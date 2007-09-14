Strategy Tester Report
BollBounce EA
Masterforex-Demo (Build 223)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|4 Hours (H4) 2007.05.01 00:00 - 2009.05.04 12:00 (2007.05.01 - 2009.12.20)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|S1="---------------- Entry Settings"; Distance=10; Margin=1; S2="---------------- Money Management"; Lots=0.1; RiskMM=true;
RiskPercent=5; Martingale=false;
Multiplier=2; MinLots=0.01; MaxLots=100; S3="---------------- Order Management"; StopLoss=0; TakeProfit=0; HideSL=false;
HideTP=false;
TSCandles=4; BreakEven=0; MaxOrders=100; Slippage=3; Magic=2009; S6="---------------- Extras"; Hedge=false;
HedgeSL=0; HedgeTP=0; ReverseSystem=false;
ReverseAtStop=false;
Expiration=1440; Comments=true;
|Bars in test
|4115
|Ticks modelled
|6628401
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|66
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|11774.31
|Gross profit
|40121.72
|Gross loss
|-28347.41
|Profit factor
|1.42
|Expected payoff
|67.28
|Absolute drawdown
|1838.03
|Maximal drawdown
|6303.27 (27.91%)
|Relative drawdown
|27.91% (6303.27)
|Total trades
|175
|Short positions (won %)
|75 (48.00%)
|Long positions (won %)
|100 (35.00%)
|Profit trades (% of total)
|71 (40.57%)
|Loss trades (% of total)
|104 (59.43%)
|Largest
|profit trade
|5291.05
|loss trade
|-1269.77
|Average
|profit trade
|565.09
|loss trade
|-272.57
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|5 (5841.89)
|consecutive losses (loss in money)
|12 (-1261.19)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|5841.89 (5)
|consecutive loss (count of losses)
|-2429.70 (3)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.05.01 12:00
|buy stop
|1
|0.50
|1.3656
|1.3635
|0.0000
|2
|2007.05.01 15:21
|buy
|1
|0.50
|1.3656
|1.3635
|0.0000
|3
|2007.05.01 17:09
|s/l
|1
|0.50
|1.3635
|1.3635
|0.0000
|-105.00
|9895.00
|4
|2007.05.02 20:00
|sell stop
|2
|0.49
|1.3562
|1.3592
|0.0000
|5
|2007.05.03 08:01
|sell stop
|3
|0.49
|1.3579
|1.3598
|0.0000
|6
|2007.05.03 12:00
|sell stop
|4
|0.49
|1.3589
|1.3608
|0.0000
|7
|2007.05.03 15:57
|sell
|4
|0.49
|1.3589
|1.3608
|0.0000
|8
|2007.05.03 16:28
|sell
|3
|0.49
|1.3579
|1.3598
|0.0000
|9
|2007.05.03 17:01
|sell
|2
|0.49
|1.3562
|1.3592
|0.0000
|10
|2007.05.04 08:00
|modify
|2
|0.49
|1.3562
|1.3568
|0.0000
|11
|2007.05.04 08:00
|modify
|3
|0.49
|1.3579
|1.3568
|0.0000
|12
|2007.05.04 08:00
|modify
|4
|0.49
|1.3589
|1.3568
|0.0000
|13
|2007.05.04 09:58
|s/l
|2
|0.49
|1.3568
|1.3568
|0.0000
|-35.57
|9859.43
|14
|2007.05.04 09:58
|s/l
|3
|0.49
|1.3568
|1.3568
|0.0000
|47.73
|9907.15
|15
|2007.05.04 09:58
|s/l
|4
|0.49
|1.3568
|1.3568
|0.0000
|96.73
|10003.88
|16
|2007.05.08 00:00
|buy stop
|5
|0.50
|1.3623
|1.3611
|0.0000
|17
|2007.05.08 04:01
|buy stop
|6
|0.50
|1.3618
|1.3596
|0.0000
|18
|2007.05.08 07:36
|buy
|6
|0.50
|1.3618
|1.3596
|0.0000
|19
|2007.05.08 10:35
|s/l
|6
|0.50
|1.3596
|1.3596
|0.0000
|-110.00
|9893.88
|20
|2007.05.08 23:59
|expiration
|5
|0.50
|1.3623
|1.3611
|0.0000
|21
|2007.05.10 12:00
|sell stop
|7
|0.49
|1.3524
|1.3541
|0.0000
|22
|2007.05.10 12:23
|sell
|7
|0.49
|1.3524
|1.3541
|0.0000
|23
|2007.05.10 15:30
|s/l
|7
|0.49
|1.3541
|1.3541
|0.0000
|-83.30
|9810.58
|24
|2007.05.11 20:00
|sell stop
|8
|0.49
|1.3474
|1.3507
|0.0000
|25
|2007.05.14 01:00
|expiration
|8
|0.49
|1.3474
|1.3507
|0.0000
|26
|2007.05.14 12:00
|buy stop
|9
|0.49
|1.3551
|1.3530
|0.0000
|27
|2007.05.14 13:31
|buy
|9
|0.49
|1.3551
|1.3530
|0.0000
|28
|2007.05.15 12:50
|s/l
|9
|0.49
|1.3530
|1.3530
|0.0000
|-107.31
|9703.27
|29
|2007.05.17 12:01
|sell stop
|10
|0.49
|1.3519
|1.3534
|0.0000
|30
|2007.05.17 13:41
|sell
|10
|0.49
|1.3519
|1.3534
|0.0000
|31
|2007.05.18 05:27
|modify
|10
|0.49
|1.3519
|1.3501
|0.0000
|32
|2007.05.18 10:51
|s/l
|10
|0.49
|1.3501
|1.3501
|0.0000
|82.03
|9785.29
|33
|2007.05.21 04:00
|sell stop
|11
|0.49
|1.3502
|1.3516
|0.0000
|34
|2007.05.21 10:10
|sell
|11
|0.49
|1.3502
|1.3516
|0.0000
|35
|2007.05.22 04:12
|modify
|11
|0.49
|1.3502
|1.3472
|0.0000
|36
|2007.05.22 09:04
|s/l
|11
|0.49
|1.3472
|1.3472
|0.0000
|140.83
|9926.12
|37
|2007.05.23 20:00
|sell stop
|12
|0.50
|1.3424
|1.3501
|0.0000
|38
|2007.05.24 12:09
|sell
|12
|0.50
|1.3424
|1.3501
|0.0000
|39
|2007.05.24 12:09
|modify
|12
|0.50
|1.3424
|1.3462
|0.0000
|40
|2007.05.25 08:02
|modify
|12
|0.50
|1.3424
|1.3446
|0.0000
|41
|2007.05.25 12:00
|sell stop
|13
|0.48
|1.3410
|1.3428
|0.0000
|42
|2007.05.25 15:10
|s/l
|12
|0.50
|1.3446
|1.3446
|0.0000
|-116.30
|9809.82
|43
|2007.05.28 01:00
|expiration
|13
|0.48
|1.3410
|1.3428
|0.0000
|44
|2007.05.31 12:00
|sell stop
|14
|0.49
|1.3422
|1.3436
|0.0000
|45
|2007.05.31 20:02
|sell stop
|15
|0.49
|1.3431
|1.3478
|0.0000
|46
|2007.06.01 11:59
|expiration
|14
|0.49
|1.3422
|1.3436
|0.0000
|47
|2007.06.01 13:22
|sell
|15
|0.49
|1.3431
|1.3478
|0.0000
|48
|2007.06.01 13:22
|modify
|15
|0.49
|1.3431
|1.3455
|0.0000
|49
|2007.06.01 15:35
|s/l
|15
|0.49
|1.3455
|1.3455
|0.0000
|-117.60
|9692.22
|50
|2007.06.06 20:00
|buy stop
|16
|0.48
|1.3531
|1.3495
|0.0000
|51
|2007.06.07 04:00
|buy stop
|17
|0.48
|1.3510
|1.3497
|0.0000
|52
|2007.06.07 07:18
|buy
|17
|0.48
|1.3510
|1.3497
|0.0000
|53
|2007.06.07 10:04
|s/l
|17
|0.48
|1.3497
|1.3497
|0.0000
|-62.40
|9629.82
|54
|2007.06.07 19:59
|expiration
|16
|0.48
|1.3531
|1.3495
|0.0000
|55
|2007.06.21 16:00
|sell stop
|18
|0.48
|1.3370
|1.3405
|0.0000
|56
|2007.06.21 20:00
|sell stop
|19
|0.48
|1.3371
|1.3407
|0.0000
|57
|2007.06.22 15:59
|expiration
|18
|0.48
|1.3370
|1.3405
|0.0000
|58
|2007.06.22 20:00
|expiration
|19
|0.48
|1.3371
|1.3407
|0.0000
|59
|2007.06.26 12:00
|buy stop
|20
|0.48
|1.3466
|1.3454
|0.0000
|60
|2007.06.26 13:57
|buy
|20
|0.48
|1.3466
|1.3454
|0.0000
|61
|2007.06.26 23:49
|s/l
|20
|0.48
|1.3454
|1.3454
|0.0000
|-57.60
|9572.22
|62
|2007.06.27 00:01
|buy stop
|21
|0.48
|1.3475
|1.3454
|0.0000
|63
|2007.06.27 04:00
|buy stop
|22
|0.48
|1.3470
|1.3450
|0.0000
|64
|2007.06.28 00:00
|expiration
|21
|0.48
|1.3475
|1.3454
|0.0000
|65
|2007.06.28 03:59
|expiration
|22
|0.48
|1.3470
|1.3450
|0.0000
|66
|2007.07.05 04:00
|buy stop
|23
|0.48
|1.3623
|1.3609
|0.0000
|67
|2007.07.05 09:15
|buy
|23
|0.48
|1.3623
|1.3609
|0.0000
|68
|2007.07.05 09:51
|s/l
|23
|0.48
|1.3609
|1.3609
|0.0000
|-67.20
|9505.02
|69
|2007.07.06 16:00
|sell stop
|24
|0.48
|1.3576
|1.3600
|0.0000
|70
|2007.07.09 01:00
|expiration
|24
|0.48
|1.3576
|1.3600
|0.0000
|71
|2007.07.09 16:00
|buy stop
|25
|0.48
|1.3637
|1.3610
|0.0000
|72
|2007.07.09 17:49
|buy
|25
|0.48
|1.3637
|1.3610
|0.0000
|73
|2007.07.10 07:42
|s/l
|25
|0.48
|1.3610
|1.3610
|0.0000
|-133.92
|9371.10
|74
|2007.07.16 04:14
|buy stop
|26
|0.47
|1.3795
|1.3779
|0.0000
|75
|2007.07.16 06:27
|buy
|26
|0.47
|1.3795
|1.3779
|0.0000
|76
|2007.07.16 09:49
|s/l
|26
|0.47
|1.3779
|1.3779
|0.0000
|-75.20
|9295.90
|77
|2007.07.19 20:00
|buy stop
|27
|0.46
|1.3831
|1.3803
|0.0000
|78
|2007.07.20 00:00
|buy stop
|28
|0.46
|1.3828
|1.3797
|0.0000
|79
|2007.07.20 04:00
|buy stop
|29
|0.46
|1.3823
|1.3791
|0.0000
|80
|2007.07.20 17:19
|buy
|29
|0.46
|1.3823
|1.3791
|0.0000
|81
|2007.07.20 17:20
|buy
|28
|0.46
|1.3828
|1.3797
|0.0000
|82
|2007.07.20 17:21
|buy
|27
|0.46
|1.3831
|1.3803
|0.0000
|83
|2007.07.23 08:01
|modify
|29
|0.46
|1.3823
|1.3812
|0.0000
|84
|2007.07.23 11:55
|s/l
|29
|0.46
|1.3812
|1.3812
|0.0000
|-54.74
|9241.16
|85
|2007.07.23 12:00
|buy stop
|30
|0.42
|1.3840
|1.3828
|0.0000
|86
|2007.07.23 12:46
|s/l
|27
|0.46
|1.3803
|1.3803
|0.0000
|-132.94
|9108.22
|87
|2007.07.23 12:51
|s/l
|28
|0.46
|1.3797
|1.3797
|0.0000
|-146.74
|8961.48
|88
|2007.07.23 16:00
|buy stop
|31
|0.45
|1.3844
|1.3811
|0.0000
|89
|2007.07.23 20:00
|buy stop
|32
|0.45
|1.3825
|1.3793
|0.0000
|90
|2007.07.24 03:31
|buy
|32
|0.45
|1.3825
|1.3793
|0.0000
|91
|2007.07.24 12:00
|expiration
|30
|0.42
|1.3840
|1.3828
|0.0000
|92
|2007.07.24 15:33
|buy
|31
|0.45
|1.3844
|1.3811
|0.0000
|93
|2007.07.24 19:32
|s/l
|31
|0.45
|1.3811
|1.3811
|0.0000
|-148.50
|8812.98
|94
|2007.07.25 10:16
|s/l
|32
|0.45
|1.3793
|1.3793
|0.0000
|-148.05
|8664.93
|95
|2007.07.26 20:00
|sell stop
|33
|0.43
|1.3691
|1.3731
|0.0000
|96
|2007.07.27 11:41
|sell
|33
|0.43
|1.3691
|1.3731
|0.0000
|97
|2007.07.30 01:00
|modify
|33
|0.43
|1.3691
|1.3675
|0.0000
|98
|2007.07.30 08:00
|modify
|33
|0.43
|1.3691
|1.3654
|0.0000
|99
|2007.07.30 10:04
|s/l
|33
|0.43
|1.3654
|1.3654
|0.0000
|153.68
|8818.61
|100
|2007.07.30 20:00
|sell stop
|34
|0.44
|1.3657
|1.3680
|0.0000
|101
|2007.07.31 12:00
|buy stop
|35
|0.44
|1.3725
|1.3706
|0.0000
|102
|2007.07.31 19:59
|expiration
|34
|0.44
|1.3657
|1.3680
|0.0000
|103
|2007.07.31 20:00
|buy stop
|36
|0.44
|1.3723
|1.3691
|0.0000
|104
|2007.08.01 11:59
|expiration
|35
|0.44
|1.3725
|1.3706
|0.0000
|105
|2007.08.01 19:59
|expiration
|36
|0.44
|1.3723
|1.3691
|0.0000
|106
|2007.08.01 20:00
|sell stop
