Strategy Tester Report
BollBounce EA
Masterforex-Demo (Build 223)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period4 Hours (H4) 2007.05.01 00:00 - 2009.05.04 12:00 (2007.05.01 - 2009.12.20)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersS1="---------------- Entry Settings"; Distance=10; Margin=1; S2="---------------- Money Management"; Lots=0.1; RiskMM=true; RiskPercent=5; Martingale=false; Multiplier=2; MinLots=0.01; MaxLots=100; S3="---------------- Order Management"; StopLoss=0; TakeProfit=0; HideSL=false; HideTP=false; TSCandles=4; BreakEven=0; MaxOrders=100; Slippage=3; Magic=2009; S6="---------------- Extras"; Hedge=false; HedgeSL=0; HedgeTP=0; ReverseSystem=false; ReverseAtStop=false; Expiration=1440; Comments=true;
Bars in test4115Ticks modelled6628401Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors66
Initial deposit10000.00
Total net profit11774.31Gross profit40121.72Gross loss-28347.41
Profit factor1.42Expected payoff67.28
Absolute drawdown1838.03Maximal drawdown6303.27 (27.91%)Relative drawdown27.91% (6303.27)
Total trades175Short positions (won %)75 (48.00%)Long positions (won %)100 (35.00%)
Profit trades (% of total)71 (40.57%)Loss trades (% of total)104 (59.43%)
Largestprofit trade5291.05loss trade-1269.77
Averageprofit trade565.09loss trade-272.57
Maximumconsecutive wins (profit in money)5 (5841.89)consecutive losses (loss in money)12 (-1261.19)
Maximalconsecutive profit (count of wins)5841.89 (5)consecutive loss (count of losses)-2429.70 (3)
Averageconsecutive wins2consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12007.05.01 12:00buy stop10.501.36561.36350.0000
22007.05.01 15:21buy10.501.36561.36350.0000
32007.05.01 17:09s/l10.501.36351.36350.0000-105.009895.00
42007.05.02 20:00sell stop20.491.35621.35920.0000
52007.05.03 08:01sell stop30.491.35791.35980.0000
62007.05.03 12:00sell stop40.491.35891.36080.0000
72007.05.03 15:57sell40.491.35891.36080.0000
82007.05.03 16:28sell30.491.35791.35980.0000
92007.05.03 17:01sell20.491.35621.35920.0000
102007.05.04 08:00modify20.491.35621.35680.0000
112007.05.04 08:00modify30.491.35791.35680.0000
122007.05.04 08:00modify40.491.35891.35680.0000
132007.05.04 09:58s/l20.491.35681.35680.0000-35.579859.43
142007.05.04 09:58s/l30.491.35681.35680.000047.739907.15
152007.05.04 09:58s/l40.491.35681.35680.000096.7310003.88
162007.05.08 00:00buy stop50.501.36231.36110.0000
172007.05.08 04:01buy stop60.501.36181.35960.0000
182007.05.08 07:36buy60.501.36181.35960.0000
192007.05.08 10:35s/l60.501.35961.35960.0000-110.009893.88
202007.05.08 23:59expiration50.501.36231.36110.0000
212007.05.10 12:00sell stop70.491.35241.35410.0000
222007.05.10 12:23sell70.491.35241.35410.0000
232007.05.10 15:30s/l70.491.35411.35410.0000-83.309810.58
242007.05.11 20:00sell stop80.491.34741.35070.0000
252007.05.14 01:00expiration80.491.34741.35070.0000
262007.05.14 12:00buy stop90.491.35511.35300.0000
272007.05.14 13:31buy90.491.35511.35300.0000
282007.05.15 12:50s/l90.491.35301.35300.0000-107.319703.27
292007.05.17 12:01sell stop100.491.35191.35340.0000
302007.05.17 13:41sell100.491.35191.35340.0000
312007.05.18 05:27modify100.491.35191.35010.0000
322007.05.18 10:51s/l100.491.35011.35010.000082.039785.29
332007.05.21 04:00sell stop110.491.35021.35160.0000
342007.05.21 10:10sell110.491.35021.35160.0000
352007.05.22 04:12modify110.491.35021.34720.0000
362007.05.22 09:04s/l110.491.34721.34720.0000140.839926.12
372007.05.23 20:00sell stop120.501.34241.35010.0000
382007.05.24 12:09sell120.501.34241.35010.0000
392007.05.24 12:09modify120.501.34241.34620.0000
402007.05.25 08:02modify120.501.34241.34460.0000
412007.05.25 12:00sell stop130.481.34101.34280.0000
422007.05.25 15:10s/l120.501.34461.34460.0000-116.309809.82
432007.05.28 01:00expiration130.481.34101.34280.0000
442007.05.31 12:00sell stop140.491.34221.34360.0000
452007.05.31 20:02sell stop150.491.34311.34780.0000
462007.06.01 11:59expiration140.491.34221.34360.0000
472007.06.01 13:22sell150.491.34311.34780.0000
482007.06.01 13:22modify150.491.34311.34550.0000
492007.06.01 15:35s/l150.491.34551.34550.0000-117.609692.22
502007.06.06 20:00buy stop160.481.35311.34950.0000
512007.06.07 04:00buy stop170.481.35101.34970.0000
522007.06.07 07:18buy170.481.35101.34970.0000
532007.06.07 10:04s/l170.481.34971.34970.0000-62.409629.82
542007.06.07 19:59expiration160.481.35311.34950.0000
552007.06.21 16:00sell stop180.481.33701.34050.0000
562007.06.21 20:00sell stop190.481.33711.34070.0000
572007.06.22 15:59expiration180.481.33701.34050.0000
582007.06.22 20:00expiration190.481.33711.34070.0000
592007.06.26 12:00buy stop200.481.34661.34540.0000
602007.06.26 13:57buy200.481.34661.34540.0000
612007.06.26 23:49s/l200.481.34541.34540.0000-57.609572.22
622007.06.27 00:01buy stop210.481.34751.34540.0000
632007.06.27 04:00buy stop220.481.34701.34500.0000
642007.06.28 00:00expiration210.481.34751.34540.0000
652007.06.28 03:59expiration220.481.34701.34500.0000
662007.07.05 04:00buy stop230.481.36231.36090.0000
672007.07.05 09:15buy230.481.36231.36090.0000
682007.07.05 09:51s/l230.481.36091.36090.0000-67.209505.02
692007.07.06 16:00sell stop240.481.35761.36000.0000
702007.07.09 01:00expiration240.481.35761.36000.0000
712007.07.09 16:00buy stop250.481.36371.36100.0000
722007.07.09 17:49buy250.481.36371.36100.0000
732007.07.10 07:42s/l250.481.36101.36100.0000-133.929371.10
742007.07.16 04:14buy stop260.471.37951.37790.0000
752007.07.16 06:27buy260.471.37951.37790.0000
762007.07.16 09:49s/l260.471.37791.37790.0000-75.209295.90
772007.07.19 20:00buy stop270.461.38311.38030.0000
782007.07.20 00:00buy stop280.461.38281.37970.0000
792007.07.20 04:00buy stop290.461.38231.37910.0000
802007.07.20 17:19buy290.461.38231.37910.0000
812007.07.20 17:20buy280.461.38281.37970.0000
822007.07.20 17:21buy270.461.38311.38030.0000
832007.07.23 08:01modify290.461.38231.38120.0000
842007.07.23 11:55s/l290.461.38121.38120.0000-54.749241.16
852007.07.23 12:00buy stop300.421.38401.38280.0000
862007.07.23 12:46s/l270.461.38031.38030.0000-132.949108.22
872007.07.23 12:51s/l280.461.37971.37970.0000-146.748961.48
882007.07.23 16:00buy stop310.451.38441.38110.0000
892007.07.23 20:00buy stop320.451.38251.37930.0000
902007.07.24 03:31buy320.451.38251.37930.0000
912007.07.24 12:00expiration300.421.38401.38280.0000
922007.07.24 15:33buy310.451.38441.38110.0000
932007.07.24 19:32s/l310.451.38111.38110.0000-148.508812.98
942007.07.25 10:16s/l320.451.37931.37930.0000-148.058664.93
952007.07.26 20:00sell stop330.431.36911.37310.0000
962007.07.27 11:41sell330.431.36911.37310.0000
972007.07.30 01:00modify330.431.36911.36750.0000
982007.07.30 08:00modify330.431.36911.36540.0000
992007.07.30 10:04s/l330.431.36541.36540.0000153.688818.61
1002007.07.30 20:00sell stop340.441.36571.36800.0000
1012007.07.31 12:00buy stop350.441.37251.37060.0000
1022007.07.31 19:59expiration340.441.36571.36800.0000
1032007.07.31 20:00buy stop360.441.37231.36910.0000
