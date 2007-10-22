|Σύμβολο
|EURGBP (Euro vs Great Britain Pound )
|Περίοδος
|1 Ωρα (H1) 2007.10.22 00:00 - 2008.10.17 22:00 (2007.10.21 - 2008.10.20)
|Μοντέλο
|Κάθε στιγμή (βασισμένο σε όλα τα διαθέσημα ελάχιστα χρονοδιαγράμματα με κλασματική παρεμβολή)
|Παράμετροι
|Informations="||----------------------Informations EA---------------------||"; Version="0.1"; Pair_TF_Prov="EURGBP, H1, Alpari"; TrendComment="1:up, 0:none, -1:down"; Set_1="||-------Money management and lots size-------||"; MoneyManagement=true; MM_type="1:simple, 2:advance"; MMtype=2; LotsPercent=20; ManualLotSize=1; MinLot=0.01; MaxLot=100; Set_2="||-------------------------Positions set-------------------------||"; UsePendingOrder=true; DelletePending=true; Take_Profit="For pending orders, from 4 to 10"; TakeProfit=6; Stop_Loss="For pending orders, from 25 to 50"; StopLoss=32; Distance_="For pending orders, from 2 to 20"; Distance=7; Set_3="||---------------------------MACD set---------------------------||"; MACD_profit="from 4 to 10"; MACDprofit=6; MACD_loss="from 25 to 50"; MACDloss=48; Fast_EMA=1; Slow_EMA=10; Sign_EMA=9; MACD.START="from 50 to 80"; MACD_START=56; MACD.STOP="from 70 to 100"; MACD_STOP=93; Magic_MACD="1:only one position buy or sell, 2:two positions buy and sell"; MagicMACD=1; Time_Frame1="1:M1, 2:M5, 3:M15, 4:M30, 5:H1, 6:H4, 7:D1"; TimeFrame_1=6; Set_4="||----------------------------MA set----------------------------||"; MAperiod=8; Time_Frame2="1:M1, 2:M5, 3:M15, 4:M30, 5:H1, 6:H4, 7:D1"; TimeFrame_2=3; Set_5="||-------------Trailing Stop orders set------------||"; TrailingStop=true; TrailPoint_TP=3; TrailPoint_SL=1; TrailPLUS=1; Set_6="||---------------------------General set---------------------------||"; StartHour=24; EndHour=5; UseCompletedBars=true; Control_PairTF=true;
|Γραμμές υπό δοκιμή
|7108
|Διαμορφώσεις Ticks
|1487487
|Ποιότητα μοντέλων
|n/a
|Mismatched charts errors
|256
|Αρχική κατάθεση
|1000.00
|Συνολικό καθαρό κέρδος
|8430.78
|Μεικτό κέρδος
|15522.93
|Μεικτή απώλεια
|-7092.15
|Παράγοντας κέρδους
|2.19
|Προσδοκούμενο όφελος
|33.46
|Πλήρης ανάληψη
|108.19
|Μέγιστη ανάληψη
|2267.27 (34.35%)
|Relative drawdown
|34.35% (2267.27)
|Σύνολο συναλλαγών
|252
|Θέσεις πώλησης (κερδισμένες %)
|137 (91.97%)
|Θέσεις αγοράς (κερδισμένες %)
|115 (94.78%)
|Κέρδος συναλλαγών (% του συνόλου)
|235 (93.25%)
|Απώλεια συναλλαγών (% του συνόλου)
|17 (6.75%)
|Μεγαλύτερο
|κέρδος συναλλαγής
|217.22
|απώλεια συναλλαγής
|-1118.39
|Μέσος όρος
|κέρδος συναλλαγής
|66.06
|απώλεια συναλλαγής
|-417.19
|Μέγιστο
|διαδοχικέ νίκες (κέρδος σε χρήμα)
|45 (1323.63)
|διαδοχικές ήττες (απώλεια σε χρήμα)
|2 (-1286.23)
|Μέγιστος
|διαδοχικό κέρδος (καταμέτρηση νικών)
|4423.91 (40)
|διαδοχική απώλεια (καταμέτρηση ηττών)
|-1286.23 (2)
|Μέσος όρος
|διαδοχικές νίκες
|14
|διαδοχικές ήττες
|1
|#
|Ωρα
|Τύπος
|Εντολή
|Ποσότητα
|Τιμή
|S / L
|T / P
|Κέρδος
|Υπόλοιπο
|1
|2007.10.22 01:01
|sell
|1
|0.20
|0.6990
|0.7038
|0.6984
|2
|2007.10.22 01:01
|sell limit
|2
|0.20
|0.6997
|0.7029
|0.6991
|3
|2007.10.22 04:12
|t/p
|1
|0.20
|0.6984
|0.7038
|0.6984
|17.18
|1017.18
|4
|2007.10.23 00:00
|delete
|2
|0.20
|0.6997
|0.7029
|0.6991
|5
|2007.10.24 01:00
|buy
|3
|0.20
|0.6954
|0.6906
|0.6960
|6
|2007.10.24 01:00
|buy limit
|4
|0.20
|0.6947
|0.6915
|0.6953
|7
|2007.10.24 02:00
|modify
|3
|0.20
|0.6954
|0.6907
|0.6963
|8
|2007.10.24 04:00
|modify
|3
|0.20
|0.6954
|0.6908
|0.6966
|9
|2007.10.24 09:07
|buy
|4
|0.20
|0.6947
|0.6915
|0.6953
|10
|2007.10.24 14:05
|t/p
|4
|0.20
|0.6953
|0.6915
|0.6953
|17.26
|1034.44
|11
|2007.10.25 00:00
|modify
|3
|0.20
|0.6954
|0.6909
|0.6969
|12
|2007.10.25 01:04
|modify
|3
|0.20
|0.6954
|0.6910
|0.6972
|13
|2007.10.25 02:11
|modify
|3
|0.20
|0.6954
|0.6911
|0.6975
|14
|2007.10.25 03:02
|modify
|3
|0.20
|0.6954
|0.6912
|0.6978
|15
|2007.10.25 04:01
|modify
|3
|0.20
|0.6954
|0.6913
|0.6981
|16
|2007.10.25 14:38
|t/p
|3
|0.20
|0.6981
|0.6913
|0.6981
|72.54
|1106.98
|17
|2007.10.26 00:01
|sell
|5
|0.22
|0.6982
|0.7030
|0.6976
|18
|2007.10.26 00:01
|sell limit
|6
|0.22
|0.6989
|0.7021
|0.6983
|19
|2007.10.26 08:33
|sell
|6
|0.22
|0.6989
|0.7021
|0.6983
|20
|2007.10.30 08:55
|t/p
|6
|0.22
|0.6983
|0.7021
|0.6983
|19.97
|1126.95
|21
|2007.10.30 10:00
|t/p
|5
|0.22
|0.6976
|0.7030
|0.6976
|20.00
|1146.95
|22
|2007.11.01 00:04
|buy
|7
|0.22
|0.6959
|0.6911
|0.6965
|23
|2007.11.01 00:04
|buy limit
|8
|0.22
|0.6952
|0.6920
|0.6958
|24
|2007.11.01 02:01
|modify
|7
|0.22
|0.6959
|0.6912
|0.6968
|25
|2007.11.01 08:08
|buy
|8
|0.22
|0.6952
|0.6920
|0.6958
|26
|2007.11.01 13:35
|s/l
|8
|0.22
|0.6920
|0.6920
|0.6958
|-101.73
|1045.22
|27
|2007.11.06 10:59
|t/p
|7
|0.22
|0.6968
|0.6912
|0.6968
|23.13
|1068.35
|28
|2007.11.07 04:00
|sell
|9
|0.22
|0.6987
|0.7035
|0.6981
|29
|2007.11.07 04:00
|sell limit
|10
|0.22
|0.6994
|0.7026
|0.6988
|30
|2007.11.07 04:47
|sell
|10
|0.22
|0.6994
|0.7026
|0.6988
|31
|2007.11.07 05:12
|t/p
|10
|0.22
|0.6988
|0.7026
|0.6988
|18.89
|1087.24
|32
|2007.11.07 08:49
|t/p
|9
|0.22
|0.6981
|0.7035
|0.6981
|18.91
|1106.15
|33
|2007.11.12 00:01
|sell
|11
|0.22
|0.7033
|0.7081
|0.7027
|34
|2007.11.12 00:01
|sell limit
|12
|0.22
|0.7040
|0.7072
|0.7034
|35
|2007.11.12 00:57
|t/p
|11
|0.22
|0.7027
|0.7081
|0.7027
|18.78
|1124.93
|36
|2007.11.12 01:00
|sell
|13
|0.22
|0.7027
|0.7075
|0.7021
|37
|2007.11.12 01:00
|sell limit
|14
|0.22
|0.7034
|0.7066
|0.7028
|38
|2007.11.12 04:02
|sell
|14
|0.22
|0.7034
|0.7066
|0.7028
|39
|2007.11.12 05:31
|sell
|12
|0.22
|0.7040
|0.7072
|0.7034
|40
|2007.11.12 08:19
|t/p
|12
|0.22
|0.7034
|0.7072
|0.7034
|18.77
|1143.70
|41
|2007.11.12 08:25
|t/p
|14
|0.22
|0.7028
|0.7066
|0.7028
|18.79
|1162.49
|42
|2007.11.12 10:36
|t/p
|13
|0.22
|0.7021
|0.7075
|0.7021
|18.80
|1181.29
|43
|2007.11.13 02:01
|sell
|15
|0.23
|0.7075
|0.7123
|0.7069
|44
|2007.11.13 02:01
|sell limit
|16
|0.23
|0.7082
|0.7114
|0.7076
|45
|2007.11.13 02:21
|t/p
|15
|0.23
|0.7069
|0.7123
|0.7069
|19.52
|1200.81
|46
|2007.11.13 03:00
|delete
|16
|0.23
|0.7082
|0.7114
|0.7076
|47
|2007.11.15 00:00
|sell
|17
|0.24
|0.7142
|0.7190
|0.7136
|48
|2007.11.15 00:00
|sell limit
|18
|0.24
|0.7149
|0.7181
|0.7143
|49
|2007.11.15 00:32
|t/p
|17
|0.24
|0.7136
|0.7190
|0.7136
|20.18
|1220.99
|50
|2007.11.15 01:00
|delete
|18
|0.24
|0.7149
|0.7181
|0.7143
|51
|2007.11.21 00:00
|sell
|19
|0.24
|0.7177
|0.7225
|0.7171
|52
|2007.11.21 00:00
|sell limit
|20
|0.24
|0.7184
|0.7216
|0.7178
|53
|2007.11.21 08:04
|t/p
|19
|0.24
|0.7171
|0.7225
|0.7171
|20.08
|1241.07
|54
|2007.11.21 10:29
|sell
|20
|0.24
|0.7184
|0.7216
|0.7178
|55
|2007.11.22 09:42
|t/p
|20
|0.24
|0.7178
|0.7216
|0.7178
|21.81
|1262.88
|56
|2007.11.26 03:20
|buy
|21
|0.25
|0.7183
|0.7135
|0.7189
|57
|2007.11.26 03:20
|buy limit
|22
|0.25
|0.7176
|0.7144
|0.7182
|58
|2007.11.26 04:00
|modify
|21
|0.25
|0.7183
|0.7136
|0.7192
|59
|2007.11.26 07:32
|buy
|22
|0.25
|0.7176
|0.7144
|0.7182
|60
|2007.11.26 08:25
|t/p
|22
|0.25
|0.7182
|0.7144
