Strategy Tester Report
PriceChannelSkalper
InterbankFX-MT4 Standard Accounts 2 (Build 223)
|Symbol
|EURGBP (Euro vs Great Britain Pound )
|Period
|5 Minutes (M5) 2009.01.01 23:00 - 2009.05.29 19:55 (2009.01.01 - 2009.05.30)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|TakeProfit=35; StopLoss=20; UseHourTrade=true;
StartHour1=20; EndHour1=24; StartHour2=0; EndHour2=4; EachTickMode=true;
Lots=0.01; OpenOrders=1; MagicNumber=123; UseTrailingStop=false;
TrailingStop=0; MM=true;
PercentRisk=5; CloseOnOpposite=true;
|Bars in test
|30900
|Ticks modelled
|2199157
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|1
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|8702.70
|Gross profit
|16239.96
|Gross loss
|-7537.26
|Profit factor
|2.15
|Expected payoff
|38.17
|Absolute drawdown
|299.41
|Maximal drawdown
|1325.24 (9.03%)
|Relative drawdown
|9.03% (1325.24)
|Total trades
|228
|Short positions (won %)
|94 (80.85%)
|Long positions (won %)
|134 (82.09%)
|Profit trades (% of total)
|186 (81.58%)
|Loss trades (% of total)
|42 (18.42%)
|Largest
|profit trade
|385.76
|loss trade
|-347.56
|Average
|profit trade
|87.31
|loss trade
|-179.46
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|23 (1309.00)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-148.39)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1915.54 (16)
|consecutive loss (count of losses)
|-777.64 (3)
|Average
|consecutive wins
|6
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2009.01.01 23:05
|buy
|1
|0.52
|0.9487
|0.9467
|0.9522
|2
|2009.01.02 00:06
|close
|1
|0.52
|0.9505
|0.9467
|0.9522
|150.43
|10150.43
|3
|2009.01.02 20:10
|buy
|2
|0.53
|0.9566
|0.9546
|0.9601
|4
|2009.01.04 23:00
|s/l
|2
|0.53
|0.9546
|0.9546
|0.9601
|-171.31
|9979.12
|5
|2009.01.04 23:50
|sell
|3
|0.52
|0.9570
|0.9590
|0.9535
|6
|2009.01.04 23:56
|s/l
|3
|0.52
|0.9590
|0.9590
|0.9535
|-168.11
|9811.01
|7
|2009.01.05 20:05
|buy
|4
|0.53
|0.9233
|0.9213
|0.9268
|8
|2009.01.05 20:21
|close
|4
|0.53
|0.9246
|0.9213
|0.9268
|111.35
|9922.36
|9
|2009.01.05 21:10
|sell
|5
|0.53
|0.9254
|0.9274
|0.9219
|10
|2009.01.05 21:51
|s/l
|5
|0.53
|0.9274
|0.9274
|0.9219
|-171.35
|9751.01
|11
|2009.01.05 22:40
|buy
|6
|0.52
|0.9258
|0.9238
|0.9293
|12
|2009.01.05 22:55
|close
|6
|0.52
|0.9273
|0.9238
|0.9293
|126.06
|9877.07
|13
|2009.01.05 23:40
|sell
|7
|0.53
|0.9281
|0.9301
|0.9246
|14
|2009.01.06 00:00
|close
|7
|0.53
|0.9265
|0.9301
|0.9246
|135.14
|10012.21
|15
|2009.01.06 20:05
|buy
|8
|0.55
|0.9028
|0.9008
|0.9063
|16
|2009.01.06 21:19
|close
|8
|0.55
|0.9051
|0.9008
|0.9063
|204.44
|10216.65
|17
|2009.01.06 21:25
|sell
|9
|0.56
|0.9054
|0.9074
|0.9019
|18
|2009.01.06 22:09
|s/l
|9
|0.56
|0.9074
|0.9074
|0.9019
|-181.05
|10035.60
|19
|2009.01.06 22:10
|sell
|10
|0.55
|0.9074
|0.9094
|0.9039
|20
|2009.01.06 22:39
|close
|10
|0.55
|0.9058
|0.9094
|0.9039
|142.26
|10177.86
|21
|2009.01.07 20:25
|sell
|11
|0.56
|0.9011
|0.9031
|0.8976
|22
|2009.01.07 21:55
|s/l
|11
|0.56
|0.9031
|0.9031
|0.8976
|-181.04
|9996.82
|23
|2009.01.07 21:55
|sell
|12
|0.55
|0.9027
|0.9047
|0.8992
|24
|2009.01.07 23:24
|close
|12
|0.55
|0.9024
|0.9047
|0.8992
|26.67
|10023.49
|25
|2009.01.07 23:25
|buy
|13
|0.55
|0.9023
|0.9003
|0.9058
|26
|2009.01.07 23:56
|close
|13
|0.55
|0.9033
|0.9003
|0.9058
|88.88
|10112.37
|27
|2009.01.08 20:05
|buy
|14
|0.56
|0.9006
|0.8986
|0.9041
|28
|2009.01.08 22:19
|close
|14
|0.56
|0.9002
|0.8986
|0.9041
|-36.20
|10076.17
|29
|2009.01.08 23:15
|buy
|15
|0.56
|0.8992
|0.8972
|0.9027
|30
|2009.01.09 00:09
|close
|15
|0.56
|0.8998
|0.8972
|0.9027
|53.40
|10129.57
|31
|2009.01.09 20:45
|buy
|16
|0.57
|0.8862
|0.8842
|0.8897
|32
|2009.01.11 23:00
|t/p
|16
|0.57
|0.8897
|0.8842
|0.8897
|322.41
|10451.98
|33
|2009.01.12 20:40
|buy
|17
|0.57
|0.9011
|0.8991
|0.9046
|34
|2009.01.12 21:00
|close
|17
|0.57
|0.9027
|0.8991
|0.9046
|147.39
|10599.37
|35
|2009.01.12 21:00
|sell
|18
|0.55
|0.9027
|0.9047
|0.8992
|36
|2009.01.12 23:10
|close
|18
|0.55
|0.9017
|0.9047
|0.8992
|88.91
|10688.28
|37
|2009.01.13 20:50
|sell
|19
|0.58
|0.9110
|0.9130
|0.9075
|38
|2009.01.13 21:40
|close
|19
|0.58
|0.9094
|0.9130
|0.9075
|150.01
|10838.29
|39
|2009.01.13 21:40
|buy
|20
|0.56
|0.9094
|0.9074
|0.9129
|40
|2009.01.13 22:19
|close
|20
|0.56
|0.9098
|0.9074
|0.9129
|36.20
|10874.49
|41
|2009.01.13 22:30
