Strategy Tester Report
oddevenEA
NorthFinance-Real (Build 208)

SymbolUSDJPY (US Dollar vs Japanise Yen)
Period5 Minutes (M5) 2007.04.30 18:55 - 2007.10.19 23:55 (2007.01.01 - 2007.10.20)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersStopLoss=35; TakeProfit=40; Lot=0.1; Money.Management="--------MONEY MANAGEMENT--------------"; Use.MM=false; Risk.Percent=1; MinLot=0.1; MaxLot=10;
Bars in test33366Ticks modelled673497Modelling quality85.32%
Initial deposit10000.00
Total net profit929.02Gross profit6967.25Gross loss-6038.23
Profit factor1.15Expected payoff2.29
Absolute drawdown67.55Maximal drawdown659.97 (6.04%)Relative drawdown6.04% (659.97)
Total trades405Short positions (won %)267 (50.19%)Long positions (won %)138 (51.45%)
Profit trades (% of total)205 (50.62%)Loss trades (% of total)200 (49.38%)
Largestprofit trade41.15loss trade-37.11
Averageprofit trade33.99loss trade-30.19
Maximumconsecutive wins (profit in money)13 (461.26)consecutive losses (loss in money)8 (-243.70)
Maximalconsecutive profit (count of wins)461.26 (13)consecutive loss (count of losses)-243.70 (8)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12007.04.30 18:55sell10.10119.44119.79119.04
22007.05.01 17:48s/l10.10119.79119.79119.04-30.489969.52
32007.05.01 17:48sell20.10119.76120.11119.36
42007.05.02 06:42s/l20.10120.11120.11119.36-30.409939.11
52007.05.02 06:42sell30.10120.08120.43119.68
62007.05.02 08:57t/p30.10119.68120.43119.6833.429972.53
72007.05.02 08:57buy40.10119.68119.33120.08
82007.05.02 11:57t/p40.10120.08119.33120.0833.3110005.84
92007.05.02 11:57sell50.10120.08120.43119.68
102007.05.03 18:17s/l50.10120.43120.43119.68-32.859972.99
112007.05.03 18:17sell60.10120.40120.75120.00
122007.05.04 15:57t/p60.10120.00120.75120.0032.0710005.06
132007.05.04 15:57sell70.10119.97120.32119.57
142007.05.08 15:30t/p70.10119.57120.32119.5730.9310035.99
152007.05.08 15:30sell80.10119.52119.87119.12
162007.05.08 17:27s/l80.10119.87119.87119.12-29.2010006.79
172007.05.08 17:27buy90.10119.87119.52120.27
182007.05.21 10:14t/p90.10120.27119.52120.2741.1510047.94
192007.05.21 10:14buy100.10121.28120.93121.68
202007.05.23 02:08t/p100.10121.68120.93121.6834.1310082.07
212007.05.23 02:08sell110.10121.68122.03121.28
222007.05.24 12:42t/p110.10121.28122.03121.2829.1910111.25
232007.05.24 12:42sell120.10121.25121.60120.85
242007.05.24 17:01s/l120.10121.60121.60120.85-28.7810082.47
252007.05.24 17:01sell130.10121.57121.92121.17
262007.05.25 02:40t/p130.10121.17121.92121.1731.7510114.22
272007.05.25 02:40sell140.10121.14121.49120.74
282007.05.25 12:31s/l140.10121.49121.49120.74-28.8110085.41
292007.05.25 12:31buy150.10121.49121.14121.89
302007.05.31 17:18t/p150.10121.89121.14121.8936.5810121.99
312007.05.31 17:18sell160.10121.90122.25121.50
322007.06.05 15:07t/p160.10121.50122.25121.5029.1310151.11
332007.06.05 15:07sell170.10121.47121.82121.07
342007.06.06 14:44t/p170.10121.07121.82121.0731.7810182.89
352007.06.06 14:44sell180.10121.03121.38120.63
362007.06.07 09:13s/l180.10121.38121.38120.63-32.6310150.26
372007.06.07 09:13sell190.10121.35121.70120.95
382007.06.07 20:18t/p190.10120.95121.70120.9533.0710183.33
392007.06.07 20:18buy200.10120.94120.59121.34
402007.06.08 05:11t/p200.10121.34120.59121.3433.6010216.93
412007.06.08 05:11sell210.10121.34121.69120.94
422007.06.08 10:23t/p210.10120.94121.69120.9433.0710250.00
432007.06.08 10:23sell220.10120.90121.25120.50
442007.06.08 12:30s/l220.10121.25121.25120.50-28.8710221.13
452007.06.08 12:30buy230.10121.26120.91121.66
462007.06.08 13:16t/p230.10121.66120.91121.6632.8810254.01
472007.06.08 13:16buy240.10121.69121.34122.09
482007.06.13 07:16t/p240.10122.09121.34122.0934.6410288.65
492007.06.13 07:16sell250.10122.09122.44121.69
502007.06.13 13:10s/l250.10122.44122.44121.69-28.5910260.06
512007.06.13 13:10sell260.10122.41122.76122.01
522007.06.13 22:57s/l260.10122.76122.76122.01-28.5110231.55
532007.06.13 22:57buy270.10122.76122.41123.16
542007.06.15 10:30t/p270.10123.16122.41123.1634.9910266.54
552007.06.15 10:30sell280.10123.16123.51122.76
562007.06.15 14:48s/l280.10123.51123.51122.76-28.3410238.20
572007.06.15 14:48sell290.10123.48123.83123.08
582007.06.22 03:13s/l290.10123.83123.83123.08-37.1110201.09
592007.06.22 03:13buy300.10123.84123.49124.24
602007.06.25 11:56s/l300.10123.49123.49124.24-27.7110173.38
612007.06.25 11:56sell310.10123.48123.83123.08
622007.06.25 18:00s/l310.10123.83123.83123.08-28.2610145.12
632007.06.25 18:00sell320.10123.80124.15123.40
642007.06.26 03:40t/p320.10123.40124.15123.4031.1510176.27
652007.06.26 03:40sell330.10123.37123.72122.97
662007.06.26 12:14t/p330.10122.97123.72122.9732.5310208.80
672007.06.26 12:14buy340.10122.96122.61123.36
682007.06.26 18:49t/p340.10123.36122.61123.3632.4310241.23
692007.06.26 18:49buy350.10123.39123.04123.79
702007.06.27 01:53s/l350.10123.04123.04123.79-27.8210213.41
712007.06.27 01:53sell360.10123.04123.39122.64
722007.06.27 09:07t/p360.10122.64123.39122.6432.6210246.03
732007.06.27 09:07sell370.10122.61122.96122.21
742007.06.28 01:17s/l370.10122.96122.96122.21-32.2510213.77
752007.06.28 01:17buy380.10122.96122.61123.36
762007.06.29 06:58t/p380.10123.36122.61123.3633.0610246.83
772007.06.29 06:58buy390.10123.39123.04123.79
782007.06.29 22:13s/l390.10123.04123.04123.79-28.4510218.38
792007.06.29 22:13buy400.10123.07122.72123.47
802007.07.02 09:51s/l400.10122.72122.72123.47-27.8910190.49
812007.07.02 09:51sell410.10122.72123.07122.32
822007.07.02 17:53t/p410.10122.32123.07122.3232.7010223.19
832007.07.02 17:53buy420.10122.31121.96122.71
842007.07.05 01:50t/p420.10122.71121.96122.7135.7410258.93
852007.07.05 01:50sell430.10122.71123.06122.31
862007.07.06 06:56s/l430.10123.06123.06122.31-29.7010229.22
