Strategy Tester Report
EMA RSI Stoch EA
AlpariUK-Micro-1 (Build 402)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2000.05.01 00:00 - 2011.08.31 23:00 (2000.05.01 - 2011.09.01)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
Parametersseparator1="---------------- Entry Settings"; EMAPeriod1=6; EMAPeriod2=200; RSIPeriod=32; RSILevel=50; StochKP=28; StochDP=3; StochSP=3; Overbought=80; Oversold=20; separator2="---------------- Money Management"; Lots=0.1; RiskManagement=false; RiskPercent=3; separator3="---------------- Order Management"; StopLoss=700; TakeProfit=500; TrailingStop=0; BreakEven=0; AddPositions=false; MaxOrders=100; Magic=0; Slippage=3; separator5="---------------- Extras"; ReverseTheSystem=false;
Bars in test69131Ticks modelled52158394Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit6000.00
Total net profit1226.51Gross profit6321.50Gross loss-5094.99
Profit factor1.24Expected payoff3.43
Absolute drawdown68.23Maximal drawdown405.76 (5.50%)Relative drawdown5.97% (385.72)
Total trades358Short positions (won %)184 (40.22%)Long positions (won %)174 (44.83%)
Profit trades (% of total)152 (42.46%)Loss trades (% of total)206 (57.54%)
Largestprofit trade58.05loss trade-78.46
Averageprofit trade41.59loss trade-24.73
Maximumconsecutive wins (profit in money)6 (215.45)consecutive losses (loss in money)12 (-314.35)
Maximalconsecutive profit (count of wins)218.82 (5)consecutive loss (count of losses)-314.35 (12)
Averageconsecutive wins2consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12000.05.11 12:00buy10.100.908960.901960.91396
22000.05.11 16:00close10.100.903500.901960.91396-60.435939.57
32000.05.12 17:00buy20.100.906860.899860.91186
42000.05.12 19:26t/p20.100.911860.899860.9118654.825994.39
52000.05.25 18:00buy30.100.907660.900660.91266
62000.05.25 21:34t/p30.100.912660.900660.9126654.766049.15
72000.06.21 00:01sell40.100.954200.961200.94920
82000.06.21 12:21t/p40.100.949200.961200.9492052.676101.82
92000.06.29 12:00buy50.100.949460.942460.95446
102000.06.30 09:01t/p50.100.954460.942460.9544652.376154.19
112000.07.04 13:00sell60.100.947800.954800.94280
122000.07.04 14:00close60.100.949460.954800.94280-17.486136.71
132000.07.10 08:00buy70.100.953160.946160.95816
142000.07.11 14:00close70.100.952300.946160.95816-9.046127.67
152000.07.25 10:00buy80.100.937760.930760.94276
162000.07.25 13:21t/p80.100.942760.930760.9427653.046180.71
172000.08.11 17:00sell90.100.904500.911500.89950
182000.08.14 19:00close90.100.906460.911500.89950-21.996158.72
192000.10.04 10:00sell100.100.875200.882200.87020
202000.10.05 14:00close100.100.876760.882200.87020-18.906139.82
212000.10.11 19:00sell110.100.868200.875200.86320
222000.10.12 15:07t/p110.100.863200.875200.8632056.836196.64
232000.11.09 17:00buy120.100.859160.852160.86416
242000.11.09 19:00close120.100.857000.852160.86416-25.206171.44
252000.11.14 15:01sell130.100.857200.864200.85220
262000.11.15 09:00close130.100.862760.864200.85220-64.816106.63
272000.11.15 09:00buy140.100.862620.855620.86762
282000.11.15 13:00close140.100.859700.855620.86762-33.976072.66
292000.11.15 19:00sell150.100.857500.864500.85250
302000.11.16 09:00close150.100.859160.864500.85250-20.436052.23
312000.12.12 11:00buy160.100.882660.875660.88766
322000.12.12 12:00close160.100.881900.875660.88766-8.626043.61
332000.12.12 15:00sell170.100.876200.883200.87120
342000.12.13 00:01close170.100.880360.883200.87120-47.625995.99
352000.12.13 05:00sell180.100.875900.882900.87090
362000.12.14 06:00close180.100.878560.882900.87090-31.395964.60
372000.12.14 08:00buy190.100.879560.872560.88456
382000.12.14 08:46t/p190.100.884560.872560.8845656.526021.12
392000.12.14 08:46buy200.100.884860.877860.88986
402000.12.14 20:10t/p200.100.889860.877860.8898656.186077.30
412001.01.04 09:00buy210.100.943760.936760.94876
422001.01.04 09:04t/p210.100.948760.936760.9487652.706130.00
432001.01.04 09:04buy220.100.948920.941920.95392
442001.01.05 00:34t/p220.100.953920.941920.9539252.416182.41
452001.01.10 12:00sell230.100.940700.947700.93570
462001.01.11 11:00close230.100.944760.947700.93570-44.086138.33
472001.01.11 11:00buy240.100.944720.937720.94972
482001.01.11 12:04t/p240.100.949720.937720.9497252.636190.96
492001.01.19 15:00sell250.100.939700.946700.93470
502001.01.19 16:57t/p250.100.934700.946700.9347053.506244.46
512001.01.23 17:00sell260.100.938800.945800.93380
522001.01.24 09:46t/p260.100.933800.945800.9338053.196297.65
532001.02.13 09:00sell270.100.926500.933500.92150
542001.02.13 11:00close270.100.928860.933500.92150-25.416272.24
552001.02.20 10:00sell280.100.915300.922300.91030
562001.02.20 11:38t/p280.100.910300.922300.9103054.946327.18
572001.02.26 12:00sell290.100.909800.916800.90480
582001.02.26 20:00close290.100.911860.916800.90480-22.596304.59
592001.02.27 10:00buy300.100.915560.908560.92056
602001.02.27 16:11t/p300.100.920560.908560.9205654.326358.91
612001.03.13 05:00sell310.100.928500.935500.92350
622001.03.13 09:03t/p310.100.923500.935500.9235054.156413.06
632001.04.25 15:00buy320.100.896560.889560.90156
642001.04.26 07:01close320.100.895900.889560.90156-7.406405.65
652001.05.02 10:00sell330.100.889200.896200.88420
662001.05.02 18:00close330.100.892560.896200.88420-37.646368.01
672001.05.02 23:00buy340.100.894660.887660.89966
682001.05.03 11:00close340.100.892900.887660.89966-19.746348.27
692001.05.03 13:00sell350.100.889500.896500.88450