1042007.08.01 11:59expiration350.441.37251.37060.0000
1052007.08.01 19:59expiration360.441.37231.36910.0000
1062007.08.01 20:00sell stop370.441.36411.36970.0000
1072007.08.02 19:59expiration370.441.36411.36970.0000
1082007.08.03 12:00buy stop380.441.37101.36960.0000
1092007.08.03 15:30buy380.441.37101.36960.0000
1102007.08.06 08:00modify380.441.37101.37720.0000
1112007.08.06 12:00modify380.441.37101.38050.0000
1122007.08.06 13:26s/l380.441.38051.38050.0000414.049232.65
1132007.08.09 00:00buy stop390.461.38261.37940.0000
1142007.08.09 23:59expiration390.461.38261.37940.0000
1152007.08.20 01:00buy stop400.461.35461.34810.0000
1162007.08.20 20:00buy stop410.461.35021.34730.0000
1172007.08.21 00:00buy stop420.461.34971.34580.0000
1182007.08.21 01:05expiration400.461.35461.34810.0000
1192007.08.21 04:00buy stop430.461.34911.34600.0000
1202007.08.21 13:31buy430.461.34911.34600.0000
1212007.08.21 13:58buy420.461.34971.34580.0000
1222007.08.21 13:59buy410.461.35021.34730.0000
1232007.08.21 20:12s/l410.461.34731.34730.0000-133.409099.25
1242007.08.22 00:14s/l430.461.34601.34600.0000-146.748952.51
1252007.08.22 01:14s/l420.461.34581.34580.0000-183.548768.97
1262007.08.28 20:00buy stop440.441.36801.36390.0000
1272007.08.29 19:59expiration440.441.36801.36390.0000
1282007.08.30 04:00buy stop450.441.36791.36510.0000
1292007.08.30 08:02buy stop460.441.36811.36460.0000
1302007.08.31 03:59expiration450.441.36791.36510.0000
1312007.08.31 08:01expiration460.441.36811.36460.0000
1322007.08.31 12:00buy stop470.441.36751.36530.0000
1332007.08.31 14:27buy470.441.36751.36530.0000
1342007.08.31 17:00s/l470.441.36531.36530.0000-96.808672.17
1352007.09.05 04:00sell stop480.431.36001.36190.0000
1362007.09.05 07:31sell480.431.36001.36190.0000
1372007.09.05 17:08s/l480.431.36191.36190.0000-81.708590.47
1382007.09.14 04:00buy stop490.431.38961.38620.0000
1392007.09.14 08:00buy stop500.431.38841.38620.0000
1402007.09.14 08:53buy500.431.38841.38620.0000
1412007.09.14 09:21buy490.431.38961.38620.0000
1422007.09.14 12:00buy stop510.391.38811.38620.0000
1432007.09.14 13:00buy510.391.38811.38620.0000
1442007.09.14 13:22s/l490.431.38621.38620.0000-146.208444.27
1452007.09.14 13:22s/l500.431.38621.38620.0000-94.608349.67
1462007.09.14 13:22s/l510.391.38621.38620.0000-74.108275.57
1472007.09.25 04:00buy stop520.411.40901.40780.0000
1482007.09.25 08:00buy stop530.411.40901.40650.0000
1492007.09.25 11:32buy520.411.40901.40780.0000
1502007.09.25 11:32buy530.411.40901.40650.0000
1512007.09.26 00:01modify530.411.40901.40850.0000
1522007.09.26 04:00modify520.411.40901.41090.0000
1532007.09.26 04:00modify530.411.40901.41090.0000
1542007.09.26 08:00modify520.411.40901.41330.0000
1552007.09.26 08:01modify530.411.40901.41330.0000
1562007.09.26 09:15s/l520.411.41331.41330.0000172.618448.18
1572007.09.26 09:15s/l530.411.41331.41330.0000172.618620.79
1582007.09.26 20:00buy stop540.431.41411.41100.0000
1592007.09.27 06:04buy540.431.41411.41100.0000
1602007.09.27 20:00modify540.431.41411.41290.0000
1612007.09.28 12:00modify540.431.41411.41450.0000
1622007.10.01 01:00modify540.431.41411.41720.0000
1632007.10.01 04:00modify540.431.41411.41900.0000
1642007.10.01 08:00modify540.431.41411.42330.0000
1652007.10.01 10:27s/l540.431.42331.42330.0000387.869008.65
1662007.10.03 16:00sell stop550.451.41541.41880.0000
1672007.10.03 17:32sell550.451.41541.41880.0000
1682007.10.04 08:00modify550.451.41541.41200.0000
1692007.10.04 12:09s/l550.451.41201.41200.0000135.999144.64
1702007.10.05 04:00sell stop560.461.41121.41410.0000
1712007.10.05 10:32sell560.461.41121.41410.0000
1722007.10.05 14:52s/l560.461.41411.41410.0000-133.409011.24
1732007.10.09 20:00sell stop570.451.40191.40420.0000
1742007.10.10 19:59expiration570.451.40191.40420.0000
1752007.10.12 20:00buy stop580.451.42091.41580.0000
1762007.10.15 01:00expiration580.451.42091.41580.0000
1772007.10.15 01:00buy stop590.451.42131.41540.0000
1782007.10.15 10:46buy590.451.42131.41540.0000
1792007.10.16 00:00buy stop600.431.42371.42010.0000
1802007.10.16 00:00modify590.451.42131.41910.0000
1812007.10.16 04:00buy stop610.431.42121.41900.0000
1822007.10.16 08:00buy stop620.431.42161.41950.0000
1832007.10.16 08:37buy610.431.42121.41900.0000
1842007.10.16 08:59buy620.431.42161.41950.0000
1852007.10.16 10:16s/l620.431.41951.41950.0000-90.308920.94
1862007.10.16 10:24s/l590.451.41911.41910.0000-103.058817.89
1872007.10.16 10:24s/l610.431.41901.41900.0000-94.608723.29
1882007.10.16 20:00sell stop630.441.41421.41820.0000
1892007.10.16 23:59expiration600.431.42371.42010.0000
1902007.10.17 04:00sell stop640.441.41521.41760.0000
1912007.10.17 12:00sell stop650.441.41591.41770.0000
1922007.10.17 19:59expiration630.441.41421.41820.0000
1932007.10.18 04:00expiration640.441.41521.41760.0000
1942007.10.18 11:59expiration650.441.41591.41770.0000
1952007.10.23 16:00sell stop660.441.41731.42180.0000
1962007.10.23 20:00sell stop670.441.41911.42670.0000
1972007.10.24 10:31sell670.441.41911.42670.0000
1982007.10.24 15:59expiration660.441.41731.42180.0000
1992007.10.24 16:07s/l670.441.42671.42670.0000-334.408388.89
2002007.10.30 12:00buy stop680.421.44101.43880.0000
2012007.10.30 15:26buy680.421.44101.43880.0000
2022007.10.31 04:00modify680.421.44101.44090.0000
2032007.10.31 12:03modify680.421.44101.44250.0000
2042007.10.31 14:36s/l680.421.44251.44250.000059.228448.11
2052007.10.31 16:00buy stop690.421.44661.44240.0000
2062007.10.31 17:55buy690.421.44661.44240.0000
2072007.11.01 10:53s/l690.421.44241.44240.0000-187.748260.37
2082007.11.01 12:00buy stop700.411.44731.44550.0000
2092007.11.01 18:42buy700.411.44731.44550.0000
2102007.11.01 19:25s/l700.411.44551.44550.0000-73.808186.57
2112007.11.05 12:00buy stop710.411.45101.44760.0000
2122007.11.05 16:00buy stop720.411.45001.44540.0000
2132007.11.05 20:00buy stop730.411.44921.44410.0000
2142007.11.06 07:14buy730.411.44921.44410.0000
2152007.11.06 07:14modify730.411.44921.44590.0000
2162007.11.06 07:57buy720.411.45001.44540.0000
2172007.11.06 08:46buy710.411.45101.44760.0000
2182007.11.06 16:00modify720.411.45001.44720.0000
2192007.11.06 20:00modify710.411.45101.44930.0000
2202007.11.06 20:00modify720.411.45001.44930.0000
2212007.11.06 20:00modify730.411.44921.44930.0000
2222007.11.07 00:00modify710.411.45101.45140.0000
2232007.11.07 00:00modify720.411.45001.45140.0000
2242007.11.07 00:00modify730.411.44921.45140.0000
2252007.11.07 04:02modify710.411.45101.45460.0000
2262007.11.07 04:02modify720.411.45001.45460.0000
2272007.11.07 04:03modify730.411.44921.45460.0000
2282007.11.07 20:00modify710.411.45101.46150.0000
2292007.11.07 20:00modify720.411.45001.46150.0000
2302007.11.07 20:00modify730.411.44921.46150.0000
2312007.11.08 00:34s/l710.411.46151.46150.0000415.748602.31
2322007.11.08 00:34s/l720.411.46151.46150.0000456.749059.05
2332007.11.08 00:34s/l730.411.46151.46150.0000489.549548.59
2342007.11.09 20:00buy stop740.481.47521.46630.0000