872007.07.06 06:56sell440.10123.03123.38122.63
882007.07.06 15:30s/l440.10123.38123.38122.63-28.3710200.85
892007.07.06 15:30sell450.10123.35123.70122.95
902007.07.10 15:09t/p450.10122.95123.70122.9530.0010230.86
912007.07.10 15:09buy460.10122.95122.60123.35
922007.07.10 16:14s/l460.10122.60122.60123.35-28.5510202.31
932007.07.10 16:14sell470.10122.60122.95122.20
942007.07.10 16:50t/p470.10122.20122.95122.2032.7310235.04
952007.07.10 16:50sell480.10122.17122.52121.77
962007.07.10 23:58t/p480.10121.77122.52121.7732.8510267.89
972007.07.10 23:58buy490.10121.77121.42122.17
982007.07.11 00:45s/l490.10121.42121.42122.17-28.2010239.68
992007.07.11 00:45buy500.10121.44121.09121.84
1002007.07.11 01:10s/l500.10121.09121.09121.84-28.9010210.78
1012007.07.11 01:10buy510.10121.11120.76121.51
1022007.07.11 01:53t/p510.10121.51120.76121.5132.9210243.70
1032007.07.11 01:53sell520.10121.52121.87121.12
1042007.07.11 03:42s/l520.10121.87121.87121.12-28.7210214.98
1052007.07.11 03:42sell530.10121.84122.19121.44
1062007.07.11 08:26t/p530.10121.44122.19121.4432.9410247.92
1072007.07.11 08:26buy540.10121.44121.09121.84
1082007.07.11 08:55s/l540.10121.09121.09121.84-28.9010219.02
1092007.07.11 08:55sell550.10121.09121.44120.69
1102007.07.11 11:19s/l550.10121.44121.44120.69-28.8210190.20
1112007.07.11 11:19sell560.10121.41121.76121.01
1122007.07.11 13:05s/l560.10121.76121.76121.01-28.7510161.45
1132007.07.11 13:05buy570.10121.76121.41122.16
1142007.07.11 14:37s/l570.10121.41121.41122.16-28.8310132.62
1152007.07.11 14:37sell580.10121.41121.76121.01
1162007.07.11 15:35s/l580.10121.76121.76121.01-28.7510103.87
1172007.07.11 15:35sell590.10121.73122.08121.33
1182007.07.11 18:12s/l590.10122.08122.08121.33-28.6710075.20
1192007.07.11 18:12buy600.10122.08121.73122.48
1202007.07.11 23:10t/p600.10122.48121.73122.4832.6610107.86
1212007.07.11 23:10sell610.10122.48122.83122.08
1222007.07.12 10:00t/p610.10122.08122.83122.0828.9810136.84
1232007.07.12 10:00sell620.10122.05122.40121.65
1242007.07.12 16:01s/l620.10122.40122.40121.65-28.5910108.25
1252007.07.12 16:01sell630.10122.37122.72121.97
1262007.07.13 16:28t/p630.10121.97122.72121.9731.5410139.79
1272007.07.13 16:28sell640.10121.91122.26121.51
1282007.07.13 17:36s/l640.10122.26122.26121.51-28.6310111.16
1292007.07.13 17:36sell650.10122.23122.58121.83
1302007.07.16 08:46t/p650.10121.83122.58121.8331.5710142.73
1312007.07.16 08:46buy660.10121.83121.48122.23
1322007.07.17 16:27t/p660.10122.23121.48122.2333.3610176.08
1332007.07.17 16:27sell670.10122.23122.58121.83
1342007.07.18 04:52t/p670.10121.83122.58121.8331.5710207.65
1352007.07.18 04:52sell680.10121.80122.15121.40
1362007.07.18 11:44s/l680.10122.15122.15121.40-28.6510179.00
1372007.07.18 11:44sell690.10122.12122.47121.72
1382007.07.18 19:17t/p690.10121.72122.47121.7232.8610211.86
1392007.07.18 19:17sell700.10121.69122.04121.29
1402007.07.19 12:21s/l700.10122.04122.04121.29-32.4710179.39
1412007.07.19 12:21sell710.10122.01122.36121.61
1422007.07.20 10:31s/l710.10122.36122.36121.61-29.8610149.52
1432007.07.20 10:31sell720.10122.34122.69121.94
1442007.07.20 16:56t/p720.10121.94122.69121.9432.8010182.32
1452007.07.20 16:56sell730.10121.91122.26121.51
1462007.07.20 17:19t/p730.10121.51122.26121.5132.9210215.24
1472007.07.20 17:19sell740.10121.48121.83121.08
1482007.07.20 17:34t/p740.10121.08121.83121.0833.0310248.27
1492007.07.20 17:34sell750.10121.04121.39120.64
1502007.07.22 23:00s/l750.10121.39121.39120.64-28.7210219.55
1512007.07.22 23:00sell760.10121.83122.18121.43
1522007.07.23 01:28t/p760.10121.43122.18121.4331.6810251.23
1532007.07.23 01:28sell770.10121.40121.75121.00
1542007.07.23 04:13t/p770.10121.00121.75121.0033.0610284.29
1552007.07.23 04:13sell780.10120.96121.31120.56
1562007.07.23 12:33s/l780.10121.31121.31120.56-28.8510255.44
1572007.07.23 12:33sell790.10121.28121.63120.88
1582007.07.24 03:12t/p790.10120.88121.63120.8831.8310287.27
1592007.07.24 03:12buy800.10120.88120.53121.28
1602007.07.24 03:31s/l800.10120.53120.53121.28-29.0410258.23
1612007.07.24 03:31sell810.10120.51120.86120.11
1622007.07.24 13:26s/l810.10120.86120.86120.11-28.9610229.27
1632007.07.24 13:26buy820.10120.86120.51121.26
1642007.07.24 16:17s/l820.10120.51120.51121.26-29.0510200.22
1652007.07.24 16:17sell830.10120.49120.84120.09
1662007.07.24 19:33s/l830.10120.84120.84120.09-28.9610171.26
1672007.07.24 19:33buy840.10120.84120.49121.24
1682007.07.24 21:34s/l840.10120.49120.49121.24-29.0510142.21
1692007.07.24 21:34sell850.10120.48120.83120.08
1702007.07.24 22:54t/p850.10120.08120.83120.0833.3110175.52
1712007.07.24 22:54sell860.10120.05120.40119.65
1722007.07.25 13:26s/l860.10120.40120.40119.65-30.3310145.18
1732007.07.25 13:26sell870.10120.37120.72119.97
1742007.07.26 04:01s/l870.10120.72120.72119.97-32.7810112.40
1752007.07.26 04:01sell880.10120.69121.04120.29
1762007.07.26 10:19t/p880.10120.29121.04120.2933.2510145.65
1772007.07.26 10:19sell890.10120.26120.61119.86
1782007.07.26 14:20t/p890.10119.86120.61119.8633.3710179.02
1792007.07.26 14:20sell900.10119.83120.18119.43
1802007.07.26 16:11t/p900.10119.43120.18119.4333.4910212.51
1812007.07.26 16:11buy910.10119.42119.07119.82
1822007.07.26 18:19s/l910.10119.07119.07119.82-29.3910183.12
1832007.07.26 18:19buy920.10119.10118.75119.50
1842007.07.26 20:39s/l920.10118.75118.75119.50-29.4710153.65
1852007.07.26 20:39sell930.10118.75119.10118.35
1862007.07.27 00:30t/p930.10118.35119.10118.3532.5410186.19
1872007.07.27 00:30sell940.10118.32118.67117.92
1882007.07.27 02:10s/l940.10118.67118.67117.92-29.4910156.70
1892007.07.27 02:10buy950.10118.67118.32119.07
1902007.07.27 04:11t/p950.10119.07118.32119.0733.5910190.29
1912007.07.27 04:11sell960.10119.08119.43118.68