|buy
|21
|0.59
|0.9078
|0.9058
|0.9113
|42
|2009.01.13 23:45
|close
|21
|0.59
|0.9082
|0.9058
|0.9113
|38.14
|10912.63
|43
|2009.01.14 20:40
|sell
|22
|0.60
|0.9028
|0.9048
|0.8993
|44
|2009.01.14 21:41
|close
|22
|0.60
|0.9022
|0.9048
|0.8993
|58.19
|10970.82
|45
|2009.01.14 21:45
|buy
|23
|0.60
|0.9023
|0.9003
|0.9058
|46
|2009.01.14 23:06
|close
|23
|0.60
|0.9025
|0.9003
|0.9058
|19.40
|10990.22
|47
|2009.01.15 20:15
|buy
|24
|0.61
|0.8972
|0.8952
|0.9007
|48
|2009.01.15 21:23
|close
|24
|0.61
|0.8974
|0.8952
|0.9007
|19.72
|11009.94
|49
|2009.01.15 21:25
|sell
|25
|0.61
|0.8976
|0.8996
|0.8941
|50
|2009.01.15 21:45
|close
|25
|0.61
|0.8966
|0.8996
|0.8941
|98.60
|11108.54
|51
|2009.01.15 22:11
|buy
|26
|0.62
|0.8956
|0.8936
|0.8991
|52
|2009.01.15 22:52
|close
|26
|0.62
|0.8963
|0.8936
|0.8991
|70.14
|11178.68
|53
|2009.01.15 22:53
|sell
|27
|0.62
|0.8964
|0.8984
|0.8929
|54
|2009.01.16 00:41
|close
|27
|0.62
|0.8962
|0.8984
|0.8929
|17.78
|11196.46
|55
|2009.01.18 23:06
|buy
|28
|0.62
|0.8978
|0.8958
|0.9013
|56
|2009.01.19 00:42
|close
|28
|0.62
|0.8985
|0.8958
|0.9013
|69.14
|11265.60
|57
|2009.01.19 21:55
|buy
|29
|0.62
|0.9050
|0.9030
|0.9085
|58
|2009.01.19 22:06
|close
|29
|0.62
|0.9066
|0.9030
|0.9085
|160.32
|11425.92
|59
|2009.01.19 22:10
|sell
|30
|0.62
|0.9072
|0.9092
|0.9037
|60
|2009.01.19 22:12
|s/l
|30
|0.62
|0.9092
|0.9092
|0.9037
|-200.44
|11225.48
|61
|2009.01.19 22:15
|sell
|31
|0.61
|0.9090
|0.9110
|0.9055
|62
|2009.01.19 23:15
|close
|31
|0.61
|0.9076
|0.9110
|0.9055
|138.05
|11363.53
|63
|2009.01.19 23:50
|buy
|32
|0.62
|0.9073
|0.9053
|0.9108
|64
|2009.01.20 00:13
|close
|32
|0.62
|0.9079
|0.9053
|0.9108
|59.12
|11422.66
|65
|2009.01.20 20:40
|buy
|33
|0.61
|0.9247
|0.9227
|0.9282
|66
|2009.01.20 21:14
|close
|33
|0.61
|0.9264
|0.9227
|0.9282
|167.59
|11590.25
|67
|2009.01.20 21:30
|sell
|34
|0.62
|0.9270
|0.9290
|0.9235
|68
|2009.01.20 22:03
|s/l
|34
|0.62
|0.9290
|0.9290
|0.9235
|-200.45
|11389.80
|69
|2009.01.20 22:05
|sell
|35
|0.61
|0.9291
|0.9311
|0.9256
|70
|2009.01.20 22:05
|s/l
|35
|0.61
|0.9311
|0.9311
|0.9256
|-197.21
|11192.59
|71
|2009.01.20 23:55
|sell
|36
|0.60
|0.9281
|0.9301
|0.9246
|72
|2009.01.21 01:52
|close
|36
|0.60
|0.9277
|0.9301
|0.9246
|36.60
|11229.19
|73
|2009.01.21 20:10
|buy
|37
|0.60
|0.9287
|0.9267
|0.9322
|74
|2009.01.21 21:01
|close
|37
|0.60
|0.9317
|0.9267
|0.9322
|290.90
|11520.09
|75
|2009.01.21 21:35
|sell
|38
|0.61
|0.9335
|0.9355
|0.9300
|76
|2009.01.21 22:59
|close
|38
|0.61
|0.9317
|0.9355
|0.9300
|177.49
|11697.58
|77
|2009.01.21 23:25
|sell
|39
|0.62
|0.9352
|0.9372
|0.9317
|78
|2009.01.21 23:57
|s/l
|39
|0.62
|0.9372
|0.9372
|0.9317
|-200.45
|11497.13
|79
|2009.01.22 20:01
|sell
|40
|0.61
|0.9381
|0.9401
|0.9346
|80
|2009.01.22 20:13
|close
|40
|0.61
|0.9362
|0.9401
|0.9346
|187.35
|11684.48
|81
|2009.01.22 20:15
|buy
|41
|0.62
|0.9362
|0.9342
|0.9397
|82
|2009.01.22 21:15
|close
|41
|0.62
|0.9371
|0.9342
|0.9397
|90.18
|11774.66
|83
|2009.01.22 21:20
|sell
|42
|0.62
|0.9372
|0.9392
|0.9337
|84
|2009.01.22 22:04
|close
|42
|0.62
|0.9362
|0.9392
|0.9337
|100.23
|11874.89
|85
|2009.01.23 20:10
|buy
|43
|0.63
|0.9422
|0.9402
|0.9457
|86
|2009.01.25 23:00
|close
|43
|0.63
|0.9432
|0.9402
|0.9457
|101.82
|11976.71
|87
|2009.01.25 23:05
|sell
|44
|0.63
|0.9441
|0.9461
|0.9406
|88
|2009.01.25 23:11
|s/l
|44
|0.63
|0.9461
|0.9461
|0.9406
|-203.68
|11773.03
|89
|2009.01.25 23:35
|sell
|45
|0.61
|0.9496
|0.9516
|0.9461
|90
|2009.01.26 00:03
|t/p
|45
|0.61
|0.9461
|0.9516
|0.9461
|342.89
|12115.92
|91
|2009.01.26 21:25
|buy
|46
|0.64
|0.9425
|0.9405
|0.9460
|92
|2009.01.26 22:10
|close
|46
|0.64
|0.9428
|0.9405
|0.9460
|31.03
|12146.95
|93
|2009.01.27 20:25
|sell
|47
|0.65
|0.9322
|0.9342
|0.9287
|94
|2009.01.27 21:19
|close
|47
|0.65
|0.9311
|0.9342
|0.9287
|115.58
|12262.53
|95
|2009.01.27 21:30
|buy
|48
|0.65
|0.9307
|0.9287
|0.9342
|96
|2009.01.27 21:55
|close
|48
|0.65
|0.9313
|0.9287
|0.9342
|63.03
|12325.56
|97
|2009.01.27 22:30
|buy
|49
|0.66
|0.9306
|0.9286
|0.9341
|98
|2009.01.27 23:01
|close
|49
|0.66
|0.9313
|0.9286
|0.9341
|74.66
|12400.22
|99
|2009.01.27 23:05
|sell
|50
|0.66
|0.9315
|0.9335
|0.9280
|100
|2009.01.27 23:15
|close
|50
|0.66
|0.9303
|0.9335
|0.9280
|128.02
|12528.24
|101
|2009.01.27 23:25
|sell
|51
|0.67
|0.9317
|0.9337
