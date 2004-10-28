Strategy Tester Report
oilfxpro_simple support and resistance
(Build 211)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2004.07.01 00:02 - 2007.06.29 22:59 (2004.07.01 - 2007.07.01)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|SerialNumber="0001"; TimeShift=1; Magic=17130700; TrailingStop=0; TrailingStopTrigger=0; StopLoss=40; TakeProfit=160; Lots=0.1; UseMM=false;
PercOfAcc=1;
|Bars in test
|935193
|Ticks modelled
|4328712
|Modelling quality
|25.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|1870.42
|Gross profit
|18319.46
|Gross loss
|-16449.04
|Profit factor
|1.11
|Expected payoff
|3.72
|Absolute drawdown
|47.95
|Maximal drawdown
|591.01 (5.13%)
|Relative drawdown
|5.13% (591.01)
|Total trades
|503
|Short positions (won %)
|251 (20.72%)
|Long positions (won %)
|252 (25.40%)
|Profit trades (% of total)
|116 (23.06%)
|Loss trades (% of total)
|387 (76.94%)
|Largest
|profit trade
|160.85
|loss trade
|-57.50
|Average
|profit trade
|157.93
|loss trade
|-42.50
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|2 (318.14)
|consecutive losses (loss in money)
|11 (-463.81)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|318.14 (2)
|consecutive loss (count of losses)
|-463.81 (11)
|Average
|consecutive wins
|1
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.07.01 02:00
|sell
|1
|0.10
|1.2207
|1.2249
|1.2047
|2
|2004.07.02 14:31
|s/l
|1
|0.10
|1.2249
|1.2249
|1.2047
|-41.95
|9958.05
|3
|2004.07.05 00:16
|sell
|2
|0.10
|1.2330
|1.2372
|1.2170
|4
|2004.07.06 12:02
|buy
|3
|0.10
|1.2271
|1.2229
|1.2431
|5
|2004.07.07 11:27
|s/l
|2
|0.10
|1.2372
|1.2372
|1.2170
|-41.90
|9916.15
|6
|2004.07.08 16:08
|sell
|4
|0.10
|1.2391
|1.2433
|1.2231
|7
|2004.07.12 10:07
|t/p
|3
|0.10
|1.2431
|1.2229
|1.2431
|156.28
|10072.43
|8
|2004.07.12 10:07
|s/l
|4
|0.10
|1.2433
|1.2433
|1.2231
|-41.90
|10030.53
|9
|2004.07.12 10:17
|sell
|5
|0.10
|1.2426
|1.2468
|1.2266
|10
|2004.07.13 02:57
|buy
|6
|0.10
|1.2383
|1.2341
|1.2543
|11
|2004.07.13 14:37
|s/l
|6
|0.10
|1.2341
|1.2341
|1.2543
|-42.00
|9988.53
|12
|2004.07.16 03:01
|buy
|7
|0.10
|1.2327
|1.2285
|1.2487
|13
|2004.07.21 12:34
|s/l
|7
|0.10
|1.2285
|1.2285
|1.2487
|-43.86
|9944.67
|14
|2004.07.21 14:23
|buy
|8
|0.10
|1.2302
|1.2260
|1.2462
|15
|2004.07.21 14:59
|t/p
|5
|0.10
|1.2266
|1.2468
|1.2266
|160.45
|10105.12
|16
|2004.07.21 16:13
|s/l
|8
|0.10
|1.2260
|1.2260
|1.2462
|-42.00
|10063.12
|17
|2004.07.23 04:09
|buy
|9
|0.10
|1.2241
|1.2199
|1.2401
|18
|2004.07.23 11:35
|s/l
|9
|0.10
|1.2199
|1.2199
|1.2401
|-42.00
|10021.12
|19
|2004.07.27 10:31
|sell
|10
|0.10
|1.2173
|1.2215
|1.2013
|20
|2004.07.27 16:17
|buy
|11
|0.10
|1.2088
|1.2046
|1.2248
|21
|2004.07.27 17:35
|s/l
|11
|0.10
|1.2046
|1.2046
|1.2248
|-42.00
|9979.12
|22
|2004.07.28 10:50
|buy
|12
|0.10
|1.2035
|1.1993
|1.2195
|23
|2004.07.28 11:13
|t/p
|10
|0.10
|1.2013
|1.2215
|1.2013
|160.05
|10139.17
|24
|2004.07.29 08:22
|sell
|13
|0.10
|1.2081
|1.2123
|1.1921
|25
|2004.07.29 15:21
|s/l
|12
|0.10
|1.1993
|1.1993
|1.2195
|-43.86
|10095.31
|26
|2004.07.29 15:23
|buy
|14
|0.10
|1.1999
|1.1957
|1.2159
|27
|2004.08.06 14:51
|s/l
|13
|0.10
|1.2123
|1.2123
|1.1921
|-41.60
|10053.71
|28
|2004.08.06 14:51
|t/p
|14
|0.10
|1.2159
|1.1957
|1.2159
|155.04
|10208.75
|29
|2004.08.10 15:54
|sell
|15
|0.10
|1.2292
|1.2334
|1.2132
|30
|2004.08.10 20:50
|buy
|16
|0.10
|1.2246
|1.2204
|1.2406
|31
|2004.08.11 15:27
|s/l
|16
|0.10
|1.2204
|1.2204
|1.2406
|-42.62
|10166.13
|32
|2004.08.11 17:57
|buy
|17
|0.10
|1.2221
|1.2179
|1.2381
|33
|2004.08.13 08:34
|s/l
|17
|0.10
|1.2179
|1.2179
|1.2381
|-44.48
|10121.65
|34
|2004.08.13 14:05
|buy
|18
|0.10
|1.2215
|1.2173
|1.2375
|35
|2004.08.13 15:13
|s/l
|15
|0.10
|1.2334
|1.2334
|1.2132
|-41.75
|10079.90
|36
|2004.08.16 00:00
|t/p
|18
|0.10
|1.2375
|1.2173
|1.2375
|159.38
|10239.28
|37
|2004.08.16 00:00
|sell
|19
|0.10
|1.2377
|1.2419
|1.2217
|38
|2004.08.17 15:40
|buy
|20
|0.10
|1.2315
|1.2273
|1.2475
|39
|2004.08.23 10:54
|s/l
|20
|0.10
|1.2273
|1.2273
|1.2475
|-45.72
|10193.56
|40
|2004.08.23 16:36
|t/p
|19
|0.10
|1.2217
|1.2419
|1.2217
|160.35
|10353.91
|41
|2004.08.24 05:41
|buy
|21
|0.10
|1.2132
|1.2090
|1.2292
|42
|2004.08.24 18:02
|s/l
|21
|0.10
|1.2090
|1.2090
|1.2292
|-42.00
|10311.91
|43
|2004.08.25 02:04
|buy
|22
|0.10
|1.2061
|1.2019
|1.2221
|44
|2004.08.26 14:30
|sell
|23
|0.10
|1.2118
|1.2160
|1.1958
|45
|2004.08.27 18:32
|s/l
|22
|0.10
|1.2019
|1.2019
|1.2221
|-44.48
|10267.43
|46
|2004.08.30 02:05
|buy
|24
|0.10
|1.2005
|1.1963
|1.2165
|47
|2004.08.31 16:28
|s/l
|23
|0.10
|1.2160
|1.2160
|1.1958
|-41.85
|10225.58
|48
|2004.08.31 17:11
|t/p
|24
|0.10
|1.2165
|1.1963
|1.2165
|159.38
|10384.96
|49
|2004.09.01 16:00
|sell
|25
|0.10
|1.2197
|1.2239
|1.2037
|50
|2004.09.02 20:22
|buy
|26
|0.10
|1.2144
|1.2102
|1.2304
|51
|2004.09.03 14:30
|s/l
|26
|0.10
|1.2102
|1.2102
|1.2304
|-42.62
|10342.34
|52
|2004.09.03 14:34
|buy
|27
|0.10
|1.2141
|1.2099
|1.2301
|53
|2004.09.03 14:59
|s/l
|27
|0.10
|1.2099
|1.2099
|1.2301
|-42.00
|10300.34
|54
|2004.09.08 12:16
|buy
|28
|0.10
|1.2054
|1.2012
|1.2214
|55
|2004.09.08 13:24
|t/p
|25
|0.10
|1.2037
|1.2239
|1.2037
|160.35
|10460.69
|56
|2004.09.08 16:47
|sell
|29
|0.10
|1.2113
|1.2155
|1.1953
|57
|2004.09.08 17:24
|s/l
|29
|0.10
|1.2155
|1.2155
|1.1953
|-42.00
|10418.69
|58
|2004.09.09 05:45
|sell
|30
|0.10
|1.2194
|1.2236
|1.2034
|59
|2004.09.09 23:00
|t/p
|28
|0.10
|1.2214
|1.2012
|1.2214
|158.14
|10576.83
|60
|2004.09.09 23:12
|s/l
|30
|0.10
|1.2236
|1.2236
|1.2034
|-42.00
|10534.83
|61
|2004.09.10 00:44
|sell
|31
|0.10
|1.2239
|1.2281
|1.2079
|62
|2004.09.10 14:48
|s/l
|31
|0.10
|1.2281
|1.2281
|1.2079
|-42.00
|10492.83
|63
|2004.09.14 14:45
|sell
|32
|0.10
|1.2290
|1.2332
|1.2130
|64
|2004.09.15 09:46
|buy
|33
|0.10
|1.2226
|1.2184
|1.2386
|65
|2004.09.15 15:34
|s/l
|33
|0.10
|1.2184
|1.2184
|1.2386
|-42.00
|10450.83
|66
|2004.09.16 15:42
|buy
|34
|0.10
|1.2134
|1.2092
|1.2294
|67
|2004.09.16 15:42
|t/p
|32
|0.10
|1.2130
|1.2332
|1.2130
|160.20
|10611.03
|68
|2004.09.17 08:28
|sell
|35
|0.10
|1.2199
|1.2241
|1.2039
|69
|2004.09.21 11:49
|s/l
|35
|0.10
|1.2241
|1.2241
|1.2039
|-41.90
|10569.13
|70
|2004.09.21 20:20
|t/p
|34
|0.10
|1.2294
|1.2092
|1.2294
|158.14
|10727.27
|71
|2004.09.24 14:33
|sell
|36
|0.10
|1.2337
|1.2379
|1.2177
|72
|2004.09.24 17:14
|buy
|37
|0.10
|1.2254
|1.2212
|1.2414
|73
|2004.09.30 13:41
|s/l
|36
|0.10
|1.2379
|1.2379
|1.2177
|-41.70
|10685.57
|74
|2004.09.30 13:59
|t/p
|37
|0.10
|1.2414
|1.2212
|1.2414
|156.28
|10841.85
|75
|2004.10.04 02:02
|buy
|38
|0.10
|1.2386
|1.2344
|1.2546
|76
|2004.10.04 12:38
|s/l
|38
|0.10
|1.2344
|1.2344
|1.2546
|-42.00
|10799.85
|77
|2004.10.06 14:49
|buy
|39
|0.10
|1.2262
|1.2220
|1.2422
|78
|2004.10.08 06:41
|sell
|40
|0.10
|1.2317
|1.2359
|1.2157
|79
|2004.10.08 14:30
|s/l
|40
|0.10
|1.2359
|1.2359
|1.2157
|-42.00
|10757.85
|80
|2004.10.08 17:50
|t/p
|39
|0.10
|1.2422
|1.2220
|1.2422
|157.52
|10915.37
|81
|2004.10.12 02:01
|buy
|41
|0.10
|1.2372
|1.2330
|1.2532
|82
|2004.10.12 08:52
|s/l
|41
|0.10
|1.2330
|1.2330
|1.2532
|-42.00
|10873.37
|83
|2004.10.13 12:45
|buy
|42
|0.10
|1.2286
|1.2244
|1.2446
|84
|2004.10.13 14:43
|s/l
|42
|0.10
|1.2244
|1.2244
|1.2446
|-42.00
|10831.37
|85
|2004.10.13 19:39
|buy
|43
|0.10
|1.2287
|1.2245
|1.2447
|86
|2004.10.14 06:28
|sell
|44
|0.10
|1.2360
|1.2402
|1.2200
|87
|2004.10.14 14:30
|s/l
|44
|0.10
|1.2402
|1.2402
|1.2200
|-42.00
|10789.37
|88
|2004.10.14 15:35
|sell
|45
|0.10
|1.2360
|1.2402
|1.2200
|89
|2004.10.15 08:38
|s/l
|45
|0.10
|1.2402
|1.2402
|1.2200
|-41.95
|10747.42
|90
|2004.10.15 14:39
|sell
|46
|0.10
|1.2423
|1.2465
|1.2263
|91
|2004.10.15 14:40
|t/p
|43
|0.10
|1.2447
|1.2245
|1.2447
|157.52
|10904.94
|92
|2004.10.15 14:41
|s/l
|46
|0.10
|1.2465
|1.2465
|1.2263
|-42.00
|10862.94
|93
|2004.10.18 15:01
|sell
|47
|0.10
|1.2510
|1.2552
|1.2350
|94
|2004.10.19 03:15
|buy
|48
|0.10
|1.2462
|1.2420
|1.2622
|95
|2004.10.20 09:21
|s/l
|47
|0.10
|1.2552
|1.2552
|1.2350
|-41.90
|10821.04
|96
|2004.10.20 17:32
|t/p
|48
|0.10
|1.2622
|1.2420
|1.2622
|159.38
|10980.42
|97
|2004.10.21 10:06
|sell
|49
|0.10
|1.2631
|1.2673
|1.2471
|98
|2004.10.22 21:50
|s/l
|49
|0.10
|1.2673
|1.2673
|1.2471
|-41.95
|10938.47
|99
|2004.10.26 04:36
|sell
|50
|0.10
|1.2832
|1.2874
|1.2672
|100
|2004.10.27 17:19
|buy
|51
|0.10
|1.2724
|1.2682
|1.2884
|101
|2004.10.28 02:40
|s/l
|51
|0.10
|1.2682
|1.2682
|1.2884
|-43.86
|10894.61
|102
|2004.10.28 02:49
|buy
|52
|0.10
|1.2695
|1.2653
|1.2855
|103
|2004.10.28 12:40
|t/p
|50
|0.10
|1.2672
|1.2874
|1.2672
|160.20
|11054.81
|104
|2004.10.28 12:41
|s/l
|52
|0.10
|1.2653
|1.2653
|1.2855
|-42.00
|11012.81
|105
|2004.10.28 12:55
|buy
|53
|0.10
|1.2696
|1.2654
|1.2856
|106
|2004.10.29 09:07
|sell
|54
|0.10
|1.2767
|1.2809
|1.2607
|107
|2004.11.01 00:00
|s/l
|54
|0.10
|1.2809
|1.2809
|1.2607
|-41.95
|10970.86
|108
|2004.11.01 02:07
|sell
|55
|0.10
|1.2797
|1.2839
|1.2637
|109
|2004.11.04 07:26
|s/l
|55
|0.10
|1.2839
|1.2839
|1.2637
|-41.75
|10929.11
|110
|2004.11.04 07:26
|sell
|56
|0.10
|1.2832
|1.2874
|1.2672
|111
|2004.11.04 12:01
|t/p
|53
|0.10
|1.2856
|1.2654
|1.2856
|155.66
|11084.77
|112
|2004.11.04 13:51
|s/l
|56
|0.10
|1.2874
|1.2874
