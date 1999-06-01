Strategy Tester Report
lowtrader1
GoMarkets-Real 1 (Build 401)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
PeriodDaily (D1) 1999.05.12 00:00 - 2011.05.13 00:00
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersmaxRiskPercent=1; gearingLevel=100; pipsStop=200;
Bars in test3309Ticks modelled48940390Modelling quality87.28%
Mismatched charts errors20
Initial deposit1000.00
Total net profit18762.82Gross profit37262.40Gross loss-18499.58
Profit factor2.01Expected payoff136.95
Absolute drawdown65.16Maximal drawdown9116.20 (43.83%)Relative drawdown43.83% (9116.20)
Total trades137Short positions (won %)53 (56.60%)Long positions (won %)84 (59.52%)
Profit trades (% of total)80 (58.39%)Loss trades (% of total)57 (41.61%)
Largestprofit trade4709.67loss trade-3807.54
Averageprofit trade465.78loss trade-324.55
Maximumconsecutive wins (profit in money)7 (1460.57)consecutive losses (loss in money)6 (-228.25)
Maximalconsecutive profit (count of wins)7568.19 (3)consecutive loss (count of losses)-4863.95 (3)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
11999.06.01 00:21sell10.031.042100.000000.00000
21999.07.01 00:01close10.031.036570.000000.0000011.621011.62
31999.07.01 00:01buy20.031.036570.000000.00000
41999.08.02 00:01close20.031.070000.000000.00000102.801114.42
51999.08.02 00:01buy30.011.070670.000000.00000
61999.09.01 00:08close30.011.056600.000000.00000-13.231101.18
71999.09.01 00:08buy40.031.057270.000000.00000
81999.10.01 00:01close40.031.068000.000000.0000034.871136.05
91999.10.01 00:01buy50.031.068670.000000.00000
101999.11.01 01:01close50.031.055100.000000.00000-38.281097.77
111999.11.01 01:01sell60.011.055100.000000.00000
121999.12.01 00:00close60.011.009470.000000.0000044.081141.85
131999.12.01 00:00sell70.031.008800.000000.00000
142000.01.03 01:01close70.031.007970.000000.00000-2.641139.20
152000.01.03 01:01sell80.031.007300.000000.00000
162000.02.01 00:00close80.030.971470.000000.00000102.981242.19
172000.02.01 00:00sell90.030.970800.000000.00000
182000.03.01 00:00close90.030.964770.000000.0000013.581255.77
192000.03.01 00:00sell100.030.964100.000000.00000
202000.04.03 00:01close100.030.956970.000000.0000016.261272.03
212000.04.03 00:01sell110.030.956300.000000.00000
222000.05.01 00:47close110.030.912670.000000.00000126.541398.56
232000.05.01 00:47sell120.010.912000.000000.00000
242000.06.01 00:04close120.010.937770.000000.00000-27.481371.08
252000.06.01 00:04buy130.040.937770.000000.00000
262000.07.03 00:08close130.040.951700.000000.0000059.071430.15
272000.07.03 00:08buy140.040.952370.000000.00000
282000.08.01 00:01close140.040.926700.000000.00000-99.441330.71
292000.08.01 00:01sell150.010.926700.000000.00000
302000.09.01 00:03close150.010.889370.000000.0000035.621366.33
312000.09.01 00:03sell160.040.888700.000000.00000
322000.10.02 00:01close160.040.884670.000000.0000010.111376.44
332000.10.02 00:01buy170.040.884670.000000.00000
342000.11.01 00:00close170.040.848900.000000.00000-139.731236.71
352000.11.01 00:00buy180.030.849570.000000.00000
362000.12.01 00:00close180.030.872900.000000.0000072.671309.38
372000.12.01 00:00buy190.030.873570.000000.00000
382001.01.01 01:01close190.030.942100.000000.00000208.021517.39
392001.01.01 01:01buy200.040.942770.000000.00000
402001.02.01 00:00close200.040.936900.000000.00000-19.801497.60
