|Account: 6842383
|Name: Ilan 1.6 PipStepRSI
|Currency: USD
|2009 December 31, 20:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|78653445
|2009.11.01 22:56
|balance
|Deposit
|5 000.00
|78653922
|2009.11.02 00:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4719
|0.0000
|1.4729
|2009.11.02 00:58
|1.4729
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|78658910
|2009.11.02 01:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4734
|0.0000
|1.4744
|2009.11.02 01:01
|1.4744
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|78662204
|2009.11.02 02:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4704
|0.0000
|1.4746
|2009.11.02 16:01
|1.4746
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|78669866
|2009.11.02 05:00
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4742
|0.0000
|1.4746
|2009.11.02 16:01
|1.4746
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|78700852
|2009.11.02 14:00
|sell
|0.03
|eurusd
|1.4783
|0.0000
|1.4746
|2009.11.02 16:01
|1.4746
|0.00
|0.00
|0.00
|11.10
|78715780
|2009.11.02 18:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4820
|0.0000
|1.4830
|2009.11.02 18:46
|1.4830
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|78717952
|2009.11.02 19:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4830
|0.0000
|1.4795
|2009.11.03 02:09
|1.4795
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.50
|78721004
|2009.11.02 20:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4763
|0.0000
|1.4795
|2009.11.03 02:09
|1.4795
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|78733668
|2009.11.03 03:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4798
|0.0000
|1.4705
|2009.11.03 20:34
|1.4705
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.30
|78752183
|2009.11.03 10:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4766
|0.0000
|1.4705
|2009.11.03 20:34
|1.4705
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.20
|78760885
|2009.11.03 12:00
|buy
|0.03
|eurusd
|1.4689
|0.0000
|1.4705
|2009.11.03 20:34
|1.4705
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|78769615
|2009.11.03 14:00
|buy
|0.04
|eurusd
|1.4638
|0.0000
|1.4705
|2009.11.03 20:34
|1.4705
|0.00
|0.00
|0.00
|26.80
|78791912
|2009.11.03 21:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4711
|0.0000
|1.4721
|2009.11.03 21:06
|1.4721
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|78793639
|2009.11.03 22:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4703
|0.0000
|1.4919
|2009.11.12 14:30
|1.4919
|0.00
|0.00
|-0.21
|-21.60
|78813577
|2009.11.04 09:00
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4744
|0.0000
|1.4919
|2009.11.12 14:30
|1.4919
|0.00
|0.00
|-0.36
|-35.00
|78838497
|2009.11.04 17:00
|sell
|0.03
|eurusd
|1.4807
|0.0000
|1.4919
|2009.11.12 14:30
|1.4919
|0.00
|0.00
|-0.55
|-33.60
|78854610
|2009.11.04 22:00
|sell
|0.04
|eurusd
|1.4897
|0.0000
|1.4919
|2009.11.12 14:30
|1.4919
|0.00
|0.00
|-0.74
|-8.80
|78993844
|2009.11.09 07:00
|sell
|0.06
|eurusd
|1.4937
|0.0000
|1.4919
|2009.11.12 14:30
|1.4919
|0.00
|0.00
|-0.59
|10.80
|79112615
|2009.11.11 11:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5032
|0.0000
|1.4919
|2009.11.12 14:30
|1.4919
|0.00
|0.00
|-0.58
|113.00
|79177380
|2009.11.12 15:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4919
|0.0000
|1.4909
|2009.11.12 16:38
|1.4909
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|79184424
|2009.11.12 17:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4935
|0.0000
|1.4882
|2009.11.13 09:07
|1.4882
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.30
|79189117
|2009.11.12 18:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4886
|0.0000
|1.4882
|2009.11.13 09:07
|1.4882
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|79199489
|2009.11.12 23:00
|buy
|0.03
|eurusd
|1.4842
|0.0000
|1.4882
|2009.11.13 09:07
|1.4882
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|79216110
|2009.11.13 10:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4874
|0.0000
|1.4884
|2009.11.13 10:17
|1.4884
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|79218807
|2009.11.13 11:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4897
|0.0000
|1.4886
|2009.11.13 15:30
|1.4886
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|79227266
|2009.11.13 15:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4866
|0.0000
|1.4886
|2009.11.13 15:30
|1.4886
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|79230650
|2009.11.13 16:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4880
|0.0000
|1.4855
|2009.11.13 17:20
|1.4855
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|79234905
|2009.11.13 17:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4828
|0.0000
|1.4855
|2009.11.13 17:20
|1.4855
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|79238248
|2009.11.13 18:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4888
|0.0000
|1.4898
|2009.11.13 19:04
|1.4898
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|79242432
|2009.11.13 20:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4928
|0.0000
|1.4915
|2009.11.13 22:47
|1.4915
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|79244565
|2009.11.13 22:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4894
