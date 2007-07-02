|S¡mbolo
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Per¡odo
|15 minutos (M15) 2007.07.02 00:00 - 2007.07.16 00:00 (2007.07.01 - 2007.07.16)
|Modelo
|Cada tick (basado en todos los per¡odos menores disponibles con interpolaci¢n fractal de cada tick)
|Par metros
|Note1="TF 15M";
|Barras en la prueba
|5948
|Ticks modelados
|43570
|Calidad del modelado
|89.93%
|Dep¢sito inicial
|1000.00
|Beneficio neto total
|1240.36
|Beneficio bruto
|1577.19
|P‚rdida bruta
|-336.84
|Factor de beneficio
|4.68
|Rentabilidad esperada
|15.50
|Disminuci¢n absoluta
|30.00
|Disminuci¢n maximal (%)
|566.73 (25.89%)
|Relative drawdown
|25.89% (566.73)
|Total de operaciones
|80
|Posiciones cortas (ganado %)
|14 (35.71%)
|Posiciones largas (ganado %)
|66 (57.58%)
|Operaciones de beneficios (% del total)
|43 (53.75%)
|Operaciones de p‚rdidas (% del total)
|37 (46.25%)
|Mayor
|Operaciones de beneficios
|486.00
|Operaciones de p‚rdidas
|-113.76
|Media
|Operaciones de beneficios
|36.68
|Operaciones de p‚rdidas
|-9.10
|M ximo
|ganancias consecutivas (beneficios en dinero)
|9 (112.14)
|p‚rdidas consecutivas (p‚rdidas en dinero)
|4 (-210.81)
|M ximo
|beneficios consecutivos (n£mero de ganancias)
|486.00 (1)
|p‚rdidas consecutivas (n£mero de p‚rdidas)
|-210.81 (4)
|Media
|ganancias consecutivas
|3
|p‚rdidas consecutivas
|2
|N£m.
|Tiempo
|Tipo
|Orden
|Lotes
|Precio
|S / L
|T / P
|Beneficios
|Balance
|1
|2007.07.02 00:00
|buy
|1
|0.25
|1.3546
|0.0000
|1.3586
|2
|2007.07.02 01:00
|buy
|2
|0.75
|1.3541
|0.0000
|1.3581
|3
|2007.07.02 02:54
|buy
|3
|2.25
|1.3535
|0.0000
|1.3575
|4
|2007.07.02 04:34
|close
|3
|2.25
|1.3538
|0.0000
|1.3575
|6.75
|1006.75
|5
|2007.07.02 04:35
|close
|2
|0.75
|1.3537
|0.0000
|1.3581
|-3.00
|1003.75
|6
|2007.07.02 04:35
|close
|1
|0.25
|1.3537
|0.0000
|1.3586
|-2.25
|1001.50
|7
|2007.07.02 04:35
|buy
|4
|0.25
|1.3540
|0.0000
|1.3580
|8
|2007.07.02 04:57
|buy
|5
|0.75
|1.3535
|0.0000
|1.3575
|9
|2007.07.02 09:28
|modify
|5
|0.75
|1.3535
|1.3538
|1.3598
|10
|2007.07.02 09:36
|modify
|5
|0.75
|1.3535
|1.3539
|1.3599
|11
|2007.07.02 09:36
|modify
|5
|0.75
|1.3535
|1.3540
|1.3600
|12
|2007.07.02 09:36
|modify
|5
|0.75
|1.3535
|1.3542
|1.3602
|13
|2007.07.02 09:36
|modify
|5
|0.75
|1.3535
|1.3544
|1.3604
|14
|2007.07.02 09:36
|modify
|4
|0.25
|1.3540
|1.3543
|1.3603
|15
|2007.07.02 09:36
|modify
|5
|0.75
|1.3535
|1.3546
|1.3606
|16
|2007.07.02 09:36
|modify
|4
|0.25
|1.3540
|1.3545
|1.3605
|17
|2007.07.02 09:37
|modify
|4
|0.25
|1.3540
|1.3546
|1.3606
|18
|2007.07.02 09:37
|modify
|5
|0.75
|1.3535
|1.3547
|1.3607
|19
|2007.07.02 09:37
|modify
|5
|0.75
|1.3535
|1.3548
|1.3608
|20
|2007.07.02 09:37
|modify
|4
|0.25
|1.3540
|1.3547
|1.3607
|21
|2007.07.02 09:37
|modify
|5
|0.75
|1.3535
|1.3549
|1.3609
|22
|2007.07.02 09:37
|modify
|5
|0.75
|1.3535
|1.3550
|1.3610
|23
|2007.07.02 09:37
|modify
|4
|0.25
|1.3540
|1.3549
|1.3609
|24
|2007.07.02 09:37
|modify
|5
|0.75
|1.3535
|1.3551
|1.3611
|25
|2007.07.02 09:37
|modify
|4
|0.25
|1.3540
|1.3550
|1.3610
|26
|2007.07.02 09:37
|modify
|5
|0.75
|1.3535
|1.3553
|1.3613
|27
|2007.07.02 09:37
|modify
|4
|0.25
|1.3540
|1.3552
|1.3612
|28
|2007.07.02 09:37
|modify
|4
|0.25
|1.3540
|1.3553
|1.3613
|29
|2007.07.02 09:38
|modify
|5
|0.75
|1.3535
|1.3555
|1.3615
|30
|2007.07.02 09:38
|modify
|5
|0.75
|1.3535
|1.3556
|1.3616
|31
|2007.07.02 09:38
|modify
|4
|0.25
|1.3540
|1.3555
|1.3615
|32
|2007.07.02 09:38
|modify
|5
|0.75
|1.3535
|1.3557
|1.3617
|33
|2007.07.02 09:38
|modify
|5
|0.75
|1.3535
|1.3558
|1.3618
|34
|2007.07.02 09:38
|modify
|5
|0.75
|1.3535
|1.3559
