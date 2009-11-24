FXDD

Account: 7399945 Name: BEST Currency: USD 2009 November 26, 14:29
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
241821342009.11.24 14:42balanceDeposit50 000.00
243946142009.11.26 08:50buy0.50eurusd1.50951.49451.51052009.11.26 11:491.50810.000.000.00-70.00
243948442009.11.26 08:51buy0.50eurusd1.50931.49431.51032009.11.26 11:491.50820.000.000.00-55.00
243950182009.11.26 08:52buy0.50eurusd1.50921.49421.51022009.11.26 11:491.50810.000.000.00-55.00
243951592009.11.26 08:53buy0.50eurusd1.50921.49421.51022009.11.26 11:491.50830.000.000.00-45.00
243955382009.11.26 08:54buy0.50eurusd1.50891.49391.50992009.11.26 11:491.50810.000.000.00-40.00
243966862009.11.26 08:55buy0.50eurusd1.50791.49291.50892009.11.26 08:581.50890.000.000.0050.00
243979982009.11.26 08:57buy0.50eurusd1.50791.49291.50892009.11.26 08:581.50890.000.000.0050.00
243987982009.11.26 09:00buy0.50eurusd1.50721.49221.50822009.11.26 09:001.50820.000.000.0050.00
243991052009.11.26 09:01sell0.50eurusd1.50841.52341.50742009.11.26 09:071.50740.000.000.0050.00
243993852009.11.26 09:02buy0.50eurusd1.50781.49281.50882009.11.26 09:041.50880.000.000.0050.00
243997622009.11.26 09:04buy0.50eurusd1.50851.49351.50952009.11.26 09:511.50950.000.000.0050.00
243999782009.11.26 09:05buy0.50eurusd1.50881.49381.50982009.11.26 11:491.50820.000.000.00-30.00
244002302009.11.26 09:07buy0.50eurusd1.50751.49251.50852009.11.26 09:291.50850.000.000.0050.00
244004362009.11.26 09:08sell0.50eurusd1.50771.52271.50672009.11.26 09:161.50670.000.000.0050.00
244005242009.11.26 09:09buy0.50eurusd1.50791.49291.50892009.11.26 09:341.50890.000.000.0050.00
244005972009.11.26 09:10buy0.50eurusd1.50771.49271.50872009.11.26 09:331.50870.000.000.0050.00
244007352009.11.26 09:11buy0.50eurusd1.50771.49271.50872009.11.26 09:331.50870.000.000.0050.00
244008792009.11.26 09:12sell0.50eurusd1.50781.52281.50682009.11.26 09:161.50680.000.000.0050.00
244009462009.11.26 09:13buy0.50eurusd1.50781.49281.50882009.11.26 09:331.50880.000.000.0050.00
244010682009.11.26 09:15sell0.50eurusd1.50781.52281.50682009.11.26 09:161.50680.000.000.0050.00
244017402009.11.26 09:17buy0.50eurusd1.50681.49181.50782009.11.26 09:241.50780.000.000.0050.00
244018862009.11.26 09:18sell0.50eurusd1.50721.52221.50622009.11.26 11:091.50620.000.000.0050.00
244019912009.11.26 09:19buy0.50eurusd1.50701.49201.50802009.11.26 09:261.50800.000.000.0050.00
244021152009.11.26 09:20buy0.50eurusd1.50691.49191.50792009.11.26 09:261.50790.000.000.0050.00
244021862009.11.26 09:21buy0.50eurusd1.50671.49171.50772009.11.26 09:241.50770.000.000.0050.00
244022992009.11.26 09:22buy0.50eurusd1.50701.49201.50802009.11.26 09:261.50800.000.000.0050.00
244023682009.11.26 09:23sell0.50eurusd1.50731.52231.50632009.11.26 11:091.50630.000.000.0050.00
244024552009.11.26 09:24buy0.50eurusd1.50741.49241.50842009.11.26 09:281.50840.000.000.0050.00
