Strategy Tester Report
VQ & Momentum Deviation Martingale
AlpariUK-Demo (Build 402)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2011.05.02 00:00 - 2011.07.29 22:30 (2011.05.02 - 2011.07.31)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|INFO45="vq & momentum deviation martingale"; Info1="GMT inputs, which must be set correctly"; s00="--Set your broker GMT offset below--"; UseAutoGMToffset=false;
AutoFallbackOnFail=false;
ManualGMToffset=2; NoHedge=true;
StrictNoHedge=true;
__="Indicators settings"; T3VhfPeriods_is="VHF Settings"; VHF_Period1=21; T3Period1=34; T3Price1=0; T3Hot1=0.7; T3Original1=true;
VHF_Period2=21; T3Period2=34; T3Price2=0; T3Hot2=0.7; T3Original2=true;
MA_length=10; PercentCorrection=0.35; vhflevel=0.69; VQ_is="VQ Settings"; MaPeriod=5; MaType=3; SmoothLength=14; SmoothPhase=0; SmoothDouble=false;
MA1Period=34; MA2Period=200; Filter=5; vqtimeframe=0; s04a1="strategy #1=momentum deviation 2=volatility quality"; Strategy=2; Lots=0.01; TakeProfit=110; multiply=1.7; MaxTrades=6; Pips=20; StopLoss=100; TrailingStop=10; TrailingStep=0; RecoveryMode=false;
s05="--MONEY MANAGEMENT--"; MM_0="mm=0, risk is ignored, just use Lots parameter"; MM_1="mm=1, risk is basic multiplier based on account balance"; MM_2="mm=2, risk is % of account balance to risk per sequence"; mm=2; MyRisk="set risk to use when calculating lot size"; risk=2; TradeMicroLots=false;
s06="--MAGIC NUMBERS--"; MagicNumber=41955; s07="--CUTLOSS SETTING--"; MyMoneyProfitTarget=false;
My_Money_Profit_Target=5000; SecureProfitProtection=false;
SP45="If profit made is bigger than SecureProfit we close the orders"; SecureProfit=15; OTP45="Number of orders to trigger SP Protection"; OrderstoProtect=3; CloseOnTrendChange=true;
s08="--TRADING TIME MANAGEMENT--"; TTM1="Set time frames when new trades can open."; TTM2="If Starthour = Stophour, then trade 24/5."; TTM3="If TTMGoFlat=true, close all open trades"; TTM4="when outside trading hours or days."; GMTStartHour=0; GMTStopHour=0; TradeOnFriday=true;
FridayGMTStopHour=-1; TTMGoFlat=false;
s09="--DRAWDOWN CONTROL TOOL--"; DDC1="Max DD in money allowed?"; MaxDDControl=false;
MaxAllowedDD=-1000; DDC2="Max DD in percentage allowed?"; MaxPercentDDControl=false;
MaxAllowedPercentDD=-30; s10="--DRAWDOWN REPORTING=="; ShowDDinfoOnChart=true;
s11="--OTHER SETTINGS--"; reverse45="If true, the decision to go long/short will be reversed"; ReverseCondition=false;
s12="-- Use this section to exclude trading days"; EnableBlackout=true;
StartBlackoutDay=20; StartBlackoutMonth=12; StopBlackoutDay=15; StopBlackoutMonth=1;
|Bars in test
|2633
|Ticks modelled
|2417035
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|289.48
|Gross profit
|309.87
|Gross loss
|-20.38
|Profit factor
|15.20
|Expected payoff
|18.09
|Absolute drawdown
|74.40
|Maximal drawdown
|186.32 (1.83%)
|Relative drawdown
|1.83% (186.32)
|Total trades
|16
|Short positions (won %)
|9 (88.89%)
|Long positions (won %)
|7 (100.00%)
|Profit trades (% of total)
|15 (93.75%)
|Loss trades (% of total)
|1 (6.25%)
|Largest
|profit trade
|55.70
|loss trade
|-20.38
|Average
|profit trade
|20.66
|loss trade
|-20.38
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|11 (271.73)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-20.38)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|271.73 (11)
|consecutive loss (count of losses)
|-20.38 (1)
|Average
|consecutive wins
|8
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2011.05.09 16:30
|sell
|1
|0.02
|1.43163
|0.00000
|0.00000
|2
|2011.05.09 16:30
|modify
|1
|0.02
|1.43163
|1.44163
|1.42063
|3
|2011.05.09 16:35
|sell
|2
|0.04
|1.43365
|0.00000
|0.00000
|4
|2011.05.09 16:35
|modify
|2
|0.04
|1.43365
|1.44163
|1.42265
|5
|2011.05.09 16:35
|modify
|1
|0.02
|1.43163
|1.44163
|1.42265
|6
|2011.05.09 16:56
|modify
|2
|0.04
|1.43365
|1.43164
|1.42265
|7
|2011.05.09 16:56
|modify
|2
|0.04
|1.43365
|1.43157
|1.42265
|8
|2011.05.09 16:56
|modify
|2
|0.04
|1.43365
|1.43151
|1.42265
|9
|2011.05.09 16:56
|modify
|2
|0.04
|1.43365
|1.43144
|1.42265
|10
|2011.05.09 16:56
|modify
|2
|0.04
|1.43365
|1.43138
|1.42265
|11
|2011.05.09 16:56
|modify
|2
|0.04
|1.43365
|1.43132
|1.42265
|12
|2011.05.09 16:56
|modify
|2
|0.04
|1.43365
|1.43125
|1.42265
|13
|2011.05.09 16:56
|modify
|2
|0.04
|1.43365
|1.43119
|1.42265
|14
|2011.05.09 16:57
|modify
|2
|0.04
|1.43365
|1.43118
|1.42265
|15
|2011.05.09 16:57
|modify
|2
|0.04
|1.43365
|1.43114
|1.42265
|16
|2011.05.09 16:57
|modify
|2
|0.04
|1.43365
|1.43109
|1.42265
|17
|2011.05.09 16:57
|modify
|2
|0.04
|1.43365
|1.43104
|1.42265
|18
|2011.05.09 16:57
|modify
|2
|0.04
|1.43365
|1.43098
|1.42265
|19
|2011.05.09 16:57
|modify
|2
|0.04
|1.43365
|1.43092
|1.42265
|20
|2011.05.09 16:57
|modify
|2
|0.04
|1.43365
|1.43087
|1.42265
|21
|2011.05.09 16:57
|modify
|2
|0.04
|1.43365
|1.43081
|1.42265
|22
|2011.05.09 16:57
|modify
|2
|0.04
|1.43365
|1.43075
|1.42265
|23
|2011.05.09 16:57
|modify
|2
|0.04
|1.43365
|1.43069
|1.42265
|24
|2011.05.09 16:57
|modify
|2
|0.04
|1.43365
|1.43063
|1.42265
|25
|2011.05.09 16:57
|modify
|2
|0.04
|1.43365
|1.43057
|1.42265
|26
|2011.05.09 16:59
|modify
|2
|0.04
|1.43365
|1.43056
|1.42265
|27
|2011.05.09 16:59
|modify
|2
|0.04
|1.43365
|1.43055
|1.42265
|28
|2011.05.09 16:59
|modify
|2
|0.04
|1.43365
|1.43052
|1.42265
|29
|2011.05.09 16:59
|modify
|2
|0.04
|1.43365
|1.43049
|1.42265
|30
|2011.05.09 16:59
|modify
|2
|0.04
|1.43365
|1.43046
|1.42265
|31
|2011.05.09 16:59
|modify
|2
|0.04
|1.43365
|1.43043
|1.42265
|32
|2011.05.09 16:59
|modify
|2
|0.04
|1.43365
|1.43040
|1.42265
|33
|2011.05.09 16:59
|modify
|2
|0.04
|1.43365
|1.43037
|1.42265
|34
|2011.05.09 16:59
|modify
|2
|0.04
|1.43365
|1.43034
|1.42265
|35
|2011.05.09 16:59
|modify
|2
|0.04
|1.43365
|1.43030
|1.42265
|36
|2011.05.09 16:59
|modify
|2
|0.04
|1.43365
|1.43027
|1.42265
|37
|2011.05.09 16:59
|modify
|2
|0.04
|1.43365
|1.43024
|1.42265
|38
|2011.05.09 16:59
|modify
|2
|0.04
|1.43365
|1.43021
|1.42265
|39
|2011.05.09 16:59
|modify
|2
|0.04
|1.43365
|1.43017
|1.42265
|40
|2011.05.09 16:59
|modify
|2
|0.04
|1.43365
|1.43013
|1.42265
|41
|2011.05.09 16:59
|modify
|2
|0.04
|1.43365
|1.43009
|1.42265
|42
|2011.05.09 16:59
|modify
|2
|0.04
|1.43365
|1.43005
|1.42265
|43
|2011.05.09 16:59
|modify
|2
|0.04
|1.43365
|1.43001
|1.42265
|44
|2011.05.09 16:59
|modify
|2
|0.04
|1.43365
|1.42997
|1.42265
|45
|2011.05.09 16:59
|modify
|2
|0.04
|1.43365
|1.42993
|1.42265
|46
|2011.05.09 16:59
|modify
|2
|0.04
|1.43365
|1.42989
|1.42265
|47
|2011.05.09 16:59
|modify
|2
|0.04
|1.43365
|1.42985
|1.42265
|48
|2011.05.09 16:59
|modify
|2
|0.04
|1.43365
|1.42981
|1.42265
|49
|2011.05.09 16:59
|modify
|2
|0.04
|1.43365
|1.42977
|1.42265
|50
|2011.05.09 16:59
|modify
|2
|0.04
|1.43365
|1.42973
|1.42265
|51
|2011.05.09 17:00
|s/l
|2
|0.04
|1.42973
|1.42973
|1.42265
|15.68
|10015.68
|52
|2011.05.09 17:01
|modify
|1
|0.02
|1.43163
|1.42962
|1.42265
|53
|2011.05.09 17:01
|modify
|1
|0.02
|1.43163
|1.42959
|1.42265
|54
|2011.05.09 17:01
|modify
|1
|0.02
|1.43163
|1.42958
|1.42265
|55
|2011.05.09 17:01
|modify
|1
|0.02
|1.43163
|1.42954
|1.42265
|56
|2011.05.09 17:01
|modify
|1
|0.02
|1.43163
|1.42951
|1.42265
|57
|2011.05.09 17:01
|modify
|1
|0.02
|1.43163
|1.42947
|1.42265
|58
|2011.05.09 17:01
|modify
|1
|0.02
|1.43163
|1.42944
|1.42265
|59
|2011.05.09 17:01
|modify
|1
|0.02
|1.43163
|1.42940
|1.42265
|60
|2011.05.09 17:01
|modify
|1
|0.02
|1.43163
|1.42937
|1.42265
|61
|2011.05.09 17:01
|modify
|1
|0.02
|1.43163
|1.42933
|1.42265
|62
|2011.05.09 17:01
|modify
|1
|0.02
|1.43163
|1.42930
|1.42265
|63
|2011.05.09 17:01
|modify
|1
|0.02
|1.43163
|1.42926
|1.42265
|64
|2011.05.09 17:01
|modify
|1
|0.02
|1.43163
|1.42923
|1.42265
|65
|2011.05.09 17:02
|modify
|1
|0.02
|1.43163
|1.42922
|1.42265
|66
|2011.05.09 17:02
|modify
|1
|0.02
|1.43163
|1.42921
|1.42265
|67
|2011.05.09 17:02
|modify
|1
|0.02
|1.43163
|1.42918
|1.42265
|68
|2011.05.09 17:02
|modify
|1
|0.02
|1.43163
|1.42917
|1.42265
|69
|2011.05.09 17:02
|modify
|1
|0.02
|1.43163
|1.42914
|1.42265
|70
|2011.05.09 17:02
|modify
|1
|0.02
|1.43163
|1.42911
|1.42265
|71
|2011.05.09 17:02
|modify
|1
|0.02
|1.43163
|1.42908
|1.42265
|72
|2011.05.09 17:02
|modify
|1
|0.02
|1.43163
|1.42905
|1.42265
|73
|2011.05.09 17:02
|modify
|1
|0.02
|1.43163
|1.42903
|1.42265
|74
|2011.05.09 17:02
|modify
|1
|0.02
|1.43163
|1.42900
|1.42265
|75
|2011.05.09 17:02
|modify
|1
|0.02
|1.43163
|1.42897
|1.42265
|76
|2011.05.09 17:02
|modify
|1
|0.02
|1.43163
|1.42894
|1.42265
|77
|2011.05.09 17:02
|modify
