.50050
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24706025
|2015.02.03 09:49:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.49939
|0.00000
|1.50201
|2015.02.03 10:19:34
|1.50201
|0.00
|0.00
|0.00
|5.24
|24709809
|2015.02.03 10:20:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50240
|0.00000
|1.50290
|2015.02.03 10:38:28
|1.50290
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24711542
|2015.02.03 10:39:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50302
|0.00000
|1.50352
|2015.02.03 10:43:30
|1.50352
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24712379
|2015.02.03 10:43:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.50305
|0.00000
|1.50052
|2015.02.03 10:51:32
|1.50052
|0.00
|0.00
|0.00
|5.06
|24714120
|2015.02.03 10:52:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.50047
|0.00000
|1.50105
|2015.02.03 11:22:50
|1.50105
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.16
|24716600
|2015.02.03 11:07:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.50122
|0.00000
|1.50105
|2015.02.03 11:22:50
|1.50105
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|24716601
|2015.02.03 11:07:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50152
|0.00000
|1.50106
|2015.02.03 11:30:05
|1.50106
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.92
|24716717
|2015.02.03 11:08:04
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.50190
|0.00000
|1.50105
|2015.02.03 11:22:50
|1.50105
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|24717738
|2015.02.03 11:23:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.50073
|0.00000
|1.50023
|2015.02.03 11:27:40
|1.50023
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24717811
|2015.02.03 11:24:05
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50080
|0.00000
|1.50106
|2015.02.03 11:30:05
|1.50106
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|24718070
|2015.02.03 11:28:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50019
|0.00000
|1.50106
|2015.02.03 11:30:05
|1.50106
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|24718696
|2015.02.03 11:31:04
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50197
|0.00000
|1.50222
|2015.02.03 12:01:38
|1.50222
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|24719724
|2015.02.03 11:38:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50146
|0.00000
|1.50222
|2015.02.03 12:01:38
|1.50222
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|24721854
|2015.02.03 12:02:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50285
|0.00000
|1.50335
|2015.02.03 12:06:26
|1.50335
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24722632
|2015.02.03 12:07:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50413
|0.00000
|1.50435
|2015.02.03 12:17:29
|1.50435
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|24722867
|2015.02.03 12:09:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50356
|0.00000
|1.50435
|2015.02.03 12:17:29
|1.50435
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|24723338
|2015.02.03 12:18:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50445
|0.00000
|1.50407
|2015.02.03 12:35:38
|1.50407
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.76
|24723637
|2015.02.03 12:22:03
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50391
|0.00000
|1.50407
|2015.02.03 12:35:38
|1.50407
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|24724579
|2015.02.03 12:30:03
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50326
|0.00000
|1.50407
|2015.02.03 12:35:38
|1.50407
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|24725112
|2015.02.03 12:36:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50437
|0.00000
|1.50487
|2015.02.03 12:41:21
|1.50487
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24725911
|2015.02.03 12:42:03
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50544
|0.00000
|1.50594
|2015.02.03 12:43:23
|1.50594
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24726284
|2015.02.03 12:44:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50630
|0.00000
|1.50653
|2015.02.03 13:05:53
|1.50653
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|24726809
|2015.02.03 12:47:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50575
|0.00000
|1.50653
|2015.02.03 13:05:53
|1.50653
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|24728374
|2015.02.03 13:06:03
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50695
|0.00000
|1.50654
|2015.02.03 14:01:19
|1.50654
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.82
|24728954
|2015.02.03 13:11:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50635
|0.00000
|1.50654
|2015.02.03 14:01:19
|1.50654
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|24730500
|2015.02.03 13:39:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50573
