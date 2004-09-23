Strategy Tester Report
RANDOMI_based-on-rsi_by
Guy
|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2004.08.02 00:00 - 2007.06.05 03:55
(2004.08.01 - 2007.09.21)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with
fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|MagicNumber=0; SignalMail=false; EachTickMode=true;
Lots=0.1; Slippage=3; StopLossMode=true; StopLoss=500;
TakeProfitMode=true; TakeProfit=50; TrailingStopMode=true;
TrailingStop=15;
|
|Bars in test
|213139
|Ticks modelled
|3651627
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|
|
|
|Total net profit
|1136.41
|Gross profit
|6347.59
|Gross loss
|-5211.18
|Profit factor
|1.22
|Expected payoff
|2.66
|
|Absolute drawdown
|575.72
|Maximal drawdown
|1435.72 (13.22%)
|Relative drawdown
|13.22% (1435.72)
|Total trades
|428
|Short positions (won %)
|207 (96.62%)
|Long positions (won %)
|221 (94.12%)
|
|Profit trades (% of total)
|408 (95.33%)
|Loss trades (% of total)
|20 (4.67%)
|Largest
|profit trade
|54.84
|loss trade
|-525.75
|Average
|profit trade
|15.56
|loss trade
|-260.56
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|57 (913.32)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-525.75)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|913.32 (57)
|consecutive loss (count of losses)
|-525.75 (1)
|Average
|consecutive wins
|20
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.08.02 00:00
|sell
|1
|0.10
|1.2066
|1.2566
|1.2016
|2
|2004.08.02 00:08
|modify
|1
|0.10
|1.2066
|1.2064
|1.2016
|3
|2004.08.02 00:08
|modify
|1
|0.10
|1.2066
|1.2063
|1.2016
|4
|2004.08.02 00:12
|modify
|1
|0.10
|1.2066
|1.2062
|1.2016
|5
|2004.08.02 00:13
|modify
|1
|0.10
|1.2066
|1.2061
|1.2016
|6
|2004.08.02 00:41
|modify
|1
|0.10
|1.2066
|1.2060
|1.2016
|7
|2004.08.02 00:41
|modify
|1
|0.10
|1.2066
|1.2058
|1.2016
|8
|2004.08.02 00:41
|modify
|1
|0.10
|1.2066
|1.2057
|1.2016
|9
|2004.08.02 01:00
|modify
|1
|0.10
|1.2066
|1.2056
|1.2016
|10
|2004.08.02 01:16
|s/l
|1
|0.10
|1.2056
|1.2056
|1.2016
|10.00
|10010.00
|11
|2004.08.02 01:16
|sell
|2
|0.10
|1.2054
|1.2554
|1.2004
|12
|2004.08.02 02:52
|modify
|2
|0.10
|1.2054
|1.2054
|1.2004
|13
|2004.08.02 02:59
|modify
|2
|0.10
|1.2054
|1.2053
|1.2004
|14
|2004.08.02 03:00
|modify
|2
|0.10
|1.2054
|1.2051
|1.2004
|15
|2004.08.02 03:00
|modify
|2
|0.10
|1.2054
|1.2050
|1.2004
|16
|2004.08.02 03:02
|modify
|2
|0.10
|1.2054
|1.2049
|1.2004
|17
|2004.08.02 03:02
|modify
|2
|0.10
|1.2054
|1.2046
|1.2004
|18
|2004.08.02 03:15
|s/l
|2
|0.10
|1.2046
|1.2046
|1.2004
|8.00
|10018.00
|19
|2004.08.02 03:41
|buy
|3
|0.10
|1.2039
|1.1539
|1.2089
|20
|2004.08.02 04:07
|modify
|3
|0.10
|1.2039
|1.2039
|1.2089
|21
|2004.08.02 04:07
|modify
|3
|0.10
|1.2039
|1.2040
|1.2089
|22
|2004.08.02 04:07
|modify
|3
|0.10
|1.2039
|1.2041
|1.2089
|23
|2004.08.02 04:07
|modify
|3
|0.10
|1.2039
|1.2042
|1.2089
|24
|2004.08.02 04:15
|modify
|3
|0.10
|1.2039
|1.2043
|1.2089
|25
|2004.08.02 04:16
|modify
|3
|0.10
|1.2039
|1.2044
|1.2089
|26
|2004.08.02 04:16
|modify
|3
|0.10
|1.2039
|1.2045
|1.2089
|27
|2004.08.02 04:16
|modify
|3
|0.10
|1.2039
|1.2046
|1.2089
|28
|2004.08.02 04:17
|modify
|3
|0.10
|1.2039
|1.2047
|1.2089
|29
|2004.08.02 05:05
|modify
|3
|0.10
|1.2039
|1.2048
|1.2089
|30
|2004.08.02 05:43
|modify
|3
|0.10
|1.2039
|1.2049
|1.2089
|31
|2004.08.02 05:45
|modify
|3
|0.10
|1.2039
|1.2050
|1.2089
|32
|2004.08.02 08:05
|s/l
|3
|0.10
|1.2050
|1.2050
|1.2089
|11.00
|10029.00
|33
|2004.08.02 08:05
|buy
|4
|0.10
|1.2052
|1.1552
|1.2102
|34
|2004.08.02 08:23
|modify
|4
|0.10
|1.2052
|1.2053
|1.2102
|35
|2004.08.02 09:00
|s/l
|4
|0.10
|1.2053
|1.2053
|1.2102
|1.00
|10030.00
|36
|2004.08.02 09:01
|buy
|5
|0.10
|1.2052
|1.1552
|1.2102
|37
|2004.08.02 09:57
|modify
|5
|0.10
|1.2052
|1.2053
|1.2102
|38
|2004.08.02 09:57
|modify
|5
|0.10
|1.2052
|1.2054
|1.2102
|39
|2004.08.02 09:57
|modify
|5
|0.10
|1.2052
|1.2055
|1.2102
|40
|2004.08.02 09:57
|modify
|5
|0.10
|1.2052
|1.2056
|1.2102
|41
|2004.08.02 09:57
|modify
|5
|0.10
|1.2052
|1.2057
|1.2102
|42
|2004.08.02 10:00
|modify
|5
|0.10
|1.2052
|1.2058
|1.2102
|43
|2004.08.02 10:00
|modify
|5
|0.10
|1.2052
|1.2059
|1.2102
|44
|2004.08.02 10:01
|modify
|5
|0.10
|1.2052
|1.2060
|1.2102
|45
|2004.08.02 10:40
|modify
|5
|0.10
|1.2052
|1.2061
|1.2102
|46
|2004.08.02 10:40
|modify
|5
|0.10
|1.2052
|1.2063
|1.2102
|47
|2004.08.02 10:40
|modify
|5
|0.10
|1.2052
|1.2064
|1.2102
|48
|2004.08.02 10:40
|modify
|5
|0.10
|1.2052
|1.2066
|1.2102
|49
|2004.08.02 10:43
|modify
|5
|0.10
|1.2052
|1.2068
|1.2102
|50
|2004.08.02 10:47
|modify
|5
|0.10
|1.2052
|1.2069
|1.2102
|51
|2004.08.02 11:00
|modify
|5
|0.10
|1.2052
|1.2070
|1.2102
|52
|2004.08.02 11:00
|modify
|5
|0.10
|1.2052
|1.2071
|1.2102
|53
|2004.08.02 11:01
|modify
|5
|0.10
|1.2052
|1.2072
|1.2102
|54
|2004.08.02 11:01
|modify
|5
|0.10
|1.2052
|1.2073
|1.2102
|55
|2004.08.02 11:05
|modify
|5
|0.10
|1.2052
|1.2074
|1.2102
|56
|2004.08.02 11:05
|modify
|5
|0.10
|1.2052
|1.2075
|1.2102
|57
|2004.08.02 11:05
|modify
|5
|0.10
|1.2052
|1.2076
|1.2102
|58
|2004.08.02 11:30
|s/l
|5
|0.10
|1.2076
|1.2076
|1.2102
|24.00
|10054.00
|59
|2004.08.02 11:31
|buy
|6
|0.10
|1.2076
|1.1576
|1.2126
|60
|2004.08.06 14:29
|modify
|6
|0.10
|1.2076
|1.2097
|1.2126
|61
|2004.08.06 14:50
|t/p
|6
|0.10
|1.2126
|1.2097
|1.2126
|47.19
|10101.19
|62
|2004.08.06 14:50
|sell
|7
|0.10
|1.2225
|1.2725
|1.2175
|63
|2004.08.11 15:21
|modify
|7
|0.10
|1.2225
|1.2223
|1.2175
|64
|2004.08.11 15:21
|modify
|7
|0.10
|1.2225
|1.2222
|1.2175
|65
|2004.08.11 15:27
|modify
|7
|0.10
|1.2225
|1.2221
|1.2175
|66
|2004.08.11 15:27
|modify
|7
|0.10
|1.2225
|1.2220
|1.2175
|67
|2004.08.11 15:27
|modify
|7
|0.10
|1.2225
|1.2219
|1.2175
|68
|2004.08.11 15:27
|modify
|7
|0.10
|1.2225
|1.2218
|1.2175
|69
|2004.08.11 15:27
|modify
|7
|0.10
|1.2225
|1.2217
|1.2175
|70
|2004.08.11 15:27
|modify
|7
|0.10
|1.2225
|1.2216
|1.2175
|71
|2004.08.11 15:27
|modify
|7
|0.10
|1.2225
|1.2215
|1.2175
|72
|2004.08.11 15:28
|modify
|7
|0.10
|1.2225
|1.2213
|1.2175
|73
|2004.08.11 15:28
|modify
|7
|0.10
|1.2225
|1.2212
|1.2175
|74
|2004.08.11 16:12
|s/l
|7
|0.10
|1.2212
|1.2212
|1.2175
|13.85
|10115.05
|75
|2004.08.11 16:45
|sell
|8
|0.10
|1.2211
|1.2711
|1.2161
|76
|2004.08.13 08:32
|modify
|8
|0.10
|1.2211
|1.2211
|1.2161
|77
|2004.08.13 08:32
|modify
|8
|0.10
|1.2211
|1.2209
|1.2161
|78
|2004.08.13 08:32
|modify
|8
|0.10
|1.2211
|1.2207
|1.2161
|79
|2004.08.13 08:32
|modify
|8
|0.10
|1.2211
|1.2205
|1.2161
|80
|2004.08.13 08:33
|modify
|8
|0.10
|1.2211
|1.2204
|1.2161
|81
|2004.08.13 08:33
|modify
|8
|0.10
|1.2211
|1.2203
|1.2161
|82
|2004.08.13 08:33
|modify
|8
|0.10
|1.2211
|1.2202
|1.2161
|83
|2004.08.13 08:33
|modify
|8
|0.10
|1.2211
|1.2201
|1.2161
|84
|2004.08.13 08:33
|modify
|8
|0.10
|1.2211
|1.2200
|1.2161
|85
|2004.08.13 08:34
|modify
|8
|0.10
|1.2211
|1.2199
|1.2161
|86
|2004.08.13 08:34
|modify
|8
|0.10
|1.2211
|1.2198
|1.2161
|87
|2004.08.13 08:34
|modify
|8
|0.10
|1.2211
|1.2197
|1.2161
|88
|2004.08.13 08:34
|modify
|8
|0.10
|1.2211
|1.2196
|1.2161
|89
|2004.08.13 08:34
|modify
|8
|0.10
|1.2211
|1.2195
|1.2161
|90
|2004.08.13 08:34
|modify
|8
|0.10
|1.2211
|1.2193
|1.2161
|91
|2004.08.13 08:35
|modify
|8
|0.10
|1.2211
|1.2192
|1.2161
|92
|2004.08.13 08:37
|s/l
|8
|0.10
|1.2192
|1.2192
|1.2161
|20.14
|10135.18
|93
|2004.08.13 08:45
|buy
|9
|0.10
|1.2185
|1.1685
|1.2235
|94
|2004.08.13 09:12
|modify
|9
|0.10
|1.2185
|1.2185
|1.2235
|95
|2004.08.13 09:12
|modify
|9
|0.10
|1.2185
|1.2186
|1.2235
|96
|2004.08.13 09:12
|modify
|9
|0.10
|1.2185
|1.2187
|1.2235
|97
|2004.08.13 09:12
|modify
|9
|0.10
|1.2185
|1.2188
|1.2235
|98
|2004.08.13 09:14
|modify
|9
|0.10
|1.2185
|1.2189
|1.2235
|99
|2004.08.13 09:14
|modify
|9
|0.10
|1.2185
|1.2190
|1.2235
|100
|2004.08.13 09:14
|modify
|9
|0.10
|1.2185
|1.2191
|1.2235
|101
|2004.08.13 09:17
|modify
|9
|0.10
|1.2185
|1.2192
|1.2235
|102
|2004.08.13 09:29
|s/l
|9
|0.10
|1.2192
|1.2192
|1.2235
|7.00
|10142.18
|103
|2004.08.13 09:44
|buy
|10
|0.10
|1.2188
|1.1688
|1.2238
|104
|2004.08.13 12:00
|modify
|10
|0.10
|1.2188
|1.2189
|1.2238
|105
|2004.08.13 12:00
|modify
|10
|0.10
|1.2188
|1.2190
|1.2238
|106
|2004.08.13 12:25
|modify
|10
|0.10
|1.2188
|1.2191
|1.2238
|107
|2004.08.13 12:26
|modify
|10
|0.10
|1.2188
|1.2192
|1.2238
|108
|2004.08.13 12:26
|modify
|10
|0.10
|1.2188
|1.2193
|1.2238
|109
|2004.08.13 12:26
|modify
|10
|0.10
|1.2188
|1.2194
|1.2238
|110
|2004.08.13 13:17
|modify
|10
|0.10
|1.2188
|1.2195
|1.2238
|111
|2004.08.13 14:05
|modify
|10
|0.10
|1.2188
|1.2196
|1.2238
|112
|2004.08.13 14:05
|modify
|10
|0.10
|1.2188
|1.2197
|1.2238
|113
|2004.08.13 14:05
|modify
|10
|0.10
|1.2188
|1.2198
|1.2238
|114
|2004.08.13 14:05
|modify
|10
|0.10
|1.2188
|1.2199
|1.2238
|115
|2004.08.13 14:05
|modify
|10
|0.10
|1.2188
|1.2200
|1.2238
|116
|2004.08.13 14:05
|modify
|10
|0.10
|1.2188
|1.2201
|1.2238
|117
|2004.08.13 14:06
|modify
|10
|0.10
|1.2188
|1.2202
|1.2238
|118
|2004.08.13 14:20
|modify
|10
|0.10
|1.2188
|1.2204
|1.2238
|119
|2004.08.13 14:20
|modify
|10
|0.10
|1.2188
|1.2205
|1.2238
|120
|2004.08.13 14:21
|modify
|10
|0.10
|1.2188
|1.2207
|1.2238
|121
|2004.08.13 14:21
|modify
|10
|0.10
|1.2188
|1.2208
|1.2238
|122
|2004.08.13 14:29
|modify
|10
|0.10
|1.2188
|1.2209
|1.2238
|123
|2004.08.13 14:29
|modify
|10
|0.10
|1.2188
|1.2210
|1.2238
|124
|2004.08.13 14:29
|modify
|10
|0.10
|1.2188
|1.2212
|1.2238
|125
|2004.08.13 14:30
|modify
|10
|0.10
|1.2188
|1.2214
|1.2238
|126
|2004.08.13 14:30
|modify
|10
|0.10
|1.2188
|1.2216
|1.2238
|127
|2004.08.13 14:30
|t/p
|10
|0.10
|1.2238
|1.2216
|1.2238
|50.00
|10192.18
|128
|2004.08.13 14:30
|sell
|11
|0.10
|1.2238
|1.2738
|1.2188
|129
|2004.08.23 15:33
|modify
|11
|0.10
|1.2238
|1.2237
|1.2188
|130
|2004.08.23 15:54
|s/l
|11
|0.10
|1.2237
|1.2237
|1.2188
|3.28
|10195.46
|131
|2004.08.23 16:23
|buy
|12
|0.10
|1.2225
|1.1725
|1.2275
|132
|2004.09.10 00:45
|modify
|12
|0.10
|1.2225
|1.2226
|1.2275
|133
|2004.09.10 01:06
|modify
|12
|0.10
|1.2225
|1.2228
|1.2275
|134
|2004.09.10 01:07
|modify
|12
|0.10
|1.2225
|1.2230
|1.2275
|135
|2004.09.10 01:21
|modify
|12
|0.10
|1.2225
|1.2231
|1.2275
|136
|2004.09.10 01:30
|modify
|12
|0.10
|1.2225
|1.2232
|1.2275
|137
|2004.09.10 01:50
|s/l
|12
|0.10
|1.2232
|1.2232
|1.2275
|-2.36
|10193.10
|138
|2004.09.10 01:50
|buy
|13
|0.10
|1.2233
|1.1733
|1.2283
|139
|2004.09.10 06:51
|modify
|13
|0.10
|1.2233
|1.2233
|1.2283
|140
|2004.09.10 06:51
|modify
|13
|0.10
|1.2233
|1.2234
|1.2283
|141
|2004.09.10 06:51
|modify
|13
|0.10
|1.2233
|1.2236
|1.2283
|142
|2004.09.10 06:51
|modify
|13
|0.10
|1.2233
|1.2239
|1.2283
|143
|2004.09.10 07:13
|s/l
|13
|0.10
|1.2239
|1.2239
|1.2283
|6.00
|10199.10
|144
|2004.09.10 07:17
|buy
|14
|0.10
|1.2237
|1.1737
|1.2287
|145
|2004.09.10 14:45
|modify
|14
|0.10
|1.2237
|1.2239
|1.2287
|146
|2004.09.10 14:45
|modify
|14
|0.10
|1.2237
|1.2242
|1.2287
|147
|2004.09.10 14:45
|modify
|14
|0.10
|1.2237
|1.2244
|1.2287
|148
|2004.09.10 14:45
|modify
|14
|0.10
|1.2237
|1.2247
|1.2287
|149
|2004.09.10 14:46
|modify
|14
|0.10
|1.2237
|1.2248
|1.2287
|150
|2004.09.10 14:46
|modify
|14
|0.10
|1.2237
|1.2249
|1.2287
|151
|2004.09.10 14:46
|modify
|14
|0.10
|1.2237
|1.2251
|1.2287
|152
|2004.09.10 14:46
|modify
|14
|0.10
|1.2237
|1.2252
|1.2287
|153
|2004.09.10 14:46
|modify
|14
|0.10
|1.2237
|1.2254
|1.2287
|154
|2004.09.10 14:46
|modify
|14
|0.10
|1.2237
|1.2255
|1.2287
|155
|2004.09.10 14:46
|modify
|14
|0.10
|1.2237
|1.2256
|1.2287
|156
|2004.09.10 14:47
|modify
|14
|0.10
|1.2237
|1.2257
|1.2287
|157
|2004.09.10 14:47
|modify
|14
|0.10
|1.2237
|1.2258
|1.2287
|158
|2004.09.10 14:47
|modify
|14
|0.10
|1.2237
|1.2259
|1.2287
|159
|2004.09.10 14:47
|modify
|14
|0.10
|1.2237
|1.2260
|1.2287
|160
|2004.09.10 14:48
|modify
|14
|0.10
|1.2237
|1.2263
|1.2287
|161
|2004.09.10 14:48
|modify
|14
|0.10
|1.2237
|1.2264
|1.2287
|162
|2004.09.10 14:55
|modify
|14
|0.10
|1.2237
|1.2268
|1.2287
|163
|2004.09.10 14:55
|modify
|14
|0.10
|1.2237
|1.2269
|1.2287
|164
|2004.09.10 14:55
|modify
|14
|0.10
|1.2237
|1.2270
|1.2287
|165
|2004.09.10 14:55
|t/p
|14
|0.10
|1.2287
|1.2270
|1.2287
|50.00
|10249.10
|166
|2004.09.10 14:55
|sell
|15
|0.10
|1.2288
|1.2788
|1.2238
|167
|2004.09.10 20:53
|modify
|15
|0.10
|1.2288
|1.2287
|1.2238
|168
|2004.09.10 20:53
|modify
|15
|0.10
|1.2288
|1.2286
|1.2238
|169
|2004.09.10 20:54
|modify
|15
|0.10
|1.2288
|1.2285
|1.2238
|170
|2004.09.10 20:54
|modify
|15
|0.10
|1.2288
|1.2284
|1.2238
|171
|2004.09.10 20:54
|modify
|15
|0.10
|1.2288
|1.2281
|1.2238
|172
|2004.09.10 20:58
|modify
|15
|0.10
|1.2288
|1.2279
|1.2238
|173
|2004.09.10 21:12
|modify
|15
|0.10
|1.2288
|1.2277
|1.2238
|174
|2004.09.10 22:58
|modify
|15
|0.10
|1.2288
|1.2275
|1.2238
|175
|2004.09.13 00:03
|s/l
|15
|0.10
|1.2275
|1.2275
|1.2238
|13.28
|10262.38
|176
|2004.09.13 00:03
|sell
|16
|0.10
|1.2273
|1.2773
|1.2223
|177
|2004.09.13 03:07
|modify
|16
|0.10
|1.2273
|1.2273
|1.2223
|178
|2004.09.13 03:07
|modify
|16
|0.10
|1.2273
|1.2272
|1.2223
|179
|2004.09.13 03:07
|modify
|16
|0.10
|1.2273
|1.2269
|1.2223
|180
|2004.09.13 05:36
|s/l
|16
|0.10
|1.2269
|1.2269
|1.2223
|4.00
|10266.38
|181
|2004.09.13 05:36
|sell
|17
|0.10
|1.2268
|1.2768
|1.2218
|182
|2004.09.13 09:08
|modify
|17
|0.10
|1.2268
|1.2267
|1.2218
|183
|2004.09.13 09:08
|modify
|17
|0.10
|1.2268
|1.2264
|1.2218
|184
|2004.09.13 09:21
|modify
|17
|0.10
|1.2268
|1.2263
|1.2218
|185
|2004.09.13 10:10
|s/l
|17
|0.10
|1.2263
|1.2263
|1.2218
|5.00
|10271.38
|186
|2004.09.13 10:10
|sell
|18
|0.10
|1.2261
|1.2761
|1.2211
|187
|2004.09.13 11:31
|modify
|18
|0.10
|1.2261
|1.2260
|1.2211
|188
|2004.09.13 11:53
|s/l
|18
|0.10
|1.2260
|1.2260
|1.2211
|1.00
|10272.38
|189
|2004.09.13 11:53
|sell
|19
|0.10
|1.2258
|1.2758
|1.2208
|190
|2004.09.13 13:07
|modify
|19
|0.10
|1.2258
|1.2256
|1.2208
|191
|2004.09.13 13:08
|modify
|19
|0.10
|1.2258
|1.2254
|1.2208
|192
|2004.09.13 13:08
|modify
|19
|0.10
|1.2258
|1.2252
|1.2208
|193
|2004.09.13 13:20
|modify
|19
|0.10
|1.2258
|1.2250
|1.2208
|194
|2004.09.13 13:25
|modify
|19
|0.10
|1.2258
|1.2248
|1.2208
|195
|2004.09.13 13:58
|modify
|19
|0.10
|1.2258
|1.2246
|1.2208
|196
|2004.09.13 14:00
|modify
|19
|0.10
|1.2258
|1.2245
|1.2208
|197
|2004.09.13 14:00
|modify
|19
|0.10
|1.2258
|1.2244
|1.2208
|198
|2004.09.13 14:22
|modify
|19
|0.10
|1.2258
|1.2242
|1.2208
|199
|2004.09.13 14:23
|modify
|19
|0.10
|1.2258
|1.2241
|1.2208
|200
|2004.09.13 14:24
|modify
|19
|0.10
|1.2258
|1.2239
|1.2208
|201
|2004.09.13 14:35
|s/l
|19
|0.10
|1.2239
|1.2239
|1.2208
|19.00
|10291.38
|202
|2004.09.13 14:42
|sell
|20
|0.10
|1.2243
|1.2743
|1.2193
|203
|2004.09.13 16:14
|modify
|20
|0.10
|1.2243
|1.2242
|1.2193
|204
|2004.09.13 16:14
|modify
|20
|0.10
|1.2243
|1.2241
|1.2193
|205
|2004.09.13 16:15
|modify
|20
|0.10
|1.2243
|1.2239
|1.2193
|206
|2004.09.13 16:15
|modify
|20
|0.10
|1.2243
|1.2237
|1.2193
|207
|2004.09.13 16:24
|s/l
|20
|0.10
|1.2237
|1.2237
|1.2193
|6.00
|10297.38
|208
|2004.09.13 16:30
|sell
|21
|0.10
|1.2249
|1.2749
|1.2199
|209
|2004.09.14 11:35
|modify
|21
|0.10
|1.2249
|1.2249
|1.2199
|210
|2004.09.14 11:35
|modify
|21
|0.10
|1.2249
|1.2248
|1.2199
|211
|2004.09.14 11:36
|modify
|21
|0.10
|1.2249
|1.2247
|1.2199
|212
|2004.09.14 12:01
|modify
|21
|0.10
|1.2249
|1.2246
|1.2199
|213
|2004.09.14 12:44
|modify
|21
|0.10
|1.2249
|1.2245
|1.2199
|214
|2004.09.14 12:44
|modify
|21
|0.10
|1.2249
|1.2244
|1.2199
|215
|2004.09.14 12:44
|modify
|21
|0.10
|1.2249
|1.2243
|1.2199
|216
|2004.09.14 12:44
|modify
|21
|0.10
|1.2249
|1.2241
|1.2199
|217
|2004.09.14 13:50
|s/l
|21
|0.10
|1.2241
|1.2241
|1.2199
|8.28
|10305.67
|218
|2004.09.14 13:50
|sell
|22
|0.10
|1.2239
|1.2739
|1.2189
|219
|2004.09.15 09:46
|modify
|22
|0.10
|1.2239
|1.2238
|1.2189
|220
|2004.09.15 09:46
|modify
|22
|0.10
|1.2239
|1.2236
|1.2189
|221
|2004.09.15 09:46
|modify
|22
|0.10
|1.2239
|1.2233
|1.2189
|222
|2004.09.15 09:51
|s/l
|22
|0.10
|1.2233
|1.2233
|1.2189
|6.28
|10311.95
|223
|2004.09.15 10:20
|sell
|23
|0.10
|1.2238
|1.2738
|1.2188
|224
|2004.09.15 14:30
|modify
|23
|0.10
|1.2238
|1.2233
|1.2188
|225
|2004.09.15 14:30
|modify
|23
|0.10
|1.2238
|1.2230
|1.2188
|226
|2004.09.15 14:30
|modify
|23
|0.10
|1.2238
|1.2224
|1.2188
|227
|2004.09.15 14:40
|modify
|23
|0.10
|1.2238
|1.2223
|1.2188
|228
|2004.09.15 14:40
|modify
|23
|0.10
|1.2238
|1.2222
|1.2188
|229
|2004.09.15 14:40
|modify
|23
|0.10
|1.2238
|1.2221
|1.2188
|230
|2004.09.15 14:40
|modify
|23
|0.10
|1.2238
|1.2220
|1.2188
|231
|2004.09.15 14:41
|modify
|23
|0.10
|1.2238
|1.2218
|1.2188
|232
|2004.09.15 14:42
|modify
|23
|0.10
|1.2238
|1.2217
|1.2188
|233
|2004.09.15 14:42
|modify
|23
|0.10
|1.2238
|1.2216
|1.2188
|234
|2004.09.15 14:42
|modify
|23
|0.10
|1.2238
|1.2215
|1.2188
|235
|2004.09.15 14:42
|modify
|23
|0.10
|1.2238
|1.2214
|1.2188
|236
|2004.09.15 14:42
|modify
|23
|0.10
|1.2238
|1.2212
|1.2188
|237
|2004.09.15 14:46
|s/l
|23
|0.10
|1.2212
|1.2212
|1.2188
|26.00
|10337.95
|238
|2004.09.15 14:46
|buy
|24
|0.10
|1.2212
|1.1712
|1.2262
|239
|2004.09.21 11:47
|modify
|24
|0.10
|1.2212
|1.2214
|1.2262
|240
|2004.09.21 11:47
|modify
|24
|0.10
|1.2212
|1.2215
|1.2262
|241
|2004.09.21 11:47
|modify
|24
|0.10
|1.2212
|1.2216
|1.2262
|242
|2004.09.21 11:48
|modify
|24
|0.10
|1.2212
|1.2218
|1.2262
|243
|2004.09.21 11:48
|modify
|24
|0.10
|1.2212
|1.2219
|1.2262
|244
|2004.09.21 11:48
|modify
|24
|0.10
|1.2212
|1.2220
|1.2262
|245
|2004.09.21 11:49
|modify
|24
|0.10
|1.2212
|1.2224
|1.2262
|246
|2004.09.21 11:51
|modify
|24
|0.10
|1.2212
|1.2226
|1.2262
|247
|2004.09.21 11:51
|modify
|24
|0.10
|1.2212
|1.2228
|1.2262
|248
|2004.09.21 12:08
|modify
|24
|0.10
|1.2212
|1.2230
|1.2262
|249
|2004.09.21 12:11
|modify
|24
|0.10
|1.2212
|1.2231
|1.2262
|250
|2004.09.21 12:11
|modify
|24
|0.10
|1.2212
|1.2232
|1.2262
|251
|2004.09.21 12:11
|modify
|24
|0.10
|1.2212
|1.2233
|1.2262
|252
|2004.09.21 12:11
|modify
|24
|0.10
|1.2212
|1.2234
|1.2262
|253
|2004.09.21 12:12
|modify
|24
|0.10
|1.2212
|1.2235
|1.2262
|254
|2004.09.21 12:12
|modify
|24
|0.10
|1.2212
|1.2236
|1.2262
|255
|2004.09.21 12:12
|modify
|24
|0.10
|1.2212
|1.2237
|1.2262
|256
|2004.09.21 12:23
|modify
|24
|0.10
|1.2212
|1.2239
|1.2262
|257
|2004.09.21 12:23
|modify
|24
|0.10
|1.2212
|1.2240
|1.2262
|258
|2004.09.21 12:23
|modify
|24
|0.10
|1.2212
|1.2241
|1.2262
|259
|2004.09.21 12:23
|modify
|24
|0.10
|1.2212
|1.2243
|1.2262
|260
|2004.09.21 12:48
|modify
|24
|0.10
|1.2212
|1.2244
|1.2262
|261
|2004.09.21 12:48
|modify
|24
|0.10
|1.2212
|1.2245
|1.2262
|262
|2004.09.21 12:48
|modify
|24
|0.10
|1.2212
|1.2246
|1.2262
|263
|2004.09.21 12:48
|t/p
|24
|0.10
|1.2262
|1.2246
|1.2262
|46.72
|10384.68
|264
|2004.09.21 12:48
|sell
|25
|0.10
|1.2262
|1.2762
|1.2212
|265
|2004.09.21 16:52
|modify
|25
|0.10
|1.2262
|1.2262
|1.2212
|266
|2004.09.21 17:13
|s/l
|25
|0.10
|1.2262
|1.2262
|1.2212
|0.00
|10384.68
|267
|2004.09.21 17:13
|sell
|26
|0.10
|1.2260
|1.2760
|1.2210
|268
|2004.09.21 20:16
|modify
|26
|0.10
|1.2260
|1.2258
|1.2210
|269
|2004.09.21 20:17
|s/l
|26
|0.10
|1.2258
|1.2258
|1.2210
|2.00
|10386.68
|270
|2004.09.21 20:17
|buy
|27
|0.10
|1.2258
|1.1758
|1.2308
|271
|2004.09.21 20:18
|modify
|27
|0.10
|1.2258
|1.2259
|1.2308
|272
|2004.09.21 20:18
|modify
|27
|0.10
|1.2258
|1.2262
|1.2308
|273
|2004.09.21 20:20
|modify
|27
|0.10
|1.2258
|1.2283
|1.2308
|274
|2004.09.21 20:20
|modify
|27
|0.10
|1.2258
|1.2287
|1.2308
|275
|2004.09.21 20:20
|modify
|27
|0.10
|1.2258
|1.2291
|1.2308
|276
|2004.09.21 20:20
|t/p
|27
|0.10
|1.2308
|1.2291
|1.2308
|50.00
|10436.68
|277
|2004.09.21 20:20
|sell
|28
|0.10
|1.2319
|1.2819
|1.2269
|278
|2004.09.22 09:28
|modify
|28
|0.10
|1.2319
|1.2318
|1.2269
|279
|2004.09.22 09:28
|modify
|28
|0.10
|1.2319
|1.2317
|1.2269
|280
|2004.09.22 09:33
|modify
|28
|0.10
|1.2319
|1.2316
|1.2269
|281
|2004.09.22 09:33
|modify
|28
|0.10
|1.2319
|1.2315
|1.2269
|282
|2004.09.22 09:34
|modify
|28
|0.10
|1.2319
|1.2313
|1.2269
|283
|2004.09.22 09:36
|modify
|28
|0.10
|1.2319
|1.2312
|1.2269
|284
|2004.09.22 09:37
|modify
|28
|0.10
|1.2319
|1.2311
|1.2269
|285
|2004.09.22 09:54
|modify
|28
|0.10
|1.2319
|1.2309
|1.2269
|286
|2004.09.22 09:55
|modify
|28
|0.10
|1.2319
|1.2307
|1.2269
|287
|2004.09.22 10:07
|modify
|28
|0.10
|1.2319
|1.2306
|1.2269
|288
|2004.09.22 11:45
|s/l
|28
|0.10
|1.2306
|1.2306
|1.2269
|13.28
|10449.96
|289
|2004.09.22 11:45
|sell
|29
|0.10
|1.2304
|1.2804
|1.2254
|290
|2004.09.22 12:03
|modify
|29
|0.10
|1.2304
|1.2303
|1.2254
|291
|2004.09.22 12:03
|modify
|29
|0.10
|1.2304
|1.2300
|1.2254
|292
|2004.09.22 12:04
|modify
|29
|0.10
|1.2304
|1.2298
|1.2254
|293
|2004.09.22 12:10
|modify
|29
|0.10
|1.2304
|1.2297
|1.2254
|294
|2004.09.22 12:10
|modify
|29
|0.10
|1.2304
|1.2295
|1.2254
|295
|2004.09.22 12:10
|modify
|29
|0.10
|1.2304
|1.2294
|1.2254
|296
|2004.09.22 12:27
|modify
|29
|0.10
|1.2304
|1.2293
|1.2254
|297
|2004.09.22 12:27
|modify
|29
|0.10
|1.2304
|1.2292
|1.2254
|298
|2004.09.22 12:28
|modify
|29
|0.10
|1.2304
|1.2290
|1.2254
|299
|2004.09.22 12:28
|modify
|29
|0.10
|1.2304
|1.2289
|1.2254
|300
|2004.09.22 12:28
|modify
|29
|0.10
|1.2304
|1.2288
|1.2254
|301
|2004.09.22 12:29
|modify
|29
|0.10
|1.2304
|1.2287
|1.2254
|302
|2004.09.22 12:29
|modify
|29
|0.10
|1.2304
|1.2284
|1.2254
|303
|2004.09.22 12:37
|modify
|29
|0.10
|1.2304
|1.2283
|1.2254
|304
|2004.09.22 12:37
|modify
|29
|0.10
|1.2304
|1.2281
|1.2254
|305
|2004.09.22 12:39
|modify
|29
|0.10
|1.2304
|1.2280
|1.2254
|306
|2004.09.22 12:39
|modify
|29
|0.10
|1.2304
|1.2279
|1.2254
|307
|2004.09.22 12:39
|modify
|29
|0.10
|1.2304
|1.2277
|1.2254
|308
|2004.09.22 12:40
|modify
|29
|0.10
|1.2304
|1.2276
|1.2254
|309
|2004.09.22 12:40
|modify
|29
|0.10
|1.2304
|1.2275
|1.2254
|310
|2004.09.22 12:40
|modify
|29
|0.10
|1.2304
|1.2274
|1.2254
|311
|2004.09.22 12:40
|modify
|29
|0.10
|1.2304
|1.2273
|1.2254
|312
|2004.09.22 12:46
|s/l
|29
|0.10
|1.2273
|1.2273
|1.2254
|31.00
|10480.96
|313
|2004.09.22 12:49
|buy
|30
|0.10
|1.2268
|1.1768
|1.2318
|314
|2004.09.23 09:03
|modify
|30
|0.10
|1.2268
|1.2269
|1.2318
|315
|2004.09.23 09:03
|modify
|30
|0.10
