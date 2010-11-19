Alpari NZ Limited

Account: 8xxxxx Name: Kxxxxxxxx Krystian Currency: USD 2010 December 13, 21:09
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
5001683512010.11.19 15:48balance1st Deposit MB USD 1463554244.61
5001687922010.11.19 17:35buy0.01eurgbp0.855190.805300.856302010.11.19 17:590.85542-0.060.000.000.37
5001691462010.11.22 00:00sell0.01eurjpy114.5940.000114.3002010.11.22 13:14114.317-0.060.000.003.31
5001691922010.11.22 00:08sell0.01eurusd1.373710.000001.370002010.11.22 12:581.37000-0.060.000.003.71
5001692302010.11.22 00:16sell0.01eurjpy114.4880.000114.3002010.11.22 13:14114.313-0.060.000.002.09
5001694702010.11.22 02:50sell0.01eurusd1.374680.000001.372502010.11.22 12:151.37250-0.060.000.002.18
5001708422010.11.22 12:44sell0.01audusd0.991720.000000.988002010.11.22 14:020.98800-0.060.000.003.72
5001720312010.11.22 16:31sell0.01eurusd1.362781.412671.312672010.11.22 16:361.36173-0.060.000.001.05
5001720462010.11.22 16:33sell0.01gbpusd1.595681.645691.545692010.11.22 16:591.59430-0.060.000.001.38
5001741802010.11.23 08:09sell0.01usdjpy83.7010.00083.6002010.11.23 10:1283.600-0.060.000.001.21
5001755202010.11.23 13:34sell0.01eurusd1.352331.402231.347432010.11.23 13:591.35127-0.060.000.001.06
5001767282010.11.23 16:31buy0.01eurusd1.340901.290901.390902010.11.23 16:531.34255-0.060.000.001.65
5001768992010.11.23 17:32buy0.01eurusd1.338451.288411.388412010.11.23 18:541.33834-0.060.000.00-0.11
5001769202010.11.23 17:41buy0.01eurusd1.337651.287771.338602010.11.23 17:571.33835-0.060.000.000.70
5001802362010.11.24 14:36sell0.01gbpjpy131.7920.000131.4602010.11.24 16:00131.460-0.060.000.003.99
5001802482010.11.24 14:38sell0.01gbpjpy131.8910.000131.4602010.11.24 16:00131.460-0.060.000.005.18
5001803302010.11.24 14:47sell0.01gbpjpy131.894136.889131.7102010.11.24 14:52131.829-0.060.000.000.78
5001804172010.11.24 15:05sell0.01eurusd1.338190.000001.335002010.11.24 17:501.33500-0.060.000.003.19
5001804192010.11.24 15:05sell0.01eurusd1.338111.388061.337002010.11.24 15:111.33700-0.060.000.001.11
5001806352010.11.24 16:02sell0.01eurusd1.338921.388921.337802010.11.24 16:111.33844-0.060.000.000.48
5001823702010.11.25 08:24buy0.01eurusd1.333330.000001.333702010.11.25 09:191.33370-0.060.000.000.37
5001824372010.11.25 08:33buy0.01eurusd1.332401.282471.333602010.11.25 08:551.33360-0.060.000.001.20
5001824572010.11.25 08:39buy limit0.01eurusd1.332400.000001.333702010.11.25 09:201.33406cancelled
5001826632010.11.25 09:51sell0.01eurusd1.333280.000001.331502010.11.25 09:561.33150-0.060.000.001.78
5001833872010.11.25 14:33buy limit0.01eurusd1.330500.000001.332502010.11.25 18:151.33784cancelled
5001833942010.11.25 14:33buy limit0.01eurusd1.330000.000001.332502010.11.25 18:141.33792cancelled