|37
|0.44
|1.3641
|1.3697
|0.0000
|107
|2007.08.02 19:59
|expiration
|37
|0.44
|1.3641
|1.3697
|0.0000
|108
|2007.08.03 12:00
|buy stop
|38
|0.44
|1.3710
|1.3696
|0.0000
|109
|2007.08.03 15:30
|buy
|38
|0.44
|1.3710
|1.3696
|0.0000
|110
|2007.08.06 08:00
|modify
|38
|0.44
|1.3710
|1.3772
|0.0000
|111
|2007.08.06 12:00
|modify
|38
|0.44
|1.3710
|1.3805
|0.0000
|112
|2007.08.06 13:26
|s/l
|38
|0.44
|1.3805
|1.3805
|0.0000
|414.04
|9232.65
|113
|2007.08.09 00:00
|buy stop
|39
|0.46
|1.3826
|1.3794
|0.0000
|114
|2007.08.09 23:59
|expiration
|39
|0.46
|1.3826
|1.3794
|0.0000
|115
|2007.08.20 01:00
|buy stop
|40
|0.46
|1.3546
|1.3481
|0.0000
|116
|2007.08.20 20:00
|buy stop
|41
|0.46
|1.3502
|1.3473
|0.0000
|117
|2007.08.21 00:00
|buy stop
|42
|0.46
|1.3497
|1.3458
|0.0000
|118
|2007.08.21 01:05
|expiration
|40
|0.46
|1.3546
|1.3481
|0.0000
|119
|2007.08.21 04:00
|buy stop
|43
|0.46
|1.3491
|1.3460
|0.0000
|120
|2007.08.21 13:31
|buy
|43
|0.46
|1.3491
|1.3460
|0.0000
|121
|2007.08.21 13:58
|buy
|42
|0.46
|1.3497
|1.3458
|0.0000
|122
|2007.08.21 13:59
|buy
|41
|0.46
|1.3502
|1.3473
|0.0000
|123
|2007.08.21 20:12
|s/l
|41
|0.46
|1.3473
|1.3473
|0.0000
|-133.40
|9099.25
|124
|2007.08.22 00:14
|s/l
|43
|0.46
|1.3460
|1.3460
|0.0000
|-146.74
|8952.51
|125
|2007.08.22 01:14
|s/l
|42
|0.46
|1.3458
|1.3458
|0.0000
|-183.54
|8768.97
|126
|2007.08.28 20:00
|buy stop
|44
|0.44
|1.3680
|1.3639
|0.0000
|127
|2007.08.29 19:59
|expiration
|44
|0.44
|1.3680
|1.3639
|0.0000
|128
|2007.08.30 04:00
|buy stop
|45
|0.44
|1.3679
|1.3651
|0.0000
|129
|2007.08.30 08:02
|buy stop
|46
|0.44
|1.3681
|1.3646
|0.0000
|130
|2007.08.31 03:59
|expiration
|45
|0.44
|1.3679
|1.3651
|0.0000
|131
|2007.08.31 08:01
|expiration
|46
|0.44
|1.3681
|1.3646
|0.0000
|132
|2007.08.31 12:00
|buy stop
|47
|0.44
|1.3675
|1.3653
|0.0000
|133
|2007.08.31 14:27
|buy
|47
|0.44
|1.3675
|1.3653
|0.0000
|134
|2007.08.31 17:00
|s/l
|47
|0.44
|1.3653
|1.3653
|0.0000
|-96.80
|8672.17
|135
|2007.09.05 04:00
|sell stop
|48
|0.43
|1.3600
|1.3619
|0.0000
|136
|2007.09.05 07:31
|sell
|48
|0.43
|1.3600
|1.3619
|0.0000
|137
|2007.09.05 17:08
|s/l
|48
|0.43
|1.3619
|1.3619
|0.0000
|-81.70
|8590.47
|138
|2007.09.14 04:00
|buy stop
|49
|0.43
|1.3896
|1.3862
|0.0000
|139
|2007.09.14 08:00
|buy stop
|50
|0.43
|1.3884
|1.3862
|0.0000
|140
|2007.09.14 08:53
|buy
|50
|0.43
|1.3884
|1.3862
|0.0000
|141
|2007.09.14 09:21
|buy
|49
|0.43
|1.3896
|1.3862
|0.0000
|142
|2007.09.14 12:00
|buy stop
|51
|0.39
|1.3881
|1.3862
|0.0000
|143
|2007.09.14 13:00
|buy
|51
|0.39
|1.3881
|1.3862
|0.0000
|144
|2007.09.14 13:22
|s/l
|49
|0.43
|1.3862
|1.3862
|0.0000
|-146.20
|8444.27
|145
|2007.09.14 13:22
|s/l
|50
|0.43
|1.3862
|1.3862
|0.0000
|-94.60
|8349.67
|146
|2007.09.14 13:22
|s/l
|51
|0.39
|1.3862
|1.3862
|0.0000
|-74.10
|8275.57
|147
|2007.09.25 04:00
|buy stop
|52
|0.41
|1.4090
|1.4078
|0.0000
|148
|2007.09.25 08:00
|buy stop
|53
|0.41
|1.4090
|1.4065
|0.0000
|149
|2007.09.25 11:32
|buy
|52
|0.41
|1.4090
|1.4078
|0.0000
|150
|2007.09.25 11:32
|buy
|53
|0.41
|1.4090
|1.4065
|0.0000
|151
|2007.09.26 00:01
|modify
|53
|0.41
|1.4090
|1.4085
|0.0000
|152
|2007.09.26 04:00
|modify
|52
|0.41
|1.4090
|1.4109
|0.0000
|153
|2007.09.26 04:00
|modify
|53
|0.41
|1.4090
|1.4109
|0.0000
|154
|2007.09.26 08:00
|modify
|52
|0.41
|1.4090
|1.4133
|0.0000
|155
|2007.09.26 08:01
|modify
|53
|0.41
|1.4090
|1.4133
|0.0000
|156
|2007.09.26 09:15
|s/l
|52
|0.41
|1.4133
|1.4133
|0.0000
|172.61
|8448.18
|157
|2007.09.26 09:15
|s/l
|53
|0.41
|1.4133
|1.4133
|0.0000
|172.61
|8620.79
|158
|2007.09.26 20:00
|buy stop
|54
|0.43
|1.4141
|1.4110
|0.0000
|159
|2007.09.27 06:04
|buy
|54
|0.43
|1.4141
|1.4110
|0.0000
|160
|2007.09.27 20:00
|modify
|54
|0.43
|1.4141
|1.4129
|0.0000
|161
|2007.09.28 12:00
|modify
|54
|0.43
|1.4141
|1.4145
|0.0000
|162
|2007.10.01 01:00
|modify
|54
|0.43
|1.4141
|1.4172
|0.0000
|163
|2007.10.01 04:00
|modify
|54
|0.43
|1.4141
|1.4190
|0.0000
|164
|2007.10.01 08:00
|modify
|54
|0.43
|1.4141
|1.4233
|0.0000
|165
|2007.10.01 10:27
|s/l
|54
|0.43
|1.4233
|1.4233
|0.0000
|387.86
|9008.65
|166
|2007.10.03 16:00
|sell stop
|55
|0.45
|1.4154
|1.4188
|0.0000
|167
|2007.10.03 17:32
|sell
|55
|0.45
|1.4154
|1.4188
|0.0000
|168
|2007.10.04 08:00
|modify
|55
|0.45
|1.4154
|1.4120
|0.0000
|169
|2007.10.04 12:09
|s/l
|55
|0.45
|1.4120
|1.4120
|0.0000
|135.99
|9144.64
|170
|2007.10.05 04:00
|sell stop
|56
|0.46
|1.4112
|1.4141
|0.0000
|171
|2007.10.05 10:32
|sell
|56
|0.46
|1.4112
|1.4141
|0.0000
|172
|2007.10.05 14:52
|s/l
|56
|0.46
|1.4141
|1.4141
|0.0000
|-133.40
|9011.24
|173
|2007.10.09 20:00
|sell stop
|57
|0.45
|1.4019
|1.4042
|0.0000
|174
|2007.10.10 19:59
|expiration
|57
|0.45
|1.4019
|1.4042
|0.0000
|175
|2007.10.12 20:00
|buy stop
|58
|0.45
|1.4209
|1.4158
|0.0000
|176
|2007.10.15 01:00
|expiration
|58
|0.45
|1.4209
|1.4158
|0.0000
|177
|2007.10.15 01:00
|buy stop
|59
|0.45
|1.4213
|1.4154
|0.0000
|178
|2007.10.15 10:46
|buy
|59
|0.45
|1.4213
|1.4154
|0.0000
|179
|2007.10.16 00:00
|buy stop
|60
|0.43
|1.4237
|1.4201
|0.0000
|180
|2007.10.16 00:00
|modify
|59
|0.45
|1.4213
|1.4191
|0.0000
|181
|2007.10.16 04:00
|buy stop
|61
|0.43
|1.4212
|1.4190
|0.0000
|182
|2007.10.16 08:00
|buy stop
|62
|0.43
|1.4216
|1.4195
|0.0000
|183
|2007.10.16 08:37
|buy
|61
|0.43
|1.4212
|1.4190
|0.0000
|184
|2007.10.16 08:59
|buy
|62
|0.43
|1.4216
|1.4195
|0.0000
|185
|2007.10.16 10:16
|s/l
|62
|0.43
|1.4195
|1.4195
|0.0000
|-90.30
|8920.94
|186
|2007.10.16 10:24
|s/l
|59
|0.45
|1.4191
|1.4191
|0.0000
|-103.05
|8817.89
|187
|2007.10.16 10:24
|s/l
|61
|0.43
|1.4190
|1.4190
|0.0000
|-94.60
|8723.29
|188
|2007.10.16 20:00
|sell stop
|63
|0.44
|1.4142
|1.4182
|0.0000
|189
|2007.10.16 23:59
|expiration
|60
|0.43
|1.4237
|1.4201
|0.0000
|190
|2007.10.17 04:00
|sell stop
|64
|0.44
|1.4152
|1.4176
|0.0000
|191
|2007.10.17 12:00
|sell stop
|65
|0.44
|1.4159
|1.4177
|0.0000
|192
|2007.10.17 19:59
|expiration
|63
|0.44
|1.4142
|1.4182
|0.0000
|193
|2007.10.18 04:00
|expiration
|64
|0.44
|1.4152
|1.4176
|0.0000
|194
|2007.10.18 11:59
|expiration
|65
|0.44
|1.4159
|1.4177
|0.0000
|195
|2007.10.23 16:00
|sell stop
|66
|0.44
|1.4173
|1.4218
|0.0000
|196
|2007.10.23 20:00
|sell stop
|67
|0.44
|1.4191
|1.4267
|0.0000
|197
|2007.10.24 10:31
|sell
|67
|0.44
|1.4191
|1.4267
|0.0000
|198
|2007.10.24 15:59
|expiration
|66
|0.44
|1.4173
|1.4218
|0.0000
|199
|2007.10.24 16:07
|s/l
|67
|0.44
|1.4267
|1.4267
|0.0000
|-334.40
|8388.89
|200
|2007.10.30 12:00
|buy stop
|68
|0.42
|1.4410
|1.4388
|0.0000
|201
|2007.10.30 15:26
|buy
|68
|0.42
|1.4410
|1.4388
|0.0000
|202
|2007.10.31 04:00
|modify
|68
|0.42
|1.4410
|1.4409
|0.0000
|203
|2007.10.31 12:03
|modify
|68
|0.42
|1.4410
|1.4425
|0.0000
|204
|2007.10.31 14:36
|s/l
|68
|0.42
|1.4425
|1.4425
|0.0000
|59.22
|8448.11
|205
|2007.10.31 16:00
|buy stop
|69
|0.42
|1.4466
|1.4424
|0.0000
|206
|2007.10.31 17:55
|buy
|69
|0.42
|1.4466
|1.4424
|0.0000
|207
|2007.11.01 10:53
|s/l
|69
|0.42
|1.4424
|1.4424
|0.0000
|-187.74
|8260.37
|208
|2007.11.01 12:00
|buy stop
|70
|0.41
|1.4473
|1.4455
|0.0000
|209
|2007.11.01 18:42
|buy
|70
|0.41
|1.4473
|1.4455
|0.0000
|210
|2007.11.01 19:25
|s/l
|70
|0.41
|1.4455
|1.4455
|0.0000
|-73.80
|8186.57
|211
|2007.11.05 12:00
|buy stop
|71
|0.41
|1.4510
|1.4476
|0.0000
|212
|2007.11.05 16:00
|buy stop
|72
|0.41
|1.4500
|1.4454
|0.0000
|213
|2007.11.05 20:00
|buy stop
|73
|0.41
|1.4492
|1.4441
|0.0000
|214
|2007.11.06 07:14
|buy
|73
|0.41
|1.4492
|1.4441
|0.0000
|215
|2007.11.06 07:14
|modify
|73
|0.41
|1.4492
|1.4459
|0.0000
|216
|2007.11.06 07:57
|buy
|72
|0.41
|1.4500
|1.4454
|0.0000
|217
|2007.11.06 08:46
|buy
|71
|0.41
|1.4510
|1.4476
|0.0000
|218
|2007.11.06 16:00
|modify
|72
|0.41
|1.4500
|1.4472
|0.0000
|219
|2007.11.06 20:00
|modify
|71
|0.41
|1.4510
|1.4493
|0.0000
|220
|2007.11.06 20:00
|modify
|72
|0.41
|1.4500
|1.4493
|0.0000
|221
|2007.11.06 20:00
|modify
|73
|0.41
|1.4492
|1.4493
|0.0000
|222
|2007.11.07 00:00
|modify
|71
|0.41
|1.4510
|1.4514
|0.0000
|223
|2007.11.07 00:00
|modify
|72
|0.41
|1.4500
|1.4514
|0.0000
|224
|2007.11.07 00:00
|modify
|73
|0.41
|1.4492
|1.4514
|0.0000
|225
|2007.11.07 04:02
|modify
|71
|0.41
|1.4510
|1.4546
|0.0000
|226
|2007.11.07 04:02
|modify
|72
|0.41
|1.4500
|1.4546
|0.0000
|227
|2007.11.07 04:03
|modify
|73
|0.41
|1.4492
|1.4546
|0.0000
|228
|2007.11.07 20:00
|modify
|71
|0.41
|1.4510
|1.4615
|0.0000
|229
|2007.11.07 20:00
|modify
|72
|0.41
|1.4500
|1.4615
|0.0000
|230
|2007.11.07 20:00
|modify
|73
|0.41
|1.4492
|1.4615
|0.0000
|231
|2007.11.08 00:34
|s/l
|71
|0.41
|1.4615
|1.4615
|0.0000
|415.74
|8602.31
|232
|2007.11.08 00:34
|s/l
|72
|0.41
|1.4615
|1.4615
|0.0000
|456.74
|9059.05
|233
|2007.11.08 00:34
|s/l
|73
|0.41
|1.4615
|1.4615
|0.0000
|489.54
|9548.59
|234
|2007.11.09 20:00
|buy stop
|74
|0.48
|1.4752
|1.4663
|0.0000
|235
|2007.11.12 01:00
|expiration
|74
|0.48
|1.4752
|1.4663
|0.0000
|236
|2007.11.12 01:00
|buy stop
|75
|0.48
|1.4700
