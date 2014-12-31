Sensus Capital Markets Ltd.
|Account: 517915
|Name: jeff j
|Currency: USD
|Leverage: 1:200
|2015 January 27, 12:09
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|12032639
|2014.12.31 04:43:24
|balance
|Deposit
|50 000.00
|12041103
|2015.01.02 01:25:50
|sell
|1.00
|eurjpy
|144.880
|0.000
|0.000
|2015.01.07 09:52:17
|141.677
|0.00
|0.00
|-6.33
|2 687.80
|12113123
|2015.01.02 06:38:43
|sell
|1.00
|audusd
|0.81258
|0.00000
|0.00000
|2015.01.06 04:32:37
|0.81283
|0.00
|0.00
|-15.34
|-25.00
|12119391
|2015.01.02 06:56:07
|buy
|1.00
|usdcad
|1.16551
|0.00000
|0.00000
|2015.01.05 21:16:54
|1.17447
|0.00
|0.00
|-3.21
|762.90
|12153479
|2015.01.02 10:33:18
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.55231
|0.00000
|0.00000
|2015.01.09 11:13:48
|1.51283
|0.00
|0.00
|-18.40
|3 948.00
|12156794
|2015.01.02 11:04:39
|sell
|1.00
|eurjpy
|144.933
|0.000
|0.000
|2015.01.07 09:52:19
|141.666
|0.00
|0.00
|-6.33
|2 741.79
|12182887
|2015.01.02 17:01:41
|sell
|1.00
|eurjpy
|144.881
|0.000
|0.000
|2015.01.07 09:52:17
|141.677
|0.00
|0.00
|-6.33
|2 688.64
|12189536
|2015.01.02 19:33:25
|buy
|1.00
|usdjpy
|120.379
|0.000
|0.000
|2015.01.05 16:06:26
|119.659
|0.00
|0.00
|-0.17
|-601.71
|12195127
|2015.01.05 00:16:35
|sell
|1.00
|eurjpy
|143.503
|0.000
|0.000
|2015.01.07 09:52:22
|141.655
|0.00
|0.00
|-4.24
|1 550.97
|12201402
|2015.01.05 02:54:04
|buy
|1.00
|gbpjpy
|184.127
|0.000
|0.000
|2015.01.05 07:53:09
|183.945
|0.00
|0.00
|0.00
|-151.19
|12202880
|2015.01.05 04:53:42
|sell
|1.00
|audusd
|0.80755
|0.00000
|0.00000
|2015.01.06 04:32:38
|0.81284
|0.00
|0.00
|-7.67
|-529.00
|12203139
|2015.01.05 05:14:02
|buy
|1.00
|usdjpy
|120.447
|0.000
|0.000
|2015.01.05 16:06:31
|119.669
|0.00
|0.00
|0.00
|-650.13
|12206379
|2015.01.05 07:53:09
|sell
|1.00
|eurjpy
|143.621
|0.000
|0.000
|2015.01.07 09:52:18
|141.676
|0.00
|0.00
|-4.24
|1 632.15
|12207761
|2015.01.05 08:53:58
|sell
|1.00
|gbpjpy
|183.902
|0.000
|0.000
|2015.01.05 09:59:42
|184.116
|0.00
|0.00
|0.00
|-177.77
|12208829
|2015.01.05 09:59:41
|buy
|1.00
|gbpjpy
|184.114
|0.000
|0.000
|2015.01.05 11:07:25
|183.951
|0.00
|0.00
|0.00
|-135.45
|12210001
|2015.01.05 10:58:49
|buy
|1.00
|gbpjpy
|184.192
|0.000
|0.000
|2015.01.05 11:07:26
|183.949
|0.00
|0.00
|0.00
|-201.93
|12210667
|2015.01.05 11:24:10
|buy
|1.00
|gbpjpy
|184.259
|0.000
|0.000
|2015.01.05 11:24:10
|184.209
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.56
|12211036
|2015.01.05 11:48:25
|sell
|1.00
|eurjpy
|143.634
|0.000
|0.000
|2015.01.07 09:52:20
|141.653
|0.00
|0.00
|-4.24
|1 662.57
|12215293
|2015.01.05 13:14:58
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.52592
|0.00000
|0.00000
|2015.01.09 11:13:51
|1.51281
|0.00
|0.00
|-15.77
|1 311.00
|12216504
|2015.01.05 13:34:31
|sell
|1.00
|eurusd
|1.19110
|0.00000
|0.00000
|2015.01.06 17:02:15
|1.19245
|0.00
|0.00
|-1.68
|-135.00
|12232279
|2015.01.05 21:01:25
|sell
|1.00
|usdchf
|1.00642
|0.00000
|0.00000
|2015.01.07 12:30:16
|1.01330
|0.00
|0.00
|-3.12
|-678.97
|12236265
|2015.01.06 00:42:44
|sell
|1.00
|gbpjpy
|181.919
|0.000
|0.000
|2015.01.06 02:15:30
|182.349
|0.00
|0.00
|0.00
|-359.79
|12236266
|2015.01.06 00:42:44
|sell
|1.00
|eurjpy
|142.322
|0.000
|0.000
|2015.01.07 09:52:18
|141.675
|0.00
|0.00
|-2.13
|542.94
|12247653
|2015.01.06 07:41:52
|sell
|1.00
|eurjpy
|142.277
|0.000
|0.000
|2015.01.07 09:52:23
|141.655
|0.00
|0.00
|-2.13
|522.02
|12251902
|2015.01.06 10:22:18
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.52203
|0.00000
|0.00000
|2015.01.09 11:13:50
|1.51279
|0.00
|0.00
|-13.14
|924.00
|12255193
|2015.01.06 11:44:51
|sell
|1.00
|eurusd
|1.19126
|0.00000
|0.00000
|2015.01.06 17:02:16
|1.19239
|0.00
|0.00
|0.00
|-113.00
|12263160
|2015.01.06 15:17:04
|sell
|1.00
|eurjpy
|141.636
|0.000
|0.000
|2015.01.07 09:52:18
|141.666
|0.00
|0.00
|-2.13
|-25.17
|12263304
|2015.01.06 15:20:33
|sell
|1.00
|gbpjpy
|180.579
|0.000
|0.000
|2015.01.06 21:45:11
|180.013
|0.00
|0.00
|0.00
|477.24
|12267197
|2015.01.06 17:00:01
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.818
|0.000
|0.000
|2015.01.07 03:19:23
|118.899
|0.00
|0.00
|-1.15
|-68.13
|12268459
|2015.01.06 17:11:43
|buy
|1.00
|eurusd
|1.19312
|0.00000
|0.00000
|2015.01.06 22:07:39
|1.19037
|0.00
|0.00
|0.00
|-275.00
|12268618
|2015.01.06 17:13:45
|sell
|1.00
|usdcad
|1.17573
|0.00000
|0.00000
|2015.01.09 11:48:45
|1.18482
|0.00
|0.00
|7.23
|-767.21
|12268772
|2015.01.06 17:18:12
|sell
|1.00
|audusd
|0.81151
|0.00000
|0.00000
|2015.01.06 17:18:13
|0.81171
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|12269177
|2015.01.06 17:46:11
|sell
|1.00
|gbpjpy
|180.337
|0.000
|0.000
|2015.01.06 21:45:12
|180.009
|0.00
|0.00
|0.00
|276.56
|12269884
|2015.01.06 18:05:41
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.652
|0.000
|0.000
|2015.01.07 03:19:24
|118.899
|0.00
|0.00
|-1.15
|-207.74
|12272460
|2015.01.06 19:19:24
|sell
|1.00
|usdchf
|1.00491
|0.00000
|0.00000
|2015.01.07 12:30:18
|1.01336
|0.00
|0.00
|-1.56
|-833.86
|12273743
|2015.01.06 20:04:51
|sell
|1.00
|gbpjpy
|179.571
|0.000
|0.000
|2015.01.06 21:45:12
|180.011
|0.00
|0.00
|0.00
|-371.01
|12274997
|2015.01.06 21:10:40
|sell
|1.00
|gbpjpy
|179.662
|0.000
|0.000
|2015.01.06 21:45:13
|180.011
|0.00
|0.00
|0.00
|-294.27
|12275763
|2015.01.06 21:49:41
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.51698
|0.00000
|0.00000
|2015.01.09 11:13:52
|1.51282
|0.00
|0.00
|-13.14
|416.00
|12277856
|2015.01.06 23:00:29
|sell
|1.00
|eurjpy
|140.992
|0.000
|0.000
|2015.01.07 09:52:21
|141.657
|0.00
|0.00
|-2.13
|-558.12
|12279624
|2015.01.07 00:06:38
|sell
|1.00
|eurusd
|1.18834
|0.00000
|0.00000
|2015.01.09 17:30:04
|1.18246
|0.00
|0.00
|-6.72
|588.00
|12279806
|2015.01.07 00:07:11
|sell
|1.00
|gbpjpy
|179.248
|0.000
|0.000
|2015.01.07 02:01:50
|179.710
|0.00
|0.00
|0.00
|-389.17
|12292952
|2015.01.07 11:54:24
|sell
|1.00
