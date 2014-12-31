Sensus Capital Markets Ltd.

Account: 517915 Name: jeff j Currency: USD Leverage: 1:200 2015 January 27, 12:09
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
120326392014.12.31 04:43:24balanceDeposit50 000.00
120411032015.01.02 01:25:50sell1.00eurjpy144.8800.0000.0002015.01.07 09:52:17141.6770.000.00-6.332 687.80
121131232015.01.02 06:38:43sell1.00audusd0.812580.000000.000002015.01.06 04:32:370.812830.000.00-15.34-25.00
121193912015.01.02 06:56:07buy1.00usdcad1.165510.000000.000002015.01.05 21:16:541.174470.000.00-3.21762.90
121534792015.01.02 10:33:18sell1.00gbpusd1.552310.000000.000002015.01.09 11:13:481.512830.000.00-18.403 948.00
121567942015.01.02 11:04:39sell1.00eurjpy144.9330.0000.0002015.01.07 09:52:19141.6660.000.00-6.332 741.79
121828872015.01.02 17:01:41sell1.00eurjpy144.8810.0000.0002015.01.07 09:52:17141.6770.000.00-6.332 688.64
121895362015.01.02 19:33:25buy1.00usdjpy120.3790.0000.0002015.01.05 16:06:26119.6590.000.00-0.17-601.71
121951272015.01.05 00:16:35sell1.00eurjpy143.5030.0000.0002015.01.07 09:52:22141.6550.000.00-4.241 550.97
122014022015.01.05 02:54:04buy1.00gbpjpy184.1270.0000.0002015.01.05 07:53:09183.9450.000.000.00-151.19
122028802015.01.05 04:53:42sell1.00audusd0.807550.000000.000002015.01.06 04:32:380.812840.000.00-7.67-529.00
122031392015.01.05 05:14:02buy1.00usdjpy120.4470.0000.0002015.01.05 16:06:31119.6690.000.000.00-650.13
122063792015.01.05 07:53:09sell1.00eurjpy143.6210.0000.0002015.01.07 09:52:18141.6760.000.00-4.241 632.15
122077612015.01.05 08:53:58sell1.00gbpjpy183.9020.0000.0002015.01.05 09:59:42184.1160.000.000.00-177.77
122088292015.01.05 09:59:41buy1.00gbpjpy184.1140.0000.0002015.01.05 11:07:25183.9510.000.000.00-135.45
122100012015.01.05 10:58:49buy1.00gbpjpy184.1920.0000.0002015.01.05 11:07:26183.9490.000.000.00-201.93
122106672015.01.05 11:24:10buy1.00gbpjpy184.2590.0000.0002015.01.05 11:24:10184.2090.000.000.00-41.56
122110362015.01.05 11:48:25sell1.00eurjpy143.6340.0000.0002015.01.07 09:52:20141.6530.000.00-4.241 662.57
122152932015.01.05 13:14:58sell1.00gbpusd1.525920.000000.000002015.01.09 11:13:511.512810.000.00-15.771 311.00
122165042015.01.05 13:34:31sell1.00eurusd1.191100.000000.000002015.01.06 17:02:151.192450.000.00-1.68-135.00
122322792015.01.05 21:01:25sell1.00usdchf1.006420.000000.000002015.01.07 12:30:161.013300.000.00-3.12-678.97
122362652015.01.06 00:42:44sell1.00gbpjpy181.9190.0000.0002015.01.06 02:15:30182.3490.000.000.00-359.79
122362662015.01.06 00:42:44sell1.00eurjpy142.3220.0000.0002015.01.07 09:52:18141.6750.000.00-2.13542.94
122476532015.01.06 07:41:52sell1.00eurjpy142.2770.0000.0002015.01.07 09:52:23141.6550.000.00-2.13522.02
122519022015.01.06 10:22:18sell1.00gbpusd1.522030.000000.000002015.01.09 11:13:501.512790.000.00-13.14924.00
122551932015.01.06 11:44:51sell1.00eurusd1.191260.000000.000002015.01.06 17:02:161.192390.000.000.00-113.00
122631602015.01.06 15:17:04sell1.00eurjpy141.6360.0000.0002015.01.07 09:52:18141.6660.000.00-2.13-25.17
122633042015.01.06 15:20:33sell1.00gbpjpy180.5790.0000.0002015.01.06 21:45:11180.0130.000.000.00477.24
122671972015.01.06 17:00:01sell1.00usdjpy118.8180.0000.0002015.01.07 03:19:23118.8990.000.00-1.15-68.13
122684592015.01.06 17:11:43buy1.00eurusd1.193120.000000.000002015.01.06 22:07:391.190370.000.000.00-275.00
122686182015.01.06 17:13:45sell1.00usdcad1.175730.000000.000002015.01.09 11:48:451.184820.000.007.23-767.21
122687722015.01.06 17:18:12sell1.00audusd0.811510.000000.000002015.01.06 17:18:130.811710.000.000.00-20.00
122691772015.01.06 17:46:11sell1.00gbpjpy180.3370.0000.0002015.01.06 21:45:12180.0090.000.000.00276.56
122698842015.01.06 18:05:41sell1.00usdjpy118.6520.0000.0002015.01.07 03:19:24118.8990.000.00-1.15-207.74
122724602015.01.06 19:19:24sell1.00usdchf1.004910.000000.000002015.01.07 12:30:181.013360.000.00-1.56-833.86
122737432015.01.06 20:04:51sell1.00gbpjpy179.5710.0000.0002015.01.06 21:45:12180.0110.000.000.00-371.01
122749972015.01.06 21:10:40sell1.00gbpjpy179.6620.0000.0002015.01.06 21:45:13180.0110.000.000.00-294.27
122757632015.01.06 21:49:41sell1.00gbpusd1.516980.000000.000002015.01.09 11:13:521.512820.000.00-13.14416.00
122778562015.01.06 23:00:29sell1.00eurjpy140.9920.0000.0002015.01.07 09:52:21141.6570.000.00-2.13-558.12
122796242015.01.07 00:06:38sell1.00eurusd1.188340.000000.000002015.01.09 17:30:041.182460.000.00-6.72588.00
