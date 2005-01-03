Strategy Tester Report
rsi-35-65
(Build 218)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2005.01.03 00:00 - 2008.08.29 22:55 (2005.01.01 - 2008.09.01)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagicNumber=0; SignalMail=false; EachTickMode=false; Lots=0.1; Slippage=10; UseStopLoss=true; StopLoss=165; UseTakeProfit=true; TakeProfit=120; UseTrailingStop=false; TrailingStop=0;
Bars in test268435Ticks modelled6088755Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit1000.00
Total net profit5835.59Gross profit17878.57Gross loss-12042.98
Profit factor1.48Expected payoff26.29
Absolute drawdown23.00Maximal drawdown1201.41 (44.45%)Relative drawdown44.45% (1201.41)
Total trades222Short positions (won %)106 (66.04%)Long positions (won %)116 (68.10%)
Profit trades (% of total)149 (67.12%)Loss trades (% of total)73 (32.88%)
Largestprofit trade134.41loss trade-182.27
Averageprofit trade119.99loss trade-164.97
Maximumconsecutive wins (profit in money)12 (1454.81)consecutive losses (loss in money)5 (-821.71)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1454.81 (12)consecutive loss (count of losses)-821.71 (5)
Averageconsecutive wins3consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12005.01.03 01:55sell10.101.35441.37091.3424
22005.01.03 04:45t/p10.101.34241.37091.3424120.001120.00
32005.01.03 05:20sell20.101.34301.35951.3310
42005.01.04 16:24t/p20.101.33101.35951.3310119.221239.21
52005.01.04 20:15sell30.101.32891.34541.3169
62005.01.06 11:14t/p30.101.31691.34541.3169116.861356.07
72005.01.06 14:20sell40.101.31701.33351.3050
82005.01.07 16:44t/p40.101.30501.33351.3050119.221475.29
92005.01.07 21:10sell50.101.30411.32061.2921
102005.01.12 14:31s/l50.101.32061.32061.2921-167.351307.93
112005.01.12 14:35buy60.101.32281.30631.3348
122005.01.14 09:58s/l60.101.30631.30631.3348-162.381145.55
132005.01.17 01:01sell70.101.30961.32611.2976
142005.01.19 20:07t/p70.101.29761.32611.2976118.431263.98
152005.01.19 20:30sell80.101.29721.31371.2852
162005.02.07 00:47t/p80.101.28521.31371.2852105.081369.07
172005.02.07 04:07sell90.101.28271.29921.2707
182005.02.15 10:10s/l90.101.29921.29921.2707-171.281197.79
192005.02.15 11:05buy100.101.29891.28241.3109
202005.02.22 04:00t/p100.101.31091.28241.3109124.591322.37
212005.02.22 07:45buy110.101.31711.30061.3291
222005.03.08 15:24t/p110.101.32911.30061.3291129.171451.54
232005.03.08 20:20buy120.101.33521.31871.3472
242005.03.11 14:36t/p120.101.34721.31871.3472123.281574.82
252005.03.11 17:10buy130.101.34651.33001.3585
262005.03.15 17:08s/l130.101.33001.33001.3585-163.691411.13
272005.03.15 22:15sell140.101.33061.34711.3186
282005.03.21 14:28t/p140.101.31861.34711.3186115.291526.42
292005.03.21 14:30sell150.101.31831.33481.3063
302005.03.22 21:05t/p150.101.30631.33481.3063119.221645.63
312005.03.22 23:10sell160.101.30731.32381.2953
322005.03.24 18:01t/p160.101.29531.32381.2953116.861762.49
332005.03.24 18:05sell170.101.29501.31151.2830
342005.04.04 16:20t/p170.101.28301.31151.2830112.941875.43
352005.04.04 17:20sell180.101.28211.29861.2701
