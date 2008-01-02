Strategy Tester Report
expert watl_11
FXDD-MT4 Demo Server (Build 220)

SimboloEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Periodo4 Ore (H4) 2008.01.02 08:00 - 2009.02.13 20:00 (2008.01.01 - 2009.02.15)
ModelloOgni tick (il metodo precissimo sulla base di tutti gli intervalli di tempo minimi)
Barre sotto esame2742Ticks adoperati per il modello3888212Qualita' del modello90.00%
Errori di grafici25
Deposito iniziale10000.00
Profitto totale netto4311.40Profitto lordo6133.90Perdita lorda-1822.50
Fattore di profitto (profit factor)3.37Ricompensa attesa187.45
Drawdown assoluto399.26Drawdown massimo1372.64 (9.81%)Drawdown relativo9.81% (1372.64)
Operazioni totali23Posizioni al ribasso (vincite %)13 (53.85%)Posizioni al rialzo (vincite %)10 (70.00%)
Operazioni con profitto (% del totale)14 (60.87%)Operazioni in perdita (% del totale)9 (39.13%)
Il piu' grandeoperazione con profito1143.58operazione in perdita-425.41
Mediaoperazione con profito438.14operazione in perdita-202.50
Massimovincite consecutive (profitto in denaro)3 (1962.70)perdite consecutive (perdita in denaro)2 (-647.90)
Massimaleprofitto consecutivo (numero delle vincite)1962.70 (3)perdita consecutiva (numero delle perdite)-647.90 (2)
Mediavincite consecutive2perdite consecutive1
Graph
#Data/OrarioTipoOrdineLottiPrezzoStop LossTake profitProfittoSaldo
12008.01.02 16:00buy stop10.101.47671.43090.0000
22008.01.03 13:09buy10.101.47671.43090.0000
32008.01.28 08:00sell stop20.101.43451.47780.0000
42008.02.04 04:00delete20.101.43451.47780.0000
52008.02.12 00:02sell stop30.101.44181.45760.0000
62008.02.19 00:00delete30.101.44181.45760.0000
72008.03.12 12:00close10.101.53991.43090.0000642.8010642.80
82008.03.12 12:00buy stop40.101.54821.52810.0000
92008.03.12 14:12buy40.101.54821.52810.0000
102008.04.01 04:00sell stop50.101.53231.58960.0000
112008.04.04 04:00close40.101.56551.52810.0000177.0310819.83
122008.04.04 04:01buy stop60.101.59161.55100.0000
132008.04.11 04:00delete50.101.53231.58960.0000
142008.04.15 00:02delete60.101.59161.55100.0000
152008.05.07 16:00sell stop70.101.53401.55940.0000
162008.05.08 01:51sell70.101.53401.55940.0000
172008.05.15 12:00close70.101.54911.55940.0000-153.9010665.93
182008.05.15 12:00buy stop80.101.55891.53960.0000
192008.05.15 12:00sell stop90.101.53761.55690.0000
202008.05.16 17:17buy80.101.55891.53960.0000
212008.05.20 08:00delete90.101.53761.55690.0000
222008.05.23 16:00close80.101.57651.53960.0000177.1310843.05
232008.05.23 16:00buy stop100.101.58331.56930.0000
242008.06.03 08:00delete100.101.58331.56930.0000
252008.06.03 16:00sell stop110.101.54421.56280.0000
262008.06.03 16:00sell110.101.54421.56280.0000
272008.06.06 14:30s/l110.101.56281.56280.0000-188.0710654.98
282008.06.19 20:00sell stop120.101.52821.55860.0000
292008.06.20 12:00buy stop130.101.56061.54660.0000
302008.06.20 12:04buy130.101.56061.54660.0000
312008.06.23 20:00delete120.101.52821.55860.0000
322008.07.01 20:00close130.101.57901.54660.0000185.4510840.43
332008.07.01 20:00buy stop140.101.58551.57230.0000
342008.07.02 14:42buy140.101.58551.57230.0000
352008.07.03 16:30s/l140.101.57231.57230.0000-131.5210708.92
362008.07.09 00:01sell stop150.101.55911.57530.0000
372008.07.09 16:00buy stop160.101.57731.56310.0000
382008.07.10 16:18buy160.101.57731.56310.0000
392008.07.16 16:00delete150.101.55911.57530.0000
402008.07.21 12:00close160.101.58801.56310.0000108.4510817.37
412008.07.21 12:00buy stop170.101.60581.57830.0000