5001838832010.11.25 18:15sell0.01euraud1.362670.000001.360702010.11.25 21:481.36070-0.060.000.001.93
5001838892010.11.25 18:18sell0.01gbpjpy131.9120.000131.7002010.11.25 19:10131.700-0.060.000.002.53
5001850822010.11.26 08:49sell0.01usdjpy83.8950.00083.6902010.11.26 09:4083.846-0.060.000.000.58
5001852892010.11.26 09:41sell0.01euraud1.367540.000001.365402010.11.29 12:501.36705-0.060.000.090.48
5001853212010.11.26 12:17buy0.01eurusd1.321000.000001.324002010.11.26 13:101.32400-0.060.000.003.00
5001854072010.11.26 10:05sell0.01gbpusd1.571250.000001.569202010.11.26 10:191.56920-0.060.000.002.05
5001855432010.11.26 10:21buy0.01eurusd1.323471.273521.373522010.11.26 10:551.32464-0.060.000.001.17
5001857112010.11.26 10:48buy0.01eurusd1.323210.000001.325202010.11.26 10:571.32430-0.060.000.001.09
5001858602010.11.26 12:11buy0.01eurusd1.322280.000001.324002010.11.26 13:101.32400-0.060.000.001.72
5001864252010.11.26 14:19sell0.01euraud1.371921.421851.367002010.11.26 15:521.37126-0.060.000.000.64
5001868042010.11.26 16:33buy0.01audchf0.967000.000000.969002010.11.29 00:000.96900-0.060.000.081.99
5001882692010.11.29 09:24sell limit0.01eurusd1.339500.000001.336002010.11.30 08:571.31185cancelled
5001910782010.11.30 04:44sell0.01eurusd1.310671.311700.000002010.11.30 05:051.30998-0.060.000.000.69
5001915282010.11.30 08:58buy0.01usdjpy83.9770.00084.1802010.11.30 10:3884.034-0.060.000.000.68
5001918752010.11.30 09:54sell0.01eurusd1.306211.307500.000002010.11.30 09:561.30536-0.060.000.000.85
5001923842010.11.30 11:26sell0.01usdchf0.998610.000000.996502010.11.30 17:000.99650-0.060.000.002.12
5001923942010.11.30 11:28buy0.01gbpjpy130.1440.000130.3402010.11.30 16:59130.340-0.060.000.002.34
5001924462010.11.30 11:40sell0.01eurusd1.301401.302500.000002010.11.30 11:431.30250-0.060.000.00-1.10
5001925242010.11.30 11:59sell0.01eurusd1.303231.305501.302002010.11.30 12:151.30276-0.060.000.000.47
5001926832010.11.30 12:52sell0.01eurusd1.302641.305000.000002010.11.30 13:051.30159-0.060.000.001.05
5001931352010.11.30 14:37sell0.01eurusd1.298071.299500.000002010.11.30 14:481.29950-0.060.000.00-1.43
5001932112010.11.30 14:50sell0.01eurusd1.298841.300501.297202010.11.30 15:311.29787-0.060.000.000.97
5001935532010.11.30 16:32buy0.01eurusd1.302211.300000.000002010.11.30 16:511.30000-0.060.000.00-2.21
5001936532010.11.30 16:57buy0.01eurusd1.300501.298000.000002010.11.30 17:051.30276-0.060.000.002.26
5001938092010.11.30 17:37buy0.01eurusd1.302661.301500.000002010.11.30 17:421.30329-0.060.000.000.63
5001939082010.11.30 18:19buy0.01gbpusd1.557451.555800.000002010.11.30 19:001.55794-0.060.000.000.49
5001940362010.11.30 19:28buy0.01eurjpy109.0940.000109.3002010.12.01 09:15109.300-0.060.000.002.46
5001940632010.11.30 19:35buy0.01eurusd1.303300.000001.305402010.12.01 09:121.30540-0.060.00-0.012.10
5001941722010.11.30 20:59buy0.01eurusd1.301211.251271.302302010.12.01 06:071.30230-0.060.00-0.011.09
