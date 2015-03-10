Admiral Markets AS

Account: 21056996 Name: Tugce Akpala Currency: USD Leverage: 1:500 2015 March 12, 00:22
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
565949632015.03.10 14:07:36balanceInitial deposit10 000.00
566089662015.03.10 15:48:13sell10.00[dax30]11451.511456.311446.32015.03.10 15:49:4211456.30.000.000.00-51.75
 10001[sl]
566120862015.03.10 16:01:55buy10.00[dax30]11462.511457.311467.32015.03.10 16:02:2411457.30.000.000.00-55.94
 10001[sl]
566532532015.03.10 22:34:03sell10.00[dax30]11504.011558.30.02015.03.11 09:00:1411533.30.000.000.00-313.26
 12345 
566654202015.03.11 09:00:15buy10.00[dax30]11533.311483.80.02015.03.11 09:50:3511534.80.000.000.0016.04
 12345 
566678542015.03.11 09:50:36sell10.00[dax30]11534.811584.50.02015.03.11 10:13:0411559.50.000.000.00-263.03
 12345 
566704222015.03.11 10:13:05buy10.00[dax30]11560.311681.00.02015.03.11 13:33:0311691.50.000.000.001 387.05
 12345 
566944692015.03.11 13:33:04sell10.00[dax30]11692.011692.00.02015.03.11 14:15:2311692.00.000.000.000.00
 12345[sl]
566974062015.03.11 14:22:25buy10.00[dax30]11701.811702.30.02015.03.11 14:28:1711702.30.000.000.005.31
 12345[sl]
566985042015.03.11 14:38:36buy10.00[dax30]11709.311672.90.02015.03.11 16:35:5711697.00.000.000.00-130.08
 12345 
567072992015.03.11 16:35:58sell10.00[dax30]11696.511747.00.02015.03.11 16:56:5811711.80.000.000.00-161.77
 12345 
567091772015.03.11 16:56:59buy10.00[dax30]11714.311718.80.02015.03.11 17:06:3311718.80.000.000.0047.56
 12345[sl]
567106872015.03.11 17:10:33buy10.00[dax30]11733.011739.60.02015.03.11 17:17:1711743.30.000.000.00108.89
 12345 
567114542015.03.11 17:18:55buy10.00[dax30]11754.511703.50.02015.03.11 17:20:1611755.00.000.000.005.29
 12345 
567116042015.03.11 17:21:00buy10.00[dax30]11760.511760.80.02015.03.11 17:23:1211760.80.000.000.003.17
 12345[sl]
567120242015.03.11 17:26:44buy10.00[dax30]11766.811793.50.02015.03.11 17:34:5011793.50.000.000.00282.97
 12345[sl]
567133782015.03.11 17:40:05sell10.00[dax30]11776.011826.30.02015.03.11 17:57:5711802.30.000.000.00-278.26
 12345 
567144542015.03.11 17:57:58buy10.00[dax30]11803.511752.30.02015.03.11 18:09:3011803.00.000.000.00-5.29
 12345 
567160442015.03.11 18:24:23sell10.00[dax30]11796.011846.00.02015.03.11 19:08:2911820.80.000.000.00-262.11
 12345 
567180652015.03.11 19:05:36sell0.10gold1150.0411155.0410.0002015.03.11 19:06:481150.0530.000.000.00-0.12
 12345 
567180682015.03.11 19:05:39sell0.10gold1150.0711155.0510.0002015.03.11 19:06:531150.1530.000.000.00-0.82
 12345 
567180692015.03.11 19:05:43sell0.10gold1149.8311154.8310.0002015.03.11 19:06:491150.0530.000.000.00-2.22
 12345 
567180702015.03.11 19:05:44sell0.10gold1149.8411154.9310.0002015.03.11 19:06:571150.1530.000.000.00-3.12
 12345 
567180722015.03.11 19:05:44sell0.10gold1149.7711154.7710.0002015.03.11 19:06:491150.0530.000.000.00-2.82
 12345 
567180732015.03.11 19:05:45sell0.10gold1149.7611154.7610.0002015.03.11 19:06:541150.1530.000.000.00-3.92
 12345 
567180742015.03.11 19:05:46sell0.10gold1149.7011154.7510.0002015.03.11 19:06:491150.0530.000.000.00-3.52
 12345 
567180762015.03.11 19:05:46sell0.10gold1149.6911154.6710.0002015.03.11 19:06:581150.1530.000.000.00-4.62
 12345 
567180772015.03.11 19:05:47sell0.10gold1149.7711154.6910.0002015.03.11 19:06:491150.0530.000.000.00-2.82
 12345 
567180802015.03.11 19:05:48sell0.10gold1149.7611154.7610.0002015.03.11 19:06:491150.0530.000.000.00-2.92
 12345 
567180782015.03.11 19:05:48sell0.10gold1149.7411154.7610.0002015.03.11 19:06:541150.1530.000.000.00-4.12
 12345 
567180812015.03.11 19:05:50sell0.10gold1149.7711154.7710.0002015.03.11 19:06:571150.1530.000.000.00-3.82
 12345 
567180822015.03.11 19:05:51sell0.10gold1149.7611154.7610.0002015.03.11 19:06:491150.1530.000.000.00-3.92
 12345 
567180842015.03.11 19:05:52sell0.10gold1149.8311154.7710.0002015.03.11 19:06:541150.1530.000.000.00-3.22
 12345 
567180852015.03.11 19:05:53sell0.10gold1149.8811154.8710.0002015.03.11 19:06:501150.1530.000.000.00-2.72
 12345 
567180872015.03.11 19:05:53sell0.10gold1149.8811154.8810.0002015.03.11 19:06:591150.1530.000.000.00-2.72
 12345 
567180892015.03.11 19:05:59sell0.10gold1149.7711154.7810.0002015.03.11 19:06:501150.1530.000.000.00-3.82
 12345 
567180942015.03.11 19:06:00sell0.10gold1149.6511154.7010.0002015.03.11 19:06:501150.1530.000.000.00-5.02
 12345 
567180912015.03.11 19:06:00sell0.10gold1149.7611154.7710.0002015.03.11 19:06:541150.1530.000.000.00-3.92
 12345 
567180952015.03.11 19:06:01sell0.10gold1149.6211154.6310.0002015.03.11 19:06:571150.1530.000.000.00-5.32
 12345 
567180982015.03.11 19:06:02sell0.10gold1149.6411154.6310.0002015.03.11 19:06:551150.1530.000.000.00-5.12
 12345 
567180972015.03.11 19:06:02sell0.10gold1149.6311154.6210.0002015.03.11 19:06:501150.1530.000.000.00-5.22
 12345 
567180992015.03.11 19:06:03sell0.10gold1149.6411154.6410.0002015.03.11 19:06:501150.1530.000.000.00-5.12
 12345 
567181002015.03.11 19:06:03sell0.10gold1149.6311154.6310.0002015.03.11 19:06:581150.1530.000.000.00-5.22
 12345 
567181022015.03.11 19:06:05sell0.10gold1149.6111154.6210.0002015.03.11 19:06:511150.1530.000.000.00-5.42
 12345 
567181052015.03.11 19:06:06sell0.10gold1149.6211154.6110.0002015.03.11 19:06:551150.1530.000.000.00-5.32
 12345 
567181082015.03.11 19:06:07sell0.10gold1149.6311154.6310.0002015.03.11 19:06:571150.1530.000.000.00-5.22
 12345 
567181062015.03.11 19:06:07sell0.10gold1149.6311154.6210.0002015.03.11 19:06:511150.1530.000.000.00-5.22
 12345 
567181092015.03.11 19:06:09sell0.10gold1149.7211154.6510.0002015.03.11 19:06:511150.1530.000.000.00-4.32
 12345 
