|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2006.12.05 15:30 - 2007.07.06 01:30
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Expert_Name="---------- Universal MA Cross EA v8.1"; MagicNumber=1234; StopLoss=100; TakeProfit=150; TrailingStop_Setting="---------- Trailing Stop Setting"; TrailingStopType=1; TrailingStop=40; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; FastMAPeriod=110; FastMAType=1; FastMAPrice=0; FastMAshift=0; SlowMAPeriod=60; SlowMAType=1; SlowMAPrice=0; SlowMAshift=0; CossDistance_Setting="---------- Min Cross Distance Setting"; MinCrossDistance=0; MaxLookUp=0; Exit_Setting="---------- Exit Setting"; StopAndReverse=true; PureSAR=false; ExitOnCross=false; ThirdEMA_Setting="---------- Third MA Setting"; UseThirdMA=false; UseCounterTrend=false; OnlyCounterTrend=false; ThirdMAPeriod=100; ThirdMAType=1; ThirdMAPrice=0; ThirdMAshift=0; CTStopLoss=0; CTTakeProfit=0; Pivot.Setting="---------- Pivot Filter Setting"; Use.Pivot.Filter=false; Order_Setting="---------- Order Setting"; ReverseCondition=false; ConfirmedOnEntry=true; OneEntryPerBar=true; NumberOfTries=10; Slippage=5; OpenOrder_Setting="---------- Multiple Open Trade Setting"; MaxOpenTrade=1; MinPriceDistance=5; Time_Parameters="---------- EA Active Time"; UseHourTrade=false; StartHour=10; EndHour=11; MM_Parameters="---------- Money Management"; Lots=0.1; MM=false; AccountIsMicro=false; Risk=10; Alert_Setting="---------- Alert Setting"; EnableAlert=true; SoundFilename="alert.wav"; Testing_Parameters="---------- Back Test Parameter"; PrintControl=true; Show_Settings=true;
|Bars in test
|5399
|Ticks modelled
|441263
|Modelling quality
|63.50%
|Initial deposit
|5000.00
|Total net profit
|192.77
|Gross profit
|976.90
|Gross loss
|-784.13
|Profit factor
|1.25
|Expected payoff
|4.59
|Absolute drawdown
|63.28
|Maximal drawdown
|199.12 (3.88%)
|Relative drawdown
|3.88% (199.12)
|Total trades
|42
|Short positions (won %)
|21 (66.67%)
|Long positions (won %)
|21 (76.19%)
|Profit trades (% of total)
|30 (71.43%)
|Loss trades (% of total)
|12 (28.57%)
|Largest
|profit trade
|115.58
|loss trade
|-102.46
|Average
|profit trade
|32.56
|loss trade
|-65.34
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|6 (179.03)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-152.14)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|179.03 (6)
|consecutive loss (count of losses)
|-199.12 (2)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.12.06 20:30
|buy
|1
|0.10
|1.3297
|1.3197
|1.3447
|2
|2006.12.08 16:09
|modify
|1
|0.10
|1.3297
|1.3297
|1.3447
|3
|2006.12.08 16:09
|modify
|1
|0.10
|1.3297
|1.3298
|1.3447
|4
|2006.12.08 16:10
|modify
|1
|0.10
|1.3297
|1.3299
|1.3447
|5
|2006.12.08 16:15
|modify
|1
|0.10
|1.3297
|1.3300
|1.3447
|6
|2006.12.08 16:21
|modify
|1
|0.10
|1.3297
|1.3301
|1.3447
|7
|2006.12.08 16:21
|modify
|1
|0.10
|1.3297
|1.3302
|1.3447
|8
|2006.12.08 16:21
|modify
|1
|0.10
|1.3297
|1.3303
|1.3447
|9
|2006.12.08 16:22
|modify
|1
|0.10
|1.3297
|1.3304
|1.3447
|10
|2006.12.08 16:24
|modify
|1
|0.10
|1.3297
|1.3305
|1.3447
|11
|2006.12.08 16:24
|modify
|1
|0.10
|1.3297
|1.3306
|1.3447
|12
|2006.12.08 16:24
|modify
|1
|0.10
|1.3297
|1.3307
|1.3447
|13
|2006.12.08 16:24
|modify
|1
|0.10
|1.3297
|1.3308
|1.3447
|14
|2006.12.08 17:00
|modify
|1
|0.10
|1.3297
|1.3309
|1.3447
|15
|2006.12.08 17:00
|modify
|1
|0.10
|1.3297
|1.3310
|1.3447
|16
|2006.12.08 17:00
|modify
|1
|0.10
|1.3297
|1.3311
|1.3447
|17
|2006.12.08 17:00
|modify
|1
|0.10
|1.3297
|1.3312
|1.3447
|18
|2006.12.08 17:00
|modify
|1
|0.10
|1.3297
|1.3313
|1.3447
|19
|2006.12.08 17:00
|modify
|1
