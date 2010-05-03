Strategy Tester Report
e-BJF-TradeByHours
AlpariUS-Live (Build 401)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2010.05.03 00:00 - 2011.05.16 23:00 (2010.05.01 - 2011.05.17)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
Parameters_tmp1_=" --- Trade params ---"; AccDigits=5; SupportECN=false; AllowLongs=true; AllowShorts=false; Lots=1; StopLoss=80; TakeProfit=120; Slippage=3; Magic=20110515; _tmp2_=" --- Trade hours ---"; Buy.Open.hr=1; Buy.Close.hr=11; Sell.Open.hr=10; Sell.Close.hr=1; _tmp3_=" --- Chart ---"; clBuy=DodgerBlue; clSell=Red; clClose=Gold;
Bars in test7451Ticks modelled9578646Modelling quality59.20%
Mismatched charts errors3
Initial deposit10000.00
Total net profit19897.00Gross profit68676.00Gross loss-48779.00
Profit factor1.41Expected payoff73.42
Absolute drawdown2233.00Maximal drawdown4033.00 (16.49%)Relative drawdown31.71% (3676.00)
Total trades271Short positions (won %)0 (0.00%)Long positions (won %)271 (57.93%)
Profit trades (% of total)157 (57.93%)Loss trades (% of total)114 (42.07%)
Largestprofit trade1200.00loss trade-800.00
Averageprofit trade437.43loss trade-427.89
Maximumconsecutive wins (profit in money)6 (2228.00)consecutive losses (loss in money)7 (-3170.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)3375.00 (4)consecutive loss (count of losses)-3170.00 (7)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12010.05.03 01:00buy11.001.332081.324081.34408
22010.05.03 03:24s/l11.001.324081.324081.34408-800.009200.00
32010.05.04 01:00buy21.001.320011.312011.33201
42010.05.04 11:00close21.001.313191.312011.33201-682.008518.00
52010.05.05 01:00buy31.001.296661.288661.30866
62010.05.05 11:00close31.001.297011.288661.3086635.008553.00
72010.05.06 01:00buy41.001.281471.273471.29347
82010.05.06 11:00close41.001.281731.273471.2934726.008579.00
92010.05.07 01:00buy51.001.262801.254801.27480
102010.05.07 10:06t/p51.001.274801.254801.274801200.009779.00
112010.05.10 01:00buy61.001.287851.279851.29985
122010.05.10 09:37t/p61.001.299851.279851.299851200.0010979.00
132010.05.11 01:00buy71.001.278001.270001.29000
142010.05.11 08:21s/l71.001.270001.270001.29000-800.0010179.00
152010.05.12 01:00buy81.001.263211.255211.27521
162010.05.12 11:00close81.001.272191.255211.27521898.0011077.00
172010.05.13 01:00buy91.001.263211.255211.27521
182010.05.13 11:00close91.001.258011.255211.27521-520.0010557.00
192010.05.14 01:00buy101.001.253871.245871.26587
202010.05.14 11:00close101.001.248491.245871.26587-538.0010019.00
212010.05.17 01:00buy111.001.237221.229221.24922
222010.05.17 04:18s/l111.001.229221.229221.24922-800.009219.00
232010.05.18 01:00buy121.001.239071.231071.25107
242010.05.18 11:00close121.001.238241.231071.25107-83.009136.00
252010.05.19 01:00buy131.001.218291.210291.23029
262010.05.19 11:00close131.001.217871.210291.23029-42.009094.00
272010.05.20 01:00buy141.001.238751.230751.25075
282010.05.20 11:00close141.001.239941.230751.25075119.009213.00
292010.05.21 01:00buy151.001.248501.240501.26050
302010.05.21 06:04t/p151.001.260501.240501.260501200.0010413.00
312010.05.24 01:00buy161.001.253511.245511.26551
322010.05.24 10:07s/l161.001.245511.245511.26551-800.009613.00
332010.05.25 01:00buy171.001.234921.226921.24692
342010.05.25 08:24s/l171.001.226921.226921.24692-800.008813.00
352010.05.26 01:00buy181.001.234521.226521.24652
362010.05.26 07:54s/l181.001.226521.226521.24652-800.008013.00
372010.05.27 01:00buy191.001.217241.209241.22924
382010.05.27 08:34t/p191.001.229241.209241.229241200.009213.00
392010.05.28 01:00buy201.001.234711.226711.24671
402010.05.28 11:00close201.001.243261.226711.24671855.0010068.00
412010.05.31 01:00buy211.001.227641.219641.23964
422010.05.31 11:00close211.001.229971.219641.23964233.0010301.00
432010.06.01 01:00buy221.001.228751.220751.24075
442010.06.01 09:18s/l221.001.220751.220751.24075-800.009501.00
452010.06.02 01:00buy231.001.223511.215511.23551
462010.06.02 11:00close231.001.221901.215511.23551-161.009340.00
472010.06.03 01:00buy241.001.223831.215831.23583
482010.06.03 11:00close241.001.229861.215831.23583603.009943.00
