Triple A Investment Services S.A.

Account: 1302336 Name: Dark800 Currency: USD 2012 March 29, 18:35
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
108715352012.03.23 18:07balanceDeposit500 000.00
108716562012.03.23 18:14buy1.00cadjpy82.5340.0000.0002012.03.23 18:5482.6050.000.000.0086.07
108729312012.03.23 19:26sell1.00gbpnzd1.941940.000000.000002012.03.23 19:371.941810.000.000.0010.63
108729232012.03.23 19:26sell1.00gbpnzd1.942150.000000.000002012.03.23 19:391.941860.000.000.0023.71
108729302012.03.23 19:26sell1.00gbpnzd1.941940.000000.000002012.03.23 19:391.941880.000.000.004.91
108716102012.03.23 18:12buy1.00audchf0.950140.000000.959012012.03.23 20:130.951690.000.000.00170.67
108718562012.03.23 18:25buy1.00cadjpy82.5910.0000.0002012.03.25 22:2582.7040.000.001.46136.96
108720562012.03.23 18:35buy1.00cadjpy82.5980.0000.0002012.03.25 22:2682.7060.000.001.46130.90
108720582012.03.23 18:35buy1.00cadjpy82.5980.0000.0002012.03.25 22:2682.7060.000.001.46130.89
108720602012.03.23 18:35buy1.00cadjpy82.5980.0000.0002012.03.25 22:2682.7030.000.001.46127.26
108720632012.03.23 18:35buy1.00cadjpy82.5980.0000.0002012.03.25 22:2682.7020.000.001.46126.06
108720542012.03.23 18:35buy1.00cadjpy82.5980.0000.0002012.03.25 22:2882.7230.000.001.46151.48
108720652012.03.23 18:35buy1.00cadjpy82.5980.0000.0002012.03.25 22:3382.7500.000.001.46184.15
108718602012.03.23 18:25buy1.00cadjpy82.6000.0000.0002012.03.25 22:3682.7830.000.001.46221.61
108722752012.03.23 18:48buy1.00cadjpy82.6170.0000.0002012.03.25 22:3882.7980.000.001.46219.16
108718742012.03.23 18:25buy1.00audchf0.950470.000000.000002012.03.25 23:500.951110.000.006.4270.52
108718702012.03.23 18:25buy1.00audchf0.950490.000000.959082012.03.26 00:040.951240.000.006.4282.65
108763252012.03.25 23:11buy1.00gbpjpy130.9720.0000.0002012.03.26 00:06131.2370.000.000.00320.58
108763382012.03.25 23:12buy1.00gbpjpy130.9820.0000.0002012.03.26 00:10131.2990.000.000.00383.34
108750522012.03.25 21:58buy1.00gbpjpy130.9230.0000.0002012.03.26 00:12131.2740.000.000.00424.46
108720162012.03.23 18:33buy1.00audchf0.950540.000000.000002012.03.26 00:140.951190.000.006.4271.62
108720182012.03.23 18:33buy1.00audchf0.950530.000000.000002012.03.26 00:140.951190.000.006.4272.72
108720232012.03.23 18:33buy1.00audchf0.950520.000000.000002012.03.26 00:140.951200.000.006.4274.92
108751602012.03.25 22:02buy1.00gbpjpy130.9230.000131.7502012.03.26 00:57131.2060.000.000.00342.24
108753242012.03.25 22:08sell1.00audcad1.045871.047941.034632012.03.26 01:421.043600.000.000.00227.38
108759602012.03.25 22:52buy1.00gbpjpy131.0760.000132.1102012.03.26 01:57131.2560.000.000.00217.58
108717592012.03.23 18:17buy1.00nzdchf0.743280.000000.747022012.03.26 01:570.741630.000.003.03-181.61
108759582012.03.25 22:51sell1.00audcad1.044600.000001.037062012.03.26 01:591.042960.000.000.00164.31
108753222012.03.25 22:08sell1.00audcad1.045841.047941.038742012.03.26 02:401.043500.000.000.00234.57
