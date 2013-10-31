|Account: 204810
|Name: Elvis Presley
|Currency: AUD
|Leverage: 1:400
|2013 November 7, 16:39
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3716825
|2013.10.31 22:07
|buy
|0.01
|usdchf.g
|0.90682
|0.90082
|0.95682
|2013.11.01 13:20
|0.91180
|-0.07
|0.00
|0.00
|5.77
|
|1933981
|Ichimoku Trend EA 1933981 O:7154
|3716841
|2013.10.31 22:16
|sell
|0.01
|audjpy.g
|93.000
|93.600
|88.200
|2013.11.01 13:56
|93.217
|-0.07
|0.00
|0.00
|-2.33
|
|1933995
|Ichimoku Trend EA 1933995 O:7154
|3716842
|2013.10.31 22:19
|sell
|0.01
|eurusd.g
|1.35866
|1.35650
|1.30867
|2013.11.01 07:38
|1.35651
|-0.07
|0.00
|0.00
|2.26
|
|1933963
|Ichimoku Trend EA 1933963 O:715
|3716845
|2013.10.31 22:22
|sell
|0.01
|eurgbp.g
|0.84706
|0.85306
|0.79706
|2013.11.01 13:20
|0.84621
|-0.07
|0.00
|0.00
|1.43
|
|1933964
|Ichimoku Trend EA 1933964 O:7154
|3716871
|2013.10.31 22:28
|sell
|0.01
|eurcad.g
|1.41741
|1.41092
|1.36738
|2013.11.01 13:20
|1.40827
|-0.07
|0.00
|0.00
|9.26
|
|1933962
|Ichimoku Trend EA 1933962 O:7163
|3720370
|2013.11.01 13:22
|sell
|0.01
|gbpusd.g
|1.59592
|1.59369
|1.54593
|2013.11.04 01:01
|1.59370
|-0.07
|0.00
|-0.02
|2.34
|
|1933971
|Ichimoku KVO smoothed EA 193397
|3720371
|2013.11.01 13:23
|sell
|0.01
|eurcad.g
|1.40783
|1.40442
|1.35983
|2013.11.04 03:29
|1.40443
|-0.07
|0.00
|0.01
|3.44
|
|1933962
|Ichimoku KVO smoothed EA 193396
|3720372
|2013.11.01 13:24
|sell
|0.01
|euraud.g
|1.42638
|1.42195
|1.38037
|2013.11.04 03:48
|1.42200
|-0.07
|0.00
|0.06
|4.38
|
|1933961
|Ichimoku KVO smoothed EA 193396
|3720379
|2013.11.01 13:25
|sell
|0.01
|gbpjpy.g
|157.071
|157.665
|152.490
|2013.11.04 13:00
|157.669
|-0.07
|0.00
|-0.04
|-6.38
|
|1933973
|Ichimoku KVO smoothed EA 193397
|3720380
|2013.11.01 13:26
|sell
|0.01
|eurjpy.g
|132.903
|132.186
|128.317
|2013.11.07 13:34
|132.192
|-0.07
|0.00
|-0.11
|7.57
|
|1933967
|Ichimoku KVO smoothed EA 193396
|3720392
|2013.11.01 13:29
|sell
|0.01
|eurusd.g
|1.35014
|1.34680
|1.30016
|2013.11.04 03:23
|1.34690
|-0.07
|0.00
|0.00
|3.42
|
|1933963
|Ichimoku KVO smoothed EA 193396
|3720442
|2013.11.01 13:49
|sell
|0.02
|audjpy.g
|93.200
|92.946
|88.884
|2013.11.07 18:34
|92.950
|-0.14
|0.00
|-1.27
|5.38
|
|1933995
|Ichimoku KVO smoothed EA 193399
|3720548
|2013.11.01 14:01
|sell
|0.02
|gbpjpy.g
|157.290
|157.665
|152.490
|2013.11.04 13:00
|157.669
|-0.14
|0.00
|-0.08
|-8.08
|
|1933973
|Ichimoku KVO smoothed EA 193397
|3720567
|2013.11.01 14:01
|sell
|0.02
|eurjpy.g
|133.112
|132.711
