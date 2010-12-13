Alpari (UK) Ltd.

Account: 2239508 Name: Fernando Currency: USD 2010 December 13, 18:28
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1650988472010.12.13 01:00buy1.00eurusd1.319811.312811.335812010.12.13 11:191.321100.000.000.00129.00
1651454862010.12.13 07:45sell1.00gbpusd1.578161.575141.572962010.12.13 10:521.572960.000.000.00520.00
1651429152010.12.13 07:30sell1.00gbpusd1.578091.578091.572592010.12.13 10:001.574590.000.000.00350.00
1651250142010.12.13 04:54sell1.00eurusd1.320251.323251.319202010.12.13 05:401.319230.000.000.00102.00
1648891432010.12.10 07:30buy1.00gbpusd1.579081.579081.584582010.12.10 10:531.582800.000.000.00372.00
1648909662010.12.10 07:45buy1.00gbpusd1.579201.580461.583202010.12.10 09:071.580460.000.000.00126.00
1648373512010.12.09 23:47buy1.00eurusd1.323631.320431.324432010.12.10 00:091.324050.000.000.1042.00
1648282272010.12.09 22:14sell1.85eurusd1.324581.332311.319582010.12.09 23:161.324170.000.000.0075.85
1647898472010.12.09 18:51sell1.00eurusd1.322091.325091.321042010.12.09 19:041.325090.000.000.00-300.00
1647065322010.12.09 14:40sell1.00eurusd1.323701.326701.322652010.12.09 15:361.322690.000.000.00101.00
1645707312010.12.09 07:30buy1.00gbpusd1.582521.577021.588022010.12.09 09:551.578420.000.000.00-410.00
1645743792010.12.09 07:45buy1.00gbpusd1.582871.578371.586872010.12.09 09:551.578370.000.000.00-450.00
1645708492010.12.09 07:30buy1.00eurusd1.329411.318411.331512010.12.09 08:471.331510.000.000.00210.00
1645706652010.12.09 07:30buy1.00eurusd1.329341.326341.330392010.12.09 08:061.330390.000.000.00105.00
1644955572010.12.09 00:30buy1.00eurusd1.324871.321871.325922010.12.09 01:221.325920.000.000.00105.00
1644824492010.12.08 22:40sell1.00eurusd1.326801.329851.324622010.12.08 22:451.326350.000.000.0045.00
1643023122010.12.08 11:45sell1.00eurusd1.323951.334951.321852010.12.08 13:361.321850.000.000.00210.00
1643005102010.12.08 11:40sell1.00eurusd1.323291.326291.322242010.12.08 13:041.322240.000.000.00105.00
1642135722010.12.08 07:30sell1.00gbpusd1.570151.570151.564652010.12.08 09:021.570150.000.000.000.00
1642191592010.12.08 07:45sell1.00gbpusd1.569621.568971.565622010.12.08 08:471.568970.000.000.0065.00
1641277122010.12.07 23:00buy1.00eurusd1.326241.319241.342242010.12.08 08:321.319240.000.00-0.10-700.00
1641619652010.12.08 02:15sell1.00eurusd1.327411.338411.325312010.12.08 02:471.325310.000.000.00210.00
1641616922010.12.08 02:15sell1.00eurusd1.327501.330501.326452010.12.08 02:441.326450.000.000.00105.00
1641216382010.12.07 22:15buy1.00eurusd1.326551.315551.328652010.12.08 02:151.327420.000.00-0.1087.00
1641315042010.12.07 23:21buy1.80eurusd1.325581.310441.331582010.12.08 00:121.327100.000.00-0.18273.60
1641174132010.12.07 22:00buy1.00eurgbp0.841830.838630.842332010.12.07 23:010.841830.000.000.000.00
1638670672010.12.07 07:45buy1.00gbpusd1.575191.576661.579192010.12.07 09:431.576660.000.000.00147.00
1638638852010.12.07 07:30buy0.50gbpusd1.574281.574281.579782010.12.07 09:051.577800.000.000.00176.00
1637913672010.12.06 23:21sell1.00eurusd1.331501.335621.329902010.12.06 23:211.331040.000.000.0046.00
1636424502010.12.06 13:30sell1.00eurusd1.330701.333701.329652010.12.06 13:331.329650.000.000.00105.00
1635177592010.12.06 07:30buy0.50gbpusd1.574671.569171.580172010.12.06 09:571.570650.000.000.00-201.00