567181112015.03.11 19:06:09sell0.10gold1149.7511154.7210.0002015.03.11 19:06:551150.1530.000.000.00-4.02
 12345 
567181122015.03.11 19:06:10sell0.10gold1149.7311154.7510.0002015.03.11 19:06:511150.1530.000.000.00-4.22
 12345 
567181162015.03.11 19:06:12sell0.10gold1149.6811154.6910.0002015.03.11 19:07:001150.1530.000.000.00-4.72
 12345 
567181172015.03.11 19:06:12sell0.10gold1149.6911154.6810.0002015.03.11 19:06:511150.1530.000.000.00-4.62
 12345 
567181192015.03.11 19:06:13sell0.10gold1149.7011154.7010.0002015.03.11 19:06:551150.1530.000.000.00-4.52
 12345 
567181202015.03.11 19:06:14sell0.10gold1149.7111154.7110.0002015.03.11 19:06:521150.1530.000.000.00-4.42
 12345 
567181262015.03.11 19:06:26sell0.10gold1149.6611154.6610.0002015.03.11 19:06:581150.1530.000.000.00-4.92
 12345 
567181282015.03.11 19:06:27sell0.10gold1149.6711154.6710.0002015.03.11 19:06:521150.1530.000.000.00-4.82
 12345 
567181322015.03.11 19:06:29sell0.10gold1149.6311154.6310.0002015.03.11 19:06:521150.1530.000.000.00-5.22
 12345 
567181312015.03.11 19:06:29sell0.10gold1149.6311154.6510.0002015.03.11 19:06:551150.1530.000.000.00-5.22
 12345 
567181332015.03.11 19:06:30sell0.10gold1149.6411154.6410.0002015.03.11 19:06:581150.1530.000.000.00-5.12
 12345 
567181352015.03.11 19:06:31sell0.10gold1149.6711154.6410.0002015.03.11 19:06:521150.1530.000.000.00-4.82
 12345 
567181362015.03.11 19:06:32sell0.10gold1149.6711154.6710.0002015.03.11 19:06:561150.1530.000.000.00-4.82
 12345 
567181432015.03.11 19:06:41sell0.10gold1149.5411154.5610.0002015.03.11 19:06:521150.1530.000.000.00-6.12
 12345 
567181442015.03.11 19:06:41sell0.10gold1149.5411154.5410.0002015.03.11 19:06:581150.1530.000.000.00-6.12
 12345 
567181492015.03.11 19:06:42sell0.10gold1149.5311154.5510.0002015.03.11 19:06:561150.1530.000.000.00-6.22
 12345 
567181472015.03.11 19:06:42sell0.10gold1149.5511154.4710.0002015.03.11 19:06:531150.1530.000.000.00-6.02
 12345 
567181512015.03.11 19:06:43sell0.10gold1149.5011154.5310.0002015.03.11 19:06:531150.1530.000.000.00-6.52
 12345 
567181542015.03.11 19:06:44sell0.10gold1149.4711154.5010.0002015.03.11 19:07:001150.1530.000.000.00-6.82
 12345 
567181552015.03.11 19:06:44sell0.10gold1149.4611154.4710.0002015.03.11 19:06:531150.1530.000.000.00-6.92
 12345 
567181562015.03.11 19:06:45sell0.10gold1149.4611154.4610.0002015.03.11 19:06:561150.1530.000.000.00-6.92
 12345 
567181572015.03.11 19:06:46sell0.10gold1149.6611154.6810.0002015.03.11 19:06:531150.1530.000.000.00-4.92
 12345 
567181662015.03.11 19:06:56buy0.10gold1150.1531144.9130.0002015.03.11 19:07:311149.7410.000.000.00-4.12
 12345 
567181682015.03.11 19:06:59buy0.10gold1150.1531145.1530.0002015.03.11 19:07:311149.7410.000.000.00-4.12
 12345 
567181712015.03.11 19:07:00buy0.10gold1150.1531145.1530.0002015.03.11 19:07:311149.7410.000.000.00-4.12
 12345 
567181742015.03.11 19:07:00buy0.10gold1150.1531145.1530.0002015.03.11 19:07:331149.6710.000.000.00-4.82
 12345 
567181772015.03.11 19:07:01buy0.10gold1150.1831145.1530.0002015.03.11 19:07:311149.7410.000.000.00-4.42
 12345 
567181792015.03.11 19:07:02buy0.10gold1150.1781145.1830.0002015.03.11 19:07:321149.7310.000.000.00-4.47
 12345 
567182012015.03.11 19:07:32sell0.10gold1149.6811154.7410.0002015.03.11 19:07:481150.0530.000.000.00-3.72
 12345 
567182032015.03.11 19:07:33sell0.10gold1149.6711154.6710.0002015.03.11 19:07:481150.0530.000.000.00-3.82
 12345 
567182022015.03.11 19:07:33sell0.10gold1149.6711154.6310.0002015.03.11 19:07:491150.0530.000.000.00-3.82
 12345 
567182062015.03.11 19:07:37sell0.10gold1149.6611154.6610.0002015.03.11 19:07:501150.1530.000.000.00-4.92
 12345 
567182082015.03.11 19:07:38sell0.10gold1149.6711154.6710.0002015.03.11 19:07:481150.0530.000.000.00-3.82
 12345 
567182102015.03.11 19:07:39sell0.10gold1149.6411154.6810.0002015.03.11 19:07:491150.0530.000.000.00-4.12
 12345 
567182112015.03.11 19:07:40sell0.10gold1149.6411154.6410.0002015.03.11 19:07:481150.0530.000.000.00-4.12
 12345 
567182122015.03.11 19:07:41sell0.10gold1149.6511154.6510.0002015.03.11 19:07:511150.1530.000.000.00-5.02
 12345 
567182132015.03.11 19:07:43sell0.10gold1149.6511154.6510.0002015.03.11 19:07:491150.0530.000.000.00-4.02
 12345 
567182172015.03.11 19:07:44sell0.10gold1149.6611154.6610.0002015.03.11 19:07:491150.0530.000.000.00-3.92
 12345 
567182182015.03.11 19:07:45sell0.10gold1149.6711154.6710.0002015.03.11 19:07:491150.0530.000.000.00-3.82
 12345 
567182222015.03.11 19:07:50buy0.10gold1150.0531145.0530.0002015.03.11 19:08:161150.0110.000.000.00-0.42
 12345 
567182232015.03.11 19:07:51buy0.10gold1150.1531145.0530.0002015.03.11 19:08:301150.0410.000.000.00-1.12
 12345 
567182542015.03.11 19:08:30sell0.10gold1150.0411155.0410.0002015.03.11 19:08:441150.3130.000.000.00-2.72
 12345 
567182652015.03.11 19:08:44buy0.10gold1150.3131145.3130.0002015.03.11 19:10:021150.7110.000.000.003.98
 12345 
567183562015.03.11 19:10:02sell0.10gold1150.6911155.7110.0002015.03.11 19:10:471150.9130.000.000.00-2.22
 12345 
567183872015.03.11 19:10:47buy0.10gold1150.9131145.8080.0002015.03.11 19:11:031150.7410.000.000.00-1.72
 12345 
567184012015.03.11 19:11:04sell0.10gold1150.7211155.7410.0002015.03.11 19:11:111151.0530.000.000.00-3.32
 12345 
567184042015.03.11 19:11:11buy0.10gold1151.0531146.0530.0002015.03.11 19:12:011150.4010.000.000.00-6.52
 12345 
567185162015.03.11 19:14:44buy0.10gold1151.2131146.2130.0002015.03.11 19:17:001150.7410.000.000.00-4.72
 12345 
567185512015.03.11 19:15:24sell limit0.10gold1157.3030.0000.0002015.03.11 19:16:381150.671cancelled
567187342015.03.11 19:18:06buy0.10gold1151.0931146.0930.0002015.03.11 19:25:171151.0710.000.000.00-0.22
 12345 
567191062015.03.11 19:25:17sell0.10gold1151.0611156.0210.0002015.03.11 19:25:191151.3030.000.000.00-2.42
 12345 
