Strategy Tester Report
EMA RSI Stoch EA
AlpariUK-Micro-1 (Build 402)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2000.05.01 00:00 - 2011.08.31 23:00 (2000.05.01 - 2011.09.01)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|separator1="---------------- Entry Settings"; EMAPeriod1=6; EMAPeriod2=200; RSIPeriod=32; RSILevel=50; StochKP=28; StochDP=3; StochSP=3; Overbought=80; Oversold=20; separator2="---------------- Money Management"; Lots=0.1; RiskManagement=false;
RiskPercent=3; separator3="---------------- Order Management"; StopLoss=700; TakeProfit=500; TrailingStop=0; BreakEven=0; AddPositions=false;
MaxOrders=100; Magic=0; Slippage=3; separator5="---------------- Extras"; ReverseTheSystem=false;
|Bars in test
|69131
|Ticks modelled
|52158394
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|6000.00
|Total net profit
|1226.51
|Gross profit
|6321.50
|Gross loss
|-5094.99
|Profit factor
|1.24
|Expected payoff
|3.43
|Absolute drawdown
|68.23
|Maximal drawdown
|405.76 (5.50%)
|Relative drawdown
|5.97% (385.72)
|Total trades
|358
|Short positions (won %)
|184 (40.22%)
|Long positions (won %)
|174 (44.83%)
|Profit trades (% of total)
|152 (42.46%)
|Loss trades (% of total)
|206 (57.54%)
|Largest
|profit trade
|58.05
|loss trade
|-78.46
|Average
|profit trade
|41.59
|loss trade
|-24.73
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|6 (215.45)
|consecutive losses (loss in money)
|12 (-314.35)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|218.82 (5)
|consecutive loss (count of losses)
|-314.35 (12)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2000.05.11 12:00
|buy
|1
|0.10
|0.90896
|0.90196
|0.91396
|2
|2000.05.11 16:00
|close
|1
|0.10
|0.90350
|0.90196
|0.91396
|-60.43
|5939.57
|3
|2000.05.12 17:00
|buy
|2
|0.10
|0.90686
|0.89986
|0.91186
|4
|2000.05.12 19:26
|t/p
|2
|0.10
|0.91186
|0.89986
|0.91186
|54.82
|5994.39
|5
|2000.05.25 18:00
|buy
|3
|0.10
|0.90766
|0.90066
|0.91266
|6
|2000.05.25 21:34
|t/p
|3
|0.10
|0.91266
|0.90066
|0.91266
|54.76
|6049.15
|7
|2000.06.21 00:01
|sell
|4
|0.10
|0.95420
|0.96120
|0.94920
|8
|2000.06.21 12:21
|t/p
|4
|0.10
|0.94920
|0.96120
|0.94920
|52.67
|6101.82
|9
|2000.06.29 12:00
|buy
|5
|0.10
|0.94946
|0.94246
|0.95446
|10
|2000.06.30 09:01
|t/p
|5
|0.10
|0.95446
|0.94246
|0.95446
|52.37
|6154.19
|11
|2000.07.04 13:00
|sell
|6
|0.10
|0.94780
|0.95480
|0.94280
|12
|2000.07.04 14:00
|close
|6
|0.10
|0.94946
|0.95480
|0.94280
|-17.48
|6136.71
|13
|2000.07.10 08:00
|buy
|7
|0.10
|0.95316
|0.94616
|0.95816
|14
|2000.07.11 14:00
|close
|7
|0.10
|0.95230
|0.94616
|0.95816
|-9.04
|6127.67
|15
|2000.07.25 10:00
|buy
|8
|0.10
|0.93776
|0.93076
|0.94276
|16
|2000.07.25 13:21
|t/p
|8
|0.10
|0.94276
|0.93076
|0.94276
|53.04
|6180.71
|17
|2000.08.11 17:00
|sell
|9
|0.10
|0.90450
|0.91150
|0.89950
|18
|2000.08.14 19:00
|close
|9
|0.10
|0.90646
|0.91150
|0.89950
|-21.99
|6158.72
|19
|2000.10.04 10:00
|sell
|10
|0.10
|0.87520
|0.88220
|0.87020
|20
|2000.10.05 14:00
|close
|10
|0.10
|0.87676
|0.88220
|0.87020
|-18.90
|6139.82
|21
|2000.10.11 19:00
|sell
|11
|0.10
|0.86820
|0.87520
|0.86320
|22
|2000.10.12 15:07
|t/p
|11
|0.10
|0.86320
|0.87520
|0.86320
|56.83
|6196.64
|23
|2000.11.09 17:00
|buy
|12
|0.10
|0.85916
|0.85216
|0.86416
|24
|2000.11.09 19:00
|close
|12
|0.10
|0.85700
|0.85216
|0.86416
|-25.20
|6171.44
|25
|2000.11.14 15:01
|sell
|13
|0.10
|0.85720
|0.86420
|0.85220
|26
|2000.11.15 09:00
|close
|13
|0.10
|0.86276
|0.86420
|0.85220
|-64.81
|6106.63
|27
|2000.11.15 09:00
|buy
|14
|0.10
|0.86262
|0.85562
|0.86762
|28
|2000.11.15 13:00
|close
|14
|0.10
|0.85970
|0.85562
|0.86762
|-33.97
|6072.66
|29
|2000.11.15 19:00
|sell
|15
|0.10
|0.85750
|0.86450
|0.85250
|30
|2000.11.16 09:00
|close
|15
|0.10
|0.85916
|0.86450
|0.85250
|-20.43
|6052.23
|31
|2000.12.12 11:00
|buy
|16
|0.10
|0.88266
|0.87566
|0.88766
|32
|2000.12.12 12:00
|close
|16
|0.10
|0.88190
|0.87566
|0.88766
|-8.62
|6043.61
|33
|2000.12.12 15:00
|sell
|17
|0.10
|0.87620
|0.88320
|0.87120
|34
|2000.12.13 00:01
|close
|17
|0.10
|0.88036
|0.88320
|0.87120
|-47.62
|5995.99
|35
|2000.12.13 05:00
|sell
|18
|0.10
|0.87590
|0.88290
|0.87090
|36
|2000.12.14 06:00
|close
|18
|0.10
|0.87856
|0.88290
|0.87090
|-31.39
|5964.60
|37
|2000.12.14 08:00
|buy
|19
|0.10
|0.87956
|0.87256
|0.88456
|38
|2000.12.14 08:46
|t/p
|19
|0.10
|0.88456
|0.87256
|0.88456
|56.52
|6021.12
|39
|2000.12.14 08:46
|buy
|20
|0.10
|0.88486
|0.87786
|0.88986
|40
|2000.12.14 20:10
|t/p
|20
|0.10
|0.88986
|0.87786
|0.88986
|56.18
|6077.30
|41
|2001.01.04 09:00
|buy
|21
|0.10
|0.94376
|0.93676
|0.94876
|42
|2001.01.04 09:04
|t/p
|21
|0.10
|0.94876
|0.93676
|0.94876
|52.70
|6130.00
|43
|2001.01.04 09:04
|buy
|22
|0.10
|0.94892
|0.94192
|0.95392
|44
|2001.01.05 00:34
|t/p
|22
|0.10
|0.95392
|0.94192
|0.95392
|52.41
|6182.41
|45
|2001.01.10 12:00
|sell
|23
|0.10
|0.94070
|0.94770
|0.93570
|46
|2001.01.11 11:00
|close
|23
|0.10
|0.94476
|0.94770
|0.93570
|-44.08
|6138.33
|47
|2001.01.11 11:00
|buy
|24
|0.10
|0.94472
|0.93772
|0.94972
|48
|2001.01.11 12:04
|t/p
|24
|0.10
|0.94972
|0.93772
|0.94972
|52.63
|6190.96
|49
|2001.01.19 15:00
|sell
|25
|0.10
|0.93970
|0.94670
|0.93470
|50
|2001.01.19 16:57
|t/p
|25
|0.10
|0.93470
|0.94670
|0.93470
|53.50
|6244.46
|51
|2001.01.23 17:00
|sell
|26
|0.10
|0.93880
|0.94580
|0.93380
|52
|2001.01.24 09:46
|t/p
|26
|0.10
|0.93380
|0.94580
|0.93380
|53.19
|6297.65
|53
|2001.02.13 09:00
|sell
|27
|0.10
|0.92650
|0.93350
|0.92150
|54
|2001.02.13 11:00
|close
|27
|0.10
|0.92886
|0.93350
|0.92150
|-25.41
|6272.24
|55
|2001.02.20 10:00
|sell
|28
|0.10
|0.91530
|0.92230
|0.91030
|56
|2001.02.20 11:38
|t/p
|28
|0.10
|0.91030
|0.92230
|0.91030
|54.94
|6327.18
|57
|2001.02.26 12:00
|sell
|29
|0.10
|0.90980
|0.91680
|0.90480
|58
|2001.02.26 20:00
|close
|29
|0.10
|0.91186
|0.91680
|0.90480
|-22.59
|6304.59
|59
|2001.02.27 10:00
|buy
|30
|0.10
|0.91556
|0.90856
|0.92056
|60
|2001.02.27 16:11
|t/p
|30
|0.10
|0.92056
|0.90856
|0.92056
|54.32
|6358.91
|61
|2001.03.13 05:00
|sell
|31
|0.10
|0.92850
|0.93550
|0.92350
|62
|2001.03.13 09:03
|t/p
|31
|0.10
|0.92350
|0.93550
|0.92350
|54.15
|6413.06
|63
|2001.04.25 15:00
|buy
|32
|0.10
|0.89656
|0.88956
|0.90156
|64
|2001.04.26 07:01
|close
|32
|0.10
|0.89590
|0.88956
|0.90156
|-7.40
|6405.65
|65
|2001.05.02 10:00
|sell
|33
|0.10
|0.88920
|0.89620
|0.88420
|66
|2001.05.02 18:00
|close
|33
|0.10
|0.89256
|0.89620
|0.88420
|-37.64
|6368.01
|67
|2001.05.02 23:00
|buy
|34
|0.10
|0.89466
|0.88766
|0.89966
|68
|2001.05.03 11:00
|close
|34
|0.10
|0.89290
|0.88766
|0.89966
|-19.74
|6348.27
|69
|2001.05.03 13:00
|sell
|35
|0.10
|0.88950
|0.89650
|0.88450
|70
|2001.05.03 15:00
|close
|35
|0.10
|0.89366
|0.89650
|0.88450
|-46.55
|6301.72
|71
|2001.05.04 15:00
|buy
|36
|0.10
|0.89926
|0.89226
|0.90426
|72
|2001.05.04 22:53
|s/l
|36
|0.10
|0.89226
|0.89226
|0.90426
|-78.46
|6223.26
|73
|2001.05.07 04:00
|sell
|37
|0.10
|0.89110