702001.05.03 15:00close350.100.893660.896500.88450-46.556301.72
712001.05.04 15:00buy360.100.899260.892260.90426
722001.05.04 22:53s/l360.100.892260.892260.90426-78.466223.26
732001.05.07 04:00sell370.100.891100.898100.88610
742001.05.07 09:00close370.100.892860.898100.88610-19.716203.55
752001.05.17 15:00sell380.100.880300.887300.87530
762001.05.17 17:00close380.100.881460.887300.87530-13.166190.39
772001.05.17 22:00buy390.100.883160.876160.88816
782001.05.18 03:00close390.100.881700.876160.88816-16.576173.82
792001.05.18 05:00buy400.100.882560.875560.88756
802001.05.18 06:00close400.100.882300.875560.88756-2.956170.87
812001.05.18 07:00buy410.100.882160.875160.88716
822001.05.18 08:00close410.100.881800.875160.88716-4.086166.79
832001.06.06 14:00buy420.100.854960.847960.85996
842001.06.06 15:00close420.100.852600.847960.85996-27.686139.11
852001.06.21 15:00sell430.100.853000.860000.84800
862001.06.21 19:00close430.100.856460.860000.84800-40.406098.71
872001.06.22 20:00buy440.100.856160.849160.86116
882001.06.25 10:47t/p440.100.861160.849160.8611658.056156.76
892001.07.09 17:00buy450.100.849860.842860.85486
902001.07.09 20:00close450.100.845900.842860.85486-46.816109.95
912001.07.17 19:00buy460.100.857360.850360.86236
922001.07.18 12:36t/p460.100.862360.850360.8623657.976167.92
932001.08.27 14:00sell470.100.909400.916400.90440
942001.08.27 20:00close470.100.911560.916400.90440-23.706144.22
952001.08.28 07:00sell480.100.908800.915800.90380
962001.08.28 10:04t/p480.100.903800.915800.9038055.336199.55
972001.08.29 19:00sell490.100.909200.916200.90420
982001.08.30 15:00close490.100.911460.916200.90420-25.916173.64
992001.08.30 18:00buy500.100.915460.908460.92046
1002001.08.31 16:54s/l500.100.908460.908460.92046-77.096096.55
1012001.08.31 20:00sell510.100.911100.918100.90610
1022001.08.31 21:00close510.100.911960.918100.90610-9.436087.12
1032001.09.03 01:00sell520.100.909100.916100.90410
1042001.09.04 06:51t/p520.100.904100.916100.9041054.946142.05
1052001.09.10 19:00sell530.100.899200.906200.89420
1062001.09.10 21:00close530.100.900260.906200.89420-11.776130.28
1072001.09.11 17:00buy540.100.906760.899760.91176
1082001.09.11 17:08t/p540.100.911760.899760.9117654.846185.12
1092001.09.11 17:08buy550.100.911960.904960.91696
1102001.09.11 19:03t/p550.100.916960.904960.9169654.526239.64
1112001.09.25 15:00buy560.100.919760.912760.92476
1122001.09.25 16:41t/p560.100.924760.912760.9247654.066293.70
1132001.09.27 20:00sell570.100.918100.925100.91310
1142001.09.28 03:17t/p570.100.913100.925100.9131054.406348.10
1152001.10.02 18:00sell580.100.915000.922000.91000
1162001.10.02 19:00close580.100.916460.922000.91000-15.936332.17
1172001.10.02 21:00buy590.100.918960.911960.92396
1182001.10.03 18:00close590.100.918100.911960.92396-9.386322.79
1192001.11.07 19:00sell600.100.896300.903300.89130
1202001.11.08 15:00close600.100.899860.903300.89130-40.676282.12
1212001.11.27 05:00buy610.100.882260.875260.88726
1222001.11.27 10:00close610.100.880000.875260.88726-25.686256.44
1232001.11.27 10:00sell620.100.879760.886760.87476
1242001.11.27 11:00close620.100.881060.886760.87476-14.756241.69
1252001.11.27 22:00buy630.100.883460.876460.88846
1262001.11.28 21:13t/p630.100.888460.876460.8884656.266297.95
1272001.12.06 16:00buy640.100.890260.883260.89526
1282001.12.06 19:50t/p640.100.895260.883260.8952655.846353.79
1292001.12.10 22:00buy650.100.890760.883760.89576
1302001.12.11 16:00close650.100.890200.883760.89576-6.306347.49
1312001.12.20 13:00sell660.100.897600.904600.89260
1322001.12.20 14:00close660.100.898760.904600.89260-12.916334.58
1332001.12.20 21:00buy670.100.899760.892760.90476
1342001.12.21 00:01close670.100.899100.892760.90476-7.356327.23
1352001.12.21 12:00sell680.100.896100.903100.89110
1362001.12.21 14:46t/p680.100.891100.903100.8911056.136383.36
1372002.01.09 05:00sell690.100.893000.900000.88800
1382002.01.09 06:00close690.100.893360.900000.88800-4.036379.33
1392002.01.09 06:00buy700.100.893530.886530.89853
1402002.01.09 07:00close700.100.892700.886530.89853-9.306370.03
1412002.01.14 01:00buy710.100.894560.887560.89956
1422002.01.14 12:00close710.100.892300.887560.89956-25.336344.70
1432002.01.15 09:00sell720.100.891100.898100.88610
1442002.01.15 19:13t/p720.100.886100.898100.8861056.446401.14
1452002.01.23 15:00sell730.100.884100.891100.87910
1462002.01.23 16:00close730.100.885160.891100.87910-11.986389.16
1472002.02.06 19:00buy740.100.868960.861960.87396
1482002.02.07 02:00close740.100.866500.861960.87396-28.426360.74
1492002.02.07 02:00sell750.100.867000.874000.86200
1502002.02.07 04:00close750.100.867460.874000.86200-5.306355.44
1512002.02.07 18:00buy760.100.868460.861460.87346
1522002.02.08 09:11t/p760.100.873460.861460.8734657.236412.66
1532002.02.14 07:00sell770.100.872100.879100.86710
1542002.02.14 19:00close770.100.873560.879100.86710-16.716395.95
1552002.02.14 20:00buy780.100.873860.866860.87886
1562002.02.15 03:00close780.100.872800.866860.87886-12.156383.80
1572002.02.15 12:00sell790.100.870800.877800.86580
1582002.02.15 16:00close790.100.872560.877800.86580-20.176363.63
1592002.02.15 18:00buy800.100.873160.866160.87816
1602002.02.15 20:00close800.100.871900.866160.87816-14.456349.18
1612002.02.18 15:00sell810.100.871400.878400.86640
1622002.02.19 17:00close810.100.874260.878400.86640-33.086316.10
