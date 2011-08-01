Strategy Tester Report
SketchyStoplossGridTrader_EA
ICMarkets-Demo (Build 409)
|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|Daily (D1) 2011.08.01 00:00 - 2011.09.30 00:00 (2011.08.01 - 2011.09.30)
|Model
|Control points (a very crude method, the results must not be considered)
|Parameters
|GridDirection=0; GridSpacing=10; StopLoss=30; TakeProfit=70; TrailingStop=30; DeltaPrice=7; Lots=0.1; LotIncrement=0.1; UseLotIncrement=false;
NoTradeYesterdayClose=false;
MagicNumber=0; TradeLog="GridTrader_EA"; EnableLog=true;
BuyColor=Blue; SellColor=Red;
|Bars in test
|988
|Ticks modelled
|4489
|Modelling quality
|n/a
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|5034.00
|Gross profit
|5247.40
|Gross loss
|-213.40
|Profit factor
|24.59
|Expected payoff
|12.49
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|172.20 (6.15%)
|Relative drawdown
|6.15% (172.20)
|Total trades
|403
|Short positions (won %)
|350 (79.43%)
|Long positions (won %)
|53 (83.02%)
|Profit trades (% of total)
|322 (79.90%)
|Loss trades (% of total)
|81 (20.10%)
|Largest
|profit trade
|58.20
|loss trade
|-4.00
|Average
|profit trade
|16.30
|loss trade
|-2.63
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|59 (1167.20)
|consecutive losses (loss in money)
|8 (-23.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1167.20 (59)
|consecutive loss (count of losses)
|-23.00 (8)
|Average
|consecutive wins
|14
|consecutive losses
|4
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2011.08.01 00:00
|buy stop
|1
|0.10
|1.64131
|1.64101
|1.64201
|2
|2011.08.01 00:00
|sell stop
|2
|0.10
|1.64104
|1.64134
|1.64034
|3
|2011.08.01 00:20
|buy
|1
|0.10
|1.64131
|1.64101
|1.64201
|4
|2011.08.01 00:20
|buy stop
|3
|0.10
|1.64183
|1.64153
|1.64253
|5
|2011.08.01 00:20
|sell stop
|4
|0.10
|1.64094
|1.64124
|1.64034
|6
|2011.08.01 00:20
|sell stop
|5
|0.10
|1.64084
|1.64114
|1.64034
|7
|2011.08.01 00:20
|sell stop
|6
|0.10
|1.64074
|1.64104
|1.64034
|8
|2011.08.01 00:20
|sell stop
|7
|0.10
|1.64064
|1.64094
|1.64034
|9
|2011.08.01 00:20
|sell stop
|8
|0.10
|1.64054
|1.64084
|1.64034
|10
|2011.08.01 00:20
|sell stop
|9
|0.10
|1.64044
|1.64074
|1.64034
|11
|2011.08.01 00:20
|sell stop
|10
|0.10
|1.64034
|1.64064
|1.63964
|12
|2011.08.01 00:20
|modify
|1
|0.10
|1.64131
|1.64133
|1.64201
|13
|2011.08.01 00:40
|t/p
|1
|0.10
|1.64201
|1.64133
|1.64201
|6.00
|1006.00
|14
|2011.08.01 00:40
|buy
|3
|0.10
|1.64183
|1.64153
|1.64253
|15
|2011.08.01 00:40
|buy stop
|11
|0.10
|1.64241
|1.64211
|1.64311
|16
|2011.08.01 00:40
|modify
|3
|0.10
|1.64183
|1.64191
|1.64253
|17
|2011.08.01 01:00
|s/l
|3
|0.10
|1.64191
|1.64191
|1.64253
|-0.20
|1005.80
|18
|2011.08.01 01:00
|sell
|2
|0.10
|1.64104
|1.64134
|1.64034
|19
|2011.08.01 01:00
|buy stop
|12
|0.10
|1.64251
|1.64221
|1.64311
|20
|2011.08.01 01:00
|buy stop
|13
|0.10
|1.64261
|1.64231
|1.64311
|21
|2011.08.01 01:00
|buy stop
|14
|0.10
|1.64271
|1.64241
|1.64311
|22
|2011.08.01 01:00
|buy stop
|15
|0.10
|1.64281
|1.64251
|1.64311
|23
|2011.08.01 01:00
|buy stop
|16
|0.10
|1.64291
|1.64261
|1.64311
|24
|2011.08.01 01:00
|buy stop
|17
|0.10
|1.64301
|1.64271
|1.64311
|25
|2011.08.01 01:00
|buy stop
|18
|0.10
|1.64311
|1.64281
|1.64381
|26
|2011.08.01 01:20
|s/l
|2
|0.10
|1.64134
|1.64134
|1.64034
|-4.00
|1001.80
|27
|2011.08.01 01:20
|buy
|11
|0.10
|1.64241
|1.64211
|1.64311
|28
|2011.08.01 01:20
|buy
|12
|0.10
|1.64251
|1.64221
|1.64311
|29
|2011.08.01 01:20
|buy
|13
|0.10
|1.64261
|1.64231
|1.64311
|30
|2011.08.01 01:20
|buy
|14
|0.10
|1.64271
|1.64241
|1.64311
|31
|2011.08.01 01:20
|buy
|15
|0.10
|1.64281
|1.64251
|1.64311
|32
|2011.08.01 01:20
|buy
|16
|0.10
|1.64291
|1.64261
|1.64311
|33
|2011.08.01 01:20
|delete
|17
|0.10
|1.64301
|1.64271
|1.64311
|34
|2011.08.01 01:20
|delete
|18
|0.10
|1.64311
|1.64281
|1.64381
|35
|2011.08.01 01:20
|buy stop
|19
|0.10
|1.64417
|1.64387
|1.64487
|36
|2011.08.01 01:20
|modify
|11
|0.10
|1.64241
|1.64367
|1.64311
|37
|2011.08.01 01:20
|modify
|12
|0.10
|1.64251
|1.64367
|1.64311
|38
|2011.08.01 01:20
|modify
|13
|0.10
|1.64261
|1.64367
|1.64311
|39
|2011.08.01 01:20
|modify
|14
|0.10
|1.64271
|1.64367
|1.64311
|40
|2011.08.01 01:20
|modify
|15
|0.10
|1.64281
|1.64367
|1.64311
|41
|2011.08.01 01:20
|modify
|16
|0.10
|1.64291
|1.64367
|1.64311
|42
|2011.08.01 01:40
|s/l
|11
|0.10
|1.64367
|1.64367
|1.64311
|11.60
|1013.40
|43
|2011.08.01 01:40
|s/l
|12
|0.10
|1.64367
|1.64367
|1.64311
|10.60
|1024.00
|44
|2011.08.01 01:40
|s/l
|13
|0.10
|1.64367
|1.64367
|1.64311
|9.60
|1033.60
|45
|2011.08.01 01:40
|s/l
|14
|0.10
|1.64367
|1.64367
|1.64311
|8.60
|1042.20
|46
|2011.08.01 01:40
|s/l
|15
|0.10
|1.64367
|1.64367
|1.64311
|7.60
|1049.80
|47
|2011.08.01 01:40
|s/l
|16
|0.10
|1.64367
|1.64367
|1.64311
|6.60
|1056.40
|48
|2011.08.01 01:40
|buy stop
|20
|0.10
|1.64427
|1.64397
|1.64487
|49
|2011.08.01 01:40
|buy stop
|21
|0.10
|1.64437
|1.64407
|1.64487
|50
|2011.08.01 01:40
|buy stop
|22
|0.10
|1.64447
|1.64417
|1.64487
|51
|2011.08.01 01:40
|buy stop
|23
|0.10
|1.64457
|1.64427
|1.64487
|52
|2011.08.01 01:40
|buy stop
|24
|0.10
|1.64467
|1.64437
|1.64487
|53
|2011.08.01 01:40
|buy stop
|25
|0.10
|1.64477
|1.64447
|1.64487
|54
|2011.08.01 01:40
|buy stop
|26
|0.10
|1.64487
|1.64457
|1.64557
|55
|2011.08.01 02:00
|buy
|19
|0.10
|1.64417
|1.64387
|1.64487
|56
|2011.08.01 02:00
|buy
|20
|0.10
|1.64427
|1.64397
|1.64487
|57
|2011.08.01 02:00
|buy
|21
|0.10
|1.64437
|1.64407
|1.64487
|58
|2011.08.01 02:00
|buy
|22
|0.10
|1.64447
|1.64417
|1.64487
|59
|2011.08.01 02:00
|buy
|23
|0.10
|1.64457
|1.64427
|1.64487
|60
|2011.08.01 02:00
|buy
|24
|0.10
|1.64467
|1.64437
|1.64487
|61
|2011.08.01 02:00
|delete
|25
|0.10
|1.64477
|1.64447
|1.64487
|62
|2011.08.01 02:00
|delete
|26
|0.10
|1.64487
|1.64457
|1.64557
|63
|2011.08.01 02:00
|buy stop
|27
|0.10
|1.64592
|1.64562
|1.64662
|64
|2011.08.01 02:00
|modify
|19
|0.10
|1.64417
|1.64542
|1.64487
|65
|2011.08.01 02:00
|modify
|20
|0.10
|1.64427
|1.64542
|1.64487
|66
|2011.08.01 02:00
|modify
|21
|0.10
|1.64437
|1.64542
|1.64487
|67
|2011.08.01 02:00
|modify
|22
|0.10
|1.64447
|1.64542
|1.64487
|68
|2011.08.01 02:00
|modify
|23
|0.10
|1.64457
|1.64542
|1.64487
|69
|2011.08.01 02:00
|modify
|24
|0.10
|1.64467
|1.64542
|1.64487
|70
|2011.08.01 02:20
|s/l
|19
|0.10
|1.64542
|1.64542
|1.64487
|11.50
|1067.90
|71
|2011.08.01 02:20
|s/l
|20
|0.10
|1.64542
|1.64542
|1.64487
|10.50
|1078.40
|72
|2011.08.01 02:20
|s/l
|21
|0.10
|1.64542
|1.64542
|1.64487
|9.50
|1087.90
|73
|2011.08.01 02:20
|s/l
|22
|0.10
|1.64542
|1.64542
|1.64487
|8.50
|1096.40
|74
|2011.08.01 02:20
|s/l
|23
|0.10
|1.64542
|1.64542
|1.64487
|7.50
|1103.90
|75
|2011.08.01 02:20
|s/l
|24
|0.10
|1.64542
|1.64542
|1.64487
|6.50
|1110.40
|76
|2011.08.01 02:20
|buy stop
|28
|0.10
|1.64602
|1.64572
|1.64662
|77
|2011.08.01 02:20
|buy stop
|29
|0.10
|1.64612
|1.64582
|1.64662
|78
|2011.08.01 02:20
|buy stop
|30
|0.10
|1.64622
|1.64592
|1.64662
|79
|2011.08.01 02:20
|buy stop
|31
|0.10
|1.64632
|1.64602
|1.64662
|80
|2011.08.01 02:20
|buy stop
|32
|0.10
|1.64642
|1.64612
|1.64662
|81
|2011.08.01 02:20
|buy stop
|33
|0.10
|1.64652
|1.64622
|1.64662
|82
|2011.08.01 02:20
|buy stop
|34
|0.10
|1.64662
|1.64632
|1.64732
|83
|2011.08.01 02:40
|buy
|27
|0.10
|1.64592
|1.64562
|1.64662
|84
|2011.08.01 02:40
|buy
|28
|0.10
|1.64602
|1.64572
|1.64662
|85
|2011.08.01 02:40
|buy
|29
|0.10
|1.64612
|1.64582
|1.64662
|86
|2011.08.01 02:40
|buy
|30
|0.10
|1.64622
|1.64592
|1.64662
|87
|2011.08.01 02:40
|buy
|31
|0.10
|1.64632
|1.64602
|1.64662
|88
|2011.08.01 02:40
|buy
|32
|0.10
|1.64642
|1.64612
|1.64662
|89
|2011.08.01 02:40
|buy
|33
|0.10
|1.64652
|1.64622
|1.64662
|90
|2011.08.01 02:40
|delete
|34
|0.10
|1.64662
|1.64632
|1.64732
|91
|2011.08.01 02:40
|buy stop
|35
|0.10
|1.64768
|1.64738
|1.64838
|92
|2011.08.01 02:40
|modify
|27
|0.10
|1.64592
|1.64718
|1.64662
|93
|2011.08.01 02:40
|modify
|28
|0.10
|1.64602
|1.64718
|1.64662
|94
|2011.08.01 02:40
|modify
|29
|0.10
|1.64612
|1.64718
|1.64662
|95
|2011.08.01 02:40
|modify
|30
|0.10
|1.64622
|1.64718
|1.64662
|96
|2011.08.01 02:40
|modify
|31
|0.10
|1.64632
|1.64718
|1.64662
|97
|2011.08.01 02:40
|modify
|32
|0.10
|1.64642
|1.64718
|1.64662
|98
|2011.08.01 02:40
|modify
|33
|0.10
|1.64652
|1.64718
|1.64662
|99
|2011.08.01 03:00
|s/l
|27
|0.10
|1.64718
|1.64718
|1.64662
|11.60
|1122.00
|100
|2011.08.01 03:00
|s/l
|28
|0.10
|1.64718
|1.64718
|1.64662
|10.60
|1132.60
|101
|2011.08.01 03:00
|s/l
|29
|0.10
|1.64718
|1.64718
|1.64662
|9.60
|1142.20
|102
|2011.08.01 03:00
|s/l
|30
|0.10
|1.64718
|1.64718
|1.64662
|8.60
|1150.80
|103
|2011.08.01 03:00
|s/l
|31
|0.10
|1.64718
|1.64718
|1.64662
|7.60
|1158.40
|104
|2011.08.01 03:00
|s/l
|32
|0.10
|1.64718
|1.64718
|1.64662
|6.60
|1165.00
|105
|2011.08.01 03:00
|s/l
|33
|0.10
|1.64718
|1.64718
|1.64662
|5.60
|1170.60
|106
|2011.08.01 03:00
|buy stop
|36
|0.10
|1.64778
|1.64748
|1.64838
|107
|2011.08.01 03:00
|buy stop
|37
|0.10
|1.64788
|1.64758
|1.64838
|108
|2011.08.01 03:00
|buy stop
|38
|0.10
|1.64798
|1.64768
|1.64838
|109
|2011.08.01 03:00
|buy stop
|39
|0.10
|1.64808
|1.64778
|1.64838
|110
|2011.08.01 03:00
|buy stop
|40
|0.10
|1.64818
|1.64788
|1.64838
|111
|2011.08.01 03:00
|buy stop
|41
|0.10
|1.64828
|1.64798
|1.64838
|112
|2011.08.01 03:00
|buy stop
|42
|0.10
|1.64838
|1.64808
|1.64908
|113
|2011.08.01 10:40
|sell
|4
|0.10
|1.64094
|1.64124
|1.64034
|114
|2011.08.01 10:40
|sell
|5
|0.10
|1.64084
|1.64114
|1.64034
|115
|2011.08.01 10:40
|sell
|6
|0.10
|1.64074
|1.64104
|1.64034
|116
|2011.08.01 10:40
|sell
|7
|0.10
|1.64064
|1.64094
|1.64034
|117
|2011.08.01 10:40
|sell
|8
|0.10
|1.64054
|1.64084
|1.64034
|118
|2011.08.01 10:40
|sell
|9
|0.10
|1.64044
|1.64074
|1.64034
|119
|2011.08.01 10:40
|sell
|10
|0.10
|1.64034
|1.64064
|1.63964
|120
|2011.08.01 10:40
|sell stop
|43
|0.10
|1.63921
|1.63951
|1.63851
|121
|2011.08.01 10:40
|modify
|4
|0.10
|1.64094
|1.63971
|1.64034
|122
|2011.08.01 10:40
|modify
|5
|0.10
|1.64084
|1.63971
|1.64034
|123
|2011.08.01 10:40
|modify
|6
|0.10
|1.64074
|1.63971
|1.64034
|124
|2011.08.01 10:40
|modify
|7
|0.10
|1.64064
|1.63971
|1.64034
|125
|2011.08.01 10:40
|modify
|8
|0.10
|1.64054
|1.63971
|1.64034
|126
|2011.08.01 10:40
|modify
|9
|0.10
|1.64044
|1.63971
|1.64034
|127
|2011.08.01 10:40
|modify
|10
|0.10
|1.64034
|1.63971
|1.63964
|128
|2011.08.01 11:00
|s/l
|4
|0.10
|1.63971
|1.63971
|1.64034
|11.30
|1181.90
|129
|2011.08.01 11:00
|s/l
|5
|0.10
|1.63971
|1.63971
|1.64034
|10.30
|1192.20
|130
|2011.08.01 11:00
|s/l
|6
|0.10
|1.63971
|1.63971
|1.64034
|9.30
|1201.50
|131
|2011.08.01 11:00
|s/l
|7
|0.10
|1.63971
|1.63971
|1.64034
|8.30
|1209.80
|132
|2011.08.01 11:00
|s/l
|8
|0.10
|1.63971
|1.63971
|1.64034
|7.30
|1217.10
|133
|2011.08.01 11:00
|s/l
|9
|0.10
|1.63971
|1.63971
|1.64034
|6.30
|1223.40
|134
|2011.08.01 11:00
|s/l
|10
|0.10
|1.63971
|1.63971
|1.63964
|5.30
|1228.70
|135
|2011.08.01 11:00
|sell stop
|44
|0.10
|1.63911
|1.63941
|1.63851
|136
|2011.08.01 11:00
|sell stop
|45
|0.10
|1.63901
|1.63931
|1.63851
|137
|2011.08.01 11:00
|sell stop
|46
|0.10
|1.63891
|1.63921
|1.63851
|138
|2011.08.01 11:00
|sell stop
|47
|0.10
|1.63881
|1.63911
|1.63851
|139
|2011.08.01 11:00
|sell stop
|48
|0.10
|1.63871
|1.63901
|1.63851
|140
|2011.08.01 11:00
|sell stop
|49
|0.10
|1.63861
|1.63891
|1.63851
|141
|2011.08.01 11:00
|sell stop
|50
|0.10
|1.63851
|1.63881
|1.63781
|142
|2011.08.01 12:40
|sell
|43
|0.10
|1.63921
|1.63951
|1.63851
|143
|2011.08.01 12:40
|sell
|44
|0.10
|1.63911
|1.63941
|1.63851
|144
|2011.08.01 12:40
|sell
|45
|0.10
|1.63901
|1.63931
|1.63851
|145
|2011.08.01 12:40
|sell
|46
|0.10
|1.63891
|1.63921
|1.63851
|146
|2011.08.01 12:40
|sell
|47
|0.10
|1.63881
|1.63911
|1.63851
|147
|2011.08.01 12:40
|sell
|48
|0.10
|1.63871
|1.63901
|1.63851
|148
|2011.08.01 12:40
|sell
|49
|0.10
|1.63861
|1.63891
|1.63851
|149
|2011.08.01 12:40
|delete
|50
|0.10
|1.63851
|1.63881
|1.63781
|150
|2011.08.01 12:40
|sell stop
|51
|0.10
|1.63760
|1.63790
|1.63690
|151
|2011.08.01 12:40
|modify
|43
|0.10
|1.63921
|1.63810
|1.63851
|152
|2011.08.01 12:40
|modify
|44
|0.10
|1.63911
|1.63810
|1.63851
|153
|2011.08.01 12:40
|modify
|45
|0.10
|1.63901
|1.63810
|1.63851
|154
|2011.08.01 12:40
|modify
|46
|0.10
|1.63891
|1.63810
|1.63851
|155
|2011.08.01 12:40
|modify
|47
|0.10
|1.63881
|1.63810
|1.63851
|156
|2011.08.01 12:40
|modify
|48
|0.10
|1.63871
|1.63810
|1.63851
|157
|2011.08.01 12:40
|modify
|49
|0.10
|1.63861
|1.63810
|1.63851
|158
|2011.08.01 13:00
|s/l
|43
|0.10
|1.63810
|1.63810
|1.63851
|10.10
|1238.80
|159
|2011.08.01 13:00
|s/l
|44
|0.10
|1.63810
|1.63810
|1.63851
|9.10
|1247.90
|160
|2011.08.01 13:00
|s/l
|45
|0.10
|1.63810
|1.63810
|1.63851
|8.10
|1256.00
|161
|2011.08.01 13:00
|s/l
|46
|0.10
|1.63810
|1.63810
|1.63851
|7.10
|1263.10
|162
|2011.08.01 13:00
|s/l
|47
|0.10
|1.63810
|1.63810
|1.63851
|6.10
|1269.20
|163
|2011.08.01 13:00
|s/l
|48
|0.10
|1.63810
|1.63810
|1.63851
|5.10
|1274.30
|164
|2011.08.01 13:00
|s/l
|49
|0.10
|1.63810
|1.63810
|1.63851
|4.10
|1278.40
|165
|2011.08.01 13:00
|sell stop
|52
|0.10
|1.63750
|1.63780
|1.63690
|166
|2011.08.01 13:00
|sell stop
|53
|0.10
|1.63740
|1.63770
|1.63690
|167
|2011.08.01 13:00
|sell stop
|54
|0.10
|1.63730
|1.63760
|1.63690
|168
|2011.08.01 13:00
|sell stop
|55
|0.10
|1.63720
|1.63750
|1.63690
|169
|2011.08.01 13:00
|sell stop
|56
|0.10
|1.63710
|1.63740
|1.63690
|170
|2011.08.01 13:00
|sell stop
|57
|0.10
|1.63700
|1.63730
|1.63690
|171
|2011.08.01 13:00
|sell stop
|58
|0.10
|1.63690
|1.63720
|1.63620
|172
|2011.08.01 13:20
|sell
|51
|0.10
|1.63760
|1.63790
|1.63690
|173
|2011.08.01 13:20
|sell
|52
|0.10
|1.63750
|1.63780
|1.63690
|174
|2011.08.01 13:20
|sell
|53
|0.10
|1.63740
|1.63770
|1.63690
|175
|2011.08.01 13:20
|sell
|54
|0.10
|1.63730
|1.63760
|1.63690
|176
|2011.08.01 13:20
|sell
|55
|0.10
|1.63720
|1.63750
|1.63690
|177
|2011.08.01 13:20
|sell
|56
|0.10
|1.63710
|1.63740
|1.63690
|178
|2011.08.01 13:20
|sell
|57
|0.10
|1.63700
|1.63730
|1.63690
|179
|2011.08.01 13:20
|sell
|58
|0.10
|1.63690
|1.63720
|1.63620
|180
|2011.08.01 13:20
|sell stop
|59
|0.10
|1.63449
|1.63479
|1.63379
|181
|2011.08.01 13:20
|modify
|51
|0.10
|1.63760
|1.63499
|1.63690
|182
|2011.08.01 13:20
|modify
|52
|0.10
|1.63750
|1.63499
|1.63690
|183
|2011.08.01 13:20
|modify
|53
|0.10
|1.63740
|1.63499
|1.63690
|184
|2011.08.01 13:20
|modify
|54
|0.10
|1.63730
|1.63499
|1.63690
|185
|2011.08.01 13:20
|modify
|55
|0.10
|1.63720
|1.63499
|1.63690
|186
|2011.08.01 13:20
|modify
|56
|0.10
|1.63710
|1.63499
|1.63690
|187
|2011.08.01 13:20
|modify
|57
|0.10
|1.63700
|1.63499
|1.63690
|188
|2011.08.01 13:20
|modify
|58
|0.10
|1.63690
|1.63499
|1.63620
|189
|2011.08.01 13:40
|s/l
|51
|0.10
|1.63499
|1.63499
|1.63690
|25.10
|1303.50
|190
|2011.08.01 13:40
|s/l
|52
|0.10
|1.63499
|1.63499
|1.63690
