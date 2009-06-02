Strategy Tester Report
e-Regr
Alpari-Demo (Build 225)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2009.06.01 00:00 - 2009.09.30 00:00 (2009.06.01 - 2009.09.30)
ModelControl points (a very crude method, the results must not be considered)
Parameters_tmp1_=" --- Trade params ---"; AccDigits=5; CheckTradeTime=true; TradeTime="5:00-16:00"; Lots=1; StopLoss=150; TakeProfit=200; CheckD1Bar=true; D1.MaxSize=150; Slippage=3; Magic=20080829; _tmp2_=" --- i-Regr ---"; Regr.degree=4; Regr.kstd=0.5; Regr.bars=150; Regr.shift=0; _tmp3_=" --- Trailing ---"; TrailingOn=false; TrailingStart=30; TrailingSize=30; _tmp4_=" --- Chart ---"; clBuy=DodgerBlue; clSell=Red; clModify=Silver; clClose=Gold;
Bars in test3072Ticks modelled53160Modelling qualityn/a
Mismatched charts errors177
Initial deposit10000.00
Total net profit5197.60Gross profit23396.20Gross loss-18198.60
Profit factor1.29Expected payoff27.36
Absolute drawdown2028.60Maximal drawdown2688.60 (25.22%)Relative drawdown25.22% (2688.60)
Total trades190Short positions (won %)103 (55.34%)Long positions (won %)87 (65.52%)
Profit trades (% of total)114 (60.00%)Loss trades (% of total)76 (40.00%)
Largestprofit trade1463.10loss trade-1500.00
Averageprofit trade205.23loss trade-239.46
Maximumconsecutive wins (profit in money)9 (916.00)consecutive losses (loss in money)6 (-484.60)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1463.10 (1)consecutive loss (count of losses)-1795.00 (3)
Averageconsecutive wins2consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12009.06.02 08:32buy11.001.411241.396241.43124
22009.06.02 09:00close11.001.412801.396241.43124156.0010156.00
32009.06.02 09:10sell21.001.413121.428121.39312
42009.06.02 09:20close21.001.411061.428121.39312206.0010362.00
52009.06.02 10:15sell31.001.413161.428161.39316
62009.06.02 10:50close31.001.410491.428161.39316267.0010629.00
72009.06.02 11:05sell41.001.411701.426701.39170
82009.06.02 13:50s/l41.001.426701.426701.39170-1500.009129.00
92009.06.02 13:50sell51.001.428221.443221.40822
102009.06.03 05:00close51.001.429681.443221.40822-147.608981.40
112009.06.19 05:00sell61.001.391171.406171.37117
122009.06.22 03:20close61.001.388691.406171.37117246.409227.80
132009.06.22 05:02sell71.001.391281.406281.37128
142009.06.22 08:15close71.001.387811.406281.37128347.009574.80
152009.06.22 08:15sell81.001.387661.402661.36766
162009.06.22 08:17close81.001.388261.402661.36766-60.009514.80
172009.06.22 09:02buy91.001.387461.372461.40746
182009.06.22 09:50close91.001.388401.372461.4074694.009608.80
192009.06.22 10:27buy101.001.387071.372071.40707
202009.06.22 10:30close101.001.387781.372071.4070771.009679.80
212009.06.22 11:15buy111.001.385301.370301.40530
222009.06.22 14:02close111.001.385471.370301.4053017.009696.80
232009.06.22 14:20buy121.001.382851.367851.40285
242009.06.22 15:15close121.001.384891.367851.40285204.009900.80
252009.06.22 15:57buy131.001.383841.368841.40384
262009.06.22 16:00close131.001.384501.368841.4038466.009966.80
272009.06.23 05:52sell141.001.386601.401601.36660
282009.06.23 06:20close141.001.385531.401601.36660107.0010073.80
292009.06.23 06:20sell151.001.385381.400381.36538
302009.06.23 07:16close151.001.385531.400381.36538-15.0010058.80
312009.06.23 07:50buy161.001.383441.368441.40344
322009.06.23 08:26close161.001.385401.368441.40344196.0010254.80
