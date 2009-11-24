|Account: 7399945
|Name: BEST
|Currency: USD
|2009 November 26, 14:29
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|24182134
|2009.11.24 14:42
|balance
|Deposit
|50 000.00
|24394614
|2009.11.26 08:50
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5095
|1.4945
|1.5105
|2009.11.26 11:49
|1.5081
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|24394844
|2009.11.26 08:51
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5093
|1.4943
|1.5103
|2009.11.26 11:49
|1.5082
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.00
|24395018
|2009.11.26 08:52
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5092
|1.4942
|1.5102
|2009.11.26 11:49
|1.5081
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.00
|24395159
|2009.11.26 08:53
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5092
|1.4942
|1.5102
|2009.11.26 11:49
|1.5083
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.00
|24395538
|2009.11.26 08:54
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5089
|1.4939
|1.5099
|2009.11.26 11:49
|1.5081
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|24396686
|2009.11.26 08:55
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5079
|1.4929
|1.5089
|2009.11.26 08:58
|1.5089
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24397998
|2009.11.26 08:57
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5079
|1.4929
|1.5089
|2009.11.26 08:58
|1.5089
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24398798
|2009.11.26 09:00
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5072
|1.4922
|1.5082
|2009.11.26 09:00
|1.5082
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24399105
|2009.11.26 09:01
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5084
|1.5234
|1.5074
|2009.11.26 09:07
|1.5074
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24399385
|2009.11.26 09:02
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5078
|1.4928
|1.5088
|2009.11.26 09:04
|1.5088
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24399762
|2009.11.26 09:04
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5085
|1.4935
|1.5095
|2009.11.26 09:51
|1.5095
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24399978
|2009.11.26 09:05
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5088
|1.4938
|1.5098
|2009.11.26 11:49
|1.5082
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|24400230
|2009.11.26 09:07
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5075
|1.4925
|1.5085
|2009.11.26 09:29
|1.5085
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24400436
|2009.11.26 09:08
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5077
|1.5227
|1.5067
|2009.11.26 09:16
|1.5067
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24400524
|2009.11.26 09:09
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5079
|1.4929
|1.5089
|2009.11.26 09:34
|1.5089
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24400597
|2009.11.26 09:10
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5077
|1.4927
|1.5087
|2009.11.26 09:33
|1.5087
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24400735
|2009.11.26 09:11
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5077
|1.4927
|1.5087
|2009.11.26 09:33
|1.5087
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24400879
|2009.11.26 09:12
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5078
|1.5228
|1.5068
|2009.11.26 09:16
|1.5068
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24400946
|2009.11.26 09:13
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5078
|1.4928
|1.5088
|2009.11.26 09:33
|1.5088
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24401068
|2009.11.26 09:15
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5078
|1.5228
|1.5068
|2009.11.26 09:16
|1.5068
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24401740
|2009.11.26 09:17
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5068
|1.4918
|1.5078
|2009.11.26 09:24
|1.5078
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24401886
|2009.11.26 09:18
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5072
|1.5222
|1.5062
|2009.11.26 11:09
|1.5062
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24401991
|2009.11.26 09:19
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5070
|1.4920
|1.5080
|2009.11.26 09:26
|1.5080
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24402115
|2009.11.26 09:20
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5069
|1.4919
|1.5079
|2009.11.26 09:26
|1.5079
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24402186
|2009.11.26 09:21
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5067
|1.4917
|1.5077
|2009.11.26 09:24
|1.5077
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24402299
|2009.11.26 09:22
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5070
|1.4920
|1.5080
|2009.11.26 09:26
|1.5080
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24402368
|2009.11.26 09:23
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5073
|1.5223
|1.5063
|2009.11.26 11:09
|1.5063
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24402455
|2009.11.26 09:24
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5074
|1.4924
|1.5084
|2009.11.26 09:28
|1.5084
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24402575
|2009.11.26 09:25
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5077
