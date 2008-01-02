|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2008.01.02 10:00 - 2008.09.16 03:55 (2008.01.01 - 2008.09.30)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|MagicNumber=0; SignalMail=false; EachTickMode=false; Lots=0.1; Slippage=10; UseStopLoss=true; StopLoss=165; UseTakeProfit=true; TakeProfit=120; UseTrailingStop=false; TrailingStop=0;
|Bars in test
|53001
|Ticks modelled
|1900283
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|4651.03
|Gross profit
|8299.06
|Gross loss
|-3648.03
|Profit factor
|2.27
|Expected payoff
|50.55
|Absolute drawdown
|56.45
|Maximal drawdown
|742.16 (18.69%)
|Relative drawdown
|23.68% (292.71)
|Total trades
|92
|Short positions (won %)
|49 (75.51%)
|Long positions (won %)
|43 (76.74%)
|Profit trades (% of total)
|70 (76.09%)
|Loss trades (% of total)
|22 (23.91%)
|Largest
|profit trade
|125.24
|loss trade
|-172.07
|Average
|profit trade
|118.56
|loss trade
|-165.82
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|12 (1454.81)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-499.84)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1454.81 (12)
|consecutive loss (count of losses)
|-499.84 (3)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.01.02 12:00
|buy
|1
|0.10
|1.4681
|1.4516
|1.4801
|2
|2008.01.04 14:33
|t/p
|1
|0.10
|1.4801
|1.4516
|1.4801
|122.62
|1122.62
|3
|2008.01.04 21:55
|sell
|2
|0.10
|1.4756
|1.4921
|1.4636
|4
|2008.01.15 15:16
|s/l
|2
|0.10
|1.4921
|1.4921
|1.4636
|-172.07
|950.55
|5
|2008.01.15 16:45
|sell
|3
|0.10
|1.4867
|1.5032
|1.4747
|6
|2008.01.16 16:47
|t/p
|3
|0.10
|1.4747
|1.5032
|1.4747
|119.22
|1069.77
|7
|2008.01.16 16:50
|sell
|4
|0.10
|1.4723
|1.4888
|1.4603
|8
|2008.01.16 17:14
|t/p
|4
|0.10
|1.4603
|1.4888
|1.4603
|120.00
|1189.77
|9
|2008.01.16 18:15
|sell
|5
|0.10
|1.4645
|1.4810
|1.4525
|10
|2008.01.21 07:56
|t/p
|5
|0.10
|1.4525
|1.4810
|1.4525
|116.08
|1305.85
|11
|2008.01.21 09:05
|sell
|6
|0.10
|1.4516
|1.4681
|1.4396
|12
|2008.01.22 01:51
|t/p
|6
|0.10
|1.4396
|1.4681
|1.4396
|119.22
|1425.06
|13
|2008.01.22 02:50
|buy
|7
|0.10
|1.4445
|1.4280
|1.4565
|14
|2008.01.22 14:20
|t/p
|7
|0.10
|1.4565
|1.4280
|1.4565
|120.00
|1545.06
|15
|2008.01.22 14:25
|buy
|8
|0.10
|1.4559
|1.4394
|1.4679
|16
|2008.01.22 23:39
|t/p
|8
|0.10
|1.4679