|0.9282
|102
|2009.01.27 23:40
|close
|51
|0.67
|0.9303
|0.9337
|0.9282
|151.62
|12679.86
|103
|2009.01.28 20:25
|sell
|52
|0.68
|0.9239
|0.9259
|0.9204
|104
|2009.01.28 21:28
|close
|52
|0.68
|0.9239
|0.9259
|0.9204
|0.00
|12679.86
|105
|2009.01.28 21:30
|buy
|53
|0.68
|0.9236
|0.9216
|0.9271
|106
|2009.01.28 23:10
|close
|53
|0.68
|0.9236
|0.9216
|0.9271
|0.00
|12679.86
|107
|2009.01.28 23:35
|sell
|54
|0.68
|0.9243
|0.9263
|0.9208
|108
|2009.01.29 01:12
|close
|54
|0.68
|0.9237
|0.9263
|0.9208
|58.48
|12738.34
|109
|2009.01.29 21:40
|sell
|55
|0.70
|0.9058
|0.9078
|0.9023
|110
|2009.01.29 22:24
|close
|55
|0.70
|0.9049
|0.9078
|0.9023
|101.84
|12840.18
|111
|2009.01.29 23:05
|sell
|56
|0.70
|0.9060
|0.9080
|0.9025
|112
|2009.01.30 00:54
|s/l
|56
|0.70
|0.9080
|0.9080
|0.9025
|-228.87
|12611.31
|113
|2009.01.30 20:55
|buy
|57
|0.71
|0.8843
|0.8823
|0.8878
|114
|2009.02.01 23:08
|s/l
|57
|0.71
|0.8823
|0.8823
|0.8878
|-229.48
|12381.83
|115
|2009.02.01 23:10
|buy
|58
|0.70
|0.8827
|0.8807
|0.8862
|116
|2009.02.01 23:45
|close
|58
|0.70
|0.8849
|0.8807
|0.8862
|248.88
|12630.71
|117
|2009.02.01 23:45
|sell
|59
|0.67
|0.8849
|0.8869
|0.8814
|118
|2009.02.02 00:23
|s/l
|59
|0.67
|0.8869
|0.8869
|0.8814
|-219.06
|12411.65
|119
|2009.02.02 20:00
|buy
|60
|0.69
|0.8991
|0.8971
|0.9026
|120
|2009.02.02 20:30
|close
|60
|0.69
|0.9001
|0.8971
|0.9026
|111.51
|12523.16
|121
|2009.02.02 22:55
|sell
|61
|0.69
|0.9001
|0.9021
|0.8966
|122
|2009.02.03 00:05
|s/l
|61
|0.69
|0.9021
|0.9021
|0.8966
|-225.61
|12297.55
|123
|2009.02.03 20:30
|buy
|62
|0.68
|0.9009
|0.8989
|0.9044
|124
|2009.02.03 21:25
|close
|62
|0.68
|0.9017
|0.8989
|0.9044
|87.91
|12385.46
|125
|2009.02.03 21:25
|sell
|63
|0.64
|0.9017
|0.9037
|0.8982
|126
|2009.02.03 21:45
|close
|63
|0.64
|0.9012
|0.9037
|0.8982
|51.73
|12437.19
|127
|2009.02.03 21:45
|buy
|64
|0.65
|0.9012
|0.8992
|0.9047
|128
|2009.02.03 23:07
|close
|64
|0.65
|0.9018
|0.8992
|0.9047
|63.02
|12500.21
|129
|2009.02.03 23:07
|sell
|65
|0.69
|0.9018
|0.9038
|0.8983
|130
|2009.02.04 00:30
|close
|65
|0.69
|0.9010
|0.9038
|0.8983
|86.70
|12586.92
|131
|2009.02.04 20:25
|sell
|66
|0.70
|0.8889
|0.8909
|0.8854
|132
|2009.02.04 20:48
|close
|66
|0.70
|0.8884
|0.8909
|0.8854
|56.58
|12643.50
|133
|2009.02.04 23:46
|sell
|67
|0.71
|0.8888
|0.8908
|0.8853
|134
|2009.02.05 00:25
|close
|67
|0.71
|0.8882
|0.8908
|0.8853
|61.06
|12704.56
|135
|2009.02.05 20:00
|buy
|68
|0.72
|0.8745
|0.8725
|0.8780
|136
|2009.02.05 21:50
|close
|68
|0.72
|0.8750
|0.8725
|0.8780
|58.18
|12762.74
|137
|2009.02.05 22:10
|buy
|69
|0.73
|0.8741
|0.8721
|0.8776
|138
|2009.02.06 00:03
|close
|69
|0.73
|0.8745
|0.8721
|0.8776
|46.01
|12808.75
|139
|2009.02.06 20:00
|buy
|70
|0.73
|0.8748
|0.8728
|0.8783
|140
|2009.02.06 20:58
|s/l
|70
|0.73
|0.8728
|0.8728
|0.8783
|-235.95
|12572.80
|141
|2009.02.08 23:04
|buy
|71
|0.72
|0.8731
|0.8711
|0.8766
|142
|2009.02.09 00:02
|close
|71
|0.72
|0.8748
|0.8711
|0.8766
|196.65
|12769.46
|143
|2009.02.09 20:30
|sell
|72
|0.73
|0.8737
|0.8757
|0.8702
|144
|2009.02.09 20:48
|close
|72
|0.73
|0.8727
|0.8757
|0.8702
|118.00
|12887.46
|145
|2009.02.09 20:55
|buy
|73
|0.73
|0.8727
|0.8707
|0.8762
|146
|2009.02.09 22:23
|close
|73
|0.73
|0.8728
|0.8707
|0.8762
|11.80
|12899.26
|147
|2009.02.09 23:05
|sell
|74
|0.73
|0.8730
|0.8750
|0.8695
|148
|2009.02.09 23:43
|close
|74
|0.73
|0.8719
|0.8750
|0.8695
|129.81
|13029.07
|149
|2009.02.10 20:15
|sell
|75
|0.73
|0.8890
|0.8910
|0.8855
|150
|2009.02.10 20:52
|close
|75
|0.73
|0.8879
|0.8910
|0.8855
|129.80
|13158.87
|151
|2009.02.10 20:55
|buy
|76
|0.74
|0.8878
|0.8858
|0.8913
|152
|2009.02.10 22:32
|close
|76
|0.74
|0.8883
|0.8858
|0.8913
|59.80
|13218.67
|153
|2009.02.10 23:35
|buy
|77
|0.74
|0.8867
|0.8847
|0.8902
|154
|2009.02.11 00:18
|close
|77
|0.74
|0.8876
|0.8847
|0.8902
|106.45
|13325.11
|155
|2009.02.11 20:00
|sell
|78
|0.74
|0.8976
|0.8996
|0.8941
|156
|2009.02.11 20:21
|close
|78
|0.74
|0.8968
|0.8996
|0.8941
|95.70
|13420.81
|157
|2009.02.11 20:25
|buy
|79
|0.74
|0.8965
|0.8945
|0.9000
|158
|2009.02.11 21:50
|close
|79
|0.74
|0.8967
|0.8945
|0.9000
|23.92
|13444.73
|159
|2009.02.11 22:00
|buy
|80
|0.75
|0.8961
|0.8941
|0.8996
|160
|2009.02.11 23:00
|close
|80
|0.75
|0.8967
|0.8941
|0.8996
|72.73
|13517.46
|161
|2009.02.12 20:50
|sell
|81
|0.74