|1.5227
|1.5067
|2009.11.26 10:38
|1.5067
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24402707
|2009.11.26 09:26
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5078
|1.5228
|1.5068
|2009.11.26 10:38
|1.5068
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24402816
|2009.11.26 09:27
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5081
|1.5231
|1.5071
|2009.11.26 10:35
|1.5071
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24402963
|2009.11.26 09:28
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5082
|1.4932
|1.5092
|2009.11.26 09:48
|1.5092
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24403430
|2009.11.26 09:30
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5082
|1.4932
|1.5092
|2009.11.26 09:48
|1.5092
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24403760
|2009.11.26 09:31
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5082
|1.4932
|1.5092
|2009.11.26 09:48
|1.5092
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24404078
|2009.11.26 09:33
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5086
|1.5236
|1.5076
|2009.11.26 10:13
|1.5076
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24404735
|2009.11.26 09:36
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5086
|1.4936
|1.5096
|2009.11.26 09:54
|1.5096
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24404927
|2009.11.26 09:37
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5085
|1.4935
|1.5095
|2009.11.26 09:51
|1.5095
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24405218
|2009.11.26 09:38
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5086
|1.4936
|1.5096
|2009.11.26 09:54
|1.5096
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24405369
|2009.11.26 09:39
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5086
|1.5236
|1.5076
|2009.11.26 10:13
|1.5076
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24405475
|2009.11.26 09:40
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5086
|1.5236
|1.5076
|2009.11.26 10:13
|1.5076
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24406147
|2009.11.26 09:45
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5086
|1.5236
|1.5076
|2009.11.26 10:13
|1.5076
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24406194
|2009.11.26 09:46
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5087
|1.4937
|1.5097
|2009.11.26 09:54
|1.5097
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24406279
|2009.11.26 09:47
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5089
|1.4939
|1.5099
|2009.11.26 11:49
|1.5081
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|24406477
|2009.11.26 09:48
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5092
|1.5242
|1.5082
|2009.11.26 10:05
|1.5082
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24406598
|2009.11.26 09:49
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5092
|1.5242
|1.5082
|2009.11.26 10:05
|1.5082
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24406771
|2009.11.26 09:51
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5093
|1.5243
|1.5083
|2009.11.26 10:04
|1.5083
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24406925
|2009.11.26 09:52
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5095
|1.5245
|1.5085
|2009.11.26 10:04
|1.5085
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24407625
|2009.11.26 09:57
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5094
|1.4944
|1.5104
|2009.11.26 11:49
|1.5082
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|24407831
|2009.11.26 09:59
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5095
|1.4945
|1.5105
|2009.11.26 11:49
|1.5081
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|24407887
|2009.11.26 10:00
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5092
|1.4942
|1.5102
|2009.11.26 11:49
|1.5082
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|24408199
|2009.11.26 10:01
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5088
|1.5238
|1.5078
|2009.11.26 10:12
|1.5078
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24408279
|2009.11.26 10:02
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5088
|1.4938
|1.5098
|2009.11.26 11:49
|1.5081
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.00
|24408357
|2009.11.26 10:03
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5086
|1.5236
|1.5076
|2009.11.26 10:13
|1.5076
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24408575
|2009.11.26 10:04
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5085
|1.4935
|1.5095
|2009.11.26 11:31
|1.5095
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24408953
|2009.11.26 10:05
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5083
|1.4933
|1.5093
|2009.11.26 11:31
|1.5093
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24409926
|2009.11.26 10:08
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5081
|1.4931
|1.5091
|2009.11.26 10:25
|1.5091
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24410055
|2009.11.26 10:09
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5081
|1.4931
|1.5091
|2009.11.26 10:25
|1.5091
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24410201
|2009.11.26 10:10
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5084
|1.5234
|1.5074
|2009.11.26 10:35
|1.5074
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24410283
|2009.11.26 10:10
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5083