244025752009.11.26 09:25sell0.50eurusd1.50771.52271.50672009.11.26 10:381.50670.000.000.0050.00
244027072009.11.26 09:26sell0.50eurusd1.50781.52281.50682009.11.26 10:381.50680.000.000.0050.00
244028162009.11.26 09:27sell0.50eurusd1.50811.52311.50712009.11.26 10:351.50710.000.000.0050.00
244029632009.11.26 09:28buy0.50eurusd1.50821.49321.50922009.11.26 09:481.50920.000.000.0050.00
244034302009.11.26 09:30buy0.50eurusd1.50821.49321.50922009.11.26 09:481.50920.000.000.0050.00
244037602009.11.26 09:31buy0.50eurusd1.50821.49321.50922009.11.26 09:481.50920.000.000.0050.00
244040782009.11.26 09:33sell0.50eurusd1.50861.52361.50762009.11.26 10:131.50760.000.000.0050.00
244047352009.11.26 09:36buy0.50eurusd1.50861.49361.50962009.11.26 09:541.50960.000.000.0050.00
244049272009.11.26 09:37buy0.50eurusd1.50851.49351.50952009.11.26 09:511.50950.000.000.0050.00
244052182009.11.26 09:38buy0.50eurusd1.50861.49361.50962009.11.26 09:541.50960.000.000.0050.00
244053692009.11.26 09:39sell0.50eurusd1.50861.52361.50762009.11.26 10:131.50760.000.000.0050.00
244054752009.11.26 09:40sell0.50eurusd1.50861.52361.50762009.11.26 10:131.50760.000.000.0050.00
244061472009.11.26 09:45sell0.50eurusd1.50861.52361.50762009.11.26 10:131.50760.000.000.0050.00
244061942009.11.26 09:46buy0.50eurusd1.50871.49371.50972009.11.26 09:541.50970.000.000.0050.00
244062792009.11.26 09:47buy0.50eurusd1.50891.49391.50992009.11.26 11:491.50810.000.000.00-40.00
244064772009.11.26 09:48sell0.50eurusd1.50921.52421.50822009.11.26 10:051.50820.000.000.0050.00
244065982009.11.26 09:49sell0.50eurusd1.50921.52421.50822009.11.26 10:051.50820.000.000.0050.00
244067712009.11.26 09:51sell0.50eurusd1.50931.52431.50832009.11.26 10:041.50830.000.000.0050.00
244069252009.11.26 09:52sell0.50eurusd1.50951.52451.50852009.11.26 10:041.50850.000.000.0050.00
244076252009.11.26 09:57buy0.50eurusd1.50941.49441.51042009.11.26 11:491.50820.000.000.00-60.00
244078312009.11.26 09:59buy0.50eurusd1.50951.49451.51052009.11.26 11:491.50810.000.000.00-70.00
244078872009.11.26 10:00buy0.50eurusd1.50921.49421.51022009.11.26 11:491.50820.000.000.00-50.00
244081992009.11.26 10:01sell0.50eurusd1.50881.52381.50782009.11.26 10:121.50780.000.000.0050.00
244082792009.11.26 10:02buy0.50eurusd1.50881.49381.50982009.11.26 11:491.50810.000.000.00-35.00
244083572009.11.26 10:03sell0.50eurusd1.50861.52361.50762009.11.26 10:131.50760.000.000.0050.00
244085752009.11.26 10:04buy0.50eurusd1.50851.49351.50952009.11.26 11:311.50950.000.000.0050.00
244089532009.11.26 10:05buy0.50eurusd1.50831.49331.50932009.11.26 11:311.50930.000.000.0050.00
244099262009.11.26 10:08buy0.50eurusd1.50811.49311.50912009.11.26 10:251.50910.000.000.0050.00
244100552009.11.26 10:09buy0.50eurusd1.50811.49311.50912009.11.26 10:251.50910.000.000.0050.00
244102012009.11.26 10:10sell0.50eurusd1.50841.52341.50742009.11.26 10:351.50740.000.000.0050.00
244102832009.11.26 10:10sell0.50eurusd1.50831.52331.50732009.11.26 10:351.50730.000.000.0050.00