1634508402010.12.06 00:25sell1.00eurusd1.341441.337561.325442010.12.06 08:421.337560.000.000.00388.00
1634761482010.12.06 02:45buy1.00eurusd1.336451.325451.338552010.12.06 07:301.336390.000.000.00-6.00
1634750852010.12.06 02:41buy1.00eurusd1.336821.333821.337872010.12.06 04:391.333820.000.000.00-300.00
1634677222010.12.06 01:54buy1.00eurusd1.337041.334041.338092010.12.06 02:021.338090.000.000.00105.00
1634568402010.12.06 01:04buy1.00eurusd1.339941.336941.340992010.12.06 01:541.336940.000.000.00-300.00
1631930502010.12.03 07:30buy0.50gbpusd1.562731.562731.568232010.12.03 10:501.566270.000.000.00177.00
1631950102010.12.03 07:45buy1.00gbpusd1.561811.563761.565812010.12.03 10:241.565810.000.000.00400.00
1631604812010.12.03 01:30buy1.00eurusd1.320441.309441.322542010.12.03 07:001.322090.000.000.00165.00
1631468872010.12.02 23:00buy1.77eurusd1.320781.305911.325782010.12.02 23:041.321370.000.000.00104.43
1631374082010.12.02 22:00sell1.00eurusd1.322521.325720.000002010.12.02 22:331.321900.000.000.0062.00
1631381992010.12.02 22:03sell1.00eurgbp0.847860.851060.847362010.12.02 22:180.847560.000.000.0046.82
1631128812010.12.02 19:25buy1.00eurusd1.319561.316561.320612010.12.02 20:021.320610.000.000.00105.00
1630355362010.12.02 15:45buy1.00eurusd1.313501.310501.343502010.12.02 18:061.322150.000.000.00865.00
1630090912010.12.02 14:55sell1.00eurusd1.308911.311911.278912010.12.02 15:061.308210.000.000.0070.00
1629561772010.12.02 12:55buy1.00eurusd1.316481.313481.317532010.12.02 13:471.317530.000.000.00105.00
1629206262010.12.02 10:55buy1.00eurusd1.319501.316501.349502010.12.02 12:511.316500.000.000.00-300.00
1628582742010.12.02 07:45buy1.00gbpusd1.562811.564691.566812010.12.02 10:471.564690.000.000.00188.00
1628531092010.12.02 07:30buy0.50gbpusd1.561771.561771.567272010.12.02 10:431.566710.000.000.00247.00
1628003212010.12.01 23:57buy1.00eurusd1.312911.309911.313962010.12.02 05:181.309910.000.00-2.10-300.00
1627981782010.12.01 23:30buy1.00eurusd1.313521.310321.314472010.12.02 05:181.310320.000.00-2.10-320.00
1627984412010.12.01 23:31buy1.00eurusd1.313121.310071.314472010.12.02 02:271.313220.000.00-2.1010.00
1627994062010.12.01 23:40buy1.00eurusd1.312891.309691.314472010.12.01 23:471.313010.000.000.0012.00
1626962362010.12.01 16:15buy1.00eurusd1.308431.297431.310532010.12.01 17:511.310530.000.000.00210.00
1625084272010.12.01 04:00sell1.00eurusd1.299911.310911.297812010.12.01 11:541.310910.000.000.00-1 100.00
1624647232010.11.30 22:01buy1.00eurusd1.298031.287031.300132010.12.01 02:021.300130.000.00-0.70210.00
1624199412010.11.30 17:45sell1.00eurusd1.303451.314451.301352010.11.30 19:431.301350.000.000.00210.00
1623913622010.11.30 16:25sell1.00eurusd1.302251.305251.301202010.11.30 16:411.301200.000.000.00105.00
1622561142010.11.30 09:50sell1.00eurusd1.305911.308911.275912010.11.30 15:511.299900.000.000.00601.00
1623210982010.11.30 12:39sell1.00eurusd1.304581.307581.303532010.11.30 12:471.303530.000.000.00105.00
1622148392010.11.30 07:45buy1.00gbpusd1.555691.551191.559692010.11.30 09:591.551190.000.000.00-450.00
1622114142010.11.30 07:22sell1.00eurusd1.311091.314091.310042010.11.30 08:021.310040.000.000.00105.00
1621689742010.11.30 02:45sell1.00eurusd1.314441.325441.312342010.11.30 03:181.312340.000.000.00210.00
1621391742010.11.29 23:03buy1.00eurusd1.311881.308611.312422010.11.30 01:341.312060.000.00-0.6018.00