|128.312
|2013.11.05 15:59
|132.713
|-0.14
|0.00
|-0.08
|8.53
|
|1933967
|Ichimoku KVO smoothed EA 193396
|3720625
|2013.11.01 14:11
|sell
|0.03
|gbpjpy.g
|157.494
|157.665
|152.490
|2013.11.04 13:00
|157.669
|-0.21
|0.00
|-0.11
|-5.60
|
|1933973
|Ichimoku KVO smoothed EA 193397
|3720657
|2013.11.01 14:16
|sell
|0.02
|euraud.g
|1.42837
|1.42568
|1.38037
|2013.11.04 00:28
|1.42577
|-0.14
|0.00
|0.11
|5.20
|
|1933961
|Ichimoku KVO smoothed EA 193396
|3720688
|2013.11.01 14:18
|sell
|0.02
|eurcad.g
|1.40980
|1.40446
|1.35983
|2013.11.04 03:34
|1.40447
|-0.14
|0.00
|0.02
|10.78
|
|1933962
|Ichimoku KVO smoothed EA 193396
|3720762
|2013.11.01 14:28
|sell
|0.03
|eurjpy.g
|133.308
|132.959
|128.312
|2013.11.05 03:42
|132.959
|-0.21
|0.00
|-0.10
|11.21
|
|1933967
|Ichimoku KVO smoothed EA 193396
|3720846
|2013.11.01 15:00
|sell
|0.03
|euraud.g
|1.43037
|0.00000
|1.38037
|2013.11.06 20:50
|1.41882
|-0.21
|0.00
|0.51
|34.65
|
|1933961
|Ichimoku KVO smoothed EA 193396
|3720847
|2013.11.01 15:00
|sell
|0.03
|euraud.g
|1.43039
|1.42572
|1.38037
|2013.11.04 00:28
|1.42577
|-0.21
|0.00
|0.17
|13.86
|
|1933961
|Ichimoku KVO smoothed EA 193396
|3721704
|2013.11.03 21:52
|buy
|0.01
|usdjpy.g
|98.844
|99.128
|103.445
|2013.11.07 15:18
|99.127
|-0.07
|0.00
|0.00
|3.01
|
|1933982
|Ichimoku KVO smoothed EA 193398
|3721705
|2013.11.03 21:52
|sell
|0.02
|audjpy.g
|93.479
|92.944
|88.884
|2013.11.07 18:34
|92.950
|-0.14
|0.00
|-1.06
|11.38
|
|1933995
|Ichimoku KVO smoothed EA 193399
|3722094
|2013.11.04 00:32
|sell
|0.03
|audjpy.g
|93.659
|93.396
|88.860
|2013.11.05 03:42
|93.397
|-0.21
|0.00
|-0.32
|8.42
|
|1933995
|Ichimoku KVO smoothed EA 193399
|3722670
|2013.11.04 04:00
|sell
|0.01
|eurcad.g
|1.40472
|1.39122
|1.36081
|2013.11.07 13:38
|1.39122
|-0.07
|0.00
|0.05
|13.66
|
|1933962
|Ichimoku KVO smoothed EA 193396
|3726568
|2013.11.04 13:22
|buy
|0.02
|usdjpy.g
|98.646
|99.128
|103.445
|2013.11.07 15:18
|99.127
|-0.14
|0.00
|0.00
|10.26
|
|1933982
|Ichimoku KVO smoothed EA 193398
|3728649
|2013.11.04 15:00
|sell
|0.02
|eurcad.g
|1.40674
|1.39117
|1.36081
|2013.11.07 13:38
|1.39118
|-0.14
|0.00
|0.10
|31.49
|
|1933962
|Ichimoku KVO smoothed EA 193396
|3730588
|2013.11.04 16:21
|buy
|0.02
|usdchf.g
|0.91041
|0.91406
|0.96041
|2013.11.07 18:49
|0.91405
|-0.14
|0.00
|0.00
|8.40
|
|1933981
|Ichimoku KVO smoothed EA 193398
|3732329
|2013.11.04 18:03
|sell
|0.05
|audcad.g
|0.99143
|0.98911
|0.94343
|2013.11.07 12:35
|0.98916
|-0.35
|0.00
|-1.81
|11.47
|
|1933993
|Ichimoku KVO smoothed EA 193399
|3733344
|2013.11.04 19:37
|sell
|0.03
