Strategy Tester Report
universalMACrossEA

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2006.12.05 15:30 - 2007.07.06 01:30
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersExpert_Name="---------- Universal MA Cross EA v8.1"; MagicNumber=1234; StopLoss=100; TakeProfit=150; TrailingStop_Setting="---------- Trailing Stop Setting"; TrailingStopType=1; TrailingStop=40; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; FastMAPeriod=110; FastMAType=1; FastMAPrice=0; FastMAshift=0; SlowMAPeriod=60; SlowMAType=1; SlowMAPrice=0; SlowMAshift=0; CossDistance_Setting="---------- Min Cross Distance Setting"; MinCrossDistance=0; MaxLookUp=0; Exit_Setting="---------- Exit Setting"; StopAndReverse=true; PureSAR=false; ExitOnCross=false; ThirdEMA_Setting="---------- Third MA Setting"; UseThirdMA=false; UseCounterTrend=false; OnlyCounterTrend=false; ThirdMAPeriod=100; ThirdMAType=1; ThirdMAPrice=0; ThirdMAshift=0; CTStopLoss=0; CTTakeProfit=0; Pivot.Setting="---------- Pivot Filter Setting"; Use.Pivot.Filter=false; Order_Setting="---------- Order Setting"; ReverseCondition=false; ConfirmedOnEntry=true; OneEntryPerBar=true; NumberOfTries=10; Slippage=5; OpenOrder_Setting="---------- Multiple Open Trade Setting"; MaxOpenTrade=1; MinPriceDistance=5; Time_Parameters="---------- EA Active Time"; UseHourTrade=false; StartHour=10; EndHour=11; MM_Parameters="---------- Money Management"; Lots=0.1; MM=false; AccountIsMicro=false; Risk=10; Alert_Setting="---------- Alert Setting"; EnableAlert=true; SoundFilename="alert.wav"; Testing_Parameters="---------- Back Test Parameter"; PrintControl=true; Show_Settings=true;
Bars in test5399Ticks modelled441263Modelling quality63.50%
Initial deposit5000.00
Total net profit192.77Gross profit976.90Gross loss-784.13
Profit factor1.25Expected payoff4.59
Absolute drawdown63.28Maximal drawdown199.12 (3.88%)Relative drawdown3.88% (199.12)
Total trades42Short positions (won %)21 (66.67%)Long positions (won %)21 (76.19%)
Profit trades (% of total)30 (71.43%)Loss trades (% of total)12 (28.57%)
Largestprofit trade115.58loss trade-102.46
Averageprofit trade32.56loss trade-65.34
Maximumconsecutive wins (profit in money)6 (179.03)consecutive losses (loss in money)3 (-152.14)
Maximalconsecutive profit (count of wins)179.03 (6)consecutive loss (count of losses)-199.12 (2)
Averageconsecutive wins3consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.12.06 20:30buy10.101.32971.31971.3447
22006.12.08 16:09modify10.101.32971.32971.3447
32006.12.08 16:09modify10.101.32971.32981.3447
42006.12.08 16:10modify10.101.32971.32991.3447
52006.12.08 16:15modify10.101.32971.33001.3447
62006.12.08 16:21modify10.101.32971.33011.3447
72006.12.08 16:21modify10.101.32971.33021.3447
82006.12.08 16:21modify10.101.32971.33031.3447
92006.12.08 16:22modify10.101.32971.33041.3447
102006.12.08 16:24modify10.101.32971.33051.3447
112006.12.08 16:24modify10.101.32971.33061.3447
122006.12.08 16:24modify10.101.32971.33071.3447
132006.12.08 16:24modify10.101.32971.33081.3447
142006.12.08 17:00modify10.101.32971.33091.3447
152006.12.08 17:00modify10.101.32971.33101.3447
162006.12.08 17:00modify10.101.32971.33111.3447
172006.12.08 17:00modify10.101.32971.33121.3447
