Strategy Tester Report
e-BJF-TradeByHours
AlpariUS-Live (Build 401)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2010.05.03 00:00 - 2011.05.16 23:00 (2010.05.01 - 2011.05.17)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|_tmp1_=" --- Trade params ---"; AccDigits=5; SupportECN=false;
AllowLongs=true;
AllowShorts=false;
Lots=1; StopLoss=80; TakeProfit=120; Slippage=3; Magic=20110515; _tmp2_=" --- Trade hours ---"; Buy.Open.hr=1; Buy.Close.hr=11; Sell.Open.hr=10; Sell.Close.hr=1; _tmp3_=" --- Chart ---"; clBuy=DodgerBlue; clSell=Red; clClose=Gold;
|Bars in test
|7451
|Ticks modelled
|9578646
|Modelling quality
|59.20%
|Mismatched charts errors
|3
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|19897.00
|Gross profit
|68676.00
|Gross loss
|-48779.00
|Profit factor
|1.41
|Expected payoff
|73.42
|Absolute drawdown
|2233.00
|Maximal drawdown
|4033.00 (16.49%)
|Relative drawdown
|31.71% (3676.00)
|Total trades
|271
|Short positions (won %)
|0 (0.00%)
|Long positions (won %)
|271 (57.93%)
|Profit trades (% of total)
|157 (57.93%)
|Loss trades (% of total)
|114 (42.07%)
|Largest
|profit trade
|1200.00
|loss trade
|-800.00
|Average
|profit trade
|437.43
|loss trade
|-427.89
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|6 (2228.00)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-3170.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|3375.00 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-3170.00 (7)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2010.05.03 01:00
|buy
|1
|1.00
|1.33208
|1.32408
|1.34408
|2
|2010.05.03 03:24
|s/l
|1
|1.00
|1.32408
|1.32408
|1.34408
|-800.00
|9200.00
|3
|2010.05.04 01:00
|buy
|2
|1.00
|1.32001
|1.31201
|1.33201
|4
|2010.05.04 11:00
|close
|2
|1.00
|1.31319
|1.31201
|1.33201
|-682.00
|8518.00
|5
|2010.05.05 01:00
|buy
|3
|1.00
|1.29666
|1.28866
|1.30866
|6
|2010.05.05 11:00
|close
|3
|1.00
|1.29701
|1.28866
|1.30866
|35.00
|8553.00
|7
|2010.05.06 01:00
|buy
|4
|1.00
|1.28147
|1.27347
|1.29347
|8
|2010.05.06 11:00
|close
|4
|1.00
|1.28173
|1.27347
|1.29347
|26.00
|8579.00
|9
|2010.05.07 01:00
|buy
|5
|1.00
|1.26280
|1.25480
|1.27480
|10
|2010.05.07 10:06
|t/p
|5
|1.00
|1.27480
|1.25480
|1.27480
|1200.00
|9779.00
|11
|2010.05.10 01:00
|buy
|6
|1.00
|1.28785
|1.27985
|1.29985
|12
|2010.05.10 09:37
|t/p
|6
|1.00
|1.29985
|1.27985
|1.29985
|1200.00
|10979.00
|13
|2010.05.11 01:00
|buy
|7
|1.00
|1.27800
|1.27000
|1.29000
|14
|2010.05.11 08:21
|s/l
|7
|1.00
|1.27000
|1.27000
|1.29000
|-800.00
|10179.00
|15
|2010.05.12 01:00
|buy
|8
|1.00
|1.26321
|1.25521
|1.27521
|16
|2010.05.12 11:00
|close
|8
|1.00
|1.27219
|1.25521
|1.27521
|898.00
|11077.00
|17
|2010.05.13 01:00
|buy
|9
|1.00
|1.26321
|1.25521
|1.27521
|18
|2010.05.13 11:00
|close
|9
|1.00
|1.25801
|1.25521
|1.27521
|-520.00
|10557.00
|19
|2010.05.14 01:00
|buy
|10
|1.00
|1.25387
|1.24587
|1.26587
|20
|2010.05.14 11:00
|close
|10
|1.00
|1.24849
|1.24587
|1.26587
|-538.00
|10019.00
|21
|2010.05.17 01:00
|buy
|11
|1.00
|1.23722
|1.22922
|1.24922
|22
|2010.05.17 04:18
|s/l
|11
|1.00
|1.22922
|1.22922
|1.24922
|-800.00
|9219.00
|23
|2010.05.18 01:00
|buy
|12
|1.00
|1.23907
|1.23107
|1.25107
|24
|2010.05.18 11:00
|close
|12
|1.00
|1.23824
|1.23107
|1.25107
|-83.00
|9136.00
|25
|2010.05.19 01:00
|buy
|13
|1.00
|1.21829
|1.21029
|1.23029
|26
|2010.05.19 11:00
|close
|13
|1.00
|1.21787
|1.21029
|1.23029
|-42.00
|9094.00
|27
|2010.05.20 01:00
|buy
|14
|1.00
|1.23875
|1.23075
|1.25075
|28
|2010.05.20 11:00
|close
|14
|1.00
|1.23994
|1.23075
|1.25075
|119.00
|9213.00
|29
|2010.05.21 01:00
|buy
|15
|1.00
|1.24850
|1.24050
|1.26050
|30
|2010.05.21 06:04
|t/p
|15
|1.00
|1.26050
|1.24050
|1.26050
|1200.00
|10413.00
|31
|2010.05.24 01:00
|buy
|16
|1.00
|1.25351
|1.24551
|1.26551
|32
|2010.05.24 10:07
|s/l
|16
|1.00
|1.24551
|1.24551
|1.26551
|-800.00
|9613.00
|33
|2010.05.25 01:00
|buy
|17
|1.00
|1.23492
|1.22692
|1.24692
|34
|2010.05.25 08:24
|s/l
|17
|1.00
|1.22692
|1.22692
|1.24692
|-800.00
|8813.00
|35
|2010.05.26 01:00
|buy
|18
|1.00
|1.23452
|1.22652
|1.24652
|36
|2010.05.26 07:54
|s/l
|18
|1.00
|1.22652
|1.22652
|1.24652
|-800.00
|8013.00
|37
|2010.05.27 01:00
|buy
|19
|1.00
|1.21724
|1.20924
|1.22924
|38
|2010.05.27 08:34
|t/p
|19
|1.00
|1.22924
|1.20924
|1.22924
|1200.00
|9213.00
|39
|2010.05.28 01:00
|buy
|20
|1.00
|1.23471
|1.22671
|1.24671
|40
|2010.05.28 11:00
|close
|20
|1.00
|1.24326
|1.22671
|1.24671
|855.00
|10068.00
|41
|2010.05.31 01:00
|buy
|21
|1.00
|1.22764
|1.21964
|1.23964
|42
|2010.05.31 11:00
|close
|21
|1.00
|1.22997
|1.21964
|1.23964
|233.00
|10301.00
|43
|2010.06.01 01:00
|buy
|22
|1.00
|1.22875
|1.22075
|1.24075
|44
|2010.06.01 09:18
|s/l
|22
|1.00
|1.22075
|1.22075
|1.24075
|-800.00
|9501.00
|45
|2010.06.02 01:00
|buy
|23
|1.00
|1.22351
|1.21551
|1.23551
|46
|2010.06.02 11:00
|close
|23
|1.00
|1.22190
|1.21551
|1.23551
|-161.00
|9340.00
|47
|2010.06.03 01:00
|buy
|24
|1.00
|1.22383
|1.21583
|1.23583
|48
|2010.06.03 11:00
|close
|24
|1.00
|1.22986
|1.21583
|1.23583
|603.00
|9943.00
|49
|2010.06.04 01:00
|buy
|25
|1.00
|1.21717
|1.20917
|1.22917
|50
|2010.06.04 11:00
|close
|25
|1.00
|1.22040
|1.20917
|1.22917
|323.00
|10266.00
|51
|2010.06.07 01:00
|buy
|26
|1.00
|1.19382
|1.18582
|1.20582
|52
|2010.06.07 11:00
|close
|26
|1.00
|1.19478
|1.18582
|1.20582
|96.00
