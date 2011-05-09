Strategy Tester Report
VQ & Momentum Deviation Martingale
AlpariUK-Demo (Build 402)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2011.05.02 00:00 - 2011.07.29 22:30 (2011.05.02 - 2011.07.31)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersINFO45="vq & momentum deviation martingale"; Info1="GMT inputs, which must be set correctly"; s00="--Set your broker GMT offset below--"; UseAutoGMToffset=false; AutoFallbackOnFail=false; ManualGMToffset=2; NoHedge=true; StrictNoHedge=true; __="Indicators settings"; T3VhfPeriods_is="VHF Settings"; VHF_Period1=21; T3Period1=34; T3Price1=0; T3Hot1=0.7; T3Original1=true; VHF_Period2=21; T3Period2=34; T3Price2=0; T3Hot2=0.7; T3Original2=true; MA_length=10; PercentCorrection=0.35; vhflevel=0.69; VQ_is="VQ Settings"; MaPeriod=5; MaType=3; SmoothLength=14; SmoothPhase=0; SmoothDouble=false; MA1Period=34; MA2Period=200; Filter=5; vqtimeframe=0; s04a1="strategy #1=momentum deviation 2=volatility quality"; Strategy=2; Lots=0.01; TakeProfit=110; multiply=1.7; MaxTrades=6; Pips=20; StopLoss=100; TrailingStop=10; TrailingStep=0; RecoveryMode=false; s05="--MONEY MANAGEMENT--"; MM_0="mm=0, risk is ignored, just use Lots parameter"; MM_1="mm=1, risk is basic multiplier based on account balance"; MM_2="mm=2, risk is % of account balance to risk per sequence"; mm=2; MyRisk="set risk to use when calculating lot size"; risk=2; TradeMicroLots=false; s06="--MAGIC NUMBERS--"; MagicNumber=41955; s07="--CUTLOSS SETTING--"; MyMoneyProfitTarget=false; My_Money_Profit_Target=5000; SecureProfitProtection=false; SP45="If profit made is bigger than SecureProfit we close the orders"; SecureProfit=15; OTP45="Number of orders to trigger SP Protection"; OrderstoProtect=3; CloseOnTrendChange=true; s08="--TRADING TIME MANAGEMENT--"; TTM1="Set time frames when new trades can open."; TTM2="If Starthour = Stophour, then trade 24/5."; TTM3="If TTMGoFlat=true, close all open trades"; TTM4="when outside trading hours or days."; GMTStartHour=0; GMTStopHour=0; TradeOnFriday=true; FridayGMTStopHour=-1; TTMGoFlat=false; s09="--DRAWDOWN CONTROL TOOL--"; DDC1="Max DD in money allowed?"; MaxDDControl=false; MaxAllowedDD=-1000; DDC2="Max DD in percentage allowed?"; MaxPercentDDControl=false; MaxAllowedPercentDD=-30; s10="--DRAWDOWN REPORTING=="; ShowDDinfoOnChart=true; s11="--OTHER SETTINGS--"; reverse45="If true, the decision to go long/short will be reversed"; ReverseCondition=false; s12="-- Use this section to exclude trading days"; EnableBlackout=true; StartBlackoutDay=20; StartBlackoutMonth=12; StopBlackoutDay=15; StopBlackoutMonth=1;
Bars in test2633Ticks modelled2417035Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit289.48Gross profit309.87Gross loss-20.38
Profit factor15.20Expected payoff18.09
Absolute drawdown74.40Maximal drawdown186.32 (1.83%)Relative drawdown1.83% (186.32)
Total trades16Short positions (won %)9 (88.89%)Long positions (won %)7 (100.00%)
Profit trades (% of total)15 (93.75%)Loss trades (% of total)1 (6.25%)
Largestprofit trade55.70loss trade-20.38
Averageprofit trade20.66loss trade-20.38
Maximumconsecutive wins (profit in money)11 (271.73)consecutive losses (loss in money)1 (-20.38)
Maximalconsecutive profit (count of wins)271.73 (11)consecutive loss (count of losses)-20.38 (1)
Averageconsecutive wins8consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12011.05.09 16:30sell10.021.431630.000000.00000
22011.05.09 16:30modify10.021.431631.441631.42063
32011.05.09 16:35sell20.041.433650.000000.00000
42011.05.09 16:35modify20.041.433651.441631.42265
52011.05.09 16:35modify10.021.431631.441631.42265
62011.05.09 16:56modify20.041.433651.431641.42265
72011.05.09 16:56modify20.041.433651.431571.42265
82011.05.09 16:56modify20.041.433651.431511.42265
92011.05.09 16:56modify20.041.433651.431441.42265
102011.05.09 16:56modify20.041.433651.431381.42265
112011.05.09 16:56modify20.041.433651.431321.42265
122011.05.09 16:56modify20.041.433651.431251.42265
132011.05.09 16:56modify20.041.433651.431191.42265
142011.05.09 16:57modify20.041.433651.431181.42265
152011.05.09 16:57modify20.041.433651.431141.42265
162011.05.09 16:57modify20.041.433651.431091.42265
172011.05.09 16:57modify20.041.433651.431041.42265
182011.05.09 16:57modify20.041.433651.430981.42265
192011.05.09 16:57modify20.041.433651.430921.42265
202011.05.09 16:57modify20.041.433651.430871.42265
212011.05.09 16:57modify20.041.433651.430811.42265
222011.05.09 16:57modify20.041.433651.430751.42265
232011.05.09 16:57modify20.041.433651.430691.42265
242011.05.09 16:57modify20.041.433651.430631.42265
252011.05.09 16:57modify20.041.433651.430571.42265
262011.05.09 16:59modify20.041.433651.430561.42265
272011.05.09 16:59modify20.041.433651.430551.42265
282011.05.09 16:59modify20.041.433651.430521.42265
292011.05.09 16:59modify20.041.433651.430491.42265
302011.05.09 16:59modify20.041.433651.430461.42265
312011.05.09 16:59modify20.041.433651.430431.42265
322011.05.09 16:59modify20.041.433651.430401.42265
332011.05.09 16:59modify20.041.433651.430371.42265
342011.05.09 16:59modify20.041.433651.430341.42265
352011.05.09 16:59modify20.041.433651.430301.42265
362011.05.09 16:59modify20.041.433651.430271.42265
372011.05.09 16:59modify20.041.433651.430241.42265
382011.05.09 16:59modify20.041.433651.430211.42265
392011.05.09 16:59modify20.041.433651.430171.42265
402011.05.09 16:59modify20.041.433651.430131.42265
412011.05.09 16:59modify20.041.433651.430091.42265
422011.05.09 16:59modify20.041.433651.430051.42265
432011.05.09 16:59modify20.041.433651.430011.42265
442011.05.09 16:59modify20.041.433651.429971.42265
452011.05.09 16:59modify20.041.433651.429931.42265