122798062015.01.07 00:07:11sell1.00gbpjpy179.2480.0000.0002015.01.07 02:01:50179.7100.000.000.00-389.17
122929522015.01.07 11:54:24sell1.00eurjpy140.8350.0000.0002015.01.07 15:25:04141.3620.000.000.00-440.82
122958752015.01.07 12:45:12buy1.00gbpjpy180.3570.0000.0002015.01.07 16:43:05180.1480.000.000.00-175.01
123017052015.01.07 15:25:03buy1.00eurjpy141.3650.0000.0002015.01.07 18:10:41140.9930.000.000.00-311.62
123063102015.01.07 17:05:35buy1.00gbpjpy180.5220.0000.0002015.01.07 17:05:35180.4850.000.000.00-30.93
123083692015.01.07 17:59:29sell1.00eurjpy140.9900.0000.0002015.01.07 17:59:29141.0050.000.000.00-12.56
123106412015.01.07 19:05:41buy1.00eurjpy141.2940.0000.0002015.01.07 21:16:48141.0080.000.000.00-239.96
123135402015.01.07 21:06:35sell1.00gbpjpy180.0070.0000.0002015.01.08 00:37:33180.2730.000.00-9.25-222.93
123138602015.01.07 21:16:48sell1.00eurjpy141.0090.0000.0002015.01.08 01:29:40141.3180.000.00-6.34-258.80
123153902015.01.07 22:12:40sell1.00gbpjpy179.9700.0000.0002015.01.08 00:37:33180.2730.000.00-9.25-253.93
123186792015.01.08 00:37:32buy1.00gbpjpy180.2730.0000.0002015.01.08 10:05:44180.2130.000.000.00-50.13
123198432015.01.08 01:29:40buy1.00eurjpy141.3120.0000.0002015.01.08 12:02:34141.0650.000.000.00-206.24
123232452015.01.08 03:30:02buy1.00usdjpy119.5410.0000.0002015.01.09 12:22:27119.2330.000.00-0.18-258.32
123295292015.01.08 09:03:40sell1.00eurusd1.181100.000000.000002015.01.09 17:30:041.182490.000.00-1.68-139.00
123296232015.01.08 09:06:12buy1.00usdchf1.017270.000000.000002015.01.12 00:49:061.011760.000.000.18-544.60
123308062015.01.08 10:05:28sell1.00gbpusd1.505940.000000.000002015.01.09 11:13:511.512730.000.00-2.63-679.00
123367942015.01.08 13:15:42buy1.00gbpjpy180.5390.0000.0002015.01.08 14:13:06180.3620.000.000.00-147.72
123415542015.01.08 15:41:01sell1.00gbpjpy180.2360.0000.0002015.01.08 17:46:55180.5510.000.000.00-263.27
123475972015.01.08 18:44:21buy1.00eurjpy141.2980.0000.0002015.01.08 19:01:44141.1080.000.000.00-159.00
123674112015.01.09 06:13:28sell1.00eurjpy140.9610.0000.0002015.01.12 12:00:05140.7780.000.00-2.13153.55
123746592015.01.09 11:12:02buy1.00gbpjpy180.6260.0000.0002015.01.09 15:15:33180.3360.000.000.00-243.59
123765352015.01.09 11:48:45buy1.00usdcad1.184820.000000.000002015.01.09 13:15:471.182940.000.000.00-158.93
123821962015.01.09 15:11:26sell1.00usdcad1.181750.000000.000002015.01.09 15:36:191.184320.000.000.00-217.00
123823472015.01.09 15:15:32sell1.00gbpjpy180.3210.0000.0002015.01.09 15:30:04180.7080.000.000.00-323.93
123838852015.01.09 15:31:58sell1.00eurusd1.178310.000000.000002015.01.09 17:30:041.182450.000.000.00-414.00
123847782015.01.09 15:36:56buy1.00usdchf1.018760.000000.000002015.01.12 00:49:071.011760.000.000.09-691.86
123884992015.01.09 16:17:41buy1.00usdcad1.187190.000000.000002015.01.14 15:35:141.194910.000.00-9.51646.07
123886532015.01.09 16:21:40buy1.00gbpjpy180.5700.0000.0002015.01.09 16:21:41180.5250.000.000.00-37.69
123893062015.01.09 16:36:54buy1.00gbpjpy180.2620.0000.0002015.01.09 16:36:55180.2490.000.000.00-10.90
123899502015.01.09 16:48:39sell1.00gbpjpy180.2520.0000.0002015.01.12 10:33:27179.5740.000.00-3.10570.84
123899992015.01.09 16:49:16sell1.00eurjpy140.4650.0000.0002015.01.12 12:00:05140.7740.000.00-2.13-259.29
123905072015.01.09 16:57:46sell1.00usdjpy119.1070.0000.0002015.01.12 11:57:57119.1160.000.00-1.15-7.56
123914882015.01.09 17:09:27buy1.00gbpusd1.515140.000000.000002015.01.12 10:19:471.510720.000.000.00-442.00
124797512015.01.12 10:20:02buy1.00usdcad1.187630.000000.000002015.01.14 15:35:151.194910.000.00-6.32609.25
124805992015.01.12 10:33:27buy1.00gbpjpy179.5780.0000.0002015.01.12 16:40:32179.6520.000.000.0062.40
124891702015.01.12 15:15:31buy1.00usdchf1.017010.000000.000002015.01.12 16:47:151.014900.000.000.00-207.90
124892892015.01.12 15:17:04buy1.00gbpusd1.516950.000000.000002015.01.13 10:33:351.512770.000.000.00-418.00
124946132015.01.12 16:47:32sell1.00usdjpy118.5130.0000.0002015.01.13 08:12:31118.8170.000.00-1.15-255.86
124948672015.01.12 16:50:07sell1.00eurjpy140.1650.0000.0002015.01.13 07:44:10140.3380.000.00-2.13-145.78
125016962015.01.12 18:46:55buy1.00eurusd1.183020.000000.000002015.01.13 11:21:481.180540.000.00-2.12-248.00
125043242015.01.12 20:07:55sell1.00usdchf1.014870.000000.000002015.01.13 11:21:491.017360.000.00-1.55-244.75
125224562015.01.13 02:45:24sell1.00gbpjpy179.1640.0000.0002015.01.13 06:31:26179.4120.000.000.00-209.71