|1
|0.02
|1.43163
|1.42890
|1.42265
|78
|2011.05.09 17:02
|modify
|1
|0.02
|1.43163
|1.42887
|1.42265
|79
|2011.05.09 17:02
|modify
|1
|0.02
|1.43163
|1.42884
|1.42265
|80
|2011.05.09 17:02
|modify
|1
|0.02
|1.43163
|1.42880
|1.42265
|81
|2011.05.09 17:02
|modify
|1
|0.02
|1.43163
|1.42877
|1.42265
|82
|2011.05.09 17:02
|modify
|1
|0.02
|1.43163
|1.42873
|1.42265
|83
|2011.05.09 17:02
|modify
|1
|0.02
|1.43163
|1.42870
|1.42265
|84
|2011.05.09 17:03
|modify
|1
|0.02
|1.43163
|1.42869
|1.42265
|85
|2011.05.09 17:03
|modify
|1
|0.02
|1.43163
|1.42868
|1.42265
|86
|2011.05.09 17:04
|s/l
|1
|0.02
|1.42868
|1.42868
|1.42265
|5.90
|10021.58
|87
|2011.05.17 14:00
|buy
|3
|0.02
|1.42056
|0.00000
|0.00000
|88
|2011.05.17 14:00
|modify
|3
|0.02
|1.42056
|1.41056
|1.43156
|89
|2011.05.17 14:47
|buy
|4
|0.04
|1.41848
|0.00000
|0.00000
|90
|2011.05.17 14:47
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.41056
|1.42948
|91
|2011.05.17 14:47
|modify
|3
|0.02
|1.42056
|1.41056
|1.42948
|92
|2011.05.17 14:51
|buy
|5
|0.07
|1.41647
|0.00000
|0.00000
|93
|2011.05.17 14:51
|modify
|5
|0.07
|1.41647
|1.41056
|1.42747
|94
|2011.05.17 14:51
|modify
|3
|0.02
|1.42056
|1.41056
|1.42747
|95
|2011.05.17 14:51
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.41056
|1.42747
|96
|2011.05.17 15:53
|buy
|6
|0.12
|1.41445
|0.00000
|0.00000
|97
|2011.05.17 15:53
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41056
|1.42545
|98
|2011.05.17 15:53
|modify
|3
|0.02
|1.42056
|1.41056
|1.42545
|99
|2011.05.17 15:53
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.41056
|1.42545
|100
|2011.05.17 15:53
|modify
|5
|0.07
|1.41647
|1.41056
|1.42545
|101
|2011.05.17 17:18
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41646
|1.42545
|102
|2011.05.17 17:18
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41648
|1.42545
|103
|2011.05.17 17:18
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41650
|1.42545
|104
|2011.05.17 17:18
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41652
|1.42545
|105
|2011.05.17 17:18
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41654
|1.42545
|106
|2011.05.17 17:18
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41656
|1.42545
|107
|2011.05.17 17:18
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41658
|1.42545
|108
|2011.05.17 17:18
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41660
|1.42545
|109
|2011.05.17 17:18
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41662
|1.42545
|110
|2011.05.17 17:18
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41663
|1.42545
|111
|2011.05.17 17:18
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41665
|1.42545
|112
|2011.05.17 17:18
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41667
|1.42545
|113
|2011.05.17 17:18
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41669
|1.42545
|114
|2011.05.17 17:18
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41671
|1.42545
|115
|2011.05.17 17:18
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41673
|1.42545
|116
|2011.05.17 17:18
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41676
|1.42545
|117
|2011.05.17 17:18
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41678
|1.42545
|118
|2011.05.17 17:18
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41680
|1.42545
|119
|2011.05.17 17:18
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41682
|1.42545
|120
|2011.05.17 17:19
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41686
|1.42545
|121
|2011.05.17 17:19
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41687
|1.42545
|122
|2011.05.17 17:19
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41688
|1.42545
|123
|2011.05.17 17:19
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41689
|1.42545
|124
|2011.05.17 17:19
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41690
|1.42545
|125
|2011.05.17 17:19
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41691
|1.42545
|126
|2011.05.17 17:19
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41692
|1.42545
|127
|2011.05.17 17:19
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41693
|1.42545
|128
|2011.05.17 17:19
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41694
|1.42545
|129
|2011.05.17 17:19
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41695
|1.42545
|130
|2011.05.17 17:19
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41697
|1.42545
|131
|2011.05.17 17:19
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41698
|1.42545
|132
|2011.05.17 17:26
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41699
|1.42545
|133
|2011.05.17 17:26
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41701
|1.42545
|134
|2011.05.17 17:26
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41704
|1.42545
|135
|2011.05.17 17:26
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41707
|1.42545
|136
|2011.05.17 17:26
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41710
|1.42545
|137
|2011.05.17 17:26
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41713
|1.42545
|138
|2011.05.17 17:26
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41715
|1.42545
|139
|2011.05.17 17:26
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41718
|1.42545
|140
|2011.05.17 17:26
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41721
|1.42545
|141
|2011.05.17 17:26
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41723
|1.42545
|142
|2011.05.17 17:26
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41725
|1.42545
|143
|2011.05.17 17:26
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41727
|1.42545
|144
|2011.05.17 17:26
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41729
|1.42545
|145
|2011.05.17 17:26
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41731
|1.42545
|146
|2011.05.17 17:26
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41734
|1.42545
|147
|2011.05.17 17:26
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41736
|1.42545
|148
|2011.05.17 17:26
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41738
|1.42545
|149
|2011.05.17 17:26
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41739
|1.42545
|150
|2011.05.17 17:26
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41741
|1.42545
|151
|2011.05.17 17:26
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41744
|1.42545
|152
|2011.05.17 17:26
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41746
|1.42545
|153
|2011.05.17 17:26
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41748
|1.42545
|154
|2011.05.17 17:26
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41750
|1.42545
|155
|2011.05.17 17:26
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41753
|1.42545
|156
|2011.05.17 17:26
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41755
|1.42545
|157
|2011.05.17 17:27
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41756
|1.42545
|158
|2011.05.17 17:27
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41757
|1.42545
|159
|2011.05.17 17:27
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41758
|1.42545
|160
|2011.05.17 17:27
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41760
|1.42545
|161
|2011.05.17 17:27
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41761
|1.42545
|162
|2011.05.17 17:27
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41763
|1.42545
|163
|2011.05.17 17:27
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41764
|1.42545
|164
|2011.05.17 17:27
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41765
|1.42545
|165
|2011.05.17 17:27
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41767
|1.42545
|166
|2011.05.17 17:27
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41768
|1.42545
|167
|2011.05.17 17:28
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41770
|1.42545
|168
|2011.05.17 17:28
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41772
|1.42545
|169
|2011.05.17 17:28
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41774
|1.42545
|170
|2011.05.17 17:28
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41776
|1.42545
|171
|2011.05.17 17:28
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41778
|1.42545
|172
|2011.05.17 17:28
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41779
|1.42545
|173
|2011.05.17 17:28
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41781
|1.42545
|174
|2011.05.17 17:28
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41784
|1.42545
|175
|2011.05.17 17:28
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41786
|1.42545
|176
|2011.05.17 17:28
