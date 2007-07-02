Strategy Tester Report
Emily_v8

S¡mboloEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Per¡odo15 minutos (M15) 2007.07.02 00:00 - 2007.07.16 00:00 (2007.07.01 - 2007.07.16)
ModeloCada tick (basado en todos los per¡odos menores disponibles con interpolaci¢n fractal de cada tick)
Par metrosNote1="TF 15M";
Barras en la prueba5948Ticks modelados43570Calidad del modelado89.93%
Dep¢sito inicial1000.00
Beneficio neto total1240.36Beneficio bruto1577.19P‚rdida bruta-336.84
Factor de beneficio4.68Rentabilidad esperada15.50
Disminuci¢n absoluta30.00Disminuci¢n maximal (%)566.73 (25.89%)Relative drawdown25.89% (566.73)
Total de operaciones80Posiciones cortas (ganado %)14 (35.71%)Posiciones largas (ganado %)66 (57.58%)
Operaciones de beneficios (% del total)43 (53.75%)Operaciones de p‚rdidas (% del total)37 (46.25%)
MayorOperaciones de beneficios486.00Operaciones de p‚rdidas-113.76
MediaOperaciones de beneficios36.68Operaciones de p‚rdidas-9.10
M ximoganancias consecutivas (beneficios en dinero)9 (112.14)p‚rdidas consecutivas (p‚rdidas en dinero)4 (-210.81)
M ximobeneficios consecutivos (n£mero de ganancias)486.00 (1)p‚rdidas consecutivas (n£mero de p‚rdidas)-210.81 (4)
Mediaganancias consecutivas3p‚rdidas consecutivas2
Graph
N£m.TiempoTipoOrdenLotesPrecioS / LT / PBeneficiosBalance
12007.07.02 00:00buy10.251.35460.00001.3586
22007.07.02 01:00buy20.751.35410.00001.3581
32007.07.02 02:54buy32.251.35350.00001.3575
42007.07.02 04:34close32.251.35380.00001.35756.751006.75
52007.07.02 04:35close20.751.35370.00001.3581-3.001003.75
62007.07.02 04:35close10.251.35370.00001.3586-2.251001.50
72007.07.02 04:35buy40.251.35400.00001.3580
82007.07.02 04:57buy50.751.35350.00001.3575
92007.07.02 09:28modify50.751.35351.35381.3598
102007.07.02 09:36modify50.751.35351.35391.3599
112007.07.02 09:36modify50.751.35351.35401.3600
122007.07.02 09:36modify50.751.35351.35421.3602
132007.07.02 09:36modify50.751.35351.35441.3604
142007.07.02 09:36modify40.251.35401.35431.3603
152007.07.02 09:36modify50.751.35351.35461.3606
162007.07.02 09:36modify40.251.35401.35451.3605
172007.07.02 09:37modify40.251.35401.35461.3606
182007.07.02 09:37modify50.751.35351.35471.3607
192007.07.02 09:37modify50.751.35351.35481.3608
202007.07.02 09:37modify40.251.35401.35471.3607
212007.07.02 09:37modify50.751.35351.35491.3609
222007.07.02 09:37modify50.751.35351.35501.3610
232007.07.02 09:37modify40.251.35401.35491.3609
242007.07.02 09:37modify50.751.35351.35511.3611
252007.07.02 09:37modify40.251.35401.35501.3610
262007.07.02 09:37modify50.751.35351.35531.3613
272007.07.02 09:37modify40.251.35401.35521.3612
282007.07.02 09:37modify40.251.35401.35531.3613
292007.07.02 09:38modify50.751.35351.35551.3615
302007.07.02 09:38modify50.751.35351.35561.3616
312007.07.02 09:38modify40.251.35401.35551.3615
322007.07.02 09:38modify50.751.35351.35571.3617
332007.07.02 09:38modify50.751.35351.35581.3618
342007.07.02 09:38modify50.751.35351.35591.3619
352007.07.02 09:38modify40.251.35401.35581.3618
362007.07.02 09:38modify50.751.35351.35601.3620
372007.07.02 09:38modify40.251.35401.35591.3619
382007.07.02 09:38modify40.251.35401.35601.3620