462011.05.09 16:59modify20.041.433651.429891.42265
472011.05.09 16:59modify20.041.433651.429851.42265
482011.05.09 16:59modify20.041.433651.429811.42265
492011.05.09 16:59modify20.041.433651.429771.42265
502011.05.09 16:59modify20.041.433651.429731.42265
512011.05.09 17:00s/l20.041.429731.429731.4226515.6810015.68
522011.05.09 17:01modify10.021.431631.429621.42265
532011.05.09 17:01modify10.021.431631.429591.42265
542011.05.09 17:01modify10.021.431631.429581.42265
552011.05.09 17:01modify10.021.431631.429541.42265
562011.05.09 17:01modify10.021.431631.429511.42265
572011.05.09 17:01modify10.021.431631.429471.42265
582011.05.09 17:01modify10.021.431631.429441.42265
592011.05.09 17:01modify10.021.431631.429401.42265
602011.05.09 17:01modify10.021.431631.429371.42265
612011.05.09 17:01modify10.021.431631.429331.42265
622011.05.09 17:01modify10.021.431631.429301.42265
632011.05.09 17:01modify10.021.431631.429261.42265
642011.05.09 17:01modify10.021.431631.429231.42265
652011.05.09 17:02modify10.021.431631.429221.42265
662011.05.09 17:02modify10.021.431631.429211.42265
672011.05.09 17:02modify10.021.431631.429181.42265
682011.05.09 17:02modify10.021.431631.429171.42265
692011.05.09 17:02modify10.021.431631.429141.42265
702011.05.09 17:02modify10.021.431631.429111.42265
712011.05.09 17:02modify10.021.431631.429081.42265
722011.05.09 17:02modify10.021.431631.429051.42265
732011.05.09 17:02modify10.021.431631.429031.42265
742011.05.09 17:02modify10.021.431631.429001.42265
752011.05.09 17:02modify10.021.431631.428971.42265
762011.05.09 17:02modify10.021.431631.428941.42265
772011.05.09 17:02modify10.021.431631.428901.42265
782011.05.09 17:02modify10.021.431631.428871.42265
792011.05.09 17:02modify10.021.431631.428841.42265
802011.05.09 17:02modify10.021.431631.428801.42265
812011.05.09 17:02modify10.021.431631.428771.42265
822011.05.09 17:02modify10.021.431631.428731.42265
832011.05.09 17:02modify10.021.431631.428701.42265
842011.05.09 17:03modify10.021.431631.428691.42265
852011.05.09 17:03modify10.021.431631.428681.42265
862011.05.09 17:04s/l10.021.428681.428681.422655.9010021.58
872011.05.17 14:00buy30.021.420560.000000.00000
882011.05.17 14:00modify30.021.420561.410561.43156
892011.05.17 14:47buy40.041.418480.000000.00000
902011.05.17 14:47modify40.041.418481.410561.42948
912011.05.17 14:47modify30.021.420561.410561.42948
922011.05.17 14:51buy50.071.416470.000000.00000
932011.05.17 14:51modify50.071.416471.410561.42747
942011.05.17 14:51modify30.021.420561.410561.42747
952011.05.17 14:51modify40.041.418481.410561.42747
962011.05.17 15:53buy60.121.414450.000000.00000
972011.05.17 15:53modify60.121.414451.410561.42545
982011.05.17 15:53modify30.021.420561.410561.42545
992011.05.17 15:53modify40.041.418481.410561.42545
1002011.05.17 15:53modify50.071.416471.410561.42545
1012011.05.17 17:18modify60.121.414451.416461.42545
1022011.05.17 17:18modify60.121.414451.416481.42545
1032011.05.17 17:18modify60.121.414451.416501.42545
1042011.05.17 17:18modify60.121.414451.416521.42545
1052011.05.17 17:18modify60.121.414451.416541.42545
1062011.05.17 17:18modify60.121.414451.416561.42545
1072011.05.17 17:18modify60.121.414451.416581.42545
1082011.05.17 17:18modify60.121.414451.416601.42545
1092011.05.17 17:18modify60.121.414451.416621.42545
1102011.05.17 17:18modify60.121.414451.416631.42545
1112011.05.17 17:18modify60.121.414451.416651.42545
1122011.05.17 17:18modify60.121.414451.416671.42545
1132011.05.17 17:18modify60.121.414451.416691.42545
1142011.05.17 17:18modify60.121.414451.416711.42545
1152011.05.17 17:18modify60.121.414451.416731.42545
1162011.05.17 17:18modify60.121.414451.416761.42545
1172011.05.17 17:18modify60.121.414451.416781.42545
1182011.05.17 17:18modify60.121.414451.416801.42545
1192011.05.17 17:18modify60.121.414451.416821.42545
1202011.05.17 17:19modify60.121.414451.416861.42545
1212011.05.17 17:19modify60.121.414451.416871.42545
1222011.05.17 17:19modify60.121.414451.416881.42545
1232011.05.17 17:19modify60.121.414451.416891.42545
1242011.05.17 17:19modify60.121.414451.416901.42545
1252011.05.17 17:19modify60.121.414451.416911.42545
1262011.05.17 17:19modify60.121.414451.416921.42545
1272011.05.17 17:19modify60.121.414451.416931.42545
1282011.05.17 17:19modify60.121.414451.416941.42545
1292011.05.17 17:19modify60.121.414451.416951.42545
1302011.05.17 17:19modify60.121.414451.416971.42545
1312011.05.17 17:19modify60.121.414451.416981.42545
1322011.05.17 17:26modify60.121.414451.416991.42545
1332011.05.17 17:26modify60.121.414451.417011.42545
1342011.05.17 17:26modify60.121.414451.417041.42545
1352011.05.17 17:26modify60.121.414451.417071.42545
1362011.05.17 17:26modify60.121.414451.417101.42545
1372011.05.17 17:26modify60.121.414451.417131.42545
1382011.05.17 17:26modify60.121.414451.417151.42545
1392011.05.17 17:26modify60.121.414451.417181.42545
1402011.05.17 17:26modify60.121.414451.417211.42545
1412011.05.17 17:26modify60.121.414451.417231.42545
1422011.05.17 17:26modify60.121.414451.417251.42545
1432011.05.17 17:26modify60.121.414451.417271.42545
1442011.05.17 17:26modify60.121.414451.417291.42545
1452011.05.17 17:26modify60.121.414451.417311.42545
1462011.05.17 17:26modify60.121.414451.417341.42545
1472011.05.17 17:26modify60.121.414451.417361.42545
1482011.05.17 17:26modify60.121.414451.417381.42545
1492011.05.17 17:26modify60.121.414451.417391.42545
1502011.05.17 17:26modify60.121.414451.417411.42545
1512011.05.17 17:26modify60.121.414451.417441.42545
1522011.05.17 17:26modify60.121.414451.417461.42545
1532011.05.17 17:26modify60.121.414451.417481.42545
1542011.05.17 17:26modify60.121.414451.417501.42545
1552011.05.17 17:26modify60.121.414451.417531.42545
1562011.05.17 17:26modify60.121.414451.417551.42545