182006.12.08 17:00modify10.101.32971.33131.3447
192006.12.08 17:00modify10.101.32971.33141.3447
202006.12.08 17:00modify10.101.32971.33151.3447
212006.12.08 17:00modify10.101.32971.33161.3447
222006.12.08 17:00modify10.101.32971.33171.3447
232006.12.08 17:00modify10.101.32971.33181.3447
242006.12.08 17:01modify10.101.32971.33191.3447
252006.12.08 17:01modify10.101.32971.33201.3447
262006.12.08 17:01modify10.101.32971.33211.3447
272006.12.08 17:03modify10.101.32971.33221.3447
282006.12.08 17:03modify10.101.32971.33231.3447
292006.12.08 17:03modify10.101.32971.33241.3447
302006.12.08 17:22s/l10.101.33241.33241.344724.545024.54
312006.12.12 23:00sell20.101.32771.33771.3127
322006.12.13 15:36modify20.101.32771.32771.3127
332006.12.13 15:36modify20.101.32771.32761.3127
342006.12.13 15:36modify20.101.32771.32751.3127
352006.12.13 15:36modify20.101.32771.32741.3127
362006.12.13 15:36modify20.101.32771.32731.3127
372006.12.13 15:36modify20.101.32771.32721.3127
382006.12.13 15:37modify20.101.32771.32711.3127
392006.12.13 15:37modify20.101.32771.32701.3127
402006.12.13 15:37modify20.101.32771.32691.3127
412006.12.13 15:37modify20.101.32771.32681.3127
422006.12.13 15:37modify20.101.32771.32671.3127
432006.12.13 15:37modify20.101.32771.32661.3127
442006.12.13 15:37modify20.101.32771.32651.3127
452006.12.13 15:37modify20.101.32771.32641.3127
462006.12.13 15:39modify20.101.32771.32631.3127
472006.12.13 15:39modify20.101.32771.32621.3127
482006.12.13 15:39modify20.101.32771.32611.3127
492006.12.13 15:39modify20.101.32771.32601.3127
502006.12.13 15:39modify20.101.32771.32591.3127
512006.12.13 15:39modify20.101.32771.32581.3127
522006.12.13 15:39modify20.101.32771.32571.3127
532006.12.13 15:39modify20.101.32771.32561.3127
542006.12.13 15:39modify20.101.32771.32551.3127
552006.12.13 15:39modify20.101.32771.32541.3127
562006.12.13 15:39modify20.101.32771.32531.3127
572006.12.13 15:39modify20.101.32771.32521.3127
582006.12.13 15:39modify20.101.32771.32511.3127
592006.12.13 15:39modify20.101.32771.32501.3127
602006.12.13 15:39modify20.101.32771.32491.3127
612006.12.13 15:39modify20.101.32771.32481.3127
622006.12.13 15:39modify20.101.32771.32471.3127
632006.12.13 15:39modify20.101.32771.32461.3127
642006.12.13 15:39modify20.101.32771.32451.3127
652006.12.13 15:39modify20.101.32771.32441.3127
662006.12.13 15:39modify20.101.32771.32431.3127
672006.12.13 15:40modify20.101.32771.32421.3127
682006.12.13 16:39modify20.101.32771.32411.3127
692006.12.13 16:39modify20.101.32771.32401.3127
702006.12.13 16:39modify20.101.32771.32391.3127
712006.12.13 16:39modify20.101.32771.32381.3127
722006.12.13 18:09s/l20.101.32381.32381.312739.505064.04
732006.12.13 20:30buy30.101.32091.31091.3359
742006.12.14 10:09modify30.101.32091.32091.3359
752006.12.14 10:09modify30.101.32091.32101.3359
762006.12.14 10:09modify30.101.32091.32111.3359
772006.12.14 10:10modify30.101.32091.32121.3359
782006.12.14 13:07s/l30.101.32121.32121.33591.165065.19
792006.12.19 18:30sell40.101.31681.32681.3018
802006.12.22 19:04modify40.101.31681.31681.3018
812006.12.22 19:04modify40.101.31681.31671.3018
822006.12.22 19:04modify40.101.31681.31661.3018
832006.12.22 19:04modify40.101.31681.31651.3018
842006.12.22 19:05modify40.101.31681.31641.3018