392007.07.02 09:47s/l40.251.35601.35601.36205.001006.50
402007.07.02 09:47s/l50.751.35601.35601.362018.751025.25
412007.07.02 09:47buy60.251.35620.00001.3602
422007.07.02 10:13buy70.771.35540.00001.3594
432007.07.02 10:25modify70.771.35541.35571.3617
442007.07.02 10:25modify70.771.35541.35581.3618
452007.07.02 10:25modify70.771.35541.35601.3620
462007.07.02 10:25modify70.771.35541.35611.3621
472007.07.02 10:27modify70.771.35541.35621.3622
482007.07.02 10:28modify70.771.35541.35631.3623
492007.07.02 10:28modify70.771.35541.35641.3624
502007.07.02 10:28modify70.771.35541.35651.3625
512007.07.02 10:28modify70.771.35541.35661.3626
522007.07.02 10:28modify60.251.35621.35651.3625
532007.07.02 10:28modify60.251.35621.35661.3626
542007.07.02 10:50modify70.771.35541.35671.3627
552007.07.02 10:51modify60.251.35621.35671.3627
562007.07.02 10:51modify70.771.35541.35681.3628
572007.07.02 10:51modify60.251.35621.35681.3628
582007.07.02 11:03s/l60.251.35681.35681.36281.501026.75
592007.07.02 11:03s/l70.771.35681.35681.362810.781037.53
602007.07.02 11:03buy80.251.35700.00001.3610
612007.07.02 11:47modify80.251.35701.35731.3633
622007.07.02 11:56modify80.251.35701.35741.3634
632007.07.02 11:56modify80.251.35701.35751.3635
642007.07.02 12:01modify80.251.35701.35761.3636
652007.07.02 12:02modify80.251.35701.35771.3637
662007.07.02 12:14modify80.251.35701.35781.3638
672007.07.02 12:42s/l80.251.35781.35781.36382.001039.53
682007.07.02 12:43buy90.251.35840.00001.3624
692007.07.02 13:01buy100.781.35780.00001.3618
702007.07.02 13:52modify100.781.35781.35801.3640
712007.07.02 13:52modify100.781.35781.35811.3641
722007.07.02 13:52modify100.781.35781.35821.3642
732007.07.02 13:52modify100.781.35781.35831.3643
742007.07.02 14:06s/l100.781.35831.35831.36433.901043.43
752007.07.02 14:06close90.251.35830.00001.3624-0.251043.18
762007.07.02 14:06buy110.261.35850.00001.3625
772007.07.02 14:47modify110.261.35851.35881.3648
782007.07.02 14:50modify110.261.35851.35901.3650
792007.07.02 14:58modify110.261.35851.35911.3651
802007.07.02 14:59modify110.261.35851.35921.3652
812007.07.02 14:59modify110.261.35851.35931.3653
822007.07.02 14:59modify110.261.35851.35941.3654
832007.07.02 15:00modify110.261.35851.35951.3655
842007.07.02 15:12s/l110.261.35951.35951.36552.601045.78
852007.07.02 15:12buy120.261.35970.00001.3637
862007.07.02 16:11modify120.261.35971.35991.3659
872007.07.02 16:11modify120.261.35971.36001.3660
882007.07.02 16:11modify120.261.35971.36011.3661
892007.07.02 16:19modify120.261.35971.36021.3662
902007.07.02 16:19modify120.261.35971.36031.3663
912007.07.02 16:20modify120.261.35971.36041.3664
922007.07.02 16:20modify120.261.35971.36051.3665
932007.07.02 16:27modify120.261.35971.36061.3666
942007.07.02 16:27modify120.261.35971.36071.3667
952007.07.02 16:27modify120.261.35971.36081.3668
962007.07.02 16:29modify120.261.35971.36101.3670
972007.07.02 16:31modify120.261.35971.36111.3671
982007.07.02 16:34modify120.261.35971.36121.3672
992007.07.02 16:51modify120.261.35971.36131.3673
1002007.07.02 16:51modify120.261.35971.36141.3674
1012007.07.02 16:51modify120.261.35971.36151.3675
1022007.07.02 16:51modify120.261.35971.36161.3676
1032007.07.02 16:51modify120.261.35971.36171.3677