|0.9023
|0.9043
|0.8988
|162
|2009.02.12 21:59
|close
|81
|0.74
|0.9011
|0.9043
|0.8988
|143.55
|13661.01
|163
|2009.02.12 22:18
|buy
|82
|0.75
|0.9008
|0.8988
|0.9043
|164
|2009.02.12 23:07
|close
|82
|0.75
|0.9021
|0.8988
|0.9043
|157.57
|13818.58
|165
|2009.02.13 20:00
|buy
|83
|0.77
|0.8959
|0.8939
|0.8994
|166
|2009.02.15 23:00
|close
|83
|0.77
|0.8990
|0.8939
|0.8994
|385.76
|14204.34
|167
|2009.02.16 21:55
|buy
|84
|0.79
|0.8946
|0.8926
|0.8981
|168
|2009.02.16 22:25
|close
|84
|0.79
|0.8954
|0.8926
|0.8981
|102.14
|14306.48
|169
|2009.02.17 20:05
|sell
|85
|0.80
|0.8845
|0.8865
|0.8810
|170
|2009.02.17 20:25
|close
|85
|0.80
|0.8836
|0.8865
|0.8810
|116.39
|14422.87
|171
|2009.02.17 23:10
|sell
|86
|0.81
|0.8836
|0.8856
|0.8801
|172
|2009.02.17 23:30
|close
|86
|0.81
|0.8831
|0.8856
|0.8801
|65.47
|14488.34
|173
|2009.02.18 20:30
|buy
|87
|0.82
|0.8820
|0.8800
|0.8855
|174
|2009.02.18 22:13
|s/l
|87
|0.82
|0.8800
|0.8800
|0.8855
|-265.04
|14223.30
|175
|2009.02.19 20:22
|buy
|88
|0.80
|0.8860
|0.8840
|0.8895
|176
|2009.02.19 22:07
|close
|88
|0.80
|0.8866
|0.8840
|0.8895
|77.57
|14300.87
|177
|2009.02.19 23:50
|sell
|89
|0.80
|0.8874
|0.8894
|0.8839
|178
|2009.02.20 00:08
|close
|89
|0.80
|0.8867
|0.8894
|0.8839
|87.60
|14388.48
|179
|2009.02.20 20:40
|sell
|90
|0.80
|0.8901
|0.8921
|0.8866
|180
|2009.02.22 23:42
|close
|90
|0.80
|0.8893
|0.8921
|0.8866
|103.45
|14491.93
|181
|2009.02.22 23:45
|buy
|91
|0.81
|0.8889
|0.8869
|0.8924
|182
|2009.02.23 00:05
|close
|91
|0.81
|0.8900
|0.8869
|0.8924
|142.70
|14634.62
|183
|2009.02.23 20:10
|buy
|92
|0.83
|0.8774
|0.8754
|0.8809
|184
|2009.02.23 21:57
|s/l
|92
|0.83
|0.8754
|0.8754
|0.8809
|-268.27
|14366.35
|185
|2009.02.24 20:10
|buy
|93
|0.81
|0.8862
|0.8842
|0.8897
|186
|2009.02.24 20:31
|close
|93
|0.81
|0.8871
|0.8842
|0.8897
|117.82
|14484.17
|187
|2009.02.24 20:50
|sell
|94
|0.81
|0.8871
|0.8891
|0.8836
|188
|2009.02.24 21:56
|close
|94
|0.81
|0.8865
|0.8891
|0.8836
|78.56
|14562.73
|189
|2009.02.24 22:15
|buy
|95
|0.82
|0.8864
|0.8844
|0.8899
|190
|2009.02.25 00:44
|s/l
|95
|0.82
|0.8844
|0.8844
|0.8899
|-266.37
|14296.36
|191
|2009.02.25 22:05
|buy
|96
|0.79
|0.8949
|0.8929
|0.8984
|192
|2009.02.26 01:13
|s/l
|96
|0.79
|0.8929
|0.8929
|0.8984
|-259.16
|14037.21
|193
|2009.02.26 20:15
|buy
|97
|0.78
|0.8903
|0.8883
|0.8938
|194
|2009.02.26 22:01
|s/l
|97
|0.78
|0.8883
|0.8883
|0.8938
|-252.11
|13785.10
|195
|2009.02.26 22:05
|buy
|98
|0.77
|0.8885
|0.8865
|0.8920
|196
|2009.02.26 22:55
|close
|98
|0.77
|0.8895
|0.8865
|0.8920
|124.44
|13909.54
|197
|2009.02.26 22:55
|sell
|99
|0.78
|0.8895
|0.8915
|0.8860
|198
|2009.02.26 23:23
|close
|99
|0.78
|0.8894
|0.8915
|0.8860
|12.61
|13922.15
|199
|2009.02.26 23:25
|buy
|100
|0.78
|0.8893
|0.8873
|0.8928
|200
|2009.02.26 23:39
|close
|100
|0.78
|0.8897
|0.8873
|0.8928
|50.43
|13972.58
|201
|2009.02.27 20:25
|buy
|101
|0.78
|0.8859
|0.8839
|0.8894
|202
|2009.03.01 23:00
|s/l
|101
|0.78
|0.8839
|0.8839
|0.8894
|-252.11
|13720.47
|203
|2009.03.01 23:05
|buy
|102
|0.77
|0.8839
|0.8819
|0.8874
|204
|2009.03.01 23:52
|close
|102
|0.77
|0.8855
|0.8819
|0.8874
|199.10
|13919.57
|205
|2009.03.01 23:55
|sell
|103
|0.78
|0.8856
|0.8876
|0.8821
|206
|2009.03.02 00:54
|close
|103
|0.78
|0.8846
|0.8876
|0.8821
|123.24
|14042.80
|207
|2009.03.02 20:05
|buy
|104
|0.78
|0.8952
|0.8932
|0.8987
|208
|2009.03.02 22:19
|close
|104
|0.78
|0.8954
|0.8932
|0.8987
|25.21
|14068.01
|209
|2009.03.03 22:50
|sell
|105
|0.78
|0.8937
|0.8957
|0.8902
|210
|2009.03.03 23:31
|close
|105
|0.78
|0.8932
|0.8957
|0.8902
|63.04
|14131.05
|211
|2009.03.03 23:50
|buy
|106
|0.79
|0.8928
|0.8908
|0.8963
|212
|2009.03.04 00:40
|s/l
|106
|0.79
|0.8908
|0.8908
|0.8963
|-256.61
|13874.44
|213
|2009.03.04 20:00
|buy
|107
|0.77
|0.8929
|0.8909
|0.8964
|214
|2009.03.04 20:43
|s/l
|107
|0.77
|0.8909
|0.8909
|0.8964
|-248.88
|13625.56
|215
|2009.03.05 20:21
|sell
|108
|0.76
|0.8888
|0.8908
|0.8853
|216
|2009.03.05 20:40
|close
|108
|0.76
|0.8883
|0.8908
|0.8853
|61.43
|13686.99
|217
|2009.03.05 21:35
|buy
|109
|0.77
|0.8883
|0.8863
|0.8918
|218
|2009.03.05 22:49
|close
|109
|0.77
|0.8884
|0.8863
|0.8918
|12.44
|13699.43
|219
|2009.03.06 20:30
|buy
|110
|0.76
|0.8974
|0.8954
|0.9009
|220
|2009.03.08 23:06
|close
|110
|0.76
|0.8972
|0.8954
|0.9009
|-24.57
|13674.86