|24.10
|1327.60
|191
|2011.08.01 13:40
|s/l
|53
|0.10
|1.63499
|1.63499
|1.63690
|23.10
|1350.70
|192
|2011.08.01 13:40
|s/l
|54
|0.10
|1.63499
|1.63499
|1.63690
|22.10
|1372.80
|193
|2011.08.01 13:40
|s/l
|55
|0.10
|1.63499
|1.63499
|1.63690
|21.10
|1393.90
|194
|2011.08.01 13:40
|s/l
|56
|0.10
|1.63499
|1.63499
|1.63690
|20.10
|1414.00
|195
|2011.08.01 13:40
|s/l
|57
|0.10
|1.63499
|1.63499
|1.63690
|19.10
|1433.10
|196
|2011.08.01 13:40
|s/l
|58
|0.10
|1.63499
|1.63499
|1.63620
|18.10
|1451.20
|197
|2011.08.01 13:40
|sell stop
|60
|0.10
|1.63439
|1.63469
|1.63379
|198
|2011.08.01 13:40
|sell stop
|61
|0.10
|1.63429
|1.63459
|1.63379
|199
|2011.08.01 13:40
|sell stop
|62
|0.10
|1.63419
|1.63449
|1.63379
|200
|2011.08.01 13:40
|sell stop
|63
|0.10
|1.63409
|1.63439
|1.63379
|201
|2011.08.01 13:40
|sell stop
|64
|0.10
|1.63399
|1.63429
|1.63379
|202
|2011.08.01 13:40
|sell stop
|65
|0.10
|1.63389
|1.63419
|1.63379
|203
|2011.08.01 13:40
|sell stop
|66
|0.10
|1.63379
|1.63409
|1.63309
|204
|2011.08.01 14:00
|sell
|59
|0.10
|1.63449
|1.63479
|1.63379
|205
|2011.08.01 14:00
|sell
|60
|0.10
|1.63439
|1.63469
|1.63379
|206
|2011.08.01 14:00
|sell
|61
|0.10
|1.63429
|1.63459
|1.63379
|207
|2011.08.01 14:00
|sell
|62
|0.10
|1.63419
|1.63449
|1.63379
|208
|2011.08.01 14:00
|sell
|63
|0.10
|1.63409
|1.63439
|1.63379
|209
|2011.08.01 14:00
|sell
|64
|0.10
|1.63399
|1.63429
|1.63379
|210
|2011.08.01 14:00
|sell
|65
|0.10
|1.63389
|1.63419
|1.63379
|211
|2011.08.01 14:00
|sell
|66
|0.10
|1.63379
|1.63409
|1.63309
|212
|2011.08.01 14:00
|sell stop
|67
|0.10
|1.62984
|1.63014
|1.62914
|213
|2011.08.01 14:00
|modify
|59
|0.10
|1.63449
|1.63034
|1.63379
|214
|2011.08.01 14:00
|modify
|60
|0.10
|1.63439
|1.63034
|1.63379
|215
|2011.08.01 14:00
|modify
|61
|0.10
|1.63429
|1.63034
|1.63379
|216
|2011.08.01 14:00
|modify
|62
|0.10
|1.63419
|1.63034
|1.63379
|217
|2011.08.01 14:00
|modify
|63
|0.10
|1.63409
|1.63034
|1.63379
|218
|2011.08.01 14:00
|modify
|64
|0.10
|1.63399
|1.63034
|1.63379
|219
|2011.08.01 14:00
|modify
|65
|0.10
|1.63389
|1.63034
|1.63379
|220
|2011.08.01 14:00
|modify
|66
|0.10
|1.63379
|1.63034
|1.63309
|221
|2011.08.01 14:20
|s/l
|59
|0.10
|1.63034
|1.63034
|1.63379
|40.50
|1491.70
|222
|2011.08.01 14:20
|s/l
|60
|0.10
|1.63034
|1.63034
|1.63379
|39.50
|1531.20
|223
|2011.08.01 14:20
|s/l
|61
|0.10
|1.63034
|1.63034
|1.63379
|38.50
|1569.70
|224
|2011.08.01 14:20
|s/l
|62
|0.10
|1.63034
|1.63034
|1.63379
|37.50
|1607.20
|225
|2011.08.01 14:20
|s/l
|63
|0.10
|1.63034
|1.63034
|1.63379
|36.50
|1643.70
|226
|2011.08.01 14:20
|s/l
|64
|0.10
|1.63034
|1.63034
|1.63379
|35.50
|1679.20
|227
|2011.08.01 14:20
|s/l
|65
|0.10
|1.63034
|1.63034
|1.63379
|34.50
|1713.70
|228
|2011.08.01 14:20
|s/l
|66
|0.10
|1.63034
|1.63034
|1.63309
|33.50
|1747.20
|229
|2011.08.01 14:20
|sell stop
|68
|0.10
|1.62974
|1.63004
|1.62914
|230
|2011.08.01 14:20
|sell stop
|69
|0.10
|1.62964
|1.62994
|1.62914
|231
|2011.08.01 14:20
|sell stop
|70
|0.10
|1.62954
|1.62984
|1.62914
|232
|2011.08.01 14:20
|sell stop
|71
|0.10
|1.62944
|1.62974
|1.62914
|233
|2011.08.01 14:20
|sell stop
|72
|0.10
|1.62934
|1.62964
|1.62914
|234
|2011.08.01 14:20
|sell stop
|73
|0.10
|1.62924
|1.62954
|1.62914
|235
|2011.08.01 14:20
|sell stop
|74
|0.10
|1.62914
|1.62944
|1.62844
|236
|2011.08.01 14:40
|sell
|67
|0.10
|1.62984
|1.63014
|1.62914
|237
|2011.08.01 14:40
|sell
|68
|0.10
|1.62974
|1.63004
|1.62914
|238
|2011.08.01 14:40
|sell
|69
|0.10
|1.62964
|1.62994
|1.62914
|239
|2011.08.01 14:40
|sell
|70
|0.10
|1.62954
|1.62984
|1.62914
|240
|2011.08.01 14:40
|sell
|71
|0.10
|1.62944
|1.62974
|1.62914
|241
|2011.08.01 14:40
|sell
|72
|0.10
|1.62934
|1.62964
|1.62914
|242
|2011.08.01 14:40
|sell
|73
|0.10
|1.62924
|1.62954
|1.62914
|243
|2011.08.01 14:40
|sell
|74
|0.10
|1.62914
|1.62944
|1.62844
|244
|2011.08.01 14:40
|sell stop
|75
|0.10
|1.62363
|1.62393
|1.62293
|245
|2011.08.01 14:40
|modify
|67
|0.10
|1.62984
|1.62413
|1.62914
|246
|2011.08.01 14:40
|modify
|68
|0.10
|1.62974
|1.62413
|1.62914
|247
|2011.08.01 14:40
|modify
|69
|0.10
|1.62964
|1.62413
|1.62914
|248
|2011.08.01 14:40
|modify
|70
|0.10
|1.62954
|1.62413
|1.62914
|249
|2011.08.01 14:40
|modify
|71
|0.10
|1.62944
|1.62413
|1.62914
|250
|2011.08.01 14:40
|modify
|72
|0.10
|1.62934
|1.62413
|1.62914
|251
|2011.08.01 14:40
|modify
|73
|0.10
|1.62924
|1.62413
|1.62914
|252
|2011.08.01 14:40
|modify
|74
|0.10
|1.62914
|1.62413
|1.62844
|253
|2011.08.01 15:00
|s/l
|67
|0.10
|1.62413
|1.62413
|1.62914
|56.10
|1803.30
|254
|2011.08.01 15:00
|s/l
|68
|0.10
|1.62413
|1.62413
|1.62914
|55.10
|1858.40
|255
|2011.08.01 15:00
|s/l
|69
|0.10
|1.62413
|1.62413
|1.62914
|54.10
|1912.50
|256
|2011.08.01 15:00
|s/l
|70
|0.10
|1.62413
|1.62413
|1.62914
|53.10
|1965.60
|257
|2011.08.01 15:00
|s/l
|71
|0.10
|1.62413
|1.62413
|1.62914
|52.10
|2017.70
|258
|2011.08.01 15:00
|s/l
|72
|0.10
|1.62413
|1.62413
|1.62914
|51.10
|2068.80
|259
|2011.08.01 15:00
|s/l
|73
|0.10
|1.62413
|1.62413
|1.62914
|50.10
|2118.90
|260
|2011.08.01 15:00
|s/l
|74
|0.10
|1.62413
|1.62413
|1.62844
|49.10
|2168.00
|261
|2011.08.01 15:00
|sell stop
|76
|0.10
|1.62353
|1.62383
|1.62293
|262
|2011.08.01 15:00
|sell stop
|77
|0.10
|1.62343
|1.62373
|1.62293
|263
|2011.08.01 15:00
|sell stop
|78
|0.10
|1.62333
|1.62363
|1.62293
|264
|2011.08.01 15:00
|sell stop
|79
|0.10
|1.62323
|1.62353
|1.62293
|265
|2011.08.01 15:00
|sell stop
|80
|0.10
|1.62313
|1.62343
|1.62293
|266
|2011.08.01 15:00
|sell stop
|81
|0.10
|1.62303
|1.62333
|1.62293
|267
|2011.08.01 15:00
|sell stop
|82
|0.10
|1.62293
|1.62323
|1.62223
|268
|2011.08.02 12:20
|sell
|75
|0.10
|1.62363
|1.62393
|1.62293
|269
|2011.08.02 12:20
|sell
|76
|0.10
|1.62353
|1.62383
|1.62293
|270
|2011.08.02 12:20
|sell
|77
|0.10
|1.62343
|1.62373
|1.62293
|271
|2011.08.02 12:20
|sell
|78
|0.10
|1.62333
|1.62363
|1.62293
|272
|2011.08.02 12:20
|sell
|79
|0.10
|1.62323
|1.62353
|1.62293
|273
|2011.08.02 12:20
|sell
|80
|0.10
|1.62313
|1.62343
|1.62293
|274
|2011.08.02 12:20
|modify
|75
|0.10
|1.62363
|1.62350
|1.62293
|275
|2011.08.02 12:20
|modify
|76
|0.10
|1.62353
|1.62350
|1.62293
|276
|2011.08.02 12:20
|modify
|75
|0.10
|1.62363
|1.62343
|0.00000
|277
|2011.08.02 12:20
|modify
|76
|0.10
|1.62353
|1.62343
|0.00000
|278
|2011.08.02 12:20
|modify
|77
|0.10
|1.62343
|1.62343
|0.00000
|279
|2011.08.02 12:20
|modify
|78
|0.10
|1.62333
|1.62343
|0.00000
|280
|2011.08.02 12:20
|modify
|79
|0.10
|1.62323
|1.62343
|0.00000
|281
|2011.08.02 12:40
|s/l
|75
|0.10
|1.62343
|1.62343
|0.00000
|1.00
|2169.00
|282
|2011.08.02 12:40
|s/l
|76
|0.10
|1.62343
|1.62343
|0.00000
|0.00
|2169.00
|283
|2011.08.02 12:40
|s/l
|77
|0.10
|1.62343
|1.62343
|0.00000
|-1.00
|2168.00
|284
|2011.08.02 12:40
|s/l
|78
|0.10
|1.62343
|1.62343
|0.00000
|-2.00
|2166.00
|285
|2011.08.02 12:40
|s/l
|79
|0.10
|1.62343
|1.62343
|0.00000
|-3.00
|2163.00
|286
|2011.08.02 12:40
|s/l
|80
|0.10
|1.62343
|1.62343
|1.62293
|-4.00
|2159.00
|287
|2011.08.02 13:00
|sell
|81
|0.10
|1.62303
|1.62333
|1.62293
|288
|2011.08.02 13:00
|sell
|82
|0.10
|1.62293
|1.62323
|1.62223
|289
|2011.08.02 13:00
|sell stop
|83
|0.10
|1.62229
|1.62259
|1.62159
|290
|2011.08.02 13:00
|modify
|81
|0.10
|1.62303
|1.62279
|1.62293
|291
|2011.08.02 13:00
|modify
|82
|0.10
|1.62293
|1.62279
|1.62223
|292
|2011.08.02 13:20
|s/l
|81
|0.10
|1.62279
|1.62279
|1.62293
|1.40
|2160.40
|293
|2011.08.02 13:20
|s/l
|82
|0.10
|1.62279
|1.62279
|1.62223
|0.40
|2160.80
|294
|2011.08.02 13:20
|sell stop
|84
|0.10
|1.62219
|1.62249
|1.62159
|295
|2011.08.02 13:20
|sell stop
|85
|0.10
|1.62209
|1.62239
|1.62159
|296
|2011.08.02 13:20
|sell stop
|86
|0.10
|1.62199
|1.62229
|1.62159
|297
|2011.08.02 13:20
|sell stop
|87
|0.10
|1.62189
|1.62219
|1.62159
|298
|2011.08.02 13:20
|sell stop
|88
|0.10
|1.62179
|1.62209
|1.62159
|299
|2011.08.02 13:20
|sell stop
|89
|0.10
|1.62169
|1.62199
|1.62159
|300
|2011.08.02 13:20
|sell stop
|90
|0.10
|1.62159
|1.62189
|1.62089
|301
|2011.08.09 14:40
|sell
|83
|0.10
|1.62229
|1.62259
|1.62159
|302
|2011.08.09 14:40
|sell
|84
|0.10
|1.62219
|1.62249
|1.62159
|303
|2011.08.09 14:40
|sell
|85
|0.10
|1.62209
|1.62239
|1.62159
|304
|2011.08.09 14:40
|sell
|86
|0.10
|1.62199
|1.62229
|1.62159
|305
|2011.08.09 14:40
|sell
|87
|0.10
|1.62189
|1.62219
|1.62159
|306
|2011.08.09 14:40
|sell
|88
|0.10
|1.62179
|1.62209
|1.62159
|307
|2011.08.09 14:40
|sell
|89
|0.10
|1.62169
|1.62199
|1.62159
|308
|2011.08.09 14:40
|sell
|90
|0.10
|1.62159
|1.62189
|1.62089
|309
|2011.08.09 14:40
|sell stop
|91
|0.10
|1.61751
|1.61781
|1.61681
|310
|2011.08.09 14:40
|modify
|83
|0.10
|1.62229
|1.61801
|1.62159
|311
|2011.08.09 14:40
|modify
|84
|0.10
|1.62219
|1.61801
|1.62159
|312
|2011.08.09 14:40
|modify
|85
|0.10
|1.62209
|1.61801
|1.62159
|313
|2011.08.09 14:40
|modify
|86
|0.10
|1.62199
|1.61801
|1.62159
|314
|2011.08.09 14:40
|modify
|87
|0.10
|1.62189
|1.61801
|1.62159
|315
|2011.08.09 14:40
|modify
|88
|0.10
|1.62179
|1.61801
|1.62159
|316
|2011.08.09 14:40
|modify
|89
|0.10
|1.62169
|1.61801
|1.62159
|317
|2011.08.09 14:40
|modify
|90
|0.10
|1.62159
|1.61801
|1.62089
|318
|2011.08.09 15:00
|s/l
|83
|0.10
|1.61801
|1.61801
|1.62159
|41.80
|2202.60
|319
|2011.08.09 15:00
|s/l
|84
|0.10
|1.61801
|1.61801
|1.62159
|40.80
|2243.40
|320
|2011.08.09 15:00
|s/l
|85
|0.10
|1.61801
|1.61801
|1.62159
|39.80
|2283.20
|321
|2011.08.09 15:00
|s/l
|86
|0.10
|1.61801
|1.61801
|1.62159
|38.80
|2322.00
|322
|2011.08.09 15:00
|s/l
|87
|0.10
|1.61801
|1.61801
|1.62159
|37.80
|2359.80
|323
|2011.08.09 15:00
|s/l
|88
|0.10
|1.61801
|1.61801
|1.62159
|36.80
|2396.60
|324
|2011.08.09 15:00
|s/l
|89
|0.10
|1.61801
|1.61801
|1.62159
|35.80
|2432.40
|325
|2011.08.09 15:00
|s/l
|90
|0.10
|1.61801
|1.61801
|1.62089
|34.80
|2467.20
|326
|2011.08.09 15:00
|sell stop
|92
|0.10
|1.61741
|1.61771
|1.61681
|327
|2011.08.09 15:00
|sell stop
|93
|0.10
|1.61731
|1.61761
|1.61681
|328
|2011.08.09 15:00
|sell stop
|94
|0.10
|1.61721
|1.61751
|1.61681
|329
|2011.08.09 15:00
|sell stop
|95
|0.10
|1.61711
|1.61741
|1.61681
|330
|2011.08.09 15:00
|sell stop
|96
|0.10
|1.61701
|1.61731
|1.61681
|331
|2011.08.09 15:00
|sell stop
|97
|0.10
|1.61691
|1.61721
|1.61681
|332
|2011.08.09 15:00
|sell stop
|98
|0.10
|1.61681
|1.61711
|1.61611
|333
|2011.08.10 14:00
|sell
|91
|0.10
|1.61751
|1.61781
|1.61681
|334
|2011.08.10 14:00
|sell
|92
|0.10
|1.61741
|1.61771
|1.61681
|335
|2011.08.10 14:00
|sell
|93
|0.10
|1.61731
|1.61761
|1.61681
|336
|2011.08.10 14:00
|sell
|94
|0.10
|1.61721
|1.61751
|1.61681
|337
|2011.08.10 14:00
|modify
|91
|0.10
|1.61751
|1.61751
|0.00000
|338
|2011.08.10 14:00
|modify
|92
|0.10
|1.61741
|1.61751
|0.00000
|339
|2011.08.10 14:00
|modify
|93
|0.10
|1.61731
|1.61751
|0.00000
|340
|2011.08.10 14:20
|s/l
|91
|0.10
|1.61751
|1.61751
|0.00000
|-1.00
|2466.20
|341
|2011.08.10 14:20
|s/l
|92
|0.10
|1.61751
|1.61751
|0.00000
|-2.00
|2464.20
|342
|2011.08.10 14:20
|s/l
|93
|0.10
|1.61751
|1.61751
|0.00000
|-3.00
|2461.20
|343
|2011.08.10 14:20
|s/l
|94
|0.10
|1.61751
|1.61751
|1.61681
|-4.00
|2457.20
|344
|2011.08.10 14:40
|sell
|95
|0.10
|1.61711
|1.61741
|1.61681
|345
|2011.08.10 14:40
|sell
|96
|0.10
|1.61701
|1.61731
|1.61681
|346
|2011.08.10 14:40
|sell
|97
|0.10
|1.61691
|1.61721
|1.61681
|347
|2011.08.10 14:40
|sell
|98
|0.10
|1.61681
|1.61711
|1.61611
|348
|2011.08.10 14:40
|sell stop
|99
|0.10
|1.61226
|1.61256
|1.61156
|349
|2011.08.10 14:40
|modify
|95
|0.10
|1.61711
|1.61276
|1.61681
|350
|2011.08.10 14:40
|modify
|96
|0.10
|1.61701
|1.61276
|1.61681
|351
|2011.08.10 14:40
|modify
|97
|0.10
|1.61691
|1.61276
|1.61681
|352
|2011.08.10 14:40
|modify
|98
|0.10
|1.61681
|1.61276
|1.61611
|353
|2011.08.10 15:00
|s/l
|95
|0.10
|1.61276
|1.61276
|1.61681
|42.50
|2499.70
|354
|2011.08.10 15:00
|s/l
|96
|0.10
|1.61276
|1.61276
|1.61681
|41.50
|2541.20
|355
|2011.08.10 15:00
|s/l
|97
|0.10
|1.61276
|1.61276
|1.61681
|40.50
|2581.70
|356
|2011.08.10 15:00
|s/l
|98
|0.10
|1.61276
|1.61276
|1.61611
|39.50
|2621.20
|357
|2011.08.10 15:00
|sell stop
|100
|0.10
|1.61216
|1.61246
|1.61156
|358
|2011.08.10 15:00
|sell stop
|101
|0.10
|1.61206
|1.61236
|1.61156
|359
|2011.08.10 15:00
|sell stop
|102
|0.10
|1.61196
|1.61226
|1.61156
|360
|2011.08.10 15:00
|sell stop
|103
|0.10
|1.61186
|1.61216
|1.61156
|361
|2011.08.10 15:00
|sell stop
|104
|0.10
|1.61176
|1.61206
|1.61156
|362
|2011.08.10 15:00
|sell stop
|105
|0.10
|1.61166
|1.61196
|1.61156
|363
|2011.08.10 15:00
|sell stop
|106
|0.10
|1.61156
|1.61186
|1.61086
|364
|2011.08.10 22:00
|sell
|99
|0.10
|1.61226
|1.61256
|1.61156
|365
|2011.08.10 22:20
|s/l
|99
|0.10
|1.61256
|1.61256
|1.61156
|-4.00
|2617.20
|366
|2011.08.10 22:40
|sell
|100
|0.10
|1.61216
|1.61246
|1.61156
|367
|2011.08.10 22:40
|sell
|101
|0.10
|1.61206
|1.61236
|1.61156
|368
|2011.08.10 22:40
|sell
|102
|0.10
|1.61196
|1.61226
|1.61156
|369
|2011.08.10 22:40
|sell
|103
|0.10
|1.61186
|1.61216
|1.61156
|370
|2011.08.10 22:40
|sell
|104
|0.10
|1.61176
|1.61206
|1.61156
|371
|2011.08.10 22:40
|sell
|105
|0.10
|1.61166
|1.61196
|1.61156
|372
|2011.08.10 22:40
|sell
|106
|0.10
|1.61156
|1.61186
|1.61086
|373
|2011.08.10 22:40
|sell stop
|107
|0.10
|1.61101
|1.61131
|1.61031
|374
|2011.08.10 22:40
|modify
|100
|0.10
|1.61216
|1.61151
|1.61156
|375
|2011.08.10 22:40
|modify
|101
|0.10
|1.61206
|1.61151
|1.61156
|376
|2011.08.10 22:40
|modify
|102
|0.10
|1.61196
|1.61151
|1.61156
|377
|2011.08.10 22:40
|modify
|103
|0.10
|1.61186
|1.61151
|1.61156
|378
|2011.08.10 22:40
|modify
|104
|0.10
|1.61176
|1.61151
|1.61156
|379
|2011.08.10 22:40
|modify
|105
|0.10
|1.61166
|1.61151
|1.61156
|380
|2011.08.10 22:40
|modify
|106
|0.10
|1.61156
|1.61151
|1.61086
|381
|2011.08.10 23:00
|s/l
|100
|0.10
|1.61151
|1.61151
|1.61156
|5.50
|2622.70
|382
|2011.08.10 23:00
|s/l
|101
|0.10
|1.61151
|1.61151
|1.61156
|4.50
|2627.20
|383
|2011.08.10 23:00
|s/l
|102
|0.10
|1.61151
|1.61151
|1.61156
|3.50
|2630.70
|384
|2011.08.10 23:00
|s/l
|103
|0.10
|1.61151
|1.61151
|1.61156
|2.50
|2633.20
|385
|2011.08.10 23:00
|s/l
|104
|0.10
|1.61151
|1.61151
|1.61156
|1.50
|2634.70
|386
|2011.08.10 23:00
|s/l
|105
|0.10
|1.61151
|1.61151
|1.61156
|0.50
|2635.20
|387
|2011.08.10 23:00
|s/l
|106
|0.10
|1.61151
|1.61151
|1.61086
|-0.50
|2634.70
|388
|2011.08.10 23:00
|sell stop
|108
|0.10
|1.61091
|1.61121
|1.61031
|389
|2011.08.10 23:00
|sell stop
|109
|0.10
|1.61081
|1.61111
|1.61031
|390
|2011.08.10 23:00
|sell stop
|110
|0.10
|1.61071
|1.61101
|1.61031
|391
|2011.08.10 23:00
|sell stop
|111
|0.10
|1.61061
|1.61091
|1.61031
|392
|2011.08.10 23:00
|sell stop
|112
|0.10
|1.61051
|1.61081
|1.61031
|393
|2011.08.10 23:00
|sell stop
|113
|0.10
|1.61041
|1.61071
|1.61031
|394
|2011.08.10 23:00
|sell stop
|114
|0.10
|1.61031
|1.61061
|1.60961
|395
|2011.08.11 01:00
|sell
|107
|0.10
|1.61101
|1.61131
|1.61031
|396
|2011.08.11 01:20
|s/l
|107
|0.10
|1.61131
|1.61131
|1.61031
|-4.00
|2630.70
|397
|2011.08.16 18:40