244103452009.11.26 10:11sell0.50eurusd1.50841.52341.50742009.11.26 10:351.50740.000.000.0050.00
244104902009.11.26 10:12buy0.50eurusd1.50821.49321.50922009.11.26 11:311.50920.000.000.0050.00
244108242009.11.26 10:14buy0.50eurusd1.50771.49271.50872009.11.26 10:201.50870.000.000.0050.00
244109762009.11.26 10:15sell0.50eurusd1.50761.52261.50662009.11.26 10:381.50660.000.000.0050.00
244113042009.11.26 10:17buy0.50eurusd1.50811.49311.50912009.11.26 10:251.50910.000.000.0050.00
244114002009.11.26 10:18buy0.50eurusd1.50791.49291.50892009.11.26 10:201.50890.000.000.0050.00
244115322009.11.26 10:19sell0.50eurusd1.50801.52301.50702009.11.26 10:361.50700.000.000.0050.00
244116432009.11.26 10:20sell0.50eurusd1.50861.52361.50762009.11.26 10:351.50760.000.000.0050.00
244117462009.11.26 10:21sell0.50eurusd1.50891.52391.50792009.11.26 10:341.50790.000.000.0050.00
244119142009.11.26 10:23buy0.50eurusd1.50891.49391.50992009.11.26 11:491.50830.000.000.00-30.00
244120072009.11.26 10:24sell0.50eurusd1.50881.52381.50782009.11.26 10:341.50780.000.000.0050.00
244120752009.11.26 10:25sell0.50eurusd1.50911.52411.50812009.11.26 10:341.50810.000.000.0050.00
244121732009.11.26 10:26buy0.50eurusd1.50871.49371.50972009.11.26 11:341.50970.000.000.0050.00
244122342009.11.26 10:27buy0.50eurusd1.50831.49331.50932009.11.26 11:311.50930.000.000.0050.00
244124032009.11.26 10:29sell0.50eurusd1.50851.52351.50752009.11.26 10:351.50750.000.000.0050.00
244125092009.11.26 10:30buy0.50eurusd1.50871.49371.50972009.11.26 11:341.50970.000.000.0050.00
244125922009.11.26 10:31sell0.50eurusd1.50861.52361.50762009.11.26 10:351.50760.000.000.0050.00
244126732009.11.26 10:32buy0.50eurusd1.50871.49371.50972009.11.26 11:341.50970.000.000.0050.00
244129532009.11.26 10:34buy0.50eurusd1.50821.49321.50922009.11.26 11:311.50920.000.000.0050.00
244131212009.11.26 10:35sell0.50eurusd1.50781.52281.50682009.11.26 10:381.50680.000.000.0050.00
244133562009.11.26 10:36buy0.50eurusd1.50731.49231.50832009.11.26 11:221.50830.000.000.0050.00
244135612009.11.26 10:37sell0.50eurusd1.50691.52191.50592009.11.26 11:111.50590.000.000.0050.00
244136712009.11.26 10:38buy0.50eurusd1.50691.49191.50792009.11.26 10:441.50790.000.000.0050.00
244139842009.11.26 10:39buy0.50eurusd1.50671.49171.50772009.11.26 10:431.50770.000.000.0050.00
244141932009.11.26 10:41sell0.50eurusd1.50691.52191.50592009.11.26 11:111.50590.000.000.0050.00
244145752009.11.26 10:44sell0.50eurusd1.50771.52271.50672009.11.26 11:091.50670.000.000.0050.00
244147342009.11.26 10:45sell0.50eurusd1.50801.52301.50702009.11.26 10:511.50700.000.000.0050.00
244150632009.11.26 10:48buy0.50eurusd1.50801.49301.50902009.11.26 11:221.50900.000.000.0050.00
244151422009.11.26 10:49buy0.50eurusd1.50781.49281.50882009.11.26 11:221.50880.000.000.0050.00
244152182009.11.26 10:50sell0.50eurusd1.50771.52271.50672009.11.26 11:091.50670.000.000.0050.00
244153522009.11.26 10:51buy0.50eurusd1.50741.49241.50842009.11.26 11:221.50840.000.000.0050.00
