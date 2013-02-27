Alpari NZ Limited

 

Account: 38910394

Name: shah

Currency: USD

Leverage: 1:500

2013 February 27, 14:43

Closed Transactions:

Ticket

Open Time

Type

Size

Item

Price

S / L

T / P

Close Time

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

169176955

2013.02.27 02:07

sell

12.50

eurusd

1.30675

1.30708

0.00000

2013.02.27 02:08

1.30678

0.00

0.00

0.00

-37.50

 

222222

#2

169177072

2013.02.27 02:09

buy

12.50

eurusd

1.30644

1.30610

0.00000

2013.02.27 02:10

1.30641

0.00

0.00

0.00

-37.50

 

111111

#1

169177407

2013.02.27 02:15

sell

12.50

eurusd

1.30650

1.30660

1.29650

2013.02.27 02:15

1.30652

0.00

0.00

0.00

-25.00

 

111111

#1

169178482

2013.02.27 02:34

buy

12.50

eurusd

1.30640

1.30630

1.31640

2013.02.27 02:34

1.30639

0.00

0.00

0.00

-12.50

 

111111

#1

169179138

2013.02.27 02:47

buy

12.50

eurusd

1.30540

1.30506

0.00000

2013.02.27 02:47

1.30536

0.00

0.00

0.00

-50.00

 

111111

#1

169179626

2013.02.27 02:53

buy

12.50

eurusd

1.30576

1.30566

1.31576

2013.02.27 02:53

1.30576

0.00

0.00

0.00

0.00

 

111111

#1

169180910

2013.02.27 03:08

buy

12.50

eurusd

1.30588

1.30578

1.31588

2013.02.27 03:08

1.30589

0.00

0.00

0.00

12.50

 

111111

#1

169181567

2013.02.27 03:15

sell

12.50

eurusd

1.30546

1.30581

0.00000

2013.02.27 03:15

1.30555

0.00

0.00

0.00

-112.50

 

111111

#1

169181943

2013.02.27 03:19

buy

12.50

eurusd

1.30539

1.30529

1.31539

2013.02.27 03:19

1.30541

0.00

0.00

0.00

25.00

 

111111

#1

169182118

2013.02.27 03:20

buy

12.50

eurusd

1.30527

1.30517

1.31527

2013.02.27 03:20

1.30534

0.00

0.00

0.00

87.50

 

111111

#1

169182138

2013.02.27 03:20

sell

12.50

eurusd

1.30530

1.30565

0.00000

2013.02.27 03:21

1.30535

0.00

0.00

0.00

-62.50

 

222222

#2

169182198

2013.02.27 03:22

sell

12.50

eurusd

1.30525

1.30563

0.00000

2013.02.27 03:22

1.30520

0.00

0.00

0.00

62.50

 

111111

#1

169182290

2013.02.27 03:22

sell

12.50

eurusd

1.30484

1.30500

0.00000

2013.02.27 03:22

1.30480

0.00

0.00

0.00

50.00

 

111111

#1

169182343

2013.02.27 03:22

sell

12.50

eurusd

1.30461

1.30500

0.00000

2013.02.27 03:22

1.30470

0.00

0.00

0.00

-112.50

 

111111

#1

169182527

2013.02.27 03:23

sell

12.50

eurusd

1.30453

1.30486

0.00000

2013.02.27 03:23

1.30446

0.00

0.00

0.00

87.50

 

111111

#1

169182604

2013.02.27 03:23

buy

12.50

eurusd

1.30452

1.30416

0.00000

2013.02.27 03:23

1.30454

0.00

0.00

0.00

25.00

 

111111

#1

169182638

2013.02.27 03:23

sell

12.50

eurusd

1.30456

1.30495

0.00000

2013.02.27 03:23

1.30462

0.00

0.00

0.00

-75.00

 

111111

#1

169182795

2013.02.27 03:24

sell

12.50

eurusd

1.30465

1.30499

0.00000

2013.02.27 03:24

1.30463

0.00

0.00

0.00

25.00

 

