|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2009.06.01 00:00 - 2009.09.30 00:00 (2009.06.01 - 2009.09.30)
|Model
|Control points (a very crude method, the results must not be considered)
|Parameters
|_tmp1_=" --- Trade params ---"; AccDigits=5; CheckTradeTime=true; TradeTime="5:00-16:00"; Lots=1; StopLoss=150; TakeProfit=200; CheckD1Bar=true; D1.MaxSize=150; Slippage=3; Magic=20080829; _tmp2_=" --- i-Regr ---"; Regr.degree=4; Regr.kstd=0.5; Regr.bars=150; Regr.shift=0; _tmp3_=" --- Trailing ---"; TrailingOn=false; TrailingStart=30; TrailingSize=30; _tmp4_=" --- Chart ---"; clBuy=DodgerBlue; clSell=Red; clModify=Silver; clClose=Gold;
|Bars in test
|3072
|Ticks modelled
|53160
|Modelling quality
|n/a
|Mismatched charts errors
|177
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|5197.60
|Gross profit
|23396.20
|Gross loss
|-18198.60
|Profit factor
|1.29
|Expected payoff
|27.36
|Absolute drawdown
|2028.60
|Maximal drawdown
|2688.60 (25.22%)
|Relative drawdown
|25.22% (2688.60)
|Total trades
|190
|Short positions (won %)
|103 (55.34%)
|Long positions (won %)
|87 (65.52%)
|Profit trades (% of total)
|114 (60.00%)
|Loss trades (% of total)
|76 (40.00%)
|Largest
|profit trade
|1463.10
|loss trade
|-1500.00
|Average
|profit trade
|205.23
|loss trade
|-239.46
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|9 (916.00)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-484.60)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1463.10 (1)
|consecutive loss (count of losses)
|-1795.00 (3)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2009.06.02 08:32
|buy
|1
|1.00
|1.41124
|1.39624
|1.43124
|2
|2009.06.02 09:00
|close
|1
|1.00
|1.41280
|1.39624
|1.43124
|156.00
|10156.00
|3
|2009.06.02 09:10
|sell
|2
|1.00
|1.41312
|1.42812
|1.39312
|4
|2009.06.02 09:20
|close
|2
|1.00
|1.41106
|1.42812
|1.39312
|206.00
|10362.00
|5
|2009.06.02 10:15
|sell
|3
|1.00
|1.41316
|1.42816
|1.39316
|6
|2009.06.02 10:50
|close
|3
|1.00
|1.41049
|1.42816
|1.39316
|267.00
|10629.00
|7
|2009.06.02 11:05
|sell
|4
|1.00
|1.41170
|1.42670
|1.39170
|8
|2009.06.02 13:50
|s/l
|4
|1.00
|1.42670
|1.42670
|1.39170
|-1500.00
|9129.00
|9
|2009.06.02 13:50
|sell
|5
|1.00
|1.42822
|1.44322
|1.40822
|10
|2009.06.03 05:00
|close
|5
|1.00
|1.42968
|1.44322
|1.40822
|-147.60
|8981.40
|11
|2009.06.19 05:00
|sell
|6
|1.00
|1.39117
|1.40617
|1.37117
|12
|2009.06.22 03:20
|close
|6
|1.00
|1.38869
|1.40617
|1.37117
|246.40
|9227.80
|13
|2009.06.22 05:02
|sell
|7
|1.00
|1.39128
|1.40628
|1.37128
|14
|2009.06.22 08:15
|close
|7
|1.00
|1.38781
|1.40628
|1.37128
|347.00
|9574.80
|15
|2009.06.22 08:15
|sell
|8
|1.00
|1.38766
|1.40266
|1.36766
|16
|2009.06.22 08:17
|close
|8
|1.00
|1.38826
|1.40266
|1.36766
|-60.00
|9514.80
|17
|2009.06.22 09:02
|buy
|9
|1.00
|1.38746
|1.37246
|1.40746
|18
|2009.06.22 09:50
|close
|9
|1.00
|1.38840
|1.37246
|1.40746
|94.00
|9608.80
|19
|2009.06.22 10:27
|buy
|10
|1.00
|1.38707
|1.37207
|1.40707
|20
|2009.06.22 10:30
|close
|10
|1.00
|1.38778
|1.37207
|1.40707
|71.00
|9679.80
|21
|2009.06.22 11:15
|buy
|11
|1.00
|1.38530
|1.37030
|1.40530
|22
|2009.06.22 14:02
|close
|11
|1.00
|1.38547
|1.37030
|1.40530
|17.00
|9696.80
|23
|2009.06.22 14:20
|buy
|12
|1.00
|1.38285
|1.36785
|1.40285
|24
|2009.06.22 15:15
|close
|12
|1.00
|1.38489
|1.36785
|1.40285
|204.00
|9900.80
|25
|2009.06.22 15:57
|buy
|13
|1.00
|1.38384
|1.36884
|1.40384
|26
|2009.06.22 16:00
|close
|13
|1.00
|1.38450
|1.36884
|1.40384
|66.00
|9966.80
|27
|2009.06.23 05:52
|sell
|14
|1.00
|1.38660
|1.40160
|1.36660
|28
|2009.06.23 06:20
|close
|14
|1.00
|1.38553
|1.40160
|1.36660
|107.00
|10073.80
|29
|2009.06.23 06:20
|sell
|15
|1.00
|1.38538
|1.40038
|1.36538
|30
|2009.06.23 07:16
|close
|15
|1.00
|1.38553
|1.40038
|1.36538
|-15.00
|10058.80
|31
