FXDD

Account: 6842383 Name: Ilan 1.6 PipStepRSI Currency: USD 2009 December 31, 20:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
786534452009.11.01 22:56balanceDeposit5 000.00
786539222009.11.02 00:00buy0.01eurusd1.47190.00001.47292009.11.02 00:581.47290.000.000.001.00
786589102009.11.02 01:00buy0.01eurusd1.47340.00001.47442009.11.02 01:011.47440.000.000.001.00
786622042009.11.02 02:00sell0.01eurusd1.47040.00001.47462009.11.02 16:011.47460.000.000.00-4.20
786698662009.11.02 05:00sell0.02eurusd1.47420.00001.47462009.11.02 16:011.47460.000.000.00-0.80
787008522009.11.02 14:00sell0.03eurusd1.47830.00001.47462009.11.02 16:011.47460.000.000.0011.10
787157802009.11.02 18:00buy0.01eurusd1.48200.00001.48302009.11.02 18:461.48300.000.000.001.00
787179522009.11.02 19:00buy0.01eurusd1.48300.00001.47952009.11.03 02:091.47950.000.000.00-3.50
787210042009.11.02 20:00buy0.02eurusd1.47630.00001.47952009.11.03 02:091.47950.000.000.006.40
787336682009.11.03 03:00buy0.01eurusd1.47980.00001.47052009.11.03 20:341.47050.000.000.00-9.30
787521832009.11.03 10:00buy0.02eurusd1.47660.00001.47052009.11.03 20:341.47050.000.000.00-12.20
787608852009.11.03 12:00buy0.03eurusd1.46890.00001.47052009.11.03 20:341.47050.000.000.004.80
787696152009.11.03 14:00buy0.04eurusd1.46380.00001.47052009.11.03 20:341.47050.000.000.0026.80
787919122009.11.03 21:00buy0.01eurusd1.47110.00001.47212009.11.03 21:061.47210.000.000.001.00
787936392009.11.03 22:00sell0.01eurusd1.47030.00001.49192009.11.12 14:301.49190.000.00-0.21-21.60
788135772009.11.04 09:00sell0.02eurusd1.47440.00001.49192009.11.12 14:301.49190.000.00-0.36-35.00
788384972009.11.04 17:00sell0.03eurusd1.48070.00001.49192009.11.12 14:301.49190.000.00-0.55-33.60
788546102009.11.04 22:00sell0.04eurusd1.48970.00001.49192009.11.12 14:301.49190.000.00-0.74-8.80
789938442009.11.09 07:00sell0.06eurusd1.49370.00001.49192009.11.12 14:301.49190.000.00-0.5910.80
791126152009.11.11 11:00sell0.10eurusd1.50320.00001.49192009.11.12 14:301.49190.000.00-0.58113.00
791773802009.11.12 15:00sell0.01eurusd1.49190.00001.49092009.11.12 16:381.49090.000.000.001.00
791844242009.11.12 17:00buy0.01eurusd1.49350.00001.48822009.11.13 09:071.48820.000.000.00-5.30
791891172009.11.12 18:00buy0.02eurusd1.48860.00001.48822009.11.13 09:071.48820.000.000.00-0.80
791994892009.11.12 23:00buy0.03eurusd1.48420.00001.48822009.11.13 09:071.48820.000.000.0012.00
792161102009.11.13 10:00buy0.01eurusd1.48740.00001.48842009.11.13 10:171.48840.000.000.001.00
792188072009.11.13 11:00buy0.01eurusd1.48970.00001.48862009.11.13 15:301.48860.000.000.00-1.10
792272662009.11.13 15:00buy0.02eurusd1.48660.00001.48862009.11.13 15:301.48860.000.000.004.00
792306502009.11.13 16:00buy0.01eurusd1.48800.00001.48552009.11.13 17:201.48550.000.000.00-2.50
792349052009.11.13 17:00buy0.02eurusd1.48280.00001.48552009.11.13 17:201.48550.000.000.005.40
792382482009.11.13 18:00buy0.01eurusd1.48880.00001.48982009.11.13 19:041.48980.000.000.001.00
