Alpari NZ Limited
|
Account: 38910394
|
Name: shah
|
Currency: USD
|
Leverage: 1:500
|
2013 February 27, 14:43
|
Closed Transactions:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Size
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Close Time
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
169176955
|
2013.02.27 02:07
|
sell
|
12.50
|
eurusd
|
1.30675
|
1.30708
|
0.00000
|
2013.02.27 02:08
|
1.30678
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-37.50
|
|
222222
|
#2
|
169177072
|
2013.02.27 02:09
|
buy
|
12.50
|
eurusd
|
1.30644
|
1.30610
|
0.00000
|
2013.02.27 02:10
|
1.30641
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-37.50
|
|
111111
|
#1
|
169177407
|
2013.02.27 02:15
|
sell
|
12.50
|
eurusd
|
1.30650
|
1.30660
|
1.29650
|
2013.02.27 02:15
|
1.30652
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-25.00
|
|
111111
|
#1
|
169178482
|
2013.02.27 02:34
|
buy
|
12.50
|
eurusd
|
1.30640
|
1.30630
|
1.31640
|
2013.02.27 02:34
|
1.30639
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-12.50
|
|
111111
|
#1
|
169179138
|
2013.02.27 02:47
|
buy
|
12.50
|
eurusd
|
1.30540
|
1.30506
|
0.00000
|
2013.02.27 02:47
|
1.30536
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-50.00
|
|
111111
|
#1
|
169179626
|
2013.02.27 02:53
|
buy
|
12.50
|
eurusd
|
1.30576
|
1.30566
|
1.31576
|
2013.02.27 02:53
|
1.30576
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
111111
|
#1
|
169180910
|
2013.02.27 03:08
|
buy
|
12.50
|
eurusd
|
1.30588
|
1.30578
|
1.31588
|
2013.02.27 03:08
|
1.30589
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.50
|
|
111111
|
#1
|
169181567
|
2013.02.27 03:15
|
sell
|
12.50
|
eurusd
|
1.30546
|
1.30581
|
0.00000
|
2013.02.27 03:15
|
1.30555
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-112.50
|
|
111111
|
#1
|
169181943
|
2013.02.27 03:19
|
buy
|
12.50
|
eurusd
|
1.30539
|
1.30529
|
1.31539
|
2013.02.27 03:19
|
1.30541
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
25.00
|
|
111111
|
#1
|
169182118
|
2013.02.27 03:20
|
buy
|
12.50
|
eurusd
|
1.30527
|
1.30517
|
1.31527
|
2013.02.27 03:20
|
1.30534
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
87.50
|
|
111111
|
#1
|
169182138
|
2013.02.27 03:20
|
sell
|
12.50
|
eurusd
|
1.30530
|
1.30565
|
0.00000
|
2013.02.27 03:21
|
1.30535
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-62.50
|
|
222222
|
#2
|
169182198
|
2013.02.27 03:22
|
sell
|
12.50
|
eurusd
|
1.30525
|
1.30563
|
0.00000
|
2013.02.27 03:22
|
1.30520
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
62.50
|
|
111111
|
#1
|
169182290
|
2013.02.27 03:22
|
sell
|
12.50
|
eurusd
|
1.30484
|
1.30500
|
0.00000
|
2013.02.27 03:22
|
1.30480
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
50.00
|
|
111111
|
#1
|
169182343
|
2013.02.27 03:22
|
sell
|
12.50
|
eurusd
|
1.30461
|
1.30500
|
0.00000
|
2013.02.27 03:22
|
1.30470
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-112.50
|
|
111111
|
#1
|
169182527
|
2013.02.27 03:23
|
sell
|
12.50
|
eurusd
|
1.30453
|
1.30486
|
0.00000
|
2013.02.27 03:23
|
1.30446
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
87.50
|
|
111111
|
#1
|
169182604
|
2013.02.27 03:23
|
buy
|
12.50
|
eurusd
|
1.30452
|
1.30416
|
0.00000
|
2013.02.27 03:23
|
1.30454
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
25.00
|
|
111111
|
#1
|
169182638
|
2013.02.27 03:23
|
sell
|
12.50
|
eurusd
|
1.30456
|
1.30495
|
0.00000
|
2013.02.27 03:23
|
1.30462
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-75.00
|
|
111111
|
#1
|
169182795
|
2013.02.27 03:24
|
sell
|
12.50
|
eurusd
|
1.30465
|
1.30499
|
0.00000
|
