²ßÂÔ²âÊÔ±¨¸æ
SuperTrap_R51
FXCM-USDDemo01 (Build 438)

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2012.09.10 01:00 - 2012.12.14 21:00 (2012.09.01 - 2012.12.15)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagic.No=12345; Continuous.Trading=false; Start.Hour=12; Start.Min=0; Entry.On.Bar.Signal=false; Bar.Pip.Size=10; Stop.Trade=false; Close.All=false; Manual.Buy=false; Manual.Sell=false; Grid.Dist=10; Lots=0.5; Min.Lots=0.01; Max.Lots=5; Lots.Shift.Level=4; TP=40; SL=20; Spread=3; Max.Level=10; Multiplier1=2; Multiplier2=1.8;
Bars in test1781Ticks modelled7220204Modelling quality50.52%
Mismatched charts errors2
Initial deposit1500.00
Total net profit1044.00Gross profit2284.00Gross loss-1240.00
Profit factor1.84Expected payoff6.44
Absolute drawdown221.21Maximal drawdown232.57 (15.39%)Relative drawdown15.39% (232.57)
Total trades162Short positions (won %)84 (25.00%)Long positions (won %)78 (34.62%)
Profit trades (% of total)48 (29.63%)Loss trades (% of total)114 (70.37%)
Largestprofit trade324.00loss trade-90.00
Averageprofit trade47.58loss trade-10.88
Maximumconsecutive wins (profit in money)4 (336.00)consecutive losses (loss in money)7 (-198.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)336.00 (4)consecutive loss (count of losses)-198.00 (7)
Averageconsecutive wins1consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12012.09.10 12:00buy stop10.011.598781.596781.60278
22012.09.10 12:00sell stop20.011.596781.598781.59278
32012.09.10 12:32sell20.011.596781.598781.59278
42012.09.10 12:32delete10.011.598781.596781.60278
52012.09.10 12:32buy stop30.021.598781.596781.60278
62012.09.10 14:11s/l20.011.598781.598781.59278-2.001498.00
72012.09.10 14:11buy30.021.598781.596781.60278
82012.09.10 14:11sell stop40.041.596781.598781.59278
92012.09.11 08:44t/p30.021.602781.596781.602788.001506.00
102012.09.11 08:44delete40.041.596781.598781.59278
112012.09.11 12:00buy stop50.011.603261.601261.60726
122012.09.11 12:00sell stop60.011.601261.603261.59726
132012.09.11 12:41buy50.011.603261.601261.60726
142012.09.11 12:41delete60.011.601261.603261.59726
152012.09.11 12:41sell stop70.021.601261.603261.59726
162012.09.11 14:51t/p50.011.607261.601261.607264.001510.00
172012.09.11 14:51delete70.021.601261.603261.59726
182012.09.12 12:00buy stop80.011.610491.608491.61449
192012.09.12 12:00sell stop90.011.608491.610491.60449
202012.09.12 12:07sell90.011.608491.610491.60449
212012.09.12 12:07delete80.011.610491.608491.61449
222012.09.12 12:07buy stop100.021.610491.608491.61449
232012.09.12 14:18s/l90.011.610491.610491.60449-2.001508.00
242012.09.12 14:18buy100.021.610491.608491.61449
252012.09.12 14:18sell stop110.041.608491.610491.60449
262012.09.12 14:32s/l100.021.608491.608491.61449-4.001504.00
272012.09.12 14:32sell110.041.608491.610491.60449
282012.09.12 14:32buy stop120.081.610491.608491.61449
292012.09.12 15:00s/l110.041.610491.610491.60449-8.001496.00
302012.09.12 15:00buy120.081.610491.608491.61449
312012.09.12 15:00sell stop130.141.608491.610491.60449
322012.09.13 13:40s/l120.081.608491.608491.61449-16.001480.00
332012.09.13 13:40sell130.141.608491.610491.60449
342012.09.13 13:40buy stop140.251.610491.608491.61449
352012.09.13 14:02s/l130.141.610491.610491.60449-28.001452.00
362012.09.13 14:02buy140.251.610491.608491.61449
372012.09.13 14:02sell stop150.451.608491.610491.60449
382012.09.13 16:28s/l140.251.608491.608491.61449-50.001402.00
392012.09.13 16:28sell150.451.608491.610491.60449
402012.09.13 16:28buy stop160.811.610491.608491.61449
412012.09.13 16:31s/l150.451.610491.610491.60449-90.001312.00
422012.09.13 16:31buy160.811.610491.608491.61449
432012.09.13 16:31sell stop171.451.608491.610491.60449
442012.09.13 16:33t/p160.811.614491.608491.61449324.001636.00
452012.09.13 16:33delete171.451.608491.610491.60449
462012.09.14 12:00buy stop180.011.622981.620981.62698
472012.09.14 12:00sell stop190.011.620981.622981.61698
482012.09.14 12:21sell190.011.620981.622981.61698
492012.09.14 12:21delete180.011.622981.620981.62698
502012.09.14 12:21buy stop200.021.622981.620981.62698
512012.09.14 13:58s/l190.011.622981.622981.61698-2.001634.00
522012.09.14 13:58buy200.021.622981.620981.62698
532012.09.14 13:58sell stop210.041.620981.622981.61698
542012.09.17 15:12t/p200.021.626981.620981.626988.001642.00
552012.09.17 15:12delete210.041.620981.622981.61698
562012.09.18 12:00buy stop220.011.626051.624051.63005
572012.09.18 12:00sell stop230.011.624051.626051.62005
582012.09.18 12:10sell230.011.624051.626051.62005
592012.09.18 12:10delete220.011.626051.624051.63005
602012.09.18 12:10buy stop240.021.626051.624051.63005
612012.09.18 12:48s/l230.011.626051.626051.62005-2.001640.00
622012.09.18 12:48buy240.021.626051.624051.63005
632012.09.18 12:48sell stop250.041.624051.626051.62005
642012.09.18 13:29s/l240.021.624051.624051.63005-4.001636.00
652012.09.18 13:29sell250.041.624051.626051.62005
662012.09.18 13:29buy stop260.081.626051.624051.63005