244155672009.11.26 10:52buy0.50eurusd1.50691.49191.50792009.11.26 11:221.50790.000.000.0050.00
244158432009.11.26 10:53sell0.50eurusd1.50691.52191.50592009.11.26 11:111.50590.000.000.0050.00
244162092009.11.26 10:56sell0.50eurusd1.50731.52231.50632009.11.26 11:091.50630.000.000.0050.00
244164622009.11.26 10:59buy0.50eurusd1.50751.49251.50852009.11.26 11:221.50850.000.000.0050.00
244165102009.11.26 11:00buy0.50eurusd1.50741.49241.50842009.11.26 11:221.50840.000.000.0050.00
244167422009.11.26 11:01buy0.50eurusd1.50701.49201.50802009.11.26 11:221.50800.000.000.0050.00
244170022009.11.26 11:04buy0.50eurusd1.50721.49221.50822009.11.26 11:221.50820.000.000.0050.00
244173362009.11.26 11:06buy0.50eurusd1.50731.49231.50832009.11.26 11:221.50830.000.000.0050.00
244174002009.11.26 11:07buy0.50eurusd1.50721.49221.50822009.11.26 11:221.50820.000.000.0050.00
244174742009.11.26 11:08buy0.50eurusd1.50711.49211.50812009.11.26 11:221.50810.000.000.0050.00
244175352009.11.26 11:09buy0.50eurusd1.50691.49191.50792009.11.26 11:221.50790.000.000.0050.00
244177312009.11.26 11:10buy0.50eurusd1.50651.49151.50752009.11.26 11:201.50750.000.000.0050.00
244179112009.11.26 11:11buy0.50eurusd1.50611.49111.50712009.11.26 11:201.50710.000.000.0050.00
244181812009.11.26 11:12buy0.50eurusd1.50601.49101.50702009.11.26 11:181.50700.000.000.0050.00
244185622009.11.26 11:13buy0.50eurusd1.50551.49051.50652009.11.26 11:181.50650.000.000.0050.00
244188662009.11.26 11:14sell0.50eurusd1.50571.52071.50472009.11.26 11:491.50830.000.000.00-130.00
244189412009.11.26 11:15buy0.50eurusd1.50611.49111.50712009.11.26 11:201.50710.000.000.0050.00
244191122009.11.26 11:16sell0.50eurusd1.50631.52131.50532009.11.26 11:491.50840.000.000.00-105.00
244191742009.11.26 11:17buy0.50eurusd1.50641.49141.50742009.11.26 11:201.50740.000.000.0050.00
244195302009.11.26 11:20sell0.50eurusd1.50691.52191.50592009.11.26 11:481.50790.000.000.00-50.00
244198492009.11.26 11:22sell0.50eurusd1.50781.52281.50682009.11.26 11:471.50770.000.000.005.00
244202232009.11.26 11:23sell0.50eurusd1.50891.52391.50792009.11.26 11:411.50790.000.000.0050.00
244204392009.11.26 11:24buy0.50eurusd1.50871.49371.50972009.11.26 11:341.50970.000.000.0050.00
244205302009.11.26 11:25buy0.50eurusd1.50871.49371.50972009.11.26 11:341.50970.000.000.0050.00
244206422009.11.26 11:26buy0.50eurusd1.50841.49341.50942009.11.26 11:311.50940.000.000.0050.00
244207752009.11.26 11:28buy0.50eurusd1.50831.49331.50932009.11.26 11:311.50930.000.000.0050.00
244209832009.11.26 11:30sell0.50eurusd1.50861.52361.50762009.11.26 11:421.50760.000.000.0050.00
244210952009.11.26 11:31buy0.50eurusd1.50871.49371.50972009.11.26 11:341.50970.000.000.0050.00
244212922009.11.26 11:32sell0.50eurusd1.50951.52451.50852009.11.26 11:391.50850.000.000.0050.00
244214632009.11.26 11:33buy0.50eurusd1.50961.49461.51062009.11.26 11:491.50810.000.000.00-75.00
244217442009.11.26 11:35buy0.50eurusd1.50961.49461.51062009.11.26 11:491.50810.000.000.00-75.00
