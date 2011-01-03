Strategy Tester Report
e-BJF-PSAR
AlpariUS-Live (Build 399)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2011.01.03 00:00 - 2011.04.19 23:00 (2011.01.01 - 2011.04.20)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|_tmp1_=" --- Trade params ---"; AccDigits=5; SupportECN=false;
AllowLongs=true;
AllowShorts=true;
Lots=1; StopLoss=160; TakeProfit=0; ReverseSignals=false;
Slippage=3; Magic=20110422; _tmp2_=" --- Parabolic SAR ---"; PSAR.step=0.06; PSAR.maximum=0.1; PSAR.SignalBar=1; _tmp3_=" --- Chart ---"; clBuy=DodgerBlue; clSell=Red; clClose=Gold;
|Bars in test
|2834
|Ticks modelled
|2822063
|Modelling quality
|72.51%
|Mismatched charts errors
|1
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|6838.40
|Gross profit
|33553.20
|Gross loss
|-26714.80
|Profit factor
|1.26
|Expected payoff
|53.01
|Absolute drawdown
|1569.80
|Maximal drawdown
|4466.20 (31.58%)
|Relative drawdown
|31.58% (4466.20)
|Total trades
|129
|Short positions (won %)
|64 (32.81%)
|Long positions (won %)
|65 (46.15%)
|Profit trades (% of total)
|51 (39.53%)
|Loss trades (% of total)
|78 (60.47%)
|Largest
|profit trade
|3213.00
|loss trade
|-824.00
|Average
|profit trade
|657.91
|loss trade
|-342.50
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|5 (1798.40)
|consecutive losses (loss in money)
|8 (-2041.60)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|3274.20 (2)
|consecutive loss (count of losses)
|-2041.60 (8)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2011.01.03 14:00
|buy
|1
|1.00
|1.33497
|1.31897
|0.00000
|2
|2011.01.04 08:00
|close
|1
|1.00
|1.33442
|1.31897
|0.00000
|-52.80
|9947.20
|3
|2011.01.04 08:00
|sell
|2
|1.00
|1.33442
|1.35042
|0.00000
|4
|2011.01.04 11:00
|close
|2
|1.00
|1.33992
|1.35042
|0.00000
|-550.00
|9397.20
|5
|2011.01.04 11:00
|buy
|3
|1.00
|1.33992
|1.32392
|0.00000
|6
|2011.01.04 17:00
|close
|3
|1.00
|1.33168
|1.32392
|0.00000
|-824.00
|8573.20
|7
|2011.01.04 17:00
|sell
|4
|1.00
|1.33168
|1.34768
|0.00000
|8
|2011.01.07 15:00
|close
|4
|1.00
|1.29922
|1.34768
|0.00000
|3213.00
|11786.20
|9
|2011.01.07 15:00
|buy
|5
|1.00
|1.29922
|1.28322
|0.00000
|10
|2011.01.07 16:00
|close
|5
|1.00
|1.29603
|1.28322
|0.00000
|-319.00
|11467.20
|11
|2011.01.07 16:00
|sell
|6
|1.00
|1.29603
|1.31203
|0.00000
|12
|2011.01.10 13:00
|close
|6
|1.00
|1.29100
|1.31203
|0.00000
|496.40
|11963.60
|13
|2011.01.10 13:00
|buy
|7
|1.00
|1.29100
|1.27500
|0.00000
|14
|2011.01.10 14:00
|close
|7
|1.00
|1.28925
|1.27500
|0.00000
|-175.00
|11788.60
|15
|2011.01.10 14:00
|sell
