Strategy Tester Report
snake
ODL-MT4 Demo (Build 220)

SymbolOIL (Brent Crude Oil)
Periode1 Minute (M1) 2008.09.16 14:56 - 2009.01.09 20:59
ModellJedes Ticksignal (präziseste Methode, die auf allen nächsten verfügbaren kleineren Zeitrahmen basiert)
Parameterindi=4; a=1.0002; b=0.9998; __________Options1__________="__________Options2__________"; WU_Periode=210; WU_Abweichung=25; WU_Shift=10; BereichGrenze=10; Falsebreak=3; BarFilter=8; _trend=false; DeletePending=false; scalpintrend=false; TakeProfitPending=20; __________Options2__________="__________Options1__________"; StopLoss=150; TakeProfit=200; Lotsize=1; TrailingStop=30; SicherheitsStop=10; Scalp=70; Openanzahl=9; Moneymanagement=false; Maximumrisk=0.02;
Balken im Test75904Ticks modelliert1142303Modellierungsqualität24.97%
Fehler in Charts-Anpassung0
Ursprüngliche Einlage10000.00
Gesamt netto Profit41400.00Brutto Profit288900.00Brutto Loss-247500.00
Profit Faktor1.17Erwartetes Ergebnis58.56
Drawdown absolut5070.00Maximaler Drawdown15630.00 (24.89%)Relative Drawdown58.01% (6810.00)
Trades gesamt707Short Positionen (gewonnen %)392 (77.81%)Long Positionen (gewonnen %)315 (75.24%)
Profit Trades (% gesamt)542 (76.66%)Loss Trades (% gesamtl)165 (23.34%)
GrössterProfit Trade1250.00Loss Trade-1500.00
DurchschnittProfit Trade533.03Loss Trade-1500.00
Maximumaufeinanderfolgende Gewinne (Profit in Geld)19 (8600.00)Aufeinanderfolgende Verluste (Verlust in Geld)5 (-7500.00)
MaximalAufeinanderfolgender Profit (Anzahl der Gewinne)8600.00 (19)Aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verluste)-7500.00 (5)
Durchschnittaufeinanderfolgende Gewinne4aufeinanderfolgende Verluste1
Graph
Nr.ZeitTypAuftragVolumenPreisS / LT / PGewinnBilanz
12008.09.16 15:04sell11.0091.5693.0690.31
22008.09.16 15:14modify11.0091.5691.2190.31
32008.09.16 15:16modify11.0091.5690.9690.31
42008.09.16 15:17modify11.0091.5690.7190.31
52008.09.16 15:18s/l11.0090.7190.7190.31850.0010850.00
62008.09.16 15:26buy21.0090.1488.6491.39
72008.09.16 16:05modify21.0090.1490.4991.39
82008.09.16 16:10s/l21.0090.4990.4991.39350.0011200.00
92008.09.16 16:53sell31.0089.7191.2188.46
102008.09.16 17:16modify31.0089.7189.3688.46
112008.09.16 17:19s/l31.0089.3689.3688.46350.0011550.00
122008.09.16 17:23sell41.0089.1190.6187.86
132008.09.16 18:40s/l41.0090.6190.6187.86-1500.0010050.00
142008.09.16 18:40buy51.0090.6189.1191.86
152008.09.16 18:58modify51.0090.6190.9691.86
162008.09.16 19:00modify51.0090.6191.2191.86
172008.09.16 19:01s/l51.0091.2191.2191.86600.0010650.00
182008.09.17 05:53buy61.0092.3790.8793.62
192008.09.17 06:47modify61.0092.3792.7293.62
202008.09.17 07:04s/l61.0092.7292.7293.62350.0011000.00
212008.09.17 07:24buy71.0093.0491.5494.29
222008.09.17 08:34s/l71.0091.5491.5494.29-1500.009500.00
232008.09.17 08:34sell81.0091.5593.0590.30
242008.09.17 08:40modify81.0091.5591.2090.30
252008.09.17 08:40s/l81.0091.2091.2090.30350.009850.00
262008.09.17 08:40sell91.0091.1592.6589.90
272008.09.17 11:26s/l91.0092.6592.6589.90-1500.008350.00
282008.09.17 11:26buy101.0092.6591.1593.90
292008.09.17 14:42s/l101.0091.1591.1593.90-1500.006850.00
302008.09.17 14:42sell111.0091.1392.6389.88
312008.09.17 14:46modify111.0091.1390.7889.88
322008.09.17 14:47s/l111.0090.7890.7889.88350.007200.00
332008.09.17 14:47sell121.0090.7392.2389.48
342008.09.17 15:20modify121.0090.7390.3889.48
352008.09.17 15:22s/l121.0090.3890.3889.48350.007550.00
362008.09.17 15:29buy131.0090.1188.6191.36
372008.09.17 16:11modify131.0090.1190.4691.36
382008.09.17 16:13s/l131.0090.4690.4691.36350.007900.00
392008.09.17 16:17sell141.0090.7692.2689.51
402008.09.17 17:38s/l141.0092.2692.2689.51-1500.006400.00
412008.09.17 17:38buy151.0092.2690.7693.51
422008.09.17 17:42modify151.0092.2692.6193.51
432008.09.17 17:43modify151.0092.2692.8693.51
442008.09.17 17:43modify151.0092.2693.1193.51
452008.09.17 17:43modify151.0092.2693.2193.51
462008.09.17 17:43modify151.0092.2693.3193.51
472008.09.17 17:43s/l151.0093.3193.3193.511050.007450.00
482008.09.17 17:43sell161.0093.2894.7892.03
492008.09.17 17:47modify161.0093.2892.9392.03
502008.09.17 17:49s/l161.0092.9392.9392.03350.007800.00
512008.09.17 17:58sell171.0093.5195.0192.26
522008.09.17 18:28s/l171.0095.0195.0192.26-1500.006300.00
532008.09.17 18:28sell181.0094.9796.4793.72
542008.09.17 19:29modify181.0094.9794.6293.72
552008.09.17 20:05modify181.0094.9794.3793.72
562008.09.17 20:29s/l181.0094.3794.3793.72600.006900.00
572008.09.18 07:15sell191.0093.8495.3492.59
582008.09.18 07:34modify191.0093.8493.4992.59
592008.09.18 07:38s/l191.0093.4993.4992.59350.007250.00
602008.09.18 08:21buy201.0094.0392.5395.28
612008.09.18 09:48modify201.0094.0394.3895.28
622008.09.18 09:51modify201.0094.0394.6395.28
632008.09.18 09:54modify201.0094.0394.8895.28
642008.09.18 09:54modify201.0094.0394.9895.28
652008.09.18 09:54modify201.0094.0395.0895.28
662008.09.18 09:55t/p201.0095.2895.0895.281250.008500.00
672008.09.18 09:55buy211.0095.3493.8496.59
682008.09.18 10:01modify211.0095.3495.6996.59
692008.09.18 10:02s/l211.0095.6995.6996.59350.008850.00
702008.09.18 10:10sell221.0095.8697.3694.61
712008.09.18 11:38s/l221.0097.3697.3694.61-1500.007350.00
722008.09.18 11:38sell231.0097.3198.8196.06
732008.09.18 12:13s/l231.0098.8198.8196.06-1500.005850.00
742008.09.18 12:13sell241.0098.77100.2797.52
752008.09.18 12:52modify241.0098.7798.4297.52
762008.09.18 12:53modify241.0098.7798.1797.52
772008.09.18 12:54s/l241.0098.1798.1797.52600.006450.00
782008.09.18 13:05buy251.0097.0995.5998.34
792008.09.18 13:41modify251.0097.0997.4498.34
802008.09.18 13:42modify251.0097.0997.6998.34
812008.09.18 13:43s/l251.0097.6997.6998.34600.007050.00
822008.09.18 14:06sell261.0096.2897.7895.03
832008.09.18 14:16modify261.0096.2895.9395.03
842008.09.18 14:16modify261.0096.2895.6895.03
852008.09.18 14:16s/l261.0095.6895.6895.03600.007650.00
862008.09.18 14:16sell271.0095.6497.1494.39
872008.09.18 14:18modify271.0095.6495.2994.39
882008.09.18 14:18s/l271.0095.2995.2994.39350.008000.00
892008.09.18 14:18buy281.0095.3393.8396.58
902008.09.18 14:22modify281.0095.3395.6896.58
912008.09.18 14:24s/l281.0095.6895.6896.58350.008350.00
922008.09.18 14:37buy291.0095.0593.5596.30
932008.09.18 17:41modify291.0095.0595.4096.30
942008.09.18 17:43s/l291.0095.4095.4096.30350.008700.00
952008.09.19 05:40buy301.0095.3093.8096.55
962008.09.19 05:58modify301.0095.3095.6596.55
972008.09.19 06:05s/l301.0095.6595.6596.55350.009050.00
982008.09.19 07:01buy311.0095.9194.4197.16
992008.09.19 07:16modify311.0095.9196.2697.16
1002008.09.19 07:20modify311.0095.9196.5197.16
1012008.09.19 07:25s/l311.0096.5196.5197.16600.009650.00
1022008.09.19 07:31sell321.0096.8098.3095.55
1032008.09.19 07:59modify321.0096.8096.4595.55
1042008.09.19 08:03modify321.0096.8096.2095.55
1052008.09.19 08:03s/l321.0096.2096.2095.55600.0010250.00
1062008.09.19 08:24buy331.0096.0394.5397.28
1072008.09.19 08:57modify331.0096.0396.3897.28
1082008.09.19 08:58s/l331.0096.3896.3897.28350.0010600.00
1092008.09.19 09:08buy341.0096.8295.3298.07
1102008.09.19 10:17modify341.0096.8297.1798.07
1112008.09.19 10:20modify341.0096.8297.4298.07
1122008.09.19 10:23modify341.0096.8297.6798.07
1132008.09.19 10:23modify341.0096.8297.7798.07
1142008.09.19 10:24s/l341.0097.7797.7798.07950.0011550.00
1152008.09.19 11:55buy351.0097.0895.5898.33
1162008.09.19 12:38modify351.0097.0897.4398.33
1172008.09.19 12:39s/l351.0097.4397.4398.33350.0011900.00
1182008.09.19 12:50buy361.0097.7596.2599.00
1192008.09.19 12:55modify361.0097.7598.1099.00
1202008.09.19 12:57modify361.0097.7598.3599.00
1212008.09.19 12:57s/l361.0098.3598.3599.00600.0012500.00
1222008.09.19 12:57sell371.0098.3599.8597.10
1232008.09.19 13:26s/l371.0099.8599.8597.10-1500.0011000.00
1242008.09.19 13:26sell381.0099.80101.3098.55
1252008.09.19 13:59modify381.0099.8099.4598.55
1262008.09.19 14:01s/l381.0099.4599.4598.55350.0011350.00
1272008.09.19 14:06buy391.0098.6397.1399.88
1282008.09.19 15:04s/l391.0097.1397.1399.88-1500.009850.00
1292008.09.19 15:04sell401.0097.1298.6295.87
1302008.09.19 15:14modify401.0097.1296.7795.87
1312008.09.19 15:15modify401.0097.1296.5295.87
1322008.09.19 15:19s/l401.0096.5296.5295.87600.0010450.00
1332008.09.19 16:04sell411.0097.3498.8496.09
1342008.09.19 18:25s/l411.0098.8498.8496.09-1500.008950.00
1352008.09.19 18:25buy421.0098.8497.34100.09
1362008.09.19 18:27modify421.0098.8499.19100.09
1372008.09.19 18:27modify421.0098.8499.44100.09
1382008.09.19 18:27s/l421.0099.4499.44100.09600.009550.00
1392008.09.19 18:27sell431.0099.44100.9498.19
1402008.09.19 20:51modify431.0099.4499.0998.19
1412008.09.19 20:51modify431.0099.4498.8498.19
1422008.09.19 20:51s/l431.0098.8498.8498.19600.0010150.00
1432008.09.22 06:32buy441.00100.7599.25102.00
1442008.09.22 06:49modify441.00100.75101.10102.00
1452008.09.22 06:50s/l441.00101.10101.10102.00350.0010500.00
1462008.09.22 06:54buy451.00101.3899.88102.63
1472008.09.22 08:16modify451.00101.38101.73102.63
1482008.09.22 08:17s/l451.00101.73101.73102.63350.0010850.00
1492008.09.22 08:56buy461.00101.90100.40103.15
1502008.09.22 10:16modify461.00101.90102.25103.15
1512008.09.22 10:22modify461.00101.90102.50103.15
1522008.09.22 10:26modify461.00101.90102.75103.15
1532008.09.22 10:26modify461.00101.90102.85103.15
1542008.09.22 10:26modify461.00101.90102.95103.15
1552008.09.22 10:27s/l461.00102.95102.95103.151050.0011900.00
1562008.09.22 10:31sell471.00103.13104.63101.88
1572008.09.22 11:07modify471.00103.13102.78101.88
1582008.09.22 11:07s/l471.00102.78102.78101.88350.0012250.00
1592008.09.22 11:49sell481.00103.47104.97102.22
1602008.09.22 12:07modify481.00103.47103.12102.22
1612008.09.22 12:10modify481.00103.47102.87102.22
1622008.09.22 12:15modify481.00103.47102.62102.22
1632008.09.22 12:16modify481.00103.47102.52102.22
1642008.09.22 12:16modify481.00103.47102.42102.22
1652008.09.22 12:16t/p481.00102.22102.42102.221250.0013500.00
1662008.09.22 12:17sell491.00102.15103.65100.90
1672008.09.22 14:07s/l491.00103.65103.65100.90-1500.0012000.00
1682008.09.22 14:07buy501.00103.65102.15104.90
1692008.09.22 15:09s/l501.00102.15102.15104.90-1500.0010500.00
1702008.09.22 15:09sell511.00102.15103.65100.90
1712008.09.22 15:38s/l511.00103.65103.65100.90-1500.009000.00
1722008.09.22 15:38buy521.00103.65102.15104.90
1732008.09.22 16:45modify521.00103.65104.00104.90
1742008.09.22 16:45modify521.00103.65104.25104.90
1752008.09.22 16:50modify521.00103.65104.50104.90
1762008.09.22 16:50s/l521.00104.50104.50104.90850.009850.00
1772008.09.22 16:50sell531.00104.50106.00103.25
1782008.09.22 16:57s/l531.00106.00106.00103.25-1500.008350.00
1792008.09.22 16:57sell541.00106.03107.53104.78
1802008.09.22 17:02modify541.00106.03105.68104.78
1812008.09.22 17:03s/l541.00105.68105.68104.78350.008700.00
1822008.09.22 17:37sell551.00106.25107.75105.00
1832008.09.22 17:50modify551.00106.25105.90105.00
1842008.09.22 17:52modify551.00106.25105.65105.00
1852008.09.22 17:53modify551.00106.25105.40105.00
1862008.09.22 17:54modify551.00106.25105.30105.00
1872008.09.22 17:54s/l551.00105.30105.30105.00950.009650.00
1882008.09.22 17:58buy561.00105.11103.61106.36
1892008.09.22 17:59modify561.00105.11105.46106.36
1902008.09.22 18:00s/l561.00105.46105.46106.36350.0010000.00
1912008.09.22 18:21sell571.00106.49107.99105.24
1922008.09.22 18:25modify571.00106.49106.14105.24
1932008.09.22 18:25s/l571.00106.14106.14105.24350.0010350.00
1942008.09.23 06:25sell581.00105.52107.02104.27
1952008.09.23 06:46modify581.00105.52105.17104.27
1962008.09.23 06:48modify581.00105.52104.92104.27
1972008.09.23 06:57modify581.00105.52104.67104.27
1982008.09.23 07:01modify581.00105.52104.57104.27
1992008.09.23 07:03modify581.00105.52104.47104.27
2002008.09.23 07:13t/p581.00104.27104.47104.271250.0011600.00
2012008.09.23 07:13sell591.00104.14105.64102.89
2022008.09.23 07:20modify591.00104.14103.79102.89
2032008.09.23 07:26s/l591.00103.79103.79102.89350.0011950.00
2042008.09.23 08:01sell601.00104.49105.99103.24
2052008.09.23 08:13modify601.00104.49104.14103.24
2062008.09.23 08:15modify601.00104.49103.89103.24
2072008.09.23 08:18s/l601.00103.89103.89103.24600.0012550.00
2082008.09.23 08:35sell611.00103.65105.15102.40
2092008.09.23 09:08modify611.00103.65103.30102.40
2102008.09.23 09:09modify611.00103.65103.05102.40
2112008.09.23 09:11s/l611.00103.05103.05102.40600.0013150.00
2122008.09.23 09:21buy621.00102.84101.34104.09
2132008.09.23 09:37modify621.00102.84103.19104.09
2142008.09.23 09:38s/l621.00103.19103.19104.09350.0013500.00
2152008.09.23 09:56sell631.00103.78105.28102.53
2162008.09.23 11:19modify631.00103.78103.43102.53
2172008.09.23 11:20s/l631.00103.43103.43102.53350.0013850.00
2182008.09.23 12:36sell641.00103.47104.97102.22
2192008.09.23 13:14s/l641.00104.97104.97102.22-1500.0012350.00
2202008.09.23 13:14buy651.00104.98103.48106.23
2212008.09.23 13:27modify651.00104.98105.33106.23
2222008.09.23 13:27s/l651.00105.33105.33106.23350.0012700.00
2232008.09.23 13:27buy661.00105.38103.88106.63
2242008.09.23 13:53s/l661.00103.88103.88106.63-1500.0011200.00
2252008.09.23 15:28sell671.00103.78105.28102.53
2262008.09.23 15:43modify671.00103.78103.43102.53
2272008.09.23 15:46s/l671.00103.43103.43102.53350.0011550.00
2282008.09.23 15:48sell681.00103.09104.59101.84
2292008.09.23 15:51modify681.00103.09102.74101.84
2302008.09.23 15:51s/l681.00102.74102.74101.84350.0011900.00
2312008.09.23 15:51buy691.00102.75101.25104.00
2322008.09.23 15:57modify691.00102.75103.10104.00
2332008.09.23 15:58s/l691.00103.10103.10104.00350.0012250.00
2342008.09.23 16:52sell701.00102.64104.14101.39
2352008.09.23 17:05modify701.00102.64102.29101.39
2362008.09.23 17:06modify701.00102.64102.04101.39
2372008.09.23 17:14modify701.00102.64101.79101.39
2382008.09.23 17:14modify701.00102.64101.69101.39
2392008.09.23 17:14modify701.00102.64101.59101.39
2402008.09.23 17:14t/p701.00101.39101.59101.391250.0013500.00
2412008.09.23 17:14buy711.00101.3999.89102.64
2422008.09.23 17:46modify711.00101.39101.74102.64
2432008.09.23 17:47s/l711.00101.74101.74102.64350.0013850.00
2442008.09.23 18:06sell721.00102.13103.63100.88
2452008.09.24 00:21s/l721.00103.63103.63100.88-1500.0012350.00
2462008.09.24 06:40buy731.00103.61102.11104.86
2472008.09.24 07:02modify731.00103.61103.96104.86
2482008.09.24 07:05modify731.00103.61104.21104.86
2492008.09.24 07:07modify731.00103.61104.46104.86
2502008.09.24 07:08modify731.00103.61104.56104.86
2512008.09.24 07:09s/l731.00104.56104.56104.86950.0013300.00
2522008.09.24 07:51buy741.00104.82103.32106.07
2532008.09.24 10:24modify741.00104.82105.17106.07
2542008.09.24 10:30modify741.00104.82105.42106.07
2552008.09.24 10:32s/l741.00105.42105.42106.07600.0013900.00
2562008.09.24 11:39buy751.00105.60104.10106.85
2572008.09.24 14:47s/l751.00104.10104.10106.85-1500.0012400.00
2582008.09.24 14:47sell761.00104.09105.59102.84
2592008.09.24 15:35modify761.00104.09103.74102.84
2602008.09.24 15:36s/l761.00103.74103.74102.84350.0012750.00
2612008.09.24 15:51sell771.00103.51105.01102.26
2622008.09.24 16:03modify771.00103.51103.16102.26
2632008.09.24 16:05modify771.00103.51102.91102.26
2642008.09.24 16:05s/l771.00102.91102.91102.26600.0013350.00
2652008.09.24 16:05buy781.00102.91101.41104.16
2662008.09.24 16:48modify781.00102.91103.26104.16
2672008.09.24 16:48s/l781.00103.26103.26104.16350.0013700.00
2682008.09.24 17:01sell791.00103.60105.10102.35
2692008.09.24 17:05modify791.00103.60103.25102.35
2702008.09.24 17:09s/l791.00103.25103.25102.35350.0014050.00
2712008.09.24 18:13buy801.00102.25100.75103.50
2722008.09.24 18:21modify801.00102.25102.60103.50