|eurjpy
|140.835
|0.000
|0.000
|2015.01.07 15:25:04
|141.362
|0.00
|0.00
|0.00
|-440.82
|12295875
|2015.01.07 12:45:12
|buy
|1.00
|gbpjpy
|180.357
|0.000
|0.000
|2015.01.07 16:43:05
|180.148
|0.00
|0.00
|0.00
|-175.01
|12301705
|2015.01.07 15:25:03
|buy
|1.00
|eurjpy
|141.365
|0.000
|0.000
|2015.01.07 18:10:41
|140.993
|0.00
|0.00
|0.00
|-311.62
|12306310
|2015.01.07 17:05:35
|buy
|1.00
|gbpjpy
|180.522
|0.000
|0.000
|2015.01.07 17:05:35
|180.485
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.93
|12308369
|2015.01.07 17:59:29
|sell
|1.00
|eurjpy
|140.990
|0.000
|0.000
|2015.01.07 17:59:29
|141.005
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.56
|12310641
|2015.01.07 19:05:41
|buy
|1.00
|eurjpy
|141.294
|0.000
|0.000
|2015.01.07 21:16:48
|141.008
|0.00
|0.00
|0.00
|-239.96
|12313540
|2015.01.07 21:06:35
|sell
|1.00
|gbpjpy
|180.007
|0.000
|0.000
|2015.01.08 00:37:33
|180.273
|0.00
|0.00
|-9.25
|-222.93
|12313860
|2015.01.07 21:16:48
|sell
|1.00
|eurjpy
|141.009
|0.000
|0.000
|2015.01.08 01:29:40
|141.318
|0.00
|0.00
|-6.34
|-258.80
|12315390
|2015.01.07 22:12:40
|sell
|1.00
|gbpjpy
|179.970
|0.000
|0.000
|2015.01.08 00:37:33
|180.273
|0.00
|0.00
|-9.25
|-253.93
|12318679
|2015.01.08 00:37:32
|buy
|1.00
|gbpjpy
|180.273
|0.000
|0.000
|2015.01.08 10:05:44
|180.213
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.13
|12319843
|2015.01.08 01:29:40
|buy
|1.00
|eurjpy
|141.312
|0.000
|0.000
|2015.01.08 12:02:34
|141.065
|0.00
|0.00
|0.00
|-206.24
|12323245
|2015.01.08 03:30:02
|buy
|1.00
|usdjpy
|119.541
|0.000
|0.000
|2015.01.09 12:22:27
|119.233
|0.00
|0.00
|-0.18
|-258.32
|12329529
|2015.01.08 09:03:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.18110
|0.00000
|0.00000
|2015.01.09 17:30:04
|1.18249
|0.00
|0.00
|-1.68
|-139.00
|12329623
|2015.01.08 09:06:12
|buy
|1.00
|usdchf
|1.01727
|0.00000
|0.00000
|2015.01.12 00:49:06
|1.01176
|0.00
|0.00
|0.18
|-544.60
|12330806
|2015.01.08 10:05:28
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.50594
|0.00000
|0.00000
|2015.01.09 11:13:51
|1.51273
|0.00
|0.00
|-2.63
|-679.00
|12336794
|2015.01.08 13:15:42
|buy
|1.00
|gbpjpy
|180.539
|0.000
|0.000
|2015.01.08 14:13:06
|180.362
|0.00
|0.00
|0.00
|-147.72
|12341554
|2015.01.08 15:41:01
|sell
|1.00
|gbpjpy
|180.236
|0.000
|0.000
|2015.01.08 17:46:55
|180.551
|0.00
|0.00
|0.00
|-263.27
|12347597
|2015.01.08 18:44:21
|buy
|1.00
|eurjpy
|141.298
|0.000
|0.000
|2015.01.08 19:01:44
|141.108
|0.00
|0.00
|0.00
|-159.00
|12367411
|2015.01.09 06:13:28
|sell
|1.00
|eurjpy
|140.961
|0.000
|0.000
|2015.01.12 12:00:05
|140.778
|0.00
|0.00
|-2.13
|153.55
|12374659
|2015.01.09 11:12:02
|buy
|1.00
|gbpjpy
|180.626
|0.000
|0.000
|2015.01.09 15:15:33
|180.336
|0.00
|0.00
|0.00
|-243.59
|12376535
|2015.01.09 11:48:45
|buy
|1.00
|usdcad
|1.18482
|0.00000
|0.00000
|2015.01.09 13:15:47
|1.18294
|0.00
|0.00
|0.00
|-158.93
|12382196
|2015.01.09 15:11:26
|sell
|1.00
|usdcad
|1.18175
|0.00000
|0.00000
|2015.01.09 15:36:19
|1.18432
|0.00
|0.00
|0.00
|-217.00
|12382347
|2015.01.09 15:15:32
|sell
|1.00
|gbpjpy
|180.321
|0.000
|0.000
|2015.01.09 15:30:04
|180.708
|0.00
|0.00
|0.00
|-323.93
|12383885
|2015.01.09 15:31:58
|sell
|1.00
|eurusd
|1.17831
|0.00000
|0.00000
|2015.01.09 17:30:04
|1.18245
|0.00
|0.00
|0.00
|-414.00
|12384778
|2015.01.09 15:36:56
|buy
|1.00
|usdchf
|1.01876
|0.00000
|0.00000
|2015.01.12 00:49:07
|1.01176
|0.00
|0.00
|0.09
|-691.86
|12388499
|2015.01.09 16:17:41
|buy
|1.00
|usdcad
|1.18719
|0.00000
|0.00000
|2015.01.14 15:35:14
|1.19491
|0.00
|0.00
|-9.51
|646.07
|12388653
|2015.01.09 16:21:40
|buy
|1.00
|gbpjpy
|180.570
|0.000
|0.000
|2015.01.09 16:21:41
|180.525
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.69
|12389306
|2015.01.09 16:36:54
|buy
|1.00
|gbpjpy
|180.262
|0.000
|0.000
|2015.01.09 16:36:55
|180.249
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.90
|12389950
|2015.01.09 16:48:39
|sell
|1.00
|gbpjpy
|180.252
|0.000
|0.000
|2015.01.12 10:33:27
|179.574
|0.00
|0.00
|-3.10
|570.84
|12389999
|2015.01.09 16:49:16
|sell
|1.00
|eurjpy
|140.465
|0.000
|0.000
|2015.01.12 12:00:05
|140.774
|0.00
|0.00
|-2.13
|-259.29
|12390507
|2015.01.09 16:57:46
|sell
|1.00
|usdjpy
|119.107
|0.000
|0.000
|2015.01.12 11:57:57
|119.116
|0.00
|0.00
|-1.15
|-7.56
|12391488
|2015.01.09 17:09:27
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.51514
|0.00000
|0.00000
|2015.01.12 10:19:47
|1.51072
|0.00
|0.00
|0.00
|-442.00
|12479751
|2015.01.12 10:20:02
|buy
|1.00
|usdcad
|1.18763
|0.00000
|0.00000
|2015.01.14 15:35:15
|1.19491
|0.00
|0.00
|-6.32
|609.25
|12480599
|2015.01.12 10:33:27
|buy
|1.00
|gbpjpy
|179.578
|0.000
|0.000
|2015.01.12 16:40:32
|179.652
|0.00
|0.00
|0.00
|62.40
|12489170
|2015.01.12 15:15:31
|buy
|1.00
|usdchf
|1.01701
|0.00000
|0.00000
|2015.01.12 16:47:15
|1.01490
|0.00
|0.00
|0.00
|-207.90
|12489289
|2015.01.12 15:17:04
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.51695
|0.00000
|0.00000
|2015.01.13 10:33:35
|1.51277
|0.00
|0.00
|0.00
|-418.00
|12494613
|2015.01.12 16:47:32
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.513
|0.000
|0.000
|2015.01.13 08:12:31
|118.817
|0.00
|0.00
|-1.15
|-255.86
|12494867
|2015.01.12 16:50:07
|sell
|1.00
|eurjpy
|140.165
|0.000
|0.000
|2015.01.13 07:44:10
|140.338
|0.00
|0.00
|-2.13
|-145.78
|12501696
|2015.01.12 18:46:55
|buy
|1.00
|eurusd
|1.18302
|0.00000
|0.00000
|2015.01.13 11:21:48
|1.18054
|0.00
|0.00
|-2.12
|-248.00
|12504324
|2015.01.12 20:07:55
|sell
|1.00
|usdchf
|1.01487
|0.00000
|0.00000
|2015.01.13 11:21:49
|1.01736
|0.00
|0.00
|-1.55
|-244.75
|12522456
|2015.01.13 02:45:24
|sell
|1.00
|gbpjpy
|179.164
|0.000
|0.000
|2015.01.13 06:31:26
|179.412
|0.00
|0.00
|0.00
|-209.71
|12528901
|2015.01.13 04:32:11
|buy
|1.00
|audnzd
|1.05185
|0.00000
|0.00000
|2015.01.15 11:43:11
|1.05436
|0.00
|0.00
|-15.00
|194.15
|12530156
|2015.01.13 05:07:49
|buy
|1.00
|audusd
|0.81902
|0.00000
|0.00000
|2015.01.13 11:39:57
|0.81435
|0.00
|0.00
|0.00
|-467.00