1632002.02.20 19:00sell820.100.870900.877900.86590
1642002.02.22 13:00close820.100.871060.877900.86590-3.326312.78
1652002.03.05 15:00sell830.100.867700.874700.86270
1662002.03.05 17:00close830.100.869660.874700.86270-22.546290.24
1672002.03.05 18:00buy840.100.869860.862860.87486
1682002.03.06 16:23t/p840.100.874860.862860.8748657.136347.37
1692002.03.12 16:00sell850.100.871900.878900.86690
1702002.03.12 18:00close850.100.875660.878900.86690-42.946304.43
1712002.03.12 18:00buy860.100.876160.869160.88116
1722002.03.13 01:00close860.100.874500.869160.88116-18.996285.44
1732002.04.09 19:00buy870.100.878960.871960.88396
1742002.04.11 07:00close870.100.879200.871960.883962.696288.13
1752002.05.09 18:00buy880.100.909160.902160.91416
1762002.05.09 19:00close880.100.908300.902160.91416-9.476278.66
1772002.07.03 14:00sell890.100.977800.984800.97280
1782002.07.03 18:00close890.100.982060.984800.97280-43.386235.28
1792002.07.04 04:00sell900.100.977400.984400.97240
1802002.07.05 13:36t/p900.100.972400.984400.9724051.056286.32
1812002.07.26 15:00sell910.100.997501.004500.99250
1822002.07.26 15:59t/p910.100.992501.004500.9925050.386336.70
1832002.07.26 15:59sell920.100.992320.999320.98732
1842002.07.26 17:17t/p920.100.987320.999320.9873250.666387.36
1852002.08.15 18:00buy930.100.981560.974560.98656
1862002.08.16 10:00close930.100.979100.974560.98656-25.146362.22
1872002.08.21 14:00sell940.100.977000.984000.97200
1882002.08.21 17:00close940.100.980760.984000.97200-38.346323.88
1892002.08.21 23:01buy950.100.980760.973760.98576
1902002.08.22 03:00close950.100.977500.973760.98576-33.386290.50
1912002.08.22 03:00sell960.100.977550.984550.97255
1922002.08.22 16:45t/p960.100.972550.984550.9725551.436341.93
1932002.09.13 18:00sell970.100.974700.981700.96970
1942002.09.16 03:11t/p970.100.969700.981700.9697051.206393.13
1952002.09.24 15:00buy980.100.982160.975160.98716
1962002.09.25 12:00close980.100.980000.975160.98716-22.056371.08
1972002.09.25 20:00sell990.100.977500.984500.97250
1982002.09.26 10:00close990.100.979760.984500.97250-24.186346.90
1992002.10.08 03:00buy1000.100.983060.976060.98806
2002002.10.08 09:00close1000.100.982000.976060.98806-10.796336.11
2012002.10.08 10:00sell1010.100.980400.987400.97540
2022002.10.09 14:00close1010.100.981060.987400.97540-7.106329.01
2032002.10.28 17:00buy1020.100.983060.976060.98806
2042002.10.31 03:45t/p1020.100.988060.976060.9880650.566379.56
2052002.11.15 18:00buy1030.101.008561.001561.01356
2062002.11.18 14:00close1030.101.006701.001561.01356-18.496361.07
2072003.01.03 17:00buy1040.101.041361.034361.04636
2082003.01.03 19:00close1040.101.041101.034361.04636-2.506358.57
2092003.01.08 18:00buy1050.101.045361.038361.05036
2102003.01.08 19:00t/p1050.101.050361.038361.0503647.606406.17
2112003.01.31 18:00sell1060.101.074001.081001.06900
2122003.02.03 22:00close1060.101.078161.081001.06900-38.956367.22
2132003.02.06 00:01sell1070.101.078601.085601.07360
2142003.02.06 13:00close1070.101.080761.085601.07360-19.996347.23
2152003.02.07 10:00sell1080.101.079601.086601.07460
2162003.02.07 14:32t/p1080.101.074601.086601.0746046.546393.77
2172003.02.10 16:00sell1090.101.077401.084401.07240
2182003.02.10 23:09t/p1090.101.072401.084401.0724046.646440.41
2192003.02.24 19:00buy1100.101.079861.072861.08486
2202003.02.25 14:00close1100.101.076901.072861.08486-27.506412.91
2212003.02.25 23:00sell1110.101.076301.083301.07130
2222003.02.26 17:00close1110.101.079361.083301.07130-28.726384.19
2232003.02.26 18:00buy1120.101.079761.072761.08476
2242003.02.27 15:00close1120.101.077001.072761.08476-25.666358.53
2252003.02.27 19:00sell1130.101.075101.082101.07010
2262003.02.28 12:00close1130.101.078061.082101.07010-27.836330.70
2272003.02.28 14:00buy1140.101.078461.071461.08346
2282003.03.03 03:00close1140.101.077201.071461.08346-11.716318.99
2292003.04.09 17:00sell1150.101.069201.076201.06420
2302003.04.09 18:00close1150.101.072261.076201.06420-28.546290.45
2312003.04.09 19:00buy1160.101.076961.069961.08196
2322003.04.10 16:32t/p1160.101.081961.069961.0819646.186336.62
2332003.04.11 19:00buy1170.101.076061.069061.08106
2342003.04.11 21:00close1170.101.075301.069061.08106-7.076329.55
2352003.04.14 02:00sell1180.101.072601.079601.06760
2362003.04.14 08:00close1180.101.075561.079601.06760-27.526302.03
2372003.04.14 08:00buy1190.101.076061.069061.08106
2382003.04.14 09:00close1190.101.073401.069061.08106-24.786277.25
2392003.04.14 09:00sell1200.101.073631.080631.06863
2402003.04.14 12:00close1200.101.075061.080631.06863-13.306263.95
2412003.06.03 00:01buy1210.101.176861.169861.18186
2422003.06.03 01:00close1210.101.174501.169861.18186-20.096243.86
2432003.06.03 02:00sell1220.101.174401.181401.16940
2442003.06.03 09:00close1220.101.176961.181401.16940-21.756222.11
2452003.06.03 13:00sell1230.101.171701.178701.16670
2462003.06.04 21:56t/p1230.101.166701.178701.1667042.496264.60
2472003.06.09 17:00buy1240.101.176261.169261.18126
2482003.06.09 19:00close1240.101.173701.169261.18126-21.816242.79
2492003.08.05 22:00buy1250.101.137561.130561.14256
2502003.08.06 09:06t/p1250.101.142561.130561.1425643.756286.54
2512003.08.07 15:00buy1260.101.136561.129561.14156
2522003.08.07 17:06t/p1260.101.141561.129561.1415643.806330.34
2532003.08.08 11:00sell1270.101.133101.140101.12810
2542003.08.11 03:09t/p1270.101.128101.140101.1281043.966374.30
2552003.08.12 13:00sell1280.101.132501.139501.12750
