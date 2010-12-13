|Account: 2239508
|Name: Fernando
|Currency: USD
|2010 December 13, 18:28
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|165098847
|2010.12.13 01:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.31981
|1.31281
|1.33581
|2010.12.13 11:19
|1.32110
|0.00
|0.00
|0.00
|129.00
|165145486
|2010.12.13 07:45
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.57816
|1.57514
|1.57296
|2010.12.13 10:52
|1.57296
|0.00
|0.00
|0.00
|520.00
|165142915
|2010.12.13 07:30
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.57809
|1.57809
|1.57259
|2010.12.13 10:00
|1.57459
|0.00
|0.00
|0.00
|350.00
|165125014
|2010.12.13 04:54
|sell
|1.00
|eurusd
|1.32025
|1.32325
|1.31920
|2010.12.13 05:40
|1.31923
|0.00
|0.00
|0.00
|102.00
|164889143
|2010.12.10 07:30
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.57908
|1.57908
|1.58458
|2010.12.10 10:53
|1.58280
|0.00
|0.00
|0.00
|372.00
|164890966
|2010.12.10 07:45
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.57920
|1.58046
|1.58320
|2010.12.10 09:07
|1.58046
|0.00
|0.00
|0.00
|126.00
|164837351
|2010.12.09 23:47
|buy
|1.00
|eurusd
|1.32363
|1.32043
|1.32443
|2010.12.10 00:09
|1.32405
|0.00
|0.00
|0.10
|42.00
|164828227
|2010.12.09 22:14
|sell
|1.85
|eurusd
|1.32458
|1.33231
|1.31958
|2010.12.09 23:16
|1.32417
|0.00
|0.00
|0.00
|75.85
|164789847
|2010.12.09 18:51
|sell
|1.00
|eurusd
|1.32209
|1.32509
|1.32104
|2010.12.09 19:04
|1.32509
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|164706532
|2010.12.09 14:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.32370
|1.32670
|1.32265
|2010.12.09 15:36
|1.32269
|0.00
|0.00
|0.00
|101.00
|164570731
|2010.12.09 07:30
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.58252
|1.57702
|1.58802
|2010.12.09 09:55
|1.57842
|0.00
|0.00
|0.00
|-410.00
|164574379
|2010.12.09 07:45
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.58287
|1.57837
|1.58687
|2010.12.09 09:55
|1.57837
|0.00
|0.00
|0.00
|-450.00
|164570849
|2010.12.09 07:30
|buy
|1.00
|eurusd
|1.32941
|1.31841
|1.33151
|2010.12.09 08:47
|1.33151
|0.00
|0.00
|0.00
|210.00
|164570665
|2010.12.09 07:30
|buy
|1.00
|eurusd
|1.32934
|1.32634
|1.33039
|2010.12.09 08:06
|1.33039
|0.00
|0.00
|0.00
|105.00
|164495557
|2010.12.09 00:30
|buy
|1.00
|eurusd
|1.32487
|1.32187
|1.32592
|2010.12.09 01:22
|1.32592
|0.00
|0.00
|0.00
|105.00
|164482449
|2010.12.08 22:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.32680
|1.32985
|1.32462
|2010.12.08 22:45
|1.32635
|0.00
|0.00
|0.00
|45.00
|164302312
|2010.12.08 11:45
|sell
|1.00
|eurusd
|1.32395
|1.33495
|1.32185
|2010.12.08 13:36
|1.32185
|0.00
|0.00
|0.00
|210.00
|164300510
|2010.12.08 11:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.32329
|1.32629
|1.32224
|2010.12.08 13:04
|1.32224
|0.00
|0.00
|0.00
|105.00
|164213572
|2010.12.08 07:30
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.57015
|1.57015
|1.56465
|2010.12.08 09:02
|1.57015
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|164219159
|2010.12.08 07:45
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.56962
|1.56897
|1.56562
|2010.12.08 08:47
|1.56897
|0.00
|0.00
|0.00
|65.00
|164127712
|2010.12.07 23:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.32624
|1.31924
|1.34224
|2010.12.08 08:32
|1.31924
|0.00
|0.00
|-0.10
|-700.00
|164161965
|2010.12.08 02:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.32741
|1.33841
|1.32531
|2010.12.08 02:47
|1.32531
|0.00
|0.00
|0.00
|210.00
|164161692
|2010.12.08 02:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.32750
|1.33050
|1.32645
|2010.12.08 02:44
|1.32645
|0.00
|0.00
|0.00
|105.00
|164121638
|2010.12.07 22:15
|buy
|1.00
|eurusd
|1.32655
|1.31555
|1.32865
|2010.12.08 02:15
|1.32742
|0.00
|0.00
|-0.10
|87.00
|164131504
|2010.12.07 23:21
|buy
|1.80
|eurusd
|1.32558
|1.31044
|1.33158
|2010.12.08 00:12
|1.32710
|0.00
|0.00
|-0.18
|273.60
|164117413
|2010.12.07 22:00
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.84183
|0.83863
|0.84233
|2010.12.07 23:01
|0.84183
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|163867067
|2010.12.07 07:45
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.57519
|1.57666
|1.57919
|2010.12.07 09:43
|1.57666
|0.00
|0.00
|0.00
|147.00
|163863885
|2010.12.07 07:30
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57428
|1.57428
|1.57978
|2010.12.07 09:05
|1.57780
|0.00
|0.00
|0.00
|176.00
|163791367
|2010.12.06 23:21
|sell
|1.00
|eurusd
|1.33150
|1.33562
|1.32990
|2010.12.06 23:21
|1.33104
|0.00
|0.00
|0.00
|46.00
|163642450
|2010.12.06 13:30
|sell
|1.00
|eurusd
|1.33070
|1.33370
|1.32965
|2010.12.06 13:33