|1.4630
|0.0000
|237
|2007.11.13 00:59
|expiration
|75
|0.48
|1.4700
|1.4630
|0.0000
|238
|2007.11.13 12:00
|sell stop
|76
|0.48
|1.4557
|1.4586
|0.0000
|239
|2007.11.13 20:00
|sell stop
|77
|0.48
|1.4570
|1.4616
|0.0000
|240
|2007.11.14 11:59
|expiration
|76
|0.48
|1.4557
|1.4586
|0.0000
|241
|2007.11.14 19:59
|expiration
|77
|0.48
|1.4570
|1.4616
|0.0000
|242
|2007.11.15 12:00
|buy stop
|78
|0.48
|1.4680
|1.4657
|0.0000
|243
|2007.11.15 20:00
|buy stop
|79
|0.48
|1.4648
|1.4603
|0.0000
|244
|2007.11.16 11:59
|expiration
|78
|0.48
|1.4680
|1.4657
|0.0000
|245
|2007.11.16 15:08
|buy
|79
|0.48
|1.4648
|1.4603
|0.0000
|246
|2007.11.19 08:00
|modify
|79
|0.48
|1.4648
|1.4645
|0.0000
|247
|2007.11.19 08:00
|buy stop
|80
|0.47
|1.4687
|1.4662
|0.0000
|248
|2007.11.19 09:13
|s/l
|79
|0.48
|1.4645
|1.4645
|0.0000
|-18.72
|9529.87
|249
|2007.11.19 16:00
|buy stop
|81
|0.48
|1.4685
|1.4619
|0.0000
|250
|2007.11.20 07:59
|expiration
|80
|0.47
|1.4687
|1.4662
|0.0000
|251
|2007.11.20 09:19
|buy
|81
|0.48
|1.4685
|1.4619
|0.0000
|252
|2007.11.20 09:19
|modify
|81
|0.48
|1.4685
|1.4635
|0.0000
|253
|2007.11.20 20:00
|modify
|81
|0.48
|1.4685
|1.4669
|0.0000
|254
|2007.11.21 00:00
|modify
|81
|0.48
|1.4685
|1.4769
|0.0000
|255
|2007.11.22 04:01
|modify
|81
|0.48
|1.4685
|1.4817
|0.0000
|256
|2007.11.23 04:00
|modify
|81
|0.48
|1.4685
|1.4833
|0.0000
|257
|2007.11.23 11:08
|s/l
|81
|0.48
|1.4833
|1.4833
|0.0000
|688.80
|10218.67
|258
|2007.11.29 04:00
|sell stop
|82
|0.51
|1.4766
|1.4858
|0.0000
|259
|2007.11.29 08:00
|sell stop
|83
|0.51
|1.4807
|1.4843
|0.0000
|260
|2007.11.29 08:58
|sell
|83
|0.51
|1.4807
|1.4843
|0.0000
|261
|2007.11.29 10:18
|sell
|82
|0.51
|1.4766
|1.4858
|0.0000
|262
|2007.11.29 12:00
|modify
|82
|0.51
|1.4766
|1.4842
|0.0000
|263
|2007.11.30 00:00
|modify
|82
|0.51
|1.4766
|1.4781
|0.0000
|264
|2007.11.30 00:00
|modify
|83
|0.51
|1.4807
|1.4781
|0.0000
|265
|2007.11.30 02:47
|s/l
|82
|0.51
|1.4781
|1.4781
|0.0000
|-82.93
|10135.75
|266
|2007.11.30 02:47
|s/l
|83
|0.51
|1.4781
|1.4781
|0.0000
|126.17
|10261.92
|267
|2007.11.30 16:00
|sell stop
|84
|0.51
|1.4720
|1.4764
|0.0000
|268
|2007.11.30 17:31
|sell
|84
|0.51
|1.4720
|1.4764
|0.0000
|269
|2007.12.03 08:00
|modify
|84
|0.51
|1.4720
|1.4704
|0.0000
|270
|2007.12.03 09:35
|s/l
|84
|0.51
|1.4704
|1.4704
|0.0000
|75.17
|10337.09
|271
|2007.12.05 12:00
|buy stop
|85
|0.52
|1.4770
|1.4745
|0.0000
|272
|2007.12.06 11:59
|expiration
|85
|0.52
|1.4770
|1.4745
|0.0000
|273
|2007.12.07 16:00
|sell stop
|86
|0.52
|1.4597
|1.4627
|0.0000
|274
|2007.12.07 20:00
|sell stop
|87
|0.52
|1.4609
|1.4671
|0.0000
|275
|2007.12.10 01:01
|expiration
|86
|0.52
|1.4597
|1.4627
|0.0000
|276
|2007.12.10 01:01
|expiration
|87
|0.52
|1.4609
|1.4671
|0.0000
|277
|2007.12.10 01:01
|sell stop
|88
|0.52
|1.4629
|1.4667
|0.0000
|278
|2007.12.11 01:01
|expiration
|88
|0.52
|1.4629
|1.4667
|0.0000
|279
|2007.12.11 16:00
|buy stop
|89
|0.52
|1.4751
|1.4700
|0.0000
|280
|2007.12.12 15:59
|expiration
|89
|0.52
|1.4751
|1.4700
|0.0000
|281
|2007.12.13 12:00
|buy stop
|90
|0.52
|1.4729
|1.4716
|0.0000
|282
|2007.12.14 11:59
|expiration
|90
|0.52
|1.4729
|1.4716
|0.0000
|283
|2007.12.20 04:00
|sell stop
|91
|0.52
|1.4351
|1.4391
|0.0000
|284
|2007.12.20 10:13
|sell
|91
|0.52
|1.4351
|1.4391
|0.0000
|285
|2007.12.20 20:00
|modify
|91
|0.52
|1.4351
|1.4373
|0.0000
|286
|2007.12.21 08:36
|s/l
|91
|0.52
|1.4373
|1.4373
|0.0000
|-120.95
|10216.14
|287
|2007.12.21 12:00
|sell stop
|92
|0.51
|1.4344
|1.4366
|0.0000
|288
|2007.12.24 01:03
|expiration
|92
|0.51
|1.4344
|1.4366
|0.0000
|289
|2008.01.03 12:00
|buy stop
|93
|0.51
|1.4718
|1.4701
|0.0000
|290
|2008.01.03 12:23
|buy
|93
|0.51
|1.4718
|1.4701
|0.0000
|291
|2008.01.03 15:34
|s/l
|93
|0.51
|1.4701
|1.4701
|0.0000
|-86.70
|10129.44
|292
|2008.01.03 16:00
|buy stop
|94
|0.51
|1.4732
|1.4685
|0.0000
|293
|2008.01.03 16:23
|buy
|94
|0.51
|1.4732
|1.4685
|0.0000
|294
|2008.01.04 04:00
|modify
|94
|0.51
|1.4732
|1.4708
|0.0000
|295
|2008.01.04 09:51
|s/l
|94
|0.51
|1.4708
|1.4708
|0.0000
|-126.99
|10002.45
|296
|2008.01.07 08:00
|buy stop
|95
|0.50
|1.4750
|1.4730
|0.0000
|297
|2008.01.08 07:59
|expiration
|95
|0.50
|1.4750
|1.4730
|0.0000
|298
|2008.01.08 08:00
|sell stop
|96
|0.50
|1.4676
|1.4694
|0.0000
|299
|2008.01.08 12:00
|sell stop
|97
|0.50
|1.4680
|1.4716
|0.0000
|300
|2008.01.08 16:00
|sell stop
|98
|0.50
|1.4688
|1.4733
|0.0000
|301
|2008.01.09 07:59
|expiration
|96
|0.50
|1.4676
|1.4694
|0.0000
|302
|2008.01.09 11:59
|expiration
|97
|0.50
|1.4680
|1.4716
|0.0000
|303
|2008.01.09 14:11
|sell
|98
|0.50
|1.4688
|1.4733
|0.0000
|304
|2008.01.10 00:00
|modify
|98
|0.50
|1.4688
|1.4714
|0.0000
|305
|2008.01.10 04:00
|modify
|98
|0.50
|1.4688
|1.4691
|0.0000
|306
|2008.01.10 07:46
|s/l
|98
|0.50
|1.4691
|1.4691
|0.0000
|-33.90
|9968.55
|307
|2008.01.10 12:00
|sell stop
|99
|0.50
|1.4666
|1.4690
|0.0000
|308
|2008.01.10 13:16
|sell
|99
|0.50
|1.4666
|1.4690
|0.0000
|309
|2008.01.10 16:00
|sell stop
|100
|0.48
|1.4655
|1.4701
|0.0000
|310
|2008.01.10 16:15
|s/l
|99
|0.50
|1.4690
|1.4690
|0.0000
|-120.00
|9848.55
|311
|2008.01.11 15:59
|expiration
|100
|0.48
|1.4655
|1.4701
|0.0000
|312
|2008.01.15 20:00
|buy stop
|101
|0.49
|1.4911
|1.4846
|0.0000
|313
|2008.01.16 19:59
|expiration
|101
|0.49
|1.4911
|1.4846
|0.0000
|314
|2008.01.22 16:00
|sell stop
|102
|0.49
|1.4364
|1.4483
|0.0000
|315
|2008.01.23 12:00
|buy stop
|103
|0.49
|1.4641
|1.4611
|0.0000
|316
|2008.01.23 15:59
|expiration
|102
|0.49
|1.4364
|1.4483
|0.0000
|317
|2008.01.23 20:00
|buy stop
|104
|0.49
|1.4599
|1.4509
|0.0000
|318
|2008.01.23 21:29
|buy
|104
|0.49
|1.4599
|1.4509
|0.0000
|319
|2008.01.24 08:01
|modify
|104
|0.49
|1.4599
|1.4549
|0.0000
|320
|2008.01.24 11:59
|expiration
|103
|0.49
|1.4641
|1.4611
|0.0000
|321
|2008.01.24 12:00
|modify
|104
|0.49
|1.4599
|1.4591
|0.0000
|322
|2008.01.25 00:00
|modify
|104
|0.49
|1.4599
|1.4612
|0.0000
|323
|2008.01.25 04:00
|modify
|104
|0.49
|1.4599
|1.4677
|0.0000
|324
|2008.01.25 08:00
|modify
|104
|0.49
|1.4599
|1.4728
|0.0000
|325
|2008.01.25 10:53
|s/l
|104
|0.49
|1.4728
|1.4728
|0.0000
|614.46
|10463.01
|326
|2008.01.28 01:00
|buy stop
|105
|0.52
|1.4722
|1.4659
|0.0000
|327
|2008.01.28 08:00
|buy stop
|106
|0.52
|1.4708
|1.4663
|0.0000
|328
|2008.01.28 10:49
|buy
|106
|0.52
|1.4708
|1.4663
|0.0000
|329
|2008.01.28 11:01
|buy
|105
|0.52
|1.4722
|1.4659
|0.0000
|330
|2008.01.29 00:00
|modify
|105
|0.52
|1.4722
|1.4694
|0.0000
|331
|2008.01.29 00:00
|modify
|106
|0.52
|1.4708
|1.4694
|0.0000
|332
|2008.01.29 04:00
|modify
|105
|0.52
|1.4722
|1.4735
|0.0000
|333
|2008.01.29 04:00
|modify
|106
|0.52
|1.4708
|1.4735
|0.0000
|334
|2008.01.29 08:00
|modify
|105
|0.52
|1.4722
|1.4756
|0.0000
|335
|2008.01.29 08:00
|modify
|106
|0.52
|1.4708
|1.4756
|0.0000
|336
|2008.01.29 10:01
|s/l
|105
|0.52
|1.4756
|1.4756
|0.0000
|172.12
|10635.13
|337
|2008.01.29 10:01
|s/l
|106
|0.52
|1.4756
|1.4756
|0.0000
|244.92
|10880.05
|338
|2008.01.29 20:00
|buy stop
|107
|0.54
|1.4787
|1.4752
|0.0000
|339
|2008.01.30 12:10
|buy
|107
|0.54
|1.4787
|1.4752
|0.0000
|340
|2008.01.31 04:00
|modify
|107
|0.54
|1.4787
|1.4769
|0.0000
|341
|2008.01.31 12:00
|modify
|107
|0.54
|1.4787
|1.4817
|0.0000
|342
|2008.01.31 16:29
|s/l
|107
|0.54
|1.4817
|1.4817
|0.0000
|147.42
|11027.47
|343
|2008.01.31 20:00
|buy stop
|108
|0.55
|1.4898
|1.4838
|0.0000
|344
|2008.02.01 13:59
|buy
|108
|0.55
|1.4898
|1.4838
|0.0000
|345
|2008.02.01 16:37
|s/l
|108
|0.55
|1.4838
|1.4838
|0.0000
|-330.00
|10697.47
|346
|2008.02.04 08:00
|sell stop
|109
|0.53
|1.4792
|1.4807
|0.0000
|347
|2008.02.04 12:00
|sell stop
|110
|0.53
|1.4791
|1.4824
|0.0000
|348
|2008.02.04 16:00
|sell stop
|111
|0.53
|1.4798
|1.4848
|0.0000
|349
|2008.02.05 07:59
|expiration
|109
|0.53
|1.4792
|1.4807
|0.0000
|350
|2008.02.05 10:05
|sell
|111
|0.53
|1.4798
|1.4848
|0.0000
|351
|2008.02.05 10:10
|sell
|110
|0.53
|1.4791
|1.4824
|0.0000
|352
|2008.02.05 16:00
|modify
|111
|0.53
|1.4798
|1.4822
|0.0000
|353
|2008.02.06 00:00
|modify
|110
|0.53
|1.4791
|1.4724
|0.0000
|354
|2008.02.06 00:01
|modify
|111
|0.53
|1.4798
|1.4724
|0.0000
|355
|2008.02.06 04:00
|modify
|110
|0.53
|1.4791
|1.4696
|0.0000
|356
|2008.02.06 04:01
|modify
|111
|0.53
|1.4798
|1.4696
|0.0000
|357
|2008.02.06 08:00
|modify
|110
|0.53
|1.4791
|1.4659
|0.0000
|358
|2008.02.06 08:00
|modify
|111
|0.53
|1.4798
|1.4659
|0.0000
|359
|2008.02.06 08:25
|s/l
|110
|0.53
|1.4659
|1.4659
|0.0000
|692.92
|11390.39
|360
|2008.02.06 08:25
|s/l
|111
|0.53
|1.4659
|1.4659
|0.0000
|730.02
|12120.42
|361
|2008.02.11 08:00
|sell stop
|112
|0.61
|1.4516
|1.4546
|0.0000
|362
|2008.02.11 12:00
|sell stop
|113
|0.61
|1.4518
|1.4559
|0.0000
|363
|2008.02.11 15:40
|sell
|113
|0.61
|1.4518
|1.4559
|0.0000
|364
|2008.02.11 15:40
|sell
|112
|0.61
|1.4516
|1.4546
|0.0000
|365
|2008.02.12 00:02
|sell stop
|114
|0.56
|1.4480
|1.4517
|0.0000
|366
|2008.02.12 04:00
|modify
|112