|221
|2009.03.08 23:06
|sell
|111
|0.71
|0.8972
|0.8992
|0.8937
|222
|2009.03.08 23:15
|s/l
|111
|0.71
|0.8992
|0.8992
|0.8937
|-229.54
|13445.32
|223
|2009.03.08 23:15
|sell
|112
|0.74
|0.8988
|0.9008
|0.8953
|224
|2009.03.09 00:07
|close
|112
|0.74
|0.8975
|0.9008
|0.8953
|152.79
|13598.11
|225
|2009.03.09 21:00
|sell
|113
|0.74
|0.9149
|0.9169
|0.9114
|226
|2009.03.09 22:01
|close
|113
|0.74
|0.9145
|0.9169
|0.9114
|47.85
|13645.96
|227
|2009.03.09 22:18
|buy
|114
|0.74
|0.9145
|0.9125
|0.9180
|228
|2009.03.09 23:27
|close
|114
|0.74
|0.9143
|0.9125
|0.9180
|-23.92
|13622.04
|229
|2009.03.10 20:05
|sell
|115
|0.73
|0.9218
|0.9238
|0.9183
|230
|2009.03.10 21:12
|close
|115
|0.73
|0.9214
|0.9238
|0.9183
|47.20
|13669.24
|231
|2009.03.10 21:15
|buy
|116
|0.74
|0.9209
|0.9189
|0.9244
|232
|2009.03.10 21:31
|close
|116
|0.74
|0.9221
|0.9189
|0.9244
|143.51
|13812.75
|233
|2009.03.10 21:41
|sell
|117
|0.74
|0.9223
|0.9243
|0.9188
|234
|2009.03.10 22:47
|close
|117
|0.74
|0.9218
|0.9243
|0.9188
|59.81
|13872.56
|235
|2009.03.10 22:50
|buy
|118
|0.75
|0.9218
|0.9198
|0.9253
|236
|2009.03.10 23:54
|close
|118
|0.75
|0.9223
|0.9198
|0.9253
|60.61
|13933.17
|237
|2009.03.11 20:00
|sell
|119
|0.75
|0.9262
|0.9282
|0.9227
|238
|2009.03.11 20:28
|close
|119
|0.75
|0.9250
|0.9282
|0.9227
|145.48
|14078.65
|239
|2009.03.11 20:35
|buy
|120
|0.76
|0.9251
|0.9231
|0.9286
|240
|2009.03.11 21:10
|close
|120
|0.76
|0.9258
|0.9231
|0.9286
|85.98
|14164.63
|241
|2009.03.11 21:10
|sell
|121
|0.72
|0.9258
|0.9278
|0.9223
|242
|2009.03.11 22:34
|close
|121
|0.72
|0.9253
|0.9278
|0.9223
|58.19
|14222.82
|243
|2009.03.11 22:35
|buy
|122
|0.76
|0.9253
|0.9233
|0.9288
|244
|2009.03.11 22:46
|close
|122
|0.76
|0.9258
|0.9233
|0.9288
|61.41
|14284.23
|245
|2009.03.11 22:50
|buy
|123
|0.77
|0.9249
|0.9229
|0.9284
|246
|2009.03.11 23:12
|close
|123
|0.77
|0.9257
|0.9229
|0.9284
|99.55
|14383.78
|247
|2009.03.12 20:10
|sell
|124
|0.77
|0.9266
|0.9286
|0.9231
|248
|2009.03.12 20:29
|close
|124
|0.77
|0.9255
|0.9286
|0.9231
|136.92
|14520.70
|249
|2009.03.12 20:30
|buy
|125
|0.78
|0.9255
|0.9235
|0.9290
|250
|2009.03.12 21:44
|close
|125
|0.78
|0.9264
|0.9235
|0.9290
|113.45
|14634.15
|251
|2009.03.12 21:45
|sell
|126
|0.78
|0.9264
|0.9284
|0.9229
|252
|2009.03.12 21:59
|close
|126
|0.78
|0.9254
|0.9284
|0.9229
|126.09
|14760.24
|253
|2009.03.12 23:30
|buy
|127
|0.79
|0.9256
|0.9236
|0.9291
|254
|2009.03.13 00:05
|close
|127
|0.79
|0.9266
|0.9236
|0.9291
|126.40
|14886.64
|255
|2009.03.15 22:05
|buy
|128
|0.80
|0.9228
|0.9208
|0.9263
|256
|2009.03.15 23:07
|close
|128
|0.80
|0.9239
|0.9208
|0.9263
|142.21
|15028.85
|257
|2009.03.16 20:35
|buy
|129
|0.81
|0.9212
|0.9192
|0.9247
|258
|2009.03.16 20:55
|close
|129
|0.81
|0.9221
|0.9192
|0.9247
|117.81
|15146.66
|259
|2009.03.16 20:55
|sell
|130
|0.77
|0.9221
|0.9241
|0.9186
|260
|2009.03.16 21:37
|close
|130
|0.77
|0.9212
|0.9241
|0.9186
|112.03
|15258.69
|261
|2009.03.16 22:45
|sell
|131
|0.82
|0.9221
|0.9241
|0.9186
|262
|2009.03.16 23:08
|close
|131
|0.82
|0.9214
|0.9241
|0.9186
|92.79
|15351.48
|263
|2009.03.18 21:00
|buy
|132
|0.81
|0.9435
|0.9415
|0.9470
|264
|2009.03.18 22:55
|close
|132
|0.81
|0.9443
|0.9415
|0.9470
|104.72
|15456.20
|265
|2009.03.18 23:31
|sell
|133
|0.81
|0.9443
|0.9463
|0.9408
|266
|2009.03.19 02:27
|s/l
|133
|0.81
|0.9463
|0.9463
|0.9408
|-270.76
|15185.44
|267
|2009.03.19 20:15
|sell
|134
|0.80
|0.9421
|0.9441
|0.9386
|268
|2009.03.19 21:52
|close
|134
|0.80
|0.9413
|0.9441
|0.9386
|103.45
|15288.89
|269
|2009.03.19 22:35
|sell
|135
|0.81
|0.9419
|0.9439
|0.9384
|270
|2009.03.19 23:04
|close
|135
|0.81
|0.9414
|0.9439
|0.9384
|65.47
|15354.36
|271
|2009.03.22 22:05
|sell
|136
|0.81
|0.9414
|0.9434
|0.9379
|272
|2009.03.23 00:14
|close
|136
|0.81
|0.9412
|0.9434
|0.9379
|23.23
|15377.58
|273
|2009.03.23 21:40
|buy
|137
|0.82
|0.9349
|0.9329
|0.9384
|274
|2009.03.23 22:49
|close
|137
|0.82
|0.9357
|0.9329
|0.9384
|106.02
|15483.60
|275
|2009.03.24 21:45
|buy
|138
|0.84
|0.9164
|0.9144
|0.9199
|276
|2009.03.24 22:26
|close
|138
|0.84
|0.9169
|0.9144
|0.9199
|67.88
|15551.48
|277
|2009.03.24 23:50
|sell
|139
|0.84
|0.9169
|0.9189
|0.9134
|278
|2009.03.25 00:56
|close
|139
|0.84
|0.9166
|0.9189
|0.9134
|37.66
|15589.14
|279
|2009.03.25 20:55
|buy
|140
|0.83
|0.9336
|0.9316
|0.9371