|1.3619
|35
|2007.07.02 09:38
|modify
|4
|0.25
|1.3540
|1.3558
|1.3618
|36
|2007.07.02 09:38
|modify
|5
|0.75
|1.3535
|1.3560
|1.3620
|37
|2007.07.02 09:38
|modify
|4
|0.25
|1.3540
|1.3559
|1.3619
|38
|2007.07.02 09:38
|modify
|4
|0.25
|1.3540
|1.3560
|1.3620
|39
|2007.07.02 09:47
|s/l
|4
|0.25
|1.3560
|1.3560
|1.3620
|5.00
|1006.50
|40
|2007.07.02 09:47
|s/l
|5
|0.75
|1.3560
|1.3560
|1.3620
|18.75
|1025.25
|41
|2007.07.02 09:47
|buy
|6
|0.25
|1.3562
|0.0000
|1.3602
|42
|2007.07.02 10:13
|buy
|7
|0.77
|1.3554
|0.0000
|1.3594
|43
|2007.07.02 10:25
|modify
|7
|0.77
|1.3554
|1.3557
|1.3617
|44
|2007.07.02 10:25
|modify
|7
|0.77
|1.3554
|1.3558
|1.3618
|45
|2007.07.02 10:25
|modify
|7
|0.77
|1.3554
|1.3560
|1.3620
|46
|2007.07.02 10:25
|modify
|7
|0.77
|1.3554
|1.3561
|1.3621
|47
|2007.07.02 10:27
|modify
|7
|0.77
|1.3554
|1.3562
|1.3622
|48
|2007.07.02 10:28
|modify
|7
|0.77
|1.3554
|1.3563
|1.3623
|49
|2007.07.02 10:28
|modify
|7
|0.77
|1.3554
|1.3564
|1.3624
|50
|2007.07.02 10:28
|modify
|7
|0.77
|1.3554
|1.3565
|1.3625
|51
|2007.07.02 10:28
|modify
|7
|0.77
|1.3554
|1.3566
|1.3626
|52
|2007.07.02 10:28
|modify
|6
|0.25
|1.3562
|1.3565
|1.3625
|53
|2007.07.02 10:28
|modify
|6
|0.25
|1.3562
|1.3566
|1.3626
|54
|2007.07.02 10:50
|modify
|7
|0.77
|1.3554
|1.3567
|1.3627
|55
|2007.07.02 10:51
|modify
|6
|0.25
|1.3562
|1.3567
|1.3627
|56
|2007.07.02 10:51
|modify
|7
|0.77
|1.3554
|1.3568
|1.3628
|57
|2007.07.02 10:51
|modify
|6
|0.25
|1.3562
|1.3568
|1.3628
|58
|2007.07.02 11:03
|s/l
|6
|0.25
|1.3568
|1.3568
|1.3628
|1.50
|1026.75
|59
|2007.07.02 11:03
|s/l
|7
|0.77
|1.3568
|1.3568
|1.3628
|10.78
|1037.53
|60
|2007.07.02 11:03
|buy
|8
|0.25
|1.3570
|0.0000
|1.3610
|61
|2007.07.02 11:47
|modify
|8
|0.25
|1.3570
|1.3573
|1.3633
|62
|2007.07.02 11:56
|modify
|8
|0.25
|1.3570
|1.3574
|1.3634
|63
|2007.07.02 11:56
|modify
|8
|0.25
|1.3570
|1.3575
|1.3635
|64
|2007.07.02 12:01
|modify
|8
|0.25
|1.3570
|1.3576
|1.3636
|65
|2007.07.02 12:02
|modify
|8
|0.25
|1.3570
|1.3577
|1.3637
|66
|2007.07.02 12:14
|modify
|8
|0.25
|1.3570
|1.3578
|1.3638
|67
|2007.07.02 12:42
|s/l
|8
|0.25
|1.3578
|1.3578
|1.3638
|2.00
|1039.53
|68
|2007.07.02 12:43
|buy
|9
|0.25
|1.3584
|0.0000
|1.3624
|69
|2007.07.02 13:01
|buy
|10
|0.78
|1.3578
|0.0000
|1.3618
|70
|2007.07.02 13:52
|modify
|10
|0.78
|1.3578
|1.3580
|1.3640
|71
|2007.07.02 13:52
|modify
|10
|0.78
|1.3578
|1.3581
|1.3641
|72
|2007.07.02 13:52
|modify
|10
|0.78
|1.3578
|1.3582
|1.3642
|73
|2007.07.02 13:52
|modify
|10
|0.78
|1.3578
|1.3583
|1.3643
|74
|2007.07.02 14:06
|s/l
|10
|0.78
|1.3583
|1.3583
|1.3643
|3.90
|1043.43
|75
|2007.07.02 14:06
|close
|9
|0.25
|1.3583
|0.0000
|1.3624
|-0.25
|1043.18
|76
|2007.07.02 14:06
|buy
|11
|0.26
|1.3585
|0.0000
|1.3625
|77
|2007.07.02 14:47
|modify
|11
|0.26
|1.3585
|1.3588
|1.3648
|78
|2007.07.02 14:50
|modify
|11
|0.26
|1.3585
|1.3590
|1.3650
|79
|2007.07.02 14:58
|modify
|11
|0.26
|1.3585
|1.3591
|1.3651
|80
|2007.07.02 14:59
|modify
|11
|0.26
|1.3585
|1.3592
|1.3652
|81
|2007.07.02 14:59
|modify
|11
|0.26
|1.3585
|1.3593
|1.3653
|82
|2007.07.02 14:59
|modify
|11
|0.26
|1.3585
|1.3594
|1.3654
|83
|2007.07.02 15:00
|modify
|11
|0.26
|1.3585
|1.3595
|1.3655
|84
|2007.07.02 15:12
|s/l
|11
|0.26
|1.3595
|1.3595
|1.3655
|2.60
|1045.78
|85
|2007.07.02 15:12
|buy
|12
|0.26
|1.3597
|0.0000
|1.3637
|86
|2007.07.02 16:11
|modify
|12
|0.26
|1.3597
|1.3599
|1.3659
|87
|2007.07.02 16:11
|modify
|12
|0.26
|1.3597
|1.3600
|1.3660
|88
|2007.07.02 16:11
|modify
|12
|0.26
|1.3597
|1.3601
|1.3661
|89
|2007.07.02 16:19
|modify
|12
|0.26
|1.3597
|1.3602
|1.3662
|90
|2007.07.02 16:19
|modify
|12
|0.26
|1.3597
|1.3603
|1.3663
|91
|2007.07.02 16:20