125289012015.01.13 04:32:11buy1.00audnzd1.051850.000000.000002015.01.15 11:43:111.054360.000.00-15.00194.15
125301562015.01.13 05:07:49buy1.00audusd0.819020.000000.000002015.01.13 11:39:570.814350.000.000.00-467.00
125343482015.01.13 06:31:26buy1.00gbpjpy179.4140.0000.0002015.01.13 09:32:36179.2700.000.000.00-121.75
125409422015.01.13 08:23:03buy1.00audusd0.817140.000000.000002015.01.13 11:39:590.814340.000.000.00-280.00
125456122015.01.13 09:47:57sell1.00gbpjpy179.1690.0000.0002015.01.13 13:15:22179.4210.000.000.00-212.67
125496652015.01.13 10:51:00sell1.00eurjpy139.8260.0000.0002015.01.14 21:17:30138.1550.000.00-2.141 424.74
125517292015.01.13 11:21:48buy1.00usdchf1.017310.000000.000002015.01.14 15:33:511.017070.000.000.09-23.60
125593632015.01.13 12:38:23buy1.00audnzd1.051460.000000.000002015.01.15 11:43:121.054370.000.00-15.00225.09
125845022015.01.13 18:20:04sell1.00usdjpy118.2090.0000.0002015.01.14 21:17:30117.2760.000.00-1.16795.56
126189172015.01.14 02:20:39sell1.00eurjpy138.4850.0000.0002015.01.14 21:17:31138.1520.000.000.00283.95
126189552015.01.14 02:20:53buy1.00audusd0.818320.000000.000002015.01.14 03:25:530.816830.000.000.00-149.00
126201772015.01.14 02:32:41sell1.00gbpjpy178.3470.0000.0002015.01.14 09:51:03177.8960.000.000.00385.43
126262962015.01.14 04:02:47sell1.00audusd0.814130.000000.000002015.01.14 15:51:070.817450.000.000.00-332.00
126276732015.01.14 04:20:22buy1.00usdcad1.198520.000000.000002015.01.14 15:35:141.194910.000.000.00-302.11
126427312015.01.14 09:31:54buy1.00gbpusd1.518520.000000.000002015.01.15 11:35:461.516540.000.000.00-198.00
126452042015.01.14 10:01:15sell1.00eurjpy137.8410.0000.0002015.01.14 21:17:31138.1570.000.000.00-269.43
126482252015.01.14 10:28:23sell1.00gbpjpy177.4880.0000.0002015.01.14 10:28:24177.5360.000.000.00-41.09
126513312015.01.14 11:05:04buy1.00usdchf1.019380.000000.000002015.01.14 15:33:521.017070.000.000.00-227.12
126533452015.01.14 11:28:18sell1.00eurusd1.176790.000000.000002015.01.14 15:32:041.180570.000.000.00-378.00
126655942015.01.14 13:29:30sell1.00gbpjpy177.2470.0000.0002015.01.14 14:35:40177.4390.000.000.00-164.16
126674132015.01.14 13:49:15buy1.00audnzd1.053830.000000.000002015.01.15 11:43:121.054370.000.00-11.2441.77
126711422015.01.14 14:35:40buy1.00gbpjpy177.4390.0000.0002015.01.14 15:01:23177.2410.000.000.00-169.58
126762692015.01.14 15:30:03buy1.00gbpusd1.521550.000000.000002015.01.15 11:35:461.517160.000.000.00-439.00
126762702015.01.14 15:30:03sell1.00usdjpy116.5790.0000.0002015.01.14 21:17:30117.2820.000.000.00-599.41
126766272015.01.14 15:32:03buy1.00eurusd1.180530.000000.000002015.01.14 17:00:291.178290.000.000.00-224.00
127089332015.01.14 20:01:44buy1.00usdcad1.198350.000000.000002015.01.14 21:19:451.196270.000.000.00-173.87
127272362015.01.14 22:49:30sell1.00usdcad1.194330.000000.000002015.01.15 11:35:491.198890.000.004.29-380.35
127461722015.01.15 02:36:44sell1.00eurusd1.177440.000000.000002015.01.15 11:48:211.169910.000.000.00753.00
127732602015.01.15 07:20:26buy1.00usdchf1.020420.000000.000002015.01.15 11:31:071.003540.000.000.00-1 682.05
127968822015.01.15 11:31:06sell1.00usdchf1.011830.000000.000002015.01.15 19:08:410.899330.000.000.0012 509.31
128015812015.01.15 11:35:48buy1.00usdcad1.198910.000000.000002015.01.15 11:56:041.195990.000.000.00-244.15
128045192015.01.15 11:39:12sell1.00eurjpy136.8910.0000.0002015.01.15 11:44:32136.6810.000.000.00179.31
128090692015.01.15 11:52:11sell1.00gbpjpy177.4150.0000.0002015.01.15 11:55:40178.0080.000.000.00-506.68
128117092015.01.15 11:59:34sell1.00gbpusd1.518850.000000.000002015.01.15 13:04:411.521650.000.000.00-280.00
128147422015.01.15 12:10:48sell1.00audnzd1.051080.000000.000002015.01.15 12:49:401.054220.000.000.00-243.63
128203892015.01.15 12:45:40buy1.00eurjpy136.4210.0000.0002015.01.15 12:50:42136.3900.000.000.00-26.54
128210702015.01.15 12:51:41buy1.00eurjpy136.5190.0000.0002015.01.15 12:51:41136.5010.000.000.00-15.41
128220002015.01.15 12:58:40buy1.00gbpjpy177.4780.0000.0002015.01.15 12:58:40177.4180.000.000.00-51.41
128223342015.01.15 13:01:39sell1.00gbpjpy177.2830.0000.0002015.01.15 13:07:41177.4920.000.000.00-179.22
128223352015.01.15 13:01:40buy1.00eurjpy136.2360.0000.0002015.01.15 13:01:41136.2220.000.000.00-12.00
128228012015.01.15 13:05:41buy1.00gbpusd1.521500.000000.000002015.01.15 13:15:401.524010.000.000.00251.00
128239422015.01.15 13:13:07buy1.00eurusd1.172500.000000.000002015.01.15 14:18:401.168510.000.000.00-399.00