567191092015.03.11 19:25:19buy0.10gold1151.3031146.3030.0002015.03.11 19:25:331150.9310.000.000.00-3.72
 12345 
567191182015.03.11 19:25:34sell0.10gold1150.9311155.9410.0002015.03.11 19:26:141151.3130.000.000.00-3.82
 12345 
567191542015.03.11 19:26:14buy0.10gold1151.3131146.3130.0002015.03.11 19:28:161151.1610.000.000.00-1.52
 12345 
567194002015.03.11 19:28:17sell0.10gold1151.1611156.1310.0002015.03.11 19:43:381151.2130.000.000.00-0.52
 12345 
567269072015.03.11 21:54:11sell2.00nzdusd0.719640.724620.000002015.03.11 22:00:080.720410.000.000.00-154.00
 12345 
567269082015.03.11 21:54:14sell2.00nzdusd0.719560.724560.000002015.03.11 22:00:090.720630.000.000.00-214.00
 12345 
567269102015.03.11 21:54:17sell2.00nzdusd0.719500.724500.000002015.03.11 22:00:080.720410.000.000.00-182.00
 12345 
567269202015.03.11 21:54:37sell2.00nzdusd0.719400.724400.000002015.03.11 22:00:100.720930.000.000.00-306.00
 12345 
567269282015.03.11 21:54:44sell2.00nzdusd0.719390.724390.000002015.03.11 22:00:090.720590.000.000.00-240.00
 12345 
567269332015.03.11 21:55:01sell2.00nzdusd0.719330.724330.000002015.03.11 22:00:100.720630.000.000.00-260.00
 12345 
567270562015.03.11 21:58:07sell2.00nzdusd0.719210.721220.000002015.03.11 22:00:110.720670.000.000.00-292.00
 12345 
567270552015.03.11 21:58:07sell2.00nzdusd0.719200.721240.000002015.03.11 22:00:090.720630.000.000.00-286.00
 12345 
567270842015.03.11 21:58:41sell2.00nzdusd0.719170.721130.000002015.03.11 22:00:090.720630.000.000.00-292.00
 12345 
567271112015.03.11 21:59:09sell2.00nzdusd0.719090.721090.000002015.03.11 22:00:100.720780.000.000.00-338.00
 12345 
567271782015.03.11 22:00:00sell2.00nzdusd0.719130.721130.000002015.03.11 22:00:090.720960.000.000.00-366.00
 12345 
567271802015.03.11 22:00:01sell2.00nzdusd0.719130.721130.000002015.03.11 22:00:110.720410.000.000.00-256.00
 12345 
567271862015.03.11 22:00:02sell2.00nzdusd0.718940.720790.000002015.03.11 22:00:090.720960.000.000.00-404.00
 12345[sl]
567271932015.03.11 22:00:03sell2.00nzdusd0.719140.720730.000002015.03.11 22:00:090.720960.000.000.00-364.00
 12345[sl]
567271882015.03.11 22:00:03sell2.00nzdusd0.718940.720940.000002015.03.11 22:00:090.720960.000.000.00-404.00
 12345[sl]
567271962015.03.11 22:00:10buy2.00nzdusd0.720780.718400.000002015.03.11 22:01:500.723720.000.000.00588.00
 12345 
567271982015.03.11 22:00:11buy2.00nzdusd0.720500.718850.000002015.03.11 22:01:540.723780.000.000.00656.00
 12345 
567271992015.03.11 22:00:11buy2.00nzdusd0.720060.718500.000002015.03.11 22:01:510.723820.000.000.00752.00
 12345 
567272072015.03.11 22:00:21buy2.00nzdusd0.721770.718750.000002015.03.11 22:01:560.723550.000.000.00356.00
 12345 
567272152015.03.11 22:00:22buy2.00nzdusd0.722310.720250.000002015.03.11 22:01:540.723740.000.000.00286.00
 12345 
567272192015.03.11 22:00:22buy2.00nzdusd0.722320.720300.000002015.03.11 22:01:510.723880.000.000.00312.00
 12345 
567272112015.03.11 22:00:22buy2.00nzdusd0.721920.719650.000002015.03.11 22:01:510.723820.000.000.00380.00
 12345 
567272232015.03.11 22:00:23buy2.00nzdusd0.722320.720370.000002015.03.11 22:01:510.723900.000.000.00316.00
 12345 
567272212015.03.11 22:00:23buy2.00nzdusd0.722190.720220.000002015.03.11 22:01:570.723580.000.000.00278.00
 12345 
567272292015.03.11 22:00:24buy2.00nzdusd0.721960.720080.000002015.03.11 22:01:510.723900.000.000.00388.00
 12345 
567272252015.03.11 22:00:24buy2.00nzdusd0.722320.720320.000002015.03.11 22:01:540.723720.000.000.00280.00
 12345 
567272402015.03.11 22:00:26buy2.00nzdusd0.722220.720220.000002015.03.11 22:01:510.723870.000.000.00330.00
 12345 
567272372015.03.11 22:00:26buy2.00nzdusd0.722220.720340.000002015.03.11 22:01:560.723550.000.000.00266.00
 12345 
567272532015.03.11 22:00:33buy2.00nzdusd0.723250.720860.000002015.03.11 22:01:540.723720.000.000.0094.00
 12345 
567272562015.03.11 22:00:34buy2.00nzdusd0.723370.721100.000002015.03.11 22:01:520.723870.000.000.00100.00
 12345 
567272772015.03.11 22:00:35buy2.00nzdusd0.724000.721600.000002015.03.11 22:01:540.723720.000.000.00-56.00
 12345 
567272702015.03.11 22:00:35buy2.00nzdusd0.723600.721380.000002015.03.11 22:01:520.723870.000.000.0054.00
 12345 
567272662015.03.11 22:00:35buy2.00nzdusd0.723190.721440.000002015.03.11 22:01:580.723580.000.000.0078.00
 12345 
567272812015.03.11 22:00:36buy2.00nzdusd0.723960.721930.000002015.03.11 22:01:520.723870.000.000.00-18.00
 12345 
567272892015.03.11 22:00:36buy2.00nzdusd0.724000.721950.000002015.03.11 22:01:560.723580.000.000.00-84.00
 12345 
567273012015.03.11 22:00:37buy2.00nzdusd0.724180.722180.000002015.03.11 22:01:540.723730.000.000.00-90.00
 12345 
567272952015.03.11 22:00:37buy2.00nzdusd0.724050.722120.000002015.03.11 22:01:520.723870.000.000.00-36.00
 12345 
567273032015.03.11 22:00:38buy2.00nzdusd0.724120.722120.000002015.03.11 22:01:520.723820.000.000.00-60.00
 12345 
567273702015.03.11 22:01:08buy2.00nzdusd0.724610.722250.000002015.03.11 22:01:570.723570.000.000.00-208.00
 12345 
567273732015.03.11 22:01:09buy2.00nzdusd0.724500.722630.000002015.03.11 22:01:550.723740.000.000.00-152.00
 12345 
567273712015.03.11 22:01:09buy2.00nzdusd0.724630.722640.000002015.03.11 22:01:530.723820.000.000.00-162.00
 12345 
567273782015.03.11 22:01:09buy2.00nzdusd0.724610.722630.000002015.03.11 22:01:530.723820.000.000.00-158.00
 12345 
567273822015.03.11 22:01:11buy2.00nzdusd0.724750.722750.000002015.03.11 22:01:570.723550.000.000.00-240.00
 12345 
567273912015.03.11 22:01:13buy2.00nzdusd0.724910.722940.000002015.03.11 22:01:550.723740.000.000.00-234.00
 12345 
567273922015.03.11 22:01:13buy2.00nzdusd0.724960.722910.000002015.03.11 22:01:530.723770.000.000.00-238.00
 12345 
567273882015.03.11 22:01:13buy2.00nzdusd0.724760.722810.000002015.03.11 22:01:530.723820.000.000.00-188.00