|modify
|12
|0.26
|1.3597
|1.3604
|1.3664
|92
|2007.07.02 16:20
|modify
|12
|0.26
|1.3597
|1.3605
|1.3665
|93
|2007.07.02 16:27
|modify
|12
|0.26
|1.3597
|1.3606
|1.3666
|94
|2007.07.02 16:27
|modify
|12
|0.26
|1.3597
|1.3607
|1.3667
|95
|2007.07.02 16:27
|modify
|12
|0.26
|1.3597
|1.3608
|1.3668
|96
|2007.07.02 16:29
|modify
|12
|0.26
|1.3597
|1.3610
|1.3670
|97
|2007.07.02 16:31
|modify
|12
|0.26
|1.3597
|1.3611
|1.3671
|98
|2007.07.02 16:34
|modify
|12
|0.26
|1.3597
|1.3612
|1.3672
|99
|2007.07.02 16:51
|modify
|12
|0.26
|1.3597
|1.3613
|1.3673
|100
|2007.07.02 16:51
|modify
|12
|0.26
|1.3597
|1.3614
|1.3674
|101
|2007.07.02 16:51
|modify
|12
|0.26
|1.3597
|1.3615
|1.3675
|102
|2007.07.02 16:51
|modify
|12
|0.26
|1.3597
|1.3616
|1.3676
|103
|2007.07.02 16:51
|modify
|12
|0.26
|1.3597
|1.3617
|1.3677
|104
|2007.07.02 16:58
|modify
|12
|0.26
|1.3597
|1.3618
|1.3678
|105
|2007.07.02 16:59
|modify
|12
|0.26
|1.3597
|1.3619
|1.3679
|106
|2007.07.02 17:00
|modify
|12
|0.26
|1.3597
|1.3621
|1.3681
|107
|2007.07.02 17:12
|s/l
|12
|0.26
|1.3621
|1.3621
|1.3681
|6.24
|1052.02
|108
|2007.07.02 17:12
|buy
|13
|0.26
|1.3622
|0.0000
|1.3662
|109
|2007.07.02 17:30
|modify
|13
|0.26
|1.3622
|1.3624
|1.3684
|110
|2007.07.02 17:30
|modify
|13
|0.26
|1.3622
|1.3625
|1.3685
|111
|2007.07.02 17:56
|s/l
|13
|0.26
|1.3625
|1.3625
|1.3685
|0.78
|1052.80
|112
|2007.07.02 17:59
|buy
|14
|0.26
|1.3628
|0.0000
|1.3668
|113
|2007.07.02 19:57
|buy
|15
|0.79
|1.3622
|0.0000
|1.3662
|114
|2007.07.03 03:18
|buy
|16
|2.37
|1.3616
|0.0000
|1.3656
|115
|2007.07.03 03:28
|close
|16
|2.37
|1.3619
|0.0000
|1.3656
|7.11
|1059.91
|116
|2007.07.03 03:28
|close
|15
|0.79
|1.3620
|0.0000
|1.3662
|-2.06
|1057.85
|117
|2007.07.03 03:28
|close
|14
|0.26
|1.3620
|0.0000
|1.3668
|-2.24
|1055.61
|118
|2007.07.03 03:55
|buy
|17
|0.26
|1.3627
|0.0000
|1.3667
|119
|2007.07.03 04:04
|buy
|18
|0.79
|1.3621
|0.0000
|1.3661
|120
|2007.07.03 09:17
|buy
|19
|2.37
|1.3616
|0.0000
|1.3656
|121
|2007.07.03 09:24
|close
|19
|2.37
|1.3618
|0.0000
|1.3656
|4.74
|1060.35
|122
|2007.07.03 09:25
|close
|18
|0.79
|1.3619
|0.0000
|1.3661
|-1.58
|1058.77
|123
|2007.07.03 09:25
|close
|17
|0.26
|1.3619
|0.0000
|1.3667
|-2.08
|1056.69
|124
|2007.07.03 09:30
|sell
|20
|0.26
|1.3615
|0.0000
|1.3575
|125
|2007.07.03 15:33
|sell
|21
|0.79
|1.3621
|0.0000
|1.3581
|126
|2007.07.04 08:17
|sell
|22
|2.37
|1.3627
|0.0000
|1.3587
|127
|2007.07.04 08:46
|close
|22
|2.37
|1.3624
|0.0000
|1.3587
|7.11
|1063.80
|128
|2007.07.04 08:46
|close
|21
|0.79
|1.3625
|0.0000
|1.3581
|-2.73
|1061.07
|129
|2007.07.04 08:46
|close
|20
|0.26
|1.3625
|0.0000
|1.3575
|-2.46
|1058.61
|130
|2007.07.04 08:47
|buy
|23
|0.26
|1.3625
|0.0000
|1.3665
|131
|2007.07.04 09:31
|buy
|24
|0.79
|1.3620
|0.0000
|1.3660
|132
|2007.07.04 12:58
|buy
|25
|2.37
|1.3614
|0.0000
|1.3654
|133
|2007.07.04 13:58
|close
|25
|2.37
|1.3617
|0.0000
|1.3654
|7.11
|1065.72
|134
|2007.07.04 13:58
|close
|24
|0.79
|1.3619
|0.0000
|1.3660
|-0.79
|1064.93
|135
|2007.07.04 13:58
|close
|23
|0.26
|1.3619
|0.0000
|1.3665
|-1.56
|1063.37
|136
|2007.07.04 14:00
|buy
|26
|0.26
|1.3622
|0.0000
|1.3662
|137
|2007.07.04 16:44
|buy
|27
|0.80
|1.3616
|0.0000
|1.3656
|138
|2007.07.05 02:27
|buy
|28
|2.40
|1.3610
|0.0000
|1.3650
|139
|2007.07.05 04:38
|close
|28
|2.40
|1.3613
|0.0000
|1.3650
|7.20
|1070.57
|140
|2007.07.05 04:38
|close
|27
|0.80
|1.3612
|0.0000
|1.3656
|-4.65
|1065.92
|141
|2007.07.05 04:38
|close
|26
|0.26
|1.3612
|0.0000
|1.3662
|-3.07
|1062.85
|142
|2007.07.05 04:39
|buy
|29
|5.31
|1.3615
|0.0000
|1.3655
|143
|2007.07.05 09:48
|modify
|29
|5.31
|1.3615
|1.3617
|1.3677
|144
|2007.07.05 09:48
|modify
|29
|5.31