|2009.06.23 07:50
|buy
|16
|1.00
|1.38344
|1.36844
|1.40344
|32
|2009.06.23 08:26
|close
|16
|1.00
|1.38540
|1.36844
|1.40344
|196.00
|10254.80
|33
|2009.06.23 08:26
|buy
|17
|1.00
|1.38555
|1.37055
|1.40555
|34
|2009.06.23 08:30
|close
|17
|1.00
|1.38538
|1.37055
|1.40555
|-17.00
|10237.80
|35
|2009.06.23 09:10
|sell
|18
|1.00
|1.38774
|1.40274
|1.36774
|36
|2009.06.23 16:02
|s/l
|18
|1.00
|1.40274
|1.40274
|1.36774
|-1500.00
|8737.80
|37
|2009.06.26 05:00
|sell
|19
|1.00
|1.40362
|1.41862
|1.38362
|38
|2009.06.26 16:07
|close
|19
|1.00
|1.40640
|1.41862
|1.38362
|-278.00
|8459.80
|39
|2009.06.29 05:00
|buy
|20
|1.00
|1.40049
|1.38549
|1.42049
|40
|2009.06.30 08:20
|close
|20
|1.00
|1.41513
|1.38549
|1.42049
|1463.10
|9922.90
|41
|2009.06.30 08:20
|buy
|21
|1.00
|1.41528
|1.40028
|1.43528
|42
|2009.06.30 08:25
|close
|21
|1.00
|1.41471
|1.40028
|1.43528
|-57.00
|9865.90
|43
|2009.06.30 09:20
|buy
|22
|1.00
|1.41027
|1.39527
|1.43027
|44
|2009.06.30 12:32
|close
|22
|1.00
|1.41380
|1.39527
|1.43027
|353.00
|10218.90
|45
|2009.06.30 14:50
|buy
|23
|1.00
|1.41010
|1.39510
|1.43010
|46
|2009.06.30 21:00
|close
|23
|1.00
|1.40427
|1.39510
|1.43010
|-583.00
|9635.90
|47
|2009.07.06 05:00
|sell
|24
|1.00
|1.39685
|1.41185
|1.37685
|48
|2009.07.06 08:45
|close
|24
|1.00
|1.39504
|1.41185
|1.37685
|181.00
|9816.90
|49
|2009.07.06 08:45
|sell
|25
|1.00
|1.39489
|1.40989
|1.37489
|50
|2009.07.06 08:50
|close
|25
|1.00
|1.39375
|1.40989
|1.37489
|114.00
|9930.90
|51
|2009.07.06 09:02
|buy
|26
|1.00
|1.39185
|1.37685
|1.41185
|52
|2009.07.06 15:45
|close
|26
|1.00
|1.39236
|1.37685
|1.41185
|51.00
|9981.90
|53
|2009.07.06 15:45
|buy
|27
|1.00
|1.39251
|1.37751
|1.41251
|54
|2009.07.06 15:47
|close
|27
|1.00
|1.39206
|1.37751
|1.41251
|-45.00
|9936.90
|55
|2009.07.07 05:02
|buy
|28
|1.00
|1.39597
|1.38097
|1.41597
|56
|2009.07.07 06:50
|close
|28
|1.00
|1.39866
|1.38097
|1.41597
|269.00
|10205.90
|57
|2009.07.07 07:45
|buy
|29
|1.00
|1.39621
|1.38121
|1.41621
|58
|2009.07.07 11:50
|close
|29
|1.00
|1.39866
|1.38121
|1.41621
|245.00
|10450.90
|59
|2009.07.07 11:50
|buy
|30
|1.00
|1.39881
|1.38381
|1.41881
|60
|2009.07.07 11:52
|close
|30
|1.00
|1.39823
|1.38381
|1.41881
|-58.00
|10392.90
|61
|2009.07.07 12:50
|buy
|31
|1.00
|1.40030
|1.38530
|1.42030
|62
|2009.07.07 12:53
|close
|31
|1.00
|1.39979
|1.38530
|1.42030
|-51.00
|10341.90
|63
|2009.07.07 13:15
|sell
|32
|1.00
|1.40235
|1.41735
|1.38235
|64
|2009.07.07 15:00
|close
|32
|1.00
|1.40206
|1.41735
|1.38235
|29.00
|10370.90
|65
|2009.07.07 15:20
|buy
|33
|1.00
|1.39873
|1.38373
|1.41873
|66
|2009.07.08 11:15
|close
|33
|1.00
|1.39158
|1.38373
|1.41873
|-715.90
|9655.00
|67
|2009.07.08 12:02
|sell
|34
|1.00
|1.39349
|1.40849
|1.37349
|68
|2009.07.08 12:20
|close
|34
|1.00
|1.39094
|1.40849
|1.37349
|255.00
|9910.00
|69
|2009.07.08 13:40
|sell
|35
|1.00
|1.39198
|1.40698
|1.37198
|70
|2009.07.08 13:50
|close
|35
|1.00
|1.39062
|1.40698
|1.37198
|136.00
|10046.00
|71
|2009.07.08 15:27
|sell
|36
|1.00
|1.39075
|1.40575
|1.37075
|72
|2009.07.08 17:15
|close
|36
|1.00
|1.38786
|1.40575
|1.37075
|289.00
|10335.00
|73
|2009.07.09 05:00
|sell
|37
|1.00
|1.39027
|1.40527
|1.37027
|74
|2009.07.09 18:15
|s/l
|37
|1.00
|1.40527
|1.40527
|1.37027
|-1500.00
|8835.00
|75
|2009.07.14 05:50
|sell
|38
|1.00
|1.39853
|1.41353
|1.37853
|76
|2009.07.14 11:20
|close
|38
|1.00
|1.39646
|1.41353
|1.37853
|207.00
|9042.00
|77
|2009.07.14 11:20
|sell
|39
|1.00
|1.39631
|1.41131
|1.37631
|78
|2009.07.14 11:22
|close
|39
|1.00
|1.39706
|1.41131
|1.37631
|-75.00
|8967.00
|79
|2009.07.14 12:27
|sell
|40
|1.00
|1.39809
|1.41309
|1.37809
|80
|2009.07.14 14:50
|close
|40
|1.00
|1.39564
|1.41309
|1.37809
|245.00
|9212.00
|81
|2009.07.14 14:50
|sell
|41
|1.00
|1.39549
|1.41049
|1.37549
|82
|2009.07.14 14:52