|0.00000
|1.50654
|2015.02.03 14:01:19
|1.50654
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|24732274
|2015.02.03 14:02:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50699
|0.00000
|1.50749
|2015.02.03 14:07:14
|1.50749
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24733418
|2015.02.03 14:08:03
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50760
|0.00000
|1.50810
|2015.02.03 15:10:45
|1.50810
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24738267
|2015.02.03 15:11:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50881
|0.00000
|1.50931
|2015.02.03 15:15:41
|1.50931
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24740529
|2015.02.03 15:16:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51043
|0.00000
|1.51042
|2015.02.03 15:20:12
|1.51042
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|24741086
|2015.02.03 15:17:03
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50941
|0.00000
|1.51042
|2015.02.03 15:20:12
|1.51042
|0.00
|0.00
|0.00
|2.02
|24743752
|2015.02.03 15:25:04
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50980
|0.00000
|1.51005
|2015.02.03 15:35:57
|1.51005
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|24744196
|2015.02.03 15:30:05
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50929
|0.00000
|1.51005
|2015.02.03 15:35:57
|1.51005
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|24744916
|2015.02.03 15:36:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51037
|0.00000
|1.51087
|2015.02.03 15:43:44
|1.51087
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24747608
|2015.02.03 15:44:04
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51100
|0.00000
|1.51150
|2015.02.03 15:46:35
|1.51150
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24751088
|2015.02.03 15:54:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51058
|0.00000
|1.51018
|2015.02.03 17:00:51
|1.51018
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|24752658
|2015.02.03 15:59:04
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51005
|0.00000
|1.51018
|2015.02.03 17:00:51
|1.51018
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|24756550
|2015.02.03 16:35:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50943
|0.00000
|1.51018
|2015.02.03 17:00:51
|1.51018
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|24759252
|2015.02.03 17:06:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50996
|0.00000
|1.50948
|2015.02.03 17:52:08
|1.50948
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.96
|24759771
|2015.02.03 17:12:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50928
|0.00000
|1.50948
|2015.02.03 17:52:08
|1.50948
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|24761315
|2015.02.03 17:40:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50872
|0.00000
|1.50948
|2015.02.03 17:52:08
|1.50948
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|24762285
|2015.02.03 17:53:04
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50989
|0.00000
|1.51039
|2015.02.03 17:59:05
|1.51039
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24763013
|2015.02.03 18:00:07
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51152
|0.00000
|1.51202
|2015.02.03 18:05:53
|1.51202
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24764007
|2015.02.03 18:06:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51242
|0.00000
|1.51292
|2015.02.03 18:11:08
|1.51292
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24765174
|2015.02.03 18:12:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51322
|0.00000
|1.51372
|2015.02.03 18:13:03
|1.51372
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24766692
|2015.02.03 18:16:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51378
|0.00000
|1.51428
|2015.02.03 18:16:38
|1.51428
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24769761
|2015.02.03 18:36:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51384
|0.00000
|1.51336
|2015.02.03 19:15:30
|1.51336
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.96
|24770298
|2015.02.03 18:43:04
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51322
|0.00000
|1.51336
|2015.02.03 19:15:30
|1.51336
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|24770805
|2015.02.03 18:49:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51261
|0.00000
|1.51336
|2015.02.03 19:15:30
|1.51336
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|24773041
|2015.02.03 19:16:04
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51352
|0.00000
|1.51369
|2015.02.03 19:25:50
|1.51369
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|24773079
|2015.02.03 19:17:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51286
|0.00000
|1.51369
|2015.02.03 19:25:50
|1.51369
