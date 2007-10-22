Strategy Tester Report
MACD_EAv0.1
AlpariUK-Live (Build 218)

ΣύμβολοEURGBP (Euro vs Great Britain Pound )
Περίοδος1 Ωρα (H1) 2007.10.22 00:00 - 2008.10.17 22:00 (2007.10.21 - 2008.10.20)
ΜοντέλοΚάθε στιγμή (βασισμένο σε όλα τα διαθέσημα ελάχιστα χρονοδιαγράμματα με κλασματική παρεμβολή)
ΠαράμετροιInformations="||----------------------Informations EA---------------------||"; Version="0.1"; Pair_TF_Prov="EURGBP, H1, Alpari"; TrendComment="1:up, 0:none, -1:down"; Set_1="||-------Money management and lots size-------||"; MoneyManagement=true; MM_type="1:simple, 2:advance"; MMtype=2; LotsPercent=20; ManualLotSize=1; MinLot=0.01; MaxLot=100; Set_2="||-------------------------Positions set-------------------------||"; UsePendingOrder=true; DelletePending=true; Take_Profit="For pending orders, from 4 to 10"; TakeProfit=6; Stop_Loss="For pending orders, from 25 to 50"; StopLoss=32; Distance_="For pending orders, from 2 to 20"; Distance=7; Set_3="||---------------------------MACD set---------------------------||"; MACD_profit="from 4 to 10"; MACDprofit=6; MACD_loss="from 25 to 50"; MACDloss=48; Fast_EMA=1; Slow_EMA=10; Sign_EMA=9; MACD.START="from 50 to 80"; MACD_START=56; MACD.STOP="from 70 to 100"; MACD_STOP=93; Magic_MACD="1:only one position buy or sell, 2:two positions buy and sell"; MagicMACD=1; Time_Frame1="1:M1, 2:M5, 3:M15, 4:M30, 5:H1, 6:H4, 7:D1"; TimeFrame_1=6; Set_4="||----------------------------MA set----------------------------||"; MAperiod=8; Time_Frame2="1:M1, 2:M5, 3:M15, 4:M30, 5:H1, 6:H4, 7:D1"; TimeFrame_2=3; Set_5="||-------------Trailing Stop orders set------------||"; TrailingStop=true; TrailPoint_TP=3; TrailPoint_SL=1; TrailPLUS=1; Set_6="||---------------------------General set---------------------------||"; StartHour=24; EndHour=5; UseCompletedBars=true; Control_PairTF=true;
Γραμμές υπό δοκιμή7108Διαμορφώσεις Ticks1487487Ποιότητα μοντέλωνn/a
Mismatched charts errors256
Αρχική κατάθεση1000.00
Συνολικό καθαρό κέρδος8430.78Μεικτό κέρδος15522.93Μεικτή απώλεια-7092.15
Παράγοντας κέρδους2.19Προσδοκούμενο όφελος33.46
Πλήρης ανάληψη108.19Μέγιστη ανάληψη2267.27 (34.35%)Relative drawdown34.35% (2267.27)
Σύνολο συναλλαγών252Θέσεις πώλησης (κερδισμένες %)137 (91.97%)Θέσεις αγοράς (κερδισμένες %)115 (94.78%)
Κέρδος συναλλαγών (% του συνόλου)235 (93.25%)Απώλεια συναλλαγών (% του συνόλου)17 (6.75%)
Μεγαλύτεροκέρδος συναλλαγής217.22απώλεια συναλλαγής-1118.39
Μέσος όροςκέρδος συναλλαγής66.06απώλεια συναλλαγής-417.19
Μέγιστοδιαδοχικέ νίκες (κέρδος σε χρήμα)45 (1323.63)διαδοχικές ήττες (απώλεια σε χρήμα)2 (-1286.23)
Μέγιστοςδιαδοχικό κέρδος (καταμέτρηση νικών)4423.91 (40)διαδοχική απώλεια (καταμέτρηση ηττών)-1286.23 (2)
Μέσος όροςδιαδοχικές νίκες14διαδοχικές ήττες1
Graph
#ΩραΤύποςΕντολήΠοσότηταΤιμήS / LT / PΚέρδοςΥπόλοιπο
12007.10.22 01:01sell10.200.69900.70380.6984
22007.10.22 01:01sell limit20.200.69970.70290.6991
32007.10.22 04:12t/p10.200.69840.70380.698417.181017.18
42007.10.23 00:00delete20.200.69970.70290.6991
52007.10.24 01:00buy30.200.69540.69060.6960
62007.10.24 01:00buy limit40.200.69470.69150.6953
72007.10.24 02:00modify30.200.69540.69070.6963
82007.10.24 04:00modify30.200.69540.69080.6966
92007.10.24 09:07buy40.200.69470.69150.6953
102007.10.24 14:05t/p40.200.69530.69150.695317.261034.44
112007.10.25 00:00modify30.200.69540.69090.6969
122007.10.25 01:04modify30.200.69540.69100.6972
132007.10.25 02:11modify30.200.69540.69110.6975
142007.10.25 03:02modify30.200.69540.69120.6978
152007.10.25 04:01modify30.200.69540.69130.6981
162007.10.25 14:38t/p30.200.69810.69130.698172.541106.98
172007.10.26 00:01sell50.220.69820.70300.6976
182007.10.26 00:01sell limit60.220.69890.70210.6983
192007.10.26 08:33sell60.220.69890.70210.6983
202007.10.30 08:55t/p60.220.69830.70210.698319.971126.95
212007.10.30 10:00t/p50.220.69760.70300.697620.001146.95
222007.11.01 00:04buy70.220.69590.69110.6965
232007.11.01 00:04buy limit80.220.69520.69200.6958
242007.11.01 02:01modify70.220.69590.69120.6968
252007.11.01 08:08buy80.220.69520.69200.6958
262007.11.01 13:35s/l80.220.69200.69200.6958-101.731045.22
272007.11.06 10:59t/p70.220.69680.69120.696823.131068.35
282007.11.07 04:00sell90.220.69870.70350.6981
292007.11.07 04:00sell limit100.220.69940.70260.6988
302007.11.07 04:47sell100.220.69940.70260.6988
312007.11.07 05:12t/p100.220.69880.70260.698818.891087.24
322007.11.07 08:49t/p90.220.69810.70350.698118.911106.15
332007.11.12 00:01sell110.220.70330.70810.7027
342007.11.12 00:01sell limit120.220.70400.70720.7034
352007.11.12 00:57t/p110.220.70270.70810.702718.781124.93
362007.11.12 01:00sell130.220.70270.70750.7021
372007.11.12 01:00sell limit140.220.70340.70660.7028
382007.11.12 04:02sell140.220.70340.70660.7028
392007.11.12 05:31sell120.220.70400.70720.7034
402007.11.12 08:19t/p120.220.70340.70720.703418.771143.70
412007.11.12 08:25t/p140.220.70280.70660.702818.791162.49
422007.11.12 10:36t/p130.220.70210.70750.702118.801181.29
432007.11.13 02:01sell150.230.70750.71230.7069
442007.11.13 02:01sell limit160.230.70820.71140.7076
452007.11.13 02:21t/p150.230.70690.71230.706919.521200.81
462007.11.13 03:00delete160.230.70820.71140.7076
472007.11.15 00:00sell170.240.71420.71900.7136
482007.11.15 00:00sell limit180.240.71490.71810.7143
492007.11.15 00:32t/p170.240.71360.71900.713620.181220.99
502007.11.15 01:00delete180.240.71490.71810.7143