492010.06.04 01:00buy251.001.217171.209171.22917
502010.06.04 11:00close251.001.220401.209171.22917323.0010266.00
512010.06.07 01:00buy261.001.193821.185821.20582
522010.06.07 11:00close261.001.194781.185821.2058296.0010362.00
532010.06.08 01:00buy271.001.192221.184221.20422
542010.06.08 11:00close271.001.192681.184221.2042246.0010408.00
552010.06.09 01:00buy281.001.197001.189001.20900
562010.06.09 11:00close281.001.194971.189001.20900-203.0010205.00
572010.06.10 01:00buy291.001.199221.191221.21122
582010.06.10 11:00close291.001.205621.191221.21122640.0010845.00
592010.06.11 01:00buy301.001.210461.202461.22246
602010.06.11 11:00close301.001.210901.202461.2224644.0010889.00
612010.06.14 01:00buy311.001.214491.206491.22649
622010.06.14 11:00close311.001.222331.206491.22649784.0011673.00
632010.06.15 01:00buy321.001.221601.213601.23360
642010.06.15 11:00close321.001.220641.213601.23360-96.0011577.00
652010.06.16 01:00buy331.001.231781.223781.24378
662010.06.16 11:00close331.001.230111.223781.24378-167.0011410.00
672010.06.17 01:00buy341.001.231311.223311.24331
682010.06.17 11:00close341.001.232751.223311.24331144.0011554.00
692010.06.18 01:00buy351.001.238141.230141.25014
702010.06.18 11:00close351.001.239251.230141.25014111.0011665.00
712010.06.21 01:00buy361.001.240921.232921.25292
722010.06.21 11:00close361.001.240291.232921.25292-63.0011602.00
732010.06.22 01:00buy371.001.231491.223491.24349
742010.06.22 11:00close371.001.231321.223491.24349-17.0011585.00
752010.06.23 01:00buy381.001.227101.219101.23910
762010.06.23 11:00close381.001.227681.219101.2391058.0011643.00
772010.06.24 01:00buy391.001.231811.223811.24381
782010.06.24 11:00close391.001.227741.223811.24381-407.0011236.00
792010.06.25 01:00buy401.001.233761.225761.24576
802010.06.25 11:00close401.001.228831.225761.24576-493.0010743.00
812010.06.28 01:00buy411.001.238021.230021.25002
822010.06.28 11:00close411.001.236891.230021.25002-113.0010630.00
832010.06.29 01:00buy421.001.227271.219271.23927
842010.06.29 10:21s/l421.001.219271.219271.23927-800.009830.00
852010.06.30 01:00buy431.001.218971.210971.23097
862010.06.30 11:00close431.001.221591.210971.23097262.0010092.00
872010.07.01 01:00buy441.001.223031.215031.23503
882010.07.01 11:00close441.001.229911.215031.23503688.0010780.00
892010.07.02 01:00buy451.001.250291.242291.26229
902010.07.02 11:00close451.001.250331.242291.262294.0010784.00
912010.07.05 01:00buy461.001.255861.247861.26786
922010.07.05 11:00close461.001.254421.247861.26786-144.0010640.00
932010.07.06 01:00buy471.001.253981.245981.26598
942010.07.06 11:00close471.001.259381.245981.26598540.0011180.00
952010.07.07 01:00buy481.001.261821.253821.27382
962010.07.07 11:00close481.001.256981.253821.27382-484.0010696.00
972010.07.08 01:00buy491.001.263291.255291.27529
982010.07.08 11:00close491.001.265441.255291.27529215.0010911.00
992010.07.09 01:00buy501.001.269171.261171.28117
1002010.07.09 11:00close501.001.267391.261171.28117-178.0010733.00
1012010.07.12 01:00buy511.001.264751.256751.27675
1022010.07.12 09:24s/l511.001.256751.256751.27675-800.009933.00
1032010.07.13 01:00buy521.001.258841.250841.27084
1042010.07.13 11:00close521.001.254311.250841.27084-453.009480.00
1052010.07.14 01:00buy531.001.271971.263971.28397
1062010.07.14 11:00close531.001.271911.263971.28397-6.009474.00
1072010.07.15 01:00buy541.001.273851.265851.28585
1082010.07.15 11:00close541.001.278761.265851.28585491.009965.00
1092010.07.16 01:00buy551.001.292181.284181.30418
1102010.07.16 11:00close551.001.294531.284181.30418235.0010200.00
1112010.07.19 01:00buy561.001.290011.282011.30201
1122010.07.19 11:00close561.001.296441.282011.30201643.0010843.00
1132010.07.20 01:00buy571.001.293961.285961.30596
1142010.07.20 11:00close571.001.298761.285961.30596480.0011323.00
1152010.07.21 01:00buy581.001.289391.281391.30139
1162010.07.21 11:00close581.001.285121.281391.30139-427.0010896.00
1172010.07.22 01:00buy591.001.277011.269011.28901
1182010.07.22 11:00close591.001.284221.269011.28901721.0011617.00
1192010.07.23 01:00buy601.001.290131.282131.30213
1202010.07.23 11:00close601.001.293671.282131.30213354.0011971.00
