Strategy Tester Report
AM-Demo (Build 409)

Símbolo
Período 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00
ModeloCada tick (el método más preciso basado en todos los períodos menores disponibles)
ParámetrosAmount6=5; Amount7=5; MaximumLoss15=3; SellLots5=0.1; SellStoploss5=5; SellTakeprofit5=5; MaxSellLots5=3; LotsSellChOnLoss5=0; LotsSellChOnProfit5=0; LotsSellMpOnLoss5=1; LotsSellMpOnProfit5=1.2; LotsResetOnProfit5=false; LotsResetOnLoss5=true; BuyLots4=0.1; BuyStoploss4=1; BuyTakeprofit4=1; MaxBuyLots4=5; LotsBuyChOnLoss4=0; LotsBuyChOnProfit4=0; LotsBuyMpOnLoss4=1; LotsBuyMpOnProfit4=2; LotsResetOnProfit4=false; LotsResetOnLoss4=true; MaximumLoss18=3; BuyLots17=0.1; BuyStoploss17=20; BuyTakeprofit17=30; MaxBuyLots17=3; LotsBuyChOnLoss17=0; LotsBuyChOnProfit17=0; LotsBuyMpOnLoss17=1; LotsBuyMpOnProfit17=1.2; LotsResetOnProfit17=false; LotsResetOnLoss17=true; SellLots24=0.1; SellStoploss24=5; SellTakeprofit24=5; MaxSellLots24=3; LotsSellChOnLoss24=0; LotsSellChOnProfit24=0; LotsSellMpOnLoss24=1; LotsSellMpOnProfit24=1.2; LotsResetOnProfit24=false; LotsResetOnLoss24=true;
- 1970.01.01 00:00
Graph
Núm.TiempoTipoOrdenVolumenPrecioS / LT / PBeneficiosBalance
12011.10.05 00:00sell10.101.33270.00000.0000
22011.10.05 00:00sell20.101.33260.00000.0000
32011.10.05 00:00sell30.101.33270.00000.0000
42011.10.05 00:00sell40.101.33260.00000.0000
52011.10.05 00:00sell50.101.33270.00000.0000
62011.10.05 00:00sell60.101.33260.00000.0000
72011.10.05 00:00sell70.101.33270.00000.0000
82011.10.05 00:01close10.101.33250.00000.00002.00502.00
92011.10.05 00:01close20.101.33250.00000.00001.00503.00
102011.10.05 00:01close30.101.33250.00000.00002.00505.00
112011.10.05 00:01close40.101.33250.00000.00001.00506.00
122011.10.05 00:01close60.101.33250.00000.00001.00507.00
132011.10.05 00:01close70.101.33250.00000.00002.00509.00
142011.10.05 00:01close50.101.33250.00000.00002.00511.00
152011.10.05 00:01sell80.121.33230.00000.0000
162011.10.05 00:01sell90.121.33240.00000.0000
172011.10.05 00:01sell100.121.33230.00000.0000
182011.10.05 00:01sell110.121.33240.00000.0000
192011.10.05 00:01sell120.121.33230.00000.0000
202011.10.05 00:01sell130.121.33240.00000.0000
212011.10.05 00:17close90.121.33220.00000.00002.40513.40
222011.10.05 00:17close100.121.33220.00000.00001.20514.60
232011.10.05 00:17close110.121.33220.00000.00002.40517.00
242011.10.05 00:17close120.121.33220.00000.00001.20518.20
252011.10.05 00:17close130.121.33220.00000.00002.40520.60
262011.10.05 00:17close80.121.33220.00000.00001.20521.80
272011.10.05 00:17sell140.141.33200.00000.0000
282011.10.05 00:17sell150.141.33210.00000.0000
292011.10.05 00:17sell160.141.33190.00000.0000
302011.10.05 00:17sell170.141.33200.00000.0000
312011.10.05 00:17sell180.141.33190.00000.0000
322011.10.05 00:57close150.141.33190.00000.00002.80524.60
332011.10.05 00:57close160.141.33190.00000.00000.00524.60
342011.10.05 00:57close170.141.33190.00000.00001.40526.00
352011.10.05 00:57close140.141.33190.00000.00001.40527.40
362011.10.05 00:57close180.141.33190.00000.00000.00527.40
372011.10.05 00:57sell190.161.33170.00000.0000
382011.10.05 00:57sell200.161.33180.00000.0000
392011.10.05 00:57sell210.161.33170.00000.0000
402011.10.05 00:57sell220.161.33180.00000.0000
412011.10.05 01:01close190.161.33160.00000.00001.60529.00
422011.10.05 01:01close200.161.33160.00000.00003.20532.20
432011.10.05 01:01close210.161.33160.00000.00001.60533.80
442011.10.05 01:01close220.161.33160.00000.00003.20537.00
452011.10.05 01:01sell230.191.33140.00000.0000
462011.10.05 01:01sell240.191.33150.00000.0000
472011.10.05 01:01sell250.191.33140.00000.0000
482011.10.05 01:01sell260.191.33150.00000.0000
492011.10.05 01:01close240.191.33130.00000.00003.80540.80
502011.10.05 01:01close250.191.33130.00000.00001.90542.70
512011.10.05 01:01close260.191.33130.00000.00003.80546.50
522011.10.05 01:01close230.191.33130.00000.00001.90548.40
532011.10.05 01:01sell270.221.33110.00000.0000
542011.10.05 01:01sell280.221.33120.00000.0000
552011.10.05 01:01sell290.221.33110.00000.0000
562011.10.05 01:02close280.221.33100.00000.00004.40552.80
572011.10.05 01:02close290.221.33100.00000.00002.20555.00
582011.10.05 01:02close270.221.33100.00000.00002.20557.20
592011.10.05 01:02sell300.261.33080.00000.0000
602011.10.05 01:02sell310.261.33090.00000.0000
612011.10.05 01:02sell320.261.33080.00000.0000
622011.10.05 01:02close310.261.33070.00000.00005.20562.40
632011.10.05 01:02close300.261.33070.00000.00002.60565.00
642011.10.05 01:02close320.261.33070.00000.00002.60567.60
652011.10.05 01:02sell330.311.33050.00000.0000
662011.10.05 01:02sell340.311.33060.00000.0000
672011.10.05 01:04close340.311.33040.00000.00006.20573.80
682011.10.05 01:04close330.311.33040.00000.00003.10576.90
692011.10.05 01:04sell350.371.33020.00000.0000
702011.10.05 01:04sell360.371.33030.00000.0000
712011.10.05 01:12close360.371.33010.00000.00007.40584.30
722011.10.05 01:12close350.371.33010.00000.00003.70588.00
732011.10.05 01:12sell370.441.32990.00000.0000
742011.10.05 01:12sell380.441.32970.00000.0000
752011.10.05 01:12close370.441.32970.00000.00008.80596.80
762011.10.05 01:12close380.441.32970.00000.00000.00596.80
772011.10.05 01:12sell390.521.32950.00000.0000
782011.10.05 01:14close390.521.32940.00000.00005.20602.00
792011.10.05 01:14sell400.621.32920.00000.0000
802011.10.05 01:14close400.621.32910.00000.00006.20608.20
812011.10.05 01:14sell410.741.32890.00000.0000
822011.10.05 01:39close410.741.32880.00000.00007.40615.60
832011.10.05 01:39sell420.881.32860.00000.0000
842011.10.05 01:39close420.881.32850.00000.00008.80624.40