332009.06.23 08:26buy171.001.385551.370551.40555
342009.06.23 08:30close171.001.385381.370551.40555-17.0010237.80
352009.06.23 09:10sell181.001.387741.402741.36774
362009.06.23 16:02s/l181.001.402741.402741.36774-1500.008737.80
372009.06.26 05:00sell191.001.403621.418621.38362
382009.06.26 16:07close191.001.406401.418621.38362-278.008459.80
392009.06.29 05:00buy201.001.400491.385491.42049
402009.06.30 08:20close201.001.415131.385491.420491463.109922.90
412009.06.30 08:20buy211.001.415281.400281.43528
422009.06.30 08:25close211.001.414711.400281.43528-57.009865.90
432009.06.30 09:20buy221.001.410271.395271.43027
442009.06.30 12:32close221.001.413801.395271.43027353.0010218.90
452009.06.30 14:50buy231.001.410101.395101.43010
462009.06.30 21:00close231.001.404271.395101.43010-583.009635.90
472009.07.06 05:00sell241.001.396851.411851.37685
482009.07.06 08:45close241.001.395041.411851.37685181.009816.90
492009.07.06 08:45sell251.001.394891.409891.37489
502009.07.06 08:50close251.001.393751.409891.37489114.009930.90
512009.07.06 09:02buy261.001.391851.376851.41185
522009.07.06 15:45close261.001.392361.376851.4118551.009981.90
532009.07.06 15:45buy271.001.392511.377511.41251
542009.07.06 15:47close271.001.392061.377511.41251-45.009936.90
552009.07.07 05:02buy281.001.395971.380971.41597
562009.07.07 06:50close281.001.398661.380971.41597269.0010205.90
572009.07.07 07:45buy291.001.396211.381211.41621
582009.07.07 11:50close291.001.398661.381211.41621245.0010450.90
592009.07.07 11:50buy301.001.398811.383811.41881
602009.07.07 11:52close301.001.398231.383811.41881-58.0010392.90
612009.07.07 12:50buy311.001.400301.385301.42030
622009.07.07 12:53close311.001.399791.385301.42030-51.0010341.90
632009.07.07 13:15sell321.001.402351.417351.38235
642009.07.07 15:00close321.001.402061.417351.3823529.0010370.90
652009.07.07 15:20buy331.001.398731.383731.41873
662009.07.08 11:15close331.001.391581.383731.41873-715.909655.00
672009.07.08 12:02sell341.001.393491.408491.37349
682009.07.08 12:20close341.001.390941.408491.37349255.009910.00
692009.07.08 13:40sell351.001.391981.406981.37198
702009.07.08 13:50close351.001.390621.406981.37198136.0010046.00
712009.07.08 15:27sell361.001.390751.405751.37075
722009.07.08 17:15close361.001.387861.405751.37075289.0010335.00
732009.07.09 05:00sell371.001.390271.405271.37027
742009.07.09 18:15s/l371.001.405271.405271.37027-1500.008835.00
752009.07.14 05:50sell381.001.398531.413531.37853
762009.07.14 11:20close381.001.396461.413531.37853207.009042.00
772009.07.14 11:20sell391.001.396311.411311.37631
782009.07.14 11:22close391.001.397061.411311.37631-75.008967.00
792009.07.14 12:27sell401.001.398091.413091.37809
802009.07.14 14:50close401.001.395641.413091.37809245.009212.00
812009.07.14 14:50sell411.001.395491.410491.37549
822009.07.14 14:52close411.001.396631.410491.37549-114.009098.00
832009.07.14 15:10buy421.001.396821.381821.41682
842009.07.14 15:15close421.001.397841.381821.41682102.009200.00
852009.07.15 08:10sell431.001.401821.416821.38182
862009.07.15 13:20close431.001.405941.416821.38182-412.008788.00
872009.07.15 13:20sell441.001.405791.420791.38579
882009.07.15 13:25close441.001.406141.420791.38579-35.008753.00
892009.07.15 14:32sell451.001.408091.423091.38809
902009.07.15 15:15close451.001.408511.423091.38809-42.008711.00
912009.07.17 05:32sell461.001.412491.427491.39249