128244282015.01.15 13:14:16buy1.00audusd0.819830.000000.000002015.01.16 00:17:150.819880.000.004.725.00
128246732015.01.15 13:16:41sell1.00audnzd1.053880.000000.000002015.01.15 13:16:421.054360.000.000.00-37.34
128247522015.01.15 13:17:40buy1.00gbpusd1.523920.000000.000002015.01.15 13:17:401.523690.000.000.00-23.00
128250052015.01.15 13:19:41sell1.00gbpjpy177.3870.0000.0002015.01.15 16:06:40178.0600.000.000.00-575.46
128255202015.01.15 13:24:29sell1.00usdcad1.194540.000000.000002015.01.15 16:08:451.190790.000.000.00314.92
128255562015.01.15 13:24:42buy1.00gbpjpy177.1820.0000.0002015.01.15 13:24:43177.1300.000.000.00-44.70
128262282015.01.15 13:32:18buy1.00gbpusd1.524490.000000.000002015.01.15 13:32:181.524280.000.000.00-21.00
128262292015.01.15 13:32:18sell1.00gbpjpy177.4220.0000.0002015.01.15 16:06:40178.0590.000.000.00-544.69
128271992015.01.15 13:43:15buy1.00gbpusd1.524400.000000.000002015.01.15 13:43:151.524190.000.000.00-21.00
128329952015.01.15 14:48:19sell1.00usdjpy116.4860.0000.0002015.01.15 16:34:02117.0590.000.000.00-489.50
128364382015.01.15 15:19:55buy1.00gbpjpy177.9630.0000.0002015.01.15 15:19:55177.9310.000.000.00-27.43
128367192015.01.15 15:23:16sell1.00eurjpy136.3540.0000.0002015.01.16 06:30:25135.3960.000.00-2.17823.18
128379022015.01.15 15:41:13buy1.00gbpusd1.524930.000000.000002015.01.15 16:10:221.521000.000.000.00-393.00
128391792015.01.15 16:00:44sell1.00eurusd1.169500.000000.000002015.01.16 21:52:241.157300.000.00-1.681 220.00
128425512015.01.15 16:37:48sell1.00eurjpy136.3700.0000.0002015.01.16 06:30:27135.3790.000.00-2.17851.65
128426482015.01.15 16:39:16sell1.00gbpjpy177.5960.0000.0002015.01.15 21:08:13177.1920.000.000.00346.39
128456182015.01.15 17:04:53sell1.00usdjpy116.6030.0000.0002015.01.15 17:04:54116.6240.000.000.00-18.01
128485502015.01.15 17:33:47buy1.00audnzd1.054480.000000.000002015.01.15 17:33:481.053930.000.000.00-42.92
128495482015.01.15 17:45:35buy1.00eurjpy135.8220.0000.0002015.01.15 17:45:41135.8090.000.000.00-11.11
128505672015.01.15 17:56:52sell1.00gbpjpy177.3500.0000.0002015.01.15 21:08:14177.1900.000.000.00137.19
128533732015.01.15 18:31:41sell1.00eurjpy135.4820.0000.0002015.01.16 06:30:26135.3950.000.00-2.1774.75
128544782015.01.15 18:48:34sell1.00usdchf0.898240.000000.000002015.01.15 19:08:420.899400.000.000.00-128.97
128587542015.01.15 19:35:37sell1.00eurjpy135.2870.0000.0002015.01.16 06:30:28135.3690.000.00-2.17-70.47
128598962015.01.15 19:52:01sell1.00audnzd1.049580.000000.000002015.01.16 11:41:241.053900.000.000.67-336.89
128600512015.01.15 19:54:40sell1.00usdchf0.891680.000000.000002015.01.15 19:54:400.892140.000.000.00-51.56
128607882015.01.15 20:03:41sell1.00usdchf0.891570.000000.000002015.01.15 20:03:420.892100.000.000.00-59.41
128642182015.01.15 20:41:42sell1.00eurjpy135.4000.0000.0002015.01.16 06:30:26135.3970.000.00-2.172.57
128694942015.01.15 21:29:40sell1.00eurjpy135.3340.0000.0002015.01.16 06:30:27135.3730.000.00-2.17-33.52
128697362015.01.15 21:31:45sell1.00usdchf0.879920.000000.000002015.01.16 00:06:380.847580.000.00-1.883 815.57
128744422015.01.15 22:34:10sell1.00gbpjpy176.5910.0000.0002015.01.16 01:04:35176.6890.000.00-3.16-84.26
128878682015.01.16 01:49:05sell1.00gbpjpy176.0940.0000.0002015.01.16 01:49:06176.1390.000.000.00-38.78
128909452015.01.16 02:21:53sell1.00eurjpy134.9420.0000.0002015.01.16 06:30:26135.3990.000.000.00-392.69
128942282015.01.16 02:55:42sell1.00gbpjpy176.4780.0000.0002015.01.16 02:55:43176.5360.000.000.00-49.85
128974532015.01.16 03:19:00sell1.00usdchf0.852830.000000.000002015.01.16 04:38:450.860220.000.000.00-859.08
128978622015.01.16 03:22:42buy1.00gbpjpy176.7660.0000.0002015.01.16 04:09:49176.3400.000.000.00-366.94
129020722015.01.16 04:13:05sell1.00usdjpy116.0270.0000.0002015.01.16 08:04:15116.6780.000.000.00-557.95
129026732015.01.16 04:18:12sell1.00gbpjpy176.1540.0000.0002015.01.16 05:15:40176.3180.000.000.00-141.25
129026932015.01.16 04:18:17sell1.00eurjpy134.9700.0000.0002015.01.16 06:30:27135.3960.000.000.00-366.07
129061852015.01.16 05:02:21sell1.00audnzd1.048760.000000.000002015.01.16 11:41:241.053900.000.000.00-400.87
129068722015.01.16 05:06:23buy1.00audusd0.824440.000000.000002015.01.16 15:23:310.820240.000.000.00-420.00
129087762015.01.16 05:24:45buy1.00gbpjpy176.4140.0000.0002015.01.16 13:00:01177.1100.000.000.00597.14
129122092015.01.16 06:08:41sell1.00audnzd1.048660.000000.000002015.01.16 11:41:241.053900.000.000.00-408.67