|0.10
|1.3297
|1.3314
|1.3447
|20
|2006.12.08 17:00
|modify
|1
|0.10
|1.3297
|1.3315
|1.3447
|21
|2006.12.08 17:00
|modify
|1
|0.10
|1.3297
|1.3316
|1.3447
|22
|2006.12.08 17:00
|modify
|1
|0.10
|1.3297
|1.3317
|1.3447
|23
|2006.12.08 17:00
|modify
|1
|0.10
|1.3297
|1.3318
|1.3447
|24
|2006.12.08 17:01
|modify
|1
|0.10
|1.3297
|1.3319
|1.3447
|25
|2006.12.08 17:01
|modify
|1
|0.10
|1.3297
|1.3320
|1.3447
|26
|2006.12.08 17:01
|modify
|1
|0.10
|1.3297
|1.3321
|1.3447
|27
|2006.12.08 17:03
|modify
|1
|0.10
|1.3297
|1.3322
|1.3447
|28
|2006.12.08 17:03
|modify
|1
|0.10
|1.3297
|1.3323
|1.3447
|29
|2006.12.08 17:03
|modify
|1
|0.10
|1.3297
|1.3324
|1.3447
|30
|2006.12.08 17:22
|s/l
|1
|0.10
|1.3324
|1.3324
|1.3447
|24.54
|5024.54
|31
|2006.12.12 23:00
|sell
|2
|0.10
|1.3277
|1.3377
|1.3127
|32
|2006.12.13 15:36
|modify
|2
|0.10
|1.3277
|1.3277
|1.3127
|33
|2006.12.13 15:36
|modify
|2
|0.10
|1.3277
|1.3276
|1.3127
|34
|2006.12.13 15:36
|modify
|2
|0.10
|1.3277
|1.3275
|1.3127
|35
|2006.12.13 15:36
|modify
|2
|0.10
|1.3277
|1.3274
|1.3127
|36
|2006.12.13 15:36
|modify
|2
|0.10
|1.3277
|1.3273
|1.3127
|37
|2006.12.13 15:36
|modify
|2
|0.10
|1.3277
|1.3272
|1.3127
|38
|2006.12.13 15:37
|modify
|2
|0.10
|1.3277
|1.3271
|1.3127
|39
|2006.12.13 15:37
|modify
|2
|0.10
|1.3277
|1.3270
|1.3127
|40
|2006.12.13 15:37
|modify
|2
|0.10
|1.3277
|1.3269
|1.3127
|41
|2006.12.13 15:37
|modify
|2
|0.10
|1.3277
|1.3268
|1.3127
|42
|2006.12.13 15:37
|modify
|2
|0.10
|1.3277
|1.3267
|1.3127
|43
|2006.12.13 15:37
|modify
|2
|0.10
|1.3277
|1.3266
|1.3127
|44
|2006.12.13 15:37
|modify
|2
|0.10
|1.3277
|1.3265
|1.3127
|45
|2006.12.13 15:37
|modify
|2
|0.10
|1.3277
|1.3264
|1.3127
|46
|2006.12.13 15:39
|modify
|2
|0.10
|1.3277
|1.3263
|1.3127
|47
|2006.12.13 15:39
|modify
|2
|0.10
|1.3277
|1.3262
|1.3127
|48
|2006.12.13 15:39
|modify
|2
|0.10
|1.3277
|1.3261
|1.3127
|49
|2006.12.13 15:39
|modify
|2
|0.10
|1.3277
|1.3260
|1.3127
|50
|2006.12.13 15:39
|modify
|2
|0.10
|1.3277
|1.3259
|1.3127
|51
|2006.12.13 15:39
|modify
|2
|0.10
|1.3277
|1.3258
|1.3127
|52
|2006.12.13 15:39
|modify
|2
|0.10
|1.3277
|1.3257
|1.3127
|53
|2006.12.13 15:39
|modify
|2
|0.10
|1.3277
|1.3256
|1.3127
|54
|2006.12.13 15:39
|modify
|2
|0.10
|1.3277
|1.3255
|1.3127
|55
|2006.12.13 15:39
|modify
|2
|0.10
|1.3277
|1.3254
|1.3127
|56
|2006.12.13 15:39
|modify
|2
|0.10
|1.3277
|1.3253
|1.3127
|57
|2006.12.13 15:39
|modify
|2
|0.10
|1.3277
|1.3252
|1.3127
|58
|2006.12.13 15:39
|modify
|2
|0.10
|1.3277
|1.3251
|1.3127
|59
|2006.12.13 15:39
|modify
|2
|0.10
|1.3277
|1.3250
|1.3127
|60
|2006.12.13 15:39
|modify
|2
|0.10
|1.3277
|1.3249
|1.3127
|61
|2006.12.13 15:39
|modify
|2
|0.10
|1.3277
|1.3248
|1.3127
|62
|2006.12.13 15:39
|modify
|2
|0.10
|1.3277
|1.3247
|1.3127
|63
|2006.12.13 15:39
|modify
|2
|0.10
|1.3277
|1.3246
|1.3127
|64
|2006.12.13 15:39
|modify
|2
|0.10
|1.3277
|1.3245
|1.3127
|65
|2006.12.13 15:39
|modify
|2
|0.10
|1.3277
|1.3244
|1.3127
|66
|2006.12.13 15:39
|modify
|2
|0.10
|1.3277
|1.3243
|1.3127
|67
|2006.12.13 15:40
|modify
|2
|0.10
|1.3277
|1.3242
|1.3127
|68
|2006.12.13 16:39
|modify
|2
|0.10
|1.3277
|1.3241
|1.3127
|69
|2006.12.13 16:39
|modify
|2
|0.10
|1.3277
|1.3240
|1.3127
|70
|2006.12.13 16:39
|modify
|2
|0.10
|1.3277
|1.3239
|1.3127
|71
|2006.12.13 16:39
|modify
|2
|0.10
|1.3277
|1.3238
|1.3127
|72
|2006.12.13 18:09
|s/l
|2
|0.10
|1.3238
|1.3238
|1.3127
|39.50
|5064.04
|73
|2006.12.13 20:30
|buy
|3
|0.10
|1.3209
|1.3109
|1.3359
|74
|2006.12.14 10:09
|modify
|3
|0.10
|1.3209
|1.3209
|1.3359
|75
|2006.12.14 10:09
|modify
|3
|0.10
|1.3209
|1.3210
|1.3359
|76
|2006.12.14 10:09