|1.4394
|1.4679
|120.00
|1665.06
|17
|2008.01.23 04:15
|sell
|9
|0.10
|1.4625
|1.4790
|1.4505
|18
|2008.01.28 15:56
|s/l
|9
|0.10
|1.4790
|1.4790
|1.4505
|-168.93
|1496.14
|19
|2008.01.28 16:45
|buy
|10
|0.10
|1.4781
|1.4616
|1.4901
|20
|2008.01.30 21:04
|t/p
|10
|0.10
|1.4901
|1.4616
|1.4901
|121.31
|1617.44
|21
|2008.01.31 00:25
|sell
|11
|0.10
|1.4840
|1.5005
|1.4720
|22
|2008.02.05 10:31
|t/p
|11
|0.10
|1.4720
|1.5005
|1.4720
|117.65
|1735.09
|23
|2008.02.05 12:30
|sell
|12
|0.10
|1.4681
|1.4846
|1.4561
|24
|2008.02.07 13:49
|t/p
|12
|0.10
|1.4561
|1.4846
|1.4561
|116.86
|1851.95
|25
|2008.02.07 14:10
|sell
|13
|0.10
|1.4566
|1.4731
|1.4446
|26
|2008.02.07 19:30
|t/p
|13
|0.10
|1.4446
|1.4731
|1.4446
|120.00
|1971.95
|27
|2008.02.07 22:20
|buy
|14
|0.10
|1.4486
|1.4321
|1.4606
|28
|2008.02.12 15:31
|t/p
|14
|0.10
|1.4606
|1.4321
|1.4606
|121.97
|2093.92
|29
|2008.02.12 15:55
|buy
|15
|0.10
|1.4596
|1.4431
|1.4716
|30
|2008.02.19 07:46
|t/p
|15
|0.10
|1.4716
|1.4431
|1.4716
|124.59
|2218.50
|31
|2008.02.19 08:20
|buy
|16
|0.10
|1.4712
|1.4547
|1.4832
|32
|2008.02.21 19:16
|t/p
|16
|0.10
|1.4832
|1.4547
|1.4832
|122.62
|2341.12
|33
|2008.02.21 19:45
|buy
|17
|0.10
|1.4828
|1.4663
|1.4948
|34
|2008.02.26 20:31
|t/p
|17
|0.10
|1.4948
|1.4663
|1.4948
|121.97
|2463.09
|35
|2008.02.26 21:35
|buy
|18
|0.10
|1.4977
|1.4812
|1.5097
|36
|2008.02.27 16:00
|t/p
|18
|0.10
|1.5097
|1.4812
|1.5097
|120.66
|2583.74
|37
|2008.02.27 16:35
|buy
|19
|0.10
|1.5096
|1.4931
|1.5216
|38
|2008.02.28 18:59
|t/p
|19
|0.10
|1.5216
|1.4931
|1.5216
|121.97
|2705.71
|39
|2008.02.28 19:00
|buy
|20
|0.10
|1.5223
|1.5058
|1.5343
|40
|2008.03.06 09:58
|t/p
|20
|0.10
|1.5343
|1.5058
|1.5343
|124.58
|2830.29
|41
|2008.03.06 10:20
|buy
|21
|0.10
|1.5341
|1.5176
|1.5461
|42
|2008.03.07 14:30
|t/p
|21
|0.10
|1.5461
|1.5176
|1.5461
|120.66
|2950.95
|43
|2008.03.07 14:40
|buy
|22
|0.10
|1.5452
|1.5287
|1.5572
|44
|2008.03.11 15:58
|s/l
|22
|0.10
|1.5287
|1.5287
|1.5572
|-163.69
|2787.26
|45
|2008.03.11 23:05
|buy
|23
|0.10
|1.5343
|1.5178
|1.5463
|46
|2008.03.12 11:24
|t/p
|23
|0.10
|1.5463
|1.5178
|1.5463
|120.66
|2907.91
|47
|2008.03.12 12:05
|buy
|24
|0.10
|1.5449
|1.5284
|1.5569
|48
|2008.03.12 21:05
|t/p
|24
|0.10
|1.5569
|1.5284
|1.5569
|120.00
|3027.91
|49
|2008.03.12 22:45
|buy
|25
|0.10
|1.5569
|1.5404
|1.5689
|50
|2008.03.17 00:00
|t/p
|25
|0.10
|1.5689
|1.5404