244219002009.11.26 11:36buy0.50eurusd1.50901.49401.51002009.11.26 11:491.50810.000.000.00-45.00
244220442009.11.26 11:37sell0.50eurusd1.50881.52381.50782009.11.26 11:421.50780.000.000.0050.00
244221262009.11.26 11:38sell0.50eurusd1.50881.52381.50782009.11.26 11:421.50780.000.000.0050.00
244222272009.11.26 11:39buy0.50eurusd1.50861.49361.50962009.11.26 11:481.50780.000.000.00-40.00
244223672009.11.26 11:40sell0.50eurusd1.50841.52341.50742009.11.26 11:461.50740.000.000.0050.00
244225392009.11.26 11:41buy0.50eurusd1.50821.49321.50922009.11.26 11:481.50760.000.000.00-30.00
244226352009.11.26 11:42buy0.50eurusd1.50801.49301.50902009.11.26 11:471.50750.000.000.00-25.00
244229592009.11.26 11:44buy0.50eurusd1.50781.49281.50882009.11.26 11:471.50750.000.000.00-15.00
244230542009.11.26 11:45buy0.50eurusd1.50781.49281.50882009.11.26 11:471.50750.000.000.00-15.00
244231442009.11.26 11:46buy0.50eurusd1.50751.49251.50852009.11.26 11:471.50750.000.000.000.00
244237952009.11.26 11:51buy0.50eurusd1.50781.49281.50882009.11.26 11:521.50780.000.000.000.00
244239732009.11.26 11:53sell0.50eurusd1.50801.50761.50702009.11.26 14:051.50700.000.000.0050.00
244241642009.11.26 11:56buy0.50eurusd1.50761.50781.50862009.11.26 12:021.50780.000.000.0010.00
244242202009.11.26 11:57buy0.50eurusd1.50761.50801.50862009.11.26 12:051.50860.000.000.0050.00
244242862009.11.26 11:58sell0.50eurusd1.50771.50741.50672009.11.26 14:071.50740.000.000.0015.00
244243412009.11.26 11:59sell0.50eurusd1.50771.50761.50672009.11.26 14:111.50670.000.000.0050.00
244248412009.11.26 12:02buy0.50eurusd1.50801.50831.50902009.11.26 12:051.50900.000.000.0050.00
244249422009.11.26 12:03buy0.50eurusd1.50791.50801.50892009.11.26 12:051.50890.000.000.0050.00
244252382009.11.26 12:06sell0.50eurusd1.50911.50901.50812009.11.26 12:241.50900.000.000.005.00
244254012009.11.26 12:07buy0.50eurusd1.50931.50941.51032009.11.26 13:011.50940.000.000.005.00
244256312009.11.26 12:10buy0.50eurusd1.50921.50931.51022009.11.26 13:011.50930.000.000.005.00
244257132009.11.26 12:11sell0.50eurusd1.50921.50891.50822009.11.26 12:271.50890.000.000.0015.00
244262072009.11.26 12:16sell0.50eurusd1.50891.50881.50792009.11.26 12:411.50880.000.000.005.00
244263102009.11.26 12:18buy0.50eurusd1.50901.50921.51002009.11.26 13:011.50920.000.000.0010.00
244263342009.11.26 12:19buy0.50eurusd1.50881.50891.50982009.11.26 13:001.50980.000.000.0050.00
244263752009.11.26 12:20buy0.50eurusd1.50871.50871.50972009.11.26 13:001.50970.000.000.0050.00
244264502009.11.26 12:21buy0.50eurusd1.50871.49371.50972009.11.26 13:001.50970.000.000.0050.00
244265962009.11.26 12:22buy0.50eurusd1.50861.50861.50962009.11.26 12:571.50960.000.000.0050.00
244268532009.11.26 12:24sell0.50eurusd1.50861.50831.50762009.11.26 12:501.50830.000.000.0015.00
244269952009.11.26 12:25buy0.50eurusd1.50851.49351.50952009.11.26 12:571.50950.000.000.0050.00
244270892009.11.26 12:26sell0.50eurusd1.50851.50831.50752009.11.26 12:551.50830.000.000.0010.00