108753232012.03.25 22:08sell1.00audcad1.045821.047941.037042012.03.26 02:411.043500.000.000.00232.56
108751422012.03.25 22:01buy1.00cadchf0.910140.000000.920352012.03.26 02:440.910400.000.000.0028.62
108764932012.03.25 23:25buy1.00gbpnzd1.942310.000001.948092012.03.26 04:071.942890.000.000.0047.35
108752072012.03.25 22:04buy1.00cadchf0.910540.000000.922372012.03.26 12:200.910780.000.000.0026.45
108971692012.03.26 12:46buy1.00cadchf0.909490.896180.923122012.03.26 12:510.909740.000.000.0027.64
108971712012.03.26 12:46buy1.00cadchf0.909550.896180.926862012.03.26 13:230.910910.000.000.00150.32
108971642012.03.26 12:46buy1.00cadchf0.909510.896180.920492012.03.26 13:240.910920.000.000.00155.83
108805902012.03.26 02:44buy1.00cadchf0.910870.000000.923042012.03.26 13:560.911200.000.000.0036.46
108962902012.03.26 12:29sell1.00audcad1.047710.000000.000002012.03.26 14:541.043670.000.000.00407.42
108965432012.03.26 12:31sell1.00audcad1.047530.000000.000002012.03.26 15:431.043310.000.000.00425.30
108967212012.03.26 12:34buy1.00gbpnzd1.937500.000000.000002012.03.26 16:061.940570.000.000.00252.01
108967472012.03.26 12:35buy1.00gbpnzd1.937500.000000.000002012.03.26 16:071.940760.000.000.00267.58
108963112012.03.26 12:29sell1.00audcad1.047390.000000.000002012.03.26 16:201.043380.000.000.00404.22
109010732012.03.26 14:49sell1.00gbpcad1.578520.000000.000002012.03.26 19:511.583590.000.000.00-511.32
108969662012.03.26 12:42sell1.00audcad1.047000.000001.040162012.03.27 01:281.043590.000.00-16.35343.96
108818872012.03.26 04:00sell1.00audcad1.043270.000001.040012012.03.27 12:481.041740.000.00-16.35154.25
108806332012.03.26 02:49sell1.00audcad1.042940.000001.037412012.03.27 12:481.041930.000.00-16.35101.83
109029332012.03.26 15:49buy1.00gbpnzd1.941041.927571.952412012.03.27 13:431.944760.000.00-16.14305.81
108990902012.03.26 13:36sell1.00audusd1.053190.000000.000002012.03.27 14:271.048850.000.00-19.46434.00
109029322012.03.26 15:49buy1.00gbpnzd1.941031.927571.950032012.03.27 14:291.945960.000.00-16.14404.76
109029342012.03.26 15:49buy1.00gbpnzd1.941091.927571.955802012.03.27 14:291.946070.000.00-16.14408.83
108766042012.03.25 23:28buy1.00gbpnzd1.942400.000001.954132012.03.27 14:491.944890.000.00-16.14204.36
108806302012.03.26 02:48sell1.00audcad1.042920.000001.035002012.03.27 15:131.040880.000.00-16.35205.44
108992602012.03.26 13:48sell1.00audusd1.052891.053891.045652012.03.27 15:151.047970.000.00-19.46492.00
108807362012.03.26 02:56sell1.00audcad1.042800.000001.038802012.03.27 15:171.041430.000.00-16.35137.90
108765342012.03.25 23:27buy1.00gbpnzd1.942410.000001.952582012.03.27 15:191.943350.000.00-16.1477.21
108969912012.03.26 12:43buy1.00gbpnzd1.938420.000000.000002012.03.27 15:201.943170.000.00-16.14390.17
108992682012.03.26 13:48sell1.00audusd1.052821.053821.043882012.03.27 16:541.048760.000.00-19.46406.00