|12534348
|2015.01.13 06:31:26
|buy
|1.00
|gbpjpy
|179.414
|0.000
|0.000
|2015.01.13 09:32:36
|179.270
|0.00
|0.00
|0.00
|-121.75
|12540942
|2015.01.13 08:23:03
|buy
|1.00
|audusd
|0.81714
|0.00000
|0.00000
|2015.01.13 11:39:59
|0.81434
|0.00
|0.00
|0.00
|-280.00
|12545612
|2015.01.13 09:47:57
|sell
|1.00
|gbpjpy
|179.169
|0.000
|0.000
|2015.01.13 13:15:22
|179.421
|0.00
|0.00
|0.00
|-212.67
|12549665
|2015.01.13 10:51:00
|sell
|1.00
|eurjpy
|139.826
|0.000
|0.000
|2015.01.14 21:17:30
|138.155
|0.00
|0.00
|-2.14
|1 424.74
|12551729
|2015.01.13 11:21:48
|buy
|1.00
|usdchf
|1.01731
|0.00000
|0.00000
|2015.01.14 15:33:51
|1.01707
|0.00
|0.00
|0.09
|-23.60
|12559363
|2015.01.13 12:38:23
|buy
|1.00
|audnzd
|1.05146
|0.00000
|0.00000
|2015.01.15 11:43:12
|1.05437
|0.00
|0.00
|-15.00
|225.09
|12584502
|2015.01.13 18:20:04
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.209
|0.000
|0.000
|2015.01.14 21:17:30
|117.276
|0.00
|0.00
|-1.16
|795.56
|12618917
|2015.01.14 02:20:39
|sell
|1.00
|eurjpy
|138.485
|0.000
|0.000
|2015.01.14 21:17:31
|138.152
|0.00
|0.00
|0.00
|283.95
|12618955
|2015.01.14 02:20:53
|buy
|1.00
|audusd
|0.81832
|0.00000
|0.00000
|2015.01.14 03:25:53
|0.81683
|0.00
|0.00
|0.00
|-149.00
|12620177
|2015.01.14 02:32:41
|sell
|1.00
|gbpjpy
|178.347
|0.000
|0.000
|2015.01.14 09:51:03
|177.896
|0.00
|0.00
|0.00
|385.43
|12626296
|2015.01.14 04:02:47
|sell
|1.00
|audusd
|0.81413
|0.00000
|0.00000
|2015.01.14 15:51:07
|0.81745
|0.00
|0.00
|0.00
|-332.00
|12627673
|2015.01.14 04:20:22
|buy
|1.00
|usdcad
|1.19852
|0.00000
|0.00000
|2015.01.14 15:35:14
|1.19491
|0.00
|0.00
|0.00
|-302.11
|12642731
|2015.01.14 09:31:54
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.51852
|0.00000
|0.00000
|2015.01.15 11:35:46
|1.51654
|0.00
|0.00
|0.00
|-198.00
|12645204
|2015.01.14 10:01:15
|sell
|1.00
|eurjpy
|137.841
|0.000
|0.000
|2015.01.14 21:17:31
|138.157
|0.00
|0.00
|0.00
|-269.43
|12648225
|2015.01.14 10:28:23
|sell
|1.00
|gbpjpy
|177.488
|0.000
|0.000
|2015.01.14 10:28:24
|177.536
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.09
|12651331
|2015.01.14 11:05:04
|buy
|1.00
|usdchf
|1.01938
|0.00000
|0.00000
|2015.01.14 15:33:52
|1.01707
|0.00
|0.00
|0.00
|-227.12
|12653345
|2015.01.14 11:28:18
|sell
|1.00
|eurusd
|1.17679
|0.00000
|0.00000
|2015.01.14 15:32:04
|1.18057
|0.00
|0.00
|0.00
|-378.00
|12665594
|2015.01.14 13:29:30
|sell
|1.00
|gbpjpy
|177.247
|0.000
|0.000
|2015.01.14 14:35:40
|177.439
|0.00
|0.00
|0.00
|-164.16
|12667413
|2015.01.14 13:49:15
|buy
|1.00
|audnzd
|1.05383
|0.00000
|0.00000
|2015.01.15 11:43:12
|1.05437
|0.00
|0.00
|-11.24
|41.77
|12671142
|2015.01.14 14:35:40
|buy
|1.00
|gbpjpy
|177.439
|0.000
|0.000
|2015.01.14 15:01:23
|177.241
|0.00
|0.00
|0.00
|-169.58
|12676269
|2015.01.14 15:30:03
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.52155
|0.00000
|0.00000
|2015.01.15 11:35:46
|1.51716
|0.00
|0.00
|0.00
|-439.00
|12676270
|2015.01.14 15:30:03
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.579
|0.000
|0.000
|2015.01.14 21:17:30
|117.282
|0.00
|0.00
|0.00
|-599.41
|12676627
|2015.01.14 15:32:03
|buy
|1.00
|eurusd
|1.18053
|0.00000
|0.00000
|2015.01.14 17:00:29
|1.17829
|0.00
|0.00
|0.00
|-224.00
|12708933
|2015.01.14 20:01:44
|buy
|1.00
|usdcad
|1.19835
|0.00000
|0.00000
|2015.01.14 21:19:45
|1.19627
|0.00
|0.00
|0.00
|-173.87
|12727236
|2015.01.14 22:49:30
|sell
|1.00
|usdcad
|1.19433
|0.00000
|0.00000
|2015.01.15 11:35:49
|1.19889
|0.00
|0.00
|4.29
|-380.35
|12746172
|2015.01.15 02:36:44
|sell
|1.00
|eurusd
|1.17744
|0.00000
|0.00000
|2015.01.15 11:48:21
|1.16991
|0.00
|0.00
|0.00
|753.00
|12773260
|2015.01.15 07:20:26
|buy
|1.00
|usdchf
|1.02042
|0.00000
|0.00000
|2015.01.15 11:31:07
|1.00354
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 682.05
|12796882
|2015.01.15 11:31:06
|sell
|1.00
|usdchf
|1.01183
|0.00000
|0.00000
|2015.01.15 19:08:41
|0.89933
|0.00
|0.00
|0.00
|12 509.31
|12801581
|2015.01.15 11:35:48
|buy
|1.00
|usdcad
|1.19891
|0.00000
|0.00000
|2015.01.15 11:56:04
|1.19599
|0.00
|0.00
|0.00
|-244.15
|12804519
|2015.01.15 11:39:12
|sell
|1.00
|eurjpy
|136.891
|0.000
|0.000
|2015.01.15 11:44:32
|136.681
|0.00
|0.00
|0.00
|179.31
|12809069
|2015.01.15 11:52:11
|sell
|1.00
|gbpjpy
|177.415
|0.000
|0.000
|2015.01.15 11:55:40
|178.008
|0.00
|0.00
|0.00
|-506.68
|12811709
|2015.01.15 11:59:34
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.51885
|0.00000
|0.00000
|2015.01.15 13:04:41
|1.52165
|0.00
|0.00
|0.00
|-280.00
|12814742
|2015.01.15 12:10:48
|sell
|1.00
|audnzd
|1.05108
|0.00000
|0.00000
|2015.01.15 12:49:40
|1.05422
|0.00
|0.00
|0.00
|-243.63
|12820389
|2015.01.15 12:45:40
|buy
|1.00
|eurjpy
|136.421
|0.000
|0.000
|2015.01.15 12:50:42
|136.390
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.54
|12821070
|2015.01.15 12:51:41
|buy
|1.00
|eurjpy
|136.519
|0.000
|0.000
|2015.01.15 12:51:41
|136.501
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.41
|12822000
|2015.01.15 12:58:40
|buy
|1.00
|gbpjpy
|177.478
|0.000
|0.000
|2015.01.15 12:58:40
|177.418
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.41
|12822334
|2015.01.15 13:01:39
|sell
|1.00
|gbpjpy
|177.283
|0.000
|0.000
|2015.01.15 13:07:41
|177.492
|0.00
|0.00
|0.00
|-179.22
|12822335
|2015.01.15 13:01:40
|buy
|1.00
|eurjpy
|136.236
|0.000
|0.000
|2015.01.15 13:01:41
|136.222
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|12822801
|2015.01.15 13:05:41
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.52150
|0.00000
|0.00000
|2015.01.15 13:15:40
|1.52401
|0.00
|0.00
|0.00
|251.00
|12823942
|2015.01.15 13:13:07
|buy
|1.00
|eurusd
|1.17250
|0.00000
|0.00000
|2015.01.15 14:18:40
|1.16851
|0.00
|0.00
|0.00
|-399.00
|12824428
|2015.01.15 13:14:16
|buy
|1.00
|audusd
|0.81983
|0.00000
|0.00000
|2015.01.16 00:17:15
|0.81988
|0.00
|0.00
|4.72
|5.00
|12824673
|2015.01.15 13:16:41
|sell
|1.00
|audnzd
|1.05388
|0.00000
|0.00000
|2015.01.15 13:16:42
|1.05436