2352007.11.12 01:00expiration740.481.47521.46630.0000
2362007.11.12 01:00buy stop750.481.47001.46300.0000
2372007.11.13 00:59expiration750.481.47001.46300.0000
2382007.11.13 12:00sell stop760.481.45571.45860.0000
2392007.11.13 20:00sell stop770.481.45701.46160.0000
2402007.11.14 11:59expiration760.481.45571.45860.0000
2412007.11.14 19:59expiration770.481.45701.46160.0000
2422007.11.15 12:00buy stop780.481.46801.46570.0000
2432007.11.15 20:00buy stop790.481.46481.46030.0000
2442007.11.16 11:59expiration780.481.46801.46570.0000
2452007.11.16 15:08buy790.481.46481.46030.0000
2462007.11.19 08:00modify790.481.46481.46450.0000
2472007.11.19 08:00buy stop800.471.46871.46620.0000
2482007.11.19 09:13s/l790.481.46451.46450.0000-18.729529.87
2492007.11.19 16:00buy stop810.481.46851.46190.0000
2502007.11.20 07:59expiration800.471.46871.46620.0000
2512007.11.20 09:19buy810.481.46851.46190.0000
2522007.11.20 09:19modify810.481.46851.46350.0000
2532007.11.20 20:00modify810.481.46851.46690.0000
2542007.11.21 00:00modify810.481.46851.47690.0000
2552007.11.22 04:01modify810.481.46851.48170.0000
2562007.11.23 04:00modify810.481.46851.48330.0000
2572007.11.23 11:08s/l810.481.48331.48330.0000688.8010218.67
2582007.11.29 04:00sell stop820.511.47661.48580.0000
2592007.11.29 08:00sell stop830.511.48071.48430.0000
2602007.11.29 08:58sell830.511.48071.48430.0000
2612007.11.29 10:18sell820.511.47661.48580.0000
2622007.11.29 12:00modify820.511.47661.48420.0000
2632007.11.30 00:00modify820.511.47661.47810.0000
2642007.11.30 00:00modify830.511.48071.47810.0000
2652007.11.30 02:47s/l820.511.47811.47810.0000-82.9310135.75
2662007.11.30 02:47s/l830.511.47811.47810.0000126.1710261.92
2672007.11.30 16:00sell stop840.511.47201.47640.0000
2682007.11.30 17:31sell840.511.47201.47640.0000
2692007.12.03 08:00modify840.511.47201.47040.0000
2702007.12.03 09:35s/l840.511.47041.47040.000075.1710337.09
2712007.12.05 12:00buy stop850.521.47701.47450.0000
2722007.12.06 11:59expiration850.521.47701.47450.0000
2732007.12.07 16:00sell stop860.521.45971.46270.0000
2742007.12.07 20:00sell stop870.521.46091.46710.0000
2752007.12.10 01:01expiration860.521.45971.46270.0000
2762007.12.10 01:01expiration870.521.46091.46710.0000
2772007.12.10 01:01sell stop880.521.46291.46670.0000
2782007.12.11 01:01expiration880.521.46291.46670.0000
2792007.12.11 16:00buy stop890.521.47511.47000.0000
2802007.12.12 15:59expiration890.521.47511.47000.0000
2812007.12.13 12:00buy stop900.521.47291.47160.0000
2822007.12.14 11:59expiration900.521.47291.47160.0000
2832007.12.20 04:00sell stop910.521.43511.43910.0000
2842007.12.20 10:13sell910.521.43511.43910.0000
2852007.12.20 20:00modify910.521.43511.43730.0000
2862007.12.21 08:36s/l910.521.43731.43730.0000-120.9510216.14
2872007.12.21 12:00sell stop920.511.43441.43660.0000
2882007.12.24 01:03expiration920.511.43441.43660.0000
2892008.01.03 12:00buy stop930.511.47181.47010.0000
2902008.01.03 12:23buy930.511.47181.47010.0000
2912008.01.03 15:34s/l930.511.47011.47010.0000-86.7010129.44
2922008.01.03 16:00buy stop940.511.47321.46850.0000
2932008.01.03 16:23buy940.511.47321.46850.0000
2942008.01.04 04:00modify940.511.47321.47080.0000
2952008.01.04 09:51s/l940.511.47081.47080.0000-126.9910002.45
2962008.01.07 08:00buy stop950.501.47501.47300.0000
2972008.01.08 07:59expiration950.501.47501.47300.0000
2982008.01.08 08:00sell stop960.501.46761.46940.0000
2992008.01.08 12:00sell stop970.501.46801.47160.0000
3002008.01.08 16:00sell stop980.501.46881.47330.0000
3012008.01.09 07:59expiration960.501.46761.46940.0000
3022008.01.09 11:59expiration970.501.46801.47160.0000
3032008.01.09 14:11sell980.501.46881.47330.0000
3042008.01.10 00:00modify980.501.46881.47140.0000
3052008.01.10 04:00modify980.501.46881.46910.0000
3062008.01.10 07:46s/l980.501.46911.46910.0000-33.909968.55
3072008.01.10 12:00sell stop990.501.46661.46900.0000
3082008.01.10 13:16sell990.501.46661.46900.0000
3092008.01.10 16:00sell stop1000.481.46551.47010.0000
3102008.01.10 16:15s/l990.501.46901.46900.0000-120.009848.55
3112008.01.11 15:59expiration1000.481.46551.47010.0000
3122008.01.15 20:00buy stop1010.491.49111.48460.0000
3132008.01.16 19:59expiration1010.491.49111.48460.0000
3142008.01.22 16:00sell stop1020.491.43641.44830.0000
3152008.01.23 12:00buy stop1030.491.46411.46110.0000
3162008.01.23 15:59expiration1020.491.43641.44830.0000
3172008.01.23 20:00buy stop1040.491.45991.45090.0000
3182008.01.23 21:29buy1040.491.45991.45090.0000
3192008.01.24 08:01modify1040.491.45991.45490.0000
3202008.01.24 11:59expiration1030.491.46411.46110.0000
3212008.01.24 12:00modify1040.491.45991.45910.0000
3222008.01.25 00:00modify1040.491.45991.46120.0000
3232008.01.25 04:00modify1040.491.45991.46770.0000
3242008.01.25 08:00modify1040.491.45991.47280.0000
3252008.01.25 10:53s/l1040.491.47281.47280.0000614.4610463.01
3262008.01.28 01:00buy stop1050.521.47221.46590.0000
3272008.01.28 08:00buy stop1060.521.47081.46630.0000
3282008.01.28 10:49buy1060.521.47081.46630.0000
3292008.01.28 11:01buy1050.521.47221.46590.0000
3302008.01.29 00:00modify1050.521.47221.46940.0000
3312008.01.29 00:00modify1060.521.47081.46940.0000
3322008.01.29 04:00modify1050.521.47221.47350.0000
3332008.01.29 04:00modify1060.521.47081.47350.0000
3342008.01.29 08:00modify1050.521.47221.47560.0000
3352008.01.29 08:00modify1060.521.47081.47560.0000
3362008.01.29 10:01s/l1050.521.47561.47560.0000172.1210635.13
3372008.01.29 10:01s/l1060.521.47561.47560.0000244.9210880.05
3382008.01.29 20:00buy stop1070.541.47871.47520.0000
3392008.01.30 12:10buy1070.541.47871.47520.0000
3402008.01.31 04:00modify1070.541.47871.47690.0000
3412008.01.31 12:00modify1070.541.47871.48170.0000
3422008.01.31 16:29s/l1070.541.48171.48170.0000147.4211027.47
3432008.01.31 20:00buy stop1080.551.48981.48380.0000
3442008.02.01 13:59buy1080.551.48981.48380.0000
3452008.02.01 16:37s/l1080.551.48381.48380.0000-330.0010697.47
3462008.02.04 08:00sell stop1090.531.47921.48070.0000
3472008.02.04 12:00sell stop1100.531.47911.48240.0000
3482008.02.04 16:00sell stop1110.531.47981.48480.0000
3492008.02.05 07:59expiration1090.531.47921.48070.0000
3502008.02.05 10:05sell1110.531.47981.48480.0000
3512008.02.05 10:10sell1100.531.47911.48240.0000
3522008.02.05 16:00modify1110.531.47981.48220.0000
3532008.02.06 00:00modify1100.531.47911.47240.0000
3542008.02.06 00:01modify1110.531.47981.47240.0000
3552008.02.06 04:00modify1100.531.47911.46960.0000
3562008.02.06 04:01modify1110.531.47981.46960.0000
3572008.02.06 08:00modify1100.531.47911.46590.0000
3582008.02.06 08:00modify1110.531.47981.46590.0000
3592008.02.06 08:25s/l1100.531.46591.46590.0000692.9211390.39
3602008.02.06 08:25s/l1110.531.46591.46590.0000730.0212120.42
3612008.02.11 08:00sell stop1120.611.45161.45460.0000
3622008.02.11 12:00sell stop1130.611.45181.45590.0000
3632008.02.11 15:40sell1130.611.45181.45590.0000
3642008.02.11 15:40sell1120.611.45161.45460.0000
