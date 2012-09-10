²ßÂÔ²âÊÔ±¨¸æ
SuperTrap_R51
FXCM-USDDemo01 (Build 438)
|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2012.09.10 01:00 - 2012.12.14 21:00 (2012.09.01 - 2012.12.15)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Magic.No=12345; Continuous.Trading=false;
Start.Hour=12; Start.Min=0; Entry.On.Bar.Signal=false;
Bar.Pip.Size=10; Stop.Trade=false;
Close.All=false;
Manual.Buy=false;
Manual.Sell=false;
Grid.Dist=10; Lots=0.5; Min.Lots=0.01; Max.Lots=5; Lots.Shift.Level=4; TP=40; SL=20; Spread=3; Max.Level=10; Multiplier1=2; Multiplier2=1.8;
|Bars in test
|1781
|Ticks modelled
|7220204
|Modelling quality
|50.52%
|Mismatched charts errors
|2
|Initial deposit
|1500.00
|Total net profit
|1044.00
|Gross profit
|2284.00
|Gross loss
|-1240.00
|Profit factor
|1.84
|Expected payoff
|6.44
|Absolute drawdown
|221.21
|Maximal drawdown
|232.57 (15.39%)
|Relative drawdown
|15.39% (232.57)
|Total trades
|162
|Short positions (won %)
|84 (25.00%)
|Long positions (won %)
|78 (34.62%)
|Profit trades (% of total)
|48 (29.63%)
|Loss trades (% of total)
|114 (70.37%)
|Largest
|profit trade
|324.00
|loss trade
|-90.00
|Average
|profit trade
|47.58
|loss trade
|-10.88
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|4 (336.00)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-198.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|336.00 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-198.00 (7)
|Average
|consecutive wins
|1
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2012.09.10 12:00
|buy stop
|1
|0.01
|1.59878
|1.59678
|1.60278
|2
|2012.09.10 12:00
|sell stop
|2
|0.01
|1.59678
|1.59878
|1.59278
|3
|2012.09.10 12:32
|sell
|2
|0.01
|1.59678
|1.59878
|1.59278
|4
|2012.09.10 12:32
|delete
|1
|0.01
|1.59878
|1.59678
|1.60278
|5
|2012.09.10 12:32
|buy stop
|3
|0.02
|1.59878
|1.59678
|1.60278
|6
|2012.09.10 14:11
|s/l
|2
|0.01
|1.59878
|1.59878
|1.59278
|-2.00
|1498.00
|7
|2012.09.10 14:11
|buy
|3
|0.02
|1.59878
|1.59678
|1.60278
|8
|2012.09.10 14:11
|sell stop
|4
|0.04
|1.59678
|1.59878
|1.59278
|9
|2012.09.11 08:44
|t/p
|3
|0.02
|1.60278
|1.59678
|1.60278
|8.00
|1506.00
|10
|2012.09.11 08:44
|delete
|4
|0.04
|1.59678
|1.59878
|1.59278
|11
|2012.09.11 12:00
|buy stop
|5
|0.01
|1.60326
|1.60126
|1.60726
|12
|2012.09.11 12:00
|sell stop
|6
|0.01
|1.60126
|1.60326
|1.59726
|13
|2012.09.11 12:41
|buy
|5
|0.01
|1.60326
|1.60126
|1.60726
|14
|2012.09.11 12:41
|delete
|6
|0.01
|1.60126
|1.60326
|1.59726
|15
|2012.09.11 12:41
|sell stop
|7
|0.02
|1.60126
|1.60326
|1.59726
|16
|2012.09.11 14:51
|t/p
|5
|0.01
|1.60726
|1.60126
|1.60726
|4.00
|1510.00
|17
|2012.09.11 14:51
|delete
|7
|0.02
|1.60126
|1.60326
|1.59726
|18
|2012.09.12 12:00
|buy stop
|8
|0.01
|1.61049
|1.60849
|1.61449
|19
|2012.09.12 12:00
|sell stop
|9
|0.01
|1.60849
|1.61049
|1.60449
|20
|2012.09.12 12:07
|sell
|9
|0.01
|1.60849
|1.61049
|1.60449
|21
|2012.09.12 12:07
|delete
|8
|0.01
|1.61049
|1.60849
|1.61449
|22
|2012.09.12 12:07
|buy stop
|10
|0.02
|1.61049
|1.60849
|1.61449
|23
|2012.09.12 14:18
|s/l
|9
|0.01
|1.61049
|1.61049
|1.60449
|-2.00
|1508.00
|24
|2012.09.12 14:18
|buy
|10
|0.02
|1.61049
|1.60849
|1.61449
|25
|2012.09.12 14:18
|sell stop
|11
|0.04
|1.60849
|1.61049
|1.60449
|26
|2012.09.12 14:32
|s/l
|10
|0.02
|1.60849
|1.60849
|1.61449
|-4.00
|1504.00
|27
|2012.09.12 14:32
|sell
|11
|0.04
|1.60849
|1.61049
|1.60449
|28
|2012.09.12 14:32
|buy stop
|12
|0.08
|1.61049
|1.60849
|1.61449
|29
|2012.09.12 15:00
|s/l
|11
|0.04
|1.61049
|1.61049
|1.60449
|-8.00
|1496.00
|30
|2012.09.12 15:00
|buy
|12
|0.08
|1.61049
|1.60849
|1.61449
|31
|2012.09.12 15:00
|sell stop
|13
|0.14
|1.60849
|1.61049
|1.60449
|32
|2012.09.13 13:40
|s/l
|12
|0.08
|1.60849
|1.60849
|1.61449
|-16.00
|1480.00
|33
|2012.09.13 13:40
|sell
|13
|0.14
|1.60849
|1.61049
|1.60449
|34
|2012.09.13 13:40
|buy stop
|14
|0.25
|1.61049
|1.60849
|1.61449
|35
|2012.09.13 14:02
|s/l
|13
|0.14
|1.61049
|1.61049
|1.60449
|-28.00
|1452.00
|36
|2012.09.13 14:02
|buy
|14
|0.25
|1.61049
|1.60849
|1.61449
|37
|2012.09.13 14:02
|sell stop
|15
|0.45
|1.60849
|1.61049
|1.60449
|38
|2012.09.13 16:28
|s/l
|14
|0.25
|1.60849
|1.60849
|1.61449
|-50.00
|1402.00
|39
|2012.09.13 16:28
|sell
|15
|0.45
|1.60849
|1.61049
|1.60449
|40
|2012.09.13 16:28
|buy stop
|16
|0.81
|1.61049
|1.60849
|1.61449
|41
|2012.09.13 16:31
|s/l
|15
|0.45
|1.61049
|1.61049
|1.60449
|-90.00
|1312.00
|42
|2012.09.13 16:31
|buy
|16
|0.81
|1.61049
|1.60849
|1.61449
|43
|2012.09.13 16:31
|sell stop
|17
|1.45
|1.60849
|1.61049
|1.60449
|44
|2012.09.13 16:33
|t/p
|16
|0.81
|1.61449
|1.60849
|1.61449
|324.00
|1636.00
|45
|2012.09.13 16:33
|delete
|17
|1.45
|1.60849
|1.61049
|1.60449
|46
|2012.09.14 12:00
|buy stop
|18
|0.01
|1.62298
|1.62098
|1.62698
|47
|2012.09.14 12:00
|sell stop
|19
|0.01
|1.62098
|1.62298
|1.61698
|48
|2012.09.14 12:21
|sell
|19
|0.01
|1.62098
|1.62298
|1.61698
|49
|2012.09.14 12:21
|delete
|18
|0.01
|1.62298
|1.62098
|1.62698
|50
|2012.09.14 12:21
|buy stop
|20
|0.02
|1.62298
|1.62098
|1.62698
|51
|2012.09.14 13:58
|s/l
|19
|0.01
|1.62298
|1.62298
|1.61698
|-2.00
|1634.00
|52
|2012.09.14 13:58
|buy
|20
|0.02
|1.62298
|1.62098
|1.62698
|53
|2012.09.14 13:58
|sell stop
|21
|0.04
|1.62098
|1.62298
|1.61698
|54
|2012.09.17 15:12
|t/p
|20
|0.02
|1.62698
|1.62098
|1.62698
|8.00
|1642.00
|55
|2012.09.17 15:12
|delete
|21
|0.04
|1.62098
|1.62298
|1.61698
|56
|2012.09.18 12:00
|buy stop
|22
|0.01
|1.62605
|1.62405
|1.63005
|57
|2012.09.18 12:00
|sell stop
|23
|0.01
|1.62405
|1.62605
|1.62005
|58
|2012.09.18 12:10
|sell
|23
|0.01
|1.62405
|1.62605
|1.62005
|59
|2012.09.18 12:10
|delete
|22
|0.01
|1.62605
|1.62405
|1.63005
|60
|2012.09.18 12:10
|buy stop
|24
|0.02
|1.62605
|1.62405
|1.63005
|61
|2012.09.18 12:48
|s/l
|23
|0.01
|1.62605
|1.62605
|1.62005
|-2.00
|1640.00
|62
|2012.09.18 12:48
|buy
|24
|0.02
|1.62605
|1.62405
|1.63005
|63
|2012.09.18 12:48
|sell stop
|25
|0.04
|1.62405
|1.62605
|1.62005
|64
|2012.09.18 13:29
|s/l
|24
|0.02
|1.62405
|1.62405
|1.63005
|-4.00
|1636.00
|65
|2012.09.18 13:29
|sell
|25
|0.04
|1.62405
|1.62605
|1.62005
|66
|2012.09.18 13:29
|buy stop
|26
|0.08
|1.62605
|1.62405
|1.63005
|67
|2012.09.18 15:13
|s/l
|25
|0.04
|1.62605
|1.62605
|1.62005
|-8.00
|1628.00
|68
