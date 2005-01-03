|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2005.01.03 00:00 - 2008.08.29 22:55 (2005.01.01 - 2008.09.01)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|MagicNumber=0; SignalMail=false; EachTickMode=false; Lots=0.1; Slippage=10; UseStopLoss=true; StopLoss=165; UseTakeProfit=true; TakeProfit=120; UseTrailingStop=false; TrailingStop=0;
|Bars in test
|268435
|Ticks modelled
|6088755
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|5835.59
|Gross profit
|17878.57
|Gross loss
|-12042.98
|Profit factor
|1.48
|Expected payoff
|26.29
|Absolute drawdown
|23.00
|Maximal drawdown
|1201.41 (44.45%)
|Relative drawdown
|44.45% (1201.41)
|Total trades
|222
|Short positions (won %)
|106 (66.04%)
|Long positions (won %)
|116 (68.10%)
|Profit trades (% of total)
|149 (67.12%)
|Loss trades (% of total)
|73 (32.88%)
|Largest
|profit trade
|134.41
|loss trade
|-182.27
|Average
|profit trade
|119.99
|loss trade
|-164.97
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|12 (1454.81)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-821.71)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1454.81 (12)
|consecutive loss (count of losses)
|-821.71 (5)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.01.03 01:55
|sell
|1
|0.10
|1.3544
|1.3709
|1.3424
|2
|2005.01.03 04:45
|t/p
|1
|0.10
|1.3424
|1.3709
|1.3424
|120.00
|1120.00
|3
|2005.01.03 05:20
|sell
|2
|0.10
|1.3430
|1.3595
|1.3310
|4
|2005.01.04 16:24
|t/p
|2
|0.10
|1.3310
|1.3595
|1.3310
|119.22
|1239.21
|5
|2005.01.04 20:15
|sell
|3
|0.10
|1.3289
|1.3454
|1.3169
|6
|2005.01.06 11:14
|t/p
|3
|0.10
|1.3169
|1.3454
|1.3169
|116.86
|1356.07
|7
|2005.01.06 14:20
|sell
|4
|0.10
|1.3170
|1.3335
|1.3050
|8
|2005.01.07 16:44
|t/p
|4
|0.10
|1.3050
|1.3335
|1.3050
|119.22
|1475.29
|9
|2005.01.07 21:10
|sell
|5
|0.10
|1.3041
|1.3206
|1.2921
|10
|2005.01.12 14:31
|s/l
|5
|0.10
|1.3206
|1.3206
|1.2921
|-167.35
|1307.93
|11
|2005.01.12 14:35
|buy
|6
|0.10
|1.3228
|1.3063
|1.3348
|12
|2005.01.14 09:58
|s/l
|6
|0.10
|1.3063
|1.3063
|1.3348
|-162.38
|1145.55
|13
|2005.01.17 01:01
|sell
|7
|0.10
|1.3096
|1.3261
|1.2976
|14
|2005.01.19 20:07
|t/p
|7
|0.10
|1.2976
|1.3261
|1.2976
|118.43
|1263.98
|15
|2005.01.19 20:30
|sell
|8
|0.10
|1.2972
|1.3137
|1.2852
|16
|2005.02.07 00:47
|t/p
|8
|0.10
|1.2852
|1.3137
|1.2852
|105.08
|1369.07
|17
|2005.02.07 04:07
|sell
|9
|0.10
|1.2827
|1.2992
|1.2707
|18
|2005.02.15 10:10
|s/l
|9
|0.10
|1.2992
|1.2992
|1.2707
|-171.28
|1197.79
|19
|2005.02.15 11:05
|buy
|10
|0.10
|1.2989
|1.2824
|1.3109
|20
|2005.02.22 04:00
|t/p
|10
|0.10
|1.3109
|1.2824
|1.3109
|124.59
|1322.37
|21
|2005.02.22 07:45
|buy
|11
|0.10
|1.3171
|1.3006
|1.3291
|22
|2005.03.08 15:24
|t/p
|11
|0.10
|1.3291
|1.3006
|1.3291
|129.17
|1451.54
|23
|2005.03.08 20:20
|buy
|12
|0.10
|1.3352
|1.3187
|1.3472
|24
|2005.03.11 14:36
|t/p
|12
|0.10
|1.3472
|1.3187
|1.3472
|123.28
|1574.82
|25
|2005.03.11 17:10
|buy
|13
|0.10
|1.3465
|1.3300
|1.3585
|26
|2005.03.15 17:08
|s/l
|13
|0.10
|1.3300
|1.3300
|1.3585
|-163.69
|1411.13
|27
|2005.03.15 22:15
|sell
|14
|0.10
|1.3306
|1.3471
|1.3186
|28
|2005.03.21 14:28
|t/p
|14
|0.10
|1.3186
|1.3471
|1.3186
|115.29
|1526.42
|29
|2005.03.21 14:30
|sell
|15
|0.10
|1.3183
|1.3348
|1.3063
|30
|2005.03.22 21:05
|t/p
|15
|0.10
|1.3063
|1.3348
|1.3063
|119.22
|1645.63
|31
|2005.03.22 23:10
|sell
|16
|0.10
|1.3073
|1.3238
|1.2953
|32
|2005.03.24 18:01
|t/p
|16
|0.10
|1.2953
|1.3238
|1.2953
|116.86
|1762.49
|33
|2005.03.24 18:05
|sell
|17
|0.10
|1.2950
|1.3115
|1.2830
|34
|2005.04.04 16:20
|t/p
|17
|0.10
|1.2830
|1.3115
|1.2830
|112.94
|1875.43
|35
|2005.04.04 17:20
|sell
|18
|0.10
|1.2821
|1.2986
|1.2701
|36
|2005.04.11 18:09
|s/l
|18
|0.10
|1.2986
|1.2986
|1.2701
|-170.50
|1704.93
|37
|2005.04.11 18:10
|buy
|19
|0.10
|1.2987
|1.2822
|1.3107
|38
|2005.04.14 12:34
|s/l
|19
|0.10
|1.2822
|1.2822
|1.3107
|-161.72
|1543.21
|39
|2005.04.14 13:00
|sell
|20
|0.10
|1.2826
|1.2991
|1.2706
|40
|2005.04.18 12:59
|s/l
|20
|0.10
|1.2991
|1.2991
|1.2706
|-166.57
|1376.64
|41
|2005.04.18 13:00
