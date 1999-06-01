Strategy Tester Report
lowtrader1
GoMarkets-Real 1 (Build 401)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|Daily (D1) 1999.05.12 00:00 - 2011.05.13 00:00
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|maxRiskPercent=1; gearingLevel=100; pipsStop=200;
|Bars in test
|3309
|Ticks modelled
|48940390
|Modelling quality
|87.28%
|Mismatched charts errors
|20
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|18762.82
|Gross profit
|37262.40
|Gross loss
|-18499.58
|Profit factor
|2.01
|Expected payoff
|136.95
|Absolute drawdown
|65.16
|Maximal drawdown
|9116.20 (43.83%)
|Relative drawdown
|43.83% (9116.20)
|Total trades
|137
|Short positions (won %)
|53 (56.60%)
|Long positions (won %)
|84 (59.52%)
|Profit trades (% of total)
|80 (58.39%)
|Loss trades (% of total)
|57 (41.61%)
|Largest
|profit trade
|4709.67
|loss trade
|-3807.54
|Average
|profit trade
|465.78
|loss trade
|-324.55
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|7 (1460.57)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-228.25)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|7568.19 (3)
|consecutive loss (count of losses)
|-4863.95 (3)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|1999.06.01 00:21
|sell
|1
|0.03
|1.04210
|0.00000
|0.00000
|2
|1999.07.01 00:01
|close
|1
|0.03
|1.03657
|0.00000
|0.00000
|11.62
|1011.62
|3
|1999.07.01 00:01
|buy
|2
|0.03
|1.03657
|0.00000
|0.00000
|4
|1999.08.02 00:01
|close
|2
|0.03
|1.07000
|0.00000
|0.00000
|102.80
|1114.42
|5
|1999.08.02 00:01
|buy
|3
|0.01
|1.07067
|0.00000
|0.00000
|6
|1999.09.01 00:08
|close
|3
|0.01
|1.05660
|0.00000
|0.00000
|-13.23
|1101.18
|7
|1999.09.01 00:08
|buy
|4
|0.03
|1.05727
|0.00000
|0.00000
|8
|1999.10.01 00:01
|close
|4
|0.03
|1.06800
|0.00000
|0.00000
|34.87
|1136.05
|9
|1999.10.01 00:01
|buy
|5
|0.03
|1.06867
|0.00000
|0.00000
|10
|1999.11.01 01:01
|close
|5
|0.03
|1.05510
|0.00000
|0.00000
|-38.28
|1097.77
|11
|1999.11.01 01:01
|sell
|6
|0.01
|1.05510
|0.00000
|0.00000
|12
|1999.12.01 00:00
|close
|6
|0.01
|1.00947
|0.00000
|0.00000
|44.08
|1141.85
|13
|1999.12.01 00:00
|sell
|7
|0.03
|1.00880
|0.00000
|0.00000
|14
|2000.01.03 01:01
|close
|7
|0.03
|1.00797
|0.00000
|0.00000
|-2.64
|1139.20
|15
|2000.01.03 01:01
|sell
|8
|0.03
|1.00730
|0.00000
|0.00000
|16
|2000.02.01 00:00
|close
|8
|0.03
|0.97147
|0.00000
|0.00000
|102.98
|1242.19
|17
|2000.02.01 00:00
|sell
|9
|0.03
|0.97080
|0.00000
|0.00000
|18
|2000.03.01 00:00
|close
|9
|0.03
|0.96477
|0.00000
|0.00000
|13.58
|1255.77
|19
|2000.03.01 00:00
|sell
|10
|0.03
|0.96410
|0.00000
|0.00000
|20
|2000.04.03 00:01
|close
|10
|0.03
|0.95697
|0.00000