|2012.09.18 15:13
|buy
|26
|0.08
|1.62605
|1.62405
|1.63005
|69
|2012.09.18 15:13
|sell stop
|27
|0.14
|1.62405
|1.62605
|1.62005
|70
|2012.09.18 16:57
|s/l
|26
|0.08
|1.62405
|1.62405
|1.63005
|-16.00
|1612.00
|71
|2012.09.18 16:57
|sell
|27
|0.14
|1.62405
|1.62605
|1.62005
|72
|2012.09.18 16:57
|buy stop
|28
|0.25
|1.62605
|1.62405
|1.63005
|73
|2012.09.19 05:41
|s/l
|27
|0.14
|1.62605
|1.62605
|1.62005
|-28.00
|1584.00
|74
|2012.09.19 05:41
|buy
|28
|0.25
|1.62605
|1.62405
|1.63005
|75
|2012.09.19 05:41
|sell stop
|29
|0.45
|1.62405
|1.62605
|1.62005
|76
|2012.09.19 08:47
|s/l
|28
|0.25
|1.62405
|1.62405
|1.63005
|-50.00
|1534.00
|77
|2012.09.19 08:47
|sell
|29
|0.45
|1.62405
|1.62605
|1.62005
|78
|2012.09.19 08:47
|buy stop
|30
|0.81
|1.62605
|1.62405
|1.63005
|79
|2012.09.19 12:06
|t/p
|29
|0.45
|1.62005
|1.62605
|1.62005
|180.00
|1714.00
|80
|2012.09.19 12:06
|delete
|30
|0.81
|1.62605
|1.62405
|1.63005
|81
|2012.09.19 12:06
|buy stop
|31
|0.01
|1.62106
|1.61906
|1.62506
|82
|2012.09.19 12:06
|sell stop
|32
|0.01
|1.61906
|1.62106
|1.61506
|83
|2012.09.19 12:18
|sell
|32
|0.01
|1.61906
|1.62106
|1.61506
|84
|2012.09.19 12:18
|delete
|31
|0.01
|1.62106
|1.61906
|1.62506
|85
|2012.09.19 12:18
|buy stop
|33
|0.02
|1.62106
|1.61906
|1.62506
|86
|2012.09.19 12:56
|s/l
|32
|0.01
|1.62106
|1.62106
|1.61506
|-2.00
|1712.00
|87
|2012.09.19 12:56
|buy
|33
|0.02
|1.62106
|1.61906
|1.62506
|88
|2012.09.19 12:56
|sell stop
|34
|0.04
|1.61906
|1.62106
|1.61506
|89
|2012.09.20 05:23
|s/l
|33
|0.02
|1.61906
|1.61906
|1.62506
|-4.00
|1708.00
|90
|2012.09.20 05:23
|sell
|34
|0.04
|1.61906
|1.62106
|1.61506
|91
|2012.09.20 05:23
|buy stop
|35
|0.08
|1.62106
|1.61906
|1.62506
|92
|2012.09.20 14:48
|s/l
|34
|0.04
|1.62106
|1.62106
|1.61506
|-8.00
|1700.00
|93
|2012.09.20 14:48
|buy
|35
|0.08
|1.62106
|1.61906
|1.62506
|94
|2012.09.20 14:48
|sell stop
|36
|0.14
|1.61906
|1.62106
|1.61506
|95
|2012.09.20 16:26
|s/l
|35
|0.08
|1.61906
|1.61906
|1.62506
|-16.00
|1684.00
|96
|2012.09.20 16:26
|sell
|36
|0.14
|1.61906
|1.62106
|1.61506
|97
|2012.09.20 16:26
|buy stop
|37
|0.25
|1.62106
|1.61906
|1.62506
|98
|2012.09.20 18:38
|s/l
|36
|0.14
|1.62106
|1.62106
|1.61506
|-28.00
|1656.00
|99
|2012.09.20 18:38
|buy
|37
|0.25
|1.62106
|1.61906
|1.62506
|100
|2012.09.20 18:38
|sell stop
|38
|0.45
|1.61906
|1.62106
|1.61506
|101
|2012.09.21 04:21
|t/p
|37
|0.25
|1.62506
|1.61906
|1.62506
|100.00
|1756.00
|102
|2012.09.21 04:21
|delete
|38
|0.45
|1.61906
|1.62106
|1.61506
|103
|2012.09.21 12:00
|buy stop
|39
|0.01
|1.62716
|1.62516
|1.63116
|104
|2012.09.21 12:00
|sell stop
|40
|0.01
|1.62516
|1.62716
|1.62116
|105
|2012.09.21 12:43
|buy
|39
|0.01
|1.62716
|1.62516
|1.63116
|106
|2012.09.21 12:43
|delete
|40
|0.01
|1.62516
|1.62716
|1.62116
|107
|2012.09.21 12:43
|sell stop
|41
|0.02
|1.62516
|1.62716
|1.62116
|108
|2012.09.21 14:57
|s/l
|39
|0.01
|1.62516
|1.62516
|1.63116
|-2.00
|1754.00
|109
|2012.09.21 14:57
|sell
|41
|0.02
|1.62516
|1.62716
|1.62116
|110
|2012.09.21 14:57
|buy stop
|42
|0.04
|1.62716
|1.62516
|1.63116
|111
|2012.09.24 01:32
|t/p
|41
|0.02
|1.62116
|1.62716
|1.62116
|8.00
|1762.00
|112
|2012.09.24 01:32
|delete
|42
|0.04
|1.62716
|1.62516
|1.63116
|113
|2012.09.24 12:00
|buy stop
|43
|0.01
|1.62218
|1.62018
|1.62618
|114
|2012.09.24 12:00
|sell stop
|44
|0.01
|1.62018
|1.62218
|1.61618
|115
|2012.09.24 12:22
|sell
|44
|0.01
|1.62018
|1.62218
|1.61618
|116
|2012.09.24 12:22
|delete
|43
|0.01
|1.62218
|1.62018
|1.62618
|117
|2012.09.24 12:22
|buy stop
|45
|0.02
|1.62218
|1.62018
|1.62618
|118
|2012.09.24 18:56
|s/l
|44
|0.01
|1.62218
|1.62218
|1.61618
|-2.00
|1760.00
|119
|2012.09.24 18:56
|buy
|45
|0.02
|1.62218
|1.62018
|1.62618
|120
|2012.09.24 18:56
|sell stop
|46
|0.04
|1.62018
|1.62218
|1.61618
|121
|2012.09.25 07:32
|t/p
|45
|0.02
|1.62618
|1.62018
|1.62618
|8.00
|1768.00
|122
|2012.09.25 07:32
|delete
|46
|0.04
|1.62018
|1.62218
|1.61618
|123
|2012.09.25 12:00
|buy stop
|47
|0.01
|1.62449
|1.62249
|1.62849
|124
|2012.09.25 12:00
|sell stop
|48
|0.01
|1.62249
|1.62449
|1.61849
|125
|2012.09.25 12:03
|buy
|47
|0.01
|1.62449
|1.62249
|1.62849
|126
|2012.09.25 12:03
|delete
|48
|0.01
|1.62249
|1.62449
|1.61849
|127
|2012.09.25 12:03
|sell stop
|49
|0.02
|1.62249
|1.62449
|1.61849
|128
|2012.09.25 16:03
|s/l
|47
|0.01
|1.62249
|1.62249
|1.62849
|-2.00
|1766.00
|129
|2012.09.25 16:03
|sell
|49
|0.02
|1.62249
|1.62449
|1.61849
|130
|2012.09.25 16:03
|buy stop
|50
|0.04
|1.62449
|1.62249
|1.62849
|131
|2012.09.25 20:13
|t/p
|49
|0.02
|1.61849
|1.62449
|1.61849
|8.00
|1774.00
|132
|2012.09.25 20:13
|delete
|50
|0.04
|1.62449
|1.62249
|1.62849
|133
|2012.09.26 12:00
|buy stop
|51
|0.01
|1.61741
|1.61541
|1.62141
|134
|2012.09.26 12:00
|sell stop
|52
|0.01
|1.61541
|1.61741
|1.61141
|135
|2012.09.26 12:23
|sell
|52
|0.01
|1.61541
|1.61741
|1.61141
|136
|2012.09.26 12:23
|delete
|51
|0.01
|1.61741
|1.61541
|1.62141
|137
|2012.09.26 12:23
|buy stop
|53
|0.02
|1.61741
|1.61541
|1.62141
|138
|2012.09.26 13:20
|s/l
|52
|0.01
|1.61741
|1.61741
|1.61141
|-2.00
|1772.00
|139
|2012.09.26 13:20
|buy
|53
|0.02
|1.61741
|1.61541
|1.62141
|140
|2012.09.26 13:20
|sell stop
|54
|0.04
|1.61541
|1.61741
|1.61141
|141
|2012.09.26 13:49
|s/l
|53
|0.02
|1.61541
|1.61541
|1.62141
|-4.00
|1768.00
|142
|2012.09.26 13:49
|sell
|54
|0.04
|1.61541
|1.61741
|1.61141
|143
|2012.09.26 13:49
|buy stop
|55
|0.08
|1.61741
|1.61541
|1.62141
|144
|2012.09.26 14:03
|s/l
|54
|0.04
|1.61741
|1.61741
|1.61141
|-8.00
|1760.00
|145
|2012.09.26 14:03
|buy
|55
|0.08
|1.61741
|1.61541
|1.62141
|146
|2012.09.26 14:03
|sell stop
|56
|0.14
|1.61541
|1.61741
|1.61141
|147
|2012.09.26 14:56
|s/l
|55
|0.08
|1.61541
|1.61541
|1.62141
|-16.00
|1744.00
|148
|2012.09.26 14:56
|sell
|56
|0.14
|1.61541
|1.61741
|1.61141
|149
|2012.09.26 14:56
|buy stop
|57
|0.25
|1.61741
|1.61541
|1.62141
|150
|2012.09.26 23:33
|s/l
|56
|0.14
|1.61741
|1.61741
|1.61141
|-28.00
|1716.00
|151
|2012.09.26 23:33
|buy
|57
|0.25
|1.61741
|1.61541
|1.62141
|152
|2012.09.26 23:33
|sell stop
|58
|0.45
|1.61541
|1.61741
|1.61141
|153
|2012.09.27 09:47
|t/p
|57
|0.25
|1.62141
|1.61541
|1.62141
|100.00
|1816.00
|154
|2012.09.27 09:47
|delete
|58
|0.45
|1.61541
|1.61741
|1.61141
|155
|2012.09.27 12:00
|buy stop
|59
|0.01
|1.62137
|1.61937
|1.62537
|156
|2012.09.27 12:00