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41788
|1.42545
|177
|2011.05.17 17:28
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41790
|1.42545
|178
|2011.05.17 17:28
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41792
|1.42545
|179
|2011.05.17 17:29
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41793
|1.42545
|180
|2011.05.17 17:29
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41795
|1.42545
|181
|2011.05.17 17:29
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41796
|1.42545
|182
|2011.05.17 17:30
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41798
|1.42545
|183
|2011.05.17 17:30
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41799
|1.42545
|184
|2011.05.17 17:30
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41801
|1.42545
|185
|2011.05.17 17:30
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41803
|1.42545
|186
|2011.05.17 17:30
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41805
|1.42545
|187
|2011.05.17 17:30
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41807
|1.42545
|188
|2011.05.17 17:30
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41808
|1.42545
|189
|2011.05.17 17:30
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41810
|1.42545
|190
|2011.05.17 17:30
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41812
|1.42545
|191
|2011.05.17 17:30
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41813
|1.42545
|192
|2011.05.17 17:30
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41814
|1.42545
|193
|2011.05.17 17:30
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41815
|1.42545
|194
|2011.05.17 17:30
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41816
|1.42545
|195
|2011.05.17 17:33
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41817
|1.42545
|196
|2011.05.17 17:33
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41820
|1.42545
|197
|2011.05.17 17:33
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41822
|1.42545
|198
|2011.05.17 17:33
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41824
|1.42545
|199
|2011.05.17 17:33
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41827
|1.42545
|200
|2011.05.17 17:33
|modify
|6
|0.12
|1.41445
|1.41829
|1.42545
|201
|2011.05.17 17:36
|s/l
|6
|0.12
|1.41829
|1.41829
|1.42545
|46.08
|10067.66
|202
|2011.05.17 18:40
|buy
|7
|0.12
|1.41243
|0.00000
|0.00000
|203
|2011.05.17 18:40
|modify
|7
|0.12
|1.41243
|1.41056
|1.42343
|204
|2011.05.17 18:40
|modify
|3
|0.02
|1.42056
|1.41056
|1.42343
|205
|2011.05.17 18:40
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.41056
|1.42343
|206
|2011.05.17 18:40
|modify
|5
|0.07
|1.41647
|1.41056
|1.42343
|207
|2011.05.17 18:56
|modify
|7
|0.12
|1.41243
|1.41445
|1.42343
|208
|2011.05.17 18:57
|modify
|7
|0.12
|1.41243
|1.41446
|1.42343
|209
|2011.05.17 18:57
|modify
|7
|0.12
|1.41243
|1.41448
|1.42343
|210
|2011.05.17 18:57
|modify
|7
|0.12
|1.41243
|1.41450
|1.42343
|211
|2011.05.17 18:57
|modify
|7
|0.12
|1.41243
|1.41451
|1.42343
|212
|2011.05.17 18:57
|modify
|7
|0.12
|1.41243
|1.41452
|1.42343
|213
|2011.05.17 18:57
|modify
|7
|0.12
|1.41243
|1.41454
|1.42343
|214
|2011.05.17 18:57
|modify
|7
|0.12
|1.41243
|1.41455
|1.42343
|215
|2011.05.17 18:57
|modify
|7
|0.12
|1.41243
|1.41457
|1.42343
|216
|2011.05.17 19:00
|modify
|7
|0.12
|1.41243
|1.41458
|1.42343
|217
|2011.05.17 19:00
|modify
|7
|0.12
|1.41243
|1.41461
|1.42343
|218
|2011.05.17 19:00
|modify
|7
|0.12
|1.41243
|1.41464
|1.42343
|219
|2011.05.17 19:00
|modify
|7
|0.12
|1.41243
|1.41465
|1.42343
|220
|2011.05.17 19:00
|modify
|7
|0.12
|1.41243
|1.41467
|1.42343
|221
|2011.05.17 19:00
|modify
|7
|0.12
|1.41243
|1.41470
|1.42343
|222
|2011.05.17 19:00
|modify
|7
|0.12
|1.41243
|1.41472
|1.42343
|223
|2011.05.17 19:00
|modify
|7
|0.12
|1.41243
|1.41475
|1.42343
|224
|2011.05.17 19:00
|modify
|7
|0.12
|1.41243
|1.41477
|1.42343
|225
|2011.05.17 19:00
|modify
|7
|0.12
|1.41243
|1.41480
|1.42343
|226
|2011.05.17 19:00
|modify
|7
|0.12
|1.41243
|1.41482
|1.42343
|227
|2011.05.17 19:00
|modify
|7
|0.12
|1.41243
|1.41485
|1.42343
|228
|2011.05.17 19:00
|modify
|7
|0.12
|1.41243
|1.41486
|1.42343
|229
|2011.05.17 19:00
|modify
|7
|0.12
|1.41243
|1.41488
|1.42343
|230
|2011.05.17 19:00
|modify
|7
|0.12
|1.41243
|1.41491
|1.42343
|231
|2011.05.17 19:00
|modify
|7
|0.12
|1.41243
|1.41493
|1.42343
|232
|2011.05.17 19:00
|modify
|7
|0.12
|1.41243
|1.41496
|1.42343
|233
|2011.05.17 19:00
|modify
|7
|0.12
|1.41243
|1.41498
|1.42343
|234
|2011.05.17 19:00
|modify
|7
|0.12
|1.41243
|1.41501
|1.42343
|235
|2011.05.17 19:00
|modify
|7
|0.12
|1.41243
|1.41503
|1.42343
|236
|2011.05.17 19:00
|modify
|7
|0.12
|1.41243
|1.41506
|1.42343
|237
|2011.05.17 19:04
|s/l
|7
|0.12
|1.41506
|1.41506
|1.42343
|31.56
|10099.22
|238
|2011.05.17 20:25
|modify
|5
|0.07
|1.41647
|1.41847
|1.42343
|239
|2011.05.17 20:25
|modify
|5
|0.07
|1.41647
|1.41849
|1.42343
|240
|2011.05.17 20:25
|modify
|5
|0.07
|1.41647
|1.41851
|1.42343
|241
|2011.05.17 20:25
|modify
|5
|0.07
|1.41647
|1.41853
|1.42343
|242
|2011.05.17 20:25
|modify
|5
|0.07
|1.41647
|1.41855
|1.42343
|243
|2011.05.17 20:25
|modify
|5
|0.07
|1.41647
|1.41857
|1.42343
|244
|2011.05.17 20:25
|modify
|5
|0.07
|1.41647
|1.41859
|1.42343
|245
|2011.05.17 20:25
|modify
|5
|0.07
|1.41647
|1.41861
|1.42343
|246
|2011.05.17 20:25
|modify
|5
|0.07
|1.41647
|1.41863
|1.42343
|247
|2011.05.17 20:25
|modify
|5
|0.07
|1.41647
|1.41865
|1.42343
|248
|2011.05.17 20:25
|modify
|5
|0.07
|1.41647
|1.41867
|1.42343
|249
|2011.05.17 20:25
|modify
|5
|0.07
|1.41647
|1.41869
|1.42343
|250
|2011.05.17 20:33
|s/l
|5
|0.07
|1.41869
|1.41869
|1.42343
|15.54
|10114.76
|251
|2011.05.17 20:47
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42048
|1.42343
|252
|2011.05.17 20:47
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42050
|1.42343
|253
|2011.05.17 20:47
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42052
|1.42343
|254
|2011.05.17 20:47
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42054
|1.42343
|255
|2011.05.17 20:47
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42055
|1.42343
|256
|2011.05.17 20:47
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42057
|1.42343
|257
|2011.05.17 20:47
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42058
|1.42343
|258
|2011.05.17 20:47
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42060
|1.42343
|259
|2011.05.17 20:47
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42062
|1.42343
|260
|2011.05.17 20:47
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42063
|1.42343
|261
|2011.05.17 20:47
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42065
|1.42343
|262
|2011.05.17 20:47
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42066
|1.42343
|263
|2011.05.17 20:47
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42068
|1.42343
|264
|2011.05.17 20:47
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42069
|1.42343
|265
|2011.05.17 20:48
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42070
|1.42343
|266
|2011.05.17 20:48
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42072
|1.42343
|267
|2011.05.17 20:59
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42073
|1.42343
|268
|2011.05.17 20:59
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42075
|1.42343
|269
|2011.05.17 21:00
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42080
|1.42343
|270
|2011.05.17 21:00
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42085
|1.42343
|271
|2011.05.17 21:00
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42087
|1.42343
|272
|2011.05.17 21:00
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42091
|1.42343
|273
|2011.05.17 21:00
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42095
|1.42343
|274
|2011.05.17 21:00
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42099
|1.42343
|275
|2011.05.17 21:00
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42103
|1.42343
|276
|2011.05.17 21:00
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42106
|1.42343
|277
|2011.05.17 21:00
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42111
|1.42343
|278
|2011.05.17 21:00
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42115
|1.42343
|279
|2011.05.17 21:00
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42120
|1.42343
|280
|2011.05.17 21:01
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42121
|1.42343
|281
|2011.05.17 21:01
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42123
|1.42343
|282
|2011.05.17 21:01
