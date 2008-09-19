|Symbol
|OIL (Brent Crude Oil)
|Periode
|1 Minute (M1) 2008.09.16 14:56 - 2009.01.09 20:59
|Modell
|Jedes Ticksignal (präziseste Methode, die auf allen nächsten verfügbaren kleineren Zeitrahmen basiert)
|Parameter
|indi=4; a=1.0002; b=0.9998; __________Options1__________="__________Options2__________"; WU_Periode=210; WU_Abweichung=25; WU_Shift=10; BereichGrenze=10; Falsebreak=3; BarFilter=8; _trend=false; DeletePending=false; scalpintrend=false; TakeProfitPending=20; __________Options2__________="__________Options1__________"; StopLoss=150; TakeProfit=200; Lotsize=1; TrailingStop=30; SicherheitsStop=10; Scalp=70; Openanzahl=9; Moneymanagement=false; Maximumrisk=0.02;
|Balken im Test
|75904
|Ticks modelliert
|1142303
|Modellierungsqualität
|24.97%
|Fehler in Charts-Anpassung
|0
|Ursprüngliche Einlage
|10000.00
|Gesamt netto Profit
|41400.00
|Brutto Profit
|288900.00
|Brutto Loss
|-247500.00
|Profit Faktor
|1.17
|Erwartetes Ergebnis
|58.56
|Drawdown absolut
|5070.00
|Maximaler Drawdown
|15630.00 (24.89%)
|Relative Drawdown
|58.01% (6810.00)
|Trades gesamt
|707
|Short Positionen (gewonnen %)
|392 (77.81%)
|Long Positionen (gewonnen %)
|315 (75.24%)
|Profit Trades (% gesamt)
|542 (76.66%)
|Loss Trades (% gesamtl)
|165 (23.34%)
|Grösster
|Profit Trade
|1250.00
|Loss Trade
|-1500.00
|Durchschnitt
|Profit Trade
|533.03
|Loss Trade
|-1500.00
|Maximum
|aufeinanderfolgende Gewinne (Profit in Geld)
|19 (8600.00)
|Aufeinanderfolgende Verluste (Verlust in Geld)
|5 (-7500.00)
|Maximal
|Aufeinanderfolgender Profit (Anzahl der Gewinne)
|8600.00 (19)
|Aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verluste)
|-7500.00 (5)
|Durchschnitt
|aufeinanderfolgende Gewinne
|4
|aufeinanderfolgende Verluste
|1
|Nr.
|Zeit
|Typ
|Auftrag
|Volumen
|Preis
|S / L
|T / P
|Gewinn
|Bilanz
|1
|2008.09.16 15:04
|sell
|1
|1.00
|91.56
|93.06
|90.31
|2
|2008.09.16 15:14
|modify
|1
|1.00
|91.56
|91.21
|90.31
|3
|2008.09.16 15:16
|modify
|1
|1.00
|91.56
|90.96
|90.31
|4
|2008.09.16 15:17
|modify
|1
|1.00
|91.56
|90.71
|90.31
|5
|2008.09.16 15:18
|s/l
|1
|1.00
|90.71
|90.71
|90.31
|850.00
|10850.00
|6
|2008.09.16 15:26
|buy
|2
|1.00
|90.14
|88.64
|91.39
|7
|2008.09.16 16:05
|modify
|2
|1.00
|90.14
|90.49
|91.39
|8
|2008.09.16 16:10
|s/l
|2
|1.00
|90.49
|90.49
|91.39
|350.00
|11200.00
|9
|2008.09.16 16:53
|sell
|3
|1.00
|89.71
|91.21
|88.46
|10
|2008.09.16 17:16
|modify
|3
|1.00
|89.71
|89.36
|88.46
|11
|2008.09.16 17:19
|s/l
|3
|1.00
|89.36
|89.36
|88.46
|350.00
|11550.00
|12
|2008.09.16 17:23
|sell
|4
|1.00
|89.11
|90.61
|87.86
|13
|2008.09.16 18:40
|s/l
|4
|1.00
|90.61
|90.61
|87.86
|-1500.00
|10050.00
|14
|2008.09.16 18:40
|buy
|5
|1.00
|90.61
|89.11
|91.86
|15
|2008.09.16 18:58
|modify
|5
|1.00
|90.61
|90.96
|91.86
|16
|2008.09.16 19:00
|modify
|5
|1.00
|90.61
|91.21
|91.86
|17
|2008.09.16 19:01
|s/l
|5
|1.00
|91.21
|91.21
|91.86
|600.00
|10650.00
|18
|2008.09.17 05:53
|buy
|6
|1.00
|92.37
|90.87
|93.62
|19
|2008.09.17 06:47
|modify
|6
|1.00
|92.37
|92.72
|93.62
|20
|2008.09.17 07:04
|s/l
|6
|1.00
|92.72
|92.72
|93.62
|350.00
|11000.00
|21
|2008.09.17 07:24
|buy
|7
|1.00
|93.04
|91.54
|94.29
|22
|2008.09.17 08:34
|s/l
|7
|1.00
|91.54
|91.54
|94.29
|-1500.00
|9500.00
|23
|2008.09.17 08:34
|sell
|8
|1.00
|91.55
|93.05
|90.30
|24
|2008.09.17 08:40
|modify
|8
|1.00
|91.55
|91.20
|90.30
|25
|2008.09.17 08:40
|s/l
|8
|1.00
|91.20
|91.20
|90.30
|350.00
|9850.00
|26
|2008.09.17 08:40
|sell
|9
|1.00
|91.15
|92.65
|89.90
|27
|2008.09.17 11:26
|s/l
|9
|1.00
|92.65
|92.65
|89.90
|-1500.00
|8350.00
|28
|2008.09.17 11:26
|buy
|10
|1.00
|92.65
|91.15
|93.90
|29
|2008.09.17 14:42
|s/l
|10
|1.00
|91.15
|91.15
|93.90
|-1500.00
|6850.00
|30
|2008.09.17 14:42
|sell
|11
|1.00
|91.13
|92.63
|89.88
|31
|2008.09.17 14:46
|modify
|11
|1.00
|91.13
|90.78
|89.88
|32
|2008.09.17 14:47
|s/l
|11
|1.00
|90.78
|90.78
|89.88
|350.00
|7200.00
|33
|2008.09.17 14:47
|sell
|12
|1.00
|90.73
|92.23
|89.48
|34
|2008.09.17 15:20
|modify
|12
|1.00
|90.73
|90.38
|89.48
|35
|2008.09.17 15:22
|s/l
|12
|1.00
|90.38
|90.38
|89.48
|350.00
|7550.00
|36
|2008.09.17 15:29
|buy
|13
|1.00
|90.11
|88.61
|91.36
|37
|2008.09.17 16:11
|modify
|13
|1.00
|90.11
|90.46
|91.36
|38
|2008.09.17 16:13
|s/l
|13
|1.00
|90.46
|90.46
|91.36
|350.00
|7900.00
|39
|2008.09.17 16:17
|sell
|14
|1.00
|90.76
|92.26
|89.51
|40
|2008.09.17 17:38
|s/l
|14
|1.00
|92.26
|92.26
|89.51
|-1500.00
|6400.00
|41
|2008.09.17 17:38
|buy
|15
|1.00
|92.26
|90.76
|93.51
|42
|2008.09.17 17:42
|modify
|15
|1.00
|92.26
|92.61
|93.51
|43
|2008.09.17 17:43
|modify
|15
|1.00
|92.26
|92.86
|93.51
|44
|2008.09.17 17:43
|modify
|15
|1.00
|92.26
|93.11
|93.51
|45
|2008.09.17 17:43
|modify
|15
|1.00
|92.26
|93.21
|93.51
|46
|2008.09.17 17:43
|modify
|15
|1.00
|92.26
|93.31
|93.51
|47
|2008.09.17 17:43
|s/l
|15
|1.00
|93.31
|93.31
|93.51
|1050.00
|7450.00
|48
|2008.09.17 17:43
|sell
|16
|1.00
|93.28
|94.78
|92.03
|49
|2008.09.17 17:47
|modify
|16
|1.00
|93.28
|92.93
|92.03
|50
|2008.09.17 17:49
|s/l
|16
|1.00
|92.93
|92.93
|92.03
|350.00
|7800.00
|51
|2008.09.17 17:58
|sell
|17
|1.00
|93.51
|95.01
|92.26
|52
|2008.09.17 18:28
|s/l
|17
|1.00
|95.01
|95.01
|92.26
|-1500.00
|6300.00
|53
|2008.09.17 18:28
|sell
|18
|1.00
|94.97
|96.47
|93.72
|54
|2008.09.17 19:29
|modify
|18
|1.00
|94.97
|94.62
|93.72
|55
|2008.09.17 20:05
|modify
|18
|1.00
|94.97
|94.37
|93.72
|56
|2008.09.17 20:29
|s/l
|18
|1.00
|94.37
|94.37
|93.72
|600.00
|6900.00
|57
|2008.09.18 07:15
|sell
|19
|1.00
|93.84
|95.34
|92.59
|58
|2008.09.18 07:34
|modify
|19
|1.00
|93.84
|93.49
|92.59
|59
|2008.09.18 07:38
|s/l
|19
|1.00
|93.49
|93.49
|92.59
|350.00
|7250.00
|60
|2008.09.18 08:21
|buy
|20
|1.00
|94.03
|92.53
|95.28
|61
|2008.09.18 09:48
|modify
|20
|1.00
|94.03
|94.38
|95.28
|62
|2008.09.18 09:51
|modify
|20
|1.00
|94.03
|94.63
|95.28
|63
|2008.09.18 09:54
|modify
|20
|1.00
|94.03
|94.88
|95.28
|64
|2008.09.18 09:54
|modify
|20
|1.00
|94.03
|94.98
|95.28
|65
|2008.09.18 09:54
|modify
|20
|1.00
|94.03
|95.08
|95.28
|66
|2008.09.18 09:55
|t/p
|20
|1.00
|95.28
|95.08
|95.28
|1250.00
|8500.00
|67
|2008.09.18 09:55
|buy
|21
|1.00
|95.34
|93.84
|96.59
|68
|2008.09.18 10:01
|modify
|21
|1.00
|95.34
|95.69
|96.59
|69
|2008.09.18 10:02
|s/l
|21
|1.00
|95.69
|95.69
|96.59
|350.00
|8850.00
|70
|2008.09.18 10:10
|sell
|22
|1.00
|95.86
|97.36
|94.61
|71
|2008.09.18 11:38
|s/l
|22
|1.00
|97.36
|97.36
|94.61
|-1500.00
|7350.00
|72
|2008.09.18 11:38
|sell
|23
|1.00
|97.31
|98.81
|96.06
|73
|2008.09.18 12:13
|s/l
|23
|1.00
|98.81
|98.81
|96.06
|-1500.00
|5850.00
|74
|2008.09.18 12:13
|sell
|24
|1.00
|98.77
|100.27
|97.52
|75
|2008.09.18 12:52
|modify
|24
|1.00
|98.77
|98.42
|97.52
|76
|2008.09.18 12:53
|modify
|24
|1.00
|98.77
|98.17
|97.52
|77
|2008.09.18 12:54
|s/l
|24
|1.00
|98.17
|98.17
|97.52
|600.00
|6450.00
|78
|2008.09.18 13:05
|buy
|25
|1.00
|97.09
|95.59
|98.34
|79
|2008.09.18 13:41
|modify
|25
|1.00
|97.09
|97.44
|98.34
|80
|2008.09.18 13:42
|modify
|25
|1.00
|97.09
|97.69
|98.34
|81
|2008.09.18 13:43
|s/l
|25
|1.00
|97.69
|97.69
|98.34
|600.00
|7050.00
|82
|2008.09.18 14:06
|sell
|26
|1.00
|96.28
|97.78
|95.03
|83
|2008.09.18 14:16
|modify
|26
|1.00
|96.28
|95.93
|95.03
|84
|2008.09.18 14:16
|modify
|26
|1.00
|96.28
|95.68
|95.03
|85
|2008.09.18 14:16
|s/l
|26
|1.00
|95.68
|95.68
|95.03
|600.00
|7650.00
|86
|2008.09.18 14:16
|sell
|27
|1.00
|95.64
|97.14
|94.39
|87
|2008.09.18 14:18
|modify
|27
|1.00
|95.64
|95.29
|94.39
|88
|2008.09.18 14:18
|s/l
|27
|1.00
|95.29
|95.29
|94.39
|350.00
|8000.00
|89
|2008.09.18 14:18
|buy
|28
|1.00
|95.33
|93.83
|96.58
|90
|2008.09.18 14:22
|modify
|28
|1.00
|95.33
|95.68
|96.58
|91
|2008.09.18 14:24
|s/l
|28
|1.00
|95.68
|95.68
|96.58
|350.00
|8350.00
|92
|2008.09.18 14:37
|buy
|29
|1.00
|95.05
|93.55
|96.30
|93
|2008.09.18 17:41
|modify
|29
|1.00
|95.05
|95.40
|96.30
|94
|2008.09.18 17:43
|s/l
|29
|1.00
|95.40
|95.40
|96.30
|350.00
|8700.00
|95
|2008.09.19 05:40
|buy
|30
|1.00
|95.30
|93.80
|96.55
|96
|2008.09.19 05:58
|modify
|30
|1.00
|95.30
|95.65
|96.55
|97
|2008.09.19 06:05
|s/l
|30
|1.00
|95.65
|95.65
|96.55
|350.00
|9050.00
|98
|2008.09.19 07:01
|buy
|31
|1.00
|95.91
|94.41
|97.16
|99
|2008.09.19 07:16
|modify
|31
|1.00
|95.91
|96.26
|97.16
|100
|2008.09.19 07:20
|modify
|31
|1.00
|95.91
|96.51
|97.16
|101
|2008.09.19 07:25
|s/l
|31
|1.00
|96.51
|96.51
|97.16
|600.00
|9650.00
|102
|2008.09.19 07:31
|sell
|32
|1.00
|96.80
|98.30
|95.55
|103
|2008.09.19 07:59
|modify
|32
|1.00
|96.80
|96.45
|95.55
|104
|2008.09.19 08:03
|modify
|32
|1.00
|96.80
|96.20
|95.55
|105
|2008.09.19 08:03
|s/l
|32
|1.00
|96.20
|96.20
|95.55
|600.00
|10250.00
|106
|2008.09.19 08:24
|buy
|33
|1.00
|96.03
|94.53
|97.28
|107
|2008.09.19 08:57
|modify
|33
|1.00
|96.03
|96.38
|97.28
|108
|2008.09.19 08:58
|s/l
|33
|1.00
|96.38
|96.38
|97.28
|350.00
|10600.00
|109
|2008.09.19 09:08
|buy
|34
|1.00
|96.82
|95.32
|98.07
|110
|2008.09.19 10:17
|modify
|34
|1.00
|96.82
|97.17
|98.07
|111
|2008.09.19 10:20
|modify
|34
|1.00
|96.82
|97.42
|98.07
|112
|2008.09.19 10:23
|modify
|34
|1.00
|96.82
|97.67
|98.07
|113
|2008.09.19 10:23
|modify
|34
|1.00
|96.82
|97.77
|98.07
|114
|2008.09.19 10:24
|s/l
|34
|1.00
|97.77
|97.77
|98.07
|950.00
|11550.00
|115
|2008.09.19 11:55
|buy
|35
|1.00
|97.08
|95.58
|98.33
|116
|2008.09.19 12:38
|modify
|35
|1.00
|97.08
|97.43
|98.33
|117
|2008.09.19 12:39
|s/l
|35
|1.00
|97.43
|97.43
|98.33
|350.00
|11900.00
|118
|2008.09.19 12:50
|buy
|36
|1.00
|97.75
|96.25
|99.00
|119
|2008.09.19 12:55
|modify
|36
|1.00
|97.75
|98.10
|99.00
|120
|2008.09.19 12:57
|modify
|36
|1.00
|97.75
|98.35
|99.00
|121
|2008.09.19 12:57
|s/l
|36
|1.00
|98.35
|98.35
|99.00
|600.00
|12500.00
|122
|2008.09.19 12:57
|sell
|37
|1.00
|98.35
|99.85
|97.10
|123
|2008.09.19 13:26
|s/l
|37
|1.00
|99.85
|99.85
|97.10
|-1500.00
|11000.00
|124
|2008.09.19 13:26
|sell
|38
|1.00
|99.80
|101.30
|98.55
|125
|2008.09.19 13:59
|modify
|38
|1.00
|99.80
|99.45
|98.55
|126
|2008.09.19 14:01
|s/l
|38
|1.00
|99.45
|99.45
|98.55
|350.00
|11350.00
|127
|2008.09.19 14:06
|buy
|39
|1.00
|98.63
|97.13
|99.88
|128
|2008.09.19 15:04
|s/l
|39
|1.00
|97.13
|97.13
|99.88
|-1500.00
|9850.00
|129
|2008.09.19 15:04
|sell
|40
|1.00
|97.12
|98.62
|95.87
|130
|2008.09.19 15:14
|modify
|40
|1.00
|97.12
|96.77
|95.87
|131
|2008.09.19 15:15
|modify
|40
|1.00
|97.12
|96.52
|95.87
|132
|2008.09.19 15:19
|s/l
|40
|1.00
|96.52
|96.52
|95.87
|600.00
|10450.00
|133
|2008.09.19 16:04
|sell
|41
|1.00
|97.34
|98.84
|96.09
|134
|2008.09.19 18:25
|s/l
|41
|1.00
|98.84
|98.84
|96.09
|-1500.00
|8950.00
|135
|2008.09.19 18:25
|buy
|42
|1.00
|98.84
|97.34
|100.09
|136
|2008.09.19 18:27
|modify
|42
|1.00
|98.84
|99.19
|100.09
|137
|2008.09.19 18:27
|modify
|42
|1.00
|98.84
|99.44
|100.09
|138
|2008.09.19 18:27
|s/l
|42
|1.00
|99.44
|99.44
|100.09
|600.00
|9550.00
|139
|2008.09.19 18:27
|sell
|43
|1.00
|99.44
|100.94
|98.19
|140
|2008.09.19 20:51
|modify
|43
|1.00
|99.44
|99.09
|98.19
|141
|2008.09.19 20:51
|modify
|43
|1.00
|99.44
|98.84
|98.19
|142
|2008.09.19 20:51
|s/l
|43
|1.00
|98.84
|98.84
|98.19
|600.00
|10150.00
|143
|2008.09.22 06:32
|buy
|44
|1.00
|100.75
|99.25
|102.00
|144
|2008.09.22 06:49
|modify
|44
|1.00
|100.75
|101.10
|102.00
|145
|2008.09.22 06:50
|s/l
|44
|1.00
|101.10
|101.10
|102.00
|350.00
|10500.00
|146
|2008.09.22 06:54
|buy
|45
|1.00
|101.38
|99.88
|102.63
|147
|2008.09.22 08:16
|modify
|45
|1.00
|101.38
|101.73
|102.63
|148
|2008.09.22 08:17
|s/l
|45
|1.00
|101.73
|101.73
|102.63
|350.00
|10850.00
|149
|2008.09.22 08:56
|buy
|46
|1.00
|101.90
|100.40
|103.15
|150
|2008.09.22 10:16
|modify
|46
|1.00
|101.90
|102.25
|103.15
|151
|2008.09.22 10:22
|modify
|46
|1.00
|101.90
|102.50
|103.15
|152
|2008.09.22 10:26
|modify
|46
|1.00
|101.90
|102.75
|103.15
|153
|2008.09.22 10:26
|modify
|46
|1.00
|101.90
|102.85
|103.15
|154
|2008.09.22 10:26
|modify
|46
|1.00
|101.90
|102.95
|103.15
|155
|2008.09.22 10:27
|s/l
|46
|1.00
|102.95
|102.95
|103.15
|1050.00
|11900.00
|156
|2008.09.22 10:31
|sell
|47
|1.00
|103.13
|104.63
|101.88
|157
|2008.09.22 11:07
|modify
|47
|1.00
|103.13
|102.78
|101.88
|158
|2008.09.22 11:07
|s/l
|47
|1.00
|102.78
|102.78
|101.88
|350.00
|12250.00
|159
|2008.09.22 11:49
|sell
|48
|1.00
|103.47
|104.97
|102.22
|160
|2008.09.22 12:07
|modify
|48
|1.00
|103.47
|103.12
|102.22
|161
|2008.09.22 12:10
|modify
|48
|1.00
|103.47
|102.87
|102.22
|162
|2008.09.22 12:15
|modify
|48
|1.00
|103.47
|102.62
|102.22
|163
|2008.09.22 12:16
|modify
|48
|1.00
|103.47
|102.52
|102.22
|164
|2008.09.22 12:16
|modify
|48
|1.00
|103.47
|102.42
|102.22
|165
|2008.09.22 12:16
|t/p
|48
|1.00
|102.22
|102.42
|102.22
|1250.00
|13500.00
|166
|2008.09.22 12:17
|sell
|49
|1.00
|102.15
|103.65
|100.90
|167
|2008.09.22 14:07
|s/l
|49
|1.00
|103.65
|103.65
|100.90
|-1500.00
|12000.00
|168
|2008.09.22 14:07
|buy
|50
|1.00
|103.65
|102.15
|104.90
|169
|2008.09.22 15:09
|s/l
|50
|1.00
|102.15
|102.15
|104.90
|-1500.00
|10500.00
|170
|2008.09.22 15:09
|sell
|51
|1.00
|102.15
|103.65
|100.90
|171
|2008.09.22 15:38
|s/l
|51
|1.00
|103.65
|103.65
|100.90
|-1500.00
|9000.00
|172
|2008.09.22 15:38
|buy
|52
|1.00
|103.65
|102.15
|104.90
|173
|2008.09.22 16:45
|modify
|52
|1.00
|103.65
|104.00
|104.90
|174
|2008.09.22 16:45
|modify
|52
|1.00
|103.65
|104.25
|104.90
|175
|2008.09.22 16:50
|modify
|52
|1.00
|103.65
|104.50
|104.90
|176
|2008.09.22 16:50
|s/l
|52
|1.00
|104.50
|104.50
|104.90
|850.00
|9850.00
|177
|2008.09.22 16:50
|sell
|53
|1.00
|104.50
|106.00
|103.25
|178
|2008.09.22 16:57
|s/l
|53
|1.00
|106.00
|106.00
|103.25
|-1500.00
|8350.00
|179
|2008.09.22 16:57
|sell
|54
|1.00
|106.03
|107.53
|104.78
|180
|2008.09.22 17:02
|modify
|54
|1.00
|106.03
|105.68
|104.78
|181
|2008.09.22 17:03
|s/l
|54
|1.00
|105.68
|105.68
|104.78
|350.00
|8700.00
|182
|2008.09.22 17:37
|sell
|55
|1.00
|106.25
|107.75
|105.00
|183
|2008.09.22 17:50
|modify
|55
|1.00
|106.25
|105.90
|105.00
|184
|2008.09.22 17:52
|modify
|55
|1.00
|106.25
|105.65
|105.00
|185
|2008.09.22 17:53
|modify
|55
|1.00
|106.25
|105.40
|105.00
|186
|2008.09.22 17:54
|modify
|55
|1.00
|106.25
|105.30
|105.00
|187
|2008.09.22 17:54
|s/l
|55
|1.00
|105.30
|105.30
|105.00
|950.00
|9650.00
|188
|2008.09.22 17:58
|buy
|56
|1.00
|105.11
|103.61
|106.36
|189
|2008.09.22 17:59
|modify
|56
|1.00
|105.11
|105.46
|106.36
|190
|2008.09.22 18:00
|s/l
|56
|1.00
|105.46
|105.46
|106.36
|350.00
|10000.00
|191
|2008.09.22 18:21
|sell
|57
|1.00
|106.49
|107.99
|105.24
|192
|2008.09.22 18:25
|modify
|57
|1.00
|106.49
|106.14
|105.24
|193
|2008.09.22 18:25
|s/l
|57
|1.00
|106.14
|106.14
|105.24
|350.00
|10350.00
|194
|2008.09.23 06:25
|sell
|58
|1.00
|105.52
|107.02
|104.27
|195
|2008.09.23 06:46
|modify
|58
|1.00
|105.52
|105.17
|104.27
|196
|2008.09.23 06:48
|modify
|58
|1.00
|105.52
|104.92
|104.27
|197
|2008.09.23 06:57
|modify
|58
|1.00
|105.52
|104.67
|104.27
|198
|2008.09.23 07:01
|modify
|58
|1.00
|105.52
|104.57
|104.27
|199
|2008.09.23 07:03
|modify
|58
|1.00
|105.52
|104.47
|104.27
|200
|2008.09.23 07:13
|t/p
|58
|1.00
|104.27
|104.47
|104.27
|1250.00
|11600.00
|201
|2008.09.23 07:13
|sell
|59
|1.00
|104.14
|105.64
|102.89
|202
|2008.09.23 07:20
|modify
|59
|1.00
|104.14
|103.79
|102.89
|203
|2008.09.23 07:26
|s/l
|59
|1.00
|103.79
|103.79
|102.89
|350.00
|11950.00
|204
|2008.09.23 08:01
|sell
|60
|1.00
|104.49
|105.99
|103.24
|205
|2008.09.23 08:13
|modify
|60
|1.00
|104.49
|104.14
|103.24
|206
|2008.09.23 08:15
|modify
|60
|1.00
|104.49
|103.89
|103.24
|207
|2008.09.23 08:18
|s/l
|60
|1.00
|103.89
|103.89
|103.24
|600.00
|12550.00
|208
|2008.09.23 08:35
|sell
|61
|1.00
|103.65
|105.15
|102.40
|209
|2008.09.23 09:08
|modify
|61
|1.00
|103.65
|103.30
|102.40
|210
|2008.09.23 09:09
|modify
|61
|1.00
|103.65
|103.05
|102.40
|211
|2008.09.23 09:11
|s/l
|61
|1.00
|103.05
|103.05
|102.40
|600.00
|13150.00
|212
|2008.09.23 09:21
|buy
|62
|1.00
|102.84
|101.34
|104.09
|213
|2008.09.23 09:37
|modify
|62
|1.00
|102.84
|103.19
|104.09
|214
|2008.09.23 09:38
|s/l
|62
|1.00
|103.19
|103.19
|104.09
|350.00
|13500.00
|215
|2008.09.23 09:56
|sell
|63
|1.00
|103.78
|105.28
|102.53
|216
|2008.09.23 11:19
|modify
|63
|1.00
|103.78
|103.43
|102.53
|217
|2008.09.23 11:20
|s/l
|63
|1.00
|103.43
|103.43
|102.53
|350.00
|13850.00
|218
|2008.09.23 12:36
|sell
|64
|1.00
|103.47
|104.97
|102.22
|219
|2008.09.23 13:14
|s/l
|64
|1.00
|104.97
|104.97
|102.22
|-1500.00
|12350.00
|220
|2008.09.23 13:14
|buy
|65
|1.00
|104.98
|103.48
|106.23
|221
|2008.09.23 13:27
|modify
|65
|1.00
|104.98
|105.33
|106.23
|222
|2008.09.23 13:27
|s/l
|65
|1.00
|105.33
|105.33
|106.23
|350.00
|12700.00
|223
|2008.09.23 13:27
|buy
|66
|1.00
|105.38
|103.88
|106.63
|224
|2008.09.23 13:53
|s/l
|66
|1.00
|103.88
|103.88
|106.63
|-1500.00
|11200.00
|225
|2008.09.23 15:28
|sell
|67
|1.00
|103.78
|105.28
|102.53
|226
|2008.09.23 15:43
|modify
|67
|1.00
|103.78
|103.43
|102.53
|227
|2008.09.23 15:46
|s/l
|67
|1.00
|103.43
|103.43
|102.53
|350.00
|11550.00
|228
|2008.09.23 15:48
|sell
|68
|1.00
|103.09
|104.59
|101.84
|229
|2008.09.23 15:51
|modify
|68
|1.00
|103.09
|102.74
|101.84
|230
|2008.09.23 15:51
|s/l
|68
|1.00
|102.74
|102.74
|101.84
|350.00
|11900.00
|231
|2008.09.23 15:51
|buy
|69
|1.00
|102.75
|101.25
|104.00
|232
|2008.09.23 15:57
|modify
|69
|1.00
|102.75
|103.10
|104.00
|233
|2008.09.23 15:58
|s/l
|69
|1.00
|103.10
|103.10
|104.00
|350.00
|12250.00
|234
|2008.09.23 16:52
|sell
|70
|1.00
|102.64
|104.14
|101.39
|235
|2008.09.23 17:05
|modify
|70
|1.00
|102.64
|102.29
|101.39
|236
|2008.09.23 17:06
|modify
|70
|1.00
|102.64
|102.04
|101.39
|237
|2008.09.23 17:14
|modify
|70
|1.00
|102.64
|101.79
|101.39
|238
|2008.09.23 17:14
|modify
|70
|1.00
|102.64
|101.69
|101.39
|239
|2008.09.23 17:14
|modify
|70
|1.00
|102.64
|101.59
|101.39
|240
|2008.09.23 17:14
|t/p
|70
|1.00
|101.39
|101.59
|101.39
|1250.00
|13500.00
|241
|2008.09.23 17:14
|buy
|71
|1.00
|101.39
|99.89
|102.64
|242
|2008.09.23 17:46
|modify
|71
|1.00
|101.39
|101.74
|102.64
|243
|2008.09.23 17:47
|s/l
|71
|1.00
|101.74
|101.74
|102.64
|350.00
|13850.00
|244
|2008.09.23 18:06
|sell
|72
|1.00
|102.13
|103.63
|100.88
|245
|2008.09.24 00:21
|s/l
|72
|1.00
|103.63
|103.63
|100.88
|-1500.00
|12350.00
|246
|2008.09.24 06:40
|buy
|73
|1.00
|103.61
|102.11
|104.86
|247
|2008.09.24 07:02
|modify
|73
|1.00
|103.61
|103.96
|104.86
|248
|2008.09.24 07:05
|modify
|73
|1.00
|103.61
|104.21
|104.86
|249
|2008.09.24 07:07
|modify
|73
|1.00
|103.61
|104.46
|104.86
|250
|2008.09.24 07:08
|modify
|73
|1.00
|103.61
|104.56
|104.86
|251
|2008.09.24 07:09
|s/l
|73
|1.00
|104.56
|104.56
|104.86
|950.00
|13300.00
|252
|2008.09.24 07:51
|buy
|74
|1.00
|104.82
|103.32
|106.07
|253
|2008.09.24 10:24
|modify
|74
|1.00
|104.82
|105.17
|106.07
|254
|2008.09.24 10:30
|modify
|74
|1.00
|104.82
|105.42
|106.07
|255
|2008.09.24 10:32
|s/l
|74
|1.00
|105.42
|105.42
|106.07
|600.00
|13900.00
|256
|2008.09.24 11:39
|buy
|75
|1.00
|105.60
|104.10
|106.85
|257
|2008.09.24 14:47
|s/l
|75
|1.00
|104.10
|104.10
|106.85
|-1500.00
|12400.00
|258
|2008.09.24 14:47
|sell
|76
|1.00
|104.09
|105.59
|102.84
|259
|2008.09.24 15:35
|modify
|76
|1.00
|104.09
|103.74
|102.84
|260
|2008.09.24 15:36
|s/l
|76
|1.00
|103.74
|103.74
|102.84
|350.00
|12750.00
|261
|2008.09.24 15:51
|sell
|77
|1.00
|103.51
|105.01
|102.26
|262
|2008.09.24 16:03
|modify
|77
|1.00
|103.51
|103.16
|102.26
|263
|2008.09.24 16:05
|modify
|77
|1.00
|103.51
|102.91
|102.26
|264
|2008.09.24 16:05
|s/l
|77
|1.00
|102.91
|102.91
|102.26
|600.00
|13350.00
|265
|2008.09.24 16:05
|buy
|78
|1.00
|102.91
|101.41
|104.16
|266
|2008.09.24 16:48
|modify
|78
|1.00
|102.91
|103.26
|104.16
|267
|2008.09.24 16:48
|s/l
|78
|1.00
|103.26
|103.26
|104.16
|350.00
|13700.00
|268
|2008.09.24 17:01
|sell
|79
|1.00
|103.60
|105.10
|102.35
|269
|2008.09.24 17:05
|modify
|79
|1.00
|103.60
|103.25
|102.35
|270
|2008.09.24 17:09
|s/l
|79
|1.00
|103.25
|103.25
|102.35
|350.00
|14050.00
|271
|2008.09.24 18:13
|buy
|80
|1.00
|102.25
|100.75
|103.50
|272
|2008.09.24 18:21
|modify
|80
|1.00
|102.25
|102.60
|103.50
|273
|2008.09.24 18:21
|s/l
|80
|1.00
|102.60
|102.60
|103.50
|350.00
|14400.00
|274
|2008.09.25 05:03
|buy
|81
|1.00
|103.03
|101.53
|104.28
|275
|2008.09.25 05:24
|modify
|81
|1.00
|103.03
|103.38
|104.28
|276
|2008.09.25 05:24
|s/l