1212010.07.26 01:00buy611.001.288761.280761.30076
1222010.07.26 11:00close611.001.290291.280761.30076153.0012124.00
1232010.07.27 01:00buy621.001.299501.291501.31150
1242010.07.27 11:00close621.001.300011.291501.3115051.0012175.00
1252010.07.28 01:00buy631.001.298991.290991.31099
1262010.07.28 11:00close631.001.301151.290991.31099216.0012391.00
1272010.07.29 01:00buy641.001.299411.291411.31141
1282010.07.29 11:00close641.001.306741.291411.31141733.0013124.00
1292010.07.30 01:00buy651.001.307711.299711.31971
1302010.07.30 11:00close651.001.304761.299711.31971-295.0012829.00
1312010.08.02 01:00buy661.001.305991.297991.31799
1322010.08.02 11:00close661.001.305801.297991.31799-19.0012810.00
1332010.08.03 01:00buy671.001.317421.309421.32942
1342010.08.03 11:00close671.001.322681.309421.32942526.0013336.00
1352010.08.04 01:00buy681.001.322521.314521.33452
1362010.08.04 11:00close681.001.320111.314521.33452-241.0013095.00
1372010.08.05 01:00buy691.001.315851.307851.32785
1382010.08.05 11:00close691.001.316361.307851.3278551.0013146.00
1392010.08.06 01:00buy701.001.318151.310151.33015
1402010.08.06 11:00close701.001.318761.310151.3301561.0013207.00
1412010.08.09 01:00buy711.001.328551.320551.34055
1422010.08.09 11:00close711.001.329411.320551.3405586.0013293.00
1432010.08.10 01:00buy721.001.323071.315071.33507
1442010.08.10 05:00s/l721.001.315071.315071.33507-800.0012493.00
1452010.08.11 01:00buy731.001.318451.310451.33045
1462010.08.11 02:39s/l731.001.310451.310451.33045-800.0011693.00
1472010.08.12 01:00buy741.001.284481.276481.29648
1482010.08.12 11:00close741.001.285701.276481.29648122.0011815.00
1492010.08.13 01:00buy751.001.282851.274851.29485
1502010.08.13 11:00close751.001.285761.274851.29485291.0012106.00
1512010.08.16 01:00buy761.001.277121.269121.28912
1522010.08.16 11:00close761.001.279581.269121.28912246.0012352.00
1532010.08.17 01:00buy771.001.281281.273281.29328
1542010.08.17 11:00close771.001.288811.273281.29328753.0013105.00
1552010.08.18 01:00buy781.001.287811.279811.29981
1562010.08.18 11:00close781.001.287761.279811.29981-5.0013100.00
1572010.08.19 01:00buy791.001.285501.277501.29750
1582010.08.19 09:36s/l791.001.277501.277501.29750-800.0012300.00
1592010.08.20 01:00buy801.001.280651.272651.29265
1602010.08.20 11:00close801.001.275311.272651.29265-534.0011766.00
1612010.08.23 01:00buy811.001.271021.263021.28302
1622010.08.23 11:00close811.001.270971.263021.28302-5.0011761.00
1632010.08.24 01:00buy821.001.263781.255781.27578
1642010.08.24 11:00close821.001.263151.255781.27578-63.0011698.00
1652010.08.25 01:00buy831.001.263441.255441.27544
1662010.08.25 11:00close831.001.269351.255441.27544591.0012289.00
1672010.08.26 01:00buy841.001.266301.258301.27830
1682010.08.26 11:00close841.001.269621.258301.27830332.0012621.00
1692010.08.27 01:00buy851.001.270701.262701.28270
1702010.08.27 11:00close851.001.270771.262701.282707.0012628.00
1712010.08.30 01:00buy861.001.275391.267391.28739
1722010.08.30 11:00close861.001.272191.267391.28739-320.0012308.00
1732010.08.31 01:00buy871.001.266591.258591.27859
1742010.08.31 11:00close871.001.267991.258591.27859140.0012448.00
1752010.09.01 01:00buy881.001.268591.260591.28059
1762010.09.01 11:00close881.001.276771.260591.28059818.0013266.00
1772010.09.02 01:00buy891.001.280451.272451.29245
1782010.09.02 11:00close891.001.281571.272451.29245112.0013378.00
1792010.09.03 01:00buy901.001.282541.274541.29454
1802010.09.03 11:00close901.001.283161.274541.2945462.0013440.00
1812010.09.06 01:00buy911.001.289291.281291.30129
1822010.09.06 11:00close911.001.288511.281291.30129-78.0013362.00
1832010.09.07 01:00buy921.001.286751.278751.29875
1842010.09.07 07:32s/l921.001.278751.278751.29875-800.0012562.00
1852010.09.08 01:00buy931.001.267761.259761.27976
1862010.09.08 11:00close931.001.267931.259761.2797617.0012579.00
1872010.09.09 01:00buy941.001.273111.265111.28511
1882010.09.09 11:00close941.001.272671.265111.28511-44.0012535.00
1892010.09.10 01:00buy951.001.268901.260901.28090
1902010.09.10 11:00close951.001.274021.260901.28090512.0013047.00
1912010.09.13 01:00buy961.001.271811.263811.28381