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42126
|1.42343
|283
|2011.05.17 21:01
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42128
|1.42343
|284
|2011.05.17 21:01
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42130
|1.42343
|285
|2011.05.17 21:01
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42132
|1.42343
|286
|2011.05.17 21:01
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42133
|1.42343
|287
|2011.05.17 21:01
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42134
|1.42343
|288
|2011.05.17 21:01
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42135
|1.42343
|289
|2011.05.17 21:02
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42136
|1.42343
|290
|2011.05.17 21:02
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42137
|1.42343
|291
|2011.05.17 21:02
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42138
|1.42343
|292
|2011.05.17 21:02
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42140
|1.42343
|293
|2011.05.17 21:02
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42141
|1.42343
|294
|2011.05.17 21:02
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42142
|1.42343
|295
|2011.05.17 21:02
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42143
|1.42343
|296
|2011.05.17 21:02
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42144
|1.42343
|297
|2011.05.17 21:02
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42145
|1.42343
|298
|2011.05.17 21:02
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42147
|1.42343
|299
|2011.05.17 21:02
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42148
|1.42343
|300
|2011.05.17 21:02
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42149
|1.42343
|301
|2011.05.17 21:03
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42151
|1.42343
|302
|2011.05.17 21:03
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42152
|1.42343
|303
|2011.05.17 21:03
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42154
|1.42343
|304
|2011.05.17 21:03
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42155
|1.42343
|305
|2011.05.17 21:03
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42157
|1.42343
|306
|2011.05.17 21:03
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42159
|1.42343
|307
|2011.05.17 21:03
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42161
|1.42343
|308
|2011.05.17 21:03
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42163
|1.42343
|309
|2011.05.17 21:03
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42164
|1.42343
|310
|2011.05.17 21:03
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42166
|1.42343
|311
|2011.05.17 21:04
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42170
|1.42343
|312
|2011.05.17 21:04
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42172
|1.42343
|313
|2011.05.17 21:04
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42175
|1.42343
|314
|2011.05.17 21:04
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42177
|1.42343
|315
|2011.05.17 21:04
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42179
|1.42343
|316
|2011.05.17 21:04
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42181
|1.42343
|317
|2011.05.17 21:04
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42184
|1.42343
|318
|2011.05.17 21:04
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42186
|1.42343
|319
|2011.05.17 21:04
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42188
|1.42343
|320
|2011.05.17 21:04
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42190
|1.42343
|321
|2011.05.17 21:04
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42193
|1.42343
|322
|2011.05.17 21:04
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42195
|1.42343
|323
|2011.05.17 21:04
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42197
|1.42343
|324
|2011.05.17 21:04
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42198
|1.42343
|325
|2011.05.17 21:04
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42200
|1.42343
|326
|2011.05.17 21:04
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42202
|1.42343
|327
|2011.05.17 21:04
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42204
|1.42343
|328
|2011.05.17 21:04
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42206
|1.42343
|329
|2011.05.17 21:04
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42208
|1.42343
|330
|2011.05.17 21:04
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42209
|1.42343
|331
|2011.05.17 21:04
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42211
|1.42343
|332
|2011.05.17 21:04
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42213
|1.42343
|333
|2011.05.17 21:04
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42215
|1.42343
|334
|2011.05.17 21:04
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42217
|1.42343
|335
|2011.05.17 21:04
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42219
|1.42343
|336
|2011.05.17 21:04
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42220
|1.42343
|337
|2011.05.17 21:04
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42222
|1.42343
|338
|2011.05.17 21:04
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42224
|1.42343
|339
|2011.05.17 21:04
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42226
|1.42343
|340
|2011.05.17 21:04
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42227
|1.42343
|341
|2011.05.17 21:04
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42229
|1.42343
|342
|2011.05.17 21:05
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42230
|1.42343
|343
|2011.05.17 21:05
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42233
|1.42343
|344
|2011.05.17 21:05
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42236
|1.42343
|345
|2011.05.17 21:05
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42239
|1.42343
|346
|2011.05.17 21:05
|modify
|4
|0.04
|1.41848
|1.42242
|1.42343
|347
|2011.05.17 21:05
|t/p
|3
|0.02
|1.42343
|1.41056
|1.42343
|5.74
|10120.50
|348
|2011.05.17 21:05
|t/p
|4
|0.04
|1.42343
|1.42242
|1.42343
|19.80
|10140.30
|349
|2011.05.24 05:00
|sell
|8
|0.02
|1.40419
|0.00000
|0.00000
|350
|2011.05.24 05:00
|modify
|8
|0.02
|1.40419
|1.41419
|1.39319
|351
|2011.05.24 06:12
|sell
|9
|0.04
|1.40621
|0.00000
|0.00000
|352
|2011.05.24 06:12
|modify
|9
|0.04
|1.40621
|1.41419
|1.39521
|353
|2011.05.24 06:12
|modify
|8
|0.02
|1.40419
|1.41419
|1.39521
|354
|2011.05.24 09:44
|sell
|10
|0.07
|1.40824
|0.00000
|0.00000
|355
|2011.05.24 09:44
|modify
|10
|0.07
|1.40824
|1.41419
|1.39724
|356
|2011.05.24 09:44
|modify
|8
|0.02
|1.40419
|1.41419
|1.39724
|357
|2011.05.24 09:44
|modify
|9
|0.04
|1.40621
|1.41419
|1.39724
|358
|2011.05.24 11:53
|sell
|11
|0.12
|1.41024
|0.00000
|0.00000
|359
|2011.05.24 11:53
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.41419
|1.39924
|360
|2011.05.24 11:53
|modify
|8
|0.02
|1.40419
|1.41419
|1.39924
|361
|2011.05.24 11:53
|modify
|9
|0.04
|1.40621
|1.41419
|1.39924
|362
|2011.05.24 11:53
|modify
|10
|0.07
|1.40824
|1.41419
|1.39924
|363
|2011.05.24 18:02
|sell
|12
|0.22
|1.41226
|0.00000
|0.00000
|364
|2011.05.24 18:02
|modify
|12
|0.22
|1.41226
|1.41419
|1.40126
|365
|2011.05.24 18:02
|modify
|8
|0.02
|1.40419
|1.41419
|1.40126
|366
|2011.05.24 18:02
|modify
|9
|0.04
|1.40621
|1.41419
|1.40126
|367
|2011.05.24 18:02
|modify
|10
|0.07
|1.40824
|1.41419
|1.40126
|368
|2011.05.24 18:02
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.41419
|1.40126
|369
|2011.05.24 19:05
|modify
|12
|0.22
|1.41226
|1.41026
|1.40126
|370
|2011.05.24 19:05
|modify
|12
|0.22
|1.41226
|1.41024
|1.40126
|371
|2011.05.24 19:05
|modify
|12
|0.22
|1.41226
|1.41022
|1.40126
|372
|2011.05.24 19:05
|modify
|12
|0.22
|1.41226
|1.41020
|1.40126
|373
|2011.05.24 19:05
|modify
|12
|0.22
|1.41226
|1.41017
|1.40126
|374
|2011.05.24 19:05
|modify
|12
|0.22
|1.41226
|1.41015
|1.40126
|375
|2011.05.24 19:05
|modify
|12
|0.22
|1.41226
|1.41013
|1.40126
|376
|2011.05.24 19:05
|modify
|12
|0.22
|1.41226
|1.41011
|1.40126
|377
|2011.05.24 19:05
|modify
|12
|0.22
|1.41226
|1.41009
|1.40126
|378
|2011.05.24 19:10
|s/l
|12
|0.22
|1.41009
|1.41009
|1.40126
|47.74
|10188.04
|379
|2011.05.25 03:50
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40821
|1.40126
|380
|2011.05.25 03:50
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40818
|1.40126
|381
|2011.05.25 03:50
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40815
|1.40126
|382
|2011.05.25 03:50
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40811
|1.40126
|383
|2011.05.25 03:50