672012.09.18 15:13s/l250.041.626051.626051.62005-8.001628.00
682012.09.18 15:13buy260.081.626051.624051.63005
692012.09.18 15:13sell stop270.141.624051.626051.62005
702012.09.18 16:57s/l260.081.624051.624051.63005-16.001612.00
712012.09.18 16:57sell270.141.624051.626051.62005
722012.09.18 16:57buy stop280.251.626051.624051.63005
732012.09.19 05:41s/l270.141.626051.626051.62005-28.001584.00
742012.09.19 05:41buy280.251.626051.624051.63005
752012.09.19 05:41sell stop290.451.624051.626051.62005
762012.09.19 08:47s/l280.251.624051.624051.63005-50.001534.00
772012.09.19 08:47sell290.451.624051.626051.62005
782012.09.19 08:47buy stop300.811.626051.624051.63005
792012.09.19 12:06t/p290.451.620051.626051.62005180.001714.00
802012.09.19 12:06delete300.811.626051.624051.63005
812012.09.19 12:06buy stop310.011.621061.619061.62506
822012.09.19 12:06sell stop320.011.619061.621061.61506
832012.09.19 12:18sell320.011.619061.621061.61506
842012.09.19 12:18delete310.011.621061.619061.62506
852012.09.19 12:18buy stop330.021.621061.619061.62506
862012.09.19 12:56s/l320.011.621061.621061.61506-2.001712.00
872012.09.19 12:56buy330.021.621061.619061.62506
882012.09.19 12:56sell stop340.041.619061.621061.61506
892012.09.20 05:23s/l330.021.619061.619061.62506-4.001708.00
902012.09.20 05:23sell340.041.619061.621061.61506
912012.09.20 05:23buy stop350.081.621061.619061.62506
922012.09.20 14:48s/l340.041.621061.621061.61506-8.001700.00
932012.09.20 14:48buy350.081.621061.619061.62506
942012.09.20 14:48sell stop360.141.619061.621061.61506
952012.09.20 16:26s/l350.081.619061.619061.62506-16.001684.00
962012.09.20 16:26sell360.141.619061.621061.61506
972012.09.20 16:26buy stop370.251.621061.619061.62506
982012.09.20 18:38s/l360.141.621061.621061.61506-28.001656.00
992012.09.20 18:38buy370.251.621061.619061.62506
1002012.09.20 18:38sell stop380.451.619061.621061.61506
1012012.09.21 04:21t/p370.251.625061.619061.62506100.001756.00
1022012.09.21 04:21delete380.451.619061.621061.61506
1032012.09.21 12:00buy stop390.011.627161.625161.63116
1042012.09.21 12:00sell stop400.011.625161.627161.62116
1052012.09.21 12:43buy390.011.627161.625161.63116
1062012.09.21 12:43delete400.011.625161.627161.62116
1072012.09.21 12:43sell stop410.021.625161.627161.62116
1082012.09.21 14:57s/l390.011.625161.625161.63116-2.001754.00
1092012.09.21 14:57sell410.021.625161.627161.62116
1102012.09.21 14:57buy stop420.041.627161.625161.63116
1112012.09.24 01:32t/p410.021.621161.627161.621168.001762.00
1122012.09.24 01:32delete420.041.627161.625161.63116
1132012.09.24 12:00buy stop430.011.622181.620181.62618
1142012.09.24 12:00sell stop440.011.620181.622181.61618
1152012.09.24 12:22sell440.011.620181.622181.61618
1162012.09.24 12:22delete430.011.622181.620181.62618
1172012.09.24 12:22buy stop450.021.622181.620181.62618
1182012.09.24 18:56s/l440.011.622181.622181.61618-2.001760.00
1192012.09.24 18:56buy450.021.622181.620181.62618
1202012.09.24 18:56sell stop460.041.620181.622181.61618
1212012.09.25 07:32t/p450.021.626181.620181.626188.001768.00
1222012.09.25 07:32delete460.041.620181.622181.61618
1232012.09.25 12:00buy stop470.011.624491.622491.62849
1242012.09.25 12:00sell stop480.011.622491.624491.61849
1252012.09.25 12:03buy470.011.624491.622491.62849
1262012.09.25 12:03delete480.011.622491.624491.61849
1272012.09.25 12:03sell stop490.021.622491.624491.61849
1282012.09.25 16:03s/l470.011.622491.622491.62849-2.001766.00
1292012.09.25 16:03sell490.021.622491.624491.61849
1302012.09.25 16:03buy stop500.041.624491.622491.62849
1312012.09.25 20:13t/p490.021.618491.624491.618498.001774.00
1322012.09.25 20:13delete500.041.624491.622491.62849
1332012.09.26 12:00buy stop510.011.617411.615411.62141
1342012.09.26 12:00sell stop520.011.615411.617411.61141
1352012.09.26 12:23sell520.011.615411.617411.61141
1362012.09.26 12:23delete510.011.617411.615411.62141
1372012.09.26 12:23buy stop530.021.617411.615411.62141
1382012.09.26 13:20s/l520.011.617411.617411.61141-2.001772.00
1392012.09.26 13:20buy530.021.617411.615411.62141
1402012.09.26 13:20sell stop540.041.615411.617411.61141
1412012.09.26 13:49s/l530.021.615411.615411.62141-4.001768.00
1422012.09.26 13:49sell540.041.615411.617411.61141
1432012.09.26 13:49buy stop550.081.617411.615411.62141
1442012.09.26 14:03s/l540.041.617411.617411.61141-8.001760.00
1452012.09.26 14:03buy550.081.617411.615411.62141
1462012.09.26 14:03sell stop560.141.615411.617411.61141
1472012.09.26 14:56s/l550.081.615411.615411.62141-16.001744.00
1482012.09.26 14:56sell560.141.615411.617411.61141
1492012.09.26 14:56buy stop570.251.617411.615411.62141
1502012.09.26 23:33s/l560.141.617411.617411.61141-28.001716.00
1512012.09.26 23:33buy570.251.617411.615411.62141
1522012.09.26 23:33sell stop580.451.615411.617411.61141
1532012.09.27 09:47t/p570.251.621411.615411.62141100.001816.00
1542012.09.27 09:47delete580.451.615411.617411.61141