|1.2268
|1.2270
|1.2318
|316
|2004.09.23 09:03
|modify
|30
|0.10
|1.2268
|1.2271
|1.2318
|317
|2004.09.23 09:15
|modify
|30
|0.10
|1.2268
|1.2272
|1.2318
|318
|2004.09.23 09:15
|modify
|30
|0.10
|1.2268
|1.2273
|1.2318
|319
|2004.09.23 09:19
|modify
|30
|0.10
|1.2268
|1.2274
|1.2318
|320
|2004.09.23 09:37
|s/l
|30
|0.10
|1.2274
|1.2274
|1.2318
|4.60
|10485.56
|321
|2004.09.23 09:37
|buy
|31
|0.10
|1.2275
|1.1775
|1.2325
|322
|2004.09.23 10:31
|modify
|31
|0.10
|1.2275
|1.2276
|1.2325
|323
|2004.09.23 10:31
|modify
|31
|0.10
|1.2275
|1.2277
|1.2325
|324
|2004.09.23 10:33
|modify
|31
|0.10
|1.2275
|1.2279
|1.2325
|325
|2004.09.23 10:33
|modify
|31
|0.10
|1.2275
|1.2281
|1.2325
|326
|2004.09.23 10:38
|modify
|31
|0.10
|1.2275
|1.2283
|1.2325
|327
|2004.09.23 10:49
|modify
|31
|0.10
|1.2275
|1.2285
|1.2325
|328
|2004.09.23 10:50
|modify
|31
|0.10
|1.2275
|1.2286
|1.2325
|329
|2004.09.23 10:50
|modify
|31
|0.10
|1.2275
|1.2287
|1.2325
|330
|2004.09.23 11:19
|s/l
|31
|0.10
|1.2287
|1.2287
|1.2325
|12.00
|10497.56
|331
|2004.09.23 11:19
|buy
|32
|0.10
|1.2288
|1.1788
|1.2338
|332
|2004.09.23 11:29
|modify
|32
|0.10
|1.2288
|1.2290
|1.2338
|333
|2004.09.23 11:29
|modify
|32
|0.10
|1.2288
|1.2291
|1.2338
|334
|2004.09.23 11:29
|modify
|32
|0.10
|1.2288
|1.2293
|1.2338
|335
|2004.09.23 11:29
|modify
|32
|0.10
|1.2288
|1.2296
|1.2338
|336
|2004.09.23 11:40
|modify
|32
|0.10
|1.2288
|1.2297
|1.2338
|337
|2004.09.23 11:40
|modify
|32
|0.10
|1.2288
|1.2298
|1.2338
|338
|2004.09.23 11:40
|modify
|32
|0.10
|1.2288
|1.2299
|1.2338
|339
|2004.09.23 11:40
|modify
|32
|0.10
|1.2288
|1.2300
|1.2338
|340
|2004.09.23 11:46
|modify
|32
|0.10
|1.2288
|1.2302
|1.2338
|341
|2004.09.23 12:02
|modify
|32
|0.10
|1.2288
|1.2303
|1.2338
|342
|2004.09.23 12:02
|modify
|32
|0.10
|1.2288
|1.2304
|1.2338
|343
|2004.09.23 12:02
|modify
|32
|0.10
|1.2288
|1.2305
|1.2338
|344
|2004.09.23 12:02
|modify
|32
|0.10
|1.2288
|1.2308
|1.2338
|345
|2004.09.23 12:05
|modify
|32
|0.10
|1.2288
|1.2309
|1.2338
|346
|2004.09.23 12:05
|modify
|32
|0.10
|1.2288
|1.2310
|1.2338
|347
|2004.09.23 12:05
|modify
|32
|0.10
|1.2288
|1.2311
|1.2338
|348
|2004.09.23 12:06
|modify
|32
|0.10
|1.2288
|1.2313
|1.2338
|349
|2004.09.23 12:09
|modify
|32
|0.10
|1.2288
|1.2315
|1.2338
|350
|2004.09.23 12:22
|s/l
|32
|0.10
|1.2315
|1.2315
|1.2338
|27.00
|10524.56
|351
|2004.09.23 12:51
|sell
|33
|0.10
|1.2324
|1.2824
|1.2274
|352
|2004.09.23 13:44
|modify
|33
|0.10
|1.2324
|1.2324
|1.2274
|353
|2004.09.23 13:44
|modify
|33
|0.10
|1.2324
|1.2323
|1.2274
|354
|2004.09.23 13:45
|modify
|33
|0.10
|1.2324
|1.2321
|1.2274
|355
|2004.09.23 14:23
|s/l
|33
|0.10
|1.2321
|1.2321
|1.2274
|3.00
|10527.56
|356
|2004.09.23 14:30
|sell
|34
|0.10
|1.2326
|1.2826
|1.2276
|357
|2004.09.23 14:38
|modify
|34
|0.10
|1.2326
|1.2325
|1.2276
|358
|2004.09.23 14:56
|s/l
|34
|0.10
|1.2325
|1.2325
|1.2276
|1.00
|10528.56
|359
|2004.09.23 14:56
|sell
|35
|0.10
|1.2324
|1.2824
|1.2274
|360
|2004.09.23 15:50
|modify
|35
|0.10
|1.2324
|1.2324
|1.2274
|361
|2004.09.23 15:50
|modify
|35
|0.10
|1.2324
|1.2323
|1.2274
|362
|2004.09.23 15:50
|modify
|35
|0.10
|1.2324
|1.2321
|1.2274
|363
|2004.09.23 15:51
|modify
|35
|0.10
|1.2324
|1.2319
|1.2274
|364
|2004.09.23 16:01
|modify
|35
|0.10
|1.2324
|1.2318
|1.2274
|365
|2004.09.23 16:01
|modify
|35
|0.10
|1.2324
|1.2317
|1.2274
|366
|2004.09.23 16:04
|s/l
|35
|0.10
|1.2317
|1.2317
|1.2274
|7.00
|10535.56
|367
|2004.09.23 16:08
|sell
|36
|0.10
|1.2319
|1.2819
|1.2269
|368
|2004.09.23 16:18
|modify
|36
|0.10
|1.2319
|1.2315
|1.2269
|369
|2004.09.23 16:19
|modify
|36
|0.10
|1.2319
|1.2311
|1.2269
|370
|2004.09.23 16:19
|modify
|36
|0.10
|1.2319
|1.2309
|1.2269
|371
|2004.09.23 16:19
|modify
|36
|0.10
|1.2319
|1.2307
|1.2269
|372
|2004.09.23 16:22
|modify
|36
|0.10
|1.2319
|1.2306
|1.2269
|373
|2004.09.23 16:22
|modify
|36
|0.10
|1.2319
|1.2305
|1.2269
|374
|2004.09.23 16:22
|modify
|36
|0.10
|1.2319
|1.2303
|1.2269
|375
|2004.09.23 16:22
|modify
|36
|0.10
|1.2319
|1.2302
|1.2269
|376
|2004.09.23 16:22
|modify
|36
|0.10
|1.2319
|1.2300
|1.2269
|377
|2004.09.23 16:24
|s/l
|36
|0.10
|1.2300
|1.2300
|1.2269
|19.00
|10554.56
|378
|2004.09.23 16:40
|buy
|37
|0.10
|1.2288
|1.1788
|1.2338
|379
|2004.09.23 18:30
|modify
|37
|0.10
|1.2288
|1.2289
|1.2338
|380
|2004.09.23 18:30
|modify
|37
|0.10
|1.2288
|1.2290
|1.2338
|381
|2004.09.23 18:30
|modify
|37
|0.10
|1.2288
|1.2291
|1.2338
|382
|2004.09.23 18:31
|modify
|37
|0.10
|1.2288
|1.2292
|1.2338
|383
|2004.09.23 18:31
|modify
|37
|0.10
|1.2288
|1.2294
|1.2338
|384
|2004.09.23 18:31
|modify
|37
|0.10
|1.2288
|1.2296
|1.2338
|385
|2004.09.23 18:32
|modify
|37
|0.10
|1.2288
|1.2297
|1.2338
|386
|2004.09.23 18:32
|modify
|37
|0.10
|1.2288
|1.2298
|1.2338
|387
|2004.09.23 18:49
|modify
|37
|0.10
|1.2288
|1.2299
|1.2338
|388
|2004.09.23 18:49
|modify
|37
|0.10
|1.2288
|1.2300
|1.2338
|389
|2004.09.23 18:49
|modify
|37
|0.10
|1.2288
|1.2302
|1.2338
|390
|2004.09.23 18:49
|modify
|37
|0.10
|1.2288
|1.2304
|1.2338
|391
|2004.09.23 18:52
|modify
|37
|0.10
|1.2288
|1.2306
|1.2338
|392
|2004.09.23 18:53
|modify
|37
|0.10
|1.2288
|1.2308
|1.2338
|393
|2004.09.23 19:35
|modify
|37
|0.10
|1.2288
|1.2310
|1.2338
|394
|2004.09.23 19:42
|modify
|37
|0.10
|1.2288
|1.2311
|1.2338
|395
|2004.09.23 19:48
|modify
|37
|0.10
|1.2288
|1.2312
|1.2338
|396
|2004.09.23 20:01
|s/l
|37
|0.10
|1.2312
|1.2312
|1.2338
|24.00
|10578.56
|397
|2004.09.23 20:01
|buy
|38
|0.10
|1.2313
|1.1813
|1.2363
|398
|2004.09.24 14:33
|modify
|38
|0.10
|1.2313
|1.2317
|1.2363
|399
|2004.09.24 14:33
|modify
|38
|0.10
|1.2313
|1.2320
|1.2363
|400
|2004.09.24 14:33
|modify
|38
|0.10
|1.2313
|1.2324
|1.2363
|401
|2004.09.24 14:33
|modify
|38
|0.10
|1.2313
|1.2327
|1.2363
|402
|2004.09.24 14:33
|modify
|38
|0.10
|1.2313
|1.2331
|1.2363
|403
|2004.09.24 14:36
|modify
|38
|0.10
|1.2313
|1.2334
|1.2363
|404
|2004.09.24 14:42
|modify
|38
|0.10
|1.2313
|1.2335
|1.2363
|405
|2004.09.24 14:42
|modify
|38
|0.10
|1.2313
|1.2336
|1.2363
|406
|2004.09.24 14:42
|modify
|38
|0.10
|1.2313
|1.2338
|1.2363
|407
|2004.09.24 14:43
|modify
|38
|0.10
|1.2313
|1.2340
|1.2363
|408
|2004.09.24 14:45
|modify
|38
|0.10
|1.2313
|1.2342
|1.2363
|409
|2004.09.24 14:46
|modify
|38
|0.10
|1.2313
|1.2343
|1.2363
|410
|2004.09.24 14:46
|modify
|38
|0.10
|1.2313
|1.2344
|1.2363
|411
|2004.09.24 14:48
|s/l
|38
|0.10
|1.2344
|1.2344
|1.2363
|30.53
|10609.09
|412
|2004.09.24 14:48
|sell
|39
|0.10
|1.2342
|1.2842
|1.2292
|413
|2004.09.24 14:58
|modify
|39
|0.10
|1.2342
|1.2342
|1.2292
|414
|2004.09.24 14:58
|modify
|39
|0.10
|1.2342
|1.2341
|1.2292
|415
|2004.09.24 14:58
|modify
|39
|0.10
|1.2342
|1.2340
|1.2292
|416
|2004.09.24 14:58
|modify
|39
|0.10
|1.2342
|1.2338
|1.2292
|417
|2004.09.24 14:58
|modify
|39
|0.10
|1.2342
|1.2336
|1.2292
|418
|2004.09.24 15:07
|modify
|39
|0.10
|1.2342
|1.2332
|1.2292
|419
|2004.09.24 15:08
|modify
|39
|0.10
|1.2342
|1.2330
|1.2292
|420
|2004.09.24 15:08
|modify
|39
|0.10
|1.2342
|1.2329
|1.2292
|421
|2004.09.24 15:08
|modify
|39
|0.10
|1.2342
|1.2327
|1.2292
|422
|2004.09.24 15:12
|modify
|39
|0.10
|1.2342
|1.2326
|1.2292
|423
|2004.09.24 15:12
|modify
|39
|0.10
|1.2342
|1.2324
|1.2292
|424
|2004.09.24 15:12
|modify
|39
|0.10
|1.2342
|1.2321
|1.2292
|425
|2004.09.24 15:14
|s/l
|39
|0.10
|1.2321
|1.2321
|1.2292
|21.00
|10630.09
|426
|2004.09.24 15:21
|buy
|40
|0.10
|1.2315
|1.1815
|1.2365
|427
|2004.09.28 13:41
|modify
|40
|0.10
|1.2315
|1.2316
|1.2365
|428
|2004.09.28 13:41
|modify
|40
|0.10
|1.2315
|1.2317
|1.2365
|429
|2004.09.28 13:41
|modify
|40
|0.10
|1.2315
|1.2318
|1.2365
|430
|2004.09.28 13:41
|modify
|40
|0.10
|1.2315
|1.2319
|1.2365
|431
|2004.09.28 13:45
|modify
|40
|0.10
|1.2315
|1.2320
|1.2365
|432
|2004.09.28 13:45
|modify
|40
|0.10
|1.2315
|1.2321
|1.2365
|433
|2004.09.28 14:11
|modify
|40
|0.10
|1.2315
|1.2323
|1.2365
|434
|2004.09.28 14:11
|modify
|40
|0.10
|1.2315
|1.2324
|1.2365
|435
|2004.09.28 14:11
|modify
|40
|0.10
|1.2315
|1.2325
|1.2365
|436
|2004.09.28 14:21
|modify
|40
|0.10
|1.2315
|1.2326
|1.2365
|437
|2004.09.28 14:21
|modify
|40
|0.10
|1.2315
|1.2327
|1.2365
|438
|2004.09.28 14:28
|modify
|40
|0.10
|1.2315
|1.2329
|1.2365
|439
|2004.09.28 15:11
|modify
|40
|0.10
|1.2315
|1.2331
|1.2365
|440
|2004.09.28 15:39
|s/l
|40
|0.10
|1.2331
|1.2331
|1.2365
|15.06
|10645.15
|441
|2004.09.28 15:39
|buy
|41
|0.10
|1.2332
|1.1832
|1.2382
|442
|2004.09.30 13:15
|modify
|41
|0.10
|1.2332
|1.2332
|1.2382
|443
|2004.09.30 13:33
|modify
|41
|0.10
|1.2332
|1.2333
|1.2382
|444
|2004.09.30 13:33
|modify
|41
|0.10
|1.2332
|1.2335
|1.2382
|445
|2004.09.30 13:33
|modify
|41
|0.10
|1.2332
|1.2336
|1.2382
|446
|2004.09.30 13:33
|modify
|41
|0.10
|1.2332
|1.2337
|1.2382
|447
|2004.09.30 13:33
|modify
|41
|0.10
|1.2332
|1.2343
|1.2382
|448
|2004.09.30 13:33
|modify
|41
|0.10
|1.2332
|1.2345
|1.2382
|449
|2004.09.30 13:33
|modify
|41
|0.10
|1.2332
|1.2350
|1.2382
|450
|2004.09.30 13:33
|modify
|41
|0.10
|1.2332
|1.2353
|1.2382
|451
|2004.09.30 13:33
|modify
|41
|0.10
|1.2332
|1.2357
|1.2382
|452
|2004.09.30 13:35
|modify
|41
|0.10
|1.2332
|1.2358
|1.2382
|453
|2004.09.30 13:35
|modify
|41
|0.10
|1.2332
|1.2359
|1.2382
|454
|2004.09.30 13:41
|modify
|41
|0.10
|1.2332
|1.2360
|1.2382
|455
|2004.09.30 13:41
|modify
|41
|0.10
|1.2332
|1.2361
|1.2382
|456
|2004.09.30 13:41
|modify
|41
|0.10
|1.2332
|1.2362
|1.2382
|457
|2004.09.30 13:41
|modify
|41
|0.10
|1.2332
|1.2363
|1.2382
|458
|2004.09.30 13:42
|modify
|41
|0.10
|1.2332
|1.2364
|1.2382
|459
|2004.09.30 13:42
|modify
|41
|0.10
|1.2332
|1.2365
|1.2382
|460
|2004.09.30 13:45
|modify
|41
|0.10
|1.2332
|1.2366
|1.2382
|461
|2004.09.30 13:45
|t/p
|41
|0.10
|1.2382
|1.2366
|1.2382
|48.13
|10693.28
|462
|2004.09.30 13:45
|sell
|42
|0.10
|1.2382
|1.2882
|1.2332
|463
|2004.10.04 03:05
|modify
|42
|0.10
|1.2382
|1.2382
|1.2332
|464
|2004.10.04 03:05
|modify
|42
|0.10
|1.2382
|1.2380
|1.2332
|465
|2004.10.04 04:01
|modify
|42
|0.10
|1.2382
|1.2379
|1.2332
|466
|2004.10.04 04:01
|modify
|42
|0.10
|1.2382
|1.2378
|1.2332
|467
|2004.10.04 04:01
|modify
|42
|0.10
|1.2382
|1.2377
|1.2332
|468
|2004.10.04 04:01
|modify
|42
|0.10
|1.2382
|1.2376
|1.2332
|469
|2004.10.04 04:02
|modify
|42
|0.10
|1.2382
|1.2374
|1.2332
|470
|2004.10.04 06:32
|modify
|42
|0.10
|1.2382
|1.2372
|1.2332
|471
|2004.10.04 07:22
|modify
|42
|0.10
|1.2382
|1.2371
|1.2332
|472
|2004.10.04 07:22
|modify
|42
|0.10
|1.2382
|1.2370
|1.2332
|473
|2004.10.04 09:29
|s/l
|42
|0.10
|1.2370
|1.2370
|1.2332
|12.57
|10705.85
|474
|2004.10.04 09:29
|sell
|43
|0.10
|1.2368
|1.2868
|1.2318
|475
|2004.10.04 12:21
|modify
|43
|0.10
|1.2368
|1.2368
|1.2318
|476
|2004.10.04 12:37
|modify
|43
|0.10
|1.2368
|1.2367
|1.2318
|477
|2004.10.04 12:37
|modify
|43
|0.10
|1.2368
|1.2365
|1.2318
|478
|2004.10.04 12:37
|modify
|43
|0.10
|1.2368
|1.2364
|1.2318
|479
|2004.10.04 12:37
|modify
|43
|0.10
|1.2368
|1.2361
|1.2318
|480
|2004.10.04 12:38
|modify
|43
|0.10
|1.2368
|1.2360
|1.2318
|481
|2004.10.04 12:38
|modify
|43
|0.10
|1.2368
|1.2359
|1.2318
|482
|2004.10.04 12:38
|modify
|43
|0.10
|1.2368
|1.2357
|1.2318
|483
|2004.10.04 12:38
|modify
|43
|0.10
|1.2368
|1.2355
|1.2318
|484
|2004.10.04 12:39
|modify
|43
|0.10
|1.2368
|1.2354
|1.2318
|485
|2004.10.04 12:39
|modify
|43
|0.10
|1.2368
|1.2353
|1.2318
|486
|2004.10.04 12:39
|modify
|43
|0.10
|1.2368
|1.2352
|1.2318
|487
|2004.10.04 12:39
|modify
|43
|0.10
|1.2368
|1.2351
|1.2318
|488
|2004.10.04 12:39
|modify
|43
|0.10
|1.2368
|1.2349
|1.2318
|489
|2004.10.04 12:41
|modify
|43
|0.10
|1.2368
|1.2348
|1.2318
|490
|2004.10.04 12:45
|modify
|43
|0.10
|1.2368
|1.2347
|1.2318
|491
|2004.10.04 12:45
|modify
|43
|0.10
|1.2368
|1.2346
|1.2318
|492
|2004.10.04 12:47
|modify
|43
|0.10
|1.2368
|1.2345
|1.2318
|493
|2004.10.04 12:47
|modify
|43
|0.10
|1.2368
|1.2343
|1.2318
|494
|2004.10.04 12:48
|modify
|43
|0.10
|1.2368
|1.2342
|1.2318
|495
|2004.10.04 12:48
|modify
|43
|0.10
|1.2368
|1.2341
|1.2318
|496
|2004.10.04 12:48
|modify
|43
|0.10
|1.2368
|1.2340
|1.2318
|497
|2004.10.04 12:48
|modify
|43
|0.10
|1.2368
|1.2338
|1.2318
|498
|2004.10.04 12:56
|modify
|43
|0.10
|1.2368
|1.2337
|1.2318
|499
|2004.10.04 12:56
|modify
|43
|0.10
|1.2368
|1.2335
|1.2318
|500
|2004.10.04 12:56
|modify
|43
|0.10
|1.2368
|1.2334
|1.2318
|501
|2004.10.04 12:59
|t/p
|43
|0.10
|1.2318
|1.2334
|1.2318
|50.00
|10755.85
|502
|2004.10.04 12:59
|buy
|44
|0.10
|1.2318
|1.1818
|1.2368
|503
|2004.10.08 08:12
|modify
|44
|0.10
|1.2318
|1.2319
|1.2368
|504
|2004.10.08 08:12
|modify
|44
|0.10
|1.2318
|1.2321
|1.2368
|505
|2004.10.08 08:14
|modify
|44
|0.10
|1.2318
|1.2322
|1.2368
|506
|2004.10.08 08:14
|modify
|44
|0.10
|1.2318
|1.2323
|1.2368
|507
|2004.10.08 08:24
|modify
|44
|0.10
|1.2318
|1.2325
|1.2368
|508
|2004.10.08 09:39
|modify
|44
|0.10
|1.2318
|1.2326
|1.2368
|509
|2004.10.08 10:11
|modify
|44
|0.10
|1.2318
|1.2327
|1.2368
|510
|2004.10.08 10:16
|modify
|44
|0.10
|1.2318
|1.2329
|1.2368
|511
|2004.10.08 11:25
|s/l
|44
|0.10
|1.2329
|1.2329
|1.2368
|8.19
|10764.04
|512
|2004.10.08 11:25
|buy
|45
|0.10
|1.2330
|1.1830
|1.2380
|513
|2004.10.08 14:30
|modify
|45
|0.10
|1.2330
|1.2348
|1.2380
|514
|2004.10.08 14:31
|modify
|45
|0.10
|1.2330
|1.2353
|1.2380
|515
|2004.10.08 14:32
|s/l
|45
|0.10
|1.2353
|1.2353
|1.2380
|23.00
|10787.04
|516
|2004.10.08 14:32
|sell
|46
|0.10
|1.2353
|1.2853
|1.2303
|517
|2004.10.12 08:35
|modify
|46
|0.10
|1.2353
|1.2353
|1.2303
|518
|2004.10.12 08:35
|modify
|46
|0.10
|1.2353
|1.2352
|1.2303
|519
|2004.10.12 08:35
|modify
|46
|0.10
|1.2353
|1.2351
|1.2303
|520
|2004.10.12 08:36
|modify
|46
|0.10
|1.2353
|1.2350
|1.2303
|521
|2004.10.12 08:36
|modify
|46
|0.10
|1.2353
|1.2349
|1.2303
|522
|2004.10.12 08:40
|modify
|46
|0.10
|1.2353
|1.2348
|1.2303
|523
|2004.10.12 08:41
|modify
|46
|0.10
|1.2353
|1.2347
|1.2303
|524
|2004.10.12 08:52
|modify
|46
|0.10
|1.2353
|1.2346
|1.2303
|525
|2004.10.12 08:54
|modify
|46
|0.10
|1.2353
|1.2344
|1.2303
|526
|2004.10.12 08:54
|modify
|46
|0.10
|1.2353
|1.2343
|1.2303
|527
|2004.10.12 08:55
|modify
|46
|0.10
|1.2353
|1.2340
|1.2303
|528
|2004.10.12 09:17
|modify
|46
|0.10
|1.2353
|1.2339
|1.2303
|529
|2004.10.12 09:17
|modify
|46
|0.10
|1.2353
|1.2338
|1.2303
|530
|2004.10.12 09:17
|modify
|46
|0.10
|1.2353
|1.2337
|1.2303
|531
|2004.10.12 09:17
|modify
|46
|0.10
|1.2353
|1.2334
|1.2303
|532
|2004.10.12 09:18
|modify
|46
|0.10
|1.2353
|1.2333
|1.2303
|533
|2004.10.12 09:18
|modify
|46
|0.10
|1.2353
|1.2331
|1.2303
|534
|2004.10.12 09:18
|modify
|46
|0.10
|1.2353
|1.2330
|1.2303
|535
|2004.10.12 09:30
|modify
|46
|0.10
|1.2353
|1.2328
|1.2303
|536
|2004.10.12 09:35
|modify
|46
|0.10
|1.2353
|1.2327
|1.2303
|537
|2004.10.12 09:35
|modify
|46
|0.10
|1.2353
|1.2326
|1.2303
|538
|2004.10.12 09:35
|modify
|46
|0.10
|1.2353
|1.2325
|1.2303
|539
|2004.10.12 09:58
|s/l
|46
|0.10
|1.2325
|1.2325
|1.2303
|28.57
|10815.61
|540
|2004.10.12 11:00
|buy
|47
|0.10
|1.2313
|1.1813
|1.2363
|541
|2004.10.12 21:49
|modify
|47
|0.10
|1.2313
|1.2313
|1.2363
|542
|2004.10.12 23:21
|modify
|47
|0.10
|1.2313
|1.2315
|1.2363
|543
|2004.10.13 01:04
|s/l
|47
|0.10
|1.2315
|1.2315
|1.2363
|1.53
|10817.14
|544
|2004.10.13 01:04
|buy
|48
|0.10
|1.2315
|1.1815
|1.2365
|545
|2004.10.13 09:28
|modify
|48
|0.10
|1.2315
|1.2315
|1.2365
|546
|2004.10.13 09:28
|modify
|48
|0.10
|1.2315
|1.2316
|1.2365
|547
|2004.10.13 09:28
|modify
|48
|0.10
|1.2315
|1.2317
|1.2365
|548
|2004.10.13 09:36
|modify
|48
|0.10
|1.2315
|1.2318
|1.2365
|549
|2004.10.13 09:36
|modify
|48
|0.10
|1.2315
|1.2319
|1.2365
|550
|2004.10.13 09:37
|modify
|48
|0.10
|1.2315
|1.2321
|1.2365
|551
|2004.10.13 10:12
|s/l
|48
|0.10
|1.2321
|1.2321
|1.2365
|6.00
|10823.14
|552
|2004.10.13 10:12
|buy
|49
|0.10
|1.2323
|1.1823
|1.2373
|553
|2004.10.13 19:53
|modify
|49
|0.10
|1.2323
|1.2323
|1.2373
|554
|2004.10.13 19:53
|modify
|49
|0.10
|1.2323
|1.2324
|1.2373
|555
|2004.10.13 19:53
|modify
|49
|0.10
|1.2323
|1.2325
|1.2373
|556
|2004.10.13 19:54
|modify
|49
|0.10
|1.2323
|1.2326
|1.2373
|557
|2004.10.13 19:54
|modify
|49
|0.10
|1.2323
|1.2328
|1.2373
|558
|2004.10.13 19:54
|modify
|49
|0.10
|1.2323
|1.2331
|1.2373
|559
|2004.10.13 19:54
|modify
|49
|0.10
|1.2323
|1.2332
|1.2373
|560
|2004.10.13 19:54
|modify
|49
|0.10
|1.2323
|1.2335
|1.2373
|561
|2004.10.13 19:54
|modify
|49
|0.10
|1.2323
|1.2336
|1.2373
|562
|2004.10.13 19:54
|modify
|49
|0.10
|1.2323
|1.2338
|1.2373
|563
|2004.10.13 19:54
|modify
|49
|0.10
|1.2323
|1.2340
|1.2373
|564
|2004.10.13 19:55
|s/l
|49
|0.10
|1.2340
|1.2340
|1.2373
|17.00
|10840.14
|565
|2004.10.13 19:55
|sell
|50
|0.10
|1.2340
|1.2840
|1.2290
|566
|2004.10.14 02:54
|modify
|50
|0.10
|1.2340
|1.2339
|1.2290
|567
|2004.10.14 02:54
|modify
|50
|0.10
|1.2340
|1.2336
|1.2290
|568
|2004.10.14 04:03
|s/l
|50
|0.10
|1.2336
|1.2336
|1.2290
|4.85
|10844.99
|569
|2004.10.14 04:03
|sell
|51
|0.10
|1.2334
|1.2834
|1.2284
|570
|2004.10.26 04:36
|s/l
|51
|0.10
|1.2834
|1.2834
|1.2284
|-497.15
|10347.84
|571
|2004.10.26 04:36
|sell
|52
|0.10
|1.2837
|1.3337
|1.2787
|572
|2004.10.26 06:37
|modify
|52
|0.10
|1.2837
|1.2837
|1.2787
|573
|2004.10.26 07:17
|modify
|52
|0.10
|1.2837
|1.2836
|1.2787
|574
|2004.10.26 07:17
|modify
|52
|0.10
|1.2837
|1.2835
|1.2787
|575
|2004.10.26 07:23
|modify
|52
|0.10
|1.2837
|1.2833
|1.2787
|576
|2004.10.26 07:23
|modify
|52
|0.10
|1.2837
|1.2832
|1.2787
|577
|2004.10.26 07:23
|modify
|52
|0.10
|1.2837
|1.2831
|1.2787
|578
|2004.10.26 07:32
|modify
|52
|0.10
|1.2837
|1.2830
|1.2787
|579
|2004.10.26 07:32
|modify
|52
|0.10
|1.2837
|1.2829
|1.2787
|580
|2004.10.26 07:56
|modify
|52
|0.10
|1.2837
|1.2828
|1.2787
|581
|2004.10.26 07:56
|modify
|52
|0.10
|1.2837
|1.2827
|1.2787
|582
|2004.10.26 07:56
|modify
|52
|0.10
|1.2837
|1.2826
|1.2787
|583
|2004.10.26 07:56
|modify
|52
|0.10
|1.2837
|1.2824
|1.2787
|584
|2004.10.26 07:56
|modify
|52
|0.10
|1.2837
|1.2822
|1.2787
|585
|2004.10.26 07:59
|modify
|52
|0.10
|1.2837
|1.2821
|1.2787
|586
|2004.10.26 07:59
|modify
|52
|0.10
|1.2837
|1.2820
|1.2787
|587
|2004.10.26 07:59
|modify
|52
|0.10
|1.2837
|1.2819
|1.2787
|588
|2004.10.26 07:59
|modify
|52
|0.10
|1.2837
|1.2818
|1.2787
|589
|2004.10.26 08:00
|modify
|52
|0.10
|1.2837
|1.2816
|1.2787
|590
|2004.10.26 08:00
|modify
|52
|0.10
|1.2837
|1.2814
|1.2787
|591
|2004.10.26 08:00
|modify
|52
|0.10
|1.2837
|1.2812
|1.2787
|592
|2004.10.26 08:00
|modify
|52
|0.10
|1.2837
|1.2811
|1.2787
|593
|2004.10.26 08:02
|modify
|52
|0.10
|1.2837
|1.2809
|1.2787
|594
|2004.10.26 08:18
|modify
|52
|0.10
|1.2837
|1.2808
|1.2787
|595
|2004.10.26 08:19
|modify
|52
|0.10
|1.2837
|1.2807
|1.2787
|596
|2004.10.26 08:19
|modify
|52
|0.10
|1.2837
|1.2806
|1.2787
|597
|2004.10.26 08:19
|modify
|52
|0.10
|1.2837
|1.2805
|1.2787
|598
|2004.10.26 08:19
|modify
|52
|0.10
|1.2837
|1.2804
|1.2787
|599
|2004.10.26 08:19
|modify
|52
|0.10
|1.2837
|1.2803
|1.2787
|600
|2004.10.26 08:25
|s/l
|52
|0.10
|1.2803
|1.2803
|1.2787
|34.00
|10381.84
|601
|2004.10.26 08:48
|sell
|53
|0.10
|1.2812
|1.3312
|1.2762
|602
|2004.10.26 09:18
|modify
|53
|0.10
|1.2812
|1.2811
|1.2762
|603
|2004.10.26 09:19
|modify
|53
|0.10
|1.2812
|1.2810
|1.2762
|604
|2004.10.26 09:19
|modify
|53
|0.10
|1.2812
|1.2809
|1.2762
|605
|2004.10.26 09:19
|modify
|53
|0.10
|1.2812
|1.2808
|1.2762
|606
|2004.10.26 09:20
|modify
|53
|0.10
|1.2812
|1.2807
|1.2762
|607
|2004.10.26 09:22
|modify
|53
|0.10
|1.2812
|1.2806
|1.2762
|608
|2004.10.26 09:22
|modify
|53
|0.10
|1.2812
|1.2804
|1.2762
|609
|2004.10.26 09:22
|modify
|53
|0.10
|1.2812
|1.2801
|1.2762
|610
|2004.10.26 09:31
|s/l
|53
|0.10
|1.2801
|1.2801
|1.2762
|11.00
|10392.84
|611
|2004.10.26 10:09
|buy
|54
|0.10
|1.2793
|1.2293
|1.2843
|612
|2004.10.26 15:55
|modify
|54
|0.10
|1.2793
|1.2795
|1.2843
|613
|2004.10.26 15:55
|modify
|54
|0.10
|1.2793
|1.2797
|1.2843
|614
|2004.10.26 16:00
|modify
|54
|0.10
|1.2793
|1.2799
|1.2843
|615
|2004.10.26 16:00
|s/l
|54
|0.10
|1.2799
|1.2799
|1.2843
|6.00
|10398.84
|616
|2004.10.26 16:05
|buy
|55
|0.10
|1.2787
|1.2287
|1.2837
|617
|2004.10.27 14:56
|modify
|55
|0.10
|1.2787
|1.2788
|1.2837
|618
|2004.10.27 14:58
|modify
|55
|0.10
|1.2787
|1.2789
|1.2837
|619
|2004.10.27 14:58
|modify
|55
|0.10
|1.2787
|1.2790
|1.2837
|620
|2004.10.27 14:59
|modify
|55
|0.10
|1.2787
|1.2792
|1.2837
|621
|2004.10.27 15:01
|modify
|55
|0.10
|1.2787
|1.2793
|1.2837
|622
|2004.10.27 15:01
|modify
|55
|0.10
|1.2787
|1.2794
|1.2837
|623
|2004.10.27 15:02
|modify
|55
|0.10
|1.2787
|1.2796
|1.2837
|624
|2004.10.27 15:07
|s/l
|55
|0.10
|1.2796
|1.2796
|1.2837
|8.53
|10407.37
|625
|2004.10.27 16:02
|buy
|56
|0.10
|1.2782
|1.2282
|1.2832
|626
|2004.11.01 00:00
|modify
|56
|0.10
|1.2782
|1.2799
|1.2832
|627
|2004.11.01 00:00
|modify
|56
|0.10
|1.2782
|1.2800
|1.2832
|628
|2004.11.01 00:01
|modify
|56
|0.10
|1.2782
|1.2801
|1.2832
|629
|2004.11.01 00:04
|modify
|56
|0.10
|1.2782
|1.2802
|1.2832
|630
|2004.11.01 00:04
|modify
|56
|0.10
|1.2782
|1.2803
|1.2832
|631
|2004.11.01 00:05
|modify
|56
|0.10
|1.2782
|1.2804
|1.2832
|632
|2004.11.01 00:05
|modify
|56
|0.10
|1.2782
|1.2805
|1.2832
|633
|2004.11.01 00:05
|modify
|56
|0.10
|1.2782
|1.2806
|1.2832
|634
|2004.11.01 00:09
|modify
|56
|0.10
|1.2782
|1.2807
|1.2832
|635
|2004.11.01 00:10
|modify
|56
|0.10
|1.2782
|1.2808
|1.2832
|636
|2004.11.01 00:11
|modify
|56
|0.10
|1.2782
|1.2811
|1.2832
|637
|2004.11.01 00:40
|modify
|56
|0.10
|1.2782
|1.2812
|1.2832
|638
|2004.11.01 00:42
|modify
|56
|0.10
|1.2782
|1.2813
|1.2832
|639
|2004.11.01 00:45
|modify
|56
|0.10
|1.2782
|1.2814
|1.2832
|640
|2004.11.01 00:47
|modify
|56
|0.10
|1.2782
|1.2816
|1.2832
|641
|2004.11.01 00:47
|t/p
|56
|0.10
|1.2832
|1.2816
|1.2832
|47.66
|10455.03
|642
|2004.11.01 00:47
|sell
|57
|0.10
|1.2832
|1.3332
|1.2782
|643
|2004.11.01 01:07
|modify
|57
|0.10
|1.2832
|1.2832
|1.2782
|644
|2004.11.01 01:08
|modify
|57
|0.10
|1.2832
|1.2831
|1.2782
|645
|2004.11.01 01:46
|modify
|57
|0.10
|1.2832
|1.2830
|1.2782
|646
|2004.11.01 01:47
|modify
|57
|0.10
|1.2832
|1.2828
|1.2782
|647
|2004.11.01 01:47
|modify
|57
|0.10
|1.2832
|1.2827
|1.2782
|648
|2004.11.01 01:48
|modify
|57
|0.10
|1.2832
|1.2826
|1.2782
|649
|2004.11.01 01:50
|modify
|57
|0.10
|1.2832
|1.2824
|1.2782
|650