792424322009.11.13 20:00buy0.01eurusd1.49280.00001.49152009.11.13 22:471.49150.000.000.00-1.30
792445652009.11.13 22:00buy0.02eurusd1.48940.00001.49152009.11.13 22:471.49150.000.000.004.20
792467772009.11.16 00:00buy0.01eurusd1.49200.00001.49302009.11.16 01:071.49300.000.000.001.00
792504632009.11.16 02:00buy0.01eurusd1.49570.00001.49672009.11.16 06:261.49670.000.000.001.00
792611102009.11.16 07:01buy0.01eurusd1.49660.00001.49762009.11.16 08:451.49760.000.000.001.00
792648272009.11.16 09:00buy0.01eurusd1.49700.00001.49802009.11.16 09:201.49800.000.000.001.00
792681272009.11.16 10:00buy0.01eurusd1.49860.00001.49962009.11.16 21:041.49960.000.000.001.00
793036362009.11.16 22:00buy0.01eurusd1.49880.00001.49982009.11.17 02:061.49980.000.000.001.00
793123922009.11.17 03:00sell0.01eurusd1.49810.00001.49712009.11.17 03:191.49710.000.000.001.00
793144282009.11.17 04:00sell0.01eurusd1.49630.00001.49532009.11.17 04:201.49530.000.000.001.00
793168982009.11.17 05:00sell0.01eurusd1.49540.00001.49442009.11.17 08:131.49440.000.000.001.00
793239712009.11.17 09:00buy0.01eurusd1.49590.00001.49692009.11.17 09:151.49690.000.000.001.00
793272852009.11.17 10:00buy0.01eurusd1.49670.00001.48942009.11.18 07:511.48940.000.000.00-7.30
793638642009.11.17 20:07buy0.02eurusd1.48420.00001.48942009.11.18 07:511.48940.000.000.0010.40
793812392009.11.18 08:00buy0.01eurusd1.48920.00001.49022009.11.18 09:011.49020.000.000.001.00
793857722009.11.18 10:00sell0.01eurusd1.48910.00001.49312009.11.19 03:281.49310.000.00-0.06-4.00
793887772009.11.18 11:00sell0.02eurusd1.49250.00001.49312009.11.19 03:281.49310.000.00-0.11-1.20
794120862009.11.18 18:00sell0.03eurusd1.49690.00001.49312009.11.19 03:281.49310.000.00-0.1711.40
794294432009.11.19 04:00sell0.01eurusd1.49370.00001.49272009.11.19 04:051.49270.000.000.001.00
794318992009.11.19 05:01sell0.01eurusd1.49220.00001.49122009.11.19 06:151.49120.000.000.001.00
794357802009.11.19 07:00sell0.01eurusd1.49090.00001.48992009.11.19 09:451.48990.000.000.001.00
794435222009.11.19 10:00sell0.01eurusd1.48780.00001.48682009.11.19 10:031.48680.000.000.001.00
794479032009.11.19 11:00sell0.01eurusd1.48730.00001.48632009.11.19 11:151.48630.000.000.001.00
794513972009.11.19 12:00sell0.01eurusd1.48640.00001.48542009.11.19 13:281.48540.000.000.001.00
794564272009.11.19 14:00sell0.01eurusd1.48560.00001.48462009.11.19 14:181.48460.000.000.001.00
794593112009.11.19 15:00buy0.01eurusd1.48630.00001.48732009.11.19 15:331.48730.000.000.001.00
794627652009.11.19 16:00buy0.01eurusd1.48790.00001.48892009.11.19 16:091.48890.000.000.001.00
794666052009.11.19 17:00sell0.01eurusd1.48630.00001.48802009.11.20 11:481.48800.000.00-0.02-1.70
794717392009.11.19 19:00sell0.02eurusd1.49030.00001.48802009.11.20 11:481.48800.000.00-0.044.60
795039862009.11.20 12:00sell0.01eurusd1.48710.00001.48612009.11.20 13:511.48610.000.000.001.00
795096992009.11.20 14:00sell0.01eurusd1.48590.00001.48492009.11.20 14:031.48490.000.000.001.00