922009.07.17 08:45close461.001.409401.427491.39249309.009020.00
932009.07.17 08:45sell471.001.409251.424251.38925
942009.07.17 08:47close471.001.409731.424251.38925-48.008972.00
952009.07.17 09:20buy481.001.409741.394741.42974
962009.07.17 09:25close481.001.409431.394741.42974-31.008941.00
972009.07.17 10:20buy491.001.411111.396111.43111
982009.07.17 10:22close491.001.410341.396111.43111-77.008864.00
992009.07.17 11:15sell501.001.410381.425381.39038
1002009.07.17 14:20close501.001.406441.425381.39038394.009258.00
1012009.07.17 14:20sell511.001.406291.421291.38629
1022009.07.17 14:22close511.001.407211.421291.38629-92.009166.00
1032009.07.17 15:00sell521.001.409601.424601.38960
1042009.07.17 21:50close521.001.409701.424601.38960-10.009156.00
1052009.07.20 05:00sell531.001.417771.432771.39777
1062009.07.20 16:20close531.001.420671.432771.39777-290.008866.00
1072009.07.21 05:00buy541.001.421101.406101.44110
1082009.07.21 15:10close541.001.424961.406101.44110386.009252.00
1092009.07.21 15:10buy551.001.425111.410111.44511
1102009.07.21 15:15close551.001.426321.410111.44511121.009373.00
1112009.07.22 05:15buy561.001.418911.403911.43891
1122009.07.22 07:10close561.001.419911.403911.43891100.009473.00
1132009.07.22 08:07sell571.001.421521.436521.40152
1142009.07.22 08:20close571.001.419251.436521.40152227.009700.00
1152009.07.22 09:16buy581.001.417181.402181.43718
1162009.07.22 10:10close581.001.418751.402181.43718157.009857.00
1172009.07.22 12:15sell591.001.419881.434881.39988
1182009.07.22 15:20close591.001.416701.434881.39988318.0010175.00
1192009.07.22 15:20sell601.001.416551.431551.39655
1202009.07.22 15:22close601.001.417091.431551.39655-54.0010121.00
1212009.07.23 05:00sell611.001.423181.438181.40318
1222009.07.23 12:15close611.001.422131.438181.40318105.0010226.00
1232009.07.23 12:50buy621.001.420241.405241.44024
1242009.07.23 13:50close621.001.422191.405241.44024195.0010421.00
1252009.07.23 13:50buy631.001.422341.407341.44234
1262009.07.23 14:10close631.001.422571.407341.4423423.0010444.00
1272009.07.23 14:52sell641.001.423581.438581.40358
1282009.07.23 14:59close641.001.422451.438581.40358113.0010557.00
1292009.07.23 15:10buy651.001.421231.406231.44123
1302009.07.23 15:50close651.001.422791.406231.44123156.0010713.00
1312009.07.27 08:20sell661.001.425261.440261.40526
1322009.07.27 09:20close661.001.424151.440261.40526111.0010824.00
1332009.07.27 09:20sell671.001.424001.439001.40400
1342009.07.27 09:50close671.001.423561.439001.4040044.0010868.00
1352009.07.27 10:20buy681.001.423161.408161.44316
1362009.07.27 10:50close681.001.424761.408161.44316160.0011028.00
1372009.07.27 11:40sell691.001.426341.441341.40634
1382009.07.27 14:26close691.001.426251.441341.406349.0011037.00
1392009.07.27 14:26sell701.001.426101.441101.40610
1402009.07.27 14:30close701.001.426241.441101.40610-14.0011023.00
1412009.07.27 15:20buy711.001.425511.410511.44551
1422009.07.27 16:07close711.001.426951.410511.44551144.0011167.00
1432009.07.28 05:03buy721.001.423521.408521.44352
1442009.07.28 05:16close721.001.424321.408521.4435280.0011247.00
1452009.07.28 06:15sell731.001.425541.440541.40554
1462009.07.28 11:02close731.001.426431.440541.40554-89.0011158.00
1472009.07.28 11:17sell741.001.427701.442701.40770
1482009.07.28 11:46close741.001.426551.442701.40770115.0011273.00
1492009.07.28 12:59sell751.001.426721.441721.40672
1502009.07.28 13:00close751.001.426871.441721.40672-15.0011258.00