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|24773538
|2015.02.03 19:26:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51424
|0.00000
|1.51474
|2015.02.03 19:57:25
|1.51474
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24776021
|2015.02.03 19:58:05
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51558
|0.00000
|1.51608
|2015.02.03 19:58:21
|1.51608
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24776226
|2015.02.03 19:59:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51638
|0.00000
|1.51688
|2015.02.03 20:03:59
|1.51688
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24776943
|2015.02.03 20:04:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51708
|0.00000
|1.51758
|2015.02.03 20:07:21
|1.51758
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24777464
|2015.02.03 20:08:03
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51801
|0.00000
|1.51851
|2015.02.03 20:26:58
|1.51851
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24780519
|2015.02.03 20:27:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51878
|0.00000
|1.51928
|2015.02.03 20:27:59
|1.51928
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24780794
|2015.02.03 20:28:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51945
|0.00000
|1.51960
|2015.02.03 20:31:52
|1.51960
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|24781163
|2015.02.03 20:30:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51874
|0.00000
|1.51960
|2015.02.03 20:31:52
|1.51960
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|24782262
|2015.02.03 20:37:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51818
|0.00000
|1.51769
|2015.02.04 11:02:28
|1.51769
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.98
|24782385
|2015.02.03 20:38:03
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51754
|0.00000
|1.51769
|2015.02.04 11:02:28
|1.51769
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|24783600
|2015.02.03 20:52:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51693
|0.00000
|1.51769
|2015.02.04 11:02:28
|1.51769
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|24825250
|2015.02.04 11:03:06
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51787
|0.00000
|1.51837
|2015.02.04 11:04:56
|1.51837
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24825732
|2015.02.04 11:05:03
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51888
|0.00000
|1.51805
|2015.02.04 11:32:50
|1.51805
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.66
|24827258
|2015.02.04 11:15:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51621
|0.00000
|1.51805
|2015.02.04 11:32:50
|1.51805
|0.00
|0.00
|0.00
|3.68
|24828795
|2015.02.04 11:33:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51833
|0.00000
|1.51883
|2015.02.04 12:09:04
|1.51883
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24832390
|2015.02.04 12:10:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51933
|0.00000
|1.51983
|2015.02.04 12:18:12
|1.51983
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24832964
|2015.02.04 12:19:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52011
|0.00000
|1.52061
|2015.02.04 12:30:07
|1.52061
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24835525
|2015.02.04 12:40:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51969
|0.00000
|1.51879
|2015.02.04 13:33:13
|1.51879
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|24835882
|2015.02.04 12:46:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51876
|0.00000
|1.51879
|2015.02.04 13:33:13
|1.51879
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|24837944
|2015.02.04 13:13:03
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51786
|0.00000
|1.51879
|2015.02.04 13:33:13
|1.51879
|0.00
|0.00
|0.00
|1.86
|24839154
|2015.02.04 13:34:05
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51921
|0.00000
|1.51971
|2015.02.04 13:48:00
|1.51971
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24839860
|2015.02.04 13:48:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51989
|0.00000
|1.52039
|2015.02.04 13:59:22
|1.52039
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24840660
|2015.02.04 14:00:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52078
|0.00000
|1.52128
|2015.02.04 14:01:47
|1.52128
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|24841145
|2015.02.04 14:02:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52155
|0.00000
|1.52205
|2015.02.04 14:24:28
|1.52205
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|25083540
|2015.02.09 08:08:11
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52620
|0.00000
|1.52669
|2015.02.09 09:59:40
|1.52669
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|25083622
|2015.02.09 08:12:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.52621
|0.00000
|1.52521