2562003.08.12 23:30t/p1280.101.127501.139501.1275044.356418.65
2572003.10.15 13:00sell1290.101.168901.175901.16390
2582003.10.15 14:32t/p1290.101.163901.175901.1639042.966461.61
2592003.10.20 04:00sell1300.101.162501.169501.15750
2602003.10.20 09:00close1300.101.165861.169501.15750-28.826432.79
2612003.10.21 17:00buy1310.101.168761.161761.17376
2622003.10.21 22:00close1310.101.165301.161761.17376-29.696403.10
2632003.10.22 00:01buy1320.101.166961.159961.17196
2642003.10.22 04:00close1320.101.166101.159961.17196-7.386395.72
2652003.10.22 05:00buy1330.101.166561.159561.17156
2662003.10.22 15:08t/p1330.101.171561.159561.1715642.676438.39
2672003.11.26 09:00buy1340.101.183461.176461.18846
2682003.11.26 15:00close1340.101.180801.176461.18846-22.536415.86
2692004.01.08 15:00buy1350.101.273061.266061.27806
2702004.01.08 18:06t/p1350.101.278061.266061.2780639.126454.98
2712004.01.28 15:00sell1360.101.257101.264101.25210
2722004.01.28 16:00close1360.101.259061.264101.25210-15.576439.41
2732004.01.28 18:00buy1370.101.261661.254661.26666
2742004.01.28 20:17s/l1370.101.254661.254661.26666-55.816383.60
2752004.01.28 21:00sell1380.101.250901.257901.24590
2762004.01.28 23:07t/p1380.101.245901.257901.2459040.146423.74
2772004.03.08 06:00buy1390.101.237361.230361.24236
2782004.03.09 00:53t/p1390.101.242361.230361.2423640.246463.98
2792004.03.16 20:00sell1400.101.227701.234701.22270
2802004.03.17 04:00close1400.101.228161.234701.22270-4.126459.86
2812004.03.22 13:00buy1410.101.233861.226861.23886
2822004.03.22 16:14t/p1410.101.238861.226861.2388640.356500.21
2832004.03.23 19:00buy1420.101.234661.227661.23966
2842004.03.23 21:00close1420.101.232201.227661.23966-19.966480.25
2852004.03.24 10:00sell1430.101.228401.235401.22340
2862004.03.24 11:57t/p1430.101.223401.235401.2234040.876521.12
2872004.04.08 14:00sell1440.101.209701.216701.20470
2882004.04.13 08:13t/p1440.101.204701.216701.2047040.406561.52
2892004.04.29 18:00buy1450.101.194761.187761.19976
2902004.04.30 15:07t/p1450.101.199761.187761.1997641.666603.18
2912004.06.16 12:00sell1460.101.208501.215501.20350
2922004.06.16 16:37t/p1460.101.203501.215501.2035041.546644.72
2932004.06.22 12:00sell1470.101.208201.215201.20320
2942004.06.22 14:00close1470.101.210461.215201.20320-18.676626.05
2952004.06.22 22:00buy1480.101.210861.203861.21586
2962004.06.23 07:29t/p1480.101.215861.203861.2158641.116667.16
2972004.06.24 13:00buy1490.101.210561.203561.21556
2982004.06.24 14:35t/p1490.101.215561.203561.2155641.146708.30
2992004.06.30 14:00buy1500.101.215761.208761.22076
3002004.06.30 20:59t/p1500.101.220761.208761.2207640.956749.25
3012004.08.06 15:00buy1510.101.225261.218261.23026
3022004.08.10 15:55t/p1510.101.230261.218261.2302640.626789.86
3032004.09.03 16:00sell1520.101.209801.216801.20480
3042004.09.03 17:35t/p1520.101.204801.216801.2048041.516831.37
3052004.09.17 18:00sell1530.101.217601.224601.21260
3062004.09.20 23:00close1530.101.217661.224601.21260-0.866830.51
3072004.10.05 23:00sell1540.101.231201.238201.22620
3082004.10.06 05:00close1540.101.232361.238201.22620-9.786820.73
3092004.10.06 07:00sell1550.101.231201.238201.22620
3102004.10.06 08:00close1550.101.232161.238201.22620-7.796812.94
3112004.10.06 09:00sell1560.101.230301.237301.22530
3122004.10.06 15:13t/p1560.101.225301.237301.2253040.816853.75
3132004.11.03 06:00sell1570.101.267901.274901.26290
3142004.11.03 13:00close1570.101.271561.274901.26290-28.786824.97
3152004.12.09 05:00sell1580.101.329701.336701.32470
3162004.12.09 20:00close1580.101.333961.336701.32470-31.936793.04
3172004.12.14 18:00sell1590.101.326701.333701.32170
3182004.12.14 20:00close1590.101.329561.333701.32170-21.516771.53
3192004.12.14 22:00buy1600.101.330661.323661.33566
3202004.12.15 00:01close1600.101.329101.323661.33566-11.756759.78
3212004.12.15 00:01sell1610.101.328901.335901.32390
3222004.12.15 01:00close1610.101.330861.335901.32390-14.736745.05
3232004.12.15 02:00sell1620.101.329101.336101.32410
3242004.12.15 05:00close1620.101.329661.336101.32410-4.216740.84
3252004.12.15 07:00buy1630.101.331261.324261.33626
3262004.12.15 11:40t/p1630.101.336261.324261.3362637.426778.26
3272005.01.27 15:00sell1640.101.302001.309001.29700
3282005.01.27 20:00close1640.101.304661.309001.29700-20.396757.87
3292005.02.01 09:00sell1650.101.303101.310101.29810
3302005.02.01 11:00close1650.101.304161.310101.29810-8.136749.74
3312005.02.02 02:00buy1660.101.306361.299361.31136
3322005.02.02 17:00close1660.101.303301.299361.31136-23.486726.26
3332005.02.02 19:00sell1670.101.302201.309201.29720
3342005.02.03 14:48t/p1670.101.297201.309201.2972037.436763.69
3352005.03.04 16:00buy1680.101.321261.314261.32626
3362005.03.08 09:47t/p1680.101.326261.314261.3262637.686801.37
3372005.03.16 10:00buy1690.101.336561.329561.34156
3382005.03.16 11:00close1690.101.335401.329561.34156-8.696792.68
3392005.04.13 10:00buy1700.101.294661.287661.29966
3402005.04.13 14:00close1700.101.292501.287661.29966-16.716775.97
3412005.04.13 15:00sell1710.101.288701.295701.28370
3422005.04.14 11:50t/p1710.101.283701.295701.2837037.846813.81
3432005.04.18 09:00buy1720.101.294061.287061.29906
3442005.04.18 10:44t/p1720.101.299061.287061.2990638.496852.30
3452005.04.26 10:00sell1730.101.297901.304901.29290
3462005.04.27 08:04t/p1730.101.292901.304901.2929038.306890.60
3472005.05.06 15:00sell1740.101.287301.294301.28230