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.34
|12824752
|2015.01.15 13:17:40
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.52392
|0.00000
|0.00000
|2015.01.15 13:17:40
|1.52369
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.00
|12825005
|2015.01.15 13:19:41
|sell
|1.00
|gbpjpy
|177.387
|0.000
|0.000
|2015.01.15 16:06:40
|178.060
|0.00
|0.00
|0.00
|-575.46
|12825520
|2015.01.15 13:24:29
|sell
|1.00
|usdcad
|1.19454
|0.00000
|0.00000
|2015.01.15 16:08:45
|1.19079
|0.00
|0.00
|0.00
|314.92
|12825556
|2015.01.15 13:24:42
|buy
|1.00
|gbpjpy
|177.182
|0.000
|0.000
|2015.01.15 13:24:43
|177.130
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.70
|12826228
|2015.01.15 13:32:18
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.52449
|0.00000
|0.00000
|2015.01.15 13:32:18
|1.52428
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|12826229
|2015.01.15 13:32:18
|sell
|1.00
|gbpjpy
|177.422
|0.000
|0.000
|2015.01.15 16:06:40
|178.059
|0.00
|0.00
|0.00
|-544.69
|12827199
|2015.01.15 13:43:15
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.52440
|0.00000
|0.00000
|2015.01.15 13:43:15
|1.52419
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|12832995
|2015.01.15 14:48:19
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.486
|0.000
|0.000
|2015.01.15 16:34:02
|117.059
|0.00
|0.00
|0.00
|-489.50
|12836438
|2015.01.15 15:19:55
|buy
|1.00
|gbpjpy
|177.963
|0.000
|0.000
|2015.01.15 15:19:55
|177.931
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.43
|12836719
|2015.01.15 15:23:16
|sell
|1.00
|eurjpy
|136.354
|0.000
|0.000
|2015.01.16 06:30:25
|135.396
|0.00
|0.00
|-2.17
|823.18
|12837902
|2015.01.15 15:41:13
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.52493
|0.00000
|0.00000
|2015.01.15 16:10:22
|1.52100
|0.00
|0.00
|0.00
|-393.00
|12839179
|2015.01.15 16:00:44
|sell
|1.00
|eurusd
|1.16950
|0.00000
|0.00000
|2015.01.16 21:52:24
|1.15730
|0.00
|0.00
|-1.68
|1 220.00
|12842551
|2015.01.15 16:37:48
|sell
|1.00
|eurjpy
|136.370
|0.000
|0.000
|2015.01.16 06:30:27
|135.379
|0.00
|0.00
|-2.17
|851.65
|12842648
|2015.01.15 16:39:16
|sell
|1.00
|gbpjpy
|177.596
|0.000
|0.000
|2015.01.15 21:08:13
|177.192
|0.00
|0.00
|0.00
|346.39
|12845618
|2015.01.15 17:04:53
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.603
|0.000
|0.000
|2015.01.15 17:04:54
|116.624
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.01
|12848550
|2015.01.15 17:33:47
|buy
|1.00
|audnzd
|1.05448
|0.00000
|0.00000
|2015.01.15 17:33:48
|1.05393
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.92
|12849548
|2015.01.15 17:45:35
|buy
|1.00
|eurjpy
|135.822
|0.000
|0.000
|2015.01.15 17:45:41
|135.809
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.11
|12850567
|2015.01.15 17:56:52
|sell
|1.00
|gbpjpy
|177.350
|0.000
|0.000
|2015.01.15 21:08:14
|177.190
|0.00
|0.00
|0.00
|137.19
|12853373
|2015.01.15 18:31:41
|sell
|1.00
|eurjpy
|135.482
|0.000
|0.000
|2015.01.16 06:30:26
|135.395
|0.00
|0.00
|-2.17
|74.75
|12854478
|2015.01.15 18:48:34
|sell
|1.00
|usdchf
|0.89824
|0.00000
|0.00000
|2015.01.15 19:08:42
|0.89940
|0.00
|0.00
|0.00
|-128.97
|12858754
|2015.01.15 19:35:37
|sell
|1.00
|eurjpy
|135.287
|0.000
|0.000
|2015.01.16 06:30:28
|135.369
|0.00
|0.00
|-2.17
|-70.47
|12859896
|2015.01.15 19:52:01
|sell
|1.00
|audnzd
|1.04958
|0.00000
|0.00000
|2015.01.16 11:41:24
|1.05390
|0.00
|0.00
|0.67
|-336.89
|12860051
|2015.01.15 19:54:40
|sell
|1.00
|usdchf
|0.89168
|0.00000
|0.00000
|2015.01.15 19:54:40
|0.89214
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.56
|12860788
|2015.01.15 20:03:41
|sell
|1.00
|usdchf
|0.89157
|0.00000
|0.00000
|2015.01.15 20:03:42
|0.89210
|0.00
|0.00
|0.00
|-59.41
|12864218
|2015.01.15 20:41:42
|sell
|1.00
|eurjpy
|135.400
|0.000
|0.000
|2015.01.16 06:30:26
|135.397
|0.00
|0.00
|-2.17
|2.57
|12869494
|2015.01.15 21:29:40
|sell
|1.00
|eurjpy
|135.334
|0.000
|0.000
|2015.01.16 06:30:27
|135.373
|0.00
|0.00
|-2.17
|-33.52
|12869736
|2015.01.15 21:31:45
|sell
|1.00
|usdchf
|0.87992
|0.00000
|0.00000
|2015.01.16 00:06:38
|0.84758
|0.00
|0.00
|-1.88
|3 815.57
|12874442
|2015.01.15 22:34:10
|sell
|1.00
|gbpjpy
|176.591
|0.000
|0.000
|2015.01.16 01:04:35
|176.689
|0.00
|0.00
|-3.16
|-84.26
|12887868
|2015.01.16 01:49:05
|sell
|1.00
|gbpjpy
|176.094
|0.000
|0.000
|2015.01.16 01:49:06
|176.139
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.78
|12890945
|2015.01.16 02:21:53
|sell
|1.00
|eurjpy
|134.942
|0.000
|0.000
|2015.01.16 06:30:26
|135.399
|0.00
|0.00
|0.00
|-392.69
|12894228
|2015.01.16 02:55:42
|sell
|1.00
|gbpjpy
|176.478
|0.000
|0.000
|2015.01.16 02:55:43
|176.536
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.85
|12897453
|2015.01.16 03:19:00
|sell
|1.00
|usdchf
|0.85283
|0.00000
|0.00000
|2015.01.16 04:38:45
|0.86022
|0.00
|0.00
|0.00
|-859.08
|12897862
|2015.01.16 03:22:42
|buy
|1.00
|gbpjpy
|176.766
|0.000
|0.000
|2015.01.16 04:09:49
|176.340
|0.00
|0.00
|0.00
|-366.94
|12902072
|2015.01.16 04:13:05
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.027
|0.000
|0.000
|2015.01.16 08:04:15
|116.678
|0.00
|0.00
|0.00
|-557.95
|12902673
|2015.01.16 04:18:12
|sell
|1.00
|gbpjpy
|176.154
|0.000
|0.000
|2015.01.16 05:15:40
|176.318
|0.00
|0.00
|0.00
|-141.25
|12902693
|2015.01.16 04:18:17
|sell
|1.00
|eurjpy
|134.970
|0.000
|0.000
|2015.01.16 06:30:27
|135.396
|0.00
|0.00
|0.00
|-366.07
|12906185
|2015.01.16 05:02:21
|sell
|1.00
|audnzd
|1.04876
|0.00000
|0.00000
|2015.01.16 11:41:24
|1.05390
|0.00
|0.00
|0.00
|-400.87
|12906872
|2015.01.16 05:06:23
|buy
|1.00
|audusd
|0.82444
|0.00000
|0.00000
|2015.01.16 15:23:31
|0.82024
|0.00
|0.00
|0.00
|-420.00
|12908776
|2015.01.16 05:24:45
|buy
|1.00
|gbpjpy
|176.414
|0.000
|0.000
|2015.01.16 13:00:01
|177.110
|0.00
|0.00
|0.00
|597.14
|12912209
|2015.01.16 06:08:41
|sell
|1.00
|audnzd
|1.04866
|0.00000
|0.00000
|2015.01.16 11:41:24
|1.05390
|0.00
|0.00
|0.00
|-408.67
|12925428
|2015.01.16 08:43:23
|sell
|1.00
|audnzd
|1.04922
|0.00000
