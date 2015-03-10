|Account: 21056996
|Name: Tugce Akpala
|Currency: USD
|Leverage: 1:500
|2015 March 12, 00:22
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|56594963
|2015.03.10 14:07:36
|balance
|Initial deposit
|10 000.00
|56608966
|2015.03.10 15:48:13
|sell
|10.00
|[dax30]
|11451.5
|11456.3
|11446.3
|2015.03.10 15:49:42
|11456.3
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.75
|10001
|[sl]
|56612086
|2015.03.10 16:01:55
|buy
|10.00
|[dax30]
|11462.5
|11457.3
|11467.3
|2015.03.10 16:02:24
|11457.3
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.94
|10001
|[sl]
|56653253
|2015.03.10 22:34:03
|sell
|10.00
|[dax30]
|11504.0
|11558.3
|0.0
|2015.03.11 09:00:14
|11533.3
|0.00
|0.00
|0.00
|-313.26
|12345
|56665420
|2015.03.11 09:00:15
|buy
|10.00
|[dax30]
|11533.3
|11483.8
|0.0
|2015.03.11 09:50:35
|11534.8
|0.00
|0.00
|0.00
|16.04
|12345
|56667854
|2015.03.11 09:50:36
|sell
|10.00
|[dax30]
|11534.8
|11584.5
|0.0
|2015.03.11 10:13:04
|11559.5
|0.00
|0.00
|0.00
|-263.03
|12345
|56670422
|2015.03.11 10:13:05
|buy
|10.00
|[dax30]
|11560.3
|11681.0
|0.0
|2015.03.11 13:33:03
|11691.5
|0.00
|0.00
|0.00
|1 387.05
|12345
|56694469
|2015.03.11 13:33:04
|sell
|10.00
|[dax30]
|11692.0
|11692.0
|0.0
|2015.03.11 14:15:23
|11692.0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|12345
|[sl]
|56697406
|2015.03.11 14:22:25
|buy
|10.00
|[dax30]
|11701.8
|11702.3
|0.0
|2015.03.11 14:28:17
|11702.3
|0.00
|0.00
|0.00
|5.31
|12345
|[sl]
|56698504
|2015.03.11 14:38:36
|buy
|10.00
|[dax30]
|11709.3
|11672.9
|0.0
|2015.03.11 16:35:57
|11697.0
|0.00
|0.00
|0.00
|-130.08
|12345
|56707299
|2015.03.11 16:35:58
|sell
|10.00
|[dax30]
|11696.5
|11747.0
|0.0
|2015.03.11 16:56:58
|11711.8
|0.00
|0.00
|0.00
|-161.77
|12345
|56709177
|2015.03.11 16:56:59
|buy
|10.00
|[dax30]
|11714.3
|11718.8
|0.0
|2015.03.11 17:06:33
|11718.8
|0.00
|0.00
|0.00
|47.56
|12345
|[sl]
|56710687
|2015.03.11 17:10:33
|buy
|10.00
|[dax30]
|11733.0
|11739.6
|0.0
|2015.03.11 17:17:17
|11743.3
|0.00
|0.00
|0.00
|108.89
|12345
|56711454
|2015.03.11 17:18:55
|buy
|10.00
|[dax30]
|11754.5
|11703.5
|0.0
|2015.03.11 17:20:16
|11755.0
|0.00
|0.00
|0.00
|5.29
|12345
|56711604
|2015.03.11 17:21:00
|buy
|10.00
|[dax30]
|11760.5
|11760.8
|0.0
|2015.03.11 17:23:12
|11760.8
|0.00
|0.00
|0.00
|3.17
|12345
|[sl]
|56712024
|2015.03.11 17:26:44
|buy
|10.00
|[dax30]
|11766.8
|11793.5
|0.0
|2015.03.11 17:34:50
|11793.5
|0.00
|0.00
|0.00
|282.97
|12345
|[sl]
|56713378
|2015.03.11 17:40:05
|sell
|10.00
|[dax30]
|11776.0
|11826.3
|0.0
|2015.03.11 17:57:57
|11802.3
|0.00
|0.00
|0.00
|-278.26
|12345
|56714454
|2015.03.11 17:57:58
|buy
|10.00
|[dax30]
|11803.5
|11752.3
|0.0
|2015.03.11 18:09:30
|11803.0
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.29
|12345
|56716044
|2015.03.11 18:24:23
|sell
|10.00
|[dax30]
|11796.0
|11846.0
|0.0
|2015.03.11 19:08:29
|11820.8
|0.00
|0.00
|0.00
|-262.11
|12345
|56718065
|2015.03.11 19:05:36
|sell
|0.10
|gold
|1150.041
|1155.041
|0.000
|2015.03.11 19:06:48
|1150.053
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|12345
|56718068
|2015.03.11 19:05:39
|sell
|0.10
|gold
|1150.071
|1155.051
|0.000
|2015.03.11 19:06:53
|1150.153
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.82
|12345
|56718069
|2015.03.11 19:05:43
|sell
|0.10
|gold
|1149.831
|1154.831
|0.000
|2015.03.11 19:06:49
|1150.053
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.22
|12345
|56718070
|2015.03.11 19:05:44
|sell
|0.10
|gold
|1149.841
|1154.931
|0.000
|2015.03.11 19:06:57
|1150.153
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.12
|12345
|56718072
|2015.03.11 19:05:44
|sell
|0.10
|gold
|1149.771
|1154.771
|0.000
|2015.03.11 19:06:49
|1150.053
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.82
|12345
|56718073
|2015.03.11 19:05:45
|sell
|0.10
|gold
|1149.761
|1154.761
|0.000
|2015.03.11 19:06:54
|1150.153
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.92
|12345
|56718074
|2015.03.11 19:05:46
|sell
|0.10
|gold
|1149.701
|1154.751
|0.000
|2015.03.11 19:06:49
|1150.053
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.52
|12345
|56718076
|2015.03.11 19:05:46
|sell
|0.10
|gold
|1149.691
|1154.671
|0.000
|2015.03.11 19:06:58
|1150.153
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.62
|12345
|56718077
|2015.03.11 19:05:47
|sell
|0.10
|gold
|1149.771
|1154.691
|0.000
|2015.03.11 19:06:49
|1150.053
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.82
|12345
|56718080
|2015.03.11 19:05:48
|sell
|0.10
|gold
|1149.761
|1154.761
|0.000
|2015.03.11 19:06:49
|1150.053
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.92
|12345
|56718078
|2015.03.11 19:05:48
|sell
|0.10
|gold
|1149.741
|1154.761
|0.000
|2015.03.11 19:06:54
|1150.153
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.12
|12345
|56718081
|2015.03.11 19:05:50
|sell
|0.10
|gold
|1149.771
|1154.771
|0.000
|2015.03.11 19:06:57
|1150.153
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.82
|12345
|56718082
|2015.03.11 19:05:51
|sell
|0.10
|gold
|1149.761
|1154.761
|0.000
|2015.03.11 19:06:49
|1150.153
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.92
|12345
|56718084
|2015.03.11 19:05:52
|sell
|0.10
|gold
|1149.831
|1154.771
|0.000
|2015.03.11 19:06:54
|1150.153
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.22
|12345
|56718085
|2015.03.11 19:05:53
|sell
|0.10
|gold
|1149.881
|1154.871
|0.000
|2015.03.11 19:06:50
|1150.153
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.72
|12345
|56718087
|2015.03.11 19:05:53
|sell
|0.10
|gold
|1149.881
|1154.881
|0.000
|2015.03.11 19:06:59
|1150.153
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.72
|12345
|56718089
|2015.03.11 19:05:59
|sell
|0.10
|gold
|1149.771
|1154.781
|0.000
|2015.03.11 19:06:50
|1150.153
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.82
|12345
|56718094
|2015.03.11 19:06:00
|sell
|0.10
|gold
|1149.651
|1154.701
|0.000
|2015.03.11 19:06:50
|1150.153
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.02
|12345
|56718091
|2015.03.11 19:06:00
|sell
|0.10
|gold
|1149.761
|1154.771
|0.000
|2015.03.11 19:06:54
|1150.153
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.92
|12345
|56718095
|2015.03.11 19:06:01
|sell
|0.10
|gold
|1149.621
|1154.631
|0.000
|2015.03.11 19:06:57
|1150.153
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.32
|12345
|56718098
|2015.03.11 19:06:02
|sell
|0.10
|gold
|1149.641
|1154.631
|0.000
|2015.03.11 19:06:55
|1150.153
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.12
|12345
|56718097
|2015.03.11 19:06:02
|sell
|0.10
|gold
|1149.631
|1154.621
|0.000
|2015.03.11 19:06:50
|1150.153
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.22
|12345
|56718099
|2015.03.11 19:06:03
|sell
|0.10
|gold
|1149.641
|1154.641
|0.000
|2015.03.11 19:06:50
|1150.153
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.12
|12345
|56718100
|2015.03.11 19:06:03
|sell
|0.10
|gold
|1149.631
|1154.631
|0.000
|2015.03.11 19:06:58
|1150.153
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.22
|12345
|56718102
|2015.03.11 19:06:05
|sell
|0.10
|gold
|1149.611
|1154.621
|0.000
|2015.03.11 19:06:51
|1150.153
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.42
|12345
|56718105
|2015.03.11 19:06:06
|sell
|0.10
|gold
|1149.621
|1154.611
|0.000
|2015.03.11 19:06:55
|1150.153
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.32
|12345
|56718108
|2015.03.11 19:06:07
|sell
|0.10
|gold
|1149.631
|1154.631
|0.000
|2015.03.11 19:06:57
|1150.153
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.22
|12345
|56718106
|2015.03.11 19:06:07
|sell
|0.10
|gold
|1149.631
|1154.621
|0.000
|2015.03.11 19:06:51
|1150.153
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.22
|12345
|56718109
|2015.03.11 19:06:09
|sell
|0.10
|gold
|1149.721
|1154.651
|0.000
|2015.03.11 19:06:51
|1150.153
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.32
|12345
|56718111
|2015.03.11 19:06:09
|sell
|0.10
|gold
|1149.751
|1154.721
|0.000
|2015.03.11 19:06:55
|1150.153
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.02
|12345
|56718112
|2015.03.11 19:06:10
|sell
|0.10
|gold
|1149.731
|1154.751
|0.000
|2015.03.11 19:06:51
|1150.153
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.22
|12345
|56718116
|2015.03.11 19:06:12
|sell
|0.10
|gold
|1149.681
|1154.691
|0.000
|2015.03.11 19:07:00
|1150.153
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.72
|12345
|56718117
|2015.03.11 19:06:12
|sell
|0.10
|gold
|1149.691
|1154.681
|0.000
|2015.03.11 19:06:51
|1150.153