|close
|41
|1.00
|1.39663
|1.41049
|1.37549
|-114.00
|9098.00
|83
|2009.07.14 15:10
|buy
|42
|1.00
|1.39682
|1.38182
|1.41682
|84
|2009.07.14 15:15
|close
|42
|1.00
|1.39784
|1.38182
|1.41682
|102.00
|9200.00
|85
|2009.07.15 08:10
|sell
|43
|1.00
|1.40182
|1.41682
|1.38182
|86
|2009.07.15 13:20
|close
|43
|1.00
|1.40594
|1.41682
|1.38182
|-412.00
|8788.00
|87
|2009.07.15 13:20
|sell
|44
|1.00
|1.40579
|1.42079
|1.38579
|88
|2009.07.15 13:25
|close
|44
|1.00
|1.40614
|1.42079
|1.38579
|-35.00
|8753.00
|89
|2009.07.15 14:32
|sell
|45
|1.00
|1.40809
|1.42309
|1.38809
|90
|2009.07.15 15:15
|close
|45
|1.00
|1.40851
|1.42309
|1.38809
|-42.00
|8711.00
|91
|2009.07.17 05:32
|sell
|46
|1.00
|1.41249
|1.42749
|1.39249
|92
|2009.07.17 08:45
|close
|46
|1.00
|1.40940
|1.42749
|1.39249
|309.00
|9020.00
|93
|2009.07.17 08:45
|sell
|47
|1.00
|1.40925
|1.42425
|1.38925
|94
|2009.07.17 08:47
|close
|47
|1.00
|1.40973
|1.42425
|1.38925
|-48.00
|8972.00
|95
|2009.07.17 09:20
|buy
|48
|1.00
|1.40974
|1.39474
|1.42974
|96
|2009.07.17 09:25
|close
|48
|1.00
|1.40943
|1.39474
|1.42974
|-31.00
|8941.00
|97
|2009.07.17 10:20
|buy
|49
|1.00
|1.41111
|1.39611
|1.43111
|98
|2009.07.17 10:22
|close
|49
|1.00
|1.41034
|1.39611
|1.43111
|-77.00
|8864.00
|99
|2009.07.17 11:15
|sell
|50
|1.00
|1.41038
|1.42538
|1.39038
|100
|2009.07.17 14:20
|close
|50
|1.00
|1.40644
|1.42538
|1.39038
|394.00
|9258.00
|101
|2009.07.17 14:20
|sell
|51
|1.00
|1.40629
|1.42129
|1.38629
|102
|2009.07.17 14:22
|close
|51
|1.00
|1.40721
|1.42129
|1.38629
|-92.00
|9166.00
|103
|2009.07.17 15:00
|sell
|52
|1.00
|1.40960
|1.42460
|1.38960
|104
|2009.07.17 21:50
|close
|52
|1.00
|1.40970
|1.42460
|1.38960
|-10.00
|9156.00
|105
|2009.07.20 05:00
|sell
|53
|1.00
|1.41777
|1.43277
|1.39777
|106
|2009.07.20 16:20
|close
|53
|1.00
|1.42067
|1.43277
|1.39777
|-290.00
|8866.00
|107
|2009.07.21 05:00
|buy
|54
|1.00
|1.42110
|1.40610
|1.44110
|108
|2009.07.21 15:10
|close
|54
|1.00
|1.42496
|1.40610
|1.44110
|386.00
|9252.00
|109
|2009.07.21 15:10
|buy
|55
|1.00
|1.42511
|1.41011
|1.44511
|110
|2009.07.21 15:15
|close
|55
|1.00
|1.42632
|1.41011
|1.44511
|121.00
|9373.00
|111
|2009.07.22 05:15
|buy
|56
|1.00
|1.41891
|1.40391
|1.43891
|112
|2009.07.22 07:10
|close
|56
|1.00
|1.41991
|1.40391
|1.43891
|100.00
|9473.00
|113
|2009.07.22 08:07
|sell
|57
|1.00
|1.42152
|1.43652
|1.40152
|114
|2009.07.22 08:20
|close
|57
|1.00
|1.41925
|1.43652
|1.40152
|227.00
|9700.00
|115
|2009.07.22 09:16
|buy
|58
|1.00
|1.41718
|1.40218
|1.43718
|116
|2009.07.22 10:10
|close
|58
|1.00
|1.41875
|1.40218
|1.43718
|157.00
|9857.00
|117
|2009.07.22 12:15
|sell
|59
|1.00
|1.41988
|1.43488
|1.39988
|118
|2009.07.22 15:20
|close
|59
|1.00
|1.41670
|1.43488
|1.39988
|318.00
|10175.00
|119
|2009.07.22 15:20
|sell
|60
|1.00
|1.41655
|1.43155
|1.39655
|120
|2009.07.22 15:22
|close
|60
|1.00
|1.41709
|1.43155
|1.39655
|-54.00
|10121.00
|121
|2009.07.23 05:00
|sell
|61
|1.00
|1.42318
|1.43818
|1.40318
|122
|2009.07.23 12:15
|close
|61
|1.00
|1.42213
|1.43818
|1.40318
|105.00
|10226.00
|123
|2009.07.23 12:50
|buy
|62
|1.00
|1.42024
|1.40524
|1.44024
|124
|2009.07.23 13:50
|close
|62
|1.00
|1.42219
|1.40524
|1.44024
|195.00
|10421.00
|125
|2009.07.23 13:50
|buy
|63
|1.00
|1.42234
|1.40734
|1.44234
|126
|2009.07.23 14:10
|close
|63
|1.00
|1.42257
|1.40734
|1.44234
|23.00
|10444.00
|127
|2009.07.23 14:52
|sell
|64
|1.00
|1.42358
|1.43858
|1.40358
|128
|2009.07.23 14:59
|close
|64
|1.00
|1.42245
|1.43858
|1.40358
|113.00
|10557.00
|129
|2009.07.23 15:10
|buy
|65
|1.00
|1.42123
|1.40623
|1.44123
|130
|2009.07.23 15:50
|close
|65
|1.00
|1.42279
|1.40623
|1.44123
|156.00
|10713.00
|131
|2009.07.27 08:20
|sell
|66
|1.00
|1.42526
|1.44026
|1.40526
|132
|2009.07.27 09:20
|close
|66
|1.00
|1.42415
|1.44026