362005.04.11 18:09s/l180.101.29861.29861.2701-170.501704.93
372005.04.11 18:10buy190.101.29871.28221.3107
382005.04.14 12:34s/l190.101.28221.28221.3107-161.721543.21
392005.04.14 13:00sell200.101.28261.29911.2706
402005.04.18 12:59s/l200.101.29911.29911.2706-166.571376.64
412005.04.18 13:00buy210.101.29891.28241.3109
422005.04.21 16:43t/p210.101.31091.28241.3109123.281499.92
432005.04.21 16:45buy220.101.31111.29461.3231
442005.04.26 16:20s/l220.101.29461.29461.3231-163.041336.88
452005.04.26 21:00buy230.101.29751.28101.3095
462005.05.06 17:27s/l230.101.28101.28101.3095-157.141179.74
472005.05.06 20:10sell240.101.28241.29891.2704
482005.05.12 14:30t/p240.101.27041.29891.2704115.291295.03
492005.05.12 14:35sell250.101.27191.28841.2599
502005.05.16 00:51t/p250.101.25991.28841.2599118.431413.46
512005.05.16 01:36sell260.101.25951.27601.2475
522005.05.30 13:30t/p260.101.24751.27601.2475109.011522.47
532005.05.30 15:25sell270.101.24701.26351.2350
542005.05.31 11:50t/p270.101.23501.26351.2350119.221641.68
552005.05.31 13:00sell280.101.23191.24841.2199
562005.06.01 22:03t/p280.101.21991.24841.2199119.221760.90
572005.06.02 02:15buy290.101.22141.20491.2334
582005.06.03 14:30t/p290.101.23341.20491.2334120.661881.55
592005.06.03 17:10sell300.101.22461.24111.2126
602005.06.10 16:17t/p300.101.21261.24111.2126114.511996.06
612005.06.10 17:35sell310.101.21181.22831.1998
622005.06.17 20:47s/l310.101.22831.22831.1998-170.501825.56
632005.06.17 21:20buy320.101.22751.21101.2395
642005.06.21 09:44s/l320.101.21101.21101.2395-163.691661.87
652005.06.21 10:50sell330.101.20921.22571.1972
662005.07.01 16:43t/p330.101.19721.22571.1972110.581772.45
672005.07.01 20:30sell340.101.19411.21061.1821
682005.07.12 03:43s/l340.101.21061.21061.1821-172.071600.39
692005.07.12 05:15buy350.101.21251.19601.2245
702005.07.12 20:04t/p350.101.22451.19601.2245120.001720.39
712005.07.12 21:55buy360.101.22441.20791.2364
722005.07.13 17:03s/l360.101.20791.20791.2364-164.351556.04
732005.07.14 00:30sell370.101.20701.22351.1950
742005.07.21 13:29s/l370.101.22351.22351.1950-170.501385.55
752005.07.21 15:55sell380.101.21461.23111.2026
762005.07.26 04:42t/p380.101.20261.23111.2026117.651503.19
772005.07.26 08:35buy390.101.20491.18841.2169
782005.08.01 04:36t/p390.101.21691.18841.2169123.931627.12
792005.08.01 05:50buy400.101.21801.20151.2300
802005.08.03 11:24t/p400.101.23001.20151.2300121.311748.43
812005.08.03 12:55buy410.101.23111.21461.2431
822005.08.11 15:10t/p410.101.24311.21461.2431126.551874.98
832005.08.11 15:25buy420.101.24351.22701.2555
842005.08.17 18:30s/l420.101.22701.22701.2555-162.381712.60
852005.08.17 20:35sell430.101.22611.24261.2141
862005.08.19 09:22t/p430.101.21411.24261.2141116.861829.46
872005.08.19 09:25sell440.101.21351.23001.2015
882005.08.25 04:37s/l440.101.23001.23001.2015-169.711659.75
892005.08.25 04:45buy450.101.23021.21371.2422
902005.09.01 16:03t/p450.101.24221.21371.2422124.581784.34
912005.09.01 16:05buy460.101.24401.22751.2560
922005.09.02 10:15t/p460.101.25601.22751.2560120.661904.99
932005.09.02 13:15sell470.101.25351.27001.2415
942005.09.07 20:20t/p470.101.24151.27001.2415117.652022.64
952005.09.07 23:45sell480.101.24101.25751.2290
