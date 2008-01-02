Strategy Tester Report
expert watl_11
FXDD-MT4 Demo Server (Build 220)
|Simbolo
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Periodo
|4 Ore (H4) 2008.01.02 08:00 - 2009.02.13 20:00 (2008.01.01 - 2009.02.15)
|Modello
|Ogni tick (il metodo precissimo sulla base di tutti gli intervalli di tempo minimi)
|Barre sotto esame
|2742
|Ticks adoperati per il modello
|3888212
|Qualita' del modello
|90.00%
|Errori di grafici
|25
|Deposito iniziale
|10000.00
|Profitto totale netto
|4311.40
|Profitto lordo
|6133.90
|Perdita lorda
|-1822.50
|Fattore di profitto (profit factor)
|3.37
|Ricompensa attesa
|187.45
|Drawdown assoluto
|399.26
|Drawdown massimo
|1372.64 (9.81%)
|Drawdown relativo
|9.81% (1372.64)
|Operazioni totali
|23
|Posizioni al ribasso (vincite %)
|13 (53.85%)
|Posizioni al rialzo (vincite %)
|10 (70.00%)
|Operazioni con profitto (% del totale)
|14 (60.87%)
|Operazioni in perdita (% del totale)
|9 (39.13%)
|Il piu' grande
|operazione con profito
|1143.58
|operazione in perdita
|-425.41
|Media
|operazione con profito
|438.14
|operazione in perdita
|-202.50
|Massimo
|vincite consecutive (profitto in denaro)
|3 (1962.70)
|perdite consecutive (perdita in denaro)
|2 (-647.90)
|Massimale
|profitto consecutivo (numero delle vincite)
|1962.70 (3)
|perdita consecutiva (numero delle perdite)
|-647.90 (2)
|Media
|vincite consecutive
|2
|perdite consecutive
|1
|#
|Data/Orario
|Tipo
|Ordine
|Lotti
|Prezzo
|Stop Loss
|Take profit
|Profitto
|Saldo
|1
|2008.01.02 16:00
|buy stop
|1
|0.10
|1.4767
|1.4309
|0.0000
|2
|2008.01.03 13:09
|buy
|1
|0.10
|1.4767
|1.4309
|0.0000
|3
|2008.01.28 08:00
|sell stop
|2
|0.10
|1.4345
|1.4778
|0.0000
|4
|2008.02.04 04:00
|delete
|2
|0.10
|1.4345
|1.4778
|0.0000
|5
|2008.02.12 00:02
|sell stop
|3
|0.10
|1.4418
|1.4576
|0.0000
|6
|2008.02.19 00:00
|delete
|3
|0.10
|1.4418
|1.4576
|0.0000
|7
|2008.03.12 12:00
|close
|1
|0.10
|1.5399
|1.4309
|0.0000
|642.80
|10642.80
|8
|2008.03.12 12:00
|buy stop
|4
|0.10
|1.5482
|1.5281
|0.0000
|9
|2008.03.12 14:12
|buy
|4
|0.10
|1.5482
|1.5281
|0.0000
|10
|2008.04.01 04:00
|sell stop
|5
|0.10
|1.5323
|1.5896
|0.0000
|11
|2008.04.04 04:00
|close
|4
|0.10
|1.5655
|1.5281
|0.0000
|177.03
|10819.83
|12
|2008.04.04 04:01
|buy stop
|6
|0.10
|1.5916
|1.5510
|0.0000
|13
|2008.04.11 04:00
|delete
|5
|0.10
|1.5323
|1.5896
|0.0000
|14
|2008.04.15 00:02
|delete
|6
|0.10
|1.5916
|1.5510
|0.0000
|15
|2008.05.07 16:00
|sell stop
|7
|0.10
|1.5340
|1.5594
|0.0000
|16
|2008.05.08 01:51
|sell
|7
|0.10
|1.5340
|1.5594
|0.0000
|17
|2008.05.15 12:00
|close
|7
|0.10
|1.5491
|1.5594
|0.0000
|-153.90
|10665.93
|18
|2008.05.15 12:00
|buy stop
|8
|0.10
|1.5589
|1.5396
|0.0000
|19
|2008.05.15 12:00
|sell stop
|9
|0.10
|1.5376
|1.5569
|0.0000
|20
|2008.05.16 17:17
|buy
|8
|0.10
|1.5589
|1.5396
|0.0000
|21
|2008.05.20 08:00
|delete
|9
|0.10
|1.5376
|1.5569
|0.0000
|22
|2008.05.23 16:00
|close
|8
|0.10
|1.5765