|0.61
|1.4516
|1.4529
|0.0000
|367
|2008.02.12 04:00
|sell stop
|115
|0.56
|1.4498
|1.4530
|0.0000
|368
|2008.02.12 04:00
|modify
|113
|0.61
|1.4518
|1.4529
|0.0000
|369
|2008.02.12 08:00
|sell stop
|116
|0.56
|1.4495
|1.4527
|0.0000
|370
|2008.02.12 08:09
|s/l
|112
|0.61
|1.4529
|1.4529
|0.0000
|-86.99
|12033.43
|371
|2008.02.12 08:09
|s/l
|113
|0.61
|1.4529
|1.4529
|0.0000
|-74.79
|11958.64
|372
|2008.02.12 11:06
|sell
|115
|0.56
|1.4498
|1.4530
|0.0000
|373
|2008.02.12 14:01
|s/l
|115
|0.56
|1.4530
|1.4530
|0.0000
|-179.20
|11779.44
|374
|2008.02.13 00:01
|expiration
|114
|0.56
|1.4480
|1.4517
|0.0000
|375
|2008.02.13 07:59
|expiration
|116
|0.56
|1.4495
|1.4527
|0.0000
|376
|2008.02.13 12:00
|buy stop
|117
|0.59
|1.4587
|1.4563
|0.0000
|377
|2008.02.13 12:17
|buy
|117
|0.59
|1.4587
|1.4563
|0.0000
|378
|2008.02.13 16:02
|s/l
|117
|0.59
|1.4563
|1.4563
|0.0000
|-141.60
|11637.84
|379
|2008.02.13 20:00
|buy stop
|118
|0.58
|1.4597
|1.4552
|0.0000
|380
|2008.02.14 04:02
|buy stop
|119
|0.58
|1.4587
|1.4566
|0.0000
|381
|2008.02.14 09:14
|buy
|119
|0.58
|1.4587
|1.4566
|0.0000
|382
|2008.02.14 09:56
|buy
|118
|0.58
|1.4597
|1.4552
|0.0000
|383
|2008.02.15 00:00
|modify
|118
|0.58
|1.4597
|1.4573
|0.0000
|384
|2008.02.15 08:00
|modify
|118
|0.58
|1.4597
|1.4627
|0.0000
|385
|2008.02.15 08:00
|modify
|119
|0.58
|1.4587
|1.4627
|0.0000
|386
|2008.02.18 01:04
|modify
|118
|0.58
|1.4597
|1.4653
|0.0000
|387
|2008.02.18 01:04
|modify
|119
|0.58
|1.4587
|1.4653
|0.0000
|388
|2008.02.18 10:30
|s/l
|118
|0.58
|1.4653
|1.4653
|0.0000
|314.36
|11952.20
|389
|2008.02.18 10:30
|s/l
|119
|0.58
|1.4653
|1.4653
|0.0000
|372.36
|12324.56
|390
|2008.02.18 12:00
|buy stop
|120
|0.62
|1.4691
|1.4670
|0.0000
|391
|2008.02.18 16:00
|buy stop
|121
|0.62
|1.4688
|1.4625
|0.0000
|392
|2008.02.19 07:45
|buy
|121
|0.62
|1.4688
|1.4625
|0.0000
|393
|2008.02.19 07:46
|buy
|120
|0.62
|1.4691
|1.4670
|0.0000
|394
|2008.02.19 08:00
|modify
|121
|0.62
|1.4688
|1.4642
|0.0000
|395
|2008.02.19 20:00
|modify
|120
|0.62
|1.4691
|1.4687
|0.0000
|396
|2008.02.19 20:00
|modify
|121
|0.62
|1.4688
|1.4687
|0.0000
|397
|2008.02.20 00:00
|modify
|120
|0.62
|1.4691
|1.4711
|0.0000
|398
|2008.02.20 00:00
|modify
|121
|0.62
|1.4688
|1.4711
|0.0000
|399
|2008.02.20 07:21
|s/l
|120
|0.62
|1.4711
|1.4711
|0.0000
|118.42
|12442.98
|400
|2008.02.20 07:21
|s/l
|121
|0.62
|1.4711
|1.4711
|0.0000
|137.02
|12580.00
|401
|2008.02.20 20:00
|buy stop
|122
|0.63
|1.4722
|1.4612
|0.0000
|402
|2008.02.20 21:47
|buy
|122
|0.63
|1.4722
|1.4612
|0.0000
|403
|2008.02.21 08:00
|modify
|122
|0.63
|1.4722
|1.4671
|0.0000
|404
|2008.02.21 12:00
|modify
|122
|0.63
|1.4722
|1.4705
|0.0000
|405
|2008.02.21 13:28
|s/l
|122
|0.63
|1.4705
|1.4705
|0.0000
|-124.11
|12455.89
|406
|2008.02.21 16:00
|buy stop
|123
|0.62
|1.4759
|1.4717
|0.0000
|407
|2008.02.21 17:39
|buy
|123
|0.62
|1.4759
|1.4717
|0.0000
|408
|2008.02.22 08:00
|modify
|123
|0.62
|1.4759
|1.4788
|0.0000
|409
|2008.02.25 08:06
|modify
|123
|0.62
|1.4759
|1.4808
|0.0000
|410
|2008.02.25 09:33
|s/l
|123
|0.62
|1.4808
|1.4808
|0.0000
|292.64
|12748.53
|411
|2008.02.26 08:00
|buy stop
|124
|0.64
|1.4840
|1.4817
|0.0000
|412
|2008.02.26 11:09
|buy
|124
|0.64
|1.4840
|1.4817
|0.0000
|413
|2008.02.27 00:00
|modify
|124
|0.64
|1.4840
|1.4846
|0.0000
|414
|2008.02.27 08:00
|modify
|124
|0.64
|1.4840
|1.4905
|0.0000
|415
|2008.02.27 12:00
|modify
|124
|0.64
|1.4840
|1.4970
|0.0000
|416
|2008.02.27 20:00
|modify
|124
|0.64
|1.4840
|1.4994
|0.0000
|417
|2008.02.28 00:00
|modify
|124
|0.64
|1.4840
|1.5017
|0.0000
|418
|2008.02.28 08:00
|modify
|124
|0.64
|1.4840
|1.5093
|0.0000
|419
|2008.02.28 09:24
|s/l
|124
|0.64
|1.5093
|1.5093
|0.0000
|1596.16
|14344.69
|420
|2008.03.03 16:00
|buy stop
|125
|0.72
|1.5236
|1.5161
|0.0000
|421
|2008.03.03 16:24
|buy
|125
|0.72
|1.5236
|1.5161
|0.0000
|422
|2008.03.03 18:32
|s/l
|125
|0.72
|1.5161
|1.5161
|0.0000
|-540.00
|13804.69
|423
|2008.03.03 20:00
|buy stop
|126
|0.69
|1.5208
|1.5159
|0.0000
|424
|2008.03.03 22:58
|buy
|126
|0.69
|1.5208
|1.5159
|0.0000
|425
|2008.03.04 00:00
|buy stop
|127
|0.66
|1.5274
|1.5158
|0.0000
|426
|2008.03.04 08:00
|buy stop
|128
|0.66
|1.5206
|1.5184
|0.0000
|427
|2008.03.04 08:02
|modify
|126
|0.69
|1.5208
|1.5175
|0.0000
|428
|2008.03.04 09:11
|s/l
|126
|0.69
|1.5175
|1.5175
|0.0000
|-233.91
|13570.78
|429
|2008.03.04 12:00
|buy stop
|129
|0.68
|1.5206
|1.5180
|0.0000
|430
|2008.03.04 12:48
|buy
|128
|0.66
|1.5206
|1.5184
|0.0000
|431
|2008.03.04 12:48
|buy
|129
|0.68
|1.5206
|1.5180
|0.0000
|432
|2008.03.04 23:59
|expiration
|127
|0.66
|1.5274
|1.5158
|0.0000
|433
|2008.03.05 08:10
|s/l
|128
|0.66
|1.5184
|1.5184
|0.0000
|-151.14
|13419.64
|434
|2008.03.05 09:24
|s/l
|129
|0.68
|1.5180
|1.5180
|0.0000
|-182.92
|13236.72
|435
|2008.03.10 16:00
|buy stop
|130
|0.66
|1.5401
|1.5360
|0.0000
|436
|2008.03.11 11:15
|buy
|130
|0.66
|1.5401
|1.5360
|0.0000
|437
|2008.03.11 14:47
|s/l
|130
|0.66
|1.5360
|1.5360
|0.0000
|-270.60
|12966.12
|438
|2008.03.12 04:00
|sell stop
|131
|0.65
|1.5306
|1.5340
|0.0000
|439
|2008.03.12 08:00
|sell stop
|132
|0.65
|1.5334
|1.5357
|0.0000
|440
|2008.03.13 03:59
|expiration
|131
|0.65
|1.5306
|1.5340
|0.0000
|441
|2008.03.13 07:59
|expiration
|132
|0.65
|1.5334
|1.5357
|0.0000
|442
|2008.03.19 08:00
|sell stop
|133
|0.65
|1.5612
|1.5683
|0.0000
|443
|2008.03.19 16:00
|sell stop
|134
|0.65
|1.5676
|1.5787
|0.0000
|444
|2008.03.19 17:15
|sell
|134
|0.65
|1.5676
|1.5787
|0.0000
|445
|2008.03.19 18:19
|sell
|133
|0.65
|1.5612
|1.5683
|0.0000
|446
|2008.03.20 00:00
|modify
|134
|0.65
|1.5676
|1.5759
|0.0000
|447
|2008.03.20 04:00
|modify
|134
|0.65
|1.5676
|1.5731
|0.0000
|448
|2008.03.20 08:00
|modify
|134
|0.65
|1.5676
|1.5672
|0.0000
|449
|2008.03.20 12:00
|modify
|133
|0.65
|1.5612
|1.5645
|0.0000
|450
|2008.03.20 12:00
|modify
|134
|0.65
|1.5676
|1.5645
|0.0000
|451
|2008.03.20 16:00
|modify
|133
|0.65
|1.5612
|1.5608
|0.0000
|452
|2008.03.20 16:00
|modify
|134
|0.65
|1.5676
|1.5608
|0.0000
|453
|2008.03.21 00:00
|modify
|133
|0.65
|1.5612
|1.5484
|0.0000
|454
|2008.03.21 00:00
|modify
|134
|0.65
|1.5676
|1.5484
|0.0000
|455
|2008.03.21 04:00
|modify
|133
|0.65
|1.5612
|1.5468
|0.0000
|456
|2008.03.21 04:00
|modify
|134
|0.65
|1.5676
|1.5468
|0.0000
|457
|2008.03.21 10:28
|s/l
|133
|0.65
|1.5468
|1.5468
|0.0000
|903.24
|13869.36
|458
|2008.03.21 10:28
|s/l
|134
|0.65
|1.5468
|1.5468
|0.0000
|1319.24
|15188.60
|459
|2008.03.28 20:00
|buy stop
|135
|0.76
|1.5839
|1.5750
|0.0000
|460
|2008.03.31 01:00
|expiration
|135
|0.76
|1.5839
|1.5750
|0.0000
|461
|2008.03.31 04:00
|buy stop
|136
|0.76
|1.5810
|1.5753
|0.0000
|462
|2008.03.31 06:01
|buy
|136
|0.76
|1.5810
|1.5753
|0.0000
|463
|2008.04.01 00:00
|modify
|136
|0.76
|1.5810
|1.5770
|0.0000
|464
|2008.04.01 00:30
|s/l
|136
|0.76
|1.5770
|1.5770
|0.0000
|-310.84
|14877.76
|465
|2008.04.03 00:00
|sell stop
|137
|0.74
|1.5587
|1.5656
|0.0000
|466
|2008.04.03 04:00
|sell stop
|138
|0.74
|1.5644
|1.5702
|0.0000
|467
|2008.04.03 05:53
|sell
|138
|0.74
|1.5644
|1.5702
|0.0000
|468
|2008.04.03 11:57
|sell
|137
|0.74
|1.5587
|1.5656
|0.0000
|469
|2008.04.03 16:00
|modify
|138
|0.74
|1.5644
|1.5661
|0.0000
|470
|2008.04.03 18:14
|s/l
|137
|0.74
|1.5656
|1.5656
|0.0000
|-510.60
|14367.16
|471
|2008.04.03 18:14
|s/l
|138
|0.74
|1.5661
|1.5661
|0.0000
|-125.80
|14241.36
|472
|2008.04.03 20:00
|sell stop
|139
|0.71
|1.5509
|1.5608
|0.0000
|473
|2008.04.04 19:59
|expiration
|139
|0.71
|1.5509
|1.5608
|0.0000
|474
|2008.04.07 08:00
|buy stop
|140
|0.71
|1.5737
|1.5699
|0.0000
|475
|2008.04.07 12:00
|buy stop
|141
|0.71
|1.5707
|1.5648
|0.0000
|476
|2008.04.07 12:14
|buy
|141
|0.71
|1.5707
|1.5648
|0.0000
|477
|2008.04.08 00:00
|modify
|141
|0.71
|1.5707
|1.5683
|0.0000
|478
|2008.04.08 03:11
|buy
|140
|0.71
|1.5737
|1.5699
|0.0000
|479
|2008.04.08 14:31
|s/l
|140
|0.71
|1.5699
|1.5699
|0.0000
|-269.80
|13971.56
|480
|2008.04.08 15:26
|s/l
|141
|0.71
|1.5683
|1.5683
|0.0000
|-176.79
|13794.77
|481
|2008.04.08 16:00
|buy stop
|142
|0.69
|1.5778
|1.5722
|0.0000
|482
|2008.04.08 20:00
|buy stop
|143
|0.69
|1.5777
|1.5673
|0.0000
|483
|2008.04.09 00:00
|buy stop
|144
|0.69
|1.5731
|1.5681
|0.0000
|484
|2008.04.09 09:22
|buy
|144
|0.69
|1.5731
|1.5681
|0.0000
|485
|2008.04.09 15:59
|expiration
|142
|0.69
|1.5778
|1.5722
|0.0000
|486
|2008.04.09 17:32
|buy
|143
|0.69
|1.5777
|1.5673
|0.0000
|487
|2008.04.09 20:00
|modify
|143
|0.69
|1.5777
|1.5699
|0.0000
|488
|2008.04.09 20:00
|modify
|144
|0.69
|1.5731
|1.5699
|0.0000
|489
|2008.04.10 04:00
|modify
|143
|0.69
|1.5777
|1.5740
|0.0000
|490
|2008.04.10 04:00
|modify
|144
|0.69
|1.5731
|1.5740
|0.0000
|491
|2008.04.10 08:00
|modify
|143
|0.69
|1.5777
|1.5811
|0.0000
|492
|2008.04.10 08:00
|modify
|144
|0.69
|1.5731
|1.5811
|0.0000
|493
|2008.04.10 17:50
|s/l
|143
|0.69
|1.5811
|1.5811
|0.0000
|215.97
|14010.74
|494
|2008.04.10 17:50
|s/l
|144
|0.69
|1.5811
|1.5811
|0.0000