|2004.11.01 01:52
|modify
|57
|0.10
|1.2832
|1.2822
|1.2782
|651
|2004.11.01 01:52
|modify
|57
|0.10
|1.2832
|1.2821
|1.2782
|652
|2004.11.01 01:52
|modify
|57
|0.10
|1.2832
|1.2820
|1.2782
|653
|2004.11.01 02:07
|modify
|57
|0.10
|1.2832
|1.2818
|1.2782
|654
|2004.11.01 02:07
|modify
|57
|0.10
|1.2832
|1.2817
|1.2782
|655
|2004.11.01 02:07
|modify
|57
|0.10
|1.2832
|1.2816
|1.2782
|656
|2004.11.01 02:07
|modify
|57
|0.10
|1.2832
|1.2814
|1.2782
|657
|2004.11.01 02:07
|modify
|57
|0.10
|1.2832
|1.2812
|1.2782
|658
|2004.11.01 02:08
|modify
|57
|0.10
|1.2832
|1.2811
|1.2782
|659
|2004.11.01 02:08
|modify
|57
|0.10
|1.2832
|1.2810
|1.2782
|660
|2004.11.01 02:13
|modify
|57
|0.10
|1.2832
|1.2809
|1.2782
|661
|2004.11.01 02:13
|modify
|57
|0.10
|1.2832
|1.2807
|1.2782
|662
|2004.11.01 02:13
|modify
|57
|0.10
|1.2832
|1.2805
|1.2782
|663
|2004.11.01 02:14
|modify
|57
|0.10
|1.2832
|1.2804
|1.2782
|664
|2004.11.01 02:16
|modify
|57
|0.10
|1.2832
|1.2803
|1.2782
|665
|2004.11.01 02:17
|t/p
|57
|0.10
|1.2782
|1.2803
|1.2782
|50.00
|10505.03
|666
|2004.11.01 02:17
|buy
|58
|0.10
|1.2782
|1.2282
|1.2832
|667
|2004.11.03 14:52
|modify
|58
|0.10
|1.2782
|1.2782
|1.2832
|668
|2004.11.03 14:52
|modify
|58
|0.10
|1.2782
|1.2785
|1.2832
|669
|2004.11.03 14:52
|modify
|58
|0.10
|1.2782
|1.2786
|1.2832
|670
|2004.11.03 15:11
|modify
|58
|0.10
|1.2782
|1.2787
|1.2832
|671
|2004.11.03 15:12
|modify
|58
|0.10
|1.2782
|1.2788
|1.2832
|672
|2004.11.03 15:19
|modify
|58
|0.10
|1.2782
|1.2789
|1.2832
|673
|2004.11.03 15:19
|modify
|58
|0.10
|1.2782
|1.2790
|1.2832
|674
|2004.11.03 15:19
|modify
|58
|0.10
|1.2782
|1.2792
|1.2832
|675
|2004.11.03 15:25
|s/l
|58
|0.10
|1.2792
|1.2792
|1.2832
|8.60
|10513.63
|676
|2004.11.03 15:44
|buy
|59
|0.10
|1.2784
|1.2284
|1.2834
|677
|2004.11.03 16:08
|modify
|59
|0.10
|1.2784
|1.2784
|1.2834
|678
|2004.11.03 16:12
|modify
|59
|0.10
|1.2784
|1.2786
|1.2834
|679
|2004.11.03 16:16
|modify
|59
|0.10
|1.2784
|1.2787
|1.2834
|680
|2004.11.03 16:17
|modify
|59
|0.10
|1.2784
|1.2788
|1.2834
|681
|2004.11.03 16:20
|modify
|59
|0.10
|1.2784
|1.2789
|1.2834
|682
|2004.11.03 16:20
|modify
|59
|0.10
|1.2784
|1.2790
|1.2834
|683
|2004.11.03 16:21
|modify
|59
|0.10
|1.2784
|1.2792
|1.2834
|684
|2004.11.03 16:22
|modify
|59
|0.10
|1.2784
|1.2794
|1.2834
|685
|2004.11.03 16:30
|s/l
|59
|0.10
|1.2794
|1.2794
|1.2834
|10.00
|10523.63
|686
|2004.11.03 16:31
|buy
|60
|0.10
|1.2786
|1.2286
|1.2836
|687
|2004.11.03 17:04
|modify
|60
|0.10
|1.2786
|1.2786
|1.2836
|688
|2004.11.03 17:06
|s/l
|60
|0.10
|1.2786
|1.2786
|1.2836
|0.00
|10523.63
|689
|2004.11.03 17:09
|sell
|61
|0.10
|1.2804
|1.3304
|1.2754
|690
|2004.11.03 17:17
|modify
|61
|0.10
|1.2804
|1.2803
|1.2754
|691
|2004.11.03 17:18
|modify
|61
|0.10
|1.2804
|1.2802
|1.2754
|692
|2004.11.03 17:18
|modify
|61
|0.10
|1.2804
|1.2801
|1.2754
|693
|2004.11.03 17:20
|modify
|61
|0.10
|1.2804
|1.2800
|1.2754
|694
|2004.11.03 17:27
|modify
|61
|0.10
|1.2804
|1.2797
|1.2754
|695
|2004.11.03 17:28
|modify
|61
|0.10
|1.2804
|1.2795
|1.2754
|696
|2004.11.03 17:35
|modify
|61
|0.10
|1.2804
|1.2793
|1.2754
|697
|2004.11.03 18:34
|modify
|61
|0.10
|1.2804
|1.2792
|1.2754
|698
|2004.11.03 19:37
|s/l
|61
|0.10
|1.2792
|1.2792
|1.2754
|12.00
|10535.63
|699
|2004.11.03 19:37
|sell
|62
|0.10
|1.2791
|1.3291
|1.2741
|700
|2004.11.05 14:30
|modify
|62
|0.10
|1.2791
|1.2784
|1.2741
|701
|2004.11.05 14:31
|s/l
|62
|0.10
|1.2784
|1.2784
|1.2741
|8.14
|10543.77
|702
|2004.11.05 14:31
|buy
|63
|0.10
|1.2788
|1.2288
|1.2838
|703
|2004.11.05 14:32
|modify
|63
|0.10
|1.2788
|1.2788
|1.2838
|704
|2004.11.05 14:32
|modify
|63
|0.10
|1.2788
|1.2795
|1.2838
|705
|2004.11.05 14:32
|modify
|63
|0.10
|1.2788
|1.2798
|1.2838
|706
|2004.11.05 14:32
|modify
|63
|0.10
|1.2788
|1.2805
|1.2838
|707
|2004.11.05 14:34
|modify
|63
|0.10
|1.2788
|1.2806
|1.2838
|708
|2004.11.05 14:34
|modify
|63
|0.10
|1.2788
|1.2809
|1.2838
|709
|2004.11.05 14:34
|modify
|63
|0.10
|1.2788
|1.2813
|1.2838
|710
|2004.11.05 14:36
|modify
|63
|0.10
|1.2788
|1.2816
|1.2838
|711
|2004.11.05 14:36
|modify
|63
|0.10
|1.2788
|1.2820
|1.2838
|712
|2004.11.05 14:37
|s/l
|63
|0.10
|1.2820
|1.2820
|1.2838
|32.00
|10575.77
|713
|2004.11.05 14:37
|buy
|64
|0.10
|1.2822
|1.2322
|1.2872
|714
|2004.11.05 15:30
|modify
|64
|0.10
|1.2822
|1.2824
|1.2872
|715
|2004.11.05 15:31
|modify
|64
|0.10
|1.2822
|1.2826
|1.2872
|716
|2004.11.05 15:31
|modify
|64
|0.10
|1.2822
|1.2827
|1.2872
|717
|2004.11.05 15:31
|modify
|64
|0.10
|1.2822
|1.2828
|1.2872
|718
|2004.11.05 15:31
|modify
|64
|0.10
|1.2822
|1.2829
|1.2872
|719
|2004.11.05 15:31
|modify
|64
|0.10
|1.2822
|1.2834
|1.2872
|720
|2004.11.05 15:31
|modify
|64
|0.10
|1.2822
|1.2836
|1.2872
|721
|2004.11.05 15:31
|modify
|64
|0.10
|1.2822
|1.2839
|1.2872
|722
|2004.11.05 15:31
|modify
|64
|0.10
|1.2822
|1.2841
|1.2872
|723
|2004.11.05 15:31
|modify
|64
|0.10
|1.2822
|1.2845
|1.2872
|724
|2004.11.05 15:32
|modify
|64
|0.10
|1.2822
|1.2848
|1.2872
|725
|2004.11.05 15:32
|modify
|64
|0.10
|1.2822
|1.2849
|1.2872
|726
|2004.11.05 15:33
|modify
|64
|0.10
|1.2822
|1.2851
|1.2872
|727
|2004.11.05 15:33
|modify
|64
|0.10
|1.2822
|1.2856
|1.2872
|728
|2004.11.05 15:34
|t/p
|64
|0.10
|1.2872
|1.2856
|1.2872
|50.00
|10625.77
|729
|2004.11.05 15:34
|sell
|65
|0.10
|1.2875
|1.3375
|1.2825
|730
|2004.11.10 16:17
|modify
|65
|0.10
|1.2875
|1.2870
|1.2825
|731
|2004.11.10 16:21
|modify
|65
|0.10
|1.2875
|1.2868
|1.2825
|732
|2004.11.10 16:21
|modify
|65
|0.10
|1.2875
|1.2864
|1.2825
|733
|2004.11.10 16:23
|s/l
|65
|0.10
|1.2864
|1.2864
|1.2825
|11.85
|10637.62
|734
|2004.11.10 16:23
|buy
|66
|0.10
|1.2864
|1.2364
|1.2914
|735
|2004.11.10 16:26
|modify
|66
|0.10
|1.2864
|1.2864
|1.2914
|736
|2004.11.10 16:32
|modify
|66
|0.10
|1.2864
|1.2865
|1.2914
|737
|2004.11.10 16:32
|modify
|66
|0.10
|1.2864
|1.2866
|1.2914
|738
|2004.11.10 16:32
|modify
|66
|0.10
|1.2864
|1.2867
|1.2914
|739
|2004.11.10 16:32
|modify
|66
|0.10
|1.2864
|1.2868
|1.2914
|740
|2004.11.10 16:33
|modify
|66
|0.10
|1.2864
|1.2869
|1.2914
|741
|2004.11.10 16:33
|modify
|66
|0.10
|1.2864
|1.2870
|1.2914
|742
|2004.11.10 16:35
|modify
|66
|0.10
|1.2864
|1.2872
|1.2914
|743
|2004.11.10 16:43
|modify
|66
|0.10
|1.2864
|1.2874
|1.2914
|744
|2004.11.10 16:43
|modify
|66
|0.10
|1.2864
|1.2875
|1.2914
|745
|2004.11.10 16:43
|modify
|66
|0.10
|1.2864
|1.2876
|1.2914
|746
|2004.11.10 16:43
|modify
|66
|0.10
|1.2864
|1.2877
|1.2914
|747
|2004.11.10 16:43
|modify
|66
|0.10
|1.2864
|1.2878
|1.2914
|748
|2004.11.10 16:43
|modify
|66
|0.10
|1.2864
|1.2879
|1.2914
|749
|2004.11.10 16:44
|modify
|66
|0.10
|1.2864
|1.2880
|1.2914
|750
|2004.11.10 16:44
|modify
|66
|0.10
|1.2864
|1.2881
|1.2914
|751
|2004.11.10 16:44
|modify
|66
|0.10
|1.2864
|1.2883
|1.2914
|752
|2004.11.10 16:45
|modify
|66
|0.10
|1.2864
|1.2885
|1.2914
|753
|2004.11.10 16:49
|modify
|66
|0.10
|1.2864
|1.2886
|1.2914
|754
|2004.11.10 16:49
|modify
|66
|0.10
|1.2864
|1.2889
|1.2914
|755
|2004.11.10 16:54
|modify
|66
|0.10
|1.2864
|1.2891
|1.2914
|756
|2004.11.10 16:54
|modify
|66
|0.10
|1.2864
|1.2892
|1.2914
|757
|2004.11.10 16:54
|modify
|66
|0.10
|1.2864
|1.2893
|1.2914
|758
|2004.11.10 16:54
|modify
|66
|0.10
|1.2864
|1.2894
|1.2914
|759
|2004.11.10 16:54
|modify
|66
|0.10
|1.2864
|1.2896
|1.2914
|760
|2004.11.10 16:55
|modify
|66
|0.10
|1.2864
|1.2897
|1.2914
|761
|2004.11.10 16:55
|modify
|66
|0.10
|1.2864
|1.2898
|1.2914
|762
|2004.11.10 16:55
|t/p
|66
|0.10
|1.2914
|1.2898
|1.2914
|50.00
|10687.62
|763
|2004.11.10 16:55
|sell
|67
|0.10
|1.2914
|1.3414
|1.2864
|764
|2004.11.10 18:15
|modify
|67
|0.10
|1.2914
|1.2913
|1.2864
|765
|2004.11.10 18:35
|modify
|67
|0.10
|1.2914
|1.2912
|1.2864
|766
|2004.11.10 18:36
|modify
|67
|0.10
|1.2914
|1.2911
|1.2864
|767
|2004.11.10 18:37
|modify
|67
|0.10
|1.2914
|1.2908
|1.2864
|768
|2004.11.10 18:37
|modify
|67
|0.10
|1.2914
|1.2905
|1.2864
|769
|2004.11.10 18:37
|modify
|67
|0.10
|1.2914
|1.2900
|1.2864
|770
|2004.11.10 18:49
|modify
|67
|0.10
|1.2914
|1.2897
|1.2864
|771
|2004.11.10 18:49
|modify
|67
|0.10
|1.2914
|1.2890
|1.2864
|772
|2004.11.10 18:49
|modify
|67
|0.10
|1.2914
|1.2881
|1.2864
|773
|2004.11.10 18:50
|s/l
|67
|0.10
|1.2881
|1.2881
|1.2864
|33.00
|10720.62
|774
|2004.11.10 19:05
|buy
|68
|0.10
|1.2870
|1.2370
|1.2920
|775
|2004.11.10 19:42
|modify
|68
|0.10
|1.2870
|1.2870
|1.2920
|776
|2004.11.10 20:14
|modify
|68
|0.10
|1.2870
|1.2871
|1.2920
|777
|2004.11.10 20:14
|modify
|68
|0.10
|1.2870
|1.2876
|1.2920
|778
|2004.11.10 20:15
|modify
|68
|0.10
|1.2870
|1.2878
|1.2920
|779
|2004.11.10 20:15
|modify
|68
|0.10
|1.2870
|1.2880
|1.2920
|780
|2004.11.10 20:15
|modify
|68
|0.10
|1.2870
|1.2882
|1.2920
|781
|2004.11.10 20:16
|modify
|68
|0.10
|1.2870
|1.2883
|1.2920
|782
|2004.11.10 20:16
|modify
|68
|0.10
|1.2870
|1.2884
|1.2920
|783
|2004.11.10 20:16
|modify
|68
|0.10
|1.2870
|1.2885
|1.2920
|784
|2004.11.10 20:17
|s/l
|68
|0.10
|1.2885
|1.2885
|1.2920
|15.00
|10735.62
|785
|2004.11.10 20:17
|sell
|69
|0.10
|1.2886
|1.3386
|1.2836
|786
|2004.11.10 20:55
|modify
|69
|0.10
|1.2886
|1.2885
|1.2836
|787
|2004.11.10 20:56
|s/l
|69
|0.10
|1.2885
|1.2885
|1.2836
|1.00
|10736.62
|788
|2004.11.10 21:41
|sell
|70
|0.10
|1.2897
|1.3397
|1.2847
|789
|2004.11.10 23:27
|modify
|70
|0.10
|1.2897
|1.2896
|1.2847
|790
|2004.11.11 00:46
|modify
|70
|0.10
|1.2897
|1.2894
|1.2847
|791
|2004.11.11 00:46
|modify
|70
|0.10
|1.2897
|1.2893
|1.2847
|792
|2004.11.11 00:49
|modify
|70
|0.10
|1.2897
|1.2892
|1.2847
|793
|2004.11.11 00:50
|modify
|70
|0.10
|1.2897
|1.2891
|1.2847
|794
|2004.11.11 01:36
|s/l
|70
|0.10
|1.2891
|1.2891
|1.2847
|6.85
|10743.48
|795
|2004.11.11 01:36
|sell
|71
|0.10
|1.2889
|1.3389
|1.2839
|796
|2004.11.11 02:04
|modify
|71
|0.10
|1.2889
|1.2889
|1.2839
|797
|2004.11.11 02:10
|modify
|71
|0.10
|1.2889
|1.2888
|1.2839
|798
|2004.11.11 02:10
|modify
|71
|0.10
|1.2889
|1.2886
|1.2839
|799
|2004.11.11 02:10
|modify
|71
|0.10
|1.2889
|1.2885
|1.2839
|800
|2004.11.11 04:01
|s/l
|71
|0.10
|1.2885
|1.2885
|1.2839
|4.00
|10747.48
|801
|2004.11.11 04:01
|sell
|72
|0.10
|1.2883
|1.3383
|1.2833
|802
|2004.11.11 11:57
|modify
|72
|0.10
|1.2883
|1.2883
|1.2833
|803
|2004.11.11 12:20
|modify
|72
|0.10
|1.2883
|1.2882
|1.2833
|804
|2004.11.11 12:20
|modify
|72
|0.10
|1.2883
|1.2880
|1.2833
|805
|2004.11.11 12:20
|modify
|72
|0.10
|1.2883
|1.2879
|1.2833
|806
|2004.11.11 13:15
|modify
|72
|0.10
|1.2883
|1.2878
|1.2833
|807
|2004.11.11 13:15
|modify
|72
|0.10
|1.2883
|1.2877
|1.2833
|808
|2004.11.11 13:15
|modify
|72
|0.10
|1.2883
|1.2875
|1.2833
|809
|2004.11.11 13:24
|modify
|72
|0.10
|1.2883
|1.2873
|1.2833
|810
|2004.11.11 13:39
|s/l
|72
|0.10
|1.2873
|1.2873
|1.2833
|10.00
|10757.48
|811
|2004.11.11 13:39
|sell
|73
|0.10
|1.2873
|1.3373
|1.2823
|812
|2004.12.02 02:40
|s/l
|73
|0.10
|1.3373
|1.3373
|1.2823
|-494.02
|10263.46
|813
|2004.12.02 02:40
|sell
|74
|0.10
|1.3371
|1.3871
|1.3321
|814
|2004.12.02 05:22
|modify
|74
|0.10
|1.3371
|1.3371
|1.3321
|815
|2004.12.02 05:22
|modify
|74
|0.10
|1.3371
|1.3370
|1.3321
|816
|2004.12.02 05:23
|modify
|74
|0.10
|1.3371
|1.3368
|1.3321
|817
|2004.12.02 06:48
|modify
|74
|0.10
|1.3371
|1.3367
|1.3321
|818
|2004.12.02 06:53
|modify
|74
|0.10
|1.3371
|1.3366
|1.3321
|819
|2004.12.02 07:21
|s/l
|74
|0.10
|1.3366
|1.3366
|1.3321
|5.00
|10268.46
|820
|2004.12.02 07:21
|sell
|75
|0.10
|1.3365
|1.3865
|1.3315
|821
|2004.12.02 09:51
|modify
|75
|0.10
|1.3365
|1.3364
|1.3315
|822
|2004.12.02 09:52
|modify
|75
|0.10
|1.3365
|1.3363
|1.3315
|823
|2004.12.02 09:55
|s/l
|75
|0.10
|1.3363
|1.3363
|1.3315
|2.00
|10270.46
|824
|2004.12.02 10:15
|buy
|76
|0.10
|1.3353
|1.2853
|1.3403
|825
|2004.12.03 14:30
|modify
|76
|0.10
|1.3353
|1.3354
|1.3403
|826
|2004.12.03 14:30
|s/l
|76
|0.10
|1.3354
|1.3354
|1.3403
|0.53
|10270.99
|827
|2004.12.03 14:30
|sell
|77
|0.10
|1.3352
|1.3852
|1.3302
|828
|2004.12.03 14:34
|modify
|77
|0.10
|1.3352
|1.3351
|1.3302
|829
|2004.12.03 14:36
|modify
|77
|0.10
|1.3352
|1.3349
|1.3302
|830
|2004.12.03 14:36
|modify
|77
|0.10
|1.3352
|1.3347
|1.3302
|831
|2004.12.03 14:36
|modify
|77
|0.10
|1.3352
|1.3346
|1.3302
|832
|2004.12.03 14:36
|modify
|77
|0.10
|1.3352
|1.3344
|1.3302
|833
|2004.12.03 14:36
|modify
|77
|0.10
|1.3352
|1.3341
|1.3302
|834
|2004.12.03 14:38
|s/l
|77
|0.10
|1.3341
|1.3341
|1.3302
|11.00
|10281.99
|835
|2004.12.03 14:38
|sell
|78
|0.10
|1.3339
|1.3839
|1.3289
|836
|2004.12.03 14:39
|modify
|78
|0.10
|1.3339
|1.3338
|1.3289
|837
|2004.12.03 14:40
|modify
|78
|0.10
|1.3339
|1.3336
|1.3289
|838
|2004.12.03 14:40
|modify
|78
|0.10
|1.3339
|1.3335
|1.3289
|839
|2004.12.03 14:41
|s/l
|78
|0.10
|1.3335
|1.3335
|1.3289
|4.00
|10285.99
|840
|2004.12.03 14:41
|sell
|79
|0.10
|1.3339
|1.3839
|1.3289
|841
|2004.12.03 14:44
|modify
|79
|0.10
|1.3339
|1.3339
|1.3289
|842
|2004.12.03 14:44
|modify
|79
|0.10
|1.3339
|1.3338
|1.3289
|843
|2004.12.03 14:44
|modify
|79
|0.10
|1.3339
|1.3335
|1.3289
|844
|2004.12.03 14:44
|modify
|79
|0.10
|1.3339
|1.3333
|1.3289
|845
|2004.12.03 14:44
|modify
|79
|0.10
|1.3339
|1.3330
|1.3289
|846
|2004.12.03 14:46
|modify
|79
|0.10
|1.3339
|1.3329
|1.3289
|847
|2004.12.03 14:48
|s/l
|79
|0.10
|1.3329
|1.3329
|1.3289
|10.00
|10295.99
|848
|2004.12.03 14:51
|sell
|80
|0.10
|1.3340
|1.3840
|1.3290
|849
|2004.12.03 14:55
|modify
|80
|0.10
|1.3340
|1.3338
|1.3290
|850
|2004.12.03 14:58
|s/l
|80
|0.10
|1.3338
|1.3338
|1.3290
|2.00
|10297.99
|851
|2004.12.03 14:58
|sell
|81
|0.10
|1.3340
|1.3840
|1.3290
|852
|2004.12.03 15:04
|modify
|81
|0.10
|1.3340
|1.3339
|1.3290
|853
|2004.12.03 15:10
|s/l
|81
|0.10
|1.3339
|1.3339
|1.3290
|1.00
|10298.99
|854
|2004.12.03 15:13
|sell
|82
|0.10
|1.3343
|1.3843
|1.3293
|855
|2004.12.08 09:13
|modify
|82
|0.10
|1.3343
|1.3343
|1.3293
|856
|2004.12.08 09:14
|modify
|82
|0.10
|1.3343
|1.3342
|1.3293
|857
|2004.12.08 09:14
|modify
|82
|0.10
|1.3343
|1.3341
|1.3293
|858
|2004.12.08 09:15
|modify
|82
|0.10
|1.3343
|1.3340
|1.3293
|859
|2004.12.08 09:15
|modify
|82
|0.10
|1.3343
|1.3339
|1.3293
|860
|2004.12.08 09:15
|modify
|82
|0.10
|1.3343
|1.3337
|1.3293
|861
|2004.12.08 09:15
|modify
|82
|0.10
|1.3343
|1.3336
|1.3293
|862
|2004.12.08 09:15
|modify
|82
|0.10
|1.3343
|1.3333
|1.3293
|863
|2004.12.08 09:15
|modify
|82
|0.10
|1.3343
|1.3332
|1.3293
|864
|2004.12.08 09:15
|modify
|82
|0.10
|1.3343
|1.3330
|1.3293
|865
|2004.12.08 09:15
|modify
|82
|0.10
|1.3343
|1.3328
|1.3293
|866
|2004.12.08 09:23
|s/l
|82
|0.10
|1.3328
|1.3328
|1.3293
|15.85
|10314.84
|867
|2004.12.08 09:30
|buy
|83
|0.10
|1.3319
|1.2819
|1.3369
|868
|2004.12.08 20:38
|modify
|83
|0.10
|1.3319
|1.3319
|1.3369
|869
|2004.12.08 20:46
|modify
|83
|0.10
|1.3319
|1.3320
|1.3369
|870
|2004.12.08 21:30
|s/l
|83
|0.10
|1.3320
|1.3320
|1.3369
|1.00
|10315.84
|871
|2004.12.08 21:50
|sell
|84
|0.10
|1.3330
|1.3830
|1.3280
|872
|2004.12.09 03:39
|modify
|84
|0.10
|1.3330
|1.3330
|1.3280
|873
|2004.12.09 03:39
|modify
|84
|0.10
|1.3330
|1.3328
|1.3280
|874
|2004.12.09 03:39
|modify
|84
|0.10
|1.3330
|1.3326
|1.3280
|875
|2004.12.09 03:39
|modify
|84
|0.10
|1.3330
|1.3323
|1.3280
|876
|2004.12.09 04:19
|modify
|84
|0.10
|1.3330
|1.3322
|1.3280
|877
|2004.12.09 04:19
|modify
|84
|0.10
|1.3330
|1.3321
|1.3280
|878
|2004.12.09 04:20
|modify
|84
|0.10
|1.3330
|1.3320
|1.3280
|879
|2004.12.09 04:20
|modify
|84
|0.10
|1.3330
|1.3319
|1.3280
|880
|2004.12.09 04:20
|modify
|84
|0.10
|1.3330
|1.3318
|1.3280
|881
|2004.12.09 04:20
|modify
|84
|0.10
|1.3330
|1.3317
|1.3280
|882
|2004.12.09 04:21
|modify
|84
|0.10
|1.3330
|1.3316
|1.3280
|883
|2004.12.09 04:21
|modify
|84
|0.10
|1.3330
|1.3315
|1.3280
|884
|2004.12.09 04:22
|modify
|84
|0.10
|1.3330
|1.3314
|1.3280
|885
|2004.12.09 04:57
|modify
|84
|0.10
|1.3330
|1.3313
|1.3280
|886
|2004.12.09 04:58
|modify
|84
|0.10
|1.3330
|1.3312
|1.3280
|887
|2004.12.09 04:58
|modify
|84
|0.10
|1.3330
|1.3311
|1.3280
|888
|2004.12.09 05:03
|modify
|84
|0.10
|1.3330
|1.3310
|1.3280
|889
|2004.12.09 05:03
|modify
|84
|0.10
|1.3330
|1.3309
|1.3280
|890
|2004.12.09 05:03
|modify
|84
|0.10
|1.3330
|1.3308
|1.3280
|891
|2004.12.09 05:03
|modify
|84
|0.10
|1.3330
|1.3307
|1.3280
|892
|2004.12.09 05:03
|modify
|84
|0.10
|1.3330
|1.3306
|1.3280
|893
|2004.12.09 05:05
|modify
|84
|0.10
|1.3330
|1.3305
|1.3280
|894
|2004.12.09 05:20
|s/l
|84
|0.10
|1.3305
|1.3305
|1.3280
|25.85
|10341.70
|895
|2004.12.09 05:53
|sell
|85
|0.10
|1.3308
|1.3808
|1.3258
|896
|2004.12.09 06:12
|modify
|85
|0.10
|1.3308
|1.3308
|1.3258
|897
|2004.12.09 06:14
|modify
|85
|0.10
|1.3308
|1.3307
|1.3258
|898
|2004.12.09 06:15
|modify
|85
|0.10
|1.3308
|1.3306
|1.3258
|899
|2004.12.09 06:15
|modify
|85
|0.10
|1.3308
|1.3305
|1.3258
|900
|2004.12.09 06:16
|modify
|85
|0.10
|1.3308
|1.3304
|1.3258
|901
|2004.12.09 06:16
|modify
|85
|0.10
|1.3308
|1.3303
|1.3258
|902
|2004.12.09 06:16
|modify
|85
|0.10
|1.3308
|1.3302
|1.3258
|903
|2004.12.09 06:16
|modify
|85
|0.10
|1.3308
|1.3301
|1.3258
|904
|2004.12.09 06:16
|modify
|85
|0.10
|1.3308
|1.3300
|1.3258
|905
|2004.12.09 06:16
|modify
|85
|0.10
|1.3308
|1.3299
|1.3258
|906
|2004.12.09 06:17
|modify
|85
|0.10
|1.3308
|1.3297
|1.3258
|907
|2004.12.09 06:18
|modify
|85
|0.10
|1.3308
|1.3296
|1.3258
|908
|2004.12.09 06:18
|modify
|85
|0.10
|1.3308
|1.3293
|1.3258
|909
|2004.12.09 06:18
|modify
|85
|0.10
|1.3308
|1.3290
|1.3258
|910
|2004.12.09 06:20
|modify
|85
|0.10
|1.3308
|1.3289
|1.3258
|911
|2004.12.09 06:24
|modify
|85
|0.10
|1.3308
|1.3287
|1.3258
|912
|2004.12.09 06:24
|modify
|85
|0.10
|1.3308
|1.3286
|1.3258
|913
|2004.12.09 06:29
|modify
|85
|0.10
|1.3308
|1.3285
|1.3258
|914
|2004.12.09 06:29
|modify
|85
|0.10
|1.3308
|1.3284
|1.3258
|915
|2004.12.09 06:29
|modify
|85
|0.10
|1.3308
|1.3283
|1.3258
|916
|2004.12.09 06:29
|modify
|85
|0.10
|1.3308
|1.3282
|1.3258
|917
|2004.12.09 06:30
|modify
|85
|0.10
|1.3308
|1.3281
|1.3258
|918
|2004.12.09 06:32
|modify
|85
|0.10
|1.3308
|1.3279
|1.3258
|919
|2004.12.09 07:28
|s/l
|85
|0.10
|1.3279
|1.3279
|1.3258
|29.00
|10370.70
|920
|2004.12.09 07:28
|sell
|86
|0.10
|1.3279
|1.3779
|1.3229
|921
|2004.12.09 16:30
|modify
|86
|0.10
|1.3279
|1.3278
|1.3229
|922
|2004.12.09 16:32
|modify
|86
|0.10
|1.3279
|1.3277
|1.3229
|923
|2004.12.09 16:32
|modify
|86
|0.10
|1.3279
|1.3276
|1.3229
|924
|2004.12.09 16:32
|modify
|86
|0.10
|1.3279
|1.3274
|1.3229
|925
|2004.12.09 16:35
|s/l
|86
|0.10
|1.3274
|1.3274
|1.3229
|5.00
|10375.70
|926
|2004.12.09 16:35
|buy
|87
|0.10
|1.3273
|1.2773
|1.3323
|927
|2004.12.09 19:28
|modify
|87
|0.10
|1.3273
|1.3273
|1.3323
|928
|2004.12.09 19:29
|modify
|87
|0.10
|1.3273
|1.3274
|1.3323
|929
|2004.12.09 19:29
|modify
|87
|0.10
|1.3273
|1.3275
|1.3323
|930
|2004.12.09 19:32
|modify
|87
|0.10
|1.3273
|1.3277
|1.3323
|931
|2004.12.09 19:32
|modify
|87
|0.10
|1.3273
|1.3279
|1.3323
|932
|2004.12.09 19:32
|modify
|87
|0.10
|1.3273
|1.3281
|1.3323
|933
|2004.12.09 19:33
|modify
|87
|0.10
|1.3273
|1.3282
|1.3323
|934
|2004.12.09 19:33
|modify
|87
|0.10
|1.3273
|1.3284
|1.3323
|935
|2004.12.09 19:34
|modify
|87
|0.10
|1.3273
|1.3285
|1.3323
|936
|2004.12.09 19:34
|modify
|87
|0.10
|1.3273
|1.3286
|1.3323
|937
|2004.12.09 19:34
|modify
|87
|0.10
|1.3273
|1.3287
|1.3323
|938
|2004.12.09 19:34
|modify
|87
|0.10
|1.3273
|1.3288
|1.3323
|939
|2004.12.09 19:41
|modify
|87
|0.10
|1.3273
|1.3289
|1.3323
|940
|2004.12.09 19:41
|modify
|87
|0.10
|1.3273
|1.3290
|1.3323
|941
|2004.12.09 19:43
|modify
|87
|0.10
|1.3273
|1.3292
|1.3323
|942
|2004.12.09 19:43
|modify
|87
|0.10
|1.3273
|1.3293
|1.3323
|943
|2004.12.09 19:43
|modify
|87
|0.10
|1.3273
|1.3294
|1.3323
|944
|2004.12.09 19:43
|modify
|87
|0.10
|1.3273
|1.3295
|1.3323
|945
|2004.12.09 19:44
|modify
|87
|0.10
|1.3273
|1.3296
|1.3323
|946
|2004.12.09 19:44
|modify
|87
|0.10
|1.3273
|1.3297
|1.3323
|947
|2004.12.09 19:50
|modify
|87
|0.10
|1.3273
|1.3298
|1.3323
|948
|2004.12.09 19:50
|modify
|87
|0.10
|1.3273
|1.3299
|1.3323
|949
|2004.12.09 19:50
|modify
|87
|0.10
|1.3273
|1.3300
|1.3323
|950
|2004.12.09 19:51
|modify
|87
|0.10
|1.3273
|1.3301
|1.3323
|951
|2004.12.09 19:51
|modify
|87
|0.10
|1.3273
|1.3302
|1.3323
|952
|2004.12.09 19:51
|modify
|87
|0.10
|1.3273
|1.3303
|1.3323
|953
|2004.12.09 19:51
|modify
|87
|0.10
|1.3273
|1.3304
|1.3323
|954
|2004.12.09 19:51
|modify
|87
|0.10
|1.3273
|1.3305
|1.3323
|955
|2004.12.09 19:52
|modify
|87
|0.10
|1.3273
|1.3306
|1.3323
|956
|2004.12.09 19:52
|t/p
|87
|0.10
|1.3323
|1.3306
|1.3323
|50.00
|10425.70
|957
|2004.12.09 19:52
|sell
|88
|0.10
|1.3325
|1.3825
|1.3275
|958
|2004.12.09 22:23
|modify
|88
|0.10
|1.3325
|1.3324
|1.3275
|959
|2004.12.09 23:01
|modify
|88
|0.10
|1.3325
|1.3321
|1.3275
|960
|2004.12.09 23:02
|modify
|88
|0.10
|1.3325
|1.3320
|1.3275
|961
|2004.12.09 23:02
|modify
|88
|0.10
|1.3325
|1.3318
|1.3275
|962
|2004.12.10 00:14
|s/l
|88
|0.10
|1.3318
|1.3318
|1.3275
|7.28
|10432.98
|963
|2004.12.10 00:14
|sell
|89
|0.10
|1.3317
|1.3817
|1.3267
|964
|2004.12.10 00:55
|modify
|89
|0.10
|1.3317
|1.3317
|1.3267
|965
|2004.12.10 01:00
|modify
|89
|0.10
|1.3317
|1.3316
|1.3267
|966
|2004.12.10 01:02
|modify
|89
|0.10
|1.3317
|1.3315
|1.3267
|967
|2004.12.10 01:04
|modify
|89
|0.10
|1.3317
|1.3313
|1.3267
|968
|2004.12.10 01:07
|modify
|89
|0.10
|1.3317
|1.3311
|1.3267
|969
|2004.12.10 01:07
|modify
|89
|0.10
|1.3317
|1.3310
|1.3267
|970
|2004.12.10 01:08
|modify
|89
|0.10
|1.3317
|1.3309
|1.3267
|971
|2004.12.10 01:09
|modify
|89
|0.10
|1.3317
|1.3307
|1.3267
|972
|2004.12.10 01:09
|modify
|89
|0.10
|1.3317
|1.3306
|1.3267
|973
|2004.12.10 01:09
|modify
|89
|0.10
|1.3317
|1.3305
|1.3267
|974
|2004.12.10 01:09
|modify
|89
|0.10
|1.3317
|1.3303
|1.3267
|975
|2004.12.10 01:19
|modify
|89
|0.10
|1.3317
|1.3299
|1.3267
|976
|2004.12.10 01:27
|modify
|89
|0.10
|1.3317
|1.3298
|1.3267
|977
|2004.12.10 01:29
|modify
|89
|0.10
|1.3317
|1.3297
|1.3267
|978
|2004.12.10 01:32
|modify
|89
|0.10
|1.3317
|1.3296
|1.3267
|979
|2004.12.10 01:32
|modify
|89
|0.10
|1.3317
|1.3295
|1.3267
|980
|2004.12.10 01:35
|modify
|89
|0.10
|1.3317
|1.3294
|1.3267
|981
|2004.12.10 01:35
|modify
|89
|0.10
|1.3317
|1.3293
|1.3267
|982
|2004.12.10 01:51
|modify
|89
|0.10
|1.3317
|1.3292
|1.3267
|983
|2004.12.10 02:10
|modify
|89
|0.10
|1.3317