|81
|1.00
|103.38
|103.38
|104.28
|350.00
|14750.00
|277
|2008.09.25 05:24
|buy
|82
|1.00
|103.18
|101.68
|104.43
|278
|2008.09.25 08:24
|s/l
|82
|1.00
|101.68
|101.68
|104.43
|-1500.00
|13250.00
|279
|2008.09.25 08:24
|sell
|83
|1.00
|101.57
|103.07
|100.32
|280
|2008.09.25 08:30
|modify
|83
|1.00
|101.57
|101.22
|100.32
|281
|2008.09.25 08:30
|s/l
|83
|1.00
|101.22
|101.22
|100.32
|350.00
|13600.00
|282
|2008.09.25 08:30
|buy
|84
|1.00
|101.28
|99.78
|102.53
|283
|2008.09.25 10:11
|modify
|84
|1.00
|101.28
|101.63
|102.53
|284
|2008.09.25 10:13
|s/l
|84
|1.00
|101.63
|101.63
|102.53
|350.00
|13950.00
|285
|2008.09.25 11:15
|sell
|85
|1.00
|100.94
|102.44
|99.69
|286
|2008.09.25 11:36
|modify
|85
|1.00
|100.94
|100.59
|99.69
|287
|2008.09.25 11:37
|s/l
|85
|1.00
|100.59
|100.59
|99.69
|350.00
|14300.00
|288
|2008.09.25 11:38
|sell
|86
|1.00
|100.53
|102.03
|99.28
|289
|2008.09.25 11:50
|modify
|86
|1.00
|100.53
|100.18
|99.28
|290
|2008.09.25 11:50
|s/l
|86
|1.00
|100.18
|100.18
|99.28
|350.00
|14650.00
|291
|2008.09.25 11:50
|buy
|87
|1.00
|100.18
|98.68
|101.43
|292
|2008.09.25 11:59
|modify
|87
|1.00
|100.18
|100.53
|101.43
|293
|2008.09.25 12:01
|s/l
|87
|1.00
|100.53
|100.53
|101.43
|350.00
|15000.00
|294
|2008.09.25 12:48
|sell
|88
|1.00
|100.87
|102.37
|99.62
|295
|2008.09.25 13:44
|s/l
|88
|1.00
|102.37
|102.37
|99.62
|-1500.00
|13500.00
|296
|2008.09.25 13:44
|buy
|89
|1.00
|102.39
|100.89
|103.64
|297
|2008.09.25 16:11
|modify
|89
|1.00
|102.39
|102.74
|103.64
|298
|2008.09.25 16:12
|modify
|89
|1.00
|102.39
|102.99
|103.64
|299
|2008.09.25 16:12
|modify
|89
|1.00
|102.39
|103.24
|103.64
|300
|2008.09.25 16:12
|modify
|89
|1.00
|102.39
|103.34
|103.64
|301
|2008.09.25 16:13
|s/l
|89
|1.00
|103.34
|103.34
|103.64
|950.00
|14450.00
|302
|2008.09.25 16:15
|sell
|90
|1.00
|103.52
|105.02
|102.27
|303
|2008.09.25 16:51
|s/l
|90
|1.00
|105.02
|105.02
|102.27
|-1500.00
|12950.00
|304
|2008.09.25 16:51
|sell
|91
|1.00
|105.01
|106.51
|103.76
|305
|2008.09.25 17:00
|modify
|91
|1.00
|105.01
|104.66
|103.76
|306
|2008.09.25 17:00
|modify
|91
|1.00
|105.01
|104.41
|103.76
|307
|2008.09.25 17:01
|s/l
|91
|1.00
|104.41
|104.41
|103.76
|600.00
|13550.00
|308
|2008.09.25 17:38
|buy
|92
|1.00
|103.98
|102.48
|105.23
|309
|2008.09.25 18:27
|modify
|92
|1.00
|103.98
|104.33
|105.23
|310
|2008.09.25 18:28
|modify
|92
|1.00
|103.98
|104.58
|105.23
|311
|2008.09.25 18:44
|s/l
|92
|1.00
|104.58
|104.58
|105.23
|600.00
|14150.00
|312
|2008.09.26 05:17
|sell
|93
|1.00
|103.23
|104.73
|101.98
|313
|2008.09.26 07:13
|modify
|93
|1.00
|103.23
|102.88
|101.98
|314
|2008.09.26 07:13
|modify
|93
|1.00
|103.23
|102.63
|101.98
|315
|2008.09.26 07:15
|s/l
|93
|1.00
|102.63
|102.63
|101.98
|600.00
|14750.00
|316
|2008.09.26 07:28
|sell
|94
|1.00
|102.43
|103.93
|101.18
|317
|2008.09.26 07:53
|modify
|94
|1.00
|102.43
|102.08
|101.18
|318
|2008.09.26 07:54
|s/l
|94
|1.00
|102.08
|102.08
|101.18
|350.00
|15100.00
|319
|2008.09.26 07:55
|sell
|95
|1.00
|101.85
|103.35
|100.60
|320
|2008.09.26 09:18
|modify
|95
|1.00
|101.85
|101.50
|100.60
|321
|2008.09.26 09:20
|s/l
|95
|1.00
|101.50
|101.50
|100.60
|350.00
|15450.00
|322
|2008.09.26 10:04
|sell
|96
|1.00
|101.99
|103.49
|100.74
|323
|2008.09.26 18:23
|s/l
|96
|1.00
|103.49
|103.49
|100.74
|-1500.00
|13950.00
|324
|2008.09.26 18:23
|buy
|97
|1.00
|103.57
|102.07
|104.82
|325
|2008.09.29 05:42
|s/l
|97
|1.00
|102.07
|102.07
|104.82
|-1500.00
|12450.00
|326
|2008.09.29 07:11
|sell
|98
|1.00
|101.70
|103.20
|100.45
|327
|2008.09.29 07:17
|modify
|98
|1.00
|101.70
|101.35
|100.45
|328
|2008.09.29 07:20
|modify
|98
|1.00
|101.70
|101.10
|100.45
|329
|2008.09.29 07:20
|s/l
|98
|1.00
|101.10
|101.10
|100.45
|600.00
|13050.00
|330
|2008.09.29 07:20
|sell
|99
|1.00
|101.05
|102.55
|99.80
|331
|2008.09.29 07:27
|modify
|99
|1.00
|101.05
|100.70
|99.80
|332
|2008.09.29 07:28
|s/l
|99
|1.00
|100.70
|100.70
|99.80
|350.00
|13400.00
|333
|2008.09.29 08:01
|buy
|100
|1.00
|100.53
|99.03
|101.78
|334
|2008.09.29 12:08
|s/l
|100
|1.00
|99.03
|99.03
|101.78
|-1500.00
|11900.00
|335
|2008.09.29 12:08
|sell
|101
|1.00
|99.03
|100.53
|97.78
|336
|2008.09.29 12:13
|modify
|101
|1.00
|99.03
|98.68
|97.78
|337
|2008.09.29 12:14
|s/l
|101
|1.00
|98.68
|98.68
|97.78
|350.00
|12250.00
|338
|2008.09.29 12:14
|buy
|102
|1.00
|98.51
|97.01
|99.76
|339
|2008.09.29 12:24
|modify
|102
|1.00
|98.51
|98.86
|99.76
|340
|2008.09.29 12:27
|s/l
|102
|1.00
|98.86
|98.86
|99.76
|350.00
|12600.00
|341
|2008.09.29 13:44
|sell
|103
|1.00
|99.07
|100.57
|97.82
|342
|2008.09.29 13:49
|modify
|103
|1.00
|99.07
|98.72
|97.82
|343
|2008.09.29 13:50
|s/l
|103
|1.00
|98.72
|98.72
|97.82
|350.00
|12950.00
|344
|2008.09.29 14:08
|sell
|104
|1.00
|98.14
|99.64
|96.89
|345
|2008.09.29 14:16
|modify
|104
|1.00
|98.14
|97.79
|96.89
|346
|2008.09.29 14:16
|modify
|104
|1.00
|98.14
|97.54
|96.89
|347
|2008.09.29 14:17
|s/l
|104
|1.00
|97.54
|97.54
|96.89
|600.00
|13550.00
|348
|2008.09.29 14:23
|buy
|105
|1.00
|97.26
|95.76
|98.51
|349
|2008.09.29 14:24
|modify
|105
|1.00
|97.26
|97.61
|98.51
|350
|2008.09.29 14:25
|s/l
|105
|1.00
|97.61
|97.61
|98.51
|350.00
|13900.00
|351
|2008.09.29 15:45
|buy
|106
|1.00
|97.25
|95.75
|98.50
|352
|2008.09.29 16:10
|s/l
|106
|1.00
|95.75
|95.75
|98.50
|-1500.00
|12400.00
|353
|2008.09.29 16:10
|buy
|107
|1.00
|95.76
|94.26
|97.01
|354
|2008.09.29 16:42
|modify
|107
|1.00
|95.76
|96.11
|97.01
|355
|2008.09.29 16:44
|s/l
|107
|1.00
|96.11
|96.11
|97.01
|350.00
|12750.00
|356
|2008.09.29 17:22
|sell
|108
|1.00
|96.43
|97.93
|95.18
|357
|2008.09.29 17:43
|modify
|108
|1.00
|96.43
|96.08
|95.18
|358
|2008.09.29 17:43
|modify
|108
|1.00
|96.43
|95.83
|95.18
|359
|2008.09.29 17:43
|modify
|108
|1.00
|96.43
|95.58
|95.18
|360
|2008.09.29 17:43
|modify
|108
|1.00
|96.43
|95.48
|95.18
|361
|2008.09.29 17:43
|modify
|108
|1.00
|96.43
|95.38
|95.18
|362
|2008.09.29 17:43
|t/p
|108
|1.00
|95.18
|95.38
|95.18
|1250.00
|14000.00
|363
|2008.09.29 17:43
|buy
|109
|1.00
|95.16
|93.66
|96.41
|364
|2008.09.29 17:53
|modify
|109
|1.00
|95.16
|95.51
|96.41
|365
|2008.09.29 17:53
|modify
|109
|1.00
|95.16
|95.76
|96.41
|366
|2008.09.29 17:53
|s/l
|109
|1.00
|95.76
|95.76
|96.41
|600.00
|14600.00
|367
|2008.09.29 18:28
|buy
|110
|1.00
|93.85
|92.35
|95.10
|368
|2008.09.30 05:55
|modify
|110
|1.00
|93.85
|94.20
|95.10
|369
|2008.09.30 06:08
|s/l
|110
|1.00
|94.20
|94.20
|95.10
|350.00
|14950.00
|370
|2008.09.30 06:44
|sell
|111
|1.00
|93.45
|94.95
|92.20
|371
|2008.09.30 06:49
|modify
|111
|1.00
|93.45
|93.10
|92.20
|372
|2008.09.30 06:52
|modify
|111
|1.00
|93.45
|92.85
|92.20
|373
|2008.09.30 06:52
|modify
|111
|1.00
|93.45
|92.60
|92.20
|374
|2008.09.30 06:52
|modify
|111
|1.00
|93.45
|92.50
|92.20
|375
|2008.09.30 06:53
|modify
|111
|1.00
|93.45
|92.40
|92.20
|376
|2008.09.30 06:53
|t/p
|111
|1.00
|92.20
|92.40
|92.20
|1250.00
|16200.00
|377
|2008.09.30 06:53
|buy
|112
|1.00
|92.17
|90.67
|93.42
|378
|2008.09.30 07:59
|modify
|112
|1.00
|92.17
|92.52
|93.42
|379
|2008.09.30 08:01
|s/l
|112
|1.00
|92.52
|92.52
|93.42
|350.00
|16550.00
|380
|2008.09.30 08:01
|sell
|113
|1.00
|92.52
|94.02
|91.27
|381
|2008.09.30 08:12
|s/l
|113
|1.00
|94.02
|94.02
|91.27
|-1500.00
|15050.00
|382
|2008.09.30 08:12
|buy
|114
|1.00
|94.03
|92.53
|95.28
|383
|2008.09.30 08:32
|s/l
|114
|1.00
|92.53
|92.53
|95.28
|-1500.00
|13550.00
|384
|2008.09.30 09:04
|buy
|115
|1.00
|94.10
|92.60
|95.35
|385
|2008.09.30 09:20
|modify
|115
|1.00
|94.10
|94.45
|95.35
|386
|2008.09.30 09:24
|s/l
|115
|1.00
|94.45
|94.45
|95.35
|350.00
|13900.00
|387
|2008.09.30 09:25
|sell
|116
|1.00
|94.61
|96.11
|93.36
|388
|2008.09.30 09:32
|s/l
|116
|1.00
|96.11
|96.11
|93.36
|-1500.00
|12400.00
|389
|2008.09.30 09:32
|sell
|117
|1.00
|96.09
|97.59
|94.84
|390
|2008.09.30 09:38
|modify
|117
|1.00
|96.09
|95.74
|94.84
|391
|2008.09.30 09:39
|modify
|117
|1.00
|96.09
|95.49
|94.84
|392
|2008.09.30 09:40
|s/l
|117
|1.00
|95.49
|95.49
|94.84
|600.00
|13000.00
|393
|2008.09.30 10:39
|sell
|118
|1.00
|95.89
|97.39
|94.64
|394
|2008.09.30 12:24
|modify
|118
|1.00
|95.89
|95.54
|94.64
|395
|2008.09.30 12:25
|modify
|118
|1.00
|95.89
|95.29
|94.64
|396
|2008.09.30 12:26
|s/l
|118
|1.00
|95.29
|95.29
|94.64
|600.00
|13600.00
|397
|2008.09.30 12:26
|sell
|119
|1.00
|95.24
|96.74
|93.99
|398
|2008.09.30 13:00
|s/l
|119
|1.00
|96.74
|96.74
|93.99
|-1500.00
|12100.00
|399
|2008.09.30 13:03
|sell
|120
|1.00
|96.98
|98.48
|95.73
|400
|2008.09.30 13:19
|modify
|120
|1.00
|96.98
|96.63
|95.73
|401
|2008.09.30 13:19
|modify
|120
|1.00
|96.98
|96.38
|95.73
|402
|2008.09.30 13:19
|s/l
|120
|1.00
|96.38
|96.38
|95.73
|600.00
|12700.00
|403
|2008.09.30 13:51
|buy
|121
|1.00
|95.96
|94.46
|97.21
|404
|2008.09.30 14:14
|modify
|121
|1.00
|95.96
|96.31
|97.21
|405
|2008.09.30 14:14
|modify
|121
|1.00
|95.96
|96.56
|97.21
|406
|2008.09.30 14:15
|modify
|121
|1.00
|95.96
|96.81
|97.21
|407
|2008.09.30 14:16
|modify
|121
|1.00
|95.96
|96.91
|97.21
|408
|2008.09.30 14:16
|modify
|121
|1.00
|95.96
|97.01
|97.21
|409
|2008.09.30 14:17
|s/l
|121
|1.00
|97.01
|97.01
|97.21
|1050.00
|13750.00
|410
|2008.09.30 14:22
|sell
|122
|1.00
|97.19
|98.69
|95.94
|411
|2008.09.30 14:36
|modify
|122
|1.00
|97.19
|96.84
|95.94
|412
|2008.09.30 14:38
|s/l
|122
|1.00
|96.84
|96.84
|95.94
|350.00
|14100.00
|413
|2008.09.30 15:01
|sell
|123
|1.00
|95.79
|97.29
|94.54
|414
|2008.09.30 15:36
|modify
|123
|1.00
|95.79
|95.44
|94.54
|415
|2008.09.30 15:37
|s/l
|123
|1.00
|95.44
|95.44
|94.54
|350.00
|14450.00
|416
|2008.09.30 16:03
|buy
|124
|1.00
|96.58
|95.08
|97.83
|417
|2008.09.30 16:52
|modify
|124
|1.00
|96.58
|96.93
|97.83
|418
|2008.09.30 16:53
|s/l
|124
|1.00
|96.93
|96.93
|97.83
|350.00
|14800.00
|419
|2008.09.30 16:59
|buy
|125
|1.00
|97.13
|95.63
|98.38
|420
|2008.09.30 17:14
|modify
|125
|1.00
|97.13
|97.48
|98.38
|421
|2008.09.30 17:16
|s/l
|125
|1.00
|97.48
|97.48
|98.38
|350.00
|15150.00
|422
|2008.09.30 17:19
|sell
|126
|1.00
|97.76
|99.26
|96.51
|423
|2008.09.30 18:18
|modify
|126
|1.00
|97.76
|97.41
|96.51
|424
|2008.09.30 18:20
|s/l
|126
|1.00
|97.41
|97.41
|96.51
|350.00
|15500.00
|425
|2008.10.01 06:50
|buy
|127
|1.00
|99.13
|97.63
|100.38
|426
|2008.10.01 08:42
|modify
|127
|1.00
|99.13
|99.48
|100.38
|427
|2008.10.01 08:45
|modify
|127
|1.00
|99.13
|99.73
|100.38
|428
|2008.10.01 08:45
|modify
|127
|1.00
|99.13
|99.98
|100.38
|429
|2008.10.01 08:47
|s/l
|127
|1.00
|99.98
|99.98
|100.38
|850.00
|16350.00
|430
|2008.10.01 08:50
|buy
|128
|1.00
|100.18
|98.68
|101.43
|431
|2008.10.01 09:50
|s/l
|128
|1.00
|98.68
|98.68
|101.43
|-1500.00
|14850.00
|432
|2008.10.01 09:50
|sell
|129
|1.00
|98.68
|100.18
|97.43
|433
|2008.10.01 09:54
|modify
|129
|1.00
|98.68
|98.33
|97.43
|434
|2008.10.01 09:54
|s/l
|129
|1.00
|98.33
|98.33
|97.43
|350.00
|15200.00
|435
|2008.10.01 09:54
|sell
|130
|1.00
|98.30
|99.80
|97.05
|436
|2008.10.01 10:16
|modify
|130
|1.00
|98.30
|97.95
|97.05
|437
|2008.10.01 10:16
|s/l
|130
|1.00
|97.95
|97.95
|97.05
|350.00
|15550.00
|438
|2008.10.01 10:16
|sell
|131
|1.00
|97.93
|99.43
|96.68
|439
|2008.10.01 11:48
|modify
|131
|1.00
|97.93
|97.58
|96.68
|440
|2008.10.01 11:52
|modify
|131
|1.00
|97.93
|97.33
|96.68
|441
|2008.10.01 11:56
|s/l
|131
|1.00
|97.33
|97.33
|96.68
|600.00
|16150.00
|442
|2008.10.01 11:58
|buy
|132
|1.00
|97.06
|95.56
|98.31
|443
|2008.10.01 13:37
|s/l
|132
|1.00
|95.56
|95.56
|98.31
|-1500.00
|14650.00
|444
|2008.10.01 13:37
|buy
|133
|1.00
|95.60
|94.10
|96.85
|445
|2008.10.01 13:59
|modify
|133
|1.00
|95.60
|95.95
|96.85
|446
|2008.10.01 14:00
|modify
|133
|1.00
|95.60
|96.20
|96.85
|447
|2008.10.01 14:00
|s/l
|133
|1.00
|96.20
|96.20
|96.85
|600.00
|15250.00
|448
|2008.10.01 14:10
|buy
|134
|1.00
|95.38
|93.88
|96.63
|449
|2008.10.01 14:39
|s/l
|134
|1.00
|93.88
|93.88
|96.63
|-1500.00
|13750.00
|450
|2008.10.01 14:39
|buy
|135
|1.00
|93.92
|92.42
|95.17
|451
|2008.10.01 15:26
|modify
|135
|1.00
|93.92
|94.27
|95.17
|452
|2008.10.01 15:26
|modify
|135
|1.00
|93.92
|94.52
|95.17
|453
|2008.10.01 15:28
|s/l
|135
|1.00
|94.52
|94.52
|95.17
|600.00
|14350.00
|454
|2008.10.01 15:53
|sell
|136
|1.00
|94.90
|96.40
|93.65
|455
|2008.10.01 16:01
|modify
|136
|1.00
|94.90
|94.55
|93.65
|456
|2008.10.01 16:04
|modify
|136
|1.00
|94.90
|94.30
|93.65
|457
|2008.10.01 16:05
|s/l
|136
|1.00
|94.30
|94.30
|93.65
|600.00
|14950.00
|458
|2008.10.01 16:15
|sell
|137
|1.00
|95.18
|96.68
|93.93
|459
|2008.10.01 16:48
|s/l
|137
|1.00
|96.68
|96.68
|93.93
|-1500.00
|13450.00
|460
|2008.10.01 16:48
|buy
|138
|1.00
|96.69
|95.19
|97.94
|461
|2008.10.01 16:51
|modify
|138
|1.00
|96.69
|97.04
|97.94
|462
|2008.10.01 16:52
|s/l
|138
|1.00
|97.04
|97.04
|97.94
|350.00
|13800.00
|463
|2008.10.01 17:22
|sell
|139
|1.00
|97.23
|98.73
|95.98
|464
|2008.10.01 17:27
|modify
|139
|1.00
|97.23
|96.88
|95.98
|465
|2008.10.01 17:28
|modify
|139
|1.00
|97.23
|96.63
|95.98
|466
|2008.10.01 17:29
|s/l
|139
|1.00
|96.63
|96.63
|95.98
|600.00
|14400.00
|467
|2008.10.01 18:11
|sell
|140
|1.00
|95.67
|97.17
|94.42
|468
|2008.10.01 18:29
|modify
|140
|1.00
|95.67
|95.32
|94.42
|469
|2008.10.01 18:35
|s/l
|140
|1.00
|95.32
|95.32
|94.42
|350.00
|14750.00
|470
|2008.10.02 06:18
|sell
|141
|1.00
|95.17
|96.67
|93.92
|471
|2008.10.02 07:10
|modify
|141
|1.00
|95.17
|94.82
|93.92
|472
|2008.10.02 07:12
|modify
|141
|1.00
|95.17
|94.57
|93.92
|473
|2008.10.02 07:18
|s/l
|141
|1.00
|94.57
|94.57
|93.92
|600.00
|15350.00
|474
|2008.10.02 07:21
|buy
|142
|1.00
|94.26
|92.76
|95.51
|475
|2008.10.02 08:44
|s/l
|142
|1.00
|92.76
|92.76
|95.51
|-1500.00
|13850.00
|476
|2008.10.02 08:44
|buy
|143
|1.00
|92.81
|91.31
|94.06
|477
|2008.10.02 08:51
|modify
|143
|1.00
|92.81
|93.16
|94.06
|478
|2008.10.02 08:59
|s/l
|143
|1.00
|93.16
|93.16
|94.06
|350.00
|14200.00
|479
|2008.10.02 09:24
|sell
|144
|1.00
|94.00
|95.50
|92.75
|480
|2008.10.02 12:33
|modify
|144
|1.00
|94.00
|93.65
|92.75
|481
|2008.10.02 12:34
|modify
|144
|1.00
|94.00
|93.40
|92.75
|482
|2008.10.02 12:35
|modify
|144
|1.00
|94.00
|93.15
|92.75
|483
|2008.10.02 12:36
|modify
|144
|1.00
|94.00
|93.05
|92.75
|484
|2008.10.02 12:37
|s/l
|144
|1.00
|93.05
|93.05
|92.75
|950.00
|15150.00
|485
|2008.10.02 12:45
|sell
|145
|1.00
|92.81
|94.31
|91.56
|486
|2008.10.02 12:51
|modify
|145
|1.00
|92.81
|92.46
|91.56
|487
|2008.10.02 12:51
|modify
|145
|1.00
|92.81
|92.21
|91.56
|488
|2008.10.02 12:51
|s/l
|145
|1.00
|92.21
|92.21
|91.56
|600.00
|15750.00
|489
|2008.10.02 12:51
|buy
|146
|1.00
|92.21
|90.71
|93.46
|490
|2008.10.02 13:00
|modify
|146
|1.00
|92.21
|92.56
|93.46
|491
|2008.10.02 13:03
|s/l
|146
|1.00
|92.56
|92.56
|93.46
|350.00
|16100.00
|492
|2008.10.02 14:03
|sell
|147
|1.00
|92.39
|93.89
|91.14
|493
|2008.10.02 14:21
|modify
|147
|1.00
|92.39
|92.04
|91.14
|494
|2008.10.02 14:22
|modify
|147
|1.00
|92.39
|91.79
|91.14
|495
|2008.10.02 14:23
|s/l
|147
|1.00
|91.79
|91.79
|91.14
|600.00
|16700.00
|496
|2008.10.02 14:35
|buy
|148
|1.00
|91.61
|90.11
|92.86
|497
|2008.10.02 15:24
|modify
|148
|1.00
|91.61
|91.96
|92.86
|498
|2008.10.02 15:24
|modify
|148
|1.00
|91.61
|92.21
|92.86
|499
|2008.10.02 15:25
|s/l
|148
|1.00
|92.21
|92.21
|92.86
|600.00
|17300.00
|500
|2008.10.02 16:44
|sell
|149
|1.00
|91.27
|92.77
|90.02
|501
|2008.10.02 18:20
|modify
|149
|1.00
|91.27
|90.92
|90.02
|502
|2008.10.02 18:20
|modify
|149
|1.00
|91.27
|90.67
|90.02
|503
|2008.10.02 18:20
|s/l
|149
|1.00
|90.67
|90.67
|90.02
|600.00
|17900.00
|504
|2008.10.02 18:20
|sell
|150
|1.00
|90.62
|92.12
|89.37
|505
|2008.10.03 02:33
|modify
|150
|1.00
|90.62
|90.27
|89.37
|506
|2008.10.03 02:37
|modify
|150
|1.00
|90.62
|90.02
|89.37
|507
|2008.10.03 02:45
|modify
|150
|1.00
|90.62
|89.77
|89.37
|508
|2008.10.03 02:45
|modify
|150
|1.00
|90.62
|89.67
|89.37
|509
|2008.10.03 02:45
|s/l
|150
|1.00
|89.67
|89.67
|89.37
|950.00
|18850.00
|510
|2008.10.03 06:32
|sell
|151
|1.00
|89.85
|91.35
|88.60
|511
|2008.10.03 09:03
|s/l
|151
|1.00
|91.35
|91.35
|88.60
|-1500.00
|17350.00
|512
|2008.10.03 09:03
|buy
|152
|1.00
|91.38
|89.88
|92.63
|513
|2008.10.03 13:11
|s/l
|152
|1.00
|89.88
|89.88
|92.63
|-1500.00
|15850.00
|514
|2008.10.03 13:11
|sell
|153
|1.00
|89.83
|91.33
|88.58
|515
|2008.10.03 13:13
|modify
|153
|1.00
|89.83
|89.48
|88.58
|516
|2008.10.03 13:13
|modify
|153
|1.00
|89.83
|89.23
|88.58
|517
|2008.10.03 13:13
|s/l
|153
|1.00
|89.23
|89.23
|88.58
|600.00
|16450.00
|518
|2008.10.03 13:13
|buy
|154
|1.00
|89.25
|87.75
|90.50
|519
|2008.10.03 13:40
|modify
|154
|1.00
|89.25
|89.60
|90.50
|520
|2008.10.03 13:40
|modify
|154
|1.00
|89.25
|89.85
|90.50
|521
|2008.10.03 13:43
|modify
|154
|1.00
|89.25
|90.10
|90.50
|522
|2008.10.03 13:45
|s/l
|154
|1.00
|90.10
|90.10
|90.50
|850.00
|17300.00
|523
|2008.10.03 13:58
|buy
|155
|1.00
|91.04
|89.54
|92.29
|524
|2008.10.03 14:02
|modify
|155
|1.00
|91.04
|91.39
|92.29
|525
|2008.10.03 14:02
|s/l
|155
|1.00
|91.39
|91.39
|92.29
|350.00
|17650.00
|526
|2008.10.03 14:02
|buy
|156
|1.00
|91.38
|89.88
|92.63
|527
|2008.10.03 14:39
|modify
|156
|1.00
|91.38
|91.73
|92.63
|528
|2008.10.03 14:39
|s/l
|156
|1.00
|91.73
|91.73
|92.63
|350.00
|18000.00
|529
|2008.10.03 14:39
|buy
|157
|1.00
|91.77
|90.27
|93.02
|530
|2008.10.03 14:54
|modify
|157
|1.00
|91.77
|92.12
|93.02
|531
|2008.10.03 14:54
|s/l
|157
|1.00
|92.12
|92.12
|93.02
|350.00
|18350.00
|532
|2008.10.03 14:54
|sell
|158
|1.00
|92.11
|93.61
|90.86
|533
|2008.10.03 15:10
|modify
|158
|1.00
|92.11
|91.76
|90.86
|534
|2008.10.03 15:11
|s/l
|158
|1.00
|91.76
|91.76
|90.86
|350.00
|18700.00
|535
|2008.10.03 15:56
|sell
|159
|1.00
|90.71
|92.21
|89.46
|536
|2008.10.03 17:31
|modify
|159
|1.00
|90.71
|90.36
|89.46
|537
|2008.10.03 17:33
|modify
|159
|1.00
|90.71
|90.11
|89.46
|538
|2008.10.03 17:33
|modify
|159
|1.00
|90.71
|89.86
|89.46
|539
|2008.10.03 17:33
|modify
|159
|1.00
|90.71
|89.76
|89.46
|540
|2008.10.03 17:33
|s/l
|159
|1.00
|89.76
|89.76
|89.46
|950.00
|19650.00
|541
|2008.10.03 17:33
|sell
|160
|1.00
|89.74
|91.24
|88.49
|542
|2008.10.03 18:13
|s/l
|160
|1.00
|91.24
|91.24
|88.49
|-1500.00
|18150.00
|543
|2008.10.06 06:07
|sell
|161
|1.00
|87.60
|89.10
|86.35
|544
|2008.10.06 07:07
|modify
|161
|1.00
|87.60
|87.25
|86.35
|545
|2008.10.06 07:07
|modify
|161
|1.00
|87.60
|87.00
|86.35
|546
|2008.10.06 07:08
|s/l
|161
|1.00
|87.00
|87.00
|86.35
|600.00
|18750.00
|547
|2008.10.06 07:27
|sell
|162
|1.00
|86.86
|88.36
|85.61
|548
|2008.10.06 08:14
|modify
|162
|1.00
|86.86
|86.51
|85.61
|549
|2008.10.06 08:16
|s/l
|162
|1.00
|86.51
|86.51
|85.61
|350.00
|19100.00
|550
|2008.10.06 08:17
|buy
|163
|1.00
|86.34
|84.84
|87.59
|551
|2008.10.06 09:20
|modify
|163
|1.00
|86.34
|86.69
|87.59
|552
|2008.10.06 09:20
|s/l
|163
|1.00
|86.69
|86.69
|87.59
|350.00
|19450.00
|553
|2008.10.06 09:20
|sell
|164
|1.00
|86.69
|88.19
|85.44
|554
|2008.10.06 11:01
|modify
|164
|1.00
|86.69
|86.34
|85.44
|555
|2008.10.06 11:03
|s/l
|164
|1.00
|86.34
|86.34
|85.44
|350.00
|19800.00
|556
|2008.10.06 11:19
|sell
|165
|1.00
|86.03
|87.53
|84.78
|557
|2008.10.06 13:16
|s/l
|165
|1.00
|87.53
|87.53
|84.78
|-1500.00
|18300.00
|558
|2008.10.06 13:16
|buy
|166
|1.00
|87.53
|86.03
|88.78
|559
|2008.10.06 13:35
|modify
|166
|1.00
|87.53
|87.88
|88.78
|560
|2008.10.06 13:35
|s/l
|166
|1.00
|87.88
|87.88
|88.78
|350.00
|18650.00
|561
|2008.10.06 13:35
|buy
|167
|1.00
|87.92
|86.42
|89.17
|562
|2008.10.06 14:04
|s/l
|167
|1.00
|86.42
|86.42
|89.17
|-1500.00
|17150.00
|563
|2008.10.06 14:04
|sell
|168
|1.00
|86.42
|87.92
|85.17
|564
|2008.10.06 14:40
|modify
|168
|1.00
|86.42
|86.07
|85.17
|565
|2008.10.06 14:40
|s/l
|168
|1.00
|86.07
|86.07
|85.17
|350.00
|17500.00
|566
|2008.10.06 14:40
|sell
|169
|1.00
|86.02
|87.52
|84.77
|567
|2008.10.06 15:42
|modify
|169
|1.00
|86.02
|85.67
|84.77
|568
|2008.10.06 15:43
|s/l
|169
|1.00
|85.67
|85.67
|84.77
|350.00
|17850.00
|569
|2008.10.06 15:43
|sell
|170
|1.00
|85.50
|87.00
|84.25
|570
|2008.10.06 16:56
|modify
|170
|1.00
|85.50
|85.15
|84.25
|571
|2008.10.06 16:57
|modify
|170
|1.00
|85.50
|84.90
|84.25
|572
|2008.10.06 16:57
|s/l
|170
|1.00
|84.90
|84.90
|84.25
|600.00
|18450.00
|573
|2008.10.06 16:57
|sell
|171
|1.00
|84.92
|86.42
|83.67
|574
|2008.10.06 17:17
|modify
|171
|1.00
|84.92
|84.57
|83.67
|575
|2008.10.06 17:18
|s/l
|171
|1.00
|84.57
|84.57
|83.67
|350.00
|18800.00
|576
|2008.10.06 17:53
|sell
|172
|1.00
|85.38
|86.88
|84.13
|577
|2008.10.06 18:09
