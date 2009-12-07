Alpari (UK) Ltd.

Account: ******* Name: Cofton Currency: USD 2009 December 9, 23:03
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
787021352009.12.07 18:03balanceDeposit5 000.00
787214752009.12.07 19:27buy0.10eurusd1.487741.4682110.000002009.12.07 19:271.487940.000.000.002.00
787228152009.12.07 19:31buy0.10eurusd1.488031.4765010.000002009.12.07 20:201.484580.000.000.00-34.50
787283962009.12.07 20:21buy0.10eurusd1.484341.4777710.000002009.12.07 20:211.484260.000.000.00-0.80
787289812009.12.07 20:25buy0.10eurusd1.483691.4779210.000002009.12.07 20:251.483770.000.000.000.80
787291892009.12.07 20:25buy0.10eurusd1.483851.4780810.000002009.12.07 20:251.483860.000.000.000.10
787292262009.12.07 20:25buy0.10eurusd1.483991.4782210.000002009.12.07 22:251.481870.000.000.00-21.20
787438652009.12.07 22:20buy0.10eurusd1.482080.000001.482482009.12.07 22:261.481860.000.000.00-2.20
787440102009.12.07 22:24buy0.20eurusd1.481750.000001.482152009.12.07 22:261.481860.000.000.002.20
787441442009.12.07 22:26buy0.49eurusd1.482060.000001.482462009.12.07 22:361.482460.000.000.0019.60
787448282009.12.07 22:36buy0.49eurusd1.482670.000001.483072009.12.07 23:571.483070.000.000.0019.60
787451422009.12.07 22:42buy1.00eurusd1.482350.000001.482752009.12.07 23:011.482750.000.000.0040.00
787498742009.12.07 23:58buy0.05eurusd1.483070.000001.483472009.12.08 00:301.483470.000.000.092.00
787531602009.12.08 00:35buy0.05eurusd1.484280.000001.484682009.12.08 01:161.482920.000.000.00-6.80
787536582009.12.08 00:40buy0.10eurusd1.483900.000001.484302009.12.08 00:461.484300.000.000.004.00
787552562009.12.08 01:00buy0.10eurusd1.483590.000001.483992009.12.08 01:161.482920.000.000.00-6.70
787560192009.12.08 01:05buy0.20eurusd1.482770.000001.483172009.12.08 01:161.482880.000.000.002.20
787565562009.12.08 01:10buy0.40eurusd1.482460.000001.482862009.12.08 01:161.482860.000.000.0016.00
787572122009.12.08 01:17sell0.05eurusd1.482920.000001.482522009.12.08 01:191.482520.000.000.002.00
787590332009.12.08 01:35buy0.05eurusd1.484640.000001.485042009.12.08 01:391.485040.000.000.002.00
787598552009.12.08 01:40buy0.05eurusd1.485070.000001.485472009.12.08 01:421.485470.000.000.002.00
787614412009.12.08 01:50buy0.05eurusd1.485790.000001.486192009.12.08 01:581.485510.000.000.00-1.40
787620782009.12.08 01:55buy0.10eurusd1.485100.000001.485502009.12.08 01:581.485500.000.000.004.00
787644302009.12.08 02:05buy0.05eurusd1.484770.000001.485172009.12.08 02:231.485170.000.000.002.00
787659442009.12.08 02:23buy0.05eurusd1.485330.000001.485732009.12.08 02:271.485730.000.000.002.00
787665422009.12.08 02:27buy0.05eurusd1.485970.000001.486372009.12.08 02:301.486370.000.000.002.00
787671982009.12.08 02:30buy0.05eurusd1.486600.000001.487002009.12.08 11:021.485820.000.000.00-3.90
787684002009.12.08 02:36buy0.10eurusd1.486190.000001.486592009.12.08 11:021.485820.000.000.00-3.70
787694932009.12.08 02:46buy0.20eurusd1.485880.000001.486282009.12.08 11:021.485790.000.000.00-1.80
787700982009.12.08 02:55buy0.40eurusd1.485580.000001.485982009.12.08 11:021.485710.000.000.005.20
787703452009.12.08 02:59buy0.80eurusd1.485230.000001.485632009.12.08 11:021.485630.000.000.0032.00
788346452009.12.08 11:02buy0.05eurusd1.485880.000001.486282009.12.08 11:021.486280.000.000.002.00
788357322009.12.08 11:05buy0.05eurusd1.486210.000001.486612009.12.08 11:211.485830.000.000.00-1.90
788367412009.12.08 11:10buy0.10eurusd1.485900.000001.486302009.12.08 11:211.485870.000.000.00-0.30
788374532009.12.08 11:15buy0.20eurusd1.485430.000001.485832009.12.08 11:211.485830.000.000.008.00
788383752009.12.08 11:21buy0.05eurusd1.486000.000001.486402009.12.08 11:451.484470.000.000.00-7.65