|0.7182
|20.89
|1283.77
|61
|2007.11.27 01:00
|modify
|21
|0.25
|0.7183
|0.7137
|0.7195
|62
|2007.11.27 14:32
|t/p
|21
|0.25
|0.7195
|0.7137
|0.7195
|39.69
|1323.46
|63
|2007.12.05 01:00
|sell
|23
|0.26
|0.7170
|0.7218
|0.7164
|64
|2007.12.05 01:00
|sell limit
|24
|0.26
|0.7177
|0.7209
|0.7171
|65
|2007.12.05 01:17
|sell
|24
|0.26
|0.7177
|0.7209
|0.7171
|66
|2007.12.05 08:14
|t/p
|24
|0.26
|0.7171
|0.7209
|0.7171
|21.75
|1345.21
|67
|2007.12.05 10:23
|s/l
|23
|0.26
|0.7218
|0.7218
|0.7164
|-172.90
|1172.31
|68
|2007.12.11 02:03
|buy
|25
|0.26
|0.7185
|0.7137
|0.7191
|69
|2007.12.11 02:03
|buy limit
|26
|0.26
|0.7178
|0.7146
|0.7184
|70
|2007.12.11 02:37
|t/p
|25
|0.26
|0.7191
|0.7137
|0.7191
|21.69
|1194.00
|71
|2007.12.11 03:01
|delete
|26
|0.26
|0.7178
|0.7146
|0.7184
|72
|2007.12.13 02:00
|sell
|27
|0.26
|0.7202
|0.7250
|0.7196
|73
|2007.12.13 02:00
|sell limit
|28
|0.26
|0.7209
|0.7241
|0.7203
|74
|2007.12.13 03:36
|t/p
|27
|0.26
|0.7196
|0.7250
|0.7196
|21.68
|1215.68
|75
|2007.12.13 04:00
|delete
|28
|0.26
|0.7209
|0.7241
|0.7203
|76
|2007.12.14 02:00
|buy
|29
|0.26
|0.7158
|0.7110
|0.7164
|77
|2007.12.14 02:00
|buy limit
|30
|0.26
|0.7151
|0.7119
|0.7157
|78
|2007.12.14 03:01
|modify
|29
|0.26
|0.7158
|0.7111
|0.7167
|79
|2007.12.14 03:24
|t/p
|29
|0.26
|0.7167
|0.7111
|0.7167
|32.65
|1248.33
|80
|2007.12.14 04:00
|delete
|30
|0.26
|0.7151
|0.7119
|0.7157
|81
|2007.12.17 00:00
|buy
|31
|0.26
|0.7145
|0.7097
|0.7151
|82
|2007.12.17 00:00
|buy limit
|32
|0.26
|0.7138
|0.7106
|0.7144
|83
|2007.12.17 00:29
|t/p
|31
|0.26
|0.7151
|0.7097
|0.7151
|21.82
|1270.15
|84
|2007.12.17 01:00
|delete
|32
|0.26
|0.7138
|0.7106
|0.7144
|85
|2007.12.18 03:04
|buy
|33
|0.26
|0.7122
|0.7074
|0.7128
|86
|2007.12.18 03:04
|buy limit
|34
|0.26
|0.7115
|0.7083
|0.7121
|87
|2007.12.18 04:35
|t/p
|33
|0.26
|0.7128
|0.7074
|0.7128
|21.89
|1292.04
|88
|2007.12.19 00:01
|delete
|34
|0.26
|0.7115
|0.7083
|0.7121
|89
|2007.12.19 03:00
|sell
|35
|0.26
|0.7156
|0.7204
|0.7150
|90
|2007.12.19 03:00
|sell limit
|36
|0.26
|0.7163
|0.7195
|0.7157
|91
|2007.12.19 07:37
|sell
|36
|0.26
|0.7163
|0.7195
|0.7157
|92
|2007.12.19 08:05
|t/p
|36
|0.26
|0.7157
|0.7195
|0.7157
|21.80
|1313.84
|93
|2007.12.19 08:26
|t/p
|35
|0.26
|0.7150
|0.7204
|0.7150
|21.82
|1335.66
|94
|2007.12.20 00:00
|sell
|37
|0.26
|0.7201
|0.7249
|0.7195
|95
|2007.12.20 00:00
|sell limit
|38
|0.26
|0.7208
|0.7240
|0.7202
|96
|2007.12.20 08:02
|sell
|38
|0.26
|0.7208
|0.7240
|0.7202
|97
|2007.12.20 09:02
|t/p
|38
|0.26
|0.7202
|0.7240
|0.7202
|21.66
|1357.32
|98
|2007.12.20 10:44
|t/p
|37
|0.26
|0.7195
|0.7249
|0.7195
|21.68
|1379.00
|99
|2007.12.31 03:00
|sell
|39
|0.27
|0.7382
|0.7430
|0.7376
|100
|2007.12.31 03:00
|sell limit
|40
|0.27
|0.7389
|0.7421
|0.7383
|101
|2007.12.31 08:33
|t/p
|39
|0.27
|0.7376
|0.7430
|0.7376
|21.96
|1400.96
|102
|2008.01.02 10:00
|sell
|40
|0.27
|0.7389
|0.7421
|0.7383
|103
|2008.01.02 10:13
|t/p
|40
|0.27
|0.7383
|0.7421
|0.7383
|21.94
|1422.90
|104
|2008.01.03 04:01
|sell
|41
|0.28
|0.7425
|0.7473
|0.7419
|105
|2008.01.03 04:01
|sell limit
|42
|0.28
|0.7432
|0.7464
|0.7426
|106
|2008.01.03 05:32
|t/p
|41
|0.28
|0.7419
|0.7473
|0.7419
|22.64
|1445.54
|107
|2008.01.03 08:37
|sell
|42
|0.28
|0.7432
|0.7464
|0.7426
|108
|2008.01.03 09:07
|t/p
|42
|0.28
|0.7426
|0.7464
|0.7426
|22.62
|1468.16
|109
|2008.01.10 01:13
|sell
|43
|0.29
|0.7491
|0.7539
|0.7485
|110
|2008.01.10 01:13
|sell limit
|44
|0.29
|0.7498
|0.7530
|0.7492
|111
|2008.01.10 02:48
|sell
|44
|0.29
|0.7498
|0.7530
|0.7492
|112
|2008.01.10 10:49
|t/p
|44
|0.29
|0.7492
|0.7530
|0.7492
|23.22
|1491.38
|113
|2008.01.10 11:12
|t/p
|43
|0.29
|0.7485
|0.7539
|0.7485
|23.25
|1514.63
|114
|2008.01.11 00:00
|sell
|45
|0.30
|0.7548
|0.7596
|0.7542
|115
|2008.01.11 00:00
|sell limit
|46
|0.30
|0.7555
|0.7587
|0.7549
|116
|2008.01.11 03:02
|t/p
|45
|0.30
|0.7542
|0.7596
|0.7542
|23.87
|1538.50
|117
|2008.01.11 04:00
|delete
|46
|0.30
|0.7555
|0.7587
|0.7549
|118
|2008.01.15 00:00
|sell
|47
|0.30
|0.7610
|0.7658
|0.7604
|119
|2008.01.15 00:00
|sell limit
|48
|0.30
|0.7617
|0.7649
|0.7611
|120
|2008.01.15 03:46
|t/p
|47
|0.30
|0.7604
|0.7658
|0.7604
|23.67
|1562.17
|121
|2008.01.15 04:00
|delete
|48
|0.30
|0.7617
|0.7649
|0.7611
|122
|2008.01.16 03:00
|buy
|49
|0.31
|0.7554
|0.7506
|0.7560
|123
|2008.01.16 03:00
|buy limit
|50
|0.31
|0.7547
|0.7515
|0.7553
|124
|2008.01.16 04:49
|t/p
|49
|0.31
|0.7560
|0.7506
|0.7560
|24.60
|1586.77
|125
|2008.01.16 09:20
|buy
|50
|0.31
|0.7547
|0.7515
|0.7553
|126
|2008.01.16 09:28
|t/p
|50
|0.31
|0.7553
|0.7515
|0.7553
|24.63
|1611.40
|127
|2008.01.17 00:01
|buy
|51
|0.32
|0.7468
|0.7420
|0.7474
|128
|2008.01.17 00:01
|buy limit
|52
|0.32
|0.7461
|0.7429
|0.7467
|129
|2008.01.17 01:00
|modify
|51
|0.32
|0.7468
|0.7421
|0.7477
|130
|2008.01.17 01:34
|t/p
|51
|0.32
|0.7477
|0.7421
|0.7477
|38.52
|1649.92
|131
|2008.01.17 02:00
|delete
|52
|0.32
|0.7461
|0.7429
|0.7467
|132
|2008.01.17 04:05
|buy
|53
|0.32
|0.7470
|0.7422
|0.7476
|133
|2008.01.17 04:05
|buy limit
|54
|0.32
|0.7463
|0.7431
|0.7469
|134
|2008.01.17 04:25
|buy
|54
|0.32
|0.7463
|0.7431
|0.7469
|135
|2008.01.17 05:03
|t/p
|54
|0.32
|0.7469
|0.7431
|0.7469
|25.71
|1675.63
|136
|2008.01.17 07:57
|t/p
|53
|0.32
|0.7476
|0.7422
|0.7476
|25.68
|1701.31
|137
|2008.01.22 01:00
|buy
|55
|0.34
|0.7432
|0.7384
|0.7438
|138
|2008.01.22 01:00
|buy limit
|56
|0.34
|0.7425
|0.7393
|0.7431
|139
|2008.01.22 02:47
|t/p
|55
|0.34
|0.7438
|0.7384
|0.7438
|27.43
|1728.74
|140
|2008.01.22 03:00
|delete
|56
|0.34
|0.7425
|0.7393
|0.7431
|141
|2008.01.23 00:01
|sell
|57
|0.34
|0.7471
|0.7519
|0.7465
|142
|2008.01.23 00:01
|sell limit
|58
|0.34
|0.7478
|0.7510
|0.7472
|143
|2008.01.23 00:50
|t/p
|57
|0.34
|0.7465
|0.7519
|0.7465
|27.33
|1756.07
|144
|2008.01.23 01:00
|sell
|59
|0.35
|0.7468
|0.7516
|0.7462
|145
|2008.01.23 01:00
|sell limit
|60
|0.35
|0.7475
|0.7507
|0.7469
|146
|2008.01.23 01:16
|t/p
|59
|0.35
|0.7462
|0.7516
|0.7462
|28.14
|1784.21
|147
|2008.01.23 02:00
|delete
|60
|0.35
|0.7475
|0.7507
|0.7469
|148
|2008.01.23 03:00
|sell
|61
|0.35
|0.7464
|0.7512
|0.7458
|149
|2008.01.23 03:00
|sell limit
|62
|0.35
|0.7471
|0.7503
|0.7465
|150
|2008.01.23 04:31
|sell
|62
|0.35
|0.7471
|0.7503
|0.7465
|151
|2008.01.23 05:38
|sell
|58
|0.34
|0.7478
|0.7510
|0.7472
|152
|2008.01.23 08:09
|t/p
|58
|0.34
|0.7472
|0.7510
|0.7472
|27.30
|1811.51
|153
|2008.01.23 08:33
|t/p
|62
|0.35
|0.7465
|0.7503
|0.7465
|28.13
|1839.64
|154
|2008.01.23 08:47
|t/p
|61
|0.35
|0.7458
|0.7512
|0.7458
|28.16
|1867.80
|155
|2008.01.28 00:02
|buy
|63
|0.37
|0.7405
|0.7357
|0.7411
|156
|2008.01.28 00:02
|buy limit
|64
|0.37
|0.7398
|0.7366
|0.7404
|157
|2008.01.28 00:55
|buy
|64
|0.37
|0.7398
|0.7366
|0.7404
|158
|2008.01.28 01:02
|t/p
|64
|0.37
|0.7404
|0.7366
|0.7404
|29.98
|1897.78
|159
|2008.01.28 01:07
|t/p
|63
|0.37
|0.7411
|0.7357
|0.7411
|29.96
|1927.74
|160
|2008.01.30 01:00
|buy
|65
|0.38
|0.7424
|0.7376
|0.7430
|161
|2008.01.30 01:00
|buy limit
|66
|0.38
