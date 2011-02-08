Strategy Tester Report
5matf (1)
ForexPlace-Main Server (Build 392)
|Símbolo
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Período
|1 Minuto (M1) 2011.02.08 00:00 - 2011.04.07 21:58 (2011.02.08 - 2011.04.08)
|Modelo
|Toda cotação (baseado na disponibilidade do período com interpolação fractal)
|Parâmetros
|StopLoss=500; TakeProfit=10; TrailingStop=0; Lots=1; Slippage=3; OpenLevel=0; CloseLevel=1; TF1=15; TF2=60; TF3=240; maTrendPeriodv_1=5; maTrendPeriodv_2=8; maTrendPeriodv_3=13; maTrendPeriodv_4=21; maTrendPeriodv_5=34;
|Barras em teste
|61562
|Ticks modelados
|2427999
|Qualidade do modelamento
|25.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Deposito Inicial
|4914.00
|Lucro líquido total
|4890.62
|Lucro Bruto
|5348.09
|Perda Bruta
|-457.47
|Fator de lucro
|11.69
|Compensação esperada
|90.57
|diminuição absoluta
|2384.94
|Perda máxima
|3145.78 (55.43%)
|Relative drawdown
|55.43% (3145.78)
|Total de negociações
|54
|Posições de Venda (ganhos %)
|0 (0.00%)
|Posições de Compras (ganhos %)
|54 (98.15%)
|Negociações com Lucro (% do total)
|53 (98.15%)
|Negociações com perdas (% do total)
|1 (1.85%)
|Maior
|Negociações com lucro
|111.81
|Negociações com perda
|-457.47
|Média
|Negociações com lucro
|100.91
|Negociações com perda
|-457.47
|Máximo
|Ganhos consecutivos (lucro em dinheiro)
|53 (5348.09)
|Perdas consecutivas (perdas em dinheiro)
|1 (-457.47)
|Máximo
|ganhos consecutivos (contagem de ganhos)
|5348.09 (53)
|perdas consecutivas (contagem de perdas)
|-457.47 (1)
|Média
|ganhos consecutivos
|53
|perdas consecutivas
|1
|#
|Horário
|Tipo
|Ordem
|Volume
|Preço
|S / L
|T / P
|Lucro
|Balanço
|1
|2011.02.08 08:00
|buy
|1
|1.00
|1.3627
|1.3127
|1.3637
|2
|2011.02.08 08:54
|t/p
|1
|1.00
|1.3637
|1.3127
|1.3637
|100.00
|5014.00
|3
|2011.02.08 08:54
|buy
|2
|1.00
|1.3640
|1.3140
|1.3650
|4
|2011.02.08 12:48
|t/p
|2
|1.00
|1.3650
|1.3140
|1.3650
|100.00
|5114.00
|5
|2011.02.08 12:48
|buy
|3
|1.00
|1.3653
|1.3153
|1.3663
|6
|2011.02.08 12:50
|t/p
|3
|1.00
|1.3663
|1.3153
|1.3663
|100.00
|5214.00
|7
|2011.02.08 12:50
|buy
|4
|1.00
|1.3666
|1.3166
|1.3676
|8
|2011.02.08 18:15
|t/p
|4
|1.00
|1.3676
|1.3166
|1.3676
|100.00
|5314.00
|9
|2011.02.08 18:15
|buy
|5
|1.00