2013.02.27 03:24
|
1.30463
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
25.00
|
|
222222
|
#2
|
169183258
|
2013.02.27 03:28
|
sell
|
12.50
|
eurusd
|
1.30463
|
1.30473
|
1.29463
|
2013.02.27 03:28
|
1.30454
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
112.50
|
|
111111
|
#1
|
169183308
|
2013.02.27 03:28
|
buy
|
12.50
|
eurusd
|
1.30456
|
1.30446
|
1.31456
|
2013.02.27 03:28
|
1.30458
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
25.00
|
|
111111
|
#1
|
169183682
|
2013.02.27 03:32
|
buy
|
12.50
|
eurusd
|
1.30490
|
1.30463
|
0.00000
|
2013.02.27 03:32
|
1.30493
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
37.50
|
|
111111
|
#1
|
169183791
|
2013.02.27 03:33
|
buy
|
12.50
|
eurusd
|
1.30500
|
1.30461
|
0.00000
|
2013.02.27 03:33
|
1.30508
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
100.00
|
|
111111
|
#1
|
169183797
|
2013.02.27 03:33
|
buy
|
12.50
|
eurusd
|
1.30500
|
1.30478
|
0.00000
|
2013.02.27 03:33
|
1.30507
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
87.50
|
|
222222
|
#2
|
169184500
|
2013.02.27 03:38
|
sell
|
12.50
|
eurusd
|
1.30474
|
1.30512
|
0.00000
|
2013.02.27 03:38
|
1.30480
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-75.00
|
|
222222
|
#2
|
169184856
|
2013.02.27 03:40
|
buy
|
12.50
|
eurusd
|
1.30430
|
1.30408
|
0.00000
|
2013.02.27 03:40
|
1.30442
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
150.00
|
|
111111
|
#1
|
169184874
|
2013.02.27 03:40
|
buy
|
12.50
|
eurusd
|
1.30434
|
1.30401
|
0.00000
|
2013.02.27 03:40
|
1.30437
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
37.50
|
|
222222
|
#2
|
169185613
|
2013.02.27 03:49
|
buy
|
12.50
|
eurusd
|
1.30489
|
1.30452
|
0.00000
|
2013.02.27 03:49
|
1.30491
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
25.00
|
|
111111
|
#1
|
169185847
|
2013.02.27 03:51
|
sell
|
12.50
|
eurusd
|
1.30493
|
1.30503
|
1.29493
|
2013.02.27 03:51
|
1.30485
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
100.00
|
|
111111
|
#1
|
169186540
|
2013.02.27 04:00
|
sell
|
12.50
|
eurusd
|
1.30465
|
1.30502
|
0.00000
|
2013.02.27 04:00
|
1.30474
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-112.50
|
|
111111
|
#1
|
169187580
|
2013.02.27 04:14
|
buy
|
12.50
|
eurusd
|
1.30459
|
1.30429
|
0.00000
|
2013.02.27 04:14
|
1.30464
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
62.50
|
|
111111
|
#1
|
169188063
|
2013.02.27 04:23
|
buy
|
12.50
|
eurusd
|
1.30516
|
1.30506
|
1.31516
|
2013.02.27 04:23
|
1.30529
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
162.50
|
|
222222
|
#2
|
169188540
|
2013.02.27 04:31
|
sell
|
12.50
|
eurusd
|
1.30488
|
1.30517
|
0.00000
|
2013.02.27 04:31
|
1.30487
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.50
|
|
111111
|
#1
|
169188935
|
2013.02.27 04:43
|
sell
|
12.50
|
eurusd
|
1.30461
|
1.30471
|
1.29461
|
2013.02.27 04:43
|
1.30450
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
137.50
|
|
111111
|
#1
|
169189544
|
2013.02.27 04:54
|
sell
|
12.50
|
eurusd
|
1.30484
|
1.30522
|
0.00000
|
2013.02.27 04:54
|
1.30491
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-87.50
|
|
111111
|
#1
|
169189705
|
2013.02.27 04:56
|
buy
|
12.50
|
eurusd
|
1.30505
|
1.30467
|
0.00000
|
2013.02.27 04:56
|
1.30512
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
87.50
|
|
111111
|
#1
|
169190489
|
2013.02.27 05:04
|
buy
|
12.50
|
eurusd
|
1.30526
|
1.30516
|
1.31526
|
2013.02.27 05:04
|
1.30528
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
25.00
|
|
111111
|
#1
|
169190715
|
2013.02.27 05:05
|
buy
|
12.50
|
eurusd
|
1.30535
|
1.30525
|
1.31535
|