788389682009.12.08 11:25buy0.10eurusd1.484850.000001.485252009.12.08 11:451.484470.000.000.00-3.80
788403442009.12.08 11:34buy0.20eurusd1.484540.000001.484942009.12.08 11:451.484470.000.000.00-1.40
788410512009.12.08 11:40buy0.40eurusd1.484230.000001.484632009.12.08 11:451.484550.000.000.0012.80
788420432009.12.08 11:49sell0.50eurusd1.484160.000001.483762009.12.08 11:501.483760.000.000.0020.00
788422482009.12.08 11:50sell0.05eurusd1.483580.000001.483182009.12.08 11:561.483180.000.000.002.00
788431922009.12.08 11:56sell0.05eurusd1.482970.000001.482572009.12.08 12:061.482570.000.000.002.00
788454982009.12.08 12:06sell0.05eurusd1.482340.000001.481942009.12.08 12:111.482240.000.000.000.50
788461592009.12.08 12:10sell0.10eurusd1.482660.000001.482262009.12.08 12:111.482260.000.000.004.00
788471262009.12.08 12:15sell0.05eurusd1.482330.000001.481932009.12.08 12:181.481930.000.000.002.00
788482182009.12.08 12:20sell0.05eurusd1.481280.000001.480882009.12.08 12:301.480880.000.000.002.00
788498212009.12.08 12:30sell0.05eurusd1.480690.000001.480292009.12.08 12:351.480840.000.000.00-0.75
788508402009.12.08 12:35sell0.10eurusd1.481370.000001.480972009.12.08 12:351.480970.000.000.004.00
788519322009.12.08 12:40sell0.05eurusd1.480220.000001.479822009.12.08 12:481.480140.000.000.000.40
788539602009.12.08 12:47sell0.10eurusd1.480530.000001.480132009.12.08 12:481.480130.000.000.004.00
788543302009.12.08 12:50sell0.05eurusd1.479860.000001.479462009.12.08 12:591.479880.000.000.00-0.10
788548572009.12.08 12:55sell0.10eurusd1.480300.000001.479902009.12.08 12:591.479900.000.000.004.00
788559692009.12.08 13:00sell0.05eurusd1.479350.000001.478952009.12.08 13:011.478950.000.000.002.00
788590172009.12.08 13:05sell0.05eurusd1.479090.000001.478692009.12.08 13:281.479770.000.000.00-3.40
788602432009.12.08 13:12sell0.10eurusd1.479400.000001.479002009.12.08 13:281.479770.000.000.00-3.70
788608602009.12.08 13:16sell0.20eurusd1.479770.000001.479372009.12.08 13:281.479780.000.000.00-0.20
788621102009.12.08 13:23sell0.40eurusd1.480080.000001.479682009.12.08 13:281.479790.000.000.0011.60
788623252009.12.08 13:25sell0.80eurusd1.480480.000001.480082009.12.08 13:281.480080.000.000.0032.00
788635022009.12.08 13:30sell0.05eurusd1.479780.000001.479382009.12.08 13:311.479380.000.000.002.00
788657742009.12.08 13:35sell0.05eurusd1.478070.000001.477672009.12.08 13:491.478880.000.000.00-4.05
788671942009.12.08 13:40sell0.10eurusd1.479080.000001.478682009.12.08 13:491.478940.000.000.001.40
788681542009.12.08 13:45sell0.20eurusd1.479470.000001.479072009.12.08 13:491.479070.000.000.008.00
788687572009.12.08 13:50sell0.05eurusd1.478420.000001.478022009.12.08 14:071.478460.000.000.00-0.20
788694352009.12.08 13:56sell0.10eurusd1.478740.000001.478342009.12.08 14:071.478620.000.000.001.20
788704882009.12.08 14:01sell0.20eurusd1.479070.000001.478672009.12.08 14:071.478670.000.000.008.00
788712952009.12.08 14:07sell0.05eurusd1.478260.000001.477862009.12.08 14:081.477860.000.000.002.00
788721262009.12.08 14:10sell0.05eurusd1.478270.000001.477872009.12.08 14:111.477870.000.000.002.00
788756512009.12.08 14:25sell0.05eurusd1.475870.000001.475472009.12.08 14:251.475470.000.000.002.00
788833342009.12.08 14:52sell0.05eurusd1.475170.000001.474772009.12.08 15:021.475040.000.000.000.65
788840412009.12.08 14:57sell0.10eurusd1.475540.000001.475142009.12.08 15:021.475140.000.000.004.00
788849392009.12.08 15:02sell0.05eurusd1.474780.000001.474382009.12.08 15:331.476430.000.000.00-8.25
788859972009.12.08 15:06sell0.10eurusd1.475140.000001.474742009.12.08 15:331.476430.000.000.00-12.90
788885842009.12.08 15:20sell0.20eurusd1.476520.000001.476122009.12.08 15:331.476430.000.000.001.80
788891462009.12.08 15:25sell0.40eurusd1.476840.000001.476442009.12.08 15:331.476440.000.000.0016.00
