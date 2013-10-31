Integral

Account: 204810 Name: Elvis Presley Currency: AUD Leverage: 1:400 2013 November 7, 16:39
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
37168252013.10.31 22:07buy0.01usdchf.g0.906820.900820.956822013.11.01 13:200.91180-0.070.000.005.77
 1933981Ichimoku Trend EA 1933981 O:7154
37168412013.10.31 22:16sell0.01audjpy.g93.00093.60088.2002013.11.01 13:5693.217-0.070.000.00-2.33
 1933995Ichimoku Trend EA 1933995 O:7154
37168422013.10.31 22:19sell0.01eurusd.g1.358661.356501.308672013.11.01 07:381.35651-0.070.000.002.26
 1933963Ichimoku Trend EA 1933963 O:715
37168452013.10.31 22:22sell0.01eurgbp.g0.847060.853060.797062013.11.01 13:200.84621-0.070.000.001.43
 1933964Ichimoku Trend EA 1933964 O:7154
37168712013.10.31 22:28sell0.01eurcad.g1.417411.410921.367382013.11.01 13:201.40827-0.070.000.009.26
 1933962Ichimoku Trend EA 1933962 O:7163
37203702013.11.01 13:22sell0.01gbpusd.g1.595921.593691.545932013.11.04 01:011.59370-0.070.00-0.022.34
 1933971Ichimoku KVO smoothed EA 193397
37203712013.11.01 13:23sell0.01eurcad.g1.407831.404421.359832013.11.04 03:291.40443-0.070.000.013.44
 1933962Ichimoku KVO smoothed EA 193396
37203722013.11.01 13:24sell0.01euraud.g1.426381.421951.380372013.11.04 03:481.42200-0.070.000.064.38
 1933961Ichimoku KVO smoothed EA 193396
37203792013.11.01 13:25sell0.01gbpjpy.g157.071157.665152.4902013.11.04 13:00157.669-0.070.00-0.04-6.38
 1933973Ichimoku KVO smoothed EA 193397
37203802013.11.01 13:26sell0.01eurjpy.g132.903132.186128.3172013.11.07 13:34132.192-0.070.00-0.117.57
 1933967Ichimoku KVO smoothed EA 193396
37203922013.11.01 13:29sell0.01eurusd.g1.350141.346801.300162013.11.04 03:231.34690-0.070.000.003.42
 1933963Ichimoku KVO smoothed EA 193396
37204422013.11.01 13:49sell0.02audjpy.g93.20092.94688.8842013.11.07 18:3492.950-0.140.00-1.275.38
 1933995Ichimoku KVO smoothed EA 193399
37205482013.11.01 14:01sell0.02gbpjpy.g157.290157.665152.4902013.11.04 13:00157.669-0.140.00-0.08-8.08
 1933973Ichimoku KVO smoothed EA 193397
37205672013.11.01 14:01sell0.02eurjpy.g133.112132.711128.3122013.11.05 15:59132.713-0.140.00-0.088.53
 1933967Ichimoku KVO smoothed EA 193396
37206252013.11.01 14:11sell0.03gbpjpy.g157.494157.665152.4902013.11.04 13:00157.669-0.210.00-0.11-5.60
 1933973Ichimoku KVO smoothed EA 193397
37206572013.11.01 14:16sell0.02euraud.g1.428371.425681.380372013.11.04 00:281.42577-0.140.000.115.20
 1933961Ichimoku KVO smoothed EA 193396
37206882013.11.01 14:18sell0.02eurcad.g1.409801.404461.359832013.11.04 03:341.40447-0.140.000.0210.78
 1933962Ichimoku KVO smoothed EA 193396
37207622013.11.01 14:28sell0.03eurjpy.g133.308132.959128.3122013.11.05 03:42132.959-0.210.00-0.1011.21
 1933967Ichimoku KVO smoothed EA 193396
37208462013.11.01 15:00sell0.03euraud.g1.430370.000001.380372013.11.06 20:501.41882-0.210.000.5134.65
 1933961Ichimoku KVO smoothed EA 193396
37208472013.11.01 15:00sell0.03euraud.g1.430391.425721.380372013.11.04 00:281.42577-0.210.000.1713.86
 1933961Ichimoku KVO smoothed EA 193396
37217042013.11.03 21:52buy0.01usdjpy.g98.84499.128103.4452013.11.07 15:1899.127-0.070.000.003.01
 1933982Ichimoku KVO smoothed EA 193398
37217052013.11.03 21:52sell0.02audjpy.g93.47992.94488.8842013.11.07 18:3492.950-0.140.00-1.0611.38
 1933995Ichimoku KVO smoothed EA 193399
37220942013.11.04 00:32sell0.03audjpy.g93.65993.39688.8602013.11.05 03:4293.397-0.210.00-0.328.42
 1933995Ichimoku KVO smoothed EA 193399