1922010.09.13 11:00close961.001.281471.263811.28381966.0014013.00
1932010.09.14 01:00buy971.001.287191.279191.29919
1942010.09.14 11:00close971.001.288331.279191.29919114.0014127.00
1952010.09.15 01:00buy981.001.299011.291011.31101
1962010.09.15 11:00close981.001.296841.291011.31101-217.0013910.00
1972010.09.16 01:00buy991.001.301451.293451.31345
1982010.09.16 11:00close991.001.305491.293451.31345404.0014314.00
1992010.09.17 01:00buy1001.001.307451.299451.31945
2002010.09.17 11:00close1001.001.314921.299451.31945747.0015061.00
2012010.09.20 01:00buy1011.001.304241.296241.31624
2022010.09.20 11:00close1011.001.309751.296241.31624551.0015612.00
2032010.09.21 01:00buy1021.001.306751.298751.31875
2042010.09.21 11:00close1021.001.313251.298751.31875650.0016262.00
2052010.09.22 01:00buy1031.001.325551.317551.33755
2062010.09.22 11:00close1031.001.330461.317551.33755491.0016753.00
2072010.09.23 01:00buy1041.001.339121.331121.35112
2082010.09.23 11:00close1041.001.333691.331121.35112-543.0016210.00
2092010.09.24 01:00buy1051.001.331761.323761.34376
2102010.09.24 11:00close1051.001.337591.323761.34376583.0016793.00
2112010.09.27 01:00buy1061.001.347901.339901.35990
2122010.09.27 11:00close1061.001.344301.339901.35990-360.0016433.00
2132010.09.28 01:00buy1071.001.343811.335811.35581
2142010.09.28 11:00close1071.001.340211.335811.35581-360.0016073.00
2152010.09.29 01:00buy1081.001.357031.349031.36903
2162010.09.29 11:00close1081.001.358461.349031.36903143.0016216.00
2172010.09.30 01:00buy1091.001.362811.354811.37481
2182010.09.30 11:00close1091.001.363181.354811.3748137.0016253.00
2192010.10.01 01:00buy1101.001.362131.354131.37413
2202010.10.01 11:00close1101.001.372031.354131.37413990.0017243.00
2212010.10.04 01:00buy1111.001.377771.369771.38977
2222010.10.04 10:39s/l1111.001.369771.369771.38977-800.0016443.00
2232010.10.05 01:00buy1121.001.367701.359701.37970
2242010.10.05 11:00close1121.001.377491.359701.37970979.0017422.00
2252010.10.06 01:00buy1131.001.383651.375651.39565
2262010.10.06 11:00close1131.001.385801.375651.39565215.0017637.00
2272010.10.07 01:00buy1141.001.392341.384341.40434
2282010.10.07 11:00close1141.001.396331.384341.40434399.0018036.00
2292010.10.08 01:00buy1151.001.392551.384551.40455
2302010.10.08 11:00close1151.001.390871.384551.40455-168.0017868.00
2312010.10.11 01:00buy1161.001.397741.389741.40974
2322010.10.11 11:00close1161.001.394371.389741.40974-337.0017531.00
2332010.10.12 01:00buy1171.001.388031.380031.40003
2342010.10.12 10:36s/l1171.001.380031.380031.40003-800.0016731.00
2352010.10.13 01:00buy1181.001.391651.383651.40365
2362010.10.13 11:00close1181.001.397241.383651.40365559.0017290.00
2372010.10.14 01:00buy1191.001.396761.388761.40876
2382010.10.14 04:30t/p1191.001.408761.388761.408761200.0018490.00
2392010.10.15 01:00buy1201.001.407191.399191.41919
2402010.10.15 11:00close1201.001.409741.399191.41919255.0018745.00
2412010.10.18 01:00buy1211.001.396381.388381.40838
2422010.10.18 04:19s/l1211.001.388381.388381.40838-800.0017945.00
2432010.10.19 01:00buy1221.001.393561.385561.40556
2442010.10.19 11:00close1221.001.390861.385561.40556-270.0017675.00
2452010.10.20 01:00buy1231.001.373961.365961.38596
2462010.10.20 11:00close1231.001.381971.365961.38596801.0018476.00
2472010.10.21 01:00buy1241.001.396371.388371.40837
2482010.10.21 03:23s/l1241.001.388371.388371.40837-800.0017676.00
2492010.10.22 01:00buy1251.001.391671.383671.40367
2502010.10.22 11:00close1251.001.388301.383671.40367-337.0017339.00
2512010.10.25 01:00buy1261.001.393971.385971.40597
2522010.10.25 08:07t/p1261.001.405971.385971.405971200.0018539.00
2532010.10.26 01:00buy1271.001.393761.385761.40576
2542010.10.26 11:00close1271.001.394801.385761.40576104.0018643.00
2552010.10.27 01:00buy1281.001.385651.377651.39765
2562010.10.27 09:08s/l1281.001.377651.377651.39765-800.0017843.00
2572010.10.28 01:00buy1291.001.377781.369781.38978
2582010.10.28 11:00close1291.001.382731.369781.38978495.0018338.00
2592010.10.29 01:00buy1301.001.392971.384971.40497
2602010.10.29 09:48s/l1301.001.384971.384971.40497-800.0017538.00
2612010.11.01 01:00buy1311.001.397321.389321.40932
2622010.11.01 11:00close1311.001.396721.389321.40932-60.0017478.00