|2015.02.09 08:48:42
|1.52521
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|25085521
|2015.02.09 08:49:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.52530
|0.00000
|1.52486
|2015.02.09 10:19:15
|1.52486
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|25085691
|2015.02.09 08:50:03
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52517
|0.00000
|1.52669
|2015.02.09 09:59:40
|1.52669
|0.00
|0.00
|0.00
|3.04
|25093803
|2015.02.09 10:09:03
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.52641
|0.00000
|1.52486
|2015.02.09 10:19:15
|1.52486
|0.00
|0.00
|0.00
|3.10
|25094543
|2015.02.09 10:16:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52535
|0.00000
|1.52463
|2015.02.10 05:33:25
|1.52463
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.44
|25095009
|2015.02.09 10:20:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.52475
|0.00000
|1.52375
|2015.02.09 10:57:33
|1.52375
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|25098210
|2015.02.09 10:52:04
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52415
|0.00000
|1.52463
|2015.02.10 05:33:25
|1.52463
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|25098957
|2015.02.09 10:58:04
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.52363
|0.00000
|1.52263
|2015.02.09 11:30:53
|1.52263
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|25100538
|2015.02.09 11:11:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52308
|0.00000
|1.52463
|2015.02.10 05:33:25
|1.52463
|0.00
|0.00
|0.00
|3.10
|25102295
|2015.02.09 11:31:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.52256
|0.00000
|1.52156
|2015.02.09 12:12:17
|1.52156
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|25106188
|2015.02.09 12:12:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52182
|0.00000
|1.52463
|2015.02.10 05:33:25
|1.52463
|0.00
|0.00
|0.00
|5.62
|25106584
|2015.02.09 12:13:07
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.52049
|0.00000
|1.52128
|2015.02.10 11:50:32
|1.52128
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.58
|25106592
|2015.02.09 12:13:07
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52077
|0.00000
|1.52463
|2015.02.10 05:33:25
|1.52463
|0.00
|0.00
|0.00
|7.72
|25109146
|2015.02.09 12:31:06
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.52167
|0.00000
|1.52128
|2015.02.10 11:50:32
|1.52128
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|25138089
|2015.02.09 16:40:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.52295
|0.00000
|1.52128
|2015.02.10 11:50:32
|1.52128
|0.00
|0.00
|0.00
|3.34
|25161029
|2015.02.09 21:46:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.52399
|0.00000
|1.52128
|2015.02.10 11:50:32
|1.52128
|0.00
|0.00
|0.00
|5.42
|25182184
|2015.02.10 07:05:06
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52369
|0.00000
|1.52342
|2015.02.10 12:46:57
|1.52342
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|25199000
|2015.02.10 11:20:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52248
|0.00000
|1.52342
|2015.02.10 12:46:57
|1.52342
|0.00
|0.00
|0.00
|1.88
|25203610
|2015.02.10 11:51:05
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52115
|0.00000
|1.52342
|2015.02.10 12:46:57
|1.52342
|0.00
|0.00
|0.00
|4.54
|25203611
|2015.02.10 11:51:05
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.52094
|0.00000
|1.51994
|2015.02.10 11:56:18
|1.51994
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|25204583
|2015.02.10 11:57:08
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52005
|0.00000
|1.52342
|2015.02.10 12:46:57
|1.52342
|0.00
|0.00
|0.00
|6.74
|25210256
|2015.02.10 12:47:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52361
|0.00000
|1.52339
|2015.02.10 14:14:06
|1.52339
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.44
|25211921
|2015.02.10 13:03:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52260
|0.00000
|1.52339
|2015.02.10 14:14:06
|1.52339
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|25213225
|2015.02.10 13:21:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52096
|0.00000
|1.52339
|2015.02.10 14:14:06
|1.52339
|0.00
|0.00
|0.00
|4.86
|25220781
|2015.02.10 14:18:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52324
|0.00000
|1.52359
|2015.02.10 17:39:49
|1.52359
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|25245714
|2015.02.10 17:29:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52194
|0.00000
|1.52359
|2015.02.10 17:39:49
|1.52359
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|25248444
|2015.02.10 17:40:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52366
|0.00000
|1.52415
|2015.02.10 17:54:11
|1.52415
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|25249051
|2015.02.10 17:45:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52263
|0.00000
|1.52415