|8
|1.00
|1.28925
|1.30525
|0.00000
|16
|2011.01.10 16:00
|close
|8
|1.00
|1.29142
|1.30525
|0.00000
|-217.00
|11571.60
|17
|2011.01.10 16:00
|buy
|9
|1.00
|1.29142
|1.27542
|0.00000
|18
|2011.01.11 03:00
|close
|9
|1.00
|1.29571
|1.27542
|0.00000
|431.20
|12002.80
|19
|2011.01.11 03:00
|sell
|10
|1.00
|1.29571
|1.31171
|0.00000
|20
|2011.01.11 13:00
|close
|10
|1.00
|1.29599
|1.31171
|0.00000
|-28.00
|11974.80
|21
|2011.01.11 13:00
|buy
|11
|1.00
|1.29599
|1.27999
|0.00000
|22
|2011.01.11 16:00
|close
|11
|1.00
|1.29139
|1.27999
|0.00000
|-460.00
|11514.80
|23
|2011.01.11 16:00
|sell
|12
|1.00
|1.29139
|1.30739
|0.00000
|24
|2011.01.11 18:00
|close
|12
|1.00
|1.29785
|1.30739
|0.00000
|-646.00
|10868.80
|25
|2011.01.11 18:00
|buy
|13
|1.00
|1.29785
|1.28185
|0.00000
|26
|2011.01.12 13:00
|close
|13
|1.00
|1.29696
|1.28185
|0.00000
|-86.80
|10782.00
|27
|2011.01.12 13:00
|sell
|14
|1.00
|1.29696
|1.31296
|0.00000
|28
|2011.01.12 16:00
|close
|14
|1.00
|1.30443
|1.31296
|0.00000
|-747.00
|10035.00
|29
|2011.01.12 16:00
|buy
|15
|1.00
|1.30443
|1.28843
|0.00000
|30
|2011.01.14 14:00
|close
|15
|1.00
|1.33479
|1.28843
|0.00000
|3044.80
|13079.80
|31
|2011.01.14 14:00
|sell
|16
|1.00
|1.33479
|1.35079
|0.00000
|32
|2011.01.17 14:00
|close
|16
|1.00
|1.33243
|1.35079
|0.00000
|229.40
|13309.20
|33
|2011.01.17 14:00
|buy
|17
|1.00
|1.33243
|1.31643
|0.00000
|34
|2011.01.18 00:00
|close
|17
|1.00
|1.32769
|1.31643
|0.00000
|-471.80
|12837.40
|35
|2011.01.18 00:00
|sell
|18
|1.00
|1.32769
|1.34369
|0.00000
|36
|2011.01.18 06:00
|close
|18
|1.00
|1.33167
|1.34369
|0.00000
|-398.00
|12439.40
|37
|2011.01.18 06:00
|buy
|19
|1.00
|1.33167
|1.31567
|0.00000
|38
|2011.01.19 01:00
|close
|19
|1.00
|1.33772
|1.31567
|0.00000
|607.20
|13046.60
|39
|2011.01.19 01:00
|sell
|20
|1.00
|1.33772
|1.35372
|0.00000
|40
|2011.01.19 05:00
|close
|20
|1.00
|1.34476
|1.35372
|0.00000
|-704.00
|12342.60
|41
|2011.01.19 05:00
|buy
|21
|1.00
|1.34476
|1.32876
|0.00000
|42
|2011.01.19 21:00
|close
|21
|1.00
|1.34600
|1.32876
|0.00000
|124.00
|12466.60
|43
|2011.01.19 21:00
|sell
|22
|1.00
|1.34600
|1.36200
|0.00000
|44
|2011.01.20 11:00
|close
|22
|1.00
|1.34907
|1.36200
|0.00000
|-326.80
|12139.80
|45
|2011.01.20 11:00
|buy
|23
|1.00
|1.34907
|1.33307
|0.00000
|46
|2011.01.20 15:00
|close
|23
|1.00
|1.34495
|1.33307
|0.00000
|-412.00
|11727.80
|47
|2011.01.20 15:00
|sell
|24
|1.00
|1.34495
|1.36095
|0.00000
|48
|2011.01.21 02:00
|close
|24
|1.00
|1.34638
|1.36095
|0.00000
|-149.60
|11578.20
|49
|2011.01.21 02:00
|buy
|25
|1.00
|1.34638
|1.33038
|0.00000
|50
|2011.01.24 10:00
|close
|25
|1.00
|1.35718
|1.33038