512007.11.21 00:00sell190.240.71770.72250.7171
522007.11.21 00:00sell limit200.240.71840.72160.7178
532007.11.21 08:04t/p190.240.71710.72250.717120.081241.07
542007.11.21 10:29sell200.240.71840.72160.7178
552007.11.22 09:42t/p200.240.71780.72160.717821.811262.88
562007.11.26 03:20buy210.250.71830.71350.7189
572007.11.26 03:20buy limit220.250.71760.71440.7182
582007.11.26 04:00modify210.250.71830.71360.7192
592007.11.26 07:32buy220.250.71760.71440.7182
602007.11.26 08:25t/p220.250.71820.71440.718220.891283.77
612007.11.27 01:00modify210.250.71830.71370.7195
622007.11.27 14:32t/p210.250.71950.71370.719539.691323.46
632007.12.05 01:00sell230.260.71700.72180.7164
642007.12.05 01:00sell limit240.260.71770.72090.7171
652007.12.05 01:17sell240.260.71770.72090.7171
662007.12.05 08:14t/p240.260.71710.72090.717121.751345.21
672007.12.05 10:23s/l230.260.72180.72180.7164-172.901172.31
682007.12.11 02:03buy250.260.71850.71370.7191
692007.12.11 02:03buy limit260.260.71780.71460.7184
702007.12.11 02:37t/p250.260.71910.71370.719121.691194.00
712007.12.11 03:01delete260.260.71780.71460.7184
722007.12.13 02:00sell270.260.72020.72500.7196
732007.12.13 02:00sell limit280.260.72090.72410.7203
742007.12.13 03:36t/p270.260.71960.72500.719621.681215.68
752007.12.13 04:00delete280.260.72090.72410.7203
762007.12.14 02:00buy290.260.71580.71100.7164
772007.12.14 02:00buy limit300.260.71510.71190.7157
782007.12.14 03:01modify290.260.71580.71110.7167
792007.12.14 03:24t/p290.260.71670.71110.716732.651248.33
802007.12.14 04:00delete300.260.71510.71190.7157
812007.12.17 00:00buy310.260.71450.70970.7151
822007.12.17 00:00buy limit320.260.71380.71060.7144
832007.12.17 00:29t/p310.260.71510.70970.715121.821270.15
842007.12.17 01:00delete320.260.71380.71060.7144
852007.12.18 03:04buy330.260.71220.70740.7128
862007.12.18 03:04buy limit340.260.71150.70830.7121
872007.12.18 04:35t/p330.260.71280.70740.712821.891292.04
882007.12.19 00:01delete340.260.71150.70830.7121
892007.12.19 03:00sell350.260.71560.72040.7150
902007.12.19 03:00sell limit360.260.71630.71950.7157
912007.12.19 07:37sell360.260.71630.71950.7157
922007.12.19 08:05t/p360.260.71570.71950.715721.801313.84
932007.12.19 08:26t/p350.260.71500.72040.715021.821335.66
942007.12.20 00:00sell370.260.72010.72490.7195
952007.12.20 00:00sell limit380.260.72080.72400.7202
962007.12.20 08:02sell380.260.72080.72400.7202
972007.12.20 09:02t/p380.260.72020.72400.720221.661357.32
982007.12.20 10:44t/p370.260.71950.72490.719521.681379.00
992007.12.31 03:00sell390.270.73820.74300.7376
1002007.12.31 03:00sell limit400.270.73890.74210.7383
1012007.12.31 08:33t/p390.270.73760.74300.737621.961400.96
1022008.01.02 10:00sell400.270.73890.74210.7383
1032008.01.02 10:13t/p400.270.73830.74210.738321.941422.90
1042008.01.03 04:01sell410.280.74250.74730.7419
1052008.01.03 04:01sell limit420.280.74320.74640.7426
1062008.01.03 05:32t/p410.280.74190.74730.741922.641445.54
1072008.01.03 08:37sell420.280.74320.74640.7426
1082008.01.03 09:07t/p420.280.74260.74640.742622.621468.16
1092008.01.10 01:13sell430.290.74910.75390.7485
1102008.01.10 01:13sell limit440.290.74980.75300.7492
1112008.01.10 02:48sell440.290.74980.75300.7492
1122008.01.10 10:49t/p440.290.74920.75300.749223.221491.38
1132008.01.10 11:12t/p430.290.74850.75390.748523.251514.63
1142008.01.11 00:00sell450.300.75480.75960.7542
1152008.01.11 00:00sell limit460.300.75550.75870.7549
1162008.01.11 03:02t/p450.300.75420.75960.754223.871538.50
1172008.01.11 04:00delete460.300.75550.75870.7549
1182008.01.15 00:00sell470.300.76100.76580.7604
1192008.01.15 00:00sell limit480.300.76170.76490.7611
1202008.01.15 03:46t/p470.300.76040.76580.760423.671562.17
1212008.01.15 04:00delete480.300.76170.76490.7611
1222008.01.16 03:00buy490.310.75540.75060.7560
1232008.01.16 03:00buy limit500.310.75470.75150.7553
1242008.01.16 04:49t/p490.310.75600.75060.756024.601586.77
1252008.01.16 09:20buy500.310.75470.75150.7553
1262008.01.16 09:28t/p500.310.75530.75150.755324.631611.40
1272008.01.17 00:01buy510.320.74680.74200.7474
1282008.01.17 00:01buy limit520.320.74610.74290.7467
1292008.01.17 01:00modify510.320.74680.74210.7477
1302008.01.17 01:34t/p510.320.74770.74210.747738.521649.92
1312008.01.17 02:00delete520.320.74610.74290.7467
1322008.01.17 04:05buy530.320.74700.74220.7476
1332008.01.17 04:05buy limit540.320.74630.74310.7469
1342008.01.17 04:25buy540.320.74630.74310.7469
1352008.01.17 05:03t/p540.320.74690.74310.746925.711675.63
1362008.01.17 07:57t/p530.320.74760.74220.747625.681701.31
1372008.01.22 01:00buy550.340.74320.73840.7438
1382008.01.22 01:00buy limit560.340.74250.73930.7431
1392008.01.22 02:47t/p550.340.74380.73840.743827.431728.74
1402008.01.22 03:00delete560.340.74250.73930.7431
1412008.01.23 00:01sell570.340.74710.75190.7465
1422008.01.23 00:01sell limit580.340.74780.75100.7472
1432008.01.23 00:50t/p570.340.74650.75190.746527.331756.07
1442008.01.23 01:00sell590.350.74680.75160.7462
1452008.01.23 01:00sell limit600.350.74750.75070.7469
1462008.01.23 01:16t/p590.350.74620.75160.746228.141784.21
1472008.01.23 02:00delete600.350.74750.75070.7469
1482008.01.23 03:00sell610.350.74640.75120.7458
1492008.01.23 03:00sell limit620.350.74710.75030.7465
1502008.01.23 04:31sell620.350.74710.75030.7465
1512008.01.23 05:38sell580.340.74780.75100.7472
1522008.01.23 08:09t/p580.340.74720.75100.747227.301811.51
1532008.01.23 08:33t/p620.350.74650.75030.746528.131839.64