5001944352010.11.30 22:22buy0.01eurusd1.298530.000001.301002010.12.01 04:591.30100-0.060.00-0.012.47
5001948282010.12.01 05:57buy0.01eurusd1.301241.299800.000002010.12.01 06:071.30224-0.060.000.001.00
5001948952010.12.01 06:52buy0.01gbpusd1.558561.551811.563152010.12.01 09:281.55958-0.060.000.001.02
5001951042010.12.01 08:28buy0.01gbpusd1.556761.506631.558502010.12.01 09:131.55850-0.060.000.001.74
5001954582010.12.01 09:49buy0.01eurusd1.307270.000000.000002010.12.01 09:511.30767-0.060.000.000.40
5001957682010.12.01 10:59sell limit0.01eurusd1.309001.319001.307002010.12.01 11:021.30724cancelled
5001957852010.12.01 11:21sell0.01eurusd1.309000.000001.308602010.12.01 14:201.30860-0.060.000.000.40
5001957972010.12.01 11:21sell0.01eurusd1.309000.000001.308602010.12.01 14:201.30860-0.060.000.000.40
5001960062010.12.01 11:56sell0.01eurusd1.310841.360671.308702010.12.01 12:481.31011-0.060.000.000.73
5001960652010.12.01 12:14buy0.01gbpusd1.562521.560500.000002010.12.01 12:241.56004-0.060.000.00-2.48
5001961292010.12.01 12:27buy0.01eurusd1.309491.308000.000002010.12.01 12:301.31039-0.060.000.000.90
5001961812010.12.01 12:38buy0.01eurusd1.310260.000001.312502010.12.01 14:401.31250-0.060.000.002.24
5001964182010.12.01 13:54buy0.01eurusd1.309501.307501.311202010.12.01 14:101.31067-0.060.000.001.17
5001965572010.12.01 14:25buy0.01eurusd1.309041.307500.000002010.12.01 14:301.31093-0.060.000.001.89
5001967082010.12.01 14:51buy0.01eurusd1.312451.262451.362452010.12.01 20:381.31473-0.060.000.002.28
5001967182010.12.01 14:51buy0.01eurusd1.312581.309500.000002010.12.01 15:221.30949-0.060.000.00-3.09
5001967422010.12.01 14:55buy0.01eurusd1.312481.262561.315002010.12.01 17:551.31500-0.060.000.002.52
5001967922010.12.01 15:05buy0.01eurusd1.312091.309500.000002010.12.01 15:221.30949-0.060.000.00-2.60
5001968772010.12.01 15:23buy0.01eurusd1.310151.308000.000002010.12.01 16:161.30800-0.060.000.00-2.15
5001969092010.12.01 15:26buy0.01eurusd1.310771.308000.000002010.12.01 16:161.30800-0.060.000.00-2.77
5001972032010.12.01 16:35sell0.01eurusd1.306541.310000.000002010.12.01 16:361.30688-0.060.000.00-0.34
5001999072010.12.02 11:02sell limit0.01eurusd1.328000.000001.325002010.12.02 15:301.31083cancelled
5001999202010.12.02 11:03sell limit0.01eurusd1.328200.000001.325502010.12.02 15:301.31093cancelled
5002011342010.12.02 15:28buy0.01eurusd1.311290.000001.315302010.12.02 15:511.31530-0.060.000.004.01
5002011492010.12.02 15:31buy0.01gbpusd1.554470.000001.556502010.12.02 15:571.55630-0.060.000.001.83
5002013022010.12.02 15:55buy limit0.01eurusd1.313700.000001.315702010.12.02 17:331.32477cancelled
5002018132010.12.03 14:30sell0.01eurusd1.328000.000001.326502010.12.06 14:231.32650-0.060.00-0.021.50
5002018262010.12.03 14:32sell0.01eurusd1.329000.000001.327002010.12.06 11:361.32700-0.060.00-0.022.00