|1.2672
|-42.00
|11042.77
|113
|2004.11.05 14:31
|buy
|57
|0.10
|1.2790
|1.2748
|1.2950
|114
|2004.11.05 15:36
|sell
|58
|0.10
|1.2899
|1.2941
|1.2739
|115
|2004.11.05 17:17
|s/l
|58
|0.10
|1.2941
|1.2941
|1.2739
|-42.00
|11000.77
|116
|2004.11.05 21:26
|t/p
|57
|0.10
|1.2950
|1.2748
|1.2950
|160.00
|11160.77
|117
|2004.11.08 05:09
|sell
|59
|0.10
|1.2975
|1.3017
|1.2815
|118
|2004.11.09 00:58
|buy
|60
|0.10
|1.2906
|1.2864
|1.3066
|119
|2004.11.10 16:17
|s/l
|60
|0.10
|1.2864
|1.2864
|1.3066
|-42.62
|11118.15
|120
|2004.11.10 16:26
|buy
|61
|0.10
|1.2881
|1.2839
|1.3041
|121
|2004.11.17 10:44
|s/l
|59
|0.10
|1.3017
|1.3017
|1.2815
|-41.55
|11076.60
|122
|2004.11.17 11:33
|t/p
|61
|0.10
|1.3041
|1.2839
|1.3041
|155.66
|11232.26
|123
|2004.11.18 07:20
|sell
|62
|0.10
|1.3050
|1.3092
|1.2890
|124
|2004.11.18 18:14
|buy
|63
|0.10
|1.2953
|1.2911
|1.3113
|125
|2004.11.23 13:42
|s/l
|62
|0.10
|1.3092
|1.3092
|1.2890
|-41.85
|11190.41
|126
|2004.11.24 07:51
|t/p
|63
|0.10
|1.3113
|1.2911
|1.3113
|157.52
|11347.93
|127
|2004.11.24 07:51
|sell
|64
|0.10
|1.3109
|1.3151
|1.2949
|128
|2004.11.24 10:50
|s/l
|64
|0.10
|1.3151
|1.3151
|1.2949
|-42.00
|11305.93
|129
|2004.11.25 09:31
|sell
|65
|0.10
|1.3192
|1.3234
|1.3032
|130
|2004.11.25 12:30
|s/l
|65
|0.10
|1.3234
|1.3234
|1.3032
|-42.00
|11263.93
|131
|2004.11.26 05:11
|sell
|66
|0.10
|1.3287
|1.3329
|1.3127
|132
|2004.11.26 07:15
|s/l
|66
|0.10
|1.3329
|1.3329
|1.3127
|-42.00
|11221.93
|133
|2004.11.26 07:58
|sell
|67
|0.10
|1.3287
|1.3329
|1.3127
|134
|2004.11.30 15:54
|s/l
|67
|0.10
|1.3329
|1.3329
|1.3127
|-41.90
|11180.03
|135
|2004.11.30 15:59
|sell
|68
|0.10
|1.3307
|1.3349
|1.3147
|136
|2004.12.01 22:20
|s/l
|68
|0.10
|1.3349
|1.3349
|1.3147
|-41.95
|11138.08
|137
|2004.12.01 23:55
|sell
|69
|0.10
|1.3338
|1.3380
|1.3178
|138
|2004.12.02 08:48
|s/l
|69
|0.10
|1.3380
|1.3380
|1.3178
|-41.85
|11096.23
|139
|2004.12.02 09:11
|sell
|70
|0.10
|1.3365
|1.3407
|1.3205
|140
|2004.12.02 16:39
|buy
|71
|0.10
|1.3277
|1.3235
|1.3437
|141
|2004.12.03 18:59
|s/l
|70
|0.10
|1.3407
|1.3407
|1.3205
|-41.95
|11054.28
|142
|2004.12.03 19:05
|t/p
|71
|0.10
|1.3437
|1.3235
|1.3437
|159.38
|11213.66
|143
|2004.12.07 00:32
|buy
|72
|0.10
|1.3390
|1.3348
|1.3550
|144
|2004.12.07 07:53
|sell
|73
|0.10
|1.3457
|1.3499
|1.3297
|145
|2004.12.08 05:47
|s/l
|72
|0.10
|1.3348
|1.3348
|1.3550
|-42.62
|11171.04
|146
|2004.12.08 09:33
|t/p
|73
|0.10
|1.3297
|1.3499
|1.3297
|160.05
|11331.09
|147
|2004.12.10 04:18
|buy
|74
|0.10
|1.3252
|1.3210
|1.3412
|148
|2004.12.10 10:32
|s/l
|74
|0.10
|1.3210
|1.3210
|1.3412
|-42.00
|11289.09
|149
|2004.12.13 20:38
|sell
|75
|0.10
|1.3321
|1.3363
|1.3161
|150
|2004.12.15 03:52
|buy
|76
|0.10
|1.3261
|1.3219
|1.3421
|151
|2004.12.15 11:39
|s/l
|75
|0.10
|1.3363
|1.3363
|1.3161
|-41.90
|11247.19
|152
|2004.12.15 15:01
|t/p
|76
|0.10
|1.3421
|1.3219
|1.3421
|160.00
|11407.19
|153
|2004.12.16 18:45
|buy
|77
|0.10
|1.3261
|1.3219
|1.3421
|154
|2004.12.16 19:27
|s/l
|77
|0.10
|1.3219
|1.3219
|1.3421
|-42.00
|11365.19
|155
|2004.12.20 00:16
|sell
|78
|0.10
|1.3320
|1.3362
|1.3160
|156
|2004.12.20 09:13
|s/l
|78
|0.10
|1.3362
|1.3362
|1.3160
|-42.00
|11323.19
|157
|2004.12.22 01:57
|buy
|79
|0.10
|1.3353
|1.3311
|1.3513
|158
|2004.12.23 04:38
|sell
|80
|0.10
|1.3408
|1.3450
|1.3248
|159
|2004.12.23 08:56
|s/l
|80
|0.10
|1.3450
|1.3450
|1.3248
|-42.00
|11281.19
|160
|2004.12.23 21:27
|t/p
|79
|0.10
|1.3513
|1.3311
|1.3513
|158.14
|11439.33
|161
|2004.12.24 09:09
|sell
|81
|0.10
|1.3520
|1.3562
|1.3360
|162
|2004.12.27 16:02
|s/l
|81
|0.10
|1.3562
|1.3562
|1.3360
|-41.95
|11397.38
|163
|2004.12.29 01:05
|buy
|82
|0.10
|1.3590
|1.3548
|1.3750
|164
|2004.12.30 19:46
|sell
|83
|0.10
|1.3650
|1.3692
|1.3490
|165
|2004.12.31 17:43
|s/l
|82
|0.10
|1.3548
|1.3548
|1.3750
|-44.48
|11352.90
|166
|2005.01.03 03:57
|buy
|84
|0.10
|1.3514
|1.3472
|1.3674
|167
|2005.01.03 04:05
|t/p
|83
|0.10
|1.3490
|1.3692
|1.3490
|160.10
|11513.00
|168
|2005.01.03 04:24
|s/l
|84
|0.10
|1.3472
|1.3472
|1.3674
|-42.00
|11471.00
|169
|2005.01.03 08:47
|buy
|85
|0.10
|1.3513
|1.3471
|1.3673
|170
|2005.01.03 14:48
|s/l
|85
|0.10
|1.3471
|1.3471
|1.3673
|-42.00
|11429.00
|171
|2005.01.04 10:55
|buy
|86
|0.10
|1.3386
|1.3344
|1.3546
|172
|2005.01.04 16:17
|s/l
|86
|0.10
|1.3344
|1.3344
|1.3546
|-42.00
|11387.00
|173
|2005.01.05 08:38
|buy
|87
|0.10
|1.3249
|1.3207
|1.3409
|174
|2005.01.06 08:34
|s/l
|87
|0.10
|1.3207
|1.3207
|1.3409
|-43.86
|11343.14
|175
|2005.01.06 08:41
|buy
|88
|0.10
|1.3213
|1.3171
|1.3373
|176
|2005.01.06 09:43
|s/l
|88
|0.10
|1.3171
|1.3171
|1.3373
|-42.00
|11301.14
|177
|2005.01.06 15:21
|buy
|89
|0.10
|1.3214
|1.3172
|1.3374
|178
|2005.01.06 16:45
|s/l
|89
|0.10
|1.3172
|1.3172
|1.3374
|-42.00
|11259.14
|179
|2005.01.06 17:30
|buy
|90
|0.10
|1.3214
|1.3172
|1.3374
|180
|2005.01.06 18:26
|s/l
|90
|0.10
|1.3172
|1.3172
|1.3374
|-42.00
|11217.14
|181
|2005.01.07 16:07
|buy
|91
|0.10
|1.3158
|1.3116
|1.3318
|182
|2005.01.07 16:21
|s/l
|91
|0.10
|1.3116
|1.3116
|1.3318
|-42.00
|11175.14
|183
|2005.01.11 01:30
|sell
|92
|0.10
|1.3125
|1.3167
|1.2965
|184
|2005.01.11 11:09
|s/l
|92
|0.10
|1.3167
|1.3167
|1.2965
|-42.00
|11133.14
|185
|2005.01.11 18:33
|sell
|93
|0.10
|1.3126
|1.3168
|1.2966
|186
|2005.01.12 09:24
|buy
|94
|0.10
|1.3101
|1.3059
|1.3261
|187
|2005.01.12 14:30
|s/l
|93
|0.10
|1.3168
|1.3168
|1.2966
|-41.95
|11091.19
|188
|2005.01.12 14:30
|sell
|95
|0.10
|1.3172
|1.3214
|1.3012
|189
|2005.01.12 14:32
|s/l
|95
|0.10
|1.3214
|1.3214
|1.3012
|-42.00
|11049.19
|190
|2005.01.12 15:58
|t/p
|94
|0.10
|1.3261
|1.3059
|1.3261
|160.00
|11209.19
|191
|2005.01.14 02:44
|buy
|96
|0.10
|1.3193
|1.3151
|1.3353
|192
|2005.01.14 03:40
|s/l
|96
|0.10
|1.3151
|1.3151
|1.3353
|-42.00
|11167.19
|193
|2005.01.17 23:47
|buy
|97
|0.10
|1.3055
|1.3013
|1.3215
|194
|2005.01.18 03:20
|s/l
|97
|0.10
|1.3013
|1.3013
|1.3215
|-42.62
|11124.57
|195
|2005.01.18 04:27
|buy
|98
|0.10
|1.3041
|1.2999
|1.3201
|196
|2005.01.18 09:31
|s/l
|98
|0.10
|1.2999
|1.2999
|1.3201
|-42.00
|11082.57
|197
|2005.01.18 11:32
|buy
|99
|0.10
|1.3041
|1.2999
|1.3201
|198
|2005.01.19 09:37
|sell
|100
|0.10
|1.3079
|1.3121
|1.2919
|199
|2005.01.19 18:30
|s/l
|99
|0.10
|1.2999
|1.2999
|1.3201
|-42.62
|11039.95
|200
|2005.01.19 19:05
|buy
|101
|0.10
|1.2994
|1.2952
|1.3154
|201
|2005.01.20 11:26
|s/l
|101
|0.10
|1.2952
|1.2952
|1.3154
|-43.86
|10996.09
|202
|2005.01.20 11:51
|buy
|102
|0.10
|1.2963
|1.2921
|1.3123
|203
|2005.01.20 13:03
|s/l
|102
|0.10
|1.2921
|1.2921
|1.3123
|-42.00
|10954.09
|204
|2005.01.20 15:43
|buy
|103
|0.10
|1.2962
|1.2920
|1.3122
|205
|2005.01.27 08:56
|s/l
|100
|0.10
|1.3121
|1.3121
|1.2919
|-41.50
|10912.59
|206
|2005.01.27 09:02
|sell
|104
|0.10
|1.3110
|1.3152
|1.2950
|207
|2005.02.03 14:56
|t/p
|104
|0.10
|1.2950
|1.3152
|1.2950
|160.35
|11072.94
|208
|2005.02.04 14:51
|s/l
|103
|0.10
|1.2920
|1.2920
|1.3122
|-51.30
|11021.64
|209
|2005.02.04 14:52
|buy
|105
|0.10
|1.2941
|1.2899
|1.3101
|210
|2005.02.04 18:05
|s/l
|105
|0.10
|1.2899
|1.2899
|1.3101
|-42.00
|10979.64
|211
|2005.02.09 12:50
|sell
|106
|0.10
|1.2799
|1.2841
|1.2639
|212
|2005.02.10 14:36
|buy
|107
|0.10
|1.2739
|1.2697
|1.2899
|213
|2005.02.10 15:33
|s/l
|106
|0.10
|1.2841
|1.2841
|1.2639
|-41.85
|10937.79
|214
|2005.02.10 17:20
|t/p
|107
|0.10
|1.2899
|1.2697
|1.2899
|160.00
|11097.79
|215
|2005.02.14 02:05
|sell
|108
|0.10
|1.2897
|1.2939
|1.2737
|216
|2005.02.14 02:33
|s/l
|108
|0.10
|1.2939
|1.2939
|1.2737
|-42.00
|11055.79
|217
|2005.02.15 10:10
|sell
|109
|0.10
|1.2990
|1.3032
|1.2830
|218
|2005.02.15 14:31
|s/l
|109
|0.10
|1.3032
|1.3032
|1.2830
|-42.00
|11013.79
|219
|2005.02.15 15:27
|sell
|110
|0.10
|1.2991
|1.3033
|1.2831
|220
|2005.02.16 09:03
|s/l
|110
|0.10
|1.3033
|1.3033
|1.2831
|-41.95
|10971.84
|221
|2005.02.16 14:27
|sell
|111
|0.10
|1.3054
|1.3096
|1.2894
|222
|2005.02.18 14:37
|buy
|112
|0.10
|1.3015
|1.2973
|1.3175
|223
|2005.02.22 03:57
|s/l
|111
|0.10
|1.3096
|1.3096
|1.2894
|-41.70
|10930.14
|224
|2005.02.22 07:26
|t/p
|112
|0.10
|1.3175
|1.2973
|1.3175
|158.76
|11088.90
|225
|2005.02.23 03:45
|sell
|113
|0.10
|1.3271
|1.3313
|1.3111
|226
|2005.02.24 17:07
|buy
|114
|0.10
|1.3185
|1.3143
|1.3345
|227
|2005.02.25 13:14
|s/l
|114
|0.10
|1.3143
|1.3143
|1.3345
|-42.62
|11046.28
|228
|2005.02.25 14:02
|buy
|115
|0.10
|1.3175
|1.3133
|1.3335
|229
|2005.03.02 10:00
|s/l
|115
|0.10
|1.3133
|1.3133
|1.3335
|-43.86
|11002.42
|230
|2005.03.02 10:40
|t/p
|113
|0.10
|1.3111
|1.3313
|1.3111
|160.35
|11162.77
|231
|2005.03.04 06:52
|buy
|116
|0.10
|1.3097
|1.3055
|1.3257
|232
|2005.03.04 15:01
|sell
|117
|0.10
|1.3166
|1.3208
|1.3006
|233
|2005.03.04 15:32
|s/l
|117
|0.10
|1.3208
|1.3208
|1.3006
|-42.00
|11120.77
|234
|2005.03.08 09:40
|sell
|118
|0.10
|1.3249
|1.3291
|1.3089
|235
|2005.03.08 09:46
|t/p
|116
|0.10
|1.3257
|1.3055
|1.3257
|158.76
|11279.53
|236
|2005.03.08 15:24
|s/l
|118
|0.10
|1.3291
|1.3291
|1.3089
|-42.00
|11237.53
|237
|2005.03.09 09:18
|sell
|119
|0.10
|1.3364
|1.3406
|1.3204
|238
|2005.03.09 18:41
|s/l
|119
|0.10
|1.3406
|1.3406
|1.3204
|-42.00
|11195.53
|239
|2005.03.10 03:10
|sell
|120
|0.10
|1.3426
|1.3468
|1.3266
|240
|2005.03.11 14:36
|s/l
|120
|0.10
|1.3468
|1.3468
|1.3266
|-41.95
|11153.58
|241
|2005.03.11 14:47
|sell
|121