 12345 
567274072015.03.11 22:01:17buy2.00nzdusd0.725040.723070.000002015.03.11 22:01:530.723710.000.000.00-266.00
 12345 
567274032015.03.11 22:01:17buy2.00nzdusd0.725070.722890.000002015.03.11 22:01:580.723500.000.000.00-314.00
 12345 
567274132015.03.11 22:01:19buy2.00nzdusd0.725090.723080.000002015.03.11 22:01:550.723720.000.000.00-274.00
 12345 
567274902015.03.11 22:01:55sell2.00nzdusd0.723710.725670.000002015.03.11 22:06:430.720790.000.000.00584.00
 12345 
567274952015.03.11 22:01:57sell2.00nzdusd0.723560.725580.000002015.03.11 22:06:480.720660.000.000.00580.00
 12345 
567274962015.03.11 22:01:58sell2.00nzdusd0.723440.725580.000002015.03.11 22:06:430.720810.000.000.00526.00
 12345 
567274972015.03.11 22:01:59sell2.00nzdusd0.723440.725400.000002015.03.11 22:06:530.720820.000.000.00524.00
 12345 
567274992015.03.11 22:01:59sell2.00nzdusd0.723520.725420.000002015.03.11 22:06:430.720820.000.000.00540.00
 12345 
567275062015.03.11 22:02:00sell2.00nzdusd0.723220.725280.000002015.03.11 22:06:490.720680.000.000.00508.00
 12345 
567275132015.03.11 22:02:01sell2.00nzdusd0.723000.725030.000002015.03.11 22:06:540.720920.000.000.00416.00
 12345 
567275152015.03.11 22:02:01sell2.00nzdusd0.722940.724960.000002015.03.11 22:06:440.720820.000.000.00424.00
 12345 
567275112015.03.11 22:02:01sell2.00nzdusd0.723100.725160.000002015.03.11 22:06:440.720820.000.000.00456.00
 12345 
567275172015.03.11 22:02:02sell2.00nzdusd0.722770.724910.000002015.03.11 22:06:490.720680.000.000.00418.00
 12345 
567275202015.03.11 22:02:02sell2.00nzdusd0.722770.724760.000002015.03.11 22:06:440.720810.000.000.00392.00
 12345 
567275232015.03.11 22:02:03sell2.00nzdusd0.722830.724810.000002015.03.11 22:06:530.720830.000.000.00400.00
 12345 
567275312015.03.11 22:02:07sell2.00nzdusd0.722680.724680.000002015.03.11 22:06:440.720810.000.000.00374.00
 12345 
567275342015.03.11 22:02:12sell2.00nzdusd0.722680.724600.000002015.03.11 22:06:490.720680.000.000.00400.00
 12345 
567275362015.03.11 22:02:13sell2.00nzdusd0.722500.724500.000002015.03.11 22:06:440.720810.000.000.00338.00
 12345 
567275402015.03.11 22:02:14sell2.00nzdusd0.722580.724530.000002015.03.11 22:06:560.721230.000.000.00270.00
 12345 
567275462015.03.11 22:02:18sell2.00nzdusd0.722400.724380.000002015.03.11 22:06:440.720810.000.000.00318.00
 12345 
567275472015.03.11 22:02:19sell2.00nzdusd0.722320.724370.000002015.03.11 22:06:490.720680.000.000.00328.00
 12345 
567275642015.03.11 22:02:35sell2.00nzdusd0.722270.724260.000002015.03.11 22:06:450.720780.000.000.00298.00
 12345 
567275822015.03.11 22:02:44sell2.00nzdusd0.722170.724160.000002015.03.11 22:06:530.720830.000.000.00268.00
 12345 
567275852015.03.11 22:02:45sell2.00nzdusd0.722140.724140.000002015.03.11 22:06:450.720780.000.000.00272.00
 12345 
567275882015.03.11 22:02:45sell2.00nzdusd0.722180.724060.000002015.03.11 22:06:490.720610.000.000.00314.00
 12345 
567276242015.03.11 22:03:19sell2.00nzdusd0.721950.723970.000002015.03.11 22:06:540.720960.000.000.00198.00
 12345 
567276232015.03.11 22:03:19sell2.00nzdusd0.721970.724020.000002015.03.11 22:06:450.720780.000.000.00238.00
 12345 
567276272015.03.11 22:03:20sell2.00nzdusd0.721930.723930.000002015.03.11 22:06:450.720780.000.000.00230.00
 12345 
567276312015.03.11 22:03:27sell2.00nzdusd0.721750.723760.000002015.03.11 22:06:500.720700.000.000.00210.00
 12345 
567276342015.03.11 22:03:28sell2.00nzdusd0.721760.723770.000002015.03.11 22:06:450.720710.000.000.00210.00
 12345 
567276352015.03.11 22:03:28sell2.00nzdusd0.721800.723780.000002015.03.11 22:06:530.720830.000.000.00194.00
 12345 
567276452015.03.11 22:03:44sell2.00nzdusd0.721590.723630.000002015.03.11 22:06:460.720710.000.000.00176.00
 12345 
567276462015.03.11 22:03:45sell2.00nzdusd0.721460.723580.000002015.03.11 22:06:500.720700.000.000.00152.00
 12345 
567276472015.03.11 22:03:45sell2.00nzdusd0.721330.723330.000002015.03.11 22:06:460.720710.000.000.00124.00
 12345 
567276612015.03.11 22:03:46sell2.00nzdusd0.721300.723300.000002015.03.11 22:06:500.720710.000.000.00118.00
 12345 
567276582015.03.11 22:03:46sell2.00nzdusd0.721300.723300.000002015.03.11 22:06:460.720700.000.000.00120.00
 12345 
567276542015.03.11 22:03:46sell2.00nzdusd0.721320.723330.000002015.03.11 22:06:560.721220.000.000.0020.00
 12345 
567276692015.03.11 22:03:48sell2.00nzdusd0.721090.723100.000002015.03.11 22:06:460.720700.000.000.0078.00
 12345 
567276752015.03.11 22:03:48sell2.00nzdusd0.721100.723080.000002015.03.11 22:06:530.720830.000.000.0054.00
 12345 
567276772015.03.11 22:03:49sell2.00nzdusd0.721060.723060.000002015.03.11 22:06:460.720700.000.000.0072.00
 12345 
567276792015.03.11 22:03:50sell2.00nzdusd0.721030.723030.000002015.03.11 22:06:500.720710.000.000.0064.00
 12345 
567276802015.03.11 22:03:51sell2.00nzdusd0.720830.722880.000002015.03.11 22:06:460.720700.000.000.0026.00
 12345 
567276812015.03.11 22:03:51sell2.00nzdusd0.720760.722780.000002015.03.11 22:06:540.721060.000.000.00-60.00
 12345 
567276852015.03.11 22:03:52sell2.00nzdusd0.720720.722730.000002015.03.11 22:06:470.720700.000.000.004.00
 12345 
567276942015.03.11 22:03:54sell2.00nzdusd0.720510.722540.000002015.03.11 22:06:470.720700.000.000.00-38.00
 12345 
567276912015.03.11 22:03:54sell2.00nzdusd0.720750.722760.000002015.03.11 22:06:500.720710.000.000.008.00
 12345 
567277032015.03.11 22:03:55sell2.00nzdusd0.720420.722520.000002015.03.11 22:06:470.720660.000.000.00-48.00
 12345 
567277002015.03.11 22:03:55sell2.00nzdusd0.720520.722470.000002015.03.11 22:06:540.720920.000.000.00-80.00
 12345 
567277052015.03.11 22:03:56sell2.00nzdusd0.720320.722250.000002015.03.11 22:06:500.720710.000.000.00-78.00
 12345 