5002019412010.12.02 18:04buy0.01gbpchf1.545740.000000.000002010.12.02 20:221.54812-0.060.000.002.40
5002019552010.12.02 18:05buy0.01gbpchf1.546581.496641.547702010.12.02 18:121.54770-0.060.000.001.13
5002023382010.12.02 21:20buy0.01eurusd1.321761.271861.371862010.12.02 22:181.32245-0.060.000.000.69
5002028702010.12.03 07:00buy0.01gbpusd1.562271.562881.565632010.12.03 09:551.56418-0.060.000.001.91
5002029432010.12.03 07:30buy0.01gbpusd1.562851.558371.566272010.12.03 09:551.56418-0.060.000.001.33
5002034052010.12.03 09:46buy0.01eurusd1.322951.273011.373012010.12.03 09:501.32377-0.060.000.000.82
5002034082010.12.03 09:47buy0.01eurusd1.323171.273201.324202010.12.03 09:511.32394-0.060.000.000.77
5002034442010.12.03 09:54buy0.01eurusd1.323641.273771.373772010.12.03 11:031.32546-0.060.000.001.82
5002034532010.12.03 09:57buy0.01eurusd1.323301.273371.324402010.12.03 10:311.32360-0.060.000.000.30
5002039432010.12.03 12:41buy0.01gbpaud1.595940.000001.598002010.12.07 10:511.58797-0.060.00-0.55-7.94
5002060932010.12.06 00:03sell0.01audjpy82.04282.16581.5432010.12.06 01:0082.168-0.060.000.00-1.52
5002062802010.12.06 02:23buy0.01gbpcad1.580591.578551.585592010.12.06 09:151.57855-0.060.000.00-2.03
5002075322010.12.06 10:06sell0.01gbpusd1.570781.620931.520932010.12.06 10:201.56968-0.060.000.001.10
5002075392010.12.06 10:07sell0.01gbpusd1.570871.620801.570002010.12.06 10:201.57000-0.060.000.000.87
5002080822010.12.06 12:08buy0.01gbpusd1.566940.000000.000002010.12.06 13:141.56901-0.060.000.002.07
5002080842010.12.06 12:09buy0.01gbpusd1.566811.516801.567802010.12.06 12:251.56780-0.060.000.000.99
5002094582010.12.06 18:14buy0.01gbpjpy129.7280.000129.9402010.12.06 20:33129.940-0.060.000.002.57
5002095842010.12.06 19:00sell0.01gbpusd1.569880.000001.567902010.12.07 10:511.58173-0.060.00-0.03-11.85
5002100152010.12.06 22:11buy0.01gbpjpy129.9380.000130.1402010.12.07 07:19130.140-0.060.000.002.45
5002100322010.12.06 22:21buy0.01gbpjpy129.898124.898130.0002010.12.07 06:54130.000-0.060.000.001.24
5002106282010.12.07 06:30buy0.01gbpusd1.575791.575731.579232010.12.07 09:371.57700-0.060.000.001.21
5002107622010.12.07 07:31buy0.01gbpusd1.574981.575671.578472010.12.07 09:101.57847-0.060.000.003.49
5002122662010.12.07 13:25buy0.01eurusd1.336601.335300.000002010.12.07 13:321.33706-0.060.000.000.46
5002123722010.12.07 13:53buy0.01eurusd1.337131.335500.000002010.12.07 14:051.33548-0.060.000.00-1.65
5002124652010.12.07 14:16buy0.01eurusd1.336561.335000.000002010.12.07 14:251.33778-0.060.000.001.22
5002129092010.12.07 15:15sell0.01eurusd1.337651.339500.000002010.12.07 15:231.33957-0.060.000.00-1.92
5002129902010.12.07 15:29sell0.01eurusd1.338551.340000.000002010.12.07 16:001.33647-0.060.000.002.08
5002130332010.12.07 15:38sell0.01eurusd1.338081.339500.000002010.12.07 16:001.33644-0.060.000.001.64
5002132102010.12.07 16:07sell0.01eurusd1.336290.000000.000002010.12.07 16:091.33539-0.060.000.000.90
