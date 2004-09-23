Strategy Tester Report
RANDOMI_based-on-rsi_by Guy

Symbol EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Period 5 Minutes (M5) 2004.08.02 00:00 - 2007.06.05 03:55 (2004.08.01 - 2007.09.21)
Model Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
Parameters MagicNumber=0; SignalMail=false; EachTickMode=true; Lots=0.1; Slippage=3; StopLossMode=true; StopLoss=500; TakeProfitMode=true; TakeProfit=50; TrailingStopMode=true; TrailingStop=15;
Bars in test 213139 Ticks modelled 3651627 Modelling quality 90.00%
Initial deposit 10000.00
Total net profit 1136.41 Gross profit 6347.59 Gross loss -5211.18
Profit factor 1.22 Expected payoff 2.66
Absolute drawdown 575.72 Maximal drawdown 1435.72 (13.22%) Relative drawdown 13.22% (1435.72)
Total trades 428 Short positions (won %) 207 (96.62%) Long positions (won %) 221 (94.12%)
Profit trades (% of total) 408 (95.33%) Loss trades (% of total) 20 (4.67%)
Largest profit trade 54.84 loss trade -525.75
Average profit trade 15.56 loss trade -260.56
Maximum consecutive wins (profit in money) 57 (913.32) consecutive losses (loss in money) 1 (-525.75)
Maximal consecutive profit (count of wins) 913.32 (57) consecutive loss (count of losses) -525.75 (1)
Average consecutive wins 20 consecutive losses 1
Graph
# Time Type Order Lots Price S / L T / P Profit Balance
1 2004.08.02 00:00 sell 1 0.10 1.2066 1.2566 1.2016
2 2004.08.02 00:08 modify 1 0.10 1.2066 1.2064 1.2016
3 2004.08.02 00:08 modify 1 0.10 1.2066 1.2063 1.2016
4 2004.08.02 00:12 modify 1 0.10 1.2066 1.2062 1.2016
5 2004.08.02 00:13 modify 1 0.10 1.2066 1.2061 1.2016
6 2004.08.02 00:41 modify 1 0.10 1.2066 1.2060 1.2016
7 2004.08.02 00:41 modify 1 0.10 1.2066 1.2058 1.2016
8 2004.08.02 00:41 modify 1 0.10 1.2066 1.2057 1.2016
9 2004.08.02 01:00 modify 1 0.10 1.2066 1.2056 1.2016
10 2004.08.02 01:16 s/l 1 0.10 1.2056 1.2056 1.2016 10.00 10010.00
11 2004.08.02 01:16 sell 2 0.10 1.2054 1.2554 1.2004
12 2004.08.02 02:52 modify 2 0.10 1.2054 1.2054 1.2004
13 2004.08.02 02:59 modify 2 0.10 1.2054 1.2053 1.2004
14 2004.08.02 03:00 modify 2 0.10 1.2054 1.2051 1.2004
15 2004.08.02 03:00 modify 2 0.10 1.2054 1.2050 1.2004
16 2004.08.02 03:02 modify 2 0.10 1.2054 1.2049 1.2004
17 2004.08.02 03:02 modify 2 0.10 1.2054 1.2046 1.2004
18 2004.08.02 03:15 s/l 2 0.10 1.2046 1.2046 1.2004 8.00 10018.00
19 2004.08.02 03:41 buy 3 0.10 1.2039 1.1539 1.2089
20 2004.08.02 04:07 modify 3 0.10 1.2039 1.2039 1.2089
21 2004.08.02 04:07 modify 3 0.10 1.2039 1.2040 1.2089
22 2004.08.02 04:07 modify 3 0.10 1.2039 1.2041 1.2089
23 2004.08.02 04:07 modify 3 0.10 1.2039 1.2042 1.2089
24 2004.08.02 04:15 modify 3 0.10 1.2039 1.2043 1.2089
25 2004.08.02 04:16 modify 3 0.10 1.2039 1.2044 1.2089
26 2004.08.02 04:16 modify 3 0.10 1.2039 1.2045 1.2089
27 2004.08.02 04:16 modify 3 0.10 1.2039 1.2046 1.2089
28 2004.08.02 04:17 modify 3 0.10 1.2039 1.2047 1.2089
29 2004.08.02 05:05 modify 3 0.10 1.2039 1.2048 1.2089
30 2004.08.02 05:43 modify 3 0.10 1.2039 1.2049 1.2089
31 2004.08.02 05:45 modify 3 0.10 1.2039 1.2050 1.2089
32 2004.08.02 08:05 s/l 3 0.10 1.2050 1.2050 1.2089 11.00 10029.00
33 2004.08.02 08:05 buy 4 0.10 1.2052 1.1552 1.2102
34 2004.08.02 08:23 modify 4 0.10 1.2052 1.2053 1.2102
35 2004.08.02 09:00 s/l 4 0.10 1.2053 1.2053 1.2102 1.00 10030.00
36 2004.08.02 09:01 buy 5 0.10 1.2052 1.1552 1.2102
37 2004.08.02 09:57 modify 5 0.10 1.2052 1.2053 1.2102
38 2004.08.02 09:57 modify 5 0.10 1.2052 1.2054 1.2102
39 2004.08.02 09:57 modify 5 0.10 1.2052 1.2055 1.2102
40 2004.08.02 09:57 modify 5 0.10 1.2052 1.2056 1.2102
41 2004.08.02 09:57 modify 5 0.10 1.2052 1.2057 1.2102
42 2004.08.02 10:00 modify 5 0.10 1.2052 1.2058 1.2102
43 2004.08.02 10:00 modify 5 0.10 1.2052 1.2059 1.2102
44 2004.08.02 10:01 modify 5 0.10 1.2052 1.2060 1.2102
45 2004.08.02 10:40 modify 5 0.10 1.2052 1.2061 1.2102
46 2004.08.02 10:40 modify 5 0.10 1.2052 1.2063 1.2102
47 2004.08.02 10:40 modify 5 0.10 1.2052 1.2064 1.2102
48 2004.08.02 10:40 modify 5 0.10 1.2052 1.2066 1.2102
49 2004.08.02 10:43 modify 5 0.10 1.2052 1.2068 1.2102
50 2004.08.02 10:47 modify 5 0.10 1.2052 1.2069 1.2102
51 2004.08.02 11:00 modify 5 0.10 1.2052 1.2070 1.2102
52 2004.08.02 11:00 modify 5 0.10 1.2052 1.2071 1.2102
53 2004.08.02 11:01 modify 5 0.10 1.2052 1.2072 1.2102
54 2004.08.02 11:01 modify 5 0.10 1.2052 1.2073 1.2102
55 2004.08.02 11:05 modify 5 0.10 1.2052 1.2074 1.2102
56 2004.08.02 11:05 modify 5 0.10 1.2052 1.2075 1.2102
57 2004.08.02 11:05 modify 5 0.10 1.2052 1.2076 1.2102
58 2004.08.02 11:30 s/l 5 0.10 1.2076 1.2076 1.2102 24.00 10054.00
59 2004.08.02 11:31 buy 6 0.10 1.2076 1.1576 1.2126
60 2004.08.06 14:29 modify 6 0.10 1.2076 1.2097 1.2126
61 2004.08.06 14:50 t/p 6 0.10 1.2126 1.2097 1.2126 47.19 10101.19
62 2004.08.06 14:50 sell 7 0.10 1.2225 1.2725 1.2175
63 2004.08.11 15:21 modify 7 0.10 1.2225 1.2223 1.2175
64 2004.08.11 15:21 modify 7 0.10 1.2225 1.2222 1.2175
65 2004.08.11 15:27 modify 7 0.10 1.2225 1.2221 1.2175
66 2004.08.11 15:27 modify 7 0.10 1.2225 1.2220 1.2175
67 2004.08.11 15:27 modify 7 0.10 1.2225 1.2219 1.2175
68 2004.08.11 15:27 modify 7 0.10 1.2225 1.2218 1.2175
69 2004.08.11 15:27 modify 7 0.10 1.2225 1.2217 1.2175
70 2004.08.11 15:27 modify 7 0.10 1.2225 1.2216 1.2175
71 2004.08.11 15:27 modify 7 0.10 1.2225 1.2215 1.2175
72 2004.08.11 15:28 modify 7 0.10 1.2225 1.2213 1.2175
73 2004.08.11 15:28 modify 7 0.10 1.2225 1.2212 1.2175
74 2004.08.11 16:12 s/l 7 0.10 1.2212 1.2212 1.2175 13.85 10115.05
75 2004.08.11 16:45 sell 8 0.10 1.2211 1.2711 1.2161
76 2004.08.13 08:32 modify 8 0.10 1.2211 1.2211 1.2161
77 2004.08.13 08:32 modify 8 0.10 1.2211 1.2209 1.2161
78 2004.08.13 08:32 modify 8 0.10 1.2211 1.2207 1.2161
79 2004.08.13 08:32 modify 8 0.10 1.2211 1.2205 1.2161
80 2004.08.13 08:33 modify 8 0.10 1.2211 1.2204 1.2161
81 2004.08.13 08:33 modify 8 0.10 1.2211 1.2203 1.2161
82 2004.08.13 08:33 modify 8 0.10 1.2211 1.2202 1.2161
83 2004.08.13 08:33 modify 8 0.10 1.2211 1.2201 1.2161
84 2004.08.13 08:33 modify 8 0.10 1.2211 1.2200 1.2161
85 2004.08.13 08:34 modify 8 0.10 1.2211 1.2199 1.2161
86 2004.08.13 08:34 modify 8 0.10 1.2211 1.2198 1.2161
87 2004.08.13 08:34 modify 8 0.10 1.2211 1.2197 1.2161
88 2004.08.13 08:34 modify 8 0.10 1.2211 1.2196 1.2161
89 2004.08.13 08:34 modify 8 0.10 1.2211 1.2195 1.2161
90 2004.08.13 08:34 modify 8 0.10 1.2211 1.2193 1.2161
91 2004.08.13 08:35 modify 8 0.10 1.2211 1.2192 1.2161
92 2004.08.13 08:37 s/l 8 0.10 1.2192 1.2192 1.2161 20.14 10135.18
93 2004.08.13 08:45 buy 9 0.10 1.2185 1.1685 1.2235
94 2004.08.13 09:12 modify 9 0.10 1.2185 1.2185 1.2235
95 2004.08.13 09:12 modify 9 0.10 1.2185 1.2186 1.2235
96 2004.08.13 09:12 modify 9 0.10 1.2185 1.2187 1.2235
97 2004.08.13 09:12 modify 9 0.10 1.2185 1.2188 1.2235
98 2004.08.13 09:14 modify 9 0.10 1.2185 1.2189 1.2235
99 2004.08.13 09:14 modify 9 0.10 1.2185 1.2190 1.2235
100 2004.08.13 09:14 modify 9 0.10 1.2185 1.2191 1.2235
101 2004.08.13 09:17 modify 9 0.10 1.2185 1.2192 1.2235
102 2004.08.13 09:29 s/l 9 0.10 1.2192 1.2192 1.2235 7.00 10142.18
103 2004.08.13 09:44 buy 10 0.10 1.2188 1.1688 1.2238
104 2004.08.13 12:00 modify 10 0.10 1.2188 1.2189 1.2238
105 2004.08.13 12:00 modify 10 0.10 1.2188 1.2190 1.2238
106 2004.08.13 12:25 modify 10 0.10 1.2188 1.2191 1.2238
107 2004.08.13 12:26 modify 10 0.10 1.2188 1.2192 1.2238
108 2004.08.13 12:26 modify 10 0.10 1.2188 1.2193 1.2238
109 2004.08.13 12:26 modify 10 0.10 1.2188 1.2194 1.2238
110 2004.08.13 13:17 modify 10 0.10 1.2188 1.2195 1.2238
111 2004.08.13 14:05 modify 10 0.10 1.2188 1.2196 1.2238
112 2004.08.13 14:05 modify 10 0.10 1.2188 1.2197 1.2238
113 2004.08.13 14:05 modify 10 0.10 1.2188 1.2198 1.2238
114 2004.08.13 14:05 modify 10 0.10 1.2188 1.2199 1.2238
115 2004.08.13 14:05 modify 10 0.10 1.2188 1.2200 1.2238
116 2004.08.13 14:05 modify 10 0.10 1.2188 1.2201 1.2238
117 2004.08.13 14:06 modify 10 0.10 1.2188 1.2202 1.2238
118 2004.08.13 14:20 modify 10 0.10 1.2188 1.2204 1.2238
119 2004.08.13 14:20 modify 10 0.10 1.2188 1.2205 1.2238
120 2004.08.13 14:21 modify 10 0.10 1.2188 1.2207 1.2238
121 2004.08.13 14:21 modify 10 0.10 1.2188 1.2208 1.2238
122 2004.08.13 14:29 modify 10 0.10 1.2188 1.2209 1.2238
123 2004.08.13 14:29 modify 10 0.10 1.2188 1.2210 1.2238
124 2004.08.13 14:29 modify 10 0.10 1.2188 1.2212 1.2238
125 2004.08.13 14:30 modify 10 0.10 1.2188 1.2214 1.2238
126 2004.08.13 14:30 modify 10 0.10 1.2188 1.2216 1.2238
127 2004.08.13 14:30 t/p 10 0.10 1.2238 1.2216 1.2238 50.00 10192.18
128 2004.08.13 14:30 sell 11 0.10 1.2238 1.2738 1.2188
129 2004.08.23 15:33 modify 11 0.10 1.2238 1.2237 1.2188
130 2004.08.23 15:54 s/l 11 0.10 1.2237 1.2237 1.2188 3.28 10195.46
131 2004.08.23 16:23 buy 12 0.10 1.2225 1.1725 1.2275
132 2004.09.10 00:45 modify 12 0.10 1.2225 1.2226 1.2275
133 2004.09.10 01:06 modify 12 0.10 1.2225 1.2228 1.2275
134 2004.09.10 01:07 modify 12 0.10 1.2225 1.2230 1.2275
135 2004.09.10 01:21 modify 12 0.10 1.2225 1.2231 1.2275
136 2004.09.10 01:30 modify 12 0.10 1.2225 1.2232 1.2275
137 2004.09.10 01:50 s/l 12 0.10 1.2232 1.2232 1.2275 -2.36 10193.10
138 2004.09.10 01:50 buy 13 0.10 1.2233 1.1733 1.2283
139 2004.09.10 06:51 modify 13 0.10 1.2233 1.2233 1.2283
140 2004.09.10 06:51 modify 13 0.10 1.2233 1.2234 1.2283
141 2004.09.10 06:51 modify 13 0.10 1.2233 1.2236 1.2283
142 2004.09.10 06:51 modify 13 0.10 1.2233 1.2239 1.2283
143 2004.09.10 07:13 s/l 13 0.10 1.2239 1.2239 1.2283 6.00 10199.10
144 2004.09.10 07:17 buy 14 0.10 1.2237 1.1737 1.2287
145 2004.09.10 14:45 modify 14 0.10 1.2237 1.2239 1.2287
146 2004.09.10 14:45 modify 14 0.10 1.2237 1.2242 1.2287
147 2004.09.10 14:45 modify 14 0.10 1.2237 1.2244 1.2287
148 2004.09.10 14:45 modify 14 0.10 1.2237 1.2247 1.2287
149 2004.09.10 14:46 modify 14 0.10 1.2237 1.2248 1.2287
150 2004.09.10 14:46 modify 14 0.10 1.2237 1.2249 1.2287
151 2004.09.10 14:46 modify 14 0.10 1.2237 1.2251 1.2287
152 2004.09.10 14:46 modify 14 0.10 1.2237 1.2252 1.2287
153 2004.09.10 14:46 modify 14 0.10 1.2237 1.2254 1.2287
154 2004.09.10 14:46 modify 14 0.10 1.2237 1.2255 1.2287
155 2004.09.10 14:46 modify 14 0.10 1.2237 1.2256 1.2287
156 2004.09.10 14:47 modify 14 0.10 1.2237 1.2257 1.2287
157 2004.09.10 14:47 modify 14 0.10 1.2237 1.2258 1.2287
158 2004.09.10 14:47 modify 14 0.10 1.2237 1.2259 1.2287
159 2004.09.10 14:47 modify 14 0.10 1.2237 1.2260 1.2287
160 2004.09.10 14:48 modify 14 0.10 1.2237 1.2263 1.2287
161 2004.09.10 14:48 modify 14 0.10 1.2237 1.2264 1.2287
162 2004.09.10 14:55 modify 14 0.10 1.2237 1.2268 1.2287
163 2004.09.10 14:55 modify 14 0.10 1.2237 1.2269 1.2287
164 2004.09.10 14:55 modify 14 0.10 1.2237 1.2270 1.2287
165 2004.09.10 14:55 t/p 14 0.10 1.2287 1.2270 1.2287 50.00 10249.10
166 2004.09.10 14:55 sell 15 0.10 1.2288 1.2788 1.2238
167 2004.09.10 20:53 modify 15 0.10 1.2288 1.2287 1.2238
168 2004.09.10 20:53 modify 15 0.10 1.2288 1.2286 1.2238
169 2004.09.10 20:54 modify 15 0.10 1.2288 1.2285 1.2238
170 2004.09.10 20:54 modify 15 0.10 1.2288 1.2284 1.2238
171 2004.09.10 20:54 modify 15 0.10 1.2288 1.2281 1.2238
172 2004.09.10 20:58 modify 15 0.10 1.2288 1.2279 1.2238
173 2004.09.10 21:12 modify 15 0.10 1.2288 1.2277 1.2238
174 2004.09.10 22:58 modify 15 0.10 1.2288 1.2275 1.2238
175 2004.09.13 00:03 s/l 15 0.10 1.2275 1.2275 1.2238 13.28 10262.38
176 2004.09.13 00:03 sell 16 0.10 1.2273 1.2773 1.2223
177 2004.09.13 03:07 modify 16 0.10 1.2273 1.2273 1.2223
178 2004.09.13 03:07 modify 16 0.10 1.2273 1.2272 1.2223
179 2004.09.13 03:07 modify 16 0.10 1.2273 1.2269 1.2223
180 2004.09.13 05:36 s/l 16 0.10 1.2269 1.2269 1.2223 4.00 10266.38
181 2004.09.13 05:36 sell 17 0.10 1.2268 1.2768 1.2218
182 2004.09.13 09:08 modify 17 0.10 1.2268 1.2267 1.2218
183 2004.09.13 09:08 modify 17 0.10 1.2268 1.2264 1.2218
184 2004.09.13 09:21 modify 17 0.10 1.2268 1.2263 1.2218
185 2004.09.13 10:10 s/l 17 0.10 1.2263 1.2263 1.2218 5.00 10271.38
186 2004.09.13 10:10 sell 18 0.10 1.2261 1.2761 1.2211
187 2004.09.13 11:31 modify 18 0.10 1.2261 1.2260 1.2211
188 2004.09.13 11:53 s/l 18 0.10 1.2260 1.2260 1.2211 1.00 10272.38
189 2004.09.13 11:53 sell 19 0.10 1.2258 1.2758 1.2208
190 2004.09.13 13:07 modify 19 0.10 1.2258 1.2256 1.2208
191 2004.09.13 13:08 modify 19 0.10 1.2258 1.2254 1.2208
192 2004.09.13 13:08 modify 19 0.10 1.2258 1.2252 1.2208
193 2004.09.13 13:20 modify 19 0.10 1.2258 1.2250 1.2208
194 2004.09.13 13:25 modify 19 0.10 1.2258 1.2248 1.2208
195 2004.09.13 13:58 modify 19 0.10 1.2258 1.2246 1.2208
196 2004.09.13 14:00 modify 19 0.10 1.2258 1.2245 1.2208
197 2004.09.13 14:00 modify 19 0.10 1.2258 1.2244 1.2208
198 2004.09.13 14:22 modify 19 0.10 1.2258 1.2242 1.2208
199 2004.09.13 14:23 modify 19 0.10 1.2258 1.2241 1.2208
200 2004.09.13 14:24 modify 19 0.10 1.2258 1.2239 1.2208
201 2004.09.13 14:35 s/l 19 0.10 1.2239 1.2239 1.2208 19.00 10291.38
202 2004.09.13 14:42 sell 20 0.10 1.2243 1.2743 1.2193
203 2004.09.13 16:14 modify 20 0.10 1.2243 1.2242 1.2193
204 2004.09.13 16:14 modify 20 0.10 1.2243 1.2241 1.2193
205 2004.09.13 16:15 modify 20 0.10 1.2243 1.2239 1.2193
206 2004.09.13 16:15 modify 20 0.10 1.2243 1.2237 1.2193
207 2004.09.13 16:24 s/l 20 0.10 1.2237 1.2237 1.2193 6.00 10297.38
208 2004.09.13 16:30 sell 21 0.10 1.2249 1.2749 1.2199
209 2004.09.14 11:35 modify 21 0.10 1.2249 1.2249 1.2199
210 2004.09.14 11:35 modify 21 0.10 1.2249 1.2248 1.2199
211 2004.09.14 11:36 modify 21 0.10 1.2249 1.2247 1.2199
212 2004.09.14 12:01 modify 21 0.10 1.2249 1.2246 1.2199
213 2004.09.14 12:44 modify 21 0.10 1.2249 1.2245 1.2199
214 2004.09.14 12:44 modify 21 0.10 1.2249 1.2244 1.2199
215 2004.09.14 12:44 modify 21 0.10 1.2249 1.2243 1.2199
216 2004.09.14 12:44 modify 21 0.10 1.2249 1.2241 1.2199
217 2004.09.14 13:50 s/l 21 0.10 1.2241 1.2241 1.2199 8.28 10305.67
218 2004.09.14 13:50 sell 22 0.10 1.2239 1.2739 1.2189
219 2004.09.15 09:46 modify 22 0.10 1.2239 1.2238 1.2189
220 2004.09.15 09:46 modify 22 0.10 1.2239 1.2236 1.2189
221 2004.09.15 09:46 modify 22 0.10 1.2239 1.2233 1.2189
222 2004.09.15 09:51 s/l 22 0.10 1.2233 1.2233 1.2189 6.28 10311.95
223 2004.09.15 10:20 sell 23 0.10 1.2238 1.2738 1.2188
224 2004.09.15 14:30 modify 23 0.10 1.2238 1.2233 1.2188
225 2004.09.15 14:30 modify 23 0.10 1.2238 1.2230 1.2188
226 2004.09.15 14:30 modify 23 0.10 1.2238 1.2224 1.2188
227 2004.09.15 14:40 modify 23 0.10 1.2238 1.2223 1.2188
228 2004.09.15 14:40 modify 23 0.10 1.2238 1.2222 1.2188
229 2004.09.15 14:40 modify 23 0.10 1.2238 1.2221 1.2188
230 2004.09.15 14:40 modify 23 0.10 1.2238 1.2220 1.2188
231 2004.09.15 14:41 modify 23 0.10 1.2238 1.2218 1.2188
232 2004.09.15 14:42 modify 23 0.10 1.2238 1.2217 1.2188
233 2004.09.15 14:42 modify 23 0.10 1.2238 1.2216 1.2188
234 2004.09.15 14:42 modify 23 0.10 1.2238 1.2215 1.2188
235 2004.09.15 14:42 modify 23 0.10 1.2238 1.2214 1.2188
236 2004.09.15 14:42 modify 23 0.10 1.2238 1.2212 1.2188
237 2004.09.15 14:46 s/l 23 0.10 1.2212 1.2212 1.2188 26.00 10337.95
238 2004.09.15 14:46 buy 24 0.10 1.2212 1.1712 1.2262
239 2004.09.21 11:47 modify 24 0.10 1.2212 1.2214 1.2262
240 2004.09.21 11:47 modify 24 0.10 1.2212 1.2215 1.2262
241 2004.09.21 11:47 modify 24 0.10 1.2212 1.2216 1.2262
242 2004.09.21 11:48 modify 24 0.10 1.2212 1.2218 1.2262
243 2004.09.21 11:48 modify 24 0.10 1.2212 1.2219 1.2262
244 2004.09.21 11:48 modify 24 0.10 1.2212 1.2220 1.2262
245 2004.09.21 11:49 modify 24 0.10 1.2212 1.2224 1.2262
246 2004.09.21 11:51 modify 24 0.10 1.2212 1.2226 1.2262
247 2004.09.21 11:51 modify 24 0.10 1.2212 1.2228 1.2262
248 2004.09.21 12:08 modify 24 0.10 1.2212 1.2230 1.2262
249 2004.09.21 12:11 modify 24 0.10 1.2212 1.2231 1.2262
250 2004.09.21 12:11 modify 24 0.10 1.2212 1.2232 1.2262
251 2004.09.21 12:11 modify 24 0.10 1.2212 1.2233 1.2262
252 2004.09.21 12:11 modify 24 0.10 1.2212 1.2234 1.2262
253 2004.09.21 12:12 modify 24 0.10 1.2212 1.2235 1.2262
254 2004.09.21 12:12 modify 24 0.10 1.2212 1.2236 1.2262
255 2004.09.21 12:12 modify 24 0.10 1.2212 1.2237 1.2262
256 2004.09.21 12:23 modify 24 0.10 1.2212 1.2239 1.2262
257 2004.09.21 12:23 modify 24 0.10 1.2212 1.2240 1.2262
258 2004.09.21 12:23 modify 24 0.10 1.2212 1.2241 1.2262
259 2004.09.21 12:23 modify 24 0.10 1.2212 1.2243 1.2262
260 2004.09.21 12:48 modify 24 0.10 1.2212 1.2244 1.2262
261 2004.09.21 12:48 modify 24 0.10 1.2212 1.2245 1.2262
262 2004.09.21 12:48 modify 24 0.10 1.2212 1.2246 1.2262
263 2004.09.21 12:48 t/p 24 0.10 1.2262 1.2246 1.2262 46.72 10384.68
264 2004.09.21 12:48 sell 25 0.10 1.2262 1.2762 1.2212
265 2004.09.21 16:52 modify 25 0.10 1.2262 1.2262 1.2212
266 2004.09.21 17:13 s/l 25 0.10 1.2262 1.2262 1.2212 0.00 10384.68
267 2004.09.21 17:13 sell 26 0.10 1.2260 1.2760 1.2210
268 2004.09.21 20:16 modify 26 0.10 1.2260 1.2258 1.2210
269 2004.09.21 20:17 s/l 26 0.10 1.2258 1.2258 1.2210 2.00 10386.68
270 2004.09.21 20:17 buy 27 0.10 1.2258 1.1758 1.2308
271 2004.09.21 20:18 modify 27 0.10 1.2258 1.2259 1.2308
272 2004.09.21 20:18 modify 27 0.10 1.2258 1.2262 1.2308
273 2004.09.21 20:20 modify 27 0.10 1.2258 1.2283 1.2308
274 2004.09.21 20:20 modify 27 0.10 1.2258 1.2287 1.2308
275 2004.09.21 20:20 modify 27 0.10 1.2258 1.2291 1.2308
276 2004.09.21 20:20 t/p 27 0.10 1.2308 1.2291 1.2308 50.00 10436.68
277 2004.09.21 20:20 sell 28 0.10 1.2319 1.2819 1.2269
278 2004.09.22 09:28 modify 28 0.10 1.2319 1.2318 1.2269
279 2004.09.22 09:28 modify 28 0.10 1.2319 1.2317 1.2269
280 2004.09.22 09:33 modify 28 0.10 1.2319 1.2316 1.2269
281 2004.09.22 09:33 modify 28 0.10 1.2319 1.2315 1.2269
282 2004.09.22 09:34 modify 28 0.10 1.2319 1.2313 1.2269
283 2004.09.22 09:36 modify 28 0.10 1.2319 1.2312 1.2269
284 2004.09.22 09:37 modify 28 0.10 1.2319 1.2311 1.2269
285 2004.09.22 09:54 modify 28 0.10 1.2319 1.2309 1.2269
286 2004.09.22 09:55 modify 28 0.10 1.2319 1.2307 1.2269
287 2004.09.22 10:07 modify 28 0.10 1.2319 1.2306 1.2269
288 2004.09.22 11:45 s/l 28 0.10 1.2306 1.2306 1.2269 13.28 10449.96
289 2004.09.22 11:45 sell 29 0.10 1.2304 1.2804 1.2254
290 2004.09.22 12:03 modify 29 0.10 1.2304 1.2303 1.2254
291 2004.09.22 12:03 modify 29 0.10 1.2304 1.2300 1.2254
292 2004.09.22 12:04 modify 29 0.10 1.2304 1.2298 1.2254
293 2004.09.22 12:10 modify 29 0.10 1.2304 1.2297 1.2254
294 2004.09.22 12:10 modify 29 0.10 1.2304 1.2295 1.2254
295 2004.09.22 12:10 modify 29 0.10 1.2304 1.2294 1.2254
296 2004.09.22 12:27 modify 29 0.10 1.2304 1.2293 1.2254
297 2004.09.22 12:27 modify 29 0.10 1.2304 1.2292 1.2254
298 2004.09.22 12:28 modify 29 0.10 1.2304 1.2290 1.2254
299 2004.09.22 12:28 modify 29 0.10 1.2304 1.2289 1.2254
300 2004.09.22 12:28 modify 29 0.10 1.2304 1.2288 1.2254
301 2004.09.22 12:29 modify 29 0.10 1.2304 1.2287 1.2254
302 2004.09.22 12:29 modify 29 0.10 1.2304 1.2284 1.2254
303 2004.09.22 12:37 modify 29 0.10 1.2304 1.2283 1.2254
304 2004.09.22 12:37 modify 29 0.10 1.2304 1.2281 1.2254
305 2004.09.22 12:39 modify 29 0.10 1.2304 1.2280 1.2254
306 2004.09.22 12:39 modify 29 0.10 1.2304 1.2279 1.2254
307 2004.09.22 12:39 modify 29 0.10 1.2304 1.2277 1.2254
308 2004.09.22 12:40 modify 29 0.10 1.2304 1.2276 1.2254
309 2004.09.22 12:40 modify 29 0.10 1.2304 1.2275 1.2254
310 2004.09.22 12:40 modify 29 0.10 1.2304 1.2274 1.2254
311 2004.09.22 12:40 modify 29 0.10 1.2304 1.2273 1.2254
312 2004.09.22 12:46 s/l 29 0.10 1.2273 1.2273 1.2254 31.00 10480.96
313 2004.09.22 12:49 buy 30 0.10 1.2268 1.1768 1.2318
314 2004.09.23 09:03 modify 30 0.10 1.2268 1.2269 1.2318
315 2004.09.23 09:03 modify 30 0.10 1.2268 1.2270 1.2318
316 2004.09.23 09:03 modify 30 0.10 1.2268 1.2271 1.2318
317 2004.09.23 09:15 modify 30 0.10 1.2268 1.2272 1.2318
318 2004.09.23 09:15 modify 30 0.10 1.2268 1.2273 1.2318
319 2004.09.23 09:19 modify 30 0.10 1.2268 1.2274 1.2318
320 2004.09.23 09:37 s/l 30 0.10 1.2274 1.2274 1.2318 4.60 10485.56
321 2004.09.23 09:37 buy 31 0.10 1.2275 1.1775 1.2325
322 2004.09.23 10:31 modify 31 0.10 1.2275 1.2276 1.2325
323 2004.09.23 10:31 modify 31 0.10 1.2275 1.2277 1.2325
324 2004.09.23 10:33 modify 31 0.10 1.2275 1.2279 1.2325
325 2004.09.23 10:33 modify 31 0.10 1.2275 1.2281 1.2325
326 2004.09.23 10:38 modify 31 0.10 1.2275 1.2283 1.2325
327 2004.09.23 10:49 modify 31 0.10 1.2275 1.2285 1.2325
328 2004.09.23 10:50 modify 31 0.10 1.2275 1.2286 1.2325
329 2004.09.23 10:50 modify 31 0.10 1.2275 1.2287 1.2325
330 2004.09.23 11:19 s/l 31 0.10 1.2287 1.2287 1.2325 12.00 10497.56
331 2004.09.23 11:19 buy 32 0.10 1.2288 1.1788 1.2338
332 2004.09.23 11:29 modify 32 0.10 1.2288 1.2290 1.2338
333 2004.09.23 11:29 modify 32 0.10 1.2288 1.2291 1.2338
334 2004.09.23 11:29 modify 32 0.10 1.2288 1.2293 1.2338
335 2004.09.23 11:29 modify 32 0.10 1.2288 1.2296 1.2338
336 2004.09.23 11:40 modify 32 0.10 1.2288 1.2297 1.2338
337 2004.09.23 11:40 modify 32 0.10 1.2288 1.2298 1.2338
338 2004.09.23 11:40 modify 32 0.10 1.2288 1.2299 1.2338
339 2004.09.23 11:40 modify 32 0.10 1.2288 1.2300 1.2338
340 2004.09.23 11:46 modify 32 0.10 1.2288 1.2302 1.2338
341 2004.09.23 12:02 modify 32 0.10 1.2288 1.2303 1.2338
342 2004.09.23 12:02 modify 32 0.10 1.2288 1.2304 1.2338
343 2004.09.23 12:02 modify 32 0.10 1.2288 1.2305 1.2338
344 2004.09.23 12:02 modify 32 0.10 1.2288 1.2308 1.2338
345 2004.09.23 12:05 modify 32 0.10 1.2288 1.2309 1.2338
346 2004.09.23 12:05 modify 32 0.10 1.2288 1.2310 1.2338
347 2004.09.23 12:05 modify 32 0.10 1.2288 1.2311 1.2338
348 2004.09.23 12:06 modify 32 0.10 1.2288 1.2313 1.2338
349 2004.09.23 12:09 modify 32 0.10 1.2288 1.2315 1.2338
350 2004.09.23 12:22 s/l 32 0.10 1.2315 1.2315 1.2338 27.00 10524.56
351 2004.09.23 12:51 sell 33 0.10 1.2324 1.2824 1.2274
352 2004.09.23 13:44 modify 33 0.10 1.2324 1.2324 1.2274
353 2004.09.23 13:44 modify 33 0.10 1.2324 1.2323 1.2274
354 2004.09.23 13:45 modify 33 0.10 1.2324 1.2321 1.2274
355 2004.09.23 14:23 s/l 33 0.10 1.2321 1.2321 1.2274 3.00 10527.56
356 2004.09.23 14:30 sell 34 0.10 1.2326 1.2826 1.2276
357 2004.09.23 14:38 modify 34 0.10 1.2326 1.2325 1.2276
358 2004.09.23 14:56 s/l 34 0.10 1.2325 1.2325 1.2276 1.00 10528.56
359 2004.09.23 14:56 sell 35 0.10 1.2324 1.2824 1.2274
360 2004.09.23 15:50 modify 35 0.10 1.2324 1.2324 1.2274
361 2004.09.23 15:50 modify 35 0.10 1.2324 1.2323 1.2274
362 2004.09.23 15:50 modify 35 0.10 1.2324 1.2321 1.2274
363 2004.09.23 15:51 modify 35 0.10 1.2324 1.2319 1.2274
364 2004.09.23 16:01 modify 35 0.10 1.2324 1.2318 1.2274
365 2004.09.23 16:01 modify 35 0.10 1.2324 1.2317 1.2274
366 2004.09.23 16:04 s/l 35 0.10 1.2317 1.2317 1.2274 7.00 10535.56
367 2004.09.23 16:08 sell 36 0.10 1.2319 1.2819 1.2269
368 2004.09.23 16:18 modify 36 0.10 1.2319 1.2315 1.2269
369 2004.09.23 16:19 modify 36 0.10 1.2319 1.2311 1.2269
370 2004.09.23 16:19 modify 36 0.10 1.2319 1.2309 1.2269
371 2004.09.23 16:19 modify 36 0.10 1.2319 1.2307 1.2269
372 2004.09.23 16:22 modify 36 0.10 1.2319 1.2306 1.2269
373 2004.09.23 16:22 modify 36 0.10 1.2319 1.2305 1.2269
374 2004.09.23 16:22 modify 36 0.10 1.2319 1.2303 1.2269
375 2004.09.23 16:22 modify 36 0.10 1.2319 1.2302 1.2269
376 2004.09.23 16:22 modify 36 0.10 1.2319 1.2300 1.2269
377 2004.09.23 16:24 s/l 36 0.10 1.2300 1.2300 1.2269 19.00 10554.56
378 2004.09.23 16:40 buy 37 0.10 1.2288 1.1788 1.2338
379 2004.09.23 18:30 modify 37 0.10 1.2288 1.2289 1.2338
380 2004.09.23 18:30 modify 37 0.10 1.2288 1.2290 1.2338
381 2004.09.23 18:30 modify 37 0.10 1.2288 1.2291 1.2338
382 2004.09.23 18:31 modify 37 0.10 1.2288 1.2292 1.2338
383 2004.09.23 18:31 modify 37 0.10 1.2288 1.2294 1.2338
384 2004.09.23 18:31 modify 37 0.10 1.2288 1.2296 1.2338
385 2004.09.23 18:32 modify 37 0.10 1.2288 1.2297 1.2338
386 2004.09.23 18:32 modify 37 0.10 1.2288 1.2298 1.2338
387 2004.09.23 18:49 modify 37 0.10 1.2288 1.2299 1.2338
388 2004.09.23 18:49 modify 37 0.10 1.2288 1.2300 1.2338
389 2004.09.23 18:49 modify 37 0.10 1.2288 1.2302 1.2338
390 2004.09.23 18:49 modify 37 0.10 1.2288 1.2304 1.2338
391 2004.09.23 18:52 modify 37 0.10 1.2288 1.2306 1.2338
392 2004.09.23 18:53 modify 37 0.10 1.2288 1.2308 1.2338
393 2004.09.23 19:35 modify 37 0.10 1.2288 1.2310 1.2338
394 2004.09.23 19:42 modify 37 0.10 1.2288 1.2311 1.2338
395 2004.09.23 19:48 modify 37 0.10 1.2288 1.2312 1.2338
396 2004.09.23 20:01 s/l 37 0.10 1.2312 1.2312 1.2338 24.00 10578.56
397 2004.09.23 20:01 buy 38 0.10 1.2313 1.1813 1.2363
398 2004.09.24 14:33 modify 38 0.10 1.2313 1.2317 1.2363
399 2004.09.24 14:33 modify 38 0.10 1.2313 1.2320 1.2363
400 2004.09.24 14:33 modify 38 0.10 1.2313 1.2324 1.2363
401 2004.09.24 14:33 modify 38 0.10 1.2313 1.2327 1.2363
402 2004.09.24 14:33 modify 38 0.10 1.2313 1.2331 1.2363
403 2004.09.24 14:36 modify 38 0.10 1.2313 1.2334 1.2363
404 2004.09.24 14:42 modify 38 0.10 1.2313 1.2335 1.2363
405 2004.09.24 14:42 modify 38 0.10 1.2313 1.2336 1.2363
406 2004.09.24 14:42 modify 38 0.10 1.2313 1.2338 1.2363
407 2004.09.24 14:43 modify 38 0.10 1.2313 1.2340 1.2363
408 2004.09.24 14:45 modify 38 0.10 1.2313 1.2342 1.2363
409 2004.09.24 14:46 modify 38 0.10 1.2313 1.2343 1.2363
410 2004.09.24 14:46 modify 38 0.10 1.2313 1.2344 1.2363
411 2004.09.24 14:48 s/l 38 0.10 1.2344 1.2344 1.2363 30.53 10609.09
412 2004.09.24 14:48 sell 39 0.10 1.2342 1.2842 1.2292
413 2004.09.24 14:58 modify 39 0.10 1.2342 1.2342 1.2292
414 2004.09.24 14:58 modify 39 0.10 1.2342 1.2341 1.2292
415 2004.09.24 14:58 modify 39 0.10 1.2342 1.2340 1.2292
416 2004.09.24 14:58 modify 39 0.10 1.2342 1.2338 1.2292
417 2004.09.24 14:58 modify 39 0.10 1.2342 1.2336 1.2292
418 2004.09.24 15:07 modify 39 0.10 1.2342 1.2332 1.2292
419 2004.09.24 15:08 modify 39 0.10 1.2342 1.2330 1.2292
420 2004.09.24 15:08 modify 39 0.10 1.2342 1.2329 1.2292
421 2004.09.24 15:08 modify 39 0.10 1.2342 1.2327 1.2292
422 2004.09.24 15:12 modify 39 0.10 1.2342 1.2326 1.2292
423 2004.09.24 15:12 modify 39 0.10 1.2342 1.2324 1.2292
424 2004.09.24 15:12 modify 39 0.10 1.2342 1.2321 1.2292
425 2004.09.24 15:14 s/l 39 0.10 1.2321 1.2321 1.2292 21.00 10630.09
426 2004.09.24 15:21 buy 40 0.10 1.2315 1.1815 1.2365
427 2004.09.28 13:41 modify 40 0.10 1.2315 1.2316 1.2365
428 2004.09.28 13:41 modify 40 0.10 1.2315 1.2317 1.2365
429 2004.09.28 13:41 modify 40 0.10 1.2315 1.2318 1.2365
430 2004.09.28 13:41 modify 40 0.10 1.2315 1.2319 1.2365
431 2004.09.28 13:45 modify 40 0.10 1.2315 1.2320 1.2365
432 2004.09.28 13:45 modify 40 0.10 1.2315 1.2321 1.2365
433 2004.09.28 14:11 modify 40 0.10 1.2315 1.2323 1.2365
434 2004.09.28 14:11 modify 40 0.10 1.2315 1.2324 1.2365
435 2004.09.28 14:11 modify 40 0.10 1.2315 1.2325 1.2365
436 2004.09.28 14:21 modify 40 0.10 1.2315 1.2326 1.2365
437 2004.09.28 14:21 modify 40 0.10 1.2315 1.2327 1.2365
438 2004.09.28 14:28 modify 40 0.10 1.2315 1.2329 1.2365
439 2004.09.28 15:11 modify 40 0.10 1.2315 1.2331 1.2365
440 2004.09.28 15:39 s/l 40 0.10 1.2331 1.2331 1.2365 15.06 10645.15
441 2004.09.28 15:39 buy 41 0.10 1.2332 1.1832 1.2382
442 2004.09.30 13:15 modify 41 0.10 1.2332 1.2332 1.2382
443 2004.09.30 13:33 modify 41 0.10 1.2332 1.2333 1.2382
444 2004.09.30 13:33 modify 41 0.10 1.2332 1.2335 1.2382
445 2004.09.30 13:33 modify 41 0.10 1.2332 1.2336 1.2382
446 2004.09.30 13:33 modify 41 0.10 1.2332 1.2337 1.2382
447 2004.09.30 13:33 modify 41 0.10 1.2332 1.2343 1.2382
448 2004.09.30 13:33 modify 41 0.10 1.2332 1.2345 1.2382
449 2004.09.30 13:33 modify 41 0.10 1.2332 1.2350 1.2382
450 2004.09.30 13:33 modify 41 0.10 1.2332 1.2353 1.2382
451 2004.09.30 13:33 modify 41 0.10 1.2332 1.2357 1.2382
452 2004.09.30 13:35 modify 41 0.10 1.2332 1.2358 1.2382
453 2004.09.30 13:35 modify 41 0.10 1.2332 1.2359 1.2382
454 2004.09.30 13:41 modify 41 0.10 1.2332 1.2360 1.2382
455 2004.09.30 13:41 modify 41 0.10 1.2332 1.2361 1.2382
456 2004.09.30 13:41 modify 41 0.10 1.2332 1.2362 1.2382
457 2004.09.30 13:41 modify 41 0.10 1.2332 1.2363 1.2382
458 2004.09.30 13:42 modify 41 0.10 1.2332 1.2364 1.2382
459 2004.09.30 13:42 modify 41 0.10 1.2332 1.2365 1.2382
460 2004.09.30 13:45 modify 41 0.10 1.2332 1.2366 1.2382
461 2004.09.30 13:45 t/p 41 0.10 1.2382 1.2366 1.2382 48.13 10693.28
462 2004.09.30 13:45 sell 42 0.10 1.2382 1.2882 1.2332
463 2004.10.04 03:05 modify 42 0.10 1.2382 1.2382 1.2332
464 2004.10.04 03:05 modify 42 0.10 1.2382 1.2380 1.2332
465 2004.10.04 04:01 modify 42 0.10 1.2382 1.2379 1.2332
466 2004.10.04 04:01 modify 42 0.10 1.2382 1.2378 1.2332
467 2004.10.04 04:01 modify 42 0.10 1.2382 1.2377 1.2332
468 2004.10.04 04:01 modify 42 0.10 1.2382 1.2376 1.2332
469 2004.10.04 04:02 modify 42 0.10 1.2382 1.2374 1.2332
470 2004.10.04 06:32 modify 42 0.10 1.2382 1.2372 1.2332
471 2004.10.04 07:22 modify 42 0.10 1.2382 1.2371 1.2332
472 2004.10.04 07:22 modify 42 0.10 1.2382 1.2370 1.2332
473 2004.10.04 09:29 s/l 42 0.10 1.2370 1.2370 1.2332 12.57 10705.85
474 2004.10.04 09:29 sell 43 0.10 1.2368 1.2868 1.2318
475 2004.10.04 12:21 modify 43 0.10 1.2368 1.2368 1.2318
476 2004.10.04 12:37 modify 43 0.10 1.2368 1.2367 1.2318
477 2004.10.04 12:37 modify 43 0.10 1.2368 1.2365 1.2318
478 2004.10.04 12:37 modify 43 0.10 1.2368 1.2364 1.2318
479 2004.10.04 12:37 modify 43 0.10 1.2368 1.2361 1.2318
480 2004.10.04 12:38 modify 43 0.10 1.2368 1.2360 1.2318
481 2004.10.04 12:38 modify 43 0.10 1.2368 1.2359 1.2318
482 2004.10.04 12:38 modify 43 0.10 1.2368 1.2357 1.2318
483 2004.10.04 12:38 modify 43 0.10 1.2368 1.2355 1.2318
484 2004.10.04 12:39 modify 43 0.10 1.2368 1.2354 1.2318
485 2004.10.04 12:39 modify 43 0.10 1.2368 1.2353 1.2318
486 2004.10.04 12:39 modify 43 0.10 1.2368 1.2352 1.2318
487 2004.10.04 12:39 modify 43 0.10 1.2368 1.2351 1.2318
488 2004.10.04 12:39 modify 43 0.10 1.2368 1.2349 1.2318
489 2004.10.04 12:41 modify 43 0.10 1.2368 1.2348 1.2318
490 2004.10.04 12:45 modify 43 0.10 1.2368 1.2347 1.2318
491 2004.10.04 12:45 modify 43 0.10 1.2368 1.2346 1.2318
492 2004.10.04 12:47 modify 43 0.10 1.2368 1.2345 1.2318
493 2004.10.04 12:47 modify 43 0.10 1.2368 1.2343 1.2318
494 2004.10.04 12:48 modify 43 0.10 1.2368 1.2342 1.2318
495 2004.10.04 12:48 modify 43 0.10 1.2368 1.2341 1.2318
496 2004.10.04 12:48 modify 43 0.10 1.2368 1.2340 1.2318
497 2004.10.04 12:48 modify 43 0.10 1.2368 1.2338 1.2318
498 2004.10.04 12:56 modify 43 0.10 1.2368 1.2337 1.2318
499 2004.10.04 12:56 modify 43 0.10 1.2368 1.2335 1.2318
500 2004.10.04 12:56 modify 43 0.10 1.2368 1.2334 1.2318
501 2004.10.04 12:59 t/p 43 0.10 1.2318 1.2334 1.2318 50.00 10755.85
502 2004.10.04 12:59 buy 44 0.10 1.2318 1.1818 1.2368
503 2004.10.08 08:12 modify 44 0.10 1.2318 1.2319 1.2368
504 2004.10.08 08:12 modify 44 0.10 1.2318 1.2321 1.2368
505 2004.10.08 08:14 modify 44 0.10 1.2318 1.2322 1.2368
506 2004.10.08 08:14 modify 44 0.10 1.2318 1.2323 1.2368
507 2004.10.08 08:24 modify 44 0.10 1.2318 1.2325 1.2368
508 2004.10.08 09:39 modify 44 0.10 1.2318 1.2326 1.2368
509 2004.10.08 10:11 modify 44 0.10 1.2318 1.2327 1.2368
510 2004.10.08 10:16 modify 44 0.10 1.2318 1.2329 1.2368
511 2004.10.08 11:25 s/l 44 0.10 1.2329 1.2329 1.2368 8.19 10764.04
512 2004.10.08 11:25 buy 45 0.10 1.2330 1.1830 1.2380
513 2004.10.08 14:30 modify 45 0.10 1.2330 1.2348 1.2380
514 2004.10.08 14:31 modify 45 0.10 1.2330 1.2353 1.2380
515 2004.10.08 14:32 s/l 45 0.10 1.2353 1.2353 1.2380 23.00 10787.04
516 2004.10.08 14:32 sell 46 0.10 1.2353 1.2853 1.2303
517 2004.10.12 08:35 modify 46 0.10 1.2353 1.2353 1.2303
518 2004.10.12 08:35 modify 46 0.10 1.2353 1.2352 1.2303
519 2004.10.12 08:35 modify 46 0.10 1.2353 1.2351 1.2303
520 2004.10.12 08:36 modify 46 0.10 1.2353 1.2350 1.2303
521 2004.10.12 08:36 modify 46 0.10 1.2353 1.2349 1.2303
522 2004.10.12 08:40 modify 46 0.10 1.2353 1.2348 1.2303
523 2004.10.12 08:41 modify 46 0.10 1.2353 1.2347 1.2303
524 2004.10.12 08:52 modify 46 0.10 1.2353 1.2346 1.2303
525 2004.10.12 08:54 modify 46 0.10 1.2353 1.2344 1.2303
526 2004.10.12 08:54 modify 46 0.10 1.2353 1.2343 1.2303
527 2004.10.12 08:55 modify 46 0.10 1.2353 1.2340 1.2303
528 2004.10.12 09:17 modify 46 0.10 1.2353 1.2339 1.2303
529 2004.10.12 09:17 modify 46 0.10 1.2353 1.2338 1.2303
530 2004.10.12 09:17 modify 46 0.10 1.2353 1.2337 1.2303
531 2004.10.12 09:17 modify 46 0.10 1.2353 1.2334 1.2303
532 2004.10.12 09:18 modify 46 0.10 1.2353 1.2333 1.2303
533 2004.10.12 09:18 modify 46 0.10 1.2353 1.2331 1.2303
534 2004.10.12 09:18 modify 46 0.10 1.2353 1.2330 1.2303
535 2004.10.12 09:30 modify 46 0.10 1.2353 1.2328 1.2303
536 2004.10.12 09:35 modify 46 0.10 1.2353 1.2327 1.2303
537 2004.10.12 09:35 modify 46 0.10 1.2353 1.2326 1.2303
538 2004.10.12 09:35 modify 46 0.10 1.2353 1.2325 1.2303
539 2004.10.12 09:58 s/l 46 0.10 1.2325 1.2325 1.2303 28.57 10815.61
540 2004.10.12 11:00 buy 47 0.10 1.2313 1.1813 1.2363
541 2004.10.12 21:49 modify 47 0.10 1.2313 1.2313 1.2363
542 2004.10.12 23:21 modify 47 0.10 1.2313 1.2315 1.2363
543 2004.10.13 01:04 s/l 47 0.10 1.2315 1.2315 1.2363 1.53 10817.14
544 2004.10.13 01:04 buy 48 0.10 1.2315 1.1815 1.2365
545 2004.10.13 09:28 modify 48 0.10 1.2315 1.2315 1.2365
546 2004.10.13 09:28 modify 48 0.10 1.2315 1.2316 1.2365
547 2004.10.13 09:28 modify 48 0.10 1.2315 1.2317 1.2365
548 2004.10.13 09:36 modify 48 0.10 1.2315 1.2318 1.2365
549 2004.10.13 09:36 modify 48 0.10 1.2315 1.2319 1.2365
550 2004.10.13 09:37 modify 48 0.10 1.2315 1.2321 1.2365
551 2004.10.13 10:12 s/l 48 0.10 1.2321 1.2321 1.2365 6.00 10823.14
552 2004.10.13 10:12 buy 49 0.10 1.2323 1.1823 1.2373
553 2004.10.13 19:53 modify 49 0.10 1.2323 1.2323 1.2373
554 2004.10.13 19:53 modify 49 0.10 1.2323 1.2324 1.2373
555 2004.10.13 19:53 modify 49 0.10 1.2323 1.2325 1.2373
556 2004.10.13 19:54 modify 49 0.10 1.2323 1.2326 1.2373
557 2004.10.13 19:54 modify 49 0.10 1.2323 1.2328 1.2373
558 2004.10.13 19:54 modify 49 0.10 1.2323 1.2331 1.2373
559 2004.10.13 19:54 modify 49 0.10 1.2323 1.2332 1.2373
560 2004.10.13 19:54 modify 49 0.10 1.2323 1.2335 1.2373
561 2004.10.13 19:54 modify 49 0.10 1.2323 1.2336 1.2373
562 2004.10.13 19:54 modify 49 0.10 1.2323 1.2338 1.2373
563 2004.10.13 19:54 modify 49 0.10 1.2323 1.2340 1.2373
564 2004.10.13 19:55 s/l 49 0.10 1.2340 1.2340 1.2373 17.00 10840.14
565 2004.10.13 19:55 sell 50 0.10 1.2340 1.2840 1.2290
566 2004.10.14 02:54 modify 50 0.10 1.2340 1.2339 1.2290
567 2004.10.14 02:54 modify 50 0.10 1.2340 1.2336 1.2290
568 2004.10.14 04:03 s/l 50 0.10 1.2336 1.2336 1.2290 4.85 10844.99
569 2004.10.14 04:03 sell 51 0.10 1.2334 1.2834 1.2284
570 2004.10.26 04:36 s/l 51 0.10 1.2834 1.2834 1.2284 -497.15 10347.84
571 2004.10.26 04:36 sell 52 0.10 1.2837 1.3337 1.2787
572 2004.10.26 06:37 modify 52 0.10 1.2837 1.2837 1.2787
573 2004.10.26 07:17 modify 52 0.10 1.2837 1.2836 1.2787
574 2004.10.26 07:17 modify 52 0.10 1.2837 1.2835 1.2787
575 2004.10.26 07:23 modify 52 0.10 1.2837 1.2833 1.2787
576 2004.10.26 07:23 modify 52 0.10 1.2837 1.2832 1.2787
577 2004.10.26 07:23 modify 52 0.10 1.2837 1.2831 1.2787
578 2004.10.26 07:32 modify 52 0.10 1.2837 1.2830 1.2787
579 2004.10.26 07:32 modify 52 0.10 1.2837 1.2829 1.2787
580 2004.10.26 07:56 modify 52 0.10 1.2837 1.2828 1.2787
581 2004.10.26 07:56 modify 52 0.10 1.2837 1.2827 1.2787
582 2004.10.26 07:56 modify 52 0.10 1.2837 1.2826 1.2787
583 2004.10.26 07:56 modify 52 0.10 1.2837 1.2824 1.2787
584 2004.10.26 07:56 modify 52 0.10 1.2837 1.2822 1.2787
585 2004.10.26 07:59 modify 52 0.10 1.2837 1.2821 1.2787
586 2004.10.26 07:59 modify 52 0.10 1.2837 1.2820 1.2787
587 2004.10.26 07:59 modify 52 0.10 1.2837 1.2819 1.2787
588 2004.10.26 07:59 modify 52 0.10 1.2837 1.2818 1.2787
589 2004.10.26 08:00 modify 52 0.10 1.2837 1.2816 1.2787
590 2004.10.26 08:00 modify 52 0.10 1.2837 1.2814 1.2787
591 2004.10.26 08:00 modify 52 0.10 1.2837 1.2812 1.2787
592 2004.10.26 08:00 modify 52 0.10 1.2837 1.2811 1.2787
593 2004.10.26 08:02 modify 52 0.10 1.2837 1.2809 1.2787
594 2004.10.26 08:18 modify 52 0.10 1.2837 1.2808 1.2787
595 2004.10.26 08:19 modify 52 0.10 1.2837 1.2807 1.2787
596 2004.10.26 08:19 modify 52 0.10 1.2837 1.2806 1.2787
597 2004.10.26 08:19 modify 52 0.10 1.2837 1.2805 1.2787
598 2004.10.26 08:19 modify 52 0.10 1.2837 1.2804 1.2787
599 2004.10.26 08:19 modify 52 0.10 1.2837 1.2803 1.2787
600 2004.10.26 08:25 s/l 52 0.10 1.2803 1.2803 1.2787 34.00 10381.84
601 2004.10.26 08:48 sell 53 0.10 1.2812 1.3312 1.2762
602 2004.10.26 09:18 modify 53 0.10 1.2812 1.2811 1.2762
603 2004.10.26 09:19 modify 53 0.10 1.2812 1.2810 1.2762
604 2004.10.26 09:19 modify 53 0.10 1.2812 1.2809 1.2762
605 2004.10.26 09:19 modify 53 0.10 1.2812 1.2808 1.2762
606 2004.10.26 09:20 modify 53 0.10 1.2812 1.2807 1.2762
607 2004.10.26 09:22 modify 53 0.10 1.2812 1.2806 1.2762
608 2004.10.26 09:22 modify 53 0.10 1.2812 1.2804 1.2762
609 2004.10.26 09:22 modify 53 0.10 1.2812 1.2801 1.2762
610 2004.10.26 09:31 s/l 53 0.10 1.2801 1.2801 1.2762 11.00 10392.84
611 2004.10.26 10:09 buy 54 0.10 1.2793 1.2293 1.2843
612 2004.10.26 15:55 modify 54 0.10 1.2793 1.2795 1.2843
613 2004.10.26 15:55 modify 54 0.10 1.2793 1.2797 1.2843
614 2004.10.26 16:00 modify 54 0.10 1.2793 1.2799 1.2843
615 2004.10.26 16:00 s/l 54 0.10 1.2799 1.2799 1.2843 6.00 10398.84
616 2004.10.26 16:05 buy 55 0.10 1.2787 1.2287 1.2837
617 2004.10.27 14:56 modify 55 0.10 1.2787 1.2788 1.2837
618 2004.10.27 14:58 modify 55 0.10 1.2787 1.2789 1.2837
619 2004.10.27 14:58 modify 55 0.10 1.2787 1.2790 1.2837
620 2004.10.27 14:59 modify 55 0.10 1.2787 1.2792 1.2837
621 2004.10.27 15:01 modify 55 0.10 1.2787 1.2793 1.2837
622 2004.10.27 15:01 modify 55 0.10 1.2787 1.2794 1.2837
623 2004.10.27 15:02 modify 55 0.10 1.2787 1.2796 1.2837
624 2004.10.27 15:07 s/l 55 0.10 1.2796 1.2796 1.2837 8.53 10407.37
625 2004.10.27 16:02 buy 56 0.10 1.2782 1.2282 1.2832
626 2004.11.01 00:00 modify 56 0.10 1.2782 1.2799 1.2832
627 2004.11.01 00:00 modify 56 0.10 1.2782 1.2800 1.2832
628 2004.11.01 00:01 modify 56 0.10 1.2782 1.2801 1.2832
629 2004.11.01 00:04 modify 56 0.10 1.2782 1.2802 1.2832
630 2004.11.01 00:04 modify 56 0.10 1.2782 1.2803 1.2832
631 2004.11.01 00:05 modify 56 0.10 1.2782 1.2804 1.2832