|1.32965
|0.00
|0.00
|0.00
|105.00
|163517759
|2010.12.06 07:30
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.57467
|1.56917
|1.58017
|2010.12.06 09:57
|1.57065
|0.00
|0.00
|0.00
|-201.00
|163450840
|2010.12.06 00:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.34144
|1.33756
|1.32544
|2010.12.06 08:42
|1.33756
|0.00
|0.00
|0.00
|388.00
|163476148
|2010.12.06 02:45
|buy
|1.00
|eurusd
|1.33645
|1.32545
|1.33855
|2010.12.06 07:30
|1.33639
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|163475085
|2010.12.06 02:41
|buy
|1.00
|eurusd
|1.33682
|1.33382
|1.33787
|2010.12.06 04:39
|1.33382
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|163467722
|2010.12.06 01:54
|buy
|1.00
|eurusd
|1.33704
|1.33404
|1.33809
|2010.12.06 02:02
|1.33809
|0.00
|0.00
|0.00
|105.00
|163456840
|2010.12.06 01:04
|buy
|1.00
|eurusd
|1.33994
|1.33694
|1.34099
|2010.12.06 01:54
|1.33694
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|163193050
|2010.12.03 07:30
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56273
|1.56273
|1.56823
|2010.12.03 10:50
|1.56627
|0.00
|0.00
|0.00
|177.00
|163195010
|2010.12.03 07:45
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.56181
|1.56376
|1.56581
|2010.12.03 10:24
|1.56581
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|163160481
|2010.12.03 01:30
|buy
|1.00
|eurusd
|1.32044
|1.30944
|1.32254
|2010.12.03 07:00
|1.32209
|0.00
|0.00
|0.00
|165.00
|163146887
|2010.12.02 23:00
|buy
|1.77
|eurusd
|1.32078
|1.30591
|1.32578
|2010.12.02 23:04
|1.32137
|0.00
|0.00
|0.00
|104.43
|163137408
|2010.12.02 22:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.32252
|1.32572
|0.00000
|2010.12.02 22:33
|1.32190
|0.00
|0.00
|0.00
|62.00
|163138199
|2010.12.02 22:03
|sell
|1.00
|eurgbp
|0.84786
|0.85106
|0.84736
|2010.12.02 22:18
|0.84756
|0.00
|0.00
|0.00
|46.82
|163112881
|2010.12.02 19:25
|buy
|1.00
|eurusd
|1.31956
|1.31656
|1.32061
|2010.12.02 20:02
|1.32061
|0.00
|0.00
|0.00
|105.00
|163035536
|2010.12.02 15:45
|buy
|1.00
|eurusd
|1.31350
|1.31050
|1.34350
|2010.12.02 18:06
|1.32215
|0.00
|0.00
|0.00
|865.00
|163009091
|2010.12.02 14:55
|sell
|1.00
|eurusd
|1.30891
|1.31191
|1.27891
|2010.12.02 15:06
|1.30821
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|162956177
|2010.12.02 12:55
|buy
|1.00
|eurusd
|1.31648
|1.31348
|1.31753
|2010.12.02 13:47
|1.31753
|0.00
|0.00
|0.00
|105.00
|162920626
|2010.12.02 10:55
|buy
|1.00
|eurusd
|1.31950
|1.31650
|1.34950
|2010.12.02 12:51
|1.31650
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|162858274
|2010.12.02 07:45
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.56281
|1.56469
|1.56681
|2010.12.02 10:47
|1.56469
|0.00
|0.00
|0.00
|188.00
|162853109
|2010.12.02 07:30
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.56177
|1.56177
|1.56727
|2010.12.02 10:43
|1.56671
|0.00
|0.00
|0.00
|247.00
|162800321
|2010.12.01 23:57
|buy
|1.00
|eurusd
|1.31291
|1.30991
|1.31396
|2010.12.02 05:18
|1.30991
|0.00
|0.00
|-2.10
|-300.00
|162798178
|2010.12.01 23:30
|buy
|1.00
|eurusd
|1.31352
|1.31032
|1.31447
|2010.12.02 05:18
|1.31032
|0.00
|0.00
|-2.10
|-320.00
|162798441
|2010.12.01 23:31
|buy
|1.00
|eurusd
|1.31312
|1.31007
|1.31447
|2010.12.02 02:27
|1.31322
|0.00
|0.00
|-2.10
|10.00
|162799406
|2010.12.01 23:40
|buy
|1.00
|eurusd
|1.31289
|1.30969
|1.31447
|2010.12.01 23:47
|1.31301
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|162696236
|2010.12.01 16:15
|buy
|1.00
|eurusd
|1.30843
|1.29743
|1.31053
|2010.12.01 17:51
|1.31053
|0.00
|0.00
|0.00
|210.00
|162508427
|2010.12.01 04:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.29991
|1.31091
|1.29781
|2010.12.01 11:54
|1.31091
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 100.00
|162464723
|2010.11.30 22:01
|buy
|1.00
|eurusd
|1.29803
|1.28703
|1.30013
|2010.12.01 02:02
|1.30013
|0.00
|0.00
|-0.70
|210.00
|162419941
|2010.11.30 17:45
|sell
|1.00
|eurusd
|1.30345
|1.31445
|1.30135
|2010.11.30 19:43
|1.30135
|0.00
|0.00
|0.00
|210.00
|162391362
|2010.11.30 16:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.30225
|1.30525
|1.30120
|2010.11.30 16:41
|1.30120
|0.00
|0.00
|0.00
|105.00
|162256114
|2010.11.30 09:50
|sell
|1.00
|eurusd
|1.30591
|1.30891
|1.27591
|2010.11.30 15:51
|1.29990
|0.00
|0.00
|0.00
|601.00
|162321098
|2010.11.30 12:39
|sell
|1.00
|eurusd
|1.30458
|1.30758
|1.30353
|2010.11.30 12:47
|1.30353
|0.00
|0.00
|0.00
|105.00
|162214839
|2010.11.30 07:45
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.55569
|1.55119
|1.55969
|2010.11.30 09:59
|1.55119
|0.00
|0.00
|0.00
|-450.00
|162211414
|2010.11.30 07:22
|sell
|1.00
|eurusd
|1.31109
|1.31409
|1.31004
|2010.11.30 08:02
|1.31004
|0.00
|0.00
|0.00