|0.89810
|0.88610
|74
|2001.05.07 09:00
|close
|37
|0.10
|0.89286
|0.89810
|0.88610
|-19.71
|6203.55
|75
|2001.05.17 15:00
|sell
|38
|0.10
|0.88030
|0.88730
|0.87530
|76
|2001.05.17 17:00
|close
|38
|0.10
|0.88146
|0.88730
|0.87530
|-13.16
|6190.39
|77
|2001.05.17 22:00
|buy
|39
|0.10
|0.88316
|0.87616
|0.88816
|78
|2001.05.18 03:00
|close
|39
|0.10
|0.88170
|0.87616
|0.88816
|-16.57
|6173.82
|79
|2001.05.18 05:00
|buy
|40
|0.10
|0.88256
|0.87556
|0.88756
|80
|2001.05.18 06:00
|close
|40
|0.10
|0.88230
|0.87556
|0.88756
|-2.95
|6170.87
|81
|2001.05.18 07:00
|buy
|41
|0.10
|0.88216
|0.87516
|0.88716
|82
|2001.05.18 08:00
|close
|41
|0.10
|0.88180
|0.87516
|0.88716
|-4.08
|6166.79
|83
|2001.06.06 14:00
|buy
|42
|0.10
|0.85496
|0.84796
|0.85996
|84
|2001.06.06 15:00
|close
|42
|0.10
|0.85260
|0.84796
|0.85996
|-27.68
|6139.11
|85
|2001.06.21 15:00
|sell
|43
|0.10
|0.85300
|0.86000
|0.84800
|86
|2001.06.21 19:00
|close
|43
|0.10
|0.85646
|0.86000
|0.84800
|-40.40
|6098.71
|87
|2001.06.22 20:00
|buy
|44
|0.10
|0.85616
|0.84916
|0.86116
|88
|2001.06.25 10:47
|t/p
|44
|0.10
|0.86116
|0.84916
|0.86116
|58.05
|6156.76
|89
|2001.07.09 17:00
|buy
|45
|0.10
|0.84986
|0.84286
|0.85486
|90
|2001.07.09 20:00
|close
|45
|0.10
|0.84590
|0.84286
|0.85486
|-46.81
|6109.95
|91
|2001.07.17 19:00
|buy
|46
|0.10
|0.85736
|0.85036
|0.86236
|92
|2001.07.18 12:36
|t/p
|46
|0.10
|0.86236
|0.85036
|0.86236
|57.97
|6167.92
|93
|2001.08.27 14:00
|sell
|47
|0.10
|0.90940
|0.91640
|0.90440
|94
|2001.08.27 20:00
|close
|47
|0.10
|0.91156
|0.91640
|0.90440
|-23.70
|6144.22
|95
|2001.08.28 07:00
|sell
|48
|0.10
|0.90880
|0.91580
|0.90380
|96
|2001.08.28 10:04
|t/p
|48
|0.10
|0.90380
|0.91580
|0.90380
|55.33
|6199.55
|97
|2001.08.29 19:00
|sell
|49
|0.10
|0.90920
|0.91620
|0.90420
|98
|2001.08.30 15:00
|close
|49
|0.10
|0.91146
|0.91620
|0.90420
|-25.91
|6173.64
|99
|2001.08.30 18:00
|buy
|50
|0.10
|0.91546
|0.90846
|0.92046
|100
|2001.08.31 16:54
|s/l
|50
|0.10
|0.90846
|0.90846
|0.92046
|-77.09
|6096.55
|101
|2001.08.31 20:00
|sell
|51
|0.10
|0.91110
|0.91810
|0.90610
|102
|2001.08.31 21:00
|close
|51
|0.10
|0.91196
|0.91810
|0.90610
|-9.43
|6087.12
|103
|2001.09.03 01:00
|sell
|52
|0.10
|0.90910
|0.91610
|0.90410
|104
|2001.09.04 06:51
|t/p
|52
|0.10
|0.90410
|0.91610
|0.90410
|54.94
|6142.05
|105
|2001.09.10 19:00
|sell
|53
|0.10
|0.89920
|0.90620
|0.89420
|106
|2001.09.10 21:00
|close
|53
|0.10
|0.90026
|0.90620
|0.89420
|-11.77
|6130.28
|107
|2001.09.11 17:00
|buy
|54
|0.10
|0.90676
|0.89976
|0.91176
|108
|2001.09.11 17:08
|t/p
|54
|0.10
|0.91176
|0.89976
|0.91176
|54.84
|6185.12
|109
|2001.09.11 17:08
|buy
|55
|0.10
|0.91196
|0.90496
|0.91696
|110
|2001.09.11 19:03
|t/p
|55
|0.10
|0.91696
|0.90496
|0.91696
|54.52
|6239.64
|111
|2001.09.25 15:00
|buy
|56
|0.10
|0.91976
|0.91276
|0.92476
|112
|2001.09.25 16:41
|t/p
|56
|0.10
|0.92476
|0.91276
|0.92476
|54.06
|6293.70
|113
|2001.09.27 20:00
|sell
|57
|0.10
|0.91810
|0.92510
|0.91310
|114
|2001.09.28 03:17
|t/p
|57
|0.10
|0.91310
|0.92510
|0.91310
|54.40
|6348.10
|115
|2001.10.02 18:00
|sell
|58
|0.10
|0.91500
|0.92200
|0.91000
|116
|2001.10.02 19:00
|close
|58
|0.10
|0.91646
|0.92200
|0.91000
|-15.93
|6332.17
|117
|2001.10.02 21:00
|buy
|59
|0.10
|0.91896
|0.91196
|0.92396
|118
|2001.10.03 18:00
|close
|59
|0.10
|0.91810
|0.91196
|0.92396
|-9.38
|6322.79
|119
|2001.11.07 19:00
|sell
|60
|0.10
|0.89630
|0.90330
|0.89130
|120
|2001.11.08 15:00
|close
|60
|0.10
|0.89986
|0.90330
|0.89130
|-40.67
|6282.12
|121
|2001.11.27 05:00
|buy
|61
|0.10
|0.88226
|0.87526
|0.88726
|122
|2001.11.27 10:00
|close
|61
|0.10
|0.88000
|0.87526
|0.88726
|-25.68
|6256.44
|123
|2001.11.27 10:00
|sell
|62
|0.10
|0.87976
|0.88676
|0.87476
|124
|2001.11.27 11:00
|close
|62
|0.10
|0.88106
|0.88676
|0.87476
|-14.75
|6241.69
|125
|2001.11.27 22:00
|buy
|63
|0.10
|0.88346
|0.87646
|0.88846
|126
|2001.11.28 21:13
|t/p
|63
|0.10
|0.88846
|0.87646
|0.88846
|56.26
|6297.95
|127
|2001.12.06 16:00
|buy
|64
|0.10
|0.89026
|0.88326
|0.89526
|128
|2001.12.06 19:50
|t/p
|64
|0.10
|0.89526
|0.88326
|0.89526
|55.84
|6353.79
|129
|2001.12.10 22:00
|buy
|65
|0.10
|0.89076
|0.88376
|0.89576
|130
|2001.12.11 16:00
|close
|65
|0.10
|0.89020
|0.88376
|0.89576
|-6.30
|6347.49
|131
|2001.12.20 13:00
|sell
|66
|0.10
|0.89760
|0.90460
|0.89260
|132
|2001.12.20 14:00
|close
|66
|0.10
|0.89876
|0.90460
|0.89260
|-12.91
|6334.58
|133
|2001.12.20 21:00
|buy
|67
|0.10
|0.89976
|0.89276
|0.90476
|134
|2001.12.21 00:01
|close
|67
|0.10
|0.89910
|0.89276
|0.90476
|-7.35
|6327.23
|135
|2001.12.21 12:00
|sell
|68
|0.10
|0.89610
|0.90310
|0.89110
|136
|2001.12.21 14:46
|t/p
|68
|0.10
|0.89110
|0.90310
|0.89110
|56.13
|6383.36
|137
|2002.01.09 05:00
|sell
|69
|0.10
|0.89300
|0.90000
|0.88800
|138
|2002.01.09 06:00
|close
|69
|0.10
|0.89336
|0.90000
|0.88800
|-4.03
|6379.33
|139
|2002.01.09 06:00
|buy
|70
|0.10
|0.89353
|0.88653
|0.89853
|140
|2002.01.09 07:00
|close
|70
|0.10
|0.89270
|0.88653
|0.89853
|-9.30
|6370.03
|141
|2002.01.14 01:00
|buy
|71
|0.10
|0.89456
|0.88756
|0.89956
|142
|2002.01.14 12:00
|close
|71
|0.10
|0.89230
|0.88756
|0.89956
|-25.33
|6344.70
|143
|2002.01.15 09:00
|sell
|72
|0.10
|0.89110
|0.89810
|0.88610
|144
|2002.01.15 19:13
|t/p
|72
|0.10
|0.88610
|0.89810
|0.88610
|56.44
|6401.14
|145
|2002.01.23 15:00
|sell
|73
|0.10
|0.88410
|0.89110
|0.87910
|146
|2002.01.23 16:00
|close
|73
|0.10
|0.88516
|0.89110
|0.87910
|-11.98
|6389.16
|147
|2002.02.06 19:00
|buy
|74
|0.10
|0.86896
|0.86196
|0.87396
|148
|2002.02.07 02:00
|close
|74
|0.10
|0.86650
|0.86196
|0.87396
|-28.42
|6360.74
|149
|2002.02.07 02:00
|sell
|75
|0.10
|0.86700
|0.87400
|0.86200
|150
|2002.02.07 04:00
|close
|75
|0.10
|0.86746
|0.87400
|0.86200
|-5.30
|6355.44
|151
|2002.02.07 18:00
|buy
|76
|0.10
|0.86846
|0.86146
|0.87346
|152
|2002.02.08 09:11
|t/p
|76
|0.10
|0.87346
|0.86146
|0.87346
|57.23
|6412.66
|153
|2002.02.14 07:00
|sell
|77
|0.10
|0.87210
|0.87910
|0.86710
|154
|2002.02.14 19:00
|close
|77
|0.10
|0.87356
|0.87910
|0.86710
|-16.71
|6395.95
|155
|2002.02.14 20:00
|buy
|78
|0.10
|0.87386
|0.86686
|0.87886
|156
|2002.02.15 03:00
|close
|78
|0.10
|0.87280
|0.86686
|0.87886
|-12.15
|6383.80
|157
|2002.02.15 12:00
|sell
|79
|0.10
|0.87080
|0.87780
|0.86580
|158
|2002.02.15 16:00
|close
|79
|0.10
|0.87256
|0.87780
|0.86580
|-20.17
|6363.63
|159
|2002.02.15 18:00
|buy
|80
|0.10
|0.87316
|0.86616
|0.87816
|160
|2002.02.15 20:00
|close
|80
|0.10
|0.87190
|0.86616
|0.87816
|-14.45
|6349.18
|161
|2002.02.18 15:00
|sell
|81
|0.10
|0.87140
|0.87840
|0.86640
|162
|2002.02.19 17:00
|close
|81
|0.10
|0.87426
|0.87840
|0.86640
|-33.08
|6316.10
|163
|2002.02.20 19:00
|sell
|82
|0.10
|0.87090
|0.87790
|0.86590
|164
|2002.02.22 13:00
|close
|82
|0.10
|0.87106
|0.87790
|0.86590
|-3.32
|6312.78
|165
|2002.03.05 15:00
|sell
|83
|0.10
|0.86770
|0.87470
|0.86270
|166
|2002.03.05 17:00
|close
|83
|0.10
|0.86966