5002132752010.12.07 16:15sell0.01eurusd1.335251.336800.000002010.12.07 16:211.33680-0.060.000.00-1.55
5002132942010.12.07 16:20buy0.01gbpusd1.580771.530581.630582010.12.08 15:451.58289-0.060.000.002.12
5002133252010.12.07 16:22sell0.01eurusd1.336091.337500.000002010.12.07 16:311.33483-0.060.000.001.26
5002133792010.12.07 16:34buy0.01gbpusd1.580021.530041.581502010.12.07 16:591.58150-0.060.000.001.48
5002134602010.12.07 16:52sell0.01eurusd1.333941.335200.000002010.12.07 17:031.33346-0.060.000.000.48
5002136112010.12.07 17:17sell0.01eurusd1.333241.334500.000002010.12.07 17:211.33251-0.060.000.000.73
5002144082010.12.07 20:16buy0.01gbpusd1.577611.527611.578702010.12.07 20:221.57772-0.060.000.000.11
5002151752010.12.07 23:50buy0.01gbpusd1.575391.525361.576502010.12.08 00:051.57562-0.060.000.000.23
5002152372010.12.08 00:10buy0.01gbpusd1.576191.526161.577202010.12.08 11:541.57720-0.060.000.001.01
5002154472010.12.08 02:50sell0.01eurusd1.325121.327300.000002010.12.08 03:311.32426-0.060.000.000.86
5002155102010.12.08 03:38sell0.01eurusd1.322871.325000.000002010.12.08 04:081.32219-0.060.000.000.68
5002157032010.12.08 05:16sell0.01eurusd1.322204.000000.000002010.12.08 05:321.32155-0.060.000.000.65
5002160532010.12.08 07:30sell0.01gbpusd1.570071.570091.566592010.12.08 08:461.56852-0.060.000.001.55
5002160812010.12.08 07:31sell0.01gbpusd1.568971.568411.565612010.12.08 08:451.56841-0.060.000.000.56
5002161002010.12.08 07:33sell0.01eurusd1.321141.323500.000002010.12.08 07:351.32082-0.060.000.000.32
5002164392010.12.08 09:00buy0.01eurusd1.321230.000001.322202010.12.08 10:461.32220-0.060.000.000.97
5002164472010.12.08 12:45sell0.01eurusd1.325000.000001.323002010.12.08 12:591.32300-0.060.000.002.00
5002164722010.12.08 09:02sell0.01eurusd1.320851.322700.000002010.12.08 09:071.32246-0.060.000.00-1.61
5002166132010.12.08 09:22sell0.01eurusd1.321771.323500.000002010.12.08 10:041.31986-0.060.000.001.91
5002168832010.12.08 10:18buy0.01eurusd1.319320.000001.322202010.12.08 10:461.32220-0.060.000.002.88
5002169832010.12.08 10:30sell0.01eurusd1.320441.321400.000002010.12.08 10:321.32140-0.060.000.00-0.96
5002176442010.12.08 13:05sell0.01eurusd1.322051.324100.000002010.12.08 13:221.32415-0.060.000.00-2.10
5002176692010.12.08 13:09sell0.01eurusd1.322771.324800.000002010.12.08 13:441.32086-0.060.000.001.91
5002178012010.12.08 13:32sell0.01eurusd1.322321.325700.000002010.12.08 13:451.32096-0.060.000.001.36
5002179152010.12.08 13:51sell0.01eurusd1.320891.323500.000002010.12.08 13:521.32040-0.060.000.000.49
5002179742010.12.08 14:06sell0.01eurusd1.320891.322400.000002010.12.08 14:121.31994-0.060.000.000.95
5002182162010.12.08 15:11sell0.01gbpjpy132.6300.000132.5002010.12.09 03:28132.500-0.060.00-0.091.56
5002183752010.12.08 15:47buy0.01eurusd1.326161.324000.000002010.12.08 16:021.32470-0.060.000.00-1.46