|1.5233
|1.5073
|2009.11.26 10:35
|1.5073
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24410345
|2009.11.26 10:11
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5084
|1.5234
|1.5074
|2009.11.26 10:35
|1.5074
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24410490
|2009.11.26 10:12
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5082
|1.4932
|1.5092
|2009.11.26 11:31
|1.5092
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24410824
|2009.11.26 10:14
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5077
|1.4927
|1.5087
|2009.11.26 10:20
|1.5087
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24410976
|2009.11.26 10:15
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5076
|1.5226
|1.5066
|2009.11.26 10:38
|1.5066
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24411304
|2009.11.26 10:17
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5081
|1.4931
|1.5091
|2009.11.26 10:25
|1.5091
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24411400
|2009.11.26 10:18
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5079
|1.4929
|1.5089
|2009.11.26 10:20
|1.5089
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24411532
|2009.11.26 10:19
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5080
|1.5230
|1.5070
|2009.11.26 10:36
|1.5070
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24411643
|2009.11.26 10:20
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5086
|1.5236
|1.5076
|2009.11.26 10:35
|1.5076
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24411746
|2009.11.26 10:21
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5089
|1.5239
|1.5079
|2009.11.26 10:34
|1.5079
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24411914
|2009.11.26 10:23
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5089
|1.4939
|1.5099
|2009.11.26 11:49
|1.5083
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|24412007
|2009.11.26 10:24
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5088
|1.5238
|1.5078
|2009.11.26 10:34
|1.5078
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24412075
|2009.11.26 10:25
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5091
|1.5241
|1.5081
|2009.11.26 10:34
|1.5081
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24412173
|2009.11.26 10:26
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5087
|1.4937
|1.5097
|2009.11.26 11:34
|1.5097
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24412234
|2009.11.26 10:27
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5083
|1.4933
|1.5093
|2009.11.26 11:31
|1.5093
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24412403
|2009.11.26 10:29
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5085
|1.5235
|1.5075
|2009.11.26 10:35
|1.5075
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24412509
|2009.11.26 10:30
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5087
|1.4937
|1.5097
|2009.11.26 11:34
|1.5097
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24412592
|2009.11.26 10:31
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5086
|1.5236
|1.5076
|2009.11.26 10:35
|1.5076
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24412673
|2009.11.26 10:32
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5087
|1.4937
|1.5097
|2009.11.26 11:34
|1.5097
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24412953
|2009.11.26 10:34
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5082
|1.4932
|1.5092
|2009.11.26 11:31
|1.5092
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24413121
|2009.11.26 10:35
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5078
|1.5228
|1.5068
|2009.11.26 10:38
|1.5068
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24413356
|2009.11.26 10:36
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5073
|1.4923
|1.5083
|2009.11.26 11:22
|1.5083
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24413561
|2009.11.26 10:37
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5069
|1.5219
|1.5059
|2009.11.26 11:11
|1.5059
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24413671
|2009.11.26 10:38
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5069
|1.4919
|1.5079
|2009.11.26 10:44
|1.5079
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24413984
|2009.11.26 10:39
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5067
|1.4917
|1.5077
|2009.11.26 10:43
|1.5077
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24414193
|2009.11.26 10:41
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5069
|1.5219
|1.5059
|2009.11.26 11:11
|1.5059
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24414575
|2009.11.26 10:44
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5077
|1.5227
|1.5067
|2009.11.26 11:09
|1.5067
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24414734
|2009.11.26 10:45
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5080
|1.5230
|1.5070
|2009.11.26 10:51
|1.5070
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24415063
|2009.11.26 10:48
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5080
|1.4930
|1.5090
|2009.11.26 11:22
|1.5090
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24415142
|2009.11.26 10:49
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5078
|1.4928
|1.5088
|2009.11.26 11:22
|1.5088
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24415218
|2009.11.26 10:50
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5077
|1.5227