|1.40526
|111.00
|10824.00
|133
|2009.07.27 09:20
|sell
|67
|1.00
|1.42400
|1.43900
|1.40400
|134
|2009.07.27 09:50
|close
|67
|1.00
|1.42356
|1.43900
|1.40400
|44.00
|10868.00
|135
|2009.07.27 10:20
|buy
|68
|1.00
|1.42316
|1.40816
|1.44316
|136
|2009.07.27 10:50
|close
|68
|1.00
|1.42476
|1.40816
|1.44316
|160.00
|11028.00
|137
|2009.07.27 11:40
|sell
|69
|1.00
|1.42634
|1.44134
|1.40634
|138
|2009.07.27 14:26
|close
|69
|1.00
|1.42625
|1.44134
|1.40634
|9.00
|11037.00
|139
|2009.07.27 14:26
|sell
|70
|1.00
|1.42610
|1.44110
|1.40610
|140
|2009.07.27 14:30
|close
|70
|1.00
|1.42624
|1.44110
|1.40610
|-14.00
|11023.00
|141
|2009.07.27 15:20
|buy
|71
|1.00
|1.42551
|1.41051
|1.44551
|142
|2009.07.27 16:07
|close
|71
|1.00
|1.42695
|1.41051
|1.44551
|144.00
|11167.00
|143
|2009.07.28 05:03
|buy
|72
|1.00
|1.42352
|1.40852
|1.44352
|144
|2009.07.28 05:16
|close
|72
|1.00
|1.42432
|1.40852
|1.44352
|80.00
|11247.00
|145
|2009.07.28 06:15
|sell
|73
|1.00
|1.42554
|1.44054
|1.40554
|146
|2009.07.28 11:02
|close
|73
|1.00
|1.42643
|1.44054
|1.40554
|-89.00
|11158.00
|147
|2009.07.28 11:17
|sell
|74
|1.00
|1.42770
|1.44270
|1.40770
|148
|2009.07.28 11:46
|close
|74
|1.00
|1.42655
|1.44270
|1.40770
|115.00
|11273.00
|149
|2009.07.28 12:59
|sell
|75
|1.00
|1.42672
|1.44172
|1.40672
|150
|2009.07.28 13:00
|close
|75
|1.00
|1.42687
|1.44172
|1.40672
|-15.00
|11258.00
|151
|2009.07.28 13:20
|buy
|76
|1.00
|1.42505
|1.41005
|1.44505
|152
|2009.07.29 00:00
|close
|76
|1.00
|1.41711
|1.41005
|1.44505
|-794.90
|10463.10
|153
|2009.07.31 06:20
|buy
|77
|1.00
|1.41251
|1.39751
|1.43251
|154
|2009.07.31 17:15
|close
|77
|1.00
|1.42211
|1.39751
|1.43251
|960.00
|11423.10
|155
|2009.08.05 05:00
|sell
|78
|1.00
|1.44178
|1.45678
|1.42178
|156
|2009.08.06 08:50
|close
|78
|1.00
|1.43870
|1.45678
|1.42178
|303.20
|11726.30
|157
|2009.08.06 08:50
|sell
|79
|1.00
|1.43855
|1.45355
|1.41855
|158
|2009.08.06 08:52
|close
|79
|1.00
|1.43924
|1.45355
|1.41855
|-69.00
|11657.30
|159
|2009.08.06 12:15
|buy
|80
|1.00
|1.43823
|1.42323
|1.45823
|160
|2009.08.06 14:50
|close
|80
|1.00
|1.44028
|1.42323
|1.45823
|205.00
|11862.30
|161
|2009.08.06 14:50
|buy
|81
|1.00
|1.44043
|1.42543
|1.46043
|162
|2009.08.07 00:20
|close
|81
|1.00
|1.43606
|1.42543
|1.46043
|-437.90
|11424.40
|163
|2009.08.07 05:20
|buy
|82
|1.00
|1.43498
|1.41998
|1.45498
|164
|2009.08.07 10:50
|close
|82
|1.00
|1.43771
|1.41998
|1.45498
|273.00
|11697.40
|165
|2009.08.07 10:50
|buy
|83
|1.00
|1.43786
|1.42286
|1.45786
|166
|2009.08.07 14:32
|close
|83
|1.00
|1.43991
|1.42286
|1.45786
|205.00
|11902.40
|167
|2009.08.07 14:32
|buy
|84
|1.00
|1.44006
|1.42506
|1.46006
|168
|2009.08.07 14:35
|close
|84
|1.00
|1.43864
|1.42506
|1.46006
|-142.00
|11760.40
|169
|2009.08.07 15:00
|buy
|85
|1.00
|1.43223
|1.41723
|1.45223
|170
|2009.08.07 18:10
|s/l
|85
|1.00
|1.41723
|1.41723
|1.45223
|-1500.00
|10260.40
|171
|2009.08.11 05:00
|sell
|86
|1.00
|1.41356
|1.42856
|1.39356
|172
|2009.08.11 14:59
|close
|86
|1.00
|1.41313
|1.42856
|1.39356
|43.00
|10303.40
|173
|2009.08.11 14:59
|sell
|87
|1.00
|1.41298
|1.42798
|1.39298
|174
|2009.08.11 15:00
|close
|87
|1.00
|1.41310
|1.42798
|1.39298
|-12.00
|10291.40
|175
|2009.08.11 15:15
|buy
|88
|1.00
|1.41283
|1.39783
|1.43283
|176
|2009.08.11 18:20
|close
|88
|1.00
|1.41656
|1.39783
|1.43283
|373.00
|10664.40
|177
|2009.08.12 05:00
|buy
|89
|1.00
|1.41369
|1.39869
|1.43369
|178
|2009.08.12 15:40
|close
|89
|1.00
|1.41885
|1.39869
|1.43369
|516.00
|11180.40
|179
|2009.08.12 15:40
|buy
|90
|1.00
|1.41900
|1.40400
|1.43900
|180
|2009.08.12 15:43
|close
|90
|1.00
|1.41857
|1.40400
|1.43900
|-43.00
|11137.40
|181
|2009.08.14 05:00
|buy
|91
|1.00
|1.42709
|1.41209
|1.44709
|182
|2009.08.14 08:50
|close
|91
|1.00
|1.42771
|1.41209
|1.44709
|62.00