|0.0000
|1.4915
|2009.11.13 22:47
|1.4915
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|79246777
|2009.11.16 00:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4920
|0.0000
|1.4930
|2009.11.16 01:07
|1.4930
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|79250463
|2009.11.16 02:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4957
|0.0000
|1.4967
|2009.11.16 06:26
|1.4967
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|79261110
|2009.11.16 07:01
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4966
|0.0000
|1.4976
|2009.11.16 08:45
|1.4976
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|79264827
|2009.11.16 09:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4970
|0.0000
|1.4980
|2009.11.16 09:20
|1.4980
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|79268127
|2009.11.16 10:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4986
|0.0000
|1.4996
|2009.11.16 21:04
|1.4996
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|79303636
|2009.11.16 22:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4988
|0.0000
|1.4998
|2009.11.17 02:06
|1.4998
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|79312392
|2009.11.17 03:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4981
|0.0000
|1.4971
|2009.11.17 03:19
|1.4971
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|79314428
|2009.11.17 04:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4963
|0.0000
|1.4953
|2009.11.17 04:20
|1.4953
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|79316898
|2009.11.17 05:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4954
|0.0000
|1.4944
|2009.11.17 08:13
|1.4944
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|79323971
|2009.11.17 09:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4959
|0.0000
|1.4969
|2009.11.17 09:15
|1.4969
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|79327285
|2009.11.17 10:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4967
|0.0000
|1.4894
|2009.11.18 07:51
|1.4894
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.30
|79363864
|2009.11.17 20:07
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4842
|0.0000
|1.4894
|2009.11.18 07:51
|1.4894
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|79381239
|2009.11.18 08:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4892
|0.0000
|1.4902
|2009.11.18 09:01
|1.4902
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|79385772
|2009.11.18 10:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4891
|0.0000
|1.4931
|2009.11.19 03:28
|1.4931
|0.00
|0.00
|-0.06
|-4.00
|79388777
|2009.11.18 11:00
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4925
|0.0000
|1.4931
|2009.11.19 03:28
|1.4931
|0.00
|0.00
|-0.11
|-1.20
|79412086
|2009.11.18 18:00
|sell
|0.03
|eurusd
|1.4969
|0.0000
|1.4931
|2009.11.19 03:28
|1.4931
|0.00
|0.00
|-0.17
|11.40
|79429443
|2009.11.19 04:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4937
|0.0000
|1.4927
|2009.11.19 04:05
|1.4927
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|79431899
|2009.11.19 05:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4922
|0.0000
|1.4912
|2009.11.19 06:15
|1.4912
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|79435780
|2009.11.19 07:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4909
|0.0000
|1.4899
|2009.11.19 09:45
|1.4899
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|79443522
|2009.11.19 10:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4878
|0.0000
|1.4868
|2009.11.19 10:03
|1.4868
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|79447903
|2009.11.19 11:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4873
|0.0000
|1.4863
|2009.11.19 11:15
|1.4863
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|79451397
|2009.11.19 12:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4864
|0.0000
|1.4854
|2009.11.19 13:28
|1.4854
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|79456427
|2009.11.19 14:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4856
|0.0000
|1.4846
|2009.11.19 14:18
|1.4846
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|79459311
|2009.11.19 15:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4863
|0.0000
|1.4873
|2009.11.19 15:33
|1.4873
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|79462765
|2009.11.19 16:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4879
|0.0000
|1.4889
|2009.11.19 16:09
|1.4889
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|79466605
|2009.11.19 17:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4863
|0.0000
|1.4880
|2009.11.20 11:48
|1.4880
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.70
|79471739
|2009.11.19 19:00
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4903
|0.0000
|1.4880
|2009.11.20 11:48
|1.4880
|0.00
|0.00
|-0.04
|4.60
|79503986
|2009.11.20 12:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4871
|0.0000
|1.4861
|2009.11.20 13:51
|1.4861
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|79509699
|2009.11.20 14:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4859
|0.0000
|1.4849
|2009.11.20 14:03
|1.4849
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|79516954
|2009.11.20 16:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4838