795169542009.11.20 16:00buy0.01eurusd1.48380.00001.48482009.11.20 16:001.48480.000.000.001.00
795202162009.11.20 17:01buy0.01eurusd1.48430.00001.48532009.11.20 17:141.48530.000.000.001.00
795229542009.11.20 18:00sell0.01eurusd1.48460.00001.48362009.11.23 00:211.48360.000.00-0.021.00
795315002009.11.23 01:00sell0.01eurusd1.48490.00001.49032009.11.24 09:161.49030.000.00-0.02-5.40
795357702009.11.23 03:00sell0.02eurusd1.49000.00001.49032009.11.24 09:161.49030.000.00-0.04-0.60
795448612009.11.23 07:00sell0.03eurusd1.49420.00001.49032009.11.24 09:161.49030.000.00-0.0611.70
796046412009.11.24 10:00sell0.01eurusd1.49100.00001.49232009.11.24 18:191.49230.000.000.00-1.30
796125782009.11.24 13:00sell0.02eurusd1.49450.00001.49232009.11.24 18:191.49230.000.000.004.40
796335502009.11.24 19:00sell0.01eurusd1.49370.00001.50532009.11.26 14:441.50530.000.00-0.08-11.60
796368412009.11.24 21:00sell0.02eurusd1.49700.00001.50532009.11.26 14:441.50530.000.00-0.16-16.60
796625392009.11.25 11:00sell0.03eurusd1.50120.00001.50532009.11.26 14:441.50530.000.00-0.17-12.30
796735772009.11.25 14:00sell0.04eurusd1.50670.00001.50532009.11.26 14:441.50530.000.00-0.235.60
796948272009.11.25 22:00sell0.06eurusd1.51370.00001.50532009.11.26 14:441.50530.000.00-0.3550.40
797407422009.11.26 15:00sell0.01eurusd1.50650.00001.50552009.11.26 16:371.50550.000.000.001.00
797481282009.11.26 17:00sell0.01eurusd1.50220.00001.50122009.11.26 17:461.50120.000.000.001.00
797524892009.11.26 18:00sell0.01eurusd1.49860.00001.49762009.11.26 18:151.49760.000.000.001.00
797567872009.11.26 19:00buy0.01eurusd1.49880.00001.49982009.11.26 19:141.49980.000.000.001.00
797586852009.11.26 20:00buy0.01eurusd1.50130.00001.49932009.11.27 02:041.49930.000.000.00-2.00
797720002009.11.27 02:00buy0.02eurusd1.49680.00001.49932009.11.27 02:041.49930.000.000.005.00
797768022009.11.27 03:00sell0.01eurusd1.49590.00001.49492009.11.27 03:011.49490.000.000.001.00
797796302009.11.27 04:00sell0.01eurusd1.49610.00001.49512009.11.27 04:031.49510.000.000.001.00
797856912009.11.27 06:00buy0.01eurusd1.49380.00001.49482009.11.27 06:471.49480.000.000.001.00
797959662009.11.27 09:00buy0.01eurusd1.49350.00001.48982009.11.27 11:301.48980.000.000.00-3.70
798040822009.11.27 10:00buy0.02eurusd1.48650.00001.48982009.11.27 11:301.48980.000.000.006.60
798115422009.11.27 12:00buy0.01eurusd1.48970.00001.49072009.11.27 12:151.49070.000.000.001.00
798150432009.11.27 13:00buy0.01eurusd1.49200.00001.49302009.11.27 15:061.49300.000.000.001.00
798235832009.11.27 16:00sell0.01eurusd1.49060.00001.48962009.11.27 16:011.48960.000.000.001.00
798288672009.11.27 17:00buy0.01eurusd1.49120.00001.49222009.11.27 17:011.49220.000.000.001.00
798359992009.11.27 18:00buy0.01eurusd1.49780.00001.49882009.11.27 18:071.49880.000.000.001.00
798387282009.11.27 19:00sell0.01eurusd1.49620.00001.49872009.11.30 01:211.49870.000.00-0.02-2.50
798439902009.11.30 00:00sell0.02eurusd1.50140.00001.49872009.11.30 01:211.49870.000.000.005.40