|0.00000
|2015.01.16 11:41:25
|1.05390
|0.00
|0.00
|0.00
|-364.99
|12930408
|2015.01.16 09:28:45
|buy
|1.00
|usdchf
|0.87812
|0.00000
|0.00000
|2015.01.16 10:44:40
|0.87172
|0.00
|0.00
|0.00
|-734.18
|12936666
|2015.01.16 10:34:41
|buy
|1.00
|usdchf
|0.87512
|0.00000
|0.00000
|2015.01.16 10:44:46
|0.87193
|0.00
|0.00
|0.00
|-365.86
|12940396
|2015.01.16 11:17:43
|sell
|1.00
|usdchf
|0.86544
|0.00000
|0.00000
|2015.01.16 11:50:40
|0.87335
|0.00
|0.00
|0.00
|-905.71
|12940902
|2015.01.16 11:21:56
|buy
|1.00
|gbpjpy
|177.422
|0.000
|0.000
|2015.01.16 13:00:02
|177.111
|0.00
|0.00
|0.00
|-266.82
|12947018
|2015.01.16 12:40:14
|buy
|1.00
|gbpjpy
|177.469
|0.000
|0.000
|2015.01.16 13:00:01
|177.115
|0.00
|0.00
|0.00
|-303.71
|12947026
|2015.01.16 12:40:17
|sell
|1.00
|eurusd
|1.15982
|0.00000
|0.00000
|2015.01.16 21:52:25
|1.15737
|0.00
|0.00
|0.00
|245.00
|12948057
|2015.01.16 12:50:59
|buy
|1.00
|usdchf
|0.87946
|0.00000
|0.00000
|2015.01.16 14:14:12
|0.86944
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 152.47
|12952757
|2015.01.16 13:46:44
|buy
|1.00
|gbpjpy
|177.442
|0.000
|0.000
|2015.01.16 13:46:46
|177.401
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.14
|12953775
|2015.01.16 13:56:44
|buy
|1.00
|usdchf
|0.87588
|0.00000
|0.00000
|2015.01.16 14:14:13
|0.86944
|0.00
|0.00
|0.00
|-740.71
|12957253
|2015.01.16 14:34:10
|sell
|1.00
|gbpjpy
|177.067
|0.000
|0.000
|2015.01.16 15:47:31
|177.205
|0.00
|0.00
|0.00
|-118.10
|12957256
|2015.01.16 14:34:11
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.51888
|0.00000
|0.00000
|2015.01.16 22:00:00
|1.51706
|0.00
|0.00
|0.00
|182.00
|12958410
|2015.01.16 14:44:41
|buy
|1.00
|usdchf
|0.87545
|0.00000
|0.00000
|2015.01.16 14:44:44
|0.87493
|0.00
|0.00
|0.00
|-59.43
|12962193
|2015.01.16 15:23:30
|sell
|1.00
|audusd
|0.82019
|0.00000
|0.00000
|2015.01.16 23:43:55
|0.82234
|0.00
|0.00
|0.00
|-215.00
|12966668
|2015.01.16 16:01:01
|buy
|1.00
|gbpjpy
|177.290
|0.000
|0.000
|2015.01.16 23:47:30
|177.734
|0.00
|0.00
|0.00
|378.30
|12967808
|2015.01.16 16:12:31
|sell
|1.00
|usdchf
|0.87019
|0.00000
|0.00000
|2015.01.16 18:04:43
|0.85812
|0.00
|0.00
|0.00
|1 406.56
|12979967
|2015.01.16 17:50:31
|sell
|1.00
|eurjpy
|135.099
|0.000
|0.000
|2015.01.16 19:42:47
|135.586
|0.00
|0.00
|0.00
|-414.21
|12980813
|2015.01.16 17:54:52
|sell
|1.00
|usdchf
|0.85793
|0.00000
|0.00000
|2015.01.16 18:04:44
|0.85752
|0.00
|0.00
|0.00
|47.81
|12989796
|2015.01.16 19:00:44
|buy
|1.00
|usdchf
|0.84941
|0.00000
|0.00000
|2015.01.16 19:10:40
|0.84918
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.08
|12991522
|2015.01.16 19:14:43
|sell
|1.00
|usdchf
|0.84984
|0.00000
|0.00000
|2015.01.16 19:39:20
|0.85466
|0.00
|0.00
|0.00
|-563.97
|12995007
|2015.01.16 19:43:19
|buy
|1.00
|gbpjpy
|177.937
|0.000
|0.000
|2015.01.16 23:47:30
|177.745
|0.00
|0.00
|0.00
|-163.59
|12995529
|2015.01.16 19:48:41
|sell
|1.00
|usdchf
|0.85468
|0.00000
|0.00000
|2015.01.16 19:48:43
|0.85506
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.44
|13000200
|2015.01.16 20:38:13
|buy
|1.00
|usdchf
|0.85990
|0.00000
|0.00000
|2015.01.19 08:01:29
|0.85973
|0.00
|0.00
|0.11
|-19.77
|13008578
|2015.01.16 22:14:53
|buy
|1.00
|usdchf
|0.86186
|0.00000
|0.00000
|2015.01.19 08:01:29
|0.85971
|0.00
|0.00
|0.11
|-250.08
|13013171
|2015.01.16 23:20:47
|buy
|1.00
|usdchf
|0.86175
|0.00000
|0.00000
|2015.01.19 08:01:29
|0.85971
|0.00
|0.00
|0.11
|-237.29
|13014664
|2015.01.16 23:43:54
|buy
|1.00
|audusd
|0.82234
|0.00000
|0.00000
|2015.01.19 03:51:12
|0.82065
|0.00
|0.00
|4.72
|-169.00
|13016125
|2015.01.19 00:09:49
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.51144
|0.00000
|0.00000
|2015.01.19 11:35:30
|1.51631
|0.00
|0.00
|0.00
|-487.00
|13021842
|2015.01.19 02:15:01
|buy
|1.00
|gbpjpy
|178.094
|0.000
|0.000
|2015.01.19 02:54:39
|177.743
|0.00
|0.00
|0.00
|-298.88
|13022970
|2015.01.19 02:41:19
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.658
|0.000
|0.000
|2015.01.21 05:59:07
|117.749
|0.00
|0.00
|-0.36
|77.28
|13024039
|2015.01.19 02:55:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.51243
|0.00000
|0.00000
|2015.01.19 11:35:31
|1.51640
|0.00
|0.00
|0.00
|-397.00
|13025484
|2015.01.19 03:21:42
|sell
|1.00
|gbpjpy
|177.380
|0.000
|0.000
|2015.01.19 10:38:45
|177.695
|0.00
|0.00
|0.00
|-268.53
|13038031
|2015.01.19 08:08:11
|sell
|1.00
|gbpjpy
|177.250
|0.000
|0.000
|2015.01.19 10:38:46
|177.698
|0.00
|0.00
|0.00
|-381.91
|13038473
|2015.01.19 08:16:38
|buy
|1.00
|usdchf
|0.86327
|0.00000
|0.00000
|2015.01.19 08:16:38
|0.86331
|0.00
|0.00
|0.00
|4.63
|13043120
|2015.01.19 09:37:46
|sell
|1.00
|gbpjpy
|177.157
|0.000
|0.000
|2015.01.19 10:38:46
|177.698
|0.00
|0.00
|0.00
|-461.19
|13044403
|2015.01.19 09:51:28
|buy
|1.00
|eurjpy
|135.506
|0.000
|0.000
|2015.01.21 04:37:15
|136.765
|0.00
|0.00
|-2.33
|1 064.64
|13048837
|2015.01.19 10:43:40
|sell
|1.00
|gbpjpy
|177.693
|0.000
|0.000
|2015.01.19 10:43:41
|177.737
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.50
|13051065
|2015.01.19 11:21:58
|buy
|1.00
|usdchf
|0.86503
|0.00000
|0.00000
|2015.01.19 11:21:59
|0.86488
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.34
|13061175
|2015.01.19 13:30:11
|sell
|1.00
|audusd
|0.81952
|0.00000
|0.00000
|2015.01.27 10:42:52
|0.79400
|0.00
|0.00
|-61.35
|2 552.00
|13070690
|2015.01.19 15:17:36
|buy
|1.00
|usdchf
|0.87401
|0.00000
|0.00000
|2015.01.20 11:27:51
|0.87441
|0.00
|0.00
|0.11
|45.75
|13072894
|2015.01.19 16:00:25
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.485
|0.000
|0.000
|2015.01.21 05:59:08
|117.715
|0.00
|0.00
|-0.36
|195.39
|13075583
|2015.01.19 16:59:20
|buy
|1.00
|usdchf
|0.87296
|0.00000
|0.00000
|2015.01.20 11:27:55
|0.87392
|0.00
|0.00
|0.11
|109.85
|13082687
|2015.01.19 18:50:12
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.51365
|0.00000
|0.00000
|2015.01.21 06:09:09
|1.51708
|0.00
|0.00
|-5.26
|-343.00
|13097148
|2015.01.19 22:52:45
|buy
|1.00
|audnzd
|1.05718