|0.87470
|0.86270
|-22.54
|6290.24
|167
|2002.03.05 18:00
|buy
|84
|0.10
|0.86986
|0.86286
|0.87486
|168
|2002.03.06 16:23
|t/p
|84
|0.10
|0.87486
|0.86286
|0.87486
|57.13
|6347.37
|169
|2002.03.12 16:00
|sell
|85
|0.10
|0.87190
|0.87890
|0.86690
|170
|2002.03.12 18:00
|close
|85
|0.10
|0.87566
|0.87890
|0.86690
|-42.94
|6304.43
|171
|2002.03.12 18:00
|buy
|86
|0.10
|0.87616
|0.86916
|0.88116
|172
|2002.03.13 01:00
|close
|86
|0.10
|0.87450
|0.86916
|0.88116
|-18.99
|6285.44
|173
|2002.04.09 19:00
|buy
|87
|0.10
|0.87896
|0.87196
|0.88396
|174
|2002.04.11 07:00
|close
|87
|0.10
|0.87920
|0.87196
|0.88396
|2.69
|6288.13
|175
|2002.05.09 18:00
|buy
|88
|0.10
|0.90916
|0.90216
|0.91416
|176
|2002.05.09 19:00
|close
|88
|0.10
|0.90830
|0.90216
|0.91416
|-9.47
|6278.66
|177
|2002.07.03 14:00
|sell
|89
|0.10
|0.97780
|0.98480
|0.97280
|178
|2002.07.03 18:00
|close
|89
|0.10
|0.98206
|0.98480
|0.97280
|-43.38
|6235.28
|179
|2002.07.04 04:00
|sell
|90
|0.10
|0.97740
|0.98440
|0.97240
|180
|2002.07.05 13:36
|t/p
|90
|0.10
|0.97240
|0.98440
|0.97240
|51.05
|6286.32
|181
|2002.07.26 15:00
|sell
|91
|0.10
|0.99750
|1.00450
|0.99250
|182
|2002.07.26 15:59
|t/p
|91
|0.10
|0.99250
|1.00450
|0.99250
|50.38
|6336.70
|183
|2002.07.26 15:59
|sell
|92
|0.10
|0.99232
|0.99932
|0.98732
|184
|2002.07.26 17:17
|t/p
|92
|0.10
|0.98732
|0.99932
|0.98732
|50.66
|6387.36
|185
|2002.08.15 18:00
|buy
|93
|0.10
|0.98156
|0.97456
|0.98656
|186
|2002.08.16 10:00
|close
|93
|0.10
|0.97910
|0.97456
|0.98656
|-25.14
|6362.22
|187
|2002.08.21 14:00
|sell
|94
|0.10
|0.97700
|0.98400
|0.97200
|188
|2002.08.21 17:00
|close
|94
|0.10
|0.98076
|0.98400
|0.97200
|-38.34
|6323.88
|189
|2002.08.21 23:01
|buy
|95
|0.10
|0.98076
|0.97376
|0.98576
|190
|2002.08.22 03:00
|close
|95
|0.10
|0.97750
|0.97376
|0.98576
|-33.38
|6290.50
|191
|2002.08.22 03:00
|sell
|96
|0.10
|0.97755
|0.98455
|0.97255
|192
|2002.08.22 16:45
|t/p
|96
|0.10
|0.97255
|0.98455
|0.97255
|51.43
|6341.93
|193
|2002.09.13 18:00
|sell
|97
|0.10
|0.97470
|0.98170
|0.96970
|194
|2002.09.16 03:11
|t/p
|97
|0.10
|0.96970
|0.98170
|0.96970
|51.20
|6393.13
|195
|2002.09.24 15:00
|buy
|98
|0.10
|0.98216
|0.97516
|0.98716
|196
|2002.09.25 12:00
|close
|98
|0.10
|0.98000
|0.97516
|0.98716
|-22.05
|6371.08
|197
|2002.09.25 20:00
|sell
|99
|0.10
|0.97750
|0.98450
|0.97250
|198
|2002.09.26 10:00
|close
|99
|0.10
|0.97976
|0.98450
|0.97250
|-24.18
|6346.90
|199
|2002.10.08 03:00
|buy
|100
|0.10
|0.98306
|0.97606
|0.98806
|200
|2002.10.08 09:00
|close
|100
|0.10
|0.98200
|0.97606
|0.98806
|-10.79
|6336.11
|201
|2002.10.08 10:00
|sell
|101
|0.10
|0.98040
|0.98740
|0.97540
|202
|2002.10.09 14:00
|close
|101
|0.10
|0.98106
|0.98740
|0.97540
|-7.10
|6329.01
|203
|2002.10.28 17:00
|buy
|102
|0.10
|0.98306
|0.97606
|0.98806
|204
|2002.10.31 03:45
|t/p
|102
|0.10
|0.98806
|0.97606
|0.98806
|50.56
|6379.56
|205
|2002.11.15 18:00
|buy
|103
|0.10
|1.00856
|1.00156
|1.01356
|206
|2002.11.18 14:00
|close
|103
|0.10
|1.00670
|1.00156
|1.01356
|-18.49
|6361.07
|207
|2003.01.03 17:00
|buy
|104
|0.10
|1.04136
|1.03436
|1.04636
|208
|2003.01.03 19:00
|close
|104
|0.10
|1.04110
|1.03436
|1.04636
|-2.50
|6358.57
|209
|2003.01.08 18:00
|buy
|105
|0.10
|1.04536
|1.03836
|1.05036
|210
|2003.01.08 19:00
|t/p
|105
|0.10
|1.05036
|1.03836
|1.05036
|47.60
|6406.17
|211
|2003.01.31 18:00
|sell
|106
|0.10
|1.07400
|1.08100
|1.06900
|212
|2003.02.03 22:00
|close
|106
|0.10
|1.07816
|1.08100
|1.06900
|-38.95
|6367.22
|213
|2003.02.06 00:01
|sell
|107
|0.10
|1.07860
|1.08560
|1.07360
|214
|2003.02.06 13:00
|close
|107
|0.10
|1.08076
|1.08560
|1.07360
|-19.99
|6347.23
|215
|2003.02.07 10:00
|sell
|108
|0.10
|1.07960
|1.08660
|1.07460
|216
|2003.02.07 14:32
|t/p
|108
|0.10
|1.07460
|1.08660
|1.07460
|46.54
|6393.77
|217
|2003.02.10 16:00
|sell
|109
|0.10
|1.07740
|1.08440
|1.07240
|218
|2003.02.10 23:09
|t/p
|109
|0.10
|1.07240
|1.08440
|1.07240
|46.64
|6440.41
|219
|2003.02.24 19:00
|buy
|110
|0.10
|1.07986
|1.07286
|1.08486
|220
|2003.02.25 14:00
|close
|110
|0.10
|1.07690
|1.07286
|1.08486
|-27.50
|6412.91
|221
|2003.02.25 23:00
|sell
|111
|0.10
|1.07630
|1.08330
|1.07130
|222
|2003.02.26 17:00
|close
|111
|0.10
|1.07936
|1.08330
|1.07130
|-28.72
|6384.19
|223
|2003.02.26 18:00
|buy
|112
|0.10
|1.07976
|1.07276
|1.08476
|224
|2003.02.27 15:00
|close
|112
|0.10
|1.07700
|1.07276
|1.08476
|-25.66
|6358.53
|225
|2003.02.27 19:00
|sell
|113
|0.10
|1.07510
|1.08210
|1.07010
|226
|2003.02.28 12:00
|close
|113
|0.10
|1.07806
|1.08210
|1.07010
|-27.83
|6330.70
|227
|2003.02.28 14:00
|buy
|114
|0.10
|1.07846
|1.07146
|1.08346
|228
|2003.03.03 03:00
|close
|114
|0.10
|1.07720
|1.07146
|1.08346
|-11.71
|6318.99
|229
|2003.04.09 17:00
|sell
|115
|0.10
|1.06920
|1.07620
|1.06420
|230
|2003.04.09 18:00
|close
|115
|0.10
|1.07226
|1.07620
|1.06420
|-28.54
|6290.45
|231
|2003.04.09 19:00
|buy
|116
|0.10
|1.07696
|1.06996
|1.08196
|232
|2003.04.10 16:32
|t/p
|116
|0.10
|1.08196
|1.06996
|1.08196
|46.18
|6336.62
|233
|2003.04.11 19:00
|buy
|117
|0.10
|1.07606
|1.06906
|1.08106
|234
|2003.04.11 21:00
|close
|117
|0.10
|1.07530
|1.06906
|1.08106
|-7.07
|6329.55
|235
|2003.04.14 02:00
|sell
|118
|0.10
|1.07260
|1.07960
|1.06760
|236
|2003.04.14 08:00
|close
|118
|0.10
|1.07556
|1.07960
|1.06760
|-27.52
|6302.03
|237
|2003.04.14 08:00
|buy
|119
|0.10
|1.07606
|1.06906
|1.08106
|238
|2003.04.14 09:00
|close
|119
|0.10
|1.07340
|1.06906
|1.08106
|-24.78
|6277.25
|239
|2003.04.14 09:00
|sell
|120
|0.10
|1.07363
|1.08063
|1.06863
|240
|2003.04.14 12:00
|close
|120
|0.10
|1.07506
|1.08063
|1.06863
|-13.30
|6263.95
|241
|2003.06.03 00:01
|buy
|121
|0.10
|1.17686
|1.16986
|1.18186
|242
|2003.06.03 01:00
|close
|121
|0.10
|1.17450
|1.16986
|1.18186
|-20.09
|6243.86
|243
|2003.06.03 02:00
|sell
|122
|0.10
|1.17440
|1.18140
|1.16940
|244
|2003.06.03 09:00
|close
|122
|0.10
|1.17696
|1.18140
|1.16940
|-21.75
|6222.11
|245
|2003.06.03 13:00
|sell
|123
|0.10
|1.17170
|1.17870
|1.16670
|246
|2003.06.04 21:56
|t/p
|123
|0.10
|1.16670
|1.17870
|1.16670
|42.49
|6264.60
|247
|2003.06.09 17:00
|buy
|124
|0.10
|1.17626
|1.16926
|1.18126
|248
|2003.06.09 19:00
|close
|124
|0.10
|1.17370
|1.16926
|1.18126
|-21.81
|6242.79
|249
|2003.08.05 22:00
|buy
|125
|0.10
|1.13756
|1.13056
|1.14256
|250
|2003.08.06 09:06
|t/p
|125
|0.10
|1.14256
|1.13056
|1.14256
|43.75
|6286.54
|251
|2003.08.07 15:00
|buy
|126
|0.10
|1.13656
|1.12956
|1.14156
|252
|2003.08.07 17:06
|t/p
|126
|0.10
|1.14156
|1.12956
|1.14156
|43.80
|6330.34
|253
|2003.08.08 11:00
|sell
|127
|0.10
|1.13310
|1.14010
|1.12810
|254
|2003.08.11 03:09
|t/p
|127
|0.10
|1.12810
|1.14010
|1.12810
|43.96
|6374.30
|255
|2003.08.12 13:00
|sell
|128
|0.10
|1.13250
|1.13950
|1.12750
|256
|2003.08.12 23:30
|t/p
|128
|0.10
|1.12750
|1.13950
|1.12750
|44.35
|6418.65
|257
|2003.10.15 13:00
|sell
|129
|0.10
|1.16890
|1.17590
|1.16390
|258
|2003.10.15 14:32
|t/p
|129
|0.10