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.62
|12345
|56718119
|2015.03.11 19:06:13
|sell
|0.10
|gold
|1149.701
|1154.701
|0.000
|2015.03.11 19:06:55
|1150.153
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.52
|12345
|56718120
|2015.03.11 19:06:14
|sell
|0.10
|gold
|1149.711
|1154.711
|0.000
|2015.03.11 19:06:52
|1150.153
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.42
|12345
|56718126
|2015.03.11 19:06:26
|sell
|0.10
|gold
|1149.661
|1154.661
|0.000
|2015.03.11 19:06:58
|1150.153
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.92
|12345
|56718128
|2015.03.11 19:06:27
|sell
|0.10
|gold
|1149.671
|1154.671
|0.000
|2015.03.11 19:06:52
|1150.153
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.82
|12345
|56718132
|2015.03.11 19:06:29
|sell
|0.10
|gold
|1149.631
|1154.631
|0.000
|2015.03.11 19:06:52
|1150.153
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.22
|12345
|56718131
|2015.03.11 19:06:29
|sell
|0.10
|gold
|1149.631
|1154.651
|0.000
|2015.03.11 19:06:55
|1150.153
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.22
|12345
|56718133
|2015.03.11 19:06:30
|sell
|0.10
|gold
|1149.641
|1154.641
|0.000
|2015.03.11 19:06:58
|1150.153
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.12
|12345
|56718135
|2015.03.11 19:06:31
|sell
|0.10
|gold
|1149.671
|1154.641
|0.000
|2015.03.11 19:06:52
|1150.153
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.82
|12345
|56718136
|2015.03.11 19:06:32
|sell
|0.10
|gold
|1149.671
|1154.671
|0.000
|2015.03.11 19:06:56
|1150.153
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.82
|12345
|56718143
|2015.03.11 19:06:41
|sell
|0.10
|gold
|1149.541
|1154.561
|0.000
|2015.03.11 19:06:52
|1150.153
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.12
|12345
|56718144
|2015.03.11 19:06:41
|sell
|0.10
|gold
|1149.541
|1154.541
|0.000
|2015.03.11 19:06:58
|1150.153
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.12
|12345
|56718149
|2015.03.11 19:06:42
|sell
|0.10
|gold
|1149.531
|1154.551
|0.000
|2015.03.11 19:06:56
|1150.153
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.22
|12345
|56718147
|2015.03.11 19:06:42
|sell
|0.10
|gold
|1149.551
|1154.471
|0.000
|2015.03.11 19:06:53
|1150.153
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.02
|12345
|56718151
|2015.03.11 19:06:43
|sell
|0.10
|gold
|1149.501
|1154.531
|0.000
|2015.03.11 19:06:53
|1150.153
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.52
|12345
|56718154
|2015.03.11 19:06:44
|sell
|0.10
|gold
|1149.471
|1154.501
|0.000
|2015.03.11 19:07:00
|1150.153
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.82
|12345
|56718155
|2015.03.11 19:06:44
|sell
|0.10
|gold
|1149.461
|1154.471
|0.000
|2015.03.11 19:06:53
|1150.153
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.92
|12345
|56718156
|2015.03.11 19:06:45
|sell
|0.10
|gold
|1149.461
|1154.461
|0.000
|2015.03.11 19:06:56
|1150.153
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.92
|12345
|56718157
|2015.03.11 19:06:46
|sell
|0.10
|gold
|1149.661
|1154.681
|0.000
|2015.03.11 19:06:53
|1150.153
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.92
|12345
|56718166
|2015.03.11 19:06:56
|buy
|0.10
|gold
|1150.153
|1144.913
|0.000
|2015.03.11 19:07:31
|1149.741
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.12
|12345
|56718168
|2015.03.11 19:06:59
|buy
|0.10
|gold
|1150.153
|1145.153
|0.000
|2015.03.11 19:07:31
|1149.741
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.12
|12345
|56718171
|2015.03.11 19:07:00
|buy
|0.10
|gold
|1150.153
|1145.153
|0.000
|2015.03.11 19:07:31
|1149.741
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.12
|12345
|56718174
|2015.03.11 19:07:00
|buy
|0.10
|gold
|1150.153
|1145.153
|0.000
|2015.03.11 19:07:33
|1149.671
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.82
|12345
|56718177
|2015.03.11 19:07:01
|buy
|0.10
|gold
|1150.183
|1145.153
|0.000
|2015.03.11 19:07:31
|1149.741
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.42
|12345
|56718179
|2015.03.11 19:07:02
|buy
|0.10
|gold
|1150.178
|1145.183
|0.000
|2015.03.11 19:07:32
|1149.731
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.47
|12345
|56718201
|2015.03.11 19:07:32
|sell
|0.10
|gold
|1149.681
|1154.741
|0.000
|2015.03.11 19:07:48
|1150.053
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.72
|12345
|56718203
|2015.03.11 19:07:33
|sell
|0.10
|gold
|1149.671
|1154.671
|0.000
|2015.03.11 19:07:48
|1150.053
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.82
|12345
|56718202
|2015.03.11 19:07:33
|sell
|0.10
|gold
|1149.671
|1154.631
|0.000
|2015.03.11 19:07:49
|1150.053
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.82
|12345
|56718206
|2015.03.11 19:07:37
|sell
|0.10
|gold
|1149.661
|1154.661
|0.000
|2015.03.11 19:07:50
|1150.153
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.92
|12345
|56718208
|2015.03.11 19:07:38
|sell
|0.10
|gold
|1149.671
|1154.671
|0.000
|2015.03.11 19:07:48
|1150.053
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.82
|12345
|56718210
|2015.03.11 19:07:39
|sell
|0.10
|gold
|1149.641
|1154.681
|0.000
|2015.03.11 19:07:49
|1150.053
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.12
|12345
|56718211
|2015.03.11 19:07:40
|sell
|0.10
|gold
|1149.641
|1154.641
|0.000
|2015.03.11 19:07:48
|1150.053
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.12
|12345
|56718212
|2015.03.11 19:07:41
|sell
|0.10
|gold
|1149.651
|1154.651
|0.000
|2015.03.11 19:07:51
|1150.153
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.02
|12345
|56718213
|2015.03.11 19:07:43
|sell
|0.10
|gold
|1149.651
|1154.651
|0.000
|2015.03.11 19:07:49
|1150.053
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.02
|12345
|56718217
|2015.03.11 19:07:44
|sell
|0.10
|gold
|1149.661
|1154.661
|0.000
|2015.03.11 19:07:49
|1150.053
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.92
|12345
|56718218
|2015.03.11 19:07:45
|sell
|0.10
|gold
|1149.671
|1154.671
|0.000
|2015.03.11 19:07:49
|1150.053
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.82
|12345
|56718222
|2015.03.11 19:07:50
|buy
|0.10
|gold
|1150.053
|1145.053
|0.000
|2015.03.11 19:08:16
|1150.011
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|12345
|56718223
|2015.03.11 19:07:51
|buy
|0.10
|gold
|1150.153
|1145.053
|0.000
|2015.03.11 19:08:30
|1150.041
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.12
|12345
|56718254
|2015.03.11 19:08:30
|sell
|0.10
|gold
|1150.041
|1155.041
|0.000
|2015.03.11 19:08:44
|1150.313
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.72
|12345
|56718265
|2015.03.11 19:08:44
|buy
|0.10
|gold
|1150.313
|1145.313
|0.000
|2015.03.11 19:10:02
|1150.711
|0.00
|0.00
|0.00
|3.98
|12345
|56718356
|2015.03.11 19:10:02
|sell
|0.10
|gold
|1150.691
|1155.711
|0.000
|2015.03.11 19:10:47
|1150.913
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.22
|12345
|56718387
|2015.03.11 19:10:47
|buy
|0.10
|gold
|1150.913
|1145.808
|0.000
|2015.03.11 19:11:03
|1150.741
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.72
|12345
|56718401
|2015.03.11 19:11:04
|sell
|0.10
|gold
|1150.721
|1155.741
|0.000
|2015.03.11 19:11:11
|1151.053
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.32
|12345
|56718404
|2015.03.11 19:11:11
|buy
|0.10
|gold
|1151.053
|1146.053
|0.000
|2015.03.11 19:12:01
|1150.401
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.52
|12345
|56718516
|2015.03.11 19:14:44
|buy
|0.10
|gold
|1151.213
|1146.213
|0.000
|2015.03.11 19:17:00
|1150.741
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.72
|12345
|56718551
|2015.03.11 19:15:24
|sell limit
|0.10
|gold
|1157.303
|0.000
|0.000
|2015.03.11 19:16:38
|1150.671
|cancelled
|56718734
|2015.03.11 19:18:06
|buy
|0.10
|gold
|1151.093
|1146.093
|0.000
|2015.03.11 19:25:17
|1151.071
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|12345
|56719106
|2015.03.11 19:25:17
|sell
|0.10
|gold
|1151.061
|1156.021
|0.000
|2015.03.11 19:25:19
|1151.303
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.42
|12345
|56719109
|2015.03.11 19:25:19
|buy
|0.10
|gold
|1151.303
|1146.303
|0.000
|2015.03.11 19:25:33
|1150.931
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.72
|12345
|56719118
|2015.03.11 19:25:34
|sell
|0.10
|gold
|1150.931
|1155.941
|0.000
|2015.03.11 19:26:14
|1151.313
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.82
|12345
|56719154
|2015.03.11 19:26:14
|buy
|0.10
|gold
|1151.313
|1146.313
|0.000
|2015.03.11 19:28:16
|1151.161
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.52
|12345
|56719400
|2015.03.11 19:28:17
|sell
|0.10
|gold
