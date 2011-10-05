|Símbolo
|Período
|1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00
|Modelo
|Cada tick (el método más preciso basado en todos los períodos menores disponibles)
|Parámetros
|Amount6=5; Amount7=5; MaximumLoss15=3; SellLots5=0.1; SellStoploss5=5; SellTakeprofit5=5; MaxSellLots5=3; LotsSellChOnLoss5=0; LotsSellChOnProfit5=0; LotsSellMpOnLoss5=1; LotsSellMpOnProfit5=1.2; LotsResetOnProfit5=false; LotsResetOnLoss5=true; BuyLots4=0.1; BuyStoploss4=1; BuyTakeprofit4=1; MaxBuyLots4=5; LotsBuyChOnLoss4=0; LotsBuyChOnProfit4=0; LotsBuyMpOnLoss4=1; LotsBuyMpOnProfit4=2; LotsResetOnProfit4=false; LotsResetOnLoss4=true; MaximumLoss18=3; BuyLots17=0.1; BuyStoploss17=20; BuyTakeprofit17=30; MaxBuyLots17=3; LotsBuyChOnLoss17=0; LotsBuyChOnProfit17=0; LotsBuyMpOnLoss17=1; LotsBuyMpOnProfit17=1.2; LotsResetOnProfit17=false; LotsResetOnLoss17=true; SellLots24=0.1; SellStoploss24=5; SellTakeprofit24=5; MaxSellLots24=3; LotsSellChOnLoss24=0; LotsSellChOnProfit24=0; LotsSellMpOnLoss24=1; LotsSellMpOnProfit24=1.2; LotsResetOnProfit24=false; LotsResetOnLoss24=true;
|- 1970.01.01 00:00
|Núm.
|Tiempo
|Tipo
|Orden
|Volumen
|Precio
|S / L
|T / P
|Beneficios
|Balance
|1
|2011.10.05 00:00
|sell
|1
|0.10
|1.3327
|0.0000
|0.0000
|2
|2011.10.05 00:00
|sell
|2
|0.10
|1.3326
|0.0000
|0.0000
|3
|2011.10.05 00:00
|sell
|3
|0.10
|1.3327
|0.0000
|0.0000
|4
|2011.10.05 00:00
|sell
|4
|0.10
|1.3326
|0.0000
|0.0000
|5
|2011.10.05 00:00
|sell
|5
|0.10
|1.3327
|0.0000
|0.0000
|6
|2011.10.05 00:00
|sell
|6
|0.10
|1.3326
|0.0000
|0.0000
|7
|2011.10.05 00:00
|sell
|7
|0.10
|1.3327
|0.0000
|0.0000
|8
|2011.10.05 00:01
|close
|1
|0.10
|1.3325
|0.0000
|0.0000
|2.00
|502.00
|9
|2011.10.05 00:01
|close
|2
|0.10
|1.3325
|0.0000
|0.0000
|1.00
|503.00
|10
|2011.10.05 00:01
|close
|3
|0.10
|1.3325
|0.0000
|0.0000
|2.00
|505.00
|11
|2011.10.05 00:01
|close
|4
|0.10
|1.3325
|0.0000
|0.0000
|1.00
|506.00
|12
|2011.10.05 00:01
|close
|6
|0.10
|1.3325
|0.0000
|0.0000
|1.00
|507.00
|13
|2011.10.05 00:01
|close
|7
|0.10
|1.3325
|0.0000
|0.0000
|2.00
|509.00
|14
|2011.10.05 00:01
|close
|5
|0.10
|1.3325
|0.0000
|0.0000
|2.00
|511.00
|15
|2011.10.05 00:01
|sell
|8
|0.12
|1.3323
|0.0000
|0.0000
|16
|2011.10.05 00:01
|sell
|9
|0.12
|1.3324
|0.0000
|0.0000
|17
|2011.10.05 00:01