788903122009.12.08 15:33buy0.51eurusd1.476520.000001.476922009.12.08 15:521.475720.000.000.00-40.80
788907872009.12.08 15:36buy1.00eurusd1.476210.000001.476612009.12.08 15:521.475720.000.000.00-49.00
788916392009.12.08 15:40buy2.00eurusd1.475840.000001.476242009.12.08 15:521.475720.000.000.00-24.00
788935142009.12.08 15:50buy4.00eurusd1.475520.000001.475922009.12.08 15:521.475770.000.000.00100.00
788942482009.12.08 15:55sell0.51eurusd1.475380.000001.474982009.12.08 16:121.475730.000.000.00-17.85
788961752009.12.08 16:05sell1.00eurusd1.476170.000001.475772009.12.08 16:121.475770.000.000.0040.00
788975102009.12.08 16:12sell0.05eurusd1.475580.000001.475182009.12.08 16:181.475180.000.000.002.00
788984632009.12.08 16:19sell0.05eurusd1.474980.000001.474582009.12.08 16:351.475620.000.000.00-3.20
788986912009.12.08 16:20sell0.10eurusd1.475290.000001.474892009.12.08 16:351.475610.000.000.00-3.20
788993492009.12.08 16:25sell0.20eurusd1.475630.000001.475232009.12.08 16:351.475620.000.000.000.20
788997662009.12.08 16:30sell0.40eurusd1.475970.000001.475572009.12.08 16:351.475700.000.000.0010.80
789001572009.12.08 16:35sell0.05eurusd1.475470.000001.475072009.12.08 16:381.475070.000.000.002.00
789006472009.12.08 16:40sell0.05eurusd1.475580.000001.475182009.12.08 16:411.475180.000.000.002.00
789012542009.12.08 16:45sell0.05eurusd1.475270.000001.474872009.12.08 16:461.474870.000.000.002.00
789024102009.12.08 16:50sell0.05eurusd1.473900.000001.473502009.12.08 16:561.473500.000.000.002.00
789035282009.12.08 16:56sell0.05eurusd1.473290.000001.472892009.12.08 17:121.474120.000.000.00-4.15
789045572009.12.08 17:00sell0.10eurusd1.473600.000001.473202009.12.08 17:121.474120.000.000.00-5.20
789053022009.12.08 17:05sell0.20eurusd1.474480.000001.474082009.12.08 17:121.474080.000.000.008.00
789065152009.12.08 17:12sell0.52eurusd1.473960.000001.473562009.12.08 17:161.473870.000.000.004.68
789070522009.12.08 17:15sell1.00eurusd1.474290.000001.473892009.12.08 17:161.473890.000.000.0040.00
789082762009.12.08 17:20sell0.05eurusd1.472570.000001.472172009.12.08 17:451.473790.000.000.00-6.10
789090622009.12.08 17:25sell0.10eurusd1.473530.000001.473132009.12.08 17:451.473790.000.000.00-2.60
789100342009.12.08 17:36sell0.20eurusd1.473870.000001.473472009.12.08 17:451.473740.000.000.002.60
789103532009.12.08 17:41sell0.40eurusd1.474180.000001.473782009.12.08 17:451.473780.000.000.0016.00
789110022009.12.08 17:46sell0.05eurusd1.473570.000001.473172009.12.08 18:051.473820.000.000.00-1.25
789112982009.12.08 17:50sell0.10eurusd1.473900.000001.473502009.12.08 18:051.473820.000.000.000.80
789125852009.12.08 18:02sell0.20eurusd1.474220.000001.473822009.12.08 18:051.473820.000.000.008.00
789128522009.12.08 18:05sell0.05eurusd1.473750.000001.473352009.12.08 18:141.473350.000.000.002.00
789137632009.12.08 18:14sell0.05eurusd1.473160.000001.472762009.12.08 18:201.473050.000.000.000.55
789144192009.12.08 18:18sell0.10eurusd1.473470.000001.473072009.12.08 18:201.473070.000.000.004.00
789146922009.12.08 18:20sell0.05eurusd1.473010.000001.472612009.12.08 18:261.472610.000.000.002.00
789155102009.12.08 18:26sell0.05eurusd1.472400.000001.472002009.12.08 18:351.472000.000.000.002.00
789165742009.12.08 18:35sell0.05eurusd1.471760.000001.471362009.12.08 18:561.471360.000.000.002.00
789173862009.12.08 18:40sell0.10eurusd1.472500.000001.472102009.12.08 18:491.472100.000.000.004.00
789204522009.12.08 19:05sell0.05eurusd1.471530.000001.471132009.12.08 19:101.471130.000.000.002.00
789210512009.12.08 19:10sell0.05eurusd1.470910.000001.470512009.12.08 19:221.470850.000.000.000.30
789221782009.12.08 19:16sell0.10eurusd1.471270.000001.470872009.12.08 19:221.470870.000.000.004.00