|1.3615
|1.3618
|1.3678
|145
|2007.07.05 09:48
|modify
|29
|5.31
|1.3615
|1.3619
|1.3679
|146
|2007.07.05 09:49
|modify
|29
|5.31
|1.3615
|1.3620
|1.3680
|147
|2007.07.05 09:49
|modify
|29
|5.31
|1.3615
|1.3622
|1.3682
|148
|2007.07.05 09:49
|modify
|29
|5.31
|1.3615
|1.3624
|1.3684
|149
|2007.07.05 09:51
|modify
|29
|5.31
|1.3615
|1.3625
|1.3685
|150
|2007.07.05 09:51
|modify
|29
|5.31
|1.3615
|1.3626
|1.3686
|151
|2007.07.05 09:51
|modify
|29
|5.31
|1.3615
|1.3627
|1.3687
|152
|2007.07.05 09:51
|modify
|29
|5.31
|1.3615
|1.3629
|1.3689
|153
|2007.07.05 09:53
|modify
|29
|5.31
|1.3615
|1.3630
|1.3690
|154
|2007.07.05 09:53
|modify
|29
|5.31
|1.3615
|1.3632
|1.3692
|155
|2007.07.05 09:54
|modify
|29
|5.31
|1.3615
|1.3633
|1.3693
|156
|2007.07.05 09:54
|modify
|29
|5.31
|1.3615
|1.3634
|1.3694
|157
|2007.07.05 10:02
|modify
|29
|5.31
|1.3615
|1.3635
|1.3695
|158
|2007.07.05 10:14
|modify
|29
|5.31
|1.3615
|1.3636
|1.3696
|159
|2007.07.05 10:14
|modify
|29
|5.31
|1.3615
|1.3637
|1.3697
|160
|2007.07.05 10:14
|modify
|29
|5.31
|1.3615
|1.3638
|1.3698
|161
|2007.07.05 10:15
|modify
|29
|5.31
|1.3615
|1.3639
|1.3699
|162
|2007.07.05 11:48
|modify
|29
|5.31
|1.3615
|1.3640
|1.3700
|163
|2007.07.05 11:48
|modify
|29
|5.31
|1.3615
|1.3643
|1.3703
|164
|2007.07.05 11:50
|modify
|29
|5.31
|1.3615
|1.3644
|1.3704
|165
|2007.07.05 11:50
|modify
|29
|5.31
|1.3615
|1.3645
|1.3705
|166
|2007.07.05 11:50
|modify
|29
|5.31
|1.3615
|1.3646
|1.3706
|167
|2007.07.05 11:50
|modify
|29
|5.31
|1.3615
|1.3647
|1.3707
|168
|2007.07.05 11:50
|modify
|29
|5.31
|1.3615
|1.3648
|1.3708
|169
|2007.07.05 11:51
|modify
|29
|5.31
|1.3615
|1.3649
|1.3709
|170
|2007.07.05 11:54
|s/l
|29
|5.31
|1.3649
|1.3649
|1.3709
|180.54
|1243.39
|171
|2007.07.05 11:54
|buy
|30
|0.31
|1.3651
|0.0000
|1.3691
|172
|2007.07.05 12:06
|buy
|31
|0.93
|1.3645
|0.0000
|1.3685
|173
|2007.07.05 13:17
|buy
|32
|2.79
|1.3637
|0.0000
|1.3677
|174
|2007.07.05 13:21
|close
|32
|2.79
|1.3640
|0.0000
|1.3677
|8.37
|1251.76
|175
|2007.07.05 13:21
|close
|31
|0.93
|1.3639
|0.0000
|1.3685
|-5.58
|1246.18
|176
|2007.07.05 13:21
|close
|30
|0.31
|1.3639
|0.0000
|1.3691
|-3.72
|1242.46
|177
|2007.07.05 13:36
|sell
|33
|6.21
|1.3634
|0.0000
|1.3594
|178
|2007.07.05 16:18
|t/p
|33
|6.21
|1.3594
|0.0000
|1.3594
|248.40
|1490.86
|179
|2007.07.05 16:18
|sell
|34
|0.37
|1.3589
|0.0000
|1.3549
|180
|2007.07.05 16:53
|sell
|35
|1.12
|1.3595
|0.0000
|1.3555
|181
|2007.07.05 17:05
|sell
|36
|3.36
|1.3601
|0.0000
|1.3561
|182
|2007.07.05 17:17
|close
|36
|3.36
|1.3597
|0.0000
|1.3561
|13.44
|1504.30
|183
|2007.07.05 17:17
|close
|35
|1.12
|1.3598
|0.0000
|1.3555
|-3.36
|1500.94
|184
|2007.07.05 17:17
|close
|34
|0.37
|1.3598
|0.0000
|1.3549
|-3.33
|1497.61
|185
|2007.07.05 17:17
|sell
|37
|0.37
|1.3596
|0.0000
|1.3556
|186
|2007.07.05 19:27
|sell
|38
|1.12
|1.3601
|0.0000
|1.3561
|187
|2007.07.06 15:06
|sell
|39
|3.36
|1.3607
|0.0000
|1.3567
|188
|2007.07.06 15:16
|close
|39
|3.36
|1.3604
|0.0000
|1.3567
|10.08
|1507.69
|189
|2007.07.06 15:16
|close
|38
|1.12
|1.3605
|0.0000
|1.3561
|-3.88
|1503.81
|190
|2007.07.06 15:16
|close
|37
|0.37
|1.3605
|0.0000
|1.3556
|-3.13
|1500.68
|191
|2007.07.06 15:16
|buy
|40
|0.37
|1.3605
|0.0000
|1.3645
|192
|2007.07.06 16:08
|modify
|40
|0.37
|1.3605
|1.3608
|1.3668
|193
|2007.07.06 16:09
|modify
|40
|0.37
|1.3605
|1.3612
|1.3672
|194
|2007.07.06 16:10
|modify
|40
|0.37
|1.3605
|1.3613
|1.3673
|195
|2007.07.06 16:12
|modify
|40
|0.37
|1.3605
|1.3614
|1.3674
|196
|2007.07.06 16:12
|modify
|40
|0.37
|1.3605
|1.3615
|1.3675
|197
|2007.07.06 16:12
|modify
|40
|0.37
|1.3605
|1.3617
|1.3677
|198
|2007.07.06 16:12
|modify
|40
|0.37
|1.3605