|533.37
|14544.11
|495
|2008.04.11 20:00
|buy stop
|145
|0.73
|1.5856
|1.5790
|0.0000
|496
|2008.04.14 01:01
|expiration
|145
|0.73
|1.5856
|1.5790
|0.0000
|497
|2008.04.14 01:01
|buy stop
|146
|0.73
|1.5845
|1.5784
|0.0000
|498
|2008.04.14 12:00
|sell stop
|147
|0.73
|1.5684
|1.5729
|0.0000
|499
|2008.04.14 14:12
|buy
|146
|0.73
|1.5845
|1.5784
|0.0000
|500
|2008.04.14 14:12
|close
|146
|0.73
|1.5843
|1.5784
|0.0000
|-14.60
|14529.51
|501
|2008.04.15 00:00
|buy stop
|148
|0.73
|1.5862
|1.5814
|0.0000
|502
|2008.04.15 08:00
|buy stop
|149
|0.73
|1.5847
|1.5814
|0.0000
|503
|2008.04.15 08:35
|buy
|149
|0.73
|1.5847
|1.5814
|0.0000
|504
|2008.04.15 09:34
|s/l
|149
|0.73
|1.5814
|1.5814
|0.0000
|-240.90
|14288.61
|505
|2008.04.15 10:25
|buy
|148
|0.73
|1.5862
|1.5814
|0.0000
|506
|2008.04.15 11:59
|expiration
|147
|0.73
|1.5684
|1.5729
|0.0000
|507
|2008.04.15 15:32
|s/l
|148
|0.73
|1.5814
|1.5814
|0.0000
|-350.40
|13938.21
|508
|2008.04.15 16:00
|buy stop
|150
|0.70
|1.5875
|1.5808
|0.0000
|509
|2008.04.16 12:00
|buy
|150
|0.70
|1.5875
|1.5808
|0.0000
|510
|2008.04.17 00:00
|modify
|150
|0.70
|1.5875
|1.5856
|0.0000
|511
|2008.04.17 04:01
|modify
|150
|0.70
|1.5875
|1.5910
|0.0000
|512
|2008.04.17 09:45
|s/l
|150
|0.70
|1.5910
|1.5910
|0.0000
|226.10
|14164.31
|513
|2008.04.17 16:00
|buy stop
|151
|0.71
|1.5976
|1.5897
|0.0000
|514
|2008.04.18 00:00
|buy stop
|152
|0.71
|1.5945
|1.5883
|0.0000
|515
|2008.04.18 08:00
|buy stop
|153
|0.71
|1.5916
|1.5884
|0.0000
|516
|2008.04.18 09:01
|buy
|153
|0.71
|1.5916
|1.5884
|0.0000
|517
|2008.04.18 09:39
|buy
|152
|0.71
|1.5945
|1.5883
|0.0000
|518
|2008.04.18 12:44
|s/l
|153
|0.71
|1.5884
|1.5884
|0.0000
|-227.20
|13937.11
|519
|2008.04.18 12:44
|s/l
|152
|0.71
|1.5883
|1.5883
|0.0000
|-440.20
|13496.91
|520
|2008.04.18 15:59
|expiration
|151
|0.71
|1.5976
|1.5897
|0.0000
|521
|2008.04.21 12:00
|sell stop
|154
|0.67
|1.5807
|1.5845
|0.0000
|522
|2008.04.21 20:00
|sell stop
|155
|0.67
|1.5842
|1.5946
|0.0000
|523
|2008.04.22 08:00
|buy stop
|156
|0.67
|1.5923
|1.5900
|0.0000
|524
|2008.04.22 09:53
|sell
|155
|0.67
|1.5842
|1.5946
|0.0000
|525
|2008.04.22 09:53
|modify
|155
|0.67
|1.5842
|1.5929
|0.0000
|526
|2008.04.22 09:53
|close
|155
|0.67
|1.5844
|1.5929
|0.0000
|-13.40
|13483.51
|527
|2008.04.22 11:14
|buy
|156
|0.67
|1.5923
|1.5900
|0.0000
|528
|2008.04.22 11:59
|expiration
|154
|0.67
|1.5807
|1.5845
|0.0000
|529
|2008.04.22 16:30
|s/l
|156
|0.67
|1.5900
|1.5900
|0.0000
|-154.10
|13329.41
|530
|2008.05.05 12:00
|sell stop
|157
|0.67
|1.5440
|1.5478
|0.0000
|531
|2008.05.05 16:00
|sell stop
|158
|0.67
|1.5449
|1.5500
|0.0000
|532
|2008.05.05 17:04
|sell
|158
|0.67
|1.5449
|1.5500
|0.0000
|533
|2008.05.05 17:06
|sell
|157
|0.67
|1.5440
|1.5478
|0.0000
|534
|2008.05.05 17:56
|s/l
|157
|0.67
|1.5478
|1.5478
|0.0000
|-254.60
|13074.81
|535
|2008.05.05 18:15
|s/l
|158
|0.67
|1.5500
|1.5500
|0.0000
|-341.70
|12733.11
|536
|2008.05.05 20:00
|sell stop
|159
|0.64
|1.5444
|1.5494
|0.0000
|537
|2008.05.06 12:00
|buy stop
|160
|0.64
|1.5535
|1.5504
|0.0000
|538
|2008.05.06 14:42
|buy
|160
|0.64
|1.5535
|1.5504
|0.0000
|539
|2008.05.06 19:59
|expiration
|159
|0.64
|1.5444
|1.5494
|0.0000
|540
|2008.05.07 04:34
|s/l
|160
|0.64
|1.5504
|1.5504
|0.0000
|-204.16
|12528.95
|541
|2008.05.07 08:00
|buy stop
|161
|0.63
|1.5539
|1.5504
|0.0000
|542
|2008.05.07 12:00
|buy stop
|162
|0.63
|1.5519
|1.5486
|0.0000
|543
|2008.05.08 07:59
|expiration
|161
|0.63
|1.5539
|1.5504
|0.0000
|544
|2008.05.08 11:59
|expiration
|162
|0.63
|1.5519
|1.5486
|0.0000
|545
|2008.05.12 12:00
|buy stop
|163
|0.63
|1.5476
|1.5400
|0.0000
|546
|2008.05.12 16:40
|buy
|163
|0.63
|1.5476
|1.5400
|0.0000
|547
|2008.05.13 00:00
|modify
|163
|0.63
|1.5476
|1.5428
|0.0000
|548
|2008.05.13 08:02
|modify
|163
|0.63
|1.5476
|1.5507
|0.0000
|549
|2008.05.13 10:09
|s/l
|163
|0.63
|1.5507
|1.5507
|0.0000
|189.63
|12718.58
|550
|2008.05.13 16:00
|buy stop
|164
|0.64
|1.5566
|1.5467
|0.0000
|551
|2008.05.14 00:00
|buy stop
|165
|0.64
|1.5524
|1.5431
|0.0000
|552
|2008.05.14 15:59
|expiration
|164
|0.64
|1.5566
|1.5467
|0.0000
|553
|2008.05.14 23:59
|expiration
|165
|0.64
|1.5524
|1.5431
|0.0000
|554
|2008.05.16 04:01
|sell stop
|166
|0.64
|1.5418
|1.5465
|0.0000
|555
|2008.05.19 01:06
|expiration
|166
|0.64
|1.5418
|1.5465
|0.0000
|556
|2008.05.19 20:00
|buy stop
|167
|0.64
|1.5622
|1.5564
|0.0000
|557
|2008.05.20 12:23
|buy
|167
|0.64
|1.5622
|1.5564
|0.0000
|558
|2008.05.21 04:00
|modify
|167
|0.64
|1.5622
|1.5624
|0.0000
|559
|2008.05.21 08:00
|modify
|167
|0.64
|1.5622
|1.5644
|0.0000
|560
|2008.05.21 09:44
|s/l
|167
|0.64
|1.5644
|1.5644
|0.0000
|135.04
|12853.62
|561
|2008.05.26 16:00
|buy stop
|168
|0.64
|1.5778
|1.5740
|0.0000
|562
|2008.05.26 17:19
|buy
|168
|0.64
|1.5778
|1.5740
|0.0000
|563
|2008.05.27 04:00
|modify
|168
|0.64
|1.5778
|1.5760
|0.0000
|564
|2008.05.27 09:26
|s/l
|168
|0.64
|1.5760
|1.5760
|0.0000
|-120.96
|12732.66
|565
|2008.05.27 12:00
|buy stop
|169
|0.64
|1.5800
|1.5782
|0.0000
|566
|2008.05.28 11:59
|expiration
|169
|0.64
|1.5800
|1.5782
|0.0000
|567
|2008.05.28 12:00
|sell stop
|170
|0.64
|1.5664
|1.5713
|0.0000
|568
|2008.05.28 14:04
|sell
|170
|0.64
|1.5664
|1.5713
|0.0000
|569
|2008.05.29 04:00
|modify
|170
|0.64
|1.5664
|1.5668
|0.0000
|570
|2008.05.29 20:00
|modify
|170
|0.64
|1.5664
|1.5638
|0.0000
|571
|2008.05.30 00:00
|modify
|170
|0.64
|1.5664
|1.5588
|0.0000
|572
|2008.05.30 04:00
|modify
|170
|0.64
|1.5664
|1.5552
|0.0000
|573
|2008.05.30 17:54
|s/l
|170
|0.64
|1.5552
|1.5552
|0.0000
|684.54
|13417.21
|574
|2008.06.03 00:00
|sell stop
|171
|0.67
|1.5485
|1.5589
|0.0000
|575
|2008.06.03 16:21
|sell
|171
|0.67
|1.5485
|1.5589
|0.0000
|576
|2008.06.04 08:00
|modify
|171
|0.67
|1.5485
|1.5474
|0.0000
|577
|2008.06.04 11:26
|s/l
|171
|0.67
|1.5474
|1.5474
|0.0000
|65.26
|13482.47
|578
|2008.06.05 16:00
|sell stop
|172
|0.67
|1.5387
|1.5457
|0.0000
|579
|2008.06.06 15:59
|expiration
|172
|0.67
|1.5387
|1.5457
|0.0000
|580
|2008.06.10 00:00
|buy stop
|173
|0.67
|1.5768
|1.5661
|0.0000
|581
|2008.06.10 23:59
|expiration
|173
|0.67
|1.5768
|1.5661
|0.0000
|582
|2008.06.16 12:00
|sell stop
|174
|0.67
|1.5381
|1.5418
|0.0000
|583
|2008.06.17 11:59
|expiration
|174
|0.67
|1.5381
|1.5418
|0.0000
|584
|2008.06.18 16:00
|buy stop
|175
|0.67
|1.5539
|1.5472
|0.0000
|585
|2008.06.19 01:48
|buy
|175
|0.67
|1.5539
|1.5472
|0.0000
|586
|2008.06.19 08:00
|modify
|175
|0.67
|1.5539
|1.5510
|0.0000
|587
|2008.06.19 11:31
|s/l
|175
|0.67
|1.5510
|1.5510
|0.0000
|-194.30
|13288.17
|588
|2008.06.19 12:00
|buy stop
|176
|0.66
|1.5577
|1.5550
|0.0000
|589
|2008.06.20 11:59
|expiration
|176
|0.66
|1.5577
|1.5550
|0.0000
|590
|2008.06.25 00:05
|buy stop
|177
|0.66
|1.5623
|1.5557
|0.0000
|591
|2008.06.25 04:00
|buy stop
|178
|0.66
|1.5595
|1.5560
|0.0000
|592
|2008.06.25 11:52
|buy
|178
|0.66
|1.5595
|1.5560
|0.0000
|593
|2008.06.25 21:10
|s/l
|178
|0.66
|1.5560
|1.5560
|0.0000
|-231.00
|13057.17
|594
|2008.06.25 21:14
|buy
|177
|0.66
|1.5623
|1.5557
|0.0000
|595
|2008.06.26 12:00
|modify
|177
|0.66
|1.5623
|1.5628
|0.0000
|596
|2008.06.27 00:00
|modify
|177
|0.66
|1.5623
|1.5662
|0.0000
|597
|2008.06.27 04:00
|modify
|177
|0.66
|1.5623
|1.5715
|0.0000
|598
|2008.06.30 04:00
|modify
|177
|0.66
|1.5623
|1.5737
|0.0000
|599
|2008.06.30 12:00
|modify
|177
|0.66
|1.5623
|1.5773
|0.0000
|600
|2008.06.30 14:02
|s/l
|177
|0.66
|1.5773
|1.5773
|0.0000
|960.30
|14017.47
|601
|2008.06.30 20:00
|buy stop
|179
|0.70
|1.5829
|1.5739
|0.0000
|602
|2008.07.01 00:00
|buy stop
|180
|0.70
|1.5793
|1.5730
|0.0000
|603
|2008.07.01 04:00
|buy stop
|181
|0.70
|1.5763
|1.5732
|0.0000
|604
|2008.07.01 07:13
|buy
|181
|0.70
|1.5763
|1.5732
|0.0000
|605
|2008.07.01 10:07
|s/l
|181
|0.70
|1.5732
|1.5732
|0.0000
|-217.00
|13800.47
|606
|2008.07.01 13:25
|buy
|180
|0.70
|1.5793
|1.5730
|0.0000
|607
|2008.07.01 19:59
|expiration
|179
|0.70
|1.5829
|1.5739
|0.0000
|608
|2008.07.02 08:00
|modify
|180
|0.70
|1.5793
|1.5775
|0.0000
|609
|2008.07.03 04:02
|modify
|180
|0.70
|1.5793
|1.5841
|0.0000
|610
|2008.07.03 08:14
|modify
|180
|0.70
|1.5793
|1.5857
|0.0000
|611
|2008.07.03 15:34
|s/l
|180
|0.70
|1.5857
|1.5857
|0.0000
|422.80
|14223.27
|612
|2008.07.08 00:00
|sell stop
|182
|0.71
|1.5620
|1.5719
|0.0000
|613
|2008.07.08 04:00
|sell stop
|183
|0.71
|1.5706
|1.5754
|0.0000
|614
|2008.07.08 04:44
|sell
|183
|0.71
|1.5706
|1.5754
|0.0000
|615
|2008.07.08 23:59
|expiration
|182
|0.71
|1.5620
|1.5719
|0.0000
|616
|2008.07.09 04:00
|modify
|183
|0.71
|1.5706
|1.5689
|0.0000
|617
|2008.07.09 07:38
|s/l
|183
|0.71
|1.5689
|1.5689
|0.0000
|111.75
|14335.02
|618
|2008.07.09 12:00
|sell stop
|184
|0.72
|1.5649
|1.5698
|0.0000
|619
|2008.07.10 11:59
|expiration
|184
|0.72
|1.5649
|1.5698
|0.0000
|620
|2008.07.10 12:00
|buy stop
|185
|0.72
|1.5736
|1.5716
|0.0000
|621
|2008.07.10 16:00
|buy stop
|186
|0.72
|1.5762
|1.5699
|0.0000
|622
|2008.07.10 17:08
|buy
