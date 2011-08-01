Strategy Tester Report
SketchyStoplossGridTrader_EA
ICMarkets-Demo (Build 409)

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
PeriodDaily (D1) 2011.08.01 00:00 - 2011.09.30 00:00 (2011.08.01 - 2011.09.30)
ModelControl points (a very crude method, the results must not be considered)
ParametersGridDirection=0; GridSpacing=10; StopLoss=30; TakeProfit=70; TrailingStop=30; DeltaPrice=7; Lots=0.1; LotIncrement=0.1; UseLotIncrement=false; NoTradeYesterdayClose=false; MagicNumber=0; TradeLog="GridTrader_EA"; EnableLog=true; BuyColor=Blue; SellColor=Red;
Bars in test988Ticks modelled4489Modelling qualityn/a
Mismatched charts errors0
Initial deposit1000.00
Total net profit5034.00Gross profit5247.40Gross loss-213.40
Profit factor24.59Expected payoff12.49
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown172.20 (6.15%)Relative drawdown6.15% (172.20)
Total trades403Short positions (won %)350 (79.43%)Long positions (won %)53 (83.02%)
Profit trades (% of total)322 (79.90%)Loss trades (% of total)81 (20.10%)
Largestprofit trade58.20loss trade-4.00
Averageprofit trade16.30loss trade-2.63
Maximumconsecutive wins (profit in money)59 (1167.20)consecutive losses (loss in money)8 (-23.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1167.20 (59)consecutive loss (count of losses)-23.00 (8)
Averageconsecutive wins14consecutive losses4
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12011.08.01 00:00buy stop10.101.641311.641011.64201
22011.08.01 00:00sell stop20.101.641041.641341.64034
32011.08.01 00:20buy10.101.641311.641011.64201
42011.08.01 00:20buy stop30.101.641831.641531.64253
52011.08.01 00:20sell stop40.101.640941.641241.64034
62011.08.01 00:20sell stop50.101.640841.641141.64034
72011.08.01 00:20sell stop60.101.640741.641041.64034
82011.08.01 00:20sell stop70.101.640641.640941.64034
92011.08.01 00:20sell stop80.101.640541.640841.64034
102011.08.01 00:20sell stop90.101.640441.640741.64034
112011.08.01 00:20sell stop100.101.640341.640641.63964
122011.08.01 00:20modify10.101.641311.641331.64201
132011.08.01 00:40t/p10.101.642011.641331.642016.001006.00
142011.08.01 00:40buy30.101.641831.641531.64253
152011.08.01 00:40buy stop110.101.642411.642111.64311
162011.08.01 00:40modify30.101.641831.641911.64253
172011.08.01 01:00s/l30.101.641911.641911.64253-0.201005.80
182011.08.01 01:00sell20.101.641041.641341.64034
192011.08.01 01:00buy stop120.101.642511.642211.64311
202011.08.01 01:00buy stop130.101.642611.642311.64311
212011.08.01 01:00buy stop140.101.642711.642411.64311
222011.08.01 01:00buy stop150.101.642811.642511.64311
232011.08.01 01:00buy stop160.101.642911.642611.64311
242011.08.01 01:00buy stop170.101.643011.642711.64311
252011.08.01 01:00buy stop180.101.643111.642811.64381
262011.08.01 01:20s/l20.101.641341.641341.64034-4.001001.80
272011.08.01 01:20buy110.101.642411.642111.64311
282011.08.01 01:20buy120.101.642511.642211.64311
292011.08.01 01:20buy130.101.642611.642311.64311
302011.08.01 01:20buy140.101.642711.642411.64311
312011.08.01 01:20buy150.101.642811.642511.64311
322011.08.01 01:20buy160.101.642911.642611.64311
332011.08.01 01:20delete170.101.643011.642711.64311
342011.08.01 01:20delete180.101.643111.642811.64381
352011.08.01 01:20buy stop190.101.644171.643871.64487
362011.08.01 01:20modify110.101.642411.643671.64311
372011.08.01 01:20modify120.101.642511.643671.64311
382011.08.01 01:20modify130.101.642611.643671.64311
392011.08.01 01:20modify140.101.642711.643671.64311
402011.08.01 01:20modify150.101.642811.643671.64311
412011.08.01 01:20modify160.101.642911.643671.64311
422011.08.01 01:40s/l110.101.643671.643671.6431111.601013.40
432011.08.01 01:40s/l120.101.643671.643671.6431110.601024.00
442011.08.01 01:40s/l130.101.643671.643671.643119.601033.60
452011.08.01 01:40s/l140.101.643671.643671.643118.601042.20
462011.08.01 01:40s/l150.101.643671.643671.643117.601049.80
472011.08.01 01:40s/l160.101.643671.643671.643116.601056.40
482011.08.01 01:40buy stop200.101.644271.643971.64487
492011.08.01 01:40buy stop210.101.644371.644071.64487
502011.08.01 01:40buy stop220.101.644471.644171.64487
512011.08.01 01:40buy stop230.101.644571.644271.64487
522011.08.01 01:40buy stop240.101.644671.644371.64487
532011.08.01 01:40buy stop250.101.644771.644471.64487
542011.08.01 01:40buy stop260.101.644871.644571.64557
552011.08.01 02:00buy190.101.644171.643871.64487
562011.08.01 02:00buy200.101.644271.643971.64487
572011.08.01 02:00buy210.101.644371.644071.64487
582011.08.01 02:00buy220.101.644471.644171.64487
592011.08.01 02:00buy230.101.644571.644271.64487
602011.08.01 02:00buy240.101.644671.644371.64487
612011.08.01 02:00delete250.101.644771.644471.64487
622011.08.01 02:00delete260.101.644871.644571.64557
632011.08.01 02:00buy stop270.101.645921.645621.64662
642011.08.01 02:00modify190.101.644171.645421.64487
652011.08.01 02:00modify200.101.644271.645421.64487
662011.08.01 02:00modify210.101.644371.645421.64487
672011.08.01 02:00modify220.101.644471.645421.64487
682011.08.01 02:00modify230.101.644571.645421.64487
692011.08.01 02:00modify240.101.644671.645421.64487
702011.08.01 02:20s/l190.101.645421.645421.6448711.501067.90
712011.08.01 02:20s/l200.101.645421.645421.6448710.501078.40
722011.08.01 02:20s/l210.101.645421.645421.644879.501087.90
732011.08.01 02:20s/l220.101.645421.645421.644878.501096.40
742011.08.01 02:20s/l230.101.645421.645421.644877.501103.90
752011.08.01 02:20s/l240.101.645421.645421.644876.501110.40
762011.08.01 02:20buy stop280.101.646021.645721.64662
772011.08.01 02:20buy stop290.101.646121.645821.64662
782011.08.01 02:20buy stop300.101.646221.645921.64662
792011.08.01 02:20buy stop310.101.646321.646021.64662
802011.08.01 02:20buy stop320.101.646421.646121.64662
812011.08.01 02:20buy stop330.101.646521.646221.64662
822011.08.01 02:20buy stop340.101.646621.646321.64732
832011.08.01 02:40buy270.101.645921.645621.64662
842011.08.01 02:40buy280.101.646021.645721.64662
852011.08.01 02:40buy290.101.646121.645821.64662
862011.08.01 02:40buy300.101.646221.645921.64662
872011.08.01 02:40buy310.101.646321.646021.64662
882011.08.01 02:40buy320.101.646421.646121.64662
892011.08.01 02:40buy330.101.646521.646221.64662
902011.08.01 02:40delete340.101.646621.646321.64732
912011.08.01 02:40buy stop350.101.647681.647381.64838
922011.08.01 02:40modify270.101.645921.647181.64662
932011.08.01 02:40modify280.101.646021.647181.64662
942011.08.01 02:40modify290.101.646121.647181.64662
952011.08.01 02:40modify300.101.646221.647181.64662
962011.08.01 02:40modify310.101.646321.647181.64662
972011.08.01 02:40modify320.101.646421.647181.64662
982011.08.01 02:40modify330.101.646521.647181.64662
992011.08.01 03:00s/l270.101.647181.647181.6466211.601122.00
1002011.08.01 03:00s/l280.101.647181.647181.6466210.601132.60
1012011.08.01 03:00s/l290.101.647181.647181.646629.601142.20
1022011.08.01 03:00s/l300.101.647181.647181.646628.601150.80
1032011.08.01 03:00s/l310.101.647181.647181.646627.601158.40
1042011.08.01 03:00s/l320.101.647181.647181.646626.601165.00
1052011.08.01 03:00s/l330.101.647181.647181.646625.601170.60
1062011.08.01 03:00buy stop360.101.647781.647481.64838
1072011.08.01 03:00buy stop370.101.647881.647581.64838
1082011.08.01 03:00buy stop380.101.647981.647681.64838
1092011.08.01 03:00buy stop390.101.648081.647781.64838
1102011.08.01 03:00buy stop400.101.648181.647881.64838
1112011.08.01 03:00buy stop410.101.648281.647981.64838
1122011.08.01 03:00buy stop420.101.648381.648081.64908
1132011.08.01 10:40sell40.101.640941.641241.64034
1142011.08.01 10:40sell50.101.640841.641141.64034
1152011.08.01 10:40sell60.101.640741.641041.64034
1162011.08.01 10:40sell70.101.640641.640941.64034
1172011.08.01 10:40sell80.101.640541.640841.64034
1182011.08.01 10:40sell90.101.640441.640741.64034
1192011.08.01 10:40sell100.101.640341.640641.63964
1202011.08.01 10:40sell stop430.101.639211.639511.63851
1212011.08.01 10:40modify40.101.640941.639711.64034
1222011.08.01 10:40modify50.101.640841.639711.64034
1232011.08.01 10:40modify60.101.640741.639711.64034
1242011.08.01 10:40modify70.101.640641.639711.64034
1252011.08.01 10:40modify80.101.640541.639711.64034
1262011.08.01 10:40modify90.101.640441.639711.64034
1272011.08.01 10:40modify100.101.640341.639711.63964
1282011.08.01 11:00s/l40.101.639711.639711.6403411.301181.90
1292011.08.01 11:00s/l50.101.639711.639711.6403410.301192.20
1302011.08.01 11:00s/l60.101.639711.639711.640349.301201.50
1312011.08.01 11:00s/l70.101.639711.639711.640348.301209.80
1322011.08.01 11:00s/l80.101.639711.639711.640347.301217.10
1332011.08.01 11:00s/l90.101.639711.639711.640346.301223.40
1342011.08.01 11:00s/l100.101.639711.639711.639645.301228.70
1352011.08.01 11:00sell stop440.101.639111.639411.63851
1362011.08.01 11:00sell stop450.101.639011.639311.63851
1372011.08.01 11:00sell stop460.101.638911.639211.63851
1382011.08.01 11:00sell stop470.101.638811.639111.63851
1392011.08.01 11:00sell stop480.101.638711.639011.63851
1402011.08.01 11:00sell stop490.101.638611.638911.63851
1412011.08.01 11:00sell stop500.101.638511.638811.63781
1422011.08.01 12:40sell430.101.639211.639511.63851
1432011.08.01 12:40sell440.101.639111.639411.63851
1442011.08.01 12:40sell450.101.639011.639311.63851
1452011.08.01 12:40sell460.101.638911.639211.63851
1462011.08.01 12:40sell470.101.638811.639111.63851
1472011.08.01 12:40sell480.101.638711.639011.63851
1482011.08.01 12:40sell490.101.638611.638911.63851
1492011.08.01 12:40delete500.101.638511.638811.63781
1502011.08.01 12:40sell stop510.101.637601.637901.63690
1512011.08.01 12:40modify430.101.639211.638101.63851
1522011.08.01 12:40modify440.101.639111.638101.63851
1532011.08.01 12:40modify450.101.639011.638101.63851
1542011.08.01 12:40modify460.101.638911.638101.63851
1552011.08.01 12:40modify470.101.638811.638101.63851
1562011.08.01 12:40modify480.101.638711.638101.63851
1572011.08.01 12:40modify490.101.638611.638101.63851
1582011.08.01 13:00s/l430.101.638101.638101.6385110.101238.80
1592011.08.01 13:00s/l440.101.638101.638101.638519.101247.90
1602011.08.01 13:00s/l450.101.638101.638101.638518.101256.00
1612011.08.01 13:00s/l460.101.638101.638101.638517.101263.10
1622011.08.01 13:00s/l470.101.638101.638101.638516.101269.20
1632011.08.01 13:00s/l480.101.638101.638101.638515.101274.30
1642011.08.01 13:00s/l490.101.638101.638101.638514.101278.40
1652011.08.01 13:00sell stop520.101.637501.637801.63690
1662011.08.01 13:00sell stop530.101.637401.637701.63690
1672011.08.01 13:00sell stop540.101.637301.637601.63690
1682011.08.01 13:00sell stop550.101.637201.637501.63690
1692011.08.01 13:00sell stop560.101.637101.637401.63690
1702011.08.01 13:00sell stop570.101.637001.637301.63690
1712011.08.01 13:00sell stop580.101.636901.637201.63620
1722011.08.01 13:20sell510.101.637601.637901.63690
1732011.08.01 13:20sell520.101.637501.637801.63690
1742011.08.01 13:20sell530.101.637401.637701.63690
1752011.08.01 13:20sell540.101.637301.637601.63690
1762011.08.01 13:20sell550.101.637201.637501.63690
1772011.08.01 13:20sell560.101.637101.637401.63690
1782011.08.01 13:20sell570.101.637001.637301.63690
1792011.08.01 13:20sell580.101.636901.637201.63620
1802011.08.01 13:20sell stop590.101.634491.634791.63379
1812011.08.01 13:20modify510.101.637601.634991.63690
1822011.08.01 13:20modify520.101.637501.634991.63690
1832011.08.01 13:20modify530.101.637401.634991.63690
1842011.08.01 13:20modify540.101.637301.634991.63690
1852011.08.01 13:20modify550.101.637201.634991.63690
1862011.08.01 13:20modify560.101.637101.634991.63690
1872011.08.01 13:20modify570.101.637001.634991.63690