|0.00000
|16.26
|1272.03
|21
|2000.04.03 00:01
|sell
|11
|0.03
|0.95630
|0.00000
|0.00000
|22
|2000.05.01 00:47
|close
|11
|0.03
|0.91267
|0.00000
|0.00000
|126.54
|1398.56
|23
|2000.05.01 00:47
|sell
|12
|0.01
|0.91200
|0.00000
|0.00000
|24
|2000.06.01 00:04
|close
|12
|0.01
|0.93777
|0.00000
|0.00000
|-27.48
|1371.08
|25
|2000.06.01 00:04
|buy
|13
|0.04
|0.93777
|0.00000
|0.00000
|26
|2000.07.03 00:08
|close
|13
|0.04
|0.95170
|0.00000
|0.00000
|59.07
|1430.15
|27
|2000.07.03 00:08
|buy
|14
|0.04
|0.95237
|0.00000
|0.00000
|28
|2000.08.01 00:01
|close
|14
|0.04
|0.92670
|0.00000
|0.00000
|-99.44
|1330.71
|29
|2000.08.01 00:01
|sell
|15
|0.01
|0.92670
|0.00000
|0.00000
|30
|2000.09.01 00:03
|close
|15
|0.01
|0.88937
|0.00000
|0.00000
|35.62
|1366.33
|31
|2000.09.01 00:03
|sell
|16
|0.04
|0.88870
|0.00000
|0.00000
|32
|2000.10.02 00:01
|close
|16
|0.04
|0.88467
|0.00000
|0.00000
|10.11
|1376.44
|33
|2000.10.02 00:01
|buy
|17
|0.04
|0.88467
|0.00000
|0.00000
|34
|2000.11.01 00:00
|close
|17
|0.04
|0.84890
|0.00000
|0.00000
|-139.73
|1236.71
|35
|2000.11.01 00:00
|buy
|18
|0.03
|0.84957
|0.00000
|0.00000
|36
|2000.12.01 00:00
|close
|18
|0.03
|0.87290
|0.00000
|0.00000
|72.67
|1309.38
|37
|2000.12.01 00:00
|buy
|19
|0.03
|0.87357
|0.00000
|0.00000
|38
|2001.01.01 01:01
|close
|19
|0.03
|0.94210
|0.00000
|0.00000
|208.02
|1517.39
|39
|2001.01.01 01:01
|buy
|20
|0.04
|0.94277
|0.00000
|0.00000
|40
|2001.02.01 00:00
|close
|20
|0.04
|0.93690
|0.00000
|0.00000
|-19.80
|1497.60
|41
|2001.02.01 00:00
|buy
|21
|0.04
|0.93757
|0.00000
|0.00000
|42
|2001.03.01 00:00
|close
|21
|0.04
|0.92370
|0.00000
|0.00000
|-52.35
|1445.24
|43
|2001.03.01 00:00
|buy
|22
|0.04
|0.92437
|0.00000
|0.00000
|44
|2001.04.02 00:01
|close
|22
|0.04
|0.87450
|0.00000
|0.00000
|-196.13
|1249.11
|45
|2001.04.02 00:01
|sell
|23
|0.03
|0.87450
|0.00000
|0.00000
|46
|2001.05.01 00:01
|close
|23
|0.03
|0.88997
|0.00000
|0.00000
|-50.92
|1198.19
|47
|2001.05.01 00:01
|sell
|24
|0.03
|0.88930
|0.00000
|0.00000
|48
|2001.06.01 00:01
|close
|24
|0.03
|0.84557
|0.00000
|0.00000
|126.06
|1324.25
|49
|2001.06.01 00:01
|sell
|25
|0.03
|0.84490
|0.00000
|0.00000
|50
|2001.07.02 00:01
|close
|25
|0.03
|0.85127
|0.00000
|0.00000
|-23.62
|1300.63
|51
|2001.07.02 00:01
|sell
|26
|0.01
|0.85060
|0.00000
|0.00000
|52
|2001.08.01 00:01
|close
|26
|0.01
|0.87707
|0.00000
|0.00000
|-28.02
|1272.61
|53
|2001.08.01 00:01
|buy
|27
|0.03
|0.87707
|0.00000
|0.00000
|54
|2001.09.03 00:01
|close
|27
|0.03
|0.90940
|0.00000
|0.00000
|99.75
|1372.36
|55
|2001.09.03 00:01
|sell
|28
|0.04
|0.90940
|0.00000
|0.00000
|56
|2001.10.01 00:01
|close
|28
|0.04
|0.91217
|0.00000
|0.00000
|-16.88
|1355.48
|57
|2001.10.01 00:01
|sell
|29
|0.04
|0.91150