|0.7417
|0.7385
|0.7423
|162
|2008.01.30 02:12
|buy
|66
|0.38
|0.7417
|0.7385
|0.7423
|163
|2008.01.30 06:12
|t/p
|66
|0.38
|0.7423
|0.7385
|0.7423
|30.72
|1958.46
|164
|2008.01.30 07:34
|t/p
|65
|0.38
|0.7430
|0.7376
|0.7430
|30.69
|1989.15
|165
|2008.01.31 00:00
|sell
|67
|0.39
|0.7473
|0.7521
|0.7467
|166
|2008.01.31 00:00
|sell limit
|68
|0.39
|0.7480
|0.7512
|0.7474
|167
|2008.01.31 04:44
|sell
|68
|0.39
|0.7480
|0.7512
|0.7474
|168
|2008.01.31 05:58
|t/p
|68
|0.39
|0.7474
|0.7512
|0.7474
|31.31
|2020.46
|169
|2008.01.31 09:37
|t/p
|67
|0.39
|0.7467
|0.7521
|0.7467
|31.34
|2051.80
|170
|2008.02.04 00:00
|sell
|69
|0.41
|0.7533
|0.7581
|0.7527
|171
|2008.02.04 00:00
|sell limit
|70
|0.41
|0.7540
|0.7572
|0.7534
|172
|2008.02.04 02:57
|t/p
|69
|0.41
|0.7527
|0.7581
|0.7527
|32.68
|2084.48
|173
|2008.02.04 03:00
|delete
|70
|0.41
|0.7540
|0.7572
|0.7534
|174
|2008.02.06 01:00
|buy
|71
|0.41
|0.7450
|0.7402
|0.7456
|175
|2008.02.06 01:00
|buy limit
|72
|0.41
|0.7443
|0.7411
|0.7449
|176
|2008.02.06 02:43
|buy
|72
|0.41
|0.7443
|0.7411
|0.7449
|177
|2008.02.06 04:18
|t/p
|72
|0.41
|0.7449
|0.7411
|0.7449
|33.02
|2117.50
|178
|2008.02.06 06:59
|t/p
|71
|0.41
|0.7456
|0.7402
|0.7456
|32.99
|2150.49
|179
|2008.02.08 01:02
|buy
|73
|0.43
|0.7453
|0.7405
|0.7459
|180
|2008.02.08 01:02
|buy limit
|74
|0.43
|0.7446
|0.7414
|0.7452
|181
|2008.02.08 04:23
|modify
|73
|0.43
|0.7453
|0.7406
|0.7462
|182
|2008.02.08 08:21
|buy
|74
|0.43
|0.7446
|0.7414
|0.7452
|183
|2008.02.08 08:34
|t/p
|74
|0.43
|0.7452
|0.7414
|0.7452
|34.62
|2185.11
|184
|2008.02.08 19:53
|t/p
|73
|0.43
|0.7462
|0.7406
|0.7462
|51.86
|2236.97
|185
|2008.02.11 02:00
|sell
|75
|0.44
|0.7466
|0.7514
|0.7460
|186
|2008.02.11 02:00
|sell limit
|76
|0.44
|0.7473
|0.7505
|0.7467
|187
|2008.02.11 02:22
|t/p
|75
|0.44
|0.7460
|0.7514
|0.7460
|35.39
|2272.36
|188
|2008.02.11 03:01
|delete
|76
|0.44
|0.7473
|0.7505
|0.7467
|189
|2008.02.12 01:00
|buy
|77
|0.45
|0.7440
|0.7392
|0.7446
|190
|2008.02.12 01:00
|buy limit
|78
|0.45
|0.7433
|0.7401
|0.7439
|191
|2008.02.12 07:38
|t/p
|77
|0.45
|0.7446
|0.7392
|0.7446
|36.26
|2308.62
|192
|2008.02.12 09:25
|buy
|78
|0.45
|0.7433
|0.7401
|0.7439
|193
|2008.02.12 09:38
|t/p
|78
|0.45
|0.7439
|0.7401
|0.7439
|36.30
|2344.92
|194
|2008.02.14 01:01
|buy
|79
|0.46
|0.7421
|0.7373
|0.7427
|195
|2008.02.14 01:01
|buy limit
|80
|0.46
|0.7414
|0.7382
|0.7420
|196
|2008.02.14 03:02
|modify
|79
|0.46
|0.7421
|0.7374
|0.7430
|197
|2008.02.14 04:00
|modify
|79
|0.46
|0.7421
|0.7375
|0.7433
|198
|2008.02.14 08:03
|buy
|80
|0.46
|0.7414
|0.7382
|0.7420
|199
|2008.02.14 09:01
|t/p
|80
|0.46
|0.7420
|0.7382
|0.7420
|37.20
|2382.12
|200
|2008.02.14 20:06
|t/p
|79
|0.46
|0.7433
|0.7375
|0.7433
|74.26
|2456.38
|201
|2008.02.15 00:00
|sell
|81
|0.49
|0.7437
|0.7485
|0.7431
|202
|2008.02.15 00:00
|sell limit
|82
|0.49
|0.7444
|0.7476
|0.7438
|203
|2008.02.15 06:24
|t/p
|81
|0.49
|0.7431
|0.7485
|0.7431
|39.56
|2495.94
|204
|2008.02.15 08:49
|sell
|82
|0.49
|0.7444
|0.7476
|0.7438
|205
|2008.02.15 11:10
|s/l
|82
|0.49
|0.7476
|0.7476
|0.7438
|-209.74
|2286.20
|206
|2008.02.18 00:01
|sell
|83
|0.49
|0.7496
|0.7544
|0.7490
|207
|2008.02.18 00:01
|sell limit
|84
|0.49
|0.7503
|0.7535
|0.7497
|208
|2008.02.18 01:05
|t/p
|83
|0.49
|0.7490
|0.7544
|0.7490
|39.25
|2325.45
|209
|2008.02.18 02:00
|delete
|84
|0.49
|0.7503
|0.7535
|0.7497
|210
|2008.02.18 03:02
|sell
|85
|0.49
|0.7488
|0.7536
|0.7482
|211
|2008.02.18 03:02
|sell limit
|86
|0.49
|0.7495
|0.7527
|0.7489
|212
|2008.02.18 05:51
|t/p
|85
|0.49
|0.7482
|0.7536
|0.7482
|39.29
|2364.74
|213
|2008.02.18 08:00
|sell
|86
|0.49
|0.7495
|0.7527
|0.7489
|214
|2008.02.19 02:59
|s/l
|86
|0.49
|0.7527
|0.7527
|0.7489
|-207.13
|2157.61
|215
|2008.02.22 02:03
|buy
|87
|0.49
|0.7541
|0.7493
|0.7547
|216
|2008.02.22 02:03
|buy limit
|88
|0.49
|0.7534
|0.7502
|0.7540
|217
|2008.02.22 02:48
|buy
|88
|0.49
|0.7534
|0.7502
|0.7540
|218
|2008.02.22 08:03
|t/p
|88
|0.49
|0.7540
|0.7502
|0.7540
|38.99
|2196.60
|219
|2008.02.22 10:19
|t/p
|87
|0.49
|0.7547
|0.7493
|0.7547
|38.96
|2235.56
|220
|2008.02.27 00:00
|sell
|89
|0.49
|0.7549
|0.7597
|0.7543
|221
|2008.02.27 00:00
|sell limit
|90
|0.49
|0.7556
|0.7588
|0.7550
|222
|2008.02.27 08:59
|t/p
|89
|0.49
|0.7543
|0.7597
|0.7543
|38.98
|2274.54
|223
|2008.02.27 09:59
|sell
|90
|0.49
|0.7556
|0.7588
|0.7550
|224
|2008.02.27 15:36
|s/l
|90
|0.49
|0.7588
|0.7588
|0.7550
|-206.64
|2067.90
|225
|2008.03.03 00:03
|sell
|91
|0.49
|0.7658
|0.7706
|0.7652
|226
|2008.03.03 00:03
|sell limit
|92
|0.49
|0.7665
|0.7697
|0.7659
|227
|2008.03.03 00:17
|t/p
|91
|0.49
|0.7652
|0.7706
|0.7652
|38.42
|2106.32
|228
|2008.03.03 01:00
|sell
|93
|0.49
|0.7660
|0.7708
|0.7654
|229
|2008.03.03 01:00
|sell limit
|94
|0.49
|0.7667
|0.7699
|0.7661
|230
|2008.03.03 01:10
|t/p
|93
|0.49
|0.7654
|0.7708
|0.7654
|38.41
|2144.73
|231
|2008.03.03 02:00
|delete
|94
|0.49
|0.7667
|0.7699
|0.7661
|232
|2008.03.03 03:00
|delete
|92
|0.49
|0.7665
|0.7697
|0.7659
|233
|2008.03.06 02:00
|sell
|95
|0.49
|0.7675
|0.7723
|0.7669
|234
|2008.03.06 02:00
|sell limit
|96
|0.49
|0.7682
|0.7714
|0.7676
|235
|2008.03.06 07:37
|sell
|96
|0.49
|0.7682
|0.7714
|0.7676
|236
|2008.03.06 08:04
|t/p
|96
|0.49
|0.7676
|0.7714
|0.7676
|38.30
|2183.03
|237
|2008.03.06 13:04
|t/p
|95
|0.49
|0.7669
|0.7723
|0.7669
|38.34
|2221.37
|238
|2008.03.07 01:01
|buy
|97
|0.49
|0.7648
|0.7600
|0.7654
|239
|2008.03.07 01:01
|buy limit
|98
|0.49
|0.7641
|0.7609
|0.7647
|240
|2008.03.07 03:00
|modify
|97
|0.49
|0.7648
|0.7601
|0.7657
|241
|2008.03.07 08:45
|buy
|98
|0.49
|0.7641
|0.7609
|0.7647
|242
|2008.03.07 09:04
|t/p
|98
|0.49
|0.7647
|0.7609
|0.7647
|38.45
|2259.82
|243
|2008.03.07 12:02
|t/p
|97
|0.49
|0.7657
|0.7601
|0.7657
|57.59
|2317.41
|244
|2008.03.10 02:08
|buy
|99
|0.49
|0.7617
|0.7569
|0.7623
|245
|2008.03.10 02:08
|buy limit
|100
|0.49
|0.7610
|0.7578
|0.7616
|246
|2008.03.10 04:00
|modify
|99
|0.49
|0.7617
|0.7570
|0.7626
|247
|2008.03.10 07:51
|t/p
|99
|0.49
|0.7626
|0.7570
|0.7626
|57.83
|2375.24
|248
|2008.03.10 11:23
|buy
|100
|0.49
|0.7610
|0.7578
|0.7616
|249
|2008.03.10 15:34
|t/p
|100
|0.49
|0.7616
|0.7578
|0.7616
|38.60
|2413.84
|250
|2008.03.11 00:00
|sell
|101
|0.49
|0.7642
|0.7690
|0.7636
|251
|2008.03.11 00:00
|sell limit
|102
|0.49
|0.7649
|0.7681
|0.7643
|252
|2008.03.11 01:51
|t/p
|101
|0.49
|0.7636
|0.7690
|0.7636
|38.50
|2452.34
|253
|2008.03.11 02:00
|delete
|102
|0.49
|0.7649
|0.7681
|0.7643
|254
|2008.03.11 03:00
|sell
|103
|0.49
|0.7647
|0.7695
|0.7641
|255
|2008.03.11 03:00
|sell limit
|104
|0.49
|0.7654
|0.7686
|0.7648
|256
|2008.03.11 03:35
|sell
|104
|0.49
|0.7654
|0.7686
|0.7648
|257
|2008.03.11 07:12
|t/p
|104
|0.49
|0.7648
|0.7686
|0.7648
|38.44
|2490.78
|258
|2008.03.11 09:18
|t/p
|103
|0.49
|0.7641
|0.7695
|0.7641
|38.48
|2529.26
|259
|2008.03.14 01:01
|sell
|105
|0.50
|0.7690
|0.7738
|0.7684
|260
|2008.03.14 01:01
|sell limit
|106
|0.50
|0.7697
|0.7729
|0.7691
|261
|2008.03.14 01:24
|t/p
|105
|0.50
|0.7684