129254282015.01.16 08:43:23sell1.00audnzd1.049220.000000.000002015.01.16 11:41:251.053900.000.000.00-364.99
129304082015.01.16 09:28:45buy1.00usdchf0.878120.000000.000002015.01.16 10:44:400.871720.000.000.00-734.18
129366662015.01.16 10:34:41buy1.00usdchf0.875120.000000.000002015.01.16 10:44:460.871930.000.000.00-365.86
129403962015.01.16 11:17:43sell1.00usdchf0.865440.000000.000002015.01.16 11:50:400.873350.000.000.00-905.71
129409022015.01.16 11:21:56buy1.00gbpjpy177.4220.0000.0002015.01.16 13:00:02177.1110.000.000.00-266.82
129470182015.01.16 12:40:14buy1.00gbpjpy177.4690.0000.0002015.01.16 13:00:01177.1150.000.000.00-303.71
129470262015.01.16 12:40:17sell1.00eurusd1.159820.000000.000002015.01.16 21:52:251.157370.000.000.00245.00
129480572015.01.16 12:50:59buy1.00usdchf0.879460.000000.000002015.01.16 14:14:120.869440.000.000.00-1 152.47
129527572015.01.16 13:46:44buy1.00gbpjpy177.4420.0000.0002015.01.16 13:46:46177.4010.000.000.00-35.14
129537752015.01.16 13:56:44buy1.00usdchf0.875880.000000.000002015.01.16 14:14:130.869440.000.000.00-740.71
129572532015.01.16 14:34:10sell1.00gbpjpy177.0670.0000.0002015.01.16 15:47:31177.2050.000.000.00-118.10
129572562015.01.16 14:34:11sell1.00gbpusd1.518880.000000.000002015.01.16 22:00:001.517060.000.000.00182.00
129584102015.01.16 14:44:41buy1.00usdchf0.875450.000000.000002015.01.16 14:44:440.874930.000.000.00-59.43
129621932015.01.16 15:23:30sell1.00audusd0.820190.000000.000002015.01.16 23:43:550.822340.000.000.00-215.00
129666682015.01.16 16:01:01buy1.00gbpjpy177.2900.0000.0002015.01.16 23:47:30177.7340.000.000.00378.30
129678082015.01.16 16:12:31sell1.00usdchf0.870190.000000.000002015.01.16 18:04:430.858120.000.000.001 406.56
129799672015.01.16 17:50:31sell1.00eurjpy135.0990.0000.0002015.01.16 19:42:47135.5860.000.000.00-414.21
129808132015.01.16 17:54:52sell1.00usdchf0.857930.000000.000002015.01.16 18:04:440.857520.000.000.0047.81
129897962015.01.16 19:00:44buy1.00usdchf0.849410.000000.000002015.01.16 19:10:400.849180.000.000.00-27.08
129915222015.01.16 19:14:43sell1.00usdchf0.849840.000000.000002015.01.16 19:39:200.854660.000.000.00-563.97
129950072015.01.16 19:43:19buy1.00gbpjpy177.9370.0000.0002015.01.16 23:47:30177.7450.000.000.00-163.59
129955292015.01.16 19:48:41sell1.00usdchf0.854680.000000.000002015.01.16 19:48:430.855060.000.000.00-44.44
130002002015.01.16 20:38:13buy1.00usdchf0.859900.000000.000002015.01.19 08:01:290.859730.000.000.11-19.77
130085782015.01.16 22:14:53buy1.00usdchf0.861860.000000.000002015.01.19 08:01:290.859710.000.000.11-250.08
130131712015.01.16 23:20:47buy1.00usdchf0.861750.000000.000002015.01.19 08:01:290.859710.000.000.11-237.29
130146642015.01.16 23:43:54buy1.00audusd0.822340.000000.000002015.01.19 03:51:120.820650.000.004.72-169.00
130161252015.01.19 00:09:49sell1.00gbpusd1.511440.000000.000002015.01.19 11:35:301.516310.000.000.00-487.00
130218422015.01.19 02:15:01buy1.00gbpjpy178.0940.0000.0002015.01.19 02:54:39177.7430.000.000.00-298.88
130229702015.01.19 02:41:19buy1.00usdjpy117.6580.0000.0002015.01.21 05:59:07117.7490.000.00-0.3677.28
130240392015.01.19 02:55:00sell1.00gbpusd1.512430.000000.000002015.01.19 11:35:311.516400.000.000.00-397.00
130254842015.01.19 03:21:42sell1.00gbpjpy177.3800.0000.0002015.01.19 10:38:45177.6950.000.000.00-268.53
130380312015.01.19 08:08:11sell1.00gbpjpy177.2500.0000.0002015.01.19 10:38:46177.6980.000.000.00-381.91
130384732015.01.19 08:16:38buy1.00usdchf0.863270.000000.000002015.01.19 08:16:380.863310.000.000.004.63
130431202015.01.19 09:37:46sell1.00gbpjpy177.1570.0000.0002015.01.19 10:38:46177.6980.000.000.00-461.19
130444032015.01.19 09:51:28buy1.00eurjpy135.5060.0000.0002015.01.21 04:37:15136.7650.000.00-2.331 064.64
130488372015.01.19 10:43:40sell1.00gbpjpy177.6930.0000.0002015.01.19 10:43:41177.7370.000.000.00-37.50
130510652015.01.19 11:21:58buy1.00usdchf0.865030.000000.000002015.01.19 11:21:590.864880.000.000.00-17.34
130611752015.01.19 13:30:11sell1.00audusd0.819520.000000.000002015.01.27 10:42:520.794000.000.00-61.352 552.00
130706902015.01.19 15:17:36buy1.00usdchf0.874010.000000.000002015.01.20 11:27:510.874410.000.000.1145.75
130728942015.01.19 16:00:25buy1.00usdjpy117.4850.0000.0002015.01.21 05:59:08117.7150.000.00-0.36195.39
130755832015.01.19 16:59:20buy1.00usdchf0.872960.000000.000002015.01.20 11:27:550.873920.000.000.11109.85
130826872015.01.19 18:50:12sell1.00gbpusd1.513650.000000.000002015.01.21 06:09:091.517080.000.00-5.26-343.00