|1.3618
|1.3678
|199
|2007.07.06 16:12
|modify
|40
|0.37
|1.3605
|1.3621
|1.3681
|200
|2007.07.06 16:12
|modify
|40
|0.37
|1.3605
|1.3622
|1.3682
|201
|2007.07.06 16:12
|modify
|40
|0.37
|1.3605
|1.3624
|1.3684
|202
|2007.07.06 16:23
|modify
|40
|0.37
|1.3605
|1.3625
|1.3685
|203
|2007.07.06 16:23
|modify
|40
|0.37
|1.3605
|1.3626
|1.3686
|204
|2007.07.06 16:24
|modify
|40
|0.37
|1.3605
|1.3627
|1.3687
|205
|2007.07.06 16:24
|modify
|40
|0.37
|1.3605
|1.3628
|1.3688
|206
|2007.07.06 16:25
|modify
|40
|0.37
|1.3605
|1.3630
|1.3690
|207
|2007.07.06 16:25
|modify
|40
|0.37
|1.3605
|1.3631
|1.3691
|208
|2007.07.06 16:41
|s/l
|40
|0.37
|1.3631
|1.3631
|1.3691
|9.62
|1510.30
|209
|2007.07.06 16:41
|buy
|41
|0.37
|1.3633
|0.0000
|1.3673
|210
|2007.07.06 17:44
|buy
|42
|1.13
|1.3627
|0.0000
|1.3667
|211
|2007.07.06 17:48
|buy
|43
|3.39
|1.3622
|0.0000
|1.3662
|212
|2007.07.06 17:55
|close
|43
|3.39
|1.3625
|0.0000
|1.3662
|10.17
|1520.47
|213
|2007.07.06 17:55
|close
|42
|1.13
|1.3624
|0.0000
|1.3667
|-3.39
|1517.08
|214
|2007.07.06 17:55
|close
|41
|0.37
|1.3624
|0.0000
|1.3673
|-3.33
|1513.75
|215
|2007.07.06 18:45
|buy
|44
|0.37
|1.3624
|0.0000
|1.3664
|216
|2007.07.09 03:09
|buy
|45
|1.14
|1.3618
|0.0000
|1.3658
|217
|2007.07.09 08:24
|buy
|46
|3.42
|1.3613
|0.0000
|1.3653
|218
|2007.07.09 08:34
|close
|46
|3.42
|1.3616
|0.0000
|1.3653
|10.26
|1524.01
|219
|2007.07.09 08:35
|close
|45
|1.14
|1.3615
|0.0000
|1.3658
|-3.42
|1520.59
|220
|2007.07.09 08:35
|close
|44
|0.37
|1.3615
|0.0000
|1.3664
|-3.55
|1517.04
|221
|2007.07.09 08:36
|sell
|47
|0.37
|1.3615
|0.0000
|1.3575
|222
|2007.07.09 08:51
|sell
|48
|1.14
|1.3621
|0.0000
|1.3581
|223
|2007.07.09 09:10
|sell
|49
|3.42
|1.3627
|0.0000
|1.3587
|224
|2007.07.09 09:19
|sell
|50
|10.26
|1.3633
|0.0000
|1.3593
|225
|2007.07.09 09:20
|close
|50
|10.26
|1.3630
|0.0000
|1.3593
|30.78
|1547.82
|226
|2007.07.09 09:20
|close
|49
|3.42
|1.3631
|0.0000
|1.3587
|-13.68
|1534.14
|227
|2007.07.09 09:20
|close
|48
|1.14
|1.3631
|0.0000
|1.3581
|-11.40
|1522.74
|228
|2007.07.09 09:20
|close
|47
|0.37
|1.3631
|0.0000
|1.3575
|-5.92
|1516.82
|229
|2007.07.09 09:30
|buy
|51
|7.58
|1.3638
|0.0000
|1.3678
|230
|2007.07.10 10:33
|modify
|51
|7.58
|1.3638
|1.3641
|1.3701
|231
|2007.07.10 10:33
|modify
|51
|7.58
|1.3638
|1.3642
|1.3702
|232
|2007.07.10 10:34
|modify
|51
|7.58
|1.3638
|1.3643
|1.3703
|233
|2007.07.10 10:34
|modify
|51
|7.58
|1.3638
|1.3644
|1.3704
|234
|2007.07.10 10:42
|s/l
|51
|7.58
|1.3644
|1.3644
|1.3704
|40.89
|1557.71
|235
|2007.07.10 10:42
|buy
|52
|0.38
|1.3645
|0.0000
|1.3685
|236
|2007.07.10 11:57
|modify
|52
|0.38
|1.3645
|1.3648
|1.3708
|237
|2007.07.10 11:57
|modify
|52
|0.38
|1.3645
|1.3649
|1.3709
|238
|2007.07.10 12:01
|modify
|52
|0.38
|1.3645
|1.3650
|1.3710
|239
|2007.07.10 12:01
|modify
|52
|0.38
|1.3645
|1.3651
|1.3711
|240
|2007.07.10 12:01
|modify
|52
|0.38
|1.3645
|1.3652
|1.3712
|241
|2007.07.10 12:07
|s/l
|52
|0.38
|1.3652
|1.3652
|1.3712
|2.66
|1560.37
|242
|2007.07.10 12:07
|buy
|53
|0.39
|1.3651
|0.0000
|1.3691
|243
|2007.07.10 14:10
|modify
|53
|0.39
|1.3651
|1.3655
|1.3715
|244
|2007.07.10 14:12
|modify
|53
|0.39
|1.3651
|1.3656
|1.3716
|245
|2007.07.10 14:16
|modify
|53
|0.39
|1.3651
|1.3657
|1.3717
|246
|2007.07.10 14:16
|modify
|53
|0.39
|1.3651
|1.3659
|1.3719
|247
|2007.07.10 14:16
|modify
|53
|0.39
|1.3651
|1.3660
|1.3720
|248
|2007.07.10 14:16
|modify
|53
|0.39
|1.3651
|1.3661
|1.3721
|249
|2007.07.10 14:16
|modify
|53
|0.39
|1.3651
|1.3663
|1.3723
|250
|2007.07.10 14:17
|modify
|53
|0.39
|1.3651
|1.3664
|1.3724
|251
|2007.07.10 14:17
|modify
|53
|0.39
|1.3651
|1.3666
|1.3726
|252
|2007.07.10 14:20
|modify
|53