|2015.02.10 17:54:11
|1.52415
|0.00
|0.00
|0.00
|3.04
|25250735
|2015.02.10 17:55:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52438
|0.00000
|1.52538
|2015.02.10 17:59:10
|1.52538
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|25251047
|2015.02.10 17:56:04
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.52450
|0.00000
|1.52367
|2015.02.11 18:42:31
|1.52367
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|25251721
|2015.02.10 18:00:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.52589
|0.00000
|1.52367
|2015.02.11 18:42:31
|1.52367
|0.00
|0.00
|0.00
|4.44
|25251745
|2015.02.10 18:00:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52597
|0.00000
|1.52643
|2015.02.10 19:13:03
|1.52643
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|25252646
|2015.02.10 18:05:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52488
|0.00000
|1.52643
|2015.02.10 19:13:03
|1.52643
|0.00
|0.00
|0.00
|3.10
|25258179
|2015.02.10 19:14:03
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52702
|0.00000
|1.52633
|2015.02.11 10:02:14
|1.52633
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.38
|25258730
|2015.02.10 19:16:05
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.52720
|0.00000
|1.52367
|2015.02.11 18:42:31
|1.52367
|0.00
|0.00
|0.00
|7.06
|25260047
|2015.02.10 19:38:11
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52586
|0.00000
|1.52633
|2015.02.11 10:02:14
|1.52633
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|25266781
|2015.02.10 21:55:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52484
|0.00000
|1.52633
|2015.02.11 10:02:14
|1.52633
|0.00
|0.00
|0.00
|2.98
|25291792
|2015.02.11 09:22:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52361
|0.00000
|1.52633
|2015.02.11 10:02:14
|1.52633
|0.00
|0.00
|0.00
|5.44
|25296494
|2015.02.11 10:03:07
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52615
|0.00000
|1.52715
|2015.02.11 10:09:18
|1.52715
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|25297712
|2015.02.11 10:10:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52736
|0.00000
|1.52782
|2015.02.11 11:24:01
|1.52782
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|25298474
|2015.02.11 10:13:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52627
|0.00000
|1.52782
|2015.02.11 11:24:01
|1.52782
|0.00
|0.00
|0.00
|3.10
|25304476
|2015.02.11 11:25:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52837
|0.00000
|1.52937
|2015.02.11 11:41:10
|1.52937
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|25305101
|2015.02.11 11:27:03
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.52859
|0.00000
|1.52367
|2015.02.11 18:42:31
|1.52367
|0.00
|0.00
|0.00
|9.84
|25306625
|2015.02.11 11:42:19
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.52961
|0.00000
|1.52367
|2015.02.11 18:42:31
|1.52367
|0.00
|0.00
|0.00
|11.88
|25334080
|2015.02.11 16:41:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52726
|0.00000
|1.52654
|2015.02.12 12:30:14
|1.52654
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.44
|25336931
|2015.02.11 16:56:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52594
|0.00000
|1.52654
|2015.02.12 12:30:14
|1.52654
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|25339955
|2015.02.11 17:12:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52493
|0.00000
|1.52654
|2015.02.12 12:30:14
|1.52654
|0.00
|0.00
|0.00
|3.22
|25352118
|2015.02.11 18:43:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.52339
|0.00000
|1.52239
|2015.02.11 18:47:18
|1.52239
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|25352120
|2015.02.11 18:43:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52365
|0.00000
|1.52654
|2015.02.12 12:30:14
|1.52654
|0.00
|0.00
|0.00
|5.78
|25352593
|2015.02.11 18:47:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52264
|0.00000
|1.52654
|2015.02.12 12:30:14
|1.52654
|0.00
|0.00
|0.00
|7.80
|25352663
|2015.02.11 18:48:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.52228
|0.00000
|1.52232
|2015.02.12 04:39:49
|1.52232
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|25357237
|2015.02.11 20:00:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.52330
|0.00000
|1.52232
|2015.02.12 04:39:49
|1.52232
|0.00
|0.00
|0.00
|1.96
|25359384
|2015.02.11 20:30:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.52437
|0.00000
|1.52232
|2015.02.12 04:39:49
|1.52232
|0.00
|0.00
|0.00
|4.10
|25409711
|2015.02.12 08:56:10
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.52323
|0.00000
|1.52340
|2015.02.12 11:56:52
|1.52340
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|25413336
|2015.02.12 09:31:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.52435
|0.00000
|1.52340
|2015.02.12 11:56:52
|1.52340
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|25430706