|1.16390
|1.17590
|1.16390
|42.96
|6461.61
|259
|2003.10.20 04:00
|sell
|130
|0.10
|1.16250
|1.16950
|1.15750
|260
|2003.10.20 09:00
|close
|130
|0.10
|1.16586
|1.16950
|1.15750
|-28.82
|6432.79
|261
|2003.10.21 17:00
|buy
|131
|0.10
|1.16876
|1.16176
|1.17376
|262
|2003.10.21 22:00
|close
|131
|0.10
|1.16530
|1.16176
|1.17376
|-29.69
|6403.10
|263
|2003.10.22 00:01
|buy
|132
|0.10
|1.16696
|1.15996
|1.17196
|264
|2003.10.22 04:00
|close
|132
|0.10
|1.16610
|1.15996
|1.17196
|-7.38
|6395.72
|265
|2003.10.22 05:00
|buy
|133
|0.10
|1.16656
|1.15956
|1.17156
|266
|2003.10.22 15:08
|t/p
|133
|0.10
|1.17156
|1.15956
|1.17156
|42.67
|6438.39
|267
|2003.11.26 09:00
|buy
|134
|0.10
|1.18346
|1.17646
|1.18846
|268
|2003.11.26 15:00
|close
|134
|0.10
|1.18080
|1.17646
|1.18846
|-22.53
|6415.86
|269
|2004.01.08 15:00
|buy
|135
|0.10
|1.27306
|1.26606
|1.27806
|270
|2004.01.08 18:06
|t/p
|135
|0.10
|1.27806
|1.26606
|1.27806
|39.12
|6454.98
|271
|2004.01.28 15:00
|sell
|136
|0.10
|1.25710
|1.26410
|1.25210
|272
|2004.01.28 16:00
|close
|136
|0.10
|1.25906
|1.26410
|1.25210
|-15.57
|6439.41
|273
|2004.01.28 18:00
|buy
|137
|0.10
|1.26166
|1.25466
|1.26666
|274
|2004.01.28 20:17
|s/l
|137
|0.10
|1.25466
|1.25466
|1.26666
|-55.81
|6383.60
|275
|2004.01.28 21:00
|sell
|138
|0.10
|1.25090
|1.25790
|1.24590
|276
|2004.01.28 23:07
|t/p
|138
|0.10
|1.24590
|1.25790
|1.24590
|40.14
|6423.74
|277
|2004.03.08 06:00
|buy
|139
|0.10
|1.23736
|1.23036
|1.24236
|278
|2004.03.09 00:53
|t/p
|139
|0.10
|1.24236
|1.23036
|1.24236
|40.24
|6463.98
|279
|2004.03.16 20:00
|sell
|140
|0.10
|1.22770
|1.23470
|1.22270
|280
|2004.03.17 04:00
|close
|140
|0.10
|1.22816
|1.23470
|1.22270
|-4.12
|6459.86
|281
|2004.03.22 13:00
|buy
|141
|0.10
|1.23386
|1.22686
|1.23886
|282
|2004.03.22 16:14
|t/p
|141
|0.10
|1.23886
|1.22686
|1.23886
|40.35
|6500.21
|283
|2004.03.23 19:00
|buy
|142
|0.10
|1.23466
|1.22766
|1.23966
|284
|2004.03.23 21:00
|close
|142
|0.10
|1.23220
|1.22766
|1.23966
|-19.96
|6480.25
|285
|2004.03.24 10:00
|sell
|143
|0.10
|1.22840
|1.23540
|1.22340
|286
|2004.03.24 11:57
|t/p
|143
|0.10
|1.22340
|1.23540
|1.22340
|40.87
|6521.12
|287
|2004.04.08 14:00
|sell
|144
|0.10
|1.20970
|1.21670
|1.20470
|288
|2004.04.13 08:13
|t/p
|144
|0.10
|1.20470
|1.21670
|1.20470
|40.40
|6561.52
|289
|2004.04.29 18:00
|buy
|145
|0.10
|1.19476
|1.18776
|1.19976
|290
|2004.04.30 15:07
|t/p
|145
|0.10
|1.19976
|1.18776
|1.19976
|41.66
|6603.18
|291
|2004.06.16 12:00
|sell
|146
|0.10
|1.20850
|1.21550
|1.20350
|292
|2004.06.16 16:37
|t/p
|146
|0.10
|1.20350
|1.21550
|1.20350
|41.54
|6644.72
|293
|2004.06.22 12:00
|sell
|147
|0.10
|1.20820
|1.21520
|1.20320
|294
|2004.06.22 14:00
|close
|147
|0.10
|1.21046
|1.21520
|1.20320
|-18.67
|6626.05
|295
|2004.06.22 22:00
|buy
|148
|0.10
|1.21086
|1.20386
|1.21586
|296
|2004.06.23 07:29
|t/p
|148
|0.10
|1.21586
|1.20386
|1.21586
|41.11
|6667.16
|297
|2004.06.24 13:00
|buy
|149
|0.10
|1.21056
|1.20356
|1.21556
|298
|2004.06.24 14:35
|t/p
|149
|0.10
|1.21556
|1.20356
|1.21556
|41.14
|6708.30
|299
|2004.06.30 14:00
|buy
|150
|0.10
|1.21576
|1.20876
|1.22076
|300
|2004.06.30 20:59
|t/p
|150
|0.10
|1.22076
|1.20876
|1.22076
|40.95
|6749.25
|301
|2004.08.06 15:00
|buy
|151
|0.10
|1.22526
|1.21826
|1.23026
|302
|2004.08.10 15:55
|t/p
|151
|0.10
|1.23026
|1.21826
|1.23026
|40.62
|6789.86
|303
|2004.09.03 16:00
|sell
|152
|0.10
|1.20980
|1.21680
|1.20480
|304
|2004.09.03 17:35
|t/p
|152
|0.10
|1.20480
|1.21680
|1.20480
|41.51
|6831.37
|305
|2004.09.17 18:00
|sell
|153
|0.10
|1.21760
|1.22460
|1.21260
|306
|2004.09.20 23:00
|close
|153
|0.10
|1.21766
|1.22460
|1.21260
|-0.86
|6830.51
|307
|2004.10.05 23:00
|sell
|154
|0.10
|1.23120
|1.23820
|1.22620
|308
|2004.10.06 05:00
|close
|154
|0.10
|1.23236
|1.23820
|1.22620
|-9.78
|6820.73
|309
|2004.10.06 07:00
|sell
|155
|0.10
|1.23120
|1.23820
|1.22620
|310
|2004.10.06 08:00
|close
|155
|0.10
|1.23216
|1.23820
|1.22620
|-7.79
|6812.94
|311
|2004.10.06 09:00
|sell
|156
|0.10
|1.23030
|1.23730
|1.22530
|312
|2004.10.06 15:13
|t/p
|156
|0.10
|1.22530
|1.23730
|1.22530
|40.81
|6853.75
|313
|2004.11.03 06:00
|sell
|157
|0.10
|1.26790
|1.27490
|1.26290
|314
|2004.11.03 13:00
|close
|157
|0.10
|1.27156
|1.27490
|1.26290
|-28.78
|6824.97
|315
|2004.12.09 05:00
|sell
|158
|0.10
|1.32970
|1.33670
|1.32470
|316
|2004.12.09 20:00
|close
|158
|0.10
|1.33396
|1.33670
|1.32470
|-31.93
|6793.04
|317
|2004.12.14 18:00
|sell
|159
|0.10
|1.32670
|1.33370
|1.32170
|318
|2004.12.14 20:00
|close
|159
|0.10
|1.32956
|1.33370
|1.32170
|-21.51
|6771.53
|319
|2004.12.14 22:00
|buy
|160
|0.10
|1.33066
|1.32366
|1.33566
|320
|2004.12.15 00:01
|close
|160
|0.10
|1.32910
|1.32366
|1.33566
|-11.75
|6759.78
|321
|2004.12.15 00:01
|sell
|161
|0.10
|1.32890
|1.33590
|1.32390
|322
|2004.12.15 01:00
|close
|161
|0.10
|1.33086
|1.33590
|1.32390
|-14.73
|6745.05
|323
|2004.12.15 02:00
|sell
|162
|0.10
|1.32910
|1.33610
|1.32410
|324
|2004.12.15 05:00
|close
|162
|0.10
|1.32966
|1.33610
|1.32410
|-4.21
|6740.84
|325
|2004.12.15 07:00
|buy
|163
|0.10
|1.33126
|1.32426
|1.33626
|326
|2004.12.15 11:40
|t/p
|163
|0.10
|1.33626
|1.32426
|1.33626
|37.42
|6778.26
|327
|2005.01.27 15:00
|sell
|164
|0.10
|1.30200
|1.30900
|1.29700
|328
|2005.01.27 20:00
|close
|164
|0.10
|1.30466
|1.30900
|1.29700
|-20.39
|6757.87
|329
|2005.02.01 09:00
|sell
|165
|0.10
|1.30310
|1.31010
|1.29810
|330
|2005.02.01 11:00
|close
|165
|0.10
|1.30416
|1.31010
|1.29810
|-8.13
|6749.74
|331
|2005.02.02 02:00
|buy
|166
|0.10
|1.30636
|1.29936
|1.31136
|332
|2005.02.02 17:00
|close
|166
|0.10
|1.30330
|1.29936
|1.31136
|-23.48
|6726.26
|333
|2005.02.02 19:00
|sell
|167
|0.10
|1.30220
|1.30920
|1.29720
|334
|2005.02.03 14:48
|t/p
|167
|0.10
|1.29720
|1.30920
|1.29720
|37.43
|6763.69
|335
|2005.03.04 16:00
|buy
|168
|0.10
|1.32126
|1.31426
|1.32626
|336
|2005.03.08 09:47
|t/p
|168
|0.10
|1.32626
|1.31426
|1.32626
|37.68
|6801.37
|337
|2005.03.16 10:00
|buy
|169
|0.10
|1.33656
|1.32956
|1.34156
|338
|2005.03.16 11:00
|close
|169
|0.10
|1.33540
|1.32956
|1.34156
|-8.69
|6792.68
|339
|2005.04.13 10:00
|buy
|170
|0.10
|1.29466
|1.28766
|1.29966
|340
|2005.04.13 14:00
|close
|170
|0.10
|1.29250
|1.28766
|1.29966
|-16.71
|6775.97
|341
|2005.04.13 15:00
|sell
|171
|0.10
|1.28870
|1.29570
|1.28370
|342
|2005.04.14 11:50
|t/p
|171
|0.10
|1.28370
|1.29570
|1.28370
|37.84
|6813.81
|343
|2005.04.18 09:00
|buy
|172
|0.10
|1.29406
|1.28706
|1.29906
|344
|2005.04.18 10:44
|t/p
|172
|0.10
|1.29906
|1.28706
|1.29906
|38.49
|6852.30
|345
|2005.04.26 10:00
|sell
|173
|0.10
|1.29790
|1.30490
|1.29290
|346
|2005.04.27 08:04
|t/p
|173
|0.10
|1.29290
|1.30490
|1.29290
|38.30
|6890.60
|347
|2005.05.06 15:00
|sell
|174
|0.10
|1.28730
|1.29430
|1.28230
|348
|2005.05.06 17:02
|t/p
|174
|0.10
|1.28230
|1.29430
|1.28230
|39.00
|6929.60
|349
|2005.06.22 13:00
|sell
|175
|0.10
|1.21230
|1.21930
|1.20730
|350
|2005.06.23 13:56