|modify
|172
|1.00
|85.38
|85.03
|84.13
|578
|2008.10.06 18:12
|modify
|172
|1.00
|85.38
|84.78
|84.13
|579
|2008.10.06 18:14
|modify
|172
|1.00
|85.38
|84.53
|84.13
|580
|2008.10.06 18:14
|modify
|172
|1.00
|85.38
|84.43
|84.13
|581
|2008.10.06 18:15
|s/l
|172
|1.00
|84.43
|84.43
|84.13
|950.00
|19750.00
|582
|2008.10.06 18:15
|sell
|173
|1.00
|84.39
|85.89
|83.14
|583
|2008.10.06 18:23
|modify
|173
|1.00
|84.39
|84.04
|83.14
|584
|2008.10.06 18:26
|modify
|173
|1.00
|84.39
|83.79
|83.14
|585
|2008.10.06 18:27
|s/l
|173
|1.00
|83.79
|83.79
|83.14
|600.00
|20350.00
|586
|2008.10.06 18:27
|buy
|174
|1.00
|83.81
|82.31
|85.06
|587
|2008.10.06 19:18
|modify
|174
|1.00
|83.81
|84.16
|85.06
|588
|2008.10.06 19:20
|modify
|174
|1.00
|83.81
|84.41
|85.06
|589
|2008.10.06 19:29
|modify
|174
|1.00
|83.81
|84.66
|85.06
|590
|2008.10.06 19:30
|modify
|174
|1.00
|83.81
|84.76
|85.06
|591
|2008.10.06 19:31
|s/l
|174
|1.00
|84.76
|84.76
|85.06
|950.00
|21300.00
|592
|2008.10.07 05:13
|buy
|175
|1.00
|85.30
|83.80
|86.55
|593
|2008.10.07 05:27
|modify
|175
|1.00
|85.30
|85.65
|86.55
|594
|2008.10.07 05:34
|s/l
|175
|1.00
|85.65
|85.65
|86.55
|350.00
|21650.00
|595
|2008.10.07 06:07
|buy
|176
|1.00
|84.92
|83.42
|86.17
|596
|2008.10.07 06:42
|modify
|176
|1.00
|84.92
|85.27
|86.17
|597
|2008.10.07 06:55
|modify
|176
|1.00
|84.92
|85.52
|86.17
|598
|2008.10.07 06:56
|modify
|176
|1.00
|84.92
|85.77
|86.17
|599
|2008.10.07 06:57
|s/l
|176
|1.00
|85.77
|85.77
|86.17
|850.00
|22500.00
|600
|2008.10.07 07:19
|buy
|177
|1.00
|85.93
|84.43
|87.18
|601
|2008.10.07 07:57
|modify
|177
|1.00
|85.93
|86.28
|87.18
|602
|2008.10.07 07:59
|s/l
|177
|1.00
|86.28
|86.28
|87.18
|350.00
|22850.00
|603
|2008.10.07 08:10
|buy
|178
|1.00
|85.64
|84.14
|86.89
|604
|2008.10.07 11:02
|modify
|178
|1.00
|85.64
|85.99
|86.89
|605
|2008.10.07 11:03
|modify
|178
|1.00
|85.64
|86.24
|86.89
|606
|2008.10.07 11:05
|s/l
|178
|1.00
|86.24
|86.24
|86.89
|600.00
|23450.00
|607
|2008.10.07 11:53
|buy
|179
|1.00
|85.67
|84.17
|86.92
|608
|2008.10.07 12:15
|modify
|179
|1.00
|85.67
|86.02
|86.92
|609
|2008.10.07 12:16
|s/l
|179
|1.00
|86.02
|86.02
|86.92
|350.00
|23800.00
|610
|2008.10.07 12:17
|buy
|180
|1.00
|86.41
|84.91
|87.66
|611
|2008.10.07 13:10
|modify
|180
|1.00
|86.41
|86.76
|87.66
|612
|2008.10.07 13:11
|modify
|180
|1.00
|86.41
|87.01
|87.66
|613
|2008.10.07 13:12
|modify
|180
|1.00
|86.41
|87.26
|87.66
|614
|2008.10.07 13:13
|modify
|180
|1.00
|86.41
|87.36
|87.66
|615
|2008.10.07 13:13
|modify
|180
|1.00
|86.41
|87.46
|87.66
|616
|2008.10.07 13:13
|t/p
|180
|1.00
|87.66
|87.46
|87.66
|1250.00
|25050.00
|617
|2008.10.07 13:13
|sell
|181
|1.00
|87.67
|89.17
|86.42
|618
|2008.10.07 13:15
|modify
|181
|1.00
|87.67
|87.32
|86.42
|619
|2008.10.07 13:16
|s/l
|181
|1.00
|87.32
|87.32
|86.42
|350.00
|25400.00
|620
|2008.10.07 13:31
|sell
|182
|1.00
|85.09
|86.59
|83.84
|621
|2008.10.07 13:43
|s/l
|182
|1.00
|86.59
|86.59
|83.84
|-1500.00
|23900.00
|622
|2008.10.07 14:06
|sell
|183
|1.00
|85.08
|86.58
|83.83
|623
|2008.10.07 15:19
|modify
|183
|1.00
|85.08
|84.73
|83.83
|624
|2008.10.07 15:20
|modify
|183
|1.00
|85.08
|84.48
|83.83
|625
|2008.10.07 15:20
|s/l
|183
|1.00
|84.48
|84.48
|83.83
|600.00
|24500.00
|626
|2008.10.07 15:20
|sell
|184
|1.00
|84.43
|85.93
|83.18
|627
|2008.10.07 16:38
|modify
|184
|1.00
|84.43
|84.08
|83.18
|628
|2008.10.07 16:39
|s/l
|184
|1.00
|84.08
|84.08
|83.18
|350.00
|24850.00
|629
|2008.10.07 16:39
|sell
|185
|1.00
|84.04
|85.54
|82.79
|630
|2008.10.07 17:44
|modify
|185
|1.00
|84.04
|83.69
|82.79
|631
|2008.10.07 17:45
|modify
|185
|1.00
|84.04
|83.44
|82.79
|632
|2008.10.07 17:45
|modify
|185
|1.00
|84.04
|83.19
|82.79
|633
|2008.10.07 17:45
|modify
|185
|1.00
|84.04
|83.09
|82.79
|634
|2008.10.07 17:45
|s/l
|185
|1.00
|83.09
|83.09
|82.79
|950.00
|25800.00
|635
|2008.10.07 17:45
|buy
|186
|1.00
|83.09
|81.59
|84.34
|636
|2008.10.07 18:03
|modify
|186
|1.00
|83.09
|83.44
|84.34
|637
|2008.10.07 18:03
|s/l
|186
|1.00
|83.44
|83.44
|84.34
|350.00
|26150.00
|638
|2008.10.07 18:30
|buy
|187
|1.00
|85.01
|83.51
|86.26
|639
|2008.10.08 05:10
|s/l
|187
|1.00
|83.51
|83.51
|86.26
|-1500.00
|24650.00
|640
|2008.10.08 05:15
|sell
|188
|1.00
|83.51
|85.01
|82.26
|641
|2008.10.08 06:22
|modify
|188
|1.00
|83.51
|83.16
|82.26
|642
|2008.10.08 06:34
|modify
|188
|1.00
|83.51
|82.91
|82.26
|643
|2008.10.08 06:56
|modify
|188
|1.00
|83.51
|82.66
|82.26
|644
|2008.10.08 06:56
|modify
|188
|1.00
|83.51
|82.56
|82.26
|645
|2008.10.08 06:56
|modify
|188
|1.00
|83.51
|82.46
|82.26
|646
|2008.10.08 06:56
|t/p
|188
|1.00
|82.26
|82.46
|82.26
|1250.00
|25900.00
|647
|2008.10.08 06:56
|buy
|189
|1.00
|82.22
|80.72
|83.47
|648
|2008.10.08 07:11
|modify
|189
|1.00
|82.22
|82.57
|83.47
|649
|2008.10.08 07:14
|modify
|189
|1.00
|82.22
|82.82
|83.47
|650
|2008.10.08 07:20
|s/l
|189
|1.00
|82.82
|82.82
|83.47
|600.00
|26500.00
|651
|2008.10.08 07:47
|sell
|190
|1.00
|82.09
|83.59
|80.84
|652
|2008.10.08 08:03
|modify
|190
|1.00
|82.09
|81.74
|80.84
|653
|2008.10.08 08:04
|modify
|190
|1.00
|82.09
|81.49
|80.84
|654
|2008.10.08 08:06
|s/l
|190
|1.00
|81.49
|81.49
|80.84
|600.00
|27100.00
|655
|2008.10.08 09:05
|sell
|191
|1.00
|82.22
|83.72
|80.97
|656
|2008.10.08 09:39
|modify
|191
|1.00
|82.22
|81.87
|80.97
|657
|2008.10.08 09:49
|s/l
|191
|1.00
|81.87
|81.87
|80.97
|350.00
|27450.00
|658
|2008.10.08 10:48
|sell
|192
|1.00
|82.30
|83.80
|81.05
|659
|2008.10.08 11:04
|s/l
|192
|1.00
|83.80
|83.80
|81.05
|-1500.00
|25950.00
|660
|2008.10.08 11:04
|sell
|193
|1.00
|83.80
|85.30
|82.55
|661
|2008.10.08 11:05
|modify
|193
|1.00
|83.80
|83.45
|82.55
|662
|2008.10.08 11:05
|modify
|193
|1.00
|83.80
|83.20
|82.55
|663
|2008.10.08 11:05
|s/l
|193
|1.00
|83.20
|83.20
|82.55
|600.00
|26550.00
|664
|2008.10.08 11:08
|sell
|194
|1.00
|83.91
|85.41
|82.66
|665
|2008.10.08 11:09
|s/l
|194
|1.00
|85.41
|85.41
|82.66
|-1500.00
|25050.00
|666
|2008.10.08 11:09
|sell
|195
|1.00
|85.40
|86.90
|84.15
|667
|2008.10.08 11:10
|modify
|195
|1.00
|85.40
|85.05
|84.15
|668
|2008.10.08 11:10
|modify
|195
|1.00
|85.40
|84.80
|84.15
|669
|2008.10.08 11:10
|s/l
|195
|1.00
|84.80
|84.80
|84.15
|600.00
|25650.00
|670
|2008.10.08 12:11
|sell
|196
|1.00
|85.25
|86.75
|84.00
|671
|2008.10.08 12:15
|modify
|196
|1.00
|85.25
|84.90
|84.00
|672
|2008.10.08 12:15
|modify
|196
|1.00
|85.25
|84.65
|84.00
|673
|2008.10.08 12:16
|modify
|196
|1.00
|85.25
|84.40
|84.00
|674
|2008.10.08 12:16
|modify
|196
|1.00
|85.25
|84.30
|84.00
|675
|2008.10.08 12:16
|modify
|196
|1.00
|85.25
|84.20
|84.00
|676
|2008.10.08 12:17
|t/p
|196
|1.00
|84.00
|84.20
|84.00
|1250.00
|26900.00
|677
|2008.10.08 12:30
|buy
|197
|1.00
|83.42
|81.92
|84.67
|678
|2008.10.08 13:41
|modify
|197
|1.00
|83.42
|83.77
|84.67
|679
|2008.10.08 13:41
|modify
|197
|1.00
|83.42
|84.02
|84.67
|680
|2008.10.08 13:42
|s/l
|197
|1.00
|84.02
|84.02
|84.67
|600.00
|27500.00
|681
|2008.10.08 13:42
|buy
|198
|1.00
|84.07
|82.57
|85.32
|682
|2008.10.08 14:04
|modify
|198
|1.00
|84.07
|84.42
|85.32
|683
|2008.10.08 14:05
|s/l
|198
|1.00
|84.42
|84.42
|85.32
|350.00
|27850.00
|684
|2008.10.08 14:06
|sell
|199
|1.00
|84.70
|86.20
|83.45
|685
|2008.10.08 14:34
|modify
|199
|1.00
|84.70
|84.35
|83.45
|686
|2008.10.08 14:34
|modify
|199
|1.00
|84.70
|84.10
|83.45
|687
|2008.10.08 14:35
|modify
|199
|1.00
|84.70
|83.85
|83.45
|688
|2008.10.08 14:35
|modify
|199
|1.00
|84.70
|83.75
|83.45
|689
|2008.10.08 14:35
|s/l
|199
|1.00
|83.75
|83.75
|83.45
|950.00
|28800.00
|690
|2008.10.08 14:41
|sell
|200
|1.00
|82.60
|84.10
|81.35
|691
|2008.10.08 14:45
|modify
|200
|1.00
|82.60
|82.25
|81.35
|692
|2008.10.08 14:45
|s/l
|200
|1.00
|82.25
|82.25
|81.35
|350.00
|29150.00
|693
|2008.10.08 14:45
|sell
|201
|1.00
|82.21
|83.71
|80.96
|694
|2008.10.08 15:22
|modify
|201
|1.00
|82.21
|81.86
|80.96
|695
|2008.10.08 15:24
|s/l
|201
|1.00
|81.86
|81.86
|80.96
|350.00
|29500.00
|696
|2008.10.08 15:27
|buy
|202
|1.00
|81.62
|80.12
|82.87
|697
|2008.10.08 15:30
|modify
|202
|1.00
|81.62
|81.97
|82.87
|698
|2008.10.08 15:31
|s/l
|202
|1.00
|81.97
|81.97
|82.87
|350.00
|29850.00
|699
|2008.10.08 15:44
|buy
|203
|1.00
|81.39
|79.89
|82.64
|700
|2008.10.08 15:48
|modify
|203
|1.00
|81.39
|81.74
|82.64
|701
|2008.10.08 15:48
|s/l
|203
|1.00
|81.74
|81.74
|82.64
|350.00
|30200.00
|702
|2008.10.08 17:06
|sell
|204
|1.00
|82.53
|84.03
|81.28
|703
|2008.10.08 17:48
|s/l
|204
|1.00
|84.03
|84.03
|81.28
|-1500.00
|28700.00
|704
|2008.10.08 17:48
|buy
|205
|1.00
|84.04
|82.54
|85.29
|705
|2008.10.08 17:49
|modify
|205
|1.00
|84.04
|84.39
|85.29
|706
|2008.10.08 17:49
|modify
|205
|1.00
|84.04
|84.64
|85.29
|707
|2008.10.08 17:49
|s/l
|205
|1.00
|84.64
|84.64
|85.29
|600.00
|29300.00
|708
|2008.10.08 17:49
|sell
|206
|1.00
|84.64
|86.14
|83.39
|709
|2008.10.08 17:52
|modify
|206
|1.00
|84.64
|84.29
|83.39
|710
|2008.10.08 17:53
|s/l
|206
|1.00
|84.29
|84.29
|83.39
|350.00
|29650.00
|711
|2008.10.08 17:57
|sell
|207
|1.00
|84.81
|86.31
|83.56
|712
|2008.10.08 18:01
|modify
|207
|1.00
|84.81
|84.46
|83.56
|713
|2008.10.08 18:03
|s/l
|207
|1.00
|84.46
|84.46
|83.56
|350.00
|30000.00
|714
|2008.10.08 18:58
|sell
|208
|1.00
|84.92
|86.42
|83.67
|715
|2008.10.08 19:51
|modify
|208
|1.00
|84.92
|84.57
|83.67
|716
|2008.10.08 19:51
|s/l
|208
|1.00
|84.57
|84.57
|83.67
|350.00
|30350.00
|717
|2008.10.09 06:09
|buy
|209
|1.00
|83.76
|82.26
|85.01
|718
|2008.10.09 08:41
|modify
|209
|1.00
|83.76
|84.11
|85.01
|719
|2008.10.09 08:43
|modify
|209
|1.00
|83.76
|84.36
|85.01
|720
|2008.10.09 08:45
|s/l
|209
|1.00
|84.36
|84.36
|85.01
|600.00
|30950.00
|721
|2008.10.09 09:01
|buy
|210
|1.00
|84.65
|83.15
|85.90
|722
|2008.10.09 14:15
|s/l
|210
|1.00
|83.15
|83.15
|85.90
|-1500.00
|29450.00
|723
|2008.10.09 14:15
|sell
|211
|1.00
|83.15
|84.65
|81.90
|724
|2008.10.09 15:04
|modify
|211
|1.00
|83.15
|82.80
|81.90
|725
|2008.10.09 15:06
|modify
|211
|1.00
|83.15
|82.55
|81.90
|726
|2008.10.09 15:06
|modify
|211
|1.00
|83.15
|82.30
|81.90
|727
|2008.10.09 15:07
|s/l
|211
|1.00
|82.30
|82.30
|81.90
|850.00
|30300.00
|728
|2008.10.09 17:11
|sell
|212
|1.00
|82.67
|84.17
|81.42
|729
|2008.10.09 18:51
|modify
|212
|1.00
|82.67
|82.32
|81.42
|730
|2008.10.09 19:02
|modify
|212
|1.00
|82.67
|82.07
|81.42
|731
|2008.10.09 19:02
|modify
|212
|1.00
|82.67
|81.82
|81.42
|732
|2008.10.09 19:02
|s/l
|212
|1.00
|81.82
|81.82
|81.42
|850.00
|31150.00
|733
|2008.10.10 05:50
|sell
|213
|1.00
|79.30
|80.80
|78.05
|734
|2008.10.10 06:14
|modify
|213
|1.00
|79.30
|78.95
|78.05
|735
|2008.10.10 06:26
|modify
|213
|1.00
|79.30
|78.70
|78.05
|736
|2008.10.10 06:27
|s/l
|213
|1.00
|78.70
|78.70
|78.05
|600.00
|31750.00
|737
|2008.10.10 07:05
|sell
|214
|1.00
|79.21
|80.71
|77.96
|738
|2008.10.10 07:43
|modify
|214
|1.00
|79.21
|78.86
|77.96
|739
|2008.10.10 08:03
|s/l
|214
|1.00
|78.86
|78.86
|77.96
|350.00
|32100.00
|740
|2008.10.10 09:14
|sell
|215
|1.00
|78.55
|80.05
|77.30
|741
|2008.10.10 09:25
|modify
|215
|1.00
|78.55
|78.20
|77.30
|742
|2008.10.10 09:26
|modify
|215
|1.00
|78.55
|77.95
|77.30
|743
|2008.10.10 09:26
|modify
|215
|1.00
|78.55
|77.70
|77.30
|744
|2008.10.10 09:27
|modify
|215
|1.00
|78.55
|77.60
|77.30
|745
|2008.10.10 09:27
|modify
|215
|1.00
|78.55
|77.50
|77.30
|746
|2008.10.10 09:27
|s/l
|215
|1.00
|77.50
|77.50
|77.30
|1050.00
|33150.00
|747
|2008.10.10 09:27
|buy
|216
|1.00
|77.50
|76.00
|78.75
|748
|2008.10.10 09:37
|modify
|216
|1.00
|77.50
|77.85
|78.75
|749
|2008.10.10 09:39
|modify
|216
|1.00
|77.50
|78.10
|78.75
|750
|2008.10.10 09:40
|s/l
|216
|1.00
|78.10
|78.10
|78.75
|600.00
|33750.00
|751
|2008.10.10 10:13
|sell
|217
|1.00
|78.78
|80.28
|77.53
|752
|2008.10.10 12:58
|modify
|217
|1.00
|78.78
|78.43
|77.53
|753
|2008.10.10 12:58
|modify
|217
|1.00
|78.78
|78.18
|77.53
|754
|2008.10.10 13:00
|s/l
|217
|1.00
|78.18
|78.18
|77.53
|600.00
|34350.00
|755
|2008.10.10 13:02
|sell
|218
|1.00
|77.77
|79.27
|76.52
|756
|2008.10.10 13:03
|modify
|218
|1.00
|77.77
|77.42
|76.52
|757
|2008.10.10 13:04
|modify
|218
|1.00
|77.77
|77.17
|76.52
|758
|2008.10.10 13:04
|modify
|218
|1.00
|77.77
|76.92
|76.52
|759
|2008.10.10 13:04
|s/l
|218
|1.00
|76.92
|76.92
|76.52
|850.00
|35200.00
|760
|2008.10.10 13:04
|buy
|219
|1.00
|76.96
|75.46
|78.21
|761
|2008.10.10 13:22
|s/l
|219
|1.00
|75.46
|75.46
|78.21
|-1500.00
|33700.00
|762
|2008.10.10 13:22
|buy
|220
|1.00
|75.51
|74.01
|76.76
|763
|2008.10.10 13:31
|modify
|220
|1.00
|75.51
|75.86
|76.76
|764
|2008.10.10 13:32
|modify
|220
|1.00
|75.51
|76.11
|76.76
|765
|2008.10.10 13:32
|s/l
|220
|1.00
|76.11
|76.11
|76.76
|600.00
|34300.00
|766
|2008.10.10 14:08
|buy
|221
|1.00
|78.54
|77.04
|79.79
|767
|2008.10.10 14:13
|modify
|221
|1.00
|78.54
|78.89
|79.79
|768
|2008.10.10 14:15
|s/l
|221
|1.00
|78.89
|78.89
|79.79
|350.00
|34650.00
|769
|2008.10.10 14:43
|buy
|222
|1.00
|76.69
|75.19
|77.94
|770
|2008.10.10 17:12
|s/l
|222
|1.00
|75.19
|75.19
|77.94
|-1500.00
|33150.00
|771
|2008.10.10 17:12
|buy
|223
|1.00
|75.23
|73.73
|76.48
|772
|2008.10.10 17:17
|modify
|223
|1.00
|75.23
|75.58
|76.48
|773
|2008.10.10 17:19
|s/l
|223
|1.00
|75.58
|75.58
|76.48
|350.00
|33500.00
|774
|2008.10.10 17:27
|buy
|224
|1.00
|75.20
|73.70
|76.45
|775
|2008.10.10 17:46
|s/l
|224
|1.00
|73.70
|73.70
|76.45
|-1500.00
|32000.00
|776
|2008.10.10 17:46
|buy
|225
|1.00
|73.73
|72.23
|74.98
|777
|2008.10.10 17:56
|modify
|225
|1.00
|73.73
|74.08
|74.98
|778
|2008.10.10 17:59
|s/l
|225
|1.00
|74.08
|74.08
|74.98
|350.00
|32350.00
|779
|2008.10.10 18:03
|buy
|226
|1.00
|73.32
|71.82
|74.57
|780
|2008.10.10 18:06
|modify
|226
|1.00
|73.32
|73.67
|74.57
|781
|2008.10.10 18:06
|modify
|226
|1.00
|73.32
|73.92
|74.57
|782
|2008.10.10 18:07
|modify
|226
|1.00
|73.32
|74.17
|74.57
|783
|2008.10.10 18:07
|modify
|226
|1.00
|73.32
|74.27
|74.57
|784
|2008.10.10 18:07
|modify
|226
|1.00
|73.32
|74.37
|74.57
|785
|2008.10.10 18:07
|t/p
|226
|1.00
|74.57
|74.37
|74.57
|1250.00
|33600.00
|786
|2008.10.13 06:04
|buy
|227
|1.00
|76.26
|74.76
|77.51
|787
|2008.10.13 06:38
|modify
|227
|1.00
|76.26
|76.61
|77.51
|788
|2008.10.13 06:43
|s/l
|227
|1.00
|76.61
|76.61
|77.51
|350.00
|33950.00
|789
|2008.10.13 06:46
|buy
|228
|1.00
|76.84
|75.34
|78.09
|790
|2008.10.13 06:55
|modify
|228
|1.00
|76.84
|77.19
|78.09
|791
|2008.10.13 06:58
|s/l
|228
|1.00
|77.19
|77.19
|78.09
|350.00
|34300.00
|792
|2008.10.13 07:34
|buy
|229
|1.00
|77.48
|75.98
|78.73
|793
|2008.10.13 09:31
|modify
|229
|1.00
|77.48
|77.83
|78.73
|794
|2008.10.13 09:33
|s/l
|229
|1.00
|77.83
|77.83
|78.73
|350.00
|34650.00
|795
|2008.10.13 09:54
|buy
|230
|1.00
|77.09
|75.59
|78.34
|796
|2008.10.13 10:26
|modify
|230
|1.00
|77.09
|77.44
|78.34
|797
|2008.10.13 10:27
|s/l
|230
|1.00
|77.44
|77.44
|78.34
|350.00
|35000.00
|798
|2008.10.13 11:03
|buy
|231
|1.00
|77.62
|76.12
|78.87
|799
|2008.10.13 12:14
|modify
|231
|1.00
|77.62
|77.97
|78.87
|800
|2008.10.13 12:15
|s/l
|231
|1.00
|77.97
|77.97
|78.87
|350.00
|35350.00
|801
|2008.10.13 12:16
|buy
|232
|1.00
|78.24
|76.74
|79.49
|802
|2008.10.13 13:48
|s/l
|232
|1.00
|76.74
|76.74
|79.49
|-1500.00
|33850.00
|803
|2008.10.13 13:48
|sell
|233
|1.00
|76.72
|78.22
|75.47
|804
|2008.10.13 14:06
|modify
|233
|1.00
|76.72
|76.37
|75.47
|805
|2008.10.13 14:07
|modify
|233
|1.00
|76.72
|76.12
|75.47
|806
|2008.10.13 14:07
|s/l
|233
|1.00
|76.12
|76.12
|75.47
|600.00
|34450.00
|807
|2008.10.13 14:07
|sell
|234
|1.00
|76.18
|77.68
|74.93
|808
|2008.10.13 15:23
|modify
|234
|1.00
|76.18
|75.83
|74.93
|809
|2008.10.13 15:24
|s/l
|234
|1.00
|75.83
|75.83
|74.93
|350.00
|34800.00
|810
|2008.10.13 15:28
|buy
|235
|1.00
|75.68
|74.18
|76.93
|811
|2008.10.13 15:31
|modify
|235
|1.00
|75.68
|76.03
|76.93
|812
|2008.10.13 15:32
|s/l
|235
|1.00
|76.03
|76.03
|76.93
|350.00
|35150.00
|813
|2008.10.13 16:15
|sell
|236
|1.00
|76.32
|77.82
|75.07
|814
|2008.10.13 19:59
|s/l
|236
|1.00
|77.82
|77.82
|75.07
|-1500.00
|33650.00
|815
|2008.10.14 05:12
|buy
|237
|1.00
|78.67
|77.17
|79.92
|816
|2008.10.14 06:41
|modify
|237
|1.00
|78.67
|79.02
|79.92
|817
|2008.10.14 06:58
|modify
|237
|1.00
|78.67
|79.27
|79.92
|818
|2008.10.14 07:11
|s/l
|237
|1.00
|79.27
|79.27
|79.92
|600.00
|34250.00
|819
|2008.10.14 07:21
|buy
|238
|1.00
|79.56
|78.06
|80.81
|820
|2008.10.14 07:50
|modify
|238
|1.00
|79.56
|79.91
|80.81
|821
|2008.10.14 07:52
|modify
|238
|1.00
|79.56
|80.16
|80.81
|822
|2008.10.14 07:53
|s/l
|238
|1.00
|80.16
|80.16
|80.81
|600.00
|34850.00
|823
|2008.10.14 08:27
|buy
|239
|1.00
|79.44
|77.94
|80.69
|824
|2008.10.14 09:56
|modify
|239
|1.00
|79.44
|79.79
|80.69
|825
|2008.10.14 10:07
|modify
|239
|1.00
|79.44
|80.04
|80.69
|826
|2008.10.14 10:09
|modify
|239
|1.00
|79.44
|80.29
|80.69
|827
|2008.10.14 10:10
|modify
|239
|1.00
|79.44
|80.39
|80.69
|828
|2008.10.14 10:10
|modify
|239
|1.00
|79.44
|80.49
|80.69
|829
|2008.10.14 10:11
|s/l
|239
|1.00
|80.49
|80.49
|80.69
|1050.00
|35900.00
|830
|2008.10.14 12:07
|buy
|240
|1.00
|80.63
|79.13
|81.88
|831
|2008.10.14 13:20
|s/l
|240
|1.00
|79.13
|79.13
|81.88
|-1500.00
|34400.00
|832
|2008.10.14 13:20
|sell
|241
|1.00
|79.11
|80.61
|77.86
|833
|2008.10.14 13:56
|modify
|241
|1.00
|79.11
|78.76
|77.86
|834
|2008.10.14 13:57
|modify
|241
|1.00
|79.11
|78.51
|77.86
|835
|2008.10.14 13:58
|s/l
|241
|1.00
|78.51
|78.51
|77.86
|600.00
|35000.00
|836
|2008.10.14 14:07
|buy
|242
|1.00
|78.23
|76.73
|79.48
|837
|2008.10.14 14:46
|s/l
|242
|1.00
|76.73
|76.73
|79.48
|-1500.00
|33500.00
|838
|2008.10.14 14:46
|buy
|243
|1.00
|76.77
|75.27
|78.02
|839
|2008.10.14 15:46
|modify
|243
|1.00
|76.77
|77.12
|78.02
|840
|2008.10.14 15:47
|s/l
|243
|1.00
|77.12
|77.12
|78.02
|350.00
|33850.00
|841
|2008.10.14 16:13
|sell
|244
|1.00
|77.28
|78.78
|76.03
|842
|2008.10.14 17:00
|modify
|244
|1.00
|77.28
|76.93
|76.03
|843
|2008.10.14 17:06
|modify
|244
|1.00
|77.28
|76.68
|76.03
|844
|2008.10.14 17:06
|s/l
|244
|1.00
|76.68
|76.68
|76.03
|600.00
|34450.00
|845
|2008.10.14 17:28
|sell
|245
|1.00
|76.56
|78.06
|75.31
|846
|2008.10.14 17:56
|modify
|245
|1.00
|76.56
|76.21
|75.31
|847
|2008.10.14 17:57
|s/l
|245
|1.00
|76.21
|76.21
|75.31
|350.00
|34800.00
|848
|2008.10.14 18:04
|buy
|246
|1.00
|76.07
|74.57
|77.32
|849
|2008.10.14 18:27
|s/l
|246
|1.00
|74.57
|74.57
|77.32
|-1500.00
|33300.00
|850
|2008.10.14 18:27
|buy
|247
|1.00
|74.61
|73.11
|75.86
|851
|2008.10.14 19:11
|modify
|247
|1.00
|74.61
|74.96
|75.86
|852
|2008.10.14 19:13
|modify
|247
|1.00
|74.61
|75.21
|75.86
|853
|2008.10.14 19:15
|s/l
|247
|1.00
|75.21
|75.21
|75.86
|600.00
|33900.00
|854
|2008.10.15 06:20
|buy
|248
|1.00
|74.47
|72.97
|75.72
|855
|2008.10.15 07:49
|modify
|248
|1.00
|74.47
|74.82
|75.72
|856
|2008.10.15 07:56
|s/l
|248
|1.00
|74.82
|74.82
|75.72
|350.00
|34250.00
|857
|2008.10.15 08:22
|sell
|249
|1.00
|74.31
|75.81
|73.06
|858
|2008.10.15 08:31
|modify
|249
|1.00
|74.31
|73.96
|73.06
|859
|2008.10.15 08:38
|modify
|249
|1.00
|74.31
|73.71
|73.06
|860
|2008.10.15 08:42
|s/l
|249
|1.00
|73.71
|73.71
|73.06
|600.00
|34850.00
|861
|2008.10.15 10:24
|sell
|250
|1.00
|73.51
|75.01
|72.26
|862
|2008.10.15 11:10
|modify
|250
|1.00
|73.51
|73.16
|72.26
|863
|2008.10.15 11:11
|modify
|250
|1.00
|73.51
|72.91
|72.26
|864
|2008.10.15 11:12
|modify
|250
|1.00
|73.51
|72.66
|72.26
|865
|2008.10.15 11:12
|modify
|250
|1.00
|73.51
|72.56
|72.26
|866
|2008.10.15 11:12
|modify
|250
|1.00
|73.51
|72.46
|72.26
|867
|2008.10.15 11:12
|t/p
|250
|1.00
|72.26
|72.46
|72.26
|1250.00
|36100.00
|868
|2008.10.15 11:12
|buy
|251
|1.00
|72.26
|70.76
|73.51
|869
|2008.10.15 14:46
|s/l
|251
|1.00
|70.76
|70.76
|73.51
|-1500.00
|34600.00
|870
|2008.10.15 14:46
|buy
|252
|1.00
|70.80
|69.30
|72.05
|871
|2008.10.15 16:01
|modify
|252
|1.00
|70.80
|71.15
|72.05
|872
|2008.10.15 16:12
|s/l
|252
|1.00
|71.15
|71.15
|72.05
|350.00
|34950.00
|873
|2008.10.15 16:55
|buy
|253
|1.00
|71.57
|70.07
|72.82
|874
|2008.10.15 18:38
|modify
|253
|1.00
|71.57
|71.92
|72.82
|875
|2008.10.15 18:38
|modify
|253
|1.00
|71.57
|72.17
|72.82
|876
|2008.10.15 18:41
|modify
|253
|1.00
|71.57
|72.42
|72.82
|877
|2008.10.15 18:42
|modify
|253
|1.00
|71.57
|72.52
|72.82
|878
|2008.10.15 18:45
|s/l
|253
|1.00
|72.52
|72.52
|72.82
|950.00
|35900.00
|879
|2008.10.15 18:48
|sell
|254
|1.00
|72.70
|74.20
|71.45
|880
|2008.10.15 19:52
|modify
|254
|1.00
|72.70
|72.35
|71.45
|881
|2008.10.15 20:13
|modify
|254
|1.00
|72.70
|72.10