2732008.09.24 18:21s/l801.00102.60102.60103.50350.0014400.00
2742008.09.25 05:03buy811.00103.03101.53104.28
2752008.09.25 05:24modify811.00103.03103.38104.28
2762008.09.25 05:24s/l811.00103.38103.38104.28350.0014750.00
2772008.09.25 05:24buy821.00103.18101.68104.43
2782008.09.25 08:24s/l821.00101.68101.68104.43-1500.0013250.00
2792008.09.25 08:24sell831.00101.57103.07100.32
2802008.09.25 08:30modify831.00101.57101.22100.32
2812008.09.25 08:30s/l831.00101.22101.22100.32350.0013600.00
2822008.09.25 08:30buy841.00101.2899.78102.53
2832008.09.25 10:11modify841.00101.28101.63102.53
2842008.09.25 10:13s/l841.00101.63101.63102.53350.0013950.00
2852008.09.25 11:15sell851.00100.94102.4499.69
2862008.09.25 11:36modify851.00100.94100.5999.69
2872008.09.25 11:37s/l851.00100.59100.5999.69350.0014300.00
2882008.09.25 11:38sell861.00100.53102.0399.28
2892008.09.25 11:50modify861.00100.53100.1899.28
2902008.09.25 11:50s/l861.00100.18100.1899.28350.0014650.00
2912008.09.25 11:50buy871.00100.1898.68101.43
2922008.09.25 11:59modify871.00100.18100.53101.43
2932008.09.25 12:01s/l871.00100.53100.53101.43350.0015000.00
2942008.09.25 12:48sell881.00100.87102.3799.62
2952008.09.25 13:44s/l881.00102.37102.3799.62-1500.0013500.00
2962008.09.25 13:44buy891.00102.39100.89103.64
2972008.09.25 16:11modify891.00102.39102.74103.64
2982008.09.25 16:12modify891.00102.39102.99103.64
2992008.09.25 16:12modify891.00102.39103.24103.64
3002008.09.25 16:12modify891.00102.39103.34103.64
3012008.09.25 16:13s/l891.00103.34103.34103.64950.0014450.00
3022008.09.25 16:15sell901.00103.52105.02102.27
3032008.09.25 16:51s/l901.00105.02105.02102.27-1500.0012950.00
3042008.09.25 16:51sell911.00105.01106.51103.76
3052008.09.25 17:00modify911.00105.01104.66103.76
3062008.09.25 17:00modify911.00105.01104.41103.76
3072008.09.25 17:01s/l911.00104.41104.41103.76600.0013550.00
3082008.09.25 17:38buy921.00103.98102.48105.23
3092008.09.25 18:27modify921.00103.98104.33105.23
3102008.09.25 18:28modify921.00103.98104.58105.23
3112008.09.25 18:44s/l921.00104.58104.58105.23600.0014150.00
3122008.09.26 05:17sell931.00103.23104.73101.98
3132008.09.26 07:13modify931.00103.23102.88101.98
3142008.09.26 07:13modify931.00103.23102.63101.98
3152008.09.26 07:15s/l931.00102.63102.63101.98600.0014750.00
3162008.09.26 07:28sell941.00102.43103.93101.18
3172008.09.26 07:53modify941.00102.43102.08101.18
3182008.09.26 07:54s/l941.00102.08102.08101.18350.0015100.00
3192008.09.26 07:55sell951.00101.85103.35100.60
3202008.09.26 09:18modify951.00101.85101.50100.60
3212008.09.26 09:20s/l951.00101.50101.50100.60350.0015450.00
3222008.09.26 10:04sell961.00101.99103.49100.74
3232008.09.26 18:23s/l961.00103.49103.49100.74-1500.0013950.00
3242008.09.26 18:23buy971.00103.57102.07104.82
3252008.09.29 05:42s/l971.00102.07102.07104.82-1500.0012450.00
3262008.09.29 07:11sell981.00101.70103.20100.45
3272008.09.29 07:17modify981.00101.70101.35100.45
3282008.09.29 07:20modify981.00101.70101.10100.45
3292008.09.29 07:20s/l981.00101.10101.10100.45600.0013050.00
3302008.09.29 07:20sell991.00101.05102.5599.80
3312008.09.29 07:27modify991.00101.05100.7099.80
3322008.09.29 07:28s/l991.00100.70100.7099.80350.0013400.00
3332008.09.29 08:01buy1001.00100.5399.03101.78
3342008.09.29 12:08s/l1001.0099.0399.03101.78-1500.0011900.00
3352008.09.29 12:08sell1011.0099.03100.5397.78
3362008.09.29 12:13modify1011.0099.0398.6897.78
3372008.09.29 12:14s/l1011.0098.6898.6897.78350.0012250.00
3382008.09.29 12:14buy1021.0098.5197.0199.76
3392008.09.29 12:24modify1021.0098.5198.8699.76
3402008.09.29 12:27s/l1021.0098.8698.8699.76350.0012600.00
3412008.09.29 13:44sell1031.0099.07100.5797.82
3422008.09.29 13:49modify1031.0099.0798.7297.82
3432008.09.29 13:50s/l1031.0098.7298.7297.82350.0012950.00
3442008.09.29 14:08sell1041.0098.1499.6496.89
3452008.09.29 14:16modify1041.0098.1497.7996.89
3462008.09.29 14:16modify1041.0098.1497.5496.89
3472008.09.29 14:17s/l1041.0097.5497.5496.89600.0013550.00
3482008.09.29 14:23buy1051.0097.2695.7698.51
3492008.09.29 14:24modify1051.0097.2697.6198.51
3502008.09.29 14:25s/l1051.0097.6197.6198.51350.0013900.00
3512008.09.29 15:45buy1061.0097.2595.7598.50
3522008.09.29 16:10s/l1061.0095.7595.7598.50-1500.0012400.00
3532008.09.29 16:10buy1071.0095.7694.2697.01
3542008.09.29 16:42modify1071.0095.7696.1197.01
3552008.09.29 16:44s/l1071.0096.1196.1197.01350.0012750.00
3562008.09.29 17:22sell1081.0096.4397.9395.18
3572008.09.29 17:43modify1081.0096.4396.0895.18
3582008.09.29 17:43modify1081.0096.4395.8395.18
3592008.09.29 17:43modify1081.0096.4395.5895.18
3602008.09.29 17:43modify1081.0096.4395.4895.18
3612008.09.29 17:43modify1081.0096.4395.3895.18
3622008.09.29 17:43t/p1081.0095.1895.3895.181250.0014000.00
3632008.09.29 17:43buy1091.0095.1693.6696.41
3642008.09.29 17:53modify1091.0095.1695.5196.41
3652008.09.29 17:53modify1091.0095.1695.7696.41
3662008.09.29 17:53s/l1091.0095.7695.7696.41600.0014600.00
3672008.09.29 18:28buy1101.0093.8592.3595.10
3682008.09.30 05:55modify1101.0093.8594.2095.10
3692008.09.30 06:08s/l1101.0094.2094.2095.10350.0014950.00
3702008.09.30 06:44sell1111.0093.4594.9592.20
3712008.09.30 06:49modify1111.0093.4593.1092.20
3722008.09.30 06:52modify1111.0093.4592.8592.20
3732008.09.30 06:52modify1111.0093.4592.6092.20
3742008.09.30 06:52modify1111.0093.4592.5092.20
3752008.09.30 06:53modify1111.0093.4592.4092.20
3762008.09.30 06:53t/p1111.0092.2092.4092.201250.0016200.00
3772008.09.30 06:53buy1121.0092.1790.6793.42
3782008.09.30 07:59modify1121.0092.1792.5293.42
3792008.09.30 08:01s/l1121.0092.5292.5293.42350.0016550.00
3802008.09.30 08:01sell1131.0092.5294.0291.27
3812008.09.30 08:12s/l1131.0094.0294.0291.27-1500.0015050.00
3822008.09.30 08:12buy1141.0094.0392.5395.28
3832008.09.30 08:32s/l1141.0092.5392.5395.28-1500.0013550.00
3842008.09.30 09:04buy1151.0094.1092.6095.35
3852008.09.30 09:20modify1151.0094.1094.4595.35
3862008.09.30 09:24s/l1151.0094.4594.4595.35350.0013900.00
3872008.09.30 09:25sell1161.0094.6196.1193.36
3882008.09.30 09:32s/l1161.0096.1196.1193.36-1500.0012400.00
3892008.09.30 09:32sell1171.0096.0997.5994.84
3902008.09.30 09:38modify1171.0096.0995.7494.84
3912008.09.30 09:39modify1171.0096.0995.4994.84
3922008.09.30 09:40s/l1171.0095.4995.4994.84600.0013000.00
3932008.09.30 10:39sell1181.0095.8997.3994.64
3942008.09.30 12:24modify1181.0095.8995.5494.64
3952008.09.30 12:25modify1181.0095.8995.2994.64
3962008.09.30 12:26s/l1181.0095.2995.2994.64600.0013600.00
3972008.09.30 12:26sell1191.0095.2496.7493.99
3982008.09.30 13:00s/l1191.0096.7496.7493.99-1500.0012100.00
3992008.09.30 13:03sell1201.0096.9898.4895.73
4002008.09.30 13:19modify1201.0096.9896.6395.73
4012008.09.30 13:19modify1201.0096.9896.3895.73
4022008.09.30 13:19s/l1201.0096.3896.3895.73600.0012700.00
4032008.09.30 13:51buy1211.0095.9694.4697.21
4042008.09.30 14:14modify1211.0095.9696.3197.21
4052008.09.30 14:14modify1211.0095.9696.5697.21
4062008.09.30 14:15modify1211.0095.9696.8197.21
4072008.09.30 14:16modify1211.0095.9696.9197.21
4082008.09.30 14:16modify1211.0095.9697.0197.21
4092008.09.30 14:17s/l1211.0097.0197.0197.211050.0013750.00
4102008.09.30 14:22sell1221.0097.1998.6995.94
4112008.09.30 14:36modify1221.0097.1996.8495.94
4122008.09.30 14:38s/l1221.0096.8496.8495.94350.0014100.00
4132008.09.30 15:01sell1231.0095.7997.2994.54
4142008.09.30 15:36modify1231.0095.7995.4494.54
4152008.09.30 15:37s/l1231.0095.4495.4494.54350.0014450.00
4162008.09.30 16:03buy1241.0096.5895.0897.83
4172008.09.30 16:52modify1241.0096.5896.9397.83
4182008.09.30 16:53s/l1241.0096.9396.9397.83350.0014800.00
4192008.09.30 16:59buy1251.0097.1395.6398.38
4202008.09.30 17:14modify1251.0097.1397.4898.38
4212008.09.30 17:16s/l1251.0097.4897.4898.38350.0015150.00
4222008.09.30 17:19sell1261.0097.7699.2696.51
4232008.09.30 18:18modify1261.0097.7697.4196.51
4242008.09.30 18:20s/l1261.0097.4197.4196.51350.0015500.00
4252008.10.01 06:50buy1271.0099.1397.63100.38
4262008.10.01 08:42modify1271.0099.1399.48100.38
4272008.10.01 08:45modify1271.0099.1399.73100.38
4282008.10.01 08:45modify1271.0099.1399.98100.38
4292008.10.01 08:47s/l1271.0099.9899.98100.38850.0016350.00
4302008.10.01 08:50buy1281.00100.1898.68101.43
4312008.10.01 09:50s/l1281.0098.6898.68101.43-1500.0014850.00
4322008.10.01 09:50sell1291.0098.68100.1897.43
4332008.10.01 09:54modify1291.0098.6898.3397.43
4342008.10.01 09:54s/l1291.0098.3398.3397.43350.0015200.00
4352008.10.01 09:54sell1301.0098.3099.8097.05
4362008.10.01 10:16modify1301.0098.3097.9597.05
4372008.10.01 10:16s/l1301.0097.9597.9597.05350.0015550.00
4382008.10.01 10:16sell1311.0097.9399.4396.68
4392008.10.01 11:48modify1311.0097.9397.5896.68
4402008.10.01 11:52modify1311.0097.9397.3396.68
4412008.10.01 11:56s/l1311.0097.3397.3396.68600.0016150.00
4422008.10.01 11:58buy1321.0097.0695.5698.31
4432008.10.01 13:37s/l1321.0095.5695.5698.31-1500.0014650.00
4442008.10.01 13:37buy1331.0095.6094.1096.85
4452008.10.01 13:59modify1331.0095.6095.9596.85
4462008.10.01 14:00modify1331.0095.6096.2096.85
4472008.10.01 14:00s/l1331.0096.2096.2096.85600.0015250.00
4482008.10.01 14:10buy1341.0095.3893.8896.63
4492008.10.01 14:39s/l1341.0093.8893.8896.63-1500.0013750.00
4502008.10.01 14:39buy1351.0093.9292.4295.17
4512008.10.01 15:26modify1351.0093.9294.2795.17
4522008.10.01 15:26modify1351.0093.9294.5295.17
4532008.10.01 15:28s/l1351.0094.5294.5295.17600.0014350.00
4542008.10.01 15:53sell1361.0094.9096.4093.65
4552008.10.01 16:01modify1361.0094.9094.5593.65
4562008.10.01 16:04modify1361.0094.9094.3093.65
4572008.10.01 16:05s/l1361.0094.3094.3093.65600.0014950.00
4582008.10.01 16:15sell1371.0095.1896.6893.93
4592008.10.01 16:48s/l1371.0096.6896.6893.93-1500.0013450.00
4602008.10.01 16:48buy1381.0096.6995.1997.94
4612008.10.01 16:51modify1381.0096.6997.0497.94
4622008.10.01 16:52s/l1381.0097.0497.0497.94350.0013800.00
4632008.10.01 17:22sell1391.0097.2398.7395.98
4642008.10.01 17:27modify1391.0097.2396.8895.98
4652008.10.01 17:28modify1391.0097.2396.6395.98
4662008.10.01 17:29s/l1391.0096.6396.6395.98600.0014400.00
4672008.10.01 18:11sell1401.0095.6797.1794.42
4682008.10.01 18:29modify1401.0095.6795.3294.42
4692008.10.01 18:35s/l1401.0095.3295.3294.42350.0014750.00
4702008.10.02 06:18sell1411.0095.1796.6793.92
4712008.10.02 07:10modify1411.0095.1794.8293.92
4722008.10.02 07:12modify1411.0095.1794.5793.92
4732008.10.02 07:18s/l1411.0094.5794.5793.92600.0015350.00
4742008.10.02 07:21buy1421.0094.2692.7695.51
4752008.10.02 08:44s/l1421.0092.7692.7695.51-1500.0013850.00
4762008.10.02 08:44buy1431.0092.8191.3194.06
4772008.10.02 08:51modify1431.0092.8193.1694.06
4782008.10.02 08:59s/l1431.0093.1693.1694.06350.0014200.00
4792008.10.02 09:24sell1441.0094.0095.5092.75
4802008.10.02 12:33modify1441.0094.0093.6592.75
4812008.10.02 12:34modify1441.0094.0093.4092.75
4822008.10.02 12:35modify1441.0094.0093.1592.75
4832008.10.02 12:36modify1441.0094.0093.0592.75
4842008.10.02 12:37s/l1441.0093.0593.0592.75950.0015150.00
4852008.10.02 12:45sell1451.0092.8194.3191.56
4862008.10.02 12:51modify1451.0092.8192.4691.56
4872008.10.02 12:51modify1451.0092.8192.2191.56
4882008.10.02 12:51s/l1451.0092.2192.2191.56600.0015750.00
4892008.10.02 12:51buy1461.0092.2190.7193.46
4902008.10.02 13:00modify1461.0092.2192.5693.46
4912008.10.02 13:03s/l1461.0092.5692.5693.46350.0016100.00
4922008.10.02 14:03sell1471.0092.3993.8991.14
4932008.10.02 14:21modify1471.0092.3992.0491.14
4942008.10.02 14:22modify1471.0092.3991.7991.14
4952008.10.02 14:23s/l1471.0091.7991.7991.14600.0016700.00
4962008.10.02 14:35buy1481.0091.6190.1192.86
4972008.10.02 15:24modify1481.0091.6191.9692.86
4982008.10.02 15:24modify1481.0091.6192.2192.86
4992008.10.02 15:25s/l1481.0092.2192.2192.86600.0017300.00
5002008.10.02 16:44sell1491.0091.2792.7790.02
5012008.10.02 18:20modify1491.0091.2790.9290.02
5022008.10.02 18:20modify1491.0091.2790.6790.02
5032008.10.02 18:20s/l1491.0090.6790.6790.02600.0017900.00
5042008.10.02 18:20sell1501.0090.6292.1289.37
5052008.10.03 02:33modify1501.0090.6290.2789.37
5062008.10.03 02:37modify1501.0090.6290.0289.37
5072008.10.03 02:45modify1501.0090.6289.7789.37
5082008.10.03 02:45modify1501.0090.6289.6789.37
5092008.10.03 02:45s/l1501.0089.6789.6789.37950.0018850.00
5102008.10.03 06:32sell1511.0089.8591.3588.60
5112008.10.03 09:03s/l1511.0091.3591.3588.60-1500.0017350.00
5122008.10.03 09:03buy1521.0091.3889.8892.63
5132008.10.03 13:11s/l1521.0089.8889.8892.63-1500.0015850.00
5142008.10.03 13:11sell1531.0089.8391.3388.58
5152008.10.03 13:13modify1531.0089.8389.4888.58
5162008.10.03 13:13modify1531.0089.8389.2388.58
5172008.10.03 13:13s/l1531.0089.2389.2388.58600.0016450.00
5182008.10.03 13:13buy1541.0089.2587.7590.50
5192008.10.03 13:40modify1541.0089.2589.6090.50
5202008.10.03 13:40modify1541.0089.2589.8590.50
5212008.10.03 13:43modify1541.0089.2590.1090.50
5222008.10.03 13:45s/l1541.0090.1090.1090.50850.0017300.00
5232008.10.03 13:58buy1551.0091.0489.5492.29
5242008.10.03 14:02modify1551.0091.0491.3992.29
5252008.10.03 14:02s/l1551.0091.3991.3992.29350.0017650.00
5262008.10.03 14:02buy1561.0091.3889.8892.63
5272008.10.03 14:39modify1561.0091.3891.7392.63
5282008.10.03 14:39s/l1561.0091.7391.7392.63350.0018000.00
5292008.10.03 14:39buy1571.0091.7790.2793.02
5302008.10.03 14:54modify1571.0091.7792.1293.02
5312008.10.03 14:54s/l1571.0092.1292.1293.02350.0018350.00
5322008.10.03 14:54sell1581.0092.1193.6190.86
5332008.10.03 15:10modify1581.0092.1191.7690.86
5342008.10.03 15:11s/l1581.0091.7691.7690.86350.0018700.00
5352008.10.03 15:56sell1591.0090.7192.2189.46
5362008.10.03 17:31modify1591.0090.7190.3689.46
5372008.10.03 17:33modify1591.0090.7190.1189.46
5382008.10.03 17:33modify1591.0090.7189.8689.46
5392008.10.03 17:33modify1591.0090.7189.7689.46
5402008.10.03 17:33s/l1591.0089.7689.7689.46950.0019650.00
5412008.10.03 17:33sell1601.0089.7491.2488.49
5422008.10.03 18:13s/l1601.0091.2491.2488.49-1500.0018150.00
5432008.10.06 06:07sell1611.0087.6089.1086.35
5442008.10.06 07:07modify1611.0087.6087.2586.35
5452008.10.06 07:07modify1611.0087.6087.0086.35
5462008.10.06 07:08s/l1611.0087.0087.0086.35600.0018750.00
5472008.10.06 07:27sell1621.0086.8688.3685.61
5482008.10.06 08:14modify1621.0086.8686.5185.61
5492008.10.06 08:16s/l1621.0086.5186.5185.61350.0019100.00
5502008.10.06 08:17buy1631.0086.3484.8487.59
5512008.10.06 09:20modify1631.0086.3486.6987.59
5522008.10.06 09:20s/l1631.0086.6986.6987.59350.0019450.00
5532008.10.06 09:20sell1641.0086.6988.1985.44
5542008.10.06 11:01modify1641.0086.6986.3485.44
5552008.10.06 11:03s/l1641.0086.3486.3485.44350.0019800.00
5562008.10.06 11:19sell1651.0086.0387.5384.78
5572008.10.06 13:16s/l1651.0087.5387.5384.78-1500.0018300.00
5582008.10.06 13:16buy1661.0087.5386.0388.78
5592008.10.06 13:35modify1661.0087.5387.8888.78
5602008.10.06 13:35s/l1661.0087.8887.8888.78350.0018650.00
5612008.10.06 13:35buy1671.0087.9286.4289.17
5622008.10.06 14:04s/l1671.0086.4286.4289.17-1500.0017150.00
5632008.10.06 14:04sell1681.0086.4287.9285.17
5642008.10.06 14:40modify1681.0086.4286.0785.17
5652008.10.06 14:40s/l1681.0086.0786.0785.17350.0017500.00
5662008.10.06 14:40sell1691.0086.0287.5284.77
5672008.10.06 15:42modify1691.0086.0285.6784.77
5682008.10.06 15:43s/l1691.0085.6785.6784.77350.0017850.00
5692008.10.06 15:43sell1701.0085.5087.0084.25
5702008.10.06 16:56modify1701.0085.5085.1584.25
5712008.10.06 16:57modify1701.0085.5084.9084.25
5722008.10.06 16:57s/l1701.0084.9084.9084.25600.0018450.00
5732008.10.06 16:57sell1711.0084.9286.4283.67
5742008.10.06 17:17modify1711.0084.9284.5783.67