2013.02.27 05:05
|
1.30542
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
87.50
|
|
111111
|
#1
|
169191457
|
2013.02.27 05:14
|
buy
|
12.50
|
eurusd
|
1.30542
|
1.30532
|
1.31542
|
2013.02.27 05:14
|
1.30544
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
25.00
|
|
111111
|
#1
|
169192035
|
2013.02.27 05:22
|
buy
|
12.50
|
eurusd
|
1.30578
|
1.30568
|
1.31578
|
2013.02.27 05:22
|
1.30581
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
37.50
|
|
111111
|
#1
|
169192434
|
2013.02.27 05:26
|
sell
|
12.50
|
eurusd
|
1.30618
|
1.30657
|
0.00000
|
2013.02.27 05:26
|
1.30617
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.50
|
|
111111
|
#1
|
169192490
|
2013.02.27 05:26
|
buy
|
12.50
|
eurusd
|
1.30623
|
1.30613
|
1.31623
|
2013.02.27 05:26
|
1.30621
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-25.00
|
|
111111
|
#1
|
169192620
|
2013.02.27 05:27
|
buy
|
12.50
|
eurusd
|
1.30652
|
1.30642
|
1.31652
|
2013.02.27 05:27
|
1.30665
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
162.50
|
|
111111
|
#1
|
169192692
|
2013.02.27 05:27
|
buy
|
12.50
|
eurusd
|
1.30685
|
1.30649
|
0.00000
|
2013.02.27 05:27
|
1.30675
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-125.00
|
|
111111
|
#1
|
169193143
|
2013.02.27 05:30
|
buy
|
12.50
|
eurusd
|
1.30672
|
1.30662
|
1.31672
|
2013.02.27 05:30
|
1.30678
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
75.00
|
|
111111
|
#1
|
169193261
|
2013.02.27 05:30
|
buy
|
12.50
|
eurusd
|
1.30694
|
1.30684
|
1.31694
|
2013.02.27 05:30
|
1.30694
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
111111
|
#1
|
169193333
|
2013.02.27 05:30
|
buy
|
12.50
|
eurusd
|
1.30698
|
1.30688
|
1.31698
|
2013.02.27 05:30
|
1.30712
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
175.00
|
|
222222
|
#2
|
169193814
|
2013.02.27 05:33
|
sell
|
12.50
|
eurusd
|
1.30658
|
1.30668
|
1.29658
|
2013.02.27 05:33
|
1.30655
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
37.50
|
|
111111
|
#1
|
169193826
|
2013.02.27 05:34
|
buy
|
12.50
|
eurusd
|
1.30660
|
1.30625
|
0.00000
|
2013.02.27 05:34
|
1.30655
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-62.50
|
|
111111
|
#1
|
169193916
|
2013.02.27 05:34
|
buy
|
12.50
|
eurusd
|
1.30668
|
1.30636
|
0.00000
|
2013.02.27 05:35
|
1.30675
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
87.50
|
|
222222
|
#2
|
169194095
|
2013.02.27 05:36
|
buy
|
12.50
|
eurusd
|
1.30721
|
1.30692
|
0.00000
|
2013.02.27 05:36
|
1.30733
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
150.00
|
|
222222
|
#2
|
169194204
|
2013.02.27 05:36
|
sell
|
12.50
|
eurusd
|
1.30719
|
1.30754
|
0.00000
|
2013.02.27 05:36
|
1.30728
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-112.50
|
|
222222
|
#2
|
169194423
|
2013.02.27 05:38
|
sell
|
12.50
|
eurusd
|
1.30683
|
1.30693
|
1.29683
|
2013.02.27 05:38
|
1.30676
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
87.50
|
|
111111
|
#1
|
169194579
|
2013.02.27 05:39
|
sell
|
12.50
|
eurusd
|
1.30664
|
1.30674
|
1.29664
|
2013.02.27 05:39
|
1.30662
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
25.00
|
|
222222
|
#2
|
169194978
|
2013.02.27 05:42
|
buy
|
12.50
|
eurusd
|
1.30670
|
1.30660
|
1.31670
|
2013.02.27 05:42
|
1.30676
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
75.00
|
|
222222
|
#2
|
169195220
|
2013.02.27 05:45
|
sell
|
12.50
|
eurusd
|
1.30661
|
1.30694
|
0.00000
|
2013.02.27 05:45
|
1.30654
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
87.50
|
|
111111
|
#1
|
169195441
|
2013.02.27 05:46
|
buy
|
12.50
|
eurusd
|
1.30641
|
1.30622
|
0.00000
|
2013.02.27 05:46
|