|0.00000
|1082.20
|12660.40
|51
|2011.01.24 10:00
|sell
|26
|1.00
|1.35718
|1.37318
|0.00000
|52
|2011.01.24 16:00
|close
|26
|1.00
|1.36415
|1.37318
|0.00000
|-697.00
|11963.40
|53
|2011.01.24 16:00
|buy
|27
|1.00
|1.36415
|1.34815
|0.00000
|54
|2011.01.25 10:00
|close
|27
|1.00
|1.36365
|1.34815
|0.00000
|-47.80
|11915.60
|55
|2011.01.25 10:00
|sell
|28
|1.00
|1.36365
|1.37965
|0.00000
|56
|2011.01.25 17:00
|close
|28
|1.00
|1.36744
|1.37965
|0.00000
|-379.00
|11536.60
|57
|2011.01.25 17:00
|buy
|29
|1.00
|1.36744
|1.35144
|0.00000
|58
|2011.01.26 15:00
|close
|29
|1.00
|1.36772
|1.35144
|0.00000
|30.20
|11566.80
|59
|2011.01.26 15:00
|sell
|30
|1.00
|1.36772
|1.38372
|0.00000
|60
|2011.01.26 21:00
|close
|30
|1.00
|1.36849
|1.38372
|0.00000
|-77.00
|11489.80
|61
|2011.01.26 21:00
|buy
|31
|1.00
|1.36849
|1.35249
|0.00000
|62
|2011.01.27 09:00
|close
|31
|1.00
|1.36681
|1.35249
|0.00000
|-161.40
|11328.40
|63
|2011.01.27 09:00
|sell
|32
|1.00
|1.36681
|1.38281
|0.00000
|64
|2011.01.27 12:00
|close
|32
|1.00
|1.37413
|1.38281
|0.00000
|-732.00
|10596.40
|65
|2011.01.27 12:00
|buy
|33
|1.00
|1.37413
|1.35813
|0.00000
|66
|2011.01.28 03:00
|close
|33
|1.00
|1.36981
|1.35813
|0.00000
|-429.80
|10166.60
|67
|2011.01.28 03:00
|sell
|34
|1.00
|1.36981
|1.38581
|0.00000
|68
|2011.01.28 12:00
|close
|34
|1.00
|1.37152
|1.38581
|0.00000
|-171.00
|9995.60
|69
|2011.01.28 12:00
|buy
|35
|1.00
|1.37152
|1.35552
|0.00000
|70
|2011.01.28 16:00
|close
|35
|1.00
|1.37085
|1.35552
|0.00000
|-67.00
|9928.60
|71
|2011.01.28 16:00
|sell
|36
|1.00
|1.37085
|1.38685
|0.00000
|72
|2011.01.31 11:00
|close
|36
|1.00
|1.36436
|1.38685
|0.00000
|642.40
|10571.00
|73
|2011.01.31 11:00
|buy
|37
|1.00
|1.36436
|1.34836
|0.00000
|74
|2011.02.02 13:00
|close
|37
|1.00
|1.38011
|1.34836
|0.00000
|1579.40
|12150.40
|75
|2011.02.02 13:00
|sell
|38
|1.00
|1.38011
|1.39611
|0.00000
|76
|2011.02.03 01:00
|close
|38
|1.00
|1.38174
|1.39611
|0.00000
|-182.80
|11967.60
|77
|2011.02.03 01:00
|buy
|39
|1.00
|1.38174
|1.36574
|0.00000
|78
|2011.02.03 10:00
|close
|39
|1.00
|1.37966
|1.36574
|0.00000
|-208.00
|11759.60
|79
|2011.02.03 10:00
|sell
|40
|1.00
|1.37966
|1.39566
|0.00000
|80
|2011.02.07 04:00
|close
|40
|1.00
|1.36215
|1.39566
|0.00000
|1737.80
|13497.40
|81
|2011.02.07 04:00
|buy
|41
|1.00
|1.36215
|1.34615
|0.00000
|82
|2011.02.07 12:00
|close
|41
|1.00
|1.35725
|1.34615
|0.00000
|-490.00
|13007.40
|83
|2011.02.07 12:00
|sell
|42
|1.00
|1.35725
|1.37325
|0.00000
|84
|2011.02.07 21:00
|close
|42
|1.00
|1.35877
|1.37325
|0.00000
|-152.00
|12855.40
|85
|2011.02.07 21:00
|buy
|43
|1.00
|1.35877
|1.34277
|0.00000