|0.7738
|0.7684
|39.04
|2568.30
|262
|2008.03.14 02:00
|delete
|106
|0.50
|0.7697
|0.7729
|0.7691
|263
|2008.03.19 03:00
|buy
|107
|0.51
|0.7795
|0.7747
|0.7801
|264
|2008.03.19 03:00
|buy limit
|108
|0.51
|0.7788
|0.7756
|0.7794
|265
|2008.03.19 05:15
|t/p
|107
|0.51
|0.7801
|0.7747
|0.7801
|39.23
|2607.53
|266
|2008.03.20 00:03
|delete
|108
|0.51
|0.7788
|0.7756
|0.7794
|267
|2008.03.20 01:00
|sell
|109
|0.52
|0.7884
|0.7932
|0.7878
|268
|2008.03.20 01:00
|sell limit
|110
|0.52
|0.7891
|0.7923
|0.7885
|269
|2008.03.20 01:08
|t/p
|109
|0.52
|0.7878
|0.7932
|0.7878
|39.61
|2647.14
|270
|2008.03.20 02:00
|delete
|110
|0.52
|0.7891
|0.7923
|0.7885
|271
|2008.03.20 04:00
|sell
|111
|0.52
|0.7873
|0.7921
|0.7867
|272
|2008.03.20 04:00
|sell limit
|112
|0.52
|0.7880
|0.7912
|0.7874
|273
|2008.03.20 06:25
|t/p
|111
|0.52
|0.7867
|0.7921
|0.7867
|39.66
|2686.80
|274
|2008.03.21 00:03
|delete
|112
|0.52
|0.7880
|0.7912
|0.7874
|275
|2008.03.21 02:00
|buy
|113
|0.53
|0.7773
|0.7725
|0.7779
|276
|2008.03.21 02:00
|buy limit
|114
|0.53
|0.7766
|0.7734
|0.7772
|277
|2008.03.21 04:00
|modify
|113
|0.53
|0.7773
|0.7726
|0.7782
|278
|2008.03.21 07:33
|t/p
|113
|0.53
|0.7782
|0.7726
|0.7782
|61.30
|2748.10
|279
|2008.03.24 00:01
|delete
|114
|0.53
|0.7766
|0.7734
|0.7772
|280
|2008.03.25 04:00
|sell
|115
|0.54
|0.7806
|0.7854
|0.7800
|281
|2008.03.25 04:00
|sell limit
|116
|0.54
|0.7813
|0.7845
|0.7807
|282
|2008.03.25 04:58
|sell
|116
|0.54
|0.7813
|0.7845
|0.7807
|283
|2008.03.25 05:04
|t/p
|116
|0.54
|0.7807
|0.7845
|0.7807
|41.50
|2789.60
|284
|2008.03.25 08:05
|t/p
|115
|0.54
|0.7800
|0.7854
|0.7800
|41.54
|2831.14
|285
|2008.03.27 03:00
|sell
|117
|0.56
|0.7884
|0.7932
|0.7878
|286
|2008.03.27 03:00
|sell limit
|118
|0.56
|0.7891
|0.7923
|0.7885
|287
|2008.03.27 03:31
|t/p
|117
|0.56
|0.7878
|0.7932
|0.7878
|42.65
|2873.79
|288
|2008.03.27 04:00
|delete
|118
|0.56
|0.7891
|0.7923
|0.7885
|289
|2008.03.31 00:00
|sell
|119
|0.57
|0.7920
|0.7968
|0.7914
|290
|2008.03.31 00:00
|sell limit
|120
|0.57
|0.7927
|0.7959
|0.7921
|291
|2008.03.31 00:36
|sell
|120
|0.57
|0.7927
|0.7959
|0.7921
|292
|2008.03.31 00:46
|t/p
|120
|0.57
|0.7921
|0.7959
|0.7921
|43.18
|2916.97
|293
|2008.03.31 01:56
|t/p
|119
|0.57
|0.7914
|0.7968
|0.7914
|43.21
|2960.18
|294
|2008.04.02 01:00
|buy
|121
|0.59
|0.7896
|0.7848
|0.7902
|295
|2008.04.02 01:00
|buy limit
|122
|0.59
|0.7889
|0.7857
|0.7895
|296
|2008.04.02 01:38
|buy
|122
|0.59
|0.7889
|0.7857
|0.7895
|297
|2008.04.02 07:46
|s/l
|122
|0.59
|0.7857
|0.7857
|0.7895
|-240.30
|2719.88
|298
|2008.04.03 10:31
|t/p
|121
|0.59
|0.7902
|0.7848
|0.7902
|30.61
|2750.48
|299
|2008.04.04 03:00
|buy
|123
|0.59
|0.7848
|0.7800
|0.7854
|300
|2008.04.04 03:00
|buy limit
|124
|0.59
|0.7841
|0.7809
|0.7847
|301
|2008.04.04 04:17
|t/p
|123
|0.59
|0.7854
|0.7800
|0.7854
|45.07
|2795.55
|302
|2008.04.07 00:01
|delete
|124
|0.59
|0.7841
|0.7809
|0.7847
|303
|2008.04.07 02:00
|sell
|125
|0.59
|0.7891
|0.7939
|0.7885
|304
|2008.04.07 02:00
|sell limit
|126
|0.59
|0.7898
|0.7930
|0.7892
|305
|2008.04.07 02:16
|t/p
|125
|0.59
|0.7885
|0.7939
|0.7885
|44.90
|2840.45
|306
|2008.04.07 03:00
|delete
|126
|0.59
|0.7898
|0.7930
|0.7892
|307
|2008.04.08 03:00
|sell
|127
|0.59
|0.7926
|0.7974
|0.7920
|308
|2008.04.08 03:00
|sell limit
|128
|0.59
|0.7933
|0.7965
|0.7927
|309
|2008.04.08 05:33
|t/p
|127
|0.59
|0.7920
|0.7974
|0.7920
|44.70
|2885.15
|310
|2008.04.08 08:39
|sell
|128
|0.59
|0.7933
|0.7965
|0.7927
|311
|2008.04.08 09:18
|s/l
|128
|0.59
|0.7965
|0.7965
|0.7927
|-237.04
|2648.11
|312
|2008.04.09 03:00
|sell
|129
|0.59
|0.7984
|0.8032
|0.7978
|313
|2008.04.09 03:00
|sell limit
|130
|0.59
|0.7991
|0.8023
|0.7985
|314
|2008.04.09 06:20
|sell
|130
|0.59
|0.7991
|0.8023
|0.7985
|315
|2008.04.09 07:03
|t/p
|130
|0.59
|0.7985
|0.8023
|0.7985
|44.33
|2692.44
|316
|2008.04.09 10:30
|t/p
|129
|0.59
|0.7978
|0.8032
|0.7978
|44.37
|2736.81
|317
|2008.04.11 04:01
|buy
|131
|0.59
|0.7981
|0.7933
|0.7987
|318
|2008.04.11 04:01
|buy limit
|132
|0.59
|0.7974
|0.7942
|0.7980
|319
|2008.04.11 05:14
|t/p
|131
|0.59
|0.7987
|0.7933
|0.7987
|44.32
|2781.13
|320
|2008.04.14 00:01
|buy
|133
|0.59
|0.7990
|0.7942
|0.7996
|321
|2008.04.14 00:01
|buy limit
|134
|0.59
|0.7983
|0.7951
|0.7989
|322
|2008.04.14 00:08
|buy
|134
|0.59
|0.7983
|0.7951
|0.7989
|323
|2008.04.14 00:59
|t/p
|134
|0.59
|0.7989
|0.7951
|0.7989
|44.31
|2825.44
|324
|2008.04.14 02:24
|buy
|132
|0.59
|0.7974
|0.7942
|0.7980
|325
|2008.04.14 03:00
|modify
|132
|0.59
|0.7974
|0.7943
|0.7983
|326
|2008.04.14 07:48
|t/p
|132
|0.59
|0.7983
|0.7943
|0.7983
|66.52
|2891.96
|327
|2008.04.14 08:53
|t/p
|133
|0.59
|0.7996
|0.7942
|0.7996
|44.27
|2936.23
|328
|2008.04.17 01:00
|sell
|135
|0.59
|0.8092
|0.8140
|0.8086
|329
|2008.04.17 01:00
|sell limit
|136
|0.59
|0.8099
|0.8131
|0.8093
|330
|2008.04.17 01:59
|t/p
|135
|0.59
|0.8086
|0.8140
|0.8086
|43.78
|2980.01
|331
|2008.04.17 02:00
|delete
|136
|0.59
|0.8099
|0.8131
|0.8093
|332
|2008.04.22 00:00
|sell
|137
|0.59
|0.8038
|0.8086
|0.8032
|333
|2008.04.22 00:00
|sell limit
|138
|0.59
|0.8045
|0.8077
|0.8039
|334
|2008.04.22 00:50
|t/p
|137
|0.59
|0.8032
|0.8086
|0.8032
|44.07
|3024.08
|335
|2008.04.22 01:00
|delete
|138
|0.59
|0.8045
|0.8077
|0.8039
|336
|2008.04.22 04:00
|sell
|139
|0.60
|0.8032
|0.8080
|0.8026
|337
|2008.04.22 04:00
|sell limit
|140
|0.60
|0.8039
|0.8071
|0.8033
|338
|2008.04.22 04:05
|sell
|140
|0.60
|0.8039
|0.8071
|0.8033
|339
|2008.04.22 05:15
|t/p
|140
|0.60
|0.8033
|0.8071
|0.8033
|44.82
|3068.90
|340
|2008.04.22 06:05
|t/p
|139
|0.60
|0.8026
|0.8080
|0.8026
|44.86
|3113.76
|341
|2008.04.24 00:00
|sell
|141
|0.62
|0.8025
|0.8073
|0.8019
|342
|2008.04.24 00:00
|sell limit
|142
|0.62
|0.8032
|0.8064
|0.8026
|343
|2008.04.24 03:05
|t/p
|141
|0.62
|0.8019
|0.8073
|0.8019
|46.39
|3160.15
|344
|2008.04.24 04:00
|delete
|142
|0.62
|0.8032
|0.8064
|0.8026
|345
|2008.04.25 02:00
|buy
|143
|0.63
|0.7947
|0.7899
|0.7953
|346
|2008.04.25 02:00
|buy limit
|144
|0.63
|0.7940
|0.7908
|0.7946
|347
|2008.04.25 04:26
|t/p
|143
|0.63
|0.7953
|0.7899
|0.7953
|47.53
|3207.68
|348
|2008.04.25 06:42
|buy
|144
|0.63
|0.7940
|0.7908
|0.7946
|349
|2008.04.25 07:10
|t/p
|144
|0.63
|0.7946
|0.7908
|0.7946
|47.57
|3255.25
|350
|2008.04.30 01:00
|sell
|145
|0.65
|0.7912
|0.7960
|0.7906
|351
|2008.04.30 01:00
|sell limit
|146
|0.65
|0.7919
|0.7951
|0.7913
|352
|2008.04.30 02:03
|sell
|146
|0.65
|0.7919
|0.7951
|0.7913
|353
|2008.04.30 02:46
|t/p
|146
|0.65
|0.7913
|0.7951
|0.7913
|49.29
|3304.54
|354
|2008.04.30 10:35
|t/p
|145
|0.65
|0.7906
|0.7960
|0.7906
|49.33
|3353.87
|355
|2008.05.02 03:00
|buy
|147
|0.67
|0.7819
|0.7771
|0.7825
|356
|2008.05.02 03:00
|buy limit
|148
|0.67
|0.7812
|0.7780
|0.7818
|357
|2008.05.02 04:01
|modify
|147
|0.67
|0.7819
|0.7772
|0.7828
|358
|2008.05.02 06:35
|t/p
|147
|0.67
|0.7828
|0.7772
|0.7828
|77.03
|3430.90
|359
|2008.05.02 09:22
|buy
|148
|0.67
|0.7812
|0.7780
|0.7818
|360
|2008.05.02 12:23
|s/l
|148
|0.67
|0.7780
|0.7780