1621193872010.11.29 20:30sell1.00eurusd1.311691.322691.309592010.11.30 00:581.309590.000.00-2.00210.00
1621203432010.11.29 20:35sell1.00eurusd1.311511.314511.310462010.11.30 00:581.310460.000.00-2.00105.00
1621420912010.11.29 23:32buy1.00eurusd1.311521.308321.313972010.11.29 23:401.312040.000.000.0052.00
1621394472010.11.29 23:04buy1.00eurusd1.311591.308391.312422010.11.29 23:141.312150.000.000.0056.00
1621353092010.11.29 22:51sell1.00eurusd1.312511.315710.000002010.11.29 23:031.311880.000.000.0063.00
1621354842010.11.29 22:56sell1.00eurusd1.312611.315621.311812010.11.29 23:001.311970.000.000.0064.00
1616791332010.11.26 10:25sell1.00eurusd1.323011.326011.293012010.11.26 15:541.326010.000.000.00-300.00
1616250352010.11.26 07:45sell1.00gbpusd1.570741.568261.565542010.11.26 10:481.568260.000.000.00248.00
1616206592010.11.26 07:30sell0.50gbpusd1.571671.571671.566172010.11.26 09:191.571670.000.000.000.00
1615143402010.11.25 19:51buy1.00eurusd1.336481.333481.337532010.11.26 00:541.333480.000.00-0.30-300.00
1615309422010.11.25 22:19buy1.00eurusd1.335651.332451.337122010.11.25 22:541.336070.000.000.0042.00
1615287112010.11.25 22:00buy1.00eurusd1.335491.332290.000002010.11.25 22:141.336110.000.000.0062.00
1615287392010.11.25 22:00buy1.00eurusd1.335491.332291.337122010.11.25 22:121.336060.000.000.0057.00
1612871412010.11.25 00:30sell1.00eurusd1.334711.345711.332612010.11.25 01:401.332610.000.000.00210.00
1612782512010.11.24 23:06sell1.00eurusd1.333551.336661.331012010.11.25 01:181.333180.000.00-5.7037.00
1612841002010.11.25 00:05sell1.00eurusd1.334381.337381.333332010.11.25 01:131.333330.000.000.00105.00
1612806672010.11.24 23:46sell1.53eurusd1.333601.341411.327602010.11.25 01:131.333590.000.00-8.721.53
1612720282010.11.24 22:00buy1.00eurgbp0.844930.841730.845432010.11.24 22:580.845130.000.000.0031.54
1611676842010.11.24 14:45sell1.00eurusd1.337871.348871.335772010.11.24 17:491.335770.000.000.00210.00
1611268322010.11.24 12:26sell1.00eurusd1.335711.338711.334662010.11.24 12:491.334660.000.000.00105.00
1610798542010.11.24 09:50sell1.00eurusd1.334401.337401.304402010.11.24 12:291.337400.000.000.00-300.00
1611248882010.11.24 12:20sell1.00eurusd1.335581.338581.334532010.11.24 12:251.334530.000.000.00105.00
1610056352010.11.24 01:24sell1.00eurusd1.338851.349851.336752010.11.24 07:301.338510.000.000.0034.00
1610066602010.11.24 01:26sell1.00eurusd1.340051.343051.339002010.11.24 01:571.339000.000.000.00105.00
1609957272010.11.24 00:11sell1.00eurusd1.338171.341171.337122010.11.24 00:381.337120.000.000.00105.00
1609919892010.11.23 23:41sell1.00eurusd1.337831.341031.336152010.11.24 00:381.337360.000.00-1.8047.00
1609810862010.11.23 22:00buy1.00eurusd1.337101.333900.000002010.11.23 23:151.337520.000.000.0042.00
1609850532010.11.23 22:33buy1.00eurusd1.336591.332951.337922010.11.23 23:141.337180.000.000.0059.00
1609850642010.11.23 22:33buy1.00eurusd1.336591.333391.337922010.11.23 23:141.337030.000.000.0044.00
1607458932010.11.23 07:50sell1.00eurusd1.353541.356541.323542010.11.23 08:001.356540.000.000.00-300.00
1606382782010.11.22 20:45sell1.00eurusd1.361551.364551.360502010.11.23 00:551.360530.000.00-2.30102.00
1606509602010.11.22 21:45sell1.00eurusd1.362751.373751.360652010.11.23 00:531.360650.000.00-2.30210.00
1606663222010.11.22 23:31sell1.36eurusd1.363271.372521.357272010.11.23 00:371.362240.000.00-3.13140.08