|1.3291
|1.3267
|984
|2004.12.10 02:11
|modify
|89
|0.10
|1.3317
|1.3290
|1.3267
|985
|2004.12.10 02:11
|modify
|89
|0.10
|1.3317
|1.3288
|1.3267
|986
|2004.12.10 02:17
|modify
|89
|0.10
|1.3317
|1.3287
|1.3267
|987
|2004.12.10 02:18
|modify
|89
|0.10
|1.3317
|1.3286
|1.3267
|988
|2004.12.10 02:19
|modify
|89
|0.10
|1.3317
|1.3285
|1.3267
|989
|2004.12.10 02:19
|modify
|89
|0.10
|1.3317
|1.3284
|1.3267
|990
|2004.12.10 02:19
|modify
|89
|0.10
|1.3317
|1.3283
|1.3267
|991
|2004.12.10 02:19
|t/p
|89
|0.10
|1.3267
|1.3283
|1.3267
|50.00
|10482.98
|992
|2004.12.10 02:19
|buy
|90
|0.10
|1.3267
|1.2767
|1.3317
|993
|2004.12.10 03:29
|modify
|90
|0.10
|1.3267
|1.3267
|1.3317
|994
|2004.12.10 03:29
|modify
|90
|0.10
|1.3267
|1.3268
|1.3317
|995
|2004.12.10 03:45
|s/l
|90
|0.10
|1.3268
|1.3268
|1.3317
|1.00
|10483.98
|996
|2004.12.10 03:47
|buy
|91
|0.10
|1.3268
|1.2768
|1.3318
|997
|2004.12.13 04:08
|modify
|91
|0.10
|1.3268
|1.3268
|1.3318
|998
|2004.12.13 04:08
|modify
|91
|0.10
|1.3268
|1.3269
|1.3318
|999
|2004.12.13 04:08
|modify
|91
|0.10
|1.3268
|1.3270
|1.3318
|1000
|2004.12.13 04:11
|modify
|91
|0.10
|1.3268
|1.3271
|1.3318
|1001
|2004.12.13 04:38
|modify
|91
|0.10
|1.3268
|1.3273
|1.3318
|1002
|2004.12.13 04:50
|s/l
|91
|0.10
|1.3273
|1.3273
|1.3318
|4.53
|10488.51
|1003
|2004.12.13 05:20
|buy
|92
|0.10
|1.3274
|1.2774
|1.3324
|1004
|2004.12.13 09:25
|modify
|92
|0.10
|1.3274
|1.3275
|1.3324
|1005
|2004.12.13 09:30
|modify
|92
|0.10
|1.3274
|1.3276
|1.3324
|1006
|2004.12.13 09:31
|modify
|92
|0.10
|1.3274
|1.3277
|1.3324
|1007
|2004.12.13 09:31
|modify
|92
|0.10
|1.3274
|1.3278
|1.3324
|1008
|2004.12.13 09:47
|modify
|92
|0.10
|1.3274
|1.3279
|1.3324
|1009
|2004.12.13 09:48
|modify
|92
|0.10
|1.3274
|1.3281
|1.3324
|1010
|2004.12.13 09:52
|modify
|92
|0.10
|1.3274
|1.3282
|1.3324
|1011
|2004.12.13 10:12
|s/l
|92
|0.10
|1.3282
|1.3282
|1.3324
|8.00
|10496.51
|1012
|2004.12.13 10:33
|buy
|93
|0.10
|1.3280
|1.2780
|1.3330
|1013
|2004.12.13 10:48
|modify
|93
|0.10
|1.3280
|1.3281
|1.3330
|1014
|2004.12.13 10:50
|modify
|93
|0.10
|1.3280
|1.3282
|1.3330
|1015
|2004.12.13 11:10
|s/l
|93
|0.10
|1.3282
|1.3282
|1.3330
|2.00
|10498.51
|1016
|2004.12.13 11:14
|buy
|94
|0.10
|1.3282
|1.2782
|1.3332
|1017
|2004.12.13 16:59
|modify
|94
|0.10
|1.3282
|1.3282
|1.3332
|1018
|2004.12.13 16:59
|modify
|94
|0.10
|1.3282
|1.3283
|1.3332
|1019
|2004.12.13 16:59
|modify
|94
|0.10
|1.3282
|1.3284
|1.3332
|1020
|2004.12.13 16:59
|modify
|94
|0.10
|1.3282
|1.3285
|1.3332
|1021
|2004.12.13 17:02
|modify
|94
|0.10
|1.3282
|1.3286
|1.3332
|1022
|2004.12.13 17:39
|s/l
|94
|0.10
|1.3286
|1.3286
|1.3332
|4.00
|10502.51
|1023
|2004.12.13 17:52
|sell
|95
|0.10
|1.3302
|1.3802
|1.3252
|1024
|2004.12.14 03:28
|modify
|95
|0.10
|1.3302
|1.3301
|1.3252
|1025
|2004.12.14 03:28
|modify
|95
|0.10
|1.3302
|1.3300
|1.3252
|1026
|2004.12.14 03:28
|modify
|95
|0.10
|1.3302
|1.3299
|1.3252
|1027
|2004.12.14 03:28
|modify
|95
|0.10
|1.3302
|1.3298
|1.3252
|1028
|2004.12.14 03:30
|modify
|95
|0.10
|1.3302
|1.3296
|1.3252
|1029
|2004.12.14 03:31
|modify
|95
|0.10
|1.3302
|1.3292
|1.3252
|1030
|2004.12.14 04:54
|s/l
|95
|0.10
|1.3292
|1.3292
|1.3252
|10.28
|10512.80
|1031
|2004.12.14 04:54
|sell
|96
|0.10
|1.3291
|1.3791
|1.3241
|1032
|2004.12.14 17:15
|modify
|96
|0.10
|1.3291
|1.3291
|1.3241
|1033
|2004.12.14 17:15
|modify
|96
|0.10
|1.3291
|1.3290
|1.3241
|1034
|2004.12.14 17:16
|modify
|96
|0.10
|1.3291
|1.3288
|1.3241
|1035
|2004.12.14 17:16
|modify
|96
|0.10
|1.3291
|1.3287
|1.3241
|1036
|2004.12.14 17:16
|modify
|96
|0.10
|1.3291
|1.3286
|1.3241
|1037
|2004.12.14 17:16
|modify
|96
|0.10
|1.3291
|1.3284
|1.3241
|1038
|2004.12.14 17:16
|modify
|96
|0.10
|1.3291
|1.3283
|1.3241
|1039
|2004.12.14 17:41
|s/l
|96
|0.10
|1.3283
|1.3283
|1.3241
|8.00
|10520.80
|1040
|2004.12.14 17:56
|buy
|97
|0.10
|1.3268
|1.2768
|1.3318
|1041
|2004.12.14 18:48
|modify
|97
|0.10
|1.3268
|1.3268
|1.3318
|1042
|2004.12.14 18:48
|modify
|97
|0.10
|1.3268
|1.3269
|1.3318
|1043
|2004.12.14 18:49
|modify
|97
|0.10
|1.3268
|1.3270
|1.3318
|1044
|2004.12.14 18:50
|modify
|97
|0.10
|1.3268
|1.3271
|1.3318
|1045
|2004.12.14 18:50
|modify
|97
|0.10
|1.3268
|1.3272
|1.3318
|1046
|2004.12.14 19:16
|modify
|97
|0.10
|1.3268
|1.3273
|1.3318
|1047
|2004.12.14 19:16
|modify
|97
|0.10
|1.3268
|1.3274
|1.3318
|1048
|2004.12.14 19:16
|modify
|97
|0.10
|1.3268
|1.3275
|1.3318
|1049
|2004.12.14 19:22
|modify
|97
|0.10
|1.3268
|1.3276
|1.3318
|1050
|2004.12.14 19:22
|modify
|97
|0.10
|1.3268
|1.3277
|1.3318
|1051
|2004.12.14 19:22
|modify
|97
|0.10
|1.3268
|1.3279
|1.3318
|1052
|2004.12.14 19:22
|modify
|97
|0.10
|1.3268
|1.3280
|1.3318
|1053
|2004.12.14 19:23
|modify
|97
|0.10
|1.3268
|1.3281
|1.3318
|1054
|2004.12.14 20:14
|s/l
|97
|0.10
|1.3281
|1.3281
|1.3318
|13.00
|10533.80
|1055
|2004.12.14 20:14
|buy
|98
|0.10
|1.3280
|1.2780
|1.3330
|1056
|2004.12.14 20:16
|modify
|98
|0.10
|1.3280
|1.3281
|1.3330
|1057
|2004.12.14 20:16
|modify
|98
|0.10
|1.3280
|1.3282
|1.3330
|1058
|2004.12.14 20:16
|modify
|98
|0.10
|1.3280
|1.3284
|1.3330
|1059
|2004.12.14 20:17
|s/l
|98
|0.10
|1.3284
|1.3284
|1.3330
|4.00
|10537.80
|1060
|2004.12.14 20:18
|buy
|99
|0.10
|1.3284
|1.2784
|1.3334
|1061
|2004.12.14 20:28
|modify
|99
|0.10
|1.3284
|1.3284
|1.3334
|1062
|2004.12.14 20:28
|modify
|99
|0.10
|1.3284
|1.3286
|1.3334
|1063
|2004.12.14 20:28
|modify
|99
|0.10
|1.3284
|1.3287
|1.3334
|1064
|2004.12.14 20:28
|modify
|99
|0.10
|1.3284
|1.3289
|1.3334
|1065
|2004.12.14 20:28
|modify
|99
|0.10
|1.3284
|1.3290
|1.3334
|1066
|2004.12.14 20:28
|modify
|99
|0.10
|1.3284
|1.3291
|1.3334
|1067
|2004.12.14 20:33
|modify
|99
|0.10
|1.3284
|1.3292
|1.3334
|1068
|2004.12.14 20:33
|modify
|99
|0.10
|1.3284
|1.3294
|1.3334
|1069
|2004.12.14 20:33
|modify
|99
|0.10
|1.3284
|1.3295
|1.3334
|1070
|2004.12.14 20:33
|modify
|99
|0.10
|1.3284
|1.3296
|1.3334
|1071
|2004.12.14 20:34
|modify
|99
|0.10
|1.3284
|1.3297
|1.3334
|1072
|2004.12.14 20:59
|s/l
|99
|0.10
|1.3297
|1.3297
|1.3334
|13.00
|10550.80
|1073
|2004.12.14 21:55
|buy
|100
|0.10
|1.3301
|1.2801
|1.3351
|1074
|2004.12.15 08:04
|modify
|100
|0.10
|1.3301
|1.3302
|1.3351
|1075
|2004.12.15 08:04
|modify
|100
|0.10
|1.3301
|1.3303
|1.3351
|1076
|2004.12.15 08:04
|modify
|100
|0.10
|1.3301
|1.3304
|1.3351
|1077
|2004.12.15 08:04
|modify
|100
|0.10
|1.3301
|1.3305
|1.3351
|1078
|2004.12.15 08:04
|modify
|100
|0.10
|1.3301
|1.3307
|1.3351
|1079
|2004.12.15 08:05
|modify
|100
|0.10
|1.3301
|1.3308
|1.3351
|1080
|2004.12.15 08:06
|modify
|100
|0.10
|1.3301
|1.3310
|1.3351
|1081
|2004.12.15 08:06
|modify
|100
|0.10
|1.3301
|1.3311
|1.3351
|1082
|2004.12.15 08:22
|modify
|100
|0.10
|1.3301
|1.3312
|1.3351
|1083
|2004.12.15 08:23
|modify
|100
|0.10
|1.3301
|1.3313
|1.3351
|1084
|2004.12.15 08:47
|s/l
|100
|0.10
|1.3313
|1.3313
|1.3351
|11.53
|10562.33
|1085
|2004.12.15 08:58
|sell
|101
|0.10
|1.3324
|1.3824
|1.3274
|1086
|2004.12.15 10:36
|modify
|101
|0.10
|1.3324
|1.3324
|1.3274
|1087
|2004.12.15 10:37
|modify
|101
|0.10
|1.3324
|1.3323
|1.3274
|1088
|2004.12.15 10:37
|modify
|101
|0.10
|1.3324
|1.3322
|1.3274
|1089
|2004.12.15 10:38
|modify
|101
|0.10
|1.3324
|1.3321
|1.3274
|1090
|2004.12.15 10:38
|modify
|101
|0.10
|1.3324
|1.3320
|1.3274
|1091
|2004.12.15 10:39
|modify
|101
|0.10
|1.3324
|1.3318
|1.3274
|1092
|2004.12.15 10:39
|modify
|101
|0.10
|1.3324
|1.3317
|1.3274
|1093
|2004.12.15 10:58
|s/l
|101
|0.10
|1.3317
|1.3317
|1.3274
|7.00
|10569.33
|1094
|2004.12.15 10:59
|sell
|102
|0.10
|1.3319
|1.3819
|1.3269
|1095
|2004.12.16 15:23
|modify
|102
|0.10
|1.3319
|1.3317
|1.3269
|1096
|2004.12.16 15:23
|modify
|102
|0.10
|1.3319
|1.3313
|1.3269
|1097
|2004.12.16 15:23
|modify
|102
|0.10
|1.3319
|1.3310
|1.3269
|1098
|2004.12.16 15:23
|modify
|102
|0.10
|1.3319
|1.3309
|1.3269
|1099
|2004.12.16 15:23
|modify
|102
|0.10
|1.3319
|1.3308
|1.3269
|1100
|2004.12.16 15:23
|s/l
|102
|0.10
|1.3308
|1.3308
|1.3269
|11.85
|10581.18
|1101
|2004.12.16 15:23
|buy
|103
|0.10
|1.3308
|1.2808
|1.3358
|1102
|2004.12.16 16:03
|modify
|103
|0.10
|1.3308
|1.3309
|1.3358
|1103
|2004.12.16 16:04
|modify
|103
|0.10
|1.3308
|1.3310
|1.3358
|1104
|2004.12.16 16:04
|modify
|103
|0.10
|1.3308
|1.3311
|1.3358
|1105
|2004.12.16 16:06
|modify
|103
|0.10
|1.3308
|1.3314
|1.3358
|1106
|2004.12.16 16:07
|modify
|103
|0.10
|1.3308
|1.3315
|1.3358
|1107
|2004.12.16 16:07
|modify
|103
|0.10
|1.3308
|1.3316
|1.3358
|1108
|2004.12.16 16:07
|modify
|103
|0.10
|1.3308
|1.3317
|1.3358
|1109
|2004.12.16 16:09
|s/l
|103
|0.10
|1.3317
|1.3317
|1.3358
|9.00
|10590.18
|1110
|2004.12.16 16:22
|buy
|104
|0.10
|1.3296
|1.2796
|1.3346
|1111
|2004.12.16 16:43
|modify
|104
|0.10
|1.3296
|1.3296
|1.3346
|1112
|2004.12.16 16:43
|modify
|104
|0.10
|1.3296
|1.3298
|1.3346
|1113
|2004.12.16 16:43
|modify
|104
|0.10
|1.3296
|1.3299
|1.3346
|1114
|2004.12.16 16:44
|modify
|104
|0.10
|1.3296
|1.3300
|1.3346
|1115
|2004.12.16 16:54
|s/l
|104
|0.10
|1.3300
|1.3300
|1.3346
|4.00
|10594.18
|1116
|2004.12.16 18:00
|buy
|105
|0.10
|1.3278
|1.2778
|1.3328
|1117
|2004.12.17 10:09
|modify
|105
|0.10
|1.3278
|1.3278
|1.3328
|1118
|2004.12.17 10:09
|modify
|105
|0.10
|1.3278
|1.3279
|1.3328
|1119
|2004.12.17 10:09
|modify
|105
|0.10
|1.3278
|1.3280
|1.3328
|1120
|2004.12.17 10:09
|modify
|105
|0.10
|1.3278
|1.3281
|1.3328
|1121
|2004.12.17 10:10
|modify
|105
|0.10
|1.3278
|1.3282
|1.3328
|1122
|2004.12.17 10:10
|modify
|105
|0.10
|1.3278
|1.3283
|1.3328
|1123
|2004.12.17 10:14
|modify
|105
|0.10
|1.3278
|1.3284
|1.3328
|1124
|2004.12.17 10:15
|modify
|105
|0.10
|1.3278
|1.3285
|1.3328
|1125
|2004.12.17 10:15
|modify
|105
|0.10
|1.3278
|1.3286
|1.3328
|1126
|2004.12.17 10:15
|modify
|105
|0.10
|1.3278
|1.3287
|1.3328
|1127
|2004.12.17 10:15
|modify
|105
|0.10
|1.3278
|1.3289
|1.3328
|1128
|2004.12.17 10:15
|modify
|105
|0.10
|1.3278
|1.3291
|1.3328
|1129
|2004.12.17 10:15
|modify
|105
|0.10
|1.3278
|1.3293
|1.3328
|1130
|2004.12.17 10:15
|modify
|105
|0.10
|1.3278
|1.3294
|1.3328
|1131
|2004.12.17 10:15
|modify
|105
|0.10
|1.3278
|1.3295
|1.3328
|1132
|2004.12.17 10:15
|modify
|105
|0.10
|1.3278
|1.3296
|1.3328
|1133
|2004.12.17 10:15
|modify
|105
|0.10
|1.3278
|1.3298
|1.3328
|1134
|2004.12.17 10:16
|modify
|105
|0.10
|1.3278
|1.3299
|1.3328
|1135
|2004.12.17 10:16
|modify
|105
|0.10
|1.3278
|1.3300
|1.3328
|1136
|2004.12.17 10:22
|s/l
|105
|0.10
|1.3300
|1.3300
|1.3328
|21.53
|10615.72
|1137
|2004.12.17 10:22
|sell
|106
|0.10
|1.3300
|1.3800
|1.3250
|1138
|2004.12.17 12:44
|modify
|106
|0.10
|1.3300
|1.3300
|1.3250
|1139
|2004.12.17 12:44
|modify
|106
|0.10
|1.3300
|1.3299
|1.3250
|1140
|2004.12.17 12:45
|modify
|106
|0.10
|1.3300
|1.3298
|1.3250
|1141
|2004.12.17 12:46
|modify
|106
|0.10
|1.3300
|1.3297
|1.3250
|1142
|2004.12.17 12:50
|modify
|106
|0.10
|1.3300
|1.3296
|1.3250
|1143
|2004.12.17 12:51
|modify
|106
|0.10
|1.3300
|1.3295
|1.3250
|1144
|2004.12.17 12:51
|modify
|106
|0.10
|1.3300
|1.3294
|1.3250
|1145
|2004.12.17 12:51
|modify
|106
|0.10
|1.3300
|1.3292
|1.3250
|1146
|2004.12.17 12:52
|modify
|106
|0.10
|1.3300
|1.3291
|1.3250
|1147
|2004.12.17 12:52
|modify
|106
|0.10
|1.3300
|1.3290
|1.3250
|1148
|2004.12.17 12:53
|modify
|106
|0.10
|1.3300
|1.3289
|1.3250
|1149
|2004.12.17 12:53
|modify
|106
|0.10
|1.3300
|1.3288
|1.3250
|1150
|2004.12.17 12:53
|modify
|106
|0.10
|1.3300
|1.3287
|1.3250
|1151
|2004.12.17 12:53
|modify
|106
|0.10
|1.3300
|1.3286
|1.3250
|1152
|2004.12.17 12:54
|modify
|106
|0.10
|1.3300
|1.3285
|1.3250
|1153
|2004.12.17 12:55
|modify
|106
|0.10
|1.3300
|1.3284
|1.3250
|1154
|2004.12.17 12:55
|modify
|106
|0.10
|1.3300
|1.3283
|1.3250
|1155
|2004.12.17 12:55
|modify
|106
|0.10
|1.3300
|1.3282
|1.3250
|1156
|2004.12.17 12:55
|modify
|106
|0.10
|1.3300
|1.3280
|1.3250
|1157
|2004.12.17 12:56
|modify
|106
|0.10
|1.3300
|1.3279
|1.3250
|1158
|2004.12.17 13:11
|modify
|106
|0.10
|1.3300
|1.3277
|1.3250
|1159
|2004.12.17 13:34
|s/l
|106
|0.10
|1.3277
|1.3277
|1.3250
|23.00
|10638.72
|1160
|2004.12.17 13:44
|sell
|107
|0.10
|1.3278
|1.3778
|1.3228
|1161
|2004.12.17 14:14
|modify
|107
|0.10
|1.3278
|1.3278
|1.3228
|1162
|2004.12.17 14:16
|modify
|107
|0.10
|1.3278
|1.3276
|1.3228
|1163
|2004.12.17 14:17
|modify
|107
|0.10
|1.3278
|1.3275
|1.3228
|1164
|2004.12.17 14:17
|modify
|107
|0.10
|1.3278
|1.3274
|1.3228
|1165
|2004.12.17 14:18
|modify
|107
|0.10
|1.3278
|1.3273
|1.3228
|1166
|2004.12.17 14:18
|modify
|107
|0.10
|1.3278
|1.3272
|1.3228
|1167
|2004.12.17 14:18
|modify
|107
|0.10
|1.3278
|1.3271
|1.3228
|1168
|2004.12.17 14:31
|s/l
|107
|0.10
|1.3271
|1.3271
|1.3228
|7.00
|10645.72
|1169
|2004.12.17 14:34
|buy
|108
|0.10
|1.3254
|1.2754
|1.3304
|1170
|2004.12.17 15:27
|modify
|108
|0.10
|1.3254
|1.3254
|1.3304
|1171
|2004.12.17 15:27
|modify
|108
|0.10
|1.3254
|1.3255
|1.3304
|1172
|2004.12.17 15:27
|modify
|108
|0.10
|1.3254
|1.3256
|1.3304
|1173
|2004.12.17 15:27
|modify
|108
|0.10
|1.3254
|1.3257
|1.3304
|1174
|2004.12.17 15:28
|modify
|108
|0.10
|1.3254
|1.3258
|1.3304
|1175
|2004.12.17 15:28
|modify
|108
|0.10
|1.3254
|1.3259
|1.3304
|1176
|2004.12.17 15:28
|modify
|108
|0.10
|1.3254
|1.3260
|1.3304
|1177
|2004.12.17 15:28
|modify
|108
|0.10
|1.3254
|1.3261
|1.3304
|1178
|2004.12.17 15:42
|s/l
|108
|0.10
|1.3261
|1.3261
|1.3304
|7.00
|10652.72
|1179
|2004.12.17 15:57
|sell
|109
|0.10
|1.3272
|1.3772
|1.3222
|1180
|2004.12.17 16:56
|modify
|109
|0.10
|1.3272
|1.3271
|1.3222
|1181
|2004.12.17 16:57
|modify
|109
|0.10
|1.3272
|1.3270
|1.3222
|1182
|2004.12.17 16:58
|modify
|109
|0.10
|1.3272
|1.3269
|1.3222
|1183
|2004.12.17 16:58
|modify
|109
|0.10
|1.3272
|1.3268
|1.3222
|1184
|2004.12.17 16:58
|modify
|109
|0.10
|1.3272
|1.3266
|1.3222
|1185
|2004.12.17 17:07
|s/l
|109
|0.10
|1.3266
|1.3266
|1.3222
|6.00
|10658.72
|1186
|2004.12.17 17:22
|sell
|110
|0.10
|1.3275
|1.3775
|1.3225
|1187
|2004.12.17 17:30
|modify
|110
|0.10
|1.3275
|1.3275
|1.3225
|1188
|2004.12.17 17:38
|s/l
|110
|0.10
|1.3275
|1.3275
|1.3225
|0.00
|10658.72
|1189
|2004.12.17 17:39
|sell
|111
|0.10
|1.3276
|1.3776
|1.3226
|1190
|2005.01.04 20:42
|modify
|111
|0.10
|1.3276
|1.3276
|1.3226
|1191
|2005.01.04 20:43
|modify
|111
|0.10
|1.3276
|1.3275
|1.3226
|1192
|2005.01.04 20:43
|modify
|111
|0.10
|1.3276
|1.3273
|1.3226
|1193
|2005.01.04 20:43
|modify
|111
|0.10
|1.3276
|1.3271
|1.3226
|1194
|2005.01.04 20:43
|modify
|111
|0.10
|1.3276
|1.3269
|1.3226
|1195
|2005.01.04 20:43
|modify
|111
|0.10
|1.3276
|1.3265
|1.3226
|1196
|2005.01.04 20:50
|s/l
|111
|0.10
|1.3265
|1.3265
|1.3226
|16.70
|10675.41
|1197
|2005.01.04 20:50
|buy
|112
|0.10
|1.3265
|1.2765
|1.3315
|1198
|2005.01.04 22:42
|modify
|112
|0.10
|1.3265
|1.3266
|1.3315
|1199
|2005.01.04 22:42
|modify
|112
|0.10
|1.3265
|1.3267
|1.3315
|1200
|2005.01.04 22:42
|modify
|112
|0.10
|1.3265
|1.3269
|1.3315
|1201
|2005.01.04 22:45
|modify
|112
|0.10
|1.3265
|1.3271
|1.3315
|1202
|2005.01.04 23:27
|s/l
|112
|0.10
|1.3271
|1.3271
|1.3315
|6.00
|10681.41
|1203
|2005.01.04 23:27
|buy
|113
|0.10
|1.3272
|1.2772
|1.3322
|1204
|2005.01.05 01:15
|modify
|113
|0.10
|1.3272
|1.3274
|1.3322
|1205
|2005.01.05 01:16
|modify
|113
|0.10
|1.3272
|1.3275
|1.3322
|1206
|2005.01.05 01:16
|modify
|113
|0.10
|1.3272
|1.3276
|1.3322
|1207
|2005.01.05 01:57
|s/l
|113
|0.10
|1.3276
|1.3276
|1.3322
|3.53
|10684.94
|1208
|2005.01.05 01:57
|buy
|114
|0.10
|1.3276
|1.2776
|1.3326
|1209
|2005.01.05 08:17
|modify
|114
|0.10
|1.3276
|1.3276
|1.3326
|1210
|2005.01.05 08:17
|modify
|114
|0.10
|1.3276
|1.3277
|1.3326
|1211
|2005.01.05 08:19
|modify
|114
|0.10
|1.3276
|1.3278
|1.3326
|1212
|2005.01.05 08:24
|modify
|114
|0.10
|1.3276
|1.3279
|1.3326
|1213
|2005.01.05 08:28
|s/l
|114
|0.10
|1.3279
|1.3279
|1.3326
|3.00
|10687.94
|1214
|2005.01.05 08:29
|buy
|115
|0.10
|1.3276
|1.2776
|1.3326
|1215
|2005.01.05 17:04
|modify
|115
|0.10
|1.3276
|1.3276
|1.3326
|1216
|2005.01.05 17:04
|modify
|115
|0.10
|1.3276
|1.3278
|1.3326
|1217
|2005.01.05 17:04
|modify
|115
|0.10
|1.3276
|1.3279
|1.3326
|1218
|2005.01.05 17:05
|modify
|115
|0.10
|1.3276
|1.3280
|1.3326
|1219
|2005.01.05 17:05
|modify
|115
|0.10
|1.3276
|1.3281
|1.3326
|1220
|2005.01.05 17:07
|modify
|115
|0.10
|1.3276
|1.3283
|1.3326
|1221
|2005.01.05 17:07
|modify
|115
|0.10
|1.3276
|1.3284
|1.3326
|1222
|2005.01.05 17:07
|modify
|115
|0.10
|1.3276
|1.3285
|1.3326
|1223
|2005.01.05 17:07
|modify
|115
|0.10
|1.3276
|1.3286
|1.3326
|1224
|2005.01.05 17:15
|s/l
|115
|0.10
|1.3286
|1.3286
|1.3326
|10.00
|10697.94
|1225
|2005.01.05 17:21
|sell
|116
|0.10
|1.3292
|1.3792
|1.3242
|1226
|2005.01.05 18:46
|modify
|116
|0.10
|1.3292
|1.3291
|1.3242
|1227
|2005.01.05 18:51
|modify
|116
|0.10
|1.3292
|1.3290
|1.3242
|1228
|2005.01.05 19:35
|modify
|116
|0.10
|1.3292
|1.3289
|1.3242
|1229
|2005.01.05 19:36
|modify
|116
|0.10
|1.3292
|1.3288
|1.3242
|1230
|2005.01.05 19:37
|modify
|116
|0.10
|1.3292
|1.3287
|1.3242
|1231
|2005.01.05 20:15
|modify
|116
|0.10
|1.3292
|1.3284
|1.3242
|1232
|2005.01.05 20:17
|modify
|116
|0.10
|1.3292
|1.3283
|1.3242
|1233
|2005.01.05 20:24
|modify
|116
|0.10
|1.3292
|1.3282
|1.3242
|1234
|2005.01.05 20:24
|modify
|116
|0.10
|1.3292
|1.3281
|1.3242
|1235
|2005.01.05 20:24
|modify
|116
|0.10
|1.3292
|1.3280
|1.3242
|1236
|2005.01.05 20:24
|modify
|116
|0.10
|1.3292
|1.3279
|1.3242
|1237
|2005.01.05 20:24
|modify
|116
|0.10
|1.3292
|1.3278
|1.3242
|1238
|2005.01.05 20:24
|modify
|116
|0.10
|1.3292
|1.3277
|1.3242
|1239
|2005.01.05 20:25
|modify
|116
|0.10
|1.3292
|1.3276
|1.3242
|1240
|2005.01.05 20:25
|modify
|116
|0.10
|1.3292
|1.3274
|1.3242
|1241
|2005.01.05 20:25
|modify
|116
|0.10
|1.3292
|1.3272
|1.3242
|1242
|2005.01.05 20:56
|s/l
|116
|0.10
|1.3272
|1.3272
|1.3242
|20.00
|10717.94
|1243
|2005.01.05 21:00
|buy
|117
|0.10
|1.3263
|1.2763
|1.3313
|1244
|2005.01.06 00:30
|modify
|117
|0.10
|1.3263
|1.3263
|1.3313
|1245
|2005.01.06 00:30
|modify
|117
|0.10
|1.3263
|1.3264
|1.3313
|1246
|2005.01.06 00:30
|modify
|117
|0.10
|1.3263
|1.3265
|1.3313
|1247
|2005.01.06 00:31
|modify
|117
|0.10
|1.3263
|1.3266
|1.3313
|1248
|2005.01.06 01:16
|s/l
|117
|0.10
|1.3266
|1.3266
|1.3313
|1.60
|10719.54
|1249
|2005.01.06 01:16
|buy
|118
|0.10
|1.3268
|1.2768
|1.3318
|1250
|2005.01.12 16:11
|modify
|118
|0.10
|1.3268
|1.3268
|1.3318
|1251
|2005.01.12 16:21
|s/l
|118
|0.10
|1.3268
|1.3268
|1.3318
|-1.87
|10717.67
|1252
|2005.01.12 16:21
|sell
|119
|0.10
|1.3269
|1.3769
|1.3219
|1253
|2005.01.12 22:54
|modify
|119
|0.10
|1.3269
|1.3269
|1.3219
|1254
|2005.01.12 23:01
|modify
|119
|0.10
|1.3269
|1.3268
|1.3219
|1255
|2005.01.12 23:01
|modify
|119
|0.10
|1.3269
|1.3267
|1.3219
|1256
|2005.01.12 23:55
|modify
|119
|0.10
|1.3269
|1.3265
|1.3219
|1257
|2005.01.12 23:56
|modify
|119
|0.10
|1.3269
|1.3264
|1.3219
|1258
|2005.01.13 01:12
|s/l
|119
|0.10
|1.3264
|1.3264
|1.3219
|5.85
|10723.52
|1259
|2005.01.13 01:12
|sell
|120
|0.10
|1.3262
|1.3762
|1.3212
|1260
|2005.01.13 03:04
|modify
|120
|0.10
|1.3262
|1.3262
|1.3212
|1261
|2005.01.13 03:04
|modify
|120
|0.10
|1.3262
|1.3261
|1.3212
|1262
|2005.01.13 07:48
|s/l
|120
|0.10
|1.3261
|1.3261
|1.3212
|1.00
|10724.52
|1263
|2005.01.13 07:48
|sell
|121
|0.10
|1.3259
|1.3759
|1.3209
|1264
|2005.01.13 08:02
|modify
|121
|0.10
|1.3259
|1.3259
|1.3209
|1265
|2005.01.13 08:02
|modify
|121
|0.10
|1.3259
|1.3257
|1.3209
|1266
|2005.01.13 08:02
|modify
|121
|0.10
|1.3259
|1.3255
|1.3209
|1267
|2005.01.13 08:14
|s/l
|121
|0.10
|1.3255
|1.3255
|1.3209
|4.00
|10728.52
|1268
|2005.01.13 08:35
|sell
|122
|0.10
|1.3263
|1.3763
|1.3213
|1269
|2005.01.13 09:00
|modify
|122
|0.10
|1.3263
|1.3263
|1.3213
|1270
|2005.01.13 09:01
|modify
|122
|0.10
|1.3263
|1.3262
|1.3213
|1271
|2005.01.13 09:01
|modify
|122
|0.10
|1.3263
|1.3261
|1.3213
|1272
|2005.01.13 09:01
|modify
|122
|0.10
|1.3263
|1.3260
|1.3213
|1273
|2005.01.13 09:01
|modify
|122
|0.10
|1.3263
|1.3259
|1.3213
|1274
|2005.01.13 09:05
|modify
|122
|0.10
|1.3263
|1.3257
|1.3213
|1275
|2005.01.13 09:06
|modify
|122
|0.10
|1.3263
|1.3255
|1.3213
|1276
|2005.01.13 09:16
|modify
|122
|0.10
|1.3263
|1.3254
|1.3213
|1277
|2005.01.13 09:16
|modify
|122
|0.10
|1.3263
|1.3253
|1.3213
|1278
|2005.01.13 09:16
|modify
|122
|0.10
|1.3263
|1.3251
|1.3213
|1279
|2005.01.13 09:21
|modify
|122
|0.10
|1.3263
|1.3249
|1.3213
|1280
|2005.01.13 09:21
|modify
|122
|0.10
|1.3263
|1.3247
|1.3213
|1281
|2005.01.13 09:23
|modify
|122
|0.10
|1.3263
|1.3246
|1.3213
|1282
|2005.01.13 09:23
|modify
|122
|0.10
|1.3263
|1.3245
|1.3213
|1283
|2005.01.13 09:23
|modify
|122
|0.10
|1.3263
|1.3244
|1.3213
|1284
|2005.01.13 09:23
|modify
|122
|0.10
|1.3263
|1.3243
|1.3213
|1285
|2005.01.13 09:52
|modify
|122
|0.10
|1.3263
|1.3242
|1.3213
|1286
|2005.01.13 09:52
|modify
|122
|0.10
|1.3263
|1.3241
|1.3213
|1287
|2005.01.13 09:53
|modify
|122
|0.10
|1.3263
|1.3240
|1.3213
|1288
|2005.01.13 09:54
|modify
|122
|0.10
|1.3263
|1.3239
|1.3213
|1289
|2005.01.13 09:54
|modify
|122
|0.10
|1.3263
|1.3238
|1.3213
|1290
|2005.01.13 09:54
|modify
|122
|0.10
|1.3263
|1.3237
|1.3213
|1291
|2005.01.13 09:54
|modify
|122
|0.10
|1.3263
|1.3236
|1.3213
|1292
|2005.01.13 10:29
|modify
|122
|0.10
|1.3263
|1.3235
|1.3213
|1293
|2005.01.13 10:37
|modify
|122
|0.10
|1.3263
|1.3234
|1.3213
|1294
|2005.01.13 11:49
|modify
|122
|0.10
|1.3263
|1.3233
|1.3213
|1295
|2005.01.13 11:49
|modify
|122
|0.10
|1.3263
|1.3230
|1.3213
|1296
|2005.01.13 11:49
|t/p
|122
|0.10
|1.3213
|1.3230
|1.3213
|50.00
|10778.52
|1297
|2005.01.13 11:49
|buy
|123
|0.10
|1.3211
|1.2711
|1.3261
|1298
|2005.01.13 12:01
|modify
|123
|0.10
|1.3211
|1.3211
|1.3261
|1299
|2005.01.13 12:02
|modify
|123
|0.10
|1.3211
|1.3212
|1.3261
|1300
|2005.01.13 12:02
|modify
|123
|0.10
|1.3211
|1.3213
|1.3261
|1301
|2005.01.13 12:02
|modify
|123
|0.10
|1.3211
|1.3215
|1.3261
|1302
|2005.01.13 12:02
|modify
|123
|0.10
|1.3211
|1.3217
|1.3261
|1303
|2005.01.13 12:02
|modify
|123
|0.10
|1.3211
|1.3219
|1.3261
|1304
|2005.01.13 12:03
|modify
|123
|0.10
|1.3211
|1.3220
|1.3261
|1305
|2005.01.13 12:07
|modify
|123
|0.10
|1.3211
|1.3221
|1.3261
|1306
|2005.01.13 12:13
|modify
|123
|0.10
|1.3211
|1.3223
|1.3261
|1307
|2005.01.13 12:13
|modify
|123
|0.10
|1.3211
|1.3224
|1.3261
|1308
|2005.01.13 12:13
|modify
|123
|0.10
|1.3211
|1.3225
|1.3261