1542008.01.23 08:47t/p610.350.74580.75120.745828.161867.80
1552008.01.28 00:02buy630.370.74050.73570.7411
1562008.01.28 00:02buy limit640.370.73980.73660.7404
1572008.01.28 00:55buy640.370.73980.73660.7404
1582008.01.28 01:02t/p640.370.74040.73660.740429.981897.78
1592008.01.28 01:07t/p630.370.74110.73570.741129.961927.74
1602008.01.30 01:00buy650.380.74240.73760.7430
1612008.01.30 01:00buy limit660.380.74170.73850.7423
1622008.01.30 02:12buy660.380.74170.73850.7423
1632008.01.30 06:12t/p660.380.74230.73850.742330.721958.46
1642008.01.30 07:34t/p650.380.74300.73760.743030.691989.15
1652008.01.31 00:00sell670.390.74730.75210.7467
1662008.01.31 00:00sell limit680.390.74800.75120.7474
1672008.01.31 04:44sell680.390.74800.75120.7474
1682008.01.31 05:58t/p680.390.74740.75120.747431.312020.46
1692008.01.31 09:37t/p670.390.74670.75210.746731.342051.80
1702008.02.04 00:00sell690.410.75330.75810.7527
1712008.02.04 00:00sell limit700.410.75400.75720.7534
1722008.02.04 02:57t/p690.410.75270.75810.752732.682084.48
1732008.02.04 03:00delete700.410.75400.75720.7534
1742008.02.06 01:00buy710.410.74500.74020.7456
1752008.02.06 01:00buy limit720.410.74430.74110.7449
1762008.02.06 02:43buy720.410.74430.74110.7449
1772008.02.06 04:18t/p720.410.74490.74110.744933.022117.50
1782008.02.06 06:59t/p710.410.74560.74020.745632.992150.49
1792008.02.08 01:02buy730.430.74530.74050.7459
1802008.02.08 01:02buy limit740.430.74460.74140.7452
1812008.02.08 04:23modify730.430.74530.74060.7462
1822008.02.08 08:21buy740.430.74460.74140.7452
1832008.02.08 08:34t/p740.430.74520.74140.745234.622185.11
1842008.02.08 19:53t/p730.430.74620.74060.746251.862236.97
1852008.02.11 02:00sell750.440.74660.75140.7460
1862008.02.11 02:00sell limit760.440.74730.75050.7467
1872008.02.11 02:22t/p750.440.74600.75140.746035.392272.36
1882008.02.11 03:01delete760.440.74730.75050.7467
1892008.02.12 01:00buy770.450.74400.73920.7446
1902008.02.12 01:00buy limit780.450.74330.74010.7439
1912008.02.12 07:38t/p770.450.74460.73920.744636.262308.62
1922008.02.12 09:25buy780.450.74330.74010.7439
1932008.02.12 09:38t/p780.450.74390.74010.743936.302344.92
1942008.02.14 01:01buy790.460.74210.73730.7427
1952008.02.14 01:01buy limit800.460.74140.73820.7420
1962008.02.14 03:02modify790.460.74210.73740.7430
1972008.02.14 04:00modify790.460.74210.73750.7433
1982008.02.14 08:03buy800.460.74140.73820.7420
1992008.02.14 09:01t/p800.460.74200.73820.742037.202382.12
2002008.02.14 20:06t/p790.460.74330.73750.743374.262456.38
2012008.02.15 00:00sell810.490.74370.74850.7431
2022008.02.15 00:00sell limit820.490.74440.74760.7438
2032008.02.15 06:24t/p810.490.74310.74850.743139.562495.94
2042008.02.15 08:49sell820.490.74440.74760.7438
2052008.02.15 11:10s/l820.490.74760.74760.7438-209.742286.20
2062008.02.18 00:01sell830.490.74960.75440.7490
2072008.02.18 00:01sell limit840.490.75030.75350.7497
2082008.02.18 01:05t/p830.490.74900.75440.749039.252325.45
2092008.02.18 02:00delete840.490.75030.75350.7497
2102008.02.18 03:02sell850.490.74880.75360.7482
2112008.02.18 03:02sell limit860.490.74950.75270.7489
2122008.02.18 05:51t/p850.490.74820.75360.748239.292364.74
2132008.02.18 08:00sell860.490.74950.75270.7489
2142008.02.19 02:59s/l860.490.75270.75270.7489-207.132157.61
2152008.02.22 02:03buy870.490.75410.74930.7547
2162008.02.22 02:03buy limit880.490.75340.75020.7540
2172008.02.22 02:48buy880.490.75340.75020.7540
2182008.02.22 08:03t/p880.490.75400.75020.754038.992196.60
2192008.02.22 10:19t/p870.490.75470.74930.754738.962235.56
2202008.02.27 00:00sell890.490.75490.75970.7543
2212008.02.27 00:00sell limit900.490.75560.75880.7550
2222008.02.27 08:59t/p890.490.75430.75970.754338.982274.54
2232008.02.27 09:59sell900.490.75560.75880.7550
2242008.02.27 15:36s/l900.490.75880.75880.7550-206.642067.90
2252008.03.03 00:03sell910.490.76580.77060.7652
2262008.03.03 00:03sell limit920.490.76650.76970.7659
2272008.03.03 00:17t/p910.490.76520.77060.765238.422106.32
2282008.03.03 01:00sell930.490.76600.77080.7654
2292008.03.03 01:00sell limit940.490.76670.76990.7661
2302008.03.03 01:10t/p930.490.76540.77080.765438.412144.73
2312008.03.03 02:00delete940.490.76670.76990.7661
2322008.03.03 03:00delete920.490.76650.76970.7659
2332008.03.06 02:00sell950.490.76750.77230.7669
2342008.03.06 02:00sell limit960.490.76820.77140.7676
2352008.03.06 07:37sell960.490.76820.77140.7676
2362008.03.06 08:04t/p960.490.76760.77140.767638.302183.03
2372008.03.06 13:04t/p950.490.76690.77230.766938.342221.37
2382008.03.07 01:01buy970.490.76480.76000.7654
2392008.03.07 01:01buy limit980.490.76410.76090.7647
2402008.03.07 03:00modify970.490.76480.76010.7657
2412008.03.07 08:45buy980.490.76410.76090.7647
2422008.03.07 09:04t/p980.490.76470.76090.764738.452259.82
2432008.03.07 12:02t/p970.490.76570.76010.765757.592317.41
2442008.03.10 02:08buy990.490.76170.75690.7623
2452008.03.10 02:08buy limit1000.490.76100.75780.7616
2462008.03.10 04:00modify990.490.76170.75700.7626
2472008.03.10 07:51t/p990.490.76260.75700.762657.832375.24
2482008.03.10 11:23buy1000.490.76100.75780.7616
2492008.03.10 15:34t/p1000.490.76160.75780.761638.602413.84
2502008.03.11 00:00sell1010.490.76420.76900.7636
2512008.03.11 00:00sell limit1020.490.76490.76810.7643
2522008.03.11 01:51t/p1010.490.76360.76900.763638.502452.34
2532008.03.11 02:00delete1020.490.76490.76810.7643
2542008.03.11 03:00sell1030.490.76470.76950.7641
2552008.03.11 03:00sell limit1040.490.76540.76860.7648