|buy
|21
|0.10
|1.2989
|1.2824
|1.3109
|42
|2005.04.21 16:43
|t/p
|21
|0.10
|1.3109
|1.2824
|1.3109
|123.28
|1499.92
|43
|2005.04.21 16:45
|buy
|22
|0.10
|1.3111
|1.2946
|1.3231
|44
|2005.04.26 16:20
|s/l
|22
|0.10
|1.2946
|1.2946
|1.3231
|-163.04
|1336.88
|45
|2005.04.26 21:00
|buy
|23
|0.10
|1.2975
|1.2810
|1.3095
|46
|2005.05.06 17:27
|s/l
|23
|0.10
|1.2810
|1.2810
|1.3095
|-157.14
|1179.74
|47
|2005.05.06 20:10
|sell
|24
|0.10
|1.2824
|1.2989
|1.2704
|48
|2005.05.12 14:30
|t/p
|24
|0.10
|1.2704
|1.2989
|1.2704
|115.29
|1295.03
|49
|2005.05.12 14:35
|sell
|25
|0.10
|1.2719
|1.2884
|1.2599
|50
|2005.05.16 00:51
|t/p
|25
|0.10
|1.2599
|1.2884
|1.2599
|118.43
|1413.46
|51
|2005.05.16 01:36
|sell
|26
|0.10
|1.2595
|1.2760
|1.2475
|52
|2005.05.30 13:30
|t/p
|26
|0.10
|1.2475
|1.2760
|1.2475
|109.01
|1522.47
|53
|2005.05.30 15:25
|sell
|27
|0.10
|1.2470
|1.2635
|1.2350
|54
|2005.05.31 11:50
|t/p
|27
|0.10
|1.2350
|1.2635
|1.2350
|119.22
|1641.68
|55
|2005.05.31 13:00
|sell
|28
|0.10
|1.2319
|1.2484
|1.2199
|56
|2005.06.01 22:03
|t/p
|28
|0.10
|1.2199
|1.2484
|1.2199
|119.22
|1760.90
|57
|2005.06.02 02:15
|buy
|29
|0.10
|1.2214
|1.2049
|1.2334
|58
|2005.06.03 14:30
|t/p
|29
|0.10
|1.2334
|1.2049
|1.2334
|120.66
|1881.55
|59
|2005.06.03 17:10
|sell
|30
|0.10
|1.2246
|1.2411
|1.2126
|60
|2005.06.10 16:17
|t/p
|30
|0.10
|1.2126
|1.2411
|1.2126
|114.51
|1996.06
|61
|2005.06.10 17:35
|sell
|31
|0.10
|1.2118
|1.2283
|1.1998
|62
|2005.06.17 20:47
|s/l
|31
|0.10
|1.2283
|1.2283
|1.1998
|-170.50
|1825.56
|63
|2005.06.17 21:20
|buy
|32
|0.10
|1.2275
|1.2110
|1.2395
|64
|2005.06.21 09:44
|s/l
|32
|0.10
|1.2110
|1.2110
|1.2395
|-163.69
|1661.87
|65
|2005.06.21 10:50
|sell
|33
|0.10
|1.2092
|1.2257
|1.1972
|66
|2005.07.01 16:43
|t/p
|33
|0.10
|1.1972
|1.2257
|1.1972
|110.58
|1772.45
|67
|2005.07.01 20:30
|sell
|34
|0.10
|1.1941
|1.2106
|1.1821
|68
|2005.07.12 03:43
|s/l
|34
|0.10
|1.2106
|1.2106
|1.1821
|-172.07
|1600.39
|69
|2005.07.12 05:15
|buy
|35
|0.10
|1.2125
|1.1960
|1.2245
|70
|2005.07.12 20:04
|t/p
|35
|0.10
|1.2245
|1.1960
|1.2245
|120.00
|1720.39
|71
|2005.07.12 21:55
|buy
|36
|0.10
|1.2244
|1.2079
|1.2364
|72
|2005.07.13 17:03
|s/l
|36
|0.10
|1.2079
|1.2079
|1.2364
|-164.35
|1556.04
|73
|2005.07.14 00:30
|sell
|37
|0.10
|1.2070
|1.2235
|1.1950
|74
|2005.07.21 13:29
|s/l
|37
|0.10
|1.2235
|1.2235
|1.1950
|-170.50
|1385.55
|75
|2005.07.21 15:55
|sell
|38
|0.10
|1.2146
|1.2311
|1.2026
|76
|2005.07.26 04:42
|t/p
|38
|0.10
|1.2026
|1.2311
|1.2026
|117.65
|1503.19
|77
|2005.07.26 08:35
|buy
|39
|0.10
|1.2049
|1.1884
|1.2169
|78
|2005.08.01 04:36
|t/p
|39
|0.10
|1.2169
|1.1884
|1.2169
|123.93
|1627.12
|79
|2005.08.01 05:50
|buy
|40
|0.10
|1.2180
|1.2015
|1.2300
|80
|2005.08.03 11:24
|t/p
|40
|0.10
|1.2300
|1.2015
|1.2300
|121.31
|1748.43
|81
|2005.08.03 12:55
|buy
|41
|0.10
|1.2311
|1.2146
|1.2431
|82
|2005.08.11 15:10
|t/p
|41
|0.10
|1.2431
|1.2146
|1.2431
|126.55
|1874.98
|83
|2005.08.11 15:25
|buy
|42
|0.10
|1.2435
|1.2270
|1.2555
|84
|2005.08.17 18:30
|s/l
|42
|0.10
|1.2270
|1.2270
|1.2555
|-162.38
|1712.60
|85
|2005.08.17 20:35
|sell
|43
|0.10
|1.2261
|1.2426
|1.2141
|86
|2005.08.19 09:22
|t/p
|43
|0.10
|1.2141
|1.2426
|1.2141
|116.86
|1829.46
|87
|2005.08.19 09:25
|sell
|44
|0.10
|1.2135
|1.2300
|1.2015
|88
|2005.08.25 04:37
|s/l
|44
|0.10
|1.2300
|1.2300
|1.2015
|-169.71
|1659.75
|89
|2005.08.25 04:45
|buy
|45
|0.10
|1.2302
|1.2137
|1.2422
|90
|2005.09.01 16:03
|t/p
|45
|0.10
|1.2422
|1.2137
|1.2422
|124.58
|1784.34
|91
|2005.09.01 16:05
|buy
|46
|0.10
|1.2440
|1.2275
|1.2560
|92
|2005.09.02 10:15
|t/p
|46
|0.10
|1.2560
|1.2275
|1.2560
|120.66
|1904.99
|93
|2005.09.02 13:15
|sell
|47
|0.10
|1.2535
|1.2700
|1.2415
|94
|2005.09.07 20:20
|t/p
|47
|0.10
|1.2415
|1.2700
|1.2415
|117.65
|2022.64
|95
|2005.09.07 23:45
|sell
|48
|0.10
|1.2410
|1.2575
|1.2290
|96
|2005.09.12 14:47
|t/p
|48
|0.10
|1.2290
|1.2575
|1.2290
|116.08
|2138.71
|97
|2005.09.12 14:50
|sell
|49
|0.10
|1.2288
|1.2453
|1.2168
|98
|2005.09.19 00:01
|t/p
|49
|0.10
|1.2168
|1.2453
|1.2168
|114.51
|2253.22
|99
|2005.09.19 00:05
|sell
|50
|0.10
|1.2156
|1.2321
|1.2036
|100
|2005.09.26 00:01