|1151.161
|1156.131
|0.000
|2015.03.11 19:43:38
|1151.213
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|12345
|56726907
|2015.03.11 21:54:11
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.71964
|0.72462
|0.00000
|2015.03.11 22:00:08
|0.72041
|0.00
|0.00
|0.00
|-154.00
|12345
|56726908
|2015.03.11 21:54:14
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.71956
|0.72456
|0.00000
|2015.03.11 22:00:09
|0.72063
|0.00
|0.00
|0.00
|-214.00
|12345
|56726910
|2015.03.11 21:54:17
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.71950
|0.72450
|0.00000
|2015.03.11 22:00:08
|0.72041
|0.00
|0.00
|0.00
|-182.00
|12345
|56726920
|2015.03.11 21:54:37
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.71940
|0.72440
|0.00000
|2015.03.11 22:00:10
|0.72093
|0.00
|0.00
|0.00
|-306.00
|12345
|56726928
|2015.03.11 21:54:44
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.71939
|0.72439
|0.00000
|2015.03.11 22:00:09
|0.72059
|0.00
|0.00
|0.00
|-240.00
|12345
|56726933
|2015.03.11 21:55:01
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.71933
|0.72433
|0.00000
|2015.03.11 22:00:10
|0.72063
|0.00
|0.00
|0.00
|-260.00
|12345
|56727056
|2015.03.11 21:58:07
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.71921
|0.72122
|0.00000
|2015.03.11 22:00:11
|0.72067
|0.00
|0.00
|0.00
|-292.00
|12345
|56727055
|2015.03.11 21:58:07
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.71920
|0.72124
|0.00000
|2015.03.11 22:00:09
|0.72063
|0.00
|0.00
|0.00
|-286.00
|12345
|56727084
|2015.03.11 21:58:41
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.71917
|0.72113
|0.00000
|2015.03.11 22:00:09
|0.72063
|0.00
|0.00
|0.00
|-292.00
|12345
|56727111
|2015.03.11 21:59:09
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.71909
|0.72109
|0.00000
|2015.03.11 22:00:10
|0.72078
|0.00
|0.00
|0.00
|-338.00
|12345
|56727178
|2015.03.11 22:00:00
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.71913
|0.72113
|0.00000
|2015.03.11 22:00:09
|0.72096
|0.00
|0.00
|0.00
|-366.00
|12345
|56727180
|2015.03.11 22:00:01
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.71913
|0.72113
|0.00000
|2015.03.11 22:00:11
|0.72041
|0.00
|0.00
|0.00
|-256.00
|12345
|56727186
|2015.03.11 22:00:02
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.71894
|0.72079
|0.00000
|2015.03.11 22:00:09
|0.72096
|0.00
|0.00
|0.00
|-404.00
|12345
|[sl]
|56727193
|2015.03.11 22:00:03
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.71914
|0.72073
|0.00000
|2015.03.11 22:00:09
|0.72096
|0.00
|0.00
|0.00
|-364.00
|12345
|[sl]
|56727188
|2015.03.11 22:00:03
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.71894
|0.72094
|0.00000
|2015.03.11 22:00:09
|0.72096
|0.00
|0.00
|0.00
|-404.00
|12345
|[sl]
|56727196
|2015.03.11 22:00:10
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72078
|0.71840
|0.00000
|2015.03.11 22:01:50
|0.72372
|0.00
|0.00
|0.00
|588.00
|12345
|56727198
|2015.03.11 22:00:11
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72050
|0.71885
|0.00000
|2015.03.11 22:01:54
|0.72378
|0.00
|0.00
|0.00
|656.00
|12345
|56727199
|2015.03.11 22:00:11
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72006
|0.71850
|0.00000
|2015.03.11 22:01:51
|0.72382
|0.00
|0.00
|0.00
|752.00
|12345
|56727207
|2015.03.11 22:00:21
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72177
|0.71875
|0.00000
|2015.03.11 22:01:56
|0.72355
|0.00
|0.00
|0.00
|356.00
|12345
|56727215
|2015.03.11 22:00:22
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72231
|0.72025
|0.00000
|2015.03.11 22:01:54
|0.72374
|0.00
|0.00
|0.00
|286.00
|12345
|56727219
|2015.03.11 22:00:22
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72232
|0.72030
|0.00000
|2015.03.11 22:01:51
|0.72388
|0.00
|0.00
|0.00
|312.00
|12345
|56727211
|2015.03.11 22:00:22
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72192
|0.71965
|0.00000
|2015.03.11 22:01:51
|0.72382
|0.00
|0.00
|0.00
|380.00
|12345
|56727223
|2015.03.11 22:00:23
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72232
|0.72037
|0.00000
|2015.03.11 22:01:51
|0.72390
|0.00
|0.00
|0.00
|316.00
|12345
|56727221
|2015.03.11 22:00:23
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72219
|0.72022
|0.00000
|2015.03.11 22:01:57
|0.72358
|0.00
|0.00
|0.00
|278.00
|12345
|56727229
|2015.03.11 22:00:24
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72196
|0.72008
|0.00000
|2015.03.11 22:01:51
|0.72390
|0.00
|0.00
|0.00
|388.00
|12345
|56727225
|2015.03.11 22:00:24
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72232
|0.72032
|0.00000
|2015.03.11 22:01:54
|0.72372
|0.00
|0.00
|0.00
|280.00
|12345
|56727240
|2015.03.11 22:00:26
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72222
|0.72022
|0.00000
|2015.03.11 22:01:51
|0.72387
|0.00
|0.00
|0.00
|330.00
|12345
|56727237
|2015.03.11 22:00:26
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72222
|0.72034
|0.00000
|2015.03.11 22:01:56
|0.72355
|0.00
|0.00
|0.00
|266.00
|12345
|56727253
|2015.03.11 22:00:33
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72325
|0.72086
|0.00000
|2015.03.11 22:01:54
|0.72372
|0.00
|0.00
|0.00
|94.00
|12345
|56727256
|2015.03.11 22:00:34
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72337
|0.72110
|0.00000
|2015.03.11 22:01:52
|0.72387
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|12345
|56727277
|2015.03.11 22:00:35
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72400
|0.72160
|0.00000
|2015.03.11 22:01:54
|0.72372
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|12345
|56727270
|2015.03.11 22:00:35
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72360
|0.72138
|0.00000
|2015.03.11 22:01:52
|0.72387
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|12345
|56727266
|2015.03.11 22:00:35
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72319
|0.72144
|0.00000
|2015.03.11 22:01:58
|0.72358
|0.00
|0.00
|0.00
|78.00
|12345
|56727281
|2015.03.11 22:00:36
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72396
|0.72193
|0.00000
|2015.03.11 22:01:52
|0.72387
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|12345
|56727289
|2015.03.11 22:00:36
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72400
|0.72195
|0.00000
|2015.03.11 22:01:56
|0.72358
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.00
|12345
|56727301
|2015.03.11 22:00:37
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72418
|0.72218
|0.00000
|2015.03.11 22:01:54
|0.72373
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|12345
|56727295
|2015.03.11 22:00:37
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72405
|0.72212
|0.00000
|2015.03.11 22:01:52
|0.72387
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|12345
|56727303
|2015.03.11 22:00:38
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72412
|0.72212
|0.00000
|2015.03.11 22:01:52
|0.72382
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|12345
|56727370
|2015.03.11 22:01:08
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72461
|0.72225
|0.00000
|2015.03.11 22:01:57
|0.72357
|0.00
|0.00
|0.00
|-208.00
|12345
|56727373
|2015.03.11 22:01:09
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72450
|0.72263
|0.00000
|2015.03.11 22:01:55
|0.72374
|0.00
|0.00
|0.00
|-152.00
|12345
|56727371
|2015.03.11 22:01:09
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72463
|0.72264
|0.00000
|2015.03.11 22:01:53
|0.72382
|0.00
|0.00
|0.00
|-162.00
|12345
|56727378
|2015.03.11 22:01:09
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72461
|0.72263
|0.00000
|2015.03.11 22:01:53
|0.72382
|0.00
|0.00
|0.00
|-158.00
|12345
|56727382
|2015.03.11 22:01:11
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72475
|0.72275
|0.00000
|2015.03.11 22:01:57
|0.72355
|0.00
|0.00
|0.00
|-240.00
|12345
|56727391
|2015.03.11 22:01:13
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72491
|0.72294
|0.00000
|2015.03.11 22:01:55
|0.72374
|0.00
|0.00
|0.00
|-234.00
|12345
|56727392
|2015.03.11 22:01:13
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72496
|0.72291
|0.00000
|2015.03.11 22:01:53
|0.72377
|0.00
|0.00
|0.00
|-238.00
|12345
|56727388
|2015.03.11 22:01:13
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72476
|0.72281
|0.00000
|2015.03.11 22:01:53
|0.72382
|0.00
|0.00
|0.00
|-188.00
|12345
|56727407
|2015.03.11 22:01:17
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72504
|0.72307
|0.00000
|2015.03.11 22:01:53
|0.72371
|0.00
|0.00
|0.00
|-266.00
|12345
|56727403
|2015.03.11 22:01:17
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72507
|0.72289
|0.00000
|2015.03.11 22:01:58