222222

#2

169183258

2013.02.27 03:28

sell

12.50

eurusd

1.30463

1.30473

1.29463

2013.02.27 03:28

1.30454

0.00

0.00

0.00

112.50

 

111111

#1

169183308

2013.02.27 03:28

buy

12.50

eurusd

1.30456

1.30446

1.31456

2013.02.27 03:28

1.30458

0.00

0.00

0.00

25.00

 

111111

#1

169183682

2013.02.27 03:32

buy

12.50

eurusd

1.30490

1.30463

0.00000

2013.02.27 03:32

1.30493

0.00

0.00

0.00

37.50

 

111111

#1

169183791

2013.02.27 03:33

buy

12.50

eurusd

1.30500

1.30461

0.00000

2013.02.27 03:33

1.30508

0.00

0.00

0.00

100.00

 

111111

#1

169183797

2013.02.27 03:33

buy

12.50

eurusd

1.30500

1.30478

0.00000

2013.02.27 03:33

1.30507

0.00

0.00

0.00

87.50

 

222222

#2

169184500

2013.02.27 03:38

sell

12.50

eurusd

1.30474

1.30512

0.00000

2013.02.27 03:38

1.30480

0.00

0.00

0.00

-75.00

 

222222

#2

169184856

2013.02.27 03:40

buy

12.50

eurusd

1.30430

1.30408

0.00000

2013.02.27 03:40

1.30442

0.00

0.00

0.00

150.00

 

111111

#1

169184874

2013.02.27 03:40

buy

12.50

eurusd

1.30434

1.30401

0.00000

2013.02.27 03:40

1.30437

0.00

0.00

0.00

37.50

 

222222

#2

169185613

2013.02.27 03:49

buy

12.50

eurusd

1.30489

1.30452

0.00000

2013.02.27 03:49

1.30491

0.00

0.00

0.00

25.00

 

111111

#1

169185847

2013.02.27 03:51

sell

12.50

eurusd

1.30493

1.30503

1.29493

2013.02.27 03:51

1.30485

0.00

0.00

0.00

100.00

 

111111

#1

169186540

2013.02.27 04:00

sell

12.50

eurusd

1.30465

1.30502

0.00000

2013.02.27 04:00

1.30474

0.00

0.00

0.00

-112.50

 

111111

#1

169187580

2013.02.27 04:14

buy

12.50

eurusd

1.30459

1.30429

0.00000

2013.02.27 04:14

1.30464

0.00

0.00

0.00

62.50

 

111111

#1

169188063

2013.02.27 04:23

buy

12.50

eurusd

1.30516

1.30506

1.31516

2013.02.27 04:23

1.30529

0.00

0.00

0.00

162.50

 

222222

#2

169188540

2013.02.27 04:31

sell

12.50

eurusd

1.30488

1.30517

0.00000

2013.02.27 04:31

1.30487

0.00

0.00

0.00

12.50

 

111111

#1

169188935

2013.02.27 04:43

sell

12.50

eurusd

1.30461

1.30471

1.29461

2013.02.27 04:43

1.30450

0.00

0.00

0.00

137.50

 

111111

#1

169189544

2013.02.27 04:54

sell

12.50

eurusd

1.30484

1.30522

0.00000

2013.02.27 04:54

1.30491

0.00

0.00

0.00

-87.50

 

111111

#1

169189705

2013.02.27 04:56

buy

12.50

eurusd

1.30505

1.30467

0.00000

2013.02.27 04:56

1.30512

0.00

0.00

0.00

87.50

 

111111

#1

169190489

2013.02.27 05:04

buy

12.50

eurusd

1.30526

1.30516

1.31526

2013.02.27 05:04

1.30528

0.00

0.00

0.00

25.00

 

111111

#1

169190715

2013.02.27 05:05

buy

12.50

eurusd

1.30535

1.30525

1.31535

2013.02.27 05:05

1.30542

0.00

0.00

0.00

87.50

 