852006.12.22 19:06modify40.101.31681.31631.3018
862006.12.22 19:06modify40.101.31681.31621.3018
872006.12.22 19:07modify40.101.31681.31611.3018
882006.12.22 19:07modify40.101.31681.31601.3018
892006.12.22 19:07modify40.101.31681.31591.3018
902006.12.22 19:07modify40.101.31681.31581.3018
912006.12.22 19:09modify40.101.31681.31571.3018
922006.12.22 19:09modify40.101.31681.31561.3018
932006.12.22 19:09modify40.101.31681.31551.3018
942006.12.22 19:09modify40.101.31681.31541.3018
952006.12.22 19:09modify40.101.31681.31531.3018
962006.12.22 19:09modify40.101.31681.31521.3018
972006.12.22 19:09modify40.101.31681.31511.3018
982006.12.22 19:09modify40.101.31681.31501.3018
992006.12.22 19:10modify40.101.31681.31491.3018
1002006.12.22 20:00close40.101.31171.31491.301853.495118.68
1012006.12.22 20:00buy50.101.31171.30171.3267
1022006.12.27 08:09modify50.101.31171.31171.3267
1032006.12.27 08:10modify50.101.31171.31181.3267
1042006.12.27 08:24modify50.101.31171.31191.3267
1052006.12.27 08:30modify50.101.31171.31201.3267
1062006.12.27 08:30modify50.101.31171.31211.3267
1072006.12.27 08:30modify50.101.31171.31231.3267
1082006.12.27 08:30modify50.101.31171.31241.3267
1092006.12.27 08:30modify50.101.31171.31251.3267
1102006.12.27 08:31modify50.101.31171.31271.3267
1112006.12.27 08:31modify50.101.31171.31281.3267
1122006.12.27 08:33modify50.101.31171.31291.3267
1132006.12.27 14:52modify50.101.31171.31301.3267
1142006.12.27 14:54modify50.101.31171.31311.3267
1152006.12.27 14:54modify50.101.31171.31321.3267
1162006.12.27 14:54modify50.101.31171.31331.3267
1172006.12.27 14:54modify50.101.31171.31341.3267
1182006.12.27 14:54modify50.101.31171.31351.3267
1192006.12.27 14:55modify50.101.31171.31361.3267
1202006.12.27 17:03s/l50.101.31361.31361.326717.165135.84
1212006.12.28 20:30sell60.101.31621.32621.3012
1222007.01.02 09:37s/l60.101.32621.32621.3012-98.515037.33
1232007.01.04 00:30buy70.101.31701.30701.3320
1242007.01.05 05:04s/l70.101.30701.30701.3320-100.614936.72
1252007.01.16 08:00sell80.101.29511.30511.2801
1262007.01.16 19:09modify80.101.29511.29511.2801
1272007.01.16 19:10modify80.101.29511.29501.2801
1282007.01.17 00:00close80.101.29201.29501.280131.504968.21
1292007.01.17 00:00buy90.101.29201.28201.3070
1302007.01.18 03:30close90.101.29441.28201.307022.164990.37
1312007.01.18 03:30sell100.101.29441.30441.2794
1322007.01.18 15:39modify100.101.29441.29441.2794
1332007.01.18 15:39modify100.101.29441.29431.2794
1342007.01.18 15:39modify100.101.29441.29421.2794
1352007.01.18 15:39modify100.101.29441.29411.2794
1362007.01.18 15:39modify100.101.29441.29401.2794
1372007.01.18 15:39modify100.101.29441.29391.2794
1382007.01.18 15:39modify100.101.29441.29381.2794
1392007.01.18 15:40modify100.101.29441.29371.2794
1402007.01.18 16:21s/l100.101.29371.29371.27947.004997.37
1412007.01.22 21:30buy110.101.29531.28531.3103
1422007.01.23 12:04modify110.101.29531.29531.3103
1432007.01.23 12:04modify110.101.29531.29541.3103
1442007.01.23 12:04modify110.101.29531.29551.3103
1452007.01.23 12:04modify110.101.29531.29561.3103
1462007.01.23 12:04modify110.101.29531.29571.3103
1472007.01.23 12:05modify110.101.29531.29581.3103
1482007.01.23 12:06modify110.101.29531.29591.3103
1492007.01.23 12:06modify110.101.29531.29601.3103