|0.10
|1.3459
|1.3501
|1.3299
|242
|2005.03.14 13:34
|buy
|122
|0.10
|1.3391
|1.3349
|1.3551
|243
|2005.03.14 17:41
|s/l
|122
|0.10
|1.3349
|1.3349
|1.3551
|-42.00
|11111.58
|244
|2005.03.15 15:35
|buy
|123
|0.10
|1.3336
|1.3294
|1.3496
|245
|2005.03.15 17:17
|t/p
|121
|0.10
|1.3299
|1.3501
|1.3299
|160.10
|11271.68
|246
|2005.03.16 03:30
|s/l
|123
|0.10
|1.3294
|1.3294
|1.3496
|-42.62
|11229.06
|247
|2005.03.16 03:30
|buy
|124
|0.10
|1.3296
|1.3254
|1.3456
|248
|2005.03.16 14:41
|sell
|125
|0.10
|1.3414
|1.3456
|1.3254
|249
|2005.03.21 03:12
|s/l
|124
|0.10
|1.3254
|1.3254
|1.3456
|-45.10
|11183.96
|250
|2005.03.21 03:12
|t/p
|125
|0.10
|1.3254
|1.3456
|1.3254
|160.25
|11344.21
|251
|2005.03.21 03:16
|buy
|126
|0.10
|1.3266
|1.3224
|1.3426
|252
|2005.03.21 08:50
|s/l
|126
|0.10
|1.3224
|1.3224
|1.3426
|-42.00
|11302.21
|253
|2005.03.22 20:25
|buy
|127
|0.10
|1.3141
|1.3099
|1.3301
|254
|2005.03.22 20:51
|s/l
|127
|0.10
|1.3099
|1.3099
|1.3301
|-42.00
|11260.21
|255
|2005.03.23 10:07
|buy
|128
|0.10
|1.3054
|1.3012
|1.3214
|256
|2005.03.23 14:30
|s/l
|128
|0.10
|1.3012
|1.3012
|1.3214
|-42.00
|11218.21
|257
|2005.03.24 16:50
|buy
|129
|0.10
|1.2962
|1.2920
|1.3122
|258
|2005.03.28 03:16
|s/l
|129
|0.10
|1.2920
|1.2920
|1.3122
|-43.24
|11174.97
|259
|2005.03.28 11:52
|buy
|130
|0.10
|1.2927
|1.2885
|1.3087
|260
|2005.03.28 15:47
|s/l
|130
|0.10
|1.2885
|1.2885
|1.3087
|-42.00
|11132.97
|261
|2005.03.30 06:15
|sell
|131
|0.10
|1.2959
|1.3001
|1.2799
|262
|2005.03.31 16:16
|s/l
|131
|0.10
|1.3001
|1.3001
|1.2799
|-41.85
|11091.12
|263
|2005.03.31 16:58
|sell
|132
|0.10
|1.2986
|1.3028
|1.2826
|264
|2005.04.01 15:30
|s/l
|132
|0.10
|1.3028
|1.3028
|1.2826
|-41.95
|11049.17
|265
|2005.04.01 15:39
|sell
|133
|0.10
|1.3021
|1.3063
|1.2861
|266
|2005.04.01 17:09
|buy
|134
|0.10
|1.2912
|1.2870
|1.3072
|267
|2005.04.01 17:27
|s/l
|134
|0.10
|1.2870
|1.2870
|1.3072
|-42.00
|11007.17
|268
|2005.04.01 20:14
|buy
|135
|0.10
|1.2913
|1.2871
|1.3073
|269
|2005.04.04 15:00
|s/l
|135
|0.10
|1.2871
|1.2871
|1.3073
|-42.62
|10964.55
|270
|2005.04.04 15:00
|buy
|136
|0.10
|1.2871
|1.2829
|1.3031
|271
|2005.04.04 15:16
|t/p
|133
|0.10
|1.2861
|1.3063
|1.2861
|160.05
|11124.60
|272
|2005.04.04 16:19
|s/l
|136
|0.10
|1.2829
|1.2829
|1.3031
|-42.00
|11082.60
|273
|2005.04.05 04:54
|buy
|137
|0.10
|1.2819
|1.2777
|1.2979
|274
|2005.04.06 04:55
|sell
|138
|0.10
|1.2880
|1.2922
|1.2720
|275
|2005.04.07 08:24
|s/l
|138
|0.10
|1.2922
|1.2922
|1.2720
|-41.85
|11040.75
|276
|2005.04.07 08:29
|sell
|139
|0.10
|1.2912
|1.2954
|1.2752
|277
|2005.04.11 10:02
|s/l
|139
|0.10
|1.2954
|1.2954
|1.2752
|-41.90
|10998.85
|278
|2005.04.11 13:22
|t/p
|137
|0.10
|1.2979
|1.2777
|1.2979
|156.28
|11155.13
|279
|2005.04.12 14:30
|sell
|140
|0.10
|1.3005
|1.3047
|1.2845
|280
|2005.04.12 15:03
|buy
|141
|0.10
|1.2909
|1.2867
|1.3069
|281
|2005.04.12 17:41
|s/l
|141
|0.10
|1.2867
|1.2867
|1.3069
|-42.00
|11113.13
|282
|2005.04.12 20:25
|buy
|142
|0.10
|1.2908
|1.2866
|1.3068
|283
|2005.04.13 15:30
|s/l
|142
|0.10
|1.2866
|1.2866
|1.3068
|-42.62
|11070.51
|284
|2005.04.13 15:30
|buy
|143
|0.10
|1.2863
|1.2821
|1.3023
|285
|2005.04.14 11:41
|t/p
|140
|0.10
|1.2845
|1.3047
|1.2845
|160.20
|11230.71
|286
|2005.04.14 12:34
|s/l
|143
|0.10
|1.2821
|1.2821
|1.3023
|-43.86
|11186.85
|287
|2005.04.15 16:21
|sell
|144
|0.10
|1.2924
|1.2966
|1.2764
|288
|2005.04.18 09:30
|s/l
|144
|0.10
|1.2966
|1.2966
|1.2764
|-41.95
|11144.90
|289
|2005.04.19 16:45
|sell
|145
|0.10
|1.3046
|1.3088
|1.2886
|290
|2005.04.20 17:20
|s/l
|145
|0.10
|1.3088
|1.3088
|1.2886
|-41.95
|11102.95
|291
|2005.04.20 17:49
|sell
|146
|0.10
|1.3079
|1.3121
|1.2919
|292
|2005.04.21 17:10
|s/l
|146
|0.10
|1.3121
|1.3121
|1.2919
|-41.85
|11061.10
|293
|2005.04.21 17:16
|sell
|147
|0.10
|1.3105
|1.3147
|1.2945
|294
|2005.04.22 03:01
|buy
|148
|0.10
|1.3025
|1.2983
|1.3185
|295
|2005.04.25 10:48
|s/l
|148
|0.10
|1.2983
|1.2983
|1.3185
|-42.62
|11018.48
|296
|2005.04.26 16:18
|buy
|149
|0.10
|1.2954
|1.2912
|1.3114
|297
|2005.04.26 16:28
|t/p
|147
|0.10
|1.2945
|1.3147
|1.2945
|160.15
|11178.63
|298
|2005.04.27 08:20
|s/l
|149
|0.10
|1.2912
|1.2912
|1.3114
|-42.62
|11136.01
|299
|2005.04.27 14:30
|buy
|150
|0.10
|1.2944
|1.2902
|1.3104
|300
|2005.04.28 14:11
|s/l
|150
|0.10
|1.2902
|1.2902
|1.3104
|-43.86
|11092.15
|301
|2005.04.28 14:11
|buy
|151
|0.10
|1.2903
|1.2861
|1.3063
|302
|2005.04.29 06:42
|sell
|152
|0.10
|1.2945
|1.2987
|1.2785
|303
|2005.04.29 19:28
|s/l
|151
|0.10
|1.2861
|1.2861
|1.3063
|-42.62
|11049.53
|304
|2005.05.02 01:13
|buy
|153
|0.10
|1.2854
|1.2812
|1.3014
|305
|2005.05.05 10:54
|s/l
|152
|0.10
|1.2987
|1.2987
|1.2785
|-41.70
|11007.83
|306
|2005.05.05 11:02
|sell
|154
|0.10
|1.2976
|1.3018
|1.2816
|307
|2005.05.06 17:03
|t/p
|154
|0.10
|1.2816
|1.3018
|1.2816
|160.05
|11167.88
|308
|2005.05.06 17:03
|s/l
|153
|0.10
|1.2812
|1.2812
|1.3014
|-45.72
|11122.16
|309
|2005.05.09 03:15
|buy
|155
|0.10
|1.2811
|1.2769
|1.2971
|310
|2005.05.10 16:57
|sell
|156
|0.10
|1.2878
|1.2920
|1.2718
|311
|2005.05.12 08:34
|s/l
|155
|0.10
|1.2769
|1.2769
|1.2971
|-45.10
|11077.06
|312
|2005.05.12 08:37
|buy
|157
|0.10
|1.2776
|1.2734
|1.2936
|313
|2005.05.12 14:30
|s/l
|157
|0.10
|1.2734
|1.2734
|1.2936
|-42.00
|11035.06
|314
|2005.05.12 14:30
|t/p
|156
|0.10
|1.2718
|1.2920
|1.2718
|160.20
|11195.26
|315
|2005.05.13 07:02
|buy
|158
|0.10
|1.2666
|1.2624
|1.2826
|316
|2005.05.13 13:27
|s/l
|158
|0.10
|1.2624
|1.2624
|1.2826
|-42.00
|11153.26
|317
|2005.05.16 00:44
|buy
|159
|0.10
|1.2610
|1.2568
|1.2770
|318
|2005.05.17 10:55
|sell
|160
|0.10
|1.2653
|1.2695
|1.2493
|319
|2005.05.20 15:02
|s/l
|159
|0.10
|1.2568
|1.2568
|1.2770
|-45.72
|11107.54
|320
|2005.05.23 08:58
|buy
|161
|0.10
|1.2536
|1.2494
|1.2696
|321
|2005.05.26 20:40
|s/l
|161
|0.10
|1.2494
|1.2494
|1.2696
|-45.10
|11062.44
|322
|2005.05.30 12:41
|buy
|162
|0.10
|1.2507
|1.2465
|1.2667
|323
|2005.05.30 13:03
|t/p
|160
|0.10
|1.2493
|1.2695
|1.2493
|160.65
|11223.09
|324
|2005.05.30 14:21
|s/l
|162
|0.10
|1.2465
|1.2465
|1.2667
|-42.00
|11181.09
|325
|2005.05.31 02:06
|buy
|163
|0.10
|1.2466
|1.2424
|1.2626
|326
|2005.05.31 03:17
|s/l
|163
|0.10
|1.2424
|1.2424
|1.2626
|-42.00
|11139.09
|327
|2005.06.01 10:04
|buy
|164
|0.10
|1.2296
|1.2254
|1.2456
|328
|2005.06.01 11:27
|s/l
|164
|0.10
|1.2254
|1.2254
|1.2456
|-42.00
|11097.09
|329
|2005.06.03 07:22
|sell
|165
|0.10
|1.2300
|1.2342
|1.2140
|330
|2005.06.03 14:30
|s/l
|165
|0.10
|1.2342
|1.2342
|1.2140
|-42.00
|11055.09
|331
|2005.06.03 14:33
|sell
|166
|0.10
|1.2300
|1.2342
|1.2140
|332
|2005.06.08 17:41
|s/l
|166
|0.10
|1.2342
|1.2342
|1.2140
|-41.85
|11013.24
|333
|2005.06.08 17:56
|sell
|167
|0.10
|1.2317
|1.2359
|1.2157
|334
|2005.06.08 19:30
|buy
|168
|0.10
|1.2239
|1.2197
|1.2399
|335
|2005.06.09 16:27
|s/l
|168
|0.10
|1.2197
|1.2197
|1.2399
|-43.86
|10969.38
|336
|2005.06.09 16:28
|buy
|169
|0.10
|1.2206
|1.2164
|1.2366
|337
|2005.06.10 15:56
|s/l
|169
|0.10
|1.2164
|1.2164
|1.2366
|-42.62
|10926.76
|338
|2005.06.10 15:57
|t/p
|167
|0.10
|1.2157
|1.2359
|1.2157
|160.20
|11086.96
|339
|2005.06.13 03:01
|buy
|170
|0.10
|1.2107
|1.2065
|1.2267
|340
|2005.06.13 03:21
|s/l
|170
|0.10
|1.2065
|1.2065
|1.2267
|-42.00
|11044.96
|341
|2005.06.13 05:12
|buy
|171
|0.10
|1.2107
|1.2065
|1.2267
|342
|2005.06.13 10:39
|s/l
|171
|0.10
|1.2065
|1.2065
|1.2267
|-42.00
|11002.96
|343
|2005.06.13 20:49
|buy
|172
|0.10
|1.2107
|1.2065
|1.2267
|344
|2005.06.14 02:15
|sell
|173
|0.10
|1.2122
|1.2164
|1.1962
|345
|2005.06.14 15:14
|s/l
|172
|0.10
|1.2065
|1.2065
|1.2267
|-42.62
|10960.34
|346
|2005.06.14 18:04
|buy
|174
|0.10
|1.2028
|1.1986
|1.2188
|347
|2005.06.16 15:25
|s/l
|173
|0.10
|1.2164
|1.2164
|1.1962
|-41.80
|10918.54
|348
|2005.06.16 15:30
|sell
|175
|0.10
|1.2134
|1.2176
|1.1974
|349
|2005.06.17 12:40
|s/l
|175
|0.10
|1.2176
|1.2176
|1.1974
|-41.95
|10876.59
|350
|2005.06.17 12:59
|sell
|176
|0.10
|1.2170
|1.2212
|1.2010
|351
|2005.06.17 13:22
|t/p
|174
|0.10
|1.2188
|1.1986
|1.2188
|156.90
|11033.49
|352
|2005.06.17 16:26
|s/l
|176
|0.10
|1.2212
|1.2212
|1.2010
|-42.00
|10991.49
|353
|2005.06.21 09:37
|buy
|177
|0.10
|1.2124
|1.2082
|1.2284
|354
|2005.06.21 11:01
|s/l
|177
|0.10
|1.2082
|1.2082
|1.2284
|-42.00
|10949.49
|355
|2005.06.21 16:47
|buy
|178
|0.10
|1.2124
|1.2082
|1.2284
|356
|2005.06.22 01:41
|sell
|179
|0.10
|1.2187
|1.2229
|1.2027
|357
|2005.06.23 09:38
|s/l
|178
|0.10
|1.2082
|1.2082
|1.2284
|-44.48
|10905.01
|358
|2005.06.23 10:23
|buy
|180
|0.10
|1.2098
|1.2056
|1.2258
|359
|2005.06.23 14:20
|s/l
|180
|0.10
|1.2056
|1.2056
|1.2258
|-42.00
|10863.01
|360
|2005.06.23 14:39
|t/p
|179
|0.10
|1.2027
|1.2229
|1.2027
|160.15
|11023.16
|361
|2005.06.24 01:21
|buy
|181
|0.10
|1.2018
|1.1976
|1.2178
|362
|2005.06.27 01:08
|sell
|182
|0.10
|1.2109
|1.2151
|1.1949
|363
|2005.06.27 08:40
|s/l
|182
|0.10
|1.2151
|1.2151
|1.1949
|-42.00
|10981.16
|364
|2005.06.27 12:48
|t/p
|181
|0.10
|1.2178
|1.1976
|1.2178
|159.38
|11140.54
|365
|2005.06.28 11:10
|buy
|183
|0.10
|1.2095
|1.2053
|1.2255
|366
|2005.06.28 22:40
|s/l
|183
|0.10
|1.2053
|1.2053
|1.2255
|-42.00
|11098.54
|367
|2005.06.29 08:14
|buy
|184
|0.10
|1.2051
|1.2009
|1.2211
|368
|2005.06.30 18:20
|sell
|185
|0.10
|1.2114
|1.2156
|1.1954
|369
|2005.07.01 16:20
|s/l
|184