|185
|0.72
|1.5736
|1.5716
|0.0000
|623
|2008.07.10 17:14
|buy
|186
|0.72
|1.5762
|1.5699
|0.0000
|624
|2008.07.11 08:23
|modify
|185
|0.72
|1.5736
|1.5764
|0.0000
|625
|2008.07.11 08:23
|modify
|186
|0.72
|1.5762
|1.5764
|0.0000
|626
|2008.07.11 09:38
|s/l
|185
|0.72
|1.5764
|1.5764
|0.0000
|195.12
|14530.14
|627
|2008.07.11 09:38
|s/l
|186
|0.72
|1.5764
|1.5764
|0.0000
|7.92
|14538.06
|628
|2008.07.16 00:00
|buy stop
|187
|0.73
|1.6019
|1.5897
|0.0000
|629
|2008.07.16 04:00
|buy stop
|188
|0.73
|1.5932
|1.5865
|0.0000
|630
|2008.07.16 08:00
|buy stop
|189
|0.73
|1.5922
|1.5893
|0.0000
|631
|2008.07.16 09:18
|buy
|189
|0.73
|1.5922
|1.5893
|0.0000
|632
|2008.07.16 10:15
|buy
|188
|0.73
|1.5932
|1.5865
|0.0000
|633
|2008.07.16 12:00
|modify
|188
|0.73
|1.5932
|1.5881
|0.0000
|634
|2008.07.16 15:03
|s/l
|189
|0.73
|1.5893
|1.5893
|0.0000
|-211.70
|14326.36
|635
|2008.07.16 15:07
|s/l
|188
|0.73
|1.5881
|1.5881
|0.0000
|-372.30
|13954.06
|636
|2008.07.16 23:59
|expiration
|187
|0.73
|1.6019
|1.5897
|0.0000
|637
|2008.07.17 20:00
|sell stop
|190
|0.70
|1.5815
|1.5893
|0.0000
|638
|2008.07.17 21:06
|sell
|190
|0.70
|1.5815
|1.5893
|0.0000
|639
|2008.07.18 12:00
|sell stop
|191
|0.65
|1.5823
|1.5867
|0.0000
|640
|2008.07.18 15:03
|sell
|191
|0.65
|1.5823
|1.5867
|0.0000
|641
|2008.07.18 20:00
|sell stop
|192
|0.62
|1.5806
|1.5879
|0.0000
|642
|2008.07.21 01:00
|expiration
|192
|0.62
|1.5806
|1.5879
|0.0000
|643
|2008.07.21 04:00
|sell stop
|193
|0.62
|1.5834
|1.5850
|0.0000
|644
|2008.07.21 04:05
|s/l
|191
|0.65
|1.5867
|1.5867
|0.0000
|-294.19
|13659.87
|645
|2008.07.21 08:24
|modify
|190
|0.70
|1.5815
|1.5873
|0.0000
|646
|2008.07.21 09:07
|s/l
|190
|0.70
|1.5873
|1.5873
|0.0000
|-423.64
|13236.23
|647
|2008.07.21 16:39
|sell
|193
|0.62
|1.5834
|1.5850
|0.0000
|648
|2008.07.21 17:02
|s/l
|193
|0.62
|1.5850
|1.5850
|0.0000
|-99.20
|13137.03
|649
|2008.07.22 16:00
|buy stop
|194
|0.66
|1.5944
|1.5906
|0.0000
|650
|2008.07.23 15:59
|expiration
|194
|0.66
|1.5944
|1.5906
|0.0000
|651
|2008.07.25 12:00
|sell stop
|195
|0.66
|1.5660
|1.5707
|0.0000
|652
|2008.07.25 16:00
|sell stop
|196
|0.66
|1.5684
|1.5733
|0.0000
|653
|2008.07.25 16:31
|sell
|196
|0.66
|1.5684
|1.5733
|0.0000
|654
|2008.07.28 01:05
|expiration
|195
|0.66
|1.5660
|1.5707
|0.0000
|655
|2008.07.28 11:30
|s/l
|196
|0.66
|1.5733
|1.5733
|0.0000
|-331.72
|12805.31
|656
|2008.08.01 20:00
|sell stop
|197
|0.64
|1.5514
|1.5588
|0.0000
|657
|2008.08.04 01:00
|expiration
|197
|0.64
|1.5514
|1.5588
|0.0000
|658
|2008.08.04 04:00
|sell stop
|198
|0.64
|1.5531
|1.5568
|0.0000
|659
|2008.08.04 08:00
|sell stop
|199
|0.64
|1.5561
|1.5583
|0.0000
|660
|2008.08.04 15:31
|sell
|199
|0.64
|1.5561
|1.5583
|0.0000
|661
|2008.08.04 16:28
|s/l
|199
|0.64
|1.5583
|1.5583
|0.0000
|-140.80
|12664.51
|662
|2008.08.05 03:59
|expiration
|198
|0.64
|1.5531
|1.5568
|0.0000
|663
|2008.08.13 12:00
|sell stop
|200
|0.63
|1.4896
|1.4937
|0.0000
|664
|2008.08.13 13:08
|sell
|200
|0.63
|1.4896
|1.4937
|0.0000
|665
|2008.08.13 15:58
|s/l
|200
|0.63
|1.4937
|1.4937
|0.0000
|-258.30
|12406.21
|666
|2008.08.14 00:00
|sell stop
|201
|0.62
|1.4840
|1.4927
|0.0000
|667
|2008.08.14 12:00
|sell stop
|202
|0.62
|1.4864
|1.4906
|0.0000
|668
|2008.08.14 16:00
|sell stop
|203
|0.62
|1.4850
|1.4935
|0.0000
|669
|2008.08.14 18:56
|sell
|202
|0.62
|1.4864
|1.4906
|0.0000
|670
|2008.08.14 19:05
|sell
|203
|0.62
|1.4850
|1.4935
|0.0000
|671
|2008.08.14 19:06
|sell
|201
|0.62
|1.4840
|1.4927
|0.0000
|672
|2008.08.15 04:00
|modify
|201
|0.62
|1.4840
|1.4908
|0.0000
|673
|2008.08.15 04:00
|modify
|203
|0.62
|1.4850
|1.4908
|0.0000
|674
|2008.08.15 08:00
|modify
|201
|0.62
|1.4840
|1.4829
|0.0000
|675
|2008.08.15 08:00
|modify
|202
|0.62
|1.4864
|1.4829
|0.0000
|676
|2008.08.15 08:00
|modify
|203
|0.62
|1.4850
|1.4829
|0.0000
|677
|2008.08.15 16:00
|modify
|201
|0.62
|1.4840
|1.4794
|0.0000
|678
|2008.08.15 16:00
|modify
|202
|0.62
|1.4864
|1.4794
|0.0000
|679
|2008.08.15 16:00
|modify
|203
|0.62
|1.4850
|1.4794
|0.0000
|680
|2008.08.18 01:03
|modify
|201
|0.62
|1.4840
|1.4757
|0.0000
|681
|2008.08.18 01:04
|modify
|202
|0.62
|1.4864
|1.4757
|0.0000
|682
|2008.08.18 01:04
|modify
|203
|0.62
|1.4850
|1.4757
|0.0000
|683
|2008.08.18 06:48
|s/l
|201
|0.62
|1.4757
|1.4757
|0.0000
|498.98
|12905.19
|684
|2008.08.18 06:48
|s/l
|202
|0.62
|1.4757
|1.4757
|0.0000
|647.78
|13552.97
|685
|2008.08.18 06:48
|s/l
|203
|0.62
|1.4757
|1.4757
|0.0000
|560.98
|14113.94
|686
|2008.08.20 12:00
|buy stop
|204
|0.71
|1.4778
|1.4751
|0.0000
|687
|2008.08.20 16:00
|buy stop
|205
|0.71
|1.4776
|1.4732
|0.0000
|688
|2008.08.21 03:45
|buy
|205
|0.71
|1.4776
|1.4732
|0.0000
|689
|2008.08.21 03:45
|buy
|204
|0.71
|1.4778
|1.4751
|0.0000
|690
|2008.08.21 12:48
|s/l
|204
|0.71
|1.4751
|1.4751
|0.0000
|-191.70
|13922.24
|691
|2008.08.22 04:00
|modify
|205
|0.71
|1.4776
|1.4823
|0.0000
|692
|2008.08.22 08:00
|modify
|205
|0.71
|1.4776
|1.4858
|0.0000
|693
|2008.08.22 10:45
|s/l
|205
|0.71
|1.4858
|1.4858
|0.0000
|575.81
|14498.05
|694
|2008.08.22 20:00
|buy stop
|206
|0.72
|1.4863
|1.4792
|0.0000
|695
|2008.08.25 01:02
|expiration
|206
|0.72
|1.4863
|1.4792
|0.0000
|696
|2008.08.25 16:00
|sell stop
|207
|0.72
|1.4708
|1.4751
|0.0000
|697
|2008.08.25 20:00
|sell stop
|208
|0.72
|1.4739
|1.4802
|0.0000
|698
|2008.08.26 02:40
|sell
|208
|0.72
|1.4739
|1.4802
|0.0000
|699
|2008.08.26 03:13
|sell
|207
|0.72
|1.4708
|1.4751
|0.0000
|700
|2008.08.26 08:00
|modify
|208
|0.72
|1.4739
|1.4778
|0.0000
|701
|2008.08.26 12:00
|modify
|208
|0.72
|1.4739
|1.4759
|0.0000
|702
|2008.08.26 16:00
|modify
|207
|0.72
|1.4708
|1.4723
|0.0000
|703
|2008.08.26 16:00
|modify
|208
|0.72
|1.4739
|1.4723
|0.0000
|704
|2008.08.27 00:00
|modify
|207
|0.72
|1.4708
|1.4682
|0.0000
|705
|2008.08.27 00:00
|modify
|208
|0.72
|1.4739
|1.4682
|0.0000
|706
|2008.08.27 03:15
|s/l
|207
|0.72
|1.4682
|1.4682
|0.0000
|178.13
|14676.18
|707
|2008.08.27 03:15
|s/l
|208
|0.72
|1.4682
|1.4682
|0.0000
|401.33
|15077.51
|708
|2008.08.27 08:00
|sell stop
|209
|0.75
|1.4632
|1.4703
|0.0000
|709
|2008.08.27 12:00
|sell stop
|210
|0.75
|1.4686
|1.4744
|0.0000
|710
|2008.08.27 16:00
|sell stop
|211
|0.75
|1.4672
|1.4736
|0.0000
|711
|2008.08.27 17:29
|sell
|210
|0.75
|1.4686
|1.4744
|0.0000
|712
|2008.08.27 18:50
|sell
|211
|0.75
|1.4672
|1.4736
|0.0000
|713
|2008.08.27 23:30
|s/l
|211
|0.75
|1.4736
|1.4736
|0.0000
|-480.00
|14597.51
|714
|2008.08.28 02:56
|s/l
|210
|0.75
|1.4744
|1.4744
|0.0000
|-463.35
|14134.16
|715
|2008.08.28 07:59
|expiration
|209
|0.75
|1.4632
|1.4703
|0.0000
|716
|2008.08.28 16:00
|buy stop
|212
|0.71
|1.4808
|1.4743
|0.0000
|717
|2008.08.28 16:23
|buy
|212
|0.71
|1.4808
|1.4743
|0.0000
|718
|2008.08.28 17:34
|s/l
|212
|0.71
|1.4743
|1.4743
|0.0000
|-461.50
|13672.66
|719
|2008.08.29 16:00
|buy stop
|213
|0.68
|1.4768
|1.4719
|0.0000
|720
|2008.09.01 01:01
|expiration
|213
|0.68
|1.4768
|1.4719
|0.0000
|721
|2008.09.04 12:00
|sell stop
|214
|0.68
|1.4468
|1.4521
|0.0000
|722
|2008.09.04 13:46
|sell
|214
|0.68
|1.4468
|1.4521
|0.0000
|723
|2008.09.05 04:00
|modify
|214
|0.68
|1.4468
|1.4490
|0.0000
|724
|2008.09.05 08:00
|modify
|214
|0.68
|1.4468
|1.4372
|0.0000
|725
|2008.09.05 12:00
|modify
|214
|0.68
|1.4468
|1.4322
|0.0000
|726
|2008.09.05 15:44
|s/l
|214
|0.68
|1.4322
|1.4322
|0.0000
|984.23
|14656.89
|727
|2008.09.08 04:00
|sell stop
|215
|0.73
|1.4224
|1.4276
|0.0000
|728
|2008.09.08 12:05
|sell
|215
|0.73
|1.4224
|1.4276
|0.0000
|729
|2008.09.09 00:00
|modify
|215
|0.73
|1.4224
|1.4246
|0.0000
|730
|2008.09.09 08:00
|modify
|215
|0.73
|1.4224
|1.4161
|0.0000
|731
|2008.09.09 12:07
|s/l
|215
|0.73
|1.4161
|1.4161
|0.0000
|450.70
|15107.59
|732
|2008.09.15 16:10
|buy stop
|216
|0.76
|1.4450
|1.4240
|0.0000
|733
|2008.09.16 16:09
|expiration
|216
|0.76
|1.4450
|1.4240
|0.0000
|734
|2008.09.24 20:00
|buy stop
|217
|0.76
|1.4745
|1.4643
|0.0000
|735
|2008.09.25 04:00
|buy stop
|218
|0.76
|1.4679
|1.4609
|0.0000
|736
|2008.09.25 04:17
|buy
|218
|0.76
|1.4679
|1.4609
|0.0000
|737
|2008.09.25 09:34
|buy
|217
|0.76
|1.4745
|1.4643
|0.0000
|738
|2008.09.25 14:14
|s/l
|217
|0.76
|1.4643
|1.4643
|0.0000
|-775.20
|14332.39
|739
|2008.09.25 16:00
|modify
|218
|0.76
|1.4679
|1.4638
|0.0000
|740
|2008.09.25 16:00
|buy stop
|219
|0.70
|1.4768
|1.4694
|0.0000
|741
|2008.09.25 17:27
|s/l
|218
|0.76
|1.4638
|1.4638
|0.0000
|-311.60
|14020.79
|742
|2008.09.26 08:04
|sell stop
|220
|0.70
|1.4606
|1.4678
|0.0000
|743
|2008.09.26 10:10
|sell
|220
|0.70
|1.4606
|1.4678
|0.0000
|744
|2008.09.26 15:59
|expiration
|219
|0.70
|1.4768
|1.4694
|0.0000
|745
|2008.09.26 20:00
|modify
|220
|0.70
|1.4606
|1.4659
|0.0000
|746
|2008.09.26 20:00
|sell stop
|221
|0.68
|1.4553
|1.4655
|0.0000
|747
|2008.09.29 01:01
|expiration
|221
|0.68
|1.4553
|1.4655
|0.0000
|748
|2008.09.29 08:00
|modify
|220
|0.70
|1.4606
|1.4631
|0.0000
|749
|2008.09.29 12:00
|modify
|220
|0.70
|1.4606
|1.4562
|0.0000
|750
