Strategy Tester Report
rsi-35-65
(Build 218)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2008.01.02 10:00 - 2008.09.16 03:55 (2008.01.01 - 2008.09.30)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagicNumber=0; SignalMail=false; EachTickMode=false; Lots=0.1; Slippage=10; UseStopLoss=true; StopLoss=165; UseTakeProfit=true; TakeProfit=120; UseTrailingStop=false; TrailingStop=0;
Bars in test53001Ticks modelled1900283Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit1000.00
Total net profit4651.03Gross profit8299.06Gross loss-3648.03
Profit factor2.27Expected payoff50.55
Absolute drawdown56.45Maximal drawdown742.16 (18.69%)Relative drawdown23.68% (292.71)
Total trades92Short positions (won %)49 (75.51%)Long positions (won %)43 (76.74%)
Profit trades (% of total)70 (76.09%)Loss trades (% of total)22 (23.91%)
Largestprofit trade125.24loss trade-172.07
Averageprofit trade118.56loss trade-165.82
Maximumconsecutive wins (profit in money)12 (1454.81)consecutive losses (loss in money)3 (-499.84)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1454.81 (12)consecutive loss (count of losses)-499.84 (3)
Averageconsecutive wins4consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.01.02 12:00buy10.101.46811.45161.4801
22008.01.04 14:33t/p10.101.48011.45161.4801122.621122.62
32008.01.04 21:55sell20.101.47561.49211.4636
42008.01.15 15:16s/l20.101.49211.49211.4636-172.07950.55
52008.01.15 16:45sell30.101.48671.50321.4747
62008.01.16 16:47t/p30.101.47471.50321.4747119.221069.77
72008.01.16 16:50sell40.101.47231.48881.4603
82008.01.16 17:14t/p40.101.46031.48881.4603120.001189.77
92008.01.16 18:15sell50.101.46451.48101.4525
102008.01.21 07:56t/p50.101.45251.48101.4525116.081305.85
112008.01.21 09:05sell60.101.45161.46811.4396
122008.01.22 01:51t/p60.101.43961.46811.4396119.221425.06
132008.01.22 02:50buy70.101.44451.42801.4565
142008.01.22 14:20t/p70.101.45651.42801.4565120.001545.06
152008.01.22 14:25buy80.101.45591.43941.4679
162008.01.22 23:39t/p80.101.46791.43941.4679120.001665.06
172008.01.23 04:15sell90.101.46251.47901.4505
182008.01.28 15:56s/l90.101.47901.47901.4505-168.931496.14
192008.01.28 16:45buy100.101.47811.46161.4901
202008.01.30 21:04t/p100.101.49011.46161.4901121.311617.44
212008.01.31 00:25sell110.101.48401.50051.4720
222008.02.05 10:31t/p110.101.47201.50051.4720117.651735.09
232008.02.05 12:30sell120.101.46811.48461.4561
242008.02.07 13:49t/p120.101.45611.48461.4561116.861851.95
252008.02.07 14:10sell130.101.45661.47311.4446
262008.02.07 19:30t/p130.101.44461.47311.4446120.001971.95
272008.02.07 22:20buy140.101.44861.43211.4606
282008.02.12 15:31t/p140.101.46061.43211.4606121.972093.92
292008.02.12 15:55buy150.101.45961.44311.4716
302008.02.19 07:46t/p150.101.47161.44311.4716124.592218.50
312008.02.19 08:20buy160.101.47121.45471.4832
322008.02.21 19:16t/p160.101.48321.45471.4832122.622341.12
332008.02.21 19:45buy170.101.48281.46631.4948
342008.02.26 20:31t/p170.101.49481.46631.4948121.972463.09
352008.02.26 21:35buy180.101.49771.48121.5097
362008.02.27 16:00t/p180.101.50971.48121.5097120.662583.74
372008.02.27 16:35buy190.101.50961.49311.5216
382008.02.28 18:59t/p190.101.52161.49311.5216121.972705.71
392008.02.28 19:00buy200.101.52231.50581.5343
402008.03.06 09:58t/p200.101.53431.50581.5343124.582830.29
412008.03.06 10:20buy210.101.53411.51761.5461
422008.03.07 14:30t/p210.101.54611.51761.5461120.662950.95
432008.03.07 14:40buy220.101.54521.52871.5572
442008.03.11 15:58s/l220.101.52871.52871.5572-163.692787.26
452008.03.11 23:05buy230.101.53431.51781.5463
462008.03.12 11:24t/p230.101.54631.51781.5463120.662907.91
472008.03.12 12:05buy240.101.54491.52841.5569