|0.7818
|-275.62
|3155.28
|361
|2008.05.06 00:35
|sell
|149
|0.67
|0.7857
|0.7905
|0.7851
|362
|2008.05.06 00:35
|sell limit
|150
|0.67
|0.7864
|0.7896
|0.7858
|363
|2008.05.06 03:14
|sell
|150
|0.67
|0.7864
|0.7896
|0.7858
|364
|2008.05.06 08:14
|t/p
|150
|0.67
|0.7858
|0.7896
|0.7858
|51.16
|3206.44
|365
|2008.05.06 09:36
|t/p
|149
|0.67
|0.7851
|0.7905
|0.7851
|51.20
|3257.64
|366
|2008.05.08 02:00
|buy
|151
|0.67
|0.7867
|0.7819
|0.7873
|367
|2008.05.08 02:00
|buy limit
|152
|0.67
|0.7860
|0.7828
|0.7866
|368
|2008.05.08 02:57
|buy
|152
|0.67
|0.7860
|0.7828
|0.7866
|369
|2008.05.08 10:51
|s/l
|152
|0.67
|0.7828
|0.7828
|0.7866
|-273.89
|2983.75
|370
|2008.05.08 15:45
|t/p
|151
|0.67
|0.7873
|0.7819
|0.7873
|51.06
|3034.81
|371
|2008.05.16 00:00
|buy
|153
|0.67
|0.7930
|0.7882
|0.7936
|372
|2008.05.16 00:00
|buy limit
|154
|0.67
|0.7923
|0.7891
|0.7929
|373
|2008.05.16 00:45
|t/p
|153
|0.67
|0.7936
|0.7882
|0.7936
|50.65
|3085.46
|374
|2008.05.16 01:00
|delete
|154
|0.67
|0.7923
|0.7891
|0.7929
|375
|2008.05.23 03:00
|buy
|155
|0.67
|0.7946
|0.7898
|0.7952
|376
|2008.05.23 03:00
|buy limit
|156
|0.67
|0.7939
|0.7907
|0.7945
|377
|2008.05.23 04:01
|modify
|155
|0.67
|0.7946
|0.7899
|0.7955
|378
|2008.05.23 08:30
|buy
|156
|0.67
|0.7939
|0.7907
|0.7945
|379
|2008.05.23 08:53
|t/p
|156
|0.67
|0.7945
|0.7907
|0.7945
|50.60
|3136.06
|380
|2008.05.23 10:59
|t/p
|155
|0.67
|0.7955
|0.7899
|0.7955
|75.80
|3211.86
|381
|2008.05.27 03:00
|sell
|157
|0.67
|0.7970
|0.8018
|0.7964
|382
|2008.05.27 03:00
|sell limit
|158
|0.67
|0.7977
|0.8009
|0.7971
|383
|2008.05.27 04:08
|t/p
|157
|0.67
|0.7964
|0.8018
|0.7964
|50.48
|3262.34
|384
|2008.05.27 08:07
|sell
|158
|0.67
|0.7977
|0.8009
|0.7971
|385
|2008.05.27 08:26
|t/p
|158
|0.67
|0.7971
|0.8009
|0.7971
|50.43
|3312.77
|386
|2008.05.28 00:01
|buy
|159
|0.67
|0.7939
|0.7891
|0.7945
|387
|2008.05.28 00:01
|buy limit
|160
|0.67
|0.7932
|0.7900
|0.7938
|388
|2008.05.28 01:00
|modify
|159
|0.67
|0.7939
|0.7892
|0.7948
|389
|2008.05.28 02:00
|modify
|159
|0.67
|0.7939
|0.7893
|0.7951
|390
|2008.05.28 04:00
|modify
|159
|0.67
|0.7939
|0.7894
|0.7954
|391
|2008.05.28 08:18
|t/p
|159
|0.67
|0.7954
|0.7894
|0.7954
|126.35
|3439.12
|392
|2008.05.28 11:12
|buy
|160
|0.67
|0.7932
|0.7900
|0.7938
|393
|2008.05.28 12:11
|t/p
|160
|0.67
|0.7938
|0.7900
|0.7938
|50.64
|3489.76
|394
|2008.05.29 02:00
|buy
|161
|0.69
|0.7902
|0.7854
|0.7908
|395
|2008.05.29 02:00
|buy limit
|162
|0.69
|0.7895
|0.7863
|0.7901
|396
|2008.05.29 04:00
|modify
|161
|0.69
|0.7902
|0.7855
|0.7911
|397
|2008.05.29 07:58
|t/p
|161
|0.69
|0.7911
|0.7855
|0.7911
|78.50
|3568.26
|398
|2008.05.29 10:33
|buy
|162
|0.69
|0.7895
|0.7863
|0.7901
|399
|2008.05.29 15:00
|s/l
|162
|0.69
|0.7863
|0.7863
|0.7901
|-280.81
|3287.45
|400
|2008.06.02 01:01
|sell
|163
|0.69
|0.7882
|0.7930
|0.7876
|401
|2008.06.02 01:01
|sell limit
|164
|0.69
|0.7889
|0.7921
|0.7883
|402
|2008.06.02 02:22
|t/p
|163
|0.69
|0.7876
|0.7930
|0.7876
|52.56
|3340.01
|403
|2008.06.02 03:00
|delete
|164
|0.69
|0.7889
|0.7921
|0.7883
|404
|2008.06.03 01:01
|sell
|165
|0.69
|0.7907
|0.7955
|0.7901
|405
|2008.06.03 01:01
|sell limit
|166
|0.69
|0.7914
|0.7946
|0.7908
|406
|2008.06.03 06:48
|sell
|166
|0.69
|0.7914
|0.7946
|0.7908
|407
|2008.06.03 14:09
|t/p
|166
|0.69
|0.7908
|0.7946
|0.7908
|52.35
|3392.36
|408
|2008.06.03 15:00
|t/p
|165
|0.69
|0.7901
|0.7955
|0.7901
|52.40
|3444.76
|409
|2008.06.04 00:00
|buy
|167
|0.69
|0.7870
|0.7822
|0.7876
|410
|2008.06.04 00:00
|buy limit
|168
|0.69
|0.7863
|0.7831
|0.7869
|411
|2008.06.04 01:00
|modify
|167
|0.69
|0.7870
|0.7823
|0.7879
|412
|2008.06.04 02:01
|modify
|167
|0.69
|0.7870
|0.7824
|0.7882
|413
|2008.06.04 08:05
|t/p
|167
|0.69
|0.7882
|0.7824
|0.7882
|105.05
|3549.81
|414
|2008.06.05 00:00
|delete
|168
|0.69
|0.7863
|0.7831
|0.7869
|415
|2008.06.06 02:00
|sell
|169
|0.70
|0.7961
|0.8009
|0.7955
|416
|2008.06.06 02:00
|sell limit
|170
|0.70
|0.7968
|0.8000
|0.7962
|417
|2008.06.06 05:41
|t/p
|169
|0.70
|0.7955
|0.8009
|0.7955
|52.80
|3602.61
|418
|2008.06.06 07:45
|sell
|170
|0.70
|0.7968
|0.8000
|0.7962
|419
|2008.06.06 08:03
|t/p
|170
|0.70
|0.7962
|0.8000
|0.7962
|52.75
|3655.36
|420
|2008.06.10 03:00
|buy
|171
|0.73
|0.7898
|0.7850
|0.7904
|421
|2008.06.10 03:00
|buy limit
|172
|0.73
|0.7891
|0.7859
|0.7897
|422
|2008.06.10 03:19
|t/p
|171
|0.73
|0.7904
|0.7850
|0.7904
|55.41
|3710.77
|423
|2008.06.10 04:00
|buy
|173
|0.74
|0.7908
|0.7860
|0.7914
|424
|2008.06.10 04:00
|buy limit
|174
|0.74
|0.7901
|0.7869
|0.7907
|425
|2008.06.10 04:35
|buy
|174
|0.74
|0.7901
|0.7869
|0.7907
|426
|2008.06.10 05:02
|t/p
|174
|0.74
|0.7907
|0.7869
|0.7907
|56.15
|3766.92
|427
|2008.06.10 06:48
|t/p
|173
|0.74
|0.7914
|0.7860
|0.7914
|56.10
|3823.02
|428
|2008.06.11 00:00
|delete
|172
|0.73
|0.7891
|0.7859
|0.7897
|429
|2008.06.13 00:03
|sell
|175
|0.76
|0.7942
|0.7990
|0.7936
|430
|2008.06.13 00:03
|sell limit
|176
|0.76
|0.7949
|0.7981
|0.7943
|431
|2008.06.13 01:34
|t/p
|175
|0.76
|0.7936
|0.7990
|0.7936
|57.46
|3880.48
|432
|2008.06.13 02:00
|delete
|176
|0.76
|0.7949
|0.7981
|0.7943
|433
|2008.06.16 02:00
|buy
|177
|0.77
|0.7897
|0.7849
|0.7903
|434
|2008.06.16 02:00
|buy limit
|178
|0.77
|0.7890
|0.7858
|0.7896
|435
|2008.06.16 03:53
|buy
|178
|0.77
|0.7890
|0.7858
|0.7896
|436
|2008.06.16 04:32
|t/p
|178
|0.77
|0.7896
|0.7858
|0.7896
|58.51
|3938.99
|437
|2008.06.17 10:41
|t/p
|177
|0.77
|0.7903
|0.7849
|0.7903
|52.29
|3991.28
|438
|2008.06.18 03:00
|sell
|179
|0.79
|0.7930
|0.7978
|0.7924
|439
|2008.06.18 03:00
|sell limit
|180
|0.79
|0.7937
|0.7969
|0.7931
|440
|2008.06.18 04:10
|sell
|180
|0.79
|0.7937
|0.7969
|0.7931
|441
|2008.06.18 04:54
|t/p
|180
|0.79
|0.7931
|0.7969
|0.7931
|59.77
|4051.05
|442
|2008.06.18 15:30
|t/p
|179
|0.79
|0.7924
|0.7978
|0.7924
|59.82
|4110.87
|443
|2008.06.19 04:00
|sell
|181
|0.82
|0.7944
|0.7992
|0.7938
|444
|2008.06.19 04:00
|sell limit
|182
|0.82
|0.7951
|0.7983
|0.7945
|445
|2008.06.19 06:05
|t/p
|181
|0.82
|0.7938
|0.7992
|0.7938
|61.99
|4172.86
|446
|2008.06.20 00:08
|buy
|183
|0.83
|0.7861
|0.7813
|0.7867
|447
|2008.06.20 00:08
|buy limit
|184
|0.83
|0.7854
|0.7822
|0.7860
|448
|2008.06.20 03:28
|t/p
|183
|0.83
|0.7867
|0.7813
|0.7867
|63.30
|4236.16
|449
|2008.06.20 04:00
|delete
|184
|0.83
|0.7854
|0.7822
|0.7860
|450
|2008.06.20 04:00
|delete
|182
|0.82
|0.7951
|0.7983
|0.7945
|451
|2008.06.23 00:00
|sell
|185
|0.84
|0.7911
|0.7959
|0.7905
|452
|2008.06.23 00:00
|sell limit
|186
|0.84
|0.7918
|0.7950
|0.7912
|453
|2008.06.23 00:53
|t/p
|185
|0.84
|0.7905
|0.7959
|0.7905
|63.76
|4299.92
|454
|2008.06.23 01:00
|delete
|186
|0.84
|0.7918
|0.7950
|0.7912
|455
|2008.06.23 03:00
|sell
|187
|0.85
|0.7906
|0.7954
|0.7900
|456
|2008.06.23 03:00
|sell limit
|188
|0.85
|0.7913
|0.7945
|0.7907
|457
|2008.06.23 05:51
|sell
|188
|0.85
|0.7913
|0.7945
|0.7907
|458
|2008.06.23 06:55
|t/p
|188
|0.85
|0.7907
|0.7945
|0.7907
|64.50
|4364.42
|459
|2008.06.23 09:00
|t/p
|187
|0.85
|0.7900
|0.7954
|0.7900
|64.56