|0.00000
|0.00000
|58
|2001.11.01 00:00
|close
|29
|0.04
|0.90077
|0.00000
|0.00000
|36.08
|1391.56
|59
|2001.11.01 00:00
|buy
|30
|0.01
|0.90077
|0.00000
|0.00000
|60
|2001.12.01 00:00
|close
|30
|0.01
|0.89660
|0.00000
|0.00000
|-3.36
|1388.20
|61
|2001.12.01 00:00
|buy
|31
|0.04
|0.89727
|0.00000
|0.00000
|62
|2002.01.01 01:02
|close
|31
|0.04
|0.88970
|0.00000
|0.00000
|-26.93
|1361.26
|63
|2002.01.01 01:02
|buy
|32
|0.04
|0.89037
|0.00000
|0.00000
|64
|2002.02.01 00:00
|close
|32
|0.04
|0.85850
|0.00000
|0.00000
|-123.80
|1237.47
|65
|2002.02.01 00:00
|sell
|33
|0.03
|0.85850
|0.00000
|0.00000
|66
|2002.03.01 00:00
|close
|33
|0.03
|0.86987
|0.00000
|0.00000
|-38.46
|1199.00
|67
|2002.03.01 00:00
|sell
|34
|0.01
|0.86920
|0.00000
|0.00000
|68
|2002.04.01 00:02
|close
|34
|0.01
|0.87227
|0.00000
|0.00000
|-4.57
|1194.43
|69
|2002.04.01 00:02
|sell
|35
|0.01
|0.87160
|0.00000
|0.00000
|70
|2002.05.01 00:01
|close
|35
|0.01
|0.90117
|0.00000
|0.00000
|-31.12
|1163.31
|71
|2002.05.01 00:01
|buy
|36
|0.01
|0.90117
|0.00000
|0.00000
|72
|2002.06.03 00:01
|close
|36
|0.01
|0.93250
|0.00000
|0.00000
|32.25
|1195.56
|73
|2002.06.03 00:01
|buy
|37
|0.01
|0.93317
|0.00000
|0.00000
|74
|2002.07.01 00:01
|close
|37
|0.01
|0.99130
|0.00000
|0.00000
|58.91
|1254.47
|75
|2002.07.01 00:01
|buy
|38
|0.03
|0.99197
|0.00000
|0.00000
|76
|2002.08.01 00:01
|close
|38
|0.03
|0.97730
|0.00000
|0.00000
|-41.25
|1213.22
|77
|2002.08.01 00:01
|sell
|39
|0.03
|0.97730
|0.00000
|0.00000
|78
|2002.09.02 00:01
|close
|39
|0.03
|0.98287
|0.00000
|0.00000
|-21.37
|1191.85
|79
|2002.09.02 00:01
|buy
|40
|0.01
|0.98287
|0.00000
|0.00000
|80
|2002.10.01 00:01
|close
|40
|0.01
|0.98660
|0.00000
|0.00000
|4.54
|1196.39
|81
|2002.10.01 00:01
|buy
|41
|0.03
|0.98727
|0.00000
|0.00000
|82
|2002.11.01 00:00
|close
|41
|0.03
|0.99040
|0.00000
|0.00000
|12.15
|1208.54
|83
|2002.11.01 00:00
|buy
|42
|0.03
|0.99107
|0.00000
|0.00000
|84
|2002.12.02 03:47
|close
|42
|0.03
|0.99310
|0.00000
|0.00000
|8.52
|1217.06
|85
|2002.12.02 03:47
|buy
|43
|0.01
|0.99377
|0.00000
|0.00000
|86
|2003.01.01 00:00
|close
|43
|0.01
|1.04960
|0.00000
|0.00000
|56.67
|1273.72
|87
|2003.01.01 00:00
|buy
|44
|0.03
|1.05027
|0.00000
|0.00000
|88
|2003.02.01 00:00
|close
|44
|0.03
|1.07700
|0.00000
|0.00000
|82.87
|1356.59
|89
|2003.02.01 00:00
|sell
|45
|0.04
|1.07700
|0.00000
|0.00000
|90
|2003.03.01 00:00
|close
|45
|0.04
|1.08147
|0.00000
|0.00000
|-23.68
|1332.91
|91
|2003.03.01 00:00
|buy
|46
|0.03
|1.08147
|0.00000
|0.00000
|92
|2003.04.01 00:01
|close
|46
|0.03
|1.09160
|0.00000
|0.00000
|32.90
|1365.81
|93
|2003.04.01 00:01
|buy
|47
|0.04
|1.09227
|0.00000
|0.00000
|94
|2003.05.01 00:01
|close
|47
|0.04
|1.11820
|0.00000