1.30635
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-75.00
|
|
111111
|
#1
|
169195460
|
2013.02.27 05:46
|
buy
|
12.50
|
eurusd
|
1.30651
|
1.30614
|
0.00000
|
2013.02.27 05:46
|
1.30652
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.50
|
|
111111
|
#1
|
169195841
|
2013.02.27 05:51
|
sell
|
12.50
|
eurusd
|
1.30649
|
1.30687
|
0.00000
|
2013.02.27 05:51
|
1.30652
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-37.50
|
|
222222
|
#2
|
169195910
|
2013.02.27 05:51
|
buy
|
12.50
|
eurusd
|
1.30661
|
1.30623
|
0.00000
|
2013.02.27 05:52
|
1.30646
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-187.50
|
|
222222
|
#2
|
169198180
|
2013.02.27 06:28
|
buy
|
12.50
|
eurusd
|
1.30684
|
1.30674
|
1.31684
|
2013.02.27 06:28
|
1.30684
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
111111
|
#1
|
169198694
|
2013.02.27 06:34
|
sell
|
12.50
|
eurusd
|
1.30706
|
1.30742
|
0.00000
|
2013.02.27 06:34
|
1.30713
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-87.50
|
|
111111
|
#1
|
169199103
|
2013.02.27 06:39
|
sell
|
12.50
|
eurusd
|
1.30679
|
1.30689
|
1.29679
|
2013.02.27 06:39
|
1.30669
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
125.00
|
|
111111
|
#1
|
169199114
|
2013.02.27 06:39
|
sell
|
12.50
|
eurusd
|
1.30671
|
1.30709
|
0.00000
|
2013.02.27 06:39
|
1.30669
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
25.00
|
|
111111
|
#1
|
169200247
|
2013.02.27 06:57
|
buy
|
12.50
|
eurusd
|
1.30627
|
1.30617
|
1.31627
|
2013.02.27 06:57
|
1.30631
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
50.00
|
|
111111
|
#1
|
169202426
|
2013.02.27 07:12
|
buy
|
12.50
|
eurusd
|
1.30561
|
1.30551
|
1.31561
|
2013.02.27 07:12
|
1.30561
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
111111
|
#1
|
169202477
|
2013.02.27 07:12
|
sell
|
12.50
|
eurusd
|
1.30532
|
1.30542
|
1.29532
|
2013.02.27 07:12
|
1.30531
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.50
|
|
111111
|
#1
|
169202722
|
2013.02.27 07:13
|
buy
|
12.50
|
eurusd
|
1.30534
|
1.30524
|
1.31534
|
2013.02.27 07:13
|
1.30543
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
112.50
|
|
222222
|
#2
|
169202745
|
2013.02.27 07:13
|
buy
|
12.50
|
eurusd
|
1.30551
|
1.30513
|
0.00000
|
2013.02.27 07:13
|
1.30544
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-87.50
|
|
111111
|
#1
|
169202880
|
2013.02.27 07:14
|
buy
|
12.50
|
eurusd
|
1.30560
|
1.30550
|
1.31560
|
2013.02.27 07:14
|
1.30567
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
87.50
|
|
111111
|
#1
|
169203308
|
2013.02.27 07:16
|
buy
|
12.50
|
eurusd
|
1.30542
|
1.30532
|
1.31542
|
2013.02.27 07:16
|
1.30551
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
112.50
|
|
111111
|
#1
|
169205178
|
2013.02.27 07:37
|
buy
|
12.50
|
eurusd
|
1.30599
|
1.30589
|
1.31599
|
2013.02.27 07:37
|
1.30601
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
25.00
|
|
111111
|
#1
|
169205245
|
2013.02.27 07:37
|
sell
|
12.50
|
eurusd
|
1.30604
|
1.30614
|
1.29604
|
2013.02.27 07:37
|
1.30604
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
111111
|
#1
|
169206578
|
2013.02.27 07:47
|
buy
|
12.50
|
eurusd
|
1.30621
|
1.30611
|
1.31621
|
2013.02.27 07:47
|
1.30624
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
37.50
|
|
111111
|
#1
|
169206633
|
2013.02.27 07:48
|
sell
|
12.50
|
eurusd
|
1.30619
|
1.30657
|
0.00000
|
2013.02.27 07:48
|
1.30617
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
25.00
|
|
111111
|
#1
|
169207300
|
2013.02.27 07:51
|
buy
|
12.50
|
eurusd
|
1.30642
|
1.30609
|
0.00000
|
2013.02.27 07:51
|
1.30645
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