|71.45
|882
|2008.10.15 20:48
|modify
|254
|1.00
|72.70
|71.85
|71.45
|883
|2008.10.15 20:51
|s/l
|254
|1.00
|71.85
|71.85
|71.45
|850.00
|36750.00
|884
|2008.10.16 05:55
|sell
|255
|1.00
|70.49
|71.99
|69.24
|885
|2008.10.16 06:47
|modify
|255
|1.00
|70.49
|70.14
|69.24
|886
|2008.10.16 06:52
|modify
|255
|1.00
|70.49
|69.89
|69.24
|887
|2008.10.16 06:53
|modify
|255
|1.00
|70.49
|69.64
|69.24
|888
|2008.10.16 06:55
|s/l
|255
|1.00
|69.64
|69.64
|69.24
|850.00
|37600.00
|889
|2008.10.16 07:02
|buy
|256
|1.00
|69.44
|67.94
|70.69
|890
|2008.10.16 08:06
|modify
|256
|1.00
|69.44
|69.79
|70.69
|891
|2008.10.16 08:08
|modify
|256
|1.00
|69.44
|70.04
|70.69
|892
|2008.10.16 08:08
|modify
|256
|1.00
|69.44
|70.29
|70.69
|893
|2008.10.16 08:10
|s/l
|256
|1.00
|70.29
|70.29
|70.69
|850.00
|38450.00
|894
|2008.10.16 09:19
|sell
|257
|1.00
|69.97
|71.47
|68.72
|895
|2008.10.16 09:30
|modify
|257
|1.00
|69.97
|69.62
|68.72
|896
|2008.10.16 09:38
|s/l
|257
|1.00
|69.62
|69.62
|68.72
|350.00
|38800.00
|897
|2008.10.16 10:28
|buy
|258
|1.00
|70.29
|68.79
|71.54
|898
|2008.10.16 11:10
|modify
|258
|1.00
|70.29
|70.64
|71.54
|899
|2008.10.16 11:11
|modify
|258
|1.00
|70.29
|70.89
|71.54
|900
|2008.10.16 11:12
|s/l
|258
|1.00
|70.89
|70.89
|71.54
|600.00
|39400.00
|901
|2008.10.16 11:43
|buy
|259
|1.00
|71.18
|69.68
|72.43
|902
|2008.10.16 12:40
|modify
|259
|1.00
|71.18
|71.53
|72.43
|903
|2008.10.16 12:43
|modify
|259
|1.00
|71.18
|71.78
|72.43
|904
|2008.10.16 12:47
|s/l
|259
|1.00
|71.78
|71.78
|72.43
|600.00
|40000.00
|905
|2008.10.16 13:31
|buy
|260
|1.00
|70.75
|69.25
|72.00
|906
|2008.10.16 13:40
|modify
|260
|1.00
|70.75
|71.10
|72.00
|907
|2008.10.16 13:41
|s/l
|260
|1.00
|71.10
|71.10
|72.00
|350.00
|40350.00
|908
|2008.10.16 14:05
|sell
|261
|1.00
|70.51
|72.01
|69.26
|909
|2008.10.16 14:09
|modify
|261
|1.00
|70.51
|70.16
|69.26
|910
|2008.10.16 14:10
|s/l
|261
|1.00
|70.16
|70.16
|69.26
|350.00
|40700.00
|911
|2008.10.16 14:14
|sell
|262
|1.00
|69.96
|71.46
|68.71
|912
|2008.10.16 15:00
|modify
|262
|1.00
|69.96
|69.61
|68.71
|913
|2008.10.16 15:00
|modify
|262
|1.00
|69.96
|69.36
|68.71
|914
|2008.10.16 15:00
|modify
|262
|1.00
|69.96
|69.11
|68.71
|915
|2008.10.16 15:00
|modify
|262
|1.00
|69.96
|69.01
|68.71
|916
|2008.10.16 15:00
|modify
|262
|1.00
|69.96
|68.91
|68.71
|917
|2008.10.16 15:00
|s/l
|262
|1.00
|68.91
|68.91
|68.71
|1050.00
|41750.00
|918
|2008.10.16 15:00
|buy
|263
|1.00
|68.92
|67.42
|70.17
|919
|2008.10.16 15:02
|modify
|263
|1.00
|68.92
|69.27
|70.17
|920
|2008.10.16 15:02
|modify
|263
|1.00
|68.92
|69.52
|70.17
|921
|2008.10.16 15:02
|s/l
|263
|1.00
|69.52
|69.52
|70.17
|600.00
|42350.00
|922
|2008.10.16 15:08
|buy
|264
|1.00
|68.71
|67.21
|69.96
|923
|2008.10.16 15:33
|s/l
|264
|1.00
|67.21
|67.21
|69.96
|-1500.00
|40850.00
|924
|2008.10.16 15:33
|buy
|265
|1.00
|67.26
|65.76
|68.51
|925
|2008.10.16 15:54
|modify
|265
|1.00
|67.26
|67.61
|68.51
|926
|2008.10.16 15:56
|modify
|265
|1.00
|67.26
|67.86
|68.51
|927
|2008.10.16 15:57
|modify
|265
|1.00
|67.26
|68.11
|68.51
|928
|2008.10.16 15:58
|s/l
|265
|1.00
|68.11
|68.11
|68.51
|850.00
|41700.00
|929
|2008.10.16 16:10
|sell
|266
|1.00
|68.46
|69.96
|67.21
|930
|2008.10.16 16:43
|modify
|266
|1.00
|68.46
|68.11
|67.21
|931
|2008.10.16 16:44
|s/l
|266
|1.00
|68.11
|68.11
|67.21
|350.00
|42050.00
|932
|2008.10.16 16:57
|buy
|267
|1.00
|67.72
|66.22
|68.97
|933
|2008.10.16 17:14
|modify
|267
|1.00
|67.72
|68.07
|68.97
|934
|2008.10.16 17:15
|modify
|267
|1.00
|67.72
|68.32
|68.97
|935
|2008.10.16 17:19
|s/l
|267
|1.00
|68.32
|68.32
|68.97
|600.00
|42650.00
|936
|2008.10.16 17:58
|sell
|268
|1.00
|68.61
|70.11
|67.36
|937
|2008.10.16 18:21
|modify
|268
|1.00
|68.61
|68.26
|67.36
|938
|2008.10.16 18:21
|modify
|268
|1.00
|68.61
|68.01
|67.36
|939
|2008.10.16 18:22
|s/l
|268
|1.00
|68.01
|68.01
|67.36
|600.00
|43250.00
|940
|2008.10.16 18:28
|sell
|269
|1.00
|67.61
|69.11
|66.36
|941
|2008.10.16 19:45
|s/l
|269
|1.00
|69.11
|69.11
|66.36
|-1500.00
|41750.00
|942
|2008.10.17 05:15
|buy
|270
|1.00
|70.45
|68.95
|71.70
|943
|2008.10.17 08:16
|s/l
|270
|1.00
|68.95
|68.95
|71.70
|-1500.00
|40250.00
|944
|2008.10.17 08:16
|sell
|271
|1.00
|68.94
|70.44
|67.69
|945
|2008.10.17 09:11
|modify
|271
|1.00
|68.94
|68.59
|67.69
|946
|2008.10.17 09:14
|s/l
|271
|1.00
|68.59
|68.59
|67.69
|350.00
|40600.00
|947
|2008.10.17 09:29
|sell
|272
|1.00
|68.39
|69.89
|67.14
|948
|2008.10.17 12:11
|modify
|272
|1.00
|68.39
|68.04
|67.14
|949
|2008.10.17 12:13
|modify
|272
|1.00
|68.39
|67.79
|67.14
|950
|2008.10.17 12:15
|s/l
|272
|1.00
|67.79
|67.79
|67.14
|600.00
|41200.00
|951
|2008.10.17 12:57
|sell
|273
|1.00
|68.47
|69.97
|67.22
|952
|2008.10.17 13:03
|modify
|273
|1.00
|68.47
|68.12
|67.22
|953
|2008.10.17 13:04
|s/l
|273
|1.00
|68.12
|68.12
|67.22
|350.00
|41550.00
|954
|2008.10.17 13:30
|sell
|274
|1.00
|68.44
|69.94
|67.19
|955
|2008.10.17 14:05
|s/l
|274
|1.00
|69.94
|69.94
|67.19
|-1500.00
|40050.00
|956
|2008.10.17 14:05
|buy
|275
|1.00
|69.95
|68.45
|71.20
|957
|2008.10.17 15:27
|s/l
|275
|1.00
|68.45
|68.45
|71.20
|-1500.00
|38550.00
|958
|2008.10.17 15:27
|sell
|276
|1.00
|68.41
|69.91
|67.16
|959
|2008.10.17 16:48
|s/l
|276
|1.00
|69.91
|69.91
|67.16
|-1500.00
|37050.00
|960
|2008.10.17 16:48
|buy
|277
|1.00
|69.92
|68.42
|71.17
|961
|2008.10.17 16:54
|modify
|277
|1.00
|69.92
|70.27
|71.17
|962
|2008.10.17 16:55
|modify
|277
|1.00
|69.92
|70.52
|71.17
|963
|2008.10.17 16:58
|modify
|277
|1.00
|69.92
|70.77
|71.17
|964
|2008.10.17 16:58
|modify
|277
|1.00
|69.92
|70.87
|71.17
|965
|2008.10.17 16:58
|modify
|277
|1.00
|69.92
|70.97
|71.17
|966
|2008.10.17 16:59
|t/p
|277
|1.00
|71.17
|70.97
|71.17
|1250.00
|38300.00
|967
|2008.10.17 16:59
|sell
|278
|1.00
|71.17
|72.67
|69.92
|968
|2008.10.17 17:07
|modify
|278
|1.00
|71.17
|70.82
|69.92
|969
|2008.10.17 17:08
|s/l
|278
|1.00
|70.82
|70.82
|69.92
|350.00
|38650.00
|970
|2008.10.17 17:30
|sell
|279
|1.00
|71.54
|73.04
|70.29
|971
|2008.10.17 17:54
|modify
|279
|1.00
|71.54
|71.19
|70.29
|972
|2008.10.17 17:54
|modify
|279
|1.00
|71.54
|70.94
|70.29
|973
|2008.10.17 17:55
|s/l
|279
|1.00
|70.94
|70.94
|70.29
|600.00
|39250.00
|974
|2008.10.17 18:21
|buy
|280
|1.00
|70.62
|69.12
|71.87
|975
|2008.10.20 04:48
|modify
|280
|1.00
|70.62
|70.97
|71.87
|976
|2008.10.20 05:49
|s/l
|280
|1.00
|70.97
|70.97
|71.87
|350.00
|39600.00
|977
|2008.10.20 06:26
|buy
|281
|1.00
|70.74
|69.24
|71.99
|978
|2008.10.20 06:39
|modify
|281
|1.00
|70.74
|71.09
|71.99
|979
|2008.10.20 06:51
|modify
|281
|1.00
|70.74
|71.34
|71.99
|980
|2008.10.20 07:02
|s/l
|281
|1.00
|71.34
|71.34
|71.99
|600.00
|40200.00
|981
|2008.10.20 07:49
|sell
|282
|1.00
|70.71
|72.21
|69.46
|982
|2008.10.20 08:20
|modify
|282
|1.00
|70.71
|70.36
|69.46
|983
|2008.10.20 08:29
|s/l
|282
|1.00
|70.36
|70.36
|69.46
|350.00
|40550.00
|984
|2008.10.20 08:44
|buy
|283
|1.00
|70.91
|69.41
|72.16
|985
|2008.10.20 10:15
|modify
|283
|1.00
|70.91
|71.26
|72.16
|986
|2008.10.20 10:22
|s/l
|283
|1.00
|71.26
|71.26
|72.16
|350.00
|40900.00
|987
|2008.10.20 10:24
|buy
|284
|1.00
|71.61
|70.11
|72.86
|988
|2008.10.20 15:03
|s/l
|284
|1.00
|70.11
|70.11
|72.86
|-1500.00
|39400.00
|989
|2008.10.20 15:03
|sell
|285
|1.00
|70.11
|71.61
|68.86
|990
|2008.10.20 15:11
|modify
|285
|1.00
|70.11
|69.76
|68.86
|991
|2008.10.20 15:12
|s/l
|285
|1.00
|69.76
|69.76
|68.86
|350.00
|39750.00
|992
|2008.10.20 15:18
|buy
|286
|1.00
|69.52
|68.02
|70.77
|993
|2008.10.20 15:30
|modify
|286
|1.00
|69.52
|69.87
|70.77
|994
|2008.10.20 15:34
|s/l
|286
|1.00
|69.87
|69.87
|70.77
|350.00
|40100.00
|995
|2008.10.20 15:59
|sell
|287
|1.00
|70.74
|72.24
|69.49
|996
|2008.10.20 17:20
|s/l
|287
|1.00
|72.24
|72.24
|69.49
|-1500.00
|38600.00
|997
|2008.10.20 17:20
|sell
|288
|1.00
|72.40
|73.90
|71.15
|998
|2008.10.20 18:18
|modify
|288
|1.00
|72.40
|72.05
|71.15
|999
|2008.10.20 18:20
|s/l
|288
|1.00
|72.05
|72.05
|71.15
|350.00
|38950.00
|1000
|2008.10.20 18:28
|buy
|289
|1.00
|71.73
|70.23
|72.98
|1001
|2008.10.20 19:00
|modify
|289
|1.00
|71.73
|72.08
|72.98
|1002
|2008.10.20 19:02
|s/l
|289
|1.00
|72.08
|72.08
|72.98
|350.00
|39300.00
|1003
|2008.10.21 07:29
|sell
|290
|1.00
|71.62
|73.12
|70.37
|1004
|2008.10.21 07:48
|modify
|290
|1.00
|71.62
|71.27
|70.37
|1005
|2008.10.21 07:50
|modify
|290
|1.00
|71.62
|71.02
|70.37
|1006
|2008.10.21 07:54
|s/l
|290
|1.00
|71.02
|71.02
|70.37
|600.00
|39900.00
|1007
|2008.10.21 09:14
|sell
|291
|1.00
|71.44
|72.94
|70.19
|1008
|2008.10.21 11:12
|modify
|291
|1.00
|71.44
|71.09
|70.19
|1009
|2008.10.21 11:33
|modify
|291
|1.00
|71.44
|70.84
|70.19
|1010
|2008.10.21 11:45
|s/l
|291
|1.00
|70.84
|70.84
|70.19
|600.00
|40500.00
|1011
|2008.10.21 12:10
|sell
|292
|1.00
|70.44
|71.94
|69.19
|1012
|2008.10.21 12:43
|modify
|292
|1.00
|70.44
|70.09
|69.19
|1013
|2008.10.21 12:49
|modify
|292
|1.00
|70.44
|69.84
|69.19
|1014
|2008.10.21 12:50
|s/l
|292
|1.00
|69.84
|69.84
|69.19
|600.00
|41100.00
|1015
|2008.10.21 12:52
|buy
|293
|1.00
|69.66
|68.16
|70.91
|1016
|2008.10.21 15:58
|s/l
|293
|1.00
|68.16
|68.16
|70.91
|-1500.00
|39600.00
|1017
|2008.10.21 15:58
|buy
|294
|1.00
|68.18
|66.68
|69.43
|1018
|2008.10.21 16:35
|modify
|294
|1.00
|68.18
|68.53
|69.43
|1019
|2008.10.21 16:37
|modify
|294
|1.00
|68.18
|68.78
|69.43
|1020
|2008.10.21 16:37
|s/l
|294
|1.00
|68.78
|68.78
|69.43
|600.00
|40200.00
|1021
|2008.10.21 17:20
|sell
|295
|1.00
|69.03
|70.53
|67.78
|1022
|2008.10.22 03:10
|modify
|295
|1.00
|69.03
|68.68
|67.78
|1023
|2008.10.22 03:13
|modify
|295
|1.00
|69.03
|68.43
|67.78
|1024
|2008.10.22 03:40
|modify
|295
|1.00
|69.03
|68.18
|67.78
|1025
|2008.10.22 03:57
|modify
|295
|1.00
|69.03
|68.08
|67.78
|1026
|2008.10.22 03:59
|modify
|295
|1.00
|69.03
|67.98
|67.78
|1027
|2008.10.22 04:03
|t/p
|295
|1.00
|67.78
|67.98
|67.78
|1250.00
|41450.00
|1028
|2008.10.22 06:24
|sell
|296
|1.00
|66.82
|68.32
|65.57
|1029
|2008.10.22 13:41
|modify
|296
|1.00
|66.82
|66.47
|65.57
|1030
|2008.10.22 13:42
|modify
|296
|1.00
|66.82
|66.22
|65.57
|1031
|2008.10.22 13:43
|s/l
|296
|1.00
|66.22
|66.22
|65.57
|600.00
|42050.00
|1032
|2008.10.22 13:54
|sell
|297
|1.00
|65.98
|67.48
|64.73
|1033
|2008.10.22 14:35
|modify
|297
|1.00
|65.98
|65.63
|64.73
|1034
|2008.10.22 14:35
|s/l
|297
|1.00
|65.63
|65.63
|64.73
|350.00
|42400.00
|1035
|2008.10.22 14:35
|buy
|298
|1.00
|65.63
|64.13
|66.88
|1036
|2008.10.22 14:36
|modify
|298
|1.00
|65.63
|65.98
|66.88
|1037
|2008.10.22 14:37
|modify
|298
|1.00
|65.63
|66.23
|66.88
|1038
|2008.10.22 14:37
|s/l
|298
|1.00
|66.23
|66.23
|66.88
|600.00
|43000.00
|1039
|2008.10.22 14:50
|sell
|299
|1.00
|66.59
|68.09
|65.34
|1040
|2008.10.22 14:58
|modify
|299
|1.00
|66.59
|66.24
|65.34
|1041
|2008.10.22 15:00
|modify
|299
|1.00
|66.59
|65.99
|65.34
|1042
|2008.10.22 15:01
|modify
|299
|1.00
|66.59
|65.74
|65.34
|1043
|2008.10.22 15:01
|s/l
|299
|1.00
|65.74
|65.74
|65.34
|850.00
|43850.00
|1044
|2008.10.22 15:58
|sell
|300
|1.00
|66.26
|67.76
|65.01
|1045
|2008.10.22 16:41
|modify
|300
|1.00
|66.26
|65.91
|65.01
|1046
|2008.10.22 16:46
|modify
|300
|1.00
|66.26
|65.66
|65.01
|1047
|2008.10.22 16:46
|modify
|300
|1.00
|66.26
|65.41
|65.01
|1048
|2008.10.22 16:46
|modify
|300
|1.00
|66.26
|65.31
|65.01
|1049
|2008.10.22 16:47
|modify
|300
|1.00
|66.26
|65.21
|65.01
|1050
|2008.10.22 16:47
|s/l
|300
|1.00
|65.21
|65.21
|65.01
|1050.00
|44900.00
|1051
|2008.10.22 16:47
|sell
|301
|1.00
|65.17
|66.67
|63.92
|1052
|2008.10.22 17:16
|modify
|301
|1.00
|65.17
|64.82
|63.92
|1053
|2008.10.22 17:16
|s/l
|301
|1.00
|64.82
|64.82
|63.92
|350.00
|45250.00
|1054
|2008.10.22 17:16
|buy
|302
|1.00
|64.83
|63.33
|66.08
|1055
|2008.10.22 18:21
|modify
|302
|1.00
|64.83
|65.18
|66.08
|1056
|2008.10.22 18:22
|s/l
|302
|1.00
|65.18
|65.18
|66.08
|350.00
|45600.00
|1057
|2008.10.23 05:07
|sell
|303
|1.00
|64.83
|66.33
|63.58
|1058
|2008.10.23 12:24
|modify
|303
|1.00
|64.83
|64.48
|63.58
|1059
|2008.10.23 12:26
|s/l
|303
|1.00
|64.48
|64.48
|63.58
|350.00
|45950.00
|1060
|2008.10.23 12:33
|sell
|304
|1.00
|64.17
|65.67
|62.92
|1061
|2008.10.23 13:09
|s/l
|304
|1.00
|65.67
|65.67
|62.92
|-1500.00
|44450.00
|1062
|2008.10.23 13:09
|buy
|305
|1.00
|65.63
|64.13
|66.88
|1063
|2008.10.23 14:40
|modify
|305
|1.00
|65.63
|65.98
|66.88
|1064
|2008.10.23 14:42
|modify
|305
|1.00
|65.63
|66.23
|66.88
|1065
|2008.10.23 14:42
|s/l
|305
|1.00
|66.23
|66.23
|66.88
|600.00
|45050.00
|1066
|2008.10.23 14:42
|buy
|306
|1.00
|66.29
|64.79
|67.54
|1067
|2008.10.23 14:55
|modify
|306
|1.00
|66.29
|66.64
|67.54
|1068
|2008.10.23 14:56
|s/l
|306
|1.00
|66.64
|66.64
|67.54
|350.00
|45400.00
|1069
|2008.10.23 14:56
|buy
|307
|1.00
|66.68
|65.18
|67.93
|1070
|2008.10.23 15:01
|modify
|307
|1.00
|66.68
|67.03
|67.93
|1071
|2008.10.23 15:01
|s/l
|307
|1.00
|67.03
|67.03
|67.93
|350.00
|45750.00
|1072
|2008.10.23 15:01
|sell
|308
|1.00
|67.03
|68.53
|65.78
|1073
|2008.10.23 15:08
|modify
|308
|1.00
|67.03
|66.68
|65.78
|1074
|2008.10.23 15:09
|s/l
|308
|1.00
|66.68
|66.68
|65.78
|350.00
|46100.00
|1075
|2008.10.23 15:29
|sell
|309
|1.00
|67.16
|68.66
|65.91
|1076
|2008.10.23 16:17
|modify
|309
|1.00
|67.16
|66.81
|65.91
|1077
|2008.10.23 16:17
|s/l
|309
|1.00
|66.81
|66.81
|65.91
|350.00
|46450.00
|1078
|2008.10.23 16:28
|buy
|310
|1.00
|66.65
|65.15
|67.90
|1079
|2008.10.23 19:48
|modify
|310
|1.00
|66.65
|67.00
|67.90
|1080
|2008.10.23 19:49
|s/l
|310
|1.00
|67.00
|67.00
|67.90
|350.00
|46800.00
|1081
|2008.10.24 05:33
|sell
|311
|1.00
|65.38
|66.88
|64.13
|1082
|2008.10.24 07:37
|modify
|311
|1.00
|65.38
|65.03
|64.13
|1083
|2008.10.24 07:40
|s/l
|311
|1.00
|65.03
|65.03
|64.13
|350.00
|47150.00
|1084
|2008.10.24 07:44
|sell
|312
|1.00
|64.81
|66.31
|63.56
|1085
|2008.10.24 08:20
|modify
|312
|1.00
|64.81
|64.46
|63.56
|1086
|2008.10.24 08:21
|s/l
|312
|1.00
|64.46
|64.46
|63.56
|350.00
|47500.00
|1087
|2008.10.24 08:24
|sell
|313
|1.00
|64.28
|65.78
|63.03
|1088
|2008.10.24 08:27
|modify
|313
|1.00
|64.28
|63.93
|63.03
|1089
|2008.10.24 08:29
|modify
|313
|1.00
|64.28
|63.68
|63.03
|1090
|2008.10.24 08:30
|modify
|313
|1.00
|64.28
|63.43
|63.03
|1091
|2008.10.24 08:30
|modify
|313
|1.00
|64.28
|63.33
|63.03
|1092
|2008.10.24 08:30
|modify
|313
|1.00
|64.28
|63.23
|63.03
|1093
|2008.10.24 08:30
|t/p
|313
|1.00
|63.03
|63.23
|63.03
|1250.00
|48750.00
|1094
|2008.10.24 08:30
|buy
|314
|1.00
|62.99
|61.49
|64.24
|1095
|2008.10.24 08:35
|modify
|314
|1.00
|62.99
|63.34
|64.24
|1096
|2008.10.24 08:35
|s/l
|314
|1.00
|63.34
|63.34
|64.24
|350.00
|49100.00
|1097
|2008.10.24 09:13
|buy
|315
|1.00
|62.69
|61.19
|63.94
|1098
|2008.10.24 09:14
|s/l
|315
|1.00
|61.19
|61.19
|63.94
|-1500.00
|47600.00
|1099
|2008.10.24 09:14
|buy
|316
|1.00
|61.19
|59.69
|62.44
|1100
|2008.10.24 09:14
|modify
|316
|1.00
|61.19
|61.54
|62.44
|1101
|2008.10.24 09:14
|modify
|316
|1.00
|61.19
|61.79
|62.44
|1102
|2008.10.24 09:15
|modify
|316
|1.00
|61.19
|62.04
|62.44
|1103
|2008.10.24 09:15
|modify
|316
|1.00
|61.19
|62.14
|62.44
|1104
|2008.10.24 09:16
|modify
|316
|1.00
|61.19
|62.24
|62.44
|1105
|2008.10.24 09:16
|t/p
|316
|1.00
|62.44
|62.24
|62.44
|1250.00
|48850.00
|1106
|2008.10.24 10:49
|buy
|317
|1.00
|61.84
|60.34
|63.09
|1107
|2008.10.24 13:37
|modify
|317
|1.00
|61.84
|62.19
|63.09
|1108
|2008.10.24 13:37
|modify
|317
|1.00
|61.84
|62.44
|63.09
|1109
|2008.10.24 13:37
|s/l
|317
|1.00
|62.44
|62.44
|63.09
|600.00
|49450.00
|1110
|2008.10.24 13:37
|sell
|318
|1.00
|62.34
|63.84
|61.09
|1111
|2008.10.24 13:39
|modify
|318
|1.00
|62.34
|61.99
|61.09
|1112
|2008.10.24 13:39
|s/l
|318
|1.00
|61.99
|61.99
|61.09
|350.00
|49800.00
|1113
|2008.10.24 13:48
|buy
|319
|1.00
|62.55
|61.05
|63.80
|1114
|2008.10.24 14:04
|modify
|319
|1.00
|62.55
|62.90
|63.80
|1115
|2008.10.24 14:05
|modify
|319
|1.00
|62.55
|63.15
|63.80
|1116
|2008.10.24 14:06
|modify
|319
|1.00
|62.55
|63.40
|63.80
|1117
|2008.10.24 14:07
|s/l
|319
|1.00
|63.40
|63.40
|63.80
|850.00
|50650.00
|1118
|2008.10.24 15:20
|buy
|320
|1.00
|62.84
|61.34
|64.09
|1119
|2008.10.24 18:05
|s/l
|320
|1.00
|61.34
|61.34
|64.09
|-1500.00
|49150.00
|1120
|2008.10.24 18:05
|sell
|321
|1.00
|61.32
|62.82
|60.07
|1121
|2008.10.24 19:00
|s/l
|321
|1.00
|62.82
|62.82
|60.07
|-1500.00
|47650.00
|1122
|2008.10.27 07:13
|sell
|322
|1.00
|60.88
|62.38
|59.63
|1123
|2008.10.27 07:45
|modify
|322
|1.00
|60.88
|60.53
|59.63
|1124
|2008.10.27 07:49
|modify
|322
|1.00
|60.88
|60.28
|59.63
|1125
|2008.10.27 07:50
|modify
|322
|1.00
|60.88
|60.03
|59.63
|1126
|2008.10.27 07:50
|modify
|322
|1.00
|60.88
|59.93
|59.63
|1127
|2008.10.27 08:01
|modify
|322
|1.00
|60.88
|59.83
|59.63
|1128
|2008.10.27 08:04
|s/l
|322
|1.00
|59.83
|59.83
|59.63
|1050.00
|48700.00
|1129
|2008.10.27 08:19
|buy
|323
|1.00
|59.66
|58.16
|60.91
|1130
|2008.10.27 10:10
|modify
|323
|1.00
|59.66
|60.01
|60.91
|1131
|2008.10.27 10:11
|s/l
|323
|1.00
|60.01
|60.01
|60.91
|350.00
|49050.00
|1132
|2008.10.27 10:12
|sell
|324
|1.00
|60.19
|61.69
|58.94
|1133
|2008.10.27 11:59
|modify
|324
|1.00
|60.19
|59.84
|58.94
|1134
|2008.10.27 12:00
|s/l
|324
|1.00
|59.84
|59.84
|58.94
|350.00
|49400.00
|1135
|2008.10.27 12:28
|buy
|325
|1.00
|60.38
|58.88
|61.63
|1136
|2008.10.27 12:57
|modify
|325
|1.00
|60.38
|60.73
|61.63
|1137
|2008.10.27 12:57
|modify
|325
|1.00
|60.38
|60.98
|61.63
|1138
|2008.10.27 12:58
|modify
|325
|1.00
|60.38
|61.23
|61.63
|1139
|2008.10.27 12:58
|s/l
|325
|1.00
|61.23
|61.23
|61.63
|850.00
|50250.00
|1140
|2008.10.27 12:58
|buy
|326
|1.00
|61.27
|59.77
|62.52
|1141
|2008.10.27 13:03
|modify
|326
|1.00
|61.27
|61.62
|62.52
|1142
|2008.10.27 13:04
|s/l
|326
|1.00
|61.62
|61.62
|62.52
|350.00
|50600.00
|1143
|2008.10.27 13:04
|buy
|327
|1.00
|61.67
|60.17
|62.92
|1144
|2008.10.27 14:54
|s/l
|327
|1.00
|60.17
|60.17
|62.92
|-1500.00
|49100.00
|1145
|2008.10.27 14:54
|sell
|328
|1.00
|60.14
|61.64
|58.89
|1146
|2008.10.27 16:11
|s/l
|328
|1.00
|61.64
|61.64
|58.89
|-1500.00
|47600.00
|1147
|2008.10.27 16:11
|buy
|329
|1.00
|61.68
|60.18
|62.93
|1148
|2008.10.27 16:59
|modify
|329
|1.00
|61.68
|62.03
|62.93
|1149
|2008.10.27 17:02
|modify
|329
|1.00
|61.68
|62.28
|62.93
|1150
|2008.10.27 17:02
|modify
|329
|1.00
|61.68
|62.53
|62.93
|1151
|2008.10.27 17:02
|s/l
|329
|1.00
|62.53
|62.53
|62.93
|850.00
|48450.00
|1152
|2008.10.27 17:02
|sell
|330
|1.00
|62.53
|64.03
|61.28
|1153
|2008.10.27 18:23
|modify
|330
|1.00
|62.53
|62.18
|61.28
|1154
|2008.10.27 18:23
|modify
|330
|1.00
|62.53
|61.93
|61.28
|1155
|2008.10.27 18:23
|s/l
|330
|1.00
|61.93
|61.93
|61.28
|600.00
|49050.00
|1156
|2008.10.27 18:23
|buy
|331
|1.00
|62.10
|60.60
|63.35
|1157
|2008.10.27 18:41
|s/l
|331
|1.00
|60.60
|60.60
|63.35
|-1500.00
|47550.00
|1158
|2008.10.27 18:41
|sell
|332
|1.00
|60.64
|62.14
|59.39
|1159
|2008.10.27 20:09
|modify
|332
|1.00
|60.64
|60.29
|59.39
|1160
|2008.10.27 20:34
|s/l
|332
|1.00
|60.29
|60.29
|59.39
|350.00
|47900.00
|1161
|2008.10.28 06:49
|sell
|333
|1.00
|62.32
|63.82
|61.07
|1162
|2008.10.28 07:05
|modify
|333
|1.00
|62.32
|61.97
|61.07
|1163
|2008.10.28 07:07
|modify
|333
|1.00
|62.32
|61.72
|61.07
|1164
|2008.10.28 07:08
|s/l
|333
|1.00
|61.72
|61.72
|61.07
|600.00
|48500.00
|1165
|2008.10.28 08:02
|sell
|334
|1.00
|61.30
|62.80
|60.05
|1166
|2008.10.28 08:03
|modify
|334
|1.00
|61.30
|60.95
|60.05
|1167
|2008.10.28 08:03
|s/l
|334
|1.00
|60.95
|60.95
|60.05
|350.00
|48850.00
|1168
|2008.10.28 08:03
|sell
|335
|1.00
|60.90
|62.40
|59.65
|1169
|2008.10.28 10:56
|s/l
|335
|1.00
|62.40
|62.40
|59.65
|-1500.00
|47350.00
|1170
|2008.10.28 10:56
|buy
|336
|1.00
|62.41
|60.91
|63.66
|1171
|2008.10.28 12:13
|modify
|336
|1.00
|62.41
|62.76
|63.66
|1172
|2008.10.28 12:14
|s/l
|336
|1.00
|62.76
|62.76
|63.66
|350.00
|47700.00
|1173
|2008.10.28 12:14
|buy
|337
|1.00
|62.81
|61.31
|64.06
|1174
|2008.10.28 14:18
|s/l
|337
|1.00
|61.31
|61.31
|64.06
|-1500.00
|46200.00
|1175
|2008.10.28 14:18
|sell
|338
|1.00
|61.30
|62.80
|60.05
|1176
|2008.10.28 14:59
|modify
|338
|1.00
|61.30
|60.95
|60.05
|1177
|2008.10.28 15:00
|s/l
|338
|1.00
|60.95
|60.95
|60.05
|350.00
|46550.00
|1178
|2008.10.28 15:43
|sell
|339
|1.00
|61.64
|63.14
|60.39
|1179
|2008.10.28 16:22
|modify
|339
|1.00
|61.64
|61.29
|60.39
|1180
|2008.10.28 16:55
|modify
|339
|1.00
|61.64
|61.04
|60.39
|1181
|2008.10.28 16:58
|s/l
|339
|1.00
|61.04
|61.04
|60.39
|600.00
|47150.00
|1182
|2008.10.28 17:16
|sell
|340
|1.00