962005.09.12 14:47t/p480.101.22901.25751.2290116.082138.71
972005.09.12 14:50sell490.101.22881.24531.2168
982005.09.19 00:01t/p490.101.21681.24531.2168114.512253.22
992005.09.19 00:05sell500.101.21561.23211.2036
1002005.09.26 00:01t/p500.101.20361.23211.2036114.512367.72
1012005.09.26 00:01sell510.101.20241.21891.1904
1022005.10.03 16:32t/p510.101.19041.21891.1904114.512482.23
1032005.10.03 16:55sell520.101.19061.20711.1786
1042005.10.06 06:46s/l520.101.20711.20711.1786-168.932313.30
1052005.10.06 07:50sell530.101.20441.22091.1924
1062005.10.13 15:59t/p530.101.19241.22091.1924114.512427.81
1072005.10.13 18:30buy540.101.19581.17931.2078
1082005.10.14 16:49t/p540.101.20781.17931.2078120.662548.46
1092005.10.14 18:05buy550.101.20851.19201.2205
1102005.10.18 15:00s/l550.101.19201.19201.2205-163.692384.77
1112005.10.18 15:05sell560.101.19181.20831.1798
1122005.10.25 16:02s/l560.101.20831.20831.1798-170.502214.28
1132005.10.25 16:05buy570.101.20941.19291.2214
1142005.11.04 07:03s/l570.101.19291.19291.2214-157.142057.14
1152005.11.04 07:45buy580.101.19421.17771.2062
1162005.11.07 15:33s/l580.101.17771.17771.2062-164.351892.80
1172005.11.07 15:35sell590.101.17771.19421.1657
1182005.11.15 12:17t/p590.101.16571.19421.1657113.722006.52
1192005.11.15 13:25sell600.101.16521.18171.1532
1202005.11.21 09:26s/l600.101.18171.18171.1532-169.711836.81
1212005.11.21 10:05buy610.101.18151.16501.1935
1222005.12.12 14:18t/p610.101.19351.16501.1935133.761970.56
1232005.12.12 17:25buy620.101.19651.18001.2085
1242005.12.21 16:31s/l620.101.18001.18001.2085-159.101811.46
1252005.12.21 21:00buy630.101.18451.16801.1965
1262006.01.03 16:50t/p630.101.19651.16801.1965128.511939.97
1272006.01.03 18:15buy640.101.19781.18131.2098
1282006.01.04 13:36t/p640.101.20981.18131.2098120.662060.63
1292006.01.04 18:25buy650.101.21141.19491.2234
1302006.01.23 01:41t/p650.101.22341.19491.2234132.442193.07
1312006.01.23 03:20buy660.101.22391.20741.2359
1322006.01.30 09:54s/l660.101.20741.20741.2359-160.412032.66
1332006.01.30 10:05sell670.101.20821.22471.1962
1342006.02.06 18:00t/p670.101.19621.22471.1962114.512147.16
1352006.02.06 18:15sell680.101.19491.21141.1829
1362006.02.27 01:44t/p680.101.18291.21141.1829103.522250.68
1372006.02.27 03:00buy690.101.18601.16951.1980
1382006.03.02 16:04t/p690.101.19801.16951.1980123.282373.95
1392006.03.02 16:05buy700.101.19761.18111.2096
1402006.03.16 14:31t/p700.101.20961.18111.2096129.172503.12
1412006.03.16 14:35buy710.101.21091.19441.2229
1422006.04.04 14:20t/p710.101.22291.19441.2229131.132634.26
1432006.04.04 20:20buy720.101.22651.21001.2385
1442006.04.07 17:59s/l720.101.21001.21001.2385-161.722472.53
1452006.04.07 18:00sell730.101.21071.22721.1987
1462006.04.17 16:46s/l730.101.22721.22721.1987-171.282301.25
1472006.04.17 19:35buy740.101.22771.21121.2397
1482006.04.24 09:40t/p740.101.23971.21121.2397124.592425.84
1492006.04.24 15:45sell750.101.23491.25141.2229
1502006.04.27 16:29s/l750.101.25141.25141.2229-168.932256.91
1512006.04.27 18:05buy760.101.25471.23821.2667
1522006.05.01 14:57t/p760.101.26671.23821.2667121.312378.22
1532006.05.01 16:15sell770.101.26301.27951.2510
1542006.05.10 08:53s/l770.101.27951.27951.2510-172.072206.16