2632010.11.02 01:00buy1321.001.390961.382961.40296
2642010.11.02 11:00close1321.001.396841.382961.40296588.0018066.00
2652010.11.03 01:00buy1331.001.403241.395241.41524
2662010.11.03 11:00close1331.001.404381.395241.41524114.0018180.00
2672010.11.04 01:00buy1341.001.412811.404811.42481
2682010.11.04 10:37t/p1341.001.424811.404811.424811200.0019380.00
2692010.11.05 01:00buy1351.001.422941.414941.43494
2702010.11.05 11:00close1351.001.417011.414941.43494-593.0018787.00
2712010.11.08 01:00buy1361.001.407471.399471.41947
2722010.11.08 02:52s/l1361.001.399471.399471.41947-800.0017987.00
2732010.11.09 01:00buy1371.001.386351.378351.39835
2742010.11.09 11:00close1371.001.390881.378351.39835453.0018440.00
2752010.11.10 01:00buy1381.001.376931.368931.38893
2762010.11.10 11:00close1381.001.380651.368931.38893372.0018812.00
2772010.11.11 01:00buy1391.001.377491.369491.38949
2782010.11.11 11:00close1391.001.372581.369491.38949-491.0018321.00
2792010.11.12 01:00buy1401.001.362221.354221.37422
2802010.11.12 11:00close1401.001.363891.354221.37422167.0018488.00
2812010.11.15 01:00buy1411.001.368951.360951.38095
2822010.11.15 11:00close1411.001.363381.360951.38095-557.0017931.00
2832010.11.16 01:00buy1421.001.357381.349381.36938
2842010.11.16 11:00close1421.001.359281.349381.36938190.0018121.00
2852010.11.17 01:00buy1431.001.349551.341551.36155
2862010.11.17 11:00close1431.001.352291.341551.36155274.0018395.00
2872010.11.18 01:00buy1441.001.355371.347371.36737
2882010.11.18 11:00close1441.001.364061.347371.36737869.0019264.00
2892010.11.19 01:00buy1451.001.365681.357681.37768
2902010.11.19 11:00close1451.001.369821.357681.37768414.0019678.00
2912010.11.22 01:00buy1461.001.374261.366261.38626
2922010.11.22 11:00close1461.001.373861.366261.38626-40.0019638.00
2932010.11.23 01:00buy1471.001.359931.351931.37193
2942010.11.23 11:00close1471.001.359131.351931.37193-80.0019558.00
2952010.11.24 01:00buy1481.001.338721.330721.35072
2962010.11.24 10:06s/l1481.001.330721.330721.35072-800.0018758.00
2972010.11.25 01:00buy1491.001.335851.327851.34785
2982010.11.25 11:00close1491.001.329731.327851.34785-612.0018146.00
2992010.11.26 01:00buy1501.001.334041.326041.34604
3002010.11.26 08:39s/l1501.001.326041.326041.34604-800.0017346.00
3012010.11.29 01:00buy1511.001.323791.315791.33579
3022010.11.29 11:00close1511.001.323411.315791.33579-38.0017308.00
3032010.11.30 01:00buy1521.001.310121.302121.32212
3042010.11.30 10:08s/l1521.001.302121.302121.32212-800.0016508.00
3052010.12.01 01:00buy1531.001.299671.291671.31167
3062010.12.01 11:00close1531.001.306781.291671.31167711.0017219.00
3072010.12.02 01:00buy1541.001.312561.304561.32456
3082010.12.02 11:00close1541.001.318681.304561.32456612.0017831.00
3092010.12.03 01:00buy1551.001.321211.313211.33321
3102010.12.03 11:00close1551.001.324411.313211.33321320.0018151.00
3112010.12.06 01:00buy1561.001.341371.333371.35337
3122010.12.06 04:39s/l1561.001.333371.333371.35337-800.0017351.00
3132010.12.07 01:00buy1571.001.328961.320961.34096
3142010.12.07 11:00close1571.001.337961.320961.34096900.0018251.00
3152010.12.08 01:00buy1581.001.324931.316931.33693
3162010.12.08 11:00close1581.001.322431.316931.33693-250.0018001.00
3172010.12.09 01:00buy1591.001.324941.316941.33694
3182010.12.09 11:00close1591.001.321711.316941.33694-323.0017678.00
3192010.12.10 01:00buy1601.001.324171.316171.33617
3202010.12.10 11:00close1601.001.325621.316171.33617145.0017823.00
3212010.12.13 01:00buy1611.001.319801.311801.33180
3222010.12.13 11:00close1611.001.321851.311801.33180205.0018028.00
3232010.12.14 01:00buy1621.001.339501.331501.35150
3242010.12.14 11:00close1621.001.343231.331501.35150373.0018401.00
3252010.12.15 01:00buy1631.001.335771.327771.34777
3262010.12.15 11:00close1631.001.330051.327771.34777-572.0017829.00
3272010.12.16 01:00buy1641.001.322551.314551.33455
3282010.12.16 11:00close1641.001.324041.314551.33455149.0017978.00
3292010.12.17 01:00buy1651.001.324011.316011.33601
3302010.12.17 11:00close1651.001.334861.316011.336011085.0019063.00
3312010.12.20 01:00buy1661.001.316391.308391.32839
3322010.12.20 11:00close1661.001.315891.308391.32839-50.0019013.00