2562008.03.11 03:35sell1040.490.76540.76860.7648
2572008.03.11 07:12t/p1040.490.76480.76860.764838.442490.78
2582008.03.11 09:18t/p1030.490.76410.76950.764138.482529.26
2592008.03.14 01:01sell1050.500.76900.77380.7684
2602008.03.14 01:01sell limit1060.500.76970.77290.7691
2612008.03.14 01:24t/p1050.500.76840.77380.768439.042568.30
2622008.03.14 02:00delete1060.500.76970.77290.7691
2632008.03.19 03:00buy1070.510.77950.77470.7801
2642008.03.19 03:00buy limit1080.510.77880.77560.7794
2652008.03.19 05:15t/p1070.510.78010.77470.780139.232607.53
2662008.03.20 00:03delete1080.510.77880.77560.7794
2672008.03.20 01:00sell1090.520.78840.79320.7878
2682008.03.20 01:00sell limit1100.520.78910.79230.7885
2692008.03.20 01:08t/p1090.520.78780.79320.787839.612647.14
2702008.03.20 02:00delete1100.520.78910.79230.7885
2712008.03.20 04:00sell1110.520.78730.79210.7867
2722008.03.20 04:00sell limit1120.520.78800.79120.7874
2732008.03.20 06:25t/p1110.520.78670.79210.786739.662686.80
2742008.03.21 00:03delete1120.520.78800.79120.7874
2752008.03.21 02:00buy1130.530.77730.77250.7779
2762008.03.21 02:00buy limit1140.530.77660.77340.7772
2772008.03.21 04:00modify1130.530.77730.77260.7782
2782008.03.21 07:33t/p1130.530.77820.77260.778261.302748.10
2792008.03.24 00:01delete1140.530.77660.77340.7772
2802008.03.25 04:00sell1150.540.78060.78540.7800
2812008.03.25 04:00sell limit1160.540.78130.78450.7807
2822008.03.25 04:58sell1160.540.78130.78450.7807
2832008.03.25 05:04t/p1160.540.78070.78450.780741.502789.60
2842008.03.25 08:05t/p1150.540.78000.78540.780041.542831.14
2852008.03.27 03:00sell1170.560.78840.79320.7878
2862008.03.27 03:00sell limit1180.560.78910.79230.7885
2872008.03.27 03:31t/p1170.560.78780.79320.787842.652873.79
2882008.03.27 04:00delete1180.560.78910.79230.7885
2892008.03.31 00:00sell1190.570.79200.79680.7914
2902008.03.31 00:00sell limit1200.570.79270.79590.7921
2912008.03.31 00:36sell1200.570.79270.79590.7921
2922008.03.31 00:46t/p1200.570.79210.79590.792143.182916.97
2932008.03.31 01:56t/p1190.570.79140.79680.791443.212960.18
2942008.04.02 01:00buy1210.590.78960.78480.7902
2952008.04.02 01:00buy limit1220.590.78890.78570.7895
2962008.04.02 01:38buy1220.590.78890.78570.7895
2972008.04.02 07:46s/l1220.590.78570.78570.7895-240.302719.88
2982008.04.03 10:31t/p1210.590.79020.78480.790230.612750.48
2992008.04.04 03:00buy1230.590.78480.78000.7854
3002008.04.04 03:00buy limit1240.590.78410.78090.7847
3012008.04.04 04:17t/p1230.590.78540.78000.785445.072795.55
3022008.04.07 00:01delete1240.590.78410.78090.7847
3032008.04.07 02:00sell1250.590.78910.79390.7885
3042008.04.07 02:00sell limit1260.590.78980.79300.7892
3052008.04.07 02:16t/p1250.590.78850.79390.788544.902840.45
3062008.04.07 03:00delete1260.590.78980.79300.7892
3072008.04.08 03:00sell1270.590.79260.79740.7920
3082008.04.08 03:00sell limit1280.590.79330.79650.7927
3092008.04.08 05:33t/p1270.590.79200.79740.792044.702885.15
3102008.04.08 08:39sell1280.590.79330.79650.7927
3112008.04.08 09:18s/l1280.590.79650.79650.7927-237.042648.11
3122008.04.09 03:00sell1290.590.79840.80320.7978
3132008.04.09 03:00sell limit1300.590.79910.80230.7985
3142008.04.09 06:20sell1300.590.79910.80230.7985
3152008.04.09 07:03t/p1300.590.79850.80230.798544.332692.44
3162008.04.09 10:30t/p1290.590.79780.80320.797844.372736.81
3172008.04.11 04:01buy1310.590.79810.79330.7987
3182008.04.11 04:01buy limit1320.590.79740.79420.7980
3192008.04.11 05:14t/p1310.590.79870.79330.798744.322781.13
3202008.04.14 00:01buy1330.590.79900.79420.7996
3212008.04.14 00:01buy limit1340.590.79830.79510.7989
3222008.04.14 00:08buy1340.590.79830.79510.7989
3232008.04.14 00:59t/p1340.590.79890.79510.798944.312825.44
3242008.04.14 02:24buy1320.590.79740.79420.7980
3252008.04.14 03:00modify1320.590.79740.79430.7983
3262008.04.14 07:48t/p1320.590.79830.79430.798366.522891.96
3272008.04.14 08:53t/p1330.590.79960.79420.799644.272936.23
3282008.04.17 01:00sell1350.590.80920.81400.8086
3292008.04.17 01:00sell limit1360.590.80990.81310.8093
3302008.04.17 01:59t/p1350.590.80860.81400.808643.782980.01
3312008.04.17 02:00delete1360.590.80990.81310.8093
3322008.04.22 00:00sell1370.590.80380.80860.8032
3332008.04.22 00:00sell limit1380.590.80450.80770.8039
3342008.04.22 00:50t/p1370.590.80320.80860.803244.073024.08
3352008.04.22 01:00delete1380.590.80450.80770.8039
3362008.04.22 04:00sell1390.600.80320.80800.8026
3372008.04.22 04:00sell limit1400.600.80390.80710.8033
3382008.04.22 04:05sell1400.600.80390.80710.8033
3392008.04.22 05:15t/p1400.600.80330.80710.803344.823068.90
3402008.04.22 06:05t/p1390.600.80260.80800.802644.863113.76
3412008.04.24 00:00sell1410.620.80250.80730.8019
3422008.04.24 00:00sell limit1420.620.80320.80640.8026
3432008.04.24 03:05t/p1410.620.80190.80730.801946.393160.15
3442008.04.24 04:00delete1420.620.80320.80640.8026
3452008.04.25 02:00buy1430.630.79470.78990.7953
3462008.04.25 02:00buy limit1440.630.79400.79080.7946
3472008.04.25 04:26t/p1430.630.79530.78990.795347.533207.68
3482008.04.25 06:42buy1440.630.79400.79080.7946
3492008.04.25 07:10t/p1440.630.79460.79080.794647.573255.25
3502008.04.30 01:00sell1450.650.79120.79600.7906
3512008.04.30 01:00sell limit1460.650.79190.79510.7913
3522008.04.30 02:03sell1460.650.79190.79510.7913
3532008.04.30 02:46t/p1460.650.79130.79510.791349.293304.54
3542008.04.30 10:35t/p1450.650.79060.79600.790649.333353.87
3552008.05.02 03:00buy1470.670.78190.77710.7825