|sell
|10
|0.12
|1.3323
|0.0000
|0.0000
|18
|2011.10.05 00:01
|sell
|11
|0.12
|1.3324
|0.0000
|0.0000
|19
|2011.10.05 00:01
|sell
|12
|0.12
|1.3323
|0.0000
|0.0000
|20
|2011.10.05 00:01
|sell
|13
|0.12
|1.3324
|0.0000
|0.0000
|21
|2011.10.05 00:17
|close
|9
|0.12
|1.3322
|0.0000
|0.0000
|2.40
|513.40
|22
|2011.10.05 00:17
|close
|10
|0.12
|1.3322
|0.0000
|0.0000
|1.20
|514.60
|23
|2011.10.05 00:17
|close
|11
|0.12
|1.3322
|0.0000
|0.0000
|2.40
|517.00
|24
|2011.10.05 00:17
|close
|12
|0.12
|1.3322
|0.0000
|0.0000
|1.20
|518.20
|25
|2011.10.05 00:17
|close
|13
|0.12
|1.3322
|0.0000
|0.0000
|2.40
|520.60
|26
|2011.10.05 00:17
|close
|8
|0.12
|1.3322
|0.0000
|0.0000
|1.20
|521.80
|27
|2011.10.05 00:17
|sell
|14
|0.14
|1.3320
|0.0000
|0.0000
|28
|2011.10.05 00:17
|sell
|15
|0.14
|1.3321
|0.0000
|0.0000
|29
|2011.10.05 00:17
|sell
|16
|0.14
|1.3319
|0.0000
|0.0000
|30
|2011.10.05 00:17
|sell
|17
|0.14
|1.3320
|0.0000
|0.0000
|31
|2011.10.05 00:17
|sell
|18
|0.14
|1.3319
|0.0000
|0.0000
|32
|2011.10.05 00:57
|close
|15
|0.14
|1.3319
|0.0000
|0.0000
|2.80
|524.60
|33
|2011.10.05 00:57
|close
|16
|0.14
|1.3319
|0.0000
|0.0000
|0.00
|524.60
|34
|2011.10.05 00:57
|close
|17
|0.14
|1.3319
|0.0000
|0.0000
|1.40
|526.00
|35
|2011.10.05 00:57
|close
|14
|0.14
|1.3319
|0.0000
|0.0000
|1.40
|527.40
|36
|2011.10.05 00:57
|close
|18
|0.14
|1.3319
|0.0000
|0.0000
|0.00
|527.40
|37
|2011.10.05 00:57
|sell
|19
|0.16
|1.3317
|0.0000
|0.0000
|38
|2011.10.05 00:57
|sell
|20
|0.16
|1.3318
|0.0000
|0.0000
|39
|2011.10.05 00:57
|sell
|21
|0.16
|1.3317
|0.0000
|0.0000
|40
|2011.10.05 00:57
|sell
|22
|0.16
|1.3318
|0.0000
|0.0000
|41
|2011.10.05 01:01
|close
|19
|0.16
|1.3316
|0.0000
|0.0000
|1.60
|529.00
|42
|2011.10.05 01:01
|close
|20
|0.16
|1.3316
|0.0000
|0.0000
|3.20
|532.20
|43
|2011.10.05 01:01
|close
|21
|0.16
|1.3316
|0.0000
|0.0000
|1.60
|533.80
|44
|2011.10.05 01:01
|close
|22
|0.16
|1.3316
|0.0000
|0.0000
|3.20
|537.00
|45
|2011.10.05 01:01
|sell
|23
|0.19
|1.3314
|0.0000
|0.0000
|46
|2011.10.05 01:01
|sell
|24
|0.19
|1.3315
|0.0000
|0.0000
|47
|2011.10.05 01:01
|sell
|25
|0.19
|1.3314
|0.0000
|0.0000
|48
|2011.10.05 01:01
|sell
|26
|0.19
|1.3315
|0.0000
|0.0000
|49
|2011.10.05 01:01
|close
|24
|0.19
|1.3313
|0.0000
|0.0000
|3.80
|540.80
|50
|2011.10.05 01:01
|close
|25
|0.19
|1.3313
|0.0000
|0.0000
|1.90
|542.70
|51
|2011.10.05 01:01