1502007.01.23 12:06modify110.101.29531.29611.3103
1512007.01.23 12:06modify110.101.29531.29621.3103
1522007.01.23 12:07modify110.101.29531.29631.3103
1532007.01.23 12:07modify110.101.29531.29641.3103
1542007.01.23 12:07modify110.101.29531.29651.3103
1552007.01.23 12:07modify110.101.29531.29661.3103
1562007.01.23 12:09modify110.101.29531.29671.3103
1572007.01.23 12:09modify110.101.29531.29681.3103
1582007.01.23 12:09modify110.101.29531.29691.3103
1592007.01.23 12:09modify110.101.29531.29701.3103
1602007.01.23 12:09modify110.101.29531.29711.3103
1612007.01.23 12:09modify110.101.29531.29721.3103
1622007.01.23 12:09modify110.101.29531.29731.3103
1632007.01.23 12:10modify110.101.29531.29741.3103
1642007.01.23 12:21modify110.101.29531.29751.3103
1652007.01.23 12:21modify110.101.29531.29761.3103
1662007.01.23 12:22modify110.101.29531.29771.3103
1672007.01.23 12:22modify110.101.29531.29781.3103
1682007.01.23 12:24modify110.101.29531.29791.3103
1692007.01.23 12:24modify110.101.29531.29801.3103
1702007.01.23 12:24modify110.101.29531.29811.3103
1712007.01.23 12:24modify110.101.29531.29821.3103
1722007.01.23 12:30close110.101.30081.29821.310354.395051.75
1732007.01.23 12:30sell120.101.30081.31081.2858
1742007.01.24 17:22modify120.101.30081.30081.2858
1752007.01.24 17:22modify120.101.30081.30071.2858
1762007.01.24 17:22modify120.101.30081.30061.2858
1772007.01.24 17:22modify120.101.30081.30051.2858
1782007.01.24 17:24modify120.101.30081.30041.2858
1792007.01.24 17:24modify120.101.30081.30031.2858
1802007.01.24 17:24modify120.101.30081.30021.2858
1812007.01.24 17:24modify120.101.30081.30011.2858
1822007.01.24 17:24modify120.101.30081.30001.2858
1832007.01.24 17:24modify120.101.30081.29991.2858
1842007.01.24 17:24modify120.101.30081.29981.2858
1852007.01.24 17:24modify120.101.30081.29971.2858
1862007.01.24 17:24modify120.101.30081.29961.2858
1872007.01.24 17:25modify120.101.30081.29951.2858
1882007.01.24 18:09modify120.101.30081.29941.2858
1892007.01.24 18:09modify120.101.30081.29931.2858
1902007.01.24 18:09modify120.101.30081.29921.2858
1912007.01.24 18:09modify120.101.30081.29911.2858
1922007.01.24 18:10modify120.101.30081.29901.2858
1932007.01.25 02:30close120.101.29621.29901.285847.995099.74
1942007.01.25 02:30buy130.101.29621.28621.3112
1952007.01.25 10:24modify130.101.29621.29621.3112
1962007.01.25 18:39s/l130.101.29621.29621.31120.005099.74
1972007.01.30 04:30sell140.101.29621.30621.2812
1982007.02.02 15:39s/l140.101.30621.30621.2812-97.515002.23
1992007.02.02 23:00buy150.101.29681.28681.3118
2002007.02.07 03:30close150.101.29751.28681.31185.165007.39
2012007.02.07 03:30sell160.101.29751.30751.2825
2022007.02.12 14:00close160.101.29551.30751.282522.495029.88
2032007.02.12 14:00buy170.101.29551.28551.3105
2042007.04.09 04:00t/p170.101.31051.28551.3105115.585145.45
2052007.04.09 05:00sell180.101.33601.34601.3210
2062007.04.12 05:42s/l180.101.34601.34601.3210-97.515047.94
2072007.04.23 12:00buy190.101.35621.34621.3712
2082007.04.24 17:02modify190.101.35621.35621.3712
2092007.04.24 17:03modify190.101.35621.35631.3712
2102007.04.24 17:03modify190.101.35621.35641.3712
2112007.04.24 17:03modify190.101.35621.35651.3712
2122007.04.24 17:03modify190.101.35621.35661.3712