|0.0000
|1.4848
|2009.11.20 16:00
|1.4848
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|79520216
|2009.11.20 17:01
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4843
|0.0000
|1.4853
|2009.11.20 17:14
|1.4853
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|79522954
|2009.11.20 18:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4846
|0.0000
|1.4836
|2009.11.23 00:21
|1.4836
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.00
|79531500
|2009.11.23 01:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4849
|0.0000
|1.4903
|2009.11.24 09:16
|1.4903
|0.00
|0.00
|-0.02
|-5.40
|79535770
|2009.11.23 03:00
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4900
|0.0000
|1.4903
|2009.11.24 09:16
|1.4903
|0.00
|0.00
|-0.04
|-0.60
|79544861
|2009.11.23 07:00
|sell
|0.03
|eurusd
|1.4942
|0.0000
|1.4903
|2009.11.24 09:16
|1.4903
|0.00
|0.00
|-0.06
|11.70
|79604641
|2009.11.24 10:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4910
|0.0000
|1.4923
|2009.11.24 18:19
|1.4923
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|79612578
|2009.11.24 13:00
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4945
|0.0000
|1.4923
|2009.11.24 18:19
|1.4923
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|79633550
|2009.11.24 19:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4937
|0.0000
|1.5053
|2009.11.26 14:44
|1.5053
|0.00
|0.00
|-0.08
|-11.60
|79636841
|2009.11.24 21:00
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4970
|0.0000
|1.5053
|2009.11.26 14:44
|1.5053
|0.00
|0.00
|-0.16
|-16.60
|79662539
|2009.11.25 11:00
|sell
|0.03
|eurusd
|1.5012
|0.0000
|1.5053
|2009.11.26 14:44
|1.5053
|0.00
|0.00
|-0.17
|-12.30
|79673577
|2009.11.25 14:00
|sell
|0.04
|eurusd
|1.5067
|0.0000
|1.5053
|2009.11.26 14:44
|1.5053
|0.00
|0.00
|-0.23
|5.60
|79694827
|2009.11.25 22:00
|sell
|0.06
|eurusd
|1.5137
|0.0000
|1.5053
|2009.11.26 14:44
|1.5053
|0.00
|0.00
|-0.35
|50.40
|79740742
|2009.11.26 15:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5065
|0.0000
|1.5055
|2009.11.26 16:37
|1.5055
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|79748128
|2009.11.26 17:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5022
|0.0000
|1.5012
|2009.11.26 17:46
|1.5012
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|79752489
|2009.11.26 18:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4986
|0.0000
|1.4976
|2009.11.26 18:15
|1.4976
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|79756787
|2009.11.26 19:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4988
|0.0000
|1.4998
|2009.11.26 19:14
|1.4998
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|79758685
|2009.11.26 20:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5013
|0.0000
|1.4993
|2009.11.27 02:04
|1.4993
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|79772000
|2009.11.27 02:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4968
|0.0000
|1.4993
|2009.11.27 02:04
|1.4993
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|79776802
|2009.11.27 03:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4959
|0.0000
|1.4949
|2009.11.27 03:01
|1.4949
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|79779630
|2009.11.27 04:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4961
|0.0000
|1.4951
|2009.11.27 04:03
|1.4951
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|79785691
|2009.11.27 06:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4938
|0.0000
|1.4948
|2009.11.27 06:47
|1.4948
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|79795966
|2009.11.27 09:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4935
|0.0000
|1.4898
|2009.11.27 11:30
|1.4898
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.70
|79804082
|2009.11.27 10:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4865
|0.0000
|1.4898
|2009.11.27 11:30
|1.4898
|0.00
|0.00
|0.00
|6.60
|79811542
|2009.11.27 12:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4897
|0.0000
|1.4907
|2009.11.27 12:15
|1.4907
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|79815043
|2009.11.27 13:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4920
|0.0000
|1.4930
|2009.11.27 15:06
|1.4930
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|79823583
|2009.11.27 16:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4906
|0.0000
|1.4896
|2009.11.27 16:01
|1.4896
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|79828867
|2009.11.27 17:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4912
|0.0000
|1.4922
|2009.11.27 17:01
|1.4922
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|79835999
|2009.11.27 18:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4978
|0.0000
|1.4988
|2009.11.27 18:07
|1.4988
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|79838728
|2009.11.27 19:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4962
|0.0000
|1.4987
|2009.11.30 01:21
|1.4987
|0.00
|0.00
|-0.02
|-2.50
|79843990
|2009.11.30 00:00
|sell
|0.02
|eurusd
|1.5014
|0.0000
|1.4987
|2009.11.30 01:21
|1.4987
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|79849720
|2009.11.30 02:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4998
|0.0000
|1.4988
|2009.11.30 02:02
|1.4988