|buy
|35
|0.10
|1.64768
|1.64738
|1.64838
|398
|2011.08.16 19:00
|s/l
|35
|0.10
|1.64738
|1.64738
|1.64838
|-4.00
|2626.70
|399
|2011.08.17 10:40
|buy
|36
|0.10
|1.64778
|1.64748
|1.64838
|400
|2011.08.17 10:40
|buy
|37
|0.10
|1.64788
|1.64758
|1.64838
|401
|2011.08.17 10:40
|buy
|38
|0.10
|1.64798
|1.64768
|1.64838
|402
|2011.08.17 10:40
|modify
|36
|0.10
|1.64778
|1.64768
|1.64838
|403
|2011.08.17 10:40
|modify
|37
|0.10
|1.64788
|1.64768
|1.64838
|404
|2011.08.17 11:06
|s/l
|36
|0.10
|1.64768
|1.64768
|1.64838
|-2.00
|2624.70
|405
|2011.08.17 11:06
|s/l
|37
|0.10
|1.64768
|1.64768
|1.64838
|-3.00
|2621.70
|406
|2011.08.17 11:06
|s/l
|38
|0.10
|1.64768
|1.64768
|1.64838
|-4.00
|2617.70
|407
|2011.08.17 11:33
|buy
|39
|0.10
|1.64808
|1.64778
|1.64838
|408
|2011.08.17 11:33
|buy
|40
|0.10
|1.64818
|1.64788
|1.64838
|409
|2011.08.17 11:33
|buy
|41
|0.10
|1.64828
|1.64798
|1.64838
|410
|2011.08.17 11:33
|buy
|42
|0.10
|1.64838
|1.64808
|1.64908
|411
|2011.08.17 11:33
|buy stop
|115
|0.10
|1.65306
|1.65276
|1.65376
|412
|2011.08.17 11:33
|modify
|39
|0.10
|1.64808
|1.65256
|1.64838
|413
|2011.08.17 11:33
|modify
|40
|0.10
|1.64818
|1.65256
|1.64838
|414
|2011.08.17 11:33
|modify
|41
|0.10
|1.64828
|1.65256
|1.64838
|415
|2011.08.17 11:33
|modify
|42
|0.10
|1.64838
|1.65256
|1.64908
|416
|2011.08.17 12:00
|t/p
|39
|0.10
|1.64838
|1.65256
|1.64838
|2.00
|2619.70
|417
|2011.08.17 12:00
|t/p
|40
|0.10
|1.64838
|1.65256
|1.64838
|1.00
|2620.70
|418
|2011.08.17 12:00
|t/p
|41
|0.10
|1.64838
|1.65256
|1.64838
|0.00
|2620.70
|419
|2011.08.17 12:00
|t/p
|42
|0.10
|1.64908
|1.65256
|1.64908
|6.00
|2626.70
|420
|2011.08.17 12:00
|buy stop
|116
|0.10
|1.65316
|1.65286
|1.65376
|421
|2011.08.17 12:00
|buy stop
|117
|0.10
|1.65326
|1.65296
|1.65376
|422
|2011.08.17 12:00
|buy stop
|118
|0.10
|1.65336
|1.65306
|1.65376
|423
|2011.08.17 12:00
|buy stop
|119
|0.10
|1.65346
|1.65316
|1.65376
|424
|2011.08.17 12:00
|buy stop
|120
|0.10
|1.65356
|1.65326
|1.65376
|425
|2011.08.17 12:00
|buy stop
|121
|0.10
|1.65366
|1.65336
|1.65376
|426
|2011.08.17 12:00
|buy stop
|122
|0.10
|1.65376
|1.65346
|1.65446
|427
|2011.08.17 14:00
|buy
|115
|0.10
|1.65306
|1.65276
|1.65376
|428
|2011.08.17 14:00
|buy
|116
|0.10
|1.65316
|1.65286
|1.65376
|429
|2011.08.17 14:00
|buy
|117
|0.10
|1.65326
|1.65296
|1.65376
|430
|2011.08.17 14:00
|buy
|118
|0.10
|1.65336
|1.65306
|1.65376
|431
|2011.08.17 14:00
|buy
|119
|0.10
|1.65346
|1.65316
|1.65376
|432
|2011.08.17 14:00
|buy
|120
|0.10
|1.65356
|1.65326
|1.65376
|433
|2011.08.17 14:00
|buy
|121
|0.10
|1.65366
|1.65336
|1.65376
|434
|2011.08.17 14:00
|buy
|122
|0.10
|1.65376
|1.65346
|1.65446
|435
|2011.08.17 14:00
|buy stop
|123
|0.10
|1.65597
|1.65567
|1.65667
|436
|2011.08.17 14:00
|modify
|115
|0.10
|1.65306
|1.65547
|1.65376
|437
|2011.08.17 14:00
|modify
|116
|0.10
|1.65316
|1.65547
|1.65376
|438
|2011.08.17 14:00
|modify
|117
|0.10
|1.65326
|1.65547
|1.65376
|439
|2011.08.17 14:00
|modify
|118
|0.10
|1.65336
|1.65547
|1.65376
|440
|2011.08.17 14:00
|modify
|119
|0.10
|1.65346
|1.65547
|1.65376
|441
|2011.08.17 14:00
|modify
|120
|0.10
|1.65356
|1.65547
|1.65376
|442
|2011.08.17 14:00
|modify
|121
|0.10
|1.65366
|1.65547
|1.65376
|443
|2011.08.17 14:00
|modify
|122
|0.10
|1.65376
|1.65547
|1.65446
|444
|2011.08.17 14:20
|s/l
|115
|0.10
|1.65547
|1.65547
|1.65376
|23.10
|2649.80
|445
|2011.08.17 14:20
|s/l
|116
|0.10
|1.65547
|1.65547
|1.65376
|22.10
|2671.90
|446
|2011.08.17 14:20
|s/l
|117
|0.10
|1.65547
|1.65547
|1.65376
|21.10
|2693.00
|447
|2011.08.17 14:20
|s/l
|118
|0.10
|1.65547
|1.65547
|1.65376
|20.10
|2713.10
|448
|2011.08.17 14:20
|s/l
|119
|0.10
|1.65547
|1.65547
|1.65376
|19.10
|2732.20
|449
|2011.08.17 14:20
|s/l
|120
|0.10
|1.65547
|1.65547
|1.65376
|18.10
|2750.30
|450
|2011.08.17 14:20
|s/l
|121
|0.10
|1.65547
|1.65547
|1.65376
|17.10
|2767.40
|451
|2011.08.17 14:20
|s/l
|122
|0.10
|1.65547
|1.65547
|1.65446
|16.10
|2783.50
|452
|2011.08.17 14:20
|buy stop
|124
|0.10
|1.65607
|1.65577
|1.65667
|453
|2011.08.17 14:20
|buy stop
|125
|0.10
|1.65617
|1.65587
|1.65667
|454
|2011.08.17 14:20
|buy stop
|126
|0.10
|1.65627
|1.65597
|1.65667
|455
|2011.08.17 14:20
|buy stop
|127
|0.10
|1.65637
|1.65607
|1.65667
|456
|2011.08.17 14:20
|buy stop
|128
|0.10
|1.65647
|1.65617
|1.65667
|457
|2011.08.17 14:20
|buy stop
|129
|0.10
|1.65657
|1.65627
|1.65667
|458
|2011.08.17 14:20
|buy stop
|130
|0.10
|1.65667
|1.65637
|1.65737
|459
|2011.08.17 14:40
|buy
|123
|0.10
|1.65597
|1.65567
|1.65667
|460
|2011.08.17 14:40
|buy
|124
|0.10
|1.65607
|1.65577
|1.65667
|461
|2011.08.17 14:40
|buy
|125
|0.10
|1.65617
|1.65587
|1.65667
|462
|2011.08.17 14:40
|buy
|126
|0.10
|1.65627
|1.65597
|1.65667
|463
|2011.08.17 14:40
|buy
|127
|0.10
|1.65637
|1.65607
|1.65667
|464
|2011.08.17 14:40
|buy
|128
|0.10
|1.65647
|1.65617
|1.65667
|465
|2011.08.17 14:40
|buy
|129
|0.10
|1.65657
|1.65627
|1.65667
|466
|2011.08.17 14:40
|buy
|130
|0.10
|1.65667
|1.65637
|1.65737
|467
|2011.08.17 14:40
|buy stop
|131
|0.10
|1.65915
|1.65885
|1.65985
|468
|2011.08.17 14:40
|modify
|123
|0.10
|1.65597
|1.65865
|1.65667
|469
|2011.08.17 14:40
|modify
|124
|0.10
|1.65607
|1.65865
|1.65667
|470
|2011.08.17 14:40
|modify
|125
|0.10
|1.65617
|1.65865
|1.65667
|471
|2011.08.17 14:40
|modify
|126
|0.10
|1.65627
|1.65865
|1.65667
|472
|2011.08.17 14:40
|modify
|127
|0.10
|1.65637
|1.65865
|1.65667
|473
|2011.08.17 14:40
|modify
|128
|0.10
|1.65647
|1.65865
|1.65667
|474
|2011.08.17 14:40
|modify
|129
|0.10
|1.65657
|1.65865
|1.65667
|475
|2011.08.17 14:40
|modify
|130
|0.10
|1.65667
|1.65865
|1.65737
|476
|2011.08.17 15:00
|s/l
|123
|0.10
|1.65865
|1.65865
|1.65667
|25.80
|2809.30
|477
|2011.08.17 15:00
|s/l
|124
|0.10
|1.65865
|1.65865
|1.65667
|24.80
|2834.10
|478
|2011.08.17 15:00
|s/l
|125
|0.10
|1.65865
|1.65865
|1.65667
|23.80
|2857.90
|479
|2011.08.17 15:00
|s/l
|126
|0.10
|1.65865
|1.65865
|1.65667
|22.80
|2880.70
|480
|2011.08.17 15:00
|s/l
|127
|0.10
|1.65865
|1.65865
|1.65667
|21.80
|2902.50
|481
|2011.08.17 15:00
|s/l
|128
|0.10
|1.65865
|1.65865
|1.65667
|20.80
|2923.30
|482
|2011.08.17 15:00
|s/l
|129
|0.10
|1.65865
|1.65865
|1.65667
|19.80
|2943.10
|483
|2011.08.17 15:00
|s/l
|130
|0.10
|1.65865
|1.65865
|1.65737
|18.80
|2961.90
|484
|2011.08.17 15:00
|buy stop
|132
|0.10
|1.65925
|1.65895
|1.65985
|485
|2011.08.17 15:00
|buy stop
|133
|0.10
|1.65935
|1.65905
|1.65985
|486
|2011.08.17 15:00
|buy stop
|134
|0.10
|1.65945
|1.65915
|1.65985
|487
|2011.08.17 15:00
|buy stop
|135
|0.10
|1.65955
|1.65925
|1.65985
|488
|2011.08.17 15:00
|buy stop
|136
|0.10
|1.65965
|1.65935
|1.65985
|489
|2011.08.17 15:00
|buy stop
|137
|0.10
|1.65975
|1.65945
|1.65985
|490
|2011.08.17 15:00
|buy stop
|138
|0.10
|1.65985
|1.65955
|1.66055
|491
|2011.08.17 17:00
|buy
|131
|0.10
|1.65915
|1.65885
|1.65985
|492
|2011.08.17 17:20
|s/l
|131
|0.10
|1.65885
|1.65885
|1.65985
|-4.00
|2957.90
|493
|2011.08.19 14:00
|buy
|132
|0.10
|1.65925
|1.65895
|1.65985
|494
|2011.08.19 14:00
|buy
|133
|0.10
|1.65935
|1.65905
|1.65985
|495
|2011.08.19 14:00
|buy
|134
|0.10
|1.65945
|1.65915
|1.65985
|496
|2011.08.19 14:00
|modify
|132
|0.10
|1.65925
|1.65915
|1.65985
|497
|2011.08.19 14:00
|modify
|133
|0.10
|1.65935
|1.65915
|1.65985
|498
|2011.08.19 14:20
|s/l
|132
|0.10
|1.65915
|1.65915
|1.65985
|-2.00
|2955.90
|499
|2011.08.19 14:20
|s/l
|133
|0.10
|1.65915
|1.65915
|1.65985
|-3.00
|2952.90
|500
|2011.08.19 14:20
|s/l
|134
|0.10
|1.65915
|1.65915
|1.65985
|-4.00
|2948.90
|501
|2011.08.19 14:40
|buy
|135
|0.10
|1.65955
|1.65925
|1.65985
|502
|2011.08.19 14:40
|buy
|136
|0.10
|1.65965
|1.65935
|1.65985
|503
|2011.08.19 14:40
|buy
|137
|0.10
|1.65975
|1.65945
|1.65985
|504
|2011.08.19 14:40
|buy
|138
|0.10
|1.65985
|1.65955
|1.66055
|505
|2011.08.19 14:40
|buy stop
|139
|0.10
|1.66201
|1.66171
|1.66271
|506
|2011.08.19 14:40
|modify
|135
|0.10
|1.65955
|1.66151
|1.65985
|507
|2011.08.19 14:40
|modify
|136
|0.10
|1.65965
|1.66151
|1.65985
|508
|2011.08.19 14:40
|modify
|137
|0.10
|1.65975
|1.66151
|1.65985
|509
|2011.08.19 14:40
|modify
|138
|0.10
|1.65985
|1.66151
|1.66055
|510
|2011.08.19 15:00
|s/l
|135
|0.10
|1.66151
|1.66151
|1.65985
|18.60
|2967.50
|511
|2011.08.19 15:00
|s/l
|136
|0.10
|1.66151
|1.66151
|1.65985
|17.60
|2985.10
|512
|2011.08.19 15:00
|s/l
|137
|0.10
|1.66151
|1.66151
|1.65985
|16.60
|3001.70
|513
|2011.08.19 15:00
|s/l
|138
|0.10
|1.66151
|1.66151
|1.66055
|15.60
|3017.30
|514
|2011.08.19 15:00
|buy stop
|140
|0.10
|1.66211
|1.66181
|1.66271
|515
|2011.08.19 15:00
|buy stop
|141
|0.10
|1.66221
|1.66191
|1.66271
|516
|2011.08.19 15:00
|buy stop
|142
|0.10
|1.66231
|1.66201
|1.66271
|517
|2011.08.19 15:00
|buy stop
|143
|0.10
|1.66241
|1.66211
|1.66271
|518
|2011.08.19 15:00
|buy stop
|144
|0.10
|1.66251
|1.66221
|1.66271
|519
|2011.08.19 15:00
|buy stop
|145
|0.10
|1.66261
|1.66231
|1.66271
|520
|2011.08.19 15:00
|buy stop
|146
|0.10
|1.66271
|1.66241
|1.66341
|521
|2011.09.05 10:40
|sell
|108
|0.10
|1.61091
|1.61121
|1.61031
|522
|2011.09.05 10:40
|sell
|109
|0.10
|1.61081
|1.61111
|1.61031
|523
|2011.09.05 10:40
|sell
|110
|0.10
|1.61071
|1.61101
|1.61031
|524
|2011.09.05 10:40
|sell
|111
|0.10
|1.61061
|1.61091
|1.61031
|525
|2011.09.05 10:40
|sell
|112
|0.10
|1.61051
|1.61081
|1.61031
|526
|2011.09.05 10:40
|sell
|113
|0.10
|1.61041
|1.61071
|1.61031
|527
|2011.09.05 10:40
|sell
|114
|0.10
|1.61031
|1.61061
|1.60961
|528
|2011.09.05 10:40
|sell stop
|147
|0.10
|1.60913
|1.60943
|1.60843
|529
|2011.09.05 10:40
|modify
|108
|0.10
|1.61091
|1.60963
|1.61031
|530
|2011.09.05 10:40
|modify
|109
|0.10
|1.61081
|1.60963
|1.61031
|531
|2011.09.05 10:40
|modify
|110
|0.10
|1.61071
|1.60963
|1.61031
|532
|2011.09.05 10:40
|modify
|111
|0.10
|1.61061
|1.60963
|1.61031
|533
|2011.09.05 10:40
|modify
|112
|0.10
|1.61051
|1.60963
|1.61031
|534
|2011.09.05 10:40
|modify
|113
|0.10
|1.61041
|1.60963
|1.61031
|535
|2011.09.05 10:40
|modify
|114
|0.10
|1.61031
|1.60963
|1.60961
|536
|2011.09.05 11:00
|s/l
|108
|0.10
|1.60963
|1.60963
|1.61031
|11.80
|3029.10
|537
|2011.09.05 11:00
|s/l
|109
|0.10
|1.60963
|1.60963
|1.61031
|10.80
|3039.90
|538
|2011.09.05 11:00
|s/l
|110
|0.10
|1.60963
|1.60963
|1.61031
|9.80
|3049.70
|539
|2011.09.05 11:00
|s/l
|111
|0.10
|1.60963
|1.60963
|1.61031
|8.80
|3058.50
|540
|2011.09.05 11:00
|s/l
|112
|0.10
|1.60963
|1.60963
|1.61031
|7.80
|3066.30
|541
|2011.09.05 11:00
|s/l
|113
|0.10
|1.60963
|1.60963
|1.61031
|6.80
|3073.10
|542
|2011.09.05 11:00
|s/l
|114
|0.10
|1.60963
|1.60963
|1.60961
|5.80
|3078.90
|543
|2011.09.05 11:00
|sell stop
|148
|0.10
|1.60903
|1.60933
|1.60843
|544
|2011.09.05 11:00
|sell stop
|149
|0.10
|1.60893
|1.60923
|1.60843
|545
|2011.09.05 11:00
|sell stop
|150
|0.10
|1.60883
|1.60913
|1.60843
|546
|2011.09.05 11:00
|sell stop
|151
|0.10
|1.60873
|1.60903
|1.60843
|547
|2011.09.05 11:00
|sell stop
|152
|0.10
|1.60863
|1.60893
|1.60843
|548
|2011.09.05 11:00
|sell stop
|153
|0.10
|1.60853
|1.60883
|1.60843
|549
|2011.09.05 11:00
|sell stop
|154
|0.10
|1.60843
|1.60873
|1.60773
|550
|2011.09.05 14:40
|sell
|147
|0.10
|1.60913
|1.60943
|1.60843
|551
|2011.09.05 14:40
|sell
|148
|0.10
|1.60903
|1.60933
|1.60843
|552
|2011.09.05 14:40
|sell
|149
|0.10
|1.60893
|1.60923
|1.60843
|553
|2011.09.05 14:40
|sell
|150
|0.10
|1.60883
|1.60913
|1.60843
|554
|2011.09.05 14:40
|sell
|151
|0.10
|1.60873
|1.60903
|1.60843
|555
|2011.09.05 14:40
|sell
|152
|0.10
|1.60863
|1.60893
|1.60843
|556
|2011.09.05 14:40
|sell
|153
|0.10
|1.60853
|1.60883
|1.60843
|557
|2011.09.05 14:40
|sell
|154
|0.10
|1.60843
|1.60873
|1.60773
|558
|2011.09.05 14:40
|sell stop
|155
|0.10
|1.60608
|1.60638
|1.60538
|559
|2011.09.05 14:40
|modify
|147
|0.10
|1.60913
|1.60658
|1.60843
|560
|2011.09.05 14:40
|modify
|148
|0.10
|1.60903
|1.60658
|1.60843
|561
|2011.09.05 14:40
|modify
|149
|0.10
|1.60893
|1.60658
|1.60843
|562
|2011.09.05 14:40
|modify
|150
|0.10
|1.60883
|1.60658
|1.60843
|563
|2011.09.05 14:40
|modify
|151
|0.10
|1.60873
|1.60658
|1.60843
|564
|2011.09.05 14:40
|modify
|152
|0.10
|1.60863
|1.60658
|1.60843
|565
|2011.09.05 14:40
|modify
|153
|0.10
|1.60853
|1.60658
|1.60843
|566
|2011.09.05 14:40
|modify
|154
|0.10
|1.60843
|1.60658
|1.60773
|567
|2011.09.05 15:00
|s/l
|147
|0.10
|1.60658
|1.60658
|1.60843
|24.50
|3103.40
|568
|2011.09.05 15:00
|s/l
|148
|0.10
|1.60658
|1.60658
|1.60843
|23.50
|3126.90
|569
|2011.09.05 15:00
|s/l
|149
|0.10
|1.60658
|1.60658
|1.60843
|22.50
|3149.40
|570
|2011.09.05 15:00
|s/l
|150
|0.10
|1.60658
|1.60658
|1.60843
|21.50
|3170.90
|571
|2011.09.05 15:00
|s/l
|151
|0.10
|1.60658
|1.60658
|1.60843
|20.50
|3191.40
|572
|2011.09.05 15:00
|s/l
|152
|0.10
|1.60658
|1.60658
|1.60843
|19.50
|3210.90
|573
|2011.09.05 15:00
|s/l
|153
|0.10
|1.60658
|1.60658
|1.60843
|18.50
|3229.40
|574
|2011.09.05 15:00
|s/l
|154
|0.10
|1.60658
|1.60658
|1.60773
|17.50
|3246.90
|575
|2011.09.05 15:00
|sell stop
|156
|0.10
|1.60598
|1.60628
|1.60538
|576
|2011.09.05 15:00
|sell stop
|157
|0.10
|1.60588
|1.60618
|1.60538
|577
|2011.09.05 15:00
|sell stop
|158
|0.10
|1.60578
|1.60608
|1.60538
|578
|2011.09.05 15:00
|sell stop
|159
|0.10
|1.60568
|1.60598
|1.60538
|579
|2011.09.05 15:00
|sell stop
|160
|0.10
|1.60558
|1.60588
|1.60538
|580
|2011.09.05 15:00
|sell stop
|161
|0.10
|1.60548
|1.60578
|1.60538
|581
|2011.09.05 15:00
|sell stop
|162
|0.10
|1.60538
|1.60568
|1.60468
|582
|2011.09.06 12:40
|sell
|155
|0.10
|1.60608
|1.60638
|1.60538
|583
|2011.09.06 12:40
|sell
|156
|0.10
|1.60598
|1.60628
|1.60538
|584
|2011.09.06 12:40
|sell
|157
|0.10
|1.60588
|1.60618
|1.60538
|585
|2011.09.06 12:40
|sell
|158
|0.10
|1.60578
|1.60608
|1.60538
|586
|2011.09.06 12:40
|sell
|159
|0.10
|1.60568
|1.60598
|1.60538
|587
|2011.09.06 12:40
|modify
|155
|0.10
|1.60608
|1.60606
|1.60538
|588
|2011.09.06 12:40
|modify
|155
|0.10
|1.60608
|1.60598
|0.00000
|589
|2011.09.06 12:40
|modify
|156
|0.10
|1.60598
|1.60598
|0.00000
|590
|2011.09.06 12:40
|modify
|157
|0.10
|1.60588
|1.60598
|0.00000
|591
|2011.09.06 12:40
|modify
|158
|0.10
|1.60578
|1.60598
|0.00000
|592
|2011.09.06 13:00
|s/l
|155
|0.10
|1.60598
|1.60598
|0.00000
|0.00
|3246.90
|593
|2011.09.06 13:00
|s/l
|156
|0.10
|1.60598
|1.60598
|0.00000
|-1.00
|3245.90
|594
|2011.09.06 13:00
|s/l
|157
|0.10
|1.60598
|1.60598
|0.00000
|-2.00
|3243.90
|595
|2011.09.06 13:00
|s/l
|158
|0.10
|1.60598
|1.60598
|0.00000
|-3.00
|3240.90
|596
|2011.09.06 13:00
|s/l
|159
|0.10
|1.60598
|1.60598
|1.60538
|-4.00
|3236.90
|597
|2011.09.06 13:20
|sell
|160
|0.10
|1.60558
|1.60588
|1.60538
|598
|2011.09.06 13:20
|sell
|161
|0.10
|1.60548
|1.60578
|1.60538
|599
|2011.09.06 13:20
|sell
|162
|0.10
|1.60538
|1.60568
|1.60468
|600
|2011.09.06 13:20
|sell stop
|163
|0.10
|1.60255
|1.60285
|1.60185
|601
|2011.09.06 13:20
|modify
|160
|0.10
|1.60558
|1.60305
|1.60538
|602
|2011.09.06 13:20
|modify
|161
|0.10
|1.60548
|1.60305
|1.60538
|603
|2011.09.06 13:20
|modify
|162
|0.10