|4428.98
|460
|2008.06.26 01:06
|sell
|189
|0.88
|0.7936
|0.7984
|0.7930
|461
|2008.06.26 01:06
|sell limit
|190
|0.88
|0.7943
|0.7975
|0.7937
|462
|2008.06.26 04:46
|sell
|190
|0.88
|0.7943
|0.7975
|0.7937
|463
|2008.06.26 08:18
|t/p
|190
|0.88
|0.7937
|0.7975
|0.7937
|66.52
|4495.50
|464
|2008.06.26 08:48
|t/p
|189
|0.88
|0.7930
|0.7984
|0.7930
|66.59
|4562.09
|465
|2008.07.01 01:00
|buy
|191
|0.91
|0.7905
|0.7857
|0.7911
|466
|2008.07.01 01:00
|buy limit
|192
|0.91
|0.7898
|0.7866
|0.7904
|467
|2008.07.01 02:00
|modify
|191
|0.91
|0.7905
|0.7858
|0.7914
|468
|2008.07.01 03:00
|modify
|191
|0.91
|0.7905
|0.7859
|0.7917
|469
|2008.07.01 04:00
|modify
|191
|0.91
|0.7905
|0.7860
|0.7920
|470
|2008.07.01 08:50
|buy
|192
|0.91
|0.7898
|0.7866
|0.7904
|471
|2008.07.01 12:49
|t/p
|192
|0.91
|0.7904
|0.7866
|0.7904
|69.08
|4631.17
|472
|2008.07.01 18:17
|t/p
|191
|0.91
|0.7920
|0.7860
|0.7920
|172.35
|4803.52
|473
|2008.07.02 03:01
|sell
|193
|0.96
|0.7924
|0.7972
|0.7918
|474
|2008.07.02 03:01
|sell limit
|194
|0.96
|0.7931
|0.7963
|0.7925
|475
|2008.07.02 07:31
|sell
|194
|0.96
|0.7931
|0.7963
|0.7925
|476
|2008.07.02 07:52
|t/p
|194
|0.96
|0.7925
|0.7963
|0.7925
|72.68
|4876.20
|477
|2008.07.02 22:05
|s/l
|193
|0.96
|0.7972
|0.7972
|0.7918
|-578.02
|4298.18
|478
|2008.07.03 00:00
|sell
|195
|0.96
|0.7969
|0.8017
|0.7963
|479
|2008.07.03 00:00
|sell limit
|196
|0.96
|0.7976
|0.8008
|0.7970
|480
|2008.07.03 06:29
|sell
|196
|0.96
|0.7976
|0.8008
|0.7970
|481
|2008.07.03 07:33
|t/p
|196
|0.96
|0.7970
|0.8008
|0.7970
|72.27
|4370.45
|482
|2008.07.03 14:51
|t/p
|195
|0.96
|0.7963
|0.8017
|0.7963
|72.33
|4442.78
|483
|2008.07.04 01:04
|buy
|197
|0.96
|0.7917
|0.7869
|0.7923
|484
|2008.07.04 01:04
|buy limit
|198
|0.96
|0.7910
|0.7878
|0.7916
|485
|2008.07.04 02:00
|buy
|198
|0.96
|0.7910
|0.7878
|0.7916
|486
|2008.07.04 02:40
|t/p
|198
|0.96
|0.7916
|0.7878
|0.7916
|72.76
|4515.54
|487
|2008.07.04 04:00
|modify
|197
|0.96
|0.7917
|0.7870
|0.7926
|488
|2008.07.04 08:33
|t/p
|197
|0.96
|0.7926
|0.7870
|0.7926
|109.01
|4624.55
|489
|2008.07.07 03:00
|buy
|199
|0.96
|0.7904
|0.7856
|0.7910
|490
|2008.07.07 03:00
|buy limit
|200
|0.96
|0.7897
|0.7865
|0.7903
|491
|2008.07.07 03:23
|t/p
|199
|0.96
|0.7910
|0.7856
|0.7910
|72.82
|4697.37
|492
|2008.07.07 04:00
|delete
|200
|0.96
|0.7897
|0.7865
|0.7903
|493
|2008.07.08 00:06
|sell
|201
|0.96
|0.7956
|0.8004
|0.7950
|494
|2008.07.08 00:06
|sell limit
|202
|0.96
|0.7963
|0.7995
|0.7957
|495
|2008.07.08 04:05
|t/p
|201
|0.96
|0.7950
|0.8004
|0.7950
|72.45
|4769.82
|496
|2008.07.08 08:25
|sell
|202
|0.96
|0.7963
|0.7995
|0.7957
|497
|2008.07.08 08:48
|t/p
|202
|0.96
|0.7957
|0.7995
|0.7957
|72.39
|4842.21
|498
|2008.07.10 00:01
|buy
|203
|0.96
|0.7937
|0.7889
|0.7943
|499
|2008.07.10 00:01
|buy limit
|204
|0.96
|0.7930
|0.7898
|0.7936
|500
|2008.07.10 01:03
|modify
|203
|0.96
|0.7937
|0.7890
|0.7946
|501
|2008.07.10 02:00
|modify
|203
|0.96
|0.7937
|0.7891
|0.7949
|502
|2008.07.10 03:00
|modify
|203
|0.96
|0.7937
|0.7892
|0.7952
|503
|2008.07.10 04:02
|modify
|203
|0.96
|0.7937
|0.7893
|0.7955
|504
|2008.07.10 09:59
|t/p
|203
|0.96
|0.7955
|0.7893
|0.7955
|217.22
|5059.43
|505
|2008.07.11 00:04
|sell
|205
|1.01
|0.7984
|0.8032
|0.7978
|506
|2008.07.11 00:04
|sell limit
|206
|1.01
|0.7991
|0.8023
|0.7985
|507
|2008.07.11 06:17
|t/p
|205
|1.01
|0.7978
|0.8032
|0.7978
|75.96
|5135.39
|508
|2008.07.11 11:48
|sell
|206
|1.01
|0.7991
|0.8023
|0.7985
|509
|2008.07.11 13:30
|t/p
|206
|1.01
|0.7985
|0.8023
|0.7985
|75.89
|5211.28
|510
|2008.07.14 00:00
|sell
|207
|1.04
|0.8018
|0.8066
|0.8012
|511
|2008.07.14 00:00
|sell limit
|208
|1.04
|0.8025
|0.8057
|0.8019
|512
|2008.07.14 00:22
|t/p
|207
|1.04
|0.8012
|0.8066
|0.8012
|77.88
|5289.16
|513
|2008.07.14 01:01
|delete
|208
|1.04
|0.8025
|0.8057
|0.8019
|514
|2008.07.14 02:00
|delete
|204
|0.96
|0.7930
|0.7898
|0.7936
|515
|2008.07.15 00:00
|buy
|209
|1.05
|0.7974
|0.7926
|0.7980
|516
|2008.07.15 00:00
|buy limit
|210
|1.05
|0.7967
|0.7935
|0.7973
|517
|2008.07.15 01:52
|buy
|210
|1.05
|0.7967
|0.7935
|0.7973
|518
|2008.07.15 02:43
|t/p
|210
|1.05
|0.7973
|0.7935
|0.7973
|79.02
|5368.18
|519
|2008.07.15 08:36
|t/p
|209
|1.05
|0.7980
|0.7926
|0.7980
|78.95
|5447.13
|520
|2008.07.17 01:10
|buy
|211
|1.08
|0.7917
|0.7869
|0.7923
|521
|2008.07.17 01:10
|buy limit
|212
|1.08
|0.7910
|0.7878
|0.7916
|522
|2008.07.17 03:02
|modify
|211
|1.08
|0.7917
|0.7870
|0.7926
|523
|2008.07.17 04:00
|modify
|211
|1.08
|0.7917
|0.7871
|0.7929
|524
|2008.07.17 08:43
|t/p
|211
|1.08
|0.7929
|0.7871
|0.7929
|163.45
|5610.58
|525
|2008.07.18 00:00
|delete
|212
|1.08
|0.7910
|0.7878
|0.7916
|526
|2008.07.21 02:00
|sell
|213
|1.12
|0.7944
|0.7992
|0.7938
|527
|2008.07.21 02:00
|sell limit
|214
|1.12
|0.7951
|0.7983
|0.7945
|528
|2008.07.21 02:48
|sell
|214
|1.12
|0.7951
|0.7983
|0.7945
|529
|2008.07.21 13:40
|t/p
|214
|1.12
|0.7945
|0.7983
|0.7945
|84.58
|5695.16
|530
|2008.07.22 11:22
|t/p
|213
|1.12
|0.7938
|0.7992
|0.7938
|87.39
|5782.55
|531
|2008.07.23 01:00
|buy
|215
|1.15
|0.7926
|0.7878
|0.7932
|532
|2008.07.23 01:00
|buy limit
|216
|1.15
|0.7919
|0.7887
|0.7925
|533
|2008.07.23 04:00
|modify
|215
|1.15
|0.7926
|0.7879
|0.7935
|534
|2008.07.23 04:28
|buy
|216
|1.15
|0.7919
|0.7887
|0.7925
|535
|2008.07.23 08:00
|t/p
|216
|1.15
|0.7925
|0.7887
|0.7925
|87.07
|5869.62
|536
|2008.07.23 12:34
|s/l
|215
|1.15
|0.7879
|0.7879
|0.7935
|-686.00
|5183.62
|537
|2008.07.24 02:00
|buy
|217
|1.15
|0.7853
|0.7805
|0.7859
|538
|2008.07.24 02:00
|buy limit
|218
|1.15
|0.7846
|0.7814
|0.7852
|539
|2008.07.24 04:01
|modify
|217
|1.15
|0.7853
|0.7806
|0.7862
|540
|2008.07.24 08:54
|t/p
|217
|1.15
|0.7862
|0.7806
|0.7862
|131.65
|5315.27
|541
|2008.07.25 00:00
|delete
|218
|1.15
|0.7846
|0.7814
|0.7852
|542
|2008.07.25 02:00
|sell
|219
|1.15
|0.7899
|0.7947
|0.7893
|543
|2008.07.25 02:00
|sell limit
|220
|1.15
|0.7906
|0.7938
|0.7900
|544
|2008.07.25 03:00
|t/p
|219
|1.15
|0.7893
|0.7947
|0.7893
|87.42
|5402.69
|545
|2008.07.25 03:00
|delete
|220
|1.15
|0.7906
|0.7938
|0.7900
|546
|2008.07.30 00:00
|buy
|221
|1.15
|0.7873
|0.7825
|0.7879
|547
|2008.07.30 00:00
|buy limit
|222
|1.15
|0.7866
|0.7834
|0.7872
|548
|2008.07.30 02:02
|modify
|221
|1.15
|0.7873
|0.7826
|0.7882
|549
|2008.07.30 02:55
|buy
|222
|1.15
|0.7866
|0.7834
|0.7872
|550
|2008.07.30 04:20
|t/p
|222
|1.15
|0.7872
|0.7834
|0.7872
|87.65
|5490.34
|551
|2008.07.31 08:27
|t/p
|221
|1.15
|0.7882
|0.7826
|0.7882
|103.64
|5593.98
|552
|2008.08.04 00:00
|sell
|223
|1.15
|0.7882
|0.7930
|0.7876
|553
|2008.08.04 00:00
|sell limit
|224
|1.15
|0.7889
|0.7921
|0.7883
|554
|2008.08.04 00:53
|sell
|224
|1.15
|0.7889
|0.7921
|0.7883
|555
|2008.08.04 01:40
|t/p
|224
|1.15
|0.7883
|0.7921
|0.7883
|87.53
|5681.51
|556
|2008.08.04 16:20
|s/l
|223
|1.15
|0.7930
|0.7930
|0.7876
|-696.09
|4985.42
|557
|2008.08.08 02:00
|buy
|225
|1.15
|0.7882
|0.7834
|0.7888
|558
|2008.08.08 02:00
|buy limit
|226
|1.15
|0.7875
|0.7843
|0.7881
|559
|2008.08.08 02:04