|1.5396
|0.0000
|177.13
|10843.05
|23
|2008.05.23 16:00
|buy stop
|10
|0.10
|1.5833
|1.5693
|0.0000
|24
|2008.06.03 08:00
|delete
|10
|0.10
|1.5833
|1.5693
|0.0000
|25
|2008.06.03 16:00
|sell stop
|11
|0.10
|1.5442
|1.5628
|0.0000
|26
|2008.06.03 16:00
|sell
|11
|0.10
|1.5442
|1.5628
|0.0000
|27
|2008.06.06 14:30
|s/l
|11
|0.10
|1.5628
|1.5628
|0.0000
|-188.07
|10654.98
|28
|2008.06.19 20:00
|sell stop
|12
|0.10
|1.5282
|1.5586
|0.0000
|29
|2008.06.20 12:00
|buy stop
|13
|0.10
|1.5606
|1.5466
|0.0000
|30
|2008.06.20 12:04
|buy
|13
|0.10
|1.5606
|1.5466
|0.0000
|31
|2008.06.23 20:00
|delete
|12
|0.10
|1.5282
|1.5586
|0.0000
|32
|2008.07.01 20:00
|close
|13
|0.10
|1.5790
|1.5466
|0.0000
|185.45
|10840.43
|33
|2008.07.01 20:00
|buy stop
|14
|0.10
|1.5855
|1.5723
|0.0000
|34
|2008.07.02 14:42
|buy
|14
|0.10
|1.5855
|1.5723
|0.0000
|35
|2008.07.03 16:30
|s/l
|14
|0.10
|1.5723
|1.5723
|0.0000
|-131.52
|10708.92
|36
|2008.07.09 00:01
|sell stop
|15
|0.10
|1.5591
|1.5753
|0.0000
|37
|2008.07.09 16:00
|buy stop
|16
|0.10
|1.5773
|1.5631
|0.0000
|38
|2008.07.10 16:18
|buy
|16
|0.10
|1.5773
|1.5631
|0.0000
|39
|2008.07.16 16:00
|delete
|15
|0.10
|1.5591
|1.5753
|0.0000
|40
|2008.07.21 12:00
|close
|16
|0.10
|1.5880
|1.5631
|0.0000
|108.45
|10817.37
|41
|2008.07.21 12:00
|buy stop
|17
|0.10
|1.6058
|1.5783
|0.0000
|42
|2008.07.22 20:00
|sell stop
|18
|0.10
|1.5763
|1.5944
|0.0000
|43
|2008.07.22 21:44
|sell
|18
|0.10
|1.5763
|1.5944
|0.0000
|44
|2008.07.25 20:00
|delete
|17
|0.10
|1.6058
|1.5783
|0.0000
|45
|2008.07.29 20:00
|close
|18
|0.10
|1.5561
|1.5944
|0.0000
|199.10
|11016.46
|46
|2008.08.01 04:00
|sell stop
|19
|0.10
|1.5501
|1.5700
|0.0000
|47
|2008.08.05 09:51
|sell
|19
|0.10
|1.5501
|1.5700
|0.0000
|48
|2008.08.25 00:02
|close
|19
|0.10
|1.4791
|1.5700
|0.0000
|701.71
|11718.17
|49
|2008.08.25 00:07
|sell stop
|20
|0.10
|1.4610
|1.4908
|0.0000
|50
|2008.08.26 10:07
|sell
|20
|0.10
|1.4610
|1.4908
|0.0000
|51
|2008.08.29 12:00
|close
|20
|0.10
|1.4747
|1.4908
|0.0000
|-139.07
|11579.10
|52
|2008.08.29 12:00
|buy stop
|21
|0.10
|1.4831
|1.4671
|0.0000
|53
|2008.08.29 12:00
|sell stop
|22
|0.10
|1.4651
|1.4811
|0.0000
|54
|2008.08.29 18:50
|sell
|22
|0.10
|1.4651
|1.4811
|0.0000
|55
|2008.09.12 12:00
|delete
|21
|0.10
|1.4831
|1.4671
|0.0000
|56
|2008.09.16 20:00
|close
|22
|0.10
|1.4147
|1.4811
|0.0000
|497.37
|12076.46
|57
|2008.09.16 20:00
|sell stop
|23
|0.10
|1.3861
|1.4481
|0.0000
|58
|2008.09.17 20:00
|buy stop
|24
|0.10
|1.4501
|1.4071
|0.0000
|59
|2008.09.18 12:07
|buy
|24
|0.10
|1.4501
|1.4071
|0.0000
|60
|2008.09.19 12:00
|delete
|23
|0.10
|1.3861
|1.4481
|0.0000
|61
|2008.09.25 16:00
|close
|24
|0.10
|1.4734
|1.4071
|0.0000
|234.13
|12310.59
|62
|2008.09.25 16:00
|buy stop
|25
|0.10
|1.4887
|1.4603
|0.0000
|63
|2008.09.26 00:01
|sell stop
|26
|0.10
|1.4583
|1.4767
|0.0000
|64
|2008.09.26 09:29
|sell
|26
|0.10
|1.4583
|1.4767
|0.0000
|65
|2008.10.08 04:00
|delete
|25
|0.10
|1.4887
|1.4603
|0.0000
|66
|2008.10.08 08:00
|close