|280
|2009.03.25 21:41
|close
|140
|0.83
|0.9337
|0.9316
|0.9371
|13.41
|15602.55
|281
|2009.03.25 23:05
|buy
|141
|0.83
|0.9332
|0.9312
|0.9367
|282
|2009.03.25 23:45
|close
|141
|0.83
|0.9334
|0.9312
|0.9367
|26.82
|15629.37
|283
|2009.03.25 23:50
|buy
|142
|0.83
|0.9327
|0.9307
|0.9362
|284
|2009.03.26 00:31
|s/l
|142
|0.83
|0.9307
|0.9307
|0.9362
|-272.29
|15357.08
|285
|2009.03.26 20:00
|buy
|143
|0.82
|0.9353
|0.9333
|0.9388
|286
|2009.03.26 20:54
|close
|143
|0.82
|0.9358
|0.9333
|0.9388
|66.26
|15423.34
|287
|2009.03.26 20:55
|sell
|144
|0.82
|0.9357
|0.9377
|0.9322
|288
|2009.03.26 22:56
|close
|144
|0.82
|0.9350
|0.9377
|0.9322
|92.78
|15516.12
|289
|2009.03.29 23:15
|sell
|145
|0.83
|0.9297
|0.9317
|0.9262
|290
|2009.03.29 23:35
|close
|145
|0.83
|0.9286
|0.9317
|0.9262
|147.58
|15663.70
|291
|2009.03.30 20:05
|buy
|146
|0.84
|0.9252
|0.9232
|0.9287
|292
|2009.03.30 21:11
|close
|146
|0.84
|0.9252
|0.9232
|0.9287
|0.00
|15663.70
|293
|2009.03.30 21:30
|sell
|147
|0.84
|0.9254
|0.9274
|0.9219
|294
|2009.03.30 22:32
|close
|147
|0.84
|0.9249
|0.9274
|0.9219
|67.89
|15731.59
|295
|2009.03.30 23:30
|sell
|148
|0.84
|0.9253
|0.9273
|0.9218
|296
|2009.03.30 23:55
|close
|148
|0.84
|0.9247
|0.9273
|0.9218
|81.48
|15813.07
|297
|2009.03.31 20:45
|buy
|149
|0.85
|0.9248
|0.9228
|0.9283
|298
|2009.03.31 21:38
|close
|149
|0.85
|0.9251
|0.9228
|0.9283
|41.21
|15854.28
|299
|2009.03.31 21:50
|buy
|150
|0.85
|0.9243
|0.9223
|0.9278
|300
|2009.03.31 23:53
|close
|150
|0.85
|0.9234
|0.9223
|0.9278
|-123.63
|15730.65
|301
|2009.04.01 20:25
|buy
|151
|0.85
|0.9160
|0.9140
|0.9195
|302
|2009.04.01 20:47
|close
|151
|0.85
|0.9164
|0.9140
|0.9195
|54.94
|15785.59
|303
|2009.04.01 21:05
|buy
|152
|0.86
|0.9143
|0.9123
|0.9178
|304
|2009.04.01 22:09
|close
|152
|0.86
|0.9151
|0.9123
|0.9178
|111.19
|15896.78
|305
|2009.04.01 23:35
|buy
|153
|0.86
|0.9149
|0.9129
|0.9184
|306
|2009.04.02 00:01
|close
|153
|0.86
|0.9154
|0.9129
|0.9184
|65.34
|15962.11
|307
|2009.04.02 21:05
|buy
|154
|0.87
|0.9133
|0.9113
|0.9168
|308
|2009.04.02 22:06
|close
|154
|0.87
|0.9139
|0.9113
|0.9168
|84.36
|16046.47
|309
|2009.04.05 22:05
|sell
|155
|0.88
|0.9103
|0.9123
|0.9068
|310
|2009.04.05 22:17
|close
|155
|0.88
|0.9092
|0.9123
|0.9068
|156.48
|16202.95
|311
|2009.04.05 22:20
|buy
|156
|0.89
|0.9089
|0.9069
|0.9124
|312
|2009.04.05 23:56
|close
|156
|0.89
|0.9096
|0.9069
|0.9124
|100.69
|16303.64
|313
|2009.04.06 20:23
|buy
|157
|0.89
|0.9092
|0.9072
|0.9127
|314
|2009.04.06 22:00
|close
|157
|0.89
|0.9087
|0.9072
|0.9127
|-71.91
|16231.73
|315
|2009.04.06 23:35
|buy
|158
|0.89
|0.9085
|0.9065
|0.9120
|316
|2009.04.07 00:02
|close
|158
|0.89
|0.9098
|0.9065
|0.9120
|185.55
|16417.28
|317
|2009.04.09 20:40
|buy
|159
|0.91
|0.8971
|0.8951
|0.9006
|318
|2009.04.09 21:25
|close
|159
|0.91
|0.8970
|0.8951
|0.9006
|-14.71
|16402.57
|319
|2009.04.09 23:02
|buy
|160
|0.91
|0.8967
|0.8947
|0.9002
|320
|2009.04.09 23:02
|close
|160
|0.91
|0.8965
|0.8947
|0.9002
|-29.42
|16373.15
|321
|2009.04.09 23:02
|buy
|161
|0.91
|0.8967
|0.8947
|0.9002
|322
|2009.04.10 01:15
|close
|161
|0.91
|0.8961
|0.8947
|0.9002
|-89.71
|16283.45
|323
|2009.04.13 20:22
|buy
|162
|0.90
|0.9002
|0.8982
|0.9037
|324
|2009.04.13 22:30
|close
|162
|0.90
|0.9001
|0.8982
|0.9037
|-14.55
|16268.90
|325
|2009.04.13 22:40
|buy
|163
|0.90
|0.8998
|0.8978
|0.9033
|326
|2009.04.13 22:45
|sell
|164
|0.85
|0.9001
|0.9021
|0.8966
|327
|2009.04.13 23:00
|close
|163
|0.90
|0.9001
|0.8978
|0.9033
|43.63
|16312.53
|328
|2009.04.13 23:03
|close
|164
|0.85
|0.8998
|0.9021
|0.8966
|41.22
|16353.75
|329
|2009.04.14 20:10
|sell
|165
|0.91
|0.8900
|0.8920
|0.8865
|330
|2009.04.14 20:57
|close
|165
|0.91
|0.8900
|0.8920
|0.8865
|0.00
|16353.75
|331
|2009.04.14 21:00
|buy
|166
|0.91
|0.8898
|0.8878
|0.8933
|332
|2009.04.14 21:37
|close
|166
|0.91
|0.8901
|0.8878
|0.8933
|44.12
|16397.87
|333
|2009.04.14 23:05
|buy
|167
|0.92
|0.8896
|0.8876
|0.8931
|334
|2009.04.14 23:17
|close
|167
|0.92
|0.8900
|0.8876
|0.8931
|59.47
|16457.34
|335
|2009.04.14 23:45
|buy
|168
|0.92
|0.8896
|0.8876
|0.8931
|336
|2009.04.15 00:10
|close
|168
|0.92
|0.8901
|0.8876
|0.8931
|72.86
|16530.19
|337
|2009.04.15 20:30
|buy
|169
|0.93
|0.8818
|0.8798
|0.8853
|338
|2009.04.15 21:35
|close
|169
|0.93
|0.8818
|0.8798
|0.8853
|0.00