|0.10
|1.2009
|1.2009
|1.2211
|-44.48
|11054.06
|370
|2005.07.01 17:53
|t/p
|185
|0.10
|1.1954
|1.2156
|1.1954
|160.05
|11214.11
|371
|2005.07.04 02:02
|buy
|186
|0.10
|1.1940
|1.1898
|1.2100
|372
|2005.07.04 12:20
|s/l
|186
|0.10
|1.1898
|1.1898
|1.2100
|-42.00
|11172.11
|373
|2005.07.05 08:39
|buy
|187
|0.10
|1.1888
|1.1846
|1.2048
|374
|2005.07.06 08:28
|sell
|188
|0.10
|1.1940
|1.1982
|1.1780
|375
|2005.07.07 11:23
|s/l
|188
|0.10
|1.1982
|1.1982
|1.1780
|-41.85
|11130.26
|376
|2005.07.07 14:10
|sell
|189
|0.10
|1.1952
|1.1994
|1.1792
|377
|2005.07.11 04:48
|s/l
|189
|0.10
|1.1994
|1.1994
|1.1792
|-41.90
|11088.36
|378
|2005.07.11 16:46
|t/p
|187
|0.10
|1.2048
|1.1846
|1.2048
|156.28
|11244.64
|379
|2005.07.12 03:35
|sell
|190
|0.10
|1.2085
|1.2127
|1.1925
|380
|2005.07.12 04:25
|s/l
|190
|0.10
|1.2127
|1.2127
|1.1925
|-42.00
|11202.64
|381
|2005.07.14 00:30
|buy
|191
|0.10
|1.2072
|1.2030
|1.2232
|382
|2005.07.15 08:26
|sell
|192
|0.10
|1.2125
|1.2167
|1.1965
|383
|2005.07.15 14:36
|s/l
|191
|0.10
|1.2030
|1.2030
|1.2232
|-42.62
|11160.02
|384
|2005.07.15 16:46
|buy
|193
|0.10
|1.2056
|1.2014
|1.2216
|385
|2005.07.19 07:24
|s/l
|193
|0.10
|1.2014
|1.2014
|1.2216
|-43.24
|11116.78
|386
|2005.07.19 13:41
|t/p
|192
|0.10
|1.1965
|1.2167
|1.1965
|160.10
|11276.88
|387
|2005.07.19 18:28
|buy
|194
|0.10
|1.2024
|1.1982
|1.2184
|388
|2005.07.20 03:07
|sell
|195
|0.10
|1.2068
|1.2110
|1.1908
|389
|2005.07.20 19:31
|s/l
|195
|0.10
|1.2110
|1.2110
|1.1908
|-42.00
|11234.88
|390
|2005.07.20 20:30
|t/p
|194
|0.10
|1.2184
|1.1982
|1.2184
|159.38
|11394.26
|391
|2005.07.21 03:02
|sell
|196
|0.10
|1.2187
|1.2229
|1.2027
|392
|2005.07.21 13:28
|s/l
|196
|0.10
|1.2229
|1.2229
|1.2027
|-42.00
|11352.26
|393
|2005.07.21 13:40
|sell
|197
|0.10
|1.2188
|1.2230
|1.2028
|394
|2005.07.22 17:49
|buy
|198
|0.10
|1.2098
|1.2056
|1.2258
|395
|2005.07.22 18:18
|s/l
|198
|0.10
|1.2056
|1.2056
|1.2258
|-42.00
|11310.26
|396
|2005.07.25 01:08
|buy
|199
|0.10
|1.2054
|1.2012
|1.2214
|397
|2005.07.25 09:16
|t/p
|197
|0.10
|1.2028
|1.2230
|1.2028
|160.10
|11470.36
|398
|2005.07.26 10:45
|s/l
|199
|0.10
|1.2012
|1.2012
|1.2214
|-42.62
|11427.74
|399
|2005.07.26 16:22
|buy
|200
|0.10
|1.2026
|1.1984
|1.2186
|400
|2005.07.27 09:21
|s/l
|200
|0.10
|1.1984
|1.1984
|1.2186
|-42.62
|11385.12
|401
|2005.07.27 09:33
|buy
|201
|0.10
|1.1982
|1.1940
|1.2142
|402
|2005.07.27 20:03
|sell
|202
|0.10
|1.2071
|1.2113
|1.1911
|403
|2005.07.28 17:21
|s/l
|202
|0.10
|1.2113
|1.2113
|1.1911
|-41.85
|11343.27
|404
|2005.07.28 18:32
|t/p
|201
|0.10
|1.2142
|1.1940
|1.2142
|158.14
|11501.41
|405
|2005.07.29 16:38
|sell
|203
|0.10
|1.2151
|1.2193
|1.1991
|406
|2005.08.01 09:50
|s/l
|203
|0.10
|1.2193
|1.2193
|1.1991
|-41.95
|11459.46
|407
|2005.08.02 14:52
|sell
|204
|0.10
|1.2249
|1.2291
|1.2089
|408
|2005.08.03 02:42
|buy
|205
|0.10
|1.2172
|1.2130
|1.2332
|409
|2005.08.03 11:08
|s/l
|204
|0.10
|1.2291
|1.2291
|1.2089
|-41.95
|11417.51
|410
|2005.08.03 17:47
|t/p
|205
|0.10
|1.2332
|1.2130
|1.2332
|160.00
|11577.51
|411
|2005.08.04 03:17
|sell
|206
|0.10
|1.2346
|1.2388
|1.2186
|412
|2005.08.04 17:14
|s/l
|206
|0.10
|1.2388
|1.2388
|1.2186
|-42.00
|11535.51
|413
|2005.08.09 03:06
|sell
|207
|0.10
|1.2390
|1.2432
|1.2230
|414
|2005.08.11 15:10
|s/l
|207
|0.10
|1.2432
|1.2432
|1.2230
|-41.80
|11493.71
|415
|2005.08.11 15:11
|sell
|208
|0.10
|1.2427
|1.2469
|1.2267
|416
|2005.08.11 22:13
|s/l
|208
|0.10
|1.2469
|1.2469
|1.2267
|-42.00
|11451.71
|417
|2005.08.12 09:03
|sell
|209
|0.10
|1.2474
|1.2516
|1.2314
|418
|2005.08.15 10:48
|buy
|210
|0.10
|1.2384
|1.2342
|1.2544
|419
|2005.08.16 02:11
|s/l
|210
|0.10
|1.2342
|1.2342
|1.2544
|-42.62
|11409.09
|420
|2005.08.16 02:11
|buy
|211
|0.10
|1.2343
|1.2301
|1.2503
|421
|2005.08.16 13:00
|t/p
|209
|0.10
|1.2314
|1.2516
|1.2314
|160.10
|11569.19
|422
|2005.08.16 14:36
|s/l
|211
|0.10
|1.2301
|1.2301
|1.2503
|-42.00
|11527.19
|423
|2005.08.16 17:05
|buy
|212
|0.10
|1.2344
|1.2302
|1.2504
|424
|2005.08.17 08:08
|s/l
|212
|0.10
|1.2302
|1.2302
|1.2504
|-42.62
|11484.57
|425
|2005.08.17 08:13
|buy
|213
|0.10
|1.2296
|1.2254
|1.2456
|426
|2005.08.18 10:31
|s/l
|213
|0.10
|1.2254
|1.2254
|1.2456
|-43.86
|11440.71
|427
|2005.08.18 10:32
|buy
|214
|0.10
|1.2261
|1.2219
|1.2421
|428
|2005.08.18 12:55
|s/l
|214
|0.10
|1.2219
|1.2219
|1.2421
|-42.00
|11398.71
|429
|2005.08.19 08:55
|buy
|215
|0.10
|1.2157
|1.2115
|1.2317
|430
|2005.08.22 12:50
|sell
|216
|0.10
|1.2193
|1.2235
|1.2033
|431
|2005.08.22 14:03
|s/l
|216
|0.10
|1.2235
|1.2235
|1.2033
|-42.00
|11356.71
|432
|2005.08.23 09:46
|sell
|217
|0.10
|1.2240
|1.2282
|1.2080
|433
|2005.08.25 02:55
|s/l
|217
|0.10
|1.2282
|1.2282
|1.2080
|-41.80
|11314.91
|434
|2005.08.25 06:43
|t/p
|215
|0.10
|1.2317
|1.2115
|1.2317
|156.28
|11471.19
|435
|2005.08.25 14:08
|sell
|218
|0.10
|1.2278
|1.2320
|1.2118
|436
|2005.08.25 17:32
|s/l
|218
|0.10
|1.2320
|1.2320
|1.2118
|-42.00
|11429.19
|437
|2005.08.26 09:22
|sell
|219
|0.10
|1.2326
|1.2368
|1.2166
|438
|2005.08.29 16:50
|buy
|220
|0.10
|1.2271
|1.2229
|1.2431
|439
|2005.08.29 18:04
|s/l
|220
|0.10
|1.2229
|1.2229
|1.2431
|-42.00
|11387.19
|440
|2005.08.30 04:10
|buy
|221
|0.10
|1.2218
|1.2176
|1.2378
|441
|2005.08.30 14:15
|s/l
|221
|0.10
|1.2176
|1.2176
|1.2378
|-42.00
|11345.19
|442
|2005.08.30 17:16
|buy
|222
|0.10
|1.2217
|1.2175
|1.2377
|443
|2005.09.01 10:22
|s/l
|219
|0.10
|1.2368
|1.2368
|1.2166
|-41.70
|11303.49
|444
|2005.09.01 12:27
|t/p
|222
|0.10
|1.2377
|1.2175
|1.2377
|157.52
|11461.01
|445
|2005.09.02 09:40
|sell
|223
|0.10
|1.2524
|1.2566
|1.2364
|446
|2005.09.02 10:16
|s/l
|223
|0.10
|1.2566
|1.2566
|1.2364
|-42.00
|11419.01
|447
|2005.09.02 14:34
|sell
|224
|0.10
|1.2524
|1.2566
|1.2364
|448
|2005.09.05 03:35
|s/l
|224
|0.10
|1.2566
|1.2566
|1.2364
|-41.95
|11377.06
|449
|2005.09.06 01:08
|buy
|225
|0.10
|1.2514
|1.2472
|1.2674
|450
|2005.09.06 08:44
|s/l
|225
|0.10
|1.2472
|1.2472
|1.2674
|-42.00
|11335.06
|451
|2005.09.06 14:54
|buy
|226
|0.10
|1.2513
|1.2471
|1.2673
|452
|2005.09.06 16:15
|s/l
|226
|0.10
|1.2471
|1.2471
|1.2673
|-42.00
|11293.06
|453
|2005.09.07 15:09
|buy
|227
|0.10
|1.2442
|1.2400
|1.2602
|454
|2005.09.08 13:00
|s/l
|227
|0.10
|1.2400
|1.2400
|1.2602
|-43.86
|11249.20
|455
|2005.09.08 13:00
|buy
|228
|0.10
|1.2405
|1.2363
|1.2565
|456
|2005.09.09 17:23
|sell
|229
|0.10
|1.2451
|1.2493
|1.2291
|457
|2005.09.12 04:16
|s/l
|228
|0.10
|1.2363
|1.2363
|1.2565
|-43.24
|11205.96
|458
|2005.09.12 14:47
|t/p
|229
|0.10
|1.2291
|1.2493
|1.2291
|160.05
|11366.01
|459
|2005.09.13 11:59
|buy
|230
|0.10
|1.2271
|1.2229
|1.2431
|460
|2005.09.14 14:12
|sell
|231
|0.10
|1.2315
|1.2357
|1.2155
|461
|2005.09.15 03:10
|s/l
|230
|0.10
|1.2229
|1.2229
|1.2431
|-44.48
|11321.53
|462
|2005.09.19 00:08
|t/p
|231
|0.10
|1.2155
|1.2357
|1.2155
|160.25
|11481.78
|463
|2005.09.20 04:09
|sell
|232
|0.10
|1.2172
|1.2214
|1.2012
|464
|2005.09.21 07:30
|s/l
|232
|0.10
|1.2214
|1.2214
|1.2012
|-41.95
|11439.83
|465
|2005.09.21 07:59
|sell
|233
|0.10
|1.2187
|1.2229
|1.2027
|466
|2005.09.21 10:50
|s/l
|233
|0.10
|1.2229
|1.2229
|1.2027
|-42.00
|11397.83
|467
|2005.09.22 01:43
|sell
|234
|0.10
|1.2238
|1.2280
|1.2078
|468
|2005.09.23 08:38
|buy
|235
|0.10
|1.2131
|1.2089
|1.2291
|469
|2005.09.23 14:50
|s/l
|235
|0.10
|1.2089
|1.2089
|1.2291
|-42.00
|11355.83
|470
|2005.09.23 15:02
|t/p
|234
|0.10
|1.2078
|1.2280
|1.2078
|160.05
|11515.88
|471
|2005.09.26 01:20
|buy
|236
|0.10
|1.2038
|1.1996
|1.2198
|472
|2005.09.27 02:27
|sell
|237
|0.10
|1.2080
|1.2122
|1.1920
|473
|2005.09.27 08:41
|s/l
|236
|0.10
|1.1996
|1.1996
|1.2198
|-42.62
|11473.26
|474
|2005.09.27 09:06
|buy
|238
|0.10
|1.2010
|1.1968
|1.2170
|475
|2005.10.03 02:34
|s/l
|238
|0.10
|1.1968
|1.1968
|1.2170
|-45.72
|11427.54
|476
|2005.10.03 11:08
|t/p
|237
|0.10
|1.1920
|1.2122
|1.1920
|160.30
|11587.84
|477
|2005.10.04 00:39
|buy
|239
|0.10
|1.1903
|1.1861
|1.2063
|478
|2005.10.05 07:17
|sell
|240
|0.10
|1.1946
|1.1988
|1.1786
|479
|2005.10.05 23:43
|s/l
|240
|0.10
|1.1988
|1.1988
|1.1786
|-42.00
|11545.84
|480
|2005.10.06 02:07
|sell
|241
|0.10
|1.2016
|1.2058
|1.1856
|481
|2005.10.06 02:57
|s/l
|241
|0.10
|1.2058
|1.2058
|1.1856
|-42.00
|11503.84
|482
|2005.10.06 06:43
|t/p
|239
|0.10
|1.2063
|1.1861
|1.2063
|157.52
|11661.36
|483
|2005.10.10 14:04
|buy
|242
|0.10
|1.2093
|1.2051
|1.2253
|484
|2005.10.10 16:19
|s/l
|242
|0.10
|1.2051
|1.2051
|1.2253
|-42.00
|11619.36
|485
|2005.10.11 02:54
|buy
|243
|0.10
|1.2040
|1.1998
|1.2200
|486
|2005.10.11 16:00
|s/l
|243
|0.10
|1.1998
|1.1998
|1.2200
|-42.00
|11577.36
|487
|2005.10.12 04:07
|buy
|244
|0.10
|1.1976
|1.1934
|1.2136
|488
|2005.10.13 15:31
|s/l
|244
|0.10
|1.1934
|1.1934
|1.2136
|-43.86
|11533.50
|489
|2005.10.13 18:29
|buy
|245
|0.10
|1.1953
|1.1911
|1.2113
|490
|2005.10.14 06:02
|sell
|246
|0.10
|1.2039
|1.2081
|1.1879
|491
|2005.10.14 17:17
|s/l
|246
|0.10
|1.2081
|1.2081
|1.1879
|-42.00
|11491.50
|492
|2005.10.17 02:25
|t/p
|245
|0.10
|1.2113
|1.1911
|1.2113
|158.76
|11650.26
|493
|2005.10.17 02:25
|sell
|247
|0.10
|1.2108
|1.2150
|1.1948
|494
|2005.10.18 00:37
|buy
|248
|0.10
|1.2012
|1.1970
|1.2172
|495
|2005.10.18 09:52
|s/l
|248
|0.10
|1.1970
|1.1970
|1.2172
|-42.00
|11608.26
|496
|2005.10.18 11:54
|t/p
|247
|0.10
|1.1948
|1.2150
|1.1948
|160.05