1552012.09.27 12:00buy stop590.011.621371.619371.62537
1562012.09.27 12:00sell stop600.011.619371.621371.61537
1572012.09.27 12:06buy590.011.621371.619371.62537
1582012.09.27 12:06delete600.011.619371.621371.61537
1592012.09.27 12:06sell stop610.021.619371.621371.61537
1602012.09.27 14:43s/l590.011.619371.619371.62537-2.001814.00
1612012.09.27 14:43sell610.021.619371.621371.61537
1622012.09.27 14:43buy stop620.041.621371.619371.62537
1632012.09.27 15:57s/l610.021.621371.621371.61537-4.001810.00
1642012.09.27 15:57buy620.041.621371.619371.62537
1652012.09.27 15:57sell stop630.081.619371.621371.61537
1662012.09.28 02:26t/p620.041.625371.619371.6253716.001826.00
1672012.09.28 02:26delete630.081.619371.621371.61537
1682012.09.28 12:00buy stop640.011.620821.618821.62482
1692012.09.28 12:00sell stop650.011.618821.620821.61482
1702012.09.28 12:03sell650.011.618821.620821.61482
1712012.09.28 12:03delete640.011.620821.618821.62482
1722012.09.28 12:03buy stop660.021.620821.618821.62482
1732012.09.28 12:16s/l650.011.620821.620821.61482-2.001824.00
1742012.09.28 12:16buy660.021.620821.618821.62482
1752012.09.28 12:16sell stop670.041.618821.620821.61482
1762012.09.28 12:21s/l660.021.618821.618821.62482-4.001820.00
1772012.09.28 12:21sell670.041.618821.620821.61482
1782012.09.28 12:21buy stop680.081.620821.618821.62482
1792012.09.28 13:01s/l670.041.620821.620821.61482-8.001812.00
1802012.09.28 13:01buy680.081.620821.618821.62482
1812012.09.28 13:01sell stop690.141.618821.620821.61482
1822012.09.28 13:33s/l680.081.618821.618821.62482-16.001796.00
1832012.09.28 13:33sell690.141.618821.620821.61482
1842012.09.28 13:33buy stop700.251.620821.618821.62482
1852012.09.28 13:56t/p690.141.614821.620821.6148256.001852.00
1862012.09.28 13:56delete700.251.620821.618821.62482
1872012.10.01 12:00buy stop710.011.614941.612941.61894
1882012.10.01 12:00sell stop720.011.612941.614941.60894
1892012.10.01 12:13sell720.011.612941.614941.60894
1902012.10.01 12:13delete710.011.614941.612941.61894
1912012.10.01 12:13buy stop730.021.614941.612941.61894
1922012.10.01 12:50s/l720.011.614941.614941.60894-2.001850.00
1932012.10.01 12:50buy730.021.614941.612941.61894
1942012.10.01 12:50sell stop740.041.612941.614941.60894
1952012.10.01 16:48s/l730.021.612941.612941.61894-4.001846.00
1962012.10.01 16:48sell740.041.612941.614941.60894
1972012.10.01 16:48buy stop750.081.614941.612941.61894
1982012.10.02 04:43s/l740.041.614941.614941.60894-8.001838.00
1992012.10.02 04:43buy750.081.614941.612941.61894
2002012.10.02 04:43sell stop760.141.612941.614941.60894
2012012.10.02 21:03s/l750.081.612941.612941.61894-16.001822.00
2022012.10.02 21:03sell760.141.612941.614941.60894
2032012.10.02 21:03buy stop770.251.614941.612941.61894
2042012.10.03 07:12t/p760.141.608941.614941.6089456.001878.00
2052012.10.03 07:12delete770.251.614941.612941.61894
2062012.10.03 12:00buy stop780.011.612521.610521.61652
2072012.10.03 12:00sell stop790.011.610521.612521.60652
2082012.10.03 12:05sell790.011.610521.612521.60652
2092012.10.03 12:05delete780.011.612521.610521.61652
2102012.10.03 12:05buy stop800.021.612521.610521.61652
2112012.10.04 08:11s/l790.011.612521.612521.60652-2.001876.00
2122012.10.04 08:11buy800.021.612521.610521.61652
2132012.10.04 08:11sell stop810.041.610521.612521.60652
2142012.10.04 09:22s/l800.021.610521.610521.61652-4.001872.00
2152012.10.04 09:22sell810.041.610521.612521.60652
2162012.10.04 09:22buy stop820.081.612521.610521.61652
2172012.10.04 11:48s/l810.041.612521.612521.60652-8.001864.00
2182012.10.04 11:48buy820.081.612521.610521.61652
2192012.10.04 11:48sell stop830.141.610521.612521.60652
2202012.10.04 12:10s/l820.081.610521.610521.61652-16.001848.00
2212012.10.04 12:10sell830.141.610521.612521.60652
2222012.10.04 12:10buy stop840.251.612521.610521.61652
2232012.10.04 12:32s/l830.141.612521.612521.60652-28.001820.00
2242012.10.04 12:32buy840.251.612521.610521.61652
2252012.10.04 12:32sell stop850.451.610521.612521.60652
2262012.10.04 14:58t/p840.251.616521.610521.61652100.001920.00
2272012.10.04 14:58delete850.451.610521.612521.60652
2282012.10.05 12:00buy stop860.011.619621.617621.62362
2292012.10.05 12:00sell stop870.011.617621.619621.61362
2302012.10.05 12:33buy860.011.619621.617621.62362
2312012.10.05 12:33delete870.011.617621.619621.61362
2322012.10.05 12:33sell stop880.021.617621.619621.61362
2332012.10.05 16:11s/l860.011.617621.617621.62362-2.001918.00
2342012.10.05 16:11sell880.021.617621.619621.61362
2352012.10.05 16:11buy stop890.041.619621.617621.62362
2362012.10.05 19:03t/p880.021.613621.619621.613628.001926.00
2372012.10.05 19:03delete890.041.619621.617621.62362
2382012.10.08 12:00buy stop900.011.605611.603611.60961
2392012.10.08 12:00sell stop910.011.603611.605611.59961
2402012.10.08 12:01sell910.011.603611.605611.59961
2412012.10.08 12:01delete900.011.605611.603611.60961
2422012.10.08 12:01buy stop920.021.605611.603611.60961
2432012.10.09 14:58t/p910.011.599611.605611.599614.001930.00