|modify
|3
|0.10
|1.3209
|1.3211
|1.3359
|77
|2006.12.14 10:10
|modify
|3
|0.10
|1.3209
|1.3212
|1.3359
|78
|2006.12.14 13:07
|s/l
|3
|0.10
|1.3212
|1.3212
|1.3359
|1.16
|5065.19
|79
|2006.12.19 18:30
|sell
|4
|0.10
|1.3168
|1.3268
|1.3018
|80
|2006.12.22 19:04
|modify
|4
|0.10
|1.3168
|1.3168
|1.3018
|81
|2006.12.22 19:04
|modify
|4
|0.10
|1.3168
|1.3167
|1.3018
|82
|2006.12.22 19:04
|modify
|4
|0.10
|1.3168
|1.3166
|1.3018
|83
|2006.12.22 19:04
|modify
|4
|0.10
|1.3168
|1.3165
|1.3018
|84
|2006.12.22 19:05
|modify
|4
|0.10
|1.3168
|1.3164
|1.3018
|85
|2006.12.22 19:06
|modify
|4
|0.10
|1.3168
|1.3163
|1.3018
|86
|2006.12.22 19:06
|modify
|4
|0.10
|1.3168
|1.3162
|1.3018
|87
|2006.12.22 19:07
|modify
|4
|0.10
|1.3168
|1.3161
|1.3018
|88
|2006.12.22 19:07
|modify
|4
|0.10
|1.3168
|1.3160
|1.3018
|89
|2006.12.22 19:07
|modify
|4
|0.10
|1.3168
|1.3159
|1.3018
|90
|2006.12.22 19:07
|modify
|4
|0.10
|1.3168
|1.3158
|1.3018
|91
|2006.12.22 19:09
|modify
|4
|0.10
|1.3168
|1.3157
|1.3018
|92
|2006.12.22 19:09
|modify
|4
|0.10
|1.3168
|1.3156
|1.3018
|93
|2006.12.22 19:09
|modify
|4
|0.10
|1.3168
|1.3155
|1.3018
|94
|2006.12.22 19:09
|modify
|4
|0.10
|1.3168
|1.3154
|1.3018
|95
|2006.12.22 19:09
|modify
|4
|0.10
|1.3168
|1.3153
|1.3018
|96
|2006.12.22 19:09
|modify
|4
|0.10
|1.3168
|1.3152
|1.3018
|97
|2006.12.22 19:09
|modify
|4
|0.10
|1.3168
|1.3151
|1.3018
|98
|2006.12.22 19:09
|modify
|4
|0.10
|1.3168
|1.3150
|1.3018
|99
|2006.12.22 19:10
|modify
|4
|0.10
|1.3168
|1.3149
|1.3018
|100
|2006.12.22 20:00
|close
|4
|0.10
|1.3117
|1.3149
|1.3018
|53.49
|5118.68
|101
|2006.12.22 20:00
|buy
|5
|0.10
|1.3117
|1.3017
|1.3267
|102
|2006.12.27 08:09
|modify
|5
|0.10
|1.3117
|1.3117
|1.3267
|103
|2006.12.27 08:10
|modify
|5
|0.10
|1.3117
|1.3118
|1.3267
|104
|2006.12.27 08:24
|modify
|5
|0.10
|1.3117
|1.3119
|1.3267
|105
|2006.12.27 08:30
|modify
|5
|0.10
|1.3117
|1.3120
|1.3267
|106
|2006.12.27 08:30
|modify
|5
|0.10
|1.3117
|1.3121
|1.3267
|107
|2006.12.27 08:30
|modify
|5
|0.10
|1.3117
|1.3123
|1.3267
|108
|2006.12.27 08:30
|modify
|5
|0.10
|1.3117
|1.3124
|1.3267
|109
|2006.12.27 08:30
|modify
|5
|0.10
|1.3117
|1.3125
|1.3267
|110
|2006.12.27 08:31
|modify
|5
|0.10
|1.3117
|1.3127
|1.3267
|111
|2006.12.27 08:31
|modify
|5
|0.10
|1.3117
|1.3128
|1.3267
|112
|2006.12.27 08:33
|modify
|5
|0.10
|1.3117
|1.3129
|1.3267
|113
|2006.12.27 14:52
|modify
|5
|0.10
|1.3117
|1.3130
|1.3267
|114
|2006.12.27 14:54
|modify
|5
|0.10
|1.3117
|1.3131
|1.3267
|115
|2006.12.27 14:54
|modify
|5
|0.10
|1.3117
|1.3132
|1.3267
|116
|2006.12.27 14:54
|modify
|5
|0.10
|1.3117
|1.3133
|1.3267
|117
|2006.12.27 14:54
|modify
|5
|0.10
|1.3117
|1.3134
|1.3267
|118
|2006.12.27 14:54
|modify
|5
|0.10
|1.3117
|1.3135
|1.3267
|119
|2006.12.27 14:55
|modify
|5
|0.10
|1.3117
|1.3136
|1.3267
|120
|2006.12.27 17:03
|s/l
|5
|0.10
|1.3136
|1.3136
|1.3267
|17.16
|5135.84
|121
|2006.12.28 20:30
|sell
|6
|0.10
|1.3162
|1.3262
|1.3012
|122
|2007.01.02 09:37
|s/l
|6
|0.10
|1.3262
|1.3262
|1.3012
|-98.51
|5037.33
|123
|2007.01.04 00:30
|buy
|7
|0.10
|1.3170
|1.3070
|1.3320
|124
|2007.01.05 05:04
|s/l
|7
|0.10
|1.3070
|1.3070
|1.3320
|-100.61
|4936.72
|125
|2007.01.16 08:00
|sell
|8
|0.10
|1.2951
|1.3051
|1.2801
|126
|2007.01.16 19:09
|modify
|8
|0.10
|1.2951
|1.2951
|1.2801
|127
|2007.01.16 19:10
|modify
|8
|0.10
|1.2951
|1.2950
|1.2801
|128
|2007.01.17 00:00
|close
|8
|0.10
|1.2920
|1.2950
|1.2801
|31.50
|4968.21
|129
|2007.01.17 00:00
|buy
|9
|0.10
|1.2920
|1.2820
|1.3070
|130
|2007.01.18 03:30
|close
|9
|0.10
|1.2944
|1.2820
|1.3070
|22.16
|4990.37
|131
|2007.01.18 03:30
|sell
|10
|0.10
|1.2944
|1.3044