|sell stop
|60
|0.01
|1.61937
|1.62137
|1.61537
|157
|2012.09.27 12:06
|buy
|59
|0.01
|1.62137
|1.61937
|1.62537
|158
|2012.09.27 12:06
|delete
|60
|0.01
|1.61937
|1.62137
|1.61537
|159
|2012.09.27 12:06
|sell stop
|61
|0.02
|1.61937
|1.62137
|1.61537
|160
|2012.09.27 14:43
|s/l
|59
|0.01
|1.61937
|1.61937
|1.62537
|-2.00
|1814.00
|161
|2012.09.27 14:43
|sell
|61
|0.02
|1.61937
|1.62137
|1.61537
|162
|2012.09.27 14:43
|buy stop
|62
|0.04
|1.62137
|1.61937
|1.62537
|163
|2012.09.27 15:57
|s/l
|61
|0.02
|1.62137
|1.62137
|1.61537
|-4.00
|1810.00
|164
|2012.09.27 15:57
|buy
|62
|0.04
|1.62137
|1.61937
|1.62537
|165
|2012.09.27 15:57
|sell stop
|63
|0.08
|1.61937
|1.62137
|1.61537
|166
|2012.09.28 02:26
|t/p
|62
|0.04
|1.62537
|1.61937
|1.62537
|16.00
|1826.00
|167
|2012.09.28 02:26
|delete
|63
|0.08
|1.61937
|1.62137
|1.61537
|168
|2012.09.28 12:00
|buy stop
|64
|0.01
|1.62082
|1.61882
|1.62482
|169
|2012.09.28 12:00
|sell stop
|65
|0.01
|1.61882
|1.62082
|1.61482
|170
|2012.09.28 12:03
|sell
|65
|0.01
|1.61882
|1.62082
|1.61482
|171
|2012.09.28 12:03
|delete
|64
|0.01
|1.62082
|1.61882
|1.62482
|172
|2012.09.28 12:03
|buy stop
|66
|0.02
|1.62082
|1.61882
|1.62482
|173
|2012.09.28 12:16
|s/l
|65
|0.01
|1.62082
|1.62082
|1.61482
|-2.00
|1824.00
|174
|2012.09.28 12:16
|buy
|66
|0.02
|1.62082
|1.61882
|1.62482
|175
|2012.09.28 12:16
|sell stop
|67
|0.04
|1.61882
|1.62082
|1.61482
|176
|2012.09.28 12:21
|s/l
|66
|0.02
|1.61882
|1.61882
|1.62482
|-4.00
|1820.00
|177
|2012.09.28 12:21
|sell
|67
|0.04
|1.61882
|1.62082
|1.61482
|178
|2012.09.28 12:21
|buy stop
|68
|0.08
|1.62082
|1.61882
|1.62482
|179
|2012.09.28 13:01
|s/l
|67
|0.04
|1.62082
|1.62082
|1.61482
|-8.00
|1812.00
|180
|2012.09.28 13:01
|buy
|68
|0.08
|1.62082
|1.61882
|1.62482
|181
|2012.09.28 13:01
|sell stop
|69
|0.14
|1.61882
|1.62082
|1.61482
|182
|2012.09.28 13:33
|s/l
|68
|0.08
|1.61882
|1.61882
|1.62482
|-16.00
|1796.00
|183
|2012.09.28 13:33
|sell
|69
|0.14
|1.61882
|1.62082
|1.61482
|184
|2012.09.28 13:33
|buy stop
|70
|0.25
|1.62082
|1.61882
|1.62482
|185
|2012.09.28 13:56
|t/p
|69
|0.14
|1.61482
|1.62082
|1.61482
|56.00
|1852.00
|186
|2012.09.28 13:56
|delete
|70
|0.25
|1.62082
|1.61882
|1.62482
|187
|2012.10.01 12:00
|buy stop
|71
|0.01
|1.61494
|1.61294
|1.61894
|188
|2012.10.01 12:00
|sell stop
|72
|0.01
|1.61294
|1.61494
|1.60894
|189
|2012.10.01 12:13
|sell
|72
|0.01
|1.61294
|1.61494
|1.60894
|190
|2012.10.01 12:13
|delete
|71
|0.01
|1.61494
|1.61294
|1.61894
|191
|2012.10.01 12:13
|buy stop
|73
|0.02
|1.61494
|1.61294
|1.61894
|192
|2012.10.01 12:50
|s/l
|72
|0.01
|1.61494
|1.61494
|1.60894
|-2.00
|1850.00
|193
|2012.10.01 12:50
|buy
|73
|0.02
|1.61494
|1.61294
|1.61894
|194
|2012.10.01 12:50
|sell stop
|74
|0.04
|1.61294
|1.61494
|1.60894
|195
|2012.10.01 16:48
|s/l
|73
|0.02
|1.61294
|1.61294
|1.61894
|-4.00
|1846.00
|196
|2012.10.01 16:48
|sell
|74
|0.04
|1.61294
|1.61494
|1.60894
|197
|2012.10.01 16:48
|buy stop
|75
|0.08
|1.61494
|1.61294
|1.61894
|198
|2012.10.02 04:43
|s/l
|74
|0.04
|1.61494
|1.61494
|1.60894
|-8.00
|1838.00
|199
|2012.10.02 04:43
|buy
|75
|0.08
|1.61494
|1.61294
|1.61894
|200
|2012.10.02 04:43
|sell stop
|76
|0.14
|1.61294
|1.61494
|1.60894
|201
|2012.10.02 21:03
|s/l
|75
|0.08
|1.61294
|1.61294
|1.61894
|-16.00
|1822.00
|202
|2012.10.02 21:03
|sell
|76
|0.14
|1.61294
|1.61494
|1.60894
|203
|2012.10.02 21:03
|buy stop
|77
|0.25
|1.61494
|1.61294
|1.61894
|204
|2012.10.03 07:12
|t/p
|76
|0.14
|1.60894
|1.61494
|1.60894
|56.00
|1878.00
|205
|2012.10.03 07:12
|delete
|77
|0.25
|1.61494
|1.61294
|1.61894
|206
|2012.10.03 12:00
|buy stop
|78
|0.01
|1.61252
|1.61052
|1.61652
|207
|2012.10.03 12:00
|sell stop
|79
|0.01
|1.61052
|1.61252
|1.60652
|208
|2012.10.03 12:05
|sell
|79
|0.01
|1.61052
|1.61252
|1.60652
|209
|2012.10.03 12:05
|delete
|78
|0.01
|1.61252
|1.61052
|1.61652
|210
|2012.10.03 12:05
|buy stop
|80
|0.02
|1.61252
|1.61052
|1.61652
|211
|2012.10.04 08:11
|s/l
|79
|0.01
|1.61252
|1.61252
|1.60652
|-2.00
|1876.00
|212
|2012.10.04 08:11
|buy
|80
|0.02
|1.61252
|1.61052
|1.61652
|213
|2012.10.04 08:11
|sell stop
|81
|0.04
|1.61052
|1.61252
|1.60652
|214
|2012.10.04 09:22
|s/l
|80
|0.02
|1.61052
|1.61052
|1.61652
|-4.00
|1872.00
|215
|2012.10.04 09:22
|sell
|81
|0.04
|1.61052
|1.61252
|1.60652
|216
|2012.10.04 09:22
|buy stop
|82
|0.08
|1.61252
|1.61052
|1.61652
|217
|2012.10.04 11:48
|s/l
|81
|0.04
|1.61252
|1.61252
|1.60652
|-8.00
|1864.00
|218
|2012.10.04 11:48
|buy
|82
|0.08
|1.61252
|1.61052
|1.61652
|219
|2012.10.04 11:48
|sell stop
|83
|0.14
|1.61052
|1.61252
|1.60652
|220
|2012.10.04 12:10
|s/l
|82
|0.08
|1.61052
|1.61052
|1.61652
|-16.00
|1848.00
|221
|2012.10.04 12:10
|sell
|83
|0.14
|1.61052
|1.61252
|1.60652
|222
|2012.10.04 12:10
|buy stop
|84
|0.25
|1.61252
|1.61052
|1.61652
|223
|2012.10.04 12:32
|s/l
|83
|0.14
|1.61252
|1.61252
|1.60652
|-28.00
|1820.00
|224
|2012.10.04 12:32
|buy
|84
|0.25
|1.61252
|1.61052
|1.61652
|225
|2012.10.04 12:32
|sell stop
|85
|0.45
|1.61052
|1.61252
|1.60652
|226
|2012.10.04 14:58
|t/p
|84
|0.25
|1.61652
|1.61052
|1.61652
|100.00
|1920.00
|227
|2012.10.04 14:58
|delete
|85
|0.45
|1.61052
|1.61252
|1.60652
|228
|2012.10.05 12:00
|buy stop
|86
|0.01
|1.61962
|1.61762
|1.62362
|229
|2012.10.05 12:00
|sell stop
|87
|0.01
|1.61762
|1.61962
|1.61362
|230
|2012.10.05 12:33
|buy
|86
|0.01
|1.61962
|1.61762
|1.62362
|231
|2012.10.05 12:33
|delete
|87
|0.01
|1.61762
|1.61962
|1.61362
|232
|2012.10.05 12:33
|sell stop
|88
|0.02
|1.61762
|1.61962
|1.61362
|233
|2012.10.05 16:11
|s/l
|86
|0.01
|1.61762
|1.61762
|1.62362
|-2.00
|1918.00
|234
|2012.10.05 16:11
|sell
|88
|0.02
|1.61762
|1.61962
|1.61362
|235
|2012.10.05 16:11
|buy stop
|89
|0.04
|1.61962
|1.61762
|1.62362
|236
|2012.10.05 19:03
|t/p
|88
|0.02
|1.61362
|1.61962
|1.61362
|8.00
|1926.00
|237
|2012.10.05 19:03
|delete
|89
|0.04
|1.61962
|1.61762
|1.62362
|238
|2012.10.08 12:00
|buy stop
|90
|0.01
|1.60561
|1.60361
|1.60961
|239
|2012.10.08 12:00
|sell stop
|91
|0.01
|1.60361
|1.60561
|1.59961
|240
|2012.10.08 12:01
|sell
|91
|0.01
|1.60361
|1.60561
|1.59961
|241
|2012.10.08 12:01
|delete
|90
|0.01
|1.60561
|1.60361
|1.60961
|242
|2012.10.08 12:01
|buy stop
|92
|0.02
|1.60561
|1.60361
|1.60961
|243
|2012.10.09 14:58
|t/p
|91
|0.01
|1.59961
|1.60561
|1.59961
|4.00
|1930.00
|244
|2012.10.09 14:58