789226782009.12.08 19:22sell0.05eurusd1.470600.000001.470202009.12.08 19:241.470200.000.000.002.00
789234542009.12.08 19:25sell0.05eurusd1.469990.000001.469592009.12.08 19:251.469590.000.000.002.00
789245602009.12.08 19:30sell0.05eurusd1.469920.000001.469522009.12.08 19:381.470190.000.000.00-1.35
789252342009.12.08 19:35sell0.10eurusd1.470610.000001.470212009.12.08 19:381.470210.000.000.004.00
789258022009.12.08 19:40sell0.05eurusd1.469610.000001.469212009.12.08 19:561.470140.000.000.00-2.65
789268132009.12.08 19:50sell0.10eurusd1.470580.000001.470182009.12.08 19:561.470180.000.000.004.00
789272632009.12.08 19:56sell0.05eurusd1.469960.000001.469562009.12.08 19:581.469560.000.000.002.00
789289962009.12.08 20:05sell0.05eurusd1.469450.000001.469052009.12.08 20:181.470390.000.000.00-4.70
789295582009.12.08 20:10sell0.10eurusd1.469990.000001.469592009.12.08 20:181.470360.000.000.00-3.70
789301492009.12.08 20:15sell0.20eurusd1.470770.000001.470372009.12.08 20:181.470370.000.000.008.00
789305462009.12.08 20:20sell0.53eurusd1.470260.000001.469862009.12.08 20:211.469860.000.000.0021.20
789313092009.12.08 20:25sell0.05eurusd1.469800.000001.469402009.12.08 20:261.469400.000.000.002.00
789318672009.12.08 20:30sell0.05eurusd1.469610.000001.469212009.12.08 20:501.469210.000.000.002.00
789323632009.12.08 20:35sell0.10eurusd1.470250.000001.469852009.12.08 20:361.469850.000.000.004.00
789350962009.12.08 20:55sell0.05eurusd1.468370.000001.467972009.12.08 21:061.468830.000.000.00-2.30
789363352009.12.08 21:01sell0.10eurusd1.468690.000001.468292009.12.08 21:061.468830.000.000.00-1.40
789370332009.12.08 21:05sell0.20eurusd1.469100.000001.468702009.12.08 21:061.468700.000.000.008.00
789375192009.12.08 21:10sell0.05eurusd1.469290.000001.468892009.12.08 21:361.469490.000.000.00-1.00
789387492009.12.08 21:26sell0.10eurusd1.469600.000001.469202009.12.08 21:361.469490.000.000.001.10
789391872009.12.08 21:31sell0.20eurusd1.469980.000001.469582009.12.08 21:361.469580.000.000.008.00
789395352009.12.08 21:37sell0.05eurusd1.469430.000001.469032009.12.08 22:141.469650.000.000.00-1.10
789397192009.12.08 21:40sell0.10eurusd1.469740.000001.469342009.12.08 22:141.469650.000.000.000.90
789405832009.12.08 21:49sell0.20eurusd1.470060.000001.469662009.12.08 22:141.469660.000.000.008.00
789423392009.12.08 22:15sell0.05eurusd1.469560.000001.469162009.12.08 22:411.470900.000.000.00-6.70
789433372009.12.08 22:22sell0.10eurusd1.469960.000001.469562009.12.08 22:411.470840.000.000.00-8.80
789436212009.12.08 22:25sell0.20eurusd1.470370.000001.469972009.12.08 22:411.470840.000.000.00-9.40
789450762009.12.08 22:30sell0.40eurusd1.470890.000001.470492009.12.08 22:411.470840.000.000.002.00
789461312009.12.08 22:38sell0.80eurusd1.471220.000001.470822009.12.08 22:411.470890.000.000.0026.40
789463402009.12.08 22:41buy0.05eurusd1.470900.000001.471302009.12.08 23:171.470620.000.000.00-1.40
789465472009.12.08 22:45buy0.10eurusd1.470540.000001.470942009.12.08 23:171.470620.000.000.000.80
789471912009.12.08 22:56buy0.20eurusd1.470220.000001.470622009.12.08 23:161.470620.000.000.008.00
789491462009.12.08 23:17buy0.05eurusd1.470850.000001.471252009.12.08 23:581.470500.000.000.00-1.75
789516072009.12.08 23:50buy0.10eurusd1.470520.000001.470922009.12.08 23:581.470550.000.000.000.30
789523952009.12.08 23:56buy0.20eurusd1.470140.000001.470542009.12.08 23:581.470540.000.000.008.00
789538662009.12.09 00:05buy0.05eurusd1.471020.000001.471422009.12.09 00:071.471420.000.000.002.00
789548282009.12.09 00:10buy0.05eurusd1.471300.000001.471702009.12.09 00:361.468300.000.000.00-15.00
789552312009.12.09 00:15buy0.10eurusd1.470680.000001.471082009.12.09 00:361.468280.000.000.00-24.00
789592552009.12.09 00:35buy0.20eurusd1.467850.000001.468252009.12.09 00:361.468250.000.000.008.00