|2008.09.29 16:00
|modify
|220
|0.70
|1.4606
|1.4513
|0.0000
|751
|2008.09.29 20:46
|s/l
|220
|0.70
|1.4513
|1.4513
|0.0000
|642.18
|14662.97
|752
|2008.09.30 00:00
|sell stop
|222
|0.73
|1.4364
|1.4475
|0.0000
|753
|2008.09.30 01:41
|sell
|222
|0.73
|1.4364
|1.4475
|0.0000
|754
|2008.09.30 12:00
|modify
|222
|0.73
|1.4364
|1.4435
|0.0000
|755
|2008.10.01 00:00
|modify
|222
|0.73
|1.4364
|1.4389
|0.0000
|756
|2008.10.01 04:00
|modify
|222
|0.73
|1.4364
|1.4272
|0.0000
|757
|2008.10.01 08:00
|modify
|222
|0.73
|1.4364
|1.4143
|0.0000
|758
|2008.10.01 09:28
|s/l
|222
|0.73
|1.4143
|1.4143
|0.0000
|1604.10
|16267.07
|759
|2008.10.07 20:00
|sell stop
|223
|0.81
|1.3528
|1.3637
|0.0000
|760
|2008.10.08 08:00
|sell stop
|224
|0.81
|1.3543
|1.3640
|0.0000
|761
|2008.10.08 12:00
|sell stop
|225
|0.81
|1.3568
|1.3643
|0.0000
|762
|2008.10.08 19:59
|expiration
|223
|0.81
|1.3528
|1.3637
|0.0000
|763
|2008.10.09 07:59
|expiration
|224
|0.81
|1.3543
|1.3640
|0.0000
|764
|2008.10.09 11:59
|expiration
|225
|0.81
|1.3568
|1.3643
|0.0000
|765
|2008.10.09 20:00
|buy stop
|226
|0.81
|1.3775
|1.3660
|0.0000
|766
|2008.10.10 19:59
|expiration
|226
|0.81
|1.3775
|1.3660
|0.0000
|767
|2008.10.13 04:00
|sell stop
|227
|0.81
|1.3257
|1.3468
|0.0000
|768
|2008.10.14 03:59
|expiration
|227
|0.81
|1.3257
|1.3468
|0.0000
|769
|2008.10.24 04:00
|sell stop
|228
|0.81
|1.2803
|1.2934
|0.0000
|770
|2008.10.24 05:19
|sell
|228
|0.81
|1.2803
|1.2934
|0.0000
|771
|2008.10.24 16:00
|modify
|228
|0.81
|1.2803
|1.2894
|0.0000
|772
|2008.10.24 20:00
|modify
|228
|0.81
|1.2803
|1.2818
|0.0000
|773
|2008.10.27 01:00
|modify
|228
|0.81
|1.2803
|1.2754
|0.0000
|774
|2008.10.27 08:00
|modify
|228
|0.81
|1.2803
|1.2706
|0.0000
|775
|2008.10.27 12:00
|modify
|228
|0.81
|1.2803
|1.2685
|0.0000
|776
|2008.10.27 16:00
|modify
|228
|0.81
|1.2803
|1.2627
|0.0000
|777
|2008.10.27 20:00
|modify
|228
|0.81
|1.2803
|1.2586
|0.0000
|778
|2008.10.28 08:43
|s/l
|228
|0.81
|1.2586
|1.2586
|0.0000
|1737.29
|18004.36
|779
|2008.10.31 04:00
|buy stop
|229
|0.90
|1.2994
|1.2850
|0.0000
|780
|2008.10.31 08:00
|buy stop
|230
|0.90
|1.2895
|1.2744
|0.0000
|781
|2008.11.03 01:00
|expiration
|229
|0.90
|1.2994
|1.2850
|0.0000
|782
|2008.11.03 01:00
|expiration
|230
|0.90
|1.2895
|1.2744
|0.0000
|783
|2008.11.03 08:00
|sell stop
|231
|0.90
|1.2752
|1.2839
|0.0000
|784
|2008.11.03 12:00
|sell stop
|232
|0.90
|1.2815
|1.2868
|0.0000
|785
|2008.11.03 15:09
|sell
|232
|0.90
|1.2815
|1.2868
|0.0000
|786
|2008.11.03 16:05
|sell
|231
|0.90
|1.2752
|1.2839
|0.0000
|787
|2008.11.04 04:00
|modify
|231
|0.90
|1.2752
|1.2791
|0.0000
|788
|2008.11.04 04:00
|modify
|232
|0.90
|1.2815
|1.2791
|0.0000
|789
|2008.11.04 08:00
|modify
|231
|0.90
|1.2752
|1.2679
|0.0000
|790
|2008.11.04 08:00
|modify
|232
|0.90
|1.2815
|1.2679
|0.0000
|791
|2008.11.04 10:23
|s/l
|231
|0.90
|1.2679
|1.2679
|0.0000
|645.66
|18650.02
|792
|2008.11.04 10:23
|s/l
|232
|0.90
|1.2679
|1.2679
|0.0000
|1212.66
|19862.68
|793
|2008.11.07 12:00
|sell stop
|233
|0.99
|1.2680
|1.2783
|0.0000
|794
|2008.11.07 16:00
|sell stop
|234
|0.99
|1.2724
|1.2851
|0.0000
|795
|2008.11.07 21:07
|sell
|234
|0.99
|1.2724
|1.2851
|0.0000
|796
|2008.11.10 01:00
|expiration
|233
|0.99
|1.2680
|1.2783
|0.0000
|797
|2008.11.10 02:16
|s/l
|234
|0.99
|1.2851
|1.2851
|0.0000
|-1269.77
|18592.91
|798
|2008.11.11 12:00
|sell stop
|235
|0.93
|1.2682
|1.2771
|0.0000
|799
|2008.11.11 16:00
|sell stop
|236
|0.93
|1.2704
|1.2801
|0.0000
|800
|2008.11.11 16:34
|sell
|236
|0.93
|1.2704
|1.2801
|0.0000
|801
|2008.11.11 16:45
|sell
|235
|0.93
|1.2682
|1.2771
|0.0000
|802
|2008.11.12 00:00
|modify
|236
|0.93
|1.2704
|1.2776
|0.0000
|803
|2008.11.12 04:00
|modify
|235
|0.93
|1.2682
|1.2741
|0.0000
|804
|2008.11.12 04:00
|modify
|236
|0.93
|1.2704
|1.2741
|0.0000
|805
|2008.11.12 08:00
|modify
|235
|0.93
|1.2682
|1.2594
|0.0000
|806
|2008.11.12 08:00
|modify
|236
|0.93
|1.2704
|1.2594
|0.0000
|807
|2008.11.12 08:11
|s/l
|235
|0.93
|1.2594
|1.2594
|0.0000
|806.68
|19399.59
|808
|2008.11.12 08:11
|s/l
|236
|0.93
|1.2594
|1.2594
|0.0000
|1011.28
|20410.87
|809
|2008.11.17 01:00
|buy stop
|237
|1.02
|1.2740
|1.2639
|0.0000
|810
|2008.11.17 08:00
|sell stop
|238
|1.02
|1.2511
|1.2572
|0.0000
|811
|2008.11.17 19:10
|buy
|237
|1.02
|1.2740
|1.2639
|0.0000
|812
|2008.11.18 00:21
|s/l
|237
|1.02
|1.2639
|1.2639
|0.0000
|-1039.38
|19371.49
|813
|2008.11.18 04:00
|buy stop
|239
|0.97
|1.2737
|1.2641
|0.0000
|814
|2008.11.18 07:59
|expiration
|238
|1.02
|1.2511
|1.2572
|0.0000
|815
|2008.11.18 08:00
|buy stop
|240
|0.97
|1.2667
|1.2600
|0.0000
|816
|2008.11.18 15:37
|buy
|240
|0.97
|1.2667
|1.2600
|0.0000
|817
|2008.11.18 20:17
|s/l
|240
|0.97
|1.2600
|1.2600
|0.0000
|-649.90
|18721.59
|818
|2008.11.19 03:59
|expiration
|239
|0.97
|1.2737
|1.2641
|0.0000
|819
|2008.11.19 16:00
|sell stop
|241
|0.94
|1.2590
|1.2649
|0.0000
|820
|2008.11.19 18:25
|sell
|241
|0.94
|1.2590
|1.2649
|0.0000
|821
|2008.11.20 08:00
|modify
|241
|0.94
|1.2590
|1.2611
|0.0000
|822
|2008.11.20 12:00
|modify
|241
|0.94
|1.2590
|1.2544
|0.0000
|823
|2008.11.20 14:01
|s/l
|241
|0.94
|1.2544
|1.2544
|0.0000
|396.87
|19118.46
|824
|2008.11.20 20:00
|sell stop
|242
|0.96
|1.2487
|1.2566
|0.0000
|825
|2008.11.20 22:50
|sell
|242
|0.96
|1.2487
|1.2566
|0.0000
|826
|2008.11.21 11:34
|s/l
|242
|0.96
|1.2566
|1.2566
|0.0000
|-770.50
|18347.96
|827
|2008.11.24 12:00
|buy stop
|243
|0.92
|1.2659
|1.2580
|0.0000
|828
|2008.11.24 12:10
|buy
|243
|0.92
|1.2659
|1.2580
|0.0000
|829
|2008.11.25 00:00
|modify
|243
|0.92
|1.2659
|1.2635
|0.0000
|830
|2008.11.25 04:00
|modify
|243
|0.92
|1.2659
|1.2744
|0.0000
|831
|2008.11.25 08:00
|modify
|243
|0.92
|1.2659
|1.2820
|0.0000
|832
|2008.11.25 12:28
|s/l
|243
|0.92
|1.2820
|1.2820
|0.0000
|1472.92
|19820.88
|833
|2008.11.26 20:00
|buy stop
|244
|0.99
|1.2992
|1.2906
|0.0000
|834
|2008.11.27 16:00
|buy stop
|245
|0.99
|1.2957
|1.2867
|0.0000
|835
|2008.11.27 19:59
|expiration
|244
|0.99
|1.2992
|1.2906
|0.0000
|836
|2008.11.28 09:14
|buy
|245
|0.99
|1.2957
|1.2867
|0.0000
|837
|2008.11.28 11:30
|s/l
|245
|0.99
|1.2867
|1.2867
|0.0000
|-891.00
|18929.88
|838
|2008.12.02 16:00
|sell stop
|246
|0.95
|1.2562
|1.2639
|0.0000
|839
|2008.12.02 20:00
|sell stop
|247
|0.95
|1.2620
|1.2740
|0.0000
|840
|2008.12.03 00:00
|sell stop
|248
|0.95
|1.2673
|1.2766
|0.0000
|841
|2008.12.03 08:49
|sell
|248
|0.95
|1.2673
|1.2766
|0.0000
|842
|2008.12.03 08:49
|modify
|248
|0.95
|1.2673
|1.2740
|0.0000
|843
|2008.12.03 11:15
|sell
|247
|0.95
|1.2620
|1.2740
|0.0000
|844
|2008.12.03 15:59
|expiration
|246
|0.95
|1.2562
|1.2639
|0.0000
|845
|2008.12.03 20:00
|sell stop
|249
|0.87
|1.2599
|1.2664
|0.0000
|846
|2008.12.04 08:00
|buy stop
|250
|0.85
|1.2728
|1.2677
|0.0000
|847
|2008.12.04 08:00
|close
|248
|0.95
|1.2684
|1.2740
|0.0000
|-140.41
|18789.47
|848
|2008.12.04 08:00
|close
|247
|0.95
|1.2684
|1.2740
|0.0000
|-643.91
|18145.56
|849
|2008.12.04 10:56
|sell
|249
|0.87
|1.2599
|1.2664
|0.0000
|850
|2008.12.04 10:56
|close
|249
|0.87
|1.2601
|1.2664
|0.0000
|-17.40
|18128.16
|851
|2008.12.04 17:52
|buy
|250
|0.85
|1.2728
|1.2677
|0.0000
|852
|2008.12.05 08:00
|modify
|250
|0.85
|1.2728
|1.2731
|0.0000
|853
|2008.12.05 12:52
|s/l
|250
|0.85
|1.2731
|1.2731
|0.0000
|17.85
|18146.01
|854
|2008.12.24 12:00
|sell stop
|251
|0.91
|1.3950
|1.3978
|0.0000
|855
|2008.12.26 09:03
|expiration
|251
|0.91
|1.3950
|1.3978
|0.0000
|856
|2008.12.30 04:00
|buy stop
|252
|0.91
|1.4178
|1.3919
|0.0000
|857
|2008.12.30 11:43
|buy
|252
|0.91
|1.4178
|1.3919
|0.0000
|858
|2008.12.30 16:00
|modify
|252
|0.91
|1.4178
|1.3987
|0.0000
|859
|2008.12.30 16:00
|buy stop
|253
|0.85
|1.4192
|1.3986
|0.0000
|860
|2008.12.30 20:00
|buy stop
|254
|0.85
|1.4221
|1.4081
|0.0000
|861
|2008.12.31 00:05
|modify
|252
|0.91
|1.4178
|1.4056
|0.0000
|862
|2008.12.31 04:51
|s/l
|252
|0.91
|1.4056
|1.4056
|0.0000
|-1118.39
|17027.62
|863
|2008.12.31 15:59
|expiration
|253
|0.85
|1.4192
|1.3986
|0.0000
|864
|2008.12.31 19:59
|expiration
|254
|0.85
|1.4221
|1.4081
|0.0000
|865
|2009.01.09 16:00
|buy stop
|255
|0.85
|1.3708
|1.3635
|0.0000
|866
|2009.01.12 01:00
|expiration
|255
|0.85
|1.3708
|1.3635
|0.0000
|867
|2009.01.16 04:00
|sell stop
|256
|0.85
|1.3054
|1.3186
|0.0000
|868
|2009.01.19 01:00
|expiration
|256
|0.85
|1.3054
|1.3186
|0.0000
|869
|2009.01.22 00:00
|sell stop
|257
|0.85
|1.2823
|1.2968
|0.0000
|870
|2009.01.22 04:00
|sell stop
|258
|0.85
|1.2855
|1.3086
|0.0000
|871
|2009.01.22 08:00
|sell stop
|259
|0.85
|1.2942
|1.3068
|0.0000
|872
|2009.01.22 15:42
|sell
|259
|0.85
|1.2942
|1.3068
|0.0000
|873
|2009.01.22 23:59
|expiration
|257
|0.85
|1.2823
|1.2968
|0.0000
|874
|2009.01.23 03:59
|expiration
|258
|0.85
|1.2855
|1.3086
|0.0000
|875
|2009.01.23 04:00
|modify
|259
|0.85
|1.2942
|1.3028
|0.0000
|876
|2009.01.23 16:00
|modify
|259
|0.85
|1.2942
|1.2987
|0.0000
|877
|2009.01.23 20:33
|s/l
|259
|0.85
|1.2987
|1.2987
|0.0000
|-393.21