|0.72350
|0.00
|0.00
|0.00
|-314.00
|12345
|56727413
|2015.03.11 22:01:19
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72509
|0.72308
|0.00000
|2015.03.11 22:01:55
|0.72372
|0.00
|0.00
|0.00
|-274.00
|12345
|56727490
|2015.03.11 22:01:55
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72371
|0.72567
|0.00000
|2015.03.11 22:06:43
|0.72079
|0.00
|0.00
|0.00
|584.00
|12345
|56727495
|2015.03.11 22:01:57
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72356
|0.72558
|0.00000
|2015.03.11 22:06:48
|0.72066
|0.00
|0.00
|0.00
|580.00
|12345
|56727496
|2015.03.11 22:01:58
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72344
|0.72558
|0.00000
|2015.03.11 22:06:43
|0.72081
|0.00
|0.00
|0.00
|526.00
|12345
|56727497
|2015.03.11 22:01:59
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72344
|0.72540
|0.00000
|2015.03.11 22:06:53
|0.72082
|0.00
|0.00
|0.00
|524.00
|12345
|56727499
|2015.03.11 22:01:59
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72352
|0.72542
|0.00000
|2015.03.11 22:06:43
|0.72082
|0.00
|0.00
|0.00
|540.00
|12345
|56727506
|2015.03.11 22:02:00
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72322
|0.72528
|0.00000
|2015.03.11 22:06:49
|0.72068
|0.00
|0.00
|0.00
|508.00
|12345
|56727513
|2015.03.11 22:02:01
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72300
|0.72503
|0.00000
|2015.03.11 22:06:54
|0.72092
|0.00
|0.00
|0.00
|416.00
|12345
|56727515
|2015.03.11 22:02:01
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72294
|0.72496
|0.00000
|2015.03.11 22:06:44
|0.72082
|0.00
|0.00
|0.00
|424.00
|12345
|56727511
|2015.03.11 22:02:01
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72310
|0.72516
|0.00000
|2015.03.11 22:06:44
|0.72082
|0.00
|0.00
|0.00
|456.00
|12345
|56727517
|2015.03.11 22:02:02
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72277
|0.72491
|0.00000
|2015.03.11 22:06:49
|0.72068
|0.00
|0.00
|0.00
|418.00
|12345
|56727520
|2015.03.11 22:02:02
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72277
|0.72476
|0.00000
|2015.03.11 22:06:44
|0.72081
|0.00
|0.00
|0.00
|392.00
|12345
|56727523
|2015.03.11 22:02:03
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72283
|0.72481
|0.00000
|2015.03.11 22:06:53
|0.72083
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|12345
|56727531
|2015.03.11 22:02:07
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72268
|0.72468
|0.00000
|2015.03.11 22:06:44
|0.72081
|0.00
|0.00
|0.00
|374.00
|12345
|56727534
|2015.03.11 22:02:12
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72268
|0.72460
|0.00000
|2015.03.11 22:06:49
|0.72068
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|12345
|56727536
|2015.03.11 22:02:13
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72250
|0.72450
|0.00000
|2015.03.11 22:06:44
|0.72081
|0.00
|0.00
|0.00
|338.00
|12345
|56727540
|2015.03.11 22:02:14
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72258
|0.72453
|0.00000
|2015.03.11 22:06:56
|0.72123
|0.00
|0.00
|0.00
|270.00
|12345
|56727546
|2015.03.11 22:02:18
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72240
|0.72438
|0.00000
|2015.03.11 22:06:44
|0.72081
|0.00
|0.00
|0.00
|318.00
|12345
|56727547
|2015.03.11 22:02:19
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72232
|0.72437
|0.00000
|2015.03.11 22:06:49
|0.72068
|0.00
|0.00
|0.00
|328.00
|12345
|56727564
|2015.03.11 22:02:35
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72227
|0.72426
|0.00000
|2015.03.11 22:06:45
|0.72078
|0.00
|0.00
|0.00
|298.00
|12345
|56727582
|2015.03.11 22:02:44
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72217
|0.72416
|0.00000
|2015.03.11 22:06:53
|0.72083
|0.00
|0.00
|0.00
|268.00
|12345
|56727585
|2015.03.11 22:02:45
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72214
|0.72414
|0.00000
|2015.03.11 22:06:45
|0.72078
|0.00
|0.00
|0.00
|272.00
|12345
|56727588
|2015.03.11 22:02:45
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72218
|0.72406
|0.00000
|2015.03.11 22:06:49
|0.72061
|0.00
|0.00
|0.00
|314.00
|12345
|56727624
|2015.03.11 22:03:19
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72195
|0.72397
|0.00000
|2015.03.11 22:06:54
|0.72096
|0.00
|0.00
|0.00
|198.00
|12345
|56727623
|2015.03.11 22:03:19
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72197
|0.72402
|0.00000
|2015.03.11 22:06:45
|0.72078
|0.00
|0.00
|0.00
|238.00
|12345
|56727627
|2015.03.11 22:03:20
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72193
|0.72393
|0.00000
|2015.03.11 22:06:45
|0.72078
|0.00
|0.00
|0.00
|230.00
|12345
|56727631
|2015.03.11 22:03:27
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72175
|0.72376
|0.00000
|2015.03.11 22:06:50
|0.72070
|0.00
|0.00
|0.00
|210.00
|12345
|56727634
|2015.03.11 22:03:28
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72176
|0.72377
|0.00000
|2015.03.11 22:06:45
|0.72071
|0.00
|0.00
|0.00
|210.00
|12345
|56727635
|2015.03.11 22:03:28
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72180
|0.72378
|0.00000
|2015.03.11 22:06:53
|0.72083
|0.00
|0.00
|0.00
|194.00
|12345
|56727645
|2015.03.11 22:03:44
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72159
|0.72363
|0.00000
|2015.03.11 22:06:46
|0.72071
|0.00
|0.00
|0.00
|176.00
|12345
|56727646
|2015.03.11 22:03:45
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72146
|0.72358
|0.00000
|2015.03.11 22:06:50
|0.72070
|0.00
|0.00
|0.00
|152.00
|12345
|56727647
|2015.03.11 22:03:45
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72133
|0.72333
|0.00000
|2015.03.11 22:06:46
|0.72071
|0.00
|0.00
|0.00
|124.00
|12345
|56727661
|2015.03.11 22:03:46
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72130
|0.72330
|0.00000
|2015.03.11 22:06:50
|0.72071
|0.00
|0.00
|0.00
|118.00
|12345
|56727658
|2015.03.11 22:03:46
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72130
|0.72330
|0.00000
|2015.03.11 22:06:46
|0.72070
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|12345
|56727654
|2015.03.11 22:03:46
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72132
|0.72333
|0.00000
|2015.03.11 22:06:56
|0.72122
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|12345
|56727669
|2015.03.11 22:03:48
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72109
|0.72310
|0.00000
|2015.03.11 22:06:46
|0.72070
|0.00
|0.00
|0.00
|78.00
|12345
|56727675
|2015.03.11 22:03:48
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72110
|0.72308
|0.00000
|2015.03.11 22:06:53
|0.72083
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|12345
|56727677
|2015.03.11 22:03:49
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72106
|0.72306
|0.00000
|2015.03.11 22:06:46
|0.72070
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|12345
|56727679
|2015.03.11 22:03:50
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72103
|0.72303
|0.00000
|2015.03.11 22:06:50
|0.72071
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|12345
|56727680
|2015.03.11 22:03:51
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72083
|0.72288
|0.00000
|2015.03.11 22:06:46
|0.72070
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|12345
|56727681
|2015.03.11 22:03:51
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72076
|0.72278
|0.00000
|2015.03.11 22:06:54
|0.72106
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|12345
|56727685
|2015.03.11 22:03:52
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72072
|0.72273
|0.00000
|2015.03.11 22:06:47
|0.72070
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|12345
|56727694
|2015.03.11 22:03:54
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72051
|0.72254
|0.00000
|2015.03.11 22:06:47
|0.72070
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|12345
|56727691
|2015.03.11 22:03:54
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72075
|0.72276
|0.00000
|2015.03.11 22:06:50
|0.72071
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|12345
|56727703
|2015.03.11 22:03:55
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72042
|0.72252
|0.00000
|2015.03.11 22:06:47
|0.72066
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|12345
|56727700
|2015.03.11 22:03:55
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72052
|0.72247
|0.00000
|2015.03.11 22:06:54
|0.72092
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|12345
|56727705
|2015.03.11 22:03:56
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72032
|0.72225
|0.00000
|2015.03.11 22:06:50
|0.72071
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.00
|12345
|56727707
|2015.03.11 22:03:56
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72042