|105.00
|162168974
|2010.11.30 02:45
|sell
|1.00
|eurusd
|1.31444
|1.32544
|1.31234
|2010.11.30 03:18
|1.31234
|0.00
|0.00
|0.00
|210.00
|162139174
|2010.11.29 23:03
|buy
|1.00
|eurusd
|1.31188
|1.30861
|1.31242
|2010.11.30 01:34
|1.31206
|0.00
|0.00
|-0.60
|18.00
|162119387
|2010.11.29 20:30
|sell
|1.00
|eurusd
|1.31169
|1.32269
|1.30959
|2010.11.30 00:58
|1.30959
|0.00
|0.00
|-2.00
|210.00
|162120343
|2010.11.29 20:35
|sell
|1.00
|eurusd
|1.31151
|1.31451
|1.31046
|2010.11.30 00:58
|1.31046
|0.00
|0.00
|-2.00
|105.00
|162142091
|2010.11.29 23:32
|buy
|1.00
|eurusd
|1.31152
|1.30832
|1.31397
|2010.11.29 23:40
|1.31204
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|162139447
|2010.11.29 23:04
|buy
|1.00
|eurusd
|1.31159
|1.30839
|1.31242
|2010.11.29 23:14
|1.31215
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|162135309
|2010.11.29 22:51
|sell
|1.00
|eurusd
|1.31251
|1.31571
|0.00000
|2010.11.29 23:03
|1.31188
|0.00
|0.00
|0.00
|63.00
|162135484
|2010.11.29 22:56
|sell
|1.00
|eurusd
|1.31261
|1.31562
|1.31181
|2010.11.29 23:00
|1.31197
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|161679133
|2010.11.26 10:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.32301
|1.32601
|1.29301
|2010.11.26 15:54
|1.32601
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|161625035
|2010.11.26 07:45
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.57074
|1.56826
|1.56554
|2010.11.26 10:48
|1.56826
|0.00
|0.00
|0.00
|248.00
|161620659
|2010.11.26 07:30
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.57167
|1.57167
|1.56617
|2010.11.26 09:19
|1.57167
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|161514340
|2010.11.25 19:51
|buy
|1.00
|eurusd
|1.33648
|1.33348
|1.33753
|2010.11.26 00:54
|1.33348
|0.00
|0.00
|-0.30
|-300.00
|161530942
|2010.11.25 22:19
|buy
|1.00
|eurusd
|1.33565
|1.33245
|1.33712
|2010.11.25 22:54
|1.33607
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|161528711
|2010.11.25 22:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.33549
|1.33229
|0.00000
|2010.11.25 22:14
|1.33611
|0.00
|0.00
|0.00
|62.00
|161528739
|2010.11.25 22:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.33549
|1.33229
|1.33712
|2010.11.25 22:12
|1.33606
|0.00
|0.00
|0.00
|57.00
|161287141
|2010.11.25 00:30
|sell
|1.00
|eurusd
|1.33471
|1.34571
|1.33261
|2010.11.25 01:40
|1.33261
|0.00
|0.00
|0.00
|210.00
|161278251
|2010.11.24 23:06
|sell
|1.00
|eurusd
|1.33355
|1.33666
|1.33101
|2010.11.25 01:18
|1.33318
|0.00
|0.00
|-5.70
|37.00
|161284100
|2010.11.25 00:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.33438
|1.33738
|1.33333
|2010.11.25 01:13
|1.33333
|0.00
|0.00
|0.00
|105.00
|161280667
|2010.11.24 23:46
|sell
|1.53
|eurusd
|1.33360
|1.34141
|1.32760
|2010.11.25 01:13
|1.33359
|0.00
|0.00
|-8.72
|1.53
|161272028
|2010.11.24 22:00
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.84493
|0.84173
|0.84543
|2010.11.24 22:58
|0.84513
|0.00
|0.00
|0.00
|31.54
|161167684
|2010.11.24 14:45
|sell
|1.00
|eurusd
|1.33787
|1.34887
|1.33577
|2010.11.24 17:49
|1.33577
|0.00
|0.00
|0.00
|210.00
|161126832
|2010.11.24 12:26
|sell
|1.00
|eurusd
|1.33571
|1.33871
|1.33466
|2010.11.24 12:49
|1.33466
|0.00
|0.00
|0.00
|105.00
|161079854
|2010.11.24 09:50
|sell
|1.00
|eurusd
|1.33440
|1.33740
|1.30440
|2010.11.24 12:29
|1.33740
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|161124888
|2010.11.24 12:20
|sell
|1.00
|eurusd
|1.33558
|1.33858
|1.33453
|2010.11.24 12:25
|1.33453
|0.00
|0.00
|0.00
|105.00
|161005635
|2010.11.24 01:24
|sell
|1.00
|eurusd
|1.33885
|1.34985
|1.33675
|2010.11.24 07:30
|1.33851
|0.00
|0.00
|0.00
|34.00
|161006660
|2010.11.24 01:26
|sell
|1.00
|eurusd
|1.34005
|1.34305
|1.33900
|2010.11.24 01:57
|1.33900
|0.00
|0.00
|0.00
|105.00
|160995727
|2010.11.24 00:11
|sell
|1.00
|eurusd
|1.33817
|1.34117
|1.33712
|2010.11.24 00:38
|1.33712
|0.00
|0.00
|0.00
|105.00
|160991989
|2010.11.23 23:41
|sell
|1.00
|eurusd
|1.33783
|1.34103
|1.33615
|2010.11.24 00:38
|1.33736
|0.00
|0.00
|-1.80
|47.00
|160981086
|2010.11.23 22:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.33710
|1.33390
|0.00000
|2010.11.23 23:15
|1.33752
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|160985053
|2010.11.23 22:33
|buy
|1.00
|eurusd
|1.33659
|1.33295
|1.33792
|2010.11.23 23:14
|1.33718
|0.00
|0.00
|0.00
|59.00
|160985064
|2010.11.23 22:33
|buy
|1.00
|eurusd
|1.33659
|1.33339
|1.33792
|2010.11.23 23:14
|1.33703
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|160745893
|2010.11.23 07:50
|sell
|1.00
|eurusd
|1.35354
|1.35654
|1.32354
|2010.11.23 08:00
|1.35654
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|160638278
|2010.11.22 20:45
|sell
|1.00