|60.83
|62.33
|59.58
|1183
|2008.10.28 17:36
|modify
|340
|1.00
|60.83
|60.48
|59.58
|1184
|2008.10.28 17:36
|modify
|340
|1.00
|60.83
|60.23
|59.58
|1185
|2008.10.28 17:36
|s/l
|340
|1.00
|60.23
|60.23
|59.58
|600.00
|47750.00
|1186
|2008.10.28 17:36
|sell
|341
|1.00
|60.21
|61.71
|58.96
|1187
|2008.10.28 17:56
|modify
|341
|1.00
|60.21
|59.86
|58.96
|1188
|2008.10.28 17:57
|s/l
|341
|1.00
|59.86
|59.86
|58.96
|350.00
|48100.00
|1189
|2008.10.28 18:43
|sell
|342
|1.00
|60.67
|62.17
|59.42
|1190
|2008.10.28 20:01
|s/l
|342
|1.00
|62.17
|62.17
|59.42
|-1500.00
|46600.00
|1191
|2008.10.29 06:32
|sell
|343
|1.00
|62.03
|63.53
|60.78
|1192
|2008.10.29 08:35
|modify
|343
|1.00
|62.03
|61.68
|60.78
|1193
|2008.10.29 08:37
|s/l
|343
|1.00
|61.68
|61.68
|60.78
|350.00
|46950.00
|1194
|2008.10.29 08:41
|sell
|344
|1.00
|61.43
|62.93
|60.18
|1195
|2008.10.29 10:29
|s/l
|344
|1.00
|62.93
|62.93
|60.18
|-1500.00
|45450.00
|1196
|2008.10.29 10:29
|buy
|345
|1.00
|62.94
|61.44
|64.19
|1197
|2008.10.29 10:34
|modify
|345
|1.00
|62.94
|63.29
|64.19
|1198
|2008.10.29 10:40
|modify
|345
|1.00
|62.94
|63.54
|64.19
|1199
|2008.10.29 10:41
|modify
|345
|1.00
|62.94
|63.79
|64.19
|1200
|2008.10.29 10:41
|modify
|345
|1.00
|62.94
|63.89
|64.19
|1201
|2008.10.29 10:41
|modify
|345
|1.00
|62.94
|63.99
|64.19
|1202
|2008.10.29 10:42
|s/l
|345
|1.00
|63.99
|63.99
|64.19
|1050.00
|46500.00
|1203
|2008.10.29 11:35
|buy
|346
|1.00
|63.27
|61.77
|64.52
|1204
|2008.10.29 11:56
|modify
|346
|1.00
|63.27
|63.62
|64.52
|1205
|2008.10.29 12:00
|s/l
|346
|1.00
|63.62
|63.62
|64.52
|350.00
|46850.00
|1206
|2008.10.29 12:07
|buy
|347
|1.00
|64.02
|62.52
|65.27
|1207
|2008.10.29 12:39
|modify
|347
|1.00
|64.02
|64.37
|65.27
|1208
|2008.10.29 12:42
|s/l
|347
|1.00
|64.37
|64.37
|65.27
|350.00
|47200.00
|1209
|2008.10.29 13:00
|sell
|348
|1.00
|64.62
|66.12
|63.37
|1210
|2008.10.29 13:48
|modify
|348
|1.00
|64.62
|64.27
|63.37
|1211
|2008.10.29 13:49
|modify
|348
|1.00
|64.62
|64.02
|63.37
|1212
|2008.10.29 13:49
|s/l
|348
|1.00
|64.02
|64.02
|63.37
|600.00
|47800.00
|1213
|2008.10.29 14:02
|buy
|349
|1.00
|63.78
|62.28
|65.03
|1214
|2008.10.29 14:05
|modify
|349
|1.00
|63.78
|64.13
|65.03
|1215
|2008.10.29 14:06
|s/l
|349
|1.00
|64.13
|64.13
|65.03
|350.00
|48150.00
|1216
|2008.10.29 14:34
|sell
|350
|1.00
|64.93
|66.43
|63.68
|1217
|2008.10.29 14:36
|modify
|350
|1.00
|64.93
|64.58
|63.68
|1218
|2008.10.29 14:36
|s/l
|350
|1.00
|64.58
|64.58
|63.68
|350.00
|48500.00
|1219
|2008.10.29 14:42
|buy
|351
|1.00
|63.74
|62.24
|64.99
|1220
|2008.10.29 14:45
|modify
|351
|1.00
|63.74
|64.09
|64.99
|1221
|2008.10.29 14:46
|s/l
|351
|1.00
|64.09
|64.09
|64.99
|350.00
|48850.00
|1222
|2008.10.29 15:26
|sell
|352
|1.00
|65.17
|66.67
|63.92
|1223
|2008.10.29 15:51
|s/l
|352
|1.00
|66.67
|66.67
|63.92
|-1500.00
|47350.00
|1224
|2008.10.29 15:51
|sell
|353
|1.00
|66.62
|68.12
|65.37
|1225
|2008.10.29 16:06
|modify
|353
|1.00
|66.62
|66.27
|65.37
|1226
|2008.10.29 16:07
|modify
|353
|1.00
|66.62
|66.02
|65.37
|1227
|2008.10.29 16:11
|modify
|353
|1.00
|66.62
|65.77
|65.37
|1228
|2008.10.29 16:12
|s/l
|353
|1.00
|65.77
|65.77
|65.37
|850.00
|48200.00
|1229
|2008.10.29 17:07
|buy
|354
|1.00
|65.58
|64.08
|66.83
|1230
|2008.10.29 17:33
|modify
|354
|1.00
|65.58
|65.93
|66.83
|1231
|2008.10.29 17:37
|modify
|354
|1.00
|65.58
|66.18
|66.83
|1232
|2008.10.29 17:39
|s/l
|354
|1.00
|66.18
|66.18
|66.83
|600.00
|48800.00
|1233
|2008.10.29 18:34
|sell
|355
|1.00
|65.13
|66.63
|63.88
|1234
|2008.10.29 19:21
|s/l
|355
|1.00
|66.63
|66.63
|63.88
|-1500.00
|47300.00
|1235
|2008.10.29 19:21
|buy
|356
|1.00
|66.64
|65.14
|67.89
|1236
|2008.10.29 19:25
|modify
|356
|1.00
|66.64
|66.99
|67.89
|1237
|2008.10.29 19:26
|s/l
|356
|1.00
|66.99
|66.99
|67.89
|350.00
|47650.00
|1238
|2008.10.30 06:46
|buy
|357
|1.00
|68.02
|66.52
|69.27
|1239
|2008.10.30 09:47
|s/l
|357
|1.00
|66.52
|66.52
|69.27
|-1500.00
|46150.00
|1240
|2008.10.30 09:47
|sell
|358
|1.00
|66.43
|67.93
|65.18
|1241
|2008.10.30 10:05
|modify
|358
|1.00
|66.43
|66.08
|65.18
|1242
|2008.10.30 10:06
|s/l
|358
|1.00
|66.08
|66.08
|65.18
|350.00
|46500.00
|1243
|2008.10.30 10:15
|sell
|359
|1.00
|65.78
|67.28
|64.53
|1244
|2008.10.30 13:25
|modify
|359
|1.00
|65.78
|65.43
|64.53
|1245
|2008.10.30 13:27
|s/l
|359
|1.00
|65.43
|65.43
|64.53
|350.00
|46850.00
|1246
|2008.10.30 13:40
|sell
|360
|1.00
|65.11
|66.61
|63.86
|1247
|2008.10.30 13:52
|modify
|360
|1.00
|65.11
|64.76
|63.86
|1248
|2008.10.30 13:54
|s/l
|360
|1.00
|64.76
|64.76
|63.86
|350.00
|47200.00
|1249
|2008.10.30 13:57
|buy
|361
|1.00
|64.43
|62.93
|65.68
|1250
|2008.10.30 14:23
|s/l
|361
|1.00
|62.93
|62.93
|65.68
|-1500.00
|45700.00
|1251
|2008.10.30 14:23
|buy
|362
|1.00
|62.95
|61.45
|64.20
|1252
|2008.10.30 14:26
|modify
|362
|1.00
|62.95
|63.30
|64.20
|1253
|2008.10.30 14:27
|s/l
|362
|1.00
|63.30
|63.30
|64.20
|350.00
|46050.00
|1254
|2008.10.30 15:32
|buy
|363
|1.00
|63.16
|61.66
|64.41
|1255
|2008.10.30 18:27
|modify
|363
|1.00
|63.16
|63.51
|64.41
|1256
|2008.10.30 18:27
|modify
|363
|1.00
|63.16
|63.76
|64.41
|1257
|2008.10.30 18:27
|s/l
|363
|1.00
|63.76
|63.76
|64.41
|600.00
|46650.00
|1258
|2008.10.30 19:28
|sell
|364
|1.00
|62.92
|64.42
|61.67
|1259
|2008.10.31 01:05
|modify
|364
|1.00
|62.92
|62.57
|61.67
|1260
|2008.10.31 01:45
|modify
|364
|1.00
|62.92
|62.32
|61.67
|1261
|2008.10.31 01:51
|s/l
|364
|1.00
|62.32
|62.32
|61.67
|600.00
|47250.00
|1262
|2008.10.31 08:07
|sell
|365
|1.00
|61.64
|63.14
|60.39
|1263
|2008.10.31 08:30
|modify
|365
|1.00
|61.64
|61.29
|60.39
|1264
|2008.10.31 08:30
|s/l
|365
|1.00
|61.29
|61.29
|60.39
|350.00
|47600.00
|1265
|2008.10.31 08:30
|sell
|366
|1.00
|61.24
|62.74
|59.99
|1266
|2008.10.31 08:51
|modify
|366
|1.00
|61.24
|60.89
|59.99
|1267
|2008.10.31 08:54
|s/l
|366
|1.00
|60.89
|60.89
|59.99
|350.00
|47950.00
|1268
|2008.10.31 08:58
|sell
|367
|1.00
|60.65
|62.15
|59.40
|1269
|2008.10.31 13:28
|s/l
|367
|1.00
|62.15
|62.15
|59.40
|-1500.00
|46450.00
|1270
|2008.10.31 13:28
|buy
|368
|1.00
|62.19
|60.69
|63.44
|1271
|2008.10.31 14:11
|modify
|368
|1.00
|62.19
|62.54
|63.44
|1272
|2008.10.31 14:12
|modify
|368
|1.00
|62.19
|62.79
|63.44
|1273
|2008.10.31 14:13
|s/l
|368
|1.00
|62.79
|62.79
|63.44
|600.00
|47050.00
|1274
|2008.10.31 15:11
|buy
|369
|1.00
|62.17
|60.67
|63.42
|1275
|2008.10.31 18:11
|modify
|369
|1.00
|62.17
|62.52
|63.42
|1276
|2008.10.31 18:11
|s/l
|369
|1.00
|62.52
|62.52
|63.42
|350.00
|47400.00
|1277
|2008.10.31 18:11
|buy
|370
|1.00
|62.57
|61.07
|63.82
|1278
|2008.10.31 18:21
|modify
|370
|1.00
|62.57
|62.92
|63.82
|1279
|2008.10.31 18:21
|modify
|370
|1.00
|62.57
|63.17
|63.82
|1280
|2008.10.31 18:22
|s/l
|370
|1.00
|63.17
|63.17
|63.82
|600.00
|48000.00
|1281
|2008.10.31 18:25
|sell
|371
|1.00
|63.34
|64.84
|62.09
|1282
|2008.10.31 18:26
|s/l
|371
|1.00
|64.84
|64.84
|62.09
|-1500.00
|46500.00
|1283
|2008.10.31 18:26
|sell
|372
|1.00
|64.85
|66.35
|63.60
|1284
|2008.10.31 18:28
|s/l
|372
|1.00
|66.35
|66.35
|63.60
|-1500.00
|45000.00
|1285
|2008.10.31 18:28
|sell
|373
|1.00
|66.33
|67.83
|65.08
|1286
|2008.10.31 18:29
|modify
|373
|1.00
|66.33
|65.98
|65.08
|1287
|2008.10.31 18:31
|s/l
|373
|1.00
|65.98
|65.98
|65.08
|350.00
|45350.00
|1288
|2008.11.03 06:22
|buy
|374
|1.00
|66.32
|64.82
|67.57
|1289
|2008.11.03 08:13
|s/l
|374
|1.00
|64.82
|64.82
|67.57
|-1500.00
|43850.00
|1290
|2008.11.03 08:13
|sell
|375
|1.00
|64.77
|66.27
|63.52
|1291
|2008.11.03 08:27
|modify
|375
|1.00
|64.77
|64.42
|63.52
|1292
|2008.11.03 08:30
|modify
|375
|1.00
|64.77
|64.17
|63.52
|1293
|2008.11.03 08:33
|s/l
|375
|1.00
|64.17
|64.17
|63.52
|600.00
|44450.00
|1294
|2008.11.03 08:35
|buy
|376
|1.00
|63.88
|62.38
|65.13
|1295
|2008.11.03 10:17
|modify
|376
|1.00
|63.88
|64.23
|65.13
|1296
|2008.11.03 10:21
|s/l
|376
|1.00
|64.23
|64.23
|65.13
|350.00
|44800.00
|1297
|2008.11.03 10:51
|sell
|377
|1.00
|64.50
|66.00
|63.25
|1298
|2008.11.03 12:47
|modify
|377
|1.00
|64.50
|64.15
|63.25
|1299
|2008.11.03 12:52
|s/l
|377
|1.00
|64.15
|64.15
|63.25
|350.00
|45150.00
|1300
|2008.11.03 12:52
|sell
|378
|1.00
|64.10
|65.60
|62.85
|1301
|2008.11.03 13:38
|modify
|378
|1.00
|64.10
|63.75
|62.85
|1302
|2008.11.03 13:41
|s/l
|378
|1.00
|63.75
|63.75
|62.85
|350.00
|45500.00
|1303
|2008.11.03 13:43
|sell
|379
|1.00
|63.49
|64.99
|62.24
|1304
|2008.11.03 14:01
|modify
|379
|1.00
|63.49
|63.14
|62.24
|1305
|2008.11.03 14:01
|s/l
|379
|1.00
|63.14
|63.14
|62.24
|350.00
|45850.00
|1306
|2008.11.03 14:01
|sell
|380
|1.00
|63.09
|64.59
|61.84
|1307
|2008.11.03 14:16
|modify
|380
|1.00
|63.09
|62.74
|61.84
|1308
|2008.11.03 14:18
|s/l
|380
|1.00
|62.74
|62.74
|61.84
|350.00
|46200.00
|1309
|2008.11.03 14:21
|buy
|381
|1.00
|62.47
|60.97
|63.72
|1310
|2008.11.03 14:40
|modify
|381
|1.00
|62.47
|62.82
|63.72
|1311
|2008.11.03 14:41
|modify
|381
|1.00
|62.47
|63.07
|63.72
|1312
|2008.11.03 14:47
|s/l
|381
|1.00
|63.07
|63.07
|63.72
|600.00
|46800.00
|1313
|2008.11.03 15:10
|buy
|382
|1.00
|62.37
|60.87
|63.62
|1314
|2008.11.03 15:15
|modify
|382
|1.00
|62.37
|62.72
|63.62
|1315
|2008.11.03 15:18
|s/l
|382
|1.00
|62.72
|62.72
|63.62
|350.00
|47150.00
|1316
|2008.11.03 15:40
|sell
|383
|1.00
|63.41
|64.91
|62.16
|1317
|2008.11.03 15:59
|modify
|383
|1.00
|63.41
|63.06
|62.16
|1318
|2008.11.03 16:00
|s/l
|383
|1.00
|63.06
|63.06
|62.16
|350.00
|47500.00
|1319
|2008.11.03 16:23
|sell
|384
|1.00
|62.32
|63.82
|61.07
|1320
|2008.11.03 16:33
|modify
|384
|1.00
|62.32
|61.97
|61.07
|1321
|2008.11.03 16:34
|s/l
|384
|1.00
|61.97
|61.97
|61.07
|350.00
|47850.00
|1322
|2008.11.03 16:34
|buy
|385
|1.00
|61.97
|60.47
|63.22
|1323
|2008.11.03 16:54
|modify
|385
|1.00
|61.97
|62.32
|63.22
|1324
|2008.11.03 17:00
|s/l
|385
|1.00
|62.32
|62.32
|63.22
|350.00
|48200.00
|1325
|2008.11.03 17:40
|sell
|386
|1.00
|61.76
|63.26
|60.51
|1326
|2008.11.03 17:43
|modify
|386
|1.00
|61.76
|61.41
|60.51
|1327
|2008.11.03 17:45
|s/l
|386
|1.00
|61.41
|61.41
|60.51
|350.00
|48550.00
|1328
|2008.11.03 17:50
|buy
|387
|1.00
|61.16
|59.66
|62.41
|1329
|2008.11.03 18:38
|modify
|387
|1.00
|61.16
|61.51
|62.41
|1330
|2008.11.03 18:44
|s/l
|387
|1.00
|61.51
|61.51
|62.41
|350.00
|48900.00
|1331
|2008.11.03 18:56
|buy
|388
|1.00
|60.91
|59.41
|62.16
|1332
|2008.11.03 19:03
|modify
|388
|1.00
|60.91
|61.26
|62.16
|1333
|2008.11.03 19:05
|modify
|388
|1.00
|60.91
|61.51
|62.16
|1334
|2008.11.03 19:06
|modify
|388
|1.00
|60.91
|61.76
|62.16
|1335
|2008.11.03 19:06
|modify
|388
|1.00
|60.91
|61.86
|62.16
|1336
|2008.11.03 19:06
|modify
|388
|1.00
|60.91
|61.96
|62.16
|1337
|2008.11.03 19:06
|s/l
|388
|1.00
|61.96
|61.96
|62.16
|1050.00
|49950.00
|1338
|2008.11.03 19:06
|sell
|389
|1.00
|61.84
|63.34
|60.59
|1339
|2008.11.03 19:10
|modify
|389
|1.00
|61.84
|61.49
|60.59
|1340
|2008.11.03 19:13
|s/l
|389
|1.00
|61.49
|61.49
|60.59
|350.00
|50300.00
|1341
|2008.11.03 19:24
|sell
|390
|1.00
|60.81
|62.31
|59.56
|1342
|2008.11.03 19:26
|modify
|390
|1.00
|60.81
|60.46
|59.56
|1343
|2008.11.03 19:27
|s/l
|390
|1.00
|60.46
|60.46
|59.56
|350.00
|50650.00
|1344
|2008.11.04 07:15
|buy
|391
|1.00
|59.85
|58.35
|61.10
|1345
|2008.11.04 10:54
|modify
|391
|1.00
|59.85
|60.20
|61.10
|1346
|2008.11.04 10:55
|s/l
|391
|1.00
|60.20
|60.20
|61.10
|350.00
|51000.00
|1347
|2008.11.04 11:13
|buy
|392
|1.00
|60.42
|58.92
|61.67
|1348
|2008.11.04 11:41
|modify
|392
|1.00
|60.42
|60.77
|61.67
|1349
|2008.11.04 11:43
|modify
|392
|1.00
|60.42
|61.02
|61.67
|1350
|2008.11.04 11:43
|modify
|392
|1.00
|60.42
|61.27
|61.67
|1351
|2008.11.04 11:44
|s/l
|392
|1.00
|61.27
|61.27
|61.67
|850.00
|51850.00
|1352
|2008.11.04 12:33
|buy
|393
|1.00
|61.51
|60.01
|62.76
|1353
|2008.11.04 14:02
|modify
|393
|1.00
|61.51
|61.86
|62.76
|1354
|2008.11.04 14:02
|modify
|393
|1.00
|61.51
|62.11
|62.76
|1355
|2008.11.04 14:04
|s/l
|393
|1.00
|62.11
|62.11
|62.76
|600.00
|52450.00
|1356
|2008.11.04 14:12
|sell
|394
|1.00
|62.39
|63.89
|61.14
|1357
|2008.11.04 15:31
|s/l
|394
|1.00
|63.89
|63.89
|61.14
|-1500.00
|50950.00
|1358
|2008.11.04 15:31
|sell
|395
|1.00
|63.84
|65.34
|62.59
|1359
|2008.11.04 16:05
|s/l
|395
|1.00
|65.34
|65.34
|62.59
|-1500.00
|49450.00
|1360
|2008.11.04 16:05
|sell
|396
|1.00
|65.29
|66.79
|64.04
|1361
|2008.11.04 16:18
|modify
|396
|1.00
|65.29
|64.94
|64.04
|1362
|2008.11.04 16:20
|modify
|396
|1.00
|65.29
|64.69
|64.04
|1363
|2008.11.04 16:22
|s/l
|396
|1.00
|64.69
|64.69
|64.04
|600.00
|50050.00
|1364
|2008.11.04 16:49
|sell
|397
|1.00
|65.66
|67.16
|64.41
|1365
|2008.11.04 17:16
|s/l
|397
|1.00
|67.16
|67.16
|64.41
|-1500.00
|48550.00
|1366
|2008.11.04 17:16
|sell
|398
|1.00
|67.12
|68.62
|65.87
|1367
|2008.11.04 17:19
|modify
|398
|1.00
|67.12
|66.77
|65.87
|1368
|2008.11.04 17:20
|s/l
|398
|1.00
|66.77
|66.77
|65.87
|350.00
|48900.00
|1369
|2008.11.04 17:22
|sell
|399
|1.00
|67.14
|68.64
|65.89
|1370
|2008.11.04 17:43
|modify
|399
|1.00
|67.14
|66.79
|65.89
|1371
|2008.11.04 17:53
|modify
|399
|1.00
|67.14
|66.54
|65.89
|1372
|2008.11.04 18:05
|s/l
|399
|1.00
|66.54
|66.54
|65.89
|600.00
|49500.00
|1373
|2008.11.04 18:13
|sell
|400
|1.00
|66.16
|67.66
|64.91
|1374
|2008.11.04 19:55
|modify
|400
|1.00
|66.16
|65.81
|64.91
|1375
|2008.11.04 19:58
|s/l
|400
|1.00
|65.81
|65.81
|64.91
|350.00
|49850.00
|1376
|2008.11.05 07:15
|sell
|401
|1.00
|64.46
|65.96
|63.21
|1377
|2008.11.05 07:19
|modify
|401
|1.00
|64.46
|64.11
|63.21
|1378
|2008.11.05 07:22
|s/l
|401
|1.00
|64.11
|64.11
|63.21
|350.00
|50200.00
|1379
|2008.11.05 07:44
|buy
|402
|1.00
|63.94
|62.44
|65.19
|1380
|2008.11.05 10:40
|modify
|402
|1.00
|63.94
|64.29
|65.19
|1381
|2008.11.05 10:43
|s/l
|402
|1.00
|64.29
|64.29
|65.19
|350.00
|50550.00
|1382
|2008.11.05 10:49
|buy
|403
|1.00
|64.60
|63.10
|65.85
|1383
|2008.11.05 11:51
|modify
|403
|1.00
|64.60
|64.95
|65.85
|1384
|2008.11.05 11:52
|modify
|403
|1.00
|64.60
|65.20
|65.85
|1385
|2008.11.05 11:54
|s/l
|403
|1.00
|65.20
|65.20
|65.85
|600.00
|51150.00
|1386
|2008.11.05 12:41
|buy
|404
|1.00
|65.67
|64.17
|66.92
|1387
|2008.11.05 14:02
|s/l
|404
|1.00
|64.17
|64.17
|66.92
|-1500.00
|49650.00
|1388
|2008.11.05 14:02
|sell
|405
|1.00
|64.16
|65.66
|62.91
|1389
|2008.11.05 16:07
|modify
|405
|1.00
|64.16
|63.81
|62.91
|1390
|2008.11.05 16:09
|modify
|405
|1.00
|64.16
|63.56
|62.91
|1391
|2008.11.05 16:10
|modify
|405
|1.00
|64.16
|63.31
|62.91
|1392
|2008.11.05 16:10
|modify
|405
|1.00
|64.16
|63.21
|62.91
|1393
|2008.11.05 16:10
|modify
|405
|1.00
|64.16
|63.11
|62.91
|1394
|2008.11.05 16:10
|t/p
|405
|1.00
|62.91
|63.11
|62.91
|1250.00
|50900.00
|1395
|2008.11.05 16:10
|buy
|406
|1.00
|62.89
|61.39
|64.14
|1396
|2008.11.05 16:38
|s/l
|406
|1.00
|61.39
|61.39
|64.14
|-1500.00
|49400.00
|1397
|2008.11.05 16:38
|buy
|407
|1.00
|61.44
|59.94
|62.69
|1398
|2008.11.05 16:59
|modify
|407
|1.00
|61.44
|61.79
|62.69
|1399
|2008.11.05 17:09
|modify
|407
|1.00
|61.44
|62.04
|62.69
|1400
|2008.11.05 17:10
|s/l
|407
|1.00
|62.04
|62.04
|62.69
|600.00
|50000.00
|1401
|2008.11.05 17:32
|sell
|408
|1.00
|62.32
|63.82
|61.07
|1402
|2008.11.05 17:41
|modify
|408
|1.00
|62.32
|61.97
|61.07
|1403
|2008.11.05 17:42
|s/l
|408
|1.00
|61.97
|61.97
|61.07
|350.00
|50350.00
|1404
|2008.11.05 17:56
|sell
|409
|1.00
|62.56
|64.06
|61.31
|1405
|2008.11.05 18:34
|modify
|409
|1.00
|62.56
|62.21
|61.31
|1406
|2008.11.05 18:37
|s/l
|409
|1.00
|62.21
|62.21
|61.31
|350.00
|50700.00
|1407
|2008.11.05 19:13
|sell
|410
|1.00
|61.84
|63.34
|60.59
|1408
|2008.11.06 07:15
|modify
|410
|1.00
|61.84
|61.49
|60.59
|1409
|2008.11.06 07:15
|modify
|410
|1.00
|61.84
|61.24
|60.59
|1410
|2008.11.06 07:20
|modify
|410
|1.00
|61.84
|60.99
|60.59
|1411
|2008.11.06 07:22
|modify
|410
|1.00
|61.84
|60.89
|60.59
|1412
|2008.11.06 07:40
|modify
|410
|1.00
|61.84
|60.79
|60.59
|1413
|2008.11.06 07:45
|s/l
|410
|1.00
|60.79
|60.79
|60.59
|1050.00
|51750.00
|1414
|2008.11.06 07:53
|buy
|411
|1.00
|60.64
|59.14
|61.89
|1415
|2008.11.06 09:12
|modify
|411
|1.00
|60.64
|60.99
|61.89
|1416
|2008.11.06 09:13
|modify
|411
|1.00
|60.64
|61.24
|61.89
|1417
|2008.11.06 09:16
|s/l
|411
|1.00
|61.24
|61.24
|61.89
|600.00
|52350.00
|1418
|2008.11.06 09:39
|buy
|412
|1.00
|61.62
|60.12
|62.87
|1419
|2008.11.06 12:08
|s/l
|412
|1.00
|60.12
|60.12
|62.87
|-1500.00
|50850.00
|1420
|2008.11.06 12:08
|sell
|413
|1.00
|60.12
|61.62
|58.87
|1421
|2008.11.06 14:52
|modify
|413
|1.00
|60.12
|59.77
|58.87
|1422
|2008.11.06 14:58
|modify
|413
|1.00
|60.12
|59.52
|58.87
|1423
|2008.11.06 14:59
|modify
|413
|1.00
|60.12
|59.27
|58.87
|1424
|2008.11.06 15:00
|s/l
|413
|1.00
|59.27
|59.27
|58.87
|850.00
|51700.00
|1425
|2008.11.06 15:00
|buy
|414
|1.00
|59.13
|57.63
|60.38
|1426
|2008.11.06 15:36
|s/l
|414
|1.00
|57.63
|57.63
|60.38
|-1500.00
|50200.00
|1427
|2008.11.06 15:36
|buy
|415
|1.00
|57.67
|56.17
|58.92
|1428
|2008.11.06 15:39
|modify
|415
|1.00
|57.67
|58.02
|58.92
|1429
|2008.11.06 15:39
|s/l
|415
|1.00
|58.02
|58.02
|58.92
|350.00
|50550.00
|1430
|2008.11.06 16:18
|buy
|416
|1.00
|57.54
|56.04
|58.79
|1431
|2008.11.06 17:38
|modify
|416
|1.00
|57.54
|57.89
|58.79
|1432
|2008.11.06 17:38
|s/l
|416
|1.00
|57.89
|57.89
|58.79
|350.00
|50900.00
|1433
|2008.11.06 17:38
|sell
|417
|1.00
|57.89
|59.39
|56.64
|1434
|2008.11.06 19:06
|s/l
|417
|1.00
|59.39
|59.39
|56.64
|-1500.00
|49400.00
|1435
|2008.11.06 19:06
|buy
|418
|1.00
|59.39
|57.89
|60.64
|1436
|2008.11.06 19:26
|s/l
|418
|1.00
|57.89
|57.89
|60.64
|-1500.00
|47900.00
|1437
|2008.11.06 19:26
|sell
|419
|1.00
|57.65
|59.15
|56.40
|1438
|2008.11.06 19:28
|modify
|419
|1.00
|57.65
|57.30
|56.40
|1439
|2008.11.06 19:28
|s/l
|419
|1.00
|57.30
|57.30
|56.40
|350.00
|48250.00
|1440
|2008.11.06 19:28
|sell
|420
|1.00
|57.25
|58.75
|56.00
|1441
|2008.11.07 09:45
|s/l
|420
|1.00
|58.75
|58.75
|56.00
|-1500.00
|46750.00
|1442
|2008.11.07 09:45
|buy
|421
|1.00
|58.78
|57.28
|60.03
|1443
|2008.11.07 11:07
|modify
|421
|1.00
|58.78
|59.13
|60.03
|1444
|2008.11.07 11:12
|s/l
|421
|1.00
|59.13
|59.13
|60.03
|350.00
|47100.00
|1445
|2008.11.07 11:40
|buy
|422
|1.00
|58.72
|57.22
|59.97
|1446
|2008.11.07 14:03
|s/l
|422
|1.00
|57.22
|57.22
|59.97
|-1500.00
|45600.00
|1447
|2008.11.07 14:03
|sell
|423
|1.00
|57.22
|58.72
|55.97
|1448
|2008.11.07 15:07
|s/l
|423
|1.00
|58.72
|58.72
|55.97
|-1500.00
|44100.00
|1449
|2008.11.07 15:07
|buy
|424
|1.00
|58.73
|57.23
|59.98
|1450
|2008.11.07 19:23
|s/l
|424
|1.00
|57.23
|57.23
|59.98
|-1500.00
|42600.00
|1451
|2008.11.07 19:23
|sell
|425
|1.00
|57.21
|58.71
|55.96
|1452
|2008.11.10 07:15
|s/l
|425
|1.00
|58.71
|58.71
|55.96
|-1500.00
|41100.00
|1453
|2008.11.10 07:15
|sell
|426
|1.00
|59.20
|60.70
|57.95
|1454
|2008.11.10 11:06
|s/l
|426
|1.00
|60.70
|60.70
|57.95
|-1500.00
|39600.00
|1455
|2008.11.10 11:06
|sell
|427
|1.00
|60.68
|62.18
|59.43
|1456
|2008.11.10 14:58
|modify
|427
|1.00
|60.68
|60.33
|59.43
|1457
|2008.11.10 15:06
|modify
|427
|1.00
|60.68
|60.08
|59.43
|1458
|2008.11.10 15:07
|s/l
|427
|1.00
|60.08
|60.08
|59.43
|600.00
|40200.00
|1459
|2008.11.10 15:31
|sell
|428
|1.00
|59.85
|61.35
|58.60
|1460
|2008.11.10 15:48
|modify
|428
|1.00
|59.85
|59.50
|58.60
|1461
|2008.11.10 15:49
|modify
|428
|1.00
|59.85
|59.25
|58.60
|1462
|2008.11.10 15:51
|s/l
|428
|1.00
|59.25
|59.25
|58.60
|600.00
|40800.00
|1463
|2008.11.10 15:53
|buy
|429
|1.00
|59.02
|57.52
|60.27
|1464
|2008.11.10 16:15
|s/l
|429
|1.00
|57.52
|57.52
|60.27
|-1500.00
|39300.00
|1465
|2008.11.10 16:15
|buy
|430
|1.00
|57.55
|56.05
|58.80
|1466
|2008.11.10 16:25
|modify
|430
|1.00
|57.55
|57.90
|58.80
|1467
|2008.11.10 16:25
|modify
|430
|1.00
|57.55
|58.15
|58.80
|1468
|2008.11.10 16:25
|s/l
|430
|1.00
|58.15
|58.15
|58.80
|600.00
|39900.00
|1469
|2008.11.10 16:35
|buy
|431
|1.00
|57.52
|56.02
|58.77
|1470
|2008.11.10 18:36
|modify
|431
|1.00
|57.52
|57.87
|58.77
|1471
|2008.11.10 18:37
|modify
|431
|1.00
|57.52
|58.12
|58.77
|1472
|2008.11.10 18:37
|s/l
|431
|1.00
|58.12
|58.12
|58.77
|600.00
|40500.00
|1473
|2008.11.10 18:37
|sell
|432
|1.00
|58.12
|59.62
|56.87
|1474
|2008.11.10 19:06
|s/l
|432
|1.00
|59.62
|59.62
|56.87
|-1500.00
|39000.00
|1475
|2008.11.10 19:06
|buy
|433
|1.00
|59.62
|58.12
|60.87
|1476
|2008.11.10 19:15
|modify
|433
|1.00
|59.62
|59.97
|60.87
|1477
|2008.11.10 19:16
|s/l
|433
|1.00
|59.97
|59.97
|60.87
|350.00
|39350.00
|1478
|2008.11.10 19:22
|sell
|434
|1.00
|60.33
|61.83
|59.08
|1479
|2008.11.10 19:25
|modify
|434
|1.00
|60.33