|2015.02.12 11:20:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.52557
|0.00000
|1.52340
|2015.02.12 11:56:52
|1.52340
|0.00
|0.00
|0.00
|4.34
|25432070
|2015.02.12 11:25:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.52669
|0.00000
|1.52340
|2015.02.12 11:56:52
|1.52340
|0.00
|0.00
|0.00
|6.58
|25436412
|2015.02.12 11:57:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.52327
|0.00000
|1.52227
|2015.02.12 12:05:29
|1.52227
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|25438108
|2015.02.12 12:06:03
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52143
|0.00000
|1.52654
|2015.02.12 12:30:14
|1.52654
|0.00
|0.00
|0.00
|10.22
|25441302
|2015.02.12 12:31:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52803
|0.00000
|1.52903
|2015.02.12 12:31:29
|1.52903
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|25442613
|2015.02.12 12:35:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52594
|0.00000
|1.52694
|2015.02.12 12:41:09
|1.52694
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|25444228
|2015.02.12 12:42:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52846
|0.00000
|1.52946
|2015.02.12 12:43:58
|1.52946
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|25444712
|2015.02.12 12:44:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.53068
|0.00000
|1.53092
|2015.02.12 12:49:15
|1.53092
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|25445116
|2015.02.12 12:45:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52915
|0.00000
|1.53092
|2015.02.12 12:49:15
|1.53092
|0.00
|0.00
|0.00
|3.54
|25446091
|2015.02.12 12:50:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.53082
|0.00000
|1.53182
|2015.02.12 12:54:01
|1.53182
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|25446950
|2015.02.12 12:55:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.53260
|0.00000
|1.53360
|2015.02.12 13:07:28
|1.53360
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|25448180
|2015.02.12 13:01:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.53297
|0.00000
|1.53297
|2015.02.17 17:18:09
|1.53297
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|25449108
|2015.02.12 13:08:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.53412
|0.00000
|1.53461
|2015.02.12 14:10:47
|1.53461
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|25449848
|2015.02.12 13:14:03
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.53310
|0.00000
|1.53461
|2015.02.12 14:10:47
|1.53461
|0.00
|0.00
|0.00
|3.02
|25451884
|2015.02.12 13:40:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.53398
|0.00000
|1.53297
|2015.02.17 17:18:09
|1.53297
|0.00
|0.00
|0.00
|2.02
|25454052
|2015.02.12 14:11:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.53454
|0.00000
|1.53554
|2015.02.12 14:13:24
|1.53554
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|25454674
|2015.02.12 14:14:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.53563
|0.00000
|1.53297
|2015.02.17 17:18:09
|1.53297
|0.00
|0.00
|0.00
|5.32
|25454675
|2015.02.12 14:14:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.53590
|0.00000
|1.53633
|2015.02.12 14:57:10
|1.53633
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|25456173
|2015.02.12 14:31:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.53475
|0.00000
|1.53633
|2015.02.12 14:57:10
|1.53633
|0.00
|0.00
|0.00
|3.16
|25458546
|2015.02.12 14:58:04
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.53707
|0.00000
|1.53756
|2015.02.12 15:30:13
|1.53756
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|25458554
|2015.02.12 14:58:04
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.53694
|0.00000
|1.53297
|2015.02.17 17:18:09
|1.53297
|0.00
|0.00
|0.00
|7.94
|25459889
|2015.02.12 15:11:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.53604
|0.00000
|1.53756
|2015.02.12 15:30:13
|1.53756
|0.00
|0.00
|0.00
|3.04
|25463005
|2015.02.12 15:31:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.53779
|0.00000
|1.53762
|2015.02.12 18:05:10
|1.53762
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|25463516
|2015.02.12 15:32:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.53816
|0.00000
|1.53297
|2015.02.17 17:18:09
|1.53297
|0.00
|0.00
|0.00
|10.38
|25468518
|2015.02.12 15:54:07
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.53675
|0.00000
|1.53762
|2015.02.12 18:05:10
|1.53762
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|25481742
|2015.02.12 17:01:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.53533
|0.00000
|1.53762
|2015.02.12 18:05:10
|1.53762
|0.00
|0.00
|0.00
|4.58
|25490784
|2015.02.12 18:06:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.53770
|0.00000
|1.53870
|2015.02.12 18:25:19
|1.53870
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|25494492