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|79852525
|2009.11.30 03:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5000
|0.0000
|1.5010
|2009.11.30 03:01
|1.5010
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|79856764
|2009.11.30 04:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5047
|0.0000
|1.5057
|2009.11.30 04:34
|1.5057
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|79859310
|2009.11.30 05:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5066
|0.0000
|1.5076
|2009.11.30 06:06
|1.5076
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|79863429
|2009.11.30 07:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5068
|0.0000
|1.5030
|2009.12.01 01:46
|1.5030
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.80
|79888247
|2009.11.30 14:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.5035
|0.0000
|1.5030
|2009.12.01 01:46
|1.5030
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|79905318
|2009.11.30 19:00
|buy
|0.03
|eurusd
|1.4994
|0.0000
|1.5030
|2009.12.01 01:46
|1.5030
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|79915999
|2009.12.01 02:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5037
|0.0000
|1.5024
|2009.12.01 09:01
|1.5024
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|79933995
|2009.12.01 08:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.5002
|0.0000
|1.5024
|2009.12.01 09:01
|1.5024
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|79941789
|2009.12.01 10:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5030
|0.0000
|1.5040
|2009.12.01 10:02
|1.5040
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|79946070
|2009.12.01 11:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5069
|0.0000
|1.5079
|2009.12.01 12:24
|1.5079
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|79951724
|2009.12.01 13:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5077
|0.0000
|1.5087
|2009.12.01 15:22
|1.5087
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|79960231
|2009.12.01 16:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5080
|0.0000
|1.5090
|2009.12.01 16:08
|1.5090
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|79963275
|2009.12.01 17:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5085
|0.0000
|1.5095
|2009.12.01 17:31
|1.5095
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|79966387
|2009.12.01 18:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5095
|0.0000
|1.5105
|2009.12.01 18:01
|1.5105
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|79969137
|2009.12.01 19:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5100
|0.0000
|1.5110
|2009.12.01 19:37
|1.5110
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|79970332
|2009.12.01 20:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5094
|0.0000
|1.5084
|2009.12.01 22:23
|1.5084
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|79973913
|2009.12.01 23:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5083
|0.0000
|1.5073
|2009.12.02 00:58
|1.5073
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.00
|79976672
|2009.12.02 01:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5074
|0.0000
|1.5064
|2009.12.02 16:12
|1.5064
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|80011638
|2009.12.02 17:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5076
|0.0000
|1.5086
|2009.12.02 17:13
|1.5086
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|80013755
|2009.12.02 18:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5077
|0.0000
|1.5065
|2009.12.03 01:16
|1.5065
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|80018552
|2009.12.02 20:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.5044
|0.0000
|1.5065
|2009.12.03 01:16
|1.5065
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|80027053
|2009.12.03 02:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5068
|0.0000
|1.5078
|2009.12.03 02:04
|1.5078
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|80029828
|2009.12.03 03:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5080
|0.0000
|1.5090
|2009.12.03 04:51
|1.5090
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|80034491
|2009.12.03 05:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5090
|0.0000
|1.5100
|2009.12.03 08:52
|1.5100
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|80042387
|2009.12.03 09:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5108
|0.0000
|1.5118
|2009.12.03 09:23
|1.5118
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|80045796
|2009.12.03 10:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5118
|0.0000
|1.5128
|2009.12.03 12:27
|1.5128
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|80054144
|2009.12.03 13:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5123
|0.0000
|1.5133
|2009.12.03 15:38
|1.5133
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|80064442
|2009.12.03 16:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5090
|0.0000
|1.5080
|2009.12.03 16:20
|1.5080
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|80069850
|2009.12.03 17:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5076
|0.0000
|1.5066
|2009.12.03 17:01
|1.5066
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|80073098