37.50
|
|
111111
|
#1
|
169209140
|
2013.02.27 07:59
|
buy
|
12.50
|
eurusd
|
1.30683
|
1.30673
|
1.31683
|
2013.02.27 07:59
|
1.30693
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
125.00
|
|
111111
|
#1
|
169209369
|
2013.02.27 08:00
|
sell
|
12.50
|
eurusd
|
1.30677
|
1.30687
|
1.29677
|
2013.02.27 08:00
|
1.30672
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
62.50
|
|
111111
|
#1
|
169209806
|
2013.02.27 08:00
|
buy
|
12.50
|
eurusd
|
1.30662
|
1.30652
|
1.31662
|
2013.02.27 08:00
|
1.30667
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
62.50
|
|
111111
|
#1
|
169210097
|
2013.02.27 08:02
|
sell
|
12.50
|
eurusd
|
1.30672
|
1.30682
|
1.29672
|
2013.02.27 08:02
|
1.30671
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.50
|
|
111111
|
#1
|
169211582
|
2013.02.27 08:11
|
sell
|
12.50
|
eurusd
|
1.30662
|
1.30699
|
0.00000
|
2013.02.27 08:11
|
1.30672
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-125.00
|
|
111111
|
#1
|
169212120
|
2013.02.27 08:17
|
buy
|
12.50
|
eurusd
|
1.30689
|
1.30679
|
1.31689
|
2013.02.27 08:17
|
1.30691
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
25.00
|
|
111111
|
#1
|
169212232
|
2013.02.27 08:17
|
buy
|
12.50
|
eurusd
|
1.30714
|
1.30704
|
1.31714
|
2013.02.27 08:17
|
1.30735
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
262.50
|
|
111111
|
#1
|
169212339
|
2013.02.27 08:17
|
buy
|
12.50
|
eurusd
|
1.30751
|
1.30749
|
1.31751
|
2013.02.27 08:17
|
1.30783
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
400.00
|
|
111111
|
#1
|
169212518
|
2013.02.27 08:18
|
sell
|
12.50
|
eurusd
|
1.30768
|
1.30778
|
1.29768
|
2013.02.27 08:18
|
1.30757
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
137.50
|
|
222222
|
#2
|
169214386
|
2013.02.27 08:33
|
buy
|
12.50
|
eurusd
|
1.30791
|
1.30781
|
1.31791
|
2013.02.27 08:33
|
1.30804
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
162.50
|
|
111111
|
#1
|
169215710
|
2013.02.27 08:44
|
buy
|
12.50
|
eurusd
|
1.30751
|
1.30741
|
1.31751
|
2013.02.27 08:44
|
1.30751
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
222222
|
#2
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2 850.00
|
Closed P/L:
|
2 850.00
|
Open Trades:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Size
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
No transactions
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
Floating P/L:
|
0.00
|
Working Orders:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Size
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Market Price
|
|
No transactions
|
|
Summary:
|
Deposit/Withdrawal:
|
0.00
|
Credit Facility:
|
0.00
|
|
Closed Trade P/L:
|
2 850.00
|
Floating P/L:
|
0.00
|
Margin:
|
0.00
|
Balance:
|
407 661.83
|
Equity:
|
407 661.83
|
Free Margin:
|
407 661.83
|
|
Details:
|
|
Gross Profit:
|
4 575.00
|
Gross Loss:
|
1 725.00
|
Total Net Profit:
|
2 850.00
|
Profit Factor:
|
2.65
|
Expected Payoff:
|
33.14
|
|
Absolute Drawdown:
|
262.50
|
Maximal Drawdown:
|
387.50 (0.10%)
|
Relative Drawdown:
|
0.10% (387.50)
|
|
Total Trades:
|
86
|
Short Positions (won %):
|
34 (61.76%)
|
Long Positions (won %):
|
52 (82.69%)
|
Profit Trades (% of total):
|
64 (74.42%)
|
Loss trades (% of total):
|
22 (25.58%)
|
Largest
|
profit trade:
|
400.00
|
loss trade:
|
-187.50
|
Average
|
profit trade:
|
71.48
|
loss trade:
|
-78.41
|
Maximum
|
consecutive wins ($):
|
11 (587.50)
|
consecutive losses ($):
|
5 (-162.50)
|
Maximal
|
consecutive profit (count):
|
987.50 (6)
|
consecutive loss (count):
|
-300.00 (3)
|
Average
|
consecutive wins:
|
4
|
consecutive losses:
|
1