|11768.31
|497
|2005.10.19 08:36
|buy
|249
|0.10
|1.1915
|1.1873
|1.2075
|498
|2005.10.19 09:06
|s/l
|249
|0.10
|1.1873
|1.1873
|1.2075
|-42.00
|11726.31
|499
|2005.10.19 10:58
|buy
|250
|0.10
|1.1916
|1.1874
|1.2076
|500
|2005.10.20 21:16
|sell
|251
|0.10
|1.2002
|1.2044
|1.1842
|501
|2005.10.21 02:13
|s/l
|251
|0.10
|1.2044
|1.2044
|1.1842
|-41.95
|11684.36
|502
|2005.10.21 07:42
|sell
|252
|0.10
|1.2022
|1.2064
|1.1862
|503
|2005.10.25 14:58
|s/l
|252
|0.10
|1.2064
|1.2064
|1.1862
|-41.90
|11642.46
|504
|2005.10.25 16:02
|t/p
|250
|0.10
|1.2076
|1.1874
|1.2076
|156.28
|11798.74
|505
|2005.10.26 08:41
|sell
|253
|0.10
|1.2117
|1.2159
|1.1957
|506
|2005.10.27 01:37
|buy
|254
|0.10
|1.2049
|1.2007
|1.2209
|507
|2005.10.27 14:45
|s/l
|253
|0.10
|1.2159
|1.2159
|1.1957
|-41.85
|11756.89
|508
|2005.10.27 16:13
|sell
|255
|0.10
|1.2135
|1.2177
|1.1975
|509
|2005.10.31 14:31
|s/l
|254
|0.10
|1.2007
|1.2007
|1.2209
|-43.24
|11713.65
|510
|2005.10.31 16:40
|t/p
|255
|0.10
|1.1975
|1.2177
|1.1975
|160.10
|11873.75
|511
|2005.11.02 05:10
|sell
|256
|0.10
|1.2040
|1.2082
|1.1880
|512
|2005.11.02 18:30
|s/l
|256
|0.10
|1.2082
|1.2082
|1.1880
|-42.00
|11831.75
|513
|2005.11.03 15:11
|buy
|257
|0.10
|1.1987
|1.1945
|1.2147
|514
|2005.11.03 20:29
|s/l
|257
|0.10
|1.1945
|1.1945
|1.2147
|-42.00
|11789.75
|515
|2005.11.04 01:46
|buy
|258
|0.10
|1.1935
|1.1893
|1.2095
|516
|2005.11.04 16:07
|s/l
|258
|0.10
|1.1893
|1.1893
|1.2095
|-42.00
|11747.75
|517
|2005.11.07 00:02
|buy
|259
|0.10
|1.1803
|1.1761
|1.1963
|518
|2005.11.08 01:54
|s/l
|259
|0.10
|1.1761
|1.1761
|1.1963
|-42.62
|11705.13
|519
|2005.11.08 16:20
|buy
|260
|0.10
|1.1776
|1.1734
|1.1936
|520
|2005.11.09 12:25
|s/l
|260
|0.10
|1.1734
|1.1734
|1.1936
|-42.62
|11662.51
|521
|2005.11.10 12:42
|sell
|261
|0.10
|1.1787
|1.1829
|1.1627
|522
|2005.11.10 20:48
|buy
|262
|0.10
|1.1716
|1.1674
|1.1876
|523
|2005.11.11 00:57
|s/l
|262
|0.10
|1.1674
|1.1674
|1.1876
|-42.62
|11619.89
|524
|2005.11.11 00:57
|buy
|263
|0.10
|1.1676
|1.1634
|1.1836
|525
|2005.11.21 10:10
|s/l
|261
|0.10
|1.1829
|1.1829
|1.1627
|-41.55
|11578.34
|526
|2005.11.21 16:08
|sell
|264
|0.10
|1.1795
|1.1837
|1.1635
|527
|2005.11.23 07:13
|s/l
|264
|0.10
|1.1837
|1.1837
|1.1635
|-41.90
|11536.44
|528
|2005.11.23 07:13
|t/p
|263
|0.10
|1.1836
|1.1634
|1.1836
|153.80
|11690.24
|529
|2005.11.23 08:21
|sell
|265
|0.10
|1.1823
|1.1865
|1.1663
|530
|2005.11.25 01:13
|buy
|266
|0.10
|1.1770
|1.1728
|1.1930
|531
|2005.11.25 16:15
|s/l
|266
|0.10
|1.1728
|1.1728
|1.1930
|-42.00
|11648.24
|532
|2005.11.28 00:32
|buy
|267
|0.10
|1.1711
|1.1669
|1.1871
|533
|2005.11.28 20:09
|s/l
|265
|0.10
|1.1865
|1.1865
|1.1663
|-41.75
|11606.49
|534
|2005.11.28 20:09
|t/p
|267
|0.10
|1.1871
|1.1669
|1.1871
|160.00
|11766.49
|535
|2005.12.01 13:48
|buy
|268
|0.10
|1.1753
|1.1711
|1.1913
|536
|2005.12.01 15:24
|s/l
|268
|0.10
|1.1711
|1.1711
|1.1913
|-42.00
|11724.49
|537
|2005.12.02 14:33
|buy
|269
|0.10
|1.1690
|1.1648
|1.1850
|538
|2005.12.05 13:02
|sell
|270
|0.10
|1.1748
|1.1790
|1.1588
|539
|2005.12.05 18:09
|s/l
|270
|0.10
|1.1790
|1.1790
|1.1588
|-42.00
|11682.49
|540
|2005.12.08 16:19
|sell
|271
|0.10
|1.1801
|1.1843
|1.1641
|541
|2005.12.08 17:21
|s/l
|271
|0.10
|1.1843
|1.1843
|1.1641
|-42.00
|11640.49
|542
|2005.12.12 03:15
|sell
|272
|0.10
|1.1837
|1.1879
|1.1677
|543
|2005.12.12 09:20
|t/p
|269
|0.10
|1.1850
|1.1648
|1.1850
|155.04
|11795.53
|544
|2005.12.12 10:03
|s/l
|272
|0.10
|1.1879
|1.1879
|1.1677
|-42.00
|11753.53
|545
|2005.12.13 20:22
|sell
|273
|0.10
|1.1979
|1.2021
|1.1819
|546
|2005.12.14 03:15
|s/l
|273
|0.10
|1.2021
|1.2021
|1.1819
|-41.95
|11711.58
|547
|2005.12.14 08:10
|sell
|274
|0.10
|1.1987
|1.2029
|1.1827
|548
|2005.12.14 09:22
|s/l
|274
|0.10
|1.2029
|1.2029
|1.1827
|-42.00
|11669.58
|549
|2005.12.14 20:02
|sell
|275
|0.10
|1.1986
|1.2028
|1.1826
|550
|2005.12.15 10:40
|s/l
|275
|0.10
|1.2028
|1.2028
|1.1826
|-41.85
|11627.73
|551
|2005.12.19 01:36
|sell
|276
|0.10
|1.2026
|1.2068
|1.1866
|552
|2005.12.20 05:34
|buy
|277
|0.10
|1.1975
|1.1933
|1.2135
|553
|2005.12.20 14:55
|s/l
|277
|0.10
|1.1933
|1.1933
|1.2135
|-42.00
|11585.73
|554
|2005.12.20 17:45
|t/p
|276
|0.10
|1.1866
|1.2068
|1.1866
|160.05
|11745.78
|555
|2005.12.21 15:33
|buy
|278
|0.10
|1.1840
|1.1798
|1.2000
|556
|2005.12.26 12:06
|sell
|279
|0.10
|1.1883
|1.1925
|1.1723
|557
|2005.12.28 08:53
|s/l
|279
|0.10
|1.1925
|1.1925
|1.1723
|-41.90
|11703.88
|558
|2005.12.28 17:54
|sell
|280
|0.10
|1.1874
|1.1916
|1.1714
|559
|2005.12.30 13:32
|s/l
|278
|0.10
|1.1798
|1.1798
|1.2000
|-48.82
|11655.06
|560
|2005.12.30 17:19
|buy
|281
|0.10
|1.1817
|1.1775
|1.1977
|561
|2006.01.03 15:36
|s/l
|280
|0.10
|1.1916
|1.1916
|1.1714
|-41.70
|11613.36
|562
|2006.01.03 16:51
|t/p
|281
|0.10
|1.1977
|1.1775
|1.1977
|158.76
|11772.12
|563
|2006.01.04 00:39
|sell
|282
|0.10
|1.2029
|1.2071
|1.1869
|564
|2006.01.04 03:08
|s/l
|282
|0.10
|1.2071
|1.2071
|1.1869
|-42.00
|11730.12
|565
|2006.01.06 01:32
|sell
|283
|0.10
|1.2119
|1.2161
|1.1959
|566
|2006.01.06 14:50
|s/l
|283
|0.10
|1.2161
|1.2161
|1.1959
|-42.00
|11688.12
|567
|2006.01.09 10:08
|buy
|284
|0.10
|1.2080
|1.2038
|1.2240
|568
|2006.01.10 08:30
|s/l
|284
|0.10
|1.2038
|1.2038
|1.2240
|-42.62
|11645.50
|569
|2006.01.10 08:56
|buy
|285
|0.10
|1.2052
|1.2010
|1.2212
|570
|2006.01.11 15:36
|sell
|286
|0.10
|1.2108
|1.2150
|1.1948
|571
|2006.01.12 02:42
|s/l
|286
|0.10
|1.2150
|1.2150
|1.1948
|-41.85
|11603.65
|572
|2006.01.12 04:14
|sell
|287
|0.10
|1.2141
|1.2183
|1.1981
|573
|2006.01.12 16:08
|s/l
|285
|0.10
|1.2010
|1.2010
|1.2212
|-44.48
|11559.17
|574
|2006.01.17 00:18
|buy
|288
|0.10
|1.2107
|1.2065
|1.2267
|575
|2006.01.17 12:42
|s/l
|288
|0.10
|1.2065
|1.2065
|1.2267
|-42.00
|11517.17
|576
|2006.01.17 21:28
|buy
|289
|0.10
|1.2107
|1.2065
|1.2267
|577
|2006.01.19 09:35
|s/l
|289
|0.10
|1.2065
|1.2065
|1.2267
|-44.48
|11472.69
|578
|2006.01.19 09:40
|buy
|290
|0.10
|1.2070
|1.2028
|1.2230
|579
|2006.01.23 01:39
|s/l
|287
|0.10
|1.2183
|1.2183
|1.1981
|-41.55
|11431.14
|580
|2006.01.23 01:41
|t/p
|290
|0.10
|1.2230
|1.2028
|1.2230
|158.76
|11589.90
|581
|2006.01.24 00:46
|sell
|291
|0.10
|1.2311
|1.2353
|1.2151
|582
|2006.01.25 01:14
|buy
|292
|0.10
|1.2256
|1.2214
|1.2416
|583
|2006.01.26 19:01
|s/l
|292
|0.10
|1.2214
|1.2214
|1.2416
|-43.86
|11546.04
|584
|2006.01.27 02:28
|buy
|293
|0.10
|1.2198
|1.2156
|1.2358
|585
|2006.01.27 16:45
|s/l
|293
|0.10
|1.2156
|1.2156
|1.2358
|-42.00
|11504.04
|586
|2006.01.27 16:51
|t/p
|291
|0.10
|1.2151
|1.2353
|1.2151
|160.25
|11664.29
|587
|2006.01.30 09:29
|buy
|294
|0.10
|1.2086
|1.2044
|1.2246
|588
|2006.01.31 09:03
|sell
|295
|0.10
|1.2113
|1.2155
|1.1953
|589
|2006.01.31 17:54
|s/l
|295
|0.10
|1.2155
|1.2155
|1.1953
|-42.00
|11622.29
|590
|2006.02.02 06:47
|s/l
|294
|0.10
|1.2044
|1.2044
|1.2246
|-45.10
|11577.19
|591
|2006.02.02 06:47
|buy
|296
|0.10
|1.2048
|1.2006
|1.2208
|592
|2006.02.03 02:11
|sell
|297
|0.10
|1.2106
|1.2148
|1.1946
|593
|2006.02.03 14:57
|s/l
|296
|0.10
|1.2006
|1.2006
|1.2208
|-42.62
|11534.57
|594
|2006.02.06 14:25
|buy
|298
|0.10
|1.1969
|1.1927
|1.2129
|595
|2006.02.07 17:01
|t/p
|297
|0.10
|1.1946
|1.2148
|1.1946
|160.10
|11694.67
|596
|2006.02.08 17:07
|s/l
|298
|0.10
|1.1927
|1.1927
|1.2129
|-43.24
|11651.43
|597
|2006.02.08 17:37
|buy
|299
|0.10
|1.1941
|1.1899
|1.2101
|598
|2006.02.09 02:02
|sell
|300
|0.10
|1.1992
|1.2034
|1.1832
|599
|2006.02.10 16:54
|s/l
|299
|0.10
|1.1899
|1.1899
|1.2101
|-44.48
|11606.95
|600
|2006.02.13 01:15
|buy
|301
|0.10
|1.1893
|1.1851
|1.2053
|601
|2006.02.16 12:19
|s/l
|301
|0.10
|1.1851
|1.1851
|1.2053
|-45.10
|11561.85
|602
|2006.02.16 13:07
|buy
|302
|0.10
|1.1870
|1.1828
|1.2030
|603
|2006.02.27 00:22
|t/p
|300
|0.10
|1.1832
|1.2034
|1.1832
|160.80
|11722.65
|604
|2006.02.27 01:44
|s/l
|302
|0.10
|1.1828
|1.1828
|1.2030
|-47.58
|11675.07
|605
|2006.02.27 03:10
|buy
|303
|0.10
|1.1863
|1.1821
|1.2023
|606
|2006.02.28 10:29
|sell
|304
|0.10
|1.1877
|1.1919
|1.1717
|607
|2006.02.28 16:23
|s/l
|304
|0.10
|1.1919
|1.1919
|1.1717
|-42.00
|11633.07
|608
|2006.03.01 01:23
|sell
|305
|0.10
|1.1940
|1.1982
|1.1780
|609
|2006.03.02 16:04
|s/l
|305
|0.10
|1.1982
|1.1982
|1.1780
|-41.85
|11591.22
|610
|2006.03.02 16:05
|sell
|306
|0.10
|1.1973
|1.2015
|1.1813
|611
|2006.03.02 17:25
|s/l
|306
|0.10
|1.2015
|1.2015
|1.1813
|-42.00
|11549.22
|612
|2006.03.02 20:24
|t/p
|303
|0.10
|1.2023
|1.1821
|1.2023
|156.90
|11706.12
|613
|2006.03.03 15:20
|sell
|307
|0.10
|1.2045
|1.2087
|1.1885
|614
|2006.03.06 00:30
|s/l
|307
|0.10
|1.2087
|1.2087
|1.1885
|-41.95
|11664.17
|615
|2006.03.06 09:53
|sell
|308
|0.10
|1.2052
|1.2094
|1.1892
|616
|2006.03.06 18:46
|buy
|309
|0.10
|1.1996
|1.1954
|1.2156
|617
|2006.03.07 05:57
|s/l
|309
|0.10
|1.1954
|1.1954
|1.2156
|-42.62
|11621.55
|618
|2006.03.07 15:12
|t/p
|308
|0.10
|1.1892
|1.2094
|1.1892
|160.05
|11781.60
|619
|2006.03.09 02:24
|sell
|310
|0.10
|1.1940
|1.1982
|1.1780
|620
|2006.03.10 01:01
|buy
|311
|0.10
|1.1900
|1.1858
|1.2060
|621
|2006.03.14 09:06
|s/l
|310
|0.10
|1.1982
|1.1982
|1.1780
|-41.85
|11739.75
|622
|2006.03.14 10:50
|sell
|312
|0.10
|1.1968
|1.2010
|1.1808
|623
|2006.03.14 16:25
|s/l
|312
|0.10
|1.2010
|1.2010
|1.1808
|-42.00
|11697.75
|624
|2006.03.15 08:40
|sell
|313
|0.10