|0.00000
|107.29
|1473.10
|95
|2003.05.01 00:01
|buy
|48
|0.04
|1.11887
|0.00000
|0.00000
|96
|2003.06.02 00:01
|close
|48
|0.04
|1.17170
|0.00000
|0.00000
|214.67
|1687.77
|97
|2003.06.02 00:01
|sell
|49
|0.05
|1.17170
|0.00000
|0.00000
|98
|2003.07.01 00:01
|close
|49
|0.05
|1.15317
|0.00000
|0.00000
|85.14
|1772.91
|99
|2003.07.01 00:01
|sell
|50
|0.01
|1.15250
|0.00000
|0.00000
|100
|2003.08.01 00:01
|close
|50
|0.01
|1.12397
|0.00000
|0.00000
|26.82
|1799.73
|101
|2003.08.01 00:01
|sell
|51
|0.05
|1.12330
|0.00000
|0.00000
|102
|2003.09.01 00:01
|close
|51
|0.05
|1.09957
|0.00000
|0.00000
|111.14
|1910.86
|103
|2003.09.01 00:01
|buy
|52
|0.05
|1.09957
|0.00000
|0.00000
|104
|2003.10.01 00:01
|close
|52
|0.05
|1.16550
|0.00000
|0.00000
|333.84
|2244.70
|105
|2003.10.01 00:01
|buy
|53
|0.06
|1.16617
|0.00000
|0.00000
|106
|2003.11.01 00:00
|close
|53
|0.06
|1.15960
|0.00000
|0.00000
|-34.06
|2210.63
|107
|2003.11.01 00:00
|sell
|54
|0.06
|1.15960
|0.00000
|0.00000
|108
|2003.12.01 01:01
|close
|54
|0.06
|1.19947
|0.00000
|0.00000
|-248.24
|1962.40
|109
|2003.12.01 01:01
|buy
|55
|0.05
|1.19947
|0.00000
|0.00000
|110
|2004.01.01 00:00
|close
|55
|0.05
|1.25940
|0.00000
|0.00000
|304.25
|2266.65
|111
|2004.01.01 00:00
|buy
|56
|0.06
|1.26007
|0.00000
|0.00000
|112
|2004.02.02 01:01
|close
|56
|0.06
|1.24820
|0.00000
|0.00000
|-66.20
|2200.45
|113
|2004.02.02 01:01
|buy
|57
|0.06
|1.24887
|0.00000
|0.00000
|114
|2004.03.01 01:01
|close
|57
|0.06
|1.24820
|0.00000
|0.00000
|0.67
|2201.12
|115
|2004.03.01 01:01
|sell
|58
|0.06
|1.24820
|0.00000
|0.00000
|116
|2004.04.01 00:01
|close
|58
|0.06
|1.23207
|0.00000
|0.00000
|86.52
|2287.64
|117
|2004.04.01 00:01
|buy
|59
|0.06
|1.23207
|0.00000
|0.00000
|118
|2004.05.03 00:01
|close
|59
|0.06
|1.19950
|0.00000
|0.00000
|-190.40
|2097.24
|119
|2004.05.03 00:01
|buy
|60
|0.06
|1.20017
|0.00000
|0.00000
|120
|2004.06.01 00:01
|close
|60
|0.06
|1.21930
|0.00000
|0.00000
|119.64
|2216.88
|121
|2004.06.01 00:01
|buy
|61
|0.02
|1.21997
|0.00000
|0.00000
|122
|2004.07.01 00:01
|close
|61
|0.02
|1.21890
|0.00000
|0.00000
|-0.35
|2216.53
|123
|2004.07.01 00:01
|buy
|62
|0.06
|1.21957
|0.00000
|0.00000
|124
|2004.08.02 00:01
|close
|62
|0.06
|1.20680
|0.00000
|0.00000
|-71.60
|2144.93
|125
|2004.08.02 00:01
|sell
|63
|0.02
|1.20680
|0.00000
|0.00000
|126
|2004.09.01 00:01
|close
|63
|0.02
|1.21877
|0.00000
|0.00000
|-27.05
|2117.88
|127
|2004.09.01 00:01
|buy
|64
|0.06
|1.21877
|0.00000
|0.00000
|128
|2004.10.01 00:01
|close
|64
|0.06
|1.24300
|0.00000
|0.00000
|150.74
|2268.62
|129
|2004.10.01 00:01
|buy
|65
|0.06
|1.24367
|0.00000
|0.00000
|130
|2004.11.01 01:01
|close
|65
|0.06
|1.28170
|0.00000
|0.00000
|233.04
|2501.65
|131