|0.00000
|0.00000
|2015.01.22 22:48:16
|1.07016
|0.00
|0.00
|-18.50
|971.65
|13101313
|2015.01.20 00:52:08
|buy
|1.00
|audnzd
|1.05664
|0.00000
|0.00000
|2015.01.22 22:48:19
|1.07044
|0.00
|0.00
|-14.72
|1 033.36
|13113886
|2015.01.20 03:31:02
|buy
|1.00
|gbpjpy
|178.054
|0.000
|0.000
|2015.01.20 04:00:41
|177.876
|0.00
|0.00
|0.00
|-150.79
|13115944
|2015.01.20 03:51:12
|buy
|1.00
|audnzd
|1.05649
|0.00000
|0.00000
|2015.01.22 22:48:17
|1.07017
|0.00
|0.00
|-14.72
|1 024.03
|13167919
|2015.01.20 11:39:56
|buy
|1.00
|eurjpy
|137.135
|0.000
|0.000
|2015.01.21 04:37:15
|136.748
|0.00
|0.00
|-1.16
|-327.28
|13175627
|2015.01.20 12:26:50
|buy
|1.00
|eurusd
|1.16080
|0.00000
|0.00000
|2015.01.21 16:37:48
|1.15721
|0.00
|0.00
|-2.12
|-359.00
|13202803
|2015.01.20 16:05:10
|sell
|1.00
|audusd
|0.81843
|0.00000
|0.00000
|2015.01.27 10:43:04
|0.79419
|0.00
|0.00
|-53.68
|2 424.00
|13208310
|2015.01.20 16:48:35
|sell
|1.00
|usdchf
|0.87091
|0.00000
|0.00000
|2015.01.20 17:59:26
|0.87675
|0.00
|0.00
|0.00
|-666.10
|13234214
|2015.01.20 19:40:33
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.718
|0.000
|0.000
|2015.01.21 05:59:07
|117.735
|0.00
|0.00
|-0.18
|-834.93
|13247088
|2015.01.20 21:25:41
|buy
|1.00
|gbpjpy
|180.132
|0.000
|0.000
|2015.01.20 22:52:12
|179.802
|0.00
|0.00
|0.00
|-278.03
|13265223
|2015.01.21 00:18:10
|sell
|1.00
|gbpjpy
|179.742
|0.000
|0.000
|2015.01.21 11:05:45
|178.540
|0.00
|0.00
|0.00
|1 019.42
|13268583
|2015.01.21 01:00:21
|sell
|1.00
|usdchf
|0.87313
|0.00000
|0.00000
|2015.01.21 01:00:27
|0.87392
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.40
|13292693
|2015.01.21 06:09:09
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.51708
|0.00000
|0.00000
|2015.01.21 11:30:02
|1.51134
|0.00
|0.00
|0.00
|-574.00
|13298501
|2015.01.21 08:04:52
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.51725
|0.00000
|0.00000
|2015.01.21 11:30:03
|1.51115
|0.00
|0.00
|0.00
|-610.00
|13305140
|2015.01.21 09:59:48
|buy
|1.00
|usdchf
|0.87640
|0.00000
|0.00000
|2015.01.21 10:38:41
|0.87050
|0.00
|0.00
|0.00
|-677.77
|13315038
|2015.01.21 12:04:49
|sell
|1.00
|audusd
|0.81866
|0.00000
|0.00000
|2015.01.27 10:42:52
|0.79401
|0.00
|0.00
|-46.01
|2 465.00
|13323005
|2015.01.21 13:59:57
|sell
|1.00
|gbpjpy
|177.619
|0.000
|0.000
|2015.01.21 17:12:24
|177.786
|0.00
|0.00
|0.00
|-142.17
|13324447
|2015.01.21 14:16:08
|sell
|1.00
|eurjpy
|136.013
|0.000
|0.000
|2015.01.21 16:48:42
|136.712
|0.00
|0.00
|0.00
|-596.11
|13329547
|2015.01.21 15:14:01
|buy
|1.00
|eurusd
|1.15991
|0.00000
|0.00000
|2015.01.21 16:37:48
|1.15723
|0.00
|0.00
|0.00
|-268.00
|13335927
|2015.01.21 16:35:57
|sell
|1.00
|eurjpy
|135.927
|0.000
|0.000
|2015.01.21 16:48:43
|136.697
|0.00
|0.00
|0.00
|-656.64
|13337290
|2015.01.21 16:40:49
|sell
|1.00
|eurusd
|1.15844
|0.00000
|0.00000
|2015.01.22 01:27:26
|1.16192
|0.00
|0.00
|-5.04
|-348.00
|13337485
|2015.01.21 16:41:54
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.51082
|0.00000
|0.00000
|2015.01.21 16:48:58
|1.51396
|0.00
|0.00
|0.00
|-314.00
|13343127
|2015.01.21 17:08:20
|sell
|1.00
|audusd
|0.81800
|0.00000
|0.00000
|2015.01.27 10:43:05
|0.79414
|0.00
|0.00
|-46.01
|2 386.00
|13347348
|2015.01.21 17:46:40
|buy
|1.00
|eurusd
|1.15866
|0.00000
|0.00000
|2015.01.21 17:46:41
|1.15859
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|13347452
|2015.01.21 17:47:40
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.51065
|0.00000
|0.00000
|2015.01.21 17:47:40
|1.51083
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|13347790
|2015.01.21 17:52:12
|sell
|1.00
|eurjpy
|136.441
|0.000
|0.000
|2015.01.21 17:52:13
|136.461
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.98
|13350640
|2015.01.21 18:19:38
|buy
|1.00
|usdcad
|1.23172
|0.00000
|0.00000
|2015.01.22 12:42:07
|1.23176
|0.00
|0.00
|-9.19
|3.25
|13350648
|2015.01.21 18:19:49
|buy
|1.00
|audnzd
|1.07184
|0.00000
|0.00000
|2015.01.22 22:48:19
|1.07044
|0.00
|0.00
|-11.01
|-104.83
|13351386
|2015.01.21 18:29:40
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.51175
|0.00000
|0.00000
|2015.01.22 03:09:27
|1.51544
|0.00
|0.00
|-7.88
|-369.00
|13353287
|2015.01.21 18:58:40
|buy
|1.00
|eurjpy
|136.544
|0.000
|0.000
|2015.01.22 14:44:54
|136.336
|0.00
|0.00
|-3.51
|-176.92
|13354321
|2015.01.21 19:18:07
|buy
|1.00
|eurjpy
|136.773
|0.000
|0.000
|2015.01.22 14:44:55
|136.360
|0.00
|0.00
|-3.51
|-351.27
|13359908
|2015.01.21 21:00:39
|sell
|1.00
|usdchf
|0.85918
|0.00000
|0.00000
|2015.01.21 22:03:47
|0.86129
|0.00
|0.00
|0.00
|-244.98
|13363765
|2015.01.21 22:06:44
|buy
|1.00
|usdchf
|0.86083
|0.00000
|0.00000
|2015.01.21 22:55:27
|0.85881
|0.00
|0.00
|0.00
|-235.21
|13367424
|2015.01.21 23:14:45
|buy
|1.00
|eurjpy
|136.685
|0.000
|0.000
|2015.01.22 14:44:54
|136.336
|0.00
|0.00
|-3.51
|-296.83
|13369487
|2015.01.21 23:50:38
|buy
|1.00
|audnzd
|1.07222
|0.00000
|0.00000
|2015.01.22 22:48:17
|1.07023
|0.00
|0.00
|-11.01
|-149.04
|13374127
|2015.01.22 01:51:25
|buy
|1.00
|audnzd
|1.07104
|0.00000
|0.00000
|2015.01.22 22:48:18
|1.07029
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.16
|13374725
|2015.01.22 02:06:02
|buy
|1.00
|eurusd
|1.16099
|0.00000
|0.00000
|2015.01.22 02:34:04
|1.15958
|0.00
|0.00
|0.00
|-141.00
|13380504
|2015.01.22 03:59:03
|buy
|1.00
|usdchf
|0.86236
|0.00000
|0.00000
|2015.01.22 09:41:29
|0.85672
|0.00
|0.00
|0.00
|-658.32
|13390764
|2015.01.22 07:47:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.15886
|0.00000
|0.00000
|2015.01.22 11:27:12
|1.16241
|0.00
|0.00
|0.00
|-355.00
|13402661
|2015.01.22 11:02:28
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.763
|0.000
|0.000
|2015.01.22 15:40:39
|117.888
|0.00
|0.00
|0.00
|-106.03
|13408651
|2015.01.22 12:30:46
|sell
|1.00
|usdchf
|0.85653
|0.00000
|0.00000
|2015.01.22 15:42:24
|0.86006
|0.00
|0.00
|0.00
|-410.44
|13416403
|2015.01.22 14:28:11
|sell
|1.00
|gbpjpy
|178.466
|0.000
|0.000
|2015.01.22 14:28:12
|178.508