|eurcad.g
|1.40880
|1.39130
|1.36081
|2013.11.07 13:43
|1.39130
|-0.21
|0.00
|0.15
|53.11
|
|1933962
|Ichimoku KVO smoothed EA 193396
|3733597
|2013.11.04 20:00
|sell
|0.01
|gbpjpy.g
|157.371
|158.371
|152.973
|2013.11.05 21:02
|158.164
|-0.07
|0.00
|-0.08
|-8.47
|
|1933973
|Ichimoku KVO smoothed EA 193397
|3734231
|2013.11.04 20:56
|sell
|0.02
|gbpjpy.g
|157.571
|157.212
|152.576
|2013.11.05 03:27
|157.212
|-0.14
|0.00
|-0.07
|7.69
|
|1933973
|Ichimoku KVO smoothed EA 193397
|3735385
|2013.11.04 23:45
|sell
|0.05
|audjpy.g
|93.851
|93.397
|88.860
|2013.11.05 03:42
|93.397
|-0.35
|0.00
|0.00
|24.30
|
|1933995
|Ichimoku KVO smoothed EA 193399
|3736523
|2013.11.05 01:27
|buy
|0.03
|usdjpy.g
|98.439
|99.128
|103.445
|2013.11.07 15:18
|99.127
|-0.21
|0.00
|0.00
|22.00
|
|1933982
|Ichimoku KVO smoothed EA 193398
|3748631
|2013.11.05 13:50
|sell
|0.02
|gbpjpy.g
|157.772
|158.371
|152.973
|2013.11.05 21:02
|158.164
|-0.14
|0.00
|-0.07
|-8.38
|
|1933973
|Ichimoku KVO smoothed EA 193397
|3748859
|2013.11.05 15:05
|sell
|0.03
|gbpjpy.g
|157.973
|158.371
|152.973
|2013.11.05 21:02
|158.162
|-0.21
|0.00
|-0.11
|-6.05
|
|1933973
|Ichimoku KVO smoothed EA 193397
|3749009
|2013.11.05 16:00
|sell
|0.01
|eurgbp.g
|0.83978
|0.83259
|0.78978
|2013.11.07 14:02
|0.83262
|-0.07
|0.00
|0.01
|12.12
|
|1933964
|Ichimoku KVO smoothed EA 193396
|3749411
|2013.11.05 21:19
|sell
|0.08
|audcad.g
|0.99341
|0.98911
|0.94343
|2013.11.07 12:35
|0.98916
|-0.56
|0.00
|-1.74
|34.37
|
|1933993
|Ichimoku KVO smoothed EA 193399
|3749421
|2013.11.05 21:23
|sell
|0.03
|audjpy.g
|93.679
|92.944
|88.884
|2013.11.07 18:34
|92.950
|-0.21
|0.00
|-0.96
|23.53
|
|1933995
|Ichimoku KVO smoothed EA 193399
|3750021
|2013.11.06 03:29
|sell
|0.05
|eurcad.g
|1.41076
|1.39132
|1.36081
|2013.11.07 13:43
|1.39135
|-0.35
|0.00
|0.15
|98.23
|
|1933962
|Ichimoku KVO smoothed EA 193396
|3750043
|2013.11.06 03:34
|sell
|0.02
|eurjpy.g
|133.112
|132.188
|128.317
|2013.11.07 13:34
|132.192
|-0.14
|0.00
|-0.11
|19.59
|
|1933967
|Ichimoku KVO smoothed EA 193396
|3750087
|2013.11.06 03:35
|sell
|0.03
|eurjpy.g
|133.318
|132.188
|128.317
|2013.11.07 13:34
|132.192
|-0.21
|0.00
|-0.16
|35.97
|
|1933967
|Ichimoku KVO smoothed EA 193396
|3750095
|2013.11.06 03:36
|sell
|0.05
|audjpy.g
|93.883
|93.622
|88.884
|2013.11.07 08:12
|93.623
|-0.35
|0.00
|-1.60
|13.89
|
|1933995
|Ichimoku KVO smoothed EA 193399
|3756879
|2013.11.07 13:28
|sell
|0.01
|gbpjpy.g
|158.641
|159.241
|153.641
|2013.11.07 13:29
|158.651
|-0.07
|0.00
|0.00
|-0.10
|
|1933973
|Ichimoku KVO smoothed EA 193397
|3757641