2132007.04.24 17:03modify190.101.35621.35671.3712
2142007.04.24 17:07modify190.101.35621.35681.3712
2152007.04.24 17:07modify190.101.35621.35691.3712
2162007.04.24 17:08modify190.101.35621.35701.3712
2172007.04.24 17:08modify190.101.35621.35711.3712
2182007.04.24 17:08modify190.101.35621.35721.3712
2192007.04.24 17:10modify190.101.35621.35731.3712
2202007.04.24 17:17modify190.101.35621.35741.3712
2212007.04.24 17:18modify190.101.35621.35761.3712
2222007.04.24 17:18modify190.101.35621.35771.3712
2232007.04.24 17:21modify190.101.35621.35781.3712
2242007.04.24 17:21modify190.101.35621.35791.3712
2252007.04.24 17:22modify190.101.35621.35801.3712
2262007.04.24 17:22modify190.101.35621.35811.3712
2272007.04.24 17:22modify190.101.35621.35821.3712
2282007.04.24 17:23modify190.101.35621.35831.3712
2292007.04.24 17:23modify190.101.35621.35841.3712
2302007.04.24 17:23modify190.101.35621.35851.3712
2312007.04.24 17:25modify190.101.35621.35861.3712
2322007.04.24 17:25modify190.101.35621.35871.3712
2332007.04.24 17:25modify190.101.35621.35881.3712
2342007.04.24 17:25modify190.101.35621.35891.3712
2352007.04.24 17:25modify190.101.35621.35901.3712
2362007.04.24 17:32modify190.101.35621.35911.3712
2372007.04.24 17:33modify190.101.35621.35921.3712
2382007.04.24 17:33modify190.101.35621.35931.3712
2392007.04.24 17:33modify190.101.35621.35941.3712
2402007.04.24 20:30close190.101.36191.35941.371256.395104.32
2412007.04.24 20:30sell200.101.36191.37191.3469
2422007.04.26 23:30close200.101.36021.37191.346918.995123.31
2432007.04.26 23:30buy210.101.36021.35021.3752
2442007.04.27 14:12modify210.101.36021.36021.3752
2452007.04.27 14:13modify210.101.36021.36031.3752
2462007.04.27 14:20modify210.101.36021.36051.3752
2472007.04.27 15:21modify210.101.36021.36061.3752
2482007.04.27 15:21modify210.101.36021.36071.3752
2492007.04.27 15:22modify210.101.36021.36081.3752
2502007.04.27 15:23modify210.101.36021.36091.3752
2512007.04.27 15:25modify210.101.36021.36101.3752
2522007.04.27 15:30modify210.101.36021.36111.3752
2532007.04.27 15:30modify210.101.36021.36121.3752
2542007.04.27 15:30modify210.101.36021.36131.3752
2552007.04.27 15:30modify210.101.36021.36141.3752
2562007.04.27 15:30modify210.101.36021.36151.3752
2572007.04.27 15:31modify210.101.36021.36161.3752
2582007.04.27 15:31modify210.101.36021.36171.3752
2592007.04.27 15:31modify210.101.36021.36181.3752
2602007.04.27 15:31modify210.101.36021.36191.3752
2612007.04.27 15:31modify210.101.36021.36211.3752
2622007.04.27 15:31modify210.101.36021.36221.3752
2632007.04.27 15:31modify210.101.36021.36231.3752
2642007.04.27 15:31modify210.101.36021.36241.3752
2652007.04.27 15:32modify210.101.36021.36251.3752
2662007.04.27 15:32modify210.101.36021.36261.3752
2672007.04.27 15:32modify210.101.36021.36271.3752
2682007.04.27 15:32modify210.101.36021.36281.3752
2692007.04.27 15:32modify210.101.36021.36291.3752
2702007.04.27 15:32modify210.101.36021.36301.3752
2712007.04.27 15:32modify210.101.36021.36311.3752
2722007.04.27 15:32modify210.101.36021.36321.3752
2732007.04.27 15:33modify210.101.36021.36331.3752
2742007.04.27 15:33modify210.101.36021.36341.3752
2752007.04.27 15:33modify210.101.36021.36351.3752
2762007.04.27 15:33modify210.101.36021.36361.3752
2772007.04.27 15:33modify210.101.36021.36371.3752