|0.72237
|0.00000
|2015.03.11 22:06:47
|0.72058
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|12345
|56727711
|2015.03.11 22:03:57
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72024
|0.72225
|0.00000
|2015.03.11 22:06:56
|0.72123
|0.00
|0.00
|0.00
|-198.00
|12345
|56727723
|2015.03.11 22:03:59
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72007
|0.72212
|0.00000
|2015.03.11 22:06:47
|0.72058
|0.00
|0.00
|0.00
|-102.00
|12345
|56727726
|2015.03.11 22:03:59
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72007
|0.72207
|0.00000
|2015.03.11 22:06:51
|0.72071
|0.00
|0.00
|0.00
|-128.00
|12345
|56727734
|2015.03.11 22:04:00
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.71998
|0.72198
|0.00000
|2015.03.11 22:06:48
|0.72063
|0.00
|0.00
|0.00
|-130.00
|12345
|56727736
|2015.03.11 22:04:01
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72013
|0.72198
|0.00000
|2015.03.11 22:06:54
|0.72092
|0.00
|0.00
|0.00
|-158.00
|12345
|56727776
|2015.03.11 22:04:10
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.71976
|0.72176
|0.00000
|2015.03.11 22:06:48
|0.72062
|0.00
|0.00
|0.00
|-172.00
|12345
|56727770
|2015.03.11 22:04:10
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.71976
|0.72176
|0.00000
|2015.03.11 22:06:51
|0.72071
|0.00
|0.00
|0.00
|-190.00
|12345
|56727766
|2015.03.11 22:04:10
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.71976
|0.72175
|0.00000
|2015.03.11 22:06:48
|0.72062
|0.00
|0.00
|0.00
|-172.00
|12345
|56727783
|2015.03.11 22:04:13
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.71963
|0.72163
|0.00000
|2015.03.11 22:06:55
|0.72123
|0.00
|0.00
|0.00
|-320.00
|12345
|56727785
|2015.03.11 22:04:13
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.71962
|0.72163
|0.00000
|2015.03.11 22:06:48
|0.72062
|0.00
|0.00
|0.00
|-200.00
|12345
|56727792
|2015.03.11 22:04:22
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.71944
|0.72155
|0.00000
|2015.03.11 22:06:51
|0.72068
|0.00
|0.00
|0.00
|-248.00
|12345
|56727795
|2015.03.11 22:04:25
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.71931
|0.72131
|0.00000
|2015.03.11 22:06:48
|0.72064
|0.00
|0.00
|0.00
|-266.00
|12345
|56727796
|2015.03.11 22:04:25
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.71940
|0.72132
|0.00000
|2015.03.11 22:06:54
|0.72092
|0.00
|0.00
|0.00
|-304.00
|12345
|56727892
|2015.03.11 22:06:51
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72068
|0.71878
|0.00000
|2015.03.11 22:29:40
|0.72943
|0.00
|0.00
|0.00
|1 750.00
|12345
|56727901
|2015.03.11 22:06:55
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72122
|0.71875
|0.00000
|2015.03.11 22:29:52
|0.72967
|0.00
|0.00
|0.00
|1 690.00
|12345
|56727903
|2015.03.11 22:06:56
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72122
|0.71923
|0.00000
|2015.03.11 22:29:41
|0.72943
|0.00
|0.00
|0.00
|1 642.00
|12345
|56727909
|2015.03.11 22:06:57
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72133
|0.71924
|0.00000
|2015.03.11 22:31:12
|0.72933
|0.00
|0.00
|0.00
|1 600.00
|12345
|56727985
|2015.03.11 22:09:22
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72133
|0.71934
|0.00000
|2015.03.11 22:29:41
|0.72943
|0.00
|0.00
|0.00
|1 620.00
|12345
|56727989
|2015.03.11 22:09:25
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72152
|0.71948
|0.00000
|2015.03.11 22:29:41
|0.72942
|0.00
|0.00
|0.00
|1 580.00
|12345
|56727988
|2015.03.11 22:09:25
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72142
|0.71938
|0.00000
|2015.03.11 22:29:53
|0.72967
|0.00
|0.00
|0.00
|1 650.00
|12345
|56727991
|2015.03.11 22:09:26
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72152
|0.71952
|0.00000
|2015.03.11 22:31:15
|0.72936
|0.00
|0.00
|0.00
|1 568.00
|12345
|56728048
|2015.03.11 22:10:27
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72144
|0.71951
|0.00000
|2015.03.11 22:29:41
|0.72942
|0.00
|0.00
|0.00
|1 596.00
|12345
|56728078
|2015.03.11 22:11:34
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72161
|0.71957
|0.00000
|2015.03.11 22:29:53
|0.72968
|0.00
|0.00
|0.00
|1 614.00
|12345
|56728083
|2015.03.11 22:11:36
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72180
|0.71979
|0.00000
|2015.03.11 22:31:12
|0.72926
|0.00
|0.00
|0.00
|1 492.00
|12345
|56728082
|2015.03.11 22:11:36
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72171
|0.71963
|0.00000
|2015.03.11 22:29:41
|0.72942
|0.00
|0.00
|0.00
|1 542.00
|12345
|56728084
|2015.03.11 22:11:37
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72187
|0.71986
|0.00000
|2015.03.11 22:29:41
|0.72942
|0.00
|0.00
|0.00
|1 510.00
|12345
|56728086
|2015.03.11 22:11:37
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72187
|0.71987
|0.00000
|2015.03.11 22:29:53
|0.72968
|0.00
|0.00
|0.00
|1 562.00
|12345
|56728090
|2015.03.11 22:11:38
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72196
|0.71996
|0.00000
|2015.03.11 22:29:42
|0.72942
|0.00
|0.00
|0.00
|1 492.00
|12345
|56728098
|2015.03.11 22:11:48
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72201
|0.72000
|0.00000
|2015.03.11 22:31:17
|0.72932
|0.00
|0.00
|0.00
|1 462.00
|12345
|56728101
|2015.03.11 22:11:49
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72201
|0.72001
|0.00000
|2015.03.11 22:29:42
|0.72946
|0.00
|0.00
|0.00
|1 490.00
|12345
|56728103
|2015.03.11 22:11:49
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72250
|0.72046
|0.00000
|2015.03.11 22:29:42
|0.72947
|0.00
|0.00
|0.00
|1 394.00
|12345
|56728102
|2015.03.11 22:11:49
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72240
|0.72004
|0.00000
|2015.03.11 22:29:53
|0.72968
|0.00
|0.00
|0.00
|1 456.00
|12345
|56728109
|2015.03.11 22:11:50
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72265
|0.72059
|0.00000
|2015.03.11 22:29:42
|0.72947
|0.00
|0.00
|0.00
|1 364.00
|12345
|56728105
|2015.03.11 22:11:50
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72250
|0.72050
|0.00000
|2015.03.11 22:31:12
|0.72926
|0.00
|0.00
|0.00
|1 352.00
|12345
|56728121
|2015.03.11 22:11:51
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72296
|0.72064
|0.00000
|2015.03.11 22:29:42
|0.72955
|0.00
|0.00
|0.00
|1 318.00
|12345
|56728115
|2015.03.11 22:11:51
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72267
|0.72067
|0.00000
|2015.03.11 22:29:53
|0.72968
|0.00
|0.00
|0.00
|1 402.00
|12345
|56728126
|2015.03.11 22:11:52
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72316
|0.72105
|0.00000
|2015.03.11 22:31:15
|0.72937
|0.00
|0.00
|0.00
|1 242.00
|12345
|56728130
|2015.03.11 22:11:52
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72322
|0.72119
|0.00000
|2015.03.11 22:29:43
|0.72954
|0.00
|0.00
|0.00
|1 264.00
|12345
|56728131
|2015.03.11 22:11:52
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72323
|0.72123
|0.00000
|2015.03.11 22:29:53
|0.72967
|0.00
|0.00
|0.00
|1 288.00
|12345
|56728133
|2015.03.11 22:11:53
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72330
|0.72125
|0.00000
|2015.03.11 22:29:43
|0.72954
|0.00
|0.00
|0.00
|1 248.00
|12345
|56728138
|2015.03.11 22:11:53
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72361
|0.72150
|0.00000
|2015.03.11 22:31:12
|0.72926
|0.00
|0.00
|0.00
|1 130.00
|12345
|56728141
|2015.03.11 22:11:54
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72362
|0.72156
|0.00000
|2015.03.11 22:29:43
|0.72954
|0.00
|0.00
|0.00
|1 184.00
|12345
|56728155
|2015.03.11 22:11:56
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72367
|0.72166
|0.00000
|2015.03.11 22:29:54
|0.72967
|0.00
|0.00
|0.00
|1 200.00
|12345
|56728158
|2015.03.11 22:11:58
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72364
|0.72164
|0.00000
|2015.03.11 22:29:43
|0.72954
|0.00
|0.00
|0.00
|1 180.00
|12345
|56728207
|2015.03.11 22:12:50
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72388
|0.72175
|0.00000
|2015.03.11 22:31:17
|0.72931
|0.00
|0.00
|0.00
|1 086.00
|12345
|56728208
|2015.03.11 22:12:51
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72390
|0.72188
|0.00000
|2015.03.11 22:29:43
|0.72952
|0.00
|0.00
|0.00
|1 124.00
|12345
|56728214
|2015.03.11 22:12:53
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72394
|0.72193
|0.00000
|2015.03.11 22:29:54
|0.72967
|0.00
|0.00
|0.00
|1 146.00
|12345
|56728215
|2015.03.11 22:12:53
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72401
|0.72193
|0.00000
|2015.03.11 22:29:43
|0.72952
|0.00
|0.00
|0.00
|1 102.00
|12345
|56728218
|2015.03.11 22:12:54
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72406
|0.72209
|0.00000
|2015.03.11 22:31:12
