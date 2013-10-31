Integral

Account: 204810 Name: Elvis Presley Currency: AUD Leverage: 1:400 2013 November 7, 16:39

Closed Transactions:

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit

3716825 buy 0.01 usdchf.g 0.90682 0.90082 0.95682 0.91180 -0.07 0.00 0.00 5.77

1933981 Ichimoku Trend EA 1933981 O:7154

3716841 sell 0.01 audjpy.g 93.000 93.600 88.200 93.217 -0.07 0.00 0.00 -2.33

1933995 Ichimoku Trend EA 1933995 O:7154

3716842 sell 0.01 eurusd.g 1.35866 1.35650 1.30867 1.35651 -0.07 0.00 0.00 2.26

1933963 Ichimoku Trend EA 1933963 O:715

3716845 sell 0.01 eurgbp.g 0.84706 0.85306 0.79706 0.84621 -0.07 0.00 0.00 1.43

1933964 Ichimoku Trend EA 1933964 O:7154

3716871 sell 0.01 eurcad.g 1.41741 1.41092 1.36738 1.40827 -0.07 0.00 0.00 9.26

1933962 Ichimoku Trend EA 1933962 O:7163

3720370 sell 0.01 gbpusd.g 1.59592 1.59369 1.54593 1.59370 -0.07 0.00 -0.02 2.34

1933971 Ichimoku KVO smoothed EA 193397

3720371 sell 0.01 eurcad.g 1.40783 1.40442 1.35983 1.40443 -0.07 0.00 0.01 3.44

1933962 Ichimoku KVO smoothed EA 193396

3720372 sell 0.01 euraud.g 1.42638 1.42195 1.38037 1.42200 -0.07 0.00 0.06 4.38

1933961 Ichimoku KVO smoothed EA 193396

3720379 sell 0.01 gbpjpy.g 157.071 157.665 152.490 157.669 -0.07 0.00 -0.04 -6.38

1933973 Ichimoku KVO smoothed EA 193397

3720380 sell 0.01 eurjpy.g 132.903 132.186 128.317 132.192 -0.07 0.00 -0.11 7.57

1933967 Ichimoku KVO smoothed EA 193396

3720392 sell 0.01 eurusd.g 1.35014 1.34680 1.30016 1.34690 -0.07 0.00 0.00 3.42

1933963 Ichimoku KVO smoothed EA 193396

3720442 sell 0.02 audjpy.g 93.200 92.946 88.884 92.950 -0.14 0.00 -1.27 5.38

1933995 Ichimoku KVO smoothed EA 193399

3720548 sell 0.02 gbpjpy.g 157.290 157.665 152.490 157.669 -0.14 0.00 -0.08 -8.08

1933973 Ichimoku KVO smoothed EA 193397

3720567 sell 0.02 eurjpy.g 133.112 132.711 128.312 132.713 -0.14 0.00 -0.08 8.53

1933967 Ichimoku KVO smoothed EA 193396

3720625 sell 0.03 gbpjpy.g 157.494 157.665 152.490 157.669 -0.21 0.00 -0.11 -5.60

1933973 Ichimoku KVO smoothed EA 193397

3720657 sell 0.02 euraud.g 1.42837 1.42568 1.38037 1.42577 -0.14 0.00 0.11 5.20

1933961 Ichimoku KVO smoothed EA 193396

3720688 sell 0.02 eurcad.g 1.40980 1.40446 1.35983 1.40447 -0.14 0.00 0.02 10.78

1933962 Ichimoku KVO smoothed EA 193396

3720762 sell 0.03 eurjpy.g 133.308 132.959 128.312 132.959 -0.21 0.00 -0.10 11.21

1933967 Ichimoku KVO smoothed EA 193396

3720846 sell 0.03 euraud.g 1.43037 0.00000 1.38037 1.41882 -0.21 0.00 0.51 34.65

1933961 Ichimoku KVO smoothed EA 193396

3720847 sell 0.03 euraud.g 1.43039 1.42572 1.38037 1.42577 -0.21 0.00 0.17 13.86

1933961 Ichimoku KVO smoothed EA 193396

3721704 buy 0.01 usdjpy.g 98.844 99.128 103.445 99.127 -0.07 0.00 0.00 3.01

1933982 Ichimoku KVO smoothed EA 193398

3721705 sell 0.02 audjpy.g 93.479 92.944 88.884 92.950 -0.14 0.00 -1.06 11.38

1933995 Ichimoku KVO smoothed EA 193399

3722094 sell 0.03 audjpy.g 93.659 93.396 88.860 93.397 -0.21 0.00 -0.32 8.42

1933995 Ichimoku KVO smoothed EA 193399

3722670 sell 0.01 eurcad.g 1.40472 1.39122 1.36081 1.39122 -0.07 0.00 0.05 13.66

1933962 Ichimoku KVO smoothed EA 193396

3726568 buy 0.02 usdjpy.g 98.646 99.128 103.445 99.127 -0.14 0.00 0.00 10.26

1933982 Ichimoku KVO smoothed EA 193398

3728649 sell 0.02 eurcad.g 1.40674 1.39117 1.36081 1.39118 -0.14 0.00 0.10 31.49

1933962 Ichimoku KVO smoothed EA 193396

3730588 buy 0.02 usdchf.g 0.91041 0.91406 0.96041 0.91405 -0.14 0.00 0.00 8.40

1933981 Ichimoku KVO smoothed EA 193398

3732329 sell 0.05 audcad.g 0.99143 0.98911 0.94343 0.98916 -0.35 0.00 -1.81 11.47