412001.02.01 00:00buy210.040.937570.000000.00000
422001.03.01 00:00close210.040.923700.000000.00000-52.351445.24
432001.03.01 00:00buy220.040.924370.000000.00000
442001.04.02 00:01close220.040.874500.000000.00000-196.131249.11
452001.04.02 00:01sell230.030.874500.000000.00000
462001.05.01 00:01close230.030.889970.000000.00000-50.921198.19
472001.05.01 00:01sell240.030.889300.000000.00000
482001.06.01 00:01close240.030.845570.000000.00000126.061324.25
492001.06.01 00:01sell250.030.844900.000000.00000
502001.07.02 00:01close250.030.851270.000000.00000-23.621300.63
512001.07.02 00:01sell260.010.850600.000000.00000
522001.08.01 00:01close260.010.877070.000000.00000-28.021272.61
532001.08.01 00:01buy270.030.877070.000000.00000
542001.09.03 00:01close270.030.909400.000000.0000099.751372.36
552001.09.03 00:01sell280.040.909400.000000.00000
562001.10.01 00:01close280.040.912170.000000.00000-16.881355.48
572001.10.01 00:01sell290.040.911500.000000.00000
582001.11.01 00:00close290.040.900770.000000.0000036.081391.56
592001.11.01 00:00buy300.010.900770.000000.00000
602001.12.01 00:00close300.010.896600.000000.00000-3.361388.20
612001.12.01 00:00buy310.040.897270.000000.00000
622002.01.01 01:02close310.040.889700.000000.00000-26.931361.26
632002.01.01 01:02buy320.040.890370.000000.00000
642002.02.01 00:00close320.040.858500.000000.00000-123.801237.47
652002.02.01 00:00sell330.030.858500.000000.00000
662002.03.01 00:00close330.030.869870.000000.00000-38.461199.00
672002.03.01 00:00sell340.010.869200.000000.00000
682002.04.01 00:02close340.010.872270.000000.00000-4.571194.43
692002.04.01 00:02sell350.010.871600.000000.00000
702002.05.01 00:01close350.010.901170.000000.00000-31.121163.31
712002.05.01 00:01buy360.010.901170.000000.00000
722002.06.03 00:01close360.010.932500.000000.0000032.251195.56
732002.06.03 00:01buy370.010.933170.000000.00000
742002.07.01 00:01close370.010.991300.000000.0000058.911254.47
752002.07.01 00:01buy380.030.991970.000000.00000
762002.08.01 00:01close380.030.977300.000000.00000-41.251213.22
772002.08.01 00:01sell390.030.977300.000000.00000
782002.09.02 00:01close390.030.982870.000000.00000-21.371191.85
792002.09.02 00:01buy400.010.982870.000000.00000
802002.10.01 00:01close400.010.986600.000000.000004.541196.39
812002.10.01 00:01buy410.030.987270.000000.00000
822002.11.01 00:00close410.030.990400.000000.0000012.151208.54
832002.11.01 00:00buy420.030.991070.000000.00000
842002.12.02 03:47close420.030.993100.000000.000008.521217.06
852002.12.02 03:47buy430.010.993770.000000.00000
862003.01.01 00:00close430.011.049600.000000.0000056.671273.72
872003.01.01 00:00buy440.031.050270.000000.00000
882003.02.01 00:00close440.031.077000.000000.0000082.871356.59
892003.02.01 00:00sell450.041.077000.000000.00000
902003.03.01 00:00close450.041.081470.000000.00000-23.681332.91
912003.03.01 00:00buy460.031.081470.000000.00000
922003.04.01 00:01close460.031.091600.000000.0000032.901365.81
932003.04.01 00:01buy470.041.092270.000000.00000
942003.05.01 00:01close470.041.118200.000000.00000107.291473.10
952003.05.01 00:01buy480.041.118870.000000.00000
962003.06.02 00:01close480.041.171700.000000.00000214.671687.77
972003.06.02 00:01sell490.051.171700.000000.00000
982003.07.01 00:01close490.051.153170.000000.0000085.141772.91
992003.07.01 00:01sell500.011.152500.000000.00000
1002003.08.01 00:01close500.011.123970.000000.0000026.821799.73