|1.2794
|132
|2007.01.18 15:39
|modify
|10
|0.10
|1.2944
|1.2944
|1.2794
|133
|2007.01.18 15:39
|modify
|10
|0.10
|1.2944
|1.2943
|1.2794
|134
|2007.01.18 15:39
|modify
|10
|0.10
|1.2944
|1.2942
|1.2794
|135
|2007.01.18 15:39
|modify
|10
|0.10
|1.2944
|1.2941
|1.2794
|136
|2007.01.18 15:39
|modify
|10
|0.10
|1.2944
|1.2940
|1.2794
|137
|2007.01.18 15:39
|modify
|10
|0.10
|1.2944
|1.2939
|1.2794
|138
|2007.01.18 15:39
|modify
|10
|0.10
|1.2944
|1.2938
|1.2794
|139
|2007.01.18 15:40
|modify
|10
|0.10
|1.2944
|1.2937
|1.2794
|140
|2007.01.18 16:21
|s/l
|10
|0.10
|1.2937
|1.2937
|1.2794
|7.00
|4997.37
|141
|2007.01.22 21:30
|buy
|11
|0.10
|1.2953
|1.2853
|1.3103
|142
|2007.01.23 12:04
|modify
|11
|0.10
|1.2953
|1.2953
|1.3103
|143
|2007.01.23 12:04
|modify
|11
|0.10
|1.2953
|1.2954
|1.3103
|144
|2007.01.23 12:04
|modify
|11
|0.10
|1.2953
|1.2955
|1.3103
|145
|2007.01.23 12:04
|modify
|11
|0.10
|1.2953
|1.2956
|1.3103
|146
|2007.01.23 12:04
|modify
|11
|0.10
|1.2953
|1.2957
|1.3103
|147
|2007.01.23 12:05
|modify
|11
|0.10
|1.2953
|1.2958
|1.3103
|148
|2007.01.23 12:06
|modify
|11
|0.10
|1.2953
|1.2959
|1.3103
|149
|2007.01.23 12:06
|modify
|11
|0.10
|1.2953
|1.2960
|1.3103
|150
|2007.01.23 12:06
|modify
|11
|0.10
|1.2953
|1.2961
|1.3103
|151
|2007.01.23 12:06
|modify
|11
|0.10
|1.2953
|1.2962
|1.3103
|152
|2007.01.23 12:07
|modify
|11
|0.10
|1.2953
|1.2963
|1.3103
|153
|2007.01.23 12:07
|modify
|11
|0.10
|1.2953
|1.2964
|1.3103
|154
|2007.01.23 12:07
|modify
|11
|0.10
|1.2953
|1.2965
|1.3103
|155
|2007.01.23 12:07
|modify
|11
|0.10
|1.2953
|1.2966
|1.3103
|156
|2007.01.23 12:09
|modify
|11
|0.10
|1.2953
|1.2967
|1.3103
|157
|2007.01.23 12:09
|modify
|11
|0.10
|1.2953
|1.2968
|1.3103
|158
|2007.01.23 12:09
|modify
|11
|0.10
|1.2953
|1.2969
|1.3103
|159
|2007.01.23 12:09
|modify
|11
|0.10
|1.2953
|1.2970
|1.3103
|160
|2007.01.23 12:09
|modify
|11
|0.10
|1.2953
|1.2971
|1.3103
|161
|2007.01.23 12:09
|modify
|11
|0.10
|1.2953
|1.2972
|1.3103
|162
|2007.01.23 12:09
|modify
|11
|0.10
|1.2953
|1.2973
|1.3103
|163
|2007.01.23 12:10
|modify
|11
|0.10
|1.2953
|1.2974
|1.3103
|164
|2007.01.23 12:21
|modify
|11
|0.10
|1.2953
|1.2975
|1.3103
|165
|2007.01.23 12:21
|modify
|11
|0.10
|1.2953
|1.2976
|1.3103
|166
|2007.01.23 12:22
|modify
|11
|0.10
|1.2953
|1.2977
|1.3103
|167
|2007.01.23 12:22
|modify
|11
|0.10
|1.2953
|1.2978
|1.3103
|168
|2007.01.23 12:24
|modify
|11
|0.10
|1.2953
|1.2979
|1.3103
|169
|2007.01.23 12:24
|modify
|11
|0.10
|1.2953
|1.2980
|1.3103
|170
|2007.01.23 12:24
|modify
|11
|0.10
|1.2953
|1.2981
|1.3103
|171
|2007.01.23 12:24
|modify
|11
|0.10
|1.2953
|1.2982
|1.3103
|172
|2007.01.23 12:30
|close
|11
|0.10
|1.3008
|1.2982
|1.3103
|54.39
|5051.75
|173
|2007.01.23 12:30
|sell
|12
|0.10
|1.3008
|1.3108
|1.2858
|174
|2007.01.24 17:22
|modify
|12
|0.10
|1.3008
|1.3008
|1.2858
|175
|2007.01.24 17:22
|modify
|12
|0.10
|1.3008
|1.3007
|1.2858
|176
|2007.01.24 17:22
|modify
|12
|0.10
|1.3008
|1.3006
|1.2858
|177
|2007.01.24 17:22
|modify
|12
|0.10
|1.3008
|1.3005
|1.2858
|178
|2007.01.24 17:24
|modify
|12
|0.10
|1.3008
|1.3004
|1.2858
|179
|2007.01.24 17:24
|modify
|12
|0.10
|1.3008
|1.3003
|1.2858
|180
|2007.01.24 17:24
|modify
|12
|0.10
|1.3008
|1.3002
|1.2858
|181
|2007.01.24 17:24
|modify
|12
|0.10
|1.3008
|1.3001
|1.2858
|182
|2007.01.24 17:24
|modify
|12
|0.10
|1.3008
|1.3000
|1.2858
|183
|2007.01.24 17:24
|modify
|12
|0.10
|1.3008
|1.2999
|1.2858
|184
|2007.01.24 17:24
|modify
|12
|0.10
|1.3008
|1.2998
|1.2858
|185
|2007.01.24 17:24
|modify
|12
|0.10
|1.3008
|1.2997
|1.2858
|186
|2007.01.24 17:24
|modify
|12
|0.10
|1.3008
|1.2996
|1.2858