244271422009.11.26 12:27sell0.50eurusd1.50851.50811.50752009.11.26 13:541.50750.000.000.0050.00
244272012009.11.26 12:28buy0.50eurusd1.50871.49371.50972009.11.26 13:001.50970.000.000.0050.00
244273762009.11.26 12:30sell0.50eurusd1.50861.50851.50762009.11.26 12:551.50850.000.000.005.00
244274762009.11.26 12:31buy0.50eurusd1.50881.49381.50982009.11.26 13:001.50980.000.000.0050.00
244275742009.11.26 12:32buy0.50eurusd1.50861.49361.50962009.11.26 12:571.50960.000.000.0050.00
244276282009.11.26 12:33sell0.50eurusd1.50851.52351.50752009.11.26 13:541.50750.000.000.0050.00
244276802009.11.26 12:34sell0.50eurusd1.50851.52351.50752009.11.26 13:541.50750.000.000.0050.00
244277412009.11.26 12:35buy0.50eurusd1.50861.49361.50962009.11.26 12:571.50960.000.000.0050.00
244279762009.11.26 12:38buy0.50eurusd1.50831.50851.50932009.11.26 12:571.50930.000.000.0050.00
244280242009.11.26 12:39buy0.50eurusd1.50831.49331.50932009.11.26 12:571.50930.000.000.0050.00
244280882009.11.26 12:40buy0.50eurusd1.50841.49341.50942009.11.26 12:571.50940.000.000.0050.00
244282092009.11.26 12:42sell0.50eurusd1.50851.52351.50752009.11.26 13:541.50750.000.000.0050.00
244282782009.11.26 12:43buy0.50eurusd1.50881.49381.50982009.11.26 13:001.50980.000.000.0050.00
244285962009.11.26 12:46buy0.50eurusd1.50831.49331.50932009.11.26 12:571.50930.000.000.0050.00
244287392009.11.26 12:48buy0.50eurusd1.50811.50831.50912009.11.26 12:561.50910.000.000.0050.00
244288342009.11.26 12:49buy0.50eurusd1.50801.50811.50902009.11.26 12:561.50900.000.000.0050.00
244289422009.11.26 12:50sell0.50eurusd1.50781.50771.50682009.11.26 14:091.50770.000.000.005.00
244290892009.11.26 12:51buy0.50eurusd1.50801.49301.50902009.11.26 12:561.50900.000.000.0050.00
244291982009.11.26 12:52sell0.50eurusd1.50781.50771.50682009.11.26 14:111.50680.000.000.0050.00
244292222009.11.26 12:53buy0.50eurusd1.50801.49301.50902009.11.26 12:561.50900.000.000.0050.00
244295292009.11.26 12:56sell0.50eurusd1.50851.52351.50752009.11.26 13:541.50750.000.000.0050.00
244296832009.11.26 12:57sell0.50eurusd1.50921.50921.50822009.11.26 13:091.50920.000.000.000.00
244298082009.11.26 12:58sell0.50eurusd1.50961.50931.50862009.11.26 13:121.50930.000.000.0015.00
244300512009.11.26 13:00sell0.50eurusd1.50961.50921.50862009.11.26 13:371.50860.000.000.0050.00
244310282009.11.26 13:08buy0.50eurusd1.50891.50901.50992009.11.26 13:261.50900.000.000.005.00
244320782009.11.26 13:16sell0.50eurusd1.50911.50871.50812009.11.26 13:501.50810.000.000.0050.00
244322252009.11.26 13:18sell0.50eurusd1.50911.52411.50812009.11.26 13:501.50810.000.000.0050.00
244322912009.11.26 13:19sell0.50eurusd1.50931.50921.50832009.11.26 13:481.50830.000.000.0050.00
244323942009.11.26 13:20sell0.50eurusd1.50921.52421.50822009.11.26 13:501.50820.000.000.0050.00
244324932009.11.26 13:21sell0.50eurusd1.50921.52421.50822009.11.26 13:501.50820.000.000.0050.00
244326902009.11.26 13:23sell0.50eurusd1.50931.52431.50832009.11.26 13:481.50830.000.000.0050.00