1012003.08.01 00:01sell510.051.123300.000000.00000
1022003.09.01 00:01close510.051.099570.000000.00000111.141910.86
1032003.09.01 00:01buy520.051.099570.000000.00000
1042003.10.01 00:01close520.051.165500.000000.00000333.842244.70
1052003.10.01 00:01buy530.061.166170.000000.00000
1062003.11.01 00:00close530.061.159600.000000.00000-34.062210.63
1072003.11.01 00:00sell540.061.159600.000000.00000
1082003.12.01 01:01close540.061.199470.000000.00000-248.241962.40
1092003.12.01 01:01buy550.051.199470.000000.00000
1102004.01.01 00:00close550.051.259400.000000.00000304.252266.65
1112004.01.01 00:00buy560.061.260070.000000.00000
1122004.02.02 01:01close560.061.248200.000000.00000-66.202200.45
1132004.02.02 01:01buy570.061.248870.000000.00000
1142004.03.01 01:01close570.061.248200.000000.000000.672201.12
1152004.03.01 01:01sell580.061.248200.000000.00000
1162004.04.01 00:01close580.061.232070.000000.0000086.522287.64
1172004.04.01 00:01buy590.061.232070.000000.00000
1182004.05.03 00:01close590.061.199500.000000.00000-190.402097.24
1192004.05.03 00:01buy600.061.200170.000000.00000
1202004.06.01 00:01close600.061.219300.000000.00000119.642216.88
1212004.06.01 00:01buy610.021.219970.000000.00000
1222004.07.01 00:01close610.021.218900.000000.00000-0.352216.53
1232004.07.01 00:01buy620.061.219570.000000.00000
1242004.08.02 00:01close620.061.206800.000000.00000-71.602144.93
1252004.08.02 00:01sell630.021.206800.000000.00000
1262004.09.01 00:01close630.021.218770.000000.00000-27.052117.88
1272004.09.01 00:01buy640.061.218770.000000.00000
1282004.10.01 00:01close640.061.243000.000000.00000150.742268.62
1292004.10.01 00:01buy650.061.243670.000000.00000
1302004.11.01 01:01close650.061.281700.000000.00000233.042501.65
1312004.11.01 01:01buy660.071.282370.000000.00000
1322004.12.01 00:00close660.071.328000.000000.00000325.272826.92
1332004.12.01 00:00buy670.081.328670.000000.00000
1342005.01.01 00:00close670.081.355400.000000.00000220.983047.90
1352005.01.01 00:00buy680.031.356070.000000.00000
1362005.02.01 00:00close680.031.303800.000000.00000-154.302893.61
1372005.02.01 00:00buy690.081.304470.000000.00000
1382005.03.01 00:00close690.081.322400.000000.00000149.693043.30
1392005.03.01 00:00sell700.091.322400.000000.00000
1402005.04.01 00:01close700.091.297070.000000.00000212.583255.88
1412005.04.01 00:01buy710.091.297070.000000.00000
1422005.05.02 00:01close710.091.286200.000000.00000-90.553165.33
1432005.05.02 00:01sell720.091.286200.000000.00000
1442005.06.01 00:01close720.091.231370.000000.00000479.483644.81
1452005.06.01 00:01sell730.101.230700.000000.00000
1462005.07.01 00:01close730.101.209470.000000.00000195.723840.52
1472005.07.01 00:01buy740.111.209470.000000.00000
1482005.08.01 00:01close740.111.212400.000000.0000041.133881.66
1492005.08.01 00:01buy750.111.213070.000000.00000
1502005.09.01 00:01close750.111.233900.000000.00000239.264120.91
1512005.09.01 00:01buy760.121.234570.000000.00000
1522005.10.03 00:01close760.121.202400.000000.00000-375.993744.92
1532005.10.03 00:01buy770.031.203070.000000.00000
1542005.11.01 00:00close770.031.199300.000000.00000-8.883736.04
1552005.11.01 00:00sell780.111.199300.000000.00000
1562005.12.01 00:00close780.111.179370.000000.00000200.993937.03
1572005.12.01 00:00buy790.111.179370.000000.00000
1582006.01.02 01:01close790.111.184900.000000.0000070.044007.06
1592006.01.02 01:01buy800.121.185570.000000.00000