|11199.40
|183
|2009.08.14 08:50
|buy
|92
|1.00
|1.42786
|1.41286
|1.44786
|184
|2009.08.14 09:07
|close
|92
|1.00
|1.42737
|1.41286
|1.44786
|-49.00
|11150.40
|185
|2009.08.14 09:20
|buy
|93
|1.00
|1.42529
|1.41029
|1.44529
|186
|2009.08.14 09:50
|close
|93
|1.00
|1.42739
|1.41029
|1.44529
|210.00
|11360.40
|187
|2009.08.14 11:02
|sell
|94
|1.00
|1.42848
|1.44348
|1.40848
|188
|2009.08.14 11:50
|close
|94
|1.00
|1.42685
|1.44348
|1.40848
|163.00
|11523.40
|189
|2009.08.14 13:10
|sell
|95
|1.00
|1.42805
|1.44305
|1.40805
|190
|2009.08.14 15:40
|close
|95
|1.00
|1.42605
|1.44305
|1.40805
|200.00
|11723.40
|191
|2009.08.14 15:40
|sell
|96
|1.00
|1.42590
|1.44090
|1.40590
|192
|2009.08.14 15:45
|close
|96
|1.00
|1.42527
|1.44090
|1.40590
|63.00
|11786.40
|193
|2009.08.17 05:00
|sell
|97
|1.00
|1.41431
|1.42931
|1.39431
|194
|2009.08.17 12:20
|close
|97
|1.00
|1.40687
|1.42931
|1.39431
|744.00
|12530.40
|195
|2009.08.17 12:20
|sell
|98
|1.00
|1.40672
|1.42172
|1.38672
|196
|2009.08.17 12:25
|close
|98
|1.00
|1.40721
|1.42172
|1.38672
|-49.00
|12481.40
|197
|2009.08.17 13:45
|sell
|99
|1.00
|1.40566
|1.42066
|1.38566
|198
|2009.08.17 13:50
|close
|99
|1.00
|1.40522
|1.42066
|1.38566
|44.00
|12525.40
|199
|2009.08.17 14:05
|sell
|100
|1.00
|1.40557
|1.42057
|1.38557
|200
|2009.08.18 13:50
|close
|100
|1.00
|1.40999
|1.42057
|1.38557
|-443.60
|12081.80
|201
|2009.08.18 13:50
|sell
|101
|1.00
|1.40984
|1.42484
|1.38984
|202
|2009.08.18 14:15
|close
|101
|1.00
|1.41013
|1.42484
|1.38984
|-29.00
|12052.80
|203
|2009.08.18 14:47
|buy
|102
|1.00
|1.40919
|1.39419
|1.42919
|204
|2009.08.18 16:20
|close
|102
|1.00
|1.41179
|1.39419
|1.42919
|260.00
|12312.80
|205
|2009.08.19 05:00
|buy
|103
|1.00
|1.41423
|1.39923
|1.43423
|206
|2009.08.19 16:40
|close
|103
|1.00
|1.42098
|1.39923
|1.43423
|675.00
|12987.80
|207
|2009.08.21 05:00
|sell
|104
|1.00
|1.42574
|1.44074
|1.40574
|208
|2009.08.24 05:00
|close
|104
|1.00
|1.43376
|1.44074
|1.40574
|-803.60
|12184.20
|209
|2009.08.25 08:07
|buy
|105
|1.00
|1.42716
|1.41216
|1.44716
|210
|2009.08.25 08:15
|close
|105
|1.00
|1.42876
|1.41216
|1.44716
|160.00
|12344.20
|211
|2009.08.25 09:02
|buy
|106
|1.00
|1.42559
|1.41059
|1.44559
|212
|2009.08.25 09:37
|close
|106
|1.00
|1.42791
|1.41059
|1.44559
|232.00
|12576.20
|213
|2009.08.25 11:10
|sell
|107
|1.00
|1.42859
|1.44359
|1.40859
|214
|2009.08.25 22:45
|close
|107
|1.00
|1.42984
|1.44359
|1.40859
|-125.00
|12451.20
|215
|2009.08.26 07:50
|sell
|108
|1.00
|1.43188
|1.44688
|1.41188
|216
|2009.08.26 08:50
|close
|108
|1.00
|1.43028
|1.44688
|1.41188
|160.00
|12611.20
|217
|2009.08.26 08:50
|sell
|109
|1.00
|1.43013
|1.44513
|1.41013
|218
|2009.08.26 08:55
|close
|109
|1.00
|1.43040
|1.44513
|1.41013
|-27.00
|12584.20
|219
|2009.08.26 09:15
|sell
|110
|1.00
|1.43215
|1.44715
|1.41215
|220
|2009.08.26 10:20
|close
|110
|1.00
|1.43118
|1.44715
|1.41215
|97.00
|12681.20
|221
|2009.08.26 10:20
|sell
|111
|1.00
|1.43103
|1.44603
|1.41103
|222
|2009.08.26 10:32
|close
|111
|1.00
|1.43089
|1.44603
|1.41103
|14.00
|12695.20
|223
|2009.08.26 12:20
|buy
|112
|1.00
|1.43004
|1.41504
|1.45004
|224
|2009.08.26 21:50
|close
|112
|1.00
|1.42545
|1.41504
|1.45004
|-459.00
|12236.20
|225
|2009.08.27 05:00
|sell
|113
|1.00
|1.42509
|1.44009
|1.40509
|226
|2009.08.27 15:59
|close
|113
|1.00
|1.42317
|1.44009
|1.40509
|192.00
|12428.20
|227
|2009.08.27 15:59
|sell
|114
|1.00
|1.42302
|1.43802
|1.40302
|228
|2009.08.27 16:00
|close
|114
|1.00
|1.42317
|1.43802
|1.40302
|-15.00
|12413.20
|229
|2009.08.31 05:00
|buy
|115
|1.00
|1.42927
|1.41427
|1.44927
|230
|2009.08.31 09:32
|close
|115
|1.00
|1.42863
|1.41427
|1.44927
|-64.00
|12349.20
|231
|2009.08.31 09:32
|buy
|116
|1.00
|1.42878
|1.41378
|1.44878
|232
|2009.08.31 09:35
|close
|116
|1.00
|1.42854