|187
|2007.01.24 17:25
|modify
|12
|0.10
|1.3008
|1.2995
|1.2858
|188
|2007.01.24 18:09
|modify
|12
|0.10
|1.3008
|1.2994
|1.2858
|189
|2007.01.24 18:09
|modify
|12
|0.10
|1.3008
|1.2993
|1.2858
|190
|2007.01.24 18:09
|modify
|12
|0.10
|1.3008
|1.2992
|1.2858
|191
|2007.01.24 18:09
|modify
|12
|0.10
|1.3008
|1.2991
|1.2858
|192
|2007.01.24 18:10
|modify
|12
|0.10
|1.3008
|1.2990
|1.2858
|193
|2007.01.25 02:30
|close
|12
|0.10
|1.2962
|1.2990
|1.2858
|47.99
|5099.74
|194
|2007.01.25 02:30
|buy
|13
|0.10
|1.2962
|1.2862
|1.3112
|195
|2007.01.25 10:24
|modify
|13
|0.10
|1.2962
|1.2962
|1.3112
|196
|2007.01.25 18:39
|s/l
|13
|0.10
|1.2962
|1.2962
|1.3112
|0.00
|5099.74
|197
|2007.01.30 04:30
|sell
|14
|0.10
|1.2962
|1.3062
|1.2812
|198
|2007.02.02 15:39
|s/l
|14
|0.10
|1.3062
|1.3062
|1.2812
|-97.51
|5002.23
|199
|2007.02.02 23:00
|buy
|15
|0.10
|1.2968
|1.2868
|1.3118
|200
|2007.02.07 03:30
|close
|15
|0.10
|1.2975
|1.2868
|1.3118
|5.16
|5007.39
|201
|2007.02.07 03:30
|sell
|16
|0.10
|1.2975
|1.3075
|1.2825
|202
|2007.02.12 14:00
|close
|16
|0.10
|1.2955
|1.3075
|1.2825
|22.49
|5029.88
|203
|2007.02.12 14:00
|buy
|17
|0.10
|1.2955
|1.2855
|1.3105
|204
|2007.04.09 04:00
|t/p
|17
|0.10
|1.3105
|1.2855
|1.3105
|115.58
|5145.45
|205
|2007.04.09 05:00
|sell
|18
|0.10
|1.3360
|1.3460
|1.3210
|206
|2007.04.12 05:42
|s/l
|18
|0.10
|1.3460
|1.3460
|1.3210
|-97.51
|5047.94
|207
|2007.04.23 12:00
|buy
|19
|0.10
|1.3562
|1.3462
|1.3712
|208
|2007.04.24 17:02
|modify
|19
|0.10
|1.3562
|1.3562
|1.3712
|209
|2007.04.24 17:03
|modify
|19
|0.10
|1.3562
|1.3563
|1.3712
|210
|2007.04.24 17:03
|modify
|19
|0.10
|1.3562
|1.3564
|1.3712
|211
|2007.04.24 17:03
|modify
|19
|0.10
|1.3562
|1.3565
|1.3712
|212
|2007.04.24 17:03
|modify
|19
|0.10
|1.3562
|1.3566
|1.3712
|213
|2007.04.24 17:03
|modify
|19
|0.10
|1.3562
|1.3567
|1.3712
|214
|2007.04.24 17:07
|modify
|19
|0.10
|1.3562
|1.3568
|1.3712
|215
|2007.04.24 17:07
|modify
|19
|0.10
|1.3562
|1.3569
|1.3712
|216
|2007.04.24 17:08
|modify
|19
|0.10
|1.3562
|1.3570
|1.3712
|217
|2007.04.24 17:08
|modify
|19
|0.10
|1.3562
|1.3571
|1.3712
|218
|2007.04.24 17:08
|modify
|19
|0.10
|1.3562
|1.3572
|1.3712
|219
|2007.04.24 17:10
|modify
|19
|0.10
|1.3562
|1.3573
|1.3712
|220
|2007.04.24 17:17
|modify
|19
|0.10
|1.3562
|1.3574
|1.3712
|221
|2007.04.24 17:18
|modify
|19
|0.10
|1.3562
|1.3576
|1.3712
|222
|2007.04.24 17:18
|modify
|19
|0.10
|1.3562
|1.3577
|1.3712
|223
|2007.04.24 17:21
|modify
|19
|0.10
|1.3562
|1.3578
|1.3712
|224
|2007.04.24 17:21
|modify
|19
|0.10
|1.3562
|1.3579
|1.3712
|225
|2007.04.24 17:22
|modify
|19
|0.10
|1.3562
|1.3580
|1.3712
|226
|2007.04.24 17:22
|modify
|19
|0.10
|1.3562
|1.3581
|1.3712
|227
|2007.04.24 17:22
|modify
|19
|0.10
|1.3562
|1.3582
|1.3712
|228
|2007.04.24 17:23
|modify
|19
|0.10
|1.3562
|1.3583
|1.3712
|229
|2007.04.24 17:23
|modify
|19
|0.10
|1.3562
|1.3584
|1.3712
|230
|2007.04.24 17:23
|modify
|19
|0.10
|1.3562
|1.3585
|1.3712
|231
|2007.04.24 17:25
|modify
|19
|0.10
|1.3562
|1.3586
|1.3712
|232
|2007.04.24 17:25
|modify
|19
|0.10
|1.3562
|1.3587
|1.3712
|233
|2007.04.24 17:25
|modify
|19
|0.10
|1.3562
|1.3588
|1.3712
|234
|2007.04.24 17:25
|modify
|19
|0.10
|1.3562
|1.3589
|1.3712
|235
|2007.04.24 17:25
|modify
|19
|0.10
|1.3562
|1.3590
|1.3712
|236
|2007.04.24 17:32
|modify
|19
|0.10
|1.3562
|1.3591
|1.3712
|237
|2007.04.24 17:33
|modify
|19
|0.10
|1.3562
|1.3592
|1.3712
|238
|2007.04.24 17:33
|modify
|19
|0.10
|1.3562
|1.3593
|1.3712
|239
|2007.04.24 17:33
|modify
|19
|0.10
|1.3562
|1.3594
|1.3712
|240
|2007.04.24 20:30
|close
|19
|0.10
|1.3619
|1.3594
|1.3712
|56.39
|5104.32