3482005.05.06 17:02t/p1740.101.282301.294301.2823039.006929.60
3492005.06.22 13:00sell1750.101.212301.219301.20730
3502005.06.23 13:56t/p1750.101.207301.219301.2073040.316969.90
3512005.07.18 13:00sell1760.101.205501.212501.20050
3522005.07.18 18:00close1760.101.207861.212501.20050-19.546950.36
3532005.07.18 18:00buy1770.101.208211.201211.21321
3542005.07.18 19:00close1770.101.207301.201211.21321-7.546942.82
3552005.07.18 21:00sell1780.101.205201.212201.20020
3562005.07.19 08:46t/p1780.101.200201.212201.2002041.296984.11
3572005.07.20 18:00sell1790.101.204601.211601.19960
3582005.07.20 19:32s/l1790.101.211601.211601.19960-57.766926.35
3592005.07.20 20:00buy1800.101.211161.204161.21616
3602005.07.20 20:16t/p1800.101.216161.204161.2161641.116967.46
3612005.07.20 20:16buy1810.101.216401.209401.22140
3622005.07.21 13:28t/p1810.101.221401.209401.2214040.907008.36
3632005.07.28 10:00sell1820.101.204601.211601.19960
3642005.07.28 11:00close1820.101.206361.211601.19960-14.596993.77
3652005.07.28 13:00buy1830.101.207761.200761.21276
3662005.07.28 17:39t/p1830.101.212761.200761.2127641.237035.00
3672005.09.08 18:00sell1840.101.240201.247201.23520
3682005.09.09 07:00close1840.101.243561.247201.23520-27.397007.61
3692005.09.09 12:00sell1850.101.240301.247301.23530
3702005.09.09 17:00close1850.101.243561.247301.23530-26.226981.39
3712005.09.09 20:00sell1860.101.240901.247901.23590
3722005.09.12 04:37t/p1860.101.235901.247901.2359040.097021.48
3732005.10.17 22:00sell1870.101.202801.209801.19780
3742005.10.18 08:49t/p1870.101.197801.209801.1978041.387062.86
3752005.10.21 18:00sell1880.101.195601.202601.19060
3762005.10.24 17:00close1880.101.198161.202601.19060-21.747041.12
3772005.10.25 12:00buy1890.101.203461.196461.20846
3782005.10.25 16:03t/p1890.101.208461.196461.2084641.377082.49
3792005.11.03 16:00sell1900.101.200301.207301.19530
3802005.11.03 18:08t/p1900.101.195301.207301.1953041.847124.33
3812005.11.18 21:00buy1910.101.176361.169361.18136
3822005.11.21 09:24t/p1910.101.181361.169361.1813642.317166.64
3832005.11.21 21:00sell1920.101.172401.179401.16740
3842005.11.22 18:00close1920.101.173761.179401.16740-11.967154.68
3852005.11.22 21:00buy1930.101.180961.173961.18596
3862005.11.23 07:15t/p1930.101.185961.173961.1859642.157196.83
3872005.12.01 14:00sell1940.101.175901.182901.17090
3882005.12.01 15:26t/p1940.101.170901.182901.1709042.707239.53
3892005.12.08 13:00buy1950.101.177861.170861.18286
3902005.12.08 16:29t/p1950.101.182861.170861.1828642.277281.80
3912005.12.28 20:00sell1960.101.183101.190101.17810
3922005.12.29 09:00close1960.101.186661.190101.17810-31.117250.68
3932006.01.19 17:00buy1970.101.212261.205261.21726
3942006.01.19 20:00close1970.101.208701.205261.21726-29.457221.23
3952006.01.20 05:00sell1980.101.207901.214901.20290
3962006.01.20 15:00close1980.101.209661.214901.20290-14.557206.68
3972006.01.20 18:00buy1990.101.210261.203261.21526
3982006.01.23 00:13t/p1990.101.215261.203261.2152641.137247.81
3992006.02.23 22:00sell2000.101.191701.198701.18670
4002006.02.23 23:00close2000.101.192161.198701.18670-3.867243.95
4012006.03.13 20:00buy2010.101.194461.187461.19946
4022006.03.14 16:01t/p2010.101.199461.187461.1994641.677285.62
4032006.03.28 23:00sell2020.101.200801.207801.19580
4042006.03.29 19:00close2020.101.203361.207801.19580-21.647263.98
4052006.04.03 17:00buy2030.101.211761.204761.21676
4062006.04.04 10:01t/p2030.101.216761.204761.2167641.087305.06
4072006.04.12 14:00sell2040.101.213701.220701.20870
4082006.04.12 14:37t/p2040.101.208701.220701.2087041.377346.43
4092006.04.12 14:37sell2050.101.208301.215301.20330
4102006.04.14 19:00close2050.101.211661.215301.20330-29.217317.22
4112006.05.18 16:00buy2060.101.281661.274661.28666
4122006.05.18 18:00close2060.101.279101.274661.28666-20.017297.21
4132006.05.19 13:00sell2070.101.276201.283201.27120
4142006.05.19 15:05t/p2070.101.271201.283201.2712039.347336.55
4152006.05.24 10:00buy2080.101.283561.276561.28856
4162006.05.24 14:46t/p2080.101.288561.276561.2885638.807375.35
4172006.05.26 00:01buy2090.101.282761.275761.28776
4182006.05.26 04:00close2090.101.277901.275761.28776-38.037337.32
4192006.05.26 04:00sell2100.101.278201.285201.27320
4202006.05.26 10:00close2100.101.281961.285201.27320-29.337307.99
4212006.05.26 11:00buy2110.101.281661.274661.28666
4222006.05.26 15:36s/l2110.101.274661.274661.28666-54.937253.06
4232006.05.26 16:00sell2120.101.273901.280901.26890
4242006.05.30 04:00close2120.101.276861.280901.26890-23.927229.14
4252006.06.02 00:01buy2130.101.281561.274561.28656
4262006.06.02 09:00close2130.101.280801.274561.28656-5.937223.21
4272006.06.22 13:00sell2140.101.259501.266501.25450
4282006.06.23 11:40t/p2140.101.254501.266501.2545039.497262.70
4292006.07.12 14:00sell2150.101.272001.279001.26700
4302006.07.13 17:20t/p2150.101.267001.279001.2670038.367301.05
4312006.07.25 08:00buy2160.101.265861.258861.27086
4322006.07.25 17:00close2160.101.262501.258861.27086-26.617274.44
4332006.07.25 18:00sell2170.101.257901.264901.25290
4342006.07.26 17:00close2170.101.261961.264901.25290-32.547241.90
4352006.08.24 15:00buy2180.101.282561.275561.28756
4362006.08.24 17:00close2180.101.279501.275561.28756-23.927217.98
4372006.08.24 17:00sell2190.101.279701.286701.27470
4382006.08.25 16:08t/p2190.101.274701.286701.2747038.877256.85
4392006.08.28 18:00sell2200.101.278501.285501.27350