|1.41378
|1.44878
|-24.00
|12325.20
|233
|2009.08.31 10:50
|sell
|117
|1.00
|1.42984
|1.44484
|1.40984
|234
|2009.09.01 10:37
|close
|117
|1.00
|1.43304
|1.44484
|1.40984
|-321.60
|12003.60
|235
|2009.09.01 10:37
|sell
|118
|1.00
|1.43289
|1.44789
|1.41289
|236
|2009.09.01 11:20
|close
|118
|1.00
|1.43314
|1.44789
|1.41289
|-25.00
|11978.60
|237
|2009.09.01 11:20
|sell
|119
|1.00
|1.43299
|1.44799
|1.41299
|238
|2009.09.01 11:25
|close
|119
|1.00
|1.43334
|1.44799
|1.41299
|-35.00
|11943.60
|239
|2009.09.01 12:20
|buy
|120
|1.00
|1.43091
|1.41591
|1.45091
|240
|2009.09.01 14:20
|close
|120
|1.00
|1.43213
|1.41591
|1.45091
|122.00
|12065.60
|241
|2009.09.01 14:20
|buy
|121
|1.00
|1.43228
|1.41728
|1.45228
|242
|2009.09.01 14:25
|close
|121
|1.00
|1.43192
|1.41728
|1.45228
|-36.00
|12029.60
|243
|2009.09.01 15:20
|buy
|122
|1.00
|1.42903
|1.41403
|1.44903
|244
|2009.09.01 15:45
|close
|122
|1.00
|1.43232
|1.41403
|1.44903
|329.00
|12358.60
|245
|2009.09.03 06:00
|buy
|123
|1.00
|1.42745
|1.41245
|1.44745
|246
|2009.09.03 08:50
|close
|123
|1.00
|1.43083
|1.41245
|1.44745
|338.00
|12696.60
|247
|2009.09.03 08:50
|buy
|124
|1.00
|1.43098
|1.41598
|1.45098
|248
|2009.09.03 08:55
|close
|124
|1.00
|1.43054
|1.41598
|1.45098
|-44.00
|12652.60
|249
|2009.09.03 09:20
|buy
|125
|1.00
|1.42904
|1.41404
|1.44904
|250
|2009.09.03 13:50
|close
|125
|1.00
|1.43473
|1.41404
|1.44904
|569.00
|13221.60
|251
|2009.09.03 13:50
|buy
|126
|1.00
|1.43488
|1.41988
|1.45488
|252
|2009.09.03 13:55
|close
|126
|1.00
|1.43448
|1.41988
|1.45488
|-40.00
|13181.60
|253
|2009.09.03 14:00
|buy
|127
|1.00
|1.43272
|1.41772
|1.45272
|254
|2009.09.04 08:20
|close
|127
|1.00
|1.42677
|1.41772
|1.45272
|-595.90
|12585.70
|255
|2009.09.04 08:50
|sell
|128
|1.00
|1.42889
|1.44389
|1.40889
|256
|2009.09.04 09:50
|close
|128
|1.00
|1.42702
|1.44389
|1.40889
|187.00
|12772.70
|257
|2009.09.04 09:50
|sell
|129
|1.00
|1.42687
|1.44187
|1.40687
|258
|2009.09.04 10:20
|close
|129
|1.00
|1.42676
|1.44187
|1.40687
|11.00
|12783.70
|259
|2009.09.04 14:40
|sell
|130
|1.00
|1.42560
|1.44060
|1.40560
|260
|2009.09.04 14:45
|close
|130
|1.00
|1.42393
|1.44060
|1.40560
|167.00
|12950.70
|261
|2009.09.04 15:00
|buy
|131
|1.00
|1.42202
|1.40702
|1.44202
|262
|2009.09.04 17:40
|close
|131
|1.00
|1.42499
|1.40702
|1.44202
|297.00
|13247.70
|263
|2009.09.07 05:27
|sell
|132
|1.00
|1.43310
|1.44810
|1.41310
|264
|2009.09.07 07:50
|close
|132
|1.00
|1.43261
|1.44810
|1.41310
|49.00
|13296.70
|265
|2009.09.07 09:20
|sell
|133
|1.00
|1.43595
|1.45095
|1.41595
|266
|2009.09.07 11:00
|close
|133
|1.00
|1.43441
|1.45095
|1.41595
|154.00
|13450.70
|267
|2009.09.07 14:15
|buy
|134
|1.00
|1.43319
|1.41819
|1.45319
|268
|2009.09.08 02:26
|close
|134
|1.00
|1.43382
|1.41819
|1.45319
|62.10
|13512.80
|269
|2009.09.08 07:50
|sell
|135
|1.00
|1.43472
|1.44972
|1.41472
|270
|2009.09.08 13:20
|s/l
|135
|1.00
|1.44972
|1.44972
|1.41472
|-1500.00
|12012.80
|271
|2009.09.08 13:20
|sell
|136
|1.00
|1.44973
|1.46473
|1.42973
|272
|2009.09.08 20:15
|close
|136
|1.00
|1.45092
|1.46473
|1.42973
|-119.00
|11893.80
|273
|2009.09.10 05:45
|sell
|137
|1.00
|1.45726
|1.47226
|1.43726
|274
|2009.09.10 10:26
|close
|137
|1.00
|1.45500
|1.47226
|1.43726
|226.00
|12119.80
|275
|2009.09.10 10:26
|sell
|138
|1.00
|1.45485
|1.46985
|1.43485
|276
|2009.09.10 10:30
|close
|138
|1.00
|1.45496
|1.46985
|1.43485
|-11.00
|12108.80
|277
|2009.09.10 11:20
|sell
|139
|1.00
|1.45361
|1.46861
|1.43361
|278
|2009.09.10 11:22
|close
|139
|1.00
|1.45422
|1.46861
|1.43361
|-61.00
|12047.80
|279
|2009.09.10 12:02
|buy
|140
|1.00
|1.45288
|1.43788
|1.47288
|280
|2009.09.10 12:20
|close
|140
|1.00
|1.45500
|1.43788
|1.47288
|212.00
|12259.80
|281
|2009.09.10 13:02
|buy
|141
|1.00
|1.45228
|1.43728
|1.47228
|282