1572011.05.17 17:27modify60.121.414451.417561.42545
1582011.05.17 17:27modify60.121.414451.417571.42545
1592011.05.17 17:27modify60.121.414451.417581.42545
1602011.05.17 17:27modify60.121.414451.417601.42545
1612011.05.17 17:27modify60.121.414451.417611.42545
1622011.05.17 17:27modify60.121.414451.417631.42545
1632011.05.17 17:27modify60.121.414451.417641.42545
1642011.05.17 17:27modify60.121.414451.417651.42545
1652011.05.17 17:27modify60.121.414451.417671.42545
1662011.05.17 17:27modify60.121.414451.417681.42545
1672011.05.17 17:28modify60.121.414451.417701.42545
1682011.05.17 17:28modify60.121.414451.417721.42545
1692011.05.17 17:28modify60.121.414451.417741.42545
1702011.05.17 17:28modify60.121.414451.417761.42545
1712011.05.17 17:28modify60.121.414451.417781.42545
1722011.05.17 17:28modify60.121.414451.417791.42545
1732011.05.17 17:28modify60.121.414451.417811.42545
1742011.05.17 17:28modify60.121.414451.417841.42545
1752011.05.17 17:28modify60.121.414451.417861.42545
1762011.05.17 17:28modify60.121.414451.417881.42545
1772011.05.17 17:28modify60.121.414451.417901.42545
1782011.05.17 17:28modify60.121.414451.417921.42545
1792011.05.17 17:29modify60.121.414451.417931.42545
1802011.05.17 17:29modify60.121.414451.417951.42545
1812011.05.17 17:29modify60.121.414451.417961.42545
1822011.05.17 17:30modify60.121.414451.417981.42545
1832011.05.17 17:30modify60.121.414451.417991.42545
1842011.05.17 17:30modify60.121.414451.418011.42545
1852011.05.17 17:30modify60.121.414451.418031.42545
1862011.05.17 17:30modify60.121.414451.418051.42545
1872011.05.17 17:30modify60.121.414451.418071.42545
1882011.05.17 17:30modify60.121.414451.418081.42545
1892011.05.17 17:30modify60.121.414451.418101.42545
1902011.05.17 17:30modify60.121.414451.418121.42545
1912011.05.17 17:30modify60.121.414451.418131.42545
1922011.05.17 17:30modify60.121.414451.418141.42545
1932011.05.17 17:30modify60.121.414451.418151.42545
1942011.05.17 17:30modify60.121.414451.418161.42545
1952011.05.17 17:33modify60.121.414451.418171.42545
1962011.05.17 17:33modify60.121.414451.418201.42545
1972011.05.17 17:33modify60.121.414451.418221.42545
1982011.05.17 17:33modify60.121.414451.418241.42545
1992011.05.17 17:33modify60.121.414451.418271.42545
2002011.05.17 17:33modify60.121.414451.418291.42545
2012011.05.17 17:36s/l60.121.418291.418291.4254546.0810067.66
2022011.05.17 18:40buy70.121.412430.000000.00000
2032011.05.17 18:40modify70.121.412431.410561.42343
2042011.05.17 18:40modify30.021.420561.410561.42343
2052011.05.17 18:40modify40.041.418481.410561.42343
2062011.05.17 18:40modify50.071.416471.410561.42343
2072011.05.17 18:56modify70.121.412431.414451.42343
2082011.05.17 18:57modify70.121.412431.414461.42343
2092011.05.17 18:57modify70.121.412431.414481.42343
2102011.05.17 18:57modify70.121.412431.414501.42343
2112011.05.17 18:57modify70.121.412431.414511.42343
2122011.05.17 18:57modify70.121.412431.414521.42343
2132011.05.17 18:57modify70.121.412431.414541.42343
2142011.05.17 18:57modify70.121.412431.414551.42343
2152011.05.17 18:57modify70.121.412431.414571.42343
2162011.05.17 19:00modify70.121.412431.414581.42343
2172011.05.17 19:00modify70.121.412431.414611.42343
2182011.05.17 19:00modify70.121.412431.414641.42343
2192011.05.17 19:00modify70.121.412431.414651.42343
2202011.05.17 19:00modify70.121.412431.414671.42343
2212011.05.17 19:00modify70.121.412431.414701.42343
2222011.05.17 19:00modify70.121.412431.414721.42343
2232011.05.17 19:00modify70.121.412431.414751.42343
2242011.05.17 19:00modify70.121.412431.414771.42343
2252011.05.17 19:00modify70.121.412431.414801.42343
2262011.05.17 19:00modify70.121.412431.414821.42343
2272011.05.17 19:00modify70.121.412431.414851.42343
2282011.05.17 19:00modify70.121.412431.414861.42343
2292011.05.17 19:00modify70.121.412431.414881.42343
2302011.05.17 19:00modify70.121.412431.414911.42343
2312011.05.17 19:00modify70.121.412431.414931.42343
2322011.05.17 19:00modify70.121.412431.414961.42343
2332011.05.17 19:00modify70.121.412431.414981.42343
2342011.05.17 19:00modify70.121.412431.415011.42343
2352011.05.17 19:00modify70.121.412431.415031.42343
2362011.05.17 19:00modify70.121.412431.415061.42343
2372011.05.17 19:04s/l70.121.415061.415061.4234331.5610099.22
2382011.05.17 20:25modify50.071.416471.418471.42343
2392011.05.17 20:25modify50.071.416471.418491.42343
2402011.05.17 20:25modify50.071.416471.418511.42343
2412011.05.17 20:25modify50.071.416471.418531.42343
2422011.05.17 20:25modify50.071.416471.418551.42343
2432011.05.17 20:25modify50.071.416471.418571.42343
2442011.05.17 20:25modify50.071.416471.418591.42343
2452011.05.17 20:25modify50.071.416471.418611.42343
2462011.05.17 20:25modify50.071.416471.418631.42343
2472011.05.17 20:25modify50.071.416471.418651.42343
2482011.05.17 20:25modify50.071.416471.418671.42343
2492011.05.17 20:25modify50.071.416471.418691.42343
2502011.05.17 20:33s/l50.071.418691.418691.4234315.5410114.76
2512011.05.17 20:47modify40.041.418481.420481.42343
2522011.05.17 20:47modify40.041.418481.420501.42343
2532011.05.17 20:47modify40.041.418481.420521.42343
2542011.05.17 20:47modify40.041.418481.420541.42343
2552011.05.17 20:47modify40.041.418481.420551.42343
2562011.05.17 20:47modify40.041.418481.420571.42343
2572011.05.17 20:47modify40.041.418481.420581.42343
2582011.05.17 20:47modify40.041.418481.420601.42343
2592011.05.17 20:47modify40.041.418481.420621.42343
2602011.05.17 20:47modify40.041.418481.420631.42343
2612011.05.17 20:47modify40.041.418481.420651.42343
2622011.05.17 20:47modify40.041.418481.420661.42343
2632011.05.17 20:47modify40.041.418481.420681.42343
2642011.05.17 20:47modify40.041.418481.420691.42343
2652011.05.17 20:48modify40.041.418481.420701.42343
2662011.05.17 20:48modify40.041.418481.420721.42343