3652008.02.12 00:02sell stop1140.561.44801.45170.0000
3662008.02.12 04:00modify1120.611.45161.45290.0000
3672008.02.12 04:00sell stop1150.561.44981.45300.0000
3682008.02.12 04:00modify1130.611.45181.45290.0000
3692008.02.12 08:00sell stop1160.561.44951.45270.0000
3702008.02.12 08:09s/l1120.611.45291.45290.0000-86.9912033.43
3712008.02.12 08:09s/l1130.611.45291.45290.0000-74.7911958.64
3722008.02.12 11:06sell1150.561.44981.45300.0000
3732008.02.12 14:01s/l1150.561.45301.45300.0000-179.2011779.44
3742008.02.13 00:01expiration1140.561.44801.45170.0000
3752008.02.13 07:59expiration1160.561.44951.45270.0000
3762008.02.13 12:00buy stop1170.591.45871.45630.0000
3772008.02.13 12:17buy1170.591.45871.45630.0000
3782008.02.13 16:02s/l1170.591.45631.45630.0000-141.6011637.84
3792008.02.13 20:00buy stop1180.581.45971.45520.0000
3802008.02.14 04:02buy stop1190.581.45871.45660.0000
3812008.02.14 09:14buy1190.581.45871.45660.0000
3822008.02.14 09:56buy1180.581.45971.45520.0000
3832008.02.15 00:00modify1180.581.45971.45730.0000
3842008.02.15 08:00modify1180.581.45971.46270.0000
3852008.02.15 08:00modify1190.581.45871.46270.0000
3862008.02.18 01:04modify1180.581.45971.46530.0000
3872008.02.18 01:04modify1190.581.45871.46530.0000
3882008.02.18 10:30s/l1180.581.46531.46530.0000314.3611952.20
3892008.02.18 10:30s/l1190.581.46531.46530.0000372.3612324.56
3902008.02.18 12:00buy stop1200.621.46911.46700.0000
3912008.02.18 16:00buy stop1210.621.46881.46250.0000
3922008.02.19 07:45buy1210.621.46881.46250.0000
3932008.02.19 07:46buy1200.621.46911.46700.0000
3942008.02.19 08:00modify1210.621.46881.46420.0000
3952008.02.19 20:00modify1200.621.46911.46870.0000
3962008.02.19 20:00modify1210.621.46881.46870.0000
3972008.02.20 00:00modify1200.621.46911.47110.0000
3982008.02.20 00:00modify1210.621.46881.47110.0000
3992008.02.20 07:21s/l1200.621.47111.47110.0000118.4212442.98
4002008.02.20 07:21s/l1210.621.47111.47110.0000137.0212580.00
4012008.02.20 20:00buy stop1220.631.47221.46120.0000
4022008.02.20 21:47buy1220.631.47221.46120.0000
4032008.02.21 08:00modify1220.631.47221.46710.0000
4042008.02.21 12:00modify1220.631.47221.47050.0000
4052008.02.21 13:28s/l1220.631.47051.47050.0000-124.1112455.89
4062008.02.21 16:00buy stop1230.621.47591.47170.0000
4072008.02.21 17:39buy1230.621.47591.47170.0000
4082008.02.22 08:00modify1230.621.47591.47880.0000
4092008.02.25 08:06modify1230.621.47591.48080.0000
4102008.02.25 09:33s/l1230.621.48081.48080.0000292.6412748.53
4112008.02.26 08:00buy stop1240.641.48401.48170.0000
4122008.02.26 11:09buy1240.641.48401.48170.0000
4132008.02.27 00:00modify1240.641.48401.48460.0000
4142008.02.27 08:00modify1240.641.48401.49050.0000
4152008.02.27 12:00modify1240.641.48401.49700.0000
4162008.02.27 20:00modify1240.641.48401.49940.0000
4172008.02.28 00:00modify1240.641.48401.50170.0000
4182008.02.28 08:00modify1240.641.48401.50930.0000
4192008.02.28 09:24s/l1240.641.50931.50930.00001596.1614344.69
4202008.03.03 16:00buy stop1250.721.52361.51610.0000
4212008.03.03 16:24buy1250.721.52361.51610.0000
4222008.03.03 18:32s/l1250.721.51611.51610.0000-540.0013804.69
4232008.03.03 20:00buy stop1260.691.52081.51590.0000
4242008.03.03 22:58buy1260.691.52081.51590.0000
4252008.03.04 00:00buy stop1270.661.52741.51580.0000
4262008.03.04 08:00buy stop1280.661.52061.51840.0000
4272008.03.04 08:02modify1260.691.52081.51750.0000
4282008.03.04 09:11s/l1260.691.51751.51750.0000-233.9113570.78
4292008.03.04 12:00buy stop1290.681.52061.51800.0000
4302008.03.04 12:48buy1280.661.52061.51840.0000
4312008.03.04 12:48buy1290.681.52061.51800.0000
4322008.03.04 23:59expiration1270.661.52741.51580.0000
4332008.03.05 08:10s/l1280.661.51841.51840.0000-151.1413419.64
4342008.03.05 09:24s/l1290.681.51801.51800.0000-182.9213236.72
4352008.03.10 16:00buy stop1300.661.54011.53600.0000
4362008.03.11 11:15buy1300.661.54011.53600.0000
4372008.03.11 14:47s/l1300.661.53601.53600.0000-270.6012966.12
4382008.03.12 04:00sell stop1310.651.53061.53400.0000
4392008.03.12 08:00sell stop1320.651.53341.53570.0000
4402008.03.13 03:59expiration1310.651.53061.53400.0000
4412008.03.13 07:59expiration1320.651.53341.53570.0000
4422008.03.19 08:00sell stop1330.651.56121.56830.0000
4432008.03.19 16:00sell stop1340.651.56761.57870.0000
4442008.03.19 17:15sell1340.651.56761.57870.0000
4452008.03.19 18:19sell1330.651.56121.56830.0000
4462008.03.20 00:00modify1340.651.56761.57590.0000
4472008.03.20 04:00modify1340.651.56761.57310.0000
4482008.03.20 08:00modify1340.651.56761.56720.0000
4492008.03.20 12:00modify1330.651.56121.56450.0000
4502008.03.20 12:00modify1340.651.56761.56450.0000
4512008.03.20 16:00modify1330.651.56121.56080.0000
4522008.03.20 16:00modify1340.651.56761.56080.0000
4532008.03.21 00:00modify1330.651.56121.54840.0000
4542008.03.21 00:00modify1340.651.56761.54840.0000
4552008.03.21 04:00modify1330.651.56121.54680.0000
4562008.03.21 04:00modify1340.651.56761.54680.0000
4572008.03.21 10:28s/l1330.651.54681.54680.0000903.2413869.36
4582008.03.21 10:28s/l1340.651.54681.54680.00001319.2415188.60
4592008.03.28 20:00buy stop1350.761.58391.57500.0000
4602008.03.31 01:00expiration1350.761.58391.57500.0000
4612008.03.31 04:00buy stop1360.761.58101.57530.0000
4622008.03.31 06:01buy1360.761.58101.57530.0000
4632008.04.01 00:00modify1360.761.58101.57700.0000
4642008.04.01 00:30s/l1360.761.57701.57700.0000-310.8414877.76
4652008.04.03 00:00sell stop1370.741.55871.56560.0000
4662008.04.03 04:00sell stop1380.741.56441.57020.0000
4672008.04.03 05:53sell1380.741.56441.57020.0000
4682008.04.03 11:57sell1370.741.55871.56560.0000
4692008.04.03 16:00modify1380.741.56441.56610.0000
4702008.04.03 18:14s/l1370.741.56561.56560.0000-510.6014367.16
4712008.04.03 18:14s/l1380.741.56611.56610.0000-125.8014241.36
4722008.04.03 20:00sell stop1390.711.55091.56080.0000
4732008.04.04 19:59expiration1390.711.55091.56080.0000
4742008.04.07 08:00buy stop1400.711.57371.56990.0000
4752008.04.07 12:00buy stop1410.711.57071.56480.0000
4762008.04.07 12:14buy1410.711.57071.56480.0000
4772008.04.08 00:00modify1410.711.57071.56830.0000
4782008.04.08 03:11buy1400.711.57371.56990.0000
4792008.04.08 14:31s/l1400.711.56991.56990.0000-269.8013971.56
4802008.04.08 15:26s/l1410.711.56831.56830.0000-176.7913794.77
4812008.04.08 16:00buy stop1420.691.57781.57220.0000
4822008.04.08 20:00buy stop1430.691.57771.56730.0000
4832008.04.09 00:00buy stop1440.691.57311.56810.0000
4842008.04.09 09:22buy1440.691.57311.56810.0000
4852008.04.09 15:59expiration1420.691.57781.57220.0000
4862008.04.09 17:32buy1430.691.57771.56730.0000
4872008.04.09 20:00modify1430.691.57771.56990.0000
4882008.04.09 20:00modify1440.691.57311.56990.0000
4892008.04.10 04:00modify1430.691.57771.57400.0000
4902008.04.10 04:00modify1440.691.57311.57400.0000
4912008.04.10 08:00modify1430.691.57771.58110.0000
4922008.04.10 08:00modify1440.691.57311.58110.0000
4932008.04.10 17:50s/l1430.691.58111.58110.0000215.9714010.74
