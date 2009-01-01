Strategy Tester Report
PriceChannelSkalper
InterbankFX-MT4 Standard Accounts 2 (Build 223)

SymbolEURGBP (Euro vs Great Britain Pound )
Period5 Minutes (M5) 2009.01.01 23:00 - 2009.05.29 19:55 (2009.01.01 - 2009.05.30)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersTakeProfit=35; StopLoss=20; UseHourTrade=true; StartHour1=20; EndHour1=24; StartHour2=0; EndHour2=4; EachTickMode=true; Lots=0.01; OpenOrders=1; MagicNumber=123; UseTrailingStop=false; TrailingStop=0; MM=true; PercentRisk=5; CloseOnOpposite=true;
Bars in test30900Ticks modelled2199157Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors1
Initial deposit10000.00
Total net profit8702.70Gross profit16239.96Gross loss-7537.26
Profit factor2.15Expected payoff38.17
Absolute drawdown299.41Maximal drawdown1325.24 (9.03%)Relative drawdown9.03% (1325.24)
Total trades228Short positions (won %)94 (80.85%)Long positions (won %)134 (82.09%)
Profit trades (% of total)186 (81.58%)Loss trades (% of total)42 (18.42%)
Largestprofit trade385.76loss trade-347.56
Averageprofit trade87.31loss trade-179.46
Maximumconsecutive wins (profit in money)23 (1309.00)consecutive losses (loss in money)4 (-148.39)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1915.54 (16)consecutive loss (count of losses)-777.64 (3)
Averageconsecutive wins6consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12009.01.01 23:05buy10.520.94870.94670.9522
22009.01.02 00:06close10.520.95050.94670.9522150.4310150.43
32009.01.02 20:10buy20.530.95660.95460.9601
42009.01.04 23:00s/l20.530.95460.95460.9601-171.319979.12
52009.01.04 23:50sell30.520.95700.95900.9535
62009.01.04 23:56s/l30.520.95900.95900.9535-168.119811.01
72009.01.05 20:05buy40.530.92330.92130.9268
82009.01.05 20:21close40.530.92460.92130.9268111.359922.36
92009.01.05 21:10sell50.530.92540.92740.9219
102009.01.05 21:51s/l50.530.92740.92740.9219-171.359751.01
112009.01.05 22:40buy60.520.92580.92380.9293
122009.01.05 22:55close60.520.92730.92380.9293126.069877.07
132009.01.05 23:40sell70.530.92810.93010.9246
142009.01.06 00:00close70.530.92650.93010.9246135.1410012.21
152009.01.06 20:05buy80.550.90280.90080.9063
162009.01.06 21:19close80.550.90510.90080.9063204.4410216.65
172009.01.06 21:25sell90.560.90540.90740.9019
182009.01.06 22:09s/l90.560.90740.90740.9019-181.0510035.60
192009.01.06 22:10sell100.550.90740.90940.9039
202009.01.06 22:39close100.550.90580.90940.9039142.2610177.86
212009.01.07 20:25sell110.560.90110.90310.8976
222009.01.07 21:55s/l110.560.90310.90310.8976-181.049996.82
232009.01.07 21:55sell120.550.90270.90470.8992
242009.01.07 23:24close120.550.90240.90470.899226.6710023.49
252009.01.07 23:25buy130.550.90230.90030.9058
262009.01.07 23:56close130.550.90330.90030.905888.8810112.37
272009.01.08 20:05buy140.560.90060.89860.9041
282009.01.08 22:19close140.560.90020.89860.9041-36.2010076.17
292009.01.08 23:15buy150.560.89920.89720.9027
302009.01.09 00:09close150.560.89980.89720.902753.4010129.57
312009.01.09 20:45buy160.570.88620.88420.8897
322009.01.11 23:00t/p160.570.88970.88420.8897322.4110451.98
332009.01.12 20:40buy170.570.90110.89910.9046
342009.01.12 21:00close170.570.90270.89910.9046147.3910599.37
352009.01.12 21:00sell180.550.90270.90470.8992