2442012.10.09 14:58delete920.021.605611.603611.60961
2452012.10.10 12:00buy stop930.011.603241.601241.60724
2462012.10.10 12:00sell stop940.011.601241.603241.59724
2472012.10.10 12:13sell940.011.601241.603241.59724
2482012.10.10 12:13delete930.011.603241.601241.60724
2492012.10.10 12:13buy stop950.021.603241.601241.60724
2502012.10.10 14:27s/l940.011.603241.603241.59724-2.001928.00
2512012.10.10 14:27buy950.021.603241.601241.60724
2522012.10.10 14:27sell stop960.041.601241.603241.59724
2532012.10.10 15:33s/l950.021.601241.601241.60724-4.001924.00
2542012.10.10 15:33sell960.041.601241.603241.59724
2552012.10.10 15:33buy stop970.081.603241.601241.60724
2562012.10.11 10:28s/l960.041.603241.603241.59724-8.001916.00
2572012.10.11 10:28buy970.081.603241.601241.60724
2582012.10.11 10:28sell stop980.141.601241.603241.59724
2592012.10.12 11:33t/p970.081.607241.601241.6072432.001948.00
2602012.10.12 11:33delete980.141.601241.603241.59724
2612012.10.12 12:00buy stop990.011.607831.605831.61183
2622012.10.12 12:00sell stop1000.011.605831.607831.60183
2632012.10.12 12:12buy990.011.607831.605831.61183
2642012.10.12 12:12delete1000.011.605831.607831.60183
2652012.10.12 12:12sell stop1010.021.605831.607831.60183
2662012.10.14 23:48s/l990.011.605831.605831.61183-2.001946.00
2672012.10.14 23:48sell1010.021.605831.607831.60183
2682012.10.14 23:48buy stop1020.041.607831.605831.61183
2692012.10.15 09:33s/l1010.021.607831.607831.60183-4.001942.00
2702012.10.15 09:33buy1020.041.607831.605831.61183
2712012.10.15 09:33sell stop1030.081.605831.607831.60183
2722012.10.15 10:03s/l1020.041.605831.605831.61183-8.001934.00
2732012.10.15 10:03sell1030.081.605831.607831.60183
2742012.10.15 10:03buy stop1040.141.607831.605831.61183
2752012.10.15 18:53s/l1030.081.607831.607831.60183-16.001918.00
2762012.10.15 18:53buy1040.141.607831.605831.61183
2772012.10.15 18:53sell stop1050.251.605831.607831.60183
2782012.10.16 11:58t/p1040.141.611831.605831.6118356.001974.00
2792012.10.16 11:58delete1050.251.605831.607831.60183
2802012.10.16 12:00buy stop1060.011.612741.610741.61674
2812012.10.16 12:00sell stop1070.011.610741.612741.60674
2822012.10.16 12:21buy1060.011.612741.610741.61674
2832012.10.16 12:21delete1070.011.610741.612741.60674
2842012.10.16 12:21sell stop1080.021.610741.612741.60674
2852012.10.16 14:28s/l1060.011.610741.610741.61674-2.001972.00
2862012.10.16 14:28sell1080.021.610741.612741.60674
2872012.10.16 14:28buy stop1090.041.612741.610741.61674
2882012.10.16 21:18s/l1080.021.612741.612741.60674-4.001968.00
2892012.10.16 21:18buy1090.041.612741.610741.61674
2902012.10.16 21:18sell stop1100.081.610741.612741.60674
2912012.10.17 10:36t/p1090.041.616741.610741.6167416.001984.00
2922012.10.17 10:36delete1100.081.610741.612741.60674
2932012.10.17 12:00buy stop1110.011.618111.616111.62211
2942012.10.17 12:00sell stop1120.011.616111.618111.61211
2952012.10.17 12:38sell1120.011.616111.618111.61211
2962012.10.17 12:38delete1110.011.618111.616111.62211
2972012.10.17 12:38buy stop1130.021.618111.616111.62211
2982012.10.18 07:28t/p1120.011.612111.618111.612114.001988.00
2992012.10.18 07:28delete1130.021.618111.616111.62211
3002012.10.18 12:00buy stop1140.011.614491.612491.61849
3012012.10.18 12:00sell stop1150.011.612491.614491.60849
3022012.10.18 12:11buy1140.011.614491.612491.61849
3032012.10.18 12:11delete1150.011.612491.614491.60849
3042012.10.18 12:11sell stop1160.021.612491.614491.60849
3052012.10.18 14:17s/l1140.011.612491.612491.61849-2.001986.00
3062012.10.18 14:17sell1160.021.612491.614491.60849
3072012.10.18 14:17buy stop1170.041.614491.612491.61849
3082012.10.18 15:17s/l1160.021.614491.614491.60849-4.001982.00
3092012.10.18 15:17buy1170.041.614491.612491.61849
3102012.10.18 15:17sell stop1180.081.612491.614491.60849
3112012.10.18 17:42s/l1170.041.612491.612491.61849-8.001974.00
3122012.10.18 17:42sell1180.081.612491.614491.60849
3132012.10.18 17:42buy stop1190.141.614491.612491.61849
3142012.10.18 18:38t/p1180.081.608491.614491.6084932.002006.00
3152012.10.18 18:38delete1190.141.614491.612491.61849
3162012.10.19 12:00buy stop1200.011.605631.603631.60963
3172012.10.19 12:00sell stop1210.011.603631.605631.59963
3182012.10.19 12:23sell1210.011.603631.605631.59963
3192012.10.19 12:23delete1200.011.605631.603631.60963
3202012.10.19 12:23buy stop1220.021.605631.603631.60963
3212012.10.19 13:27s/l1210.011.605631.605631.59963-2.002004.00
3222012.10.19 13:27buy1220.021.605631.603631.60963
3232012.10.19 13:27sell stop1230.041.603631.605631.59963
3242012.10.19 14:12s/l1220.021.603631.603631.60963-4.002000.00
3252012.10.19 14:12sell1230.041.603631.605631.59963
3262012.10.19 14:12buy stop1240.081.605631.603631.60963
3272012.10.21 22:28t/p1230.041.599631.605631.5996316.002016.00
3282012.10.21 22:28delete1240.081.605631.603631.60963
3292012.10.22 12:00buy stop1250.011.604851.602851.60885
3302012.10.22 12:00sell stop1260.011.602851.604851.59885