|86
|2011.02.08 22:00
|close
|43
|1.00
|1.36321
|1.34277
|0.00000
|446.20
|13301.60
|87
|2011.02.08 22:00
|sell
|44
|1.00
|1.36321
|1.37921
|0.00000
|88
|2011.02.09 08:00
|close
|44
|1.00
|1.36522
|1.37921
|0.00000
|-207.60
|13094.00
|89
|2011.02.09 08:00
|buy
|45
|1.00
|1.36522
|1.34922
|0.00000
|90
|2011.02.09 12:00
|close
|45
|1.00
|1.36154
|1.34922
|0.00000
|-368.00
|12726.00
|91
|2011.02.09 12:00
|sell
|46
|1.00
|1.36154
|1.37754
|0.00000
|92
|2011.02.09 15:00
|close
|46
|1.00
|1.36707
|1.37754
|0.00000
|-553.00
|12173.00
|93
|2011.02.09 15:00
|buy
|47
|1.00
|1.36707
|1.35107
|0.00000
|94
|2011.02.10 07:00
|close
|47
|1.00
|1.36879
|1.35107
|0.00000
|178.60
|12351.60
|95
|2011.02.10 07:00
|sell
|48
|1.00
|1.36879
|1.38479
|0.00000
|96
|2011.02.14 05:00
|close
|48
|1.00
|1.35361
|1.38479
|0.00000
|1504.80
|13856.40
|97
|2011.02.14 05:00
|buy
|49
|1.00
|1.35361
|1.33761
|0.00000
|98
|2011.02.14 10:00
|close
|49
|1.00
|1.34747
|1.33761
|0.00000
|-614.00
|13242.40
|99
|2011.02.14 10:00
|sell
|50
|1.00
|1.34747
|1.36347
|0.00000
|100
|2011.02.15 02:00
|close
|50
|1.00
|1.35011
|1.36347
|0.00000
|-270.60
|12971.80
|101
|2011.02.15 02:00
|buy
|51
|1.00
|1.35011
|1.33411
|0.00000
|102
|2011.02.15 09:00
|close
|51
|1.00
|1.34696
|1.33411
|0.00000
|-315.00
|12656.80
|103
|2011.02.15 09:00
|sell
|52
|1.00
|1.34696
|1.36296
|0.00000
|104
|2011.02.15 11:00
|close
|52
|1.00
|1.35099
|1.36296
|0.00000
|-403.00
|12253.80
|105
|2011.02.15 11:00
|buy
|53
|1.00
|1.35099
|1.33499
|0.00000
|106
|2011.02.15 19:00
|close
|53
|1.00
|1.35175
|1.33499
|0.00000
|76.00
|12329.80
|107
|2011.02.15 19:00
|sell
|54
|1.00
|1.35175
|1.36775
|0.00000
|108
|2011.02.16 03:00
|close
|54
|1.00
|1.35238
|1.36775
|0.00000
|-69.60
|12260.20
|109
|2011.02.16 03:00
|buy
|55
|1.00
|1.35238
|1.33638
|0.00000
|110
|2011.02.16 14:00
|close
|55
|1.00
|1.35128
|1.33638
|0.00000
|-110.00
|12150.20
|111
|2011.02.16 14:00
|sell
|56
|1.00
|1.35128
|1.36728
|0.00000
|112
|2011.02.16 18:00
|close
|56
|1.00
|1.35473
|1.36728
|0.00000
|-345.00
|11805.20
|113
|2011.02.16 18:00
|buy
|57
|1.00
|1.35473
|1.33873
|0.00000
|114
|2011.02.17 10:00
|close
|57
|1.00
|1.35537
|1.33873
|0.00000
|70.60
|11875.80
|115
|2011.02.17 10:00
|sell
|58
|1.00
|1.35537
|1.37137
|0.00000
|116
|2011.02.17 16:00
|close
|58
|1.00
|1.35965
|1.37137
|0.00000
|-428.00
|11447.80
|117
|2011.02.17 16:00
|buy
|59
|1.00
|1.35965
|1.34365
|0.00000
|118
|2011.02.18 09:00
|close
|59
|1.00
|1.35929
|1.34365
|0.00000
|-33.80
|11414.00
|119
|2011.02.18 09:00
|sell
|60
|1.00
|1.35929
|1.37529
|0.00000
|120
|2011.02.18 14:00
|close
|60
|1.00
|1.36079
|1.37529
|0.00000