|10362.00
|53
|2010.06.08 01:00
|buy
|27
|1.00
|1.19222
|1.18422
|1.20422
|54
|2010.06.08 11:00
|close
|27
|1.00
|1.19268
|1.18422
|1.20422
|46.00
|10408.00
|55
|2010.06.09 01:00
|buy
|28
|1.00
|1.19700
|1.18900
|1.20900
|56
|2010.06.09 11:00
|close
|28
|1.00
|1.19497
|1.18900
|1.20900
|-203.00
|10205.00
|57
|2010.06.10 01:00
|buy
|29
|1.00
|1.19922
|1.19122
|1.21122
|58
|2010.06.10 11:00
|close
|29
|1.00
|1.20562
|1.19122
|1.21122
|640.00
|10845.00
|59
|2010.06.11 01:00
|buy
|30
|1.00
|1.21046
|1.20246
|1.22246
|60
|2010.06.11 11:00
|close
|30
|1.00
|1.21090
|1.20246
|1.22246
|44.00
|10889.00
|61
|2010.06.14 01:00
|buy
|31
|1.00
|1.21449
|1.20649
|1.22649
|62
|2010.06.14 11:00
|close
|31
|1.00
|1.22233
|1.20649
|1.22649
|784.00
|11673.00
|63
|2010.06.15 01:00
|buy
|32
|1.00
|1.22160
|1.21360
|1.23360
|64
|2010.06.15 11:00
|close
|32
|1.00
|1.22064
|1.21360
|1.23360
|-96.00
|11577.00
|65
|2010.06.16 01:00
|buy
|33
|1.00
|1.23178
|1.22378
|1.24378
|66
|2010.06.16 11:00
|close
|33
|1.00
|1.23011
|1.22378
|1.24378
|-167.00
|11410.00
|67
|2010.06.17 01:00
|buy
|34
|1.00
|1.23131
|1.22331
|1.24331
|68
|2010.06.17 11:00
|close
|34
|1.00
|1.23275
|1.22331
|1.24331
|144.00
|11554.00
|69
|2010.06.18 01:00
|buy
|35
|1.00
|1.23814
|1.23014
|1.25014
|70
|2010.06.18 11:00
|close
|35
|1.00
|1.23925
|1.23014
|1.25014
|111.00
|11665.00
|71
|2010.06.21 01:00
|buy
|36
|1.00
|1.24092
|1.23292
|1.25292
|72
|2010.06.21 11:00
|close
|36
|1.00
|1.24029
|1.23292
|1.25292
|-63.00
|11602.00
|73
|2010.06.22 01:00
|buy
|37
|1.00
|1.23149
|1.22349
|1.24349
|74
|2010.06.22 11:00
|close
|37
|1.00
|1.23132
|1.22349
|1.24349
|-17.00
|11585.00
|75
|2010.06.23 01:00
|buy
|38
|1.00
|1.22710
|1.21910
|1.23910
|76
|2010.06.23 11:00
|close
|38
|1.00
|1.22768
|1.21910
|1.23910
|58.00
|11643.00
|77
|2010.06.24 01:00
|buy
|39
|1.00
|1.23181
|1.22381
|1.24381
|78
|2010.06.24 11:00
|close
|39
|1.00
|1.22774
|1.22381
|1.24381
|-407.00
|11236.00
|79
|2010.06.25 01:00
|buy
|40
|1.00
|1.23376
|1.22576
|1.24576
|80
|2010.06.25 11:00
|close
|40
|1.00
|1.22883
|1.22576
|1.24576
|-493.00
|10743.00
|81
|2010.06.28 01:00
|buy
|41
|1.00
|1.23802
|1.23002
|1.25002
|82
|2010.06.28 11:00
|close
|41
|1.00
|1.23689
|1.23002
|1.25002
|-113.00
|10630.00
|83
|2010.06.29 01:00
|buy
|42
|1.00
|1.22727
|1.21927
|1.23927
|84
|2010.06.29 10:21
|s/l
|42
|1.00
|1.21927
|1.21927
|1.23927
|-800.00
|9830.00
|85
|2010.06.30 01:00
|buy
|43
|1.00
|1.21897
|1.21097
|1.23097
|86
|2010.06.30 11:00
|close
|43
|1.00
|1.22159
|1.21097
|1.23097
|262.00
|10092.00
|87
|2010.07.01 01:00
|buy
|44
|1.00
|1.22303
|1.21503
|1.23503
|88
|2010.07.01 11:00
|close
|44
|1.00
|1.22991
|1.21503
|1.23503
|688.00
|10780.00
|89
|2010.07.02 01:00
|buy
|45
|1.00
|1.25029
|1.24229
|1.26229
|90
|2010.07.02 11:00
|close
|45
|1.00
|1.25033
|1.24229
|1.26229
|4.00
|10784.00
|91
|2010.07.05 01:00
|buy
|46
|1.00
|1.25586
|1.24786
|1.26786
|92
|2010.07.05 11:00
|close
|46
|1.00
|1.25442
|1.24786
|1.26786
|-144.00
|10640.00
|93
|2010.07.06 01:00
|buy
|47
|1.00
|1.25398
|1.24598
|1.26598
|94
|2010.07.06 11:00
|close
|47
|1.00
|1.25938
|1.24598
|1.26598
|540.00
|11180.00
|95
|2010.07.07 01:00
|buy
|48
|1.00
|1.26182
|1.25382
|1.27382
|96
|2010.07.07 11:00
|close
|48
|1.00
|1.25698
|1.25382
|1.27382
|-484.00
|10696.00
|97
|2010.07.08 01:00
|buy
|49
|1.00
|1.26329
|1.25529
|1.27529
|98
|2010.07.08 11:00
|close
|49
|1.00
|1.26544
|1.25529
|1.27529
|215.00
|10911.00
|99
|2010.07.09 01:00
|buy
|50
|1.00
|1.26917
|1.26117
|1.28117
|100
|2010.07.09 11:00
|close
|50
|1.00
|1.26739
|1.26117
|1.28117
|-178.00
|10733.00
|101
|2010.07.12 01:00
|buy
|51
|1.00
|1.26475
|1.25675
|1.27675
|102
|2010.07.12 09:24
|s/l
|51
|1.00
|1.25675
|1.25675
|1.27675
|-800.00
|9933.00
|103
|2010.07.13 01:00
|buy
|52
|1.00
|1.25884
|1.25084
|1.27084
|104
|2010.07.13 11:00
|close
|52
|1.00
|1.25431
|1.25084
|1.27084
|-453.00
|9480.00
|105
|2010.07.14 01:00
|buy
|53
|1.00
|1.27197
|1.26397
|1.28397
|106
|2010.07.14 11:00
|close
|53
|1.00
|1.27191
|1.26397
|1.28397
|-6.00
|9474.00
|107
|2010.07.15 01:00
|buy
|54
|1.00
|1.27385
|1.26585
|1.28585
|108
|2010.07.15 11:00
|close
|54
|1.00
|1.27876
|1.26585
|1.28585
|491.00
|9965.00
|109
|2010.07.16 01:00
|buy
|55
|1.00
|1.29218
|1.28418
|1.30418
|110
|2010.07.16 11:00
|close
|55
|1.00
|1.29453
|1.28418
|1.30418
|235.00
|10200.00
|111
|2010.07.19 01:00
|buy
|56
|1.00
|1.29001
|1.28201
|1.30201
|112
|2010.07.19 11:00
|close
|56
|1.00
|1.29644
|1.28201
|1.30201
|643.00
|10843.00
|113
|2010.07.20 01:00
|buy
|57
|1.00
|1.29396
|1.28596
|1.30596
|114
|2010.07.20 11:00
|close
|57
|1.00
|1.29876
|1.28596
|1.30596
|480.00
|11323.00
|115
|2010.07.21 01:00
|buy
|58
|1.00
|1.28939
|1.28139
|1.30139
|116
|2010.07.21 11:00
|close
|58
|1.00
|1.28512
|1.28139
|1.30139
|-427.00
|10896.00
|117
|2010.07.22 01:00
|buy
|59
|1.00
|1.27701
|1.26901
|1.28901
|118
|2010.07.22 11:00
|close
|59
|1.00
|1.28422
|1.26901
|1.28901
|721.00
|11617.00
|119
|2010.07.23 01:00
|buy
|60
|1.00
|1.29013
|1.28213
|1.30213
|120
|2010.07.23 11:00
|close
|60
|1.00
|1.29367
|1.28213
|1.30213
|354.00
|11971.00
|121
|2010.07.26 01:00
|buy
|61
|1.00
|1.28876
|1.28076
|1.30076
|122
|2010.07.26 11:00
|close
|61
|1.00
|1.29029
|1.28076
|1.30076
|153.00
|12124.00
|123
|2010.07.27 01:00
|buy
|62
|1.00
|1.29950
|1.29150
|1.31150
|124
|2010.07.27 11:00