|2013.11.07 15:18
|buy
|0.01
|usdjpy.g
|99.129
|98.530
|104.130
|2013.11.07 16:17
|98.505
|-0.07
|0.00
|0.00
|-6.69
|
|1933982
|Ichimoku KVO smoothed EA 193398
|3759857
|2013.11.07 18:18
|buy
|0.01
|gbpjpy.g
|158.336
|157.736
|162.918
|2013.11.07 18:30
|157.661
|-0.07
|0.00
|0.00
|-7.28
|
|1933973
|Ichimoku KVO smoothed EA 193397
|3759859
|2013.11.07 18:18
|buy
|0.01
|usdjpy.g
|98.436
|97.836
|103.019
|2013.11.07 18:30
|97.775
|-0.07
|0.00
|0.00
|-7.14
|
|1933982
|Ichimoku KVO smoothed EA 193398
|3759888
|2013.11.07 18:27
|buy
|0.02
|gbpjpy.g
|158.121
|157.736
|162.918
|2013.11.07 18:30
|157.661
|-0.14
|0.00
|0.00
|-9.92
|
|1933973
|Ichimoku KVO smoothed EA 193397
|3759896
|2013.11.07 18:27
|buy
|0.02
|usdjpy.g
|98.220
|97.836
|103.019
|2013.11.07 18:30
|97.775
|-0.14
|0.00
|0.00
|-9.60
|
|1933982
|Ichimoku KVO smoothed EA 193398
|3759937
|2013.11.07 18:28
|buy
|0.03
|gbpjpy.g
|157.899
|157.736
|162.918
|2013.11.07 18:30
|157.661
|-0.21
|0.00
|0.00
|-7.70
|
|1933973
|Ichimoku KVO smoothed EA 193397
|3759942
|2013.11.07 18:28
|buy
|0.03
|usdjpy.g
|98.010
|97.836
|103.019
|2013.11.07 18:30
|97.775
|-0.21
|0.00
|0.00
|-7.61
|
|1933982
|Ichimoku KVO smoothed EA 193398
|3759989
|2013.11.07 18:30
|buy
|0.03
|usdjpy.g
|97.801
|97.836
|102.787
|2013.11.07 18:43
|97.813
|-0.21
|0.00
|0.00
|0.38
|
|1933982
|Ichimoku KVO smoothed EA 193398
|3760050
|2013.11.07 18:43
|buy
|0.01
|usdjpy.g
|97.831
|97.221
|102.612
|2013.11.07 20:00
|97.899
|-0.07
|0.00
|0.00
|0.74
|
|1933982
|Ichimoku KVO smoothed EA 193398
|3760101
|2013.11.07 18:49
|buy
|0.02
|usdjpy.g
|97.641
|97.221
|102.612
|2013.11.07 20:00
|97.905
|-0.14
|0.00
|0.00
|5.70
|
|1933982
|Ichimoku KVO smoothed EA 193398
|
|-8.19
|0.00
|-8.56
|477.86
|Closed P/L:
|461.11
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3721152
|2013.11.01 16:53
|sell
|0.01
|audcad.g
|0.98546
|1.00324
|0.94343
|
|0.98942
|-0.07
|0.00
|-0.50
|-4.00
|
|1933993
|Ichimoku KVO smoothed EA 193399
|3722073
|2013.11.04 00:30
|sell
|0.02
|audcad.g
|0.98737
|1.00324
|0.94343
|
|0.98942
|-0.14
|0.00
|-0.89
|-4.14
|
|1933993
|Ichimoku KVO smoothed EA 193399
|3728735
|2013.11.04 15:02
|sell
|0.03
|audcad.g
|0.98937
|1.00324
|0.94343
|
|0.98942
|-0.21
|0.00
|-1.31
|-0.15
|
|1933993
|Ichimoku KVO smoothed EA 193399
|3752027
|2013.11.06 14:11
|buy
|0.01
|nzdusd.g
|0.83989
|0.82986
|0.88171
|
|0.83253
|-0.07
|0.00
|0.12
|-7.78
|
|1933942
|Ichimoku KVO smoothed EA 193394
|3753634
|2013.11.06 16:25
|buy
|0.02
|nzdusd.g
|0.83789
|0.82986
|0.88171
|
|0.83253
|-0.14
|0.00
|0.24
|-11.33
|
|1933942