|241
|2007.04.24 20:30
|sell
|20
|0.10
|1.3619
|1.3719
|1.3469
|242
|2007.04.26 23:30
|close
|20
|0.10
|1.3602
|1.3719
|1.3469
|18.99
|5123.31
|243
|2007.04.26 23:30
|buy
|21
|0.10
|1.3602
|1.3502
|1.3752
|244
|2007.04.27 14:12
|modify
|21
|0.10
|1.3602
|1.3602
|1.3752
|245
|2007.04.27 14:13
|modify
|21
|0.10
|1.3602
|1.3603
|1.3752
|246
|2007.04.27 14:20
|modify
|21
|0.10
|1.3602
|1.3605
|1.3752
|247
|2007.04.27 15:21
|modify
|21
|0.10
|1.3602
|1.3606
|1.3752
|248
|2007.04.27 15:21
|modify
|21
|0.10
|1.3602
|1.3607
|1.3752
|249
|2007.04.27 15:22
|modify
|21
|0.10
|1.3602
|1.3608
|1.3752
|250
|2007.04.27 15:23
|modify
|21
|0.10
|1.3602
|1.3609
|1.3752
|251
|2007.04.27 15:25
|modify
|21
|0.10
|1.3602
|1.3610
|1.3752
|252
|2007.04.27 15:30
|modify
|21
|0.10
|1.3602
|1.3611
|1.3752
|253
|2007.04.27 15:30
|modify
|21
|0.10
|1.3602
|1.3612
|1.3752
|254
|2007.04.27 15:30
|modify
|21
|0.10
|1.3602
|1.3613
|1.3752
|255
|2007.04.27 15:30
|modify
|21
|0.10
|1.3602
|1.3614
|1.3752
|256
|2007.04.27 15:30
|modify
|21
|0.10
|1.3602
|1.3615
|1.3752
|257
|2007.04.27 15:31
|modify
|21
|0.10
|1.3602
|1.3616
|1.3752
|258
|2007.04.27 15:31
|modify
|21
|0.10
|1.3602
|1.3617
|1.3752
|259
|2007.04.27 15:31
|modify
|21
|0.10
|1.3602
|1.3618
|1.3752
|260
|2007.04.27 15:31
|modify
|21
|0.10
|1.3602
|1.3619
|1.3752
|261
|2007.04.27 15:31
|modify
|21
|0.10
|1.3602
|1.3621
|1.3752
|262
|2007.04.27 15:31
|modify
|21
|0.10
|1.3602
|1.3622
|1.3752
|263
|2007.04.27 15:31
|modify
|21
|0.10
|1.3602
|1.3623
|1.3752
|264
|2007.04.27 15:31
|modify
|21
|0.10
|1.3602
|1.3624
|1.3752
|265
|2007.04.27 15:32
|modify
|21
|0.10
|1.3602
|1.3625
|1.3752
|266
|2007.04.27 15:32
|modify
|21
|0.10
|1.3602
|1.3626
|1.3752
|267
|2007.04.27 15:32
|modify
|21
|0.10
|1.3602
|1.3627
|1.3752
|268
|2007.04.27 15:32
|modify
|21
|0.10
|1.3602
|1.3628
|1.3752
|269
|2007.04.27 15:32
|modify
|21
|0.10
|1.3602
|1.3629
|1.3752
|270
|2007.04.27 15:32
|modify
|21
|0.10
|1.3602
|1.3630
|1.3752
|271
|2007.04.27 15:32
|modify
|21
|0.10
|1.3602
|1.3631
|1.3752
|272
|2007.04.27 15:32
|modify
|21
|0.10
|1.3602
|1.3632
|1.3752
|273
|2007.04.27 15:33
|modify
|21
|0.10
|1.3602
|1.3633
|1.3752
|274
|2007.04.27 15:33
|modify
|21
|0.10
|1.3602
|1.3634
|1.3752
|275
|2007.04.27 15:33
|modify
|21
|0.10
|1.3602
|1.3635
|1.3752
|276
|2007.04.27 15:33
|modify
|21
|0.10
|1.3602
|1.3636
|1.3752
|277
|2007.04.27 15:33
|modify
|21
|0.10
|1.3602
|1.3637
|1.3752
|278
|2007.04.27 15:33
|modify
|21
|0.10
|1.3602
|1.3638
|1.3752
|279
|2007.04.27 15:33
|modify
|21
|0.10
|1.3602
|1.3639
|1.3752
|280
|2007.04.27 15:33
|modify
|21
|0.10
|1.3602
|1.3640
|1.3752
|281
|2007.04.27 17:00
|close
|21
|0.10
|1.3665
|1.3640
|1.3752
|62.39
|5185.70
|282
|2007.04.27 17:00
|sell
|22
|0.10
|1.3665
|1.3765
|1.3515
|283
|2007.04.27 18:05
|modify
|22
|0.10
|1.3665
|1.3664
|1.3515
|284
|2007.04.27 18:05
|modify
|22
|0.10
|1.3665
|1.3662
|1.3515
|285
|2007.04.27 18:05
|modify
|22
|0.10
|1.3665
|1.3660
|1.3515
|286
|2007.04.27 18:05
|modify
|22
|0.10
|1.3665
|1.3659
|1.3515
|287
|2007.04.27 18:06
|modify
|22
|0.10
|1.3665
|1.3658
|1.3515
|288
|2007.04.27 18:13
|modify
|22
|0.10
|1.3665
|1.3657
|1.3515
|289
|2007.04.27 18:16
|modify
|22
|0.10
|1.3665
|1.3656
|1.3515
|290
|2007.04.27 18:16
|modify
|22
|0.10
|1.3665
|1.3655
|1.3515
|291
|2007.04.27 18:17
|modify
|22
|0.10
|1.3665
|1.3654
|1.3515
|292
|2007.04.27 18:17
|modify
|22
|0.10
|1.3665
|1.3653
|1.3515
|293
|2007.04.27 18:17
|modify
|22
|0.10
|1.3665
|1.3652
|1.3515
|294
|2007.04.27 18:17
|modify
|22
|0.10
|1.3665
|1.3651
|1.3515
|295
|2007.04.27 18:17
|modify
|22
|0.10
|1.3665
|1.3650
|1.3515
|296