5002184772010.12.08 16:06sell0.01eurusd1.324341.326600.000002010.12.08 16:201.32237-0.060.000.001.97
5002186522010.12.08 16:47sell0.01eurusd1.321661.323200.000002010.12.08 16:511.32101-0.060.000.000.65
5002190722010.12.08 19:07sell0.01gbpjpy132.8120.000132.5002010.12.09 03:28132.500-0.060.00-0.093.73
5002198452010.12.09 01:56buy0.02eurusd1.326511.325000.000002010.12.09 02:051.32980-0.120.000.006.58
5002199022010.12.09 02:29buy0.02eurusd1.329331.328000.000002010.12.09 02:401.32997-0.120.000.001.28
5002200342010.12.09 05:18buy0.02eurusd1.330811.328700.000002010.12.09 05:551.33151-0.120.000.001.40
5002201122010.12.09 07:06buy0.02eurusd1.330801.329000.000002010.12.09 07:281.32939-0.120.000.00-2.82
5002201652010.12.09 07:31buy0.01gbpusd1.582771.578361.586262010.12.09 09:551.57833-0.060.000.00-4.44
5002203382010.12.09 08:49buy0.02eurusd1.331561.329800.000002010.12.09 09:011.32976-0.120.000.00-3.60
5002205472010.12.09 09:31buy limit0.01eurusd1.315000.000001.317002010.12.10 08:321.32811cancelled
5002205542010.12.09 09:32sell limit0.01eurusd1.340000.000001.338002010.12.09 17:051.31687cancelled
5002205882010.12.09 09:37sell0.02eurusd1.328941.330500.000002010.12.09 09:511.32798-0.120.000.001.92
5002206032010.12.09 09:40buy0.01eurusd1.330151.280271.333822010.12.13 16:031.33382-0.060.00-0.013.67
5002207162010.12.09 10:00sell0.02eurusd1.326901.328000.000002010.12.09 10:041.32647-0.120.000.000.86
5002207782010.12.09 10:07buy0.01eurusd1.326311.276351.327402010.12.09 10:271.32656-0.060.000.000.25
5002208242010.12.09 10:26sell0.02eurusd1.326651.328000.000002010.12.09 10:321.32575-0.120.000.001.80
5002212882010.12.09 12:02sell0.02eurusd1.321771.324000.000002010.12.09 12:171.32084-0.120.000.001.86
5002214392010.12.09 12:45sell0.02eurusd1.321841.324000.000002010.12.09 13:031.32042-0.120.000.002.84
5002215302010.12.09 13:23sell0.02eurusd1.321931.324000.000002010.12.09 13:441.32151-0.120.000.000.84
5002215952010.12.09 13:45sell0.02eurusd1.321191.323500.000002010.12.09 13:481.32019-0.120.000.002.00
5002216572010.12.09 13:56sell0.02eurusd1.320841.323000.000002010.12.09 14:311.32300-0.120.000.00-4.32
5002219032010.12.09 14:56buy0.01eurusd1.324431.274491.326402010.12.10 07:151.32640-0.060.000.001.97
5002221242010.12.09 15:47sell0.02eurusd1.322661.324000.000002010.12.09 15:521.32402-0.120.000.00-2.72
5002222092010.12.09 16:03sell0.02eurusd1.321041.323200.000002010.12.09 16:121.31898-0.120.000.004.12
5002223312010.12.09 16:23sell0.02eurusd1.318140.000000.000002010.12.09 16:241.31804-0.120.000.000.20
5002223712010.12.09 16:27sell0.02eurusd1.317741.320000.000002010.12.09 17:041.31693-0.120.000.001.62
5002225942010.12.09 17:06buy limit0.01eurusd1.315000.000001.318002010.12.10 08:321.32801cancelled
5002226342010.12.09 17:10buy limit0.01gbpusd1.570000.000001.572002010.12.10 08:321.58215cancelled