|0.72924
|0.00
|0.00
|0.00
|1 036.00
|12345
|56728219
|2015.03.11 22:12:55
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72415
|0.72207
|0.00000
|2015.03.11 22:29:44
|0.72952
|0.00
|0.00
|0.00
|1 074.00
|12345
|56728220
|2015.03.11 22:12:55
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72418
|0.72218
|0.00000
|2015.03.11 22:29:54
|0.72967
|0.00
|0.00
|0.00
|1 098.00
|12345
|56728223
|2015.03.11 22:12:56
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72418
|0.72218
|0.00000
|2015.03.11 22:29:44
|0.72952
|0.00
|0.00
|0.00
|1 068.00
|12345
|56728230
|2015.03.11 22:13:00
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72427
|0.72227
|0.00000
|2015.03.11 22:31:15
|0.72935
|0.00
|0.00
|0.00
|1 016.00
|12345
|56728304
|2015.03.11 22:14:45
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72446
|0.72238
|0.00000
|2015.03.11 22:29:54
|0.72968
|0.00
|0.00
|0.00
|1 044.00
|12345
|56728302
|2015.03.11 22:14:45
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72443
|0.72227
|0.00000
|2015.03.11 22:29:44
|0.72952
|0.00
|0.00
|0.00
|1 018.00
|12345
|56728309
|2015.03.11 22:14:48
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72463
|0.72265
|0.00000
|2015.03.11 22:29:44
|0.72952
|0.00
|0.00
|0.00
|978.00
|12345
|56728312
|2015.03.11 22:14:49
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72472
|0.72268
|0.00000
|2015.03.11 22:29:44
|0.72952
|0.00
|0.00
|0.00
|960.00
|12345
|56728310
|2015.03.11 22:14:49
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72468
|0.72265
|0.00000
|2015.03.11 22:31:12
|0.72935
|0.00
|0.00
|0.00
|934.00
|12345
|56728313
|2015.03.11 22:14:50
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72473
|0.72268
|0.00000
|2015.03.11 22:29:54
|0.72968
|0.00
|0.00
|0.00
|990.00
|12345
|56728315
|2015.03.11 22:14:51
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72473
|0.72273
|0.00000
|2015.03.11 22:29:45
|0.72952
|0.00
|0.00
|0.00
|958.00
|12345
|56728317
|2015.03.11 22:14:52
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72497
|0.72293
|0.00000
|2015.03.11 22:31:17
|0.72932
|0.00
|0.00
|0.00
|870.00
|12345
|56728318
|2015.03.11 22:14:52
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72494
|0.72293
|0.00000
|2015.03.11 22:29:45
|0.72952
|0.00
|0.00
|0.00
|916.00
|12345
|56728320
|2015.03.11 22:14:53
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72495
|0.72295
|0.00000
|2015.03.11 22:29:55
|0.72968
|0.00
|0.00
|0.00
|946.00
|12345
|56728330
|2015.03.11 22:14:59
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72509
|0.72308
|0.00000
|2015.03.11 22:31:13
|0.72937
|0.00
|0.00
|0.00
|856.00
|12345
|56728327
|2015.03.11 22:14:59
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72510
|0.72307
|0.00000
|2015.03.11 22:29:45
|0.72952
|0.00
|0.00
|0.00
|884.00
|12345
|56728401
|2015.03.11 22:15:56
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72504
|0.72313
|0.00000
|2015.03.11 22:29:45
|0.72954
|0.00
|0.00
|0.00
|900.00
|12345
|56728440
|2015.03.11 22:17:33
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72511
|0.72310
|0.00000
|2015.03.11 22:29:55
|0.72968
|0.00
|0.00
|0.00
|914.00
|12345
|56728455
|2015.03.11 22:18:05
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72531
|0.72329
|0.00000
|2015.03.11 22:31:15
|0.72935
|0.00
|0.00
|0.00
|808.00
|12345
|56728454
|2015.03.11 22:18:05
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72530
|0.72322
|0.00000
|2015.03.11 22:29:45
|0.72954
|0.00
|0.00
|0.00
|848.00
|12345
|56728459
|2015.03.11 22:18:09
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72544
|0.72336
|0.00000
|2015.03.11 22:29:45
|0.72954
|0.00
|0.00
|0.00
|820.00
|12345
|56728462
|2015.03.11 22:18:10
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72545
|0.72345
|0.00000
|2015.03.11 22:29:55
|0.72967
|0.00
|0.00
|0.00
|844.00
|12345
|56728464
|2015.03.11 22:18:11
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72547
|0.72346
|0.00000
|2015.03.11 22:29:46
|0.72955
|0.00
|0.00
|0.00
|816.00
|12345
|56728472
|2015.03.11 22:18:17
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72551
|0.72353
|0.00000
|2015.03.11 22:29:46
|0.72955
|0.00
|0.00
|0.00
|808.00
|12345
|56728469
|2015.03.11 22:18:17
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72559
|0.72344
|0.00000
|2015.03.11 22:31:13
|0.72943
|0.00
|0.00
|0.00
|768.00
|12345
|56728485
|2015.03.11 22:18:21
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72564
|0.72367
|0.00000
|2015.03.11 22:29:46
|0.72967
|0.00
|0.00
|0.00
|806.00
|12345
|56728481
|2015.03.11 22:18:21
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72568
|0.72360
|0.00000
|2015.03.11 22:29:55
|0.72967
|0.00
|0.00
|0.00
|798.00
|12345
|56728495
|2015.03.11 22:18:30
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72580
|0.72378
|0.00000
|2015.03.11 22:31:21
|0.72923
|0.00
|0.00
|0.00
|686.00
|12345
|56728497
|2015.03.11 22:18:33
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72582
|0.72373
|0.00000
|2015.03.11 22:29:46
|0.72961
|0.00
|0.00
|0.00
|758.00
|12345
|56728504
|2015.03.11 22:18:46
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72576
|0.72376
|0.00000
|2015.03.11 22:29:55
|0.72967
|0.00
|0.00
|0.00
|782.00
|12345
|56728508
|2015.03.11 22:18:46
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72590
|0.72391
|0.00000
|2015.03.11 22:29:46
|0.72964
|0.00
|0.00
|0.00
|748.00
|12345
|56728561
|2015.03.11 22:20:41
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72602
|0.72402
|0.00000
|2015.03.11 22:31:13
|0.72941
|0.00
|0.00
|0.00
|678.00
|12345
|56728564
|2015.03.11 22:20:48
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72606
|0.72407
|0.00000
|2015.03.11 22:29:46
|0.72961
|0.00
|0.00
|0.00
|710.00
|12345
|56728570
|2015.03.11 22:20:51
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72638
|0.72419
|0.00000
|2015.03.11 22:29:47
|0.72957
|0.00
|0.00
|0.00
|638.00
|12345
|56728567
|2015.03.11 22:20:51
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72617
|0.72412
|0.00000
|2015.03.11 22:29:55
|0.72967
|0.00
|0.00
|0.00
|700.00
|12345
|56728572
|2015.03.11 22:20:52
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72633
|0.72436
|0.00000
|2015.03.11 22:31:15
|0.72933
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|12345
|56728579
|2015.03.11 22:20:54
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72645
|0.72442
|0.00000
|2015.03.11 22:29:47
|0.72957
|0.00
|0.00
|0.00
|624.00
|12345
|56728583
|2015.03.11 22:20:59
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72654
|0.72452
|0.00000
|2015.03.11 22:29:56
|0.72967
|0.00
|0.00
|0.00
|626.00
|12345
|56728584
|2015.03.11 22:20:59
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72665
|0.72463
|0.00000
|2015.03.11 22:29:47
|0.72957
|0.00
|0.00
|0.00
|584.00
|12345
|56728585
|2015.03.11 22:21:00
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72670
|0.72466
|0.00000
|2015.03.11 22:31:13
|0.72940
|0.00
|0.00
|0.00
|540.00
|12345
|56728587
|2015.03.11 22:21:00
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72674
|0.72475
|0.00000
|2015.03.11 22:29:47
|0.72957
|0.00
|0.00
|0.00
|566.00
|12345
|56728604
|2015.03.11 22:21:58
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72690
|0.72492
|0.00000
|2015.03.11 22:29:56
|0.72967
|0.00
|0.00
|0.00
|554.00
|12345
|56728605
|2015.03.11 22:21:59
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72705
|0.72496
|0.00000
|2015.03.11 22:29:47
|0.72956
|0.00
|0.00
|0.00
|502.00
|12345
|56728606
|2015.03.11 22:22:00
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72717
|0.72500
|0.00000
|2015.03.11 22:31:17
|0.72932
|0.00
|0.00
|0.00
|430.00
|12345
|56728609
|2015.03.11 22:22:00
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72707
|0.72507
|0.00000
|2015.03.11 22:29:48
|0.72957
|0.00
|0.00
|0.00
|500.00
|12345
|56728631
|2015.03.11 22:22:22
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72723
|0.72508
|0.00000
|2015.03.11 22:29:56
|0.72966
|0.00
|0.00
|0.00
|486.00
|12345
|56728655
|2015.03.11 22:23:17
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72719
|0.72517
|0.00000
|2015.03.11 22:29:48
|0.72957
|0.00
|0.00
|0.00
|476.00
|12345
|56728661
|2015.03.11 22:23:28
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72740
|0.72540
|0.00000
|2015.03.11 22:29:48
|0.72955
|0.00
|0.00
|0.00
|430.00
|12345
|56728660
|2015.03.11 22:23:28
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72736
|0.72535
|0.00000
|2015.03.11 22:31:13
|0.72940
|0.00
|0.00
|0.00
|408.00
|12345
|56728662
|2015.03.11 22:23:28
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72741