|eurusd
|1.36155
|1.36455
|1.36050
|2010.11.23 00:55
|1.36053
|0.00
|0.00
|-2.30
|102.00
|160650960
|2010.11.22 21:45
|sell
|1.00
|eurusd
|1.36275
|1.37375
|1.36065
|2010.11.23 00:53
|1.36065
|0.00
|0.00
|-2.30
|210.00
|160666322
|2010.11.22 23:31
|sell
|1.36
|eurusd
|1.36327
|1.37252
|1.35727
|2010.11.23 00:37
|1.36224
|0.00
|0.00
|-3.13
|140.08
|160335005
|2010.11.22 01:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.37419
|1.36250
|1.35819
|2010.11.22 18:37
|1.35819
|0.00
|0.00
|0.00
|1 600.00
|160437889
|2010.11.22 09:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.37330
|1.36230
|1.37540
|2010.11.22 14:31
|1.36230
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 100.00
|160414084
|2010.11.22 08:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.37431
|1.36331
|1.37641
|2010.11.22 08:10
|1.37641
|0.00
|0.00
|0.00
|210.00
|160146831
|2010.11.19 14:15
|buy
|1.00
|eurusd
|1.36752
|1.35652
|1.36962
|2010.11.19 20:30
|1.36790
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|159903562
|2010.11.18 22:53
|sell
|1.31
|eurusd
|1.36461
|1.37076
|1.35961
|2010.11.18 23:33
|1.36351
|0.00
|0.00
|0.00
|144.10
|159902855
|2010.11.18 22:49
|sell
|1.00
|eurusd
|1.36441
|1.36761
|1.36211
|2010.11.18 23:01
|1.36401
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|159894562
|2010.11.18 22:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.36431
|1.36751
|0.00000
|2010.11.18 22:39
|1.36370
|0.00
|0.00
|0.00
|61.00
|159894994
|2010.11.18 22:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.36436
|1.36726
|1.36211
|2010.11.18 22:29
|1.36391
|0.00
|0.00
|0.00
|45.00
|159756331
|2010.11.18 15:16
|buy
|1.00
|eurusd
|1.36270
|1.35970
|1.36375
|2010.11.18 16:16
|1.35970
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|159515839
|2010.11.18 01:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.35465
|1.36165
|1.33865
|2010.11.18 09:51
|1.36165
|0.00
|0.00
|0.00
|-700.00
|159492555
|2010.11.17 22:46
|sell
|1.00
|eurusd
|1.35266
|1.35692
|1.35106
|2010.11.18 01:45
|1.35692
|0.00
|0.00
|0.00
|-426.00
|159482556
|2010.11.17 22:00
|sell
|1.00
|usdcad
|1.02430
|1.02750
|1.02380
|2010.11.17 23:10
|1.02414
|0.00
|0.00
|0.00
|15.62
|159188568
|2010.11.17 03:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.35076
|1.36176
|1.34866
|2010.11.17 07:52
|1.34866
|0.00
|0.00
|0.00
|210.00
|159189349
|2010.11.17 03:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.35074
|1.35374
|1.34969
|2010.11.17 04:13
|1.34969
|0.00
|0.00
|0.00
|105.00
|159154919
|2010.11.16 23:30
|buy
|1.00
|eurusd
|1.34886
|1.34566
|1.34979
|2010.11.17 00:59
|1.34921
|0.00
|0.00
|0.20
|35.00
|159154958
|2010.11.16 23:31
|buy
|1.00
|eurusd
|1.34867
|1.34540
|1.34979
|2010.11.16 23:45
|1.34920
|0.00
|0.00
|0.00
|53.00
|159153820
|2010.11.16 23:24
|sell
|1.00
|eurusd
|1.34960
|1.35299
|1.34860
|2010.11.16 23:30
|1.34918
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|159153153
|2010.11.16 23:20
|sell
|1.00
|eurusd
|1.34945
|1.35265
|1.34860
|2010.11.16 23:30
|1.34896
|0.00
|0.00
|0.00
|49.00
|158703565
|2010.11.15 22:13
|sell
|1.00
|usdcad
|1.00874
|1.01194
|1.00824
|2010.11.16 04:21
|1.00873
|0.00
|0.00
|0.69
|0.99
|158699117
|2010.11.15 22:00
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.84569
|0.84249
|0.84619
|2010.11.15 22:15
|0.84599
|0.00
|0.00
|0.00
|48.17
|158437891
|2010.11.15 04:20
|buy
|1.00
|eurusd
|1.37075
|1.36775
|1.37180
|2010.11.15 04:47
|1.36775
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|158156795
|2010.11.12 09:45
|sell
|1.00
|eurusd
|1.36394
|1.37494
|1.36184
|2010.11.12 14:33
|1.37494
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 100.00
|158001316
|2010.11.11 23:41
|buy
|1.00
|eurusd
|1.36656
|1.35156
|0.00000
|2010.11.12 10:15
|1.36518
|0.00
|0.00
|0.00
|-138.00
|158164365
|2010.11.12 10:07
|buy
|1.00
|eurusd
|1.36364
|1.35156
|0.00000
|2010.11.12 10:15
|1.36518
|0.00
|0.00
|0.00
|154.00
|158038645
|2010.11.12 02:32
|buy
|1.00
|eurusd
|1.36350
|1.35156
|0.00000
|2010.11.12 09:57
|1.36522
|0.00
|0.00
|0.00
|172.00
|158110377
|2010.11.12 08:17
|buy
|3.00
|eurusd
|1.35859
|1.35156
|0.00000
|2010.11.12 09:12
|1.36117
|0.00
|0.00
|0.00
|774.00
|158009834
|2010.11.12 00:25
|buy
|1.00
|eurusd
|1.36353
|1.35156
|0.00000
|2010.11.12 01:45
|1.36506
|0.00
|0.00
|0.00
|153.00
|157994663
|2010.11.11 23:05
|sell
|1.38
|eurusd
|1.36693
|1.37451
|1.36093
|2010.11.12 00:05
|1.36613
|0.00
|0.00
|-4.00
|110.40
|157988657
|2010.11.11 22:39
|sell
|1.00
|eurusd
|1.36641
|1.37001
|1.36367
|2010.11.11 23:43
|1.36608
|0.00
|0.00
|0.00
|33.00
|157982178
|2010.11.11 22:00
|buy
|1.00
|usdcad
|1.00325
|1.00005
|1.00375
|2010.11.11 23:32
|1.00325