|t/p
|50
|0.10
|1.2036
|1.2321
|1.2036
|114.51
|2367.72
|101
|2005.09.26 00:01
|sell
|51
|0.10
|1.2024
|1.2189
|1.1904
|102
|2005.10.03 16:32
|t/p
|51
|0.10
|1.1904
|1.2189
|1.1904
|114.51
|2482.23
|103
|2005.10.03 16:55
|sell
|52
|0.10
|1.1906
|1.2071
|1.1786
|104
|2005.10.06 06:46
|s/l
|52
|0.10
|1.2071
|1.2071
|1.1786
|-168.93
|2313.30
|105
|2005.10.06 07:50
|sell
|53
|0.10
|1.2044
|1.2209
|1.1924
|106
|2005.10.13 15:59
|t/p
|53
|0.10
|1.1924
|1.2209
|1.1924
|114.51
|2427.81
|107
|2005.10.13 18:30
|buy
|54
|0.10
|1.1958
|1.1793
|1.2078
|108
|2005.10.14 16:49
|t/p
|54
|0.10
|1.2078
|1.1793
|1.2078
|120.66
|2548.46
|109
|2005.10.14 18:05
|buy
|55
|0.10
|1.2085
|1.1920
|1.2205
|110
|2005.10.18 15:00
|s/l
|55
|0.10
|1.1920
|1.1920
|1.2205
|-163.69
|2384.77
|111
|2005.10.18 15:05
|sell
|56
|0.10
|1.1918
|1.2083
|1.1798
|112
|2005.10.25 16:02
|s/l
|56
|0.10
|1.2083
|1.2083
|1.1798
|-170.50
|2214.28
|113
|2005.10.25 16:05
|buy
|57
|0.10
|1.2094
|1.1929
|1.2214
|114
|2005.11.04 07:03
|s/l
|57
|0.10
|1.1929
|1.1929
|1.2214
|-157.14
|2057.14
|115
|2005.11.04 07:45
|buy
|58
|0.10
|1.1942
|1.1777
|1.2062
|116
|2005.11.07 15:33
|s/l
|58
|0.10
|1.1777
|1.1777
|1.2062
|-164.35
|1892.80
|117
|2005.11.07 15:35
|sell
|59
|0.10
|1.1777
|1.1942
|1.1657
|118
|2005.11.15 12:17
|t/p
|59
|0.10
|1.1657
|1.1942
|1.1657
|113.72
|2006.52
|119
|2005.11.15 13:25
|sell
|60
|0.10
|1.1652
|1.1817
|1.1532
|120
|2005.11.21 09:26
|s/l
|60
|0.10
|1.1817
|1.1817
|1.1532
|-169.71
|1836.81
|121
|2005.11.21 10:05
|buy
|61
|0.10
|1.1815
|1.1650
|1.1935
|122
|2005.12.12 14:18
|t/p
|61
|0.10
|1.1935
|1.1650
|1.1935
|133.76
|1970.56
|123
|2005.12.12 17:25
|buy
|62
|0.10
|1.1965
|1.1800
|1.2085
|124
|2005.12.21 16:31
|s/l
|62
|0.10
|1.1800
|1.1800
|1.2085
|-159.10
|1811.46
|125
|2005.12.21 21:00
|buy
|63
|0.10
|1.1845
|1.1680
|1.1965
|126
|2006.01.03 16:50
|t/p
|63
|0.10
|1.1965
|1.1680
|1.1965
|128.51
|1939.97
|127
|2006.01.03 18:15
|buy
|64
|0.10
|1.1978
|1.1813
|1.2098
|128
|2006.01.04 13:36
|t/p
|64
|0.10
|1.2098
|1.1813
|1.2098
|120.66
|2060.63
|129
|2006.01.04 18:25
|buy
|65
|0.10
|1.2114
|1.1949
|1.2234
|130
|2006.01.23 01:41
|t/p
|65
|0.10
|1.2234
|1.1949
|1.2234
|132.44
|2193.07
|131
|2006.01.23 03:20
|buy
|66
|0.10
|1.2239
|1.2074
|1.2359
|132
|2006.01.30 09:54
|s/l
|66
|0.10
|1.2074
|1.2074
|1.2359
|-160.41
|2032.66
|133
|2006.01.30 10:05
|sell
|67
|0.10
|1.2082
|1.2247
|1.1962
|134
|2006.02.06 18:00
|t/p
|67
|0.10
|1.1962
|1.2247
|1.1962
|114.51
|2147.16
|135
|2006.02.06 18:15
|sell
|68
|0.10
|1.1949
|1.2114
|1.1829
|136
|2006.02.27 01:44
|t/p
|68
|0.10
|1.1829
|1.2114
|1.1829
|103.52
|2250.68
|137
|2006.02.27 03:00
|buy
|69
|0.10
|1.1860
|1.1695
|1.1980
|138
|2006.03.02 16:04
|t/p
|69
|0.10
|1.1980
|1.1695
|1.1980
|123.28
|2373.95
|139
|2006.03.02 16:05
|buy
|70
|0.10
|1.1976
|1.1811
|1.2096
|140
|2006.03.16 14:31
|t/p
|70
|0.10
|1.2096
|1.1811
|1.2096
|129.17
|2503.12
|141
|2006.03.16 14:35
|buy
|71
|0.10
|1.2109
|1.1944
|1.2229
|142
|2006.04.04 14:20
|t/p
|71
|0.10
|1.2229
|1.1944
|1.2229
|131.13
|2634.26
|143
|2006.04.04 20:20
|buy
|72
|0.10
|1.2265
|1.2100
|1.2385
|144
|2006.04.07 17:59
|s/l
|72
|0.10
|1.2100
|1.2100
|1.2385
|-161.72
|2472.53
|145
|2006.04.07 18:00
|sell
|73
|0.10
|1.2107
|1.2272
|1.1987
|146
|2006.04.17 16:46
|s/l
|73
|0.10
|1.2272
|1.2272
|1.1987
|-171.28
|2301.25
|147
|2006.04.17 19:35
|buy
|74
|0.10
|1.2277
|1.2112
|1.2397
|148
|2006.04.24 09:40
|t/p
|74
|0.10
|1.2397
|1.2112
|1.2397
|124.59
|2425.84
|149
|2006.04.24 15:45
|sell
|75
|0.10
|1.2349
|1.2514
|1.2229
|150
|2006.04.27 16:29
|s/l
|75
|0.10
|1.2514
|1.2514
|1.2229
|-168.93
|2256.91
|151
|2006.04.27 18:05
|buy
|76
|0.10
|1.2547
|1.2382
|1.2667
|152
|2006.05.01 14:57
|t/p
|76
|0.10
|1.2667
|1.2382
|1.2667
|121.31
|2378.22
|153
|2006.05.01 16:15
|sell
|77
|0.10
|1.2630
|1.2795
|1.2510
|154
|2006.05.10 08:53
|s/l
|77
|0.10
|1.2795
|1.2795
|1.2510
|-172.07
|2206.16
|155
|2006.05.10 08:55
|buy
|78
|0.10
|1.2795
|1.2630
|1.2915
|156
|2006.05.12 11:34
|t/p
|78
|0.10
|1.2915
|1.2630
|1.2915
|122.62
|2328.78
|157
|2006.05.12 11:35
|buy
|79
|0.10
|1.2917
|1.2752
|1.3037
|158
|2006.05.17 16:34