3312012.10.22 13:13sell1260.011.602851.604851.59885
3322012.10.22 13:13delete1250.011.604851.602851.60885
3332012.10.22 13:13buy stop1270.021.604851.602851.60885
3342012.10.23 10:38t/p1260.011.598851.604851.598854.002020.00
3352012.10.23 10:38delete1270.021.604851.602851.60885
3362012.10.23 12:00buy stop1280.011.599931.597931.60393
3372012.10.23 12:00sell stop1290.011.597931.599931.59393
3382012.10.23 12:08sell1290.011.597931.599931.59393
3392012.10.23 12:08delete1280.011.599931.597931.60393
3402012.10.23 12:08buy stop1300.021.599931.597931.60393
3412012.10.23 12:46t/p1290.011.593931.599931.593934.002024.00
3422012.10.23 12:46delete1300.021.599931.597931.60393
3432012.10.23 12:46buy stop1310.011.594941.592941.59894
3442012.10.23 12:46sell stop1320.011.592941.594941.58894
3452012.10.23 12:47buy1310.011.594941.592941.59894
3462012.10.23 12:47delete1320.011.592941.594941.58894
3472012.10.23 12:47sell stop1330.021.592941.594941.58894
3482012.10.23 14:32s/l1310.011.592941.592941.59894-2.002022.00
3492012.10.23 14:32sell1330.021.592941.594941.58894
3502012.10.23 14:32buy stop1340.041.594941.592941.59894
3512012.10.23 19:18s/l1330.021.594941.594941.58894-4.002018.00
3522012.10.23 19:18buy1340.041.594941.592941.59894
3532012.10.23 19:18sell stop1350.081.592941.594941.58894
3542012.10.24 06:32t/p1340.041.598941.592941.5989416.002034.00
3552012.10.24 06:32delete1350.081.592941.594941.58894
3562012.10.24 12:00buy stop1360.011.602831.600831.60683
3572012.10.24 12:00sell stop1370.011.600831.602831.59683
3582012.10.24 12:12sell1370.011.600831.602831.59683
3592012.10.24 12:12delete1360.011.602831.600831.60683
3602012.10.24 12:12buy stop1380.021.602831.600831.60683
3612012.10.24 13:02s/l1370.011.602831.602831.59683-2.002032.00
3622012.10.24 13:02buy1380.021.602831.600831.60683
3632012.10.24 13:02sell stop1390.041.600831.602831.59683
3642012.10.24 16:03s/l1380.021.600831.600831.60683-4.002028.00
3652012.10.24 16:03sell1390.041.600831.602831.59683
3662012.10.24 16:03buy stop1400.081.602831.600831.60683
3672012.10.24 17:37s/l1390.041.602831.602831.59683-8.002020.00
3682012.10.24 17:37buy1400.081.602831.600831.60683
3692012.10.24 17:37sell stop1410.141.600831.602831.59683
3702012.10.25 06:07t/p1400.081.606831.600831.6068332.002052.00
3712012.10.25 06:07delete1410.141.600831.602831.59683
3722012.10.25 12:00buy stop1420.011.614711.612711.61871
3732012.10.25 12:00sell stop1430.011.612711.614711.60871
3742012.10.25 12:40sell1430.011.612711.614711.60871
3752012.10.25 12:40delete1420.011.614711.612711.61871
3762012.10.25 12:40buy stop1440.021.614711.612711.61871
3772012.10.26 16:27t/p1430.011.608711.614711.608714.002056.00
3782012.10.26 16:27delete1440.021.614711.612711.61871
3792012.10.29 12:00buy stop1450.011.606521.604521.61052
3802012.10.29 12:00sell stop1460.011.604521.606521.60052
3812012.10.29 12:32sell1460.011.604521.606521.60052
3822012.10.29 12:32delete1450.011.606521.604521.61052
3832012.10.29 12:32buy stop1470.021.606521.604521.61052
3842012.10.30 08:07s/l1460.011.606521.606521.60052-2.002054.00
3852012.10.30 08:07buy1470.021.606521.604521.61052
3862012.10.30 08:07sell stop1480.041.604521.606521.60052
3872012.10.30 09:33s/l1470.021.604521.604521.61052-4.002050.00
3882012.10.30 09:33sell1480.041.604521.606521.60052
3892012.10.30 09:33buy stop1490.081.606521.604521.61052
3902012.10.30 10:11s/l1480.041.606521.606521.60052-8.002042.00
3912012.10.30 10:11buy1490.081.606521.604521.61052
3922012.10.30 10:11sell stop1500.141.604521.606521.60052
3932012.10.31 08:13t/p1490.081.610521.604521.6105232.002074.00
3942012.10.31 08:13delete1500.141.604521.606521.60052
3952012.10.31 12:00buy stop1510.011.612721.610721.61672
3962012.10.31 12:00sell stop1520.011.610721.612721.60672
3972012.10.31 12:42sell1520.011.610721.612721.60672
3982012.10.31 12:42delete1510.011.612721.610721.61672
3992012.10.31 12:42buy stop1530.021.612721.610721.61672
4002012.10.31 16:53s/l1520.011.612721.612721.60672-2.002072.00
4012012.10.31 16:53buy1530.021.612721.610721.61672
4022012.10.31 16:53sell stop1540.041.610721.612721.60672
4032012.11.01 10:18t/p1530.021.616721.610721.616728.002080.00
4042012.11.01 10:18delete1540.041.610721.612721.60672
4052012.11.01 12:00buy stop1550.011.617411.615411.62141
4062012.11.01 12:00sell stop1560.011.615411.617411.61141
4072012.11.01 12:07sell1560.011.615411.617411.61141
4082012.11.01 12:07delete1550.011.617411.615411.62141
4092012.11.01 12:07buy stop1570.021.617411.615411.62141
4102012.11.02 01:05t/p1560.011.611411.617411.611414.002084.00
4112012.11.02 01:05delete1570.021.617411.615411.62141
4122012.11.02 12:00buy stop1580.011.610061.608061.61406
4132012.11.02 12:00sell stop1590.011.608061.610061.60406
4142012.11.02 12:28sell1590.011.608061.610061.60406
4152012.11.02 12:28delete1580.011.610061.608061.61406
4162012.11.02 12:28buy stop1600.021.610061.608061.61406
4172012.11.02 13:12t/p1590.011.604061.610061.604064.002088.00
4182012.11.02 13:12delete1600.021.610061.608061.61406