632 2004.11.01 00:05 modify 56 0.10 1.2782 1.2805 1.2832
633 2004.11.01 00:05 modify 56 0.10 1.2782 1.2806 1.2832
634 2004.11.01 00:09 modify 56 0.10 1.2782 1.2807 1.2832
635 2004.11.01 00:10 modify 56 0.10 1.2782 1.2808 1.2832
636 2004.11.01 00:11 modify 56 0.10 1.2782 1.2811 1.2832
637 2004.11.01 00:40 modify 56 0.10 1.2782 1.2812 1.2832
638 2004.11.01 00:42 modify 56 0.10 1.2782 1.2813 1.2832
639 2004.11.01 00:45 modify 56 0.10 1.2782 1.2814 1.2832
640 2004.11.01 00:47 modify 56 0.10 1.2782 1.2816 1.2832
641 2004.11.01 00:47 t/p 56 0.10 1.2832 1.2816 1.2832 47.66 10455.03
642 2004.11.01 00:47 sell 57 0.10 1.2832 1.3332 1.2782
643 2004.11.01 01:07 modify 57 0.10 1.2832 1.2832 1.2782
644 2004.11.01 01:08 modify 57 0.10 1.2832 1.2831 1.2782
645 2004.11.01 01:46 modify 57 0.10 1.2832 1.2830 1.2782
646 2004.11.01 01:47 modify 57 0.10 1.2832 1.2828 1.2782
647 2004.11.01 01:47 modify 57 0.10 1.2832 1.2827 1.2782
648 2004.11.01 01:48 modify 57 0.10 1.2832 1.2826 1.2782
649 2004.11.01 01:50 modify 57 0.10 1.2832 1.2824 1.2782
650 2004.11.01 01:52 modify 57 0.10 1.2832 1.2822 1.2782
651 2004.11.01 01:52 modify 57 0.10 1.2832 1.2821 1.2782
652 2004.11.01 01:52 modify 57 0.10 1.2832 1.2820 1.2782
653 2004.11.01 02:07 modify 57 0.10 1.2832 1.2818 1.2782
654 2004.11.01 02:07 modify 57 0.10 1.2832 1.2817 1.2782
655 2004.11.01 02:07 modify 57 0.10 1.2832 1.2816 1.2782
656 2004.11.01 02:07 modify 57 0.10 1.2832 1.2814 1.2782
657 2004.11.01 02:07 modify 57 0.10 1.2832 1.2812 1.2782
658 2004.11.01 02:08 modify 57 0.10 1.2832 1.2811 1.2782
659 2004.11.01 02:08 modify 57 0.10 1.2832 1.2810 1.2782
660 2004.11.01 02:13 modify 57 0.10 1.2832 1.2809 1.2782
661 2004.11.01 02:13 modify 57 0.10 1.2832 1.2807 1.2782
662 2004.11.01 02:13 modify 57 0.10 1.2832 1.2805 1.2782
663 2004.11.01 02:14 modify 57 0.10 1.2832 1.2804 1.2782
664 2004.11.01 02:16 modify 57 0.10 1.2832 1.2803 1.2782
665 2004.11.01 02:17 t/p 57 0.10 1.2782 1.2803 1.2782 50.00 10505.03
666 2004.11.01 02:17 buy 58 0.10 1.2782 1.2282 1.2832
667 2004.11.03 14:52 modify 58 0.10 1.2782 1.2782 1.2832
668 2004.11.03 14:52 modify 58 0.10 1.2782 1.2785 1.2832
669 2004.11.03 14:52 modify 58 0.10 1.2782 1.2786 1.2832
670 2004.11.03 15:11 modify 58 0.10 1.2782 1.2787 1.2832
671 2004.11.03 15:12 modify 58 0.10 1.2782 1.2788 1.2832
672 2004.11.03 15:19 modify 58 0.10 1.2782 1.2789 1.2832
673 2004.11.03 15:19 modify 58 0.10 1.2782 1.2790 1.2832
674 2004.11.03 15:19 modify 58 0.10 1.2782 1.2792 1.2832
675 2004.11.03 15:25 s/l 58 0.10 1.2792 1.2792 1.2832 8.60 10513.63
676 2004.11.03 15:44 buy 59 0.10 1.2784 1.2284 1.2834
677 2004.11.03 16:08 modify 59 0.10 1.2784 1.2784 1.2834
678 2004.11.03 16:12 modify 59 0.10 1.2784 1.2786 1.2834
679 2004.11.03 16:16 modify 59 0.10 1.2784 1.2787 1.2834
680 2004.11.03 16:17 modify 59 0.10 1.2784 1.2788 1.2834
681 2004.11.03 16:20 modify 59 0.10 1.2784 1.2789 1.2834
682 2004.11.03 16:20 modify 59 0.10 1.2784 1.2790 1.2834
683 2004.11.03 16:21 modify 59 0.10 1.2784 1.2792 1.2834
684 2004.11.03 16:22 modify 59 0.10 1.2784 1.2794 1.2834
685 2004.11.03 16:30 s/l 59 0.10 1.2794 1.2794 1.2834 10.00 10523.63
686 2004.11.03 16:31 buy 60 0.10 1.2786 1.2286 1.2836
687 2004.11.03 17:04 modify 60 0.10 1.2786 1.2786 1.2836
688 2004.11.03 17:06 s/l 60 0.10 1.2786 1.2786 1.2836 0.00 10523.63
689 2004.11.03 17:09 sell 61 0.10 1.2804 1.3304 1.2754
690 2004.11.03 17:17 modify 61 0.10 1.2804 1.2803 1.2754
691 2004.11.03 17:18 modify 61 0.10 1.2804 1.2802 1.2754
692 2004.11.03 17:18 modify 61 0.10 1.2804 1.2801 1.2754
693 2004.11.03 17:20 modify 61 0.10 1.2804 1.2800 1.2754
694 2004.11.03 17:27 modify 61 0.10 1.2804 1.2797 1.2754
695 2004.11.03 17:28 modify 61 0.10 1.2804 1.2795 1.2754
696 2004.11.03 17:35 modify 61 0.10 1.2804 1.2793 1.2754
697 2004.11.03 18:34 modify 61 0.10 1.2804 1.2792 1.2754
698 2004.11.03 19:37 s/l 61 0.10 1.2792 1.2792 1.2754 12.00 10535.63
699 2004.11.03 19:37 sell 62 0.10 1.2791 1.3291 1.2741
700 2004.11.05 14:30 modify 62 0.10 1.2791 1.2784 1.2741
701 2004.11.05 14:31 s/l 62 0.10 1.2784 1.2784 1.2741 8.14 10543.77
702 2004.11.05 14:31 buy 63 0.10 1.2788 1.2288 1.2838
703 2004.11.05 14:32 modify 63 0.10 1.2788 1.2788 1.2838
704 2004.11.05 14:32 modify 63 0.10 1.2788 1.2795 1.2838
705 2004.11.05 14:32 modify 63 0.10 1.2788 1.2798 1.2838
706 2004.11.05 14:32 modify 63 0.10 1.2788 1.2805 1.2838
707 2004.11.05 14:34 modify 63 0.10 1.2788 1.2806 1.2838
708 2004.11.05 14:34 modify 63 0.10 1.2788 1.2809 1.2838
709 2004.11.05 14:34 modify 63 0.10 1.2788 1.2813 1.2838
710 2004.11.05 14:36 modify 63 0.10 1.2788 1.2816 1.2838
711 2004.11.05 14:36 modify 63 0.10 1.2788 1.2820 1.2838
712 2004.11.05 14:37 s/l 63 0.10 1.2820 1.2820 1.2838 32.00 10575.77
713 2004.11.05 14:37 buy 64 0.10 1.2822 1.2322 1.2872
714 2004.11.05 15:30 modify 64 0.10 1.2822 1.2824 1.2872
715 2004.11.05 15:31 modify 64 0.10 1.2822 1.2826 1.2872
716 2004.11.05 15:31 modify 64 0.10 1.2822 1.2827 1.2872
717 2004.11.05 15:31 modify 64 0.10 1.2822 1.2828 1.2872
718 2004.11.05 15:31 modify 64 0.10 1.2822 1.2829 1.2872
719 2004.11.05 15:31 modify 64 0.10 1.2822 1.2834 1.2872
720 2004.11.05 15:31 modify 64 0.10 1.2822 1.2836 1.2872
721 2004.11.05 15:31 modify 64 0.10 1.2822 1.2839 1.2872
722 2004.11.05 15:31 modify 64 0.10 1.2822 1.2841 1.2872
723 2004.11.05 15:31 modify 64 0.10 1.2822 1.2845 1.2872
724 2004.11.05 15:32 modify 64 0.10 1.2822 1.2848 1.2872
725 2004.11.05 15:32 modify 64 0.10 1.2822 1.2849 1.2872
726 2004.11.05 15:33 modify 64 0.10 1.2822 1.2851 1.2872
727 2004.11.05 15:33 modify 64 0.10 1.2822 1.2856 1.2872
728 2004.11.05 15:34 t/p 64 0.10 1.2872 1.2856 1.2872 50.00 10625.77
729 2004.11.05 15:34 sell 65 0.10 1.2875 1.3375 1.2825
730 2004.11.10 16:17 modify 65 0.10 1.2875 1.2870 1.2825
731 2004.11.10 16:21 modify 65 0.10 1.2875 1.2868 1.2825
732 2004.11.10 16:21 modify 65 0.10 1.2875 1.2864 1.2825
733 2004.11.10 16:23 s/l 65 0.10 1.2864 1.2864 1.2825 11.85 10637.62
734 2004.11.10 16:23 buy 66 0.10 1.2864 1.2364 1.2914
735 2004.11.10 16:26 modify 66 0.10 1.2864 1.2864 1.2914
736 2004.11.10 16:32 modify 66 0.10 1.2864 1.2865 1.2914
737 2004.11.10 16:32 modify 66 0.10 1.2864 1.2866 1.2914
738 2004.11.10 16:32 modify 66 0.10 1.2864 1.2867 1.2914
739 2004.11.10 16:32 modify 66 0.10 1.2864 1.2868 1.2914
740 2004.11.10 16:33 modify 66 0.10 1.2864 1.2869 1.2914
741 2004.11.10 16:33 modify 66 0.10 1.2864 1.2870 1.2914
742 2004.11.10 16:35 modify 66 0.10 1.2864 1.2872 1.2914
743 2004.11.10 16:43 modify 66 0.10 1.2864 1.2874 1.2914
744 2004.11.10 16:43 modify 66 0.10 1.2864 1.2875 1.2914
745 2004.11.10 16:43 modify 66 0.10 1.2864 1.2876 1.2914
746 2004.11.10 16:43 modify 66 0.10 1.2864 1.2877 1.2914
747 2004.11.10 16:43 modify 66 0.10 1.2864 1.2878 1.2914
748 2004.11.10 16:43 modify 66 0.10 1.2864 1.2879 1.2914
749 2004.11.10 16:44 modify 66 0.10 1.2864 1.2880 1.2914
750 2004.11.10 16:44 modify 66 0.10 1.2864 1.2881 1.2914
751 2004.11.10 16:44 modify 66 0.10 1.2864 1.2883 1.2914
752 2004.11.10 16:45 modify 66 0.10 1.2864 1.2885 1.2914
753 2004.11.10 16:49 modify 66 0.10 1.2864 1.2886 1.2914
754 2004.11.10 16:49 modify 66 0.10 1.2864 1.2889 1.2914
755 2004.11.10 16:54 modify 66 0.10 1.2864 1.2891 1.2914
756 2004.11.10 16:54 modify 66 0.10 1.2864 1.2892 1.2914
757 2004.11.10 16:54 modify 66 0.10 1.2864 1.2893 1.2914
758 2004.11.10 16:54 modify 66 0.10 1.2864 1.2894 1.2914
759 2004.11.10 16:54 modify 66 0.10 1.2864 1.2896 1.2914
760 2004.11.10 16:55 modify 66 0.10 1.2864 1.2897 1.2914
761 2004.11.10 16:55 modify 66 0.10 1.2864 1.2898 1.2914
762 2004.11.10 16:55 t/p 66 0.10 1.2914 1.2898 1.2914 50.00 10687.62
763 2004.11.10 16:55 sell 67 0.10 1.2914 1.3414 1.2864
764 2004.11.10 18:15 modify 67 0.10 1.2914 1.2913 1.2864
765 2004.11.10 18:35 modify 67 0.10 1.2914 1.2912 1.2864
766 2004.11.10 18:36 modify 67 0.10 1.2914 1.2911 1.2864
767 2004.11.10 18:37 modify 67 0.10 1.2914 1.2908 1.2864
768 2004.11.10 18:37 modify 67 0.10 1.2914 1.2905 1.2864
769 2004.11.10 18:37 modify 67 0.10 1.2914 1.2900 1.2864
770 2004.11.10 18:49 modify 67 0.10 1.2914 1.2897 1.2864
771 2004.11.10 18:49 modify 67 0.10 1.2914 1.2890 1.2864
772 2004.11.10 18:49 modify 67 0.10 1.2914 1.2881 1.2864
773 2004.11.10 18:50 s/l 67 0.10 1.2881 1.2881 1.2864 33.00 10720.62
774 2004.11.10 19:05 buy 68 0.10 1.2870 1.2370 1.2920
775 2004.11.10 19:42 modify 68 0.10 1.2870 1.2870 1.2920
776 2004.11.10 20:14 modify 68 0.10 1.2870 1.2871 1.2920
777 2004.11.10 20:14 modify 68 0.10 1.2870 1.2876 1.2920
778 2004.11.10 20:15 modify 68 0.10 1.2870 1.2878 1.2920
779 2004.11.10 20:15 modify 68 0.10 1.2870 1.2880 1.2920
780 2004.11.10 20:15 modify 68 0.10 1.2870 1.2882 1.2920
781 2004.11.10 20:16 modify 68 0.10 1.2870 1.2883 1.2920
782 2004.11.10 20:16 modify 68 0.10 1.2870 1.2884 1.2920
783 2004.11.10 20:16 modify 68 0.10 1.2870 1.2885 1.2920
784 2004.11.10 20:17 s/l 68 0.10 1.2885 1.2885 1.2920 15.00 10735.62
785 2004.11.10 20:17 sell 69 0.10 1.2886 1.3386 1.2836
786 2004.11.10 20:55 modify 69 0.10 1.2886 1.2885 1.2836
787 2004.11.10 20:56 s/l 69 0.10 1.2885 1.2885 1.2836 1.00 10736.62
788 2004.11.10 21:41 sell 70 0.10 1.2897 1.3397 1.2847
789 2004.11.10 23:27 modify 70 0.10 1.2897 1.2896 1.2847
790 2004.11.11 00:46 modify 70 0.10 1.2897 1.2894 1.2847
791 2004.11.11 00:46 modify 70 0.10 1.2897 1.2893 1.2847
792 2004.11.11 00:49 modify 70 0.10 1.2897 1.2892 1.2847
793 2004.11.11 00:50 modify 70 0.10 1.2897 1.2891 1.2847
794 2004.11.11 01:36 s/l 70 0.10 1.2891 1.2891 1.2847 6.85 10743.48
795 2004.11.11 01:36 sell 71 0.10 1.2889 1.3389 1.2839
796 2004.11.11 02:04 modify 71 0.10 1.2889 1.2889 1.2839
797 2004.11.11 02:10 modify 71 0.10 1.2889 1.2888 1.2839
798 2004.11.11 02:10 modify 71 0.10 1.2889 1.2886 1.2839
799 2004.11.11 02:10 modify 71 0.10 1.2889 1.2885 1.2839
800 2004.11.11 04:01 s/l 71 0.10 1.2885 1.2885 1.2839 4.00 10747.48
801 2004.11.11 04:01 sell 72 0.10 1.2883 1.3383 1.2833
802 2004.11.11 11:57 modify 72 0.10 1.2883 1.2883 1.2833
803 2004.11.11 12:20 modify 72 0.10 1.2883 1.2882 1.2833
804 2004.11.11 12:20 modify 72 0.10 1.2883 1.2880 1.2833
805 2004.11.11 12:20 modify 72 0.10 1.2883 1.2879 1.2833
806 2004.11.11 13:15 modify 72 0.10 1.2883 1.2878 1.2833
807 2004.11.11 13:15 modify 72 0.10 1.2883 1.2877 1.2833
808 2004.11.11 13:15 modify 72 0.10 1.2883 1.2875 1.2833
809 2004.11.11 13:24 modify 72 0.10 1.2883 1.2873 1.2833
810 2004.11.11 13:39 s/l 72 0.10 1.2873 1.2873 1.2833 10.00 10757.48
811 2004.11.11 13:39 sell 73 0.10 1.2873 1.3373 1.2823
812 2004.12.02 02:40 s/l 73 0.10 1.3373 1.3373 1.2823 -494.02 10263.46
813 2004.12.02 02:40 sell 74 0.10 1.3371 1.3871 1.3321
814 2004.12.02 05:22 modify 74 0.10 1.3371 1.3371 1.3321
815 2004.12.02 05:22 modify 74 0.10 1.3371 1.3370 1.3321
816 2004.12.02 05:23 modify 74 0.10 1.3371 1.3368 1.3321
817 2004.12.02 06:48 modify 74 0.10 1.3371 1.3367 1.3321
818 2004.12.02 06:53 modify 74 0.10 1.3371 1.3366 1.3321
819 2004.12.02 07:21 s/l 74 0.10 1.3366 1.3366 1.3321 5.00 10268.46
820 2004.12.02 07:21 sell 75 0.10 1.3365 1.3865 1.3315
821 2004.12.02 09:51 modify 75 0.10 1.3365 1.3364 1.3315
822 2004.12.02 09:52 modify 75 0.10 1.3365 1.3363 1.3315
823 2004.12.02 09:55 s/l 75 0.10 1.3363 1.3363 1.3315 2.00 10270.46
824 2004.12.02 10:15 buy 76 0.10 1.3353 1.2853 1.3403
825 2004.12.03 14:30 modify 76 0.10 1.3353 1.3354 1.3403
826 2004.12.03 14:30 s/l 76 0.10 1.3354 1.3354 1.3403 0.53 10270.99
827 2004.12.03 14:30 sell 77 0.10 1.3352 1.3852 1.3302
828 2004.12.03 14:34 modify 77 0.10 1.3352 1.3351 1.3302
829 2004.12.03 14:36 modify 77 0.10 1.3352 1.3349 1.3302
830 2004.12.03 14:36 modify 77 0.10 1.3352 1.3347 1.3302
831 2004.12.03 14:36 modify 77 0.10 1.3352 1.3346 1.3302
832 2004.12.03 14:36 modify 77 0.10 1.3352 1.3344 1.3302
833 2004.12.03 14:36 modify 77 0.10 1.3352 1.3341 1.3302
834 2004.12.03 14:38 s/l 77 0.10 1.3341 1.3341 1.3302 11.00 10281.99
835 2004.12.03 14:38 sell 78 0.10 1.3339 1.3839 1.3289
836 2004.12.03 14:39 modify 78 0.10 1.3339 1.3338 1.3289
837 2004.12.03 14:40 modify 78 0.10 1.3339 1.3336 1.3289
838 2004.12.03 14:40 modify 78 0.10 1.3339 1.3335 1.3289
839 2004.12.03 14:41 s/l 78 0.10 1.3335 1.3335 1.3289 4.00 10285.99
840 2004.12.03 14:41 sell 79 0.10 1.3339 1.3839 1.3289
841 2004.12.03 14:44 modify 79 0.10 1.3339 1.3339 1.3289
842 2004.12.03 14:44 modify 79 0.10 1.3339 1.3338 1.3289
843 2004.12.03 14:44 modify 79 0.10 1.3339 1.3335 1.3289
844 2004.12.03 14:44 modify 79 0.10 1.3339 1.3333 1.3289
845 2004.12.03 14:44 modify 79 0.10 1.3339 1.3330 1.3289
846 2004.12.03 14:46 modify 79 0.10 1.3339 1.3329 1.3289
847 2004.12.03 14:48 s/l 79 0.10 1.3329 1.3329 1.3289 10.00 10295.99
848 2004.12.03 14:51 sell 80 0.10 1.3340 1.3840 1.3290
849 2004.12.03 14:55 modify 80 0.10 1.3340 1.3338 1.3290
850 2004.12.03 14:58 s/l 80 0.10 1.3338 1.3338 1.3290 2.00 10297.99
851 2004.12.03 14:58 sell 81 0.10 1.3340 1.3840 1.3290
852 2004.12.03 15:04 modify 81 0.10 1.3340 1.3339 1.3290
853 2004.12.03 15:10 s/l 81 0.10 1.3339 1.3339 1.3290 1.00 10298.99
854 2004.12.03 15:13 sell 82 0.10 1.3343 1.3843 1.3293
855 2004.12.08 09:13 modify 82 0.10 1.3343 1.3343 1.3293
856 2004.12.08 09:14 modify 82 0.10 1.3343 1.3342 1.3293
857 2004.12.08 09:14 modify 82 0.10 1.3343 1.3341 1.3293
858 2004.12.08 09:15 modify 82 0.10 1.3343 1.3340 1.3293
859 2004.12.08 09:15 modify 82 0.10 1.3343 1.3339 1.3293
860 2004.12.08 09:15 modify 82 0.10 1.3343 1.3337 1.3293
861 2004.12.08 09:15 modify 82 0.10 1.3343 1.3336 1.3293
862 2004.12.08 09:15 modify 82 0.10 1.3343 1.3333 1.3293
863 2004.12.08 09:15 modify 82 0.10 1.3343 1.3332 1.3293
864 2004.12.08 09:15 modify 82 0.10 1.3343 1.3330 1.3293
865 2004.12.08 09:15 modify 82 0.10 1.3343 1.3328 1.3293
866 2004.12.08 09:23 s/l 82 0.10 1.3328 1.3328 1.3293 15.85 10314.84
867 2004.12.08 09:30 buy 83 0.10 1.3319 1.2819 1.3369
868 2004.12.08 20:38 modify 83 0.10 1.3319 1.3319 1.3369
869 2004.12.08 20:46 modify 83 0.10 1.3319 1.3320 1.3369
870 2004.12.08 21:30 s/l 83 0.10 1.3320 1.3320 1.3369 1.00 10315.84
871 2004.12.08 21:50 sell 84 0.10 1.3330 1.3830 1.3280
872 2004.12.09 03:39 modify 84 0.10 1.3330 1.3330 1.3280
873 2004.12.09 03:39 modify 84 0.10 1.3330 1.3328 1.3280
874 2004.12.09 03:39 modify 84 0.10 1.3330 1.3326 1.3280
875 2004.12.09 03:39 modify 84 0.10 1.3330 1.3323 1.3280
876 2004.12.09 04:19 modify 84 0.10 1.3330 1.3322 1.3280
877 2004.12.09 04:19 modify 84 0.10 1.3330 1.3321 1.3280
878 2004.12.09 04:20 modify 84 0.10 1.3330 1.3320 1.3280
879 2004.12.09 04:20 modify 84 0.10 1.3330 1.3319 1.3280
880 2004.12.09 04:20 modify 84 0.10 1.3330 1.3318 1.3280
881 2004.12.09 04:20 modify 84 0.10 1.3330 1.3317 1.3280
882 2004.12.09 04:21 modify 84 0.10 1.3330 1.3316 1.3280
883 2004.12.09 04:21 modify 84 0.10 1.3330 1.3315 1.3280
884 2004.12.09 04:22 modify 84 0.10 1.3330 1.3314 1.3280
885 2004.12.09 04:57 modify 84 0.10 1.3330 1.3313 1.3280
886 2004.12.09 04:58 modify 84 0.10 1.3330 1.3312 1.3280
887 2004.12.09 04:58 modify 84 0.10 1.3330 1.3311 1.3280
888 2004.12.09 05:03 modify 84 0.10 1.3330 1.3310 1.3280
889 2004.12.09 05:03 modify 84 0.10 1.3330 1.3309 1.3280
890 2004.12.09 05:03 modify 84 0.10 1.3330 1.3308 1.3280
891 2004.12.09 05:03 modify 84 0.10 1.3330 1.3307 1.3280
892 2004.12.09 05:03 modify 84 0.10 1.3330 1.3306 1.3280
893 2004.12.09 05:05 modify 84 0.10 1.3330 1.3305 1.3280
894 2004.12.09 05:20 s/l 84 0.10 1.3305 1.3305 1.3280 25.85 10341.70
895 2004.12.09 05:53 sell 85 0.10 1.3308 1.3808 1.3258
896 2004.12.09 06:12 modify 85 0.10 1.3308 1.3308 1.3258
897 2004.12.09 06:14 modify 85 0.10 1.3308 1.3307 1.3258
898 2004.12.09 06:15 modify 85 0.10 1.3308 1.3306 1.3258
899 2004.12.09 06:15 modify 85 0.10 1.3308 1.3305 1.3258
900 2004.12.09 06:16 modify 85 0.10 1.3308 1.3304 1.3258
901 2004.12.09 06:16 modify 85 0.10 1.3308 1.3303 1.3258
902 2004.12.09 06:16 modify 85 0.10 1.3308 1.3302 1.3258
903 2004.12.09 06:16 modify 85 0.10 1.3308 1.3301 1.3258
904 2004.12.09 06:16 modify 85 0.10 1.3308 1.3300 1.3258
905 2004.12.09 06:16 modify 85 0.10 1.3308 1.3299 1.3258
906 2004.12.09 06:17 modify 85 0.10 1.3308 1.3297 1.3258
907 2004.12.09 06:18 modify 85 0.10 1.3308 1.3296 1.3258
908 2004.12.09 06:18 modify 85 0.10 1.3308 1.3293 1.3258
909 2004.12.09 06:18 modify 85 0.10 1.3308 1.3290 1.3258
910 2004.12.09 06:20 modify 85 0.10 1.3308 1.3289 1.3258
911 2004.12.09 06:24 modify 85 0.10 1.3308 1.3287 1.3258
912 2004.12.09 06:24 modify 85 0.10 1.3308 1.3286 1.3258
913 2004.12.09 06:29 modify 85 0.10 1.3308 1.3285 1.3258
914 2004.12.09 06:29 modify 85 0.10 1.3308 1.3284 1.3258
915 2004.12.09 06:29 modify 85 0.10 1.3308 1.3283 1.3258
916 2004.12.09 06:29 modify 85 0.10 1.3308 1.3282 1.3258
917 2004.12.09 06:30 modify 85 0.10 1.3308 1.3281 1.3258
918 2004.12.09 06:32 modify 85 0.10 1.3308 1.3279 1.3258
919 2004.12.09 07:28 s/l 85 0.10 1.3279 1.3279 1.3258 29.00 10370.70
920 2004.12.09 07:28 sell 86 0.10 1.3279 1.3779 1.3229
921 2004.12.09 16:30 modify 86 0.10 1.3279 1.3278 1.3229
922 2004.12.09 16:32 modify 86 0.10 1.3279 1.3277 1.3229
923 2004.12.09 16:32 modify 86 0.10 1.3279 1.3276 1.3229
924 2004.12.09 16:32 modify 86 0.10 1.3279 1.3274 1.3229
925 2004.12.09 16:35 s/l 86 0.10 1.3274 1.3274 1.3229 5.00 10375.70
926 2004.12.09 16:35 buy 87 0.10 1.3273 1.2773 1.3323
927 2004.12.09 19:28 modify 87 0.10 1.3273 1.3273 1.3323
928 2004.12.09 19:29 modify 87 0.10 1.3273 1.3274 1.3323
929 2004.12.09 19:29 modify 87 0.10 1.3273 1.3275 1.3323
930 2004.12.09 19:32 modify 87 0.10 1.3273 1.3277 1.3323
931 2004.12.09 19:32 modify 87 0.10 1.3273 1.3279 1.3323
932 2004.12.09 19:32 modify 87 0.10 1.3273 1.3281 1.3323
933 2004.12.09 19:33 modify 87 0.10 1.3273 1.3282 1.3323
934 2004.12.09 19:33 modify 87 0.10 1.3273 1.3284 1.3323
935 2004.12.09 19:34 modify 87 0.10 1.3273 1.3285 1.3323
936 2004.12.09 19:34 modify 87 0.10 1.3273 1.3286 1.3323
937 2004.12.09 19:34 modify 87 0.10 1.3273 1.3287 1.3323
938 2004.12.09 19:34 modify 87 0.10 1.3273 1.3288 1.3323
939 2004.12.09 19:41 modify 87 0.10 1.3273 1.3289 1.3323
940 2004.12.09 19:41 modify 87 0.10 1.3273 1.3290 1.3323
941 2004.12.09 19:43 modify 87 0.10 1.3273 1.3292 1.3323
942 2004.12.09 19:43 modify 87 0.10 1.3273 1.3293 1.3323
943 2004.12.09 19:43 modify 87 0.10 1.3273 1.3294 1.3323
944 2004.12.09 19:43 modify 87 0.10 1.3273 1.3295 1.3323
945 2004.12.09 19:44 modify 87 0.10 1.3273 1.3296 1.3323
946 2004.12.09 19:44 modify 87 0.10 1.3273 1.3297 1.3323
947 2004.12.09 19:50 modify 87 0.10 1.3273 1.3298 1.3323
948 2004.12.09 19:50 modify 87 0.10 1.3273 1.3299 1.3323
949 2004.12.09 19:50 modify 87 0.10 1.3273 1.3300 1.3323
950 2004.12.09 19:51 modify 87 0.10 1.3273 1.3301 1.3323
951 2004.12.09 19:51 modify 87 0.10 1.3273 1.3302 1.3323
952 2004.12.09 19:51 modify 87 0.10 1.3273 1.3303 1.3323
953 2004.12.09 19:51 modify 87 0.10 1.3273 1.3304 1.3323
954 2004.12.09 19:51 modify 87 0.10 1.3273 1.3305 1.3323
955 2004.12.09 19:52 modify 87 0.10 1.3273 1.3306 1.3323
956 2004.12.09 19:52 t/p 87 0.10 1.3323 1.3306 1.3323 50.00 10425.70
957 2004.12.09 19:52 sell 88 0.10 1.3325 1.3825 1.3275
958 2004.12.09 22:23 modify 88 0.10 1.3325 1.3324 1.3275
959 2004.12.09 23:01 modify 88 0.10 1.3325 1.3321 1.3275
960 2004.12.09 23:02 modify 88 0.10 1.3325 1.3320 1.3275
961 2004.12.09 23:02 modify 88 0.10 1.3325 1.3318 1.3275
962 2004.12.10 00:14 s/l 88 0.10 1.3318 1.3318 1.3275 7.28 10432.98
963 2004.12.10 00:14 sell 89 0.10 1.3317 1.3817 1.3267
964 2004.12.10 00:55 modify 89 0.10 1.3317 1.3317 1.3267
965 2004.12.10 01:00 modify 89 0.10 1.3317 1.3316 1.3267
966 2004.12.10 01:02 modify 89 0.10 1.3317 1.3315 1.3267
967 2004.12.10 01:04 modify 89 0.10 1.3317 1.3313 1.3267
968 2004.12.10 01:07 modify 89 0.10 1.3317 1.3311 1.3267
969 2004.12.10 01:07 modify 89 0.10 1.3317 1.3310 1.3267
970 2004.12.10 01:08 modify 89 0.10 1.3317 1.3309 1.3267
971 2004.12.10 01:09 modify 89 0.10 1.3317 1.3307 1.3267
972 2004.12.10 01:09 modify 89 0.10 1.3317 1.3306 1.3267
973 2004.12.10 01:09 modify 89 0.10 1.3317 1.3305 1.3267
974 2004.12.10 01:09 modify 89 0.10 1.3317 1.3303 1.3267
975 2004.12.10 01:19 modify 89 0.10 1.3317 1.3299 1.3267
976 2004.12.10 01:27 modify 89 0.10 1.3317 1.3298 1.3267
977 2004.12.10 01:29 modify 89 0.10 1.3317 1.3297 1.3267
978 2004.12.10 01:32 modify 89 0.10 1.3317 1.3296 1.3267
979 2004.12.10 01:32 modify 89 0.10 1.3317 1.3295 1.3267
980 2004.12.10 01:35 modify 89 0.10 1.3317 1.3294 1.3267
981 2004.12.10 01:35 modify 89 0.10 1.3317 1.3293 1.3267
982 2004.12.10 01:51 modify 89 0.10 1.3317 1.3292 1.3267
983 2004.12.10 02:10 modify 89 0.10 1.3317 1.3291 1.3267
984 2004.12.10 02:11 modify 89 0.10 1.3317 1.3290 1.3267
985 2004.12.10 02:11 modify 89 0.10 1.3317 1.3288 1.3267
986 2004.12.10 02:17 modify 89 0.10 1.3317 1.3287 1.3267
987 2004.12.10 02:18 modify 89 0.10 1.3317 1.3286 1.3267
988 2004.12.10 02:19 modify 89 0.10 1.3317 1.3285 1.3267
989 2004.12.10 02:19 modify 89 0.10 1.3317 1.3284 1.3267
990 2004.12.10 02:19 modify 89 0.10 1.3317 1.3283 1.3267
991 2004.12.10 02:19 t/p 89 0.10 1.3267 1.3283 1.3267 50.00 10482.98
992 2004.12.10 02:19 buy 90 0.10 1.3267 1.2767 1.3317
993 2004.12.10 03:29 modify 90 0.10 1.3267 1.3267 1.3317
994 2004.12.10 03:29 modify 90 0.10 1.3267 1.3268 1.3317
995 2004.12.10 03:45 s/l 90 0.10 1.3268 1.3268 1.3317 1.00 10483.98
996 2004.12.10 03:47 buy 91 0.10 1.3268 1.2768 1.3318
997 2004.12.13 04:08 modify 91 0.10 1.3268 1.3268 1.3318
998 2004.12.13 04:08 modify 91 0.10 1.3268 1.3269 1.3318
999 2004.12.13 04:08 modify 91 0.10 1.3268 1.3270 1.3318
1000 2004.12.13 04:11 modify 91 0.10 1.3268 1.3271 1.3318
1001 2004.12.13 04:38 modify 91 0.10 1.3268 1.3273 1.3318
1002 2004.12.13 04:50 s/l 91 0.10 1.3273 1.3273 1.3318 4.53 10488.51
1003 2004.12.13 05:20 buy 92 0.10 1.3274 1.2774 1.3324
1004 2004.12.13 09:25 modify 92 0.10 1.3274 1.3275 1.3324
1005 2004.12.13 09:30 modify 92 0.10 1.3274 1.3276 1.3324
1006 2004.12.13 09:31 modify 92 0.10 1.3274 1.3277 1.3324
1007 2004.12.13 09:31 modify 92 0.10 1.3274 1.3278 1.3324
1008 2004.12.13 09:47 modify 92 0.10 1.3274 1.3279 1.3324
1009 2004.12.13 09:48 modify 92 0.10 1.3274 1.3281 1.3324
1010 2004.12.13 09:52 modify 92 0.10 1.3274 1.3282 1.3324
1011 2004.12.13 10:12 s/l 92 0.10 1.3282 1.3282 1.3324 8.00 10496.51
1012 2004.12.13 10:33 buy 93 0.10 1.3280 1.2780 1.3330
1013 2004.12.13 10:48 modify 93 0.10 1.3280 1.3281 1.3330
1014 2004.12.13 10:50 modify 93 0.10 1.3280 1.3282 1.3330
1015 2004.12.13 11:10 s/l 93 0.10 1.3282 1.3282 1.3330 2.00 10498.51
1016 2004.12.13 11:14 buy 94 0.10 1.3282 1.2782 1.3332
1017 2004.12.13 16:59 modify 94 0.10 1.3282 1.3282 1.3332
1018 2004.12.13 16:59 modify 94 0.10 1.3282 1.3283 1.3332
1019 2004.12.13 16:59 modify 94 0.10 1.3282 1.3284 1.3332
1020 2004.12.13 16:59 modify 94 0.10 1.3282 1.3285 1.3332
1021 2004.12.13 17:02 modify 94 0.10 1.3282 1.3286 1.3332
1022 2004.12.13 17:39 s/l 94 0.10 1.3286 1.3286 1.3332 4.00 10502.51
1023 2004.12.13 17:52 sell 95 0.10 1.3302 1.3802 1.3252
1024 2004.12.14 03:28 modify 95 0.10 1.3302 1.3301 1.3252
1025 2004.12.14 03:28 modify 95 0.10 1.3302 1.3300 1.3252
1026 2004.12.14 03:28 modify 95 0.10 1.3302 1.3299 1.3252
1027 2004.12.14 03:28 modify 95 0.10 1.3302 1.3298 1.3252
1028 2004.12.14 03:30 modify 95 0.10 1.3302 1.3296 1.3252
1029 2004.12.14 03:31 modify 95 0.10 1.3302 1.3292 1.3252
1030 2004.12.14 04:54 s/l 95 0.10 1.3292 1.3292 1.3252 10.28 10512.80
1031 2004.12.14 04:54 sell 96 0.10 1.3291 1.3791 1.3241
1032 2004.12.14 17:15 modify 96 0.10 1.3291 1.3291 1.3241
1033 2004.12.14 17:15 modify 96 0.10 1.3291 1.3290 1.3241
1034 2004.12.14 17:16 modify 96 0.10 1.3291 1.3288 1.3241
1035 2004.12.14 17:16 modify 96 0.10 1.3291 1.3287 1.3241
1036 2004.12.14 17:16 modify 96 0.10 1.3291 1.3286 1.3241
1037 2004.12.14 17:16 modify 96 0.10 1.3291 1.3284 1.3241
1038 2004.12.14 17:16 modify 96 0.10 1.3291 1.3283 1.3241
1039 2004.12.14 17:41 s/l 96 0.10 1.3283 1.3283 1.3241 8.00 10520.80
1040 2004.12.14 17:56 buy 97 0.10 1.3268 1.2768 1.3318
1041 2004.12.14 18:48 modify 97 0.10 1.3268 1.3268 1.3318
1042 2004.12.14 18:48 modify 97 0.10 1.3268 1.3269 1.3318
1043 2004.12.14 18:49 modify 97 0.10 1.3268 1.3270 1.3318
1044 2004.12.14 18:50 modify 97 0.10 1.3268 1.3271 1.3318
1045 2004.12.14 18:50 modify 97 0.10 1.3268 1.3272 1.3318
1046 2004.12.14 19:16 modify 97 0.10 1.3268 1.3273 1.3318
1047 2004.12.14 19:16 modify 97 0.10 1.3268 1.3274 1.3318
1048 2004.12.14 19:16 modify 97 0.10 1.3268 1.3275 1.3318
1049 2004.12.14 19:22 modify 97 0.10 1.3268 1.3276 1.3318
1050 2004.12.14 19:22 modify 97 0.10 1.3268 1.3277 1.3318
1051 2004.12.14 19:22 modify 97 0.10 1.3268 1.3279 1.3318
1052 2004.12.14 19:22 modify 97 0.10 1.3268 1.3280 1.3318
1053 2004.12.14 19:23 modify 97 0.10 1.3268 1.3281 1.3318
1054 2004.12.14 20:14 s/l 97 0.10 1.3281 1.3281 1.3318 13.00 10533.80
1055 2004.12.14 20:14 buy 98 0.10 1.3280 1.2780 1.3330
1056 2004.12.14 20:16 modify 98 0.10 1.3280 1.3281 1.3330
1057 2004.12.14 20:16 modify 98 0.10 1.3280 1.3282 1.3330
1058 2004.12.14 20:16 modify 98 0.10 1.3280 1.3284 1.3330
1059 2004.12.14 20:17 s/l 98 0.10 1.3284 1.3284 1.3330 4.00 10537.80
1060 2004.12.14 20:18 buy 99 0.10 1.3284 1.2784 1.3334
1061 2004.12.14 20:28 modify 99 0.10 1.3284 1.3284 1.3334
1062 2004.12.14 20:28 modify 99 0.10 1.3284 1.3286 1.3334
1063 2004.12.14 20:28 modify 99 0.10 1.3284 1.3287 1.3334
1064 2004.12.14 20:28 modify 99 0.10 1.3284 1.3289 1.3334
1065 2004.12.14 20:28 modify 99 0.10 1.3284 1.3290 1.3334
1066 2004.12.14 20:28 modify 99 0.10 1.3284 1.3291 1.3334
1067 2004.12.14 20:33 modify 99 0.10 1.3284 1.3292 1.3334
1068 2004.12.14 20:33 modify 99 0.10 1.3284 1.3294 1.3334
1069 2004.12.14 20:33 modify 99 0.10 1.3284 1.3295 1.3334
1070 2004.12.14 20:33 modify 99 0.10 1.3284 1.3296 1.3334
1071 2004.12.14 20:34 modify 99 0.10 1.3284 1.3297 1.3334
1072 2004.12.14 20:59 s/l 99 0.10 1.3297 1.3297 1.3334 13.00 10550.80
1073 2004.12.14 21:55 buy 100 0.10 1.3301 1.2801 1.3351
1074 2004.12.15 08:04 modify 100 0.10 1.3301 1.3302 1.3351
1075 2004.12.15 08:04 modify 100 0.10 1.3301 1.3303 1.3351
1076 2004.12.15 08:04 modify 100 0.10 1.3301 1.3304 1.3351
1077 2004.12.15 08:04 modify 100 0.10 1.3301 1.3305 1.3351
1078 2004.12.15 08:04 modify 100 0.10 1.3301 1.3307 1.3351
1079 2004.12.15 08:05 modify 100 0.10 1.3301 1.3308 1.3351
1080 2004.12.15 08:06 modify 100 0.10 1.3301 1.3310 1.3351
1081 2004.12.15 08:06 modify 100 0.10 1.3301 1.3311 1.3351
1082 2004.12.15 08:22 modify 100 0.10 1.3301 1.3312 1.3351
1083 2004.12.15 08:23 modify 100 0.10 1.3301 1.3313 1.3351
1084 2004.12.15 08:47 s/l 100 0.10 1.3313 1.3313 1.3351 11.53 10562.33
1085 2004.12.15 08:58 sell 101 0.10 1.3324 1.3824 1.3274
1086 2004.12.15 10:36 modify 101 0.10 1.3324 1.3324 1.3274
1087 2004.12.15 10:37 modify 101 0.10 1.3324 1.3323 1.3274
1088 2004.12.15 10:37 modify 101 0.10 1.3324 1.3322 1.3274
1089 2004.12.15 10:38 modify 101 0.10 1.3324 1.3321 1.3274
1090 2004.12.15 10:38 modify 101 0.10 1.3324 1.3320 1.3274
1091 2004.12.15 10:39 modify 101 0.10 1.3324 1.3318 1.3274
1092 2004.12.15 10:39 modify 101 0.10 1.3324 1.3317 1.3274
1093 2004.12.15 10:58 s/l 101 0.10 1.3317 1.3317 1.3274 7.00 10569.33
1094 2004.12.15 10:59 sell 102 0.10 1.3319 1.3819 1.3269
1095 2004.12.16 15:23 modify 102 0.10 1.3319 1.3317 1.3269
1096 2004.12.16 15:23 modify 102 0.10 1.3319 1.3313 1.3269
1097 2004.12.16 15:23 modify 102 0.10 1.3319 1.3310 1.3269
1098 2004.12.16 15:23 modify 102 0.10 1.3319 1.3309 1.3269
1099 2004.12.16 15:23 modify 102 0.10 1.3319 1.3308 1.3269
1100 2004.12.16 15:23 s/l 102 0.10 1.3308 1.3308 1.3269 11.85 10581.18
1101 2004.12.16 15:23 buy 103 0.10 1.3308 1.2808 1.3358
1102 2004.12.16 16:03 modify 103 0.10 1.3308 1.3309 1.3358
1103 2004.12.16 16:04 modify 103 0.10 1.3308 1.3310 1.3358
1104 2004.12.16 16:04 modify 103 0.10 1.3308 1.3311 1.3358
1105 2004.12.16 16:06 modify 103 0.10 1.3308 1.3314 1.3358
1106 2004.12.16 16:07 modify 103 0.10 1.3308 1.3315 1.3358
1107 2004.12.16 16:07 modify 103 0.10 1.3308 1.3316 1.3358
1108 2004.12.16 16:07 modify 103 0.10 1.3308 1.3317 1.3358
1109 2004.12.16 16:09 s/l 103 0.10 1.3317 1.3317 1.3358 9.00 10590.18
1110 2004.12.16 16:22 buy 104 0.10 1.3296 1.2796 1.3346
1111 2004.12.16 16:43 modify 104 0.10 1.3296 1.3296 1.3346
1112 2004.12.16 16:43 modify 104 0.10 1.3296 1.3298 1.3346
1113 2004.12.16 16:43 modify 104 0.10 1.3296 1.3299 1.3346
1114 2004.12.16 16:44 modify 104 0.10 1.3296 1.3300 1.3346
1115 2004.12.16 16:54 s/l 104 0.10 1.3300 1.3300 1.3346 4.00 10594.18
1116 2004.12.16 18:00 buy 105 0.10 1.3278 1.2778 1.3328
1117 2004.12.17 10:09 modify 105 0.10 1.3278 1.3278 1.3328
1118 2004.12.17 10:09 modify 105 0.10 1.3278 1.3279 1.3328
1119 2004.12.17 10:09 modify 105 0.10 1.3278 1.3280 1.3328
1120 2004.12.17 10:09 modify 105 0.10 1.3278 1.3281 1.3328
1121 2004.12.17 10:10 modify 105 0.10 1.3278 1.3282 1.3328
1122 2004.12.17 10:10 modify 105 0.10 1.3278 1.3283 1.3328
1123 2004.12.17 10:14 modify 105 0.10 1.3278 1.3284 1.3328
1124 2004.12.17 10:15 modify 105 0.10 1.3278 1.3285 1.3328
1125 2004.12.17 10:15 modify 105 0.10 1.3278 1.3286 1.3328
1126 2004.12.17 10:15 modify 105 0.10 1.3278 1.3287 1.3328
1127 2004.12.17 10:15 modify 105 0.10 1.3278 1.3289 1.3328
1128 2004.12.17 10:15 modify 105 0.10 1.3278 1.3291 1.3328
1129 2004.12.17 10:15 modify 105 0.10 1.3278 1.3293 1.3328
1130 2004.12.17 10:15 modify 105 0.10 1.3278 1.3294 1.3328
1131 2004.12.17 10:15 modify 105 0.10 1.3278 1.3295 1.3328
1132 2004.12.17 10:15 modify 105 0.10 1.3278 1.3296 1.3328
1133 2004.12.17 10:15 modify 105 0.10 1.3278 1.3298 1.3328
1134 2004.12.17 10:16 modify 105 0.10 1.3278 1.3299 1.3328
1135 2004.12.17 10:16 modify 105 0.10 1.3278 1.3300 1.3328
1136 2004.12.17 10:22 s/l 105 0.10 1.3300 1.3300 1.3328 21.53 10615.72
1137 2004.12.17 10:22 sell 106 0.10 1.3300 1.3800 1.3250
1138 2004.12.17 12:44 modify 106 0.10 1.3300 1.3300 1.3250
1139 2004.12.17 12:44 modify 106 0.10 1.3300 1.3299 1.3250
1140 2004.12.17 12:45 modify 106 0.10 1.3300 1.3298 1.3250
1141 2004.12.17 12:46 modify 106 0.10 1.3300 1.3297 1.3250
1142 2004.12.17 12:50 modify 106 0.10 1.3300 1.3296 1.3250
1143 2004.12.17 12:51 modify 106 0.10 1.3300 1.3295 1.3250
1144 2004.12.17 12:51 modify 106 0.10 1.3300 1.3294 1.3250
1145 2004.12.17 12:51 modify 106 0.10 1.3300 1.3292 1.3250
1146 2004.12.17 12:52 modify 106 0.10 1.3300 1.3291 1.3250
1147 2004.12.17 12:52 modify 106 0.10 1.3300 1.3290 1.3250
1148 2004.12.17 12:53 modify 106 0.10 1.3300 1.3289 1.3250
1149 2004.12.17 12:53 modify 106 0.10 1.3300 1.3288 1.3250
1150 2004.12.17 12:53 modify 106 0.10 1.3300 1.3287 1.3250
1151 2004.12.17 12:53 modify 106 0.10 1.3300 1.3286 1.3250
1152 2004.12.17 12:54 modify 106 0.10 1.3300 1.3285 1.3250
1153 2004.12.17 12:55 modify 106 0.10 1.3300 1.3284 1.3250
1154 2004.12.17 12:55 modify 106 0.10 1.3300 1.3283 1.3250
1155 2004.12.17 12:55 modify 106 0.10 1.3300 1.3282 1.3250
1156 2004.12.17 12:55 modify 106 0.10 1.3300 1.3280 1.3250
1157 2004.12.17 12:56 modify 106 0.10 1.3300 1.3279 1.3250
1158 2004.12.17 13:11 modify 106 0.10 1.3300 1.3277 1.3250
1159 2004.12.17 13:34 s/l 106 0.10 1.3277 1.3277 1.3250 23.00 10638.72
1160 2004.12.17 13:44 sell 107 0.10 1.3278 1.3778 1.3228
1161 2004.12.17 14:14 modify 107 0.10 1.3278 1.3278 1.3228
1162 2004.12.17 14:16 modify 107 0.10 1.3278 1.3276 1.3228
1163 2004.12.17 14:17 modify 107 0.10 1.3278 1.3275 1.3228
1164 2004.12.17 14:17 modify 107 0.10 1.3278 1.3274 1.3228
1165 2004.12.17 14:18 modify 107 0.10 1.3278 1.3273 1.3228
1166 2004.12.17 14:18 modify 107 0.10 1.3278 1.3272 1.3228
1167 2004.12.17 14:18 modify 107 0.10 1.3278 1.3271 1.3228
1168 2004.12.17 14:31 s/l 107 0.10 1.3271 1.3271 1.3228 7.00 10645.72
1169 2004.12.17 14:34 buy 108 0.10 1.3254 1.2754 1.3304
1170 2004.12.17 15:27 modify 108 0.10 1.3254 1.3254 1.3304
1171 2004.12.17 15:27 modify 108 0.10 1.3254 1.3255 1.3304
1172 2004.12.17 15:27 modify 108 0.10 1.3254 1.3256 1.3304
1173 2004.12.17 15:27 modify 108 0.10 1.3254 1.3257 1.3304
1174 2004.12.17 15:28 modify 108 0.10 1.3254 1.3258 1.3304
1175 2004.12.17 15:28 modify 108 0.10 1.3254 1.3259 1.3304
1176 2004.12.17 15:28 modify 108 0.10 1.3254 1.3260 1.3304
1177 2004.12.17 15:28 modify 108 0.10 1.3254 1.3261 1.3304
1178 2004.12.17 15:42 s/l 108 0.10 1.3261 1.3261 1.3304 7.00 10652.72
1179 2004.12.17 15:57 sell 109 0.10 1.3272 1.3772 1.3222
1180 2004.12.17 16:56 modify 109 0.10 1.3272 1.3271 1.3222
1181 2004.12.17 16:57 modify 109 0.10 1.3272 1.3270 1.3222
1182 2004.12.17 16:58 modify 109 0.10 1.3272 1.3269 1.3222
1183 2004.12.17 16:58 modify 109 0.10 1.3272 1.3268 1.3222
1184 2004.12.17 16:58 modify 109 0.10 1.3272 1.3266 1.3222
1185 2004.12.17 17:07 s/l 109 0.10 1.3266 1.3266 1.3222 6.00 10658.72
1186 2004.12.17 17:22 sell 110 0.10 1.3275 1.3775 1.3225
1187 2004.12.17 17:30 modify 110 0.10 1.3275 1.3275 1.3225
1188 2004.12.17 17:38 s/l 110 0.10 1.3275 1.3275 1.3225 0.00 10658.72
1189 2004.12.17 17:39 sell 111 0.10 1.3276 1.3776 1.3226
1190 2005.01.04 20:42 modify 111 0.10 1.3276 1.3276 1.3226
1191 2005.01.04 20:43 modify 111 0.10 1.3276 1.3275 1.3226
1192 2005.01.04 20:43 modify 111 0.10 1.3276 1.3273 1.3226
1193 2005.01.04 20:43 modify 111 0.10 1.3276 1.3271 1.3226
1194 2005.01.04 20:43 modify 111 0.10 1.3276 1.3269 1.3226
1195 2005.01.04 20:43 modify 111 0.10 1.3276 1.3265 1.3226
1196 2005.01.04 20:50 s/l 111 0.10 1.3265 1.3265 1.3226 16.70 10675.41
1197 2005.01.04 20:50 buy 112 0.10 1.3265 1.2765 1.3315
1198 2005.01.04 22:42 modify 112 0.10 1.3265 1.3266 1.3315
1199 2005.01.04 22:42 modify 112 0.10 1.3265 1.3267 1.3315
1200 2005.01.04 22:42 modify 112 0.10 1.3265 1.3269 1.3315
1201 2005.01.04 22:45 modify 112 0.10 1.3265 1.3271 1.3315
1202 2005.01.04 23:27 s/l 112 0.10 1.3271 1.3271 1.3315 6.00 10681.41
1203 2005.01.04 23:27 buy 113 0.10 1.3272 1.2772 1.3322
1204 2005.01.05 01:15 modify 113 0.10 1.3272 1.3274 1.3322
1205 2005.01.05 01:16 modify 113 0.10 1.3272 1.3275 1.3322
1206 2005.01.05 01:16 modify 113 0.10 1.3272 1.3276 1.3322
1207 2005.01.05 01:57 s/l 113 0.10 1.3276 1.3276 1.3322 3.53 10684.94
1208 2005.01.05 01:57 buy 114 0.10 1.3276 1.2776 1.3326
1209 2005.01.05 08:17 modify 114 0.10 1.3276 1.3276 1.3326
1210 2005.01.05 08:17 modify 114 0.10 1.3276 1.3277 1.3326
1211 2005.01.05 08:19 modify 114 0.10 1.3276 1.3278 1.3326
1212 2005.01.05 08:24 modify 114 0.10 1.3276 1.3279 1.3326
1213 2005.01.05 08:28 s/l 114 0.10 1.3279 1.3279 1.3326 3.00 10687.94
1214 2005.01.05 08:29 buy 115 0.10 1.3276 1.2776 1.3326
1215 2005.01.05 17:04 modify 115 0.10 1.3276 1.3276 1.3326
1216 2005.01.05 17:04 modify 115 0.10 1.3276 1.3278 1.3326
1217 2005.01.05 17:04 modify 115 0.10 1.3276 1.3279 1.3326
1218 2005.01.05 17:05 modify 115 0.10 1.3276 1.3280 1.3326
1219 2005.01.05 17:05 modify 115 0.10 1.3276 1.3281 1.3326
1220 2005.01.05 17:07 modify 115 0.10 1.3276 1.3283 1.3326
1221 2005.01.05 17:07 modify 115 0.10 1.3276 1.3284 1.3326
1222 2005.01.05 17:07 modify 115 0.10 1.3276 1.3285 1.3326
1223 2005.01.05 17:07 modify 115 0.10 1.3276 1.3286 1.3326
1224 2005.01.05 17:15 s/l 115 0.10 1.3286 1.3286 1.3326 10.00 10697.94
1225 2005.01.05 17:21 sell 116 0.10 1.3292 1.3792 1.3242
1226 2005.01.05 18:46 modify 116 0.10 1.3292 1.3291 1.3242
1227 2005.01.05 18:51 modify 116 0.10 1.3292 1.3290 1.3242
1228 2005.01.05 19:35 modify 116 0.10 1.3292 1.3289 1.3242
1229 2005.01.05 19:36 modify 116 0.10 1.3292 1.3288 1.3242
1230 2005.01.05 19:37 modify 116 0.10 1.3292 1.3287 1.3242
1231 2005.01.05 20:15 modify 116 0.10 1.3292 1.3284 1.3242
1232 2005.01.05 20:17 modify 116 0.10 1.3292 1.3283 1.3242
1233 2005.01.05 20:24 modify 116 0.10 1.3292 1.3282 1.3242
1234 2005.01.05 20:24 modify 116 0.10 1.3292 1.3281 1.3242
1235 2005.01.05 20:24 modify 116 0.10 1.3292 1.3280 1.3242
1236 2005.01.05 20:24 modify 116 0.10 1.3292 1.3279 1.3242
1237 2005.01.05 20:24 modify 116 0.10 1.3292 1.3278 1.3242
1238 2005.01.05 20:24 modify 116 0.10 1.3292 1.3277 1.3242
1239 2005.01.05 20:25 modify 116 0.10 1.3292 1.3276 1.3242
1240 2005.01.05 20:25 modify 116 0.10 1.3292 1.3274 1.3242
1241 2005.01.05 20:25 modify 116 0.10 1.3292 1.3272 1.3242
1242 2005.01.05 20:56 s/l 116 0.10 1.3272 1.3272 1.3242 20.00 10717.94
1243 2005.01.05 21:00 buy 117 0.10 1.3263 1.2763 1.3313
1244 2005.01.06 00:30 modify 117 0.10 1.3263 1.3263 1.3313
1245 2005.01.06 00:30 modify 117 0.10 1.3263 1.3264 1.3313
1246 2005.01.06 00:30 modify 117 0.10 1.3263 1.3265 1.3313
1247 2005.01.06 00:31 modify 117 0.10 1.3263 1.3266 1.3313
1248 2005.01.06 01:16 s/l 117 0.10 1.3266 1.3266 1.3313 1.60 10719.54
1249 2005.01.06 01:16 buy 118 0.10 1.3268 1.2768 1.3318
1250 2005.01.12 16:11 modify 118 0.10 1.3268 1.3268 1.3318
1251 2005.01.12 16:21 s/l 118 0.10 1.3268 1.3268 1.3318 -1.87 10717.67
1252 2005.01.12 16:21 sell 119 0.10 1.3269 1.3769 1.3219
1253 2005.01.12 22:54 modify 119 0.10 1.3269 1.3269 1.3219
1254 2005.01.12 23:01 modify 119 0.10 1.3269 1.3268 1.3219
1255 2005.01.12 23:01 modify 119 0.10 1.3269 1.3267 1.3219
1256 2005.01.12 23:55 modify 119 0.10 1.3269 1.3265 1.3219
1257 2005.01.12 23:56 modify 119 0.10 1.3269 1.3264 1.3219
1258 2005.01.13 01:12 s/l 119 0.10 1.3264 1.3264 1.3219 5.85 10723.52
1259 2005.01.13 01:12 sell 120 0.10 1.3262 1.3762 1.3212
1260 2005.01.13 03:04 modify 120 0.10 1.3262 1.3262 1.3212
1261 2005.01.13 03:04 modify 120 0.10 1.3262 1.3261 1.3212
1262 2005.01.13 07:48 s/l 120 0.10 1.3261 1.3261 1.3212 1.00 10724.52
1263 2005.01.13 07:48 sell 121 0.10 1.3259 1.3759 1.3209
1264 2005.01.13 08:02 modify 121 0.10 1.3259 1.3259 1.3209
1265 2005.01.13 08:02 modify 121 0.10 1.3259 1.3257 1.3209
1266 2005.01.13 08:02 modify 121 0.10 1.3259 1.3255 1.3209
1267 2005.01.13 08:14 s/l 121 0.10 1.3255 1.3255 1.3209 4.00 10728.52
1268 2005.01.13 08:35 sell 122 0.10 1.3263 1.3763 1.3213
1269 2005.01.13 09:00 modify 122 0.10 1.3263 1.3263 1.3213
1270 2005.01.13 09:01 modify 122 0.10 1.3263 1.3262 1.3213
1271 2005.01.13 09:01 modify 122 0.10 1.3263 1.3261 1.3213
1272 2005.01.13 09:01 modify 122 0.10 1.3263 1.3260 1.3213
1273 2005.01.13 09:01 modify 122 0.10 1.3263 1.3259 1.3213