|-150.00
|11264.00
|121
|2011.02.18 14:00
|buy
|61
|1.00
|1.36079
|1.34479
|0.00000
|122
|2011.02.21 15:00
|close
|61
|1.00
|1.36653
|1.34479
|0.00000
|576.20
|11840.20
|123
|2011.02.21 15:00
|sell
|62
|1.00
|1.36653
|1.38253
|0.00000
|124
|2011.02.22 12:00
|close
|62
|1.00
|1.36387
|1.38253
|0.00000
|259.40
|12099.60
|125
|2011.02.22 12:00
|buy
|63
|1.00
|1.36387
|1.34787
|0.00000
|126
|2011.02.24 08:00
|close
|63
|1.00
|1.37412
|1.34787
|0.00000
|1033.80
|13133.40
|127
|2011.02.24 08:00
|sell
|64
|1.00
|1.37412
|1.39012
|0.00000
|128
|2011.02.24 11:00
|close
|64
|1.00
|1.37897
|1.39012
|0.00000
|-485.00
|12648.40
|129
|2011.02.24 11:00
|buy
|65
|1.00
|1.37897
|1.36297
|0.00000
|130
|2011.02.25 11:00
|close
|65
|1.00
|1.38190
|1.36297
|0.00000
|295.20
|12943.60
|131
|2011.02.25 11:00
|sell
|66
|1.00
|1.38190
|1.39790
|0.00000
|132
|2011.02.28 07:00
|close
|66
|1.00
|1.37641
|1.39790
|0.00000
|542.40
|13486.00
|133
|2011.02.28 07:00
|buy
|67
|1.00
|1.37641
|1.36041
|0.00000
|134
|2011.03.01 07:00
|close
|67
|1.00
|1.38060
|1.36041
|0.00000
|421.20
|13907.20
|135
|2011.03.01 07:00
|sell
|68
|1.00
|1.38060
|1.39660
|0.00000
|136
|2011.03.01 11:00
|close
|68
|1.00
|1.38343
|1.39660
|0.00000
|-283.00
|13624.20
|137
|2011.03.01 11:00
|buy
|69
|1.00
|1.38343
|1.36743
|0.00000
|138
|2011.03.01 17:00
|close
|69
|1.00
|1.38301
|1.36743
|0.00000
|-42.00
|13582.20
|139
|2011.03.01 17:00
|sell
|70
|1.00
|1.38301
|1.39901
|0.00000
|140
|2011.03.02 11:00
|close
|70
|1.00
|1.37930
|1.39901
|0.00000
|364.40
|13946.60
|141
|2011.03.02 11:00
|buy
|71
|1.00
|1.37930
|1.36330
|0.00000
|142
|2011.03.03 10:00
|close
|71
|1.00
|1.38417
|1.36330
|0.00000
|493.60
|14440.20
|143
|2011.03.03 10:00
|sell
|72
|1.00
|1.38417
|1.40017
|0.00000
|144
|2011.03.03 13:00
|close
|72
|1.00
|1.38694
|1.40017
|0.00000
|-277.00
|14163.20
|145
|2011.03.03 13:00
|buy
|73
|1.00
|1.38694
|1.37094
|0.00000
|146
|2011.03.07 03:00
|close
|73
|1.00
|1.39780
|1.37094
|0.00000
|1090.40
|15253.60
|147
|2011.03.07 03:00
|sell
|74
|1.00
|1.39780
|1.41380
|0.00000
|148
|2011.03.07 09:00
|close
|74
|1.00
|1.39754
|1.41380
|0.00000
|26.00
|15279.60
|149
|2011.03.07 09:00
|buy
|75
|1.00
|1.39754
|1.38154
|0.00000
|150
|2011.03.07 10:00
|close
|75
|1.00
|1.39865
|1.38154
|0.00000
|111.00
|15390.60
|151
|2011.03.07 10:00
|sell
|76
|1.00
|1.39865
|1.41465
|0.00000
|152
|2011.03.07 11:00
|close
|76
|1.00
|1.40278
|1.41465
|0.00000
|-413.00
|14977.60
|153
|2011.03.07 11:00
|buy
|77
|1.00
|1.40278
|1.38678
|0.00000
|154
|2011.03.07 18:00
|close
|77
|1.00
|1.39762
|1.38678
|0.00000
|-516.00
|14461.60
|155
|2011.03.07 18:00
|sell
|78
|1.00
|1.39762