4942008.04.10 17:50s/l1440.691.58111.58110.0000533.3714544.11
4952008.04.11 20:00buy stop1450.731.58561.57900.0000
4962008.04.14 01:01expiration1450.731.58561.57900.0000
4972008.04.14 01:01buy stop1460.731.58451.57840.0000
4982008.04.14 12:00sell stop1470.731.56841.57290.0000
4992008.04.14 14:12buy1460.731.58451.57840.0000
5002008.04.14 14:12close1460.731.58431.57840.0000-14.6014529.51
5012008.04.15 00:00buy stop1480.731.58621.58140.0000
5022008.04.15 08:00buy stop1490.731.58471.58140.0000
5032008.04.15 08:35buy1490.731.58471.58140.0000
5042008.04.15 09:34s/l1490.731.58141.58140.0000-240.9014288.61
5052008.04.15 10:25buy1480.731.58621.58140.0000
5062008.04.15 11:59expiration1470.731.56841.57290.0000
5072008.04.15 15:32s/l1480.731.58141.58140.0000-350.4013938.21
5082008.04.15 16:00buy stop1500.701.58751.58080.0000
5092008.04.16 12:00buy1500.701.58751.58080.0000
5102008.04.17 00:00modify1500.701.58751.58560.0000
5112008.04.17 04:01modify1500.701.58751.59100.0000
5122008.04.17 09:45s/l1500.701.59101.59100.0000226.1014164.31
5132008.04.17 16:00buy stop1510.711.59761.58970.0000
5142008.04.18 00:00buy stop1520.711.59451.58830.0000
5152008.04.18 08:00buy stop1530.711.59161.58840.0000
5162008.04.18 09:01buy1530.711.59161.58840.0000
5172008.04.18 09:39buy1520.711.59451.58830.0000
5182008.04.18 12:44s/l1530.711.58841.58840.0000-227.2013937.11
5192008.04.18 12:44s/l1520.711.58831.58830.0000-440.2013496.91
5202008.04.18 15:59expiration1510.711.59761.58970.0000
5212008.04.21 12:00sell stop1540.671.58071.58450.0000
5222008.04.21 20:00sell stop1550.671.58421.59460.0000
5232008.04.22 08:00buy stop1560.671.59231.59000.0000
5242008.04.22 09:53sell1550.671.58421.59460.0000
5252008.04.22 09:53modify1550.671.58421.59290.0000
5262008.04.22 09:53close1550.671.58441.59290.0000-13.4013483.51
5272008.04.22 11:14buy1560.671.59231.59000.0000
5282008.04.22 11:59expiration1540.671.58071.58450.0000
5292008.04.22 16:30s/l1560.671.59001.59000.0000-154.1013329.41
5302008.05.05 12:00sell stop1570.671.54401.54780.0000
5312008.05.05 16:00sell stop1580.671.54491.55000.0000
5322008.05.05 17:04sell1580.671.54491.55000.0000
5332008.05.05 17:06sell1570.671.54401.54780.0000
5342008.05.05 17:56s/l1570.671.54781.54780.0000-254.6013074.81
5352008.05.05 18:15s/l1580.671.55001.55000.0000-341.7012733.11
5362008.05.05 20:00sell stop1590.641.54441.54940.0000
5372008.05.06 12:00buy stop1600.641.55351.55040.0000
5382008.05.06 14:42buy1600.641.55351.55040.0000
5392008.05.06 19:59expiration1590.641.54441.54940.0000
5402008.05.07 04:34s/l1600.641.55041.55040.0000-204.1612528.95
5412008.05.07 08:00buy stop1610.631.55391.55040.0000
5422008.05.07 12:00buy stop1620.631.55191.54860.0000
5432008.05.08 07:59expiration1610.631.55391.55040.0000
5442008.05.08 11:59expiration1620.631.55191.54860.0000
5452008.05.12 12:00buy stop1630.631.54761.54000.0000
5462008.05.12 16:40buy1630.631.54761.54000.0000
5472008.05.13 00:00modify1630.631.54761.54280.0000
5482008.05.13 08:02modify1630.631.54761.55070.0000
5492008.05.13 10:09s/l1630.631.55071.55070.0000189.6312718.58
5502008.05.13 16:00buy stop1640.641.55661.54670.0000
5512008.05.14 00:00buy stop1650.641.55241.54310.0000
5522008.05.14 15:59expiration1640.641.55661.54670.0000
5532008.05.14 23:59expiration1650.641.55241.54310.0000
5542008.05.16 04:01sell stop1660.641.54181.54650.0000
5552008.05.19 01:06expiration1660.641.54181.54650.0000
5562008.05.19 20:00buy stop1670.641.56221.55640.0000
5572008.05.20 12:23buy1670.641.56221.55640.0000
5582008.05.21 04:00modify1670.641.56221.56240.0000
5592008.05.21 08:00modify1670.641.56221.56440.0000
5602008.05.21 09:44s/l1670.641.56441.56440.0000135.0412853.62
5612008.05.26 16:00buy stop1680.641.57781.57400.0000
5622008.05.26 17:19buy1680.641.57781.57400.0000
5632008.05.27 04:00modify1680.641.57781.57600.0000
5642008.05.27 09:26s/l1680.641.57601.57600.0000-120.9612732.66
5652008.05.27 12:00buy stop1690.641.58001.57820.0000
5662008.05.28 11:59expiration1690.641.58001.57820.0000
5672008.05.28 12:00sell stop1700.641.56641.57130.0000
5682008.05.28 14:04sell1700.641.56641.57130.0000
5692008.05.29 04:00modify1700.641.56641.56680.0000
5702008.05.29 20:00modify1700.641.56641.56380.0000
5712008.05.30 00:00modify1700.641.56641.55880.0000
5722008.05.30 04:00modify1700.641.56641.55520.0000
5732008.05.30 17:54s/l1700.641.55521.55520.0000684.5413417.21
5742008.06.03 00:00sell stop1710.671.54851.55890.0000
5752008.06.03 16:21sell1710.671.54851.55890.0000
5762008.06.04 08:00modify1710.671.54851.54740.0000
5772008.06.04 11:26s/l1710.671.54741.54740.000065.2613482.47
5782008.06.05 16:00sell stop1720.671.53871.54570.0000
5792008.06.06 15:59expiration1720.671.53871.54570.0000
5802008.06.10 00:00buy stop1730.671.57681.56610.0000
5812008.06.10 23:59expiration1730.671.57681.56610.0000
5822008.06.16 12:00sell stop1740.671.53811.54180.0000
5832008.06.17 11:59expiration1740.671.53811.54180.0000
5842008.06.18 16:00buy stop1750.671.55391.54720.0000
5852008.06.19 01:48buy1750.671.55391.54720.0000
5862008.06.19 08:00modify1750.671.55391.55100.0000
5872008.06.19 11:31s/l1750.671.55101.55100.0000-194.3013288.17
5882008.06.19 12:00buy stop1760.661.55771.55500.0000
5892008.06.20 11:59expiration1760.661.55771.55500.0000
5902008.06.25 00:05buy stop1770.661.56231.55570.0000
5912008.06.25 04:00buy stop1780.661.55951.55600.0000
5922008.06.25 11:52buy1780.661.55951.55600.0000
5932008.06.25 21:10s/l1780.661.55601.55600.0000-231.0013057.17
5942008.06.25 21:14buy1770.661.56231.55570.0000
5952008.06.26 12:00modify1770.661.56231.56280.0000
5962008.06.27 00:00modify1770.661.56231.56620.0000
5972008.06.27 04:00modify1770.661.56231.57150.0000
5982008.06.30 04:00modify1770.661.56231.57370.0000
5992008.06.30 12:00modify1770.661.56231.57730.0000
6002008.06.30 14:02s/l1770.661.57731.57730.0000960.3014017.47
6012008.06.30 20:00buy stop1790.701.58291.57390.0000
6022008.07.01 00:00buy stop1800.701.57931.57300.0000
6032008.07.01 04:00buy stop1810.701.57631.57320.0000
6042008.07.01 07:13buy1810.701.57631.57320.0000
6052008.07.01 10:07s/l1810.701.57321.57320.0000-217.0013800.47
6062008.07.01 13:25buy1800.701.57931.57300.0000
6072008.07.01 19:59expiration1790.701.58291.57390.0000
6082008.07.02 08:00modify1800.701.57931.57750.0000
6092008.07.03 04:02modify1800.701.57931.58410.0000
6102008.07.03 08:14modify1800.701.57931.58570.0000
6112008.07.03 15:34s/l1800.701.58571.58570.0000422.8014223.27
6122008.07.08 00:00sell stop1820.711.56201.57190.0000
6132008.07.08 04:00sell stop1830.711.57061.57540.0000
6142008.07.08 04:44sell1830.711.57061.57540.0000
6152008.07.08 23:59expiration1820.711.56201.57190.0000
6162008.07.09 04:00modify1830.711.57061.56890.0000
6172008.07.09 07:38s/l1830.711.56891.56890.0000111.7514335.02
6182008.07.09 12:00sell stop1840.721.56491.56980.0000
6192008.07.10 11:59expiration1840.721.56491.56980.0000
6202008.07.10 12:00buy stop1850.721.57361.57160.0000
6212008.07.10 16:00buy stop1860.721.57621.56990.0000