1042007.07.02 16:58modify120.261.35971.36181.3678
1052007.07.02 16:59modify120.261.35971.36191.3679
1062007.07.02 17:00modify120.261.35971.36211.3681
1072007.07.02 17:12s/l120.261.36211.36211.36816.241052.02
1082007.07.02 17:12buy130.261.36220.00001.3662
1092007.07.02 17:30modify130.261.36221.36241.3684
1102007.07.02 17:30modify130.261.36221.36251.3685
1112007.07.02 17:56s/l130.261.36251.36251.36850.781052.80
1122007.07.02 17:59buy140.261.36280.00001.3668
1132007.07.02 19:57buy150.791.36220.00001.3662
1142007.07.03 03:18buy162.371.36160.00001.3656
1152007.07.03 03:28close162.371.36190.00001.36567.111059.91
1162007.07.03 03:28close150.791.36200.00001.3662-2.061057.85
1172007.07.03 03:28close140.261.36200.00001.3668-2.241055.61
1182007.07.03 03:55buy170.261.36270.00001.3667
1192007.07.03 04:04buy180.791.36210.00001.3661
1202007.07.03 09:17buy192.371.36160.00001.3656
1212007.07.03 09:24close192.371.36180.00001.36564.741060.35
1222007.07.03 09:25close180.791.36190.00001.3661-1.581058.77
1232007.07.03 09:25close170.261.36190.00001.3667-2.081056.69
1242007.07.03 09:30sell200.261.36150.00001.3575
1252007.07.03 15:33sell210.791.36210.00001.3581
1262007.07.04 08:17sell222.371.36270.00001.3587
1272007.07.04 08:46close222.371.36240.00001.35877.111063.80
1282007.07.04 08:46close210.791.36250.00001.3581-2.731061.07
1292007.07.04 08:46close200.261.36250.00001.3575-2.461058.61
1302007.07.04 08:47buy230.261.36250.00001.3665
1312007.07.04 09:31buy240.791.36200.00001.3660
1322007.07.04 12:58buy252.371.36140.00001.3654
1332007.07.04 13:58close252.371.36170.00001.36547.111065.72
1342007.07.04 13:58close240.791.36190.00001.3660-0.791064.93
1352007.07.04 13:58close230.261.36190.00001.3665-1.561063.37
1362007.07.04 14:00buy260.261.36220.00001.3662
1372007.07.04 16:44buy270.801.36160.00001.3656
1382007.07.05 02:27buy282.401.36100.00001.3650
1392007.07.05 04:38close282.401.36130.00001.36507.201070.57
1402007.07.05 04:38close270.801.36120.00001.3656-4.651065.92
1412007.07.05 04:38close260.261.36120.00001.3662-3.071062.85
1422007.07.05 04:39buy295.311.36150.00001.3655
1432007.07.05 09:48modify295.311.36151.36171.3677
1442007.07.05 09:48modify295.311.36151.36181.3678
1452007.07.05 09:48modify295.311.36151.36191.3679
1462007.07.05 09:49modify295.311.36151.36201.3680
1472007.07.05 09:49modify295.311.36151.36221.3682
1482007.07.05 09:49modify295.311.36151.36241.3684
1492007.07.05 09:51modify295.311.36151.36251.3685
1502007.07.05 09:51modify295.311.36151.36261.3686
1512007.07.05 09:51modify295.311.36151.36271.3687
1522007.07.05 09:51modify295.311.36151.36291.3689
1532007.07.05 09:53modify295.311.36151.36301.3690
1542007.07.05 09:53modify295.311.36151.36321.3692
1552007.07.05 09:54modify295.311.36151.36331.3693
1562007.07.05 09:54modify295.311.36151.36341.3694
1572007.07.05 10:02modify295.311.36151.36351.3695
1582007.07.05 10:14modify295.311.36151.36361.3696
1592007.07.05 10:14modify295.311.36151.36371.3697
1602007.07.05 10:14modify295.311.36151.36381.3698
1612007.07.05 10:15modify295.311.36151.36391.3699
1622007.07.05 11:48modify295.311.36151.36401.3700
1632007.07.05 11:48modify295.311.36151.36431.3703
1642007.07.05 11:50modify295.311.36151.36441.3704
1652007.07.05 11:50modify295.311.36151.36451.3705