|2009.12.03 18:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5090
|0.0000
|1.5100
|2009.12.03 18:27
|1.5100
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|80075145
|2009.12.03 19:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5080
|0.0000
|1.5070
|2009.12.03 23:08
|1.5070
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|80082083
|2009.12.04 00:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5051
|0.0000
|1.5041
|2009.12.04 00:03
|1.5041
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|80084163
|2009.12.04 01:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5056
|0.0000
|1.5066
|2009.12.04 01:43
|1.5066
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|80085416
|2009.12.04 02:01
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5063
|0.0000
|1.5073
|2009.12.04 08:43
|1.5073
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|80096335
|2009.12.04 09:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5072
|0.0000
|1.5082
|2009.12.04 09:29
|1.5082
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|80099549
|2009.12.04 10:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5086
|0.0000
|1.4860
|2009.12.07 19:37
|1.4860
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.60
|80118876
|2009.12.04 16:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4944
|0.0000
|1.4860
|2009.12.07 19:37
|1.4860
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.80
|80129718
|2009.12.04 18:00
|buy
|0.03
|eurusd
|1.4890
|0.0000
|1.4860
|2009.12.07 19:37
|1.4860
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|80137026
|2009.12.04 21:00
|buy
|0.04
|eurusd
|1.4837
|0.0000
|1.4860
|2009.12.07 19:37
|1.4860
|0.00
|0.00
|0.00
|9.20
|80171766
|2009.12.07 11:00
|buy
|0.06
|eurusd
|1.4769
|0.0000
|1.4860
|2009.12.07 19:37
|1.4860
|0.00
|0.00
|0.00
|54.60
|80204752
|2009.12.07 20:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4850
|0.0000
|1.4860
|2009.12.07 20:03
|1.4860
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|80207127
|2009.12.07 21:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4860
|0.0000
|1.4846
|2009.12.08 02:35
|1.4846
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|80209038
|2009.12.07 22:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4824
|0.0000
|1.4846
|2009.12.08 02:35
|1.4846
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|80217548
|2009.12.08 03:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4856
|0.0000
|1.4866
|2009.12.08 03:32
|1.4866
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|80219966
|2009.12.08 04:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4852
|0.0000
|1.4842
|2009.12.08 04:09
|1.4842
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|80222031
|2009.12.08 05:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4841
|0.0000
|1.4831
|2009.12.08 05:03
|1.4831
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|80223809
|2009.12.08 06:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4844
|0.0000
|1.4854
|2009.12.08 08:08
|1.4854
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|80230746
|2009.12.08 09:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4837
|0.0000
|1.4827
|2009.12.08 09:11
|1.4827
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|80235236
|2009.12.08 10:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4795
|0.0000
|1.4785
|2009.12.08 10:03
|1.4785
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|80239035
|2009.12.08 11:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4822
|0.0000
|1.4832
|2009.12.08 11:20
|1.4832
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|80242006
|2009.12.08 12:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4847
|0.0000
|1.4857
|2009.12.08 12:02
|1.4857
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|80245016
|2009.12.08 13:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4836
|0.0000
|1.4826
|2009.12.08 13:06
|1.4826
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|80248944
|2009.12.08 14:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4793
|0.0000
|1.4783
|2009.12.08 14:02
|1.4783
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|80253519
|2009.12.08 15:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4789
|0.0000
|1.4779
|2009.12.08 15:08
|1.4779
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|80263045
|2009.12.08 17:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4768
|0.0000
|1.4747
|2009.12.09 10:49
|1.4747
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|80269457
|2009.12.08 20:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4721
|0.0000
|1.4747
|2009.12.09 10:49
|1.4747
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|80304514
|2009.12.09 11:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4744
|0.0000
|1.4754
|2009.12.09 11:16
|1.4754
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|80308058
|2009.12.09 12:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4754
|0.0000
|1.4764
|2009.12.09 12:07
|1.4764
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|80311731
|2009.12.09 13:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4768
|0.0000
|1.4752
|2009.12.09 15:05
|1.4752
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|80317603