|0.39
|1.3651
|1.3667
|1.3727
|253
|2007.07.10 14:27
|s/l
|53
|0.39
|1.3667
|1.3667
|1.3727
|6.24
|1566.61
|254
|2007.07.10 14:27
|buy
|54
|0.39
|1.3667
|0.0000
|1.3707
|255
|2007.07.10 14:48
|buy
|55
|1.17
|1.3661
|0.0000
|1.3701
|256
|2007.07.10 15:13
|modify
|55
|1.17
|1.3661
|1.3664
|1.3724
|257
|2007.07.10 15:13
|modify
|55
|1.17
|1.3661
|1.3666
|1.3726
|258
|2007.07.10 15:14
|modify
|55
|1.17
|1.3661
|1.3667
|1.3727
|259
|2007.07.10 15:15
|modify
|55
|1.17
|1.3661
|1.3679
|1.3739
|260
|2007.07.10 15:15
|modify
|54
|0.39
|1.3667
|1.3678
|1.3738
|261
|2007.07.10 15:15
|modify
|54
|0.39
|1.3667
|1.3679
|1.3739
|262
|2007.07.10 15:17
|modify
|55
|1.17
|1.3661
|1.3682
|1.3742
|263
|2007.07.10 15:17
|modify
|54
|0.39
|1.3667
|1.3681
|1.3741
|264
|2007.07.10 15:17
|modify
|55
|1.17
|1.3661
|1.3683
|1.3743
|265
|2007.07.10 15:17
|modify
|55
|1.17
|1.3661
|1.3684
|1.3744
|266
|2007.07.10 15:18
|modify
|55
|1.17
|1.3661
|1.3685
|1.3745
|267
|2007.07.10 15:18
|modify
|55
|1.17
|1.3661
|1.3686
|1.3746
|268
|2007.07.10 15:18
|modify
|54
|0.39
|1.3667
|1.3685
|1.3745
|269
|2007.07.10 15:18
|modify
|54
|0.39
|1.3667
|1.3686
|1.3746
|270
|2007.07.10 15:23
|s/l
|54
|0.39
|1.3686
|1.3686
|1.3746
|7.41
|1574.02
|271
|2007.07.10 15:23
|s/l
|55
|1.17
|1.3686
|1.3686
|1.3746
|29.25
|1603.27
|272
|2007.07.10 15:23
|buy
|56
|0.40
|1.3688
|0.0000
|1.3728
|273
|2007.07.10 15:48
|modify
|56
|0.40
|1.3688
|1.3692
|1.3752
|274
|2007.07.10 15:48
|modify
|56
|0.40
|1.3688
|1.3694
|1.3754
|275
|2007.07.10 15:48
|modify
|56
|0.40
|1.3688
|1.3695
|1.3755
|276
|2007.07.10 15:48
|modify
|56
|0.40
|1.3688
|1.3697
|1.3757
|277
|2007.07.10 15:48
|modify
|56
|0.40
|1.3688
|1.3699
|1.3759
|278
|2007.07.10 15:50
|modify
|56
|0.40
|1.3688
|1.3700
|1.3760
|279
|2007.07.10 15:50
|modify
|56
|0.40
|1.3688
|1.3702
|1.3762
|280
|2007.07.10 15:50
|modify
|56
|0.40
|1.3688
|1.3704
|1.3764
|281
|2007.07.10 15:50
|modify
|56
|0.40
|1.3688
|1.3705
|1.3765
|282
|2007.07.10 15:50
|modify
|56
|0.40
|1.3688
|1.3706
|1.3766
|283
|2007.07.10 15:52
|s/l
|56
|0.40
|1.3706
|1.3706
|1.3766
|7.20
|1610.47
|284
|2007.07.10 15:52
|buy
|57
|0.40
|1.3708
|0.0000
|1.3748
|285
|2007.07.10 16:32
|modify
|57
|0.40
|1.3708
|1.3710
|1.3770
|286
|2007.07.10 16:32
|modify
|57
|0.40
|1.3708
|1.3714
|1.3774
|287
|2007.07.10 16:32
|modify
|57
|0.40
|1.3708
|1.3717
|1.3777
|288
|2007.07.10 16:33
|modify
|57
|0.40
|1.3708
|1.3719
|1.3779
|289
|2007.07.10 16:33
|modify
|57
|0.40
|1.3708
|1.3721
|1.3781
|290
|2007.07.10 16:33
|modify
|57
|0.40
|1.3708
|1.3722
|1.3782
|291
|2007.07.10 16:34
|modify
|57
|0.40
|1.3708
|1.3723
|1.3783
|292
|2007.07.10 16:34
|modify
|57
|0.40
|1.3708
|1.3725
|1.3785
|293
|2007.07.10 16:36
|s/l
|57
|0.40
|1.3725
|1.3725
|1.3785
|6.80
|1617.27
|294
|2007.07.10 16:36
|buy
|58
|0.40
|1.3727
|0.0000
|1.3767
|295
|2007.07.10 16:50
|modify
|58
|0.40
|1.3727
|1.3729
|1.3789
|296
|2007.07.10 16:54
|s/l
|58
|0.40
|1.3729
|1.3729
|1.3789
|0.80
|1618.07
|297
|2007.07.10 16:54
|buy
|59
|0.40
|1.3730
|0.0000
|1.3770
|298
|2007.07.10 17:00
|buy
|60
|1.21
|1.3719
|0.0000
|1.3759
|299
|2007.07.10 17:22
|buy
|61
|3.63
|1.3714
|0.0000
|1.3754
|300
|2007.07.10 17:28
|close
|61
|3.63
|1.3717
|0.0000
|1.3754
|10.89
|1628.96
|301
|2007.07.10 17:28
|close
|60
|1.21
|1.3718
|0.0000
|1.3759
|-1.21
|1627.75
|302
|2007.07.10 17:28
|close
|59
|0.40
|1.3718
|0.0000
|1.3770
|-4.80
|1622.95
|303
|2007.07.10 17:30
|buy
|62
|0.40
|1.3718
|0.0000
|1.3758
|304
|2007.07.10 17:46
|buy
|63
|1.22
|1.3713
|0.0000
|1.3753
|305
|2007.07.10 18:53
|buy
|64
|3.66
|1.3708
|0.0000
|1.3748
|306
|2007.07.10 18:59
|close
|64
|3.66
|1.3710
|0.0000
|1.3748
|7.32
|1630.27
|307
|2007.07.10 18:59