|26
|0.10
|1.3577
|1.4767
|0.0000
|1001.85
|13312.44
|67
|2008.10.08 08:00
|sell stop
|27
|0.10
|1.3423
|1.3743
|0.0000
|68
|2008.10.08 16:00
|buy stop
|28
|0.10
|1.3763
|1.3544
|0.0000
|69
|2008.10.09 10:13
|buy
|28
|0.10
|1.3763
|1.3544
|0.0000
|70
|2008.10.10 04:00
|delete
|27
|0.10
|1.3423
|1.3743
|0.0000
|71
|2008.10.10 05:59
|s/l
|28
|0.10
|1.3544
|1.3544
|0.0000
|-218.84
|13093.60
|72
|2008.10.15 12:00
|sell stop
|29
|0.10
|1.3238
|1.3768
|0.0000
|73
|2008.10.21 08:53
|sell
|29
|0.10
|1.3238
|1.3768
|0.0000
|74
|2008.11.04 20:00
|close
|29
|0.10
|1.2986
|1.3768
|0.0000
|246.19
|13339.80
|75
|2008.11.04 20:00
|buy stop
|30
|0.10
|1.3308
|1.2526
|0.0000
|76
|2008.11.04 20:00
|sell stop
|31
|0.10
|1.2506
|1.3288
|0.0000
|77
|2008.11.11 20:37
|sell
|31
|0.10
|1.2506
|1.3288
|0.0000
|78
|2008.11.14 04:00
|delete
|30
|0.10
|1.3308
|1.2526
|0.0000
|79
|2008.11.17 20:00
|close
|31
|0.10
|1.2726
|1.3288
|0.0000
|-222.49
|13117.31
|80
|2008.11.17 20:00
|buy stop
|32
|0.10
|1.2874
|1.2449
|0.0000
|81
|2008.11.17 20:00
|sell stop
|33
|0.10
|1.2429
|1.2854
|0.0000
|82
|2008.11.21 01:46
|sell
|33
|0.10
|1.2429
|1.2854
|0.0000
|83
|2008.11.21 20:00
|delete
|32
|0.10
|1.2874
|1.2449
|0.0000
|84
|2008.11.24 17:25
|s/l
|33
|0.10
|1.2854
|1.2854
|0.0000
|-425.41
|12691.90
|85
|2008.12.03 00:00
|buy stop
|34
|0.10
|1.3100
|1.2563
|0.0000
|86
|2008.12.03 16:00
|sell stop
|35
|0.10
|1.2543
|1.2765
|0.0000
|87
|2008.12.04 20:00
|delete
|34
|0.10
|1.3100
|1.2563
|0.0000
|88
|2008.12.08 01:00
|delete
|35
|0.10
|1.2543
|1.2765
|0.0000
|89
|2008.12.08 08:00
|buy stop
|36
|0.10
|1.2867
|1.2613
|0.0000
|90
|2008.12.08 09:51
|buy
|36
|0.10
|1.2867
|1.2613
|0.0000
|91
|2008.12.24 16:00
|close
|36
|0.10
|1.4008
|1.2613
|0.0000
|1143.58
|13835.47
|92
|2008.12.24 16:00
|buy stop
|37
|0.10
|1.4739
|1.3826
|0.0000
|93
|2008.12.30 08:00
|sell stop
|38
|0.10
|1.3806
|1.4362
|0.0000
|94
|2009.01.05 10:19
|sell
|38
|0.10
|1.3806
|1.4362
|0.0000
|95
|2009.01.07 20:00
|delete
|37
|0.10
|1.4739
|1.3826
|0.0000
|96
|2009.01.09 20:00
|close
|38
|0.10
|1.3478
|1.4362
|0.0000
|325.51
|14160.99
|97
|2009.01.09 20:00
|sell stop
|39
|0.10
|1.3291
|1.3798
|0.0000
|98
|2009.01.12 17:17
|sell
|39
|0.10
|1.3291
|1.3798
|0.0000
|99
|2009.01.23 12:00
|close
|39
|0.10
|1.2792
|1.3798
|0.0000
|493.61
|14654.60
|100
|2009.02.05 00:00
|sell stop
|40
|0.10
|1.2685
|1.3070
|0.0000
|101
|2009.02.09 00:00
|buy stop
|41
|0.10
|1.3090
|1.2747
|0.0000
|102
|2009.02.09 16:30
|buy
|41
|0.10
|1.3090
|1.2747
|0.0000
|103
|2009.02.10 16:00
|delete
|40
|0.10
|1.2685
|1.3070
|0.0000
|104
|2009.02.11 08:00
|sell stop
|42
|0.10
|1.2789
|1.3074
|0.0000
|105
|2009.02.12 16:15
|sell
|42
|0.10
|1.2789
|1.3074
|0.0000
|106
|2009.02.12 16:15
|close
|42
|0.10
|1.2790
|1.3074
|0.0000
|-1.00
|14653.60
|107
|2009.02.12 16:32
|s/l
|41
|0.10
|1.2747
|1.2747
|0.0000
|-342.19
|14311.40
|108
|2009.02.12 16:32
|buy stop
|43
|0.10
|1.3094
|1.2809
|0.0000
|109
|2009.02.13 12:00
|delete
|43
|0.10
|1.3094
|1.2809
|0.0000