244330812009.11.26 13:28sell0.50eurusd1.50911.52411.50812009.11.26 13:501.50810.000.000.0050.00
244332242009.11.26 13:29sell0.50eurusd1.50931.52431.50832009.11.26 13:481.50830.000.000.0050.00
244334602009.11.26 13:31sell0.50eurusd1.50911.52411.50812009.11.26 13:501.50810.000.000.0050.00
244345212009.11.26 13:40sell0.50eurusd1.50851.52351.50752009.11.26 13:541.50750.000.000.0050.00
244347532009.11.26 13:42sell0.50eurusd1.50851.52351.50752009.11.26 13:541.50750.000.000.0050.00
244351352009.11.26 13:47sell0.50eurusd1.50861.50851.50762009.11.26 13:521.50760.000.000.0050.00
244374972009.11.26 14:03sell0.50eurusd1.50721.50681.50622009.11.26 14:121.50620.000.000.0050.00
244376532009.11.26 14:05sell0.50eurusd1.50701.50661.50602009.11.26 14:131.50600.000.000.0050.00
244378232009.11.26 14:06sell0.50eurusd1.50691.50661.50592009.11.26 14:131.50590.000.000.0050.00
244379322009.11.26 14:07sell0.50eurusd1.50721.52221.50622009.11.26 14:121.50620.000.000.0050.00
244385712009.11.26 14:12buy0.50eurusd1.50661.50671.50762009.11.26 14:281.50670.000.000.005.00
244388002009.11.26 14:13sell0.50eurusd1.50631.50621.50532009.11.26 14:141.50620.000.000.005.00
244389692009.11.26 14:14buy0.50eurusd1.50581.50621.50682009.11.26 14:261.50680.000.000.0050.00
  0.00 0.00 0.00 6 605.00
Closed P/L: 6 605.00
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
244255632009.11.26 12:09buy0.50eurusd1.50931.49431.5103 1.50700.000.000.00-115.00
244258262009.11.26 12:12buy0.50eurusd1.50941.49441.5104 1.50700.000.000.00-120.00
244258842009.11.26 12:13buy0.50eurusd1.50931.49431.5103 1.50700.000.000.00-115.00
244260862009.11.26 12:15buy0.50eurusd1.50921.49421.5102 1.50700.000.000.00-110.00
244303672009.11.26 13:01buy0.50eurusd1.50961.49461.5106 1.50700.000.000.00-130.00
244306272009.11.26 13:04buy0.50eurusd1.50951.49451.5105 1.50700.000.000.00-125.00
244307012009.11.26 13:05buy0.50eurusd1.50961.49461.5106 1.50700.000.000.00-130.00
244307952009.11.26 13:06buy0.50eurusd1.50941.49441.5104 1.50700.000.000.00-120.00
244309162009.11.26 13:07buy0.50eurusd1.50931.49431.5103 1.50700.000.000.00-115.00
244318742009.11.26 13:15buy0.50eurusd1.50911.49411.5101 1.50700.000.000.00-105.00
244321202009.11.26 13:17buy0.50eurusd1.50921.49421.5102 1.50700.000.000.00-110.00
244329612009.11.26 13:26buy0.50eurusd1.50931.49431.5103 1.50700.000.000.00-115.00
244330382009.11.26 13:27buy0.50eurusd1.50911.49411.5101 1.50700.000.000.00-105.00
244333652009.11.26 13:30buy0.50eurusd1.50911.49411.5101 1.50700.000.000.00-105.00
244337162009.11.26 13:33buy0.50eurusd1.50911.49411.5101 1.50700.000.000.00-105.00
244338412009.11.26 13:34buy0.50eurusd1.50921.49421.5102 1.50700.000.000.00-110.00
244339392009.11.26 13:35buy0.50eurusd1.50911.49411.5101 1.50700.000.000.00-105.00
244340102009.11.26 13:36buy0.50eurusd1.50881.49381.5098 1.50700.000.000.00-90.00
244342152009.11.26 13:38buy0.50eurusd1.50851.49351.5095 1.50700.000.000.00-75.00