5752008.10.06 17:18s/l1711.0084.5784.5783.67350.0018800.00
5762008.10.06 17:53sell1721.0085.3886.8884.13
5772008.10.06 18:09modify1721.0085.3885.0384.13
5782008.10.06 18:12modify1721.0085.3884.7884.13
5792008.10.06 18:14modify1721.0085.3884.5384.13
5802008.10.06 18:14modify1721.0085.3884.4384.13
5812008.10.06 18:15s/l1721.0084.4384.4384.13950.0019750.00
5822008.10.06 18:15sell1731.0084.3985.8983.14
5832008.10.06 18:23modify1731.0084.3984.0483.14
5842008.10.06 18:26modify1731.0084.3983.7983.14
5852008.10.06 18:27s/l1731.0083.7983.7983.14600.0020350.00
5862008.10.06 18:27buy1741.0083.8182.3185.06
5872008.10.06 19:18modify1741.0083.8184.1685.06
5882008.10.06 19:20modify1741.0083.8184.4185.06
5892008.10.06 19:29modify1741.0083.8184.6685.06
5902008.10.06 19:30modify1741.0083.8184.7685.06
5912008.10.06 19:31s/l1741.0084.7684.7685.06950.0021300.00
5922008.10.07 05:13buy1751.0085.3083.8086.55
5932008.10.07 05:27modify1751.0085.3085.6586.55
5942008.10.07 05:34s/l1751.0085.6585.6586.55350.0021650.00
5952008.10.07 06:07buy1761.0084.9283.4286.17
5962008.10.07 06:42modify1761.0084.9285.2786.17
5972008.10.07 06:55modify1761.0084.9285.5286.17
5982008.10.07 06:56modify1761.0084.9285.7786.17
5992008.10.07 06:57s/l1761.0085.7785.7786.17850.0022500.00
6002008.10.07 07:19buy1771.0085.9384.4387.18
6012008.10.07 07:57modify1771.0085.9386.2887.18
6022008.10.07 07:59s/l1771.0086.2886.2887.18350.0022850.00
6032008.10.07 08:10buy1781.0085.6484.1486.89
6042008.10.07 11:02modify1781.0085.6485.9986.89
6052008.10.07 11:03modify1781.0085.6486.2486.89
6062008.10.07 11:05s/l1781.0086.2486.2486.89600.0023450.00
6072008.10.07 11:53buy1791.0085.6784.1786.92
6082008.10.07 12:15modify1791.0085.6786.0286.92
6092008.10.07 12:16s/l1791.0086.0286.0286.92350.0023800.00
6102008.10.07 12:17buy1801.0086.4184.9187.66
6112008.10.07 13:10modify1801.0086.4186.7687.66
6122008.10.07 13:11modify1801.0086.4187.0187.66
6132008.10.07 13:12modify1801.0086.4187.2687.66
6142008.10.07 13:13modify1801.0086.4187.3687.66
6152008.10.07 13:13modify1801.0086.4187.4687.66
6162008.10.07 13:13t/p1801.0087.6687.4687.661250.0025050.00
6172008.10.07 13:13sell1811.0087.6789.1786.42
6182008.10.07 13:15modify1811.0087.6787.3286.42
6192008.10.07 13:16s/l1811.0087.3287.3286.42350.0025400.00
6202008.10.07 13:31sell1821.0085.0986.5983.84
6212008.10.07 13:43s/l1821.0086.5986.5983.84-1500.0023900.00
6222008.10.07 14:06sell1831.0085.0886.5883.83
6232008.10.07 15:19modify1831.0085.0884.7383.83
6242008.10.07 15:20modify1831.0085.0884.4883.83
6252008.10.07 15:20s/l1831.0084.4884.4883.83600.0024500.00
6262008.10.07 15:20sell1841.0084.4385.9383.18
6272008.10.07 16:38modify1841.0084.4384.0883.18
6282008.10.07 16:39s/l1841.0084.0884.0883.18350.0024850.00
6292008.10.07 16:39sell1851.0084.0485.5482.79
6302008.10.07 17:44modify1851.0084.0483.6982.79
6312008.10.07 17:45modify1851.0084.0483.4482.79
6322008.10.07 17:45modify1851.0084.0483.1982.79
6332008.10.07 17:45modify1851.0084.0483.0982.79
6342008.10.07 17:45s/l1851.0083.0983.0982.79950.0025800.00
6352008.10.07 17:45buy1861.0083.0981.5984.34
6362008.10.07 18:03modify1861.0083.0983.4484.34
6372008.10.07 18:03s/l1861.0083.4483.4484.34350.0026150.00
6382008.10.07 18:30buy1871.0085.0183.5186.26
6392008.10.08 05:10s/l1871.0083.5183.5186.26-1500.0024650.00
6402008.10.08 05:15sell1881.0083.5185.0182.26
6412008.10.08 06:22modify1881.0083.5183.1682.26
6422008.10.08 06:34modify1881.0083.5182.9182.26
6432008.10.08 06:56modify1881.0083.5182.6682.26
6442008.10.08 06:56modify1881.0083.5182.5682.26
6452008.10.08 06:56modify1881.0083.5182.4682.26
6462008.10.08 06:56t/p1881.0082.2682.4682.261250.0025900.00
6472008.10.08 06:56buy1891.0082.2280.7283.47
6482008.10.08 07:11modify1891.0082.2282.5783.47
6492008.10.08 07:14modify1891.0082.2282.8283.47
6502008.10.08 07:20s/l1891.0082.8282.8283.47600.0026500.00
6512008.10.08 07:47sell1901.0082.0983.5980.84
6522008.10.08 08:03modify1901.0082.0981.7480.84
6532008.10.08 08:04modify1901.0082.0981.4980.84
6542008.10.08 08:06s/l1901.0081.4981.4980.84600.0027100.00
6552008.10.08 09:05sell1911.0082.2283.7280.97
6562008.10.08 09:39modify1911.0082.2281.8780.97
6572008.10.08 09:49s/l1911.0081.8781.8780.97350.0027450.00
6582008.10.08 10:48sell1921.0082.3083.8081.05
6592008.10.08 11:04s/l1921.0083.8083.8081.05-1500.0025950.00
6602008.10.08 11:04sell1931.0083.8085.3082.55
6612008.10.08 11:05modify1931.0083.8083.4582.55
6622008.10.08 11:05modify1931.0083.8083.2082.55
6632008.10.08 11:05s/l1931.0083.2083.2082.55600.0026550.00
6642008.10.08 11:08sell1941.0083.9185.4182.66
6652008.10.08 11:09s/l1941.0085.4185.4182.66-1500.0025050.00
6662008.10.08 11:09sell1951.0085.4086.9084.15
6672008.10.08 11:10modify1951.0085.4085.0584.15
6682008.10.08 11:10modify1951.0085.4084.8084.15
6692008.10.08 11:10s/l1951.0084.8084.8084.15600.0025650.00
6702008.10.08 12:11sell1961.0085.2586.7584.00
6712008.10.08 12:15modify1961.0085.2584.9084.00
6722008.10.08 12:15modify1961.0085.2584.6584.00
6732008.10.08 12:16modify1961.0085.2584.4084.00
6742008.10.08 12:16modify1961.0085.2584.3084.00
6752008.10.08 12:16modify1961.0085.2584.2084.00
6762008.10.08 12:17t/p1961.0084.0084.2084.001250.0026900.00
6772008.10.08 12:30buy1971.0083.4281.9284.67
6782008.10.08 13:41modify1971.0083.4283.7784.67
6792008.10.08 13:41modify1971.0083.4284.0284.67
6802008.10.08 13:42s/l1971.0084.0284.0284.67600.0027500.00
6812008.10.08 13:42buy1981.0084.0782.5785.32
6822008.10.08 14:04modify1981.0084.0784.4285.32
6832008.10.08 14:05s/l1981.0084.4284.4285.32350.0027850.00
6842008.10.08 14:06sell1991.0084.7086.2083.45
6852008.10.08 14:34modify1991.0084.7084.3583.45
6862008.10.08 14:34modify1991.0084.7084.1083.45
6872008.10.08 14:35modify1991.0084.7083.8583.45
6882008.10.08 14:35modify1991.0084.7083.7583.45
6892008.10.08 14:35s/l1991.0083.7583.7583.45950.0028800.00
6902008.10.08 14:41sell2001.0082.6084.1081.35
6912008.10.08 14:45modify2001.0082.6082.2581.35
6922008.10.08 14:45s/l2001.0082.2582.2581.35350.0029150.00
6932008.10.08 14:45sell2011.0082.2183.7180.96
6942008.10.08 15:22modify2011.0082.2181.8680.96
6952008.10.08 15:24s/l2011.0081.8681.8680.96350.0029500.00
6962008.10.08 15:27buy2021.0081.6280.1282.87
6972008.10.08 15:30modify2021.0081.6281.9782.87
6982008.10.08 15:31s/l2021.0081.9781.9782.87350.0029850.00
6992008.10.08 15:44buy2031.0081.3979.8982.64
7002008.10.08 15:48modify2031.0081.3981.7482.64
7012008.10.08 15:48s/l2031.0081.7481.7482.64350.0030200.00
7022008.10.08 17:06sell2041.0082.5384.0381.28
7032008.10.08 17:48s/l2041.0084.0384.0381.28-1500.0028700.00
7042008.10.08 17:48buy2051.0084.0482.5485.29
7052008.10.08 17:49modify2051.0084.0484.3985.29
7062008.10.08 17:49modify2051.0084.0484.6485.29
7072008.10.08 17:49s/l2051.0084.6484.6485.29600.0029300.00
7082008.10.08 17:49sell2061.0084.6486.1483.39
7092008.10.08 17:52modify2061.0084.6484.2983.39
7102008.10.08 17:53s/l2061.0084.2984.2983.39350.0029650.00
7112008.10.08 17:57sell2071.0084.8186.3183.56
7122008.10.08 18:01modify2071.0084.8184.4683.56
7132008.10.08 18:03s/l2071.0084.4684.4683.56350.0030000.00
7142008.10.08 18:58sell2081.0084.9286.4283.67
7152008.10.08 19:51modify2081.0084.9284.5783.67
7162008.10.08 19:51s/l2081.0084.5784.5783.67350.0030350.00
7172008.10.09 06:09buy2091.0083.7682.2685.01
7182008.10.09 08:41modify2091.0083.7684.1185.01
7192008.10.09 08:43modify2091.0083.7684.3685.01
7202008.10.09 08:45s/l2091.0084.3684.3685.01600.0030950.00
7212008.10.09 09:01buy2101.0084.6583.1585.90
7222008.10.09 14:15s/l2101.0083.1583.1585.90-1500.0029450.00
7232008.10.09 14:15sell2111.0083.1584.6581.90
7242008.10.09 15:04modify2111.0083.1582.8081.90
7252008.10.09 15:06modify2111.0083.1582.5581.90
7262008.10.09 15:06modify2111.0083.1582.3081.90
7272008.10.09 15:07s/l2111.0082.3082.3081.90850.0030300.00
7282008.10.09 17:11sell2121.0082.6784.1781.42
7292008.10.09 18:51modify2121.0082.6782.3281.42
7302008.10.09 19:02modify2121.0082.6782.0781.42
7312008.10.09 19:02modify2121.0082.6781.8281.42
7322008.10.09 19:02s/l2121.0081.8281.8281.42850.0031150.00
7332008.10.10 05:50sell2131.0079.3080.8078.05
7342008.10.10 06:14modify2131.0079.3078.9578.05
7352008.10.10 06:26modify2131.0079.3078.7078.05
7362008.10.10 06:27s/l2131.0078.7078.7078.05600.0031750.00
7372008.10.10 07:05sell2141.0079.2180.7177.96
7382008.10.10 07:43modify2141.0079.2178.8677.96
7392008.10.10 08:03s/l2141.0078.8678.8677.96350.0032100.00
7402008.10.10 09:14sell2151.0078.5580.0577.30
7412008.10.10 09:25modify2151.0078.5578.2077.30
7422008.10.10 09:26modify2151.0078.5577.9577.30
7432008.10.10 09:26modify2151.0078.5577.7077.30
7442008.10.10 09:27modify2151.0078.5577.6077.30
7452008.10.10 09:27modify2151.0078.5577.5077.30
7462008.10.10 09:27s/l2151.0077.5077.5077.301050.0033150.00
7472008.10.10 09:27buy2161.0077.5076.0078.75
7482008.10.10 09:37modify2161.0077.5077.8578.75
7492008.10.10 09:39modify2161.0077.5078.1078.75
7502008.10.10 09:40s/l2161.0078.1078.1078.75600.0033750.00
7512008.10.10 10:13sell2171.0078.7880.2877.53
7522008.10.10 12:58modify2171.0078.7878.4377.53
7532008.10.10 12:58modify2171.0078.7878.1877.53
7542008.10.10 13:00s/l2171.0078.1878.1877.53600.0034350.00
7552008.10.10 13:02sell2181.0077.7779.2776.52
7562008.10.10 13:03modify2181.0077.7777.4276.52
7572008.10.10 13:04modify2181.0077.7777.1776.52
7582008.10.10 13:04modify2181.0077.7776.9276.52
7592008.10.10 13:04s/l2181.0076.9276.9276.52850.0035200.00
7602008.10.10 13:04buy2191.0076.9675.4678.21
7612008.10.10 13:22s/l2191.0075.4675.4678.21-1500.0033700.00
7622008.10.10 13:22buy2201.0075.5174.0176.76
7632008.10.10 13:31modify2201.0075.5175.8676.76
7642008.10.10 13:32modify2201.0075.5176.1176.76
7652008.10.10 13:32s/l2201.0076.1176.1176.76600.0034300.00
7662008.10.10 14:08buy2211.0078.5477.0479.79
7672008.10.10 14:13modify2211.0078.5478.8979.79
7682008.10.10 14:15s/l2211.0078.8978.8979.79350.0034650.00
7692008.10.10 14:43buy2221.0076.6975.1977.94
7702008.10.10 17:12s/l2221.0075.1975.1977.94-1500.0033150.00
7712008.10.10 17:12buy2231.0075.2373.7376.48
7722008.10.10 17:17modify2231.0075.2375.5876.48
7732008.10.10 17:19s/l2231.0075.5875.5876.48350.0033500.00
7742008.10.10 17:27buy2241.0075.2073.7076.45
7752008.10.10 17:46s/l2241.0073.7073.7076.45-1500.0032000.00
7762008.10.10 17:46buy2251.0073.7372.2374.98
7772008.10.10 17:56modify2251.0073.7374.0874.98
7782008.10.10 17:59s/l2251.0074.0874.0874.98350.0032350.00
7792008.10.10 18:03buy2261.0073.3271.8274.57
7802008.10.10 18:06modify2261.0073.3273.6774.57
7812008.10.10 18:06modify2261.0073.3273.9274.57
7822008.10.10 18:07modify2261.0073.3274.1774.57
7832008.10.10 18:07modify2261.0073.3274.2774.57
7842008.10.10 18:07modify2261.0073.3274.3774.57
7852008.10.10 18:07t/p2261.0074.5774.3774.571250.0033600.00
7862008.10.13 06:04buy2271.0076.2674.7677.51
7872008.10.13 06:38modify2271.0076.2676.6177.51
7882008.10.13 06:43s/l2271.0076.6176.6177.51350.0033950.00
7892008.10.13 06:46buy2281.0076.8475.3478.09
7902008.10.13 06:55modify2281.0076.8477.1978.09
7912008.10.13 06:58s/l2281.0077.1977.1978.09350.0034300.00
7922008.10.13 07:34buy2291.0077.4875.9878.73
7932008.10.13 09:31modify2291.0077.4877.8378.73
7942008.10.13 09:33s/l2291.0077.8377.8378.73350.0034650.00
7952008.10.13 09:54buy2301.0077.0975.5978.34
7962008.10.13 10:26modify2301.0077.0977.4478.34
7972008.10.13 10:27s/l2301.0077.4477.4478.34350.0035000.00
7982008.10.13 11:03buy2311.0077.6276.1278.87
7992008.10.13 12:14modify2311.0077.6277.9778.87
8002008.10.13 12:15s/l2311.0077.9777.9778.87350.0035350.00
8012008.10.13 12:16buy2321.0078.2476.7479.49
8022008.10.13 13:48s/l2321.0076.7476.7479.49-1500.0033850.00
8032008.10.13 13:48sell2331.0076.7278.2275.47
8042008.10.13 14:06modify2331.0076.7276.3775.47
8052008.10.13 14:07modify2331.0076.7276.1275.47
8062008.10.13 14:07s/l2331.0076.1276.1275.47600.0034450.00
8072008.10.13 14:07sell2341.0076.1877.6874.93
8082008.10.13 15:23modify2341.0076.1875.8374.93
8092008.10.13 15:24s/l2341.0075.8375.8374.93350.0034800.00
8102008.10.13 15:28buy2351.0075.6874.1876.93
8112008.10.13 15:31modify2351.0075.6876.0376.93
8122008.10.13 15:32s/l2351.0076.0376.0376.93350.0035150.00
8132008.10.13 16:15sell2361.0076.3277.8275.07
8142008.10.13 19:59s/l2361.0077.8277.8275.07-1500.0033650.00
8152008.10.14 05:12buy2371.0078.6777.1779.92
8162008.10.14 06:41modify2371.0078.6779.0279.92
8172008.10.14 06:58modify2371.0078.6779.2779.92
8182008.10.14 07:11s/l2371.0079.2779.2779.92600.0034250.00
8192008.10.14 07:21buy2381.0079.5678.0680.81
8202008.10.14 07:50modify2381.0079.5679.9180.81
8212008.10.14 07:52modify2381.0079.5680.1680.81
8222008.10.14 07:53s/l2381.0080.1680.1680.81600.0034850.00
8232008.10.14 08:27buy2391.0079.4477.9480.69
8242008.10.14 09:56modify2391.0079.4479.7980.69
8252008.10.14 10:07modify2391.0079.4480.0480.69
8262008.10.14 10:09modify2391.0079.4480.2980.69
8272008.10.14 10:10modify2391.0079.4480.3980.69
8282008.10.14 10:10modify2391.0079.4480.4980.69
8292008.10.14 10:11s/l2391.0080.4980.4980.691050.0035900.00
8302008.10.14 12:07buy2401.0080.6379.1381.88
8312008.10.14 13:20s/l2401.0079.1379.1381.88-1500.0034400.00
8322008.10.14 13:20sell2411.0079.1180.6177.86
8332008.10.14 13:56modify2411.0079.1178.7677.86
8342008.10.14 13:57modify2411.0079.1178.5177.86
8352008.10.14 13:58s/l2411.0078.5178.5177.86600.0035000.00
8362008.10.14 14:07buy2421.0078.2376.7379.48
8372008.10.14 14:46s/l2421.0076.7376.7379.48-1500.0033500.00
8382008.10.14 14:46buy2431.0076.7775.2778.02
8392008.10.14 15:46modify2431.0076.7777.1278.02
8402008.10.14 15:47s/l2431.0077.1277.1278.02350.0033850.00
8412008.10.14 16:13sell2441.0077.2878.7876.03
8422008.10.14 17:00modify2441.0077.2876.9376.03
8432008.10.14 17:06modify2441.0077.2876.6876.03
8442008.10.14 17:06s/l2441.0076.6876.6876.03600.0034450.00
8452008.10.14 17:28sell2451.0076.5678.0675.31
8462008.10.14 17:56modify2451.0076.5676.2175.31
8472008.10.14 17:57s/l2451.0076.2176.2175.31350.0034800.00
8482008.10.14 18:04buy2461.0076.0774.5777.32
8492008.10.14 18:27s/l2461.0074.5774.5777.32-1500.0033300.00
8502008.10.14 18:27buy2471.0074.6173.1175.86
8512008.10.14 19:11modify2471.0074.6174.9675.86
8522008.10.14 19:13modify2471.0074.6175.2175.86
8532008.10.14 19:15s/l2471.0075.2175.2175.86600.0033900.00
8542008.10.15 06:20buy2481.0074.4772.9775.72
8552008.10.15 07:49modify2481.0074.4774.8275.72
8562008.10.15 07:56s/l2481.0074.8274.8275.72350.0034250.00
8572008.10.15 08:22sell2491.0074.3175.8173.06
8582008.10.15 08:31modify2491.0074.3173.9673.06
8592008.10.15 08:38modify2491.0074.3173.7173.06
8602008.10.15 08:42s/l2491.0073.7173.7173.06600.0034850.00
8612008.10.15 10:24sell2501.0073.5175.0172.26
8622008.10.15 11:10modify2501.0073.5173.1672.26
8632008.10.15 11:11modify2501.0073.5172.9172.26
8642008.10.15 11:12modify2501.0073.5172.6672.26
8652008.10.15 11:12modify2501.0073.5172.5672.26
8662008.10.15 11:12modify2501.0073.5172.4672.26
8672008.10.15 11:12t/p2501.0072.2672.4672.261250.0036100.00
8682008.10.15 11:12buy2511.0072.2670.7673.51
8692008.10.15 14:46s/l2511.0070.7670.7673.51-1500.0034600.00
8702008.10.15 14:46buy2521.0070.8069.3072.05
8712008.10.15 16:01modify2521.0070.8071.1572.05
8722008.10.15 16:12s/l2521.0071.1571.1572.05350.0034950.00
8732008.10.15 16:55buy2531.0071.5770.0772.82
8742008.10.15 18:38modify2531.0071.5771.9272.82
8752008.10.15 18:38modify2531.0071.5772.1772.82
8762008.10.15 18:41modify2531.0071.5772.4272.82
8772008.10.15 18:42modify2531.0071.5772.5272.82
8782008.10.15 18:45s/l2531.0072.5272.5272.82950.0035900.00
8792008.10.15 18:48sell2541.0072.7074.2071.45
8802008.10.15 19:52modify2541.0072.7072.3571.45