|1.2030
|1.2072
|1.1870
|625
|2006.03.15 15:24
|t/p
|311
|0.10
|1.2060
|1.1858
|1.2060
|158.14
|11855.89
|626
|2006.03.15 20:42
|s/l
|313
|0.10
|1.2072
|1.2072
|1.1870
|-42.00
|11813.89
|627
|2006.03.16 00:46
|sell
|314
|0.10
|1.2072
|1.2114
|1.1912
|628
|2006.03.16 14:33
|s/l
|314
|0.10
|1.2114
|1.2114
|1.1912
|-42.00
|11771.89
|629
|2006.03.17 10:50
|sell
|315
|0.10
|1.2188
|1.2230
|1.2028
|630
|2006.03.21 01:59
|buy
|316
|0.10
|1.2146
|1.2104
|1.2306
|631
|2006.03.21 15:45
|s/l
|316
|0.10
|1.2104
|1.2104
|1.2306
|-42.00
|11729.89
|632
|2006.03.22 05:31
|buy
|317
|0.10
|1.2077
|1.2035
|1.2237
|633
|2006.03.23 16:02
|s/l
|317
|0.10
|1.2035
|1.2035
|1.2237
|-43.86
|11686.03
|634
|2006.03.23 16:11
|t/p
|315
|0.10
|1.2028
|1.2230
|1.2028
|160.30
|11846.33
|635
|2006.03.24 13:13
|buy
|318
|0.10
|1.1955
|1.1913
|1.2115
|636
|2006.03.27 05:10
|sell
|319
|0.10
|1.2045
|1.2087
|1.1885
|637
|2006.03.28 14:03
|s/l
|319
|0.10
|1.2087
|1.2087
|1.1885
|-41.95
|11804.38
|638
|2006.03.28 17:32
|sell
|320
|0.10
|1.2057
|1.2099
|1.1897
|639
|2006.03.30 14:05
|s/l
|320
|0.10
|1.2099
|1.2099
|1.1897
|-41.80
|11762.58
|640
|2006.03.30 16:30
|t/p
|318
|0.10
|1.2115
|1.1913
|1.2115
|156.28
|11918.86
|641
|2006.03.31 00:45
|sell
|321
|0.10
|1.2171
|1.2213
|1.2011
|642
|2006.04.03 04:48
|buy
|322
|0.10
|1.2084
|1.2042
|1.2244
|643
|2006.04.03 06:43
|s/l
|322
|0.10
|1.2042
|1.2042
|1.2244
|-42.00
|11876.86
|644
|2006.04.03 16:05
|buy
|323
|0.10
|1.2084
|1.2042
|1.2244
|645
|2006.04.04 14:04
|s/l
|321
|0.10
|1.2213
|1.2213
|1.2011
|-41.90
|11834.96
|646
|2006.04.04 14:28
|t/p
|323
|0.10
|1.2244
|1.2042
|1.2244
|159.38
|11994.34
|647
|2006.04.05 05:24
|sell
|324
|0.10
|1.2275
|1.2317
|1.2115
|648
|2006.04.06 10:58
|s/l
|324
|0.10
|1.2317
|1.2317
|1.2115
|-41.85
|11952.49
|649
|2006.04.06 12:29
|sell
|325
|0.10
|1.2305
|1.2347
|1.2145
|650
|2006.04.06 14:47
|buy
|326
|0.10
|1.2243
|1.2201
|1.2403
|651
|2006.04.06 16:01
|s/l
|326
|0.10
|1.2201
|1.2201
|1.2403
|-42.00
|11910.49
|652
|2006.04.07 01:53
|buy
|327
|0.10
|1.2196
|1.2154
|1.2356
|653
|2006.04.07 15:21
|s/l
|327
|0.10
|1.2154
|1.2154
|1.2356
|-42.00
|11868.49
|654
|2006.04.07 16:05
|t/p
|325
|0.10
|1.2145
|1.2347
|1.2145
|160.05
|12028.54
|655
|2006.04.10 08:42
|buy
|328
|0.10
|1.2092
|1.2050
|1.2252
|656
|2006.04.11 08:04
|sell
|329
|0.10
|1.2128
|1.2170
|1.1968
|657
|2006.04.17 02:24
|s/l
|329
|0.10
|1.2170
|1.2170
|1.1968
|-41.70
|11986.84
|658
|2006.04.17 14:31
|t/p
|328
|0.10
|1.2252
|1.2050
|1.2252
|155.66
|12142.50
|659
|2006.04.18 14:52
|sell
|330
|0.10
|1.2287
|1.2329
|1.2127
|660
|2006.04.18 22:50
|s/l
|330
|0.10
|1.2329
|1.2329
|1.2127
|-42.00
|12100.50
|661
|2006.04.19 01:02
|sell
|331
|0.10
|1.2367
|1.2409
|1.2207
|662
|2006.04.21 01:50
|buy
|332
|0.10
|1.2286
|1.2244
|1.2446
|663
|2006.04.24 09:43
|s/l
|331
|0.10
|1.2409
|1.2409
|1.2207
|-41.75
|12058.75
|664
|2006.04.24 14:39
|sell
|333
|0.10
|1.2359
|1.2401
|1.2199
|665
|2006.04.24 19:57
|s/l
|333
|0.10
|1.2401
|1.2401
|1.2199
|-42.00
|12016.75
|666
|2006.04.25 10:06
|sell
|334
|0.10
|1.2413
|1.2455
|1.2253
|667
|2006.04.26 15:25
|t/p
|332
|0.10
|1.2446
|1.2244
|1.2446
|158.14
|12174.89
|668
|2006.04.26 16:07
|s/l
|334
|0.10
|1.2455
|1.2455
|1.2253
|-41.95
|12132.94
|669
|2006.04.26 16:16
|sell
|335
|0.10
|1.2438
|1.2480
|1.2278
|670
|2006.04.27 16:01
|s/l
|335
|0.10
|1.2480
|1.2480
|1.2278
|-41.85
|12091.09
|671
|2006.04.27 16:03
|sell
|336
|0.10
|1.2469
|1.2511
|1.2309
|672
|2006.04.27 16:28
|s/l
|336
|0.10
|1.2511
|1.2511
|1.2309
|-42.00
|12049.09
|673
|2006.04.28 08:29
|sell
|337
|0.10
|1.2546
|1.2588
|1.2386
|674
|2006.04.28 16:53
|s/l
|337
|0.10
|1.2588
|1.2588
|1.2386
|-42.00
|12007.09
|675
|2006.05.01 08:48
|sell
|338
|0.10
|1.2639
|1.2681
|1.2479
|676
|2006.05.01 15:08
|s/l
|338
|0.10
|1.2681
|1.2681
|1.2479
|-42.00
|11965.09
|677
|2006.05.01 16:00
|sell
|339
|0.10
|1.2639
|1.2681
|1.2479
|678
|2006.05.04 09:09
|buy
|340
|0.10
|1.2591
|1.2549
|1.2751
|679
|2006.05.04 16:20
|s/l
|339
|0.10
|1.2681
|1.2681
|1.2479
|-41.75
|11923.34
|680
|2006.05.04 18:12
|sell
|341
|0.10
|1.2668
|1.2710
|1.2508
|681
|2006.05.04 20:10
|s/l
|341
|0.10
|1.2710
|1.2710
|1.2508
|-42.00
|11881.34
|682
|2006.05.05 14:30
|sell
|342
|0.10
|1.2723
|1.2765
|1.2563
|683
|2006.05.05 14:31
|t/p
|340
|0.10
|1.2751
|1.2549
|1.2751
|159.38
|12040.72
|684
|2006.05.08 10:26
|s/l
|342
|0.10
|1.2765
|1.2765
|1.2563
|-41.95
|11998.77
|685
|2006.05.08 10:26
|sell
|343
|0.10
|1.2764
|1.2806
|1.2604
|686
|2006.05.09 02:14
|buy
|344
|0.10
|1.2694
|1.2652
|1.2854
|687
|2006.05.10 16:19
|s/l
|343
|0.10
|1.2806
|1.2806
|1.2604
|-41.90
|11956.87
|688
|2006.05.10 18:33
|sell
|345
|0.10
|1.2781
|1.2823
|1.2621
|689
|2006.05.10 20:43
|s/l
|345
|0.10
|1.2823
|1.2823
|1.2621
|-42.00
|11914.87
|690
|2006.05.10 22:08
|sell
|346
|0.10
|1.2780
|1.2822
|1.2620
|691
|2006.05.11 16:36
|s/l
|346
|0.10
|1.2822
|1.2822
|1.2620
|-41.85
|11873.02
|692
|2006.05.11 16:46
|sell
|347
|0.10
|1.2832
|1.2874
|1.2672
|693
|2006.05.11 17:41
|t/p
|344
|0.10
|1.2854
|1.2652
|1.2854
|157.52
|12030.54
|694
|2006.05.12 07:48
|s/l
|347
|0.10
|1.2874
|1.2874
|1.2672
|-41.95
|11988.59
|695
|2006.05.12 07:49
|sell
|348
|0.10
|1.2872
|1.2914
|1.2712
|696
|2006.05.12 11:34
|s/l
|348
|0.10
|1.2914
|1.2914
|1.2712
|-42.00
|11946.59
|697
|2006.05.12 14:30
|sell
|349
|0.10
|1.2871
|1.2913
|1.2711
|698
|2006.05.12 14:46
|s/l
|349
|0.10
|1.2913
|1.2913
|1.2711
|-42.00
|11904.59
|699
|2006.05.12 15:16
|sell
|350
|0.10
|1.2872
|1.2914
|1.2712
|700
|2006.05.12 15:53
|s/l
|350
|0.10
|1.2914
|1.2914
|1.2712
|-42.00
|11862.59
|701
|2006.05.12 16:37
|sell
|351
|0.10
|1.2872
|1.2914
|1.2712
|702
|2006.05.12 20:15
|s/l
|351
|0.10
|1.2914
|1.2914
|1.2712
|-42.00
|11820.59
|703
|2006.05.15 00:05
|sell
|352
|0.10
|1.2956
|1.2998
|1.2796
|704
|2006.05.15 10:20
|buy
|353
|0.10
|1.2831
|1.2789
|1.2991
|705
|2006.05.15 18:59
|t/p
|352
|0.10
|1.2796
|1.2998
|1.2796
|160.00
|11980.59
|706
|2006.05.15 21:52
|s/l
|353
|0.10
|1.2789
|1.2789
|1.2991
|-42.00
|11938.59
|707
|2006.05.16 11:02
|buy
|354
|0.10
|1.2779
|1.2737
|1.2939
|708
|2006.05.17 05:28
|sell
|355
|0.10
|1.2867
|1.2909
|1.2707
|709
|2006.05.17 10:59
|s/l
|355
|0.10
|1.2909
|1.2909
|1.2707
|-42.00
|11896.59
|710
|2006.05.17 14:30
|sell
|356
|0.10
|1.2868
|1.2910
|1.2708
|711
|2006.05.17 14:42
|s/l
|356
|0.10
|1.2910
|1.2910
|1.2708
|-42.00
|11854.59
|712
|2006.05.17 15:16
|sell
|357
|0.10
|1.2868
|1.2910
|1.2708
|713
|2006.05.17 17:30
|s/l
|354
|0.10
|1.2737
|1.2737
|1.2939
|-42.62
|11811.97
|714
|2006.05.17 20:17
|t/p
|357
|0.10
|1.2708
|1.2910
|1.2708
|160.00
|11971.97
|715
|2006.05.19 15:10
|buy
|358
|0.10
|1.2725
|1.2683
|1.2885
|716
|2006.05.22 20:07
|sell
|359
|0.10
|1.2865
|1.2907
|1.2705
|717
|2006.05.24 14:45
|t/p
|358
|0.10
|1.2885
|1.2683
|1.2885
|158.14
|12130.11
|718
|2006.05.24 16:20
|buy
|360
|0.10
|1.2781
|1.2739
|1.2941
|719
|2006.05.24 17:19
|s/l
|360
|0.10
|1.2739
|1.2739
|1.2941
|-42.00
|12088.11
|720
|2006.05.24 20:49
|buy
|361
|0.10
|1.2780
|1.2738
|1.2940
|721
|2006.05.26 15:50
|s/l
|361
|0.10
|1.2738
|1.2738
|1.2940
|-44.48
|12043.63
|722
|2006.05.26 16:38
|t/p
|359
|0.10
|1.2705
|1.2907
|1.2705
|160.30
|12203.93
|723
|2006.05.30 04:03
|sell
|362
|0.10
|1.2768
|1.2810
|1.2608
|724
|2006.05.30 05:03
|s/l
|362
|0.10
|1.2810
|1.2810
|1.2608
|-42.00
|12161.93
|725
|2006.06.01 01:06
|buy
|363
|0.10
|1.2808
|1.2766
|1.2968
|726
|2006.06.01 05:32
|s/l
|363
|0.10
|1.2766
|1.2766
|1.2968
|-42.00
|12119.93
|727
|2006.06.01 16:46
|buy
|364
|0.10
|1.2807
|1.2765
|1.2967
|728
|2006.06.02 06:26
|sell
|365
|0.10
|1.2823
|1.2865
|1.2663
|729
|2006.06.02 14:30
|s/l
|365
|0.10
|1.2865
|1.2865
|1.2663
|-42.00
|12077.93
|730
|2006.06.05 02:49
|sell
|366
|0.10
|1.2939
|1.2981
|1.2779
|731
|2006.06.05 09:30
|t/p
|364
|0.10
|1.2967
|1.2765
|1.2967
|158.76
|12236.69
|732
|2006.06.06 00:11
|buy
|367
|0.10
|1.2898
|1.2856
|1.3058
|733
|2006.06.06 12:25
|s/l
|367
|0.10
|1.2856
|1.2856
|1.3058
|-42.00
|12194.69
|734
|2006.06.07 00:24
|buy
|368
|0.10
|1.2810
|1.2768
|1.2970
|735
|2006.06.07 13:45
|t/p
|366
|0.10
|1.2779
|1.2981
|1.2779
|160.10
|12354.79
|736
|2006.06.07 15:33
|s/l
|368
|0.10
|1.2768
|1.2768
|1.2970
|-42.00
|12312.79
|737
|2006.06.07 18:02
|buy
|369
|0.10
|1.2811
|1.2769
|1.2971
|738
|2006.06.08 08:37
|s/l
|369
|0.10
|1.2769
|1.2769
|1.2971
|-43.86
|12268.93
|739
|2006.06.08 09:04
|buy
|370
|0.10
|1.2763
|1.2721
|1.2923
|740
|2006.06.08 14:03
|s/l
|370
|0.10
|1.2721
|1.2721
|1.2923
|-42.00
|12226.93
|741
|2006.06.09 08:17
|buy
|371
|0.10
|1.2628
|1.2586
|1.2788
|742
|2006.06.12 13:28
|s/l
|371
|0.10
|1.2586
|1.2586
|1.2788
|-42.62
|12184.31
|743
|2006.06.12 15:26
|buy
|372
|0.10
|1.2597
|1.2555
|1.2757
|744
|2006.06.13 14:31
|s/l
|372
|0.10
|1.2555
|1.2555
|1.2757
|-42.62
|12141.69
|745
|2006.06.13 14:34
|buy
|373
|0.10
|1.2566
|1.2524
|1.2726
|746
|2006.06.14 15:20
|sell
|374
|0.10
|1.2614
|1.2656
|1.2454
|747
|2006.06.15 15:01
|s/l
|374
|0.10
|1.2656
|1.2656
|1.2454
|-41.85
|12099.84
|748
|2006.06.15 15:02
|sell
|375
|0.10
|1.2647
|1.2689
|1.2487
|749
|2006.06.23 13:47
|s/l
|373
|0.10
|1.2524
|1.2524
|1.2726
|-49.44
|12050.40
|750
|2006.06.23 14:20
|t/p
|375
|0.10
|1.2487
|1.2689
|1.2487
|160.40
|12210.80
|751
|2006.06.26 19:23
|sell
|376
|0.10
|1.2587
|1.2629
|1.2427
|752