2672011.05.17 20:59modify40.041.418481.420731.42343
2682011.05.17 20:59modify40.041.418481.420751.42343
2692011.05.17 21:00modify40.041.418481.420801.42343
2702011.05.17 21:00modify40.041.418481.420851.42343
2712011.05.17 21:00modify40.041.418481.420871.42343
2722011.05.17 21:00modify40.041.418481.420911.42343
2732011.05.17 21:00modify40.041.418481.420951.42343
2742011.05.17 21:00modify40.041.418481.420991.42343
2752011.05.17 21:00modify40.041.418481.421031.42343
2762011.05.17 21:00modify40.041.418481.421061.42343
2772011.05.17 21:00modify40.041.418481.421111.42343
2782011.05.17 21:00modify40.041.418481.421151.42343
2792011.05.17 21:00modify40.041.418481.421201.42343
2802011.05.17 21:01modify40.041.418481.421211.42343
2812011.05.17 21:01modify40.041.418481.421231.42343
2822011.05.17 21:01modify40.041.418481.421261.42343
2832011.05.17 21:01modify40.041.418481.421281.42343
2842011.05.17 21:01modify40.041.418481.421301.42343
2852011.05.17 21:01modify40.041.418481.421321.42343
2862011.05.17 21:01modify40.041.418481.421331.42343
2872011.05.17 21:01modify40.041.418481.421341.42343
2882011.05.17 21:01modify40.041.418481.421351.42343
2892011.05.17 21:02modify40.041.418481.421361.42343
2902011.05.17 21:02modify40.041.418481.421371.42343
2912011.05.17 21:02modify40.041.418481.421381.42343
2922011.05.17 21:02modify40.041.418481.421401.42343
2932011.05.17 21:02modify40.041.418481.421411.42343
2942011.05.17 21:02modify40.041.418481.421421.42343
2952011.05.17 21:02modify40.041.418481.421431.42343
2962011.05.17 21:02modify40.041.418481.421441.42343
2972011.05.17 21:02modify40.041.418481.421451.42343
2982011.05.17 21:02modify40.041.418481.421471.42343
2992011.05.17 21:02modify40.041.418481.421481.42343
3002011.05.17 21:02modify40.041.418481.421491.42343
3012011.05.17 21:03modify40.041.418481.421511.42343
3022011.05.17 21:03modify40.041.418481.421521.42343
3032011.05.17 21:03modify40.041.418481.421541.42343
3042011.05.17 21:03modify40.041.418481.421551.42343
3052011.05.17 21:03modify40.041.418481.421571.42343
3062011.05.17 21:03modify40.041.418481.421591.42343
3072011.05.17 21:03modify40.041.418481.421611.42343
3082011.05.17 21:03modify40.041.418481.421631.42343
3092011.05.17 21:03modify40.041.418481.421641.42343
3102011.05.17 21:03modify40.041.418481.421661.42343
3112011.05.17 21:04modify40.041.418481.421701.42343
3122011.05.17 21:04modify40.041.418481.421721.42343
3132011.05.17 21:04modify40.041.418481.421751.42343
3142011.05.17 21:04modify40.041.418481.421771.42343
3152011.05.17 21:04modify40.041.418481.421791.42343
3162011.05.17 21:04modify40.041.418481.421811.42343
3172011.05.17 21:04modify40.041.418481.421841.42343
3182011.05.17 21:04modify40.041.418481.421861.42343
3192011.05.17 21:04modify40.041.418481.421881.42343
3202011.05.17 21:04modify40.041.418481.421901.42343
3212011.05.17 21:04modify40.041.418481.421931.42343
3222011.05.17 21:04modify40.041.418481.421951.42343
3232011.05.17 21:04modify40.041.418481.421971.42343
3242011.05.17 21:04modify40.041.418481.421981.42343
3252011.05.17 21:04modify40.041.418481.422001.42343
3262011.05.17 21:04modify40.041.418481.422021.42343
3272011.05.17 21:04modify40.041.418481.422041.42343
3282011.05.17 21:04modify40.041.418481.422061.42343
3292011.05.17 21:04modify40.041.418481.422081.42343
3302011.05.17 21:04modify40.041.418481.422091.42343
3312011.05.17 21:04modify40.041.418481.422111.42343
3322011.05.17 21:04modify40.041.418481.422131.42343
3332011.05.17 21:04modify40.041.418481.422151.42343
3342011.05.17 21:04modify40.041.418481.422171.42343
3352011.05.17 21:04modify40.041.418481.422191.42343
3362011.05.17 21:04modify40.041.418481.422201.42343
3372011.05.17 21:04modify40.041.418481.422221.42343
3382011.05.17 21:04modify40.041.418481.422241.42343
3392011.05.17 21:04modify40.041.418481.422261.42343
3402011.05.17 21:04modify40.041.418481.422271.42343
3412011.05.17 21:04modify40.041.418481.422291.42343
3422011.05.17 21:05modify40.041.418481.422301.42343
3432011.05.17 21:05modify40.041.418481.422331.42343
3442011.05.17 21:05modify40.041.418481.422361.42343
3452011.05.17 21:05modify40.041.418481.422391.42343
3462011.05.17 21:05modify40.041.418481.422421.42343
3472011.05.17 21:05t/p30.021.423431.410561.423435.7410120.50
3482011.05.17 21:05t/p40.041.423431.422421.4234319.8010140.30
3492011.05.24 05:00sell80.021.404190.000000.00000
3502011.05.24 05:00modify80.021.404191.414191.39319
3512011.05.24 06:12sell90.041.406210.000000.00000
3522011.05.24 06:12modify90.041.406211.414191.39521
3532011.05.24 06:12modify80.021.404191.414191.39521
3542011.05.24 09:44sell100.071.408240.000000.00000
3552011.05.24 09:44modify100.071.408241.414191.39724
3562011.05.24 09:44modify80.021.404191.414191.39724
3572011.05.24 09:44modify90.041.406211.414191.39724
3582011.05.24 11:53sell110.121.410240.000000.00000
3592011.05.24 11:53modify110.121.410241.414191.39924
3602011.05.24 11:53modify80.021.404191.414191.39924
3612011.05.24 11:53modify90.041.406211.414191.39924
3622011.05.24 11:53modify100.071.408241.414191.39924
3632011.05.24 18:02sell120.221.412260.000000.00000
3642011.05.24 18:02modify120.221.412261.414191.40126
3652011.05.24 18:02modify80.021.404191.414191.40126
3662011.05.24 18:02modify90.041.406211.414191.40126
3672011.05.24 18:02modify100.071.408241.414191.40126
3682011.05.24 18:02modify110.121.410241.414191.40126
3692011.05.24 19:05modify120.221.412261.410261.40126
3702011.05.24 19:05modify120.221.412261.410241.40126
3712011.05.24 19:05modify120.221.412261.410221.40126
3722011.05.24 19:05modify120.221.412261.410201.40126
3732011.05.24 19:05modify120.221.412261.410171.40126
3742011.05.24 19:05modify120.221.412261.410151.40126
3752011.05.24 19:05modify120.221.412261.410131.40126
3762011.05.24 19:05modify120.221.412261.410111.40126