|16634.41
|878
|2009.01.26 08:00
|sell stop
|260
|0.83
|1.2860
|1.2919
|0.0000
|879
|2009.01.26 12:00
|sell stop
|261
|0.83
|1.2868
|1.2952
|0.0000
|880
|2009.01.27 07:59
|expiration
|260
|0.83
|1.2860
|1.2919
|0.0000
|881
|2009.01.27 11:59
|expiration
|261
|0.83
|1.2868
|1.2952
|0.0000
|882
|2009.01.29 00:00
|buy stop
|262
|0.83
|1.3326
|1.3211
|0.0000
|883
|2009.01.29 16:00
|sell stop
|263
|0.83
|1.3026
|1.3119
|0.0000
|884
|2009.01.29 18:47
|sell
|263
|0.83
|1.3026
|1.3119
|0.0000
|885
|2009.01.29 23:59
|expiration
|262
|0.83
|1.3326
|1.3211
|0.0000
|886
|2009.01.30 08:00
|modify
|263
|0.83
|1.3026
|1.2986
|0.0000
|887
|2009.01.30 12:00
|modify
|263
|0.83
|1.3026
|1.2956
|0.0000
|888
|2009.01.30 16:00
|modify
|263
|0.83
|1.3026
|1.2927
|0.0000
|889
|2009.02.02 01:00
|modify
|263
|0.83
|1.3026
|1.2899
|0.0000
|890
|2009.02.02 08:00
|modify
|263
|0.83
|1.3026
|1.2840
|0.0000
|891
|2009.02.02 12:00
|modify
|263
|0.83
|1.3026
|1.2780
|0.0000
|892
|2009.02.02 13:43
|s/l
|263
|0.83
|1.2780
|1.2780
|0.0000
|2020.88
|18655.30
|893
|2009.02.03 08:00
|sell stop
|264
|0.93
|1.2806
|1.2876
|0.0000
|894
|2009.02.03 11:26
|sell
|264
|0.93
|1.2806
|1.2876
|0.0000
|895
|2009.02.03 14:30
|s/l
|264
|0.93
|1.2876
|1.2876
|0.0000
|-651.00
|18004.30
|896
|2009.02.04 16:00
|buy stop
|265
|0.90
|1.3070
|1.2920
|0.0000
|897
|2009.02.05 15:59
|expiration
|265
|0.90
|1.3070
|1.2920
|0.0000
|898
|2009.02.09 12:00
|buy stop
|266
|0.90
|1.2956
|1.2911
|0.0000
|899
|2009.02.09 13:21
|buy
|266
|0.90
|1.2956
|1.2911
|0.0000
|900
|2009.02.10 02:30
|s/l
|266
|0.90
|1.2911
|1.2911
|0.0000
|-413.10
|17591.20
|901
|2009.02.11 00:00
|buy stop
|267
|0.88
|1.3075
|1.2919
|0.0000
|902
|2009.02.11 23:59
|expiration
|267
|0.88
|1.3075
|1.2919
|0.0000
|903
|2009.02.12 04:00
|sell stop
|268
|0.88
|1.2831
|1.2914
|0.0000
|904
|2009.02.12 08:00
|sell stop
|269
|0.88
|1.2857
|1.2927
|0.0000
|905
|2009.02.12 10:40
|sell
|269
|0.88
|1.2857
|1.2927
|0.0000
|906
|2009.02.12 10:57
|sell
|268
|0.88
|1.2831
|1.2914
|0.0000
|907
|2009.02.13 00:00
|modify
|268
|0.88
|1.2831
|1.2878
|0.0000
|908
|2009.02.13 00:00
|modify
|269
|0.88
|1.2857
|1.2878
|0.0000
|909
|2009.02.13 00:14
|s/l
|268
|0.88
|1.2878
|1.2878
|0.0000
|-424.69
|17166.51
|910
|2009.02.13 00:14
|s/l
|269
|0.88
|1.2878
|1.2878
|0.0000
|-195.89
|16970.62
|911
|2009.02.13 04:00
|sell stop
|270
|0.85
|1.2765
|1.2872
|0.0000
|912
|2009.02.13 12:00
|sell stop
|271
|0.85
|1.2869
|1.2942
|0.0000
|913
|2009.02.13 13:13
|sell
|271
|0.85
|1.2869
|1.2942
|0.0000
|914
|2009.02.16 01:00
|expiration
|270
|0.85
|1.2765
|1.2872
|0.0000
|915
|2009.02.16 01:00
|modify
|271
|0.85
|1.2869
|1.2921
|0.0000
|916
|2009.02.16 12:00
|modify
|271
|0.85
|1.2869
|1.2808
|0.0000
|917
|2009.02.16 16:20
|s/l
|271
|0.85
|1.2808
|1.2808
|0.0000
|507.79
|17478.41
|918
|2009.02.24 04:00
|buy stop
|272
|0.87
|1.2766
|1.2690
|0.0000
|919
|2009.02.24 10:03
|buy
|272
|0.87
|1.2766
|1.2690
|0.0000
|920
|2009.02.25 08:00
|modify
|272
|0.87
|1.2766
|1.2768
|0.0000
|921
|2009.02.25 12:02
|modify
|272
|0.87
|1.2766
|1.2804
|0.0000
|922
|2009.02.25 13:46
|s/l
|272
|0.87
|1.2804
|1.2804
|0.0000
|322.77
|17801.18
|923
|2009.02.25 16:00
|buy stop
|273
|0.89
|1.2899
|1.2809
|0.0000
|924
|2009.02.26 12:00
|sell stop
|274
|0.89
|1.2706
|1.2748
|0.0000
|925
|2009.02.26 15:59
|expiration
|273
|0.89
|1.2899
|1.2809
|0.0000
|926
|2009.02.27 02:28
|sell
|274
|0.89
|1.2706
|1.2748
|0.0000
|927
|2009.02.27 07:11
|s/l
|274
|0.89
|1.2748
|1.2748
|0.0000
|-373.80
|17427.38
|928
|2009.03.03 12:00
|sell stop
|275
|0.87
|1.2580
|1.2639
|0.0000
|929
|2009.03.03 16:00
|sell stop
|276
|0.87
|1.2622
|1.2678
|0.0000
|930
|2009.03.03 16:32
|sell
|276
|0.87
|1.2622
|1.2678
|0.0000
|931
|2009.03.03 17:00
|sell
|275
|0.87
|1.2580
|1.2639
|0.0000
|932
|2009.03.04 00:00
|modify
|276
|0.87
|1.2622
|1.2652
|0.0000
|933
|2009.03.04 08:00
|modify
|275
|0.87
|1.2580
|1.2596
|0.0000
|934
|2009.03.04 08:00
|modify
|276
|0.87
|1.2622
|1.2596
|0.0000
|935
|2009.03.04 12:00
|modify
|275
|0.87
|1.2580
|1.2565
|0.0000
|936
|2009.03.04 12:00
|modify
|276
|0.87
|1.2622
|1.2565
|0.0000
|937
|2009.03.04 15:32
|s/l
|275
|0.87
|1.2565
|1.2565
|0.0000
|119.54
|17546.92
|938
|2009.03.04 15:32
|s/l
|276
|0.87
|1.2565
|1.2565
|0.0000
|484.94
|18031.86
|939
|2009.03.09 12:00
|buy stop
|277
|0.90
|1.2702
|1.2645
|0.0000
|940
|2009.03.10 07:43
|buy
|277
|0.90
|1.2702
|1.2645
|0.0000
|941
|2009.03.10 20:00
|modify
|277
|0.90
|1.2702
|1.2672
|0.0000
|942
|2009.03.10 20:03
|s/l
|277
|0.90
|1.2672
|1.2672
|0.0000
|-270.00
|17761.86
|943
|2009.03.11 00:00
|buy stop
|278
|0.89
|1.2810
|1.2681
|0.0000
|944
|2009.03.11 08:00
|buy stop
|279
|0.89
|1.2737
|1.2671
|0.0000
|945
|2009.03.11 12:00
|buy stop
|280
|0.89
|1.2729
|1.2629
|0.0000
|946
|2009.03.11 12:34
|buy
|280
|0.89
|1.2729
|1.2629
|0.0000
|947
|2009.03.11 13:33
|buy
|279
|0.89
|1.2737
|1.2671
|0.0000
|948
|2009.03.11 16:41
|buy
|278
|0.89
|1.2810
|1.2681
|0.0000
|949
|2009.03.12 00:00
|modify
|280
|0.89
|1.2729
|1.2676
|0.0000
|950
|2009.03.12 04:00
|modify
|278
|0.89
|1.2810
|1.2743
|0.0000
|951
|2009.03.12 04:00
|modify
|279
|0.89
|1.2737
|1.2743
|0.0000
|952
|2009.03.12 04:00
|modify
|280
|0.89
|1.2729
|1.2743
|0.0000
|953
|2009.03.12 08:00
|modify
|278
|0.89
|1.2810
|1.2766
|0.0000
|954
|2009.03.12 08:00
|modify
|279
|0.89
|1.2737
|1.2766
|0.0000
|955
|2009.03.12 08:00
|modify
|280
|0.89
|1.2729
|1.2766
|0.0000
|956
|2009.03.12 08:56
|s/l
|278
|0.89
|1.2766
|1.2766
|0.0000
|-415.63
|17346.23
|957
|2009.03.12 08:56
|s/l
|279
|0.89
|1.2766
|1.2766
|0.0000
|234.07
|17580.30
|958
|2009.03.12 08:56
|s/l
|280
|0.89
|1.2766
|1.2766
|0.0000
|305.27
|17885.57
|959
|2009.03.17 16:00
|buy stop
|281
|0.89
|1.3016
|1.2957
|0.0000
|960
|2009.03.17 19:33
|buy
|281
|0.89
|1.3016
|1.2957
|0.0000
|961
|2009.03.18 08:00
|modify
|281
|0.89
|1.3016
|1.2982
|0.0000
|962
|2009.03.19 00:00
|modify
|281
|0.89
|1.3016
|1.3026
|0.0000
|963
|2009.03.19 04:00
|modify
|281
|0.89
|1.3016
|1.3088
|0.0000
|964
|2009.03.19 12:00
|modify
|281
|0.89
|1.3016
|1.3416
|0.0000
|965
|2009.03.20 00:00
|modify
|281
|0.89
|1.3016
|1.3481
|0.0000
|966
|2009.03.20 04:02
|modify
|281
|0.89
|1.3016
|1.3615
|0.0000
|967
|2009.03.20 12:34
|s/l
|281
|0.89
|1.3615
|1.3615
|0.0000
|5291.05
|23176.62
|968
|2009.03.23 20:00
|buy stop
|282
|1.16
|1.3673
|1.3484
|0.0000
|969
|2009.03.24 02:50
|buy
|282
|1.16
|1.3673
|1.3484
|0.0000
|970
|2009.03.24 08:00
|modify
|282
|1.16
|1.3673
|1.3602
|0.0000
|971
|2009.03.24 09:29
|s/l
|282
|1.16
|1.3602
|1.3602
|0.0000
|-823.60
|22353.02
|972
|2009.03.25 16:00
|sell stop
|283
|1.12
|1.3417
|1.3487
|0.0000
|973
|2009.03.25 20:00
|sell stop
|284
|1.12
|1.3443
|1.3569
|0.0000
|974
|2009.03.26 15:59
|expiration
|283
|1.12
|1.3417
|1.3487
|0.0000
|975
|2009.03.26 19:59
|expiration
|284
|1.12
|1.3443
|1.3569
|0.0000
|976
|2009.03.31 16:00
|sell stop
|285
|1.12
|1.3209
|1.3294
|0.0000
|977
|2009.04.01 03:30
|sell
|285
|1.12
|1.3209
|1.3294
|0.0000
|978
|2009.04.01 12:00
|modify
|285
|1.12
|1.3209
|1.3266
|0.0000
|979
|2009.04.01 14:05
|s/l
|285
|1.12
|1.3266
|1.3266
|0.0000
|-638.40
|21714.62
|980
|2009.04.01 20:00
|sell stop
|286
|1.09
|1.3195
|1.3280
|0.0000
|981
|2009.04.01 21:12
|sell
|286
|1.09
|1.3195
|1.3280
|0.0000
|982
|2009.04.02 04:51
|s/l
|286
|1.09
|1.3280
|1.3280
|0.0000
|-967.70
|20746.92
|983
|2009.04.07 00:00
|buy stop
|287
|1.04
|1.3476
|1.3355
|0.0000
|984
|2009.04.08 00:02
|expiration
|287
|1.04
|1.3476
|1.3355
|0.0000
|985
|2009.04.09 12:00
|sell stop
|288
|1.04
|1.3229
|1.3274
|0.0000
|986
|2009.04.09 16:00
|sell stop
|289
|1.04
|1.3251
|1.3324
|0.0000
|987
|2009.04.09 16:02
|sell
|289
|1.04
|1.3251
|1.3324
|0.0000
|988
|2009.04.09 17:45
|sell
|288
|1.04
|1.3229
|1.3274
|0.0000
|989
|2009.04.10 04:00
|modify
|289
|1.04
|1.3251
|1.3281
|0.0000
|990
|2009.04.10 08:00
|modify
|288
|1.04
|1.3229
|1.3168
|0.0000
|991
|2009.04.10 08:00
|modify
|289
|1.04
|1.3251
|1.3168
|0.0000
|992
|2009.04.10 22:53
|s/l
|288
|1.04
|1.3168
|1.3168
|0.0000
|621.30
|21368.21
|993
|2009.04.10 22:53
|s/l
|289
|1.04
|1.3168
|1.3168
|0.0000
|850.10
|22218.31
|994
|2009.04.14 16:00
|buy stop
|290
|1.11
|1.3366
|1.3264
|0.0000
|995
|2009.04.15 08:00
|buy stop
|291
|1.11
|1.3276
|1.3236
|0.0000
|996
|2009.04.15 13:29
|buy
|291
|1.11
|1.3276
|1.3236
|0.0000
|997
|2009.04.15 14:25
|s/l
|291
|1.11
|1.3236
|1.3236
|0.0000
|-444.00
|21774.31
|998
|2009.04.15 15:59
|expiration
|290
|1.11
|1.3366
|1.3264
|0.0000
|999
|2009.04.22 16:00
|sell stop
|292
|1.09
|1.2883
|1.2950
|0.0000
|1000
|2009.04.23 15:59
|expiration
|292
|1.09
|1.2883
|1.2950
|0.0000
|1001
|2009.04.27 16:00
|buy stop
|293
|1.09
|1.3182
|1.3121
|0.0000
|1002
|2009.04.27 20:00
|buy stop
|294
|1.09
|1.3170
|1.3092
|0.0000
|1003
|2009.04.28 15:59
|expiration
|293
|1.09
|1.3182
|1.3121
|0.0000
|1004
|2009.04.28 19:59
|expiration
|294
|1.09
|1.3170
|1.3092
|0.0000
|1005
|2009.05.04 12:00
|buy stop
|295
|1.09
|1.3346
|1.3311
|0.0000