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|157698469
|2010.11.11 05:59
|buy
|1.00
|eurusd
|1.37890
|1.37590
|1.37995
|2010.11.11 08:09
|1.37995
|0.00
|0.00
|0.00
|105.00
|157692450
|2010.11.11 05:13
|buy
|1.00
|eurusd
|1.37970
|1.36470
|0.00000
|2010.11.11 08:06
|1.37971
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|157623000
|2010.11.10 23:10
|buy
|1.00
|eurusd
|1.37771
|1.37389
|1.37861
|2010.11.11 01:17
|1.37802
|0.00
|0.00
|-2.10
|31.00
|157623136
|2010.11.10 23:10
|buy
|1.29
|eurusd
|1.37704
|1.36918
|1.38304
|2010.11.11 01:13
|1.37772
|0.00
|0.00
|-2.71
|87.72
|157623124
|2010.11.10 23:10
|buy
|1.33
|eurusd
|1.37704
|1.36691
|1.38204
|2010.11.10 23:59
|1.37823
|0.00
|0.00
|-2.79
|158.27
|157626645
|2010.11.10 23:29
|buy
|1.00
|eurusd
|1.37702
|1.37382
|1.37861
|2010.11.10 23:56
|1.37758
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|157624299
|2010.11.10 23:13
|buy
|1.00
|eurusd
|1.37734
|1.37414
|1.37861
|2010.11.10 23:20
|1.37782
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|157624821
|2010.11.10 23:15
|buy
|1.00
|eurusd
|1.37710
|1.37390
|1.37861
|2010.11.10 23:19
|1.37752
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|157563783
|2010.11.10 19:06
|sell
|1.00
|eurusd
|1.37466
|1.37766
|1.37361
|2010.11.10 19:18
|1.37766
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|157482136
|2010.11.10 15:47
|sell
|1.00
|eurusd
|1.37249
|1.37549
|1.34249
|2010.11.10 19:08
|1.37549
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|157543371
|2010.11.10 18:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.37336
|1.37636
|1.37231
|2010.11.10 18:16
|1.37231
|0.00
|0.00
|0.00
|105.00
|157178053
|2010.11.10 01:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.37675
|1.36975
|1.39275
|2010.11.10 15:54
|1.36975
|0.00
|0.00
|0.00
|-700.00
|157278819
|2010.11.10 08:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.37839
|1.38939
|1.37629
|2010.11.10 09:10
|1.37629
|0.00
|0.00
|0.00
|210.00
|157262302
|2010.11.10 06:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.37745
|1.38045
|1.37640
|2010.11.10 07:06
|1.37640
|0.00
|0.00
|0.00
|105.00
|157201205
|2010.11.10 02:30
|sell
|1.00
|eurusd
|1.37885
|1.38985
|1.37675
|2010.11.10 03:28
|1.37675
|0.00
|0.00
|0.00
|210.00
|157148671
|2010.11.09 23:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.37733
|1.37033
|1.39333
|2010.11.10 01:00
|1.37680
|0.00
|0.00
|-0.70
|-53.00
|157154292
|2010.11.09 23:30
|buy
|1.00
|eurusd
|1.37694
|1.37374
|0.00000
|2010.11.10 00:52
|1.37725
|0.00
|0.00
|-0.70
|31.00
|157139721
|2010.11.09 22:20
|sell
|1.00
|usdcad
|1.00748
|1.01068
|1.00698
|2010.11.10 00:42
|1.00748
|0.00
|0.00
|0.99
|0.00
|157160562
|2010.11.09 23:43
|buy
|1.28
|eurusd
|1.37502
|1.35988
|1.38102
|2010.11.10 00:00
|1.37656
|0.00
|0.00
|-0.90
|197.12
|156946501
|2010.11.09 15:11
|buy
|1.00
|eurusd
|1.39160
|1.38860
|1.39265
|2010.11.09 15:20
|1.39265
|0.00
|0.00
|0.00
|105.00
|156940728
|2010.11.09 14:55
|buy
|1.00
|eurusd
|1.39191
|1.38891
|1.39296
|2010.11.09 15:06
|1.39292
|0.00
|0.00
|0.00
|101.00
|156593225
|2010.11.08 22:30
|buy
|1.00
|eurusd
|1.39160
|1.38060
|1.39370
|2010.11.09 11:00
|1.39097
|0.00
|0.00
|-0.80
|-63.00
|156753385
|2010.11.09 08:12
|sell
|1.00
|eurusd
|1.38810
|1.39110
|1.38705
|2010.11.09 08:20
|1.38705
|0.00
|0.00
|0.00
|105.00
|156591683
|2010.11.08 22:15
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.86262
|0.85942
|0.86312
|2010.11.09 00:17
|0.86263
|0.00
|0.00
|-2.25
|1.62
|156603614
|2010.11.08 23:52
|buy
|1.00
|eurusd
|1.39160
|1.38840
|1.39274
|2010.11.09 00:10
|1.39200
|0.00
|0.00
|-0.80
|40.00
|156604126
|2010.11.08 23:54
|buy
|1.00
|eurusd
|1.39141
|1.38821
|1.39274
|2010.11.09 00:08
|1.39184
|0.00
|0.00
|-0.80
|43.00
|156601270
|2010.11.08 23:30
|buy
|1.00
|eurusd
|1.39151
|1.38831
|1.39274
|2010.11.08 23:31
|1.39195
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|156594074
|2010.11.08 22:36
|sell
|1.00
|usdcad
|1.00370
|1.00690
|1.00320
|2010.11.08 23:14
|1.00349
|0.00
|0.00
|0.00
|20.93
|156589873
|2010.11.08 22:00
|sell
|1.00
|usdcad
|1.00366
|1.00686
|1.00316
|2010.11.08 22:22
|1.00324
|0.00
|0.00
|0.00
|41.86
|156559042
|2010.11.08 19:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.39478
|1.40578
|1.39268
|2010.11.08 20:31
|1.39268
|0.00
|0.00
|0.00
|210.00
|156465692
|2010.11.08 15:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.39431
|1.40531
|1.39221
|2010.11.08 15:49
|1.39221
|0.00
|0.00
|0.00
|210.00
|156238405
|2010.11.08 06:20
|sell
|1.00
|eurusd
|1.39665
|1.39965
|1.39560
|2010.11.08 06:58
|1.39562
|0.00
|0.00
|0.00
|103.00
|156166559
|2010.11.08 00:52
|sell
|1.00
|eurusd
|1.40632
|1.40932
|1.40527
|2010.11.08 02:02
|1.40532