3562008.05.02 03:00buy limit1480.670.78120.77800.7818
3572008.05.02 04:01modify1470.670.78190.77720.7828
3582008.05.02 06:35t/p1470.670.78280.77720.782877.033430.90
3592008.05.02 09:22buy1480.670.78120.77800.7818
3602008.05.02 12:23s/l1480.670.77800.77800.7818-275.623155.28
3612008.05.06 00:35sell1490.670.78570.79050.7851
3622008.05.06 00:35sell limit1500.670.78640.78960.7858
3632008.05.06 03:14sell1500.670.78640.78960.7858
3642008.05.06 08:14t/p1500.670.78580.78960.785851.163206.44
3652008.05.06 09:36t/p1490.670.78510.79050.785151.203257.64
3662008.05.08 02:00buy1510.670.78670.78190.7873
3672008.05.08 02:00buy limit1520.670.78600.78280.7866
3682008.05.08 02:57buy1520.670.78600.78280.7866
3692008.05.08 10:51s/l1520.670.78280.78280.7866-273.892983.75
3702008.05.08 15:45t/p1510.670.78730.78190.787351.063034.81
3712008.05.16 00:00buy1530.670.79300.78820.7936
3722008.05.16 00:00buy limit1540.670.79230.78910.7929
3732008.05.16 00:45t/p1530.670.79360.78820.793650.653085.46
3742008.05.16 01:00delete1540.670.79230.78910.7929
3752008.05.23 03:00buy1550.670.79460.78980.7952
3762008.05.23 03:00buy limit1560.670.79390.79070.7945
3772008.05.23 04:01modify1550.670.79460.78990.7955
3782008.05.23 08:30buy1560.670.79390.79070.7945
3792008.05.23 08:53t/p1560.670.79450.79070.794550.603136.06
3802008.05.23 10:59t/p1550.670.79550.78990.795575.803211.86
3812008.05.27 03:00sell1570.670.79700.80180.7964
3822008.05.27 03:00sell limit1580.670.79770.80090.7971
3832008.05.27 04:08t/p1570.670.79640.80180.796450.483262.34
3842008.05.27 08:07sell1580.670.79770.80090.7971
3852008.05.27 08:26t/p1580.670.79710.80090.797150.433312.77
3862008.05.28 00:01buy1590.670.79390.78910.7945
3872008.05.28 00:01buy limit1600.670.79320.79000.7938
3882008.05.28 01:00modify1590.670.79390.78920.7948
3892008.05.28 02:00modify1590.670.79390.78930.7951
3902008.05.28 04:00modify1590.670.79390.78940.7954
3912008.05.28 08:18t/p1590.670.79540.78940.7954126.353439.12
3922008.05.28 11:12buy1600.670.79320.79000.7938
3932008.05.28 12:11t/p1600.670.79380.79000.793850.643489.76
3942008.05.29 02:00buy1610.690.79020.78540.7908
3952008.05.29 02:00buy limit1620.690.78950.78630.7901
3962008.05.29 04:00modify1610.690.79020.78550.7911
3972008.05.29 07:58t/p1610.690.79110.78550.791178.503568.26
3982008.05.29 10:33buy1620.690.78950.78630.7901
3992008.05.29 15:00s/l1620.690.78630.78630.7901-280.813287.45
4002008.06.02 01:01sell1630.690.78820.79300.7876
4012008.06.02 01:01sell limit1640.690.78890.79210.7883
4022008.06.02 02:22t/p1630.690.78760.79300.787652.563340.01
4032008.06.02 03:00delete1640.690.78890.79210.7883
4042008.06.03 01:01sell1650.690.79070.79550.7901
4052008.06.03 01:01sell limit1660.690.79140.79460.7908
4062008.06.03 06:48sell1660.690.79140.79460.7908
4072008.06.03 14:09t/p1660.690.79080.79460.790852.353392.36
4082008.06.03 15:00t/p1650.690.79010.79550.790152.403444.76
4092008.06.04 00:00buy1670.690.78700.78220.7876
4102008.06.04 00:00buy limit1680.690.78630.78310.7869
4112008.06.04 01:00modify1670.690.78700.78230.7879
4122008.06.04 02:01modify1670.690.78700.78240.7882
4132008.06.04 08:05t/p1670.690.78820.78240.7882105.053549.81
4142008.06.05 00:00delete1680.690.78630.78310.7869
4152008.06.06 02:00sell1690.700.79610.80090.7955
4162008.06.06 02:00sell limit1700.700.79680.80000.7962
4172008.06.06 05:41t/p1690.700.79550.80090.795552.803602.61
4182008.06.06 07:45sell1700.700.79680.80000.7962
4192008.06.06 08:03t/p1700.700.79620.80000.796252.753655.36
4202008.06.10 03:00buy1710.730.78980.78500.7904
4212008.06.10 03:00buy limit1720.730.78910.78590.7897
4222008.06.10 03:19t/p1710.730.79040.78500.790455.413710.77
4232008.06.10 04:00buy1730.740.79080.78600.7914
4242008.06.10 04:00buy limit1740.740.79010.78690.7907
4252008.06.10 04:35buy1740.740.79010.78690.7907
4262008.06.10 05:02t/p1740.740.79070.78690.790756.153766.92
4272008.06.10 06:48t/p1730.740.79140.78600.791456.103823.02
4282008.06.11 00:00delete1720.730.78910.78590.7897
4292008.06.13 00:03sell1750.760.79420.79900.7936
4302008.06.13 00:03sell limit1760.760.79490.79810.7943
4312008.06.13 01:34t/p1750.760.79360.79900.793657.463880.48
4322008.06.13 02:00delete1760.760.79490.79810.7943
4332008.06.16 02:00buy1770.770.78970.78490.7903
4342008.06.16 02:00buy limit1780.770.78900.78580.7896
4352008.06.16 03:53buy1780.770.78900.78580.7896
4362008.06.16 04:32t/p1780.770.78960.78580.789658.513938.99
4372008.06.17 10:41t/p1770.770.79030.78490.790352.293991.28
4382008.06.18 03:00sell1790.790.79300.79780.7924
4392008.06.18 03:00sell limit1800.790.79370.79690.7931
4402008.06.18 04:10sell1800.790.79370.79690.7931
4412008.06.18 04:54t/p1800.790.79310.79690.793159.774051.05
4422008.06.18 15:30t/p1790.790.79240.79780.792459.824110.87
4432008.06.19 04:00sell1810.820.79440.79920.7938
4442008.06.19 04:00sell limit1820.820.79510.79830.7945
4452008.06.19 06:05t/p1810.820.79380.79920.793861.994172.86
4462008.06.20 00:08buy1830.830.78610.78130.7867
4472008.06.20 00:08buy limit1840.830.78540.78220.7860
4482008.06.20 03:28t/p1830.830.78670.78130.786763.304236.16
4492008.06.20 04:00delete1840.830.78540.78220.7860
4502008.06.20 04:00delete1820.820.79510.79830.7945
4512008.06.23 00:00sell1850.840.79110.79590.7905
4522008.06.23 00:00sell limit1860.840.79180.79500.7912
4532008.06.23 00:53t/p1850.840.79050.79590.790563.764299.92
4542008.06.23 01:00delete1860.840.79180.79500.7912
4552008.06.23 03:00sell1870.850.79060.79540.7900