1603350052010.11.22 01:00sell1.00eurusd1.374191.362501.358192010.11.22 18:371.358190.000.000.001 600.00
1604378892010.11.22 09:00buy1.00eurusd1.373301.362301.375402010.11.22 14:311.362300.000.000.00-1 100.00
1604140842010.11.22 08:00buy1.00eurusd1.374311.363311.376412010.11.22 08:101.376410.000.000.00210.00
1601468312010.11.19 14:15buy1.00eurusd1.367521.356521.369622010.11.19 20:301.367900.000.000.0038.00
1599035622010.11.18 22:53sell1.31eurusd1.364611.370761.359612010.11.18 23:331.363510.000.000.00144.10
1599028552010.11.18 22:49sell1.00eurusd1.364411.367611.362112010.11.18 23:011.364010.000.000.0040.00
1598945622010.11.18 22:15sell1.00eurusd1.364311.367510.000002010.11.18 22:391.363700.000.000.0061.00
1598949942010.11.18 22:15sell1.00eurusd1.364361.367261.362112010.11.18 22:291.363910.000.000.0045.00
1597563312010.11.18 15:16buy1.00eurusd1.362701.359701.363752010.11.18 16:161.359700.000.000.00-300.00
1595158392010.11.18 01:01sell1.00eurusd1.354651.361651.338652010.11.18 09:511.361650.000.000.00-700.00
1594925552010.11.17 22:46sell1.00eurusd1.352661.356921.351062010.11.18 01:451.356920.000.000.00-426.00
1594825562010.11.17 22:00sell1.00usdcad1.024301.027501.023802010.11.17 23:101.024140.000.000.0015.62
1591885682010.11.17 03:00sell1.00eurusd1.350761.361761.348662010.11.17 07:521.348660.000.000.00210.00
1591893492010.11.17 03:00sell1.00eurusd1.350741.353741.349692010.11.17 04:131.349690.000.000.00105.00
1591549192010.11.16 23:30buy1.00eurusd1.348861.345661.349792010.11.17 00:591.349210.000.000.2035.00
1591549582010.11.16 23:31buy1.00eurusd1.348671.345401.349792010.11.16 23:451.349200.000.000.0053.00
1591538202010.11.16 23:24sell1.00eurusd1.349601.352991.348602010.11.16 23:301.349180.000.000.0042.00
1591531532010.11.16 23:20sell1.00eurusd1.349451.352651.348602010.11.16 23:301.348960.000.000.0049.00
1587035652010.11.15 22:13sell1.00usdcad1.008741.011941.008242010.11.16 04:211.008730.000.000.690.99
1586991172010.11.15 22:00buy1.00eurgbp0.845690.842490.846192010.11.15 22:150.845990.000.000.0048.17
1584378912010.11.15 04:20buy1.00eurusd1.370751.367751.371802010.11.15 04:471.367750.000.000.00-300.00
1581567952010.11.12 09:45sell1.00eurusd1.363941.374941.361842010.11.12 14:331.374940.000.000.00-1 100.00
1580013162010.11.11 23:41buy1.00eurusd1.366561.351560.000002010.11.12 10:151.365180.000.000.00-138.00
1581643652010.11.12 10:07buy1.00eurusd1.363641.351560.000002010.11.12 10:151.365180.000.000.00154.00
1580386452010.11.12 02:32buy1.00eurusd1.363501.351560.000002010.11.12 09:571.365220.000.000.00172.00
1581103772010.11.12 08:17buy3.00eurusd1.358591.351560.000002010.11.12 09:121.361170.000.000.00774.00
1580098342010.11.12 00:25buy1.00eurusd1.363531.351560.000002010.11.12 01:451.365060.000.000.00153.00
1579946632010.11.11 23:05sell1.38eurusd1.366931.374511.360932010.11.12 00:051.366130.000.00-4.00110.40
1579886572010.11.11 22:39sell1.00eurusd1.366411.370011.363672010.11.11 23:431.366080.000.000.0033.00
1579821782010.11.11 22:00buy1.00usdcad1.003251.000051.003752010.11.11 23:321.003250.000.000.000.00
1576984692010.11.11 05:59buy1.00eurusd1.378901.375901.379952010.11.11 08:091.379950.000.000.00105.00
1576924502010.11.11 05:13buy1.00eurusd1.379701.364700.000002010.11.11 08:061.379710.000.000.001.00
1576230002010.11.10 23:10buy1.00eurusd1.377711.373891.378612010.11.11 01:171.378020.000.00-2.1031.00
1576231362010.11.10 23:10buy1.29eurusd1.377041.369181.383042010.11.11 01:131.377720.000.00-2.7187.72