1552006.05.10 08:55buy780.101.27951.26301.2915
1562006.05.12 11:34t/p780.101.29151.26301.2915122.622328.78
1572006.05.12 11:35buy790.101.29171.27521.3037
1582006.05.17 16:34s/l790.101.27521.27521.3037-163.042165.74
1592006.05.17 18:25sell800.101.27391.29041.2619
1602006.05.30 16:03s/l800.101.29041.29041.2619-175.211990.54
1612006.05.30 22:05sell810.101.28651.30301.2745
1622006.06.01 13:25t/p810.101.27451.30301.2745116.862107.40
1632006.06.01 13:50sell820.101.27411.29061.2621
1642006.06.02 14:40s/l820.101.29061.29061.2621-165.791941.61
1652006.06.02 15:55buy830.101.29181.27531.3038
1662006.06.08 09:19s/l830.101.27531.27531.3038-161.071780.54
1672006.06.08 09:20sell840.101.27541.29191.2634
1682006.06.08 15:38t/p840.101.26341.29191.2634120.001900.54
1692006.06.08 16:55sell850.101.26361.28011.2516
1702006.06.23 13:48t/p850.101.25161.28011.2516108.222008.77
1712006.06.23 13:50sell860.101.25161.26811.2396
1722006.06.30 03:08s/l860.101.26811.26811.2396-170.501838.27
1732006.06.30 03:25buy870.101.26871.25221.2807
1742006.07.03 13:22t/p870.101.28071.25221.2807120.661958.93
1752006.07.03 13:55buy880.101.28011.26361.2921
1762006.07.14 15:52s/l880.101.26361.26361.2921-156.491802.44
1772006.07.14 15:55sell890.101.26311.27961.2511
1782006.07.18 11:00t/p890.101.25111.27961.2511118.431920.87
1792006.07.18 11:05sell900.101.25021.26671.2382
1802006.07.21 09:18s/l900.101.26671.26671.2382-168.931751.95
1812006.07.21 09:20buy910.101.26661.25011.2786
1822006.08.01 18:04t/p910.101.27861.25011.2786125.901877.84
1832006.08.01 20:20buy920.101.28151.26501.2935
1842006.08.21 16:07t/p920.101.29351.26501.2935133.102010.94
1852006.08.21 16:50buy930.101.29321.27671.3052
1862006.08.24 03:02s/l930.101.27671.27671.3052-161.721849.22
1872006.08.24 03:05sell940.101.27661.29311.2646
1882006.09.15 15:34t/p940.101.26461.29311.2646102.731951.95
1892006.09.15 15:35sell950.101.26481.28131.2528
1902006.09.22 09:06s/l950.101.28131.28131.2528-170.501781.45
1912006.09.22 09:25buy960.101.28171.26521.2937
1922006.09.29 14:39s/l960.101.26521.26521.2937-160.411621.04
1932006.09.29 14:40sell970.101.26481.28131.2528
1942006.10.10 15:38t/p970.101.25281.28131.2528112.941733.97
1952006.10.10 15:40sell980.101.25201.26851.2400
1962006.10.26 18:24s/l980.101.26851.26851.2400-179.131554.84
1972006.10.26 18:25buy990.101.26901.25251.2810
1982006.11.07 15:44t/p990.101.28101.25251.2810126.551681.39
1992006.11.07 19:05buy1000.101.28101.26451.2930
2002006.11.22 16:04t/p1000.101.29301.26451.2930129.821811.22
2012006.11.22 16:05buy1010.101.29331.27681.3053
2022006.11.24 09:33t/p1010.101.30531.27681.3053122.621933.84
2032006.11.24 16:20buy1020.101.30991.29341.3219
2042006.11.30 15:57t/p1020.101.32191.29341.3219123.932057.77
2052006.11.30 16:00buy1030.101.32141.30491.3334
2062006.12.01 16:38t/p1030.101.33341.30491.3334120.662178.42
2072006.12.01 21:25buy1040.101.33401.31751.3460
2082006.12.11 01:10s/l1040.101.31751.31751.3460-159.762018.66
2092006.12.11 03:10sell1050.101.31411.33061.3021
2102007.01.05 14:30t/p1050.101.30211.33061.302198.812117.47
2112007.01.05 16:55sell1060.101.30011.31661.2881
2122007.01.12 02:02t/p1060.101.28811.31661.2881114.512231.97
2132007.01.12 03:05buy1070.101.29001.27351.3020