1933993 Ichimoku KVO smoothed EA 193399

3733344 sell 0.03 eurcad.g 1.40880 1.39130 1.36081 1.39130 -0.21 0.00 0.15 53.11

1933962 Ichimoku KVO smoothed EA 193396

3733597 sell 0.01 gbpjpy.g 157.371 158.371 152.973 158.164 -0.07 0.00 -0.08 -8.47

1933973 Ichimoku KVO smoothed EA 193397

3734231 sell 0.02 gbpjpy.g 157.571 157.212 152.576 157.212 -0.14 0.00 -0.07 7.69

1933973 Ichimoku KVO smoothed EA 193397

3735385 sell 0.05 audjpy.g 93.851 93.397 88.860 93.397 -0.35 0.00 0.00 24.30

1933995 Ichimoku KVO smoothed EA 193399

3736523 buy 0.03 usdjpy.g 98.439 99.128 103.445 99.127 -0.21 0.00 0.00 22.00

1933982 Ichimoku KVO smoothed EA 193398

3748631 sell 0.02 gbpjpy.g 157.772 158.371 152.973 158.164 -0.14 0.00 -0.07 -8.38

1933973 Ichimoku KVO smoothed EA 193397

3748859 sell 0.03 gbpjpy.g 157.973 158.371 152.973 158.162 -0.21 0.00 -0.11 -6.05

1933973 Ichimoku KVO smoothed EA 193397

3749009 sell 0.01 eurgbp.g 0.83978 0.83259 0.78978 0.83262 -0.07 0.00 0.01 12.12

1933964 Ichimoku KVO smoothed EA 193396

3749411 sell 0.08 audcad.g 0.99341 0.98911 0.94343 0.98916 -0.56 0.00 -1.74 34.37

1933993 Ichimoku KVO smoothed EA 193399

3749421 sell 0.03 audjpy.g 93.679 92.944 88.884 92.950 -0.21 0.00 -0.96 23.53

1933995 Ichimoku KVO smoothed EA 193399

3750021 sell 0.05 eurcad.g 1.41076 1.39132 1.36081 1.39135 -0.35 0.00 0.15 98.23

1933962 Ichimoku KVO smoothed EA 193396

3750043 sell 0.02 eurjpy.g 133.112 132.188 128.317 132.192 -0.14 0.00 -0.11 19.59

1933967 Ichimoku KVO smoothed EA 193396

3750087 sell 0.03 eurjpy.g 133.318 132.188 128.317 132.192 -0.21 0.00 -0.16 35.97