789599312009.12.09 00:40sell0.53eurusd1.468530.000001.468132009.12.09 01:011.469470.000.000.00-49.82
789613342009.12.09 00:50sell1.10eurusd1.469720.000001.469322009.12.09 00:581.469320.000.000.0044.00
789617812009.12.09 00:55sell2.20eurusd1.470020.000001.469622009.12.09 00:571.469620.000.000.0088.00
789627022009.12.09 01:01sell0.54eurusd1.469300.000001.468902009.12.09 01:031.468900.000.000.0021.60
789630442009.12.09 01:05sell0.54eurusd1.468990.000001.468592009.12.09 01:121.468990.000.000.000.00
789633862009.12.09 01:10sell1.10eurusd1.469390.000001.468992009.12.09 01:121.468990.000.000.0044.00
789644082009.12.09 01:15sell0.05eurusd1.468280.000001.467882009.12.09 01:541.470520.000.000.00-11.20
789650022009.12.09 01:20sell0.10eurusd1.469070.000001.468672009.12.09 01:541.470540.000.000.00-14.70
789660832009.12.09 01:25sell0.20eurusd1.470120.000001.469722009.12.09 01:541.470520.000.000.00-8.00
789673612009.12.09 01:30sell0.40eurusd1.470480.000001.470082009.12.09 01:541.470540.000.000.00-2.40
789680882009.12.09 01:35sell0.80eurusd1.470930.000001.470532009.12.09 01:541.470530.000.000.0032.00
789697742009.12.09 01:55buy0.54eurusd1.470570.000001.470972009.12.09 02:001.470970.000.000.0021.60
789704752009.12.09 02:00buy0.05eurusd1.471170.000001.471572009.12.09 02:181.471030.000.000.00-0.70
789709772009.12.09 02:05buy0.10eurusd1.470600.000001.471002009.12.09 02:181.471000.000.000.004.00
789728272009.12.09 02:19buy0.05eurusd1.471260.000001.471662009.12.09 02:261.471660.000.000.002.00
789739132009.12.09 02:26buy0.05eurusd1.472200.000001.472602009.12.09 02:261.472600.000.000.002.00
789756582009.12.09 02:35buy0.05eurusd1.473230.000001.473632009.12.09 03:051.472730.000.000.00-2.50
789760352009.12.09 02:40buy0.10eurusd1.472710.000001.473112009.12.09 03:051.472730.000.000.000.20
789767452009.12.09 02:50buy0.20eurusd1.472320.000001.472722009.12.09 03:051.472720.000.000.008.00
789778822009.12.09 03:05buy0.05eurusd1.472830.000001.473232009.12.09 03:251.472590.000.000.00-1.20
789781732009.12.09 03:10buy0.10eurusd1.472510.000001.472912009.12.09 03:251.472590.000.000.000.80
789783442009.12.09 03:15buy0.20eurusd1.472190.000001.472592009.12.09 03:251.472590.000.000.008.00
789788852009.12.09 03:25buy0.05eurusd1.472770.000001.473172009.12.09 03:291.473170.000.000.002.00
789794072009.12.09 03:30buy0.05eurusd1.473270.000001.473672009.12.09 05:541.472980.000.000.00-1.45
789800712009.12.09 03:38buy0.10eurusd1.472950.000001.473352009.12.09 03:541.473350.000.000.004.00
789856992009.12.09 05:14buy0.10eurusd1.472620.000001.473022009.12.09 05:521.473020.000.000.004.00
789869592009.12.09 05:30buy0.20eurusd1.472300.000001.472702009.12.09 05:491.472700.000.000.008.00
789880972009.12.09 05:54buy0.55eurusd1.473110.000001.473512009.12.09 06:231.473170.000.000.003.30
789882542009.12.09 05:58buy1.10eurusd1.472730.000001.473132009.12.09 06:231.473130.000.000.0044.00
789899662009.12.09 06:24buy0.05eurusd1.473380.000001.473782009.12.09 06:521.473090.000.000.00-1.45
789905372009.12.09 06:31buy0.10eurusd1.473070.000001.473472009.12.09 06:511.473090.000.000.000.20
789912312009.12.09 06:45buy0.20eurusd1.472630.000001.473032009.12.09 06:511.473030.000.000.008.00
789920112009.12.09 06:52buy0.05eurusd1.473190.000001.473592009.12.09 08:221.472060.000.000.00-5.65
789936982009.12.09 07:02buy0.10eurusd1.472840.000001.473242009.12.09 08:221.472060.000.000.00-7.80
789939122009.12.09 07:06buy0.20eurusd1.472530.000001.472932009.12.09 08:221.471970.000.000.00-11.20
789952282009.12.09 07:20buy0.40eurusd1.472220.000001.472622009.12.09 08:221.471970.000.000.00-10.00
789965422009.12.09 07:25buy0.80eurusd1.471570.000001.471972009.12.09 08:221.471970.000.000.0032.00
790136652009.12.09 08:22buy0.56eurusd1.472230.000001.472632009.12.09 08:301.471820.000.000.00-22.96