|s/l
|79
|0.10
|1.2752
|1.2752
|1.3037
|-163.04
|2165.74
|159
|2006.05.17 18:25
|sell
|80
|0.10
|1.2739
|1.2904
|1.2619
|160
|2006.05.30 16:03
|s/l
|80
|0.10
|1.2904
|1.2904
|1.2619
|-175.21
|1990.54
|161
|2006.05.30 22:05
|sell
|81
|0.10
|1.2865
|1.3030
|1.2745
|162
|2006.06.01 13:25
|t/p
|81
|0.10
|1.2745
|1.3030
|1.2745
|116.86
|2107.40
|163
|2006.06.01 13:50
|sell
|82
|0.10
|1.2741
|1.2906
|1.2621
|164
|2006.06.02 14:40
|s/l
|82
|0.10
|1.2906
|1.2906
|1.2621
|-165.79
|1941.61
|165
|2006.06.02 15:55
|buy
|83
|0.10
|1.2918
|1.2753
|1.3038
|166
|2006.06.08 09:19
|s/l
|83
|0.10
|1.2753
|1.2753
|1.3038
|-161.07
|1780.54
|167
|2006.06.08 09:20
|sell
|84
|0.10
|1.2754
|1.2919
|1.2634
|168
|2006.06.08 15:38
|t/p
|84
|0.10
|1.2634
|1.2919
|1.2634
|120.00
|1900.54
|169
|2006.06.08 16:55
|sell
|85
|0.10
|1.2636
|1.2801
|1.2516
|170
|2006.06.23 13:48
|t/p
|85
|0.10
|1.2516
|1.2801
|1.2516
|108.22
|2008.77
|171
|2006.06.23 13:50
|sell
|86
|0.10
|1.2516
|1.2681
|1.2396
|172
|2006.06.30 03:08
|s/l
|86
|0.10
|1.2681
|1.2681
|1.2396
|-170.50
|1838.27
|173
|2006.06.30 03:25
|buy
|87
|0.10
|1.2687
|1.2522
|1.2807
|174
|2006.07.03 13:22
|t/p
|87
|0.10
|1.2807
|1.2522
|1.2807
|120.66
|1958.93
|175
|2006.07.03 13:55
|buy
|88
|0.10
|1.2801
|1.2636
|1.2921
|176
|2006.07.14 15:52
|s/l
|88
|0.10
|1.2636
|1.2636
|1.2921
|-156.49
|1802.44
|177
|2006.07.14 15:55
|sell
|89
|0.10
|1.2631
|1.2796
|1.2511
|178
|2006.07.18 11:00
|t/p
|89
|0.10
|1.2511
|1.2796
|1.2511
|118.43
|1920.87
|179
|2006.07.18 11:05
|sell
|90
|0.10
|1.2502
|1.2667
|1.2382
|180
|2006.07.21 09:18
|s/l
|90
|0.10
|1.2667
|1.2667
|1.2382
|-168.93
|1751.95
|181
|2006.07.21 09:20
|buy
|91
|0.10
|1.2666
|1.2501
|1.2786
|182
|2006.08.01 18:04
|t/p
|91
|0.10
|1.2786
|1.2501
|1.2786
|125.90
|1877.84
|183
|2006.08.01 20:20
|buy
|92
|0.10
|1.2815
|1.2650
|1.2935
|184
|2006.08.21 16:07
|t/p
|92
|0.10
|1.2935
|1.2650
|1.2935
|133.10
|2010.94
|185
|2006.08.21 16:50
|buy
|93
|0.10
|1.2932
|1.2767
|1.3052
|186
|2006.08.24 03:02
|s/l
|93
|0.10
|1.2767
|1.2767
|1.3052
|-161.72
|1849.22
|187
|2006.08.24 03:05
|sell
|94
|0.10
|1.2766
|1.2931
|1.2646
|188
|2006.09.15 15:34
|t/p
|94
|0.10
|1.2646
|1.2931
|1.2646
|102.73
|1951.95
|189
|2006.09.15 15:35
|sell
|95
|0.10
|1.2648
|1.2813
|1.2528
|190
|2006.09.22 09:06
|s/l
|95
|0.10
|1.2813
|1.2813
|1.2528
|-170.50
|1781.45
|191
|2006.09.22 09:25
|buy
|96
|0.10
|1.2817
|1.2652
|1.2937
|192
|2006.09.29 14:39
|s/l
|96
|0.10
|1.2652
|1.2652
|1.2937
|-160.41
|1621.04
|193
|2006.09.29 14:40
|sell
|97
|0.10
|1.2648
|1.2813
|1.2528
|194
|2006.10.10 15:38
|t/p
|97
|0.10
|1.2528
|1.2813
|1.2528
|112.94
|1733.97
|195
|2006.10.10 15:40
|sell
|98
|0.10
|1.2520
|1.2685
|1.2400
|196
|2006.10.26 18:24
|s/l
|98
|0.10
|1.2685
|1.2685
|1.2400
|-179.13
|1554.84
|197
|2006.10.26 18:25
|buy
|99
|0.10
|1.2690
|1.2525
|1.2810
|198
|2006.11.07 15:44
|t/p
|99
|0.10
|1.2810
|1.2525
|1.2810
|126.55
|1681.39
|199
|2006.11.07 19:05
|buy
|100
|0.10
|1.2810
|1.2645
|1.2930
|200
|2006.11.22 16:04
|t/p
|100
|0.10
|1.2930
|1.2645
|1.2930
|129.82
|1811.22
|201
|2006.11.22 16:05
|buy
|101
|0.10
|1.2933
|1.2768
|1.3053
|202
|2006.11.24 09:33
|t/p
|101
|0.10
|1.3053
|1.2768
|1.3053
|122.62
|1933.84
|203
|2006.11.24 16:20
|buy
|102
|0.10
|1.3099
|1.2934
|1.3219
|204
|2006.11.30 15:57
|t/p
|102
|0.10
|1.3219
|1.2934
|1.3219
|123.93
|2057.77
|205
|2006.11.30 16:00
|buy
|103
|0.10
|1.3214
|1.3049
|1.3334
|206
|2006.12.01 16:38
|t/p
|103
|0.10
|1.3334
|1.3049
|1.3334
|120.66
|2178.42
|207
|2006.12.01 21:25
|buy
|104
|0.10
|1.3340
|1.3175
|1.3460
|208
|2006.12.11 01:10
|s/l
|104
|0.10
|1.3175
|1.3175
|1.3460
|-159.76
|2018.66
|209
|2006.12.11 03:10
|sell
|105
|0.10
|1.3141
|1.3306
|1.3021
|210
|2007.01.05 14:30
|t/p
|105
|0.10
|1.3021
|1.3306
|1.3021
|98.81
|2117.47
|211
|2007.01.05 16:55
|sell
|106
|0.10
|1.3001
|1.3166
|1.2881
|212
|2007.01.12 02:02
|t/p
|106
|0.10
|1.2881
|1.3166
|1.2881
|114.51
|2231.97
|213
|2007.01.12 03:05
|buy
|107
|0.10
|1.2900
|1.2735
|1.3020
|214
|2007.01.23 11:21
|t/p
|107
|0.10
|1.3020
|1.2735
|1.3020
|125.90
|2357.87
|215
|2007.01.23 12:15
|buy
|108
|0.10
|1.3012
|1.2847
|1.3132
|216