1512009.07.28 13:20buy761.001.425051.410051.44505
1522009.07.29 00:00close761.001.417111.410051.44505-794.9010463.10
1532009.07.31 06:20buy771.001.412511.397511.43251
1542009.07.31 17:15close771.001.422111.397511.43251960.0011423.10
1552009.08.05 05:00sell781.001.441781.456781.42178
1562009.08.06 08:50close781.001.438701.456781.42178303.2011726.30
1572009.08.06 08:50sell791.001.438551.453551.41855
1582009.08.06 08:52close791.001.439241.453551.41855-69.0011657.30
1592009.08.06 12:15buy801.001.438231.423231.45823
1602009.08.06 14:50close801.001.440281.423231.45823205.0011862.30
1612009.08.06 14:50buy811.001.440431.425431.46043
1622009.08.07 00:20close811.001.436061.425431.46043-437.9011424.40
1632009.08.07 05:20buy821.001.434981.419981.45498
1642009.08.07 10:50close821.001.437711.419981.45498273.0011697.40
1652009.08.07 10:50buy831.001.437861.422861.45786
1662009.08.07 14:32close831.001.439911.422861.45786205.0011902.40
1672009.08.07 14:32buy841.001.440061.425061.46006
1682009.08.07 14:35close841.001.438641.425061.46006-142.0011760.40
1692009.08.07 15:00buy851.001.432231.417231.45223
1702009.08.07 18:10s/l851.001.417231.417231.45223-1500.0010260.40
1712009.08.11 05:00sell861.001.413561.428561.39356
1722009.08.11 14:59close861.001.413131.428561.3935643.0010303.40
1732009.08.11 14:59sell871.001.412981.427981.39298
1742009.08.11 15:00close871.001.413101.427981.39298-12.0010291.40
1752009.08.11 15:15buy881.001.412831.397831.43283
1762009.08.11 18:20close881.001.416561.397831.43283373.0010664.40
1772009.08.12 05:00buy891.001.413691.398691.43369
1782009.08.12 15:40close891.001.418851.398691.43369516.0011180.40
1792009.08.12 15:40buy901.001.419001.404001.43900
1802009.08.12 15:43close901.001.418571.404001.43900-43.0011137.40
1812009.08.14 05:00buy911.001.427091.412091.44709
1822009.08.14 08:50close911.001.427711.412091.4470962.0011199.40
1832009.08.14 08:50buy921.001.427861.412861.44786
1842009.08.14 09:07close921.001.427371.412861.44786-49.0011150.40
1852009.08.14 09:20buy931.001.425291.410291.44529
1862009.08.14 09:50close931.001.427391.410291.44529210.0011360.40
1872009.08.14 11:02sell941.001.428481.443481.40848
1882009.08.14 11:50close941.001.426851.443481.40848163.0011523.40
1892009.08.14 13:10sell951.001.428051.443051.40805
1902009.08.14 15:40close951.001.426051.443051.40805200.0011723.40
1912009.08.14 15:40sell961.001.425901.440901.40590
1922009.08.14 15:45close961.001.425271.440901.4059063.0011786.40
1932009.08.17 05:00sell971.001.414311.429311.39431
1942009.08.17 12:20close971.001.406871.429311.39431744.0012530.40
1952009.08.17 12:20sell981.001.406721.421721.38672
1962009.08.17 12:25close981.001.407211.421721.38672-49.0012481.40
1972009.08.17 13:45sell991.001.405661.420661.38566
1982009.08.17 13:50close991.001.405221.420661.3856644.0012525.40
1992009.08.17 14:05sell1001.001.405571.420571.38557
2002009.08.18 13:50close1001.001.409991.420571.38557-443.6012081.80
2012009.08.18 13:50sell1011.001.409841.424841.38984
2022009.08.18 14:15close1011.001.410131.424841.38984-29.0012052.80
2032009.08.18 14:47buy1021.001.409191.394191.42919
2042009.08.18 16:20close1021.001.411791.394191.42919260.0012312.80
2052009.08.19 05:00buy1031.001.414231.399231.43423
2062009.08.19 16:40close1031.001.420981.399231.43423675.0012987.80
2072009.08.21 05:00sell1041.001.425741.440741.40574
2082009.08.24 05:00close1041.001.433761.440741.40574-803.6012184.20