4192012.11.05 12:00buy stop1610.011.598771.596771.60277
4202012.11.05 12:00sell stop1620.011.596771.598771.59277
4212012.11.05 12:31sell1620.011.596771.598771.59277
4222012.11.05 12:31delete1610.011.598771.596771.60277
4232012.11.05 12:31buy stop1630.021.598771.596771.60277
4242012.11.06 03:42s/l1620.011.598771.598771.59277-2.002086.00
4252012.11.06 03:42buy1630.021.598771.596771.60277
4262012.11.06 03:42sell stop1640.041.596771.598771.59277
4272012.11.06 09:33s/l1630.021.596771.596771.60277-4.002082.00
4282012.11.06 09:33sell1640.041.596771.598771.59277
4292012.11.06 09:33buy stop1650.081.598771.596771.60277
4302012.11.06 09:42s/l1640.041.598771.598771.59277-8.002074.00
4312012.11.06 09:42buy1650.081.598771.596771.60277
4322012.11.06 09:42sell stop1660.141.596771.598771.59277
4332012.11.06 11:02s/l1650.081.596771.596771.60277-16.002058.00
4342012.11.06 11:02sell1660.141.596771.598771.59277
4352012.11.06 11:02buy stop1670.251.598771.596771.60277
4362012.11.06 11:36s/l1660.141.598771.598771.59277-28.002030.00
4372012.11.06 11:36buy1670.251.598771.596771.60277
4382012.11.06 11:36sell stop1680.451.596771.598771.59277
4392012.11.07 01:32s/l1670.251.596771.596771.60277-50.001980.00
4402012.11.07 01:32sell1680.451.596771.598771.59277
4412012.11.07 01:32buy stop1690.811.598771.596771.60277
4422012.11.07 02:46s/l1680.451.598771.598771.59277-90.001890.00
4432012.11.07 02:46buy1690.811.598771.596771.60277
4442012.11.07 02:46sell stop1701.451.596771.598771.59277
4452012.11.07 04:05t/p1690.811.602771.596771.60277324.002214.00
4462012.11.07 04:05delete1701.451.596771.598771.59277
4472012.11.07 12:00buy stop1710.011.600821.598821.60482
4482012.11.07 12:00sell stop1720.011.598821.600821.59482
4492012.11.07 12:08sell1720.011.598821.600821.59482
4502012.11.07 12:08delete1710.011.600821.598821.60482
4512012.11.07 12:08buy stop1730.021.600821.598821.60482
4522012.11.08 09:42t/p1720.011.594821.600821.594824.002218.00
4532012.11.08 09:42delete1730.021.600821.598821.60482
4542012.11.08 12:00buy stop1740.011.596431.594431.60043
4552012.11.08 12:00sell stop1750.011.594431.596431.59043
4562012.11.08 12:02buy1740.011.596431.594431.60043
4572012.11.08 12:02delete1750.011.594431.596431.59043
4582012.11.08 12:02sell stop1760.021.594431.596431.59043
4592012.11.09 03:11t/p1740.011.600431.594431.600434.002222.00
4602012.11.09 03:11delete1760.021.594431.596431.59043
4612012.11.09 12:00buy stop1770.011.595721.593721.59972
4622012.11.09 12:00sell stop1780.011.593721.595721.58972
4632012.11.09 12:03sell1780.011.593721.595721.58972
4642012.11.09 12:03delete1770.011.595721.593721.59972
4652012.11.09 12:03buy stop1790.021.595721.593721.59972
4662012.11.09 18:38t/p1780.011.589721.595721.589724.002226.00
4672012.11.09 18:38delete1790.021.595721.593721.59972
4682012.11.12 12:00buy stop1800.011.588781.586781.59278
4692012.11.12 12:00sell stop1810.011.586781.588781.58278
4702012.11.12 13:02sell1810.011.586781.588781.58278
4712012.11.12 13:02delete1800.011.588781.586781.59278
4722012.11.12 13:02buy stop1820.021.588781.586781.59278
4732012.11.13 09:27s/l1810.011.588781.588781.58278-2.002224.00
4742012.11.13 09:27buy1820.021.588781.586781.59278
4752012.11.13 09:27sell stop1830.041.586781.588781.58278
4762012.11.13 14:21s/l1820.021.586781.586781.59278-4.002220.00
4772012.11.13 14:21sell1830.041.586781.588781.58278
4782012.11.13 14:21buy stop1840.081.588781.586781.59278
4792012.11.13 15:09s/l1830.041.588781.588781.58278-8.002212.00
4802012.11.13 15:09buy1840.081.588781.586781.59278
4812012.11.13 15:09sell stop1850.141.586781.588781.58278
4822012.11.13 22:02s/l1840.081.586781.586781.59278-16.002196.00
4832012.11.13 22:02sell1850.141.586781.588781.58278
4842012.11.13 22:02buy stop1860.251.588781.586781.59278
4852012.11.14 02:47s/l1850.141.588781.588781.58278-28.002168.00
4862012.11.14 02:47buy1860.251.588781.586781.59278
4872012.11.14 02:47sell stop1870.451.586781.588781.58278
4882012.11.14 10:38s/l1860.251.586781.586781.59278-50.002118.00
4892012.11.14 10:38sell1870.451.586781.588781.58278
4902012.11.14 10:38buy stop1880.811.588781.586781.59278
4912012.11.15 09:32t/p1870.451.582781.588781.58278180.002298.00
4922012.11.15 09:32delete1880.811.588781.586781.59278
4932012.11.15 12:00buy stop1890.011.586011.584011.59001
4942012.11.15 12:00sell stop1900.011.584011.586011.58001
4952012.11.15 12:06sell1900.011.584011.586011.58001
4962012.11.15 12:06delete1890.011.586011.584011.59001
4972012.11.15 12:06buy stop1910.021.586011.584011.59001
4982012.11.15 14:18s/l1900.011.586011.586011.58001-2.002296.00
4992012.11.15 14:18buy1910.021.586011.584011.59001
5002012.11.15 14:18sell stop1920.041.584011.586011.58001
5012012.11.16 15:13s/l1910.021.584011.584011.59001-4.002292.00
5022012.11.16 15:13sell1920.041.584011.586011.58001
5032012.11.16 15:13buy stop1930.081.586011.584011.59001
5042012.11.16 16:03s/l1920.041.586011.586011.58001-8.002284.00