3772011.05.24 19:05modify120.221.412261.410091.40126
3782011.05.24 19:10s/l120.221.410091.410091.4012647.7410188.04
3792011.05.25 03:50modify110.121.410241.408211.40126
3802011.05.25 03:50modify110.121.410241.408181.40126
3812011.05.25 03:50modify110.121.410241.408151.40126
3822011.05.25 03:50modify110.121.410241.408111.40126
3832011.05.25 03:50modify110.121.410241.408071.40126
3842011.05.25 03:50modify110.121.410241.408041.40126
3852011.05.25 03:50modify110.121.410241.408001.40126
3862011.05.25 03:50modify110.121.410241.407961.40126
3872011.05.25 03:50modify110.121.410241.407921.40126
3882011.05.25 03:50modify110.121.410241.407881.40126
3892011.05.25 03:50modify110.121.410241.407841.40126
3902011.05.25 04:01modify110.121.410241.407831.40126
3912011.05.25 04:01modify110.121.410241.407811.40126
3922011.05.25 04:01modify110.121.410241.407791.40126
3932011.05.25 04:01modify110.121.410241.407761.40126
3942011.05.25 04:01modify110.121.410241.407741.40126
3952011.05.25 04:01modify110.121.410241.407711.40126
3962011.05.25 04:01modify110.121.410241.407681.40126
3972011.05.25 04:01modify110.121.410241.407661.40126
3982011.05.25 04:01modify110.121.410241.407631.40126
3992011.05.25 04:01modify110.121.410241.407601.40126
4002011.05.25 04:01modify110.121.410241.407571.40126
4012011.05.25 04:01modify110.121.410241.407541.40126
4022011.05.25 04:01modify110.121.410241.407511.40126
4032011.05.25 04:02modify110.121.410241.407501.40126
4042011.05.25 04:02modify110.121.410241.407471.40126
4052011.05.25 04:02modify110.121.410241.407441.40126
4062011.05.25 04:02modify110.121.410241.407411.40126
4072011.05.25 04:02modify110.121.410241.407381.40126
4082011.05.25 04:03modify110.121.410241.407351.40126
4092011.05.25 04:03modify110.121.410241.407331.40126
4102011.05.25 04:03modify110.121.410241.407301.40126
4112011.05.25 04:03modify110.121.410241.407281.40126
4122011.05.25 04:03modify110.121.410241.407251.40126
4132011.05.25 04:03modify110.121.410241.407241.40126
4142011.05.25 04:03modify110.121.410241.407231.40126
4152011.05.25 04:03modify110.121.410241.407221.40126
4162011.05.25 04:12modify110.121.410241.407211.40126
4172011.05.25 04:12modify110.121.410241.407191.40126
4182011.05.25 04:12modify110.121.410241.407171.40126
4192011.05.25 04:12modify110.121.410241.407151.40126
4202011.05.25 04:12modify110.121.410241.407141.40126
4212011.05.25 04:12modify110.121.410241.407121.40126
4222011.05.25 04:12modify110.121.410241.407101.40126
4232011.05.25 04:12modify110.121.410241.407081.40126
4242011.05.25 04:12modify110.121.410241.407061.40126
4252011.05.25 04:12modify110.121.410241.407031.40126
4262011.05.25 04:12modify110.121.410241.407011.40126
4272011.05.25 04:12modify110.121.410241.406991.40126
4282011.05.25 04:12modify110.121.410241.406971.40126
4292011.05.25 04:12modify110.121.410241.406941.40126
4302011.05.25 04:12modify110.121.410241.406921.40126
4312011.05.25 04:12modify110.121.410241.406901.40126
4322011.05.25 04:13modify110.121.410241.406871.40126
4332011.05.25 04:13modify110.121.410241.406851.40126
4342011.05.25 04:13modify110.121.410241.406831.40126
4352011.05.25 04:13modify110.121.410241.406801.40126
4362011.05.25 04:13modify110.121.410241.406781.40126
4372011.05.25 04:13modify110.121.410241.406751.40126
4382011.05.25 04:13modify110.121.410241.406731.40126
4392011.05.25 04:13modify110.121.410241.406701.40126
4402011.05.25 04:13modify110.121.410241.406691.40126
4412011.05.25 04:13modify110.121.410241.406661.40126
4422011.05.25 04:13modify110.121.410241.406631.40126
4432011.05.25 04:13modify110.121.410241.406601.40126
4442011.05.25 04:13modify110.121.410241.406571.40126
4452011.05.25 04:13modify110.121.410241.406541.40126
4462011.05.25 04:13modify110.121.410241.406511.40126
4472011.05.25 04:26modify110.121.410241.406501.40126
4482011.05.25 04:26modify110.121.410241.406491.40126
4492011.05.25 04:26modify110.121.410241.406471.40126
4502011.05.25 04:26modify110.121.410241.406461.40126
4512011.05.25 04:26modify110.121.410241.406441.40126
4522011.05.25 04:26modify110.121.410241.406431.40126
4532011.05.25 04:26modify110.121.410241.406421.40126
4542011.05.25 04:26modify110.121.410241.406401.40126
4552011.05.25 04:26modify110.121.410241.406381.40126
4562011.05.25 04:26modify110.121.410241.406371.40126
4572011.05.25 04:26modify110.121.410241.406351.40126
4582011.05.25 04:26modify110.121.410241.406331.40126
4592011.05.25 04:26modify110.121.410241.406311.40126
4602011.05.25 04:26modify110.121.410241.406291.40126
4612011.05.25 04:28modify110.121.410241.406271.40126
4622011.05.25 04:28modify110.121.410241.406241.40126
4632011.05.25 04:28modify100.071.408241.406241.40126
4642011.05.25 04:28modify110.121.410241.406201.40126
4652011.05.25 04:28modify100.071.408241.406201.40126
4662011.05.25 04:28modify110.121.410241.406191.40126
4672011.05.25 04:28modify100.071.408241.406191.40126
4682011.05.25 04:28modify110.121.410241.406161.40126
4692011.05.25 04:28modify100.071.408241.406161.40126
4702011.05.25 04:28modify110.121.410241.406131.40126
4712011.05.25 04:28modify100.071.408241.406131.40126
4722011.05.25 04:28modify110.121.410241.406101.40126
4732011.05.25 04:28modify100.071.408241.406101.40126
4742011.05.25 04:28modify110.121.410241.406071.40126
4752011.05.25 04:28modify100.071.408241.406071.40126
4762011.05.25 04:28modify110.121.410241.406041.40126
4772011.05.25 04:28modify100.071.408241.406041.40126
4782011.05.25 04:28modify110.121.410241.406001.40126
4792011.05.25 04:28modify100.071.408241.406001.40126
4802011.05.25 04:28modify110.121.410241.405971.40126
4812011.05.25 04:28modify100.071.408241.405971.40126
4822011.05.25 04:28modify110.121.410241.405941.40126
4832011.05.25 04:28modify100.071.408241.405941.40126