4402006.08.28 19:00close2200.101.279161.285501.27350-5.167251.69
4412006.08.29 04:00buy2210.101.281761.274761.28676
4422006.08.29 17:00close2210.101.275701.274761.28676-47.507204.19
4432006.08.29 17:00sell2220.101.275751.282751.27075
4442006.08.29 20:32s/l2220.101.282751.282751.27075-54.577149.62
4452006.09.01 11:00buy2230.101.282461.275461.28746
4462006.09.01 12:00close2230.101.281701.275461.28746-5.937143.69
4472006.09.01 15:00sell2240.101.277401.284401.27240
4482006.09.01 18:00close2240.101.283461.284401.27240-47.227096.47
4492006.09.01 19:00buy2250.101.283861.276861.28886
4502006.09.05 03:00close2250.101.283801.276861.28886-0.497095.98
4512006.09.07 08:00sell2260.101.281301.288301.27630
4522006.09.07 12:37t/p2260.101.276301.288301.2763039.187135.16
4532006.09.21 04:00buy2270.101.272761.265761.27776
4542006.09.21 18:15t/p2270.101.277761.265761.2777639.137174.29
4552006.11.06 10:00sell2280.101.270401.277401.26540
4562006.11.06 18:00close2280.101.271361.277401.26540-7.557166.74
4572006.11.16 23:01sell2290.101.279601.286601.27460
4582006.11.17 16:00close2290.101.280761.286601.27460-9.437157.31
4592006.11.17 17:00buy2300.101.282661.275661.28766
4602006.11.20 17:00close2300.101.281401.275661.28766-9.847147.47
4612006.12.11 21:00buy2310.101.325161.318161.33016
4622006.12.11 23:00close2310.101.323601.318161.33016-11.797135.68
4632006.12.21 03:00buy2320.101.318661.311661.32366
4642006.12.21 12:00close2320.101.317801.311661.32366-6.537129.15
4652006.12.21 15:00sell2330.101.316801.323801.31180
4662006.12.22 00:00close2330.101.318061.323801.31180-9.937119.22
4672006.12.22 03:00buy2340.101.318761.311761.32376
4682006.12.22 16:00close2340.101.317301.311761.32376-11.087108.14
4692006.12.22 17:00sell2350.101.315501.322501.31050
4702006.12.26 18:53t/p2350.101.310501.322501.3105037.417145.55
4712006.12.29 08:00buy2360.101.318061.311061.32306
4722007.01.02 01:38t/p2360.101.323061.311061.3230637.777183.32
4732007.01.22 05:00buy2370.101.297261.290261.30226
4742007.01.22 08:00close2370.101.296501.290261.30226-5.867177.46
4752007.01.25 12:00buy2380.101.298861.291861.30386
4762007.01.25 14:00close2380.101.297501.291861.30386-10.487166.98
4772007.01.25 20:00sell2390.101.296101.303101.29110
4782007.01.26 09:09t/p2390.101.291101.303101.2911038.367205.34
4792007.01.31 10:00sell2400.101.293901.300901.28890
4802007.01.31 14:00close2400.101.295661.300901.28890-13.587191.76
4812007.01.31 17:00buy2410.101.299261.292261.30426
4822007.02.01 16:00t/p2410.101.304261.292261.3042638.307230.05
4832007.02.13 12:01buy2420.101.299961.292961.30496
4842007.02.14 05:39t/p2420.101.304961.292961.3049638.317268.36
4852007.02.22 18:00buy2430.101.313261.306261.31826
4862007.02.22 19:00close2430.101.312601.306261.31826-5.037263.33
4872007.03.05 03:00sell2440.101.312401.319401.30740
4882007.03.05 15:24t/p2440.101.307401.319401.3074038.247301.57
4892007.03.08 16:00sell2450.101.312501.319501.30750
4902007.03.09 03:03close2450.101.314561.319501.30750-16.047285.53
4912007.03.09 06:01buy2460.101.315461.308461.32046
4922007.03.09 15:00close2460.101.309901.308461.32046-42.457243.08
4932007.03.09 15:00sell2470.101.309731.316731.30473
4942007.03.12 10:00close2470.101.314261.316731.30473-34.847208.24
4952007.03.26 17:01buy2480.101.333361.326361.33836
4962007.03.28 18:00close2480.101.333101.326361.33836-1.977206.27
4972007.03.30 18:00buy2490.101.337461.330461.34246
4982007.04.03 12:00close2490.101.335201.330461.34246-16.957189.32
4992007.04.10 03:00buy2500.101.338061.331061.34306
5002007.04.10 04:40t/p2500.101.343061.331061.3430637.237226.55
5012007.05.03 16:00sell2510.101.357401.364401.35240
5022007.05.04 15:00close2510.101.359461.364401.35240-15.527211.03
5032007.05.15 17:00buy2520.101.359561.352561.36456
5042007.05.16 17:30s/l2520.101.352561.352561.36456-51.777159.26
5052007.05.16 19:00sell2530.101.351201.358201.34620
5062007.05.21 01:03close2530.101.352261.358201.34620-9.697149.56
5072007.05.29 21:00sell2540.101.344901.351901.33990
5082007.05.31 11:00close2540.101.344161.351901.339904.037153.59
5092007.06.21 15:00buy2550.101.340461.333461.34546
5102007.06.21 16:00close2550.101.339801.333461.34546-4.937148.66
5112007.06.22 00:01sell2560.101.338901.345901.33390
5122007.06.22 08:00close2560.101.340161.345901.33390-9.407139.26
5132007.06.22 08:00buy2570.101.340191.333191.34519
5142007.06.22 14:17t/p2570.101.345191.333191.3451937.177176.43
5152007.09.05 07:00sell2580.101.358801.365801.35380
5162007.09.05 17:00close2580.101.365061.365801.35380-45.867130.57
5172007.10.05 10:01sell2590.101.411301.418301.40630
5182007.10.05 14:34t/p2590.101.406301.418301.4063035.567166.13
5192007.10.08 10:00sell2600.101.410701.417701.40570
5202007.10.08 17:44t/p2600.101.405701.417701.4057035.577201.70
5212007.10.23 14:00buy2610.101.423761.416761.42876
5222007.10.24 09:00close2610.101.423001.416761.42876-5.357196.35
5232007.11.28 21:00buy2620.101.485561.478561.49056
5242007.11.29 08:00close2620.101.480201.478561.49056-36.247160.11
5252007.11.29 11:00sell2630.101.474701.481701.46970
5262007.11.30 16:41t/p2630.101.469701.481701.4697033.657193.76
5272007.12.05 10:00sell2640.101.471201.478201.46620
5282007.12.05 15:49t/p2640.101.466201.478201.4662034.117227.87
5292007.12.11 14:00sell2650.101.466101.473101.46110
5302007.12.11 15:00close2650.101.468761.473101.46110-18.117209.76
5312007.12.11 16:00buy2660.101.470561.463561.47556