567277072015.03.11 22:03:56sell2.00nzdusd0.720420.722370.000002015.03.11 22:06:470.720580.000.000.00-32.00
 12345 
567277112015.03.11 22:03:57sell2.00nzdusd0.720240.722250.000002015.03.11 22:06:560.721230.000.000.00-198.00
 12345 
567277232015.03.11 22:03:59sell2.00nzdusd0.720070.722120.000002015.03.11 22:06:470.720580.000.000.00-102.00
 12345 
567277262015.03.11 22:03:59sell2.00nzdusd0.720070.722070.000002015.03.11 22:06:510.720710.000.000.00-128.00
 12345 
567277342015.03.11 22:04:00sell2.00nzdusd0.719980.721980.000002015.03.11 22:06:480.720630.000.000.00-130.00
 12345 
567277362015.03.11 22:04:01sell2.00nzdusd0.720130.721980.000002015.03.11 22:06:540.720920.000.000.00-158.00
 12345 
567277762015.03.11 22:04:10sell2.00nzdusd0.719760.721760.000002015.03.11 22:06:480.720620.000.000.00-172.00
 12345 
567277702015.03.11 22:04:10sell2.00nzdusd0.719760.721760.000002015.03.11 22:06:510.720710.000.000.00-190.00
 12345 
567277662015.03.11 22:04:10sell2.00nzdusd0.719760.721750.000002015.03.11 22:06:480.720620.000.000.00-172.00
 12345 
567277832015.03.11 22:04:13sell2.00nzdusd0.719630.721630.000002015.03.11 22:06:550.721230.000.000.00-320.00
 12345 
567277852015.03.11 22:04:13sell2.00nzdusd0.719620.721630.000002015.03.11 22:06:480.720620.000.000.00-200.00
 12345 
567277922015.03.11 22:04:22sell2.00nzdusd0.719440.721550.000002015.03.11 22:06:510.720680.000.000.00-248.00
 12345 
567277952015.03.11 22:04:25sell2.00nzdusd0.719310.721310.000002015.03.11 22:06:480.720640.000.000.00-266.00
 12345 
567277962015.03.11 22:04:25sell2.00nzdusd0.719400.721320.000002015.03.11 22:06:540.720920.000.000.00-304.00
 12345 
567278922015.03.11 22:06:51buy2.00nzdusd0.720680.718780.000002015.03.11 22:29:400.729430.000.000.001 750.00
 12345 
567279012015.03.11 22:06:55buy2.00nzdusd0.721220.718750.000002015.03.11 22:29:520.729670.000.000.001 690.00
 12345 
567279032015.03.11 22:06:56buy2.00nzdusd0.721220.719230.000002015.03.11 22:29:410.729430.000.000.001 642.00
 12345 
567279092015.03.11 22:06:57buy2.00nzdusd0.721330.719240.000002015.03.11 22:31:120.729330.000.000.001 600.00
 12345 
567279852015.03.11 22:09:22buy2.00nzdusd0.721330.719340.000002015.03.11 22:29:410.729430.000.000.001 620.00
 12345 
567279892015.03.11 22:09:25buy2.00nzdusd0.721520.719480.000002015.03.11 22:29:410.729420.000.000.001 580.00
 12345 
567279882015.03.11 22:09:25buy2.00nzdusd0.721420.719380.000002015.03.11 22:29:530.729670.000.000.001 650.00
 12345 
567279912015.03.11 22:09:26buy2.00nzdusd0.721520.719520.000002015.03.11 22:31:150.729360.000.000.001 568.00
 12345 
567280482015.03.11 22:10:27buy2.00nzdusd0.721440.719510.000002015.03.11 22:29:410.729420.000.000.001 596.00
 12345 
567280782015.03.11 22:11:34buy2.00nzdusd0.721610.719570.000002015.03.11 22:29:530.729680.000.000.001 614.00
 12345 
567280832015.03.11 22:11:36buy2.00nzdusd0.721800.719790.000002015.03.11 22:31:120.729260.000.000.001 492.00
 12345 
567280822015.03.11 22:11:36buy2.00nzdusd0.721710.719630.000002015.03.11 22:29:410.729420.000.000.001 542.00
 12345 
567280842015.03.11 22:11:37buy2.00nzdusd0.721870.719860.000002015.03.11 22:29:410.729420.000.000.001 510.00
 12345 
567280862015.03.11 22:11:37buy2.00nzdusd0.721870.719870.000002015.03.11 22:29:530.729680.000.000.001 562.00
 12345 
567280902015.03.11 22:11:38buy2.00nzdusd0.721960.719960.000002015.03.11 22:29:420.729420.000.000.001 492.00
 12345 
567280982015.03.11 22:11:48buy2.00nzdusd0.722010.720000.000002015.03.11 22:31:170.729320.000.000.001 462.00
 12345 
567281012015.03.11 22:11:49buy2.00nzdusd0.722010.720010.000002015.03.11 22:29:420.729460.000.000.001 490.00
 12345 
567281032015.03.11 22:11:49buy2.00nzdusd0.722500.720460.000002015.03.11 22:29:420.729470.000.000.001 394.00
 12345 
567281022015.03.11 22:11:49buy2.00nzdusd0.722400.720040.000002015.03.11 22:29:530.729680.000.000.001 456.00
 12345 
567281092015.03.11 22:11:50buy2.00nzdusd0.722650.720590.000002015.03.11 22:29:420.729470.000.000.001 364.00
 12345 
567281052015.03.11 22:11:50buy2.00nzdusd0.722500.720500.000002015.03.11 22:31:120.729260.000.000.001 352.00
 12345 
567281212015.03.11 22:11:51buy2.00nzdusd0.722960.720640.000002015.03.11 22:29:420.729550.000.000.001 318.00
 12345 
567281152015.03.11 22:11:51buy2.00nzdusd0.722670.720670.000002015.03.11 22:29:530.729680.000.000.001 402.00
 12345 
567281262015.03.11 22:11:52buy2.00nzdusd0.723160.721050.000002015.03.11 22:31:150.729370.000.000.001 242.00
 12345 
567281302015.03.11 22:11:52buy2.00nzdusd0.723220.721190.000002015.03.11 22:29:430.729540.000.000.001 264.00
 12345 
567281312015.03.11 22:11:52buy2.00nzdusd0.723230.721230.000002015.03.11 22:29:530.729670.000.000.001 288.00
 12345 
567281332015.03.11 22:11:53buy2.00nzdusd0.723300.721250.000002015.03.11 22:29:430.729540.000.000.001 248.00
 12345 
567281382015.03.11 22:11:53buy2.00nzdusd0.723610.721500.000002015.03.11 22:31:120.729260.000.000.001 130.00
 12345 
567281412015.03.11 22:11:54buy2.00nzdusd0.723620.721560.000002015.03.11 22:29:430.729540.000.000.001 184.00
 12345 
567281552015.03.11 22:11:56buy2.00nzdusd0.723670.721660.000002015.03.11 22:29:540.729670.000.000.001 200.00
 12345 
567281582015.03.11 22:11:58buy2.00nzdusd0.723640.721640.000002015.03.11 22:29:430.729540.000.000.001 180.00
 12345 
567282072015.03.11 22:12:50buy2.00nzdusd0.723880.721750.000002015.03.11 22:31:170.729310.000.000.001 086.00
 12345 
567282082015.03.11 22:12:51buy2.00nzdusd0.723900.721880.000002015.03.11 22:29:430.729520.000.000.001 124.00
 12345 
567282142015.03.11 22:12:53buy2.00nzdusd0.723940.721930.000002015.03.11 22:29:540.729670.000.000.001 146.00
 12345 
567282152015.03.11 22:12:53buy2.00nzdusd0.724010.721930.000002015.03.11 22:29:430.729520.000.000.001 102.00
 12345 