|1.41362
|0.00000
|156
|2011.03.09 09:00
|close
|78
|1.00
|1.39046
|1.41362
|0.00000
|702.80
|15164.40
|157
|2011.03.09 09:00
|buy
|79
|1.00
|1.39046
|1.37446
|0.00000
|158
|2011.03.09 10:00
|close
|79
|1.00
|1.38738
|1.37446
|0.00000
|-308.00
|14856.40
|159
|2011.03.09 10:00
|sell
|80
|1.00
|1.38738
|1.40338
|0.00000
|160
|2011.03.09 13:00
|close
|80
|1.00
|1.39315
|1.40338
|0.00000
|-577.00
|14279.40
|161
|2011.03.09 13:00
|buy
|81
|1.00
|1.39315
|1.37715
|0.00000
|162
|2011.03.10 05:00
|close
|81
|1.00
|1.38789
|1.37715
|0.00000
|-519.40
|13760.00
|163
|2011.03.10 05:00
|sell
|82
|1.00
|1.38789
|1.40389
|0.00000
|164
|2011.03.11 04:00
|close
|82
|1.00
|1.38264
|1.40389
|0.00000
|518.40
|14278.40
|165
|2011.03.11 04:00
|buy
|83
|1.00
|1.38264
|1.36664
|0.00000
|166
|2011.03.11 09:00
|close
|83
|1.00
|1.38103
|1.36664
|0.00000
|-161.00
|14117.40
|167
|2011.03.11 09:00
|sell
|84
|1.00
|1.38103
|1.39703
|0.00000
|168
|2011.03.11 10:00
|close
|84
|1.00
|1.38335
|1.39703
|0.00000
|-232.00
|13885.40
|169
|2011.03.11 10:00
|buy
|85
|1.00
|1.38335
|1.36735
|0.00000
|170
|2011.03.11 12:00
|close
|85
|1.00
|1.37702
|1.36735
|0.00000
|-633.00
|13252.40
|171
|2011.03.11 12:00
|sell
|86
|1.00
|1.37702
|1.39302
|0.00000
|172
|2011.03.11 16:00
|close
|86
|1.00
|1.38175
|1.39302
|0.00000
|-473.00
|12779.40
|173
|2011.03.11 16:00
|buy
|87
|1.00
|1.38175
|1.36575
|0.00000
|174
|2011.03.15 04:00
|close
|87
|1.00
|1.39441
|1.36575
|0.00000
|1270.40
|14049.80
|175
|2011.03.15 04:00
|sell
|88
|1.00
|1.39441
|1.41041
|0.00000
|176
|2011.03.15 16:00
|close
|88
|1.00
|1.39668
|1.41041
|0.00000
|-227.00
|13822.80
|177
|2011.03.15 16:00
|buy
|89
|1.00
|1.39668
|1.38068
|0.00000
|178
|2011.03.16 11:00
|close
|89
|1.00
|1.39594
|1.38068
|0.00000
|-71.80
|13751.00
|179
|2011.03.16 11:00
|sell
|90
|1.00
|1.39594
|1.41194
|0.00000
|180
|2011.03.16 23:00
|close
|90
|1.00
|1.39335
|1.41194
|0.00000
|259.00
|14010.00
|181
|2011.03.16 23:00
|buy
|91
|1.00
|1.39335
|1.37735
|0.00000
|182
|2011.03.17 01:00
|close
|91
|1.00
|1.38836
|1.37735
|0.00000
|-492.40
|13517.60
|183
|2011.03.17 01:00
|sell
|92
|1.00
|1.38836
|1.40436
|0.00000
|184
|2011.03.17 09:00
|close
|92
|1.00
|1.39570
|1.40436
|0.00000
|-734.00
|12783.60
|185
|2011.03.17 09:00
|buy
|93
|1.00
|1.39570
|1.37970
|0.00000
|186
|2011.03.18 02:00
|close
|93
|1.00
|1.40050
|1.37970
|0.00000
|482.20
|13265.80
|187
|2011.03.18 02:00
|sell
|94
|1.00
|1.40050
|1.41650
|0.00000
|188
|2011.03.18 03:00
|close
|94
|1.00
|1.40641
|1.41650
|0.00000
|-591.00
|12674.80
|189
|2011.03.18 03:00
|buy
|95
|1.00
|1.40641
|1.39041
|0.00000
|190
|2011.03.21 15:00
|close
|95