798497202009.11.30 02:00sell0.01eurusd1.49980.00001.49882009.11.30 02:021.49880.000.000.001.00
798525252009.11.30 03:00buy0.01eurusd1.50000.00001.50102009.11.30 03:011.50100.000.000.001.00
798567642009.11.30 04:00buy0.01eurusd1.50470.00001.50572009.11.30 04:341.50570.000.000.001.00
798593102009.11.30 05:00buy0.01eurusd1.50660.00001.50762009.11.30 06:061.50760.000.000.001.00
798634292009.11.30 07:00buy0.01eurusd1.50680.00001.50302009.12.01 01:461.50300.000.000.00-3.80
798882472009.11.30 14:00buy0.02eurusd1.50350.00001.50302009.12.01 01:461.50300.000.000.00-1.00
799053182009.11.30 19:00buy0.03eurusd1.49940.00001.50302009.12.01 01:461.50300.000.000.0010.80
799159992009.12.01 02:00buy0.01eurusd1.50370.00001.50242009.12.01 09:011.50240.000.000.00-1.30
799339952009.12.01 08:00buy0.02eurusd1.50020.00001.50242009.12.01 09:011.50240.000.000.004.40
799417892009.12.01 10:00buy0.01eurusd1.50300.00001.50402009.12.01 10:021.50400.000.000.001.00
799460702009.12.01 11:00buy0.01eurusd1.50690.00001.50792009.12.01 12:241.50790.000.000.001.00
799517242009.12.01 13:00buy0.01eurusd1.50770.00001.50872009.12.01 15:221.50870.000.000.001.00
799602312009.12.01 16:00buy0.01eurusd1.50800.00001.50902009.12.01 16:081.50900.000.000.001.00
799632752009.12.01 17:00buy0.01eurusd1.50850.00001.50952009.12.01 17:311.50950.000.000.001.00
799663872009.12.01 18:00buy0.01eurusd1.50950.00001.51052009.12.01 18:011.51050.000.000.001.00
799691372009.12.01 19:00buy0.01eurusd1.51000.00001.51102009.12.01 19:371.51100.000.000.001.00
799703322009.12.01 20:00sell0.01eurusd1.50940.00001.50842009.12.01 22:231.50840.000.000.001.00
799739132009.12.01 23:01sell0.01eurusd1.50830.00001.50732009.12.02 00:581.50730.000.00-0.021.00
799766722009.12.02 01:00sell0.01eurusd1.50740.00001.50642009.12.02 16:121.50640.000.000.001.00
800116382009.12.02 17:00buy0.01eurusd1.50760.00001.50862009.12.02 17:131.50860.000.000.001.00
800137552009.12.02 18:00buy0.01eurusd1.50770.00001.50652009.12.03 01:161.50650.000.000.00-1.20
800185522009.12.02 20:00buy0.02eurusd1.50440.00001.50652009.12.03 01:161.50650.000.000.004.20
800270532009.12.03 02:00buy0.01eurusd1.50680.00001.50782009.12.03 02:041.50780.000.000.001.00
800298282009.12.03 03:00buy0.01eurusd1.50800.00001.50902009.12.03 04:511.50900.000.000.001.00
800344912009.12.03 05:00buy0.01eurusd1.50900.00001.51002009.12.03 08:521.51000.000.000.001.00
800423872009.12.03 09:00buy0.01eurusd1.51080.00001.51182009.12.03 09:231.51180.000.000.001.00
800457962009.12.03 10:00buy0.01eurusd1.51180.00001.51282009.12.03 12:271.51280.000.000.001.00
800541442009.12.03 13:00buy0.01eurusd1.51230.00001.51332009.12.03 15:381.51330.000.000.001.00
800644422009.12.03 16:00sell0.01eurusd1.50900.00001.50802009.12.03 16:201.50800.000.000.001.00
800698502009.12.03 17:00sell0.01eurusd1.50760.00001.50662009.12.03 17:011.50660.000.000.001.00
800730982009.12.03 18:00buy0.01eurusd1.50900.00001.51002009.12.03 18:271.51000.000.000.001.00