2092009.08.25 08:07buy1051.001.427161.412161.44716
2102009.08.25 08:15close1051.001.428761.412161.44716160.0012344.20
2112009.08.25 09:02buy1061.001.425591.410591.44559
2122009.08.25 09:37close1061.001.427911.410591.44559232.0012576.20
2132009.08.25 11:10sell1071.001.428591.443591.40859
2142009.08.25 22:45close1071.001.429841.443591.40859-125.0012451.20
2152009.08.26 07:50sell1081.001.431881.446881.41188
2162009.08.26 08:50close1081.001.430281.446881.41188160.0012611.20
2172009.08.26 08:50sell1091.001.430131.445131.41013
2182009.08.26 08:55close1091.001.430401.445131.41013-27.0012584.20
2192009.08.26 09:15sell1101.001.432151.447151.41215
2202009.08.26 10:20close1101.001.431181.447151.4121597.0012681.20
2212009.08.26 10:20sell1111.001.431031.446031.41103
2222009.08.26 10:32close1111.001.430891.446031.4110314.0012695.20
2232009.08.26 12:20buy1121.001.430041.415041.45004
2242009.08.26 21:50close1121.001.425451.415041.45004-459.0012236.20
2252009.08.27 05:00sell1131.001.425091.440091.40509
2262009.08.27 15:59close1131.001.423171.440091.40509192.0012428.20
2272009.08.27 15:59sell1141.001.423021.438021.40302
2282009.08.27 16:00close1141.001.423171.438021.40302-15.0012413.20
2292009.08.31 05:00buy1151.001.429271.414271.44927
2302009.08.31 09:32close1151.001.428631.414271.44927-64.0012349.20
2312009.08.31 09:32buy1161.001.428781.413781.44878
2322009.08.31 09:35close1161.001.428541.413781.44878-24.0012325.20
2332009.08.31 10:50sell1171.001.429841.444841.40984
2342009.09.01 10:37close1171.001.433041.444841.40984-321.6012003.60
2352009.09.01 10:37sell1181.001.432891.447891.41289
2362009.09.01 11:20close1181.001.433141.447891.41289-25.0011978.60
2372009.09.01 11:20sell1191.001.432991.447991.41299
2382009.09.01 11:25close1191.001.433341.447991.41299-35.0011943.60
2392009.09.01 12:20buy1201.001.430911.415911.45091
2402009.09.01 14:20close1201.001.432131.415911.45091122.0012065.60
2412009.09.01 14:20buy1211.001.432281.417281.45228
2422009.09.01 14:25close1211.001.431921.417281.45228-36.0012029.60
2432009.09.01 15:20buy1221.001.429031.414031.44903
2442009.09.01 15:45close1221.001.432321.414031.44903329.0012358.60
2452009.09.03 06:00buy1231.001.427451.412451.44745
2462009.09.03 08:50close1231.001.430831.412451.44745338.0012696.60
2472009.09.03 08:50buy1241.001.430981.415981.45098
2482009.09.03 08:55close1241.001.430541.415981.45098-44.0012652.60
2492009.09.03 09:20buy1251.001.429041.414041.44904
2502009.09.03 13:50close1251.001.434731.414041.44904569.0013221.60
2512009.09.03 13:50buy1261.001.434881.419881.45488
2522009.09.03 13:55close1261.001.434481.419881.45488-40.0013181.60
2532009.09.03 14:00buy1271.001.432721.417721.45272
2542009.09.04 08:20close1271.001.426771.417721.45272-595.9012585.70
2552009.09.04 08:50sell1281.001.428891.443891.40889
2562009.09.04 09:50close1281.001.427021.443891.40889187.0012772.70
2572009.09.04 09:50sell1291.001.426871.441871.40687
2582009.09.04 10:20close1291.001.426761.441871.4068711.0012783.70
2592009.09.04 14:40sell1301.001.425601.440601.40560
2602009.09.04 14:45close1301.001.423931.440601.40560167.0012950.70
2612009.09.04 15:00buy1311.001.422021.407021.44202
2622009.09.04 17:40close1311.001.424991.407021.44202297.0013247.70
2632009.09.07 05:27sell1321.001.433101.448101.41310
2642009.09.07 07:50close1321.001.432611.448101.4131049.0013296.70
2652009.09.07 09:20sell1331.001.435951.450951.41595