1274 2005.01.13 09:05 modify 122 0.10 1.3263 1.3257 1.3213
1275 2005.01.13 09:06 modify 122 0.10 1.3263 1.3255 1.3213
1276 2005.01.13 09:16 modify 122 0.10 1.3263 1.3254 1.3213
1277 2005.01.13 09:16 modify 122 0.10 1.3263 1.3253 1.3213
1278 2005.01.13 09:16 modify 122 0.10 1.3263 1.3251 1.3213
1279 2005.01.13 09:21 modify 122 0.10 1.3263 1.3249 1.3213
1280 2005.01.13 09:21 modify 122 0.10 1.3263 1.3247 1.3213
1281 2005.01.13 09:23 modify 122 0.10 1.3263 1.3246 1.3213
1282 2005.01.13 09:23 modify 122 0.10 1.3263 1.3245 1.3213
1283 2005.01.13 09:23 modify 122 0.10 1.3263 1.3244 1.3213
1284 2005.01.13 09:23 modify 122 0.10 1.3263 1.3243 1.3213
1285 2005.01.13 09:52 modify 122 0.10 1.3263 1.3242 1.3213
1286 2005.01.13 09:52 modify 122 0.10 1.3263 1.3241 1.3213
1287 2005.01.13 09:53 modify 122 0.10 1.3263 1.3240 1.3213
1288 2005.01.13 09:54 modify 122 0.10 1.3263 1.3239 1.3213
1289 2005.01.13 09:54 modify 122 0.10 1.3263 1.3238 1.3213
1290 2005.01.13 09:54 modify 122 0.10 1.3263 1.3237 1.3213
1291 2005.01.13 09:54 modify 122 0.10 1.3263 1.3236 1.3213
1292 2005.01.13 10:29 modify 122 0.10 1.3263 1.3235 1.3213
1293 2005.01.13 10:37 modify 122 0.10 1.3263 1.3234 1.3213
1294 2005.01.13 11:49 modify 122 0.10 1.3263 1.3233 1.3213
1295 2005.01.13 11:49 modify 122 0.10 1.3263 1.3230 1.3213
1296 2005.01.13 11:49 t/p 122 0.10 1.3213 1.3230 1.3213 50.00 10778.52
1297 2005.01.13 11:49 buy 123 0.10 1.3211 1.2711 1.3261
1298 2005.01.13 12:01 modify 123 0.10 1.3211 1.3211 1.3261
1299 2005.01.13 12:02 modify 123 0.10 1.3211 1.3212 1.3261
1300 2005.01.13 12:02 modify 123 0.10 1.3211 1.3213 1.3261
1301 2005.01.13 12:02 modify 123 0.10 1.3211 1.3215 1.3261
1302 2005.01.13 12:02 modify 123 0.10 1.3211 1.3217 1.3261
1303 2005.01.13 12:02 modify 123 0.10 1.3211 1.3219 1.3261
1304 2005.01.13 12:03 modify 123 0.10 1.3211 1.3220 1.3261
1305 2005.01.13 12:07 modify 123 0.10 1.3211 1.3221 1.3261
1306 2005.01.13 12:13 modify 123 0.10 1.3211 1.3223 1.3261
1307 2005.01.13 12:13 modify 123 0.10 1.3211 1.3224 1.3261
1308 2005.01.13 12:13 modify 123 0.10 1.3211 1.3225 1.3261
1309 2005.01.13 12:13 modify 123 0.10 1.3211 1.3226 1.3261
1310 2005.01.13 12:14 modify 123 0.10 1.3211 1.3227 1.3261
1311 2005.01.13 13:17 modify 123 0.10 1.3211 1.3228 1.3261
1312 2005.01.13 13:17 modify 123 0.10 1.3211 1.3229 1.3261
1313 2005.01.13 13:19 modify 123 0.10 1.3211 1.3230 1.3261
1314 2005.01.13 13:20 modify 123 0.10 1.3211 1.3231 1.3261
1315 2005.01.13 13:21 modify 123 0.10 1.3211 1.3232 1.3261
1316 2005.01.13 13:23 modify 123 0.10 1.3211 1.3233 1.3261
1317 2005.01.13 13:26 modify 123 0.10 1.3211 1.3234 1.3261
1318 2005.01.13 13:29 modify 123 0.10 1.3211 1.3235 1.3261
1319 2005.01.13 13:56 s/l 123 0.10 1.3235 1.3235 1.3261 24.00 10802.52
1320 2005.01.13 13:56 buy 124 0.10 1.3234 1.2734 1.3284
1321 2005.02.07 18:26 s/l 124 0.10 1.2734 1.2734 1.3284 -510.77 10291.75
1322 2005.02.07 18:26 buy 125 0.10 1.2734 1.2234 1.2784
1323 2005.02.07 18:40 modify 125 0.10 1.2734 1.2736 1.2784
1324 2005.02.07 18:40 modify 125 0.10 1.2734 1.2738 1.2784
1325 2005.02.07 18:40 modify 125 0.10 1.2734 1.2739 1.2784
1326 2005.02.07 18:40 modify 125 0.10 1.2734 1.2741 1.2784
1327 2005.02.07 18:44 modify 125 0.10 1.2734 1.2742 1.2784
1328 2005.02.07 18:45 modify 125 0.10 1.2734 1.2743 1.2784
1329 2005.02.07 18:45 modify 125 0.10 1.2734 1.2744 1.2784
1330 2005.02.07 18:45 modify 125 0.10 1.2734 1.2745 1.2784
1331 2005.02.07 18:45 modify 125 0.10 1.2734 1.2746 1.2784
1332 2005.02.07 18:45 modify 125 0.10 1.2734 1.2747 1.2784
1333 2005.02.07 18:45 modify 125 0.10 1.2734 1.2749 1.2784
1334 2005.02.07 19:01 s/l 125 0.10 1.2749 1.2749 1.2784 15.00 10306.75
1335 2005.02.07 19:33 buy 126 0.10 1.2751 1.2251 1.2801
1336 2005.02.07 19:55 modify 126 0.10 1.2751 1.2751 1.2801
1337 2005.02.07 19:55 modify 126 0.10 1.2751 1.2753 1.2801
1338 2005.02.07 20:01 modify 126 0.10 1.2751 1.2754 1.2801
1339 2005.02.07 20:01 modify 126 0.10 1.2751 1.2755 1.2801
1340 2005.02.07 20:01 modify 126 0.10 1.2751 1.2756 1.2801
1341 2005.02.07 20:02 modify 126 0.10 1.2751 1.2757 1.2801
1342 2005.02.07 20:03 modify 126 0.10 1.2751 1.2758 1.2801
1343 2005.02.07 20:03 modify 126 0.10 1.2751 1.2759 1.2801
1344 2005.02.07 20:15 modify 126 0.10 1.2751 1.2760 1.2801
1345 2005.02.07 20:21 modify 126 0.10 1.2751 1.2761 1.2801
1346 2005.02.07 20:40 modify 126 0.10 1.2751 1.2763 1.2801
1347 2005.02.07 21:55 s/l 126 0.10 1.2763 1.2763 1.2801 12.00 10318.75
1348 2005.02.07 21:55 buy 127 0.10 1.2765 1.2265 1.2815
1349 2005.02.08 17:19 modify 127 0.10 1.2765 1.2766 1.2815
1350 2005.02.08 17:19 modify 127 0.10 1.2765 1.2768 1.2815
1351 2005.02.08 17:19 modify 127 0.10 1.2765 1.2771 1.2815
1352 2005.02.08 17:20 modify 127 0.10 1.2765 1.2772 1.2815
1353 2005.02.08 17:20 modify 127 0.10 1.2765 1.2773 1.2815
1354 2005.02.08 17:20 modify 127 0.10 1.2765 1.2774 1.2815
1355 2005.02.08 17:31 modify 127 0.10 1.2765 1.2775 1.2815
1356 2005.02.08 17:31 modify 127 0.10 1.2765 1.2777 1.2815
1357 2005.02.08 17:32 modify 127 0.10 1.2765 1.2778 1.2815
1358 2005.02.08 17:32 modify 127 0.10 1.2765 1.2779 1.2815
1359 2005.02.08 17:32 modify 127 0.10 1.2765 1.2780 1.2815
1360 2005.02.08 17:32 modify 127 0.10 1.2765 1.2781 1.2815
1361 2005.02.08 17:48 s/l 127 0.10 1.2781 1.2781 1.2815 15.53 10334.28
1362 2005.02.08 17:52 buy 128 0.10 1.2766 1.2266 1.2816
1363 2005.02.08 18:00 modify 128 0.10 1.2766 1.2767 1.2816
1364 2005.02.08 18:00 modify 128 0.10 1.2766 1.2770 1.2816
1365 2005.02.08 18:01 modify 128 0.10 1.2766 1.2771 1.2816
1366 2005.02.08 18:03 modify 128 0.10 1.2766 1.2772 1.2816
1367 2005.02.08 18:23 modify 128 0.10 1.2766 1.2774 1.2816
1368 2005.02.08 18:27 modify 128 0.10 1.2766 1.2776 1.2816
1369 2005.02.08 18:38 modify 128 0.10 1.2766 1.2777 1.2816
1370 2005.02.08 19:21 s/l 128 0.10 1.2777 1.2777 1.2816 11.00 10345.28
1371 2005.02.08 19:21 buy 129 0.10 1.2778 1.2278 1.2828
1372 2005.02.09 08:44 modify 129 0.10 1.2778 1.2779 1.2828
1373 2005.02.09 08:44 modify 129 0.10 1.2778 1.2780 1.2828
1374 2005.02.09 08:48 modify 129 0.10 1.2778 1.2781 1.2828
1375 2005.02.09 09:17 s/l 129 0.10 1.2781 1.2781 1.2828 2.53 10347.82
1376 2005.02.09 09:17 buy 130 0.10 1.2783 1.2283 1.2833
1377 2005.02.09 12:50 modify 130 0.10 1.2783 1.2784 1.2833
1378 2005.02.09 12:50 modify 130 0.10 1.2783 1.2786 1.2833
1379 2005.02.09 12:50 modify 130 0.10 1.2783 1.2789 1.2833
1380 2005.02.09 12:52 s/l 130 0.10 1.2789 1.2789 1.2833 6.00 10353.82
1381 2005.02.09 12:54 buy 131 0.10 1.2781 1.2281 1.2831
1382 2005.02.09 17:18 modify 131 0.10 1.2781 1.2784 1.2831
1383 2005.02.09 17:18 modify 131 0.10 1.2781 1.2789 1.2831
1384 2005.02.09 17:18 modify 131 0.10 1.2781 1.2790 1.2831
1385 2005.02.09 17:18 modify 131 0.10 1.2781 1.2793 1.2831
1386 2005.02.09 17:20 s/l 131 0.10 1.2793 1.2793 1.2831 12.00 10365.82
1387 2005.02.09 17:33 sell 132 0.10 1.2801 1.3301 1.2751
1388 2005.02.09 17:48 modify 132 0.10 1.2801 1.2801 1.2751
1389 2005.02.09 17:49 modify 132 0.10 1.2801 1.2798 1.2751
1390 2005.02.09 17:49 modify 132 0.10 1.2801 1.2793 1.2751
1391 2005.02.09 17:55 s/l 132 0.10 1.2793 1.2793 1.2751 8.00 10373.82
1392 2005.02.09 18:59 buy 133 0.10 1.2786 1.2286 1.2836
1393 2005.02.09 19:17 modify 133 0.10 1.2786 1.2786 1.2836
1394 2005.02.09 19:19 modify 133 0.10 1.2786 1.2788 1.2836
1395 2005.02.09 19:52 modify 133 0.10 1.2786 1.2789 1.2836
1396 2005.02.09 19:59 modify 133 0.10 1.2786 1.2790 1.2836
1397 2005.02.09 20:09 modify 133 0.10 1.2786 1.2791 1.2836
1398 2005.02.09 20:09 modify 133 0.10 1.2786 1.2793 1.2836
1399 2005.02.09 20:09 modify 133 0.10 1.2786 1.2794 1.2836
1400 2005.02.09 20:09 modify 133 0.10 1.2786 1.2795 1.2836
1401 2005.02.09 20:09 modify 133 0.10 1.2786 1.2796 1.2836
1402 2005.02.09 20:39 s/l 133 0.10 1.2796 1.2796 1.2836 10.00 10383.82
1403 2005.02.09 20:39 buy 134 0.10 1.2798 1.2298 1.2848
1404 2005.02.10 01:45 modify 134 0.10 1.2798 1.2798 1.2848
1405 2005.02.10 01:45 modify 134 0.10 1.2798 1.2799 1.2848
1406 2005.02.10 04:03 modify 134 0.10 1.2798 1.2800 1.2848
1407 2005.02.10 04:24 modify 134 0.10 1.2798 1.2801 1.2848
1408 2005.02.10 04:51 modify 134 0.10 1.2798 1.2802 1.2848
1409 2005.02.10 05:10 modify 134 0.10 1.2798 1.2803 1.2848
1410 2005.02.10 05:12 modify 134 0.10 1.2798 1.2804 1.2848
1411 2005.02.10 05:31 modify 134 0.10 1.2798 1.2805 1.2848
1412 2005.02.10 05:31 modify 134 0.10 1.2798 1.2808 1.2848
1413 2005.02.10 06:48 s/l 134 0.10 1.2808 1.2808 1.2848 8.60 10392.41
1414 2005.02.10 06:48 buy 135 0.10 1.2809 1.2309 1.2859
1415 2005.02.10 15:32 modify 135 0.10 1.2809 1.2812 1.2859
1416 2005.02.10 15:32 modify 135 0.10 1.2809 1.2814 1.2859
1417 2005.02.10 15:32 modify 135 0.10 1.2809 1.2817 1.2859
1418 2005.02.10 15:32 modify 135 0.10 1.2809 1.2818 1.2859
1419 2005.02.10 15:32 modify 135 0.10 1.2809 1.2821 1.2859
1420 2005.02.10 15:33 modify 135 0.10 1.2809 1.2822 1.2859
1421 2005.02.10 15:33 modify 135 0.10 1.2809 1.2823 1.2859
1422 2005.02.10 15:33 modify 135 0.10 1.2809 1.2825 1.2859
1423 2005.02.10 15:48 modify 135 0.10 1.2809 1.2826 1.2859
1424 2005.02.10 15:48 modify 135 0.10 1.2809 1.2827 1.2859
1425 2005.02.10 15:48 modify 135 0.10 1.2809 1.2829 1.2859
1426 2005.02.10 15:49 modify 135 0.10 1.2809 1.2830 1.2859
1427 2005.02.10 15:49 modify 135 0.10 1.2809 1.2832 1.2859
1428 2005.02.10 15:50 modify 135 0.10 1.2809 1.2833 1.2859
1429 2005.02.10 15:50 modify 135 0.10 1.2809 1.2835 1.2859
1430 2005.02.10 15:50 modify 135 0.10 1.2809 1.2837 1.2859
1431 2005.02.10 15:50 modify 135 0.10 1.2809 1.2838 1.2859
1432 2005.02.10 15:50 modify 135 0.10 1.2809 1.2840 1.2859
1433 2005.02.10 15:52 modify 135 0.10 1.2809 1.2841 1.2859
1434 2005.02.10 15:52 modify 135 0.10 1.2809 1.2843 1.2859
1435 2005.02.10 15:53 t/p 135 0.10 1.2859 1.2843 1.2859 50.00 10442.41
1436 2005.02.10 15:53 sell 136 0.10 1.2861 1.3361 1.2811
1437 2005.02.11 14:05 modify 136 0.10 1.2861 1.2861 1.2811
1438 2005.02.11 14:18 s/l 136 0.10 1.2861 1.2861 1.2811 0.28 10442.70
1439 2005.02.11 14:57 sell 137 0.10 1.2865 1.3365 1.2815
1440 2005.03.09 09:18 s/l 137 0.10 1.3365 1.3365 1.2815 -492.60 9950.10
1441 2005.03.09 09:18 sell 138 0.10 1.3363 1.3863 1.3313
1442 2005.03.09 14:02 modify 138 0.10 1.3363 1.3363 1.3313
1443 2005.03.09 14:10 modify 138 0.10 1.3363 1.3362 1.3313
1444 2005.03.09 14:10 modify 138 0.10 1.3363 1.3361 1.3313
1445 2005.03.09 14:11 modify 138 0.10 1.3363 1.3359 1.3313
1446 2005.03.09 14:18 modify 138 0.10 1.3363 1.3358 1.3313
1447 2005.03.09 14:19 modify 138 0.10 1.3363 1.3357 1.3313
1448 2005.03.09 14:28 s/l 138 0.10 1.3357 1.3357 1.3313 6.00 9956.10
1449 2005.03.09 15:03 buy 139 0.10 1.3343 1.2843 1.3393
1450 2005.03.09 16:04 modify 139 0.10 1.3343 1.3344 1.3393
1451 2005.03.09 16:04 modify 139 0.10 1.3343 1.3346 1.3393
1452 2005.03.09 16:05 modify 139 0.10 1.3343 1.3347 1.3393
1453 2005.03.09 16:05 modify 139 0.10 1.3343 1.3348 1.3393
1454 2005.03.09 16:05 modify 139 0.10 1.3343 1.3349 1.3393
1455 2005.03.09 16:05 modify 139 0.10 1.3343 1.3350 1.3393
1456 2005.03.09 16:05 modify 139 0.10 1.3343 1.3351 1.3393
1457 2005.03.09 16:05 modify 139 0.10 1.3343 1.3352 1.3393
1458 2005.03.09 16:11 modify 139 0.10 1.3343 1.3353 1.3393
1459 2005.03.09 16:12 modify 139 0.10 1.3343 1.3355 1.3393
1460 2005.03.09 16:28 s/l 139 0.10 1.3355 1.3355 1.3393 12.00 9968.10
1461 2005.03.09 16:42 sell 140 0.10 1.3372 1.3872 1.3322
1462 2005.03.14 17:34 modify 140 0.10 1.3372 1.3372 1.3322
1463 2005.03.14 17:34 modify 140 0.10 1.3372 1.3371 1.3322
1464 2005.03.14 17:34 modify 140 0.10 1.3372 1.3370 1.3322
1465 2005.03.14 17:34 modify 140 0.10 1.3372 1.3369 1.3322
1466 2005.03.14 17:41 modify 140 0.10 1.3372 1.3368 1.3322
1467 2005.03.14 17:41 modify 140 0.10 1.3372 1.3367 1.3322
1468 2005.03.14 17:41 modify 140 0.10 1.3372 1.3366 1.3322
1469 2005.03.14 17:41 modify 140 0.10 1.3372 1.3365 1.3322
1470 2005.03.14 17:41 modify 140 0.10 1.3372 1.3364 1.3322
1471 2005.03.14 17:41 modify 140 0.10 1.3372 1.3363 1.3322
1472 2005.03.14 17:41 modify 140 0.10 1.3372 1.3362 1.3322
1473 2005.03.14 17:41 modify 140 0.10 1.3372 1.3361 1.3322
1474 2005.03.14 17:41 modify 140 0.10 1.3372 1.3360 1.3322
1475 2005.03.14 17:41 modify 140 0.10 1.3372 1.3359 1.3322
1476 2005.03.14 17:50 modify 140 0.10 1.3372 1.3358 1.3322
1477 2005.03.14 17:50 modify 140 0.10 1.3372 1.3357 1.3322
1478 2005.03.14 17:51 modify 140 0.10 1.3372 1.3356 1.3322
1479 2005.03.14 17:54 modify 140 0.10 1.3372 1.3355 1.3322
1480 2005.03.14 18:06 s/l 140 0.10 1.3355 1.3355 1.3322 18.42 9986.52
1481 2005.03.14 18:20 buy 141 0.10 1.3343 1.2843 1.3393
1482 2005.03.14 20:12 modify 141 0.10 1.3343 1.3344 1.3393
1483 2005.03.14 20:16 modify 141 0.10 1.3343 1.3345 1.3393
1484 2005.03.14 20:18 modify 141 0.10 1.3343 1.3346 1.3393
1485 2005.03.14 20:19 modify 141 0.10 1.3343 1.3347 1.3393
1486 2005.03.14 20:20 modify 141 0.10 1.3343 1.3348 1.3393
1487 2005.03.14 20:20 modify 141 0.10 1.3343 1.3349 1.3393
1488 2005.03.14 20:20 modify 141 0.10 1.3343 1.3350 1.3393
1489 2005.03.14 20:30 modify 141 0.10 1.3343 1.3352 1.3393
1490 2005.03.14 20:51 modify 141 0.10 1.3343 1.3353 1.3393
1491 2005.03.14 21:03 modify 141 0.10 1.3343 1.3354 1.3393
1492 2005.03.14 21:12 modify 141 0.10 1.3343 1.3355 1.3393
1493 2005.03.14 21:20 modify 141 0.10 1.3343 1.3357 1.3393
1494 2005.03.15 01:25 s/l 141 0.10 1.3357 1.3357 1.3393 13.53 10000.06
1495 2005.03.15 01:25 buy 142 0.10 1.3358 1.2858 1.3408
1496 2005.03.15 11:42 modify 142 0.10 1.3358 1.3359 1.3408
1497 2005.03.15 11:43 modify 142 0.10 1.3358 1.3360 1.3408
1498 2005.03.15 11:43 modify 142 0.10 1.3358 1.3361 1.3408
1499 2005.03.15 11:43 modify 142 0.10 1.3358 1.3362 1.3408
1500 2005.03.15 11:43 modify 142 0.10 1.3358 1.3363 1.3408
1501 2005.03.15 11:43 modify 142 0.10 1.3358 1.3364 1.3408
1502 2005.03.15 11:43 modify 142 0.10 1.3358 1.3365 1.3408
1503 2005.03.15 11:46 modify 142 0.10 1.3358 1.3366 1.3408
1504 2005.03.15 11:46 modify 142 0.10 1.3358 1.3367 1.3408
1505 2005.03.15 11:47 modify 142 0.10 1.3358 1.3368 1.3408
1506 2005.03.15 11:51 modify 142 0.10 1.3358 1.3369 1.3408
1507 2005.03.15 11:52 modify 142 0.10 1.3358 1.3370 1.3408
1508 2005.03.15 11:53 modify 142 0.10 1.3358 1.3371 1.3408
1509 2005.03.15 11:55 modify 142 0.10 1.3358 1.3372 1.3408
1510 2005.03.15 12:17 modify 142 0.10 1.3358 1.3373 1.3408
1511 2005.03.15 12:18 modify 142 0.10 1.3358 1.3374 1.3408
1512 2005.03.15 12:33 modify 142 0.10 1.3358 1.3375 1.3408
1513 2005.03.15 12:36 modify 142 0.10 1.3358 1.3376 1.3408
1514 2005.03.15 12:36 modify 142 0.10 1.3358 1.3377 1.3408
1515 2005.03.15 12:36 modify 142 0.10 1.3358 1.3378 1.3408
1516 2005.03.15 12:37 modify 142 0.10 1.3358 1.3379 1.3408
1517 2005.03.15 12:38 modify 142 0.10 1.3358 1.3380 1.3408
1518 2005.03.15 13:05 s/l 142 0.10 1.3380 1.3380 1.3408 22.00 10022.06
1519 2005.03.15 13:07 buy 143 0.10 1.3379 1.2879 1.3429
1520 2005.03.15 14:31 modify 143 0.10 1.3379 1.3380 1.3429
1521 2005.03.15 14:31 modify 143 0.10 1.3379 1.3381 1.3429
1522 2005.03.15 14:31 modify 143 0.10 1.3379 1.3382 1.3429
1523 2005.03.15 14:31 modify 143 0.10 1.3379 1.3383 1.3429
1524 2005.03.15 14:31 modify 143 0.10 1.3379 1.3384 1.3429
1525 2005.03.15 14:31 modify 143 0.10 1.3379 1.3385 1.3429
1526 2005.03.15 14:31 modify 143 0.10 1.3379 1.3386 1.3429
1527 2005.03.15 14:32 modify 143 0.10 1.3379 1.3387 1.3429
1528 2005.03.15 14:32 modify 143 0.10 1.3379 1.3388 1.3429
1529 2005.03.15 14:38 s/l 143 0.10 1.3388 1.3388 1.3429 9.00 10031.06
1530 2005.03.15 14:49 sell 144 0.10 1.3395 1.3895 1.3345
1531 2005.03.15 15:00 modify 144 0.10 1.3395 1.3393 1.3345
1532 2005.03.15 15:00 modify 144 0.10 1.3395 1.3392 1.3345
1533 2005.03.15 15:00 modify 144 0.10 1.3395 1.3391 1.3345
1534 2005.03.15 15:00 modify 144 0.10 1.3395 1.3389 1.3345
1535 2005.03.15 15:00 modify 144 0.10 1.3395 1.3388 1.3345
1536 2005.03.15 15:00 modify 144 0.10 1.3395 1.3387 1.3345
1537 2005.03.15 15:00 modify 144 0.10 1.3395 1.3386 1.3345
1538 2005.03.15 15:00 modify 144 0.10 1.3395 1.3384 1.3345
1539 2005.03.15 15:00 modify 144 0.10 1.3395 1.3383 1.3345
1540 2005.03.15 15:00 modify 144 0.10 1.3395 1.3382 1.3345
1541 2005.03.15 15:00 modify 144 0.10 1.3395 1.3381 1.3345
1542 2005.03.15 15:00 modify 144 0.10 1.3395 1.3379 1.3345
1543 2005.03.15 15:00 modify 144 0.10 1.3395 1.3378 1.3345
1544 2005.03.15 15:00 s/l 144 0.10 1.3378 1.3378 1.3345 17.00 10048.06
1545 2005.03.15 15:00 buy 145 0.10 1.3379 1.2879 1.3429
1546 2005.03.16 14:33 modify 145 0.10 1.3379 1.3381 1.3429
1547 2005.03.16 14:34 modify 145 0.10 1.3379 1.3382 1.3429
1548 2005.03.16 14:34 modify 145 0.10 1.3379 1.3384 1.3429
1549 2005.03.16 14:36 modify 145 0.10 1.3379 1.3385 1.3429
1550 2005.03.16 14:36 modify 145 0.10 1.3379 1.3386 1.3429
1551 2005.03.16 14:36 modify 145 0.10 1.3379 1.3387 1.3429
1552 2005.03.16 14:36 modify 145 0.10 1.3379 1.3388 1.3429
1553 2005.03.16 14:37 modify 145 0.10 1.3379 1.3389 1.3429
1554 2005.03.16 14:38 modify 145 0.10 1.3379 1.3390 1.3429
1555 2005.03.16 14:38 modify 145 0.10 1.3379 1.3392 1.3429
1556 2005.03.16 14:38 modify 145 0.10 1.3379 1.3394 1.3429
1557 2005.03.16 14:38 modify 145 0.10 1.3379 1.3396 1.3429
1558 2005.03.16 14:41 modify 145 0.10 1.3379 1.3397 1.3429
1559 2005.03.16 14:41 modify 145 0.10 1.3379 1.3399 1.3429
1560 2005.03.16 14:41 modify 145 0.10 1.3379 1.3400 1.3429
1561 2005.03.16 14:41 modify 145 0.10 1.3379 1.3402 1.3429
1562 2005.03.16 14:42 modify 145 0.10 1.3379 1.3403 1.3429
1563 2005.03.16 14:42 modify 145 0.10 1.3379 1.3404 1.3429
1564 2005.03.16 14:42 modify 145 0.10 1.3379 1.3406 1.3429
1565 2005.03.16 14:47 modify 145 0.10 1.3379 1.3407 1.3429
1566 2005.03.16 14:48 modify 145 0.10 1.3379 1.3408 1.3429
1567 2005.03.16 14:48 modify 145 0.10 1.3379 1.3409 1.3429
1568 2005.03.16 14:48 modify 145 0.10 1.3379 1.3410 1.3429
1569 2005.03.16 14:48 modify 145 0.10 1.3379 1.3411 1.3429
1570 2005.03.16 14:48 modify 145 0.10 1.3379 1.3412 1.3429
1571 2005.03.16 14:52 t/p 145 0.10 1.3429 1.3412 1.3429 49.53 10097.59
1572 2005.03.16 14:52 sell 146 0.10 1.3429 1.3929 1.3379
1573 2005.03.16 15:05 modify 146 0.10 1.3429 1.3426 1.3379
1574 2005.03.16 15:07 modify 146 0.10 1.3429 1.3424 1.3379
1575 2005.03.16 15:07 modify 146 0.10 1.3429 1.3423 1.3379
1576 2005.03.16 15:07 modify 146 0.10 1.3429 1.3422 1.3379
1577 2005.03.16 15:07 modify 146 0.10 1.3429 1.3421 1.3379
1578 2005.03.16 15:07 modify 146 0.10 1.3429 1.3419 1.3379
1579 2005.03.16 15:08 modify 146 0.10 1.3429 1.3418 1.3379
1580 2005.03.16 15:33 s/l 146 0.10 1.3418 1.3418 1.3379 11.00 10108.59
1581 2005.03.16 15:36 sell 147 0.10 1.3423 1.3923 1.3373
1582 2005.03.16 18:27 modify 147 0.10 1.3423 1.3423 1.3373
1583 2005.03.16 18:27 modify 147 0.10 1.3423 1.3422 1.3373
1584 2005.03.16 18:35 modify 147 0.10 1.3423 1.3421 1.3373
1585 2005.03.16 18:35 modify 147 0.10 1.3423 1.3419 1.3373
1586 2005.03.16 18:36 modify 147 0.10 1.3423 1.3418 1.3373
1587 2005.03.16 18:36 modify 147 0.10 1.3423 1.3415 1.3373
1588 2005.03.16 19:33 s/l 147 0.10 1.3415 1.3415 1.3373 8.00 10116.59
1589 2005.03.16 19:33 sell 148 0.10 1.3417 1.3917 1.3367
1590 2005.03.17 02:27 modify 148 0.10 1.3417 1.3415 1.3367
1591 2005.03.17 03:25 s/l 148 0.10 1.3415 1.3415 1.3367 2.85 10119.44
1592 2005.03.17 03:25 sell 149 0.10 1.3421 1.3921 1.3371
1593 2005.03.17 03:59 modify 149 0.10 1.3421 1.3419 1.3371
1594 2005.03.17 04:00 modify 149 0.10 1.3421 1.3418 1.3371
1595 2005.03.17 04:03 modify 149 0.10 1.3421 1.3417 1.3371
1596 2005.03.17 04:04 modify 149 0.10 1.3421 1.3416 1.3371
1597 2005.03.17 04:08 modify 149 0.10 1.3421 1.3415 1.3371
1598 2005.03.17 04:13 modify 149 0.10 1.3421 1.3414 1.3371
1599 2005.03.17 04:13 modify 149 0.10 1.3421 1.3412 1.3371
1600 2005.03.17 06:07 modify 149 0.10 1.3421 1.3411 1.3371
1601 2005.03.17 06:07 modify 149 0.10 1.3421 1.3408 1.3371
1602 2005.03.17 06:12 modify 149 0.10 1.3421 1.3407 1.3371
1603 2005.03.17 06:12 modify 149 0.10 1.3421 1.3406 1.3371
1604 2005.03.17 06:15 modify 149 0.10 1.3421 1.3404 1.3371
1605 2005.03.17 07:05 s/l 149 0.10 1.3404 1.3404 1.3371 17.00 10136.44
1606 2005.03.17 07:05 sell 150 0.10 1.3402 1.3902 1.3352
1607 2005.03.17 10:41 modify 150 0.10 1.3402 1.3402 1.3352
1608 2005.03.17 10:41 modify 150 0.10 1.3402 1.3401 1.3352
1609 2005.03.17 10:41 modify 150 0.10 1.3402 1.3400 1.3352
1610 2005.03.17 10:46 modify 150 0.10 1.3402 1.3399 1.3352
1611 2005.03.17 10:47 modify 150 0.10 1.3402 1.3398 1.3352
1612 2005.03.17 10:47 modify 150 0.10 1.3402 1.3397 1.3352
1613 2005.03.17 10:51 s/l 150 0.10 1.3397 1.3397 1.3352 5.00 10141.44
1614 2005.03.17 11:20 buy 151 0.10 1.3386 1.2886 1.3436
1615 2005.03.28 15:47 s/l 151 0.10 1.2886 1.2886 1.3436 -504.21 9637.23
1616 2005.03.28 15:47 buy 152 0.10 1.2887 1.2387 1.2937
1617 2005.03.29 02:31 modify 152 0.10 1.2887 1.2887 1.2937
1618 2005.03.29 02:31 modify 152 0.10 1.2887 1.2888 1.2937
1619 2005.03.29 02:31 modify 152 0.10 1.2887 1.2891 1.2937
1620 2005.03.29 02:31 modify 152 0.10 1.2887 1.2892 1.2937
1621 2005.03.29 02:31 modify 152 0.10 1.2887 1.2894 1.2937
1622 2005.03.29 02:31 modify 152 0.10 1.2887 1.2895 1.2937
1623 2005.03.29 02:31 modify 152 0.10 1.2887 1.2898 1.2937
1624 2005.03.29 02:48 modify 152 0.10 1.2887 1.2899 1.2937
1625 2005.03.29 02:49 modify 152 0.10 1.2887 1.2900 1.2937
1626 2005.03.29 02:51 modify 152 0.10 1.2887 1.2901 1.2937
1627 2005.03.29 02:52 modify 152 0.10 1.2887 1.2902 1.2937
1628 2005.03.29 02:53 modify 152 0.10 1.2887 1.2903 1.2937
1629 2005.03.29 02:53 modify 152 0.10 1.2887 1.2905 1.2937
1630 2005.03.29 03:06 modify 152 0.10 1.2887 1.2906 1.2937
1631 2005.03.29 03:06 modify 152 0.10 1.2887 1.2907 1.2937
1632 2005.03.29 03:06 modify 152 0.10 1.2887 1.2908 1.2937
1633 2005.03.29 03:12 modify 152 0.10 1.2887 1.2909 1.2937
1634 2005.03.29 03:13 modify 152 0.10 1.2887 1.2911 1.2937
1635 2005.03.29 03:18 modify 152 0.10 1.2887 1.2912 1.2937
1636 2005.03.29 03:18 modify 152 0.10 1.2887 1.2913 1.2937
1637 2005.03.29 04:47 modify 152 0.10 1.2887 1.2914 1.2937
1638 2005.03.29 04:48 modify 152 0.10 1.2887 1.2915 1.2937
1639 2005.03.29 04:48 modify 152 0.10 1.2887 1.2916 1.2937
1640 2005.03.29 04:49 modify 152 0.10 1.2887 1.2917 1.2937
1641 2005.03.29 04:50 modify 152 0.10 1.2887 1.2919 1.2937
1642 2005.03.29 04:50 modify 152 0.10 1.2887 1.2920 1.2937
1643 2005.03.29 04:50 modify 152 0.10 1.2887 1.2921 1.2937
1644 2005.03.29 04:50 t/p 152 0.10 1.2937 1.2921 1.2937 49.53 9686.76
1645 2005.03.29 04:50 sell 153 0.10 1.2938 1.3438 1.2888
1646 2005.03.29 07:58 modify 153 0.10 1.2938 1.2937 1.2888
1647 2005.03.29 07:58 modify 153 0.10 1.2938 1.2936 1.2888
1648 2005.03.29 07:58 modify 153 0.10 1.2938 1.2935 1.2888
1649 2005.03.29 08:31 modify 153 0.10 1.2938 1.2934 1.2888
1650 2005.03.29 08:39 s/l 153 0.10 1.2934 1.2934 1.2888 4.00 9690.76
1651 2005.03.29 08:39 sell 154 0.10 1.2933 1.3433 1.2883
1652 2005.03.29 13:29 modify 154 0.10 1.2933 1.2932 1.2883
1653 2005.03.29 13:29 modify 154 0.10 1.2933 1.2931 1.2883
1654 2005.03.29 13:30 modify 154 0.10 1.2933 1.2930 1.2883
1655 2005.03.29 13:30 modify 154 0.10 1.2933 1.2929 1.2883
1656 2005.03.29 13:32 modify 154 0.10 1.2933 1.2927 1.2883
1657 2005.03.29 13:32 modify 154 0.10 1.2933 1.2926 1.2883
1658 2005.03.29 14:12 s/l 154 0.10 1.2926 1.2926 1.2883 7.00 9697.76
1659 2005.03.29 14:12 sell 155 0.10 1.2924 1.3424 1.2874
1660 2005.03.29 16:02 modify 155 0.10 1.2924 1.2922 1.2874
1661 2005.03.29 16:03 modify 155 0.10 1.2924 1.2921 1.2874
1662 2005.03.29 16:04 modify 155 0.10 1.2924 1.2920 1.2874
1663 2005.03.29 16:05 modify 155 0.10 1.2924 1.2919 1.2874
1664 2005.03.29 16:33 modify 155 0.10 1.2924 1.2916 1.2874
1665 2005.03.29 16:33 modify 155 0.10 1.2924 1.2915 1.2874
1666 2005.03.29 16:35 modify 155 0.10 1.2924 1.2914 1.2874
1667 2005.03.29 16:59 s/l 155 0.10 1.2914 1.2914 1.2874 10.00 9707.76
1668 2005.03.29 16:59 sell 156 0.10 1.2913 1.3413 1.2863
1669 2005.04.01 17:15 modify 156 0.10 1.2913 1.2912 1.2863
1670 2005.04.01 17:15 modify 156 0.10 1.2913 1.2910 1.2863
1671 2005.04.01 17:16 modify 156 0.10 1.2913 1.2908 1.2863
1672 2005.04.01 17:22 modify 156 0.10 1.2913 1.2906 1.2863
1673 2005.04.01 17:22 modify 156 0.10 1.2913 1.2904 1.2863
1674 2005.04.01 17:22 modify 156 0.10 1.2913 1.2902 1.2863
1675 2005.04.01 17:24 modify 156 0.10 1.2913 1.2901 1.2863
1676 2005.04.01 17:24 modify 156 0.10 1.2913 1.2900 1.2863
1677 2005.04.01 17:24 modify 156 0.10 1.2913 1.2899 1.2863
1678 2005.04.01 17:24 modify 156 0.10 1.2913 1.2898 1.2863
1679 2005.04.01 17:24 modify 156 0.10 1.2913 1.2896 1.2863
1680 2005.04.01 17:25 modify 156 0.10 1.2913 1.2895 1.2863
1681 2005.04.01 17:25 modify 156 0.10 1.2913 1.2893 1.2863
1682 2005.04.01 17:26 modify 156 0.10 1.2913 1.2891 1.2863
1683 2005.04.01 17:27 modify 156 0.10 1.2913 1.2890 1.2863
1684 2005.04.01 17:27 modify 156 0.10 1.2913 1.2889 1.2863
1685 2005.04.01 17:27 modify 156 0.10 1.2913 1.2888 1.2863
1686 2005.04.01 17:27 modify 156 0.10 1.2913 1.2886 1.2863
1687 2005.04.01 17:30 s/l 156 0.10 1.2886 1.2886 1.2863 28.42 9736.18
1688 2005.04.01 17:30 buy 157 0.10 1.2887 1.2387 1.2937
1689 2005.04.01 19:55 modify 157 0.10 1.2887 1.2887 1.2937
1690 2005.04.01 20:10 modify 157 0.10 1.2887 1.2888 1.2937
1691 2005.04.01 20:10 modify 157 0.10 1.2887 1.2889 1.2937
1692 2005.04.01 20:10 modify 157 0.10 1.2887 1.2890 1.2937
1693 2005.04.01 20:11 modify 157 0.10 1.2887 1.2891 1.2937
1694 2005.04.01 20:11 modify 157 0.10 1.2887 1.2892 1.2937
1695 2005.04.01 20:13 modify 157 0.10 1.2887 1.2893 1.2937
1696 2005.04.01 20:14 modify 157 0.10 1.2887 1.2894 1.2937
1697 2005.04.01 20:14 modify 157 0.10 1.2887 1.2896 1.2937
1698 2005.04.01 20:14 modify 157 0.10 1.2887 1.2897 1.2937
1699 2005.04.01 20:16 modify 157 0.10 1.2887 1.2898 1.2937
1700 2005.04.01 20:33 s/l 157 0.10 1.2898 1.2898 1.2937 11.00 9747.18
1701 2005.04.01 20:34 buy 158 0.10 1.2893 1.2393 1.2943
1702 2005.04.01 20:59 modify 158 0.10 1.2893 1.2894 1.2943
1703 2005.04.01 21:09 s/l 158 0.10 1.2894 1.2894 1.2943 1.00 9748.18
1704 2005.04.01 21:48 sell 159 0.10 1.2905 1.3405 1.2855
1705 2005.04.04 00:00 modify 159 0.10 1.2905 1.2901 1.2855
1706 2005.04.04 00:00 modify 159 0.10 1.2905 1.2900 1.2855
1707 2005.04.04 00:03 modify 159 0.10 1.2905 1.2899 1.2855
1708 2005.04.04 00:05 modify 159 0.10 1.2905 1.2898 1.2855
1709 2005.04.04 00:18 modify 159 0.10 1.2905 1.2897 1.2855
1710 2005.04.04 02:37 s/l 159 0.10 1.2897 1.2897 1.2855 8.28 9756.47
1711 2005.04.04 02:37 sell 160 0.10 1.2896 1.3396 1.2846
1712 2005.04.04 08:22 modify 160 0.10 1.2896 1.2896 1.2846
1713 2005.04.04 08:22 modify 160 0.10 1.2896 1.2895 1.2846
1714 2005.04.04 08:23 modify 160 0.10 1.2896 1.2893 1.2846
1715 2005.04.04 08:23 modify 160 0.10 1.2896 1.2892 1.2846
1716 2005.04.04 08:27 modify 160 0.10 1.2896 1.2891 1.2846
1717 2005.04.04 09:05 s/l 160 0.10 1.2891 1.2891 1.2846 5.00 9761.47
1718 2005.04.04 09:06 sell 161 0.10 1.2892 1.3392 1.2842
1719 2005.04.04 11:17 modify 161 0.10 1.2892 1.2891 1.2842
1720 2005.04.04 11:34 s/l 161 0.10 1.2891 1.2891 1.2842 1.00 9762.47
1721 2005.04.04 11:34 sell 162 0.10 1.2890 1.3390 1.2840
1722 2005.04.04 15:00 modify 162 0.10 1.2890 1.2888 1.2840
1723 2005.04.04 15:00 modify 162 0.10 1.2890 1.2887 1.2840
1724 2005.04.04 15:00 modify 162 0.10 1.2890 1.2886 1.2840
1725 2005.04.04 15:00 modify 162 0.10 1.2890 1.2884 1.2840
1726 2005.04.04 15:01 modify 162 0.10 1.2890 1.2883 1.2840
1727 2005.04.04 15:01 modify 162 0.10 1.2890 1.2882 1.2840
1728 2005.04.04 15:15 modify 162 0.10 1.2890 1.2881 1.2840
1729 2005.04.04 15:15 modify 162 0.10 1.2890 1.2879 1.2840
1730 2005.04.04 15:16 modify 162 0.10 1.2890 1.2878 1.2840
1731 2005.04.04 15:16 modify 162 0.10 1.2890 1.2877 1.2840
1732 2005.04.04 15:16 modify 162 0.10 1.2890 1.2876 1.2840
1733 2005.04.04 15:18 modify 162 0.10 1.2890 1.2875 1.2840
1734 2005.04.04 15:23 modify 162 0.10 1.2890 1.2874 1.2840
1735 2005.04.04 15:28 modify 162 0.10 1.2890 1.2872 1.2840
1736 2005.04.04 15:28 modify 162 0.10 1.2890 1.2871 1.2840
1737 2005.04.04 15:28 modify 162 0.10 1.2890 1.2870 1.2840
1738 2005.04.04 15:28 modify 162 0.10 1.2890 1.2869 1.2840
1739 2005.04.04 15:28 modify 162 0.10 1.2890 1.2868 1.2840
1740 2005.04.04 15:30 modify 162 0.10 1.2890 1.2867 1.2840
1741 2005.04.04 15:30 modify 162 0.10 1.2890 1.2866 1.2840
1742 2005.04.04 15:30 modify 162 0.10 1.2890 1.2865 1.2840
1743 2005.04.04 15:30 modify 162 0.10 1.2890 1.2864 1.2840
1744 2005.04.04 15:31 modify 162 0.10 1.2890 1.2863 1.2840
1745 2005.04.04 15:34 modify 162 0.10 1.2890 1.2862 1.2840
1746 2005.04.04 15:34 modify 162 0.10 1.2890 1.2860 1.2840
1747 2005.04.04 15:35 modify 162 0.10 1.2890 1.2859 1.2840
1748 2005.04.04 15:35 modify 162 0.10 1.2890 1.2858 1.2840
1749 2005.04.04 15:35 modify 162 0.10 1.2890 1.2857 1.2840
1750 2005.04.04 15:36 modify 162 0.10 1.2890 1.2856 1.2840
1751 2005.04.04 15:36 modify 162 0.10 1.2890 1.2855 1.2840
1752 2005.04.04 15:38 t/p 162 0.10 1.2840 1.2855 1.2840 50.00 9812.47
1753 2005.04.04 15:38 buy 163 0.10 1.2839 1.2339 1.2889
1754 2005.04.04 21:11 modify 163 0.10 1.2839 1.2839 1.2889
1755 2005.04.04 21:11 modify 163 0.10 1.2839 1.2840 1.2889
1756 2005.04.05 02:08 s/l 163 0.10 1.2840 1.2840 1.2889 0.53 9813.00
1757 2005.04.05 02:08 buy 164 0.10 1.2842 1.2342 1.2892
1758 2005.04.05 14:58 modify 164 0.10 1.2842 1.2842 1.2892
1759 2005.04.05 14:58 modify 164 0.10 1.2842 1.2844 1.2892
1760 2005.04.05 15:06 s/l 164 0.10 1.2844 1.2844 1.2892 2.00 9815.00
1761 2005.04.05 15:11 sell 165 0.10 1.2850 1.3350 1.2800
1762 2005.04.05 17:50 modify 165 0.10 1.2850 1.2849 1.2800
1763 2005.04.05 18:51 s/l 165 0.10 1.2849 1.2849 1.2800 1.00 9816.00
1764 2005.04.05 18:51 sell 166 0.10 1.2847 1.3347 1.2797
1765 2005.04.08 02:00 modify 166 0.10 1.2847 1.2847 1.2797
1766 2005.04.08 02:00 modify 166 0.10 1.2847 1.2845 1.2797
1767 2005.04.08 02:00 modify 166 0.10 1.2847 1.2843 1.2797
1768 2005.04.08 02:06 modify 166 0.10 1.2847 1.2842 1.2797
1769 2005.04.08 02:08 modify 166 0.10 1.2847 1.2840 1.2797
1770 2005.04.08 02:08 modify 166 0.10 1.2847 1.2839 1.2797
1771 2005.04.08 02:10 modify 166 0.10 1.2847 1.2837 1.2797
1772 2005.04.08 02:10 modify 166 0.10 1.2847 1.2835 1.2797
1773 2005.04.08 02:17 modify 166 0.10 1.2847 1.2833 1.2797
1774 2005.04.08 02:27 modify 166 0.10 1.2847 1.2832 1.2797
1775 2005.04.08 02:41 modify 166 0.10 1.2847 1.2831 1.2797
1776 2005.04.08 02:41 modify 166 0.10 1.2847 1.2830 1.2797
1777 2005.04.08 02:41 modify 166 0.10 1.2847 1.2828 1.2797
1778 2005.04.08 08:59 modify 166 0.10 1.2847 1.2827 1.2797
1779 2005.04.08 08:59 modify 166 0.10 1.2847 1.2826 1.2797
1780 2005.04.08 08:59 modify 166 0.10 1.2847 1.2825 1.2797
1781 2005.04.08 08:59 modify 166 0.10 1.2847 1.2824 1.2797
1782 2005.04.08 09:25 s/l 166 0.10 1.2824 1.2824 1.2797 24.42 9840.42
1783 2005.04.08 09:35 buy 167 0.10 1.2812 1.2312 1.2862
1784 2005.04.08 10:10 modify 167 0.10 1.2812 1.2813 1.2862
1785 2005.04.08 11:07 modify 167 0.10 1.2812 1.2814 1.2862
1786 2005.04.08 11:07 modify 167 0.10 1.2812 1.2815 1.2862
1787 2005.04.08 11:07 modify 167 0.10 1.2812 1.2816 1.2862
1788 2005.04.08 11:07 modify 167 0.10 1.2812 1.2818 1.2862
1789 2005.04.08 11:07 modify 167 0.10 1.2812 1.2819 1.2862
1790 2005.04.08 11:08 modify 167 0.10 1.2812 1.2820 1.2862
1791 2005.04.08 11:18 modify 167 0.10 1.2812 1.2821 1.2862
1792 2005.04.08 11:42 modify 167 0.10 1.2812 1.2822 1.2862
1793 2005.04.08 11:43 modify 167 0.10 1.2812 1.2823 1.2862
1794 2005.04.08 11:43 modify 167 0.10 1.2812 1.2825 1.2862
1795 2005.04.08 11:43 modify 167 0.10 1.2812 1.2826 1.2862
1796 2005.04.08 11:44 modify 167 0.10 1.2812 1.2827 1.2862
1797 2005.04.08 13:34 s/l 167 0.10 1.2827 1.2827 1.2862 15.00 9855.42
1798 2005.04.08 13:34 buy 168 0.10 1.2829 1.2329 1.2879
1799 2005.04.08 16:54 modify 168 0.10 1.2829 1.2829 1.2879
1800 2005.04.08 16:54 modify 168 0.10 1.2829 1.2830 1.2879
1801 2005.04.08 16:54 modify 168 0.10 1.2829 1.2832 1.2879
1802 2005.04.08 16:54 modify 168 0.10 1.2829 1.2834 1.2879
1803 2005.04.08 16:54 modify 168 0.10 1.2829 1.2836 1.2879
1804 2005.04.08 16:57 modify 168 0.10 1.2829 1.2838 1.2879
1805 2005.04.08 16:57 modify 168 0.10 1.2829 1.2839 1.2879
1806 2005.04.08 16:57 modify 168 0.10 1.2829 1.2840 1.2879
1807 2005.04.08 16:57 modify 168 0.10 1.2829 1.2842 1.2879
1808 2005.04.08 17:08 s/l 168 0.10 1.2842 1.2842 1.2879 13.00 9868.42
1809 2005.04.08 17:08 sell 169 0.10 1.2845 1.3345 1.2795
1810 2005.04.14 12:32 modify 169 0.10 1.2845 1.2844 1.2795
1811 2005.04.14 12:32 modify 169 0.10 1.2845 1.2842 1.2795
1812 2005.04.14 12:33 modify 169 0.10 1.2845 1.2841 1.2795
1813 2005.04.14 12:33 modify 169 0.10 1.2845 1.2840 1.2795
1814 2005.04.14 12:34 modify 169 0.10 1.2845 1.2838 1.2795
1815 2005.04.14 13:19 modify 169 0.10 1.2845 1.2836 1.2795
1816 2005.04.14 13:20 modify 169 0.10 1.2845 1.2835 1.2795
1817 2005.04.14 13:21 modify 169 0.10 1.2845 1.2833 1.2795
1818 2005.04.14 13:21 modify 169 0.10 1.2845 1.2830 1.2795
1819 2005.04.14 13:31 s/l 169 0.10 1.2830 1.2830 1.2795 16.71 9885.13
1820 2005.04.14 14:14 buy 170 0.10 1.2821 1.2321 1.2871
1821 2005.04.15 10:03 modify 170 0.10 1.2821 1.2822 1.2871
1822 2005.04.15 10:03 modify 170 0.10 1.2821 1.2823 1.2871
1823 2005.04.15 10:06 modify 170 0.10 1.2821 1.2824 1.2871
1824 2005.04.15 10:06 modify 170 0.10 1.2821 1.2825 1.2871
1825 2005.04.15 10:11 modify 170 0.10 1.2821 1.2826 1.2871
1826 2005.04.15 10:11 modify 170 0.10 1.2821 1.2828 1.2871
1827 2005.04.15 10:12 modify 170 0.10 1.2821 1.2831 1.2871
1828 2005.04.15 10:35 modify 170 0.10 1.2821 1.2832 1.2871
1829 2005.04.15 10:35 modify 170 0.10 1.2821 1.2833 1.2871
1830 2005.04.15 10:35 modify 170 0.10 1.2821 1.2836 1.2871
1831 2005.04.15 10:36 modify 170 0.10 1.2821 1.2837 1.2871
1832 2005.04.15 11:31 s/l 170 0.10 1.2837 1.2837 1.2871 15.53 9900.66
1833 2005.04.15 11:33 buy 171 0.10 1.2838 1.2338 1.2888
1834 2005.04.15 13:40 modify 171 0.10 1.2838 1.2841 1.2888
1835 2005.04.15 13:41 modify 171 0.10 1.2838 1.2843 1.2888
1836 2005.04.15 13:41 modify 171 0.10 1.2838 1.2844 1.2888
1837 2005.04.15 13:41 modify 171 0.10 1.2838 1.2845 1.2888
1838 2005.04.15 13:41 modify 171 0.10 1.2838 1.2848 1.2888
1839 2005.04.15 13:42 modify 171 0.10 1.2838 1.2849 1.2888
1840 2005.04.15 13:50 modify 171 0.10 1.2838 1.2850 1.2888
1841 2005.04.15 13:51 modify 171 0.10 1.2838 1.2851 1.2888
1842 2005.04.15 13:51 modify 171 0.10 1.2838 1.2853 1.2888
1843 2005.04.15 13:51 modify 171 0.10 1.2838 1.2856 1.2888
1844 2005.04.15 13:51 modify 171 0.10 1.2838 1.2858 1.2888
1845 2005.04.15 13:59 modify 171 0.10 1.2838 1.2859 1.2888
1846 2005.04.15 13:59 modify 171 0.10 1.2838 1.2861 1.2888
1847 2005.04.15 14:30 modify 171 0.10 1.2838 1.2865 1.2888
1848 2005.04.15 14:30 modify 171 0.10 1.2838 1.2867 1.2888
1849 2005.04.15 14:30 modify 171 0.10 1.2838 1.2871 1.2888
1850 2005.04.15 14:31 t/p 171 0.10 1.2888 1.2871 1.2888 50.00 9950.66
1851 2005.04.15 14:31 sell 172 0.10 1.2889 1.3389 1.2839
1852 2005.04.15 14:35 modify 172 0.10 1.2889 1.2889 1.2839
1853 2005.04.15 14:35 modify 172 0.10 1.2889 1.2885 1.2839
1854 2005.04.15 14:36 modify 172 0.10 1.2889 1.2884 1.2839
1855 2005.04.15 14:37 modify 172 0.10 1.2889 1.2883 1.2839
1856 2005.04.15 14:37 modify 172 0.10 1.2889 1.2882 1.2839
1857 2005.04.15 14:46 s/l 172 0.10 1.2882 1.2882 1.2839 7.00 9957.66
1858 2005.04.15 14:46 sell 173 0.10 1.2880 1.3380 1.2830
1859 2005.04.15 15:00 modify 173 0.10 1.2880 1.2880 1.2830
1860 2005.04.15 15:00 modify 173 0.10 1.2880 1.2879 1.2830
1861 2005.04.15 15:00 modify 173 0.10 1.2880 1.2874 1.2830
1862 2005.04.15 15:00 modify 173 0.10 1.2880 1.2869 1.2830
1863 2005.04.15 15:00 modify 173 0.10 1.2880 1.2867 1.2830
1864 2005.04.15 15:00 modify 173 0.10 1.2880 1.2860 1.2830
1865 2005.04.15 15:00 modify 173 0.10 1.2880 1.2854 1.2830
1866 2005.04.15 15:01 s/l 173 0.10 1.2854 1.2854 1.2830 26.00 9983.66
1867 2005.04.15 15:01 buy 174 0.10 1.2858 1.2358 1.2908
1868 2005.04.15 15:29 modify 174 0.10 1.2858 1.2858 1.2908
1869 2005.04.15 15:29 modify 174 0.10 1.2858 1.2859 1.2908
1870 2005.04.15 15:29 modify 174 0.10 1.2858 1.2861 1.2908
1871 2005.04.15 15:30 modify 174 0.10 1.2858 1.2862 1.2908
1872 2005.04.15 15:31 modify 174 0.10 1.2858 1.2863 1.2908
1873 2005.04.15 15:32 modify 174 0.10 1.2858 1.2866 1.2908
1874 2005.04.15 15:32 modify 174 0.10 1.2858 1.2870 1.2908
1875 2005.04.15 15:32 modify 174 0.10 1.2858 1.2871 1.2908
1876 2005.04.15 15:32 modify 174 0.10 1.2858 1.2873 1.2908
1877 2005.04.15 15:34 modify 174 0.10 1.2858 1.2875 1.2908
1878 2005.04.15 15:34 modify 174 0.10 1.2858 1.2876 1.2908
1879 2005.04.15 15:34 modify 174 0.10 1.2858 1.2879 1.2908
1880 2005.04.15 15:34 modify 174 0.10 1.2858 1.2880 1.2908
1881 2005.04.15 15:34 modify 174 0.10 1.2858 1.2883 1.2908
1882 2005.04.15 15:36 modify 174 0.10 1.2858 1.2885 1.2908
1883 2005.04.15 15:36 modify 174 0.10 1.2858 1.2886 1.2908
1884 2005.04.15 15:46 modify 174 0.10 1.2858 1.2889 1.2908
1885 2005.04.15 15:47 s/l 174 0.10 1.2889 1.2889 1.2908 31.00 10014.66
1886 2005.04.15 15:48 sell 175 0.10 1.2895 1.3395 1.2845
1887 2005.04.15 15:49 modify 175 0.10 1.2895 1.2895 1.2845
1888 2005.04.15 15:49 modify 175 0.10 1.2895 1.2892 1.2845
1889 2005.04.15 15:50 modify 175 0.10 1.2895 1.2891 1.2845
1890 2005.04.15 15:50 modify 175 0.10 1.2895 1.2889 1.2845
1891 2005.04.15 15:50 modify 175 0.10 1.2895 1.2888 1.2845
1892 2005.04.15 15:50 modify 175 0.10 1.2895 1.2885 1.2845
1893 2005.04.15 15:50 modify 175 0.10 1.2895 1.2883 1.2845
1894 2005.04.15 15:50 modify 175 0.10 1.2895 1.2881 1.2845
1895 2005.04.15 15:51 modify 175 0.10 1.2895 1.2880 1.2845
1896 2005.04.15 15:51 modify 175 0.10 1.2895 1.2879 1.2845
1897 2005.04.15 15:51 modify 175 0.10 1.2895 1.2878 1.2845
1898 2005.04.15 15:51 modify 175 0.10 1.2895 1.2876 1.2845
1899 2005.04.15 15:52 modify 175 0.10 1.2895 1.2875 1.2845
1900 2005.04.15 15:53 modify 175 0.10 1.2895 1.2874 1.2845
1901 2005.04.15 15:53 modify 175 0.10 1.2895 1.2872 1.2845
1902 2005.04.15 15:53 modify 175 0.10 1.2895 1.2871 1.2845
1903 2005.04.15 15:57 s/l 175 0.10 1.2871 1.2871 1.2845 24.00 10038.66