|1.3679
|1.3179
|1.3689
|10
|2011.02.09 16:33
|t/p
|5
|1.00
|1.3689
|1.3179
|1.3689
|100.84
|5414.84
|11
|2011.02.09 20:00
|buy
|6
|1.00
|1.3711
|1.3211
|1.3721
|12
|2011.02.09 20:01
|t/p
|6
|1.00
|1.3721
|1.3211
|1.3721
|100.00
|5514.84
|13
|2011.02.09 20:01
|buy
|7
|1.00
|1.3724
|1.3224
|1.3734
|14
|2011.02.09 20:04
|t/p
|7
|1.00
|1.3734
|1.3224
|1.3734
|100.00
|5614.84
|15
|2011.02.09 20:04
|buy
|8
|1.00
|1.3737
|1.3237
|1.3747
|16
|2011.02.23 17:00
|t/p
|8
|1.00
|1.3747
|1.3237
|1.3747
|111.81
|5726.66
|17
|2011.02.23 17:00
|buy
|9
|1.00
|1.3750
|1.3250
|1.3760
|18
|2011.02.23 17:21
|t/p
|9
|1.00
|1.3760
|1.3250
|1.3760
|100.00
|5826.66
|19
|2011.02.23 17:21
|buy
|10
|1.00
|1.3763
|1.3263
|1.3773
|20
|2011.02.23 17:27
|t/p
|10
|1.00
|1.3773
|1.3263
|1.3773
|100.00
|5926.66
|21
|2011.02.23 17:27
|buy
|11
|1.00
|1.3776
|1.3276
|1.3786
|22
|2011.02.23 17:30
|t/p
|11
|1.00
|1.3786
|1.3276
|1.3786
|100.00
|6026.66
|23
|2011.02.23 17:30
|buy
|12
|1.00
|1.3789
|1.3289
|1.3799
|24
|2011.02.24 11:39
|t/p
|12
|1.00
|1.3799
|1.3289
|1.3799
|102.53
|6129.19
|25
|2011.02.24 11:39
|buy
|13
|1.00
|1.3802
|1.3302
|1.3812
|26
|2011.02.24 17:16
|t/p
|13
|1.00
|1.3812
|1.3302
|1.3812
|100.00
|6229.19
|27
|2011.02.24 17:16
|buy
|14
|1.00
|1.3815
|1.3315
|1.3825
|28
|2011.02.25 03:12
|t/p
|14
|1.00
|1.3825
|1.3315
|1.3825
|100.84
|6330.03
|29
|2011.02.25 03:12
|buy
|15
|1.00
|1.3828
|1.3328
|1.3838
|30
|2011.02.28 12:21
|t/p
|15
|1.00
|1.3838
|1.3328
|1.3838
|100.84
|6430.87
|31
|2011.02.28 12:21
|buy
|16
|1.00
|1.3841
|1.3341
|1.3851
|32
|2011.02.28 15:57
|t/p
|16
|1.00
|1.3851
|1.3341
|1.3851
|100.00
|6530.87
|33
|2011.02.28 15:57
|buy
|17
|1.00
|1.3854
|1.3354
|1.3864
|34
|2011.03.02 16:54
|t/p
|17
|1.00
|1.3864
|1.3354
|1.3864
|101.69
|6632.56
|35
|2011.03.02 16:54
|buy
|18
|1.00
|1.3867
|1.3367
|1.3877
|36
|2011.03.02 17:03
|t/p
|18
|1.00
|1.3877
|1.3367
|1.3877
|100.00
|6732.56
|37
|2011.03.02 17:03
|buy
|19
|1.00
|1.3880
|1.3380
|1.3890
|38
|2011.03.02 17:41
|t/p
|19
|1.00
|1.3890
|1.3380
|1.3890
|100.00
|6832.56
|39
|2011.03.02 17:41
|buy
|20
|1.00
|1.3893
|1.3393
|1.3903
|40
|2011.03.03 15:32
|t/p
|20
|1.00
|1.3903
|1.3393
|1.3903
|102.53
|6935.09
|41
|2011.03.03 15:32
|buy
|21
|1.00
|1.3906
|1.3406
|1.3916
|42
|2011.03.03 15:32
|t/p
|21
|1.00
|1.3916
|1.3406
|1.3916
|100.00