|2009.09.10 13:20
|close
|141
|1.00
|1.45447
|1.43728
|1.47228
|219.00
|12478.80
|283
|2009.09.10 14:00
|sell
|142
|1.00
|1.45611
|1.47111
|1.43611
|284
|2009.09.10 15:20
|close
|142
|1.00
|1.45243
|1.47111
|1.43611
|368.00
|12846.80
|285
|2009.09.10 15:20
|sell
|143
|1.00
|1.45228
|1.46728
|1.43228
|286
|2009.09.10 15:22
|close
|143
|1.00
|1.45357
|1.46728
|1.43228
|-129.00
|12717.80
|287
|2009.09.11 05:00
|sell
|144
|1.00
|1.46022
|1.47522
|1.44022
|288
|2009.09.11 10:16
|close
|144
|1.00
|1.45822
|1.47522
|1.44022
|200.00
|12917.80
|289
|2009.09.11 10:16
|sell
|145
|1.00
|1.45807
|1.47307
|1.43807
|290
|2009.09.11 10:20
|close
|145
|1.00
|1.45871
|1.47307
|1.43807
|-64.00
|12853.80
|291
|2009.09.11 12:20
|sell
|146
|1.00
|1.46063
|1.47563
|1.44063
|292
|2009.09.11 13:37
|close
|146
|1.00
|1.45920
|1.47563
|1.44063
|143.00
|12996.80
|293
|2009.09.11 13:37
|sell
|147
|1.00
|1.45905
|1.47405
|1.43905
|294
|2009.09.11 14:20
|close
|147
|1.00
|1.45902
|1.47405
|1.43905
|3.00
|12999.80
|295
|2009.09.11 14:20
|sell
|148
|1.00
|1.45887
|1.47387
|1.43887
|296
|2009.09.11 14:22
|close
|148
|1.00
|1.45942
|1.47387
|1.43887
|-55.00
|12944.80
|297
|2009.09.11 15:10
|buy
|149
|1.00
|1.46032
|1.44532
|1.48032
|298
|2009.09.11 15:12
|close
|149
|1.00
|1.45980
|1.44532
|1.48032
|-52.00
|12892.80
|299
|2009.09.14 05:00
|buy
|150
|1.00
|1.45441
|1.43941
|1.47441
|300
|2009.09.14 08:50
|close
|150
|1.00
|1.45492
|1.43941
|1.47441
|51.00
|12943.80
|301
|2009.09.14 08:50
|buy
|151
|1.00
|1.45507
|1.44007
|1.47507
|302
|2009.09.14 08:55
|close
|151
|1.00
|1.45463
|1.44007
|1.47507
|-44.00
|12899.80
|303
|2009.09.14 09:36
|sell
|152
|1.00
|1.45553
|1.47053
|1.43553
|304
|2009.09.14 10:50
|close
|152
|1.00
|1.45403
|1.47053
|1.43553
|150.00
|13049.80
|305
|2009.09.14 10:50
|sell
|153
|1.00
|1.45388
|1.46888
|1.43388
|306
|2009.09.14 10:52
|close
|153
|1.00
|1.45432
|1.46888
|1.43388
|-44.00
|13005.80
|307
|2009.09.14 11:32
|buy
|154
|1.00
|1.45250
|1.43750
|1.47250
|308
|2009.09.14 12:02
|close
|154
|1.00
|1.45371
|1.43750
|1.47250
|121.00
|13126.80
|309
|2009.09.14 12:20
|sell
|155
|1.00
|1.45554
|1.47054
|1.43554
|310
|2009.09.14 13:02
|close
|155
|1.00
|1.45358
|1.47054
|1.43554
|196.00
|13322.80
|311
|2009.09.14 13:22
|sell
|156
|1.00
|1.45473
|1.46973
|1.43473
|312
|2009.09.15 01:15
|close
|156
|1.00
|1.46279
|1.46973
|1.43473
|-807.60
|12515.20
|313
|2009.09.15 05:00
|buy
|157
|1.00
|1.46143
|1.44643
|1.48143
|314
|2009.09.15 18:59
|close
|157
|1.00
|1.46361
|1.44643
|1.48143
|218.00
|12733.20
|315
|2009.09.16 05:50
|buy
|158
|1.00
|1.46840
|1.45340
|1.48840
|316
|2009.09.16 05:52
|close
|158
|1.00
|1.46804
|1.45340
|1.48840
|-36.00
|12697.20
|317
|2009.09.16 07:45
|buy
|159
|1.00
|1.46837
|1.45337
|1.48837
|318
|2009.09.16 07:50
|close
|159
|1.00
|1.46857
|1.45337
|1.48837
|20.00
|12717.20
|319
|2009.09.16 09:20
|sell
|160
|1.00
|1.47070
|1.48570
|1.45070
|320
|2009.09.16 09:32
|close
|160
|1.00
|1.46844
|1.48570
|1.45070
|226.00
|12943.20
|321
|2009.09.16 10:52
|sell
|161
|1.00
|1.47080
|1.48580
|1.45080
|322
|2009.09.16 11:10
|close
|161
|1.00
|1.47033
|1.48580
|1.45080
|47.00
|12990.20
|323
|2009.09.16 11:37
|buy
|162
|1.00
|1.47050
|1.45550
|1.49050
|324
|2009.09.16 18:10
|close
|162
|1.00
|1.47223
|1.45550
|1.49050
|173.00
|13163.20
|325
|2009.09.17 07:47
|sell
|163
|1.00
|1.47405
|1.48905
|1.45405
|326
|2009.09.17 09:32
|close
|163
|1.00
|1.47348
|1.48905
|1.45405
|57.00
|13220.20
|327
|2009.09.17 09:32
|sell
|164
|1.00
|1.47333
|1.48833
|1.45333
|328
|2009.09.17 09:37
|close
|164
|1.00
|1.47336
|1.48833
|1.45333
|-3.00
|13217.20
|329
|2009.09.17 10:07
|sell
|165
|1.00
|1.47483
|1.48983
|1.45483
|330
|2009.09.17 10:20
|close
|165
|1.00
|1.47297
|1.48983
|1.45483
|186.00
|13403.20
|331
|2009.09.17 11:37
|sell
|166