5322007.12.11 21:00close2660.101.467201.463561.47556-22.907186.86
5332007.12.11 21:00sell2670.101.467181.474181.46218
5342007.12.12 07:00close2670.101.467961.474181.46218-5.687181.18
5352007.12.12 15:00buy2680.101.471461.464461.47646
5362007.12.12 16:00close2680.101.468001.464461.47646-23.577157.61
5372007.12.12 20:00buy2690.101.471161.464161.47616
5382007.12.13 12:00close2690.101.468401.464161.47616-18.837138.77
5392007.12.13 15:00sell2700.101.467901.474901.46290
5402007.12.13 16:27t/p2700.101.462901.474901.4629034.187172.95
5412008.04.03 04:00sell2710.101.564901.571901.55990
5422008.04.03 10:56t/p2710.101.559901.571901.5599032.057205.00
5432008.04.14 10:00buy2720.101.578461.571461.58346
5442008.04.14 12:30t/p2720.101.583461.571461.5834631.587236.58
5452008.04.21 09:00sell2730.101.581101.588101.57610
5462008.04.21 10:00close2730.101.588061.588101.57610-43.837192.75
5472008.04.21 10:00buy2740.101.588111.581111.59311
5482008.04.21 14:38t/p2740.101.593111.581111.5931131.387224.13
5492008.05.13 13:00sell2750.101.546601.553601.54160
5502008.05.13 17:00close2750.101.548461.553601.54160-12.017212.12
5512008.05.15 19:00sell2760.101.543201.550201.53820
5522008.05.16 04:00close2760.101.547161.550201.53820-25.977186.15
5532008.05.16 10:00buy2770.101.549661.542661.55466
5542008.05.16 13:00close2770.101.546001.542661.55466-23.677162.48
5552008.05.16 13:00sell2780.101.546031.553031.54103
5562008.05.16 14:00close2780.101.548661.553031.54103-16.987145.50
5572008.05.16 17:00buy2790.101.555161.548161.56016
5582008.05.19 09:46t/p2790.101.560161.548161.5601632.037177.53
5592008.06.18 08:00sell2800.101.547501.554501.54250
5602008.06.18 09:00close2800.101.550761.554501.54250-21.027156.51
5612008.06.18 19:00buy2810.101.551861.544861.55686
5622008.06.19 02:02t/p2810.101.556861.544861.5568632.097188.60
5632008.06.20 04:00buy2820.101.551661.544661.55666
5642008.06.20 10:09t/p2820.101.556661.544661.5566632.127220.72
5652008.06.24 09:00buy2830.101.554961.547961.55996
5662008.06.24 16:02t/p2830.101.559961.547961.5599632.067252.78
5672008.07.08 05:00sell2840.101.569901.576901.56490
5682008.07.08 10:00close2840.101.573361.576901.56490-21.997230.79
5692008.07.08 11:00buy2850.101.572961.565961.57796
5702008.07.08 13:00close2850.101.569201.565961.57796-23.967206.83
5712008.07.08 13:00sell2860.101.569261.576261.56426
5722008.07.08 17:34t/p2860.101.564261.576261.5642631.977238.80
5732008.07.09 16:00buy2870.101.574061.567061.57906
5742008.07.10 11:00close2870.101.570301.567061.57906-23.977214.83
5752008.09.15 14:00sell2880.101.412901.419901.40790
5762008.09.15 15:29s/l2880.101.419901.419901.40790-49.307165.53
5772008.09.15 23:00buy2890.101.424561.417561.42956
5782008.09.15 23:58t/p2890.101.429561.417561.4295634.977200.50
5792008.09.15 23:58buy2900.101.429761.422761.43476
5802008.09.16 02:00s/l2900.101.422761.422761.43476-49.227151.28
5812008.09.16 12:00sell2910.101.417501.424501.41250
5822008.09.16 14:00close2910.101.421261.424501.41250-26.467124.82
5832008.09.19 16:00buy2920.101.436761.429761.44176
5842008.09.19 16:51t/p2920.101.441761.429761.4417634.677159.49
5852008.09.19 16:51buy2930.101.441981.434981.44698
5862008.09.19 20:39t/p2930.101.446981.434981.4469834.557194.04
5872008.11.10 18:00sell2940.101.275701.282701.27070
5882008.11.11 01:39t/p2940.101.270701.282701.2707038.987233.02
5892008.11.14 18:00buy2950.101.273161.266161.27816
5902008.11.14 18:08s/l2950.101.266161.266161.27816-55.307177.72
5912008.11.14 18:08buy2960.101.266161.259161.27116
5922008.11.14 18:25t/p2960.101.271161.259161.2711639.337217.05
5932008.11.14 18:25buy2970.101.271341.264341.27634
5942008.11.14 20:20t/p2970.101.276341.264341.2763439.177256.22
5952008.11.17 00:00sell2980.101.253601.260601.24860
5962008.11.17 08:31s/l2980.101.260601.260601.24860-55.527200.70
5972008.11.17 20:00buy2990.101.272461.265461.27746
5982008.11.17 21:56s/l2990.101.265461.265461.27746-55.327145.38
5992008.11.19 16:00buy3000.101.277561.270561.28256
6002008.11.19 16:36s/l3000.101.270561.270561.28256-55.107090.28
6012008.11.19 16:36buy3010.101.270581.263581.27558
6022008.11.19 17:00close3010.101.265301.263581.27558-41.737048.55
6032008.12.05 14:00sell3020.101.269101.276101.26410
6042008.12.05 14:50t/p3020.101.264101.276101.2641039.567088.11
6052008.12.05 14:50sell3030.101.263831.270831.25883
6062008.12.05 15:11s/l3030.101.270831.270831.25883-55.087033.03
6072008.12.08 03:00buy3040.101.275661.268661.28066
6082008.12.08 07:15t/p3040.101.280661.268661.2806639.047072.07
6092009.02.09 12:00buy3050.101.294261.287261.29926
6102009.02.09 13:56t/p3050.101.299261.287261.2992638.497110.56
6112009.02.10 13:00buy3060.101.296561.289561.30156
6122009.02.10 16:03t/p3060.101.301561.289561.3015638.427148.98
6132009.02.10 21:00sell3070.101.286701.293701.28170
6142009.02.11 08:00close3070.101.293361.293701.28170-51.867097.11
6152009.02.11 10:00buy3080.101.298661.291661.30366
6162009.02.11 14:02s/l3080.101.291661.291661.30366-54.207042.91
6172009.02.11 18:00sell3090.101.289201.296201.28420
6182009.02.11 19:08t/p3090.101.284201.296201.2842038.947081.85
6192009.02.20 21:00buy3100.101.284061.277061.28906
6202009.02.23 02:48t/p3100.101.289061.277061.2890638.777120.62
6212009.02.23 21:00sell3110.101.271401.278401.26640
6222009.02.24 01:18t/p3110.101.266401.278401.2664039.117159.73
6232009.02.24 11:00buy3120.101.279061.272061.28406
6242009.02.24 15:00close3120.101.273201.272061.28406-46.037113.70