2142007.01.23 11:21t/p1070.101.30201.27351.3020125.902357.87
2152007.01.23 12:15buy1080.101.30121.28471.3132
2162007.02.14 16:03t/p1080.101.31321.28471.3132134.412492.28
2172007.02.14 22:21buy1090.101.31291.29641.3249
2182007.02.27 18:00t/p1090.101.32491.29641.3249128.512620.79
2192007.02.27 18:15buy1100.101.32581.30931.3378
2202007.03.05 12:42s/l1100.101.30931.30931.3378-161.072459.72
2212007.03.05 13:10sell1110.101.30931.32581.2973
2222007.03.16 00:20s/l1110.101.32581.32581.2973-175.212284.52
2232007.03.16 01:45buy1120.101.32831.31181.3403
2242007.03.22 00:50t/p1120.101.34031.31181.3403123.932408.45
2252007.03.22 08:10sell1130.101.33731.35381.3253
2262007.04.13 11:58s/l1130.101.35381.35381.3253-182.272226.18
2272007.04.13 12:06buy1140.101.35351.33701.3655
2282007.04.25 12:12t/p1140.101.36551.33701.3655126.552352.73
2292007.04.25 14:30sell1150.101.36331.37981.3513
2302007.05.10 14:51t/p1150.101.35131.37981.3513106.662459.38
2312007.05.10 14:55sell1160.101.35051.36701.3385
2322007.06.08 10:04t/p1160.101.33851.36701.338597.232556.62
2332007.06.08 10:15sell1170.101.33891.35541.3269
2342007.06.13 11:03t/p1170.101.32691.35541.3269117.652674.26
2352007.06.13 14:20buy1180.101.32881.31231.3408
2362007.06.18 11:41t/p1180.101.34081.31231.3408123.282797.54
2372007.06.18 11:41buy1190.101.34101.32451.3530
2382007.06.29 18:11t/p1190.101.35301.32451.3530128.512926.05
2392007.06.29 18:25buy1200.101.35301.33651.3650
2402007.07.05 11:48t/p1200.101.36501.33651.3650123.933049.98
2412007.07.05 13:20sell1210.101.36351.38001.3515
2422007.07.13 14:37s/l1210.101.38001.38001.3515-171.282878.70
2432007.07.13 15:30buy1220.101.38101.36451.3930
2442007.07.27 12:08s/l1220.101.36451.36451.3930-155.832722.87
2452007.07.27 12:25sell1230.101.36491.38141.3529
2462007.08.03 21:04s/l1230.101.38141.38141.3529-170.502552.38
2472007.08.03 21:30buy1240.101.38131.36481.3933
2482007.08.10 13:14s/l1240.101.36481.36481.3933-160.412391.96
2492007.08.10 18:15buy1250.101.36971.35321.3817
2502007.08.14 21:55s/l1250.101.35321.35321.3817-163.692228.27
2512007.08.14 22:55sell1260.101.35321.36971.3412
2522007.08.16 02:42t/p1260.101.34121.36971.3412116.862345.13
2532007.08.16 02:45sell1270.101.34111.35761.3291
2542007.08.23 12:08s/l1270.101.35761.35761.3291-170.502174.64
2552007.08.23 12:10buy1280.101.35751.34101.3695
2562007.08.31 13:31t/p1280.101.36951.34101.3695125.242299.88
2572007.08.31 13:35buy1290.101.37081.35431.3828
2582007.09.11 12:50t/p1290.101.38281.35431.3828125.902425.77
2592007.09.11 13:25buy1300.101.38261.36611.3946
2602007.09.18 20:16t/p1300.101.39461.36611.3946124.592550.36
2612007.09.18 22:00buy1310.101.39721.38071.4092
2622007.09.20 17:25t/p1310.101.40921.38071.4092122.622672.98
2632007.09.20 18:30buy1320.101.40941.39291.4214
2642007.09.28 16:31t/p1320.101.42141.39291.4214125.242798.22
2652007.09.28 16:40buy1330.101.42211.40561.4341
2662007.10.05 14:35s/l1330.101.40561.40561.4341-160.412637.80
2672007.10.05 15:50buy1340.101.41441.39791.4264
2682007.10.18 12:39t/p1340.101.42641.39791.4264128.512766.32
2692007.10.18 12:40buy1350.101.42701.41051.4390
2702007.10.26 16:53t/p1350.101.43901.41051.4390125.242891.56
2712007.10.26 22:05buy1360.101.43931.42281.4513