8812008.10.15 20:13modify2541.0072.7072.1071.45
8822008.10.15 20:48modify2541.0072.7071.8571.45
8832008.10.15 20:51s/l2541.0071.8571.8571.45850.0036750.00
8842008.10.16 05:55sell2551.0070.4971.9969.24
8852008.10.16 06:47modify2551.0070.4970.1469.24
8862008.10.16 06:52modify2551.0070.4969.8969.24
8872008.10.16 06:53modify2551.0070.4969.6469.24
8882008.10.16 06:55s/l2551.0069.6469.6469.24850.0037600.00
8892008.10.16 07:02buy2561.0069.4467.9470.69
8902008.10.16 08:06modify2561.0069.4469.7970.69
8912008.10.16 08:08modify2561.0069.4470.0470.69
8922008.10.16 08:08modify2561.0069.4470.2970.69
8932008.10.16 08:10s/l2561.0070.2970.2970.69850.0038450.00
8942008.10.16 09:19sell2571.0069.9771.4768.72
8952008.10.16 09:30modify2571.0069.9769.6268.72
8962008.10.16 09:38s/l2571.0069.6269.6268.72350.0038800.00
8972008.10.16 10:28buy2581.0070.2968.7971.54
8982008.10.16 11:10modify2581.0070.2970.6471.54
8992008.10.16 11:11modify2581.0070.2970.8971.54
9002008.10.16 11:12s/l2581.0070.8970.8971.54600.0039400.00
9012008.10.16 11:43buy2591.0071.1869.6872.43
9022008.10.16 12:40modify2591.0071.1871.5372.43
9032008.10.16 12:43modify2591.0071.1871.7872.43
9042008.10.16 12:47s/l2591.0071.7871.7872.43600.0040000.00
9052008.10.16 13:31buy2601.0070.7569.2572.00
9062008.10.16 13:40modify2601.0070.7571.1072.00
9072008.10.16 13:41s/l2601.0071.1071.1072.00350.0040350.00
9082008.10.16 14:05sell2611.0070.5172.0169.26
9092008.10.16 14:09modify2611.0070.5170.1669.26
9102008.10.16 14:10s/l2611.0070.1670.1669.26350.0040700.00
9112008.10.16 14:14sell2621.0069.9671.4668.71
9122008.10.16 15:00modify2621.0069.9669.6168.71
9132008.10.16 15:00modify2621.0069.9669.3668.71
9142008.10.16 15:00modify2621.0069.9669.1168.71
9152008.10.16 15:00modify2621.0069.9669.0168.71
9162008.10.16 15:00modify2621.0069.9668.9168.71
9172008.10.16 15:00s/l2621.0068.9168.9168.711050.0041750.00
9182008.10.16 15:00buy2631.0068.9267.4270.17
9192008.10.16 15:02modify2631.0068.9269.2770.17
9202008.10.16 15:02modify2631.0068.9269.5270.17
9212008.10.16 15:02s/l2631.0069.5269.5270.17600.0042350.00
9222008.10.16 15:08buy2641.0068.7167.2169.96
9232008.10.16 15:33s/l2641.0067.2167.2169.96-1500.0040850.00
9242008.10.16 15:33buy2651.0067.2665.7668.51
9252008.10.16 15:54modify2651.0067.2667.6168.51
9262008.10.16 15:56modify2651.0067.2667.8668.51
9272008.10.16 15:57modify2651.0067.2668.1168.51
9282008.10.16 15:58s/l2651.0068.1168.1168.51850.0041700.00
9292008.10.16 16:10sell2661.0068.4669.9667.21
9302008.10.16 16:43modify2661.0068.4668.1167.21
9312008.10.16 16:44s/l2661.0068.1168.1167.21350.0042050.00
9322008.10.16 16:57buy2671.0067.7266.2268.97
9332008.10.16 17:14modify2671.0067.7268.0768.97
9342008.10.16 17:15modify2671.0067.7268.3268.97
9352008.10.16 17:19s/l2671.0068.3268.3268.97600.0042650.00
9362008.10.16 17:58sell2681.0068.6170.1167.36
9372008.10.16 18:21modify2681.0068.6168.2667.36
9382008.10.16 18:21modify2681.0068.6168.0167.36
9392008.10.16 18:22s/l2681.0068.0168.0167.36600.0043250.00
9402008.10.16 18:28sell2691.0067.6169.1166.36
9412008.10.16 19:45s/l2691.0069.1169.1166.36-1500.0041750.00
9422008.10.17 05:15buy2701.0070.4568.9571.70
9432008.10.17 08:16s/l2701.0068.9568.9571.70-1500.0040250.00
9442008.10.17 08:16sell2711.0068.9470.4467.69
9452008.10.17 09:11modify2711.0068.9468.5967.69
9462008.10.17 09:14s/l2711.0068.5968.5967.69350.0040600.00
9472008.10.17 09:29sell2721.0068.3969.8967.14
9482008.10.17 12:11modify2721.0068.3968.0467.14
9492008.10.17 12:13modify2721.0068.3967.7967.14
9502008.10.17 12:15s/l2721.0067.7967.7967.14600.0041200.00
9512008.10.17 12:57sell2731.0068.4769.9767.22
9522008.10.17 13:03modify2731.0068.4768.1267.22
9532008.10.17 13:04s/l2731.0068.1268.1267.22350.0041550.00
9542008.10.17 13:30sell2741.0068.4469.9467.19
9552008.10.17 14:05s/l2741.0069.9469.9467.19-1500.0040050.00
9562008.10.17 14:05buy2751.0069.9568.4571.20
9572008.10.17 15:27s/l2751.0068.4568.4571.20-1500.0038550.00
9582008.10.17 15:27sell2761.0068.4169.9167.16
9592008.10.17 16:48s/l2761.0069.9169.9167.16-1500.0037050.00
9602008.10.17 16:48buy2771.0069.9268.4271.17
9612008.10.17 16:54modify2771.0069.9270.2771.17
9622008.10.17 16:55modify2771.0069.9270.5271.17
9632008.10.17 16:58modify2771.0069.9270.7771.17
9642008.10.17 16:58modify2771.0069.9270.8771.17
9652008.10.17 16:58modify2771.0069.9270.9771.17
9662008.10.17 16:59t/p2771.0071.1770.9771.171250.0038300.00
9672008.10.17 16:59sell2781.0071.1772.6769.92
9682008.10.17 17:07modify2781.0071.1770.8269.92
9692008.10.17 17:08s/l2781.0070.8270.8269.92350.0038650.00
9702008.10.17 17:30sell2791.0071.5473.0470.29
9712008.10.17 17:54modify2791.0071.5471.1970.29
9722008.10.17 17:54modify2791.0071.5470.9470.29
9732008.10.17 17:55s/l2791.0070.9470.9470.29600.0039250.00
9742008.10.17 18:21buy2801.0070.6269.1271.87
9752008.10.20 04:48modify2801.0070.6270.9771.87
9762008.10.20 05:49s/l2801.0070.9770.9771.87350.0039600.00
9772008.10.20 06:26buy2811.0070.7469.2471.99
9782008.10.20 06:39modify2811.0070.7471.0971.99
9792008.10.20 06:51modify2811.0070.7471.3471.99
9802008.10.20 07:02s/l2811.0071.3471.3471.99600.0040200.00
9812008.10.20 07:49sell2821.0070.7172.2169.46
9822008.10.20 08:20modify2821.0070.7170.3669.46
9832008.10.20 08:29s/l2821.0070.3670.3669.46350.0040550.00
9842008.10.20 08:44buy2831.0070.9169.4172.16
9852008.10.20 10:15modify2831.0070.9171.2672.16
9862008.10.20 10:22s/l2831.0071.2671.2672.16350.0040900.00
9872008.10.20 10:24buy2841.0071.6170.1172.86
9882008.10.20 15:03s/l2841.0070.1170.1172.86-1500.0039400.00
9892008.10.20 15:03sell2851.0070.1171.6168.86
9902008.10.20 15:11modify2851.0070.1169.7668.86
9912008.10.20 15:12s/l2851.0069.7669.7668.86350.0039750.00
9922008.10.20 15:18buy2861.0069.5268.0270.77
9932008.10.20 15:30modify2861.0069.5269.8770.77
9942008.10.20 15:34s/l2861.0069.8769.8770.77350.0040100.00
9952008.10.20 15:59sell2871.0070.7472.2469.49
9962008.10.20 17:20s/l2871.0072.2472.2469.49-1500.0038600.00
9972008.10.20 17:20sell2881.0072.4073.9071.15
9982008.10.20 18:18modify2881.0072.4072.0571.15
9992008.10.20 18:20s/l2881.0072.0572.0571.15350.0038950.00
10002008.10.20 18:28buy2891.0071.7370.2372.98
10012008.10.20 19:00modify2891.0071.7372.0872.98
10022008.10.20 19:02s/l2891.0072.0872.0872.98350.0039300.00
10032008.10.21 07:29sell2901.0071.6273.1270.37
10042008.10.21 07:48modify2901.0071.6271.2770.37
10052008.10.21 07:50modify2901.0071.6271.0270.37
10062008.10.21 07:54s/l2901.0071.0271.0270.37600.0039900.00
10072008.10.21 09:14sell2911.0071.4472.9470.19
10082008.10.21 11:12modify2911.0071.4471.0970.19
10092008.10.21 11:33modify2911.0071.4470.8470.19
10102008.10.21 11:45s/l2911.0070.8470.8470.19600.0040500.00
10112008.10.21 12:10sell2921.0070.4471.9469.19
10122008.10.21 12:43modify2921.0070.4470.0969.19
10132008.10.21 12:49modify2921.0070.4469.8469.19
10142008.10.21 12:50s/l2921.0069.8469.8469.19600.0041100.00
10152008.10.21 12:52buy2931.0069.6668.1670.91
10162008.10.21 15:58s/l2931.0068.1668.1670.91-1500.0039600.00
10172008.10.21 15:58buy2941.0068.1866.6869.43
10182008.10.21 16:35modify2941.0068.1868.5369.43
10192008.10.21 16:37modify2941.0068.1868.7869.43
10202008.10.21 16:37s/l2941.0068.7868.7869.43600.0040200.00
10212008.10.21 17:20sell2951.0069.0370.5367.78
10222008.10.22 03:10modify2951.0069.0368.6867.78
10232008.10.22 03:13modify2951.0069.0368.4367.78
10242008.10.22 03:40modify2951.0069.0368.1867.78
10252008.10.22 03:57modify2951.0069.0368.0867.78
10262008.10.22 03:59modify2951.0069.0367.9867.78
10272008.10.22 04:03t/p2951.0067.7867.9867.781250.0041450.00
10282008.10.22 06:24sell2961.0066.8268.3265.57
10292008.10.22 13:41modify2961.0066.8266.4765.57
10302008.10.22 13:42modify2961.0066.8266.2265.57
10312008.10.22 13:43s/l2961.0066.2266.2265.57600.0042050.00
10322008.10.22 13:54sell2971.0065.9867.4864.73
10332008.10.22 14:35modify2971.0065.9865.6364.73
10342008.10.22 14:35s/l2971.0065.6365.6364.73350.0042400.00
10352008.10.22 14:35buy2981.0065.6364.1366.88
10362008.10.22 14:36modify2981.0065.6365.9866.88
10372008.10.22 14:37modify2981.0065.6366.2366.88
10382008.10.22 14:37s/l2981.0066.2366.2366.88600.0043000.00
10392008.10.22 14:50sell2991.0066.5968.0965.34
10402008.10.22 14:58modify2991.0066.5966.2465.34
10412008.10.22 15:00modify2991.0066.5965.9965.34
10422008.10.22 15:01modify2991.0066.5965.7465.34
10432008.10.22 15:01s/l2991.0065.7465.7465.34850.0043850.00
10442008.10.22 15:58sell3001.0066.2667.7665.01
10452008.10.22 16:41modify3001.0066.2665.9165.01
10462008.10.22 16:46modify3001.0066.2665.6665.01
10472008.10.22 16:46modify3001.0066.2665.4165.01
10482008.10.22 16:46modify3001.0066.2665.3165.01
10492008.10.22 16:47modify3001.0066.2665.2165.01
10502008.10.22 16:47s/l3001.0065.2165.2165.011050.0044900.00
10512008.10.22 16:47sell3011.0065.1766.6763.92
10522008.10.22 17:16modify3011.0065.1764.8263.92
10532008.10.22 17:16s/l3011.0064.8264.8263.92350.0045250.00
10542008.10.22 17:16buy3021.0064.8363.3366.08
10552008.10.22 18:21modify3021.0064.8365.1866.08
10562008.10.22 18:22s/l3021.0065.1865.1866.08350.0045600.00
10572008.10.23 05:07sell3031.0064.8366.3363.58
10582008.10.23 12:24modify3031.0064.8364.4863.58
10592008.10.23 12:26s/l3031.0064.4864.4863.58350.0045950.00
10602008.10.23 12:33sell3041.0064.1765.6762.92
10612008.10.23 13:09s/l3041.0065.6765.6762.92-1500.0044450.00
10622008.10.23 13:09buy3051.0065.6364.1366.88
10632008.10.23 14:40modify3051.0065.6365.9866.88
10642008.10.23 14:42modify3051.0065.6366.2366.88
10652008.10.23 14:42s/l3051.0066.2366.2366.88600.0045050.00
10662008.10.23 14:42buy3061.0066.2964.7967.54
10672008.10.23 14:55modify3061.0066.2966.6467.54
10682008.10.23 14:56s/l3061.0066.6466.6467.54350.0045400.00
10692008.10.23 14:56buy3071.0066.6865.1867.93
10702008.10.23 15:01modify3071.0066.6867.0367.93
10712008.10.23 15:01s/l3071.0067.0367.0367.93350.0045750.00
10722008.10.23 15:01sell3081.0067.0368.5365.78
10732008.10.23 15:08modify3081.0067.0366.6865.78
10742008.10.23 15:09s/l3081.0066.6866.6865.78350.0046100.00
10752008.10.23 15:29sell3091.0067.1668.6665.91
10762008.10.23 16:17modify3091.0067.1666.8165.91
10772008.10.23 16:17s/l3091.0066.8166.8165.91350.0046450.00
10782008.10.23 16:28buy3101.0066.6565.1567.90
10792008.10.23 19:48modify3101.0066.6567.0067.90
10802008.10.23 19:49s/l3101.0067.0067.0067.90350.0046800.00
10812008.10.24 05:33sell3111.0065.3866.8864.13
10822008.10.24 07:37modify3111.0065.3865.0364.13
10832008.10.24 07:40s/l3111.0065.0365.0364.13350.0047150.00
10842008.10.24 07:44sell3121.0064.8166.3163.56
10852008.10.24 08:20modify3121.0064.8164.4663.56
10862008.10.24 08:21s/l3121.0064.4664.4663.56350.0047500.00
10872008.10.24 08:24sell3131.0064.2865.7863.03
10882008.10.24 08:27modify3131.0064.2863.9363.03
10892008.10.24 08:29modify3131.0064.2863.6863.03
10902008.10.24 08:30modify3131.0064.2863.4363.03
10912008.10.24 08:30modify3131.0064.2863.3363.03
10922008.10.24 08:30modify3131.0064.2863.2363.03
10932008.10.24 08:30t/p3131.0063.0363.2363.031250.0048750.00
10942008.10.24 08:30buy3141.0062.9961.4964.24
10952008.10.24 08:35modify3141.0062.9963.3464.24
10962008.10.24 08:35s/l3141.0063.3463.3464.24350.0049100.00
10972008.10.24 09:13buy3151.0062.6961.1963.94
10982008.10.24 09:14s/l3151.0061.1961.1963.94-1500.0047600.00
10992008.10.24 09:14buy3161.0061.1959.6962.44
11002008.10.24 09:14modify3161.0061.1961.5462.44
11012008.10.24 09:14modify3161.0061.1961.7962.44
11022008.10.24 09:15modify3161.0061.1962.0462.44
11032008.10.24 09:15modify3161.0061.1962.1462.44
11042008.10.24 09:16modify3161.0061.1962.2462.44
11052008.10.24 09:16t/p3161.0062.4462.2462.441250.0048850.00
11062008.10.24 10:49buy3171.0061.8460.3463.09
11072008.10.24 13:37modify3171.0061.8462.1963.09
11082008.10.24 13:37modify3171.0061.8462.4463.09
11092008.10.24 13:37s/l3171.0062.4462.4463.09600.0049450.00
11102008.10.24 13:37sell3181.0062.3463.8461.09
11112008.10.24 13:39modify3181.0062.3461.9961.09
11122008.10.24 13:39s/l3181.0061.9961.9961.09350.0049800.00
11132008.10.24 13:48buy3191.0062.5561.0563.80
11142008.10.24 14:04modify3191.0062.5562.9063.80
11152008.10.24 14:05modify3191.0062.5563.1563.80
11162008.10.24 14:06modify3191.0062.5563.4063.80
11172008.10.24 14:07s/l3191.0063.4063.4063.80850.0050650.00
11182008.10.24 15:20buy3201.0062.8461.3464.09
11192008.10.24 18:05s/l3201.0061.3461.3464.09-1500.0049150.00
11202008.10.24 18:05sell3211.0061.3262.8260.07
11212008.10.24 19:00s/l3211.0062.8262.8260.07-1500.0047650.00
11222008.10.27 07:13sell3221.0060.8862.3859.63
11232008.10.27 07:45modify3221.0060.8860.5359.63
11242008.10.27 07:49modify3221.0060.8860.2859.63
11252008.10.27 07:50modify3221.0060.8860.0359.63
11262008.10.27 07:50modify3221.0060.8859.9359.63
11272008.10.27 08:01modify3221.0060.8859.8359.63
11282008.10.27 08:04s/l3221.0059.8359.8359.631050.0048700.00
11292008.10.27 08:19buy3231.0059.6658.1660.91
11302008.10.27 10:10modify3231.0059.6660.0160.91
11312008.10.27 10:11s/l3231.0060.0160.0160.91350.0049050.00
11322008.10.27 10:12sell3241.0060.1961.6958.94
11332008.10.27 11:59modify3241.0060.1959.8458.94
11342008.10.27 12:00s/l3241.0059.8459.8458.94350.0049400.00
11352008.10.27 12:28buy3251.0060.3858.8861.63
11362008.10.27 12:57modify3251.0060.3860.7361.63
11372008.10.27 12:57modify3251.0060.3860.9861.63
11382008.10.27 12:58modify3251.0060.3861.2361.63
11392008.10.27 12:58s/l3251.0061.2361.2361.63850.0050250.00
11402008.10.27 12:58buy3261.0061.2759.7762.52
11412008.10.27 13:03modify3261.0061.2761.6262.52
11422008.10.27 13:04s/l3261.0061.6261.6262.52350.0050600.00
11432008.10.27 13:04buy3271.0061.6760.1762.92
11442008.10.27 14:54s/l3271.0060.1760.1762.92-1500.0049100.00
11452008.10.27 14:54sell3281.0060.1461.6458.89
11462008.10.27 16:11s/l3281.0061.6461.6458.89-1500.0047600.00
11472008.10.27 16:11buy3291.0061.6860.1862.93
11482008.10.27 16:59modify3291.0061.6862.0362.93
11492008.10.27 17:02modify3291.0061.6862.2862.93
11502008.10.27 17:02modify3291.0061.6862.5362.93
11512008.10.27 17:02s/l3291.0062.5362.5362.93850.0048450.00
11522008.10.27 17:02sell3301.0062.5364.0361.28
11532008.10.27 18:23modify3301.0062.5362.1861.28
11542008.10.27 18:23modify3301.0062.5361.9361.28
11552008.10.27 18:23s/l3301.0061.9361.9361.28600.0049050.00
11562008.10.27 18:23buy3311.0062.1060.6063.35
11572008.10.27 18:41s/l3311.0060.6060.6063.35-1500.0047550.00
11582008.10.27 18:41sell3321.0060.6462.1459.39
11592008.10.27 20:09modify3321.0060.6460.2959.39
11602008.10.27 20:34s/l3321.0060.2960.2959.39350.0047900.00
11612008.10.28 06:49sell3331.0062.3263.8261.07
11622008.10.28 07:05modify3331.0062.3261.9761.07
11632008.10.28 07:07modify3331.0062.3261.7261.07
11642008.10.28 07:08s/l3331.0061.7261.7261.07600.0048500.00
11652008.10.28 08:02sell3341.0061.3062.8060.05
11662008.10.28 08:03modify3341.0061.3060.9560.05
11672008.10.28 08:03s/l3341.0060.9560.9560.05350.0048850.00
11682008.10.28 08:03sell3351.0060.9062.4059.65
11692008.10.28 10:56s/l3351.0062.4062.4059.65-1500.0047350.00
11702008.10.28 10:56buy3361.0062.4160.9163.66
11712008.10.28 12:13modify3361.0062.4162.7663.66
11722008.10.28 12:14s/l3361.0062.7662.7663.66350.0047700.00
11732008.10.28 12:14buy3371.0062.8161.3164.06
11742008.10.28 14:18s/l3371.0061.3161.3164.06-1500.0046200.00
11752008.10.28 14:18sell3381.0061.3062.8060.05
11762008.10.28 14:59modify3381.0061.3060.9560.05
11772008.10.28 15:00s/l3381.0060.9560.9560.05350.0046550.00
11782008.10.28 15:43sell3391.0061.6463.1460.39
11792008.10.28 16:22modify3391.0061.6461.2960.39
11802008.10.28 16:55modify3391.0061.6461.0460.39
11812008.10.28 16:58s/l3391.0061.0461.0460.39600.0047150.00