|2007.04.27 18:17
|modify
|22
|0.10
|1.3665
|1.3649
|1.3515
|297
|2007.04.27 18:18
|modify
|22
|0.10
|1.3665
|1.3648
|1.3515
|298
|2007.04.27 18:18
|modify
|22
|0.10
|1.3665
|1.3647
|1.3515
|299
|2007.04.27 18:18
|modify
|22
|0.10
|1.3665
|1.3646
|1.3515
|300
|2007.04.27 18:18
|modify
|22
|0.10
|1.3665
|1.3645
|1.3515
|301
|2007.04.27 18:18
|modify
|22
|0.10
|1.3665
|1.3644
|1.3515
|302
|2007.04.27 18:18
|modify
|22
|0.10
|1.3665
|1.3643
|1.3515
|303
|2007.04.27 18:18
|modify
|22
|0.10
|1.3665
|1.3642
|1.3515
|304
|2007.04.27 21:42
|s/l
|22
|0.10
|1.3642
|1.3642
|1.3515
|23.00
|5208.70
|305
|2007.05.01 23:00
|buy
|23
|0.10
|1.3613
|1.3513
|1.3763
|306
|2007.05.07 06:30
|close
|23
|0.10
|1.3605
|1.3513
|1.3763
|-11.69
|5197.01
|307
|2007.05.07 06:30
|sell
|24
|0.10
|1.3605
|1.3705
|1.3455
|308
|2007.05.08 13:08
|modify
|24
|0.10
|1.3605
|1.3605
|1.3455
|309
|2007.05.08 13:08
|modify
|24
|0.10
|1.3605
|1.3604
|1.3455
|310
|2007.05.08 13:08
|modify
|24
|0.10
|1.3605
|1.3603
|1.3455
|311
|2007.05.08 13:08
|modify
|24
|0.10
|1.3605
|1.3602
|1.3455
|312
|2007.05.08 13:10
|modify
|24
|0.10
|1.3605
|1.3601
|1.3455
|313
|2007.05.08 13:10
|modify
|24
|0.10
|1.3605
|1.3600
|1.3455
|314
|2007.05.08 13:47
|modify
|24
|0.10
|1.3605
|1.3599
|1.3455
|315
|2007.05.08 13:47
|modify
|24
|0.10
|1.3605
|1.3598
|1.3455
|316
|2007.05.08 13:47
|modify
|24
|0.10
|1.3605
|1.3597
|1.3455
|317
|2007.05.08 13:48
|modify
|24
|0.10
|1.3605
|1.3596
|1.3455
|318
|2007.05.08 13:48
|modify
|24
|0.10
|1.3605
|1.3595
|1.3455
|319
|2007.05.08 13:48
|modify
|24
|0.10
|1.3605
|1.3594
|1.3455
|320
|2007.05.08 13:48
|modify
|24
|0.10
|1.3605
|1.3593
|1.3455
|321
|2007.05.08 13:50
|modify
|24
|0.10
|1.3605
|1.3592
|1.3455
|322
|2007.05.08 15:30
|close
|24
|0.10
|1.3561
|1.3592
|1.3455
|44.50
|5241.51
|323
|2007.05.08 15:30
|buy
|25
|0.10
|1.3561
|1.3461
|1.3711
|324
|2007.05.14 08:00
|close
|25
|0.10
|1.3544
|1.3461
|1.3711
|-20.69
|5220.82
|325
|2007.05.14 08:00
|sell
|26
|0.10
|1.3544
|1.3644
|1.3394
|326
|2007.05.17 01:30
|close
|26
|0.10
|1.3519
|1.3644
|1.3394
|27.49
|5248.31
|327
|2007.05.17 01:30
|buy
|27
|0.10
|1.3519
|1.3419
|1.3669
|328
|2007.05.23 10:52
|s/l
|27
|0.10
|1.3419
|1.3419
|1.3669
|-102.46
|5145.85
|329
|2007.05.28 09:00
|sell
|28
|0.10
|1.3451
|1.3551
|1.3301
|330
|2007.05.29 06:30
|close
|28
|0.10
|1.3429
|1.3551
|1.3301
|22.50
|5168.35
|331
|2007.05.29 06:30
|buy
|29
|0.10
|1.3429
|1.3329
|1.3579
|332
|2007.05.29 11:21
|modify
|29
|0.10
|1.3429
|1.3429
|1.3579
|333
|2007.05.29 11:21
|modify
|29
|0.10
|1.3429
|1.3430
|1.3579
|334
|2007.05.29 11:55
|modify
|29
|0.10
|1.3429
|1.3431
|1.3579
|335
|2007.05.29 11:57
|modify
|29
|0.10
|1.3429
|1.3434
|1.3579
|336
|2007.05.29 11:58
|modify
|29
|0.10
|1.3429
|1.3436
|1.3579
|337
|2007.05.29 11:59
|modify
|29
|0.10
|1.3429
|1.3437
|1.3579
|338
|2007.05.29 12:00
|modify
|29
|0.10
|1.3429
|1.3438
|1.3579
|339
|2007.05.29 12:00
|modify
|29
|0.10
|1.3429
|1.3439
|1.3579
|340
|2007.05.29 12:01
|modify
|29
|0.10
|1.3429
|1.3440
|1.3579
|341
|2007.05.29 12:01
|modify
|29
|0.10
|1.3429
|1.3441
|1.3579
|342
|2007.05.29 12:01
|modify
|29
|0.10
|1.3429
|1.3442
|1.3579
|343
|2007.05.29 12:03
|modify
|29
|0.10
|1.3429
|1.3443
|1.3579
|344
|2007.05.29 12:03
|modify
|29
|0.10
|1.3429
|1.3444
|1.3579
|345
|2007.05.29 12:04
|modify
|29
|0.10
|1.3429
|1.3446
|1.3579
|346
|2007.05.29 12:07
|modify
|29
|0.10
|1.3429
|1.3447
|1.3579
|347
|2007.05.29 12:09
|modify
|29
|0.10
|1.3429
|1.3448
|1.3579
|348
|2007.05.29 12:09
|modify
|29
|0.10
|1.3429
|1.3449
|1.3579
|349
|2007.05.29 12:10
|modify
|29
|0.10
|1.3429
|1.3450
|1.3579
|350
|2007.05.29 12:10