|t/p
|175
|0.10
|1.20730
|1.21930
|1.20730
|40.31
|6969.90
|351
|2005.07.18 13:00
|sell
|176
|0.10
|1.20550
|1.21250
|1.20050
|352
|2005.07.18 18:00
|close
|176
|0.10
|1.20786
|1.21250
|1.20050
|-19.54
|6950.36
|353
|2005.07.18 18:00
|buy
|177
|0.10
|1.20821
|1.20121
|1.21321
|354
|2005.07.18 19:00
|close
|177
|0.10
|1.20730
|1.20121
|1.21321
|-7.54
|6942.82
|355
|2005.07.18 21:00
|sell
|178
|0.10
|1.20520
|1.21220
|1.20020
|356
|2005.07.19 08:46
|t/p
|178
|0.10
|1.20020
|1.21220
|1.20020
|41.29
|6984.11
|357
|2005.07.20 18:00
|sell
|179
|0.10
|1.20460
|1.21160
|1.19960
|358
|2005.07.20 19:32
|s/l
|179
|0.10
|1.21160
|1.21160
|1.19960
|-57.76
|6926.35
|359
|2005.07.20 20:00
|buy
|180
|0.10
|1.21116
|1.20416
|1.21616
|360
|2005.07.20 20:16
|t/p
|180
|0.10
|1.21616
|1.20416
|1.21616
|41.11
|6967.46
|361
|2005.07.20 20:16
|buy
|181
|0.10
|1.21640
|1.20940
|1.22140
|362
|2005.07.21 13:28
|t/p
|181
|0.10
|1.22140
|1.20940
|1.22140
|40.90
|7008.36
|363
|2005.07.28 10:00
|sell
|182
|0.10
|1.20460
|1.21160
|1.19960
|364
|2005.07.28 11:00
|close
|182
|0.10
|1.20636
|1.21160
|1.19960
|-14.59
|6993.77
|365
|2005.07.28 13:00
|buy
|183
|0.10
|1.20776
|1.20076
|1.21276
|366
|2005.07.28 17:39
|t/p
|183
|0.10
|1.21276
|1.20076
|1.21276
|41.23
|7035.00
|367
|2005.09.08 18:00
|sell
|184
|0.10
|1.24020
|1.24720
|1.23520
|368
|2005.09.09 07:00
|close
|184
|0.10
|1.24356
|1.24720
|1.23520
|-27.39
|7007.61
|369
|2005.09.09 12:00
|sell
|185
|0.10
|1.24030
|1.24730
|1.23530
|370
|2005.09.09 17:00
|close
|185
|0.10
|1.24356
|1.24730
|1.23530
|-26.22
|6981.39
|371
|2005.09.09 20:00
|sell
|186
|0.10
|1.24090
|1.24790
|1.23590
|372
|2005.09.12 04:37
|t/p
|186
|0.10
|1.23590
|1.24790
|1.23590
|40.09
|7021.48
|373
|2005.10.17 22:00
|sell
|187
|0.10
|1.20280
|1.20980
|1.19780
|374
|2005.10.18 08:49
|t/p
|187
|0.10
|1.19780
|1.20980
|1.19780
|41.38
|7062.86
|375
|2005.10.21 18:00
|sell
|188
|0.10
|1.19560
|1.20260
|1.19060
|376
|2005.10.24 17:00
|close
|188
|0.10
|1.19816
|1.20260
|1.19060
|-21.74
|7041.12
|377
|2005.10.25 12:00
|buy
|189
|0.10
|1.20346
|1.19646
|1.20846
|378
|2005.10.25 16:03
|t/p
|189
|0.10
|1.20846
|1.19646
|1.20846
|41.37
|7082.49
|379
|2005.11.03 16:00
|sell
|190
|0.10
|1.20030
|1.20730
|1.19530
|380
|2005.11.03 18:08
|t/p
|190
|0.10
|1.19530
|1.20730
|1.19530
|41.84
|7124.33
|381
|2005.11.18 21:00
|buy
|191
|0.10
|1.17636
|1.16936
|1.18136
|382
|2005.11.21 09:24
|t/p
|191
|0.10
|1.18136
|1.16936
|1.18136
|42.31
|7166.64
|383
|2005.11.21 21:00
|sell
|192
|0.10
|1.17240
|1.17940
|1.16740
|384
|2005.11.22 18:00
|close
|192
|0.10
|1.17376
|1.17940
|1.16740
|-11.96
|7154.68
|385
|2005.11.22 21:00
|buy
|193
|0.10
|1.18096
|1.17396
|1.18596
|386
|2005.11.23 07:15
|t/p
|193
|0.10
|1.18596
|1.17396
|1.18596
|42.15
|7196.83
|387
|2005.12.01 14:00
|sell
|194
|0.10
|1.17590
|1.18290
|1.17090
|388
|2005.12.01 15:26
|t/p
|194
|0.10
|1.17090
|1.18290
|1.17090
|42.70
|7239.53
|389
|2005.12.08 13:00
|buy
|195
|0.10
|1.17786
|1.17086
|1.18286
|390
|2005.12.08 16:29
|t/p
|195
|0.10
|1.18286
|1.17086
|1.18286
|42.27
|7281.80
|391
|2005.12.28 20:00
|sell
|196
|0.10
|1.18310
|1.19010
|1.17810
|392
|2005.12.29 09:00
|close
|196
|0.10
|1.18666
|1.19010
|1.17810
|-31.11
|7250.68
|393
|2006.01.19 17:00
|buy
|197
|0.10
|1.21226
|1.20526
|1.21726
|394
|2006.01.19 20:00
|close
|197
|0.10
|1.20870
|1.20526
|1.21726
|-29.45
|7221.23
|395
|2006.01.20 05:00
|sell
|198
|0.10
|1.20790
|1.21490
|1.20290
|396
|2006.01.20 15:00
|close
|198
|0.10
|1.20966
|1.21490
|1.20290
|-14.55
|7206.68
|397
|2006.01.20 18:00
|buy
|199
|0.10
|1.21026
|1.20326
|1.21526
|398
|2006.01.23 00:13
|t/p
|199
|0.10
|1.21526
|1.20326
|1.21526
|41.13
|7247.81
|399
|2006.02.23 22:00
|sell
|200
|0.10
|1.19170
|1.19870
|1.18670
|400
|2006.02.23 23:00
|close
|200
|0.10
|1.19216
|1.19870
|1.18670
|-3.86
|7243.95
|401
|2006.03.13 20:00
|buy
|201
|0.10
|1.19446
|1.18746
|1.19946
|402
|2006.03.14 16:01
|t/p
|201
|0.10
|1.19946
|1.18746
|1.19946
|41.67
|7285.62
|403
|2006.03.28 23:00
|sell
|202
|0.10
|1.20080
|1.20780
|1.19580
|404
|2006.03.29 19:00
|close
|202
|0.10
|1.20336
|1.20780
|1.19580
|-21.64
|7263.98
|405
|2006.04.03 17:00
|buy
|203
|0.10
|1.21176
|1.20476
|1.21676
|406
|2006.04.04 10:01
|t/p
|203
|0.10
|1.21676
|1.20476
|1.21676
|41.08
|7305.06
|407
|2006.04.12 14:00
|sell
|204
|0.10
|1.21370
|1.22070
|1.20870
|408
|2006.04.12 14:37
|t/p
|204
|0.10
|1.20870
|1.22070
|1.20870
|41.37
|7346.43
|409
|2006.04.12 14:37
|sell
|205
|0.10
|1.20830
|1.21530
|1.20330
|410
|2006.04.14 19:00
|close
|205
|0.10
|1.21166
|1.21530
|1.20330
|-29.21
|7317.22
|411
|2006.05.18 16:00
|buy
|206
|0.10
|1.28166
|1.27466
|1.28666
|412
|2006.05.18 18:00
|close
|206
|0.10
|1.27910
|1.27466
|1.28666
|-20.01
|7297.21
|413
|2006.05.19 13:00
|sell
|207
|0.10
|1.27620
|1.28320
|1.27120
|414
|2006.05.19 15:05
|t/p
|207
|0.10
|1.27120
|1.28320
|1.27120
|39.34
|7336.55
|415
|2006.05.24 10:00
|buy
|208
|0.10
|1.28356
|1.27656
|1.28856
|416
|2006.05.24 14:46
|t/p
|208
|0.10
|1.28856
|1.27656
|1.28856
|38.80
|7375.35
|417
|2006.05.26 00:01
|buy
|209
|0.10
|1.28276
|1.27576
|1.28776
|418
|2006.05.26 04:00
|close
|209
|0.10
|1.27790
|1.27576
|1.28776
|-38.03
|7337.32
|419
|2006.05.26 04:00
|sell
|210
|0.10
|1.27820
|1.28520
|1.27320
|420
|2006.05.26 10:00
|close
|210
|0.10
|1.28196
|1.28520
|1.27320
|-29.33
|7307.99
|421
|2006.05.26 11:00
|buy
|211
|0.10
|1.28166
|1.27466
|1.28666
|422
|2006.05.26 15:36
|s/l
|211
|0.10
|1.27466
|1.27466
|1.28666
|-54.93
|7253.06
|423
|2006.05.26 16:00
|sell
|212
|0.10
|1.27390
|1.28090
|1.26890
|424
|2006.05.30 04:00
|close
|212
|0.10
|1.27686
|1.28090
|1.26890
|-23.92
|7229.14
|425
|2006.06.02 00:01
|buy
|213
|0.10
|1.28156
|1.27456
|1.28656
|426
|2006.06.02 09:00
|close
|213
|0.10
|1.28080
|1.27456
|1.28656
|-5.93
|7223.21
|427
|2006.06.22 13:00
|sell
|214
|0.10
|1.25950
|1.26650
|1.25450
|428
|2006.06.23 11:40
|t/p
|214
|0.10
|1.25450
|1.26650
|1.25450
|39.49
|7262.70
|429
|2006.07.12 14:00
|sell
|215
|0.10
|1.27200
|1.27900
|1.26700
|430
|2006.07.13 17:20
|t/p
|215
|0.10
|1.26700
|1.27900
|1.26700
|38.36
|7301.05
|431
|2006.07.25 08:00
|buy
|216
|0.10
|1.26586
|1.25886
|1.27086
|432
|2006.07.25 17:00
|close
|216
|0.10
|1.26250
|1.25886
|1.27086
|-26.61
|7274.44
|433
|2006.07.25 18:00
|sell
|217
|0.10
|1.25790
|1.26490
|1.25290
|434
|2006.07.26 17:00
|close
|217
|0.10
|1.26196
|1.26490
|1.25290
|-32.54
|7241.90
|435
|2006.08.24 15:00
|buy
|218
|0.10
|1.28256
|1.27556
|1.28756
|436
|2006.08.24 17:00
|close
|218
|0.10
|1.27950
|1.27556
|1.28756
|-23.92
|7217.98
|437
|2006.08.24 17:00
|sell
|219
|0.10
|1.27970
|1.28670
|1.27470
|438
|2006.08.25 16:08
|t/p
|219
|0.10
|1.27470
|1.28670
|1.27470
|38.87
|7256.85
|439
|2006.08.28 18:00
|sell
|220
|0.10
|1.27850
|1.28550
|1.27350
|440
|2006.08.28 19:00
|close
|220
|0.10
|1.27916
|1.28550
|1.27350
|-5.16
|7251.69
|441
|2006.08.29 04:00
|buy
|221
|0.10
|1.28176
|1.27476