|2015.02.12 18:26:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.53891
|0.00000
|1.53931
|2015.02.12 20:58:08
|1.53931
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|25495801
|2015.02.12 18:34:04
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.53770
|0.00000
|1.53931
|2015.02.12 20:58:08
|1.53931
|0.00
|0.00
|0.00
|3.22
|25509265
|2015.02.12 20:58:08
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.53932
|0.00000
|1.53297
|2015.02.17 17:18:09
|1.53297
|0.00
|0.00
|0.00
|12.70
|25509463
|2015.02.12 20:59:08
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.53986
|0.00000
|1.54086
|2015.02.12 21:59:59
|1.54086
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|25512662
|2015.02.12 21:59:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.54050
|0.00000
|1.53297
|2015.02.17 17:18:09
|1.53297
|0.00
|0.00
|0.00
|15.06
|25512998
|2015.02.12 22:00:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.54145
|0.00000
|1.54116
|2015.02.13 06:18:54
|1.54116
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.58
|25514790
|2015.02.12 22:31:07
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.54002
|0.00000
|1.54116
|2015.02.13 06:18:54
|1.54116
|0.00
|0.00
|0.00
|2.28
|25516640
|2015.02.12 23:29:07
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.53901
|0.00000
|1.54116
|2015.02.13 06:18:54
|1.54116
|0.00
|0.00
|0.00
|4.30
|25536343
|2015.02.13 06:19:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.54136
|0.00000
|1.54046
|2015.02.13 16:38:29
|1.54046
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|25539256
|2015.02.13 06:55:04
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.54152
|0.00000
|1.53297
|2015.02.17 17:18:09
|1.53297
|0.00
|0.00
|0.00
|17.10
|25549402
|2015.02.13 09:23:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.54031
|0.00000
|1.54046
|2015.02.13 16:38:29
|1.54046
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|25554899
|2015.02.13 10:20:03
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.53870
|0.00000
|1.54046
|2015.02.13 16:38:29
|1.54046
|0.00
|0.00
|0.00
|3.52
|25571088
|2015.02.13 14:16:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.53748
|0.00000
|1.54046
|2015.02.13 16:38:29
|1.54046
|0.00
|0.00
|0.00
|5.96
|25582272
|2015.02.13 16:41:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.54036
|0.00000
|1.54136
|2015.02.13 17:02:40
|1.54136
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|25585101
|2015.02.13 17:05:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.54145
|0.00000
|1.54119
|2015.02.16 00:02:10
|1.54119
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|25588014
|2015.02.13 17:33:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.54009
|0.00000
|1.54119
|2015.02.16 00:02:10
|1.54119
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|25592397
|2015.02.13 18:32:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.53904
|0.00000
|1.54119
|2015.02.16 00:02:10
|1.54119
|0.00
|0.00
|0.00
|4.30
|25601429
|2015.02.16 00:03:09
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.54291
|0.00000
|1.54246
|2015.02.16 05:06:24
|1.54246
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|25602066
|2015.02.16 00:08:04
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.54190
|0.00000
|1.54246
|2015.02.16 05:06:24
|1.54246
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|25603910
|2015.02.16 00:48:03
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.54105
|0.00000
|1.54246
|2015.02.16 05:06:24
|1.54246
|0.00
|0.00
|0.00
|2.82
|25605638
|2015.02.16 01:17:12
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.53999
|0.00000
|1.54246
|2015.02.16 05:06:24
|1.54246
|0.00
|0.00
|0.00
|4.94
|25618746
|2015.02.16 05:07:04
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.54345
|0.00000
|1.53297
|2015.02.17 17:18:09
|1.53297
|0.00
|0.00
|0.00
|20.96
|25644509
|2015.02.16 11:54:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.53985
|0.00000
|1.53978
|2015.02.17 13:25:14
|1.53978
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|25646952
|2015.02.16 12:16:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.53868
|0.00000
|1.53978
|2015.02.17 13:25:14
|1.53978
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|25650546
|2015.02.16 12:52:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.53755
|0.00000
|1.53978
|2015.02.17 13:25:14
|1.53978
|0.00
|0.00
|0.00
|4.46
|25680471
|2015.02.16 19:02:03
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.53622
|0.00000
|1.53978
|2015.02.17 13:25:14
|1.53978
|0.00
|0.00
|0.00
|7.12
|25688828
|2015.02.16 19:59:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.53518
|0.00000
|1.53978
|2015.02.17 13:25:14
|1.53978
|0.00
|0.00
|0.00
|9.20
|25694247
|2015.02.16 20:30:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.53420
|0.00000
|1.53978
|2015.02.17 13:25:14