1576231242010.11.10 23:10buy1.33eurusd1.377041.366911.382042010.11.10 23:591.378230.000.00-2.79158.27
1576266452010.11.10 23:29buy1.00eurusd1.377021.373821.378612010.11.10 23:561.377580.000.000.0056.00
1576242992010.11.10 23:13buy1.00eurusd1.377341.374141.378612010.11.10 23:201.377820.000.000.0048.00
1576248212010.11.10 23:15buy1.00eurusd1.377101.373901.378612010.11.10 23:191.377520.000.000.0042.00
1575637832010.11.10 19:06sell1.00eurusd1.374661.377661.373612010.11.10 19:181.377660.000.000.00-300.00
1574821362010.11.10 15:47sell1.00eurusd1.372491.375491.342492010.11.10 19:081.375490.000.000.00-300.00
1575433712010.11.10 18:00sell1.00eurusd1.373361.376361.372312010.11.10 18:161.372310.000.000.00105.00
1571780532010.11.10 01:00buy1.00eurusd1.376751.369751.392752010.11.10 15:541.369750.000.000.00-700.00
1572788192010.11.10 08:00sell1.00eurusd1.378391.389391.376292010.11.10 09:101.376290.000.000.00210.00
1572623022010.11.10 06:40sell1.00eurusd1.377451.380451.376402010.11.10 07:061.376400.000.000.00105.00
1572012052010.11.10 02:30sell1.00eurusd1.378851.389851.376752010.11.10 03:281.376750.000.000.00210.00
1571486712010.11.09 23:00buy1.00eurusd1.377331.370331.393332010.11.10 01:001.376800.000.00-0.70-53.00
1571542922010.11.09 23:30buy1.00eurusd1.376941.373740.000002010.11.10 00:521.377250.000.00-0.7031.00
1571397212010.11.09 22:20sell1.00usdcad1.007481.010681.006982010.11.10 00:421.007480.000.000.990.00
1571605622010.11.09 23:43buy1.28eurusd1.375021.359881.381022010.11.10 00:001.376560.000.00-0.90197.12
1569465012010.11.09 15:11buy1.00eurusd1.391601.388601.392652010.11.09 15:201.392650.000.000.00105.00
1569407282010.11.09 14:55buy1.00eurusd1.391911.388911.392962010.11.09 15:061.392920.000.000.00101.00
1565932252010.11.08 22:30buy1.00eurusd1.391601.380601.393702010.11.09 11:001.390970.000.00-0.80-63.00
1567533852010.11.09 08:12sell1.00eurusd1.388101.391101.387052010.11.09 08:201.387050.000.000.00105.00
1565916832010.11.08 22:15buy1.00eurgbp0.862620.859420.863122010.11.09 00:170.862630.000.00-2.251.62
1566036142010.11.08 23:52buy1.00eurusd1.391601.388401.392742010.11.09 00:101.392000.000.00-0.8040.00
1566041262010.11.08 23:54buy1.00eurusd1.391411.388211.392742010.11.09 00:081.391840.000.00-0.8043.00
1566012702010.11.08 23:30buy1.00eurusd1.391511.388311.392742010.11.08 23:311.391950.000.000.0044.00
1565940742010.11.08 22:36sell1.00usdcad1.003701.006901.003202010.11.08 23:141.003490.000.000.0020.93
1565898732010.11.08 22:00sell1.00usdcad1.003661.006861.003162010.11.08 22:221.003240.000.000.0041.86
1565590422010.11.08 19:15sell1.00eurusd1.394781.405781.392682010.11.08 20:311.392680.000.000.00210.00
1564656922010.11.08 15:00sell1.00eurusd1.394311.405311.392212010.11.08 15:491.392210.000.000.00210.00
1562384052010.11.08 06:20sell1.00eurusd1.396651.399651.395602010.11.08 06:581.395620.000.000.00103.00
1561665592010.11.08 00:52sell1.00eurusd1.406321.409321.405272010.11.08 02:021.405320.000.000.00100.00
1556102162010.11.04 17:30buy1.00eurusd1.421691.391691.423792010.11.05 00:301.421730.000.00-0.604.00
1555869722010.11.04 16:25buy1.00eurusd1.423361.420361.424412010.11.04 17:491.420360.000.000.00-300.00
1551171592010.11.03 19:55buy1.00eurusd1.410131.412111.460132010.11.04 16:181.424320.000.00-0.301 419.00
1551938882010.11.03 23:00sell1.00eurusd1.413031.420031.397032010.11.04 09:281.420030.000.00-5.40-700.00