800751452009.12.03 19:00sell0.01eurusd1.50800.00001.50702009.12.03 23:081.50700.000.000.001.00
800820832009.12.04 00:00sell0.01eurusd1.50510.00001.50412009.12.04 00:031.50410.000.000.001.00
800841632009.12.04 01:00buy0.01eurusd1.50560.00001.50662009.12.04 01:431.50660.000.000.001.00
800854162009.12.04 02:01buy0.01eurusd1.50630.00001.50732009.12.04 08:431.50730.000.000.001.00
800963352009.12.04 09:00buy0.01eurusd1.50720.00001.50822009.12.04 09:291.50820.000.000.001.00
800995492009.12.04 10:00buy0.01eurusd1.50860.00001.48602009.12.07 19:371.48600.000.000.00-22.60
801188762009.12.04 16:00buy0.02eurusd1.49440.00001.48602009.12.07 19:371.48600.000.000.00-16.80
801297182009.12.04 18:00buy0.03eurusd1.48900.00001.48602009.12.07 19:371.48600.000.000.00-9.00
801370262009.12.04 21:00buy0.04eurusd1.48370.00001.48602009.12.07 19:371.48600.000.000.009.20
801717662009.12.07 11:00buy0.06eurusd1.47690.00001.48602009.12.07 19:371.48600.000.000.0054.60
802047522009.12.07 20:00buy0.01eurusd1.48500.00001.48602009.12.07 20:031.48600.000.000.001.00
802071272009.12.07 21:00buy0.01eurusd1.48600.00001.48462009.12.08 02:351.48460.000.000.00-1.40
802090382009.12.07 22:00buy0.02eurusd1.48240.00001.48462009.12.08 02:351.48460.000.000.004.40
802175482009.12.08 03:00buy0.01eurusd1.48560.00001.48662009.12.08 03:321.48660.000.000.001.00
802199662009.12.08 04:00sell0.01eurusd1.48520.00001.48422009.12.08 04:091.48420.000.000.001.00
802220312009.12.08 05:00sell0.01eurusd1.48410.00001.48312009.12.08 05:031.48310.000.000.001.00
802238092009.12.08 06:00buy0.01eurusd1.48440.00001.48542009.12.08 08:081.48540.000.000.001.00
802307462009.12.08 09:00sell0.01eurusd1.48370.00001.48272009.12.08 09:111.48270.000.000.001.00
802352362009.12.08 10:00sell0.01eurusd1.47950.00001.47852009.12.08 10:031.47850.000.000.001.00
802390352009.12.08 11:00buy0.01eurusd1.48220.00001.48322009.12.08 11:201.48320.000.000.001.00
802420062009.12.08 12:00buy0.01eurusd1.48470.00001.48572009.12.08 12:021.48570.000.000.001.00
802450162009.12.08 13:00sell0.01eurusd1.48360.00001.48262009.12.08 13:061.48260.000.000.001.00
802489442009.12.08 14:00sell0.01eurusd1.47930.00001.47832009.12.08 14:021.47830.000.000.001.00
802535192009.12.08 15:00sell0.01eurusd1.47890.00001.47792009.12.08 15:081.47790.000.000.001.00
802630452009.12.08 17:00buy0.01eurusd1.47680.00001.47472009.12.09 10:491.47470.000.000.00-2.10
802694572009.12.08 20:00buy0.02eurusd1.47210.00001.47472009.12.09 10:491.47470.000.000.005.20
803045142009.12.09 11:00buy0.01eurusd1.47440.00001.47542009.12.09 11:161.47540.000.000.001.00
803080582009.12.09 12:00buy0.01eurusd1.47540.00001.47642009.12.09 12:071.47640.000.000.001.00
803117312009.12.09 13:00buy0.01eurusd1.47680.00001.47522009.12.09 15:051.47520.000.000.00-1.60
803176032009.12.09 15:00buy0.02eurusd1.47290.00001.47522009.12.09 15:051.47520.000.000.004.60
803231752009.12.09 16:00sell0.01eurusd1.47230.00001.47132009.12.09 16:041.47130.000.000.001.00