1882011.08.01 13:20modify580.101.636901.634991.63620
1892011.08.01 13:40s/l510.101.634991.634991.6369025.101303.50
1902011.08.01 13:40s/l520.101.634991.634991.6369024.101327.60
1912011.08.01 13:40s/l530.101.634991.634991.6369023.101350.70
1922011.08.01 13:40s/l540.101.634991.634991.6369022.101372.80
1932011.08.01 13:40s/l550.101.634991.634991.6369021.101393.90
1942011.08.01 13:40s/l560.101.634991.634991.6369020.101414.00
1952011.08.01 13:40s/l570.101.634991.634991.6369019.101433.10
1962011.08.01 13:40s/l580.101.634991.634991.6362018.101451.20
1972011.08.01 13:40sell stop600.101.634391.634691.63379
1982011.08.01 13:40sell stop610.101.634291.634591.63379
1992011.08.01 13:40sell stop620.101.634191.634491.63379
2002011.08.01 13:40sell stop630.101.634091.634391.63379
2012011.08.01 13:40sell stop640.101.633991.634291.63379
2022011.08.01 13:40sell stop650.101.633891.634191.63379
2032011.08.01 13:40sell stop660.101.633791.634091.63309
2042011.08.01 14:00sell590.101.634491.634791.63379
2052011.08.01 14:00sell600.101.634391.634691.63379
2062011.08.01 14:00sell610.101.634291.634591.63379
2072011.08.01 14:00sell620.101.634191.634491.63379
2082011.08.01 14:00sell630.101.634091.634391.63379
2092011.08.01 14:00sell640.101.633991.634291.63379
2102011.08.01 14:00sell650.101.633891.634191.63379
2112011.08.01 14:00sell660.101.633791.634091.63309
2122011.08.01 14:00sell stop670.101.629841.630141.62914
2132011.08.01 14:00modify590.101.634491.630341.63379
2142011.08.01 14:00modify600.101.634391.630341.63379
2152011.08.01 14:00modify610.101.634291.630341.63379
2162011.08.01 14:00modify620.101.634191.630341.63379
2172011.08.01 14:00modify630.101.634091.630341.63379
2182011.08.01 14:00modify640.101.633991.630341.63379
2192011.08.01 14:00modify650.101.633891.630341.63379
2202011.08.01 14:00modify660.101.633791.630341.63309
2212011.08.01 14:20s/l590.101.630341.630341.6337940.501491.70
2222011.08.01 14:20s/l600.101.630341.630341.6337939.501531.20
2232011.08.01 14:20s/l610.101.630341.630341.6337938.501569.70
2242011.08.01 14:20s/l620.101.630341.630341.6337937.501607.20
2252011.08.01 14:20s/l630.101.630341.630341.6337936.501643.70
2262011.08.01 14:20s/l640.101.630341.630341.6337935.501679.20
2272011.08.01 14:20s/l650.101.630341.630341.6337934.501713.70
2282011.08.01 14:20s/l660.101.630341.630341.6330933.501747.20
2292011.08.01 14:20sell stop680.101.629741.630041.62914
2302011.08.01 14:20sell stop690.101.629641.629941.62914
2312011.08.01 14:20sell stop700.101.629541.629841.62914
2322011.08.01 14:20sell stop710.101.629441.629741.62914
2332011.08.01 14:20sell stop720.101.629341.629641.62914
2342011.08.01 14:20sell stop730.101.629241.629541.62914
2352011.08.01 14:20sell stop740.101.629141.629441.62844
2362011.08.01 14:40sell670.101.629841.630141.62914
2372011.08.01 14:40sell680.101.629741.630041.62914
2382011.08.01 14:40sell690.101.629641.629941.62914
2392011.08.01 14:40sell700.101.629541.629841.62914
2402011.08.01 14:40sell710.101.629441.629741.62914
2412011.08.01 14:40sell720.101.629341.629641.62914
2422011.08.01 14:40sell730.101.629241.629541.62914
2432011.08.01 14:40sell740.101.629141.629441.62844
2442011.08.01 14:40sell stop750.101.623631.623931.62293
2452011.08.01 14:40modify670.101.629841.624131.62914
2462011.08.01 14:40modify680.101.629741.624131.62914
2472011.08.01 14:40modify690.101.629641.624131.62914
2482011.08.01 14:40modify700.101.629541.624131.62914
2492011.08.01 14:40modify710.101.629441.624131.62914
2502011.08.01 14:40modify720.101.629341.624131.62914
2512011.08.01 14:40modify730.101.629241.624131.62914
2522011.08.01 14:40modify740.101.629141.624131.62844
2532011.08.01 15:00s/l670.101.624131.624131.6291456.101803.30
2542011.08.01 15:00s/l680.101.624131.624131.6291455.101858.40
2552011.08.01 15:00s/l690.101.624131.624131.6291454.101912.50
2562011.08.01 15:00s/l700.101.624131.624131.6291453.101965.60
2572011.08.01 15:00s/l710.101.624131.624131.6291452.102017.70
2582011.08.01 15:00s/l720.101.624131.624131.6291451.102068.80
2592011.08.01 15:00s/l730.101.624131.624131.6291450.102118.90
2602011.08.01 15:00s/l740.101.624131.624131.6284449.102168.00
2612011.08.01 15:00sell stop760.101.623531.623831.62293
2622011.08.01 15:00sell stop770.101.623431.623731.62293
2632011.08.01 15:00sell stop780.101.623331.623631.62293
2642011.08.01 15:00sell stop790.101.623231.623531.62293
2652011.08.01 15:00sell stop800.101.623131.623431.62293
2662011.08.01 15:00sell stop810.101.623031.623331.62293
2672011.08.01 15:00sell stop820.101.622931.623231.62223
2682011.08.02 12:20sell750.101.623631.623931.62293
2692011.08.02 12:20sell760.101.623531.623831.62293
2702011.08.02 12:20sell770.101.623431.623731.62293
2712011.08.02 12:20sell780.101.623331.623631.62293
2722011.08.02 12:20sell790.101.623231.623531.62293
2732011.08.02 12:20sell800.101.623131.623431.62293
2742011.08.02 12:20modify750.101.623631.623501.62293
2752011.08.02 12:20modify760.101.623531.623501.62293
2762011.08.02 12:20modify750.101.623631.623430.00000
2772011.08.02 12:20modify760.101.623531.623430.00000
2782011.08.02 12:20modify770.101.623431.623430.00000
2792011.08.02 12:20modify780.101.623331.623430.00000
2802011.08.02 12:20modify790.101.623231.623430.00000
2812011.08.02 12:40s/l750.101.623431.623430.000001.002169.00
2822011.08.02 12:40s/l760.101.623431.623430.000000.002169.00
2832011.08.02 12:40s/l770.101.623431.623430.00000-1.002168.00
2842011.08.02 12:40s/l780.101.623431.623430.00000-2.002166.00
2852011.08.02 12:40s/l790.101.623431.623430.00000-3.002163.00
2862011.08.02 12:40s/l800.101.623431.623431.62293-4.002159.00
2872011.08.02 13:00sell810.101.623031.623331.62293
2882011.08.02 13:00sell820.101.622931.623231.62223
2892011.08.02 13:00sell stop830.101.622291.622591.62159
2902011.08.02 13:00modify810.101.623031.622791.62293
2912011.08.02 13:00modify820.101.622931.622791.62223
2922011.08.02 13:20s/l810.101.622791.622791.622931.402160.40
2932011.08.02 13:20s/l820.101.622791.622791.622230.402160.80
2942011.08.02 13:20sell stop840.101.622191.622491.62159
2952011.08.02 13:20sell stop850.101.622091.622391.62159
2962011.08.02 13:20sell stop860.101.621991.622291.62159
2972011.08.02 13:20sell stop870.101.621891.622191.62159
2982011.08.02 13:20sell stop880.101.621791.622091.62159
2992011.08.02 13:20sell stop890.101.621691.621991.62159
3002011.08.02 13:20sell stop900.101.621591.621891.62089
3012011.08.09 14:40sell830.101.622291.622591.62159
3022011.08.09 14:40sell840.101.622191.622491.62159
3032011.08.09 14:40sell850.101.622091.622391.62159
3042011.08.09 14:40sell860.101.621991.622291.62159
3052011.08.09 14:40sell870.101.621891.622191.62159
3062011.08.09 14:40sell880.101.621791.622091.62159
3072011.08.09 14:40sell890.101.621691.621991.62159
3082011.08.09 14:40sell900.101.621591.621891.62089
3092011.08.09 14:40sell stop910.101.617511.617811.61681
3102011.08.09 14:40modify830.101.622291.618011.62159
3112011.08.09 14:40modify840.101.622191.618011.62159
3122011.08.09 14:40modify850.101.622091.618011.62159
3132011.08.09 14:40modify860.101.621991.618011.62159
3142011.08.09 14:40modify870.101.621891.618011.62159
3152011.08.09 14:40modify880.101.621791.618011.62159
3162011.08.09 14:40modify890.101.621691.618011.62159
3172011.08.09 14:40modify900.101.621591.618011.62089
3182011.08.09 15:00s/l830.101.618011.618011.6215941.802202.60
3192011.08.09 15:00s/l840.101.618011.618011.6215940.802243.40
3202011.08.09 15:00s/l850.101.618011.618011.6215939.802283.20
3212011.08.09 15:00s/l860.101.618011.618011.6215938.802322.00
3222011.08.09 15:00s/l870.101.618011.618011.6215937.802359.80
3232011.08.09 15:00s/l880.101.618011.618011.6215936.802396.60
3242011.08.09 15:00s/l890.101.618011.618011.6215935.802432.40
3252011.08.09 15:00s/l900.101.618011.618011.6208934.802467.20
3262011.08.09 15:00sell stop920.101.617411.617711.61681
3272011.08.09 15:00sell stop930.101.617311.617611.61681
3282011.08.09 15:00sell stop940.101.617211.617511.61681
3292011.08.09 15:00sell stop950.101.617111.617411.61681
3302011.08.09 15:00sell stop960.101.617011.617311.61681
3312011.08.09 15:00sell stop970.101.616911.617211.61681
3322011.08.09 15:00sell stop980.101.616811.617111.61611
3332011.08.10 14:00sell910.101.617511.617811.61681
3342011.08.10 14:00sell920.101.617411.617711.61681
3352011.08.10 14:00sell930.101.617311.617611.61681
3362011.08.10 14:00sell940.101.617211.617511.61681
3372011.08.10 14:00modify910.101.617511.617510.00000
3382011.08.10 14:00modify920.101.617411.617510.00000
3392011.08.10 14:00modify930.101.617311.617510.00000
3402011.08.10 14:20s/l910.101.617511.617510.00000-1.002466.20
3412011.08.10 14:20s/l920.101.617511.617510.00000-2.002464.20
3422011.08.10 14:20s/l930.101.617511.617510.00000-3.002461.20
3432011.08.10 14:20s/l940.101.617511.617511.61681-4.002457.20
3442011.08.10 14:40sell950.101.617111.617411.61681
3452011.08.10 14:40sell960.101.617011.617311.61681
3462011.08.10 14:40sell970.101.616911.617211.61681
3472011.08.10 14:40sell980.101.616811.617111.61611
3482011.08.10 14:40sell stop990.101.612261.612561.61156
3492011.08.10 14:40modify950.101.617111.612761.61681
3502011.08.10 14:40modify960.101.617011.612761.61681
3512011.08.10 14:40modify970.101.616911.612761.61681
3522011.08.10 14:40modify980.101.616811.612761.61611
3532011.08.10 15:00s/l950.101.612761.612761.6168142.502499.70
3542011.08.10 15:00s/l960.101.612761.612761.6168141.502541.20
3552011.08.10 15:00s/l970.101.612761.612761.6168140.502581.70
3562011.08.10 15:00s/l980.101.612761.612761.6161139.502621.20
3572011.08.10 15:00sell stop1000.101.612161.612461.61156
3582011.08.10 15:00sell stop1010.101.612061.612361.61156
3592011.08.10 15:00sell stop1020.101.611961.612261.61156
3602011.08.10 15:00sell stop1030.101.611861.612161.61156
3612011.08.10 15:00sell stop1040.101.611761.612061.61156
3622011.08.10 15:00sell stop1050.101.611661.611961.61156
3632011.08.10 15:00sell stop1060.101.611561.611861.61086
3642011.08.10 22:00sell990.101.612261.612561.61156
3652011.08.10 22:20s/l990.101.612561.612561.61156-4.002617.20
3662011.08.10 22:40sell1000.101.612161.612461.61156
3672011.08.10 22:40sell1010.101.612061.612361.61156
3682011.08.10 22:40sell1020.101.611961.612261.61156
3692011.08.10 22:40sell1030.101.611861.612161.61156
3702011.08.10 22:40sell1040.101.611761.612061.61156
3712011.08.10 22:40sell1050.101.611661.611961.61156
3722011.08.10 22:40sell1060.101.611561.611861.61086
3732011.08.10 22:40sell stop1070.101.611011.611311.61031
3742011.08.10 22:40modify1000.101.612161.611511.61156
3752011.08.10 22:40modify1010.101.612061.611511.61156
3762011.08.10 22:40modify1020.101.611961.611511.61156
3772011.08.10 22:40modify1030.101.611861.611511.61156
3782011.08.10 22:40modify1040.101.611761.611511.61156
3792011.08.10 22:40modify1050.101.611661.611511.61156
3802011.08.10 22:40modify1060.101.611561.611511.61086
3812011.08.10 23:00s/l1000.101.611511.611511.611565.502622.70
3822011.08.10 23:00s/l1010.101.611511.611511.611564.502627.20
3832011.08.10 23:00s/l1020.101.611511.611511.611563.502630.70
3842011.08.10 23:00s/l1030.101.611511.611511.611562.502633.20
3852011.08.10 23:00s/l1040.101.611511.611511.611561.502634.70
3862011.08.10 23:00s/l1050.101.611511.611511.611560.502635.20
3872011.08.10 23:00s/l1060.101.611511.611511.61086-0.502634.70
3882011.08.10 23:00sell stop1080.101.610911.611211.61031
3892011.08.10 23:00sell stop1090.101.610811.611111.61031
3902011.08.10 23:00sell stop1100.101.610711.611011.61031
3912011.08.10 23:00sell stop1110.101.610611.610911.61031
3922011.08.10 23:00sell stop1120.101.610511.610811.61031
3932011.08.10 23:00sell stop1130.101.610411.610711.61031
3942011.08.10 23:00sell stop1140.101.610311.610611.60961
3952011.08.11 01:00sell1070.101.611011.611311.61031