|1.28676
|442
|2006.08.29 17:00
|close
|221
|0.10
|1.27570
|1.27476
|1.28676
|-47.50
|7204.19
|443
|2006.08.29 17:00
|sell
|222
|0.10
|1.27575
|1.28275
|1.27075
|444
|2006.08.29 20:32
|s/l
|222
|0.10
|1.28275
|1.28275
|1.27075
|-54.57
|7149.62
|445
|2006.09.01 11:00
|buy
|223
|0.10
|1.28246
|1.27546
|1.28746
|446
|2006.09.01 12:00
|close
|223
|0.10
|1.28170
|1.27546
|1.28746
|-5.93
|7143.69
|447
|2006.09.01 15:00
|sell
|224
|0.10
|1.27740
|1.28440
|1.27240
|448
|2006.09.01 18:00
|close
|224
|0.10
|1.28346
|1.28440
|1.27240
|-47.22
|7096.47
|449
|2006.09.01 19:00
|buy
|225
|0.10
|1.28386
|1.27686
|1.28886
|450
|2006.09.05 03:00
|close
|225
|0.10
|1.28380
|1.27686
|1.28886
|-0.49
|7095.98
|451
|2006.09.07 08:00
|sell
|226
|0.10
|1.28130
|1.28830
|1.27630
|452
|2006.09.07 12:37
|t/p
|226
|0.10
|1.27630
|1.28830
|1.27630
|39.18
|7135.16
|453
|2006.09.21 04:00
|buy
|227
|0.10
|1.27276
|1.26576
|1.27776
|454
|2006.09.21 18:15
|t/p
|227
|0.10
|1.27776
|1.26576
|1.27776
|39.13
|7174.29
|455
|2006.11.06 10:00
|sell
|228
|0.10
|1.27040
|1.27740
|1.26540
|456
|2006.11.06 18:00
|close
|228
|0.10
|1.27136
|1.27740
|1.26540
|-7.55
|7166.74
|457
|2006.11.16 23:01
|sell
|229
|0.10
|1.27960
|1.28660
|1.27460
|458
|2006.11.17 16:00
|close
|229
|0.10
|1.28076
|1.28660
|1.27460
|-9.43
|7157.31
|459
|2006.11.17 17:00
|buy
|230
|0.10
|1.28266
|1.27566
|1.28766
|460
|2006.11.20 17:00
|close
|230
|0.10
|1.28140
|1.27566
|1.28766
|-9.84
|7147.47
|461
|2006.12.11 21:00
|buy
|231
|0.10
|1.32516
|1.31816
|1.33016
|462
|2006.12.11 23:00
|close
|231
|0.10
|1.32360
|1.31816
|1.33016
|-11.79
|7135.68
|463
|2006.12.21 03:00
|buy
|232
|0.10
|1.31866
|1.31166
|1.32366
|464
|2006.12.21 12:00
|close
|232
|0.10
|1.31780
|1.31166
|1.32366
|-6.53
|7129.15
|465
|2006.12.21 15:00
|sell
|233
|0.10
|1.31680
|1.32380
|1.31180
|466
|2006.12.22 00:00
|close
|233
|0.10
|1.31806
|1.32380
|1.31180
|-9.93
|7119.22
|467
|2006.12.22 03:00
|buy
|234
|0.10
|1.31876
|1.31176
|1.32376
|468
|2006.12.22 16:00
|close
|234
|0.10
|1.31730
|1.31176
|1.32376
|-11.08
|7108.14
|469
|2006.12.22 17:00
|sell
|235
|0.10
|1.31550
|1.32250
|1.31050
|470
|2006.12.26 18:53
|t/p
|235
|0.10
|1.31050
|1.32250
|1.31050
|37.41
|7145.55
|471
|2006.12.29 08:00
|buy
|236
|0.10
|1.31806
|1.31106
|1.32306
|472
|2007.01.02 01:38
|t/p
|236
|0.10
|1.32306
|1.31106
|1.32306
|37.77
|7183.32
|473
|2007.01.22 05:00
|buy
|237
|0.10
|1.29726
|1.29026
|1.30226
|474
|2007.01.22 08:00
|close
|237
|0.10
|1.29650
|1.29026
|1.30226
|-5.86
|7177.46
|475
|2007.01.25 12:00
|buy
|238
|0.10
|1.29886
|1.29186
|1.30386
|476
|2007.01.25 14:00
|close
|238
|0.10
|1.29750
|1.29186
|1.30386
|-10.48
|7166.98
|477
|2007.01.25 20:00
|sell
|239
|0.10
|1.29610
|1.30310
|1.29110
|478
|2007.01.26 09:09
|t/p
|239
|0.10
|1.29110
|1.30310
|1.29110
|38.36
|7205.34
|479
|2007.01.31 10:00
|sell
|240
|0.10
|1.29390
|1.30090
|1.28890
|480
|2007.01.31 14:00
|close
|240
|0.10
|1.29566
|1.30090
|1.28890
|-13.58
|7191.76
|481
|2007.01.31 17:00
|buy
|241
|0.10
|1.29926
|1.29226
|1.30426
|482
|2007.02.01 16:00
|t/p
|241
|0.10
|1.30426
|1.29226
|1.30426
|38.30
|7230.05
|483
|2007.02.13 12:01
|buy
|242
|0.10
|1.29996
|1.29296
|1.30496
|484
|2007.02.14 05:39
|t/p
|242
|0.10
|1.30496
|1.29296
|1.30496
|38.31
|7268.36
|485
|2007.02.22 18:00
|buy
|243
|0.10
|1.31326
|1.30626
|1.31826
|486
|2007.02.22 19:00
|close
|243
|0.10
|1.31260
|1.30626
|1.31826
|-5.03
|7263.33
|487
|2007.03.05 03:00
|sell
|244
|0.10
|1.31240
|1.31940
|1.30740
|488
|2007.03.05 15:24
|t/p
|244
|0.10
|1.30740
|1.31940
|1.30740
|38.24
|7301.57
|489
|2007.03.08 16:00
|sell
|245
|0.10
|1.31250
|1.31950
|1.30750
|490
|2007.03.09 03:03
|close
|245
|0.10
|1.31456
|1.31950
|1.30750
|-16.04
|7285.53
|491
|2007.03.09 06:01
|buy
|246
|0.10
|1.31546
|1.30846
|1.32046
|492
|2007.03.09 15:00
|close
|246
|0.10
|1.30990
|1.30846
|1.32046
|-42.45
|7243.08
|493
|2007.03.09 15:00
|sell
|247
|0.10
|1.30973
|1.31673
|1.30473
|494
|2007.03.12 10:00
|close
|247
|0.10
|1.31426
|1.31673
|1.30473
|-34.84
|7208.24
|495
|2007.03.26 17:01
|buy
|248
|0.10
|1.33336
|1.32636
|1.33836
|496
|2007.03.28 18:00
|close
|248
|0.10
|1.33310
|1.32636
|1.33836
|-1.97
|7206.27
|497
|2007.03.30 18:00
|buy
|249
|0.10
|1.33746
|1.33046
|1.34246
|498
|2007.04.03 12:00
|close
|249
|0.10
|1.33520
|1.33046
|1.34246
|-16.95
|7189.32
|499
|2007.04.10 03:00
|buy
|250
|0.10
|1.33806
|1.33106
|1.34306
|500
|2007.04.10 04:40
|t/p
|250
|0.10
|1.34306
|1.33106
|1.34306
|37.23
|7226.55
|501
|2007.05.03 16:00
|sell
|251
|0.10
|1.35740
|1.36440
|1.35240
|502
|2007.05.04 15:00
|close
|251
|0.10
|1.35946
|1.36440
|1.35240
|-15.52
|7211.03
|503
|2007.05.15 17:00
|buy
|252
|0.10
|1.35956
|1.35256
|1.36456
|504
|2007.05.16 17:30
|s/l
|252
|0.10
|1.35256
|1.35256
|1.36456
|-51.77
|7159.26
|505
|2007.05.16 19:00
|sell
|253
|0.10
|1.35120
|1.35820
|1.34620
|506
|2007.05.21 01:03
|close
|253
|0.10
|1.35226
|1.35820
|1.34620
|-9.69
|7149.56
|507
|2007.05.29 21:00
|sell
|254
|0.10
|1.34490
|1.35190
|1.33990
|508
|2007.05.31 11:00
|close
|254
|0.10
|1.34416
|1.35190
|1.33990
|4.03
|7153.59
|509
|2007.06.21 15:00
|buy
|255
|0.10
|1.34046
|1.33346
|1.34546
|510
|2007.06.21 16:00
|close
|255
|0.10
|1.33980
|1.33346
|1.34546
|-4.93
|7148.66
|511
|2007.06.22 00:01
|sell
|256
|0.10
|1.33890
|1.34590
|1.33390
|512
|2007.06.22 08:00
|close
|256
|0.10
|1.34016
|1.34590
|1.33390
|-9.40
|7139.26
|513
|2007.06.22 08:00
|buy
|257
|0.10
|1.34019
|1.33319
|1.34519
|514
|2007.06.22 14:17
|t/p
|257
|0.10
|1.34519
|1.33319
|1.34519
|37.17
|7176.43
|515
|2007.09.05 07:00
|sell
|258
|0.10
|1.35880
|1.36580
|1.35380
|516
|2007.09.05 17:00
|close
|258
|0.10
|1.36506
|1.36580
|1.35380
|-45.86
|7130.57
|517
|2007.10.05 10:01
|sell
|259
|0.10
|1.41130
|1.41830
|1.40630
|518
|2007.10.05 14:34
|t/p
|259
|0.10
|1.40630
|1.41830
|1.40630
|35.56
|7166.13
|519
|2007.10.08 10:00
|sell
|260
|0.10
|1.41070
|1.41770
|1.40570
|520
|2007.10.08 17:44
|t/p
|260
|0.10
|1.40570
|1.41770
|1.40570
|35.57
|7201.70
|521
|2007.10.23 14:00
|buy
|261
|0.10
|1.42376
|1.41676
|1.42876
|522
|2007.10.24 09:00
|close
|261
|0.10
|1.42300
|1.41676
|1.42876
|-5.35
|7196.35
|523
|2007.11.28 21:00
|buy
|262
|0.10
|1.48556
|1.47856
|1.49056
|524
|2007.11.29 08:00
|close
|262
|0.10
|1.48020
|1.47856
|1.49056
|-36.24
|7160.11
|525
|2007.11.29 11:00
|sell
|263
|0.10
|1.47470
|1.48170
|1.46970
|526
|2007.11.30 16:41
|t/p
|263
|0.10
|1.46970
|1.48170
|1.46970
|33.65
|7193.76
|527
|2007.12.05 10:00
|sell
|264
|0.10
|1.47120
|1.47820
|1.46620
|528
|2007.12.05 15:49
|t/p
|264
|0.10
|1.46620
|1.47820
|1.46620
|34.11
|7227.87
|529
|2007.12.11 14:00
|sell
|265
|0.10
|1.46610
|1.47310
|1.46110
|530
|2007.12.11 15:00
|close
|265
|0.10
|1.46876
|1.47310
|1.46110
|-18.11
|7209.76
|531
|2007.12.11 16:00
|buy
|266
|0.10
|1.47056
|1.46356
|1.47556
|532
|2007.12.11 21:00
|close
|266
|0.10
|1.46720
|1.46356
|1.47556
|-22.90
|7186.86
|533
|2007.12.11 21:00