1922007.07.27 08:40t/p960.10118.68119.43118.6833.7010223.99
1932007.07.27 08:40sell970.10118.65119.00118.25
1942007.07.27 10:48s/l970.10119.00119.00118.25-29.4110194.58
1952007.07.27 10:48buy980.10119.00118.65119.40
1962007.07.27 14:21s/l980.10118.65118.65119.40-29.5010165.08
1972007.07.27 14:21buy990.10118.68118.33119.08
1982007.07.27 15:33t/p990.10119.08118.33119.0833.5910198.67
1992007.07.27 15:33sell1000.10119.08119.43118.68
2002007.07.27 17:53t/p1000.10118.68119.43118.6833.7010232.37
2012007.07.27 17:53sell1010.10118.65119.00118.25
2022007.07.30 00:49t/p1010.10118.25119.00118.2532.5710264.93
2032007.07.30 00:49sell1020.10118.22118.57117.82
2042007.07.30 03:39s/l1020.10118.57118.57117.82-29.5210235.41
2052007.07.30 03:39sell1030.10118.54118.89118.14
2062007.07.30 10:50s/l1030.10118.89118.89118.14-29.4410205.97
2072007.07.30 10:50sell1040.10118.86119.21118.46
2082007.07.30 12:52t/p1040.10118.46119.21118.4633.7710239.74
2092007.07.30 12:52sell1050.10118.41118.76118.01
2102007.07.30 17:24s/l1050.10118.76118.76118.01-29.4710210.27
2112007.07.30 17:24sell1060.10118.73119.08118.33
2122007.07.30 22:25s/l1060.10119.08119.08118.33-29.3910180.88
2132007.07.30 22:25sell1070.10119.05119.40118.65
2142007.07.31 12:03s/l1070.10119.40119.40118.65-30.5710150.31
2152007.07.31 12:03buy1080.10119.40119.05119.80
2162007.07.31 12:20s/l1080.10119.05119.05119.80-29.4010120.91
2172007.07.31 12:20sell1090.10119.04119.39118.64
2182007.07.31 13:51s/l1090.10119.39119.39118.64-29.3210091.59
2192007.07.31 13:51sell1100.10119.36119.71118.96
2202007.07.31 20:52t/p1100.10118.96119.71118.9633.6310125.22
2212007.07.31 20:52sell1110.10118.92119.27118.52
2222007.07.31 22:57t/p1110.10118.52119.27118.5233.7510158.97
2232007.07.31 22:57buy1120.10118.52118.17118.92
2242007.08.01 08:42s/l1120.10118.17118.17118.92-28.9910129.98
2252007.08.01 08:42buy1130.10118.20117.85118.60
2262007.08.01 08:52s/l1130.10117.85117.85118.60-29.7010100.28
2272007.08.01 08:52sell1140.10117.85118.20117.45
2282007.08.01 14:02s/l1140.10118.20118.20117.45-29.6010070.68
2292007.08.01 14:02buy1150.10118.21117.86118.61
2302007.08.01 14:43t/p1150.10118.61117.86118.6133.7210104.40
2312007.08.01 14:43buy1160.10118.64118.29119.04
2322007.08.02 01:09t/p1160.10119.04118.29119.0435.4810139.88
2332007.08.02 01:09sell1170.10119.04119.39118.64
2342007.08.02 06:36t/p1170.10118.64119.39118.6433.7210173.60
2352007.08.02 06:36buy1180.10118.64118.29119.04
2362007.08.02 15:14t/p1180.10119.04118.29119.0433.6010207.20
2372007.08.02 15:14sell1190.10119.05119.40118.65
2382007.08.02 18:58s/l1190.10119.40119.40118.65-29.3110177.89
2392007.08.02 18:58sell1200.10119.37119.72118.97
2402007.08.03 15:30t/p1200.10118.97119.72118.9732.3610210.25
2412007.08.03 15:30sell1210.10118.94119.29118.54
2422007.08.03 17:06t/p1210.10118.54119.29118.5433.7410243.99
2432007.08.03 17:06sell1220.10118.51118.86118.11
2442007.08.03 22:40t/p1220.10118.11118.86118.1133.8710277.86
2452007.08.03 22:40buy1230.10118.11117.76118.51
2462007.08.05 23:00s/l1230.10117.76117.76118.51-29.7510248.11
2472007.08.05 23:00sell1240.10117.66118.01117.26
2482007.08.06 00:40t/p1240.10117.26118.01117.2632.8510280.95
2492007.08.06 00:40sell1250.10117.23117.58116.83
2502007.08.06 01:58s/l1250.10117.58117.58116.83-29.7710251.18
2512007.08.06 01:58sell1260.10117.55117.90117.15
2522007.08.06 13:31s/l1260.10117.90117.90117.15-29.6910221.49
2532007.08.06 13:31buy1270.10117.90117.55118.30
2542007.08.06 19:41t/p1270.10118.30117.55118.3033.8010255.29
2552007.08.06 19:41sell1280.10118.31118.66117.91
2562007.08.06 22:09s/l1280.10118.66118.66117.91-29.5010225.79
2572007.08.06 22:09sell1290.10118.63118.98118.23
2582007.08.06 22:15s/l1290.10118.98118.98118.23-29.4110196.38
2592007.08.06 22:15buy1300.10118.99118.64119.39
2602007.08.07 03:02s/l1300.10118.64118.64119.39-28.8710167.51
2612007.08.07 03:02sell1310.10118.64118.99118.24
2622007.08.07 21:27t/p1310.10118.24118.99118.2433.8310201.34
2632007.08.07 21:27buy1320.10118.24117.89118.64
2642007.08.07 21:59t/p1320.10118.64117.89118.6433.7210235.06
2652007.08.07 21:59sell1330.10118.64118.99118.24
2662007.08.07 23:40s/l1330.10118.99118.99118.24-29.4110205.65
2672007.08.07 23:40sell1340.10118.96119.31118.56
2682007.08.08 11:25s/l1340.10119.31119.31118.56-30.5910175.06
2692007.08.08 11:25buy1350.10119.32118.97119.72
2702007.08.08 17:33t/p1350.10119.72118.97119.7233.4110208.47
2712007.08.08 17:33sell1360.10119.72120.07119.32
2722007.08.09 09:55t/p1360.10119.32120.07119.3229.7310238.19
2732007.08.09 09:55sell1370.10119.28119.63118.88
2742007.08.09 12:09t/p1370.10118.88119.63118.8833.6510271.84
2752007.08.09 12:09sell1380.10118.84119.19118.44
2762007.08.09 15:22t/p1380.10118.44119.19118.4433.7710305.61
2772007.08.09 15:22sell1390.10118.41118.76118.01
2782007.08.09 17:33s/l1390.10118.76118.76118.01-29.4710276.14
2792007.08.09 17:33sell1400.10118.73119.08118.33
2802007.08.09 21:17t/p1400.10118.33119.08118.3333.8010309.94
2812007.08.09 21:17buy1410.10118.33117.98118.73
2822007.08.10 02:44s/l1410.10117.98117.98118.73-29.0410280.90
2832007.08.10 02:44sell1420.10117.97118.32117.57
2842007.08.10 14:50t/p1420.10117.57118.32117.5734.0310314.93
2852007.08.10 14:50sell1430.10117.53117.88117.13
2862007.08.10 16:23s/l1430.10117.88117.88117.13-29.6910285.24
2872007.08.10 16:23buy1440.10117.88117.53118.28
2882007.08.10 19:16t/p1440.10118.28117.53118.2833.8210319.06
2892007.08.10 19:16sell1450.10118.28118.63117.88
2902007.08.10 19:24s/l1450.10118.63118.63117.88-29.5010289.56
2912007.08.10 19:24sell1460.10118.60118.95118.20
2922007.08.10 20:47t/p1460.10118.20118.95118.2033.8410323.40
2932007.08.10 20:47sell1470.10118.17118.52117.77
2942007.08.10 22:29s/l1470.10118.52118.52117.77-29.5310293.87