|close
|62
|1.00
|1.30001
|1.29150
|1.31150
|51.00
|12175.00
|125
|2010.07.28 01:00
|buy
|63
|1.00
|1.29899
|1.29099
|1.31099
|126
|2010.07.28 11:00
|close
|63
|1.00
|1.30115
|1.29099
|1.31099
|216.00
|12391.00
|127
|2010.07.29 01:00
|buy
|64
|1.00
|1.29941
|1.29141
|1.31141
|128
|2010.07.29 11:00
|close
|64
|1.00
|1.30674
|1.29141
|1.31141
|733.00
|13124.00
|129
|2010.07.30 01:00
|buy
|65
|1.00
|1.30771
|1.29971
|1.31971
|130
|2010.07.30 11:00
|close
|65
|1.00
|1.30476
|1.29971
|1.31971
|-295.00
|12829.00
|131
|2010.08.02 01:00
|buy
|66
|1.00
|1.30599
|1.29799
|1.31799
|132
|2010.08.02 11:00
|close
|66
|1.00
|1.30580
|1.29799
|1.31799
|-19.00
|12810.00
|133
|2010.08.03 01:00
|buy
|67
|1.00
|1.31742
|1.30942
|1.32942
|134
|2010.08.03 11:00
|close
|67
|1.00
|1.32268
|1.30942
|1.32942
|526.00
|13336.00
|135
|2010.08.04 01:00
|buy
|68
|1.00
|1.32252
|1.31452
|1.33452
|136
|2010.08.04 11:00
|close
|68
|1.00
|1.32011
|1.31452
|1.33452
|-241.00
|13095.00
|137
|2010.08.05 01:00
|buy
|69
|1.00
|1.31585
|1.30785
|1.32785
|138
|2010.08.05 11:00
|close
|69
|1.00
|1.31636
|1.30785
|1.32785
|51.00
|13146.00
|139
|2010.08.06 01:00
|buy
|70
|1.00
|1.31815
|1.31015
|1.33015
|140
|2010.08.06 11:00
|close
|70
|1.00
|1.31876
|1.31015
|1.33015
|61.00
|13207.00
|141
|2010.08.09 01:00
|buy
|71
|1.00
|1.32855
|1.32055
|1.34055
|142
|2010.08.09 11:00
|close
|71
|1.00
|1.32941
|1.32055
|1.34055
|86.00
|13293.00
|143
|2010.08.10 01:00
|buy
|72
|1.00
|1.32307
|1.31507
|1.33507
|144
|2010.08.10 05:00
|s/l
|72
|1.00
|1.31507
|1.31507
|1.33507
|-800.00
|12493.00
|145
|2010.08.11 01:00
|buy
|73
|1.00
|1.31845
|1.31045
|1.33045
|146
|2010.08.11 02:39
|s/l
|73
|1.00
|1.31045
|1.31045
|1.33045
|-800.00
|11693.00
|147
|2010.08.12 01:00
|buy
|74
|1.00
|1.28448
|1.27648
|1.29648
|148
|2010.08.12 11:00
|close
|74
|1.00
|1.28570
|1.27648
|1.29648
|122.00
|11815.00
|149
|2010.08.13 01:00
|buy
|75
|1.00
|1.28285
|1.27485
|1.29485
|150
|2010.08.13 11:00
|close
|75
|1.00
|1.28576
|1.27485
|1.29485
|291.00
|12106.00
|151
|2010.08.16 01:00
|buy
|76
|1.00
|1.27712
|1.26912
|1.28912
|152
|2010.08.16 11:00
|close
|76
|1.00
|1.27958
|1.26912
|1.28912
|246.00
|12352.00
|153
|2010.08.17 01:00
|buy
|77
|1.00
|1.28128
|1.27328
|1.29328
|154
|2010.08.17 11:00
|close
|77
|1.00
|1.28881
|1.27328
|1.29328
|753.00
|13105.00
|155
|2010.08.18 01:00
|buy
|78
|1.00
|1.28781
|1.27981
|1.29981
|156
|2010.08.18 11:00
|close
|78
|1.00
|1.28776
|1.27981
|1.29981
|-5.00
|13100.00
|157
|2010.08.19 01:00
|buy
|79
|1.00
|1.28550
|1.27750
|1.29750
|158
|2010.08.19 09:36
|s/l
|79
|1.00
|1.27750
|1.27750
|1.29750
|-800.00
|12300.00
|159
|2010.08.20 01:00
|buy
|80
|1.00
|1.28065
|1.27265
|1.29265
|160
|2010.08.20 11:00
|close
|80
|1.00
|1.27531
|1.27265
|1.29265
|-534.00
|11766.00
|161
|2010.08.23 01:00
|buy
|81
|1.00
|1.27102
|1.26302
|1.28302
|162
|2010.08.23 11:00
|close
|81
|1.00
|1.27097
|1.26302
|1.28302
|-5.00
|11761.00
|163
|2010.08.24 01:00
|buy
|82
|1.00
|1.26378
|1.25578
|1.27578
|164
|2010.08.24 11:00
|close
|82
|1.00
|1.26315
|1.25578
|1.27578
|-63.00
|11698.00
|165
|2010.08.25 01:00
|buy
|83
|1.00
|1.26344
|1.25544
|1.27544
|166
|2010.08.25 11:00
|close
|83
|1.00
|1.26935
|1.25544
|1.27544
|591.00
|12289.00
|167
|2010.08.26 01:00
|buy
|84
|1.00
|1.26630
|1.25830
|1.27830
|168
|2010.08.26 11:00
|close
|84
|1.00
|1.26962
|1.25830
|1.27830
|332.00
|12621.00
|169
|2010.08.27 01:00
|buy
|85
|1.00
|1.27070
|1.26270
|1.28270
|170
|2010.08.27 11:00
|close
|85
|1.00
|1.27077
|1.26270
|1.28270
|7.00
|12628.00
|171
|2010.08.30 01:00
|buy
|86
|1.00
|1.27539
|1.26739
|1.28739
|172
|2010.08.30 11:00
|close
|86
|1.00
|1.27219
|1.26739
|1.28739
|-320.00
|12308.00
|173
|2010.08.31 01:00
|buy
|87
|1.00
|1.26659
|1.25859
|1.27859
|174
|2010.08.31 11:00
|close
|87
|1.00
|1.26799
|1.25859
|1.27859
|140.00
|12448.00
|175
|2010.09.01 01:00
|buy
|88
|1.00
|1.26859
|1.26059
|1.28059
|176
|2010.09.01 11:00
|close
|88
|1.00
|1.27677
|1.26059
|1.28059
|818.00
|13266.00
|177
|2010.09.02 01:00
|buy
|89
|1.00
|1.28045
|1.27245
|1.29245
|178
|2010.09.02 11:00
|close
|89
|1.00
|1.28157
|1.27245
|1.29245
|112.00
|13378.00
|179
|2010.09.03 01:00
|buy
|90
|1.00
|1.28254
|1.27454
|1.29454
|180
|2010.09.03 11:00
|close
|90
|1.00
|1.28316
|1.27454
|1.29454
|62.00
|13440.00
|181
|2010.09.06 01:00
|buy
|91
|1.00
|1.28929
|1.28129
|1.30129
|182
|2010.09.06 11:00
|close
|91
|1.00
|1.28851
|1.28129
|1.30129
|-78.00
|13362.00
|183
|2010.09.07 01:00
|buy
|92
|1.00
|1.28675
|1.27875
|1.29875
|184
|2010.09.07 07:32
|s/l
|92
|1.00
|1.27875
|1.27875
|1.29875
|-800.00
|12562.00
|185
|2010.09.08 01:00
|buy
|93
|1.00
|1.26776
|1.25976
|1.27976
|186
|2010.09.08 11:00
|close
|93
|1.00
|1.26793
|1.25976
|1.27976
|17.00
|12579.00
|187
|2010.09.09 01:00
|buy
|94
|1.00
|1.27311
|1.26511
|1.28511
|188
|2010.09.09 11:00
|close
|94
|1.00
|1.27267
|1.26511
|1.28511
|-44.00
|12535.00
|189
|2010.09.10 01:00
|buy
|95
|1.00
|1.26890
|1.26090
|1.28090
|190
|2010.09.10 11:00
|close
|95
|1.00
|1.27402
|1.26090
|1.28090
|512.00
|13047.00
|191
|2010.09.13 01:00
|buy
|96
|1.00
|1.27181
|1.26381
|1.28381
|192
|2010.09.13 11:00
|close
|96
|1.00
|1.28147
|1.26381
|1.28381
|966.00
|14013.00
|193
|2010.09.14 01:00
|buy
|97
|1.00
|1.28719
|1.27919
|1.29919
|194
|2010.09.14 11:00
|close
|97
|1.00
|1.28833
|1.27919
|1.29919