5002227792010.12.09 17:57sell0.02eurusd1.319871.321500.000002010.12.09 18:001.32151-0.120.000.00-3.28
5002237342010.12.10 01:55sell0.02eurusd1.322931.324500.000002010.12.10 02:031.32241-0.120.000.001.04
5002237722010.12.10 02:07sell0.02eurusd1.322391.324000.000002010.12.10 02:201.32401-0.120.000.00-3.24
5002238242010.12.10 03:18buy0.02eurusd1.324671.323500.000002010.12.10 03:281.32548-0.120.000.001.62
5002240262010.12.10 07:10buy0.02eurusd1.326251.324800.000002010.12.10 07:161.32684-0.120.000.001.18
5002240972010.12.10 07:30buy0.01gbpusd1.579281.581101.582602010.12.10 08:511.58110-0.060.000.001.82
5002241002010.12.10 07:31buy0.01gbpusd1.579331.579971.582772010.12.10 09:091.57997-0.060.000.000.64
5002241172010.12.10 07:37buy0.02eurusd1.326931.325600.000002010.12.10 08:021.32754-0.120.000.001.22
5002242772010.12.10 08:33sell limit0.01eurusd1.328500.000001.326502010.12.10 09:401.32336cancelled
5002242932010.12.10 08:33sell limit0.01eurusd1.329000.000001.326502010.12.10 09:401.32344cancelled
5002244292010.12.10 09:08sell0.02eurusd1.324741.326300.000002010.12.10 09:091.32423-0.120.000.001.02
5002244642010.12.10 09:10sell0.02eurusd1.324571.326300.000002010.12.10 09:321.32343-0.120.000.002.28
5002246262010.12.10 09:38sell0.02eurusd1.323741.325200.000002010.12.10 09:401.32334-0.120.000.000.80
5002246512010.12.10 09:42buy limit0.01eurchf1.298350.000001.301702010.12.10 10:441.29972cancelled
5002247642010.12.10 10:07sell0.02eurusd1.323991.325200.000002010.12.10 10:241.32315-0.120.000.001.68
5002248242010.12.10 10:26sell0.01gbpusd1.581090.000001.579102010.12.10 14:461.57910-0.060.000.001.99
5002248832010.12.10 10:57buy0.01usdchf0.981000.000000.983002010.12.10 14:350.98266-0.060.000.001.69
5002256112010.12.10 14:33sell0.02eurusd1.323071.324500.000002010.12.10 14:351.32288-0.120.000.000.38
5002256502010.12.10 14:36sell0.02eurusd1.322971.324500.000002010.12.10 14:491.32180-0.120.000.002.34
5002257882010.12.10 15:07sell0.01eurusd1.321391.369500.000002010.12.13 00:001.32077-0.060.00-0.020.62
5002258312010.12.10 15:17sell0.02eurusd1.321011.322300.000002010.12.10 15:581.32051-0.120.000.001.00
5002260622010.12.10 16:15sell0.02eurusd1.318371.320000.000002010.12.10 16:341.32000-0.120.000.00-3.26
5002261532010.12.10 16:32sell0.02eurusd1.319321.320300.000002010.12.10 16:451.32033-0.120.000.00-2.02
5002263642010.12.10 17:15buy0.02eurusd1.322251.320000.000002010.12.10 17:251.32283-0.120.000.001.16
5002265872010.12.10 18:00buy0.02eurusd1.323661.322000.000002010.12.10 18:571.32257-0.120.000.00-2.18
5002272832010.12.13 01:03sell0.01gbpjpy132.5910.000132.3802010.12.13 12:10132.404-0.060.000.002.22
5002273032010.12.13 01:04buy0.01usdchf0.982320.000000.984402010.12.13 08:500.98440-0.060.000.002.11
5002273862010.12.13 02:50sell0.02eurusd1.318801.320000.000002010.12.13 04:531.32003-0.120.000.00-2.46
5002275882010.12.13 05:58sell0.02eurusd1.318401.320000.000002010.12.13 07:451.32000-0.120.000.00-3.20