2722007.11.02 13:41t/p1360.101.45131.42281.4513124.583016.14
2732007.11.02 17:35buy1370.101.45041.43391.4624
2742007.11.07 03:28t/p1370.101.46241.43391.4624121.973138.11
2752007.11.07 03:30buy1380.101.46581.44931.4778
2762007.11.20 10:54t/p1380.101.47781.44931.4778128.513266.62
2772007.11.20 11:45buy1390.101.47911.46261.4911
2782007.11.23 02:32t/p1390.101.49111.46261.4911123.283389.90
2792007.11.23 04:40buy1400.101.49451.47801.5065
2802007.11.28 08:35s/l1400.101.47801.47801.5065-163.043226.86
2812007.11.28 11:35sell1410.101.47331.48981.4613
2822007.12.05 20:18t/p1410.101.46131.48981.4613114.513341.37
2832007.12.05 21:10sell1420.101.46161.47811.4496
2842007.12.14 12:27t/p1420.101.44961.47811.4496111.363452.73
2852007.12.14 13:45sell1430.101.44961.46611.4376
2862007.12.17 09:07t/p1430.101.43761.46611.4376119.223571.95
2872007.12.17 10:10sell1440.101.43731.45381.4253
2882007.12.27 14:36s/l1440.101.45381.45381.4253-174.423397.53
2892007.12.27 14:40buy1450.101.45491.43841.4669
2902007.12.28 10:15t/p1450.101.46691.43841.4669120.663518.18
2912007.12.28 12:50buy1460.101.47081.45431.4828
2922008.01.14 07:06t/p1460.101.48281.45431.4828129.823648.01
2932008.01.14 07:10buy1470.101.48641.46991.4984
2942008.01.16 16:52s/l1470.101.46991.46991.4984-163.693484.32
2952008.01.16 18:15sell1480.101.46451.48101.4525
2962008.01.21 07:56t/p1480.101.45251.48101.4525116.083600.39
2972008.01.21 09:05sell1490.101.45161.46811.4396
2982008.01.22 01:51t/p1490.101.43961.46811.4396119.223719.61
2992008.01.22 02:50buy1500.101.44451.42801.4565
3002008.01.22 14:20t/p1500.101.45651.42801.4565120.003839.61
3012008.01.22 14:25buy1510.101.45591.43941.4679
3022008.01.22 23:39t/p1510.101.46791.43941.4679120.003959.61
3032008.01.23 04:15sell1520.101.46251.47901.4505
3042008.01.28 15:56s/l1520.101.47901.47901.4505-168.933790.68
3052008.01.28 16:45buy1530.101.47811.46161.4901
3062008.01.30 21:04t/p1530.101.49011.46161.4901121.313911.99
3072008.01.31 00:25sell1540.101.48401.50051.4720
3082008.02.05 10:31t/p1540.101.47201.50051.4720117.654029.64
3092008.02.05 12:30sell1550.101.46811.48461.4561
3102008.02.07 13:49t/p1550.101.45611.48461.4561116.864146.50
3112008.02.07 14:10sell1560.101.45661.47311.4446
3122008.02.07 19:30t/p1560.101.44461.47311.4446120.004266.50
3132008.02.07 22:20buy1570.101.44861.43211.4606
3142008.02.12 15:31t/p1570.101.46061.43211.4606121.974388.46
3152008.02.12 15:55buy1580.101.45961.44311.4716
3162008.02.19 07:46t/p1580.101.47161.44311.4716124.594513.05
3172008.02.19 08:20buy1590.101.47121.45471.4832
3182008.02.21 19:16t/p1590.101.48321.45471.4832122.624635.67
3192008.02.21 19:45buy1600.101.48281.46631.4948
3202008.02.26 20:31t/p1600.101.49481.46631.4948121.974757.63
3212008.02.26 21:35buy1610.101.49771.48121.5097
3222008.02.27 16:00t/p1610.101.50971.48121.5097120.664878.29
3232008.02.27 16:35buy1620.101.50961.49311.5216
3242008.02.28 18:59t/p1620.101.52161.49311.5216121.975000.25
3252008.02.28 19:00buy1630.101.52231.50581.5343
3262008.03.06 09:58t/p1630.101.53431.50581.5343124.585124.84
3272008.03.06 10:20buy1640.101.53411.51761.5461
3282008.03.07 14:30t/p1640.101.54611.51761.5461120.665245.49
3292008.03.07 14:40buy1650.101.54521.52871.5572