|close
|63
|1.22
|1.3709
|0.0000
|1.3753
|-4.88
|1625.39
|308
|2007.07.10 18:59
|close
|62
|0.40
|1.3709
|0.0000
|1.3758
|-3.60
|1621.79
|309
|2007.07.10 19:01
|buy
|65
|8.10
|1.3715
|0.0000
|1.3755
|310
|2007.07.10 20:59
|modify
|65
|8.10
|1.3715
|1.3718
|1.3778
|311
|2007.07.10 21:08
|modify
|65
|8.10
|1.3715
|1.3719
|1.3779
|312
|2007.07.10 21:08
|modify
|65
|8.10
|1.3715
|1.3720
|1.3780
|313
|2007.07.10 22:09
|modify
|65
|8.10
|1.3715
|1.3721
|1.3781
|314
|2007.07.10 22:22
|modify
|65
|8.10
|1.3715
|1.3722
|1.3782
|315
|2007.07.10 22:22
|modify
|65
|8.10
|1.3715
|1.3723
|1.3783
|316
|2007.07.10 22:24
|modify
|65
|8.10
|1.3715
|1.3724
|1.3784
|317
|2007.07.10 22:24
|modify
|65
|8.10
|1.3715
|1.3725
|1.3785
|318
|2007.07.10 22:24
|modify
|65
|8.10
|1.3715
|1.3726
|1.3786
|319
|2007.07.10 22:27
|modify
|65
|8.10
|1.3715
|1.3727
|1.3787
|320
|2007.07.10 22:27
|modify
|65
|8.10
|1.3715
|1.3728
|1.3788
|321
|2007.07.10 22:27
|modify
|65
|8.10
|1.3715
|1.3729
|1.3789
|322
|2007.07.10 22:27
|modify
|65
|8.10
|1.3715
|1.3730
|1.3790
|323
|2007.07.10 22:39
|modify
|65
|8.10
|1.3715
|1.3731
|1.3791
|324
|2007.07.10 22:43
|modify
|65
|8.10
|1.3715
|1.3732
|1.3792
|325
|2007.07.10 22:44
|modify
|65
|8.10
|1.3715
|1.3733
|1.3793
|326
|2007.07.10 22:50
|modify
|65
|8.10
|1.3715
|1.3735
|1.3795
|327
|2007.07.10 22:50
|modify
|65
|8.10
|1.3715
|1.3736
|1.3796
|328
|2007.07.10 22:59
|modify
|65
|8.10
|1.3715
|1.3737
|1.3797
|329
|2007.07.10 23:49
|modify
|65
|8.10
|1.3715
|1.3747
|1.3807
|330
|2007.07.10 23:50
|modify
|65
|8.10
|1.3715
|1.3754
|1.3814
|331
|2007.07.10 23:50
|modify
|65
|8.10
|1.3715
|1.3757
|1.3817
|332
|2007.07.10 23:50
|modify
|65
|8.10
|1.3715
|1.3758
|1.3818
|333
|2007.07.10 23:50
|modify
|65
|8.10
|1.3715
|1.3759
|1.3819
|334
|2007.07.10 23:50
|modify
|65
|8.10
|1.3715
|1.3761
|1.3821
|335
|2007.07.10 23:50
|modify
|65
|8.10
|1.3715
|1.3762
|1.3822
|336
|2007.07.10 23:51
|modify
|65
|8.10
|1.3715
|1.3763
|1.3823
|337
|2007.07.10 23:51
|modify
|65
|8.10
|1.3715
|1.3765
|1.3825
|338
|2007.07.10 23:51
|modify
|65
|8.10
|1.3715
|1.3767
|1.3827
|339
|2007.07.10 23:51
|modify
|65
|8.10
|1.3715
|1.3768
|1.3828
|340
|2007.07.10 23:51
|modify
|65
|8.10
|1.3715
|1.3770
|1.3830
|341
|2007.07.10 23:51
|modify
|65
|8.10
|1.3715
|1.3771
|1.3831
|342
|2007.07.10 23:51
|modify
|65
|8.10
|1.3715
|1.3772
|1.3832
|343
|2007.07.10 23:51
|modify
|65
|8.10
|1.3715
|1.3774
|1.3834
|344
|2007.07.10 23:51
|modify
|65
|8.10
|1.3715
|1.3775
|1.3835
|345
|2007.07.10 23:53
|s/l
|65
|8.10
|1.3775
|1.3775
|1.3835
|486.00
|2107.79
|346
|2007.07.10 23:53
|buy
|66
|0.52
|1.3777
|0.0000
|1.3817
|347
|2007.07.11 00:00
|buy
|67
|1.58
|1.3769
|0.0000
|1.3809
|348
|2007.07.11 00:24
|buy
|68
|4.74
|1.3764
|0.0000
|1.3804
|349
|2007.07.11 00:32
|buy
|69
|14.22
|1.3759
|0.0000
|1.3799
|350
|2007.07.11 00:36
|close
|69
|14.22
|1.3751
|0.0000
|1.3799
|-113.76
|1994.03
|351
|2007.07.11 00:36
|close
|68
|4.74
|1.3752
|0.0000
|1.3804
|-56.88
|1937.15
|352
|2007.07.11 00:36
|close
|67
|1.58
|1.3752
|0.0000
|1.3809
|-26.86
|1910.29
|353
|2007.07.11 00:36
|close
|66
|0.52
|1.3752
|0.0000
|1.3817
|-13.31
|1896.98
|354
|2007.07.11 00:49
|buy
|70
|9.48
|1.3759
|0.0000
|1.3799
|355
|2007.07.11 13:38
|modify
|70
|9.48
|1.3759
|1.3761
|1.3821
|356
|2007.07.11 13:38
|modify
|70
|9.48
|1.3759
|1.3762
|1.3822
|357
|2007.07.11 13:38
|modify
|70
|9.48
|1.3759
|1.3763
|1.3823
|358
|2007.07.11 13:43
|modify
|70
|9.48
|1.3759
|1.3764
|1.3824
|359
|2007.07.11 13:44
|modify
|70
|9.48
|1.3759
|1.3765
|1.3825
|360
|2007.07.11 13:44
|modify
|70
|9.48
|1.3759
|1.3766
|1.3826
|361
|2007.07.11 13:49
|s/l
|70
|9.48
|1.3766
|1.3766
|1.3826
|66.36