|2009.12.09 15:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4729
|0.0000
|1.4752
|2009.12.09 15:05
|1.4752
|0.00
|0.00
|0.00
|4.60
|80323175
|2009.12.09 16:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4723
|0.0000
|1.4713
|2009.12.09 16:04
|1.4713
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|80328273
|2009.12.09 17:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4714
|0.0000
|1.4704
|2009.12.09 19:14
|1.4704
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|80337604
|2009.12.09 20:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4694
|0.0000
|1.4684
|2009.12.09 20:01
|1.4684
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|80339286
|2009.12.09 21:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4681
|0.0000
|1.4694
|2009.12.10 10:01
|1.4694
|0.00
|0.00
|-0.04
|-1.30
|80340955
|2009.12.09 22:00
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4715
|0.0000
|1.4694
|2009.12.10 10:01
|1.4694
|0.00
|0.00
|-0.09
|4.20
|80372939
|2009.12.10 11:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4720
|0.0000
|1.4730
|2009.12.10 12:07
|1.4730
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|80378919
|2009.12.10 13:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4742
|0.0000
|1.4752
|2009.12.10 15:34
|1.4752
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|80388057
|2009.12.10 16:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4742
|0.0000
|1.4752
|2009.12.10 16:04
|1.4752
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|80391349
|2009.12.10 17:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4745
|0.0000
|1.4733
|2009.12.10 21:19
|1.4733
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|80398541
|2009.12.10 20:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4712
|0.0000
|1.4733
|2009.12.10 21:19
|1.4733
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|80401106
|2009.12.10 22:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4722
|0.0000
|1.4732
|2009.12.10 23:04
|1.4732
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|80403126
|2009.12.11 00:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4734
|0.0000
|1.4744
|2009.12.11 10:45
|1.4744
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|80423492
|2009.12.11 11:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4741
|0.0000
|1.4751
|2009.12.11 11:16
|1.4751
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|80426346
|2009.12.11 12:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4755
|0.0000
|1.4765
|2009.12.11 12:31
|1.4765
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|80428565
|2009.12.11 13:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4756
|0.0000
|1.4766
|2009.12.11 13:16
|1.4766
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|80430279
|2009.12.11 14:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4766
|0.0000
|1.4776
|2009.12.11 14:30
|1.4776
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|80432190
|2009.12.11 15:01
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4764
|0.0000
|1.4665
|2009.12.14 06:30
|1.4665
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.90
|80436879
|2009.12.11 16:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4709
|0.0000
|1.4665
|2009.12.14 06:30
|1.4665
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.80
|80443148
|2009.12.11 17:00
|buy
|0.03
|eurusd
|1.4655
|0.0000
|1.4665
|2009.12.14 06:30
|1.4665
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|80451514
|2009.12.11 19:00
|buy
|0.04
|eurusd
|1.4601
|0.0000
|1.4665
|2009.12.14 06:30
|1.4665
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|80472828
|2009.12.14 07:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4662
|0.0000
|1.4672
|2009.12.14 07:08
|1.4672
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|80475643
|2009.12.14 08:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4679
|0.0000
|1.4656
|2009.12.14 17:55
|1.4656
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|80489938
|2009.12.14 13:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4629
|0.0000
|1.4656
|2009.12.14 17:55
|1.4656
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|80502230
|2009.12.14 18:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4655
|0.0000
|1.4665
|2009.12.14 19:46
|1.4665
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|80506567
|2009.12.14 20:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4659
|0.0000
|1.4575
|2009.12.16 14:02
|1.4575
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.40
|80526238
|2009.12.15 10:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4611
|0.0000
|1.4575
|2009.12.16 14:02
|1.4575
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|80531308
|2009.12.15 11:00
|buy
|0.03
|eurusd
|1.4569
|0.0000
|1.4575
|2009.12.16 14:02
|1.4575
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|80555201
|2009.12.15 19:00
|buy
|0.04
|eurusd
|1.4515
|0.0000
|1.4575
|2009.12.16 14:02
|1.4575
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|80592628
|2009.12.16 15:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4564
|0.0000
|1.4554
|2009.12.16 15:20
|1.4554
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|80596183
|2009.12.16 16:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4549