4562008.06.23 03:00sell limit1880.850.79130.79450.7907
4572008.06.23 05:51sell1880.850.79130.79450.7907
4582008.06.23 06:55t/p1880.850.79070.79450.790764.504364.42
4592008.06.23 09:00t/p1870.850.79000.79540.790064.564428.98
4602008.06.26 01:06sell1890.880.79360.79840.7930
4612008.06.26 01:06sell limit1900.880.79430.79750.7937
4622008.06.26 04:46sell1900.880.79430.79750.7937
4632008.06.26 08:18t/p1900.880.79370.79750.793766.524495.50
4642008.06.26 08:48t/p1890.880.79300.79840.793066.594562.09
4652008.07.01 01:00buy1910.910.79050.78570.7911
4662008.07.01 01:00buy limit1920.910.78980.78660.7904
4672008.07.01 02:00modify1910.910.79050.78580.7914
4682008.07.01 03:00modify1910.910.79050.78590.7917
4692008.07.01 04:00modify1910.910.79050.78600.7920
4702008.07.01 08:50buy1920.910.78980.78660.7904
4712008.07.01 12:49t/p1920.910.79040.78660.790469.084631.17
4722008.07.01 18:17t/p1910.910.79200.78600.7920172.354803.52
4732008.07.02 03:01sell1930.960.79240.79720.7918
4742008.07.02 03:01sell limit1940.960.79310.79630.7925
4752008.07.02 07:31sell1940.960.79310.79630.7925
4762008.07.02 07:52t/p1940.960.79250.79630.792572.684876.20
4772008.07.02 22:05s/l1930.960.79720.79720.7918-578.024298.18
4782008.07.03 00:00sell1950.960.79690.80170.7963
4792008.07.03 00:00sell limit1960.960.79760.80080.7970
4802008.07.03 06:29sell1960.960.79760.80080.7970
4812008.07.03 07:33t/p1960.960.79700.80080.797072.274370.45
4822008.07.03 14:51t/p1950.960.79630.80170.796372.334442.78
4832008.07.04 01:04buy1970.960.79170.78690.7923
4842008.07.04 01:04buy limit1980.960.79100.78780.7916
4852008.07.04 02:00buy1980.960.79100.78780.7916
4862008.07.04 02:40t/p1980.960.79160.78780.791672.764515.54
4872008.07.04 04:00modify1970.960.79170.78700.7926
4882008.07.04 08:33t/p1970.960.79260.78700.7926109.014624.55
4892008.07.07 03:00buy1990.960.79040.78560.7910
4902008.07.07 03:00buy limit2000.960.78970.78650.7903
4912008.07.07 03:23t/p1990.960.79100.78560.791072.824697.37
4922008.07.07 04:00delete2000.960.78970.78650.7903
4932008.07.08 00:06sell2010.960.79560.80040.7950
4942008.07.08 00:06sell limit2020.960.79630.79950.7957
4952008.07.08 04:05t/p2010.960.79500.80040.795072.454769.82
4962008.07.08 08:25sell2020.960.79630.79950.7957
4972008.07.08 08:48t/p2020.960.79570.79950.795772.394842.21
4982008.07.10 00:01buy2030.960.79370.78890.7943
4992008.07.10 00:01buy limit2040.960.79300.78980.7936
5002008.07.10 01:03modify2030.960.79370.78900.7946
5012008.07.10 02:00modify2030.960.79370.78910.7949
5022008.07.10 03:00modify2030.960.79370.78920.7952
5032008.07.10 04:02modify2030.960.79370.78930.7955
5042008.07.10 09:59t/p2030.960.79550.78930.7955217.225059.43
5052008.07.11 00:04sell2051.010.79840.80320.7978
5062008.07.11 00:04sell limit2061.010.79910.80230.7985
5072008.07.11 06:17t/p2051.010.79780.80320.797875.965135.39
5082008.07.11 11:48sell2061.010.79910.80230.7985
5092008.07.11 13:30t/p2061.010.79850.80230.798575.895211.28
5102008.07.14 00:00sell2071.040.80180.80660.8012
5112008.07.14 00:00sell limit2081.040.80250.80570.8019
5122008.07.14 00:22t/p2071.040.80120.80660.801277.885289.16
5132008.07.14 01:01delete2081.040.80250.80570.8019
5142008.07.14 02:00delete2040.960.79300.78980.7936
5152008.07.15 00:00buy2091.050.79740.79260.7980
5162008.07.15 00:00buy limit2101.050.79670.79350.7973
5172008.07.15 01:52buy2101.050.79670.79350.7973
5182008.07.15 02:43t/p2101.050.79730.79350.797379.025368.18
5192008.07.15 08:36t/p2091.050.79800.79260.798078.955447.13
5202008.07.17 01:10buy2111.080.79170.78690.7923
5212008.07.17 01:10buy limit2121.080.79100.78780.7916
5222008.07.17 03:02modify2111.080.79170.78700.7926
5232008.07.17 04:00modify2111.080.79170.78710.7929
5242008.07.17 08:43t/p2111.080.79290.78710.7929163.455610.58
5252008.07.18 00:00delete2121.080.79100.78780.7916
5262008.07.21 02:00sell2131.120.79440.79920.7938
5272008.07.21 02:00sell limit2141.120.79510.79830.7945
5282008.07.21 02:48sell2141.120.79510.79830.7945
5292008.07.21 13:40t/p2141.120.79450.79830.794584.585695.16
5302008.07.22 11:22t/p2131.120.79380.79920.793887.395782.55
5312008.07.23 01:00buy2151.150.79260.78780.7932
5322008.07.23 01:00buy limit2161.150.79190.78870.7925
5332008.07.23 04:00modify2151.150.79260.78790.7935
5342008.07.23 04:28buy2161.150.79190.78870.7925
5352008.07.23 08:00t/p2161.150.79250.78870.792587.075869.62
5362008.07.23 12:34s/l2151.150.78790.78790.7935-686.005183.62
5372008.07.24 02:00buy2171.150.78530.78050.7859
5382008.07.24 02:00buy limit2181.150.78460.78140.7852
5392008.07.24 04:01modify2171.150.78530.78060.7862
5402008.07.24 08:54t/p2171.150.78620.78060.7862131.655315.27
5412008.07.25 00:00delete2181.150.78460.78140.7852
5422008.07.25 02:00sell2191.150.78990.79470.7893
5432008.07.25 02:00sell limit2201.150.79060.79380.7900
5442008.07.25 03:00t/p2191.150.78930.79470.789387.425402.69
5452008.07.25 03:00delete2201.150.79060.79380.7900
5462008.07.30 00:00buy2211.150.78730.78250.7879
5472008.07.30 00:00buy limit2221.150.78660.78340.7872
5482008.07.30 02:02modify2211.150.78730.78260.7882
5492008.07.30 02:55buy2221.150.78660.78340.7872
5502008.07.30 04:20t/p2221.150.78720.78340.787287.655490.34
5512008.07.31 08:27t/p2211.150.78820.78260.7882103.645593.98
5522008.08.04 00:00sell2231.150.78820.79300.7876
5532008.08.04 00:00sell limit2241.150.78890.79210.7883
5542008.08.04 00:53sell2241.150.78890.79210.7883
5552008.08.04 01:40t/p2241.150.78830.79210.788387.535681.51
5562008.08.04 16:20s/l2231.150.79300.79300.7876-696.094985.42