|1.60538
|1.60305
|1.60468
|604
|2011.09.06 13:40
|s/l
|160
|0.10
|1.60305
|1.60305
|1.60538
|24.30
|3261.20
|605
|2011.09.06 13:40
|s/l
|161
|0.10
|1.60305
|1.60305
|1.60538
|23.30
|3284.50
|606
|2011.09.06 13:40
|s/l
|162
|0.10
|1.60305
|1.60305
|1.60468
|22.30
|3306.80
|607
|2011.09.06 13:40
|sell stop
|164
|0.10
|1.60245
|1.60275
|1.60185
|608
|2011.09.06 13:40
|sell stop
|165
|0.10
|1.60235
|1.60265
|1.60185
|609
|2011.09.06 13:40
|sell stop
|166
|0.10
|1.60225
|1.60255
|1.60185
|610
|2011.09.06 13:40
|sell stop
|167
|0.10
|1.60215
|1.60245
|1.60185
|611
|2011.09.06 13:40
|sell stop
|168
|0.10
|1.60205
|1.60235
|1.60185
|612
|2011.09.06 13:40
|sell stop
|169
|0.10
|1.60195
|1.60225
|1.60185
|613
|2011.09.06 13:40
|sell stop
|170
|0.10
|1.60185
|1.60215
|1.60115
|614
|2011.09.06 14:00
|sell
|163
|0.10
|1.60255
|1.60285
|1.60185
|615
|2011.09.06 14:00
|sell
|164
|0.10
|1.60245
|1.60275
|1.60185
|616
|2011.09.06 14:00
|sell
|165
|0.10
|1.60235
|1.60265
|1.60185
|617
|2011.09.06 14:00
|sell
|166
|0.10
|1.60225
|1.60255
|1.60185
|618
|2011.09.06 14:00
|sell
|167
|0.10
|1.60215
|1.60245
|1.60185
|619
|2011.09.06 14:00
|sell
|168
|0.10
|1.60205
|1.60235
|1.60185
|620
|2011.09.06 14:00
|sell
|169
|0.10
|1.60195
|1.60225
|1.60185
|621
|2011.09.06 14:00
|sell
|170
|0.10
|1.60185
|1.60215
|1.60115
|622
|2011.09.06 14:00
|sell stop
|171
|0.10
|1.59802
|1.59832
|1.59732
|623
|2011.09.06 14:00
|modify
|163
|0.10
|1.60255
|1.59852
|1.60185
|624
|2011.09.06 14:00
|modify
|164
|0.10
|1.60245
|1.59852
|1.60185
|625
|2011.09.06 14:00
|modify
|165
|0.10
|1.60235
|1.59852
|1.60185
|626
|2011.09.06 14:00
|modify
|166
|0.10
|1.60225
|1.59852
|1.60185
|627
|2011.09.06 14:00
|modify
|167
|0.10
|1.60215
|1.59852
|1.60185
|628
|2011.09.06 14:00
|modify
|168
|0.10
|1.60205
|1.59852
|1.60185
|629
|2011.09.06 14:00
|modify
|169
|0.10
|1.60195
|1.59852
|1.60185
|630
|2011.09.06 14:00
|modify
|170
|0.10
|1.60185
|1.59852
|1.60115
|631
|2011.09.06 14:20
|s/l
|163
|0.10
|1.59852
|1.59852
|1.60185
|39.30
|3346.10
|632
|2011.09.06 14:20
|s/l
|164
|0.10
|1.59852
|1.59852
|1.60185
|38.30
|3384.40
|633
|2011.09.06 14:20
|s/l
|165
|0.10
|1.59852
|1.59852
|1.60185
|37.30
|3421.70
|634
|2011.09.06 14:20
|s/l
|166
|0.10
|1.59852
|1.59852
|1.60185
|36.30
|3458.00
|635
|2011.09.06 14:20
|s/l
|167
|0.10
|1.59852
|1.59852
|1.60185
|35.30
|3493.30
|636
|2011.09.06 14:20
|s/l
|168
|0.10
|1.59852
|1.59852
|1.60185
|34.30
|3527.60
|637
|2011.09.06 14:20
|s/l
|169
|0.10
|1.59852
|1.59852
|1.60185
|33.30
|3560.90
|638
|2011.09.06 14:20
|s/l
|170
|0.10
|1.59852
|1.59852
|1.60115
|32.30
|3593.20
|639
|2011.09.06 14:20
|sell stop
|172
|0.10
|1.59792
|1.59822
|1.59732
|640
|2011.09.06 14:20
|sell stop
|173
|0.10
|1.59782
|1.59812
|1.59732
|641
|2011.09.06 14:20
|sell stop
|174
|0.10
|1.59772
|1.59802
|1.59732
|642
|2011.09.06 14:20
|sell stop
|175
|0.10
|1.59762
|1.59792
|1.59732
|643
|2011.09.06 14:20
|sell stop
|176
|0.10
|1.59752
|1.59782
|1.59732
|644
|2011.09.06 14:20
|sell stop
|177
|0.10
|1.59742
|1.59772
|1.59732
|645
|2011.09.06 14:20
|sell stop
|178
|0.10
|1.59732
|1.59762
|1.59662
|646
|2011.09.06 14:40
|sell
|171
|0.10
|1.59802
|1.59832
|1.59732
|647
|2011.09.06 14:40
|sell
|172
|0.10
|1.59792
|1.59822
|1.59732
|648
|2011.09.06 14:40
|sell
|173
|0.10
|1.59782
|1.59812
|1.59732
|649
|2011.09.06 14:40
|sell
|174
|0.10
|1.59772
|1.59802
|1.59732
|650
|2011.09.06 14:40
|sell
|175
|0.10
|1.59762
|1.59792
|1.59732
|651
|2011.09.06 14:40
|sell
|176
|0.10
|1.59752
|1.59782
|1.59732
|652
|2011.09.06 14:40
|sell
|177
|0.10
|1.59742
|1.59772
|1.59732
|653
|2011.09.06 14:40
|sell
|178
|0.10
|1.59732
|1.59762
|1.59662
|654
|2011.09.06 14:40
|sell stop
|179
|0.10
|1.59199
|1.59229
|1.59129
|655
|2011.09.06 14:40
|modify
|171
|0.10
|1.59802
|1.59249
|1.59732
|656
|2011.09.06 14:40
|modify
|172
|0.10
|1.59792
|1.59249
|1.59732
|657
|2011.09.06 14:40
|modify
|173
|0.10
|1.59782
|1.59249
|1.59732
|658
|2011.09.06 14:40
|modify
|174
|0.10
|1.59772
|1.59249
|1.59732
|659
|2011.09.06 14:40
|modify
|175
|0.10
|1.59762
|1.59249
|1.59732
|660
|2011.09.06 14:40
|modify
|176
|0.10
|1.59752
|1.59249
|1.59732
|661
|2011.09.06 14:40
|modify
|177
|0.10
|1.59742
|1.59249
|1.59732
|662
|2011.09.06 14:40
|modify
|178
|0.10
|1.59732
|1.59249
|1.59662
|663
|2011.09.06 15:00
|s/l
|171
|0.10
|1.59249
|1.59249
|1.59732
|54.30
|3647.50
|664
|2011.09.06 15:00
|s/l
|172
|0.10
|1.59249
|1.59249
|1.59732
|53.30
|3700.80
|665
|2011.09.06 15:00
|s/l
|173
|0.10
|1.59249
|1.59249
|1.59732
|52.30
|3753.10
|666
|2011.09.06 15:00
|s/l
|174
|0.10
|1.59249
|1.59249
|1.59732
|51.30
|3804.40
|667
|2011.09.06 15:00
|s/l
|175
|0.10
|1.59249
|1.59249
|1.59732
|50.30
|3854.70
|668
|2011.09.06 15:00
|s/l
|176
|0.10
|1.59249
|1.59249
|1.59732
|49.30
|3904.00
|669
|2011.09.06 15:00
|s/l
|177
|0.10
|1.59249
|1.59249
|1.59732
|48.30
|3952.30
|670
|2011.09.06 15:00
|s/l
|178
|0.10
|1.59249
|1.59249
|1.59662
|47.30
|3999.60
|671
|2011.09.06 15:00
|sell stop
|180
|0.10
|1.59189
|1.59219
|1.59129
|672
|2011.09.06 15:00
|sell stop
|181
|0.10
|1.59179
|1.59209
|1.59129
|673
|2011.09.06 15:00
|sell stop
|182
|0.10
|1.59169
|1.59199
|1.59129
|674
|2011.09.06 15:00
|sell stop
|183
|0.10
|1.59159
|1.59189
|1.59129
|675
|2011.09.06 15:00
|sell stop
|184
|0.10
|1.59149
|1.59179
|1.59129
|676
|2011.09.06 15:00
|sell stop
|185
|0.10
|1.59139
|1.59169
|1.59129
|677
|2011.09.06 15:00
|sell stop
|186
|0.10
|1.59129
|1.59159
|1.59059
|678
|2011.09.07 17:00
|sell
|179
|0.10
|1.59199
|1.59229
|1.59129
|679
|2011.09.07 17:00
|sell
|180
|0.10
|1.59189
|1.59219
|1.59129
|680
|2011.09.07 17:00
|sell
|181
|0.10
|1.59179
|1.59209
|1.59129
|681
|2011.09.07 17:00
|modify
|179
|0.10
|1.59199
|1.59209
|0.00000
|682
|2011.09.07 17:00
|modify
|180
|0.10
|1.59189
|1.59209
|0.00000
|683
|2011.09.07 17:20
|s/l
|179
|0.10
|1.59209
|1.59209
|0.00000
|-2.00
|3997.60
|684
|2011.09.07 17:20
|s/l
|180
|0.10
|1.59209
|1.59209
|0.00000
|-3.00
|3994.60
|685
|2011.09.07 17:20
|s/l
|181
|0.10
|1.59209
|1.59209
|1.59129
|-4.00
|3990.60
|686
|2011.09.08 06:40
|sell
|182
|0.10
|1.59169
|1.59199
|1.59129
|687
|2011.09.08 07:00
|s/l
|182
|0.10
|1.59199
|1.59199
|1.59129
|-4.00
|3986.60
|688
|2011.09.08 09:00
|sell
|183
|0.10
|1.59159
|1.59189
|1.59129
|689
|2011.09.08 09:00
|sell
|184
|0.10
|1.59149
|1.59179
|1.59129
|690
|2011.09.08 09:00
|sell
|185
|0.10
|1.59139
|1.59169
|1.59129
|691
|2011.09.08 09:00
|sell
|186
|0.10
|1.59129
|1.59159
|1.59059
|692
|2011.09.08 09:00
|sell stop
|187
|0.10
|1.59122
|1.59152
|1.59052
|693
|2011.09.08 09:00
|modify
|183
|0.10
|1.59159
|1.59159
|0.00000
|694
|2011.09.08 09:00
|modify
|184
|0.10
|1.59149
|1.59159
|0.00000
|695
|2011.09.08 09:00
|modify
|185
|0.10
|1.59139
|1.59159
|0.00000
|696
|2011.09.08 09:20
|s/l
|183
|0.10
|1.59159
|1.59159
|0.00000
|-1.00
|3985.60
|697
|2011.09.08 09:20
|s/l
|184
|0.10
|1.59159
|1.59159
|0.00000
|-2.00
|3983.60
|698
|2011.09.08 09:20
|s/l
|185
|0.10
|1.59159
|1.59159
|0.00000
|-3.00
|3980.60
|699
|2011.09.08 09:20
|s/l
|186
|0.10
|1.59159
|1.59159
|1.59059
|-4.00
|3976.60
|700
|2011.09.08 09:20
|sell stop
|188
|0.10
|1.59112
|1.59142
|1.59052
|701
|2011.09.08 09:20
|sell stop
|189
|0.10
|1.59102
|1.59132
|1.59052
|702
|2011.09.08 09:20
|sell stop
|190
|0.10
|1.59092
|1.59122
|1.59052
|703
|2011.09.08 09:20
|sell stop
|191
|0.10
|1.59082
|1.59112
|1.59052
|704
|2011.09.08 09:20
|sell stop
|192
|0.10
|1.59072
|1.59102
|1.59052
|705
|2011.09.08 09:20
|sell stop
|193
|0.10
|1.59062
|1.59092
|1.59052
|706
|2011.09.08 09:20
|sell stop
|194
|0.10
|1.59052
|1.59082
|1.58982
|707
|2011.09.09 10:40
|sell
|187
|0.10
|1.59122
|1.59152
|1.59052
|708
|2011.09.09 10:40
|sell
|188
|0.10
|1.59112
|1.59142
|1.59052
|709
|2011.09.09 10:40
|sell
|189
|0.10
|1.59102
|1.59132
|1.59052
|710
|2011.09.09 10:40
|sell
|190
|0.10
|1.59092
|1.59122
|1.59052
|711
|2011.09.09 10:40
|sell
|191
|0.10
|1.59082
|1.59112
|1.59052
|712
|2011.09.09 10:40
|sell
|192
|0.10
|1.59072
|1.59102
|1.59052
|713
|2011.09.09 10:40
|sell
|193
|0.10
|1.59062
|1.59092
|1.59052
|714
|2011.09.09 10:40
|sell
|194
|0.10
|1.59052
|1.59082
|1.58982
|715
|2011.09.09 10:40
|sell stop
|195
|0.10
|1.58927
|1.58957
|1.58857
|716
|2011.09.09 10:40
|modify
|187
|0.10
|1.59122
|1.58977
|1.59052
|717
|2011.09.09 10:40
|modify
|188
|0.10
|1.59112
|1.58977
|1.59052
|718
|2011.09.09 10:40
|modify
|189
|0.10
|1.59102
|1.58977
|1.59052
|719
|2011.09.09 10:40
|modify
|190
|0.10
|1.59092
|1.58977
|1.59052
|720
|2011.09.09 10:40
|modify
|191
|0.10
|1.59082
|1.58977
|1.59052
|721
|2011.09.09 10:40
|modify
|192
|0.10
|1.59072
|1.58977
|1.59052
|722
|2011.09.09 10:40
|modify
|193
|0.10
|1.59062
|1.58977
|1.59052
|723
|2011.09.09 10:40
|modify
|194
|0.10
|1.59052
|1.58977
|1.58982
|724
|2011.09.09 11:00
|s/l
|187
|0.10
|1.58977
|1.58977
|1.59052
|13.50
|3990.10
|725
|2011.09.09 11:00
|s/l
|188
|0.10
|1.58977
|1.58977
|1.59052
|12.50
|4002.60
|726
|2011.09.09 11:00
|s/l
|189
|0.10
|1.58977
|1.58977
|1.59052
|11.50
|4014.10
|727
|2011.09.09 11:00
|s/l
|190
|0.10
|1.58977
|1.58977
|1.59052
|10.50
|4024.60
|728
|2011.09.09 11:00
|s/l
|191
|0.10
|1.58977
|1.58977
|1.59052
|9.50
|4034.10
|729
|2011.09.09 11:00
|s/l
|192
|0.10
|1.58977
|1.58977
|1.59052
|8.50
|4042.60
|730
|2011.09.09 11:00
|s/l
|193
|0.10
|1.58977
|1.58977
|1.59052
|7.50
|4050.10
|731
|2011.09.09 11:00
|s/l
|194
|0.10
|1.58977
|1.58977
|1.58982
|6.50
|4056.60
|732
|2011.09.09 11:00
|sell stop
|196
|0.10
|1.58917
|1.58947
|1.58857
|733
|2011.09.09 11:00
|sell stop
|197
|0.10
|1.58907
|1.58937
|1.58857
|734
|2011.09.09 11:00
|sell stop
|198
|0.10
|1.58897
|1.58927
|1.58857
|735
|2011.09.09 11:00
|sell stop
|199
|0.10
|1.58887
|1.58917
|1.58857
|736
|2011.09.09 11:00
|sell stop
|200
|0.10
|1.58877
|1.58907
|1.58857
|737
|2011.09.09 11:00
|sell stop
|201
|0.10
|1.58867
|1.58897
|1.58857
|738
|2011.09.09 11:00
|sell stop
|202
|0.10
|1.58857
|1.58887
|1.58787
|739
|2011.09.09 14:40
|sell
|195
|0.10
|1.58927
|1.58957
|1.58857
|740
|2011.09.09 14:40
|sell
|196
|0.10
|1.58917
|1.58947
|1.58857
|741
|2011.09.09 14:40
|sell
|197
|0.10
|1.58907
|1.58937
|1.58857
|742
|2011.09.09 14:40
|sell
|198
|0.10
|1.58897
|1.58927
|1.58857
|743
|2011.09.09 14:40
|sell
|199
|0.10
|1.58887
|1.58917
|1.58857
|744
|2011.09.09 14:40
|sell
|200
|0.10
|1.58877
|1.58907
|1.58857
|745
|2011.09.09 14:40
|sell
|201
|0.10
|1.58867
|1.58897
|1.58857
|746
|2011.09.09 14:40
|sell
|202
|0.10
|1.58857
|1.58887
|1.58787
|747
|2011.09.09 14:40
|sell stop
|203
|0.10
|1.58535
|1.58565
|1.58465
|748
|2011.09.09 14:40
|modify
|195
|0.10
|1.58927
|1.58585
|1.58857
|749
|2011.09.09 14:40
|modify
|196
|0.10
|1.58917
|1.58585
|1.58857
|750
|2011.09.09 14:40
|modify
|197
|0.10
|1.58907
|1.58585
|1.58857
|751
|2011.09.09 14:40
|modify
|198
|0.10
|1.58897
|1.58585
|1.58857
|752
|2011.09.09 14:40
|modify
|199
|0.10
|1.58887
|1.58585
|1.58857
|753
|2011.09.09 14:40
|modify
|200
|0.10
|1.58877
|1.58585
|1.58857
|754
|2011.09.09 14:40
|modify
|201
|0.10
|1.58867
|1.58585
|1.58857
|755
|2011.09.09 14:40
|modify
|202
|0.10
|1.58857
|1.58585
|1.58787
|756
|2011.09.09 15:00
|s/l
|195
|0.10
|1.58585
|1.58585
|1.58857
|33.20
|4089.80
|757
|2011.09.09 15:00
|s/l
|196
|0.10
|1.58585
|1.58585
|1.58857
|32.20
|4122.00
|758
|2011.09.09 15:00
|s/l
|197
|0.10
|1.58585
|1.58585
|1.58857
|31.20
|4153.20
|759
|2011.09.09 15:00
|s/l
|198
|0.10
|1.58585
|1.58585
|1.58857
|30.20
|4183.40
|760
|2011.09.09 15:00
|s/l
|199
|0.10
|1.58585
|1.58585
|1.58857
|29.20
|4212.60
|761
|2011.09.09 15:00
|s/l
|200
|0.10
|1.58585
|1.58585
|1.58857
|28.20
|4240.80
|762
|2011.09.09 15:00
|s/l
|201
|0.10
|1.58585
|1.58585
|1.58857
|27.20
|4268.00
|763
|2011.09.09 15:00
|s/l
|202
|0.10
|1.58585
|1.58585
|1.58787
|26.20
|4294.20
|764
|2011.09.09 15:00
|sell stop
|204
|0.10
|1.58525
|1.58555
|1.58465
|765
|2011.09.09 15:00
|sell stop
|205
|0.10
|1.58515
|1.58545
|1.58465
|766
|2011.09.09 15:00
|sell stop
|206
|0.10
|1.58505
|1.58535
|1.58465
|767
|2011.09.09 15:00
|sell stop
|207
|0.10
|1.58495
|1.58525
|1.58465
|768
|2011.09.09 15:00
|sell stop
|208
|0.10
|1.58485
|1.58515
|1.58465
|769
|2011.09.09 15:00
|sell stop
|209
|0.10
|1.58475
|1.58505
|1.58465
|770
|2011.09.09 15:00
|sell stop
|210
|0.10
|1.58465
|1.58495
|1.58395
|771
|2011.09.09 16:20
|sell
|203
|0.10
|1.58535
|1.58565
|1.58465
|772
|2011.09.09 16:20
|sell
|204
|0.10
|1.58525
|1.58555
|1.58465
|773
|2011.09.09 16:20
|sell
|205
|0.10
|1.58515
|1.58545
|1.58465
|774
|2011.09.09 16:20
|sell
|206
|0.10
|1.58505
|1.58535
|1.58465
|775
|2011.09.09 16:20
|sell
|207
|0.10
|1.58495
|1.58525
|1.58465
|776
|2011.09.09 16:20
|modify
|203
|0.10
|1.58535
|1.58525
|0.00000
|777
|2011.09.09 16:20
|modify
|204
|0.10
|1.58525
|1.58525
|0.00000
|778
|2011.09.09 16:20
|modify
|205
|0.10
|1.58515
|1.58525
|0.00000
|779
|2011.09.09 16:20
|modify
|206
|0.10
|1.58505
|1.58525
|0.00000
|780
|2011.09.09 16:40
|s/l
|203
|0.10
|1.58525
|1.58525
|0.00000
|0.00
|4294.20
|781
|2011.09.09 16:40
|s/l
|204
|0.10
|1.58525
|1.58525
|0.00000
|-1.00
|4293.20
|782
|2011.09.09 16:40
|s/l
|205
|0.10
|1.58525
|1.58525
|0.00000
|-2.00
|4291.20
|783
|2011.09.09 16:40
|s/l
|206
|0.10
|1.58525
|1.58525
|0.00000
|-3.00
|4288.20
|784
|2011.09.09 16:40
|s/l
|207
|0.10
|1.58525
|1.58525
|1.58465
|-4.00
|4284.20
|785
|2011.09.09 17:00
|sell
|208
|0.10
|1.58485
|1.58515
|1.58465
|786
|2011.09.09 17:00
|sell
|209
|0.10
|1.58475
|1.58505
|1.58465
|787
|2011.09.09 17:00
|sell
|210
|0.10
|1.58465
|1.58495
|1.58395
|788
|2011.09.09 17:00
|sell stop
|211
|0.10
|1.58433
|1.58463
|1.58363
|789
|2011.09.09 17:00
|modify
|208
|0.10
|1.58485
|1.58483
|1.58465
|790
|2011.09.09 17:00
|modify
|209
|0.10
|1.58475
|1.58495
|0.00000
|791
|2011.09.09 17:20
|s/l
|208
|0.10
|1.58483
|1.58483
|1.58465
|-0.80
|4283.40
|792
|2011.09.09 17:20
|s/l
|209
|0.10
|1.58495
|1.58495
|0.00000
|-3.00
|4280.40
|793
|2011.09.09 17:20
|s/l
|210
|0.10
|1.58495
|1.58495
|1.58395
|-4.00
|4276.40
|794
|2011.09.09 17:20
|sell stop
|212
|0.10
|1.58423
|1.58453
|1.58363
|795
|2011.09.09 17:20
|sell stop
|213
|0.10
|1.58413
|1.58443
|1.58363
|796
|2011.09.09 17:20
|sell stop
|214
|0.10
|1.58403
|1.58433
|1.58363
|797
|2011.09.09 17:20
|sell stop
|215
|0.10
|1.58393
|1.58423
|1.58363
|798
|2011.09.09 17:20
|sell stop
|216
|0.10
|1.58383
|1.58413
|1.58363
|799
|2011.09.09 17:20
|sell stop
|217
|0.10
|1.58373
|1.58403
|1.58363
|800
|2011.09.09 17:20
|sell stop
|218
|0.10
|1.58363
|1.58393
|1.58293
|801
|2011.09.11 20:00
|sell
|211
|0.10
|1.58433
|1.58463
|1.58363
|802
|2011.09.11 20:00
|sell
|212
|0.10
|1.58423
|1.58453
|1.58363
|803
|2011.09.11 20:00
|sell
|213
|0.10
|1.58413
|1.58443
|1.58363
|804
|2011.09.11 20:00
|sell
|214
|0.10
|1.58403
|1.58433
|1.58363
|805
|2011.09.11 20:00
|sell
|215
|0.10
|1.58393
|1.58423
|1.58363
|806
|2011.09.11 20:00
|sell
|216
|0.10
|1.58383
|1.58413
|1.58363
|807
|2011.09.11 20:00
|sell
|217
|0.10
|1.58373
|1.58403
|1.58363
|808
|2011.09.11 20:00
|sell
|218
|0.10