362009.01.12 23:10close180.550.90170.90470.899288.9110688.28
372009.01.13 20:50sell190.580.91100.91300.9075
382009.01.13 21:40close190.580.90940.91300.9075150.0110838.29
392009.01.13 21:40buy200.560.90940.90740.9129
402009.01.13 22:19close200.560.90980.90740.912936.2010874.49
412009.01.13 22:30buy210.590.90780.90580.9113
422009.01.13 23:45close210.590.90820.90580.911338.1410912.63
432009.01.14 20:40sell220.600.90280.90480.8993
442009.01.14 21:41close220.600.90220.90480.899358.1910970.82
452009.01.14 21:45buy230.600.90230.90030.9058
462009.01.14 23:06close230.600.90250.90030.905819.4010990.22
472009.01.15 20:15buy240.610.89720.89520.9007
482009.01.15 21:23close240.610.89740.89520.900719.7211009.94
492009.01.15 21:25sell250.610.89760.89960.8941
502009.01.15 21:45close250.610.89660.89960.894198.6011108.54
512009.01.15 22:11buy260.620.89560.89360.8991
522009.01.15 22:52close260.620.89630.89360.899170.1411178.68
532009.01.15 22:53sell270.620.89640.89840.8929
542009.01.16 00:41close270.620.89620.89840.892917.7811196.46
552009.01.18 23:06buy280.620.89780.89580.9013
562009.01.19 00:42close280.620.89850.89580.901369.1411265.60
572009.01.19 21:55buy290.620.90500.90300.9085
582009.01.19 22:06close290.620.90660.90300.9085160.3211425.92
592009.01.19 22:10sell300.620.90720.90920.9037
602009.01.19 22:12s/l300.620.90920.90920.9037-200.4411225.48
612009.01.19 22:15sell310.610.90900.91100.9055
622009.01.19 23:15close310.610.90760.91100.9055138.0511363.53
632009.01.19 23:50buy320.620.90730.90530.9108
642009.01.20 00:13close320.620.90790.90530.910859.1211422.66
652009.01.20 20:40buy330.610.92470.92270.9282
662009.01.20 21:14close330.610.92640.92270.9282167.5911590.25
672009.01.20 21:30sell340.620.92700.92900.9235
682009.01.20 22:03s/l340.620.92900.92900.9235-200.4511389.80
692009.01.20 22:05sell350.610.92910.93110.9256
702009.01.20 22:05s/l350.610.93110.93110.9256-197.2111192.59
712009.01.20 23:55sell360.600.92810.93010.9246
722009.01.21 01:52close360.600.92770.93010.924636.6011229.19
732009.01.21 20:10buy370.600.92870.92670.9322
742009.01.21 21:01close370.600.93170.92670.9322290.9011520.09
752009.01.21 21:35sell380.610.93350.93550.9300
762009.01.21 22:59close380.610.93170.93550.9300177.4911697.58
772009.01.21 23:25sell390.620.93520.93720.9317
782009.01.21 23:57s/l390.620.93720.93720.9317-200.4511497.13
792009.01.22 20:01sell400.610.93810.94010.9346
802009.01.22 20:13close400.610.93620.94010.9346187.3511684.48
812009.01.22 20:15buy410.620.93620.93420.9397
822009.01.22 21:15close410.620.93710.93420.939790.1811774.66
832009.01.22 21:20sell420.620.93720.93920.9337
842009.01.22 22:04close420.620.93620.93920.9337100.2311874.89
852009.01.23 20:10buy430.630.94220.94020.9457
862009.01.25 23:00close430.630.94320.94020.9457101.8211976.71
872009.01.25 23:05sell440.630.94410.94610.9406
882009.01.25 23:11s/l440.630.94610.94610.9406-203.6811773.03
892009.01.25 23:35sell450.610.94960.95160.9461
902009.01.26 00:03t/p450.610.94610.95160.9461342.8912115.92
912009.01.26 21:25buy460.640.94250.94050.9460
922009.01.26 22:10close460.640.94280.94050.946031.0312146.95
932009.01.27 20:25sell470.650.93220.93420.9287
942009.01.27 21:19close470.650.93110.93420.9287115.5812262.53
952009.01.27 21:30buy480.650.93070.92870.9342
962009.01.27 21:55close480.650.93130.92870.934263.0312325.56
972009.01.27 22:30buy490.660.93060.92860.9341