|2006.06.28 08:16
|buy
|377
|0.10
|1.2564
|1.2522
|1.2724
|753
|2006.06.28 16:36
|s/l
|377
|0.10
|1.2522
|1.2522
|1.2724
|-42.00
|12168.80
|754
|2006.06.29 20:32
|s/l
|376
|0.10
|1.2629
|1.2629
|1.2427
|-41.75
|12127.05
|755
|2006.06.30 02:49
|sell
|378
|0.10
|1.2670
|1.2712
|1.2510
|756
|2006.06.30 03:36
|s/l
|378
|0.10
|1.2712
|1.2712
|1.2510
|-42.00
|12085.05
|757
|2006.07.03 08:42
|sell
|379
|0.10
|1.2794
|1.2836
|1.2634
|758
|2006.07.05 00:01
|buy
|380
|0.10
|1.2789
|1.2747
|1.2949
|759
|2006.07.05 08:02
|s/l
|379
|0.10
|1.2836
|1.2836
|1.2634
|-41.90
|12043.15
|760
|2006.07.05 08:17
|sell
|381
|0.10
|1.2822
|1.2864
|1.2662
|761
|2006.07.05 11:05
|s/l
|380
|0.10
|1.2747
|1.2747
|1.2949
|-42.00
|12001.15
|762
|2006.07.05 13:51
|buy
|382
|0.10
|1.2789
|1.2747
|1.2949
|763
|2006.07.05 14:31
|s/l
|382
|0.10
|1.2747
|1.2747
|1.2949
|-42.00
|11959.15
|764
|2006.07.10 13:03
|buy
|383
|0.10
|1.2767
|1.2725
|1.2927
|765
|2006.07.10 15:38
|s/l
|383
|0.10
|1.2725
|1.2725
|1.2927
|-42.00
|11917.15
|766
|2006.07.11 08:08
|buy
|384
|0.10
|1.2723
|1.2681
|1.2883
|767
|2006.07.12 16:07
|s/l
|384
|0.10
|1.2681
|1.2681
|1.2883
|-42.62
|11874.53
|768
|2006.07.12 17:59
|buy
|385
|0.10
|1.2707
|1.2665
|1.2867
|769
|2006.07.13 17:19
|s/l
|385
|0.10
|1.2665
|1.2665
|1.2867
|-43.86
|11830.67
|770
|2006.07.13 17:26
|buy
|386
|0.10
|1.2676
|1.2634
|1.2836
|771
|2006.07.14 08:23
|t/p
|381
|0.10
|1.2662
|1.2864
|1.2662
|160.55
|11991.22
|772
|2006.07.14 15:52
|s/l
|386
|0.10
|1.2634
|1.2634
|1.2836
|-42.62
|11948.60
|773
|2006.07.17 04:18
|buy
|387
|0.10
|1.2628
|1.2586
|1.2788
|774
|2006.07.17 10:15
|s/l
|387
|0.10
|1.2586
|1.2586
|1.2788
|-42.00
|11906.60
|775
|2006.07.18 11:00
|buy
|388
|0.10
|1.2511
|1.2469
|1.2671
|776
|2006.07.19 14:30
|s/l
|388
|0.10
|1.2469
|1.2469
|1.2671
|-42.62
|11863.98
|777
|2006.07.19 14:31
|buy
|389
|0.10
|1.2474
|1.2432
|1.2634
|778
|2006.07.19 16:08
|sell
|390
|0.10
|1.2559
|1.2601
|1.2399
|779
|2006.07.19 19:28
|s/l
|390
|0.10
|1.2601
|1.2601
|1.2399
|-42.00
|11821.98
|780
|2006.07.20 03:03
|sell
|391
|0.10
|1.2608
|1.2650
|1.2448
|781
|2006.07.20 13:10
|t/p
|389
|0.10
|1.2634
|1.2432
|1.2634
|158.14
|11980.12
|782
|2006.07.20 14:19
|s/l
|391
|0.10
|1.2650
|1.2650
|1.2448
|-42.00
|11938.12
|783
|2006.07.21 08:44
|sell
|392
|0.10
|1.2653
|1.2695
|1.2493
|784
|2006.07.21 20:02
|s/l
|392
|0.10
|1.2695
|1.2695
|1.2493
|-42.00
|11896.12
|785
|2006.07.24 01:52
|sell
|393
|0.10
|1.2696
|1.2738
|1.2536
|786
|2006.07.24 07:47
|buy
|394
|0.10
|1.2628
|1.2586
|1.2788
|787
|2006.07.25 17:26
|s/l
|394
|0.10
|1.2586
|1.2586
|1.2788
|-42.62
|11853.50
|788
|2006.07.26 08:14
|buy
|395
|0.10
|1.2565
|1.2523
|1.2725
|789
|2006.07.27 06:20
|t/p
|395
|0.10
|1.2725
|1.2523
|1.2725
|158.14
|12011.64
|790
|2006.07.27 07:46
|s/l
|393
|0.10
|1.2738
|1.2738
|1.2536
|-41.75
|11969.89
|791
|2006.07.27 08:22
|sell
|396
|0.10
|1.2725
|1.2767
|1.2565
|792
|2006.07.27 15:28
|s/l
|396
|0.10
|1.2767
|1.2767
|1.2565
|-42.00
|11927.89
|793
|2006.07.27 17:06
|sell
|397
|0.10
|1.2725
|1.2767
|1.2565
|794
|2006.07.28 03:24
|buy
|398
|0.10
|1.2682
|1.2640
|1.2842
|795
|2006.07.28 16:57
|s/l
|397
|0.10
|1.2767
|1.2767
|1.2565
|-41.95
|11885.94
|796
|2006.07.31 01:57
|sell
|399
|0.10
|1.2769
|1.2811
|1.2609
|797
|2006.08.01 18:14
|s/l
|399
|0.10
|1.2811
|1.2811
|1.2609
|-41.95
|11843.99
|798
|2006.08.02 04:43
|sell
|400
|0.10
|1.2830
|1.2872
|1.2670
|799
|2006.08.04 14:30
|t/p
|398
|0.10
|1.2842
|1.2640
|1.2842
|155.66
|11999.65
|800
|2006.08.04 14:31
|s/l
|400
|0.10
|1.2872
|1.2872
|1.2670
|-41.80
|11957.85
|801
|2006.08.08 00:10
|buy
|401
|0.10
|1.2817
|1.2775
|1.2977
|802
|2006.08.09 00:49
|s/l
|401
|0.10
|1.2775
|1.2775
|1.2977
|-42.62
|11915.23
|803
|2006.08.09 07:47
|buy
|402
|0.10
|1.2808
|1.2766
|1.2968
|804
|2006.08.09 12:43
|sell
|403
|0.10
|1.2891
|1.2933
|1.2731
|805
|2006.08.10 16:36
|s/l
|402
|0.10
|1.2766
|1.2766
|1.2968
|-43.86
|11871.37
|806
|2006.08.10 16:36
|buy
|404
|0.10
|1.2766
|1.2724
|1.2926
|807
|2006.08.11 14:31
|t/p
|403
|0.10
|1.2731
|1.2933
|1.2731
|160.20
|12031.57
|808
|2006.08.11 14:33
|s/l
|404
|0.10
|1.2724
|1.2724
|1.2926
|-42.62
|11988.95
|809
|2006.08.11 15:37
|buy
|405
|0.10
|1.2748
|1.2706
|1.2908
|810
|2006.08.15 03:50
|s/l
|405
|0.10
|1.2706
|1.2706
|1.2908
|-43.24
|11945.71
|811
|2006.08.15 03:50
|buy
|406
|0.10
|1.2709
|1.2667
|1.2869
|812
|2006.08.15 14:30
|sell
|407
|0.10
|1.2762
|1.2804
|1.2602
|813
|2006.08.15 15:46
|s/l
|407
|0.10
|1.2804
|1.2804
|1.2602
|-42.00
|11903.71
|814
|2006.08.16 14:30
|sell
|408
|0.10
|1.2804
|1.2846
|1.2644
|815
|2006.08.16 14:50
|s/l
|408
|0.10
|1.2846
|1.2846
|1.2644
|-42.00
|11861.71
|816
|2006.08.17 09:20
|sell
|409
|0.10
|1.2863
|1.2905
|1.2703
|817
|2006.08.17 09:25
|t/p
|406
|0.10
|1.2869
|1.2667
|1.2869
|157.52
|12019.23
|818
|2006.08.18 13:17
|buy
|410
|0.10
|1.2815
|1.2773
|1.2975
|819
|2006.08.21 10:08
|s/l
|409
|0.10
|1.2905
|1.2905
|1.2703
|-41.90
|11977.33
|820
|2006.08.24 03:02
|s/l
|410
|0.10
|1.2773
|1.2773
|1.2975
|-45.72
|11931.61
|821
|2006.08.24 07:13
|buy
|411
|0.10
|1.2776
|1.2734
|1.2936
|822
|2006.08.25 16:08
|s/l
|411
|0.10
|1.2734
|1.2734
|1.2936
|-42.62
|11888.99
|823
|2006.08.25 17:06
|buy
|412
|0.10
|1.2751
|1.2709
|1.2911
|824
|2006.08.28 17:09
|sell
|413
|0.10
|1.2784
|1.2826
|1.2624
|825
|2006.08.29 06:17
|s/l
|413
|0.10
|1.2826
|1.2826
|1.2624
|-41.95
|11847.04
|826
|2006.08.29 06:19
|sell
|414
|0.10
|1.2821
|1.2863
|1.2661
|827
|2006.08.31 09:28
|s/l
|414
|0.10
|1.2863
|1.2863
|1.2661
|-41.80
|11805.24
|828
|2006.08.31 09:53
|sell
|415
|0.10
|1.2852
|1.2894
|1.2692
|829
|2006.09.07 14:49
|s/l
|412
|0.10
|1.2709
|1.2709
|1.2911
|-50.06
|11755.18
|830
|2006.09.08 09:34
|buy
|416
|0.10
|1.2708
|1.2666
|1.2868
|831
|2006.09.08 14:36
|t/p
|415
|0.10
|1.2692
|1.2894
|1.2692
|160.40
|11915.58
|832
|2006.09.08 14:44
|s/l
|416
|0.10
|1.2666
|1.2666
|1.2868
|-42.00
|11873.58
|833
|2006.09.11 03:22
|buy
|417
|0.10
|1.2653
|1.2611
|1.2813
|834
|2006.09.11 11:52
|sell
|418
|0.10
|1.2738
|1.2780
|1.2578
|835
|2006.09.21 18:15
|s/l
|418
|0.10
|1.2780
|1.2780
|1.2578
|-41.40
|11832.18
|836
|2006.09.22 08:19
|sell
|419
|0.10
|1.2797
|1.2839
|1.2637
|837
|2006.09.22 09:21
|t/p
|417
|0.10
|1.2813
|1.2611
|1.2813
|151.94
|11984.12
|838
|2006.09.25 11:45
|buy
|420
|0.10
|1.2777
|1.2735
|1.2937
|839
|2006.09.25 16:33
|s/l
|420
|0.10
|1.2735
|1.2735
|1.2937
|-42.00
|11942.12
|840
|2006.09.26 09:12
|buy
|421
|0.10
|1.2733
|1.2691
|1.2893
|841
|2006.09.26 12:04
|s/l
|421
|0.10
|1.2691
|1.2691
|1.2893
|-42.00
|11900.12
|842
|2006.09.29 09:19
|buy
|422
|0.10
|1.2679
|1.2637
|1.2839
|843
|2006.10.06 14:34
|s/l
|422
|0.10
|1.2637
|1.2637
|1.2839
|-46.34
|11853.78
|844
|2006.10.06 14:34
|t/p
|419
|0.10
|1.2637
|1.2839
|1.2637
|160.70
|12014.48
|845
|2006.10.10 10:09
|buy
|423
|0.10
|1.2586
|1.2544
|1.2746
|846
|2006.10.10 13:16
|s/l
|423
|0.10
|1.2544
|1.2544
|1.2746
|-42.00
|11972.48
|847
|2006.10.11 20:21
|buy
|424
|0.10
|1.2519
|1.2477
|1.2679
|848
|2006.10.12 09:11
|sell
|425
|0.10
|1.2556
|1.2598
|1.2396
|849
|2006.10.19 16:36
|s/l
|425
|0.10
|1.2598
|1.2598
|1.2396
|-41.65
|11930.83
|850
|2006.10.25 05:47
|sell
|426
|0.10
|1.2575
|1.2617
|1.2415
|851
|2006.10.25 20:21
|s/l
|426
|0.10
|1.2617
|1.2617
|1.2415
|-42.00
|11888.83
|852
|2006.10.26 03:49
|sell
|427
|0.10
|1.2622
|1.2664
|1.2462
|853
|2006.10.26 09:27
|s/l
|427
|0.10
|1.2664
|1.2664
|1.2462
|-42.00
|11846.83
|854
|2006.10.26 18:22
|t/p
|424
|0.10
|1.2679
|1.2477
|1.2679
|149.46
|11996.29
|855
|2006.10.27 02:46
|sell
|428
|0.10
|1.2702
|1.2744
|1.2542
|856
|2006.10.27 15:12
|s/l
|428
|0.10
|1.2744
|1.2744
|1.2542
|-42.00
|11954.29
|857
|2006.10.31 09:28
|buy
|429
|0.10
|1.2700
|1.2658
|1.2860
|858
|2006.10.31 17:07
|sell
|430
|0.10
|1.2735
|1.2777
|1.2575
|859
|2006.10.31 17:30
|s/l
|430
|0.10
|1.2777
|1.2777
|1.2575
|-42.00
|11912.29
|860
|2006.11.01 17:02
|sell
|431
|0.10
|1.2782
|1.2824
|1.2622
|861
|2006.11.09 17:27
|s/l
|431
|0.10
|1.2824
|1.2824
|1.2622
|-41.50
|11870.79
|862
|2006.11.10 03:07
|t/p
|429
|0.10
|1.2860
|1.2658
|1.2860
|152.56
|12023.35
|863
|2006.11.10 07:29
|sell
|432
|0.10
|1.2848
|1.2890
|1.2688
|864
|2006.11.10 09:58
|s/l
|432
|0.10
|1.2890
|1.2890
|1.2688
|-42.00
|11981.35
|865
|2006.11.10 20:23
|sell
|433
|0.10
|1.2848
|1.2890
|1.2688
|866
|2006.11.13 13:05
|buy
|434
|0.10
|1.2830
|1.2788
|1.2990
|867
|2006.11.15 11:38
|s/l
|434
|0.10
|1.2788
|1.2788
|1.2990
|-43.24
|11938.11
|868
|2006.11.15 11:39
|buy
|435
|0.10
|1.2790
|1.2748
|1.2950
|869
|2006.11.22 13:24
|s/l
|433
|0.10
|1.2890
|1.2890
|1.2688
|-41.50
|11896.61
|870
|2006.11.22 16:25
|t/p
|435
|0.10
|1.2950
|1.2748
|1.2950
|155.66
|12052.27
|871
|2006.11.23 10:08
|sell
|436
|0.10
|1.2956
|1.2998
|1.2796
|872
|2006.11.24 09:27
|s/l
|436
|0.10
|1.2998
|1.2998
|1.2796
|-41.95
|12010.32
|873
|2006.11.27 09:28
|sell
|437
|0.10
|1.3110
|1.3152
|1.2950
|874
|2006.11.28 09:06
|s/l
|437
|0.10
|1.3152
|1.3152
|1.2950
|-41.95
|11968.37
|875
|2006.11.28 09:11
|sell
|438
|0.10
|1.3161
|1.3203
|1.3001
|876
|2006.11.28 19:37
|s/l
|438
|0.10
|1.3203
|1.3203
|1.3001
|-42.00
|11926.37
|877
|2006.11.29 00:52
|sell
|439
|0.10
|1.3208
|1.3250
|1.3048
|878
|2006.11.30 16:32
|s/l
|439
|0.10
|1.3250
|1.3250
|1.3048
|-41.85
|11884.52
|879
|2006.12.01 08:47
|sell
|440
|0.10
|1.3275