111111

#1

169191457

2013.02.27 05:14

buy

12.50

eurusd

1.30542

1.30532

1.31542

2013.02.27 05:14

1.30544

0.00

0.00

0.00

25.00

 

111111

#1

169192035

2013.02.27 05:22

buy

12.50

eurusd

1.30578

1.30568

1.31578

2013.02.27 05:22

1.30581

0.00

0.00

0.00

37.50

 

111111

#1

169192434

2013.02.27 05:26

sell

12.50

eurusd

1.30618

1.30657

0.00000

2013.02.27 05:26

1.30617

0.00

0.00

0.00

12.50

 

111111

#1

169192490

2013.02.27 05:26

buy

12.50

eurusd

1.30623

1.30613

1.31623

2013.02.27 05:26

1.30621

0.00

0.00

0.00

-25.00

 

111111

#1

169192620

2013.02.27 05:27

buy

12.50

eurusd

1.30652

1.30642

1.31652

2013.02.27 05:27

1.30665

0.00

0.00

0.00

162.50

 

111111

#1

169192692

2013.02.27 05:27

buy

12.50

eurusd

1.30685

1.30649

0.00000

2013.02.27 05:27

1.30675

0.00

0.00

0.00

-125.00

 

111111

#1

169193143

2013.02.27 05:30

buy

12.50

eurusd

1.30672

1.30662

1.31672

2013.02.27 05:30

1.30678

0.00

0.00

0.00

75.00

 

111111

#1

169193261

2013.02.27 05:30

buy

12.50

eurusd

1.30694

1.30684

1.31694

2013.02.27 05:30

1.30694

0.00

0.00

0.00

0.00

 

111111

#1

169193333

2013.02.27 05:30

buy

12.50

eurusd

1.30698

1.30688

1.31698

2013.02.27 05:30

1.30712

0.00

0.00

0.00

175.00

 

222222

#2

169193814

2013.02.27 05:33

sell

12.50

eurusd

1.30658

1.30668

1.29658

2013.02.27 05:33

1.30655

0.00

0.00

0.00

37.50

 

111111

#1

169193826

2013.02.27 05:34

buy

12.50

eurusd

1.30660

1.30625

0.00000

2013.02.27 05:34

1.30655

0.00

0.00

0.00

-62.50

 

111111

#1

169193916

2013.02.27 05:34

buy

12.50

eurusd

1.30668

1.30636

0.00000

2013.02.27 05:35

1.30675

0.00

0.00

0.00

87.50

 

222222

#2

169194095

2013.02.27 05:36

buy

12.50

eurusd

1.30721

1.30692

0.00000

2013.02.27 05:36

1.30733

0.00

0.00

0.00

150.00

 

222222

#2

169194204

2013.02.27 05:36

sell

12.50

eurusd

1.30719

1.30754

0.00000

2013.02.27 05:36

1.30728

0.00

0.00

0.00

-112.50

 

222222

#2

169194423

2013.02.27 05:38

sell

12.50

eurusd

1.30683

1.30693

1.29683

2013.02.27 05:38

1.30676

0.00

0.00

0.00

87.50

 

111111

#1

169194579

2013.02.27 05:39

sell

12.50

eurusd

1.30664

1.30674

1.29664

2013.02.27 05:39

1.30662

0.00

0.00

0.00

25.00

 

222222

#2

169194978

2013.02.27 05:42

buy

12.50

eurusd

1.30670

1.30660

1.31670

2013.02.27 05:42

1.30676

0.00

0.00

0.00

75.00

 

222222

#2

169195220

2013.02.27 05:45

sell

12.50

eurusd

1.30661

1.30694

0.00000

2013.02.27 05:45

1.30654

0.00

0.00

0.00

87.50

 

111111

#1

169195441

2013.02.27 05:46

buy

12.50

eurusd

1.30641

1.30622

0.00000

2013.02.27 05:46

1.30635

0.00

0.00

0.00

-75.00

 