2782007.04.27 15:33modify210.101.36021.36381.3752
2792007.04.27 15:33modify210.101.36021.36391.3752
2802007.04.27 15:33modify210.101.36021.36401.3752
2812007.04.27 17:00close210.101.36651.36401.375262.395185.70
2822007.04.27 17:00sell220.101.36651.37651.3515
2832007.04.27 18:05modify220.101.36651.36641.3515
2842007.04.27 18:05modify220.101.36651.36621.3515
2852007.04.27 18:05modify220.101.36651.36601.3515
2862007.04.27 18:05modify220.101.36651.36591.3515
2872007.04.27 18:06modify220.101.36651.36581.3515
2882007.04.27 18:13modify220.101.36651.36571.3515
2892007.04.27 18:16modify220.101.36651.36561.3515
2902007.04.27 18:16modify220.101.36651.36551.3515
2912007.04.27 18:17modify220.101.36651.36541.3515
2922007.04.27 18:17modify220.101.36651.36531.3515
2932007.04.27 18:17modify220.101.36651.36521.3515
2942007.04.27 18:17modify220.101.36651.36511.3515
2952007.04.27 18:17modify220.101.36651.36501.3515
2962007.04.27 18:17modify220.101.36651.36491.3515
2972007.04.27 18:18modify220.101.36651.36481.3515
2982007.04.27 18:18modify220.101.36651.36471.3515
2992007.04.27 18:18modify220.101.36651.36461.3515
3002007.04.27 18:18modify220.101.36651.36451.3515
3012007.04.27 18:18modify220.101.36651.36441.3515
3022007.04.27 18:18modify220.101.36651.36431.3515
3032007.04.27 18:18modify220.101.36651.36421.3515
3042007.04.27 21:42s/l220.101.36421.36421.351523.005208.70
3052007.05.01 23:00buy230.101.36131.35131.3763
3062007.05.07 06:30close230.101.36051.35131.3763-11.695197.01
3072007.05.07 06:30sell240.101.36051.37051.3455
3082007.05.08 13:08modify240.101.36051.36051.3455
3092007.05.08 13:08modify240.101.36051.36041.3455
3102007.05.08 13:08modify240.101.36051.36031.3455
3112007.05.08 13:08modify240.101.36051.36021.3455
3122007.05.08 13:10modify240.101.36051.36011.3455
3132007.05.08 13:10modify240.101.36051.36001.3455
3142007.05.08 13:47modify240.101.36051.35991.3455
3152007.05.08 13:47modify240.101.36051.35981.3455
3162007.05.08 13:47modify240.101.36051.35971.3455
3172007.05.08 13:48modify240.101.36051.35961.3455
3182007.05.08 13:48modify240.101.36051.35951.3455
3192007.05.08 13:48modify240.101.36051.35941.3455
3202007.05.08 13:48modify240.101.36051.35931.3455
3212007.05.08 13:50modify240.101.36051.35921.3455
3222007.05.08 15:30close240.101.35611.35921.345544.505241.51
3232007.05.08 15:30buy250.101.35611.34611.3711
3242007.05.14 08:00close250.101.35441.34611.3711-20.695220.82
3252007.05.14 08:00sell260.101.35441.36441.3394
3262007.05.17 01:30close260.101.35191.36441.339427.495248.31
3272007.05.17 01:30buy270.101.35191.34191.3669
3282007.05.23 10:52s/l270.101.34191.34191.3669-102.465145.85
3292007.05.28 09:00sell280.101.34511.35511.3301
3302007.05.29 06:30close280.101.34291.35511.330122.505168.35
3312007.05.29 06:30buy290.101.34291.33291.3579
3322007.05.29 11:21modify290.101.34291.34291.3579
3332007.05.29 11:21modify290.101.34291.34301.3579
3342007.05.29 11:55modify290.101.34291.34311.3579
3352007.05.29 11:57modify290.101.34291.34341.3579
3362007.05.29 11:58modify290.101.34291.34361.3579
3372007.05.29 11:59modify290.101.34291.34371.3579
3382007.05.29 12:00modify290.101.34291.34381.3579
3392007.05.29 12:00modify290.101.34291.34391.3579
3402007.05.29 12:01modify290.101.34291.34401.3579