790145022009.12.09 08:26buy1.10eurusd1.471910.000001.472312009.12.09 08:301.471820.000.000.00-9.90
790150872009.12.09 08:30buy2.20eurusd1.471420.000001.471822009.12.09 08:301.471820.000.000.0088.00
790159912009.12.09 08:35buy0.05eurusd1.472030.000001.472432009.12.09 08:371.472430.000.000.002.00
790167542009.12.09 08:40buy0.05eurusd1.472780.000001.473182009.12.09 09:021.471790.000.000.00-4.95
790174052009.12.09 08:45buy0.10eurusd1.472140.000001.472542009.12.09 09:021.471760.000.000.00-3.80
790179382009.12.09 08:50buy0.20eurusd1.471720.000001.472122009.12.09 09:021.471760.000.000.000.80
790185542009.12.09 08:56buy0.40eurusd1.471400.000001.471802009.12.09 09:021.471750.000.000.0014.00
790197642009.12.09 09:02buy0.05eurusd1.471960.000001.472362009.12.09 09:021.472360.000.000.002.00
790205832009.12.09 09:05buy0.05eurusd1.473050.000001.473452009.12.09 09:091.473450.000.000.002.00
790220062009.12.09 09:10buy0.05eurusd1.473490.000001.473892009.12.09 09:231.473330.000.000.00-0.80
790235752009.12.09 09:20buy0.10eurusd1.472940.000001.473342009.12.09 09:221.473340.000.000.004.00
790248552009.12.09 09:25buy0.05eurusd1.473280.000001.473682009.12.09 09:281.473680.000.000.002.00
790275792009.12.09 09:35buy0.05eurusd1.473610.000001.474012009.12.09 09:481.472680.000.000.00-4.65
790289562009.12.09 09:40buy0.10eurusd1.473030.000001.473432009.12.09 09:481.472680.000.000.00-3.50
790300722009.12.09 09:45buy0.20eurusd1.472270.000001.472672009.12.09 09:481.472670.000.000.008.00
790312822009.12.09 09:50buy0.56eurusd1.474730.000001.475132009.12.09 09:581.474670.000.000.00-3.36
790333932009.12.09 09:55buy1.10eurusd1.474170.000001.474572009.12.09 09:581.474570.000.000.0044.00
790354132009.12.09 10:05buy0.05eurusd1.474030.000001.474432009.12.09 10:151.474430.000.000.002.00
790364272009.12.09 10:10buy0.10eurusd1.473710.000001.474112009.12.09 10:151.474110.000.000.004.00
790394112009.12.09 10:20buy0.05eurusd1.475830.000001.476232009.12.09 10:321.474730.000.000.00-5.50
790411032009.12.09 10:25buy0.10eurusd1.475370.000001.475772009.12.09 10:321.474730.000.000.00-6.40
790423632009.12.09 10:30buy0.20eurusd1.474290.000001.474692009.12.09 10:311.474690.000.000.008.00
790434292009.12.09 10:35buy0.57eurusd1.475120.000001.475522009.12.09 10:361.475520.000.000.0022.80
790457242009.12.09 10:45buy0.05eurusd1.475830.000001.476232009.12.09 10:471.476230.000.000.002.00
790464372009.12.09 10:50buy0.05eurusd1.476230.000001.476632009.12.09 11:071.475940.000.000.00-1.45
790470492009.12.09 10:55buy0.10eurusd1.475920.000001.476322009.12.09 11:071.475940.000.000.000.20
790476932009.12.09 11:00buy0.20eurusd1.475540.000001.475942009.12.09 11:071.475940.000.000.008.00
790486312009.12.09 11:07buy0.05eurusd1.476110.000001.476512009.12.09 11:091.476510.000.000.002.00
790492532009.12.09 11:10buy0.05eurusd1.476640.000001.477042009.12.09 11:311.477040.000.000.002.00
790531352009.12.09 11:31buy0.05eurusd1.477240.000001.477642009.12.09 11:391.477640.000.000.002.00
790543352009.12.09 11:35buy0.10eurusd1.476870.000001.477272009.12.09 11:391.477270.000.000.004.00
790568842009.12.09 11:40buy0.05eurusd1.477920.000001.478322009.12.09 14:061.476240.000.000.00-8.40
790582312009.12.09 11:45buy0.10eurusd1.477170.000001.477572009.12.09 14:061.476310.000.000.00-8.60
790591692009.12.09 11:50buy0.20eurusd1.476840.000001.477242009.12.09 14:051.476320.000.000.00-10.40
790608822009.12.09 12:01buy0.40eurusd1.476530.000001.476932009.12.09 14:051.476540.000.000.000.40
790617592009.12.09 12:05buy0.80eurusd1.476150.000001.476552009.12.09 14:051.476550.000.000.0032.00
790837392009.12.09 14:06buy0.05eurusd1.476420.000001.476822009.12.09 14:111.475750.000.000.00-3.35
790850852009.12.09 14:10buy0.10eurusd1.475420.000001.475822009.12.09 14:101.475820.000.000.004.00