|1309
|2005.01.13 12:13
|modify
|123
|0.10
|1.3211
|1.3226
|1.3261
|1310
|2005.01.13 12:14
|modify
|123
|0.10
|1.3211
|1.3227
|1.3261
|1311
|2005.01.13 13:17
|modify
|123
|0.10
|1.3211
|1.3228
|1.3261
|1312
|2005.01.13 13:17
|modify
|123
|0.10
|1.3211
|1.3229
|1.3261
|1313
|2005.01.13 13:19
|modify
|123
|0.10
|1.3211
|1.3230
|1.3261
|1314
|2005.01.13 13:20
|modify
|123
|0.10
|1.3211
|1.3231
|1.3261
|1315
|2005.01.13 13:21
|modify
|123
|0.10
|1.3211
|1.3232
|1.3261
|1316
|2005.01.13 13:23
|modify
|123
|0.10
|1.3211
|1.3233
|1.3261
|1317
|2005.01.13 13:26
|modify
|123
|0.10
|1.3211
|1.3234
|1.3261
|1318
|2005.01.13 13:29
|modify
|123
|0.10
|1.3211
|1.3235
|1.3261
|1319
|2005.01.13 13:56
|s/l
|123
|0.10
|1.3235
|1.3235
|1.3261
|24.00
|10802.52
|1320
|2005.01.13 13:56
|buy
|124
|0.10
|1.3234
|1.2734
|1.3284
|1321
|2005.02.07 18:26
|s/l
|124
|0.10
|1.2734
|1.2734
|1.3284
|-510.77
|10291.75
|1322
|2005.02.07 18:26
|buy
|125
|0.10
|1.2734
|1.2234
|1.2784
|1323
|2005.02.07 18:40
|modify
|125
|0.10
|1.2734
|1.2736
|1.2784
|1324
|2005.02.07 18:40
|modify
|125
|0.10
|1.2734
|1.2738
|1.2784
|1325
|2005.02.07 18:40
|modify
|125
|0.10
|1.2734
|1.2739
|1.2784
|1326
|2005.02.07 18:40
|modify
|125
|0.10
|1.2734
|1.2741
|1.2784
|1327
|2005.02.07 18:44
|modify
|125
|0.10
|1.2734
|1.2742
|1.2784
|1328
|2005.02.07 18:45
|modify
|125
|0.10
|1.2734
|1.2743
|1.2784
|1329
|2005.02.07 18:45
|modify
|125
|0.10
|1.2734
|1.2744
|1.2784
|1330
|2005.02.07 18:45
|modify
|125
|0.10
|1.2734
|1.2745
|1.2784
|1331
|2005.02.07 18:45
|modify
|125
|0.10
|1.2734
|1.2746
|1.2784
|1332
|2005.02.07 18:45
|modify
|125
|0.10
|1.2734
|1.2747
|1.2784
|1333
|2005.02.07 18:45
|modify
|125
|0.10
|1.2734
|1.2749
|1.2784
|1334
|2005.02.07 19:01
|s/l
|125
|0.10
|1.2749
|1.2749
|1.2784
|15.00
|10306.75
|1335
|2005.02.07 19:33
|buy
|126
|0.10
|1.2751
|1.2251
|1.2801
|1336
|2005.02.07 19:55
|modify
|126
|0.10
|1.2751
|1.2751
|1.2801
|1337
|2005.02.07 19:55
|modify
|126
|0.10
|1.2751
|1.2753
|1.2801
|1338
|2005.02.07 20:01
|modify
|126
|0.10
|1.2751
|1.2754
|1.2801
|1339
|2005.02.07 20:01
|modify
|126
|0.10
|1.2751
|1.2755
|1.2801
|1340
|2005.02.07 20:01
|modify
|126
|0.10
|1.2751
|1.2756
|1.2801
|1341
|2005.02.07 20:02
|modify
|126
|0.10
|1.2751
|1.2757
|1.2801
|1342
|2005.02.07 20:03
|modify
|126
|0.10
|1.2751
|1.2758
|1.2801
|1343
|2005.02.07 20:03
|modify
|126
|0.10
|1.2751
|1.2759
|1.2801
|1344
|2005.02.07 20:15
|modify
|126
|0.10
|1.2751
|1.2760
|1.2801
|1345
|2005.02.07 20:21
|modify
|126
|0.10
|1.2751
|1.2761
|1.2801
|1346
|2005.02.07 20:40
|modify
|126
|0.10
|1.2751
|1.2763
|1.2801
|1347
|2005.02.07 21:55
|s/l
|126
|0.10
|1.2763
|1.2763
|1.2801
|12.00
|10318.75
|1348
|2005.02.07 21:55
|buy
|127
|0.10
|1.2765
|1.2265
|1.2815
|1349
|2005.02.08 17:19
|modify
|127
|0.10
|1.2765
|1.2766
|1.2815
|1350
|2005.02.08 17:19
|modify
|127
|0.10
|1.2765
|1.2768
|1.2815
|1351
|2005.02.08 17:19
|modify
|127
|0.10
|1.2765
|1.2771
|1.2815
|1352
|2005.02.08 17:20
|modify
|127
|0.10
|1.2765
|1.2772
|1.2815
|1353
|2005.02.08 17:20
|modify
|127
|0.10
|1.2765
|1.2773
|1.2815
|1354
|2005.02.08 17:20
|modify
|127
|0.10
|1.2765
|1.2774
|1.2815
|1355
|2005.02.08 17:31
|modify
|127
|0.10
|1.2765
|1.2775
|1.2815
|1356
|2005.02.08 17:31
|modify
|127
|0.10
|1.2765
|1.2777
|1.2815
|1357
|2005.02.08 17:32
|modify
|127
|0.10
|1.2765
|1.2778
|1.2815
|1358
|2005.02.08 17:32
|modify
|127
|0.10
|1.2765
|1.2779
|1.2815
|1359
|2005.02.08 17:32
|modify
|127
|0.10
|1.2765
|1.2780
|1.2815
|1360
|2005.02.08 17:32
|modify
|127
|0.10
|1.2765
|1.2781
|1.2815
|1361
|2005.02.08 17:48
|s/l
|127
|0.10
|1.2781
|1.2781
|1.2815
|15.53
|10334.28
|1362
|2005.02.08 17:52
|buy
|128
|0.10
|1.2766
|1.2266
|1.2816
|1363
|2005.02.08 18:00
|modify
|128
|0.10
|1.2766
|1.2767
|1.2816
|1364
|2005.02.08 18:00
|modify
|128
|0.10
|1.2766
|1.2770
|1.2816
|1365
|2005.02.08 18:01
|modify
|128
|0.10
|1.2766
|1.2771
|1.2816
|1366
|2005.02.08 18:03
|modify
|128
|0.10
|1.2766
|1.2772
|1.2816
|1367
|2005.02.08 18:23
|modify
|128
|0.10
|1.2766
|1.2774
|1.2816
|1368
|2005.02.08 18:27
|modify
|128
|0.10
|1.2766
|1.2776
|1.2816
|1369
|2005.02.08 18:38
|modify
|128
|0.10
|1.2766
|1.2777
|1.2816
|1370
|2005.02.08 19:21
|s/l
|128
|0.10
|1.2777
|1.2777
|1.2816
|11.00
|10345.28
|1371
|2005.02.08 19:21
|buy
|129
|0.10
|1.2778
|1.2278
|1.2828
|1372
|2005.02.09 08:44
|modify
|129
|0.10
|1.2778
|1.2779
|1.2828
|1373
|2005.02.09 08:44
|modify
|129
|0.10
|1.2778
|1.2780
|1.2828
|1374
|2005.02.09 08:48
|modify
|129
|0.10
|1.2778
|1.2781
|1.2828
|1375
|2005.02.09 09:17
|s/l
|129
|0.10
|1.2781
|1.2781
|1.2828
|2.53
|10347.82
|1376
|2005.02.09 09:17
|buy
|130
|0.10
|1.2783
|1.2283
|1.2833
|1377
|2005.02.09 12:50
|modify
|130
|0.10
|1.2783
|1.2784
|1.2833
|1378
|2005.02.09 12:50
|modify
|130
|0.10
|1.2783
|1.2786
|1.2833
|1379
|2005.02.09 12:50
|modify
|130
|0.10
|1.2783
|1.2789
|1.2833
|1380
|2005.02.09 12:52
|s/l
|130
|0.10
|1.2789
|1.2789
|1.2833
|6.00
|10353.82
|1381
|2005.02.09 12:54
|buy
|131
|0.10
|1.2781
|1.2281
|1.2831
|1382
|2005.02.09 17:18
|modify
|131
|0.10
|1.2781
|1.2784
|1.2831
|1383
|2005.02.09 17:18
|modify
|131
|0.10
|1.2781
|1.2789
|1.2831
|1384
|2005.02.09 17:18
|modify
|131
|0.10
|1.2781
|1.2790
|1.2831
|1385
|2005.02.09 17:18
|modify
|131
|0.10
|1.2781
|1.2793
|1.2831
|1386
|2005.02.09 17:20
|s/l
|131
|0.10
|1.2793
|1.2793
|1.2831
|12.00
|10365.82
|1387
|2005.02.09 17:33
|sell
|132
|0.10
|1.2801
|1.3301
|1.2751
|1388
|2005.02.09 17:48
|modify
|132
|0.10
|1.2801
|1.2801
|1.2751
|1389
|2005.02.09 17:49
|modify
|132
|0.10
|1.2801
|1.2798
|1.2751
|1390
|2005.02.09 17:49
|modify
|132
|0.10
|1.2801
|1.2793
|1.2751
|1391
|2005.02.09 17:55
|s/l
|132
|0.10
|1.2793
|1.2793
|1.2751
|8.00
|10373.82
|1392
|2005.02.09 18:59
|buy
|133
|0.10
|1.2786
|1.2286
|1.2836
|1393
|2005.02.09 19:17
|modify
|133
|0.10
|1.2786
|1.2786
|1.2836
|1394
|2005.02.09 19:19
|modify
|133
|0.10
|1.2786
|1.2788
|1.2836
|1395
|2005.02.09 19:52
|modify
|133
|0.10
|1.2786
|1.2789
|1.2836
|1396
|2005.02.09 19:59
|modify
|133
|0.10
|1.2786
|1.2790
|1.2836
|1397
|2005.02.09 20:09
|modify
|133
|0.10
|1.2786
|1.2791
|1.2836
|1398
|2005.02.09 20:09
|modify
|133
|0.10
|1.2786
|1.2793
|1.2836
|1399
|2005.02.09 20:09
|modify
|133
|0.10
|1.2786
|1.2794
|1.2836
|1400
|2005.02.09 20:09
|modify
|133
|0.10
|1.2786
|1.2795
|1.2836
|1401
|2005.02.09 20:09
|modify
|133
|0.10
|1.2786
|1.2796
|1.2836
|1402
|2005.02.09 20:39
|s/l
|133
|0.10
|1.2796
|1.2796
|1.2836
|10.00
|10383.82
|1403
|2005.02.09 20:39
|buy
|134
|0.10
|1.2798
|1.2298
|1.2848
|1404
|2005.02.10 01:45
|modify
|134
|0.10
|1.2798
|1.2798
|1.2848
|1405
|2005.02.10 01:45
|modify
|134
|0.10
|1.2798
|1.2799
|1.2848
|1406
|2005.02.10 04:03
|modify
|134
|0.10
|1.2798
|1.2800
|1.2848
|1407
|2005.02.10 04:24
|modify
|134
|0.10
|1.2798
|1.2801
|1.2848
|1408
|2005.02.10 04:51
|modify
|134
|0.10
|1.2798
|1.2802
|1.2848
|1409
|2005.02.10 05:10
|modify
|134
|0.10
|1.2798
|1.2803
|1.2848
|1410
|2005.02.10 05:12
|modify
|134
|0.10
|1.2798
|1.2804
|1.2848
|1411
|2005.02.10 05:31
|modify
|134
|0.10
|1.2798
|1.2805
|1.2848
|1412
|2005.02.10 05:31
|modify
|134
|0.10
|1.2798
|1.2808
|1.2848
|1413
|2005.02.10 06:48
|s/l
|134
|0.10
|1.2808
|1.2808
|1.2848
|8.60
|10392.41
|1414
|2005.02.10 06:48
|buy
|135
|0.10
|1.2809
|1.2309
|1.2859
|1415
|2005.02.10 15:32
|modify
|135
|0.10
|1.2809
|1.2812
|1.2859
|1416
|2005.02.10 15:32
|modify
|135
|0.10
|1.2809
|1.2814
|1.2859
|1417
|2005.02.10 15:32
|modify
|135
|0.10
|1.2809
|1.2817
|1.2859
|1418
|2005.02.10 15:32
|modify
|135
|0.10
|1.2809
|1.2818
|1.2859
|1419
|2005.02.10 15:32
|modify
|135
|0.10
|1.2809
|1.2821
|1.2859
|1420
|2005.02.10 15:33
|modify
|135
|0.10
|1.2809
|1.2822
|1.2859
|1421
|2005.02.10 15:33
|modify
|135
|0.10
|1.2809
|1.2823
|1.2859
|1422
|2005.02.10 15:33
|modify
|135
|0.10
|1.2809
|1.2825
|1.2859
|1423
|2005.02.10 15:48
|modify
|135
|0.10
|1.2809
|1.2826
|1.2859
|1424
|2005.02.10 15:48
|modify
|135
|0.10
|1.2809
|1.2827
|1.2859
|1425
|2005.02.10 15:48
|modify
|135
|0.10
|1.2809
|1.2829
|1.2859
|1426
|2005.02.10 15:49
|modify
|135
|0.10
|1.2809
|1.2830
|1.2859
|1427
|2005.02.10 15:49
|modify
|135
|0.10
|1.2809
|1.2832
|1.2859
|1428
|2005.02.10 15:50
|modify
|135
|0.10
|1.2809
|1.2833
|1.2859
|1429
|2005.02.10 15:50
|modify
|135
|0.10
|1.2809
|1.2835
|1.2859
|1430
|2005.02.10 15:50
|modify
|135
|0.10
|1.2809
|1.2837
|1.2859
|1431
|2005.02.10 15:50
|modify
|135
|0.10
|1.2809
|1.2838
|1.2859
|1432
|2005.02.10 15:50
|modify
|135
|0.10
|1.2809
|1.2840
|1.2859
|1433
|2005.02.10 15:52
|modify
|135
|0.10
|1.2809
|1.2841
|1.2859
|1434
|2005.02.10 15:52
|modify
|135
|0.10
|1.2809
|1.2843
|1.2859
|1435
|2005.02.10 15:53
|t/p
|135
|0.10
|1.2859
|1.2843
|1.2859
|50.00
|10442.41
|1436
|2005.02.10 15:53
|sell
|136
|0.10
|1.2861
|1.3361
|1.2811
|1437
|2005.02.11 14:05
|modify
|136
|0.10
|1.2861
|1.2861
|1.2811
|1438
|2005.02.11 14:18
|s/l
|136
|0.10
|1.2861
|1.2861
|1.2811
|0.28
|10442.70
|1439
|2005.02.11 14:57
|sell
|137
|0.10
|1.2865
|1.3365
|1.2815
|1440
|2005.03.09 09:18
|s/l
|137
|0.10
|1.3365
|1.3365
|1.2815
|-492.60
|9950.10
|1441
|2005.03.09 09:18
|sell
|138
|0.10
|1.3363
|1.3863
|1.3313
|1442
|2005.03.09 14:02
|modify
|138
|0.10
|1.3363
|1.3363
|1.3313
|1443
|2005.03.09 14:10
|modify
|138
|0.10
|1.3363
|1.3362
|1.3313
|1444
|2005.03.09 14:10
|modify
|138
|0.10
|1.3363
|1.3361
|1.3313
|1445
|2005.03.09 14:11
|modify
|138
|0.10
|1.3363
|1.3359
|1.3313
|1446
|2005.03.09 14:18
|modify
|138
|0.10
|1.3363
|1.3358
|1.3313
|1447
|2005.03.09 14:19
|modify
|138
|0.10
|1.3363
|1.3357
|1.3313
|1448
|2005.03.09 14:28
|s/l
|138
|0.10
|1.3357
|1.3357
|1.3313
|6.00
|9956.10
|1449
|2005.03.09 15:03
|buy
|139
|0.10
|1.3343
|1.2843
|1.3393
|1450
|2005.03.09 16:04
|modify
|139
|0.10
|1.3343
|1.3344
|1.3393
|1451
|2005.03.09 16:04
|modify
|139
|0.10
|1.3343
|1.3346
|1.3393
|1452
|2005.03.09 16:05
|modify
|139
|0.10
|1.3343
|1.3347
|1.3393
|1453
|2005.03.09 16:05
|modify
|139
|0.10
|1.3343
|1.3348
|1.3393
|1454
|2005.03.09 16:05
|modify
|139
|0.10
|1.3343
|1.3349
|1.3393
|1455
|2005.03.09 16:05
|modify
|139
|0.10
|1.3343
|1.3350
|1.3393
|1456
|2005.03.09 16:05
|modify
|139
|0.10
|1.3343
|1.3351
|1.3393
|1457
|2005.03.09 16:05
|modify
|139
|0.10
|1.3343
|1.3352
|1.3393
|1458
|2005.03.09 16:11
|modify
|139
|0.10
|1.3343
|1.3353
|1.3393
|1459
|2005.03.09 16:12
|modify
|139
|0.10
|1.3343
|1.3355
|1.3393
|1460
|2005.03.09 16:28
|s/l
|139
|0.10
|1.3355
|1.3355
|1.3393
|12.00
|9968.10
|1461
|2005.03.09 16:42
|sell
|140
|0.10
|1.3372
|1.3872
|1.3322
|1462
|2005.03.14 17:34
|modify
|140
|0.10
|1.3372
|1.3372
|1.3322
|1463
|2005.03.14 17:34
|modify
|140
|0.10
|1.3372
|1.3371
|1.3322
|1464
|2005.03.14 17:34
|modify
|140
|0.10
|1.3372
|1.3370
|1.3322
|1465
|2005.03.14 17:34
|modify
|140
|0.10
|1.3372
|1.3369
|1.3322
|1466
|2005.03.14 17:41
|modify
|140
|0.10
|1.3372
|1.3368
|1.3322
|1467
|2005.03.14 17:41
|modify
|140
|0.10
|1.3372
|1.3367
|1.3322
|1468
|2005.03.14 17:41
|modify
|140
|0.10
|1.3372
|1.3366
|1.3322
|1469
|2005.03.14 17:41
|modify
|140
|0.10
|1.3372
|1.3365
|1.3322
|1470
|2005.03.14 17:41
|modify
|140
|0.10
|1.3372
|1.3364
|1.3322
|1471
|2005.03.14 17:41
|modify
|140
|0.10
|1.3372
|1.3363
|1.3322
|1472
|2005.03.14 17:41
|modify
|140
|0.10
|1.3372
|1.3362
|1.3322
|1473
|2005.03.14 17:41
|modify
|140
|0.10
|1.3372
|1.3361
|1.3322
|1474
|2005.03.14 17:41
|modify
|140
|0.10
|1.3372
|1.3360
|1.3322
|1475
|2005.03.14 17:41
|modify
|140
|0.10
|1.3372
|1.3359
|1.3322
|1476
|2005.03.14 17:50
|modify
|140
|0.10
|1.3372
|1.3358
|1.3322
|1477
|2005.03.14 17:50
|modify
|140
|0.10
|1.3372
|1.3357
|1.3322
|1478
|2005.03.14 17:51
|modify
|140
|0.10
|1.3372
|1.3356
|1.3322
|1479
|2005.03.14 17:54
|modify
|140
|0.10
|1.3372
|1.3355
|1.3322
|1480
|2005.03.14 18:06
|s/l
|140
|0.10
|1.3355
|1.3355
|1.3322
|18.42
|9986.52
|1481
|2005.03.14 18:20
|buy
|141
|0.10
|1.3343
|1.2843
|1.3393
|1482
|2005.03.14 20:12
|modify
|141
|0.10
|1.3343
|1.3344
|1.3393
|1483
|2005.03.14 20:16
|modify
|141
|0.10
|1.3343
|1.3345
|1.3393
|1484
|2005.03.14 20:18
|modify
|141
|0.10
|1.3343
|1.3346
|1.3393
|1485
|2005.03.14 20:19
|modify
|141
|0.10
|1.3343
|1.3347
|1.3393
|1486
|2005.03.14 20:20
|modify
|141
|0.10
|1.3343
|1.3348
|1.3393
|1487
|2005.03.14 20:20
|modify
|141
|0.10
|1.3343
|1.3349
|1.3393
|1488
|2005.03.14 20:20
|modify
|141
|0.10
|1.3343
|1.3350
|1.3393
|1489
|2005.03.14 20:30
|modify
|141
|0.10
|1.3343
|1.3352
|1.3393
|1490
|2005.03.14 20:51
|modify
|141
|0.10
|1.3343
|1.3353
|1.3393
|1491
|2005.03.14 21:03
|modify
|141
|0.10
|1.3343
|1.3354
|1.3393
|1492
|2005.03.14 21:12
|modify
|141
|0.10
|1.3343
|1.3355
|1.3393
|1493
|2005.03.14 21:20
|modify
|141
|0.10
|1.3343
|1.3357
|1.3393
|1494
|2005.03.15 01:25
|s/l
|141
|0.10
|1.3357
|1.3357
|1.3393
|13.53
|10000.06
|1495
|2005.03.15 01:25
|buy
|142
|0.10
|1.3358
|1.2858
|1.3408
|1496
|2005.03.15 11:42
|modify
|142
|0.10
|1.3358
|1.3359
|1.3408
|1497
|2005.03.15 11:43
|modify
|142
|0.10
|1.3358
|1.3360
|1.3408
|1498
|2005.03.15 11:43
|modify
|142
|0.10
|1.3358
|1.3361
|1.3408
|1499
|2005.03.15 11:43
|modify
|142
|0.10
|1.3358
|1.3362
|1.3408
|1500
|2005.03.15 11:43
|modify
|142
|0.10
|1.3358
|1.3363
|1.3408
|1501
|2005.03.15 11:43
|modify
|142
|0.10
|1.3358
|1.3364
|1.3408
|1502
|2005.03.15 11:43
|modify
|142
|0.10
|1.3358
|1.3365
|1.3408
|1503
|2005.03.15 11:46
|modify
|142
|0.10
|1.3358
|1.3366
|1.3408
|1504
|2005.03.15 11:46
|modify
|142
|0.10
|1.3358
|1.3367
|1.3408
|1505
|2005.03.15 11:47
|modify
|142
|0.10
|1.3358
|1.3368
|1.3408
|1506
|2005.03.15 11:51
|modify
|142
|0.10
|1.3358
|1.3369
|1.3408
|1507
|2005.03.15 11:52
|modify
|142
|0.10
|1.3358
|1.3370
|1.3408
|1508
|2005.03.15 11:53
|modify
|142
|0.10
|1.3358
|1.3371
|1.3408
|1509
|2005.03.15 11:55
|modify
|142
|0.10
|1.3358
|1.3372
|1.3408
|1510
|2005.03.15 12:17
|modify
|142
|0.10
|1.3358
|1.3373
|1.3408
|1511
|2005.03.15 12:18
|modify
|142
|0.10
|1.3358
|1.3374
|1.3408
|1512
|2005.03.15 12:33
|modify
|142
|0.10
|1.3358
|1.3375
|1.3408
|1513
|2005.03.15 12:36
|modify
|142
|0.10
|1.3358
|1.3376
|1.3408
|1514
|2005.03.15 12:36
|modify
|142
|0.10
|1.3358
|1.3377
|1.3408
|1515
|2005.03.15 12:36
|modify
|142
|0.10
|1.3358
|1.3378
|1.3408
|1516
|2005.03.15 12:37
|modify
|142
|0.10
|1.3358
|1.3379
|1.3408
|1517
|2005.03.15 12:38
|modify
|142
|0.10
|1.3358
|1.3380
|1.3408
|1518
|2005.03.15 13:05
|s/l
|142
|0.10
|1.3380
|1.3380
|1.3408
|22.00
|10022.06
|1519
|2005.03.15 13:07
|buy
|143
|0.10
|1.3379
|1.2879
|1.3429
|1520
|2005.03.15 14:31
|modify
|143
|0.10
|1.3379
|1.3380
|1.3429
|1521
|2005.03.15 14:31
|modify
|143
|0.10
|1.3379
|1.3381
|1.3429
|1522
|2005.03.15 14:31
|modify
|143
|0.10
|1.3379
|1.3382
|1.3429
|1523
|2005.03.15 14:31
|modify
|143
|0.10
|1.3379
|1.3383
|1.3429
|1524
|2005.03.15 14:31
|modify
|143
|0.10
|1.3379
|1.3384
|1.3429
|1525
|2005.03.15 14:31
|modify
|143
|0.10
|1.3379
|1.3385
|1.3429
|1526
|2005.03.15 14:31
|modify
|143
|0.10
|1.3379
|1.3386
|1.3429
|1527
|2005.03.15 14:32
|modify
|143
|0.10
|1.3379
|1.3387
|1.3429
|1528
|2005.03.15 14:32
|modify
|143
|0.10
|1.3379
|1.3388
|1.3429
|1529
|2005.03.15 14:38
|s/l
|143
|0.10
|1.3388
|1.3388
|1.3429
|9.00
|10031.06
|1530
|2005.03.15 14:49
|sell
|144
|0.10
|1.3395
|1.3895
|1.3345
|1531
|2005.03.15 15:00
|modify
|144
|0.10
|1.3395
|1.3393
|1.3345
|1532
|2005.03.15 15:00
|modify
|144
|0.10
|1.3395
|1.3392
|1.3345
|1533
|2005.03.15 15:00
|modify
|144
|0.10
|1.3395
|1.3391
|1.3345
|1534
|2005.03.15 15:00
|modify
|144
|0.10
|1.3395
|1.3389
|1.3345
|1535
|2005.03.15 15:00
|modify
|144
|0.10
|1.3395
|1.3388
|1.3345
|1536
|2005.03.15 15:00
|modify
|144
|0.10
|1.3395
|1.3387
|1.3345
|1537
|2005.03.15 15:00
|modify
|144
|0.10
|1.3395
|1.3386
|1.3345
|1538
|2005.03.15 15:00
|modify
|144
|0.10
|1.3395
|1.3384
|1.3345
|1539
|2005.03.15 15:00
|modify
|144
|0.10
|1.3395
|1.3383
|1.3345
|1540
|2005.03.15 15:00
|modify
|144
|0.10
|1.3395
|1.3382
|1.3345
|1541
|2005.03.15 15:00
|modify
|144
|0.10
|1.3395
|1.3381
|1.3345
|1542
|2005.03.15 15:00
|modify
|144
|0.10
|1.3395
|1.3379
|1.3345
|1543
|2005.03.15 15:00
|modify
|144
|0.10
|1.3395
|1.3378
|1.3345
|1544
|2005.03.15 15:00
|s/l
|144
|0.10
|1.3378
|1.3378
|1.3345
|17.00
|10048.06
|1545
|2005.03.15 15:00
|buy
|145
|0.10
|1.3379
|1.2879
|1.3429
|1546
|2005.03.16 14:33
|modify
|145
|0.10
|1.3379
|1.3381
|1.3429
|1547
|2005.03.16 14:34
|modify
|145
|0.10
|1.3379
|1.3382
|1.3429
|1548
|2005.03.16 14:34
|modify
|145
|0.10
|1.3379
|1.3384
|1.3429
|1549
|2005.03.16 14:36
|modify
|145
|0.10
|1.3379
|1.3385
|1.3429
|1550
|2005.03.16 14:36
|modify
|145
|0.10
|1.3379
|1.3386
|1.3429
|1551
|2005.03.16 14:36
|modify
|145
|0.10
|1.3379
|1.3387
|1.3429
|1552
|2005.03.16 14:36
|modify
|145
|0.10
|1.3379
|1.3388
|1.3429
|1553
|2005.03.16 14:37
|modify
|145
|0.10
|1.3379
|1.3389
|1.3429
|1554
|2005.03.16 14:38
|modify
|145
|0.10
|1.3379
|1.3390
|1.3429
|1555
|2005.03.16 14:38
|modify
|145
|0.10
|1.3379
|1.3392
|1.3429
|1556
|2005.03.16 14:38
|modify
|145
|0.10
|1.3379
|1.3394
|1.3429
|1557
|2005.03.16 14:38
|modify
|145
|0.10
|1.3379
|1.3396
|1.3429
|1558
|2005.03.16 14:41
|modify
|145
|0.10
|1.3379
|1.3397
|1.3429
|1559
|2005.03.16 14:41
|modify
|145
|0.10
|1.3379
|1.3399
|1.3429
|1560
|2005.03.16 14:41
|modify
|145
|0.10
|1.3379
|1.3400
|1.3429
|1561
|2005.03.16 14:41
|modify
|145
|0.10
|1.3379
|1.3402
|1.3429
|1562
|2005.03.16 14:42
|modify
|145
|0.10
|1.3379
|1.3403
|1.3429
|1563
|2005.03.16 14:42
|modify
|145
|0.10
|1.3379
|1.3404
|1.3429
|1564
|2005.03.16 14:42
|modify
|145
|0.10
|1.3379
|1.3406
|1.3429
|1565
|2005.03.16 14:47
|modify
|145
|0.10
|1.3379
|1.3407
|1.3429
|1566
|2005.03.16 14:48
|modify
|145
|0.10
|1.3379
|1.3408
|1.3429
|1567
|2005.03.16 14:48
|modify
|145
|0.10
|1.3379
|1.3409
|1.3429
|1568
|2005.03.16 14:48
|modify
|145
|0.10
|1.3379
|1.3410
|1.3429
|1569
|2005.03.16 14:48
|modify
|145
|0.10
|1.3379
|1.3411
|1.3429
|1570
|2005.03.16 14:48
|modify
|145
|0.10
|1.3379
|1.3412
|1.3429
|1571
|2005.03.16 14:52
|t/p
|145
|0.10
|1.3429
|1.3412
|1.3429
|49.53
|10097.59
|1572
|2005.03.16 14:52
|sell
|146
|0.10
|1.3429
|1.3929
|1.3379
|1573
|2005.03.16 15:05
|modify
|146
|0.10
|1.3429
|1.3426
|1.3379
|1574
|2005.03.16 15:07
|modify
|146
|0.10
|1.3429
|1.3424
|1.3379
|1575
|2005.03.16 15:07
|modify
|146
|0.10
|1.3429
|1.3423
|1.3379
|1576
|2005.03.16 15:07
|modify
|146
|0.10
|1.3429
|1.3422
|1.3379
|1577
|2005.03.16 15:07
|modify
|146
|0.10
|1.3429
|1.3421
|1.3379
|1578
|2005.03.16 15:07
|modify
|146
|0.10
|1.3429
|1.3419
|1.3379
|1579
|2005.03.16 15:08
|modify
|146
|0.10
|1.3429
|1.3418
|1.3379
|1580
|2005.03.16 15:33
|s/l
|146
|0.10
|1.3418
|1.3418
|1.3379
|11.00
|10108.59
|1581
|2005.03.16 15:36
|sell
|147
|0.10
|1.3423
|1.3923
|1.3373
|1582
|2005.03.16 18:27
|modify
|147
|0.10
|1.3423
|1.3423
|1.3373
|1583
|2005.03.16 18:27
|modify
|147
|0.10
|1.3423
|1.3422
|1.3373
|1584
|2005.03.16 18:35
|modify
|147
|0.10
|1.3423
|1.3421
|1.3373
|1585
|2005.03.16 18:35
|modify
|147
|0.10
|1.3423
|1.3419
|1.3373
|1586
|2005.03.16 18:36
|modify
|147
|0.10
|1.3423
|1.3418
|1.3373
|1587
|2005.03.16 18:36
|modify
|147
|0.10
|1.3423
|1.3415
|1.3373
|1588
|2005.03.16 19:33
|s/l
|147
|0.10
|1.3415
|1.3415
|1.3373
|8.00
|10116.59
|1589
|2005.03.16 19:33
|sell
|148
|0.10
|1.3417
|1.3917
|1.3367
|1590
|2005.03.17 02:27
|modify
|148
|0.10
|1.3417
|1.3415
|1.3367
|1591
|2005.03.17 03:25
|s/l
|148
|0.10
|1.3415
|1.3415
|1.3367
|2.85
|10119.44
|1592
|2005.03.17 03:25
|sell
|149
|0.10
|1.3421
|1.3921
|1.3371
|1593
|2005.03.17 03:59
|modify
|149
|0.10
|1.3421
|1.3419
|1.3371
|1594
|2005.03.17 04:00
|modify
|149
|0.10
|1.3421
|1.3418
|1.3371
|1595
|2005.03.17 04:03
|modify
|149
|0.10
|1.3421
|1.3417
|1.3371
|1596
|2005.03.17 04:04
|modify
|149
|0.10
|1.3421
|1.3416
|1.3371
|1597
|2005.03.17 04:08
|modify
|149
|0.10
|1.3421
|1.3415
|1.3371
|1598
|2005.03.17 04:13
|modify
|149
|0.10
|1.3421
|1.3414
|1.3371
|1599
|2005.03.17 04:13
|modify
|149
|0.10
|1.3421
|1.3412
|1.3371
|1600
|2005.03.17 06:07
|modify
|149
|0.10
|1.3421
|1.3411
|1.3371
|1601
|2005.03.17 06:07
|modify
|149
|0.10
|1.3421
|1.3408
|1.3371
|1602
|2005.03.17 06:12
|modify
|149
|0.10
|1.3421
|1.3407
|1.3371
|1603
|2005.03.17 06:12
|modify
|149
|0.10
|1.3421
|1.3406
|1.3371
|1604
|2005.03.17 06:15
|modify
|149
|0.10
|1.3421
|1.3404
|1.3371
|1605
|2005.03.17 07:05
|s/l
|149
|0.10
|1.3404
|1.3404
|1.3371
|17.00
|10136.44
|1606
|2005.03.17 07:05
|sell
|150
|0.10
|1.3402
|1.3902
|1.3352
|1607
|2005.03.17 10:41
|modify
|150
|0.10
|1.3402
|1.3402
|1.3352
|1608
|2005.03.17 10:41
|modify
|150
|0.10
|1.3402
|1.3401
|1.3352
|1609
|2005.03.17 10:41
|modify
|150
|0.10
|1.3402
|1.3400
|1.3352
|1610
|2005.03.17 10:46
|modify
|150
|0.10
|1.3402
|1.3399
|1.3352
|1611
|2005.03.17 10:47
|modify
|150
|0.10
|1.3402
|1.3398
|1.3352
|1612
|2005.03.17 10:47
|modify
|150
|0.10
|1.3402
|1.3397
|1.3352
|1613
|2005.03.17 10:51
|s/l
|150
|0.10
|1.3397
|1.3397
|1.3352
|5.00
|10141.44
|1614
|2005.03.17 11:20
|buy
|151
|0.10
|1.3386
|1.2886
|1.3436
|1615
|2005.03.28 15:47
|s/l
|151
|0.10
|1.2886
|1.2886
|1.3436
|-504.21
|9637.23
|1616
|2005.03.28 15:47
|buy
|152
|0.10
|1.2887
|1.2387
|1.2937
|1617
|2005.03.29 02:31
|modify
|152
|0.10
|1.2887
|1.2887
|1.2937
|1618
|2005.03.29 02:31
|modify
|152
|0.10
|1.2887
|1.2888
|1.2937
|1619
|2005.03.29 02:31
|modify
|152
|0.10
|1.2887
|1.2891
|1.2937
|1620
|2005.03.29 02:31
|modify
|152
|0.10
|1.2887
|1.2892
|1.2937
|1621
|2005.03.29 02:31
|modify
|152
|0.10
|1.2887
|1.2894
|1.2937
|1622
|2005.03.29 02:31
|modify
|152
|0.10
|1.2887
|1.2895
|1.2937
|1623
|2005.03.29 02:31
|modify
|152
|0.10
|1.2887
|1.2898
|1.2937
|1624
|2005.03.29 02:48
|modify
|152
|0.10
|1.2887
|1.2899
|1.2937
|1625
|2005.03.29 02:49
|modify
|152
|0.10
|1.2887
|1.2900
|1.2937
|1626
|2005.03.29 02:51
|modify
|152
|0.10
|1.2887
|1.2901
|1.2937
|1627
|2005.03.29 02:52
|modify
|152
|0.10
|1.2887
|1.2902
|1.2937
|1628
|2005.03.29 02:53
|modify
|152
|0.10
|1.2887
|1.2903
|1.2937
|1629
|2005.03.29 02:53
|modify
|152
|0.10
|1.2887
|1.2905
|1.2937
|1630
|2005.03.29 03:06
|modify
|152
|0.10
|1.2887
|1.2906
|1.2937
|1631
|2005.03.29 03:06
|modify
|152
|0.10
|1.2887
|1.2907
|1.2937
|1632
|2005.03.29 03:06
|modify
|152
|0.10
|1.2887
|1.2908
|1.2937
|1633
|2005.03.29 03:12