1904 2005.04.15 16:20 sell 176 0.10 1.2905 1.3405 1.2855
1905 2005.04.18 02:53 modify 176 0.10 1.2905 1.2905 1.2855
1906 2005.04.18 02:53 modify 176 0.10 1.2905 1.2904 1.2855
1907 2005.04.18 02:55 modify 176 0.10 1.2905 1.2903 1.2855
1908 2005.04.18 02:55 modify 176 0.10 1.2905 1.2902 1.2855
1909 2005.04.18 02:56 modify 176 0.10 1.2905 1.2901 1.2855
1910 2005.04.18 02:56 modify 176 0.10 1.2905 1.2899 1.2855
1911 2005.04.18 03:05 modify 176 0.10 1.2905 1.2898 1.2855
1912 2005.04.18 03:08 modify 176 0.10 1.2905 1.2897 1.2855
1913 2005.04.18 03:08 modify 176 0.10 1.2905 1.2896 1.2855
1914 2005.04.18 03:15 modify 176 0.10 1.2905 1.2895 1.2855
1915 2005.04.18 03:27 modify 176 0.10 1.2905 1.2893 1.2855
1916 2005.04.18 03:27 modify 176 0.10 1.2905 1.2892 1.2855
1917 2005.04.18 04:01 s/l 176 0.10 1.2892 1.2892 1.2855 13.28 10051.95
1918 2005.04.18 04:01 sell 177 0.10 1.2891 1.3391 1.2841
1919 2005.04.29 19:25 modify 177 0.10 1.2891 1.2889 1.2841
1920 2005.04.29 19:25 modify 177 0.10 1.2891 1.2887 1.2841
1921 2005.04.29 19:25 modify 177 0.10 1.2891 1.2884 1.2841
1922 2005.04.29 19:26 modify 177 0.10 1.2891 1.2882 1.2841
1923 2005.04.29 19:26 modify 177 0.10 1.2891 1.2880 1.2841
1924 2005.04.29 19:27 modify 177 0.10 1.2891 1.2879 1.2841
1925 2005.04.29 19:27 modify 177 0.10 1.2891 1.2878 1.2841
1926 2005.04.29 19:28 modify 177 0.10 1.2891 1.2877 1.2841
1927 2005.04.29 19:29 modify 177 0.10 1.2891 1.2876 1.2841
1928 2005.04.29 20:22 modify 177 0.10 1.2891 1.2875 1.2841
1929 2005.04.29 20:27 modify 177 0.10 1.2891 1.2874 1.2841
1930 2005.04.29 20:28 modify 177 0.10 1.2891 1.2873 1.2841
1931 2005.04.29 20:32 modify 177 0.10 1.2891 1.2872 1.2841
1932 2005.04.29 20:38 modify 177 0.10 1.2891 1.2871 1.2841
1933 2005.04.29 20:39 modify 177 0.10 1.2891 1.2869 1.2841
1934 2005.04.29 21:09 s/l 177 0.10 1.2869 1.2869 1.2841 26.27 10078.22
1935 2005.04.29 21:09 sell 178 0.10 1.2867 1.3367 1.2817
1936 2005.05.02 01:18 modify 178 0.10 1.2867 1.2867 1.2817
1937 2005.05.02 01:18 modify 178 0.10 1.2867 1.2866 1.2817
1938 2005.05.02 02:01 modify 178 0.10 1.2867 1.2863 1.2817
1939 2005.05.02 02:02 modify 178 0.10 1.2867 1.2861 1.2817
1940 2005.05.02 02:03 modify 178 0.10 1.2867 1.2859 1.2817
1941 2005.05.02 02:33 modify 178 0.10 1.2867 1.2858 1.2817
1942 2005.05.02 02:40 modify 178 0.10 1.2867 1.2857 1.2817
1943 2005.05.02 02:48 modify 178 0.10 1.2867 1.2856 1.2817
1944 2005.05.02 03:51 modify 178 0.10 1.2867 1.2855 1.2817
1945 2005.05.02 05:08 s/l 178 0.10 1.2855 1.2855 1.2817 12.57 10090.79
1946 2005.05.02 05:08 sell 179 0.10 1.2853 1.3353 1.2803
1947 2005.05.02 16:59 modify 179 0.10 1.2853 1.2852 1.2803
1948 2005.05.02 17:24 s/l 179 0.10 1.2852 1.2852 1.2803 1.00 10091.79
1949 2005.05.02 17:24 sell 180 0.10 1.2851 1.3351 1.2801
1950 2005.05.03 03:57 modify 180 0.10 1.2851 1.2850 1.2801
1951 2005.05.03 03:57 modify 180 0.10 1.2851 1.2849 1.2801
1952 2005.05.03 03:59 modify 180 0.10 1.2851 1.2848 1.2801
1953 2005.05.03 04:47 modify 180 0.10 1.2851 1.2846 1.2801
1954 2005.05.03 07:17 modify 180 0.10 1.2851 1.2844 1.2801
1955 2005.05.03 08:07 s/l 180 0.10 1.2844 1.2844 1.2801 7.28 10099.08
1956 2005.05.03 08:07 sell 181 0.10 1.2842 1.3342 1.2792
1957 2005.05.06 17:01 modify 181 0.10 1.2842 1.2839 1.2792
1958 2005.05.06 17:02 modify 181 0.10 1.2842 1.2837 1.2792
1959 2005.05.06 17:02 modify 181 0.10 1.2842 1.2836 1.2792
1960 2005.05.06 17:02 modify 181 0.10 1.2842 1.2833 1.2792
1961 2005.05.06 17:03 modify 181 0.10 1.2842 1.2832 1.2792
1962 2005.05.06 17:03 modify 181 0.10 1.2842 1.2831 1.2792
1963 2005.05.06 17:03 modify 181 0.10 1.2842 1.2828 1.2792
1964 2005.05.06 17:27 modify 181 0.10 1.2842 1.2826 1.2792
1965 2005.05.06 17:38 s/l 181 0.10 1.2826 1.2826 1.2792 17.71 10116.78
1966 2005.05.06 18:09 sell 182 0.10 1.2837 1.3337 1.2787
1967 2005.05.06 20:26 modify 182 0.10 1.2837 1.2836 1.2787
1968 2005.05.06 20:27 modify 182 0.10 1.2837 1.2834 1.2787
1969 2005.05.06 20:50 modify 182 0.10 1.2837 1.2833 1.2787
1970 2005.05.06 20:51 modify 182 0.10 1.2837 1.2832 1.2787
1971 2005.05.06 20:57 modify 182 0.10 1.2837 1.2831 1.2787
1972 2005.05.09 00:46 modify 182 0.10 1.2837 1.2830 1.2787
1973 2005.05.09 03:09 modify 182 0.10 1.2837 1.2828 1.2787
1974 2005.05.09 03:10 modify 182 0.10 1.2837 1.2827 1.2787
1975 2005.05.09 03:14 modify 182 0.10 1.2837 1.2826 1.2787
1976 2005.05.09 03:15 modify 182 0.10 1.2837 1.2824 1.2787
1977 2005.05.09 03:15 modify 182 0.10 1.2837 1.2822 1.2787
1978 2005.05.09 03:17 modify 182 0.10 1.2837 1.2821 1.2787
1979 2005.05.09 03:18 modify 182 0.10 1.2837 1.2820 1.2787
1980 2005.05.09 03:18 modify 182 0.10 1.2837 1.2818 1.2787
1981 2005.05.09 03:21 modify 182 0.10 1.2837 1.2816 1.2787
1982 2005.05.09 03:25 modify 182 0.10 1.2837 1.2815 1.2787
1983 2005.05.09 03:25 modify 182 0.10 1.2837 1.2813 1.2787
1984 2005.05.09 04:16 modify 182 0.10 1.2837 1.2812 1.2787
1985 2005.05.09 04:17 modify 182 0.10 1.2837 1.2811 1.2787
1986 2005.05.09 04:17 modify 182 0.10 1.2837 1.2810 1.2787
1987 2005.05.09 04:18 modify 182 0.10 1.2837 1.2809 1.2787
1988 2005.05.09 04:55 s/l 182 0.10 1.2809 1.2809 1.2787 28.28 10145.07
1989 2005.05.09 04:55 sell 183 0.10 1.2808 1.3308 1.2758
1990 2005.05.09 06:44 modify 183 0.10 1.2808 1.2806 1.2758
1991 2005.05.09 07:21 s/l 183 0.10 1.2806 1.2806 1.2758 2.00 10147.07
1992 2005.05.09 07:23 sell 184 0.10 1.2806 1.3306 1.2756
1993 2005.05.11 15:11 modify 184 0.10 1.2806 1.2806 1.2756
1994 2005.05.11 15:11 modify 184 0.10 1.2806 1.2804 1.2756
1995 2005.05.11 15:11 modify 184 0.10 1.2806 1.2800 1.2756
1996 2005.05.11 15:25 modify 184 0.10 1.2806 1.2799 1.2756
1997 2005.05.11 15:25 modify 184 0.10 1.2806 1.2798 1.2756
1998 2005.05.11 15:33 s/l 184 0.10 1.2798 1.2798 1.2756 8.57 10155.64
1999 2005.05.11 16:00 buy 185 0.10 1.2793 1.2293 1.2843
2000 2005.05.11 16:35 modify 185 0.10 1.2793 1.2793 1.2843
2001 2005.05.11 16:35 modify 185 0.10 1.2793 1.2795 1.2843
2002 2005.05.11 16:35 modify 185 0.10 1.2793 1.2796 1.2843
2003 2005.05.11 16:35 modify 185 0.10 1.2793 1.2798 1.2843
2004 2005.05.11 16:56 modify 185 0.10 1.2793 1.2800 1.2843
2005 2005.05.11 16:56 modify 185 0.10 1.2793 1.2802 1.2843
2006 2005.05.11 16:57 modify 185 0.10 1.2793 1.2803 1.2843
2007 2005.05.11 17:03 modify 185 0.10 1.2793 1.2804 1.2843
2008 2005.05.11 17:08 modify 185 0.10 1.2793 1.2805 1.2843
2009 2005.05.11 17:08 modify 185 0.10 1.2793 1.2806 1.2843
2010 2005.05.11 17:08 modify 185 0.10 1.2793 1.2807 1.2843
2011 2005.05.11 17:09 modify 185 0.10 1.2793 1.2810 1.2843
2012 2005.05.11 17:42 s/l 185 0.10 1.2810 1.2810 1.2843 17.00 10172.64
2013 2005.05.11 17:46 buy 186 0.10 1.2807 1.2307 1.2857
2014 2005.05.11 18:05 modify 186 0.10 1.2807 1.2810 1.2857
2015 2005.05.11 18:06 modify 186 0.10 1.2807 1.2811 1.2857
2016 2005.05.11 18:07 modify 186 0.10 1.2807 1.2812 1.2857
2017 2005.05.11 18:07 modify 186 0.10 1.2807 1.2815 1.2857
2018 2005.05.11 18:07 modify 186 0.10 1.2807 1.2820 1.2857
2019 2005.05.11 18:08 s/l 186 0.10 1.2820 1.2820 1.2857 13.00 10185.64
2020 2005.05.11 18:08 sell 187 0.10 1.2820 1.3320 1.2770
2021 2005.05.11 20:08 modify 187 0.10 1.2820 1.2818 1.2770
2022 2005.05.11 20:08 modify 187 0.10 1.2820 1.2813 1.2770
2023 2005.05.11 20:09 modify 187 0.10 1.2820 1.2812 1.2770
2024 2005.05.11 20:10 modify 187 0.10 1.2820 1.2810 1.2770
2025 2005.05.11 20:10 modify 187 0.10 1.2820 1.2809 1.2770
2026 2005.05.11 20:26 modify 187 0.10 1.2820 1.2808 1.2770
2027 2005.05.11 20:30 modify 187 0.10 1.2820 1.2806 1.2770
2028 2005.05.11 20:34 modify 187 0.10 1.2820 1.2805 1.2770
2029 2005.05.11 21:28 s/l 187 0.10 1.2805 1.2805 1.2770 15.00 10200.64
2030 2005.05.11 21:28 sell 188 0.10 1.2803 1.3303 1.2753
2031 2005.05.12 03:28 modify 188 0.10 1.2803 1.2803 1.2753
2032 2005.05.12 05:44 s/l 188 0.10 1.2803 1.2803 1.2753 0.85 10201.49
2033 2005.05.12 05:44 sell 189 0.10 1.2803 1.3303 1.2753
2034 2005.05.12 07:59 modify 189 0.10 1.2803 1.2801 1.2753
2035 2005.05.12 08:01 modify 189 0.10 1.2803 1.2800 1.2753
2036 2005.05.12 08:19 modify 189 0.10 1.2803 1.2799 1.2753
2037 2005.05.12 08:19 modify 189 0.10 1.2803 1.2796 1.2753
2038 2005.05.12 08:34 modify 189 0.10 1.2803 1.2795 1.2753
2039 2005.05.12 08:34 modify 189 0.10 1.2803 1.2794 1.2753
2040 2005.05.12 08:34 modify 189 0.10 1.2803 1.2793 1.2753
2041 2005.05.12 08:34 modify 189 0.10 1.2803 1.2791 1.2753
2042 2005.05.12 08:34 modify 189 0.10 1.2803 1.2790 1.2753
2043 2005.05.12 08:34 modify 189 0.10 1.2803 1.2787 1.2753
2044 2005.05.12 08:34 modify 189 0.10 1.2803 1.2786 1.2753
2045 2005.05.12 08:34 modify 189 0.10 1.2803 1.2783 1.2753
2046 2005.05.12 08:39 s/l 189 0.10 1.2783 1.2783 1.2753 20.00 10221.49
2047 2005.05.12 08:54 buy 190 0.10 1.2771 1.2271 1.2821
2048 2005.06.01 10:22 s/l 190 0.10 1.2271 1.2271 1.2821 -508.90 9712.60
2049 2005.06.01 10:22 buy 191 0.10 1.2271 1.1771 1.2321
2050 2005.06.01 10:34 modify 191 0.10 1.2271 1.2274 1.2321
2051 2005.06.01 10:37 modify 191 0.10 1.2271 1.2275 1.2321
2052 2005.06.01 10:37 modify 191 0.10 1.2271 1.2276 1.2321
2053 2005.06.01 10:37 modify 191 0.10 1.2271 1.2278 1.2321
2054 2005.06.01 10:37 modify 191 0.10 1.2271 1.2279 1.2321
2055 2005.06.01 10:37 modify 191 0.10 1.2271 1.2281 1.2321
2056 2005.06.01 10:44 s/l 191 0.10 1.2281 1.2281 1.2321 10.00 9722.60
2057 2005.06.01 11:07 buy 192 0.10 1.2277 1.1777 1.2327
2058 2005.06.02 11:03 modify 192 0.10 1.2277 1.2277 1.2327
2059 2005.06.02 11:04 modify 192 0.10 1.2277 1.2278 1.2327
2060 2005.06.02 11:31 s/l 192 0.10 1.2278 1.2278 1.2327 -0.40 9722.19
2061 2005.06.02 11:49 sell 193 0.10 1.2288 1.2788 1.2238
2062 2005.06.02 11:58 modify 193 0.10 1.2288 1.2285 1.2238
2063 2005.06.02 11:58 modify 193 0.10 1.2288 1.2284 1.2238
2064 2005.06.02 11:58 modify 193 0.10 1.2288 1.2281 1.2238
2065 2005.06.02 11:59 modify 193 0.10 1.2288 1.2280 1.2238
2066 2005.06.02 12:03 modify 193 0.10 1.2288 1.2278 1.2238
2067 2005.06.02 12:08 modify 193 0.10 1.2288 1.2277 1.2238
2068 2005.06.02 12:10 modify 193 0.10 1.2288 1.2276 1.2238
2069 2005.06.02 12:13 modify 193 0.10 1.2288 1.2275 1.2238
2070 2005.06.02 12:19 modify 193 0.10 1.2288 1.2272 1.2238
2071 2005.06.02 12:29 modify 193 0.10 1.2288 1.2271 1.2238
2072 2005.06.02 12:30 modify 193 0.10 1.2288 1.2270 1.2238
2073 2005.06.02 12:42 s/l 193 0.10 1.2270 1.2270 1.2238 18.00 9740.19
2074 2005.06.02 12:42 sell 194 0.10 1.2273 1.2773 1.2223
2075 2005.06.02 15:12 modify 194 0.10 1.2273 1.2272 1.2223
2076 2005.06.02 15:13 modify 194 0.10 1.2273 1.2270 1.2223
2077 2005.06.02 15:14 modify 194 0.10 1.2273 1.2268 1.2223
2078 2005.06.02 15:15 modify 194 0.10 1.2273 1.2267 1.2223
2079 2005.06.02 15:15 modify 194 0.10 1.2273 1.2266 1.2223
2080 2005.06.02 15:16 modify 194 0.10 1.2273 1.2265 1.2223
2081 2005.06.02 15:16 modify 194 0.10 1.2273 1.2264 1.2223
2082 2005.06.02 15:42 modify 194 0.10 1.2273 1.2263 1.2223
2083 2005.06.02 15:42 modify 194 0.10 1.2273 1.2262 1.2223
2084 2005.06.02 15:43 modify 194 0.10 1.2273 1.2260 1.2223
2085 2005.06.02 15:45 modify 194 0.10 1.2273 1.2259 1.2223
2086 2005.06.02 15:45 modify 194 0.10 1.2273 1.2257 1.2223
2087 2005.06.02 15:45 modify 194 0.10 1.2273 1.2256 1.2223
2088 2005.06.02 15:49 modify 194 0.10 1.2273 1.2254 1.2223
2089 2005.06.02 15:55 modify 194 0.10 1.2273 1.2253 1.2223
2090 2005.06.02 15:55 modify 194 0.10 1.2273 1.2252 1.2223
2091 2005.06.02 16:11 s/l 194 0.10 1.2252 1.2252 1.2223 21.00 9761.19
2092 2005.06.02 16:12 sell 195 0.10 1.2257 1.2757 1.2207
2093 2005.06.03 08:09 modify 195 0.10 1.2257 1.2256 1.2207
2094 2005.06.03 08:09 modify 195 0.10 1.2257 1.2247 1.2207
2095 2005.06.03 08:10 s/l 195 0.10 1.2247 1.2247 1.2207 10.28 9771.48
2096 2005.06.03 08:10 buy 196 0.10 1.2252 1.1752 1.2302
2097 2005.06.03 08:11 modify 196 0.10 1.2252 1.2253 1.2302
2098 2005.06.03 08:11 s/l 196 0.10 1.2253 1.2253 1.2302 1.00 9772.48
2099 2005.06.03 08:11 buy 197 0.10 1.2254 1.1754 1.2304
2100 2005.06.03 09:01 modify 197 0.10 1.2254 1.2257 1.2304
2101 2005.06.03 09:03 modify 197 0.10 1.2254 1.2258 1.2304
2102 2005.06.03 09:04 modify 197 0.10 1.2254 1.2260 1.2304
2103 2005.06.03 09:04 modify 197 0.10 1.2254 1.2261 1.2304
2104 2005.06.03 09:07 modify 197 0.10 1.2254 1.2263 1.2304
2105 2005.06.03 09:07 modify 197 0.10 1.2254 1.2265 1.2304
2106 2005.06.03 09:11 modify 197 0.10 1.2254 1.2266 1.2304
2107 2005.06.03 09:23 modify 197 0.10 1.2254 1.2268 1.2304
2108 2005.06.03 09:23 modify 197 0.10 1.2254 1.2269 1.2304
2109 2005.06.03 09:37 modify 197 0.10 1.2254 1.2270 1.2304
2110 2005.06.03 09:51 s/l 197 0.10 1.2270 1.2270 1.2304 16.00 9788.48
2111 2005.06.03 09:53 buy 198 0.10 1.2270 1.1770 1.2320
2112 2005.06.03 13:02 modify 198 0.10 1.2270 1.2270 1.2320
2113 2005.06.03 13:03 modify 198 0.10 1.2270 1.2272 1.2320
2114 2005.06.03 13:05 modify 198 0.10 1.2270 1.2273 1.2320
2115 2005.06.03 13:05 modify 198 0.10 1.2270 1.2274 1.2320
2116 2005.06.03 13:05 modify 198 0.10 1.2270 1.2276 1.2320
2117 2005.06.03 13:05 modify 198 0.10 1.2270 1.2277 1.2320
2118 2005.06.03 13:05 modify 198 0.10 1.2270 1.2279 1.2320
2119 2005.06.03 13:06 modify 198 0.10 1.2270 1.2280 1.2320
2120 2005.06.03 13:06 modify 198 0.10 1.2270 1.2281 1.2320
2121 2005.06.03 13:18 modify 198 0.10 1.2270 1.2283 1.2320
2122 2005.06.03 13:24 s/l 198 0.10 1.2283 1.2283 1.2320 13.00 9801.48
2123 2005.06.03 14:23 sell 199 0.10 1.2289 1.2789 1.2239
2124 2005.06.03 14:37 modify 199 0.10 1.2289 1.2289 1.2239
2125 2005.06.03 14:37 modify 199 0.10 1.2289 1.2288 1.2239
2126 2005.06.03 14:37 modify 199 0.10 1.2289 1.2286 1.2239
2127 2005.06.03 14:37 modify 199 0.10 1.2289 1.2284 1.2239
2128 2005.06.03 14:37 modify 199 0.10 1.2289 1.2283 1.2239
2129 2005.06.03 14:37 modify 199 0.10 1.2289 1.2281 1.2239
2130 2005.06.03 14:37 modify 199 0.10 1.2289 1.2278 1.2239
2131 2005.06.03 14:38 modify 199 0.10 1.2289 1.2277 1.2239
2132 2005.06.03 14:39 modify 199 0.10 1.2289 1.2276 1.2239
2133 2005.06.03 14:43 s/l 199 0.10 1.2276 1.2276 1.2239 13.00 9814.48
2134 2005.06.03 14:51 sell 200 0.10 1.2302 1.2802 1.2252
2135 2005.06.03 15:06 modify 200 0.10 1.2302 1.2301 1.2252
2136 2005.06.03 15:06 modify 200 0.10 1.2302 1.2298 1.2252
2137 2005.06.03 15:10 modify 200 0.10 1.2302 1.2297 1.2252
2138 2005.06.03 15:10 modify 200 0.10 1.2302 1.2296 1.2252
2139 2005.06.03 15:10 modify 200 0.10 1.2302 1.2293 1.2252
2140 2005.06.03 15:16 s/l 200 0.10 1.2293 1.2293 1.2252 9.00 9823.48
2141 2005.06.03 15:21 buy 201 0.10 1.2273 1.1773 1.2323
2142 2005.06.03 16:25 modify 201 0.10 1.2273 1.2274 1.2323
2143 2005.06.03 16:35 s/l 201 0.10 1.2274 1.2274 1.2323 1.00 9824.48
2144 2005.06.03 16:59 buy 202 0.10 1.2273 1.1773 1.2323
2145 2005.06.06 16:19 modify 202 0.10 1.2273 1.2274 1.2323
2146 2005.06.06 16:19 modify 202 0.10 1.2273 1.2275 1.2323
2147 2005.06.06 16:45 modify 202 0.10 1.2273 1.2276 1.2323
2148 2005.06.06 16:47 modify 202 0.10 1.2273 1.2277 1.2323
2149 2005.06.06 17:07 s/l 202 0.10 1.2277 1.2277 1.2323 3.53 9828.01
2150 2005.06.06 17:10 buy 203 0.10 1.2278 1.1778 1.2328
2151 2005.06.07 08:20 modify 203 0.10 1.2278 1.2279 1.2328
2152 2005.06.07 08:20 modify 203 0.10 1.2278 1.2280 1.2328
2153 2005.06.07 08:28 modify 203 0.10 1.2278 1.2285 1.2328
2154 2005.06.07 08:29 modify 203 0.10 1.2278 1.2287 1.2328
2155 2005.06.07 08:29 modify 203 0.10 1.2278 1.2289 1.2328
2156 2005.06.07 08:38 modify 203 0.10 1.2278 1.2291 1.2328
2157 2005.06.07 08:38 modify 203 0.10 1.2278 1.2292 1.2328
2158 2005.06.07 08:48 s/l 203 0.10 1.2292 1.2292 1.2328 13.53 9841.54
2159 2005.06.07 09:08 buy 204 0.10 1.2281 1.1781 1.2331
2160 2005.06.07 10:37 modify 204 0.10 1.2281 1.2284 1.2331
2161 2005.06.07 10:39 modify 204 0.10 1.2281 1.2285 1.2331
2162 2005.06.07 10:39 modify 204 0.10 1.2281 1.2286 1.2331
2163 2005.06.07 10:40 modify 204 0.10 1.2281 1.2288 1.2331
2164 2005.06.07 10:40 modify 204 0.10 1.2281 1.2289 1.2331
2165 2005.06.07 10:46 modify 204 0.10 1.2281 1.2291 1.2331
2166 2005.06.07 10:47 modify 204 0.10 1.2281 1.2292 1.2331
2167 2005.06.07 10:48 modify 204 0.10 1.2281 1.2295 1.2331
2168 2005.06.07 10:53 modify 204 0.10 1.2281 1.2297 1.2331
2169 2005.06.07 10:56 modify 204 0.10 1.2281 1.2298 1.2331
2170 2005.06.07 12:09 s/l 204 0.10 1.2298 1.2298 1.2331 17.00 9858.54
2171 2005.06.07 12:09 buy 205 0.10 1.2299 1.1799 1.2349
2172 2005.06.08 05:45 modify 205 0.10 1.2299 1.2299 1.2349
2173 2005.06.08 05:45 modify 205 0.10 1.2299 1.2303 1.2349
2174 2005.06.08 05:46 modify 205 0.10 1.2299 1.2304 1.2349
2175 2005.06.08 05:46 modify 205 0.10 1.2299 1.2305 1.2349
2176 2005.06.08 05:46 modify 205 0.10 1.2299 1.2306 1.2349
2177 2005.06.08 05:51 s/l 205 0.10 1.2306 1.2306 1.2349 6.53 9865.07
2178 2005.06.08 06:51 sell 206 0.10 1.2308 1.2808 1.2258
2179 2005.06.08 18:37 modify 206 0.10 1.2308 1.2307 1.2258
2180 2005.06.08 18:39 modify 206 0.10 1.2308 1.2306 1.2258
2181 2005.06.08 18:41 modify 206 0.10 1.2308 1.2305 1.2258
2182 2005.06.08 18:41 modify 206 0.10 1.2308 1.2304 1.2258
2183 2005.06.08 18:41 modify 206 0.10 1.2308 1.2302 1.2258
2184 2005.06.08 18:43 modify 206 0.10 1.2308 1.2301 1.2258
2185 2005.06.08 18:43 modify 206 0.10 1.2308 1.2300 1.2258
2186 2005.06.08 18:44 modify 206 0.10 1.2308 1.2298 1.2258
2187 2005.06.08 18:59 modify 206 0.10 1.2308 1.2296 1.2258
2188 2005.06.08 19:00 modify 206 0.10 1.2308 1.2295 1.2258
2189 2005.06.08 19:07 modify 206 0.10 1.2308 1.2293 1.2258
2190 2005.06.08 19:08 modify 206 0.10 1.2308 1.2292 1.2258
2191 2005.06.08 19:08 modify 206 0.10 1.2308 1.2290 1.2258
2192 2005.06.08 19:09 modify 206 0.10 1.2308 1.2289 1.2258
2193 2005.06.08 19:09 modify 206 0.10 1.2308 1.2288 1.2258
2194 2005.06.08 19:09 modify 206 0.10 1.2308 1.2287 1.2258
2195 2005.06.08 19:09 modify 206 0.10 1.2308 1.2285 1.2258
2196 2005.06.08 19:09 modify 206 0.10 1.2308 1.2284 1.2258
2197 2005.06.08 19:09 modify 206 0.10 1.2308 1.2282 1.2258
2198 2005.06.08 19:09 modify 206 0.10 1.2308 1.2278 1.2258
2199 2005.06.08 19:10 modify 206 0.10 1.2308 1.2277 1.2258
2200 2005.06.08 19:18 modify 206 0.10 1.2308 1.2276 1.2258
2201 2005.06.08 19:20 modify 206 0.10 1.2308 1.2275 1.2258
2202 2005.06.08 19:21 modify 206 0.10 1.2308 1.2274 1.2258
2203 2005.06.08 19:27 t/p 206 0.10 1.2258 1.2274 1.2258 50.00 9915.07
2204 2005.06.08 19:27 buy 207 0.10 1.2258 1.1758 1.2308
2205 2005.06.17 20:13 modify 207 0.10 1.2258 1.2258 1.2308
2206 2005.06.17 20:13 modify 207 0.10 1.2258 1.2259 1.2308
2207 2005.06.17 20:13 modify 207 0.10 1.2258 1.2261 1.2308
2208 2005.06.17 20:47 modify 207 0.10 1.2258 1.2263 1.2308
2209 2005.06.17 20:47 modify 207 0.10 1.2258 1.2266 1.2308
2210 2005.06.17 22:10 modify 207 0.10 1.2258 1.2268 1.2308
2211 2005.06.17 22:12 modify 207 0.10 1.2258 1.2269 1.2308
2212 2005.06.17 22:22 modify 207 0.10 1.2258 1.2270 1.2308
2213 2005.06.17 22:23 modify 207 0.10 1.2258 1.2271 1.2308
2214 2005.06.17 22:35 modify 207 0.10 1.2258 1.2272 1.2308
2215 2005.06.17 22:35 modify 207 0.10 1.2258 1.2273 1.2308
2216 2005.06.20 00:00 s/l 207 0.10 1.2273 1.2273 1.2308 9.38 9924.45
2217 2005.06.20 00:00 buy 208 0.10 1.2192 1.1692 1.2242
2218 2005.06.20 01:31 modify 208 0.10 1.2192 1.2193 1.2242
2219 2005.06.20 01:32 modify 208 0.10 1.2192 1.2194 1.2242
2220 2005.06.20 01:34 modify 208 0.10 1.2192 1.2195 1.2242
2221 2005.06.20 01:35 modify 208 0.10 1.2192 1.2196 1.2242
2222 2005.06.20 01:53 modify 208 0.10 1.2192 1.2197 1.2242
2223 2005.06.20 01:54 modify 208 0.10 1.2192 1.2198 1.2242
2224 2005.06.20 01:54 modify 208 0.10 1.2192 1.2199 1.2242
2225 2005.06.20 02:05 modify 208 0.10 1.2192 1.2201 1.2242
2226 2005.06.20 02:05 modify 208 0.10 1.2192 1.2202 1.2242
2227 2005.06.20 02:19 modify 208 0.10 1.2192 1.2203 1.2242
2228 2005.06.20 02:19 modify 208 0.10 1.2192 1.2204 1.2242
2229 2005.06.20 02:19 modify 208 0.10 1.2192 1.2205 1.2242
2230 2005.06.20 02:19 modify 208 0.10 1.2192 1.2207 1.2242
2231 2005.06.20 02:19 modify 208 0.10 1.2192 1.2208 1.2242
2232 2005.06.20 02:31 modify 208 0.10 1.2192 1.2211 1.2242
2233 2005.06.20 02:32 modify 208 0.10 1.2192 1.2213 1.2242
2234 2005.06.20 02:32 modify 208 0.10 1.2192 1.2214 1.2242
2235 2005.06.20 02:32 modify 208 0.10 1.2192 1.2215 1.2242
2236 2005.06.20 02:32 modify 208 0.10 1.2192 1.2217 1.2242
2237 2005.06.20 03:02 modify 208 0.10 1.2192 1.2218 1.2242
2238 2005.06.20 03:10 modify 208 0.10 1.2192 1.2220 1.2242
2239 2005.06.20 03:18 modify 208 0.10 1.2192 1.2221 1.2242
2240 2005.06.20 04:32 s/l 208 0.10 1.2221 1.2221 1.2242 29.00 9953.45
2241 2005.06.20 04:32 buy 209 0.10 1.2223 1.1723 1.2273
2242 2005.07.12 19:58 modify 209 0.10 1.2223 1.2223 1.2273
2243 2005.07.12 19:58 modify 209 0.10 1.2223 1.2225 1.2273
2244 2005.07.12 19:59 modify 209 0.10 1.2223 1.2227 1.2273
2245 2005.07.12 20:04 modify 209 0.10 1.2223 1.2229 1.2273
2246 2005.07.12 20:04 modify 209 0.10 1.2223 1.2230 1.2273
2247 2005.07.12 20:05 modify 209 0.10 1.2223 1.2231 1.2273
2248 2005.07.12 20:05 modify 209 0.10 1.2223 1.2233 1.2273
2249 2005.07.12 20:05 modify 209 0.10 1.2223 1.2235 1.2273
2250 2005.07.12 20:05 modify 209 0.10 1.2223 1.2237 1.2273
2251 2005.07.12 20:06 modify 209 0.10 1.2223 1.2239 1.2273
2252 2005.07.12 20:11 s/l 209 0.10 1.2239 1.2239 1.2273 5.70 9959.15
2253 2005.07.12 21:00 buy 210 0.10 1.2231 1.1731 1.2281
2254 2005.07.21 13:30 modify 210 0.10 1.2231 1.2232 1.2281
2255 2005.07.21 13:30 modify 210 0.10 1.2231 1.2233 1.2281
2256 2005.07.21 13:30 modify 210 0.10 1.2231 1.2237 1.2281
2257 2005.07.21 13:32 s/l 210 0.10 1.2237 1.2237 1.2281 0.85 9960.00
2258 2005.07.21 13:32 sell 211 0.10 1.2237 1.2737 1.2187
2259 2005.07.21 13:34 modify 211 0.10 1.2237 1.2237 1.2187
2260 2005.07.21 13:34 modify 211 0.10 1.2237 1.2236 1.2187
2261 2005.07.21 13:34 modify 211 0.10 1.2237 1.2235 1.2187
2262 2005.07.21 13:34 modify 211 0.10 1.2237 1.2233 1.2187
2263 2005.07.21 13:34 modify 211 0.10 1.2237 1.2231 1.2187
2264 2005.07.21 13:34 modify 211 0.10 1.2237 1.2229 1.2187
2265 2005.07.21 13:35 modify 211 0.10 1.2237 1.2228 1.2187
2266 2005.07.21 13:36 modify 211 0.10 1.2237 1.2227 1.2187
2267 2005.07.21 13:36 modify 211 0.10 1.2237 1.2225 1.2187
2268 2005.07.21 13:36 modify 211 0.10 1.2237 1.2224 1.2187
2269 2005.07.21 13:39 modify 211 0.10 1.2237 1.2222 1.2187
2270 2005.07.21 13:39 modify 211 0.10 1.2237 1.2220 1.2187
2271 2005.07.21 13:40 modify 211 0.10 1.2237 1.2219 1.2187
2272 2005.07.21 13:40 modify 211 0.10 1.2237 1.2218 1.2187
2273 2005.07.21 13:40 modify 211 0.10 1.2237 1.2217 1.2187
2274 2005.07.21 13:40 modify 211 0.10 1.2237 1.2216 1.2187
2275 2005.07.21 13:40 modify 211 0.10 1.2237 1.2214 1.2187
2276 2005.07.21 13:40 modify 211 0.10 1.2237 1.2213 1.2187
2277 2005.07.21 13:40 modify 211 0.10 1.2237 1.2210 1.2187
2278 2005.07.21 13:40 modify 211 0.10 1.2237 1.2209 1.2187
2279 2005.07.21 13:40 modify 211 0.10 1.2237 1.2207 1.2187
2280 2005.07.21 13:40 modify 211 0.10 1.2237 1.2205 1.2187
2281 2005.07.21 13:41 modify 211 0.10 1.2237 1.2204 1.2187
2282 2005.07.21 13:41 modify 211 0.10 1.2237 1.2203 1.2187
2283 2005.07.21 13:41 t/p 211 0.10 1.2187 1.2203 1.2187 50.00 10010.00
2284 2005.07.21 14:35 buy 212 0.10 1.2171 1.1671 1.2221
2285 2005.07.21 14:44 modify 212 0.10 1.2171 1.2174 1.2221
2286 2005.07.21 14:45 modify 212 0.10 1.2171 1.2175 1.2221
2287 2005.07.21 14:45 modify 212 0.10 1.2171 1.2176 1.2221
2288 2005.07.21 14:45 modify 212 0.10 1.2171 1.2177 1.2221
2289 2005.07.21 14:45 modify 212 0.10 1.2171 1.2178 1.2221
2290 2005.07.21 14:56 modify 212 0.10 1.2171 1.2179 1.2221
2291 2005.07.21 14:58 modify 212 0.10 1.2171 1.2181 1.2221
2292 2005.07.21 14:59 modify 212 0.10 1.2171 1.2182 1.2221
2293 2005.07.21 14:59 modify 212 0.10 1.2171 1.2184 1.2221
2294 2005.07.21 14:59 modify 212 0.10 1.2171 1.2186 1.2221
2295 2005.07.21 15:00 modify 212 0.10 1.2171 1.2187 1.2221
2296 2005.07.21 15:11 s/l 212 0.10 1.2187 1.2187 1.2221 16.00 10026.00
2297 2005.07.21 15:19 buy 213 0.10 1.2177 1.1677 1.2227
2298 2005.07.21 19:35 modify 213 0.10 1.2177 1.2177 1.2227
2299 2005.07.21 19:35 modify 213 0.10 1.2177 1.2178 1.2227
2300 2005.07.21 19:35 modify 213 0.10 1.2177 1.2179 1.2227
2301 2005.07.21 19:39 modify 213 0.10 1.2177 1.2181 1.2227
2302 2005.07.21 19:42 modify 213 0.10 1.2177 1.2184 1.2227
2303 2005.07.21 19:42 modify 213 0.10 1.2177 1.2185 1.2227
2304 2005.07.21 19:42 modify 213 0.10 1.2177 1.2187 1.2227
2305 2005.07.21 19:42 modify 213 0.10 1.2177 1.2191 1.2227
2306 2005.07.21 19:51 modify 213 0.10 1.2177 1.2192 1.2227
2307 2005.07.21 19:55 modify 213 0.10 1.2177 1.2194 1.2227
2308 2005.07.21 19:56 modify 213 0.10 1.2177 1.2195 1.2227
2309 2005.07.21 19:56 modify 213 0.10 1.2177 1.2196 1.2227
2310 2005.07.21 19:58 modify 213 0.10 1.2177 1.2197 1.2227
2311 2005.07.21 20:03 modify 213 0.10 1.2177 1.2199 1.2227
2312 2005.07.21 20:09 s/l 213 0.10 1.2199 1.2199 1.2227 22.00 10048.00
2313 2005.07.21 20:19 buy 214 0.10 1.2177 1.1677 1.2227
2314 2005.08.01 10:10 modify 214 0.10 1.2177 1.2178 1.2227
2315 2005.08.01 10:13 modify 214 0.10 1.2177 1.2179 1.2227
2316 2005.08.01 10:13 modify 214 0.10 1.2177 1.2181 1.2227
2317 2005.08.01 10:18 modify 214 0.10 1.2177 1.2182 1.2227
2318 2005.08.01 10:18 modify 214 0.10 1.2177 1.2183 1.2227
2319 2005.08.01 10:22 modify 214 0.10 1.2177 1.2184 1.2227
2320 2005.08.01 10:22 modify 214 0.10 1.2177 1.2185 1.2227
2321 2005.08.01 10:23 modify 214 0.10 1.2177 1.2186 1.2227
2322 2005.08.01 10:23 modify 214 0.10 1.2177 1.2187 1.2227
2323 2005.08.01 10:23 modify 214 0.10 1.2177 1.2188 1.2227
2324 2005.08.01 10:23 modify 214 0.10 1.2177 1.2190 1.2227
2325 2005.08.01 10:24 modify 214 0.10 1.2177 1.2191 1.2227
2326 2005.08.01 10:24 modify 214 0.10 1.2177 1.2193 1.2227
2327 2005.08.01 10:25 modify 214 0.10 1.2177 1.2194 1.2227
2328 2005.08.01 10:28 modify 214 0.10 1.2177 1.2195 1.2227
2329 2005.08.01 10:28 modify 214 0.10 1.2177 1.2197 1.2227
2330 2005.08.01 10:28 modify 214 0.10 1.2177 1.2198 1.2227
2331 2005.08.01 10:28 modify 214 0.10 1.2177 1.2199 1.2227
2332 2005.08.01 10:28 modify 214 0.10 1.2177 1.2201 1.2227
2333 2005.08.01 10:30 modify 214 0.10 1.2177 1.2202 1.2227
2334 2005.08.01 10:30 modify 214 0.10 1.2177 1.2205 1.2227
2335 2005.08.01 10:30 modify 214 0.10 1.2177 1.2207 1.2227
2336 2005.08.01 10:56 modify 214 0.10 1.2177 1.2208 1.2227
2337 2005.08.01 11:31 s/l 214 0.10 1.2208 1.2208 1.2227 26.79 10074.79
2338 2005.08.01 11:31 buy 215 0.10 1.2208 1.1708 1.2258
2339 2005.08.01 12:36 modify 215 0.10 1.2208 1.2208 1.2258
2340 2005.08.01 12:36 modify 215 0.10 1.2208 1.2209 1.2258
2341 2005.08.01 12:36 modify 215 0.10 1.2208 1.2210 1.2258
2342 2005.08.01 12:37 modify 215 0.10 1.2208 1.2211 1.2258
2343 2005.08.01 12:37 modify 215 0.10 1.2208 1.2212 1.2258
2344 2005.08.01 12:37 modify 215 0.10 1.2208 1.2213 1.2258
2345 2005.08.01 12:37 modify 215 0.10 1.2208 1.2214 1.2258
2346 2005.08.01 12:38 modify 215 0.10 1.2208 1.2215 1.2258
2347 2005.08.01 12:46 modify 215 0.10 1.2208 1.2216 1.2258
2348 2005.08.01 13:25 modify 215 0.10 1.2208 1.2218 1.2258
2349 2005.08.01 13:26 modify 215 0.10 1.2208 1.2219 1.2258
2350 2005.08.01 13:49 s/l 215 0.10 1.2219 1.2219 1.2258 11.00 10085.79
2351 2005.08.01 13:53 buy 216 0.10 1.2219 1.1719 1.2269
2352 2005.08.01 14:22 modify 216 0.10 1.2219 1.2219 1.2269
2353 2005.08.01 14:23 modify 216 0.10 1.2219 1.2223 1.2269
2354 2005.08.01 14:24 modify 216 0.10 1.2219 1.2224 1.2269
2355 2005.08.01 14:29 modify 216 0.10 1.2219 1.2225 1.2269
2356 2005.08.01 14:29 modify 216 0.10 1.2219 1.2226 1.2269
2357 2005.08.01 14:29 modify 216 0.10 1.2219 1.2228 1.2269
2358 2005.08.01 14:44 s/l 216 0.10 1.2228 1.2228 1.2269 9.00 10094.79
2359 2005.08.01 15:06 buy 217 0.10 1.2226 1.1726 1.2276
2360 2005.08.01 16:40 modify 217 0.10 1.2226 1.2226 1.2276
2361 2005.08.01 16:40 modify 217 0.10 1.2226 1.2228 1.2276
2362 2005.08.01 16:40 modify 217 0.10 1.2226 1.2231 1.2276
2363 2005.08.01 16:41 s/l 217 0.10 1.2231 1.2231 1.2276 5.00 10099.79
2364 2005.08.01 16:49 buy 218 0.10 1.2217 1.1717 1.2267
2365 2005.08.02 09:56 modify 218 0.10 1.2217 1.2218 1.2267
2366 2005.08.02 10:17 s/l 218 0.10 1.2218 1.2218 1.2267 0.53 10100.32
2367 2005.08.02 10:25 sell 219 0.10 1.2232 1.2732 1.2182
2368 2005.08.02 11:24 modify 219 0.10 1.2232 1.2231 1.2182
2369 2005.08.02 11:24 modify 219 0.10 1.2232 1.2230 1.2182
2370 2005.08.02 11:30 modify 219 0.10 1.2232 1.2228 1.2182
2371 2005.08.02 14:26 modify 219 0.10 1.2232 1.2227 1.2182
2372 2005.08.02 14:27 modify 219 0.10 1.2232 1.2225 1.2182
2373 2005.08.02 14:30 modify 219 0.10 1.2232 1.2224 1.2182
2374 2005.08.02 14:30 modify 219 0.10 1.2232 1.2222 1.2182
2375 2005.08.02 14:30 modify 219 0.10 1.2232 1.2221 1.2182
2376 2005.08.02 14:30 modify 219 0.10 1.2232 1.2218 1.2182
2377 2005.08.02 14:34 s/l 219 0.10 1.2218 1.2218 1.2182 14.00 10114.32
2378 2005.08.02 14:41 sell 220 0.10 1.2224 1.2724 1.2174
2379 2005.08.02 16:02 modify 220 0.10 1.2224 1.2222 1.2174
2380 2005.08.02 16:02 modify 220 0.10 1.2224 1.2218 1.2174
2381 2005.08.02 16:03 modify 220 0.10 1.2224 1.2217 1.2174
2382 2005.08.02 16:03 modify 220 0.10 1.2224 1.2216 1.2174
2383 2005.08.02 16:03 modify 220 0.10 1.2224 1.2215 1.2174
2384 2005.08.02 16:03 modify 220 0.10 1.2224 1.2214 1.2174
2385 2005.08.02 16:03 modify 220 0.10 1.2224 1.2212 1.2174
2386 2005.08.02 16:03 modify 220 0.10 1.2224 1.2211 1.2174
2387 2005.08.02 16:03 modify 220 0.10 1.2224 1.2209 1.2174
2388 2005.08.02 16:06 s/l 220 0.10 1.2209 1.2209 1.2174 15.00 10129.32
2389 2005.08.02 16:09 buy 221 0.10 1.2204 1.1704 1.2254
2390 2005.08.03 10:23 modify 221 0.10 1.2204 1.2204 1.2254
2391 2005.08.03 10:23 modify 221 0.10 1.2204 1.2206 1.2254
2392 2005.08.03 10:23 modify 221 0.10 1.2204 1.2207 1.2254
2393 2005.08.03 10:23 modify 221 0.10 1.2204 1.2208 1.2254
2394 2005.08.03 10:23 modify 221 0.10 1.2204 1.2210 1.2254
2395 2005.08.03 10:24 modify 221 0.10 1.2204 1.2211 1.2254
2396 2005.08.03 10:25 modify 221 0.10 1.2204 1.2212 1.2254
2397 2005.08.03 10:28 modify 221 0.10 1.2204 1.2214 1.2254
2398 2005.08.03 10:38 modify 221 0.10 1.2204 1.2215 1.2254
2399 2005.08.03 10:41 modify 221 0.10 1.2204 1.2216 1.2254
2400 2005.08.03 10:41 modify 221 0.10 1.2204 1.2217 1.2254
2401 2005.08.03 10:41 modify 221 0.10 1.2204 1.2218 1.2254
2402 2005.08.03 10:42 modify 221 0.10 1.2204 1.2219 1.2254
2403 2005.08.03 10:42 modify 221 0.10 1.2204 1.2222 1.2254
2404 2005.08.03 10:53 modify 221 0.10 1.2204 1.2223 1.2254
2405 2005.08.03 10:54 modify 221 0.10 1.2204 1.2224 1.2254
2406 2005.08.03 10:55 modify 221 0.10 1.2204 1.2226 1.2254
2407 2005.08.03 10:57 modify 221 0.10 1.2204 1.2227 1.2254
2408 2005.08.03 10:59 modify 221 0.10 1.2204 1.2228 1.2254
2409 2005.08.03 11:01 modify 221 0.10 1.2204 1.2229 1.2254
2410 2005.08.03 11:01 modify 221 0.10 1.2204 1.2232 1.2254
2411 2005.08.03 11:01 modify 221 0.10 1.2204 1.2234 1.2254
2412 2005.08.03 11:01 modify 221 0.10 1.2204 1.2236 1.2254
2413 2005.08.03 11:01 modify 221 0.10 1.2204 1.2239 1.2254
2414 2005.08.03 11:02 t/p 221 0.10 1.2254 1.2239 1.2254 49.53 10178.85
2415 2005.08.03 11:02 sell 222 0.10 1.2254 1.2754 1.2204
2416 2005.08.18 11:23 modify 222 0.10 1.2254 1.2253 1.2204
2417 2005.08.18 11:23 modify 222 0.10 1.2254 1.2251 1.2204
2418 2005.08.18 11:24 modify 222 0.10 1.2254 1.2250 1.2204
2419 2005.08.18 11:24 modify 222 0.10 1.2254 1.2249 1.2204
2420 2005.08.18 11:24 modify 222 0.10 1.2254 1.2248 1.2204
2421 2005.08.18 11:24 modify 222 0.10 1.2254 1.2247 1.2204
2422 2005.08.18 11:24 modify 222 0.10 1.2254 1.2246 1.2204
2423 2005.08.18 11:47 modify 222 0.10 1.2254 1.2245 1.2204
2424 2005.08.18 11:47 modify 222 0.10 1.2254 1.2244 1.2204
2425 2005.08.18 11:47 modify 222 0.10 1.2254 1.2242 1.2204
2426 2005.08.18 11:47 modify 222 0.10 1.2254 1.2240 1.2204
2427 2005.08.18 12:54 modify 222 0.10 1.2254 1.2238 1.2204
2428 2005.08.18 12:55 modify 222 0.10 1.2254 1.2235 1.2204
2429 2005.08.18 13:25 modify 222 0.10 1.2254 1.2233 1.2204
2430 2005.08.18 13:25 modify 222 0.10 1.2254 1.2232 1.2204
2431 2005.08.18 13:26 modify 222 0.10 1.2254 1.2231 1.2204
2432 2005.08.18 13:26 modify 222 0.10 1.2254 1.2230 1.2204
2433 2005.08.18 13:44 modify 222 0.10 1.2254 1.2229 1.2204
2434 2005.08.18 13:45 modify 222 0.10 1.2254 1.2228 1.2204
2435 2005.08.18 13:45 modify 222 0.10 1.2254 1.2227 1.2204
2436 2005.08.18 13:47 modify 222 0.10 1.2254 1.2226 1.2204
2437 2005.08.18 13:48 modify 222 0.10 1.2254 1.2225 1.2204
2438 2005.08.18 14:20 modify 222 0.10 1.2254 1.2223 1.2204
2439 2005.08.18 14:20 modify 222 0.10 1.2254 1.2222 1.2204
2440 2005.08.18 14:20 t/p 222 0.10 1.2204 1.2222 1.2204 54.84 10233.70
2441 2005.08.18 14:20 buy 223 0.10 1.2204 1.1704 1.2254
2442 2005.08.22 13:16 modify 223 0.10 1.2204 1.2205 1.2254
2443 2005.08.22 13:20 modify 223 0.10 1.2204 1.2206 1.2254
2444 2005.08.22 13:27 modify 223 0.10 1.2204 1.2207 1.2254
2445 2005.08.22 13:46 modify 223 0.10 1.2204 1.2208 1.2254
2446 2005.08.22 13:52 modify 223 0.10 1.2204 1.2209 1.2254
2447 2005.08.22 13:52 modify 223 0.10 1.2204 1.2210 1.2254
2448 2005.08.22 13:53 modify 223 0.10 1.2204 1.2211 1.2254
2449 2005.08.22 13:54 modify 223 0.10 1.2204 1.2212 1.2254
2450 2005.08.22 13:59 modify 223 0.10 1.2204 1.2213 1.2254
2451 2005.08.22 13:59 modify 223 0.10 1.2204 1.2214 1.2254
2452 2005.08.22 13:59 modify 223 0.10 1.2204 1.2215 1.2254
2453 2005.08.22 13:59 modify 223 0.10 1.2204 1.2216 1.2254
2454 2005.08.22 14:02 modify 223 0.10 1.2204 1.2217 1.2254
2455 2005.08.22 14:03 modify 223 0.10 1.2204 1.2219 1.2254
2456 2005.08.22 14:04 modify 223 0.10 1.2204 1.2221 1.2254
2457 2005.08.22 14:05 modify 223 0.10 1.2204 1.2222 1.2254
2458 2005.08.22 15:31 s/l 223 0.10 1.2222 1.2222 1.2254 17.06 10250.76
2459 2005.08.22 15:31 buy 224 0.10 1.2222 1.1722 1.2272
2460 2005.08.22 18:40 modify 224 0.10 1.2222 1.2223 1.2272
2461 2005.08.22 18:40 modify 224 0.10 1.2222 1.2224 1.2272
2462 2005.08.22 18:41 modify 224 0.10 1.2222 1.2225 1.2272
2463 2005.08.22 19:07 s/l 224 0.10 1.2225 1.2225 1.2272 3.00 10253.76
2464 2005.08.22 19:07 buy 225 0.10 1.2226 1.1726 1.2276
2465 2005.08.23 09:46 modify 225 0.10 1.2226 1.2227 1.2276
2466 2005.08.23 09:46 modify 225 0.10 1.2226 1.2228 1.2276
2467 2005.08.23 09:46 modify 225 0.10 1.2226 1.2230 1.2276
2468 2005.08.23 09:47 modify 225 0.10 1.2226 1.2231 1.2276
2469 2005.08.23 09:48 modify 225 0.10 1.2226 1.2232 1.2276
2470 2005.08.23 09:48 modify 225 0.10 1.2226 1.2233 1.2276
2471 2005.08.23 09:48 modify 225 0.10 1.2226 1.2235 1.2276
2472 2005.08.23 09:49 modify 225 0.10 1.2226 1.2236 1.2276
2473 2005.08.23 10:12 s/l 225 0.10 1.2236 1.2236 1.2276 9.53 10263.29
2474 2005.08.23 10:20 buy 226 0.10 1.2227 1.1727 1.2277
2475 2005.08.23 11:01 modify 226 0.10 1.2227 1.2228 1.2277
2476 2005.08.23 11:01 modify 226 0.10 1.2227 1.2229 1.2277
2477 2005.08.23 11:01 modify 226 0.10 1.2227 1.2230 1.2277
2478 2005.08.23 11:01 modify 226 0.10 1.2227 1.2231 1.2277
2479 2005.08.23 11:01 modify 226 0.10 1.2227 1.2232 1.2277
2480 2005.08.23 11:02 modify 226 0.10 1.2227 1.2233 1.2277
2481 2005.08.23 11:02 modify 226 0.10 1.2227 1.2234 1.2277
2482 2005.08.23 11:02 modify 226 0.10 1.2227 1.2236 1.2277
2483 2005.08.23 11:03 modify 226 0.10 1.2227 1.2237 1.2277
2484 2005.08.23 11:03 modify 226 0.10 1.2227 1.2238 1.2277
2485 2005.08.23 11:04 s/l 226 0.10 1.2238 1.2238 1.2277 11.00 10274.29
2486 2005.08.23 11:10 buy 227 0.10 1.2225 1.1725 1.2275
2487 2005.08.23 13:24 modify 227 0.10 1.2225 1.2226 1.2275
2488 2005.08.23 13:24 modify 227 0.10 1.2225 1.2227 1.2275
2489 2005.08.23 13:25 modify 227 0.10 1.2225 1.2230 1.2275
2490 2005.08.23 14:20 s/l 227 0.10 1.2230 1.2230 1.2275 5.00 10279.29
2491 2005.08.23 14:20 buy 228 0.10 1.2231 1.1731 1.2281
2492 2005.08.24 14:31 modify 228 0.10 1.2231 1.2232 1.2281
2493 2005.08.24 14:35 modify 228 0.10 1.2231 1.2233 1.2281
2494 2005.08.24 14:35 modify 228 0.10 1.2231 1.2234 1.2281
2495 2005.08.24 14:41 s/l 228 0.10 1.2234 1.2234 1.2281 2.53 10281.82
2496 2005.08.24 14:41 sell 229 0.10 1.2235 1.2735 1.2185
2497 2005.08.29 18:14 modify 229 0.10 1.2235 1.2234 1.2185
2498 2005.08.29 18:14 modify 229 0.10 1.2235 1.2233 1.2185
2499 2005.08.29 22:43 s/l 229 0.10 1.2233 1.2233 1.2185 3.42 10285.25
2500 2005.08.29 22:56 sell 230 0.10 1.2232 1.2732 1.2182
2501 2005.08.30 04:17 modify 230 0.10 1.2232 1.2230 1.2182
2502 2005.08.30 04:17 modify 230 0.10 1.2232 1.2228 1.2182
2503 2005.08.30 04:18 modify 230 0.10 1.2232 1.2227 1.2182
2504 2005.08.30 04:41 modify 230 0.10 1.2232 1.2226 1.2182
2505 2005.08.30 04:49 modify 230 0.10 1.2232 1.2225 1.2182
2506 2005.08.30 04:49 modify 230 0.10 1.2232 1.2224 1.2182
2507 2005.08.30 05:52 modify 230 0.10 1.2232 1.2223 1.2182
2508 2005.08.30 06:04 modify 230 0.10 1.2232 1.2221 1.2182
2509 2005.08.30 07:40 s/l 230 0.10 1.2221 1.2221 1.2182 11.28 10296.53
2510 2005.08.30 07:40 sell 231 0.10 1.2219 1.2719 1.2169
2511 2005.08.30 11:50 modify 231 0.10 1.2219 1.2219 1.2169
2512 2005.08.30 11:51 modify 231 0.10 1.2219 1.2218 1.2169
2513 2005.08.30 11:51 modify 231 0.10 1.2219 1.2217 1.2169
2514 2005.08.30 11:54 modify 231 0.10 1.2219 1.2216 1.2169
2515 2005.08.30 11:54 modify 231 0.10 1.2219 1.2215 1.2169
2516 2005.08.30 11:54 modify 231 0.10 1.2219 1.2214 1.2169
2517 2005.08.30 11:57 modify 231 0.10 1.2219 1.2213 1.2169
2518 2005.08.30 11:58 modify 231 0.10 1.2219 1.2212 1.2169
2519 2005.08.30 12:21 modify 231 0.10 1.2219 1.2209 1.2169
2520 2005.08.30 12:22 modify 231 0.10 1.2219 1.2208 1.2169
2521 2005.08.30 12:23 modify 231 0.10 1.2219 1.2207 1.2169
2522 2005.08.30 12:23 modify 231 0.10 1.2219 1.2205 1.2169
2523 2005.08.30 12:24 modify 231 0.10 1.2219 1.2204 1.2169
2524 2005.08.30 12:24 modify 231 0.10 1.2219 1.2202 1.2169
2525 2005.08.30 12:24 modify 231 0.10 1.2219 1.2200 1.2169
2526 2005.08.30 12:28 modify 231 0.10 1.2219 1.2199 1.2169
2527 2005.08.30 12:57 modify 231 0.10 1.2219 1.2198 1.2169
2528 2005.08.30 13:11 modify 231 0.10 1.2219 1.2197 1.2169
2529 2005.08.30 13:12 modify 231 0.10 1.2219 1.2196 1.2169
2530 2005.08.30 14:09 modify 231 0.10 1.2219 1.2195 1.2169
2531 2005.08.30 14:15 modify 231 0.10 1.2219 1.2194 1.2169
2532 2005.08.30 14:15 modify 231 0.10 1.2219 1.2191 1.2169
2533 2005.08.30 14:16 modify 231 0.10 1.2219 1.2190 1.2169