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|155610216
|2010.11.04 17:30
|buy
|1.00
|eurusd
|1.42169
|1.39169
|1.42379
|2010.11.05 00:30
|1.42173
|0.00
|0.00
|-0.60
|4.00
|155586972
|2010.11.04 16:25
|buy
|1.00
|eurusd
|1.42336
|1.42036
|1.42441
|2010.11.04 17:49
|1.42036
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|155117159
|2010.11.03 19:55
|buy
|1.00
|eurusd
|1.41013
|1.41211
|1.46013
|2010.11.04 16:18
|1.42432
|0.00
|0.00
|-0.30
|1 419.00
|155193888
|2010.11.03 23:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.41303
|1.42003
|1.39703
|2010.11.04 09:28
|1.42003
|0.00
|0.00
|-5.40
|-700.00
|155319138
|2010.11.04 06:35
|buy
|1.00
|eurusd
|1.41207
|1.40907
|1.41312
|2010.11.04 07:54
|1.41308
|0.00
|0.00
|0.00
|101.00
|155249964
|2010.11.04 02:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.41087
|1.38087
|1.41297
|2010.11.04 03:42
|1.41297
|0.00
|0.00
|0.00
|210.00
|155254271
|2010.11.04 02:15
|buy
|1.00
|eurusd
|1.41031
|1.40731
|1.41136
|2010.11.04 02:31
|1.41131
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|155220057
|2010.11.04 00:24
|buy
|1.00
|eurusd
|1.41160
|1.40860
|1.41265
|2010.11.04 00:28
|1.41264
|0.00
|0.00
|0.00
|104.00
|155206773
|2010.11.03 23:43
|buy
|1.00
|eurusd
|1.41236
|1.40916
|1.41455
|2010.11.04 00:02
|1.41279
|0.00
|0.00
|-0.30
|43.00
|155203672
|2010.11.03 23:30
|buy
|1.00
|eurusd
|1.41249
|1.40929
|1.41455
|2010.11.03 23:33
|1.41265
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|155200259
|2010.11.03 23:18
|buy
|1.00
|eurusd
|1.41240
|1.40920
|1.41455
|2010.11.03 23:28
|1.41284
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|155191829
|2010.11.03 22:54
|buy
|1.15
|eurusd
|1.41229
|1.39905
|1.41729
|2010.11.03 22:59
|1.41333
|0.00
|0.00
|0.00
|119.60
|155173283
|2010.11.03 22:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.41367
|1.41687
|0.00000
|2010.11.03 22:41
|1.41301
|0.00
|0.00
|0.00
|66.00
|155174004
|2010.11.03 22:00
|sell
|1.00
|eurgbp
|0.87895
|0.88215
|0.87845
|2010.11.03 22:13
|0.87845
|0.00
|0.00
|0.00
|80.50
|155086492
|2010.11.03 19:28
|buy
|1.00
|eurusd
|1.40266
|1.39966
|1.45266
|2010.11.03 19:31
|1.39966
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|155082969
|2010.11.03 19:27
|buy
|1.00
|eurusd
|1.40599
|1.40299
|1.45599
|2010.11.03 19:28
|1.40299
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|155067862
|2010.11.03 19:20
|buy
|1.00
|eurusd
|1.40955
|1.40655
|1.45955
|2010.11.03 19:27
|1.40655
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|154654214
|2010.11.03 02:15
|buy
|1.00
|eurusd
|1.40202
|1.37202
|1.40412
|2010.11.03 08:45
|1.40253
|0.00
|0.00
|0.00
|51.00
|154452020
|2010.11.02 14:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.40229
|1.39929
|1.45229
|2010.11.03 07:16
|1.39929
|0.00
|0.00
|-0.10
|-300.00
|154695885
|2010.11.03 05:12
|sell
|1.00
|eurusd
|1.40175
|1.41675
|0.00000
|2010.11.03 06:58
|1.40073
|0.00
|0.00
|0.00
|102.00
|154616273
|2010.11.02 23:02
|buy
|1.00
|eurusd
|1.40325
|1.40005
|1.40414
|2010.11.03 00:14
|1.40368
|0.00
|0.00
|-0.10
|43.00
|154619929
|2010.11.02 23:17
|buy
|1.00
|eurusd
|1.40265
|1.39945
|1.40414
|2010.11.02 23:34
|1.40306
|0.00
|0.00
|0.00
|41.00
|154617748
|2010.11.02 23:06
|buy
|1.00
|eurusd
|1.40271
|1.39951
|1.40414
|2010.11.02 23:14
|1.40314
|0.00
|0.00
|0.00
|43.00
|154606129
|2010.11.02 22:00
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.87503
|0.87183
|0.87553
|2010.11.02 23:01
|0.87503
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|154609483
|2010.11.02 22:17
|sell
|1.00
|eurusd
|1.40413
|1.40733
|0.00000
|2010.11.02 22:44
|1.40345
|0.00
|0.00
|0.00
|68.00
|154608050
|2010.11.02 22:14
|sell
|1.00
|eurusd
|1.40387
|1.40736
|1.40233
|2010.11.02 22:44
|1.40345
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|154606486
|2010.11.02 22:00
|buy
|1.00
|usdcad
|1.00848
|1.00528
|1.00898
|2010.11.02 22:35
|1.00878
|0.00
|0.00
|0.00
|29.74
|154595441
|2010.11.02 20:40
|buy
|1.00
|eurusd
|1.40260
|1.39960
|1.40365
|2010.11.02 22:11
|1.40365
|0.00
|0.00
|0.00
|105.00
|154478807
|2010.11.02 14:47
|buy
|1.00
|eurusd
|1.40432
|1.38932
|0.00000
|2010.11.02 17:02
|1.40286
|0.00
|0.00
|0.00
|-146.00
|154503455
|2010.11.02 15:36
|buy
|1.00
|eurusd
|1.40139
|1.38932
|0.00000
|2010.11.02 17:02
|1.40286
|0.00
|0.00
|0.00
|147.00
|154231201
|2010.11.02 05:39
|buy
|1.00
|eurusd
|1.39220
|1.37720
|0.00000
|2010.11.02 05:53
|1.39325
|0.00
|0.00
|0.00
|105.00
|154128400
|2010.11.01 22:44
|sell
|1.14
|eurusd
|1.38995
|1.39770
|1.38395
|2010.11.01 23:10
|1.38938
|0.00
|0.00
|0.00
|64.98
|154125331
|2010.11.01 22:29
|sell
|1.00
|eurusd
|1.38969
|1.39289
|0.00000
|2010.11.01 23:09
|1.38909
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|154125405