2952007.08.10 22:29sell1480.10118.49118.84118.09
2962007.08.13 10:11t/p1480.10118.09118.84118.0932.6110326.48
2972007.08.13 10:11buy1490.10118.08117.73118.48
2982007.08.13 13:13s/l1490.10117.73117.73118.48-29.7310296.75
2992007.08.13 13:13sell1500.10117.73118.08117.33
3002007.08.13 14:05s/l1500.10118.08118.08117.33-29.6410267.11
3012007.08.13 14:05buy1510.10118.08117.73118.48
3022007.08.13 16:03t/p1510.10118.48117.73118.4833.7610300.87
3032007.08.13 16:03sell1520.10118.48118.83118.08
3042007.08.14 03:22t/p1520.10118.08118.83118.0832.6210333.48
3052007.08.14 03:22buy1530.10118.08117.73118.48
3062007.08.14 15:58t/p1530.10118.48117.73118.4833.7610367.24
3072007.08.14 15:58sell1540.10118.48118.83118.08
3082007.08.14 17:14t/p1540.10118.08118.83118.0833.8810401.12
3092007.08.14 17:14sell1550.10118.05118.40117.65
3102007.08.14 23:13t/p1550.10117.65118.40117.6534.0010435.12
3112007.08.14 23:13buy1560.10117.65117.30118.05
3122007.08.15 06:42s/l1560.10117.30117.30118.05-29.2110405.91
3132007.08.15 06:42sell1570.10117.30117.65116.90
3142007.08.15 09:07t/p1570.10116.90117.65116.9034.2210440.13
3152007.08.15 09:07buy1580.10116.89116.54117.29
3162007.08.15 16:56t/p1580.10117.29116.54117.2934.1010474.23
3172007.08.15 16:56sell1590.10117.29117.64116.89
3182007.08.15 22:04t/p1590.10116.89117.64116.8934.2210508.45
3192007.08.15 22:04sell1600.10116.86117.21116.46
3202007.08.16 00:32t/p1600.10116.46117.21116.4630.5610539.01
3212007.08.16 00:32sell1610.10116.42116.77116.02
3222007.08.16 06:27t/p1610.10116.02116.77116.0234.4810573.49
3232007.08.16 06:27sell1620.10115.99116.34115.59
3242007.08.16 12:48t/p1620.10115.59116.34115.5934.6110608.10
3252007.08.16 12:48buy1630.10115.59115.24115.99
3262007.08.16 13:13s/l1630.10115.24115.24115.99-30.3710577.73
3272007.08.16 13:13sell1640.10115.24115.59114.84
3282007.08.16 13:31t/p1640.10114.84115.59114.8434.8410612.57
3292007.08.16 13:31buy1650.10114.81114.46115.21
3302007.08.16 13:34s/l1650.10114.46114.46115.21-30.5810581.99
3312007.08.16 13:34sell1660.10114.46114.81114.06
3322007.08.16 13:35t/p1660.10114.06114.81114.0635.0710617.06
3332007.08.16 13:35buy1670.10114.06113.71114.46
3342007.08.16 13:35s/l1670.10113.71113.71114.46-30.7810586.28
3352007.08.16 13:35buy1680.10113.72113.37114.12
3362007.08.16 13:37t/p1680.10114.12113.37114.1235.0510621.33
3372007.08.16 13:37buy1690.10114.15113.80114.55
3382007.08.16 13:54t/p1690.10114.55113.80114.5534.9210656.25
3392007.08.16 13:54sell1700.10114.55114.90114.15
3402007.08.16 14:21t/p1700.10114.15114.90114.1535.0410691.29
3412007.08.16 14:21buy1710.10114.15113.80114.55
3422007.08.16 15:32t/p1710.10114.55113.80114.5534.9210726.21
3432007.08.16 15:32buy1720.10114.58114.23114.98
3442007.08.16 17:20s/l1720.10114.23114.23114.98-30.6410695.57
3452007.08.16 17:20sell1730.10114.23114.58113.83
3462007.08.16 19:04t/p1730.10113.83114.58113.8335.1410730.71
3472007.08.16 19:04buy1740.10113.83113.48114.23
3482007.08.16 19:07s/l1740.10113.48113.48114.23-30.8510699.86
3492007.08.16 19:07sell1750.10113.47113.82113.07
3502007.08.16 19:08t/p1750.10113.07113.82113.0735.3810735.24
3512007.08.16 19:08buy1760.10113.05112.70113.45
3522007.08.16 19:10t/p1760.10113.45112.70113.4535.2610770.50
3532007.08.16 19:10sell1770.10113.46113.81113.06
3542007.08.16 19:41t/p1770.10113.06113.81113.0635.3810805.88
3552007.08.16 19:41buy1780.10113.06112.71113.46
3562007.08.16 19:42s/l1780.10112.71112.71113.46-31.0510774.83
3572007.08.16 19:42buy1790.10112.74112.39113.14
3582007.08.16 19:45s/l1790.10112.39112.39113.14-31.1510743.68
3592007.08.16 19:45buy1800.10112.40112.05112.80
3602007.08.16 19:55s/l1800.10112.05112.05112.80-31.2410712.44
3612007.08.16 19:55sell1810.10112.05112.40111.65
3622007.08.16 20:03s/l1810.10112.40112.40111.65-31.1410681.30
3632007.08.16 20:03sell1820.10112.38112.73111.98
3642007.08.16 20:12s/l1820.10112.73112.73111.98-31.0410650.26
3652007.08.16 20:12sell1830.10112.71113.06112.31
3662007.08.16 20:43s/l1830.10113.06113.06112.31-30.9610619.30
3672007.08.16 20:43buy1840.10113.06112.71113.46
3682007.08.16 20:46s/l1840.10112.71112.71113.46-31.0510588.25
3692007.08.16 20:46buy1850.10112.74112.39113.14
3702007.08.16 20:55t/p1850.10113.14112.39113.1435.3610623.61
3712007.08.16 20:55sell1860.10113.15113.50112.75
3722007.08.16 22:08t/p1860.10112.75113.50112.7535.4810659.09
3732007.08.16 22:08sell1870.10112.72113.07112.32
3742007.08.16 22:31s/l1870.10113.07113.07112.32-30.9510628.14
3752007.08.16 22:31sell1880.10113.04113.39112.64
3762007.08.16 22:44s/l1880.10113.39113.39112.64-30.8710597.27
3772007.08.16 22:44sell1890.10113.37113.72112.97
3782007.08.16 22:50s/l1890.10113.72113.72112.97-30.7810566.49
3792007.08.16 22:50sell1900.10113.69114.04113.29
3802007.08.16 23:01s/l1900.10114.04114.04113.29-30.6910535.80
3812007.08.16 23:01sell1910.10114.02114.37113.62
3822007.08.16 23:03s/l1910.10114.37114.37113.62-30.6010505.20
3832007.08.16 23:03sell1920.10114.35114.70113.95
3842007.08.16 23:56t/p1920.10113.95114.70113.9535.1010540.30
3852007.08.16 23:56sell1930.10113.92114.27113.52
3862007.08.17 00:07s/l1930.10114.27114.27113.52-31.8910508.41
3872007.08.17 00:07sell1940.10114.24114.59113.84
3882007.08.17 00:33s/l1940.10114.59114.59113.84-30.5410477.87
3892007.08.17 00:33buy1950.10114.59114.24114.99
3902007.08.17 01:33s/l1950.10114.24114.24114.99-30.6410447.23
3912007.08.17 01:33sell1960.10114.23114.58113.83
3922007.08.17 02:03t/p1960.10113.83114.58113.8335.1410482.37
3932007.08.17 02:03sell1970.10113.79114.14113.39
3942007.08.17 04:14t/p1970.10113.39114.14113.3935.2810517.65
3952007.08.17 04:14sell1980.10113.35113.70112.95
3962007.08.17 04:22t/p1980.10112.95113.70112.9535.4110553.06
3972007.08.17 04:22buy1990.10112.95112.60113.35
3982007.08.17 04:55t/p1990.10113.35112.60113.3535.2910588.35