|0.72541
|0.00000
|2015.03.11 22:29:56
|0.72966
|0.00
|0.00
|0.00
|450.00
|12345
|56728665
|2015.03.11 22:23:30
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72752
|0.72546
|0.00000
|2015.03.11 22:29:48
|0.72955
|0.00
|0.00
|0.00
|406.00
|12345
|56728668
|2015.03.11 22:23:31
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72770
|0.72570
|0.00000
|2015.03.11 22:29:48
|0.72937
|0.00
|0.00
|0.00
|334.00
|12345
|56728666
|2015.03.11 22:23:31
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72768
|0.72565
|0.00000
|2015.03.11 22:31:16
|0.72933
|0.00
|0.00
|0.00
|330.00
|12345
|56728674
|2015.03.11 22:23:38
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72779
|0.72578
|0.00000
|2015.03.11 22:29:49
|0.72951
|0.00
|0.00
|0.00
|344.00
|12345
|56728673
|2015.03.11 22:23:38
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72780
|0.72575
|0.00000
|2015.03.11 22:29:56
|0.72963
|0.00
|0.00
|0.00
|366.00
|12345
|56728675
|2015.03.11 22:23:40
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72791
|0.72576
|0.00000
|2015.03.11 22:31:14
|0.72940
|0.00
|0.00
|0.00
|298.00
|12345
|56728678
|2015.03.11 22:23:40
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72795
|0.72591
|0.00000
|2015.03.11 22:29:49
|0.72955
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|12345
|56728681
|2015.03.11 22:23:41
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72795
|0.72595
|0.00000
|2015.03.11 22:29:56
|0.72962
|0.00
|0.00
|0.00
|334.00
|12345
|56728684
|2015.03.11 22:23:44
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72798
|0.72598
|0.00000
|2015.03.11 22:29:49
|0.72955
|0.00
|0.00
|0.00
|314.00
|12345
|56728686
|2015.03.11 22:23:44
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72806
|0.72600
|0.00000
|2015.03.11 22:31:17
|0.72932
|0.00
|0.00
|0.00
|252.00
|12345
|56728689
|2015.03.11 22:23:50
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72817
|0.72607
|0.00000
|2015.03.11 22:29:49
|0.72965
|0.00
|0.00
|0.00
|296.00
|12345
|56728690
|2015.03.11 22:23:51
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72823
|0.72620
|0.00000
|2015.03.11 22:29:57
|0.72962
|0.00
|0.00
|0.00
|278.00
|12345
|56728713
|2015.03.11 22:24:33
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72830
|0.72625
|0.00000
|2015.03.11 22:29:49
|0.72962
|0.00
|0.00
|0.00
|264.00
|12345
|56728714
|2015.03.11 22:24:36
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72836
|0.72634
|0.00000
|2015.03.11 22:31:14
|0.72939
|0.00
|0.00
|0.00
|206.00
|12345
|56728715
|2015.03.11 22:24:37
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72847
|0.72640
|0.00000
|2015.03.11 22:29:50
|0.72964
|0.00
|0.00
|0.00
|234.00
|12345
|56728766
|2015.03.11 22:25:39
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72853
|0.72651
|0.00000
|2015.03.11 22:29:57
|0.72962
|0.00
|0.00
|0.00
|218.00
|12345
|56728768
|2015.03.11 22:25:40
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72863
|0.72663
|0.00000
|2015.03.11 22:31:16
|0.72933
|0.00
|0.00
|0.00
|140.00
|12345
|56728767
|2015.03.11 22:25:40
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72857
|0.72655
|0.00000
|2015.03.11 22:29:50
|0.72965
|0.00
|0.00
|0.00
|216.00
|12345
|56728774
|2015.03.11 22:25:45
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72860
|0.72663
|0.00000
|2015.03.11 22:29:50
|0.72965
|0.00
|0.00
|0.00
|210.00
|12345
|56728804
|2015.03.11 22:26:24
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72875
|0.72673
|0.00000
|2015.03.11 22:29:57
|0.72962
|0.00
|0.00
|0.00
|174.00
|12345
|56728806
|2015.03.11 22:26:25
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72879
|0.72676
|0.00000
|2015.03.11 22:29:50
|0.72967
|0.00
|0.00
|0.00
|176.00
|12345
|56728811
|2015.03.11 22:26:29
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72885
|0.72685
|0.00000
|2015.03.11 22:31:14
|0.72937
|0.00
|0.00
|0.00
|104.00
|12345
|56728813
|2015.03.11 22:26:30
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72890
|0.72690
|0.00000
|2015.03.11 22:29:50
|0.72967
|0.00
|0.00
|0.00
|154.00
|12345
|56728832
|2015.03.11 22:26:45
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72899
|0.72695
|0.00000
|2015.03.11 22:29:57
|0.72961
|0.00
|0.00
|0.00
|124.00
|12345
|56728838
|2015.03.11 22:26:48
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72904
|0.72702
|0.00000
|2015.03.11 22:29:50
|0.72967
|0.00
|0.00
|0.00
|126.00
|12345
|56728902
|2015.03.11 22:28:00
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72930
|0.72730
|0.00000
|2015.03.11 22:29:51
|0.72967
|0.00
|0.00
|0.00
|74.00
|12345
|56728904
|2015.03.11 22:28:00
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72935
|0.72731
|0.00000
|2015.03.11 22:29:57
|0.72960
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|12345
|56728897
|2015.03.11 22:28:00
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72927
|0.72700
|0.00000
|2015.03.11 22:31:17
|0.72932
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|12345
|56728907
|2015.03.11 22:28:01
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72955
|0.72736
|0.00000
|2015.03.11 22:31:14
|0.72937
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|12345
|56728906
|2015.03.11 22:28:01
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72934
|0.72732
|0.00000
|2015.03.11 22:29:51
|0.72967
|0.00
|0.00
|0.00
|66.00
|12345
|56728909
|2015.03.11 22:28:02
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72958
|0.72757
|0.00000
|2015.03.11 22:29:51
|0.72967
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|12345
|56728912
|2015.03.11 22:28:04
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72971
|0.72771
|0.00000
|2015.03.11 22:29:57
|0.72959
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|12345
|56728923
|2015.03.11 22:28:05
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72987
|0.72790
|0.00000
|2015.03.11 22:31:16
|0.72933
|0.00
|0.00
|0.00
|-108.00
|12345
|56728917
|2015.03.11 22:28:05
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72978
|0.72777
|0.00000
|2015.03.11 22:29:51
|0.72967
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|12345
|56728924
|2015.03.11 22:28:06
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72987
|0.72787
|0.00000
|2015.03.11 22:29:51
|0.72967
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|12345
|56728935
|2015.03.11 22:28:20
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72993
|0.72800
|0.00000
|2015.03.11 22:29:58
|0.72959
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.00
|12345
|56728940
|2015.03.11 22:28:24
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.73014
|0.72807
|0.00000
|2015.03.11 22:29:52
|0.72967
|0.00
|0.00
|0.00
|-94.00
|12345
|56728949
|2015.03.11 22:28:27
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.73006
|0.72805
|0.00000
|2015.03.11 22:31:14
|0.72936
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.00
|12345
|56728951
|2015.03.11 22:28:28
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.73008
|0.72806
|0.00000
|2015.03.11 22:29:52
|0.72967
|0.00
|0.00
|0.00
|-82.00
|12345
|56728953
|2015.03.11 22:28:29
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.73024
|0.72823
|0.00000
|2015.03.11 22:29:58
|0.72958
|0.00
|0.00
|0.00
|-132.00
|12345
|56728954
|2015.03.11 22:28:29
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.73033
|0.72829
|0.00000
|2015.03.11 22:29:52
|0.72967
|0.00
|0.00
|0.00
|-132.00
|12345
|56728956
|2015.03.11 22:28:30
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.73030
|0.72831
|0.00000
|2015.03.11 22:31:21
|0.72922
|0.00
|0.00
|0.00
|-216.00
|12345
|56728959
|2015.03.11 22:28:32
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.73047
|0.72836
|0.00000
|2015.03.11 22:29:52
|0.72967
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.00
|12345
|56728961
|2015.03.11 22:28:32
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.73066
|0.72847
|0.00000
|2015.03.11 22:29:58
|0.72949
|0.00
|0.00
|0.00
|-234.00
|12345
|56728968
|2015.03.11 22:28:32
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.73070
|0.72866
|0.00000
|2015.03.11 22:29:52
|0.72967
|0.00
|0.00
|0.00
|-206.00
|12345
|56728974
|2015.03.11 22:28:33
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.73074
|0.72874
|0.00000
|2015.03.11 22:31:14
|0.72936
|0.00
|0.00
|0.00
|-276.00
|12345
|56728976
|2015.03.11 22:28:35
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.73083
|0.72884
|0.00000
|2015.03.11 22:29:58
|0.72949
|0.00
|0.00
|0.00
|-268.00
|12345
|56728975
|2015.03.11 22:28:35
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.73074
|0.72874