3302008.03.11 15:58s/l1650.101.52871.52871.5572-163.695081.80
3312008.03.11 23:05buy1660.101.53431.51781.5463
3322008.03.12 11:24t/p1660.101.54631.51781.5463120.665202.46
3332008.03.12 12:05buy1670.101.54491.52841.5569
3342008.03.12 21:05t/p1670.101.55691.52841.5569120.005322.46
3352008.03.12 22:45buy1680.101.55691.54041.5689
3362008.03.17 00:00t/p1680.101.56891.54041.5689123.285445.73
3372008.03.17 00:05buy1690.101.57241.55591.5844
3382008.03.17 03:22t/p1690.101.58441.55591.5844120.005565.73
3392008.03.17 03:25buy1700.101.58831.57181.6003
3402008.03.17 14:32s/l1700.101.57181.57181.6003-165.005400.73
3412008.03.17 14:35sell1710.101.57091.58741.5589
3422008.03.19 19:47t/p1710.101.55891.58741.5589118.435519.16
3432008.03.19 20:40sell1720.101.55891.57541.5469
3442008.03.20 10:52t/p1720.101.54691.57541.5469117.655636.81
3452008.03.20 12:10sell1730.101.54571.56221.5337
3462008.03.25 21:32s/l1730.101.56221.56221.5337-167.355469.45
3472008.03.25 21:35buy1740.101.56341.54691.5754
3482008.03.26 13:30t/p1740.101.57541.54691.5754120.665590.11
3492008.03.26 16:45buy1750.101.57541.55891.5874
3502008.03.31 16:19t/p1750.101.58741.55891.5874123.285713.38
3512008.03.31 17:35sell1760.101.57971.59621.5677
3522008.04.01 08:24t/p1760.101.56771.59621.5677119.225832.60
3532008.04.01 09:45sell1770.101.56621.58271.5542
3542008.04.02 07:46t/p1770.101.55421.58271.5542119.225951.81
3552008.04.02 09:25buy1780.101.55981.54331.5718
3562008.04.04 09:49t/p1780.101.57181.54331.5718122.626074.43
3572008.04.04 11:00buy1790.101.57161.55511.5836
3582008.04.09 18:48t/p1790.101.58361.55511.5836121.976196.40
3592008.04.09 19:30buy1800.101.58461.56811.5966
3602008.04.14 02:18s/l1800.101.56811.56811.5966-161.726034.67
3612008.04.14 04:40buy1810.101.57231.55581.5843
3622008.04.14 13:12t/p1810.101.58431.55581.5843120.006154.67
3632008.04.14 18:15sell1820.101.58211.59861.5701
3642008.04.22 16:25s/l1820.101.59861.59861.5701-171.285983.39
3652008.04.22 17:25buy1830.101.59931.58281.6113
3662008.04.24 08:38s/l1830.101.58281.58281.6113-162.385821.01
3672008.04.24 10:05sell1840.101.57921.59571.5672
3682008.04.24 17:04t/p1840.101.56721.59571.5672120.005941.01
3692008.04.24 17:05sell1850.101.56691.58341.5549
3702008.04.29 10:04t/p1850.101.55491.58341.5549117.656058.66
3712008.04.29 10:05sell1860.101.55491.57141.5429
3722008.05.02 14:30t/p1860.101.54291.57141.5429116.086174.73
3732008.05.02 14:35sell1870.101.53881.55531.5268
3742008.05.06 15:07s/l1870.101.55531.55531.5268-166.576008.16
3752008.05.06 15:45buy1880.101.55631.53981.5683
3762008.05.07 14:48s/l1880.101.53981.53981.5683-164.355843.82
3772008.05.07 14:50sell1890.101.54001.55651.5280
3782008.05.12 19:08s/l1890.101.55651.55651.5280-168.935674.89
3792008.05.12 22:50buy1900.101.55491.53841.5669
3802008.05.20 12:19t/p1900.101.56691.53841.5669125.245800.13
3812008.05.20 12:30buy1910.101.56651.55001.5785
3822008.05.21 20:47t/p1910.101.57851.55001.5785120.665920.79
3832008.05.21 23:00buy1920.101.57951.56301.5915
3842008.05.28 14:30s/l1920.101.56301.56301.5915-160.415760.37
3852008.05.28 14:35sell1930.101.56171.57821.5497
3862008.05.29 19:03t/p1930.101.54971.57821.5497117.655878.02