|2007.02.14 16:03
|t/p
|108
|0.10
|1.3132
|1.2847
|1.3132
|134.41
|2492.28
|217
|2007.02.14 22:21
|buy
|109
|0.10
|1.3129
|1.2964
|1.3249
|218
|2007.02.27 18:00
|t/p
|109
|0.10
|1.3249
|1.2964
|1.3249
|128.51
|2620.79
|219
|2007.02.27 18:15
|buy
|110
|0.10
|1.3258
|1.3093
|1.3378
|220
|2007.03.05 12:42
|s/l
|110
|0.10
|1.3093
|1.3093
|1.3378
|-161.07
|2459.72
|221
|2007.03.05 13:10
|sell
|111
|0.10
|1.3093
|1.3258
|1.2973
|222
|2007.03.16 00:20
|s/l
|111
|0.10
|1.3258
|1.3258
|1.2973
|-175.21
|2284.52
|223
|2007.03.16 01:45
|buy
|112
|0.10
|1.3283
|1.3118
|1.3403
|224
|2007.03.22 00:50
|t/p
|112
|0.10
|1.3403
|1.3118
|1.3403
|123.93
|2408.45
|225
|2007.03.22 08:10
|sell
|113
|0.10
|1.3373
|1.3538
|1.3253
|226
|2007.04.13 11:58
|s/l
|113
|0.10
|1.3538
|1.3538
|1.3253
|-182.27
|2226.18
|227
|2007.04.13 12:06
|buy
|114
|0.10
|1.3535
|1.3370
|1.3655
|228
|2007.04.25 12:12
|t/p
|114
|0.10
|1.3655
|1.3370
|1.3655
|126.55
|2352.73
|229
|2007.04.25 14:30
|sell
|115
|0.10
|1.3633
|1.3798
|1.3513
|230
|2007.05.10 14:51
|t/p
|115
|0.10
|1.3513
|1.3798
|1.3513
|106.66
|2459.38
|231
|2007.05.10 14:55
|sell
|116
|0.10
|1.3505
|1.3670
|1.3385
|232
|2007.06.08 10:04
|t/p
|116
|0.10
|1.3385
|1.3670
|1.3385
|97.23
|2556.62
|233
|2007.06.08 10:15
|sell
|117
|0.10
|1.3389
|1.3554
|1.3269
|234
|2007.06.13 11:03
|t/p
|117
|0.10
|1.3269
|1.3554
|1.3269
|117.65
|2674.26
|235
|2007.06.13 14:20
|buy
|118
|0.10
|1.3288
|1.3123
|1.3408
|236
|2007.06.18 11:41
|t/p
|118
|0.10
|1.3408
|1.3123
|1.3408
|123.28
|2797.54
|237
|2007.06.18 11:41
|buy
|119
|0.10
|1.3410
|1.3245
|1.3530
|238
|2007.06.29 18:11
|t/p
|119
|0.10
|1.3530
|1.3245
|1.3530
|128.51
|2926.05
|239
|2007.06.29 18:25
|buy
|120
|0.10
|1.3530
|1.3365
|1.3650
|240
|2007.07.05 11:48
|t/p
|120
|0.10
|1.3650
|1.3365
|1.3650
|123.93
|3049.98
|241
|2007.07.05 13:20
|sell
|121
|0.10
|1.3635
|1.3800
|1.3515
|242
|2007.07.13 14:37
|s/l
|121
|0.10
|1.3800
|1.3800
|1.3515
|-171.28
|2878.70
|243
|2007.07.13 15:30
|buy
|122
|0.10
|1.3810
|1.3645
|1.3930
|244
|2007.07.27 12:08
|s/l
|122
|0.10
|1.3645
|1.3645
|1.3930
|-155.83
|2722.87
|245
|2007.07.27 12:25
|sell
|123
|0.10
|1.3649
|1.3814
|1.3529
|246
|2007.08.03 21:04
|s/l
|123
|0.10
|1.3814
|1.3814
|1.3529
|-170.50
|2552.38
|247
|2007.08.03 21:30
|buy
|124
|0.10
|1.3813
|1.3648
|1.3933
|248
|2007.08.10 13:14
|s/l
|124
|0.10
|1.3648
|1.3648
|1.3933
|-160.41
|2391.96
|249
|2007.08.10 18:15
|buy
|125
|0.10
|1.3697
|1.3532
|1.3817
|250
|2007.08.14 21:55
|s/l
|125
|0.10
|1.3532
|1.3532
|1.3817
|-163.69
|2228.27
|251
|2007.08.14 22:55
|sell
|126
|0.10
|1.3532
|1.3697
|1.3412
|252
|2007.08.16 02:42
|t/p
|126
|0.10
|1.3412
|1.3697
|1.3412
|116.86
|2345.13
|253
|2007.08.16 02:45
|sell
|127
|0.10
|1.3411
|1.3576
|1.3291
|254
|2007.08.23 12:08
|s/l
|127
|0.10
|1.3576
|1.3576
|1.3291
|-170.50
|2174.64
|255
|2007.08.23 12:10
|buy
|128
|0.10
|1.3575
|1.3410
|1.3695
|256
|2007.08.31 13:31
|t/p
|128
|0.10
|1.3695
|1.3410
|1.3695
|125.24
|2299.88
|257
|2007.08.31 13:35
|buy
|129
|0.10
|1.3708
|1.3543
|1.3828
|258
|2007.09.11 12:50
|t/p
|129
|0.10
|1.3828
|1.3543
|1.3828
|125.90
|2425.77
|259
|2007.09.11 13:25
|buy
|130
|0.10
|1.3826
|1.3661
|1.3946
|260
|2007.09.18 20:16
|t/p
|130
|0.10
|1.3946
|1.3661
|1.3946
|124.59
|2550.36
|261
|2007.09.18 22:00
|buy
|131
|0.10
|1.3972
|1.3807
|1.4092
|262
|2007.09.20 17:25
|t/p
|131
|0.10
|1.4092
|1.3807
|1.4092
|122.62
|2672.98
|263
|2007.09.20 18:30
|buy
|132
|0.10
|1.4094
|1.3929
|1.4214
|264
|2007.09.28 16:31
|t/p
|132
|0.10
|1.4214
|1.3929
|1.4214
|125.24
|2798.22
|265
|2007.09.28 16:40
|buy
|133
|0.10
|1.4221
|1.4056
|1.4341
|266
|2007.10.05 14:35
|s/l
|133
|0.10
|1.4056
|1.4056
|1.4341
|-160.41
|2637.80
|267
|2007.10.05 15:50
|buy
|134
|0.10
|1.4144
|1.3979
|1.4264
|268
|2007.10.18 12:39
|t/p
|134
|0.10
|1.4264
|1.3979
|1.4264
|128.51
|2766.32
|269
|2007.10.18 12:40
|buy
|135
|0.10
|1.4270
|1.4105
|1.4390
|270
|2007.10.26 16:53
|t/p
|135
|0.10
|1.4390
|1.4105
|1.4390
|125.24
|2891.56
|271
|2007.10.26 22:05
|buy
|136
|0.10
|1.4393
|1.4228
|1.4513
|272
|2007.11.02 13:41
|t/p
|136
|0.10
|1.4513
|1.4228
|1.4513
|124.58
|3016.14
|273
|2007.11.02 17:35