11822008.10.28 17:16sell3401.0060.8362.3359.58
11832008.10.28 17:36modify3401.0060.8360.4859.58
11842008.10.28 17:36modify3401.0060.8360.2359.58
11852008.10.28 17:36s/l3401.0060.2360.2359.58600.0047750.00
11862008.10.28 17:36sell3411.0060.2161.7158.96
11872008.10.28 17:56modify3411.0060.2159.8658.96
11882008.10.28 17:57s/l3411.0059.8659.8658.96350.0048100.00
11892008.10.28 18:43sell3421.0060.6762.1759.42
11902008.10.28 20:01s/l3421.0062.1762.1759.42-1500.0046600.00
11912008.10.29 06:32sell3431.0062.0363.5360.78
11922008.10.29 08:35modify3431.0062.0361.6860.78
11932008.10.29 08:37s/l3431.0061.6861.6860.78350.0046950.00
11942008.10.29 08:41sell3441.0061.4362.9360.18
11952008.10.29 10:29s/l3441.0062.9362.9360.18-1500.0045450.00
11962008.10.29 10:29buy3451.0062.9461.4464.19
11972008.10.29 10:34modify3451.0062.9463.2964.19
11982008.10.29 10:40modify3451.0062.9463.5464.19
11992008.10.29 10:41modify3451.0062.9463.7964.19
12002008.10.29 10:41modify3451.0062.9463.8964.19
12012008.10.29 10:41modify3451.0062.9463.9964.19
12022008.10.29 10:42s/l3451.0063.9963.9964.191050.0046500.00
12032008.10.29 11:35buy3461.0063.2761.7764.52
12042008.10.29 11:56modify3461.0063.2763.6264.52
12052008.10.29 12:00s/l3461.0063.6263.6264.52350.0046850.00
12062008.10.29 12:07buy3471.0064.0262.5265.27
12072008.10.29 12:39modify3471.0064.0264.3765.27
12082008.10.29 12:42s/l3471.0064.3764.3765.27350.0047200.00
12092008.10.29 13:00sell3481.0064.6266.1263.37
12102008.10.29 13:48modify3481.0064.6264.2763.37
12112008.10.29 13:49modify3481.0064.6264.0263.37
12122008.10.29 13:49s/l3481.0064.0264.0263.37600.0047800.00
12132008.10.29 14:02buy3491.0063.7862.2865.03
12142008.10.29 14:05modify3491.0063.7864.1365.03
12152008.10.29 14:06s/l3491.0064.1364.1365.03350.0048150.00
12162008.10.29 14:34sell3501.0064.9366.4363.68
12172008.10.29 14:36modify3501.0064.9364.5863.68
12182008.10.29 14:36s/l3501.0064.5864.5863.68350.0048500.00
12192008.10.29 14:42buy3511.0063.7462.2464.99
12202008.10.29 14:45modify3511.0063.7464.0964.99
12212008.10.29 14:46s/l3511.0064.0964.0964.99350.0048850.00
12222008.10.29 15:26sell3521.0065.1766.6763.92
12232008.10.29 15:51s/l3521.0066.6766.6763.92-1500.0047350.00
12242008.10.29 15:51sell3531.0066.6268.1265.37
12252008.10.29 16:06modify3531.0066.6266.2765.37
12262008.10.29 16:07modify3531.0066.6266.0265.37
12272008.10.29 16:11modify3531.0066.6265.7765.37
12282008.10.29 16:12s/l3531.0065.7765.7765.37850.0048200.00
12292008.10.29 17:07buy3541.0065.5864.0866.83
12302008.10.29 17:33modify3541.0065.5865.9366.83
12312008.10.29 17:37modify3541.0065.5866.1866.83
12322008.10.29 17:39s/l3541.0066.1866.1866.83600.0048800.00
12332008.10.29 18:34sell3551.0065.1366.6363.88
12342008.10.29 19:21s/l3551.0066.6366.6363.88-1500.0047300.00
12352008.10.29 19:21buy3561.0066.6465.1467.89
12362008.10.29 19:25modify3561.0066.6466.9967.89
12372008.10.29 19:26s/l3561.0066.9966.9967.89350.0047650.00
12382008.10.30 06:46buy3571.0068.0266.5269.27
12392008.10.30 09:47s/l3571.0066.5266.5269.27-1500.0046150.00
12402008.10.30 09:47sell3581.0066.4367.9365.18
12412008.10.30 10:05modify3581.0066.4366.0865.18
12422008.10.30 10:06s/l3581.0066.0866.0865.18350.0046500.00
12432008.10.30 10:15sell3591.0065.7867.2864.53
12442008.10.30 13:25modify3591.0065.7865.4364.53
12452008.10.30 13:27s/l3591.0065.4365.4364.53350.0046850.00
12462008.10.30 13:40sell3601.0065.1166.6163.86
12472008.10.30 13:52modify3601.0065.1164.7663.86
12482008.10.30 13:54s/l3601.0064.7664.7663.86350.0047200.00
12492008.10.30 13:57buy3611.0064.4362.9365.68
12502008.10.30 14:23s/l3611.0062.9362.9365.68-1500.0045700.00
12512008.10.30 14:23buy3621.0062.9561.4564.20
12522008.10.30 14:26modify3621.0062.9563.3064.20
12532008.10.30 14:27s/l3621.0063.3063.3064.20350.0046050.00
12542008.10.30 15:32buy3631.0063.1661.6664.41
12552008.10.30 18:27modify3631.0063.1663.5164.41
12562008.10.30 18:27modify3631.0063.1663.7664.41
12572008.10.30 18:27s/l3631.0063.7663.7664.41600.0046650.00
12582008.10.30 19:28sell3641.0062.9264.4261.67
12592008.10.31 01:05modify3641.0062.9262.5761.67
12602008.10.31 01:45modify3641.0062.9262.3261.67
12612008.10.31 01:51s/l3641.0062.3262.3261.67600.0047250.00
12622008.10.31 08:07sell3651.0061.6463.1460.39
12632008.10.31 08:30modify3651.0061.6461.2960.39
12642008.10.31 08:30s/l3651.0061.2961.2960.39350.0047600.00
12652008.10.31 08:30sell3661.0061.2462.7459.99
12662008.10.31 08:51modify3661.0061.2460.8959.99
12672008.10.31 08:54s/l3661.0060.8960.8959.99350.0047950.00
12682008.10.31 08:58sell3671.0060.6562.1559.40
12692008.10.31 13:28s/l3671.0062.1562.1559.40-1500.0046450.00
12702008.10.31 13:28buy3681.0062.1960.6963.44
12712008.10.31 14:11modify3681.0062.1962.5463.44
12722008.10.31 14:12modify3681.0062.1962.7963.44
12732008.10.31 14:13s/l3681.0062.7962.7963.44600.0047050.00
12742008.10.31 15:11buy3691.0062.1760.6763.42
12752008.10.31 18:11modify3691.0062.1762.5263.42
12762008.10.31 18:11s/l3691.0062.5262.5263.42350.0047400.00
12772008.10.31 18:11buy3701.0062.5761.0763.82
12782008.10.31 18:21modify3701.0062.5762.9263.82
12792008.10.31 18:21modify3701.0062.5763.1763.82
12802008.10.31 18:22s/l3701.0063.1763.1763.82600.0048000.00
12812008.10.31 18:25sell3711.0063.3464.8462.09
12822008.10.31 18:26s/l3711.0064.8464.8462.09-1500.0046500.00
12832008.10.31 18:26sell3721.0064.8566.3563.60
12842008.10.31 18:28s/l3721.0066.3566.3563.60-1500.0045000.00
12852008.10.31 18:28sell3731.0066.3367.8365.08
12862008.10.31 18:29modify3731.0066.3365.9865.08
12872008.10.31 18:31s/l3731.0065.9865.9865.08350.0045350.00
12882008.11.03 06:22buy3741.0066.3264.8267.57
12892008.11.03 08:13s/l3741.0064.8264.8267.57-1500.0043850.00
12902008.11.03 08:13sell3751.0064.7766.2763.52
12912008.11.03 08:27modify3751.0064.7764.4263.52
12922008.11.03 08:30modify3751.0064.7764.1763.52
12932008.11.03 08:33s/l3751.0064.1764.1763.52600.0044450.00
12942008.11.03 08:35buy3761.0063.8862.3865.13
12952008.11.03 10:17modify3761.0063.8864.2365.13
12962008.11.03 10:21s/l3761.0064.2364.2365.13350.0044800.00
12972008.11.03 10:51sell3771.0064.5066.0063.25
12982008.11.03 12:47modify3771.0064.5064.1563.25
12992008.11.03 12:52s/l3771.0064.1564.1563.25350.0045150.00
13002008.11.03 12:52sell3781.0064.1065.6062.85
13012008.11.03 13:38modify3781.0064.1063.7562.85
13022008.11.03 13:41s/l3781.0063.7563.7562.85350.0045500.00
13032008.11.03 13:43sell3791.0063.4964.9962.24
13042008.11.03 14:01modify3791.0063.4963.1462.24
13052008.11.03 14:01s/l3791.0063.1463.1462.24350.0045850.00
13062008.11.03 14:01sell3801.0063.0964.5961.84
13072008.11.03 14:16modify3801.0063.0962.7461.84
13082008.11.03 14:18s/l3801.0062.7462.7461.84350.0046200.00
13092008.11.03 14:21buy3811.0062.4760.9763.72
13102008.11.03 14:40modify3811.0062.4762.8263.72
13112008.11.03 14:41modify3811.0062.4763.0763.72
13122008.11.03 14:47s/l3811.0063.0763.0763.72600.0046800.00
13132008.11.03 15:10buy3821.0062.3760.8763.62
13142008.11.03 15:15modify3821.0062.3762.7263.62
13152008.11.03 15:18s/l3821.0062.7262.7263.62350.0047150.00
13162008.11.03 15:40sell3831.0063.4164.9162.16
13172008.11.03 15:59modify3831.0063.4163.0662.16
13182008.11.03 16:00s/l3831.0063.0663.0662.16350.0047500.00
13192008.11.03 16:23sell3841.0062.3263.8261.07
13202008.11.03 16:33modify3841.0062.3261.9761.07
13212008.11.03 16:34s/l3841.0061.9761.9761.07350.0047850.00
13222008.11.03 16:34buy3851.0061.9760.4763.22
13232008.11.03 16:54modify3851.0061.9762.3263.22
13242008.11.03 17:00s/l3851.0062.3262.3263.22350.0048200.00
13252008.11.03 17:40sell3861.0061.7663.2660.51
13262008.11.03 17:43modify3861.0061.7661.4160.51
13272008.11.03 17:45s/l3861.0061.4161.4160.51350.0048550.00
13282008.11.03 17:50buy3871.0061.1659.6662.41
13292008.11.03 18:38modify3871.0061.1661.5162.41
13302008.11.03 18:44s/l3871.0061.5161.5162.41350.0048900.00
13312008.11.03 18:56buy3881.0060.9159.4162.16
13322008.11.03 19:03modify3881.0060.9161.2662.16
13332008.11.03 19:05modify3881.0060.9161.5162.16
13342008.11.03 19:06modify3881.0060.9161.7662.16
13352008.11.03 19:06modify3881.0060.9161.8662.16
13362008.11.03 19:06modify3881.0060.9161.9662.16
13372008.11.03 19:06s/l3881.0061.9661.9662.161050.0049950.00
13382008.11.03 19:06sell3891.0061.8463.3460.59
13392008.11.03 19:10modify3891.0061.8461.4960.59
13402008.11.03 19:13s/l3891.0061.4961.4960.59350.0050300.00
13412008.11.03 19:24sell3901.0060.8162.3159.56
13422008.11.03 19:26modify3901.0060.8160.4659.56
13432008.11.03 19:27s/l3901.0060.4660.4659.56350.0050650.00
13442008.11.04 07:15buy3911.0059.8558.3561.10
13452008.11.04 10:54modify3911.0059.8560.2061.10
13462008.11.04 10:55s/l3911.0060.2060.2061.10350.0051000.00
13472008.11.04 11:13buy3921.0060.4258.9261.67
13482008.11.04 11:41modify3921.0060.4260.7761.67
13492008.11.04 11:43modify3921.0060.4261.0261.67
13502008.11.04 11:43modify3921.0060.4261.2761.67
13512008.11.04 11:44s/l3921.0061.2761.2761.67850.0051850.00
13522008.11.04 12:33buy3931.0061.5160.0162.76
13532008.11.04 14:02modify3931.0061.5161.8662.76
13542008.11.04 14:02modify3931.0061.5162.1162.76
13552008.11.04 14:04s/l3931.0062.1162.1162.76600.0052450.00
13562008.11.04 14:12sell3941.0062.3963.8961.14
13572008.11.04 15:31s/l3941.0063.8963.8961.14-1500.0050950.00
13582008.11.04 15:31sell3951.0063.8465.3462.59
13592008.11.04 16:05s/l3951.0065.3465.3462.59-1500.0049450.00
13602008.11.04 16:05sell3961.0065.2966.7964.04
13612008.11.04 16:18modify3961.0065.2964.9464.04
13622008.11.04 16:20modify3961.0065.2964.6964.04
13632008.11.04 16:22s/l3961.0064.6964.6964.04600.0050050.00
13642008.11.04 16:49sell3971.0065.6667.1664.41
13652008.11.04 17:16s/l3971.0067.1667.1664.41-1500.0048550.00
13662008.11.04 17:16sell3981.0067.1268.6265.87
13672008.11.04 17:19modify3981.0067.1266.7765.87
13682008.11.04 17:20s/l3981.0066.7766.7765.87350.0048900.00
13692008.11.04 17:22sell3991.0067.1468.6465.89
13702008.11.04 17:43modify3991.0067.1466.7965.89
13712008.11.04 17:53modify3991.0067.1466.5465.89
13722008.11.04 18:05s/l3991.0066.5466.5465.89600.0049500.00
13732008.11.04 18:13sell4001.0066.1667.6664.91
13742008.11.04 19:55modify4001.0066.1665.8164.91
13752008.11.04 19:58s/l4001.0065.8165.8164.91350.0049850.00
13762008.11.05 07:15sell4011.0064.4665.9663.21
13772008.11.05 07:19modify4011.0064.4664.1163.21
13782008.11.05 07:22s/l4011.0064.1164.1163.21350.0050200.00
13792008.11.05 07:44buy4021.0063.9462.4465.19
13802008.11.05 10:40modify4021.0063.9464.2965.19
13812008.11.05 10:43s/l4021.0064.2964.2965.19350.0050550.00
13822008.11.05 10:49buy4031.0064.6063.1065.85
13832008.11.05 11:51modify4031.0064.6064.9565.85
13842008.11.05 11:52modify4031.0064.6065.2065.85
13852008.11.05 11:54s/l4031.0065.2065.2065.85600.0051150.00
13862008.11.05 12:41buy4041.0065.6764.1766.92
13872008.11.05 14:02s/l4041.0064.1764.1766.92-1500.0049650.00
13882008.11.05 14:02sell4051.0064.1665.6662.91
13892008.11.05 16:07modify4051.0064.1663.8162.91
13902008.11.05 16:09modify4051.0064.1663.5662.91
13912008.11.05 16:10modify4051.0064.1663.3162.91
13922008.11.05 16:10modify4051.0064.1663.2162.91
13932008.11.05 16:10modify4051.0064.1663.1162.91
13942008.11.05 16:10t/p4051.0062.9163.1162.911250.0050900.00
13952008.11.05 16:10buy4061.0062.8961.3964.14
13962008.11.05 16:38s/l4061.0061.3961.3964.14-1500.0049400.00
13972008.11.05 16:38buy4071.0061.4459.9462.69
13982008.11.05 16:59modify4071.0061.4461.7962.69
13992008.11.05 17:09modify4071.0061.4462.0462.69
14002008.11.05 17:10s/l4071.0062.0462.0462.69600.0050000.00
14012008.11.05 17:32sell4081.0062.3263.8261.07
14022008.11.05 17:41modify4081.0062.3261.9761.07
14032008.11.05 17:42s/l4081.0061.9761.9761.07350.0050350.00
14042008.11.05 17:56sell4091.0062.5664.0661.31
14052008.11.05 18:34modify4091.0062.5662.2161.31
14062008.11.05 18:37s/l4091.0062.2162.2161.31350.0050700.00
14072008.11.05 19:13sell4101.0061.8463.3460.59
14082008.11.06 07:15modify4101.0061.8461.4960.59
14092008.11.06 07:15modify4101.0061.8461.2460.59
14102008.11.06 07:20modify4101.0061.8460.9960.59
14112008.11.06 07:22modify4101.0061.8460.8960.59
14122008.11.06 07:40modify4101.0061.8460.7960.59
14132008.11.06 07:45s/l4101.0060.7960.7960.591050.0051750.00
14142008.11.06 07:53buy4111.0060.6459.1461.89
14152008.11.06 09:12modify4111.0060.6460.9961.89
14162008.11.06 09:13modify4111.0060.6461.2461.89
14172008.11.06 09:16s/l4111.0061.2461.2461.89600.0052350.00
14182008.11.06 09:39buy4121.0061.6260.1262.87
14192008.11.06 12:08s/l4121.0060.1260.1262.87-1500.0050850.00
14202008.11.06 12:08sell4131.0060.1261.6258.87
14212008.11.06 14:52modify4131.0060.1259.7758.87
14222008.11.06 14:58modify4131.0060.1259.5258.87
14232008.11.06 14:59modify4131.0060.1259.2758.87
14242008.11.06 15:00s/l4131.0059.2759.2758.87850.0051700.00
14252008.11.06 15:00buy4141.0059.1357.6360.38
14262008.11.06 15:36s/l4141.0057.6357.6360.38-1500.0050200.00
14272008.11.06 15:36buy4151.0057.6756.1758.92
14282008.11.06 15:39modify4151.0057.6758.0258.92
14292008.11.06 15:39s/l4151.0058.0258.0258.92350.0050550.00
14302008.11.06 16:18buy4161.0057.5456.0458.79
14312008.11.06 17:38modify4161.0057.5457.8958.79
14322008.11.06 17:38s/l4161.0057.8957.8958.79350.0050900.00
14332008.11.06 17:38sell4171.0057.8959.3956.64
14342008.11.06 19:06s/l4171.0059.3959.3956.64-1500.0049400.00
14352008.11.06 19:06buy4181.0059.3957.8960.64
14362008.11.06 19:26s/l4181.0057.8957.8960.64-1500.0047900.00
14372008.11.06 19:26sell4191.0057.6559.1556.40
14382008.11.06 19:28modify4191.0057.6557.3056.40
14392008.11.06 19:28s/l4191.0057.3057.3056.40350.0048250.00
14402008.11.06 19:28sell4201.0057.2558.7556.00
14412008.11.07 09:45s/l4201.0058.7558.7556.00-1500.0046750.00
14422008.11.07 09:45buy4211.0058.7857.2860.03
14432008.11.07 11:07modify4211.0058.7859.1360.03
14442008.11.07 11:12s/l4211.0059.1359.1360.03350.0047100.00
14452008.11.07 11:40buy4221.0058.7257.2259.97
14462008.11.07 14:03s/l4221.0057.2257.2259.97-1500.0045600.00
14472008.11.07 14:03sell4231.0057.2258.7255.97
14482008.11.07 15:07s/l4231.0058.7258.7255.97-1500.0044100.00
14492008.11.07 15:07buy4241.0058.7357.2359.98
14502008.11.07 19:23s/l4241.0057.2357.2359.98-1500.0042600.00
14512008.11.07 19:23sell4251.0057.2158.7155.96
14522008.11.10 07:15s/l4251.0058.7158.7155.96-1500.0041100.00
14532008.11.10 07:15sell4261.0059.2060.7057.95
14542008.11.10 11:06s/l4261.0060.7060.7057.95-1500.0039600.00
14552008.11.10 11:06sell4271.0060.6862.1859.43
14562008.11.10 14:58modify4271.0060.6860.3359.43
14572008.11.10 15:06modify4271.0060.6860.0859.43
14582008.11.10 15:07s/l4271.0060.0860.0859.43600.0040200.00
14592008.11.10 15:31sell4281.0059.8561.3558.60
14602008.11.10 15:48modify4281.0059.8559.5058.60
14612008.11.10 15:49modify4281.0059.8559.2558.60
14622008.11.10 15:51s/l4281.0059.2559.2558.60600.0040800.00
14632008.11.10 15:53buy4291.0059.0257.5260.27
14642008.11.10 16:15s/l4291.0057.5257.5260.27-1500.0039300.00
14652008.11.10 16:15buy4301.0057.5556.0558.80
14662008.11.10 16:25modify4301.0057.5557.9058.80
14672008.11.10 16:25modify4301.0057.5558.1558.80
14682008.11.10 16:25s/l4301.0058.1558.1558.80600.0039900.00
14692008.11.10 16:35buy4311.0057.5256.0258.77
14702008.11.10 18:36modify4311.0057.5257.8758.77
14712008.11.10 18:37modify4311.0057.5258.1258.77
14722008.11.10 18:37s/l4311.0058.1258.1258.77600.0040500.00
14732008.11.10 18:37sell4321.0058.1259.6256.87
14742008.11.10 19:06s/l4321.0059.6259.6256.87-1500.0039000.00
14752008.11.10 19:06buy4331.0059.6258.1260.87
14762008.11.10 19:15modify4331.0059.6259.9760.87
14772008.11.10 19:16s/l4331.0059.9759.9760.87350.0039350.00
14782008.11.10 19:22sell4341.0060.3361.8359.08