3412007.05.29 12:01modify290.101.34291.34411.3579
3422007.05.29 12:01modify290.101.34291.34421.3579
3432007.05.29 12:03modify290.101.34291.34431.3579
3442007.05.29 12:03modify290.101.34291.34441.3579
3452007.05.29 12:04modify290.101.34291.34461.3579
3462007.05.29 12:07modify290.101.34291.34471.3579
3472007.05.29 12:09modify290.101.34291.34481.3579
3482007.05.29 12:09modify290.101.34291.34491.3579
3492007.05.29 12:10modify290.101.34291.34501.3579
3502007.05.29 12:10modify290.101.34291.34511.3579
3512007.05.29 12:10modify290.101.34291.34531.3579
3522007.05.29 12:10modify290.101.34291.34541.3579
3532007.05.29 12:30close290.101.34861.34541.357957.005225.35
3542007.05.29 12:30sell300.101.34861.35861.3336
3552007.05.29 20:47modify300.101.34861.34851.3336
3562007.05.29 20:47modify300.101.34861.34821.3336
3572007.05.30 04:17modify300.101.34861.34811.3336
3582007.05.30 04:19modify300.101.34861.34791.3336
3592007.05.30 04:21modify300.101.34861.34781.3336
3602007.05.30 09:43modify300.101.34861.34771.3336
3612007.05.30 09:44modify300.101.34861.34751.3336
3622007.05.30 09:44modify300.101.34861.34741.3336
3632007.05.30 09:47modify300.101.34861.34731.3336
3642007.05.30 10:02modify300.101.34861.34721.3336
3652007.05.30 10:03modify300.101.34861.34701.3336
3662007.05.30 10:04modify300.101.34861.34691.3336
3672007.05.30 10:04modify300.101.34861.34681.3336
3682007.05.30 11:00close300.101.34351.34681.333651.505276.84
3692007.05.30 11:00buy310.101.34351.33351.3585
3702007.05.31 15:30modify310.101.34351.34351.3585
3712007.05.31 23:00close310.101.34521.34351.358515.165292.00
3722007.05.31 23:00sell320.101.34521.35521.3302
3732007.06.01 14:30close320.101.34371.35521.330215.505307.50
3742007.06.01 14:30buy330.101.34371.33371.3587
3752007.06.04 09:00close330.101.34551.33371.358717.395324.88
3762007.06.04 09:00sell340.101.34551.35551.3305
3772007.06.07 16:00close340.101.34671.35551.3305-9.515315.37
3782007.06.07 16:00buy350.101.34671.33671.3617
3792007.06.08 12:34s/l350.101.33671.33671.3617-100.615214.76
3802007.06.15 17:30sell360.101.33431.34431.3193
3812007.06.21 11:30close360.101.33881.34431.3193-42.025172.74
3822007.06.21 11:30buy370.101.33881.32881.3538
3832007.06.22 12:31modify370.101.33881.33881.3538
3842007.06.22 12:32modify370.101.33881.33891.3538
3852007.06.22 14:00close370.101.34261.33891.353837.395210.13
3862007.06.22 14:00sell380.101.34261.35261.3276
3872007.06.27 12:30close380.101.34311.35261.3276-3.515206.62
3882007.06.27 12:30buy390.101.34311.33311.3581
3892007.06.28 04:30close390.101.34541.33311.358121.165227.77
3902007.06.28 04:30sell400.101.34541.35541.3304
3912007.06.29 05:00close400.101.34371.35541.330417.505245.27
3922007.06.29 05:00buy410.101.34371.33371.3587
3932007.06.29 12:52modify410.101.34371.34391.3587
3942007.06.29 12:52modify410.101.34371.34411.3587
3952007.06.29 12:52modify410.101.34371.34431.3587
3962007.06.29 12:55modify410.101.34371.34441.3587
3972007.06.29 12:55modify410.101.34371.34451.3587
3982007.06.29 12:55modify410.101.34371.34461.3587
3992007.06.29 12:55modify410.101.34371.34471.3587
4002007.06.29 13:00close410.101.34841.34471.358747.005292.27
4012007.06.29 13:00sell420.101.34841.35841.3334
4022007.07.02 12:48s/l420.101.35841.35841.3334-99.505192.77