|114.00
|14127.00
|195
|2010.09.15 01:00
|buy
|98
|1.00
|1.29901
|1.29101
|1.31101
|196
|2010.09.15 11:00
|close
|98
|1.00
|1.29684
|1.29101
|1.31101
|-217.00
|13910.00
|197
|2010.09.16 01:00
|buy
|99
|1.00
|1.30145
|1.29345
|1.31345
|198
|2010.09.16 11:00
|close
|99
|1.00
|1.30549
|1.29345
|1.31345
|404.00
|14314.00
|199
|2010.09.17 01:00
|buy
|100
|1.00
|1.30745
|1.29945
|1.31945
|200
|2010.09.17 11:00
|close
|100
|1.00
|1.31492
|1.29945
|1.31945
|747.00
|15061.00
|201
|2010.09.20 01:00
|buy
|101
|1.00
|1.30424
|1.29624
|1.31624
|202
|2010.09.20 11:00
|close
|101
|1.00
|1.30975
|1.29624
|1.31624
|551.00
|15612.00
|203
|2010.09.21 01:00
|buy
|102
|1.00
|1.30675
|1.29875
|1.31875
|204
|2010.09.21 11:00
|close
|102
|1.00
|1.31325
|1.29875
|1.31875
|650.00
|16262.00
|205
|2010.09.22 01:00
|buy
|103
|1.00
|1.32555
|1.31755
|1.33755
|206
|2010.09.22 11:00
|close
|103
|1.00
|1.33046
|1.31755
|1.33755
|491.00
|16753.00
|207
|2010.09.23 01:00
|buy
|104
|1.00
|1.33912
|1.33112
|1.35112
|208
|2010.09.23 11:00
|close
|104
|1.00
|1.33369
|1.33112
|1.35112
|-543.00
|16210.00
|209
|2010.09.24 01:00
|buy
|105
|1.00
|1.33176
|1.32376
|1.34376
|210
|2010.09.24 11:00
|close
|105
|1.00
|1.33759
|1.32376
|1.34376
|583.00
|16793.00
|211
|2010.09.27 01:00
|buy
|106
|1.00
|1.34790
|1.33990
|1.35990
|212
|2010.09.27 11:00
|close
|106
|1.00
|1.34430
|1.33990
|1.35990
|-360.00
|16433.00
|213
|2010.09.28 01:00
|buy
|107
|1.00
|1.34381
|1.33581
|1.35581
|214
|2010.09.28 11:00
|close
|107
|1.00
|1.34021
|1.33581
|1.35581
|-360.00
|16073.00
|215
|2010.09.29 01:00
|buy
|108
|1.00
|1.35703
|1.34903
|1.36903
|216
|2010.09.29 11:00
|close
|108
|1.00
|1.35846
|1.34903
|1.36903
|143.00
|16216.00
|217
|2010.09.30 01:00
|buy
|109
|1.00
|1.36281
|1.35481
|1.37481
|218
|2010.09.30 11:00
|close
|109
|1.00
|1.36318
|1.35481
|1.37481
|37.00
|16253.00
|219
|2010.10.01 01:00
|buy
|110
|1.00
|1.36213
|1.35413
|1.37413
|220
|2010.10.01 11:00
|close
|110
|1.00
|1.37203
|1.35413
|1.37413
|990.00
|17243.00
|221
|2010.10.04 01:00
|buy
|111
|1.00
|1.37777
|1.36977
|1.38977
|222
|2010.10.04 10:39
|s/l
|111
|1.00
|1.36977
|1.36977
|1.38977
|-800.00
|16443.00
|223
|2010.10.05 01:00
|buy
|112
|1.00
|1.36770
|1.35970
|1.37970
|224
|2010.10.05 11:00
|close
|112
|1.00
|1.37749
|1.35970
|1.37970
|979.00
|17422.00
|225
|2010.10.06 01:00
|buy
|113
|1.00
|1.38365
|1.37565
|1.39565
|226
|2010.10.06 11:00
|close
|113
|1.00
|1.38580
|1.37565
|1.39565
|215.00
|17637.00
|227
|2010.10.07 01:00
|buy
|114
|1.00
|1.39234
|1.38434
|1.40434
|228
|2010.10.07 11:00
|close
|114
|1.00
|1.39633
|1.38434
|1.40434
|399.00
|18036.00
|229
|2010.10.08 01:00
|buy
|115
|1.00
|1.39255
|1.38455
|1.40455
|230
|2010.10.08 11:00
|close
|115
|1.00
|1.39087
|1.38455
|1.40455
|-168.00
|17868.00
|231
|2010.10.11 01:00
|buy
|116
|1.00
|1.39774
|1.38974
|1.40974
|232
|2010.10.11 11:00
|close
|116
|1.00
|1.39437
|1.38974
|1.40974
|-337.00
|17531.00
|233
|2010.10.12 01:00
|buy
|117
|1.00
|1.38803
|1.38003
|1.40003
|234
|2010.10.12 10:36
|s/l
|117
|1.00
|1.38003
|1.38003
|1.40003
|-800.00
|16731.00
|235
|2010.10.13 01:00
|buy
|118
|1.00
|1.39165
|1.38365
|1.40365
|236
|2010.10.13 11:00
|close
|118
|1.00
|1.39724
|1.38365
|1.40365
|559.00
|17290.00
|237
|2010.10.14 01:00
|buy
|119
|1.00
|1.39676
|1.38876
|1.40876
|238
|2010.10.14 04:30
|t/p
|119
|1.00
|1.40876
|1.38876
|1.40876
|1200.00
|18490.00
|239
|2010.10.15 01:00
|buy
|120
|1.00
|1.40719
|1.39919
|1.41919
|240
|2010.10.15 11:00
|close
|120
|1.00
|1.40974
|1.39919
|1.41919
|255.00
|18745.00
|241
|2010.10.18 01:00
|buy
|121
|1.00
|1.39638
|1.38838
|1.40838
|242
|2010.10.18 04:19
|s/l
|121
|1.00
|1.38838
|1.38838
|1.40838
|-800.00
|17945.00
|243
|2010.10.19 01:00
|buy
|122
|1.00
|1.39356
|1.38556
|1.40556
|244
|2010.10.19 11:00
|close
|122
|1.00
|1.39086
|1.38556
|1.40556
|-270.00
|17675.00
|245
|2010.10.20 01:00
|buy
|123
|1.00
|1.37396
|1.36596
|1.38596
|246
|2010.10.20 11:00
|close
|123
|1.00
|1.38197
|1.36596
|1.38596
|801.00
|18476.00
|247
|2010.10.21 01:00
|buy
|124
|1.00
|1.39637
|1.38837
|1.40837
|248
|2010.10.21 03:23
|s/l
|124
|1.00
|1.38837
|1.38837
|1.40837
|-800.00
|17676.00
|249
|2010.10.22 01:00
|buy
|125
|1.00
|1.39167
|1.38367
|1.40367
|250
|2010.10.22 11:00
|close
|125
|1.00
|1.38830
|1.38367
|1.40367
|-337.00
|17339.00
|251
|2010.10.25 01:00
|buy
|126
|1.00
|1.39397
|1.38597
|1.40597
|252
|2010.10.25 08:07
|t/p
|126
|1.00
|1.40597
|1.38597
|1.40597
|1200.00
|18539.00
|253
|2010.10.26 01:00
|buy
|127
|1.00
|1.39376
|1.38576
|1.40576
|254
|2010.10.26 11:00
|close
|127
|1.00
|1.39480
|1.38576
|1.40576
|104.00
|18643.00
|255
|2010.10.27 01:00
|buy
|128
|1.00
|1.38565
|1.37765
|1.39765
|256
|2010.10.27 09:08
|s/l
|128
|1.00
|1.37765
|1.37765
|1.39765
|-800.00
|17843.00
|257
|2010.10.28 01:00
|buy
|129
|1.00
|1.37778
|1.36978
|1.38978
|258
|2010.10.28 11:00
|close
|129
|1.00
|1.38273
|1.36978
|1.38978
|495.00
|18338.00
|259
|2010.10.29 01:00
|buy
|130
|1.00
|1.39297
|1.38497
|1.40497
|260
|2010.10.29 09:48
|s/l
|130
|1.00
|1.38497
|1.38497
|1.40497
|-800.00
|17538.00
|261
|2010.11.01 01:00
|buy
|131
|1.00
|1.39732
|1.38932
|1.40932
|262
|2010.11.01 11:00
|close
|131
|1.00
|1.39672
|1.38932
|1.40932
|-60.00
|17478.00
|263
|2010.11.02 01:00
|buy
|132
|1.00
|1.39096
|1.38296
|1.40296
|264
|2010.11.02 11:00
|close
|132
|1.00
|1.39684