1553191382010.11.04 06:35buy1.00eurusd1.412071.409071.413122010.11.04 07:541.413080.000.000.00101.00
1552499642010.11.04 02:00buy1.00eurusd1.410871.380871.412972010.11.04 03:421.412970.000.000.00210.00
1552542712010.11.04 02:15buy1.00eurusd1.410311.407311.411362010.11.04 02:311.411310.000.000.00100.00
1552200572010.11.04 00:24buy1.00eurusd1.411601.408601.412652010.11.04 00:281.412640.000.000.00104.00
1552067732010.11.03 23:43buy1.00eurusd1.412361.409161.414552010.11.04 00:021.412790.000.00-0.3043.00
1552036722010.11.03 23:30buy1.00eurusd1.412491.409291.414552010.11.03 23:331.412650.000.000.0016.00
1552002592010.11.03 23:18buy1.00eurusd1.412401.409201.414552010.11.03 23:281.412840.000.000.0044.00
1551918292010.11.03 22:54buy1.15eurusd1.412291.399051.417292010.11.03 22:591.413330.000.000.00119.60
1551732832010.11.03 22:00sell1.00eurusd1.413671.416870.000002010.11.03 22:411.413010.000.000.0066.00
1551740042010.11.03 22:00sell1.00eurgbp0.878950.882150.878452010.11.03 22:130.878450.000.000.0080.50
1550864922010.11.03 19:28buy1.00eurusd1.402661.399661.452662010.11.03 19:311.399660.000.000.00-300.00
1550829692010.11.03 19:27buy1.00eurusd1.405991.402991.455992010.11.03 19:281.402990.000.000.00-300.00
1550678622010.11.03 19:20buy1.00eurusd1.409551.406551.459552010.11.03 19:271.406550.000.000.00-300.00
1546542142010.11.03 02:15buy1.00eurusd1.402021.372021.404122010.11.03 08:451.402530.000.000.0051.00
1544520202010.11.02 14:00buy1.00eurusd1.402291.399291.452292010.11.03 07:161.399290.000.00-0.10-300.00
1546958852010.11.03 05:12sell1.00eurusd1.401751.416750.000002010.11.03 06:581.400730.000.000.00102.00
1546162732010.11.02 23:02buy1.00eurusd1.403251.400051.404142010.11.03 00:141.403680.000.00-0.1043.00
1546199292010.11.02 23:17buy1.00eurusd1.402651.399451.404142010.11.02 23:341.403060.000.000.0041.00
1546177482010.11.02 23:06buy1.00eurusd1.402711.399511.404142010.11.02 23:141.403140.000.000.0043.00
1546061292010.11.02 22:00buy1.00eurgbp0.875030.871830.875532010.11.02 23:010.875030.000.000.000.00
1546094832010.11.02 22:17sell1.00eurusd1.404131.407330.000002010.11.02 22:441.403450.000.000.0068.00
1546080502010.11.02 22:14sell1.00eurusd1.403871.407361.402332010.11.02 22:441.403450.000.000.0042.00
1546064862010.11.02 22:00buy1.00usdcad1.008481.005281.008982010.11.02 22:351.008780.000.000.0029.74
1545954412010.11.02 20:40buy1.00eurusd1.402601.399601.403652010.11.02 22:111.403650.000.000.00105.00
1544788072010.11.02 14:47buy1.00eurusd1.404321.389320.000002010.11.02 17:021.402860.000.000.00-146.00
1545034552010.11.02 15:36buy1.00eurusd1.401391.389320.000002010.11.02 17:021.402860.000.000.00147.00
1542312012010.11.02 05:39buy1.00eurusd1.392201.377200.000002010.11.02 05:531.393250.000.000.00105.00
1541284002010.11.01 22:44sell1.14eurusd1.389951.397701.383952010.11.01 23:101.389380.000.000.0064.98
1541253312010.11.01 22:29sell1.00eurusd1.389691.392890.000002010.11.01 23:091.389090.000.000.0060.00
1541254052010.11.01 22:30sell1.00eurusd1.389691.392891.387322010.11.01 23:091.389260.000.000.0043.00
1541211892010.11.01 22:13sell1.18eurusd1.389661.396631.383662010.11.01 22:171.389260.000.000.0047.20
1541217922010.11.01 22:14sell1.11eurusd1.389891.401221.384892010.11.01 22:171.389260.000.000.0069.93
1541217152010.11.01 22:14sell1.00eurusd1.389741.392940.000002010.11.01 22:171.389110.000.000.0063.00