567282182015.03.11 22:12:54buy2.00nzdusd0.724060.722090.000002015.03.11 22:31:120.729240.000.000.001 036.00
 12345 
567282192015.03.11 22:12:55buy2.00nzdusd0.724150.722070.000002015.03.11 22:29:440.729520.000.000.001 074.00
 12345 
567282202015.03.11 22:12:55buy2.00nzdusd0.724180.722180.000002015.03.11 22:29:540.729670.000.000.001 098.00
 12345 
567282232015.03.11 22:12:56buy2.00nzdusd0.724180.722180.000002015.03.11 22:29:440.729520.000.000.001 068.00
 12345 
567282302015.03.11 22:13:00buy2.00nzdusd0.724270.722270.000002015.03.11 22:31:150.729350.000.000.001 016.00
 12345 
567283042015.03.11 22:14:45buy2.00nzdusd0.724460.722380.000002015.03.11 22:29:540.729680.000.000.001 044.00
 12345 
567283022015.03.11 22:14:45buy2.00nzdusd0.724430.722270.000002015.03.11 22:29:440.729520.000.000.001 018.00
 12345 
567283092015.03.11 22:14:48buy2.00nzdusd0.724630.722650.000002015.03.11 22:29:440.729520.000.000.00978.00
 12345 
567283122015.03.11 22:14:49buy2.00nzdusd0.724720.722680.000002015.03.11 22:29:440.729520.000.000.00960.00
 12345 
567283102015.03.11 22:14:49buy2.00nzdusd0.724680.722650.000002015.03.11 22:31:120.729350.000.000.00934.00
 12345 
567283132015.03.11 22:14:50buy2.00nzdusd0.724730.722680.000002015.03.11 22:29:540.729680.000.000.00990.00
 12345 
567283152015.03.11 22:14:51buy2.00nzdusd0.724730.722730.000002015.03.11 22:29:450.729520.000.000.00958.00
 12345 
567283172015.03.11 22:14:52buy2.00nzdusd0.724970.722930.000002015.03.11 22:31:170.729320.000.000.00870.00
 12345 
567283182015.03.11 22:14:52buy2.00nzdusd0.724940.722930.000002015.03.11 22:29:450.729520.000.000.00916.00
 12345 
567283202015.03.11 22:14:53buy2.00nzdusd0.724950.722950.000002015.03.11 22:29:550.729680.000.000.00946.00
 12345 
567283302015.03.11 22:14:59buy2.00nzdusd0.725090.723080.000002015.03.11 22:31:130.729370.000.000.00856.00
 12345 
567283272015.03.11 22:14:59buy2.00nzdusd0.725100.723070.000002015.03.11 22:29:450.729520.000.000.00884.00
 12345 
567284012015.03.11 22:15:56buy2.00nzdusd0.725040.723130.000002015.03.11 22:29:450.729540.000.000.00900.00
 12345 
567284402015.03.11 22:17:33buy2.00nzdusd0.725110.723100.000002015.03.11 22:29:550.729680.000.000.00914.00
 12345 
567284552015.03.11 22:18:05buy2.00nzdusd0.725310.723290.000002015.03.11 22:31:150.729350.000.000.00808.00
 12345 
567284542015.03.11 22:18:05buy2.00nzdusd0.725300.723220.000002015.03.11 22:29:450.729540.000.000.00848.00
 12345 
567284592015.03.11 22:18:09buy2.00nzdusd0.725440.723360.000002015.03.11 22:29:450.729540.000.000.00820.00
 12345 
567284622015.03.11 22:18:10buy2.00nzdusd0.725450.723450.000002015.03.11 22:29:550.729670.000.000.00844.00
 12345 
567284642015.03.11 22:18:11buy2.00nzdusd0.725470.723460.000002015.03.11 22:29:460.729550.000.000.00816.00
 12345 
567284722015.03.11 22:18:17buy2.00nzdusd0.725510.723530.000002015.03.11 22:29:460.729550.000.000.00808.00
 12345 
567284692015.03.11 22:18:17buy2.00nzdusd0.725590.723440.000002015.03.11 22:31:130.729430.000.000.00768.00
 12345 
567284852015.03.11 22:18:21buy2.00nzdusd0.725640.723670.000002015.03.11 22:29:460.729670.000.000.00806.00
 12345 
567284812015.03.11 22:18:21buy2.00nzdusd0.725680.723600.000002015.03.11 22:29:550.729670.000.000.00798.00
 12345 
567284952015.03.11 22:18:30buy2.00nzdusd0.725800.723780.000002015.03.11 22:31:210.729230.000.000.00686.00
 12345 
567284972015.03.11 22:18:33buy2.00nzdusd0.725820.723730.000002015.03.11 22:29:460.729610.000.000.00758.00
 12345 
567285042015.03.11 22:18:46buy2.00nzdusd0.725760.723760.000002015.03.11 22:29:550.729670.000.000.00782.00
 12345 
567285082015.03.11 22:18:46buy2.00nzdusd0.725900.723910.000002015.03.11 22:29:460.729640.000.000.00748.00
 12345 
567285612015.03.11 22:20:41buy2.00nzdusd0.726020.724020.000002015.03.11 22:31:130.729410.000.000.00678.00
 12345 
567285642015.03.11 22:20:48buy2.00nzdusd0.726060.724070.000002015.03.11 22:29:460.729610.000.000.00710.00
 12345 
567285702015.03.11 22:20:51buy2.00nzdusd0.726380.724190.000002015.03.11 22:29:470.729570.000.000.00638.00
 12345 
567285672015.03.11 22:20:51buy2.00nzdusd0.726170.724120.000002015.03.11 22:29:550.729670.000.000.00700.00
 12345 
567285722015.03.11 22:20:52buy2.00nzdusd0.726330.724360.000002015.03.11 22:31:150.729330.000.000.00600.00
 12345 
567285792015.03.11 22:20:54buy2.00nzdusd0.726450.724420.000002015.03.11 22:29:470.729570.000.000.00624.00
 12345 
567285832015.03.11 22:20:59buy2.00nzdusd0.726540.724520.000002015.03.11 22:29:560.729670.000.000.00626.00
 12345 
567285842015.03.11 22:20:59buy2.00nzdusd0.726650.724630.000002015.03.11 22:29:470.729570.000.000.00584.00
 12345 
567285852015.03.11 22:21:00buy2.00nzdusd0.726700.724660.000002015.03.11 22:31:130.729400.000.000.00540.00
 12345 
567285872015.03.11 22:21:00buy2.00nzdusd0.726740.724750.000002015.03.11 22:29:470.729570.000.000.00566.00
 12345 
567286042015.03.11 22:21:58buy2.00nzdusd0.726900.724920.000002015.03.11 22:29:560.729670.000.000.00554.00
 12345 
567286052015.03.11 22:21:59buy2.00nzdusd0.727050.724960.000002015.03.11 22:29:470.729560.000.000.00502.00
 12345 
567286062015.03.11 22:22:00buy2.00nzdusd0.727170.725000.000002015.03.11 22:31:170.729320.000.000.00430.00
 12345 
567286092015.03.11 22:22:00buy2.00nzdusd0.727070.725070.000002015.03.11 22:29:480.729570.000.000.00500.00
 12345 
567286312015.03.11 22:22:22buy2.00nzdusd0.727230.725080.000002015.03.11 22:29:560.729660.000.000.00486.00
 12345 
567286552015.03.11 22:23:17buy2.00nzdusd0.727190.725170.000002015.03.11 22:29:480.729570.000.000.00476.00
 12345 
567286612015.03.11 22:23:28buy2.00nzdusd0.727400.725400.000002015.03.11 22:29:480.729550.000.000.00430.00
 12345 
567286602015.03.11 22:23:28buy2.00nzdusd0.727360.725350.000002015.03.11 22:31:130.729400.000.000.00408.00
 12345 