|modify
|152
|0.10
|1.2887
|1.2909
|1.2937
|1634
|2005.03.29 03:13
|modify
|152
|0.10
|1.2887
|1.2911
|1.2937
|1635
|2005.03.29 03:18
|modify
|152
|0.10
|1.2887
|1.2912
|1.2937
|1636
|2005.03.29 03:18
|modify
|152
|0.10
|1.2887
|1.2913
|1.2937
|1637
|2005.03.29 04:47
|modify
|152
|0.10
|1.2887
|1.2914
|1.2937
|1638
|2005.03.29 04:48
|modify
|152
|0.10
|1.2887
|1.2915
|1.2937
|1639
|2005.03.29 04:48
|modify
|152
|0.10
|1.2887
|1.2916
|1.2937
|1640
|2005.03.29 04:49
|modify
|152
|0.10
|1.2887
|1.2917
|1.2937
|1641
|2005.03.29 04:50
|modify
|152
|0.10
|1.2887
|1.2919
|1.2937
|1642
|2005.03.29 04:50
|modify
|152
|0.10
|1.2887
|1.2920
|1.2937
|1643
|2005.03.29 04:50
|modify
|152
|0.10
|1.2887
|1.2921
|1.2937
|1644
|2005.03.29 04:50
|t/p
|152
|0.10
|1.2937
|1.2921
|1.2937
|49.53
|9686.76
|1645
|2005.03.29 04:50
|sell
|153
|0.10
|1.2938
|1.3438
|1.2888
|1646
|2005.03.29 07:58
|modify
|153
|0.10
|1.2938
|1.2937
|1.2888
|1647
|2005.03.29 07:58
|modify
|153
|0.10
|1.2938
|1.2936
|1.2888
|1648
|2005.03.29 07:58
|modify
|153
|0.10
|1.2938
|1.2935
|1.2888
|1649
|2005.03.29 08:31
|modify
|153
|0.10
|1.2938
|1.2934
|1.2888
|1650
|2005.03.29 08:39
|s/l
|153
|0.10
|1.2934
|1.2934
|1.2888
|4.00
|9690.76
|1651
|2005.03.29 08:39
|sell
|154
|0.10
|1.2933
|1.3433
|1.2883
|1652
|2005.03.29 13:29
|modify
|154
|0.10
|1.2933
|1.2932
|1.2883
|1653
|2005.03.29 13:29
|modify
|154
|0.10
|1.2933
|1.2931
|1.2883
|1654
|2005.03.29 13:30
|modify
|154
|0.10
|1.2933
|1.2930
|1.2883
|1655
|2005.03.29 13:30
|modify
|154
|0.10
|1.2933
|1.2929
|1.2883
|1656
|2005.03.29 13:32
|modify
|154
|0.10
|1.2933
|1.2927
|1.2883
|1657
|2005.03.29 13:32
|modify
|154
|0.10
|1.2933
|1.2926
|1.2883
|1658
|2005.03.29 14:12
|s/l
|154
|0.10
|1.2926
|1.2926
|1.2883
|7.00
|9697.76
|1659
|2005.03.29 14:12
|sell
|155
|0.10
|1.2924
|1.3424
|1.2874
|1660
|2005.03.29 16:02
|modify
|155
|0.10
|1.2924
|1.2922
|1.2874
|1661
|2005.03.29 16:03
|modify
|155
|0.10
|1.2924
|1.2921
|1.2874
|1662
|2005.03.29 16:04
|modify
|155
|0.10
|1.2924
|1.2920
|1.2874
|1663
|2005.03.29 16:05
|modify
|155
|0.10
|1.2924
|1.2919
|1.2874
|1664
|2005.03.29 16:33
|modify
|155
|0.10
|1.2924
|1.2916
|1.2874
|1665
|2005.03.29 16:33
|modify
|155
|0.10
|1.2924
|1.2915
|1.2874
|1666
|2005.03.29 16:35
|modify
|155
|0.10
|1.2924
|1.2914
|1.2874
|1667
|2005.03.29 16:59
|s/l
|155
|0.10
|1.2914
|1.2914
|1.2874
|10.00
|9707.76
|1668
|2005.03.29 16:59
|sell
|156
|0.10
|1.2913
|1.3413
|1.2863
|1669
|2005.04.01 17:15
|modify
|156
|0.10
|1.2913
|1.2912
|1.2863
|1670
|2005.04.01 17:15
|modify
|156
|0.10
|1.2913
|1.2910
|1.2863
|1671
|2005.04.01 17:16
|modify
|156
|0.10
|1.2913
|1.2908
|1.2863
|1672
|2005.04.01 17:22
|modify
|156
|0.10
|1.2913
|1.2906
|1.2863
|1673
|2005.04.01 17:22
|modify
|156
|0.10
|1.2913
|1.2904
|1.2863
|1674
|2005.04.01 17:22
|modify
|156
|0.10
|1.2913
|1.2902
|1.2863
|1675
|2005.04.01 17:24
|modify
|156
|0.10
|1.2913
|1.2901
|1.2863
|1676
|2005.04.01 17:24
|modify
|156
|0.10
|1.2913
|1.2900
|1.2863
|1677
|2005.04.01 17:24
|modify
|156
|0.10
|1.2913
|1.2899
|1.2863
|1678
|2005.04.01 17:24
|modify
|156
|0.10
|1.2913
|1.2898
|1.2863
|1679
|2005.04.01 17:24
|modify
|156
|0.10
|1.2913
|1.2896
|1.2863
|1680
|2005.04.01 17:25
|modify
|156
|0.10
|1.2913
|1.2895
|1.2863
|1681
|2005.04.01 17:25
|modify
|156
|0.10
|1.2913
|1.2893
|1.2863
|1682
|2005.04.01 17:26
|modify
|156
|0.10
|1.2913
|1.2891
|1.2863
|1683
|2005.04.01 17:27
|modify
|156
|0.10
|1.2913
|1.2890
|1.2863
|1684
|2005.04.01 17:27
|modify
|156
|0.10
|1.2913
|1.2889
|1.2863
|1685
|2005.04.01 17:27
|modify
|156
|0.10
|1.2913
|1.2888
|1.2863
|1686
|2005.04.01 17:27
|modify
|156
|0.10
|1.2913
|1.2886
|1.2863
|1687
|2005.04.01 17:30
|s/l
|156
|0.10
|1.2886
|1.2886
|1.2863
|28.42
|9736.18
|1688
|2005.04.01 17:30
|buy
|157
|0.10
|1.2887
|1.2387
|1.2937
|1689
|2005.04.01 19:55
|modify
|157
|0.10
|1.2887
|1.2887
|1.2937
|1690
|2005.04.01 20:10
|modify
|157
|0.10
|1.2887
|1.2888
|1.2937
|1691
|2005.04.01 20:10
|modify
|157
|0.10
|1.2887
|1.2889
|1.2937
|1692
|2005.04.01 20:10
|modify
|157
|0.10
|1.2887
|1.2890
|1.2937
|1693
|2005.04.01 20:11
|modify
|157
|0.10
|1.2887
|1.2891
|1.2937
|1694
|2005.04.01 20:11
|modify
|157
|0.10
|1.2887
|1.2892
|1.2937
|1695
|2005.04.01 20:13
|modify
|157
|0.10
|1.2887
|1.2893
|1.2937
|1696
|2005.04.01 20:14
|modify
|157
|0.10
|1.2887
|1.2894
|1.2937
|1697
|2005.04.01 20:14
|modify
|157
|0.10
|1.2887
|1.2896
|1.2937
|1698
|2005.04.01 20:14
|modify
|157
|0.10
|1.2887
|1.2897
|1.2937
|1699
|2005.04.01 20:16
|modify
|157
|0.10
|1.2887
|1.2898
|1.2937
|1700
|2005.04.01 20:33
|s/l
|157
|0.10
|1.2898
|1.2898
|1.2937
|11.00
|9747.18
|1701
|2005.04.01 20:34
|buy
|158
|0.10
|1.2893
|1.2393
|1.2943
|1702
|2005.04.01 20:59
|modify
|158
|0.10
|1.2893
|1.2894
|1.2943
|1703
|2005.04.01 21:09
|s/l
|158
|0.10
|1.2894
|1.2894
|1.2943
|1.00
|9748.18
|1704
|2005.04.01 21:48
|sell
|159
|0.10
|1.2905
|1.3405
|1.2855
|1705
|2005.04.04 00:00
|modify
|159
|0.10
|1.2905
|1.2901
|1.2855
|1706
|2005.04.04 00:00
|modify
|159
|0.10
|1.2905
|1.2900
|1.2855
|1707
|2005.04.04 00:03
|modify
|159
|0.10
|1.2905
|1.2899
|1.2855
|1708
|2005.04.04 00:05
|modify
|159
|0.10
|1.2905
|1.2898
|1.2855
|1709
|2005.04.04 00:18
|modify
|159
|0.10
|1.2905
|1.2897
|1.2855
|1710
|2005.04.04 02:37
|s/l
|159
|0.10
|1.2897
|1.2897
|1.2855
|8.28
|9756.47
|1711
|2005.04.04 02:37
|sell
|160
|0.10
|1.2896
|1.3396
|1.2846
|1712
|2005.04.04 08:22
|modify
|160
|0.10
|1.2896
|1.2896
|1.2846
|1713
|2005.04.04 08:22
|modify
|160
|0.10
|1.2896
|1.2895
|1.2846
|1714
|2005.04.04 08:23
|modify
|160
|0.10
|1.2896
|1.2893
|1.2846
|1715
|2005.04.04 08:23
|modify
|160
|0.10
|1.2896
|1.2892
|1.2846
|1716
|2005.04.04 08:27
|modify
|160
|0.10
|1.2896
|1.2891
|1.2846
|1717
|2005.04.04 09:05
|s/l
|160
|0.10
|1.2891
|1.2891
|1.2846
|5.00
|9761.47
|1718
|2005.04.04 09:06
|sell
|161
|0.10
|1.2892
|1.3392
|1.2842
|1719
|2005.04.04 11:17
|modify
|161
|0.10
|1.2892
|1.2891
|1.2842
|1720
|2005.04.04 11:34
|s/l
|161
|0.10
|1.2891
|1.2891
|1.2842
|1.00
|9762.47
|1721
|2005.04.04 11:34
|sell
|162
|0.10
|1.2890
|1.3390
|1.2840
|1722
|2005.04.04 15:00
|modify
|162
|0.10
|1.2890
|1.2888
|1.2840
|1723
|2005.04.04 15:00
|modify
|162
|0.10
|1.2890
|1.2887
|1.2840
|1724
|2005.04.04 15:00
|modify
|162
|0.10
|1.2890
|1.2886
|1.2840
|1725
|2005.04.04 15:00
|modify
|162
|0.10
|1.2890
|1.2884
|1.2840
|1726
|2005.04.04 15:01
|modify
|162
|0.10
|1.2890
|1.2883
|1.2840
|1727
|2005.04.04 15:01
|modify
|162
|0.10
|1.2890
|1.2882
|1.2840
|1728
|2005.04.04 15:15
|modify
|162
|0.10
|1.2890
|1.2881
|1.2840
|1729
|2005.04.04 15:15
|modify
|162
|0.10
|1.2890
|1.2879
|1.2840
|1730
|2005.04.04 15:16
|modify
|162
|0.10
|1.2890
|1.2878
|1.2840
|1731
|2005.04.04 15:16
|modify
|162
|0.10
|1.2890
|1.2877
|1.2840
|1732
|2005.04.04 15:16
|modify
|162
|0.10
|1.2890
|1.2876
|1.2840
|1733
|2005.04.04 15:18
|modify
|162
|0.10
|1.2890
|1.2875
|1.2840
|1734
|2005.04.04 15:23
|modify
|162
|0.10
|1.2890
|1.2874
|1.2840
|1735
|2005.04.04 15:28
|modify
|162
|0.10
|1.2890
|1.2872
|1.2840
|1736
|2005.04.04 15:28
|modify
|162
|0.10
|1.2890
|1.2871
|1.2840
|1737
|2005.04.04 15:28
|modify
|162
|0.10
|1.2890
|1.2870
|1.2840
|1738
|2005.04.04 15:28
|modify
|162
|0.10
|1.2890
|1.2869
|1.2840
|1739
|2005.04.04 15:28
|modify
|162
|0.10
|1.2890
|1.2868
|1.2840
|1740
|2005.04.04 15:30
|modify
|162
|0.10
|1.2890
|1.2867
|1.2840
|1741
|2005.04.04 15:30
|modify
|162
|0.10
|1.2890
|1.2866
|1.2840
|1742
|2005.04.04 15:30
|modify
|162
|0.10
|1.2890
|1.2865
|1.2840
|1743
|2005.04.04 15:30
|modify
|162
|0.10
|1.2890
|1.2864
|1.2840
|1744
|2005.04.04 15:31
|modify
|162
|0.10
|1.2890
|1.2863
|1.2840
|1745
|2005.04.04 15:34
|modify
|162
|0.10
|1.2890
|1.2862
|1.2840
|1746
|2005.04.04 15:34
|modify
|162
|0.10
|1.2890
|1.2860
|1.2840
|1747
|2005.04.04 15:35
|modify
|162
|0.10
|1.2890
|1.2859
|1.2840
|1748
|2005.04.04 15:35
|modify
|162
|0.10
|1.2890
|1.2858
|1.2840
|1749
|2005.04.04 15:35
|modify
|162
|0.10
|1.2890
|1.2857
|1.2840
|1750
|2005.04.04 15:36
|modify
|162
|0.10
|1.2890
|1.2856
|1.2840
|1751
|2005.04.04 15:36
|modify
|162
|0.10
|1.2890
|1.2855
|1.2840
|1752
|2005.04.04 15:38
|t/p
|162
|0.10
|1.2840
|1.2855
|1.2840
|50.00
|9812.47
|1753
|2005.04.04 15:38
|buy
|163
|0.10
|1.2839
|1.2339
|1.2889
|1754
|2005.04.04 21:11
|modify
|163
|0.10
|1.2839
|1.2839
|1.2889
|1755
|2005.04.04 21:11
|modify
|163
|0.10
|1.2839
|1.2840
|1.2889
|1756
|2005.04.05 02:08
|s/l
|163
|0.10
|1.2840
|1.2840
|1.2889
|0.53
|9813.00
|1757
|2005.04.05 02:08
|buy
|164
|0.10
|1.2842
|1.2342
|1.2892
|1758
|2005.04.05 14:58
|modify
|164
|0.10
|1.2842
|1.2842
|1.2892
|1759
|2005.04.05 14:58
|modify
|164
|0.10
|1.2842
|1.2844
|1.2892
|1760
|2005.04.05 15:06
|s/l
|164
|0.10
|1.2844
|1.2844
|1.2892
|2.00
|9815.00
|1761
|2005.04.05 15:11
|sell
|165
|0.10
|1.2850
|1.3350
|1.2800
|1762
|2005.04.05 17:50
|modify
|165
|0.10
|1.2850
|1.2849
|1.2800
|1763
|2005.04.05 18:51
|s/l
|165
|0.10
|1.2849
|1.2849
|1.2800
|1.00
|9816.00
|1764
|2005.04.05 18:51
|sell
|166
|0.10
|1.2847
|1.3347
|1.2797
|1765
|2005.04.08 02:00
|modify
|166
|0.10
|1.2847
|1.2847
|1.2797
|1766
|2005.04.08 02:00
|modify
|166
|0.10
|1.2847
|1.2845
|1.2797
|1767
|2005.04.08 02:00
|modify
|166
|0.10
|1.2847
|1.2843
|1.2797
|1768
|2005.04.08 02:06
|modify
|166
|0.10
|1.2847
|1.2842
|1.2797
|1769
|2005.04.08 02:08
|modify
|166
|0.10
|1.2847
|1.2840
|1.2797
|1770
|2005.04.08 02:08
|modify
|166
|0.10
|1.2847
|1.2839
|1.2797
|1771
|2005.04.08 02:10
|modify
|166
|0.10
|1.2847
|1.2837
|1.2797
|1772
|2005.04.08 02:10
|modify
|166
|0.10
|1.2847
|1.2835
|1.2797
|1773
|2005.04.08 02:17
|modify
|166
|0.10
|1.2847
|1.2833
|1.2797
|1774
|2005.04.08 02:27
|modify
|166
|0.10
|1.2847
|1.2832
|1.2797
|1775
|2005.04.08 02:41
|modify
|166
|0.10
|1.2847
|1.2831
|1.2797
|1776
|2005.04.08 02:41
|modify
|166
|0.10
|1.2847
|1.2830
|1.2797
|1777
|2005.04.08 02:41
|modify
|166
|0.10
|1.2847
|1.2828
|1.2797
|1778
|2005.04.08 08:59
|modify
|166
|0.10
|1.2847
|1.2827
|1.2797
|1779
|2005.04.08 08:59
|modify
|166
|0.10
|1.2847
|1.2826
|1.2797
|1780
|2005.04.08 08:59
|modify
|166
|0.10
|1.2847
|1.2825
|1.2797
|1781
|2005.04.08 08:59
|modify
|166
|0.10
|1.2847
|1.2824
|1.2797
|1782
|2005.04.08 09:25
|s/l
|166
|0.10
|1.2824
|1.2824
|1.2797
|24.42
|9840.42
|1783
|2005.04.08 09:35
|buy
|167
|0.10
|1.2812
|1.2312
|1.2862
|1784
|2005.04.08 10:10
|modify
|167
|0.10
|1.2812
|1.2813
|1.2862
|1785
|2005.04.08 11:07
|modify
|167
|0.10
|1.2812
|1.2814
|1.2862
|1786
|2005.04.08 11:07
|modify
|167
|0.10
|1.2812
|1.2815
|1.2862
|1787
|2005.04.08 11:07
|modify
|167
|0.10
|1.2812
|1.2816
|1.2862
|1788
|2005.04.08 11:07
|modify
|167
|0.10
|1.2812
|1.2818
|1.2862
|1789
|2005.04.08 11:07
|modify
|167
|0.10
|1.2812
|1.2819
|1.2862
|1790
|2005.04.08 11:08
|modify
|167
|0.10
|1.2812
|1.2820
|1.2862
|1791
|2005.04.08 11:18
|modify
|167
|0.10
|1.2812
|1.2821
|1.2862
|1792
|2005.04.08 11:42
|modify
|167
|0.10
|1.2812
|1.2822
|1.2862
|1793
|2005.04.08 11:43
|modify
|167
|0.10
|1.2812
|1.2823
|1.2862
|1794
|2005.04.08 11:43
|modify
|167
|0.10
|1.2812
|1.2825
|1.2862
|1795
|2005.04.08 11:43
|modify
|167
|0.10
|1.2812
|1.2826
|1.2862
|1796
|2005.04.08 11:44
|modify
|167
|0.10
|1.2812
|1.2827
|1.2862
|1797
|2005.04.08 13:34
|s/l
|167
|0.10
|1.2827
|1.2827
|1.2862
|15.00
|9855.42
|1798
|2005.04.08 13:34
|buy
|168
|0.10
|1.2829
|1.2329
|1.2879
|1799
|2005.04.08 16:54
|modify
|168
|0.10
|1.2829
|1.2829
|1.2879
|1800
|2005.04.08 16:54
|modify
|168
|0.10
|1.2829
|1.2830
|1.2879
|1801
|2005.04.08 16:54
|modify
|168
|0.10
|1.2829
|1.2832
|1.2879
|1802
|2005.04.08 16:54
|modify
|168
|0.10
|1.2829
|1.2834
|1.2879
|1803
|2005.04.08 16:54
|modify
|168
|0.10
|1.2829
|1.2836
|1.2879
|1804
|2005.04.08 16:57
|modify
|168
|0.10
|1.2829
|1.2838
|1.2879
|1805
|2005.04.08 16:57
|modify
|168
|0.10
|1.2829
|1.2839
|1.2879
|1806
|2005.04.08 16:57
|modify
|168
|0.10
|1.2829
|1.2840
|1.2879
|1807
|2005.04.08 16:57
|modify
|168
|0.10
|1.2829
|1.2842
|1.2879
|1808
|2005.04.08 17:08
|s/l
|168
|0.10
|1.2842
|1.2842
|1.2879
|13.00
|9868.42
|1809
|2005.04.08 17:08
|sell
|169
|0.10
|1.2845
|1.3345
|1.2795
|1810
|2005.04.14 12:32
|modify
|169
|0.10
|1.2845
|1.2844
|1.2795
|1811
|2005.04.14 12:32
|modify
|169
|0.10
|1.2845
|1.2842
|1.2795
|1812
|2005.04.14 12:33
|modify
|169
|0.10
|1.2845
|1.2841
|1.2795
|1813
|2005.04.14 12:33
|modify
|169
|0.10
|1.2845
|1.2840
|1.2795
|1814
|2005.04.14 12:34
|modify
|169
|0.10
|1.2845
|1.2838
|1.2795
|1815
|2005.04.14 13:19
|modify
|169
|0.10
|1.2845
|1.2836
|1.2795
|1816
|2005.04.14 13:20
|modify
|169
|0.10
|1.2845
|1.2835
|1.2795
|1817
|2005.04.14 13:21
|modify
|169
|0.10
|1.2845
|1.2833
|1.2795
|1818
|2005.04.14 13:21
|modify
|169
|0.10
|1.2845
|1.2830
|1.2795
|1819
|2005.04.14 13:31
|s/l
|169
|0.10
|1.2830
|1.2830
|1.2795
|16.71
|9885.13
|1820
|2005.04.14 14:14
|buy
|170
|0.10
|1.2821
|1.2321
|1.2871
|1821
|2005.04.15 10:03
|modify
|170
|0.10
|1.2821
|1.2822
|1.2871
|1822
|2005.04.15 10:03
|modify
|170
|0.10
|1.2821
|1.2823
|1.2871
|1823
|2005.04.15 10:06
|modify
|170
|0.10
|1.2821
|1.2824
|1.2871
|1824
|2005.04.15 10:06
|modify
|170
|0.10
|1.2821
|1.2825
|1.2871
|1825
|2005.04.15 10:11
|modify
|170
|0.10
|1.2821
|1.2826
|1.2871
|1826
|2005.04.15 10:11
|modify
|170
|0.10
|1.2821
|1.2828
|1.2871
|1827
|2005.04.15 10:12
|modify
|170
|0.10
|1.2821
|1.2831
|1.2871
|1828
|2005.04.15 10:35
|modify
|170
|0.10
|1.2821
|1.2832
|1.2871
|1829
|2005.04.15 10:35
|modify
|170
|0.10
|1.2821
|1.2833
|1.2871
|1830
|2005.04.15 10:35
|modify
|170
|0.10
|1.2821
|1.2836
|1.2871
|1831
|2005.04.15 10:36
|modify
|170
|0.10
|1.2821
|1.2837
|1.2871
|1832
|2005.04.15 11:31
|s/l
|170
|0.10
|1.2837
|1.2837
|1.2871
|15.53
|9900.66
|1833
|2005.04.15 11:33
|buy
|171
|0.10
|1.2838
|1.2338
|1.2888
|1834
|2005.04.15 13:40
|modify
|171
|0.10
|1.2838
|1.2841
|1.2888
|1835
|2005.04.15 13:41
|modify
|171
|0.10
|1.2838
|1.2843
|1.2888
|1836
|2005.04.15 13:41
|modify
|171
|0.10
|1.2838
|1.2844
|1.2888
|1837
|2005.04.15 13:41
|modify
|171
|0.10
|1.2838
|1.2845
|1.2888
|1838
|2005.04.15 13:41
|modify
|171
|0.10
|1.2838
|1.2848
|1.2888
|1839
|2005.04.15 13:42
|modify
|171
|0.10
|1.2838
|1.2849
|1.2888
|1840
|2005.04.15 13:50
|modify
|171
|0.10
|1.2838
|1.2850
|1.2888
|1841
|2005.04.15 13:51
|modify
|171
|0.10
|1.2838
|1.2851
|1.2888
|1842
|2005.04.15 13:51
|modify
|171
|0.10
|1.2838
|1.2853
|1.2888
|1843
|2005.04.15 13:51
|modify
|171
|0.10
|1.2838
|1.2856
|1.2888
|1844
|2005.04.15 13:51
|modify
|171
|0.10
|1.2838
|1.2858
|1.2888
|1845
|2005.04.15 13:59
|modify
|171
|0.10
|1.2838
|1.2859
|1.2888
|1846
|2005.04.15 13:59
|modify
|171
|0.10
|1.2838
|1.2861
|1.2888
|1847
|2005.04.15 14:30
|modify
|171
|0.10
|1.2838
|1.2865
|1.2888
|1848
|2005.04.15 14:30
|modify
|171
|0.10
|1.2838
|1.2867
|1.2888
|1849
|2005.04.15 14:30
|modify
|171
|0.10
|1.2838
|1.2871
|1.2888
|1850
|2005.04.15 14:31
|t/p
|171
|0.10
|1.2888
|1.2871
|1.2888
|50.00
|9950.66
|1851
|2005.04.15 14:31
|sell
|172
|0.10
|1.2889
|1.3389
|1.2839
|1852
|2005.04.15 14:35
|modify
|172
|0.10
|1.2889
|1.2889
|1.2839
|1853
|2005.04.15 14:35
|modify
|172
|0.10
|1.2889
|1.2885
|1.2839
|1854
|2005.04.15 14:36
|modify
|172
|0.10
|1.2889
|1.2884
|1.2839
|1855
|2005.04.15 14:37
|modify
|172
|0.10
|1.2889
|1.2883
|1.2839
|1856
|2005.04.15 14:37
|modify
|172
|0.10
|1.2889
|1.2882
|1.2839
|1857
|2005.04.15 14:46
|s/l
|172
|0.10
|1.2882
|1.2882
|1.2839
|7.00
|9957.66
|1858
|2005.04.15 14:46
|sell
|173
|0.10
|1.2880
|1.3380
|1.2830
|1859
|2005.04.15 15:00
|modify
|173
|0.10
|1.2880
|1.2880
|1.2830
|1860
|2005.04.15 15:00
|modify
|173
|0.10
|1.2880
|1.2879
|1.2830
|1861
|2005.04.15 15:00
|modify
|173
|0.10
|1.2880
|1.2874
|1.2830
|1862
|2005.04.15 15:00
|modify
|173
|0.10
|1.2880
|1.2869
|1.2830
|1863
|2005.04.15 15:00
|modify
|173
|0.10
|1.2880
|1.2867
|1.2830
|1864
|2005.04.15 15:00
|modify
|173
|0.10
|1.2880
|1.2860
|1.2830
|1865
|2005.04.15 15:00
|modify
|173
|0.10
|1.2880
|1.2854
|1.2830
|1866
|2005.04.15 15:01
|s/l
|173
|0.10
|1.2854
|1.2854
|1.2830
|26.00
|9983.66
|1867
|2005.04.15 15:01
|buy
|174
|0.10
|1.2858
|1.2358
|1.2908
|1868
|2005.04.15 15:29
|modify
|174
|0.10
|1.2858
|1.2858
|1.2908
|1869
|2005.04.15 15:29
|modify
|174
|0.10
|1.2858
|1.2859
|1.2908
|1870
|2005.04.15 15:29
|modify
|174
|0.10
|1.2858
|1.2861
|1.2908
|1871
|2005.04.15 15:30
|modify
|174
|0.10
|1.2858
|1.2862
|1.2908
|1872
|2005.04.15 15:31
|modify
|174
|0.10
|1.2858
|1.2863
|1.2908
|1873
|2005.04.15 15:32
|modify
|174
|0.10
|1.2858
|1.2866
|1.2908
|1874
|2005.04.15 15:32
|modify
|174
|0.10
|1.2858
|1.2870
|1.2908
|1875
|2005.04.15 15:32
|modify
|174
|0.10
|1.2858
|1.2871
|1.2908
|1876
|2005.04.15 15:32
|modify
|174
|0.10
|1.2858
|1.2873
|1.2908
|1877
|2005.04.15 15:34
|modify
|174
|0.10
|1.2858
|1.2875
|1.2908
|1878
|2005.04.15 15:34
|modify
|174
|0.10
|1.2858
|1.2876
|1.2908
|1879
|2005.04.15 15:34
|modify
|174
|0.10
|1.2858
|1.2879
|1.2908
|1880
|2005.04.15 15:34
|modify
|174
|0.10
|1.2858
|1.2880
|1.2908
|1881
|2005.04.15 15:34
|modify
|174
|0.10
|1.2858
|1.2883
|1.2908
|1882
|2005.04.15 15:36
|modify
|174
|0.10
|1.2858
|1.2885
|1.2908
|1883
|2005.04.15 15:36
|modify
|174
|0.10
|1.2858
|1.2886
|1.2908
|1884
|2005.04.15 15:46
|modify
|174
|0.10
|1.2858
|1.2889
|1.2908
|1885
|2005.04.15 15:47
|s/l
|174
|0.10
|1.2889
|1.2889
|1.2908
|31.00
|10014.66
|1886
|2005.04.15 15:48
|sell
|175
|0.10
|1.2895
|1.3395
|1.2845
|1887
|2005.04.15 15:49
|modify
|175
|0.10
|1.2895
|1.2895
|1.2845
|1888
|2005.04.15 15:49
|modify
|175
|0.10
|1.2895
|1.2892
|1.2845
|1889
|2005.04.15 15:50
|modify
|175
|0.10
|1.2895
|1.2891
|1.2845
|1890
|2005.04.15 15:50
|modify
|175
|0.10
|1.2895
|1.2889
|1.2845
|1891
|2005.04.15 15:50
|modify
|175
|0.10
|1.2895
|1.2888
|1.2845
|1892
|2005.04.15 15:50
|modify
|175
|0.10
|1.2895
|1.2885
|1.2845
|1893
|2005.04.15 15:50
|modify
|175
|0.10
|1.2895
|1.2883
|1.2845
|1894
|2005.04.15 15:50
|modify
|175
|0.10
|1.2895
|1.2881
|1.2845
|1895
|2005.04.15 15:51
|modify
|175
|0.10
|1.2895
|1.2880
|1.2845
|1896
|2005.04.15 15:51
|modify
|175
|0.10
|1.2895
|1.2879
|1.2845
|1897
|2005.04.15 15:51
|modify
|175
|0.10
|1.2895
|1.2878
|1.2845
|1898
|2005.04.15 15:51
|modify
|175
|0.10
|1.2895
|1.2876
|1.2845
|1899
|2005.04.15 15:52
|modify
|175
|0.10
|1.2895
|1.2875
|1.2845
|1900
|2005.04.15 15:53
|modify
|175
|0.10
|1.2895
|1.2874
|1.2845
|1901
|2005.04.15 15:53
|modify
|175
|0.10
|1.2895
|1.2872
|1.2845
|1902
|2005.04.15 15:53
|modify
|175
|0.10
|1.2895
|1.2871
|1.2845
|1903
|2005.04.15 15:57
|s/l
|175
|0.10
|1.2871
|1.2871
|1.2845
|24.00
|10038.66
|1904
|2005.04.15 16:20
|sell
|176
|0.10
|1.2905
|1.3405
|1.2855
|1905
|2005.04.18 02:53
|modify
|176
|0.10
|1.2905
|1.2905
|1.2855
|1906
|2005.04.18 02:53
|modify
|176
|0.10
|1.2905
|1.2904
|1.2855
|1907
|2005.04.18 02:55
|modify
|176
|0.10
|1.2905
|1.2903
|1.2855
|1908
|2005.04.18 02:55
|modify
|176
|0.10
|1.2905
|1.2902
|1.2855
|1909
|2005.04.18 02:56
|modify
|176
|0.10
|1.2905
|1.2901
|1.2855
|1910
|2005.04.18 02:56
|modify
|176
|0.10
|1.2905
|1.2899
|1.2855
|1911
|2005.04.18 03:05
|modify
|176
|0.10
|1.2905
|1.2898
|1.2855
|1912
|2005.04.18 03:08
|modify
|176
|0.10
|1.2905
|1.2897
|1.2855
|1913
|2005.04.18 03:08
|modify
|176
|0.10
|1.2905
|1.2896
|1.2855
|1914
|2005.04.18 03:15
|modify
|176
|0.10
|1.2905
|1.2895
|1.2855
|1915
|2005.04.18 03:27
|modify
|176
|0.10
|1.2905
|1.2893
|1.2855
|1916
|2005.04.18 03:27
|modify
|176
|0.10
|1.2905
|1.2892
|1.2855
|1917
|2005.04.18 04:01
|s/l
|176
|0.10
|1.2892
|1.2892
|1.2855
|13.28
|10051.95
|1918
|2005.04.18 04:01
|sell
|177
|0.10
|1.2891
|1.3391
|1.2841
|1919
|2005.04.29 19:25
|modify
|177
|0.10
|1.2891
|1.2889
|1.2841
|1920
|2005.04.29 19:25
|modify
|177
|0.10
|1.2891
|1.2887
|1.2841
|1921
|2005.04.29 19:25
|modify
|177
|0.10
|1.2891
|1.2884
|1.2841
|1922
|2005.04.29 19:26
|modify
|177
|0.10
|1.2891
|1.2882
|1.2841
|1923
|2005.04.29 19:26
|modify
|177
|0.10
|1.2891
|1.2880
|1.2841
|1924
|2005.04.29 19:27
|modify
|177
|0.10
|1.2891
|1.2879
|1.2841
|1925
|2005.04.29 19:27
|modify
|177
|0.10
|1.2891
|1.2878
|1.2841
|1926
|2005.04.29 19:28
|modify
|177
|0.10
|1.2891
|1.2877
|1.2841
|1927
|2005.04.29 19:29
|modify
|177
|0.10
|1.2891
|1.2876
|1.2841
|1928
|2005.04.29 20:22
|modify
|177
|0.10
|1.2891
|1.2875
|1.2841
|1929
|2005.04.29 20:27
|modify
|177
|0.10
|1.2891
|1.2874
|1.2841
|1930
|2005.04.29 20:28
|modify
|177
|0.10
|1.2891
|1.2873
|1.2841
|1931
|2005.04.29 20:32
|modify
|177
|0.10
|1.2891
|1.2872
|1.2841
|1932
|2005.04.29 20:38
|modify
|177
|0.10
|1.2891
|1.2871
|1.2841
|1933
|2005.04.29 20:39
|modify
|177
|0.10
|1.2891
|1.2869
|1.2841
|1934
|2005.04.29 21:09
|s/l
|177
|0.10
|1.2869
|1.2869
|1.2841
|26.27
|10078.22
|1935
|2005.04.29 21:09
|sell
|178
|0.10
|1.2867
|1.3367
|1.2817
|1936
|2005.05.02 01:18
|modify
|178
|0.10
|1.2867
|1.2867
|1.2817
|1937
|2005.05.02 01:18
|modify
|178
|0.10
|1.2867
|1.2866
|1.2817
|1938
|2005.05.02 02:01
|modify
|178
|0.10
|1.2867
|1.2863
|1.2817
|1939
|2005.05.02 02:02
|modify
|178
|0.10
|1.2867
|1.2861
|1.2817
|1940
|2005.05.02 02:03
|modify
|178
|0.10
|1.2867
|1.2859
|1.2817
|1941
|2005.05.02 02:33
|modify
|178
|0.10
|1.2867
|1.2858
|1.2817
|1942
|2005.05.02 02:40
|modify
|178
|0.10
|1.2867
|1.2857
|1.2817
|1943
|2005.05.02 02:48
|modify
|178
|0.10
|1.2867
|1.2856
|1.2817
|1944
|2005.05.02 03:51
|modify
|178
|0.10
|1.2867
|1.2855
|1.2817
|1945
|2005.05.02 05:08
|s/l
|178
|0.10
|1.2855
|1.2855
|1.2817
|12.57
|10090.79
|1946
|2005.05.02 05:08
|sell
|179
|0.10
|1.2853
|1.3353
|1.2803
|1947
|2005.05.02 16:59
|modify
|179
|0.10
|1.2853
|1.2852
|1.2803
|1948
|2005.05.02 17:24
|s/l
|179
|0.10
|1.2852
|1.2852
|1.2803
|1.00
|10091.79
|1949
|2005.05.02 17:24
|sell
|180
|0.10
|1.2851
|1.3351
|1.2801
|1950
|2005.05.03 03:57
|modify
|180
|0.10
|1.2851
|1.2850
|1.2801
|1951
|2005.05.03 03:57
|modify
|180
|0.10
|1.2851
|1.2849
|1.2801
|1952
|2005.05.03 03:59
|modify
|180
|0.10
|1.2851
|1.2848
|1.2801
|1953
|2005.05.03 04:47
|modify
|180
|0.10
|1.2851
|1.2846
|1.2801
|1954
|2005.05.03 07:17
|modify
|180
|0.10
|1.2851
|1.2844
|1.2801
|1955
|2005.05.03 08:07
|s/l
|180
|0.10
|1.2844
|1.2844
|1.2801
|7.28
|10099.08
|1956
|2005.05.03 08:07
|sell
|181
|0.10
|1.2842
|1.3342
|1.2792
|1957
|2005.05.06 17:01
|modify
|181
|0.10
|1.2842