|1.00
|1.47473
|1.48973
|1.45473
|332
|2009.09.17 12:15
|close
|166
|1.00
|1.47344
|1.48973
|1.45473
|129.00
|13532.20
|333
|2009.09.17 13:10
|buy
|167
|1.00
|1.47226
|1.45726
|1.49226
|334
|2009.09.17 15:45
|close
|167
|1.00
|1.47308
|1.45726
|1.49226
|82.00
|13614.20
|335
|2009.09.17 15:45
|buy
|168
|1.00
|1.47323
|1.45823
|1.49323
|336
|2009.09.17 15:47
|close
|168
|1.00
|1.47268
|1.45823
|1.49323
|-55.00
|13559.20
|337
|2009.09.18 06:15
|sell
|169
|1.00
|1.47199
|1.48699
|1.45199
|338
|2009.09.18 08:45
|close
|169
|1.00
|1.46995
|1.48699
|1.45199
|204.00
|13763.20
|339
|2009.09.18 08:45
|sell
|170
|1.00
|1.46980
|1.48480
|1.44980
|340
|2009.09.18 08:47
|close
|170
|1.00
|1.47028
|1.48480
|1.44980
|-48.00
|13715.20
|341
|2009.09.18 09:40
|buy
|171
|1.00
|1.46833
|1.45333
|1.48833
|342
|2009.09.18 11:00
|close
|171
|1.00
|1.46812
|1.45333
|1.48833
|-21.00
|13694.20
|343
|2009.09.18 11:45
|sell
|172
|1.00
|1.46999
|1.48499
|1.44999
|344
|2009.09.21 05:50
|close
|172
|1.00
|1.46793
|1.48499
|1.44999
|204.40
|13898.60
|345
|2009.09.21 05:50
|sell
|173
|1.00
|1.46778
|1.48278
|1.44778
|346
|2009.09.21 05:52
|close
|173
|1.00
|1.46817
|1.48278
|1.44778
|-39.00
|13859.60
|347
|2009.09.21 06:20
|sell
|174
|1.00
|1.46944
|1.48444
|1.44944
|348
|2009.09.21 07:10
|close
|174
|1.00
|1.46788
|1.48444
|1.44944
|156.00
|14015.60
|349
|2009.09.21 07:20
|buy
|175
|1.00
|1.46653
|1.45153
|1.48653
|350
|2009.09.21 07:27
|close
|175
|1.00
|1.46785
|1.45153
|1.48653
|132.00
|14147.60
|351
|2009.09.21 08:15
|buy
|176
|1.00
|1.46616
|1.45116
|1.48616
|352
|2009.09.21 10:45
|close
|176
|1.00
|1.46681
|1.45116
|1.48616
|65.00
|14212.60
|353
|2009.09.21 10:45
|buy
|177
|1.00
|1.46696
|1.45196
|1.48696
|354
|2009.09.21 10:47
|close
|177
|1.00
|1.46669
|1.45196
|1.48696
|-27.00
|14185.60
|355
|2009.09.21 11:20
|buy
|178
|1.00
|1.46516
|1.45016
|1.48516
|356
|2009.09.21 13:00
|close
|178
|1.00
|1.46596
|1.45016
|1.48516
|80.00
|14265.60
|357
|2009.09.21 13:32
|sell
|179
|1.00
|1.46698
|1.48198
|1.44698
|358
|2009.09.21 14:10
|close
|179
|1.00
|1.46515
|1.48198
|1.44698
|183.00
|14448.60
|359
|2009.09.21 14:10
|sell
|180
|1.00
|1.46500
|1.48000
|1.44500
|360
|2009.09.21 14:12
|close
|180
|1.00
|1.46565
|1.48000
|1.44500
|-65.00
|14383.60
|361
|2009.09.21 15:00
|buy
|181
|1.00
|1.46277
|1.44777
|1.48277
|362
|2009.09.21 15:45
|close
|181
|1.00
|1.46516
|1.44777
|1.48277
|239.00
|14622.60
|363
|2009.09.22 05:00
|sell
|182
|1.00
|1.47178
|1.48678
|1.45178
|364
|2009.09.22 14:00
|close
|182
|1.00
|1.47849
|1.48678
|1.45178
|-671.00
|13951.60
|365
|2009.09.22 14:37
|buy
|183
|1.00
|1.47745
|1.46245
|1.49745
|366
|2009.09.22 14:40
|close
|183
|1.00
|1.47867
|1.46245
|1.49745
|122.00
|14073.60
|367
|2009.09.22 15:20
|sell
|184
|1.00
|1.48148
|1.49648
|1.46148
|368
|2009.09.22 15:40
|close
|184
|1.00
|1.47987
|1.49648
|1.46148
|161.00
|14234.60
|369
|2009.09.23 05:00
|buy
|185
|1.00
|1.48179
|1.46679
|1.50179
|370
|2009.09.23 20:10
|close
|185
|1.00
|1.47989
|1.46679
|1.50179
|-190.00
|14044.60
|371
|2009.09.28 05:00
|buy
|186
|1.00
|1.45879
|1.44379
|1.47879
|372
|2009.09.28 11:50
|close
|186
|1.00
|1.46416
|1.44379
|1.47879
|537.00
|14581.60
|373
|2009.09.28 12:05
|buy
|187
|1.00
|1.46286
|1.44786
|1.48286
|374
|2009.09.28 13:15
|close
|187
|1.00
|1.46541
|1.44786
|1.48286
|255.00
|14836.60
|375
|2009.09.28 13:15
|buy
|188
|1.00
|1.46556
|1.45056
|1.48556
|376
|2009.09.28 13:17
|close
|188
|1.00
|1.46509
|1.45056
|1.48556
|-47.00
|14789.60
|377
|2009.09.28 14:40
|sell
|189
|1.00
|1.46594
|1.48094
|1.44594
|378
|2009.09.28 14:50
|close
|189
|1.00
|1.46447
|1.48094
|1.44594
|147.00
|14936.60
|379
|2009.09.28 15:20
|buy
|190
|1.00
|1.46338
|1.44838
|1.48338
|380
|2009.09.28 15:50
|close
|190
|1.00
|1.46599
|1.44838
|1.48338
|261.00
|15197.60