|2004.11.01 01:01
|buy
|66
|0.07
|1.28237
|0.00000
|0.00000
|132
|2004.12.01 00:00
|close
|66
|0.07
|1.32800
|0.00000
|0.00000
|325.27
|2826.92
|133
|2004.12.01 00:00
|buy
|67
|0.08
|1.32867
|0.00000
|0.00000
|134
|2005.01.01 00:00
|close
|67
|0.08
|1.35540
|0.00000
|0.00000
|220.98
|3047.90
|135
|2005.01.01 00:00
|buy
|68
|0.03
|1.35607
|0.00000
|0.00000
|136
|2005.02.01 00:00
|close
|68
|0.03
|1.30380
|0.00000
|0.00000
|-154.30
|2893.61
|137
|2005.02.01 00:00
|buy
|69
|0.08
|1.30447
|0.00000
|0.00000
|138
|2005.03.01 00:00
|close
|69
|0.08
|1.32240
|0.00000
|0.00000
|149.69
|3043.30
|139
|2005.03.01 00:00
|sell
|70
|0.09
|1.32240
|0.00000
|0.00000
|140
|2005.04.01 00:01
|close
|70
|0.09
|1.29707
|0.00000
|0.00000
|212.58
|3255.88
|141
|2005.04.01 00:01
|buy
|71
|0.09
|1.29707
|0.00000
|0.00000
|142
|2005.05.02 00:01
|close
|71
|0.09
|1.28620
|0.00000
|0.00000
|-90.55
|3165.33
|143
|2005.05.02 00:01
|sell
|72
|0.09
|1.28620
|0.00000
|0.00000
|144
|2005.06.01 00:01
|close
|72
|0.09
|1.23137
|0.00000
|0.00000
|479.48
|3644.81
|145
|2005.06.01 00:01
|sell
|73
|0.10
|1.23070
|0.00000
|0.00000
|146
|2005.07.01 00:01
|close
|73
|0.10
|1.20947
|0.00000
|0.00000
|195.72
|3840.52
|147
|2005.07.01 00:01
|buy
|74
|0.11
|1.20947
|0.00000
|0.00000
|148
|2005.08.01 00:01
|close
|74
|0.11
|1.21240
|0.00000
|0.00000
|41.13
|3881.66
|149
|2005.08.01 00:01
|buy
|75
|0.11
|1.21307
|0.00000
|0.00000
|150
|2005.09.01 00:01
|close
|75
|0.11
|1.23390
|0.00000
|0.00000
|239.26
|4120.91
|151
|2005.09.01 00:01
|buy
|76
|0.12
|1.23457
|0.00000
|0.00000
|152
|2005.10.03 00:01
|close
|76
|0.12
|1.20240
|0.00000
|0.00000
|-375.99
|3744.92
|153
|2005.10.03 00:01
|buy
|77
|0.03
|1.20307
|0.00000
|0.00000
|154
|2005.11.01 00:00
|close
|77
|0.03
|1.19930
|0.00000
|0.00000
|-8.88
|3736.04
|155
|2005.11.01 00:00
|sell
|78
|0.11
|1.19930
|0.00000
|0.00000
|156
|2005.12.01 00:00
|close
|78
|0.11
|1.17937
|0.00000
|0.00000
|200.99
|3937.03
|157
|2005.12.01 00:00
|buy
|79
|0.11
|1.17937
|0.00000
|0.00000
|158
|2006.01.02 01:01
|close
|79
|0.11
|1.18490
|0.00000
|0.00000
|70.04
|4007.06
|159
|2006.01.02 01:01
|buy
|80
|0.12
|1.18557
|0.00000
|0.00000
|160
|2006.02.01 00:00
|close
|80
|0.12
|1.21580
|0.00000
|0.00000
|372.81
|4379.87
|161
|2006.02.01 00:00
|sell
|81
|0.04
|1.21580
|0.00000
|0.00000
|162
|2006.03.01 00:00
|close
|81
|0.04
|1.19297
|0.00000
|0.00000
|85.52
|4465.39
|163
|2006.03.01 00:00
|buy
|82
|0.13
|1.19297
|0.00000
|0.00000
|164
|2006.04.03 00:01
|close
|82
|0.13
|1.21190
|0.00000
|0.00000
|258.06
|4723.45
|165
|2006.04.03 00:01
|buy
|83
|0.04
|1.21257
|0.00000
|0.00000
|166
|2006.05.01 00:01
|close
|83
|0.04
|1.26270
|0.00000
|0.00000
|203.65
|4927.09
|167
|2006.05.01 00:01
|buy
|84
|0.14
|1.26337