|1.2839
|1.2792
|1958
|2005.05.06 17:02
|modify
|181
|0.10
|1.2842
|1.2837
|1.2792
|1959
|2005.05.06 17:02
|modify
|181
|0.10
|1.2842
|1.2836
|1.2792
|1960
|2005.05.06 17:02
|modify
|181
|0.10
|1.2842
|1.2833
|1.2792
|1961
|2005.05.06 17:03
|modify
|181
|0.10
|1.2842
|1.2832
|1.2792
|1962
|2005.05.06 17:03
|modify
|181
|0.10
|1.2842
|1.2831
|1.2792
|1963
|2005.05.06 17:03
|modify
|181
|0.10
|1.2842
|1.2828
|1.2792
|1964
|2005.05.06 17:27
|modify
|181
|0.10
|1.2842
|1.2826
|1.2792
|1965
|2005.05.06 17:38
|s/l
|181
|0.10
|1.2826
|1.2826
|1.2792
|17.71
|10116.78
|1966
|2005.05.06 18:09
|sell
|182
|0.10
|1.2837
|1.3337
|1.2787
|1967
|2005.05.06 20:26
|modify
|182
|0.10
|1.2837
|1.2836
|1.2787
|1968
|2005.05.06 20:27
|modify
|182
|0.10
|1.2837
|1.2834
|1.2787
|1969
|2005.05.06 20:50
|modify
|182
|0.10
|1.2837
|1.2833
|1.2787
|1970
|2005.05.06 20:51
|modify
|182
|0.10
|1.2837
|1.2832
|1.2787
|1971
|2005.05.06 20:57
|modify
|182
|0.10
|1.2837
|1.2831
|1.2787
|1972
|2005.05.09 00:46
|modify
|182
|0.10
|1.2837
|1.2830
|1.2787
|1973
|2005.05.09 03:09
|modify
|182
|0.10
|1.2837
|1.2828
|1.2787
|1974
|2005.05.09 03:10
|modify
|182
|0.10
|1.2837
|1.2827
|1.2787
|1975
|2005.05.09 03:14
|modify
|182
|0.10
|1.2837
|1.2826
|1.2787
|1976
|2005.05.09 03:15
|modify
|182
|0.10
|1.2837
|1.2824
|1.2787
|1977
|2005.05.09 03:15
|modify
|182
|0.10
|1.2837
|1.2822
|1.2787
|1978
|2005.05.09 03:17
|modify
|182
|0.10
|1.2837
|1.2821
|1.2787
|1979
|2005.05.09 03:18
|modify
|182
|0.10
|1.2837
|1.2820
|1.2787
|1980
|2005.05.09 03:18
|modify
|182
|0.10
|1.2837
|1.2818
|1.2787
|1981
|2005.05.09 03:21
|modify
|182
|0.10
|1.2837
|1.2816
|1.2787
|1982
|2005.05.09 03:25
|modify
|182
|0.10
|1.2837
|1.2815
|1.2787
|1983
|2005.05.09 03:25
|modify
|182
|0.10
|1.2837
|1.2813
|1.2787
|1984
|2005.05.09 04:16
|modify
|182
|0.10
|1.2837
|1.2812
|1.2787
|1985
|2005.05.09 04:17
|modify
|182
|0.10
|1.2837
|1.2811
|1.2787
|1986
|2005.05.09 04:17
|modify
|182
|0.10
|1.2837
|1.2810
|1.2787
|1987
|2005.05.09 04:18
|modify
|182
|0.10
|1.2837
|1.2809
|1.2787
|1988
|2005.05.09 04:55
|s/l
|182
|0.10
|1.2809
|1.2809
|1.2787
|28.28
|10145.07
|1989
|2005.05.09 04:55
|sell
|183
|0.10
|1.2808
|1.3308
|1.2758
|1990
|2005.05.09 06:44
|modify
|183
|0.10
|1.2808
|1.2806
|1.2758
|1991
|2005.05.09 07:21
|s/l
|183
|0.10
|1.2806
|1.2806
|1.2758
|2.00
|10147.07
|1992
|2005.05.09 07:23
|sell
|184
|0.10
|1.2806
|1.3306
|1.2756
|1993
|2005.05.11 15:11
|modify
|184
|0.10
|1.2806
|1.2806
|1.2756
|1994
|2005.05.11 15:11
|modify
|184
|0.10
|1.2806
|1.2804
|1.2756
|1995
|2005.05.11 15:11
|modify
|184
|0.10
|1.2806
|1.2800
|1.2756
|1996
|2005.05.11 15:25
|modify
|184
|0.10
|1.2806
|1.2799
|1.2756
|1997
|2005.05.11 15:25
|modify
|184
|0.10
|1.2806
|1.2798
|1.2756
|1998
|2005.05.11 15:33
|s/l
|184
|0.10
|1.2798
|1.2798
|1.2756
|8.57
|10155.64
|1999
|2005.05.11 16:00
|buy
|185
|0.10
|1.2793
|1.2293
|1.2843
|2000
|2005.05.11 16:35
|modify
|185
|0.10
|1.2793
|1.2793
|1.2843
|2001
|2005.05.11 16:35
|modify
|185
|0.10
|1.2793
|1.2795
|1.2843
|2002
|2005.05.11 16:35
|modify
|185
|0.10
|1.2793
|1.2796
|1.2843
|2003
|2005.05.11 16:35
|modify
|185
|0.10
|1.2793
|1.2798
|1.2843
|2004
|2005.05.11 16:56
|modify
|185
|0.10
|1.2793
|1.2800
|1.2843
|2005
|2005.05.11 16:56
|modify
|185
|0.10
|1.2793
|1.2802
|1.2843
|2006
|2005.05.11 16:57
|modify
|185
|0.10
|1.2793
|1.2803
|1.2843
|2007
|2005.05.11 17:03
|modify
|185
|0.10
|1.2793
|1.2804
|1.2843
|2008
|2005.05.11 17:08
|modify
|185
|0.10
|1.2793
|1.2805
|1.2843
|2009
|2005.05.11 17:08
|modify
|185
|0.10
|1.2793
|1.2806
|1.2843
|2010
|2005.05.11 17:08
|modify
|185
|0.10
|1.2793
|1.2807
|1.2843
|2011
|2005.05.11 17:09
|modify
|185
|0.10
|1.2793
|1.2810
|1.2843
|2012
|2005.05.11 17:42
|s/l
|185
|0.10
|1.2810
|1.2810
|1.2843
|17.00
|10172.64
|2013
|2005.05.11 17:46
|buy
|186
|0.10
|1.2807
|1.2307
|1.2857
|2014
|2005.05.11 18:05
|modify
|186
|0.10
|1.2807
|1.2810
|1.2857
|2015
|2005.05.11 18:06
|modify
|186
|0.10
|1.2807
|1.2811
|1.2857
|2016
|2005.05.11 18:07
|modify
|186
|0.10
|1.2807
|1.2812
|1.2857
|2017
|2005.05.11 18:07
|modify
|186
|0.10
|1.2807
|1.2815
|1.2857
|2018
|2005.05.11 18:07
|modify
|186
|0.10
|1.2807
|1.2820
|1.2857
|2019
|2005.05.11 18:08
|s/l
|186
|0.10
|1.2820
|1.2820
|1.2857
|13.00
|10185.64
|2020
|2005.05.11 18:08
|sell
|187
|0.10
|1.2820
|1.3320
|1.2770
|2021
|2005.05.11 20:08
|modify
|187
|0.10
|1.2820
|1.2818
|1.2770
|2022
|2005.05.11 20:08
|modify
|187
|0.10
|1.2820
|1.2813
|1.2770
|2023
|2005.05.11 20:09
|modify
|187
|0.10
|1.2820
|1.2812
|1.2770
|2024
|2005.05.11 20:10
|modify
|187
|0.10
|1.2820
|1.2810
|1.2770
|2025
|2005.05.11 20:10
|modify
|187
|0.10
|1.2820
|1.2809
|1.2770
|2026
|2005.05.11 20:26
|modify
|187
|0.10
|1.2820
|1.2808
|1.2770
|2027
|2005.05.11 20:30
|modify
|187
|0.10
|1.2820
|1.2806
|1.2770
|2028
|2005.05.11 20:34
|modify
|187
|0.10
|1.2820
|1.2805
|1.2770
|2029
|2005.05.11 21:28
|s/l
|187
|0.10
|1.2805
|1.2805
|1.2770
|15.00
|10200.64
|2030
|2005.05.11 21:28
|sell
|188
|0.10
|1.2803
|1.3303
|1.2753
|2031
|2005.05.12 03:28
|modify
|188
|0.10
|1.2803
|1.2803
|1.2753
|2032
|2005.05.12 05:44
|s/l
|188
|0.10
|1.2803
|1.2803
|1.2753
|0.85
|10201.49
|2033
|2005.05.12 05:44
|sell
|189
|0.10
|1.2803
|1.3303
|1.2753
|2034
|2005.05.12 07:59
|modify
|189
|0.10
|1.2803
|1.2801
|1.2753
|2035
|2005.05.12 08:01
|modify
|189
|0.10
|1.2803
|1.2800
|1.2753
|2036
|2005.05.12 08:19
|modify
|189
|0.10
|1.2803
|1.2799
|1.2753
|2037
|2005.05.12 08:19
|modify
|189
|0.10
|1.2803
|1.2796
|1.2753
|2038
|2005.05.12 08:34
|modify
|189
|0.10
|1.2803
|1.2795
|1.2753
|2039
|2005.05.12 08:34
|modify
|189
|0.10
|1.2803
|1.2794
|1.2753
|2040
|2005.05.12 08:34
|modify
|189
|0.10
|1.2803
|1.2793
|1.2753
|2041
|2005.05.12 08:34
|modify
|189
|0.10
|1.2803
|1.2791
|1.2753
|2042
|2005.05.12 08:34
|modify
|189
|0.10
|1.2803
|1.2790
|1.2753
|2043
|2005.05.12 08:34
|modify
|189
|0.10
|1.2803
|1.2787
|1.2753
|2044
|2005.05.12 08:34
|modify
|189
|0.10
|1.2803
|1.2786
|1.2753
|2045
|2005.05.12 08:34
|modify
|189
|0.10
|1.2803
|1.2783
|1.2753
|2046
|2005.05.12 08:39
|s/l
|189
|0.10
|1.2783
|1.2783
|1.2753
|20.00
|10221.49
|2047
|2005.05.12 08:54
|buy
|190
|0.10
|1.2771
|1.2271
|1.2821
|2048
|2005.06.01 10:22
|s/l
|190
|0.10
|1.2271
|1.2271
|1.2821
|-508.90
|9712.60
|2049
|2005.06.01 10:22
|buy
|191
|0.10
|1.2271
|1.1771
|1.2321
|2050
|2005.06.01 10:34
|modify
|191
|0.10
|1.2271
|1.2274
|1.2321
|2051
|2005.06.01 10:37
|modify
|191
|0.10
|1.2271
|1.2275
|1.2321
|2052
|2005.06.01 10:37
|modify
|191
|0.10
|1.2271
|1.2276
|1.2321
|2053
|2005.06.01 10:37
|modify
|191
|0.10
|1.2271
|1.2278
|1.2321
|2054
|2005.06.01 10:37
|modify
|191
|0.10
|1.2271
|1.2279
|1.2321
|2055
|2005.06.01 10:37
|modify
|191
|0.10
|1.2271
|1.2281
|1.2321
|2056
|2005.06.01 10:44
|s/l
|191
|0.10
|1.2281
|1.2281
|1.2321
|10.00
|9722.60
|2057
|2005.06.01 11:07
|buy
|192
|0.10
|1.2277
|1.1777
|1.2327
|2058
|2005.06.02 11:03
|modify
|192
|0.10
|1.2277
|1.2277
|1.2327
|2059
|2005.06.02 11:04
|modify
|192
|0.10
|1.2277
|1.2278
|1.2327
|2060
|2005.06.02 11:31
|s/l
|192
|0.10
|1.2278
|1.2278
|1.2327
|-0.40
|9722.19
|2061
|2005.06.02 11:49
|sell
|193
|0.10
|1.2288
|1.2788
|1.2238
|2062
|2005.06.02 11:58
|modify
|193
|0.10
|1.2288
|1.2285
|1.2238
|2063
|2005.06.02 11:58
|modify
|193
|0.10
|1.2288
|1.2284
|1.2238
|2064
|2005.06.02 11:58
|modify
|193
|0.10
|1.2288
|1.2281
|1.2238
|2065
|2005.06.02 11:59
|modify
|193
|0.10
|1.2288
|1.2280
|1.2238
|2066
|2005.06.02 12:03
|modify
|193
|0.10
|1.2288
|1.2278
|1.2238
|2067
|2005.06.02 12:08
|modify
|193
|0.10
|1.2288
|1.2277
|1.2238
|2068
|2005.06.02 12:10
|modify
|193
|0.10
|1.2288
|1.2276
|1.2238
|2069
|2005.06.02 12:13
|modify
|193
|0.10
|1.2288
|1.2275
|1.2238
|2070
|2005.06.02 12:19
|modify
|193
|0.10
|1.2288
|1.2272
|1.2238
|2071
|2005.06.02 12:29
|modify
|193
|0.10
|1.2288
|1.2271
|1.2238
|2072
|2005.06.02 12:30
|modify
|193
|0.10
|1.2288
|1.2270
|1.2238
|2073
|2005.06.02 12:42
|s/l
|193
|0.10
|1.2270
|1.2270
|1.2238
|18.00
|9740.19
|2074
|2005.06.02 12:42
|sell
|194
|0.10
|1.2273
|1.2773
|1.2223
|2075
|2005.06.02 15:12
|modify
|194
|0.10
|1.2273
|1.2272
|1.2223
|2076
|2005.06.02 15:13
|modify
|194
|0.10
|1.2273
|1.2270
|1.2223
|2077
|2005.06.02 15:14
|modify
|194
|0.10
|1.2273
|1.2268
|1.2223
|2078
|2005.06.02 15:15
|modify
|194
|0.10
|1.2273
|1.2267
|1.2223
|2079
|2005.06.02 15:15
|modify
|194
|0.10
|1.2273
|1.2266
|1.2223
|2080
|2005.06.02 15:16
|modify
|194
|0.10
|1.2273
|1.2265
|1.2223
|2081
|2005.06.02 15:16
|modify
|194
|0.10
|1.2273
|1.2264
|1.2223
|2082
|2005.06.02 15:42
|modify
|194
|0.10
|1.2273
|1.2263
|1.2223
|2083
|2005.06.02 15:42
|modify
|194
|0.10
|1.2273
|1.2262
|1.2223
|2084
|2005.06.02 15:43
|modify
|194
|0.10
|1.2273
|1.2260
|1.2223
|2085
|2005.06.02 15:45
|modify
|194
|0.10
|1.2273
|1.2259
|1.2223
|2086
|2005.06.02 15:45
|modify
|194
|0.10
|1.2273
|1.2257
|1.2223
|2087
|2005.06.02 15:45
|modify
|194
|0.10
|1.2273
|1.2256
|1.2223
|2088
|2005.06.02 15:49
|modify
|194
|0.10
|1.2273
|1.2254
|1.2223
|2089
|2005.06.02 15:55
|modify
|194
|0.10
|1.2273
|1.2253
|1.2223
|2090
|2005.06.02 15:55
|modify
|194
|0.10
|1.2273
|1.2252
|1.2223
|2091
|2005.06.02 16:11
|s/l
|194
|0.10
|1.2252
|1.2252
|1.2223
|21.00
|9761.19
|2092
|2005.06.02 16:12
|sell
|195
|0.10
|1.2257
|1.2757
|1.2207
|2093
|2005.06.03 08:09
|modify
|195
|0.10
|1.2257
|1.2256
|1.2207
|2094
|2005.06.03 08:09
|modify
|195
|0.10
|1.2257
|1.2247
|1.2207
|2095
|2005.06.03 08:10
|s/l
|195
|0.10
|1.2247
|1.2247
|1.2207
|10.28
|9771.48
|2096
|2005.06.03 08:10
|buy
|196
|0.10
|1.2252
|1.1752
|1.2302
|2097
|2005.06.03 08:11
|modify
|196
|0.10
|1.2252
|1.2253
|1.2302
|2098
|2005.06.03 08:11
|s/l
|196
|0.10
|1.2253
|1.2253
|1.2302
|1.00
|9772.48
|2099
|2005.06.03 08:11
|buy
|197
|0.10
|1.2254
|1.1754
|1.2304
|2100
|2005.06.03 09:01
|modify
|197
|0.10
|1.2254
|1.2257
|1.2304
|2101
|2005.06.03 09:03
|modify
|197
|0.10
|1.2254
|1.2258
|1.2304
|2102
|2005.06.03 09:04
|modify
|197
|0.10
|1.2254
|1.2260
|1.2304
|2103
|2005.06.03 09:04
|modify
|197
|0.10
|1.2254
|1.2261
|1.2304
|2104
|2005.06.03 09:07
|modify
|197
|0.10
|1.2254
|1.2263
|1.2304
|2105
|2005.06.03 09:07
|modify
|197
|0.10
|1.2254
|1.2265
|1.2304
|2106
|2005.06.03 09:11
|modify
|197
|0.10
|1.2254
|1.2266
|1.2304
|2107
|2005.06.03 09:23
|modify
|197
|0.10
|1.2254
|1.2268
|1.2304
|2108
|2005.06.03 09:23
|modify
|197
|0.10
|1.2254
|1.2269
|1.2304
|2109
|2005.06.03 09:37
|modify
|197
|0.10
|1.2254
|1.2270
|1.2304
|2110
|2005.06.03 09:51
|s/l
|197
|0.10
|1.2270
|1.2270
|1.2304
|16.00
|9788.48
|2111
|2005.06.03 09:53
|buy
|198
|0.10
|1.2270
|1.1770
|1.2320
|2112
|2005.06.03 13:02
|modify
|198
|0.10
|1.2270
|1.2270
|1.2320
|2113
|2005.06.03 13:03
|modify
|198
|0.10
|1.2270
|1.2272
|1.2320
|2114
|2005.06.03 13:05
|modify
|198
|0.10
|1.2270
|1.2273
|1.2320
|2115
|2005.06.03 13:05
|modify
|198
|0.10
|1.2270
|1.2274
|1.2320
|2116
|2005.06.03 13:05
|modify
|198
|0.10
|1.2270
|1.2276
|1.2320
|2117
|2005.06.03 13:05
|modify
|198
|0.10
|1.2270
|1.2277
|1.2320
|2118
|2005.06.03 13:05
|modify
|198
|0.10
|1.2270
|1.2279
|1.2320
|2119
|2005.06.03 13:06
|modify
|198
|0.10
|1.2270
|1.2280
|1.2320
|2120
|2005.06.03 13:06
|modify
|198
|0.10
|1.2270
|1.2281
|1.2320
|2121
|2005.06.03 13:18
|modify
|198
|0.10
|1.2270
|1.2283
|1.2320
|2122
|2005.06.03 13:24
|s/l
|198
|0.10
|1.2283
|1.2283
|1.2320
|13.00
|9801.48
|2123
|2005.06.03 14:23
|sell
|199
|0.10
|1.2289
|1.2789
|1.2239
|2124
|2005.06.03 14:37
|modify
|199
|0.10
|1.2289
|1.2289
|1.2239
|2125
|2005.06.03 14:37
|modify
|199
|0.10
|1.2289
|1.2288
|1.2239
|2126
|2005.06.03 14:37
|modify
|199
|0.10
|1.2289
|1.2286
|1.2239
|2127
|2005.06.03 14:37
|modify
|199
|0.10
|1.2289
|1.2284
|1.2239
|2128
|2005.06.03 14:37
|modify
|199
|0.10
|1.2289
|1.2283
|1.2239
|2129
|2005.06.03 14:37
|modify
|199
|0.10
|1.2289
|1.2281
|1.2239
|2130
|2005.06.03 14:37
|modify
|199
|0.10
|1.2289
|1.2278
|1.2239
|2131
|2005.06.03 14:38
|modify
|199
|0.10
|1.2289
|1.2277
|1.2239
|2132
|2005.06.03 14:39
|modify
|199
|0.10
|1.2289
|1.2276
|1.2239
|2133
|2005.06.03 14:43
|s/l
|199
|0.10
|1.2276
|1.2276
|1.2239
|13.00
|9814.48
|2134
|2005.06.03 14:51
|sell
|200
|0.10
|1.2302
|1.2802
|1.2252
|2135
|2005.06.03 15:06
|modify
|200
|0.10
|1.2302
|1.2301
|1.2252
|2136
|2005.06.03 15:06
|modify
|200
|0.10
|1.2302
|1.2298
|1.2252
|2137
|2005.06.03 15:10
|modify
|200
|0.10
|1.2302
|1.2297
|1.2252
|2138
|2005.06.03 15:10
|modify
|200
|0.10
|1.2302
|1.2296
|1.2252
|2139
|2005.06.03 15:10
|modify
|200
|0.10
|1.2302
|1.2293
|1.2252
|2140
|2005.06.03 15:16
|s/l
|200
|0.10
|1.2293
|1.2293
|1.2252
|9.00
|9823.48
|2141
|2005.06.03 15:21
|buy
|201
|0.10
|1.2273
|1.1773
|1.2323
|2142
|2005.06.03 16:25
|modify
|201
|0.10
|1.2273
|1.2274
|1.2323
|2143
|2005.06.03 16:35
|s/l
|201
|0.10
|1.2274
|1.2274
|1.2323
|1.00
|9824.48
|2144
|2005.06.03 16:59
|buy
|202
|0.10
|1.2273
|1.1773
|1.2323
|2145
|2005.06.06 16:19
|modify
|202
|0.10
|1.2273
|1.2274
|1.2323
|2146
|2005.06.06 16:19
|modify
|202
|0.10
|1.2273
|1.2275
|1.2323
|2147
|2005.06.06 16:45
|modify
|202
|0.10
|1.2273
|1.2276
|1.2323
|2148
|2005.06.06 16:47
|modify
|202
|0.10
|1.2273
|1.2277
|1.2323
|2149
|2005.06.06 17:07
|s/l
|202
|0.10
|1.2277
|1.2277
|1.2323
|3.53
|9828.01
|2150
|2005.06.06 17:10
|buy
|203
|0.10
|1.2278
|1.1778
|1.2328
|2151
|2005.06.07 08:20
|modify
|203
|0.10
|1.2278
|1.2279
|1.2328
|2152
|2005.06.07 08:20
|modify
|203
|0.10
|1.2278
|1.2280
|1.2328
|2153
|2005.06.07 08:28
|modify
|203
|0.10
|1.2278
|1.2285
|1.2328
|2154
|2005.06.07 08:29
|modify
|203
|0.10
|1.2278
|1.2287
|1.2328
|2155
|2005.06.07 08:29
|modify
|203
|0.10
|1.2278
|1.2289
|1.2328
|2156
|2005.06.07 08:38
|modify
|203
|0.10
|1.2278
|1.2291
|1.2328
|2157
|2005.06.07 08:38
|modify
|203
|0.10
|1.2278
|1.2292
|1.2328
|2158
|2005.06.07 08:48
|s/l
|203
|0.10
|1.2292
|1.2292
|1.2328
|13.53
|9841.54
|2159
|2005.06.07 09:08
|buy
|204
|0.10
|1.2281
|1.1781
|1.2331
|2160
|2005.06.07 10:37
|modify
|204
|0.10
|1.2281
|1.2284
|1.2331
|2161
|2005.06.07 10:39
|modify
|204
|0.10
|1.2281
|1.2285
|1.2331
|2162
|2005.06.07 10:39
|modify
|204
|0.10
|1.2281
|1.2286
|1.2331
|2163
|2005.06.07 10:40
|modify
|204
|0.10
|1.2281
|1.2288
|1.2331
|2164
|2005.06.07 10:40
|modify
|204
|0.10
|1.2281
|1.2289
|1.2331
|2165
|2005.06.07 10:46
|modify
|204
|0.10
|1.2281
|1.2291
|1.2331
|2166
|2005.06.07 10:47
|modify
|204
|0.10
|1.2281
|1.2292
|1.2331
|2167
|2005.06.07 10:48
|modify
|204
|0.10
|1.2281
|1.2295
|1.2331
|2168
|2005.06.07 10:53
|modify
|204
|0.10
|1.2281
|1.2297
|1.2331
|2169
|2005.06.07 10:56
|modify
|204
|0.10
|1.2281
|1.2298
|1.2331
|2170
|2005.06.07 12:09
|s/l
|204
|0.10
|1.2298
|1.2298
|1.2331
|17.00
|9858.54
|2171
|2005.06.07 12:09
|buy
|205
|0.10
|1.2299
|1.1799
|1.2349
|2172
|2005.06.08 05:45
|modify
|205
|0.10
|1.2299
|1.2299
|1.2349
|2173
|2005.06.08 05:45
|modify
|205
|0.10
|1.2299
|1.2303
|1.2349
|2174
|2005.06.08 05:46
|modify
|205
|0.10
|1.2299
|1.2304
|1.2349
|2175
|2005.06.08 05:46
|modify
|205
|0.10
|1.2299
|1.2305
|1.2349
|2176
|2005.06.08 05:46
|modify
|205
|0.10
|1.2299
|1.2306
|1.2349
|2177
|2005.06.08 05:51
|s/l
|205
|0.10
|1.2306
|1.2306
|1.2349
|6.53
|9865.07
|2178
|2005.06.08 06:51
|sell
|206
|0.10
|1.2308
|1.2808
|1.2258
|2179
|2005.06.08 18:37
|modify
|206
|0.10
|1.2308
|1.2307
|1.2258
|2180
|2005.06.08 18:39
|modify
|206
|0.10
|1.2308
|1.2306
|1.2258
|2181
|2005.06.08 18:41
|modify
|206
|0.10
|1.2308
|1.2305
|1.2258
|2182
|2005.06.08 18:41
|modify
|206
|0.10
|1.2308
|1.2304
|1.2258
|2183
|2005.06.08 18:41
|modify
|206
|0.10
|1.2308
|1.2302
|1.2258
|2184
|2005.06.08 18:43
|modify
|206
|0.10
|1.2308
|1.2301
|1.2258
|2185
|2005.06.08 18:43
|modify
|206
|0.10
|1.2308
|1.2300
|1.2258
|2186
|2005.06.08 18:44
|modify
|206
|0.10
|1.2308
|1.2298
|1.2258
|2187
|2005.06.08 18:59
|modify
|206
|0.10
|1.2308
|1.2296
|1.2258
|2188
|2005.06.08 19:00
|modify
|206
|0.10
|1.2308
|1.2295
|1.2258
|2189
|2005.06.08 19:07
|modify
|206
|0.10
|1.2308
|1.2293
|1.2258
|2190
|2005.06.08 19:08
|modify
|206
|0.10
|1.2308
|1.2292
|1.2258
|2191
|2005.06.08 19:08
|modify
|206
|0.10
|1.2308
|1.2290
|1.2258
|2192
|2005.06.08 19:09
|modify
|206
|0.10
|1.2308
|1.2289
|1.2258
|2193
|2005.06.08 19:09
|modify
|206
|0.10
|1.2308
|1.2288
|1.2258
|2194
|2005.06.08 19:09
|modify
|206
|0.10
|1.2308
|1.2287
|1.2258
|2195
|2005.06.08 19:09
|modify
|206
|0.10
|1.2308
|1.2285
|1.2258
|2196
|2005.06.08 19:09
|modify
|206
|0.10
|1.2308
|1.2284
|1.2258
|2197
|2005.06.08 19:09
|modify
|206
|0.10
|1.2308
|1.2282
|1.2258
|2198
|2005.06.08 19:09
|modify
|206
|0.10
|1.2308
|1.2278
|1.2258
|2199
|2005.06.08 19:10
|modify
|206
|0.10
|1.2308
|1.2277
|1.2258
|2200
|2005.06.08 19:18
|modify
|206
|0.10
|1.2308
|1.2276
|1.2258
|2201
|2005.06.08 19:20
|modify
|206
|0.10
|1.2308
|1.2275
|1.2258
|2202
|2005.06.08 19:21
|modify
|206
|0.10
|1.2308
|1.2274
|1.2258
|2203
|2005.06.08 19:27
|t/p
|206
|0.10
|1.2258
|1.2274
|1.2258
|50.00
|9915.07
|2204
|2005.06.08 19:27
|buy
|207
|0.10
|1.2258
|1.1758
|1.2308
|2205
|2005.06.17 20:13
|modify
|207
|0.10
|1.2258
|1.2258
|1.2308
|2206
|2005.06.17 20:13
|modify
|207
|0.10
|1.2258
|1.2259
|1.2308
|2207
|2005.06.17 20:13
|modify
|207
|0.10
|1.2258
|1.2261
|1.2308
|2208
|2005.06.17 20:47
|modify
|207
|0.10
|1.2258
|1.2263
|1.2308
|2209
|2005.06.17 20:47
|modify
|207
|0.10
|1.2258
|1.2266
|1.2308
|2210
|2005.06.17 22:10
|modify
|207
|0.10
|1.2258
|1.2268
|1.2308
|2211
|2005.06.17 22:12
|modify
|207
|0.10
|1.2258
|1.2269
|1.2308
|2212
|2005.06.17 22:22
|modify
|207
|0.10
|1.2258
|1.2270
|1.2308
|2213
|2005.06.17 22:23
|modify
|207
|0.10
|1.2258
|1.2271
|1.2308
|2214
|2005.06.17 22:35
|modify
|207
|0.10
|1.2258
|1.2272
|1.2308
|2215
|2005.06.17 22:35
|modify
|207
|0.10
|1.2258
|1.2273
|1.2308
|2216
|2005.06.20 00:00
|s/l
|207
|0.10
|1.2273
|1.2273
|1.2308
|9.38
|9924.45
|2217
|2005.06.20 00:00
|buy
|208
|0.10
|1.2192
|1.1692
|1.2242
|2218
|2005.06.20 01:31
|modify
|208
|0.10
|1.2192
|1.2193
|1.2242
|2219
|2005.06.20 01:32
|modify
|208
|0.10
|1.2192
|1.2194
|1.2242
|2220
|2005.06.20 01:34
|modify
|208
|0.10
|1.2192
|1.2195
|1.2242
|2221
|2005.06.20 01:35
|modify
|208
|0.10
|1.2192
|1.2196
|1.2242
|2222
|2005.06.20 01:53
|modify
|208
|0.10
|1.2192
|1.2197
|1.2242
|2223
|2005.06.20 01:54
|modify
|208
|0.10
|1.2192
|1.2198
|1.2242
|2224
|2005.06.20 01:54
|modify
|208
|0.10
|1.2192
|1.2199
|1.2242
|2225
|2005.06.20 02:05
|modify
|208
|0.10
|1.2192
|1.2201
|1.2242
|2226
|2005.06.20 02:05
|modify
|208
|0.10
|1.2192
|1.2202
|1.2242
|2227
|2005.06.20 02:19
|modify
|208
|0.10
|1.2192
|1.2203
|1.2242
|2228
|2005.06.20 02:19
|modify
|208
|0.10
|1.2192
|1.2204
|1.2242
|2229
|2005.06.20 02:19
|modify
|208
|0.10
|1.2192
|1.2205
|1.2242
|2230
|2005.06.20 02:19
|modify
|208
|0.10
|1.2192
|1.2207
|1.2242
|2231
|2005.06.20 02:19
|modify
|208
|0.10
|1.2192
|1.2208
|1.2242
|2232
|2005.06.20 02:31
|modify
|208
|0.10
|1.2192
|1.2211
|1.2242
|2233
|2005.06.20 02:32
|modify
|208
|0.10
|1.2192
|1.2213
|1.2242
|2234
|2005.06.20 02:32
|modify
|208
|0.10
|1.2192
|1.2214
|1.2242
|2235
|2005.06.20 02:32
|modify
|208
|0.10
|1.2192
|1.2215
|1.2242
|2236
|2005.06.20 02:32
|modify
|208
|0.10
|1.2192
|1.2217
|1.2242
|2237
|2005.06.20 03:02
|modify
|208
|0.10
|1.2192
|1.2218
|1.2242
|2238
|2005.06.20 03:10
|modify
|208
|0.10
|1.2192
|1.2220
|1.2242
|2239
|2005.06.20 03:18
|modify
|208
|0.10
|1.2192
|1.2221
|1.2242
|2240
|2005.06.20 04:32
|s/l
|208
|0.10
|1.2221
|1.2221
|1.2242
|29.00
|9953.45
|2241
|2005.06.20 04:32
|buy
|209
|0.10
|1.2223
|1.1723
|1.2273
|2242
|2005.07.12 19:58
|modify
|209
|0.10
|1.2223
|1.2223
|1.2273
|2243
|2005.07.12 19:58
|modify
|209
|0.10
|1.2223
|1.2225
|1.2273
|2244
|2005.07.12 19:59
|modify
|209
|0.10
|1.2223
|1.2227
|1.2273
|2245
|2005.07.12 20:04
|modify
|209
|0.10
|1.2223
|1.2229
|1.2273
|2246
|2005.07.12 20:04
|modify
|209
|0.10
|1.2223
|1.2230
|1.2273
|2247
|2005.07.12 20:05
|modify
|209
|0.10
|1.2223
|1.2231
|1.2273
|2248
|2005.07.12 20:05
|modify
|209
|0.10
|1.2223
|1.2233
|1.2273
|2249
|2005.07.12 20:05
|modify
|209
|0.10
|1.2223
|1.2235
|1.2273
|2250
|2005.07.12 20:05
|modify
|209
|0.10
|1.2223
|1.2237
|1.2273
|2251
|2005.07.12 20:06
|modify
|209
|0.10
|1.2223
|1.2239
|1.2273
|2252
|2005.07.12 20:11
|s/l
|209
|0.10
|1.2239
|1.2239
|1.2273
|5.70
|9959.15
|2253
|2005.07.12 21:00
|buy
|210
|0.10
|1.2231
|1.1731
|1.2281
|2254
|2005.07.21 13:30
|modify
|210
|0.10
|1.2231
|1.2232
|1.2281
|2255
|2005.07.21 13:30
|modify
|210
|0.10
|1.2231
|1.2233
|1.2281
|2256
|2005.07.21 13:30
|modify
|210
|0.10
|1.2231
|1.2237
|1.2281
|2257
|2005.07.21 13:32
|s/l
|210
|0.10
|1.2237
|1.2237
|1.2281
|0.85
|9960.00
|2258
|2005.07.21 13:32
|sell
|211
|0.10
|1.2237
|1.2737
|1.2187
|2259
|2005.07.21 13:34
|modify
|211
|0.10
|1.2237
|1.2237
|1.2187
|2260
|2005.07.21 13:34
|modify
|211
|0.10
|1.2237
|1.2236
|1.2187
|2261
|2005.07.21 13:34
|modify
|211
|0.10
|1.2237
|1.2235
|1.2187
|2262
|2005.07.21 13:34
|modify
|211
|0.10
|1.2237
|1.2233
|1.2187
|2263
|2005.07.21 13:34
|modify
|211
|0.10
|1.2237
|1.2231
|1.2187
|2264
|2005.07.21 13:34
|modify
|211
|0.10
|1.2237
|1.2229
|1.2187
|2265
|2005.07.21 13:35
|modify
|211
|0.10
|1.2237
|1.2228
|1.2187
|2266
|2005.07.21 13:36
|modify
|211
|0.10
|1.2237
|1.2227
|1.2187
|2267
|2005.07.21 13:36
|modify
|211
|0.10
|1.2237
|1.2225
|1.2187
|2268
|2005.07.21 13:36
|modify
|211
|0.10
|1.2237
|1.2224
|1.2187
|2269
|2005.07.21 13:39
|modify
|211
|0.10
|1.2237
|1.2222
|1.2187
|2270
|2005.07.21 13:39
|modify
|211
|0.10
|1.2237
|1.2220
|1.2187
|2271
|2005.07.21 13:40
|modify
|211
|0.10
|1.2237
|1.2219
|1.2187
|2272
|2005.07.21 13:40
|modify
|211
|0.10
|1.2237
|1.2218
|1.2187
|2273
|2005.07.21 13:40
|modify
|211
|0.10
|1.2237
|1.2217
|1.2187
|2274
|2005.07.21 13:40
|modify
|211
|0.10
|1.2237
|1.2216
|1.2187
|2275
|2005.07.21 13:40
|modify
|211
|0.10
|1.2237
|1.2214
|1.2187
|2276
|2005.07.21 13:40
|modify
|211
|0.10
|1.2237
|1.2213
|1.2187
|2277
|2005.07.21 13:40
|modify
|211
|0.10
|1.2237
|1.2210
|1.2187
|2278
|2005.07.21 13:40
|modify
|211
|0.10
|1.2237
|1.2209
|1.2187
|2279
|2005.07.21 13:40
|modify
|211
|0.10
|1.2237
|1.2207
|1.2187
|2280
|2005.07.21 13:40
|modify
|211
|0.10
|1.2237
|1.2205
|1.2187
|2281
|2005.07.21 13:41
|modify
|211
|0.10
|1.2237
|1.2204
|1.2187
|2282