|1.38296
|1.40296
|588.00
|18066.00
|265
|2010.11.03 01:00
|buy
|133
|1.00
|1.40324
|1.39524
|1.41524
|266
|2010.11.03 11:00
|close
|133
|1.00
|1.40438
|1.39524
|1.41524
|114.00
|18180.00
|267
|2010.11.04 01:00
|buy
|134
|1.00
|1.41281
|1.40481
|1.42481
|268
|2010.11.04 10:37
|t/p
|134
|1.00
|1.42481
|1.40481
|1.42481
|1200.00
|19380.00
|269
|2010.11.05 01:00
|buy
|135
|1.00
|1.42294
|1.41494
|1.43494
|270
|2010.11.05 11:00
|close
|135
|1.00
|1.41701
|1.41494
|1.43494
|-593.00
|18787.00
|271
|2010.11.08 01:00
|buy
|136
|1.00
|1.40747
|1.39947
|1.41947
|272
|2010.11.08 02:52
|s/l
|136
|1.00
|1.39947
|1.39947
|1.41947
|-800.00
|17987.00
|273
|2010.11.09 01:00
|buy
|137
|1.00
|1.38635
|1.37835
|1.39835
|274
|2010.11.09 11:00
|close
|137
|1.00
|1.39088
|1.37835
|1.39835
|453.00
|18440.00
|275
|2010.11.10 01:00
|buy
|138
|1.00
|1.37693
|1.36893
|1.38893
|276
|2010.11.10 11:00
|close
|138
|1.00
|1.38065
|1.36893
|1.38893
|372.00
|18812.00
|277
|2010.11.11 01:00
|buy
|139
|1.00
|1.37749
|1.36949
|1.38949
|278
|2010.11.11 11:00
|close
|139
|1.00
|1.37258
|1.36949
|1.38949
|-491.00
|18321.00
|279
|2010.11.12 01:00
|buy
|140
|1.00
|1.36222
|1.35422
|1.37422
|280
|2010.11.12 11:00
|close
|140
|1.00
|1.36389
|1.35422
|1.37422
|167.00
|18488.00
|281
|2010.11.15 01:00
|buy
|141
|1.00
|1.36895
|1.36095
|1.38095
|282
|2010.11.15 11:00
|close
|141
|1.00
|1.36338
|1.36095
|1.38095
|-557.00
|17931.00
|283
|2010.11.16 01:00
|buy
|142
|1.00
|1.35738
|1.34938
|1.36938
|284
|2010.11.16 11:00
|close
|142
|1.00
|1.35928
|1.34938
|1.36938
|190.00
|18121.00
|285
|2010.11.17 01:00
|buy
|143
|1.00
|1.34955
|1.34155
|1.36155
|286
|2010.11.17 11:00
|close
|143
|1.00
|1.35229
|1.34155
|1.36155
|274.00
|18395.00
|287
|2010.11.18 01:00
|buy
|144
|1.00
|1.35537
|1.34737
|1.36737
|288
|2010.11.18 11:00
|close
|144
|1.00
|1.36406
|1.34737
|1.36737
|869.00
|19264.00
|289
|2010.11.19 01:00
|buy
|145
|1.00
|1.36568
|1.35768
|1.37768
|290
|2010.11.19 11:00
|close
|145
|1.00
|1.36982
|1.35768
|1.37768
|414.00
|19678.00
|291
|2010.11.22 01:00
|buy
|146
|1.00
|1.37426
|1.36626
|1.38626
|292
|2010.11.22 11:00
|close
|146
|1.00
|1.37386
|1.36626
|1.38626
|-40.00
|19638.00
|293
|2010.11.23 01:00
|buy
|147
|1.00
|1.35993
|1.35193
|1.37193
|294
|2010.11.23 11:00
|close
|147
|1.00
|1.35913
|1.35193
|1.37193
|-80.00
|19558.00
|295
|2010.11.24 01:00
|buy
|148
|1.00
|1.33872
|1.33072
|1.35072
|296
|2010.11.24 10:06
|s/l
|148
|1.00
|1.33072
|1.33072
|1.35072
|-800.00
|18758.00
|297
|2010.11.25 01:00
|buy
|149
|1.00
|1.33585
|1.32785
|1.34785
|298
|2010.11.25 11:00
|close
|149
|1.00
|1.32973
|1.32785
|1.34785
|-612.00
|18146.00
|299
|2010.11.26 01:00
|buy
|150
|1.00
|1.33404
|1.32604
|1.34604
|300
|2010.11.26 08:39
|s/l
|150
|1.00
|1.32604
|1.32604
|1.34604
|-800.00
|17346.00
|301
|2010.11.29 01:00
|buy
|151
|1.00
|1.32379
|1.31579
|1.33579
|302
|2010.11.29 11:00
|close
|151
|1.00
|1.32341
|1.31579
|1.33579
|-38.00
|17308.00
|303
|2010.11.30 01:00
|buy
|152
|1.00
|1.31012
|1.30212
|1.32212
|304
|2010.11.30 10:08
|s/l
|152
|1.00
|1.30212
|1.30212
|1.32212
|-800.00
|16508.00
|305
|2010.12.01 01:00
|buy
|153
|1.00
|1.29967
|1.29167
|1.31167
|306
|2010.12.01 11:00
|close
|153
|1.00
|1.30678
|1.29167
|1.31167
|711.00
|17219.00
|307
|2010.12.02 01:00
|buy
|154
|1.00
|1.31256
|1.30456
|1.32456
|308
|2010.12.02 11:00
|close
|154
|1.00
|1.31868
|1.30456
|1.32456
|612.00
|17831.00
|309
|2010.12.03 01:00
|buy
|155
|1.00
|1.32121
|1.31321
|1.33321
|310
|2010.12.03 11:00
|close
|155
|1.00
|1.32441
|1.31321
|1.33321
|320.00
|18151.00
|311
|2010.12.06 01:00
|buy
|156
|1.00
|1.34137
|1.33337
|1.35337
|312
|2010.12.06 04:39
|s/l
|156
|1.00
|1.33337
|1.33337
|1.35337
|-800.00
|17351.00
|313
|2010.12.07 01:00
|buy
|157
|1.00
|1.32896
|1.32096
|1.34096
|314
|2010.12.07 11:00
|close
|157
|1.00
|1.33796
|1.32096
|1.34096
|900.00
|18251.00
|315
|2010.12.08 01:00
|buy
|158
|1.00
|1.32493
|1.31693
|1.33693
|316
|2010.12.08 11:00
|close
|158
|1.00
|1.32243
|1.31693
|1.33693
|-250.00
|18001.00
|317
|2010.12.09 01:00
|buy
|159
|1.00
|1.32494
|1.31694
|1.33694
|318
|2010.12.09 11:00
|close
|159
|1.00
|1.32171
|1.31694
|1.33694
|-323.00
|17678.00
|319
|2010.12.10 01:00
|buy
|160
|1.00
|1.32417
|1.31617
|1.33617
|320
|2010.12.10 11:00
|close
|160
|1.00
|1.32562
|1.31617
|1.33617
|145.00
|17823.00
|321
|2010.12.13 01:00
|buy
|161
|1.00
|1.31980
|1.31180
|1.33180
|322
|2010.12.13 11:00
|close
|161
|1.00
|1.32185
|1.31180
|1.33180
|205.00
|18028.00
|323
|2010.12.14 01:00
|buy
|162
|1.00
|1.33950
|1.33150
|1.35150
|324
|2010.12.14 11:00
|close
|162
|1.00
|1.34323
|1.33150
|1.35150
|373.00
|18401.00
|325
|2010.12.15 01:00
|buy
|163
|1.00
|1.33577
|1.32777
|1.34777
|326
|2010.12.15 11:00
|close
|163
|1.00
|1.33005
|1.32777
|1.34777
|-572.00
|17829.00
|327
|2010.12.16 01:00
|buy
|164
|1.00
|1.32255
|1.31455
|1.33455
|328
|2010.12.16 11:00
|close
|164
|1.00
|1.32404
|1.31455
|1.33455
|149.00
|17978.00
|329
|2010.12.17 01:00
|buy
|165
|1.00
|1.32401
|1.31601
|1.33601
|330
|2010.12.17 11:00
|close
|165
|1.00
|1.33486
|1.31601
|1.33601
|1085.00
|19063.00
|331
|2010.12.20 01:00
|buy
|166
|1.00
|1.31639
|1.30839
|1.32839
|332
|2010.12.20 11:00
|close
|166
|1.00
|1.31589
|1.30839
|1.32839
|-50.00
|19013.00
|333
|2010.12.21 01:00
|buy
|167
|1.00
|1.31183
|1.30383
|1.32383
|334
|2010.12.21 11:00