4842011.05.25 04:28modify110.121.410241.405911.40126
4852011.05.25 04:28modify100.071.408241.405911.40126
4862011.05.25 04:28modify110.121.410241.405871.40126
4872011.05.25 04:28modify100.071.408241.405871.40126
4882011.05.25 04:28modify110.121.410241.405831.40126
4892011.05.25 04:28modify100.071.408241.405831.40126
4902011.05.25 04:28modify110.121.410241.405781.40126
4912011.05.25 04:28modify100.071.408241.405781.40126
4922011.05.25 04:28modify110.121.410241.405741.40126
4932011.05.25 04:28modify100.071.408241.405741.40126
4942011.05.25 04:28modify110.121.410241.405701.40126
4952011.05.25 04:28modify100.071.408241.405701.40126
4962011.05.25 04:28modify110.121.410241.405661.40126
4972011.05.25 04:28modify100.071.408241.405661.40126
4982011.05.25 04:28modify110.121.410241.405621.40126
4992011.05.25 04:28modify100.071.408241.405621.40126
5002011.05.25 04:28modify110.121.410241.405581.40126
5012011.05.25 04:28modify100.071.408241.405581.40126
5022011.05.25 04:30modify110.121.410241.405571.40126
5032011.05.25 04:30modify100.071.408241.405571.40126
5042011.05.25 04:30modify110.121.410241.405561.40126
5052011.05.25 04:30modify100.071.408241.405561.40126
5062011.05.25 04:30modify110.121.410241.405551.40126
5072011.05.25 04:30modify100.071.408241.405551.40126
5082011.05.25 04:39s/l100.071.405551.405551.4012618.4910206.53
5092011.05.25 04:39s/l110.121.405551.405551.4012655.7010262.24
5102011.05.25 08:20modify90.041.406211.404211.40126
5112011.05.25 08:20modify90.041.406211.404191.40126
5122011.05.25 08:20modify90.041.406211.404161.40126
5132011.05.25 08:20modify90.041.406211.404141.40126
5142011.05.25 08:20modify90.041.406211.404111.40126
5152011.05.25 08:20modify90.041.406211.404101.40126
5162011.05.25 08:20modify90.041.406211.404071.40126
5172011.05.25 08:20modify90.041.406211.404041.40126
5182011.05.25 08:20modify90.041.406211.404011.40126
5192011.05.25 08:20modify90.041.406211.403971.40126
5202011.05.25 08:20modify90.041.406211.403941.40126
5212011.05.25 08:20modify90.041.406211.403911.40126
5222011.05.25 08:20modify90.041.406211.403881.40126
5232011.05.25 08:20modify90.041.406211.403851.40126
5242011.05.25 08:20modify90.041.406211.403821.40126
5252011.05.25 08:20modify90.041.406211.403791.40126
5262011.05.25 08:25s/l90.041.403791.403791.401269.4910271.73
5272011.05.26 03:57s/l80.021.414191.414191.40126-20.3810251.34
5282011.05.27 06:00buy130.021.419430.000000.00000
5292011.05.27 06:00modify130.021.419431.409431.43043
5302011.05.27 06:11modify130.021.419431.421431.43043
5312011.05.27 06:11modify130.021.419431.421451.43043
5322011.05.27 06:11modify130.021.419431.421471.43043
5332011.05.27 06:11modify130.021.419431.421501.43043
5342011.05.27 06:11modify130.021.419431.421521.43043
5352011.05.27 06:11modify130.021.419431.421541.43043
5362011.05.27 06:11modify130.021.419431.421561.43043
5372011.05.27 06:11modify130.021.419431.421581.43043
5382011.05.27 06:11modify130.021.419431.421601.43043
5392011.05.27 06:12modify130.021.419431.421611.43043
5402011.05.27 06:12modify130.021.419431.421621.43043
5412011.05.27 06:12modify130.021.419431.421631.43043
5422011.05.27 06:12modify130.021.419431.421641.43043
5432011.05.27 06:12modify130.021.419431.421651.43043
5442011.05.27 06:12modify130.021.419431.421661.43043
5452011.05.27 06:12modify130.021.419431.421671.43043
5462011.05.27 06:12modify130.021.419431.421681.43043
5472011.05.27 06:12modify130.021.419431.421691.43043
5482011.05.27 06:15modify130.021.419431.421711.43043
5492011.05.27 06:15modify130.021.419431.421751.43043
5502011.05.27 06:15modify130.021.419431.421781.43043
5512011.05.27 06:15modify130.021.419431.421811.43043
5522011.05.27 06:15modify130.021.419431.421851.43043
5532011.05.27 06:15modify130.021.419431.421881.43043
5542011.05.27 06:15modify130.021.419431.421911.43043
5552011.05.27 06:15modify130.021.419431.421941.43043
5562011.05.27 06:15modify130.021.419431.421971.43043
5572011.05.27 06:15modify130.021.419431.422001.43043
5582011.05.27 06:15modify130.021.419431.422041.43043
5592011.05.27 06:15modify130.021.419431.422071.43043
5602011.05.27 06:15modify130.021.419431.422101.43043
5612011.05.27 06:15modify130.021.419431.422131.43043
5622011.05.27 06:15modify130.021.419431.422161.43043
5632011.05.27 06:15modify130.021.419431.422191.43043
5642011.05.27 06:15modify130.021.419431.422231.43043
5652011.05.27 06:15modify130.021.419431.422261.43043
5662011.05.27 06:15modify130.021.419431.422291.43043
5672011.05.27 06:15modify130.021.419431.422321.43043
5682011.05.27 06:15modify130.021.419431.422351.43043
5692011.05.27 06:15modify130.021.419431.422381.43043
5702011.05.27 06:15modify130.021.419431.422411.43043
5712011.05.27 06:15modify130.021.419431.422441.43043
5722011.05.27 06:15modify130.021.419431.422471.43043
5732011.05.27 06:15modify130.021.419431.422511.43043
5742011.05.27 06:15modify130.021.419431.422541.43043
5752011.05.27 06:15modify130.021.419431.422571.43043
5762011.05.27 06:15modify130.021.419431.422601.43043
5772011.05.27 06:15modify130.021.419431.422631.43043
5782011.05.27 06:15modify130.021.419431.422661.43043
5792011.05.27 06:15modify130.021.419431.422691.43043
5802011.05.27 06:15modify130.021.419431.422721.43043
5812011.05.27 06:15modify130.021.419431.422761.43043
5822011.05.27 06:15modify130.021.419431.422791.43043
5832011.05.27 06:15modify130.021.419431.422821.43043
5842011.05.27 06:15modify130.021.419431.422851.43043
5852011.05.27 06:15modify130.021.419431.422881.43043
5862011.05.27 06:17modify130.021.419431.422891.43043
5872011.05.27 06:17modify130.021.419431.422901.43043
5882011.05.27 06:17modify130.021.419431.422911.43043
5892011.05.27 06:17modify130.021.419431.422921.43043
5902011.05.27 06:17modify130.021.419431.422931.43043
5912011.05.27 06:17modify130.021.419431.422941.43043