|1.5689
|123.28
|3151.19
|51
|2008.03.17 00:05
|buy
|26
|0.10
|1.5724
|1.5559
|1.5844
|52
|2008.03.17 03:22
|t/p
|26
|0.10
|1.5844
|1.5559
|1.5844
|120.00
|3271.19
|53
|2008.03.17 03:25
|buy
|27
|0.10
|1.5883
|1.5718
|1.6003
|54
|2008.03.17 14:32
|s/l
|27
|0.10
|1.5718
|1.5718
|1.6003
|-165.00
|3106.19
|55
|2008.03.17 14:35
|sell
|28
|0.10
|1.5709
|1.5874
|1.5589
|56
|2008.03.19 19:47
|t/p
|28
|0.10
|1.5589
|1.5874
|1.5589
|118.43
|3224.62
|57
|2008.03.19 20:40
|sell
|29
|0.10
|1.5589
|1.5754
|1.5469
|58
|2008.03.20 10:52
|t/p
|29
|0.10
|1.5469
|1.5754
|1.5469
|117.65
|3342.26
|59
|2008.03.20 12:10
|sell
|30
|0.10
|1.5457
|1.5622
|1.5337
|60
|2008.03.25 21:32
|s/l
|30
|0.10
|1.5622
|1.5622
|1.5337
|-167.35
|3174.91
|61
|2008.03.25 21:35
|buy
|31
|0.10
|1.5634
|1.5469
|1.5754
|62
|2008.03.26 13:30
|t/p
|31
|0.10
|1.5754
|1.5469
|1.5754
|120.66
|3295.56
|63
|2008.03.26 16:45
|buy
|32
|0.10
|1.5754
|1.5589
|1.5874
|64
|2008.03.31 16:19
|t/p
|32
|0.10
|1.5874
|1.5589
|1.5874
|123.28
|3418.84
|65
|2008.03.31 17:35
|sell
|33
|0.10
|1.5797
|1.5962
|1.5677
|66
|2008.04.01 08:24
|t/p
|33
|0.10
|1.5677
|1.5962
|1.5677
|119.22
|3538.05
|67
|2008.04.01 09:45
|sell
|34
|0.10
|1.5662
|1.5827
|1.5542
|68
|2008.04.02 07:46
|t/p
|34
|0.10
|1.5542
|1.5827
|1.5542
|119.22
|3657.27
|69
|2008.04.02 09:25
|buy
|35
|0.10
|1.5598
|1.5433
|1.5718
|70
|2008.04.04 09:49
|t/p
|35
|0.10
|1.5718
|1.5433
|1.5718
|122.62
|3779.89
|71
|2008.04.04 11:00
|buy
|36
|0.10
|1.5716
|1.5551
|1.5836
|72
|2008.04.09 18:48
|t/p
|36
|0.10
|1.5836
|1.5551
|1.5836
|121.97
|3901.85
|73
|2008.04.09 19:30
|buy
|37
|0.10
|1.5846
|1.5681
|1.5966
|74
|2008.04.14 02:18
|s/l
|37
|0.10
|1.5681
|1.5681
|1.5966
|-161.72
|3740.13
|75
|2008.04.14 04:40
|buy
|38
|0.10
|1.5723
|1.5558
|1.5843
|76
|2008.04.14 13:12
|t/p
|38
|0.10
|1.5843
|1.5558
|1.5843
|120.00
|3860.13
|77
|2008.04.14 18:15
|sell
|39
|0.10
|1.5821
|1.5986
|1.5701
|78
|2008.04.22 16:25
|s/l
|39
|0.10
|1.5986
|1.5986
|1.5701
|-171.28
|3688.85
|79
|2008.04.22 17:25
|buy
|40
|0.10
|1.5993
|1.5828
|1.6113
|80
|2008.04.24 08:38
|s/l
|40
|0.10
|1.5828
|1.5828
|1.6113
|-162.38
|3526.47
|81
|2008.04.24 10:05
|sell
|41
|0.10
|1.5792
|1.5957
|1.5672
|82
|2008.04.24 17:04
|t/p
|41
|0.10
|1.5672
|1.5957
|1.5672
|120.00
|3646.47
|83
|2008.04.24 17:05
|sell
|42
|0.10
|1.5669
|1.5834
|1.5549
|84
|2008.04.29 10:04
|t/p
|42
|0.10
|1.5549