2534 2005.08.30 14:21 modify 231 0.10 1.2219 1.2188 1.2169
2535 2005.08.30 14:21 modify 231 0.10 1.2219 1.2187 1.2169
2536 2005.08.30 15:14 s/l 231 0.10 1.2187 1.2187 1.2169 32.00 10328.53
2537 2005.08.30 15:16 sell 232 0.10 1.2190 1.2690 1.2140
2538 2005.08.30 16:02 modify 232 0.10 1.2190 1.2189 1.2140
2539 2005.08.30 16:02 modify 232 0.10 1.2190 1.2188 1.2140
2540 2005.08.30 16:08 s/l 232 0.10 1.2188 1.2188 1.2140 2.00 10330.53
2541 2005.08.30 16:31 buy 233 0.10 1.2175 1.1675 1.2225
2542 2005.08.30 16:41 modify 233 0.10 1.2175 1.2175 1.2225
2543 2005.08.30 16:41 modify 233 0.10 1.2175 1.2177 1.2225
2544 2005.08.30 16:41 modify 233 0.10 1.2175 1.2179 1.2225
2545 2005.08.30 16:42 modify 233 0.10 1.2175 1.2180 1.2225
2546 2005.08.30 16:42 modify 233 0.10 1.2175 1.2181 1.2225
2547 2005.08.30 16:45 modify 233 0.10 1.2175 1.2182 1.2225
2548 2005.08.30 16:45 modify 233 0.10 1.2175 1.2183 1.2225
2549 2005.08.30 16:45 modify 233 0.10 1.2175 1.2184 1.2225
2550 2005.08.30 16:45 modify 233 0.10 1.2175 1.2185 1.2225
2551 2005.08.30 16:45 modify 233 0.10 1.2175 1.2186 1.2225
2552 2005.08.30 16:45 modify 233 0.10 1.2175 1.2187 1.2225
2553 2005.08.30 17:05 modify 233 0.10 1.2175 1.2188 1.2225
2554 2005.08.30 17:05 modify 233 0.10 1.2175 1.2190 1.2225
2555 2005.08.30 17:05 modify 233 0.10 1.2175 1.2191 1.2225
2556 2005.08.30 17:06 modify 233 0.10 1.2175 1.2192 1.2225
2557 2005.08.30 17:06 modify 233 0.10 1.2175 1.2193 1.2225
2558 2005.08.30 17:07 modify 233 0.10 1.2175 1.2194 1.2225
2559 2005.08.30 17:07 modify 233 0.10 1.2175 1.2195 1.2225
2560 2005.08.30 17:07 modify 233 0.10 1.2175 1.2196 1.2225
2561 2005.08.30 17:12 modify 233 0.10 1.2175 1.2197 1.2225
2562 2005.08.30 17:12 modify 233 0.10 1.2175 1.2199 1.2225
2563 2005.08.30 17:16 modify 233 0.10 1.2175 1.2200 1.2225
2564 2005.08.30 17:16 modify 233 0.10 1.2175 1.2201 1.2225
2565 2005.08.30 17:17 modify 233 0.10 1.2175 1.2202 1.2225
2566 2005.08.30 17:18 modify 233 0.10 1.2175 1.2203 1.2225
2567 2005.08.30 17:18 modify 233 0.10 1.2175 1.2204 1.2225
2568 2005.08.30 17:19 modify 233 0.10 1.2175 1.2205 1.2225
2569 2005.08.30 17:25 modify 233 0.10 1.2175 1.2206 1.2225
2570 2005.08.30 17:25 modify 233 0.10 1.2175 1.2209 1.2225
2571 2005.08.30 17:33 s/l 233 0.10 1.2209 1.2209 1.2225 34.00 10364.53
2572 2005.08.30 18:06 buy 234 0.10 1.2200 1.1700 1.2250
2573 2005.08.30 20:45 modify 234 0.10 1.2200 1.2200 1.2250
2574 2005.08.30 20:45 modify 234 0.10 1.2200 1.2201 1.2250
2575 2005.08.30 20:46 modify 234 0.10 1.2200 1.2202 1.2250
2576 2005.08.30 20:51 modify 234 0.10 1.2200 1.2203 1.2250
2577 2005.08.30 20:52 modify 234 0.10 1.2200 1.2205 1.2250
2578 2005.08.30 20:52 modify 234 0.10 1.2200 1.2206 1.2250
2579 2005.08.30 21:16 modify 234 0.10 1.2200 1.2207 1.2250
2580 2005.08.30 21:25 modify 234 0.10 1.2200 1.2209 1.2250
2581 2005.08.30 21:25 modify 234 0.10 1.2200 1.2211 1.2250
2582 2005.08.31 01:03 s/l 234 0.10 1.2211 1.2211 1.2250 10.53 10375.06
2583 2005.08.31 01:03 buy 235 0.10 1.2212 1.1712 1.2262
2584 2005.08.31 02:38 modify 235 0.10 1.2212 1.2212 1.2262
2585 2005.08.31 02:39 modify 235 0.10 1.2212 1.2213 1.2262
2586 2005.08.31 02:42 modify 235 0.10 1.2212 1.2214 1.2262
2587 2005.08.31 03:45 modify 235 0.10 1.2212 1.2215 1.2262
2588 2005.08.31 04:49 modify 235 0.10 1.2212 1.2216 1.2262
2589 2005.08.31 04:49 modify 235 0.10 1.2212 1.2217 1.2262
2590 2005.08.31 06:30 s/l 235 0.10 1.2217 1.2217 1.2262 5.00 10380.06
2591 2005.08.31 06:30 buy 236 0.10 1.2219 1.1719 1.2269
2592 2005.08.31 16:00 modify 236 0.10 1.2219 1.2219 1.2269
2593 2005.08.31 16:00 modify 236 0.10 1.2219 1.2222 1.2269
2594 2005.08.31 16:01 modify 236 0.10 1.2219 1.2223 1.2269
2595 2005.08.31 16:01 modify 236 0.10 1.2219 1.2224 1.2269
2596 2005.08.31 16:01 modify 236 0.10 1.2219 1.2226 1.2269
2597 2005.08.31 16:01 modify 236 0.10 1.2219 1.2227 1.2269
2598 2005.08.31 16:01 modify 236 0.10 1.2219 1.2229 1.2269
2599 2005.08.31 16:02 modify 236 0.10 1.2219 1.2230 1.2269
2600 2005.08.31 16:03 modify 236 0.10 1.2219 1.2231 1.2269
2601 2005.08.31 16:03 modify 236 0.10 1.2219 1.2232 1.2269
2602 2005.08.31 16:03 modify 236 0.10 1.2219 1.2233 1.2269
2603 2005.08.31 16:03 modify 236 0.10 1.2219 1.2234 1.2269
2604 2005.08.31 16:03 modify 236 0.10 1.2219 1.2235 1.2269
2605 2005.08.31 16:04 modify 236 0.10 1.2219 1.2236 1.2269
2606 2005.08.31 16:04 modify 236 0.10 1.2219 1.2237 1.2269
2607 2005.08.31 16:04 modify 236 0.10 1.2219 1.2239 1.2269
2608 2005.08.31 16:10 modify 236 0.10 1.2219 1.2241 1.2269
2609 2005.08.31 16:10 modify 236 0.10 1.2219 1.2242 1.2269
2610 2005.08.31 16:10 modify 236 0.10 1.2219 1.2245 1.2269
2611 2005.08.31 16:10 modify 236 0.10 1.2219 1.2246 1.2269
2612 2005.08.31 16:10 modify 236 0.10 1.2219 1.2249 1.2269
2613 2005.08.31 16:11 modify 236 0.10 1.2219 1.2251 1.2269
2614 2005.08.31 16:11 modify 236 0.10 1.2219 1.2252 1.2269
2615 2005.08.31 16:11 t/p 236 0.10 1.2269 1.2252 1.2269 50.00 10430.06
2616 2005.08.31 16:11 sell 237 0.10 1.2269 1.2769 1.2219
2617 2005.09.13 14:34 modify 237 0.10 1.2269 1.2267 1.2219
2618 2005.09.13 14:34 modify 237 0.10 1.2269 1.2264 1.2219
2619 2005.09.13 14:34 modify 237 0.10 1.2269 1.2260 1.2219
2620 2005.09.13 14:36 s/l 237 0.10 1.2260 1.2260 1.2219 12.99 10443.05
2621 2005.09.13 15:39 buy 238 0.10 1.2266 1.1766 1.2316
2622 2005.09.14 01:18 modify 238 0.10 1.2266 1.2266 1.2316
2623 2005.09.14 01:18 modify 238 0.10 1.2266 1.2267 1.2316
2624 2005.09.14 01:18 modify 238 0.10 1.2266 1.2268 1.2316
2625 2005.09.14 01:18 modify 238 0.10 1.2266 1.2270 1.2316
2626 2005.09.14 01:18 modify 238 0.10 1.2266 1.2272 1.2316
2627 2005.09.14 03:10 modify 238 0.10 1.2266 1.2273 1.2316
2628 2005.09.14 03:16 modify 238 0.10 1.2266 1.2274 1.2316
2629 2005.09.14 03:16 modify 238 0.10 1.2266 1.2275 1.2316
2630 2005.09.14 03:17 modify 238 0.10 1.2266 1.2277 1.2316
2631 2005.09.14 03:17 modify 238 0.10 1.2266 1.2278 1.2316
2632 2005.09.14 03:27 modify 238 0.10 1.2266 1.2280 1.2316
2633 2005.09.14 03:27 modify 238 0.10 1.2266 1.2281 1.2316
2634 2005.09.14 03:29 modify 238 0.10 1.2266 1.2283 1.2316
2635 2005.09.14 03:29 modify 238 0.10 1.2266 1.2284 1.2316
2636 2005.09.14 03:29 modify 238 0.10 1.2266 1.2286 1.2316
2637 2005.09.14 03:29 modify 238 0.10 1.2266 1.2288 1.2316
2638 2005.09.14 05:14 modify 238 0.10 1.2266 1.2289 1.2316
2639 2005.09.14 07:10 s/l 238 0.10 1.2289 1.2289 1.2316 22.06 10465.11
2640 2005.09.14 07:10 buy 239 0.10 1.2291 1.1791 1.2341
2641 2005.09.14 13:55 modify 239 0.10 1.2291 1.2292 1.2341
2642 2005.09.14 13:57 modify 239 0.10 1.2291 1.2293 1.2341
2643 2005.09.14 13:57 modify 239 0.10 1.2291 1.2294 1.2341
2644 2005.09.14 13:57 modify 239 0.10 1.2291 1.2295 1.2341
2645 2005.09.14 13:58 modify 239 0.10 1.2291 1.2296 1.2341
2646 2005.09.14 13:58 modify 239 0.10 1.2291 1.2297 1.2341
2647 2005.09.14 14:08 modify 239 0.10 1.2291 1.2298 1.2341
2648 2005.09.14 14:08 modify 239 0.10 1.2291 1.2299 1.2341
2649 2005.09.14 14:08 modify 239 0.10 1.2291 1.2300 1.2341
2650 2005.09.14 14:12 modify 239 0.10 1.2291 1.2301 1.2341
2651 2005.09.14 14:12 modify 239 0.10 1.2291 1.2302 1.2341
2652 2005.09.14 14:12 modify 239 0.10 1.2291 1.2303 1.2341
2653 2005.09.14 14:18 modify 239 0.10 1.2291 1.2305 1.2341
2654 2005.09.14 14:19 modify 239 0.10 1.2291 1.2307 1.2341
2655 2005.09.14 14:22 modify 239 0.10 1.2291 1.2308 1.2341
2656 2005.09.14 14:23 modify 239 0.10 1.2291 1.2311 1.2341
2657 2005.09.14 14:30 modify 239 0.10 1.2291 1.2314 1.2341
2658 2005.09.14 14:30 modify 239 0.10 1.2291 1.2316 1.2341
2659 2005.09.14 14:30 s/l 239 0.10 1.2316 1.2316 1.2341 25.00 10490.11
2660 2005.09.14 14:31 sell 240 0.10 1.2319 1.2819 1.2269
2661 2005.09.14 14:39 modify 240 0.10 1.2319 1.2318 1.2269
2662 2005.09.14 14:39 modify 240 0.10 1.2319 1.2317 1.2269
2663 2005.09.14 14:39 modify 240 0.10 1.2319 1.2316 1.2269
2664 2005.09.14 14:39 modify 240 0.10 1.2319 1.2314 1.2269
2665 2005.09.14 14:39 modify 240 0.10 1.2319 1.2310 1.2269
2666 2005.09.14 14:39 modify 240 0.10 1.2319 1.2308 1.2269
2667 2005.09.14 14:39 modify 240 0.10 1.2319 1.2306 1.2269
2668 2005.09.14 14:54 s/l 240 0.10 1.2306 1.2306 1.2269 13.00 10503.11
2669 2005.09.14 15:27 buy 241 0.10 1.2296 1.1796 1.2346
2670 2005.09.14 16:06 modify 241 0.10 1.2296 1.2296 1.2346
2671 2005.09.14 16:06 modify 241 0.10 1.2296 1.2297 1.2346
2672 2005.09.14 16:11 modify 241 0.10 1.2296 1.2298 1.2346
2673 2005.09.14 16:11 modify 241 0.10 1.2296 1.2299 1.2346
2674 2005.09.14 16:11 modify 241 0.10 1.2296 1.2300 1.2346
2675 2005.09.14 16:14 modify 241 0.10 1.2296 1.2301 1.2346
2676 2005.09.14 16:23 modify 241 0.10 1.2296 1.2302 1.2346
2677 2005.09.14 16:23 modify 241 0.10 1.2296 1.2303 1.2346
2678 2005.09.14 16:23 modify 241 0.10 1.2296 1.2304 1.2346
2679 2005.09.14 16:23 modify 241 0.10 1.2296 1.2305 1.2346
2680 2005.09.14 16:25 modify 241 0.10 1.2296 1.2306 1.2346
2681 2005.09.14 16:25 modify 241 0.10 1.2296 1.2307 1.2346
2682 2005.09.14 16:26 modify 241 0.10 1.2296 1.2308 1.2346
2683 2005.09.14 16:26 modify 241 0.10 1.2296 1.2309 1.2346
2684 2005.09.14 16:26 modify 241 0.10 1.2296 1.2310 1.2346
2685 2005.09.14 16:33 s/l 241 0.10 1.2310 1.2310 1.2346 14.00 10517.11
2686 2005.09.14 16:34 buy 242 0.10 1.2304 1.1804 1.2354
2687 2005.11.04 16:58 s/l 242 0.10 1.1804 1.1804 1.2354 -525.75 9991.36
2688 2005.11.04 16:58 buy 243 0.10 1.1804 1.1304 1.1854
2689 2005.11.04 17:01 modify 243 0.10 1.1804 1.1804 1.1854
2690 2005.11.04 17:02 modify 243 0.10 1.1804 1.1805 1.1854
2691 2005.11.04 17:02 modify 243 0.10 1.1804 1.1806 1.1854
2692 2005.11.04 17:07 modify 243 0.10 1.1804 1.1807 1.1854
2693 2005.11.04 17:07 modify 243 0.10 1.1804 1.1808 1.1854
2694 2005.11.04 17:08 modify 243 0.10 1.1804 1.1809 1.1854
2695 2005.11.04 17:08 modify 243 0.10 1.1804 1.1810 1.1854
2696 2005.11.04 17:15 modify 243 0.10 1.1804 1.1811 1.1854
2697 2005.11.04 17:15 modify 243 0.10 1.1804 1.1812 1.1854
2698 2005.11.04 17:15 modify 243 0.10 1.1804 1.1813 1.1854
2699 2005.11.04 17:15 modify 243 0.10 1.1804 1.1814 1.1854
2700 2005.11.04 17:16 modify 243 0.10 1.1804 1.1815 1.1854
2701 2005.11.04 17:17 modify 243 0.10 1.1804 1.1817 1.1854
2702 2005.11.04 17:18 modify 243 0.10 1.1804 1.1818 1.1854
2703 2005.11.04 17:18 modify 243 0.10 1.1804 1.1819 1.1854
2704 2005.11.04 17:23 modify 243 0.10 1.1804 1.1820 1.1854
2705 2005.11.04 17:23 modify 243 0.10 1.1804 1.1821 1.1854
2706 2005.11.04 17:27 modify 243 0.10 1.1804 1.1823 1.1854
2707 2005.11.04 17:55 s/l 243 0.10 1.1823 1.1823 1.1854 19.00 10010.36
2708 2005.11.04 17:55 buy 244 0.10 1.1823 1.1323 1.1873
2709 2005.11.23 07:13 modify 244 0.10 1.1823 1.1825 1.1873
2710 2005.11.23 07:13 modify 244 0.10 1.1823 1.1826 1.1873
2711 2005.11.23 07:13 modify 244 0.10 1.1823 1.1827 1.1873
2712 2005.11.23 07:14 modify 244 0.10 1.1823 1.1828 1.1873
2713 2005.11.23 07:14 modify 244 0.10 1.1823 1.1835 1.1873
2714 2005.11.23 07:14 modify 244 0.10 1.1823 1.1838 1.1873
2715 2005.11.23 07:14 modify 244 0.10 1.1823 1.1843 1.1873
2716 2005.11.23 07:14 modify 244 0.10 1.1823 1.1845 1.1873
2717 2005.11.23 07:14 modify 244 0.10 1.1823 1.1850 1.1873
2718 2005.11.23 07:15 s/l 244 0.10 1.1850 1.1850 1.1873 18.57 10028.93
2719 2005.11.23 07:15 sell 245 0.10 1.1850 1.2350 1.1800
2720 2005.11.23 07:37 modify 245 0.10 1.1850 1.1849 1.1800
2721 2005.11.23 07:37 modify 245 0.10 1.1850 1.1848 1.1800
2722 2005.11.23 07:37 modify 245 0.10 1.1850 1.1845 1.1800
2723 2005.11.23 07:43 modify 245 0.10 1.1850 1.1844 1.1800
2724 2005.11.23 07:43 modify 245 0.10 1.1850 1.1843 1.1800
2725 2005.11.23 08:08 s/l 245 0.10 1.1843 1.1843 1.1800 7.00 10035.93
2726 2005.11.23 08:20 buy 246 0.10 1.1826 1.1326 1.1876
2727 2005.11.23 09:08 modify 246 0.10 1.1826 1.1826 1.1876
2728 2005.11.23 09:26 modify 246 0.10 1.1826 1.1827 1.1876
2729 2005.11.23 09:28 s/l 246 0.10 1.1827 1.1827 1.1876 1.00 10036.93
2730 2005.11.23 09:35 buy 247 0.10 1.1826 1.1326 1.1876
2731 2005.11.28 19:39 modify 247 0.10 1.1826 1.1826 1.1876
2732 2005.11.28 19:39 modify 247 0.10 1.1826 1.1827 1.1876
2733 2005.11.28 19:39 modify 247 0.10 1.1826 1.1829 1.1876
2734 2005.11.28 19:41 modify 247 0.10 1.1826 1.1830 1.1876
2735 2005.11.28 19:42 modify 247 0.10 1.1826 1.1831 1.1876
2736 2005.11.28 19:43 modify 247 0.10 1.1826 1.1832 1.1876
2737 2005.11.28 19:44 modify 247 0.10 1.1826 1.1834 1.1876
2738 2005.11.28 19:45 modify 247 0.10 1.1826 1.1837 1.1876
2739 2005.11.28 19:45 modify 247 0.10 1.1826 1.1839 1.1876
2740 2005.11.28 19:45 modify 247 0.10 1.1826 1.1841 1.1876
2741 2005.11.28 19:54 s/l 247 0.10 1.1841 1.1841 1.1876 12.66 10049.59
2742 2005.11.28 20:01 sell 248 0.10 1.1847 1.2347 1.1797
2743 2005.11.29 00:49 modify 248 0.10 1.1847 1.1847 1.1797
2744 2005.11.29 01:00 s/l 248 0.10 1.1847 1.1847 1.1797 0.28 10049.88
2745 2005.11.29 01:05 sell 249 0.10 1.1848 1.2348 1.1798
2746 2005.11.29 02:21 modify 249 0.10 1.1848 1.1848 1.1798
2747 2005.11.29 02:21 modify 249 0.10 1.1848 1.1846 1.1798
2748 2005.11.29 02:21 modify 249 0.10 1.1848 1.1842 1.1798
2749 2005.11.29 02:22 modify 249 0.10 1.1848 1.1840 1.1798
2750 2005.11.29 02:22 modify 249 0.10 1.1848 1.1837 1.1798
2751 2005.11.29 02:22 modify 249 0.10 1.1848 1.1835 1.1798
2752 2005.11.29 02:22 modify 249 0.10 1.1848 1.1834 1.1798
2753 2005.11.29 02:23 modify 249 0.10 1.1848 1.1832 1.1798
2754 2005.11.29 02:23 modify 249 0.10 1.1848 1.1831 1.1798
2755 2005.11.29 02:40 modify 249 0.10 1.1848 1.1830 1.1798
2756 2005.11.29 02:40 modify 249 0.10 1.1848 1.1829 1.1798
2757 2005.11.29 02:40 modify 249 0.10 1.1848 1.1826 1.1798
2758 2005.11.29 03:58 modify 249 0.10 1.1848 1.1825 1.1798
2759 2005.11.29 06:31 s/l 249 0.10 1.1825 1.1825 1.1798 23.00 10072.88
2760 2005.11.29 06:31 sell 250 0.10 1.1824 1.2324 1.1774
2761 2005.11.29 13:59 modify 250 0.10 1.1824 1.1823 1.1774
2762 2005.11.29 13:59 modify 250 0.10 1.1824 1.1822 1.1774
2763 2005.11.29 13:59 modify 250 0.10 1.1824 1.1820 1.1774
2764 2005.11.29 14:00 modify 250 0.10 1.1824 1.1819 1.1774
2765 2005.11.29 14:00 modify 250 0.10 1.1824 1.1818 1.1774
2766 2005.11.29 14:00 modify 250 0.10 1.1824 1.1817 1.1774
2767 2005.11.29 14:00 modify 250 0.10 1.1824 1.1816 1.1774
2768 2005.11.29 14:00 modify 250 0.10 1.1824 1.1815 1.1774
2769 2005.11.29 14:01 modify 250 0.10 1.1824 1.1814 1.1774
2770 2005.11.29 14:01 modify 250 0.10 1.1824 1.1812 1.1774
2771 2005.11.29 14:02 modify 250 0.10 1.1824 1.1811 1.1774
2772 2005.11.29 14:02 modify 250 0.10 1.1824 1.1810 1.1774
2773 2005.11.29 14:02 modify 250 0.10 1.1824 1.1808 1.1774
2774 2005.11.29 14:15 modify 250 0.10 1.1824 1.1807 1.1774
2775 2005.11.29 14:15 modify 250 0.10 1.1824 1.1805 1.1774
2776 2005.11.29 14:15 modify 250 0.10 1.1824 1.1804 1.1774
2777 2005.11.29 14:15 modify 250 0.10 1.1824 1.1801 1.1774
2778 2005.11.29 14:16 modify 250 0.10 1.1824 1.1800 1.1774
2779 2005.11.29 14:20 modify 250 0.10 1.1824 1.1799 1.1774
2780 2005.11.29 14:20 modify 250 0.10 1.1824 1.1798 1.1774
2781 2005.11.29 14:20 modify 250 0.10 1.1824 1.1797 1.1774
2782 2005.11.29 14:20 modify 250 0.10 1.1824 1.1795 1.1774
2783 2005.11.29 14:30 modify 250 0.10 1.1824 1.1792 1.1774
2784 2005.11.29 14:31 modify 250 0.10 1.1824 1.1791 1.1774
2785 2005.11.29 14:31 modify 250 0.10 1.1824 1.1790 1.1774
2786 2005.11.29 14:34 t/p 250 0.10 1.1774 1.1790 1.1774 50.00 10122.88
2787 2005.11.29 14:34 buy 251 0.10 1.1774 1.1274 1.1824
2788 2005.11.29 17:32 modify 251 0.10 1.1774 1.1775 1.1824
2789 2005.11.29 17:45 s/l 251 0.10 1.1775 1.1775 1.1824 1.00 10123.88
2790 2005.11.29 18:20 buy 252 0.10 1.1766 1.1266 1.1816
2791 2005.11.29 18:57 modify 252 0.10 1.1766 1.1769 1.1816
2792 2005.11.29 18:57 modify 252 0.10 1.1766 1.1770 1.1816
2793 2005.11.29 18:58 modify 252 0.10 1.1766 1.1771 1.1816
2794 2005.11.29 19:03 modify 252 0.10 1.1766 1.1773 1.1816
2795 2005.11.29 19:03 modify 252 0.10 1.1766 1.1774 1.1816
2796 2005.11.29 19:03 modify 252 0.10 1.1766 1.1776 1.1816
2797 2005.11.29 19:03 modify 252 0.10 1.1766 1.1777 1.1816
2798 2005.11.29 19:03 modify 252 0.10 1.1766 1.1779 1.1816
2799 2005.11.29 19:04 modify 252 0.10 1.1766 1.1780 1.1816
2800 2005.11.29 19:04 modify 252 0.10 1.1766 1.1781 1.1816
2801 2005.11.29 19:04 modify 252 0.10 1.1766 1.1782 1.1816
2802 2005.11.29 19:04 modify 252 0.10 1.1766 1.1784 1.1816
2803 2005.11.29 19:47 s/l 252 0.10 1.1784 1.1784 1.1816 18.00 10141.88
2804 2005.11.29 19:56 buy 253 0.10 1.1781 1.1281 1.1831
2805 2005.11.30 09:06 modify 253 0.10 1.1781 1.1781 1.1831
2806 2005.11.30 09:07 modify 253 0.10 1.1781 1.1782 1.1831
2807 2005.11.30 09:41 s/l 253 0.10 1.1782 1.1782 1.1831 0.53 10142.41
2808 2005.11.30 09:41 buy 254 0.10 1.1784 1.1284 1.1834
2809 2005.11.30 16:39 modify 254 0.10 1.1784 1.1784 1.1834
2810 2005.11.30 16:39 modify 254 0.10 1.1784 1.1786 1.1834
2811 2005.11.30 16:54 s/l 254 0.10 1.1786 1.1786 1.1834 2.00 10144.41
2812 2005.11.30 17:20 buy 255 0.10 1.1780 1.1280 1.1830
2813 2005.11.30 17:45 modify 255 0.10 1.1780 1.1781 1.1830
2814 2005.11.30 17:45 modify 255 0.10 1.1780 1.1782 1.1830
2815 2005.11.30 17:45 modify 255 0.10 1.1780 1.1783 1.1830
2816 2005.11.30 17:53 modify 255 0.10 1.1780 1.1785 1.1830
2817 2005.11.30 18:12 s/l 255 0.10 1.1785 1.1785 1.1830 5.00 10149.41
2818 2005.11.30 18:15 buy 256 0.10 1.1781 1.1281 1.1831
2819 2005.11.30 20:02 modify 256 0.10 1.1781 1.1782 1.1831
2820 2005.12.01 00:44 modify 256 0.10 1.1781 1.1784 1.1831
2821 2005.12.01 01:00 modify 256 0.10 1.1781 1.1785 1.1831
2822 2005.12.01 01:00 modify 256 0.10 1.1781 1.1786 1.1831
2823 2005.12.01 02:38 s/l 256 0.10 1.1786 1.1786 1.1831 3.60 10153.01
2824 2005.12.01 02:38 buy 257 0.10 1.1788 1.1288 1.1838
2825 2005.12.05 18:33 modify 257 0.10 1.1788 1.1788 1.1838
2826 2005.12.05 18:35 modify 257 0.10 1.1788 1.1789 1.1838
2827 2005.12.05 18:42 modify 257 0.10 1.1788 1.1790 1.1838
2828 2005.12.05 18:42 modify 257 0.10 1.1788 1.1791 1.1838
2829 2005.12.05 18:42 modify 257 0.10 1.1788 1.1792 1.1838
2830 2005.12.05 18:44 modify 257 0.10 1.1788 1.1794 1.1838
2831 2005.12.05 18:44 modify 257 0.10 1.1788 1.1796 1.1838
2832 2005.12.05 18:46 modify 257 0.10 1.1788 1.1797 1.1838
2833 2005.12.05 18:46 modify 257 0.10 1.1788 1.1799 1.1838
2834 2005.12.05 18:46 modify 257 0.10 1.1788 1.1800 1.1838
2835 2005.12.05 18:47 modify 257 0.10 1.1788 1.1801 1.1838
2836 2005.12.05 18:49 modify 257 0.10 1.1788 1.1802 1.1838
2837 2005.12.05 19:03 s/l 257 0.10 1.1802 1.1802 1.1838 13.06 10166.07
2838 2005.12.05 19:22 sell 258 0.10 1.1813 1.2313 1.1763
2839 2005.12.05 19:57 modify 258 0.10 1.1813 1.1813 1.1763
2840 2005.12.05 19:58 modify 258 0.10 1.1813 1.1812 1.1763
2841 2005.12.05 19:58 modify 258 0.10 1.1813 1.1811 1.1763
2842 2005.12.05 20:02 modify 258 0.10 1.1813 1.1810 1.1763
2843 2005.12.05 20:43 modify 258 0.10 1.1813 1.1809 1.1763
2844 2005.12.05 20:44 modify 258 0.10 1.1813 1.1808 1.1763
2845 2005.12.05 20:45 modify 258 0.10 1.1813 1.1807 1.1763
2846 2005.12.05 21:03 modify 258 0.10 1.1813 1.1806 1.1763
2847 2005.12.05 22:03 modify 258 0.10 1.1813 1.1804 1.1763
2848 2005.12.05 22:03 modify 258 0.10 1.1813 1.1803 1.1763
2849 2005.12.05 22:07 modify 258 0.10 1.1813 1.1802 1.1763
2850 2005.12.05 22:08 modify 258 0.10 1.1813 1.1801 1.1763
2851 2005.12.05 22:10 modify 258 0.10 1.1813 1.1800 1.1763
2852 2005.12.05 22:10 modify 258 0.10 1.1813 1.1798 1.1763
2853 2005.12.06 04:30 modify 258 0.10 1.1813 1.1796 1.1763
2854 2005.12.06 04:35 modify 258 0.10 1.1813 1.1795 1.1763
2855 2005.12.06 04:36 modify 258 0.10 1.1813 1.1793 1.1763
2856 2005.12.06 06:57 s/l 258 0.10 1.1793 1.1793 1.1763 20.28 10186.35
2857 2005.12.06 06:57 sell 259 0.10 1.1791 1.2291 1.1741
2858 2005.12.06 08:21 modify 259 0.10 1.1791 1.1790 1.1741
2859 2005.12.06 08:24 modify 259 0.10 1.1791 1.1789 1.1741
2860 2005.12.06 08:24 modify 259 0.10 1.1791 1.1788 1.1741
2861 2005.12.06 08:57 s/l 259 0.10 1.1788 1.1788 1.1741 3.00 10189.35
2862 2005.12.06 09:12 buy 260 0.10 1.1776 1.1276 1.1826
2863 2005.12.06 14:07 modify 260 0.10 1.1776 1.1776 1.1826
2864 2005.12.06 14:09 modify 260 0.10 1.1776 1.1777 1.1826
2865 2005.12.06 14:32 s/l 260 0.10 1.1777 1.1777 1.1826 1.00 10190.35
2866 2005.12.06 14:38 buy 261 0.10 1.1775 1.1275 1.1825
2867 2005.12.06 15:11 modify 261 0.10 1.1775 1.1775 1.1825
2868 2005.12.06 15:11 modify 261 0.10 1.1775 1.1778 1.1825
2869 2005.12.06 15:11 modify 261 0.10 1.1775 1.1780 1.1825
2870 2005.12.06 15:11 modify 261 0.10 1.1775 1.1783 1.1825
2871 2005.12.06 15:12 modify 261 0.10 1.1775 1.1784 1.1825
2872 2005.12.06 15:12 modify 261 0.10 1.1775 1.1785 1.1825
2873 2005.12.06 15:12 modify 261 0.10 1.1775 1.1786 1.1825
2874 2005.12.06 15:12 modify 261 0.10 1.1775 1.1787 1.1825
2875 2005.12.06 15:12 modify 261 0.10 1.1775 1.1788 1.1825
2876 2005.12.06 15:12 modify 261 0.10 1.1775 1.1789 1.1825
2877 2005.12.06 15:12 modify 261 0.10 1.1775 1.1790 1.1825
2878 2005.12.06 15:13 modify 261 0.10 1.1775 1.1791 1.1825
2879 2005.12.06 15:19 s/l 261 0.10 1.1791 1.1791 1.1825 16.00 10206.35
2880 2005.12.06 15:29 buy 262 0.10 1.1769 1.1269 1.1819
2881 2005.12.06 17:12 modify 262 0.10 1.1769 1.1770 1.1819
2882 2005.12.06 17:14 modify 262 0.10 1.1769 1.1772 1.1819
2883 2005.12.06 17:15 modify 262 0.10 1.1769 1.1773 1.1819
2884 2005.12.06 17:22 s/l 262 0.10 1.1773 1.1773 1.1819 4.00 10210.35
2885 2005.12.06 18:02 sell 263 0.10 1.1784 1.2284 1.1734
2886 2005.12.07 02:57 modify 263 0.10 1.1784 1.1783 1.1734
2887 2005.12.07 02:59 modify 263 0.10 1.1784 1.1782 1.1734
2888 2005.12.07 03:34 modify 263 0.10 1.1784 1.1781 1.1734
2889 2005.12.07 03:35 modify 263 0.10 1.1784 1.1780 1.1734
2890 2005.12.07 07:35 modify 263 0.10 1.1784 1.1779 1.1734
2891 2005.12.07 07:35 modify 263 0.10 1.1784 1.1775 1.1734
2892 2005.12.07 08:07 modify 263 0.10 1.1784 1.1774 1.1734
2893 2005.12.07 08:07 modify 263 0.10 1.1784 1.1773 1.1734
2894 2005.12.07 08:24 modify 263 0.10 1.1784 1.1772 1.1734
2895 2005.12.07 08:24 modify 263 0.10 1.1784 1.1770 1.1734
2896 2005.12.07 08:24 modify 263 0.10 1.1784 1.1768 1.1734
2897 2005.12.07 08:24 modify 263 0.10 1.1784 1.1767 1.1734
2898 2005.12.07 08:24 modify 263 0.10 1.1784 1.1764 1.1734
2899 2005.12.07 08:27 modify 263 0.10 1.1784 1.1763 1.1734
2900 2005.12.07 08:27 modify 263 0.10 1.1784 1.1761 1.1734
2901 2005.12.07 08:27 modify 263 0.10 1.1784 1.1760 1.1734
2902 2005.12.07 08:27 modify 263 0.10 1.1784 1.1757 1.1734
2903 2005.12.07 08:28 modify 263 0.10 1.1784 1.1756 1.1734
2904 2005.12.07 08:28 modify 263 0.10 1.1784 1.1755 1.1734
2905 2005.12.07 08:32 modify 263 0.10 1.1784 1.1753 1.1734
2906 2005.12.07 08:56 s/l 263 0.10 1.1753 1.1753 1.1734 31.28 10241.64
2907 2005.12.07 09:05 sell 264 0.10 1.1755 1.2255 1.1705
2908 2005.12.07 10:09 modify 264 0.10 1.1755 1.1755 1.1705
2909 2005.12.07 10:11 modify 264 0.10 1.1755 1.1754 1.1705
2910 2005.12.07 10:11 modify 264 0.10 1.1755 1.1752 1.1705
2911 2005.12.07 10:52 modify 264 0.10 1.1755 1.1751 1.1705
2912 2005.12.07 10:52 modify 264 0.10 1.1755 1.1748 1.1705
2913 2005.12.07 10:56 modify 264 0.10 1.1755 1.1745 1.1705
2914 2005.12.07 10:57 modify 264 0.10 1.1755 1.1744 1.1705
2915 2005.12.07 10:57 modify 264 0.10 1.1755 1.1743 1.1705
2916 2005.12.07 10:58 modify 264 0.10 1.1755 1.1742 1.1705
2917 2005.12.07 10:58 modify 264 0.10 1.1755 1.1740 1.1705
2918 2005.12.07 11:42 modify 264 0.10 1.1755 1.1738 1.1705
2919 2005.12.07 11:43 modify 264 0.10 1.1755 1.1737 1.1705
2920 2005.12.07 11:44 modify 264 0.10 1.1755 1.1736 1.1705
2921 2005.12.07 11:46 modify 264 0.10 1.1755 1.1735 1.1705
2922 2005.12.07 11:46 modify 264 0.10 1.1755 1.1734 1.1705
2923 2005.12.07 11:46 modify 264 0.10 1.1755 1.1733 1.1705
2924 2005.12.07 12:26 modify 264 0.10 1.1755 1.1731 1.1705
2925 2005.12.07 12:26 modify 264 0.10 1.1755 1.1729 1.1705
2926 2005.12.07 12:27 modify 264 0.10 1.1755 1.1728 1.1705
2927 2005.12.07 12:28 modify 264 0.10 1.1755 1.1727 1.1705
2928 2005.12.07 12:34 modify 264 0.10 1.1755 1.1726 1.1705
2929 2005.12.07 12:35 modify 264 0.10 1.1755 1.1725 1.1705
2930 2005.12.07 12:35 modify 264 0.10 1.1755 1.1724 1.1705
2931 2005.12.07 12:35 modify 264 0.10 1.1755 1.1723 1.1705
2932 2005.12.07 12:35 modify 264 0.10 1.1755 1.1722 1.1705
2933 2005.12.07 12:35 modify 264 0.10 1.1755 1.1720 1.1705
2934 2005.12.07 13:11 s/l 264 0.10 1.1720 1.1720 1.1705 35.00 10276.64
2935 2005.12.07 13:12 sell 265 0.10 1.1720 1.2220 1.1670
2936 2006.01.23 01:41 s/l 265 0.10 1.2220 1.2220 1.1670 -486.33 9790.31
2937 2006.01.23 01:41 sell 266 0.10 1.2220 1.2720 1.2170
2938 2006.01.26 20:13 modify 266 0.10 1.2220 1.2219 1.2170
2939 2006.01.26 20:14 modify 266 0.10 1.2220 1.2218 1.2170
2940 2006.01.26 20:15 modify 266 0.10 1.2220 1.2217 1.2170
2941 2006.01.26 20:18 modify 266 0.10 1.2220 1.2216 1.2170
2942 2006.01.26 21:05 s/l 266 0.10 1.2216 1.2216 1.2170 5.42 9795.73
2943 2006.01.26 21:05 sell 267 0.10 1.2214 1.2714 1.2164
2944 2006.01.26 23:30 modify 267 0.10 1.2214 1.2213 1.2164
2945 2006.01.27 00:16 s/l 267 0.10 1.2213 1.2213 1.2164 1.28 9797.02
2946 2006.01.27 00:16 sell 268 0.10 1.2212 1.2712 1.2162
2947 2006.01.27 02:29 modify 268 0.10 1.2212 1.2212 1.2162
2948 2006.01.27 03:19 modify 268 0.10 1.2212 1.2211 1.2162
2949 2006.01.27 03:21 modify 268 0.10 1.2212 1.2210 1.2162
2950 2006.01.27 03:23 modify 268 0.10 1.2212 1.2209 1.2162
2951 2006.01.27 03:56 s/l 268 0.10 1.2209 1.2209 1.2162 3.00 9800.02
2952 2006.01.27 03:56 sell 269 0.10 1.2207 1.2707 1.2157
2953 2006.01.27 11:52 modify 269 0.10 1.2207 1.2207 1.2157
2954 2006.01.27 11:52 modify 269 0.10 1.2207 1.2205 1.2157
2955 2006.01.27 11:52 modify 269 0.10 1.2207 1.2204 1.2157
2956 2006.01.27 11:53 modify 269 0.10 1.2207 1.2203 1.2157
2957 2006.01.27 11:53 modify 269 0.10 1.2207 1.2202 1.2157
2958 2006.01.27 11:53 modify 269 0.10 1.2207 1.2201 1.2157
2959 2006.01.27 12:00 modify 269 0.10 1.2207 1.2200 1.2157
2960 2006.01.27 12:00 modify 269 0.10 1.2207 1.2198 1.2157
2961 2006.01.27 12:00 modify 269 0.10 1.2207 1.2197 1.2157
2962 2006.01.27 12:00 modify 269 0.10 1.2207 1.2196 1.2157
2963 2006.01.27 12:04 modify 269 0.10 1.2207 1.2193 1.2157
2964 2006.01.27 12:09 modify 269 0.10 1.2207 1.2189 1.2157
2965 2006.01.27 12:09 modify 269 0.10 1.2207 1.2186 1.2157
2966 2006.01.27 12:09 modify 269 0.10 1.2207 1.2181 1.2157
2967 2006.01.27 12:16 s/l 269 0.10 1.2181 1.2181 1.2157 26.00 9826.02
2968 2006.01.27 12:50 buy 270 0.10 1.2176 1.1676 1.2226
2969 2006.01.27 14:30 modify 270 0.10 1.2176 1.2178 1.2226
2970 2006.01.27 14:30 modify 270 0.10 1.2176 1.2181 1.2226
2971 2006.01.27 14:30 modify 270 0.10 1.2176 1.2187 1.2226
2972 2006.01.27 14:31 modify 270 0.10 1.2176 1.2188 1.2226
2973 2006.01.27 14:31 modify 270 0.10 1.2176 1.2190 1.2226
2974 2006.01.27 14:31 modify 270 0.10 1.2176 1.2192 1.2226
2975 2006.01.27 14:32 modify 270 0.10 1.2176 1.2195 1.2226
2976 2006.01.27 14:32 modify 270 0.10 1.2176 1.2197 1.2226
2977 2006.01.27 14:32 modify 270 0.10 1.2176 1.2200 1.2226
2978 2006.01.27 14:32 modify 270 0.10 1.2176 1.2205 1.2226
2979 2006.01.27 14:34 s/l 270 0.10 1.2205 1.2205 1.2226 29.00 9855.02
2980 2006.01.27 14:34 sell 271 0.10 1.2205 1.2705 1.2155
2981 2006.01.27 16:06 modify 271 0.10 1.2205 1.2205 1.2155
2982 2006.01.27 16:18 modify 271 0.10 1.2205 1.2204 1.2155
2983 2006.01.27 16:19 modify 271 0.10 1.2205 1.2203 1.2155
2984 2006.01.27 16:19 modify 271 0.10 1.2205 1.2202 1.2155
2985 2006.01.27 16:19 modify 271 0.10 1.2205 1.2199 1.2155
2986 2006.01.27 16:19 modify 271 0.10 1.2205 1.2196 1.2155
2987 2006.01.27 16:20 modify 271 0.10 1.2205 1.2194 1.2155
2988 2006.01.27 16:20 modify 271 0.10 1.2205 1.2192 1.2155
2989 2006.01.27 16:20 modify 271 0.10 1.2205 1.2189 1.2155
2990 2006.01.27 16:20 modify 271 0.10 1.2205 1.2183 1.2155
2991 2006.01.27 16:27 modify 271 0.10 1.2205 1.2181 1.2155
2992 2006.01.27 16:27 modify 271 0.10 1.2205 1.2180 1.2155
2993 2006.01.27 16:28 s/l 271 0.10 1.2180 1.2180 1.2155 25.00 9880.02
2994 2006.01.27 16:28 buy 272 0.10 1.2180 1.1680 1.2230
2995 2006.03.17 14:49 modify 272 0.10 1.2180 1.2181 1.2230
2996 2006.03.17 14:49 modify 272 0.10 1.2180 1.2182 1.2230
2997 2006.03.17 14:49 modify 272 0.10 1.2180 1.2183 1.2230
2998 2006.03.17 14:54 s/l 272 0.10 1.2183 1.2183 1.2230 -21.81 9858.20
2999 2006.03.17 15:04 buy 273 0.10 1.2176 1.1676 1.2226
3000 2006.03.17 17:15 modify 273 0.10 1.2176 1.2176 1.2226
3001 2006.03.17 17:15 modify 273 0.10 1.2176 1.2177 1.2226
3002 2006.03.17 17:16 modify 273 0.10 1.2176 1.2178 1.2226
3003 2006.03.17 17:39 modify 273 0.10 1.2176 1.2179 1.2226
3004 2006.03.17 17:39 modify 273 0.10 1.2176 1.2180 1.2226
3005 2006.03.17 17:51 modify 273 0.10 1.2176 1.2181 1.2226
3006 2006.03.17 17:55 modify 273 0.10 1.2176 1.2182 1.2226
3007 2006.03.17 18:08 modify 273 0.10 1.2176 1.2184 1.2226
3008 2006.03.17 18:08 modify 273 0.10 1.2176 1.2185 1.2226
3009 2006.03.17 18:08 modify 273 0.10 1.2176 1.2187 1.2226
3010 2006.03.17 18:08 modify 273 0.10 1.2176 1.2190 1.2226
3011 2006.03.17 18:09 modify 273 0.10 1.2176 1.2191 1.2226
3012 2006.03.17 18:21 s/l 273 0.10 1.2191 1.2191 1.2226 15.00 9873.20
3013 2006.03.17 18:36 buy 274 0.10 1.2189 1.1689 1.2239
3014 2006.04.04 14:04 modify 274 0.10 1.2189 1.2190 1.2239
3015 2006.04.04 14:04 modify 274 0.10 1.2189 1.2194 1.2239
3016 2006.04.04 14:04 modify 274 0.10 1.2189 1.2196 1.2239
3017 2006.04.04 14:04 modify 274 0.10 1.2189 1.2199 1.2239
3018 2006.04.04 14:05 modify 274 0.10 1.2189 1.2201 1.2239
3019 2006.04.04 14:05 modify 274 0.10 1.2189 1.2203 1.2239
3020 2006.04.04 14:05 modify 274 0.10 1.2189 1.2205 1.2239
3021 2006.04.04 14:05 modify 274 0.10 1.2189 1.2206 1.2239
3022 2006.04.04 14:05 modify 274 0.10 1.2189 1.2208 1.2239
3023 2006.04.04 14:19 modify 274 0.10 1.2189 1.2209 1.2239
3024 2006.04.04 14:20 modify 274 0.10 1.2189 1.2210 1.2239
3025 2006.04.04 14:20 modify 274 0.10 1.2189 1.2211 1.2239
3026 2006.04.04 14:20 modify 274 0.10 1.2189 1.2212 1.2239
3027 2006.04.04 14:20 modify 274 0.10 1.2189 1.2213 1.2239
3028 2006.04.04 14:20 modify 274 0.10 1.2189 1.2214 1.2239
3029 2006.04.04 14:20 modify 274 0.10 1.2189 1.2215 1.2239
3030 2006.04.04 14:20 modify 274 0.10 1.2189 1.2217 1.2239
3031 2006.04.04 14:21 modify 274 0.10 1.2189 1.2218 1.2239
3032 2006.04.04 14:21 modify 274 0.10 1.2189 1.2220 1.2239
3033 2006.04.04 14:21 modify 274 0.10 1.2189 1.2221 1.2239
3034 2006.04.04 14:21 modify 274 0.10 1.2189 1.2222 1.2239
3035 2006.04.04 14:21 modify 274 0.10 1.2189 1.2224 1.2239
3036 2006.04.04 14:28 t/p 274 0.10 1.2239 1.2224 1.2239 42.04 9915.24
3037 2006.04.04 14:28 sell 275 0.10 1.2240 1.2740 1.2190
3038 2006.04.06 14:55 modify 275 0.10 1.2240 1.2238 1.2190
3039 2006.04.06 14:56 modify 275 0.10 1.2240 1.2236 1.2190
3040 2006.04.06 14:56 modify 275 0.10 1.2240 1.2235 1.2190
3041 2006.04.06 14:56 modify 275 0.10 1.2240 1.2233 1.2190
3042 2006.04.06 14:56 modify 275 0.10 1.2240 1.2231 1.2190
3043 2006.04.06 14:56 modify 275 0.10 1.2240 1.2230 1.2190
3044 2006.04.06 14:56 modify 275 0.10 1.2240 1.2226 1.2190
3045 2006.04.06 14:57 modify 275 0.10 1.2240 1.2224 1.2190
3046 2006.04.06 14:57 s/l 275 0.10 1.2224 1.2224 1.2190 17.42 9932.67
3047 2006.04.06 14:57 buy 276 0.10 1.2226 1.1726 1.2276
3048 2006.04.06 14:59 modify 276 0.10 1.2226 1.2227 1.2276
3049 2006.04.06 14:59 modify 276 0.10 1.2226 1.2228 1.2276
3050 2006.04.06 14:59 modify 276 0.10 1.2226 1.2229 1.2276
3051 2006.04.06 15:00 modify 276 0.10 1.2226 1.2230 1.2276
3052 2006.04.06 15:00 modify 276 0.10 1.2226 1.2232 1.2276
3053 2006.04.06 15:00 modify 276 0.10 1.2226 1.2233 1.2276
3054 2006.04.06 15:05 s/l 276 0.10 1.2233 1.2233 1.2276 7.00 9939.67
3055 2006.04.06 15:05 buy 277 0.10 1.2235 1.1735 1.2285
3056 2006.04.17 14:31 modify 277 0.10 1.2235 1.2235 1.2285
3057 2006.04.17 14:31 modify 277 0.10 1.2235 1.2237 1.2285
3058 2006.04.17 14:31 modify 277 0.10 1.2235 1.2238 1.2285
3059 2006.04.17 14:31 modify 277 0.10 1.2235 1.2239 1.2285
3060 2006.04.17 14:31 modify 277 0.10 1.2235 1.2241 1.2285
3061 2006.04.17 14:32 modify 277 0.10 1.2235 1.2242 1.2285
3062 2006.04.17 14:32 modify 277 0.10 1.2235 1.2243 1.2285
3063 2006.04.17 14:32 modify 277 0.10 1.2235 1.2244 1.2285
3064 2006.04.17 14:32 modify 277 0.10 1.2235 1.2245 1.2285
3065 2006.04.17 14:33 modify 277 0.10 1.2235 1.2247 1.2285
3066 2006.04.17 14:37 s/l 277 0.10 1.2247 1.2247 1.2285 5.91 9945.58
3067 2006.04.17 15:01 buy 278 0.10 1.2227 1.1727 1.2277
3068 2006.04.17 15:26 modify 278 0.10 1.2227 1.2227 1.2277
3069 2006.04.17 15:33 s/l 278 0.10 1.2227 1.2227 1.2277 0.00 9945.58
3070 2006.04.17 16:19 sell 279 0.10 1.2242 1.2742 1.2192
3071 2006.04.18 10:07 modify 279 0.10 1.2242 1.2242 1.2192
3072 2006.04.18 10:07 modify 279 0.10 1.2242 1.2241 1.2192
3073 2006.04.18 10:08 modify 279 0.10 1.2242 1.2239 1.2192
3074 2006.04.18 10:43 s/l 279 0.10 1.2239 1.2239 1.2192 3.28 9948.87
3075 2006.04.18 10:43 sell 280 0.10 1.2237 1.2737 1.2187
3076 2006.05.05 14:30 s/l 280 0.10 1.2737 1.2737 1.2187 -494.59 9454.28
3077 2006.05.05 14:30 sell 281 0.10 1.2735 1.3235 1.2685
3078 2006.05.05 16:47 modify 281 0.10 1.2735 1.2735 1.2685
3079 2006.05.05 16:47 modify 281 0.10 1.2735 1.2734 1.2685
3080 2006.05.05 16:47 modify 281 0.10 1.2735 1.2733 1.2685
3081 2006.05.05 16:54 s/l 281 0.10 1.2733 1.2733 1.2685 2.00 9456.28
3082 2006.05.05 17:58 buy 282 0.10 1.2729 1.2229 1.2779
3083 2006.05.05 18:59 modify 282 0.10 1.2729 1.2729 1.2779
3084 2006.05.05 18:59 modify 282 0.10 1.2729 1.2730 1.2779
3085 2006.05.05 19:31 s/l 282 0.10 1.2730 1.2730 1.2779 1.00 9457.28
3086 2006.05.05 19:31 buy 283 0.10 1.2732 1.2232 1.2782
3087 2006.05.08 01:32 modify 283 0.10 1.2732 1.2732 1.2782
3088 2006.05.08 01:32 modify 283 0.10 1.2732 1.2734 1.2782
3089 2006.05.08 01:33 modify 283 0.10 1.2732 1.2735 1.2782
3090 2006.05.08 02:43 s/l 283 0.10 1.2735 1.2735 1.2782 2.53 9459.81
3091 2006.05.08 02:44 buy 284 0.10 1.2736 1.2236 1.2786
3092 2006.05.08 09:05 modify 284 0.10 1.2736 1.2736 1.2786
3093 2006.05.08 09:12 modify 284 0.10 1.2736 1.2737 1.2786
3094 2006.05.08 09:18 modify 284 0.10 1.2736 1.2738 1.2786
3095 2006.05.08 09:18 modify 284 0.10 1.2736 1.2739 1.2786
3096 2006.05.08 09:25 modify 284 0.10 1.2736 1.2740 1.2786
3097 2006.05.08 09:25 modify 284 0.10 1.2736 1.2742 1.2786
3098 2006.05.08 10:18 modify 284 0.10 1.2736 1.2743 1.2786
3099 2006.05.08 10:19 modify 284 0.10 1.2736 1.2744 1.2786
3100 2006.05.08 10:23 modify 284 0.10 1.2736 1.2745 1.2786
3101 2006.05.08 10:23 modify 284 0.10 1.2736 1.2746 1.2786
3102 2006.05.08 10:24 modify 284 0.10 1.2736 1.2747 1.2786
3103 2006.05.08 10:25 modify 284 0.10 1.2736 1.2748 1.2786
3104 2006.05.08 10:26 modify 284 0.10 1.2736 1.2749 1.2786
3105 2006.05.08 10:26 modify 284 0.10 1.2736 1.2750 1.2786
3106 2006.05.08 10:26 modify 284 0.10 1.2736 1.2751 1.2786
3107 2006.05.08 10:26 modify 284 0.10 1.2736 1.2752 1.2786
3108 2006.05.08 10:26 modify 284 0.10 1.2736 1.2753 1.2786
3109 2006.05.08 10:26 modify 284 0.10 1.2736 1.2754 1.2786
3110 2006.05.08 10:27 modify 284 0.10 1.2736 1.2755 1.2786
3111 2006.05.08 10:28 modify 284 0.10 1.2736 1.2756 1.2786
3112 2006.05.08 10:28 modify 284 0.10 1.2736 1.2757 1.2786
3113 2006.05.08 10:28 modify 284 0.10 1.2736 1.2758 1.2786
3114 2006.05.08 10:28 modify 284 0.10 1.2736 1.2759 1.2786
3115 2006.05.08 10:28 modify 284 0.10 1.2736 1.2760 1.2786
3116 2006.05.08 10:28 modify 284 0.10 1.2736 1.2761 1.2786
3117 2006.05.08 10:28 modify 284 0.10 1.2736 1.2762 1.2786
3118 2006.05.08 10:29 modify 284 0.10 1.2736 1.2763 1.2786
3119 2006.05.08 10:30 modify 284 0.10 1.2736 1.2764 1.2786
3120 2006.05.08 10:30 modify 284 0.10 1.2736 1.2765 1.2786
3121 2006.05.08 10:30 modify 284 0.10 1.2736 1.2766 1.2786
3122 2006.05.08 10:30 modify 284 0.10 1.2736 1.2767 1.2786
3123 2006.05.08 10:30 modify 284 0.10 1.2736 1.2768 1.2786
3124 2006.05.08 10:30 modify 284 0.10 1.2736 1.2769 1.2786
3125 2006.05.08 10:30 modify 284 0.10 1.2736 1.2770 1.2786
3126 2006.05.08 10:30 modify 284 0.10 1.2736 1.2771 1.2786
3127 2006.05.08 10:54 s/l 284 0.10 1.2771 1.2771 1.2786 35.00 9494.81
3128 2006.05.08 11:44 sell 285 0.10 1.2775 1.3275 1.2725
3129 2006.05.08 12:54 modify 285 0.10 1.2775 1.2774 1.2725
3130 2006.05.08 12:55 modify 285 0.10 1.2775 1.2773 1.2725
3131 2006.05.08 13:21 s/l 285 0.10 1.2773 1.2773 1.2725 2.00 9496.81
3132 2006.05.08 13:21 sell 286 0.10 1.2772 1.3272 1.2722
3133 2006.05.08 14:14 modify 286 0.10 1.2772 1.2771 1.2722
3134 2006.05.08 14:14 modify 286 0.10 1.2772 1.2770 1.2722
3135 2006.05.08 14:19 modify 286 0.10 1.2772 1.2769 1.2722
3136 2006.05.08 14:19 modify 286 0.10 1.2772 1.2768 1.2722
3137 2006.05.08 14:20 modify 286 0.10 1.2772 1.2767 1.2722
3138 2006.05.08 14:39 modify 286 0.10 1.2772 1.2766 1.2722
3139 2006.05.08 14:39 modify 286 0.10 1.2772 1.2765 1.2722
3140 2006.05.08 14:47 modify 286 0.10 1.2772 1.2764 1.2722
3141 2006.05.08 14:48 modify 286 0.10 1.2772 1.2763 1.2722
3142 2006.05.08 14:48 modify 286 0.10 1.2772 1.2762 1.2722
3143 2006.05.08 14:49 modify 286 0.10 1.2772 1.2761 1.2722
3144 2006.05.08 14:50 modify 286 0.10 1.2772 1.2760 1.2722
3145 2006.05.08 14:51 modify 286 0.10 1.2772 1.2759 1.2722
3146 2006.05.08 15:33 modify 286 0.10 1.2772 1.2758 1.2722
3147 2006.05.08 15:33 modify 286 0.10 1.2772 1.2757 1.2722
3148 2006.05.08 15:33 modify 286 0.10 1.2772 1.2755 1.2722
3149 2006.05.08 15:34 modify 286 0.10 1.2772 1.2754 1.2722
3150 2006.05.08 15:34 modify 286 0.10 1.2772 1.2753 1.2722
3151 2006.05.08 15:34 modify 286 0.10 1.2772 1.2752 1.2722
3152 2006.05.08 15:34 modify 286 0.10 1.2772 1.2751 1.2722
3153 2006.05.08 15:35 modify 286 0.10 1.2772 1.2750 1.2722
3154 2006.05.08 15:35 modify 286 0.10 1.2772 1.2749 1.2722
3155 2006.05.08 15:35 modify 286 0.10 1.2772 1.2748 1.2722
3156 2006.05.08 15:36 modify 286 0.10 1.2772 1.2747 1.2722
3157 2006.05.08 15:36 modify 286 0.10 1.2772 1.2746 1.2722
3158 2006.05.08 15:37 modify 286 0.10 1.2772 1.2745 1.2722
3159 2006.05.08 15:37 modify 286 0.10 1.2772 1.2744 1.2722
3160 2006.05.08 15:37 modify 286 0.10 1.2772 1.2742 1.2722
3161 2006.05.08 15:51 modify 286 0.10 1.2772 1.2740 1.2722
3162 2006.05.08 15:51 modify 286 0.10 1.2772 1.2739 1.2722
3163 2006.05.08 15:52 modify 286 0.10 1.2772 1.2738 1.2722