|2010.11.01 22:30
|sell
|1.00
|eurusd
|1.38969
|1.39289
|1.38732
|2010.11.01 23:09
|1.38926
|0.00
|0.00
|0.00
|43.00
|154121189
|2010.11.01 22:13
|sell
|1.18
|eurusd
|1.38966
|1.39663
|1.38366
|2010.11.01 22:17
|1.38926
|0.00
|0.00
|0.00
|47.20
|154121792
|2010.11.01 22:14
|sell
|1.11
|eurusd
|1.38989
|1.40122
|1.38489
|2010.11.01 22:17
|1.38926
|0.00
|0.00
|0.00
|69.93
|154121715
|2010.11.01 22:14
|sell
|1.00
|eurusd
|1.38974
|1.39294
|0.00000
|2010.11.01 22:17
|1.38911
|0.00
|0.00
|0.00
|63.00
|154064590
|2010.11.01 18:41
|sell
|1.00
|eurusd
|1.38966
|1.39266
|1.38861
|2010.11.01 19:39
|1.38861
|0.00
|0.00
|0.00
|105.00
|153972963
|2010.11.01 15:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.39142
|1.40642
|0.00000
|2010.11.01 15:09
|1.39039
|0.00
|0.00
|0.00
|103.00
|153766549
|2010.11.01 08:30
|buy
|1.00
|eurusd
|1.39634
|1.36634
|1.39844
|2010.11.01 09:59
|1.39844
|0.00
|0.00
|0.00
|210.00
|153756305
|2010.11.01 08:10
|buy
|1.00
|eurusd
|1.39691
|1.39391
|1.39796
|2010.11.01 08:44
|1.39792
|0.00
|0.00
|0.00
|101.00
|153623943
|2010.11.01 01:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.39287
|1.39987
|1.37687
|2010.11.01 07:04
|1.39987
|0.00
|0.00
|0.00
|-700.00
|153585613
|2010.10.29 20:59
|buy
|1.00
|eurchf
|1.36941
|1.36700
|1.36990
|2010.10.29 22:12
|1.36967
|0.00
|0.00
|0.00
|26.42
|153043601
|2010.10.28 19:37
|sell
|1.00
|audusd
|0.97658
|0.98050
|0.97550
|2010.10.29 02:47
|0.97550
|0.00
|0.00
|-13.90
|108.00
|153104176
|2010.10.29 01:04
|sell
|1.00
|eurusd
|1.39280
|1.40780
|0.00000
|2010.10.29 02:28
|1.39180
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|153091133
|2010.10.28 23:46
|buy
|1.00
|eurusd
|1.39272
|1.38917
|1.39346
|2010.10.29 00:46
|1.39305
|0.00
|0.00
|-0.10
|33.00
|153094874
|2010.10.29 00:02
|buy
|1.00
|eurusd
|1.39237
|1.38917
|0.00000
|2010.10.29 00:45
|1.39311
|0.00
|0.00
|0.00
|74.00
|153094684
|2010.10.29 00:02
|buy
|1.00
|eurusd
|1.39256
|1.38936
|1.39346
|2010.10.29 00:45
|1.39311
|0.00
|0.00
|0.00
|55.00
|153084277
|2010.10.28 23:00
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.87377
|0.87057
|0.87427
|2010.10.29 00:00
|0.87378
|0.00
|0.00
|-1.59
|1.60
|153091818
|2010.10.28 23:48
|buy
|1.00
|eurusd
|1.39238
|1.38918
|0.00000
|2010.10.28 23:59
|1.39308
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|153091377
|2010.10.28 23:47
|buy
|1.00
|eurusd
|1.39262
|1.38942
|1.39346
|2010.10.28 23:59
|1.39303
|0.00
|0.00
|0.00
|41.00
|153091505
|2010.10.28 23:47
|buy
|1.00
|eurusd
|1.39257
|1.38937
|1.39346
|2010.10.28 23:57
|1.39297
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|153088967
|2010.10.28 23:28
|sell
|1.00
|eurusd
|1.39333
|1.39685
|1.39237
|2010.10.28 23:44
|1.39296
|0.00
|0.00
|0.00
|37.00
|153087006
|2010.10.28 23:17
|sell
|1.00
|eurusd
|1.39330
|1.39685
|1.39237
|2010.10.28 23:25
|1.39290
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|153087248
|2010.10.28 23:18
|buy
|1.00
|usdcad
|1.01986
|1.01666
|1.02036
|2010.10.28 23:20
|1.02036
|0.00
|0.00
|0.00
|49.00
|152982745
|2010.10.28 17:01
|sell
|1.00
|audusd
|0.97773
|0.00000
|0.00000
|2010.10.28 17:11
|0.97923
|0.00
|0.00
|0.00
|-150.00
|152973400
|2010.10.28 16:38
|sell
|1.00
|audusd
|0.97661
|0.97900
|0.00000
|2010.10.28 16:53
|0.97900
|0.00
|0.00
|0.00
|-239.00
|152868142
|2010.10.28 13:12
|buy
|1.00
|gbpjpy
|129.160
|128.880
|129.390
|2010.10.28 14:49
|129.237
|0.00
|0.00
|0.00
|94.88
|152850681
|2010.10.28 12:33
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.58598
|1.58100
|1.58910
|2010.10.28 12:44
|1.58828
|0.00
|0.00
|0.00
|230.00
|152666713
|2010.10.28 00:53
|sell
|1.00
|eurusd
|1.37775
|1.38095
|0.00000
|2010.10.28 02:48
|1.38095
|0.00
|0.00
|0.00
|-320.00
|152658575
|2010.10.27 23:57
|sell
|1.00
|eurusd
|1.37726
|1.38098
|1.37525
|2010.10.28 00:48
|1.37680
|0.00
|0.00
|-10.80
|46.00
|152658914
|2010.10.27 23:59
|sell
|1.00
|eurusd
|1.37739
|1.38059
|0.00000
|2010.10.28 00:48
|1.37690
|0.00
|0.00
|-10.80
|49.00
|152651017
|2010.10.27 23:00
|buy
|1.00
|usdcad
|1.02823
|1.02503
|1.02873
|2010.10.28 00:47
|1.02826
|0.00
|0.00
|-10.48
|2.92
|152652488
|2010.10.27 23:09
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.87266
|0.86946
|0.87316
|2010.10.28 00:00
|0.87290
|0.00
|0.00
|-2.84
|37.87
|152653704
|2010.10.27 23:17
|sell
|1.00
|eurusd
|1.37707
|1.38031
|1.37525
|2010.10.27 23:45
|1.37666
|0.00
|0.00
|0.00
|41.00
|152653860
|2010.10.27 23:18
|sell
|1.00
|eurusd
|1.37722
|1.38042
|0.00000
|2010.10.27 23:39
|1.37685
|0.00
|0.00
|0.00
|37.00
|152195762
|2010.10.27 00:19
|buy
|1.00
|eurusd
|1.38540
|1.38180
|1.38631
|2010.10.27 01:05
|1.38590
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|152184457