|0.00000
|0.00000
|168
|2006.06.01 00:01
|close
|84
|0.14
|1.28170
|0.00000
|0.00000
|269.51
|5196.60
|169
|2006.06.01 00:01
|buy
|85
|0.05
|1.28237
|0.00000
|0.00000
|170
|2006.07.03 00:01
|close
|85
|0.05
|1.27830
|0.00000
|0.00000
|-16.16
|5180.44
|171
|2006.07.03 00:01
|buy
|86
|0.15
|1.27897
|0.00000
|0.00000
|172
|2006.08.01 00:01
|close
|86
|0.15
|1.27670
|0.00000
|0.00000
|-21.91
|5158.53
|173
|2006.08.01 00:01
|buy
|87
|0.15
|1.27737
|0.00000
|0.00000
|174
|2006.09.01 00:01
|close
|87
|0.15
|1.28080
|0.00000
|0.00000
|65.26
|5223.79
|175
|2006.09.01 00:01
|buy
|88
|0.05
|1.28147
|0.00000
|0.00000
|176
|2006.10.02 00:00
|close
|88
|0.05
|1.26820
|0.00000
|0.00000
|-62.30
|5161.49
|177
|2006.10.02 00:00
|sell
|89
|0.15
|1.26820
|0.00000
|0.00000
|178
|2006.11.01 00:00
|close
|89
|0.15
|1.27677
|0.00000
|0.00000
|-151.87
|5009.62
|179
|2006.11.01 00:00
|buy
|90
|0.15
|1.27677
|0.00000
|0.00000
|180
|2006.12.01 00:00
|close
|90
|0.15
|1.32400
|0.00000
|0.00000
|721.84
|5731.46
|181
|2006.12.01 00:00
|buy
|91
|0.17
|1.32467
|0.00000
|0.00000
|182
|2007.01.01 00:00
|close
|91
|0.17
|1.31890
|0.00000
|0.00000
|-84.33
|5647.13
|183
|2007.01.01 00:00
|buy
|92
|0.16
|1.31957
|0.00000
|0.00000
|184
|2007.02.01 00:01
|close
|92
|0.16
|1.30310
|0.00000
|0.00000
|-248.79
|5398.34
|185
|2007.02.01 00:01
|buy
|93
|0.16
|1.30377
|0.00000
|0.00000
|186
|2007.03.01 00:00
|close
|93
|0.16
|1.32280
|0.00000
|0.00000
|316.98
|5715.32
|187
|2007.03.01 00:00
|buy
|94
|0.05
|1.32347
|0.00000
|0.00000
|188
|2007.04.02 00:00
|close
|94
|0.05
|1.33750
|0.00000
|0.00000
|74.34
|5789.66
|189
|2007.04.02 00:00
|buy
|95
|0.17
|1.33817
|0.00000
|0.00000
|190
|2007.05.01 00:06
|close
|95
|0.17
|1.36400
|0.00000
|0.00000
|452.87
|6242.52
|191
|2007.05.01 00:06
|buy
|96
|0.18
|1.36467
|0.00000
|0.00000
|192
|2007.06.01 00:01
|close
|96
|0.18
|1.34520
|0.00000
|0.00000
|-333.89
|5908.64
|193
|2007.06.01 00:01
|buy
|97
|0.17
|1.34587
|0.00000
|0.00000
|194
|2007.07.02 00:00
|close
|97
|0.17
|1.35430
|0.00000
|0.00000
|157.07
|6065.70
|195
|2007.07.02 00:00
|buy
|98
|0.18
|1.35497
|0.00000
|0.00000
|196
|2007.08.01 00:00
|close
|98
|0.18
|1.36780
|0.00000
|0.00000
|246.01
|6311.71
|197
|2007.08.01 00:00
|sell
|99
|0.18
|1.36780
|0.00000
|0.00000
|198
|2007.09.03 00:00
|close
|99
|0.18
|1.36357
|0.00000
|0.00000
|45.36
|6357.07
|199
|2007.09.03 00:00
|sell
|100
|0.06
|1.36290
|0.00000
|0.00000
|200
|2007.10.01 00:00
|close
|100
|0.06
|1.42837
|0.00000
|0.00000
|-401.53
|5955.54
|201
|2007.10.01 00:00
|buy
|101
|0.17
|1.42837
|0.00000
|0.00000
|202
|2007.11.01 00:01
|close
|101
|0.17
|1.44790
|0.00000
|0.00000
|347.66
|6303.21
|203
|2007.11.01 00:01
|buy
|102
|0.18
|1.44857
|0.00000
|0.00000
|204