14792008.11.10 19:25modify4341.0060.3359.9859.08
14802008.11.10 19:26modify4341.0060.3359.7359.08
14812008.11.10 19:26modify4341.0060.3359.4859.08
14822008.11.10 19:26modify4341.0060.3359.3859.08
14832008.11.10 19:26s/l4341.0059.3859.3859.08950.0040300.00
14842008.11.11 07:15buy4351.0057.2255.7258.47
14852008.11.11 15:34s/l4351.0055.7255.7258.47-1500.0038800.00
14862008.11.11 15:34sell4361.0055.7857.2854.53
14872008.11.11 15:47modify4361.0055.7855.4354.53
14882008.11.11 15:48s/l4361.0055.4355.4354.53350.0039150.00
14892008.11.11 16:02sell4371.0055.2556.7554.00
14902008.11.12 08:57modify4371.0055.2554.9054.00
14912008.11.12 09:02modify4371.0055.2554.6554.00
14922008.11.12 09:05s/l4371.0054.6554.6554.00600.0039750.00
14932008.11.12 09:10sell4381.0054.3855.8853.13
14942008.11.12 14:32modify4381.0054.3854.0353.13
14952008.11.12 14:34s/l4381.0054.0354.0353.13350.0040100.00
14962008.11.12 15:34sell4391.0053.7955.2952.54
14972008.11.12 15:49modify4391.0053.7953.4452.54
14982008.11.12 15:49s/l4391.0053.4453.4452.54350.0040450.00
14992008.11.12 15:49sell4401.0053.3954.8952.14
15002008.11.12 16:35modify4401.0053.3953.0452.14
15012008.11.12 16:36s/l4401.0053.0453.0452.14350.0040800.00
15022008.11.12 16:36sell4411.0052.9954.4951.74
15032008.11.12 19:10modify4411.0052.9952.6451.74
15042008.11.12 19:11s/l4411.0052.6452.6451.74350.0041150.00
15052008.11.12 19:14sell4421.0052.4653.9651.21
15062008.11.12 19:53modify4421.0052.4652.1151.21
15072008.11.12 20:48s/l4421.0052.1152.1151.21350.0041500.00
15082008.11.13 08:33buy4431.0053.2351.7354.48
15092008.11.13 08:47modify4431.0053.2353.5854.48
15102008.11.13 08:57modify4431.0053.2353.8354.48
15112008.11.13 08:58s/l4431.0053.8353.8354.48600.0042100.00
15122008.11.13 09:06buy4441.0054.1452.6455.39
15132008.11.13 09:24modify4441.0054.1454.4955.39
15142008.11.13 09:30s/l4441.0054.4954.4955.39350.0042450.00
15152008.11.13 10:07buy4451.0054.7453.2455.99
15162008.11.13 12:07modify4451.0054.7455.0955.99
15172008.11.13 12:07s/l4451.0055.0955.0955.99350.0042800.00
15182008.11.13 12:07buy4461.0055.1453.6456.39
15192008.11.13 15:20modify4461.0055.1455.4956.39
15202008.11.13 15:23modify4461.0055.1455.7456.39
15212008.11.13 15:28modify4461.0055.1455.9956.39
15222008.11.13 15:29s/l4461.0055.9955.9956.39850.0043650.00
15232008.11.13 15:41buy4471.0056.2354.7357.48
15242008.11.13 16:04s/l4471.0054.7354.7357.48-1500.0042150.00
15252008.11.13 16:04sell4481.0054.7356.2353.48
15262008.11.13 16:08modify4481.0054.7354.3853.48
15272008.11.13 16:09s/l4481.0054.3854.3853.48350.0042500.00
15282008.11.13 16:15sell4491.0054.0255.5252.77
15292008.11.13 18:00modify4491.0054.0253.6752.77
15302008.11.13 18:00s/l4491.0053.6753.6752.77350.0042850.00
15312008.11.13 18:00sell4501.0053.6255.1252.37
15322008.11.13 18:38s/l4501.0055.1255.1252.37-1500.0041350.00
15332008.11.13 18:38buy4511.0055.1353.6356.38
15342008.11.13 18:40modify4511.0055.1355.4856.38
15352008.11.13 18:40s/l4511.0055.4855.4856.38350.0041700.00
15362008.11.13 18:40buy4521.0055.5354.0356.78
15372008.11.13 18:45modify4521.0055.5355.8856.78
15382008.11.13 18:45modify4521.0055.5356.1356.78
15392008.11.13 18:45modify4521.0055.5356.3856.78
15402008.11.13 18:45modify4521.0055.5356.4856.78
15412008.11.13 18:45modify4521.0055.5356.5856.78
15422008.11.13 18:45t/p4521.0056.7856.5856.781250.0042950.00
15432008.11.13 18:45sell4531.0056.7958.2955.54
15442008.11.13 18:46modify4531.0056.7956.4455.54
15452008.11.13 18:47s/l4531.0056.4456.4455.54350.0043300.00
15462008.11.13 19:11sell4541.0056.8058.3055.55
15472008.11.13 19:14modify4541.0056.8056.4555.55
15482008.11.13 19:14s/l4541.0056.4556.4555.55350.0043650.00
15492008.11.13 19:45sell4551.0056.9058.4055.65
15502008.11.13 20:09modify4551.0056.9056.5555.65
15512008.11.13 20:10s/l4551.0056.5556.5555.65350.0044000.00
15522008.11.14 07:15buy4561.0055.9554.4557.20
15532008.11.14 12:47modify4561.0055.9556.3057.20
15542008.11.14 12:59s/l4561.0056.3056.3057.20350.0044350.00
15552008.11.14 13:18sell4571.0055.6357.1354.38
15562008.11.14 14:01modify4571.0055.6355.2854.38
15572008.11.14 14:02s/l4571.0055.2855.2854.38350.0044700.00
15582008.11.14 14:03sell4581.0055.0356.5353.78
15592008.11.14 14:04modify4581.0055.0354.6853.78
15602008.11.14 14:05s/l4581.0054.6854.6853.78350.0045050.00
15612008.11.14 14:09buy4591.0054.3552.8555.60
15622008.11.14 14:13modify4591.0054.3554.7055.60
15632008.11.14 14:14s/l4591.0054.7054.7055.60350.0045400.00
15642008.11.14 14:16buy4601.0054.3452.8455.59
15652008.11.14 14:34modify4601.0054.3454.6955.59
15662008.11.14 14:36s/l4601.0054.6954.6955.59350.0045750.00
15672008.11.14 15:01sell4611.0055.4356.9354.18
15682008.11.14 15:14modify4611.0055.4355.0854.18
15692008.11.14 15:20modify4611.0055.4354.8354.18
15702008.11.14 15:22s/l4611.0054.8354.8354.18600.0046350.00
15712008.11.14 15:33sell4621.0054.4255.9253.17
15722008.11.14 16:28modify4621.0054.4254.0753.17
15732008.11.14 16:34modify4621.0054.4253.8253.17
15742008.11.14 16:34modify4621.0054.4253.5753.17
15752008.11.14 16:34s/l4621.0053.5753.5753.17850.0047200.00
15762008.11.14 16:34buy4631.0053.5752.0754.82
15772008.11.14 16:46modify4631.0053.5753.9254.82
15782008.11.14 16:47s/l4631.0053.9253.9254.82350.0047550.00
15792008.11.14 17:22sell4641.0054.3755.8753.12
15802008.11.14 18:00modify4641.0054.3754.0253.12
15812008.11.14 18:13modify4641.0054.3753.7753.12
15822008.11.14 18:18s/l4641.0053.7753.7753.12600.0048150.00
15832008.11.14 18:56sell4651.0054.3155.8153.06
15842008.11.14 19:28modify4651.0054.3153.9653.06
15852008.11.14 19:28s/l4651.0053.9653.9653.06350.0048500.00
15862008.11.17 07:34sell4661.0053.8055.3052.55
15872008.11.17 08:04modify4661.0053.8053.4552.55
15882008.11.17 08:06s/l4661.0053.4553.4552.55350.0048850.00
15892008.11.17 08:07sell4671.0053.2354.7351.98
15902008.11.17 14:39s/l4671.0054.7354.7351.98-1500.0047350.00
15912008.11.17 14:39buy4681.0054.7353.2355.98
15922008.11.17 14:54modify4681.0054.7355.0855.98
15932008.11.17 14:54s/l4681.0055.0855.0855.98350.0047700.00
15942008.11.17 14:54buy4691.0055.1153.6156.36
15952008.11.17 15:06modify4691.0055.1155.4656.36
15962008.11.17 15:07modify4691.0055.1155.7156.36
15972008.11.17 15:09modify4691.0055.1155.9656.36
15982008.11.17 15:09s/l4691.0055.9655.9656.36850.0048550.00
15992008.11.17 15:09sell4701.0055.9557.4554.70
16002008.11.17 15:18modify4701.0055.9555.6054.70
16012008.11.17 15:20modify4701.0055.9555.3554.70
16022008.11.17 15:20modify4701.0055.9555.1054.70
16032008.11.17 15:22s/l4701.0055.1055.1054.70850.0049400.00
16042008.11.17 15:55buy4711.0054.9253.4256.17
16052008.11.17 16:42s/l4711.0053.4253.4256.17-1500.0047900.00
16062008.11.17 16:42sell4721.0053.3954.8952.14
16072008.11.17 18:45modify4721.0053.3953.0452.14
16082008.11.17 18:46s/l4721.0053.0453.0452.14350.0048250.00
16092008.11.17 18:51sell4731.0052.8654.3651.61
16102008.11.17 19:23modify4731.0052.8652.5151.61
16112008.11.17 19:24s/l4731.0052.5152.5151.61350.0048600.00
16122008.11.17 19:24buy4741.0052.5351.0353.78
16132008.11.18 14:19modify4741.0052.5352.8853.78
16142008.11.18 14:21s/l4741.0052.8852.8853.78350.0048950.00
16152008.11.18 14:21buy4751.0053.0751.5754.32
16162008.11.18 15:59s/l4751.0051.5751.5754.32-1500.0047450.00
16172008.11.18 15:59sell4761.0051.5753.0750.32
16182008.11.19 08:52modify4761.0051.5751.2250.32
16192008.11.19 09:16modify4761.0051.5750.9750.32
16202008.11.19 09:25s/l4761.0050.9750.9750.32600.0048050.00
16212008.11.19 10:20sell4771.0051.2052.7049.95
16222008.11.19 14:20s/l4771.0052.7052.7049.95-1500.0046550.00
16232008.11.19 14:20buy4781.0052.7051.2053.95
16242008.11.19 20:57s/l4781.0051.2051.2053.95-1500.0045050.00
16252008.11.20 07:33sell4791.0050.7652.2649.51
16262008.11.20 13:03modify4791.0050.7650.4149.51
16272008.11.20 13:25modify4791.0050.7650.1649.51
16282008.11.20 13:27modify4791.0050.7649.9149.51
16292008.11.20 13:27modify4791.0050.7649.8149.51
16302008.11.20 13:27modify4791.0050.7649.7149.51
16312008.11.20 13:27t/p4791.0049.5149.7149.511250.0046300.00
16322008.11.20 13:27sell4801.0049.4550.9548.20
16332008.11.20 13:29modify4801.0049.4549.1048.20
16342008.11.20 13:29modify4801.0049.4548.8548.20
16352008.11.20 13:30s/l4801.0048.8548.8548.20600.0046900.00
16362008.11.20 13:30buy4811.0048.7347.2349.98
16372008.11.20 13:38modify4811.0048.7349.0849.98
16382008.11.20 13:39s/l4811.0049.0849.0849.98350.0047250.00
16392008.11.20 14:00buy4821.0048.5347.0349.78
16402008.11.20 14:15modify4821.0048.5348.8849.78
16412008.11.20 14:16s/l4821.0048.8848.8849.78350.0047600.00
16422008.11.20 14:29sell4831.0049.3350.8348.08
16432008.11.20 15:02modify4831.0049.3348.9848.08
16442008.11.20 15:07s/l4831.0048.9848.9848.08350.0047950.00
16452008.11.20 15:11sell4841.0048.4749.9747.22
16462008.11.20 17:32s/l4841.0049.9749.9747.22-1500.0046450.00
16472008.11.20 17:32buy4851.0049.9848.4851.23
16482008.11.20 19:14s/l4851.0048.4848.4851.23-1500.0044950.00
16492008.11.20 19:14sell4861.0048.4749.9747.22
16502008.11.20 19:28modify4861.0048.4748.1247.22
16512008.11.20 19:30s/l4861.0048.1248.1247.22350.0045300.00
16522008.11.20 19:34buy4871.0047.9046.4049.15
16532008.11.21 07:15modify4871.0047.9048.2549.15
16542008.11.21 07:15modify4871.0047.9048.5049.15
16552008.11.21 07:15modify4871.0047.9048.7549.15
16562008.11.21 07:15modify4871.0047.9048.8549.15
16572008.11.21 07:15modify4871.0047.9048.9549.15
16582008.11.21 07:15t/p4871.0049.1548.9549.151250.0046550.00
16592008.11.21 07:17buy4881.0049.3147.8150.56
16602008.11.21 13:25modify4881.0049.3149.6650.56
16612008.11.21 13:25modify4881.0049.3149.9150.56
16622008.11.21 13:26s/l4881.0049.9149.9150.56600.0047150.00
16632008.11.21 14:07buy4891.0049.3547.8550.60
16642008.11.21 16:03s/l4891.0047.8547.8550.60-1500.0045650.00
16652008.11.21 16:03sell4901.0047.8449.3446.59
16662008.11.21 17:40s/l4901.0049.3449.3446.59-1500.0044150.00
16672008.11.21 17:40buy4911.0049.3647.8650.61
16682008.11.21 20:43modify4911.0049.3649.7150.61
16692008.11.21 20:45s/l4911.0049.7149.7150.61350.0044500.00
16702008.11.24 07:50sell4921.0049.0750.5747.82
16712008.11.24 08:31modify4921.0049.0748.7247.82
16722008.11.24 08:34modify4921.0049.0748.4747.82
16732008.11.24 08:34modify4921.0049.0748.2247.82
16742008.11.24 08:37s/l4921.0048.2248.2247.82850.0045350.00
16752008.11.24 09:27sell4931.0048.8050.3047.55
16762008.11.24 11:23s/l4931.0050.3050.3047.55-1500.0043850.00
16772008.11.24 11:23buy4941.0050.3048.8051.55
16782008.11.24 11:25modify4941.0050.3050.6551.55
16792008.11.24 11:26modify4941.0050.3050.9051.55
16802008.11.24 11:26s/l4941.0050.9050.9051.55600.0044450.00
16812008.11.24 11:26sell4951.0050.8852.3849.63
16822008.11.24 13:19modify4951.0050.8850.5349.63
16832008.11.24 13:20s/l4951.0050.5350.5349.63350.0044800.00
16842008.11.24 13:26buy4961.0050.3748.8751.62
16852008.11.24 14:13modify4961.0050.3750.7251.62
16862008.11.24 14:14s/l4961.0050.7250.7251.62350.0045150.00
16872008.11.24 14:17buy4971.0050.8949.3952.14
16882008.11.24 15:30modify4971.0050.8951.2452.14
16892008.11.24 15:31modify4971.0050.8951.4952.14
16902008.11.24 15:33s/l4971.0051.4951.4952.14600.0045750.00
16912008.11.24 15:42sell4981.0051.7053.2050.45
16922008.11.24 16:37s/l4981.0053.2053.2050.45-1500.0044250.00
16932008.11.24 16:37sell4991.0053.1654.6651.91
16942008.11.25 07:39modify4991.0053.1652.8151.91
16952008.11.25 07:59modify4991.0053.1652.5651.91
16962008.11.25 08:02s/l4991.0052.5652.5651.91600.0044850.00
16972008.11.25 08:10sell5001.0052.3553.8551.10
16982008.11.25 09:19modify5001.0052.3552.0051.10
16992008.11.25 09:20s/l5001.0052.0052.0051.10350.0045200.00
17002008.11.25 09:21sell5011.0051.8453.3450.59
17012008.11.25 12:48modify5011.0051.8451.4950.59
17022008.11.25 12:49s/l5011.0051.4951.4950.59350.0045550.00
17032008.11.25 13:03sell5021.0051.2752.7750.02
17042008.11.25 13:05modify5021.0051.2750.9250.02
17052008.11.25 13:06s/l5021.0050.9250.9250.02350.0045900.00
17062008.11.25 13:32buy5031.0052.6751.1753.92
17072008.11.25 13:39modify5031.0052.6753.0253.92
17082008.11.25 13:41modify5031.0052.6753.2753.92
17092008.11.25 13:44modify5031.0052.6753.5253.92
17102008.11.25 13:44modify5031.0052.6753.6253.92
17112008.11.25 13:46s/l5031.0053.6253.6253.92950.0046850.00
17122008.11.25 14:31buy5041.0052.5651.0653.81
17132008.11.25 16:07s/l5041.0051.0651.0653.81-1500.0045350.00
17142008.11.25 16:07sell5051.0051.0552.5549.80
17152008.11.25 17:55modify5051.0051.0550.7049.80
17162008.11.25 17:57s/l5051.0050.7050.7049.80350.0045700.00
17172008.11.25 18:31sell5061.0051.3852.8850.13
17182008.11.25 18:43modify5061.0051.3851.0350.13
17192008.11.25 18:46s/l5061.0051.0351.0350.13350.0046050.00
17202008.11.25 19:11sell5071.0050.5752.0749.32
17212008.11.26 08:00modify5071.0050.5750.2249.32
17222008.11.26 08:13modify5071.0050.5749.9749.32
17232008.11.26 08:17s/l5071.0049.9749.9749.32600.0046650.00
17242008.11.26 08:51sell5081.0050.3451.8449.09
17252008.11.26 10:05s/l5081.0051.8451.8449.09-1500.0045150.00
17262008.11.26 10:05buy5091.0051.8550.3553.10
17272008.11.26 13:44modify5091.0051.8552.2053.10
17282008.11.26 13:44s/l5091.0052.2052.2053.10350.0045500.00
17292008.11.26 13:44buy5101.0052.2550.7553.50
17302008.11.26 15:37s/l5101.0050.7550.7553.50-1500.0044000.00
17312008.11.26 15:37sell5111.0050.7452.2449.49
17322008.11.26 16:18s/l5111.0052.2452.2449.49-1500.0042500.00
17332008.11.26 16:19buy5121.0052.5851.0853.83
17342008.11.26 16:23modify5121.0052.5852.9353.83
17352008.11.26 16:23modify5121.0052.5853.1853.83
17362008.11.26 16:23s/l5121.0053.1853.1853.83600.0043100.00
17372008.11.26 16:23sell5131.0053.1754.6751.92
17382008.11.26 16:26modify5131.0053.1752.8251.92
17392008.11.26 16:27s/l5131.0052.8252.8251.92350.0043450.00
17402008.11.26 17:13sell5141.0051.3652.8650.11
17412008.11.26 17:48s/l5141.0052.8652.8650.11-1500.0041950.00
17422008.11.26 17:48buy5151.0052.8651.3654.11
17432008.11.26 19:06modify5151.0052.8653.2154.11
17442008.11.26 19:06s/l5151.0053.2153.2154.11350.0042300.00
17452008.11.26 19:06buy5161.0053.2551.7554.50
17462008.11.26 19:15modify5161.0053.2553.6054.50
17472008.11.26 19:16s/l5161.0053.6053.6054.50350.0042650.00
17482008.11.26 19:16buy5171.0053.6552.1554.90
17492008.11.26 19:27modify5171.0053.6554.0054.90
17502008.11.26 19:28s/l5171.0054.0054.0054.90350.0043000.00
17512008.11.26 19:28sell5181.0053.9955.4952.74
17522008.11.27 07:22t/p5181.0052.7455.4952.741250.0044250.00
17532008.11.27 07:35sell5191.0052.4453.9451.19
17542008.11.28 15:32modify5191.0052.4452.0951.19
17552008.11.28 15:35modify5191.0052.4451.8451.19
17562008.11.28 15:46s/l5191.0051.8451.8451.19600.0044850.00
17572008.11.28 15:57sell5201.0051.5353.0350.28
17582008.11.28 16:23modify5201.0051.5351.1850.28
17592008.11.28 16:59s/l5201.0051.1851.1850.28350.0045200.00
17602008.11.28 18:00sell5211.0051.4852.9850.23
17612008.11.28 18:27s/l5211.0052.9852.9850.23-1500.0043700.00
17622008.11.28 18:27buy5221.0053.1451.6454.39
17632008.11.28 18:28modify5221.0053.1453.4954.39
17642008.11.28 18:32modify5221.0053.1453.7454.39
17652008.11.28 18:34modify5221.0053.1453.9954.39
17662008.11.28 18:34modify5221.0053.1454.0954.39
17672008.11.28 18:35s/l5221.0054.0954.0954.39950.0044650.00
17682008.11.28 18:39sell5231.0054.2455.7452.99
17692008.12.01 07:15t/p5231.0052.9955.7452.991250.0045900.00
17702008.12.01 07:49sell5241.0051.9053.4050.65
17712008.12.01 08:15modify5241.0051.9051.5550.65
17722008.12.01 08:16modify5241.0051.9051.3050.65
17732008.12.01 08:19s/l5241.0051.3051.3050.65600.0046500.00
17742008.12.01 08:31sell5251.0051.0752.5749.82
17752008.12.01 13:15modify5251.0051.0750.7249.82
17762008.12.01 13:17s/l5251.0050.7250.7249.82350.0046850.00