482008.03.12 21:05t/p240.101.55691.52841.5569120.003027.91
492008.03.12 22:45buy250.101.55691.54041.5689
502008.03.17 00:00t/p250.101.56891.54041.5689123.283151.19
512008.03.17 00:05buy260.101.57241.55591.5844
522008.03.17 03:22t/p260.101.58441.55591.5844120.003271.19
532008.03.17 03:25buy270.101.58831.57181.6003
542008.03.17 14:32s/l270.101.57181.57181.6003-165.003106.19
552008.03.17 14:35sell280.101.57091.58741.5589
562008.03.19 19:47t/p280.101.55891.58741.5589118.433224.62
572008.03.19 20:40sell290.101.55891.57541.5469
582008.03.20 10:52t/p290.101.54691.57541.5469117.653342.26
592008.03.20 12:10sell300.101.54571.56221.5337
602008.03.25 21:32s/l300.101.56221.56221.5337-167.353174.91
612008.03.25 21:35buy310.101.56341.54691.5754
622008.03.26 13:30t/p310.101.57541.54691.5754120.663295.56
632008.03.26 16:45buy320.101.57541.55891.5874
642008.03.31 16:19t/p320.101.58741.55891.5874123.283418.84
652008.03.31 17:35sell330.101.57971.59621.5677
662008.04.01 08:24t/p330.101.56771.59621.5677119.223538.05
672008.04.01 09:45sell340.101.56621.58271.5542
682008.04.02 07:46t/p340.101.55421.58271.5542119.223657.27
692008.04.02 09:25buy350.101.55981.54331.5718
702008.04.04 09:49t/p350.101.57181.54331.5718122.623779.89
712008.04.04 11:00buy360.101.57161.55511.5836
722008.04.09 18:48t/p360.101.58361.55511.5836121.973901.85
732008.04.09 19:30buy370.101.58461.56811.5966
742008.04.14 02:18s/l370.101.56811.56811.5966-161.723740.13
752008.04.14 04:40buy380.101.57231.55581.5843
762008.04.14 13:12t/p380.101.58431.55581.5843120.003860.13
772008.04.14 18:15sell390.101.58211.59861.5701
782008.04.22 16:25s/l390.101.59861.59861.5701-171.283688.85
792008.04.22 17:25buy400.101.59931.58281.6113
802008.04.24 08:38s/l400.101.58281.58281.6113-162.383526.47
812008.04.24 10:05sell410.101.57921.59571.5672
822008.04.24 17:04t/p410.101.56721.59571.5672120.003646.47
832008.04.24 17:05sell420.101.56691.58341.5549
842008.04.29 10:04t/p420.101.55491.58341.5549117.653764.11
852008.04.29 10:05sell430.101.55491.57141.5429
862008.05.02 14:30t/p430.101.54291.57141.5429116.083880.19
872008.05.02 14:35sell440.101.53881.55531.5268
882008.05.06 15:07s/l440.101.55531.55531.5268-166.573713.62
892008.05.06 15:45buy450.101.55631.53981.5683
902008.05.07 14:48s/l450.101.53981.53981.5683-164.353549.27
912008.05.07 14:50sell460.101.54001.55651.5280
922008.05.12 19:08s/l460.101.55651.55651.5280-168.933380.35
932008.05.12 22:50buy470.101.55491.53841.5669
942008.05.20 12:19t/p470.101.56691.53841.5669125.243505.59
952008.05.20 12:30buy480.101.56651.55001.5785
962008.05.21 20:47t/p480.101.57851.55001.5785120.663626.24
972008.05.21 23:00buy490.101.57951.56301.5915
982008.05.28 14:30s/l490.101.56301.56301.5915-160.413465.83
992008.05.28 14:35sell500.101.56171.57821.5497
1002008.05.29 19:03t/p500.101.54971.57821.5497117.653583.47
1012008.05.29 19:05sell510.101.54931.56581.5373
1022008.06.05 14:33t/p510.101.53731.56581.5373114.513697.98
1032008.06.05 14:35sell520.101.53711.55361.5251
1042008.06.05 15:37s/l520.101.55361.55361.5251-165.003532.98
1052008.06.05 17:10buy530.101.55471.53821.5667
1062008.06.06 14:30t/p530.101.56671.53821.5667120.663653.63
1072008.06.06 14:35buy540.101.56981.55331.5818
1082008.06.09 09:29t/p540.101.58181.55331.5818120.663774.29
1092008.06.09 14:25sell550.101.57651.59301.5645
1102008.06.09 19:02t/p550.101.56451.59301.5645120.003894.29
1112008.06.09 21:20sell560.101.56361.58011.5516
1122008.06.10 11:40t/p560.101.55161.58011.5516119.224013.50
1132008.06.10 12:20sell570.101.55101.56751.5390
1142008.06.12 14:30t/p570.101.53901.56751.5390116.864130.36
1152008.06.12 14:35sell580.101.53871.55521.5267
1162008.06.17 08:50s/l580.101.55521.55521.5267-167.353963.01