982009.01.27 23:01close490.660.93130.92860.934174.6612400.22
992009.01.27 23:05sell500.660.93150.93350.9280
1002009.01.27 23:15close500.660.93030.93350.9280128.0212528.24
1012009.01.27 23:25sell510.670.93170.93370.9282
1022009.01.27 23:40close510.670.93030.93370.9282151.6212679.86
1032009.01.28 20:25sell520.680.92390.92590.9204
1042009.01.28 21:28close520.680.92390.92590.92040.0012679.86
1052009.01.28 21:30buy530.680.92360.92160.9271
1062009.01.28 23:10close530.680.92360.92160.92710.0012679.86
1072009.01.28 23:35sell540.680.92430.92630.9208
1082009.01.29 01:12close540.680.92370.92630.920858.4812738.34
1092009.01.29 21:40sell550.700.90580.90780.9023
1102009.01.29 22:24close550.700.90490.90780.9023101.8412840.18
1112009.01.29 23:05sell560.700.90600.90800.9025
1122009.01.30 00:54s/l560.700.90800.90800.9025-228.8712611.31
1132009.01.30 20:55buy570.710.88430.88230.8878
1142009.02.01 23:08s/l570.710.88230.88230.8878-229.4812381.83
1152009.02.01 23:10buy580.700.88270.88070.8862
1162009.02.01 23:45close580.700.88490.88070.8862248.8812630.71
1172009.02.01 23:45sell590.670.88490.88690.8814
1182009.02.02 00:23s/l590.670.88690.88690.8814-219.0612411.65
1192009.02.02 20:00buy600.690.89910.89710.9026
1202009.02.02 20:30close600.690.90010.89710.9026111.5112523.16
1212009.02.02 22:55sell610.690.90010.90210.8966
1222009.02.03 00:05s/l610.690.90210.90210.8966-225.6112297.55
1232009.02.03 20:30buy620.680.90090.89890.9044
1242009.02.03 21:25close620.680.90170.89890.904487.9112385.46
1252009.02.03 21:25sell630.640.90170.90370.8982
1262009.02.03 21:45close630.640.90120.90370.898251.7312437.19
1272009.02.03 21:45buy640.650.90120.89920.9047
1282009.02.03 23:07close640.650.90180.89920.904763.0212500.21
1292009.02.03 23:07sell650.690.90180.90380.8983
1302009.02.04 00:30close650.690.90100.90380.898386.7012586.92
1312009.02.04 20:25sell660.700.88890.89090.8854
1322009.02.04 20:48close660.700.88840.89090.885456.5812643.50
1332009.02.04 23:46sell670.710.88880.89080.8853
1342009.02.05 00:25close670.710.88820.89080.885361.0612704.56
1352009.02.05 20:00buy680.720.87450.87250.8780
1362009.02.05 21:50close680.720.87500.87250.878058.1812762.74
1372009.02.05 22:10buy690.730.87410.87210.8776
1382009.02.06 00:03close690.730.87450.87210.877646.0112808.75
1392009.02.06 20:00buy700.730.87480.87280.8783
1402009.02.06 20:58s/l700.730.87280.87280.8783-235.9512572.80
1412009.02.08 23:04buy710.720.87310.87110.8766
1422009.02.09 00:02close710.720.87480.87110.8766196.6512769.46
1432009.02.09 20:30sell720.730.87370.87570.8702
1442009.02.09 20:48close720.730.87270.87570.8702118.0012887.46
1452009.02.09 20:55buy730.730.87270.87070.8762
1462009.02.09 22:23close730.730.87280.87070.876211.8012899.26
1472009.02.09 23:05sell740.730.87300.87500.8695
1482009.02.09 23:43close740.730.87190.87500.8695129.8113029.07
1492009.02.10 20:15sell750.730.88900.89100.8855
1502009.02.10 20:52close750.730.88790.89100.8855129.8013158.87
1512009.02.10 20:55buy760.740.88780.88580.8913
1522009.02.10 22:32close760.740.88830.88580.891359.8013218.67
1532009.02.10 23:35buy770.740.88670.88470.8902
1542009.02.11 00:18close770.740.88760.88470.8902106.4513325.11
1552009.02.11 20:00sell780.740.89760.89960.8941
1562009.02.11 20:21close780.740.89680.89960.894195.7013420.81
1572009.02.11 20:25buy790.740.89650.89450.9000
1582009.02.11 21:50close790.740.89670.89450.900023.9213444.73