6222008.07.10 17:08buy1850.721.57361.57160.0000
6232008.07.10 17:14buy1860.721.57621.56990.0000
6242008.07.11 08:23modify1850.721.57361.57640.0000
6252008.07.11 08:23modify1860.721.57621.57640.0000
6262008.07.11 09:38s/l1850.721.57641.57640.0000195.1214530.14
6272008.07.11 09:38s/l1860.721.57641.57640.00007.9214538.06
6282008.07.16 00:00buy stop1870.731.60191.58970.0000
6292008.07.16 04:00buy stop1880.731.59321.58650.0000
6302008.07.16 08:00buy stop1890.731.59221.58930.0000
6312008.07.16 09:18buy1890.731.59221.58930.0000
6322008.07.16 10:15buy1880.731.59321.58650.0000
6332008.07.16 12:00modify1880.731.59321.58810.0000
6342008.07.16 15:03s/l1890.731.58931.58930.0000-211.7014326.36
6352008.07.16 15:07s/l1880.731.58811.58810.0000-372.3013954.06
6362008.07.16 23:59expiration1870.731.60191.58970.0000
6372008.07.17 20:00sell stop1900.701.58151.58930.0000
6382008.07.17 21:06sell1900.701.58151.58930.0000
6392008.07.18 12:00sell stop1910.651.58231.58670.0000
6402008.07.18 15:03sell1910.651.58231.58670.0000
6412008.07.18 20:00sell stop1920.621.58061.58790.0000
6422008.07.21 01:00expiration1920.621.58061.58790.0000
6432008.07.21 04:00sell stop1930.621.58341.58500.0000
6442008.07.21 04:05s/l1910.651.58671.58670.0000-294.1913659.87
6452008.07.21 08:24modify1900.701.58151.58730.0000
6462008.07.21 09:07s/l1900.701.58731.58730.0000-423.6413236.23
6472008.07.21 16:39sell1930.621.58341.58500.0000
6482008.07.21 17:02s/l1930.621.58501.58500.0000-99.2013137.03
6492008.07.22 16:00buy stop1940.661.59441.59060.0000
6502008.07.23 15:59expiration1940.661.59441.59060.0000
6512008.07.25 12:00sell stop1950.661.56601.57070.0000
6522008.07.25 16:00sell stop1960.661.56841.57330.0000
6532008.07.25 16:31sell1960.661.56841.57330.0000
6542008.07.28 01:05expiration1950.661.56601.57070.0000
6552008.07.28 11:30s/l1960.661.57331.57330.0000-331.7212805.31
6562008.08.01 20:00sell stop1970.641.55141.55880.0000
6572008.08.04 01:00expiration1970.641.55141.55880.0000
6582008.08.04 04:00sell stop1980.641.55311.55680.0000
6592008.08.04 08:00sell stop1990.641.55611.55830.0000
6602008.08.04 15:31sell1990.641.55611.55830.0000
6612008.08.04 16:28s/l1990.641.55831.55830.0000-140.8012664.51
6622008.08.05 03:59expiration1980.641.55311.55680.0000
6632008.08.13 12:00sell stop2000.631.48961.49370.0000
6642008.08.13 13:08sell2000.631.48961.49370.0000
6652008.08.13 15:58s/l2000.631.49371.49370.0000-258.3012406.21
6662008.08.14 00:00sell stop2010.621.48401.49270.0000
6672008.08.14 12:00sell stop2020.621.48641.49060.0000
6682008.08.14 16:00sell stop2030.621.48501.49350.0000
6692008.08.14 18:56sell2020.621.48641.49060.0000
6702008.08.14 19:05sell2030.621.48501.49350.0000
6712008.08.14 19:06sell2010.621.48401.49270.0000
6722008.08.15 04:00modify2010.621.48401.49080.0000
6732008.08.15 04:00modify2030.621.48501.49080.0000
6742008.08.15 08:00modify2010.621.48401.48290.0000
6752008.08.15 08:00modify2020.621.48641.48290.0000
6762008.08.15 08:00modify2030.621.48501.48290.0000
6772008.08.15 16:00modify2010.621.48401.47940.0000
6782008.08.15 16:00modify2020.621.48641.47940.0000
6792008.08.15 16:00modify2030.621.48501.47940.0000
6802008.08.18 01:03modify2010.621.48401.47570.0000
6812008.08.18 01:04modify2020.621.48641.47570.0000
6822008.08.18 01:04modify2030.621.48501.47570.0000
6832008.08.18 06:48s/l2010.621.47571.47570.0000498.9812905.19
6842008.08.18 06:48s/l2020.621.47571.47570.0000647.7813552.97
6852008.08.18 06:48s/l2030.621.47571.47570.0000560.9814113.94
6862008.08.20 12:00buy stop2040.711.47781.47510.0000
6872008.08.20 16:00buy stop2050.711.47761.47320.0000
6882008.08.21 03:45buy2050.711.47761.47320.0000
6892008.08.21 03:45buy2040.711.47781.47510.0000
6902008.08.21 12:48s/l2040.711.47511.47510.0000-191.7013922.24
6912008.08.22 04:00modify2050.711.47761.48230.0000
6922008.08.22 08:00modify2050.711.47761.48580.0000
6932008.08.22 10:45s/l2050.711.48581.48580.0000575.8114498.05
6942008.08.22 20:00buy stop2060.721.48631.47920.0000
6952008.08.25 01:02expiration2060.721.48631.47920.0000
6962008.08.25 16:00sell stop2070.721.47081.47510.0000
6972008.08.25 20:00sell stop2080.721.47391.48020.0000
6982008.08.26 02:40sell2080.721.47391.48020.0000
6992008.08.26 03:13sell2070.721.47081.47510.0000
7002008.08.26 08:00modify2080.721.47391.47780.0000
7012008.08.26 12:00modify2080.721.47391.47590.0000
7022008.08.26 16:00modify2070.721.47081.47230.0000
7032008.08.26 16:00modify2080.721.47391.47230.0000
7042008.08.27 00:00modify2070.721.47081.46820.0000
7052008.08.27 00:00modify2080.721.47391.46820.0000
7062008.08.27 03:15s/l2070.721.46821.46820.0000178.1314676.18
7072008.08.27 03:15s/l2080.721.46821.46820.0000401.3315077.51
7082008.08.27 08:00sell stop2090.751.46321.47030.0000
7092008.08.27 12:00sell stop2100.751.46861.47440.0000
7102008.08.27 16:00sell stop2110.751.46721.47360.0000
7112008.08.27 17:29sell2100.751.46861.47440.0000
7122008.08.27 18:50sell2110.751.46721.47360.0000
7132008.08.27 23:30s/l2110.751.47361.47360.0000-480.0014597.51
7142008.08.28 02:56s/l2100.751.47441.47440.0000-463.3514134.16
7152008.08.28 07:59expiration2090.751.46321.47030.0000
7162008.08.28 16:00buy stop2120.711.48081.47430.0000
7172008.08.28 16:23buy2120.711.48081.47430.0000
7182008.08.28 17:34s/l2120.711.47431.47430.0000-461.5013672.66
7192008.08.29 16:00buy stop2130.681.47681.47190.0000
7202008.09.01 01:01expiration2130.681.47681.47190.0000
7212008.09.04 12:00sell stop2140.681.44681.45210.0000
7222008.09.04 13:46sell2140.681.44681.45210.0000
7232008.09.05 04:00modify2140.681.44681.44900.0000
7242008.09.05 08:00modify2140.681.44681.43720.0000
7252008.09.05 12:00modify2140.681.44681.43220.0000
7262008.09.05 15:44s/l2140.681.43221.43220.0000984.2314656.89
7272008.09.08 04:00sell stop2150.731.42241.42760.0000
7282008.09.08 12:05sell2150.731.42241.42760.0000
7292008.09.09 00:00modify2150.731.42241.42460.0000
7302008.09.09 08:00modify2150.731.42241.41610.0000
7312008.09.09 12:07s/l2150.731.41611.41610.0000450.7015107.59
7322008.09.15 16:10buy stop2160.761.44501.42400.0000
7332008.09.16 16:09expiration2160.761.44501.42400.0000
7342008.09.24 20:00buy stop2170.761.47451.46430.0000
7352008.09.25 04:00buy stop2180.761.46791.46090.0000
7362008.09.25 04:17buy2180.761.46791.46090.0000
7372008.09.25 09:34buy2170.761.47451.46430.0000
7382008.09.25 14:14s/l2170.761.46431.46430.0000-775.2014332.39
7392008.09.25 16:00modify2180.761.46791.46380.0000
7402008.09.25 16:00buy stop2190.701.47681.46940.0000
7412008.09.25 17:27s/l2180.761.46381.46380.0000-311.6014020.79
7422008.09.26 08:04sell stop2200.701.46061.46780.0000
7432008.09.26 10:10sell2200.701.46061.46780.0000
7442008.09.26 15:59expiration2190.701.47681.46940.0000
7452008.09.26 20:00modify2200.701.46061.46590.0000
7462008.09.26 20:00sell stop2210.681.45531.46550.0000
7472008.09.29 01:01expiration2210.681.45531.46550.0000
7482008.09.29 08:00modify2200.701.46061.46310.0000
7492008.09.29 12:00modify2200.701.46061.45620.0000