|buy
|226
|1.15
|0.7875
|0.7843
|0.7881
|560
|2008.08.08 04:40
|t/p
|226
|1.15
|0.7881
|0.7843
|0.7881
|87.55
|5072.97
|561
|2008.08.08 05:21
|t/p
|225
|1.15
|0.7888
|0.7834
|0.7888
|87.47
|5160.44
|562
|2008.08.11 00:02
|buy
|227
|1.15
|0.7813
|0.7765
|0.7819
|563
|2008.08.11 00:02
|buy limit
|228
|1.15
|0.7806
|0.7774
|0.7812
|564
|2008.08.11 01:01
|buy
|228
|1.15
|0.7806
|0.7774
|0.7812
|565
|2008.08.11 01:41
|t/p
|228
|1.15
|0.7812
|0.7774
|0.7812
|88.33
|5248.77
|566
|2008.08.11 09:41
|t/p
|227
|1.15
|0.7819
|0.7765
|0.7819
|88.25
|5337.02
|567
|2008.08.13 03:00
|sell
|229
|1.15
|0.7866
|0.7914
|0.7860
|568
|2008.08.13 03:00
|sell limit
|230
|1.15
|0.7873
|0.7905
|0.7867
|569
|2008.08.13 03:46
|t/p
|229
|1.15
|0.7860
|0.7914
|0.7860
|87.79
|5424.81
|570
|2008.08.13 04:00
|sell
|231
|1.15
|0.7867
|0.7915
|0.7861
|571
|2008.08.13 04:00
|sell limit
|232
|1.15
|0.7874
|0.7906
|0.7868
|572
|2008.08.13 04:23
|sell
|230
|1.15
|0.7873
|0.7905
|0.7867
|573
|2008.08.13 04:23
|sell
|232
|1.15
|0.7874
|0.7906
|0.7868
|574
|2008.08.13 05:51
|t/p
|232
|1.15
|0.7868
|0.7906
|0.7868
|87.70
|5512.51
|575
|2008.08.13 05:53
|t/p
|230
|1.15
|0.7867
|0.7905
|0.7867
|87.71
|5600.22
|576
|2008.08.13 07:05
|t/p
|231
|1.15
|0.7861
|0.7915
|0.7861
|87.78
|5688.00
|577
|2008.08.14 00:01
|sell
|233
|1.15
|0.7983
|0.8031
|0.7977
|578
|2008.08.14 00:01
|sell limit
|234
|1.15
|0.7990
|0.8022
|0.7984
|579
|2008.08.14 00:59
|sell
|234
|1.15
|0.7990
|0.8022
|0.7984
|580
|2008.08.14 01:36
|t/p
|234
|1.15
|0.7984
|0.8022
|0.7984
|86.42
|5774.42
|581
|2008.08.14 02:07
|t/p
|233
|1.15
|0.7977
|0.8031
|0.7977
|86.50
|5860.92
|582
|2008.08.15 00:01
|buy
|235
|1.17
|0.7924
|0.7876
|0.7930
|583
|2008.08.15 00:01
|buy limit
|236
|1.17
|0.7917
|0.7885
|0.7923
|584
|2008.08.15 00:57
|buy
|236
|1.17
|0.7917
|0.7885
|0.7923
|585
|2008.08.15 01:08
|t/p
|236
|1.17
|0.7923
|0.7885
|0.7923
|88.60
|5949.52
|586
|2008.08.15 08:31
|t/p
|235
|1.17
|0.7930
|0.7876
|0.7930
|88.52
|6038.04
|587
|2008.08.18 01:01
|buy
|237
|1.20
|0.7877
|0.7829
|0.7883
|588
|2008.08.18 01:01
|buy limit
|238
|1.20
|0.7870
|0.7838
|0.7876
|589
|2008.08.18 02:15
|t/p
|237
|1.20
|0.7883
|0.7829
|0.7883
|91.34
|6129.38
|590
|2008.08.18 03:00
|delete
|238
|1.20
|0.7870
|0.7838
|0.7876
|591
|2008.08.20 00:00
|sell
|239
|1.22
|0.7920
|0.7968
|0.7914
|592
|2008.08.20 00:00
|sell limit
|240
|1.22
|0.7927
|0.7959
|0.7921
|593
|2008.08.20 01:03
|t/p
|239
|1.22
|0.7914
|0.7968
|0.7914
|92.49
|6221.87
|594
|2008.08.20 02:00
|sell
|241
|1.24
|0.7919
|0.7967
|0.7913
|595
|2008.08.20 02:00
|sell limit
|242
|1.24
|0.7926
|0.7958
|0.7920
|596
|2008.08.20 04:34
|t/p
|241
|1.24
|0.7913
|0.7967
|0.7913
|94.02
|6315.89
|597
|2008.08.20 09:30
|sell
|242
|1.24
|0.7926
|0.7958
|0.7920
|598
|2008.08.20 09:31
|sell
|240
|1.22
|0.7927
|0.7959
|0.7921
|599
|2008.08.20 10:30
|t/p
|240
|1.22
|0.7921
|0.7959
|0.7921
|92.41
|6408.30
|600
|2008.08.20 11:18
|t/p
|242
|1.24
|0.7920
|0.7958
|0.7920
|93.95
|6502.25
|601
|2008.08.22 01:00
|sell
|243
|1.30
|0.7936
|0.7984
|0.7930
|602
|2008.08.22 01:00
|sell limit
|244
|1.30
|0.7943
|0.7975
|0.7937
|603
|2008.08.22 05:02
|t/p
|243
|1.30
|0.7930
|0.7984
|0.7930
|98.36
|6600.61
|604
|2008.08.22 09:20
|sell
|244
|1.30
|0.7943
|0.7975
|0.7937
|605
|2008.08.22 10:39
|s/l
|244
|1.30
|0.7975
|0.7975
|0.7937
|-521.63
|6078.98
|606
|2008.08.25 00:03
|sell
|245
|1.30
|0.7987
|0.8035
|0.7981
|607
|2008.08.25 00:03
|sell limit
|246
|1.30
|0.7994
|0.8026
|0.7988
|608
|2008.08.25 02:05
|sell
|246
|1.30
|0.7994
|0.8026
|0.7988
|609
|2008.08.25 03:20
|t/p
|246
|1.30
|0.7988
|0.8026
|0.7988
|97.65
|6176.63
|610
|2008.08.25 10:40
|t/p
|245
|1.30
|0.7981
|0.8035
|0.7981
|97.73
|6274.36
|611
|2008.08.28 01:00
|sell
|247
|1.30
|0.8021
|0.8069
|0.8015
|612
|2008.08.28 01:00
|sell limit
|248
|1.30
|0.8028
|0.8060
|0.8022
|613
|2008.08.28 02:01
|sell
|248
|1.30
|0.8028
|0.8060
|0.8022
|614
|2008.08.28 03:57
|s/l
|248
|1.30
|0.8060
|0.8060
|0.8022
|-516.06
|5758.30
|615
|2008.08.29 08:32
|s/l
|247
|1.30
|0.8069
|0.8069
|0.8015
|-770.17
|4988.14
|616
|2008.09.01 00:00
|sell
|249
|1.30
|0.8116
|0.8164
|0.8110
|617
|2008.09.01 00:00
|sell limit
|250
|1.30
|0.8123
|0.8155
|0.8117
|618
|2008.09.01 00:09
|sell
|250
|1.30
|0.8123
|0.8155
|0.8117
|619
|2008.09.01 01:00
|t/p
|250
|1.30
|0.8117
|0.8155
|0.8117
|96.09
|5084.23
|620
|2008.09.01 01:38
|t/p
|249
|1.30
|0.8110
|0.8164
|0.8110
|96.18
|5180.41
|621
|2008.09.02 01:00
|sell
|251
|1.30
|0.8140
|0.8188
|0.8134
|622
|2008.09.02 01:00
|sell limit
|252
|1.30
|0.8147
|0.8179
|0.8141
|623
|2008.09.02 01:23
|sell
|252
|1.30
|0.8147
|0.8179
|0.8141
|624
|2008.09.02 01:55
|t/p
|252
|1.30
|0.8141
|0.8179
|0.8141
|95.81
|5276.22
|625
|2008.09.02 02:33
|t/p
|251
|1.30
|0.8134
|0.8188
|0.8134
|95.89
|5372.11
|626
|2008.09.04 01:00
|sell
|253
|1.30
|0.8170
|0.8218
|0.8164
|627
|2008.09.04 01:00
|sell limit
|254
|1.30
|0.8177
|0.8209
|0.8171
|628
|2008.09.04 01:36
|sell
|254
|1.30
|0.8177
|0.8209
|0.8171
|629
|2008.09.04 03:06
|t/p
|254
|1.30
|0.8171
|0.8209
|0.8171
|95.46
|5467.57
|630
|2008.09.04 03:35
|t/p
|253
|1.30
|0.8164
|0.8218
|0.8164
|95.54
|5563.11
|631
|2008.09.05 00:00
|buy
|255
|1.30
|0.8094
|0.8046
|0.8100
|632
|2008.09.05 00:00
|buy limit
|256
|1.30
|0.8087
|0.8055
|0.8093
|633
|2008.09.05 00:02
|buy
|256
|1.30
|0.8087
|0.8055
|0.8093
|634
|2008.09.05 00:18
|t/p
|256
|1.30
|0.8093
|0.8055
|0.8093
|96.38
|5659.49
|635
|2008.09.05 00:48
|t/p
|255
|1.30
|0.8100
|0.8046
|0.8100
|96.30
|5755.79
|636
|2008.09.08 00:00
|buy
|257
|1.30
|0.8042
|0.7994
|0.8048
|637
|2008.09.08 00:00
|buy limit
|258
|1.30
|0.8035
|0.8003
|0.8041
|638
|2008.09.08 00:01
|buy
|258
|1.30
|0.8035
|0.8003
|0.8041
|639
|2008.09.08 00:13
|t/p
|258
|1.30
|0.8041
|0.8003
|0.8041
|97.00
|5852.79
|640
|2008.09.08 00:15
|t/p
|257
|1.30
|0.8048
|0.7994
|0.8048
|96.84
|5949.63
|641
|2008.09.08 01:00
|buy
|259
|1.30
|0.8043
|0.7995
|0.8049
|642
|2008.09.08 01:00
|buy limit
|260
|1.30
|0.8036
|0.8004
|0.8042
|643
|2008.09.08 01:17
|t/p
|259
|1.30
|0.8049
|0.7995
|0.8049
|96.91
|6046.54
|644
|2008.09.08 02:00
|delete
|260
|1.30
|0.8036
|0.8004
|0.8042
|645
|2008.09.11 00:00
|buy
|261
|1.30
|0.7982
|0.7934
|0.7988
|646
|2008.09.11 00:00
|buy limit
|262
|1.30
|0.7975
|0.7943
|0.7981
|647
|2008.09.11 00:05
|t/p
|261
|1.30
|0.7988
|0.7934
|0.7988
|97.65
|6144.19
|648
|2008.09.11 00:54
|buy
|262
|1.30
|0.7975
|0.7943
|0.7981
|649
|2008.09.11 01:00
|buy
|263
|1.30
|0.7976
|0.7928
|0.7982
|650
|2008.09.11 01:00
|buy limit
|264
|1.30
|0.7969
|0.7937
|0.7975
|651
|2008.09.11 01:16
|t/p
|262
|1.30
|0.7981
|0.7943
|0.7981
|97.71
|6241.90
|652
|2008.09.11 01:16
|t/p
|263
|1.30
|0.7982
|0.7928
|0.7982
|97.71
|6339.61
|653
|2008.09.11 01:52
|buy
|264
|1.30
|0.7969
|0.7937
|0.7975
|654
|2008.09.11 02:00
|buy
|265
|1.30
|0.7965
|0.7917
|0.7971
|655
|2008.09.11 02:00
|buy limit
|266
|1.30
|0.7958
|0.7926
|0.7964
|656
|2008.09.11 02:04
|t/p
|265
|1.30
|0.7971
|0.7917
|0.7971
|97.85
|6437.46
|657
|2008.09.11 02:43
|t/p
|264