|0.0000
|1.4539
|2009.12.16 19:59
|1.4539
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|80607843
|2009.12.16 20:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4537
|0.0000
|1.4527
|2009.12.16 21:21
|1.4527
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|80612605
|2009.12.16 22:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4514
|0.0000
|1.4504
|2009.12.17 03:39
|1.4504
|0.00
|0.00
|-0.04
|1.00
|80621370
|2009.12.17 04:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4469
|0.0000
|1.4459
|2009.12.17 04:03
|1.4459
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|80635351
|2009.12.17 08:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4396
|0.0000
|1.4406
|2009.12.17 08:36
|1.4406
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|80637702
|2009.12.17 09:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4416
|0.0000
|1.4361
|2009.12.17 21:22
|1.4361
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.50
|80649713
|2009.12.17 12:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4367
|0.0000
|1.4361
|2009.12.17 21:22
|1.4361
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|80680130
|2009.12.17 19:00
|buy
|0.03
|eurusd
|1.4318
|0.0000
|1.4361
|2009.12.17 21:22
|1.4361
|0.00
|0.00
|0.00
|12.90
|80684704
|2009.12.17 22:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4352
|0.0000
|1.4362
|2009.12.18 03:57
|1.4362
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|80698369
|2009.12.18 04:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4361
|0.0000
|1.4371
|2009.12.18 04:05
|1.4371
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|80702916
|2009.12.18 05:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4382
|0.0000
|1.4392
|2009.12.18 05:56
|1.4392
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|80704800
|2009.12.18 06:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4392
|0.0000
|1.4402
|2009.12.18 06:23
|1.4402
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|80706430
|2009.12.18 07:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4396
|0.0000
|1.4326
|2009.12.18 21:57
|1.4326
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|80730329
|2009.12.18 15:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4337
|0.0000
|1.4326
|2009.12.18 21:57
|1.4326
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|80740236
|2009.12.18 18:00
|buy
|0.03
|eurusd
|1.4275
|0.0000
|1.4326
|2009.12.18 21:57
|1.4326
|0.00
|0.00
|0.00
|15.30
|80747173
|2009.12.18 22:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4322
|0.0000
|1.4332
|2009.12.18 22:03
|1.4332
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|80749782
|2009.12.21 00:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4312
|0.0000
|1.4322
|2009.12.21 00:09
|1.4322
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|80752053
|2009.12.21 01:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4313
|0.0000
|1.4324
|2009.12.21 09:00
|1.4324
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|80758358
|2009.12.21 05:00
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4344
|0.0000
|1.4324
|2009.12.21 09:00
|1.4324
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|80767822
|2009.12.21 10:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4323
|0.0000
|1.4313
|2009.12.21 10:28
|1.4313
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|80771394
|2009.12.21 11:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4290
|0.0000
|1.4301
|2009.12.21 20:14
|1.4301
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|80775017
|2009.12.21 12:00
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4321
|0.0000
|1.4301
|2009.12.21 20:14
|1.4301
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|80798612
|2009.12.21 21:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4295
|0.0000
|1.4285
|2009.12.21 22:10
|1.4285
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|80801253
|2009.12.21 23:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4284
|0.0000
|1.4274
|2009.12.22 00:00
|1.4274
|0.00
|0.00
|-0.01
|1.00
|80804426
|2009.12.22 01:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4273
|0.0000
|1.4286
|2009.12.22 13:54
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|80821218
|2009.12.22 10:00
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4307
|0.0000
|1.4286
|2009.12.22 13:54
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|80830568
|2009.12.22 14:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4280
|0.0000
|1.4270
|2009.12.22 17:01
|1.4270
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|80846613
|2009.12.22 18:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4230
|0.0000
|1.4220
|2009.12.22 18:01
|1.4220
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|80849217
|2009.12.22 19:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4245
|0.0000
|1.4255
|2009.12.22 19:07
|1.4255
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|80850865
|2009.12.22 20:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4276
|0.0000
|1.4286
|2009.12.23 15:04
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|80884937
|2009.12.23 16:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4283
|0.0000
|1.4293
|2009.12.23 16:13