|1.3317
|1.3115
|880
|2006.12.01 16:10
|s/l
|440
|0.10
|1.3317
|1.3317
|1.3115
|-42.00
|11842.52
|881
|2006.12.04 01:01
|sell
|441
|0.10
|1.3347
|1.3389
|1.3187
|882
|2006.12.06 10:16
|buy
|442
|0.10
|1.3288
|1.3246
|1.3448
|883
|2006.12.08 14:30
|s/l
|442
|0.10
|1.3246
|1.3246
|1.3448
|-44.48
|11798.04
|884
|2006.12.08 14:31
|buy
|443
|0.10
|1.3276
|1.3234
|1.3436
|885
|2006.12.08 17:53
|s/l
|443
|0.10
|1.3234
|1.3234
|1.3436
|-42.00
|11756.04
|886
|2006.12.11 00:00
|t/p
|441
|0.10
|1.3187
|1.3389
|1.3187
|160.35
|11916.39
|887
|2006.12.11 00:35
|buy
|444
|0.10
|1.3190
|1.3148
|1.3350
|888
|2006.12.11 02:53
|s/l
|444
|0.10
|1.3148
|1.3148
|1.3350
|-42.00
|11874.39
|889
|2006.12.11 08:42
|buy
|445
|0.10
|1.3190
|1.3148
|1.3350
|890
|2006.12.12 03:56
|sell
|446
|0.10
|1.3260
|1.3302
|1.3100
|891
|2006.12.14 16:30
|s/l
|445
|0.10
|1.3148
|1.3148
|1.3350
|-45.10
|11829.29
|892
|2006.12.15 06:46
|buy
|447
|0.10
|1.3142
|1.3100
|1.3302
|893
|2006.12.15 10:51
|s/l
|447
|0.10
|1.3100
|1.3100
|1.3302
|-42.00
|11787.29
|894
|2006.12.15 14:29
|buy
|448
|0.10
|1.3142
|1.3100
|1.3302
|895
|2006.12.15 16:02
|s/l
|448
|0.10
|1.3100
|1.3100
|1.3302
|-42.00
|11745.29
|896
|2006.12.15 16:04
|t/p
|446
|0.10
|1.3100
|1.3302
|1.3100
|160.25
|11905.54
|897
|2006.12.18 16:07
|buy
|449
|0.10
|1.3061
|1.3019
|1.3221
|898
|2006.12.19 08:56
|sell
|450
|0.10
|1.3117
|1.3159
|1.2957
|899
|2006.12.19 10:00
|s/l
|450
|0.10
|1.3159
|1.3159
|1.2957
|-42.00
|11863.54
|900
|2006.12.20 01:52
|sell
|451
|0.10
|1.3214
|1.3256
|1.3054
|901
|2006.12.20 01:58
|t/p
|449
|0.10
|1.3221
|1.3019
|1.3221
|158.76
|12022.30
|902
|2006.12.21 14:36
|buy
|452
|0.10
|1.3161
|1.3119
|1.3321
|903
|2006.12.22 18:01
|s/l
|452
|0.10
|1.3119
|1.3119
|1.3321
|-42.62
|11979.68
|904
|2006.12.22 20:54
|buy
|453
|0.10
|1.3142
|1.3100
|1.3302
|905
|2006.12.26 18:53
|s/l
|453
|0.10
|1.3100
|1.3100
|1.3302
|-43.24
|11936.44
|906
|2006.12.26 19:35
|buy
|454
|0.10
|1.3109
|1.3067
|1.3269
|907
|2007.01.02 08:34
|s/l
|451
|0.10
|1.3256
|1.3256
|1.3054
|-41.35
|11895.09
|908
|2007.01.02 08:48
|t/p
|454
|0.10
|1.3269
|1.3067
|1.3269
|155.66
|12050.75
|909
|2007.01.03 11:17
|buy
|455
|0.10
|1.3234
|1.3192
|1.3394
|910
|2007.01.03 16:07
|s/l
|455
|0.10
|1.3192
|1.3192
|1.3394
|-42.00
|12008.75
|911
|2007.01.04 09:13
|buy
|456
|0.10
|1.3147
|1.3105
|1.3307
|912
|2007.01.04 10:31
|s/l
|456
|0.10
|1.3105
|1.3105
|1.3307
|-42.00
|11966.75
|913
|2007.01.05 04:35
|buy
|457
|0.10
|1.3077
|1.3035
|1.3237
|914
|2007.01.05 14:30
|s/l
|457
|0.10
|1.3035
|1.3035
|1.3237
|-42.00
|11924.75
|915
|2007.01.08 14:58
|buy
|458
|0.10
|1.2982
|1.2940
|1.3142
|916
|2007.01.09 00:52
|sell
|459
|0.10
|1.3035
|1.3077
|1.2875
|917
|2007.01.10 16:13
|s/l
|458
|0.10
|1.2940
|1.2940
|1.3142
|-43.24
|11881.51
|918
|2007.01.11 14:51
|buy
|460
|0.10
|1.2932
|1.2890
|1.3092
|919
|2007.01.11 16:30
|s/l
|460
|0.10
|1.2890
|1.2890
|1.3092
|-42.00
|11839.51
|920
|2007.01.12 02:02
|buy
|461
|0.10
|1.2883
|1.2841
|1.3043
|921
|2007.01.12 14:30
|t/p
|459
|0.10
|1.2875
|1.3077
|1.2875
|160.25
|11999.76
|922
|2007.01.15 08:42
|sell
|462
|0.10
|1.2945
|1.2987
|1.2785
|923
|2007.01.16 11:21
|s/l
|462
|0.10
|1.2987
|1.2987
|1.2785
|-41.95
|11957.81
|924
|2007.01.16 14:08
|sell
|463
|0.10
|1.2957
|1.2999
|1.2797
|925
|2007.01.19 05:04
|s/l
|463
|0.10
|1.2999
|1.2999
|1.2797
|-41.75
|11916.06
|926
|2007.01.19 08:35
|sell
|464
|0.10
|1.2975
|1.3017
|1.2815
|927
|2007.01.23 11:19
|s/l
|464
|0.10
|1.3017
|1.3017
|1.2815
|-41.90
|11874.16
|928
|2007.01.29 17:57
|sell
|465
|0.10
|1.2944
|1.2986
|1.2784
|929
|2007.01.31 16:17
|s/l
|465
|0.10
|1.2986
|1.2986
|1.2784
|-41.90
|11832.26
|930
|2007.02.01 02:07
|sell
|466
|0.10
|1.3037
|1.3079
|1.2877
|931
|2007.02.01 16:00
|t/p
|461
|0.10
|1.3043
|1.2841
|1.3043
|147.60
|11979.86
|932
|2007.02.02 15:03
|buy
|467
|0.10
|1.3003
|1.2961
|1.3163
|933
|2007.02.02 17:50
|s/l
|467
|0.10
|1.2961
|1.2961
|1.3163
|-42.00
|11937.86
|934
|2007.02.05 02:27
|buy
|468
|0.10
|1.2951
|1.2909
|1.3111
|935
|2007.02.14 08:41
|s/l
|466
|0.10
|1.3079
|1.3079
|1.2877
|-41.45
|11896.41
|936
|2007.02.14 16:00
|t/p
|468
|0.10
|1.3111
|1.2909
|1.3111
|154.42
|12050.83
|937
|2007.02.15 07:48
|sell
|469
|0.10
|1.3149
|1.3191
|1.2989
|938
|2007.02.16 09:20
|buy
|470
|0.10
|1.3118
|1.3076
|1.3278
|939
|2007.02.26 03:02
|s/l
|469
|0.10
|1.3191
|1.3191
|1.2989
|-41.55
|12009.28
|940
|2007.02.26 03:44
|sell
|471
|0.10
|1.3187
|1.3229
|1.3027
|941
|2007.02.27 09:32
|s/l
|471
|0.10
|1.3229
|1.3229
|1.3027
|-41.95
|11967.33
|942
|2007.03.01 09:47
|sell
|472
|0.10
|1.3237
|1.3279
|1.3077
|943
|2007.03.05 14:11
|s/l
|470
|0.10
|1.3076
|1.3076
|1.3278
|-51.30
|11916.03
|944
|2007.03.05 14:11
|t/p
|472
|0.10
|1.3077
|1.3279
|1.3077
|160.10
|12076.13
|945
|2007.03.07 00:11
|sell
|473
|0.10
|1.3131
|1.3173
|1.2971
|946
|2007.03.07 20:24
|s/l
|473
|0.10
|1.3173
|1.3173
|1.2971
|-42.00
|12034.13
|947
|2007.03.09 14:31
|buy
|474
|0.10
|1.3118
|1.3076
|1.3278
|948
|2007.03.12 10:16
|sell
|475
|0.10
|1.3159
|1.3201
|1.2999
|949
|2007.03.12 19:55
|s/l
|475
|0.10
|1.3201
|1.3201
|1.2999
|-42.00
|11992.13
|950
|2007.03.13 13:30
|sell
|476
|0.10
|1.3200
|1.3242
|1.3040
|951
|2007.03.14 17:12
|s/l
|476
|0.10
|1.3242
|1.3242
|1.3040
|-41.95
|11950.18
|952
|2007.03.14 18:25
|sell
|477
|0.10
|1.3222
|1.3264
|1.3062
|953
|2007.03.16 00:20
|s/l
|477
|0.10
|1.3264
|1.3264
|1.3062
|-41.80
|11908.38
|954
|2007.03.16 00:32
|t/p
|474
|0.10
|1.3278
|1.3076
|1.3278
|155.66
|12064.04
|955
|2007.03.20 03:46
|buy
|478
|0.10
|1.3282
|1.3240
|1.3442
|956
|2007.03.21 19:15
|sell
|479
|0.10
|1.3323
|1.3365
|1.3163
|957
|2007.03.21 19:25
|s/l
|479
|0.10
|1.3365
|1.3365
|1.3163
|-42.00
|12022.04
|958
|2007.03.22 00:12
|sell
|480
|0.10
|1.3391
|1.3433
|1.3231
|959
|2007.04.05 15:26
|s/l
|480
|0.10
|1.3433
|1.3433
|1.3231
|-41.30
|11980.74
|960
|2007.04.10 02:58
|sell
|481
|0.10
|1.3379
|1.3421
|1.3219
|961
|2007.04.10 04:32
|s/l
|481
|0.10
|1.3421
|1.3421
|1.3219
|-42.00
|11938.74
|962
|2007.04.10 16:37
|t/p
|478
|0.10
|1.3442
|1.3240
|1.3442
|146.98
|12085.72
|963
|2007.04.12 03:35
|sell
|482
|0.10
|1.3442
|1.3484
|1.3282
|964
|2007.04.12 16:17
|s/l
|482
|0.10
|1.3484
|1.3484
|1.3282
|-42.00
|12043.72
|965
|2007.04.13 02:44
|sell
|483
|0.10
|1.3506
|1.3548
|1.3346
|966
|2007.04.13 13:24
|s/l
|483
|0.10
|1.3548
|1.3548
|1.3346
|-42.00
|12001.72
|967
|2007.04.13 16:58
|sell
|484
|0.10
|1.3506
|1.3548
|1.3346
|968
|2007.04.16 00:00
|s/l
|484
|0.10
|1.3548
|1.3548
|1.3346
|-41.95
|11959.77
|969
|2007.04.16 03:03
|sell
|485
|0.10
|1.3555
|1.3597
|1.3395
|970
|2007.04.17 00:32
|buy
|486
|0.10
|1.3528
|1.3486
|1.3688
|971
|2007.04.18 08:47
|s/l
|485
|0.10
|1.3597
|1.3597
|1.3395
|-41.90
|11917.87
|972
|2007.04.18 08:47
|sell
|487
|0.10
|1.3594
|1.3636
|1.3434
|973
|2007.04.20 08:14
|s/l
|487
|0.10
|1.3636
|1.3636
|1.3434
|-41.80
|11876.07
|974
|2007.04.20 09:12
|sell
|488
|0.10
|1.3618
|1.3660
|1.3458
|975
|2007.04.25 12:46
|s/l
|488
|0.10
|1.3660
|1.3660
|1.3458
|-41.85
|11834.22
|976
|2007.04.25 13:03
|sell
|489
|0.10
|1.3643
|1.3685
|1.3483
|977
|2007.05.10 18:55
|s/l
|486
|0.10
|1.3486
|1.3486
|1.3688
|-57.50
|11776.72
|978
|2007.05.10 18:57
|t/p
|489
|0.10
|1.3483
|1.3685
|1.3483
|160.85
|11937.57
|979
|2007.05.11 03:01
|buy
|490
|0.10
|1.3465
|1.3423
|1.3625
|980
|2007.05.14 00:06
|sell
|491
|0.10
|1.3532
|1.3574
|1.3372
|981
|2007.05.15 16:32
|s/l
|491
|0.10
|1.3574
|1.3574
|1.3372
|-41.95
|11895.62
|982
|2007.05.16 08:45
|sell
|492
|0.10
|1.3608
|1.3650
|1.3448
|983
|2007.05.21 12:37
|t/p
|492
|0.10
|1.3448
|1.3650
|1.3448
|160.25
|12055.87
|984
|2007.05.23 09:51
|s/l
|490
|0.10
|1.3423
|1.3423
|1.3625
|-48.20
|12007.67
|985
|2007.05.23 11:11
|buy
|493
|0.10
|1.3439
|1.3397
|1.3599
|986
|2007.05.23 13:45
|sell
|494
|0.10
|1.3476
|1.3518
|1.3316
|987
|2007.05.29 14:20
|s/l
|494
|0.10
|1.3518
|1.3518
|1.3316
|-41.70
|11965.97
|988
|2007.05.29 19:38
|sell
|495
|0.10
|1.3459
|1.3501
|1.3299
|989
|2007.06.01 16:09
|s/l
|493
|0.10
|1.3397
|1.3397
|1.3599
|-48.82
|11917.15
|990
|2007.06.01 17:02
|buy
|496
|0.10
|1.3424
|1.3382
|1.3584
|991
|2007.06.04 15:38
|s/l
|495
|0.10
|1.3501
|1.3501
|1.3299
|-41.70
|11875.45
|992
|2007.06.05 02:47
|sell
|497
|0.10
|1.3499
|1.3541
|1.3339
|993
|2007.06.05 14:17
|s/l
|497
|0.10
|1.3541
|1.3541
|1.3339
|-42.00
|11833.45
|994
|2007.06.08 10:04
|s/l
|496
|0.10
|1.3382
|1.3382
|1.3584
|-46.34
|11787.11
|995
|2007.06.12 05:16
|sell
|498
|0.10
|1.3364
|1.3406
|1.3204
|996
|2007.06.12 15:19
|buy
|499
|0.10
|1.3334
|1.3292
|1.3494
|997
|2007.06.13 02:13
|s/l
|499
|0.10
|1.3292
|1.3292
|1.3494
|-42.62
|11744.49
|998
|2007.06.13 03:33
|buy
|500
|0.10
|1.3302
|1.3260
|1.3462
|999
|2007.06.18 11:38
|s/l
|498
|0.10
|1.3406
|1.3406
|1.3204
|-41.70
|11702.79
|1000
|2007.06.19 01:14
|sell
|501
|0.10
|1.3418
|1.3460
|1.3258
|1001
|2007.06.22 14:20
|s/l
|501
|0.10
|1.3460
|1.3460
|1.3258
|-41.75
|11661.04
|1002
|2007.06.22 14:52
|t/p
|500
|0.10
|1.3462
|1.3260
|1.3462
|153.18
|11814.22
|1003
|2007.06.25 02:17
|sell
|502
|0.10
|1.3470
|1.3512
|1.3310
|1004
|2007.06.26 09:19
|buy
|503
|0.10
|1.3440
|1.3398
|1.3600
|1005
|2007.06.29 14:16
|s/l
|502
|0.10
|1.3512
|1.3512
|1.3310
|-41.70
|11772.52
|1006
|2007.06.29 22:59
|close at stop
|503
|0.10
|1.3541
|1.3398
|1.3600
|97.90
|11870.42