1172008.06.17 09:05sell590.101.55021.56671.5382
1182008.06.25 20:40s/l590.101.56671.56671.5382-171.283791.73
1192008.06.26 00:55buy600.101.56781.55131.5798
1202008.06.30 08:53t/p600.101.57981.55131.5798121.313913.04
1212008.06.30 09:00buy610.101.58031.56381.5923
1222008.07.07 03:51s/l610.101.56381.56381.5923-160.413752.62
1232008.07.07 07:17sell620.101.56331.57981.5513
1242008.07.10 16:53s/l620.101.57981.57981.5513-168.933583.70
1252008.07.10 20:30buy630.101.57851.56201.5905
1262008.07.11 15:28t/p630.101.59051.56201.5905120.663704.35
1272008.07.11 16:25buy640.101.59161.57511.6036
1282008.07.15 11:19t/p640.101.60361.57511.6036121.313825.66
1292008.07.15 11:20buy650.101.60361.58711.6156
1302008.07.15 20:56s/l650.101.58711.58711.6156-165.003660.66
1312008.07.15 21:30sell660.101.58811.60461.5761
1322008.07.22 18:31t/p660.101.57611.60461.5761114.513775.17
1332008.07.22 19:15sell670.101.57751.59401.5655
1342008.07.24 10:00t/p670.101.56551.59401.5655116.863892.03
1352008.07.24 10:20sell680.101.56521.58171.5532
1362008.07.30 15:33t/p680.101.55321.58171.5532116.864008.89
1372008.07.30 18:30buy690.101.55741.54091.5694
1382008.07.31 15:06t/p690.101.56941.54091.5694121.974130.85
1392008.07.31 17:00sell700.101.55971.57621.5477
1402008.08.05 13:27t/p700.101.54771.57621.5477117.654248.50
1412008.08.05 17:10sell710.101.54651.56301.5345
1422008.08.07 17:47t/p710.101.53451.56301.5345116.864365.36
1432008.08.07 19:20sell720.101.53271.54921.5207
1442008.08.08 03:22t/p720.101.52071.54921.5207119.224484.57
1452008.08.08 03:55sell730.101.52271.53921.5107
1462008.08.08 12:46t/p730.101.51071.53921.5107120.004604.57
1472008.08.08 13:20sell740.101.51071.52721.4987
1482008.08.11 00:01t/p740.101.49871.52721.4987119.224723.79
1492008.08.11 00:05sell750.101.49471.51121.4827
1502008.08.12 07:54t/p750.101.48271.51121.4827119.224843.00
1512008.08.12 09:55buy760.101.49141.47491.5034
1522008.08.15 08:15s/l760.101.47491.47491.5034-161.724681.28
1532008.08.15 09:00sell770.101.47451.49101.4625
1542008.08.26 10:06t/p770.101.46251.49101.4625112.944794.21
1552008.08.26 11:50sell780.101.45941.47591.4474
1562008.08.27 12:41s/l780.101.47591.47591.4474-165.794628.43
1572008.08.27 14:15buy790.101.47681.46031.4888
1582008.09.01 15:10s/l790.101.46031.46031.4888-161.724466.70
1592008.09.01 16:20sell800.101.45871.47521.4467
1602008.09.02 11:38t/p800.101.44671.47521.4467119.224585.92
1612008.09.02 11:50sell810.101.44711.46361.4351
1622008.09.04 17:17t/p810.101.43511.46361.4351116.864702.78
1632008.09.04 18:50sell820.101.43521.45171.4232
1642008.09.04 23:16t/p820.101.42321.45171.4232120.004822.78
1652008.09.05 07:15buy830.101.43071.41421.4427
1662008.09.08 04:47t/p830.101.44271.41421.4427120.664943.43
1672008.09.08 08:10sell840.101.43691.45341.4249
1682008.09.08 10:56t/p840.101.42491.45341.4249120.005063.43
1692008.09.08 12:00sell850.101.42181.43831.4098
1702008.09.08 18:32t/p850.101.40981.43831.4098120.005183.43
1712008.09.08 19:10sell860.101.41061.42711.3986
1722008.09.10 23:04t/p860.101.39861.42711.3986118.435301.86
1732008.09.10 23:05sell870.101.39791.41441.3859
1742008.09.12 15:25s/l870.101.41441.41441.3859-168.145133.72
1752008.09.12 16:30buy880.101.41521.39871.4272
1762008.09.15 00:00t/p880.101.42721.39871.4272120.665254.38
1772008.09.15 00:05buy890.101.43011.41361.4421
1782008.09.15 05:08t/p890.101.44211.41361.4421120.005374.38
1792008.09.15 06:45sell900.101.43531.45181.4233
1802008.09.15 12:15t/p900.101.42331.45181.4233120.005494.38
1812008.09.15 12:30sell910.101.42141.43791.4094
1822008.09.15 13:38t/p910.101.40941.43791.4094120.005614.38
1832008.09.15 21:15buy920.101.42201.40551.4340
1842008.09.16 03:59close at stop920.101.42561.40551.434036.665651.03