|1.5834
|1.5549
|117.65
|3764.11
|85
|2008.04.29 10:05
|sell
|43
|0.10
|1.5549
|1.5714
|1.5429
|86
|2008.05.02 14:30
|t/p
|43
|0.10
|1.5429
|1.5714
|1.5429
|116.08
|3880.19
|87
|2008.05.02 14:35
|sell
|44
|0.10
|1.5388
|1.5553
|1.5268
|88
|2008.05.06 15:07
|s/l
|44
|0.10
|1.5553
|1.5553
|1.5268
|-166.57
|3713.62
|89
|2008.05.06 15:45
|buy
|45
|0.10
|1.5563
|1.5398
|1.5683
|90
|2008.05.07 14:48
|s/l
|45
|0.10
|1.5398
|1.5398
|1.5683
|-164.35
|3549.27
|91
|2008.05.07 14:50
|sell
|46
|0.10
|1.5400
|1.5565
|1.5280
|92
|2008.05.12 19:08
|s/l
|46
|0.10
|1.5565
|1.5565
|1.5280
|-168.93
|3380.35
|93
|2008.05.12 22:50
|buy
|47
|0.10
|1.5549
|1.5384
|1.5669
|94
|2008.05.20 12:19
|t/p
|47
|0.10
|1.5669
|1.5384
|1.5669
|125.24
|3505.59
|95
|2008.05.20 12:30
|buy
|48
|0.10
|1.5665
|1.5500
|1.5785
|96
|2008.05.21 20:47
|t/p
|48
|0.10
|1.5785
|1.5500
|1.5785
|120.66
|3626.24
|97
|2008.05.21 23:00
|buy
|49
|0.10
|1.5795
|1.5630
|1.5915
|98
|2008.05.28 14:30
|s/l
|49
|0.10
|1.5630
|1.5630
|1.5915
|-160.41
|3465.83
|99
|2008.05.28 14:35
|sell
|50
|0.10
|1.5617
|1.5782
|1.5497
|100
|2008.05.29 19:03
|t/p
|50
|0.10
|1.5497
|1.5782
|1.5497
|117.65
|3583.47
|101
|2008.05.29 19:05
|sell
|51
|0.10
|1.5493
|1.5658
|1.5373
|102
|2008.06.05 14:33
|t/p
|51
|0.10
|1.5373
|1.5658
|1.5373
|114.51
|3697.98
|103
|2008.06.05 14:35
|sell
|52
|0.10
|1.5371
|1.5536
|1.5251
|104
|2008.06.05 15:37
|s/l
|52
|0.10
|1.5536
|1.5536
|1.5251
|-165.00
|3532.98
|105
|2008.06.05 17:10
|buy
|53
|0.10
|1.5547
|1.5382
|1.5667
|106
|2008.06.06 14:30
|t/p
|53
|0.10
|1.5667
|1.5382
|1.5667
|120.66
|3653.63
|107
|2008.06.06 14:35
|buy
|54
|0.10
|1.5698
|1.5533
|1.5818
|108
|2008.06.09 09:29
|t/p
|54
|0.10
|1.5818
|1.5533
|1.5818
|120.66
|3774.29
|109
|2008.06.09 14:25
|sell
|55
|0.10
|1.5765
|1.5930
|1.5645
|110
|2008.06.09 19:02
|t/p
|55
|0.10
|1.5645
|1.5930
|1.5645
|120.00
|3894.29
|111
|2008.06.09 21:20
|sell
|56
|0.10
|1.5636
|1.5801
|1.5516
|112
|2008.06.10 11:40
|t/p
|56
|0.10
|1.5516
|1.5801
|1.5516
|119.22
|4013.50
|113
|2008.06.10 12:20
|sell
|57
|0.10
|1.5510
|1.5675
|1.5390
|114
|2008.06.12 14:30
|t/p
|57
|0.10
|1.5390
|1.5675
|1.5390
|116.86
|4130.36
|115
|2008.06.12 14:35
|sell
|58
|0.10
|1.5387
|1.5552
|1.5267
|116
|2008.06.17 08:50
|s/l
|58
|0.10
|1.5552
|1.5552
|1.5267
|-167.35
|3963.01
|117
|2008.06.17 09:05
|sell
|59
|0.10
|1.5502
|1.5667
|1.5382
|118
|2008.06.25 20:40