1662007.07.05 11:50modify295.311.36151.36461.3706
1672007.07.05 11:50modify295.311.36151.36471.3707
1682007.07.05 11:50modify295.311.36151.36481.3708
1692007.07.05 11:51modify295.311.36151.36491.3709
1702007.07.05 11:54s/l295.311.36491.36491.3709180.541243.39
1712007.07.05 11:54buy300.311.36510.00001.3691
1722007.07.05 12:06buy310.931.36450.00001.3685
1732007.07.05 13:17buy322.791.36370.00001.3677
1742007.07.05 13:21close322.791.36400.00001.36778.371251.76
1752007.07.05 13:21close310.931.36390.00001.3685-5.581246.18
1762007.07.05 13:21close300.311.36390.00001.3691-3.721242.46
1772007.07.05 13:36sell336.211.36340.00001.3594
1782007.07.05 16:18t/p336.211.35940.00001.3594248.401490.86
1792007.07.05 16:18sell340.371.35890.00001.3549
1802007.07.05 16:53sell351.121.35950.00001.3555
1812007.07.05 17:05sell363.361.36010.00001.3561
1822007.07.05 17:17close363.361.35970.00001.356113.441504.30
1832007.07.05 17:17close351.121.35980.00001.3555-3.361500.94
1842007.07.05 17:17close340.371.35980.00001.3549-3.331497.61
1852007.07.05 17:17sell370.371.35960.00001.3556
1862007.07.05 19:27sell381.121.36010.00001.3561
1872007.07.06 15:06sell393.361.36070.00001.3567
1882007.07.06 15:16close393.361.36040.00001.356710.081507.69
1892007.07.06 15:16close381.121.36050.00001.3561-3.881503.81
1902007.07.06 15:16close370.371.36050.00001.3556-3.131500.68
1912007.07.06 15:16buy400.371.36050.00001.3645
1922007.07.06 16:08modify400.371.36051.36081.3668
1932007.07.06 16:09modify400.371.36051.36121.3672
1942007.07.06 16:10modify400.371.36051.36131.3673
1952007.07.06 16:12modify400.371.36051.36141.3674
1962007.07.06 16:12modify400.371.36051.36151.3675
1972007.07.06 16:12modify400.371.36051.36171.3677
1982007.07.06 16:12modify400.371.36051.36181.3678
1992007.07.06 16:12modify400.371.36051.36211.3681
2002007.07.06 16:12modify400.371.36051.36221.3682
2012007.07.06 16:12modify400.371.36051.36241.3684
2022007.07.06 16:23modify400.371.36051.36251.3685
2032007.07.06 16:23modify400.371.36051.36261.3686
2042007.07.06 16:24modify400.371.36051.36271.3687
2052007.07.06 16:24modify400.371.36051.36281.3688
2062007.07.06 16:25modify400.371.36051.36301.3690
2072007.07.06 16:25modify400.371.36051.36311.3691
2082007.07.06 16:41s/l400.371.36311.36311.36919.621510.30
2092007.07.06 16:41buy410.371.36330.00001.3673
2102007.07.06 17:44buy421.131.36270.00001.3667
2112007.07.06 17:48buy433.391.36220.00001.3662
2122007.07.06 17:55close433.391.36250.00001.366210.171520.47
2132007.07.06 17:55close421.131.36240.00001.3667-3.391517.08
2142007.07.06 17:55close410.371.36240.00001.3673-3.331513.75
2152007.07.06 18:45buy440.371.36240.00001.3664
2162007.07.09 03:09buy451.141.36180.00001.3658
2172007.07.09 08:24buy463.421.36130.00001.3653
2182007.07.09 08:34close463.421.36160.00001.365310.261524.01
2192007.07.09 08:35close451.141.36150.00001.3658-3.421520.59
2202007.07.09 08:35close440.371.36150.00001.3664-3.551517.04
2212007.07.09 08:36sell470.371.36150.00001.3575
2222007.07.09 08:51sell481.141.36210.00001.3581
2232007.07.09 09:10sell493.421.36270.00001.3587
2242007.07.09 09:19sell5010.261.36330.00001.3593
2252007.07.09 09:20close5010.261.36300.00001.359330.781547.82
2262007.07.09 09:20close493.421.36310.00001.3587-13.681534.14