3872008.05.29 19:05sell1940.101.54931.56581.5373
3882008.06.05 14:33t/p1940.101.53731.56581.5373114.515992.52
3892008.06.05 14:35sell1950.101.53711.55361.5251
3902008.06.05 15:37s/l1950.101.55361.55361.5251-165.005827.52
3912008.06.05 17:10buy1960.101.55471.53821.5667
3922008.06.06 14:30t/p1960.101.56671.53821.5667120.665948.18
3932008.06.06 14:35buy1970.101.56981.55331.5818
3942008.06.09 09:29t/p1970.101.58181.55331.5818120.666068.83
3952008.06.09 14:25sell1980.101.57651.59301.5645
3962008.06.09 19:02t/p1980.101.56451.59301.5645120.006188.83
3972008.06.09 21:20sell1990.101.56361.58011.5516
3982008.06.10 11:40t/p1990.101.55161.58011.5516119.226308.05
3992008.06.10 12:20sell2000.101.55101.56751.5390
4002008.06.12 14:30t/p2000.101.53901.56751.5390116.866424.91
4012008.06.12 14:35sell2010.101.53871.55521.5267
4022008.06.17 08:50s/l2010.101.55521.55521.5267-167.356257.55
4032008.06.17 09:05sell2020.101.55021.56671.5382
4042008.06.25 20:40s/l2020.101.56671.56671.5382-171.286086.27
4052008.06.26 00:55buy2030.101.56781.55131.5798
4062008.06.30 08:53t/p2030.101.57981.55131.5798121.316207.58
4072008.06.30 09:00buy2040.101.58031.56381.5923
4082008.07.07 03:51s/l2040.101.56381.56381.5923-160.416047.17
4092008.07.07 07:17sell2050.101.56331.57981.5513
4102008.07.10 16:53s/l2050.101.57981.57981.5513-168.935878.24
4112008.07.10 20:30buy2060.101.57851.56201.5905
4122008.07.11 15:28t/p2060.101.59051.56201.5905120.665998.90
4132008.07.11 16:25buy2070.101.59161.57511.6036
4142008.07.15 11:19t/p2070.101.60361.57511.6036121.316120.21
4152008.07.15 11:20buy2080.101.60361.58711.6156
4162008.07.15 20:56s/l2080.101.58711.58711.6156-165.005955.21
4172008.07.15 21:30sell2090.101.58811.60461.5761
4182008.07.22 18:31t/p2090.101.57611.60461.5761114.516069.71
4192008.07.22 19:15sell2100.101.57751.59401.5655
4202008.07.24 10:00t/p2100.101.56551.59401.5655116.866186.57
4212008.07.24 10:20sell2110.101.56521.58171.5532
4222008.07.30 15:33t/p2110.101.55321.58171.5532116.866303.43
4232008.07.30 18:30buy2120.101.55741.54091.5694
4242008.07.31 15:06t/p2120.101.56941.54091.5694121.976425.40
4252008.07.31 17:00sell2130.101.55971.57621.5477
4262008.08.05 13:27t/p2130.101.54771.57621.5477117.656543.04
4272008.08.05 17:10sell2140.101.54651.56301.5345
4282008.08.07 17:47t/p2140.101.53451.56301.5345116.866659.90
4292008.08.07 19:20sell2150.101.53271.54921.5207
4302008.08.08 03:22t/p2150.101.52071.54921.5207119.226779.12
4312008.08.08 03:55sell2160.101.52271.53921.5107
4322008.08.08 12:46t/p2160.101.51071.53921.5107120.006899.12
4332008.08.08 13:20sell2170.101.51071.52721.4987
4342008.08.11 00:01t/p2170.101.49871.52721.4987119.227018.33
4352008.08.11 00:05sell2180.101.49471.51121.4827
4362008.08.12 07:54t/p2180.101.48271.51121.4827119.227137.55
4372008.08.12 09:55buy2190.101.49141.47491.5034
4382008.08.15 08:15s/l2190.101.47491.47491.5034-161.726975.82
4392008.08.15 09:00sell2200.101.47451.49101.4625
4402008.08.26 10:06t/p2200.101.46251.49101.4625112.947088.76
4412008.08.26 11:50sell2210.101.45941.47591.4474
4422008.08.27 12:41s/l2210.101.47591.47591.4474-165.796922.97
4432008.08.27 14:15buy2220.101.47681.46031.4888
4442008.08.29 22:59close at stop2220.101.46781.46031.4888-87.386835.59