37226702013.11.04 04:00sell0.01eurcad.g1.404721.391221.360812013.11.07 13:381.39122-0.070.000.0513.66
 1933962Ichimoku KVO smoothed EA 193396
37265682013.11.04 13:22buy0.02usdjpy.g98.64699.128103.4452013.11.07 15:1899.127-0.140.000.0010.26
 1933982Ichimoku KVO smoothed EA 193398
37286492013.11.04 15:00sell0.02eurcad.g1.406741.391171.360812013.11.07 13:381.39118-0.140.000.1031.49
 1933962Ichimoku KVO smoothed EA 193396
37305882013.11.04 16:21buy0.02usdchf.g0.910410.914060.960412013.11.07 18:490.91405-0.140.000.008.40
 1933981Ichimoku KVO smoothed EA 193398
37323292013.11.04 18:03sell0.05audcad.g0.991430.989110.943432013.11.07 12:350.98916-0.350.00-1.8111.47
 1933993Ichimoku KVO smoothed EA 193399
37333442013.11.04 19:37sell0.03eurcad.g1.408801.391301.360812013.11.07 13:431.39130-0.210.000.1553.11
 1933962Ichimoku KVO smoothed EA 193396
37335972013.11.04 20:00sell0.01gbpjpy.g157.371158.371152.9732013.11.05 21:02158.164-0.070.00-0.08-8.47
 1933973Ichimoku KVO smoothed EA 193397
37342312013.11.04 20:56sell0.02gbpjpy.g157.571157.212152.5762013.11.05 03:27157.212-0.140.00-0.077.69
 1933973Ichimoku KVO smoothed EA 193397
37353852013.11.04 23:45sell0.05audjpy.g93.85193.39788.8602013.11.05 03:4293.397-0.350.000.0024.30
 1933995Ichimoku KVO smoothed EA 193399
37365232013.11.05 01:27buy0.03usdjpy.g98.43999.128103.4452013.11.07 15:1899.127-0.210.000.0022.00
 1933982Ichimoku KVO smoothed EA 193398
37486312013.11.05 13:50sell0.02gbpjpy.g157.772158.371152.9732013.11.05 21:02158.164-0.140.00-0.07-8.38
 1933973Ichimoku KVO smoothed EA 193397
37488592013.11.05 15:05sell0.03gbpjpy.g157.973158.371152.9732013.11.05 21:02158.162-0.210.00-0.11-6.05
 1933973Ichimoku KVO smoothed EA 193397
37490092013.11.05 16:00sell0.01eurgbp.g0.839780.832590.789782013.11.07 14:020.83262-0.070.000.0112.12
 1933964Ichimoku KVO smoothed EA 193396
37494112013.11.05 21:19sell0.08audcad.g0.993410.989110.943432013.11.07 12:350.98916-0.560.00-1.7434.37
 1933993Ichimoku KVO smoothed EA 193399
37494212013.11.05 21:23sell0.03audjpy.g93.67992.94488.8842013.11.07 18:3492.950-0.210.00-0.9623.53
 1933995Ichimoku KVO smoothed EA 193399
37500212013.11.06 03:29sell0.05eurcad.g1.410761.391321.360812013.11.07 13:431.39135-0.350.000.1598.23
 1933962Ichimoku KVO smoothed EA 193396
37500432013.11.06 03:34sell0.02eurjpy.g133.112132.188128.3172013.11.07 13:34132.192-0.140.00-0.1119.59
 1933967Ichimoku KVO smoothed EA 193396
37500872013.11.06 03:35sell0.03eurjpy.g133.318132.188128.3172013.11.07 13:34132.192-0.210.00-0.1635.97
 1933967Ichimoku KVO smoothed EA 193396
37500952013.11.06 03:36sell0.05audjpy.g93.88393.62288.8842013.11.07 08:1293.623-0.350.00-1.6013.89
 1933995Ichimoku KVO smoothed EA 193399
37568792013.11.07 13:28sell0.01gbpjpy.g158.641159.241153.6412013.11.07 13:29158.651-0.070.000.00-0.10
 1933973Ichimoku KVO smoothed EA 193397
37576412013.11.07 15:18buy0.01usdjpy.g99.12998.530104.1302013.11.07 16:1798.505-0.070.000.00-6.69
 1933982Ichimoku KVO smoothed EA 193398
37598572013.11.07 18:18buy0.01gbpjpy.g158.336157.736162.9182013.11.07 18:30157.661-0.070.000.00-7.28
 1933973Ichimoku KVO smoothed EA 193397
37598592013.11.07 18:18buy0.01usdjpy.g98.43697.836103.0192013.11.07 18:3097.775-0.070.000.00-7.14
 1933982Ichimoku KVO smoothed EA 193398
37598882013.11.07 18:27buy0.02gbpjpy.g158.121157.736162.9182013.11.07 18:30157.661-0.140.000.00-9.92
 1933973Ichimoku KVO smoothed EA 193397
37598962013.11.07 18:27buy0.02usdjpy.g98.22097.836103.0192013.11.07 18:3097.775-0.140.000.00-9.60
 1933982Ichimoku KVO smoothed EA 193398
37599372013.11.07 18:28buy0.03gbpjpy.g157.899157.736162.9182013.11.07 18:30157.661-0.210.000.00-7.70