3992007.08.17 04:55sell2000.10113.35113.70112.95
4002007.08.17 06:47t/p2000.10112.95113.70112.9535.4110623.76
4012007.08.17 06:47sell2010.10112.92113.27112.52
4022007.08.17 07:18t/p2010.10112.52113.27112.5235.5510659.31
4032007.08.17 07:18sell2020.10112.48112.83112.08
4042007.08.17 10:05t/p2020.10112.08112.83112.0835.6910695.00
4052007.08.17 10:05sell2030.10112.05112.40111.65
4062007.08.17 10:07t/p2030.10111.65112.40111.6535.8310730.83
4072007.08.17 10:07buy2040.10111.65111.30112.05
4082007.08.17 10:15t/p2040.10112.05111.30112.0535.7010766.53
4092007.08.17 10:15buy2050.10112.10111.75112.50
4102007.08.17 10:32t/p2050.10112.50111.75112.5035.5610802.09
4112007.08.17 10:32buy2060.10112.53112.18112.93
4122007.08.17 10:45t/p2060.10112.93112.18112.9335.4210837.51
4132007.08.17 10:45sell2070.10112.93113.28112.53
4142007.08.17 10:56t/p2070.10112.53113.28112.5335.5510873.06
4152007.08.17 10:56buy2080.10112.50112.15112.90
4162007.08.17 11:08t/p2080.10112.90112.15112.9035.4310908.49
4172007.08.17 11:08sell2090.10112.90113.25112.50
4182007.08.17 11:27s/l2090.10113.25113.25112.50-30.9010877.59
4192007.08.17 11:27buy2100.10113.27112.92113.67
4202007.08.17 11:58t/p2100.10113.67112.92113.6735.1910912.78
4212007.08.17 11:58buy2110.10113.70113.35114.10
4222007.08.17 12:21s/l2110.10113.35113.35114.10-30.8810881.90
4232007.08.17 12:21sell2120.10113.34113.69112.94
4242007.08.17 12:30t/p2120.10112.94113.69112.9435.4210917.32
4252007.08.17 12:30sell2130.10112.91113.26112.51
4262007.08.17 12:34s/l2130.10113.26113.26112.51-30.9010886.42
4272007.08.17 12:34sell2140.10113.23113.58112.83
4282007.08.17 13:54s/l2140.10113.58113.58112.83-30.8210855.60
4292007.08.17 13:54sell2150.10113.55113.90113.15
4302007.08.17 14:32t/p2150.10113.15113.90113.1535.3510890.95
4312007.08.17 14:32sell2160.10113.12113.47112.72
4322007.08.17 14:51s/l2160.10113.47113.47112.72-30.8510860.10
4332007.08.17 14:51sell2170.10113.44113.79113.04
4342007.08.17 15:02s/l2170.10113.79113.79113.04-30.7610829.34
4352007.08.17 15:02buy2180.10113.79113.44114.19
4362007.08.17 15:19s/l2180.10113.44113.44114.19-30.8610798.48
4372007.08.17 15:19buy2190.10113.45113.10113.85
4382007.08.17 15:22t/p2190.10113.85113.10113.8535.1310833.61
4392007.08.17 15:22sell2200.10113.85114.20113.45
4402007.08.17 15:26t/p2200.10113.45114.20113.4535.2610868.87
4412007.08.17 15:26sell2210.10113.41113.76113.01
4422007.08.17 15:28s/l2210.10113.76113.76113.01-30.7710838.10
4432007.08.17 15:28sell2220.10113.73114.08113.33
4442007.08.17 15:36s/l2220.10114.08114.08113.33-30.6810807.42
4452007.08.17 15:36sell2230.10114.05114.40113.65
4462007.08.17 15:44s/l2230.10114.40114.40113.65-30.6010776.82
4472007.08.17 15:44sell2240.10114.38114.73113.98
4482007.08.17 16:12s/l2240.10114.73114.73113.98-30.5110746.31
4492007.08.17 16:12sell2250.10114.70115.05114.30
4502007.08.17 16:45t/p2250.10114.30115.05114.3035.0010781.31
4512007.08.17 16:45sell2260.10114.27114.62113.87
4522007.08.17 16:55t/p2260.10113.87114.62113.8735.1310816.44
4532007.08.17 16:55sell2270.10113.83114.18113.43
4542007.08.17 17:05s/l2270.10114.18114.18113.43-30.6510785.79
4552007.08.17 17:05sell2280.10114.15114.50113.75
4562007.08.17 17:18t/p2280.10113.75114.50113.7535.1710820.96
4572007.08.17 17:18sell2290.10113.71114.06113.31
4582007.08.17 17:22s/l2290.10114.06114.06113.31-30.6910790.27
4592007.08.17 17:22sell2300.10114.03114.38113.63
4602007.08.17 17:42t/p2300.10113.63114.38113.6335.2110825.48
4612007.08.17 17:42sell2310.10113.59113.94113.19
4622007.08.17 18:35s/l2310.10113.94113.94113.19-30.7210794.76
4632007.08.17 18:35sell2320.10113.91114.26113.51
4642007.08.17 19:33s/l2320.10114.26114.26113.51-30.6310764.13
4652007.08.17 19:33buy2330.10114.26113.91114.66
4662007.08.17 21:30s/l2330.10113.91113.91114.66-30.7310733.40
4672007.08.17 21:30sell2340.10113.91114.26113.51
4682007.08.17 22:08s/l2340.10114.26114.26113.51-30.6310702.77
4692007.08.17 22:08sell2350.10114.23114.58113.83
4702007.08.17 22:15s/l2350.10114.58114.58113.83-30.5510672.22
4712007.08.17 22:15sell2360.10114.55114.90114.15
4722007.08.17 22:58t/p2360.10114.15114.90114.1535.0410707.26
4732007.08.17 22:58sell2370.10114.12114.47113.72
4742007.08.17 23:55s/l2370.10114.47114.47113.72-30.5810676.68
4752007.08.17 23:55buy2380.10114.47114.12114.87
4762007.08.19 23:55s/l2380.10114.12114.12114.87-30.6710646.01
4772007.08.19 23:55sell2390.10114.11114.46113.71
4782007.08.20 00:50s/l2390.10114.46114.46113.71-31.8410614.16
4792007.08.20 00:50sell2400.10114.43114.78114.03
4802007.08.20 02:00t/p2400.10114.03114.78114.0335.0810649.24
4812007.08.20 02:00sell2410.10114.00114.35113.60
4822007.08.20 03:02s/l2410.10114.35114.35113.60-30.6110618.63
4832007.08.20 03:02sell2420.10114.32114.67113.92
4842007.08.20 04:02s/l2420.10114.67114.67113.92-30.5210588.11
4852007.08.20 04:02sell2430.10114.64114.99114.24
4862007.08.20 05:28t/p2430.10114.24114.99114.2435.0110623.12
4872007.08.20 05:28sell2440.10114.21114.56113.81
4882007.08.20 07:32s/l2440.10114.56114.56113.81-30.5510592.57
4892007.08.20 07:32sell2450.10114.53114.88114.13
4902007.08.20 09:50s/l2450.10114.88114.88114.13-30.4610562.11
4912007.08.20 09:50sell2460.10114.86115.21114.46
4922007.08.20 10:36s/l2460.10115.21115.21114.46-30.3810531.73
4932007.08.20 10:36buy2470.10115.21114.86115.61
4942007.08.20 16:40s/l2470.10114.86114.86115.61-30.4710501.26
4952007.08.20 16:40sell2480.10114.86115.21114.46
4962007.08.20 19:10t/p2480.10114.46115.21114.4634.9510536.21
4972007.08.20 19:10sell2490.10114.41114.76114.01
4982007.08.20 21:28s/l2490.10114.76114.76114.01-30.5010505.71
4992007.08.20 21:28sell2500.10114.73115.08114.33
5002007.08.20 22:09s/l2500.10115.08115.08114.33-30.4110475.30
5012007.08.20 22:09sell2510.10115.05115.40114.65