1592009.02.11 22:00buy800.750.89610.89410.8996
1602009.02.11 23:00close800.750.89670.89410.899672.7313517.46
1612009.02.12 20:50sell810.740.90230.90430.8988
1622009.02.12 21:59close810.740.90110.90430.8988143.5513661.01
1632009.02.12 22:18buy820.750.90080.89880.9043
1642009.02.12 23:07close820.750.90210.89880.9043157.5713818.58
1652009.02.13 20:00buy830.770.89590.89390.8994
1662009.02.15 23:00close830.770.89900.89390.8994385.7614204.34
1672009.02.16 21:55buy840.790.89460.89260.8981
1682009.02.16 22:25close840.790.89540.89260.8981102.1414306.48
1692009.02.17 20:05sell850.800.88450.88650.8810
1702009.02.17 20:25close850.800.88360.88650.8810116.3914422.87
1712009.02.17 23:10sell860.810.88360.88560.8801
1722009.02.17 23:30close860.810.88310.88560.880165.4714488.34
1732009.02.18 20:30buy870.820.88200.88000.8855
1742009.02.18 22:13s/l870.820.88000.88000.8855-265.0414223.30
1752009.02.19 20:22buy880.800.88600.88400.8895
1762009.02.19 22:07close880.800.88660.88400.889577.5714300.87
1772009.02.19 23:50sell890.800.88740.88940.8839
1782009.02.20 00:08close890.800.88670.88940.883987.6014388.48
1792009.02.20 20:40sell900.800.89010.89210.8866
1802009.02.22 23:42close900.800.88930.89210.8866103.4514491.93
1812009.02.22 23:45buy910.810.88890.88690.8924
1822009.02.23 00:05close910.810.89000.88690.8924142.7014634.62
1832009.02.23 20:10buy920.830.87740.87540.8809
1842009.02.23 21:57s/l920.830.87540.87540.8809-268.2714366.35
1852009.02.24 20:10buy930.810.88620.88420.8897
1862009.02.24 20:31close930.810.88710.88420.8897117.8214484.17
1872009.02.24 20:50sell940.810.88710.88910.8836
1882009.02.24 21:56close940.810.88650.88910.883678.5614562.73
1892009.02.24 22:15buy950.820.88640.88440.8899
1902009.02.25 00:44s/l950.820.88440.88440.8899-266.3714296.36
1912009.02.25 22:05buy960.790.89490.89290.8984
1922009.02.26 01:13s/l960.790.89290.89290.8984-259.1614037.21
1932009.02.26 20:15buy970.780.89030.88830.8938
1942009.02.26 22:01s/l970.780.88830.88830.8938-252.1113785.10
1952009.02.26 22:05buy980.770.88850.88650.8920
1962009.02.26 22:55close980.770.88950.88650.8920124.4413909.54
1972009.02.26 22:55sell990.780.88950.89150.8860
1982009.02.26 23:23close990.780.88940.89150.886012.6113922.15
1992009.02.26 23:25buy1000.780.88930.88730.8928
2002009.02.26 23:39close1000.780.88970.88730.892850.4313972.58
2012009.02.27 20:25buy1010.780.88590.88390.8894
2022009.03.01 23:00s/l1010.780.88390.88390.8894-252.1113720.47
2032009.03.01 23:05buy1020.770.88390.88190.8874
2042009.03.01 23:52close1020.770.88550.88190.8874199.1013919.57
2052009.03.01 23:55sell1030.780.88560.88760.8821
2062009.03.02 00:54close1030.780.88460.88760.8821123.2414042.80
2072009.03.02 20:05buy1040.780.89520.89320.8987
2082009.03.02 22:19close1040.780.89540.89320.898725.2114068.01
2092009.03.03 22:50sell1050.780.89370.89570.8902
2102009.03.03 23:31close1050.780.89320.89570.890263.0414131.05
2112009.03.03 23:50buy1060.790.89280.89080.8963
2122009.03.04 00:40s/l1060.790.89080.89080.8963-256.6113874.44
2132009.03.04 20:00buy1070.770.89290.89090.8964
2142009.03.04 20:43s/l1070.770.89090.89090.8964-248.8813625.56
2152009.03.05 20:21sell1080.760.88880.89080.8853
2162009.03.05 20:40close1080.760.88830.89080.885361.4313686.99
2172009.03.05 21:35buy1090.770.88830.88630.8918
2182009.03.05 22:49close1090.770.88840.88630.891812.4413699.43