|59.98
|59.08
|1480
|2008.11.10 19:26
|modify
|434
|1.00
|60.33
|59.73
|59.08
|1481
|2008.11.10 19:26
|modify
|434
|1.00
|60.33
|59.48
|59.08
|1482
|2008.11.10 19:26
|modify
|434
|1.00
|60.33
|59.38
|59.08
|1483
|2008.11.10 19:26
|s/l
|434
|1.00
|59.38
|59.38
|59.08
|950.00
|40300.00
|1484
|2008.11.11 07:15
|buy
|435
|1.00
|57.22
|55.72
|58.47
|1485
|2008.11.11 15:34
|s/l
|435
|1.00
|55.72
|55.72
|58.47
|-1500.00
|38800.00
|1486
|2008.11.11 15:34
|sell
|436
|1.00
|55.78
|57.28
|54.53
|1487
|2008.11.11 15:47
|modify
|436
|1.00
|55.78
|55.43
|54.53
|1488
|2008.11.11 15:48
|s/l
|436
|1.00
|55.43
|55.43
|54.53
|350.00
|39150.00
|1489
|2008.11.11 16:02
|sell
|437
|1.00
|55.25
|56.75
|54.00
|1490
|2008.11.12 08:57
|modify
|437
|1.00
|55.25
|54.90
|54.00
|1491
|2008.11.12 09:02
|modify
|437
|1.00
|55.25
|54.65
|54.00
|1492
|2008.11.12 09:05
|s/l
|437
|1.00
|54.65
|54.65
|54.00
|600.00
|39750.00
|1493
|2008.11.12 09:10
|sell
|438
|1.00
|54.38
|55.88
|53.13
|1494
|2008.11.12 14:32
|modify
|438
|1.00
|54.38
|54.03
|53.13
|1495
|2008.11.12 14:34
|s/l
|438
|1.00
|54.03
|54.03
|53.13
|350.00
|40100.00
|1496
|2008.11.12 15:34
|sell
|439
|1.00
|53.79
|55.29
|52.54
|1497
|2008.11.12 15:49
|modify
|439
|1.00
|53.79
|53.44
|52.54
|1498
|2008.11.12 15:49
|s/l
|439
|1.00
|53.44
|53.44
|52.54
|350.00
|40450.00
|1499
|2008.11.12 15:49
|sell
|440
|1.00
|53.39
|54.89
|52.14
|1500
|2008.11.12 16:35
|modify
|440
|1.00
|53.39
|53.04
|52.14
|1501
|2008.11.12 16:36
|s/l
|440
|1.00
|53.04
|53.04
|52.14
|350.00
|40800.00
|1502
|2008.11.12 16:36
|sell
|441
|1.00
|52.99
|54.49
|51.74
|1503
|2008.11.12 19:10
|modify
|441
|1.00
|52.99
|52.64
|51.74
|1504
|2008.11.12 19:11
|s/l
|441
|1.00
|52.64
|52.64
|51.74
|350.00
|41150.00
|1505
|2008.11.12 19:14
|sell
|442
|1.00
|52.46
|53.96
|51.21
|1506
|2008.11.12 19:53
|modify
|442
|1.00
|52.46
|52.11
|51.21
|1507
|2008.11.12 20:48
|s/l
|442
|1.00
|52.11
|52.11
|51.21
|350.00
|41500.00
|1508
|2008.11.13 08:33
|buy
|443
|1.00
|53.23
|51.73
|54.48
|1509
|2008.11.13 08:47
|modify
|443
|1.00
|53.23
|53.58
|54.48
|1510
|2008.11.13 08:57
|modify
|443
|1.00
|53.23
|53.83
|54.48
|1511
|2008.11.13 08:58
|s/l
|443
|1.00
|53.83
|53.83
|54.48
|600.00
|42100.00
|1512
|2008.11.13 09:06
|buy
|444
|1.00
|54.14
|52.64
|55.39
|1513
|2008.11.13 09:24
|modify
|444
|1.00
|54.14
|54.49
|55.39
|1514
|2008.11.13 09:30
|s/l
|444
|1.00
|54.49
|54.49
|55.39
|350.00
|42450.00
|1515
|2008.11.13 10:07
|buy
|445
|1.00
|54.74
|53.24
|55.99
|1516
|2008.11.13 12:07
|modify
|445
|1.00
|54.74
|55.09
|55.99
|1517
|2008.11.13 12:07
|s/l
|445
|1.00
|55.09
|55.09
|55.99
|350.00
|42800.00
|1518
|2008.11.13 12:07
|buy
|446
|1.00
|55.14
|53.64
|56.39
|1519
|2008.11.13 15:20
|modify
|446
|1.00
|55.14
|55.49
|56.39
|1520
|2008.11.13 15:23
|modify
|446
|1.00
|55.14
|55.74
|56.39
|1521
|2008.11.13 15:28
|modify
|446
|1.00
|55.14
|55.99
|56.39
|1522
|2008.11.13 15:29
|s/l
|446
|1.00
|55.99
|55.99
|56.39
|850.00
|43650.00
|1523
|2008.11.13 15:41
|buy
|447
|1.00
|56.23
|54.73
|57.48
|1524
|2008.11.13 16:04
|s/l
|447
|1.00
|54.73
|54.73
|57.48
|-1500.00
|42150.00
|1525
|2008.11.13 16:04
|sell
|448
|1.00
|54.73
|56.23
|53.48
|1526
|2008.11.13 16:08
|modify
|448
|1.00
|54.73
|54.38
|53.48
|1527
|2008.11.13 16:09
|s/l
|448
|1.00
|54.38
|54.38
|53.48
|350.00
|42500.00
|1528
|2008.11.13 16:15
|sell
|449
|1.00
|54.02
|55.52
|52.77
|1529
|2008.11.13 18:00
|modify
|449
|1.00
|54.02
|53.67
|52.77
|1530
|2008.11.13 18:00
|s/l
|449
|1.00
|53.67
|53.67
|52.77
|350.00
|42850.00
|1531
|2008.11.13 18:00
|sell
|450
|1.00
|53.62
|55.12
|52.37
|1532
|2008.11.13 18:38
|s/l
|450
|1.00
|55.12
|55.12
|52.37
|-1500.00
|41350.00
|1533
|2008.11.13 18:38
|buy
|451
|1.00
|55.13
|53.63
|56.38
|1534
|2008.11.13 18:40
|modify
|451
|1.00
|55.13
|55.48
|56.38
|1535
|2008.11.13 18:40
|s/l
|451
|1.00
|55.48
|55.48
|56.38
|350.00
|41700.00
|1536
|2008.11.13 18:40
|buy
|452
|1.00
|55.53
|54.03
|56.78
|1537
|2008.11.13 18:45
|modify
|452
|1.00
|55.53
|55.88
|56.78
|1538
|2008.11.13 18:45
|modify
|452
|1.00
|55.53
|56.13
|56.78
|1539
|2008.11.13 18:45
|modify
|452
|1.00
|55.53
|56.38
|56.78
|1540
|2008.11.13 18:45
|modify
|452
|1.00
|55.53
|56.48
|56.78
|1541
|2008.11.13 18:45
|modify
|452
|1.00
|55.53
|56.58
|56.78
|1542
|2008.11.13 18:45
|t/p
|452
|1.00
|56.78
|56.58
|56.78
|1250.00
|42950.00
|1543
|2008.11.13 18:45
|sell
|453
|1.00
|56.79
|58.29
|55.54
|1544
|2008.11.13 18:46
|modify
|453
|1.00
|56.79
|56.44
|55.54
|1545
|2008.11.13 18:47
|s/l
|453
|1.00
|56.44
|56.44
|55.54
|350.00
|43300.00
|1546
|2008.11.13 19:11
|sell
|454
|1.00
|56.80
|58.30
|55.55
|1547
|2008.11.13 19:14
|modify
|454
|1.00
|56.80
|56.45
|55.55
|1548
|2008.11.13 19:14
|s/l
|454
|1.00
|56.45
|56.45
|55.55
|350.00
|43650.00
|1549
|2008.11.13 19:45
|sell
|455
|1.00
|56.90
|58.40
|55.65
|1550
|2008.11.13 20:09
|modify
|455
|1.00
|56.90
|56.55
|55.65
|1551
|2008.11.13 20:10
|s/l
|455
|1.00
|56.55
|56.55
|55.65
|350.00
|44000.00
|1552
|2008.11.14 07:15
|buy
|456
|1.00
|55.95
|54.45
|57.20
|1553
|2008.11.14 12:47
|modify
|456
|1.00
|55.95
|56.30
|57.20
|1554
|2008.11.14 12:59
|s/l
|456
|1.00
|56.30
|56.30
|57.20
|350.00
|44350.00
|1555
|2008.11.14 13:18
|sell
|457
|1.00
|55.63
|57.13
|54.38
|1556
|2008.11.14 14:01
|modify
|457
|1.00
|55.63
|55.28
|54.38
|1557
|2008.11.14 14:02
|s/l
|457
|1.00
|55.28
|55.28
|54.38
|350.00
|44700.00
|1558
|2008.11.14 14:03
|sell
|458
|1.00
|55.03
|56.53
|53.78
|1559
|2008.11.14 14:04
|modify
|458
|1.00
|55.03
|54.68
|53.78
|1560
|2008.11.14 14:05
|s/l
|458
|1.00
|54.68
|54.68
|53.78
|350.00
|45050.00
|1561
|2008.11.14 14:09
|buy
|459
|1.00
|54.35
|52.85
|55.60
|1562
|2008.11.14 14:13
|modify
|459
|1.00
|54.35
|54.70
|55.60
|1563
|2008.11.14 14:14
|s/l
|459
|1.00
|54.70
|54.70
|55.60
|350.00
|45400.00
|1564
|2008.11.14 14:16
|buy
|460
|1.00
|54.34
|52.84
|55.59
|1565
|2008.11.14 14:34
|modify
|460
|1.00
|54.34
|54.69
|55.59
|1566
|2008.11.14 14:36
|s/l
|460
|1.00
|54.69
|54.69
|55.59
|350.00
|45750.00
|1567
|2008.11.14 15:01
|sell
|461
|1.00
|55.43
|56.93
|54.18
|1568
|2008.11.14 15:14
|modify
|461
|1.00
|55.43
|55.08
|54.18
|1569
|2008.11.14 15:20
|modify
|461
|1.00
|55.43
|54.83
|54.18
|1570
|2008.11.14 15:22
|s/l
|461
|1.00
|54.83
|54.83
|54.18
|600.00
|46350.00
|1571
|2008.11.14 15:33
|sell
|462
|1.00
|54.42
|55.92
|53.17
|1572
|2008.11.14 16:28
|modify
|462
|1.00
|54.42
|54.07
|53.17
|1573
|2008.11.14 16:34
|modify
|462
|1.00
|54.42
|53.82
|53.17
|1574
|2008.11.14 16:34
|modify
|462
|1.00
|54.42
|53.57
|53.17
|1575
|2008.11.14 16:34
|s/l
|462
|1.00
|53.57
|53.57
|53.17
|850.00
|47200.00
|1576
|2008.11.14 16:34
|buy
|463
|1.00
|53.57
|52.07
|54.82
|1577
|2008.11.14 16:46
|modify
|463
|1.00
|53.57
|53.92
|54.82
|1578
|2008.11.14 16:47
|s/l
|463
|1.00
|53.92
|53.92
|54.82
|350.00
|47550.00
|1579
|2008.11.14 17:22
|sell
|464
|1.00
|54.37
|55.87
|53.12
|1580
|2008.11.14 18:00
|modify
|464
|1.00
|54.37
|54.02
|53.12
|1581
|2008.11.14 18:13
|modify
|464
|1.00
|54.37
|53.77
|53.12
|1582
|2008.11.14 18:18
|s/l
|464
|1.00
|53.77
|53.77
|53.12
|600.00
|48150.00
|1583
|2008.11.14 18:56
|sell
|465
|1.00
|54.31
|55.81
|53.06
|1584
|2008.11.14 19:28
|modify
|465
|1.00
|54.31
|53.96
|53.06
|1585
|2008.11.14 19:28
|s/l
|465
|1.00
|53.96
|53.96
|53.06
|350.00
|48500.00
|1586
|2008.11.17 07:34
|sell
|466
|1.00
|53.80
|55.30
|52.55
|1587
|2008.11.17 08:04
|modify
|466
|1.00
|53.80
|53.45
|52.55
|1588
|2008.11.17 08:06
|s/l
|466
|1.00
|53.45
|53.45
|52.55
|350.00
|48850.00
|1589
|2008.11.17 08:07
|sell
|467
|1.00
|53.23
|54.73
|51.98
|1590
|2008.11.17 14:39
|s/l
|467
|1.00
|54.73
|54.73
|51.98
|-1500.00
|47350.00
|1591
|2008.11.17 14:39
|buy
|468
|1.00
|54.73
|53.23
|55.98
|1592
|2008.11.17 14:54
|modify
|468
|1.00
|54.73
|55.08
|55.98
|1593
|2008.11.17 14:54
|s/l
|468
|1.00
|55.08
|55.08
|55.98
|350.00
|47700.00
|1594
|2008.11.17 14:54
|buy
|469
|1.00
|55.11
|53.61
|56.36
|1595
|2008.11.17 15:06
|modify
|469
|1.00
|55.11
|55.46
|56.36
|1596
|2008.11.17 15:07
|modify
|469
|1.00
|55.11
|55.71
|56.36
|1597
|2008.11.17 15:09
|modify
|469
|1.00
|55.11
|55.96
|56.36
|1598
|2008.11.17 15:09
|s/l
|469
|1.00
|55.96
|55.96
|56.36
|850.00
|48550.00
|1599
|2008.11.17 15:09
|sell
|470
|1.00
|55.95
|57.45
|54.70
|1600
|2008.11.17 15:18
|modify
|470
|1.00
|55.95
|55.60
|54.70
|1601
|2008.11.17 15:20
|modify
|470
|1.00
|55.95
|55.35
|54.70
|1602
|2008.11.17 15:20
|modify
|470
|1.00
|55.95
|55.10
|54.70
|1603
|2008.11.17 15:22
|s/l
|470
|1.00
|55.10
|55.10
|54.70
|850.00
|49400.00
|1604
|2008.11.17 15:55
|buy
|471
|1.00
|54.92
|53.42
|56.17
|1605
|2008.11.17 16:42
|s/l
|471
|1.00
|53.42
|53.42
|56.17
|-1500.00
|47900.00
|1606
|2008.11.17 16:42
|sell
|472
|1.00
|53.39
|54.89
|52.14
|1607
|2008.11.17 18:45
|modify
|472
|1.00
|53.39
|53.04
|52.14
|1608
|2008.11.17 18:46
|s/l
|472
|1.00
|53.04
|53.04
|52.14
|350.00
|48250.00
|1609
|2008.11.17 18:51
|sell
|473
|1.00
|52.86
|54.36
|51.61
|1610
|2008.11.17 19:23
|modify
|473
|1.00
|52.86
|52.51
|51.61
|1611
|2008.11.17 19:24
|s/l
|473
|1.00
|52.51
|52.51
|51.61
|350.00
|48600.00
|1612
|2008.11.17 19:24
|buy
|474
|1.00
|52.53
|51.03
|53.78
|1613
|2008.11.18 14:19
|modify
|474
|1.00
|52.53
|52.88
|53.78
|1614
|2008.11.18 14:21
|s/l
|474
|1.00
|52.88
|52.88
|53.78
|350.00
|48950.00
|1615
|2008.11.18 14:21
|buy
|475
|1.00
|53.07
|51.57
|54.32
|1616
|2008.11.18 15:59
|s/l
|475
|1.00
|51.57
|51.57
|54.32
|-1500.00
|47450.00
|1617
|2008.11.18 15:59
|sell
|476
|1.00
|51.57
|53.07
|50.32
|1618
|2008.11.19 08:52
|modify
|476
|1.00
|51.57
|51.22
|50.32
|1619
|2008.11.19 09:16
|modify
|476
|1.00
|51.57
|50.97
|50.32
|1620
|2008.11.19 09:25
|s/l
|476
|1.00
|50.97
|50.97
|50.32
|600.00
|48050.00
|1621
|2008.11.19 10:20
|sell
|477
|1.00
|51.20
|52.70
|49.95
|1622
|2008.11.19 14:20
|s/l
|477
|1.00
|52.70
|52.70
|49.95
|-1500.00
|46550.00
|1623
|2008.11.19 14:20
|buy
|478
|1.00
|52.70
|51.20
|53.95
|1624
|2008.11.19 20:57
|s/l
|478
|1.00
|51.20
|51.20
|53.95
|-1500.00
|45050.00
|1625
|2008.11.20 07:33
|sell
|479
|1.00
|50.76
|52.26
|49.51
|1626
|2008.11.20 13:03
|modify
|479
|1.00
|50.76
|50.41
|49.51
|1627
|2008.11.20 13:25
|modify
|479
|1.00
|50.76
|50.16
|49.51
|1628
|2008.11.20 13:27
|modify
|479
|1.00
|50.76
|49.91
|49.51
|1629
|2008.11.20 13:27
|modify
|479
|1.00
|50.76
|49.81
|49.51
|1630
|2008.11.20 13:27
|modify
|479
|1.00
|50.76
|49.71
|49.51
|1631
|2008.11.20 13:27
|t/p
|479
|1.00
|49.51
|49.71
|49.51
|1250.00
|46300.00
|1632
|2008.11.20 13:27
|sell
|480
|1.00
|49.45
|50.95
|48.20
|1633
|2008.11.20 13:29
|modify
|480
|1.00
|49.45
|49.10
|48.20
|1634
|2008.11.20 13:29
|modify
|480
|1.00
|49.45
|48.85
|48.20
|1635
|2008.11.20 13:30
|s/l
|480
|1.00
|48.85
|48.85
|48.20
|600.00
|46900.00
|1636
|2008.11.20 13:30
|buy
|481
|1.00
|48.73
|47.23
|49.98
|1637
|2008.11.20 13:38
|modify
|481
|1.00
|48.73
|49.08
|49.98
|1638
|2008.11.20 13:39
|s/l
|481
|1.00
|49.08
|49.08
|49.98
|350.00
|47250.00
|1639
|2008.11.20 14:00
|buy
|482
|1.00
|48.53
|47.03
|49.78
|1640
|2008.11.20 14:15
|modify
|482
|1.00
|48.53
|48.88
|49.78
|1641
|2008.11.20 14:16
|s/l
|482
|1.00
|48.88
|48.88
|49.78
|350.00
|47600.00
|1642
|2008.11.20 14:29
|sell
|483
|1.00
|49.33
|50.83
|48.08
|1643
|2008.11.20 15:02
|modify
|483
|1.00
|49.33
|48.98
|48.08
|1644
|2008.11.20 15:07
|s/l
|483
|1.00
|48.98
|48.98
|48.08
|350.00
|47950.00
|1645
|2008.11.20 15:11
|sell
|484
|1.00
|48.47
|49.97
|47.22
|1646
|2008.11.20 17:32
|s/l
|484
|1.00
|49.97
|49.97
|47.22
|-1500.00
|46450.00
|1647
|2008.11.20 17:32
|buy
|485
|1.00
|49.98
|48.48
|51.23
|1648
|2008.11.20 19:14
|s/l
|485
|1.00
|48.48
|48.48
|51.23
|-1500.00
|44950.00
|1649
|2008.11.20 19:14
|sell
|486
|1.00
|48.47
|49.97
|47.22
|1650
|2008.11.20 19:28
|modify
|486
|1.00
|48.47
|48.12
|47.22
|1651
|2008.11.20 19:30
|s/l
|486
|1.00
|48.12
|48.12
|47.22
|350.00
|45300.00
|1652
|2008.11.20 19:34
|buy
|487
|1.00
|47.90
|46.40
|49.15
|1653
|2008.11.21 07:15
|modify
|487
|1.00
|47.90
|48.25
|49.15
|1654
|2008.11.21 07:15
|modify
|487
|1.00
|47.90
|48.50
|49.15
|1655
|2008.11.21 07:15
|modify
|487
|1.00
|47.90
|48.75
|49.15
|1656
|2008.11.21 07:15
|modify
|487
|1.00
|47.90
|48.85
|49.15
|1657
|2008.11.21 07:15
|modify
|487
|1.00
|47.90
|48.95
|49.15
|1658
|2008.11.21 07:15
|t/p
|487
|1.00
|49.15
|48.95
|49.15
|1250.00
|46550.00
|1659
|2008.11.21 07:17
|buy
|488
|1.00
|49.31
|47.81
|50.56
|1660
|2008.11.21 13:25
|modify
|488
|1.00
|49.31
|49.66
|50.56
|1661
|2008.11.21 13:25
|modify
|488
|1.00
|49.31
|49.91
|50.56
|1662
|2008.11.21 13:26
|s/l
|488
|1.00
|49.91
|49.91
|50.56
|600.00
|47150.00
|1663
|2008.11.21 14:07
|buy
|489
|1.00
|49.35
|47.85
|50.60
|1664
|2008.11.21 16:03
|s/l
|489
|1.00
|47.85
|47.85
|50.60
|-1500.00
|45650.00
|1665
|2008.11.21 16:03
|sell
|490
|1.00
|47.84
|49.34
|46.59
|1666
|2008.11.21 17:40
|s/l
|490
|1.00
|49.34
|49.34
|46.59
|-1500.00
|44150.00
|1667
|2008.11.21 17:40
|buy
|491
|1.00
|49.36
|47.86
|50.61
|1668
|2008.11.21 20:43
|modify
|491
|1.00
|49.36
|49.71
|50.61
|1669
|2008.11.21 20:45
|s/l
|491
|1.00
|49.71
|49.71
|50.61
|350.00
|44500.00
|1670
|2008.11.24 07:50
|sell
|492
|1.00
|49.07
|50.57
|47.82
|1671
|2008.11.24 08:31
|modify
|492
|1.00
|49.07
|48.72
|47.82
|1672
|2008.11.24 08:34
|modify
|492
|1.00
|49.07
|48.47
|47.82
|1673
|2008.11.24 08:34
|modify
|492
|1.00
|49.07
|48.22
|47.82
|1674
|2008.11.24 08:37
|s/l
|492
|1.00
|48.22
|48.22
|47.82
|850.00
|45350.00
|1675
|2008.11.24 09:27
|sell
|493
|1.00
|48.80
|50.30
|47.55
|1676
|2008.11.24 11:23
|s/l
|493
|1.00
|50.30
|50.30
|47.55
|-1500.00
|43850.00
|1677
|2008.11.24 11:23
|buy
|494
|1.00
|50.30
|48.80
|51.55
|1678
|2008.11.24 11:25
|modify
|494
|1.00
|50.30
|50.65
|51.55
|1679
|2008.11.24 11:26
|modify
|494
|1.00
|50.30
|50.90
|51.55
|1680
|2008.11.24 11:26
|s/l
|494
|1.00
|50.90
|50.90
|51.55
|600.00
|44450.00
|1681
|2008.11.24 11:26
|sell
|495
|1.00
|50.88
|52.38
|49.63
|1682
|2008.11.24 13:19
|modify
|495
|1.00
|50.88
|50.53
|49.63
|1683
|2008.11.24 13:20
|s/l
|495
|1.00
|50.53
|50.53
|49.63
|350.00
|44800.00
|1684
|2008.11.24 13:26
|buy
|496
|1.00
|50.37
|48.87
|51.62
|1685
|2008.11.24 14:13
|modify
|496
|1.00
|50.37
|50.72
|51.62
|1686
|2008.11.24 14:14
|s/l
|496
|1.00
|50.72
|50.72
|51.62
|350.00
|45150.00
|1687
|2008.11.24 14:17
|buy
|497
|1.00
|50.89
|49.39
|52.14
|1688
|2008.11.24 15:30
|modify
|497
|1.00
|50.89
|51.24
|52.14
|1689
|2008.11.24 15:31
|modify
|497
|1.00
|50.89
|51.49
|52.14
|1690
|2008.11.24 15:33
|s/l
|497
|1.00
|51.49
|51.49
|52.14
|600.00
|45750.00
|1691
|2008.11.24 15:42
|sell
|498
|1.00
|51.70
|53.20
|50.45
|1692
|2008.11.24 16:37
|s/l
|498
|1.00
|53.20
|53.20
|50.45
|-1500.00
|44250.00
|1693
|2008.11.24 16:37
|sell
|499
|1.00
|53.16
|54.66
|51.91
|1694
|2008.11.25 07:39
|modify
|499
|1.00
|53.16
|52.81
|51.91
|1695
|2008.11.25 07:59
|modify
|499
|1.00
|53.16
|52.56
|51.91
|1696
|2008.11.25 08:02
|s/l
|499
|1.00
|52.56
|52.56
|51.91
|600.00
|44850.00
|1697
|2008.11.25 08:10
|sell
|500
|1.00
|52.35
|53.85
|51.10
|1698
|2008.11.25 09:19
|modify
|500
|1.00
|52.35
|52.00
|51.10
|1699
|2008.11.25 09:20
|s/l
|500
|1.00
|52.00
|52.00
|51.10
|350.00
|45200.00
|1700
|2008.11.25 09:21
|sell
|501
|1.00
|51.84
|53.34
|50.59
|1701
|2008.11.25 12:48
|modify
|501
|1.00
|51.84
|51.49
|50.59
|1702
|2008.11.25 12:49
|s/l
|501
|1.00
|51.49
|51.49
|50.59
|350.00
|45550.00
|1703
|2008.11.25 13:03
|sell
|502
|1.00
|51.27
|52.77
|50.02
|1704
|2008.11.25 13:05
|modify
|502
|1.00
|51.27
|50.92
|50.02
|1705
|2008.11.25 13:06
|s/l
|502
|1.00
|50.92
|50.92
|50.02
|350.00
|45900.00
|1706
|2008.11.25 13:32
|buy
|503
|1.00
|52.67
|51.17
|53.92
|1707
|2008.11.25 13:39
|modify
|503
|1.00
|52.67
|53.02
|53.92
|1708
|2008.11.25 13:41
|modify
|503
|1.00
|52.67
|53.27
|53.92
|1709
|2008.11.25 13:44
|modify
|503
|1.00
|52.67
|53.52
|53.92
|1710
|2008.11.25 13:44
|modify
|503
|1.00
|52.67
|53.62
|53.92
|1711
|2008.11.25 13:46
|s/l
|503
|1.00
|53.62
|53.62
|53.92
|950.00
|46850.00
|1712
|2008.11.25 14:31
|buy
|504
|1.00
|52.56
|51.06
|53.81
|1713
|2008.11.25 16:07
|s/l
|504
|1.00
|51.06
|51.06
|53.81
|-1500.00
|45350.00
|1714
|2008.11.25 16:07
|sell
|505
|1.00
|51.05
|52.55
|49.80
|1715
|2008.11.25 17:55
|modify
|505
|1.00
|51.05
|50.70
|49.80
|1716
|2008.11.25 17:57
|s/l
|505
|1.00
|50.70
|50.70
|49.80
|350.00
|45700.00
|1717
|2008.11.25 18:31
|sell
|506
|1.00
|51.38
|52.88
|50.13
|1718
|2008.11.25 18:43
|modify
|506
|1.00
|51.38
|51.03
|50.13
|1719
|2008.11.25 18:46
|s/l
|506
|1.00
|51.03
|51.03
|50.13
|350.00
|46050.00
|1720
|2008.11.25 19:11
|sell
|507
|1.00
|50.57
|52.07
|49.32
|1721
|2008.11.26 08:00
|modify
|507
|1.00
|50.57
|50.22
|49.32
|1722
|2008.11.26 08:13
|modify
|507
|1.00
|50.57
|49.97
|49.32
|1723
|2008.11.26 08:17
|s/l
|507
|1.00
|49.97
|49.97
|49.32
|600.00
|46650.00
|1724
|2008.11.26 08:51
|sell
|508
|1.00
|50.34
|51.84
|49.09
|1725
|2008.11.26 10:05
|s/l
|508
|1.00
|51.84
|51.84
|49.09
|-1500.00
|45150.00
|1726
|2008.11.26 10:05
|buy
|509
|1.00
|51.85
|50.35
|53.10
|1727
|2008.11.26 13:44
|modify
|509
|1.00
|51.85
|52.20
|53.10
|1728
|2008.11.26 13:44
|s/l
|509
|1.00
|52.20
|52.20
|53.10
|350.00
|45500.00
|1729
|2008.11.26 13:44
|buy
|510
|1.00
|52.25
|50.75
|53.50
|1730
|2008.11.26 15:37
|s/l
|510
|1.00
|50.75
|50.75
|53.50
|-1500.00
|44000.00
|1731
|2008.11.26 15:37
|sell
|511
|1.00
|50.74
|52.24
|49.49
|1732
|2008.11.26 16:18
|s/l
|511
|1.00
|52.24
|52.24
|49.49
|-1500.00
|42500.00
|1733
|2008.11.26 16:19
|buy
|512
|1.00
|52.58
|51.08
|53.83
|1734
|2008.11.26 16:23
|modify
|512
|1.00
|52.58
|52.93
|53.83
|1735
|2008.11.26 16:23
|modify
|512
|1.00
|52.58
|53.18
|53.83
|1736
|2008.11.26 16:23
|s/l
|512
|1.00
|53.18
|53.18
|53.83
|600.00
|43100.00
|1737
|2008.11.26 16:23
|sell
|513
|1.00
|53.17
|54.67
|51.92
|1738
|2008.11.26 16:26
|modify
|513
|1.00
|53.17
|52.82
|51.92
|1739
|2008.11.26 16:27
|s/l
|513
|1.00
|52.82
|52.82
|51.92
|350.00
|43450.00
|1740
|2008.11.26 17:13
|sell
|514
|1.00
|51.36
|52.86
|50.11
|1741
|2008.11.26 17:48
|s/l
|514
|1.00
|52.86
|52.86
|50.11
|-1500.00
|41950.00
|1742
|2008.11.26 17:48
|buy
|515
|1.00
|52.86
|51.36
|54.11
|1743
|2008.11.26 19:06
|modify
|515
|1.00
|52.86
|53.21
|54.11
|1744
|2008.11.26 19:06
|s/l
|515
|1.00
|53.21
|53.21
|54.11
|350.00
|42300.00
|1745
|2008.11.26 19:06
|buy
|516
|1.00
|53.25
|51.75
|54.50
|1746
|2008.11.26 19:15
|modify
|516
|1.00
|53.25
|53.60
|54.50
|1747
|2008.11.26 19:16
|s/l
|516
|1.00
|53.60
|53.60
|54.50
|350.00
|42650.00
|1748
|2008.11.26 19:16
|buy
|517
|1.00
|53.65
|52.15
|54.90
|1749
|2008.11.26 19:27
|modify
|517
|1.00
|53.65
|54.00
|54.90
|1750
|2008.11.26 19:28
|s/l
|517
|1.00
|54.00
|54.00
|54.90
|350.00
|43000.00
|1751
|2008.11.26 19:28
|sell
|518
|1.00
|53.99
|55.49
|52.74
|1752
|2008.11.27 07:22
|t/p
|518
|1.00
|52.74
|55.49
|52.74
|1250.00
|44250.00
|1753
|2008.11.27 07:35
|sell
|519
|1.00
|52.44
|53.94
|51.19
|1754
|2008.11.28 15:32
|modify
|519
|1.00
|52.44
|52.09
|51.19
|1755
|2008.11.28 15:35
|modify
|519
|1.00
|52.44
|51.84
|51.19
|1756
|2008.11.28 15:46
|s/l
|519
|1.00
|51.84
|51.84
|51.19
|600.00
|44850.00
|1757
|2008.11.28 15:57
|sell
|520
|1.00
|51.53
|53.03
|50.28
|1758
|2008.11.28 16:23
|modify
|520
|1.00
|51.53
|51.18
|50.28
|1759
|2008.11.28 16:59
|s/l
|520
|1.00
|51.18
|51.18
|50.28
|350.00
|45200.00
|1760
|2008.11.28 18:00
|sell
|521
|1.00
|51.48
|52.98
|50.23
|1761
|2008.11.28 18:27
|s/l
|521
|1.00
|52.98
|52.98
|50.23
|-1500.00
|43700.00
|1762
|2008.11.28 18:27
|buy
|522
|1.00
|53.14
|51.64
|54.39
|1763
|2008.11.28 18:28
|modify
|522
|1.00
|53.14
|53.49
|54.39
|1764
|2008.11.28 18:32
|modify
|522
|1.00
|53.14
|53.74
|54.39
|1765
|2008.11.28 18:34
|modify
|522
|1.00
|53.14
|53.99
|54.39
|1766
|2008.11.28 18:34
|modify
|522
|1.00
|53.14
|54.09
|54.39
|1767
|2008.11.28 18:35
|s/l
|522
|1.00
|54.09
|54.09
|54.39
|950.00
|44650.00
|1768
|2008.11.28 18:39
|sell
|523
|1.00
|54.24
|55.74
|52.99
|1769
|2008.12.01 07:15
|t/p
|523
|1.00
|52.99
|55.74
|52.99
|1250.00
|45900.00
|1770
|2008.12.01 07:49
|sell
|524
|1.00
|51.90
|53.40
|50.65
|1771
|2008.12.01 08:15
|modify
|524
|1.00
|51.90
|51.55
|50.65
|1772
|2008.12.01 08:16
|modify
|524
|1.00
|51.90
|51.30
|50.65
|1773
|2008.12.01 08:19
|s/l
|524
|1.00
|51.30
|51.30
|50.65
|600.00
|46500.00
|1774
|2008.12.01 08:31
|sell
|525
|1.00
|51.07
|52.57
|49.82
|1775
|2008.12.01 13:15
|modify
|525
|1.00
|51.07
|50.72
|49.82
|1776
|2008.12.01 13:17
|s/l
|525
|1.00
|50.72
|50.72
|49.82
|350.00
|46850.00
|1777
|2008.12.01 13:38