|7035.09
|43
|2011.03.03 15:32
|buy
|22
|1.00
|1.3920
|1.3420
|1.3930
|44
|2011.03.03 15:35
|t/p
|22
|1.00
|1.3930
|1.3420
|1.3930
|100.00
|7135.09
|45
|2011.03.03 15:35
|buy
|23
|1.00
|1.3933
|1.3433
|1.3943
|46
|2011.03.03 15:41
|t/p
|23
|1.00
|1.3943
|1.3433
|1.3943
|100.00
|7235.09
|47
|2011.03.03 15:41
|buy
|24
|1.00
|1.3947
|1.3447
|1.3957
|48
|2011.03.03 15:49
|t/p
|24
|1.00
|1.3957
|1.3447
|1.3957
|100.00
|7335.09
|49
|2011.03.03 15:49
|buy
|25
|1.00
|1.3960
|1.3460
|1.3970
|50
|2011.03.03 15:49
|t/p
|25
|1.00
|1.3970
|1.3460
|1.3970
|100.00
|7435.09
|51
|2011.03.03 15:49
|buy
|26
|1.00
|1.3973
|1.3473
|1.3983
|52
|2011.03.04 15:31
|t/p
|26
|1.00
|1.3983
|1.3473
|1.3983
|100.84
|7535.94
|53
|2011.03.04 15:31
|buy
|27
|1.00
|1.3986
|1.3486
|1.3996
|54
|2011.03.04 15:32
|t/p
|27
|1.00
|1.3996
|1.3486
|1.3996
|100.00
|7635.94
|55
|2011.03.04 15:32
|buy
|28
|1.00
|1.3999
|1.3499
|1.4009
|56
|2011.03.07 11:20
|t/p
|28
|1.00
|1.4009
|1.3499
|1.4009
|100.84
|7736.78
|57
|2011.03.07 11:20
|buy
|29
|1.00
|1.4012
|1.3512
|1.4022
|58
|2011.03.07 11:46
|t/p
|29
|1.00
|1.4022
|1.3512
|1.4022
|100.00
|7836.78
|59
|2011.03.07 11:46
|buy
|30
|1.00
|1.4025
|1.3525
|1.4035
|60
|2011.03.07 13:39
|t/p
|30
|1.00
|1.4035
|1.3525
|1.4035
|100.00
|7936.78
|61
|2011.03.07 13:39
|buy
|31
|1.00
|1.4038
|1.3538
|1.4048
|62
|2011.03.17 12:01
|t/p
|31
|1.00
|1.4048
|1.3538
|1.4048
|110.12
|8046.91
|63
|2011.03.17 12:01
|buy
|32
|1.00
|1.4051
|1.3551
|1.4061
|64
|2011.03.18 03:38
|t/p
|32
|1.00
|1.4061
|1.3551
|1.4061
|100.84
|8147.75
|65
|2011.03.18 03:38
|buy
|33
|1.00
|1.4065
|1.3565
|1.4075
|66
|2011.03.18 03:38
|t/p
|33
|1.00
|1.4075
|1.3565
|1.4075
|100.00
|8247.75
|67
|2011.03.18 03:38
|buy
|34
|1.00
|1.4079
|1.3579
|1.4089
|68
|2011.03.18 10:00
|t/p
|34
|1.00
|1.4089
|1.3579
|1.4089
|100.00
|8347.75
|69
|2011.03.18 10:00
|buy
|35
|1.00
|1.4093
|1.3593
|1.4103
|70
|2011.03.18 12:49
|t/p
|35
|1.00
|1.4103
|1.3593
|1.4103
|100.00
|8447.75
|71
|2011.03.18 12:49
|buy
|36
|1.00
|1.4106
|1.3606
|1.4116
|72
|2011.03.18 12:56
|t/p
|36
|1.00
|1.4116
|1.3606
|1.4116
|100.00
|8547.75
|73
|2011.03.18 12:56
|buy
|37
|1.00
|1.4119
|1.3619
|1.4129
|74
|2011.03.18 13:09
|t/p
|37
|1.00
|1.4129
|1.3619
|1.4129
|100.00
|8647.75
|75
|2011.03.18 13:09
|buy
|38
|1.00
|1.4132
|1.3632
|1.4142
|76
|2011.03.18 14:29