3332010.12.21 01:00buy1671.001.311831.303831.32383
3342010.12.21 11:00close1671.001.315501.303831.32383367.0019380.00
3352010.12.22 01:00buy1681.001.309151.301151.32115
3362010.12.22 11:00close1681.001.315861.301151.32115671.0020051.00
3372010.12.23 01:00buy1691.001.311521.303521.32352
3382010.12.23 11:00close1691.001.310351.303521.32352-117.0019934.00
3392010.12.24 01:00buy1701.001.312331.304331.32433
3402010.12.24 11:00close1701.001.312721.304331.3243339.0019973.00
3412010.12.27 01:00buy1711.001.308021.300021.32002
3422010.12.27 11:00close1711.001.315881.300021.32002786.0020759.00
3432010.12.28 01:00buy1721.001.318921.310921.33092
3442010.12.28 11:00close1721.001.323021.310921.33092410.0021169.00
3452010.12.29 01:00buy1731.001.308641.300641.32064
3462010.12.29 11:00close1731.001.313671.300641.32064503.0021672.00
3472010.12.30 01:00buy1741.001.322471.314471.33447
3482010.12.30 11:00close1741.001.324271.314471.33447180.0021852.00
3492010.12.31 01:00buy1751.001.330191.322191.34219
3502010.12.31 11:00close1751.001.336101.322191.34219591.0022443.00
3512011.01.03 01:00buy1761.001.335761.327761.34776
3522011.01.03 02:48s/l1761.001.327761.327761.34776-800.0021643.00
3532011.01.04 01:00buy1771.001.335781.327781.34778
3542011.01.04 11:00close1771.001.339771.327781.34778399.0022042.00
3552011.01.05 01:00buy1781.001.331971.323971.34397
3562011.01.05 09:42s/l1781.001.323971.323971.34397-800.0021242.00
3572011.01.06 01:00buy1791.001.315691.307691.32769
3582011.01.06 11:00close1791.001.310811.307691.32769-488.0020754.00
3592011.01.07 01:00buy1801.001.298021.290021.31002
3602011.01.07 11:00close1801.001.298761.290021.3100274.0020828.00
3612011.01.10 01:00buy1811.001.289621.281621.30162
3622011.01.10 11:00close1811.001.291141.281621.30162152.0020980.00
3632011.01.11 01:00buy1821.001.296511.288511.30851
3642011.01.11 11:00close1821.001.292681.288511.30851-383.0020597.00
3652011.01.12 01:00buy1831.001.298341.290341.31034
3662011.01.12 11:00close1831.001.303251.290341.31034491.0021088.00
3672011.01.13 01:00buy1841.001.312701.304701.32470
3682011.01.13 11:00close1841.001.315291.304701.32470259.0021347.00
3692011.01.14 01:00buy1851.001.335181.327181.34718
3702011.01.14 11:00close1851.001.336761.327181.34718158.0021505.00
3712011.01.17 01:00buy1861.001.338021.330021.35002
3722011.01.17 07:57s/l1861.001.330021.330021.35002-800.0020705.00
3732011.01.18 01:00buy1871.001.328231.320231.34023
3742011.01.18 10:07t/p1871.001.340231.320231.340231200.0021905.00
3752011.01.19 01:00buy1881.001.337861.329861.34986
3762011.01.19 08:32t/p1881.001.349861.329861.349861200.0023105.00
3772011.01.20 01:00buy1891.001.345231.337231.35723
3782011.01.20 11:00close1891.001.348921.337231.35723369.0023474.00
3792011.01.21 01:00buy1901.001.346661.338661.35866
3802011.01.21 11:00close1901.001.352721.338661.35866606.0024080.00
3812011.01.24 01:00buy1911.001.361971.353971.37397
3822011.01.24 11:00close1911.001.357431.353971.37397-454.0023626.00
3832011.01.25 01:00buy1921.001.364431.356431.37643
3842011.01.25 11:00close1921.001.357471.356431.37643-696.0022930.00
3852011.01.26 01:00buy1931.001.368601.360601.38060
3862011.01.26 11:00close1931.001.371441.360601.38060284.0023214.00
3872011.01.27 01:00buy1941.001.371181.363181.38318
3882011.01.27 11:00close1941.001.368671.363181.38318-251.0022963.00
3892011.01.28 01:00buy1951.001.372311.364311.38431
3902011.01.28 11:00close1951.001.372391.364311.384318.0022971.00
3912011.01.31 01:00buy1961.001.357301.349301.36930
3922011.01.31 11:00close1961.001.364211.349301.36930691.0023662.00
3932011.02.01 01:00buy1971.001.371411.363411.38341
3942011.02.01 11:00close1971.001.374111.363411.38341270.0023932.00
3952011.02.02 01:00buy1981.001.382811.374811.39481
3962011.02.02 11:00close1981.001.381861.374811.39481-95.0023837.00
3972011.02.03 01:00buy1991.001.381731.373731.39373
3982011.02.03 11:00close1991.001.377831.373731.39373-390.0023447.00
3992011.02.04 01:00buy2001.001.362451.354451.37445
4002011.02.04 11:00close2001.001.362991.354451.3744554.0023501.00
4012011.02.07 01:00buy2011.001.357481.349481.36948
4022011.02.07 11:00close2011.001.360041.349481.36948256.0023757.00