17772008.12.01 13:38sell5261.0051.0952.5949.84
17782008.12.01 13:48modify5261.0051.0950.7449.84
17792008.12.01 13:51s/l5261.0050.7450.7449.84350.0047200.00
17802008.12.01 13:53sell5271.0050.4351.9349.18
17812008.12.01 14:14modify5271.0050.4350.0849.18
17822008.12.01 14:17s/l5271.0050.0850.0849.18350.0047550.00
17832008.12.01 14:34sell5281.0049.8451.3448.59
17842008.12.01 16:00modify5281.0049.8449.4948.59
17852008.12.01 16:03s/l5281.0049.4949.4948.59350.0047900.00
17862008.12.01 16:26sell5291.0049.1750.6747.92
17872008.12.01 16:29modify5291.0049.1748.8247.92
17882008.12.01 16:29modify5291.0049.1748.5747.92
17892008.12.01 16:30s/l5291.0048.5748.5747.92600.0048500.00
17902008.12.01 17:33sell5301.0048.4249.9247.17
17912008.12.01 19:24modify5301.0048.4248.0747.17
17922008.12.01 19:25s/l5301.0048.0748.0747.17350.0048850.00
17932008.12.01 19:27buy5311.0047.9146.4149.16
17942008.12.02 07:15s/l5311.0046.4146.4149.16-1500.0047350.00
17952008.12.02 07:15buy5321.0046.3044.8047.55
17962008.12.02 08:50modify5321.0046.3046.6547.55
17972008.12.02 08:54s/l5321.0046.6546.6547.55350.0047700.00
17982008.12.02 09:29sell5331.0046.8848.3845.63
17992008.12.02 12:19s/l5331.0048.3848.3845.63-1500.0046200.00
18002008.12.02 12:19buy5341.0048.3846.8849.63
18012008.12.02 13:39modify5341.0048.3848.7349.63
18022008.12.02 13:40s/l5341.0048.7348.7349.63350.0046550.00
18032008.12.02 15:50sell5351.0047.7549.2546.50
18042008.12.02 15:59modify5351.0047.7547.4046.50
18052008.12.02 16:00s/l5351.0047.4047.4046.50350.0046900.00
18062008.12.02 16:00sell5361.0047.2248.7245.97
18072008.12.02 16:22modify5361.0047.2246.8745.97
18082008.12.02 16:23modify5361.0047.2246.6245.97
18092008.12.02 16:24modify5361.0047.2246.3745.97
18102008.12.02 16:24s/l5361.0046.3746.3745.97850.0047750.00
18112008.12.02 16:24buy5371.0046.3844.8847.63
18122008.12.02 16:44modify5371.0046.3846.7347.63
18132008.12.02 16:45s/l5371.0046.7346.7347.63350.0048100.00
18142008.12.02 17:21sell5381.0047.2848.7846.03
18152008.12.02 18:46modify5381.0047.2846.9346.03
18162008.12.02 18:52modify5381.0047.2846.6846.03
18172008.12.02 19:00s/l5381.0046.6846.6846.03600.0048700.00
18182008.12.02 19:03sell5391.0046.3247.8245.07
18192008.12.02 19:19modify5391.0046.3245.9745.07
18202008.12.02 19:20modify5391.0046.3245.7245.07
18212008.12.02 19:21s/l5391.0045.7245.7245.07600.0049300.00
18222008.12.02 19:24buy5401.0045.5944.0946.84
18232008.12.02 20:23modify5401.0045.5945.9446.84
18242008.12.02 20:27s/l5401.0045.9445.9446.84350.0049650.00
18252008.12.03 07:43sell5411.0046.2447.7444.99
18262008.12.03 08:07modify5411.0046.2445.8944.99
18272008.12.03 08:10s/l5411.0045.8945.8944.99350.0050000.00
18282008.12.03 08:14sell5421.0045.6447.1444.39
18292008.12.03 13:09modify5421.0045.6445.2944.39
18302008.12.03 13:23s/l5421.0045.2945.2944.39350.0050350.00
18312008.12.03 13:50sell5431.0045.5347.0344.28
18322008.12.03 15:30modify5431.0045.5345.1844.28
18332008.12.03 15:34s/l5431.0045.1845.1844.28350.0050700.00
18342008.12.03 15:35sell5441.0045.5047.0044.25
18352008.12.03 16:20modify5441.0045.5045.1544.25
18362008.12.03 16:21s/l5441.0045.1545.1544.25350.0051050.00
18372008.12.03 16:58buy5451.0046.1844.6847.43
18382008.12.04 07:15s/l5451.0044.6844.6847.43-1500.0049550.00
18392008.12.04 07:48sell5461.0044.1845.6842.93
18402008.12.04 15:03s/l5461.0045.6845.6842.93-1500.0048050.00
18412008.12.04 15:03buy5471.0045.6244.1246.87
18422008.12.04 16:06s/l5471.0044.1244.1246.87-1500.0046550.00
18432008.12.04 16:06sell5481.0044.1145.6142.86
18442008.12.04 17:19modify5481.0044.1143.7642.86
18452008.12.04 17:20modify5481.0044.1143.5142.86
18462008.12.04 17:23modify5481.0044.1143.2642.86
18472008.12.04 17:23s/l5481.0043.2643.2642.86850.0047400.00
18482008.12.04 17:23sell5491.0043.2244.7241.97
18492008.12.04 18:11modify5491.0043.2242.8741.97
18502008.12.04 18:15modify5491.0043.2242.6241.97
18512008.12.04 18:15s/l5491.0042.6242.6241.97600.0048000.00
18522008.12.04 18:15buy5501.0042.6341.1343.88
18532008.12.04 18:51modify5501.0042.6342.9843.88
18542008.12.04 18:54modify5501.0042.6343.2343.88
18552008.12.04 18:55s/l5501.0043.2343.2343.88600.0048600.00
18562008.12.04 19:06sell5511.0043.3444.8442.09
18572008.12.04 19:09modify5511.0043.3442.9942.09
18582008.12.04 19:09s/l5511.0042.9942.9942.09350.0048950.00
18592008.12.04 19:18sell5521.0042.3243.8241.07
18602008.12.04 20:38modify5521.0042.3241.9741.07
18612008.12.04 20:39s/l5521.0041.9741.9741.07350.0049300.00
18622008.12.05 08:29sell5531.0042.1943.6940.94
18632008.12.05 13:30modify5531.0042.1941.8440.94
18642008.12.05 13:30modify5531.0042.1941.5940.94
18652008.12.05 13:30modify5531.0042.1941.3440.94
18662008.12.05 13:30s/l5531.0041.3441.3440.94850.0050150.00
18672008.12.05 13:30buy5541.0041.3439.8442.59
18682008.12.05 13:34modify5541.0041.3441.6942.59
18692008.12.05 13:34s/l5541.0041.6941.6942.59350.0050500.00
18702008.12.05 13:41buy5551.0041.1639.6642.41
18712008.12.05 14:10modify5551.0041.1641.5142.41
18722008.12.05 14:11s/l5551.0041.5141.5142.41350.0050850.00
18732008.12.05 14:35sell5561.0041.9743.4740.72
18742008.12.05 14:49modify5561.0041.9741.6240.72
18752008.12.05 14:49s/l5561.0041.6241.6240.72350.0051200.00
18762008.12.05 15:12sell5571.0041.2442.7439.99
18772008.12.05 15:41modify5571.0041.2440.8939.99
18782008.12.05 15:42s/l5571.0040.8940.8939.99350.0051550.00
18792008.12.05 15:43sell5581.0040.6942.1939.44
18802008.12.05 16:24modify5581.0040.6940.3439.44
18812008.12.05 16:27modify5581.0040.6940.0939.44
18822008.12.05 16:29modify5581.0040.6939.8439.44
18832008.12.05 16:30modify5581.0040.6939.7439.44
18842008.12.05 16:30modify5581.0040.6939.6439.44
18852008.12.05 16:31s/l5581.0039.6439.6439.441050.0052600.00
18862008.12.05 17:43sell5591.0039.6341.1338.38
18872008.12.08 07:15s/l5591.0041.1341.1338.38-1500.0051100.00
18882008.12.08 07:15sell5601.0042.1343.6340.88
18892008.12.08 07:26modify5601.0042.1341.7840.88
18902008.12.08 07:27s/l5601.0041.7841.7840.88350.0051450.00
18912008.12.08 09:14buy5611.0042.1840.6843.43
18922008.12.08 13:07modify5611.0042.1842.5343.43
18932008.12.08 13:10s/l5611.0042.5342.5343.43350.0051800.00
18942008.12.08 13:14buy5621.0042.7741.2744.02
18952008.12.08 14:45modify5621.0042.7743.1244.02
18962008.12.08 14:45s/l5621.0043.1243.1244.02350.0052150.00
18972008.12.08 14:45buy5631.0043.1541.6544.40
18982008.12.08 15:46modify5631.0043.1543.5044.40
18992008.12.08 15:46s/l5631.0043.5043.5044.40350.0052500.00
19002008.12.08 15:46buy5641.0043.5542.0544.80
19012008.12.08 20:58modify5641.0043.5543.9044.80
19022008.12.09 07:15s/l5641.0043.9043.9044.80350.0052850.00
19032008.12.09 07:41buy5651.0044.1542.6545.40
19042008.12.09 13:50s/l5651.0042.6542.6545.40-1500.0051350.00
19052008.12.09 13:50sell5661.0042.6544.1541.40
19062008.12.09 16:23modify5661.0042.6542.3041.40
19072008.12.09 16:27s/l5661.0042.3042.3041.40350.0051700.00
19082008.12.09 16:28sell5671.0041.9643.4640.71
19092008.12.09 19:28modify5671.0041.9641.6140.71
19102008.12.09 19:28s/l5671.0041.6141.6140.71350.0052050.00
19112008.12.09 19:28sell5681.0041.5643.0640.31
19122008.12.10 11:47s/l5681.0043.0643.0640.31-1500.0050550.00
19132008.12.10 11:47buy5691.0043.1341.6344.38
19142008.12.10 12:16modify5691.0043.1343.4844.38
19152008.12.10 12:31s/l5691.0043.4843.4844.38350.0050900.00
19162008.12.10 13:28buy5701.0043.7142.2144.96
19172008.12.10 15:40s/l5701.0042.2142.2144.96-1500.0049400.00
19182008.12.10 15:40sell5711.0042.2143.7140.96
19192008.12.10 15:46modify5711.0042.2141.8640.96
19202008.12.10 15:46modify5711.0042.2141.6140.96
19212008.12.10 15:47s/l5711.0041.6141.6140.96600.0050000.00
19222008.12.10 15:52buy5721.0041.4639.9642.71
19232008.12.10 16:17modify5721.0041.4641.8142.71
19242008.12.10 16:19modify5721.0041.4642.0642.71
19252008.12.10 16:19s/l5721.0042.0642.0642.71600.0050600.00
19262008.12.10 16:45sell5731.0042.3043.8041.05
19272008.12.10 17:02s/l5731.0043.8043.8041.05-1500.0049100.00
19282008.12.10 17:02buy5741.0043.8042.3045.05
19292008.12.10 17:04modify5741.0043.8044.1545.05
19302008.12.10 17:05modify5741.0043.8044.4045.05
19312008.12.10 17:06modify5741.0043.8044.6545.05
19322008.12.10 17:06modify5741.0043.8044.7545.05
19332008.12.10 17:07s/l5741.0044.7544.7545.05950.0050050.00
19342008.12.10 17:07sell5751.0044.8946.3943.64
19352008.12.10 17:20modify5751.0044.8944.5443.64
19362008.12.10 17:21modify5751.0044.8944.2943.64
19372008.12.10 17:21s/l5751.0044.2944.2943.64600.0050650.00
19382008.12.10 18:07buy5761.0043.9042.4045.15
19392008.12.10 18:56s/l5761.0042.4042.4045.15-1500.0049150.00
19402008.12.10 18:56sell5771.0042.3743.8741.12
19412008.12.10 19:04modify5771.0042.3742.0241.12
19422008.12.10 19:05s/l5771.0042.0242.0241.12350.0049500.00
19432008.12.10 19:19buy5781.0041.7040.2042.95
19442008.12.10 19:26modify5781.0041.7042.0542.95
19452008.12.10 19:27modify5781.0041.7042.3042.95
19462008.12.10 19:29s/l5781.0042.3042.3042.95600.0050100.00
19472008.12.11 07:58sell5791.0042.4243.9241.17
19482008.12.11 10:27s/l5791.0043.9243.9241.17-1500.0048600.00
19492008.12.11 10:27buy5801.0043.9442.4445.19
19502008.12.11 10:36modify5801.0043.9444.2945.19
19512008.12.11 10:39modify5801.0043.9444.5445.19
19522008.12.11 11:02s/l5801.0044.5444.5445.19600.0049200.00
19532008.12.11 11:42buy5811.0044.9543.4546.20
19542008.12.11 14:48modify5811.0044.9545.3046.20
19552008.12.11 14:51modify5811.0044.9545.5546.20
19562008.12.11 14:55s/l5811.0045.5545.5546.20600.0049800.00
19572008.12.11 15:10sell5821.0045.9247.4244.67
19582008.12.11 15:42modify5821.0045.9245.5744.67
19592008.12.11 15:45modify5821.0045.9245.3244.67
19602008.12.11 15:46s/l5821.0045.3245.3244.67600.0050400.00
19612008.12.11 16:08sell5831.0046.2547.7545.00
19622008.12.11 16:29modify5831.0046.2545.9045.00
19632008.12.11 16:30s/l5831.0045.9045.9045.00350.0050750.00
19642008.12.11 17:06buy5841.0046.6245.1247.87
19652008.12.11 17:17modify5841.0046.6246.9747.87
19662008.12.11 17:17modify5841.0046.6247.2247.87
19672008.12.11 17:17s/l5841.0047.2247.2247.87600.0051350.00
19682008.12.11 17:17sell5851.0047.2248.7245.97
19692008.12.11 20:17modify5851.0047.2246.8745.97
19702008.12.11 20:19s/l5851.0046.8746.8745.97350.0051700.00
19712008.12.12 07:22buy5861.0045.4043.9046.65
19722008.12.12 09:08modify5861.0045.4045.7546.65
19732008.12.12 09:12modify5861.0045.4046.0046.65
19742008.12.12 09:13modify5861.0045.4046.2546.65
19752008.12.12 09:14s/l5861.0046.2546.2546.65850.0052550.00
19762008.12.12 09:14buy5871.0046.2944.7947.54
19772008.12.12 10:33s/l5871.0044.7944.7947.54-1500.0051050.00
19782008.12.12 10:33sell5881.0044.7946.2943.54
19792008.12.12 11:00modify5881.0044.7944.4443.54
19802008.12.12 11:14s/l5881.0044.4444.4443.54350.0051400.00
19812008.12.12 11:45sell5891.0044.7646.2643.51
19822008.12.12 12:23modify5891.0044.7644.4143.51
19832008.12.12 12:28s/l5891.0044.4144.4143.51350.0051750.00
19842008.12.12 12:40sell5901.0044.1645.6642.91
19852008.12.12 14:05modify5901.0044.1643.8142.91
19862008.12.12 14:06s/l5901.0043.8143.8142.91350.0052100.00
19872008.12.12 14:11sell5911.0043.5745.0742.32
19882008.12.12 15:54s/l5911.0045.0745.0742.32-1500.0050600.00
19892008.12.12 15:54buy5921.0045.0843.5846.33
19902008.12.12 17:37modify5921.0045.0845.4346.33
19912008.12.12 17:37modify5921.0045.0845.6846.33
19922008.12.12 17:38s/l5921.0045.6845.6846.33600.0051200.00
19932008.12.12 17:42buy5931.0046.0244.5247.27
19942008.12.12 17:45modify5931.0046.0246.3747.27
19952008.12.12 17:46modify5931.0046.0246.6247.27
19962008.12.12 17:48s/l5931.0046.6246.6247.27600.0051800.00
19972008.12.12 17:51sell5941.0046.9648.4645.71
19982008.12.12 18:01modify5941.0046.9646.6145.71
19992008.12.12 18:01modify5941.0046.9646.3645.71
20002008.12.12 18:02s/l5941.0046.3646.3645.71600.0052400.00
20012008.12.12 18:35buy5951.0045.2343.7346.48
20022008.12.12 19:03modify5951.0045.2345.5846.48
20032008.12.12 19:03s/l5951.0045.5845.5846.48350.0052750.00
20042008.12.12 19:13sell5961.0046.8548.3545.60
20052008.12.12 19:28modify5961.0046.8546.5045.60
20062008.12.12 20:01s/l5961.0046.5046.5045.60350.0053100.00
20072008.12.15 07:35buy5971.0046.2844.7847.53
20082008.12.15 09:27modify5971.0046.2846.6347.53
20092008.12.15 09:30modify5971.0046.2846.8847.53
20102008.12.15 09:32modify5971.0046.2847.1347.53
20112008.12.15 09:33s/l5971.0047.1347.1347.53850.0053950.00
20122008.12.15 09:37buy5981.0047.3045.8048.55
20132008.12.15 10:03modify5981.0047.3047.6548.55
20142008.12.15 10:03modify5981.0047.3047.9048.55
20152008.12.15 10:04modify5981.0047.3048.1548.55
20162008.12.15 10:04modify5981.0047.3048.2548.55
20172008.12.15 10:04modify5981.0047.3048.3548.55
20182008.12.15 10:04s/l5981.0048.3548.3548.551050.0055000.00
20192008.12.15 10:04sell5991.0048.3549.8547.10
20202008.12.15 13:45s/l5991.0049.8549.8547.10-1500.0053500.00
20212008.12.15 13:45sell6001.0049.8051.3048.55
20222008.12.15 14:18modify6001.0049.8049.4548.55
20232008.12.15 14:18s/l6001.0049.4549.4548.55350.0053850.00
20242008.12.15 14:29buy6011.0049.0347.5350.28
20252008.12.15 15:24modify6011.0049.0349.3850.28
20262008.12.15 15:33s/l6011.0049.3849.3850.28350.0054200.00
20272008.12.15 15:46sell6021.0048.5450.0447.29
20282008.12.15 15:58modify6021.0048.5448.1947.29
20292008.12.15 16:02s/l6021.0048.1948.1947.29350.0054550.00
20302008.12.15 16:11sell6031.0047.9149.4146.66
20312008.12.15 16:20modify6031.0047.9147.5646.66
20322008.12.15 16:30modify6031.0047.9147.3146.66
20332008.12.15 16:30modify6031.0047.9147.0646.66
20342008.12.15 16:30modify6031.0047.9146.9646.66
20352008.12.15 16:30s/l6031.0046.9646.9646.66950.0055500.00
20362008.12.15 16:30buy6041.0047.0945.5948.34
20372008.12.15 16:51modify6041.0047.0947.4448.34
20382008.12.15 16:58s/l6041.0047.4447.4448.34350.0055850.00
20392008.12.15 17:29buy6051.0046.7945.2948.04
20402008.12.15 17:54s/l6051.0045.2945.2948.04-1500.0054350.00
20412008.12.15 17:54buy6061.0045.3443.8446.59
20422008.12.15 18:45modify6061.0045.3445.6946.59
20432008.12.15 18:46s/l6061.0045.6945.6946.59350.0054700.00
20442008.12.15 19:28buy6071.0044.5143.0145.76
20452008.12.15 19:37t/p6071.0045.7643.0145.761250.0055950.00
20462008.12.15 19:37buy6081.0047.1345.6348.38
20472008.12.16 07:21modify6081.0047.1347.4848.38
20482008.12.16 07:31s/l6081.0047.4847.4848.38350.0056300.00
20492008.12.16 07:51sell6091.0046.7248.2245.47
20502008.12.16 10:03s/l6091.0048.2248.2245.47-1500.0054800.00
20512008.12.16 10:03buy6101.0048.2346.7349.48
20522008.12.16 14:35modify6101.0048.2348.5849.48
20532008.12.16 14:41modify6101.0048.2348.8349.48
20542008.12.16 14:44s/l6101.0048.8348.8349.48600.0055400.00
20552008.12.16 14:45buy6111.0049.0747.5750.32
20562008.12.16 15:42s/l6111.0047.5747.5750.32-1500.0053900.00
20572008.12.16 15:42sell6121.0047.5749.0746.32
20582008.12.16 15:45modify6121.0047.5747.2246.32
20592008.12.16 15:45modify6121.0047.5746.9746.32
20602008.12.16 15:46modify6121.0047.5746.7246.32
20612008.12.16 15:46s/l6121.0046.7246.7246.32850.0054750.00
20622008.12.16 15:46buy6131.0046.7245.2247.97
20632008.12.16 16:05modify6131.0046.7247.0747.97
20642008.12.16 16:09s/l6131.0047.0747.0747.97350.0055100.00
20652008.12.16 16:14buy6141.0046.5045.0047.75
20662008.12.16 16:32modify6141.0046.5046.8547.75
20672008.12.16 16:33modify6141.0046.5047.1047.75
20682008.12.16 16:37s/l6141.0047.1047.1047.75600.0055700.00
20692008.12.16 16:51sell6151.0047.4948.9946.24
20702008.12.16 17:31modify6151.0047.4947.1446.24
20712008.12.16 17:33s/l6151.0047.1447.1446.24350.0056050.00
20722008.12.16 18:43sell6161.0046.9248.4245.67
20732008.12.16 19:28modify6161.0046.9246.5745.67
20742008.12.16 19:28s/l6161.0046.5746.5745.67350.0056400.00