3164 2006.05.08 15:52 t/p 286 0.10 1.2722 1.2738 1.2722 50.00 9546.81
3165 2006.05.08 15:52 buy 287 0.10 1.2721 1.2221 1.2771
3166 2006.05.09 15:55 modify 287 0.10 1.2721 1.2722 1.2771
3167 2006.05.09 15:59 modify 287 0.10 1.2721 1.2724 1.2771
3168 2006.05.09 15:59 modify 287 0.10 1.2721 1.2727 1.2771
3169 2006.05.09 16:00 modify 287 0.10 1.2721 1.2728 1.2771
3170 2006.05.09 16:01 modify 287 0.10 1.2721 1.2729 1.2771
3171 2006.05.09 16:01 modify 287 0.10 1.2721 1.2732 1.2771
3172 2006.05.09 16:06 modify 287 0.10 1.2721 1.2736 1.2771
3173 2006.05.09 16:07 modify 287 0.10 1.2721 1.2738 1.2771
3174 2006.05.09 16:07 modify 287 0.10 1.2721 1.2739 1.2771
3175 2006.05.09 16:07 modify 287 0.10 1.2721 1.2741 1.2771
3176 2006.05.09 16:08 modify 287 0.10 1.2721 1.2742 1.2771
3177 2006.05.09 16:08 modify 287 0.10 1.2721 1.2744 1.2771
3178 2006.05.09 16:16 modify 287 0.10 1.2721 1.2745 1.2771
3179 2006.05.09 16:16 modify 287 0.10 1.2721 1.2746 1.2771
3180 2006.05.09 16:17 modify 287 0.10 1.2721 1.2747 1.2771
3181 2006.05.09 16:17 modify 287 0.10 1.2721 1.2748 1.2771
3182 2006.05.09 16:17 modify 287 0.10 1.2721 1.2749 1.2771
3183 2006.05.09 16:17 modify 287 0.10 1.2721 1.2750 1.2771
3184 2006.05.09 16:18 modify 287 0.10 1.2721 1.2752 1.2771
3185 2006.05.09 16:19 modify 287 0.10 1.2721 1.2755 1.2771
3186 2006.05.09 16:20 modify 287 0.10 1.2721 1.2756 1.2771
3187 2006.05.09 16:25 s/l 287 0.10 1.2756 1.2756 1.2771 34.53 9581.34
3188 2006.05.09 16:26 sell 288 0.10 1.2759 1.3259 1.2709
3189 2006.05.11 03:06 modify 288 0.10 1.2759 1.2759 1.2709
3190 2006.05.11 03:06 modify 288 0.10 1.2759 1.2758 1.2709
3191 2006.05.11 03:06 modify 288 0.10 1.2759 1.2757 1.2709
3192 2006.05.11 03:06 modify 288 0.10 1.2759 1.2755 1.2709
3193 2006.05.11 03:06 modify 288 0.10 1.2759 1.2753 1.2709
3194 2006.05.11 03:06 modify 288 0.10 1.2759 1.2751 1.2709
3195 2006.05.11 03:08 modify 288 0.10 1.2759 1.2750 1.2709
3196 2006.05.11 03:14 modify 288 0.10 1.2759 1.2749 1.2709
3197 2006.05.11 03:14 modify 288 0.10 1.2759 1.2748 1.2709
3198 2006.05.11 03:15 modify 288 0.10 1.2759 1.2747 1.2709
3199 2006.05.11 03:16 modify 288 0.10 1.2759 1.2746 1.2709
3200 2006.05.11 03:16 modify 288 0.10 1.2759 1.2744 1.2709
3201 2006.05.11 03:18 modify 288 0.10 1.2759 1.2743 1.2709
3202 2006.05.11 03:18 modify 288 0.10 1.2759 1.2742 1.2709
3203 2006.05.11 03:19 modify 288 0.10 1.2759 1.2741 1.2709
3204 2006.05.11 03:19 modify 288 0.10 1.2759 1.2740 1.2709
3205 2006.05.11 03:19 modify 288 0.10 1.2759 1.2739 1.2709
3206 2006.05.11 03:19 modify 288 0.10 1.2759 1.2738 1.2709
3207 2006.05.11 03:34 modify 288 0.10 1.2759 1.2737 1.2709
3208 2006.05.11 03:34 modify 288 0.10 1.2759 1.2736 1.2709
3209 2006.05.11 03:35 modify 288 0.10 1.2759 1.2735 1.2709
3210 2006.05.11 03:35 modify 288 0.10 1.2759 1.2734 1.2709
3211 2006.05.11 03:35 modify 288 0.10 1.2759 1.2732 1.2709
3212 2006.05.11 03:46 s/l 288 0.10 1.2732 1.2732 1.2709 28.14 9609.48
3213 2006.05.11 03:56 buy 289 0.10 1.2721 1.2221 1.2771
3214 2006.05.11 04:17 modify 289 0.10 1.2721 1.2722 1.2771
3215 2006.05.11 04:39 modify 289 0.10 1.2721 1.2723 1.2771
3216 2006.05.11 04:40 modify 289 0.10 1.2721 1.2724 1.2771
3217 2006.05.11 04:42 modify 289 0.10 1.2721 1.2725 1.2771
3218 2006.05.11 04:42 modify 289 0.10 1.2721 1.2726 1.2771
3219 2006.05.11 04:46 modify 289 0.10 1.2721 1.2727 1.2771
3220 2006.05.11 05:29 s/l 289 0.10 1.2727 1.2727 1.2771 6.00 9615.48
3221 2006.05.11 05:29 buy 290 0.10 1.2729 1.2229 1.2779
3222 2006.05.11 08:28 modify 290 0.10 1.2729 1.2729 1.2779
3223 2006.05.11 08:30 modify 290 0.10 1.2729 1.2730 1.2779
3224 2006.05.11 08:30 modify 290 0.10 1.2729 1.2731 1.2779
3225 2006.05.11 08:30 modify 290 0.10 1.2729 1.2732 1.2779
3226 2006.05.11 08:36 modify 290 0.10 1.2729 1.2733 1.2779
3227 2006.05.11 08:36 modify 290 0.10 1.2729 1.2734 1.2779
3228 2006.05.11 08:37 modify 290 0.10 1.2729 1.2735 1.2779
3229 2006.05.11 08:37 modify 290 0.10 1.2729 1.2736 1.2779
3230 2006.05.11 08:37 modify 290 0.10 1.2729 1.2737 1.2779
3231 2006.05.11 08:37 modify 290 0.10 1.2729 1.2738 1.2779
3232 2006.05.11 08:45 modify 290 0.10 1.2729 1.2739 1.2779
3233 2006.05.11 08:45 modify 290 0.10 1.2729 1.2740 1.2779
3234 2006.05.11 08:47 s/l 290 0.10 1.2740 1.2740 1.2779 11.00 9626.48
3235 2006.05.11 08:55 buy 291 0.10 1.2736 1.2236 1.2786
3236 2006.05.11 14:31 modify 291 0.10 1.2736 1.2736 1.2786
3237 2006.05.11 14:31 modify 291 0.10 1.2736 1.2737 1.2786
3238 2006.05.11 14:31 modify 291 0.10 1.2736 1.2738 1.2786
3239 2006.05.11 14:31 modify 291 0.10 1.2736 1.2739 1.2786
3240 2006.05.11 14:32 modify 291 0.10 1.2736 1.2740 1.2786
3241 2006.05.11 14:32 modify 291 0.10 1.2736 1.2741 1.2786
3242 2006.05.11 14:32 modify 291 0.10 1.2736 1.2742 1.2786
3243 2006.05.11 14:32 modify 291 0.10 1.2736 1.2743 1.2786
3244 2006.05.11 14:32 modify 291 0.10 1.2736 1.2744 1.2786
3245 2006.05.11 14:32 modify 291 0.10 1.2736 1.2745 1.2786
3246 2006.05.11 14:32 modify 291 0.10 1.2736 1.2746 1.2786
3247 2006.05.11 14:32 modify 291 0.10 1.2736 1.2747 1.2786
3248 2006.05.11 14:32 modify 291 0.10 1.2736 1.2748 1.2786
3249 2006.05.11 14:32 modify 291 0.10 1.2736 1.2749 1.2786
3250 2006.05.11 14:32 modify 291 0.10 1.2736 1.2750 1.2786
3251 2006.05.11 14:32 modify 291 0.10 1.2736 1.2751 1.2786
3252 2006.05.11 14:33 modify 291 0.10 1.2736 1.2752 1.2786
3253 2006.05.11 14:33 modify 291 0.10 1.2736 1.2753 1.2786
3254 2006.05.11 14:33 modify 291 0.10 1.2736 1.2754 1.2786
3255 2006.05.11 14:34 modify 291 0.10 1.2736 1.2755 1.2786
3256 2006.05.11 14:34 modify 291 0.10 1.2736 1.2756 1.2786
3257 2006.05.11 14:34 modify 291 0.10 1.2736 1.2757 1.2786
3258 2006.05.11 14:34 modify 291 0.10 1.2736 1.2758 1.2786
3259 2006.05.11 14:34 modify 291 0.10 1.2736 1.2759 1.2786
3260 2006.05.11 14:38 s/l 291 0.10 1.2759 1.2759 1.2786 23.00 9649.48
3261 2006.05.11 14:38 sell 292 0.10 1.2758 1.3258 1.2708
3262 2006.05.11 14:55 modify 292 0.10 1.2758 1.2757 1.2708
3263 2006.05.11 14:55 modify 292 0.10 1.2758 1.2756 1.2708
3264 2006.05.11 14:55 modify 292 0.10 1.2758 1.2755 1.2708
3265 2006.05.11 14:55 modify 292 0.10 1.2758 1.2754 1.2708
3266 2006.05.11 14:55 modify 292 0.10 1.2758 1.2753 1.2708
3267 2006.05.11 14:55 modify 292 0.10 1.2758 1.2752 1.2708
3268 2006.05.11 15:03 modify 292 0.10 1.2758 1.2751 1.2708
3269 2006.05.11 15:03 modify 292 0.10 1.2758 1.2750 1.2708
3270 2006.05.11 15:24 s/l 292 0.10 1.2750 1.2750 1.2708 8.00 9657.48
3271 2006.05.11 15:46 sell 293 0.10 1.2759 1.3259 1.2709
3272 2006.05.17 17:30 modify 293 0.10 1.2759 1.2759 1.2709
3273 2006.05.17 17:30 modify 293 0.10 1.2759 1.2757 1.2709
3274 2006.05.17 17:30 modify 293 0.10 1.2759 1.2756 1.2709
3275 2006.05.17 17:30 modify 293 0.10 1.2759 1.2754 1.2709
3276 2006.05.17 17:30 modify 293 0.10 1.2759 1.2753 1.2709
3277 2006.05.17 17:30 modify 293 0.10 1.2759 1.2751 1.2709
3278 2006.05.17 17:30 modify 293 0.10 1.2759 1.2749 1.2709
3279 2006.05.17 17:32 modify 293 0.10 1.2759 1.2747 1.2709
3280 2006.05.17 17:32 modify 293 0.10 1.2759 1.2745 1.2709
3281 2006.05.17 17:34 s/l 293 0.10 1.2745 1.2745 1.2709 15.14 9672.62
3282 2006.05.17 17:34 buy 294 0.10 1.2745 1.2245 1.2795
3283 2006.05.18 02:30 modify 294 0.10 1.2745 1.2745 1.2795
3284 2006.05.18 02:58 s/l 294 0.10 1.2745 1.2745 1.2795 -1.40 9671.21
3285 2006.05.18 02:58 buy 295 0.10 1.2746 1.2246 1.2796
3286 2006.05.18 03:40 modify 295 0.10 1.2746 1.2746 1.2796
3287 2006.05.18 03:40 modify 295 0.10 1.2746 1.2747 1.2796
3288 2006.05.18 03:41 modify 295 0.10 1.2746 1.2748 1.2796
3289 2006.05.18 03:41 modify 295 0.10 1.2746 1.2749 1.2796
3290 2006.05.18 03:41 modify 295 0.10 1.2746 1.2750 1.2796
3291 2006.05.18 03:57 modify 295 0.10 1.2746 1.2751 1.2796
3292 2006.05.18 04:13 modify 295 0.10 1.2746 1.2753 1.2796
3293 2006.05.18 04:25 modify 295 0.10 1.2746 1.2754 1.2796
3294 2006.05.18 06:21 s/l 295 0.10 1.2754 1.2754 1.2796 8.00 9679.21
3295 2006.05.18 06:21 buy 296 0.10 1.2755 1.2255 1.2805
3296 2006.05.18 09:29 modify 296 0.10 1.2755 1.2756 1.2805
3297 2006.05.18 09:29 modify 296 0.10 1.2755 1.2757 1.2805
3298 2006.05.18 10:09 modify 296 0.10 1.2755 1.2758 1.2805
3299 2006.05.18 10:09 modify 296 0.10 1.2755 1.2759 1.2805
3300 2006.05.18 10:09 modify 296 0.10 1.2755 1.2760 1.2805
3301 2006.05.18 10:09 modify 296 0.10 1.2755 1.2761 1.2805
3302 2006.05.18 10:09 modify 296 0.10 1.2755 1.2762 1.2805
3303 2006.05.18 10:19 modify 296 0.10 1.2755 1.2763 1.2805
3304 2006.05.18 10:19 modify 296 0.10 1.2755 1.2765 1.2805
3305 2006.05.18 10:19 modify 296 0.10 1.2755 1.2766 1.2805
3306 2006.05.18 10:25 modify 296 0.10 1.2755 1.2767 1.2805
3307 2006.05.18 10:26 modify 296 0.10 1.2755 1.2768 1.2805
3308 2006.05.18 10:26 modify 296 0.10 1.2755 1.2769 1.2805
3309 2006.05.18 10:26 modify 296 0.10 1.2755 1.2771 1.2805
3310 2006.05.18 10:26 modify 296 0.10 1.2755 1.2772 1.2805
3311 2006.05.18 10:26 modify 296 0.10 1.2755 1.2774 1.2805
3312 2006.05.18 10:26 modify 296 0.10 1.2755 1.2775 1.2805
3313 2006.05.18 10:26 modify 296 0.10 1.2755 1.2777 1.2805
3314 2006.05.18 10:30 modify 296 0.10 1.2755 1.2778 1.2805
3315 2006.05.18 10:30 modify 296 0.10 1.2755 1.2779 1.2805
3316 2006.05.18 10:31 modify 296 0.10 1.2755 1.2781 1.2805
3317 2006.05.18 10:32 modify 296 0.10 1.2755 1.2782 1.2805
3318 2006.05.18 10:32 modify 296 0.10 1.2755 1.2783 1.2805
3319 2006.05.18 10:32 modify 296 0.10 1.2755 1.2785 1.2805
3320 2006.05.18 10:33 modify 296 0.10 1.2755 1.2786 1.2805
3321 2006.05.18 10:47 s/l 296 0.10 1.2786 1.2786 1.2805 31.00 9710.21
3322 2006.05.18 10:48 sell 297 0.10 1.2791 1.3291 1.2741
3323 2006.05.18 12:41 modify 297 0.10 1.2791 1.2790 1.2741
3324 2006.05.18 12:41 modify 297 0.10 1.2791 1.2789 1.2741
3325 2006.05.18 13:02 modify 297 0.10 1.2791 1.2788 1.2741
3326 2006.05.18 13:05 s/l 297 0.10 1.2788 1.2788 1.2741 3.00 9713.21
3327 2006.05.18 13:05 sell 298 0.10 1.2788 1.3288 1.2738
3328 2006.05.18 13:22 modify 298 0.10 1.2788 1.2785 1.2738
3329 2006.05.18 13:23 modify 298 0.10 1.2788 1.2784 1.2738
3330 2006.05.18 13:23 modify 298 0.10 1.2788 1.2783 1.2738
3331 2006.05.18 13:23 modify 298 0.10 1.2788 1.2782 1.2738
3332 2006.05.18 13:23 modify 298 0.10 1.2788 1.2781 1.2738
3333 2006.05.18 13:23 modify 298 0.10 1.2788 1.2780 1.2738
3334 2006.05.18 13:23 modify 298 0.10 1.2788 1.2779 1.2738
3335 2006.05.18 13:23 modify 298 0.10 1.2788 1.2777 1.2738
3336 2006.05.18 13:23 modify 298 0.10 1.2788 1.2776 1.2738
3337 2006.05.18 13:50 modify 298 0.10 1.2788 1.2775 1.2738
3338 2006.05.18 13:51 modify 298 0.10 1.2788 1.2774 1.2738
3339 2006.05.18 13:51 modify 298 0.10 1.2788 1.2773 1.2738
3340 2006.05.18 14:18 s/l 298 0.10 1.2773 1.2773 1.2738 15.00 9728.21
3341 2006.05.18 14:20 sell 299 0.10 1.2775 1.3275 1.2725
3342 2006.05.19 11:48 modify 299 0.10 1.2775 1.2775 1.2725
3343 2006.05.19 11:48 modify 299 0.10 1.2775 1.2774 1.2725
3344 2006.05.19 11:49 modify 299 0.10 1.2775 1.2773 1.2725
3345 2006.05.19 11:50 modify 299 0.10 1.2775 1.2772 1.2725
3346 2006.05.19 11:50 modify 299 0.10 1.2775 1.2771 1.2725
3347 2006.05.19 11:50 modify 299 0.10 1.2775 1.2770 1.2725
3348 2006.05.19 11:50 modify 299 0.10 1.2775 1.2769 1.2725
3349 2006.05.19 11:50 modify 299 0.10 1.2775 1.2767 1.2725
3350 2006.05.19 11:50 modify 299 0.10 1.2775 1.2766 1.2725
3351 2006.05.19 11:50 modify 299 0.10 1.2775 1.2765 1.2725
3352 2006.05.19 11:50 modify 299 0.10 1.2775 1.2764 1.2725
3353 2006.05.19 11:50 modify 299 0.10 1.2775 1.2762 1.2725
3354 2006.05.19 11:51 modify 299 0.10 1.2775 1.2761 1.2725
3355 2006.05.19 12:03 modify 299 0.10 1.2775 1.2756 1.2725
3356 2006.05.19 12:03 modify 299 0.10 1.2775 1.2753 1.2725
3357 2006.05.19 12:10 s/l 299 0.10 1.2753 1.2753 1.2725 22.28 9750.50
3358 2006.05.19 12:13 buy 300 0.10 1.2750 1.2250 1.2800
3359 2006.05.19 13:03 modify 300 0.10 1.2750 1.2751 1.2800
3360 2006.05.19 13:06 modify 300 0.10 1.2750 1.2753 1.2800
3361 2006.05.19 13:30 s/l 300 0.10 1.2753 1.2753 1.2800 3.00 9753.50
3362 2006.05.19 13:30 buy 301 0.10 1.2755 1.2255 1.2805
3363 2006.05.19 14:12 modify 301 0.10 1.2755 1.2756 1.2805
3364 2006.05.19 14:12 modify 301 0.10 1.2755 1.2758 1.2805
3365 2006.05.19 14:24 s/l 301 0.10 1.2758 1.2758 1.2805 3.00 9756.50
3366 2006.05.19 14:25 buy 302 0.10 1.2755 1.2255 1.2805
3367 2006.05.19 19:54 modify 302 0.10 1.2755 1.2756 1.2805
3368 2006.05.19 19:55 modify 302 0.10 1.2755 1.2757 1.2805
3369 2006.05.19 19:55 modify 302 0.10 1.2755 1.2760 1.2805
3370 2006.05.19 20:42 modify 302 0.10 1.2755 1.2761 1.2805
3371 2006.05.19 20:42 modify 302 0.10 1.2755 1.2764 1.2805
3372 2006.05.19 20:42 modify 302 0.10 1.2755 1.2765 1.2805
3373 2006.05.19 20:42 modify 302 0.10 1.2755 1.2766 1.2805
3374 2006.05.19 20:42 modify 302 0.10 1.2755 1.2768 1.2805
3375 2006.05.19 22:04 s/l 302 0.10 1.2768 1.2768 1.2805 13.00 9769.50
3376 2006.05.19 22:25 sell 303 0.10 1.2775 1.3275 1.2725
3377 2006.05.22 01:26 modify 303 0.10 1.2775 1.2775 1.2725
3378 2006.05.22 01:38 modify 303 0.10 1.2775 1.2774 1.2725
3379 2006.05.22 01:38 modify 303 0.10 1.2775 1.2773 1.2725
3380 2006.05.22 02:09 modify 303 0.10 1.2775 1.2772 1.2725
3381 2006.05.22 02:10 modify 303 0.10 1.2775 1.2770 1.2725
3382 2006.05.22 02:12 modify 303 0.10 1.2775 1.2767 1.2725
3383 2006.05.22 02:13 modify 303 0.10 1.2775 1.2766 1.2725
3384 2006.05.22 02:15 modify 303 0.10 1.2775 1.2764 1.2725
3385 2006.05.22 02:16 modify 303 0.10 1.2775 1.2762 1.2725
3386 2006.05.22 02:17 modify 303 0.10 1.2775 1.2758 1.2725
3387 2006.05.22 03:05 modify 303 0.10 1.2775 1.2756 1.2725
3388 2006.05.22 03:23 modify 303 0.10 1.2775 1.2755 1.2725
3389 2006.05.22 03:23 modify 303 0.10 1.2775 1.2754 1.2725
3390 2006.05.22 03:24 modify 303 0.10 1.2775 1.2753 1.2725
3391 2006.05.22 03:25 modify 303 0.10 1.2775 1.2752 1.2725
3392 2006.05.22 03:33 modify 303 0.10 1.2775 1.2750 1.2725
3393 2006.05.22 03:34 modify 303 0.10 1.2775 1.2748 1.2725
3394 2006.05.22 04:35 modify 303 0.10 1.2775 1.2747 1.2725
3395 2006.05.22 04:39 modify 303 0.10 1.2775 1.2746 1.2725
3396 2006.05.22 05:08 modify 303 0.10 1.2775 1.2743 1.2725
3397 2006.05.22 05:24 s/l 303 0.10 1.2743 1.2743 1.2725 32.28 9801.78
3398 2006.05.22 05:24 sell 304 0.10 1.2743 1.3243 1.2693
3399 2006.05.22 07:45 modify 304 0.10 1.2743 1.2741 1.2693
3400 2006.05.22 07:46 modify 304 0.10 1.2743 1.2739 1.2693
3401 2006.05.22 07:49 modify 304 0.10 1.2743 1.2737 1.2693
3402 2006.05.22 07:55 modify 304 0.10 1.2743 1.2736 1.2693
3403 2006.05.22 07:55 modify 304 0.10 1.2743 1.2735 1.2693
3404 2006.05.22 07:58 modify 304 0.10 1.2743 1.2734 1.2693
3405 2006.05.22 07:58 modify 304 0.10 1.2743 1.2732 1.2693
3406 2006.05.22 08:17 s/l 304 0.10 1.2732 1.2732 1.2693 11.00 9812.78
3407 2006.05.22 08:18 sell 305 0.10 1.2734 1.3234 1.2684
3408 2006.05.22 08:42 modify 305 0.10 1.2734 1.2734 1.2684
3409 2006.05.22 08:42 modify 305 0.10 1.2734 1.2731 1.2684
3410 2006.05.22 08:42 modify 305 0.10 1.2734 1.2726 1.2684
3411 2006.05.22 08:43 modify 305 0.10 1.2734 1.2724 1.2684
3412 2006.05.22 08:47 modify 305 0.10 1.2734 1.2722 1.2684
3413 2006.05.22 08:48 modify 305 0.10 1.2734 1.2720 1.2684
3414 2006.05.22 08:52 modify 305 0.10 1.2734 1.2718 1.2684
3415 2006.05.22 08:54 modify 305 0.10 1.2734 1.2717 1.2684
3416 2006.05.22 08:54 modify 305 0.10 1.2734 1.2715 1.2684
3417 2006.05.22 08:54 modify 305 0.10 1.2734 1.2713 1.2684
3418 2006.05.22 08:54 modify 305 0.10 1.2734 1.2710 1.2684
3419 2006.05.22 09:01 s/l 305 0.10 1.2710 1.2710 1.2684 24.00 9836.78
3420 2006.05.22 09:18 sell 306 0.10 1.2726 1.3226 1.2676
3421 2006.05.26 16:29 modify 306 0.10 1.2726 1.2726 1.2676
3422 2006.05.26 16:29 modify 306 0.10 1.2726 1.2725 1.2676
3423 2006.05.26 16:29 modify 306 0.10 1.2726 1.2724 1.2676
3424 2006.05.26 16:30 modify 306 0.10 1.2726 1.2722 1.2676
3425 2006.05.26 16:30 modify 306 0.10 1.2726 1.2720 1.2676
3426 2006.05.26 16:38 modify 306 0.10 1.2726 1.2719 1.2676
3427 2006.05.26 16:38 modify 306 0.10 1.2726 1.2718 1.2676
3428 2006.05.26 16:39 modify 306 0.10 1.2726 1.2716 1.2676
3429 2006.05.26 16:44 s/l 306 0.10 1.2716 1.2716 1.2676 11.71 9848.49
3430 2006.05.26 17:15 sell 307 0.10 1.2736 1.3236 1.2686
3431 2006.05.26 18:54 modify 307 0.10 1.2736 1.2735 1.2686
3432 2006.05.26 18:57 modify 307 0.10 1.2736 1.2734 1.2686
3433 2006.05.26 18:57 modify 307 0.10 1.2736 1.2733 1.2686
3434 2006.05.26 19:00 modify 307 0.10 1.2736 1.2731 1.2686
3435 2006.05.26 19:00 modify 307 0.10 1.2736 1.2730 1.2686
3436 2006.05.26 19:36 s/l 307 0.10 1.2730 1.2730 1.2686 6.00 9854.49
3437 2006.05.26 19:36 sell 308 0.10 1.2728 1.3228 1.2678
3438 2006.06.08 14:31 modify 308 0.10 1.2728 1.2728 1.2678
3439 2006.06.08 14:31 modify 308 0.10 1.2728 1.2727 1.2678
3440 2006.06.08 14:31 modify 308 0.10 1.2728 1.2726 1.2678
3441 2006.06.08 14:31 modify 308 0.10 1.2728 1.2725 1.2678
3442 2006.06.08 14:31 modify 308 0.10 1.2728 1.2724 1.2678
3443 2006.06.08 14:32 modify 308 0.10 1.2728 1.2723 1.2678
3444 2006.06.08 14:32 modify 308 0.10 1.2728 1.2722 1.2678
3445 2006.06.08 14:32 modify 308 0.10 1.2728 1.2720 1.2678
3446 2006.06.08 14:32 modify 308 0.10 1.2728 1.2718 1.2678
3447 2006.06.08 14:32 modify 308 0.10 1.2728 1.2716 1.2678
3448 2006.06.08 14:32 modify 308 0.10 1.2728 1.2715 1.2678
3449 2006.06.08 14:32 modify 308 0.10 1.2728 1.2713 1.2678
3450 2006.06.08 14:32 modify 308 0.10 1.2728 1.2711 1.2678
3451 2006.06.08 14:32 modify 308 0.10 1.2728 1.2709 1.2678
3452 2006.06.08 14:32 modify 308 0.10 1.2728 1.2707 1.2678
3453 2006.06.08 14:32 modify 308 0.10 1.2728 1.2705 1.2678
3454 2006.06.08 14:32 modify 308 0.10 1.2728 1.2703 1.2678
3455 2006.06.08 14:33 modify 308 0.10 1.2728 1.2702 1.2678
3456 2006.06.08 14:33 modify 308 0.10 1.2728 1.2701 1.2678
3457 2006.06.08 14:33 modify 308 0.10 1.2728 1.2700 1.2678
3458 2006.06.08 14:33 modify 308 0.10 1.2728 1.2699 1.2678
3459 2006.06.08 14:33 modify 308 0.10 1.2728 1.2698 1.2678
3460 2006.06.08 14:33 modify 308 0.10 1.2728 1.2697 1.2678
3461 2006.06.08 14:33 modify 308 0.10 1.2728 1.2696 1.2678
3462 2006.06.08 14:33 modify 308 0.10 1.2728 1.2694 1.2678
3463 2006.06.08 14:33 t/p 308 0.10 1.2678 1.2694 1.2678 53.70 9908.19
3464 2006.06.08 14:33 buy 309 0.10 1.2678 1.2178 1.2728
3465 2006.06.08 14:39 modify 309 0.10 1.2678 1.2678 1.2728
3466 2006.06.08 14:39 modify 309 0.10 1.2678 1.2679 1.2728
3467 2006.06.08 14:39 modify 309 0.10 1.2678 1.2680 1.2728
3468 2006.06.08 14:39 modify 309 0.10 1.2678 1.2681 1.2728
3469 2006.06.08 14:39 modify 309 0.10 1.2678 1.2682 1.2728
3470 2006.06.08 14:39 modify 309 0.10 1.2678 1.2683 1.2728
3471 2006.06.08 14:39 modify 309 0.10 1.2678 1.2684 1.2728
3472 2006.06.08 14:39 modify 309 0.10 1.2678 1.2685 1.2728
3473 2006.06.08 14:41 s/l 309 0.10 1.2685 1.2685 1.2728 7.00 9915.19
3474 2006.06.08 14:41 buy 310 0.10 1.2687 1.2187 1.2737
3475 2006.06.30 03:35 modify 310 0.10 1.2687 1.2687 1.2737
3476 2006.06.30 03:35 modify 310 0.10 1.2687 1.2690 1.2737
3477 2006.06.30 03:35 modify 310 0.10 1.2687 1.2691 1.2737
3478 2006.06.30 03:35 modify 310 0.10 1.2687 1.2693 1.2737
3479 2006.06.30 03:36 modify 310 0.10 1.2687 1.2694 1.2737
3480 2006.06.30 03:36 modify 310 0.10 1.2687 1.2695 1.2737
3481 2006.06.30 03:36 modify 310 0.10 1.2687 1.2696 1.2737
3482 2006.06.30 03:36 modify 310 0.10 1.2687 1.2697 1.2737
3483 2006.06.30 03:36 modify 310 0.10 1.2687 1.2698 1.2737
3484 2006.06.30 03:48 modify 310 0.10 1.2687 1.2700 1.2737
3485 2006.06.30 03:49 modify 310 0.10 1.2687 1.2701 1.2737
3486 2006.06.30 04:51 s/l 310 0.10 1.2701 1.2701 1.2737 3.70 9918.89
3487 2006.06.30 04:56 buy 311 0.10 1.2701 1.2201 1.2751
3488 2006.06.30 05:46 modify 311 0.10 1.2701 1.2701 1.2751
3489 2006.06.30 05:46 modify 311 0.10 1.2701 1.2703 1.2751
3490 2006.06.30 05:47 modify 311 0.10 1.2701 1.2704 1.2751
3491 2006.06.30 05:47 modify 311 0.10 1.2701 1.2705 1.2751
3492 2006.06.30 06:00 s/l 311 0.10 1.2705 1.2705 1.2751 4.00 9922.89
3493 2006.06.30 06:23 sell 312 0.10 1.2713 1.3213 1.2663
3494 2006.07.12 14:31 modify 312 0.10 1.2713 1.2712 1.2663
3495 2006.07.12 14:31 modify 312 0.10 1.2713 1.2711 1.2663
3496 2006.07.12 14:31 modify 312 0.10 1.2713 1.2709 1.2663
3497 2006.07.12 14:31 modify 312 0.10 1.2713 1.2708 1.2663
3498 2006.07.12 14:31 modify 312 0.10 1.2713 1.2707 1.2663
3499 2006.07.12 14:31 modify 312 0.10 1.2713 1.2706 1.2663
3500 2006.07.12 14:31 modify 312 0.10 1.2713 1.2704 1.2663
3501 2006.07.12 14:31 modify 312 0.10 1.2713 1.2703 1.2663
3502 2006.07.12 14:32 s/l 312 0.10 1.2703 1.2703 1.2663 12.85 9935.74
3503 2006.07.12 14:32 buy 313 0.10 1.2703 1.2203 1.2753
3504 2006.07.12 15:03 modify 313 0.10 1.2703 1.2703 1.2753
3505 2006.07.12 15:48 s/l 313 0.10 1.2703 1.2703 1.2753 0.00 9935.74
3506 2006.07.12 15:48 buy 314 0.10 1.2703 1.2203 1.2753
3507 2006.07.13 03:51 modify 314 0.10 1.2703 1.2704 1.2753
3508 2006.07.13 04:01 modify 314 0.10 1.2703 1.2706 1.2753
3509 2006.07.13 04:01 modify 314 0.10 1.2703 1.2707 1.2753
3510 2006.07.13 04:01 modify 314 0.10 1.2703 1.2708 1.2753
3511 2006.07.13 05:26 s/l 314 0.10 1.2708 1.2708 1.2753 3.60 9939.34
3512 2006.07.13 05:26 buy 315 0.10 1.2710 1.2210 1.2760
3513 2006.07.13 09:14 modify 315 0.10 1.2710 1.2710 1.2760
3514 2006.07.13 09:14 modify 315 0.10 1.2710 1.2711 1.2760
3515 2006.07.13 09:14 modify 315 0.10 1.2710 1.2713 1.2760
3516 2006.07.13 09:23 s/l 315 0.10 1.2713 1.2713 1.2760 3.00 9942.34
3517 2006.07.13 09:46 sell 316 0.10 1.2728 1.3228 1.2678
3518 2006.07.13 11:12 modify 316 0.10 1.2728 1.2727 1.2678
3519 2006.07.13 11:12 modify 316 0.10 1.2728 1.2726 1.2678
3520 2006.07.13 11:53 modify 316 0.10 1.2728 1.2725 1.2678
3521 2006.07.13 11:53 modify 316 0.10 1.2728 1.2724 1.2678
3522 2006.07.13 11:53 modify 316 0.10 1.2728 1.2723 1.2678
3523 2006.07.13 11:54 modify 316 0.10 1.2728 1.2722 1.2678
3524 2006.07.13 11:54 modify 316 0.10 1.2728 1.2721 1.2678
3525 2006.07.13 11:54 modify 316 0.10 1.2728 1.2720 1.2678
3526 2006.07.13 11:54 modify 316 0.10 1.2728 1.2719 1.2678
3527 2006.07.13 11:54 modify 316 0.10 1.2728 1.2718 1.2678
3528 2006.07.13 11:54 modify 316 0.10 1.2728 1.2717 1.2678
3529 2006.07.13 12:02 modify 316 0.10 1.2728 1.2716 1.2678
3530 2006.07.13 12:03 modify 316 0.10 1.2728 1.2714 1.2678
3531 2006.07.13 12:03 modify 316 0.10 1.2728 1.2713 1.2678
3532 2006.07.13 12:04 modify 316 0.10 1.2728 1.2712 1.2678
3533 2006.07.13 12:04 modify 316 0.10 1.2728 1.2711 1.2678
3534 2006.07.13 12:06 modify 316 0.10 1.2728 1.2710 1.2678
3535 2006.07.13 12:39 modify 316 0.10 1.2728 1.2709 1.2678
3536 2006.07.13 12:39 modify 316 0.10 1.2728 1.2707 1.2678
3537 2006.07.13 13:00 modify 316 0.10 1.2728 1.2706 1.2678
3538 2006.07.13 13:00 modify 316 0.10 1.2728 1.2705 1.2678
3539 2006.07.13 13:00 modify 316 0.10 1.2728 1.2704 1.2678
3540 2006.07.13 13:00 modify 316 0.10 1.2728 1.2703 1.2678
3541 2006.07.13 13:28 modify 316 0.10 1.2728 1.2702 1.2678
3542 2006.07.13 13:28 modify 316 0.10 1.2728 1.2701 1.2678
3543 2006.07.13 14:42 s/l 316 0.10 1.2701 1.2701 1.2678 27.00 9969.34
3544 2006.07.13 14:42 sell 317 0.10 1.2700 1.3200 1.2650
3545 2006.07.13 17:09 modify 317 0.10 1.2700 1.2700 1.2650
3546 2006.07.13 17:09 modify 317 0.10 1.2700 1.2699 1.2650
3547 2006.07.13 17:09 modify 317 0.10 1.2700 1.2698 1.2650
3548 2006.07.13 17:09 modify 317 0.10 1.2700 1.2696 1.2650
3549 2006.07.13 17:17 modify 317 0.10 1.2700 1.2695 1.2650
3550 2006.07.13 17:18 modify 317 0.10 1.2700 1.2694 1.2650
3551 2006.07.13 17:18 modify 317 0.10 1.2700 1.2693 1.2650
3552 2006.07.13 17:18 modify 317 0.10 1.2700 1.2692 1.2650
3553 2006.07.13 17:18 modify 317 0.10 1.2700 1.2691 1.2650
3554 2006.07.13 17:18 modify 317 0.10 1.2700 1.2690 1.2650
3555 2006.07.13 17:18 modify 317 0.10 1.2700 1.2688 1.2650
3556 2006.07.13 17:18 modify 317 0.10 1.2700 1.2687 1.2650
3557 2006.07.13 17:18 modify 317 0.10 1.2700 1.2686 1.2650
3558 2006.07.13 17:19 modify 317 0.10 1.2700 1.2685 1.2650
3559 2006.07.13 17:19 modify 317 0.10 1.2700 1.2684 1.2650
3560 2006.07.13 17:19 modify 317 0.10 1.2700 1.2683 1.2650
3561 2006.07.13 17:19 modify 317 0.10 1.2700 1.2682 1.2650
3562 2006.07.13 17:20 modify 317 0.10 1.2700 1.2681 1.2650
3563 2006.07.13 18:12 s/l 317 0.10 1.2681 1.2681 1.2650 19.00 9988.34
3564 2006.07.13 18:12 sell 318 0.10 1.2681 1.3181 1.2631
3565 2006.07.14 08:23 modify 318 0.10 1.2681 1.2681 1.2631
3566 2006.07.14 08:23 modify 318 0.10 1.2681 1.2680 1.2631
3567 2006.07.14 08:23 modify 318 0.10 1.2681 1.2679 1.2631
3568 2006.07.14 08:23 modify 318 0.10 1.2681 1.2678 1.2631
3569 2006.07.14 08:23 modify 318 0.10 1.2681 1.2677 1.2631
3570 2006.07.14 08:23 modify 318 0.10 1.2681 1.2675 1.2631
3571 2006.07.14 08:23 modify 318 0.10 1.2681 1.2674 1.2631
3572 2006.07.14 08:23 modify 318 0.10 1.2681 1.2673 1.2631
3573 2006.07.14 08:24 modify 318 0.10 1.2681 1.2672 1.2631
3574 2006.07.14 08:24 modify 318 0.10 1.2681 1.2671 1.2631
3575 2006.07.14 08:24 modify 318 0.10 1.2681 1.2670 1.2631
3576 2006.07.14 08:24 modify 318 0.10 1.2681 1.2669 1.2631
3577 2006.07.14 08:24 modify 318 0.10 1.2681 1.2668 1.2631
3578 2006.07.14 08:24 modify 318 0.10 1.2681 1.2667 1.2631
3579 2006.07.14 09:06 modify 318 0.10 1.2681 1.2665 1.2631
3580 2006.07.14 09:18 s/l 318 0.10 1.2665 1.2665 1.2631 16.28 10004.62
3581 2006.07.14 09:35 sell 319 0.10 1.2665 1.3165 1.2615
3582 2006.07.14 15:01 modify 319 0.10 1.2665 1.2665 1.2615
3583 2006.07.14 15:01 modify 319 0.10 1.2665 1.2664 1.2615
3584 2006.07.14 15:03 modify 319 0.10 1.2665 1.2662 1.2615
3585 2006.07.14 15:03 modify 319 0.10 1.2665 1.2661 1.2615
3586 2006.07.14 15:09 s/l 319 0.10 1.2661 1.2661 1.2615 4.00 10008.62
3587 2006.07.14 15:16 buy 320 0.10 1.2651 1.2151 1.2701
3588 2006.07.21 09:19 modify 320 0.10 1.2651 1.2651 1.2701
3589 2006.07.21 09:40 modify 320 0.10 1.2651 1.2652 1.2701
3590 2006.07.21 09:41 modify 320 0.10 1.2651 1.2653 1.2701
3591 2006.07.21 10:08 modify 320 0.10 1.2651 1.2654 1.2701
3592 2006.07.21 10:16 modify 320 0.10 1.2651 1.2655 1.2701
3593 2006.07.21 10:16 modify 320 0.10 1.2651 1.2656 1.2701
3594 2006.07.21 10:16 modify 320 0.10 1.2651 1.2657 1.2701
3595 2006.07.21 10:16 modify 320 0.10 1.2651 1.2658 1.2701
3596 2006.07.21 10:33 modify 320 0.10 1.2651 1.2659 1.2701
3597 2006.07.21 10:33 modify 320 0.10 1.2651 1.2660 1.2701
3598 2006.07.21 10:33 modify 320 0.10 1.2651 1.2661 1.2701
3599 2006.07.21 10:33 modify 320 0.10 1.2651 1.2663 1.2701
3600 2006.07.21 10:34 modify 320 0.10 1.2651 1.2664 1.2701
3601 2006.07.21 10:34 modify 320 0.10 1.2651 1.2665 1.2701
3602 2006.07.21 10:54 s/l 320 0.10 1.2665 1.2665 1.2701 10.25 10018.88
3603 2006.07.21 11:15 buy 321 0.10 1.2664 1.2164 1.2714
3604 2006.07.21 12:24 modify 321 0.10 1.2664 1.2664 1.2714
3605 2006.07.21 12:24 modify 321 0.10 1.2664 1.2665 1.2714
3606 2006.07.21 12:24 modify 321 0.10 1.2664 1.2666 1.2714
3607 2006.07.21 12:24 modify 321 0.10 1.2664 1.2667 1.2714
3608 2006.07.21 12:27 modify 321 0.10 1.2664 1.2668 1.2714
3609 2006.07.21 13:41 s/l 321 0.10 1.2668 1.2668 1.2714 4.00 10022.88
3610 2006.07.21 13:41 buy 322 0.10 1.2670 1.2170 1.2720
3611 2006.07.21 14:20 modify 322 0.10 1.2670 1.2671 1.2720
3612 2006.07.21 14:20 modify 322 0.10 1.2670 1.2672 1.2720
3613 2006.07.21 14:21 modify 322 0.10 1.2670 1.2673 1.2720
3614 2006.07.21 15:10 modify 322 0.10 1.2670 1.2674 1.2720
3615 2006.07.21 15:38 s/l 322 0.10 1.2674 1.2674 1.2720 4.00 10026.88
3616 2006.07.21 15:38 buy 323 0.10 1.2674 1.2174 1.2724
3617 2006.07.21 17:06 modify 323 0.10 1.2674 1.2674 1.2724
3618 2006.07.21 17:12 modify 323 0.10 1.2674 1.2675 1.2724
3619 2006.07.21 17:12 modify 323 0.10 1.2674 1.2676 1.2724
3620 2006.07.21 17:27 s/l 323 0.10 1.2676 1.2676 1.2724 2.00 10028.88
3621 2006.07.21 17:27 buy 324 0.10 1.2678 1.2178 1.2728
3622 2006.07.21 20:02 modify 324 0.10 1.2678 1.2678 1.2728
3623 2006.07.21 20:02 modify 324 0.10 1.2678 1.2679 1.2728
3624 2006.07.21 20:02 modify 324 0.10 1.2678 1.2680 1.2728
3625 2006.07.21 22:00 modify 324 0.10 1.2678 1.2681 1.2728
3626 2006.07.24 00:00 modify 324 0.10 1.2678 1.2687 1.2728
3627 2006.07.24 00:00 modify 324 0.10 1.2678 1.2689 1.2728
3628 2006.07.24 00:16 modify 324 0.10 1.2678 1.2690 1.2728
3629 2006.07.24 00:16 modify 324 0.10 1.2678 1.2691 1.2728
3630 2006.07.24 02:00 s/l 324 0.10 1.2691 1.2691 1.2728 12.53 10041.41
3631 2006.07.24 02:00 buy 325 0.10 1.2693 1.2193 1.2743
3632 2006.07.26 22:09 modify 325 0.10 1.2693 1.2694 1.2743
3633 2006.07.26 22:21 modify 325 0.10 1.2693 1.2695 1.2743
3634 2006.07.26 22:21 modify 325 0.10 1.2693 1.2696 1.2743
3635 2006.07.26 22:21 modify 325 0.10 1.2693 1.2697 1.2743
3636 2006.07.26 22:21 modify 325 0.10 1.2693 1.2698 1.2743
3637 2006.07.26 22:21 modify 325 0.10 1.2693 1.2699 1.2743
3638 2006.07.26 22:51 modify 325 0.10 1.2693 1.2700 1.2743
3639 2006.07.26 22:59 modify 325 0.10 1.2693 1.2701 1.2743
3640 2006.07.26 22:59 modify 325 0.10 1.2693 1.2703 1.2743
3641 2006.07.26 23:00 modify 325 0.10 1.2693 1.2704 1.2743
3642 2006.07.26 23:00 modify 325 0.10 1.2693 1.2705 1.2743
3643 2006.07.26 23:00 modify 325 0.10 1.2693 1.2706 1.2743
3644 2006.07.26 23:00 modify 325 0.10 1.2693 1.2707 1.2743
3645 2006.07.26 23:00 modify 325 0.10 1.2693 1.2708 1.2743
3646 2006.07.26 23:05 modify 325 0.10 1.2693 1.2709 1.2743
3647 2006.07.27 01:14 s/l 325 0.10 1.2709 1.2709 1.2743 13.66 10055.07
3648 2006.07.27 01:14 buy 326 0.10 1.2710 1.2210 1.2760
3649 2006.07.27 06:20 modify 326 0.10 1.2710 1.2710 1.2760
3650 2006.07.27 06:21 modify 326 0.10 1.2710 1.2711 1.2760
3651 2006.07.27 06:25 modify 326 0.10 1.2710 1.2712 1.2760
3652 2006.07.27 06:27 modify 326 0.10 1.2710 1.2713 1.2760
3653 2006.07.27 07:36 modify 326 0.10 1.2710 1.2714 1.2760
3654 2006.07.27 07:38 modify 326 0.10 1.2710 1.2715 1.2760
3655 2006.07.27 07:40 modify 326 0.10 1.2710 1.2717 1.2760
3656 2006.07.27 07:41 modify 326 0.10 1.2710 1.2718 1.2760
3657 2006.07.27 07:41 modify 326 0.10 1.2710 1.2720 1.2760
3658 2006.07.27 07:46 modify 326 0.10 1.2710 1.2721 1.2760
3659 2006.07.27 07:46 modify 326 0.10 1.2710 1.2722 1.2760
3660 2006.07.27 07:47 modify 326 0.10 1.2710 1.2723 1.2760
3661 2006.07.27 08:32 s/l 326 0.10 1.2723 1.2723 1.2760 13.00 10068.07
3662 2006.07.27 08:32 buy 327 0.10 1.2724 1.2224 1.2774
3663 2006.07.27 09:10 modify 327 0.10 1.2724 1.2724 1.2774
3664 2006.07.27 09:10 modify 327 0.10 1.2724 1.2725 1.2774
3665 2006.07.27 09:11 modify 327 0.10 1.2724 1.2726 1.2774
3666 2006.07.27 09:11 modify 327 0.10 1.2724 1.2727 1.2774
3667 2006.07.27 09:11 modify 327 0.10 1.2724 1.2728 1.2774
3668 2006.07.27 09:11 modify 327 0.10 1.2724 1.2729 1.2774
3669 2006.07.27 09:11 modify 327 0.10 1.2724 1.2730 1.2774
3670 2006.07.27 09:22 s/l 327 0.10 1.2730 1.2730 1.2774 6.00 10074.07
3671 2006.07.27 09:40 sell 328 0.10 1.2738 1.3238 1.2688
3672 2006.07.27 14:30 modify 328 0.10 1.2738 1.2738 1.2688
3673 2006.07.27 14:30 modify 328 0.10 1.2738 1.2737 1.2688
3674 2006.07.27 14:30 modify 328 0.10 1.2738 1.2736 1.2688
3675 2006.07.27 14:30 modify 328 0.10 1.2738 1.2734 1.2688
3676 2006.07.27 14:30 modify 328 0.10 1.2738 1.2733 1.2688
3677 2006.07.27 14:30 modify 328 0.10 1.2738 1.2732 1.2688
3678 2006.07.27 14:30 modify 328 0.10 1.2738 1.2730 1.2688
3679 2006.07.27 14:30 modify 328 0.10 1.2738 1.2729 1.2688
3680 2006.07.27 14:31 modify 328 0.10 1.2738 1.2728 1.2688
3681 2006.07.27 14:31 modify 328 0.10 1.2738 1.2727 1.2688
3682 2006.07.27 14:31 modify 328 0.10 1.2738 1.2726 1.2688
3683 2006.07.27 14:31 modify 328 0.10 1.2738 1.2725 1.2688
3684 2006.07.27 14:31 modify 328 0.10 1.2738 1.2724 1.2688
3685 2006.07.27 14:51 s/l 328 0.10 1.2724 1.2724 1.2688 14.00 10088.07
3686 2006.07.27 14:51 buy 329 0.10 1.2723 1.2223 1.2773
3687 2006.07.27 15:03 modify 329 0.10 1.2723 1.2724 1.2773
3688 2006.07.27 15:03 modify 329 0.10 1.2723 1.2725 1.2773
3689 2006.07.27 15:04 modify 329 0.10 1.2723 1.2726 1.2773
3690 2006.07.27 15:04 modify 329 0.10 1.2723 1.2727 1.2773
3691 2006.07.27 15:04 modify 329 0.10 1.2723 1.2728 1.2773
3692 2006.07.27 15:04 modify 329 0.10 1.2723 1.2729 1.2773
3693 2006.07.27 15:04 modify 329 0.10 1.2723 1.2730 1.2773
3694 2006.07.27 15:05 modify 329 0.10 1.2723 1.2732 1.2773
3695 2006.07.27 15:05 modify 329 0.10 1.2723 1.2733 1.2773
3696 2006.07.27 15:05 modify 329 0.10 1.2723 1.2734 1.2773
3697 2006.07.27 15:05 modify 329 0.10 1.2723 1.2736 1.2773
3698 2006.07.27 15:05 modify 329 0.10 1.2723 1.2737 1.2773
3699 2006.07.27 15:06 modify 329 0.10 1.2723 1.2738 1.2773
3700 2006.07.27 15:06 modify 329 0.10 1.2723 1.2739 1.2773
3701 2006.07.27 15:06 modify 329 0.10 1.2723 1.2740 1.2773
3702 2006.07.27 15:06 modify 329 0.10 1.2723 1.2741 1.2773
3703 2006.07.27 15:06 modify 329 0.10 1.2723 1.2742 1.2773
3704 2006.07.27 15:07 modify 329 0.10 1.2723 1.2743 1.2773
3705 2006.07.27 15:08 modify 329 0.10 1.2723 1.2744 1.2773
3706 2006.07.27 15:11 modify 329 0.10 1.2723 1.2745 1.2773
3707 2006.07.27 15:11 modify 329 0.10 1.2723 1.2746 1.2773
3708 2006.07.27 15:11 modify 329 0.10 1.2723 1.2747 1.2773
3709 2006.07.27 15:13 modify 329 0.10 1.2723 1.2748 1.2773
3710 2006.07.27 15:20 modify 329 0.10 1.2723 1.2749 1.2773
3711 2006.07.27 15:27 modify 329 0.10 1.2723 1.2750 1.2773
3712 2006.07.27 15:28 modify 329 0.10 1.2723 1.2751 1.2773
3713 2006.07.27 15:29 modify 329 0.10 1.2723 1.2752 1.2773
3714 2006.07.27 15:30 modify 329 0.10 1.2723 1.2754 1.2773
3715 2006.07.27 15:37 modify 329 0.10 1.2723 1.2755 1.2773
3716 2006.07.27 15:45 s/l 329 0.10 1.2755 1.2755 1.2773 32.00 10120.07
3717 2006.07.27 15:54 buy 330 0.10 1.2748 1.2248 1.2798
3718 2006.07.28 16:56 modify 330 0.10 1.2748 1.2748 1.2798
3719 2006.07.28 16:56 modify 330 0.10 1.2748 1.2749 1.2798
3720 2006.07.28 16:57 modify 330 0.10 1.2748 1.2750 1.2798
3721 2006.07.28 16:57 modify 330 0.10 1.2748 1.2751 1.2798
3722 2006.07.28 16:57 modify 330 0.10 1.2748 1.2752 1.2798
3723 2006.07.28 17:02 modify 330 0.10 1.2748 1.2753 1.2798
3724 2006.07.28 17:05 modify 330 0.10 1.2748 1.2754 1.2798
3725 2006.07.28 17:38 s/l 330 0.10 1.2754 1.2754 1.2798 5.53 10125.60
3726 2006.07.28 17:39 buy 331 0.10 1.2750 1.2250 1.2800
3727 2006.07.31 00:01 modify 331 0.10 1.2750 1.2750 1.2800
3728 2006.07.31 01:42 modify 331 0.10 1.2750 1.2752 1.2800
3729 2006.07.31 01:57 modify 331 0.10 1.2750 1.2754 1.2800
3730 2006.07.31 01:57 modify 331 0.10 1.2750 1.2756 1.2800
3731 2006.07.31 02:00 modify 331 0.10 1.2750 1.2757 1.2800
3732 2006.07.31 02:37 s/l 331 0.10 1.2757 1.2757 1.2800 6.53 10132.13
3733 2006.07.31 02:37 buy 332 0.10 1.2759 1.2259 1.2809
3734 2006.07.31 13:54 modify 332 0.10 1.2759 1.2759 1.2809
3735 2006.07.31 13:54 modify 332 0.10 1.2759 1.2760 1.2809
3736 2006.07.31 13:55 modify 332 0.10 1.2759 1.2762 1.2809
3737 2006.07.31 14:01 s/l 332 0.10 1.2762 1.2762 1.2809 3.00 10135.13
3738 2006.07.31 14:32 sell 333 0.10 1.2773 1.3273 1.2723
3739 2006.07.31 14:52 modify 333 0.10 1.2773 1.2772 1.2723
3740 2006.07.31 14:52 modify 333 0.10 1.2773 1.2771 1.2723
3741 2006.07.31 14:58 s/l 333 0.10 1.2771 1.2771 1.2723 2.00 10137.13
3742 2006.07.31 15:20 sell 334 0.10 1.2782 1.3282 1.2732
3743 2006.07.31 15:57 modify 334 0.10 1.2782 1.2782 1.2732
3744 2006.07.31 15:57 modify 334 0.10 1.2782 1.2781 1.2732
3745 2006.07.31 15:59 modify 334 0.10 1.2782 1.2780 1.2732
3746 2006.07.31 16:00 modify 334 0.10 1.2782 1.2779 1.2732
3747 2006.07.31 16:00 modify 334 0.10 1.2782 1.2777 1.2732
3748 2006.07.31 16:00 modify 334 0.10 1.2782 1.2776 1.2732
3749 2006.07.31 16:00 modify 334 0.10 1.2782 1.2775 1.2732
3750 2006.07.31 16:17 modify 334 0.10 1.2782 1.2774 1.2732
3751 2006.07.31 16:17 modify 334 0.10 1.2782 1.2773 1.2732
3752 2006.07.31 16:18 modify 334 0.10 1.2782 1.2771 1.2732
3753 2006.07.31 16:18 modify 334 0.10 1.2782 1.2770 1.2732
3754 2006.07.31 17:06 modify 334 0.10 1.2782 1.2769 1.2732
3755 2006.07.31 17:07 modify 334 0.10 1.2782 1.2768 1.2732
3756 2006.07.31 17:07 modify 334 0.10 1.2782 1.2766 1.2732
3757 2006.07.31 17:07 modify 334 0.10 1.2782 1.2765 1.2732
3758 2006.07.31 17:07 modify 334 0.10 1.2782 1.2764 1.2732
3759 2006.07.31 17:07 modify 334 0.10 1.2782 1.2763 1.2732
3760 2006.07.31 17:07 modify 334 0.10 1.2782 1.2761 1.2732
3761 2006.07.31 17:26 s/l 334 0.10 1.2761 1.2761 1.2732 21.00 10158.13
3762 2006.07.31 17:57 sell 335 0.10 1.2765 1.3265 1.2715
3763 2006.08.01 03:41 modify 335 0.10 1.2765 1.2764 1.2715
3764 2006.08.01 03:42 modify 335 0.10 1.2765 1.2763 1.2715
3765 2006.08.01 03:46 modify 335 0.10 1.2765 1.2762 1.2715
3766 2006.08.01 03:47 modify 335 0.10 1.2765 1.2761 1.2715
3767 2006.08.01 03:55 modify 335 0.10 1.2765 1.2760 1.2715
3768 2006.08.01 03:57 modify 335 0.10 1.2765 1.2759 1.2715
3769 2006.08.01 03:58 modify 335 0.10 1.2765 1.2757 1.2715
3770 2006.08.01 03:59 modify 335 0.10 1.2765 1.2756 1.2715
3771 2006.08.01 03:59 modify 335 0.10 1.2765 1.2755 1.2715
3772 2006.08.01 03:59 modify 335 0.10 1.2765 1.2754 1.2715
3773 2006.08.01 03:59 modify 335 0.10 1.2765 1.2753 1.2715
3774 2006.08.01 04:04 s/l 335 0.10 1.2753 1.2753 1.2715 12.28 10170.41
3775 2006.08.01 05:22 buy 336 0.10 1.2749 1.2249 1.2799
3776 2006.08.01 12:54 modify 336 0.10 1.2749 1.2750 1.2799
3777 2006.08.01 12:54 modify 336 0.10 1.2749 1.2751 1.2799
3778 2006.08.01 13:11 modify 336 0.10 1.2749 1.2752 1.2799
3779 2006.08.01 13:11 modify 336 0.10 1.2749 1.2753 1.2799
3780 2006.08.01 13:13 modify 336 0.10 1.2749 1.2755 1.2799
3781 2006.08.01 13:14 modify 336 0.10 1.2749 1.2756 1.2799
3782 2006.08.01 13:43 modify 336 0.10 1.2749 1.2757 1.2799
3783 2006.08.01 14:15 s/l 336 0.10 1.2757 1.2757 1.2799 8.00 10178.41
3784 2006.08.01 14:15 buy 337 0.10 1.2759 1.2259 1.2809
3785 2006.08.01 14:30 modify 337 0.10 1.2759 1.2759 1.2809
3786 2006.08.01 14:30 modify 337 0.10 1.2759 1.2760 1.2809
3787 2006.08.01 14:30 modify 337 0.10 1.2759 1.2761 1.2809
3788 2006.08.01 14:30 modify 337 0.10 1.2759 1.2762 1.2809
3789 2006.08.01 14:30 modify 337 0.10 1.2759 1.2763 1.2809
3790 2006.08.01 14:30 modify 337 0.10 1.2759 1.2764 1.2809
3791 2006.08.01 14:30 modify 337 0.10 1.2759 1.2765 1.2809
3792 2006.08.01 14:33 s/l 337 0.10 1.2765 1.2765 1.2809 6.00 10184.41
3793 2006.08.01 14:34 buy 338 0.10 1.2758 1.2258 1.2808
3794 2006.08.01 17:56 modify 338 0.10 1.2758 1.2758 1.2808
3795 2006.08.01 17:56 modify 338 0.10 1.2758 1.2759 1.2808