|close
|26
|0.19
|1.3313
|0.0000
|0.0000
|3.80
|546.50
|52
|2011.10.05 01:01
|close
|23
|0.19
|1.3313
|0.0000
|0.0000
|1.90
|548.40
|53
|2011.10.05 01:01
|sell
|27
|0.22
|1.3311
|0.0000
|0.0000
|54
|2011.10.05 01:01
|sell
|28
|0.22
|1.3312
|0.0000
|0.0000
|55
|2011.10.05 01:01
|sell
|29
|0.22
|1.3311
|0.0000
|0.0000
|56
|2011.10.05 01:02
|close
|28
|0.22
|1.3310
|0.0000
|0.0000
|4.40
|552.80
|57
|2011.10.05 01:02
|close
|29
|0.22
|1.3310
|0.0000
|0.0000
|2.20
|555.00
|58
|2011.10.05 01:02
|close
|27
|0.22
|1.3310
|0.0000
|0.0000
|2.20
|557.20
|59
|2011.10.05 01:02
|sell
|30
|0.26
|1.3308
|0.0000
|0.0000
|60
|2011.10.05 01:02
|sell
|31
|0.26
|1.3309
|0.0000
|0.0000
|61
|2011.10.05 01:02
|sell
|32
|0.26
|1.3308
|0.0000
|0.0000
|62
|2011.10.05 01:02
|close
|31
|0.26
|1.3307
|0.0000
|0.0000
|5.20
|562.40
|63
|2011.10.05 01:02
|close
|30
|0.26
|1.3307
|0.0000
|0.0000
|2.60
|565.00
|64
|2011.10.05 01:02
|close
|32
|0.26
|1.3307
|0.0000
|0.0000
|2.60
|567.60
|65
|2011.10.05 01:02
|sell
|33
|0.31
|1.3305
|0.0000
|0.0000
|66
|2011.10.05 01:02
|sell
|34
|0.31
|1.3306
|0.0000
|0.0000
|67
|2011.10.05 01:04
|close
|34
|0.31
|1.3304
|0.0000
|0.0000
|6.20
|573.80
|68
|2011.10.05 01:04
|close
|33
|0.31
|1.3304
|0.0000
|0.0000
|3.10
|576.90
|69
|2011.10.05 01:04
|sell
|35
|0.37
|1.3302
|0.0000
|0.0000
|70
|2011.10.05 01:04
|sell
|36
|0.37
|1.3303
|0.0000
|0.0000
|71
|2011.10.05 01:12
|close
|36
|0.37
|1.3301
|0.0000
|0.0000
|7.40
|584.30
|72
|2011.10.05 01:12
|close
|35
|0.37
|1.3301
|0.0000
|0.0000
|3.70
|588.00
|73
|2011.10.05 01:12
|sell
|37
|0.44
|1.3299
|0.0000
|0.0000
|74
|2011.10.05 01:12
|sell
|38
|0.44
|1.3297
|0.0000
|0.0000
|75
|2011.10.05 01:12
|close
|37
|0.44
|1.3297
|0.0000
|0.0000
|8.80
|596.80
|76
|2011.10.05 01:12
|close
|38
|0.44
|1.3297
|0.0000
|0.0000
|0.00
|596.80
|77
|2011.10.05 01:12
|sell
|39
|0.52
|1.3295
|0.0000
|0.0000
|78
|2011.10.05 01:14
|close
|39
|0.52
|1.3294
|0.0000
|0.0000
|5.20
|602.00
|79
|2011.10.05 01:14
|sell
|40
|0.62
|1.3292
|0.0000
|0.0000
|80
|2011.10.05 01:14
|close
|40
|0.62
|1.3291
|0.0000
|0.0000
|6.20
|608.20
|81
|2011.10.05 01:14
|sell
|41
|0.74
|1.3289
|0.0000
|0.0000
|82
|2011.10.05 01:39
|close
|41
|0.74
|1.3288
|0.0000
|0.0000
|7.40
|615.60
|83
|2011.10.05 01:39
|sell
|42
|0.88
|1.3286
|0.0000
|0.0000
|84
|2011.10.05 01:39
|close
|42
|0.88
|1.3285
|0.0000
|0.0000
|8.80
|624.40