803282732009.12.09 17:00sell0.01eurusd1.47140.00001.47042009.12.09 19:141.47040.000.000.001.00
803376042009.12.09 20:00sell0.01eurusd1.46940.00001.46842009.12.09 20:011.46840.000.000.001.00
803392862009.12.09 21:00sell0.01eurusd1.46810.00001.46942009.12.10 10:011.46940.000.00-0.04-1.30
803409552009.12.09 22:00sell0.02eurusd1.47150.00001.46942009.12.10 10:011.46940.000.00-0.094.20
803729392009.12.10 11:00buy0.01eurusd1.47200.00001.47302009.12.10 12:071.47300.000.000.001.00
803789192009.12.10 13:00buy0.01eurusd1.47420.00001.47522009.12.10 15:341.47520.000.000.001.00
803880572009.12.10 16:00buy0.01eurusd1.47420.00001.47522009.12.10 16:041.47520.000.000.001.00
803913492009.12.10 17:00buy0.01eurusd1.47450.00001.47332009.12.10 21:191.47330.000.000.00-1.20
803985412009.12.10 20:00buy0.02eurusd1.47120.00001.47332009.12.10 21:191.47330.000.000.004.20
804011062009.12.10 22:00buy0.01eurusd1.47220.00001.47322009.12.10 23:041.47320.000.000.001.00
804031262009.12.11 00:00buy0.01eurusd1.47340.00001.47442009.12.11 10:451.47440.000.000.001.00
804234922009.12.11 11:00buy0.01eurusd1.47410.00001.47512009.12.11 11:161.47510.000.000.001.00
804263462009.12.11 12:00buy0.01eurusd1.47550.00001.47652009.12.11 12:311.47650.000.000.001.00
804285652009.12.11 13:00buy0.01eurusd1.47560.00001.47662009.12.11 13:161.47660.000.000.001.00
804302792009.12.11 14:00buy0.01eurusd1.47660.00001.47762009.12.11 14:301.47760.000.000.001.00
804321902009.12.11 15:01buy0.01eurusd1.47640.00001.46652009.12.14 06:301.46650.000.000.00-9.90
804368792009.12.11 16:00buy0.02eurusd1.47090.00001.46652009.12.14 06:301.46650.000.000.00-8.80
804431482009.12.11 17:00buy0.03eurusd1.46550.00001.46652009.12.14 06:301.46650.000.000.003.00
804515142009.12.11 19:00buy0.04eurusd1.46010.00001.46652009.12.14 06:301.46650.000.000.0025.60
804728282009.12.14 07:00buy0.01eurusd1.46620.00001.46722009.12.14 07:081.46720.000.000.001.00
804756432009.12.14 08:00buy0.01eurusd1.46790.00001.46562009.12.14 17:551.46560.000.000.00-2.30
804899382009.12.14 13:00buy0.02eurusd1.46290.00001.46562009.12.14 17:551.46560.000.000.005.40
805022302009.12.14 18:00buy0.01eurusd1.46550.00001.46652009.12.14 19:461.46650.000.000.001.00
805065672009.12.14 20:00buy0.01eurusd1.46590.00001.45752009.12.16 14:021.45750.000.000.00-8.40
805262382009.12.15 10:00buy0.02eurusd1.46110.00001.45752009.12.16 14:021.45750.000.000.00-7.20
805313082009.12.15 11:00buy0.03eurusd1.45690.00001.45752009.12.16 14:021.45750.000.000.001.80
805552012009.12.15 19:00buy0.04eurusd1.45150.00001.45752009.12.16 14:021.45750.000.000.0024.00
805926282009.12.16 15:00sell0.01eurusd1.45640.00001.45542009.12.16 15:201.45540.000.000.001.00
805961832009.12.16 16:00sell0.01eurusd1.45490.00001.45392009.12.16 19:591.45390.000.000.001.00
806078432009.12.16 20:00sell0.01eurusd1.45370.00001.45272009.12.16 21:211.45270.000.000.001.00
806126052009.12.16 22:00sell0.01eurusd1.45140.00001.45042009.12.17 03:391.45040.000.00-0.041.00