|2007.12.03 01:00
|close
|102
|0.18
|1.46490
|0.00000
|0.00000
|309.01
|6612.22
|205
|2007.12.03 01:00
|sell
|103
|0.19
|1.46490
|0.00000
|0.00000
|206
|2008.01.02 10:01
|close
|103
|0.19
|1.46587
|0.00000
|0.00000
|-47.97
|6564.25
|207
|2008.01.02 10:01
|buy
|104
|0.06
|1.46587
|0.00000
|0.00000
|208
|2008.02.01 00:00
|close
|104
|0.06
|1.48600
|0.00000
|0.00000
|126.14
|6690.39
|209
|2008.02.01 00:00
|buy
|105
|0.20
|1.48667
|0.00000
|0.00000
|210
|2008.03.03 01:02
|close
|105
|0.20
|1.52050
|0.00000
|0.00000
|692.78
|7383.17
|211
|2008.03.03 01:02
|buy
|106
|0.22
|1.52117
|0.00000
|0.00000
|212
|2008.04.01 00:00
|close
|106
|0.22
|1.57630
|0.00000
|0.00000
|1230.66
|8613.83
|213
|2008.04.01 00:00
|buy
|107
|0.08
|1.57697
|0.00000
|0.00000
|214
|2008.05.01 00:00
|close
|107
|0.08
|1.56180
|0.00000
|0.00000
|-114.22
|8499.62
|215
|2008.05.01 00:00
|sell
|108
|0.08
|1.56180
|0.00000
|0.00000
|216
|2008.06.02 00:00
|close
|108
|0.08
|1.55677
|0.00000
|0.00000
|27.80
|8527.42
|217
|2008.06.02 00:00
|sell
|109
|0.08
|1.55610
|0.00000
|0.00000
|218
|2008.07.01 00:00
|close
|109
|0.08
|1.57607
|0.00000
|0.00000
|-171.78
|8355.64
|219
|2008.07.01 00:00
|buy
|110
|0.08
|1.57607
|0.00000
|0.00000
|220
|2008.08.01 00:03
|close
|110
|0.08
|1.55960
|0.00000
|0.00000
|-124.39
|8231.24
|221
|2008.08.01 00:03
|sell
|111
|0.08
|1.55960
|0.00000
|0.00000
|222
|2008.09.01 00:01
|close
|111
|0.08
|1.47137
|0.00000
|0.00000
|693.82
|8925.06
|223
|2008.09.01 00:01
|sell
|112
|0.08
|1.47070
|0.00000
|0.00000
|224
|2008.10.01 00:00
|close
|112
|0.08
|1.41207
|0.00000
|0.00000
|456.60
|9381.66
|225
|2008.10.01 00:00
|sell
|113
|0.28
|1.41140
|0.00000
|0.00000
|226
|2008.11.03 01:00
|close
|113
|0.28
|1.27687
|0.00000
|0.00000
|3718.96
|13100.62
|227
|2008.11.03 01:00
|buy
|114
|0.13
|1.27687
|0.00000
|0.00000
|228
|2008.12.01 01:00
|close
|114
|0.13
|1.26920
|0.00000
|0.00000
|-89.55
|13011.07
|229
|2008.12.01 01:00
|buy
|115
|0.13
|1.26987
|0.00000
|0.00000
|230
|2009.01.02 07:01
|close
|115
|0.13
|1.38680
|0.00000
|0.00000
|1532.42
|14543.49
|231
|2009.01.02 07:01
|sell
|116
|0.43
|1.38680
|0.00000
|0.00000
|232
|2009.02.02 01:00
|close
|116
|0.43
|1.27577
|0.00000
|0.00000
|4709.67
|19253.16
|233
|2009.02.02 01:00
|sell
|117
|0.57
|1.27510
|0.00000
|0.00000
|234
|2009.03.02 01:00
|close
|117
|0.57
|1.26217
|0.00000
|0.00000
|654.30
|19907.46
|235
|2009.03.02 01:00
|sell
|118
|0.59
|1.26150
|0.00000
|0.00000
|236
|2009.04.01 00:00
|close
|118
|0.59
|1.32448
|0.00000
|0.00000
|-3807.54
|16099.92
|237
|2009.04.01 00:00
|sell
|119
|0.16
|1.32381
|0.00000
|0.00000
|238
|2009.05.01 00:02
|close
|119
|0.16
|1.32302
|0.00000
|0.00000
|-13.89
|16086.02
|239
|2009.05.01 00:02
|buy
|120
|0.16
|1.32302