3962011.08.11 01:20s/l1070.101.611311.611311.61031-4.002630.70
3972011.08.16 18:40buy350.101.647681.647381.64838
3982011.08.16 19:00s/l350.101.647381.647381.64838-4.002626.70
3992011.08.17 10:40buy360.101.647781.647481.64838
4002011.08.17 10:40buy370.101.647881.647581.64838
4012011.08.17 10:40buy380.101.647981.647681.64838
4022011.08.17 10:40modify360.101.647781.647681.64838
4032011.08.17 10:40modify370.101.647881.647681.64838
4042011.08.17 11:06s/l360.101.647681.647681.64838-2.002624.70
4052011.08.17 11:06s/l370.101.647681.647681.64838-3.002621.70
4062011.08.17 11:06s/l380.101.647681.647681.64838-4.002617.70
4072011.08.17 11:33buy390.101.648081.647781.64838
4082011.08.17 11:33buy400.101.648181.647881.64838
4092011.08.17 11:33buy410.101.648281.647981.64838
4102011.08.17 11:33buy420.101.648381.648081.64908
4112011.08.17 11:33buy stop1150.101.653061.652761.65376
4122011.08.17 11:33modify390.101.648081.652561.64838
4132011.08.17 11:33modify400.101.648181.652561.64838
4142011.08.17 11:33modify410.101.648281.652561.64838
4152011.08.17 11:33modify420.101.648381.652561.64908
4162011.08.17 12:00t/p390.101.648381.652561.648382.002619.70
4172011.08.17 12:00t/p400.101.648381.652561.648381.002620.70
4182011.08.17 12:00t/p410.101.648381.652561.648380.002620.70
4192011.08.17 12:00t/p420.101.649081.652561.649086.002626.70
4202011.08.17 12:00buy stop1160.101.653161.652861.65376
4212011.08.17 12:00buy stop1170.101.653261.652961.65376
4222011.08.17 12:00buy stop1180.101.653361.653061.65376
4232011.08.17 12:00buy stop1190.101.653461.653161.65376
4242011.08.17 12:00buy stop1200.101.653561.653261.65376
4252011.08.17 12:00buy stop1210.101.653661.653361.65376
4262011.08.17 12:00buy stop1220.101.653761.653461.65446
4272011.08.17 14:00buy1150.101.653061.652761.65376
4282011.08.17 14:00buy1160.101.653161.652861.65376
4292011.08.17 14:00buy1170.101.653261.652961.65376
4302011.08.17 14:00buy1180.101.653361.653061.65376
4312011.08.17 14:00buy1190.101.653461.653161.65376
4322011.08.17 14:00buy1200.101.653561.653261.65376
4332011.08.17 14:00buy1210.101.653661.653361.65376
4342011.08.17 14:00buy1220.101.653761.653461.65446
4352011.08.17 14:00buy stop1230.101.655971.655671.65667
4362011.08.17 14:00modify1150.101.653061.655471.65376
4372011.08.17 14:00modify1160.101.653161.655471.65376
4382011.08.17 14:00modify1170.101.653261.655471.65376
4392011.08.17 14:00modify1180.101.653361.655471.65376
4402011.08.17 14:00modify1190.101.653461.655471.65376
4412011.08.17 14:00modify1200.101.653561.655471.65376
4422011.08.17 14:00modify1210.101.653661.655471.65376
4432011.08.17 14:00modify1220.101.653761.655471.65446
4442011.08.17 14:20s/l1150.101.655471.655471.6537623.102649.80
4452011.08.17 14:20s/l1160.101.655471.655471.6537622.102671.90
4462011.08.17 14:20s/l1170.101.655471.655471.6537621.102693.00
4472011.08.17 14:20s/l1180.101.655471.655471.6537620.102713.10
4482011.08.17 14:20s/l1190.101.655471.655471.6537619.102732.20
4492011.08.17 14:20s/l1200.101.655471.655471.6537618.102750.30
4502011.08.17 14:20s/l1210.101.655471.655471.6537617.102767.40
4512011.08.17 14:20s/l1220.101.655471.655471.6544616.102783.50
4522011.08.17 14:20buy stop1240.101.656071.655771.65667
4532011.08.17 14:20buy stop1250.101.656171.655871.65667
4542011.08.17 14:20buy stop1260.101.656271.655971.65667
4552011.08.17 14:20buy stop1270.101.656371.656071.65667
4562011.08.17 14:20buy stop1280.101.656471.656171.65667
4572011.08.17 14:20buy stop1290.101.656571.656271.65667
4582011.08.17 14:20buy stop1300.101.656671.656371.65737
4592011.08.17 14:40buy1230.101.655971.655671.65667
4602011.08.17 14:40buy1240.101.656071.655771.65667
4612011.08.17 14:40buy1250.101.656171.655871.65667
4622011.08.17 14:40buy1260.101.656271.655971.65667
4632011.08.17 14:40buy1270.101.656371.656071.65667
4642011.08.17 14:40buy1280.101.656471.656171.65667
4652011.08.17 14:40buy1290.101.656571.656271.65667
4662011.08.17 14:40buy1300.101.656671.656371.65737
4672011.08.17 14:40buy stop1310.101.659151.658851.65985
4682011.08.17 14:40modify1230.101.655971.658651.65667
4692011.08.17 14:40modify1240.101.656071.658651.65667
4702011.08.17 14:40modify1250.101.656171.658651.65667
4712011.08.17 14:40modify1260.101.656271.658651.65667
4722011.08.17 14:40modify1270.101.656371.658651.65667
4732011.08.17 14:40modify1280.101.656471.658651.65667
4742011.08.17 14:40modify1290.101.656571.658651.65667
4752011.08.17 14:40modify1300.101.656671.658651.65737
4762011.08.17 15:00s/l1230.101.658651.658651.6566725.802809.30
4772011.08.17 15:00s/l1240.101.658651.658651.6566724.802834.10
4782011.08.17 15:00s/l1250.101.658651.658651.6566723.802857.90
4792011.08.17 15:00s/l1260.101.658651.658651.6566722.802880.70
4802011.08.17 15:00s/l1270.101.658651.658651.6566721.802902.50
4812011.08.17 15:00s/l1280.101.658651.658651.6566720.802923.30
4822011.08.17 15:00s/l1290.101.658651.658651.6566719.802943.10
4832011.08.17 15:00s/l1300.101.658651.658651.6573718.802961.90
4842011.08.17 15:00buy stop1320.101.659251.658951.65985
4852011.08.17 15:00buy stop1330.101.659351.659051.65985
4862011.08.17 15:00buy stop1340.101.659451.659151.65985
4872011.08.17 15:00buy stop1350.101.659551.659251.65985
4882011.08.17 15:00buy stop1360.101.659651.659351.65985
4892011.08.17 15:00buy stop1370.101.659751.659451.65985
4902011.08.17 15:00buy stop1380.101.659851.659551.66055
4912011.08.17 17:00buy1310.101.659151.658851.65985
4922011.08.17 17:20s/l1310.101.658851.658851.65985-4.002957.90
4932011.08.19 14:00buy1320.101.659251.658951.65985
4942011.08.19 14:00buy1330.101.659351.659051.65985
4952011.08.19 14:00buy1340.101.659451.659151.65985
4962011.08.19 14:00modify1320.101.659251.659151.65985
4972011.08.19 14:00modify1330.101.659351.659151.65985
4982011.08.19 14:20s/l1320.101.659151.659151.65985-2.002955.90
4992011.08.19 14:20s/l1330.101.659151.659151.65985-3.002952.90
5002011.08.19 14:20s/l1340.101.659151.659151.65985-4.002948.90
5012011.08.19 14:40buy1350.101.659551.659251.65985
5022011.08.19 14:40buy1360.101.659651.659351.65985
5032011.08.19 14:40buy1370.101.659751.659451.65985
5042011.08.19 14:40buy1380.101.659851.659551.66055
5052011.08.19 14:40buy stop1390.101.662011.661711.66271
5062011.08.19 14:40modify1350.101.659551.661511.65985
5072011.08.19 14:40modify1360.101.659651.661511.65985
5082011.08.19 14:40modify1370.101.659751.661511.65985
5092011.08.19 14:40modify1380.101.659851.661511.66055
5102011.08.19 15:00s/l1350.101.661511.661511.6598518.602967.50
5112011.08.19 15:00s/l1360.101.661511.661511.6598517.602985.10
5122011.08.19 15:00s/l1370.101.661511.661511.6598516.603001.70
5132011.08.19 15:00s/l1380.101.661511.661511.6605515.603017.30
5142011.08.19 15:00buy stop1400.101.662111.661811.66271
5152011.08.19 15:00buy stop1410.101.662211.661911.66271
5162011.08.19 15:00buy stop1420.101.662311.662011.66271
5172011.08.19 15:00buy stop1430.101.662411.662111.66271
5182011.08.19 15:00buy stop1440.101.662511.662211.66271
5192011.08.19 15:00buy stop1450.101.662611.662311.66271
5202011.08.19 15:00buy stop1460.101.662711.662411.66341
5212011.09.05 10:40sell1080.101.610911.611211.61031
5222011.09.05 10:40sell1090.101.610811.611111.61031
5232011.09.05 10:40sell1100.101.610711.611011.61031
5242011.09.05 10:40sell1110.101.610611.610911.61031
5252011.09.05 10:40sell1120.101.610511.610811.61031
5262011.09.05 10:40sell1130.101.610411.610711.61031
5272011.09.05 10:40sell1140.101.610311.610611.60961
5282011.09.05 10:40sell stop1470.101.609131.609431.60843
5292011.09.05 10:40modify1080.101.610911.609631.61031
5302011.09.05 10:40modify1090.101.610811.609631.61031
5312011.09.05 10:40modify1100.101.610711.609631.61031
5322011.09.05 10:40modify1110.101.610611.609631.61031
5332011.09.05 10:40modify1120.101.610511.609631.61031
5342011.09.05 10:40modify1130.101.610411.609631.61031
5352011.09.05 10:40modify1140.101.610311.609631.60961
5362011.09.05 11:00s/l1080.101.609631.609631.6103111.803029.10
5372011.09.05 11:00s/l1090.101.609631.609631.6103110.803039.90
5382011.09.05 11:00s/l1100.101.609631.609631.610319.803049.70
5392011.09.05 11:00s/l1110.101.609631.609631.610318.803058.50
5402011.09.05 11:00s/l1120.101.609631.609631.610317.803066.30
5412011.09.05 11:00s/l1130.101.609631.609631.610316.803073.10
5422011.09.05 11:00s/l1140.101.609631.609631.609615.803078.90
5432011.09.05 11:00sell stop1480.101.609031.609331.60843
5442011.09.05 11:00sell stop1490.101.608931.609231.60843
5452011.09.05 11:00sell stop1500.101.608831.609131.60843
5462011.09.05 11:00sell stop1510.101.608731.609031.60843
5472011.09.05 11:00sell stop1520.101.608631.608931.60843
5482011.09.05 11:00sell stop1530.101.608531.608831.60843
5492011.09.05 11:00sell stop1540.101.608431.608731.60773
5502011.09.05 14:40sell1470.101.609131.609431.60843
5512011.09.05 14:40sell1480.101.609031.609331.60843
5522011.09.05 14:40sell1490.101.608931.609231.60843
5532011.09.05 14:40sell1500.101.608831.609131.60843
5542011.09.05 14:40sell1510.101.608731.609031.60843
5552011.09.05 14:40sell1520.101.608631.608931.60843
5562011.09.05 14:40sell1530.101.608531.608831.60843
5572011.09.05 14:40sell1540.101.608431.608731.60773
5582011.09.05 14:40sell stop1550.101.606081.606381.60538
5592011.09.05 14:40modify1470.101.609131.606581.60843
5602011.09.05 14:40modify1480.101.609031.606581.60843
5612011.09.05 14:40modify1490.101.608931.606581.60843
5622011.09.05 14:40modify1500.101.608831.606581.60843
5632011.09.05 14:40modify1510.101.608731.606581.60843
5642011.09.05 14:40modify1520.101.608631.606581.60843
5652011.09.05 14:40modify1530.101.608531.606581.60843
5662011.09.05 14:40modify1540.101.608431.606581.60773
5672011.09.05 15:00s/l1470.101.606581.606581.6084324.503103.40
5682011.09.05 15:00s/l1480.101.606581.606581.6084323.503126.90
5692011.09.05 15:00s/l1490.101.606581.606581.6084322.503149.40
5702011.09.05 15:00s/l1500.101.606581.606581.6084321.503170.90
5712011.09.05 15:00s/l1510.101.606581.606581.6084320.503191.40
5722011.09.05 15:00s/l1520.101.606581.606581.6084319.503210.90
5732011.09.05 15:00s/l1530.101.606581.606581.6084318.503229.40
5742011.09.05 15:00s/l1540.101.606581.606581.6077317.503246.90
5752011.09.05 15:00sell stop1560.101.605981.606281.60538
5762011.09.05 15:00sell stop1570.101.605881.606181.60538
5772011.09.05 15:00sell stop1580.101.605781.606081.60538
5782011.09.05 15:00sell stop1590.101.605681.605981.60538
5792011.09.05 15:00sell stop1600.101.605581.605881.60538
5802011.09.05 15:00sell stop1610.101.605481.605781.60538
5812011.09.05 15:00sell stop1620.101.605381.605681.60468
5822011.09.06 12:40sell1550.101.606081.606381.60538
5832011.09.06 12:40sell1560.101.605981.606281.60538
5842011.09.06 12:40sell1570.101.605881.606181.60538
5852011.09.06 12:40sell1580.101.605781.606081.60538
5862011.09.06 12:40sell1590.101.605681.605981.60538
5872011.09.06 12:40modify1550.101.606081.606061.60538
5882011.09.06 12:40modify1550.101.606081.605980.00000
5892011.09.06 12:40modify1560.101.605981.605980.00000
5902011.09.06 12:40modify1570.101.605881.605980.00000
5912011.09.06 12:40modify1580.101.605781.605980.00000
5922011.09.06 13:00s/l1550.101.605981.605980.000000.003246.90
5932011.09.06 13:00s/l1560.101.605981.605980.00000-1.003245.90
5942011.09.06 13:00s/l1570.101.605981.605980.00000-2.003243.90
5952011.09.06 13:00s/l1580.101.605981.605980.00000-3.003240.90
5962011.09.06 13:00s/l1590.101.605981.605981.60538-4.003236.90
5972011.09.06 13:20sell1600.101.605581.605881.60538
5982011.09.06 13:20sell1610.101.605481.605781.60538
5992011.09.06 13:20sell1620.101.605381.605681.60468
6002011.09.06 13:20sell stop1630.101.602551.602851.60185
6012011.09.06 13:20modify1600.101.605581.603051.60538
6022011.09.06 13:20modify1610.101.605481.603051.60538