108992712012.03.26 13:49sell1.00audusd1.052731.056901.041362012.03.27 16:541.048830.000.00-19.46390.00
109116562012.03.26 22:07sell1.00eurusd1.335250.000000.000002012.03.27 23:021.332230.000.000.53302.00
109354032012.03.27 14:46sell1.00eurjpy110.9730.0000.0002012.03.27 23:08110.8050.000.000.00202.01
109123702012.03.26 23:43sell1.00eurusd1.335010.000000.000002012.03.27 23:351.333020.000.000.53199.00
109350292012.03.27 14:32sell1.00audjpy87.2780.0000.0002012.03.28 00:3986.8260.000.00-20.24543.66
109313422012.03.27 12:22sell1.00audjpy87.0650.0000.0002012.03.28 01:4486.7390.000.00-20.24392.56
109110662012.03.26 20:58sell1.00eurjpy110.6300.0000.0002012.03.28 01:49110.6750.000.00-2.43-54.19
109110712012.03.26 20:58sell1.00eurjpy110.5930.0000.0002012.03.28 01:49110.6640.000.00-2.43-85.51
109369572012.03.27 15:35sell1.00gbpjpy132.7230.0000.0002012.03.28 01:56132.5670.000.00-3.19187.74
109369792012.03.27 15:37sell1.00gbpjpy132.7060.0000.0002012.03.28 01:56132.5650.000.00-3.19169.68
109470932012.03.28 02:03sell1.00audjpy86.5980.00086.3532012.03.28 06:2786.3530.000.000.00295.85
109307562012.03.27 11:54sell1.00gbpusd1.595100.000001.588062012.03.28 13:001.588060.000.00-2.46704.00
109013162012.03.26 14:56sell1.00gbpusd1.592351.610701.587862012.03.28 13:431.587860.000.00-4.92449.00
109350862012.03.27 14:36sell1.00gbpusd1.598290.000001.586522012.03.28 14:151.586520.000.00-2.461 177.00
109013342012.03.26 14:57sell1.00gbpusd1.592421.610701.586302012.03.28 14:151.586300.000.00-4.92612.00
109350772012.03.27 14:35sell1.00gbpusd1.598010.000001.585142012.03.28 14:331.585140.000.00-2.461 287.00
109116582012.03.26 22:08sell1.00gbpusd1.596270.000001.585122012.03.28 14:331.585120.000.00-4.921 115.00
109307522012.03.27 11:53sell1.00eurusd1.333330.000001.328002012.03.28 14:461.328000.000.000.53533.00
109470502012.03.28 02:01sell1.00gbpjpy132.4910.000131.2692012.03.28 15:29131.2690.000.000.001 475.95
108991852012.03.26 13:44sell1.00gbpusd1.594010.000000.000002012.03.28 17:151.585400.000.00-4.92861.00
108994632012.03.26 13:57sell1.00gbpusd1.593550.000000.000002012.03.28 17:151.585520.000.00-4.92803.00
109013582012.03.26 14:58sell1.00gbpusd1.592671.610701.584082012.03.28 17:151.585530.000.00-4.92714.00
109006282012.03.26 14:32sell1.00eurjpy110.3430.0000.0002012.03.28 17:19110.1860.000.00-2.43189.49
109005882012.03.26 14:30sell1.00eurjpy110.3290.0000.0002012.03.28 19:28110.3180.000.00-2.4313.28
109006442012.03.26 14:32sell1.00eurjpy110.3370.0000.0002012.03.28 19:28110.3180.000.00-2.4322.94
109309792012.03.27 12:02sell1.00nzdjpy68.2160.00067.2432012.03.28 19:2867.6550.000.00-9.90677.40
109350082012.03.27 14:31sell1.00nzdjpy68.3090.00067.1002012.03.28 19:2967.6660.000.00-9.90776.33
109797452012.03.28 22:49sell1.00gbpjpy131.6870.0000.0002012.03.29 00:41131.5100.000.00-9.53213.91
109776022012.03.28 19:39sell1.00gbpjpy131.5770.000131.3152012.03.29 01:56131.3150.000.00-9.53317.07