5922011.05.27 06:17modify130.021.419431.422951.43043
5932011.05.27 06:17modify130.021.419431.422961.43043
5942011.05.27 06:17modify130.021.419431.422971.43043
5952011.05.27 06:17modify130.021.419431.422981.43043
5962011.05.27 06:19s/l130.021.422981.422981.430437.1010258.44
5972011.05.27 06:19buy140.021.423340.000000.00000
5982011.05.27 06:19modify140.021.423341.413341.43434
5992011.05.27 06:35modify140.021.423341.425351.43434
6002011.05.27 06:35modify140.021.423341.425401.43434
6012011.05.27 06:35modify140.021.423341.425451.43434
6022011.05.27 06:35modify140.021.423341.425501.43434
6032011.05.27 06:35modify140.021.423341.425541.43434
6042011.05.27 06:35modify140.021.423341.425581.43434
6052011.05.27 06:35modify140.021.423341.425631.43434
6062011.05.27 06:35modify140.021.423341.425671.43434
6072011.05.27 06:35modify140.021.423341.425711.43434
6082011.05.27 06:35modify140.021.423341.425751.43434
6092011.05.27 06:35modify140.021.423341.425791.43434
6102011.05.27 06:35modify140.021.423341.425841.43434
6112011.05.27 06:35modify140.021.423341.425881.43434
6122011.05.27 06:35modify140.021.423341.425921.43434
6132011.05.27 06:35modify140.021.423341.425961.43434
6142011.05.27 06:35modify140.021.423341.426001.43434
6152011.05.27 06:35modify140.021.423341.426051.43434
6162011.05.27 06:35modify140.021.423341.426091.43434
6172011.05.27 06:35modify140.021.423341.426131.43434
6182011.05.27 06:35modify140.021.423341.426161.43434
6192011.05.27 06:35modify140.021.423341.426201.43434
6202011.05.27 06:35modify140.021.423341.426241.43434
6212011.05.27 06:35modify140.021.423341.426281.43434
6222011.05.27 06:35modify140.021.423341.426321.43434
6232011.05.27 06:35modify140.021.423341.426361.43434
6242011.05.27 06:35modify140.021.423341.426401.43434
6252011.05.27 06:35modify140.021.423341.426441.43434
6262011.05.27 06:35modify140.021.423341.426481.43434
6272011.05.27 06:35modify140.021.423341.426521.43434
6282011.05.27 06:35modify140.021.423341.426561.43434
6292011.05.27 06:35modify140.021.423341.426601.43434
6302011.05.27 06:35modify140.021.423341.426641.43434
6312011.05.27 06:35modify140.021.423341.426681.43434
6322011.05.27 06:35modify140.021.423341.426721.43434
6332011.05.27 06:35modify140.021.423341.426761.43434
6342011.05.27 06:36modify140.021.423341.426771.43434
6352011.05.27 06:36s/l140.021.426771.426771.434346.8610265.30
6362011.07.27 14:30sell150.021.444710.000000.00000
6372011.07.27 14:30modify150.021.444711.454711.43371
6382011.07.27 15:16sell160.041.446730.000000.00000
6392011.07.27 15:16modify160.041.446731.454711.43573
6402011.07.27 15:16modify150.021.444711.454711.43573
6412011.07.27 16:06modify160.041.446731.444721.43573
6422011.07.27 16:06modify160.041.446731.444701.43573
6432011.07.27 16:06modify160.041.446731.444691.43573
6442011.07.27 16:06modify160.041.446731.444671.43573
6452011.07.27 16:06modify160.041.446731.444651.43573
6462011.07.27 16:06modify160.041.446731.444631.43573
6472011.07.27 16:06modify160.041.446731.444611.43573
6482011.07.27 16:06modify160.041.446731.444591.43573
6492011.07.27 16:06modify160.041.446731.444561.43573
6502011.07.27 16:06modify160.041.446731.444541.43573
6512011.07.27 16:06modify160.041.446731.444511.43573
6522011.07.27 16:06modify160.041.446731.444491.43573
6532011.07.27 16:06modify160.041.446731.444461.43573
6542011.07.27 16:06modify160.041.446731.444441.43573
6552011.07.27 16:06modify160.041.446731.444411.43573
6562011.07.27 16:06modify160.041.446731.444391.43573
6572011.07.27 16:06modify160.041.446731.444361.43573
6582011.07.27 16:08modify160.041.446731.444341.43573
6592011.07.27 16:08modify160.041.446731.444311.43573
6602011.07.27 16:08modify160.041.446731.444281.43573
6612011.07.27 16:08modify160.041.446731.444251.43573
6622011.07.27 16:08modify160.041.446731.444221.43573
6632011.07.27 16:08modify160.041.446731.444191.43573
6642011.07.27 16:08modify160.041.446731.444161.43573
6652011.07.27 16:08modify160.041.446731.444131.43573
6662011.07.27 16:08modify160.041.446731.444091.43573
6672011.07.27 16:08modify160.041.446731.444061.43573
6682011.07.27 16:08modify160.041.446731.444031.43573
6692011.07.27 16:08modify160.041.446731.444001.43573
6702011.07.27 16:08modify160.041.446731.443961.43573
6712011.07.27 16:08modify160.041.446731.443921.43573
6722011.07.27 16:08modify160.041.446731.443891.43573
6732011.07.27 16:08modify160.041.446731.443851.43573
6742011.07.27 16:08modify160.041.446731.443811.43573
6752011.07.27 16:08modify160.041.446731.443771.43573
6762011.07.27 16:08modify160.041.446731.443731.43573
6772011.07.27 16:08modify160.041.446731.443691.43573
6782011.07.27 16:08modify160.041.446731.443651.43573
6792011.07.27 16:10modify160.041.446731.443631.43573
6802011.07.27 16:10modify160.041.446731.443591.43573
6812011.07.27 16:10modify160.041.446731.443561.43573
6822011.07.27 16:10modify160.041.446731.443531.43573
6832011.07.27 16:10modify160.041.446731.443521.43573
6842011.07.27 16:10modify160.041.446731.443511.43573
6852011.07.27 16:10modify160.041.446731.443501.43573
6862011.07.27 16:10modify160.041.446731.443491.43573
6872011.07.27 16:10modify160.041.446731.443481.43573
6882011.07.27 16:14s/l160.041.443481.443481.4357313.0010278.30
6892011.07.27 16:43modify150.021.444711.442711.43573
6902011.07.27 16:43modify150.021.444711.442681.43573
6912011.07.27 16:43modify150.021.444711.442651.43573
6922011.07.27 16:43modify150.021.444711.442621.43573
6932011.07.27 16:43modify150.021.444711.442591.43573
6942011.07.27 16:43modify150.021.444711.442561.43573
6952011.07.27 16:43modify150.021.444711.442531.43573
6962011.07.27 16:43modify150.021.444711.442501.43573
6972011.07.27 16:43modify150.021.444711.442471.43573
6982011.07.27 16:43modify150.021.444711.442451.43573
6992011.07.27 16:43modify150.021.444711.442421.43573