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40807
|1.40126
|384
|2011.05.25 03:50
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40804
|1.40126
|385
|2011.05.25 03:50
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40800
|1.40126
|386
|2011.05.25 03:50
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40796
|1.40126
|387
|2011.05.25 03:50
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40792
|1.40126
|388
|2011.05.25 03:50
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40788
|1.40126
|389
|2011.05.25 03:50
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40784
|1.40126
|390
|2011.05.25 04:01
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40783
|1.40126
|391
|2011.05.25 04:01
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40781
|1.40126
|392
|2011.05.25 04:01
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40779
|1.40126
|393
|2011.05.25 04:01
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40776
|1.40126
|394
|2011.05.25 04:01
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40774
|1.40126
|395
|2011.05.25 04:01
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40771
|1.40126
|396
|2011.05.25 04:01
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40768
|1.40126
|397
|2011.05.25 04:01
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40766
|1.40126
|398
|2011.05.25 04:01
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40763
|1.40126
|399
|2011.05.25 04:01
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40760
|1.40126
|400
|2011.05.25 04:01
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40757
|1.40126
|401
|2011.05.25 04:01
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40754
|1.40126
|402
|2011.05.25 04:01
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40751
|1.40126
|403
|2011.05.25 04:02
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40750
|1.40126
|404
|2011.05.25 04:02
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40747
|1.40126
|405
|2011.05.25 04:02
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40744
|1.40126
|406
|2011.05.25 04:02
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40741
|1.40126
|407
|2011.05.25 04:02
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40738
|1.40126
|408
|2011.05.25 04:03
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40735
|1.40126
|409
|2011.05.25 04:03
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40733
|1.40126
|410
|2011.05.25 04:03
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40730
|1.40126
|411
|2011.05.25 04:03
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40728
|1.40126
|412
|2011.05.25 04:03
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40725
|1.40126
|413
|2011.05.25 04:03
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40724
|1.40126
|414
|2011.05.25 04:03
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40723
|1.40126
|415
|2011.05.25 04:03
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40722
|1.40126
|416
|2011.05.25 04:12
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40721
|1.40126
|417
|2011.05.25 04:12
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40719
|1.40126
|418
|2011.05.25 04:12
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40717
|1.40126
|419
|2011.05.25 04:12
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40715
|1.40126
|420
|2011.05.25 04:12
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40714
|1.40126
|421
|2011.05.25 04:12
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40712
|1.40126
|422
|2011.05.25 04:12
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40710
|1.40126
|423
|2011.05.25 04:12
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40708
|1.40126
|424
|2011.05.25 04:12
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40706
|1.40126
|425
|2011.05.25 04:12
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40703
|1.40126
|426
|2011.05.25 04:12
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40701
|1.40126
|427
|2011.05.25 04:12
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40699
|1.40126
|428
|2011.05.25 04:12
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40697
|1.40126
|429
|2011.05.25 04:12
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40694
|1.40126
|430
|2011.05.25 04:12
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40692
|1.40126
|431
|2011.05.25 04:12
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40690
|1.40126
|432
|2011.05.25 04:13
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40687
|1.40126
|433
|2011.05.25 04:13
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40685
|1.40126
|434
|2011.05.25 04:13
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40683
|1.40126
|435
|2011.05.25 04:13
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40680
|1.40126
|436
|2011.05.25 04:13
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40678
|1.40126
|437
|2011.05.25 04:13
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40675
|1.40126
|438
|2011.05.25 04:13
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40673
|1.40126
|439
|2011.05.25 04:13
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40670
|1.40126
|440
|2011.05.25 04:13
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40669
|1.40126
|441
|2011.05.25 04:13
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40666
|1.40126
|442
|2011.05.25 04:13
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40663
|1.40126
|443
|2011.05.25 04:13
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40660
|1.40126
|444
|2011.05.25 04:13
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40657
|1.40126
|445
|2011.05.25 04:13
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40654
|1.40126
|446
|2011.05.25 04:13
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40651
|1.40126
|447
|2011.05.25 04:26
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40650
|1.40126
|448
|2011.05.25 04:26
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40649
|1.40126
|449
|2011.05.25 04:26
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40647
|1.40126
|450
|2011.05.25 04:26
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40646
|1.40126
|451
|2011.05.25 04:26
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40644
|1.40126
|452
|2011.05.25 04:26
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40643
|1.40126
|453
|2011.05.25 04:26
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40642
|1.40126
|454
|2011.05.25 04:26
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40640
|1.40126
|455
|2011.05.25 04:26
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40638
|1.40126
|456
|2011.05.25 04:26
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40637
|1.40126
|457
|2011.05.25 04:26
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40635
|1.40126
|458
|2011.05.25 04:26
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40633
|1.40126
|459
|2011.05.25 04:26
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40631
|1.40126
|460
|2011.05.25 04:26
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40629
|1.40126
|461
|2011.05.25 04:28
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40627
|1.40126
|462
|2011.05.25 04:28
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40624
|1.40126
|463
|2011.05.25 04:28
|modify
|10
|0.07
|1.40824
|1.40624
|1.40126
|464
|2011.05.25 04:28
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40620
|1.40126
|465
|2011.05.25 04:28
|modify
|10
|0.07
|1.40824
|1.40620
|1.40126
|466
|2011.05.25 04:28
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40619
|1.40126
|467
|2011.05.25 04:28
|modify
|10
|0.07
|1.40824
|1.40619
|1.40126
|468
|2011.05.25 04:28
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40616
|1.40126
|469
|2011.05.25 04:28
|modify
|10
|0.07
|1.40824
|1.40616
|1.40126
|470
|2011.05.25 04:28
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40613
|1.40126
|471
|2011.05.25 04:28
|modify
|10
|0.07
|1.40824
|1.40613
|1.40126
|472
|2011.05.25 04:28
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40610
|1.40126
|473
|2011.05.25 04:28
|modify
|10
|0.07
|1.40824
|1.40610
|1.40126
|474
|2011.05.25 04:28
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40607
|1.40126
|475
|2011.05.25 04:28
|modify
|10
|0.07
|1.40824
|1.40607
|1.40126
|476
|2011.05.25 04:28
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40604
|1.40126
|477
|2011.05.25 04:28
|modify
|10
|0.07
|1.40824
|1.40604
|1.40126
|478
|2011.05.25 04:28
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40600
|1.40126
|479