|close
|167
|1.00
|1.31550
|1.30383
|1.32383
|367.00
|19380.00
|335
|2010.12.22 01:00
|buy
|168
|1.00
|1.30915
|1.30115
|1.32115
|336
|2010.12.22 11:00
|close
|168
|1.00
|1.31586
|1.30115
|1.32115
|671.00
|20051.00
|337
|2010.12.23 01:00
|buy
|169
|1.00
|1.31152
|1.30352
|1.32352
|338
|2010.12.23 11:00
|close
|169
|1.00
|1.31035
|1.30352
|1.32352
|-117.00
|19934.00
|339
|2010.12.24 01:00
|buy
|170
|1.00
|1.31233
|1.30433
|1.32433
|340
|2010.12.24 11:00
|close
|170
|1.00
|1.31272
|1.30433
|1.32433
|39.00
|19973.00
|341
|2010.12.27 01:00
|buy
|171
|1.00
|1.30802
|1.30002
|1.32002
|342
|2010.12.27 11:00
|close
|171
|1.00
|1.31588
|1.30002
|1.32002
|786.00
|20759.00
|343
|2010.12.28 01:00
|buy
|172
|1.00
|1.31892
|1.31092
|1.33092
|344
|2010.12.28 11:00
|close
|172
|1.00
|1.32302
|1.31092
|1.33092
|410.00
|21169.00
|345
|2010.12.29 01:00
|buy
|173
|1.00
|1.30864
|1.30064
|1.32064
|346
|2010.12.29 11:00
|close
|173
|1.00
|1.31367
|1.30064
|1.32064
|503.00
|21672.00
|347
|2010.12.30 01:00
|buy
|174
|1.00
|1.32247
|1.31447
|1.33447
|348
|2010.12.30 11:00
|close
|174
|1.00
|1.32427
|1.31447
|1.33447
|180.00
|21852.00
|349
|2010.12.31 01:00
|buy
|175
|1.00
|1.33019
|1.32219
|1.34219
|350
|2010.12.31 11:00
|close
|175
|1.00
|1.33610
|1.32219
|1.34219
|591.00
|22443.00
|351
|2011.01.03 01:00
|buy
|176
|1.00
|1.33576
|1.32776
|1.34776
|352
|2011.01.03 02:48
|s/l
|176
|1.00
|1.32776
|1.32776
|1.34776
|-800.00
|21643.00
|353
|2011.01.04 01:00
|buy
|177
|1.00
|1.33578
|1.32778
|1.34778
|354
|2011.01.04 11:00
|close
|177
|1.00
|1.33977
|1.32778
|1.34778
|399.00
|22042.00
|355
|2011.01.05 01:00
|buy
|178
|1.00
|1.33197
|1.32397
|1.34397
|356
|2011.01.05 09:42
|s/l
|178
|1.00
|1.32397
|1.32397
|1.34397
|-800.00
|21242.00
|357
|2011.01.06 01:00
|buy
|179
|1.00
|1.31569
|1.30769
|1.32769
|358
|2011.01.06 11:00
|close
|179
|1.00
|1.31081
|1.30769
|1.32769
|-488.00
|20754.00
|359
|2011.01.07 01:00
|buy
|180
|1.00
|1.29802
|1.29002
|1.31002
|360
|2011.01.07 11:00
|close
|180
|1.00
|1.29876
|1.29002
|1.31002
|74.00
|20828.00
|361
|2011.01.10 01:00
|buy
|181
|1.00
|1.28962
|1.28162
|1.30162
|362
|2011.01.10 11:00
|close
|181
|1.00
|1.29114
|1.28162
|1.30162
|152.00
|20980.00
|363
|2011.01.11 01:00
|buy
|182
|1.00
|1.29651
|1.28851
|1.30851
|364
|2011.01.11 11:00
|close
|182
|1.00
|1.29268
|1.28851
|1.30851
|-383.00
|20597.00
|365
|2011.01.12 01:00
|buy
|183
|1.00
|1.29834
|1.29034
|1.31034
|366
|2011.01.12 11:00
|close
|183
|1.00
|1.30325
|1.29034
|1.31034
|491.00
|21088.00
|367
|2011.01.13 01:00
|buy
|184
|1.00
|1.31270
|1.30470
|1.32470
|368
|2011.01.13 11:00
|close
|184
|1.00
|1.31529
|1.30470
|1.32470
|259.00
|21347.00
|369
|2011.01.14 01:00
|buy
|185
|1.00
|1.33518
|1.32718
|1.34718
|370
|2011.01.14 11:00
|close
|185
|1.00
|1.33676
|1.32718
|1.34718
|158.00
|21505.00
|371
|2011.01.17 01:00
|buy
|186
|1.00
|1.33802
|1.33002
|1.35002
|372
|2011.01.17 07:57
|s/l
|186
|1.00
|1.33002
|1.33002
|1.35002
|-800.00
|20705.00
|373
|2011.01.18 01:00
|buy
|187
|1.00
|1.32823
|1.32023
|1.34023
|374
|2011.01.18 10:07
|t/p
|187
|1.00
|1.34023
|1.32023
|1.34023
|1200.00
|21905.00
|375
|2011.01.19 01:00
|buy
|188
|1.00
|1.33786
|1.32986
|1.34986
|376
|2011.01.19 08:32
|t/p
|188
|1.00
|1.34986
|1.32986
|1.34986
|1200.00
|23105.00
|377
|2011.01.20 01:00
|buy
|189
|1.00
|1.34523
|1.33723
|1.35723
|378
|2011.01.20 11:00
|close
|189
|1.00
|1.34892
|1.33723
|1.35723
|369.00
|23474.00
|379
|2011.01.21 01:00
|buy
|190
|1.00
|1.34666
|1.33866
|1.35866
|380
|2011.01.21 11:00
|close
|190
|1.00
|1.35272
|1.33866
|1.35866
|606.00
|24080.00
|381
|2011.01.24 01:00
|buy
|191
|1.00
|1.36197
|1.35397
|1.37397
|382
|2011.01.24 11:00
|close
|191
|1.00
|1.35743
|1.35397
|1.37397
|-454.00
|23626.00
|383
|2011.01.25 01:00
|buy
|192
|1.00
|1.36443
|1.35643
|1.37643
|384
|2011.01.25 11:00
|close
|192
|1.00
|1.35747
|1.35643
|1.37643
|-696.00
|22930.00
|385
|2011.01.26 01:00
|buy
|193
|1.00
|1.36860
|1.36060
|1.38060
|386
|2011.01.26 11:00
|close
|193
|1.00
|1.37144
|1.36060
|1.38060
|284.00
|23214.00
|387
|2011.01.27 01:00
|buy
|194
|1.00
|1.37118
|1.36318
|1.38318
|388
|2011.01.27 11:00
|close
|194
|1.00
|1.36867
|1.36318
|1.38318
|-251.00
|22963.00
|389
|2011.01.28 01:00
|buy
|195
|1.00
|1.37231
|1.36431
|1.38431
|390
|2011.01.28 11:00
|close
|195
|1.00
|1.37239
|1.36431
|1.38431
|8.00
|22971.00
|391
|2011.01.31 01:00
|buy
|196
|1.00
|1.35730
|1.34930
|1.36930
|392
|2011.01.31 11:00
|close
|196
|1.00
|1.36421
|1.34930
|1.36930
|691.00
|23662.00
|393
|2011.02.01 01:00
|buy
|197
|1.00
|1.37141
|1.36341
|1.38341
|394
|2011.02.01 11:00
|close
|197
|1.00
|1.37411
|1.36341
|1.38341
|270.00
|23932.00
|395
|2011.02.02 01:00
|buy
|198
|1.00
|1.38281
|1.37481
|1.39481
|396
|2011.02.02 11:00
|close
|198
|1.00
|1.38186
|1.37481
|1.39481
|-95.00
|23837.00
|397
|2011.02.03 01:00
|buy
|199
|1.00
|1.38173
|1.37373
|1.39373
|398
|2011.02.03 11:00
|close
|199
|1.00
|1.37783
|1.37373
|1.39373
|-390.00
|23447.00
|399
|2011.02.04 01:00
|buy
|200
|1.00
|1.36245
|1.35445
|1.37445
|400
|2011.02.04 11:00
|close
|200
|1.00
|1.36299
|1.35445
|1.37445
|54.00
|23501.00
|401
|2011.02.07 01:00
|buy
|201
|1.00
|1.35748
|1.34948
|1.36948
|402
|2011.02.07 11:00
|close
|201
|1.00
|1.36004
|1.34948
|1.36948
|256.00
|23757.00
|403
|2011.02.08 01:00
|buy
|202
|1.00
|1.35928
|1.35128