2192009.03.06 20:30buy1100.760.89740.89540.9009
2202009.03.08 23:06close1100.760.89720.89540.9009-24.5713674.86
2212009.03.08 23:06sell1110.710.89720.89920.8937
2222009.03.08 23:15s/l1110.710.89920.89920.8937-229.5413445.32
2232009.03.08 23:15sell1120.740.89880.90080.8953
2242009.03.09 00:07close1120.740.89750.90080.8953152.7913598.11
2252009.03.09 21:00sell1130.740.91490.91690.9114
2262009.03.09 22:01close1130.740.91450.91690.911447.8513645.96
2272009.03.09 22:18buy1140.740.91450.91250.9180
2282009.03.09 23:27close1140.740.91430.91250.9180-23.9213622.04
2292009.03.10 20:05sell1150.730.92180.92380.9183
2302009.03.10 21:12close1150.730.92140.92380.918347.2013669.24
2312009.03.10 21:15buy1160.740.92090.91890.9244
2322009.03.10 21:31close1160.740.92210.91890.9244143.5113812.75
2332009.03.10 21:41sell1170.740.92230.92430.9188
2342009.03.10 22:47close1170.740.92180.92430.918859.8113872.56
2352009.03.10 22:50buy1180.750.92180.91980.9253
2362009.03.10 23:54close1180.750.92230.91980.925360.6113933.17
2372009.03.11 20:00sell1190.750.92620.92820.9227
2382009.03.11 20:28close1190.750.92500.92820.9227145.4814078.65
2392009.03.11 20:35buy1200.760.92510.92310.9286
2402009.03.11 21:10close1200.760.92580.92310.928685.9814164.63
2412009.03.11 21:10sell1210.720.92580.92780.9223
2422009.03.11 22:34close1210.720.92530.92780.922358.1914222.82
2432009.03.11 22:35buy1220.760.92530.92330.9288
2442009.03.11 22:46close1220.760.92580.92330.928861.4114284.23
2452009.03.11 22:50buy1230.770.92490.92290.9284
2462009.03.11 23:12close1230.770.92570.92290.928499.5514383.78
2472009.03.12 20:10sell1240.770.92660.92860.9231
2482009.03.12 20:29close1240.770.92550.92860.9231136.9214520.70
2492009.03.12 20:30buy1250.780.92550.92350.9290
2502009.03.12 21:44close1250.780.92640.92350.9290113.4514634.15
2512009.03.12 21:45sell1260.780.92640.92840.9229
2522009.03.12 21:59close1260.780.92540.92840.9229126.0914760.24
2532009.03.12 23:30buy1270.790.92560.92360.9291
2542009.03.13 00:05close1270.790.92660.92360.9291126.4014886.64
2552009.03.15 22:05buy1280.800.92280.92080.9263
2562009.03.15 23:07close1280.800.92390.92080.9263142.2115028.85
2572009.03.16 20:35buy1290.810.92120.91920.9247
2582009.03.16 20:55close1290.810.92210.91920.9247117.8115146.66
2592009.03.16 20:55sell1300.770.92210.92410.9186
2602009.03.16 21:37close1300.770.92120.92410.9186112.0315258.69
2612009.03.16 22:45sell1310.820.92210.92410.9186
2622009.03.16 23:08close1310.820.92140.92410.918692.7915351.48
2632009.03.18 21:00buy1320.810.94350.94150.9470
2642009.03.18 22:55close1320.810.94430.94150.9470104.7215456.20
2652009.03.18 23:31sell1330.810.94430.94630.9408
2662009.03.19 02:27s/l1330.810.94630.94630.9408-270.7615185.44
2672009.03.19 20:15sell1340.800.94210.94410.9386
2682009.03.19 21:52close1340.800.94130.94410.9386103.4515288.89
2692009.03.19 22:35sell1350.810.94190.94390.9384
2702009.03.19 23:04close1350.810.94140.94390.938465.4715354.36
2712009.03.22 22:05sell1360.810.94140.94340.9379
2722009.03.23 00:14close1360.810.94120.94340.937923.2315377.58
2732009.03.23 21:40buy1370.820.93490.93290.9384
2742009.03.23 22:49close1370.820.93570.93290.9384106.0215483.60
2752009.03.24 21:45buy1380.840.91640.91440.9199
2762009.03.24 22:26close1380.840.91690.91440.919967.8815551.48
2772009.03.24 23:50sell1390.840.91690.91890.9134