|t/p
|38
|1.00
|1.4142
|1.3632
|1.4142
|100.00
|8747.75
|77
|2011.03.18 14:29
|buy
|39
|1.00
|1.4145
|1.3645
|1.4155
|78
|2011.03.18 18:24
|t/p
|39
|1.00
|1.4155
|1.3645
|1.4155
|100.00
|8847.75
|79
|2011.03.18 18:24
|buy
|40
|1.00
|1.4161
|1.3661
|1.4171
|80
|2011.03.18 18:37
|t/p
|40
|1.00
|1.4171
|1.3661
|1.4171
|100.00
|8947.75
|81
|2011.03.18 18:37
|buy
|41
|1.00
|1.4174
|1.3674
|1.4184
|82
|2011.03.21 09:07
|t/p
|41
|1.00
|1.4184
|1.3674
|1.4184
|100.84
|9048.59
|83
|2011.03.21 09:07
|buy
|42
|1.00
|1.4187
|1.3687
|1.4197
|84
|2011.03.21 15:14
|t/p
|42
|1.00
|1.4197
|1.3687
|1.4197
|100.00
|9148.59
|85
|2011.03.21 15:14
|buy
|43
|1.00
|1.4200
|1.3700
|1.4210
|86
|2011.03.21 18:20
|t/p
|43
|1.00
|1.4210
|1.3700
|1.4210
|100.00
|9248.59
|87
|2011.03.21 18:20
|buy
|44
|1.00
|1.4213
|1.3713
|1.4223
|88
|2011.03.21 19:58
|t/p
|44
|1.00
|1.4223
|1.3713
|1.4223
|100.00
|9348.59
|89
|2011.03.21 19:58
|buy
|45
|1.00
|1.4226
|1.3726
|1.4236
|90
|2011.03.21 20:47
|t/p
|45
|1.00
|1.4236
|1.3726
|1.4236
|100.00
|9448.59
|91
|2011.03.21 20:47
|buy
|46
|1.00
|1.4239
|1.3739
|1.4249
|92
|2011.04.04 03:18
|t/p
|46
|1.00
|1.4249
|1.3739
|1.4249
|111.81
|9560.41
|93
|2011.04.04 03:18
|buy
|47
|1.00
|1.4253
|1.3753
|1.4263
|94
|2011.04.04 03:21
|t/p
|47
|1.00
|1.4263
|1.3753
|1.4263
|100.00
|9660.41
|95
|2011.04.04 03:21
|buy
|48
|1.00
|1.4266
|1.3766
|1.4276
|96
|2011.04.06 09:15
|t/p
|48
|1.00
|1.4276
|1.3766
|1.4276
|101.69
|9762.09
|97
|2011.04.06 09:15
|buy
|49
|1.00
|1.4279
|1.3779
|1.4289
|98
|2011.04.06 10:07
|t/p
|49
|1.00
|1.4289
|1.3779
|1.4289
|100.00
|9862.09
|99
|2011.04.06 10:07
|buy
|50
|1.00
|1.4292
|1.3792
|1.4302
|100
|2011.04.06 10:42
|t/p
|50
|1.00
|1.4302
|1.3792
|1.4302
|100.00
|9962.09
|101
|2011.04.06 10:42
|buy
|51
|1.00
|1.4305
|1.3805
|1.4315
|102
|2011.04.06 13:01
|t/p
|51
|1.00
|1.4315
|1.3805
|1.4315
|100.00
|10062.09
|103
|2011.04.06 13:01
|buy
|52
|1.00
|1.4318
|1.3818
|1.4328
|104
|2011.04.06 17:40
|t/p
|52
|1.00
|1.4328
|1.3818
|1.4328
|100.00
|10162.09
|105
|2011.04.06 17:40
|buy
|53
|1.00
|1.4331
|1.3831
|1.4341
|106
|2011.04.06 17:56
|t/p
|53
|1.00
|1.4341
|1.3831
|1.4341
|100.00
|10262.09
|107
|2011.04.06 17:56
|buy
|54
|1.00
|1.4345
|1.3845
|1.4355
|108
|2011.04.07 21:58
|close at stop
|54
|1.00
|1.4299
|1.3845
|1.4355
|-457.47
|9804.62