|1963.34
|362
|2007.07.11 13:49
|buy
|71
|9.81
|1.3767
|0.0000
|1.3807
|363
|2007.07.12 09:27
|modify
|71
|9.81
|1.3767
|1.3770
|1.3830
|364
|2007.07.12 09:28
|modify
|71
|9.81
|1.3767
|1.3771
|1.3831
|365
|2007.07.12 09:32
|modify
|71
|9.81
|1.3767
|1.3773
|1.3833
|366
|2007.07.12 09:33
|modify
|71
|9.81
|1.3767
|1.3776
|1.3836
|367
|2007.07.12 09:34
|s/l
|71
|9.81
|1.3776
|1.3776
|1.3836
|70.48
|2033.82
|368
|2007.07.12 09:34
|buy
|72
|10.16
|1.3778
|0.0000
|1.3818
|369
|2007.07.12 09:58
|modify
|72
|10.16
|1.3778
|1.3781
|1.3841
|370
|2007.07.12 09:58
|modify
|72
|10.16
|1.3778
|1.3782
|1.3842
|371
|2007.07.12 10:23
|s/l
|72
|10.16
|1.3782
|1.3782
|1.3842
|40.64
|2074.46
|372
|2007.07.12 10:23
|buy
|73
|10.37
|1.3783
|0.0000
|1.3823
|373
|2007.07.12 13:02
|modify
|73
|10.37
|1.3783
|1.3786
|1.3846
|374
|2007.07.12 13:27
|s/l
|73
|10.37
|1.3786
|1.3786
|1.3846
|31.11
|2105.57
|375
|2007.07.12 13:32
|buy
|74
|10.52
|1.3790
|0.0000
|1.3830
|376
|2007.07.13 12:37
|modify
|74
|10.52
|1.3790
|1.3793
|1.3853
|377
|2007.07.13 12:39
|modify
|74
|10.52
|1.3790
|1.3794
|1.3854
|378
|2007.07.13 12:39
|modify
|74
|10.52
|1.3790
|1.3795
|1.3855
|379
|2007.07.13 12:39
|modify
|74
|10.52
|1.3790
|1.3796
|1.3856
|380
|2007.07.13 12:39
|modify
|74
|10.52
|1.3790
|1.3797
|1.3857
|381
|2007.07.13 12:39
|modify
|74
|10.52
|1.3790
|1.3798
|1.3858
|382
|2007.07.13 12:39
|modify
|74
|10.52
|1.3790
|1.3799
|1.3859
|383
|2007.07.13 12:39
|modify
|74
|10.52
|1.3790
|1.3800
|1.3860
|384
|2007.07.13 12:39
|modify
|74
|10.52
|1.3790
|1.3801
|1.3861
|385
|2007.07.13 12:43
|s/l
|74
|10.52
|1.3801
|1.3801
|1.3861
|109.36
|2214.93
|386
|2007.07.13 12:45
|buy
|75
|0.55
|1.3796
|0.0000
|1.3836
|387
|2007.07.13 13:09
|buy
|76
|1.66
|1.3790
|0.0000
|1.3830
|388
|2007.07.13 13:21
|modify
|76
|1.66
|1.3790
|1.3792
|1.3852
|389
|2007.07.13 13:22
|modify
|76
|1.66
|1.3790
|1.3793
|1.3853
|390
|2007.07.13 13:22
|modify
|76
|1.66
|1.3790
|1.3794
|1.3854
|391
|2007.07.13 13:24
|modify
|76
|1.66
|1.3790
|1.3795
|1.3855
|392
|2007.07.13 13:24
|modify
|76
|1.66
|1.3790
|1.3796
|1.3856
|393
|2007.07.13 13:24
|modify
|76
|1.66
|1.3790
|1.3797
|1.3857
|394
|2007.07.13 13:24
|modify
|76
|1.66
|1.3790
|1.3798
|1.3858
|395
|2007.07.13 13:25
|modify
|76
|1.66
|1.3790
|1.3799
|1.3859
|396
|2007.07.13 13:25
|modify
|75
|0.55
|1.3796
|1.3798
|1.3858
|397
|2007.07.13 13:30
|modify
|76
|1.66
|1.3790
|1.3800
|1.3860
|398
|2007.07.13 13:30
|modify
|75
|0.55
|1.3796
|1.3799
|1.3859
|399
|2007.07.13 13:30
|modify
|76
|1.66
|1.3790
|1.3801
|1.3861
|400
|2007.07.13 13:30
|modify
|75
|0.55
|1.3796
|1.3800
|1.3860
|401
|2007.07.13 13:31
|modify
|75
|0.55
|1.3796
|1.3801
|1.3861
|402
|2007.07.13 13:33
|modify
|76
|1.66
|1.3790
|1.3802
|1.3862
|403
|2007.07.13 13:33
|modify
|75
|0.55
|1.3796
|1.3802
|1.3862
|404
|2007.07.13 13:33
|modify
|76
|1.66
|1.3790
|1.3803
|1.3863
|405
|2007.07.13 13:33
|modify
|75
|0.55
|1.3796
|1.3803
|1.3863
|406
|2007.07.13 13:36
|s/l
|75
|0.55
|1.3803
|1.3803
|1.3863
|3.85
|2218.78
|407
|2007.07.13 13:36
|s/l
|76
|1.66
|1.3803
|1.3803
|1.3863
|21.58
|2240.36
|408
|2007.07.13 13:36
|buy
|77
|0.56
|1.3805
|0.0000
|1.3845
|409
|2007.07.13 13:49
|buy
|78
|1.68
|1.3800
|0.0000
|1.3840
|410
|2007.07.13 14:00
|buy
|79
|5.04
|1.3793
|0.0000
|1.3833
|411
|2007.07.13 14:09
|close
|79
|5.04
|1.3796
|0.0000
|1.3833
|15.12
|2255.48
|412
|2007.07.13 14:09
|close
|78
|1.68
|1.3795
|0.0000
|1.3840
|-8.40
|2247.08
|413
|2007.07.13 14:09
|close
|77
|0.56
|1.3795
|0.0000
|1.3845
|-5.60
|2241.48
|414
|2007.07.13 14:15
|buy
|80
|0.56
|1.3797
|0.0000
|1.3837
|415
|2007.07.13 14:19
|close at stop
|80
|0.56
|1.3795
|0.0000
|1.3837
|-1.12
|2240.36