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.75
|13417820
|2015.01.22 14:44:56
|sell
|1.00
|eurusd
|1.15932
|0.00000
|0.00000
|2015.01.22 15:50:40
|1.15486
|0.00
|0.00
|0.00
|446.00
|13423631
|2015.01.22 15:34:40
|buy
|1.00
|gbpjpy
|178.782
|0.000
|0.000
|2015.01.22 15:34:41
|178.723
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.14
|13424113
|2015.01.22 15:40:05
|sell
|1.00
|eurjpy
|136.506
|0.000
|0.000
|2015.01.23 16:06:46
|132.745
|0.00
|0.00
|-2.13
|3 190.37
|13426018
|2015.01.22 15:41:40
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.875
|0.000
|0.000
|2015.01.22 16:46:40
|117.307
|0.00
|0.00
|0.00
|-484.20
|13430859
|2015.01.22 15:50:41
|buy
|1.00
|eurusd
|1.15481
|0.00000
|0.00000
|2015.01.22 15:51:40
|1.15285
|0.00
|0.00
|0.00
|-196.00
|13431305
|2015.01.22 15:51:41
|sell
|1.00
|eurusd
|1.15277
|0.00000
|0.00000
|2015.01.23 16:06:42
|1.12581
|0.00
|0.00
|-1.68
|2 696.00
|13431328
|2015.01.22 15:51:56
|buy
|1.00
|usdcad
|1.23688
|0.00000
|0.00000
|2015.01.22 15:51:56
|1.23660
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.64
|13432205
|2015.01.22 15:55:01
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.51753
|0.00000
|0.00000
|2015.01.22 17:00:40
|1.51301
|0.00
|0.00
|0.00
|-452.00
|13432583
|2015.01.22 15:57:41
|sell
|1.00
|gbpjpy
|178.551
|0.000
|0.000
|2015.01.22 16:56:40
|177.622
|0.00
|0.00
|0.00
|791.24
|13439016
|2015.01.22 16:35:12
|sell
|1.00
|audusd
|0.80975
|0.00000
|0.00000
|2015.01.27 10:42:53
|0.79401
|0.00
|0.00
|-23.01
|1 574.00
|13439121
|2015.01.22 16:36:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.14833
|0.00000
|0.00000
|2015.01.23 16:06:43
|1.12597
|0.00
|0.00
|-1.68
|2 236.00
|13439124
|2015.01.22 16:36:41
|buy
|1.00
|gbpjpy
|177.903
|0.000
|0.000
|2015.01.22 16:36:41
|177.854
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.69
|13440104
|2015.01.22 16:40:40
|sell
|1.00
|gbpjpy
|177.713
|0.000
|0.000
|2015.01.22 16:56:40
|177.622
|0.00
|0.00
|0.00
|77.51
|13440654
|2015.01.22 16:46:40
|sell
|1.00
|eurjpy
|134.911
|0.000
|0.000
|2015.01.23 16:06:48
|132.708
|0.00
|0.00
|-2.13
|1 868.61
|13440730
|2015.01.22 16:47:40
|buy
|1.00
|gbpjpy
|177.823
|0.000
|0.000
|2015.01.22 16:47:40
|177.769
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.02
|13442664
|2015.01.22 16:58:05
|sell
|1.00
|gbpjpy
|177.723
|0.000
|0.000
|2015.01.22 16:58:05
|177.770
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.02
|13451282
|2015.01.22 18:08:51
|sell
|1.00
|gbpjpy
|177.410
|0.000
|0.000
|2015.01.22 20:31:18
|177.705
|0.00
|0.00
|0.00
|-249.44
|13452854
|2015.01.22 18:24:16
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.968
|0.000
|0.000
|2015.01.23 13:50:30
|117.930
|0.00
|0.00
|-0.18
|-32.22
|13457114
|2015.01.22 19:17:50
|buy
|1.00
|usdcad
|1.23612
|0.00000
|0.00000
|2015.01.23 01:35:31
|1.23596
|0.00
|0.00
|-3.05
|-12.95
|13459640
|2015.01.22 19:44:29
|sell
|1.00
|audusd
|0.80915
|0.00000
|0.00000
|2015.01.27 10:43:04
|0.79423
|0.00
|0.00
|-23.01
|1 492.00
|13461284
|2015.01.22 20:01:49
|buy
|1.00
|usdchf
|0.87392
|0.00000
|0.00000
|2015.01.23 16:09:57
|0.87274
|0.00
|0.00
|0.11
|-135.21
|13462774
|2015.01.22 20:20:36
|buy
|1.00
|audnzd
|1.07543
|0.00000
|0.00000
|2015.01.22 22:48:18
|1.07034
|0.00
|0.00
|0.00
|-381.17
|13475122
|2015.01.22 23:39:07
|sell
|1.00
|eurjpy
|134.353
|0.000
|0.000
|2015.01.23 16:06:47
|132.733
|0.00
|0.00
|-2.13
|1 374.19
|13490855
|2015.01.23 01:35:31
|sell
|1.00
|usdcad
|1.23596
|0.00000
|0.00000
|2015.01.23 11:11:04
|1.24090
|0.00
|0.00
|0.00
|-398.10
|13504813
|2015.01.23 02:45:10
|sell
|1.00
|eurjpy
|134.445
|0.000
|0.000
|2015.01.23 16:06:47
|132.722
|0.00
|0.00
|0.00
|1 461.56
|13531355
|2015.01.23 06:48:01
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.535
|0.000
|0.000
|2015.01.23 13:50:31
|117.927
|0.00
|0.00
|0.00
|-515.57
|13532412
|2015.01.23 07:07:35
|sell
|1.00
|eurusd
|1.13356
|0.00000
|0.00000
|2015.01.23 16:06:43
|1.12585
|0.00
|0.00
|0.00
|771.00
|13537134
|2015.01.23 08:40:48
|buy
|1.00
|usdchf
|0.87361
|0.00000
|0.00000
|2015.01.23 16:09:58
|0.87272
|0.00
|0.00
|0.00
|-101.98
|13549326
|2015.01.23 11:11:04
|buy
|1.00
|usdcad
|1.24084
|0.00000
|0.00000
|2015.01.23 15:39:27
|1.24004
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.51
|13549377
|2015.01.23 11:12:49
|sell
|1.00
|gbpjpy
|177.016
|0.000
|0.000
|2015.01.23 11:42:55
|177.388
|0.00
|0.00
|0.00
|-314.35
|13551590
|2015.01.23 11:48:54
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.49707
|0.00000
|0.00000
|2015.01.26 02:13:57
|1.50173
|0.00
|0.00
|-2.63
|-466.00
|13554686
|2015.01.23 12:30:52
|buy
|1.00
|usdchf
|0.87326
|0.00000
|0.00000
|2015.01.23 16:09:57
|0.87274
|0.00
|0.00
|0.00
|-59.58
|13557687
|2015.01.23 13:41:54
|sell
|1.00
|gbpjpy
|176.980
|0.000
|0.000
|2015.01.23 15:35:15
|177.045
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.99
|13560827
|2015.01.23 14:06:45
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.49630
|0.00000
|0.00000
|2015.01.26 02:13:58
|1.50173
|0.00
|0.00
|-2.63
|-543.00
|13575852
|2015.01.23 16:26:45
|sell
|1.00
|gbpjpy
|176.567
|0.000
|0.000
|2015.01.23 16:26:45
|176.611
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.34
|13576273
|2015.01.23 16:37:45
|buy
|1.00
|usdchf
|0.87801
|0.00000
|0.00000
|2015.01.23 16:37:45
|0.87756
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.28
|13579929
|2015.01.23 17:32:40
|buy
|1.00
|gbpjpy
|176.669
|0.000
|0.000
|2015.01.23 17:46:48
|176.483
|0.00
|0.00
|0.00
|-158.25
|13580864
|2015.01.23 17:43:40
|buy
|1.00
|usdchf
|0.87473
|0.00000
|0.00000
|2015.01.23 17:43:40
|0.87421
|0.00
|0.00
|0.00
|-59.48
|13581808
|2015.01.23 17:53:40
|buy
|1.00
|gbpjpy
|176.816
|0.000
|0.000
|2015.01.23 17:53:40
|176.766
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.47
|13582882
|2015.01.23 18:07:40
|buy
|1.00
|gbpjpy
|177.032
|0.000
|0.000
|2015.01.23 18:07:41
|176.987
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.20
|13583241
|2015.01.23 18:16:40
|buy