111111

#1

169195460

2013.02.27 05:46

buy

12.50

eurusd

1.30651

1.30614

0.00000

2013.02.27 05:46

1.30652

0.00

0.00

0.00

12.50

 

111111

#1

169195841

2013.02.27 05:51

sell

12.50

eurusd

1.30649

1.30687

0.00000

2013.02.27 05:51

1.30652

0.00

0.00

0.00

-37.50

 

222222

#2

169195910

2013.02.27 05:51

buy

12.50

eurusd

1.30661

1.30623

0.00000

2013.02.27 05:52

1.30646

0.00

0.00

0.00

-187.50

 

222222

#2

169198180

2013.02.27 06:28

buy

12.50

eurusd

1.30684

1.30674

1.31684

2013.02.27 06:28

1.30684

0.00

0.00

0.00

0.00

 

111111

#1

169198694

2013.02.27 06:34

sell

12.50

eurusd

1.30706

1.30742

0.00000

2013.02.27 06:34

1.30713

0.00

0.00

0.00

-87.50

 

111111

#1

169199103

2013.02.27 06:39

sell

12.50

eurusd

1.30679

1.30689

1.29679

2013.02.27 06:39

1.30669

0.00

0.00

0.00

125.00

 

111111

#1

169199114

2013.02.27 06:39

sell

12.50

eurusd

1.30671

1.30709

0.00000

2013.02.27 06:39

1.30669

0.00

0.00

0.00

25.00

 

111111

#1

169200247

2013.02.27 06:57

buy

12.50

eurusd

1.30627

1.30617

1.31627

2013.02.27 06:57

1.30631

0.00

0.00

0.00

50.00

 

111111

#1

169202426

2013.02.27 07:12

buy

12.50

eurusd

1.30561

1.30551

1.31561

2013.02.27 07:12

1.30561

0.00

0.00

0.00

0.00

 

111111

#1

169202477

2013.02.27 07:12

sell

12.50

eurusd

1.30532

1.30542

1.29532

2013.02.27 07:12

1.30531

0.00

0.00

0.00

12.50

 

111111

#1

169202722

2013.02.27 07:13

buy

12.50

eurusd

1.30534

1.30524

1.31534

2013.02.27 07:13

1.30543

0.00

0.00

0.00

112.50

 

222222

#2

169202745

2013.02.27 07:13

buy

12.50

eurusd

1.30551

1.30513

0.00000

2013.02.27 07:13

1.30544

0.00

0.00

0.00

-87.50

 

111111

#1

169202880

2013.02.27 07:14

buy

12.50

eurusd

1.30560

1.30550

1.31560

2013.02.27 07:14

1.30567

0.00

0.00

0.00

87.50

 

111111

#1

169203308

2013.02.27 07:16

buy

12.50

eurusd

1.30542

1.30532

1.31542

2013.02.27 07:16

1.30551

0.00

0.00

0.00

112.50

 

111111

#1

169205178

2013.02.27 07:37

buy

12.50

eurusd

1.30599

1.30589

1.31599

2013.02.27 07:37

1.30601

0.00

0.00

0.00

25.00

 

111111

#1

169205245

2013.02.27 07:37

sell

12.50

eurusd

1.30604

1.30614

1.29604

2013.02.27 07:37

1.30604

0.00

0.00

0.00

0.00

 

111111

#1

169206578

2013.02.27 07:47

buy

12.50

eurusd

1.30621

1.30611

1.31621

2013.02.27 07:47

1.30624

0.00

0.00

0.00

37.50

 

111111

#1

169206633

2013.02.27 07:48

sell

12.50

eurusd

1.30619

1.30657

0.00000

2013.02.27 07:48

1.30617

0.00

0.00

0.00

25.00

 

111111

#1

169207300

2013.02.27 07:51

buy

12.50

eurusd

1.30642

1.30609

0.00000

2013.02.27 07:51

1.30645

0.00

0.00

0.00

37.50

 