2782009.03.25 00:56close1390.840.91660.91890.913437.6615589.14
2792009.03.25 20:55buy1400.830.93360.93160.9371
2802009.03.25 21:41close1400.830.93370.93160.937113.4115602.55
2812009.03.25 23:05buy1410.830.93320.93120.9367
2822009.03.25 23:45close1410.830.93340.93120.936726.8215629.37
2832009.03.25 23:50buy1420.830.93270.93070.9362
2842009.03.26 00:31s/l1420.830.93070.93070.9362-272.2915357.08
2852009.03.26 20:00buy1430.820.93530.93330.9388
2862009.03.26 20:54close1430.820.93580.93330.938866.2615423.34
2872009.03.26 20:55sell1440.820.93570.93770.9322
2882009.03.26 22:56close1440.820.93500.93770.932292.7815516.12
2892009.03.29 23:15sell1450.830.92970.93170.9262
2902009.03.29 23:35close1450.830.92860.93170.9262147.5815663.70
2912009.03.30 20:05buy1460.840.92520.92320.9287
2922009.03.30 21:11close1460.840.92520.92320.92870.0015663.70
2932009.03.30 21:30sell1470.840.92540.92740.9219
2942009.03.30 22:32close1470.840.92490.92740.921967.8915731.59
2952009.03.30 23:30sell1480.840.92530.92730.9218
2962009.03.30 23:55close1480.840.92470.92730.921881.4815813.07
2972009.03.31 20:45buy1490.850.92480.92280.9283
2982009.03.31 21:38close1490.850.92510.92280.928341.2115854.28
2992009.03.31 21:50buy1500.850.92430.92230.9278
3002009.03.31 23:53close1500.850.92340.92230.9278-123.6315730.65
3012009.04.01 20:25buy1510.850.91600.91400.9195
3022009.04.01 20:47close1510.850.91640.91400.919554.9415785.59
3032009.04.01 21:05buy1520.860.91430.91230.9178
3042009.04.01 22:09close1520.860.91510.91230.9178111.1915896.78
3052009.04.01 23:35buy1530.860.91490.91290.9184
3062009.04.02 00:01close1530.860.91540.91290.918465.3415962.11
3072009.04.02 21:05buy1540.870.91330.91130.9168
3082009.04.02 22:06close1540.870.91390.91130.916884.3616046.47
3092009.04.05 22:05sell1550.880.91030.91230.9068
3102009.04.05 22:17close1550.880.90920.91230.9068156.4816202.95
3112009.04.05 22:20buy1560.890.90890.90690.9124
3122009.04.05 23:56close1560.890.90960.90690.9124100.6916303.64
3132009.04.06 20:23buy1570.890.90920.90720.9127
3142009.04.06 22:00close1570.890.90870.90720.9127-71.9116231.73
3152009.04.06 23:35buy1580.890.90850.90650.9120
3162009.04.07 00:02close1580.890.90980.90650.9120185.5516417.28
3172009.04.09 20:40buy1590.910.89710.89510.9006
3182009.04.09 21:25close1590.910.89700.89510.9006-14.7116402.57
3192009.04.09 23:02buy1600.910.89670.89470.9002
3202009.04.09 23:02close1600.910.89650.89470.9002-29.4216373.15
3212009.04.09 23:02buy1610.910.89670.89470.9002
3222009.04.10 01:15close1610.910.89610.89470.9002-89.7116283.45
3232009.04.13 20:22buy1620.900.90020.89820.9037
3242009.04.13 22:30close1620.900.90010.89820.9037-14.5516268.90
3252009.04.13 22:40buy1630.900.89980.89780.9033
3262009.04.13 22:45sell1640.850.90010.90210.8966
3272009.04.13 23:00close1630.900.90010.89780.903343.6316312.53
3282009.04.13 23:03close1640.850.89980.90210.896641.2216353.75
3292009.04.14 20:10sell1650.910.89000.89200.8865
3302009.04.14 20:57close1650.910.89000.89200.88650.0016353.75
3312009.04.14 21:00buy1660.910.88980.88780.8933
3322009.04.14 21:37close1660.910.89010.88780.893344.1216397.87
3332009.04.14 23:05buy1670.920.88960.88760.8931
3342009.04.14 23:17close1670.920.89000.88760.893159.4716457.34
3352009.04.14 23:45buy1680.920.88960.88760.8931
3362009.04.15 00:10close1680.920.89010.88760.893172.8616530.19
3372009.04.15 20:30buy1690.930.88180.87980.8853