806213702009.12.17 04:00sell0.01eurusd1.44690.00001.44592009.12.17 04:031.44590.000.000.001.00
806353512009.12.17 08:00buy0.01eurusd1.43960.00001.44062009.12.17 08:361.44060.000.000.001.00
806377022009.12.17 09:00buy0.01eurusd1.44160.00001.43612009.12.17 21:221.43610.000.000.00-5.50
806497132009.12.17 12:00buy0.02eurusd1.43670.00001.43612009.12.17 21:221.43610.000.000.00-1.20
806801302009.12.17 19:00buy0.03eurusd1.43180.00001.43612009.12.17 21:221.43610.000.000.0012.90
806847042009.12.17 22:00buy0.01eurusd1.43520.00001.43622009.12.18 03:571.43620.000.000.001.00
806983692009.12.18 04:00buy0.01eurusd1.43610.00001.43712009.12.18 04:051.43710.000.000.001.00
807029162009.12.18 05:00buy0.01eurusd1.43820.00001.43922009.12.18 05:561.43920.000.000.001.00
807048002009.12.18 06:00buy0.01eurusd1.43920.00001.44022009.12.18 06:231.44020.000.000.001.00
807064302009.12.18 07:00buy0.01eurusd1.43960.00001.43262009.12.18 21:571.43260.000.000.00-7.00
807303292009.12.18 15:00buy0.02eurusd1.43370.00001.43262009.12.18 21:571.43260.000.000.00-2.20
807402362009.12.18 18:00buy0.03eurusd1.42750.00001.43262009.12.18 21:571.43260.000.000.0015.30
807471732009.12.18 22:00buy0.01eurusd1.43220.00001.43322009.12.18 22:031.43320.000.000.001.00
807497822009.12.21 00:00buy0.01eurusd1.43120.00001.43222009.12.21 00:091.43220.000.000.001.00
807520532009.12.21 01:00sell0.01eurusd1.43130.00001.43242009.12.21 09:001.43240.000.000.00-1.10
807583582009.12.21 05:00sell0.02eurusd1.43440.00001.43242009.12.21 09:001.43240.000.000.004.00
807678222009.12.21 10:00sell0.01eurusd1.43230.00001.43132009.12.21 10:281.43130.000.000.001.00
807713942009.12.21 11:00sell0.01eurusd1.42900.00001.43012009.12.21 20:141.43010.000.000.00-1.10
807750172009.12.21 12:00sell0.02eurusd1.43210.00001.43012009.12.21 20:141.43010.000.000.004.00
807986122009.12.21 21:00sell0.01eurusd1.42950.00001.42852009.12.21 22:101.42850.000.000.001.00
808012532009.12.21 23:00sell0.01eurusd1.42840.00001.42742009.12.22 00:001.42740.000.00-0.011.00
808044262009.12.22 01:00sell0.01eurusd1.42730.00001.42862009.12.22 13:541.42860.000.000.00-1.30
808212182009.12.22 10:00sell0.02eurusd1.43070.00001.42862009.12.22 13:541.42860.000.000.004.20
808305682009.12.22 14:00sell0.01eurusd1.42800.00001.42702009.12.22 17:011.42700.000.000.001.00
808466132009.12.22 18:00sell0.01eurusd1.42300.00001.42202009.12.22 18:011.42200.000.000.001.00
808492172009.12.22 19:00buy0.01eurusd1.42450.00001.42552009.12.22 19:071.42550.000.000.001.00
808508652009.12.22 20:00buy0.01eurusd1.42760.00001.42862009.12.23 15:041.42860.000.000.001.00
808849372009.12.23 16:00buy0.01eurusd1.42830.00001.42932009.12.23 16:131.42930.000.000.001.00
808881812009.12.23 17:00sell0.01eurusd1.42780.00001.43662009.12.29 18:161.43660.000.00-0.07-8.80
808925122009.12.23 18:00sell0.02eurusd1.43330.00001.43662009.12.29 18:161.43660.000.00-0.18-6.60
809191832009.12.24 12:00sell0.03eurusd1.43820.00001.43662009.12.29 18:161.43660.000.00-0.124.80