|buy
|137
|0.10
|1.4504
|1.4339
|1.4624
|274
|2007.11.07 03:28
|t/p
|137
|0.10
|1.4624
|1.4339
|1.4624
|121.97
|3138.11
|275
|2007.11.07 03:30
|buy
|138
|0.10
|1.4658
|1.4493
|1.4778
|276
|2007.11.20 10:54
|t/p
|138
|0.10
|1.4778
|1.4493
|1.4778
|128.51
|3266.62
|277
|2007.11.20 11:45
|buy
|139
|0.10
|1.4791
|1.4626
|1.4911
|278
|2007.11.23 02:32
|t/p
|139
|0.10
|1.4911
|1.4626
|1.4911
|123.28
|3389.90
|279
|2007.11.23 04:40
|buy
|140
|0.10
|1.4945
|1.4780
|1.5065
|280
|2007.11.28 08:35
|s/l
|140
|0.10
|1.4780
|1.4780
|1.5065
|-163.04
|3226.86
|281
|2007.11.28 11:35
|sell
|141
|0.10
|1.4733
|1.4898
|1.4613
|282
|2007.12.05 20:18
|t/p
|141
|0.10
|1.4613
|1.4898
|1.4613
|114.51
|3341.37
|283
|2007.12.05 21:10
|sell
|142
|0.10
|1.4616
|1.4781
|1.4496
|284
|2007.12.14 12:27
|t/p
|142
|0.10
|1.4496
|1.4781
|1.4496
|111.36
|3452.73
|285
|2007.12.14 13:45
|sell
|143
|0.10
|1.4496
|1.4661
|1.4376
|286
|2007.12.17 09:07
|t/p
|143
|0.10
|1.4376
|1.4661
|1.4376
|119.22
|3571.95
|287
|2007.12.17 10:10
|sell
|144
|0.10
|1.4373
|1.4538
|1.4253
|288
|2007.12.27 14:36
|s/l
|144
|0.10
|1.4538
|1.4538
|1.4253
|-174.42
|3397.53
|289
|2007.12.27 14:40
|buy
|145
|0.10
|1.4549
|1.4384
|1.4669
|290
|2007.12.28 10:15
|t/p
|145
|0.10
|1.4669
|1.4384
|1.4669
|120.66
|3518.18
|291
|2007.12.28 12:50
|buy
|146
|0.10
|1.4708
|1.4543
|1.4828
|292
|2008.01.14 07:06
|t/p
|146
|0.10
|1.4828
|1.4543
|1.4828
|129.82
|3648.01
|293
|2008.01.14 07:10
|buy
|147
|0.10
|1.4864
|1.4699
|1.4984
|294
|2008.01.16 16:52
|s/l
|147
|0.10
|1.4699
|1.4699
|1.4984
|-163.69
|3484.32
|295
|2008.01.16 18:15
|sell
|148
|0.10
|1.4645
|1.4810
|1.4525
|296
|2008.01.21 07:56
|t/p
|148
|0.10
|1.4525
|1.4810
|1.4525
|116.08
|3600.39
|297
|2008.01.21 09:05
|sell
|149
|0.10
|1.4516
|1.4681
|1.4396
|298
|2008.01.22 01:51
|t/p
|149
|0.10
|1.4396
|1.4681
|1.4396
|119.22
|3719.61
|299
|2008.01.22 02:50
|buy
|150
|0.10
|1.4445
|1.4280
|1.4565
|300
|2008.01.22 14:20
|t/p
|150
|0.10
|1.4565
|1.4280
|1.4565
|120.00
|3839.61
|301
|2008.01.22 14:25
|buy
|151
|0.10
|1.4559
|1.4394
|1.4679
|302
|2008.01.22 23:39
|t/p
|151
|0.10
|1.4679
|1.4394
|1.4679
|120.00
|3959.61
|303
|2008.01.23 04:15
|sell
|152
|0.10
|1.4625
|1.4790
|1.4505
|304
|2008.01.28 15:56
|s/l
|152
|0.10
|1.4790
|1.4790
|1.4505
|-168.93
|3790.68
|305
|2008.01.28 16:45
|buy
|153
|0.10
|1.4781
|1.4616
|1.4901
|306
|2008.01.30 21:04
|t/p
|153
|0.10
|1.4901
|1.4616
|1.4901
|121.31
|3911.99
|307
|2008.01.31 00:25
|sell
|154
|0.10
|1.4840
|1.5005
|1.4720
|308
|2008.02.05 10:31
|t/p
|154
|0.10
|1.4720
|1.5005
|1.4720
|117.65
|4029.64
|309
|2008.02.05 12:30
|sell
|155
|0.10
|1.4681
|1.4846
|1.4561
|310
|2008.02.07 13:49
|t/p
|155
|0.10
|1.4561
|1.4846
|1.4561
|116.86
|4146.50
|311
|2008.02.07 14:10
|sell
|156
|0.10
|1.4566
|1.4731
|1.4446
|312
|2008.02.07 19:30
|t/p
|156
|0.10
|1.4446
|1.4731
|1.4446
|120.00
|4266.50
|313
|2008.02.07 22:20
|buy
|157
|0.10
|1.4486
|1.4321
|1.4606
|314
|2008.02.12 15:31
|t/p
|157
|0.10
|1.4606
|1.4321
|1.4606
|121.97
|4388.46
|315
|2008.02.12 15:55
|buy
|158
|0.10
|1.4596
|1.4431
|1.4716
|316
|2008.02.19 07:46
|t/p
|158
|0.10
|1.4716
|1.4431
|1.4716
|124.59
|4513.05
|317
|2008.02.19 08:20
|buy
|159
|0.10
|1.4712
|1.4547
|1.4832
|318
|2008.02.21 19:16
|t/p
|159
|0.10
|1.4832
|1.4547
|1.4832
|122.62
|4635.67
|319
|2008.02.21 19:45
|buy
|160
|0.10
|1.4828
|1.4663
|1.4948
|320
|2008.02.26 20:31
|t/p
|160
|0.10
|1.4948
|1.4663
|1.4948
|121.97
|4757.63
|321
|2008.02.26 21:35
|buy
|161
|0.10
|1.4977
|1.4812
|1.5097
|322
|2008.02.27 16:00
|t/p
|161
|0.10
|1.5097
|1.4812
|1.5097
|120.66
|4878.29
|323
|2008.02.27 16:35
|buy
|162
|0.10
|1.5096
|1.4931
|1.5216
|324
|2008.02.28 18:59
|t/p
|162
|0.10
|1.5216
|1.4931
|1.5216
|121.97
|5000.25
|325
|2008.02.28 19:00
|buy
|163
|0.10
|1.5223
|1.5058
|1.5343
|326
|2008.03.06 09:58
|t/p
|163
|0.10
|1.5343
|1.5058
|1.5343
|124.58
|5124.84
|327
|2008.03.06 10:20
|buy
|164
|0.10
|1.5341
|1.5176
|1.5461
|328
|2008.03.07 14:30
|t/p
|164
|0.10
|1.5461
|1.5176
|1.5461
|120.66
|5245.49
|329
|2008.03.07 14:40
|buy
|165
|0.10
|1.5452
|1.5287
|1.5572
|330
|2008.03.11 15:58
|s/l
|165
|0.10
|1.5287
|1.5287