5002278752010.12.13 08:38buy0.02eurusd1.321261.320000.000002010.12.13 08:501.31999-0.120.000.00-2.54
5002281192010.12.13 09:35sell0.02eurusd1.320071.321600.000002010.12.13 09:451.32096-0.120.000.00-1.78
5002282132010.12.13 09:50buy0.02eurusd1.320611.319000.000002010.12.13 10:141.32219-0.120.000.003.16
5002284252010.12.13 10:22buy0.02eurusd1.322161.320800.000002010.12.13 11:201.32105-0.120.000.00-2.22
5002284572010.12.13 10:26buy0.01eurusd1.321961.272021.323002010.12.13 11:471.32247-0.060.000.000.51
5002287812010.12.13 12:51buy0.01eurusd1.325010.000001.327002010.12.13 12:571.32700-0.060.000.001.99
5002287952010.12.13 12:51buy0.01eurusd1.325010.000001.327002010.12.13 12:571.32700-0.060.000.001.99
5002288232010.12.13 12:29buy0.02eurusd1.323801.322500.000002010.12.13 12:531.32578-0.120.000.003.96
5002290702010.12.13 13:09buy0.02eurusd1.326421.324800.000002010.12.13 13:121.32719-0.120.000.001.54
5002293552010.12.13 13:56buy0.02eurusd1.327201.325800.000002010.12.13 14:291.32794-0.120.000.001.48
5002293782010.12.13 13:56buy0.01eurusd1.327211.277261.328302010.12.13 14:341.32794-0.060.000.000.73
5002294622010.12.13 14:22buy0.01gbpaud1.587070.000000.000002010.12.13 16:181.59029-0.060.000.003.20
5002304392010.12.13 17:31sell0.01gbpjpy132.5120.000132.3002010.12.13 19:19132.300-0.060.000.002.55
5002304652010.12.13 17:39buy0.02eurusd1.338111.337100.000002010.12.13 17:561.33894-0.120.000.001.66
  -14.34 0.00 -0.69 156.11
Closed P/L: 141.08
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
5002246432010.12.10 09:41buy0.01eurchf1.299690.000001.30050 1.29688-0.060.000.00-2.90
5002303392010.12.13 17:04sell0.01eurusd1.338450.000001.33300 1.33991-0.060.000.00-1.46
5002305902010.12.13 18:06sell0.01eurusd1.338350.000001.33600 1.33991-0.060.000.00-1.56
5002310762010.12.13 21:01sell0.01eurusd1.339790.000001.33600 1.33991-0.060.000.00-0.12
  -0.24 0.00 0.00 -6.04
 Floating P/L: -6.28
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 244.61 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 141.08 Floating P/L: -6.28 Margin: 53.40
Balance: 385.69 Equity: 379.41 Free Margin: 326.01
 
Details:
Graph
Gross Profit: 241.61 Gross Loss: 100.53 Total Net Profit: 141.08
Profit Factor: 2.40 Expected Payoff: 0.72  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 22.62 (6.49%) Relative Drawdown: 6.49% (22.62)
 
Total Trades: 195 Short Positions (won %): 98 (80.61%) Long Positions (won %): 97 (82.47%)
Profit Trades (% of total): 159 (81.54%) Loss trades (% of total): 36 (18.46%)
Largest profit trade: 6.46 loss trade: -11.94
Average profit trade: 1.52 loss trade: -2.79
Maximum consecutive wins ($): 23 (36.27) consecutive losses ($): 5 (-11.25)
Maximal consecutive profit (count): 36.27 (23) consecutive loss (count): -20.49 (2)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 1