2272007.07.09 09:20close481.141.36310.00001.3581-11.401522.74
2282007.07.09 09:20close470.371.36310.00001.3575-5.921516.82
2292007.07.09 09:30buy517.581.36380.00001.3678
2302007.07.10 10:33modify517.581.36381.36411.3701
2312007.07.10 10:33modify517.581.36381.36421.3702
2322007.07.10 10:34modify517.581.36381.36431.3703
2332007.07.10 10:34modify517.581.36381.36441.3704
2342007.07.10 10:42s/l517.581.36441.36441.370440.891557.71
2352007.07.10 10:42buy520.381.36450.00001.3685
2362007.07.10 11:57modify520.381.36451.36481.3708
2372007.07.10 11:57modify520.381.36451.36491.3709
2382007.07.10 12:01modify520.381.36451.36501.3710
2392007.07.10 12:01modify520.381.36451.36511.3711
2402007.07.10 12:01modify520.381.36451.36521.3712
2412007.07.10 12:07s/l520.381.36521.36521.37122.661560.37
2422007.07.10 12:07buy530.391.36510.00001.3691
2432007.07.10 14:10modify530.391.36511.36551.3715
2442007.07.10 14:12modify530.391.36511.36561.3716
2452007.07.10 14:16modify530.391.36511.36571.3717
2462007.07.10 14:16modify530.391.36511.36591.3719
2472007.07.10 14:16modify530.391.36511.36601.3720
2482007.07.10 14:16modify530.391.36511.36611.3721
2492007.07.10 14:16modify530.391.36511.36631.3723
2502007.07.10 14:17modify530.391.36511.36641.3724
2512007.07.10 14:17modify530.391.36511.36661.3726
2522007.07.10 14:20modify530.391.36511.36671.3727
2532007.07.10 14:27s/l530.391.36671.36671.37276.241566.61
2542007.07.10 14:27buy540.391.36670.00001.3707
2552007.07.10 14:48buy551.171.36610.00001.3701
2562007.07.10 15:13modify551.171.36611.36641.3724
2572007.07.10 15:13modify551.171.36611.36661.3726
2582007.07.10 15:14modify551.171.36611.36671.3727
2592007.07.10 15:15modify551.171.36611.36791.3739
2602007.07.10 15:15modify540.391.36671.36781.3738
2612007.07.10 15:15modify540.391.36671.36791.3739
2622007.07.10 15:17modify551.171.36611.36821.3742
2632007.07.10 15:17modify540.391.36671.36811.3741
2642007.07.10 15:17modify551.171.36611.36831.3743
2652007.07.10 15:17modify551.171.36611.36841.3744
2662007.07.10 15:18modify551.171.36611.36851.3745
2672007.07.10 15:18modify551.171.36611.36861.3746
2682007.07.10 15:18modify540.391.36671.36851.3745
2692007.07.10 15:18modify540.391.36671.36861.3746
2702007.07.10 15:23s/l540.391.36861.36861.37467.411574.02
2712007.07.10 15:23s/l551.171.36861.36861.374629.251603.27
2722007.07.10 15:23buy560.401.36880.00001.3728
2732007.07.10 15:48modify560.401.36881.36921.3752
2742007.07.10 15:48modify560.401.36881.36941.3754
2752007.07.10 15:48modify560.401.36881.36951.3755
2762007.07.10 15:48modify560.401.36881.36971.3757
2772007.07.10 15:48modify560.401.36881.36991.3759
2782007.07.10 15:50modify560.401.36881.37001.3760
2792007.07.10 15:50modify560.401.36881.37021.3762
2802007.07.10 15:50modify560.401.36881.37041.3764
2812007.07.10 15:50modify560.401.36881.37051.3765
2822007.07.10 15:50modify560.401.36881.37061.3766
2832007.07.10 15:52s/l560.401.37061.37061.37667.201610.47
2842007.07.10 15:52buy570.401.37080.00001.3748
2852007.07.10 16:32modify570.401.37081.37101.3770
2862007.07.10 16:32modify570.401.37081.37141.3774
2872007.07.10 16:32modify570.401.37081.37171.3777
2882007.07.10 16:33modify570.401.37081.37191.3779
2892007.07.10 16:33modify570.401.37081.37211.3781
2902007.07.10 16:33modify570.401.37081.37221.3782