809890152009.12.29 10:00sell0.04eurusd1.44170.00001.43662009.12.29 18:161.43660.000.000.0020.40
810159002009.12.29 19:00sell0.01eurusd1.43550.00001.43452009.12.29 19:311.43450.000.000.001.00
810175542009.12.29 20:00sell0.01eurusd1.43450.00001.43352009.12.30 02:361.43350.000.00-0.011.00
810267672009.12.30 03:00sell0.01eurusd1.43240.00001.43142009.12.30 03:331.43140.000.000.001.00
810288452009.12.30 04:00sell0.01eurusd1.43170.00001.43332009.12.30 13:471.43330.000.000.00-1.60
810412992009.12.30 10:00sell0.02eurusd1.43560.00001.43332009.12.30 13:471.43330.000.000.004.60
810511002009.12.30 14:00sell0.01eurusd1.43260.00001.43162009.12.30 16:041.43160.000.000.001.00
810605862009.12.30 17:00sell0.01eurusd1.42970.00001.42872009.12.30 17:411.42870.000.000.001.00
810652462009.12.30 18:00buy0.01eurusd1.43010.00001.43112009.12.30 18:021.43110.000.000.001.00
810682552009.12.30 19:00buy0.01eurusd1.43160.00001.43262009.12.30 19:081.43260.000.000.001.00
810712282009.12.30 20:00buy0.01eurusd1.43390.00001.43492009.12.31 02:311.43490.000.000.001.00
810782412009.12.31 03:00buy0.01eurusd1.43550.00001.43652009.12.31 03:431.43650.000.000.001.00
810802472009.12.31 04:00buy0.01eurusd1.43700.00001.43802009.12.31 08:371.43800.000.000.001.00
810923602009.12.31 10:00sell0.01eurusd1.44110.00001.44012009.12.31 10:121.44010.000.000.001.00
810949222009.12.31 11:00buy0.01eurusd1.44140.00001.44242009.12.31 11:121.44240.000.000.001.00
810969762009.12.31 12:00sell0.01eurusd1.43990.00001.43892009.12.31 15:311.43890.000.000.001.00
811060222009.12.31 16:00sell0.01eurusd1.43990.00001.43892009.12.31 16:251.43890.000.000.001.00
811089202009.12.31 17:00sell0.01eurusd1.43670.00001.43572009.12.31 17:061.43570.000.000.001.00
811136082009.12.31 18:00sell0.01eurusd1.43460.00001.43362009.12.31 18:131.43360.000.000.001.00
811158932009.12.31 19:00sell0.01eurusd1.43320.00001.43222009.12.31 19:031.43220.000.000.001.00
  0.00 0.00 -5.16 341.30
Closed P/L: 336.14
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
811175122009.12.31 20:00sell0.01eurusd1.43290.00001.4319 1.43280.000.00-0.010.10
  0.00 0.00 -0.01 0.10
 Floating P/L: 0.09
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 336.14 Floating P/L: 0.09 Margin: 7.16
Balance: 5 336.14 Equity: 5 336.23 Free Margin: 5 329.07
 
Details:
Graph
Gross Profit: 685.47 Gross Loss: 349.33 Total Net Profit: 336.14
Profit Factor: 1.96 Expected Payoff: 1.43  
Absolute Drawdown: 77.76 Maximal Drawdown: 109.16 (2.17%) Relative Drawdown: 2.17% (109.16)
 
Total Trades: 235 Short Positions (won %): 99 (76.77%) Long Positions (won %): 136 (77.21%)
Profit Trades (% of total): 181 (77.02%) Loss trades (% of total): 54 (22.98%)
Largest profit trade: 112.42 loss trade: -35.36
Average profit trade: 3.79 loss trade: -6.47
Maximum consecutive wins ($): 14 (14.00) consecutive losses ($): 4 (-100.86)
Maximal consecutive profit (count): 123.63 (3) consecutive loss (count): -100.86 (4)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 1