|sell
|267
|0.10
|1.46718
|1.47418
|1.46218
|534
|2007.12.12 07:00
|close
|267
|0.10
|1.46796
|1.47418
|1.46218
|-5.68
|7181.18
|535
|2007.12.12 15:00
|buy
|268
|0.10
|1.47146
|1.46446
|1.47646
|536
|2007.12.12 16:00
|close
|268
|0.10
|1.46800
|1.46446
|1.47646
|-23.57
|7157.61
|537
|2007.12.12 20:00
|buy
|269
|0.10
|1.47116
|1.46416
|1.47616
|538
|2007.12.13 12:00
|close
|269
|0.10
|1.46840
|1.46416
|1.47616
|-18.83
|7138.77
|539
|2007.12.13 15:00
|sell
|270
|0.10
|1.46790
|1.47490
|1.46290
|540
|2007.12.13 16:27
|t/p
|270
|0.10
|1.46290
|1.47490
|1.46290
|34.18
|7172.95
|541
|2008.04.03 04:00
|sell
|271
|0.10
|1.56490
|1.57190
|1.55990
|542
|2008.04.03 10:56
|t/p
|271
|0.10
|1.55990
|1.57190
|1.55990
|32.05
|7205.00
|543
|2008.04.14 10:00
|buy
|272
|0.10
|1.57846
|1.57146
|1.58346
|544
|2008.04.14 12:30
|t/p
|272
|0.10
|1.58346
|1.57146
|1.58346
|31.58
|7236.58
|545
|2008.04.21 09:00
|sell
|273
|0.10
|1.58110
|1.58810
|1.57610
|546
|2008.04.21 10:00
|close
|273
|0.10
|1.58806
|1.58810
|1.57610
|-43.83
|7192.75
|547
|2008.04.21 10:00
|buy
|274
|0.10
|1.58811
|1.58111
|1.59311
|548
|2008.04.21 14:38
|t/p
|274
|0.10
|1.59311
|1.58111
|1.59311
|31.38
|7224.13
|549
|2008.05.13 13:00
|sell
|275
|0.10
|1.54660
|1.55360
|1.54160
|550
|2008.05.13 17:00
|close
|275
|0.10
|1.54846
|1.55360
|1.54160
|-12.01
|7212.12
|551
|2008.05.15 19:00
|sell
|276
|0.10
|1.54320
|1.55020
|1.53820
|552
|2008.05.16 04:00
|close
|276
|0.10
|1.54716
|1.55020
|1.53820
|-25.97
|7186.15
|553
|2008.05.16 10:00
|buy
|277
|0.10
|1.54966
|1.54266
|1.55466
|554
|2008.05.16 13:00
|close
|277
|0.10
|1.54600
|1.54266
|1.55466
|-23.67
|7162.48
|555
|2008.05.16 13:00
|sell
|278
|0.10
|1.54603
|1.55303
|1.54103
|556
|2008.05.16 14:00
|close
|278
|0.10
|1.54866
|1.55303
|1.54103
|-16.98
|7145.50
|557
|2008.05.16 17:00
|buy
|279
|0.10
|1.55516
|1.54816
|1.56016
|558
|2008.05.19 09:46
|t/p
|279
|0.10
|1.56016
|1.54816
|1.56016
|32.03
|7177.53
|559
|2008.06.18 08:00
|sell
|280
|0.10
|1.54750
|1.55450
|1.54250
|560
|2008.06.18 09:00
|close
|280
|0.10
|1.55076
|1.55450
|1.54250
|-21.02
|7156.51
|561
|2008.06.18 19:00
|buy
|281
|0.10
|1.55186
|1.54486
|1.55686
|562
|2008.06.19 02:02
|t/p
|281
|0.10
|1.55686
|1.54486
|1.55686
|32.09
|7188.60
|563
|2008.06.20 04:00
|buy
|282
|0.10
|1.55166
|1.54466
|1.55666
|564
|2008.06.20 10:09
|t/p
|282
|0.10
|1.55666
|1.54466
|1.55666
|32.12
|7220.72
|565
|2008.06.24 09:00
|buy
|283
|0.10
|1.55496
|1.54796
|1.55996
|566
|2008.06.24 16:02
|t/p
|283
|0.10
|1.55996
|1.54796
|1.55996
|32.06
|7252.78
|567
|2008.07.08 05:00
|sell
|284
|0.10
|1.56990
|1.57690
|1.56490
|568
|2008.07.08 10:00
|close
|284
|0.10
|1.57336
|1.57690
|1.56490
|-21.99
|7230.79
|569
|2008.07.08 11:00
|buy
|285
|0.10
|1.57296
|1.56596
|1.57796
|570
|2008.07.08 13:00
|close
|285
|0.10
|1.56920
|1.56596
|1.57796
|-23.96
|7206.83
|571
|2008.07.08 13:00
|sell
|286
|0.10
|1.56926
|1.57626
|1.56426
|572
|2008.07.08 17:34
|t/p
|286
|0.10
|1.56426
|1.57626
|1.56426
|31.97
|7238.80
|573
|2008.07.09 16:00
|buy
|287
|0.10
|1.57406
|1.56706
|1.57906
|574
|2008.07.10 11:00
|close
|287
|0.10
|1.57030
|1.56706
|1.57906
|-23.97
|7214.83
|575
|2008.09.15 14:00
|sell
|288
|0.10
|1.41290
|1.41990
|1.40790
|576
|2008.09.15 15:29
|s/l
|288
|0.10
|1.41990
|1.41990
|1.40790
|-49.30
|7165.53
|577
|2008.09.15 23:00
|buy
|289
|0.10
|1.42456
|1.41756
|1.42956
|578
|2008.09.15 23:58
|t/p
|289
|0.10
|1.42956
|1.41756
|1.42956
|34.97
|7200.50
|579
|2008.09.15 23:58
|buy
|290
|0.10
|1.42976
|1.42276
|1.43476
|580
|2008.09.16 02:00
|s/l
|290
|0.10
|1.42276
|1.42276
|1.43476
|-49.22
|7151.28
|581
|2008.09.16 12:00
|sell
|291
|0.10
|1.41750
|1.42450
|1.41250
|582
|2008.09.16 14:00
|close
|291
|0.10
|1.42126
|1.42450
|1.41250
|-26.46
|7124.82
|583
|2008.09.19 16:00
|buy
|292
|0.10
|1.43676
|1.42976
|1.44176
|584
|2008.09.19 16:51
|t/p
|292
|0.10
|1.44176
|1.42976
|1.44176
|34.67
|7159.49
|585
|2008.09.19 16:51
|buy
|293
|0.10
|1.44198
|1.43498
|1.44698
|586
|2008.09.19 20:39
|t/p
|293
|0.10
|1.44698
|1.43498
|1.44698
|34.55
|7194.04
|587
|2008.11.10 18:00
|sell
|294
|0.10
|1.27570
|1.28270
|1.27070
|588
|2008.11.11 01:39
|t/p
|294
|0.10
|1.27070
|1.28270
|1.27070
|38.98
|7233.02
|589
|2008.11.14 18:00
|buy
|295
|0.10
|1.27316
|1.26616
|1.27816
|590
|2008.11.14 18:08
|s/l
|295
|0.10
|1.26616
|1.26616
|1.27816
|-55.30
|7177.72
|591
|2008.11.14 18:08
|buy
|296
|0.10
|1.26616
|1.25916
|1.27116
|592
|2008.11.14 18:25
|t/p
|296
|0.10
|1.27116
|1.25916
|1.27116
|39.33
|7217.05
|593
|2008.11.14 18:25
|buy
|297
|0.10
|1.27134
|1.26434
|1.27634
|594
|2008.11.14 20:20
|t/p
|297
|0.10
|1.27634
|1.26434
|1.27634
|39.17
|7256.22
|595
|2008.11.17 00:00
|sell
|298
|0.10
|1.25360
|1.26060
|1.24860
|596
|2008.11.17 08:31
|s/l
|298
|0.10
|1.26060
|1.26060
|1.24860
|-55.52
|7200.70
|597
|2008.11.17 20:00
|buy
|299
|0.10
|1.27246
|1.26546
|1.27746
|598
|2008.11.17 21:56
|s/l
|299
|0.10
|1.26546
|1.26546
|1.27746
|-55.32
|7145.38
|599
|2008.11.19 16:00
|buy
|300
|0.10
|1.27756
|1.27056
|1.28256
|600
|2008.11.19 16:36
|s/l
|300
|0.10
|1.27056
|1.27056
|1.28256
|-55.10
|7090.28
|601
|2008.11.19 16:36
|buy
|301
|0.10
|1.27058
|1.26358
|1.27558
|602
|2008.11.19 17:00
|close
|301
|0.10
|1.26530
|1.26358
|1.27558
|-41.73
|7048.55
|603
|2008.12.05 14:00
|sell
|302
|0.10
|1.26910
|1.27610
|1.26410
|604
|2008.12.05 14:50
|t/p
|302
|0.10
|1.26410
|1.27610
|1.26410
|39.56
|7088.11
|605
|2008.12.05 14:50
|sell
|303
|0.10
|1.26383
|1.27083
|1.25883
|606
|2008.12.05 15:11
|s/l
|303
|0.10
|1.27083
|1.27083
|1.25883
|-55.08
|7033.03
|607
|2008.12.08 03:00
|buy
|304
|0.10
|1.27566
|1.26866
|1.28066
|608
|2008.12.08 07:15
|t/p
|304
|0.10
|1.28066
|1.26866
|1.28066
|39.04
|7072.07
|609
|2009.02.09 12:00
|buy
|305
|0.10
|1.29426
|1.28726
|1.29926
|610
|2009.02.09 13:56
|t/p
|305
|0.10
|1.29926
|1.28726
|1.29926
|38.49
|7110.56
|611
|2009.02.10 13:00
|buy
|306
|0.10
|1.29656
|1.28956
|1.30156
|612
|2009.02.10 16:03
|t/p
|306
|0.10
|1.30156
|1.28956
|1.30156
|38.42
|7148.98
|613
|2009.02.10 21:00
|sell
|307
|0.10
|1.28670
|1.29370
|1.28170
|614
|2009.02.11 08:00
|close
|307
|0.10
|1.29336
|1.29370
|1.28170
|-51.86
|7097.11
|615
|2009.02.11 10:00
|buy
|308
|0.10
|1.29866
|1.29166
|1.30366
|616
|2009.02.11 14:02
|s/l
|308
|0.10
|1.29166
|1.29166
|1.30366
|-54.20
|7042.91
|617
|2009.02.11 18:00
|sell
|309
|0.10
|1.28920
|1.29620
|1.28420
|618
|2009.02.11 19:08
|t/p
|309
|0.10
|1.28420
|1.29620
|1.28420
|38.94
|7081.85
|619
|2009.02.20 21:00
|buy
|310
|0.10
|1.28406
|1.27706
|1.28906
|620
|2009.02.23 02:48
|t/p
|310
|0.10
|1.28906
|1.27706
|1.28906
|38.77
|7120.62
|621
|2009.02.23 21:00
|sell
|311
|0.10
|1.27140
|1.27840
|1.26640
|622
|2009.02.24 01:18
|t/p
|311
|0.10
|1.26640
|1.27840
|1.26640
|39.11
|7159.73
|623
|2009.02.24 11:00
|buy
|312
|0.10
|1.27906
|1.27206
|1.28406
|624
|2009.02.24 15:00
|close
|312
|0.10
|1.27320
|1.27206
|1.28406
|-46.03
|7113.70
|625
|2009.02.26 14:00