244344522009.11.26 13:39buy0.50eurusd1.50861.49361.5096 1.50700.000.000.00-80.00
244346572009.11.26 13:41buy0.50eurusd1.50851.49351.5095 1.50700.000.000.00-75.00
244348992009.11.26 13:44buy0.50eurusd1.50881.49381.5098 1.50700.000.000.00-90.00
244349682009.11.26 13:45buy0.50eurusd1.50871.49371.5097 1.50700.000.000.00-85.00
244350542009.11.26 13:46buy0.50eurusd1.50871.49371.5097 1.50700.000.000.00-85.00
244352252009.11.26 13:48buy0.50eurusd1.50851.49351.5095 1.50700.000.000.00-75.00
244354602009.11.26 13:50buy0.50eurusd1.50831.49331.5093 1.50700.000.000.00-65.00
244356462009.11.26 13:51buy0.50eurusd1.50801.49301.5090 1.50700.000.000.00-50.00
244357642009.11.26 13:52buy0.50eurusd1.50791.49291.5089 1.50700.000.000.00-45.00
244360802009.11.26 13:54buy0.50eurusd1.50761.49261.5086 1.50700.000.000.00-30.00
244367462009.11.26 13:58buy0.50eurusd1.50741.49241.5084 1.50700.000.000.00-20.00
244373352009.11.26 14:02buy0.50eurusd1.50721.49221.5082 1.50700.000.000.00-10.00
244381562009.11.26 14:10buy0.50eurusd1.50761.49261.5086 1.50700.000.000.00-30.00
244383192009.11.26 14:11buy0.50eurusd1.50731.49231.5083 1.50700.000.000.00-15.00
244391922009.11.26 14:15sell0.50eurusd1.50611.52111.5051 1.50720.000.000.00-55.00
244394342009.11.26 14:16sell0.50eurusd1.50621.52121.5052 1.50720.000.000.00-50.00
244397062009.11.26 14:18buy0.50eurusd1.50651.49151.5075 1.50700.000.000.0025.00
244398102009.11.26 14:19buy0.50eurusd1.50661.49161.5076 1.50700.000.000.0020.00
244399232009.11.26 14:20sell0.50eurusd1.50661.52161.5056 1.50720.000.000.00-30.00
244400642009.11.26 14:21buy0.50eurusd1.50661.49161.5076 1.50700.000.000.0020.00
244402272009.11.26 14:22sell0.50eurusd1.50641.52141.5054 1.50720.000.000.00-40.00
244403102009.11.26 14:23sell0.50eurusd1.50651.52151.5055 1.50720.000.000.00-35.00
244406402009.11.26 14:26buy0.50eurusd1.50671.49171.5077 1.50700.000.000.0015.00
244407912009.11.26 14:27sell0.50eurusd1.50681.52181.5058 1.50720.000.000.00-20.00
244411702009.11.26 14:29sell0.50eurusd1.50701.52201.5060 1.50720.000.000.00-10.00
  0.00 0.00 0.00 -3 020.00
 Floating P/L: -3 020.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 6 605.00 Floating P/L: -3 020.00 Margin: 11 311.40
Balance: 56 605.00 Equity: 53 585.00 Free Margin: 42 273.60
 
Details:
Graph
Gross Profit: 7 790.00 Gross Loss: 1 185.00 Total Net Profit: 6 605.00
Profit Factor: 6.57 Expected Payoff: 33.70  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 1 185.00 (2.14%) Relative Drawdown: 2.14% (1 185.00)
 
Total Trades: 196 Short Positions (won %): 84 (96.43%) Long Positions (won %): 112 (82.14%)
Profit Trades (% of total): 173 (88.27%) Loss trades (% of total): 23 (11.73%)
Largest profit trade: 50.00 loss trade: -130.00
Average profit trade: 45.03 loss trade: -51.52
Maximum consecutive wins ($): 108 (5 305.00) consecutive losses ($): 23 (-1 185.00)
Maximal consecutive profit (count): 5 305.00 (108) consecutive loss (count): -1 185.00 (23)
Average consecutive wins: 87 consecutive losses: 23