2912007.07.10 16:34modify570.401.37081.37231.3783
2922007.07.10 16:34modify570.401.37081.37251.3785
2932007.07.10 16:36s/l570.401.37251.37251.37856.801617.27
2942007.07.10 16:36buy580.401.37270.00001.3767
2952007.07.10 16:50modify580.401.37271.37291.3789
2962007.07.10 16:54s/l580.401.37291.37291.37890.801618.07
2972007.07.10 16:54buy590.401.37300.00001.3770
2982007.07.10 17:00buy601.211.37190.00001.3759
2992007.07.10 17:22buy613.631.37140.00001.3754
3002007.07.10 17:28close613.631.37170.00001.375410.891628.96
3012007.07.10 17:28close601.211.37180.00001.3759-1.211627.75
3022007.07.10 17:28close590.401.37180.00001.3770-4.801622.95
3032007.07.10 17:30buy620.401.37180.00001.3758
3042007.07.10 17:46buy631.221.37130.00001.3753
3052007.07.10 18:53buy643.661.37080.00001.3748
3062007.07.10 18:59close643.661.37100.00001.37487.321630.27
3072007.07.10 18:59close631.221.37090.00001.3753-4.881625.39
3082007.07.10 18:59close620.401.37090.00001.3758-3.601621.79
3092007.07.10 19:01buy658.101.37150.00001.3755
3102007.07.10 20:59modify658.101.37151.37181.3778
3112007.07.10 21:08modify658.101.37151.37191.3779
3122007.07.10 21:08modify658.101.37151.37201.3780
3132007.07.10 22:09modify658.101.37151.37211.3781
3142007.07.10 22:22modify658.101.37151.37221.3782
3152007.07.10 22:22modify658.101.37151.37231.3783
3162007.07.10 22:24modify658.101.37151.37241.3784
3172007.07.10 22:24modify658.101.37151.37251.3785
3182007.07.10 22:24modify658.101.37151.37261.3786
3192007.07.10 22:27modify658.101.37151.37271.3787
3202007.07.10 22:27modify658.101.37151.37281.3788
3212007.07.10 22:27modify658.101.37151.37291.3789
3222007.07.10 22:27modify658.101.37151.37301.3790
3232007.07.10 22:39modify658.101.37151.37311.3791
3242007.07.10 22:43modify658.101.37151.37321.3792
3252007.07.10 22:44modify658.101.37151.37331.3793
3262007.07.10 22:50modify658.101.37151.37351.3795
3272007.07.10 22:50modify658.101.37151.37361.3796
3282007.07.10 22:59modify658.101.37151.37371.3797
3292007.07.10 23:49modify658.101.37151.37471.3807
3302007.07.10 23:50modify658.101.37151.37541.3814
3312007.07.10 23:50modify658.101.37151.37571.3817
3322007.07.10 23:50modify658.101.37151.37581.3818
3332007.07.10 23:50modify658.101.37151.37591.3819
3342007.07.10 23:50modify658.101.37151.37611.3821
3352007.07.10 23:50modify658.101.37151.37621.3822
3362007.07.10 23:51modify658.101.37151.37631.3823
3372007.07.10 23:51modify658.101.37151.37651.3825
3382007.07.10 23:51modify658.101.37151.37671.3827
3392007.07.10 23:51modify658.101.37151.37681.3828
3402007.07.10 23:51modify658.101.37151.37701.3830
3412007.07.10 23:51modify658.101.37151.37711.3831
3422007.07.10 23:51modify658.101.37151.37721.3832
3432007.07.10 23:51modify658.101.37151.37741.3834
3442007.07.10 23:51modify658.101.37151.37751.3835
3452007.07.10 23:53s/l658.101.37751.37751.3835486.002107.79
3462007.07.10 23:53buy660.521.37770.00001.3817
3472007.07.11 00:00buy671.581.37690.00001.3809
3482007.07.11 00:24buy684.741.37640.00001.3804
3492007.07.11 00:32buy6914.221.37590.00001.3799
3502007.07.11 00:36close6914.221.37510.00001.3799-113.761994.03
3512007.07.11 00:36close684.741.37520.00001.3804-56.881937.15
3522007.07.11 00:36close671.581.37520.00001.3809-26.861910.29
3532007.07.11 00:36close660.521.37520.00001.3817-13.311896.98