567286622015.03.11 22:23:28buy2.00nzdusd0.727410.725410.000002015.03.11 22:29:560.729660.000.000.00450.00
 12345 
567286652015.03.11 22:23:30buy2.00nzdusd0.727520.725460.000002015.03.11 22:29:480.729550.000.000.00406.00
 12345 
567286682015.03.11 22:23:31buy2.00nzdusd0.727700.725700.000002015.03.11 22:29:480.729370.000.000.00334.00
 12345 
567286662015.03.11 22:23:31buy2.00nzdusd0.727680.725650.000002015.03.11 22:31:160.729330.000.000.00330.00
 12345 
567286742015.03.11 22:23:38buy2.00nzdusd0.727790.725780.000002015.03.11 22:29:490.729510.000.000.00344.00
 12345 
567286732015.03.11 22:23:38buy2.00nzdusd0.727800.725750.000002015.03.11 22:29:560.729630.000.000.00366.00
 12345 
567286752015.03.11 22:23:40buy2.00nzdusd0.727910.725760.000002015.03.11 22:31:140.729400.000.000.00298.00
 12345 
567286782015.03.11 22:23:40buy2.00nzdusd0.727950.725910.000002015.03.11 22:29:490.729550.000.000.00320.00
 12345 
567286812015.03.11 22:23:41buy2.00nzdusd0.727950.725950.000002015.03.11 22:29:560.729620.000.000.00334.00
 12345 
567286842015.03.11 22:23:44buy2.00nzdusd0.727980.725980.000002015.03.11 22:29:490.729550.000.000.00314.00
 12345 
567286862015.03.11 22:23:44buy2.00nzdusd0.728060.726000.000002015.03.11 22:31:170.729320.000.000.00252.00
 12345 
567286892015.03.11 22:23:50buy2.00nzdusd0.728170.726070.000002015.03.11 22:29:490.729650.000.000.00296.00
 12345 
567286902015.03.11 22:23:51buy2.00nzdusd0.728230.726200.000002015.03.11 22:29:570.729620.000.000.00278.00
 12345 
567287132015.03.11 22:24:33buy2.00nzdusd0.728300.726250.000002015.03.11 22:29:490.729620.000.000.00264.00
 12345 
567287142015.03.11 22:24:36buy2.00nzdusd0.728360.726340.000002015.03.11 22:31:140.729390.000.000.00206.00
 12345 
567287152015.03.11 22:24:37buy2.00nzdusd0.728470.726400.000002015.03.11 22:29:500.729640.000.000.00234.00
 12345 
567287662015.03.11 22:25:39buy2.00nzdusd0.728530.726510.000002015.03.11 22:29:570.729620.000.000.00218.00
 12345 
567287682015.03.11 22:25:40buy2.00nzdusd0.728630.726630.000002015.03.11 22:31:160.729330.000.000.00140.00
 12345 
567287672015.03.11 22:25:40buy2.00nzdusd0.728570.726550.000002015.03.11 22:29:500.729650.000.000.00216.00
 12345 
567287742015.03.11 22:25:45buy2.00nzdusd0.728600.726630.000002015.03.11 22:29:500.729650.000.000.00210.00
 12345 
567288042015.03.11 22:26:24buy2.00nzdusd0.728750.726730.000002015.03.11 22:29:570.729620.000.000.00174.00
 12345 
567288062015.03.11 22:26:25buy2.00nzdusd0.728790.726760.000002015.03.11 22:29:500.729670.000.000.00176.00
 12345 
567288112015.03.11 22:26:29buy2.00nzdusd0.728850.726850.000002015.03.11 22:31:140.729370.000.000.00104.00
 12345 
567288132015.03.11 22:26:30buy2.00nzdusd0.728900.726900.000002015.03.11 22:29:500.729670.000.000.00154.00
 12345 
567288322015.03.11 22:26:45buy2.00nzdusd0.728990.726950.000002015.03.11 22:29:570.729610.000.000.00124.00
 12345 
567288382015.03.11 22:26:48buy2.00nzdusd0.729040.727020.000002015.03.11 22:29:500.729670.000.000.00126.00
 12345 
567289022015.03.11 22:28:00buy2.00nzdusd0.729300.727300.000002015.03.11 22:29:510.729670.000.000.0074.00
 12345 
567289042015.03.11 22:28:00buy2.00nzdusd0.729350.727310.000002015.03.11 22:29:570.729600.000.000.0050.00
 12345 
567288972015.03.11 22:28:00buy2.00nzdusd0.729270.727000.000002015.03.11 22:31:170.729320.000.000.0010.00
 12345 
567289072015.03.11 22:28:01buy2.00nzdusd0.729550.727360.000002015.03.11 22:31:140.729370.000.000.00-36.00
 12345 
567289062015.03.11 22:28:01buy2.00nzdusd0.729340.727320.000002015.03.11 22:29:510.729670.000.000.0066.00
 12345 
567289092015.03.11 22:28:02buy2.00nzdusd0.729580.727570.000002015.03.11 22:29:510.729670.000.000.0018.00
 12345 
567289122015.03.11 22:28:04buy2.00nzdusd0.729710.727710.000002015.03.11 22:29:570.729590.000.000.00-24.00
 12345 
567289232015.03.11 22:28:05buy2.00nzdusd0.729870.727900.000002015.03.11 22:31:160.729330.000.000.00-108.00
 12345 
567289172015.03.11 22:28:05buy2.00nzdusd0.729780.727770.000002015.03.11 22:29:510.729670.000.000.00-22.00
 12345 
567289242015.03.11 22:28:06buy2.00nzdusd0.729870.727870.000002015.03.11 22:29:510.729670.000.000.00-40.00
 12345 
567289352015.03.11 22:28:20buy2.00nzdusd0.729930.728000.000002015.03.11 22:29:580.729590.000.000.00-68.00
 12345 
567289402015.03.11 22:28:24buy2.00nzdusd0.730140.728070.000002015.03.11 22:29:520.729670.000.000.00-94.00
 12345 
567289492015.03.11 22:28:27buy2.00nzdusd0.730060.728050.000002015.03.11 22:31:140.729360.000.000.00-140.00
 12345 
567289512015.03.11 22:28:28buy2.00nzdusd0.730080.728060.000002015.03.11 22:29:520.729670.000.000.00-82.00
 12345 
567289532015.03.11 22:28:29buy2.00nzdusd0.730240.728230.000002015.03.11 22:29:580.729580.000.000.00-132.00
 12345 
567289542015.03.11 22:28:29buy2.00nzdusd0.730330.728290.000002015.03.11 22:29:520.729670.000.000.00-132.00
 12345 
567289562015.03.11 22:28:30buy2.00nzdusd0.730300.728310.000002015.03.11 22:31:210.729220.000.000.00-216.00
 12345 
567289592015.03.11 22:28:32buy2.00nzdusd0.730470.728360.000002015.03.11 22:29:520.729670.000.000.00-160.00
 12345 
567289612015.03.11 22:28:32buy2.00nzdusd0.730660.728470.000002015.03.11 22:29:580.729490.000.000.00-234.00
 12345 
567289682015.03.11 22:28:32buy2.00nzdusd0.730700.728660.000002015.03.11 22:29:520.729670.000.000.00-206.00
 12345 
567289742015.03.11 22:28:33buy2.00nzdusd0.730740.728740.000002015.03.11 22:31:140.729360.000.000.00-276.00
 12345 
567289762015.03.11 22:28:35buy2.00nzdusd0.730830.728840.000002015.03.11 22:29:580.729490.000.000.00-268.00
 12345 
567289752015.03.11 22:28:35buy2.00nzdusd0.730740.728740.000002015.03.11 22:29:520.729670.000.000.00-214.00
 12345 
567290712015.03.11 22:29:58sell2.00nzdusd0.729490.731430.000002015.03.11 22:32:230.729490.000.000.000.00