|1.00
|usdchf
|0.87591
|0.00000
|0.00000
|2015.01.23 18:16:41
|0.87565
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.69
|13585010
|2015.01.23 19:05:14
|buy
|1.00
|usdchf
|0.87871
|0.00000
|0.00000
|2015.01.23 19:05:15
|0.87852
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.63
|13589631
|2015.01.23 20:57:55
|sell
|1.00
|gbpjpy
|176.733
|0.000
|0.000
|2015.01.26 02:03:55
|176.656
|0.00
|0.00
|-3.12
|65.46
|13589647
|2015.01.23 20:58:16
|buy
|1.00
|usdcad
|1.24279
|0.00000
|0.00000
|2015.01.26 18:21:48
|1.24167
|0.00
|0.00
|-3.04
|-90.20
|13603013
|2015.01.26 00:48:55
|sell
|1.00
|audusd
|0.78876
|0.00000
|0.00000
|2015.01.27 10:42:53
|0.79400
|0.00
|0.00
|-7.67
|-524.00
|13614530
|2015.01.26 01:50:07
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.49882
|0.00000
|0.00000
|2015.01.26 02:13:58
|1.50173
|0.00
|0.00
|0.00
|-291.00
|13619918
|2015.01.26 02:03:54
|buy
|1.00
|gbpjpy
|176.656
|0.000
|0.000
|2015.01.26 02:08:33
|176.202
|0.00
|0.00
|0.00
|-386.36
|13630600
|2015.01.26 02:56:41
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.50028
|0.00000
|0.00000
|2015.01.26 02:56:42
|1.50055
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.00
|13638308
|2015.01.26 03:46:55
|buy
|1.00
|gbpjpy
|176.793
|0.000
|0.000
|2015.01.26 05:16:48
|176.215
|0.00
|0.00
|0.00
|-491.94
|13645540
|2015.01.26 04:40:43
|sell
|1.00
|eurjpy
|131.362
|0.000
|0.000
|2015.01.26 07:51:40
|131.669
|0.00
|0.00
|0.00
|-260.96
|13650410
|2015.01.26 06:12:30
|sell
|1.00
|audnzd
|1.06083
|0.00000
|0.00000
|2015.01.26 17:05:37
|1.06763
|0.00
|0.00
|0.00
|-504.39
|13652893
|2015.01.26 07:51:40
|buy
|1.00
|eurjpy
|131.669
|0.000
|0.000
|2015.01.27 05:56:10
|132.783
|0.00
|0.00
|-1.17
|942.80
|13653606
|2015.01.26 08:10:08
|buy
|1.00
|gbpjpy
|176.755
|0.000
|0.000
|2015.01.27 05:54:21
|178.404
|0.00
|0.00
|0.80
|1 395.27
|13654272
|2015.01.26 08:38:52
|buy
|1.00
|usdchf
|0.88121
|0.00000
|0.00000
|2015.01.27 12:03:39
|0.90150
|0.00
|0.00
|0.11
|2 250.69
|13658323
|2015.01.26 10:00:29
|buy
|1.00
|usdchf
|0.88041
|0.00000
|0.00000
|2015.01.27 12:03:41
|0.90154
|0.00
|0.00
|0.11
|2 343.77
|13659908
|2015.01.26 10:15:34
|sell
|1.00
|audnzd
|1.06023
|0.00000
|0.00000
|2015.01.26 17:05:37
|1.06763
|0.00
|0.00
|0.00
|-548.90
|13668567
|2015.01.26 12:16:05
|buy
|1.00
|gbpjpy
|177.641
|0.000
|0.000
|2015.01.27 05:54:22
|178.404
|0.00
|0.00
|0.80
|645.60
|13673729
|2015.01.26 13:41:20
|buy
|1.00
|gbpjpy
|177.621
|0.000
|0.000
|2015.01.27 05:54:21
|178.407
|0.00
|0.00
|0.80
|665.06
|13677382
|2015.01.26 14:47:40
|buy
|1.00
|gbpjpy
|177.549
|0.000
|0.000
|2015.01.27 05:54:22
|178.404
|0.00
|0.00
|0.80
|723.45
|13678631
|2015.01.26 15:04:25
|buy
|1.00
|eurjpy
|133.129
|0.000
|0.000
|2015.01.27 05:56:11
|132.783
|0.00
|0.00
|-1.17
|-292.82
|13680450
|2015.01.26 15:31:11
|buy
|1.00
|gbpjpy
|177.811
|0.000
|0.000
|2015.01.27 05:54:22
|178.407
|0.00
|0.00
|0.80
|504.30
|13702841
|2015.01.26 23:09:22
|buy
|1.00
|usdcad
|1.24723
|0.00000
|0.00000
|2015.01.27 15:28:58
|1.24454
|0.00
|0.00
|-3.03
|-216.14
|13751944
|2015.01.27 10:05:06
|buy
|1.00
|usdchf
|0.90444
|0.00000
|0.00000
|2015.01.27 12:03:41
|0.90156
|0.00
|0.00
|0.00
|-319.45
|13753410
|2015.01.27 10:14:52
|buy
|1.00
|eurjpy
|133.200
|0.000
|0.000
|2015.01.27 10:14:53
|133.185
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.72
|13757007
|2015.01.27 10:50:17
|sell
|1.00
|gbpjpy
|178.219
|0.000
|0.000
|2015.01.27 14:17:41
|178.289
|0.00
|0.00
|0.00
|-59.34
|13763201
|2015.01.27 11:56:40
|sell
|1.00
|gbpjpy
|178.208
|0.000
|0.000
|2015.01.27 14:17:41
|178.289
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.66
|13765197
|2015.01.27 12:22:36
|sell
|1.00
|gbpjpy
|178.054
|0.000
|0.000
|2015.01.27 14:17:41
|178.289
|0.00
|0.00
|0.00
|-199.21
|13772286
|2015.01.27 14:17:40
|buy
|1.00
|gbpjpy
|178.290
|0.000
|0.000
|2015.01.27 14:44:27
|178.103
|0.00
|0.00
|0.00
|-158.59
|13775946
|2015.01.27 15:10:22
|sell
|1.00
|usdchf
|0.89903
|0.00000
|0.00000
|2015.01.27 17:59:41
|0.90234
|0.00
|0.00
|0.00
|-366.82
|13778952
|2015.01.27 15:48:01
|sell
|1.00
|gbpjpy
|177.985
|0.000
|0.000
|2015.01.27 16:48:40
|178.414
|0.00
|0.00
|0.00
|-365.27
|
|0.00
|0.00
|-645.36
|32 054.00
|Closed P/L:
|31 408.64
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|13754855
|2015.01.27 10:37:23
|buy
|1.00
|eurusd
|1.12956
|0.00000
|0.00000
|
|1.13593
|0.00
|0.00
|0.00
|637.00
|13774109
|2015.01.27 14:46:47
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.51233
|0.00000
|0.00000
|
|1.52010
|0.00
|0.00
|0.00
|777.00
|13777063
|2015.01.27 15:29:48
|buy
|1.00
|eurusd
|1.13201
|0.00000
|0.00000
|
|1.13593
|0.00
|0.00
|0.00
|392.00
|13780212
|2015.01.27 16:07:14
|buy
|1.00
|eurjpy
|133.381
|0.000
|0.000
|
|133.881
|0.00
|0.00
|0.00
|424.25
|13789165
|2015.01.27 16:54:42
|buy
|1.00
|gbpjpy
|178.321
|0.000
|0.000
|
|179.153
|0.00
|0.00
|0.00
|705.95
|
|0.00
|0.00
|0.00
|2 936.20
|
|Floating P/L:
|2 936.20
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|50 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|31 408.64
|Floating P/L:
|2 936.20
|Margin:
|3 213.78
|Balance:
|81 408.64
|Equity:
|84 344.84
|Free Margin:
|81 131.07
|
|Details:
|Gross Profit:
|94 660.78
|Gross Loss:
|63 252.14
|Total Net Profit:
|31 408.64
|Profit Factor:
|1.50
|Expected Payoff:
|98.46
|
|Absolute Drawdown:
|3 260.52
|Maximal Drawdown:
|16 788.99 (24.55%)
|Relative Drawdown:
|24.55% (16 788.99)
|
|Total Trades:
|319
|Short Positions (won %):
|170 (32.35%)
|Long Positions (won %):
|149 (18.79%)
|Profit Trades (% of total):
|83 (26.02%)
|Loss trades (% of total):
|236 (73.98%)
|Largest
|profit trade:
|12 509.31
|loss trade:
|-1 682.05
|Average
|profit trade:
|1 140.49
|loss trade:
|-268.02
|Maximum
|consecutive wins ($):
|7 (13 587.98)
|consecutive losses ($):
|26 (-7 372.30)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|13 587.98 (7)
|consecutive loss (count):
|-7 372.30 (26)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|5