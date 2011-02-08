Strategy Tester Report
5matf (1)
ForexPlace-Main Server (Build 392)

SímboloEURUSD (Euro vs US Dollar)
Período1 Minuto (M1) 2011.02.08 00:00 - 2011.04.07 21:58 (2011.02.08 - 2011.04.08)
ModeloToda cotação (baseado na disponibilidade do período com interpolação fractal)
ParâmetrosStopLoss=500; TakeProfit=10; TrailingStop=0; Lots=1; Slippage=3; OpenLevel=0; CloseLevel=1; TF1=15; TF2=60; TF3=240; maTrendPeriodv_1=5; maTrendPeriodv_2=8; maTrendPeriodv_3=13; maTrendPeriodv_4=21; maTrendPeriodv_5=34;
Barras em teste61562Ticks modelados2427999Qualidade do modelamento25.00%
Mismatched charts errors0
Deposito Inicial4914.00
Lucro líquido total4890.62Lucro Bruto5348.09Perda Bruta-457.47
Fator de lucro11.69Compensação esperada90.57
diminuição absoluta2384.94Perda máxima3145.78 (55.43%)Relative drawdown55.43% (3145.78)
Total de negociações54Posições de Venda (ganhos %)0 (0.00%)Posições de Compras (ganhos %)54 (98.15%)
Negociações com Lucro (% do total)53 (98.15%)Negociações com perdas (% do total)1 (1.85%)
MaiorNegociações com lucro111.81Negociações com perda-457.47
MédiaNegociações com lucro100.91Negociações com perda-457.47
MáximoGanhos consecutivos (lucro em dinheiro)53 (5348.09)Perdas consecutivas (perdas em dinheiro)1 (-457.47)
Máximoganhos consecutivos (contagem de ganhos)5348.09 (53)perdas consecutivas (contagem de perdas)-457.47 (1)
Médiaganhos consecutivos53perdas consecutivas1
Graph
#HorárioTipoOrdemVolumePreçoS / LT / PLucroBalanço
12011.02.08 08:00buy11.001.36271.31271.3637
22011.02.08 08:54t/p11.001.36371.31271.3637100.005014.00
32011.02.08 08:54buy21.001.36401.31401.3650
42011.02.08 12:48t/p21.001.36501.31401.3650100.005114.00
52011.02.08 12:48buy31.001.36531.31531.3663
62011.02.08 12:50t/p31.001.36631.31531.3663100.005214.00
72011.02.08 12:50buy41.001.36661.31661.3676
82011.02.08 18:15t/p41.001.36761.31661.3676100.005314.00
92011.02.08 18:15buy51.001.36791.31791.3689
102011.02.09 16:33t/p51.001.36891.31791.3689100.845414.84
112011.02.09 20:00buy61.001.37111.32111.3721
122011.02.09 20:01t/p61.001.37211.32111.3721100.005514.84
132011.02.09 20:01buy71.001.37241.32241.3734
142011.02.09 20:04t/p71.001.37341.32241.3734100.005614.84
152011.02.09 20:04buy81.001.37371.32371.3747
162011.02.23 17:00t/p81.001.37471.32371.3747111.815726.66
172011.02.23 17:00buy91.001.37501.32501.3760
182011.02.23 17:21t/p91.001.37601.32501.3760100.005826.66
192011.02.23 17:21buy101.001.37631.32631.3773
202011.02.23 17:27t/p101.001.37731.32631.3773100.005926.66
212011.02.23 17:27buy111.001.37761.32761.3786
222011.02.23 17:30t/p111.001.37861.32761.3786100.006026.66
232011.02.23 17:30buy121.001.37891.32891.3799
242011.02.24 11:39t/p121.001.37991.32891.3799102.536129.19
252011.02.24 11:39buy131.001.38021.33021.3812
262011.02.24 17:16t/p131.001.38121.33021.3812100.006229.19
272011.02.24 17:16buy141.001.38151.33151.3825
282011.02.25 03:12t/p141.001.38251.33151.3825100.846330.03
292011.02.25 03:12buy151.001.38281.33281.3838
302011.02.28 12:21t/p151.001.38381.33281.3838100.846430.87
312011.02.28 12:21buy161.001.38411.33411.3851
322011.02.28 15:57t/p161.001.38511.33411.3851100.006530.87
332011.02.28 15:57buy171.001.38541.33541.3864
342011.03.02 16:54t/p171.001.38641.33541.3864101.696632.56
352011.03.02 16:54buy181.001.38671.33671.3877
362011.03.02 17:03t/p181.001.38771.33671.3877100.006732.56
372011.03.02 17:03buy191.001.38801.33801.3890
382011.03.02 17:41t/p191.001.38901.33801.3890100.006832.56
392011.03.02 17:41buy201.001.38931.33931.3903
402011.03.03 15:32t/p201.001.39031.33931.3903102.536935.09