 12345 
567291662015.03.11 22:31:16sell2.00nzdusd0.729320.731330.000002015.03.11 22:32:250.729270.000.000.0010.00
 12345 
567291672015.03.11 22:31:18sell2.00nzdusd0.729310.731320.000002015.03.11 22:32:230.729550.000.000.00-48.00
 12345 
567291732015.03.11 22:31:21sell2.00nzdusd0.729220.731240.000002015.03.11 22:32:260.729190.000.000.006.00
 12345 
567291742015.03.11 22:31:27sell2.00nzdusd0.729180.731190.000002015.03.11 22:32:230.729490.000.000.00-62.00
 12345 
567291752015.03.11 22:31:32sell2.00nzdusd0.729130.731120.000002015.03.11 22:32:250.729270.000.000.00-28.00
 12345 
567291802015.03.11 22:31:34sell2.00nzdusd0.729020.731020.000002015.03.11 22:32:230.729490.000.000.00-94.00
 12345 
567291832015.03.11 22:31:36sell2.00nzdusd0.728850.730850.000002015.03.11 22:32:250.729270.000.000.00-84.00
 12345 
567291812015.03.11 22:31:36sell2.00nzdusd0.728880.730880.000002015.03.11 22:32:270.729140.000.000.00-52.00
 12345 
567291822015.03.11 22:31:36sell2.00nzdusd0.728850.730850.000002015.03.11 22:32:230.729430.000.000.00-116.00
 12345 
567291842015.03.11 22:31:37sell2.00nzdusd0.728690.730800.000002015.03.11 22:32:240.729270.000.000.00-116.00
 12345 
567291882015.03.11 22:31:38sell2.00nzdusd0.728460.730500.000002015.03.11 22:32:240.729280.000.000.00-164.00
 12345 
567291892015.03.11 22:31:38sell2.00nzdusd0.728440.730440.000002015.03.11 22:32:250.729270.000.000.00-166.00
 12345 
567291872015.03.11 22:31:38sell2.00nzdusd0.728580.730640.000002015.03.11 22:32:260.729170.000.000.00-118.00
 12345 
567291932015.03.11 22:31:39sell2.00nzdusd0.728360.730360.000002015.03.11 22:38:460.729470.000.000.00-222.00
 12345 
567291912015.03.11 22:31:39sell2.00nzdusd0.728360.730400.000002015.03.11 22:32:240.729350.000.000.00-198.00
 12345 
567291992015.03.11 22:31:41sell2.00nzdusd0.728100.730130.000002015.03.11 22:32:260.729250.000.000.00-230.00
 12345 
567291982015.03.11 22:31:41sell2.00nzdusd0.728110.730190.000002015.03.11 22:32:240.729310.000.000.00-240.00
 12345 
567292002015.03.11 22:31:42sell2.00nzdusd0.728080.730100.000002015.03.11 22:32:240.729290.000.000.00-242.00
 12345 
567292052015.03.11 22:31:47sell2.00nzdusd0.727920.729920.000002015.03.11 22:32:250.729290.000.000.00-274.00
 12345 
567292042015.03.11 22:31:47sell2.00nzdusd0.727920.729960.000002015.03.11 22:32:270.729140.000.000.00-244.00
 12345 
567292372015.03.11 22:32:26buy2.00nzdusd0.729230.727430.000002015.03.11 22:33:100.728010.000.000.00-244.00
 12345 
567292382015.03.11 22:32:27buy2.00nzdusd0.729150.727190.000002015.03.11 22:33:110.728010.000.000.00-228.00
 12345 
567292662015.03.11 22:33:11sell2.00nzdusd0.727930.729940.000002015.03.11 22:38:460.729610.000.000.00-336.00
 12345 
567292652015.03.11 22:33:11sell2.00nzdusd0.727950.730020.000002015.03.11 22:38:460.729610.000.000.00-332.00
 12345 
567294482015.03.11 22:38:47buy2.00nzdusd0.729610.727610.000002015.03.11 22:44:080.728470.000.000.00-228.00
 12345 
567294472015.03.11 22:38:47buy2.00nzdusd0.729610.727470.000002015.03.11 22:44:070.728540.000.000.00-214.00
 12345 
567294522015.03.11 22:38:48buy2.00nzdusd0.729870.727880.000002015.03.11 22:44:110.728460.000.000.00-282.00
 12345 
567294492015.03.11 22:38:48buy2.00nzdusd0.729820.727780.000002015.03.11 22:44:070.728530.000.000.00-258.00
 12345 
567294542015.03.11 22:38:51buy2.00nzdusd0.729940.727940.000002015.03.11 22:44:080.728460.000.000.00-296.00
 12345 
567294532015.03.11 22:38:51buy2.00nzdusd0.729950.727870.000002015.03.11 22:44:070.728530.000.000.00-284.00
 12345 
567295152015.03.11 22:40:06buy2.00nzdusd0.729980.727980.000002015.03.11 22:44:070.728490.000.000.00-298.00
 12345 
567295922015.03.11 22:44:08sell2.00nzdusd0.728460.730560.000002015.03.11 22:47:250.729690.000.000.00-246.00
 12345 
567295942015.03.11 22:44:11sell2.00nzdusd0.728460.730440.000002015.03.11 22:47:260.729670.000.000.00-242.00
 12345 
567295982015.03.11 22:44:13sell2.00nzdusd0.728450.730440.000002015.03.11 22:47:250.729700.000.000.00-250.00
 12345 
567295992015.03.11 22:44:16sell2.00nzdusd0.728240.730250.000002015.03.11 22:48:130.729600.000.000.00-272.00
 12345 
567296002015.03.11 22:44:16sell2.00nzdusd0.728250.730250.000002015.03.11 22:47:250.729690.000.000.00-288.00
 12345 
567296012015.03.11 22:44:17sell2.00nzdusd0.728180.730220.000002015.03.11 22:47:260.729660.000.000.00-296.00
 12345 
567296042015.03.11 22:44:29sell2.00nzdusd0.728140.730140.000002015.03.11 22:47:250.729680.000.000.00-308.00
 12345 
567296082015.03.11 22:44:33sell2.00nzdusd0.728070.730100.000002015.03.11 22:48:130.729600.000.000.00-306.00
 12345 
567296592015.03.11 22:47:26buy2.00nzdusd0.729640.727690.000002015.03.11 22:52:560.729670.000.000.006.00
 12345 
567296862015.03.11 22:48:13buy2.00nzdusd0.729600.727600.000002015.03.11 22:52:520.729600.000.000.000.00
 12345 
  0.00 0.00 0.00 91 392.88
Closed P/L: 91 392.88
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 91 392.88 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 101 392.88 Equity: 101 392.88 Free Margin: 101 392.88
 
Details:
Graph
Gross Profit: 113 668.26 Gross Loss: 22 275.38 Total Net Profit: 91 392.88
Profit Factor: 5.10 Expected Payoff: 236.77  
Absolute Drawdown: 4 355.12 Maximal Drawdown: 8 106.00 (7.40%) Relative Drawdown: 48.12% (5 235.57)
 
Total Trades: 386 Short Positions (won %): 181 (24.86%) Long Positions (won %): 205 (70.24%)
Profit Trades (% of total): 189 (48.96%) Loss trades (% of total): 197 (51.04%)
Largest profit trade: 1 750.00 loss trade: -404.00
Average profit trade: 601.42 loss trade: -113.07
Maximum consecutive wins ($): 59 (48 342.00) consecutive losses ($): 74 (-850.83)
Maximal consecutive profit (count): 48 342.00 (59) consecutive loss (count): -6 074.00 (24)
Average consecutive wins: 8 consecutive losses: 8