1602006.02.01 00:00close800.121.215800.000000.00000372.814379.87
1612006.02.01 00:00sell810.041.215800.000000.00000
1622006.03.01 00:00close810.041.192970.000000.0000085.524465.39
1632006.03.01 00:00buy820.131.192970.000000.00000
1642006.04.03 00:01close820.131.211900.000000.00000258.064723.45
1652006.04.03 00:01buy830.041.212570.000000.00000
1662006.05.01 00:01close830.041.262700.000000.00000203.654927.09
1672006.05.01 00:01buy840.141.263370.000000.00000
1682006.06.01 00:01close840.141.281700.000000.00000269.515196.60
1692006.06.01 00:01buy850.051.282370.000000.00000
1702006.07.03 00:01close850.051.278300.000000.00000-16.165180.44
1712006.07.03 00:01buy860.151.278970.000000.00000
1722006.08.01 00:01close860.151.276700.000000.00000-21.915158.53
1732006.08.01 00:01buy870.151.277370.000000.00000
1742006.09.01 00:01close870.151.280800.000000.0000065.265223.79
1752006.09.01 00:01buy880.051.281470.000000.00000
1762006.10.02 00:00close880.051.268200.000000.00000-62.305161.49
1772006.10.02 00:00sell890.151.268200.000000.00000
1782006.11.01 00:00close890.151.276770.000000.00000-151.875009.62
1792006.11.01 00:00buy900.151.276770.000000.00000
1802006.12.01 00:00close900.151.324000.000000.00000721.845731.46
1812006.12.01 00:00buy910.171.324670.000000.00000
1822007.01.01 00:00close910.171.318900.000000.00000-84.335647.13
1832007.01.01 00:00buy920.161.319570.000000.00000
1842007.02.01 00:01close920.161.303100.000000.00000-248.795398.34
1852007.02.01 00:01buy930.161.303770.000000.00000
1862007.03.01 00:00close930.161.322800.000000.00000316.985715.32
1872007.03.01 00:00buy940.051.323470.000000.00000
1882007.04.02 00:00close940.051.337500.000000.0000074.345789.66
1892007.04.02 00:00buy950.171.338170.000000.00000
1902007.05.01 00:06close950.171.364000.000000.00000452.876242.52
1912007.05.01 00:06buy960.181.364670.000000.00000
1922007.06.01 00:01close960.181.345200.000000.00000-333.895908.64
1932007.06.01 00:01buy970.171.345870.000000.00000
1942007.07.02 00:00close970.171.354300.000000.00000157.076065.70
1952007.07.02 00:00buy980.181.354970.000000.00000
1962007.08.01 00:00close980.181.367800.000000.00000246.016311.71
1972007.08.01 00:00sell990.181.367800.000000.00000
1982007.09.03 00:00close990.181.363570.000000.0000045.366357.07
1992007.09.03 00:00sell1000.061.362900.000000.00000
2002007.10.01 00:00close1000.061.428370.000000.00000-401.535955.54
2012007.10.01 00:00buy1010.171.428370.000000.00000
2022007.11.01 00:01close1010.171.447900.000000.00000347.666303.21
2032007.11.01 00:01buy1020.181.448570.000000.00000
2042007.12.03 01:00close1020.181.464900.000000.00000309.016612.22
2052007.12.03 01:00sell1030.191.464900.000000.00000
2062008.01.02 10:01close1030.191.465870.000000.00000-47.976564.25
2072008.01.02 10:01buy1040.061.465870.000000.00000
2082008.02.01 00:00close1040.061.486000.000000.00000126.146690.39
2092008.02.01 00:00buy1050.201.486670.000000.00000
2102008.03.03 01:02close1050.201.520500.000000.00000692.787383.17
2112008.03.03 01:02buy1060.221.521170.000000.00000
2122008.04.01 00:00close1060.221.576300.000000.000001230.668613.83
2132008.04.01 00:00buy1070.081.576970.000000.00000
2142008.05.01 00:00close1070.081.561800.000000.00000-114.228499.62
2152008.05.01 00:00sell1080.081.561800.000000.00000
2162008.06.02 00:00close1080.081.556770.000000.0000027.808527.42
2172008.06.02 00:00sell1090.081.556100.000000.00000