6032011.09.06 13:20modify1620.101.605381.603051.60468
6042011.09.06 13:40s/l1600.101.603051.603051.6053824.303261.20
6052011.09.06 13:40s/l1610.101.603051.603051.6053823.303284.50
6062011.09.06 13:40s/l1620.101.603051.603051.6046822.303306.80
6072011.09.06 13:40sell stop1640.101.602451.602751.60185
6082011.09.06 13:40sell stop1650.101.602351.602651.60185
6092011.09.06 13:40sell stop1660.101.602251.602551.60185
6102011.09.06 13:40sell stop1670.101.602151.602451.60185
6112011.09.06 13:40sell stop1680.101.602051.602351.60185
6122011.09.06 13:40sell stop1690.101.601951.602251.60185
6132011.09.06 13:40sell stop1700.101.601851.602151.60115
6142011.09.06 14:00sell1630.101.602551.602851.60185
6152011.09.06 14:00sell1640.101.602451.602751.60185
6162011.09.06 14:00sell1650.101.602351.602651.60185
6172011.09.06 14:00sell1660.101.602251.602551.60185
6182011.09.06 14:00sell1670.101.602151.602451.60185
6192011.09.06 14:00sell1680.101.602051.602351.60185
6202011.09.06 14:00sell1690.101.601951.602251.60185
6212011.09.06 14:00sell1700.101.601851.602151.60115
6222011.09.06 14:00sell stop1710.101.598021.598321.59732
6232011.09.06 14:00modify1630.101.602551.598521.60185
6242011.09.06 14:00modify1640.101.602451.598521.60185
6252011.09.06 14:00modify1650.101.602351.598521.60185
6262011.09.06 14:00modify1660.101.602251.598521.60185
6272011.09.06 14:00modify1670.101.602151.598521.60185
6282011.09.06 14:00modify1680.101.602051.598521.60185
6292011.09.06 14:00modify1690.101.601951.598521.60185
6302011.09.06 14:00modify1700.101.601851.598521.60115
6312011.09.06 14:20s/l1630.101.598521.598521.6018539.303346.10
6322011.09.06 14:20s/l1640.101.598521.598521.6018538.303384.40
6332011.09.06 14:20s/l1650.101.598521.598521.6018537.303421.70
6342011.09.06 14:20s/l1660.101.598521.598521.6018536.303458.00
6352011.09.06 14:20s/l1670.101.598521.598521.6018535.303493.30
6362011.09.06 14:20s/l1680.101.598521.598521.6018534.303527.60
6372011.09.06 14:20s/l1690.101.598521.598521.6018533.303560.90
6382011.09.06 14:20s/l1700.101.598521.598521.6011532.303593.20
6392011.09.06 14:20sell stop1720.101.597921.598221.59732
6402011.09.06 14:20sell stop1730.101.597821.598121.59732
6412011.09.06 14:20sell stop1740.101.597721.598021.59732
6422011.09.06 14:20sell stop1750.101.597621.597921.59732
6432011.09.06 14:20sell stop1760.101.597521.597821.59732
6442011.09.06 14:20sell stop1770.101.597421.597721.59732
6452011.09.06 14:20sell stop1780.101.597321.597621.59662
6462011.09.06 14:40sell1710.101.598021.598321.59732
6472011.09.06 14:40sell1720.101.597921.598221.59732
6482011.09.06 14:40sell1730.101.597821.598121.59732
6492011.09.06 14:40sell1740.101.597721.598021.59732
6502011.09.06 14:40sell1750.101.597621.597921.59732
6512011.09.06 14:40sell1760.101.597521.597821.59732
6522011.09.06 14:40sell1770.101.597421.597721.59732
6532011.09.06 14:40sell1780.101.597321.597621.59662
6542011.09.06 14:40sell stop1790.101.591991.592291.59129
6552011.09.06 14:40modify1710.101.598021.592491.59732
6562011.09.06 14:40modify1720.101.597921.592491.59732
6572011.09.06 14:40modify1730.101.597821.592491.59732
6582011.09.06 14:40modify1740.101.597721.592491.59732
6592011.09.06 14:40modify1750.101.597621.592491.59732
6602011.09.06 14:40modify1760.101.597521.592491.59732
6612011.09.06 14:40modify1770.101.597421.592491.59732
6622011.09.06 14:40modify1780.101.597321.592491.59662
6632011.09.06 15:00s/l1710.101.592491.592491.5973254.303647.50
6642011.09.06 15:00s/l1720.101.592491.592491.5973253.303700.80
6652011.09.06 15:00s/l1730.101.592491.592491.5973252.303753.10
6662011.09.06 15:00s/l1740.101.592491.592491.5973251.303804.40
6672011.09.06 15:00s/l1750.101.592491.592491.5973250.303854.70
6682011.09.06 15:00s/l1760.101.592491.592491.5973249.303904.00
6692011.09.06 15:00s/l1770.101.592491.592491.5973248.303952.30
6702011.09.06 15:00s/l1780.101.592491.592491.5966247.303999.60
6712011.09.06 15:00sell stop1800.101.591891.592191.59129
6722011.09.06 15:00sell stop1810.101.591791.592091.59129
6732011.09.06 15:00sell stop1820.101.591691.591991.59129
6742011.09.06 15:00sell stop1830.101.591591.591891.59129
6752011.09.06 15:00sell stop1840.101.591491.591791.59129
6762011.09.06 15:00sell stop1850.101.591391.591691.59129
6772011.09.06 15:00sell stop1860.101.591291.591591.59059
6782011.09.07 17:00sell1790.101.591991.592291.59129
6792011.09.07 17:00sell1800.101.591891.592191.59129
6802011.09.07 17:00sell1810.101.591791.592091.59129
6812011.09.07 17:00modify1790.101.591991.592090.00000
6822011.09.07 17:00modify1800.101.591891.592090.00000
6832011.09.07 17:20s/l1790.101.592091.592090.00000-2.003997.60
6842011.09.07 17:20s/l1800.101.592091.592090.00000-3.003994.60
6852011.09.07 17:20s/l1810.101.592091.592091.59129-4.003990.60
6862011.09.08 06:40sell1820.101.591691.591991.59129
6872011.09.08 07:00s/l1820.101.591991.591991.59129-4.003986.60
6882011.09.08 09:00sell1830.101.591591.591891.59129
6892011.09.08 09:00sell1840.101.591491.591791.59129
6902011.09.08 09:00sell1850.101.591391.591691.59129
6912011.09.08 09:00sell1860.101.591291.591591.59059
6922011.09.08 09:00sell stop1870.101.591221.591521.59052
6932011.09.08 09:00modify1830.101.591591.591590.00000
6942011.09.08 09:00modify1840.101.591491.591590.00000
6952011.09.08 09:00modify1850.101.591391.591590.00000
6962011.09.08 09:20s/l1830.101.591591.591590.00000-1.003985.60
6972011.09.08 09:20s/l1840.101.591591.591590.00000-2.003983.60
6982011.09.08 09:20s/l1850.101.591591.591590.00000-3.003980.60
6992011.09.08 09:20s/l1860.101.591591.591591.59059-4.003976.60
7002011.09.08 09:20sell stop1880.101.591121.591421.59052
7012011.09.08 09:20sell stop1890.101.591021.591321.59052
7022011.09.08 09:20sell stop1900.101.590921.591221.59052
7032011.09.08 09:20sell stop1910.101.590821.591121.59052
7042011.09.08 09:20sell stop1920.101.590721.591021.59052
7052011.09.08 09:20sell stop1930.101.590621.590921.59052
7062011.09.08 09:20sell stop1940.101.590521.590821.58982
7072011.09.09 10:40sell1870.101.591221.591521.59052
7082011.09.09 10:40sell1880.101.591121.591421.59052
7092011.09.09 10:40sell1890.101.591021.591321.59052
7102011.09.09 10:40sell1900.101.590921.591221.59052
7112011.09.09 10:40sell1910.101.590821.591121.59052
7122011.09.09 10:40sell1920.101.590721.591021.59052
7132011.09.09 10:40sell1930.101.590621.590921.59052
7142011.09.09 10:40sell1940.101.590521.590821.58982
7152011.09.09 10:40sell stop1950.101.589271.589571.58857
7162011.09.09 10:40modify1870.101.591221.589771.59052
7172011.09.09 10:40modify1880.101.591121.589771.59052
7182011.09.09 10:40modify1890.101.591021.589771.59052
7192011.09.09 10:40modify1900.101.590921.589771.59052
7202011.09.09 10:40modify1910.101.590821.589771.59052
7212011.09.09 10:40modify1920.101.590721.589771.59052
7222011.09.09 10:40modify1930.101.590621.589771.59052
7232011.09.09 10:40modify1940.101.590521.589771.58982
7242011.09.09 11:00s/l1870.101.589771.589771.5905213.503990.10
7252011.09.09 11:00s/l1880.101.589771.589771.5905212.504002.60
7262011.09.09 11:00s/l1890.101.589771.589771.5905211.504014.10
7272011.09.09 11:00s/l1900.101.589771.589771.5905210.504024.60
7282011.09.09 11:00s/l1910.101.589771.589771.590529.504034.10
7292011.09.09 11:00s/l1920.101.589771.589771.590528.504042.60
7302011.09.09 11:00s/l1930.101.589771.589771.590527.504050.10
7312011.09.09 11:00s/l1940.101.589771.589771.589826.504056.60
7322011.09.09 11:00sell stop1960.101.589171.589471.58857
7332011.09.09 11:00sell stop1970.101.589071.589371.58857
7342011.09.09 11:00sell stop1980.101.588971.589271.58857
7352011.09.09 11:00sell stop1990.101.588871.589171.58857
7362011.09.09 11:00sell stop2000.101.588771.589071.58857
7372011.09.09 11:00sell stop2010.101.588671.588971.58857
7382011.09.09 11:00sell stop2020.101.588571.588871.58787
7392011.09.09 14:40sell1950.101.589271.589571.58857
7402011.09.09 14:40sell1960.101.589171.589471.58857
7412011.09.09 14:40sell1970.101.589071.589371.58857
7422011.09.09 14:40sell1980.101.588971.589271.58857
7432011.09.09 14:40sell1990.101.588871.589171.58857
7442011.09.09 14:40sell2000.101.588771.589071.58857
7452011.09.09 14:40sell2010.101.588671.588971.58857
7462011.09.09 14:40sell2020.101.588571.588871.58787
7472011.09.09 14:40sell stop2030.101.585351.585651.58465
7482011.09.09 14:40modify1950.101.589271.585851.58857
7492011.09.09 14:40modify1960.101.589171.585851.58857
7502011.09.09 14:40modify1970.101.589071.585851.58857
7512011.09.09 14:40modify1980.101.588971.585851.58857
7522011.09.09 14:40modify1990.101.588871.585851.58857
7532011.09.09 14:40modify2000.101.588771.585851.58857
7542011.09.09 14:40modify2010.101.588671.585851.58857
7552011.09.09 14:40modify2020.101.588571.585851.58787
7562011.09.09 15:00s/l1950.101.585851.585851.5885733.204089.80
7572011.09.09 15:00s/l1960.101.585851.585851.5885732.204122.00
7582011.09.09 15:00s/l1970.101.585851.585851.5885731.204153.20
7592011.09.09 15:00s/l1980.101.585851.585851.5885730.204183.40
7602011.09.09 15:00s/l1990.101.585851.585851.5885729.204212.60
7612011.09.09 15:00s/l2000.101.585851.585851.5885728.204240.80
7622011.09.09 15:00s/l2010.101.585851.585851.5885727.204268.00
7632011.09.09 15:00s/l2020.101.585851.585851.5878726.204294.20
7642011.09.09 15:00sell stop2040.101.585251.585551.58465
7652011.09.09 15:00sell stop2050.101.585151.585451.58465
7662011.09.09 15:00sell stop2060.101.585051.585351.58465
7672011.09.09 15:00sell stop2070.101.584951.585251.58465
7682011.09.09 15:00sell stop2080.101.584851.585151.58465
7692011.09.09 15:00sell stop2090.101.584751.585051.58465
7702011.09.09 15:00sell stop2100.101.584651.584951.58395
7712011.09.09 16:20sell2030.101.585351.585651.58465
7722011.09.09 16:20sell2040.101.585251.585551.58465
7732011.09.09 16:20sell2050.101.585151.585451.58465
7742011.09.09 16:20sell2060.101.585051.585351.58465
7752011.09.09 16:20sell2070.101.584951.585251.58465
7762011.09.09 16:20modify2030.101.585351.585250.00000
7772011.09.09 16:20modify2040.101.585251.585250.00000
7782011.09.09 16:20modify2050.101.585151.585250.00000
7792011.09.09 16:20modify2060.101.585051.585250.00000
7802011.09.09 16:40s/l2030.101.585251.585250.000000.004294.20
7812011.09.09 16:40s/l2040.101.585251.585250.00000-1.004293.20
7822011.09.09 16:40s/l2050.101.585251.585250.00000-2.004291.20
7832011.09.09 16:40s/l2060.101.585251.585250.00000-3.004288.20
7842011.09.09 16:40s/l2070.101.585251.585251.58465-4.004284.20
7852011.09.09 17:00sell2080.101.584851.585151.58465
7862011.09.09 17:00sell2090.101.584751.585051.58465
7872011.09.09 17:00sell2100.101.584651.584951.58395
7882011.09.09 17:00sell stop2110.101.584331.584631.58363
7892011.09.09 17:00modify2080.101.584851.584831.58465
7902011.09.09 17:00modify2090.101.584751.584950.00000
7912011.09.09 17:20s/l2080.101.584831.584831.58465-0.804283.40
7922011.09.09 17:20s/l2090.101.584951.584950.00000-3.004280.40
7932011.09.09 17:20s/l2100.101.584951.584951.58395-4.004276.40
7942011.09.09 17:20sell stop2120.101.584231.584531.58363
7952011.09.09 17:20sell stop2130.101.584131.584431.58363
7962011.09.09 17:20sell stop2140.101.584031.584331.58363
7972011.09.09 17:20sell stop2150.101.583931.584231.58363
7982011.09.09 17:20sell stop2160.101.583831.584131.58363
7992011.09.09 17:20sell stop2170.101.583731.584031.58363
8002011.09.09 17:20sell stop2180.101.583631.583931.58293
8012011.09.11 20:00sell2110.101.584331.584631.58363
8022011.09.11 20:00sell2120.101.584231.584531.58363
8032011.09.11 20:00sell2130.101.584131.584431.58363
8042011.09.11 20:00sell2140.101.584031.584331.58363
8052011.09.11 20:00sell2150.101.583931.584231.58363
8062011.09.11 20:00sell2160.101.583831.584131.58363
8072011.09.11 20:00sell2170.101.583731.584031.58363