|1.37128
|404
|2011.02.08 11:00
|close
|202
|1.00
|1.36054
|1.35128
|1.37128
|126.00
|23883.00
|405
|2011.02.09 01:00
|buy
|203
|1.00
|1.36253
|1.35453
|1.37453
|406
|2011.02.09 11:00
|close
|203
|1.00
|1.36404
|1.35453
|1.37453
|151.00
|24034.00
|407
|2011.02.10 01:00
|buy
|204
|1.00
|1.37203
|1.36403
|1.38403
|408
|2011.02.10 09:52
|s/l
|204
|1.00
|1.36403
|1.36403
|1.38403
|-800.00
|23234.00
|409
|2011.02.11 01:00
|buy
|205
|1.00
|1.36044
|1.35244
|1.37244
|410
|2011.02.11 10:50
|s/l
|205
|1.00
|1.35244
|1.35244
|1.37244
|-800.00
|22434.00
|411
|2011.02.14 01:00
|buy
|206
|1.00
|1.35133
|1.34333
|1.36333
|412
|2011.02.14 11:00
|close
|206
|1.00
|1.34632
|1.34333
|1.36333
|-501.00
|21933.00
|413
|2011.02.15 01:00
|buy
|207
|1.00
|1.34799
|1.33999
|1.35999
|414
|2011.02.15 11:00
|close
|207
|1.00
|1.35084
|1.33999
|1.35999
|285.00
|22218.00
|415
|2011.02.16 01:00
|buy
|208
|1.00
|1.34983
|1.34183
|1.36183
|416
|2011.02.16 11:00
|close
|208
|1.00
|1.35505
|1.34183
|1.36183
|522.00
|22740.00
|417
|2011.02.17 01:00
|buy
|209
|1.00
|1.35746
|1.34946
|1.36946
|418
|2011.02.17 11:00
|close
|209
|1.00
|1.35671
|1.34946
|1.36946
|-75.00
|22665.00
|419
|2011.02.18 01:00
|buy
|210
|1.00
|1.36233
|1.35433
|1.37433
|420
|2011.02.18 11:00
|close
|210
|1.00
|1.35703
|1.35433
|1.37433
|-530.00
|22135.00
|421
|2011.02.21 01:00
|buy
|211
|1.00
|1.37131
|1.36331
|1.38331
|422
|2011.02.21 11:00
|close
|211
|1.00
|1.36643
|1.36331
|1.38331
|-488.00
|21647.00
|423
|2011.02.22 01:00
|buy
|212
|1.00
|1.36820
|1.36020
|1.38020
|424
|2011.02.22 02:43
|s/l
|212
|1.00
|1.36020
|1.36020
|1.38020
|-800.00
|20847.00
|425
|2011.02.23 01:00
|buy
|213
|1.00
|1.36737
|1.35937
|1.37937
|426
|2011.02.23 11:00
|close
|213
|1.00
|1.37049
|1.35937
|1.37937
|312.00
|21159.00
|427
|2011.02.24 01:00
|buy
|214
|1.00
|1.37610
|1.36810
|1.38810
|428
|2011.02.24 11:00
|close
|214
|1.00
|1.37882
|1.36810
|1.38810
|272.00
|21431.00
|429
|2011.02.25 01:00
|buy
|215
|1.00
|1.38208
|1.37408
|1.39408
|430
|2011.02.25 11:00
|close
|215
|1.00
|1.38190
|1.37408
|1.39408
|-18.00
|21413.00
|431
|2011.02.28 01:00
|buy
|216
|1.00
|1.37348
|1.36548
|1.38548
|432
|2011.02.28 11:00
|close
|216
|1.00
|1.38229
|1.36548
|1.38548
|881.00
|22294.00
|433
|2011.03.01 01:00
|buy
|217
|1.00
|1.38219
|1.37419
|1.39419
|434
|2011.03.01 11:00
|close
|217
|1.00
|1.38328
|1.37419
|1.39419
|109.00
|22403.00
|435
|2011.03.02 01:00
|buy
|218
|1.00
|1.37685
|1.36885
|1.38885
|436
|2011.03.02 11:00
|close
|218
|1.00
|1.37915
|1.36885
|1.38885
|230.00
|22633.00
|437
|2011.03.03 01:00
|buy
|219
|1.00
|1.38666
|1.37866
|1.39866
|438
|2011.03.03 11:00
|close
|219
|1.00
|1.38552
|1.37866
|1.39866
|-114.00
|22519.00
|439
|2011.03.04 01:00
|buy
|220
|1.00
|1.39571
|1.38771
|1.40771
|440
|2011.03.04 11:00
|close
|220
|1.00
|1.39588
|1.38771
|1.40771
|17.00
|22536.00
|441
|2011.03.07 01:00
|buy
|221
|1.00
|1.39914
|1.39114
|1.41114
|442
|2011.03.07 11:00
|close
|221
|1.00
|1.40263
|1.39114
|1.41114
|349.00
|22885.00
|443
|2011.03.08 01:00
|buy
|222
|1.00
|1.39630
|1.38830
|1.40830
|444
|2011.03.08 11:00
|close
|222
|1.00
|1.39280
|1.38830
|1.40830
|-350.00
|22535.00
|445
|2011.03.09 01:00
|buy
|223
|1.00
|1.38962
|1.38162
|1.40162
|446
|2011.03.09 11:00
|close
|223
|1.00
|1.38770
|1.38162
|1.40162
|-192.00
|22343.00
|447
|2011.03.10 01:00
|buy
|224
|1.00
|1.39046
|1.38246
|1.40246
|448
|2011.03.10 08:35
|s/l
|224
|1.00
|1.38246
|1.38246
|1.40246
|-800.00
|21543.00
|449
|2011.03.11 01:00
|buy
|225
|1.00
|1.38014
|1.37214
|1.39214
|450
|2011.03.11 11:00
|close
|225
|1.00
|1.38007
|1.37214
|1.39214
|-7.00
|21536.00
|451
|2011.03.14 01:00
|buy
|226
|1.00
|1.39356
|1.38556
|1.40556
|452
|2011.03.14 11:00
|close
|226
|1.00
|1.39537
|1.38556
|1.40556
|181.00
|21717.00
|453
|2011.03.15 01:00
|buy
|227
|1.00
|1.39910
|1.39110
|1.41110
|454
|2011.03.15 05:15
|s/l
|227
|1.00
|1.39110
|1.39110
|1.41110
|-800.00
|20917.00
|455
|2011.03.16 01:00
|buy
|228
|1.00
|1.39869
|1.39069
|1.41069
|456
|2011.03.16 11:00
|close
|228
|1.00
|1.39594
|1.39069
|1.41069
|-275.00
|20642.00
|457
|2011.03.17 01:00
|buy
|229
|1.00
|1.38850
|1.38050
|1.40050
|458
|2011.03.17 10:18
|t/p
|229
|1.00
|1.40050
|1.38050
|1.40050
|1200.00
|21842.00
|459
|2011.03.18 01:00
|buy
|230
|1.00
|1.40313
|1.39513
|1.41513
|460
|2011.03.18 11:00
|close
|230
|1.00
|1.40738
|1.39513
|1.41513
|425.00
|22267.00
|461
|2011.03.21 01:00
|buy
|231
|1.00
|1.41695
|1.40895
|1.42895
|462
|2011.03.21 11:00
|close
|231
|1.00
|1.41583
|1.40895
|1.42895
|-112.00
|22155.00
|463
|2011.03.22 01:00
|buy
|232
|1.00
|1.42172
|1.41372
|1.43372
|464
|2011.03.22 11:00
|close
|232
|1.00
|1.42253
|1.41372
|1.43372
|81.00
|22236.00
|465
|2011.03.23 01:00
|buy
|233
|1.00
|1.41691
|1.40891
|1.42891
|466
|2011.03.23 11:00
|close
|233
|1.00
|1.41833
|1.40891
|1.42891
|142.00
|22378.00
|467
|2011.03.24 01:00
|buy
|234
|1.00
|1.41057
|1.40257
|1.42257
|468
|2011.03.24 11:00
|close
|234
|1.00
|1.41245
|1.40257
|1.42257
|188.00
|22566.00
|469
|2011.03.25 01:00
|buy
|235
|1.00
|1.41703
|1.40903
|1.42903
|470
|2011.03.25 11:00
|close
|235
|1.00
|1.41579
|1.40903
|1.42903
|-124.00
|22442.00
|471
|2011.03.28 01:00
|buy
|236
|1.00
|1.40245
|1.39445
|1.41445
|472
|2011.03.28 11:00
|close
|236
|1.00
|1.40619
|1.39445
|1.41445
|374.00
|22816.00
|473
|2011.03.29 01:00
|buy