|1.5572
|-163.69
|5081.80
|331
|2008.03.11 23:05
|buy
|166
|0.10
|1.5343
|1.5178
|1.5463
|332
|2008.03.12 11:24
|t/p
|166
|0.10
|1.5463
|1.5178
|1.5463
|120.66
|5202.46
|333
|2008.03.12 12:05
|buy
|167
|0.10
|1.5449
|1.5284
|1.5569
|334
|2008.03.12 21:05
|t/p
|167
|0.10
|1.5569
|1.5284
|1.5569
|120.00
|5322.46
|335
|2008.03.12 22:45
|buy
|168
|0.10
|1.5569
|1.5404
|1.5689
|336
|2008.03.17 00:00
|t/p
|168
|0.10
|1.5689
|1.5404
|1.5689
|123.28
|5445.73
|337
|2008.03.17 00:05
|buy
|169
|0.10
|1.5724
|1.5559
|1.5844
|338
|2008.03.17 03:22
|t/p
|169
|0.10
|1.5844
|1.5559
|1.5844
|120.00
|5565.73
|339
|2008.03.17 03:25
|buy
|170
|0.10
|1.5883
|1.5718
|1.6003
|340
|2008.03.17 14:32
|s/l
|170
|0.10
|1.5718
|1.5718
|1.6003
|-165.00
|5400.73
|341
|2008.03.17 14:35
|sell
|171
|0.10
|1.5709
|1.5874
|1.5589
|342
|2008.03.19 19:47
|t/p
|171
|0.10
|1.5589
|1.5874
|1.5589
|118.43
|5519.16
|343
|2008.03.19 20:40
|sell
|172
|0.10
|1.5589
|1.5754
|1.5469
|344
|2008.03.20 10:52
|t/p
|172
|0.10
|1.5469
|1.5754
|1.5469
|117.65
|5636.81
|345
|2008.03.20 12:10
|sell
|173
|0.10
|1.5457
|1.5622
|1.5337
|346
|2008.03.25 21:32
|s/l
|173
|0.10
|1.5622
|1.5622
|1.5337
|-167.35
|5469.45
|347
|2008.03.25 21:35
|buy
|174
|0.10
|1.5634
|1.5469
|1.5754
|348
|2008.03.26 13:30
|t/p
|174
|0.10
|1.5754
|1.5469
|1.5754
|120.66
|5590.11
|349
|2008.03.26 16:45
|buy
|175
|0.10
|1.5754
|1.5589
|1.5874
|350
|2008.03.31 16:19
|t/p
|175
|0.10
|1.5874
|1.5589
|1.5874
|123.28
|5713.38
|351
|2008.03.31 17:35
|sell
|176
|0.10
|1.5797
|1.5962
|1.5677
|352
|2008.04.01 08:24
|t/p
|176
|0.10
|1.5677
|1.5962
|1.5677
|119.22
|5832.60
|353
|2008.04.01 09:45
|sell
|177
|0.10
|1.5662
|1.5827
|1.5542
|354
|2008.04.02 07:46
|t/p
|177
|0.10
|1.5542
|1.5827
|1.5542
|119.22
|5951.81
|355
|2008.04.02 09:25
|buy
|178
|0.10
|1.5598
|1.5433
|1.5718
|356
|2008.04.04 09:49
|t/p
|178
|0.10
|1.5718
|1.5433
|1.5718
|122.62
|6074.43
|357
|2008.04.04 11:00
|buy
|179
|0.10
|1.5716
|1.5551
|1.5836
|358
|2008.04.09 18:48
|t/p
|179
|0.10
|1.5836
|1.5551
|1.5836
|121.97
|6196.40
|359
|2008.04.09 19:30
|buy
|180
|0.10
|1.5846
|1.5681
|1.5966
|360
|2008.04.14 02:18
|s/l
|180
|0.10
|1.5681
|1.5681
|1.5966
|-161.72
|6034.67
|361
|2008.04.14 04:40
|buy
|181
|0.10
|1.5723
|1.5558
|1.5843
|362
|2008.04.14 13:12
|t/p
|181
|0.10
|1.5843
|1.5558
|1.5843
|120.00
|6154.67
|363
|2008.04.14 18:15
|sell
|182
|0.10
|1.5821
|1.5986
|1.5701
|364
|2008.04.22 16:25
|s/l
|182
|0.10
|1.5986
|1.5986
|1.5701
|-171.28
|5983.39
|365
|2008.04.22 17:25
|buy
|183
|0.10
|1.5993
|1.5828
|1.6113
|366
|2008.04.24 08:38
|s/l
|183
|0.10
|1.5828
|1.5828
|1.6113
|-162.38
|5821.01
|367
|2008.04.24 10:05
|sell
|184
|0.10
|1.5792
|1.5957
|1.5672
|368
|2008.04.24 17:04
|t/p
|184
|0.10
|1.5672
|1.5957
|1.5672
|120.00
|5941.01
|369
|2008.04.24 17:05
|sell
|185
|0.10
|1.5669
|1.5834
|1.5549
|370
|2008.04.29 10:04
|t/p
|185
|0.10
|1.5549
|1.5834
|1.5549
|117.65
|6058.66
|371
|2008.04.29 10:05
|sell
|186
|0.10
|1.5549
|1.5714
|1.5429
|372
|2008.05.02 14:30
|t/p
|186
|0.10
|1.5429
|1.5714
|1.5429
|116.08
|6174.73
|373
|2008.05.02 14:35
|sell
|187
|0.10
|1.5388
|1.5553
|1.5268
|374
|2008.05.06 15:07
|s/l
|187
|0.10
|1.5553
|1.5553
|1.5268
|-166.57
|6008.16
|375
|2008.05.06 15:45
|buy
|188
|0.10
|1.5563
|1.5398
|1.5683
|376
|2008.05.07 14:48
|s/l
|188
|0.10
|1.5398
|1.5398
|1.5683
|-164.35
|5843.82
|377
|2008.05.07 14:50
|sell
|189
|0.10
|1.5400
|1.5565
|1.5280
|378
|2008.05.12 19:08
|s/l
|189
|0.10
|1.5565
|1.5565
|1.5280
|-168.93
|5674.89
|379
|2008.05.12 22:50
|buy
|190
|0.10
|1.5549
|1.5384
|1.5669
|380
|2008.05.20 12:19
|t/p
|190
|0.10
|1.5669
|1.5384
|1.5669
|125.24
|5800.13
|381
|2008.05.20 12:30
|buy
|191
|0.10
|1.5665
|1.5500
|1.5785
|382
|2008.05.21 20:47
|t/p
|191
|0.10
|1.5785
|1.5500
|1.5785
|120.66
|5920.79
|383
|2008.05.21 23:00
|buy
|192
|0.10
|1.5795
|1.5630
|1.5915
|384
|2008.05.28 14:30
|s/l
|192
|0.10
|1.5630
|1.5630
|1.5915
|-160.41
|5760.37
|385
|2008.05.28 14:35
|sell
|193
|0.10
|1.5617
|1.5782
|1.5497
|386
|2008.05.29 19:03
|t/p
|193
|0.10
|1.5497
|1.5782
|1.5497
|117.65
|5878.02
|387
|2008.05.29 19:05
|sell
|194
|0.10
|1.5493
|1.5658
|1.5373
|388