8082011.09.11 20:00sell2180.101.583631.583931.58293
8092011.09.11 20:00sell stop2190.101.583281.583581.58258
8102011.09.11 20:00modify2110.101.584331.583781.58363
8112011.09.11 20:00modify2120.101.584231.583781.58363
8122011.09.11 20:00modify2130.101.584131.583781.58363
8132011.09.11 20:00modify2140.101.584031.583781.58363
8142011.09.11 20:00modify2150.101.583931.583781.58363
8152011.09.11 20:00modify2160.101.583831.583781.58363
8162011.09.11 20:00modify2170.101.583731.583930.00000
8172011.09.11 20:20t/p2110.101.583631.583781.583636.004282.40
8182011.09.11 20:20t/p2120.101.583631.583781.583635.004287.40
8192011.09.11 20:20t/p2130.101.583631.583781.583634.004291.40
8202011.09.11 20:20t/p2140.101.583631.583781.583633.004294.40
8212011.09.11 20:20t/p2150.101.583631.583781.583632.004296.40
8222011.09.11 20:20t/p2160.101.583631.583781.583631.004297.40
8232011.09.11 20:20t/p2180.101.582931.583931.582936.004303.40
8242011.09.11 20:20sell2190.101.583281.583581.58258
8252011.09.11 20:20sell stop2200.101.582381.582681.58168
8262011.09.11 20:20modify2170.101.583731.582880.00000
8272011.09.11 20:20modify2190.101.583281.582881.58258
8282011.09.11 20:40s/l2170.101.582881.582880.000007.504310.90
8292011.09.11 20:40s/l2190.101.582881.582881.582583.004313.90
8302011.09.11 20:40sell stop2210.101.582281.582581.58168
8312011.09.11 20:40sell stop2220.101.582181.582481.58168
8322011.09.11 20:40sell stop2230.101.582081.582381.58168
8332011.09.11 20:40sell stop2240.101.581981.582281.58168
8342011.09.11 20:40sell stop2250.101.581881.582181.58168
8352011.09.11 20:40sell stop2260.101.581781.582081.58168
8362011.09.11 20:40sell stop2270.101.581681.581981.58098
8372011.09.11 21:00sell2200.101.582381.582681.58168
8382011.09.11 21:00sell2210.101.582281.582581.58168
8392011.09.11 21:00sell2220.101.582181.582481.58168
8402011.09.11 21:00sell2230.101.582081.582381.58168
8412011.09.11 21:00modify2200.101.582381.582380.00000
8422011.09.11 21:00modify2210.101.582281.582380.00000
8432011.09.11 21:00modify2220.101.582181.582380.00000
8442011.09.11 21:20s/l2200.101.582381.582380.00000-1.004312.90
8452011.09.11 21:20s/l2210.101.582381.582380.00000-2.004310.90
8462011.09.11 21:20s/l2220.101.582381.582380.00000-3.004307.90
8472011.09.11 21:20s/l2230.101.582381.582381.58168-4.004303.90
8482011.09.12 06:00sell2240.101.581981.582281.58168
8492011.09.12 06:00sell2250.101.581881.582181.58168
8502011.09.12 06:00sell2260.101.581781.582081.58168
8512011.09.12 06:00sell2270.101.581681.581981.58098
8522011.09.12 06:00sell stop2280.101.581171.581471.58047
8532011.09.12 06:00modify2240.101.581981.581671.58168
8542011.09.12 06:00modify2250.101.581881.581671.58168
8552011.09.12 06:00modify2260.101.581781.581671.58168
8562011.09.12 06:00modify2270.101.581681.581671.58098
8572011.09.12 06:20s/l2240.101.581671.581671.581682.104306.00
8582011.09.12 06:20s/l2250.101.581671.581671.581681.104307.10
8592011.09.12 06:20s/l2260.101.581671.581671.581680.104307.20
8602011.09.12 06:20s/l2270.101.581671.581671.58098-0.904306.30
8612011.09.12 06:20sell stop2290.101.581071.581371.58047
8622011.09.12 06:20sell stop2300.101.580971.581271.58047
8632011.09.12 06:20sell stop2310.101.580871.581171.58047
8642011.09.12 06:20sell stop2320.101.580771.581071.58047
8652011.09.12 06:20sell stop2330.101.580671.580971.58047
8662011.09.12 06:20sell stop2340.101.580571.580871.58047
8672011.09.12 06:20sell stop2350.101.580471.580771.57977
8682011.09.12 06:40sell2280.101.581171.581471.58047
8692011.09.12 06:40sell2290.101.581071.581371.58047
8702011.09.12 06:40sell2300.101.580971.581271.58047
8712011.09.12 06:40sell2310.101.580871.581171.58047
8722011.09.12 06:40sell2320.101.580771.581071.58047
8732011.09.12 06:40sell2330.101.580671.580971.58047
8742011.09.12 06:40sell2340.101.580571.580871.58047
8752011.09.12 06:40sell2350.101.580471.580771.57977
8762011.09.12 06:40sell stop2360.101.579111.579411.57841
8772011.09.12 06:40modify2280.101.581171.579611.58047
8782011.09.12 06:40modify2290.101.581071.579611.58047
8792011.09.12 06:40modify2300.101.580971.579611.58047
8802011.09.12 06:40modify2310.101.580871.579611.58047
8812011.09.12 06:40modify2320.101.580771.579611.58047
8822011.09.12 06:40modify2330.101.580671.579611.58047
8832011.09.12 06:40modify2340.101.580571.579611.58047
8842011.09.12 06:40modify2350.101.580471.579611.57977
8852011.09.12 07:00s/l2280.101.579611.579611.5804714.604320.90
8862011.09.12 07:00s/l2290.101.579611.579611.5804713.604334.50
8872011.09.12 07:00s/l2300.101.579611.579611.5804712.604347.10
8882011.09.12 07:00s/l2310.101.579611.579611.5804711.604358.70
8892011.09.12 07:00s/l2320.101.579611.579611.5804710.604369.30
8902011.09.12 07:00s/l2330.101.579611.579611.580479.604378.90
8912011.09.12 07:00s/l2340.101.579611.579611.580478.604387.50
8922011.09.12 07:00s/l2350.101.579611.579611.579777.604395.10
8932011.09.12 07:00sell stop2370.101.579011.579311.57841
8942011.09.12 07:00sell stop2380.101.578911.579211.57841
8952011.09.12 07:00sell stop2390.101.578811.579111.57841
8962011.09.12 07:00sell stop2400.101.578711.579011.57841
8972011.09.12 07:00sell stop2410.101.578611.578911.57841
8982011.09.12 07:00sell stop2420.101.578511.578811.57841
8992011.09.12 07:00sell stop2430.101.578411.578711.57771
9002011.09.12 14:40sell2360.101.579111.579411.57841
9012011.09.12 14:40sell2370.101.579011.579311.57841
9022011.09.12 14:40sell2380.101.578911.579211.57841
9032011.09.12 14:40sell2390.101.578811.579111.57841
9042011.09.12 14:40sell2400.101.578711.579011.57841
9052011.09.12 14:40sell2410.101.578611.578911.57841
9062011.09.12 14:40sell2420.101.578511.578811.57841
9072011.09.12 14:40sell2430.101.578411.578711.57771
9082011.09.12 14:40sell stop2440.101.577221.577521.57652
9092011.09.12 14:40modify2360.101.579111.577721.57841
9102011.09.12 14:40modify2370.101.579011.577721.57841
9112011.09.12 14:40modify2380.101.578911.577721.57841
9122011.09.12 14:40modify2390.101.578811.577721.57841
9132011.09.12 14:40modify2400.101.578711.577721.57841
9142011.09.12 14:40modify2410.101.578611.577721.57841
9152011.09.12 14:40modify2420.101.578511.577721.57841
9162011.09.12 14:40modify2430.101.578411.577721.57771
9172011.09.12 15:00s/l2360.101.577721.577721.5784112.904408.00
9182011.09.12 15:00s/l2370.101.577721.577721.5784111.904419.90
9192011.09.12 15:00s/l2380.101.577721.577721.5784110.904430.80
9202011.09.12 15:00s/l2390.101.577721.577721.578419.904440.70
9212011.09.12 15:00s/l2400.101.577721.577721.578418.904449.60
9222011.09.12 15:00s/l2410.101.577721.577721.578417.904457.50
9232011.09.12 15:00s/l2420.101.577721.577721.578416.904464.40
9242011.09.12 15:00s/l2430.101.577721.577721.577715.904470.30
9252011.09.12 15:00sell stop2450.101.577121.577421.57652
9262011.09.12 15:00sell stop2460.101.577021.577321.57652
9272011.09.12 15:00sell stop2470.101.576921.577221.57652
9282011.09.12 15:00sell stop2480.101.576821.577121.57652
9292011.09.12 15:00sell stop2490.101.576721.577021.57652
9302011.09.12 15:00sell stop2500.101.576621.576921.57652
9312011.09.12 15:00sell stop2510.101.576521.576821.57582
9322011.09.13 08:20sell2440.101.577221.577521.57652
9332011.09.13 08:20sell2450.101.577121.577421.57652
9342011.09.13 08:20sell2460.101.577021.577321.57652
9352011.09.13 08:20sell2470.101.576921.577221.57652
9362011.09.13 08:20modify2440.101.577221.577220.00000
9372011.09.13 08:20modify2450.101.577121.577220.00000
9382011.09.13 08:20modify2460.101.577021.577220.00000
9392011.09.13 08:40s/l2440.101.577221.577220.00000-1.004469.30
9402011.09.13 08:40s/l2450.101.577221.577220.00000-2.004467.30
9412011.09.13 08:40s/l2460.101.577221.577220.00000-3.004464.30
9422011.09.13 08:40s/l2470.101.577221.577221.57652-4.004460.30
9432011.09.13 09:00sell2480.101.576821.577121.57652
9442011.09.13 09:00sell2490.101.576721.577021.57652
9452011.09.13 09:00sell2500.101.576621.576921.57652
9462011.09.13 09:00sell2510.101.576521.576821.57582
9472011.09.13 09:00sell stop2520.101.576071.576371.57537
9482011.09.13 09:00modify2480.101.576821.576571.57652
9492011.09.13 09:00modify2490.101.576721.576571.57652
9502011.09.13 09:00modify2500.101.576621.576571.57652
9512011.09.13 09:20s/l2480.101.576571.576571.576521.504461.80
9522011.09.13 09:20s/l2490.101.576571.576571.576520.504462.30
9532011.09.13 09:20s/l2500.101.576571.576571.57652-0.504461.80
9542011.09.13 09:20s/l2510.101.576821.576821.57582-4.004457.80
9552011.09.13 09:20sell stop2530.101.575971.576271.57537
9562011.09.13 09:20sell stop2540.101.575871.576171.57537
9572011.09.13 09:20sell stop2550.101.575771.576071.57537
9582011.09.13 09:20sell stop2560.101.575671.575971.57537
9592011.09.13 09:20sell stop2570.101.575571.575871.57537
9602011.09.13 09:20sell stop2580.101.575471.575771.57537
9612011.09.13 09:20sell stop2590.101.575371.575671.57467
9622011.09.14 02:40sell2520.101.576071.576371.57537
9632011.09.14 02:40sell2530.101.575971.576271.57537
9642011.09.14 02:40sell2540.101.575871.576171.57537
9652011.09.14 02:40sell2550.101.575771.576071.57537
9662011.09.14 02:40sell2560.101.575671.575971.57537
9672011.09.14 02:40sell2570.101.575571.575871.57537
9682011.09.14 02:40sell2580.101.575471.575771.57537
9692011.09.14 02:40sell2590.101.575371.575671.57467
9702011.09.14 02:40sell stop2600.101.575151.575451.57445
9712011.09.14 02:40modify2520.101.576071.575651.57537
9722011.09.14 02:40modify2530.101.575971.575651.57537
9732011.09.14 02:40modify2540.101.575871.575651.57537
9742011.09.14 02:40modify2550.101.575771.575651.57537
9752011.09.14 02:40modify2560.101.575671.575651.57537
9762011.09.14 02:40modify2570.101.575571.575670.00000
9772011.09.14 02:40modify2580.101.575471.575670.00000
9782011.09.14 03:00s/l2520.101.575651.575651.575373.204461.00
9792011.09.14 03:00s/l2530.101.575651.575651.575372.204463.20
9802011.09.14 03:00s/l2540.101.575651.575651.575371.204464.40
9812011.09.14 03:00s/l2550.101.575651.575651.575370.204464.60
9822011.09.14 03:00s/l2560.101.575651.575651.57537-0.804463.80
9832011.09.14 03:00s/l2570.101.575671.575670.00000-2.004461.80
9842011.09.14 03:00s/l2580.101.575671.575670.00000-3.004458.80
9852011.09.14 03:00s/l2590.101.575671.575671.57467-4.004454.80
9862011.09.14 03:00sell stop2610.101.575051.575351.57445
9872011.09.14 03:00sell stop2620.101.574951.575251.57445
9882011.09.14 03:00sell stop2630.101.574851.575151.57445
9892011.09.14 03:00sell stop2640.101.574751.575051.57445
9902011.09.14 03:00sell stop2650.101.574651.574951.57445
9912011.09.14 03:00sell stop2660.101.574551.574851.57445
9922011.09.14 03:00sell stop2670.101.574451.574751.57375
9932011.09.14 05:20sell2600.101.575151.575451.57445
9942011.09.14 05:20sell2610.101.575051.575351.57445
9952011.09.14 05:20sell2620.101.574951.575251.57445
9962011.09.14 05:20sell2630.101.574851.575151.57445
9972011.09.14 05:20sell2640.101.574751.575051.57445
9982011.09.14 05:20sell2650.101.574651.574951.57445
9992011.09.14 05:20modify2600.101.575151.574991.57445
10002011.09.14 05:20modify2610.101.575051.574991.57445
10012011.09.14 05:20modify2600.101.575151.574950.00000
10022011.09.14 05:20modify2610.101.575051.574950.00000
10032011.09.14 05:20modify2620.101.574951.574950.00000
10042011.09.14 05:20modify2630.101.574851.574950.00000
10052011.09.14 05:20modify2640.101.574751.574950.00000
10062011.09.14 05:40s/l2600.101.574951.574950.000001.004455.80
10072011.09.14 05:40s/l2610.101.574951.574950.000000.004455.80
10082011.09.14 05:40s/l2620.101.574951.574950.00000-1.004454.80
10092011.09.14 05:40s/l2630.101.574951.574950.00000-2.004452.80
10102011.09.14 05:40s/l2640.101.574951.574950.00000-3.004449.80
10112011.09.14 05:40s/l2650.101.574951.574951.57445-4.004445.80
10122011.09.14 06:00sell2660.101.574551.574851.57445