|1.00
|1.41642
|1.39041
|0.00000
|1003.20
|13678.00
|191
|2011.03.21 15:00
|sell
|96
|1.00
|1.41642
|1.43242
|0.00000
|192
|2011.03.21 16:00
|close
|96
|1.00
|1.41740
|1.43242
|0.00000
|-98.00
|13580.00
|193
|2011.03.21 16:00
|buy
|97
|1.00
|1.41740
|1.40140
|0.00000
|194
|2011.03.22 14:00
|close
|97
|1.00
|1.42116
|1.40140
|0.00000
|378.20
|13958.20
|195
|2011.03.22 14:00
|sell
|98
|1.00
|1.42116
|1.43716
|0.00000
|196
|2011.03.23 10:00
|close
|98
|1.00
|1.41869
|1.43716
|0.00000
|240.40
|14198.60
|197
|2011.03.23 10:00
|buy
|99
|1.00
|1.41869
|1.40269
|0.00000
|198
|2011.03.23 13:00
|close
|99
|1.00
|1.41413
|1.40269
|0.00000
|-456.00
|13742.60
|199
|2011.03.23 13:00
|sell
|100
|1.00
|1.41413
|1.43013
|0.00000
|200
|2011.03.24 11:00
|close
|100
|1.00
|1.41260
|1.43013
|0.00000
|133.20
|13875.80
|201
|2011.03.24 11:00
|buy
|101
|1.00
|1.41260
|1.39660
|0.00000
|202
|2011.03.25 10:00
|close
|101
|1.00
|1.41474
|1.39660
|0.00000
|216.20
|14092.00
|203
|2011.03.25 10:00
|sell
|102
|1.00
|1.41474
|1.43074
|0.00000
|204
|2011.03.28 16:00
|close
|102
|1.00
|1.40958
|1.43074
|0.00000
|509.40
|14601.40
|205
|2011.03.28 16:00
|buy
|103
|1.00
|1.40958
|1.39358
|0.00000
|206
|2011.03.29 04:00
|close
|103
|1.00
|1.40761
|1.39358
|0.00000
|-194.80
|14406.60
|207
|2011.03.29 04:00
|sell
|104
|1.00
|1.40761
|1.42361
|0.00000
|208
|2011.03.29 08:00
|close
|104
|1.00
|1.41181
|1.42361
|0.00000
|-420.00
|13986.60
|209
|2011.03.29 08:00
|buy
|105
|1.00
|1.41181
|1.39581
|0.00000
|210
|2011.03.29 13:00
|close
|105
|1.00
|1.40828
|1.39581
|0.00000
|-353.00
|13633.60
|211
|2011.03.29 13:00
|sell
|106
|1.00
|1.40828
|1.42428
|0.00000
|212
|2011.03.29 22:00
|close
|106
|1.00
|1.41034
|1.42428
|0.00000
|-206.00
|13427.60
|213
|2011.03.29 22:00
|buy
|107
|1.00
|1.41034
|1.39434
|0.00000
|214
|2011.03.30 05:00
|close
|107
|1.00
|1.40847
|1.39434
|0.00000
|-184.80
|13242.80
|215
|2011.03.30 05:00
|sell
|108
|1.00
|1.40847
|1.42447
|0.00000
|216
|2011.03.30 11:00
|close
|108
|1.00
|1.41003
|1.42447
|0.00000
|-156.00
|13086.80
|217
|2011.03.30 11:00
|buy
|109
|1.00
|1.41003
|1.39403
|0.00000
|218
|2011.03.30 13:00
|close
|109
|1.00
|1.40880
|1.39403
|0.00000
|-123.00
|12963.80
|219
|2011.03.30 13:00
|sell
|110
|1.00
|1.40880
|1.42480
|0.00000
|220
|2011.03.30 19:00
|close
|110
|1.00
|1.41284
|1.42480
|0.00000
|-404.00
|12559.80
|221
|2011.03.30 19:00
|buy
|111
|1.00
|1.41284
|1.39684
|0.00000
|222
|2011.03.31 22:00
|close
|111
|1.00
|1.41724
|1.39684
|0.00000
|446.60
|13006.40
|223
|2011.03.31 22:00
|sell
|112
|1.00
|1.41724
|1.43324
|0.00000
|224
|2011.04.01 18:00
|close
|112
|1.00
|1.42153
|1.43324
|0.00000