5022007.08.21 02:23t/p2510.10114.65115.40114.6533.6310508.93
5032007.08.21 02:23sell2520.10114.62114.97114.22
5042007.08.21 04:34s/l2520.10114.97114.97114.22-30.4410478.49
5052007.08.21 04:34sell2530.10114.94115.29114.54
5062007.08.21 09:41t/p2530.10114.54115.29114.5434.9210513.41
5072007.08.21 09:41sell2540.10114.51114.86114.11
5082007.08.21 10:41t/p2540.10114.11114.86114.1135.0510548.46
5092007.08.21 10:41sell2550.10114.07114.42113.67
5102007.08.21 11:05s/l2550.10114.42114.42113.67-30.5910517.87
5112007.08.21 11:05sell2560.10114.39114.74113.99
5122007.08.21 14:02s/l2560.10114.74114.74113.99-30.5010487.37
5132007.08.21 14:02sell2570.10114.74115.09114.34
5142007.08.21 15:52t/p2570.10114.34115.09114.3434.9810522.35
5152007.08.21 15:52sell2580.10114.31114.66113.91
5162007.08.22 09:09s/l2580.10114.66114.66113.91-31.7910490.55
5172007.08.22 09:09buy2590.10114.66114.31115.06
5182007.08.22 09:58t/p2590.10115.06114.31115.0634.7610525.31
5192007.08.22 09:58buy2600.10115.09114.74115.49
5202007.08.22 10:40s/l2600.10114.74114.74115.49-30.5010494.81
5212007.08.22 10:40sell2610.10114.74115.09114.34
5222007.08.22 13:48s/l2610.10115.09115.09114.34-30.4110464.40
5232007.08.22 13:48buy2620.10115.09114.74115.49
5242007.08.23 01:20t/p2620.10115.49114.74115.4936.5110500.92
5252007.08.23 01:20buy2630.10115.54115.19115.94
5262007.08.23 02:16t/p2630.10115.94115.19115.9434.5010535.42
5272007.08.23 02:16buy2640.10115.97115.62116.37
5282007.08.23 08:25s/l2640.10115.62115.62116.37-30.2710505.15
5292007.08.23 08:25sell2650.10115.62115.97115.22
5302007.08.23 11:05s/l2650.10115.97115.97115.22-30.1810474.97
5312007.08.23 11:05buy2660.10115.97115.62116.37
5322007.08.23 12:30t/p2660.10116.37115.62116.3734.3710509.34
5332007.08.23 12:30sell2670.10116.38116.73115.98
5342007.08.23 12:57s/l2670.10116.73116.73115.98-29.9810479.36
5352007.08.23 12:57sell2680.10116.71117.06116.31
5362007.08.23 13:17s/l2680.10117.06117.06116.31-29.9010449.46
5372007.08.23 13:17sell2690.10117.03117.38116.63
5382007.08.23 14:54t/p2690.10116.63117.38116.6334.3010483.76
5392007.08.23 14:54buy2700.10116.63116.28117.03
5402007.08.23 15:47s/l2700.10116.28116.28117.03-30.1010453.66
5412007.08.23 15:47sell2710.10116.27116.62115.87
5422007.08.23 18:52t/p2710.10115.87116.62115.8734.5310488.19
5432007.08.23 18:52buy2720.10115.86115.51116.26
5442007.08.23 23:17t/p2720.10116.26115.51116.2634.4010522.59
5452007.08.23 23:17sell2730.10116.27116.62115.87
5462007.08.24 02:15t/p2730.10115.87116.62115.8733.2610555.84
5472007.08.24 02:15sell2740.10115.84116.19115.44
5482007.08.24 02:27s/l2740.10116.19116.19115.44-30.1210525.72
5492007.08.24 02:27buy2750.10116.19115.84116.59
5502007.08.24 09:26s/l2750.10115.84115.84116.59-30.2110495.51
5512007.08.24 09:26buy2760.10115.87115.52116.27
5522007.08.24 09:51s/l2760.10115.52115.52116.27-30.3010465.21
5532007.08.24 09:51buy2770.10115.55115.20115.95
5542007.08.24 10:31t/p2770.10115.95115.20115.9534.5010499.71
5552007.08.24 10:31buy2780.10115.99115.64116.39
5562007.08.24 13:27s/l2780.10115.64115.64116.39-30.2710469.44
5572007.08.24 13:27buy2790.10115.67115.32116.07
5582007.08.24 15:31t/p2790.10116.07115.32116.0734.4610503.90
5592007.08.24 15:31sell2800.10116.08116.43115.68
5602007.08.24 17:01s/l2800.10116.43116.43115.68-30.0610473.84
5612007.08.24 17:01sell2810.10116.40116.75116.00
5622007.08.24 17:41t/p2810.10116.00116.75116.0034.4910508.33
5632007.08.24 17:41buy2820.10115.99115.64116.39
5642007.08.24 22:52t/p2820.10116.39115.64116.3934.3510542.68
5652007.08.24 22:52sell2830.10116.43116.78116.03
5662007.08.27 01:45s/l2830.10116.78116.78116.03-31.2310511.45
5672007.08.27 01:45sell2840.10116.75117.10116.35
5682007.08.27 04:36t/p2840.10116.35117.10116.3534.3810545.83
5692007.08.27 04:36buy2850.10116.35116.00116.75
5702007.08.27 15:24s/l2850.10116.00116.00116.75-30.1710515.66
5712007.08.27 15:24sell2860.10116.00116.35115.60
5722007.08.28 00:21t/p2860.10115.60116.35115.6033.3410549.00
5732007.08.28 00:21buy2870.10115.59115.24115.99
5742007.08.28 15:07s/l2870.10115.24115.24115.99-30.3710518.63
5752007.08.28 15:07buy2880.10115.27114.92115.67
5762007.08.28 16:44s/l2880.10114.92114.92115.67-30.4610488.17
5772007.08.28 16:44buy2890.10114.94114.59115.34
5782007.08.28 18:23s/l2890.10114.59114.59115.34-30.5410457.63
5792007.08.28 18:23buy2900.10114.62114.27115.02
5802007.08.28 23:18s/l2900.10114.27114.27115.02-30.6310427.00
5812007.08.28 23:18buy2910.10114.30113.95114.70
5822007.08.29 02:48s/l2910.10113.95113.95114.70-30.0910396.90
5832007.08.29 02:48sell2920.10113.95114.30113.55
5842007.08.29 06:55s/l2920.10114.30114.30113.55-30.6210366.28
5852007.08.29 06:55sell2930.10114.27114.62113.87
5862007.08.29 11:09s/l2930.10114.62114.62113.87-30.5410335.74
5872007.08.29 11:09sell2940.10114.59114.94114.19
5882007.08.29 12:34s/l2940.10114.94114.94114.19-30.4510305.29
5892007.08.29 12:34buy2950.10114.94114.59115.34
5902007.08.29 18:03t/p2950.10115.34114.59115.3434.6810339.97
5912007.08.29 18:03buy2960.10115.37115.02115.77
5922007.08.29 22:30t/p2960.10115.77115.02115.7734.5510374.52
5932007.08.29 22:30buy2970.10115.80115.45116.20
5942007.08.29 22:58t/p2970.10116.20115.45116.2034.4210408.94
5952007.08.29 22:58sell2980.10116.20116.55115.80
5962007.08.30 02:03t/p2980.10115.80116.55115.8030.7510439.69
5972007.08.30 02:03buy2990.10115.80115.45116.20
5982007.08.30 07:52s/l2990.10115.45115.45116.20-30.3210409.37
5992007.08.30 07:52sell3000.10115.45115.80115.05
6002007.08.30 09:50s/l3000.10115.80115.80115.05-30.2210379.15
6012007.08.30 09:50sell3010.10115.77116.12115.37
6022007.08.30 12:57t/p3010.10115.37116.12115.3734.6710413.82
6032007.08.30 12:57buy3020.10115.37115.02115.77
6042007.08.30 15:48t/p3020.10115.77115.02115.7734.5510448.37