10132011.09.14 06:00sell2670.101.574451.574751.57375
10142011.09.14 06:00sell stop2680.101.572801.573101.57210
10152011.09.14 06:00modify2660.101.574551.573301.57445
10162011.09.14 06:00modify2670.101.574451.573301.57375
10172011.09.14 06:20s/l2660.101.573301.573301.5744511.504457.30
10182011.09.14 06:20s/l2670.101.573301.573301.5737510.504467.80
10192011.09.14 06:20sell stop2690.101.572701.573001.57210
10202011.09.14 06:20sell stop2700.101.572601.572901.57210
10212011.09.14 06:20sell stop2710.101.572501.572801.57210
10222011.09.14 06:20sell stop2720.101.572401.572701.57210
10232011.09.14 06:20sell stop2730.101.572301.572601.57210
10242011.09.14 06:20sell stop2740.101.572201.572501.57210
10252011.09.14 06:20sell stop2750.101.572101.572401.57140
10262011.09.14 06:40sell2680.101.572801.573101.57210
10272011.09.14 06:40sell2690.101.572701.573001.57210
10282011.09.14 06:40sell2700.101.572601.572901.57210
10292011.09.14 06:40sell2710.101.572501.572801.57210
10302011.09.14 06:40sell2720.101.572401.572701.57210
10312011.09.14 06:40sell2730.101.572301.572601.57210
10322011.09.14 06:40sell2740.101.572201.572501.57210
10332011.09.14 06:40sell2750.101.572101.572401.57140
10342011.09.14 06:40sell stop2760.101.570551.570851.56985
10352011.09.14 06:40modify2680.101.572801.571051.57210
10362011.09.14 06:40modify2690.101.572701.571051.57210
10372011.09.14 06:40modify2700.101.572601.571051.57210
10382011.09.14 06:40modify2710.101.572501.571051.57210
10392011.09.14 06:40modify2720.101.572401.571051.57210
10402011.09.14 06:40modify2730.101.572301.571051.57210
10412011.09.14 06:40modify2740.101.572201.571051.57210
10422011.09.14 06:40modify2750.101.572101.571051.57140
10432011.09.14 07:00s/l2680.101.571051.571051.5721016.504484.30
10442011.09.14 07:00s/l2690.101.571051.571051.5721015.504499.80
10452011.09.14 07:00s/l2700.101.571051.571051.5721014.504514.30
10462011.09.14 07:00s/l2710.101.571051.571051.5721013.504527.80
10472011.09.14 07:00s/l2720.101.571051.571051.5721012.504540.30
10482011.09.14 07:00s/l2730.101.571051.571051.5721011.504551.80
10492011.09.14 07:00s/l2740.101.571051.571051.5721010.504562.30
10502011.09.14 07:00s/l2750.101.571051.571051.571409.504571.80
10512011.09.14 07:00sell stop2770.101.570451.570751.56985
10522011.09.14 07:00sell stop2780.101.570351.570651.56985
10532011.09.14 07:00sell stop2790.101.570251.570551.56985
10542011.09.14 07:00sell stop2800.101.570151.570451.56985
10552011.09.14 07:00sell stop2810.101.570051.570351.56985
10562011.09.14 07:00sell stop2820.101.569951.570251.56985
10572011.09.14 07:00sell stop2830.101.569851.570151.56915
10582011.09.19 02:00sell2760.101.570551.570851.56985
10592011.09.19 02:00sell2770.101.570451.570751.56985
10602011.09.19 02:00sell2780.101.570351.570651.56985
10612011.09.19 02:00sell2790.101.570251.570551.56985
10622011.09.19 02:00sell2800.101.570151.570451.56985
10632011.09.19 02:00sell2810.101.570051.570351.56985
10642011.09.19 02:00sell2820.101.569951.570251.56985
10652011.09.19 02:00sell2830.101.569851.570151.56915
10662011.09.19 02:00sell stop2840.101.569581.569881.56888
10672011.09.19 02:00modify2760.101.570551.570081.56985
10682011.09.19 02:00modify2770.101.570451.570081.56985
10692011.09.19 02:00modify2780.101.570351.570081.56985
10702011.09.19 02:00modify2790.101.570251.570081.56985
10712011.09.19 02:00modify2800.101.570151.570081.56985
10722011.09.19 02:00modify2810.101.570051.570150.00000
10732011.09.19 02:00modify2820.101.569951.570150.00000
10742011.09.19 02:20s/l2760.101.570081.570081.569853.704575.50
10752011.09.19 02:20s/l2770.101.570081.570081.569852.704578.20
10762011.09.19 02:20s/l2780.101.570081.570081.569851.704579.90
10772011.09.19 02:20s/l2790.101.570081.570081.569850.704580.60
10782011.09.19 02:20s/l2800.101.570081.570081.56985-0.304580.30
10792011.09.19 02:20sell stop2850.101.569481.569781.56888
10802011.09.19 02:20sell stop2860.101.569381.569681.56888
10812011.09.19 02:20sell stop2870.101.569281.569581.56888
10822011.09.19 02:20sell stop2880.101.569181.569481.56888
10832011.09.19 02:20sell stop2890.101.569081.569381.56888
10842011.09.19 02:20sell stop2900.101.568981.569281.56888
10852011.09.19 02:20sell stop2910.101.568881.569181.56818
10862011.09.19 02:40t/p2830.101.569151.570151.569156.004586.30
10872011.09.19 02:40sell2840.101.569581.569881.56888
10882011.09.19 02:40sell2850.101.569481.569781.56888
10892011.09.19 02:40sell2860.101.569381.569681.56888
10902011.09.19 02:40sell2870.101.569281.569581.56888
10912011.09.19 02:40sell2880.101.569181.569481.56888
10922011.09.19 02:40sell2890.101.569081.569381.56888
10932011.09.19 02:40sell2900.101.568981.569281.56888
10942011.09.19 02:40sell2910.101.568881.569181.56818
10952011.09.19 02:40sell stop2920.101.568321.568621.56762
10962011.09.19 02:40modify2810.101.570051.568820.00000
10972011.09.19 02:40modify2820.101.569951.568820.00000
10982011.09.19 02:40modify2840.101.569581.568821.56888
10992011.09.19 02:40modify2850.101.569481.568821.56888
11002011.09.19 02:40modify2860.101.569381.568821.56888
11012011.09.19 02:40modify2870.101.569281.568821.56888
11022011.09.19 02:40modify2880.101.569181.568821.56888
11032011.09.19 02:40modify2890.101.569081.568821.56888
11042011.09.19 02:40modify2900.101.568981.568821.56888
11052011.09.19 02:40modify2910.101.568881.568821.56818
11062011.09.19 03:00s/l2810.101.568821.568820.0000011.304597.60
11072011.09.19 03:00s/l2820.101.568821.568820.0000010.304607.90
11082011.09.19 03:00s/l2840.101.568821.568821.568886.604614.50
11092011.09.19 03:00s/l2850.101.568821.568821.568885.604620.10
11102011.09.19 03:00s/l2860.101.568821.568821.568884.604624.70
11112011.09.19 03:00s/l2870.101.568821.568821.568883.604628.30
11122011.09.19 03:00s/l2880.101.568821.568821.568882.604630.90
11132011.09.19 03:00s/l2890.101.568821.568821.568881.604632.50
11142011.09.19 03:00s/l2900.101.568821.568821.568880.604633.10
11152011.09.19 03:00s/l2910.101.568821.568821.56818-0.404632.70
11162011.09.19 03:00sell stop2930.101.568221.568521.56762
11172011.09.19 03:00sell stop2940.101.568121.568421.56762
11182011.09.19 03:00sell stop2950.101.568021.568321.56762
11192011.09.19 03:00sell stop2960.101.567921.568221.56762
11202011.09.19 03:00sell stop2970.101.567821.568121.56762
11212011.09.19 03:00sell stop2980.101.567721.568021.56762
11222011.09.19 03:00sell stop2990.101.567621.567921.56692
11232011.09.19 14:00sell2920.101.568321.568621.56762
11242011.09.19 14:00sell2930.101.568221.568521.56762
11252011.09.19 14:00sell2940.101.568121.568421.56762
11262011.09.19 14:00sell2950.101.568021.568321.56762
11272011.09.19 14:00sell2960.101.567921.568221.56762
11282011.09.19 14:00sell2970.101.567821.568121.56762
11292011.09.19 14:00sell2980.101.567721.568021.56762
11302011.09.19 14:00sell2990.101.567621.567921.56692
11312011.09.19 14:00sell stop3000.101.566441.566741.56574
11322011.09.19 14:00modify2920.101.568321.566941.56762
11332011.09.19 14:00modify2930.101.568221.566941.56762
11342011.09.19 14:00modify2940.101.568121.566941.56762
11352011.09.19 14:00modify2950.101.568021.566941.56762
11362011.09.19 14:00modify2960.101.567921.566941.56762
11372011.09.19 14:00modify2970.101.567821.566941.56762
11382011.09.19 14:00modify2980.101.567721.566941.56762
11392011.09.19 14:00modify2990.101.567621.566941.56692
11402011.09.19 14:20s/l2920.101.566941.566941.5676212.804645.50
11412011.09.19 14:20s/l2930.101.566941.566941.5676211.804657.30
11422011.09.19 14:20s/l2940.101.566941.566941.5676210.804668.10
11432011.09.19 14:20s/l2950.101.566941.566941.567629.804677.90
11442011.09.19 14:20s/l2960.101.566941.566941.567628.804686.70
11452011.09.19 14:20s/l2970.101.566941.566941.567627.804694.50
11462011.09.19 14:20s/l2980.101.566941.566941.567626.804701.30
11472011.09.19 14:20s/l2990.101.566941.566941.566925.804707.10
11482011.09.19 14:20sell stop3010.101.566341.566641.56574
11492011.09.19 14:20sell stop3020.101.566241.566541.56574
11502011.09.19 14:20sell stop3030.101.566141.566441.56574
11512011.09.19 14:20sell stop3040.101.566041.566341.56574
11522011.09.19 14:20sell stop3050.101.565941.566241.56574
11532011.09.19 14:20sell stop3060.101.565841.566141.56574
11542011.09.19 14:20sell stop3070.101.565741.566041.56504
11552011.09.19 14:40sell3000.101.566441.566741.56574
11562011.09.19 14:40sell3010.101.566341.566641.56574
11572011.09.19 14:40sell3020.101.566241.566541.56574
11582011.09.19 14:40sell3030.101.566141.566441.56574
11592011.09.19 14:40sell3040.101.566041.566341.56574
11602011.09.19 14:40sell3050.101.565941.566241.56574
11612011.09.19 14:40sell3060.101.565841.566141.56574
11622011.09.19 14:40sell3070.101.565741.566041.56504
11632011.09.19 14:40sell stop3080.101.563201.563501.56250
11642011.09.19 14:40modify3000.101.566441.563701.56574
11652011.09.19 14:40modify3010.101.566341.563701.56574
11662011.09.19 14:40modify3020.101.566241.563701.56574
11672011.09.19 14:40modify3030.101.566141.563701.56574
11682011.09.19 14:40modify3040.101.566041.563701.56574
11692011.09.19 14:40modify3050.101.565941.563701.56574
11702011.09.19 14:40modify3060.101.565841.563701.56574
11712011.09.19 14:40modify3070.101.565741.563701.56504
11722011.09.19 15:00s/l3000.101.563701.563701.5657426.404733.50
11732011.09.19 15:00s/l3010.101.563701.563701.5657425.404758.90
11742011.09.19 15:00s/l3020.101.563701.563701.5657424.404783.30
11752011.09.19 15:00s/l3030.101.563701.563701.5657423.404806.70
11762011.09.19 15:00s/l3040.101.563701.563701.5657422.404829.10
11772011.09.19 15:00s/l3050.101.563701.563701.5657421.404850.50
11782011.09.19 15:00s/l3060.101.563701.563701.5657420.404870.90
11792011.09.19 15:00s/l3070.101.563701.563701.5650419.404890.30
11802011.09.19 15:00sell stop3090.101.563101.563401.56250
11812011.09.19 15:00sell stop3100.101.563001.563301.56250
11822011.09.19 15:00sell stop3110.101.562901.563201.56250
11832011.09.19 15:00sell stop3120.101.562801.563101.56250
11842011.09.19 15:00sell stop3130.101.562701.563001.56250
11852011.09.19 15:00sell stop3140.101.562601.562901.56250
11862011.09.19 15:00sell stop3150.101.562501.562801.56180
11872011.09.21 10:40sell3080.101.563201.563501.56250
11882011.09.21 10:40sell3090.101.563101.563401.56250
11892011.09.21 10:40sell3100.101.563001.563301.56250
11902011.09.21 10:40sell3110.101.562901.563201.56250
11912011.09.21 10:40sell3120.101.562801.563101.56250
11922011.09.21 10:40sell3130.101.562701.563001.56250
11932011.09.21 10:40sell3140.101.562601.562901.56250
11942011.09.21 10:40sell3150.101.562501.562801.56180
11952011.09.21 10:40sell stop3160.101.561171.561471.56047
11962011.09.21 10:40modify3080.101.563201.561671.56250
11972011.09.21 10:40modify3090.101.563101.561671.56250
11982011.09.21 10:40modify3100.101.563001.561671.56250
11992011.09.21 10:40modify3110.101.562901.561671.56250
12002011.09.21 10:40modify3120.101.562801.561671.56250
12012011.09.21 10:40modify3130.101.562701.561671.56250
12022011.09.21 10:40modify3140.101.562601.561671.56250
12032011.09.21 10:40modify3150.101.562501.561671.56180
12042011.09.21 11:00s/l3080.101.561671.561671.5625014.304904.60
12052011.09.21 11:00s/l3090.101.561671.561671.5625013.304917.90
12062011.09.21 11:00s/l3100.101.561671.561671.5625012.304930.20
12072011.09.21 11:00s/l3110.101.561671.561671.5625011.304941.50
12082011.09.21 11:00s/l3120.101.561671.561671.5625010.304951.80
12092011.09.21 11:00s/l3130.101.561671.561671.562509.304961.10
12102011.09.21 11:00s/l3140.101.561671.561671.562508.304969.40
12112011.09.21 11:00s/l3150.101.561671.561671.561807.304976.70
12122011.09.21 11:00sell stop3170.101.561071.561371.56047
12132011.09.21 11:00sell stop3180.101.560971.561271.56047
12142011.09.21 11:00sell stop3190.101.560871.561171.56047
12152011.09.21 11:00sell stop3200.101.560771.561071.56047