7502008.09.29 16:00modify2200.701.46061.45130.0000
7512008.09.29 20:46s/l2200.701.45131.45130.0000642.1814662.97
7522008.09.30 00:00sell stop2220.731.43641.44750.0000
7532008.09.30 01:41sell2220.731.43641.44750.0000
7542008.09.30 12:00modify2220.731.43641.44350.0000
7552008.10.01 00:00modify2220.731.43641.43890.0000
7562008.10.01 04:00modify2220.731.43641.42720.0000
7572008.10.01 08:00modify2220.731.43641.41430.0000
7582008.10.01 09:28s/l2220.731.41431.41430.00001604.1016267.07
7592008.10.07 20:00sell stop2230.811.35281.36370.0000
7602008.10.08 08:00sell stop2240.811.35431.36400.0000
7612008.10.08 12:00sell stop2250.811.35681.36430.0000
7622008.10.08 19:59expiration2230.811.35281.36370.0000
7632008.10.09 07:59expiration2240.811.35431.36400.0000
7642008.10.09 11:59expiration2250.811.35681.36430.0000
7652008.10.09 20:00buy stop2260.811.37751.36600.0000
7662008.10.10 19:59expiration2260.811.37751.36600.0000
7672008.10.13 04:00sell stop2270.811.32571.34680.0000
7682008.10.14 03:59expiration2270.811.32571.34680.0000
7692008.10.24 04:00sell stop2280.811.28031.29340.0000
7702008.10.24 05:19sell2280.811.28031.29340.0000
7712008.10.24 16:00modify2280.811.28031.28940.0000
7722008.10.24 20:00modify2280.811.28031.28180.0000
7732008.10.27 01:00modify2280.811.28031.27540.0000
7742008.10.27 08:00modify2280.811.28031.27060.0000
7752008.10.27 12:00modify2280.811.28031.26850.0000
7762008.10.27 16:00modify2280.811.28031.26270.0000
7772008.10.27 20:00modify2280.811.28031.25860.0000
7782008.10.28 08:43s/l2280.811.25861.25860.00001737.2918004.36
7792008.10.31 04:00buy stop2290.901.29941.28500.0000
7802008.10.31 08:00buy stop2300.901.28951.27440.0000
7812008.11.03 01:00expiration2290.901.29941.28500.0000
7822008.11.03 01:00expiration2300.901.28951.27440.0000
7832008.11.03 08:00sell stop2310.901.27521.28390.0000
7842008.11.03 12:00sell stop2320.901.28151.28680.0000
7852008.11.03 15:09sell2320.901.28151.28680.0000
7862008.11.03 16:05sell2310.901.27521.28390.0000
7872008.11.04 04:00modify2310.901.27521.27910.0000
7882008.11.04 04:00modify2320.901.28151.27910.0000
7892008.11.04 08:00modify2310.901.27521.26790.0000
7902008.11.04 08:00modify2320.901.28151.26790.0000
7912008.11.04 10:23s/l2310.901.26791.26790.0000645.6618650.02
7922008.11.04 10:23s/l2320.901.26791.26790.00001212.6619862.68
7932008.11.07 12:00sell stop2330.991.26801.27830.0000
7942008.11.07 16:00sell stop2340.991.27241.28510.0000
7952008.11.07 21:07sell2340.991.27241.28510.0000
7962008.11.10 01:00expiration2330.991.26801.27830.0000
7972008.11.10 02:16s/l2340.991.28511.28510.0000-1269.7718592.91
7982008.11.11 12:00sell stop2350.931.26821.27710.0000
7992008.11.11 16:00sell stop2360.931.27041.28010.0000
8002008.11.11 16:34sell2360.931.27041.28010.0000
8012008.11.11 16:45sell2350.931.26821.27710.0000
8022008.11.12 00:00modify2360.931.27041.27760.0000
8032008.11.12 04:00modify2350.931.26821.27410.0000
8042008.11.12 04:00modify2360.931.27041.27410.0000
8052008.11.12 08:00modify2350.931.26821.25940.0000
8062008.11.12 08:00modify2360.931.27041.25940.0000
8072008.11.12 08:11s/l2350.931.25941.25940.0000806.6819399.59
8082008.11.12 08:11s/l2360.931.25941.25940.00001011.2820410.87
8092008.11.17 01:00buy stop2371.021.27401.26390.0000
8102008.11.17 08:00sell stop2381.021.25111.25720.0000
8112008.11.17 19:10buy2371.021.27401.26390.0000
8122008.11.18 00:21s/l2371.021.26391.26390.0000-1039.3819371.49
8132008.11.18 04:00buy stop2390.971.27371.26410.0000
8142008.11.18 07:59expiration2381.021.25111.25720.0000
8152008.11.18 08:00buy stop2400.971.26671.26000.0000
8162008.11.18 15:37buy2400.971.26671.26000.0000
8172008.11.18 20:17s/l2400.971.26001.26000.0000-649.9018721.59
8182008.11.19 03:59expiration2390.971.27371.26410.0000
8192008.11.19 16:00sell stop2410.941.25901.26490.0000
8202008.11.19 18:25sell2410.941.25901.26490.0000
8212008.11.20 08:00modify2410.941.25901.26110.0000
8222008.11.20 12:00modify2410.941.25901.25440.0000
8232008.11.20 14:01s/l2410.941.25441.25440.0000396.8719118.46
8242008.11.20 20:00sell stop2420.961.24871.25660.0000
8252008.11.20 22:50sell2420.961.24871.25660.0000
8262008.11.21 11:34s/l2420.961.25661.25660.0000-770.5018347.96
8272008.11.24 12:00buy stop2430.921.26591.25800.0000
8282008.11.24 12:10buy2430.921.26591.25800.0000
8292008.11.25 00:00modify2430.921.26591.26350.0000
8302008.11.25 04:00modify2430.921.26591.27440.0000
8312008.11.25 08:00modify2430.921.26591.28200.0000
8322008.11.25 12:28s/l2430.921.28201.28200.00001472.9219820.88
8332008.11.26 20:00buy stop2440.991.29921.29060.0000
8342008.11.27 16:00buy stop2450.991.29571.28670.0000
8352008.11.27 19:59expiration2440.991.29921.29060.0000
8362008.11.28 09:14buy2450.991.29571.28670.0000
8372008.11.28 11:30s/l2450.991.28671.28670.0000-891.0018929.88
8382008.12.02 16:00sell stop2460.951.25621.26390.0000
8392008.12.02 20:00sell stop2470.951.26201.27400.0000
8402008.12.03 00:00sell stop2480.951.26731.27660.0000
8412008.12.03 08:49sell2480.951.26731.27660.0000
8422008.12.03 08:49modify2480.951.26731.27400.0000
8432008.12.03 11:15sell2470.951.26201.27400.0000
8442008.12.03 15:59expiration2460.951.25621.26390.0000
8452008.12.03 20:00sell stop2490.871.25991.26640.0000
8462008.12.04 08:00buy stop2500.851.27281.26770.0000
8472008.12.04 08:00close2480.951.26841.27400.0000-140.4118789.47
8482008.12.04 08:00close2470.951.26841.27400.0000-643.9118145.56
8492008.12.04 10:56sell2490.871.25991.26640.0000
8502008.12.04 10:56close2490.871.26011.26640.0000-17.4018128.16
8512008.12.04 17:52buy2500.851.27281.26770.0000
8522008.12.05 08:00modify2500.851.27281.27310.0000
8532008.12.05 12:52s/l2500.851.27311.27310.000017.8518146.01
8542008.12.24 12:00sell stop2510.911.39501.39780.0000
8552008.12.26 09:03expiration2510.911.39501.39780.0000
8562008.12.30 04:00buy stop2520.911.41781.39190.0000
8572008.12.30 11:43buy2520.911.41781.39190.0000
8582008.12.30 16:00modify2520.911.41781.39870.0000
8592008.12.30 16:00buy stop2530.851.41921.39860.0000
8602008.12.30 20:00buy stop2540.851.42211.40810.0000
8612008.12.31 00:05modify2520.911.41781.40560.0000
8622008.12.31 04:51s/l2520.911.40561.40560.0000-1118.3917027.62
8632008.12.31 15:59expiration2530.851.41921.39860.0000
8642008.12.31 19:59expiration2540.851.42211.40810.0000
8652009.01.09 16:00buy stop2550.851.37081.36350.0000
8662009.01.12 01:00expiration2550.851.37081.36350.0000
8672009.01.16 04:00sell stop2560.851.30541.31860.0000
8682009.01.19 01:00expiration2560.851.30541.31860.0000
8692009.01.22 00:00sell stop2570.851.28231.29680.0000
8702009.01.22 04:00sell stop2580.851.28551.30860.0000
8712009.01.22 08:00sell stop2590.851.29421.30680.0000
8722009.01.22 15:42sell2590.851.29421.30680.0000
8732009.01.22 23:59expiration2570.851.28231.29680.0000
8742009.01.23 03:59expiration2580.851.28551.30860.0000
8752009.01.23 04:00modify2590.851.29421.30280.0000
8762009.01.23 16:00modify2590.851.29421.29870.0000
8772009.01.23 20:33s/l2590.851.29871.29870.0000-393.2116634.41