4032011.02.08 01:00buy2021.001.359281.351281.37128
4042011.02.08 11:00close2021.001.360541.351281.37128126.0023883.00
4052011.02.09 01:00buy2031.001.362531.354531.37453
4062011.02.09 11:00close2031.001.364041.354531.37453151.0024034.00
4072011.02.10 01:00buy2041.001.372031.364031.38403
4082011.02.10 09:52s/l2041.001.364031.364031.38403-800.0023234.00
4092011.02.11 01:00buy2051.001.360441.352441.37244
4102011.02.11 10:50s/l2051.001.352441.352441.37244-800.0022434.00
4112011.02.14 01:00buy2061.001.351331.343331.36333
4122011.02.14 11:00close2061.001.346321.343331.36333-501.0021933.00
4132011.02.15 01:00buy2071.001.347991.339991.35999
4142011.02.15 11:00close2071.001.350841.339991.35999285.0022218.00
4152011.02.16 01:00buy2081.001.349831.341831.36183
4162011.02.16 11:00close2081.001.355051.341831.36183522.0022740.00
4172011.02.17 01:00buy2091.001.357461.349461.36946
4182011.02.17 11:00close2091.001.356711.349461.36946-75.0022665.00
4192011.02.18 01:00buy2101.001.362331.354331.37433
4202011.02.18 11:00close2101.001.357031.354331.37433-530.0022135.00
4212011.02.21 01:00buy2111.001.371311.363311.38331
4222011.02.21 11:00close2111.001.366431.363311.38331-488.0021647.00
4232011.02.22 01:00buy2121.001.368201.360201.38020
4242011.02.22 02:43s/l2121.001.360201.360201.38020-800.0020847.00
4252011.02.23 01:00buy2131.001.367371.359371.37937
4262011.02.23 11:00close2131.001.370491.359371.37937312.0021159.00
4272011.02.24 01:00buy2141.001.376101.368101.38810
4282011.02.24 11:00close2141.001.378821.368101.38810272.0021431.00
4292011.02.25 01:00buy2151.001.382081.374081.39408
4302011.02.25 11:00close2151.001.381901.374081.39408-18.0021413.00
4312011.02.28 01:00buy2161.001.373481.365481.38548
4322011.02.28 11:00close2161.001.382291.365481.38548881.0022294.00
4332011.03.01 01:00buy2171.001.382191.374191.39419
4342011.03.01 11:00close2171.001.383281.374191.39419109.0022403.00
4352011.03.02 01:00buy2181.001.376851.368851.38885
4362011.03.02 11:00close2181.001.379151.368851.38885230.0022633.00
4372011.03.03 01:00buy2191.001.386661.378661.39866
4382011.03.03 11:00close2191.001.385521.378661.39866-114.0022519.00
4392011.03.04 01:00buy2201.001.395711.387711.40771
4402011.03.04 11:00close2201.001.395881.387711.4077117.0022536.00
4412011.03.07 01:00buy2211.001.399141.391141.41114
4422011.03.07 11:00close2211.001.402631.391141.41114349.0022885.00
4432011.03.08 01:00buy2221.001.396301.388301.40830
4442011.03.08 11:00close2221.001.392801.388301.40830-350.0022535.00
4452011.03.09 01:00buy2231.001.389621.381621.40162
4462011.03.09 11:00close2231.001.387701.381621.40162-192.0022343.00
4472011.03.10 01:00buy2241.001.390461.382461.40246
4482011.03.10 08:35s/l2241.001.382461.382461.40246-800.0021543.00
4492011.03.11 01:00buy2251.001.380141.372141.39214
4502011.03.11 11:00close2251.001.380071.372141.39214-7.0021536.00
4512011.03.14 01:00buy2261.001.393561.385561.40556
4522011.03.14 11:00close2261.001.395371.385561.40556181.0021717.00
4532011.03.15 01:00buy2271.001.399101.391101.41110
4542011.03.15 05:15s/l2271.001.391101.391101.41110-800.0020917.00
4552011.03.16 01:00buy2281.001.398691.390691.41069
4562011.03.16 11:00close2281.001.395941.390691.41069-275.0020642.00
4572011.03.17 01:00buy2291.001.388501.380501.40050
4582011.03.17 10:18t/p2291.001.400501.380501.400501200.0021842.00
4592011.03.18 01:00buy2301.001.403131.395131.41513
4602011.03.18 11:00close2301.001.407381.395131.41513425.0022267.00
4612011.03.21 01:00buy2311.001.416951.408951.42895
4622011.03.21 11:00close2311.001.415831.408951.42895-112.0022155.00
4632011.03.22 01:00buy2321.001.421721.413721.43372
4642011.03.22 11:00close2321.001.422531.413721.4337281.0022236.00
4652011.03.23 01:00buy2331.001.416911.408911.42891
4662011.03.23 11:00close2331.001.418331.408911.42891142.0022378.00
4672011.03.24 01:00buy2341.001.410571.402571.42257
4682011.03.24 11:00close2341.001.412451.402571.42257188.0022566.00
4692011.03.25 01:00buy2351.001.417031.409031.42903
4702011.03.25 11:00close2351.001.415791.409031.42903-124.0022442.00
4712011.03.28 01:00buy2361.001.402451.394451.41445
4722011.03.28 11:00close2361.001.406191.394451.41445374.0022816.00