|2011.05.25 04:28
|modify
|10
|0.07
|1.40824
|1.40600
|1.40126
|480
|2011.05.25 04:28
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40597
|1.40126
|481
|2011.05.25 04:28
|modify
|10
|0.07
|1.40824
|1.40597
|1.40126
|482
|2011.05.25 04:28
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40594
|1.40126
|483
|2011.05.25 04:28
|modify
|10
|0.07
|1.40824
|1.40594
|1.40126
|484
|2011.05.25 04:28
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40591
|1.40126
|485
|2011.05.25 04:28
|modify
|10
|0.07
|1.40824
|1.40591
|1.40126
|486
|2011.05.25 04:28
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40587
|1.40126
|487
|2011.05.25 04:28
|modify
|10
|0.07
|1.40824
|1.40587
|1.40126
|488
|2011.05.25 04:28
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40583
|1.40126
|489
|2011.05.25 04:28
|modify
|10
|0.07
|1.40824
|1.40583
|1.40126
|490
|2011.05.25 04:28
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40578
|1.40126
|491
|2011.05.25 04:28
|modify
|10
|0.07
|1.40824
|1.40578
|1.40126
|492
|2011.05.25 04:28
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40574
|1.40126
|493
|2011.05.25 04:28
|modify
|10
|0.07
|1.40824
|1.40574
|1.40126
|494
|2011.05.25 04:28
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40570
|1.40126
|495
|2011.05.25 04:28
|modify
|10
|0.07
|1.40824
|1.40570
|1.40126
|496
|2011.05.25 04:28
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40566
|1.40126
|497
|2011.05.25 04:28
|modify
|10
|0.07
|1.40824
|1.40566
|1.40126
|498
|2011.05.25 04:28
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40562
|1.40126
|499
|2011.05.25 04:28
|modify
|10
|0.07
|1.40824
|1.40562
|1.40126
|500
|2011.05.25 04:28
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40558
|1.40126
|501
|2011.05.25 04:28
|modify
|10
|0.07
|1.40824
|1.40558
|1.40126
|502
|2011.05.25 04:30
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40557
|1.40126
|503
|2011.05.25 04:30
|modify
|10
|0.07
|1.40824
|1.40557
|1.40126
|504
|2011.05.25 04:30
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40556
|1.40126
|505
|2011.05.25 04:30
|modify
|10
|0.07
|1.40824
|1.40556
|1.40126
|506
|2011.05.25 04:30
|modify
|11
|0.12
|1.41024
|1.40555
|1.40126
|507
|2011.05.25 04:30
|modify
|10
|0.07
|1.40824
|1.40555
|1.40126
|508
|2011.05.25 04:39
|s/l
|10
|0.07
|1.40555
|1.40555
|1.40126
|18.49
|10206.53
|509
|2011.05.25 04:39
|s/l
|11
|0.12
|1.40555
|1.40555
|1.40126
|55.70
|10262.24
|510
|2011.05.25 08:20
|modify
|9
|0.04
|1.40621
|1.40421
|1.40126
|511
|2011.05.25 08:20
|modify
|9
|0.04
|1.40621
|1.40419
|1.40126
|512
|2011.05.25 08:20
|modify
|9
|0.04
|1.40621
|1.40416
|1.40126
|513
|2011.05.25 08:20
|modify
|9
|0.04
|1.40621
|1.40414
|1.40126
|514
|2011.05.25 08:20
|modify
|9
|0.04
|1.40621
|1.40411
|1.40126
|515
|2011.05.25 08:20
|modify
|9
|0.04
|1.40621
|1.40410
|1.40126
|516
|2011.05.25 08:20
|modify
|9
|0.04
|1.40621
|1.40407
|1.40126
|517
|2011.05.25 08:20
|modify
|9
|0.04
|1.40621
|1.40404
|1.40126
|518
|2011.05.25 08:20
|modify
|9
|0.04
|1.40621
|1.40401
|1.40126
|519
|2011.05.25 08:20
|modify
|9
|0.04
|1.40621
|1.40397
|1.40126
|520
|2011.05.25 08:20
|modify
|9
|0.04
|1.40621
|1.40394
|1.40126
|521
|2011.05.25 08:20
|modify
|9
|0.04
|1.40621
|1.40391
|1.40126
|522
|2011.05.25 08:20
|modify
|9
|0.04
|1.40621
|1.40388
|1.40126
|523
|2011.05.25 08:20
|modify
|9
|0.04
|1.40621
|1.40385
|1.40126
|524
|2011.05.25 08:20
|modify
|9
|0.04
|1.40621
|1.40382
|1.40126
|525
|2011.05.25 08:20
|modify
|9
|0.04
|1.40621
|1.40379
|1.40126
|526
|2011.05.25 08:25
|s/l
|9
|0.04
|1.40379
|1.40379
|1.40126
|9.49
|10271.73
|527
|2011.05.26 03:57
|s/l
|8
|0.02
|1.41419
|1.41419
|1.40126
|-20.38
|10251.34
|528
|2011.05.27 06:00
|buy
|13
|0.02
|1.41943
|0.00000
|0.00000
|529
|2011.05.27 06:00
|modify
|13
|0.02
|1.41943
|1.40943
|1.43043
|530
|2011.05.27 06:11
|modify
|13
|0.02
|1.41943
|1.42143
|1.43043
|531
|2011.05.27 06:11
|modify
|13
|0.02
|1.41943
|1.42145
|1.43043
|532
|2011.05.27 06:11
|modify
|13
|0.02
|1.41943
|1.42147
|1.43043
|533
|2011.05.27 06:11
|modify
|13
|0.02
|1.41943
|1.42150
|1.43043
|534
|2011.05.27 06:11
|modify
|13
|0.02
|1.41943
|1.42152
|1.43043
|535
|2011.05.27 06:11
|modify
|13
|0.02
|1.41943
|1.42154
|1.43043
|536
|2011.05.27 06:11
|modify
|13
|0.02
|1.41943
|1.42156
|1.43043
|537
|2011.05.27 06:11
|modify
|13
|0.02
|1.41943
|1.42158
|1.43043
|538
|2011.05.27 06:11
|modify
|13
|0.02
|1.41943
|1.42160
|1.43043
|539
|2011.05.27 06:12
|modify
|13
|0.02
|1.41943
|1.42161
|1.43043
|540
|2011.05.27 06:12
|modify
|13
|0.02
|1.41943
|1.42162
|1.43043
|541
|2011.05.27 06:12
|modify
|13
|0.02
|1.41943
|1.42163
|1.43043
|542
|2011.05.27 06:12
|modify
|13
|0.02
|1.41943
|1.42164
|1.43043
|543
|2011.05.27 06:12
|modify
|13
|0.02
|1.41943
|1.42165
|1.43043
|544
|2011.05.27 06:12
|modify
|13
|0.02
|1.41943
|1.42166
|1.43043
|545
|2011.05.27 06:12
|modify
|13
|0.02
|1.41943
|1.42167
|1.43043
|546
|2011.05.27 06:12
|modify
|13
|0.02
|1.41943
|1.42168
|1.43043
|547
|2011.05.27 06:12
|modify
|13
|0.02
|1.41943
|1.42169
|1.43043
|548
|2011.05.27 06:15
|modify
|13
|0.02
|1.41943
|1.42171
|1.43043
|549
|2011.05.27 06:15
|modify
|13
|0.02
|1.41943
|1.42175
|1.43043
|550
|2011.05.27 06:15
|modify
|13
|0.02
|1.41943
|1.42178
|1.43043
|551
|2011.05.27 06:15
|modify
|13
|0.02
|1.41943
|1.42181
|1.43043
|552
|2011.05.27 06:15
|modify
|13
|0.02
|1.41943
|1.42185
|1.43043
|553
|2011.05.27 06:15
|modify
|13
|0.02
|1.41943
|1.42188
|1.43043
|554
|2011.05.27 06:15
|modify
|13
|0.02
|1.41943
|1.42191
|1.43043
|555
|2011.05.27 06:15
|modify
|13
|0.02
|1.41943
|1.42194
|1.43043
|556
|2011.05.27 06:15
|modify
|13
|0.02
|1.41943
|1.42197
|1.43043
|557
|2011.05.27 06:15
|modify
|13
|0.02
|1.41943
|1.42200
|1.43043
|558
|2011.05.27 06:15
|modify
|13
|0.02
|1.41943
|1.42204
|1.43043
|559
|2011.05.27 06:15
|modify
|13
|0.02
|1.41943
|1.42207
|1.43043
|560
|2011.05.27 06:15
|modify
|13
|0.02
|1.41943
|1.42210
|1.43043
|561
|2011.05.27 06:15
|modify
|13
|0.02
|1.41943
|1.42213
|1.43043
|562
|2011.05.27 06:15
|modify
|13
|0.02
|1.41943
|1.42216
|1.43043
|563
|2011.05.27 06:15
|modify
|13
|0.02
|1.41943
|1.42219
|1.43043
|564
|2011.05.27 06:15
|modify
|13
|0.02
|1.41943
|1.42223
|1.43043
|565
|2011.05.27 06:15
|modify
|13
|0.02
|1.41943
|1.42226
|1.43043
|566
|2011.05.27 06:15
|modify
|13
|0.02
|1.41943
|1.42229
|1.43043
|567
|2011.05.27 06:15
|modify
|13
|0.02
|1.41943
|1.42232
|1.43043
|568
|2011.05.27 06:15
|modify
|13
|0.02
|1.41943
|1.42235
|1.43043
|569
|2011.05.27 06:15
|modify
|13
|0.02
|1.41943
|1.42238
|1.43043
|570
|2011.05.27 06:15
|modify
|13
|0.02
|1.41943
|1.42241
|1.43043
|571
|2011.05.27 06:15
|modify
|13
|0.02
|1.41943
|1.42244
|1.43043
|572
|2011.05.27 06:15
|modify
|13
|0.02
|1.41943
|1.42247
|1.43043
|573
|2011.05.27 06:15
|modify
|13
|0.02
|1.41943
|1.42251
|1.43043
|574
|2011.05.27 06:15
|modify
|13
|0.02
|1.41943
|1.42254
|1.43043
|575
|2011.05.27 06:15
|modify
|13
|0.02
|1.41943
|1.42257
|1.43043
|576
|2011.05.27 06:15
|modify
|13
|0.02
|1.41943
|1.42260
|1.43043
|577
|2011.05.27 06:15
|modify
|13
|0.02
|1.41943
|1.42263
|1.43043
|578
|2011.05.27 06:15
|modify
|13
|0.02
|1.41943
|1.42266
|1.43043
|579
|2011.05.27 06:15
|modify
|13
|0.02
|1.41943
|1.42269
|1.43043
|580
|2011.05.27 06:15
|modify
|13
|0.02
|1.41943
|1.42272
|1.43043
|581
|2011.05.27 06:15
|modify
|13
|0.02
|1.41943
|1.42276
|1.43043
|582
|2011.05.27 06:15
|modify
|13
|0.02
|1.41943
|1.42279
|1.43043
|583
|2011.05.27 06:15
|modify
|13
|0.02
|1.41943
|1.42282
|1.43043
|584
|2011.05.27 06:15
|modify
|13
|0.02
|1.41943
|1.42285
|1.43043
|585
|2011.05.27 06:15
|modify
|13
|0.02
|1.41943
|1.42288
|1.43043
|586
|2011.05.27 06:17
|modify
|13
|0.02
|1.41943
|1.42289
|1.43043
|587
|2011.05.27 06:17
|modify
|13
|0.02
|1.41943
|1.42290
|1.43043
|588
|2011.05.27 06:17
|modify
|13
|0.02
|1.41943
|1.42291
|1.43043
|589
|2011.05.27 06:17
|modify
|13
|0.02
|1.41943
|1.42292
|1.43043
|590
|2011.05.27 06:17
|modify
|13
|0.02
|1.41943
|1.42293
|1.43043
|591
|2011.05.27 06:17
|modify
|13
|0.02
|1.41943
|1.42294
|1.43043
|592
|2011.05.27 06:17
|modify
|13
|0.02
|1.41943
|1.42295
|1.43043
|593
|2011.05.27 06:17
|modify
|13
|0.02
|1.41943
|1.42296
|1.43043
|594
|2011.05.27 06:17
|modify
|13
|0.02
|1.41943
|1.42297
|1.43043
|595
|2011.05.27 06:17
|modify
|13
|0.02
|1.41943
|1.42298
|1.43043
|596
|2011.05.27 06:19
|s/l
|13
|0.02
|1.42298
|1.42298
|1.43043
|7.10
|10258.44
|597
|2011.05.27 06:19
|buy
|14
|0.02
|1.42334
|0.00000
|0.00000
|598
|2011.05.27 06:19
|modify
|14
|0.02
|1.42334
|1.41334
|1.43434
|599