|1.58363
|1.58393
|1.58293
|809
|2011.09.11 20:00
|sell stop
|219
|0.10
|1.58328
|1.58358
|1.58258
|810
|2011.09.11 20:00
|modify
|211
|0.10
|1.58433
|1.58378
|1.58363
|811
|2011.09.11 20:00
|modify
|212
|0.10
|1.58423
|1.58378
|1.58363
|812
|2011.09.11 20:00
|modify
|213
|0.10
|1.58413
|1.58378
|1.58363
|813
|2011.09.11 20:00
|modify
|214
|0.10
|1.58403
|1.58378
|1.58363
|814
|2011.09.11 20:00
|modify
|215
|0.10
|1.58393
|1.58378
|1.58363
|815
|2011.09.11 20:00
|modify
|216
|0.10
|1.58383
|1.58378
|1.58363
|816
|2011.09.11 20:00
|modify
|217
|0.10
|1.58373
|1.58393
|0.00000
|817
|2011.09.11 20:20
|t/p
|211
|0.10
|1.58363
|1.58378
|1.58363
|6.00
|4282.40
|818
|2011.09.11 20:20
|t/p
|212
|0.10
|1.58363
|1.58378
|1.58363
|5.00
|4287.40
|819
|2011.09.11 20:20
|t/p
|213
|0.10
|1.58363
|1.58378
|1.58363
|4.00
|4291.40
|820
|2011.09.11 20:20
|t/p
|214
|0.10
|1.58363
|1.58378
|1.58363
|3.00
|4294.40
|821
|2011.09.11 20:20
|t/p
|215
|0.10
|1.58363
|1.58378
|1.58363
|2.00
|4296.40
|822
|2011.09.11 20:20
|t/p
|216
|0.10
|1.58363
|1.58378
|1.58363
|1.00
|4297.40
|823
|2011.09.11 20:20
|t/p
|218
|0.10
|1.58293
|1.58393
|1.58293
|6.00
|4303.40
|824
|2011.09.11 20:20
|sell
|219
|0.10
|1.58328
|1.58358
|1.58258
|825
|2011.09.11 20:20
|sell stop
|220
|0.10
|1.58238
|1.58268
|1.58168
|826
|2011.09.11 20:20
|modify
|217
|0.10
|1.58373
|1.58288
|0.00000
|827
|2011.09.11 20:20
|modify
|219
|0.10
|1.58328
|1.58288
|1.58258
|828
|2011.09.11 20:40
|s/l
|217
|0.10
|1.58288
|1.58288
|0.00000
|7.50
|4310.90
|829
|2011.09.11 20:40
|s/l
|219
|0.10
|1.58288
|1.58288
|1.58258
|3.00
|4313.90
|830
|2011.09.11 20:40
|sell stop
|221
|0.10
|1.58228
|1.58258
|1.58168
|831
|2011.09.11 20:40
|sell stop
|222
|0.10
|1.58218
|1.58248
|1.58168
|832
|2011.09.11 20:40
|sell stop
|223
|0.10
|1.58208
|1.58238
|1.58168
|833
|2011.09.11 20:40
|sell stop
|224
|0.10
|1.58198
|1.58228
|1.58168
|834
|2011.09.11 20:40
|sell stop
|225
|0.10
|1.58188
|1.58218
|1.58168
|835
|2011.09.11 20:40
|sell stop
|226
|0.10
|1.58178
|1.58208
|1.58168
|836
|2011.09.11 20:40
|sell stop
|227
|0.10
|1.58168
|1.58198
|1.58098
|837
|2011.09.11 21:00
|sell
|220
|0.10
|1.58238
|1.58268
|1.58168
|838
|2011.09.11 21:00
|sell
|221
|0.10
|1.58228
|1.58258
|1.58168
|839
|2011.09.11 21:00
|sell
|222
|0.10
|1.58218
|1.58248
|1.58168
|840
|2011.09.11 21:00
|sell
|223
|0.10
|1.58208
|1.58238
|1.58168
|841
|2011.09.11 21:00
|modify
|220
|0.10
|1.58238
|1.58238
|0.00000
|842
|2011.09.11 21:00
|modify
|221
|0.10
|1.58228
|1.58238
|0.00000
|843
|2011.09.11 21:00
|modify
|222
|0.10
|1.58218
|1.58238
|0.00000
|844
|2011.09.11 21:20
|s/l
|220
|0.10
|1.58238
|1.58238
|0.00000
|-1.00
|4312.90
|845
|2011.09.11 21:20
|s/l
|221
|0.10
|1.58238
|1.58238
|0.00000
|-2.00
|4310.90
|846
|2011.09.11 21:20
|s/l
|222
|0.10
|1.58238
|1.58238
|0.00000
|-3.00
|4307.90
|847
|2011.09.11 21:20
|s/l
|223
|0.10
|1.58238
|1.58238
|1.58168
|-4.00
|4303.90
|848
|2011.09.12 06:00
|sell
|224
|0.10
|1.58198
|1.58228
|1.58168
|849
|2011.09.12 06:00
|sell
|225
|0.10
|1.58188
|1.58218
|1.58168
|850
|2011.09.12 06:00
|sell
|226
|0.10
|1.58178
|1.58208
|1.58168
|851
|2011.09.12 06:00
|sell
|227
|0.10
|1.58168
|1.58198
|1.58098
|852
|2011.09.12 06:00
|sell stop
|228
|0.10
|1.58117
|1.58147
|1.58047
|853
|2011.09.12 06:00
|modify
|224
|0.10
|1.58198
|1.58167
|1.58168
|854
|2011.09.12 06:00
|modify
|225
|0.10
|1.58188
|1.58167
|1.58168
|855
|2011.09.12 06:00
|modify
|226
|0.10
|1.58178
|1.58167
|1.58168
|856
|2011.09.12 06:00
|modify
|227
|0.10
|1.58168
|1.58167
|1.58098
|857
|2011.09.12 06:20
|s/l
|224
|0.10
|1.58167
|1.58167
|1.58168
|2.10
|4306.00
|858
|2011.09.12 06:20
|s/l
|225
|0.10
|1.58167
|1.58167
|1.58168
|1.10
|4307.10
|859
|2011.09.12 06:20
|s/l
|226
|0.10
|1.58167
|1.58167
|1.58168
|0.10
|4307.20
|860
|2011.09.12 06:20
|s/l
|227
|0.10
|1.58167
|1.58167
|1.58098
|-0.90
|4306.30
|861
|2011.09.12 06:20
|sell stop
|229
|0.10
|1.58107
|1.58137
|1.58047
|862
|2011.09.12 06:20
|sell stop
|230
|0.10
|1.58097
|1.58127
|1.58047
|863
|2011.09.12 06:20
|sell stop
|231
|0.10
|1.58087
|1.58117
|1.58047
|864
|2011.09.12 06:20
|sell stop
|232
|0.10
|1.58077
|1.58107
|1.58047
|865
|2011.09.12 06:20
|sell stop
|233
|0.10
|1.58067
|1.58097
|1.58047
|866
|2011.09.12 06:20
|sell stop
|234
|0.10
|1.58057
|1.58087
|1.58047
|867
|2011.09.12 06:20
|sell stop
|235
|0.10
|1.58047
|1.58077
|1.57977
|868
|2011.09.12 06:40
|sell
|228
|0.10
|1.58117
|1.58147
|1.58047
|869
|2011.09.12 06:40
|sell
|229
|0.10
|1.58107
|1.58137
|1.58047
|870
|2011.09.12 06:40
|sell
|230
|0.10
|1.58097
|1.58127
|1.58047
|871
|2011.09.12 06:40
|sell
|231
|0.10
|1.58087
|1.58117
|1.58047
|872
|2011.09.12 06:40
|sell
|232
|0.10
|1.58077
|1.58107
|1.58047
|873
|2011.09.12 06:40
|sell
|233
|0.10
|1.58067
|1.58097
|1.58047
|874
|2011.09.12 06:40
|sell
|234
|0.10
|1.58057
|1.58087
|1.58047
|875
|2011.09.12 06:40
|sell
|235
|0.10
|1.58047
|1.58077
|1.57977
|876
|2011.09.12 06:40
|sell stop
|236
|0.10
|1.57911
|1.57941
|1.57841
|877
|2011.09.12 06:40
|modify
|228
|0.10
|1.58117
|1.57961
|1.58047
|878
|2011.09.12 06:40
|modify
|229
|0.10
|1.58107
|1.57961
|1.58047
|879
|2011.09.12 06:40
|modify
|230
|0.10
|1.58097
|1.57961
|1.58047
|880
|2011.09.12 06:40
|modify
|231
|0.10
|1.58087
|1.57961
|1.58047
|881
|2011.09.12 06:40
|modify
|232
|0.10
|1.58077
|1.57961
|1.58047
|882
|2011.09.12 06:40
|modify
|233
|0.10
|1.58067
|1.57961
|1.58047
|883
|2011.09.12 06:40
|modify
|234
|0.10
|1.58057
|1.57961
|1.58047
|884
|2011.09.12 06:40
|modify
|235
|0.10
|1.58047
|1.57961
|1.57977
|885
|2011.09.12 07:00
|s/l
|228
|0.10
|1.57961
|1.57961
|1.58047
|14.60
|4320.90
|886
|2011.09.12 07:00
|s/l
|229
|0.10
|1.57961
|1.57961
|1.58047
|13.60
|4334.50
|887
|2011.09.12 07:00
|s/l
|230
|0.10
|1.57961
|1.57961
|1.58047
|12.60
|4347.10
|888
|2011.09.12 07:00
|s/l
|231
|0.10
|1.57961
|1.57961
|1.58047
|11.60
|4358.70
|889
|2011.09.12 07:00
|s/l
|232
|0.10
|1.57961
|1.57961
|1.58047
|10.60
|4369.30
|890
|2011.09.12 07:00
|s/l
|233
|0.10
|1.57961
|1.57961
|1.58047
|9.60
|4378.90
|891
|2011.09.12 07:00
|s/l
|234
|0.10
|1.57961
|1.57961
|1.58047
|8.60
|4387.50
|892
|2011.09.12 07:00
|s/l
|235
|0.10
|1.57961
|1.57961
|1.57977
|7.60
|4395.10
|893
|2011.09.12 07:00
|sell stop
|237
|0.10
|1.57901
|1.57931
|1.57841
|894
|2011.09.12 07:00
|sell stop
|238
|0.10
|1.57891
|1.57921
|1.57841
|895
|2011.09.12 07:00
|sell stop
|239
|0.10
|1.57881
|1.57911
|1.57841
|896
|2011.09.12 07:00
|sell stop
|240
|0.10
|1.57871
|1.57901
|1.57841
|897
|2011.09.12 07:00
|sell stop
|241
|0.10
|1.57861
|1.57891
|1.57841
|898
|2011.09.12 07:00
|sell stop
|242
|0.10
|1.57851
|1.57881
|1.57841
|899
|2011.09.12 07:00
|sell stop
|243
|0.10
|1.57841
|1.57871
|1.57771
|900
|2011.09.12 14:40
|sell
|236
|0.10
|1.57911
|1.57941
|1.57841
|901
|2011.09.12 14:40
|sell
|237
|0.10
|1.57901
|1.57931
|1.57841
|902
|2011.09.12 14:40
|sell
|238
|0.10
|1.57891
|1.57921
|1.57841
|903
|2011.09.12 14:40
|sell
|239
|0.10
|1.57881
|1.57911
|1.57841
|904
|2011.09.12 14:40
|sell
|240
|0.10
|1.57871
|1.57901
|1.57841
|905
|2011.09.12 14:40
|sell
|241
|0.10
|1.57861
|1.57891
|1.57841
|906
|2011.09.12 14:40
|sell
|242
|0.10
|1.57851
|1.57881
|1.57841
|907
|2011.09.12 14:40
|sell
|243
|0.10
|1.57841
|1.57871
|1.57771
|908
|2011.09.12 14:40
|sell stop
|244
|0.10
|1.57722
|1.57752
|1.57652
|909
|2011.09.12 14:40
|modify
|236
|0.10
|1.57911
|1.57772
|1.57841
|910
|2011.09.12 14:40
|modify
|237
|0.10
|1.57901
|1.57772
|1.57841
|911
|2011.09.12 14:40
|modify
|238
|0.10
|1.57891
|1.57772
|1.57841
|912
|2011.09.12 14:40
|modify
|239
|0.10
|1.57881
|1.57772
|1.57841
|913
|2011.09.12 14:40
|modify
|240
|0.10
|1.57871
|1.57772
|1.57841
|914
|2011.09.12 14:40
|modify
|241
|0.10
|1.57861
|1.57772
|1.57841
|915
|2011.09.12 14:40
|modify
|242
|0.10
|1.57851
|1.57772
|1.57841
|916
|2011.09.12 14:40
|modify
|243
|0.10
|1.57841
|1.57772
|1.57771
|917
|2011.09.12 15:00
|s/l
|236
|0.10
|1.57772
|1.57772
|1.57841
|12.90
|4408.00
|918
|2011.09.12 15:00
|s/l
|237
|0.10
|1.57772
|1.57772
|1.57841
|11.90
|4419.90
|919
|2011.09.12 15:00
|s/l
|238
|0.10
|1.57772
|1.57772
|1.57841
|10.90
|4430.80
|920
|2011.09.12 15:00
|s/l
|239
|0.10
|1.57772
|1.57772
|1.57841
|9.90
|4440.70
|921
|2011.09.12 15:00
|s/l
|240
|0.10
|1.57772
|1.57772
|1.57841
|8.90
|4449.60
|922
|2011.09.12 15:00
|s/l
|241
|0.10
|1.57772
|1.57772
|1.57841
|7.90
|4457.50
|923
|2011.09.12 15:00
|s/l
|242
|0.10
|1.57772
|1.57772
|1.57841
|6.90
|4464.40
|924
|2011.09.12 15:00
|s/l
|243
|0.10
|1.57772
|1.57772
|1.57771
|5.90
|4470.30
|925
|2011.09.12 15:00
|sell stop
|245
|0.10
|1.57712
|1.57742
|1.57652
|926
|2011.09.12 15:00
|sell stop
|246
|0.10
|1.57702
|1.57732
|1.57652
|927
|2011.09.12 15:00
|sell stop
|247
|0.10
|1.57692
|1.57722
|1.57652
|928
|2011.09.12 15:00
|sell stop
|248
|0.10
|1.57682
|1.57712
|1.57652
|929
|2011.09.12 15:00
|sell stop
|249
|0.10
|1.57672
|1.57702
|1.57652
|930
|2011.09.12 15:00
|sell stop
|250
|0.10
|1.57662
|1.57692
|1.57652
|931
|2011.09.12 15:00
|sell stop
|251
|0.10
|1.57652
|1.57682
|1.57582
|932
|2011.09.13 08:20
|sell
|244
|0.10
|1.57722
|1.57752
|1.57652
|933
|2011.09.13 08:20
|sell
|245
|0.10
|1.57712
|1.57742
|1.57652
|934
|2011.09.13 08:20
|sell
|246
|0.10
|1.57702
|1.57732
|1.57652
|935
|2011.09.13 08:20
|sell
|247
|0.10
|1.57692
|1.57722
|1.57652
|936
|2011.09.13 08:20
|modify
|244
|0.10
|1.57722
|1.57722
|0.00000
|937
|2011.09.13 08:20
|modify
|245
|0.10
|1.57712
|1.57722
|0.00000
|938
|2011.09.13 08:20
|modify
|246
|0.10
|1.57702
|1.57722
|0.00000
|939
|2011.09.13 08:40
|s/l
|244
|0.10
|1.57722
|1.57722
|0.00000
|-1.00
|4469.30
|940
|2011.09.13 08:40
|s/l
|245
|0.10
|1.57722
|1.57722
|0.00000
|-2.00
|4467.30
|941
|2011.09.13 08:40
|s/l
|246
|0.10
|1.57722
|1.57722
|0.00000
|-3.00
|4464.30
|942
|2011.09.13 08:40
|s/l
|247
|0.10
|1.57722
|1.57722
|1.57652
|-4.00
|4460.30
|943
|2011.09.13 09:00
|sell
|248
|0.10
|1.57682
|1.57712
|1.57652
|944
|2011.09.13 09:00
|sell
|249
|0.10
|1.57672
|1.57702
|1.57652
|945
|2011.09.13 09:00
|sell
|250
|0.10
|1.57662
|1.57692
|1.57652
|946
|2011.09.13 09:00
|sell
|251
|0.10
|1.57652
|1.57682
|1.57582
|947
|2011.09.13 09:00
|sell stop
|252
|0.10
|1.57607
|1.57637
|1.57537
|948
|2011.09.13 09:00
|modify
|248
|0.10
|1.57682
|1.57657
|1.57652
|949
|2011.09.13 09:00
|modify
|249
|0.10
|1.57672
|1.57657
|1.57652
|950
|2011.09.13 09:00
|modify
|250
|0.10
|1.57662
|1.57657
|1.57652
|951
|2011.09.13 09:20
|s/l
|248
|0.10
|1.57657
|1.57657
|1.57652
|1.50
|4461.80
|952
|2011.09.13 09:20
|s/l
|249
|0.10
|1.57657
|1.57657
|1.57652
|0.50
|4462.30
|953
|2011.09.13 09:20
|s/l
|250
|0.10
|1.57657
|1.57657
|1.57652
|-0.50
|4461.80
|954
|2011.09.13 09:20
|s/l
|251
|0.10
|1.57682
|1.57682
|1.57582
|-4.00
|4457.80
|955
|2011.09.13 09:20
|sell stop
|253
|0.10
|1.57597
|1.57627
|1.57537
|956
|2011.09.13 09:20
|sell stop
|254
|0.10
|1.57587
|1.57617
|1.57537
|957
|2011.09.13 09:20
|sell stop
|255
|0.10
|1.57577
|1.57607
|1.57537
|958
|2011.09.13 09:20
|sell stop
|256
|0.10
|1.57567
|1.57597
|1.57537
|959
|2011.09.13 09:20
|sell stop
|257
|0.10
|1.57557
|1.57587
|1.57537
|960
|2011.09.13 09:20
|sell stop
|258
|0.10
|1.57547
|1.57577
|1.57537
|961
|2011.09.13 09:20
|sell stop
|259
|0.10
|1.57537
|1.57567
|1.57467
|962
|2011.09.14 02:40
|sell
|252
|0.10
|1.57607
|1.57637
|1.57537
|963
|2011.09.14 02:40
|sell
|253
|0.10
|1.57597
|1.57627
|1.57537
|964
|2011.09.14 02:40
|sell
|254
|0.10
|1.57587
|1.57617
|1.57537
|965
|2011.09.14 02:40
|sell
|255
|0.10
|1.57577
|1.57607
|1.57537
|966
|2011.09.14 02:40
|sell
|256
|0.10
|1.57567
|1.57597
|1.57537
|967
|2011.09.14 02:40
|sell
|257
|0.10
|1.57557
|1.57587
|1.57537
|968
|2011.09.14 02:40
|sell
|258
|0.10
|1.57547
|1.57577
|1.57537
|969
|2011.09.14 02:40
|sell
|259
|0.10
|1.57537
|1.57567
|1.57467
|970
|2011.09.14 02:40
|sell stop
|260
|0.10
|1.57515
|1.57545
|1.57445
|971
|2011.09.14 02:40
|modify
|252
|0.10
|1.57607
|1.57565
|1.57537
|972
|2011.09.14 02:40
|modify
|253
|0.10
|1.57597
|1.57565
|1.57537
|973
|2011.09.14 02:40
|modify
|254
|0.10
|1.57587
|1.57565
|1.57537
|974
|2011.09.14 02:40
|modify
|255
|0.10
|1.57577
|1.57565
|1.57537
|975
|2011.09.14 02:40
|modify
|256
|0.10
|1.57567
|1.57565
|1.57537
|976
|2011.09.14 02:40
|modify
|257
|0.10
|1.57557
|1.57567
|0.00000
|977
|2011.09.14 02:40
|modify
|258
|0.10
|1.57547
|1.57567
|0.00000
|978
|2011.09.14 03:00
|s/l
|252
|0.10
|1.57565
|1.57565
|1.57537
|3.20
|4461.00
|979
|2011.09.14 03:00
|s/l
|253
|0.10
|1.57565
|1.57565
|1.57537
|2.20
|4463.20
|980
|2011.09.14 03:00
|s/l
|254
|0.10
|1.57565
|1.57565
|1.57537
|1.20
|4464.40
|981
|2011.09.14 03:00
|s/l
|255
|0.10
|1.57565
|1.57565
|1.57537
|0.20
|4464.60
|982
|2011.09.14 03:00
|s/l
|256
|0.10
|1.57565
|1.57565
|1.57537
|-0.80
|4463.80
|983
|2011.09.14 03:00
|s/l
|257
|0.10
|1.57567
|1.57567
|0.00000
|-2.00
|4461.80
|984
|2011.09.14 03:00
|s/l
|258
|0.10
|1.57567
|1.57567
|0.00000
|-3.00
|4458.80
|985
|2011.09.14 03:00
|s/l
|259
|0.10
|1.57567
|1.57567
|1.57467
|-4.00
|4454.80
|986
|2011.09.14 03:00
|sell stop
|261
|0.10
|1.57505
|1.57535
|1.57445
|987
|2011.09.14 03:00
|sell stop
|262
|0.10
|1.57495
|1.57525
|1.57445
|988
|2011.09.14 03:00
|sell stop
|263
|0.10
|1.57485
|1.57515
|1.57445
|989
|2011.09.14 03:00
|sell stop
|264
|0.10
|1.57475
|1.57505
|1.57445
|990
|2011.09.14 03:00
|sell stop
|265
|0.10
|1.57465
|1.57495
|1.57445
|991
|2011.09.14 03:00
|sell stop
|266
|0.10
|1.57455
|1.57485
|1.57445
|992
|2011.09.14 03:00
|sell stop
|267
|0.10
|1.57445
|1.57475
|1.57375
|993
|2011.09.14 05:20
|sell
|260
|0.10
|1.57515
|1.57545
|1.57445
|994
|2011.09.14 05:20
|sell
|261
|0.10
|1.57505
|1.57535
|1.57445
|995
|2011.09.14 05:20
|sell
|262
|0.10
|1.57495
|1.57525
|1.57445
|996
|2011.09.14 05:20
|sell
|263
|0.10
|1.57485
|1.57515
|1.57445
|997
|2011.09.14 05:20
|sell
|264
|0.10
|1.57475
|1.57505
|1.57445
|998
|2011.09.14 05:20
|sell
|265
|0.10
|1.57465
|1.57495
|1.57445
|999
|2011.09.14 05:20
|modify
|260
|0.10
|1.57515
|1.57499
|1.57445
|1000
|2011.09.14 05:20
|modify
|261
|0.10
|1.57505
|1.57499
|1.57445
|1001
|2011.09.14 05:20
|modify
|260
|0.10
|1.57515
|1.57495
|0.00000
|1002
|2011.09.14 05:20
|modify
|261
|0.10
|1.57505
|1.57495
|0.00000
|1003
|2011.09.14 05:20
|modify
|262
|0.10
|1.57495
|1.57495
|0.00000
|1004
|2011.09.14 05:20
|modify
|263
|0.10
|1.57485
|1.57495
|0.00000
|1005
|2011.09.14 05:20
|modify
|264
|0.10
|1.57475
|1.57495
|0.00000
|1006
|2011.09.14 05:40
|s/l
|260
|0.10
|1.57495
|1.57495
|0.00000
|1.00
|4455.80
|1007
|2011.09.14 05:40
|s/l
|261
|0.10
|1.57495
|1.57495
|0.00000
|0.00
|4455.80
|1008
|2011.09.14 05:40
|s/l
|262
|0.10
|1.57495
|1.57495
|0.00000
|-1.00
|4454.80
|1009
|2011.09.14 05:40
|s/l
|263
|0.10
|1.57495
|1.57495
|0.00000
|-2.00
|4452.80
|1010
|2011.09.14 05:40
|s/l
|264
|0.10
|1.57495
|1.57495
|0.00000
|-3.00
|4449.80
|1011
|2011.09.14 05:40
|s/l
|265
|0.10
|1.57495
|1.57495
|1.57445
|-4.00
|4445.80
|1012
|2011.09.14 06:00
|sell
|266
|0.10
|1.57455
|1.57485
|1.57445