|0.00000
|0.00000
|240
|2009.06.01 00:00
|close
|120
|0.16
|1.41306
|0.00000
|0.00000
|1453.59
|17539.61
|241
|2009.06.01 00:00
|buy
|121
|0.52
|1.41373
|0.00000
|0.00000
|242
|2009.07.01 00:00
|close
|121
|0.52
|1.40355
|0.00000
|0.00000
|-485.83
|17053.78
|243
|2009.07.01 00:00
|sell
|122
|0.51
|1.40355
|0.00000
|0.00000
|244
|2009.08.03 00:00
|close
|122
|0.51
|1.42750
|0.00000
|0.00000
|-1308.67
|15745.11
|245
|2009.08.03 00:00
|buy
|123
|0.47
|1.42750
|0.00000
|0.00000
|246
|2009.09.01 00:00
|close
|123
|0.47
|1.43317
|0.00000
|0.00000
|304.52
|16049.64
|247
|2009.09.01 00:00
|buy
|124
|0.48
|1.43384
|0.00000
|0.00000
|248
|2009.10.01 00:00
|close
|124
|0.48
|1.46367
|0.00000
|0.00000
|1474.70
|17524.34
|249
|2009.10.01 00:00
|sell
|125
|0.17
|1.46367
|0.00000
|0.00000
|250
|2009.11.02 01:00
|close
|125
|0.17
|1.47413
|0.00000
|0.00000
|-204.25
|17320.09
|251
|2009.11.02 01:00
|sell
|126
|0.51
|1.47346
|0.00000
|0.00000
|252
|2009.12.01 00:00
|close
|126
|0.51
|1.50108
|0.00000
|0.00000
|-1485.26
|15834.82
|253
|2009.12.01 00:00
|buy
|127
|0.47
|1.50108
|0.00000
|0.00000
|254
|2010.01.04 01:00
|close
|127
|0.47
|1.43259
|0.00000
|0.00000
|-3174.44
|12660.38
|255
|2010.01.04 01:00
|sell
|128
|0.37
|1.43259
|0.00000
|0.00000
|256
|2010.02.01 01:00
|close
|128
|0.37
|1.38699
|0.00000
|0.00000
|1633.51
|14293.90
|257
|2010.02.01 01:00
|sell
|129
|0.42
|1.38632
|0.00000
|0.00000
|258
|2010.03.01 01:00
|close
|129
|0.42
|1.36290
|0.00000
|0.00000
|922.70
|15216.59
|259
|2010.03.01 01:00
|buy
|130
|0.45
|1.36290
|0.00000
|0.00000
|260
|2010.04.01 00:00
|close
|130
|0.45
|1.35064
|0.00000
|0.00000
|-510.26
|14706.33
|261
|2010.04.01 00:00
|buy
|131
|0.44
|1.35131
|0.00000
|0.00000
|262
|2010.05.03 00:00
|close
|131
|0.44
|1.33297
|0.00000
|0.00000
|-770.13
|13936.20
|263
|2010.05.03 00:00
|sell
|132
|0.13
|1.33297
|0.00000
|0.00000
|264
|2010.07.08 09:04
|close
|132
|0.13
|1.26496
|0.00000
|0.00000
|838.32
|14774.52
|265
|2010.07.08 09:04
|sell
|133
|0.14
|1.26429
|0.00000
|0.00000
|266
|2010.08.05 08:41
|close
|133
|0.14
|1.31400
|0.00000
|0.00000
|-716.25
|14058.27
|267
|2010.08.05 08:41
|buy
|134
|0.42
|1.31400
|0.00000
|0.00000
|268
|2010.09.01 00:00
|close
|134
|0.42
|1.26893
|0.00000
|0.00000
|-1863.64
|12194.63
|269
|2010.09.01 00:00
|buy
|135
|0.36
|1.26960
|0.00000
|0.00000
|270
|2010.10.01 00:00
|close
|135
|0.36
|1.36289
|0.00000
|0.00000
|3390.59
|15585.21
|271
|2010.10.01 00:00
|buy
|136
|0.46
|1.36356
|0.00000
|0.00000
|272
|2010.11.01 15:49
|close
|136
|0.46
|1.39461
|0.00000
|0.00000
|1465.52
|17050.74
|273
|2010.11.01 15:49
|sell
|137
|0.51
|1.39461
|0.00000
|0.00000
|274
|2010.11.24 16:01
|close at stop
|137
|0.51
|1.34024
|0.00000
|0.00000
|2712.08
|19762.82