3382009.04.15 21:35close1690.930.88180.87980.88530.0016530.19
3392009.04.15 23:10buy1700.930.88080.87880.8843
3402009.04.16 00:01close1700.930.88140.87880.884385.6916615.88
3412009.04.16 20:00buy1710.940.88240.88040.8859
3422009.04.16 20:46close1710.940.88290.88040.885975.9616691.84
3432009.04.16 21:05buy1720.940.88220.88020.8857
3442009.04.16 21:23close1720.940.88300.88020.8857121.5316813.37
3452009.04.16 21:25sell1730.950.88290.88490.8794
3462009.04.16 23:28close1730.950.88280.88490.879415.3616828.73
3472009.04.16 23:35buy1740.950.88280.88080.8863
3482009.04.16 23:45close1740.950.88310.88080.886346.0616874.79
3492009.04.19 22:05sell1750.950.88150.88350.8780
3502009.04.19 22:57close1750.950.88040.88350.8780168.9217043.71
3512009.04.20 21:00buy1760.950.88840.88640.8919
3522009.04.20 21:20close1760.950.88890.88640.891976.7617120.47
3532009.04.20 22:27buy1770.960.88850.88650.8920
3542009.04.20 23:50close1770.960.88890.88650.892062.0517182.52
3552009.04.22 20:20sell1780.950.89760.89960.8941
3562009.04.22 20:58close1780.950.89720.89960.894161.4317243.95
3572009.04.22 21:00buy1790.960.89720.89520.9007
3582009.04.22 21:30close1790.960.89760.89520.900762.0617306.01
3592009.04.22 21:30sell1800.910.89760.89960.8941
3602009.04.22 22:59close1800.910.89740.89960.894129.4217335.43
3612009.04.22 23:11buy1810.960.89740.89540.9009
3622009.04.22 23:20close1810.960.89760.89540.900931.0317366.46
3632009.04.22 23:20sell1820.910.89760.89960.8941
3642009.04.22 23:33close1820.910.89740.89960.894129.4217395.88
3652009.04.22 23:33buy1830.910.89740.89540.9009
3662009.04.22 23:40close1830.910.89770.89540.900944.1217440.00
3672009.04.22 23:40sell1840.920.89770.89970.8942
3682009.04.22 23:59close1840.920.89730.89970.894259.4917499.49
3692009.04.23 21:40sell1850.970.89300.89500.8895
3702009.04.23 22:30close1850.970.89250.89500.889578.4017577.89
3712009.04.23 23:15sell1860.980.89290.89490.8894
3722009.04.24 00:16s/l1860.980.89490.89490.8894-320.4217257.48
3732009.04.26 22:05buy1870.950.90240.90040.9059
3742009.04.26 23:17close1870.950.90240.90040.90590.0017257.48
3752009.04.26 23:39sell1880.950.90240.90440.8989
3762009.04.27 00:20close1880.950.90220.90440.898927.2317284.71
3772009.04.28 20:00buy1890.960.89860.89660.9021
3782009.04.28 21:34close1890.960.89870.89660.902115.5117300.22
3792009.04.28 22:15buy1900.960.89790.89590.9014
3802009.04.29 00:49close1900.960.89710.89590.9014-125.6617174.56
3812009.04.29 20:00buy1910.950.89700.89500.9005
3822009.04.29 20:51close1910.950.89830.89500.9005199.5917374.15
3832009.04.29 21:10buy1920.960.89730.89530.9008
3842009.04.29 21:30close1920.960.89820.89530.9008139.6317513.78
3852009.05.03 22:27sell1930.980.89010.89210.8866
3862009.05.03 22:53close1930.980.88900.89210.8866174.2617688.04
3872009.05.03 23:05buy1940.990.88890.88690.8924
3882009.05.03 23:35close1940.990.88940.88690.892479.9917768.03
3892009.05.04 21:00buy1950.990.89260.89060.8961
3902009.05.04 22:17close1950.990.89280.89060.896131.9917800.02
3912009.05.04 23:45buy1960.990.89220.89020.8957
3922009.05.05 01:15close1960.990.89230.89020.895714.4117814.43
3932009.05.06 20:00buy1971.010.88070.87870.8842
3942009.05.06 20:39close1971.010.88110.87870.884265.2917879.72
3952009.05.06 21:10buy1981.010.88040.87840.8839
3962009.05.06 22:31s/l1981.010.87840.87840.8839-326.4517553.27