|modify
|29
|0.10
|1.3429
|1.3451
|1.3579
|351
|2007.05.29 12:10
|modify
|29
|0.10
|1.3429
|1.3453
|1.3579
|352
|2007.05.29 12:10
|modify
|29
|0.10
|1.3429
|1.3454
|1.3579
|353
|2007.05.29 12:30
|close
|29
|0.10
|1.3486
|1.3454
|1.3579
|57.00
|5225.35
|354
|2007.05.29 12:30
|sell
|30
|0.10
|1.3486
|1.3586
|1.3336
|355
|2007.05.29 20:47
|modify
|30
|0.10
|1.3486
|1.3485
|1.3336
|356
|2007.05.29 20:47
|modify
|30
|0.10
|1.3486
|1.3482
|1.3336
|357
|2007.05.30 04:17
|modify
|30
|0.10
|1.3486
|1.3481
|1.3336
|358
|2007.05.30 04:19
|modify
|30
|0.10
|1.3486
|1.3479
|1.3336
|359
|2007.05.30 04:21
|modify
|30
|0.10
|1.3486
|1.3478
|1.3336
|360
|2007.05.30 09:43
|modify
|30
|0.10
|1.3486
|1.3477
|1.3336
|361
|2007.05.30 09:44
|modify
|30
|0.10
|1.3486
|1.3475
|1.3336
|362
|2007.05.30 09:44
|modify
|30
|0.10
|1.3486
|1.3474
|1.3336
|363
|2007.05.30 09:47
|modify
|30
|0.10
|1.3486
|1.3473
|1.3336
|364
|2007.05.30 10:02
|modify
|30
|0.10
|1.3486
|1.3472
|1.3336
|365
|2007.05.30 10:03
|modify
|30
|0.10
|1.3486
|1.3470
|1.3336
|366
|2007.05.30 10:04
|modify
|30
|0.10
|1.3486
|1.3469
|1.3336
|367
|2007.05.30 10:04
|modify
|30
|0.10
|1.3486
|1.3468
|1.3336
|368
|2007.05.30 11:00
|close
|30
|0.10
|1.3435
|1.3468
|1.3336
|51.50
|5276.84
|369
|2007.05.30 11:00
|buy
|31
|0.10
|1.3435
|1.3335
|1.3585
|370
|2007.05.31 15:30
|modify
|31
|0.10
|1.3435
|1.3435
|1.3585
|371
|2007.05.31 23:00
|close
|31
|0.10
|1.3452
|1.3435
|1.3585
|15.16
|5292.00
|372
|2007.05.31 23:00
|sell
|32
|0.10
|1.3452
|1.3552
|1.3302
|373
|2007.06.01 14:30
|close
|32
|0.10
|1.3437
|1.3552
|1.3302
|15.50
|5307.50
|374
|2007.06.01 14:30
|buy
|33
|0.10
|1.3437
|1.3337
|1.3587
|375
|2007.06.04 09:00
|close
|33
|0.10
|1.3455
|1.3337
|1.3587
|17.39
|5324.88
|376
|2007.06.04 09:00
|sell
|34
|0.10
|1.3455
|1.3555
|1.3305
|377
|2007.06.07 16:00
|close
|34
|0.10
|1.3467
|1.3555
|1.3305
|-9.51
|5315.37
|378
|2007.06.07 16:00
|buy
|35
|0.10
|1.3467
|1.3367
|1.3617
|379
|2007.06.08 12:34
|s/l
|35
|0.10
|1.3367
|1.3367
|1.3617
|-100.61
|5214.76
|380
|2007.06.15 17:30
|sell
|36
|0.10
|1.3343
|1.3443
|1.3193
|381
|2007.06.21 11:30
|close
|36
|0.10
|1.3388
|1.3443
|1.3193
|-42.02
|5172.74
|382
|2007.06.21 11:30
|buy
|37
|0.10
|1.3388
|1.3288
|1.3538
|383
|2007.06.22 12:31
|modify
|37
|0.10
|1.3388
|1.3388
|1.3538
|384
|2007.06.22 12:32
|modify
|37
|0.10
|1.3388
|1.3389
|1.3538
|385
|2007.06.22 14:00
|close
|37
|0.10
|1.3426
|1.3389
|1.3538
|37.39
|5210.13
|386
|2007.06.22 14:00
|sell
|38
|0.10
|1.3426
|1.3526
|1.3276
|387
|2007.06.27 12:30
|close
|38
|0.10
|1.3431
|1.3526
|1.3276
|-3.51
|5206.62
|388
|2007.06.27 12:30
|buy
|39
|0.10
|1.3431
|1.3331
|1.3581
|389
|2007.06.28 04:30
|close
|39
|0.10
|1.3454
|1.3331
|1.3581
|21.16
|5227.77
|390
|2007.06.28 04:30
|sell
|40
|0.10
|1.3454
|1.3554
|1.3304
|391
|2007.06.29 05:00
|close
|40
|0.10
|1.3437
|1.3554
|1.3304
|17.50
|5245.27
|392
|2007.06.29 05:00
|buy
|41
|0.10
|1.3437
|1.3337
|1.3587
|393
|2007.06.29 12:52
|modify
|41
|0.10
|1.3437
|1.3439
|1.3587
|394
|2007.06.29 12:52
|modify
|41
|0.10
|1.3437
|1.3441
|1.3587
|395
|2007.06.29 12:52
|modify
|41
|0.10
|1.3437
|1.3443
|1.3587
|396
|2007.06.29 12:55
|modify
|41
|0.10
|1.3437
|1.3444
|1.3587
|397
|2007.06.29 12:55
|modify
|41
|0.10
|1.3437
|1.3445
|1.3587
|398
|2007.06.29 12:55
|modify
|41
|0.10
|1.3437
|1.3446
|1.3587
|399
|2007.06.29 12:55
|modify
|41
|0.10
|1.3437
|1.3447
|1.3587
|400
|2007.06.29 13:00
|close
|41
|0.10
|1.3484
|1.3447
|1.3587
|47.00
|5292.27
|401
|2007.06.29 13:00
|sell
|42
|0.10
|1.3484
|1.3584
|1.3334
|402
|2007.07.02 12:48
|s/l
|42
|0.10
|1.3584
|1.3584
|1.3334
|-99.50
|5192.77