130971482015.01.19 22:52:45buy1.00audnzd1.057180.000000.000002015.01.22 22:48:161.070160.000.00-18.50971.65
131013132015.01.20 00:52:08buy1.00audnzd1.056640.000000.000002015.01.22 22:48:191.070440.000.00-14.721 033.36
131138862015.01.20 03:31:02buy1.00gbpjpy178.0540.0000.0002015.01.20 04:00:41177.8760.000.000.00-150.79
131159442015.01.20 03:51:12buy1.00audnzd1.056490.000000.000002015.01.22 22:48:171.070170.000.00-14.721 024.03
131679192015.01.20 11:39:56buy1.00eurjpy137.1350.0000.0002015.01.21 04:37:15136.7480.000.00-1.16-327.28
131756272015.01.20 12:26:50buy1.00eurusd1.160800.000000.000002015.01.21 16:37:481.157210.000.00-2.12-359.00
132028032015.01.20 16:05:10sell1.00audusd0.818430.000000.000002015.01.27 10:43:040.794190.000.00-53.682 424.00
132083102015.01.20 16:48:35sell1.00usdchf0.870910.000000.000002015.01.20 17:59:260.876750.000.000.00-666.10
132342142015.01.20 19:40:33buy1.00usdjpy118.7180.0000.0002015.01.21 05:59:07117.7350.000.00-0.18-834.93
132470882015.01.20 21:25:41buy1.00gbpjpy180.1320.0000.0002015.01.20 22:52:12179.8020.000.000.00-278.03
132652232015.01.21 00:18:10sell1.00gbpjpy179.7420.0000.0002015.01.21 11:05:45178.5400.000.000.001 019.42
132685832015.01.21 01:00:21sell1.00usdchf0.873130.000000.000002015.01.21 01:00:270.873920.000.000.00-90.40
132926932015.01.21 06:09:09buy1.00gbpusd1.517080.000000.000002015.01.21 11:30:021.511340.000.000.00-574.00
132985012015.01.21 08:04:52buy1.00gbpusd1.517250.000000.000002015.01.21 11:30:031.511150.000.000.00-610.00
133051402015.01.21 09:59:48buy1.00usdchf0.876400.000000.000002015.01.21 10:38:410.870500.000.000.00-677.77
133150382015.01.21 12:04:49sell1.00audusd0.818660.000000.000002015.01.27 10:42:520.794010.000.00-46.012 465.00
133230052015.01.21 13:59:57sell1.00gbpjpy177.6190.0000.0002015.01.21 17:12:24177.7860.000.000.00-142.17
133244472015.01.21 14:16:08sell1.00eurjpy136.0130.0000.0002015.01.21 16:48:42136.7120.000.000.00-596.11
133295472015.01.21 15:14:01buy1.00eurusd1.159910.000000.000002015.01.21 16:37:481.157230.000.000.00-268.00
133359272015.01.21 16:35:57sell1.00eurjpy135.9270.0000.0002015.01.21 16:48:43136.6970.000.000.00-656.64
133372902015.01.21 16:40:49sell1.00eurusd1.158440.000000.000002015.01.22 01:27:261.161920.000.00-5.04-348.00
133374852015.01.21 16:41:54sell1.00gbpusd1.510820.000000.000002015.01.21 16:48:581.513960.000.000.00-314.00
133431272015.01.21 17:08:20sell1.00audusd0.818000.000000.000002015.01.27 10:43:050.794140.000.00-46.012 386.00
133473482015.01.21 17:46:40buy1.00eurusd1.158660.000000.000002015.01.21 17:46:411.158590.000.000.00-7.00
133474522015.01.21 17:47:40sell1.00gbpusd1.510650.000000.000002015.01.21 17:47:401.510830.000.000.00-18.00
133477902015.01.21 17:52:12sell1.00eurjpy136.4410.0000.0002015.01.21 17:52:13136.4610.000.000.00-16.98
133506402015.01.21 18:19:38buy1.00usdcad1.231720.000000.000002015.01.22 12:42:071.231760.000.00-9.193.25
133506482015.01.21 18:19:49buy1.00audnzd1.071840.000000.000002015.01.22 22:48:191.070440.000.00-11.01-104.83
133513862015.01.21 18:29:40sell1.00gbpusd1.511750.000000.000002015.01.22 03:09:271.515440.000.00-7.88-369.00
133532872015.01.21 18:58:40buy1.00eurjpy136.5440.0000.0002015.01.22 14:44:54136.3360.000.00-3.51-176.92
133543212015.01.21 19:18:07buy1.00eurjpy136.7730.0000.0002015.01.22 14:44:55136.3600.000.00-3.51-351.27
133599082015.01.21 21:00:39sell1.00usdchf0.859180.000000.000002015.01.21 22:03:470.861290.000.000.00-244.98
133637652015.01.21 22:06:44buy1.00usdchf0.860830.000000.000002015.01.21 22:55:270.858810.000.000.00-235.21
133674242015.01.21 23:14:45buy1.00eurjpy136.6850.0000.0002015.01.22 14:44:54136.3360.000.00-3.51-296.83
133694872015.01.21 23:50:38buy1.00audnzd1.072220.000000.000002015.01.22 22:48:171.070230.000.00-11.01-149.04
133741272015.01.22 01:51:25buy1.00audnzd1.071040.000000.000002015.01.22 22:48:181.070290.000.000.00-56.16
133747252015.01.22 02:06:02buy1.00eurusd1.160990.000000.000002015.01.22 02:34:041.159580.000.000.00-141.00
133805042015.01.22 03:59:03buy1.00usdchf0.862360.000000.000002015.01.22 09:41:290.856720.000.000.00-658.32
133907642015.01.22 07:47:01sell1.00eurusd1.158860.000000.000002015.01.22 11:27:121.162410.000.000.00-355.00
134026612015.01.22 11:02:28sell1.00usdjpy117.7630.0000.0002015.01.22 15:40:39117.8880.000.000.00-106.03
134086512015.01.22 12:30:46sell1.00usdchf0.856530.000000.000002015.01.22 15:42:240.860060.000.000.00-410.44
134164032015.01.22 14:28:11sell1.00gbpjpy178.4660.0000.0002015.01.22 14:28:12178.5080.000.000.00-35.75