6252009.02.26 14:00buy3130.101.279961.272961.28496
6262009.02.26 16:00close3130.101.276001.272961.28496-31.037082.67
6272009.02.26 22:00sell3140.101.273701.280701.26870
6282009.02.27 09:04t/p3140.101.268701.280701.2687039.047121.71
6292009.03.09 12:00sell3150.101.259601.266601.25460
6302009.03.09 16:00close3150.101.263161.266601.25460-28.187093.53
6312009.03.10 05:00buy3160.101.267761.260761.27276
6322009.03.10 09:00t/p3160.101.272761.260761.2727639.297132.82
6332009.04.14 15:00sell3170.101.323961.330961.31896
6342009.04.14 16:00close3170.101.327401.330961.31896-25.927106.90
6352009.04.14 21:00buy3180.101.329161.322161.33416
6362009.04.14 22:00close3180.101.327411.322161.33416-13.187093.72
6372009.06.10 18:00sell3190.101.398141.405141.39314
6382009.06.10 20:00t/p3190.101.393141.405141.3931435.897129.61
6392009.06.11 18:00buy3200.101.409351.402351.41435
6402009.06.11 19:26t/p3200.101.414351.402351.4143535.357164.96
6412009.06.12 14:00sell3210.101.400041.407041.39504
6422009.06.12 15:37t/p3210.101.395041.407041.3950435.857200.81
6432009.06.18 16:00buy3220.101.398461.391461.40346
6442009.06.18 19:59s/l3220.101.391461.391461.40346-50.317150.50
6452009.06.18 21:00sell3230.101.390031.397031.38503
6462009.06.19 06:00close3230.101.392121.397031.38503-15.387135.12
6472009.06.19 18:00buy3240.101.399781.392781.40478
6482009.06.22 00:36s/l3240.101.392781.392781.40478-50.277084.85
6492009.06.25 13:00sell3250.101.393241.400241.38824
6502009.06.25 19:27s/l3250.101.400241.400241.38824-49.997034.86
6512009.06.25 21:00buy3260.101.399051.392051.40405
6522009.06.26 03:23t/p3260.101.404051.392051.4040535.607070.46
6532009.07.10 09:00sell3270.101.394501.401501.38950
6542009.07.10 11:35t/p3270.101.389501.401501.3895035.987106.44
6552009.07.14 17:00sell3280.101.394261.401261.38926
6562009.07.14 18:00close3280.101.397181.401261.38926-20.907085.54
6572009.07.15 03:00buy3290.101.398291.391291.40329
6582009.07.15 08:18t/p3290.101.403291.391291.4032935.637121.17
6592009.08.27 14:00buy3300.101.427901.420901.43290
6602009.08.27 15:00close3300.101.425611.420901.43290-16.067105.11
6612009.08.27 16:00sell3310.101.423021.430021.41802
6622009.08.27 18:00close3310.101.427291.430021.41802-29.927075.19
6632009.09.03 19:00sell3320.101.425901.432901.42090
6642009.09.04 09:00close3320.101.428921.432901.42090-21.507053.69
6652009.09.04 20:00buy3330.101.431231.424231.43623
6662009.09.08 08:24t/p3330.101.436231.424231.4362334.797088.48
6672009.09.28 02:00buy3340.101.470991.463991.47599
6682009.09.28 02:57s/l3340.101.463991.463991.47599-47.817040.67
6692009.09.28 02:57buy3350.101.464151.457151.46915
6702009.09.28 03:00close3350.101.464421.457151.469151.847042.51
6712009.09.28 03:00sell3360.101.464431.471431.45943
6722009.09.28 03:39t/p3360.101.459431.471431.4594334.277076.78
6732009.09.28 03:39sell3370.101.459151.466151.45415
6742009.09.28 13:28s/l3370.101.466151.466151.45415-47.747029.04
6752009.11.18 11:00buy3380.101.495981.488981.50098
6762009.11.19 04:00close3380.101.492261.488981.50098-24.967004.07
6772009.11.19 09:00sell3390.101.487981.494981.48298
6782009.11.19 20:00close3390.101.491751.494981.48298-25.276978.80
6792009.12.29 18:00sell3400.101.435391.442391.43039
6802009.12.30 15:31t/p3400.101.430391.442391.4303934.597013.39
6812009.12.31 17:00sell3410.101.434631.441631.42963
6822010.01.04 01:14t/p3410.101.429631.441631.4296334.237047.62
6832010.01.04 15:00buy3420.101.442371.435371.44737
6842010.01.05 07:55t/p3420.101.447371.435371.4473734.537082.15
6852010.01.06 20:00buy3430.101.439881.432881.44488
6862010.01.07 08:00close3430.101.436731.432881.44488-21.957060.20
6872010.01.07 10:00sell3440.101.436291.443291.43129
6882010.01.07 14:03t/p3440.101.431291.443291.4312934.937095.13
6892010.01.08 20:00buy3450.101.442451.435451.44745
6902010.01.11 00:49t/p3450.101.447451.435451.4474534.537129.66
6912010.02.17 17:00sell3460.101.365481.372481.36048
6922010.02.17 17:43t/p3460.101.360481.372481.3604836.767166.42
6932010.02.17 17:43sell3470.101.360281.367281.35528
6942010.02.18 08:36t/p3470.101.355281.367281.3552835.787202.20
6952010.02.23 12:00sell3480.101.359941.366941.35494
6962010.02.23 15:03t/p3480.101.354941.366941.3549436.907239.10
6972010.03.05 21:00buy3490.101.362491.355491.36749
6982010.03.08 03:02t/p3490.101.367491.355491.3674936.557275.65
6992010.03.25 23:00sell3500.101.328651.335651.32365
7002010.03.26 08:52s/l3500.101.335651.335651.32365-52.787222.87
7012010.04.01 18:00buy3510.101.356901.349901.36190
7022010.04.02 15:00close3510.101.351411.349901.36190-40.637182.23
7032010.04.02 16:00sell3520.101.348751.355751.34375
7042010.04.05 03:00close3520.101.352671.355751.34375-29.357152.88
7052010.08.30 00:00buy3530.101.276601.269601.28160
7062010.08.30 08:00close3530.101.273521.269601.28160-24.187128.70
7072010.11.22 01:00buy3540.101.374291.367291.37929
7082010.11.22 13:27s/l3540.101.367291.367291.37929-51.207077.50
7092010.11.22 16:00sell3550.101.365941.372941.36094
7102010.11.22 16:59t/p3550.101.360941.372941.3609436.747114.24
7112010.11.22 16:59sell3560.101.360771.367771.35577
7122010.11.23 02:10t/p3560.101.355771.367771.3557736.517150.75
7132010.12.09 11:00sell3570.101.321931.328931.31693
7142010.12.09 17:04t/p3570.101.316931.328931.3169337.977188.72
7152010.12.17 17:00sell3580.101.315131.322131.31013
7162010.12.20 16:41t/p3580.101.310131.322131.3101337.797226.51