790895972009.12.09 14:25buy0.05eurusd1.475810.000001.476212009.12.09 14:321.474820.000.000.00-4.95
790906642009.12.09 14:30buy0.10eurusd1.474410.000001.474812009.12.09 14:321.474810.000.000.004.00
790923452009.12.09 14:38sell0.57eurusd1.474030.000001.473632009.12.09 14:391.473630.000.000.0022.80
790933792009.12.09 14:40sell0.05eurusd1.472940.000001.472542009.12.09 14:531.475520.000.000.00-12.90
790947152009.12.09 14:45sell0.10eurusd1.474460.000001.474062009.12.09 14:531.475520.000.000.00-10.60
790961202009.12.09 14:50sell0.20eurusd1.475990.000001.475592009.12.09 14:521.475590.000.000.008.00
790969822009.12.09 14:55buy0.57eurusd1.475520.000001.475922009.12.09 15:061.472040.000.000.00-198.36
791017472009.12.09 15:05buy1.20eurusd1.471630.000001.472032009.12.09 15:061.472030.000.000.0048.00
791039882009.12.09 15:10sell0.56eurusd1.470370.000001.469972009.12.09 15:221.471940.000.000.00-87.92
791054592009.12.09 15:15sell1.10eurusd1.471010.000001.470612009.12.09 15:221.471940.000.000.00-102.30
791069742009.12.09 15:20sell2.20eurusd1.472280.000001.471882009.12.09 15:221.471880.000.000.0088.00
791079722009.12.09 15:25sell0.55eurusd1.471830.000001.471432009.12.09 15:251.471430.000.000.0022.00
791103882009.12.09 15:35sell0.55eurusd1.471560.000001.471162009.12.09 15:361.471160.000.000.0022.00
791114122009.12.09 15:40sell0.55eurusd1.470670.000001.470272009.12.09 15:581.472270.000.000.00-88.00
791135142009.12.09 15:50sell1.10eurusd1.471160.000001.470762009.12.09 15:581.472270.000.000.00-122.10
791148672009.12.09 15:55sell2.20eurusd1.472680.000001.472282009.12.09 15:581.472280.000.000.0088.00
791190632009.12.09 16:05buy0.54eurusd1.472730.000001.473132009.12.09 16:071.473130.000.000.0021.60
791210912009.12.09 16:15sell0.54eurusd1.471990.000001.471592009.12.09 16:311.471590.000.000.0021.60
791220112009.12.09 16:20sell1.10eurusd1.472310.000001.471912009.12.09 16:231.471910.000.000.0044.00
791243802009.12.09 16:31sell0.55eurusd1.471430.000001.471032009.12.09 17:301.472120.000.000.00-37.95
791258902009.12.09 16:35sell1.10eurusd1.471760.000001.471362009.12.09 17:301.472110.000.000.00-38.50
791268472009.12.09 16:40sell2.20eurusd1.472120.000001.471722009.12.09 17:291.472050.000.000.0015.40
791283212009.12.09 16:45sell4.40eurusd1.472450.000001.472052009.12.09 17:291.472050.000.000.00176.00
791374472009.12.09 17:30sell0.56eurusd1.472050.000001.471652009.12.09 17:361.471650.000.000.0022.40
791384162009.12.09 17:36sell0.56eurusd1.471460.000001.471062009.12.09 17:431.471530.000.000.00-3.92
791390242009.12.09 17:40sell1.10eurusd1.471940.000001.471542009.12.09 17:431.471540.000.000.0044.00
791401192009.12.09 17:45sell0.57eurusd1.471770.000001.471372009.12.09 17:471.471370.000.000.0022.80
791408582009.12.09 17:50sell0.57eurusd1.471410.000001.471012009.12.09 17:571.472280.000.000.00-49.59
791418012009.12.09 17:55sell1.10eurusd1.472660.000001.472262009.12.09 17:571.472260.000.000.0044.00
791437132009.12.09 18:05sell0.57eurusd1.470990.000001.470592009.12.09 18:141.470590.000.000.0022.80
791453702009.12.09 18:14sell0.05eurusd1.470490.000001.470092009.12.09 18:141.470090.000.000.002.00
791458852009.12.09 18:15sell0.05eurusd1.469770.000001.469372009.12.09 18:161.469370.000.000.002.00
791475152009.12.09 18:20sell0.05eurusd1.469320.000001.468922009.12.09 18:201.468920.000.000.002.00
791489992009.12.09 18:25sell0.05eurusd1.469270.000001.468872009.12.09 18:401.470080.000.000.00-4.05
791496422009.12.09 18:30sell0.10eurusd1.469700.000001.469302009.12.09 18:401.470090.000.000.00-3.90
791502982009.12.09 18:35sell0.20eurusd1.470490.000001.470092009.12.09 18:401.470090.000.000.008.00
791512442009.12.09 18:40sell0.05eurusd1.469970.000001.469572009.12.09 18:441.469570.000.000.002.00