5052012.11.16 16:03buy1930.081.586011.584011.59001
5062012.11.16 16:03sell stop1940.141.584011.586011.58001
5072012.11.16 16:27s/l1930.081.584011.584011.59001-16.002268.00
5082012.11.16 16:27sell1940.141.584011.586011.58001
5092012.11.16 16:27buy stop1950.251.586011.584011.59001
5102012.11.16 16:47s/l1940.141.586011.586011.58001-28.002240.00
5112012.11.16 16:47buy1950.251.586011.584011.59001
5122012.11.16 16:47sell stop1960.451.584011.586011.58001
5132012.11.18 23:36t/p1950.251.590011.584011.59001100.002340.00
5142012.11.18 23:36delete1960.451.584011.586011.58001
5152012.11.19 12:00buy stop1970.011.591521.589521.59552
5162012.11.19 12:00sell stop1980.011.589521.591521.58552
5172012.11.19 12:33sell1980.011.589521.591521.58552
5182012.11.19 12:33delete1970.011.591521.589521.59552
5192012.11.19 12:33buy stop1990.021.591521.589521.59552
5202012.11.19 15:47s/l1980.011.591521.591521.58552-2.002338.00
5212012.11.19 15:47buy1990.021.591521.589521.59552
5222012.11.19 15:47sell stop2000.041.589521.591521.58552
5232012.11.19 22:12s/l1990.021.589521.589521.59552-4.002334.00
5242012.11.19 22:12sell2000.041.589521.591521.58552
5252012.11.19 22:12buy stop2010.081.591521.589521.59552
5262012.11.20 02:52s/l2000.041.591521.591521.58552-8.002326.00
5272012.11.20 02:52buy2010.081.591521.589521.59552
5282012.11.20 02:52sell stop2020.141.589521.591521.58552
5292012.11.21 06:47s/l2010.081.589521.589521.59552-16.002310.00
5302012.11.21 06:47sell2020.141.589521.591521.58552
5312012.11.21 06:47buy stop2030.251.591521.589521.59552
5322012.11.21 08:28s/l2020.141.591521.591521.58552-28.002282.00
5332012.11.21 08:28buy2030.251.591521.589521.59552
5342012.11.21 08:28sell stop2040.451.589521.591521.58552
5352012.11.21 22:13t/p2030.251.595521.589521.59552100.002382.00
5362012.11.21 22:13delete2040.451.589521.591521.58552
5372012.11.22 12:00buy stop2050.011.596661.594661.60066
5382012.11.22 12:00sell stop2060.011.594661.596661.59066
5392012.11.22 12:57buy2050.011.596661.594661.60066
5402012.11.22 12:57delete2060.011.594661.596661.59066
5412012.11.22 12:57sell stop2070.021.594661.596661.59066
5422012.11.22 13:48s/l2050.011.594661.594661.60066-2.002380.00
5432012.11.22 13:48sell2070.021.594661.596661.59066
5442012.11.22 13:48buy stop2080.041.596661.594661.60066
5452012.11.23 07:52s/l2070.021.596661.596661.59066-4.002376.00
5462012.11.23 07:52buy2080.041.596661.594661.60066
5472012.11.23 07:52sell stop2090.081.594661.596661.59066
5482012.11.23 08:34s/l2080.041.594661.594661.60066-8.002368.00
5492012.11.23 08:34sell2090.081.594661.596661.59066
5502012.11.23 08:34buy stop2100.141.596661.594661.60066
5512012.11.23 14:22s/l2090.081.596661.596661.59066-16.002352.00
5522012.11.23 14:22buy2100.141.596661.594661.60066
5532012.11.23 14:22sell stop2110.251.594661.596661.59066
5542012.11.23 15:51t/p2100.141.600661.594661.6006656.002408.00
5552012.11.23 15:51delete2110.251.594661.596661.59066
5562012.11.26 12:00buy stop2120.011.602851.600851.60685
5572012.11.26 12:00sell stop2130.011.600851.602851.59685
5582012.11.26 12:38sell2130.011.600851.602851.59685
5592012.11.26 12:38delete2120.011.602851.600851.60685
5602012.11.26 12:38buy stop2140.021.602851.600851.60685
5612012.11.26 15:38s/l2130.011.602851.602851.59685-2.002406.00
5622012.11.26 15:38buy2140.021.602851.600851.60685
5632012.11.26 15:38sell stop2150.041.600851.602851.59685
5642012.11.26 16:08s/l2140.021.600851.600851.60685-4.002402.00
5652012.11.26 16:08sell2150.041.600851.602851.59685
5662012.11.26 16:08buy stop2160.081.602851.600851.60685
5672012.11.26 20:38s/l2150.041.602851.602851.59685-8.002394.00
5682012.11.26 20:38buy2160.081.602851.600851.60685
5692012.11.26 20:38sell stop2170.141.600851.602851.59685
5702012.11.27 20:57s/l2160.081.600851.600851.60685-16.002378.00
5712012.11.27 20:57sell2170.141.600851.602851.59685
5722012.11.27 20:57buy stop2180.251.602851.600851.60685
5732012.11.28 12:58t/p2170.141.596851.602851.5968556.002434.00
5742012.11.28 12:58delete2180.251.602851.600851.60685
5752012.11.28 12:58buy stop2190.011.597841.595841.60184
5762012.11.28 12:58sell stop2200.011.595841.597841.59184
5772012.11.28 13:13buy2190.011.597841.595841.60184
5782012.11.28 13:13delete2200.011.595841.597841.59184
5792012.11.28 13:13sell stop2210.021.595841.597841.59184
5802012.11.29 05:16t/p2190.011.601841.595841.601844.002438.00
5812012.11.29 05:16delete2210.021.595841.597841.59184
5822012.11.29 12:00buy stop2220.011.603061.601061.60706
5832012.11.29 12:00sell stop2230.011.601061.603061.59706
5842012.11.29 12:58buy2220.011.603061.601061.60706
5852012.11.29 12:58delete2230.011.601061.603061.59706
5862012.11.29 12:58sell stop2240.021.601061.603061.59706
5872012.11.30 13:19s/l2220.011.601061.601061.60706-2.002436.00
5882012.11.30 13:19sell2240.021.601061.603061.59706
5892012.11.30 13:19buy stop2250.041.603061.601061.60706
5902012.11.30 15:58s/l2240.021.603061.603061.59706-4.002432.00
5912012.11.30 15:58buy2250.041.603061.601061.60706