3542007.07.11 00:49buy709.481.37590.00001.3799
3552007.07.11 13:38modify709.481.37591.37611.3821
3562007.07.11 13:38modify709.481.37591.37621.3822
3572007.07.11 13:38modify709.481.37591.37631.3823
3582007.07.11 13:43modify709.481.37591.37641.3824
3592007.07.11 13:44modify709.481.37591.37651.3825
3602007.07.11 13:44modify709.481.37591.37661.3826
3612007.07.11 13:49s/l709.481.37661.37661.382666.361963.34
3622007.07.11 13:49buy719.811.37670.00001.3807
3632007.07.12 09:27modify719.811.37671.37701.3830
3642007.07.12 09:28modify719.811.37671.37711.3831
3652007.07.12 09:32modify719.811.37671.37731.3833
3662007.07.12 09:33modify719.811.37671.37761.3836
3672007.07.12 09:34s/l719.811.37761.37761.383670.482033.82
3682007.07.12 09:34buy7210.161.37780.00001.3818
3692007.07.12 09:58modify7210.161.37781.37811.3841
3702007.07.12 09:58modify7210.161.37781.37821.3842
3712007.07.12 10:23s/l7210.161.37821.37821.384240.642074.46
3722007.07.12 10:23buy7310.371.37830.00001.3823
3732007.07.12 13:02modify7310.371.37831.37861.3846
3742007.07.12 13:27s/l7310.371.37861.37861.384631.112105.57
3752007.07.12 13:32buy7410.521.37900.00001.3830
3762007.07.13 12:37modify7410.521.37901.37931.3853
3772007.07.13 12:39modify7410.521.37901.37941.3854
3782007.07.13 12:39modify7410.521.37901.37951.3855
3792007.07.13 12:39modify7410.521.37901.37961.3856
3802007.07.13 12:39modify7410.521.37901.37971.3857
3812007.07.13 12:39modify7410.521.37901.37981.3858
3822007.07.13 12:39modify7410.521.37901.37991.3859
3832007.07.13 12:39modify7410.521.37901.38001.3860
3842007.07.13 12:39modify7410.521.37901.38011.3861
3852007.07.13 12:43s/l7410.521.38011.38011.3861109.362214.93
3862007.07.13 12:45buy750.551.37960.00001.3836
3872007.07.13 13:09buy761.661.37900.00001.3830
3882007.07.13 13:21modify761.661.37901.37921.3852
3892007.07.13 13:22modify761.661.37901.37931.3853
3902007.07.13 13:22modify761.661.37901.37941.3854
3912007.07.13 13:24modify761.661.37901.37951.3855
3922007.07.13 13:24modify761.661.37901.37961.3856
3932007.07.13 13:24modify761.661.37901.37971.3857
3942007.07.13 13:24modify761.661.37901.37981.3858
3952007.07.13 13:25modify761.661.37901.37991.3859
3962007.07.13 13:25modify750.551.37961.37981.3858
3972007.07.13 13:30modify761.661.37901.38001.3860
3982007.07.13 13:30modify750.551.37961.37991.3859
3992007.07.13 13:30modify761.661.37901.38011.3861
4002007.07.13 13:30modify750.551.37961.38001.3860
4012007.07.13 13:31modify750.551.37961.38011.3861
4022007.07.13 13:33modify761.661.37901.38021.3862
4032007.07.13 13:33modify750.551.37961.38021.3862
4042007.07.13 13:33modify761.661.37901.38031.3863
4052007.07.13 13:33modify750.551.37961.38031.3863
4062007.07.13 13:36s/l750.551.38031.38031.38633.852218.78
4072007.07.13 13:36s/l761.661.38031.38031.386321.582240.36
4082007.07.13 13:36buy770.561.38050.00001.3845
4092007.07.13 13:49buy781.681.38000.00001.3840
4102007.07.13 14:00buy795.041.37930.00001.3833
4112007.07.13 14:09close795.041.37960.00001.383315.122255.48
4122007.07.13 14:09close781.681.37950.00001.3840-8.402247.08
4132007.07.13 14:09close770.561.37950.00001.3845-5.602241.48
4142007.07.13 14:15buy800.561.37970.00001.3837
4152007.07.13 14:19close at stop800.561.37950.00001.3837-1.122240.36