|1013
|2011.09.14 06:00
|sell
|267
|0.10
|1.57445
|1.57475
|1.57375
|1014
|2011.09.14 06:00
|sell stop
|268
|0.10
|1.57280
|1.57310
|1.57210
|1015
|2011.09.14 06:00
|modify
|266
|0.10
|1.57455
|1.57330
|1.57445
|1016
|2011.09.14 06:00
|modify
|267
|0.10
|1.57445
|1.57330
|1.57375
|1017
|2011.09.14 06:20
|s/l
|266
|0.10
|1.57330
|1.57330
|1.57445
|11.50
|4457.30
|1018
|2011.09.14 06:20
|s/l
|267
|0.10
|1.57330
|1.57330
|1.57375
|10.50
|4467.80
|1019
|2011.09.14 06:20
|sell stop
|269
|0.10
|1.57270
|1.57300
|1.57210
|1020
|2011.09.14 06:20
|sell stop
|270
|0.10
|1.57260
|1.57290
|1.57210
|1021
|2011.09.14 06:20
|sell stop
|271
|0.10
|1.57250
|1.57280
|1.57210
|1022
|2011.09.14 06:20
|sell stop
|272
|0.10
|1.57240
|1.57270
|1.57210
|1023
|2011.09.14 06:20
|sell stop
|273
|0.10
|1.57230
|1.57260
|1.57210
|1024
|2011.09.14 06:20
|sell stop
|274
|0.10
|1.57220
|1.57250
|1.57210
|1025
|2011.09.14 06:20
|sell stop
|275
|0.10
|1.57210
|1.57240
|1.57140
|1026
|2011.09.14 06:40
|sell
|268
|0.10
|1.57280
|1.57310
|1.57210
|1027
|2011.09.14 06:40
|sell
|269
|0.10
|1.57270
|1.57300
|1.57210
|1028
|2011.09.14 06:40
|sell
|270
|0.10
|1.57260
|1.57290
|1.57210
|1029
|2011.09.14 06:40
|sell
|271
|0.10
|1.57250
|1.57280
|1.57210
|1030
|2011.09.14 06:40
|sell
|272
|0.10
|1.57240
|1.57270
|1.57210
|1031
|2011.09.14 06:40
|sell
|273
|0.10
|1.57230
|1.57260
|1.57210
|1032
|2011.09.14 06:40
|sell
|274
|0.10
|1.57220
|1.57250
|1.57210
|1033
|2011.09.14 06:40
|sell
|275
|0.10
|1.57210
|1.57240
|1.57140
|1034
|2011.09.14 06:40
|sell stop
|276
|0.10
|1.57055
|1.57085
|1.56985
|1035
|2011.09.14 06:40
|modify
|268
|0.10
|1.57280
|1.57105
|1.57210
|1036
|2011.09.14 06:40
|modify
|269
|0.10
|1.57270
|1.57105
|1.57210
|1037
|2011.09.14 06:40
|modify
|270
|0.10
|1.57260
|1.57105
|1.57210
|1038
|2011.09.14 06:40
|modify
|271
|0.10
|1.57250
|1.57105
|1.57210
|1039
|2011.09.14 06:40
|modify
|272
|0.10
|1.57240
|1.57105
|1.57210
|1040
|2011.09.14 06:40
|modify
|273
|0.10
|1.57230
|1.57105
|1.57210
|1041
|2011.09.14 06:40
|modify
|274
|0.10
|1.57220
|1.57105
|1.57210
|1042
|2011.09.14 06:40
|modify
|275
|0.10
|1.57210
|1.57105
|1.57140
|1043
|2011.09.14 07:00
|s/l
|268
|0.10
|1.57105
|1.57105
|1.57210
|16.50
|4484.30
|1044
|2011.09.14 07:00
|s/l
|269
|0.10
|1.57105
|1.57105
|1.57210
|15.50
|4499.80
|1045
|2011.09.14 07:00
|s/l
|270
|0.10
|1.57105
|1.57105
|1.57210
|14.50
|4514.30
|1046
|2011.09.14 07:00
|s/l
|271
|0.10
|1.57105
|1.57105
|1.57210
|13.50
|4527.80
|1047
|2011.09.14 07:00
|s/l
|272
|0.10
|1.57105
|1.57105
|1.57210
|12.50
|4540.30
|1048
|2011.09.14 07:00
|s/l
|273
|0.10
|1.57105
|1.57105
|1.57210
|11.50
|4551.80
|1049
|2011.09.14 07:00
|s/l
|274
|0.10
|1.57105
|1.57105
|1.57210
|10.50
|4562.30
|1050
|2011.09.14 07:00
|s/l
|275
|0.10
|1.57105
|1.57105
|1.57140
|9.50
|4571.80
|1051
|2011.09.14 07:00
|sell stop
|277
|0.10
|1.57045
|1.57075
|1.56985
|1052
|2011.09.14 07:00
|sell stop
|278
|0.10
|1.57035
|1.57065
|1.56985
|1053
|2011.09.14 07:00
|sell stop
|279
|0.10
|1.57025
|1.57055
|1.56985
|1054
|2011.09.14 07:00
|sell stop
|280
|0.10
|1.57015
|1.57045
|1.56985
|1055
|2011.09.14 07:00
|sell stop
|281
|0.10
|1.57005
|1.57035
|1.56985
|1056
|2011.09.14 07:00
|sell stop
|282
|0.10
|1.56995
|1.57025
|1.56985
|1057
|2011.09.14 07:00
|sell stop
|283
|0.10
|1.56985
|1.57015
|1.56915
|1058
|2011.09.19 02:00
|sell
|276
|0.10
|1.57055
|1.57085
|1.56985
|1059
|2011.09.19 02:00
|sell
|277
|0.10
|1.57045
|1.57075
|1.56985
|1060
|2011.09.19 02:00
|sell
|278
|0.10
|1.57035
|1.57065
|1.56985
|1061
|2011.09.19 02:00
|sell
|279
|0.10
|1.57025
|1.57055
|1.56985
|1062
|2011.09.19 02:00
|sell
|280
|0.10
|1.57015
|1.57045
|1.56985
|1063
|2011.09.19 02:00
|sell
|281
|0.10
|1.57005
|1.57035
|1.56985
|1064
|2011.09.19 02:00
|sell
|282
|0.10
|1.56995
|1.57025
|1.56985
|1065
|2011.09.19 02:00
|sell
|283
|0.10
|1.56985
|1.57015
|1.56915
|1066
|2011.09.19 02:00
|sell stop
|284
|0.10
|1.56958
|1.56988
|1.56888
|1067
|2011.09.19 02:00
|modify
|276
|0.10
|1.57055
|1.57008
|1.56985
|1068
|2011.09.19 02:00
|modify
|277
|0.10
|1.57045
|1.57008
|1.56985
|1069
|2011.09.19 02:00
|modify
|278
|0.10
|1.57035
|1.57008
|1.56985
|1070
|2011.09.19 02:00
|modify
|279
|0.10
|1.57025
|1.57008
|1.56985
|1071
|2011.09.19 02:00
|modify
|280
|0.10
|1.57015
|1.57008
|1.56985
|1072
|2011.09.19 02:00
|modify
|281
|0.10
|1.57005
|1.57015
|0.00000
|1073
|2011.09.19 02:00
|modify
|282
|0.10
|1.56995
|1.57015
|0.00000
|1074
|2011.09.19 02:20
|s/l
|276
|0.10
|1.57008
|1.57008
|1.56985
|3.70
|4575.50
|1075
|2011.09.19 02:20
|s/l
|277
|0.10
|1.57008
|1.57008
|1.56985
|2.70
|4578.20
|1076
|2011.09.19 02:20
|s/l
|278
|0.10
|1.57008
|1.57008
|1.56985
|1.70
|4579.90
|1077
|2011.09.19 02:20
|s/l
|279
|0.10
|1.57008
|1.57008
|1.56985
|0.70
|4580.60
|1078
|2011.09.19 02:20
|s/l
|280
|0.10
|1.57008
|1.57008
|1.56985
|-0.30
|4580.30
|1079
|2011.09.19 02:20
|sell stop
|285
|0.10
|1.56948
|1.56978
|1.56888
|1080
|2011.09.19 02:20
|sell stop
|286
|0.10
|1.56938
|1.56968
|1.56888
|1081
|2011.09.19 02:20
|sell stop
|287
|0.10
|1.56928
|1.56958
|1.56888
|1082
|2011.09.19 02:20
|sell stop
|288
|0.10
|1.56918
|1.56948
|1.56888
|1083
|2011.09.19 02:20
|sell stop
|289
|0.10
|1.56908
|1.56938
|1.56888
|1084
|2011.09.19 02:20
|sell stop
|290
|0.10
|1.56898
|1.56928
|1.56888
|1085
|2011.09.19 02:20
|sell stop
|291
|0.10
|1.56888
|1.56918
|1.56818
|1086
|2011.09.19 02:40
|t/p
|283
|0.10
|1.56915
|1.57015
|1.56915
|6.00
|4586.30
|1087
|2011.09.19 02:40
|sell
|284
|0.10
|1.56958
|1.56988
|1.56888
|1088
|2011.09.19 02:40
|sell
|285
|0.10
|1.56948
|1.56978
|1.56888
|1089
|2011.09.19 02:40
|sell
|286
|0.10
|1.56938
|1.56968
|1.56888
|1090
|2011.09.19 02:40
|sell
|287
|0.10
|1.56928
|1.56958
|1.56888
|1091
|2011.09.19 02:40
|sell
|288
|0.10
|1.56918
|1.56948
|1.56888
|1092
|2011.09.19 02:40
|sell
|289
|0.10
|1.56908
|1.56938
|1.56888
|1093
|2011.09.19 02:40
|sell
|290
|0.10
|1.56898
|1.56928
|1.56888
|1094
|2011.09.19 02:40
|sell
|291
|0.10
|1.56888
|1.56918
|1.56818
|1095
|2011.09.19 02:40
|sell stop
|292
|0.10
|1.56832
|1.56862
|1.56762
|1096
|2011.09.19 02:40
|modify
|281
|0.10
|1.57005
|1.56882
|0.00000
|1097
|2011.09.19 02:40
|modify
|282
|0.10
|1.56995
|1.56882
|0.00000
|1098
|2011.09.19 02:40
|modify
|284
|0.10
|1.56958
|1.56882
|1.56888
|1099
|2011.09.19 02:40
|modify
|285
|0.10
|1.56948
|1.56882
|1.56888
|1100
|2011.09.19 02:40
|modify
|286
|0.10
|1.56938
|1.56882
|1.56888
|1101
|2011.09.19 02:40
|modify
|287
|0.10
|1.56928
|1.56882
|1.56888
|1102
|2011.09.19 02:40
|modify
|288
|0.10
|1.56918
|1.56882
|1.56888
|1103
|2011.09.19 02:40
|modify
|289
|0.10
|1.56908
|1.56882
|1.56888
|1104
|2011.09.19 02:40
|modify
|290
|0.10
|1.56898
|1.56882
|1.56888
|1105
|2011.09.19 02:40
|modify
|291
|0.10
|1.56888
|1.56882
|1.56818
|1106
|2011.09.19 03:00
|s/l
|281
|0.10
|1.56882
|1.56882
|0.00000
|11.30
|4597.60
|1107
|2011.09.19 03:00
|s/l
|282
|0.10
|1.56882
|1.56882
|0.00000
|10.30
|4607.90
|1108
|2011.09.19 03:00
|s/l
|284
|0.10
|1.56882
|1.56882
|1.56888
|6.60
|4614.50
|1109
|2011.09.19 03:00
|s/l
|285
|0.10
|1.56882
|1.56882
|1.56888
|5.60
|4620.10
|1110
|2011.09.19 03:00
|s/l
|286
|0.10
|1.56882
|1.56882
|1.56888
|4.60
|4624.70
|1111
|2011.09.19 03:00
|s/l
|287
|0.10
|1.56882
|1.56882
|1.56888
|3.60
|4628.30
|1112
|2011.09.19 03:00
|s/l
|288
|0.10
|1.56882
|1.56882
|1.56888
|2.60
|4630.90
|1113
|2011.09.19 03:00
|s/l
|289
|0.10
|1.56882
|1.56882
|1.56888
|1.60
|4632.50
|1114
|2011.09.19 03:00
|s/l
|290
|0.10
|1.56882
|1.56882
|1.56888
|0.60
|4633.10
|1115
|2011.09.19 03:00
|s/l
|291
|0.10
|1.56882
|1.56882
|1.56818
|-0.40
|4632.70
|1116
|2011.09.19 03:00
|sell stop
|293
|0.10
|1.56822
|1.56852
|1.56762
|1117
|2011.09.19 03:00
|sell stop
|294
|0.10
|1.56812
|1.56842
|1.56762
|1118
|2011.09.19 03:00
|sell stop
|295
|0.10
|1.56802
|1.56832
|1.56762
|1119
|2011.09.19 03:00
|sell stop
|296
|0.10
|1.56792
|1.56822
|1.56762
|1120
|2011.09.19 03:00
|sell stop
|297
|0.10
|1.56782
|1.56812
|1.56762
|1121
|2011.09.19 03:00
|sell stop
|298
|0.10
|1.56772
|1.56802
|1.56762
|1122
|2011.09.19 03:00
|sell stop
|299
|0.10
|1.56762
|1.56792
|1.56692
|1123
|2011.09.19 14:00
|sell
|292
|0.10
|1.56832
|1.56862
|1.56762
|1124
|2011.09.19 14:00
|sell
|293
|0.10
|1.56822
|1.56852
|1.56762
|1125
|2011.09.19 14:00
|sell
|294
|0.10
|1.56812
|1.56842
|1.56762
|1126
|2011.09.19 14:00
|sell
|295
|0.10
|1.56802
|1.56832
|1.56762
|1127
|2011.09.19 14:00
|sell
|296
|0.10
|1.56792
|1.56822
|1.56762
|1128
|2011.09.19 14:00
|sell
|297
|0.10
|1.56782
|1.56812
|1.56762
|1129
|2011.09.19 14:00
|sell
|298
|0.10
|1.56772
|1.56802
|1.56762
|1130
|2011.09.19 14:00
|sell
|299
|0.10
|1.56762
|1.56792
|1.56692
|1131
|2011.09.19 14:00
|sell stop
|300
|0.10
|1.56644
|1.56674
|1.56574
|1132
|2011.09.19 14:00
|modify
|292
|0.10
|1.56832
|1.56694
|1.56762
|1133
|2011.09.19 14:00
|modify
|293
|0.10
|1.56822
|1.56694
|1.56762
|1134
|2011.09.19 14:00
|modify
|294
|0.10
|1.56812
|1.56694
|1.56762
|1135
|2011.09.19 14:00
|modify
|295
|0.10
|1.56802
|1.56694
|1.56762
|1136
|2011.09.19 14:00
|modify
|296
|0.10
|1.56792
|1.56694
|1.56762
|1137
|2011.09.19 14:00
|modify
|297
|0.10
|1.56782
|1.56694
|1.56762
|1138
|2011.09.19 14:00
|modify
|298
|0.10
|1.56772
|1.56694
|1.56762
|1139
|2011.09.19 14:00
|modify
|299
|0.10
|1.56762
|1.56694
|1.56692
|1140
|2011.09.19 14:20
|s/l
|292
|0.10
|1.56694
|1.56694
|1.56762
|12.80
|4645.50
|1141
|2011.09.19 14:20
|s/l
|293
|0.10
|1.56694
|1.56694
|1.56762
|11.80
|4657.30
|1142
|2011.09.19 14:20
|s/l
|294
|0.10
|1.56694
|1.56694
|1.56762
|10.80
|4668.10
|1143
|2011.09.19 14:20
|s/l
|295
|0.10
|1.56694
|1.56694
|1.56762
|9.80
|4677.90
|1144
|2011.09.19 14:20
|s/l
|296
|0.10
|1.56694
|1.56694
|1.56762
|8.80
|4686.70
|1145
|2011.09.19 14:20
|s/l
|297
|0.10
|1.56694
|1.56694
|1.56762
|7.80
|4694.50
|1146
|2011.09.19 14:20
|s/l
|298
|0.10
|1.56694
|1.56694
|1.56762
|6.80
|4701.30
|1147
|2011.09.19 14:20
|s/l
|299
|0.10
|1.56694
|1.56694
|1.56692
|5.80
|4707.10
|1148
|2011.09.19 14:20
|sell stop
|301
|0.10
|1.56634
|1.56664
|1.56574
|1149
|2011.09.19 14:20
|sell stop
|302
|0.10
|1.56624
|1.56654
|1.56574
|1150
|2011.09.19 14:20
|sell stop
|303
|0.10
|1.56614
|1.56644
|1.56574
|1151
|2011.09.19 14:20
|sell stop
|304
|0.10
|1.56604
|1.56634
|1.56574
|1152
|2011.09.19 14:20
|sell stop
|305
|0.10
|1.56594
|1.56624
|1.56574
|1153
|2011.09.19 14:20
|sell stop
|306
|0.10
|1.56584
|1.56614
|1.56574
|1154
|2011.09.19 14:20
|sell stop
|307
|0.10
|1.56574
|1.56604
|1.56504
|1155
|2011.09.19 14:40
|sell
|300
|0.10
|1.56644
|1.56674
|1.56574
|1156
|2011.09.19 14:40
|sell
|301
|0.10
|1.56634
|1.56664
|1.56574
|1157
|2011.09.19 14:40
|sell
|302
|0.10
|1.56624
|1.56654
|1.56574
|1158
|2011.09.19 14:40
|sell
|303
|0.10
|1.56614
|1.56644
|1.56574
|1159
|2011.09.19 14:40
|sell
|304
|0.10
|1.56604
|1.56634
|1.56574
|1160
|2011.09.19 14:40
|sell
|305
|0.10
|1.56594
|1.56624
|1.56574
|1161
|2011.09.19 14:40
|sell
|306
|0.10
|1.56584
|1.56614
|1.56574
|1162
|2011.09.19 14:40
|sell
|307
|0.10
|1.56574
|1.56604
|1.56504
|1163
|2011.09.19 14:40
|sell stop
|308
|0.10
|1.56320
|1.56350
|1.56250
|1164
|2011.09.19 14:40
|modify
|300
|0.10
|1.56644
|1.56370
|1.56574
|1165
|2011.09.19 14:40
|modify
|301
|0.10
|1.56634
|1.56370
|1.56574
|1166
|2011.09.19 14:40
|modify
|302
|0.10
|1.56624
|1.56370
|1.56574
|1167
|2011.09.19 14:40
|modify
|303
|0.10
|1.56614
|1.56370
|1.56574
|1168
|2011.09.19 14:40
|modify
|304
|0.10
|1.56604
|1.56370
|1.56574
|1169
|2011.09.19 14:40
|modify
|305
|0.10
|1.56594
|1.56370
|1.56574
|1170
|2011.09.19 14:40
|modify
|306
|0.10
|1.56584
|1.56370
|1.56574
|1171
|2011.09.19 14:40
|modify
|307
|0.10
|1.56574
|1.56370
|1.56504
|1172
|2011.09.19 15:00
|s/l
|300
|0.10
|1.56370
|1.56370
|1.56574
|26.40
|4733.50
|1173
|2011.09.19 15:00
|s/l
|301
|0.10
|1.56370
|1.56370
|1.56574
|25.40
|4758.90
|1174
|2011.09.19 15:00
|s/l
|302
|0.10
|1.56370
|1.56370
|1.56574
|24.40
|4783.30
|1175
|2011.09.19 15:00
|s/l
|303
|0.10
|1.56370
|1.56370
|1.56574
|23.40
|4806.70
|1176
|2011.09.19 15:00
|s/l
|304
|0.10
|1.56370
|1.56370
|1.56574
|22.40
|4829.10
|1177
|2011.09.19 15:00
|s/l
|305
|0.10
|1.56370
|1.56370
|1.56574
|21.40
|4850.50
|1178
|2011.09.19 15:00
|s/l
|306
|0.10
|1.56370
|1.56370
|1.56574
|20.40
|4870.90
|1179
|2011.09.19 15:00
|s/l
|307
|0.10
|1.56370
|1.56370
|1.56504
|19.40
|4890.30
|1180
|2011.09.19 15:00
|sell stop
|309
|0.10
|1.56310
|1.56340
|1.56250
|1181
|2011.09.19 15:00
|sell stop
|310
|0.10
|1.56300
|1.56330
|1.56250
|1182
|2011.09.19 15:00
|sell stop
|311
|0.10
|1.56290
|1.56320
|1.56250
|1183
|2011.09.19 15:00
|sell stop
|312
|0.10
|1.56280
|1.56310
|1.56250
|1184
|2011.09.19 15:00
|sell stop
|313
|0.10
|1.56270
|1.56300
|1.56250
|1185
|2011.09.19 15:00
|sell stop
|314
|0.10
|1.56260
|1.56290
|1.56250
|1186
|2011.09.19 15:00
|sell stop
|315
|0.10
|1.56250
|1.56280
|1.56180
|1187
|2011.09.21 10:40
|sell
|308
|0.10
|1.56320
|1.56350
|1.56250
|1188
|2011.09.21 10:40
|sell
|309
|0.10
|1.56310
|1.56340
|1.56250
|1189
|2011.09.21 10:40
|sell
|310
|0.10
|1.56300
|1.56330
|1.56250
|1190
|2011.09.21 10:40
|sell
|311
|0.10
|1.56290
|1.56320
|1.56250
|1191
|2011.09.21 10:40
|sell
|312
|0.10
|1.56280
|1.56310
|1.56250
|1192
|2011.09.21 10:40
|sell
|313
|0.10
|1.56270
|1.56300
|1.56250
|1193
|2011.09.21 10:40
|sell
|314
|0.10
|1.56260
|1.56290
|1.56250
|1194
|2011.09.21 10:40
|sell
|315
|0.10
|1.56250
|1.56280
|1.56180
|1195
|2011.09.21 10:40
|sell stop
|316
|0.10
|1.56117
|1.56147
|1.56047
|1196
|2011.09.21 10:40
|modify
|308
|0.10
|1.56320
|1.56167
|1.56250
|1197
|2011.09.21 10:40
|modify
|309
|0.10
|1.56310
|1.56167
|1.56250
|1198
|2011.09.21 10:40
|modify
|310
|0.10
|1.56300
|1.56167
|1.56250
|1199
|2011.09.21 10:40
|modify
|311
|0.10
|1.56290
|1.56167
|1.56250
|1200
|2011.09.21 10:40
|modify
|312
|0.10
|1.56280
|1.56167
|1.56250
|1201
|2011.09.21 10:40
|modify
|313
|0.10
|1.56270
|1.56167
|1.56250
|1202
|2011.09.21 10:40
|modify
|314
|0.10
|1.56260
|1.56167
|1.56250
|1203
|2011.09.21 10:40
|modify
|315
|0.10
|1.56250
|1.56167
|1.56180
|1204
|2011.09.21 11:00
|s/l
|308
|0.10
|1.56167
|1.56167
|1.56250
|14.30
|4904.60
|1205
|2011.09.21 11:00
|s/l
|309
|0.10
|1.56167
|1.56167
|1.56250
|13.30
|4917.90
|1206
|2011.09.21 11:00
|s/l
|310
|0.10
|1.56167
|1.56167
|1.56250
|12.30
|4930.20
|1207
|2011.09.21 11:00
|s/l
|311
|0.10
|1.56167
|1.56167
|1.56250
|11.30
|4941.50
|1208
|2011.09.21 11:00
|s/l
|312
|0.10
|1.56167
|1.56167
|1.56250
|10.30
|4951.80
|1209
|2011.09.21 11:00
|s/l
|313
|0.10
|1.56167
|1.56167
|1.56250
|9.30
|4961.10
|1210
|2011.09.21 11:00
|s/l
|314
|0.10
|1.56167
|1.56167
|1.56250
|8.30
|4969.40
|1211
|2011.09.21 11:00
|s/l
|315
|0.10
|1.56167
|1.56167
|1.56180
|7.30
|4976.70
|1212
|2011.09.21 11:00
|sell stop
|317
|0.10
|1.56107
|1.56137
|1.56047
|1213
|2011.09.21 11:00
|sell stop
|318
|0.10
|1.56097
|1.56127
|1.56047
|1214
|2011.09.21 11:00
|sell stop
|319
|0.10
|1.56087
|1.56117
|1.56047
|1215
|2011.09.21 11:00