|237
|1.00
|1.40772
|1.39972
|1.41972
|474
|2011.03.29 11:00
|close
|237
|1.00
|1.41458
|1.39972
|1.41972
|686.00
|23502.00
|475
|2011.03.30 01:00
|buy
|238
|1.00
|1.41111
|1.40311
|1.42311
|476
|2011.03.30 11:00
|close
|238
|1.00
|1.40988
|1.40311
|1.42311
|-123.00
|23379.00
|477
|2011.03.31 01:00
|buy
|239
|1.00
|1.41208
|1.40408
|1.42408
|478
|2011.03.31 11:00
|close
|239
|1.00
|1.42101
|1.40408
|1.42408
|893.00
|24272.00
|479
|2011.04.01 01:00
|buy
|240
|1.00
|1.41586
|1.40786
|1.42786
|480
|2011.04.01 11:00
|close
|240
|1.00
|1.41653
|1.40786
|1.42786
|67.00
|24339.00
|481
|2011.04.04 01:00
|buy
|241
|1.00
|1.42225
|1.41425
|1.43425
|482
|2011.04.04 11:00
|close
|241
|1.00
|1.42021
|1.41425
|1.43425
|-204.00
|24135.00
|483
|2011.04.05 01:00
|buy
|242
|1.00
|1.42188
|1.41388
|1.43388
|484
|2011.04.05 11:00
|close
|242
|1.00
|1.41788
|1.41388
|1.43388
|-400.00
|23735.00
|485
|2011.04.06 01:00
|buy
|243
|1.00
|1.42189
|1.41389
|1.43389
|486
|2011.04.06 11:00
|close
|243
|1.00
|1.42874
|1.41389
|1.43389
|685.00
|24420.00
|487
|2011.04.07 01:00
|buy
|244
|1.00
|1.43344
|1.42544
|1.44544
|488
|2011.04.07 11:00
|close
|244
|1.00
|1.42948
|1.42544
|1.44544
|-396.00
|24024.00
|489
|2011.04.08 01:00
|buy
|245
|1.00
|1.43004
|1.42204
|1.44204
|490
|2011.04.08 09:45
|t/p
|245
|1.00
|1.44204
|1.42204
|1.44204
|1200.00
|25224.00
|491
|2011.04.11 01:00
|buy
|246
|1.00
|1.44623
|1.43823
|1.45823
|492
|2011.04.11 11:00
|close
|246
|1.00
|1.44585
|1.43823
|1.45823
|-38.00
|25186.00
|493
|2011.04.12 01:00
|buy
|247
|1.00
|1.44374
|1.43574
|1.45574
|494
|2011.04.12 11:00
|close
|247
|1.00
|1.44401
|1.43574
|1.45574
|27.00
|25213.00
|495
|2011.04.13 01:00
|buy
|248
|1.00
|1.44758
|1.43958
|1.45958
|496
|2011.04.13 11:00
|close
|248
|1.00
|1.44976
|1.43958
|1.45958
|218.00
|25431.00
|497
|2011.04.14 01:00
|buy
|249
|1.00
|1.44422
|1.43622
|1.45622
|498
|2011.04.14 11:00
|close
|249
|1.00
|1.44668
|1.43622
|1.45622
|246.00
|25677.00
|499
|2011.04.15 01:00
|buy
|250
|1.00
|1.44850
|1.44050
|1.46050
|500
|2011.04.15 11:00
|close
|250
|1.00
|1.44590
|1.44050
|1.46050
|-260.00
|25417.00
|501
|2011.04.18 01:00
|buy
|251
|1.00
|1.44129
|1.43329
|1.45329
|502
|2011.04.18 09:29
|s/l
|251
|1.00
|1.43329
|1.43329
|1.45329
|-800.00
|24617.00
|503
|2011.04.19 01:00
|buy
|252
|1.00
|1.42212
|1.41412
|1.43412
|504
|2011.04.19 11:00
|close
|252
|1.00
|1.42583
|1.41412
|1.43412
|371.00
|24988.00
|505
|2011.04.20 01:00
|buy
|253
|1.00
|1.43380
|1.42580
|1.44580
|506
|2011.04.20 10:45
|t/p
|253
|1.00
|1.44580
|1.42580
|1.44580
|1200.00
|26188.00
|507
|2011.04.21 01:00
|buy
|254
|1.00
|1.45128
|1.44328
|1.46328
|508
|2011.04.21 09:31
|t/p
|254
|1.00
|1.46328
|1.44328
|1.46328
|1200.00
|27388.00
|509
|2011.04.22 01:00
|buy
|255
|1.00
|1.45539
|1.44739
|1.46739
|510
|2011.04.22 11:00
|close
|255
|1.00
|1.45682
|1.44739
|1.46739
|143.00
|27531.00
|511
|2011.04.25 01:00
|buy
|256
|1.00
|1.45549
|1.44749
|1.46749
|512
|2011.04.25 11:00
|close
|256
|1.00
|1.45949
|1.44749
|1.46749
|400.00
|27931.00
|513
|2011.04.26 01:00
|buy
|257
|1.00
|1.45773
|1.44973
|1.46973
|514
|2011.04.26 02:53
|s/l
|257
|1.00
|1.44973
|1.44973
|1.46973
|-800.00
|27131.00
|515
|2011.04.27 01:00
|buy
|258
|1.00
|1.46885
|1.46085
|1.48085
|516
|2011.04.27 11:00
|close
|258
|1.00
|1.46902
|1.46085
|1.48085
|17.00
|27148.00
|517
|2011.04.28 01:00
|buy
|259
|1.00
|1.47778
|1.46978
|1.48978
|518
|2011.04.28 11:00
|close
|259
|1.00
|1.48469
|1.46978
|1.48978
|691.00
|27839.00
|519
|2011.04.29 01:00
|buy
|260
|1.00
|1.48431
|1.47631
|1.49631
|520
|2011.04.29 11:00
|close
|260
|1.00
|1.48577
|1.47631
|1.49631
|146.00
|27985.00
|521
|2011.05.02 01:00
|buy
|261
|1.00
|1.48020
|1.47220
|1.49220
|522
|2011.05.02 11:00
|close
|261
|1.00
|1.48165
|1.47220
|1.49220
|145.00
|28130.00
|523
|2011.05.03 01:00
|buy
|262
|1.00
|1.48235
|1.47435
|1.49435
|524
|2011.05.03 11:00
|close
|262
|1.00
|1.48059
|1.47435
|1.49435
|-176.00
|27954.00
|525
|2011.05.04 01:00
|buy
|263
|1.00
|1.48332
|1.47532
|1.49532
|526
|2011.05.04 11:00
|close
|263
|1.00
|1.48544
|1.47532
|1.49532
|212.00
|28166.00
|527
|2011.05.05 01:00
|buy
|264
|1.00
|1.48294
|1.47494
|1.49494
|528
|2011.05.05 11:00
|close
|264
|1.00
|1.48932
|1.47494
|1.49494
|638.00
|28804.00
|529
|2011.05.06 01:00
|buy
|265
|1.00
|1.45436
|1.44636
|1.46636
|530
|2011.05.06 11:00
|close
|265
|1.00
|1.45214
|1.44636
|1.46636
|-222.00
|28582.00
|531
|2011.05.09 01:00
|buy
|266
|1.00
|1.43478
|1.42678
|1.44678
|532
|2011.05.09 11:00
|close
|266
|1.00
|1.44240
|1.42678
|1.44678
|762.00
|29344.00
|533
|2011.05.10 01:00
|buy
|267
|1.00
|1.43750
|1.42950
|1.44950
|534
|2011.05.10 07:17
|s/l
|267
|1.00
|1.42950
|1.42950
|1.44950
|-800.00
|28544.00
|535
|2011.05.11 01:00
|buy
|268
|1.00
|1.44070
|1.43270
|1.45270
|536
|2011.05.11 11:00
|close
|268
|1.00
|1.44090
|1.43270
|1.45270
|20.00
|28564.00
|537
|2011.05.12 01:00
|buy
|269
|1.00
|1.42117
|1.41317
|1.43317
|538
|2011.05.12 11:00
|close
|269
|1.00
|1.41956
|1.41317
|1.43317
|-161.00
|28403.00
|539
|2011.05.13 01:12
|buy
|270
|1.00
|1.42370
|1.41570
|1.43570
|540
|2011.05.13 11:00
|close
|270
|1.00
|1.43222
|1.41570
|1.43570
|852.00
|29255.00
|541
|2011.05.16 01:00
|buy
|271
|1.00
|1.40763
|1.39963
|1.41963
|542
|2011.05.16 11:00
|close
|271
|1.00
|1.41405
|1.39963
|1.41963
|642.00
|29897.00