|2008.06.05 14:33
|t/p
|194
|0.10
|1.5373
|1.5658
|1.5373
|114.51
|5992.52
|389
|2008.06.05 14:35
|sell
|195
|0.10
|1.5371
|1.5536
|1.5251
|390
|2008.06.05 15:37
|s/l
|195
|0.10
|1.5536
|1.5536
|1.5251
|-165.00
|5827.52
|391
|2008.06.05 17:10
|buy
|196
|0.10
|1.5547
|1.5382
|1.5667
|392
|2008.06.06 14:30
|t/p
|196
|0.10
|1.5667
|1.5382
|1.5667
|120.66
|5948.18
|393
|2008.06.06 14:35
|buy
|197
|0.10
|1.5698
|1.5533
|1.5818
|394
|2008.06.09 09:29
|t/p
|197
|0.10
|1.5818
|1.5533
|1.5818
|120.66
|6068.83
|395
|2008.06.09 14:25
|sell
|198
|0.10
|1.5765
|1.5930
|1.5645
|396
|2008.06.09 19:02
|t/p
|198
|0.10
|1.5645
|1.5930
|1.5645
|120.00
|6188.83
|397
|2008.06.09 21:20
|sell
|199
|0.10
|1.5636
|1.5801
|1.5516
|398
|2008.06.10 11:40
|t/p
|199
|0.10
|1.5516
|1.5801
|1.5516
|119.22
|6308.05
|399
|2008.06.10 12:20
|sell
|200
|0.10
|1.5510
|1.5675
|1.5390
|400
|2008.06.12 14:30
|t/p
|200
|0.10
|1.5390
|1.5675
|1.5390
|116.86
|6424.91
|401
|2008.06.12 14:35
|sell
|201
|0.10
|1.5387
|1.5552
|1.5267
|402
|2008.06.17 08:50
|s/l
|201
|0.10
|1.5552
|1.5552
|1.5267
|-167.35
|6257.55
|403
|2008.06.17 09:05
|sell
|202
|0.10
|1.5502
|1.5667
|1.5382
|404
|2008.06.25 20:40
|s/l
|202
|0.10
|1.5667
|1.5667
|1.5382
|-171.28
|6086.27
|405
|2008.06.26 00:55
|buy
|203
|0.10
|1.5678
|1.5513
|1.5798
|406
|2008.06.30 08:53
|t/p
|203
|0.10
|1.5798
|1.5513
|1.5798
|121.31
|6207.58
|407
|2008.06.30 09:00
|buy
|204
|0.10
|1.5803
|1.5638
|1.5923
|408
|2008.07.07 03:51
|s/l
|204
|0.10
|1.5638
|1.5638
|1.5923
|-160.41
|6047.17
|409
|2008.07.07 07:17
|sell
|205
|0.10
|1.5633
|1.5798
|1.5513
|410
|2008.07.10 16:53
|s/l
|205
|0.10
|1.5798
|1.5798
|1.5513
|-168.93
|5878.24
|411
|2008.07.10 20:30
|buy
|206
|0.10
|1.5785
|1.5620
|1.5905
|412
|2008.07.11 15:28
|t/p
|206
|0.10
|1.5905
|1.5620
|1.5905
|120.66
|5998.90
|413
|2008.07.11 16:25
|buy
|207
|0.10
|1.5916
|1.5751
|1.6036
|414
|2008.07.15 11:19
|t/p
|207
|0.10
|1.6036
|1.5751
|1.6036
|121.31
|6120.21
|415
|2008.07.15 11:20
|buy
|208
|0.10
|1.6036
|1.5871
|1.6156
|416
|2008.07.15 20:56
|s/l
|208
|0.10
|1.5871
|1.5871
|1.6156
|-165.00
|5955.21
|417
|2008.07.15 21:30
|sell
|209
|0.10
|1.5881
|1.6046
|1.5761
|418
|2008.07.22 18:31
|t/p
|209
|0.10
|1.5761
|1.6046
|1.5761
|114.51
|6069.71
|419
|2008.07.22 19:15
|sell
|210
|0.10
|1.5775
|1.5940
|1.5655
|420
|2008.07.24 10:00
|t/p
|210
|0.10
|1.5655
|1.5940
|1.5655
|116.86
|6186.57
|421
|2008.07.24 10:20
|sell
|211
|0.10
|1.5652
|1.5817
|1.5532
|422
|2008.07.30 15:33
|t/p
|211
|0.10
|1.5532
|1.5817
|1.5532
|116.86
|6303.43
|423
|2008.07.30 18:30
|buy
|212
|0.10
|1.5574
|1.5409
|1.5694
|424
|2008.07.31 15:06
|t/p
|212
|0.10
|1.5694
|1.5409
|1.5694
|121.97
|6425.40
|425
|2008.07.31 17:00
|sell
|213
|0.10
|1.5597
|1.5762
|1.5477
|426
|2008.08.05 13:27
|t/p
|213
|0.10
|1.5477
|1.5762
|1.5477
|117.65
|6543.04
|427
|2008.08.05 17:10
|sell
|214
|0.10
|1.5465
|1.5630
|1.5345
|428
|2008.08.07 17:47
|t/p
|214
|0.10
|1.5345
|1.5630
|1.5345
|116.86
|6659.90
|429
|2008.08.07 19:20
|sell
|215
|0.10
|1.5327
|1.5492
|1.5207
|430
|2008.08.08 03:22
|t/p
|215
|0.10
|1.5207
|1.5492
|1.5207
|119.22
|6779.12
|431
|2008.08.08 03:55
|sell
|216
|0.10
|1.5227
|1.5392
|1.5107
|432
|2008.08.08 12:46
|t/p
|216
|0.10
|1.5107
|1.5392
|1.5107
|120.00
|6899.12
|433
|2008.08.08 13:20
|sell
|217
|0.10
|1.5107
|1.5272
|1.4987
|434
|2008.08.11 00:01
|t/p
|217
|0.10
|1.4987
|1.5272
|1.4987
|119.22
|7018.33
|435
|2008.08.11 00:05
|sell
|218
|0.10
|1.4947
|1.5112
|1.4827
|436
|2008.08.12 07:54
|t/p
|218
|0.10
|1.4827
|1.5112
|1.4827
|119.22
|7137.55
|437
|2008.08.12 09:55
|buy
|219
|0.10
|1.4914
|1.4749
|1.5034
|438
|2008.08.15 08:15
|s/l
|219
|0.10
|1.4749
|1.4749
|1.5034
|-161.72
|6975.82
|439
|2008.08.15 09:00
|sell
|220
|0.10
|1.4745
|1.4910
|1.4625
|440
|2008.08.26 10:06
|t/p
|220
|0.10
|1.4625
|1.4910
|1.4625
|112.94
|7088.76
|441
|2008.08.26 11:50
|sell
|221
|0.10
|1.4594
|1.4759
|1.4474
|442
|2008.08.27 12:41
|s/l
|221
|0.10
|1.4759
|1.4759
|1.4474
|-165.79
|6922.97
|443
|2008.08.27 14:15
|buy
|222
|0.10
|1.4768
|1.4603
|1.4888
|444
|2008.08.29 22:59
|close at stop
|222
|0.10
|1.4678
|1.4603
|1.4888
|-87.38
|6835.59