|1.30
|0.7975
|0.7937
|0.7975
|97.81
|6535.27
|658
|2008.09.11 03:01
|buy
|267
|1.30
|0.7973
|0.7925
|0.7979
|659
|2008.09.11 03:01
|buy limit
|268
|1.30
|0.7966
|0.7934
|0.7972
|660
|2008.09.11 03:28
|t/p
|267
|1.30
|0.7979
|0.7925
|0.7979
|97.76
|6633.03
|661
|2008.09.11 04:00
|delete
|268
|1.30
|0.7966
|0.7934
|0.7972
|662
|2008.09.11 08:39
|buy
|266
|1.30
|0.7958
|0.7926
|0.7964
|663
|2008.09.11 08:58
|t/p
|266
|1.30
|0.7964
|0.7926
|0.7964
|97.94
|6730.97
|664
|2008.09.18 02:00
|buy
|269
|1.34
|0.7892
|0.7844
|0.7898
|665
|2008.09.18 02:00
|buy limit
|270
|1.34
|0.7885
|0.7853
|0.7891
|666
|2008.09.18 02:19
|t/p
|269
|1.34
|0.7898
|0.7844
|0.7898
|101.75
|6832.72
|667
|2008.09.18 03:00
|delete
|270
|1.34
|0.7885
|0.7853
|0.7891
|668
|2008.09.18 04:00
|buy
|271
|1.36
|0.7894
|0.7846
|0.7900
|669
|2008.09.18 04:00
|buy limit
|272
|1.36
|0.7887
|0.7855
|0.7893
|670
|2008.09.18 04:28
|buy
|272
|1.36
|0.7887
|0.7855
|0.7893
|671
|2008.09.18 09:30
|t/p
|272
|1.36
|0.7893
|0.7855
|0.7893
|103.38
|6936.10
|672
|2008.09.18 09:39
|t/p
|271
|1.36
|0.7900
|0.7846
|0.7900
|103.29
|7039.39
|673
|2008.09.19 01:02
|buy
|273
|1.40
|0.7883
|0.7835
|0.7889
|674
|2008.09.19 01:02
|buy limit
|274
|1.40
|0.7876
|0.7844
|0.7882
|675
|2008.09.19 02:05
|t/p
|273
|1.40
|0.7889
|0.7835
|0.7889
|106.48
|7145.87
|676
|2008.09.19 03:00
|delete
|274
|1.40
|0.7876
|0.7844
|0.7882
|677
|2008.09.22 00:00
|sell
|275
|1.42
|0.7908
|0.7956
|0.7902
|678
|2008.09.22 00:00
|sell limit
|276
|1.42
|0.7915
|0.7947
|0.7909
|679
|2008.09.22 00:07
|t/p
|275
|1.42
|0.7902
|0.7956
|0.7902
|107.82
|7253.69
|680
|2008.09.22 01:00
|delete
|276
|1.42
|0.7915
|0.7947
|0.7909
|681
|2008.09.22 02:00
|sell
|277
|1.45
|0.7908
|0.7956
|0.7902
|682
|2008.09.22 02:00
|sell limit
|278
|1.45
|0.7915
|0.7947
|0.7909
|683
|2008.09.22 03:08
|sell
|278
|1.45
|0.7915
|0.7947
|0.7909
|684
|2008.09.22 08:25
|t/p
|278
|1.45
|0.7909
|0.7947
|0.7909
|110.00
|7363.69
|685
|2008.09.22 08:28
|t/p
|277
|1.45
|0.7902
|0.7956
|0.7902
|110.10
|7473.79
|686
|2008.09.23 02:00
|sell
|279
|1.49
|0.7969
|0.8017
|0.7963
|687
|2008.09.23 02:00
|sell limit
|280
|1.49
|0.7976
|0.8008
|0.7970
|688
|2008.09.23 02:31
|sell
|280
|1.49
|0.7976
|0.8008
|0.7970
|689
|2008.09.23 03:26
|t/p
|280
|1.49
|0.7970
|0.8008
|0.7970
|112.17
|7585.96
|690
|2008.09.23 06:18
|t/p
|279
|1.49
|0.7963
|0.8017
|0.7963
|112.27
|7698.23
|691
|2008.09.24 02:00
|buy
|281
|1.53
|0.7908
|0.7860
|0.7914
|692
|2008.09.24 02:00
|buy limit
|282
|1.53
|0.7901
|0.7869
|0.7907
|693
|2008.09.24 02:02
|t/p
|281
|1.53
|0.7914
|0.7860
|0.7914
|116.00
|7814.23
|694
|2008.09.24 03:03
|buy
|283
|1.56
|0.7912
|0.7864
|0.7918
|695
|2008.09.24 03:03
|buy limit
|284
|1.56
|0.7905
|0.7873
|0.7911
|696
|2008.09.24 03:44
|t/p
|283
|1.56
|0.7918
|0.7864
|0.7918
|118.20
|7932.43
|697
|2008.09.24 04:00
|delete
|284
|1.56
|0.7905
|0.7873
|0.7911
|698
|2008.09.24 09:51
|buy
|282
|1.53
|0.7901
|0.7869
|0.7907
|699
|2008.09.24 11:01
|t/p
|282
|1.53
|0.7907
|0.7869
|0.7907
|116.10
|8048.53
|700
|2008.09.26 00:00
|sell
|285
|1.60
|0.7952
|0.8000
|0.7946
|701
|2008.09.26 00:00
|sell limit
|286
|1.60
|0.7959
|0.7991
|0.7953
|702
|2008.09.26 01:07
|sell
|286
|1.60
|0.7959
|0.7991
|0.7953
|703
|2008.09.26 01:10
|t/p
|286
|1.60
|0.7953
|0.7991
|0.7953
|120.71
|8169.24
|704
|2008.09.26 09:38
|t/p
|285
|1.60
|0.7946
|0.8000
|0.7946
|120.82
|8290.06
|705
|2008.09.30 00:00
|sell
|287
|1.65
|0.7991
|0.8039
|0.7985
|706
|2008.09.30 00:00
|sell limit
|288
|1.65
|0.7998
|0.8030
|0.7992
|707
|2008.09.30 00:07
|t/p
|287
|1.65
|0.7985
|0.8039
|0.7985
|123.98
|8414.04
|708
|2008.09.30 01:00
|sell
|289
|1.68
|0.7991
|0.8039
|0.7985
|709
|2008.09.30 01:00
|sell limit
|290
|1.68
|0.7998
|0.8030
|0.7992
|710
|2008.09.30 01:04
|t/p
|289
|1.68
|0.7985
|0.8039
|0.7985
|126.24
|8540.28
|711
|2008.09.30 02:00
|delete
|290
|1.68
|0.7998
|0.8030
|0.7992
|712
|2008.09.30 03:00
|delete
|288
|1.65
|0.7998
|0.8030
|0.7992
|713
|2008.10.01 01:00
|buy
|291
|1.70
|0.7913
|0.7865
|0.7919
|714
|2008.10.01 01:00
|buy limit
|292
|1.70
|0.7906
|0.7874
|0.7912
|715
|2008.10.01 02:00
|modify
|291
|1.70
|0.7913
|0.7866
|0.7922
|716
|2008.10.01 02:21
|t/p
|291
|1.70
|0.7922
|0.7866
|0.7922
|193.13
|8733.41
|717
|2008.10.01 03:00
|delete
|292
|1.70
|0.7906
|0.7874
|0.7912
|718
|2008.10.01 04:00
|buy
|293
|1.74
|0.7912
|0.7864
|0.7918
|719
|2008.10.01 04:00
|buy limit
|294
|1.74
|0.7905
|0.7873
|0.7911
|720
|2008.10.01 04:58
|t/p
|293
|1.74
|0.7918
|0.7864
|0.7918
|131.85
|8865.26
|721
|2008.10.01 13:57
|buy
|294
|1.74
|0.7905
|0.7873
|0.7911
|722
|2008.10.01 13:59
|t/p
|294
|1.74
|0.7911
|0.7873
|0.7911
|131.97
|8997.23
|723
|2008.10.03 00:02
|buy
|295
|1.79
|0.7831
|0.7783
|0.7837
|724
|2008.10.03 00:02
|buy limit
|296
|1.79
|0.7824
|0.7792
|0.7830
|725
|2008.10.03 01:34
|buy
|296
|1.79
|0.7824
|0.7792
|0.7830
|726
|2008.10.03 03:24
|t/p
|296
|1.79
|0.7830
|0.7792
|0.7830
|137.15
|9134.38
|727
|2008.10.03 07:58
|t/p
|295
|1.79
|0.7837
|0.7783
|0.7837
|137.04
|9271.42
|728
|2008.10.09 01:00
|sell
|297
|1.85
|0.7892
|0.7940
|0.7886
|729
|2008.10.09 01:00
|sell limit
|298
|1.85
|0.7899
|0.7931
|0.7893
|730
|2008.10.09 01:19
|sell
|298
|1.85
|0.7899
|0.7931
|0.7893
|731
|2008.10.09 04:22
|t/p
|298
|1.85
|0.7893
|0.7931
|0.7893
|140.63
|9412.05
|732
|2008.10.09 08:24
|s/l
|297
|1.85
|0.7940
|0.7940
|0.7886
|-1118.39
|8293.66
|733
|2008.10.14 00:00
|buy
|299
|1.85
|0.7812
|0.7764
|0.7818
|734
|2008.10.14 00:00
|buy limit
|300
|1.85
|0.7805
|0.7773
|0.7811
|735
|2008.10.14 01:44
|t/p
|299
|1.85
|0.7818
|0.7764
|0.7818
|141.98
|8435.64
|736
|2008.10.14 02:00
|delete
|300
|1.85
|0.7805
|0.7773
|0.7811
|737
|2008.10.14 03:00
|buy
|301
|1.85
|0.7813
|0.7765
|0.7819
|738
|2008.10.14 03:00
|buy limit
|302
|1.85
|0.7806
|0.7774
|0.7812
|739
|2008.10.14 03:17
|t/p
|301
|1.85
|0.7819
|0.7765
|0.7819
|141.96
|8577.60
|740
|2008.10.14 04:00
|buy
|303
|1.85
|0.7817
|0.7769
|0.7823
|741
|2008.10.14 04:00
|buy limit
|304
|1.85
|0.7810
|0.7778
|0.7816
|742
|2008.10.14 04:38
|buy
|304
|1.85
|0.7810
|0.7778
|0.7816
|743
|2008.10.14 04:42
|t/p
|304
|1.85
|0.7816
|0.7778
|0.7816
|142.02
|8719.62
|744
|2008.10.14 04:57
|t/p
|303
|1.85
|0.7823
|0.7769
|0.7823
|141.89
|8861.51
|745
|2008.10.14 05:58
|buy
|302
|1.85
|0.7806
|0.7774
|0.7812
|746
|2008.10.14 07:12
|t/p
|302
|1.85
|0.7812
|0.7774
|0.7812
|142.09
|9003.60
|747
|2008.10.16 00:00
|sell
|305
|1.85
|0.7852
|0.7900
|0.7846
|748
|2008.10.16 00:00
|sell limit
|306
|1.85
|0.7859
|0.7891
|0.7853
|749
|2008.10.16 00:00
|t/p
|305
|1.85
|0.7846
|0.7900
|0.7846
|141.49
|9145.09
|750
|2008.10.16 01:00
|delete
|306
|1.85
|0.7859
|0.7891
|0.7853
|751
|2008.10.17 04:00
|buy
|307
|1.85
|0.7768
|0.7720
|0.7774
|752
|2008.10.17 04:00
|buy limit
|308
|1.85
|0.7761
|0.7729
|0.7767
|753
|2008.10.17 06:30
|t/p
|307
|1.85
|0.7774
|0.7720
|0.7774
|142.78
|9287.87
|754
|2008.10.17 09:05
|buy
|308
|1.85
|0.7761
|0.7729
|0.7767
|755
|2008.10.17 09:37
|t/p
|308
|1.85
|0.7767
|0.7729
|0.7767
|142.91
|9430.78