|16530.19
|339
|2009.04.15 23:10
|buy
|170
|0.93
|0.8808
|0.8788
|0.8843
|340
|2009.04.16 00:01
|close
|170
|0.93
|0.8814
|0.8788
|0.8843
|85.69
|16615.88
|341
|2009.04.16 20:00
|buy
|171
|0.94
|0.8824
|0.8804
|0.8859
|342
|2009.04.16 20:46
|close
|171
|0.94
|0.8829
|0.8804
|0.8859
|75.96
|16691.84
|343
|2009.04.16 21:05
|buy
|172
|0.94
|0.8822
|0.8802
|0.8857
|344
|2009.04.16 21:23
|close
|172
|0.94
|0.8830
|0.8802
|0.8857
|121.53
|16813.37
|345
|2009.04.16 21:25
|sell
|173
|0.95
|0.8829
|0.8849
|0.8794
|346
|2009.04.16 23:28
|close
|173
|0.95
|0.8828
|0.8849
|0.8794
|15.36
|16828.73
|347
|2009.04.16 23:35
|buy
|174
|0.95
|0.8828
|0.8808
|0.8863
|348
|2009.04.16 23:45
|close
|174
|0.95
|0.8831
|0.8808
|0.8863
|46.06
|16874.79
|349
|2009.04.19 22:05
|sell
|175
|0.95
|0.8815
|0.8835
|0.8780
|350
|2009.04.19 22:57
|close
|175
|0.95
|0.8804
|0.8835
|0.8780
|168.92
|17043.71
|351
|2009.04.20 21:00
|buy
|176
|0.95
|0.8884
|0.8864
|0.8919
|352
|2009.04.20 21:20
|close
|176
|0.95
|0.8889
|0.8864
|0.8919
|76.76
|17120.47
|353
|2009.04.20 22:27
|buy
|177
|0.96
|0.8885
|0.8865
|0.8920
|354
|2009.04.20 23:50
|close
|177
|0.96
|0.8889
|0.8865
|0.8920
|62.05
|17182.52
|355
|2009.04.22 20:20
|sell
|178
|0.95
|0.8976
|0.8996
|0.8941
|356
|2009.04.22 20:58
|close
|178
|0.95
|0.8972
|0.8996
|0.8941
|61.43
|17243.95
|357
|2009.04.22 21:00
|buy
|179
|0.96
|0.8972
|0.8952
|0.9007
|358
|2009.04.22 21:30
|close
|179
|0.96
|0.8976
|0.8952
|0.9007
|62.06
|17306.01
|359
|2009.04.22 21:30
|sell
|180
|0.91
|0.8976
|0.8996
|0.8941
|360
|2009.04.22 22:59
|close
|180
|0.91
|0.8974
|0.8996
|0.8941
|29.42
|17335.43
|361
|2009.04.22 23:11
|buy
|181
|0.96
|0.8974
|0.8954
|0.9009
|362
|2009.04.22 23:20
|close
|181
|0.96
|0.8976
|0.8954
|0.9009
|31.03
|17366.46
|363
|2009.04.22 23:20
|sell
|182
|0.91
|0.8976
|0.8996
|0.8941
|364
|2009.04.22 23:33
|close
|182
|0.91
|0.8974
|0.8996
|0.8941
|29.42
|17395.88
|365
|2009.04.22 23:33
|buy
|183
|0.91
|0.8974
|0.8954
|0.9009
|366
|2009.04.22 23:40
|close
|183
|0.91
|0.8977
|0.8954
|0.9009
|44.12
|17440.00
|367
|2009.04.22 23:40
|sell
|184
|0.92
|0.8977
|0.8997
|0.8942
|368
|2009.04.22 23:59
|close
|184
|0.92
|0.8973
|0.8997
|0.8942
|59.49
|17499.49
|369
|2009.04.23 21:40
|sell
|185
|0.97
|0.8930
|0.8950
|0.8895
|370
|2009.04.23 22:30
|close
|185
|0.97
|0.8925
|0.8950
|0.8895
|78.40
|17577.89
|371
|2009.04.23 23:15
|sell
|186
|0.98
|0.8929
|0.8949
|0.8894
|372
|2009.04.24 00:16
|s/l
|186
|0.98
|0.8949
|0.8949
|0.8894
|-320.42
|17257.48
|373
|2009.04.26 22:05
|buy
|187
|0.95
|0.9024
|0.9004
|0.9059
|374
|2009.04.26 23:17
|close
|187
|0.95
|0.9024
|0.9004
|0.9059
|0.00
|17257.48
|375
|2009.04.26 23:39
|sell
|188
|0.95
|0.9024
|0.9044
|0.8989
|376
|2009.04.27 00:20
|close
|188
|0.95
|0.9022
|0.9044
|0.8989
|27.23
|17284.71
|377
|2009.04.28 20:00
|buy
|189
|0.96
|0.8986
|0.8966
|0.9021
|378
|2009.04.28 21:34
|close
|189
|0.96
|0.8987
|0.8966
|0.9021
|15.51
|17300.22
|379
|2009.04.28 22:15
|buy
|190
|0.96
|0.8979
|0.8959
|0.9014
|380
|2009.04.29 00:49
|close
|190
|0.96
|0.8971
|0.8959
|0.9014
|-125.66
|17174.56
|381
|2009.04.29 20:00
|buy
|191
|0.95
|0.8970
|0.8950
|0.9005
|382
|2009.04.29 20:51
|close
|191
|0.95
|0.8983
|0.8950
|0.9005
|199.59
|17374.15
|383
|2009.04.29 21:10
|buy
|192
|0.96
|0.8973
|0.8953
|0.9008
|384
|2009.04.29 21:30
|close
|192
|0.96
|0.8982
|0.8953
|0.9008
|139.63
|17513.78
|385
|2009.05.03 22:27
|sell
|193
|0.98
|0.8901
|0.8921
|0.8866
|386
|2009.05.03 22:53
|close
|193
|0.98
|0.8890
|0.8921
|0.8866
|174.26
|17688.04
|387
|2009.05.03 23:05
|buy
|194
|0.99
|0.8889
|0.8869
|0.8924
|388
|2009.05.03 23:35
|close
|194
|0.99
|0.8894
|0.8869
|0.8924
|79.99
|17768.03
|389
|2009.05.04 21:00
|buy
|195
|0.99
|0.8926
|0.8906
|0.8961
|390
|2009.05.04 22:17
|close
|195
|0.99
|0.8928
|0.8906
|0.8961
|31.99
|17800.02
|391
|2009.05.04 23:45
|buy
|196
|0.99
|0.8922
|0.8902
|0.8957
|392
|2009.05.05 01:15
|close
|196
|0.99
|0.8923
|0.8902
|0.8957
|14.41
|17814.43
|393
|2009.05.06 20:00
|buy
|197
|1.01
|0.8807
|0.8787
|0.8842
|394
|2009.05.06 20:39
|close
|197
|1.01
|0.8811
|0.8787
|0.8842
|65.29
|17879.72
|395
|2009.05.06 21:10
|buy
|198
|1.01
|0.8804
|0.8784
|0.8839
|396
|2009.05.06 22:31
|s/l
|198
|1.01
|0.8784
|0.8784
|0.8839
|-326.45
|17553.27
|397
|2009.05.06 22:36
|buy
|199
|0.99
|0.8779
|0.8759
|0.8814
|398