5922012.11.30 15:58sell stop2260.081.601061.603061.59706
5932012.11.30 21:43s/l2250.041.601061.601061.60706-8.002424.00
5942012.11.30 21:43sell2260.081.601061.603061.59706
5952012.11.30 21:43buy stop2270.141.603061.601061.60706
5962012.12.03 01:06s/l2260.081.603061.603061.59706-16.002408.00
5972012.12.03 01:06buy2270.141.603061.601061.60706
5982012.12.03 01:06sell stop2280.251.601061.603061.59706
5992012.12.03 12:51t/p2270.141.607061.601061.6070656.002464.00
6002012.12.03 12:51delete2280.251.601061.603061.59706
6012012.12.03 12:51buy stop2290.011.608331.606331.61233
6022012.12.03 12:51sell stop2300.011.606331.608331.60233
6032012.12.03 12:53buy2290.011.608331.606331.61233
6042012.12.03 12:53delete2300.011.606331.608331.60233
6052012.12.03 12:53sell stop2310.021.606331.608331.60233
6062012.12.04 09:47t/p2290.011.612331.606331.612334.002468.00
6072012.12.04 09:47delete2310.021.606331.608331.60233
6082012.12.04 12:00buy stop2320.011.613411.611411.61741
6092012.12.04 12:00sell stop2330.011.611411.613411.60741
6102012.12.04 12:08sell2330.011.611411.613411.60741
6112012.12.04 12:08delete2320.011.613411.611411.61741
6122012.12.04 12:08buy stop2340.021.613411.611411.61741
6132012.12.06 15:33t/p2330.011.607411.613411.607414.002472.00
6142012.12.06 15:33delete2340.021.613411.611411.61741
6152012.12.07 12:00buy stop2350.011.603461.601461.60746
6162012.12.07 12:00sell stop2360.011.601461.603461.59746
6172012.12.07 12:19sell2360.011.601461.603461.59746
6182012.12.07 12:19delete2350.011.603461.601461.60746
6192012.12.07 12:19buy stop2370.021.603461.601461.60746
6202012.12.07 16:14s/l2360.011.603461.603461.59746-2.002470.00
6212012.12.07 16:14buy2370.021.603461.601461.60746
6222012.12.07 16:14sell stop2380.041.601461.603461.59746
6232012.12.10 07:37s/l2370.021.601461.601461.60746-4.002466.00
6242012.12.10 07:37sell2380.041.601461.603461.59746
6252012.12.10 07:37buy stop2390.081.603461.601461.60746
6262012.12.10 08:20s/l2380.041.603461.603461.59746-8.002458.00
6272012.12.10 08:20buy2390.081.603461.601461.60746
6282012.12.10 08:20sell stop2400.141.601461.603461.59746
6292012.12.10 13:10t/p2390.081.607461.601461.6074632.002490.00
6302012.12.10 13:10delete2400.141.601461.603461.59746
6312012.12.11 12:00buy stop2410.011.610171.608171.61417
6322012.12.11 12:00sell stop2420.011.608171.610171.60417
6332012.12.11 12:53buy2410.011.610171.608171.61417
6342012.12.11 12:53delete2420.011.608171.610171.60417
6352012.12.11 12:53sell stop2430.021.608171.610171.60417
6362012.12.11 13:42s/l2410.011.608171.608171.61417-2.002488.00
6372012.12.11 13:42sell2430.021.608171.610171.60417
6382012.12.11 13:42buy stop2440.041.610171.608171.61417
6392012.12.11 14:02s/l2430.021.610171.610171.60417-4.002484.00
6402012.12.11 14:02buy2440.041.610171.608171.61417
6412012.12.11 14:02sell stop2450.081.608171.610171.60417
6422012.12.12 10:04t/p2440.041.614171.608171.6141716.002500.00
6432012.12.12 10:04delete2450.081.608171.610171.60417
6442012.12.12 12:00buy stop2460.011.615341.613341.61934
6452012.12.12 12:00sell stop2470.011.613341.615341.60934
6462012.12.12 14:54sell2470.011.613341.615341.60934
6472012.12.12 14:54delete2460.011.615341.613341.61934
6482012.12.12 14:54buy stop2480.021.615341.613341.61934
6492012.12.12 17:28s/l2470.011.615341.615341.60934-2.002498.00
6502012.12.12 17:28buy2480.021.615341.613341.61934
6512012.12.12 17:28sell stop2490.041.613341.615341.60934
6522012.12.12 20:56s/l2480.021.613341.613341.61934-4.002494.00
6532012.12.12 20:56sell2490.041.613341.615341.60934
6542012.12.12 20:56buy stop2500.081.615341.613341.61934
6552012.12.13 13:22s/l2490.041.615341.615341.60934-8.002486.00
6562012.12.13 13:22buy2500.081.615341.613341.61934
6572012.12.13 13:22sell stop2510.141.613341.615341.60934
6582012.12.13 14:21s/l2500.081.613341.613341.61934-16.002470.00
6592012.12.13 14:21sell2510.141.613341.615341.60934
6602012.12.13 14:21buy stop2520.251.615341.613341.61934
6612012.12.13 17:18t/p2510.141.609341.615341.6093456.002526.00
6622012.12.13 17:18delete2520.251.615341.613341.61934
6632012.12.14 12:00buy stop2530.011.613031.611031.61703
6642012.12.14 12:00sell stop2540.011.611031.613031.60703
6652012.12.14 12:47sell2540.011.611031.613031.60703
6662012.12.14 12:47delete2530.011.613031.611031.61703
6672012.12.14 12:47buy stop2550.021.613031.611031.61703
6682012.12.14 14:21s/l2540.011.613031.613031.60703-2.002524.00
6692012.12.14 14:21buy2550.021.613031.611031.61703
6702012.12.14 14:21sell stop2560.041.611031.613031.60703
6712012.12.14 15:08s/l2550.021.611031.611031.61703-4.002520.00
6722012.12.14 15:08sell2560.041.611031.613031.60703
6732012.12.14 15:08buy stop2570.081.613031.611031.61703
6742012.12.14 15:47s/l2560.041.613031.613031.60703-8.002512.00
6752012.12.14 15:47buy2570.081.613031.611031.61703
6762012.12.14 15:47sell stop2580.141.611031.613031.60703
6772012.12.14 17:16t/p2570.081.617031.611031.6170332.002544.00
6782012.12.14 17:16delete2580.141.611031.613031.60703