|1.5067
|2009.11.26 11:09
|1.5067
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24415352
|2009.11.26 10:51
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5074
|1.4924
|1.5084
|2009.11.26 11:22
|1.5084
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24415567
|2009.11.26 10:52
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5069
|1.4919
|1.5079
|2009.11.26 11:22
|1.5079
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24415843
|2009.11.26 10:53
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5069
|1.5219
|1.5059
|2009.11.26 11:11
|1.5059
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24416209
|2009.11.26 10:56
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5073
|1.5223
|1.5063
|2009.11.26 11:09
|1.5063
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24416462
|2009.11.26 10:59
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5075
|1.4925
|1.5085
|2009.11.26 11:22
|1.5085
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24416510
|2009.11.26 11:00
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5074
|1.4924
|1.5084
|2009.11.26 11:22
|1.5084
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24416742
|2009.11.26 11:01
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5070
|1.4920
|1.5080
|2009.11.26 11:22
|1.5080
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24417002
|2009.11.26 11:04
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5072
|1.4922
|1.5082
|2009.11.26 11:22
|1.5082
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24417336
|2009.11.26 11:06
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5073
|1.4923
|1.5083
|2009.11.26 11:22
|1.5083
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24417400
|2009.11.26 11:07
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5072
|1.4922
|1.5082
|2009.11.26 11:22
|1.5082
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24417474
|2009.11.26 11:08
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5071
|1.4921
|1.5081
|2009.11.26 11:22
|1.5081
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24417535
|2009.11.26 11:09
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5069
|1.4919
|1.5079
|2009.11.26 11:22
|1.5079
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24417731
|2009.11.26 11:10
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5065
|1.4915
|1.5075
|2009.11.26 11:20
|1.5075
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24417911
|2009.11.26 11:11
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5061
|1.4911
|1.5071
|2009.11.26 11:20
|1.5071
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24418181
|2009.11.26 11:12
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5060
|1.4910
|1.5070
|2009.11.26 11:18
|1.5070
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24418562
|2009.11.26 11:13
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5055
|1.4905
|1.5065
|2009.11.26 11:18
|1.5065
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24418866
|2009.11.26 11:14
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5057
|1.5207
|1.5047
|2009.11.26 11:49
|1.5083
|0.00
|0.00
|0.00
|-130.00
|24418941
|2009.11.26 11:15
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5061
|1.4911
|1.5071
|2009.11.26 11:20
|1.5071
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24419112
|2009.11.26 11:16
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5063
|1.5213
|1.5053
|2009.11.26 11:49
|1.5084
|0.00
|0.00
|0.00
|-105.00
|24419174
|2009.11.26 11:17
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5064
|1.4914
|1.5074
|2009.11.26 11:20
|1.5074
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24419530
|2009.11.26 11:20
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5069
|1.5219
|1.5059
|2009.11.26 11:48
|1.5079
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|24419849
|2009.11.26 11:22
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5078
|1.5228
|1.5068
|2009.11.26 11:47
|1.5077
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|24420223
|2009.11.26 11:23
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5089
|1.5239
|1.5079
|2009.11.26 11:41
|1.5079
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24420439
|2009.11.26 11:24
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5087
|1.4937
|1.5097
|2009.11.26 11:34
|1.5097
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24420530
|2009.11.26 11:25
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5087
|1.4937
|1.5097
|2009.11.26 11:34
|1.5097
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24420642
|2009.11.26 11:26
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5084
|1.4934
|1.5094
|2009.11.26 11:31
|1.5094
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24420775
|2009.11.26 11:28
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5083
|1.4933
|1.5093
|2009.11.26 11:31
|1.5093
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24420983
|2009.11.26 11:30
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5086
|1.5236
|1.5076
|2009.11.26 11:42
|1.5076
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24421095
|2009.11.26 11:31
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5087
|1.4937
|1.5097
|2009.11.26 11:34
|1.5097
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24421292
|2009.11.26 11:32
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5095
|1.5245
|1.5085
|2009.11.26 11:39
|1.5085