3796 2006.08.01 17:56 modify 338 0.10 1.2758 1.2760 1.2808
3797 2006.08.01 17:59 modify 338 0.10 1.2758 1.2761 1.2808
3798 2006.08.01 18:00 modify 338 0.10 1.2758 1.2762 1.2808
3799 2006.08.01 18:04 modify 338 0.10 1.2758 1.2763 1.2808
3800 2006.08.01 18:04 modify 338 0.10 1.2758 1.2764 1.2808
3801 2006.08.01 18:04 modify 338 0.10 1.2758 1.2766 1.2808
3802 2006.08.01 18:04 modify 338 0.10 1.2758 1.2767 1.2808
3803 2006.08.01 18:04 modify 338 0.10 1.2758 1.2769 1.2808
3804 2006.08.01 18:04 modify 338 0.10 1.2758 1.2772 1.2808
3805 2006.08.01 18:07 modify 338 0.10 1.2758 1.2777 1.2808
3806 2006.08.01 18:07 modify 338 0.10 1.2758 1.2778 1.2808
3807 2006.08.01 18:07 modify 338 0.10 1.2758 1.2779 1.2808
3808 2006.08.01 18:07 modify 338 0.10 1.2758 1.2780 1.2808
3809 2006.08.01 18:07 modify 338 0.10 1.2758 1.2781 1.2808
3810 2006.08.01 18:09 modify 338 0.10 1.2758 1.2783 1.2808
3811 2006.08.01 18:09 modify 338 0.10 1.2758 1.2784 1.2808
3812 2006.08.01 18:09 modify 338 0.10 1.2758 1.2785 1.2808
3813 2006.08.01 18:09 modify 338 0.10 1.2758 1.2787 1.2808
3814 2006.08.01 18:12 modify 338 0.10 1.2758 1.2788 1.2808
3815 2006.08.01 18:12 modify 338 0.10 1.2758 1.2790 1.2808
3816 2006.08.01 18:12 modify 338 0.10 1.2758 1.2792 1.2808
3817 2006.08.01 18:14 t/p 338 0.10 1.2808 1.2792 1.2808 50.00 10234.41
3818 2006.08.01 18:14 sell 339 0.10 1.2808 1.3308 1.2758
3819 2006.08.02 14:28 modify 339 0.10 1.2808 1.2808 1.2758
3820 2006.08.02 14:28 modify 339 0.10 1.2808 1.2807 1.2758
3821 2006.08.02 14:29 modify 339 0.10 1.2808 1.2805 1.2758
3822 2006.08.02 14:58 s/l 339 0.10 1.2805 1.2805 1.2758 3.28 10237.70
3823 2006.08.02 14:58 sell 340 0.10 1.2803 1.3303 1.2753
3824 2006.08.02 17:07 modify 340 0.10 1.2803 1.2803 1.2753
3825 2006.08.02 17:07 modify 340 0.10 1.2803 1.2802 1.2753
3826 2006.08.02 17:07 modify 340 0.10 1.2803 1.2801 1.2753
3827 2006.08.02 17:07 modify 340 0.10 1.2803 1.2800 1.2753
3828 2006.08.02 17:32 s/l 340 0.10 1.2800 1.2800 1.2753 3.00 10240.70
3829 2006.08.02 18:06 buy 341 0.10 1.2791 1.2291 1.2841
3830 2006.08.03 14:35 modify 341 0.10 1.2791 1.2792 1.2841
3831 2006.08.03 14:35 modify 341 0.10 1.2791 1.2793 1.2841
3832 2006.08.03 14:35 modify 341 0.10 1.2791 1.2794 1.2841
3833 2006.08.03 14:35 modify 341 0.10 1.2791 1.2795 1.2841
3834 2006.08.03 14:35 modify 341 0.10 1.2791 1.2796 1.2841
3835 2006.08.03 14:35 modify 341 0.10 1.2791 1.2797 1.2841
3836 2006.08.03 14:36 modify 341 0.10 1.2791 1.2798 1.2841
3837 2006.08.03 14:36 modify 341 0.10 1.2791 1.2799 1.2841
3838 2006.08.03 14:36 modify 341 0.10 1.2791 1.2800 1.2841
3839 2006.08.03 14:37 modify 341 0.10 1.2791 1.2801 1.2841
3840 2006.08.03 14:38 modify 341 0.10 1.2791 1.2802 1.2841
3841 2006.08.03 14:40 modify 341 0.10 1.2791 1.2803 1.2841
3842 2006.08.03 14:40 modify 341 0.10 1.2791 1.2804 1.2841
3843 2006.08.03 14:40 modify 341 0.10 1.2791 1.2805 1.2841
3844 2006.08.03 14:40 modify 341 0.10 1.2791 1.2806 1.2841
3845 2006.08.03 14:40 modify 341 0.10 1.2791 1.2807 1.2841
3846 2006.08.03 14:40 modify 341 0.10 1.2791 1.2808 1.2841
3847 2006.08.03 14:40 modify 341 0.10 1.2791 1.2809 1.2841
3848 2006.08.03 14:40 modify 341 0.10 1.2791 1.2810 1.2841
3849 2006.08.03 14:41 modify 341 0.10 1.2791 1.2811 1.2841
3850 2006.08.03 14:41 modify 341 0.10 1.2791 1.2812 1.2841
3851 2006.08.03 14:41 modify 341 0.10 1.2791 1.2813 1.2841
3852 2006.08.03 14:41 modify 341 0.10 1.2791 1.2815 1.2841
3853 2006.08.03 14:41 modify 341 0.10 1.2791 1.2816 1.2841
3854 2006.08.03 14:41 modify 341 0.10 1.2791 1.2817 1.2841
3855 2006.08.03 14:41 modify 341 0.10 1.2791 1.2818 1.2841
3856 2006.08.03 14:53 s/l 341 0.10 1.2818 1.2818 1.2841 25.60 10266.30
3857 2006.08.03 14:53 sell 342 0.10 1.2820 1.3320 1.2770
3858 2006.08.03 15:28 modify 342 0.10 1.2820 1.2819 1.2770
3859 2006.08.03 15:28 modify 342 0.10 1.2820 1.2818 1.2770
3860 2006.08.03 15:28 modify 342 0.10 1.2820 1.2817 1.2770
3861 2006.08.03 16:00 s/l 342 0.10 1.2817 1.2817 1.2770 3.00 10269.30
3862 2006.08.03 16:00 sell 343 0.10 1.2823 1.3323 1.2773
3863 2006.08.03 16:51 modify 343 0.10 1.2823 1.2822 1.2773
3864 2006.08.03 16:52 modify 343 0.10 1.2823 1.2821 1.2773
3865 2006.08.03 16:55 modify 343 0.10 1.2823 1.2820 1.2773
3866 2006.08.03 16:55 modify 343 0.10 1.2823 1.2819 1.2773
3867 2006.08.03 16:55 modify 343 0.10 1.2823 1.2817 1.2773
3868 2006.08.03 16:55 modify 343 0.10 1.2823 1.2816 1.2773
3869 2006.08.03 16:55 modify 343 0.10 1.2823 1.2815 1.2773
3870 2006.08.03 16:55 modify 343 0.10 1.2823 1.2813 1.2773
3871 2006.08.03 16:55 modify 343 0.10 1.2823 1.2812 1.2773
3872 2006.08.03 16:55 modify 343 0.10 1.2823 1.2810 1.2773
3873 2006.08.03 16:55 modify 343 0.10 1.2823 1.2808 1.2773
3874 2006.08.03 16:57 modify 343 0.10 1.2823 1.2807 1.2773
3875 2006.08.03 16:57 modify 343 0.10 1.2823 1.2806 1.2773
3876 2006.08.03 16:57 modify 343 0.10 1.2823 1.2805 1.2773
3877 2006.08.03 16:57 modify 343 0.10 1.2823 1.2804 1.2773
3878 2006.08.03 16:57 modify 343 0.10 1.2823 1.2803 1.2773
3879 2006.08.03 17:02 modify 343 0.10 1.2823 1.2802 1.2773
3880 2006.08.03 17:09 modify 343 0.10 1.2823 1.2801 1.2773
3881 2006.08.03 17:09 modify 343 0.10 1.2823 1.2800 1.2773
3882 2006.08.03 17:10 modify 343 0.10 1.2823 1.2799 1.2773
3883 2006.08.03 17:10 modify 343 0.10 1.2823 1.2797 1.2773
3884 2006.08.03 17:11 modify 343 0.10 1.2823 1.2796 1.2773
3885 2006.08.03 17:11 modify 343 0.10 1.2823 1.2794 1.2773
3886 2006.08.03 17:13 modify 343 0.10 1.2823 1.2793 1.2773
3887 2006.08.03 17:13 modify 343 0.10 1.2823 1.2792 1.2773
3888 2006.08.03 17:13 modify 343 0.10 1.2823 1.2791 1.2773
3889 2006.08.03 17:13 modify 343 0.10 1.2823 1.2790 1.2773
3890 2006.08.03 17:13 modify 343 0.10 1.2823 1.2789 1.2773
3891 2006.08.03 17:13 t/p 343 0.10 1.2773 1.2789 1.2773 50.00 10319.30
3892 2006.08.03 17:13 buy 344 0.10 1.2773 1.2273 1.2823
3893 2006.08.03 18:30 modify 344 0.10 1.2773 1.2773 1.2823
3894 2006.08.03 18:32 modify 344 0.10 1.2773 1.2775 1.2823
3895 2006.08.03 18:32 modify 344 0.10 1.2773 1.2777 1.2823
3896 2006.08.03 18:34 modify 344 0.10 1.2773 1.2778 1.2823
3897 2006.08.03 18:35 modify 344 0.10 1.2773 1.2779 1.2823
3898 2006.08.03 18:35 modify 344 0.10 1.2773 1.2783 1.2823
3899 2006.08.03 18:57 modify 344 0.10 1.2773 1.2785 1.2823
3900 2006.08.03 19:00 modify 344 0.10 1.2773 1.2787 1.2823
3901 2006.08.03 19:04 modify 344 0.10 1.2773 1.2788 1.2823
3902 2006.08.03 19:04 modify 344 0.10 1.2773 1.2791 1.2823
3903 2006.08.03 19:04 modify 344 0.10 1.2773 1.2792 1.2823
3904 2006.08.03 19:04 modify 344 0.10 1.2773 1.2793 1.2823
3905 2006.08.03 19:08 modify 344 0.10 1.2773 1.2794 1.2823
3906 2006.08.03 19:55 modify 344 0.10 1.2773 1.2795 1.2823
3907 2006.08.03 20:04 modify 344 0.10 1.2773 1.2796 1.2823
3908 2006.08.03 20:06 modify 344 0.10 1.2773 1.2797 1.2823
3909 2006.08.03 20:25 modify 344 0.10 1.2773 1.2798 1.2823
3910 2006.08.03 20:44 modify 344 0.10 1.2773 1.2800 1.2823
3911 2006.08.03 20:45 modify 344 0.10 1.2773 1.2801 1.2823
3912 2006.08.03 22:56 s/l 344 0.10 1.2801 1.2801 1.2823 28.00 10347.30
3913 2006.08.03 22:56 buy 345 0.10 1.2803 1.2303 1.2853
3914 2006.08.04 14:30 modify 345 0.10 1.2803 1.2804 1.2853
3915 2006.08.04 14:30 modify 345 0.10 1.2803 1.2805 1.2853
3916 2006.08.04 14:30 modify 345 0.10 1.2803 1.2807 1.2853
3917 2006.08.04 14:30 modify 345 0.10 1.2803 1.2809 1.2853
3918 2006.08.04 14:30 modify 345 0.10 1.2803 1.2810 1.2853
3919 2006.08.04 14:30 modify 345 0.10 1.2803 1.2812 1.2853
3920 2006.08.04 14:30 modify 345 0.10 1.2803 1.2813 1.2853
3921 2006.08.04 14:30 modify 345 0.10 1.2803 1.2815 1.2853
3922 2006.08.04 14:30 modify 345 0.10 1.2803 1.2816 1.2853
3923 2006.08.04 14:30 modify 345 0.10 1.2803 1.2818 1.2853
3924 2006.08.04 14:30 modify 345 0.10 1.2803 1.2819 1.2853
3925 2006.08.04 14:30 modify 345 0.10 1.2803 1.2821 1.2853
3926 2006.08.04 14:30 modify 345 0.10 1.2803 1.2822 1.2853
3927 2006.08.04 14:30 modify 345 0.10 1.2803 1.2824 1.2853
3928 2006.08.04 14:30 modify 345 0.10 1.2803 1.2825 1.2853
3929 2006.08.04 14:30 modify 345 0.10 1.2803 1.2826 1.2853
3930 2006.08.04 14:30 modify 345 0.10 1.2803 1.2828 1.2853
3931 2006.08.04 14:30 modify 345 0.10 1.2803 1.2829 1.2853
3932 2006.08.04 14:30 modify 345 0.10 1.2803 1.2830 1.2853
3933 2006.08.04 14:30 modify 345 0.10 1.2803 1.2831 1.2853
3934 2006.08.04 14:30 modify 345 0.10 1.2803 1.2833 1.2853
3935 2006.08.04 14:30 modify 345 0.10 1.2803 1.2834 1.2853
3936 2006.08.04 14:30 modify 345 0.10 1.2803 1.2835 1.2853
3937 2006.08.04 14:30 modify 345 0.10 1.2803 1.2837 1.2853
3938 2006.08.04 14:30 t/p 345 0.10 1.2853 1.2837 1.2853 49.53 10396.83
3939 2006.08.04 14:30 sell 346 0.10 1.2853 1.3353 1.2803
3940 2006.08.07 19:50 modify 346 0.10 1.2853 1.2853 1.2803
3941 2006.08.07 19:53 modify 346 0.10 1.2853 1.2852 1.2803
3942 2006.08.07 19:59 modify 346 0.10 1.2853 1.2851 1.2803
3943 2006.08.07 20:00 modify 346 0.10 1.2853 1.2848 1.2803
3944 2006.08.07 20:01 modify 346 0.10 1.2853 1.2847 1.2803
3945 2006.08.07 21:03 s/l 346 0.10 1.2847 1.2847 1.2803 6.28 10403.11
3946 2006.08.07 21:03 sell 347 0.10 1.2845 1.3345 1.2795
3947 2006.08.07 23:56 modify 347 0.10 1.2845 1.2845 1.2795
3948 2006.08.07 23:56 modify 347 0.10 1.2845 1.2844 1.2795
3949 2006.08.07 23:57 modify 347 0.10 1.2845 1.2843 1.2795
3950 2006.08.07 23:57 modify 347 0.10 1.2845 1.2842 1.2795
3951 2006.08.07 23:57 modify 347 0.10 1.2845 1.2839 1.2795
3952 2006.08.07 23:58 modify 347 0.10 1.2845 1.2838 1.2795
3953 2006.08.07 23:58 modify 347 0.10 1.2845 1.2837 1.2795
3954 2006.08.07 23:58 modify 347 0.10 1.2845 1.2835 1.2795
3955 2006.08.07 23:58 modify 347 0.10 1.2845 1.2833 1.2795
3956 2006.08.07 23:59 modify 347 0.10 1.2845 1.2832 1.2795
3957 2006.08.08 00:10 modify 347 0.10 1.2845 1.2831 1.2795
3958 2006.08.08 00:10 modify 347 0.10 1.2845 1.2830 1.2795
3959 2006.08.08 00:10 modify 347 0.10 1.2845 1.2829 1.2795
3960 2006.08.08 00:11 modify 347 0.10 1.2845 1.2828 1.2795
3961 2006.08.08 00:11 modify 347 0.10 1.2845 1.2826 1.2795
3962 2006.08.08 00:11 modify 347 0.10 1.2845 1.2824 1.2795
3963 2006.08.08 01:57 s/l 347 0.10 1.2824 1.2824 1.2795 21.28 10424.40
3964 2006.08.08 01:57 sell 348 0.10 1.2823 1.3323 1.2773
3965 2006.08.09 00:48 modify 348 0.10 1.2823 1.2822 1.2773
3966 2006.08.09 00:48 modify 348 0.10 1.2823 1.2819 1.2773
3967 2006.08.09 00:48 modify 348 0.10 1.2823 1.2817 1.2773
3968 2006.08.09 00:48 modify 348 0.10 1.2823 1.2813 1.2773
3969 2006.08.09 00:48 modify 348 0.10 1.2823 1.2806 1.2773
3970 2006.08.09 00:49 modify 348 0.10 1.2823 1.2804 1.2773
3971 2006.08.09 00:49 modify 348 0.10 1.2823 1.2803 1.2773
3972 2006.08.09 00:49 modify 348 0.10 1.2823 1.2801 1.2773
3973 2006.08.09 00:49 modify 348 0.10 1.2823 1.2799 1.2773
3974 2006.08.09 00:49 modify 348 0.10 1.2823 1.2797 1.2773
3975 2006.08.09 00:49 modify 348 0.10 1.2823 1.2796 1.2773
3976 2006.08.09 00:49 modify 348 0.10 1.2823 1.2794 1.2773
3977 2006.08.09 00:49 modify 348 0.10 1.2823 1.2791 1.2773
3978 2006.08.09 00:49 modify 348 0.10 1.2823 1.2789 1.2773
3979 2006.08.09 00:49 t/p 348 0.10 1.2773 1.2789 1.2773 50.28 10474.68
3980 2006.08.09 00:49 buy 349 0.10 1.2772 1.2272 1.2822
3981 2006.08.09 01:33 modify 349 0.10 1.2772 1.2772 1.2822
3982 2006.08.09 01:33 modify 349 0.10 1.2772 1.2773 1.2822
3983 2006.08.09 01:33 modify 349 0.10 1.2772 1.2774 1.2822
3984 2006.08.09 01:33 modify 349 0.10 1.2772 1.2775 1.2822
3985 2006.08.09 01:34 modify 349 0.10 1.2772 1.2776 1.2822
3986 2006.08.09 01:34 modify 349 0.10 1.2772 1.2777 1.2822
3987 2006.08.09 01:34 modify 349 0.10 1.2772 1.2778 1.2822
3988 2006.08.09 01:43 modify 349 0.10 1.2772 1.2779 1.2822
3989 2006.08.09 01:43 modify 349 0.10 1.2772 1.2781 1.2822
3990 2006.08.09 02:16 s/l 349 0.10 1.2781 1.2781 1.2822 9.00 10483.68
3991 2006.08.09 02:16 buy 350 0.10 1.2783 1.2283 1.2833
3992 2006.08.09 06:54 modify 350 0.10 1.2783 1.2783 1.2833
3993 2006.08.09 06:55 modify 350 0.10 1.2783 1.2784 1.2833
3994 2006.08.09 06:55 modify 350 0.10 1.2783 1.2785 1.2833
3995 2006.08.09 07:08 modify 350 0.10 1.2783 1.2786 1.2833
3996 2006.08.09 07:19 modify 350 0.10 1.2783 1.2787 1.2833
3997 2006.08.09 07:46 modify 350 0.10 1.2783 1.2788 1.2833
3998 2006.08.09 07:46 modify 350 0.10 1.2783 1.2789 1.2833
3999 2006.08.09 07:46 modify 350 0.10 1.2783 1.2790 1.2833
4000 2006.08.09 07:47 modify 350 0.10 1.2783 1.2791 1.2833
4001 2006.08.09 07:47 modify 350 0.10 1.2783 1.2792 1.2833
4002 2006.08.09 07:47 modify 350 0.10 1.2783 1.2794 1.2833
4003 2006.08.09 07:47 modify 350 0.10 1.2783 1.2795 1.2833
4004 2006.08.09 07:52 modify 350 0.10 1.2783 1.2796 1.2833
4005 2006.08.09 07:53 modify 350 0.10 1.2783 1.2798 1.2833
4006 2006.08.09 08:01 modify 350 0.10 1.2783 1.2799 1.2833
4007 2006.08.09 08:01 modify 350 0.10 1.2783 1.2800 1.2833
4008 2006.08.09 08:01 modify 350 0.10 1.2783 1.2801 1.2833
4009 2006.08.09 08:01 modify 350 0.10 1.2783 1.2802 1.2833
4010 2006.08.09 08:13 modify 350 0.10 1.2783 1.2803 1.2833
4011 2006.08.09 08:13 modify 350 0.10 1.2783 1.2804 1.2833
4012 2006.08.09 08:14 modify 350 0.10 1.2783 1.2805 1.2833
4013 2006.08.09 08:14 modify 350 0.10 1.2783 1.2806 1.2833
4014 2006.08.09 08:14 modify 350 0.10 1.2783 1.2807 1.2833
4015 2006.08.09 08:14 modify 350 0.10 1.2783 1.2808 1.2833
4016 2006.08.09 08:14 modify 350 0.10 1.2783 1.2809 1.2833
4017 2006.08.09 08:14 modify 350 0.10 1.2783 1.2810 1.2833
4018 2006.08.09 08:14 modify 350 0.10 1.2783 1.2811 1.2833
4019 2006.08.09 08:14 modify 350 0.10 1.2783 1.2812 1.2833
4020 2006.08.09 08:15 modify 350 0.10 1.2783 1.2813 1.2833
4021 2006.08.09 08:23 modify 350 0.10 1.2783 1.2814 1.2833
4022 2006.08.09 08:23 modify 350 0.10 1.2783 1.2815 1.2833
4023 2006.08.09 08:23 modify 350 0.10 1.2783 1.2816 1.2833
4024 2006.08.09 08:23 modify 350 0.10 1.2783 1.2817 1.2833
4025 2006.08.09 08:54 t/p 350 0.10 1.2833 1.2817 1.2833 50.00 10533.68
4026 2006.08.09 08:54 sell 351 0.10 1.2833 1.3333 1.2783
4027 2006.08.10 16:02 modify 351 0.10 1.2833 1.2833 1.2783
4028 2006.08.10 16:02 modify 351 0.10 1.2833 1.2832 1.2783
4029 2006.08.10 16:02 modify 351 0.10 1.2833 1.2831 1.2783
4030 2006.08.10 16:02 modify 351 0.10 1.2833 1.2830 1.2783
4031 2006.08.10 16:02 modify 351 0.10 1.2833 1.2829 1.2783
4032 2006.08.10 16:03 modify 351 0.10 1.2833 1.2828 1.2783
4033 2006.08.10 16:06 modify 351 0.10 1.2833 1.2827 1.2783
4034 2006.08.10 16:06 modify 351 0.10 1.2833 1.2826 1.2783
4035 2006.08.10 16:06 modify 351 0.10 1.2833 1.2825 1.2783
4036 2006.08.10 16:06 modify 351 0.10 1.2833 1.2824 1.2783
4037 2006.08.10 16:06 modify 351 0.10 1.2833 1.2822 1.2783
4038 2006.08.10 16:16 modify 351 0.10 1.2833 1.2821 1.2783
4039 2006.08.10 16:16 modify 351 0.10 1.2833 1.2820 1.2783
4040 2006.08.10 16:16 modify 351 0.10 1.2833 1.2819 1.2783
4041 2006.08.10 16:16 modify 351 0.10 1.2833 1.2817 1.2783
4042 2006.08.10 16:16 modify 351 0.10 1.2833 1.2816 1.2783
4043 2006.08.10 16:16 modify 351 0.10 1.2833 1.2815 1.2783
4044 2006.08.10 16:16 modify 351 0.10 1.2833 1.2814 1.2783
4045 2006.08.10 16:16 modify 351 0.10 1.2833 1.2812 1.2783
4046 2006.08.10 16:22 modify 351 0.10 1.2833 1.2811 1.2783
4047 2006.08.10 16:22 modify 351 0.10 1.2833 1.2810 1.2783
4048 2006.08.10 16:23 modify 351 0.10 1.2833 1.2809 1.2783
4049 2006.08.10 16:23 modify 351 0.10 1.2833 1.2808 1.2783
4050 2006.08.10 16:24 modify 351 0.10 1.2833 1.2806 1.2783
4051 2006.08.10 16:24 modify 351 0.10 1.2833 1.2804 1.2783
4052 2006.08.10 16:24 modify 351 0.10 1.2833 1.2803 1.2783
4053 2006.08.10 16:24 modify 351 0.10 1.2833 1.2802 1.2783
4054 2006.08.10 16:24 modify 351 0.10 1.2833 1.2800 1.2783
4055 2006.08.10 16:24 modify 351 0.10 1.2833 1.2798 1.2783
4056 2006.08.10 16:25 t/p 351 0.10 1.2783 1.2798 1.2783 50.85 10584.54
4057 2006.08.10 16:25 buy 352 0.10 1.2783 1.2283 1.2833
4058 2006.08.10 21:00 modify 352 0.10 1.2783 1.2783 1.2833
4059 2006.08.11 02:26 s/l 352 0.10 1.2783 1.2783 1.2833 -0.47 10584.07
4060 2006.08.11 02:26 buy 353 0.10 1.2784 1.2284 1.2834
4061 2006.08.15 15:43 modify 353 0.10 1.2784 1.2786 1.2834
4062 2006.08.15 15:46 modify 353 0.10 1.2784 1.2787 1.2834
4063 2006.08.15 15:46 modify 353 0.10 1.2784 1.2788 1.2834
4064 2006.08.15 16:16 s/l 353 0.10 1.2788 1.2788 1.2834 3.06 10587.13
4065 2006.08.15 16:57 buy 354 0.10 1.2785 1.2285 1.2835
4066 2006.08.16 14:30 modify 354 0.10 1.2785 1.2788 1.2835
4067 2006.08.16 14:30 modify 354 0.10 1.2785 1.2790 1.2835
4068 2006.08.16 14:30 modify 354 0.10 1.2785 1.2792 1.2835
4069 2006.08.16 14:30 modify 354 0.10 1.2785 1.2794 1.2835
4070 2006.08.16 14:30 modify 354 0.10 1.2785 1.2795 1.2835
4071 2006.08.16 14:30 modify 354 0.10 1.2785 1.2797 1.2835
4072 2006.08.16 14:30 modify 354 0.10 1.2785 1.2799 1.2835
4073 2006.08.16 14:30 modify 354 0.10 1.2785 1.2801 1.2835
4074 2006.08.16 14:30 modify 354 0.10 1.2785 1.2802 1.2835
4075 2006.08.16 14:30 modify 354 0.10 1.2785 1.2804 1.2835
4076 2006.08.16 14:30 modify 354 0.10 1.2785 1.2806 1.2835
4077 2006.08.16 14:30 modify 354 0.10 1.2785 1.2807 1.2835
4078 2006.08.16 14:30 modify 354 0.10 1.2785 1.2809 1.2835
4079 2006.08.16 14:30 modify 354 0.10 1.2785 1.2811 1.2835
4080 2006.08.16 14:30 modify 354 0.10 1.2785 1.2812 1.2835
4081 2006.08.16 14:30 modify 354 0.10 1.2785 1.2814 1.2835
4082 2006.08.16 14:31 modify 354 0.10 1.2785 1.2815 1.2835
4083 2006.08.16 14:31 modify 354 0.10 1.2785 1.2816 1.2835
4084 2006.08.16 14:31 modify 354 0.10 1.2785 1.2817 1.2835
4085 2006.08.16 14:31 modify 354 0.10 1.2785 1.2818 1.2835
4086 2006.08.16 14:31 modify 354 0.10 1.2785 1.2819 1.2835
4087 2006.08.16 14:31 t/p 354 0.10 1.2835 1.2819 1.2835 49.53 10636.66
4088 2006.08.16 14:31 sell 355 0.10 1.2835 1.3335 1.2785
4089 2006.08.17 19:58 modify 355 0.10 1.2835 1.2833 1.2785
4090 2006.08.17 20:01 modify 355 0.10 1.2835 1.2832 1.2785
4091 2006.08.17 20:01 modify 355 0.10 1.2835 1.2831 1.2785
4092 2006.08.17 20:14 modify 355 0.10 1.2835 1.2830 1.2785
4093 2006.08.17 21:06 s/l 355 0.10 1.2830 1.2830 1.2785 5.85 10642.52
4094 2006.08.17 21:06 sell 356 0.10 1.2829 1.3329 1.2779
4095 2006.08.18 13:17 modify 356 0.10 1.2829 1.2828 1.2779
4096 2006.08.18 13:23 modify 356 0.10 1.2829 1.2827 1.2779
4097 2006.08.18 13:24 modify 356 0.10 1.2829 1.2826 1.2779
4098 2006.08.18 13:24 modify 356 0.10 1.2829 1.2825 1.2779
4099 2006.08.18 13:24 modify 356 0.10 1.2829 1.2824 1.2779
4100 2006.08.18 13:26 modify 356 0.10 1.2829 1.2823 1.2779
4101 2006.08.18 13:27 modify 356 0.10 1.2829 1.2822 1.2779
4102 2006.08.18 13:28 modify 356 0.10 1.2829 1.2821 1.2779
4103 2006.08.18 13:28 modify 356 0.10 1.2829 1.2820 1.2779
4104 2006.08.18 13:28 modify 356 0.10 1.2829 1.2819 1.2779
4105 2006.08.18 13:28 modify 356 0.10 1.2829 1.2818 1.2779
4106 2006.08.18 13:29 modify 356 0.10 1.2829 1.2817 1.2779
4107 2006.08.18 13:31 modify 356 0.10 1.2829 1.2815 1.2779
4108 2006.08.18 13:31 modify 356 0.10 1.2829 1.2813 1.2779
4109 2006.08.18 13:49 modify 356 0.10 1.2829 1.2812 1.2779
4110 2006.08.18 13:50 modify 356 0.10 1.2829 1.2811 1.2779
4111 2006.08.18 13:50 modify 356 0.10 1.2829 1.2810 1.2779
4112 2006.08.18 13:50 modify 356 0.10 1.2829 1.2809 1.2779
4113 2006.08.18 13:50 modify 356 0.10 1.2829 1.2808 1.2779
4114 2006.08.18 14:21 modify 356 0.10 1.2829 1.2807 1.2779
4115 2006.08.18 14:21 modify 356 0.10 1.2829 1.2806 1.2779
4116 2006.08.18 14:21 modify 356 0.10 1.2829 1.2805 1.2779
4117 2006.08.18 14:21 modify 356 0.10 1.2829 1.2804 1.2779
4118 2006.08.18 14:21 modify 356 0.10 1.2829 1.2803 1.2779
4119 2006.08.18 14:30 modify 356 0.10 1.2829 1.2799 1.2779
4120 2006.08.18 14:32 modify 356 0.10 1.2829 1.2798 1.2779
4121 2006.08.18 14:32 modify 356 0.10 1.2829 1.2797 1.2779
4122 2006.08.18 14:55 s/l 356 0.10 1.2797 1.2797 1.2779 32.28 10674.80
4123 2006.08.18 14:59 sell 357 0.10 1.2801 1.3301 1.2751
4124 2006.08.22 20:13 modify 357 0.10 1.2801 1.2801 1.2751
4125 2006.08.22 21:01 s/l 357 0.10 1.2801 1.2801 1.2751 0.57 10675.37
4126 2006.08.22 21:01 sell 358 0.10 1.2802 1.3302 1.2752
4127 2006.08.23 04:10 modify 358 0.10 1.2802 1.2802 1.2752
4128 2006.08.23 04:10 modify 358 0.10 1.2802 1.2801 1.2752
4129 2006.08.23 08:54 s/l 358 0.10 1.2801 1.2801 1.2752 1.28 10676.66
4130 2006.08.23 08:54 sell 359 0.10 1.2799 1.3299 1.2749
4131 2006.08.23 17:02 modify 359 0.10 1.2799 1.2798 1.2749
4132 2006.08.23 17:02 modify 359 0.10 1.2799 1.2797 1.2749
4133 2006.08.23 17:02 modify 359 0.10 1.2799 1.2796 1.2749
4134 2006.08.23 17:02 modify 359 0.10 1.2799 1.2794 1.2749
4135 2006.08.23 17:05 modify 359 0.10 1.2799 1.2793 1.2749
4136 2006.08.23 17:05 modify 359 0.10 1.2799 1.2792 1.2749
4137 2006.08.23 17:30 s/l 359 0.10 1.2792 1.2792 1.2749 7.00 10683.66
4138 2006.08.23 18:36 buy 360 0.10 1.2788 1.2288 1.2838
4139 2006.08.24 10:01 modify 360 0.10 1.2788 1.2788 1.2838
4140 2006.08.24 10:01 modify 360 0.10 1.2788 1.2789 1.2838
4141 2006.08.24 10:01 modify 360 0.10 1.2788 1.2790 1.2838
4142 2006.08.24 10:01 modify 360 0.10 1.2788 1.2791 1.2838
4143 2006.08.24 10:01 modify 360 0.10 1.2788 1.2792 1.2838
4144 2006.08.24 10:02 modify 360 0.10 1.2788 1.2793 1.2838
4145 2006.08.24 10:02 modify 360 0.10 1.2788 1.2794 1.2838
4146 2006.08.24 10:02 modify 360 0.10 1.2788 1.2795 1.2838
4147 2006.08.24 10:02 modify 360 0.10 1.2788 1.2796 1.2838
4148 2006.08.24 10:02 modify 360 0.10 1.2788 1.2797 1.2838
4149 2006.08.24 10:02 modify 360 0.10 1.2788 1.2798 1.2838
4150 2006.08.24 10:03 modify 360 0.10 1.2788 1.2799 1.2838
4151 2006.08.24 10:08 s/l 360 0.10 1.2799 1.2799 1.2838 9.60 10693.25
4152 2006.08.24 10:08 sell 361 0.10 1.2799 1.3299 1.2749
4153 2006.08.24 17:18 modify 361 0.10 1.2799 1.2798 1.2749
4154 2006.08.24 17:19 modify 361 0.10 1.2799 1.2797 1.2749
4155 2006.08.24 17:23 modify 361 0.10 1.2799 1.2796 1.2749
4156 2006.08.24 17:45 modify 361 0.10 1.2799 1.2795 1.2749
4157 2006.08.24 17:45 modify 361 0.10 1.2799 1.2794 1.2749
4158 2006.08.24 17:45 modify 361 0.10 1.2799 1.2793 1.2749
4159 2006.08.24 17:45 modify 361 0.10 1.2799 1.2792 1.2749
4160 2006.08.24 17:45 modify 361 0.10 1.2799 1.2791 1.2749
4161 2006.08.24 17:45 modify 361 0.10 1.2799 1.2790 1.2749
4162 2006.08.24 17:46 modify 361 0.10 1.2799 1.2789 1.2749
4163 2006.08.24 17:46 modify 361 0.10 1.2799 1.2787 1.2749
4164 2006.08.24 17:53 modify 361 0.10 1.2799 1.2786 1.2749
4165 2006.08.24 17:53 modify 361 0.10 1.2799 1.2785 1.2749
4166 2006.08.24 17:54 modify 361 0.10 1.2799 1.2784 1.2749
4167 2006.08.24 17:54 modify 361 0.10 1.2799 1.2783 1.2749
4168 2006.08.24 17:54 modify 361 0.10 1.2799 1.2782 1.2749
4169 2006.08.24 17:55 modify 361 0.10 1.2799 1.2781 1.2749
4170 2006.08.24 17:55 modify 361 0.10 1.2799 1.2780 1.2749
4171 2006.08.24 17:58 modify 361 0.10 1.2799 1.2779 1.2749
4172 2006.08.24 17:58 modify 361 0.10 1.2799 1.2777 1.2749
4173 2006.08.24 17:59 modify 361 0.10 1.2799 1.2776 1.2749
4174 2006.08.24 18:00 modify 361 0.10 1.2799 1.2775 1.2749
4175 2006.08.24 21:23 modify 361 0.10 1.2799 1.2774 1.2749
4176 2006.08.24 21:32 modify 361 0.10 1.2799 1.2773 1.2749
4177 2006.08.24 22:10 modify 361 0.10 1.2799 1.2772 1.2749
4178 2006.08.24 22:14 modify 361 0.10 1.2799 1.2771 1.2749
4179 2006.08.24 22:17 modify 361 0.10 1.2799 1.2770 1.2749
4180 2006.08.24 23:03 s/l 361 0.10 1.2770 1.2770 1.2749 29.00 10722.25
4181 2006.08.24 23:03 sell 362 0.10 1.2768 1.3268 1.2718
4182 2006.08.25 02:05 modify 362 0.10 1.2768 1.2768 1.2718
4183 2006.08.25 02:05 modify 362 0.10 1.2768 1.2767 1.2718
4184 2006.08.25 02:05 modify 362 0.10 1.2768 1.2764 1.2718
4185 2006.08.25 02:15 s/l 362 0.10 1.2764 1.2764 1.2718 4.28 10726.54
4186 2006.08.25 02:34 sell 363 0.10 1.2769 1.3269 1.2719
4187 2006.08.25 08:30 modify 363 0.10 1.2769 1.2769 1.2719
4188 2006.08.25 08:30 modify 363 0.10 1.2769 1.2767 1.2719
4189 2006.08.25 08:30 modify 363 0.10 1.2769 1.2765 1.2719
4190 2006.08.25 08:30 modify 363 0.10 1.2769 1.2764 1.2719
4191 2006.08.25 08:39 s/l 363 0.10 1.2764 1.2764 1.2719 5.00 10731.54
4192 2006.08.25 09:00 buy 364 0.10 1.2756 1.2256 1.2806
4193 2006.08.25 09:42 modify 364 0.10 1.2756 1.2757 1.2806
4194 2006.08.25 09:43 modify 364 0.10 1.2756 1.2758 1.2806
4195 2006.08.25 09:44 modify 364 0.10 1.2756 1.2759 1.2806
4196 2006.08.25 09:45 modify 364 0.10 1.2756 1.2760 1.2806
4197 2006.08.25 09:45 modify 364 0.10 1.2756 1.2761 1.2806
4198 2006.08.25 09:45 modify 364 0.10 1.2756 1.2762 1.2806
4199 2006.08.25 14:15 s/l 364 0.10 1.2762 1.2762 1.2806 6.00 10737.54
4200 2006.08.25 14:15 buy 365 0.10 1.2763 1.2263 1.2813
4201 2006.08.25 17:15 modify 365 0.10 1.2763 1.2764 1.2813
4202 2006.08.25 17:15 modify 365 0.10 1.2763 1.2765 1.2813
4203 2006.08.25 17:15 modify 365 0.10 1.2763 1.2766 1.2813
4204 2006.08.25 17:15 modify 365 0.10 1.2763 1.2767 1.2813
4205 2006.08.25 17:15 modify 365 0.10 1.2763 1.2768 1.2813
4206 2006.08.25 17:40 s/l 365 0.10 1.2768 1.2768 1.2813 5.00 10742.54
4207 2006.08.25 18:11 buy 366 0.10 1.2762 1.2262 1.2812
4208 2006.08.28 04:42 modify 366 0.10 1.2762 1.2763 1.2812
4209 2006.08.28 05:25 modify 366 0.10 1.2762 1.2764 1.2812
4210 2006.08.28 05:26 modify 366 0.10 1.2762 1.2766 1.2812
4211 2006.08.28 05:26 modify 366 0.10 1.2762 1.2767 1.2812
4212 2006.08.28 05:27 modify 366 0.10 1.2762 1.2768 1.2812
4213 2006.08.28 05:27 modify 366 0.10 1.2762 1.2769 1.2812
4214 2006.08.28 05:27 modify 366 0.10 1.2762 1.2770 1.2812
4215 2006.08.28 05:27 modify 366 0.10 1.2762 1.2772 1.2812
4216 2006.08.28 05:27 modify 366 0.10 1.2762 1.2773 1.2812
4217 2006.08.28 05:27 modify 366 0.10 1.2762 1.2775 1.2812
4218 2006.08.28 05:27 modify 366 0.10 1.2762 1.2778 1.2812
4219 2006.08.28 05:28 modify 366 0.10 1.2762 1.2779 1.2812
4220 2006.08.28 05:28 modify 366 0.10 1.2762 1.2781 1.2812
4221 2006.08.28 05:28 modify 366 0.10 1.2762 1.2782 1.2812
4222 2006.08.28 05:29 modify 366 0.10 1.2762 1.2783 1.2812
4223 2006.08.28 05:31 modify 366 0.10 1.2762 1.2784 1.2812
4224 2006.08.28 05:33 modify 366 0.10 1.2762 1.2785 1.2812
4225 2006.08.28 05:33 modify 366 0.10 1.2762 1.2787 1.2812
4226 2006.08.28 05:33 modify 366 0.10 1.2762 1.2789 1.2812
4227 2006.08.28 06:31 s/l 366 0.10 1.2789 1.2789 1.2812 26.53 10769.07
4228 2006.08.28 07:00 sell 367 0.10 1.2797 1.3297 1.2747
4229 2006.08.28 17:43 modify 367 0.10 1.2797 1.2797 1.2747
4230 2006.08.28 18:25 s/l 367 0.10 1.2797 1.2797 1.2747 0.00 10769.07
4231 2006.08.28 18:25 sell 368 0.10 1.2795 1.3295 1.2745
4232 2006.08.28 22:52 modify 368 0.10 1.2795 1.2795 1.2745
4233 2006.08.28 22:59 modify 368 0.10 1.2795 1.2794 1.2745
4234 2006.08.28 23:04 modify 368 0.10 1.2795 1.2793 1.2745
4235 2006.08.28 23:23 modify 368 0.10 1.2795 1.2789 1.2745
4236 2006.08.29 00:33 s/l 368 0.10 1.2789 1.2789 1.2745 6.28 10775.35
4237 2006.08.29 00:33 sell 369 0.10 1.2788 1.3288 1.2738
4238 2006.08.29 16:21 modify 369 0.10 1.2788 1.2788 1.2738
4239 2006.08.29 16:22 modify 369 0.10 1.2788 1.2787 1.2738
4240 2006.08.29 16:22 modify 369 0.10 1.2788 1.2786 1.2738
4241 2006.08.29 16:22 modify 369 0.10 1.2788 1.2785 1.2738
4242 2006.08.29 16:23 modify 369 0.10 1.2788 1.2784 1.2738
4243 2006.08.29 16:23 modify 369 0.10 1.2788 1.2783 1.2738
4244 2006.08.29 16:23 modify 369 0.10 1.2788 1.2782 1.2738
4245 2006.08.29 16:23 modify 369 0.10 1.2788 1.2781 1.2738
4246 2006.08.29 16:23 modify 369 0.10 1.2788 1.2780 1.2738
4247 2006.08.29 16:23 modify 369 0.10 1.2788 1.2778 1.2738
4248 2006.08.29 16:25 modify 369 0.10 1.2788 1.2776 1.2738
4249 2006.08.29 16:26 modify 369 0.10 1.2788 1.2775 1.2738
4250 2006.08.29 16:48 modify 369 0.10 1.2788 1.2774 1.2738
4251 2006.08.29 16:48 modify 369 0.10 1.2788 1.2773 1.2738
4252 2006.08.29 16:50 modify 369 0.10 1.2788 1.2771 1.2738
4253 2006.08.29 16:50 modify 369 0.10 1.2788 1.2769 1.2738
4254 2006.08.29 16:52 modify 369 0.10 1.2788 1.2767 1.2738
4255 2006.08.29 17:23 s/l 369 0.10 1.2767 1.2767 1.2738 21.00 10796.35
4256 2006.08.29 18:00 sell 370 0.10 1.2767 1.3267 1.2717
4257 2006.09.07 13:07 modify 370 0.10 1.2767 1.2767 1.2717
4258 2006.09.07 13:07 modify 370 0.10 1.2767 1.2766 1.2717
4259 2006.09.07 13:07 modify 370 0.10 1.2767 1.2765 1.2717
4260 2006.09.07 13:07 modify 370 0.10 1.2767 1.2764 1.2717
4261 2006.09.07 13:07 modify 370 0.10 1.2767 1.2763 1.2717
4262 2006.09.07 13:07 modify 370 0.10 1.2767 1.2761 1.2717
4263 2006.09.07 13:07 modify 370 0.10 1.2767 1.2760 1.2717
4264 2006.09.07 13:07 modify 370 0.10 1.2767 1.2759 1.2717
4265 2006.09.07 13:07 modify 370 0.10 1.2767 1.2757 1.2717
4266 2006.09.07 13:07 modify 370 0.10 1.2767 1.2756 1.2717
4267 2006.09.07 13:07 modify 370 0.10 1.2767 1.2754 1.2717
4268 2006.09.07 13:08 modify 370 0.10 1.2767 1.2753 1.2717
4269 2006.09.07 13:10 modify 370 0.10 1.2767 1.2752 1.2717
4270 2006.09.07 13:10 modify 370 0.10 1.2767 1.2751 1.2717
4271 2006.09.07 13:10 modify 370 0.10 1.2767 1.2750 1.2717
4272 2006.09.07 13:10 modify 370 0.10 1.2767 1.2749 1.2717
4273 2006.09.07 13:11 modify 370 0.10 1.2767 1.2748 1.2717
4274 2006.09.07 13:12 modify 370 0.10 1.2767 1.2747 1.2717
4275 2006.09.07 13:13 modify 370 0.10 1.2767 1.2745 1.2717
4276 2006.09.07 13:14 modify 370 0.10 1.2767 1.2744 1.2717
4277 2006.09.07 13:14 modify 370 0.10 1.2767 1.2743 1.2717
4278 2006.09.07 13:14 modify 370 0.10 1.2767 1.2742 1.2717
4279 2006.09.07 13:27 s/l 370 0.10 1.2742 1.2742 1.2717 28.13 10824.49
4280 2006.09.07 13:50 buy 371 0.10 1.2734 1.2234 1.2784
4281 2006.09.07 18:00 modify 371 0.10 1.2734 1.2735 1.2784
4282 2006.09.07 18:00 modify 371 0.10 1.2734 1.2736 1.2784
4283 2006.09.07 18:00 modify 371 0.10 1.2734 1.2737 1.2784
4284 2006.09.07 18:00 modify 371 0.10 1.2734 1.2738 1.2784
4285 2006.09.07 18:00 modify 371 0.10 1.2734 1.2739 1.2784
4286 2006.09.07 18:00 modify 371 0.10 1.2734 1.2740 1.2784
4287 2006.09.07 18:00 modify 371 0.10 1.2734 1.2741 1.2784
4288 2006.09.07 18:00 modify 371 0.10 1.2734 1.2742 1.2784
4289 2006.09.07 18:00 s/l 371 0.10 1.2742 1.2742 1.2784 8.00 10832.49
4290 2006.09.07 18:00 sell 372 0.10 1.2746 1.3246 1.2696
4291 2006.09.07 20:46 modify 372 0.10 1.2746 1.2746 1.2696
4292 2006.09.07 20:46 modify 372 0.10 1.2746 1.2745 1.2696
4293 2006.09.07 20:46 modify 372 0.10 1.2746 1.2744 1.2696
4294 2006.09.07 20:46 modify 372 0.10 1.2746 1.2743 1.2696
4295 2006.09.07 20:46 modify 372 0.10 1.2746 1.2741 1.2696
4296 2006.09.07 21:22 modify 372 0.10 1.2746 1.2740 1.2696
4297 2006.09.07 21:23 modify 372 0.10 1.2746 1.2739 1.2696
4298 2006.09.07 23:08 modify 372 0.10 1.2746 1.2738 1.2696
4299 2006.09.07 23:21 s/l 372 0.10 1.2738 1.2738 1.2696 8.00 10840.49
4300 2006.09.07 23:21 sell 373 0.10 1.2737 1.3237 1.2687
4301 2006.09.08 02:47 modify 373 0.10 1.2737 1.2737 1.2687
4302 2006.09.08 02:56 modify 373 0.10 1.2737 1.2736 1.2687
4303 2006.09.08 02:57 modify 373 0.10 1.2737 1.2735 1.2687
4304 2006.09.08 03:00 modify 373 0.10 1.2737 1.2734 1.2687
4305 2006.09.08 03:06 modify 373 0.10 1.2737 1.2733 1.2687
4306 2006.09.08 03:06 modify 373 0.10 1.2737 1.2732 1.2687
4307 2006.09.08 04:22 s/l 373 0.10 1.2732 1.2732 1.2687 5.28 10845.77
4308 2006.09.08 04:22 sell 374 0.10 1.2731 1.3231 1.2681
4309 2006.09.08 08:01 modify 374 0.10 1.2731 1.2731 1.2681
4310 2006.09.08 08:11 modify 374 0.10 1.2731 1.2730 1.2681
4311 2006.09.08 08:11 modify 374 0.10 1.2731 1.2729 1.2681
4312 2006.09.08 08:21 modify 374 0.10 1.2731 1.2728 1.2681
4313 2006.09.08 08:24 modify 374 0.10 1.2731 1.2727 1.2681
4314 2006.09.08 08:28 modify 374 0.10 1.2731 1.2726 1.2681
4315 2006.09.08 08:29 modify 374 0.10 1.2731 1.2725 1.2681
4316 2006.09.08 08:34 modify 374 0.10 1.2731 1.2724 1.2681
4317 2006.09.08 08:51 s/l 374 0.10 1.2724 1.2724 1.2681 7.00 10852.77
4318 2006.09.08 08:51 sell 375 0.10 1.2722 1.3222 1.2672
4319 2006.09.08 09:36 modify 375 0.10 1.2722 1.2722 1.2672
4320 2006.09.08 09:36 modify 375 0.10 1.2722 1.2721 1.2672
4321 2006.09.08 09:36 modify 375 0.10 1.2722 1.2720 1.2672
4322 2006.09.08 09:36 modify 375 0.10 1.2722 1.2719 1.2672
4323 2006.09.08 09:36 modify 375 0.10 1.2722 1.2718 1.2672
4324 2006.09.08 09:36 modify 375 0.10 1.2722 1.2717 1.2672
4325 2006.09.08 09:36 modify 375 0.10 1.2722 1.2716 1.2672
4326 2006.09.08 09:36 modify 375 0.10 1.2722 1.2715 1.2672
4327 2006.09.08 09:36 modify 375 0.10 1.2722 1.2714 1.2672
4328 2006.09.08 09:36 modify 375 0.10 1.2722 1.2713 1.2672
4329 2006.09.08 09:39 s/l 375 0.10 1.2713 1.2713 1.2672 9.00 10861.77
4330 2006.09.08 10:25 buy 376 0.10 1.2710 1.2210 1.2760
4331 2006.09.11 11:46 modify 376 0.10 1.2710 1.2710 1.2760
4332 2006.09.11 11:49 modify 376 0.10 1.2710 1.2711 1.2760
4333 2006.09.11 11:49 modify 376 0.10 1.2710 1.2712 1.2760
4334 2006.09.11 11:49 modify 376 0.10 1.2710 1.2713 1.2760
4335 2006.09.11 11:51 modify 376 0.10 1.2710 1.2714 1.2760
4336 2006.09.11 11:51 modify 376 0.10 1.2710 1.2715 1.2760
4337 2006.09.11 11:51 modify 376 0.10 1.2710 1.2717 1.2760
4338 2006.09.11 11:51 modify 376 0.10 1.2710 1.2718 1.2760
4339 2006.09.11 11:52 modify 376 0.10 1.2710 1.2719 1.2760
4340 2006.09.11 11:52 modify 376 0.10 1.2710 1.2720 1.2760
4341 2006.09.11 11:52 modify 376 0.10 1.2710 1.2721 1.2760
4342 2006.09.11 11:52 modify 376 0.10 1.2710 1.2722 1.2760
4343 2006.09.11 11:52 modify 376 0.10 1.2710 1.2723 1.2760
4344 2006.09.11 12:29 s/l 376 0.10 1.2723 1.2723 1.2760 12.53 10874.30
4345 2006.09.11 12:56 buy 377 0.10 1.2723 1.2223 1.2773
4346 2006.09.14 16:55 modify 377 0.10 1.2723 1.2723 1.2773
4347 2006.09.14 16:55 modify 377 0.10 1.2723 1.2725 1.2773
4348 2006.09.14 16:55 modify 377 0.10 1.2723 1.2726 1.2773
4349 2006.09.14 16:55 modify 377 0.10 1.2723 1.2728 1.2773
4350 2006.09.14 16:55 modify 377 0.10 1.2723 1.2729 1.2773
4351 2006.09.14 16:55 modify 377 0.10 1.2723 1.2730 1.2773
4352 2006.09.14 16:56 modify 377 0.10 1.2723 1.2731 1.2773
4353 2006.09.14 16:56 modify 377 0.10 1.2723 1.2732 1.2773
4354 2006.09.14 16:58 modify 377 0.10 1.2723 1.2733 1.2773
4355 2006.09.14 16:59 modify 377 0.10 1.2723 1.2734 1.2773
4356 2006.09.14 16:59 modify 377 0.10 1.2723 1.2735 1.2773
4357 2006.09.14 16:59 modify 377 0.10 1.2723 1.2736 1.2773
4358 2006.09.14 16:59 modify 377 0.10 1.2723 1.2737 1.2773
4359 2006.09.14 17:16 s/l 377 0.10 1.2737 1.2737 1.2773 11.66 10885.96
4360 2006.09.14 17:51 sell 378 0.10 1.2743 1.3243 1.2693
4361 2006.09.14 20:43 modify 378 0.10 1.2743 1.2742 1.2693
4362 2006.09.14 20:46 modify 378 0.10 1.2743 1.2741 1.2693
4363 2006.09.14 20:57 modify 378 0.10 1.2743 1.2740 1.2693
4364 2006.09.14 20:59 modify 378 0.10 1.2743 1.2739 1.2693
4365 2006.09.14 21:01 modify 378 0.10 1.2743 1.2738 1.2693
4366 2006.09.14 22:17 modify 378 0.10 1.2743 1.2737 1.2693
4367 2006.09.14 22:18 modify 378 0.10 1.2743 1.2736 1.2693
4368 2006.09.14 22:18 modify 378 0.10 1.2743 1.2735 1.2693
4369 2006.09.14 22:23 modify 378 0.10 1.2743 1.2734 1.2693
4370 2006.09.14 23:14 modify 378 0.10 1.2743 1.2733 1.2693
4371 2006.09.14 23:14 modify 378 0.10 1.2743 1.2732 1.2693
4372 2006.09.14 23:29 s/l 378 0.10 1.2732 1.2732 1.2693 11.00 10896.96
4373 2006.09.14 23:29 sell 379 0.10 1.2730 1.3230 1.2680
4374 2006.09.15 09:07 modify 379 0.10 1.2730 1.2730 1.2680
4375 2006.09.15 09:07 modify 379 0.10 1.2730 1.2729 1.2680
4376 2006.09.15 09:08 modify 379 0.10 1.2730 1.2728 1.2680
4377 2006.09.15 09:46 modify 379 0.10 1.2730 1.2727 1.2680
4378 2006.09.15 09:55 modify 379 0.10 1.2730 1.2726 1.2680
4379 2006.09.15 09:55 modify 379 0.10 1.2730 1.2725 1.2680
4380 2006.09.15 09:56 modify 379 0.10 1.2730 1.2724 1.2680
4381 2006.09.15 10:06 modify 379 0.10 1.2730 1.2723 1.2680
4382 2006.09.15 10:07 modify 379 0.10 1.2730 1.2722 1.2680
4383 2006.09.15 10:25 modify 379 0.10 1.2730 1.2721 1.2680
4384 2006.09.15 10:29 modify 379 0.10 1.2730 1.2720 1.2680
4385 2006.09.15 11:38 modify 379 0.10 1.2730 1.2718 1.2680
4386 2006.09.15 11:38 modify 379 0.10 1.2730 1.2717 1.2680
4387 2006.09.15 11:45 modify 379 0.10 1.2730 1.2716 1.2680
4388 2006.09.15 11:45 modify 379 0.10 1.2730 1.2715 1.2680
4389 2006.09.15 11:46 modify 379 0.10 1.2730 1.2714 1.2680
4390 2006.09.15 11:46 modify 379 0.10 1.2730 1.2713 1.2680
4391 2006.09.15 11:46 modify 379 0.10 1.2730 1.2712 1.2680
4392 2006.09.15 11:54 modify 379 0.10 1.2730 1.2710 1.2680
4393 2006.09.15 11:55 modify 379 0.10 1.2730 1.2708 1.2680
4394 2006.09.15 11:57 modify 379 0.10 1.2730 1.2707 1.2680
4395 2006.09.15 11:57 modify 379 0.10 1.2730 1.2706 1.2680
4396 2006.09.15 11:57 modify 379 0.10 1.2730 1.2705 1.2680
4397 2006.09.15 11:57 modify 379 0.10 1.2730 1.2704 1.2680
4398 2006.09.15 11:57 modify 379 0.10 1.2730 1.2703 1.2680
4399 2006.09.15 11:57 modify 379 0.10 1.2730 1.2702 1.2680
4400 2006.09.15 12:04 modify 379 0.10 1.2730 1.2701 1.2680
4401 2006.09.15 12:16 modify 379 0.10 1.2730 1.2700 1.2680
4402 2006.09.15 12:56 modify 379 0.10 1.2730 1.2699 1.2680
4403 2006.09.15 12:57 modify 379 0.10 1.2730 1.2698 1.2680
4404 2006.09.15 13:12 modify 379 0.10 1.2730 1.2697 1.2680
4405 2006.09.15 13:15 t/p 379 0.10 1.2680 1.2697 1.2680 50.28 10947.25
4406 2006.09.15 13:15 buy 380 0.10 1.2678 1.2178 1.2728
4407 2006.09.18 20:13 modify 380 0.10 1.2678 1.2680 1.2728
4408 2006.09.18 20:13 modify 380 0.10 1.2678 1.2681 1.2728
4409 2006.09.18 20:13 modify 380 0.10 1.2678 1.2683 1.2728
4410 2006.09.18 20:39 modify 380 0.10 1.2678 1.2684 1.2728
4411 2006.09.18 20:39 modify 380 0.10 1.2678 1.2685 1.2728
4412 2006.09.18 20:48 modify 380 0.10 1.2678 1.2687 1.2728
4413 2006.09.18 20:49 modify 380 0.10 1.2678 1.2688 1.2728
4414 2006.09.18 21:03 modify 380 0.10 1.2678 1.2689 1.2728
4415 2006.09.18 21:03 modify 380 0.10 1.2678 1.2690 1.2728
4416 2006.09.18 21:21 modify 380 0.10 1.2678 1.2692 1.2728
4417 2006.09.18 21:29 modify 380 0.10 1.2678 1.2693 1.2728
4418 2006.09.18 22:35 modify 380 0.10 1.2678 1.2694 1.2728
4419 2006.09.18 22:42 modify 380 0.10 1.2678 1.2695 1.2728
4420 2006.09.19 02:29 modify 380 0.10 1.2678 1.2696 1.2728
4421 2006.09.19 02:29 modify 380 0.10 1.2678 1.2697 1.2728
4422 2006.09.19 02:30 modify 380 0.10 1.2678 1.2698 1.2728
4423 2006.09.19 02:45 modify 380 0.10 1.2678 1.2699 1.2728
4424 2006.09.19 03:04 modify 380 0.10 1.2678 1.2700 1.2728
4425 2006.09.19 03:34 modify 380 0.10 1.2678 1.2701 1.2728
4426 2006.09.19 04:00 modify 380 0.10 1.2678 1.2702 1.2728