134178202015.01.22 14:44:56sell1.00eurusd1.159320.000000.000002015.01.22 15:50:401.154860.000.000.00446.00
134236312015.01.22 15:34:40buy1.00gbpjpy178.7820.0000.0002015.01.22 15:34:41178.7230.000.000.00-50.14
134241132015.01.22 15:40:05sell1.00eurjpy136.5060.0000.0002015.01.23 16:06:46132.7450.000.00-2.133 190.37
134260182015.01.22 15:41:40buy1.00usdjpy117.8750.0000.0002015.01.22 16:46:40117.3070.000.000.00-484.20
134308592015.01.22 15:50:41buy1.00eurusd1.154810.000000.000002015.01.22 15:51:401.152850.000.000.00-196.00
134313052015.01.22 15:51:41sell1.00eurusd1.152770.000000.000002015.01.23 16:06:421.125810.000.00-1.682 696.00
134313282015.01.22 15:51:56buy1.00usdcad1.236880.000000.000002015.01.22 15:51:561.236600.000.000.00-22.64
134322052015.01.22 15:55:01buy1.00gbpusd1.517530.000000.000002015.01.22 17:00:401.513010.000.000.00-452.00
134325832015.01.22 15:57:41sell1.00gbpjpy178.5510.0000.0002015.01.22 16:56:40177.6220.000.000.00791.24
134390162015.01.22 16:35:12sell1.00audusd0.809750.000000.000002015.01.27 10:42:530.794010.000.00-23.011 574.00
134391212015.01.22 16:36:40sell1.00eurusd1.148330.000000.000002015.01.23 16:06:431.125970.000.00-1.682 236.00
134391242015.01.22 16:36:41buy1.00gbpjpy177.9030.0000.0002015.01.22 16:36:41177.8540.000.000.00-41.69
134401042015.01.22 16:40:40sell1.00gbpjpy177.7130.0000.0002015.01.22 16:56:40177.6220.000.000.0077.51
134406542015.01.22 16:46:40sell1.00eurjpy134.9110.0000.0002015.01.23 16:06:48132.7080.000.00-2.131 868.61
134407302015.01.22 16:47:40buy1.00gbpjpy177.8230.0000.0002015.01.22 16:47:40177.7690.000.000.00-46.02
134426642015.01.22 16:58:05sell1.00gbpjpy177.7230.0000.0002015.01.22 16:58:05177.7700.000.000.00-40.02
134512822015.01.22 18:08:51sell1.00gbpjpy177.4100.0000.0002015.01.22 20:31:18177.7050.000.000.00-249.44
134528542015.01.22 18:24:16buy1.00usdjpy117.9680.0000.0002015.01.23 13:50:30117.9300.000.00-0.18-32.22
134571142015.01.22 19:17:50buy1.00usdcad1.236120.000000.000002015.01.23 01:35:311.235960.000.00-3.05-12.95
134596402015.01.22 19:44:29sell1.00audusd0.809150.000000.000002015.01.27 10:43:040.794230.000.00-23.011 492.00
134612842015.01.22 20:01:49buy1.00usdchf0.873920.000000.000002015.01.23 16:09:570.872740.000.000.11-135.21
134627742015.01.22 20:20:36buy1.00audnzd1.075430.000000.000002015.01.22 22:48:181.070340.000.000.00-381.17
134751222015.01.22 23:39:07sell1.00eurjpy134.3530.0000.0002015.01.23 16:06:47132.7330.000.00-2.131 374.19
134908552015.01.23 01:35:31sell1.00usdcad1.235960.000000.000002015.01.23 11:11:041.240900.000.000.00-398.10
135048132015.01.23 02:45:10sell1.00eurjpy134.4450.0000.0002015.01.23 16:06:47132.7220.000.000.001 461.56
135313552015.01.23 06:48:01buy1.00usdjpy118.5350.0000.0002015.01.23 13:50:31117.9270.000.000.00-515.57
135324122015.01.23 07:07:35sell1.00eurusd1.133560.000000.000002015.01.23 16:06:431.125850.000.000.00771.00
135371342015.01.23 08:40:48buy1.00usdchf0.873610.000000.000002015.01.23 16:09:580.872720.000.000.00-101.98
135493262015.01.23 11:11:04buy1.00usdcad1.240840.000000.000002015.01.23 15:39:271.240040.000.000.00-64.51
135493772015.01.23 11:12:49sell1.00gbpjpy177.0160.0000.0002015.01.23 11:42:55177.3880.000.000.00-314.35
135515902015.01.23 11:48:54sell1.00gbpusd1.497070.000000.000002015.01.26 02:13:571.501730.000.00-2.63-466.00
135546862015.01.23 12:30:52buy1.00usdchf0.873260.000000.000002015.01.23 16:09:570.872740.000.000.00-59.58
135576872015.01.23 13:41:54sell1.00gbpjpy176.9800.0000.0002015.01.23 15:35:15177.0450.000.000.00-54.99
135608272015.01.23 14:06:45sell1.00gbpusd1.496300.000000.000002015.01.26 02:13:581.501730.000.00-2.63-543.00
135758522015.01.23 16:26:45sell1.00gbpjpy176.5670.0000.0002015.01.23 16:26:45176.6110.000.000.00-37.34
135762732015.01.23 16:37:45buy1.00usdchf0.878010.000000.000002015.01.23 16:37:450.877560.000.000.00-51.28
135799292015.01.23 17:32:40buy1.00gbpjpy176.6690.0000.0002015.01.23 17:46:48176.4830.000.000.00-158.25
135808642015.01.23 17:43:40buy1.00usdchf0.874730.000000.000002015.01.23 17:43:400.874210.000.000.00-59.48
135818082015.01.23 17:53:40buy1.00gbpjpy176.8160.0000.0002015.01.23 17:53:40176.7660.000.000.00-42.47
135828822015.01.23 18:07:40buy1.00gbpjpy177.0320.0000.0002015.01.23 18:07:41176.9870.000.000.00-38.20
135832412015.01.23 18:16:40buy1.00usdchf0.875910.000000.000002015.01.23 18:16:410.875650.000.000.00-29.69
135850102015.01.23 19:05:14buy1.00usdchf0.878710.000000.000002015.01.23 19:05:150.878520.000.000.00-21.63