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24421463
|2009.11.26 11:33
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5096
|1.4946
|1.5106
|2009.11.26 11:49
|1.5081
|0.00
|0.00
|0.00
|-75.00
|24421744
|2009.11.26 11:35
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5096
|1.4946
|1.5106
|2009.11.26 11:49
|1.5081
|0.00
|0.00
|0.00
|-75.00
|24421900
|2009.11.26 11:36
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5090
|1.4940
|1.5100
|2009.11.26 11:49
|1.5081
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.00
|24422044
|2009.11.26 11:37
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5088
|1.5238
|1.5078
|2009.11.26 11:42
|1.5078
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24422126
|2009.11.26 11:38
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5088
|1.5238
|1.5078
|2009.11.26 11:42
|1.5078
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24422227
|2009.11.26 11:39
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5086
|1.4936
|1.5096
|2009.11.26 11:48
|1.5078
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|24422367
|2009.11.26 11:40
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5084
|1.5234
|1.5074
|2009.11.26 11:46
|1.5074
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24422539
|2009.11.26 11:41
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5082
|1.4932
|1.5092
|2009.11.26 11:48
|1.5076
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|24422635
|2009.11.26 11:42
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5080
|1.4930
|1.5090
|2009.11.26 11:47
|1.5075
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|24422959
|2009.11.26 11:44
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5078
|1.4928
|1.5088
|2009.11.26 11:47
|1.5075
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|24423054
|2009.11.26 11:45
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5078
|1.4928
|1.5088
|2009.11.26 11:47
|1.5075
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|24423144
|2009.11.26 11:46
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5075
|1.4925
|1.5085
|2009.11.26 11:47
|1.5075
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|24423795
|2009.11.26 11:51
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5078
|1.4928
|1.5088
|2009.11.26 11:52
|1.5078
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|24423973
|2009.11.26 11:53
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5080
|1.5076
|1.5070
|2009.11.26 14:05
|1.5070
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24424164
|2009.11.26 11:56
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5076
|1.5078
|1.5086
|2009.11.26 12:02
|1.5078
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|24424220
|2009.11.26 11:57
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5076
|1.5080
|1.5086
|2009.11.26 12:05
|1.5086
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24424286
|2009.11.26 11:58
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5077
|1.5074
|1.5067
|2009.11.26 14:07
|1.5074
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|24424341
|2009.11.26 11:59
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5077
|1.5076
|1.5067
|2009.11.26 14:11
|1.5067
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24424841
|2009.11.26 12:02
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5080
|1.5083
|1.5090
|2009.11.26 12:05
|1.5090
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24424942
|2009.11.26 12:03
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5079
|1.5080
|1.5089
|2009.11.26 12:05
|1.5089
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24425238
|2009.11.26 12:06
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5091
|1.5090
|1.5081
|2009.11.26 12:24
|1.5090
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|24425401
|2009.11.26 12:07
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5093
|1.5094
|1.5103
|2009.11.26 13:01
|1.5094
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|24425631
|2009.11.26 12:10
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5092
|1.5093
|1.5102
|2009.11.26 13:01
|1.5093
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|24425713
|2009.11.26 12:11
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5092
|1.5089
|1.5082
|2009.11.26 12:27
|1.5089
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|24426207
|2009.11.26 12:16
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5089
|1.5088
|1.5079
|2009.11.26 12:41
|1.5088
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|24426310
|2009.11.26 12:18
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5090
|1.5092
|1.5100
|2009.11.26 13:01
|1.5092
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|24426334
|2009.11.26 12:19
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5088
|1.5089
|1.5098
|2009.11.26 13:00
|1.5098
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24426375
|2009.11.26 12:20
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5087
|1.5087
|1.5097
|2009.11.26 13:00
|1.5097
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24426450
|2009.11.26 12:21
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5087
|1.4937
|1.5097
|2009.11.26 13:00
|1.5097
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24426596
|2009.11.26 12:22
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5086
|1.5086
|1.5096
|2009.11.26 12:57
|1.5096
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24426853