|2009.05.06 23:49
|close
|199
|0.99
|0.8787
|0.8759
|0.8814
|128.00
|17681.27
|399
|2009.05.06 23:50
|sell
|200
|1.00
|0.8788
|0.8808
|0.8753
|400
|2009.05.07 02:14
|close
|200
|1.00
|0.8789
|0.8808
|0.8753
|-27.15
|17654.12
|401
|2009.05.07 20:05
|buy
|201
|0.99
|0.8913
|0.8893
|0.8948
|402
|2009.05.07 20:49
|close
|201
|0.99
|0.8918
|0.8893
|0.8948
|80.00
|17734.12
|403
|2009.05.07 22:42
|buy
|202
|0.99
|0.8906
|0.8886
|0.8941
|404
|2009.05.07 23:50
|close
|202
|0.99
|0.8911
|0.8886
|0.8941
|79.99
|17814.11
|405
|2009.05.10 22:05
|sell
|203
|0.99
|0.8958
|0.8978
|0.8923
|406
|2009.05.10 23:34
|close
|203
|0.99
|0.8957
|0.8978
|0.8923
|16.00
|17830.11
|407
|2009.05.10 23:45
|buy
|204
|0.99
|0.8957
|0.8937
|0.8992
|408
|2009.05.11 00:11
|close
|204
|0.99
|0.8962
|0.8937
|0.8992
|78.40
|17908.51
|409
|2009.05.11 20:00
|buy
|205
|0.99
|0.8982
|0.8962
|0.9017
|410
|2009.05.11 21:34
|close
|205
|0.99
|0.8985
|0.8962
|0.9017
|48.00
|17956.51
|411
|2009.05.11 22:46
|buy
|206
|0.99
|0.8981
|0.8961
|0.9016
|412
|2009.05.11 23:59
|close
|206
|0.99
|0.8981
|0.8961
|0.9016
|0.00
|17956.51
|413
|2009.05.12 22:07
|buy
|207
|1.00
|0.8934
|0.8914
|0.8969
|414
|2009.05.12 23:10
|close
|207
|1.00
|0.8937
|0.8914
|0.8969
|48.49
|18005.00
|415
|2009.05.13 21:15
|buy
|208
|1.00
|0.8968
|0.8948
|0.9003
|416
|2009.05.13 22:03
|close
|208
|1.00
|0.8972
|0.8948
|0.9003
|64.64
|18069.64
|417
|2009.05.13 22:55
|buy
|209
|1.00
|0.8966
|0.8946
|0.9001
|418
|2009.05.13 23:40
|close
|209
|1.00
|0.8969
|0.8946
|0.9001
|48.48
|18118.12
|419
|2009.05.13 23:55
|buy
|210
|1.01
|0.8961
|0.8941
|0.8996
|420
|2009.05.14 00:16
|close
|210
|1.01
|0.8969
|0.8941
|0.8996
|125.70
|18243.82
|421
|2009.05.14 20:01
|buy
|211
|1.01
|0.8957
|0.8937
|0.8992
|422
|2009.05.14 21:33
|close
|211
|1.01
|0.8958
|0.8937
|0.8992
|16.32
|18260.14
|423
|2009.05.14 21:40
|sell
|212
|1.01
|0.8958
|0.8978
|0.8923
|424
|2009.05.14 22:05
|close
|212
|1.01
|0.8951
|0.8978
|0.8923
|114.29
|18374.43
|425
|2009.05.14 23:28
|buy
|213
|1.02
|0.8951
|0.8931
|0.8986
|426
|2009.05.15 00:12
|close
|213
|1.02
|0.8956
|0.8931
|0.8986
|80.78
|18455.20
|427
|2009.05.17 22:05
|buy
|214
|1.03
|0.8874
|0.8854
|0.8909
|428
|2009.05.17 22:44
|close
|214
|1.03
|0.8889
|0.8854
|0.8909
|249.68
|18704.88
|429
|2009.05.18 20:45
|sell
|215
|1.05
|0.8834
|0.8854
|0.8799
|430
|2009.05.18 22:28
|close
|215
|1.05
|0.8837
|0.8854
|0.8799
|-50.92
|18653.96
|431
|2009.05.18 22:34
|buy
|216
|1.05
|0.8837
|0.8817
|0.8872
|432
|2009.05.18 22:51
|close
|216
|1.05
|0.8837
|0.8817
|0.8872
|0.00
|18653.96
|433
|2009.05.18 23:25
|sell
|217
|1.05
|0.8841
|0.8861
|0.8806
|434
|2009.05.19 00:04
|close
|217
|1.05
|0.8838
|0.8861
|0.8806
|47.08
|18701.04
|435
|2009.05.19 20:20
|sell
|218
|1.06
|0.8807
|0.8827
|0.8772
|436
|2009.05.19 21:14
|close
|218
|1.06
|0.8805
|0.8827
|0.8772
|34.27
|18735.31
|437
|2009.05.19 21:15
|buy
|219
|1.06
|0.8805
|0.8785
|0.8840
|438
|2009.05.19 23:06
|close
|219
|1.06
|0.8806
|0.8785
|0.8840
|17.13
|18752.44
|439
|2009.05.21 23:15
|buy
|220
|1.06
|0.8769
|0.8749
|0.8804
|440
|2009.05.21 23:49
|close
|220
|1.06
|0.8774
|0.8749
|0.8804
|85.65
|18838.09
|441
|2009.05.24 23:50
|sell
|221
|1.06
|0.8813
|0.8833
|0.8778
|442
|2009.05.25 02:08
|close
|221
|1.06
|0.8816
|0.8833
|0.8778
|-55.29
|18782.80
|443
|2009.05.25 20:30
|sell
|222
|1.06
|0.8806
|0.8826
|0.8771
|444
|2009.05.25 21:08
|close
|222
|1.06
|0.8802
|0.8826
|0.8771
|68.54
|18851.34
|445
|2009.05.25 23:35
|sell
|223
|1.07
|0.8804
|0.8824
|0.8769
|446
|2009.05.26 00:46
|close
|223
|1.07
|0.8802
|0.8824
|0.8769
|30.68
|18882.03
|447
|2009.05.26 20:51
|sell
|224
|1.07
|0.8779
|0.8799
|0.8744
|448
|2009.05.26 22:01
|close
|224
|1.07
|0.8778
|0.8799
|0.8744
|17.29
|18899.32
|449
|2009.05.26 23:10
|buy
|225
|1.07
|0.8773
|0.8753
|0.8808
|450
|2009.05.27 01:03
|s/l
|225
|1.07
|0.8753
|0.8753
|0.8808
|-347.56
|18551.75
|451
|2009.05.27 21:00
|buy
|226
|1.07
|0.8664
|0.8644
|0.8699
|452
|2009.05.27 22:11
|close
|226
|1.07
|0.8668
|0.8644
|0.8699
|69.17
|18620.92
|453
|2009.05.28 22:58
|buy
|227
|1.06
|0.8742
|0.8722
|0.8777
|454
|2009.05.28 23:06
|close
|227
|1.06
|0.8745
|0.8722
|0.8777
|51.39
|18672.31
|455
|2009.05.28 23:35
|sell
|228
|1.06
|0.8747
|0.8767
|0.8712
|456
|2009.05.29 00:16
|close
|228
|1.06
|0.8745
|0.8767
|0.8712
|30.39
|18702.70