12162011.09.21 11:00sell stop3210.101.560671.560971.56047
12172011.09.21 11:00sell stop3220.101.560571.560871.56047
12182011.09.21 11:00sell stop3230.101.560471.560771.55977
12192011.09.21 14:00sell3160.101.561171.561471.56047
12202011.09.21 14:00sell3170.101.561071.561371.56047
12212011.09.21 14:00sell3180.101.560971.561271.56047
12222011.09.21 14:00sell3190.101.560871.561171.56047
12232011.09.21 14:00sell3200.101.560771.561071.56047
12242011.09.21 14:00sell3210.101.560671.560971.56047
12252011.09.21 14:00sell3220.101.560571.560871.56047
12262011.09.21 14:00sell3230.101.560471.560771.55977
12272011.09.21 14:00sell stop3240.101.560071.560371.55937
12282011.09.21 14:00modify3160.101.561171.560571.56047
12292011.09.21 14:00modify3170.101.561071.560571.56047
12302011.09.21 14:00modify3180.101.560971.560571.56047
12312011.09.21 14:00modify3190.101.560871.560571.56047
12322011.09.21 14:00modify3200.101.560771.560571.56047
12332011.09.21 14:00modify3210.101.560671.560571.56047
12342011.09.21 14:00modify3220.101.560571.560770.00000
12352011.09.21 14:20s/l3160.101.560571.560571.560475.004981.70
12362011.09.21 14:20s/l3170.101.560571.560571.560474.004985.70
12372011.09.21 14:20s/l3180.101.560571.560571.560473.004988.70
12382011.09.21 14:20s/l3190.101.560571.560571.560472.004990.70
12392011.09.21 14:20s/l3200.101.560571.560571.560471.004991.70
12402011.09.21 14:20s/l3210.101.560571.560571.560470.004991.70
12412011.09.21 14:20s/l3220.101.560771.560770.00000-3.004988.70
12422011.09.21 14:20s/l3230.101.560771.560771.55977-4.004984.70
12432011.09.21 14:20sell stop3250.101.559971.560271.55937
12442011.09.21 14:20sell stop3260.101.559871.560171.55937
12452011.09.21 14:20sell stop3270.101.559771.560071.55937
12462011.09.21 14:20sell stop3280.101.559671.559971.55937
12472011.09.21 14:20sell stop3290.101.559571.559871.55937
12482011.09.21 14:20sell stop3300.101.559471.559771.55937
12492011.09.21 14:20sell stop3310.101.559371.559671.55867
12502011.09.21 14:40sell3240.101.560071.560371.55937
12512011.09.21 14:40sell3250.101.559971.560271.55937
12522011.09.21 14:40sell3260.101.559871.560171.55937
12532011.09.21 14:40sell3270.101.559771.560071.55937
12542011.09.21 14:40sell3280.101.559671.559971.55937
12552011.09.21 14:40sell3290.101.559571.559871.55937
12562011.09.21 14:40sell3300.101.559471.559771.55937
12572011.09.21 14:40sell3310.101.559371.559671.55867
12582011.09.21 14:40sell stop3320.101.557881.558181.55718
12592011.09.21 14:40modify3240.101.560071.558381.55937
12602011.09.21 14:40modify3250.101.559971.558381.55937
12612011.09.21 14:40modify3260.101.559871.558381.55937
12622011.09.21 14:40modify3270.101.559771.558381.55937
12632011.09.21 14:40modify3280.101.559671.558381.55937
12642011.09.21 14:40modify3290.101.559571.558381.55937
12652011.09.21 14:40modify3300.101.559471.558381.55937
12662011.09.21 14:40modify3310.101.559371.558381.55867
12672011.09.21 15:00s/l3240.101.558381.558381.5593715.905000.60
12682011.09.21 15:00s/l3250.101.558381.558381.5593714.905015.50
12692011.09.21 15:00s/l3260.101.558381.558381.5593713.905029.40
12702011.09.21 15:00s/l3270.101.558381.558381.5593712.905042.30
12712011.09.21 15:00s/l3280.101.558381.558381.5593711.905054.20
12722011.09.21 15:00s/l3290.101.558381.558381.5593710.905065.10
12732011.09.21 15:00s/l3300.101.558381.558381.559379.905075.00
12742011.09.21 15:00s/l3310.101.558381.558381.558678.905083.90
12752011.09.21 15:00sell stop3330.101.557781.558081.55718
12762011.09.21 15:00sell stop3340.101.557681.557981.55718
12772011.09.21 15:00sell stop3350.101.557581.557881.55718
12782011.09.21 15:00sell stop3360.101.557481.557781.55718
12792011.09.21 15:00sell stop3370.101.557381.557681.55718
12802011.09.21 15:00sell stop3380.101.557281.557581.55718
12812011.09.21 15:00sell stop3390.101.557181.557481.55648
12822011.09.21 18:00sell3320.101.557881.558181.55718
12832011.09.21 18:20s/l3320.101.558181.558181.55718-4.005079.90
12842011.09.21 18:40sell3330.101.557781.558081.55718
12852011.09.21 18:40sell3340.101.557681.557981.55718
12862011.09.21 18:40sell3350.101.557581.557881.55718
12872011.09.21 18:40sell3360.101.557481.557781.55718
12882011.09.21 18:40sell3370.101.557381.557681.55718
12892011.09.21 18:40sell3380.101.557281.557581.55718
12902011.09.21 18:40sell3390.101.557181.557481.55648
12912011.09.21 18:40sell stop3400.101.551361.551661.55066
12922011.09.21 18:40modify3330.101.557781.551861.55718
12932011.09.21 18:40modify3340.101.557681.551861.55718
12942011.09.21 18:40modify3350.101.557581.551861.55718
12952011.09.21 18:40modify3360.101.557481.551861.55718
12962011.09.21 18:40modify3370.101.557381.551861.55718
12972011.09.21 18:40modify3380.101.557281.551861.55718
12982011.09.21 18:40modify3390.101.557181.551861.55648
12992011.09.21 19:00s/l3330.101.551861.551861.5571858.205138.10
13002011.09.21 19:00s/l3340.101.551861.551861.5571857.205195.30
13012011.09.21 19:00s/l3350.101.551861.551861.5571856.205251.50
13022011.09.21 19:00s/l3360.101.551861.551861.5571855.205306.70
13032011.09.21 19:00s/l3370.101.551861.551861.5571854.205360.90
13042011.09.21 19:00s/l3380.101.551861.551861.5571853.205414.10
13052011.09.21 19:00s/l3390.101.551861.551861.5564852.205466.30
13062011.09.21 19:00sell stop3410.101.551261.551561.55066
13072011.09.21 19:00sell stop3420.101.551161.551461.55066
13082011.09.21 19:00sell stop3430.101.551061.551361.55066
13092011.09.21 19:00sell stop3440.101.550961.551261.55066
13102011.09.21 19:00sell stop3450.101.550861.551161.55066
13112011.09.21 19:00sell stop3460.101.550761.551061.55066
13122011.09.21 19:00sell stop3470.101.550661.550961.54996
13132011.09.21 21:20sell3400.101.551361.551661.55066
13142011.09.21 21:20sell3410.101.551261.551561.55066
13152011.09.21 21:20sell3420.101.551161.551461.55066
13162011.09.21 21:20modify3400.101.551361.551460.00000
13172011.09.21 21:20modify3410.101.551261.551460.00000
13182011.09.21 21:40s/l3400.101.551461.551460.00000-2.005464.30
13192011.09.21 21:40s/l3410.101.551461.551460.00000-3.005461.30
13202011.09.21 21:40s/l3420.101.551461.551461.55066-4.005457.30
13212011.09.21 22:00sell3430.101.551061.551361.55066
13222011.09.21 22:00sell3440.101.550961.551261.55066
13232011.09.21 22:00sell3450.101.550861.551161.55066
13242011.09.21 22:00sell3460.101.550761.551061.55066
13252011.09.21 22:00sell3470.101.550661.550961.54996
13262011.09.21 22:00sell stop3480.101.549851.550151.54915
13272011.09.21 22:00modify3430.101.551061.550351.55066
13282011.09.21 22:00modify3440.101.550961.550351.55066
13292011.09.21 22:00modify3450.101.550861.550351.55066
13302011.09.21 22:00modify3460.101.550761.550351.55066
13312011.09.21 22:00modify3470.101.550661.550351.54996
13322011.09.21 22:20s/l3430.101.550351.550351.550666.105463.40
13332011.09.21 22:20s/l3440.101.550351.550351.550665.105468.50
13342011.09.21 22:20s/l3450.101.550351.550351.550664.105472.60
13352011.09.21 22:20s/l3460.101.550351.550351.550663.105475.70
13362011.09.21 22:20s/l3470.101.550351.550351.549962.105477.80
13372011.09.21 22:20sell stop3490.101.549751.550051.54915
13382011.09.21 22:20sell stop3500.101.549651.549951.54915
13392011.09.21 22:20sell stop3510.101.549551.549851.54915
13402011.09.21 22:20sell stop3520.101.549451.549751.54915
13412011.09.21 22:20sell stop3530.101.549351.549651.54915
13422011.09.21 22:20sell stop3540.101.549251.549551.54915
13432011.09.21 22:20sell stop3550.101.549151.549451.54845
13442011.09.21 22:40sell3480.101.549851.550151.54915
13452011.09.21 22:40sell3490.101.549751.550051.54915
13462011.09.21 22:40sell3500.101.549651.549951.54915
13472011.09.21 22:40sell3510.101.549551.549851.54915
13482011.09.21 22:40sell3520.101.549451.549751.54915
13492011.09.21 22:40sell3530.101.549351.549651.54915
13502011.09.21 22:40sell3540.101.549251.549551.54915
13512011.09.21 22:40sell3550.101.549151.549451.54845
13522011.09.21 22:40sell stop3560.101.548231.548531.54753
13532011.09.21 22:40modify3480.101.549851.548731.54915
13542011.09.21 22:40modify3490.101.549751.548731.54915
13552011.09.21 22:40modify3500.101.549651.548731.54915
13562011.09.21 22:40modify3510.101.549551.548731.54915
13572011.09.21 22:40modify3520.101.549451.548731.54915
13582011.09.21 22:40modify3530.101.549351.548731.54915
13592011.09.21 22:40modify3540.101.549251.548731.54915
13602011.09.21 22:40modify3550.101.549151.548731.54845
13612011.09.21 23:00s/l3480.101.548731.548731.5491510.205488.00
13622011.09.21 23:00s/l3490.101.548731.548731.549159.205497.20
13632011.09.21 23:00s/l3500.101.548731.548731.549158.205505.40
13642011.09.21 23:00s/l3510.101.548731.548731.549157.205512.60
13652011.09.21 23:00s/l3520.101.548731.548731.549156.205518.80
13662011.09.21 23:00s/l3530.101.548731.548731.549155.205524.00
13672011.09.21 23:00s/l3540.101.548731.548731.549154.205528.20
13682011.09.21 23:00s/l3550.101.548731.548731.548453.205531.40
13692011.09.21 23:00sell stop3570.101.548131.548431.54753
13702011.09.21 23:00sell stop3580.101.548031.548331.54753
13712011.09.21 23:00sell stop3590.101.547931.548231.54753
13722011.09.21 23:00sell stop3600.101.547831.548131.54753
13732011.09.21 23:00sell stop3610.101.547731.548031.54753
13742011.09.21 23:00sell stop3620.101.547631.547931.54753
13752011.09.21 23:00sell stop3630.101.547531.547831.54683
13762011.09.22 02:00sell3560.101.548231.548531.54753
13772011.09.22 02:00sell3570.101.548131.548431.54753
13782011.09.22 02:00sell3580.101.548031.548331.54753
13792011.09.22 02:00sell3590.101.547931.548231.54753
13802011.09.22 02:00sell3600.101.547831.548131.54753
13812011.09.22 02:00sell3610.101.547731.548031.54753
13822011.09.22 02:00sell3620.101.547631.547931.54753
13832011.09.22 02:00sell3630.101.547531.547831.54683
13842011.09.22 02:00sell stop3640.101.546761.547061.54606
13852011.09.22 02:00modify3560.101.548231.547261.54753
13862011.09.22 02:00modify3570.101.548131.547261.54753
13872011.09.22 02:00modify3580.101.548031.547261.54753
13882011.09.22 02:00modify3590.101.547931.547261.54753
13892011.09.22 02:00modify3600.101.547831.547261.54753
13902011.09.22 02:00modify3610.101.547731.547261.54753
13912011.09.22 02:00modify3620.101.547631.547261.54753
13922011.09.22 02:00modify3630.101.547531.547261.54683
13932011.09.22 02:20s/l3560.101.547261.547261.547538.705540.10
13942011.09.22 02:20s/l3570.101.547261.547261.547537.705547.80
13952011.09.22 02:20s/l3580.101.547261.547261.547536.705554.50
13962011.09.22 02:20s/l3590.101.547261.547261.547535.705560.20
13972011.09.22 02:20s/l3600.101.547261.547261.547534.705564.90
13982011.09.22 02:20s/l3610.101.547261.547261.547533.705568.60
13992011.09.22 02:20s/l3620.101.547261.547261.547532.705571.30
14002011.09.22 02:20s/l3630.101.547261.547261.546831.705573.00
14012011.09.22 02:20sell stop3650.101.546661.546961.54606
14022011.09.22 02:20sell stop3660.101.546561.546861.54606
14032011.09.22 02:20sell stop3670.101.546461.546761.54606
14042011.09.22 02:20sell stop3680.101.546361.546661.54606
14052011.09.22 02:20sell stop3690.101.546261.546561.54606
14062011.09.22 02:20sell stop3700.101.546161.546461.54606
14072011.09.22 02:20sell stop3710.101.546061.546361.54536
14082011.09.22 02:40sell3640.101.546761.547061.54606
14092011.09.22 02:40sell3650.101.546661.546961.54606
14102011.09.22 02:40sell3660.101.546561.546861.54606
14112011.09.22 02:40sell3670.101.546461.546761.54606
14122011.09.22 02:40sell3680.101.546361.546661.54606
14132011.09.22 02:40sell3690.101.546261.546561.54606
14142011.09.22 02:40sell3700.101.546161.546461.54606
14152011.09.22 02:40sell3710.101.546061.546361.54536
14162011.09.22 02:40sell stop3720.101.544761.545061.54406
14172011.09.22 02:40modify3640.101.546761.545261.54606