|2009.11.26 12:24
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5086
|1.5083
|1.5076
|2009.11.26 12:50
|1.5083
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|24426995
|2009.11.26 12:25
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5085
|1.4935
|1.5095
|2009.11.26 12:57
|1.5095
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24427089
|2009.11.26 12:26
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5085
|1.5083
|1.5075
|2009.11.26 12:55
|1.5083
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|24427142
|2009.11.26 12:27
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5085
|1.5081
|1.5075
|2009.11.26 13:54
|1.5075
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24427201
|2009.11.26 12:28
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5087
|1.4937
|1.5097
|2009.11.26 13:00
|1.5097
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24427376
|2009.11.26 12:30
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5086
|1.5085
|1.5076
|2009.11.26 12:55
|1.5085
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|24427476
|2009.11.26 12:31
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5088
|1.4938
|1.5098
|2009.11.26 13:00
|1.5098
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24427574
|2009.11.26 12:32
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5086
|1.4936
|1.5096
|2009.11.26 12:57
|1.5096
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24427628
|2009.11.26 12:33
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5085
|1.5235
|1.5075
|2009.11.26 13:54
|1.5075
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24427680
|2009.11.26 12:34
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5085
|1.5235
|1.5075
|2009.11.26 13:54
|1.5075
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24427741
|2009.11.26 12:35
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5086
|1.4936
|1.5096
|2009.11.26 12:57
|1.5096
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24427976
|2009.11.26 12:38
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5083
|1.5085
|1.5093
|2009.11.26 12:57
|1.5093
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24428024
|2009.11.26 12:39
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5083
|1.4933
|1.5093
|2009.11.26 12:57
|1.5093
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24428088
|2009.11.26 12:40
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5084
|1.4934
|1.5094
|2009.11.26 12:57
|1.5094
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24428209
|2009.11.26 12:42
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5085
|1.5235
|1.5075
|2009.11.26 13:54
|1.5075
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24428278
|2009.11.26 12:43
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5088
|1.4938
|1.5098
|2009.11.26 13:00
|1.5098
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24428596
|2009.11.26 12:46
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5083
|1.4933
|1.5093
|2009.11.26 12:57
|1.5093
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24428739
|2009.11.26 12:48
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5081
|1.5083
|1.5091
|2009.11.26 12:56
|1.5091
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24428834
|2009.11.26 12:49
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5080
|1.5081
|1.5090
|2009.11.26 12:56
|1.5090
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24428942
|2009.11.26 12:50
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5078
|1.5077
|1.5068
|2009.11.26 14:09
|1.5077
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|24429089
|2009.11.26 12:51
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5080
|1.4930
|1.5090
|2009.11.26 12:56
|1.5090
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24429198
|2009.11.26 12:52
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5078
|1.5077
|1.5068
|2009.11.26 14:11
|1.5068
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24429222
|2009.11.26 12:53
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5080
|1.4930
|1.5090
|2009.11.26 12:56
|1.5090
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24429529
|2009.11.26 12:56
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5085
|1.5235
|1.5075
|2009.11.26 13:54
|1.5075
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24429683
|2009.11.26 12:57
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5092
|1.5092
|1.5082
|2009.11.26 13:09
|1.5092
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|24429808
|2009.11.26 12:58
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5096
|1.5093
|1.5086
|2009.11.26 13:12
|1.5093
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|24430051
|2009.11.26 13:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5096
|1.5092
|1.5086
|2009.11.26 13:37
|1.5086
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24431028
|2009.11.26 13:08
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5089
|1.5090
|1.5099
|2009.11.26 13:26
|1.5090
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|24432078
|2009.11.26 13:16
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5091
|1.5087
|1.5081
|2009.11.26 13:50
|1.5081
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24432225
|2009.11.26 13:18
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5091
|1.5241
|1.5081
|2009.11.26 13:50
|1.5081
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24432291
|2009.11.26 13:19