|s/l
|59
|0.10
|1.5667
|1.5667
|1.5382
|-171.28
|3791.73
|119
|2008.06.26 00:55
|buy
|60
|0.10
|1.5678
|1.5513
|1.5798
|120
|2008.06.30 08:53
|t/p
|60
|0.10
|1.5798
|1.5513
|1.5798
|121.31
|3913.04
|121
|2008.06.30 09:00
|buy
|61
|0.10
|1.5803
|1.5638
|1.5923
|122
|2008.07.07 03:51
|s/l
|61
|0.10
|1.5638
|1.5638
|1.5923
|-160.41
|3752.62
|123
|2008.07.07 07:17
|sell
|62
|0.10
|1.5633
|1.5798
|1.5513
|124
|2008.07.10 16:53
|s/l
|62
|0.10
|1.5798
|1.5798
|1.5513
|-168.93
|3583.70
|125
|2008.07.10 20:30
|buy
|63
|0.10
|1.5785
|1.5620
|1.5905
|126
|2008.07.11 15:28
|t/p
|63
|0.10
|1.5905
|1.5620
|1.5905
|120.66
|3704.35
|127
|2008.07.11 16:25
|buy
|64
|0.10
|1.5916
|1.5751
|1.6036
|128
|2008.07.15 11:19
|t/p
|64
|0.10
|1.6036
|1.5751
|1.6036
|121.31
|3825.66
|129
|2008.07.15 11:20
|buy
|65
|0.10
|1.6036
|1.5871
|1.6156
|130
|2008.07.15 20:56
|s/l
|65
|0.10
|1.5871
|1.5871
|1.6156
|-165.00
|3660.66
|131
|2008.07.15 21:30
|sell
|66
|0.10
|1.5881
|1.6046
|1.5761
|132
|2008.07.22 18:31
|t/p
|66
|0.10
|1.5761
|1.6046
|1.5761
|114.51
|3775.17
|133
|2008.07.22 19:15
|sell
|67
|0.10
|1.5775
|1.5940
|1.5655
|134
|2008.07.24 10:00
|t/p
|67
|0.10
|1.5655
|1.5940
|1.5655
|116.86
|3892.03
|135
|2008.07.24 10:20
|sell
|68
|0.10
|1.5652
|1.5817
|1.5532
|136
|2008.07.30 15:33
|t/p
|68
|0.10
|1.5532
|1.5817
|1.5532
|116.86
|4008.89
|137
|2008.07.30 18:30
|buy
|69
|0.10
|1.5574
|1.5409
|1.5694
|138
|2008.07.31 15:06
|t/p
|69
|0.10
|1.5694
|1.5409
|1.5694
|121.97
|4130.85
|139
|2008.07.31 17:00
|sell
|70
|0.10
|1.5597
|1.5762
|1.5477
|140
|2008.08.05 13:27
|t/p
|70
|0.10
|1.5477
|1.5762
|1.5477
|117.65
|4248.50
|141
|2008.08.05 17:10
|sell
|71
|0.10
|1.5465
|1.5630
|1.5345
|142
|2008.08.07 17:47
|t/p
|71
|0.10
|1.5345
|1.5630
|1.5345
|116.86
|4365.36
|143
|2008.08.07 19:20
|sell
|72
|0.10
|1.5327
|1.5492
|1.5207
|144
|2008.08.08 03:22
|t/p
|72
|0.10
|1.5207
|1.5492
|1.5207
|119.22
|4484.57
|145
|2008.08.08 03:55
|sell
|73
|0.10
|1.5227
|1.5392
|1.5107
|146
|2008.08.08 12:46
|t/p
|73
|0.10
|1.5107
|1.5392
|1.5107
|120.00
|4604.57
|147
|2008.08.08 13:20
|sell
|74
|0.10
|1.5107
|1.5272
|1.4987
|148
|2008.08.11 00:01
|t/p
|74
|0.10
|1.4987
|1.5272
|1.4987
|119.22
|4723.79
|149
|2008.08.11 00:05
|sell
|75
|0.10
|1.4947
|1.5112
|1.4827
|150
|2008.08.12 07:54
|t/p
|75
|0.10
|1.4827
|1.5112
|1.4827
|119.22
|4843.00
|151
|2008.08.12 09:55
|buy
|76
|0.10
|1.4914