|delete
|92
|0.02
|1.60561
|1.60361
|1.60961
|245
|2012.10.10 12:00
|buy stop
|93
|0.01
|1.60324
|1.60124
|1.60724
|246
|2012.10.10 12:00
|sell stop
|94
|0.01
|1.60124
|1.60324
|1.59724
|247
|2012.10.10 12:13
|sell
|94
|0.01
|1.60124
|1.60324
|1.59724
|248
|2012.10.10 12:13
|delete
|93
|0.01
|1.60324
|1.60124
|1.60724
|249
|2012.10.10 12:13
|buy stop
|95
|0.02
|1.60324
|1.60124
|1.60724
|250
|2012.10.10 14:27
|s/l
|94
|0.01
|1.60324
|1.60324
|1.59724
|-2.00
|1928.00
|251
|2012.10.10 14:27
|buy
|95
|0.02
|1.60324
|1.60124
|1.60724
|252
|2012.10.10 14:27
|sell stop
|96
|0.04
|1.60124
|1.60324
|1.59724
|253
|2012.10.10 15:33
|s/l
|95
|0.02
|1.60124
|1.60124
|1.60724
|-4.00
|1924.00
|254
|2012.10.10 15:33
|sell
|96
|0.04
|1.60124
|1.60324
|1.59724
|255
|2012.10.10 15:33
|buy stop
|97
|0.08
|1.60324
|1.60124
|1.60724
|256
|2012.10.11 10:28
|s/l
|96
|0.04
|1.60324
|1.60324
|1.59724
|-8.00
|1916.00
|257
|2012.10.11 10:28
|buy
|97
|0.08
|1.60324
|1.60124
|1.60724
|258
|2012.10.11 10:28
|sell stop
|98
|0.14
|1.60124
|1.60324
|1.59724
|259
|2012.10.12 11:33
|t/p
|97
|0.08
|1.60724
|1.60124
|1.60724
|32.00
|1948.00
|260
|2012.10.12 11:33
|delete
|98
|0.14
|1.60124
|1.60324
|1.59724
|261
|2012.10.12 12:00
|buy stop
|99
|0.01
|1.60783
|1.60583
|1.61183
|262
|2012.10.12 12:00
|sell stop
|100
|0.01
|1.60583
|1.60783
|1.60183
|263
|2012.10.12 12:12
|buy
|99
|0.01
|1.60783
|1.60583
|1.61183
|264
|2012.10.12 12:12
|delete
|100
|0.01
|1.60583
|1.60783
|1.60183
|265
|2012.10.12 12:12
|sell stop
|101
|0.02
|1.60583
|1.60783
|1.60183
|266
|2012.10.14 23:48
|s/l
|99
|0.01
|1.60583
|1.60583
|1.61183
|-2.00
|1946.00
|267
|2012.10.14 23:48
|sell
|101
|0.02
|1.60583
|1.60783
|1.60183
|268
|2012.10.14 23:48
|buy stop
|102
|0.04
|1.60783
|1.60583
|1.61183
|269
|2012.10.15 09:33
|s/l
|101
|0.02
|1.60783
|1.60783
|1.60183
|-4.00
|1942.00
|270
|2012.10.15 09:33
|buy
|102
|0.04
|1.60783
|1.60583
|1.61183
|271
|2012.10.15 09:33
|sell stop
|103
|0.08
|1.60583
|1.60783
|1.60183
|272
|2012.10.15 10:03
|s/l
|102
|0.04
|1.60583
|1.60583
|1.61183
|-8.00
|1934.00
|273
|2012.10.15 10:03
|sell
|103
|0.08
|1.60583
|1.60783
|1.60183
|274
|2012.10.15 10:03
|buy stop
|104
|0.14
|1.60783
|1.60583
|1.61183
|275
|2012.10.15 18:53
|s/l
|103
|0.08
|1.60783
|1.60783
|1.60183
|-16.00
|1918.00
|276
|2012.10.15 18:53
|buy
|104
|0.14
|1.60783
|1.60583
|1.61183
|277
|2012.10.15 18:53
|sell stop
|105
|0.25
|1.60583
|1.60783
|1.60183
|278
|2012.10.16 11:58
|t/p
|104
|0.14
|1.61183
|1.60583
|1.61183
|56.00
|1974.00
|279
|2012.10.16 11:58
|delete
|105
|0.25
|1.60583
|1.60783
|1.60183
|280
|2012.10.16 12:00
|buy stop
|106
|0.01
|1.61274
|1.61074
|1.61674
|281
|2012.10.16 12:00
|sell stop
|107
|0.01
|1.61074
|1.61274
|1.60674
|282
|2012.10.16 12:21
|buy
|106
|0.01
|1.61274
|1.61074
|1.61674
|283
|2012.10.16 12:21
|delete
|107
|0.01
|1.61074
|1.61274
|1.60674
|284
|2012.10.16 12:21
|sell stop
|108
|0.02
|1.61074
|1.61274
|1.60674
|285
|2012.10.16 14:28
|s/l
|106
|0.01
|1.61074
|1.61074
|1.61674
|-2.00
|1972.00
|286
|2012.10.16 14:28
|sell
|108
|0.02
|1.61074
|1.61274
|1.60674
|287
|2012.10.16 14:28
|buy stop
|109
|0.04
|1.61274
|1.61074
|1.61674
|288
|2012.10.16 21:18
|s/l
|108
|0.02
|1.61274
|1.61274
|1.60674
|-4.00
|1968.00
|289
|2012.10.16 21:18
|buy
|109
|0.04
|1.61274
|1.61074
|1.61674
|290
|2012.10.16 21:18
|sell stop
|110
|0.08
|1.61074
|1.61274
|1.60674
|291
|2012.10.17 10:36
|t/p
|109
|0.04
|1.61674
|1.61074
|1.61674
|16.00
|1984.00
|292
|2012.10.17 10:36
|delete
|110
|0.08
|1.61074
|1.61274
|1.60674
|293
|2012.10.17 12:00
|buy stop
|111
|0.01
|1.61811
|1.61611
|1.62211
|294
|2012.10.17 12:00
|sell stop
|112
|0.01
|1.61611
|1.61811
|1.61211
|295
|2012.10.17 12:38
|sell
|112
|0.01
|1.61611
|1.61811
|1.61211
|296
|2012.10.17 12:38
|delete
|111
|0.01
|1.61811
|1.61611
|1.62211
|297
|2012.10.17 12:38
|buy stop
|113
|0.02
|1.61811
|1.61611
|1.62211
|298
|2012.10.18 07:28
|t/p
|112
|0.01
|1.61211
|1.61811
|1.61211
|4.00
|1988.00
|299
|2012.10.18 07:28
|delete
|113
|0.02
|1.61811
|1.61611
|1.62211
|300
|2012.10.18 12:00
|buy stop
|114
|0.01
|1.61449
|1.61249
|1.61849
|301
|2012.10.18 12:00
|sell stop
|115
|0.01
|1.61249
|1.61449
|1.60849
|302
|2012.10.18 12:11
|buy
|114
|0.01
|1.61449
|1.61249
|1.61849
|303
|2012.10.18 12:11
|delete
|115
|0.01
|1.61249
|1.61449
|1.60849
|304
|2012.10.18 12:11
|sell stop
|116
|0.02
|1.61249
|1.61449
|1.60849
|305
|2012.10.18 14:17
|s/l
|114
|0.01
|1.61249
|1.61249
|1.61849
|-2.00
|1986.00
|306
|2012.10.18 14:17
|sell
|116
|0.02
|1.61249
|1.61449
|1.60849
|307
|2012.10.18 14:17
|buy stop
|117
|0.04
|1.61449
|1.61249
|1.61849
|308
|2012.10.18 15:17
|s/l
|116
|0.02
|1.61449
|1.61449
|1.60849
|-4.00
|1982.00
|309
|2012.10.18 15:17
|buy
|117
|0.04
|1.61449
|1.61249
|1.61849
|310
|2012.10.18 15:17
|sell stop
|118
|0.08
|1.61249
|1.61449
|1.60849
|311
|2012.10.18 17:42
|s/l
|117
|0.04
|1.61249
|1.61249
|1.61849
|-8.00
|1974.00
|312
|2012.10.18 17:42
|sell
|118
|0.08
|1.61249
|1.61449
|1.60849
|313
|2012.10.18 17:42
|buy stop
|119
|0.14
|1.61449
|1.61249
|1.61849
|314
|2012.10.18 18:38
|t/p
|118
|0.08
|1.60849
|1.61449
|1.60849
|32.00
|2006.00
|315
|2012.10.18 18:38
|delete
|119
|0.14
|1.61449
|1.61249
|1.61849
|316
|2012.10.19 12:00
|buy stop
|120
|0.01
|1.60563
|1.60363
|1.60963
|317
|2012.10.19 12:00
|sell stop
|121
|0.01
|1.60363
|1.60563
|1.59963
|318
|2012.10.19 12:23
|sell
|121
|0.01
|1.60363
|1.60563
|1.59963
|319
|2012.10.19 12:23
|delete
|120
|0.01
|1.60563
|1.60363
|1.60963
|320
|2012.10.19 12:23
|buy stop
|122
|0.02
|1.60563
|1.60363
|1.60963
|321
|2012.10.19 13:27
|s/l
|121
|0.01
|1.60563
|1.60563
|1.59963
|-2.00
|2004.00
|322
|2012.10.19 13:27
|buy
|122
|0.02
|1.60563
|1.60363
|1.60963
|323
|2012.10.19 13:27
|sell stop
|123
|0.04
|1.60363
|1.60563
|1.59963
|324
|2012.10.19 14:12
|s/l
|122
|0.02
|1.60363
|1.60363
|1.60963
|-4.00
|2000.00
|325
|2012.10.19 14:12
|sell
|123
|0.04
|1.60363
|1.60563
|1.59963
|326
|2012.10.19 14:12
|buy stop
|124
|0.08
|1.60563
|1.60363
|1.60963
|327
|2012.10.21 22:28
|t/p
|123
|0.04
|1.59963
|1.60563
|1.59963
|16.00
|2016.00
|328
|2012.10.21 22:28
|delete
|124
|0.08
|1.60563
|1.60363
|1.60963
|329
|2012.10.22 12:00
|buy stop
|125
|0.01
|1.60485
|1.60285
|1.60885
|330
|2012.10.22 12:00
|sell stop
|126
|0.01
|1.60285
|1.60485
|1.59885
|331
|2012.10.22 13:13
|sell
|126