|sell
|526
|1.00
|51.09
|52.59
|49.84
|1778
|2008.12.01 13:48
|modify
|526
|1.00
|51.09
|50.74
|49.84
|1779
|2008.12.01 13:51
|s/l
|526
|1.00
|50.74
|50.74
|49.84
|350.00
|47200.00
|1780
|2008.12.01 13:53
|sell
|527
|1.00
|50.43
|51.93
|49.18
|1781
|2008.12.01 14:14
|modify
|527
|1.00
|50.43
|50.08
|49.18
|1782
|2008.12.01 14:17
|s/l
|527
|1.00
|50.08
|50.08
|49.18
|350.00
|47550.00
|1783
|2008.12.01 14:34
|sell
|528
|1.00
|49.84
|51.34
|48.59
|1784
|2008.12.01 16:00
|modify
|528
|1.00
|49.84
|49.49
|48.59
|1785
|2008.12.01 16:03
|s/l
|528
|1.00
|49.49
|49.49
|48.59
|350.00
|47900.00
|1786
|2008.12.01 16:26
|sell
|529
|1.00
|49.17
|50.67
|47.92
|1787
|2008.12.01 16:29
|modify
|529
|1.00
|49.17
|48.82
|47.92
|1788
|2008.12.01 16:29
|modify
|529
|1.00
|49.17
|48.57
|47.92
|1789
|2008.12.01 16:30
|s/l
|529
|1.00
|48.57
|48.57
|47.92
|600.00
|48500.00
|1790
|2008.12.01 17:33
|sell
|530
|1.00
|48.42
|49.92
|47.17
|1791
|2008.12.01 19:24
|modify
|530
|1.00
|48.42
|48.07
|47.17
|1792
|2008.12.01 19:25
|s/l
|530
|1.00
|48.07
|48.07
|47.17
|350.00
|48850.00
|1793
|2008.12.01 19:27
|buy
|531
|1.00
|47.91
|46.41
|49.16
|1794
|2008.12.02 07:15
|s/l
|531
|1.00
|46.41
|46.41
|49.16
|-1500.00
|47350.00
|1795
|2008.12.02 07:15
|buy
|532
|1.00
|46.30
|44.80
|47.55
|1796
|2008.12.02 08:50
|modify
|532
|1.00
|46.30
|46.65
|47.55
|1797
|2008.12.02 08:54
|s/l
|532
|1.00
|46.65
|46.65
|47.55
|350.00
|47700.00
|1798
|2008.12.02 09:29
|sell
|533
|1.00
|46.88
|48.38
|45.63
|1799
|2008.12.02 12:19
|s/l
|533
|1.00
|48.38
|48.38
|45.63
|-1500.00
|46200.00
|1800
|2008.12.02 12:19
|buy
|534
|1.00
|48.38
|46.88
|49.63
|1801
|2008.12.02 13:39
|modify
|534
|1.00
|48.38
|48.73
|49.63
|1802
|2008.12.02 13:40
|s/l
|534
|1.00
|48.73
|48.73
|49.63
|350.00
|46550.00
|1803
|2008.12.02 15:50
|sell
|535
|1.00
|47.75
|49.25
|46.50
|1804
|2008.12.02 15:59
|modify
|535
|1.00
|47.75
|47.40
|46.50
|1805
|2008.12.02 16:00
|s/l
|535
|1.00
|47.40
|47.40
|46.50
|350.00
|46900.00
|1806
|2008.12.02 16:00
|sell
|536
|1.00
|47.22
|48.72
|45.97
|1807
|2008.12.02 16:22
|modify
|536
|1.00
|47.22
|46.87
|45.97
|1808
|2008.12.02 16:23
|modify
|536
|1.00
|47.22
|46.62
|45.97
|1809
|2008.12.02 16:24
|modify
|536
|1.00
|47.22
|46.37
|45.97
|1810
|2008.12.02 16:24
|s/l
|536
|1.00
|46.37
|46.37
|45.97
|850.00
|47750.00
|1811
|2008.12.02 16:24
|buy
|537
|1.00
|46.38
|44.88
|47.63
|1812
|2008.12.02 16:44
|modify
|537
|1.00
|46.38
|46.73
|47.63
|1813
|2008.12.02 16:45
|s/l
|537
|1.00
|46.73
|46.73
|47.63
|350.00
|48100.00
|1814
|2008.12.02 17:21
|sell
|538
|1.00
|47.28
|48.78
|46.03
|1815
|2008.12.02 18:46
|modify
|538
|1.00
|47.28
|46.93
|46.03
|1816
|2008.12.02 18:52
|modify
|538
|1.00
|47.28
|46.68
|46.03
|1817
|2008.12.02 19:00
|s/l
|538
|1.00
|46.68
|46.68
|46.03
|600.00
|48700.00
|1818
|2008.12.02 19:03
|sell
|539
|1.00
|46.32
|47.82
|45.07
|1819
|2008.12.02 19:19
|modify
|539
|1.00
|46.32
|45.97
|45.07
|1820
|2008.12.02 19:20
|modify
|539
|1.00
|46.32
|45.72
|45.07
|1821
|2008.12.02 19:21
|s/l
|539
|1.00
|45.72
|45.72
|45.07
|600.00
|49300.00
|1822
|2008.12.02 19:24
|buy
|540
|1.00
|45.59
|44.09
|46.84
|1823
|2008.12.02 20:23
|modify
|540
|1.00
|45.59
|45.94
|46.84
|1824
|2008.12.02 20:27
|s/l
|540
|1.00
|45.94
|45.94
|46.84
|350.00
|49650.00
|1825
|2008.12.03 07:43
|sell
|541
|1.00
|46.24
|47.74
|44.99
|1826
|2008.12.03 08:07
|modify
|541
|1.00
|46.24
|45.89
|44.99
|1827
|2008.12.03 08:10
|s/l
|541
|1.00
|45.89
|45.89
|44.99
|350.00
|50000.00
|1828
|2008.12.03 08:14
|sell
|542
|1.00
|45.64
|47.14
|44.39
|1829
|2008.12.03 13:09
|modify
|542
|1.00
|45.64
|45.29
|44.39
|1830
|2008.12.03 13:23
|s/l
|542
|1.00
|45.29
|45.29
|44.39
|350.00
|50350.00
|1831
|2008.12.03 13:50
|sell
|543
|1.00
|45.53
|47.03
|44.28
|1832
|2008.12.03 15:30
|modify
|543
|1.00
|45.53
|45.18
|44.28
|1833
|2008.12.03 15:34
|s/l
|543
|1.00
|45.18
|45.18
|44.28
|350.00
|50700.00
|1834
|2008.12.03 15:35
|sell
|544
|1.00
|45.50
|47.00
|44.25
|1835
|2008.12.03 16:20
|modify
|544
|1.00
|45.50
|45.15
|44.25
|1836
|2008.12.03 16:21
|s/l
|544
|1.00
|45.15
|45.15
|44.25
|350.00
|51050.00
|1837
|2008.12.03 16:58
|buy
|545
|1.00
|46.18
|44.68
|47.43
|1838
|2008.12.04 07:15
|s/l
|545
|1.00
|44.68
|44.68
|47.43
|-1500.00
|49550.00
|1839
|2008.12.04 07:48
|sell
|546
|1.00
|44.18
|45.68
|42.93
|1840
|2008.12.04 15:03
|s/l
|546
|1.00
|45.68
|45.68
|42.93
|-1500.00
|48050.00
|1841
|2008.12.04 15:03
|buy
|547
|1.00
|45.62
|44.12
|46.87
|1842
|2008.12.04 16:06
|s/l
|547
|1.00
|44.12
|44.12
|46.87
|-1500.00
|46550.00
|1843
|2008.12.04 16:06
|sell
|548
|1.00
|44.11
|45.61
|42.86
|1844
|2008.12.04 17:19
|modify
|548
|1.00
|44.11
|43.76
|42.86
|1845
|2008.12.04 17:20
|modify
|548
|1.00
|44.11
|43.51
|42.86
|1846
|2008.12.04 17:23
|modify
|548
|1.00
|44.11
|43.26
|42.86
|1847
|2008.12.04 17:23
|s/l
|548
|1.00
|43.26
|43.26
|42.86
|850.00
|47400.00
|1848
|2008.12.04 17:23
|sell
|549
|1.00
|43.22
|44.72
|41.97
|1849
|2008.12.04 18:11
|modify
|549
|1.00
|43.22
|42.87
|41.97
|1850
|2008.12.04 18:15
|modify
|549
|1.00
|43.22
|42.62
|41.97
|1851
|2008.12.04 18:15
|s/l
|549
|1.00
|42.62
|42.62
|41.97
|600.00
|48000.00
|1852
|2008.12.04 18:15
|buy
|550
|1.00
|42.63
|41.13
|43.88
|1853
|2008.12.04 18:51
|modify
|550
|1.00
|42.63
|42.98
|43.88
|1854
|2008.12.04 18:54
|modify
|550
|1.00
|42.63
|43.23
|43.88
|1855
|2008.12.04 18:55
|s/l
|550
|1.00
|43.23
|43.23
|43.88
|600.00
|48600.00
|1856
|2008.12.04 19:06
|sell
|551
|1.00
|43.34
|44.84
|42.09
|1857
|2008.12.04 19:09
|modify
|551
|1.00
|43.34
|42.99
|42.09
|1858
|2008.12.04 19:09
|s/l
|551
|1.00
|42.99
|42.99
|42.09
|350.00
|48950.00
|1859
|2008.12.04 19:18
|sell
|552
|1.00
|42.32
|43.82
|41.07
|1860
|2008.12.04 20:38
|modify
|552
|1.00
|42.32
|41.97
|41.07
|1861
|2008.12.04 20:39
|s/l
|552
|1.00
|41.97
|41.97
|41.07
|350.00
|49300.00
|1862
|2008.12.05 08:29
|sell
|553
|1.00
|42.19
|43.69
|40.94
|1863
|2008.12.05 13:30
|modify
|553
|1.00
|42.19
|41.84
|40.94
|1864
|2008.12.05 13:30
|modify
|553
|1.00
|42.19
|41.59
|40.94
|1865
|2008.12.05 13:30
|modify
|553
|1.00
|42.19
|41.34
|40.94
|1866
|2008.12.05 13:30
|s/l
|553
|1.00
|41.34
|41.34
|40.94
|850.00
|50150.00
|1867
|2008.12.05 13:30
|buy
|554
|1.00
|41.34
|39.84
|42.59
|1868
|2008.12.05 13:34
|modify
|554
|1.00
|41.34
|41.69
|42.59
|1869
|2008.12.05 13:34
|s/l
|554
|1.00
|41.69
|41.69
|42.59
|350.00
|50500.00
|1870
|2008.12.05 13:41
|buy
|555
|1.00
|41.16
|39.66
|42.41
|1871
|2008.12.05 14:10
|modify
|555
|1.00
|41.16
|41.51
|42.41
|1872
|2008.12.05 14:11
|s/l
|555
|1.00
|41.51
|41.51
|42.41
|350.00
|50850.00
|1873
|2008.12.05 14:35
|sell
|556
|1.00
|41.97
|43.47
|40.72
|1874
|2008.12.05 14:49
|modify
|556
|1.00
|41.97
|41.62
|40.72
|1875
|2008.12.05 14:49
|s/l
|556
|1.00
|41.62
|41.62
|40.72
|350.00
|51200.00
|1876
|2008.12.05 15:12
|sell
|557
|1.00
|41.24
|42.74
|39.99
|1877
|2008.12.05 15:41
|modify
|557
|1.00
|41.24
|40.89
|39.99
|1878
|2008.12.05 15:42
|s/l
|557
|1.00
|40.89
|40.89
|39.99
|350.00
|51550.00
|1879
|2008.12.05 15:43
|sell
|558
|1.00
|40.69
|42.19
|39.44
|1880
|2008.12.05 16:24
|modify
|558
|1.00
|40.69
|40.34
|39.44
|1881
|2008.12.05 16:27
|modify
|558
|1.00
|40.69
|40.09
|39.44
|1882
|2008.12.05 16:29
|modify
|558
|1.00
|40.69
|39.84
|39.44
|1883
|2008.12.05 16:30
|modify
|558
|1.00
|40.69
|39.74
|39.44
|1884
|2008.12.05 16:30
|modify
|558
|1.00
|40.69
|39.64
|39.44
|1885
|2008.12.05 16:31
|s/l
|558
|1.00
|39.64
|39.64
|39.44
|1050.00
|52600.00
|1886
|2008.12.05 17:43
|sell
|559
|1.00
|39.63
|41.13
|38.38
|1887
|2008.12.08 07:15
|s/l
|559
|1.00
|41.13
|41.13
|38.38
|-1500.00
|51100.00
|1888
|2008.12.08 07:15
|sell
|560
|1.00
|42.13
|43.63
|40.88
|1889
|2008.12.08 07:26
|modify
|560
|1.00
|42.13
|41.78
|40.88
|1890
|2008.12.08 07:27
|s/l
|560
|1.00
|41.78
|41.78
|40.88
|350.00
|51450.00
|1891
|2008.12.08 09:14
|buy
|561
|1.00
|42.18
|40.68
|43.43
|1892
|2008.12.08 13:07
|modify
|561
|1.00
|42.18
|42.53
|43.43
|1893
|2008.12.08 13:10
|s/l
|561
|1.00
|42.53
|42.53
|43.43
|350.00
|51800.00
|1894
|2008.12.08 13:14
|buy
|562
|1.00
|42.77
|41.27
|44.02
|1895
|2008.12.08 14:45
|modify
|562
|1.00
|42.77
|43.12
|44.02
|1896
|2008.12.08 14:45
|s/l
|562
|1.00
|43.12
|43.12
|44.02
|350.00
|52150.00
|1897
|2008.12.08 14:45
|buy
|563
|1.00
|43.15
|41.65
|44.40
|1898
|2008.12.08 15:46
|modify
|563
|1.00
|43.15
|43.50
|44.40
|1899
|2008.12.08 15:46
|s/l
|563
|1.00
|43.50
|43.50
|44.40
|350.00
|52500.00
|1900
|2008.12.08 15:46
|buy
|564
|1.00
|43.55
|42.05
|44.80
|1901
|2008.12.08 20:58
|modify
|564
|1.00
|43.55
|43.90
|44.80
|1902
|2008.12.09 07:15
|s/l
|564
|1.00
|43.90
|43.90
|44.80
|350.00
|52850.00
|1903
|2008.12.09 07:41
|buy
|565
|1.00
|44.15
|42.65
|45.40
|1904
|2008.12.09 13:50
|s/l
|565
|1.00
|42.65
|42.65
|45.40
|-1500.00
|51350.00
|1905
|2008.12.09 13:50
|sell
|566
|1.00
|42.65
|44.15
|41.40
|1906
|2008.12.09 16:23
|modify
|566
|1.00
|42.65
|42.30
|41.40
|1907
|2008.12.09 16:27
|s/l
|566
|1.00
|42.30
|42.30
|41.40
|350.00
|51700.00
|1908
|2008.12.09 16:28
|sell
|567
|1.00
|41.96
|43.46
|40.71
|1909
|2008.12.09 19:28
|modify
|567
|1.00
|41.96
|41.61
|40.71
|1910
|2008.12.09 19:28
|s/l
|567
|1.00
|41.61
|41.61
|40.71
|350.00
|52050.00
|1911
|2008.12.09 19:28
|sell
|568
|1.00
|41.56
|43.06
|40.31
|1912
|2008.12.10 11:47
|s/l
|568
|1.00
|43.06
|43.06
|40.31
|-1500.00
|50550.00
|1913
|2008.12.10 11:47
|buy
|569
|1.00
|43.13
|41.63
|44.38
|1914
|2008.12.10 12:16
|modify
|569
|1.00
|43.13
|43.48
|44.38
|1915
|2008.12.10 12:31
|s/l
|569
|1.00
|43.48
|43.48
|44.38
|350.00
|50900.00
|1916
|2008.12.10 13:28
|buy
|570
|1.00
|43.71
|42.21
|44.96
|1917
|2008.12.10 15:40
|s/l
|570
|1.00
|42.21
|42.21
|44.96
|-1500.00
|49400.00
|1918
|2008.12.10 15:40
|sell
|571
|1.00
|42.21
|43.71
|40.96
|1919
|2008.12.10 15:46
|modify
|571
|1.00
|42.21
|41.86
|40.96
|1920
|2008.12.10 15:46
|modify
|571
|1.00
|42.21
|41.61
|40.96
|1921
|2008.12.10 15:47
|s/l
|571
|1.00
|41.61
|41.61
|40.96
|600.00
|50000.00
|1922
|2008.12.10 15:52
|buy
|572
|1.00
|41.46
|39.96
|42.71
|1923
|2008.12.10 16:17
|modify
|572
|1.00
|41.46
|41.81
|42.71
|1924
|2008.12.10 16:19
|modify
|572
|1.00
|41.46
|42.06
|42.71
|1925
|2008.12.10 16:19
|s/l
|572
|1.00
|42.06
|42.06
|42.71
|600.00
|50600.00
|1926
|2008.12.10 16:45
|sell
|573
|1.00
|42.30
|43.80
|41.05
|1927
|2008.12.10 17:02
|s/l
|573
|1.00
|43.80
|43.80
|41.05
|-1500.00
|49100.00
|1928
|2008.12.10 17:02
|buy
|574
|1.00
|43.80
|42.30
|45.05
|1929
|2008.12.10 17:04
|modify
|574
|1.00
|43.80
|44.15
|45.05
|1930
|2008.12.10 17:05
|modify
|574
|1.00
|43.80
|44.40
|45.05
|1931
|2008.12.10 17:06
|modify
|574
|1.00
|43.80
|44.65
|45.05
|1932
|2008.12.10 17:06
|modify
|574
|1.00
|43.80
|44.75
|45.05
|1933
|2008.12.10 17:07
|s/l
|574
|1.00
|44.75
|44.75
|45.05
|950.00
|50050.00
|1934
|2008.12.10 17:07
|sell
|575
|1.00
|44.89
|46.39
|43.64
|1935
|2008.12.10 17:20
|modify
|575
|1.00
|44.89
|44.54
|43.64
|1936
|2008.12.10 17:21
|modify
|575
|1.00
|44.89
|44.29
|43.64
|1937
|2008.12.10 17:21
|s/l
|575
|1.00
|44.29
|44.29
|43.64
|600.00
|50650.00
|1938
|2008.12.10 18:07
|buy
|576
|1.00
|43.90
|42.40
|45.15
|1939
|2008.12.10 18:56
|s/l
|576
|1.00
|42.40
|42.40
|45.15
|-1500.00
|49150.00
|1940
|2008.12.10 18:56
|sell
|577
|1.00
|42.37
|43.87
|41.12
|1941
|2008.12.10 19:04
|modify
|577
|1.00
|42.37
|42.02
|41.12
|1942
|2008.12.10 19:05
|s/l
|577
|1.00
|42.02
|42.02
|41.12
|350.00
|49500.00
|1943
|2008.12.10 19:19
|buy
|578
|1.00
|41.70
|40.20
|42.95
|1944
|2008.12.10 19:26
|modify
|578
|1.00
|41.70
|42.05
|42.95
|1945
|2008.12.10 19:27
|modify
|578
|1.00
|41.70
|42.30
|42.95
|1946
|2008.12.10 19:29
|s/l
|578
|1.00
|42.30
|42.30
|42.95
|600.00
|50100.00
|1947
|2008.12.11 07:58
|sell
|579
|1.00
|42.42
|43.92
|41.17
|1948
|2008.12.11 10:27
|s/l
|579
|1.00
|43.92
|43.92
|41.17
|-1500.00
|48600.00
|1949
|2008.12.11 10:27
|buy
|580
|1.00
|43.94
|42.44
|45.19
|1950
|2008.12.11 10:36
|modify
|580
|1.00
|43.94
|44.29
|45.19
|1951
|2008.12.11 10:39
|modify
|580
|1.00
|43.94
|44.54
|45.19
|1952
|2008.12.11 11:02
|s/l
|580
|1.00
|44.54
|44.54
|45.19
|600.00
|49200.00
|1953
|2008.12.11 11:42
|buy
|581
|1.00
|44.95
|43.45
|46.20
|1954
|2008.12.11 14:48
|modify
|581
|1.00
|44.95
|45.30
|46.20
|1955
|2008.12.11 14:51
|modify
|581
|1.00
|44.95
|45.55
|46.20
|1956
|2008.12.11 14:55
|s/l
|581
|1.00
|45.55
|45.55
|46.20
|600.00
|49800.00
|1957
|2008.12.11 15:10
|sell
|582
|1.00
|45.92
|47.42
|44.67
|1958
|2008.12.11 15:42
|modify
|582
|1.00
|45.92
|45.57
|44.67
|1959
|2008.12.11 15:45
|modify
|582
|1.00
|45.92
|45.32
|44.67
|1960
|2008.12.11 15:46
|s/l
|582
|1.00
|45.32
|45.32
|44.67
|600.00
|50400.00
|1961
|2008.12.11 16:08
|sell
|583
|1.00
|46.25
|47.75
|45.00
|1962
|2008.12.11 16:29
|modify
|583
|1.00
|46.25
|45.90
|45.00
|1963
|2008.12.11 16:30
|s/l
|583
|1.00
|45.90
|45.90
|45.00
|350.00
|50750.00
|1964
|2008.12.11 17:06
|buy
|584
|1.00
|46.62
|45.12
|47.87
|1965
|2008.12.11 17:17
|modify
|584
|1.00
|46.62
|46.97
|47.87
|1966
|2008.12.11 17:17
|modify
|584
|1.00
|46.62
|47.22
|47.87
|1967
|2008.12.11 17:17
|s/l
|584
|1.00
|47.22
|47.22
|47.87
|600.00
|51350.00
|1968
|2008.12.11 17:17
|sell
|585
|1.00
|47.22
|48.72
|45.97
|1969
|2008.12.11 20:17
|modify
|585
|1.00
|47.22
|46.87
|45.97
|1970
|2008.12.11 20:19
|s/l
|585
|1.00
|46.87
|46.87
|45.97
|350.00
|51700.00
|1971
|2008.12.12 07:22
|buy
|586
|1.00
|45.40
|43.90
|46.65
|1972
|2008.12.12 09:08
|modify
|586
|1.00
|45.40
|45.75
|46.65
|1973
|2008.12.12 09:12
|modify
|586
|1.00
|45.40
|46.00
|46.65
|1974
|2008.12.12 09:13
|modify
|586
|1.00
|45.40
|46.25
|46.65
|1975
|2008.12.12 09:14
|s/l
|586
|1.00
|46.25
|46.25
|46.65
|850.00
|52550.00
|1976
|2008.12.12 09:14
|buy
|587
|1.00
|46.29
|44.79
|47.54
|1977
|2008.12.12 10:33
|s/l
|587
|1.00
|44.79
|44.79
|47.54
|-1500.00
|51050.00
|1978
|2008.12.12 10:33
|sell
|588
|1.00
|44.79
|46.29
|43.54
|1979
|2008.12.12 11:00
|modify
|588
|1.00
|44.79
|44.44
|43.54
|1980
|2008.12.12 11:14
|s/l
|588
|1.00
|44.44
|44.44
|43.54
|350.00
|51400.00
|1981
|2008.12.12 11:45
|sell
|589
|1.00
|44.76
|46.26
|43.51
|1982
|2008.12.12 12:23
|modify
|589
|1.00
|44.76
|44.41
|43.51
|1983
|2008.12.12 12:28
|s/l
|589
|1.00
|44.41
|44.41
|43.51
|350.00
|51750.00
|1984
|2008.12.12 12:40
|sell
|590
|1.00
|44.16
|45.66
|42.91
|1985
|2008.12.12 14:05
|modify
|590
|1.00
|44.16
|43.81
|42.91
|1986
|2008.12.12 14:06
|s/l
|590
|1.00
|43.81
|43.81
|42.91
|350.00
|52100.00
|1987
|2008.12.12 14:11
|sell
|591
|1.00
|43.57
|45.07
|42.32
|1988
|2008.12.12 15:54
|s/l
|591
|1.00
|45.07
|45.07
|42.32
|-1500.00
|50600.00
|1989
|2008.12.12 15:54
|buy
|592
|1.00
|45.08
|43.58
|46.33
|1990
|2008.12.12 17:37
|modify
|592
|1.00
|45.08
|45.43
|46.33
|1991
|2008.12.12 17:37
|modify
|592
|1.00
|45.08
|45.68
|46.33
|1992
|2008.12.12 17:38
|s/l
|592
|1.00
|45.68
|45.68
|46.33
|600.00
|51200.00
|1993
|2008.12.12 17:42
|buy
|593
|1.00
|46.02
|44.52
|47.27
|1994
|2008.12.12 17:45
|modify
|593
|1.00
|46.02
|46.37
|47.27
|1995
|2008.12.12 17:46
|modify
|593
|1.00
|46.02
|46.62
|47.27
|1996
|2008.12.12 17:48
|s/l
|593
|1.00
|46.62
|46.62
|47.27
|600.00
|51800.00
|1997
|2008.12.12 17:51
|sell
|594
|1.00
|46.96
|48.46
|45.71
|1998
|2008.12.12 18:01
|modify
|594
|1.00
|46.96
|46.61
|45.71
|1999
|2008.12.12 18:01
|modify
|594
|1.00
|46.96
|46.36
|45.71
|2000
|2008.12.12 18:02
|s/l
|594
|1.00
|46.36
|46.36
|45.71
|600.00
|52400.00
|2001
|2008.12.12 18:35
|buy
|595
|1.00
|45.23
|43.73
|46.48
|2002
|2008.12.12 19:03
|modify
|595
|1.00
|45.23
|45.58
|46.48
|2003
|2008.12.12 19:03
|s/l
|595
|1.00
|45.58
|45.58
|46.48
|350.00
|52750.00
|2004
|2008.12.12 19:13
|sell
|596
|1.00
|46.85
|48.35
|45.60
|2005
|2008.12.12 19:28
|modify
|596
|1.00
|46.85
|46.50
|45.60
|2006
|2008.12.12 20:01
|s/l
|596
|1.00
|46.50
|46.50
|45.60
|350.00
|53100.00
|2007
|2008.12.15 07:35
|buy
|597
|1.00
|46.28
|44.78
|47.53
|2008
|2008.12.15 09:27
|modify
|597
|1.00
|46.28
|46.63
|47.53
|2009
|2008.12.15 09:30
|modify
|597
|1.00
|46.28
|46.88
|47.53
|2010
|2008.12.15 09:32
|modify
|597
|1.00
|46.28
|47.13
|47.53
|2011
|2008.12.15 09:33
|s/l
|597
|1.00
|47.13
|47.13
|47.53
|850.00
|53950.00
|2012
|2008.12.15 09:37
|buy
|598
|1.00
|47.30
|45.80
|48.55
|2013
|2008.12.15 10:03
|modify
|598
|1.00
|47.30
|47.65
|48.55
|2014
|2008.12.15 10:03
|modify
|598
|1.00
|47.30
|47.90
|48.55
|2015
|2008.12.15 10:04
|modify
|598
|1.00
|47.30
|48.15
|48.55
|2016
|2008.12.15 10:04
|modify
|598
|1.00
|47.30
|48.25
|48.55
|2017
|2008.12.15 10:04
|modify
|598
|1.00
|47.30
|48.35
|48.55
|2018
|2008.12.15 10:04
|s/l
|598
|1.00
|48.35
|48.35
|48.55
|1050.00
|55000.00
|2019
|2008.12.15 10:04
|sell
|599
|1.00
|48.35
|49.85
|47.10
|2020
|2008.12.15 13:45
|s/l
|599
|1.00
|49.85
|49.85
|47.10
|-1500.00
|53500.00
|2021
|2008.12.15 13:45
|sell
|600
|1.00
|49.80
|51.30
|48.55
|2022
|2008.12.15 14:18
|modify
|600
|1.00
|49.80
|49.45
|48.55
|2023
|2008.12.15 14:18
|s/l
|600
|1.00
|49.45
|49.45
|48.55
|350.00
|53850.00
|2024
|2008.12.15 14:29
|buy
|601
|1.00
|49.03
|47.53
|50.28
|2025
|2008.12.15 15:24
|modify
|601
|1.00
|49.03
|49.38
|50.28
|2026
|2008.12.15 15:33
|s/l
|601
|1.00
|49.38
|49.38
|50.28
|350.00
|54200.00
|2027
|2008.12.15 15:46
|sell
|602
|1.00
|48.54
|50.04
|47.29
|2028
|2008.12.15 15:58
|modify
|602
|1.00
|48.54
|48.19
|47.29
|2029
|2008.12.15 16:02
|s/l
|602
|1.00
|48.19
|48.19
|47.29
|350.00
|54550.00
|2030
|2008.12.15 16:11
|sell
|603
|1.00
|47.91
|49.41
|46.66
|2031
|2008.12.15 16:20
|modify
|603
|1.00
|47.91
|47.56
|46.66
|2032
|2008.12.15 16:30
|modify
|603
|1.00
|47.91
|47.31
|46.66
|2033
|2008.12.15 16:30
|modify
|603
|1.00
|47.91
|47.06
|46.66
|2034
|2008.12.15 16:30
|modify
|603
|1.00
|47.91
|46.96
|46.66
|2035
|2008.12.15 16:30
|s/l
|603
|1.00
|46.96
|46.96
|46.66
|950.00
|55500.00
|2036
|2008.12.15 16:30
|buy
|604
|1.00
|47.09
|45.59
|48.34
|2037
|2008.12.15 16:51
|modify
|604
|1.00
|47.09
|47.44
|48.34
|2038
|2008.12.15 16:58
|s/l
|604
|1.00
|47.44
|47.44
|48.34
|350.00
|55850.00
|2039
|2008.12.15 17:29
|buy
|605
|1.00
|46.79
|45.29
|48.04
|2040
|2008.12.15 17:54
|s/l
|605
|1.00
|45.29
|45.29
|48.04
|-1500.00
|54350.00
|2041
|2008.12.15 17:54
|buy
|606
|1.00
|45.34
|43.84
|46.59
|2042
|2008.12.15 18:45
|modify
|606
|1.00
|45.34
|45.69
|46.59
|2043
|2008.12.15 18:46
|s/l
|606
|1.00
|45.69
|45.69
|46.59
|350.00
|54700.00
|2044
|2008.12.15 19:28
|buy
|607
|1.00
|44.51
|43.01
|45.76
|2045
|2008.12.15 19:37
|t/p
|607
|1.00
|45.76
|43.01
|45.76
|1250.00
|55950.00
|2046
|2008.12.15 19:37
|buy
|608
|1.00
|47.13
|45.63
|48.38
|2047
|2008.12.16 07:21
|modify
|608
|1.00
|47.13
|47.48
|48.38
|2048
|2008.12.16 07:31
|s/l
|608
|1.00
|47.48
|47.48
|48.38
|350.00
|56300.00
|2049
|2008.12.16 07:51
|sell
|609
|1.00
|46.72
|48.22
|45.47
|2050
|2008.12.16 10:03
|s/l
|609
|1.00
|48.22
|48.22
|45.47
|-1500.00
|54800.00
|2051
|2008.12.16 10:03
|buy
|610
|1.00
|48.23
|46.73
|49.48
|2052
|2008.12.16 14:35
|modify
|610
|1.00
|48.23
|48.58
|49.48
|2053
|2008.12.16 14:41
|modify
|610
|1.00
|48.23
|48.83
|49.48
|2054
|2008.12.16 14:44
|s/l
|610
|1.00
|48.83
|48.83
|49.48
|600.00
|55400.00
|2055
|2008.12.16 14:45
|buy
|611
|1.00
|49.07
|47.57
|50.32
|2056
|2008.12.16 15:42
|s/l
|611
|1.00
|47.57
|47.57
|50.32
|-1500.00
|53900.00
|2057
|2008.12.16 15:42
|sell
|612
|1.00
|47.57
|49.07
|46.32
|2058
|2008.12.16 15:45
|modify
|612
|1.00
|47.57
|47.22
|46.32
|2059
|2008.12.16 15:45
|modify
|612
|1.00
|47.57
|46.97
|46.32
|2060
|2008.12.16 15:46
|modify
|612
|1.00
|47.57
|46.72
|46.32
|2061
|2008.12.16 15:46
|s/l
|612
|1.00
|46.72
|46.72
|46.32
|850.00
|54750.00
|2062
|2008.12.16 15:46
|buy
|613
|1.00
|46.72
|45.22
|47.97
|2063
|2008.12.16 16:05
|modify
|613
|1.00
|46.72
|47.07
|47.97
|2064
|2008.12.16 16:09
|s/l
|613
|1.00
|47.07
|47.07
|47.97
|350.00
|55100.00
|2065
|2008.12.16 16:14
|buy
|614
|1.00
|46.50
|45.00
|47.75
|2066
|2008.12.16 16:32
|modify
|614
|1.00
|46.50
|46.85
|47.75
|2067
|2008.12.16 16:33
|modify
|614
|1.00
|46.50
|47.10
|47.75
|2068
|2008.12.16 16:37
|s/l
|614
|1.00
|47.10
|47.10
|47.75
|600.00
|55700.00
|2069
|2008.12.16 16:51
|sell
|615
|1.00
|47.49
|48.99
|46.24
|2070
|2008.12.16 17:31
|modify
|615
|1.00
|47.49
|47.14
|46.24
|2071
|2008.12.16 17:33
|s/l
|615
|1.00
|47.14
|47.14
|46.24
|350.00
|56050.00
|2072
|2008.12.16 18:43
|sell
|616
|1.00
|46.92
|48.42
|45.67
|2073
|2008.12.16 19:28
|modify
|616
|1.00
|46.92
|46.57
|45.67
|2074
|2008.12.16 19:28
|s/l
|616
|1.00
|46.57
|46.57
|45.67
|350.00
|56400.00
|2075
|2008.12.16 19:28