1933967 Ichimoku KVO smoothed EA 193396

3750095 sell 0.05 audjpy.g 93.883 93.622 88.884 93.623 -0.35 0.00 -1.60 13.89

1933995 Ichimoku KVO smoothed EA 193399

3756879 sell 0.01 gbpjpy.g 158.641 159.241 153.641 158.651 -0.07 0.00 0.00 -0.10

1933973 Ichimoku KVO smoothed EA 193397

3757641 buy 0.01 usdjpy.g 99.129 98.530 104.130 98.505 -0.07 0.00 0.00 -6.69

1933982 Ichimoku KVO smoothed EA 193398

3759857 buy 0.01 gbpjpy.g 158.336 157.736 162.918 157.661 -0.07 0.00 0.00 -7.28

1933973 Ichimoku KVO smoothed EA 193397

3759859 buy 0.01 usdjpy.g 98.436 97.836 103.019 97.775 -0.07 0.00 0.00 -7.14

1933982 Ichimoku KVO smoothed EA 193398

3759888 buy 0.02 gbpjpy.g 158.121 157.736 162.918 157.661 -0.14 0.00 0.00 -9.92

1933973 Ichimoku KVO smoothed EA 193397

3759896 buy 0.02 usdjpy.g 98.220 97.836 103.019 97.775 -0.14 0.00 0.00 -9.60

1933982 Ichimoku KVO smoothed EA 193398

3759937 buy 0.03 gbpjpy.g 157.899 157.736 162.918 157.661 -0.21 0.00 0.00 -7.70

1933973 Ichimoku KVO smoothed EA 193397

3759942 buy 0.03 usdjpy.g 98.010 97.836 103.019 97.775 -0.21 0.00 0.00 -7.61

1933982 Ichimoku KVO smoothed EA 193398

3759989 buy 0.03 usdjpy.g 97.801 97.836 102.787 97.813 -0.21 0.00 0.00 0.38

1933982 Ichimoku KVO smoothed EA 193398

3760050 buy 0.01 usdjpy.g 97.831 97.221 102.612 97.899 -0.07 0.00 0.00 0.74

1933982 Ichimoku KVO smoothed EA 193398

3760101 buy 0.02 usdjpy.g 97.641 97.221 102.612 97.905 -0.14 0.00 0.00 5.70

1933982 Ichimoku KVO smoothed EA 193398

-8.19 0.00 -8.56 477.86

Closed P/L: 461.11

Open Trades:

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

3721152 sell 0.01 audcad.g 0.98546 1.00324 0.94343 0.98942 -0.07 0.00 -0.50 -4.00

1933993 Ichimoku KVO smoothed EA 193399

3722073 sell 0.02 audcad.g 0.98737 1.00324 0.94343 0.98942 -0.14 0.00 -0.89 -4.14

1933993 Ichimoku KVO smoothed EA 193399

3728735 sell 0.03 audcad.g 0.98937 1.00324 0.94343 0.98942 -0.21 0.00 -1.31 -0.15

1933993 Ichimoku KVO smoothed EA 193399

3752027 buy 0.01 nzdusd.g 0.83989 0.82986 0.88171 0.83253 -0.07 0.00 0.12 -7.78

1933942 Ichimoku KVO smoothed EA 193394

3753634 buy 0.02 nzdusd.g 0.83789 0.82986 0.88171 0.83253 -0.14 0.00 0.24 -11.33

1933942 Ichimoku KVO smoothed EA 193394

3754868 buy 0.03 nzdusd.g 0.83578 0.82986 0.88171 0.83253 -0.21 0.00 0.09 -10.31

1933942 Ichimoku KVO smoothed EA 193394

3757250 buy 0.05 nzdusd.g 0.83375 0.82986 0.88171 0.83253 -0.35 0.00 0.15 -6.45

1933942 Ichimoku KVO smoothed EA 193394

3721382 buy 0.01 usdchf.g 0.91241 0.89947 0.96041 0.91593 -0.07 0.00 0.00 4.06

1933981 Ichimoku KVO smoothed EA 193398

3759858 sell 0.01 eurgbp.g 0.83372 0.83973 0.78373 0.83376 -0.07 0.00 0.00 -0.07

1933964 Ichimoku KVO smoothed EA 193396

3759860 sell 0.01 euraud.g 1.41692 1.42290 1.37108 1.41828 -0.07 0.00 0.06 -1.36

1933961 Ichimoku KVO smoothed EA 193396

3759986 buy 0.01 gbpjpy.g 157.529 157.072 162.324 157.925 -0.07 0.00 0.01 4.27

1933973 Ichimoku KVO smoothed EA 193397

3760093 buy 0.02 gbpjpy.g 157.344 157.072 162.324 157.925 -0.14 0.00 0.01 12.52

1933973 Ichimoku KVO smoothed EA 193397

3760131 sell 0.02 euraud.g 1.41878 1.42290 1.37108 1.41828 -0.14 0.00 0.11 1.00

1933961 Ichimoku KVO smoothed EA 193396

3760206 sell 0.03 euraud.g 1.42108 1.42290 1.37108 1.41828 -0.21 0.00 0.17 8.40

1933961 Ichimoku KVO smoothed EA 193396

3760308 buy 0.08 nzdusd.g 0.83168 0.82986 0.88171 0.83253 -0.56 0.00 0.24 7.19

1933942 Ichimoku KVO smoothed EA 193394

-2.52 0.00 -1.50 -8.15

Floating P/L: -12.17

Working Orders:

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price

No transactions

Summary:

Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: 461.11 Floating P/L: -12.17 Margin: 95.05

Balance: 34 700.50 Equity: 34 688.33 Free Margin: 34 593.28

Details:

Gross Profit: 564.82 Gross Loss: 103.71 Total Net Profit: 461.11

Profit Factor: 5.45 Expected Payoff: 8.70

Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 56.85 (0.16%) Relative Drawdown: 0.16% (56.85)

Total Trades: 53 Short Positions (won %): 38 (78.95%) Long Positions (won %): 15 (53.33%)

Profit Trades (% of total): 38 (71.70%) Loss trades (% of total): 15 (28.30%)

Largest profit trade: 98.03 loss trade: -10.06

Average profit trade: 14.86 loss trade: -6.91

Maximum consecutive wins ($): 11 (305.41) consecutive losses ($): 7 (-56.85)

Maximal consecutive profit (count): 305.41 (11) consecutive loss (count): -56.85 (7)