|0.01
|1.60285
|1.60485
|1.59885
|332
|2012.10.22 13:13
|delete
|125
|0.01
|1.60485
|1.60285
|1.60885
|333
|2012.10.22 13:13
|buy stop
|127
|0.02
|1.60485
|1.60285
|1.60885
|334
|2012.10.23 10:38
|t/p
|126
|0.01
|1.59885
|1.60485
|1.59885
|4.00
|2020.00
|335
|2012.10.23 10:38
|delete
|127
|0.02
|1.60485
|1.60285
|1.60885
|336
|2012.10.23 12:00
|buy stop
|128
|0.01
|1.59993
|1.59793
|1.60393
|337
|2012.10.23 12:00
|sell stop
|129
|0.01
|1.59793
|1.59993
|1.59393
|338
|2012.10.23 12:08
|sell
|129
|0.01
|1.59793
|1.59993
|1.59393
|339
|2012.10.23 12:08
|delete
|128
|0.01
|1.59993
|1.59793
|1.60393
|340
|2012.10.23 12:08
|buy stop
|130
|0.02
|1.59993
|1.59793
|1.60393
|341
|2012.10.23 12:46
|t/p
|129
|0.01
|1.59393
|1.59993
|1.59393
|4.00
|2024.00
|342
|2012.10.23 12:46
|delete
|130
|0.02
|1.59993
|1.59793
|1.60393
|343
|2012.10.23 12:46
|buy stop
|131
|0.01
|1.59494
|1.59294
|1.59894
|344
|2012.10.23 12:46
|sell stop
|132
|0.01
|1.59294
|1.59494
|1.58894
|345
|2012.10.23 12:47
|buy
|131
|0.01
|1.59494
|1.59294
|1.59894
|346
|2012.10.23 12:47
|delete
|132
|0.01
|1.59294
|1.59494
|1.58894
|347
|2012.10.23 12:47
|sell stop
|133
|0.02
|1.59294
|1.59494
|1.58894
|348
|2012.10.23 14:32
|s/l
|131
|0.01
|1.59294
|1.59294
|1.59894
|-2.00
|2022.00
|349
|2012.10.23 14:32
|sell
|133
|0.02
|1.59294
|1.59494
|1.58894
|350
|2012.10.23 14:32
|buy stop
|134
|0.04
|1.59494
|1.59294
|1.59894
|351
|2012.10.23 19:18
|s/l
|133
|0.02
|1.59494
|1.59494
|1.58894
|-4.00
|2018.00
|352
|2012.10.23 19:18
|buy
|134
|0.04
|1.59494
|1.59294
|1.59894
|353
|2012.10.23 19:18
|sell stop
|135
|0.08
|1.59294
|1.59494
|1.58894
|354
|2012.10.24 06:32
|t/p
|134
|0.04
|1.59894
|1.59294
|1.59894
|16.00
|2034.00
|355
|2012.10.24 06:32
|delete
|135
|0.08
|1.59294
|1.59494
|1.58894
|356
|2012.10.24 12:00
|buy stop
|136
|0.01
|1.60283
|1.60083
|1.60683
|357
|2012.10.24 12:00
|sell stop
|137
|0.01
|1.60083
|1.60283
|1.59683
|358
|2012.10.24 12:12
|sell
|137
|0.01
|1.60083
|1.60283
|1.59683
|359
|2012.10.24 12:12
|delete
|136
|0.01
|1.60283
|1.60083
|1.60683
|360
|2012.10.24 12:12
|buy stop
|138
|0.02
|1.60283
|1.60083
|1.60683
|361
|2012.10.24 13:02
|s/l
|137
|0.01
|1.60283
|1.60283
|1.59683
|-2.00
|2032.00
|362
|2012.10.24 13:02
|buy
|138
|0.02
|1.60283
|1.60083
|1.60683
|363
|2012.10.24 13:02
|sell stop
|139
|0.04
|1.60083
|1.60283
|1.59683
|364
|2012.10.24 16:03
|s/l
|138
|0.02
|1.60083
|1.60083
|1.60683
|-4.00
|2028.00
|365
|2012.10.24 16:03
|sell
|139
|0.04
|1.60083
|1.60283
|1.59683
|366
|2012.10.24 16:03
|buy stop
|140
|0.08
|1.60283
|1.60083
|1.60683
|367
|2012.10.24 17:37
|s/l
|139
|0.04
|1.60283
|1.60283
|1.59683
|-8.00
|2020.00
|368
|2012.10.24 17:37
|buy
|140
|0.08
|1.60283
|1.60083
|1.60683
|369
|2012.10.24 17:37
|sell stop
|141
|0.14
|1.60083
|1.60283
|1.59683
|370
|2012.10.25 06:07
|t/p
|140
|0.08
|1.60683
|1.60083
|1.60683
|32.00
|2052.00
|371
|2012.10.25 06:07
|delete
|141
|0.14
|1.60083
|1.60283
|1.59683
|372
|2012.10.25 12:00
|buy stop
|142
|0.01
|1.61471
|1.61271
|1.61871
|373
|2012.10.25 12:00
|sell stop
|143
|0.01
|1.61271
|1.61471
|1.60871
|374
|2012.10.25 12:40
|sell
|143
|0.01
|1.61271
|1.61471
|1.60871
|375
|2012.10.25 12:40
|delete
|142
|0.01
|1.61471
|1.61271
|1.61871
|376
|2012.10.25 12:40
|buy stop
|144
|0.02
|1.61471
|1.61271
|1.61871
|377
|2012.10.26 16:27
|t/p
|143
|0.01
|1.60871
|1.61471
|1.60871
|4.00
|2056.00
|378
|2012.10.26 16:27
|delete
|144
|0.02
|1.61471
|1.61271
|1.61871
|379
|2012.10.29 12:00
|buy stop
|145
|0.01
|1.60652
|1.60452
|1.61052
|380
|2012.10.29 12:00
|sell stop
|146
|0.01
|1.60452
|1.60652
|1.60052
|381
|2012.10.29 12:32
|sell
|146
|0.01
|1.60452
|1.60652
|1.60052
|382
|2012.10.29 12:32
|delete
|145
|0.01
|1.60652
|1.60452
|1.61052
|383
|2012.10.29 12:32
|buy stop
|147
|0.02
|1.60652
|1.60452
|1.61052
|384
|2012.10.30 08:07
|s/l
|146
|0.01
|1.60652
|1.60652
|1.60052
|-2.00
|2054.00
|385
|2012.10.30 08:07
|buy
|147
|0.02
|1.60652
|1.60452
|1.61052
|386
|2012.10.30 08:07
|sell stop
|148
|0.04
|1.60452
|1.60652
|1.60052
|387
|2012.10.30 09:33
|s/l
|147
|0.02
|1.60452
|1.60452
|1.61052
|-4.00
|2050.00
|388
|2012.10.30 09:33
|sell
|148
|0.04
|1.60452
|1.60652
|1.60052
|389
|2012.10.30 09:33
|buy stop
|149
|0.08
|1.60652
|1.60452
|1.61052
|390
|2012.10.30 10:11
|s/l
|148
|0.04
|1.60652
|1.60652
|1.60052
|-8.00
|2042.00
|391
|2012.10.30 10:11
|buy
|149
|0.08
|1.60652
|1.60452
|1.61052
|392
|2012.10.30 10:11
|sell stop
|150
|0.14
|1.60452
|1.60652
|1.60052
|393
|2012.10.31 08:13
|t/p
|149
|0.08
|1.61052
|1.60452
|1.61052
|32.00
|2074.00
|394
|2012.10.31 08:13
|delete
|150
|0.14
|1.60452
|1.60652
|1.60052
|395
|2012.10.31 12:00
|buy stop
|151
|0.01
|1.61272
|1.61072
|1.61672
|396
|2012.10.31 12:00
|sell stop
|152
|0.01
|1.61072
|1.61272
|1.60672
|397
|2012.10.31 12:42
|sell
|152
|0.01
|1.61072
|1.61272
|1.60672
|398
|2012.10.31 12:42
|delete
|151
|0.01
|1.61272
|1.61072
|1.61672
|399
|2012.10.31 12:42
|buy stop
|153
|0.02
|1.61272
|1.61072
|1.61672
|400
|2012.10.31 16:53
|s/l
|152
|0.01
|1.61272
|1.61272
|1.60672
|-2.00
|2072.00
|401
|2012.10.31 16:53
|buy
|153
|0.02
|1.61272
|1.61072
|1.61672
|402
|2012.10.31 16:53
|sell stop
|154
|0.04
|1.61072
|1.61272
|1.60672
|403
|2012.11.01 10:18
|t/p
|153
|0.02
|1.61672
|1.61072
|1.61672
|8.00
|2080.00
|404
|2012.11.01 10:18
|delete
|154
|0.04
|1.61072
|1.61272
|1.60672
|405
|2012.11.01 12:00
|buy stop
|155
|0.01
|1.61741
|1.61541
|1.62141
|406
|2012.11.01 12:00
|sell stop
|156
|0.01
|1.61541
|1.61741
|1.61141
|407
|2012.11.01 12:07
|sell
|156
|0.01
|1.61541
|1.61741
|1.61141
|408
|2012.11.01 12:07
|delete
|155
|0.01
|1.61741
|1.61541
|1.62141
|409
|2012.11.01 12:07
|buy stop
|157
|0.02
|1.61741
|1.61541
|1.62141
|410
|2012.11.02 01:05
|t/p
|156
|0.01
|1.61141
|1.61741
|1.61141
|4.00
|2084.00
|411
|2012.11.02 01:05
|delete
|157
|0.02
|1.61741
|1.61541
|1.62141
|412
|2012.11.02 12:00
|buy stop
|158
|0.01
|1.61006
|1.60806
|1.61406
|413
|2012.11.02 12:00
|sell stop
|159
|0.01
|1.60806
|1.61006
|1.60406
|414
|2012.11.02 12:28
|sell
|159
|0.01
|1.60806
|1.61006
|1.60406
|415
|2012.11.02 12:28
|delete
|158
|0.01
|1.61006
|1.60806
|1.61406
|416
|2012.11.02 12:28
|buy stop
|160
|0.02
|1.61006
|1.60806
|1.61406
|417
|2012.11.02 13:12
|t/p
|159
|0.01
|1.60406
|1.61006
|1.60406
|4.00
|2088.00
|418
|2012.11.02 13:12
|delete
|160
|0.02
|1.61006
|1.60806