|sell
|617
|1.00
|46.52
|48.02
|45.27
|2076
|2008.12.16 19:35
|modify
|617
|1.00
|46.52
|46.17
|45.27
|2077
|2008.12.16 19:35
|modify
|617
|1.00
|46.52
|45.92
|45.27
|2078
|2008.12.16 19:37
|s/l
|617
|1.00
|45.92
|45.92
|45.27
|600.00
|57000.00
|2079
|2008.12.17 07:50
|buy
|618
|1.00
|47.50
|46.00
|48.75
|2080
|2008.12.17 08:23
|modify
|618
|1.00
|47.50
|47.85
|48.75
|2081
|2008.12.17 08:28
|modify
|618
|1.00
|47.50
|48.10
|48.75
|2082
|2008.12.17 08:29
|s/l
|618
|1.00
|48.10
|48.10
|48.75
|600.00
|57600.00
|2083
|2008.12.17 08:51
|buy
|619
|1.00
|48.34
|46.84
|49.59
|2084
|2008.12.17 09:22
|modify
|619
|1.00
|48.34
|48.69
|49.59
|2085
|2008.12.17 09:24
|s/l
|619
|1.00
|48.69
|48.69
|49.59
|350.00
|57950.00
|2086
|2008.12.17 09:48
|buy
|620
|1.00
|47.96
|46.46
|49.21
|2087
|2008.12.17 10:38
|modify
|620
|1.00
|47.96
|48.31
|49.21
|2088
|2008.12.17 10:48
|s/l
|620
|1.00
|48.31
|48.31
|49.21
|350.00
|58300.00
|2089
|2008.12.17 10:53
|buy
|621
|1.00
|48.59
|47.09
|49.84
|2090
|2008.12.17 12:15
|s/l
|621
|1.00
|47.09
|47.09
|49.84
|-1500.00
|56800.00
|2091
|2008.12.17 12:15
|sell
|622
|1.00
|47.08
|48.58
|45.83
|2092
|2008.12.17 12:23
|modify
|622
|1.00
|47.08
|46.73
|45.83
|2093
|2008.12.17 12:23
|modify
|622
|1.00
|47.08
|46.48
|45.83
|2094
|2008.12.17 12:27
|s/l
|622
|1.00
|46.48
|46.48
|45.83
|600.00
|57400.00
|2095
|2008.12.17 13:31
|sell
|623
|1.00
|47.17
|48.67
|45.92
|2096
|2008.12.17 16:17
|modify
|623
|1.00
|47.17
|46.82
|45.92
|2097
|2008.12.17 16:19
|modify
|623
|1.00
|47.17
|46.57
|45.92
|2098
|2008.12.17 16:21
|s/l
|623
|1.00
|46.57
|46.57
|45.92
|600.00
|58000.00
|2099
|2008.12.17 16:29
|sell
|624
|1.00
|46.16
|47.66
|44.91
|2100
|2008.12.17 16:35
|modify
|624
|1.00
|46.16
|45.81
|44.91
|2101
|2008.12.17 16:35
|s/l
|624
|1.00
|45.81
|45.81
|44.91
|350.00
|58350.00
|2102
|2008.12.17 16:35
|buy
|625
|1.00
|45.90
|44.40
|47.15
|2103
|2008.12.17 16:57
|modify
|625
|1.00
|45.90
|46.25
|47.15
|2104
|2008.12.17 17:02
|modify
|625
|1.00
|45.90
|46.50
|47.15
|2105
|2008.12.17 17:06
|s/l
|625
|1.00
|46.50
|46.50
|47.15
|600.00
|58950.00
|2106
|2008.12.17 17:26
|sell
|626
|1.00
|46.93
|48.43
|45.68
|2107
|2008.12.17 19:13
|modify
|626
|1.00
|46.93
|46.58
|45.68
|2108
|2008.12.17 19:20
|modify
|626
|1.00
|46.93
|46.33
|45.68
|2109
|2008.12.17 19:20
|modify
|626
|1.00
|46.93
|46.08
|45.68
|2110
|2008.12.17 19:21
|modify
|626
|1.00
|46.93
|45.98
|45.68
|2111
|2008.12.17 19:24
|s/l
|626
|1.00
|45.98
|45.98
|45.68
|950.00
|59900.00
|2112
|2008.12.17 19:25
|sell
|627
|1.00
|45.76
|47.26
|44.51
|2113
|2008.12.18 14:07
|modify
|627
|1.00
|45.76
|45.41
|44.51
|2114
|2008.12.18 14:08
|modify
|627
|1.00
|45.76
|45.16
|44.51
|2115
|2008.12.18 14:09
|s/l
|627
|1.00
|45.16
|45.16
|44.51
|600.00
|60500.00
|2116
|2008.12.18 14:50
|sell
|628
|1.00
|44.98
|46.48
|43.73
|2117
|2008.12.18 16:10
|modify
|628
|1.00
|44.98
|44.63
|43.73
|2118
|2008.12.18 16:15
|s/l
|628
|1.00
|44.63
|44.63
|43.73
|350.00
|60850.00
|2119
|2008.12.18 16:20
|sell
|629
|1.00
|44.33
|45.83
|43.08
|2120
|2008.12.18 19:23
|modify
|629
|1.00
|44.33
|43.98
|43.08
|2121
|2008.12.18 19:24
|modify
|629
|1.00
|44.33
|43.73
|43.08
|2122
|2008.12.18 19:28
|modify
|629
|1.00
|44.33
|43.48
|43.08
|2123
|2008.12.18 19:28
|modify
|629
|1.00
|44.33
|43.38
|43.08
|2124
|2008.12.18 19:29
|s/l
|629
|1.00
|43.38
|43.38
|43.08
|950.00
|61800.00
|2125
|2008.12.19 08:15
|sell
|630
|1.00
|44.15
|45.65
|42.90
|2126
|2008.12.19 08:32
|modify
|630
|1.00
|44.15
|43.80
|42.90
|2127
|2008.12.19 08:36
|s/l
|630
|1.00
|43.80
|43.80
|42.90
|350.00
|62150.00
|2128
|2008.12.19 09:48
|sell
|631
|1.00
|43.90
|45.40
|42.65
|2129
|2008.12.19 11:38
|modify
|631
|1.00
|43.90
|43.55
|42.65
|2130
|2008.12.19 11:44
|s/l
|631
|1.00
|43.55
|43.55
|42.65
|350.00
|62500.00
|2131
|2008.12.19 12:41
|sell
|632
|1.00
|43.22
|44.72
|41.97
|2132
|2008.12.19 14:47
|s/l
|632
|1.00
|44.72
|44.72
|41.97
|-1500.00
|61000.00
|2133
|2008.12.19 14:47
|buy
|633
|1.00
|44.72
|43.22
|45.97
|2134
|2008.12.19 19:18
|s/l
|633
|1.00
|43.22
|43.22
|45.97
|-1500.00
|59500.00
|2135
|2008.12.19 19:18
|sell
|634
|1.00
|43.22
|44.72
|41.97
|2136
|2008.12.22 07:29
|s/l
|634
|1.00
|44.72
|44.72
|41.97
|-1500.00
|58000.00
|2137
|2008.12.22 07:29
|buy
|635
|1.00
|44.73
|43.23
|45.98
|2138
|2008.12.22 15:07
|s/l
|635
|1.00
|43.23
|43.23
|45.98
|-1500.00
|56500.00
|2139
|2008.12.22 15:07
|sell
|636
|1.00
|43.20
|44.70
|41.95
|2140
|2008.12.22 15:55
|modify
|636
|1.00
|43.20
|42.85
|41.95
|2141
|2008.12.22 16:03
|modify
|636
|1.00
|43.20
|42.60
|41.95
|2142
|2008.12.22 16:09
|s/l
|636
|1.00
|42.60
|42.60
|41.95
|600.00
|57100.00
|2143
|2008.12.22 16:27
|sell
|637
|1.00
|42.18
|43.68
|40.93
|2144
|2008.12.22 19:18
|modify
|637
|1.00
|42.18
|41.83
|40.93
|2145
|2008.12.22 19:19
|s/l
|637
|1.00
|41.83
|41.83
|40.93
|350.00
|57450.00
|2146
|2008.12.22 19:23
|sell
|638
|1.00
|41.55
|43.05
|40.30
|2147
|2008.12.23 07:15
|modify
|638
|1.00
|41.55
|41.20
|40.30
|2148
|2008.12.23 07:15
|modify
|638
|1.00
|41.55
|40.95
|40.30
|2149
|2008.12.23 07:16
|s/l
|638
|1.00
|40.95
|40.95
|40.30
|600.00
|58050.00
|2150
|2008.12.23 08:53
|sell
|639
|1.00
|40.75
|42.25
|39.50
|2151
|2008.12.23 16:02
|modify
|639
|1.00
|40.75
|40.40
|39.50
|2152
|2008.12.23 16:09
|modify
|639
|1.00
|40.75
|40.15
|39.50
|2153
|2008.12.23 16:11
|modify
|639
|1.00
|40.75
|39.90
|39.50
|2154
|2008.12.23 16:11
|s/l
|639
|1.00
|39.90
|39.90
|39.50
|850.00
|58900.00
|2155
|2008.12.23 16:11
|buy
|640
|1.00
|39.91
|38.41
|41.16
|2156
|2008.12.23 18:09
|modify
|640
|1.00
|39.91
|40.26
|41.16
|2157
|2008.12.23 18:12
|modify
|640
|1.00
|39.91
|40.51
|41.16
|2158
|2008.12.23 18:17
|s/l
|640
|1.00
|40.51
|40.51
|41.16
|600.00
|59500.00
|2159
|2008.12.23 18:39
|buy
|641
|1.00
|40.80
|39.30
|42.05
|2160
|2008.12.24 10:39
|s/l
|641
|1.00
|39.30
|39.30
|42.05
|-1500.00
|58000.00
|2161
|2008.12.24 10:39
|sell
|642
|1.00
|39.30
|40.80
|38.05
|2162
|2008.12.24 11:40
|modify
|642
|1.00
|39.30
|38.95
|38.05
|2163
|2008.12.24 11:49
|modify
|642
|1.00
|39.30
|38.70
|38.05
|2164
|2008.12.24 11:55
|modify
|642
|1.00
|39.30
|38.45
|38.05
|2165
|2008.12.24 11:58
|modify
|642
|1.00
|39.30
|38.35
|38.05
|2166
|2008.12.24 11:59
|s/l
|642
|1.00
|38.35
|38.35
|38.05
|950.00
|58950.00
|2167
|2008.12.24 12:12
|sell
|643
|1.00
|38.21
|39.71
|36.96
|2168
|2008.12.24 12:28
|modify
|643
|1.00
|38.21
|37.86
|36.96
|2169
|2008.12.24 12:31
|s/l
|643
|1.00
|37.86
|37.86
|36.96
|350.00
|59300.00
|2170
|2008.12.24 13:12
|sell
|644
|1.00
|38.29
|39.79
|37.04
|2171
|2008.12.24 13:34
|modify
|644
|1.00
|38.29
|37.94
|37.04
|2172
|2008.12.24 13:38
|s/l
|644
|1.00
|37.94
|37.94
|37.04
|350.00
|59650.00
|2173
|2008.12.24 14:04
|sell
|645
|1.00
|38.33
|39.83
|37.08
|2174
|2008.12.26 07:15
|modify
|645
|1.00
|38.33
|37.98
|37.08
|2175
|2008.12.26 08:04
|modify
|645
|1.00
|38.33
|37.73
|37.08
|2176
|2008.12.26 08:28
|modify
|645
|1.00
|38.33
|37.48
|37.08
|2177
|2008.12.26 08:29
|modify
|645
|1.00
|38.33
|37.38
|37.08
|2178
|2008.12.26 08:29
|modify
|645
|1.00
|38.33
|37.28
|37.08
|2179
|2008.12.26 08:29
|t/p
|645
|1.00
|37.08
|37.28
|37.08
|1250.00
|60900.00
|2180
|2008.12.26 08:29
|sell
|646
|1.00
|37.03
|38.53
|35.78
|2181
|2008.12.26 19:28
|s/l
|646
|1.00
|38.53
|38.53
|35.78
|-1500.00
|59400.00
|2182
|2008.12.26 19:28
|buy
|647
|1.00
|38.57
|37.07
|39.82
|2183
|2008.12.29 07:15
|t/p
|647
|1.00
|39.82
|37.07
|39.82
|1250.00
|60650.00
|2184
|2008.12.29 07:15
|sell
|648
|1.00
|39.90
|41.40
|38.65
|2185
|2008.12.29 09:42
|s/l
|648
|1.00
|41.40
|41.40
|38.65
|-1500.00
|59150.00
|2186
|2008.12.29 09:42
|sell
|649
|1.00
|41.35
|42.85
|40.10
|2187
|2008.12.29 09:43
|s/l
|649
|1.00
|42.85
|42.85
|40.10
|-1500.00
|57650.00
|2188
|2008.12.29 09:43
|sell
|650
|1.00
|42.93
|44.43
|41.68
|2189
|2008.12.29 09:45
|modify
|650
|1.00
|42.93
|42.58
|41.68
|2190
|2008.12.29 09:46
|modify
|650
|1.00
|42.93
|42.33
|41.68
|2191
|2008.12.29 09:46
|modify
|650
|1.00
|42.93
|42.08
|41.68
|2192
|2008.12.29 09:47
|modify
|650
|1.00
|42.93
|41.98
|41.68
|2193
|2008.12.29 09:50
|s/l
|650
|1.00
|41.98
|41.98
|41.68
|950.00
|58600.00
|2194
|2008.12.29 11:40
|buy
|651
|1.00
|41.61
|40.11
|42.86
|2195
|2008.12.29 14:01
|s/l
|651
|1.00
|40.11
|40.11
|42.86
|-1500.00
|57100.00
|2196
|2008.12.29 14:01
|sell
|652
|1.00
|40.09
|41.59
|38.84
|2197
|2008.12.29 15:27
|modify
|652
|1.00
|40.09
|39.74
|38.84
|2198
|2008.12.29 15:27
|modify
|652
|1.00
|40.09
|39.49
|38.84
|2199
|2008.12.29 15:30
|modify
|652
|1.00
|40.09
|39.24
|38.84
|2200
|2008.12.29 15:30
|s/l
|652
|1.00
|39.24
|39.24
|38.84
|850.00
|57950.00
|2201
|2008.12.29 15:30
|sell
|653
|1.00
|39.19
|40.69
|37.94
|2202
|2008.12.29 16:18
|modify
|653
|1.00
|39.19
|38.84
|37.94
|2203
|2008.12.29 16:18
|modify
|653
|1.00
|39.19
|38.59
|37.94
|2204
|2008.12.29 16:19
|s/l
|653
|1.00
|38.59
|38.59
|37.94
|600.00
|58550.00
|2205
|2008.12.29 16:28
|buy
|654
|1.00
|38.39
|36.89
|39.64
|2206
|2008.12.29 16:54
|modify
|654
|1.00
|38.39
|38.74
|39.64
|2207
|2008.12.29 16:55
|s/l
|654
|1.00
|38.74
|38.74
|39.64
|350.00
|58900.00
|2208
|2008.12.29 18:04
|sell
|655
|1.00
|38.50
|40.00
|37.25
|2209
|2008.12.29 19:25
|s/l
|655
|1.00
|40.00
|40.00
|37.25
|-1500.00
|57400.00
|2210
|2008.12.29 19:25
|buy
|656
|1.00
|40.01
|38.51
|41.26
|2211
|2008.12.29 19:26
|modify
|656
|1.00
|40.01
|40.36
|41.26
|2212
|2008.12.29 19:32
|s/l
|656
|1.00
|40.36
|40.36
|41.26
|350.00
|57750.00
|2213
|2008.12.29 19:57
|buy
|657
|1.00
|40.75
|39.25
|42.00
|2214
|2008.12.30 15:58
|s/l
|657
|1.00
|39.25
|39.25
|42.00
|-1500.00
|56250.00
|2215
|2008.12.30 15:58
|sell
|658
|1.00
|39.22
|40.72
|37.97
|2216
|2008.12.30 16:11
|modify
|658
|1.00
|39.22
|38.87
|37.97
|2217
|2008.12.30 16:13
|s/l
|658
|1.00
|38.87
|38.87
|37.97
|350.00
|56600.00
|2218
|2008.12.30 16:13
|sell
|659
|1.00
|38.68
|40.18
|37.43
|2219
|2008.12.30 17:19
|s/l
|659
|1.00
|40.18
|40.18
|37.43
|-1500.00
|55100.00
|2220
|2008.12.30 17:19
|buy
|660
|1.00
|40.27
|38.77
|41.52
|2221
|2008.12.31 10:50
|s/l
|660
|1.00
|38.77
|38.77
|41.52
|-1500.00
|53600.00
|2222
|2008.12.31 10:50
|sell
|661
|1.00
|38.78
|40.28
|37.53
|2223
|2008.12.31 11:03
|modify
|661
|1.00
|38.78
|38.43
|37.53
|2224
|2008.12.31 11:19
|s/l
|661
|1.00
|38.43
|38.43
|37.53
|350.00
|53950.00
|2225
|2008.12.31 11:37
|sell
|662
|1.00
|38.13
|39.63
|36.88
|2226
|2008.12.31 14:37
|s/l
|662
|1.00
|39.63
|39.63
|36.88
|-1500.00
|52450.00
|2227
|2008.12.31 14:37
|buy
|663
|1.00
|39.64
|38.14
|40.89
|2228
|2008.12.31 15:34
|modify
|663
|1.00
|39.64
|39.99
|40.89
|2229
|2008.12.31 15:34
|s/l
|663
|1.00
|39.99
|39.99
|40.89
|350.00
|52800.00
|2230
|2008.12.31 15:34
|buy
|664
|1.00
|40.04
|38.54
|41.29
|2231
|2008.12.31 15:40
|modify
|664
|1.00
|40.04
|40.39
|41.29
|2232
|2008.12.31 15:42
|s/l
|664
|1.00
|40.39
|40.39
|41.29
|350.00
|53150.00
|2233
|2008.12.31 17:08
|buy
|665
|1.00
|40.51
|39.01
|41.76
|2234
|2008.12.31 17:20
|modify
|665
|1.00
|40.51
|40.86
|41.76
|2235
|2008.12.31 17:35
|modify
|665
|1.00
|40.51
|41.11
|41.76
|2236
|2008.12.31 17:38
|modify
|665
|1.00
|40.51
|41.36
|41.76
|2237
|2008.12.31 17:40
|modify
|665
|1.00
|40.51
|41.46
|41.76
|2238
|2008.12.31 17:40
|modify
|665
|1.00
|40.51
|41.56
|41.76
|2239
|2008.12.31 17:40
|t/p
|665
|1.00
|41.76
|41.56
|41.76
|1250.00
|54400.00
|2240
|2008.12.31 17:40
|sell
|666
|1.00
|41.77
|43.27
|40.52
|2241
|2009.01.02 08:18
|s/l
|666
|1.00
|43.27
|43.27
|40.52
|-1500.00
|52900.00
|2242
|2009.01.02 08:18
|sell
|667
|1.00
|43.24
|44.74
|41.99
|2243
|2009.01.02 08:47
|modify
|667
|1.00
|43.24
|42.89
|41.99
|2244
|2009.01.02 09:03
|modify
|667
|1.00
|43.24
|42.64
|41.99
|2245
|2009.01.02 09:05
|modify
|667
|1.00
|43.24
|42.39
|41.99
|2246
|2009.01.02 09:06
|s/l
|667
|1.00
|42.39
|42.39
|41.99
|850.00
|53750.00
|2247
|2009.01.02 09:19
|buy
|668
|1.00
|42.20
|40.70
|43.45
|2248
|2009.01.02 10:51
|modify
|668
|1.00
|42.20
|42.55
|43.45
|2249
|2009.01.02 11:04
|modify
|668
|1.00
|42.20
|42.80
|43.45
|2250
|2009.01.02 11:25
|s/l
|668
|1.00
|42.80
|42.80
|43.45
|600.00
|54350.00
|2251
|2009.01.02 11:40
|buy
|669
|1.00
|42.47
|40.97
|43.72
|2252
|2009.01.02 13:40
|modify
|669
|1.00
|42.47
|42.82
|43.72
|2253
|2009.01.02 13:43
|modify
|669
|1.00
|42.47
|43.07
|43.72
|2254
|2009.01.02 13:46
|modify
|669
|1.00
|42.47
|43.32
|43.72
|2255
|2009.01.02 13:47
|s/l
|669
|1.00
|43.32
|43.32
|43.72
|850.00
|55200.00
|2256
|2009.01.02 13:47
|buy
|670
|1.00
|43.37
|41.87
|44.62
|2257
|2009.01.02 14:04
|modify
|670
|1.00
|43.37
|43.72
|44.62
|2258
|2009.01.02 14:11
|modify
|670
|1.00
|43.37
|43.97
|44.62
|2259
|2009.01.02 14:13
|modify
|670
|1.00
|43.37
|44.22
|44.62
|2260
|2009.01.02 14:13
|modify
|670
|1.00
|43.37
|44.32
|44.62
|2261
|2009.01.02 14:14
|modify
|670
|1.00
|43.37
|44.42
|44.62
|2262
|2009.01.02 14:17
|t/p
|670
|1.00
|44.62
|44.42
|44.62
|1250.00
|56450.00
|2263
|2009.01.02 14:17
|sell
|671
|1.00
|44.64
|46.14
|43.39
|2264
|2009.01.02 14:49
|modify
|671
|1.00
|44.64
|44.29
|43.39
|2265
|2009.01.02 14:51
|s/l
|671
|1.00
|44.29
|44.29
|43.39
|350.00
|56800.00
|2266
|2009.01.02 15:14
|sell
|672
|1.00
|45.01
|46.51
|43.76
|2267
|2009.01.02 16:23
|s/l
|672
|1.00
|46.51
|46.51
|43.76
|-1500.00
|55300.00
|2268
|2009.01.02 16:23
|sell
|673
|1.00
|46.48
|47.98
|45.23
|2269
|2009.01.05 10:30
|s/l
|673
|1.00
|47.98
|47.98
|45.23
|-1500.00
|53800.00
|2270
|2009.01.05 10:30
|buy
|674
|1.00
|47.99
|46.49
|49.24
|2271
|2009.01.05 12:50
|s/l
|674
|1.00
|46.49
|46.49
|49.24
|-1500.00
|52300.00
|2272
|2009.01.05 12:50
|sell
|675
|1.00
|46.49
|47.99
|45.24
|2273
|2009.01.05 14:52
|s/l
|675
|1.00
|47.99
|47.99
|45.24
|-1500.00
|50800.00
|2274
|2009.01.05 14:52
|buy
|676
|1.00
|47.99
|46.49
|49.24
|2275
|2009.01.05 17:58
|modify
|676
|1.00
|47.99
|48.34
|49.24
|2276
|2009.01.05 18:02
|modify
|676
|1.00
|47.99
|48.59
|49.24
|2277
|2009.01.05 18:04
|s/l
|676
|1.00
|48.59
|48.59
|49.24
|600.00
|51400.00
|2278
|2009.01.05 18:38
|buy
|677
|1.00
|47.91
|46.41
|49.16
|2279
|2009.01.05 18:49
|modify
|677
|1.00
|47.91
|48.26
|49.16
|2280
|2009.01.05 18:49
|s/l
|677
|1.00
|48.26
|48.26
|49.16
|350.00
|51750.00
|2281
|2009.01.05 18:53
|buy
|678
|1.00
|48.85
|47.35
|50.10
|2282
|2009.01.05 19:11
|modify
|678
|1.00
|48.85
|49.20
|50.10
|2283
|2009.01.05 19:17
|modify
|678
|1.00
|48.85
|49.45
|50.10
|2284
|2009.01.05 19:20
|modify
|678
|1.00
|48.85
|49.70
|50.10
|2285
|2009.01.05 19:20
|modify
|678
|1.00
|48.85
|49.80
|50.10
|2286
|2009.01.05 19:21
|s/l
|678
|1.00
|49.80
|49.80
|50.10
|950.00
|52700.00
|2287
|2009.01.05 19:23
|sell
|679
|1.00
|49.92
|51.42
|48.67
|2288
|2009.01.05 19:26
|modify
|679
|1.00
|49.92
|49.57
|48.67
|2289
|2009.01.05 19:26
|s/l
|679
|1.00
|49.57
|49.57
|48.67
|350.00
|53050.00
|2290
|2009.01.06 07:52
|buy
|680
|1.00
|48.78
|47.28
|50.03
|2291
|2009.01.06 08:31
|modify
|680
|1.00
|48.78
|49.13
|50.03
|2292
|2009.01.06 08:33
|s/l
|680
|1.00
|49.13
|49.13
|50.03
|350.00
|53400.00
|2293
|2009.01.06 08:56
|buy
|681
|1.00
|49.51
|48.01
|50.76
|2294
|2009.01.06 09:06
|modify
|681
|1.00
|49.51
|49.86
|50.76
|2295
|2009.01.06 09:07
|modify
|681
|1.00
|49.51
|50.11
|50.76
|2296
|2009.01.06 09:08
|s/l
|681
|1.00
|50.11
|50.11
|50.76
|600.00
|54000.00
|2297
|2009.01.06 09:41
|buy
|682
|1.00
|50.36
|48.86
|51.61
|2298
|2009.01.06 09:48
|modify
|682
|1.00
|50.36
|50.71
|51.61
|2299
|2009.01.06 09:53
|s/l
|682
|1.00
|50.71
|50.71
|51.61
|350.00
|54350.00
|2300
|2009.01.06 10:31
|sell
|683
|1.00
|51.01
|52.51
|49.76
|2301
|2009.01.06 15:27
|modify
|683
|1.00
|51.01
|50.66
|49.76
|2302
|2009.01.06 15:28
|s/l
|683
|1.00
|50.66
|50.66
|49.76
|350.00
|54700.00
|2303
|2009.01.06 15:54
|sell
|684
|1.00
|50.46
|51.96
|49.21
|2304
|2009.01.06 15:58
|modify
|684
|1.00
|50.46
|50.11
|49.21
|2305
|2009.01.06 16:00
|s/l
|684
|1.00
|50.11
|50.11
|49.21
|350.00
|55050.00
|2306
|2009.01.06 16:08
|sell
|685
|1.00
|49.74
|51.24
|48.49
|2307
|2009.01.06 17:39
|s/l
|685
|1.00
|51.24
|51.24
|48.49
|-1500.00
|53550.00
|2308
|2009.01.06 17:39
|buy
|686
|1.00
|51.28
|49.78
|52.53
|2309
|2009.01.07 07:34
|s/l
|686
|1.00
|49.78
|49.78
|52.53
|-1500.00
|52050.00
|2310
|2009.01.07 07:34
|sell
|687
|1.00
|49.77
|51.27
|48.52
|2311
|2009.01.07 12:06
|s/l
|687
|1.00
|51.27
|51.27
|48.52
|-1500.00
|50550.00
|2312
|2009.01.07 12:06
|buy
|688
|1.00
|51.35
|49.85
|52.60
|2313
|2009.01.07 15:19
|s/l
|688
|1.00
|49.85
|49.85
|52.60
|-1500.00
|49050.00
|2314
|2009.01.07 15:19
|sell
|689
|1.00
|49.83
|51.33
|48.58
|2315
|2009.01.07 15:30
|modify
|689
|1.00
|49.83
|49.48
|48.58
|2316
|2009.01.07 15:30
|modify
|689
|1.00
|49.83
|49.23
|48.58
|2317
|2009.01.07 15:30
|modify
|689
|1.00
|49.83
|48.98
|48.58
|2318
|2009.01.07 15:30
|s/l
|689
|1.00
|48.98
|48.98
|48.58
|850.00
|49900.00
|2319
|2009.01.07 15:30
|buy
|690
|1.00
|48.99
|47.49
|50.24
|2320
|2009.01.07 15:55
|s/l
|690
|1.00
|47.49
|47.49
|50.24
|-1500.00
|48400.00
|2321
|2009.01.07 15:55
|buy
|691
|1.00
|47.54
|46.04
|48.79
|2322
|2009.01.07 16:00
|modify
|691
|1.00
|47.54
|47.89
|48.79
|2323
|2009.01.07 16:02
|s/l
|691
|1.00
|47.89
|47.89
|48.79
|350.00
|48750.00
|2324
|2009.01.07 16:11
|buy
|692
|1.00
|47.50
|46.00
|48.75
|2325
|2009.01.07 16:14
|modify
|692
|1.00
|47.50
|47.85
|48.75
|2326
|2009.01.07 16:15
|s/l
|692
|1.00
|47.85
|47.85
|48.75
|350.00
|49100.00
|2327
|2009.01.07 16:46
|sell
|693
|1.00
|48.44
|49.94
|47.19
|2328
|2009.01.07 16:58
|modify
|693
|1.00
|48.44
|48.09
|47.19
|2329
|2009.01.07 16:59
|s/l
|693
|1.00
|48.09
|48.09
|47.19
|350.00
|49450.00
|2330
|2009.01.07 17:23
|sell
|694
|1.00
|48.47
|49.97
|47.22
|2331
|2009.01.07 17:30
|modify
|694
|1.00
|48.47
|48.12
|47.22
|2332
|2009.01.07 17:33
|s/l
|694
|1.00
|48.12
|48.12
|47.22
|350.00
|49800.00
|2333
|2009.01.07 17:36
|buy
|695
|1.00
|47.88
|46.38
|49.13
|2334
|2009.01.07 19:09
|s/l
|695
|1.00
|46.38
|46.38
|49.13
|-1500.00
|48300.00
|2335
|2009.01.07 19:09
|buy
|696
|1.00
|46.41
|44.91
|47.66
|2336
|2009.01.08 09:25
|modify
|696
|1.00
|46.41
|46.76
|47.66
|2337
|2009.01.08 09:30
|s/l
|696
|1.00
|46.76
|46.76
|47.66
|350.00
|48650.00
|2338
|2009.01.08 09:47
|sell
|697
|1.00
|46.04
|47.54
|44.79
|2339
|2009.01.08 13:17
|modify
|697
|1.00
|46.04
|45.69
|44.79
|2340
|2009.01.08 13:22
|s/l
|697
|1.00
|45.69
|45.69
|44.79
|350.00
|49000.00
|2341
|2009.01.08 13:32
|sell
|698
|1.00
|45.30
|46.80
|44.05
|2342
|2009.01.08 13:35
|modify
|698
|1.00
|45.30
|44.95
|44.05
|2343
|2009.01.08 13:36
|s/l
|698
|1.00
|44.95
|44.95
|44.05
|350.00
|49350.00
|2344
|2009.01.08 14:26
|sell
|699
|1.00
|45.94
|47.44
|44.69
|2345
|2009.01.08 15:16
|modify
|699
|1.00
|45.94
|45.59
|44.69
|2346
|2009.01.08 15:17
|modify
|699
|1.00
|45.94
|45.34
|44.69
|2347
|2009.01.08 15:26
|modify
|699
|1.00
|45.94
|45.09
|44.69
|2348
|2009.01.08 15:30
|s/l
|699
|1.00
|45.09
|45.09
|44.69
|850.00
|50200.00
|2349
|2009.01.08 15:30
|sell
|700
|1.00
|44.83
|46.33
|43.58
|2350
|2009.01.08 15:32
|modify
|700
|1.00
|44.83
|44.48
|43.58
|2351
|2009.01.08 15:32
|s/l
|700
|1.00
|44.48
|44.48
|43.58
|350.00
|50550.00
|2352
|2009.01.08 15:32
|buy
|701
|1.00
|44.48
|42.98
|45.73
|2353
|2009.01.08 15:43
|modify
|701
|1.00
|44.48
|44.83
|45.73
|2354
|2009.01.08 15:43
|s/l
|701
|1.00
|44.83
|44.83
|45.73
|350.00
|50900.00
|2355
|2009.01.08 16:28
|sell
|702
|1.00
|44.31
|45.81
|43.06
|2356
|2009.01.08 19:02
|modify
|702
|1.00
|44.31
|43.96
|43.06
|2357
|2009.01.08 19:05
|s/l
|702
|1.00
|43.96
|43.96
|43.06
|350.00
|51250.00
|2358
|2009.01.08 19:18
|sell
|703
|1.00
|44.66
|46.16
|43.41
|2359
|2009.01.08 19:21
|modify
|703
|1.00
|44.66
|44.31
|43.41
|2360
|2009.01.08 19:22
|s/l
|703
|1.00
|44.31
|44.31
|43.41
|350.00
|51600.00
|2361
|2009.01.08 19:36
|sell
|704
|1.00
|44.78
|46.28
|43.53
|2362
|2009.01.09 10:59
|modify
|704
|1.00
|44.78
|44.43
|43.53
|2363
|2009.01.09 11:00
|s/l
|704
|1.00
|44.43
|44.43
|43.53
|350.00
|51950.00
|2364
|2009.01.09 11:05
|sell
|705
|1.00
|44.23
|45.73
|42.98
|2365
|2009.01.09 14:42
|modify
|705
|1.00
|44.23
|43.88
|42.98
|2366
|2009.01.09 14:43
|modify
|705
|1.00
|44.23
|43.63
|42.98
|2367
|2009.01.09 14:44
|s/l
|705
|1.00
|43.63
|43.63
|42.98
|600.00
|52550.00
|2368
|2009.01.09 15:10
|sell
|706
|1.00
|43.43
|44.93
|42.18
|2369
|2009.01.09 15:50
|modify
|706
|1.00
|43.43
|43.08
|42.18
|2370
|2009.01.09 16:00
|s/l
|706
|1.00
|43.08
|43.08
|42.18
|350.00
|52900.00
|2371
|2009.01.09 16:21
|sell
|707
|1.00
|43.44
|44.94
|42.19
|2372
|2009.01.09 20:02
|s/l
|707
|1.00
|44.94
|44.94
|42.19
|-1500.00
|51400.00