2182008.07.01 00:00close1090.081.576070.000000.00000-171.788355.64
2192008.07.01 00:00buy1100.081.576070.000000.00000
2202008.08.01 00:03close1100.081.559600.000000.00000-124.398231.24
2212008.08.01 00:03sell1110.081.559600.000000.00000
2222008.09.01 00:01close1110.081.471370.000000.00000693.828925.06
2232008.09.01 00:01sell1120.081.470700.000000.00000
2242008.10.01 00:00close1120.081.412070.000000.00000456.609381.66
2252008.10.01 00:00sell1130.281.411400.000000.00000
2262008.11.03 01:00close1130.281.276870.000000.000003718.9613100.62
2272008.11.03 01:00buy1140.131.276870.000000.00000
2282008.12.01 01:00close1140.131.269200.000000.00000-89.5513011.07
2292008.12.01 01:00buy1150.131.269870.000000.00000
2302009.01.02 07:01close1150.131.386800.000000.000001532.4214543.49
2312009.01.02 07:01sell1160.431.386800.000000.00000
2322009.02.02 01:00close1160.431.275770.000000.000004709.6719253.16
2332009.02.02 01:00sell1170.571.275100.000000.00000
2342009.03.02 01:00close1170.571.262170.000000.00000654.3019907.46
2352009.03.02 01:00sell1180.591.261500.000000.00000
2362009.04.01 00:00close1180.591.324480.000000.00000-3807.5416099.92
2372009.04.01 00:00sell1190.161.323810.000000.00000
2382009.05.01 00:02close1190.161.323020.000000.00000-13.8916086.02
2392009.05.01 00:02buy1200.161.323020.000000.00000
2402009.06.01 00:00close1200.161.413060.000000.000001453.5917539.61
2412009.06.01 00:00buy1210.521.413730.000000.00000
2422009.07.01 00:00close1210.521.403550.000000.00000-485.8317053.78
2432009.07.01 00:00sell1220.511.403550.000000.00000
2442009.08.03 00:00close1220.511.427500.000000.00000-1308.6715745.11
2452009.08.03 00:00buy1230.471.427500.000000.00000
2462009.09.01 00:00close1230.471.433170.000000.00000304.5216049.64
2472009.09.01 00:00buy1240.481.433840.000000.00000
2482009.10.01 00:00close1240.481.463670.000000.000001474.7017524.34
2492009.10.01 00:00sell1250.171.463670.000000.00000
2502009.11.02 01:00close1250.171.474130.000000.00000-204.2517320.09
2512009.11.02 01:00sell1260.511.473460.000000.00000
2522009.12.01 00:00close1260.511.501080.000000.00000-1485.2615834.82
2532009.12.01 00:00buy1270.471.501080.000000.00000
2542010.01.04 01:00close1270.471.432590.000000.00000-3174.4412660.38
2552010.01.04 01:00sell1280.371.432590.000000.00000
2562010.02.01 01:00close1280.371.386990.000000.000001633.5114293.90
2572010.02.01 01:00sell1290.421.386320.000000.00000
2582010.03.01 01:00close1290.421.362900.000000.00000922.7015216.59
2592010.03.01 01:00buy1300.451.362900.000000.00000
2602010.04.01 00:00close1300.451.350640.000000.00000-510.2614706.33
2612010.04.01 00:00buy1310.441.351310.000000.00000
2622010.05.03 00:00close1310.441.332970.000000.00000-770.1313936.20
2632010.05.03 00:00sell1320.131.332970.000000.00000
2642010.07.08 09:04close1320.131.264960.000000.00000838.3214774.52
2652010.07.08 09:04sell1330.141.264290.000000.00000
2662010.08.05 08:41close1330.141.314000.000000.00000-716.2514058.27
2672010.08.05 08:41buy1340.421.314000.000000.00000
2682010.09.01 00:00close1340.421.268930.000000.00000-1863.6412194.63
2692010.09.01 00:00buy1350.361.269600.000000.00000
2702010.10.01 00:00close1350.361.362890.000000.000003390.5915585.21
2712010.10.01 00:00buy1360.461.363560.000000.00000
2722010.11.01 15:49close1360.461.394610.000000.000001465.5217050.74
2732010.11.01 15:49sell1370.511.394610.000000.00000
2742010.11.24 16:01close at stop1370.511.340240.000000.000002712.0819762.82