14182011.09.22 02:40modify3650.101.546661.545261.54606
14192011.09.22 02:40modify3660.101.546561.545261.54606
14202011.09.22 02:40modify3670.101.546461.545261.54606
14212011.09.22 02:40modify3680.101.546361.545261.54606
14222011.09.22 02:40modify3690.101.546261.545261.54606
14232011.09.22 02:40modify3700.101.546161.545261.54606
14242011.09.22 02:40modify3710.101.546061.545261.54536
14252011.09.22 03:00s/l3640.101.545261.545261.5460614.005587.00
14262011.09.22 03:00s/l3650.101.545261.545261.5460613.005600.00
14272011.09.22 03:00s/l3660.101.545261.545261.5460612.005612.00
14282011.09.22 03:00s/l3670.101.545261.545261.5460611.005623.00
14292011.09.22 03:00s/l3680.101.545261.545261.5460610.005633.00
14302011.09.22 03:00s/l3690.101.545261.545261.546069.005642.00
14312011.09.22 03:00s/l3700.101.545261.545261.546068.005650.00
14322011.09.22 03:00s/l3710.101.545261.545261.545367.005657.00
14332011.09.22 03:00sell stop3730.101.544661.544961.54406
14342011.09.22 03:00sell stop3740.101.544561.544861.54406
14352011.09.22 03:00sell stop3750.101.544461.544761.54406
14362011.09.22 03:00sell stop3760.101.544361.544661.54406
14372011.09.22 03:00sell stop3770.101.544261.544561.54406
14382011.09.22 03:00sell stop3780.101.544161.544461.54406
14392011.09.22 03:00sell stop3790.101.544061.544361.54336
14402011.09.22 09:20sell3720.101.544761.545061.54406
14412011.09.22 09:20sell3730.101.544661.544961.54406
14422011.09.22 09:20sell3740.101.544561.544861.54406
14432011.09.22 09:20sell3750.101.544461.544761.54406
14442011.09.22 09:20sell3760.101.544361.544661.54406
14452011.09.22 09:20sell3770.101.544261.544561.54406
14462011.09.22 09:20sell3780.101.544161.544461.54406
14472011.09.22 09:20sell3790.101.544061.544361.54336
14482011.09.22 09:20sell stop3800.101.543901.544201.54320
14492011.09.22 09:20modify3720.101.544761.544401.54406
14502011.09.22 09:20modify3730.101.544661.544401.54406
14512011.09.22 09:20modify3740.101.544561.544401.54406
14522011.09.22 09:20modify3750.101.544461.544401.54406
14532011.09.22 09:20modify3720.101.544761.544360.00000
14542011.09.22 09:20modify3730.101.544661.544360.00000
14552011.09.22 09:20modify3740.101.544561.544360.00000
14562011.09.22 09:20modify3750.101.544461.544360.00000
14572011.09.22 09:20modify3760.101.544361.544360.00000
14582011.09.22 09:20modify3770.101.544261.544360.00000
14592011.09.22 09:20modify3780.101.544161.544360.00000
14602011.09.22 09:40s/l3720.101.544361.544360.000003.005660.00
14612011.09.22 09:40s/l3730.101.544361.544360.000002.005662.00
14622011.09.22 09:40s/l3740.101.544361.544360.000001.005663.00
14632011.09.22 09:40s/l3750.101.544361.544360.000000.005663.00
14642011.09.22 09:40s/l3760.101.544361.544360.00000-1.005662.00
14652011.09.22 09:40s/l3770.101.544361.544360.00000-2.005660.00
14662011.09.22 09:40s/l3780.101.544361.544360.00000-3.005657.00
14672011.09.22 09:40s/l3790.101.544361.544361.54336-4.005653.00
14682011.09.22 09:40sell stop3810.101.543801.544101.54320
14692011.09.22 09:40sell stop3820.101.543701.544001.54320
14702011.09.22 09:40sell stop3830.101.543601.543901.54320
14712011.09.22 09:40sell stop3840.101.543501.543801.54320
14722011.09.22 09:40sell stop3850.101.543401.543701.54320
14732011.09.22 09:40sell stop3860.101.543301.543601.54320
14742011.09.22 09:40sell stop3870.101.543201.543501.54250
14752011.09.22 10:00sell3800.101.543901.544201.54320
14762011.09.22 10:00sell3810.101.543801.544101.54320
14772011.09.22 10:00sell3820.101.543701.544001.54320
14782011.09.22 10:00sell3830.101.543601.543901.54320
14792011.09.22 10:00sell3840.101.543501.543801.54320
14802011.09.22 10:00sell3850.101.543401.543701.54320
14812011.09.22 10:00sell3860.101.543301.543601.54320
14822011.09.22 10:00sell3870.101.543201.543501.54250
14832011.09.22 10:00sell stop3880.101.542101.542401.54140
14842011.09.22 10:00modify3800.101.543901.542601.54320
14852011.09.22 10:00modify3810.101.543801.542601.54320
14862011.09.22 10:00modify3820.101.543701.542601.54320
14872011.09.22 10:00modify3830.101.543601.542601.54320
14882011.09.22 10:00modify3840.101.543501.542601.54320
14892011.09.22 10:00modify3850.101.543401.542601.54320
14902011.09.22 10:00modify3860.101.543301.542601.54320
14912011.09.22 10:00modify3870.101.543201.542601.54250
14922011.09.22 10:20s/l3800.101.542601.542601.5432012.005665.00
14932011.09.22 10:20s/l3810.101.542601.542601.5432011.005676.00
14942011.09.22 10:20s/l3820.101.542601.542601.5432010.005686.00
14952011.09.22 10:20s/l3830.101.542601.542601.543209.005695.00
14962011.09.22 10:20s/l3840.101.542601.542601.543208.005703.00
14972011.09.22 10:20s/l3850.101.542601.542601.543207.005710.00
14982011.09.22 10:20s/l3860.101.542601.542601.543206.005716.00
14992011.09.22 10:20s/l3870.101.542601.542601.542505.005721.00
15002011.09.22 10:20sell stop3890.101.542001.542301.54140
15012011.09.22 10:20sell stop3900.101.541901.542201.54140
15022011.09.22 10:20sell stop3910.101.541801.542101.54140
15032011.09.22 10:20sell stop3920.101.541701.542001.54140
15042011.09.22 10:20sell stop3930.101.541601.541901.54140
15052011.09.22 10:20sell stop3940.101.541501.541801.54140
15062011.09.22 10:20sell stop3950.101.541401.541701.54070
15072011.09.22 10:40sell3880.101.542101.542401.54140
15082011.09.22 10:40sell3890.101.542001.542301.54140
15092011.09.22 10:40sell3900.101.541901.542201.54140
15102011.09.22 10:40sell3910.101.541801.542101.54140
15112011.09.22 10:40sell3920.101.541701.542001.54140
15122011.09.22 10:40sell3930.101.541601.541901.54140
15132011.09.22 10:40sell3940.101.541501.541801.54140
15142011.09.22 10:40sell3950.101.541401.541701.54070
15152011.09.22 10:40sell stop3960.101.539711.540011.53901
15162011.09.22 10:40modify3880.101.542101.540211.54140
15172011.09.22 10:40modify3890.101.542001.540211.54140
15182011.09.22 10:40modify3900.101.541901.540211.54140
15192011.09.22 10:40modify3910.101.541801.540211.54140
15202011.09.22 10:40modify3920.101.541701.540211.54140
15212011.09.22 10:40modify3930.101.541601.540211.54140
15222011.09.22 10:40modify3940.101.541501.540211.54140
15232011.09.22 10:40modify3950.101.541401.540211.54070
15242011.09.22 11:00s/l3880.101.540211.540211.5414017.905738.90
15252011.09.22 11:00s/l3890.101.540211.540211.5414016.905755.80
15262011.09.22 11:00s/l3900.101.540211.540211.5414015.905771.70
15272011.09.22 11:00s/l3910.101.540211.540211.5414014.905786.60
15282011.09.22 11:00s/l3920.101.540211.540211.5414013.905800.50
15292011.09.22 11:00s/l3930.101.540211.540211.5414012.905813.40
15302011.09.22 11:00s/l3940.101.540211.540211.5414011.905825.30
15312011.09.22 11:00s/l3950.101.540211.540211.5407010.905836.20
15322011.09.22 11:00sell stop3970.101.539611.539911.53901
15332011.09.22 11:00sell stop3980.101.539511.539811.53901
15342011.09.22 11:00sell stop3990.101.539411.539711.53901
15352011.09.22 11:00sell stop4000.101.539311.539611.53901
15362011.09.22 11:00sell stop4010.101.539211.539511.53901
15372011.09.22 11:00sell stop4020.101.539111.539411.53901
15382011.09.22 11:00sell stop4030.101.539011.539311.53831
15392011.09.22 13:20sell3960.101.539711.540011.53901
15402011.09.22 13:20sell3970.101.539611.539911.53901
15412011.09.22 13:20sell3980.101.539511.539811.53901
15422011.09.22 13:20sell3990.101.539411.539711.53901
15432011.09.22 13:20sell4000.101.539311.539611.53901
15442011.09.22 13:20sell4010.101.539211.539511.53901
15452011.09.22 13:20modify3960.101.539711.539601.53901
15462011.09.22 13:20modify3970.101.539611.539601.53901
15472011.09.22 13:20modify3960.101.539711.539510.00000
15482011.09.22 13:20modify3970.101.539611.539510.00000
15492011.09.22 13:20modify3980.101.539511.539510.00000
15502011.09.22 13:20modify3990.101.539411.539510.00000
15512011.09.22 13:20modify4000.101.539311.539510.00000
15522011.09.22 13:40s/l3960.101.539511.539510.000001.005837.20
15532011.09.22 13:40s/l3970.101.539511.539510.000000.005837.20
15542011.09.22 13:40s/l3980.101.539511.539510.00000-1.005836.20
15552011.09.22 13:40s/l3990.101.539511.539510.00000-2.005834.20
15562011.09.22 13:40s/l4000.101.539511.539510.00000-3.005831.20
15572011.09.22 13:40s/l4010.101.539511.539511.53901-4.005827.20
15582011.09.22 14:00sell4020.101.539111.539411.53901
15592011.09.22 14:00sell4030.101.539011.539311.53831
15602011.09.22 14:00sell stop4040.101.536621.536921.53592
15612011.09.22 14:00modify4020.101.539111.537121.53901
15622011.09.22 14:00modify4030.101.539011.537121.53831
15632011.09.22 14:20s/l4020.101.537121.537121.5390118.905846.10
15642011.09.22 14:20s/l4030.101.537121.537121.5383117.905864.00
15652011.09.22 14:20sell stop4050.101.536521.536821.53592
15662011.09.22 14:20sell stop4060.101.536421.536721.53592
15672011.09.22 14:20sell stop4070.101.536321.536621.53592
15682011.09.22 14:20sell stop4080.101.536221.536521.53592
15692011.09.22 14:20sell stop4090.101.536121.536421.53592
15702011.09.22 14:20sell stop4100.101.536021.536321.53592
15712011.09.22 14:20sell stop4110.101.535921.536221.53522
15722011.09.22 14:40sell4040.101.536621.536921.53592
15732011.09.22 14:40sell4050.101.536521.536821.53592
15742011.09.22 14:40sell4060.101.536421.536721.53592
15752011.09.22 14:40sell4070.101.536321.536621.53592
15762011.09.22 14:40sell4080.101.536221.536521.53592
15772011.09.22 14:40sell4090.101.536121.536421.53592
15782011.09.22 14:40sell4100.101.536021.536321.53592
15792011.09.22 14:40sell4110.101.535921.536221.53522
15802011.09.22 14:40sell stop4120.101.533321.533621.53262
15812011.09.22 14:40modify4040.101.536621.533821.53592
15822011.09.22 14:40modify4050.101.536521.533821.53592
15832011.09.22 14:40modify4060.101.536421.533821.53592
15842011.09.22 14:40modify4070.101.536321.533821.53592
15852011.09.22 14:40modify4080.101.536221.533821.53592
15862011.09.22 14:40modify4090.101.536121.533821.53592
15872011.09.22 14:40modify4100.101.536021.533821.53592
15882011.09.22 14:40modify4110.101.535921.533821.53522
15892011.09.22 15:00s/l4040.101.533821.533821.5359227.005891.00
15902011.09.22 15:00s/l4050.101.533821.533821.5359226.005917.00
15912011.09.22 15:00s/l4060.101.533821.533821.5359225.005942.00
15922011.09.22 15:00s/l4070.101.533821.533821.5359224.005966.00
15932011.09.22 15:00s/l4080.101.533821.533821.5359223.005989.00
15942011.09.22 15:00s/l4090.101.533821.533821.5359222.006011.00
15952011.09.22 15:00s/l4100.101.533821.533821.5359221.006032.00
15962011.09.22 15:00s/l4110.101.533821.533821.5352220.006052.00
15972011.09.22 15:00sell stop4130.101.533221.533521.53262
15982011.09.22 15:00sell stop4140.101.533121.533421.53262
15992011.09.22 15:00sell stop4150.101.533021.533321.53262
16002011.09.22 15:00sell stop4160.101.532921.533221.53262
16012011.09.22 15:00sell stop4170.101.532821.533121.53262
16022011.09.22 15:00sell stop4180.101.532721.533021.53262
16032011.09.22 15:00sell stop4190.101.532621.532921.53192
16042011.09.22 17:00sell4120.101.533321.533621.53262
16052011.09.22 17:00sell4130.101.533221.533521.53262
16062011.09.22 17:00sell4140.101.533121.533421.53262
16072011.09.22 17:00modify4120.101.533321.533420.00000
16082011.09.22 17:00modify4130.101.533221.533420.00000
16092011.09.22 17:20s/l4120.101.533421.533420.00000-2.006050.00
16102011.09.22 17:20s/l4130.101.533421.533420.00000-3.006047.00
16112011.09.22 17:20s/l4140.101.533421.533421.53262-4.006043.00
16122011.09.22 21:00sell4150.101.533021.533321.53262
16132011.09.22 21:00sell4160.101.532921.533221.53262
16142011.09.22 21:00sell4170.101.532821.533121.53262
16152011.09.22 21:00modify4150.101.533021.533120.00000
16162011.09.22 21:00modify4160.101.532921.533120.00000
16172011.09.22 21:20s/l4150.101.533121.533120.00000-2.006041.00
16182011.09.22 21:20s/l4160.101.533121.533120.00000-3.006038.00
16192011.09.22 21:20s/l4170.101.533121.533121.53262-4.006034.00