|1.61406
|419
|2012.11.05 12:00
|buy stop
|161
|0.01
|1.59877
|1.59677
|1.60277
|420
|2012.11.05 12:00
|sell stop
|162
|0.01
|1.59677
|1.59877
|1.59277
|421
|2012.11.05 12:31
|sell
|162
|0.01
|1.59677
|1.59877
|1.59277
|422
|2012.11.05 12:31
|delete
|161
|0.01
|1.59877
|1.59677
|1.60277
|423
|2012.11.05 12:31
|buy stop
|163
|0.02
|1.59877
|1.59677
|1.60277
|424
|2012.11.06 03:42
|s/l
|162
|0.01
|1.59877
|1.59877
|1.59277
|-2.00
|2086.00
|425
|2012.11.06 03:42
|buy
|163
|0.02
|1.59877
|1.59677
|1.60277
|426
|2012.11.06 03:42
|sell stop
|164
|0.04
|1.59677
|1.59877
|1.59277
|427
|2012.11.06 09:33
|s/l
|163
|0.02
|1.59677
|1.59677
|1.60277
|-4.00
|2082.00
|428
|2012.11.06 09:33
|sell
|164
|0.04
|1.59677
|1.59877
|1.59277
|429
|2012.11.06 09:33
|buy stop
|165
|0.08
|1.59877
|1.59677
|1.60277
|430
|2012.11.06 09:42
|s/l
|164
|0.04
|1.59877
|1.59877
|1.59277
|-8.00
|2074.00
|431
|2012.11.06 09:42
|buy
|165
|0.08
|1.59877
|1.59677
|1.60277
|432
|2012.11.06 09:42
|sell stop
|166
|0.14
|1.59677
|1.59877
|1.59277
|433
|2012.11.06 11:02
|s/l
|165
|0.08
|1.59677
|1.59677
|1.60277
|-16.00
|2058.00
|434
|2012.11.06 11:02
|sell
|166
|0.14
|1.59677
|1.59877
|1.59277
|435
|2012.11.06 11:02
|buy stop
|167
|0.25
|1.59877
|1.59677
|1.60277
|436
|2012.11.06 11:36
|s/l
|166
|0.14
|1.59877
|1.59877
|1.59277
|-28.00
|2030.00
|437
|2012.11.06 11:36
|buy
|167
|0.25
|1.59877
|1.59677
|1.60277
|438
|2012.11.06 11:36
|sell stop
|168
|0.45
|1.59677
|1.59877
|1.59277
|439
|2012.11.07 01:32
|s/l
|167
|0.25
|1.59677
|1.59677
|1.60277
|-50.00
|1980.00
|440
|2012.11.07 01:32
|sell
|168
|0.45
|1.59677
|1.59877
|1.59277
|441
|2012.11.07 01:32
|buy stop
|169
|0.81
|1.59877
|1.59677
|1.60277
|442
|2012.11.07 02:46
|s/l
|168
|0.45
|1.59877
|1.59877
|1.59277
|-90.00
|1890.00
|443
|2012.11.07 02:46
|buy
|169
|0.81
|1.59877
|1.59677
|1.60277
|444
|2012.11.07 02:46
|sell stop
|170
|1.45
|1.59677
|1.59877
|1.59277
|445
|2012.11.07 04:05
|t/p
|169
|0.81
|1.60277
|1.59677
|1.60277
|324.00
|2214.00
|446
|2012.11.07 04:05
|delete
|170
|1.45
|1.59677
|1.59877
|1.59277
|447
|2012.11.07 12:00
|buy stop
|171
|0.01
|1.60082
|1.59882
|1.60482
|448
|2012.11.07 12:00
|sell stop
|172
|0.01
|1.59882
|1.60082
|1.59482
|449
|2012.11.07 12:08
|sell
|172
|0.01
|1.59882
|1.60082
|1.59482
|450
|2012.11.07 12:08
|delete
|171
|0.01
|1.60082
|1.59882
|1.60482
|451
|2012.11.07 12:08
|buy stop
|173
|0.02
|1.60082
|1.59882
|1.60482
|452
|2012.11.08 09:42
|t/p
|172
|0.01
|1.59482
|1.60082
|1.59482
|4.00
|2218.00
|453
|2012.11.08 09:42
|delete
|173
|0.02
|1.60082
|1.59882
|1.60482
|454
|2012.11.08 12:00
|buy stop
|174
|0.01
|1.59643
|1.59443
|1.60043
|455
|2012.11.08 12:00
|sell stop
|175
|0.01
|1.59443
|1.59643
|1.59043
|456
|2012.11.08 12:02
|buy
|174
|0.01
|1.59643
|1.59443
|1.60043
|457
|2012.11.08 12:02
|delete
|175
|0.01
|1.59443
|1.59643
|1.59043
|458
|2012.11.08 12:02
|sell stop
|176
|0.02
|1.59443
|1.59643
|1.59043
|459
|2012.11.09 03:11
|t/p
|174
|0.01
|1.60043
|1.59443
|1.60043
|4.00
|2222.00
|460
|2012.11.09 03:11
|delete
|176
|0.02
|1.59443
|1.59643
|1.59043
|461
|2012.11.09 12:00
|buy stop
|177
|0.01
|1.59572
|1.59372
|1.59972
|462
|2012.11.09 12:00
|sell stop
|178
|0.01
|1.59372
|1.59572
|1.58972
|463
|2012.11.09 12:03
|sell
|178
|0.01
|1.59372
|1.59572
|1.58972
|464
|2012.11.09 12:03
|delete
|177
|0.01
|1.59572
|1.59372
|1.59972
|465
|2012.11.09 12:03
|buy stop
|179
|0.02
|1.59572
|1.59372
|1.59972
|466
|2012.11.09 18:38
|t/p
|178
|0.01
|1.58972
|1.59572
|1.58972
|4.00
|2226.00
|467
|2012.11.09 18:38
|delete
|179
|0.02
|1.59572
|1.59372
|1.59972
|468
|2012.11.12 12:00
|buy stop
|180
|0.01
|1.58878
|1.58678
|1.59278
|469
|2012.11.12 12:00
|sell stop
|181
|0.01
|1.58678
|1.58878
|1.58278
|470
|2012.11.12 13:02
|sell
|181
|0.01
|1.58678
|1.58878
|1.58278
|471
|2012.11.12 13:02
|delete
|180
|0.01
|1.58878
|1.58678
|1.59278
|472
|2012.11.12 13:02
|buy stop
|182
|0.02
|1.58878
|1.58678
|1.59278
|473
|2012.11.13 09:27
|s/l
|181
|0.01
|1.58878
|1.58878
|1.58278
|-2.00
|2224.00
|474
|2012.11.13 09:27
|buy
|182
|0.02
|1.58878
|1.58678
|1.59278
|475
|2012.11.13 09:27
|sell stop
|183
|0.04
|1.58678
|1.58878
|1.58278
|476
|2012.11.13 14:21
|s/l
|182
|0.02
|1.58678
|1.58678
|1.59278
|-4.00
|2220.00
|477
|2012.11.13 14:21
|sell
|183
|0.04
|1.58678
|1.58878
|1.58278
|478
|2012.11.13 14:21
|buy stop
|184
|0.08
|1.58878
|1.58678
|1.59278
|479
|2012.11.13 15:09
|s/l
|183
|0.04
|1.58878
|1.58878
|1.58278
|-8.00
|2212.00
|480
|2012.11.13 15:09
|buy
|184
|0.08
|1.58878
|1.58678
|1.59278
|481
|2012.11.13 15:09
|sell stop
|185
|0.14
|1.58678
|1.58878
|1.58278
|482
|2012.11.13 22:02
|s/l
|184
|0.08
|1.58678
|1.58678
|1.59278
|-16.00
|2196.00
|483
|2012.11.13 22:02
|sell
|185
|0.14
|1.58678
|1.58878
|1.58278
|484
|2012.11.13 22:02
|buy stop
|186
|0.25
|1.58878
|1.58678
|1.59278
|485
|2012.11.14 02:47
|s/l
|185
|0.14
|1.58878
|1.58878
|1.58278
|-28.00
|2168.00
|486
|2012.11.14 02:47
|buy
|186
|0.25
|1.58878
|1.58678
|1.59278
|487
|2012.11.14 02:47
|sell stop
|187
|0.45
|1.58678
|1.58878
|1.58278
|488
|2012.11.14 10:38
|s/l
|186
|0.25
|1.58678
|1.58678
|1.59278
|-50.00
|2118.00
|489
|2012.11.14 10:38
|sell
|187
|0.45
|1.58678
|1.58878
|1.58278
|490
|2012.11.14 10:38
|buy stop
|188
|0.81
|1.58878
|1.58678
|1.59278
|491
|2012.11.15 09:32
|t/p
|187
|0.45
|1.58278
|1.58878
|1.58278
|180.00
|2298.00
|492
|2012.11.15 09:32
|delete
|188
|0.81
|1.58878
|1.58678
|1.59278
|493
|2012.11.15 12:00
|buy stop
|189
|0.01
|1.58601
|1.58401
|1.59001
|494
|2012.11.15 12:00
|sell stop
|190
|0.01
|1.58401
|1.58601
|1.58001
|495
|2012.11.15 12:06
|sell
|190
|0.01
|1.58401
|1.58601
|1.58001
|496
|2012.11.15 12:06
|delete
|189
|0.01
|1.58601
|1.58401
|1.59001
|497
|2012.11.15 12:06
|buy stop
|191
|0.02
|1.58601
|1.58401
|1.59001
|498
|2012.11.15 14:18
|s/l
|190
|0.01
|1.58601
|1.58601
|1.58001
|-2.00
|2296.00
|499
|2012.11.15 14:18
|buy
|191
|0.02
|1.58601
|1.58401
|1.59001
|500
|2012.11.15 14:18
|sell stop
|192
|0.04
|1.58401
|1.58601
|1.58001
|501
|2012.11.16 15:13
|s/l
|191
|0.02
|1.58401
|1.58401
|1.59001
|-4.00
|2292.00
|502
|2012.11.16 15:13
|sell
|192
|0.04
|1.58401
|1.58601
|1.58001
|503
|2012.11.16 15:13
|buy stop
|193
|0.08
|1.58601
|1.58401
|1.59001
|504
|2012.11.16 16:03
|s/l
|192
|0.04
|1.58601
|1.58601
|1.58001
|-8.00
|2284.00
|505
|2012.11.16 16:03
|buy
|193
|0.08