109776622012.03.28 19:42sell1.00eurusd1.332141.334021.330062012.03.29 02:091.331870.000.001.6027.00
109816182012.03.29 00:43sell1.00nzdjpy67.6690.00067.2202012.03.29 09:2167.2200.000.000.00544.88
109775762012.03.28 19:37sell1.00gbpusd1.588780.000001.586312012.03.29 11:081.586310.000.00-7.34247.00
  0.00 0.00 -347.08 25 549.75
Closed P/L: 25 202.67
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
109789172012.03.28 21:19buy1.00audnzd1.271490.000000.00000 1.270430.000.007.48-86.36
109800852012.03.28 23:26buy1.00audnzd1.270510.000000.00000 1.270430.000.007.48-6.52
109809582012.03.29 00:10buy1.00audnzd1.268880.000000.00000 1.270430.000.000.00126.28
109797542012.03.28 22:52buy1.00cadchf0.907180.000000.00000 0.908520.000.001.71147.67
110021412012.03.29 15:39buy1.00cadchf0.908820.000000.00000 0.908520.000.000.00-33.06
110047232012.03.29 18:04buy1.00cadjpy82.4940.0000.000 82.4740.000.000.00-24.28
109790522012.03.28 21:48sell1.00euraud1.281360.000000.00000 1.282570.000.0024.30-125.33
109797522012.03.28 22:50sell1.00euraud1.280700.000001.27516 1.282570.000.0024.30-193.69
109829592012.03.29 01:51sell1.00euraud1.286530.000000.00000 1.282570.000.000.00410.18
109831642012.03.29 02:08sell1.00euraud1.285790.000000.00000 1.282570.000.000.00333.53
109823542012.03.29 01:18sell1.00gbpaud1.532990.000001.50503 1.538310.000.000.00-551.05
109827222012.03.29 01:43sell1.00gbpaud1.534830.000000.00000 1.538310.000.000.00-360.46
110016452012.03.29 15:20sell1.00gbpaud1.540620.000000.00000 1.538310.000.000.00239.27
110016682012.03.29 15:21sell1.00gbpaud1.540120.000000.00000 1.538310.000.000.00187.48
110010052012.03.29 14:58sell1.00gbpcad1.588600.000001.56200 1.591130.000.000.00-253.32
110015422012.03.29 15:16sell1.00gbpcad1.591380.000001.56200 1.591130.000.000.0025.03
109790142012.03.28 21:40buy1.00nzdchf0.740310.000000.75240 0.739300.000.009.08-111.31
110020612012.03.29 15:36buy1.00nzdchf0.738710.000000.00000 0.739300.000.000.0065.02
  0.00 0.00 74.35 -210.92
 Floating P/L: -136.57
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 500 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 25 202.67 Floating P/L: -136.57 Margin: 9 000.60
Balance: 525 202.67 Equity: 525 066.10 Free Margin: 516 065.50
 
Details:
Graph
Gross Profit: 26 037.13 Gross Loss: 834.46 Total Net Profit: 25 202.67
Profit Factor: 31.20 Expected Payoff: 286.39  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 511.32 (0.10%) Relative Drawdown: 0.10% (511.32)
 
Total Trades: 88 Short Positions (won %): 51 (94.12%) Long Positions (won %): 37 (97.30%)
Profit Trades (% of total): 84 (95.45%) Loss trades (% of total): 4 (4.55%)
Largest profit trade: 1 475.95 loss trade: -511.32
Average profit trade: 309.97 loss trade: -208.62
Maximum consecutive wins ($): 25 (4 057.71) consecutive losses ($): 2 (-144.56)
Maximal consecutive profit (count): 13 318.88 (24) consecutive loss (count): -511.32 (1)
Average consecutive wins: 21 consecutive losses: 1