7002011.07.27 16:43modify150.021.444711.442391.43573
7012011.07.27 16:43modify150.021.444711.442361.43573
7022011.07.27 16:43modify150.021.444711.442341.43573
7032011.07.27 16:43modify150.021.444711.442301.43573
7042011.07.27 16:43modify150.021.444711.442261.43573
7052011.07.27 16:43modify150.021.444711.442221.43573
7062011.07.27 16:43modify150.021.444711.442181.43573
7072011.07.27 16:43modify150.021.444711.442141.43573
7082011.07.27 16:43modify150.021.444711.442111.43573
7092011.07.27 16:43modify150.021.444711.442071.43573
7102011.07.27 16:43modify150.021.444711.442031.43573
7112011.07.27 16:44modify150.021.444711.442011.43573
7122011.07.27 16:44modify150.021.444711.441991.43573
7132011.07.27 16:44modify150.021.444711.441971.43573
7142011.07.27 16:44modify150.021.444711.441961.43573
7152011.07.27 16:44modify150.021.444711.441941.43573
7162011.07.27 16:45modify150.021.444711.441921.43573
7172011.07.27 16:45modify150.021.444711.441891.43573
7182011.07.27 16:45modify150.021.444711.441861.43573
7192011.07.27 16:45modify150.021.444711.441831.43573
7202011.07.27 16:45modify150.021.444711.441801.43573
7212011.07.27 16:45modify150.021.444711.441781.43573
7222011.07.27 16:45modify150.021.444711.441751.43573
7232011.07.27 16:45modify150.021.444711.441721.43573
7242011.07.27 16:45modify150.021.444711.441691.43573
7252011.07.27 16:45modify150.021.444711.441661.43573
7262011.07.27 16:45modify150.021.444711.441631.43573
7272011.07.27 16:45modify150.021.444711.441601.43573
7282011.07.27 16:45modify150.021.444711.441571.43573
7292011.07.27 16:45modify150.021.444711.441541.43573
7302011.07.27 16:45modify150.021.444711.441521.43573
7312011.07.27 16:45modify150.021.444711.441491.43573
7322011.07.27 16:45modify150.021.444711.441461.43573
7332011.07.27 16:45modify150.021.444711.441431.43573
7342011.07.27 16:45modify150.021.444711.441401.43573
7352011.07.27 16:45modify150.021.444711.441391.43573
7362011.07.27 16:45modify150.021.444711.441361.43573
7372011.07.27 16:45modify150.021.444711.441331.43573
7382011.07.27 16:45modify150.021.444711.441301.43573
7392011.07.27 16:45modify150.021.444711.441271.43573
7402011.07.27 16:45modify150.021.444711.441241.43573
7412011.07.27 16:45modify150.021.444711.441211.43573
7422011.07.27 16:45modify150.021.444711.441181.43573
7432011.07.27 16:45modify150.021.444711.441151.43573
7442011.07.27 16:45modify150.021.444711.441131.43573
7452011.07.27 16:45modify150.021.444711.441101.43573
7462011.07.27 16:45modify150.021.444711.441071.43573
7472011.07.27 16:45modify150.021.444711.441041.43573
7482011.07.27 16:45modify150.021.444711.441011.43573
7492011.07.27 16:45modify150.021.444711.441001.43573
7502011.07.27 16:45modify150.021.444711.440961.43573
7512011.07.27 16:45modify150.021.444711.440921.43573
7522011.07.27 16:45modify150.021.444711.440891.43573
7532011.07.27 16:45modify150.021.444711.440851.43573
7542011.07.27 16:45modify150.021.444711.440821.43573
7552011.07.27 16:45modify150.021.444711.440781.43573
7562011.07.27 16:45modify150.021.444711.440741.43573
7572011.07.27 16:45modify150.021.444711.440711.43573
7582011.07.27 16:45modify150.021.444711.440671.43573
7592011.07.27 16:45modify150.021.444711.440631.43573
7602011.07.27 16:45modify150.021.444711.440601.43573
7612011.07.27 16:45modify150.021.444711.440561.43573
7622011.07.27 16:45modify150.021.444711.440531.43573
7632011.07.27 16:45modify150.021.444711.440491.43573
7642011.07.27 16:46modify150.021.444711.440471.43573
7652011.07.27 16:46modify150.021.444711.440441.43573
7662011.07.27 16:46modify150.021.444711.440411.43573
7672011.07.27 16:46modify150.021.444711.440381.43573
7682011.07.27 16:46modify150.021.444711.440351.43573
7692011.07.27 16:46modify150.021.444711.440311.43573
7702011.07.27 16:46modify150.021.444711.440271.43573
7712011.07.27 16:46modify150.021.444711.440231.43573
7722011.07.27 16:46modify150.021.444711.440191.43573
7732011.07.27 16:46modify150.021.444711.440151.43573
7742011.07.27 16:46modify150.021.444711.440111.43573
7752011.07.27 16:46modify150.021.444711.440071.43573
7762011.07.27 16:46modify150.021.444711.440031.43573
7772011.07.27 16:47modify150.021.444711.440001.43573
7782011.07.27 16:47modify150.021.444711.439971.43573
7792011.07.27 16:47modify150.021.444711.439941.43573
7802011.07.27 16:47modify150.021.444711.439921.43573
7812011.07.27 16:47modify150.021.444711.439891.43573
7822011.07.27 16:47modify150.021.444711.439861.43573
7832011.07.27 16:47modify150.021.444711.439831.43573
7842011.07.27 16:47modify150.021.444711.439811.43573
7852011.07.27 16:47modify150.021.444711.439781.43573
7862011.07.27 16:47modify150.021.444711.439751.43573
7872011.07.27 16:47modify150.021.444711.439731.43573
7882011.07.27 16:47modify150.021.444711.439701.43573
7892011.07.27 16:47modify150.021.444711.439671.43573
7902011.07.27 16:47modify150.021.444711.439641.43573
7912011.07.27 16:47modify150.021.444711.439611.43573
7922011.07.27 16:47modify150.021.444711.439581.43573
7932011.07.27 16:47modify150.021.444711.439551.43573
7942011.07.27 16:47modify150.021.444711.439521.43573
7952011.07.27 16:47modify150.021.444711.439511.43573
7962011.07.27 16:47modify150.021.444711.439481.43573
7972011.07.27 16:47modify150.021.444711.439441.43573
7982011.07.27 16:47modify150.021.444711.439411.43573
7992011.07.27 16:47modify150.021.444711.439371.43573
8002011.07.27 16:47modify150.021.444711.439331.43573
8012011.07.27 16:47modify150.021.444711.439301.43573
8022011.07.27 16:47modify150.021.444711.439261.43573
8032011.07.27 16:47modify150.021.444711.439231.43573
8042011.07.27 16:47modify150.021.444711.439191.43573
8052011.07.27 16:47modify150.021.444711.439161.43573
8062011.07.27 16:47modify150.021.444711.439121.43573
8072011.07.27 16:49s/l150.021.439121.439121.4357311.1810289.48