|1.4293
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|80888181
|2009.12.23 17:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4278
|0.0000
|1.4366
|2009.12.29 18:16
|1.4366
|0.00
|0.00
|-0.07
|-8.80
|80892512
|2009.12.23 18:00
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4333
|0.0000
|1.4366
|2009.12.29 18:16
|1.4366
|0.00
|0.00
|-0.18
|-6.60
|80919183
|2009.12.24 12:00
|sell
|0.03
|eurusd
|1.4382
|0.0000
|1.4366
|2009.12.29 18:16
|1.4366
|0.00
|0.00
|-0.12
|4.80
|80989015
|2009.12.29 10:00
|sell
|0.04
|eurusd
|1.4417
|0.0000
|1.4366
|2009.12.29 18:16
|1.4366
|0.00
|0.00
|0.00
|20.40
|81015900
|2009.12.29 19:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4355
|0.0000
|1.4345
|2009.12.29 19:31
|1.4345
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|81017554
|2009.12.29 20:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4345
|0.0000
|1.4335
|2009.12.30 02:36
|1.4335
|0.00
|0.00
|-0.01
|1.00
|81026767
|2009.12.30 03:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4324
|0.0000
|1.4314
|2009.12.30 03:33
|1.4314
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|81028845
|2009.12.30 04:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4317
|0.0000
|1.4333
|2009.12.30 13:47
|1.4333
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|81041299
|2009.12.30 10:00
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4356
|0.0000
|1.4333
|2009.12.30 13:47
|1.4333
|0.00
|0.00
|0.00
|4.60
|81051100
|2009.12.30 14:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4326
|0.0000
|1.4316
|2009.12.30 16:04
|1.4316
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|81060586
|2009.12.30 17:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4297
|0.0000
|1.4287
|2009.12.30 17:41
|1.4287
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|81065246
|2009.12.30 18:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4301
|0.0000
|1.4311
|2009.12.30 18:02
|1.4311
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|81068255
|2009.12.30 19:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4316
|0.0000
|1.4326
|2009.12.30 19:08
|1.4326
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|81071228
|2009.12.30 20:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4339
|0.0000
|1.4349
|2009.12.31 02:31
|1.4349
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|81078241
|2009.12.31 03:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4355
|0.0000
|1.4365
|2009.12.31 03:43
|1.4365
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|81080247
|2009.12.31 04:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4370
|0.0000
|1.4380
|2009.12.31 08:37
|1.4380
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|81092360
|2009.12.31 10:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4411
|0.0000
|1.4401
|2009.12.31 10:12
|1.4401
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|81094922
|2009.12.31 11:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4414
|0.0000
|1.4424
|2009.12.31 11:12
|1.4424
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|81096976
|2009.12.31 12:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4399
|0.0000
|1.4389
|2009.12.31 15:31
|1.4389
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|81106022
|2009.12.31 16:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4399
|0.0000
|1.4389
|2009.12.31 16:25
|1.4389
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|81108920
|2009.12.31 17:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4367
|0.0000
|1.4357
|2009.12.31 17:06
|1.4357
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|81113608
|2009.12.31 18:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4346
|0.0000
|1.4336
|2009.12.31 18:13
|1.4336
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|81115893
|2009.12.31 19:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4332
|0.0000
|1.4322
|2009.12.31 19:03
|1.4322
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|0.00
|0.00
|-5.16
|341.30
|Closed P/L:
|336.14
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|81117512
|2009.12.31 20:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4329
|0.0000
|1.4319
|
|1.4328
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.10
|
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.10
|
|Floating P/L:
|0.09
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|336.14
|Floating P/L:
|0.09
|Margin:
|7.16
|Balance:
|5 336.14
|Equity:
|5 336.23
|Free Margin:
|5 329.07
|
|Details:
|Gross Profit:
|685.47
|Gross Loss:
|349.33
|Total Net Profit:
|336.14
|Profit Factor:
|1.96
|Expected Payoff:
|1.43
|
|Absolute Drawdown:
|77.76
|Maximal Drawdown:
|109.16 (2.17%)
|Relative Drawdown:
|2.17% (109.16)
|
|Total Trades:
|235
|Short Positions (won %):
|99 (76.77%)
|Long Positions (won %):
|136 (77.21%)
|Profit Trades (% of total):
|181 (77.02%)
|Loss trades (% of total):
|54 (22.98%)
|Largest
|profit trade:
|112.42
|loss trade:
|-35.36
|Average
|profit trade:
|3.79
|loss trade:
|-6.47
|Maximum
|consecutive wins ($):
|14 (14.00)
|consecutive losses ($):
|4 (-100.86)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|123.63 (3)
|consecutive loss (count):
|-100.86 (4)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|1