6052007.08.30 15:48sell3030.10115.77116.12115.37
6062007.08.31 04:54s/l3030.10116.12116.12115.37-31.4010416.97
6072007.08.31 04:54sell3040.10116.09116.44115.69
6082007.08.31 09:50s/l3040.10116.44116.44115.69-30.0610386.91
6092007.08.31 09:50sell3050.10116.41116.76116.01
6102007.08.31 17:50t/p3050.10116.01116.76116.0134.4810421.39
6112007.08.31 17:50sell3060.10115.98116.33115.58
6122007.08.31 18:09t/p3060.10115.58116.33115.5834.6110456.00
6132007.08.31 18:09buy3070.10115.58115.23115.98
6142007.08.31 19:31t/p3070.10115.98115.23115.9834.4910490.49
6152007.08.31 19:31sell3080.10115.98116.33115.58
6162007.09.04 10:42t/p3080.10115.58116.33115.5832.0810522.57
6172007.09.04 10:42sell3090.10115.55115.90115.15
6182007.09.04 16:45s/l3090.10115.90115.90115.15-30.2010492.37
6192007.09.04 16:45buy3100.10115.90115.55116.30
6202007.09.04 17:40t/p3100.10116.30115.55116.3034.3910526.76
6212007.09.04 17:40sell3110.10116.30116.65115.90
6222007.09.05 07:04t/p3110.10115.90116.65115.9033.2510560.01
6232007.09.05 07:04buy3120.10115.90115.55116.30
6242007.09.05 15:15s/l3120.10115.55115.55116.30-30.2910529.72
6252007.09.05 15:15sell3130.10115.55115.90115.15
6262007.09.05 17:13t/p3130.10115.15115.90115.1534.7410564.46
6272007.09.05 17:13buy3140.10115.14114.79115.54
6282007.09.06 06:20t/p3140.10115.54114.79115.5436.4910600.95
6292007.09.06 06:20buy3150.10115.59115.24115.99
6302007.09.06 08:29s/l3150.10115.24115.24115.99-30.3710570.58
6312007.09.06 08:29sell3160.10115.24115.59114.84
6322007.09.07 02:16s/l3160.10115.59115.59114.84-31.5310539.05
6332007.09.07 02:16sell3170.10115.57115.92115.17
6342007.09.07 06:54t/p3170.10115.17115.92115.1734.7310573.78
6352007.09.07 06:54sell3180.10115.14115.49114.74
6362007.09.07 15:30t/p3180.10114.74115.49114.7434.8710608.65
6372007.09.07 15:30buy3190.10114.72114.37115.12
6382007.09.07 15:32s/l3190.10114.37114.37115.12-30.6110578.04
6392007.09.07 15:32sell3200.10114.35114.70113.95
6402007.09.07 16:12t/p3200.10113.95114.70113.9535.1010613.14
6412007.09.07 16:12sell3210.10113.92114.27113.52
6422007.09.07 17:51t/p3210.10113.52114.27113.5235.2410648.38
6432007.09.07 17:51sell3220.10113.49113.84113.09
6442007.09.09 23:00t/p3220.10113.09113.84113.0935.4210683.80
6452007.09.09 23:00sell3230.10112.92113.27112.52
6462007.09.09 23:31s/l3230.10113.27113.27112.52-30.9010652.90
6472007.09.09 23:31sell3240.10113.24113.59112.84
6482007.09.10 00:30t/p3240.10112.84113.59112.8434.1910687.08
6492007.09.10 00:30buy3250.10112.84112.49113.24
6502007.09.10 06:57t/p3250.10113.24112.49113.2435.3210722.40
6512007.09.10 06:57sell3260.10113.24113.59112.84
6522007.09.10 11:53s/l3260.10113.59113.59112.84-30.8110691.59
6532007.09.10 11:53buy3270.10113.59113.24113.99
6542007.09.10 16:04t/p3270.10113.99113.24113.9935.0910726.68
6552007.09.10 16:04sell3280.10113.99114.34113.59
6562007.09.10 17:03t/p3280.10113.59114.34113.5935.2110761.89
6572007.09.10 17:03sell3290.10113.56113.91113.16
6582007.09.11 08:53s/l3290.10113.91113.91113.16-31.9910729.90
6592007.09.11 08:53sell3300.10113.88114.23113.48
6602007.09.11 09:58t/p3300.10113.48114.23113.4835.2610765.16
6612007.09.11 09:58buy3310.10113.44113.09113.84
6622007.09.11 14:55t/p3310.10113.84113.09113.8435.1410800.30
6632007.09.11 14:55sell3320.10113.84114.19113.44
6642007.09.11 17:44s/l3320.10114.19114.19113.44-30.6510769.65
6652007.09.11 17:44sell3330.10114.16114.51113.76
6662007.09.13 10:25s/l3330.10114.51114.51113.76-35.6310734.02
6672007.09.13 10:25sell3340.10114.48114.83114.08
6682007.09.13 13:20s/l3340.10114.83114.83114.08-30.4810703.54
6692007.09.13 13:20buy3350.10114.83114.48115.23
6702007.09.13 16:17t/p3350.10115.23114.48115.2334.7110738.25
6712007.09.13 16:17sell3360.10115.24115.59114.84
6722007.09.14 00:12t/p3360.10114.84115.59114.8433.5710771.82
6732007.09.14 00:12buy3370.10114.83114.48115.23
6742007.09.14 09:50t/p3370.10115.23114.48115.2334.7110806.53
6752007.09.14 09:50sell3380.10115.23115.58114.83
6762007.09.14 13:35t/p3380.10114.83115.58114.8334.8310841.36
6772007.09.14 13:35sell3390.10114.80115.15114.40
6782007.09.14 15:33t/p3390.10114.40115.15114.4034.9710876.33
6792007.09.14 15:33sell3400.10114.37114.72113.97
6802007.09.14 16:50s/l3400.10114.72114.72113.97-30.5110845.82
6812007.09.14 16:50sell3410.10114.69115.04114.29
6822007.09.14 17:00s/l3410.10115.04115.04114.29-30.4210815.40
6832007.09.14 17:00sell3420.10115.02115.37114.62
6842007.09.14 19:00s/l3420.10115.37115.37114.62-30.3410785.06
6852007.09.14 19:00buy3430.10115.37115.02115.77
6862007.09.17 10:23s/l3430.10115.02115.02115.77-29.8010755.26
6872007.09.17 10:23sell3440.10115.01115.36114.61
6882007.09.18 15:03s/l3440.10115.36115.36114.61-31.5910723.66
6892007.09.18 15:03sell3450.10115.34115.69114.94
6902007.09.18 15:38s/l3450.10115.69115.69114.94-30.2510693.41
6912007.09.18 15:38sell3460.10115.66116.01115.26
6922007.09.18 22:17s/l3460.10116.01116.01115.26-30.1710663.24
6932007.09.18 22:17buy3470.10116.02115.67116.42
6942007.09.19 10:36s/l3470.10115.67115.67116.42-29.6410633.60
6952007.09.19 10:36buy3480.10115.69115.34116.09
6962007.09.19 15:52t/p3480.10116.09115.34116.0934.4610668.06
6972007.09.19 15:52buy3490.10116.12115.77116.52
6982007.09.20 08:56s/l3490.10115.77115.77116.52-28.3510639.71
6992007.09.20 08:56sell3500.10115.77116.12115.37
7002007.09.20 10:26t/p3500.10115.37116.12115.3734.6710674.38
7012007.09.20 10:26buy3510.10115.37115.02115.77
7022007.09.20 14:50s/l3510.10115.02115.02115.77-30.4310643.95
7032007.09.20 14:50sell3520.10115.02115.37114.62
7042007.09.20 15:01s/l3520.10115.37115.37114.62-30.3410613.61
7052007.09.20 15:01buy3530.10115.37115.02115.77
7062007.09.20 15:28s/l3530.10115.02115.02115.77-30.4310583.18
7072007.09.20 15:28sell3540.10115.01115.36114.61