|sell stop
|320
|0.10
|1.56077
|1.56107
|1.56047
|1216
|2011.09.21 11:00
|sell stop
|321
|0.10
|1.56067
|1.56097
|1.56047
|1217
|2011.09.21 11:00
|sell stop
|322
|0.10
|1.56057
|1.56087
|1.56047
|1218
|2011.09.21 11:00
|sell stop
|323
|0.10
|1.56047
|1.56077
|1.55977
|1219
|2011.09.21 14:00
|sell
|316
|0.10
|1.56117
|1.56147
|1.56047
|1220
|2011.09.21 14:00
|sell
|317
|0.10
|1.56107
|1.56137
|1.56047
|1221
|2011.09.21 14:00
|sell
|318
|0.10
|1.56097
|1.56127
|1.56047
|1222
|2011.09.21 14:00
|sell
|319
|0.10
|1.56087
|1.56117
|1.56047
|1223
|2011.09.21 14:00
|sell
|320
|0.10
|1.56077
|1.56107
|1.56047
|1224
|2011.09.21 14:00
|sell
|321
|0.10
|1.56067
|1.56097
|1.56047
|1225
|2011.09.21 14:00
|sell
|322
|0.10
|1.56057
|1.56087
|1.56047
|1226
|2011.09.21 14:00
|sell
|323
|0.10
|1.56047
|1.56077
|1.55977
|1227
|2011.09.21 14:00
|sell stop
|324
|0.10
|1.56007
|1.56037
|1.55937
|1228
|2011.09.21 14:00
|modify
|316
|0.10
|1.56117
|1.56057
|1.56047
|1229
|2011.09.21 14:00
|modify
|317
|0.10
|1.56107
|1.56057
|1.56047
|1230
|2011.09.21 14:00
|modify
|318
|0.10
|1.56097
|1.56057
|1.56047
|1231
|2011.09.21 14:00
|modify
|319
|0.10
|1.56087
|1.56057
|1.56047
|1232
|2011.09.21 14:00
|modify
|320
|0.10
|1.56077
|1.56057
|1.56047
|1233
|2011.09.21 14:00
|modify
|321
|0.10
|1.56067
|1.56057
|1.56047
|1234
|2011.09.21 14:00
|modify
|322
|0.10
|1.56057
|1.56077
|0.00000
|1235
|2011.09.21 14:20
|s/l
|316
|0.10
|1.56057
|1.56057
|1.56047
|5.00
|4981.70
|1236
|2011.09.21 14:20
|s/l
|317
|0.10
|1.56057
|1.56057
|1.56047
|4.00
|4985.70
|1237
|2011.09.21 14:20
|s/l
|318
|0.10
|1.56057
|1.56057
|1.56047
|3.00
|4988.70
|1238
|2011.09.21 14:20
|s/l
|319
|0.10
|1.56057
|1.56057
|1.56047
|2.00
|4990.70
|1239
|2011.09.21 14:20
|s/l
|320
|0.10
|1.56057
|1.56057
|1.56047
|1.00
|4991.70
|1240
|2011.09.21 14:20
|s/l
|321
|0.10
|1.56057
|1.56057
|1.56047
|0.00
|4991.70
|1241
|2011.09.21 14:20
|s/l
|322
|0.10
|1.56077
|1.56077
|0.00000
|-3.00
|4988.70
|1242
|2011.09.21 14:20
|s/l
|323
|0.10
|1.56077
|1.56077
|1.55977
|-4.00
|4984.70
|1243
|2011.09.21 14:20
|sell stop
|325
|0.10
|1.55997
|1.56027
|1.55937
|1244
|2011.09.21 14:20
|sell stop
|326
|0.10
|1.55987
|1.56017
|1.55937
|1245
|2011.09.21 14:20
|sell stop
|327
|0.10
|1.55977
|1.56007
|1.55937
|1246
|2011.09.21 14:20
|sell stop
|328
|0.10
|1.55967
|1.55997
|1.55937
|1247
|2011.09.21 14:20
|sell stop
|329
|0.10
|1.55957
|1.55987
|1.55937
|1248
|2011.09.21 14:20
|sell stop
|330
|0.10
|1.55947
|1.55977
|1.55937
|1249
|2011.09.21 14:20
|sell stop
|331
|0.10
|1.55937
|1.55967
|1.55867
|1250
|2011.09.21 14:40
|sell
|324
|0.10
|1.56007
|1.56037
|1.55937
|1251
|2011.09.21 14:40
|sell
|325
|0.10
|1.55997
|1.56027
|1.55937
|1252
|2011.09.21 14:40
|sell
|326
|0.10
|1.55987
|1.56017
|1.55937
|1253
|2011.09.21 14:40
|sell
|327
|0.10
|1.55977
|1.56007
|1.55937
|1254
|2011.09.21 14:40
|sell
|328
|0.10
|1.55967
|1.55997
|1.55937
|1255
|2011.09.21 14:40
|sell
|329
|0.10
|1.55957
|1.55987
|1.55937
|1256
|2011.09.21 14:40
|sell
|330
|0.10
|1.55947
|1.55977
|1.55937
|1257
|2011.09.21 14:40
|sell
|331
|0.10
|1.55937
|1.55967
|1.55867
|1258
|2011.09.21 14:40
|sell stop
|332
|0.10
|1.55788
|1.55818
|1.55718
|1259
|2011.09.21 14:40
|modify
|324
|0.10
|1.56007
|1.55838
|1.55937
|1260
|2011.09.21 14:40
|modify
|325
|0.10
|1.55997
|1.55838
|1.55937
|1261
|2011.09.21 14:40
|modify
|326
|0.10
|1.55987
|1.55838
|1.55937
|1262
|2011.09.21 14:40
|modify
|327
|0.10
|1.55977
|1.55838
|1.55937
|1263
|2011.09.21 14:40
|modify
|328
|0.10
|1.55967
|1.55838
|1.55937
|1264
|2011.09.21 14:40
|modify
|329
|0.10
|1.55957
|1.55838
|1.55937
|1265
|2011.09.21 14:40
|modify
|330
|0.10
|1.55947
|1.55838
|1.55937
|1266
|2011.09.21 14:40
|modify
|331
|0.10
|1.55937
|1.55838
|1.55867
|1267
|2011.09.21 15:00
|s/l
|324
|0.10
|1.55838
|1.55838
|1.55937
|15.90
|5000.60
|1268
|2011.09.21 15:00
|s/l
|325
|0.10
|1.55838
|1.55838
|1.55937
|14.90
|5015.50
|1269
|2011.09.21 15:00
|s/l
|326
|0.10
|1.55838
|1.55838
|1.55937
|13.90
|5029.40
|1270
|2011.09.21 15:00
|s/l
|327
|0.10
|1.55838
|1.55838
|1.55937
|12.90
|5042.30
|1271
|2011.09.21 15:00
|s/l
|328
|0.10
|1.55838
|1.55838
|1.55937
|11.90
|5054.20
|1272
|2011.09.21 15:00
|s/l
|329
|0.10
|1.55838
|1.55838
|1.55937
|10.90
|5065.10
|1273
|2011.09.21 15:00
|s/l
|330
|0.10
|1.55838
|1.55838
|1.55937
|9.90
|5075.00
|1274
|2011.09.21 15:00
|s/l
|331
|0.10
|1.55838
|1.55838
|1.55867
|8.90
|5083.90
|1275
|2011.09.21 15:00
|sell stop
|333
|0.10
|1.55778
|1.55808
|1.55718
|1276
|2011.09.21 15:00
|sell stop
|334
|0.10
|1.55768
|1.55798
|1.55718
|1277
|2011.09.21 15:00
|sell stop
|335
|0.10
|1.55758
|1.55788
|1.55718
|1278
|2011.09.21 15:00
|sell stop
|336
|0.10
|1.55748
|1.55778
|1.55718
|1279
|2011.09.21 15:00
|sell stop
|337
|0.10
|1.55738
|1.55768
|1.55718
|1280
|2011.09.21 15:00
|sell stop
|338
|0.10
|1.55728
|1.55758
|1.55718
|1281
|2011.09.21 15:00
|sell stop
|339
|0.10
|1.55718
|1.55748
|1.55648
|1282
|2011.09.21 18:00
|sell
|332
|0.10
|1.55788
|1.55818
|1.55718
|1283
|2011.09.21 18:20
|s/l
|332
|0.10
|1.55818
|1.55818
|1.55718
|-4.00
|5079.90
|1284
|2011.09.21 18:40
|sell
|333
|0.10
|1.55778
|1.55808
|1.55718
|1285
|2011.09.21 18:40
|sell
|334
|0.10
|1.55768
|1.55798
|1.55718
|1286
|2011.09.21 18:40
|sell
|335
|0.10
|1.55758
|1.55788
|1.55718
|1287
|2011.09.21 18:40
|sell
|336
|0.10
|1.55748
|1.55778
|1.55718
|1288
|2011.09.21 18:40
|sell
|337
|0.10
|1.55738
|1.55768
|1.55718
|1289
|2011.09.21 18:40
|sell
|338
|0.10
|1.55728
|1.55758
|1.55718
|1290
|2011.09.21 18:40
|sell
|339
|0.10
|1.55718
|1.55748
|1.55648
|1291
|2011.09.21 18:40
|sell stop
|340
|0.10
|1.55136
|1.55166
|1.55066
|1292
|2011.09.21 18:40
|modify
|333
|0.10
|1.55778
|1.55186
|1.55718
|1293
|2011.09.21 18:40
|modify
|334
|0.10
|1.55768
|1.55186
|1.55718
|1294
|2011.09.21 18:40
|modify
|335
|0.10
|1.55758
|1.55186
|1.55718
|1295
|2011.09.21 18:40
|modify
|336
|0.10
|1.55748
|1.55186
|1.55718
|1296
|2011.09.21 18:40
|modify
|337
|0.10
|1.55738
|1.55186
|1.55718
|1297
|2011.09.21 18:40
|modify
|338
|0.10
|1.55728
|1.55186
|1.55718
|1298
|2011.09.21 18:40
|modify
|339
|0.10
|1.55718
|1.55186
|1.55648
|1299
|2011.09.21 19:00
|s/l
|333
|0.10
|1.55186
|1.55186
|1.55718
|58.20
|5138.10
|1300
|2011.09.21 19:00
|s/l
|334
|0.10
|1.55186
|1.55186
|1.55718
|57.20
|5195.30
|1301
|2011.09.21 19:00
|s/l
|335
|0.10
|1.55186
|1.55186
|1.55718
|56.20
|5251.50
|1302
|2011.09.21 19:00
|s/l
|336
|0.10
|1.55186
|1.55186
|1.55718
|55.20
|5306.70
|1303
|2011.09.21 19:00
|s/l
|337
|0.10
|1.55186
|1.55186
|1.55718
|54.20
|5360.90
|1304
|2011.09.21 19:00
|s/l
|338
|0.10
|1.55186
|1.55186
|1.55718
|53.20
|5414.10
|1305
|2011.09.21 19:00
|s/l
|339
|0.10
|1.55186
|1.55186
|1.55648
|52.20
|5466.30
|1306
|2011.09.21 19:00
|sell stop
|341
|0.10
|1.55126
|1.55156
|1.55066
|1307
|2011.09.21 19:00
|sell stop
|342
|0.10
|1.55116
|1.55146
|1.55066
|1308
|2011.09.21 19:00
|sell stop
|343
|0.10
|1.55106
|1.55136
|1.55066
|1309
|2011.09.21 19:00
|sell stop
|344
|0.10
|1.55096
|1.55126
|1.55066
|1310
|2011.09.21 19:00
|sell stop
|345
|0.10
|1.55086
|1.55116
|1.55066
|1311
|2011.09.21 19:00
|sell stop
|346
|0.10
|1.55076
|1.55106
|1.55066
|1312
|2011.09.21 19:00
|sell stop
|347
|0.10
|1.55066
|1.55096
|1.54996
|1313
|2011.09.21 21:20
|sell
|340
|0.10
|1.55136
|1.55166
|1.55066
|1314
|2011.09.21 21:20
|sell
|341
|0.10
|1.55126
|1.55156
|1.55066
|1315
|2011.09.21 21:20
|sell
|342
|0.10
|1.55116
|1.55146
|1.55066
|1316
|2011.09.21 21:20
|modify
|340
|0.10
|1.55136
|1.55146
|0.00000
|1317
|2011.09.21 21:20
|modify
|341
|0.10
|1.55126
|1.55146
|0.00000
|1318
|2011.09.21 21:40
|s/l
|340
|0.10
|1.55146
|1.55146
|0.00000
|-2.00
|5464.30
|1319
|2011.09.21 21:40
|s/l
|341
|0.10
|1.55146
|1.55146
|0.00000
|-3.00
|5461.30
|1320
|2011.09.21 21:40
|s/l
|342
|0.10
|1.55146
|1.55146
|1.55066
|-4.00
|5457.30
|1321
|2011.09.21 22:00
|sell
|343
|0.10
|1.55106
|1.55136
|1.55066
|1322
|2011.09.21 22:00
|sell
|344
|0.10
|1.55096
|1.55126
|1.55066
|1323
|2011.09.21 22:00
|sell
|345
|0.10
|1.55086
|1.55116
|1.55066
|1324
|2011.09.21 22:00
|sell
|346
|0.10
|1.55076
|1.55106
|1.55066
|1325
|2011.09.21 22:00
|sell
|347
|0.10
|1.55066
|1.55096
|1.54996
|1326
|2011.09.21 22:00
|sell stop
|348
|0.10
|1.54985
|1.55015
|1.54915
|1327
|2011.09.21 22:00
|modify
|343
|0.10
|1.55106
|1.55035
|1.55066
|1328
|2011.09.21 22:00
|modify
|344
|0.10
|1.55096
|1.55035
|1.55066
|1329
|2011.09.21 22:00
|modify
|345
|0.10
|1.55086
|1.55035
|1.55066
|1330
|2011.09.21 22:00
|modify
|346
|0.10
|1.55076
|1.55035
|1.55066
|1331
|2011.09.21 22:00
|modify
|347
|0.10
|1.55066
|1.55035
|1.54996
|1332
|2011.09.21 22:20
|s/l
|343
|0.10
|1.55035
|1.55035
|1.55066
|6.10
|5463.40
|1333
|2011.09.21 22:20
|s/l
|344
|0.10
|1.55035
|1.55035
|1.55066
|5.10
|5468.50
|1334
|2011.09.21 22:20
|s/l
|345
|0.10
|1.55035
|1.55035
|1.55066
|4.10
|5472.60
|1335
|2011.09.21 22:20
|s/l
|346
|0.10
|1.55035
|1.55035
|1.55066
|3.10
|5475.70
|1336
|2011.09.21 22:20
|s/l
|347
|0.10
|1.55035
|1.55035
|1.54996
|2.10
|5477.80
|1337
|2011.09.21 22:20
|sell stop
|349
|0.10
|1.54975
|1.55005
|1.54915
|1338
|2011.09.21 22:20
|sell stop
|350
|0.10
|1.54965
|1.54995
|1.54915
|1339
|2011.09.21 22:20
|sell stop
|351
|0.10
|1.54955
|1.54985
|1.54915
|1340
|2011.09.21 22:20
|sell stop
|352
|0.10
|1.54945
|1.54975
|1.54915
|1341
|2011.09.21 22:20
|sell stop
|353
|0.10
|1.54935
|1.54965
|1.54915
|1342
|2011.09.21 22:20
|sell stop
|354
|0.10
|1.54925
|1.54955
|1.54915
|1343
|2011.09.21 22:20
|sell stop
|355
|0.10
|1.54915
|1.54945
|1.54845
|1344
|2011.09.21 22:40
|sell
|348
|0.10
|1.54985
|1.55015
|1.54915
|1345
|2011.09.21 22:40
|sell
|349
|0.10
|1.54975
|1.55005
|1.54915
|1346
|2011.09.21 22:40
|sell
|350
|0.10
|1.54965
|1.54995
|1.54915
|1347
|2011.09.21 22:40
|sell
|351
|0.10
|1.54955
|1.54985
|1.54915
|1348
|2011.09.21 22:40
|sell
|352
|0.10
|1.54945
|1.54975
|1.54915
|1349
|2011.09.21 22:40
|sell
|353
|0.10
|1.54935
|1.54965
|1.54915
|1350
|2011.09.21 22:40
|sell
|354
|0.10
|1.54925
|1.54955
|1.54915
|1351
|2011.09.21 22:40
|sell
|355
|0.10
|1.54915
|1.54945
|1.54845
|1352
|2011.09.21 22:40
|sell stop
|356
|0.10
|1.54823
|1.54853
|1.54753
|1353
|2011.09.21 22:40
|modify
|348
|0.10
|1.54985
|1.54873
|1.54915
|1354
|2011.09.21 22:40
|modify
|349
|0.10
|1.54975
|1.54873
|1.54915
|1355
|2011.09.21 22:40
|modify
|350
|0.10
|1.54965
|1.54873
|1.54915
|1356
|2011.09.21 22:40
|modify
|351
|0.10
|1.54955
|1.54873
|1.54915
|1357
|2011.09.21 22:40
|modify
|352
|0.10
|1.54945
|1.54873
|1.54915
|1358
|2011.09.21 22:40
|modify
|353
|0.10
|1.54935
|1.54873
|1.54915
|1359
|2011.09.21 22:40
|modify
|354
|0.10
|1.54925
|1.54873
|1.54915
|1360
|2011.09.21 22:40
|modify
|355
|0.10
|1.54915
|1.54873
|1.54845
|1361
|2011.09.21 23:00
|s/l
|348
|0.10
|1.54873
|1.54873
|1.54915
|10.20
|5488.00
|1362
|2011.09.21 23:00
|s/l
|349
|0.10
|1.54873
|1.54873
|1.54915
|9.20
|5497.20
|1363
|2011.09.21 23:00
|s/l
|350
|0.10
|1.54873
|1.54873
|1.54915
|8.20
|5505.40
|1364
|2011.09.21 23:00
|s/l
|351
|0.10
|1.54873
|1.54873
|1.54915
|7.20
|5512.60
|1365
|2011.09.21 23:00
|s/l
|352
|0.10
|1.54873
|1.54873
|1.54915
|6.20
|5518.80
|1366
|2011.09.21 23:00
|s/l
|353
|0.10
|1.54873
|1.54873
|1.54915
|5.20
|5524.00
|1367
|2011.09.21 23:00
|s/l
|354
|0.10
|1.54873
|1.54873
|1.54915
|4.20
|5528.20
|1368
|2011.09.21 23:00
|s/l
|355
|0.10
|1.54873
|1.54873
|1.54845
|3.20
|5531.40
|1369
|2011.09.21 23:00
|sell stop
|357
|0.10
|1.54813
|1.54843
|1.54753
|1370
|2011.09.21 23:00
|sell stop
|358
|0.10
|1.54803
|1.54833
|1.54753
|1371
|2011.09.21 23:00
|sell stop
|359
|0.10
|1.54793
|1.54823
|1.54753
|1372
|2011.09.21 23:00
|sell stop
|360
|0.10
|1.54783
|1.54813
|1.54753
|1373
|2011.09.21 23:00
|sell stop
|361
|0.10
|1.54773
|1.54803
|1.54753
|1374
|2011.09.21 23:00
|sell stop
|362
|0.10
|1.54763
|1.54793
|1.54753
|1375
|2011.09.21 23:00
|sell stop
|363
|0.10
|1.54753
|1.54783
|1.54683
|1376
|2011.09.22 02:00
|sell
|356
|0.10
|1.54823
|1.54853
|1.54753
|1377
|2011.09.22 02:00
|sell
|357
|0.10
|1.54813
|1.54843
|1.54753
|1378
|2011.09.22 02:00
|sell
|358
|0.10
|1.54803
|1.54833
|1.54753
|1379
|2011.09.22 02:00
|sell
|359
|0.10
|1.54793
|1.54823
|1.54753
|1380
|2011.09.22 02:00
|sell
|360
|0.10
|1.54783
|1.54813
|1.54753
|1381
|2011.09.22 02:00
|sell
|361
|0.10
|1.54773
|1.54803
|1.54753
|1382
|2011.09.22 02:00
|sell
|362
|0.10
|1.54763
|1.54793
|1.54753
|1383
|2011.09.22 02:00
|sell
|363
|0.10
|1.54753
|1.54783
|1.54683
|1384
|2011.09.22 02:00
|sell stop
|364
|0.10
|1.54676
|1.54706
|1.54606
|1385
|2011.09.22 02:00
|modify
|356
|0.10
|1.54823
|1.54726
|1.54753
|1386
|2011.09.22 02:00
|modify
|357
|0.10
|1.54813
|1.54726
|1.54753
|1387
|2011.09.22 02:00
|modify
|358
|0.10
|1.54803
|1.54726
|1.54753
|1388
|2011.09.22 02:00
|modify
|359
|0.10
|1.54793
|1.54726
|1.54753
|1389
|2011.09.22 02:00
|modify
|360
|0.10
|1.54783
|1.54726
|1.54753
|1390
|2011.09.22 02:00
|modify
|361
|0.10
|1.54773
|1.54726
|1.54753
|1391
|2011.09.22 02:00
|modify
|362
|0.10
|1.54763
|1.54726
|1.54753
|1392
|2011.09.22 02:00
|modify
|363
|0.10
|1.54753
|1.54726
|1.54683
|1393
|2011.09.22 02:20
|s/l
|356
|0.10
|1.54726
|1.54726
|1.54753
|8.70
|5540.10
|1394
|2011.09.22 02:20
|s/l
|357
|0.10
|1.54726
|1.54726
|1.54753
|7.70
|5547.80
|1395
|2011.09.22 02:20
|s/l
|358
|0.10
|1.54726
|1.54726
|1.54753
|6.70
|5554.50
|1396
|2011.09.22 02:20
|s/l
|359
|0.10
|1.54726
|1.54726
|1.54753
|5.70
|5560.20
|1397
|2011.09.22 02:20
|s/l
|360
|0.10
|1.54726
|1.54726
|1.54753
|4.70
|5564.90
|1398
|2011.09.22 02:20
|s/l
|361
|0.10
|1.54726
|1.54726
|1.54753
|3.70
|5568.60
|1399
|2011.09.22 02:20
|s/l
|362
|0.10
|1.54726
|1.54726
|1.54753
|2.70
|5571.30
|1400
|2011.09.22 02:20
|s/l
|363
|0.10
|1.54726
|1.54726
|1.54683
|1.70
|5573.00
|1401
|2011.09.22 02:20
|sell stop
|365
|0.10
|1.54666
|1.54696
|1.54606
|1402
|2011.09.22 02:20
|sell stop
|366
|0.10
|1.54656
|1.54686
|1.54606
|1403
|2011.09.22 02:20
|sell stop
|367
|0.10
|1.54646
|1.54676
|1.54606
|1404
|2011.09.22 02:20
|sell stop
|368
|0.10
|1.54636
|1.54666
|1.54606
|1405
|2011.09.22 02:20
|sell stop
|369
|0.10
|1.54626
|1.54656
|1.54606
|1406
|2011.09.22 02:20
|sell stop
|370
|0.10
|1.54616
|1.54646
|1.54606
|1407
|2011.09.22 02:20
|sell stop
|371
|0.10
|1.54606
|1.54636
|1.54536
|1408
|2011.09.22 02:40
|sell
|364
|0.10
|1.54676
|1.54706
|1.54606
|1409
|2011.09.22 02:40
|sell
|365
|0.10
|1.54666
|1.54696
|1.54606
|1410
|2011.09.22 02:40
|sell
|366
|0.10
|1.54656
|1.54686
|1.54606
|1411
|2011.09.22 02:40
|sell
|367
|0.10
|1.54646
|1.54676
|1.54606
|1412
|2011.09.22 02:40
|sell
|368
|0.10
|1.54636
|1.54666
|1.54606
|1413
|2011.09.22 02:40
|sell
|369
|0.10
|1.54626
|1.54656
|1.54606
|1414
|2011.09.22 02:40
|sell
|370
|0.10
|1.54616
|1.54646
|1.54606
|1415
|2011.09.22 02:40
|sell
|371
|0.10
|1.54606
|1.54636
|1.54536
|1416
|2011.09.22 02:40
|sell stop
|372
|0.10
|1.54476
|1.54506
|1.54406
|1417
|2011.09.22 02:40
|modify
|364
|0.10
|1.54676
|1.54526
|1.54606
|1418
|2011.09.22 02:40