20752008.12.16 19:28sell6171.0046.5248.0245.27
20762008.12.16 19:35modify6171.0046.5246.1745.27
20772008.12.16 19:35modify6171.0046.5245.9245.27
20782008.12.16 19:37s/l6171.0045.9245.9245.27600.0057000.00
20792008.12.17 07:50buy6181.0047.5046.0048.75
20802008.12.17 08:23modify6181.0047.5047.8548.75
20812008.12.17 08:28modify6181.0047.5048.1048.75
20822008.12.17 08:29s/l6181.0048.1048.1048.75600.0057600.00
20832008.12.17 08:51buy6191.0048.3446.8449.59
20842008.12.17 09:22modify6191.0048.3448.6949.59
20852008.12.17 09:24s/l6191.0048.6948.6949.59350.0057950.00
20862008.12.17 09:48buy6201.0047.9646.4649.21
20872008.12.17 10:38modify6201.0047.9648.3149.21
20882008.12.17 10:48s/l6201.0048.3148.3149.21350.0058300.00
20892008.12.17 10:53buy6211.0048.5947.0949.84
20902008.12.17 12:15s/l6211.0047.0947.0949.84-1500.0056800.00
20912008.12.17 12:15sell6221.0047.0848.5845.83
20922008.12.17 12:23modify6221.0047.0846.7345.83
20932008.12.17 12:23modify6221.0047.0846.4845.83
20942008.12.17 12:27s/l6221.0046.4846.4845.83600.0057400.00
20952008.12.17 13:31sell6231.0047.1748.6745.92
20962008.12.17 16:17modify6231.0047.1746.8245.92
20972008.12.17 16:19modify6231.0047.1746.5745.92
20982008.12.17 16:21s/l6231.0046.5746.5745.92600.0058000.00
20992008.12.17 16:29sell6241.0046.1647.6644.91
21002008.12.17 16:35modify6241.0046.1645.8144.91
21012008.12.17 16:35s/l6241.0045.8145.8144.91350.0058350.00
21022008.12.17 16:35buy6251.0045.9044.4047.15
21032008.12.17 16:57modify6251.0045.9046.2547.15
21042008.12.17 17:02modify6251.0045.9046.5047.15
21052008.12.17 17:06s/l6251.0046.5046.5047.15600.0058950.00
21062008.12.17 17:26sell6261.0046.9348.4345.68
21072008.12.17 19:13modify6261.0046.9346.5845.68
21082008.12.17 19:20modify6261.0046.9346.3345.68
21092008.12.17 19:20modify6261.0046.9346.0845.68
21102008.12.17 19:21modify6261.0046.9345.9845.68
21112008.12.17 19:24s/l6261.0045.9845.9845.68950.0059900.00
21122008.12.17 19:25sell6271.0045.7647.2644.51
21132008.12.18 14:07modify6271.0045.7645.4144.51
21142008.12.18 14:08modify6271.0045.7645.1644.51
21152008.12.18 14:09s/l6271.0045.1645.1644.51600.0060500.00
21162008.12.18 14:50sell6281.0044.9846.4843.73
21172008.12.18 16:10modify6281.0044.9844.6343.73
21182008.12.18 16:15s/l6281.0044.6344.6343.73350.0060850.00
21192008.12.18 16:20sell6291.0044.3345.8343.08
21202008.12.18 19:23modify6291.0044.3343.9843.08
21212008.12.18 19:24modify6291.0044.3343.7343.08
21222008.12.18 19:28modify6291.0044.3343.4843.08
21232008.12.18 19:28modify6291.0044.3343.3843.08
21242008.12.18 19:29s/l6291.0043.3843.3843.08950.0061800.00
21252008.12.19 08:15sell6301.0044.1545.6542.90
21262008.12.19 08:32modify6301.0044.1543.8042.90
21272008.12.19 08:36s/l6301.0043.8043.8042.90350.0062150.00
21282008.12.19 09:48sell6311.0043.9045.4042.65
21292008.12.19 11:38modify6311.0043.9043.5542.65
21302008.12.19 11:44s/l6311.0043.5543.5542.65350.0062500.00
21312008.12.19 12:41sell6321.0043.2244.7241.97
21322008.12.19 14:47s/l6321.0044.7244.7241.97-1500.0061000.00
21332008.12.19 14:47buy6331.0044.7243.2245.97
21342008.12.19 19:18s/l6331.0043.2243.2245.97-1500.0059500.00
21352008.12.19 19:18sell6341.0043.2244.7241.97
21362008.12.22 07:29s/l6341.0044.7244.7241.97-1500.0058000.00
21372008.12.22 07:29buy6351.0044.7343.2345.98
21382008.12.22 15:07s/l6351.0043.2343.2345.98-1500.0056500.00
21392008.12.22 15:07sell6361.0043.2044.7041.95
21402008.12.22 15:55modify6361.0043.2042.8541.95
21412008.12.22 16:03modify6361.0043.2042.6041.95
21422008.12.22 16:09s/l6361.0042.6042.6041.95600.0057100.00
21432008.12.22 16:27sell6371.0042.1843.6840.93
21442008.12.22 19:18modify6371.0042.1841.8340.93
21452008.12.22 19:19s/l6371.0041.8341.8340.93350.0057450.00
21462008.12.22 19:23sell6381.0041.5543.0540.30
21472008.12.23 07:15modify6381.0041.5541.2040.30
21482008.12.23 07:15modify6381.0041.5540.9540.30
21492008.12.23 07:16s/l6381.0040.9540.9540.30600.0058050.00
21502008.12.23 08:53sell6391.0040.7542.2539.50
21512008.12.23 16:02modify6391.0040.7540.4039.50
21522008.12.23 16:09modify6391.0040.7540.1539.50
21532008.12.23 16:11modify6391.0040.7539.9039.50
21542008.12.23 16:11s/l6391.0039.9039.9039.50850.0058900.00
21552008.12.23 16:11buy6401.0039.9138.4141.16
21562008.12.23 18:09modify6401.0039.9140.2641.16
21572008.12.23 18:12modify6401.0039.9140.5141.16
21582008.12.23 18:17s/l6401.0040.5140.5141.16600.0059500.00
21592008.12.23 18:39buy6411.0040.8039.3042.05
21602008.12.24 10:39s/l6411.0039.3039.3042.05-1500.0058000.00
21612008.12.24 10:39sell6421.0039.3040.8038.05
21622008.12.24 11:40modify6421.0039.3038.9538.05
21632008.12.24 11:49modify6421.0039.3038.7038.05
21642008.12.24 11:55modify6421.0039.3038.4538.05
21652008.12.24 11:58modify6421.0039.3038.3538.05
21662008.12.24 11:59s/l6421.0038.3538.3538.05950.0058950.00
21672008.12.24 12:12sell6431.0038.2139.7136.96
21682008.12.24 12:28modify6431.0038.2137.8636.96
21692008.12.24 12:31s/l6431.0037.8637.8636.96350.0059300.00
21702008.12.24 13:12sell6441.0038.2939.7937.04
21712008.12.24 13:34modify6441.0038.2937.9437.04
21722008.12.24 13:38s/l6441.0037.9437.9437.04350.0059650.00
21732008.12.24 14:04sell6451.0038.3339.8337.08
21742008.12.26 07:15modify6451.0038.3337.9837.08
21752008.12.26 08:04modify6451.0038.3337.7337.08
21762008.12.26 08:28modify6451.0038.3337.4837.08
21772008.12.26 08:29modify6451.0038.3337.3837.08
21782008.12.26 08:29modify6451.0038.3337.2837.08
21792008.12.26 08:29t/p6451.0037.0837.2837.081250.0060900.00
21802008.12.26 08:29sell6461.0037.0338.5335.78
21812008.12.26 19:28s/l6461.0038.5338.5335.78-1500.0059400.00
21822008.12.26 19:28buy6471.0038.5737.0739.82
21832008.12.29 07:15t/p6471.0039.8237.0739.821250.0060650.00
21842008.12.29 07:15sell6481.0039.9041.4038.65
21852008.12.29 09:42s/l6481.0041.4041.4038.65-1500.0059150.00
21862008.12.29 09:42sell6491.0041.3542.8540.10
21872008.12.29 09:43s/l6491.0042.8542.8540.10-1500.0057650.00
21882008.12.29 09:43sell6501.0042.9344.4341.68
21892008.12.29 09:45modify6501.0042.9342.5841.68
21902008.12.29 09:46modify6501.0042.9342.3341.68
21912008.12.29 09:46modify6501.0042.9342.0841.68
21922008.12.29 09:47modify6501.0042.9341.9841.68
21932008.12.29 09:50s/l6501.0041.9841.9841.68950.0058600.00
21942008.12.29 11:40buy6511.0041.6140.1142.86
21952008.12.29 14:01s/l6511.0040.1140.1142.86-1500.0057100.00
21962008.12.29 14:01sell6521.0040.0941.5938.84
21972008.12.29 15:27modify6521.0040.0939.7438.84
21982008.12.29 15:27modify6521.0040.0939.4938.84
21992008.12.29 15:30modify6521.0040.0939.2438.84
22002008.12.29 15:30s/l6521.0039.2439.2438.84850.0057950.00
22012008.12.29 15:30sell6531.0039.1940.6937.94
22022008.12.29 16:18modify6531.0039.1938.8437.94
22032008.12.29 16:18modify6531.0039.1938.5937.94
22042008.12.29 16:19s/l6531.0038.5938.5937.94600.0058550.00
22052008.12.29 16:28buy6541.0038.3936.8939.64
22062008.12.29 16:54modify6541.0038.3938.7439.64
22072008.12.29 16:55s/l6541.0038.7438.7439.64350.0058900.00
22082008.12.29 18:04sell6551.0038.5040.0037.25
22092008.12.29 19:25s/l6551.0040.0040.0037.25-1500.0057400.00
22102008.12.29 19:25buy6561.0040.0138.5141.26
22112008.12.29 19:26modify6561.0040.0140.3641.26
22122008.12.29 19:32s/l6561.0040.3640.3641.26350.0057750.00
22132008.12.29 19:57buy6571.0040.7539.2542.00
22142008.12.30 15:58s/l6571.0039.2539.2542.00-1500.0056250.00
22152008.12.30 15:58sell6581.0039.2240.7237.97
22162008.12.30 16:11modify6581.0039.2238.8737.97
22172008.12.30 16:13s/l6581.0038.8738.8737.97350.0056600.00
22182008.12.30 16:13sell6591.0038.6840.1837.43
22192008.12.30 17:19s/l6591.0040.1840.1837.43-1500.0055100.00
22202008.12.30 17:19buy6601.0040.2738.7741.52
22212008.12.31 10:50s/l6601.0038.7738.7741.52-1500.0053600.00
22222008.12.31 10:50sell6611.0038.7840.2837.53
22232008.12.31 11:03modify6611.0038.7838.4337.53
22242008.12.31 11:19s/l6611.0038.4338.4337.53350.0053950.00
22252008.12.31 11:37sell6621.0038.1339.6336.88
22262008.12.31 14:37s/l6621.0039.6339.6336.88-1500.0052450.00
22272008.12.31 14:37buy6631.0039.6438.1440.89
22282008.12.31 15:34modify6631.0039.6439.9940.89
22292008.12.31 15:34s/l6631.0039.9939.9940.89350.0052800.00
22302008.12.31 15:34buy6641.0040.0438.5441.29
22312008.12.31 15:40modify6641.0040.0440.3941.29
22322008.12.31 15:42s/l6641.0040.3940.3941.29350.0053150.00
22332008.12.31 17:08buy6651.0040.5139.0141.76
22342008.12.31 17:20modify6651.0040.5140.8641.76
22352008.12.31 17:35modify6651.0040.5141.1141.76
22362008.12.31 17:38modify6651.0040.5141.3641.76
22372008.12.31 17:40modify6651.0040.5141.4641.76
22382008.12.31 17:40modify6651.0040.5141.5641.76
22392008.12.31 17:40t/p6651.0041.7641.5641.761250.0054400.00
22402008.12.31 17:40sell6661.0041.7743.2740.52
22412009.01.02 08:18s/l6661.0043.2743.2740.52-1500.0052900.00
22422009.01.02 08:18sell6671.0043.2444.7441.99
22432009.01.02 08:47modify6671.0043.2442.8941.99
22442009.01.02 09:03modify6671.0043.2442.6441.99
22452009.01.02 09:05modify6671.0043.2442.3941.99
22462009.01.02 09:06s/l6671.0042.3942.3941.99850.0053750.00
22472009.01.02 09:19buy6681.0042.2040.7043.45
22482009.01.02 10:51modify6681.0042.2042.5543.45
22492009.01.02 11:04modify6681.0042.2042.8043.45
22502009.01.02 11:25s/l6681.0042.8042.8043.45600.0054350.00
22512009.01.02 11:40buy6691.0042.4740.9743.72
22522009.01.02 13:40modify6691.0042.4742.8243.72
22532009.01.02 13:43modify6691.0042.4743.0743.72
22542009.01.02 13:46modify6691.0042.4743.3243.72
22552009.01.02 13:47s/l6691.0043.3243.3243.72850.0055200.00
22562009.01.02 13:47buy6701.0043.3741.8744.62
22572009.01.02 14:04modify6701.0043.3743.7244.62
22582009.01.02 14:11modify6701.0043.3743.9744.62
22592009.01.02 14:13modify6701.0043.3744.2244.62
22602009.01.02 14:13modify6701.0043.3744.3244.62
22612009.01.02 14:14modify6701.0043.3744.4244.62
22622009.01.02 14:17t/p6701.0044.6244.4244.621250.0056450.00
22632009.01.02 14:17sell6711.0044.6446.1443.39
22642009.01.02 14:49modify6711.0044.6444.2943.39
22652009.01.02 14:51s/l6711.0044.2944.2943.39350.0056800.00
22662009.01.02 15:14sell6721.0045.0146.5143.76
22672009.01.02 16:23s/l6721.0046.5146.5143.76-1500.0055300.00
22682009.01.02 16:23sell6731.0046.4847.9845.23
22692009.01.05 10:30s/l6731.0047.9847.9845.23-1500.0053800.00
22702009.01.05 10:30buy6741.0047.9946.4949.24
22712009.01.05 12:50s/l6741.0046.4946.4949.24-1500.0052300.00
22722009.01.05 12:50sell6751.0046.4947.9945.24
22732009.01.05 14:52s/l6751.0047.9947.9945.24-1500.0050800.00
22742009.01.05 14:52buy6761.0047.9946.4949.24
22752009.01.05 17:58modify6761.0047.9948.3449.24
22762009.01.05 18:02modify6761.0047.9948.5949.24
22772009.01.05 18:04s/l6761.0048.5948.5949.24600.0051400.00
22782009.01.05 18:38buy6771.0047.9146.4149.16
22792009.01.05 18:49modify6771.0047.9148.2649.16
22802009.01.05 18:49s/l6771.0048.2648.2649.16350.0051750.00
22812009.01.05 18:53buy6781.0048.8547.3550.10
22822009.01.05 19:11modify6781.0048.8549.2050.10
22832009.01.05 19:17modify6781.0048.8549.4550.10
22842009.01.05 19:20modify6781.0048.8549.7050.10
22852009.01.05 19:20modify6781.0048.8549.8050.10
22862009.01.05 19:21s/l6781.0049.8049.8050.10950.0052700.00
22872009.01.05 19:23sell6791.0049.9251.4248.67
22882009.01.05 19:26modify6791.0049.9249.5748.67
22892009.01.05 19:26s/l6791.0049.5749.5748.67350.0053050.00
22902009.01.06 07:52buy6801.0048.7847.2850.03
22912009.01.06 08:31modify6801.0048.7849.1350.03
22922009.01.06 08:33s/l6801.0049.1349.1350.03350.0053400.00
22932009.01.06 08:56buy6811.0049.5148.0150.76
22942009.01.06 09:06modify6811.0049.5149.8650.76
22952009.01.06 09:07modify6811.0049.5150.1150.76
22962009.01.06 09:08s/l6811.0050.1150.1150.76600.0054000.00
22972009.01.06 09:41buy6821.0050.3648.8651.61
22982009.01.06 09:48modify6821.0050.3650.7151.61
22992009.01.06 09:53s/l6821.0050.7150.7151.61350.0054350.00
23002009.01.06 10:31sell6831.0051.0152.5149.76
23012009.01.06 15:27modify6831.0051.0150.6649.76
23022009.01.06 15:28s/l6831.0050.6650.6649.76350.0054700.00
23032009.01.06 15:54sell6841.0050.4651.9649.21
23042009.01.06 15:58modify6841.0050.4650.1149.21
23052009.01.06 16:00s/l6841.0050.1150.1149.21350.0055050.00
23062009.01.06 16:08sell6851.0049.7451.2448.49
23072009.01.06 17:39s/l6851.0051.2451.2448.49-1500.0053550.00
23082009.01.06 17:39buy6861.0051.2849.7852.53
23092009.01.07 07:34s/l6861.0049.7849.7852.53-1500.0052050.00
23102009.01.07 07:34sell6871.0049.7751.2748.52
23112009.01.07 12:06s/l6871.0051.2751.2748.52-1500.0050550.00
23122009.01.07 12:06buy6881.0051.3549.8552.60
23132009.01.07 15:19s/l6881.0049.8549.8552.60-1500.0049050.00
23142009.01.07 15:19sell6891.0049.8351.3348.58
23152009.01.07 15:30modify6891.0049.8349.4848.58
23162009.01.07 15:30modify6891.0049.8349.2348.58
23172009.01.07 15:30modify6891.0049.8348.9848.58
23182009.01.07 15:30s/l6891.0048.9848.9848.58850.0049900.00
23192009.01.07 15:30buy6901.0048.9947.4950.24
23202009.01.07 15:55s/l6901.0047.4947.4950.24-1500.0048400.00
23212009.01.07 15:55buy6911.0047.5446.0448.79
23222009.01.07 16:00modify6911.0047.5447.8948.79
23232009.01.07 16:02s/l6911.0047.8947.8948.79350.0048750.00
23242009.01.07 16:11buy6921.0047.5046.0048.75
23252009.01.07 16:14modify6921.0047.5047.8548.75
23262009.01.07 16:15s/l6921.0047.8547.8548.75350.0049100.00
23272009.01.07 16:46sell6931.0048.4449.9447.19
23282009.01.07 16:58modify6931.0048.4448.0947.19
23292009.01.07 16:59s/l6931.0048.0948.0947.19350.0049450.00
23302009.01.07 17:23sell6941.0048.4749.9747.22
23312009.01.07 17:30modify6941.0048.4748.1247.22
23322009.01.07 17:33s/l6941.0048.1248.1247.22350.0049800.00
23332009.01.07 17:36buy6951.0047.8846.3849.13
23342009.01.07 19:09s/l6951.0046.3846.3849.13-1500.0048300.00
23352009.01.07 19:09buy6961.0046.4144.9147.66
23362009.01.08 09:25modify6961.0046.4146.7647.66
23372009.01.08 09:30s/l6961.0046.7646.7647.66350.0048650.00
23382009.01.08 09:47sell6971.0046.0447.5444.79
23392009.01.08 13:17modify6971.0046.0445.6944.79
23402009.01.08 13:22s/l6971.0045.6945.6944.79350.0049000.00
23412009.01.08 13:32sell6981.0045.3046.8044.05
23422009.01.08 13:35modify6981.0045.3044.9544.05
23432009.01.08 13:36s/l6981.0044.9544.9544.05350.0049350.00
23442009.01.08 14:26sell6991.0045.9447.4444.69
23452009.01.08 15:16modify6991.0045.9445.5944.69
23462009.01.08 15:17modify6991.0045.9445.3444.69
23472009.01.08 15:26modify6991.0045.9445.0944.69
23482009.01.08 15:30s/l6991.0045.0945.0944.69850.0050200.00
23492009.01.08 15:30sell7001.0044.8346.3343.58
23502009.01.08 15:32modify7001.0044.8344.4843.58
23512009.01.08 15:32s/l7001.0044.4844.4843.58350.0050550.00
23522009.01.08 15:32buy7011.0044.4842.9845.73
23532009.01.08 15:43modify7011.0044.4844.8345.73
23542009.01.08 15:43s/l7011.0044.8344.8345.73350.0050900.00
23552009.01.08 16:28sell7021.0044.3145.8143.06
23562009.01.08 19:02modify7021.0044.3143.9643.06
23572009.01.08 19:05s/l7021.0043.9643.9643.06350.0051250.00
23582009.01.08 19:18sell7031.0044.6646.1643.41
23592009.01.08 19:21modify7031.0044.6644.3143.41
23602009.01.08 19:22s/l7031.0044.3144.3143.41350.0051600.00
23612009.01.08 19:36sell7041.0044.7846.2843.53
23622009.01.09 10:59modify7041.0044.7844.4343.53
23632009.01.09 11:00s/l7041.0044.4344.4343.53350.0051950.00
23642009.01.09 11:05sell7051.0044.2345.7342.98
23652009.01.09 14:42modify7051.0044.2343.8842.98
23662009.01.09 14:43modify7051.0044.2343.6342.98
23672009.01.09 14:44s/l7051.0043.6343.6342.98600.0052550.00
23682009.01.09 15:10sell7061.0043.4344.9342.18
23692009.01.09 15:50modify7061.0043.4343.0842.18
23702009.01.09 16:00s/l7061.0043.0843.0842.18350.0052900.00
23712009.01.09 16:21sell7071.0043.4444.9442.19
23722009.01.09 20:02s/l7071.0044.9444.9442.19-1500.0051400.00