7082007.09.20 17:59t/p3540.10114.61115.36114.6134.9010618.08
7092007.09.20 17:59sell3550.10114.58114.93114.18
7102007.09.20 18:43t/p3550.10114.18114.93114.1835.0310653.11
7112007.09.20 18:43buy3560.10114.18113.83114.58
7122007.09.20 20:39t/p3560.10114.58113.83114.5834.9110688.02
7132007.09.20 20:39buy3570.10114.61114.26115.01
7142007.09.21 02:55t/p3570.10115.01114.26115.0135.4110723.43
7152007.09.21 02:55sell3580.10115.01115.36114.61
7162007.09.21 11:41s/l3580.10115.36115.36114.61-30.3310693.10
7172007.09.21 11:41sell3590.10115.34115.69114.94
7182007.09.21 13:10s/l3590.10115.69115.69114.94-30.2510662.85
7192007.09.21 13:10sell3600.10115.66116.01115.26
7202007.09.24 02:15t/p3600.10115.26116.01115.2633.4410696.29
7212007.09.24 02:15buy3610.10115.26114.91115.66
7222007.09.24 09:19s/l3610.10114.91114.91115.66-30.4610665.83
7232007.09.24 09:19sell3620.10114.91115.26114.51
7242007.09.25 13:39t/p3620.10114.51115.26114.5133.6710699.49
7252007.09.25 13:39sell3630.10114.48114.83114.08
7262007.09.25 17:00t/p3630.10114.08114.83114.0835.0610734.55
7272007.09.25 17:00buy3640.10114.07113.72114.47
7282007.09.25 17:11t/p3640.10114.47113.72114.4734.9410769.49
7292007.09.25 17:11sell3650.10114.47114.82114.07
7302007.09.25 23:08s/l3650.10114.82114.82114.07-30.4810739.01
7312007.09.25 23:08buy3660.10114.82114.47115.22
7322007.09.26 11:31t/p3660.10115.22114.47115.2235.3510774.36
7332007.09.26 11:31sell3670.10115.22115.57114.82
7342007.09.26 16:58s/l3670.10115.57115.57114.82-30.2810744.08
7352007.09.26 16:58buy3680.10115.57115.22115.97
7362007.09.27 14:44s/l3680.10115.22115.22115.97-28.5010715.59
7372007.09.27 14:44buy3690.10115.25114.90115.65
7382007.09.27 17:36t/p3690.10115.65114.90115.6534.5910750.18
7392007.09.27 17:36sell3700.10115.65116.00115.25
7402007.09.28 04:03t/p3700.10115.25116.00115.2533.4510783.62
7412007.09.28 04:03sell3710.10115.22115.57114.82
7422007.09.28 17:32t/p3710.10114.82115.57114.8234.8410818.46
7432007.09.28 17:32buy3720.10114.81114.46115.21
7442007.10.01 10:14t/p3720.10115.21114.46115.2135.3510853.81
7452007.10.01 10:14sell3730.10115.21115.56114.81
7462007.10.01 10:54s/l3730.10115.56115.56114.81-30.2910823.52
7472007.10.01 10:54sell3740.10115.53115.88115.13
7482007.10.01 15:27s/l3740.10115.88115.88115.13-30.2010793.32
7492007.10.01 15:27sell3750.10115.85116.20115.45
7502007.10.02 05:21t/p3750.10115.45116.20115.4533.3910826.71
7512007.10.02 05:21buy3760.10115.45115.10115.85
7522007.10.02 14:21t/p3760.10115.85115.10115.8534.5310861.24
7532007.10.02 14:21sell3770.10115.85116.20115.45
7542007.10.03 09:53s/l3770.10116.20116.20115.45-31.3810829.85
7552007.10.03 09:53sell3780.10116.17116.52115.77
7562007.10.03 17:06s/l3780.10116.52116.52115.77-30.0410799.81
7572007.10.03 17:06sell3790.10116.49116.84116.09
7582007.10.05 15:30s/l3790.10116.84116.84116.09-35.0110764.81
7592007.10.05 15:30buy3800.10116.85116.50117.25
7602007.10.08 09:49t/p3800.10117.25116.50117.2534.7510799.55
7612007.10.08 09:49buy3810.10117.28116.93117.68
7622007.10.09 16:44s/l3810.10116.93116.93117.68-29.3010770.25
7632007.10.09 16:44sell3820.10116.93117.28116.53
7642007.10.09 21:52s/l3820.10117.28117.28116.53-29.8410740.41
7652007.10.09 21:52sell3830.10117.25117.60116.85
7662007.10.11 14:21s/l3830.10117.60117.60116.85-34.8210705.60
7672007.10.11 14:21sell3840.10117.57117.92117.17
7682007.10.11 22:13t/p3840.10117.17117.92117.1734.1410739.74
7692007.10.11 22:13buy3850.10117.17116.82117.57
7702007.10.12 15:30t/p3850.10117.57116.82117.5734.6510774.38
7712007.10.12 15:30sell3860.10117.57117.92117.17
7722007.10.15 16:01s/l3860.10117.92117.92117.17-30.9410743.44
7732007.10.15 16:01sell3870.10117.89118.24117.49
7742007.10.15 17:53t/p3870.10117.49118.24117.4934.0510777.49
7752007.10.15 17:53sell3880.10117.46117.81117.06
7762007.10.16 10:11t/p3880.10117.06117.81117.0632.9110810.40
7772007.10.16 10:11sell3890.10117.03117.38116.63
7782007.10.16 10:32t/p3890.10116.63117.38116.6334.3010844.70
7792007.10.16 10:32sell3900.10116.60116.95116.20
7802007.10.16 11:12s/l3900.10116.95116.95116.20-29.9310814.77
7812007.10.16 11:12sell3910.10116.93117.28116.53
7822007.10.16 17:44t/p3910.10116.53117.28116.5334.3310849.10
7832007.10.16 17:44sell3920.10116.48116.83116.08
7842007.10.16 21:18s/l3920.10116.83116.83116.08-29.9610819.14
7852007.10.16 21:18buy3930.10116.83116.48117.23
7862007.10.17 04:43s/l3930.10116.48116.48117.23-29.4210789.71
7872007.10.17 04:43buy3940.10116.51116.16116.91
7882007.10.17 14:01t/p3940.10116.91116.16116.9134.2110823.92
7892007.10.17 14:01sell3950.10116.91117.26116.51
7902007.10.17 19:33t/p3950.10116.51117.26116.5134.3310858.25
7912007.10.17 19:33buy3960.10116.50116.15116.90
7922007.10.18 11:04s/l3960.10116.15116.15116.90-28.2610830.00
7932007.10.18 11:04sell3970.10116.14116.49115.74
7942007.10.18 14:06t/p3970.10115.74116.49115.7434.5610864.56
7952007.10.18 14:06buy3980.10115.72115.37116.12
7962007.10.18 15:10s/l3980.10115.37115.37116.12-30.3410834.22
7972007.10.18 15:10buy3990.10115.40115.05115.80
7982007.10.18 21:03t/p3990.10115.80115.05115.8034.5410868.76
7992007.10.18 21:03sell4000.10115.80116.15115.40
8002007.10.19 03:11t/p4000.10115.40116.15115.4033.4010902.15
8012007.10.19 03:11sell4010.10115.37115.72114.97
8022007.10.19 08:31t/p4010.10114.97115.72114.9734.7910936.94
8032007.10.19 08:31buy4020.10114.97114.62115.37
8042007.10.19 13:04t/p4020.10115.37114.62115.3734.6610971.60
8052007.10.19 13:04buy4030.10115.41115.06115.81
8062007.10.19 16:46s/l4030.10115.06115.06115.81-30.4210941.18
8072007.10.19 16:46buy4040.10115.09114.74115.49
8082007.10.19 22:18s/l4040.10114.74114.74115.49-30.5010910.68
8092007.10.19 22:18sell4050.10114.74115.09114.34
8102007.10.19 23:59close at stop4050.10114.53115.09114.3418.3410929.02