|modify
|365
|0.10
|1.54666
|1.54526
|1.54606
|1419
|2011.09.22 02:40
|modify
|366
|0.10
|1.54656
|1.54526
|1.54606
|1420
|2011.09.22 02:40
|modify
|367
|0.10
|1.54646
|1.54526
|1.54606
|1421
|2011.09.22 02:40
|modify
|368
|0.10
|1.54636
|1.54526
|1.54606
|1422
|2011.09.22 02:40
|modify
|369
|0.10
|1.54626
|1.54526
|1.54606
|1423
|2011.09.22 02:40
|modify
|370
|0.10
|1.54616
|1.54526
|1.54606
|1424
|2011.09.22 02:40
|modify
|371
|0.10
|1.54606
|1.54526
|1.54536
|1425
|2011.09.22 03:00
|s/l
|364
|0.10
|1.54526
|1.54526
|1.54606
|14.00
|5587.00
|1426
|2011.09.22 03:00
|s/l
|365
|0.10
|1.54526
|1.54526
|1.54606
|13.00
|5600.00
|1427
|2011.09.22 03:00
|s/l
|366
|0.10
|1.54526
|1.54526
|1.54606
|12.00
|5612.00
|1428
|2011.09.22 03:00
|s/l
|367
|0.10
|1.54526
|1.54526
|1.54606
|11.00
|5623.00
|1429
|2011.09.22 03:00
|s/l
|368
|0.10
|1.54526
|1.54526
|1.54606
|10.00
|5633.00
|1430
|2011.09.22 03:00
|s/l
|369
|0.10
|1.54526
|1.54526
|1.54606
|9.00
|5642.00
|1431
|2011.09.22 03:00
|s/l
|370
|0.10
|1.54526
|1.54526
|1.54606
|8.00
|5650.00
|1432
|2011.09.22 03:00
|s/l
|371
|0.10
|1.54526
|1.54526
|1.54536
|7.00
|5657.00
|1433
|2011.09.22 03:00
|sell stop
|373
|0.10
|1.54466
|1.54496
|1.54406
|1434
|2011.09.22 03:00
|sell stop
|374
|0.10
|1.54456
|1.54486
|1.54406
|1435
|2011.09.22 03:00
|sell stop
|375
|0.10
|1.54446
|1.54476
|1.54406
|1436
|2011.09.22 03:00
|sell stop
|376
|0.10
|1.54436
|1.54466
|1.54406
|1437
|2011.09.22 03:00
|sell stop
|377
|0.10
|1.54426
|1.54456
|1.54406
|1438
|2011.09.22 03:00
|sell stop
|378
|0.10
|1.54416
|1.54446
|1.54406
|1439
|2011.09.22 03:00
|sell stop
|379
|0.10
|1.54406
|1.54436
|1.54336
|1440
|2011.09.22 09:20
|sell
|372
|0.10
|1.54476
|1.54506
|1.54406
|1441
|2011.09.22 09:20
|sell
|373
|0.10
|1.54466
|1.54496
|1.54406
|1442
|2011.09.22 09:20
|sell
|374
|0.10
|1.54456
|1.54486
|1.54406
|1443
|2011.09.22 09:20
|sell
|375
|0.10
|1.54446
|1.54476
|1.54406
|1444
|2011.09.22 09:20
|sell
|376
|0.10
|1.54436
|1.54466
|1.54406
|1445
|2011.09.22 09:20
|sell
|377
|0.10
|1.54426
|1.54456
|1.54406
|1446
|2011.09.22 09:20
|sell
|378
|0.10
|1.54416
|1.54446
|1.54406
|1447
|2011.09.22 09:20
|sell
|379
|0.10
|1.54406
|1.54436
|1.54336
|1448
|2011.09.22 09:20
|sell stop
|380
|0.10
|1.54390
|1.54420
|1.54320
|1449
|2011.09.22 09:20
|modify
|372
|0.10
|1.54476
|1.54440
|1.54406
|1450
|2011.09.22 09:20
|modify
|373
|0.10
|1.54466
|1.54440
|1.54406
|1451
|2011.09.22 09:20
|modify
|374
|0.10
|1.54456
|1.54440
|1.54406
|1452
|2011.09.22 09:20
|modify
|375
|0.10
|1.54446
|1.54440
|1.54406
|1453
|2011.09.22 09:20
|modify
|372
|0.10
|1.54476
|1.54436
|0.00000
|1454
|2011.09.22 09:20
|modify
|373
|0.10
|1.54466
|1.54436
|0.00000
|1455
|2011.09.22 09:20
|modify
|374
|0.10
|1.54456
|1.54436
|0.00000
|1456
|2011.09.22 09:20
|modify
|375
|0.10
|1.54446
|1.54436
|0.00000
|1457
|2011.09.22 09:20
|modify
|376
|0.10
|1.54436
|1.54436
|0.00000
|1458
|2011.09.22 09:20
|modify
|377
|0.10
|1.54426
|1.54436
|0.00000
|1459
|2011.09.22 09:20
|modify
|378
|0.10
|1.54416
|1.54436
|0.00000
|1460
|2011.09.22 09:40
|s/l
|372
|0.10
|1.54436
|1.54436
|0.00000
|3.00
|5660.00
|1461
|2011.09.22 09:40
|s/l
|373
|0.10
|1.54436
|1.54436
|0.00000
|2.00
|5662.00
|1462
|2011.09.22 09:40
|s/l
|374
|0.10
|1.54436
|1.54436
|0.00000
|1.00
|5663.00
|1463
|2011.09.22 09:40
|s/l
|375
|0.10
|1.54436
|1.54436
|0.00000
|0.00
|5663.00
|1464
|2011.09.22 09:40
|s/l
|376
|0.10
|1.54436
|1.54436
|0.00000
|-1.00
|5662.00
|1465
|2011.09.22 09:40
|s/l
|377
|0.10
|1.54436
|1.54436
|0.00000
|-2.00
|5660.00
|1466
|2011.09.22 09:40
|s/l
|378
|0.10
|1.54436
|1.54436
|0.00000
|-3.00
|5657.00
|1467
|2011.09.22 09:40
|s/l
|379
|0.10
|1.54436
|1.54436
|1.54336
|-4.00
|5653.00
|1468
|2011.09.22 09:40
|sell stop
|381
|0.10
|1.54380
|1.54410
|1.54320
|1469
|2011.09.22 09:40
|sell stop
|382
|0.10
|1.54370
|1.54400
|1.54320
|1470
|2011.09.22 09:40
|sell stop
|383
|0.10
|1.54360
|1.54390
|1.54320
|1471
|2011.09.22 09:40
|sell stop
|384
|0.10
|1.54350
|1.54380
|1.54320
|1472
|2011.09.22 09:40
|sell stop
|385
|0.10
|1.54340
|1.54370
|1.54320
|1473
|2011.09.22 09:40
|sell stop
|386
|0.10
|1.54330
|1.54360
|1.54320
|1474
|2011.09.22 09:40
|sell stop
|387
|0.10
|1.54320
|1.54350
|1.54250
|1475
|2011.09.22 10:00
|sell
|380
|0.10
|1.54390
|1.54420
|1.54320
|1476
|2011.09.22 10:00
|sell
|381
|0.10
|1.54380
|1.54410
|1.54320
|1477
|2011.09.22 10:00
|sell
|382
|0.10
|1.54370
|1.54400
|1.54320
|1478
|2011.09.22 10:00
|sell
|383
|0.10
|1.54360
|1.54390
|1.54320
|1479
|2011.09.22 10:00
|sell
|384
|0.10
|1.54350
|1.54380
|1.54320
|1480
|2011.09.22 10:00
|sell
|385
|0.10
|1.54340
|1.54370
|1.54320
|1481
|2011.09.22 10:00
|sell
|386
|0.10
|1.54330
|1.54360
|1.54320
|1482
|2011.09.22 10:00
|sell
|387
|0.10
|1.54320
|1.54350
|1.54250
|1483
|2011.09.22 10:00
|sell stop
|388
|0.10
|1.54210
|1.54240
|1.54140
|1484
|2011.09.22 10:00
|modify
|380
|0.10
|1.54390
|1.54260
|1.54320
|1485
|2011.09.22 10:00
|modify
|381
|0.10
|1.54380
|1.54260
|1.54320
|1486
|2011.09.22 10:00
|modify
|382
|0.10
|1.54370
|1.54260
|1.54320
|1487
|2011.09.22 10:00
|modify
|383
|0.10
|1.54360
|1.54260
|1.54320
|1488
|2011.09.22 10:00
|modify
|384
|0.10
|1.54350
|1.54260
|1.54320
|1489
|2011.09.22 10:00
|modify
|385
|0.10
|1.54340
|1.54260
|1.54320
|1490
|2011.09.22 10:00
|modify
|386
|0.10
|1.54330
|1.54260
|1.54320
|1491
|2011.09.22 10:00
|modify
|387
|0.10
|1.54320
|1.54260
|1.54250
|1492
|2011.09.22 10:20
|s/l
|380
|0.10
|1.54260
|1.54260
|1.54320
|12.00
|5665.00
|1493
|2011.09.22 10:20
|s/l
|381
|0.10
|1.54260
|1.54260
|1.54320
|11.00
|5676.00
|1494
|2011.09.22 10:20
|s/l
|382
|0.10
|1.54260
|1.54260
|1.54320
|10.00
|5686.00
|1495
|2011.09.22 10:20
|s/l
|383
|0.10
|1.54260
|1.54260
|1.54320
|9.00
|5695.00
|1496
|2011.09.22 10:20
|s/l
|384
|0.10
|1.54260
|1.54260
|1.54320
|8.00
|5703.00
|1497
|2011.09.22 10:20
|s/l
|385
|0.10
|1.54260
|1.54260
|1.54320
|7.00
|5710.00
|1498
|2011.09.22 10:20
|s/l
|386
|0.10
|1.54260
|1.54260
|1.54320
|6.00
|5716.00
|1499
|2011.09.22 10:20
|s/l
|387
|0.10
|1.54260
|1.54260
|1.54250
|5.00
|5721.00
|1500
|2011.09.22 10:20
|sell stop
|389
|0.10
|1.54200
|1.54230
|1.54140
|1501
|2011.09.22 10:20
|sell stop
|390
|0.10
|1.54190
|1.54220
|1.54140
|1502
|2011.09.22 10:20
|sell stop
|391
|0.10
|1.54180
|1.54210
|1.54140
|1503
|2011.09.22 10:20
|sell stop
|392
|0.10
|1.54170
|1.54200
|1.54140
|1504
|2011.09.22 10:20
|sell stop
|393
|0.10
|1.54160
|1.54190
|1.54140
|1505
|2011.09.22 10:20
|sell stop
|394
|0.10
|1.54150
|1.54180
|1.54140
|1506
|2011.09.22 10:20
|sell stop
|395
|0.10
|1.54140
|1.54170
|1.54070
|1507
|2011.09.22 10:40
|sell
|388
|0.10
|1.54210
|1.54240
|1.54140
|1508
|2011.09.22 10:40
|sell
|389
|0.10
|1.54200
|1.54230
|1.54140
|1509
|2011.09.22 10:40
|sell
|390
|0.10
|1.54190
|1.54220
|1.54140
|1510
|2011.09.22 10:40
|sell
|391
|0.10
|1.54180
|1.54210
|1.54140
|1511
|2011.09.22 10:40
|sell
|392
|0.10
|1.54170
|1.54200
|1.54140
|1512
|2011.09.22 10:40
|sell
|393
|0.10
|1.54160
|1.54190
|1.54140
|1513
|2011.09.22 10:40
|sell
|394
|0.10
|1.54150
|1.54180
|1.54140
|1514
|2011.09.22 10:40
|sell
|395
|0.10
|1.54140
|1.54170
|1.54070
|1515
|2011.09.22 10:40
|sell stop
|396
|0.10
|1.53971
|1.54001
|1.53901
|1516
|2011.09.22 10:40
|modify
|388
|0.10
|1.54210
|1.54021
|1.54140
|1517
|2011.09.22 10:40
|modify
|389
|0.10
|1.54200
|1.54021
|1.54140
|1518
|2011.09.22 10:40
|modify
|390
|0.10
|1.54190
|1.54021
|1.54140
|1519
|2011.09.22 10:40
|modify
|391
|0.10
|1.54180
|1.54021
|1.54140
|1520
|2011.09.22 10:40
|modify
|392
|0.10
|1.54170
|1.54021
|1.54140
|1521
|2011.09.22 10:40
|modify
|393
|0.10
|1.54160
|1.54021
|1.54140
|1522
|2011.09.22 10:40
|modify
|394
|0.10
|1.54150
|1.54021
|1.54140
|1523
|2011.09.22 10:40
|modify
|395
|0.10
|1.54140
|1.54021
|1.54070
|1524
|2011.09.22 11:00
|s/l
|388
|0.10
|1.54021
|1.54021
|1.54140
|17.90
|5738.90
|1525
|2011.09.22 11:00
|s/l
|389
|0.10
|1.54021
|1.54021
|1.54140
|16.90
|5755.80
|1526
|2011.09.22 11:00
|s/l
|390
|0.10
|1.54021
|1.54021
|1.54140
|15.90
|5771.70
|1527
|2011.09.22 11:00
|s/l
|391
|0.10
|1.54021
|1.54021
|1.54140
|14.90
|5786.60
|1528
|2011.09.22 11:00
|s/l
|392
|0.10
|1.54021
|1.54021
|1.54140
|13.90
|5800.50
|1529
|2011.09.22 11:00
|s/l
|393
|0.10
|1.54021
|1.54021
|1.54140
|12.90
|5813.40
|1530
|2011.09.22 11:00
|s/l
|394
|0.10
|1.54021
|1.54021
|1.54140
|11.90
|5825.30
|1531
|2011.09.22 11:00
|s/l
|395
|0.10
|1.54021
|1.54021
|1.54070
|10.90
|5836.20
|1532
|2011.09.22 11:00
|sell stop
|397
|0.10
|1.53961
|1.53991
|1.53901
|1533
|2011.09.22 11:00
|sell stop
|398
|0.10
|1.53951
|1.53981
|1.53901
|1534
|2011.09.22 11:00
|sell stop
|399
|0.10
|1.53941
|1.53971
|1.53901
|1535
|2011.09.22 11:00
|sell stop
|400
|0.10
|1.53931
|1.53961
|1.53901
|1536
|2011.09.22 11:00
|sell stop
|401
|0.10
|1.53921
|1.53951
|1.53901
|1537
|2011.09.22 11:00
|sell stop
|402
|0.10
|1.53911
|1.53941
|1.53901
|1538
|2011.09.22 11:00
|sell stop
|403
|0.10
|1.53901
|1.53931
|1.53831
|1539
|2011.09.22 13:20
|sell
|396
|0.10
|1.53971
|1.54001
|1.53901
|1540
|2011.09.22 13:20
|sell
|397
|0.10
|1.53961
|1.53991
|1.53901
|1541
|2011.09.22 13:20
|sell
|398
|0.10
|1.53951
|1.53981
|1.53901
|1542
|2011.09.22 13:20
|sell
|399
|0.10
|1.53941
|1.53971
|1.53901
|1543
|2011.09.22 13:20
|sell
|400
|0.10
|1.53931
|1.53961
|1.53901
|1544
|2011.09.22 13:20
|sell
|401
|0.10
|1.53921
|1.53951
|1.53901
|1545
|2011.09.22 13:20
|modify
|396
|0.10
|1.53971
|1.53960
|1.53901
|1546
|2011.09.22 13:20
|modify
|397
|0.10
|1.53961
|1.53960
|1.53901
|1547
|2011.09.22 13:20
|modify
|396
|0.10
|1.53971
|1.53951
|0.00000
|1548
|2011.09.22 13:20
|modify
|397
|0.10
|1.53961
|1.53951
|0.00000
|1549
|2011.09.22 13:20
|modify
|398
|0.10
|1.53951
|1.53951
|0.00000
|1550
|2011.09.22 13:20
|modify
|399
|0.10
|1.53941
|1.53951
|0.00000
|1551
|2011.09.22 13:20
|modify
|400
|0.10
|1.53931
|1.53951
|0.00000
|1552
|2011.09.22 13:40
|s/l
|396
|0.10
|1.53951
|1.53951
|0.00000
|1.00
|5837.20
|1553
|2011.09.22 13:40
|s/l
|397
|0.10
|1.53951
|1.53951
|0.00000
|0.00
|5837.20
|1554
|2011.09.22 13:40
|s/l
|398
|0.10
|1.53951
|1.53951
|0.00000
|-1.00
|5836.20
|1555
|2011.09.22 13:40
|s/l
|399
|0.10
|1.53951
|1.53951
|0.00000
|-2.00
|5834.20
|1556
|2011.09.22 13:40
|s/l
|400
|0.10
|1.53951
|1.53951
|0.00000
|-3.00
|5831.20
|1557
|2011.09.22 13:40
|s/l
|401
|0.10
|1.53951
|1.53951
|1.53901
|-4.00
|5827.20
|1558
|2011.09.22 14:00
|sell
|402
|0.10
|1.53911
|1.53941
|1.53901
|1559
|2011.09.22 14:00
|sell
|403
|0.10
|1.53901
|1.53931
|1.53831
|1560
|2011.09.22 14:00
|sell stop
|404
|0.10
|1.53662
|1.53692
|1.53592
|1561
|2011.09.22 14:00
|modify
|402
|0.10
|1.53911
|1.53712
|1.53901
|1562
|2011.09.22 14:00
|modify
|403
|0.10
|1.53901
|1.53712
|1.53831
|1563
|2011.09.22 14:20
|s/l
|402
|0.10
|1.53712
|1.53712
|1.53901
|18.90
|5846.10
|1564
|2011.09.22 14:20
|s/l
|403
|0.10
|1.53712
|1.53712
|1.53831
|17.90
|5864.00
|1565
|2011.09.22 14:20
|sell stop
|405
|0.10
|1.53652
|1.53682
|1.53592
|1566
|2011.09.22 14:20
|sell stop
|406
|0.10
|1.53642
|1.53672
|1.53592
|1567
|2011.09.22 14:20
|sell stop
|407
|0.10
|1.53632
|1.53662
|1.53592
|1568
|2011.09.22 14:20
|sell stop
|408
|0.10
|1.53622
|1.53652
|1.53592
|1569
|2011.09.22 14:20
|sell stop
|409
|0.10
|1.53612
|1.53642
|1.53592
|1570
|2011.09.22 14:20
|sell stop
|410
|0.10
|1.53602
|1.53632
|1.53592
|1571
|2011.09.22 14:20
|sell stop
|411
|0.10
|1.53592
|1.53622
|1.53522
|1572
|2011.09.22 14:40
|sell
|404
|0.10
|1.53662
|1.53692
|1.53592
|1573
|2011.09.22 14:40
|sell
|405
|0.10
|1.53652
|1.53682
|1.53592
|1574
|2011.09.22 14:40
|sell
|406
|0.10
|1.53642
|1.53672
|1.53592
|1575
|2011.09.22 14:40
|sell
|407
|0.10
|1.53632
|1.53662
|1.53592
|1576
|2011.09.22 14:40
|sell
|408
|0.10
|1.53622
|1.53652
|1.53592
|1577
|2011.09.22 14:40
|sell
|409
|0.10
|1.53612
|1.53642
|1.53592
|1578
|2011.09.22 14:40
|sell
|410
|0.10
|1.53602
|1.53632
|1.53592
|1579
|2011.09.22 14:40
|sell
|411
|0.10
|1.53592
|1.53622
|1.53522
|1580
|2011.09.22 14:40
|sell stop
|412
|0.10
|1.53332
|1.53362
|1.53262
|1581
|2011.09.22 14:40
|modify
|404
|0.10
|1.53662
|1.53382
|1.53592
|1582
|2011.09.22 14:40
|modify
|405
|0.10
|1.53652
|1.53382
|1.53592
|1583
|2011.09.22 14:40
|modify
|406
|0.10
|1.53642
|1.53382
|1.53592
|1584
|2011.09.22 14:40
|modify
|407
|0.10
|1.53632
|1.53382
|1.53592
|1585
|2011.09.22 14:40
|modify
|408
|0.10
|1.53622
|1.53382
|1.53592
|1586
|2011.09.22 14:40
|modify
|409
|0.10
|1.53612
|1.53382
|1.53592
|1587
|2011.09.22 14:40
|modify
|410
|0.10
|1.53602
|1.53382
|1.53592
|1588
|2011.09.22 14:40
|modify
|411
|0.10
|1.53592
|1.53382
|1.53522
|1589
|2011.09.22 15:00
|s/l
|404
|0.10
|1.53382
|1.53382
|1.53592
|27.00
|5891.00
|1590
|2011.09.22 15:00
|s/l
|405
|0.10
|1.53382
|1.53382
|1.53592
|26.00
|5917.00
|1591
|2011.09.22 15:00
|s/l
|406
|0.10
|1.53382
|1.53382
|1.53592
|25.00
|5942.00
|1592
|2011.09.22 15:00
|s/l
|407
|0.10
|1.53382
|1.53382
|1.53592
|24.00
|5966.00
|1593
|2011.09.22 15:00
|s/l
|408
|0.10
|1.53382
|1.53382
|1.53592
|23.00
|5989.00
|1594
|2011.09.22 15:00
|s/l
|409
|0.10
|1.53382
|1.53382
|1.53592
|22.00
|6011.00
|1595
|2011.09.22 15:00
|s/l
|410
|0.10
|1.53382
|1.53382
|1.53592
|21.00
|6032.00
|1596
|2011.09.22 15:00
|s/l
|411
|0.10
|1.53382
|1.53382
|1.53522
|20.00
|6052.00
|1597
|2011.09.22 15:00
|sell stop
|413
|0.10
|1.53322
|1.53352
|1.53262
|1598
|2011.09.22 15:00
|sell stop
|414
|0.10
|1.53312
|1.53342
|1.53262
|1599
|2011.09.22 15:00
|sell stop
|415
|0.10
|1.53302
|1.53332
|1.53262
|1600
|2011.09.22 15:00
|sell stop
|416
|0.10
|1.53292
|1.53322
|1.53262
|1601
|2011.09.22 15:00
|sell stop
|417
|0.10
|1.53282
|1.53312
|1.53262
|1602
|2011.09.22 15:00
|sell stop
|418
|0.10
|1.53272
|1.53302
|1.53262
|1603
|2011.09.22 15:00
|sell stop
|419
|0.10
|1.53262
|1.53292
|1.53192
|1604
|2011.09.22 17:00
|sell
|412
|0.10
|1.53332
|1.53362
|1.53262
|1605
|2011.09.22 17:00
|sell
|413
|0.10
|1.53322
|1.53352
|1.53262
|1606
|2011.09.22 17:00
|sell
|414
|0.10
|1.53312
|1.53342
|1.53262
|1607
|2011.09.22 17:00
|modify
|412
|0.10
|1.53332
|1.53342
|0.00000
|1608
|2011.09.22 17:00
|modify
|413
|0.10
|1.53322
|1.53342
|0.00000
|1609
|2011.09.22 17:20
|s/l
|412
|0.10
|1.53342
|1.53342
|0.00000
|-2.00
|6050.00
|1610
|2011.09.22 17:20
|s/l
|413
|0.10
|1.53342
|1.53342
|0.00000
|-3.00
|6047.00
|1611
|2011.09.22 17:20
|s/l
|414
|0.10
|1.53342
|1.53342
|1.53262
|-4.00
|6043.00
|1612
|2011.09.22 21:00
|sell
|415
|0.10
|1.53302
|1.53332
|1.53262
|1613
|2011.09.22 21:00
|sell
|416
|0.10
|1.53292
|1.53322
|1.53262
|1614
|2011.09.22 21:00
|sell
|417
|0.10
|1.53282
|1.53312
|1.53262
|1615
|2011.09.22 21:00
|modify
|415
|0.10
|1.53302
|1.53312
|0.00000
|1616
|2011.09.22 21:00
|modify
|416
|0.10
|1.53292
|1.53312
|0.00000
|1617
|2011.09.22 21:20
|s/l
|415
|0.10
|1.53312
|1.53312
|0.00000
|-2.00
|6041.00
|1618
|2011.09.22 21:20
|s/l
|416
|0.10
|1.53312
|1.53312
|0.00000
|-3.00
|6038.00
|1619
|2011.09.22 21:20
|s/l
|417
|0.10
|1.53312
|1.53312
|1.53262
|-4.00
|6034.00