|2011.05.27 06:35
|modify
|14
|0.02
|1.42334
|1.42535
|1.43434
|600
|2011.05.27 06:35
|modify
|14
|0.02
|1.42334
|1.42540
|1.43434
|601
|2011.05.27 06:35
|modify
|14
|0.02
|1.42334
|1.42545
|1.43434
|602
|2011.05.27 06:35
|modify
|14
|0.02
|1.42334
|1.42550
|1.43434
|603
|2011.05.27 06:35
|modify
|14
|0.02
|1.42334
|1.42554
|1.43434
|604
|2011.05.27 06:35
|modify
|14
|0.02
|1.42334
|1.42558
|1.43434
|605
|2011.05.27 06:35
|modify
|14
|0.02
|1.42334
|1.42563
|1.43434
|606
|2011.05.27 06:35
|modify
|14
|0.02
|1.42334
|1.42567
|1.43434
|607
|2011.05.27 06:35
|modify
|14
|0.02
|1.42334
|1.42571
|1.43434
|608
|2011.05.27 06:35
|modify
|14
|0.02
|1.42334
|1.42575
|1.43434
|609
|2011.05.27 06:35
|modify
|14
|0.02
|1.42334
|1.42579
|1.43434
|610
|2011.05.27 06:35
|modify
|14
|0.02
|1.42334
|1.42584
|1.43434
|611
|2011.05.27 06:35
|modify
|14
|0.02
|1.42334
|1.42588
|1.43434
|612
|2011.05.27 06:35
|modify
|14
|0.02
|1.42334
|1.42592
|1.43434
|613
|2011.05.27 06:35
|modify
|14
|0.02
|1.42334
|1.42596
|1.43434
|614
|2011.05.27 06:35
|modify
|14
|0.02
|1.42334
|1.42600
|1.43434
|615
|2011.05.27 06:35
|modify
|14
|0.02
|1.42334
|1.42605
|1.43434
|616
|2011.05.27 06:35
|modify
|14
|0.02
|1.42334
|1.42609
|1.43434
|617
|2011.05.27 06:35
|modify
|14
|0.02
|1.42334
|1.42613
|1.43434
|618
|2011.05.27 06:35
|modify
|14
|0.02
|1.42334
|1.42616
|1.43434
|619
|2011.05.27 06:35
|modify
|14
|0.02
|1.42334
|1.42620
|1.43434
|620
|2011.05.27 06:35
|modify
|14
|0.02
|1.42334
|1.42624
|1.43434
|621
|2011.05.27 06:35
|modify
|14
|0.02
|1.42334
|1.42628
|1.43434
|622
|2011.05.27 06:35
|modify
|14
|0.02
|1.42334
|1.42632
|1.43434
|623
|2011.05.27 06:35
|modify
|14
|0.02
|1.42334
|1.42636
|1.43434
|624
|2011.05.27 06:35
|modify
|14
|0.02
|1.42334
|1.42640
|1.43434
|625
|2011.05.27 06:35
|modify
|14
|0.02
|1.42334
|1.42644
|1.43434
|626
|2011.05.27 06:35
|modify
|14
|0.02
|1.42334
|1.42648
|1.43434
|627
|2011.05.27 06:35
|modify
|14
|0.02
|1.42334
|1.42652
|1.43434
|628
|2011.05.27 06:35
|modify
|14
|0.02
|1.42334
|1.42656
|1.43434
|629
|2011.05.27 06:35
|modify
|14
|0.02
|1.42334
|1.42660
|1.43434
|630
|2011.05.27 06:35
|modify
|14
|0.02
|1.42334
|1.42664
|1.43434
|631
|2011.05.27 06:35
|modify
|14
|0.02
|1.42334
|1.42668
|1.43434
|632
|2011.05.27 06:35
|modify
|14
|0.02
|1.42334
|1.42672
|1.43434
|633
|2011.05.27 06:35
|modify
|14
|0.02
|1.42334
|1.42676
|1.43434
|634
|2011.05.27 06:36
|modify
|14
|0.02
|1.42334
|1.42677
|1.43434
|635
|2011.05.27 06:36
|s/l
|14
|0.02
|1.42677
|1.42677
|1.43434
|6.86
|10265.30
|636
|2011.07.27 14:30
|sell
|15
|0.02
|1.44471
|0.00000
|0.00000
|637
|2011.07.27 14:30
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.45471
|1.43371
|638
|2011.07.27 15:16
|sell
|16
|0.04
|1.44673
|0.00000
|0.00000
|639
|2011.07.27 15:16
|modify
|16
|0.04
|1.44673
|1.45471
|1.43573
|640
|2011.07.27 15:16
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.45471
|1.43573
|641
|2011.07.27 16:06
|modify
|16
|0.04
|1.44673
|1.44472
|1.43573
|642
|2011.07.27 16:06
|modify
|16
|0.04
|1.44673
|1.44470
|1.43573
|643
|2011.07.27 16:06
|modify
|16
|0.04
|1.44673
|1.44469
|1.43573
|644
|2011.07.27 16:06
|modify
|16
|0.04
|1.44673
|1.44467
|1.43573
|645
|2011.07.27 16:06
|modify
|16
|0.04
|1.44673
|1.44465
|1.43573
|646
|2011.07.27 16:06
|modify
|16
|0.04
|1.44673
|1.44463
|1.43573
|647
|2011.07.27 16:06
|modify
|16
|0.04
|1.44673
|1.44461
|1.43573
|648
|2011.07.27 16:06
|modify
|16
|0.04
|1.44673
|1.44459
|1.43573
|649
|2011.07.27 16:06
|modify
|16
|0.04
|1.44673
|1.44456
|1.43573
|650
|2011.07.27 16:06
|modify
|16
|0.04
|1.44673
|1.44454
|1.43573
|651
|2011.07.27 16:06
|modify
|16
|0.04
|1.44673
|1.44451
|1.43573
|652
|2011.07.27 16:06
|modify
|16
|0.04
|1.44673
|1.44449
|1.43573
|653
|2011.07.27 16:06
|modify
|16
|0.04
|1.44673
|1.44446
|1.43573
|654
|2011.07.27 16:06
|modify
|16
|0.04
|1.44673
|1.44444
|1.43573
|655
|2011.07.27 16:06
|modify
|16
|0.04
|1.44673
|1.44441
|1.43573
|656
|2011.07.27 16:06
|modify
|16
|0.04
|1.44673
|1.44439
|1.43573
|657
|2011.07.27 16:06
|modify
|16
|0.04
|1.44673
|1.44436
|1.43573
|658
|2011.07.27 16:08
|modify
|16
|0.04
|1.44673
|1.44434
|1.43573
|659
|2011.07.27 16:08
|modify
|16
|0.04
|1.44673
|1.44431
|1.43573
|660
|2011.07.27 16:08
|modify
|16
|0.04
|1.44673
|1.44428
|1.43573
|661
|2011.07.27 16:08
|modify
|16
|0.04
|1.44673
|1.44425
|1.43573
|662
|2011.07.27 16:08
|modify
|16
|0.04
|1.44673
|1.44422
|1.43573
|663
|2011.07.27 16:08
|modify
|16
|0.04
|1.44673
|1.44419
|1.43573
|664
|2011.07.27 16:08
|modify
|16
|0.04
|1.44673
|1.44416
|1.43573
|665
|2011.07.27 16:08
|modify
|16
|0.04
|1.44673
|1.44413
|1.43573
|666
|2011.07.27 16:08
|modify
|16
|0.04
|1.44673
|1.44409
|1.43573
|667
|2011.07.27 16:08
|modify
|16
|0.04
|1.44673
|1.44406
|1.43573
|668
|2011.07.27 16:08
|modify
|16
|0.04
|1.44673
|1.44403
|1.43573
|669
|2011.07.27 16:08
|modify
|16
|0.04
|1.44673
|1.44400
|1.43573
|670
|2011.07.27 16:08
|modify
|16
|0.04
|1.44673
|1.44396
|1.43573
|671
|2011.07.27 16:08
|modify
|16
|0.04
|1.44673
|1.44392
|1.43573
|672
|2011.07.27 16:08
|modify
|16
|0.04
|1.44673
|1.44389
|1.43573
|673
|2011.07.27 16:08
|modify
|16
|0.04
|1.44673
|1.44385
|1.43573
|674
|2011.07.27 16:08
|modify
|16
|0.04
|1.44673
|1.44381
|1.43573
|675
|2011.07.27 16:08
|modify
|16
|0.04
|1.44673
|1.44377
|1.43573
|676
|2011.07.27 16:08
|modify
|16
|0.04
|1.44673
|1.44373
|1.43573
|677
|2011.07.27 16:08
|modify
|16
|0.04
|1.44673
|1.44369
|1.43573
|678
|2011.07.27 16:08
|modify
|16
|0.04
|1.44673
|1.44365
|1.43573
|679
|2011.07.27 16:10
|modify
|16
|0.04
|1.44673
|1.44363
|1.43573
|680
|2011.07.27 16:10
|modify
|16
|0.04
|1.44673
|1.44359
|1.43573
|681
|2011.07.27 16:10
|modify
|16
|0.04
|1.44673
|1.44356
|1.43573
|682
|2011.07.27 16:10
|modify
|16
|0.04
|1.44673
|1.44353
|1.43573
|683
|2011.07.27 16:10
|modify
|16
|0.04
|1.44673
|1.44352
|1.43573
|684
|2011.07.27 16:10
|modify
|16
|0.04
|1.44673
|1.44351
|1.43573
|685
|2011.07.27 16:10
|modify
|16
|0.04
|1.44673
|1.44350
|1.43573
|686
|2011.07.27 16:10
|modify
|16
|0.04
|1.44673
|1.44349
|1.43573
|687
|2011.07.27 16:10
|modify
|16
|0.04
|1.44673
|1.44348
|1.43573
|688
|2011.07.27 16:14
|s/l
|16
|0.04
|1.44348
|1.44348
|1.43573
|13.00
|10278.30
|689
|2011.07.27 16:43
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44271
|1.43573
|690
|2011.07.27 16:43
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44268
|1.43573
|691
|2011.07.27 16:43
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44265
|1.43573
|692
|2011.07.27 16:43
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44262
|1.43573
|693
|2011.07.27 16:43
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44259
|1.43573
|694
|2011.07.27 16:43
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44256
|1.43573
|695
|2011.07.27 16:43
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44253
|1.43573
|696
|2011.07.27 16:43
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44250
|1.43573
|697
|2011.07.27 16:43
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44247
|1.43573
|698
|2011.07.27 16:43
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44245
|1.43573
|699
|2011.07.27 16:43
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44242
|1.43573
|700
|2011.07.27 16:43
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44239
|1.43573
|701
|2011.07.27 16:43
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44236
|1.43573
|702
|2011.07.27 16:43
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44234
|1.43573
|703
|2011.07.27 16:43
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44230
|1.43573
|704
|2011.07.27 16:43
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44226
|1.43573
|705
|2011.07.27 16:43
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44222
|1.43573
|706
|2011.07.27 16:43
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44218
|1.43573
|707
|2011.07.27 16:43
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44214
|1.43573
|708
|2011.07.27 16:43
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44211
|1.43573
|709
|2011.07.27 16:43
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44207
|1.43573
|710
|2011.07.27 16:43
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44203
|1.43573
|711
|2011.07.27 16:44
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44201
|1.43573
|712
|2011.07.27 16:44
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44199
|1.43573
|713
|2011.07.27 16:44
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44197
|1.43573
|714
|2011.07.27 16:44