111111

#1

169209140

2013.02.27 07:59

buy

12.50

eurusd

1.30683

1.30673

1.31683

2013.02.27 07:59

1.30693

0.00

0.00

0.00

125.00

 

111111

#1

169209369

2013.02.27 08:00

sell

12.50

eurusd

1.30677

1.30687

1.29677

2013.02.27 08:00

1.30672

0.00

0.00

0.00

62.50

 

111111

#1

169209806

2013.02.27 08:00

buy

12.50

eurusd

1.30662

1.30652

1.31662

2013.02.27 08:00

1.30667

0.00

0.00

0.00

62.50

 

111111

#1

169210097

2013.02.27 08:02

sell

12.50

eurusd

1.30672

1.30682

1.29672

2013.02.27 08:02

1.30671

0.00

0.00

0.00

12.50

 

111111

#1

169211582

2013.02.27 08:11

sell

12.50

eurusd

1.30662

1.30699

0.00000

2013.02.27 08:11

1.30672

0.00

0.00

0.00

-125.00

 

111111

#1

169212120

2013.02.27 08:17

buy

12.50

eurusd

1.30689

1.30679

1.31689

2013.02.27 08:17

1.30691

0.00

0.00

0.00

25.00

 

111111

#1

169212232

2013.02.27 08:17

buy

12.50

eurusd

1.30714

1.30704

1.31714

2013.02.27 08:17

1.30735

0.00

0.00

0.00

262.50

 

111111

#1

169212339

2013.02.27 08:17

buy

12.50

eurusd

1.30751

1.30749

1.31751

2013.02.27 08:17

1.30783

0.00

0.00

0.00

400.00

 

111111

#1

169212518

2013.02.27 08:18

sell

12.50

eurusd

1.30768

1.30778

1.29768

2013.02.27 08:18

1.30757

0.00

0.00

0.00

137.50

 

222222

#2

169214386

2013.02.27 08:33

buy

12.50

eurusd

1.30791

1.30781

1.31791

2013.02.27 08:33

1.30804

0.00

0.00

0.00

162.50

 

111111

#1

169215710

2013.02.27 08:44

buy

12.50

eurusd

1.30751

1.30741

1.31751

2013.02.27 08:44

1.30751

0.00

0.00

0.00

0.00

 

222222

#2

 

0.00

0.00

0.00

2 850.00

Closed P/L:

2 850.00

Open Trades:

Ticket

Open Time

Type

Size

Item

Price

S / L

T / P

 

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

No transactions

 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

Floating P/L:

0.00

Working Orders:

Ticket

Open Time

Type

Size

Item

Price

S / L

T / P

Market Price

 

No transactions

 

Summary:

Deposit/Withdrawal:

0.00

Credit Facility:

0.00

 

Closed Trade P/L:

2 850.00

Floating P/L:

0.00

Margin:

0.00

Balance:

407 661.83

Equity:

407 661.83

Free Margin:

407 661.83

 

Details:

Description: Graph

Gross Profit:

4 575.00

Gross Loss:

1 725.00

Total Net Profit:

2 850.00

Profit Factor:

2.65

Expected Payoff:

33.14

 

Absolute Drawdown:

262.50

Maximal Drawdown:

387.50 (0.10%)

Relative Drawdown:

0.10% (387.50)

 

Total Trades:

86

Short Positions (won %):

34 (61.76%)

Long Positions (won %):

52 (82.69%)

Profit Trades (% of total):

64 (74.42%)

Loss trades (% of total):

22 (25.58%)

Largest

profit trade:

400.00

loss trade:

-187.50

Average

profit trade:

71.48

loss trade:

-78.41

Maximum

consecutive wins ($):

11 (587.50)

consecutive losses ($):

5 (-162.50)

Maximal

consecutive profit (count):

987.50 (6)

consecutive loss (count):

-300.00 (3)

Average

consecutive wins:

4

consecutive losses:

1

 