2662009.09.07 11:00close1331.001.434411.450951.41595154.0013450.70
2672009.09.07 14:15buy1341.001.433191.418191.45319
2682009.09.08 02:26close1341.001.433821.418191.4531962.1013512.80
2692009.09.08 07:50sell1351.001.434721.449721.41472
2702009.09.08 13:20s/l1351.001.449721.449721.41472-1500.0012012.80
2712009.09.08 13:20sell1361.001.449731.464731.42973
2722009.09.08 20:15close1361.001.450921.464731.42973-119.0011893.80
2732009.09.10 05:45sell1371.001.457261.472261.43726
2742009.09.10 10:26close1371.001.455001.472261.43726226.0012119.80
2752009.09.10 10:26sell1381.001.454851.469851.43485
2762009.09.10 10:30close1381.001.454961.469851.43485-11.0012108.80
2772009.09.10 11:20sell1391.001.453611.468611.43361
2782009.09.10 11:22close1391.001.454221.468611.43361-61.0012047.80
2792009.09.10 12:02buy1401.001.452881.437881.47288
2802009.09.10 12:20close1401.001.455001.437881.47288212.0012259.80
2812009.09.10 13:02buy1411.001.452281.437281.47228
2822009.09.10 13:20close1411.001.454471.437281.47228219.0012478.80
2832009.09.10 14:00sell1421.001.456111.471111.43611
2842009.09.10 15:20close1421.001.452431.471111.43611368.0012846.80
2852009.09.10 15:20sell1431.001.452281.467281.43228
2862009.09.10 15:22close1431.001.453571.467281.43228-129.0012717.80
2872009.09.11 05:00sell1441.001.460221.475221.44022
2882009.09.11 10:16close1441.001.458221.475221.44022200.0012917.80
2892009.09.11 10:16sell1451.001.458071.473071.43807
2902009.09.11 10:20close1451.001.458711.473071.43807-64.0012853.80
2912009.09.11 12:20sell1461.001.460631.475631.44063
2922009.09.11 13:37close1461.001.459201.475631.44063143.0012996.80
2932009.09.11 13:37sell1471.001.459051.474051.43905
2942009.09.11 14:20close1471.001.459021.474051.439053.0012999.80
2952009.09.11 14:20sell1481.001.458871.473871.43887
2962009.09.11 14:22close1481.001.459421.473871.43887-55.0012944.80
2972009.09.11 15:10buy1491.001.460321.445321.48032
2982009.09.11 15:12close1491.001.459801.445321.48032-52.0012892.80
2992009.09.14 05:00buy1501.001.454411.439411.47441
3002009.09.14 08:50close1501.001.454921.439411.4744151.0012943.80
3012009.09.14 08:50buy1511.001.455071.440071.47507
3022009.09.14 08:55close1511.001.454631.440071.47507-44.0012899.80
3032009.09.14 09:36sell1521.001.455531.470531.43553
3042009.09.14 10:50close1521.001.454031.470531.43553150.0013049.80
3052009.09.14 10:50sell1531.001.453881.468881.43388
3062009.09.14 10:52close1531.001.454321.468881.43388-44.0013005.80
3072009.09.14 11:32buy1541.001.452501.437501.47250
3082009.09.14 12:02close1541.001.453711.437501.47250121.0013126.80
3092009.09.14 12:20sell1551.001.455541.470541.43554
3102009.09.14 13:02close1551.001.453581.470541.43554196.0013322.80
3112009.09.14 13:22sell1561.001.454731.469731.43473
3122009.09.15 01:15close1561.001.462791.469731.43473-807.6012515.20
3132009.09.15 05:00buy1571.001.461431.446431.48143
3142009.09.15 18:59close1571.001.463611.446431.48143218.0012733.20
3152009.09.16 05:50buy1581.001.468401.453401.48840
3162009.09.16 05:52close1581.001.468041.453401.48840-36.0012697.20
3172009.09.16 07:45buy1591.001.468371.453371.48837
3182009.09.16 07:50close1591.001.468571.453371.4883720.0012717.20
3192009.09.16 09:20sell1601.001.470701.485701.45070
3202009.09.16 09:32close1601.001.468441.485701.45070226.0012943.20
3212009.09.16 10:52sell1611.001.470801.485801.45080
3222009.09.16 11:10close1611.001.470331.485801.4508047.0012990.20
3232009.09.16 11:37buy1621.001.470501.455501.49050