|buy
|313
|0.10
|1.27996
|1.27296
|1.28496
|626
|2009.02.26 16:00
|close
|313
|0.10
|1.27600
|1.27296
|1.28496
|-31.03
|7082.67
|627
|2009.02.26 22:00
|sell
|314
|0.10
|1.27370
|1.28070
|1.26870
|628
|2009.02.27 09:04
|t/p
|314
|0.10
|1.26870
|1.28070
|1.26870
|39.04
|7121.71
|629
|2009.03.09 12:00
|sell
|315
|0.10
|1.25960
|1.26660
|1.25460
|630
|2009.03.09 16:00
|close
|315
|0.10
|1.26316
|1.26660
|1.25460
|-28.18
|7093.53
|631
|2009.03.10 05:00
|buy
|316
|0.10
|1.26776
|1.26076
|1.27276
|632
|2009.03.10 09:00
|t/p
|316
|0.10
|1.27276
|1.26076
|1.27276
|39.29
|7132.82
|633
|2009.04.14 15:00
|sell
|317
|0.10
|1.32396
|1.33096
|1.31896
|634
|2009.04.14 16:00
|close
|317
|0.10
|1.32740
|1.33096
|1.31896
|-25.92
|7106.90
|635
|2009.04.14 21:00
|buy
|318
|0.10
|1.32916
|1.32216
|1.33416
|636
|2009.04.14 22:00
|close
|318
|0.10
|1.32741
|1.32216
|1.33416
|-13.18
|7093.72
|637
|2009.06.10 18:00
|sell
|319
|0.10
|1.39814
|1.40514
|1.39314
|638
|2009.06.10 20:00
|t/p
|319
|0.10
|1.39314
|1.40514
|1.39314
|35.89
|7129.61
|639
|2009.06.11 18:00
|buy
|320
|0.10
|1.40935
|1.40235
|1.41435
|640
|2009.06.11 19:26
|t/p
|320
|0.10
|1.41435
|1.40235
|1.41435
|35.35
|7164.96
|641
|2009.06.12 14:00
|sell
|321
|0.10
|1.40004
|1.40704
|1.39504
|642
|2009.06.12 15:37
|t/p
|321
|0.10
|1.39504
|1.40704
|1.39504
|35.85
|7200.81
|643
|2009.06.18 16:00
|buy
|322
|0.10
|1.39846
|1.39146
|1.40346
|644
|2009.06.18 19:59
|s/l
|322
|0.10
|1.39146
|1.39146
|1.40346
|-50.31
|7150.50
|645
|2009.06.18 21:00
|sell
|323
|0.10
|1.39003
|1.39703
|1.38503
|646
|2009.06.19 06:00
|close
|323
|0.10
|1.39212
|1.39703
|1.38503
|-15.38
|7135.12
|647
|2009.06.19 18:00
|buy
|324
|0.10
|1.39978
|1.39278
|1.40478
|648
|2009.06.22 00:36
|s/l
|324
|0.10
|1.39278
|1.39278
|1.40478
|-50.27
|7084.85
|649
|2009.06.25 13:00
|sell
|325
|0.10
|1.39324
|1.40024
|1.38824
|650
|2009.06.25 19:27
|s/l
|325
|0.10
|1.40024
|1.40024
|1.38824
|-49.99
|7034.86
|651
|2009.06.25 21:00
|buy
|326
|0.10
|1.39905
|1.39205
|1.40405
|652
|2009.06.26 03:23
|t/p
|326
|0.10
|1.40405
|1.39205
|1.40405
|35.60
|7070.46
|653
|2009.07.10 09:00
|sell
|327
|0.10
|1.39450
|1.40150
|1.38950
|654
|2009.07.10 11:35
|t/p
|327
|0.10
|1.38950
|1.40150
|1.38950
|35.98
|7106.44
|655
|2009.07.14 17:00
|sell
|328
|0.10
|1.39426
|1.40126
|1.38926
|656
|2009.07.14 18:00
|close
|328
|0.10
|1.39718
|1.40126
|1.38926
|-20.90
|7085.54
|657
|2009.07.15 03:00
|buy
|329
|0.10
|1.39829
|1.39129
|1.40329
|658
|2009.07.15 08:18
|t/p
|329
|0.10
|1.40329
|1.39129
|1.40329
|35.63
|7121.17
|659
|2009.08.27 14:00
|buy
|330
|0.10
|1.42790
|1.42090
|1.43290
|660
|2009.08.27 15:00
|close
|330
|0.10
|1.42561
|1.42090
|1.43290
|-16.06
|7105.11
|661
|2009.08.27 16:00
|sell
|331
|0.10
|1.42302
|1.43002
|1.41802
|662
|2009.08.27 18:00
|close
|331
|0.10
|1.42729
|1.43002
|1.41802
|-29.92
|7075.19
|663
|2009.09.03 19:00
|sell
|332
|0.10
|1.42590
|1.43290
|1.42090
|664
|2009.09.04 09:00
|close
|332
|0.10
|1.42892
|1.43290
|1.42090
|-21.50
|7053.69
|665
|2009.09.04 20:00
|buy
|333
|0.10
|1.43123
|1.42423
|1.43623
|666
|2009.09.08 08:24
|t/p
|333
|0.10
|1.43623
|1.42423
|1.43623
|34.79
|7088.48
|667
|2009.09.28 02:00
|buy
|334
|0.10
|1.47099
|1.46399
|1.47599
|668
|2009.09.28 02:57
|s/l
|334
|0.10
|1.46399
|1.46399
|1.47599
|-47.81
|7040.67
|669
|2009.09.28 02:57
|buy
|335
|0.10
|1.46415
|1.45715
|1.46915
|670
|2009.09.28 03:00
|close
|335
|0.10
|1.46442
|1.45715
|1.46915
|1.84
|7042.51
|671
|2009.09.28 03:00
|sell
|336
|0.10
|1.46443
|1.47143
|1.45943
|672
|2009.09.28 03:39
|t/p
|336
|0.10
|1.45943
|1.47143
|1.45943
|34.27
|7076.78
|673
|2009.09.28 03:39
|sell
|337
|0.10
|1.45915
|1.46615
|1.45415
|674
|2009.09.28 13:28
|s/l
|337
|0.10
|1.46615
|1.46615
|1.45415
|-47.74
|7029.04
|675
|2009.11.18 11:00
|buy
|338
|0.10
|1.49598
|1.48898
|1.50098
|676
|2009.11.19 04:00
|close
|338
|0.10
|1.49226
|1.48898
|1.50098
|-24.96
|7004.07
|677
|2009.11.19 09:00
|sell
|339
|0.10
|1.48798
|1.49498
|1.48298
|678
|2009.11.19 20:00
|close
|339
|0.10
|1.49175
|1.49498
|1.48298
|-25.27
|6978.80
|679
|2009.12.29 18:00
|sell
|340
|0.10
|1.43539
|1.44239
|1.43039
|680
|2009.12.30 15:31
|t/p
|340
|0.10
|1.43039
|1.44239
|1.43039
|34.59
|7013.39
|681
|2009.12.31 17:00
|sell
|341
|0.10
|1.43463
|1.44163
|1.42963
|682
|2010.01.04 01:14
|t/p
|341
|0.10
|1.42963
|1.44163
|1.42963
|34.23
|7047.62
|683
|2010.01.04 15:00
|buy
|342
|0.10
|1.44237
|1.43537
|1.44737
|684
|2010.01.05 07:55
|t/p
|342
|0.10
|1.44737
|1.43537
|1.44737
|34.53
|7082.15
|685
|2010.01.06 20:00
|buy
|343
|0.10
|1.43988
|1.43288
|1.44488
|686
|2010.01.07 08:00
|close
|343
|0.10
|1.43673
|1.43288
|1.44488
|-21.95
|7060.20
|687
|2010.01.07 10:00
|sell
|344
|0.10
|1.43629
|1.44329
|1.43129
|688
|2010.01.07 14:03
|t/p
|344
|0.10
|1.43129
|1.44329
|1.43129
|34.93
|7095.13
|689
|2010.01.08 20:00
|buy
|345
|0.10
|1.44245
|1.43545
|1.44745
|690
|2010.01.11 00:49
|t/p
|345
|0.10
|1.44745
|1.43545
|1.44745
|34.53
|7129.66
|691
|2010.02.17 17:00
|sell
|346
|0.10
|1.36548
|1.37248
|1.36048
|692
|2010.02.17 17:43
|t/p
|346
|0.10
|1.36048
|1.37248
|1.36048
|36.76
|7166.42
|693
|2010.02.17 17:43
|sell
|347
|0.10
|1.36028
|1.36728
|1.35528
|694
|2010.02.18 08:36
|t/p
|347
|0.10
|1.35528
|1.36728
|1.35528
|35.78
|7202.20
|695
|2010.02.23 12:00
|sell
|348
|0.10
|1.35994
|1.36694
|1.35494
|696
|2010.02.23 15:03
|t/p
|348
|0.10
|1.35494
|1.36694
|1.35494
|36.90
|7239.10
|697
|2010.03.05 21:00
|buy
|349
|0.10
|1.36249
|1.35549
|1.36749
|698
|2010.03.08 03:02
|t/p
|349
|0.10
|1.36749
|1.35549
|1.36749
|36.55
|7275.65
|699
|2010.03.25 23:00
|sell
|350
|0.10
|1.32865
|1.33565
|1.32365
|700
|2010.03.26 08:52
|s/l
|350
|0.10
|1.33565
|1.33565
|1.32365
|-52.78
|7222.87
|701
|2010.04.01 18:00
|buy
|351
|0.10
|1.35690
|1.34990
|1.36190
|702
|2010.04.02 15:00
|close
|351
|0.10
|1.35141
|1.34990
|1.36190
|-40.63
|7182.23
|703
|2010.04.02 16:00
|sell
|352
|0.10
|1.34875
|1.35575
|1.34375
|704
|2010.04.05 03:00
|close
|352
|0.10
|1.35267
|1.35575
|1.34375
|-29.35
|7152.88
|705
|2010.08.30 00:00
|buy
|353
|0.10
|1.27660
|1.26960
|1.28160
|706
|2010.08.30 08:00
|close
|353
|0.10
|1.27352
|1.26960
|1.28160
|-24.18
|7128.70
|707
|2010.11.22 01:00
|buy
|354
|0.10
|1.37429
|1.36729
|1.37929
|708
|2010.11.22 13:27
|s/l
|354
|0.10
|1.36729
|1.36729
|1.37929
|-51.20
|7077.50
|709
|2010.11.22 16:00
|sell
|355
|0.10
|1.36594
|1.37294
|1.36094
|710
|2010.11.22 16:59
|t/p
|355
|0.10
|1.36094
|1.37294
|1.36094
|36.74
|7114.24
|711
|2010.11.22 16:59
|sell
|356
|0.10
|1.36077
|1.36777
|1.35577
|712
|2010.11.23 02:10
|t/p
|356
|0.10
|1.35577
|1.36777
|1.35577
|36.51
|7150.75
|713
|2010.12.09 11:00
|sell
|357
|0.10
|1.32193
|1.32893
|1.31693
|714
|2010.12.09 17:04
|t/p
|357
|0.10
|1.31693
|1.32893
|1.31693
|37.97
|7188.72
|715
|2010.12.17 17:00
|sell
|358
|0.10
|1.31513
|1.32213
|1.31013
|716
|2010.12.20 16:41
|t/p
|358
|0.10
|1.31013
|1.32213
|1.31013
|37.79
|7226.51