135896312015.01.23 20:57:55sell1.00gbpjpy176.7330.0000.0002015.01.26 02:03:55176.6560.000.00-3.1265.46
135896472015.01.23 20:58:16buy1.00usdcad1.242790.000000.000002015.01.26 18:21:481.241670.000.00-3.04-90.20
136030132015.01.26 00:48:55sell1.00audusd0.788760.000000.000002015.01.27 10:42:530.794000.000.00-7.67-524.00
136145302015.01.26 01:50:07sell1.00gbpusd1.498820.000000.000002015.01.26 02:13:581.501730.000.000.00-291.00
136199182015.01.26 02:03:54buy1.00gbpjpy176.6560.0000.0002015.01.26 02:08:33176.2020.000.000.00-386.36
136306002015.01.26 02:56:41sell1.00gbpusd1.500280.000000.000002015.01.26 02:56:421.500550.000.000.00-27.00
136383082015.01.26 03:46:55buy1.00gbpjpy176.7930.0000.0002015.01.26 05:16:48176.2150.000.000.00-491.94
136455402015.01.26 04:40:43sell1.00eurjpy131.3620.0000.0002015.01.26 07:51:40131.6690.000.000.00-260.96
136504102015.01.26 06:12:30sell1.00audnzd1.060830.000000.000002015.01.26 17:05:371.067630.000.000.00-504.39
136528932015.01.26 07:51:40buy1.00eurjpy131.6690.0000.0002015.01.27 05:56:10132.7830.000.00-1.17942.80
136536062015.01.26 08:10:08buy1.00gbpjpy176.7550.0000.0002015.01.27 05:54:21178.4040.000.000.801 395.27
136542722015.01.26 08:38:52buy1.00usdchf0.881210.000000.000002015.01.27 12:03:390.901500.000.000.112 250.69
136583232015.01.26 10:00:29buy1.00usdchf0.880410.000000.000002015.01.27 12:03:410.901540.000.000.112 343.77
136599082015.01.26 10:15:34sell1.00audnzd1.060230.000000.000002015.01.26 17:05:371.067630.000.000.00-548.90
136685672015.01.26 12:16:05buy1.00gbpjpy177.6410.0000.0002015.01.27 05:54:22178.4040.000.000.80645.60
136737292015.01.26 13:41:20buy1.00gbpjpy177.6210.0000.0002015.01.27 05:54:21178.4070.000.000.80665.06
136773822015.01.26 14:47:40buy1.00gbpjpy177.5490.0000.0002015.01.27 05:54:22178.4040.000.000.80723.45
136786312015.01.26 15:04:25buy1.00eurjpy133.1290.0000.0002015.01.27 05:56:11132.7830.000.00-1.17-292.82
136804502015.01.26 15:31:11buy1.00gbpjpy177.8110.0000.0002015.01.27 05:54:22178.4070.000.000.80504.30
137028412015.01.26 23:09:22buy1.00usdcad1.247230.000000.000002015.01.27 15:28:581.244540.000.00-3.03-216.14
137519442015.01.27 10:05:06buy1.00usdchf0.904440.000000.000002015.01.27 12:03:410.901560.000.000.00-319.45
137534102015.01.27 10:14:52buy1.00eurjpy133.2000.0000.0002015.01.27 10:14:53133.1850.000.000.00-12.72
137570072015.01.27 10:50:17sell1.00gbpjpy178.2190.0000.0002015.01.27 14:17:41178.2890.000.000.00-59.34
137632012015.01.27 11:56:40sell1.00gbpjpy178.2080.0000.0002015.01.27 14:17:41178.2890.000.000.00-68.66
137651972015.01.27 12:22:36sell1.00gbpjpy178.0540.0000.0002015.01.27 14:17:41178.2890.000.000.00-199.21
137722862015.01.27 14:17:40buy1.00gbpjpy178.2900.0000.0002015.01.27 14:44:27178.1030.000.000.00-158.59
137759462015.01.27 15:10:22sell1.00usdchf0.899030.000000.000002015.01.27 17:59:410.902340.000.000.00-366.82
137789522015.01.27 15:48:01sell1.00gbpjpy177.9850.0000.0002015.01.27 16:48:40178.4140.000.000.00-365.27
  0.00 0.00 -645.36 32 054.00
Closed P/L: 31 408.64
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
137548552015.01.27 10:37:23buy1.00eurusd1.129560.000000.00000 1.135930.000.000.00637.00
137741092015.01.27 14:46:47buy1.00gbpusd1.512330.000000.00000 1.520100.000.000.00777.00
137770632015.01.27 15:29:48buy1.00eurusd1.132010.000000.00000 1.135930.000.000.00392.00
137802122015.01.27 16:07:14buy1.00eurjpy133.3810.0000.000 133.8810.000.000.00424.25
137891652015.01.27 16:54:42buy1.00gbpjpy178.3210.0000.000 179.1530.000.000.00705.95
  0.00 0.00 0.00 2 936.20
 Floating P/L: 2 936.20
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 31 408.64 Floating P/L: 2 936.20 Margin: 3 213.78
Balance: 81 408.64 Equity: 84 344.84 Free Margin: 81 131.07
 
Details:
Graph
Gross Profit: 94 660.78 Gross Loss: 63 252.14 Total Net Profit: 31 408.64
Profit Factor: 1.50 Expected Payoff: 98.46  
Absolute Drawdown: 3 260.52 Maximal Drawdown: 16 788.99 (24.55%) Relative Drawdown: 24.55% (16 788.99)
 
Total Trades: 319 Short Positions (won %): 170 (32.35%) Long Positions (won %): 149 (18.79%)
Profit Trades (% of total): 83 (26.02%) Loss trades (% of total): 236 (73.98%)
Largest profit trade: 12 509.31 loss trade: -1 682.05
Average profit trade: 1 140.49 loss trade: -268.02
Maximum consecutive wins ($): 7 (13 587.98) consecutive losses ($): 26 (-7 372.30)
Maximal consecutive profit (count): 13 587.98 (7) consecutive loss (count): -7 372.30 (26)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 5