4732011.03.29 01:00buy2371.001.407721.399721.41972
4742011.03.29 11:00close2371.001.414581.399721.41972686.0023502.00
4752011.03.30 01:00buy2381.001.411111.403111.42311
4762011.03.30 11:00close2381.001.409881.403111.42311-123.0023379.00
4772011.03.31 01:00buy2391.001.412081.404081.42408
4782011.03.31 11:00close2391.001.421011.404081.42408893.0024272.00
4792011.04.01 01:00buy2401.001.415861.407861.42786
4802011.04.01 11:00close2401.001.416531.407861.4278667.0024339.00
4812011.04.04 01:00buy2411.001.422251.414251.43425
4822011.04.04 11:00close2411.001.420211.414251.43425-204.0024135.00
4832011.04.05 01:00buy2421.001.421881.413881.43388
4842011.04.05 11:00close2421.001.417881.413881.43388-400.0023735.00
4852011.04.06 01:00buy2431.001.421891.413891.43389
4862011.04.06 11:00close2431.001.428741.413891.43389685.0024420.00
4872011.04.07 01:00buy2441.001.433441.425441.44544
4882011.04.07 11:00close2441.001.429481.425441.44544-396.0024024.00
4892011.04.08 01:00buy2451.001.430041.422041.44204
4902011.04.08 09:45t/p2451.001.442041.422041.442041200.0025224.00
4912011.04.11 01:00buy2461.001.446231.438231.45823
4922011.04.11 11:00close2461.001.445851.438231.45823-38.0025186.00
4932011.04.12 01:00buy2471.001.443741.435741.45574
4942011.04.12 11:00close2471.001.444011.435741.4557427.0025213.00
4952011.04.13 01:00buy2481.001.447581.439581.45958
4962011.04.13 11:00close2481.001.449761.439581.45958218.0025431.00
4972011.04.14 01:00buy2491.001.444221.436221.45622
4982011.04.14 11:00close2491.001.446681.436221.45622246.0025677.00
4992011.04.15 01:00buy2501.001.448501.440501.46050
5002011.04.15 11:00close2501.001.445901.440501.46050-260.0025417.00
5012011.04.18 01:00buy2511.001.441291.433291.45329
5022011.04.18 09:29s/l2511.001.433291.433291.45329-800.0024617.00
5032011.04.19 01:00buy2521.001.422121.414121.43412
5042011.04.19 11:00close2521.001.425831.414121.43412371.0024988.00
5052011.04.20 01:00buy2531.001.433801.425801.44580
5062011.04.20 10:45t/p2531.001.445801.425801.445801200.0026188.00
5072011.04.21 01:00buy2541.001.451281.443281.46328
5082011.04.21 09:31t/p2541.001.463281.443281.463281200.0027388.00
5092011.04.22 01:00buy2551.001.455391.447391.46739
5102011.04.22 11:00close2551.001.456821.447391.46739143.0027531.00
5112011.04.25 01:00buy2561.001.455491.447491.46749
5122011.04.25 11:00close2561.001.459491.447491.46749400.0027931.00
5132011.04.26 01:00buy2571.001.457731.449731.46973
5142011.04.26 02:53s/l2571.001.449731.449731.46973-800.0027131.00
5152011.04.27 01:00buy2581.001.468851.460851.48085
5162011.04.27 11:00close2581.001.469021.460851.4808517.0027148.00
5172011.04.28 01:00buy2591.001.477781.469781.48978
5182011.04.28 11:00close2591.001.484691.469781.48978691.0027839.00
5192011.04.29 01:00buy2601.001.484311.476311.49631
5202011.04.29 11:00close2601.001.485771.476311.49631146.0027985.00
5212011.05.02 01:00buy2611.001.480201.472201.49220
5222011.05.02 11:00close2611.001.481651.472201.49220145.0028130.00
5232011.05.03 01:00buy2621.001.482351.474351.49435
5242011.05.03 11:00close2621.001.480591.474351.49435-176.0027954.00
5252011.05.04 01:00buy2631.001.483321.475321.49532
5262011.05.04 11:00close2631.001.485441.475321.49532212.0028166.00
5272011.05.05 01:00buy2641.001.482941.474941.49494
5282011.05.05 11:00close2641.001.489321.474941.49494638.0028804.00
5292011.05.06 01:00buy2651.001.454361.446361.46636
5302011.05.06 11:00close2651.001.452141.446361.46636-222.0028582.00
5312011.05.09 01:00buy2661.001.434781.426781.44678
5322011.05.09 11:00close2661.001.442401.426781.44678762.0029344.00
5332011.05.10 01:00buy2671.001.437501.429501.44950
5342011.05.10 07:17s/l2671.001.429501.429501.44950-800.0028544.00
5352011.05.11 01:00buy2681.001.440701.432701.45270
5362011.05.11 11:00close2681.001.440901.432701.4527020.0028564.00
5372011.05.12 01:00buy2691.001.421171.413171.43317
5382011.05.12 11:00close2691.001.419561.413171.43317-161.0028403.00
5392011.05.13 01:12buy2701.001.423701.415701.43570
5402011.05.13 11:00close2701.001.432221.415701.43570852.0029255.00
5412011.05.16 01:00buy2711.001.407631.399631.41963
5422011.05.16 11:00close2711.001.414051.399631.41963642.0029897.00