8782009.01.26 08:00sell stop2600.831.28601.29190.0000
8792009.01.26 12:00sell stop2610.831.28681.29520.0000
8802009.01.27 07:59expiration2600.831.28601.29190.0000
8812009.01.27 11:59expiration2610.831.28681.29520.0000
8822009.01.29 00:00buy stop2620.831.33261.32110.0000
8832009.01.29 16:00sell stop2630.831.30261.31190.0000
8842009.01.29 18:47sell2630.831.30261.31190.0000
8852009.01.29 23:59expiration2620.831.33261.32110.0000
8862009.01.30 08:00modify2630.831.30261.29860.0000
8872009.01.30 12:00modify2630.831.30261.29560.0000
8882009.01.30 16:00modify2630.831.30261.29270.0000
8892009.02.02 01:00modify2630.831.30261.28990.0000
8902009.02.02 08:00modify2630.831.30261.28400.0000
8912009.02.02 12:00modify2630.831.30261.27800.0000
8922009.02.02 13:43s/l2630.831.27801.27800.00002020.8818655.30
8932009.02.03 08:00sell stop2640.931.28061.28760.0000
8942009.02.03 11:26sell2640.931.28061.28760.0000
8952009.02.03 14:30s/l2640.931.28761.28760.0000-651.0018004.30
8962009.02.04 16:00buy stop2650.901.30701.29200.0000
8972009.02.05 15:59expiration2650.901.30701.29200.0000
8982009.02.09 12:00buy stop2660.901.29561.29110.0000
8992009.02.09 13:21buy2660.901.29561.29110.0000
9002009.02.10 02:30s/l2660.901.29111.29110.0000-413.1017591.20
9012009.02.11 00:00buy stop2670.881.30751.29190.0000
9022009.02.11 23:59expiration2670.881.30751.29190.0000
9032009.02.12 04:00sell stop2680.881.28311.29140.0000
9042009.02.12 08:00sell stop2690.881.28571.29270.0000
9052009.02.12 10:40sell2690.881.28571.29270.0000
9062009.02.12 10:57sell2680.881.28311.29140.0000
9072009.02.13 00:00modify2680.881.28311.28780.0000
9082009.02.13 00:00modify2690.881.28571.28780.0000
9092009.02.13 00:14s/l2680.881.28781.28780.0000-424.6917166.51
9102009.02.13 00:14s/l2690.881.28781.28780.0000-195.8916970.62
9112009.02.13 04:00sell stop2700.851.27651.28720.0000
9122009.02.13 12:00sell stop2710.851.28691.29420.0000
9132009.02.13 13:13sell2710.851.28691.29420.0000
9142009.02.16 01:00expiration2700.851.27651.28720.0000
9152009.02.16 01:00modify2710.851.28691.29210.0000
9162009.02.16 12:00modify2710.851.28691.28080.0000
9172009.02.16 16:20s/l2710.851.28081.28080.0000507.7917478.41
9182009.02.24 04:00buy stop2720.871.27661.26900.0000
9192009.02.24 10:03buy2720.871.27661.26900.0000
9202009.02.25 08:00modify2720.871.27661.27680.0000
9212009.02.25 12:02modify2720.871.27661.28040.0000
9222009.02.25 13:46s/l2720.871.28041.28040.0000322.7717801.18
9232009.02.25 16:00buy stop2730.891.28991.28090.0000
9242009.02.26 12:00sell stop2740.891.27061.27480.0000
9252009.02.26 15:59expiration2730.891.28991.28090.0000
9262009.02.27 02:28sell2740.891.27061.27480.0000
9272009.02.27 07:11s/l2740.891.27481.27480.0000-373.8017427.38
9282009.03.03 12:00sell stop2750.871.25801.26390.0000
9292009.03.03 16:00sell stop2760.871.26221.26780.0000
9302009.03.03 16:32sell2760.871.26221.26780.0000
9312009.03.03 17:00sell2750.871.25801.26390.0000
9322009.03.04 00:00modify2760.871.26221.26520.0000
9332009.03.04 08:00modify2750.871.25801.25960.0000
9342009.03.04 08:00modify2760.871.26221.25960.0000
9352009.03.04 12:00modify2750.871.25801.25650.0000
9362009.03.04 12:00modify2760.871.26221.25650.0000
9372009.03.04 15:32s/l2750.871.25651.25650.0000119.5417546.92
9382009.03.04 15:32s/l2760.871.25651.25650.0000484.9418031.86
9392009.03.09 12:00buy stop2770.901.27021.26450.0000
9402009.03.10 07:43buy2770.901.27021.26450.0000
9412009.03.10 20:00modify2770.901.27021.26720.0000
9422009.03.10 20:03s/l2770.901.26721.26720.0000-270.0017761.86
9432009.03.11 00:00buy stop2780.891.28101.26810.0000
9442009.03.11 08:00buy stop2790.891.27371.26710.0000
9452009.03.11 12:00buy stop2800.891.27291.26290.0000
9462009.03.11 12:34buy2800.891.27291.26290.0000
9472009.03.11 13:33buy2790.891.27371.26710.0000
9482009.03.11 16:41buy2780.891.28101.26810.0000
9492009.03.12 00:00modify2800.891.27291.26760.0000
9502009.03.12 04:00modify2780.891.28101.27430.0000
9512009.03.12 04:00modify2790.891.27371.27430.0000
9522009.03.12 04:00modify2800.891.27291.27430.0000
9532009.03.12 08:00modify2780.891.28101.27660.0000
9542009.03.12 08:00modify2790.891.27371.27660.0000
9552009.03.12 08:00modify2800.891.27291.27660.0000
9562009.03.12 08:56s/l2780.891.27661.27660.0000-415.6317346.23
9572009.03.12 08:56s/l2790.891.27661.27660.0000234.0717580.30
9582009.03.12 08:56s/l2800.891.27661.27660.0000305.2717885.57
9592009.03.17 16:00buy stop2810.891.30161.29570.0000
9602009.03.17 19:33buy2810.891.30161.29570.0000
9612009.03.18 08:00modify2810.891.30161.29820.0000
9622009.03.19 00:00modify2810.891.30161.30260.0000
9632009.03.19 04:00modify2810.891.30161.30880.0000
9642009.03.19 12:00modify2810.891.30161.34160.0000
9652009.03.20 00:00modify2810.891.30161.34810.0000
9662009.03.20 04:02modify2810.891.30161.36150.0000
9672009.03.20 12:34s/l2810.891.36151.36150.00005291.0523176.62
9682009.03.23 20:00buy stop2821.161.36731.34840.0000
9692009.03.24 02:50buy2821.161.36731.34840.0000
9702009.03.24 08:00modify2821.161.36731.36020.0000
9712009.03.24 09:29s/l2821.161.36021.36020.0000-823.6022353.02
9722009.03.25 16:00sell stop2831.121.34171.34870.0000
9732009.03.25 20:00sell stop2841.121.34431.35690.0000
9742009.03.26 15:59expiration2831.121.34171.34870.0000
9752009.03.26 19:59expiration2841.121.34431.35690.0000
9762009.03.31 16:00sell stop2851.121.32091.32940.0000
9772009.04.01 03:30sell2851.121.32091.32940.0000
9782009.04.01 12:00modify2851.121.32091.32660.0000
9792009.04.01 14:05s/l2851.121.32661.32660.0000-638.4021714.62
9802009.04.01 20:00sell stop2861.091.31951.32800.0000
9812009.04.01 21:12sell2861.091.31951.32800.0000
9822009.04.02 04:51s/l2861.091.32801.32800.0000-967.7020746.92
9832009.04.07 00:00buy stop2871.041.34761.33550.0000
9842009.04.08 00:02expiration2871.041.34761.33550.0000
9852009.04.09 12:00sell stop2881.041.32291.32740.0000
9862009.04.09 16:00sell stop2891.041.32511.33240.0000
9872009.04.09 16:02sell2891.041.32511.33240.0000
9882009.04.09 17:45sell2881.041.32291.32740.0000
9892009.04.10 04:00modify2891.041.32511.32810.0000
9902009.04.10 08:00modify2881.041.32291.31680.0000
9912009.04.10 08:00modify2891.041.32511.31680.0000
9922009.04.10 22:53s/l2881.041.31681.31680.0000621.3021368.21
9932009.04.10 22:53s/l2891.041.31681.31680.0000850.1022218.31
9942009.04.14 16:00buy stop2901.111.33661.32640.0000
9952009.04.15 08:00buy stop2911.111.32761.32360.0000
9962009.04.15 13:29buy2911.111.32761.32360.0000
9972009.04.15 14:25s/l2911.111.32361.32360.0000-444.0021774.31
9982009.04.15 15:59expiration2901.111.33661.32640.0000
9992009.04.22 16:00sell stop2921.091.28831.29500.0000
10002009.04.23 15:59expiration2921.091.28831.29500.0000
10012009.04.27 16:00buy stop2931.091.31821.31210.0000
10022009.04.27 20:00buy stop2941.091.31701.30920.0000
10032009.04.28 15:59expiration2931.091.31821.31210.0000
10042009.04.28 19:59expiration2941.091.31701.30920.0000
10052009.05.04 12:00buy stop2951.091.33461.33110.0000