|1.58601
|1.58401
|1.59001
|506
|2012.11.16 16:03
|sell stop
|194
|0.14
|1.58401
|1.58601
|1.58001
|507
|2012.11.16 16:27
|s/l
|193
|0.08
|1.58401
|1.58401
|1.59001
|-16.00
|2268.00
|508
|2012.11.16 16:27
|sell
|194
|0.14
|1.58401
|1.58601
|1.58001
|509
|2012.11.16 16:27
|buy stop
|195
|0.25
|1.58601
|1.58401
|1.59001
|510
|2012.11.16 16:47
|s/l
|194
|0.14
|1.58601
|1.58601
|1.58001
|-28.00
|2240.00
|511
|2012.11.16 16:47
|buy
|195
|0.25
|1.58601
|1.58401
|1.59001
|512
|2012.11.16 16:47
|sell stop
|196
|0.45
|1.58401
|1.58601
|1.58001
|513
|2012.11.18 23:36
|t/p
|195
|0.25
|1.59001
|1.58401
|1.59001
|100.00
|2340.00
|514
|2012.11.18 23:36
|delete
|196
|0.45
|1.58401
|1.58601
|1.58001
|515
|2012.11.19 12:00
|buy stop
|197
|0.01
|1.59152
|1.58952
|1.59552
|516
|2012.11.19 12:00
|sell stop
|198
|0.01
|1.58952
|1.59152
|1.58552
|517
|2012.11.19 12:33
|sell
|198
|0.01
|1.58952
|1.59152
|1.58552
|518
|2012.11.19 12:33
|delete
|197
|0.01
|1.59152
|1.58952
|1.59552
|519
|2012.11.19 12:33
|buy stop
|199
|0.02
|1.59152
|1.58952
|1.59552
|520
|2012.11.19 15:47
|s/l
|198
|0.01
|1.59152
|1.59152
|1.58552
|-2.00
|2338.00
|521
|2012.11.19 15:47
|buy
|199
|0.02
|1.59152
|1.58952
|1.59552
|522
|2012.11.19 15:47
|sell stop
|200
|0.04
|1.58952
|1.59152
|1.58552
|523
|2012.11.19 22:12
|s/l
|199
|0.02
|1.58952
|1.58952
|1.59552
|-4.00
|2334.00
|524
|2012.11.19 22:12
|sell
|200
|0.04
|1.58952
|1.59152
|1.58552
|525
|2012.11.19 22:12
|buy stop
|201
|0.08
|1.59152
|1.58952
|1.59552
|526
|2012.11.20 02:52
|s/l
|200
|0.04
|1.59152
|1.59152
|1.58552
|-8.00
|2326.00
|527
|2012.11.20 02:52
|buy
|201
|0.08
|1.59152
|1.58952
|1.59552
|528
|2012.11.20 02:52
|sell stop
|202
|0.14
|1.58952
|1.59152
|1.58552
|529
|2012.11.21 06:47
|s/l
|201
|0.08
|1.58952
|1.58952
|1.59552
|-16.00
|2310.00
|530
|2012.11.21 06:47
|sell
|202
|0.14
|1.58952
|1.59152
|1.58552
|531
|2012.11.21 06:47
|buy stop
|203
|0.25
|1.59152
|1.58952
|1.59552
|532
|2012.11.21 08:28
|s/l
|202
|0.14
|1.59152
|1.59152
|1.58552
|-28.00
|2282.00
|533
|2012.11.21 08:28
|buy
|203
|0.25
|1.59152
|1.58952
|1.59552
|534
|2012.11.21 08:28
|sell stop
|204
|0.45
|1.58952
|1.59152
|1.58552
|535
|2012.11.21 22:13
|t/p
|203
|0.25
|1.59552
|1.58952
|1.59552
|100.00
|2382.00
|536
|2012.11.21 22:13
|delete
|204
|0.45
|1.58952
|1.59152
|1.58552
|537
|2012.11.22 12:00
|buy stop
|205
|0.01
|1.59666
|1.59466
|1.60066
|538
|2012.11.22 12:00
|sell stop
|206
|0.01
|1.59466
|1.59666
|1.59066
|539
|2012.11.22 12:57
|buy
|205
|0.01
|1.59666
|1.59466
|1.60066
|540
|2012.11.22 12:57
|delete
|206
|0.01
|1.59466
|1.59666
|1.59066
|541
|2012.11.22 12:57
|sell stop
|207
|0.02
|1.59466
|1.59666
|1.59066
|542
|2012.11.22 13:48
|s/l
|205
|0.01
|1.59466
|1.59466
|1.60066
|-2.00
|2380.00
|543
|2012.11.22 13:48
|sell
|207
|0.02
|1.59466
|1.59666
|1.59066
|544
|2012.11.22 13:48
|buy stop
|208
|0.04
|1.59666
|1.59466
|1.60066
|545
|2012.11.23 07:52
|s/l
|207
|0.02
|1.59666
|1.59666
|1.59066
|-4.00
|2376.00
|546
|2012.11.23 07:52
|buy
|208
|0.04
|1.59666
|1.59466
|1.60066
|547
|2012.11.23 07:52
|sell stop
|209
|0.08
|1.59466
|1.59666
|1.59066
|548
|2012.11.23 08:34
|s/l
|208
|0.04
|1.59466
|1.59466
|1.60066
|-8.00
|2368.00
|549
|2012.11.23 08:34
|sell
|209
|0.08
|1.59466
|1.59666
|1.59066
|550
|2012.11.23 08:34
|buy stop
|210
|0.14
|1.59666
|1.59466
|1.60066
|551
|2012.11.23 14:22
|s/l
|209
|0.08
|1.59666
|1.59666
|1.59066
|-16.00
|2352.00
|552
|2012.11.23 14:22
|buy
|210
|0.14
|1.59666
|1.59466
|1.60066
|553
|2012.11.23 14:22
|sell stop
|211
|0.25
|1.59466
|1.59666
|1.59066
|554
|2012.11.23 15:51
|t/p
|210
|0.14
|1.60066
|1.59466
|1.60066
|56.00
|2408.00
|555
|2012.11.23 15:51
|delete
|211
|0.25
|1.59466
|1.59666
|1.59066
|556
|2012.11.26 12:00
|buy stop
|212
|0.01
|1.60285
|1.60085
|1.60685
|557
|2012.11.26 12:00
|sell stop
|213
|0.01
|1.60085
|1.60285
|1.59685
|558
|2012.11.26 12:38
|sell
|213
|0.01
|1.60085
|1.60285
|1.59685
|559
|2012.11.26 12:38
|delete
|212
|0.01
|1.60285
|1.60085
|1.60685
|560
|2012.11.26 12:38
|buy stop
|214
|0.02
|1.60285
|1.60085
|1.60685
|561
|2012.11.26 15:38
|s/l
|213
|0.01
|1.60285
|1.60285
|1.59685
|-2.00
|2406.00
|562
|2012.11.26 15:38
|buy
|214
|0.02
|1.60285
|1.60085
|1.60685
|563
|2012.11.26 15:38
|sell stop
|215
|0.04
|1.60085
|1.60285
|1.59685
|564
|2012.11.26 16:08
|s/l
|214
|0.02
|1.60085
|1.60085
|1.60685
|-4.00
|2402.00
|565
|2012.11.26 16:08
|sell
|215
|0.04
|1.60085
|1.60285
|1.59685
|566
|2012.11.26 16:08
|buy stop
|216
|0.08
|1.60285
|1.60085
|1.60685
|567
|2012.11.26 20:38
|s/l
|215
|0.04
|1.60285
|1.60285
|1.59685
|-8.00
|2394.00
|568
|2012.11.26 20:38
|buy
|216
|0.08
|1.60285
|1.60085
|1.60685
|569
|2012.11.26 20:38
|sell stop
|217
|0.14
|1.60085
|1.60285
|1.59685
|570
|2012.11.27 20:57
|s/l
|216
|0.08
|1.60085
|1.60085
|1.60685
|-16.00
|2378.00
|571
|2012.11.27 20:57
|sell
|217
|0.14
|1.60085
|1.60285
|1.59685
|572
|2012.11.27 20:57
|buy stop
|218
|0.25
|1.60285
|1.60085
|1.60685
|573
|2012.11.28 12:58
|t/p
|217
|0.14
|1.59685
|1.60285
|1.59685
|56.00
|2434.00
|574
|2012.11.28 12:58
|delete
|218
|0.25
|1.60285
|1.60085
|1.60685
|575
|2012.11.28 12:58
|buy stop
|219
|0.01
|1.59784
|1.59584
|1.60184
|576
|2012.11.28 12:58
|sell stop
|220
|0.01
|1.59584
|1.59784
|1.59184
|577
|2012.11.28 13:13
|buy
|219
|0.01
|1.59784
|1.59584
|1.60184
|578
|2012.11.28 13:13
|delete
|220
|0.01
|1.59584
|1.59784
|1.59184
|579
|2012.11.28 13:13
|sell stop
|221
|0.02
|1.59584
|1.59784
|1.59184
|580
|2012.11.29 05:16
|t/p
|219
|0.01
|1.60184
|1.59584
|1.60184
|4.00
|2438.00
|581
|2012.11.29 05:16
|delete
|221
|0.02
|1.59584
|1.59784
|1.59184
|582
|2012.11.29 12:00
|buy stop
|222
|0.01
|1.60306
|1.60106
|1.60706
|583
|2012.11.29 12:00
|sell stop
|223
|0.01
|1.60106
|1.60306
|1.59706
|584
|2012.11.29 12:58
|buy
|222
|0.01
|1.60306
|1.60106
|1.60706
|585
|2012.11.29 12:58
|delete
|223
|0.01
|1.60106
|1.60306
|1.59706
|586
|2012.11.29 12:58
|sell stop
|224
|0.02
|1.60106
|1.60306
|1.59706
|587
|2012.11.30 13:19
|s/l
|222
|0.01
|1.60106
|1.60106
|1.60706
|-2.00
|2436.00
|588
|2012.11.30 13:19
|sell
|224
|0.02
|1.60106
|1.60306
|1.59706
|589
|2012.11.30 13:19
|buy stop
|225
|0.04
|1.60306
|1.60106
|1.60706
|590
|2012.11.30 15:58
|s/l
|224
|0.02
|1.60306
|1.60306
|1.59706
|-4.00
|2432.00
|591
|2012.11.30 15:58
|buy
|225
|0.04
|1.60306
|1.60106
|1.60706
|592
|2012.11.30 15:58