|0.00000
|2015.03.11 22:29:52
|0.72967
|0.00
|0.00
|0.00
|-214.00
|12345
|56729071
|2015.03.11 22:29:58
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72949
|0.73143
|0.00000
|2015.03.11 22:32:23
|0.72949
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|12345
|56729166
|2015.03.11 22:31:16
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72932
|0.73133
|0.00000
|2015.03.11 22:32:25
|0.72927
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|12345
|56729167
|2015.03.11 22:31:18
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72931
|0.73132
|0.00000
|2015.03.11 22:32:23
|0.72955
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|12345
|56729173
|2015.03.11 22:31:21
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72922
|0.73124
|0.00000
|2015.03.11 22:32:26
|0.72919
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|12345
|56729174
|2015.03.11 22:31:27
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72918
|0.73119
|0.00000
|2015.03.11 22:32:23
|0.72949
|0.00
|0.00
|0.00
|-62.00
|12345
|56729175
|2015.03.11 22:31:32
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72913
|0.73112
|0.00000
|2015.03.11 22:32:25
|0.72927
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|12345
|56729180
|2015.03.11 22:31:34
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72902
|0.73102
|0.00000
|2015.03.11 22:32:23
|0.72949
|0.00
|0.00
|0.00
|-94.00
|12345
|56729183
|2015.03.11 22:31:36
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72885
|0.73085
|0.00000
|2015.03.11 22:32:25
|0.72927
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.00
|12345
|56729181
|2015.03.11 22:31:36
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72888
|0.73088
|0.00000
|2015.03.11 22:32:27
|0.72914
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.00
|12345
|56729182
|2015.03.11 22:31:36
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72885
|0.73085
|0.00000
|2015.03.11 22:32:23
|0.72943
|0.00
|0.00
|0.00
|-116.00
|12345
|56729184
|2015.03.11 22:31:37
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72869
|0.73080
|0.00000
|2015.03.11 22:32:24
|0.72927
|0.00
|0.00
|0.00
|-116.00
|12345
|56729188
|2015.03.11 22:31:38
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72846
|0.73050
|0.00000
|2015.03.11 22:32:24
|0.72928
|0.00
|0.00
|0.00
|-164.00
|12345
|56729189
|2015.03.11 22:31:38
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72844
|0.73044
|0.00000
|2015.03.11 22:32:25
|0.72927
|0.00
|0.00
|0.00
|-166.00
|12345
|56729187
|2015.03.11 22:31:38
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72858
|0.73064
|0.00000
|2015.03.11 22:32:26
|0.72917
|0.00
|0.00
|0.00
|-118.00
|12345
|56729193
|2015.03.11 22:31:39
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72836
|0.73036
|0.00000
|2015.03.11 22:38:46
|0.72947
|0.00
|0.00
|0.00
|-222.00
|12345
|56729191
|2015.03.11 22:31:39
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72836
|0.73040
|0.00000
|2015.03.11 22:32:24
|0.72935
|0.00
|0.00
|0.00
|-198.00
|12345
|56729199
|2015.03.11 22:31:41
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72810
|0.73013
|0.00000
|2015.03.11 22:32:26
|0.72925
|0.00
|0.00
|0.00
|-230.00
|12345
|56729198
|2015.03.11 22:31:41
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72811
|0.73019
|0.00000
|2015.03.11 22:32:24
|0.72931
|0.00
|0.00
|0.00
|-240.00
|12345
|56729200
|2015.03.11 22:31:42
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72808
|0.73010
|0.00000
|2015.03.11 22:32:24
|0.72929
|0.00
|0.00
|0.00
|-242.00
|12345
|56729205
|2015.03.11 22:31:47
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72792
|0.72992
|0.00000
|2015.03.11 22:32:25
|0.72929
|0.00
|0.00
|0.00
|-274.00
|12345
|56729204
|2015.03.11 22:31:47
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72792
|0.72996
|0.00000
|2015.03.11 22:32:27
|0.72914
|0.00
|0.00
|0.00
|-244.00
|12345
|56729237
|2015.03.11 22:32:26
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72923
|0.72743
|0.00000
|2015.03.11 22:33:10
|0.72801
|0.00
|0.00
|0.00
|-244.00
|12345
|56729238
|2015.03.11 22:32:27
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72915
|0.72719
|0.00000
|2015.03.11 22:33:11
|0.72801
|0.00
|0.00
|0.00
|-228.00
|12345
|56729266
|2015.03.11 22:33:11
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72793
|0.72994
|0.00000
|2015.03.11 22:38:46
|0.72961
|0.00
|0.00
|0.00
|-336.00
|12345
|56729265
|2015.03.11 22:33:11
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72795
|0.73002
|0.00000
|2015.03.11 22:38:46
|0.72961
|0.00
|0.00
|0.00
|-332.00
|12345
|56729448
|2015.03.11 22:38:47
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72961
|0.72761
|0.00000
|2015.03.11 22:44:08
|0.72847
|0.00
|0.00
|0.00
|-228.00
|12345
|56729447
|2015.03.11 22:38:47
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72961
|0.72747
|0.00000
|2015.03.11 22:44:07
|0.72854
|0.00
|0.00
|0.00
|-214.00
|12345
|56729452
|2015.03.11 22:38:48
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72987
|0.72788
|0.00000
|2015.03.11 22:44:11
|0.72846
|0.00
|0.00
|0.00
|-282.00
|12345
|56729449
|2015.03.11 22:38:48
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72982
|0.72778
|0.00000
|2015.03.11 22:44:07
|0.72853
|0.00
|0.00
|0.00
|-258.00
|12345
|56729454
|2015.03.11 22:38:51
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72994
|0.72794
|0.00000
|2015.03.11 22:44:08
|0.72846
|0.00
|0.00
|0.00
|-296.00
|12345
|56729453
|2015.03.11 22:38:51
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72995
|0.72787
|0.00000
|2015.03.11 22:44:07
|0.72853
|0.00
|0.00
|0.00
|-284.00
|12345
|56729515
|2015.03.11 22:40:06
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72998
|0.72798
|0.00000
|2015.03.11 22:44:07
|0.72849
|0.00
|0.00
|0.00
|-298.00
|12345
|56729592
|2015.03.11 22:44:08
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72846
|0.73056
|0.00000
|2015.03.11 22:47:25
|0.72969
|0.00
|0.00
|0.00
|-246.00
|12345
|56729594
|2015.03.11 22:44:11
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72846
|0.73044
|0.00000
|2015.03.11 22:47:26
|0.72967
|0.00
|0.00
|0.00
|-242.00
|12345
|56729598
|2015.03.11 22:44:13
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72845
|0.73044
|0.00000
|2015.03.11 22:47:25
|0.72970
|0.00
|0.00
|0.00
|-250.00
|12345
|56729599
|2015.03.11 22:44:16
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72824
|0.73025
|0.00000
|2015.03.11 22:48:13
|0.72960
|0.00
|0.00
|0.00
|-272.00
|12345
|56729600
|2015.03.11 22:44:16
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72825
|0.73025
|0.00000
|2015.03.11 22:47:25
|0.72969
|0.00
|0.00
|0.00
|-288.00
|12345
|56729601
|2015.03.11 22:44:17
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72818
|0.73022
|0.00000
|2015.03.11 22:47:26
|0.72966
|0.00
|0.00
|0.00
|-296.00
|12345
|56729604
|2015.03.11 22:44:29
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72814
|0.73014
|0.00000
|2015.03.11 22:47:25
|0.72968
|0.00
|0.00
|0.00
|-308.00
|12345
|56729608
|2015.03.11 22:44:33
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.72807
|0.73010
|0.00000
|2015.03.11 22:48:13
|0.72960
|0.00
|0.00
|0.00
|-306.00
|12345
|56729659
|2015.03.11 22:47:26
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72964
|0.72769
|0.00000
|2015.03.11 22:52:56
|0.72967
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|12345
|56729686
|2015.03.11 22:48:13
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.72960
|0.72760
|0.00000
|2015.03.11 22:52:52
|0.72960
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|12345
|0.00
|0.00
|0.00
|91 392.88
|Closed P/L:
|91 392.88
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|91 392.88
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|101 392.88
|Equity:
|101 392.88
|Free Margin:
|101 392.88
|Details:
|Gross Profit:
|113 668.26
|Gross Loss:
|22 275.38
|Total Net Profit:
|91 392.88
|Profit Factor:
|5.10
|Expected Payoff:
|236.77
|Absolute Drawdown:
|4 355.12
|Maximal Drawdown:
|8 106.00 (7.40%)
|Relative Drawdown:
|48.12% (5 235.57)
|Total Trades:
|386
|Short Positions (won %):
|181 (24.86%)
|Long Positions (won %):
|205 (70.24%)
|Profit Trades (% of total):
|189 (48.96%)
|Loss trades (% of total):
|197 (51.04%)
|Largest
|profit trade:
|1 750.00
|loss trade:
|-404.00
|Average
|profit trade:
|601.42
|loss trade:
|-113.07
|Maximum
|consecutive wins ($):
|59 (48 342.00)
|consecutive losses ($):
|74 (-850.83)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|48 342.00 (59)
|consecutive loss (count):
|-6 074.00 (24)
|Average
|consecutive wins:
|8
|consecutive losses:
|8