5572008.08.08 02:00buy2251.150.78820.78340.7888
5582008.08.08 02:00buy limit2261.150.78750.78430.7881
5592008.08.08 02:04buy2261.150.78750.78430.7881
5602008.08.08 04:40t/p2261.150.78810.78430.788187.555072.97
5612008.08.08 05:21t/p2251.150.78880.78340.788887.475160.44
5622008.08.11 00:02buy2271.150.78130.77650.7819
5632008.08.11 00:02buy limit2281.150.78060.77740.7812
5642008.08.11 01:01buy2281.150.78060.77740.7812
5652008.08.11 01:41t/p2281.150.78120.77740.781288.335248.77
5662008.08.11 09:41t/p2271.150.78190.77650.781988.255337.02
5672008.08.13 03:00sell2291.150.78660.79140.7860
5682008.08.13 03:00sell limit2301.150.78730.79050.7867
5692008.08.13 03:46t/p2291.150.78600.79140.786087.795424.81
5702008.08.13 04:00sell2311.150.78670.79150.7861
5712008.08.13 04:00sell limit2321.150.78740.79060.7868
5722008.08.13 04:23sell2301.150.78730.79050.7867
5732008.08.13 04:23sell2321.150.78740.79060.7868
5742008.08.13 05:51t/p2321.150.78680.79060.786887.705512.51
5752008.08.13 05:53t/p2301.150.78670.79050.786787.715600.22
5762008.08.13 07:05t/p2311.150.78610.79150.786187.785688.00
5772008.08.14 00:01sell2331.150.79830.80310.7977
5782008.08.14 00:01sell limit2341.150.79900.80220.7984
5792008.08.14 00:59sell2341.150.79900.80220.7984
5802008.08.14 01:36t/p2341.150.79840.80220.798486.425774.42
5812008.08.14 02:07t/p2331.150.79770.80310.797786.505860.92
5822008.08.15 00:01buy2351.170.79240.78760.7930
5832008.08.15 00:01buy limit2361.170.79170.78850.7923
5842008.08.15 00:57buy2361.170.79170.78850.7923
5852008.08.15 01:08t/p2361.170.79230.78850.792388.605949.52
5862008.08.15 08:31t/p2351.170.79300.78760.793088.526038.04
5872008.08.18 01:01buy2371.200.78770.78290.7883
5882008.08.18 01:01buy limit2381.200.78700.78380.7876
5892008.08.18 02:15t/p2371.200.78830.78290.788391.346129.38
5902008.08.18 03:00delete2381.200.78700.78380.7876
5912008.08.20 00:00sell2391.220.79200.79680.7914
5922008.08.20 00:00sell limit2401.220.79270.79590.7921
5932008.08.20 01:03t/p2391.220.79140.79680.791492.496221.87
5942008.08.20 02:00sell2411.240.79190.79670.7913
5952008.08.20 02:00sell limit2421.240.79260.79580.7920
5962008.08.20 04:34t/p2411.240.79130.79670.791394.026315.89
5972008.08.20 09:30sell2421.240.79260.79580.7920
5982008.08.20 09:31sell2401.220.79270.79590.7921
5992008.08.20 10:30t/p2401.220.79210.79590.792192.416408.30
6002008.08.20 11:18t/p2421.240.79200.79580.792093.956502.25
6012008.08.22 01:00sell2431.300.79360.79840.7930
6022008.08.22 01:00sell limit2441.300.79430.79750.7937
6032008.08.22 05:02t/p2431.300.79300.79840.793098.366600.61
6042008.08.22 09:20sell2441.300.79430.79750.7937
6052008.08.22 10:39s/l2441.300.79750.79750.7937-521.636078.98
6062008.08.25 00:03sell2451.300.79870.80350.7981
6072008.08.25 00:03sell limit2461.300.79940.80260.7988
6082008.08.25 02:05sell2461.300.79940.80260.7988
6092008.08.25 03:20t/p2461.300.79880.80260.798897.656176.63
6102008.08.25 10:40t/p2451.300.79810.80350.798197.736274.36
6112008.08.28 01:00sell2471.300.80210.80690.8015
6122008.08.28 01:00sell limit2481.300.80280.80600.8022
6132008.08.28 02:01sell2481.300.80280.80600.8022
6142008.08.28 03:57s/l2481.300.80600.80600.8022-516.065758.30
6152008.08.29 08:32s/l2471.300.80690.80690.8015-770.174988.14
6162008.09.01 00:00sell2491.300.81160.81640.8110
6172008.09.01 00:00sell limit2501.300.81230.81550.8117
6182008.09.01 00:09sell2501.300.81230.81550.8117
6192008.09.01 01:00t/p2501.300.81170.81550.811796.095084.23
6202008.09.01 01:38t/p2491.300.81100.81640.811096.185180.41
6212008.09.02 01:00sell2511.300.81400.81880.8134
6222008.09.02 01:00sell limit2521.300.81470.81790.8141
6232008.09.02 01:23sell2521.300.81470.81790.8141
6242008.09.02 01:55t/p2521.300.81410.81790.814195.815276.22
6252008.09.02 02:33t/p2511.300.81340.81880.813495.895372.11
6262008.09.04 01:00sell2531.300.81700.82180.8164
6272008.09.04 01:00sell limit2541.300.81770.82090.8171
6282008.09.04 01:36sell2541.300.81770.82090.8171
6292008.09.04 03:06t/p2541.300.81710.82090.817195.465467.57
6302008.09.04 03:35t/p2531.300.81640.82180.816495.545563.11
6312008.09.05 00:00buy2551.300.80940.80460.8100
6322008.09.05 00:00buy limit2561.300.80870.80550.8093
6332008.09.05 00:02buy2561.300.80870.80550.8093
6342008.09.05 00:18t/p2561.300.80930.80550.809396.385659.49
6352008.09.05 00:48t/p2551.300.81000.80460.810096.305755.79
6362008.09.08 00:00buy2571.300.80420.79940.8048
6372008.09.08 00:00buy limit2581.300.80350.80030.8041
6382008.09.08 00:01buy2581.300.80350.80030.8041
6392008.09.08 00:13t/p2581.300.80410.80030.804197.005852.79
6402008.09.08 00:15t/p2571.300.80480.79940.804896.845949.63
6412008.09.08 01:00buy2591.300.80430.79950.8049
6422008.09.08 01:00buy limit2601.300.80360.80040.8042
6432008.09.08 01:17t/p2591.300.80490.79950.804996.916046.54
6442008.09.08 02:00delete2601.300.80360.80040.8042
6452008.09.11 00:00buy2611.300.79820.79340.7988
6462008.09.11 00:00buy limit2621.300.79750.79430.7981
6472008.09.11 00:05t/p2611.300.79880.79340.798897.656144.19
6482008.09.11 00:54buy2621.300.79750.79430.7981
6492008.09.11 01:00buy2631.300.79760.79280.7982
6502008.09.11 01:00buy limit2641.300.79690.79370.7975
6512008.09.11 01:16t/p2621.300.79810.79430.798197.716241.90
6522008.09.11 01:16t/p2631.300.79820.79280.798297.716339.61
6532008.09.11 01:52buy2641.300.79690.79370.7975
6542008.09.11 02:00buy2651.300.79650.79170.7971
6552008.09.11 02:00buy limit2661.300.79580.79260.7964