|1.53978
|0.00
|0.00
|0.00
|11.16
|25782356
|2015.02.17 14:09:03
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.53821
|0.00000
|1.53746
|2015.02.18 11:23:41
|1.53746
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|25784767
|2015.02.17 14:36:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.53702
|0.00000
|1.53746
|2015.02.18 11:23:41
|1.53746
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|25786571
|2015.02.17 14:53:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.53587
|0.00000
|1.53746
|2015.02.18 11:23:41
|1.53746
|0.00
|0.00
|0.00
|3.18
|25792647
|2015.02.17 15:50:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.53479
|0.00000
|1.53746
|2015.02.18 11:23:41
|1.53746
|0.00
|0.00
|0.00
|5.34
|25803728
|2015.02.17 17:10:03
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.53383
|0.00000
|1.53746
|2015.02.18 11:23:41
|1.53746
|0.00
|0.00
|0.00
|7.26
|25805074
|2015.02.17 17:19:05
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.53265
|0.00000
|1.53746
|2015.02.18 11:23:41
|1.53746
|0.00
|0.00
|0.00
|9.62
|25875289
|2015.02.18 11:25:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.53754
|0.00000
|1.53854
|2015.02.18 11:30:06
|1.53854
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|25876360
|2015.02.18 11:31:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.54141
|0.00000
|1.54241
|2015.02.18 11:33:03
|1.54241
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|25876363
|2015.02.18 11:31:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.54094
|0.00000
|1.53874
|2015.02.20 10:55:08
|1.53874
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|25877119
|2015.02.18 11:33:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.54196
|0.00000
|1.53874
|2015.02.20 10:55:08
|1.53874
|0.00
|0.00
|0.00
|6.44
|25877806
|2015.02.18 11:36:04
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.54204
|0.00000
|1.54304
|2015.02.18 11:53:56
|1.54304
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|25879919
|2015.02.18 11:54:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.54354
|0.00000
|1.54399
|2015.02.18 17:26:39
|1.54399
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|25879925
|2015.02.18 11:54:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.54331
|0.00000
|1.53874
|2015.02.20 10:55:08
|1.53874
|0.00
|0.00
|0.00
|9.14
|25885044
|2015.02.18 12:39:03
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.54243
|0.00000
|1.54399
|2015.02.18 17:26:39
|1.54399
|0.00
|0.00
|0.00
|3.12
|25914787
|2015.02.18 17:27:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.54440
|0.00000
|1.54540
|2015.02.18 18:02:06
|1.54540
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|25916816
|2015.02.18 17:47:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.54442
|0.00000
|1.53874
|2015.02.20 10:55:08
|1.53874
|0.00
|0.00
|0.00
|11.36
|25919146
|2015.02.18 18:06:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.54478
|0.00000
|1.54424
|2015.02.18 21:00:11
|1.54424
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.08
|25921151
|2015.02.18 18:35:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.54376
|0.00000
|1.54424
|2015.02.18 21:00:11
|1.54424
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|25923213
|2015.02.18 18:57:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.54272
|0.00000
|1.54424
|2015.02.18 21:00:11
|1.54424
|0.00
|0.00
|0.00
|3.04
|25926395
|2015.02.18 19:57:06
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.54171
|0.00000
|1.54424
|2015.02.18 21:00:11
|1.54424
|0.00
|0.00
|0.00
|5.06
|25929558
|2015.02.18 21:01:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.54651
|0.00000
|1.54751
|2015.02.18 21:06:46
|1.54751
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|25929564
|2015.02.18 21:01:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.54620
|0.00000
|1.53874
|2015.02.20 10:55:08
|1.53874
|0.00
|0.00
|0.00
|14.92
|25931505
|2015.02.18 21:07:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.54735
|0.00000
|1.53874
|2015.02.20 10:55:08
|1.53874
|0.00
|0.00
|0.00
|17.22
|26107782
|2015.02.20 10:56:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.53834
|0.00000
|1.53734
|2015.02.20 11:03:13
|1.53734
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|26109950
|2015.02.20 11:04:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.53716
|0.00000
|1.53616
|2015.02.20 11:30:03
|1.53616
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|1 390.56
|Closed P/L:
|1 390.56
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|
|0.00
|0.00
|0.00
|00.00
|
|Floating P/L:
|00.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
| 500.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|1 390.56
|Floating P/L:
|00.00
|Margin:
|00.00
|Balance:
|1 890.56
|Equity:
|1 890.56
|Free Margin:
|1 890.56