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44196
|1.43573
|715
|2011.07.27 16:44
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44194
|1.43573
|716
|2011.07.27 16:45
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44192
|1.43573
|717
|2011.07.27 16:45
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44189
|1.43573
|718
|2011.07.27 16:45
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44186
|1.43573
|719
|2011.07.27 16:45
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44183
|1.43573
|720
|2011.07.27 16:45
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44180
|1.43573
|721
|2011.07.27 16:45
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44178
|1.43573
|722
|2011.07.27 16:45
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44175
|1.43573
|723
|2011.07.27 16:45
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44172
|1.43573
|724
|2011.07.27 16:45
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44169
|1.43573
|725
|2011.07.27 16:45
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44166
|1.43573
|726
|2011.07.27 16:45
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44163
|1.43573
|727
|2011.07.27 16:45
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44160
|1.43573
|728
|2011.07.27 16:45
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44157
|1.43573
|729
|2011.07.27 16:45
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44154
|1.43573
|730
|2011.07.27 16:45
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44152
|1.43573
|731
|2011.07.27 16:45
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44149
|1.43573
|732
|2011.07.27 16:45
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44146
|1.43573
|733
|2011.07.27 16:45
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44143
|1.43573
|734
|2011.07.27 16:45
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44140
|1.43573
|735
|2011.07.27 16:45
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44139
|1.43573
|736
|2011.07.27 16:45
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44136
|1.43573
|737
|2011.07.27 16:45
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44133
|1.43573
|738
|2011.07.27 16:45
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44130
|1.43573
|739
|2011.07.27 16:45
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44127
|1.43573
|740
|2011.07.27 16:45
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44124
|1.43573
|741
|2011.07.27 16:45
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44121
|1.43573
|742
|2011.07.27 16:45
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44118
|1.43573
|743
|2011.07.27 16:45
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44115
|1.43573
|744
|2011.07.27 16:45
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44113
|1.43573
|745
|2011.07.27 16:45
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44110
|1.43573
|746
|2011.07.27 16:45
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44107
|1.43573
|747
|2011.07.27 16:45
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44104
|1.43573
|748
|2011.07.27 16:45
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44101
|1.43573
|749
|2011.07.27 16:45
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44100
|1.43573
|750
|2011.07.27 16:45
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44096
|1.43573
|751
|2011.07.27 16:45
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44092
|1.43573
|752
|2011.07.27 16:45
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44089
|1.43573
|753
|2011.07.27 16:45
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44085
|1.43573
|754
|2011.07.27 16:45
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44082
|1.43573
|755
|2011.07.27 16:45
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44078
|1.43573
|756
|2011.07.27 16:45
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44074
|1.43573
|757
|2011.07.27 16:45
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44071
|1.43573
|758
|2011.07.27 16:45
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44067
|1.43573
|759
|2011.07.27 16:45
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44063
|1.43573
|760
|2011.07.27 16:45
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44060
|1.43573
|761
|2011.07.27 16:45
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44056
|1.43573
|762
|2011.07.27 16:45
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44053
|1.43573
|763
|2011.07.27 16:45
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44049
|1.43573
|764
|2011.07.27 16:46
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44047
|1.43573
|765
|2011.07.27 16:46
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44044
|1.43573
|766
|2011.07.27 16:46
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44041
|1.43573
|767
|2011.07.27 16:46
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44038
|1.43573
|768
|2011.07.27 16:46
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44035
|1.43573
|769
|2011.07.27 16:46
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44031
|1.43573
|770
|2011.07.27 16:46
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44027
|1.43573
|771
|2011.07.27 16:46
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44023
|1.43573
|772
|2011.07.27 16:46
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44019
|1.43573
|773
|2011.07.27 16:46
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44015
|1.43573
|774
|2011.07.27 16:46
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44011
|1.43573
|775
|2011.07.27 16:46
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44007
|1.43573
|776
|2011.07.27 16:46
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44003
|1.43573
|777
|2011.07.27 16:47
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.44000
|1.43573
|778
|2011.07.27 16:47
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.43997
|1.43573
|779
|2011.07.27 16:47
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.43994
|1.43573
|780
|2011.07.27 16:47
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.43992
|1.43573
|781
|2011.07.27 16:47
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.43989
|1.43573
|782
|2011.07.27 16:47
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.43986
|1.43573
|783
|2011.07.27 16:47
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.43983
|1.43573
|784
|2011.07.27 16:47
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.43981
|1.43573
|785
|2011.07.27 16:47
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.43978
|1.43573
|786
|2011.07.27 16:47
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.43975
|1.43573
|787
|2011.07.27 16:47
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.43973
|1.43573
|788
|2011.07.27 16:47
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.43970
|1.43573
|789
|2011.07.27 16:47
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.43967
|1.43573
|790
|2011.07.27 16:47
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.43964
|1.43573
|791
|2011.07.27 16:47
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.43961
|1.43573
|792
|2011.07.27 16:47
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.43958
|1.43573
|793
|2011.07.27 16:47
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.43955
|1.43573
|794
|2011.07.27 16:47
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.43952
|1.43573
|795
|2011.07.27 16:47
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.43951
|1.43573
|796
|2011.07.27 16:47
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.43948
|1.43573
|797
|2011.07.27 16:47
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.43944
|1.43573
|798
|2011.07.27 16:47
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.43941
|1.43573
|799
|2011.07.27 16:47
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.43937
|1.43573
|800
|2011.07.27 16:47
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.43933
|1.43573
|801
|2011.07.27 16:47
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.43930
|1.43573
|802
|2011.07.27 16:47
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.43926
|1.43573
|803
|2011.07.27 16:47
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.43923
|1.43573
|804
|2011.07.27 16:47
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.43919
|1.43573
|805
|2011.07.27 16:47
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.43916
|1.43573
|806
|2011.07.27 16:47
|modify
|15
|0.02
|1.44471
|1.43912
|1.43573
|807
|2011.07.27 16:49
|s/l
|15
|0.02
|1.43912
|1.43912
|1.43573
|11.18
|10289.48