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5093
|1.5092
|1.5083
|2009.11.26 13:48
|1.5083
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24432394
|2009.11.26 13:20
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5092
|1.5242
|1.5082
|2009.11.26 13:50
|1.5082
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24432493
|2009.11.26 13:21
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5092
|1.5242
|1.5082
|2009.11.26 13:50
|1.5082
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24432690
|2009.11.26 13:23
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5093
|1.5243
|1.5083
|2009.11.26 13:48
|1.5083
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24433081
|2009.11.26 13:28
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5091
|1.5241
|1.5081
|2009.11.26 13:50
|1.5081
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24433224
|2009.11.26 13:29
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5093
|1.5243
|1.5083
|2009.11.26 13:48
|1.5083
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24433460
|2009.11.26 13:31
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5091
|1.5241
|1.5081
|2009.11.26 13:50
|1.5081
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24434521
|2009.11.26 13:40
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5085
|1.5235
|1.5075
|2009.11.26 13:54
|1.5075
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24434753
|2009.11.26 13:42
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5085
|1.5235
|1.5075
|2009.11.26 13:54
|1.5075
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24435135
|2009.11.26 13:47
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5086
|1.5085
|1.5076
|2009.11.26 13:52
|1.5076
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24437497
|2009.11.26 14:03
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5072
|1.5068
|1.5062
|2009.11.26 14:12
|1.5062
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24437653
|2009.11.26 14:05
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5070
|1.5066
|1.5060
|2009.11.26 14:13
|1.5060
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24437823
|2009.11.26 14:06
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5069
|1.5066
|1.5059
|2009.11.26 14:13
|1.5059
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24437932
|2009.11.26 14:07
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5072
|1.5222
|1.5062
|2009.11.26 14:12
|1.5062
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|24438571
|2009.11.26 14:12
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5066
|1.5067
|1.5076
|2009.11.26 14:28
|1.5067
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|24438800
|2009.11.26 14:13
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5063
|1.5062
|1.5053
|2009.11.26 14:14
|1.5062
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|24438969
|2009.11.26 14:14
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5058
|1.5062
|1.5068
|2009.11.26 14:26
|1.5068
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6 605.00
|Closed P/L:
|6 605.00
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|24425563
|2009.11.26 12:09
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5093
|1.4943
|1.5103
|1.5070
|0.00
|0.00
|0.00
|-115.00
|24425826
|2009.11.26 12:12
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5094
|1.4944
|1.5104
|1.5070
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|24425884
|2009.11.26 12:13
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5093
|1.4943
|1.5103
|1.5070
|0.00
|0.00
|0.00
|-115.00
|24426086
|2009.11.26 12:15
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5092
|1.4942
|1.5102
|1.5070
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.00
|24430367
|2009.11.26 13:01
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5096
|1.4946
|1.5106
|1.5070
|0.00
|0.00
|0.00
|-130.00
|24430627
|2009.11.26 13:04
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5095
|1.4945
|1.5105
|1.5070
|0.00
|0.00
|0.00
|-125.00
|24430701
|2009.11.26 13:05
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5096
|1.4946
|1.5106
|1.5070
|0.00
|0.00
|0.00
|-130.00
|24430795
|2009.11.26 13:06
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5094
|1.4944
|1.5104
|1.5070
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|24430916
|2009.11.26 13:07
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5093
|1.4943
|1.5103
|1.5070
|0.00
|0.00
|0.00
|-115.00
|24431874
|2009.11.26 13:15
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5091
|1.4941
|1.5101
|1.5070
|0.00
|0.00
|0.00
|-105.00
|24432120
|2009.11.26 13:17
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5092
|1.4942
|1.5102
|1.5070
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.00
|24432961
|2009.11.26 13:26
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5093
|1.4943
|1.5103
|1.5070
|0.00
|0.00
|0.00
|-115.00
|24433038
|2009.11.26 13:27
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5091
|1.4941
|1.5101
|1.5070
|0.00
|0.00
|0.00
|-105.00
|24433365
|2009.11.26 13:30
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5091
|1.4941
|1.5101
|1.5070
|0.00
|0.00
|0.00
|-105.00
|24433716
|2009.11.26 13:33
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5091
|1.4941
|1.5101
|1.5070
|0.00
|0.00
|0.00
|-105.00
|24433841
|2009.11.26 13:34
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5092
|1.4942
|1.5102
|1.5070