3242009.09.16 18:10close1621.001.472231.455501.49050173.0013163.20
3252009.09.17 07:47sell1631.001.474051.489051.45405
3262009.09.17 09:32close1631.001.473481.489051.4540557.0013220.20
3272009.09.17 09:32sell1641.001.473331.488331.45333
3282009.09.17 09:37close1641.001.473361.488331.45333-3.0013217.20
3292009.09.17 10:07sell1651.001.474831.489831.45483
3302009.09.17 10:20close1651.001.472971.489831.45483186.0013403.20
3312009.09.17 11:37sell1661.001.474731.489731.45473
3322009.09.17 12:15close1661.001.473441.489731.45473129.0013532.20
3332009.09.17 13:10buy1671.001.472261.457261.49226
3342009.09.17 15:45close1671.001.473081.457261.4922682.0013614.20
3352009.09.17 15:45buy1681.001.473231.458231.49323
3362009.09.17 15:47close1681.001.472681.458231.49323-55.0013559.20
3372009.09.18 06:15sell1691.001.471991.486991.45199
3382009.09.18 08:45close1691.001.469951.486991.45199204.0013763.20
3392009.09.18 08:45sell1701.001.469801.484801.44980
3402009.09.18 08:47close1701.001.470281.484801.44980-48.0013715.20
3412009.09.18 09:40buy1711.001.468331.453331.48833
3422009.09.18 11:00close1711.001.468121.453331.48833-21.0013694.20
3432009.09.18 11:45sell1721.001.469991.484991.44999
3442009.09.21 05:50close1721.001.467931.484991.44999204.4013898.60
3452009.09.21 05:50sell1731.001.467781.482781.44778
3462009.09.21 05:52close1731.001.468171.482781.44778-39.0013859.60
3472009.09.21 06:20sell1741.001.469441.484441.44944
3482009.09.21 07:10close1741.001.467881.484441.44944156.0014015.60
3492009.09.21 07:20buy1751.001.466531.451531.48653
3502009.09.21 07:27close1751.001.467851.451531.48653132.0014147.60
3512009.09.21 08:15buy1761.001.466161.451161.48616
3522009.09.21 10:45close1761.001.466811.451161.4861665.0014212.60
3532009.09.21 10:45buy1771.001.466961.451961.48696
3542009.09.21 10:47close1771.001.466691.451961.48696-27.0014185.60
3552009.09.21 11:20buy1781.001.465161.450161.48516
3562009.09.21 13:00close1781.001.465961.450161.4851680.0014265.60
3572009.09.21 13:32sell1791.001.466981.481981.44698
3582009.09.21 14:10close1791.001.465151.481981.44698183.0014448.60
3592009.09.21 14:10sell1801.001.465001.480001.44500
3602009.09.21 14:12close1801.001.465651.480001.44500-65.0014383.60
3612009.09.21 15:00buy1811.001.462771.447771.48277
3622009.09.21 15:45close1811.001.465161.447771.48277239.0014622.60
3632009.09.22 05:00sell1821.001.471781.486781.45178
3642009.09.22 14:00close1821.001.478491.486781.45178-671.0013951.60
3652009.09.22 14:37buy1831.001.477451.462451.49745
3662009.09.22 14:40close1831.001.478671.462451.49745122.0014073.60
3672009.09.22 15:20sell1841.001.481481.496481.46148
3682009.09.22 15:40close1841.001.479871.496481.46148161.0014234.60
3692009.09.23 05:00buy1851.001.481791.466791.50179
3702009.09.23 20:10close1851.001.479891.466791.50179-190.0014044.60
3712009.09.28 05:00buy1861.001.458791.443791.47879
3722009.09.28 11:50close1861.001.464161.443791.47879537.0014581.60
3732009.09.28 12:05buy1871.001.462861.447861.48286
3742009.09.28 13:15close1871.001.465411.447861.48286255.0014836.60
3752009.09.28 13:15buy1881.001.465561.450561.48556
3762009.09.28 13:17close1881.001.465091.450561.48556-47.0014789.60
3772009.09.28 14:40sell1891.001.465941.480941.44594
3782009.09.28 14:50close1891.001.464471.480941.44594147.0014936.60
3792009.09.28 15:20buy1901.001.463381.448381.48338
3802009.09.28 15:50close1901.001.465991.448381.48338261.0015197.60