3972009.05.06 22:36buy1990.990.87790.87590.8814
3982009.05.06 23:49close1990.990.87870.87590.8814128.0017681.27
3992009.05.06 23:50sell2001.000.87880.88080.8753
4002009.05.07 02:14close2001.000.87890.88080.8753-27.1517654.12
4012009.05.07 20:05buy2010.990.89130.88930.8948
4022009.05.07 20:49close2010.990.89180.88930.894880.0017734.12
4032009.05.07 22:42buy2020.990.89060.88860.8941
4042009.05.07 23:50close2020.990.89110.88860.894179.9917814.11
4052009.05.10 22:05sell2030.990.89580.89780.8923
4062009.05.10 23:34close2030.990.89570.89780.892316.0017830.11
4072009.05.10 23:45buy2040.990.89570.89370.8992
4082009.05.11 00:11close2040.990.89620.89370.899278.4017908.51
4092009.05.11 20:00buy2050.990.89820.89620.9017
4102009.05.11 21:34close2050.990.89850.89620.901748.0017956.51
4112009.05.11 22:46buy2060.990.89810.89610.9016
4122009.05.11 23:59close2060.990.89810.89610.90160.0017956.51
4132009.05.12 22:07buy2071.000.89340.89140.8969
4142009.05.12 23:10close2071.000.89370.89140.896948.4918005.00
4152009.05.13 21:15buy2081.000.89680.89480.9003
4162009.05.13 22:03close2081.000.89720.89480.900364.6418069.64
4172009.05.13 22:55buy2091.000.89660.89460.9001
4182009.05.13 23:40close2091.000.89690.89460.900148.4818118.12
4192009.05.13 23:55buy2101.010.89610.89410.8996
4202009.05.14 00:16close2101.010.89690.89410.8996125.7018243.82
4212009.05.14 20:01buy2111.010.89570.89370.8992
4222009.05.14 21:33close2111.010.89580.89370.899216.3218260.14
4232009.05.14 21:40sell2121.010.89580.89780.8923
4242009.05.14 22:05close2121.010.89510.89780.8923114.2918374.43
4252009.05.14 23:28buy2131.020.89510.89310.8986
4262009.05.15 00:12close2131.020.89560.89310.898680.7818455.20
4272009.05.17 22:05buy2141.030.88740.88540.8909
4282009.05.17 22:44close2141.030.88890.88540.8909249.6818704.88
4292009.05.18 20:45sell2151.050.88340.88540.8799
4302009.05.18 22:28close2151.050.88370.88540.8799-50.9218653.96
4312009.05.18 22:34buy2161.050.88370.88170.8872
4322009.05.18 22:51close2161.050.88370.88170.88720.0018653.96
4332009.05.18 23:25sell2171.050.88410.88610.8806
4342009.05.19 00:04close2171.050.88380.88610.880647.0818701.04
4352009.05.19 20:20sell2181.060.88070.88270.8772
4362009.05.19 21:14close2181.060.88050.88270.877234.2718735.31
4372009.05.19 21:15buy2191.060.88050.87850.8840
4382009.05.19 23:06close2191.060.88060.87850.884017.1318752.44
4392009.05.21 23:15buy2201.060.87690.87490.8804
4402009.05.21 23:49close2201.060.87740.87490.880485.6518838.09
4412009.05.24 23:50sell2211.060.88130.88330.8778
4422009.05.25 02:08close2211.060.88160.88330.8778-55.2918782.80
4432009.05.25 20:30sell2221.060.88060.88260.8771
4442009.05.25 21:08close2221.060.88020.88260.877168.5418851.34
4452009.05.25 23:35sell2231.070.88040.88240.8769
4462009.05.26 00:46close2231.070.88020.88240.876930.6818882.03
4472009.05.26 20:51sell2241.070.87790.87990.8744
4482009.05.26 22:01close2241.070.87780.87990.874417.2918899.32
4492009.05.26 23:10buy2251.070.87730.87530.8808
4502009.05.27 01:03s/l2251.070.87530.87530.8808-347.5618551.75
4512009.05.27 21:00buy2261.070.86640.86440.8699
4522009.05.27 22:11close2261.070.86680.86440.869969.1718620.92
4532009.05.28 22:58buy2271.060.87420.87220.8777
4542009.05.28 23:06close2271.060.87450.87220.877751.3918672.31
4552009.05.28 23:35sell2281.060.87470.87670.8712
4562009.05.29 00:16close2281.060.87450.87670.871230.3918702.70