791520362009.12.09 18:45sell0.05eurusd1.469030.000001.468632009.12.09 19:011.468720.000.000.001.55
791526562009.12.09 18:50sell0.10eurusd1.469360.000001.468962009.12.09 19:011.468960.000.000.004.00
791541242009.12.09 19:01sell0.05eurusd1.468530.000001.468132009.12.09 19:051.468130.000.000.002.00
791554072009.12.09 19:05sell0.05eurusd1.467980.000001.467582009.12.09 19:061.467580.000.000.002.00
791565502009.12.09 19:10sell0.05eurusd1.468330.000001.467932009.12.09 19:401.468240.000.000.000.45
791572552009.12.09 19:15sell0.10eurusd1.469550.000001.469152009.12.09 19:221.469150.000.000.004.00
791592722009.12.09 19:31sell0.10eurusd1.468820.000001.468422009.12.09 19:401.468420.000.000.004.00
791601992009.12.09 19:40sell0.05eurusd1.468010.000001.467612009.12.09 19:471.467970.000.000.000.20
791613402009.12.09 19:45sell0.10eurusd1.468370.000001.467972009.12.09 19:471.467970.000.000.004.00
791617712009.12.09 19:50sell0.05eurusd1.467970.000001.467572009.12.09 20:131.468890.000.000.00-4.60
791621412009.12.09 19:55sell0.10eurusd1.468280.000001.467882009.12.09 20:131.468900.000.000.00-6.20
791632022009.12.09 20:05sell0.20eurusd1.468650.000001.468252009.12.09 20:131.468900.000.000.00-5.00
791638642009.12.09 20:10sell0.40eurusd1.469270.000001.468872009.12.09 20:131.468870.000.000.0016.00
791642362009.12.09 20:15buy0.05eurusd1.469190.000001.469592009.12.09 20:221.469590.000.000.002.00
791648332009.12.09 20:22buy0.05eurusd1.469730.000001.470132009.12.09 20:231.470130.000.000.002.00
791654192009.12.09 20:25buy0.05eurusd1.469970.000001.470372009.12.09 20:331.470370.000.000.002.00
791665182009.12.09 20:33buy0.05eurusd1.470470.000001.470872009.12.09 20:351.470870.000.000.002.00
791670002009.12.09 20:35buy0.05eurusd1.471080.000001.471482009.12.09 20:361.471480.000.000.002.00
791691022009.12.09 20:45buy0.05eurusd1.471870.000001.472272009.12.09 20:521.471930.000.000.000.30
791696972009.12.09 20:50buy0.10eurusd1.471520.000001.471922009.12.09 20:521.471920.000.000.004.00
791702312009.12.09 20:55buy0.05eurusd1.472040.000001.472442009.12.09 21:021.472440.000.000.002.00
791729192009.12.09 21:05buy0.05eurusd1.472550.000001.472952009.12.09 21:061.472950.000.000.002.00
791741512009.12.09 21:10buy0.05eurusd1.473140.000001.473542009.12.09 21:121.473540.000.000.002.00
791756922009.12.09 21:15buy0.05eurusd1.473590.000001.473992009.12.09 21:221.473630.000.000.000.20
791765712009.12.09 21:20buy0.10eurusd1.473250.000001.473652009.12.09 21:221.473650.000.000.004.00
791774912009.12.09 21:25buy0.05eurusd1.473630.000001.474032009.12.09 21:431.472940.000.000.00-3.45
791781192009.12.09 21:30buy0.10eurusd1.472870.000001.473272009.12.09 21:431.472940.000.000.000.70
791789772009.12.09 21:39buy0.20eurusd1.472540.000001.472942009.12.09 21:431.472940.000.000.008.00
791792862009.12.09 21:43buy0.05eurusd1.473040.000001.473442009.12.09 21:441.473440.000.000.002.00
791795092009.12.09 21:45buy0.05eurusd1.473660.000001.474062009.12.09 22:281.472900.000.000.00-3.80
791801212009.12.09 21:51buy0.10eurusd1.473310.000001.473712009.12.09 22:281.472900.000.000.00-4.10
791806932009.12.09 21:58buy0.20eurusd1.473000.000001.473402009.12.09 22:281.472900.000.000.00-2.00
791825082009.12.09 22:14buy0.40eurusd1.472630.000001.473032009.12.09 22:281.472920.000.000.0011.60
  0.00 0.00 0.09 806.50
Closed P/L: 806.59
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
791830692009.12.09 22:28buy0.05eurusd1.473040.000001.47344 1.472650.000.000.00-1.95
791838192009.12.09 22:45buy0.10eurusd1.472720.000001.47312 1.472650.000.000.00-0.70
791845002009.12.09 22:54buy0.20eurusd1.472410.000001.47281 1.472650.000.000.004.80
  0.00 0.00 0.00 2.15
 Floating P/L: 2.15
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 806.59 Floating P/L: 2.15 Margin: 103.08
Balance: 5 806.59 Equity: 5 808.74 Free Margin: 5 705.66