6562008.09.11 02:04t/p2651.300.79710.79170.797197.856437.46
6572008.09.11 02:43t/p2641.300.79750.79370.797597.816535.27
6582008.09.11 03:01buy2671.300.79730.79250.7979
6592008.09.11 03:01buy limit2681.300.79660.79340.7972
6602008.09.11 03:28t/p2671.300.79790.79250.797997.766633.03
6612008.09.11 04:00delete2681.300.79660.79340.7972
6622008.09.11 08:39buy2661.300.79580.79260.7964
6632008.09.11 08:58t/p2661.300.79640.79260.796497.946730.97
6642008.09.18 02:00buy2691.340.78920.78440.7898
6652008.09.18 02:00buy limit2701.340.78850.78530.7891
6662008.09.18 02:19t/p2691.340.78980.78440.7898101.756832.72
6672008.09.18 03:00delete2701.340.78850.78530.7891
6682008.09.18 04:00buy2711.360.78940.78460.7900
6692008.09.18 04:00buy limit2721.360.78870.78550.7893
6702008.09.18 04:28buy2721.360.78870.78550.7893
6712008.09.18 09:30t/p2721.360.78930.78550.7893103.386936.10
6722008.09.18 09:39t/p2711.360.79000.78460.7900103.297039.39
6732008.09.19 01:02buy2731.400.78830.78350.7889
6742008.09.19 01:02buy limit2741.400.78760.78440.7882
6752008.09.19 02:05t/p2731.400.78890.78350.7889106.487145.87
6762008.09.19 03:00delete2741.400.78760.78440.7882
6772008.09.22 00:00sell2751.420.79080.79560.7902
6782008.09.22 00:00sell limit2761.420.79150.79470.7909
6792008.09.22 00:07t/p2751.420.79020.79560.7902107.827253.69
6802008.09.22 01:00delete2761.420.79150.79470.7909
6812008.09.22 02:00sell2771.450.79080.79560.7902
6822008.09.22 02:00sell limit2781.450.79150.79470.7909
6832008.09.22 03:08sell2781.450.79150.79470.7909
6842008.09.22 08:25t/p2781.450.79090.79470.7909110.007363.69
6852008.09.22 08:28t/p2771.450.79020.79560.7902110.107473.79
6862008.09.23 02:00sell2791.490.79690.80170.7963
6872008.09.23 02:00sell limit2801.490.79760.80080.7970
6882008.09.23 02:31sell2801.490.79760.80080.7970
6892008.09.23 03:26t/p2801.490.79700.80080.7970112.177585.96
6902008.09.23 06:18t/p2791.490.79630.80170.7963112.277698.23
6912008.09.24 02:00buy2811.530.79080.78600.7914
6922008.09.24 02:00buy limit2821.530.79010.78690.7907
6932008.09.24 02:02t/p2811.530.79140.78600.7914116.007814.23
6942008.09.24 03:03buy2831.560.79120.78640.7918
6952008.09.24 03:03buy limit2841.560.79050.78730.7911
6962008.09.24 03:44t/p2831.560.79180.78640.7918118.207932.43
6972008.09.24 04:00delete2841.560.79050.78730.7911
6982008.09.24 09:51buy2821.530.79010.78690.7907
6992008.09.24 11:01t/p2821.530.79070.78690.7907116.108048.53
7002008.09.26 00:00sell2851.600.79520.80000.7946
7012008.09.26 00:00sell limit2861.600.79590.79910.7953
7022008.09.26 01:07sell2861.600.79590.79910.7953
7032008.09.26 01:10t/p2861.600.79530.79910.7953120.718169.24
7042008.09.26 09:38t/p2851.600.79460.80000.7946120.828290.06
7052008.09.30 00:00sell2871.650.79910.80390.7985
7062008.09.30 00:00sell limit2881.650.79980.80300.7992
7072008.09.30 00:07t/p2871.650.79850.80390.7985123.988414.04
7082008.09.30 01:00sell2891.680.79910.80390.7985
7092008.09.30 01:00sell limit2901.680.79980.80300.7992
7102008.09.30 01:04t/p2891.680.79850.80390.7985126.248540.28
7112008.09.30 02:00delete2901.680.79980.80300.7992
7122008.09.30 03:00delete2881.650.79980.80300.7992
7132008.10.01 01:00buy2911.700.79130.78650.7919
7142008.10.01 01:00buy limit2921.700.79060.78740.7912
7152008.10.01 02:00modify2911.700.79130.78660.7922
7162008.10.01 02:21t/p2911.700.79220.78660.7922193.138733.41
7172008.10.01 03:00delete2921.700.79060.78740.7912
7182008.10.01 04:00buy2931.740.79120.78640.7918
7192008.10.01 04:00buy limit2941.740.79050.78730.7911
7202008.10.01 04:58t/p2931.740.79180.78640.7918131.858865.26
7212008.10.01 13:57buy2941.740.79050.78730.7911
7222008.10.01 13:59t/p2941.740.79110.78730.7911131.978997.23
7232008.10.03 00:02buy2951.790.78310.77830.7837
7242008.10.03 00:02buy limit2961.790.78240.77920.7830
7252008.10.03 01:34buy2961.790.78240.77920.7830
7262008.10.03 03:24t/p2961.790.78300.77920.7830137.159134.38
7272008.10.03 07:58t/p2951.790.78370.77830.7837137.049271.42
7282008.10.09 01:00sell2971.850.78920.79400.7886
7292008.10.09 01:00sell limit2981.850.78990.79310.7893
7302008.10.09 01:19sell2981.850.78990.79310.7893
7312008.10.09 04:22t/p2981.850.78930.79310.7893140.639412.05
7322008.10.09 08:24s/l2971.850.79400.79400.7886-1118.398293.66
7332008.10.14 00:00buy2991.850.78120.77640.7818
7342008.10.14 00:00buy limit3001.850.78050.77730.7811
7352008.10.14 01:44t/p2991.850.78180.77640.7818141.988435.64
7362008.10.14 02:00delete3001.850.78050.77730.7811
7372008.10.14 03:00buy3011.850.78130.77650.7819
7382008.10.14 03:00buy limit3021.850.78060.77740.7812
7392008.10.14 03:17t/p3011.850.78190.77650.7819141.968577.60
7402008.10.14 04:00buy3031.850.78170.77690.7823
7412008.10.14 04:00buy limit3041.850.78100.77780.7816
7422008.10.14 04:38buy3041.850.78100.77780.7816
7432008.10.14 04:42t/p3041.850.78160.77780.7816142.028719.62
7442008.10.14 04:57t/p3031.850.78230.77690.7823141.898861.51
7452008.10.14 05:58buy3021.850.78060.77740.7812
7462008.10.14 07:12t/p3021.850.78120.77740.7812142.099003.60
7472008.10.16 00:00sell3051.850.78520.79000.7846
7482008.10.16 00:00sell limit3061.850.78590.78910.7853
7492008.10.16 00:00t/p3051.850.78460.79000.7846141.499145.09
7502008.10.16 01:00delete3061.850.78590.78910.7853
7512008.10.17 04:00buy3071.850.77680.77200.7774
7522008.10.17 04:00buy limit3081.850.77610.77290.7767
7532008.10.17 06:30t/p3071.850.77740.77200.7774142.789287.87
7542008.10.17 09:05buy3081.850.77610.77290.7767
7552008.10.17 09:37t/p3081.850.77670.77290.7767142.919430.78