422008.07.22 20:00sell stop180.101.57631.59440.0000
432008.07.22 21:44sell180.101.57631.59440.0000
442008.07.25 20:00delete170.101.60581.57830.0000
452008.07.29 20:00close180.101.55611.59440.0000199.1011016.46
462008.08.01 04:00sell stop190.101.55011.57000.0000
472008.08.05 09:51sell190.101.55011.57000.0000
482008.08.25 00:02close190.101.47911.57000.0000701.7111718.17
492008.08.25 00:07sell stop200.101.46101.49080.0000
502008.08.26 10:07sell200.101.46101.49080.0000
512008.08.29 12:00close200.101.47471.49080.0000-139.0711579.10
522008.08.29 12:00buy stop210.101.48311.46710.0000
532008.08.29 12:00sell stop220.101.46511.48110.0000
542008.08.29 18:50sell220.101.46511.48110.0000
552008.09.12 12:00delete210.101.48311.46710.0000
562008.09.16 20:00close220.101.41471.48110.0000497.3712076.46
572008.09.16 20:00sell stop230.101.38611.44810.0000
582008.09.17 20:00buy stop240.101.45011.40710.0000
592008.09.18 12:07buy240.101.45011.40710.0000
602008.09.19 12:00delete230.101.38611.44810.0000
612008.09.25 16:00close240.101.47341.40710.0000234.1312310.59
622008.09.25 16:00buy stop250.101.48871.46030.0000
632008.09.26 00:01sell stop260.101.45831.47670.0000
642008.09.26 09:29sell260.101.45831.47670.0000
652008.10.08 04:00delete250.101.48871.46030.0000
662008.10.08 08:00close260.101.35771.47670.00001001.8513312.44
672008.10.08 08:00sell stop270.101.34231.37430.0000
682008.10.08 16:00buy stop280.101.37631.35440.0000
692008.10.09 10:13buy280.101.37631.35440.0000
702008.10.10 04:00delete270.101.34231.37430.0000
712008.10.10 05:59s/l280.101.35441.35440.0000-218.8413093.60
722008.10.15 12:00sell stop290.101.32381.37680.0000
732008.10.21 08:53sell290.101.32381.37680.0000
742008.11.04 20:00close290.101.29861.37680.0000246.1913339.80
752008.11.04 20:00buy stop300.101.33081.25260.0000
762008.11.04 20:00sell stop310.101.25061.32880.0000
772008.11.11 20:37sell310.101.25061.32880.0000
782008.11.14 04:00delete300.101.33081.25260.0000
792008.11.17 20:00close310.101.27261.32880.0000-222.4913117.31
802008.11.17 20:00buy stop320.101.28741.24490.0000
812008.11.17 20:00sell stop330.101.24291.28540.0000
822008.11.21 01:46sell330.101.24291.28540.0000
832008.11.21 20:00delete320.101.28741.24490.0000
842008.11.24 17:25s/l330.101.28541.28540.0000-425.4112691.90
852008.12.03 00:00buy stop340.101.31001.25630.0000
862008.12.03 16:00sell stop350.101.25431.27650.0000
872008.12.04 20:00delete340.101.31001.25630.0000
882008.12.08 01:00delete350.101.25431.27650.0000
892008.12.08 08:00buy stop360.101.28671.26130.0000
902008.12.08 09:51buy360.101.28671.26130.0000
912008.12.24 16:00close360.101.40081.26130.00001143.5813835.47
922008.12.24 16:00buy stop370.101.47391.38260.0000
932008.12.30 08:00sell stop380.101.38061.43620.0000
942009.01.05 10:19sell380.101.38061.43620.0000
952009.01.07 20:00delete370.101.47391.38260.0000
962009.01.09 20:00close380.101.34781.43620.0000325.5114160.99
972009.01.09 20:00sell stop390.101.32911.37980.0000
982009.01.12 17:17sell390.101.32911.37980.0000
992009.01.23 12:00close390.101.27921.37980.0000493.6114654.60
1002009.02.05 00:00sell stop400.101.26851.30700.0000
1012009.02.09 00:00buy stop410.101.30901.27470.0000
1022009.02.09 16:30buy410.101.30901.27470.0000
1032009.02.10 16:00delete400.101.26851.30700.0000
1042009.02.11 08:00sell stop420.101.27891.30740.0000
1052009.02.12 16:15sell420.101.27891.30740.0000
1062009.02.12 16:15close420.101.27901.30740.0000-1.0014653.60
1072009.02.12 16:32s/l410.101.27471.27470.0000-342.1914311.40
1082009.02.12 16:32buy stop430.101.30941.28090.0000
1092009.02.13 12:00delete430.101.30941.28090.0000