|sell stop
|226
|0.08
|1.60106
|1.60306
|1.59706
|593
|2012.11.30 21:43
|s/l
|225
|0.04
|1.60106
|1.60106
|1.60706
|-8.00
|2424.00
|594
|2012.11.30 21:43
|sell
|226
|0.08
|1.60106
|1.60306
|1.59706
|595
|2012.11.30 21:43
|buy stop
|227
|0.14
|1.60306
|1.60106
|1.60706
|596
|2012.12.03 01:06
|s/l
|226
|0.08
|1.60306
|1.60306
|1.59706
|-16.00
|2408.00
|597
|2012.12.03 01:06
|buy
|227
|0.14
|1.60306
|1.60106
|1.60706
|598
|2012.12.03 01:06
|sell stop
|228
|0.25
|1.60106
|1.60306
|1.59706
|599
|2012.12.03 12:51
|t/p
|227
|0.14
|1.60706
|1.60106
|1.60706
|56.00
|2464.00
|600
|2012.12.03 12:51
|delete
|228
|0.25
|1.60106
|1.60306
|1.59706
|601
|2012.12.03 12:51
|buy stop
|229
|0.01
|1.60833
|1.60633
|1.61233
|602
|2012.12.03 12:51
|sell stop
|230
|0.01
|1.60633
|1.60833
|1.60233
|603
|2012.12.03 12:53
|buy
|229
|0.01
|1.60833
|1.60633
|1.61233
|604
|2012.12.03 12:53
|delete
|230
|0.01
|1.60633
|1.60833
|1.60233
|605
|2012.12.03 12:53
|sell stop
|231
|0.02
|1.60633
|1.60833
|1.60233
|606
|2012.12.04 09:47
|t/p
|229
|0.01
|1.61233
|1.60633
|1.61233
|4.00
|2468.00
|607
|2012.12.04 09:47
|delete
|231
|0.02
|1.60633
|1.60833
|1.60233
|608
|2012.12.04 12:00
|buy stop
|232
|0.01
|1.61341
|1.61141
|1.61741
|609
|2012.12.04 12:00
|sell stop
|233
|0.01
|1.61141
|1.61341
|1.60741
|610
|2012.12.04 12:08
|sell
|233
|0.01
|1.61141
|1.61341
|1.60741
|611
|2012.12.04 12:08
|delete
|232
|0.01
|1.61341
|1.61141
|1.61741
|612
|2012.12.04 12:08
|buy stop
|234
|0.02
|1.61341
|1.61141
|1.61741
|613
|2012.12.06 15:33
|t/p
|233
|0.01
|1.60741
|1.61341
|1.60741
|4.00
|2472.00
|614
|2012.12.06 15:33
|delete
|234
|0.02
|1.61341
|1.61141
|1.61741
|615
|2012.12.07 12:00
|buy stop
|235
|0.01
|1.60346
|1.60146
|1.60746
|616
|2012.12.07 12:00
|sell stop
|236
|0.01
|1.60146
|1.60346
|1.59746
|617
|2012.12.07 12:19
|sell
|236
|0.01
|1.60146
|1.60346
|1.59746
|618
|2012.12.07 12:19
|delete
|235
|0.01
|1.60346
|1.60146
|1.60746
|619
|2012.12.07 12:19
|buy stop
|237
|0.02
|1.60346
|1.60146
|1.60746
|620
|2012.12.07 16:14
|s/l
|236
|0.01
|1.60346
|1.60346
|1.59746
|-2.00
|2470.00
|621
|2012.12.07 16:14
|buy
|237
|0.02
|1.60346
|1.60146
|1.60746
|622
|2012.12.07 16:14
|sell stop
|238
|0.04
|1.60146
|1.60346
|1.59746
|623
|2012.12.10 07:37
|s/l
|237
|0.02
|1.60146
|1.60146
|1.60746
|-4.00
|2466.00
|624
|2012.12.10 07:37
|sell
|238
|0.04
|1.60146
|1.60346
|1.59746
|625
|2012.12.10 07:37
|buy stop
|239
|0.08
|1.60346
|1.60146
|1.60746
|626
|2012.12.10 08:20
|s/l
|238
|0.04
|1.60346
|1.60346
|1.59746
|-8.00
|2458.00
|627
|2012.12.10 08:20
|buy
|239
|0.08
|1.60346
|1.60146
|1.60746
|628
|2012.12.10 08:20
|sell stop
|240
|0.14
|1.60146
|1.60346
|1.59746
|629
|2012.12.10 13:10
|t/p
|239
|0.08
|1.60746
|1.60146
|1.60746
|32.00
|2490.00
|630
|2012.12.10 13:10
|delete
|240
|0.14
|1.60146
|1.60346
|1.59746
|631
|2012.12.11 12:00
|buy stop
|241
|0.01
|1.61017
|1.60817
|1.61417
|632
|2012.12.11 12:00
|sell stop
|242
|0.01
|1.60817
|1.61017
|1.60417
|633
|2012.12.11 12:53
|buy
|241
|0.01
|1.61017
|1.60817
|1.61417
|634
|2012.12.11 12:53
|delete
|242
|0.01
|1.60817
|1.61017
|1.60417
|635
|2012.12.11 12:53
|sell stop
|243
|0.02
|1.60817
|1.61017
|1.60417
|636
|2012.12.11 13:42
|s/l
|241
|0.01
|1.60817
|1.60817
|1.61417
|-2.00
|2488.00
|637
|2012.12.11 13:42
|sell
|243
|0.02
|1.60817
|1.61017
|1.60417
|638
|2012.12.11 13:42
|buy stop
|244
|0.04
|1.61017
|1.60817
|1.61417
|639
|2012.12.11 14:02
|s/l
|243
|0.02
|1.61017
|1.61017
|1.60417
|-4.00
|2484.00
|640
|2012.12.11 14:02
|buy
|244
|0.04
|1.61017
|1.60817
|1.61417
|641
|2012.12.11 14:02
|sell stop
|245
|0.08
|1.60817
|1.61017
|1.60417
|642
|2012.12.12 10:04
|t/p
|244
|0.04
|1.61417
|1.60817
|1.61417
|16.00
|2500.00
|643
|2012.12.12 10:04
|delete
|245
|0.08
|1.60817
|1.61017
|1.60417
|644
|2012.12.12 12:00
|buy stop
|246
|0.01
|1.61534
|1.61334
|1.61934
|645
|2012.12.12 12:00
|sell stop
|247
|0.01
|1.61334
|1.61534
|1.60934
|646
|2012.12.12 14:54
|sell
|247
|0.01
|1.61334
|1.61534
|1.60934
|647
|2012.12.12 14:54
|delete
|246
|0.01
|1.61534
|1.61334
|1.61934
|648
|2012.12.12 14:54
|buy stop
|248
|0.02
|1.61534
|1.61334
|1.61934
|649
|2012.12.12 17:28
|s/l
|247
|0.01
|1.61534
|1.61534
|1.60934
|-2.00
|2498.00
|650
|2012.12.12 17:28
|buy
|248
|0.02
|1.61534
|1.61334
|1.61934
|651
|2012.12.12 17:28
|sell stop
|249
|0.04
|1.61334
|1.61534
|1.60934
|652
|2012.12.12 20:56
|s/l
|248
|0.02
|1.61334
|1.61334
|1.61934
|-4.00
|2494.00
|653
|2012.12.12 20:56
|sell
|249
|0.04
|1.61334
|1.61534
|1.60934
|654
|2012.12.12 20:56
|buy stop
|250
|0.08
|1.61534
|1.61334
|1.61934
|655
|2012.12.13 13:22
|s/l
|249
|0.04
|1.61534
|1.61534
|1.60934
|-8.00
|2486.00
|656
|2012.12.13 13:22
|buy
|250
|0.08
|1.61534
|1.61334
|1.61934
|657
|2012.12.13 13:22
|sell stop
|251
|0.14
|1.61334
|1.61534
|1.60934
|658
|2012.12.13 14:21
|s/l
|250
|0.08
|1.61334
|1.61334
|1.61934
|-16.00
|2470.00
|659
|2012.12.13 14:21
|sell
|251
|0.14
|1.61334
|1.61534
|1.60934
|660
|2012.12.13 14:21
|buy stop
|252
|0.25
|1.61534
|1.61334
|1.61934
|661
|2012.12.13 17:18
|t/p
|251
|0.14
|1.60934
|1.61534
|1.60934
|56.00
|2526.00
|662
|2012.12.13 17:18
|delete
|252
|0.25
|1.61534
|1.61334
|1.61934
|663
|2012.12.14 12:00
|buy stop
|253
|0.01
|1.61303
|1.61103
|1.61703
|664
|2012.12.14 12:00
|sell stop
|254
|0.01
|1.61103
|1.61303
|1.60703
|665
|2012.12.14 12:47
|sell
|254
|0.01
|1.61103
|1.61303
|1.60703
|666
|2012.12.14 12:47
|delete
|253
|0.01
|1.61303
|1.61103
|1.61703
|667
|2012.12.14 12:47
|buy stop
|255
|0.02
|1.61303
|1.61103
|1.61703
|668
|2012.12.14 14:21
|s/l
|254
|0.01
|1.61303
|1.61303
|1.60703
|-2.00
|2524.00
|669
|2012.12.14 14:21
|buy
|255
|0.02
|1.61303
|1.61103
|1.61703
|670
|2012.12.14 14:21
|sell stop
|256
|0.04
|1.61103
|1.61303
|1.60703
|671
|2012.12.14 15:08
|s/l
|255
|0.02
|1.61103
|1.61103
|1.61703
|-4.00
|2520.00
|672
|2012.12.14 15:08
|sell
|256
|0.04
|1.61103
|1.61303
|1.60703
|673
|2012.12.14 15:08
|buy stop
|257
|0.08
|1.61303
|1.61103
|1.61703
|674
|2012.12.14 15:47
|s/l
|256
|0.04
|1.61303
|1.61303
|1.60703
|-8.00
|2512.00
|675
|2012.12.14 15:47
|buy
|257
|0.08
|1.61303
|1.61103
|1.61703
|676
|2012.12.14 15:47
|sell stop
|258
|0.14
|1.61103
|1.61303
|1.60703
|677
|2012.12.14 17:16
|t/p
|257
|0.08
|1.61703
|1.61103
|1.61703
|32.00
|2544.00
|678
|2012.12.14 17:16
|delete
|258
|0.14
|1.61103
|1.61303
|1.60703