4427 2006.09.19 04:25 modify 380 0.10 1.2678 1.2703 1.2728
4428 2006.09.19 04:26 modify 380 0.10 1.2678 1.2705 1.2728
4429 2006.09.19 04:27 modify 380 0.10 1.2678 1.2706 1.2728
4430 2006.09.19 04:33 modify 380 0.10 1.2678 1.2707 1.2728
4431 2006.09.19 04:33 modify 380 0.10 1.2678 1.2708 1.2728
4432 2006.09.19 04:59 modify 380 0.10 1.2678 1.2710 1.2728
4433 2006.09.19 06:08 s/l 380 0.10 1.2710 1.2710 1.2728 31.06 10978.31
4434 2006.09.19 06:08 buy 381 0.10 1.2711 1.2211 1.2761
4435 2006.09.20 20:21 modify 381 0.10 1.2711 1.2712 1.2761
4436 2006.09.20 20:26 s/l 381 0.10 1.2712 1.2712 1.2761 0.53 10978.84
4437 2006.09.20 20:37 buy 382 0.10 1.2690 1.2190 1.2740
4438 2006.09.21 02:32 modify 382 0.10 1.2690 1.2691 1.2740
4439 2006.09.21 02:43 modify 382 0.10 1.2690 1.2692 1.2740
4440 2006.09.21 02:43 modify 382 0.10 1.2690 1.2693 1.2740
4441 2006.09.21 02:44 modify 382 0.10 1.2690 1.2695 1.2740
4442 2006.09.21 02:44 modify 382 0.10 1.2690 1.2696 1.2740
4443 2006.09.21 02:48 modify 382 0.10 1.2690 1.2700 1.2740
4444 2006.09.21 02:49 modify 382 0.10 1.2690 1.2701 1.2740
4445 2006.09.21 03:06 modify 382 0.10 1.2690 1.2702 1.2740
4446 2006.09.21 03:20 modify 382 0.10 1.2690 1.2705 1.2740
4447 2006.09.21 03:46 modify 382 0.10 1.2690 1.2706 1.2740
4448 2006.09.21 03:51 modify 382 0.10 1.2690 1.2707 1.2740
4449 2006.09.21 03:52 modify 382 0.10 1.2690 1.2708 1.2740
4450 2006.09.21 03:52 modify 382 0.10 1.2690 1.2709 1.2740
4451 2006.09.21 03:52 modify 382 0.10 1.2690 1.2710 1.2740
4452 2006.09.21 04:00 modify 382 0.10 1.2690 1.2712 1.2740
4453 2006.09.21 04:56 s/l 382 0.10 1.2712 1.2712 1.2740 20.60 10999.44
4454 2006.09.21 04:56 buy 383 0.10 1.2714 1.2214 1.2764
4455 2006.09.21 09:43 modify 383 0.10 1.2714 1.2715 1.2764
4456 2006.09.21 09:43 modify 383 0.10 1.2714 1.2716 1.2764
4457 2006.09.21 09:43 modify 383 0.10 1.2714 1.2717 1.2764
4458 2006.09.21 09:43 modify 383 0.10 1.2714 1.2718 1.2764
4459 2006.09.21 09:43 modify 383 0.10 1.2714 1.2719 1.2764
4460 2006.09.21 10:23 s/l 383 0.10 1.2719 1.2719 1.2764 5.00 11004.44
4461 2006.09.21 10:23 buy 384 0.10 1.2720 1.2220 1.2770
4462 2006.09.21 12:35 modify 384 0.10 1.2720 1.2721 1.2770
4463 2006.09.21 12:35 modify 384 0.10 1.2720 1.2722 1.2770
4464 2006.09.21 12:35 modify 384 0.10 1.2720 1.2723 1.2770
4465 2006.09.21 12:35 modify 384 0.10 1.2720 1.2724 1.2770
4466 2006.09.21 12:35 modify 384 0.10 1.2720 1.2725 1.2770
4467 2006.09.21 12:35 modify 384 0.10 1.2720 1.2726 1.2770
4468 2006.09.21 12:36 modify 384 0.10 1.2720 1.2727 1.2770
4469 2006.09.21 12:40 modify 384 0.10 1.2720 1.2728 1.2770
4470 2006.09.21 12:40 modify 384 0.10 1.2720 1.2729 1.2770
4471 2006.09.21 12:40 modify 384 0.10 1.2720 1.2730 1.2770
4472 2006.09.21 12:41 modify 384 0.10 1.2720 1.2731 1.2770
4473 2006.09.21 13:24 s/l 384 0.10 1.2731 1.2731 1.2770 11.00 11015.44
4474 2006.09.21 13:24 buy 385 0.10 1.2732 1.2232 1.2782
4475 2006.09.21 18:02 modify 385 0.10 1.2732 1.2733 1.2782
4476 2006.09.21 18:02 modify 385 0.10 1.2732 1.2734 1.2782
4477 2006.09.21 18:02 modify 385 0.10 1.2732 1.2735 1.2782
4478 2006.09.21 18:02 modify 385 0.10 1.2732 1.2737 1.2782
4479 2006.09.21 18:02 modify 385 0.10 1.2732 1.2738 1.2782
4480 2006.09.21 18:02 modify 385 0.10 1.2732 1.2739 1.2782
4481 2006.09.21 18:02 modify 385 0.10 1.2732 1.2740 1.2782
4482 2006.09.21 18:03 modify 385 0.10 1.2732 1.2741 1.2782
4483 2006.09.21 18:03 modify 385 0.10 1.2732 1.2742 1.2782
4484 2006.09.21 18:03 modify 385 0.10 1.2732 1.2744 1.2782
4485 2006.09.21 18:03 modify 385 0.10 1.2732 1.2745 1.2782
4486 2006.09.21 18:03 modify 385 0.10 1.2732 1.2746 1.2782
4487 2006.09.21 18:03 modify 385 0.10 1.2732 1.2748 1.2782
4488 2006.09.21 18:03 modify 385 0.10 1.2732 1.2749 1.2782
4489 2006.09.21 18:04 modify 385 0.10 1.2732 1.2751 1.2782
4490 2006.09.21 18:04 modify 385 0.10 1.2732 1.2752 1.2782
4491 2006.09.21 18:06 modify 385 0.10 1.2732 1.2753 1.2782
4492 2006.09.21 18:06 modify 385 0.10 1.2732 1.2754 1.2782
4493 2006.09.21 18:14 modify 385 0.10 1.2732 1.2755 1.2782
4494 2006.09.21 18:14 modify 385 0.10 1.2732 1.2756 1.2782
4495 2006.09.21 18:14 modify 385 0.10 1.2732 1.2758 1.2782
4496 2006.09.21 18:14 modify 385 0.10 1.2732 1.2760 1.2782
4497 2006.09.21 18:14 modify 385 0.10 1.2732 1.2761 1.2782
4498 2006.09.21 18:15 modify 385 0.10 1.2732 1.2763 1.2782
4499 2006.09.21 18:15 modify 385 0.10 1.2732 1.2764 1.2782
4500 2006.09.21 18:15 modify 385 0.10 1.2732 1.2765 1.2782
4501 2006.09.21 18:15 t/p 385 0.10 1.2782 1.2765 1.2782 50.00 11065.44
4502 2006.09.21 18:15 sell 386 0.10 1.2782 1.3282 1.2732
4503 2006.09.25 11:21 modify 386 0.10 1.2782 1.2782 1.2732
4504 2006.09.25 12:45 modify 386 0.10 1.2782 1.2780 1.2732
4505 2006.09.25 12:46 modify 386 0.10 1.2782 1.2779 1.2732
4506 2006.09.25 14:24 modify 386 0.10 1.2782 1.2778 1.2732
4507 2006.09.25 14:24 modify 386 0.10 1.2782 1.2777 1.2732
4508 2006.09.25 14:24 modify 386 0.10 1.2782 1.2776 1.2732
4509 2006.09.25 14:33 s/l 386 0.10 1.2776 1.2776 1.2732 7.14 11072.58
4510 2006.09.25 15:13 buy 387 0.10 1.2767 1.2267 1.2817
4511 2006.11.01 17:02 modify 387 0.10 1.2767 1.2767 1.2817
4512 2006.11.01 17:03 modify 387 0.10 1.2767 1.2768 1.2817
4513 2006.11.01 17:03 modify 387 0.10 1.2767 1.2769 1.2817
4514 2006.11.01 17:03 modify 387 0.10 1.2767 1.2770 1.2817
4515 2006.11.01 17:03 modify 387 0.10 1.2767 1.2771 1.2817
4516 2006.11.01 17:03 modify 387 0.10 1.2767 1.2772 1.2817
4517 2006.11.01 17:03 modify 387 0.10 1.2767 1.2773 1.2817
4518 2006.11.01 17:03 modify 387 0.10 1.2767 1.2774 1.2817
4519 2006.11.01 17:03 modify 387 0.10 1.2767 1.2775 1.2817
4520 2006.11.01 17:03 modify 387 0.10 1.2767 1.2776 1.2817
4521 2006.11.01 17:03 modify 387 0.10 1.2767 1.2777 1.2817
4522 2006.11.01 17:04 modify 387 0.10 1.2767 1.2778 1.2817
4523 2006.11.01 17:04 modify 387 0.10 1.2767 1.2779 1.2817
4524 2006.11.01 17:04 modify 387 0.10 1.2767 1.2780 1.2817
4525 2006.11.01 17:04 modify 387 0.10 1.2767 1.2781 1.2817
4526 2006.11.01 17:04 modify 387 0.10 1.2767 1.2782 1.2817
4527 2006.11.01 17:12 s/l 387 0.10 1.2782 1.2782 1.2817 -2.79 11069.78
4528 2006.11.01 17:54 buy 388 0.10 1.2766 1.2266 1.2816
4529 2006.11.02 18:35 modify 388 0.10 1.2766 1.2766 1.2816
4530 2006.11.02 18:35 modify 388 0.10 1.2766 1.2767 1.2816
4531 2006.11.02 18:35 modify 388 0.10 1.2766 1.2768 1.2816
4532 2006.11.02 19:51 s/l 388 0.10 1.2768 1.2768 1.2816 0.60 11070.38
4533 2006.11.02 19:51 buy 389 0.10 1.2769 1.2269 1.2819
4534 2006.11.03 14:30 modify 389 0.10 1.2769 1.2773 1.2819
4535 2006.11.03 14:30 modify 389 0.10 1.2769 1.2775 1.2819
4536 2006.11.03 14:30 s/l 389 0.10 1.2775 1.2775 1.2819 5.53 11075.91
4537 2006.11.03 14:30 sell 390 0.10 1.2775 1.3275 1.2725
4538 2006.11.03 14:31 modify 390 0.10 1.2775 1.2775 1.2725
4539 2006.11.03 14:31 modify 390 0.10 1.2775 1.2774 1.2725
4540 2006.11.03 14:31 modify 390 0.10 1.2775 1.2773 1.2725
4541 2006.11.03 14:31 modify 390 0.10 1.2775 1.2772 1.2725
4542 2006.11.03 14:31 modify 390 0.10 1.2775 1.2770 1.2725
4543 2006.11.03 14:31 modify 390 0.10 1.2775 1.2767 1.2725
4544 2006.11.03 14:31 modify 390 0.10 1.2775 1.2764 1.2725
4545 2006.11.03 14:31 modify 390 0.10 1.2775 1.2762 1.2725
4546 2006.11.03 14:31 modify 390 0.10 1.2775 1.2759 1.2725
4547 2006.11.03 14:31 modify 390 0.10 1.2775 1.2756 1.2725
4548 2006.11.03 14:31 modify 390 0.10 1.2775 1.2753 1.2725
4549 2006.11.03 14:31 modify 390 0.10 1.2775 1.2749 1.2725
4550 2006.11.03 14:31 modify 390 0.10 1.2775 1.2746 1.2725
4551 2006.11.03 14:31 modify 390 0.10 1.2775 1.2742 1.2725
4552 2006.11.03 14:31 t/p 390 0.10 1.2725 1.2742 1.2725 50.00 11125.91
4553 2006.11.03 14:31 buy 391 0.10 1.2723 1.2223 1.2773
4554 2006.11.07 03:01 modify 391 0.10 1.2723 1.2723 1.2773
4555 2006.11.07 03:03 modify 391 0.10 1.2723 1.2725 1.2773
4556 2006.11.07 03:05 modify 391 0.10 1.2723 1.2727 1.2773
4557 2006.11.07 03:10 modify 391 0.10 1.2723 1.2728 1.2773
4558 2006.11.07 04:04 modify 391 0.10 1.2723 1.2729 1.2773
4559 2006.11.07 05:16 modify 391 0.10 1.2723 1.2730 1.2773
4560 2006.11.07 05:16 modify 391 0.10 1.2723 1.2732 1.2773
4561 2006.11.07 05:16 modify 391 0.10 1.2723 1.2733 1.2773
4562 2006.11.07 05:16 modify 391 0.10 1.2723 1.2735 1.2773
4563 2006.11.07 05:16 modify 391 0.10 1.2723 1.2736 1.2773
4564 2006.11.07 05:16 modify 391 0.10 1.2723 1.2737 1.2773
4565 2006.11.07 05:24 modify 391 0.10 1.2723 1.2738 1.2773
4566 2006.11.07 05:25 modify 391 0.10 1.2723 1.2739 1.2773
4567 2006.11.07 05:25 modify 391 0.10 1.2723 1.2740 1.2773
4568 2006.11.07 05:25 modify 391 0.10 1.2723 1.2741 1.2773
4569 2006.11.07 05:25 modify 391 0.10 1.2723 1.2742 1.2773
4570 2006.11.07 05:25 modify 391 0.10 1.2723 1.2743 1.2773
4571 2006.11.07 05:34 modify 391 0.10 1.2723 1.2744 1.2773
4572 2006.11.07 05:35 modify 391 0.10 1.2723 1.2745 1.2773
4573 2006.11.07 05:40 modify 391 0.10 1.2723 1.2746 1.2773
4574 2006.11.07 05:41 modify 391 0.10 1.2723 1.2747 1.2773
4575 2006.11.07 05:41 modify 391 0.10 1.2723 1.2748 1.2773
4576 2006.11.07 05:42 modify 391 0.10 1.2723 1.2749 1.2773
4577 2006.11.07 05:42 modify 391 0.10 1.2723 1.2750 1.2773
4578 2006.11.07 05:42 modify 391 0.10 1.2723 1.2751 1.2773
4579 2006.11.07 05:42 modify 391 0.10 1.2723 1.2752 1.2773
4580 2006.11.07 06:00 modify 391 0.10 1.2723 1.2753 1.2773
4581 2006.11.07 06:03 modify 391 0.10 1.2723 1.2754 1.2773
4582 2006.11.07 06:03 modify 391 0.10 1.2723 1.2755 1.2773
4583 2006.11.07 06:03 modify 391 0.10 1.2723 1.2756 1.2773
4584 2006.11.07 07:42 s/l 391 0.10 1.2756 1.2756 1.2773 32.06 11157.98
4585 2006.11.07 07:42 buy 392 0.10 1.2758 1.2258 1.2808
4586 2006.11.07 14:34 modify 392 0.10 1.2758 1.2758 1.2808
4587 2006.11.07 14:34 modify 392 0.10 1.2758 1.2759 1.2808
4588 2006.11.07 14:34 modify 392 0.10 1.2758 1.2760 1.2808
4589 2006.11.07 14:41 modify 392 0.10 1.2758 1.2761 1.2808
4590 2006.11.07 14:41 modify 392 0.10 1.2758 1.2763 1.2808
4591 2006.11.07 14:41 modify 392 0.10 1.2758 1.2764 1.2808
4592 2006.11.07 14:59 modify 392 0.10 1.2758 1.2766 1.2808
4593 2006.11.07 14:59 modify 392 0.10 1.2758 1.2769 1.2808
4594 2006.11.07 14:59 modify 392 0.10 1.2758 1.2771 1.2808
4595 2006.11.07 15:02 modify 392 0.10 1.2758 1.2772 1.2808
4596 2006.11.07 15:03 modify 392 0.10 1.2758 1.2773 1.2808
4597 2006.11.07 15:03 modify 392 0.10 1.2758 1.2774 1.2808
4598 2006.11.07 15:04 modify 392 0.10 1.2758 1.2775 1.2808
4599 2006.11.07 15:04 modify 392 0.10 1.2758 1.2776 1.2808
4600 2006.11.07 15:11 modify 392 0.10 1.2758 1.2779 1.2808
4601 2006.11.07 15:19 modify 392 0.10 1.2758 1.2780 1.2808
4602 2006.11.07 15:19 modify 392 0.10 1.2758 1.2781 1.2808
4603 2006.11.07 15:19 modify 392 0.10 1.2758 1.2782 1.2808
4604 2006.11.07 15:19 modify 392 0.10 1.2758 1.2783 1.2808
4605 2006.11.07 15:19 modify 392 0.10 1.2758 1.2784 1.2808
4606 2006.11.07 15:33 modify 392 0.10 1.2758 1.2785 1.2808
4607 2006.11.07 15:33 modify 392 0.10 1.2758 1.2786 1.2808
4608 2006.11.07 15:33 modify 392 0.10 1.2758 1.2787 1.2808
4609 2006.11.07 15:33 modify 392 0.10 1.2758 1.2789 1.2808
4610 2006.11.07 15:42 modify 392 0.10 1.2758 1.2790 1.2808
4611 2006.11.07 15:43 modify 392 0.10 1.2758 1.2791 1.2808
4612 2006.11.07 15:43 modify 392 0.10 1.2758 1.2792 1.2808
4613 2006.11.07 15:44 t/p 392 0.10 1.2808 1.2792 1.2808 50.00 11207.98
4614 2006.11.07 15:44 sell 393 0.10 1.2808 1.3308 1.2758
4615 2006.11.07 20:18 modify 393 0.10 1.2808 1.2808 1.2758
4616 2006.11.07 20:18 modify 393 0.10 1.2808 1.2807 1.2758
4617 2006.11.07 20:18 modify 393 0.10 1.2808 1.2806 1.2758
4618 2006.11.07 20:27 modify 393 0.10 1.2808 1.2805 1.2758
4619 2006.11.07 20:29 modify 393 0.10 1.2808 1.2804 1.2758
4620 2006.11.07 20:29 modify 393 0.10 1.2808 1.2803 1.2758
4621 2006.11.07 20:30 modify 393 0.10 1.2808 1.2802 1.2758
4622 2006.11.07 20:30 modify 393 0.10 1.2808 1.2801 1.2758
4623 2006.11.07 20:30 modify 393 0.10 1.2808 1.2800 1.2758
4624 2006.11.07 20:30 modify 393 0.10 1.2808 1.2799 1.2758
4625 2006.11.07 20:40 modify 393 0.10 1.2808 1.2798 1.2758
4626 2006.11.07 20:41 modify 393 0.10 1.2808 1.2797 1.2758
4627 2006.11.07 20:43 modify 393 0.10 1.2808 1.2796 1.2758
4628 2006.11.07 20:43 modify 393 0.10 1.2808 1.2795 1.2758
4629 2006.11.07 20:54 modify 393 0.10 1.2808 1.2794 1.2758
4630 2006.11.07 20:54 modify 393 0.10 1.2808 1.2792 1.2758
4631 2006.11.07 20:54 modify 393 0.10 1.2808 1.2789 1.2758
4632 2006.11.07 20:55 modify 393 0.10 1.2808 1.2788 1.2758
4633 2006.11.07 20:55 modify 393 0.10 1.2808 1.2787 1.2758
4634 2006.11.07 20:55 modify 393 0.10 1.2808 1.2786 1.2758
4635 2006.11.07 20:55 modify 393 0.10 1.2808 1.2785 1.2758
4636 2006.11.07 20:58 modify 393 0.10 1.2808 1.2784 1.2758
4637 2006.11.07 20:58 modify 393 0.10 1.2808 1.2783 1.2758
4638 2006.11.07 20:58 modify 393 0.10 1.2808 1.2782 1.2758
4639 2006.11.07 21:00 modify 393 0.10 1.2808 1.2781 1.2758
4640 2006.11.07 21:11 modify 393 0.10 1.2808 1.2779 1.2758
4641 2006.11.07 23:05 s/l 393 0.10 1.2779 1.2779 1.2758 29.00 11236.98
4642 2006.11.07 23:05 sell 394 0.10 1.2778 1.3278 1.2728
4643 2006.11.08 15:12 modify 394 0.10 1.2778 1.2777 1.2728
4644 2006.11.08 15:12 modify 394 0.10 1.2778 1.2775 1.2728
4645 2006.11.08 15:12 modify 394 0.10 1.2778 1.2774 1.2728
4646 2006.11.08 15:13 modify 394 0.10 1.2778 1.2773 1.2728
4647 2006.11.08 15:13 modify 394 0.10 1.2778 1.2771 1.2728
4648 2006.11.08 15:15 modify 394 0.10 1.2778 1.2769 1.2728
4649 2006.11.08 15:15 modify 394 0.10 1.2778 1.2768 1.2728
4650 2006.11.08 15:15 modify 394 0.10 1.2778 1.2765 1.2728
4651 2006.11.08 15:38 modify 394 0.10 1.2778 1.2764 1.2728
4652 2006.11.08 15:38 modify 394 0.10 1.2778 1.2763 1.2728
4653 2006.11.08 15:38 modify 394 0.10 1.2778 1.2762 1.2728
4654 2006.11.08 16:11 s/l 394 0.10 1.2762 1.2762 1.2728 16.28 11253.26
4655 2006.11.08 16:12 sell 395 0.10 1.2762 1.3262 1.2712
4656 2006.11.30 17:15 s/l 395 0.10 1.3262 1.3262 1.2712 -493.17 10760.09
4657 2006.11.30 17:15 sell 396 0.10 1.3266 1.3766 1.3216
4658 2006.11.30 20:05 modify 396 0.10 1.3266 1.3265 1.3216
4659 2006.11.30 20:19 modify 396 0.10 1.3266 1.3263 1.3216
4660 2006.11.30 20:19 modify 396 0.10 1.3266 1.3261 1.3216
4661 2006.11.30 20:20 modify 396 0.10 1.3266 1.3260 1.3216
4662 2006.11.30 20:24 modify 396 0.10 1.3266 1.3259 1.3216
4663 2006.11.30 20:25 modify 396 0.10 1.3266 1.3258 1.3216
4664 2006.11.30 20:36 modify 396 0.10 1.3266 1.3257 1.3216
4665 2006.11.30 20:38 modify 396 0.10 1.3266 1.3256 1.3216
4666 2006.11.30 22:14 modify 396 0.10 1.3266 1.3255 1.3216
4667 2006.11.30 22:14 modify 396 0.10 1.3266 1.3254 1.3216
4668 2006.11.30 22:14 modify 396 0.10 1.3266 1.3253 1.3216
4669 2006.11.30 22:14 modify 396 0.10 1.3266 1.3252 1.3216
4670 2006.11.30 23:46 modify 396 0.10 1.3266 1.3251 1.3216
4671 2006.11.30 23:46 modify 396 0.10 1.3266 1.3250 1.3216
4672 2006.12.01 00:53 s/l 396 0.10 1.3250 1.3250 1.3216 16.28 10776.38
4673 2006.12.01 00:53 sell 397 0.10 1.3248 1.3748 1.3198
4674 2006.12.01 10:51 modify 397 0.10 1.3248 1.3247 1.3198
4675 2006.12.01 10:51 modify 397 0.10 1.3248 1.3245 1.3198
4676 2006.12.01 10:51 modify 397 0.10 1.3248 1.3243 1.3198
4677 2006.12.01 10:51 modify 397 0.10 1.3248 1.3242 1.3198
4678 2006.12.01 10:52 modify 397 0.10 1.3248 1.3241 1.3198
4679 2006.12.01 11:10 modify 397 0.10 1.3248 1.3240 1.3198
4680 2006.12.01 11:10 modify 397 0.10 1.3248 1.3238 1.3198
4681 2006.12.01 11:11 modify 397 0.10 1.3248 1.3237 1.3198
4682 2006.12.01 11:23 modify 397 0.10 1.3248 1.3236 1.3198
4683 2006.12.01 11:29 s/l 397 0.10 1.3236 1.3236 1.3198 12.00 10788.38
4684 2006.12.01 11:31 sell 398 0.10 1.3239 1.3739 1.3189
4685 2006.12.08 17:54 modify 398 0.10 1.3239 1.3237 1.3189
4686 2006.12.08 17:54 modify 398 0.10 1.3239 1.3233 1.3189
4687 2006.12.08 17:54 modify 398 0.10 1.3239 1.3229 1.3189
4688 2006.12.08 17:55 modify 398 0.10 1.3239 1.3228 1.3189
4689 2006.12.08 17:55 modify 398 0.10 1.3239 1.3226 1.3189
4690 2006.12.08 17:55 modify 398 0.10 1.3239 1.3223 1.3189
4691 2006.12.08 17:55 modify 398 0.10 1.3239 1.3219 1.3189
4692 2006.12.08 17:55 modify 398 0.10 1.3239 1.3216 1.3189
4693 2006.12.08 17:55 modify 398 0.10 1.3239 1.3214 1.3189
4694 2006.12.08 17:55 modify 398 0.10 1.3239 1.3210 1.3189
4695 2006.12.08 17:55 modify 398 0.10 1.3239 1.3206 1.3189
4696 2006.12.08 17:56 s/l 398 0.10 1.3206 1.3206 1.3189 34.99 10823.37
4697 2006.12.08 17:56 buy 399 0.10 1.3207 1.2707 1.3257
4698 2006.12.08 17:57 modify 399 0.10 1.3207 1.3207 1.3257
4699 2006.12.08 17:57 modify 399 0.10 1.3207 1.3208 1.3257
4700 2006.12.08 17:58 s/l 399 0.10 1.3208 1.3208 1.3257 1.00 10824.37
4701 2006.12.08 17:58 buy 400 0.10 1.3210 1.2710 1.3260
4702 2006.12.08 18:07 modify 400 0.10 1.3210 1.3211 1.3260
4703 2006.12.08 18:07 modify 400 0.10 1.3210 1.3213 1.3260
4704 2006.12.08 18:07 modify 400 0.10 1.3210 1.3214 1.3260
4705 2006.12.08 18:08 s/l 400 0.10 1.3214 1.3214 1.3260 4.00 10828.37
4706 2006.12.08 18:08 buy 401 0.10 1.3216 1.2716 1.3266
4707 2006.12.08 18:24 modify 401 0.10 1.3216 1.3216 1.3266
4708 2006.12.08 18:24 modify 401 0.10 1.3216 1.3217 1.3266
4709 2006.12.08 18:24 modify 401 0.10 1.3216 1.3218 1.3266
4710 2006.12.08 18:27 s/l 401 0.10 1.3218 1.3218 1.3266 2.00 10830.37
4711 2006.12.08 18:30 buy 402 0.10 1.3218 1.2718 1.3268
4712 2006.12.11 18:01 modify 402 0.10 1.3218 1.3220 1.3268
4713 2006.12.11 18:01 modify 402 0.10 1.3218 1.3221 1.3268
4714 2006.12.11 18:01 modify 402 0.10 1.3218 1.3223 1.3268
4715 2006.12.11 18:01 modify 402 0.10 1.3218 1.3226 1.3268
4716 2006.12.11 18:01 modify 402 0.10 1.3218 1.3227 1.3268
4717 2006.12.11 18:01 modify 402 0.10 1.3218 1.3229 1.3268
4718 2006.12.11 18:01 modify 402 0.10 1.3218 1.3232 1.3268
4719 2006.12.11 18:15 modify 402 0.10 1.3218 1.3234 1.3268
4720 2006.12.11 18:15 modify 402 0.10 1.3218 1.3236 1.3268
4721 2006.12.11 18:15 modify 402 0.10 1.3218 1.3238 1.3268
4722 2006.12.11 18:16 modify 402 0.10 1.3218 1.3239 1.3268
4723 2006.12.11 18:17 modify 402 0.10 1.3218 1.3240 1.3268
4724 2006.12.11 18:17 modify 402 0.10 1.3218 1.3241 1.3268
4725 2006.12.11 18:30 modify 402 0.10 1.3218 1.3244 1.3268
4726 2006.12.11 18:35 modify 402 0.10 1.3218 1.3245 1.3268
4727 2006.12.11 19:49 s/l 402 0.10 1.3245 1.3245 1.3268 26.53 10856.90
4728 2006.12.11 19:49 buy 403 0.10 1.3247 1.2747 1.3297
4729 2006.12.12 03:56 modify 403 0.10 1.3247 1.3247 1.3297
4730 2006.12.12 03:57 modify 403 0.10 1.3247 1.3248 1.3297
4731 2006.12.12 04:02 modify 403 0.10 1.3247 1.3249 1.3297
4732 2006.12.12 04:02 modify 403 0.10 1.3247 1.3250 1.3297
4733 2006.12.12 04:02 modify 403 0.10 1.3247 1.3251 1.3297
4734 2006.12.12 05:25 modify 403 0.10 1.3247 1.3252 1.3297
4735 2006.12.12 07:05 s/l 403 0.10 1.3252 1.3252 1.3297 4.53 10861.44
4736 2006.12.12 07:05 buy 404 0.10 1.3254 1.2754 1.3304
4737 2006.12.12 20:21 modify 404 0.10 1.3254 1.3255 1.3304
4738 2006.12.12 20:21 modify 404 0.10 1.3254 1.3258 1.3304
4739 2006.12.12 20:21 modify 404 0.10 1.3254 1.3259 1.3304
4740 2006.12.12 20:22 s/l 404 0.10 1.3259 1.3259 1.3304 5.00 10866.44
4741 2006.12.12 20:22 sell 405 0.10 1.3258 1.3758 1.3208
4742 2006.12.13 14:29 modify 405 0.10 1.3258 1.3253 1.3208
4743 2006.12.13 14:30 modify 405 0.10 1.3258 1.3252 1.3208
4744 2006.12.13 14:33 modify 405 0.10 1.3258 1.3250 1.3208
4745 2006.12.13 14:33 modify 405 0.10 1.3258 1.3249 1.3208
4746 2006.12.13 14:33 modify 405 0.10 1.3258 1.3246 1.3208
4747 2006.12.13 14:33 modify 405 0.10 1.3258 1.3243 1.3208
4748 2006.12.13 14:33 modify 405 0.10 1.3258 1.3242 1.3208
4749 2006.12.13 14:33 modify 405 0.10 1.3258 1.3238 1.3208
4750 2006.12.13 14:33 modify 405 0.10 1.3258 1.3235 1.3208
4751 2006.12.13 14:34 modify 405 0.10 1.3258 1.3233 1.3208
4752 2006.12.13 14:34 modify 405 0.10 1.3258 1.3231 1.3208
4753 2006.12.13 14:34 modify 405 0.10 1.3258 1.3229 1.3208
4754 2006.12.13 14:34 modify 405 0.10 1.3258 1.3227 1.3208
4755 2006.12.13 14:34 modify 405 0.10 1.3258 1.3223 1.3208
4756 2006.12.13 14:35 t/p 405 0.10 1.3208 1.3223 1.3208 50.28 10916.72
4757 2006.12.13 14:35 buy 406 0.10 1.3208 1.2708 1.3258
4758 2006.12.13 14:43 modify 406 0.10 1.3208 1.3208 1.3258
4759 2006.12.13 14:43 modify 406 0.10 1.3208 1.3209 1.3258
4760 2006.12.13 14:43 modify 406 0.10 1.3208 1.3210 1.3258
4761 2006.12.13 14:43 modify 406 0.10 1.3208 1.3211 1.3258
4762 2006.12.13 14:43 modify 406 0.10 1.3208 1.3212 1.3258
4763 2006.12.13 15:07 s/l 406 0.10 1.3212 1.3212 1.3258 4.00 10920.72
4764 2006.12.13 15:07 buy 407 0.10 1.3214 1.2714 1.3264
4765 2006.12.13 17:07 modify 407 0.10 1.3214 1.3214 1.3264
4766 2006.12.13 17:07 modify 407 0.10 1.3214 1.3216 1.3264
4767 2006.12.13 17:07 modify 407 0.10 1.3214 1.3217 1.3264
4768 2006.12.13 17:07 modify 407 0.10 1.3214 1.3218 1.3264
4769 2006.12.13 17:07 modify 407 0.10 1.3214 1.3219 1.3264
4770 2006.12.13 17:11 modify 407 0.10 1.3214 1.3220 1.3264
4771 2006.12.13 17:11 modify 407 0.10 1.3214 1.3221 1.3264
4772 2006.12.13 17:35 s/l 407 0.10 1.3221 1.3221 1.3264 7.00 10927.72
4773 2006.12.13 17:35 buy 408 0.10 1.3219 1.2719 1.3269
4774 2006.12.14 08:53 modify 408 0.10 1.3219 1.3220 1.3269
4775 2006.12.14 08:54 modify 408 0.10 1.3219 1.3221 1.3269
4776 2006.12.14 09:01 modify 408 0.10 1.3219 1.3222 1.3269
4777 2006.12.14 09:01 modify 408 0.10 1.3219 1.3223 1.3269
4778 2006.12.14 09:01 modify 408 0.10 1.3219 1.3224 1.3269
4779 2006.12.14 09:01 modify 408 0.10 1.3219 1.3225 1.3269
4780 2006.12.14 09:02 modify 408 0.10 1.3219 1.3226 1.3269
4781 2006.12.14 09:02 modify 408 0.10 1.3219 1.3227 1.3269
4782 2006.12.14 09:02 modify 408 0.10 1.3219 1.3228 1.3269
4783 2006.12.14 09:02 modify 408 0.10 1.3219 1.3229 1.3269
4784 2006.12.14 09:02 modify 408 0.10 1.3219 1.3230 1.3269
4785 2006.12.14 09:05 modify 408 0.10 1.3219 1.3231 1.3269
4786 2006.12.14 09:05 modify 408 0.10 1.3219 1.3232 1.3269
4787 2006.12.14 09:05 modify 408 0.10 1.3219 1.3233 1.3269
4788 2006.12.14 09:05 modify 408 0.10 1.3219 1.3234 1.3269
4789 2006.12.14 09:06 modify 408 0.10 1.3219 1.3237 1.3269
4790 2006.12.14 09:18 s/l 408 0.10 1.3237 1.3237 1.3269 16.60 10944.32
4791 2006.12.14 10:22 buy 409 0.10 1.3228 1.2728 1.3278
4792 2006.12.20 07:37 modify 409 0.10 1.3228 1.3228 1.3278
4793 2006.12.20 07:37 modify 409 0.10 1.3228 1.3229 1.3278
4794 2006.12.20 08:12 s/l 409 0.10 1.3229 1.3229 1.3278 -0.87 10943.44
4795 2006.12.20 08:12 buy 410 0.10 1.3227 1.2727 1.3277
4796 2007.01.02 08:23 modify 410 0.10 1.3227 1.3228 1.3277
4797 2007.01.02 08:24 modify 410 0.10 1.3227 1.3229 1.3277
4798 2007.01.02 08:28 modify 410 0.10 1.3227 1.3230 1.3277
4799 2007.01.02 08:28 modify 410 0.10 1.3227 1.3233 1.3277
4800 2007.01.02 08:30 modify 410 0.10 1.3227 1.3234 1.3277
4801 2007.01.02 08:33 modify 410 0.10 1.3227 1.3236 1.3277
4802 2007.01.02 08:33 modify 410 0.10 1.3227 1.3237 1.3277
4803 2007.01.02 08:33 modify 410 0.10 1.3227 1.3238 1.3277
4804 2007.01.02 08:34 modify 410 0.10 1.3227 1.3239 1.3277
4805 2007.01.02 08:34 modify 410 0.10 1.3227 1.3240 1.3277
4806 2007.01.02 08:34 modify 410 0.10 1.3227 1.3241 1.3277
4807 2007.01.02 08:34 modify 410 0.10 1.3227 1.3242 1.3277
4808 2007.01.02 08:34 modify 410 0.10 1.3227 1.3243 1.3277
4809 2007.01.02 08:42 modify 410 0.10 1.3227 1.3244 1.3277
4810 2007.01.02 08:43 modify 410 0.10 1.3227 1.3245 1.3277
4811 2007.01.02 08:43 modify 410 0.10 1.3227 1.3246 1.3277
4812 2007.01.02 08:43 modify 410 0.10 1.3227 1.3247 1.3277
4813 2007.01.02 08:43 modify 410 0.10 1.3227 1.3248 1.3277
4814 2007.01.02 08:43 modify 410 0.10 1.3227 1.3249 1.3277
4815 2007.01.02 08:43 modify 410 0.10 1.3227 1.3250 1.3277
4816 2007.01.02 08:47 modify 410 0.10 1.3227 1.3251 1.3277
4817 2007.01.02 08:48 modify 410 0.10 1.3227 1.3252 1.3277
4818 2007.01.02 08:48 modify 410 0.10 1.3227 1.3254 1.3277
4819 2007.01.02 08:48 modify 410 0.10 1.3227 1.3255 1.3277
4820 2007.01.02 09:10 s/l 410 0.10 1.3255 1.3255 1.3277 21.91 10965.36
4821 2007.01.02 09:25 sell 411 0.10 1.3264 1.3764 1.3214
4822 2007.01.03 11:09 modify 411 0.10 1.3264 1.3264 1.3214
4823 2007.01.03 11:09 modify 411 0.10 1.3264 1.3262 1.3214
4824 2007.01.03 11:14 modify 411 0.10 1.3264 1.3261 1.3214
4825 2007.01.03 11:14 modify 411 0.10 1.3264 1.3260 1.3214
4826 2007.01.03 11:15 modify 411 0.10 1.3264 1.3257 1.3214
4827 2007.01.03 11:15 modify 411 0.10 1.3264 1.3256 1.3214
4828 2007.01.03 11:16 modify 411 0.10 1.3264 1.3254 1.3214
4829 2007.01.03 11:16 modify 411 0.10 1.3264 1.3253 1.3214
4830 2007.01.03 11:17 modify 411 0.10 1.3264 1.3251 1.3214
4831 2007.01.03 11:17 modify 411 0.10 1.3264 1.3250 1.3214
4832 2007.01.03 11:17 modify 411 0.10 1.3264 1.3249 1.3214
4833 2007.01.03 11:17 modify 411 0.10 1.3264 1.3248 1.3214
4834 2007.01.03 11:22 modify 411 0.10 1.3264 1.3246 1.3214
4835 2007.01.03 11:23 modify 411 0.10 1.3264 1.3244 1.3214
4836 2007.01.03 11:23 modify 411 0.10 1.3264 1.3243 1.3214
4837 2007.01.03 11:23 modify 411 0.10 1.3264 1.3241 1.3214
4838 2007.01.03 11:23 modify 411 0.10 1.3264 1.3239 1.3214
4839 2007.01.03 11:23 modify 411 0.10 1.3264 1.3236 1.3214
4840 2007.01.03 11:24 modify 411 0.10 1.3264 1.3235 1.3214
4841 2007.01.03 11:31 modify 411 0.10 1.3264 1.3234 1.3214
4842 2007.01.03 12:19 s/l 411 0.10 1.3234 1.3234 1.3214 30.28 10995.64
4843 2007.01.03 12:20 sell 412 0.10 1.3234 1.3734 1.3184
4844 2007.01.03 15:59 modify 412 0.10 1.3234 1.3234 1.3184
4845 2007.01.03 15:59 modify 412 0.10 1.3234 1.3231 1.3184
4846 2007.01.03 15:59 modify 412 0.10 1.3234 1.3228 1.3184
4847 2007.01.03 15:59 modify 412 0.10 1.3234 1.3225 1.3184
4848 2007.01.03 16:01 modify 412 0.10 1.3234 1.3223 1.3184
4849 2007.01.03 16:01 modify 412 0.10 1.3234 1.3222 1.3184
4850 2007.01.03 16:01 modify 412 0.10 1.3234 1.3221 1.3184
4851 2007.01.03 16:05 modify 412 0.10 1.3234 1.3219 1.3184
4852 2007.01.03 16:05 modify 412 0.10 1.3234 1.3218 1.3184
4853 2007.01.03 16:05 modify 412 0.10 1.3234 1.3215 1.3184
4854 2007.01.03 16:06 modify 412 0.10 1.3234 1.3214 1.3184
4855 2007.01.03 16:06 modify 412 0.10 1.3234 1.3213 1.3184
4856 2007.01.03 16:06 modify 412 0.10 1.3234 1.3212 1.3184
4857 2007.01.03 16:06 modify 412 0.10 1.3234 1.3211 1.3184
4858 2007.01.03 16:06 modify 412 0.10 1.3234 1.3210 1.3184
4859 2007.01.03 16:07 modify 412 0.10 1.3234 1.3209 1.3184
4860 2007.01.03 16:07 modify 412 0.10 1.3234 1.3208 1.3184
4861 2007.01.03 16:07 modify 412 0.10 1.3234 1.3206 1.3184
4862 2007.01.03 16:08 modify 412 0.10 1.3234 1.3204 1.3184
4863 2007.01.03 16:08 modify 412 0.10 1.3234 1.3203 1.3184
4864 2007.01.03 16:08 modify 412 0.10 1.3234 1.3202 1.3184
4865 2007.01.03 16:08 modify 412 0.10 1.3234 1.3201 1.3184
4866 2007.01.03 16:08 t/p 412 0.10 1.3184 1.3201 1.3184 50.00 11045.64
4867 2007.01.03 16:08 buy 413 0.10 1.3184 1.2684 1.3234
4868 2007.02.27 01:38 modify 413 0.10 1.3184 1.3186 1.3234
4869 2007.02.27 01:41 s/l 413 0.10 1.3186 1.3186 1.3234 -27.50 11018.15
4870 2007.02.27 01:41 buy 414 0.10 1.3187 1.2687 1.3237
4871 2007.02.27 09:18 modify 414 0.10 1.3187 1.3188 1.3237
4872 2007.02.27 09:18 modify 414 0.10 1.3187 1.3192 1.3237
4873 2007.02.27 09:18 modify 414 0.10 1.3187 1.3196 1.3237
4874 2007.02.27 09:18 modify 414 0.10 1.3187 1.3200 1.3237
4875 2007.02.27 09:25 modify 414 0.10 1.3187 1.3201 1.3237
4876 2007.02.27 09:29 modify 414 0.10 1.3187 1.3202 1.3237
4877 2007.02.27 09:30 modify 414 0.10 1.3187 1.3203 1.3237
4878 2007.02.27 09:31 modify 414 0.10 1.3187 1.3204 1.3237
4879 2007.02.27 09:31 modify 414 0.10 1.3187 1.3205 1.3237
4880 2007.02.27 09:32 modify 414 0.10 1.3187 1.3206 1.3237
4881 2007.02.27 09:32 modify 414 0.10 1.3187 1.3207 1.3237
4882 2007.02.27 09:32 modify 414 0.10 1.3187 1.3208 1.3237
4883 2007.02.27 09:32 modify 414 0.10 1.3187 1.3209 1.3237
4884 2007.02.27 09:32 modify 414 0.10 1.3187 1.3210 1.3237
4885 2007.02.27 09:32 modify 414 0.10 1.3187 1.3211 1.3237
4886 2007.02.27 09:32 modify 414 0.10 1.3187 1.3212 1.3237
4887 2007.02.27 09:32 modify 414 0.10 1.3187 1.3213 1.3237
4888 2007.02.27 09:33 modify 414 0.10 1.3187 1.3214 1.3237
4889 2007.02.27 09:51 s/l 414 0.10 1.3214 1.3214 1.3237 27.00 11045.15
4890 2007.02.27 10:21 buy 415 0.10 1.3208 1.2708 1.3258
4891 2007.02.27 14:01 modify 415 0.10 1.3208 1.3209 1.3258
4892 2007.02.27 14:01 modify 415 0.10 1.3208 1.3210 1.3258
4893 2007.02.27 14:02 modify 415 0.10 1.3208 1.3211 1.3258
4894 2007.02.27 14:04 modify 415 0.10 1.3208 1.3213 1.3258
4895 2007.02.27 14:11 modify 415 0.10 1.3208 1.3214 1.3258
4896 2007.02.27 14:13 modify 415 0.10 1.3208 1.3216 1.3258
4897 2007.02.27 14:29 modify 415 0.10 1.3208 1.3218 1.3258
4898 2007.02.27 14:29 modify 415 0.10 1.3208 1.3219 1.3258
4899 2007.02.27 14:29 modify 415 0.10 1.3208 1.3220 1.3258
4900 2007.02.27 14:29 modify 415 0.10 1.3208 1.3222 1.3258
4901 2007.02.27 14:29 modify 415 0.10 1.3208 1.3223 1.3258
4902 2007.02.27 14:29 modify 415 0.10 1.3208 1.3224 1.3258
4903 2007.02.27 14:29 modify 415 0.10 1.3208 1.3226 1.3258
4904 2007.02.27 14:30 modify 415 0.10 1.3208 1.3227 1.3258
4905 2007.02.27 14:30 modify 415 0.10 1.3208 1.3228 1.3258
4906 2007.02.27 14:30 modify 415 0.10 1.3208 1.3229 1.3258
4907 2007.02.27 14:51 s/l 415 0.10 1.3229 1.3229 1.3258 21.00 11066.15
4908 2007.02.27 15:43 sell 416 0.10 1.3241 1.3741 1.3191
4909 2007.02.27 16:01 modify 416 0.10 1.3241 1.3241 1.3191
4910 2007.02.27 16:01 modify 416 0.10 1.3241 1.3240 1.3191
4911 2007.02.27 16:01 modify 416 0.10 1.3241 1.3239 1.3191
4912 2007.02.27 16:01 modify 416 0.10 1.3241 1.3237 1.3191
4913 2007.02.27 16:01 modify 416 0.10 1.3241 1.3236 1.3191
4914 2007.02.27 16:04 s/l 416 0.10 1.3236 1.3236 1.3191 5.00 11071.15
4915 2007.02.27 16:05 buy 417 0.10 1.3232 1.2732 1.3282
4916 2007.02.27 18:00 modify 417 0.10 1.3232 1.3232 1.3282
4917 2007.02.27 18:00 modify 417 0.10 1.3232 1.3234 1.3282
4918 2007.02.27 18:00 modify 417 0.10 1.3232 1.3236 1.3282
4919 2007.02.27 18:11 modify 417 0.10 1.3232 1.3237 1.3282
4920 2007.02.27 18:11 modify 417 0.10 1.3232 1.3239 1.3282
4921 2007.02.27 18:11 modify 417 0.10 1.3232 1.3241 1.3282
4922 2007.02.27 18:11 modify 417 0.10 1.3232 1.3243 1.3282
4923 2007.02.27 18:40 s/l 417 0.10 1.3243 1.3243 1.3282 11.00 11082.15
4924 2007.02.27 18:42 buy 418 0.10 1.3242 1.2742 1.3292
4925 2007.03.16 00:20 modify 418 0.10 1.3242 1.3243 1.3292
4926 2007.03.16 00:20 modify 418 0.10 1.3242 1.3245 1.3292
4927 2007.03.16 00:20 modify 418 0.10 1.3242 1.3247 1.3292
4928 2007.03.16 00:20 modify 418 0.10 1.3242 1.3248 1.3292
4929 2007.03.16 00:20 modify 418 0.10 1.3242 1.3251 1.3292
4930 2007.03.16 00:21 modify 418 0.10 1.3242 1.3252 1.3292
4931 2007.03.16 00:21 modify 418 0.10 1.3242 1.3253 1.3292
4932 2007.03.16 00:21 modify 418 0.10 1.3242 1.3254 1.3292
4933 2007.03.16 00:21 modify 418 0.10 1.3242 1.3255 1.3292
4934 2007.03.16 00:22 modify 418 0.10 1.3242 1.3257 1.3292
4935 2007.03.16 00:23 modify 418 0.10 1.3242 1.3258 1.3292
4936 2007.03.16 00:25 modify 418 0.10 1.3242 1.3259 1.3292
4937 2007.03.16 00:25 modify 418 0.10 1.3242 1.3260 1.3292
4938 2007.03.16 00:25 modify 418 0.10 1.3242 1.3261 1.3292
4939 2007.03.16 00:25 modify 418 0.10 1.3242 1.3262 1.3292
4940 2007.03.16 00:32 modify 418 0.10 1.3242 1.3263 1.3292
4941 2007.03.16 00:35 modify 418 0.10 1.3242 1.3264 1.3292
4942 2007.03.16 00:35 modify 418 0.10 1.3242 1.3265 1.3292
4943 2007.03.16 00:36 modify 418 0.10 1.3242 1.3266 1.3292
4944 2007.03.16 01:01 modify 418 0.10 1.3242 1.3268 1.3292
4945 2007.03.16 01:53 modify 418 0.10 1.3242 1.3269 1.3292
4946 2007.03.16 01:53 modify 418 0.10 1.3242 1.3270 1.3292
4947 2007.03.16 01:53 modify 418 0.10 1.3242 1.3272 1.3292
4948 2007.03.16 01:53 modify 418 0.10 1.3242 1.3275 1.3292
4949 2007.03.16 01:53 t/p 418 0.10 1.3292 1.3275 1.3292 40.64 11122.78
4950 2007.03.16 01:53 sell 419 0.10 1.3292 1.3792 1.3242
4951 2007.03.20 11:03 modify 419 0.10 1.3292 1.3292 1.3242
4952 2007.03.20 11:10 modify 419 0.10 1.3292 1.3291 1.3242
4953 2007.03.20 11:10 modify 419 0.10 1.3292 1.3290 1.3242
4954 2007.03.20 11:10 modify 419 0.10 1.3292 1.3289 1.3242
4955 2007.03.20 11:10 modify 419 0.10 1.3292 1.3288 1.3242
4956 2007.03.20 11:10 modify 419 0.10 1.3292 1.3286 1.3242
4957 2007.03.20 11:11 modify 419 0.10 1.3292 1.3285 1.3242
4958 2007.03.20 12:00 s/l 419 0.10 1.3285 1.3285 1.3242 7.57 11130.35
4959 2007.03.20 12:01 sell 420 0.10 1.3285 1.3785 1.3235
4960 2007.03.26 00:45 modify 420 0.10 1.3285 1.3281 1.3235
4961 2007.03.26 00:48 modify 420 0.10 1.3285 1.3280 1.3235
4962 2007.03.26 00:48 modify 420 0.10 1.3285 1.3278 1.3235
4963 2007.03.26 00:48 modify 420 0.10 1.3285 1.3275 1.3235
4964 2007.03.26 01:10 s/l 420 0.10 1.3275 1.3275 1.3235 11.71 11142.06
4965 2007.03.26 02:05 buy 421 0.10 1.3268 1.2768 1.3318
4966 2007.03.26 15:31 modify 421 0.10 1.3268 1.3269 1.3318
4967 2007.03.26 15:31 modify 421 0.10 1.3268 1.3270 1.3318
4968 2007.03.26 15:45 modify 421 0.10 1.3268 1.3271 1.3318
4969 2007.03.26 15:45 modify 421 0.10 1.3268 1.3272 1.3318
4970 2007.03.26 15:46 modify 421 0.10 1.3268 1.3274 1.3318
4971 2007.03.26 15:52 modify 421 0.10 1.3268 1.3275 1.3318
4972 2007.03.26 15:52 modify 421 0.10 1.3268 1.3276 1.3318
4973 2007.03.26 15:56 modify 421 0.10 1.3268 1.3277 1.3318
4974 2007.03.26 15:56 modify 421 0.10 1.3268 1.3278 1.3318
4975 2007.03.26 15:56 modify 421 0.10 1.3268 1.3280 1.3318
4976 2007.03.26 15:59 modify 421 0.10 1.3268 1.3281 1.3318
4977 2007.03.26 16:00 modify 421 0.10 1.3268 1.3282 1.3318
4978 2007.03.26 16:00 modify 421 0.10 1.3268 1.3283 1.3318
4979 2007.03.26 16:00 modify 421 0.10 1.3268 1.3286 1.3318
4980 2007.03.26 16:00 modify 421 0.10 1.3268 1.3289 1.3318
4981 2007.03.26 16:00 modify 421 0.10 1.3268 1.3291 1.3318
4982 2007.03.26 16:00 modify 421 0.10 1.3268 1.3292 1.3318
4983 2007.03.26 16:00 modify 421 0.10 1.3268 1.3294 1.3318
4984 2007.03.26 16:00 modify 421 0.10 1.3268 1.3297 1.3318
4985 2007.03.26 16:00 modify 421 0.10 1.3268 1.3299 1.3318
4986 2007.03.26 16:01 modify 421 0.10 1.3268 1.3300 1.3318
4987 2007.03.26 16:01 modify 421 0.10 1.3268 1.3301 1.3318
4988 2007.03.26 16:01 modify 421 0.10 1.3268 1.3302 1.3318
4989 2007.03.26 16:01 t/p 421 0.10 1.3318 1.3302 1.3318 50.00 11192.06
4990 2007.03.26 16:01 sell 422 0.10 1.3319 1.3819 1.3269
4991 2007.03.29 02:09 modify 422 0.10 1.3319 1.3319 1.3269
4992 2007.03.29 02:09 modify 422 0.10 1.3319 1.3318 1.3269
4993 2007.03.29 05:27 s/l 422 0.10 1.3318 1.3318 1.3269 2.42 11194.48
4994 2007.03.29 05:27 sell 423 0.10 1.3317 1.3817 1.3267
4995 2007.03.30 12:52 modify 423 0.10 1.3317 1.3315 1.3267
4996 2007.03.30 13:40 s/l 423 0.10 1.3315 1.3315 1.3267 2.57 11197.05
4997 2007.03.30 13:43 sell 424 0.10 1.3314 1.3814 1.3264
4998 2007.03.30 14:39 modify 424 0.10 1.3314 1.3314 1.3264
4999 2007.03.30 14:39 modify 424 0.10 1.3314 1.3313 1.3264
5000 2007.03.30 14:39 modify 424 0.10 1.3314 1.3312 1.3264
5001 2007.03.30 14:39 modify 424 0.10 1.3314 1.3311 1.3264
5002 2007.03.30 14:39 modify 424 0.10 1.3314 1.3310 1.3264
5003 2007.03.30 14:39 modify 424 0.10 1.3314 1.3308 1.3264
5004 2007.03.30 14:39 modify 424 0.10 1.3314 1.3307 1.3264
5005 2007.03.30 14:39 modify 424 0.10 1.3314 1.3305 1.3264
5006 2007.03.30 14:45 s/l 424 0.10 1.3305 1.3305 1.3264 9.00 11206.05
5007 2007.03.30 15:42 buy 425 0.10 1.3309 1.2809 1.3359
5008 2007.03.30 17:14 modify 425 0.10 1.3309 1.3309 1.3359
5009 2007.03.30 17:14 modify 425 0.10 1.3309 1.3311 1.3359
5010 2007.03.30 17:14 modify 425 0.10 1.3309 1.3312 1.3359
5011 2007.03.30 17:14 modify 425 0.10 1.3309 1.3313 1.3359
5012 2007.03.30 17:14 modify 425 0.10 1.3309 1.3315 1.3359
5013 2007.03.30 17:15 modify 425 0.10 1.3309 1.3316 1.3359
5014 2007.03.30 17:15 modify 425 0.10 1.3309 1.3318 1.3359
5015 2007.03.30 17:16 modify 425 0.10 1.3309 1.3320 1.3359
5016 2007.03.30 17:16 modify 425 0.10 1.3309 1.3321 1.3359
5017 2007.03.30 17:16 modify 425 0.10 1.3309 1.3322 1.3359
5018 2007.03.30 17:16 modify 425 0.10 1.3309 1.3323 1.3359
5019 2007.03.30 17:16 modify 425 0.10 1.3309 1.3324 1.3359
5020 2007.03.30 17:17 modify 425 0.10 1.3309 1.3325 1.3359
5021 2007.03.30 17:17 modify 425 0.10 1.3309 1.3326 1.3359
5022 2007.03.30 17:17 modify 425 0.10 1.3309 1.3328 1.3359
5023 2007.03.30 17:17 modify 425 0.10 1.3309 1.3329 1.3359
5024 2007.03.30 17:17 modify 425 0.10 1.3309 1.3331 1.3359
5025 2007.03.30 17:17 modify 425 0.10 1.3309 1.3332 1.3359
5026 2007.03.30 17:17 modify 425 0.10 1.3309 1.3333 1.3359
5027 2007.03.30 17:17 modify 425 0.10 1.3309 1.3334 1.3359
5028 2007.03.30 17:17 modify 425 0.10 1.3309 1.3335 1.3359
5029 2007.03.30 17:17 modify 425 0.10 1.3309 1.3336 1.3359
5030 2007.03.30 17:20 modify 425 0.10 1.3309 1.3339 1.3359
5031 2007.03.30 17:20 modify 425 0.10 1.3309 1.3341 1.3359
5032 2007.03.30 17:22 modify 425 0.10 1.3309 1.3342 1.3359
5033 2007.03.30 17:22 modify 425 0.10 1.3309 1.3343 1.3359
5034 2007.03.30 17:22 t/p 425 0.10 1.3359 1.3343 1.3359 50.00 11256.05
5035 2007.03.30 17:22 sell 426 0.10 1.3360 1.3860 1.3310
5036 2007.04.02 02:20 modify 426 0.10 1.3360 1.3357 1.3310
5037 2007.04.02 02:20 modify 426 0.10 1.3360 1.3356 1.3310
5038 2007.04.02 02:32 modify 426 0.10 1.3360 1.3354 1.3310
5039 2007.04.02 02:32 modify 426 0.10 1.3360 1.3353 1.3310
5040 2007.04.02 02:32 modify 426 0.10 1.3360 1.3351 1.3310
5041 2007.04.02 02:32 modify 426 0.10 1.3360 1.3350 1.3310
5042 2007.04.02 02:33 modify 426 0.10 1.3360 1.3348 1.3310
5043 2007.04.02 04:12 s/l 426 0.10 1.3348 1.3348 1.3310 12.28 11268.34
5044 2007.04.02 04:12 sell 427 0.10 1.3347 1.3847 1.3297
5045 2007.04.03 19:57 modify 427 0.10 1.3347 1.3345 1.3297
5046 2007.04.03 19:58 modify 427 0.10 1.3347 1.3344 1.3297
5047 2007.04.03 19:58 modify 427 0.10 1.3347 1.3343 1.3297
5048 2007.04.03 20:00 modify 427 0.10 1.3347 1.3342 1.3297
5049 2007.04.03 20:00 modify 427 0.10 1.3347 1.3341 1.3297
5050 2007.04.03 20:00 modify 427 0.10 1.3347 1.3340 1.3297
5051 2007.04.03 20:01 modify 427 0.10 1.3347 1.3339 1.3297
5052 2007.04.03 20:02 modify 427 0.10 1.3347 1.3338 1.3297
5053 2007.04.03 20:04 modify 427 0.10 1.3347 1.3336 1.3297
5054 2007.04.03 20:04 modify 427 0.10 1.3347 1.3335 1.3297
5055 2007.04.03 23:05 s/l 427 0.10 1.3335 1.3335 1.3297 12.28 11280.62
5056 2007.04.03 23:05 sell 428 0.10 1.3334 1.3834 1.3284
5057 2007.06.05 03:59 close at stop 428 0.10 1.3499 1.3834 1.3284 -144.21 11136.41