|-435.60
|12570.80
|225
|2011.04.01 18:00
|buy
|113
|1.00
|1.42153
|1.40553
|0.00000
|226
|2011.04.04 18:00
|close
|113
|1.00
|1.42187
|1.40553
|0.00000
|36.20
|12607.00
|227
|2011.04.04 18:00
|sell
|114
|1.00
|1.42187
|1.43787
|0.00000
|228
|2011.04.05 17:00
|close
|114
|1.00
|1.42048
|1.43787
|0.00000
|132.40
|12739.40
|229
|2011.04.05 17:00
|buy
|115
|1.00
|1.42048
|1.40448
|0.00000
|230
|2011.04.07 05:00
|close
|115
|1.00
|1.43034
|1.40448
|0.00000
|994.80
|13734.20
|231
|2011.04.07 05:00
|sell
|116
|1.00
|1.43034
|1.44634
|0.00000
|232
|2011.04.07 15:00
|close
|116
|1.00
|1.42695
|1.44634
|0.00000
|339.00
|14073.20
|233
|2011.04.07 15:00
|buy
|117
|1.00
|1.42695
|1.41095
|0.00000
|234
|2011.04.07 16:00
|close
|117
|1.00
|1.42991
|1.41095
|0.00000
|296.00
|14369.20
|235
|2011.04.07 16:00
|sell
|118
|1.00
|1.42991
|1.44591
|0.00000
|236
|2011.04.07 22:00
|close
|118
|1.00
|1.43041
|1.44591
|0.00000
|-50.00
|14319.20
|237
|2011.04.07 22:00
|buy
|119
|1.00
|1.43041
|1.41441
|0.00000
|238
|2011.04.11 14:00
|close
|119
|1.00
|1.44379
|1.41441
|0.00000
|1342.40
|15661.60
|239
|2011.04.11 14:00
|sell
|120
|1.00
|1.44379
|1.45979
|0.00000
|240
|2011.04.12 10:00
|close
|120
|1.00
|1.44274
|1.45979
|0.00000
|98.40
|15760.00
|241
|2011.04.12 10:00
|buy
|121
|1.00
|1.44274
|1.42674
|0.00000
|242
|2011.04.13 04:00
|close
|121
|1.00
|1.44601
|1.42674
|0.00000
|329.20
|16089.20
|243
|2011.04.13 04:00
|sell
|122
|1.00
|1.44601
|1.46201
|0.00000
|244
|2011.04.13 09:00
|close
|122
|1.00
|1.45104
|1.46201
|0.00000
|-503.00
|15586.20
|245
|2011.04.13 09:00
|buy
|123
|1.00
|1.45104
|1.43504
|0.00000
|246
|2011.04.13 16:00
|close
|123
|1.00
|1.44755
|1.43504
|0.00000
|-349.00
|15237.20
|247
|2011.04.13 16:00
|sell
|124
|1.00
|1.44755
|1.46355
|0.00000
|248
|2011.04.14 06:00
|close
|124
|1.00
|1.44634
|1.46355
|0.00000
|101.20
|15338.40
|249
|2011.04.14 06:00
|buy
|125
|1.00
|1.44634
|1.43034
|0.00000
|250
|2011.04.14 12:00
|close
|125
|1.00
|1.44115
|1.43034
|0.00000
|-519.00
|14819.40
|251
|2011.04.14 12:00
|sell
|126
|1.00
|1.44115
|1.45715
|0.00000
|252
|2011.04.14 19:00
|close
|126
|1.00
|1.44852
|1.45715
|0.00000
|-737.00
|14082.40
|253
|2011.04.14 19:00
|buy
|127
|1.00
|1.44852
|1.43252
|0.00000
|254
|2011.04.15 11:00
|close
|127
|1.00
|1.44590
|1.43252
|0.00000
|-259.80
|13822.60
|255
|2011.04.15 11:00
|sell
|128
|1.00
|1.44590
|1.46190
|0.00000
|256
|2011.04.19 09:00
|close
|128
|1.00
|1.42436
|1.46190
|0.00000
|2140.80
|15963.40
|257
|2011.04.19 09:00
|buy
|129
|1.00
|1.42436
|1.40836
|0.00000
|258
|2011.04.19 23:59
|close at stop
|129
|1.00
|1.43311
|1.40836
|0.00000
|875.00
|16838.40