|1.4749
|1.5034
|152
|2008.08.15 08:15
|s/l
|76
|0.10
|1.4749
|1.4749
|1.5034
|-161.72
|4681.28
|153
|2008.08.15 09:00
|sell
|77
|0.10
|1.4745
|1.4910
|1.4625
|154
|2008.08.26 10:06
|t/p
|77
|0.10
|1.4625
|1.4910
|1.4625
|112.94
|4794.21
|155
|2008.08.26 11:50
|sell
|78
|0.10
|1.4594
|1.4759
|1.4474
|156
|2008.08.27 12:41
|s/l
|78
|0.10
|1.4759
|1.4759
|1.4474
|-165.79
|4628.43
|157
|2008.08.27 14:15
|buy
|79
|0.10
|1.4768
|1.4603
|1.4888
|158
|2008.09.01 15:10
|s/l
|79
|0.10
|1.4603
|1.4603
|1.4888
|-161.72
|4466.70
|159
|2008.09.01 16:20
|sell
|80
|0.10
|1.4587
|1.4752
|1.4467
|160
|2008.09.02 11:38
|t/p
|80
|0.10
|1.4467
|1.4752
|1.4467
|119.22
|4585.92
|161
|2008.09.02 11:50
|sell
|81
|0.10
|1.4471
|1.4636
|1.4351
|162
|2008.09.04 17:17
|t/p
|81
|0.10
|1.4351
|1.4636
|1.4351
|116.86
|4702.78
|163
|2008.09.04 18:50
|sell
|82
|0.10
|1.4352
|1.4517
|1.4232
|164
|2008.09.04 23:16
|t/p
|82
|0.10
|1.4232
|1.4517
|1.4232
|120.00
|4822.78
|165
|2008.09.05 07:15
|buy
|83
|0.10
|1.4307
|1.4142
|1.4427
|166
|2008.09.08 04:47
|t/p
|83
|0.10
|1.4427
|1.4142
|1.4427
|120.66
|4943.43
|167
|2008.09.08 08:10
|sell
|84
|0.10
|1.4369
|1.4534
|1.4249
|168
|2008.09.08 10:56
|t/p
|84
|0.10
|1.4249
|1.4534
|1.4249
|120.00
|5063.43
|169
|2008.09.08 12:00
|sell
|85
|0.10
|1.4218
|1.4383
|1.4098
|170
|2008.09.08 18:32
|t/p
|85
|0.10
|1.4098
|1.4383
|1.4098
|120.00
|5183.43
|171
|2008.09.08 19:10
|sell
|86
|0.10
|1.4106
|1.4271
|1.3986
|172
|2008.09.10 23:04
|t/p
|86
|0.10
|1.3986
|1.4271
|1.3986
|118.43
|5301.86
|173
|2008.09.10 23:05
|sell
|87
|0.10
|1.3979
|1.4144
|1.3859
|174
|2008.09.12 15:25
|s/l
|87
|0.10
|1.4144
|1.4144
|1.3859
|-168.14
|5133.72
|175
|2008.09.12 16:30
|buy
|88
|0.10
|1.4152
|1.3987
|1.4272
|176
|2008.09.15 00:00
|t/p
|88
|0.10
|1.4272
|1.3987
|1.4272
|120.66
|5254.38
|177
|2008.09.15 00:05
|buy
|89
|0.10
|1.4301
|1.4136
|1.4421
|178
|2008.09.15 05:08
|t/p
|89
|0.10
|1.4421
|1.4136
|1.4421
|120.00
|5374.38
|179
|2008.09.15 06:45
|sell
|90
|0.10
|1.4353
|1.4518
|1.4233
|180
|2008.09.15 12:15
|t/p
|90
|0.10
|1.4233
|1.4518
|1.4233
|120.00
|5494.38
|181
|2008.09.15 12:30
|sell
|91
|0.10
|1.4214
|1.4379
|1.4094
|182
|2008.09.15 13:38
|t/p
|91
|0.10
|1.4094
|1.4379
|1.4094
|120.00
|5614.38
|183
|2008.09.15 21:15
|buy
|92
|0.10
|1.4220
|1.4055
|1.4340
|184
|2008.09.16 03:59
|close at stop
|92
|0.10
|1.4256
|1.4055
|1.4340
|36.66
|5651.03