 1933973Ichimoku KVO smoothed EA 193397
37599422013.11.07 18:28buy0.03usdjpy.g98.01097.836103.0192013.11.07 18:3097.775-0.210.000.00-7.61
 1933982Ichimoku KVO smoothed EA 193398
37599892013.11.07 18:30buy0.03usdjpy.g97.80197.836102.7872013.11.07 18:4397.813-0.210.000.000.38
 1933982Ichimoku KVO smoothed EA 193398
37600502013.11.07 18:43buy0.01usdjpy.g97.83197.221102.6122013.11.07 20:0097.899-0.070.000.000.74
 1933982Ichimoku KVO smoothed EA 193398
37601012013.11.07 18:49buy0.02usdjpy.g97.64197.221102.6122013.11.07 20:0097.905-0.140.000.005.70
 1933982Ichimoku KVO smoothed EA 193398
  -8.19 0.00 -8.56 477.86
Closed P/L: 461.11
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
37211522013.11.01 16:53sell0.01audcad.g0.985461.003240.94343 0.98942-0.070.00-0.50-4.00
 1933993Ichimoku KVO smoothed EA 193399
37220732013.11.04 00:30sell0.02audcad.g0.987371.003240.94343 0.98942-0.140.00-0.89-4.14
 1933993Ichimoku KVO smoothed EA 193399
37287352013.11.04 15:02sell0.03audcad.g0.989371.003240.94343 0.98942-0.210.00-1.31-0.15
 1933993Ichimoku KVO smoothed EA 193399
37520272013.11.06 14:11buy0.01nzdusd.g0.839890.829860.88171 0.83253-0.070.000.12-7.78
 1933942Ichimoku KVO smoothed EA 193394
37536342013.11.06 16:25buy0.02nzdusd.g0.837890.829860.88171 0.83253-0.140.000.24-11.33
 1933942Ichimoku KVO smoothed EA 193394
37548682013.11.07 01:51buy0.03nzdusd.g0.835780.829860.88171 0.83253-0.210.000.09-10.31
 1933942Ichimoku KVO smoothed EA 193394
37572502013.11.07 13:55buy0.05nzdusd.g0.833750.829860.88171 0.83253-0.350.000.15-6.45
 1933942Ichimoku KVO smoothed EA 193394
37213822013.11.01 20:00buy0.01usdchf.g0.912410.899470.96041 0.91593-0.070.000.004.06
 1933981Ichimoku KVO smoothed EA 193398
37598582013.11.07 18:18sell0.01eurgbp.g0.833720.839730.78373 0.83376-0.070.000.00-0.07
 1933964Ichimoku KVO smoothed EA 193396
37598602013.11.07 18:18sell0.01euraud.g1.416921.422901.37108 1.41828-0.070.000.06-1.36
 1933961Ichimoku KVO smoothed EA 193396
37599862013.11.07 18:30buy0.01gbpjpy.g157.529157.072162.324 157.925-0.070.000.014.27
 1933973Ichimoku KVO smoothed EA 193397
37600932013.11.07 18:49buy0.02gbpjpy.g157.344157.072162.324 157.925-0.140.000.0112.52
 1933973Ichimoku KVO smoothed EA 193397
37601312013.11.07 18:51sell0.02euraud.g1.418781.422901.37108 1.41828-0.140.000.111.00
 1933961Ichimoku KVO smoothed EA 193396
37602062013.11.07 19:03sell0.03euraud.g1.421081.422901.37108 1.41828-0.210.000.178.40
 1933961Ichimoku KVO smoothed EA 193396
37603082013.11.07 19:33buy0.08nzdusd.g0.831680.829860.88171 0.83253-0.560.000.247.19
 1933942Ichimoku KVO smoothed EA 193394
  -2.52 0.00 -1.50 -8.15
 Floating P/L: -12.17
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 461.11 Floating P/L: -12.17 Margin: 95.05
Balance: 34 700.50 Equity: 34 688.33 Free Margin: 34 593.28
 
Details:
Graph
Gross Profit: 564.82 Gross Loss: 103.71 Total Net Profit: 461.11
Profit Factor: 5.45 Expected Payoff: 8.70  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 56.85 (0.16%) Relative Drawdown: 0.16% (56.85)
 
Total Trades: 53 Short Positions (won %): 38 (78.95%) Long Positions (won %): 15 (53.33%)
Profit Trades (% of total): 38 (71.70%) Loss trades (% of total): 15 (28.30%)
Largest profit trade: 98.03 loss trade: -10.06
Average profit trade: 14.86 loss trade: -6.91
Maximum consecutive wins ($): 11 (305.41) consecutive losses ($): 7 (-56.85)
Maximal consecutive profit (count): 305.41 (11) consecutive loss (count): -56.85 (7)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 3