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.00
|24433939
|2009.11.26 13:35
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5091
|1.4941
|1.5101
|1.5070
|0.00
|0.00
|0.00
|-105.00
|24434010
|2009.11.26 13:36
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5088
|1.4938
|1.5098
|1.5070
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|24434215
|2009.11.26 13:38
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5085
|1.4935
|1.5095
|1.5070
|0.00
|0.00
|0.00
|-75.00
|24434452
|2009.11.26 13:39
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5086
|1.4936
|1.5096
|1.5070
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|24434657
|2009.11.26 13:41
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5085
|1.4935
|1.5095
|1.5070
|0.00
|0.00
|0.00
|-75.00
|24434899
|2009.11.26 13:44
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5088
|1.4938
|1.5098
|1.5070
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|24434968
|2009.11.26 13:45
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5087
|1.4937
|1.5097
|1.5070
|0.00
|0.00
|0.00
|-85.00
|24435054
|2009.11.26 13:46
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5087
|1.4937
|1.5097
|1.5070
|0.00
|0.00
|0.00
|-85.00
|24435225
|2009.11.26 13:48
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5085
|1.4935
|1.5095
|1.5070
|0.00
|0.00
|0.00
|-75.00
|24435460
|2009.11.26 13:50
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5083
|1.4933
|1.5093
|1.5070
|0.00
|0.00
|0.00
|-65.00
|24435646
|2009.11.26 13:51
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5080
|1.4930
|1.5090
|1.5070
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|24435764
|2009.11.26 13:52
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5079
|1.4929
|1.5089
|1.5070
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.00
|24436080
|2009.11.26 13:54
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5076
|1.4926
|1.5086
|1.5070
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|24436746
|2009.11.26 13:58
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5074
|1.4924
|1.5084
|1.5070
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|24437335
|2009.11.26 14:02
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5072
|1.4922
|1.5082
|1.5070
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|24438156
|2009.11.26 14:10
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5076
|1.4926
|1.5086
|1.5070
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|24438319
|2009.11.26 14:11
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5073
|1.4923
|1.5083
|1.5070
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|24439192
|2009.11.26 14:15
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5061
|1.5211
|1.5051
|1.5072
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.00
|24439434
|2009.11.26 14:16
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5062
|1.5212
|1.5052
|1.5072
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|24439706
|2009.11.26 14:18
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5065
|1.4915
|1.5075
|1.5070
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|24439810
|2009.11.26 14:19
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5066
|1.4916
|1.5076
|1.5070
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|24439923
|2009.11.26 14:20
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5066
|1.5216
|1.5056
|1.5072
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|24440064
|2009.11.26 14:21
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5066
|1.4916
|1.5076
|1.5070
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|24440227
|2009.11.26 14:22
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5064
|1.5214
|1.5054
|1.5072
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|24440310
|2009.11.26 14:23
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5065
|1.5215
|1.5055
|1.5072
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.00
|24440640
|2009.11.26 14:26
|buy
|0.50
|eurusd
|1.5067
|1.4917
|1.5077
|1.5070
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|24440791
|2009.11.26 14:27
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5068
|1.5218
|1.5058
|1.5072
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|24441170
|2009.11.26 14:29
|sell
|0.50
|eurusd
|1.5070
|1.5220
|1.5060
|1.5072
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-3 020.00
|Floating P/L:
|-3 020.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|50 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|6 605.00
|Floating P/L:
|-3 020.00
|Margin:
|11 311.40
|Balance:
|56 605.00
|Equity:
|53 585.00
|Free Margin:
|42 273.60
|Details:
|Gross Profit:
|7 790.00
|Gross Loss:
|1 185.00
|Total Net Profit:
|6 605.00
|Profit Factor:
|6.57
|Expected Payoff:
|33.70
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|1 185.00 (2.14%)
|Relative Drawdown:
|2.14% (1 185.00)
|Total Trades:
|196
|Short Positions (won %):
|84 (96.43%)
|Long Positions (won %):
|112 (82.14%)
|Profit Trades (% of total):
|173 (88.27%)
|Loss trades (% of total):
|23 (11.73%)
|Largest
|profit trade:
|50.00
|loss trade:
|-130.00
|Average
|profit trade:
|45.03
|loss trade:
|-51.52
|Maximum
|consecutive wins ($):
|108 (5 305.00)
|consecutive losses ($):
|23 (-1 185.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|5 305.00 (108)
|consecutive loss (count):
|-1 185.00 (23)
|Average
|consecutive wins:
|87
|consecutive losses:
|23