|Ichimoku KVO smoothed EA 193394
|3754868
|2013.11.07 01:51
|buy
|0.03
|nzdusd.g
|0.83578
|0.82986
|0.88171
|
|0.83253
|-0.21
|0.00
|0.09
|-10.31
|
|1933942
|Ichimoku KVO smoothed EA 193394
|3757250
|2013.11.07 13:55
|buy
|0.05
|nzdusd.g
|0.83375
|0.82986
|0.88171
|
|0.83253
|-0.35
|0.00
|0.15
|-6.45
|
|1933942
|Ichimoku KVO smoothed EA 193394
|3721382
|2013.11.01 20:00
|buy
|0.01
|usdchf.g
|0.91241
|0.89947
|0.96041
|
|0.91593
|-0.07
|0.00
|0.00
|4.06
|
|1933981
|Ichimoku KVO smoothed EA 193398
|3759858
|2013.11.07 18:18
|sell
|0.01
|eurgbp.g
|0.83372
|0.83973
|0.78373
|
|0.83376
|-0.07
|0.00
|0.00
|-0.07
|
|1933964
|Ichimoku KVO smoothed EA 193396
|3759860
|2013.11.07 18:18
|sell
|0.01
|euraud.g
|1.41692
|1.42290
|1.37108
|
|1.41828
|-0.07
|0.00
|0.06
|-1.36
|
|1933961
|Ichimoku KVO smoothed EA 193396
|3759986
|2013.11.07 18:30
|buy
|0.01
|gbpjpy.g
|157.529
|157.072
|162.324
|
|157.925
|-0.07
|0.00
|0.01
|4.27
|
|1933973
|Ichimoku KVO smoothed EA 193397
|3760093
|2013.11.07 18:49
|buy
|0.02
|gbpjpy.g
|157.344
|157.072
|162.324
|
|157.925
|-0.14
|0.00
|0.01
|12.52
|
|1933973
|Ichimoku KVO smoothed EA 193397
|3760131
|2013.11.07 18:51
|sell
|0.02
|euraud.g
|1.41878
|1.42290
|1.37108
|
|1.41828
|-0.14
|0.00
|0.11
|1.00
|
|1933961
|Ichimoku KVO smoothed EA 193396
|3760206
|2013.11.07 19:03
|sell
|0.03
|euraud.g
|1.42108
|1.42290
|1.37108
|
|1.41828
|-0.21
|0.00
|0.17
|8.40
|
|1933961
|Ichimoku KVO smoothed EA 193396
|3760308
|2013.11.07 19:33
|buy
|0.08
|nzdusd.g
|0.83168
|0.82986
|0.88171
|
|0.83253
|-0.56
|0.00
|0.24
|7.19
|
|1933942
|Ichimoku KVO smoothed EA 193394
|
|-2.52
|0.00
|-1.50
|-8.15
|
|Floating P/L:
|-12.17
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|461.11
|Floating P/L:
|-12.17
|Margin:
|95.05
|Balance:
|34 700.50
|Equity:
|34 688.33
|Free Margin:
|34 593.28
|
|Details:
|Gross Profit:
|564.82
|Gross Loss:
|103.71
|Total Net Profit:
|461.11
|Profit Factor:
|5.45
|Expected Payoff:
|8.70
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|56.85 (0.16%)
|Relative Drawdown:
|0.16% (56.85)
|
|Total Trades:
|53
|Short Positions (won %):
|38 (78.95%)
|Long Positions (won %):
|15 (53.33%)
|Profit Trades (% of total):
|38 (71.70%)
|Loss trades (% of total):
|15 (28.30%)
|Largest
|profit trade:
|98.03
|loss trade:
|-10.06
|Average
|profit trade:
|14.86
|loss trade:
|-6.91
|Maximum
|consecutive wins ($):
|11 (305.41)
|consecutive losses ($):
|7 (-56.85)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|305.41 (11)
|consecutive loss (count):
|-56.85 (7)
|Average
|consecutive wins:
|6
|consecutive losses:
|3