412011.03.03 15:32buy211.001.39061.34061.3916
422011.03.03 15:32t/p211.001.39161.34061.3916100.007035.09
432011.03.03 15:32buy221.001.39201.34201.3930
442011.03.03 15:35t/p221.001.39301.34201.3930100.007135.09
452011.03.03 15:35buy231.001.39331.34331.3943
462011.03.03 15:41t/p231.001.39431.34331.3943100.007235.09
472011.03.03 15:41buy241.001.39471.34471.3957
482011.03.03 15:49t/p241.001.39571.34471.3957100.007335.09
492011.03.03 15:49buy251.001.39601.34601.3970
502011.03.03 15:49t/p251.001.39701.34601.3970100.007435.09
512011.03.03 15:49buy261.001.39731.34731.3983
522011.03.04 15:31t/p261.001.39831.34731.3983100.847535.94
532011.03.04 15:31buy271.001.39861.34861.3996
542011.03.04 15:32t/p271.001.39961.34861.3996100.007635.94
552011.03.04 15:32buy281.001.39991.34991.4009
562011.03.07 11:20t/p281.001.40091.34991.4009100.847736.78
572011.03.07 11:20buy291.001.40121.35121.4022
582011.03.07 11:46t/p291.001.40221.35121.4022100.007836.78
592011.03.07 11:46buy301.001.40251.35251.4035
602011.03.07 13:39t/p301.001.40351.35251.4035100.007936.78
612011.03.07 13:39buy311.001.40381.35381.4048
622011.03.17 12:01t/p311.001.40481.35381.4048110.128046.91
632011.03.17 12:01buy321.001.40511.35511.4061
642011.03.18 03:38t/p321.001.40611.35511.4061100.848147.75
652011.03.18 03:38buy331.001.40651.35651.4075
662011.03.18 03:38t/p331.001.40751.35651.4075100.008247.75
672011.03.18 03:38buy341.001.40791.35791.4089
682011.03.18 10:00t/p341.001.40891.35791.4089100.008347.75
692011.03.18 10:00buy351.001.40931.35931.4103
702011.03.18 12:49t/p351.001.41031.35931.4103100.008447.75
712011.03.18 12:49buy361.001.41061.36061.4116
722011.03.18 12:56t/p361.001.41161.36061.4116100.008547.75
732011.03.18 12:56buy371.001.41191.36191.4129
742011.03.18 13:09t/p371.001.41291.36191.4129100.008647.75
752011.03.18 13:09buy381.001.41321.36321.4142
762011.03.18 14:29t/p381.001.41421.36321.4142100.008747.75
772011.03.18 14:29buy391.001.41451.36451.4155
782011.03.18 18:24t/p391.001.41551.36451.4155100.008847.75
792011.03.18 18:24buy401.001.41611.36611.4171
802011.03.18 18:37t/p401.001.41711.36611.4171100.008947.75
812011.03.18 18:37buy411.001.41741.36741.4184
822011.03.21 09:07t/p411.001.41841.36741.4184100.849048.59
832011.03.21 09:07buy421.001.41871.36871.4197
842011.03.21 15:14t/p421.001.41971.36871.4197100.009148.59
852011.03.21 15:14buy431.001.42001.37001.4210
862011.03.21 18:20t/p431.001.42101.37001.4210100.009248.59
872011.03.21 18:20buy441.001.42131.37131.4223
882011.03.21 19:58t/p441.001.42231.37131.4223100.009348.59
892011.03.21 19:58buy451.001.42261.37261.4236
902011.03.21 20:47t/p451.001.42361.37261.4236100.009448.59
912011.03.21 20:47buy461.001.42391.37391.4249
922011.04.04 03:18t/p461.001.42491.37391.4249111.819560.41
932011.04.04 03:18buy471.001.42531.37531.4263
942011.04.04 03:21t/p471.001.42631.37531.4263100.009660.41
952011.04.04 03:21buy481.001.42661.37661.4276
962011.04.06 09:15t/p481.001.42761.37661.4276101.699762.09
972011.04.06 09:15buy491.001.42791.37791.4289
982011.04.06 10:07t/p491.001.42891.37791.4289100.009862.09
992011.04.06 10:07buy501.001.42921.37921.4302
1002011.04.06 10:42t/p501.001.43021.37921.4302100.009962.09
1012011.04.06 10:42buy511.001.43051.38051.4315
1022011.04.06 13:01t/p511.001.43151.38051.4315100.0010062.09
1032011.04.06 13:01buy521.001.43181.38181.4328
1042011.04.06 17:40t/p521.001.43281.38181.4328100.0010162.09
1052011.04.06 17:40buy531.001.43311.38311.4341
1062011.04.06 17:56t/p531.001.43411.38311.4341100.0010262.09
1072011.04.06 17:56buy541.001.43451.38451.4355
1082011.04.07 21:58close at stop541.001.42991.38451.4355-457.479804.62