1540645902010.11.01 18:41sell1.00eurusd1.389661.392661.388612010.11.01 19:391.388610.000.000.00105.00
1539729632010.11.01 15:05sell1.00eurusd1.391421.406420.000002010.11.01 15:091.390390.000.000.00103.00
1537665492010.11.01 08:30buy1.00eurusd1.396341.366341.398442010.11.01 09:591.398440.000.000.00210.00
1537563052010.11.01 08:10buy1.00eurusd1.396911.393911.397962010.11.01 08:441.397920.000.000.00101.00
1536239432010.11.01 01:01sell1.00eurusd1.392871.399871.376872010.11.01 07:041.399870.000.000.00-700.00
1535856132010.10.29 20:59buy1.00eurchf1.369411.367001.369902010.10.29 22:121.369670.000.000.0026.42
1530436012010.10.28 19:37sell1.00audusd0.976580.980500.975502010.10.29 02:470.975500.000.00-13.90108.00
1531041762010.10.29 01:04sell1.00eurusd1.392801.407800.000002010.10.29 02:281.391800.000.000.00100.00
1530911332010.10.28 23:46buy1.00eurusd1.392721.389171.393462010.10.29 00:461.393050.000.00-0.1033.00
1530948742010.10.29 00:02buy1.00eurusd1.392371.389170.000002010.10.29 00:451.393110.000.000.0074.00
1530946842010.10.29 00:02buy1.00eurusd1.392561.389361.393462010.10.29 00:451.393110.000.000.0055.00
1530842772010.10.28 23:00buy1.00eurgbp0.873770.870570.874272010.10.29 00:000.873780.000.00-1.591.60
1530918182010.10.28 23:48buy1.00eurusd1.392381.389180.000002010.10.28 23:591.393080.000.000.0070.00
1530913772010.10.28 23:47buy1.00eurusd1.392621.389421.393462010.10.28 23:591.393030.000.000.0041.00
1530915052010.10.28 23:47buy1.00eurusd1.392571.389371.393462010.10.28 23:571.392970.000.000.0040.00
1530889672010.10.28 23:28sell1.00eurusd1.393331.396851.392372010.10.28 23:441.392960.000.000.0037.00
1530870062010.10.28 23:17sell1.00eurusd1.393301.396851.392372010.10.28 23:251.392900.000.000.0040.00
1530872482010.10.28 23:18buy1.00usdcad1.019861.016661.020362010.10.28 23:201.020360.000.000.0049.00
1529827452010.10.28 17:01sell1.00audusd0.977730.000000.000002010.10.28 17:110.979230.000.000.00-150.00
1529734002010.10.28 16:38sell1.00audusd0.976610.979000.000002010.10.28 16:530.979000.000.000.00-239.00
1528681422010.10.28 13:12buy1.00gbpjpy129.160128.880129.3902010.10.28 14:49129.2370.000.000.0094.88
1528506812010.10.28 12:33buy1.00gbpusd1.585981.581001.589102010.10.28 12:441.588280.000.000.00230.00
1526667132010.10.28 00:53sell1.00eurusd1.377751.380950.000002010.10.28 02:481.380950.000.000.00-320.00
1526585752010.10.27 23:57sell1.00eurusd1.377261.380981.375252010.10.28 00:481.376800.000.00-10.8046.00
1526589142010.10.27 23:59sell1.00eurusd1.377391.380590.000002010.10.28 00:481.376900.000.00-10.8049.00
1526510172010.10.27 23:00buy1.00usdcad1.028231.025031.028732010.10.28 00:471.028260.000.00-10.482.92
1526524882010.10.27 23:09buy1.00eurgbp0.872660.869460.873162010.10.28 00:000.872900.000.00-2.8437.87
1526537042010.10.27 23:17sell1.00eurusd1.377071.380311.375252010.10.27 23:451.376660.000.000.0041.00
1526538602010.10.27 23:18sell1.00eurusd1.377221.380420.000002010.10.27 23:391.376850.000.000.0037.00
1521957622010.10.27 00:19buy1.00eurusd1.385401.381801.386312010.10.27 01:051.385900.000.000.0050.00
1521844572010.10.26 23:07sell1.14eurusd1.386241.397251.380242010.10.27 00:141.385770.000.00-4.1053.58
1521881242010.10.26 23:37sell1.00eurusd1.386271.389121.385002010.10.26 23:501.385860.000.000.0041.00
1517529862010.10.26 02:56sell1.00eurusd1.395901.398901.394852010.10.26 04:081.394890.000.000.00101.00
1516948982010.10.25 23:51buy1.13eurusd1.395871.387451.401872010.10.26 02:371.395910.000.000.234.52