|2010.10.26 23:07
|sell
|1.14
|eurusd
|1.38624
|1.39725
|1.38024
|2010.10.27 00:14
|1.38577
|0.00
|0.00
|-4.10
|53.58
|152188124
|2010.10.26 23:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.38627
|1.38912
|1.38500
|2010.10.26 23:50
|1.38586
|0.00
|0.00
|0.00
|41.00
|151752986
|2010.10.26 02:56
|sell
|1.00
|eurusd
|1.39590
|1.39890
|1.39485
|2010.10.26 04:08
|1.39489
|0.00
|0.00
|0.00
|101.00
|151694898
|2010.10.25 23:51
|buy
|1.13
|eurusd
|1.39587
|1.38745
|1.40187
|2010.10.26 02:37
|1.39591
|0.00
|0.00
|0.23
|4.52
|151694441
|2010.10.25 23:51
|buy
|1.00
|eurusd
|1.39606
|1.39282
|1.39881
|2010.10.26 01:00
|1.39282
|0.00
|0.00
|0.20
|-324.00
|151694621
|2010.10.25 23:51
|buy
|1.00
|eurusd
|1.39607
|1.39287
|1.39881
|2010.10.26 01:00
|1.39287
|0.00
|0.00
|0.20
|-320.00
|151694333
|2010.10.25 23:51
|buy
|1.00
|eurusd
|1.39616
|1.39296
|1.39881
|2010.10.26 01:00
|1.39296
|0.00
|0.00
|0.20
|-320.00
|151689054
|2010.10.25 23:07
|buy
|1.00
|eurusd
|1.39635
|1.39315
|1.39881
|2010.10.25 23:24
|1.39679
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|151418331
|2010.10.25 11:06
|buy
|1.00
|eurusd
|1.40236
|1.39936
|1.40341
|2010.10.25 11:26
|1.40341
|0.00
|0.00
|0.00
|105.00
|151406427
|2010.10.25 10:36
|buy
|1.00
|eurusd
|1.40280
|1.39980
|1.40385
|2010.10.25 10:44
|1.40382
|0.00
|0.00
|0.00
|102.00
|150819853
|2010.10.22 00:30
|buy
|1.00
|eurusd
|1.39160
|1.38832
|1.39403
|2010.10.22 01:20
|1.39247
|0.00
|0.00
|0.00
|87.00
|150818448
|2010.10.22 00:26
|buy
|1.00
|eurusd
|1.39211
|1.38891
|1.39403
|2010.10.22 01:20
|1.39254
|0.00
|0.00
|0.00
|43.00
|150819759
|2010.10.22 00:30
|buy
|1.00
|eurusd
|1.39160
|1.38840
|1.39403
|2010.10.22 01:04
|1.39206
|0.00
|0.00
|0.00
|46.00
|150821270
|2010.10.22 00:36
|buy
|1.00
|eurusd
|1.39122
|1.38802
|0.00000
|2010.10.22 01:04
|1.39186
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|150590014
|2010.10.21 14:40
|buy
|1.00
|eurusd
|1.39900
|1.39600
|1.40005
|2010.10.21 15:37
|1.40005
|0.00
|0.00
|0.00
|105.00
|150296343
|2010.10.21 02:30
|buy
|1.00
|eurusd
|1.39462
|1.39162
|1.39567
|2010.10.21 03:00
|1.39566
|0.00
|0.00
|0.00
|104.00
|150265391
|2010.10.20 23:00
|sell
|1.00
|eurgbp
|0.88148
|0.88468
|0.88098
|2010.10.21 00:00
|0.88139
|0.00
|0.00
|-3.32
|14.26
|150266410
|2010.10.20 23:02
|sell
|1.10
|eurusd
|1.39681
|1.40335
|1.39181
|2010.10.20 23:43
|1.39621
|0.00
|0.00
|0.00
|66.00
|150270824
|2010.10.20 23:29
|sell
|1.00
|eurusd
|1.39679
|1.39999
|0.00000
|2010.10.20 23:42
|1.39617
|0.00
|0.00
|0.00
|62.00
|150267934
|2010.10.20 23:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.39683
|1.40003
|0.00000
|2010.10.20 23:10
|1.39622
|0.00
|0.00
|0.00
|61.00
|149853976
|2010.10.19 23:56
|sell
|1.09
|eurusd
|1.37419
|1.38924
|1.36919
|2010.10.20 01:09
|1.37306
|0.00
|0.00
|-1.42
|123.17
|149852979
|2010.10.19 23:53
|sell
|1.00
|eurusd
|1.37384
|1.37684
|1.37240
|2010.10.20 00:27
|1.37341
|0.00
|0.00
|-1.30
|43.00
|149208249
|2010.10.18 22:14
|buy
|1.08
|eurusd
|1.39778
|1.38296
|1.40278
|2010.10.19 02:07
|1.39780
|0.00
|0.00
|-0.86
|2.16
|149244936
|2010.10.19 00:23
|buy
|1.00
|eurusd
|1.39345
|1.39025
|0.00000
|2010.10.19 01:03
|1.39408
|0.00
|0.00
|0.00
|63.00
|149231592
|2010.10.18 23:14
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.87749
|0.87429
|0.87799
|2010.10.18 23:58
|0.87769
|0.00
|0.00
|0.00
|31.78
|149234519
|2010.10.18 23:30
|sell
|1.00
|usdcad
|1.01736
|1.02056
|1.01686
|2010.10.18 23:42
|1.01686
|0.00
|0.00
|0.00
|49.17
|149227269
|2010.10.18 23:00
|buy
|0.99
|eurusd
|1.39319
|1.37791
|1.39919
|2010.10.18 23:11
|1.39473
|0.00
|0.00
|0.00
|152.46
|149066278
|2010.10.18 14:47
|balance
|Deposit
|10 000.00
|0.00
|0.00
|-120.28
|8 141.39
|Closed P/L:
|8 021.11
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|8 021.11
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|18 021.11
|Equity:
|18 021.11
|Free Margin:
|18 021.11
|Details:
|Gross Profit:
|24 583.49
|Gross Loss:
|16 562.38
|Total Net Profit:
|8 021.11
|Profit Factor:
|1.48
|Expected Payoff:
|31.58
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|2 966.23 (20.50%)
|Relative Drawdown:
|20.50% (2 966.23)
|Total Trades:
|254
|Short Positions (won %):
|115 (86.09%)
|Long Positions (won %):
|139 (78.42%)
|Profit Trades (% of total):
|208 (81.89%)
|Loss trades (% of total):
|46 (18.11%)
|Largest
|profit trade:
|1 600.00
|loss trade:
|-1 100.00
|Average
|profit trade:
|118.19
|loss trade:
|-360.05
|Maximum
|consecutive wins ($):
|20 (1 361.10)
|consecutive losses ($):
|3 (-1 538.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|2 100.25 (10)
|consecutive loss (count):
|-1 538.00 (3)
|Average
|consecutive wins:
|6
|consecutive losses:
|1