1516944412010.10.25 23:51buy1.00eurusd1.396061.392821.398812010.10.26 01:001.392820.000.000.20-324.00
1516946212010.10.25 23:51buy1.00eurusd1.396071.392871.398812010.10.26 01:001.392870.000.000.20-320.00
1516943332010.10.25 23:51buy1.00eurusd1.396161.392961.398812010.10.26 01:001.392960.000.000.20-320.00
1516890542010.10.25 23:07buy1.00eurusd1.396351.393151.398812010.10.25 23:241.396790.000.000.0044.00
1514183312010.10.25 11:06buy1.00eurusd1.402361.399361.403412010.10.25 11:261.403410.000.000.00105.00
1514064272010.10.25 10:36buy1.00eurusd1.402801.399801.403852010.10.25 10:441.403820.000.000.00102.00
1508198532010.10.22 00:30buy1.00eurusd1.391601.388321.394032010.10.22 01:201.392470.000.000.0087.00
1508184482010.10.22 00:26buy1.00eurusd1.392111.388911.394032010.10.22 01:201.392540.000.000.0043.00
1508197592010.10.22 00:30buy1.00eurusd1.391601.388401.394032010.10.22 01:041.392060.000.000.0046.00
1508212702010.10.22 00:36buy1.00eurusd1.391221.388020.000002010.10.22 01:041.391860.000.000.0064.00
1505900142010.10.21 14:40buy1.00eurusd1.399001.396001.400052010.10.21 15:371.400050.000.000.00105.00
1502963432010.10.21 02:30buy1.00eurusd1.394621.391621.395672010.10.21 03:001.395660.000.000.00104.00
1502653912010.10.20 23:00sell1.00eurgbp0.881480.884680.880982010.10.21 00:000.881390.000.00-3.3214.26
1502664102010.10.20 23:02sell1.10eurusd1.396811.403351.391812010.10.20 23:431.396210.000.000.0066.00
1502708242010.10.20 23:29sell1.00eurusd1.396791.399990.000002010.10.20 23:421.396170.000.000.0062.00
1502679342010.10.20 23:05sell1.00eurusd1.396831.400030.000002010.10.20 23:101.396220.000.000.0061.00
1498539762010.10.19 23:56sell1.09eurusd1.374191.389241.369192010.10.20 01:091.373060.000.00-1.42123.17
1498529792010.10.19 23:53sell1.00eurusd1.373841.376841.372402010.10.20 00:271.373410.000.00-1.3043.00
1492082492010.10.18 22:14buy1.08eurusd1.397781.382961.402782010.10.19 02:071.397800.000.00-0.862.16
1492449362010.10.19 00:23buy1.00eurusd1.393451.390250.000002010.10.19 01:031.394080.000.000.0063.00
1492315922010.10.18 23:14buy1.00eurgbp0.877490.874290.877992010.10.18 23:580.877690.000.000.0031.78
1492345192010.10.18 23:30sell1.00usdcad1.017361.020561.016862010.10.18 23:421.016860.000.000.0049.17
1492272692010.10.18 23:00buy0.99eurusd1.393191.377911.399192010.10.18 23:111.394730.000.000.00152.46
1490662782010.10.18 14:47balanceDeposit10 000.00
  0.00 0.00 -120.28 8 141.39
Closed P/L: 8 021.11
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 8 021.11 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 18 021.11 Equity: 18 021.11 Free Margin: 18 021.11
 
Details:
Graph
Gross Profit: 24 583.49 Gross Loss: 16 562.38 Total Net Profit: 8 021.11
Profit Factor: 1.48 Expected Payoff: 31.58  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 2 966.23 (20.50%) Relative Drawdown: 20.50% (2 966.23)
 
Total Trades: 254 Short Positions (won %): 115 (86.09%) Long Positions (won %): 139 (78.42%)
Profit Trades (% of total): 208 (81.89%) Loss trades (% of total): 46 (18.11%)
Largest profit trade: 1 600.00 loss trade: -1 100.00
Average profit trade: 118.19 loss trade: -360.05
Maximum consecutive wins ($): 20 (1 361.10) consecutive losses ($): 3 (-1 538.00)
Maximal consecutive profit (count): 2 100.25 (10) consecutive loss (count): -1 538.00 (3)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 1