|2005.07.21 13:41
|modify
|211
|0.10
|1.2237
|1.2203
|1.2187
|2283
|2005.07.21 13:41
|t/p
|211
|0.10
|1.2187
|1.2203
|1.2187
|50.00
|10010.00
|2284
|2005.07.21 14:35
|buy
|212
|0.10
|1.2171
|1.1671
|1.2221
|2285
|2005.07.21 14:44
|modify
|212
|0.10
|1.2171
|1.2174
|1.2221
|2286
|2005.07.21 14:45
|modify
|212
|0.10
|1.2171
|1.2175
|1.2221
|2287
|2005.07.21 14:45
|modify
|212
|0.10
|1.2171
|1.2176
|1.2221
|2288
|2005.07.21 14:45
|modify
|212
|0.10
|1.2171
|1.2177
|1.2221
|2289
|2005.07.21 14:45
|modify
|212
|0.10
|1.2171
|1.2178
|1.2221
|2290
|2005.07.21 14:56
|modify
|212
|0.10
|1.2171
|1.2179
|1.2221
|2291
|2005.07.21 14:58
|modify
|212
|0.10
|1.2171
|1.2181
|1.2221
|2292
|2005.07.21 14:59
|modify
|212
|0.10
|1.2171
|1.2182
|1.2221
|2293
|2005.07.21 14:59
|modify
|212
|0.10
|1.2171
|1.2184
|1.2221
|2294
|2005.07.21 14:59
|modify
|212
|0.10
|1.2171
|1.2186
|1.2221
|2295
|2005.07.21 15:00
|modify
|212
|0.10
|1.2171
|1.2187
|1.2221
|2296
|2005.07.21 15:11
|s/l
|212
|0.10
|1.2187
|1.2187
|1.2221
|16.00
|10026.00
|2297
|2005.07.21 15:19
|buy
|213
|0.10
|1.2177
|1.1677
|1.2227
|2298
|2005.07.21 19:35
|modify
|213
|0.10
|1.2177
|1.2177
|1.2227
|2299
|2005.07.21 19:35
|modify
|213
|0.10
|1.2177
|1.2178
|1.2227
|2300
|2005.07.21 19:35
|modify
|213
|0.10
|1.2177
|1.2179
|1.2227
|2301
|2005.07.21 19:39
|modify
|213
|0.10
|1.2177
|1.2181
|1.2227
|2302
|2005.07.21 19:42
|modify
|213
|0.10
|1.2177
|1.2184
|1.2227
|2303
|2005.07.21 19:42
|modify
|213
|0.10
|1.2177
|1.2185
|1.2227
|2304
|2005.07.21 19:42
|modify
|213
|0.10
|1.2177
|1.2187
|1.2227
|2305
|2005.07.21 19:42
|modify
|213
|0.10
|1.2177
|1.2191
|1.2227
|2306
|2005.07.21 19:51
|modify
|213
|0.10
|1.2177
|1.2192
|1.2227
|2307
|2005.07.21 19:55
|modify
|213
|0.10
|1.2177
|1.2194
|1.2227
|2308
|2005.07.21 19:56
|modify
|213
|0.10
|1.2177
|1.2195
|1.2227
|2309
|2005.07.21 19:56
|modify
|213
|0.10
|1.2177
|1.2196
|1.2227
|2310
|2005.07.21 19:58
|modify
|213
|0.10
|1.2177
|1.2197
|1.2227
|2311
|2005.07.21 20:03
|modify
|213
|0.10
|1.2177
|1.2199
|1.2227
|2312
|2005.07.21 20:09
|s/l
|213
|0.10
|1.2199
|1.2199
|1.2227
|22.00
|10048.00
|2313
|2005.07.21 20:19
|buy
|214
|0.10
|1.2177
|1.1677
|1.2227
|2314
|2005.08.01 10:10
|modify
|214
|0.10
|1.2177
|1.2178
|1.2227
|2315
|2005.08.01 10:13
|modify
|214
|0.10
|1.2177
|1.2179
|1.2227
|2316
|2005.08.01 10:13
|modify
|214
|0.10
|1.2177
|1.2181
|1.2227
|2317
|2005.08.01 10:18
|modify
|214
|0.10
|1.2177
|1.2182
|1.2227
|2318
|2005.08.01 10:18
|modify
|214
|0.10
|1.2177
|1.2183
|1.2227
|2319
|2005.08.01 10:22
|modify
|214
|0.10
|1.2177
|1.2184
|1.2227
|2320
|2005.08.01 10:22
|modify
|214
|0.10
|1.2177
|1.2185
|1.2227
|2321
|2005.08.01 10:23
|modify
|214
|0.10
|1.2177
|1.2186
|1.2227
|2322
|2005.08.01 10:23
|modify
|214
|0.10
|1.2177
|1.2187
|1.2227
|2323
|2005.08.01 10:23
|modify
|214
|0.10
|1.2177
|1.2188
|1.2227
|2324
|2005.08.01 10:23
|modify
|214
|0.10
|1.2177
|1.2190
|1.2227
|2325
|2005.08.01 10:24
|modify
|214
|0.10
|1.2177
|1.2191
|1.2227
|2326
|2005.08.01 10:24
|modify
|214
|0.10
|1.2177
|1.2193
|1.2227
|2327
|2005.08.01 10:25
|modify
|214
|0.10
|1.2177
|1.2194
|1.2227
|2328
|2005.08.01 10:28
|modify
|214
|0.10
|1.2177
|1.2195
|1.2227
|2329
|2005.08.01 10:28
|modify
|214
|0.10
|1.2177
|1.2197
|1.2227
|2330
|2005.08.01 10:28
|modify
|214
|0.10
|1.2177
|1.2198
|1.2227
|2331
|2005.08.01 10:28
|modify
|214
|0.10
|1.2177
|1.2199
|1.2227
|2332
|2005.08.01 10:28
|modify
|214
|0.10
|1.2177
|1.2201
|1.2227
|2333
|2005.08.01 10:30
|modify
|214
|0.10
|1.2177
|1.2202
|1.2227
|2334
|2005.08.01 10:30
|modify
|214
|0.10
|1.2177
|1.2205
|1.2227
|2335
|2005.08.01 10:30
|modify
|214
|0.10
|1.2177
|1.2207
|1.2227
|2336
|2005.08.01 10:56
|modify
|214
|0.10
|1.2177
|1.2208
|1.2227
|2337
|2005.08.01 11:31
|s/l
|214
|0.10
|1.2208
|1.2208
|1.2227
|26.79
|10074.79
|2338
|2005.08.01 11:31
|buy
|215
|0.10
|1.2208
|1.1708
|1.2258
|2339
|2005.08.01 12:36
|modify
|215
|0.10
|1.2208
|1.2208
|1.2258
|2340
|2005.08.01 12:36
|modify
|215
|0.10
|1.2208
|1.2209
|1.2258
|2341
|2005.08.01 12:36
|modify
|215
|0.10
|1.2208
|1.2210
|1.2258
|2342
|2005.08.01 12:37
|modify
|215
|0.10
|1.2208
|1.2211
|1.2258
|2343
|2005.08.01 12:37
|modify
|215
|0.10
|1.2208
|1.2212
|1.2258
|2344
|2005.08.01 12:37
|modify
|215
|0.10
|1.2208
|1.2213
|1.2258
|2345
|2005.08.01 12:37
|modify
|215
|0.10
|1.2208
|1.2214
|1.2258
|2346
|2005.08.01 12:38
|modify
|215
|0.10
|1.2208
|1.2215
|1.2258
|2347
|2005.08.01 12:46
|modify
|215
|0.10
|1.2208
|1.2216
|1.2258
|2348
|2005.08.01 13:25
|modify
|215
|0.10
|1.2208
|1.2218
|1.2258
|2349
|2005.08.01 13:26
|modify
|215
|0.10
|1.2208
|1.2219
|1.2258
|2350
|2005.08.01 13:49
|s/l
|215
|0.10
|1.2219
|1.2219
|1.2258
|11.00
|10085.79
|2351
|2005.08.01 13:53
|buy
|216
|0.10
|1.2219
|1.1719
|1.2269
|2352
|2005.08.01 14:22
|modify
|216
|0.10
|1.2219
|1.2219
|1.2269
|2353
|2005.08.01 14:23
|modify
|216
|0.10
|1.2219
|1.2223
|1.2269
|2354
|2005.08.01 14:24
|modify
|216
|0.10
|1.2219
|1.2224
|1.2269
|2355
|2005.08.01 14:29
|modify
|216
|0.10
|1.2219
|1.2225
|1.2269
|2356
|2005.08.01 14:29
|modify
|216
|0.10
|1.2219
|1.2226
|1.2269
|2357
|2005.08.01 14:29
|modify
|216
|0.10
|1.2219
|1.2228
|1.2269
|2358
|2005.08.01 14:44
|s/l
|216
|0.10
|1.2228
|1.2228
|1.2269
|9.00
|10094.79
|2359
|2005.08.01 15:06
|buy
|217
|0.10
|1.2226
|1.1726
|1.2276
|2360
|2005.08.01 16:40
|modify
|217
|0.10
|1.2226
|1.2226
|1.2276
|2361
|2005.08.01 16:40
|modify
|217
|0.10
|1.2226
|1.2228
|1.2276
|2362
|2005.08.01 16:40
|modify
|217
|0.10
|1.2226
|1.2231
|1.2276
|2363
|2005.08.01 16:41
|s/l
|217
|0.10
|1.2231
|1.2231
|1.2276
|5.00
|10099.79
|2364
|2005.08.01 16:49
|buy
|218
|0.10
|1.2217
|1.1717
|1.2267
|2365
|2005.08.02 09:56
|modify
|218
|0.10
|1.2217
|1.2218
|1.2267
|2366
|2005.08.02 10:17
|s/l
|218
|0.10
|1.2218
|1.2218
|1.2267
|0.53
|10100.32
|2367
|2005.08.02 10:25
|sell
|219
|0.10
|1.2232
|1.2732
|1.2182
|2368
|2005.08.02 11:24
|modify
|219
|0.10
|1.2232
|1.2231
|1.2182
|2369
|2005.08.02 11:24
|modify
|219
|0.10
|1.2232
|1.2230
|1.2182
|2370
|2005.08.02 11:30
|modify
|219
|0.10
|1.2232
|1.2228
|1.2182
|2371
|2005.08.02 14:26
|modify
|219
|0.10
|1.2232
|1.2227
|1.2182
|2372
|2005.08.02 14:27
|modify
|219
|0.10
|1.2232
|1.2225
|1.2182
|2373
|2005.08.02 14:30
|modify
|219
|0.10
|1.2232
|1.2224
|1.2182
|2374
|2005.08.02 14:30
|modify
|219
|0.10
|1.2232
|1.2222
|1.2182
|2375
|2005.08.02 14:30
|modify
|219
|0.10
|1.2232
|1.2221
|1.2182
|2376
|2005.08.02 14:30
|modify
|219
|0.10
|1.2232
|1.2218
|1.2182
|2377
|2005.08.02 14:34
|s/l
|219
|0.10
|1.2218
|1.2218
|1.2182
|14.00
|10114.32
|2378
|2005.08.02 14:41
|sell
|220
|0.10
|1.2224
|1.2724
|1.2174
|2379
|2005.08.02 16:02
|modify
|220
|0.10
|1.2224
|1.2222
|1.2174
|2380
|2005.08.02 16:02
|modify
|220
|0.10
|1.2224
|1.2218
|1.2174
|2381
|2005.08.02 16:03
|modify
|220
|0.10
|1.2224
|1.2217
|1.2174
|2382
|2005.08.02 16:03
|modify
|220
|0.10
|1.2224
|1.2216
|1.2174
|2383
|2005.08.02 16:03
|modify
|220
|0.10
|1.2224
|1.2215
|1.2174
|2384
|2005.08.02 16:03
|modify
|220
|0.10
|1.2224
|1.2214
|1.2174
|2385
|2005.08.02 16:03
|modify
|220
|0.10
|1.2224
|1.2212
|1.2174
|2386
|2005.08.02 16:03
|modify
|220
|0.10
|1.2224
|1.2211
|1.2174
|2387
|2005.08.02 16:03
|modify
|220
|0.10
|1.2224
|1.2209
|1.2174
|2388
|2005.08.02 16:06
|s/l
|220
|0.10
|1.2209
|1.2209
|1.2174
|15.00
|10129.32
|2389
|2005.08.02 16:09
|buy
|221
|0.10
|1.2204
|1.1704
|1.2254
|2390
|2005.08.03 10:23
|modify
|221
|0.10
|1.2204
|1.2204
|1.2254
|2391
|2005.08.03 10:23
|modify
|221
|0.10
|1.2204
|1.2206
|1.2254
|2392
|2005.08.03 10:23
|modify
|221
|0.10
|1.2204
|1.2207
|1.2254
|2393
|2005.08.03 10:23
|modify
|221
|0.10
|1.2204
|1.2208
|1.2254
|2394
|2005.08.03 10:23
|modify
|221
|0.10
|1.2204
|1.2210
|1.2254
|2395
|2005.08.03 10:24
|modify
|221
|0.10
|1.2204
|1.2211
|1.2254
|2396
|2005.08.03 10:25
|modify
|221
|0.10
|1.2204
|1.2212
|1.2254
|2397
|2005.08.03 10:28
|modify
|221
|0.10
|1.2204
|1.2214
|1.2254
|2398
|2005.08.03 10:38
|modify
|221
|0.10
|1.2204
|1.2215
|1.2254
|2399
|2005.08.03 10:41
|modify
|221
|0.10
|1.2204
|1.2216
|1.2254
|2400
|2005.08.03 10:41
|modify
|221
|0.10
|1.2204
|1.2217
|1.2254
|2401
|2005.08.03 10:41
|modify
|221
|0.10
|1.2204
|1.2218
|1.2254
|2402
|2005.08.03 10:42
|modify
|221
|0.10
|1.2204
|1.2219
|1.2254
|2403
|2005.08.03 10:42
|modify
|221
|0.10
|1.2204
|1.2222
|1.2254
|2404
|2005.08.03 10:53
|modify
|221
|0.10
|1.2204
|1.2223
|1.2254
|2405
|2005.08.03 10:54
|modify
|221
|0.10
|1.2204
|1.2224
|1.2254
|2406
|2005.08.03 10:55
|modify
|221
|0.10
|1.2204
|1.2226
|1.2254
|2407
|2005.08.03 10:57
|modify
|221
|0.10
|1.2204
|1.2227
|1.2254
|2408
|2005.08.03 10:59
|modify
|221
|0.10
|1.2204
|1.2228
|1.2254
|2409
|2005.08.03 11:01
|modify
|221
|0.10
|1.2204
|1.2229
|1.2254
|2410
|2005.08.03 11:01
|modify
|221
|0.10
|1.2204
|1.2232
|1.2254
|2411
|2005.08.03 11:01
|modify
|221
|0.10
|1.2204
|1.2234
|1.2254
|2412
|2005.08.03 11:01
|modify
|221
|0.10
|1.2204
|1.2236
|1.2254
|2413
|2005.08.03 11:01
|modify
|221
|0.10
|1.2204
|1.2239
|1.2254
|2414
|2005.08.03 11:02
|t/p
|221
|0.10
|1.2254
|1.2239
|1.2254
|49.53
|10178.85
|2415
|2005.08.03 11:02
|sell
|222
|0.10
|1.2254
|1.2754
|1.2204
|2416
|2005.08.18 11:23
|modify
|222
|0.10
|1.2254
|1.2253
|1.2204
|2417
|2005.08.18 11:23
|modify
|222
|0.10
|1.2254
|1.2251
|1.2204
|2418
|2005.08.18 11:24
|modify
|222
|0.10
|1.2254
|1.2250
|1.2204
|2419
|2005.08.18 11:24
|modify
|222
|0.10
|1.2254
|1.2249
|1.2204
|2420
|2005.08.18 11:24
|modify
|222
|0.10
|1.2254
|1.2248
|1.2204
|2421
|2005.08.18 11:24
|modify
|222
|0.10
|1.2254
|1.2247
|1.2204
|2422
|2005.08.18 11:24
|modify
|222
|0.10
|1.2254
|1.2246
|1.2204
|2423
|2005.08.18 11:47
|modify
|222
|0.10
|1.2254
|1.2245
|1.2204
|2424
|2005.08.18 11:47
|modify
|222
|0.10
|1.2254
|1.2244
|1.2204
|2425
|2005.08.18 11:47
|modify
|222
|0.10
|1.2254
|1.2242
|1.2204
|2426
|2005.08.18 11:47
|modify
|222
|0.10
|1.2254
|1.2240
|1.2204
|2427
|2005.08.18 12:54
|modify
|222
|0.10
|1.2254
|1.2238
|1.2204
|2428
|2005.08.18 12:55
|modify
|222
|0.10
|1.2254
|1.2235
|1.2204
|2429
|2005.08.18 13:25
|modify
|222
|0.10
|1.2254
|1.2233
|1.2204
|2430
|2005.08.18 13:25
|modify
|222
|0.10
|1.2254
|1.2232
|1.2204
|2431
|2005.08.18 13:26
|modify
|222
|0.10
|1.2254
|1.2231
|1.2204
|2432
|2005.08.18 13:26
|modify
|222
|0.10
|1.2254
|1.2230
|1.2204
|2433
|2005.08.18 13:44
|modify
|222
|0.10
|1.2254
|1.2229
|1.2204
|2434
|2005.08.18 13:45
|modify
|222
|0.10
|1.2254
|1.2228
|1.2204
|2435
|2005.08.18 13:45
|modify
|222
|0.10
|1.2254
|1.2227
|1.2204
|2436
|2005.08.18 13:47
|modify
|222
|0.10
|1.2254
|1.2226
|1.2204
|2437
|2005.08.18 13:48
|modify
|222
|0.10
|1.2254
|1.2225
|1.2204
|2438
|2005.08.18 14:20
|modify
|222
|0.10
|1.2254
|1.2223
|1.2204
|2439
|2005.08.18 14:20
|modify
|222
|0.10
|1.2254
|1.2222
|1.2204
|2440
|2005.08.18 14:20
|t/p
|222
|0.10
|1.2204
|1.2222
|1.2204
|54.84
|10233.70
|2441
|2005.08.18 14:20
|buy
|223
|0.10
|1.2204
|1.1704
|1.2254
|2442
|2005.08.22 13:16
|modify
|223
|0.10
|1.2204
|1.2205
|1.2254
|2443
|2005.08.22 13:20
|modify
|223
|0.10
|1.2204
|1.2206
|1.2254
|2444
|2005.08.22 13:27
|modify
|223
|0.10
|1.2204
|1.2207
|1.2254
|2445
|2005.08.22 13:46
|modify
|223
|0.10
|1.2204
|1.2208
|1.2254
|2446
|2005.08.22 13:52
|modify
|223
|0.10
|1.2204
|1.2209
|1.2254
|2447
|2005.08.22 13:52
|modify
|223
|0.10
|1.2204
|1.2210
|1.2254
|2448
|2005.08.22 13:53
|modify
|223
|0.10
|1.2204
|1.2211
|1.2254
|2449
|2005.08.22 13:54
|modify
|223
|0.10
|1.2204
|1.2212
|1.2254
|2450
|2005.08.22 13:59
|modify
|223
|0.10
|1.2204
|1.2213
|1.2254
|2451
|2005.08.22 13:59
|modify
|223
|0.10
|1.2204
|1.2214
|1.2254
|2452
|2005.08.22 13:59
|modify
|223
|0.10
|1.2204
|1.2215
|1.2254
|2453
|2005.08.22 13:59
|modify
|223
|0.10
|1.2204
|1.2216
|1.2254
|2454
|2005.08.22 14:02
|modify
|223
|0.10
|1.2204
|1.2217
|1.2254
|2455
|2005.08.22 14:03
|modify
|223
|0.10
|1.2204
|1.2219
|1.2254
|2456
|2005.08.22 14:04
|modify
|223
|0.10
|1.2204
|1.2221
|1.2254
|2457
|2005.08.22 14:05
|modify
|223
|0.10
|1.2204
|1.2222
|1.2254
|2458
|2005.08.22 15:31
|s/l
|223
|0.10
|1.2222
|1.2222
|1.2254
|17.06
|10250.76
|2459
|2005.08.22 15:31
|buy
|224
|0.10
|1.2222
|1.1722
|1.2272
|2460
|2005.08.22 18:40
|modify
|224
|0.10
|1.2222
|1.2223
|1.2272
|2461
|2005.08.22 18:40
|modify
|224
|0.10
|1.2222
|1.2224
|1.2272
|2462
|2005.08.22 18:41
|modify
|224
|0.10
|1.2222
|1.2225
|1.2272
|2463
|2005.08.22 19:07
|s/l
|224
|0.10
|1.2225
|1.2225
|1.2272
|3.00
|10253.76
|2464
|2005.08.22 19:07
|buy
|225
|0.10
|1.2226
|1.1726
|1.2276
|2465
|2005.08.23 09:46
|modify
|225
|0.10
|1.2226
|1.2227
|1.2276
|2466
|2005.08.23 09:46
|modify
|225
|0.10
|1.2226
|1.2228
|1.2276
|2467
|2005.08.23 09:46
|modify
|225
|0.10
|1.2226
|1.2230
|1.2276
|2468
|2005.08.23 09:47
|modify
|225
|0.10
|1.2226
|1.2231
|1.2276
|2469
|2005.08.23 09:48
|modify
|225
|0.10
|1.2226
|1.2232
|1.2276
|2470
|2005.08.23 09:48
|modify
|225
|0.10
|1.2226
|1.2233
|1.2276
|2471
|2005.08.23 09:48
|modify
|225
|0.10
|1.2226
|1.2235
|1.2276
|2472
|2005.08.23 09:49
|modify
|225
|0.10
|1.2226
|1.2236
|1.2276
|2473
|2005.08.23 10:12
|s/l
|225
|0.10
|1.2236
|1.2236
|1.2276
|9.53
|10263.29
|2474
|2005.08.23 10:20
|buy
|226
|0.10
|1.2227
|1.1727
|1.2277
|2475
|2005.08.23 11:01
|modify
|226
|0.10
|1.2227
|1.2228
|1.2277
|2476
|2005.08.23 11:01
|modify
|226
|0.10
|1.2227
|1.2229
|1.2277
|2477
|2005.08.23 11:01
|modify
|226
|0.10
|1.2227
|1.2230
|1.2277
|2478
|2005.08.23 11:01
|modify
|226
|0.10
|1.2227
|1.2231
|1.2277
|2479
|2005.08.23 11:01
|modify
|226
|0.10
|1.2227
|1.2232
|1.2277
|2480
|2005.08.23 11:02
|modify
|226
|0.10
|1.2227
|1.2233
|1.2277
|2481
|2005.08.23 11:02
|modify
|226
|0.10
|1.2227
|1.2234
|1.2277
|2482
|2005.08.23 11:02
|modify
|226
|0.10
|1.2227
|1.2236
|1.2277
|2483
|2005.08.23 11:03
|modify
|226
|0.10
|1.2227
|1.2237
|1.2277
|2484
|2005.08.23 11:03
|modify
|226
|0.10
|1.2227
|1.2238
|1.2277
|2485
|2005.08.23 11:04
|s/l
|226
|0.10
|1.2238
|1.2238
|1.2277
|11.00
|10274.29
|2486
|2005.08.23 11:10
|buy
|227
|0.10
|1.2225
|1.1725
|1.2275
|2487
|2005.08.23 13:24
|modify
|227
|0.10
|1.2225
|1.2226
|1.2275
|2488
|2005.08.23 13:24
|modify
|227
|0.10
|1.2225
|1.2227
|1.2275
|2489
|2005.08.23 13:25
|modify
|227
|0.10
|1.2225
|1.2230
|1.2275
|2490
|2005.08.23 14:20
|s/l
|227
|0.10
|1.2230
|1.2230
|1.2275
|5.00
|10279.29
|2491
|2005.08.23 14:20
|buy
|228
|0.10
|1.2231
|1.1731
|1.2281
|2492
|2005.08.24 14:31
|modify
|228
|0.10
|1.2231
|1.2232
|1.2281
|2493
|2005.08.24 14:35
|modify
|228
|0.10
|1.2231
|1.2233
|1.2281
|2494
|2005.08.24 14:35
|modify
|228
|0.10
|1.2231
|1.2234
|1.2281
|2495
|2005.08.24 14:41
|s/l
|228
|0.10
|1.2234
|1.2234
|1.2281
|2.53
|10281.82
|2496
|2005.08.24 14:41
|sell
|229
|0.10
|1.2235
|1.2735
|1.2185
|2497
|2005.08.29 18:14
|modify
|229
|0.10
|1.2235
|1.2234
|1.2185
|2498
|2005.08.29 18:14
|modify
|229
|0.10
|1.2235
|1.2233
|1.2185
|2499
|2005.08.29 22:43
|s/l
|229
|0.10
|1.2233
|1.2233
|1.2185
|3.42
|10285.25
|2500
|2005.08.29 22:56
|sell
|230
|0.10
|1.2232
|1.2732
|1.2182
|2501
|2005.08.30 04:17
|modify
|230
|0.10
|1.2232
|1.2230
|1.2182
|2502
|2005.08.30 04:17
|modify
|230
|0.10
|1.2232
|1.2228
|1.2182
|2503
|2005.08.30 04:18
|modify
|230
|0.10
|1.2232
|1.2227
|1.2182
|2504
|2005.08.30 04:41
|modify
|230
|0.10
|1.2232
|1.2226
|1.2182
|2505
|2005.08.30 04:49
|modify
|230
|0.10
|1.2232
|1.2225
|1.2182
|2506
|2005.08.30 04:49
|modify
|230
|0.10
|1.2232
|1.2224
|1.2182
|2507
|2005.08.30 05:52
|modify
|230
|0.10
|1.2232
|1.2223
|1.2182
|2508
|2005.08.30 06:04
|modify
|230
|0.10
|1.2232
|1.2221
|1.2182
|2509
|2005.08.30 07:40
|s/l
|230
|0.10
|1.2221
|1.2221
|1.2182
|11.28
|10296.53
|2510
|2005.08.30 07:40
|sell
|231
|0.10
|1.2219
|1.2719
|1.2169
|2511
|2005.08.30 11:50
|modify
|231
|0.10
|1.2219
|1.2219
|1.2169
|2512
|2005.08.30 11:51
|modify
|231
|0.10
|1.2219
|1.2218
|1.2169
|2513
|2005.08.30 11:51
|modify
|231
|0.10
|1.2219
|1.2217
|1.2169
|2514
|2005.08.30 11:54
|modify
|231
|0.10
|1.2219
|1.2216
|1.2169
|2515
|2005.08.30 11:54
|modify
|231
|0.10
|1.2219
|1.2215
|1.2169
|2516
|2005.08.30 11:54
|modify
|231
|0.10
|1.2219
|1.2214
|1.2169
|2517
|2005.08.30 11:57
|modify
|231
|0.10
|1.2219
|1.2213
|1.2169
|2518
|2005.08.30 11:58
|modify
|231
|0.10
|1.2219
|1.2212
|1.2169
|2519
|2005.08.30 12:21
|modify
|231
|0.10
|1.2219
|1.2209
|1.2169
|2520
|2005.08.30 12:22
|modify
|231
|0.10
|1.2219
|1.2208
|1.2169
|2521
|2005.08.30 12:23
|modify
|231
|0.10
|1.2219
|1.2207
|1.2169
|2522
|2005.08.30 12:23
|modify
|231
|0.10
|1.2219
|1.2205
|1.2169
|2523
|2005.08.30 12:24
|modify
|231
|0.10
|1.2219
|1.2204
|1.2169
|2524
|2005.08.30 12:24
|modify
|231
|0.10
|1.2219
|1.2202
|1.2169
|2525
|2005.08.30 12:24
|modify
|231
|0.10
|1.2219
|1.2200
|1.2169
|2526
|2005.08.30 12:28
|modify
|231
|0.10
|1.2219
|1.2199
|1.2169
|2527
|2005.08.30 12:57
|modify
|231
|0.10
|1.2219
|1.2198
|1.2169
|2528
|2005.08.30 13:11
|modify
|231
|0.10
|1.2219
|1.2197
|1.2169
|2529
|2005.08.30 13:12
|modify
|231
|0.10
|1.2219
|1.2196
|1.2169
|2530
|2005.08.30 14:09
|modify
|231
|0.10
|1.2219
|1.2195
|1.2169
|2531
|2005.08.30 14:15
|modify
|231
|0.10
|1.2219
|1.2194
|1.2169
|2532
|2005.08.30 14:15
|modify
|231
|0.10
|1.2219
|1.2191
|1.2169
|2533
|2005.08.30 14:16
|modify
|231
|0.10
|1.2219
|1.2190
|1.2169
|2534
|2005.08.30 14:21
|modify
|231
|0.10
|1.2219
|1.2188
|1.2169
|2535
|2005.08.30 14:21
|modify
|231
|0.10
|1.2219
|1.2187
|1.2169
|2536
|2005.08.30 15:14
|s/l
|231
|0.10
|1.2187
|1.2187
|1.2169
|32.00
|10328.53
|2537
|2005.08.30 15:16
|sell
|232
|0.10
|1.2190
|1.2690
|1.2140
|2538
|2005.08.30 16:02
|modify
|232
|0.10
|1.2190
|1.2189
|1.2140
|2539
|2005.08.30 16:02
|modify
|232
|0.10
|1.2190
|1.2188
|1.2140
|2540
|2005.08.30 16:08
|s/l
|232
|0.10
|1.2188
|1.2188
|1.2140
|2.00
|10330.53
|2541
|2005.08.30 16:31
|buy
|233
|0.10
|1.2175
|1.1675
|1.2225
|2542
|2005.08.30 16:41
|modify
|233
|0.10
|1.2175
|1.2175
|1.2225
|2543
|2005.08.30 16:41
|modify
|233
|0.10
|1.2175
|1.2177
|1.2225
|2544
|2005.08.30 16:41
|modify
|233
|0.10
|1.2175
|1.2179
|1.2225
|2545
|2005.08.30 16:42
|modify
|233
|0.10
|1.2175
|1.2180
|1.2225
|2546
|2005.08.30 16:42
|modify
|233
|0.10
|1.2175
|1.2181
|1.2225
|2547
|2005.08.30 16:45
|modify
|233
|0.10
|1.2175
|1.2182
|1.2225
|2548
|2005.08.30 16:45
|modify
|233
|0.10
|1.2175
|1.2183
|1.2225
|2549
|2005.08.30 16:45
|modify
|233
|0.10
|1.2175
|1.2184
|1.2225
|2550
|2005.08.30 16:45
|modify
|233
|0.10
|1.2175
|1.2185
|1.2225
|2551
|2005.08.30 16:45
|modify
|233
|0.10
|1.2175
|1.2186
|1.2225
|2552
|2005.08.30 16:45
|modify
|233
|0.10
|1.2175
|1.2187
|1.2225
|2553
|2005.08.30 17:05
|modify
|233
|0.10
|1.2175
|1.2188
|1.2225
|2554
|2005.08.30 17:05
|modify
|233
|0.10
|1.2175
|1.2190
|1.2225
|2555
|2005.08.30 17:05
|modify
|233
|0.10
|1.2175
|1.2191
|1.2225
|2556
|2005.08.30 17:06
|modify
|233
|0.10
|1.2175
|1.2192
|1.2225
|2557
|2005.08.30 17:06
|modify
|233
|0.10
|1.2175
|1.2193
|1.2225
|2558
|2005.08.30 17:07
|modify
|233
|0.10
|1.2175
|1.2194
|1.2225
|2559
|2005.08.30 17:07
|modify
|233
|0.10
|1.2175
|1.2195
|1.2225
|2560
|2005.08.30 17:07
|modify
|233
|0.10
|1.2175
|1.2196
|1.2225
|2561
|2005.08.30 17:12
|modify
|233
|0.10
|1.2175
|1.2197
|1.2225
|2562
|2005.08.30 17:12
|modify
|233
|0.10
|1.2175
|1.2199
|1.2225
|2563
|2005.08.30 17:16
|modify
|233
|0.10
|1.2175
|1.2200
|1.2225
|2564
|2005.08.30 17:16
|modify
|233
|0.10
|1.2175
|1.2201
|1.2225
|2565
|2005.08.30 17:17
|modify
|233
|0.10
|1.2175
|1.2202
|1.2225
|2566
|2005.08.30 17:18
|modify
|233
|0.10
|1.2175
|1.2203
|1.2225
|2567
|2005.08.30 17:18
|modify
|233
|0.10
|1.2175
|1.2204
|1.2225
|2568
|2005.08.30 17:19
|modify
|233
|0.10
|1.2175
|1.2205
|1.2225
|2569
|2005.08.30 17:25
|modify
|233
|0.10
|1.2175
|1.2206
|1.2225
|2570
|2005.08.30 17:25
|modify
|233
|0.10
|1.2175
|1.2209
|1.2225
|2571
|2005.08.30 17:33
|s/l
|233
|0.10
|1.2209
|1.2209
|1.2225
|34.00
|10364.53
|2572
|2005.08.30 18:06
|buy
|234
|0.10
|1.2200
|1.1700
|1.2250
|2573
|2005.08.30 20:45
|modify
|234
|0.10
|1.2200
|1.2200
|1.2250
|2574
|2005.08.30 20:45
|modify
|234
|0.10
|1.2200
|1.2201
|1.2250
|2575
|2005.08.30 20:46
|modify
|234
|0.10
|1.2200
|1.2202
|1.2250
|2576
|2005.08.30 20:51
|modify
|234
|0.10
|1.2200
|1.2203
|1.2250
|2577
|2005.08.30 20:52
|modify
|234
|0.10
|1.2200
|1.2205
|1.2250
|2578
|2005.08.30 20:52
|modify
|234
|0.10
|1.2200
|1.2206
|1.2250
|2579
|2005.08.30 21:16
|modify
|234
|0.10
|1.2200
|1.2207
|1.2250
|2580
|2005.08.30 21:25
|modify
|234
|0.10
|1.2200
|1.2209
|1.2250
|2581
|2005.08.30 21:25
|modify
|234
|0.10
|1.2200
|1.2211
|1.2250
|2582
|2005.08.31 01:03
|s/l
|234
|0.10
|1.2211
|1.2211
|1.2250
|10.53
|10375.06
|2583
|2005.08.31 01:03
|buy
|235
|0.10
|1.2212
|1.1712
|1.2262
|2584
|2005.08.31 02:38
|modify
|235
|0.10
|1.2212
|1.2212
|1.2262
|2585
|2005.08.31 02:39
|modify
|235
|0.10
|1.2212
|1.2213
|1.2262
|2586
|2005.08.31 02:42
|modify
|235
|0.10
|1.2212
|1.2214
|1.2262
|2587
|2005.08.31 03:45
|modify
|235
|0.10
|1.2212
|1.2215
|1.2262
|2588
|2005.08.31 04:49
|modify
|235
|0.10
|1.2212
|1.2216
|1.2262
|2589
|2005.08.31 04:49
|modify
|235
|0.10
|1.2212
|1.2217
|1.2262
|2590
|2005.08.31 06:30
|s/l
|235
|0.10
|1.2217
|1.2217
|1.2262
|5.00
|10380.06
|2591
|2005.08.31 06:30
|buy
|236
|0.10
|1.2219
|1.1719
|1.2269
|2592
|2005.08.31 16:00
|modify
|236
|0.10
|1.2219
|1.2219
|1.2269
|2593
|2005.08.31 16:00
|modify
|236
|0.10
|1.2219
|1.2222
|1.2269
|2594
|2005.08.31 16:01
|modify
|236
|0.10
|1.2219
|1.2223
|1.2269
|2595
|2005.08.31 16:01
|modify
|236
|0.10
|1.2219
|1.2224
|1.2269
|2596
|2005.08.31 16:01
|modify
|236
|0.10
|1.2219
|1.2226
|1.2269
|2597
|2005.08.31 16:01
|modify
|236
|0.10
|1.2219
|1.2227
|1.2269
|2598
|2005.08.31 16:01
|modify
|236
|0.10
|1.2219
|1.2229
|1.2269
|2599
|2005.08.31 16:02
|modify
|236
|0.10
|1.2219
|1.2230
|1.2269
|2600
|2005.08.31 16:03
|modify
|236
|0.10
|1.2219
|1.2231
|1.2269
|2601
|2005.08.31 16:03
|modify
|236
|0.10
|1.2219
|1.2232
|1.2269
|2602
|2005.08.31 16:03
|modify
|236
|0.10
|1.2219
|1.2233
|1.2269
|2603
|2005.08.31 16:03
|modify
|236
|0.10
|1.2219
|1.2234
|1.2269
|2604
|2005.08.31 16:03
|modify
|236
|0.10
|1.2219
|1.2235
|1.2269
|2605
|2005.08.31 16:04
|modify
|236
|0.10
|1.2219
|1.2236
|1.2269
|2606
|2005.08.31 16:04
|modify
|236
|0.10
|1.2219
|1.2237
|1.2269
|2607
|2005.08.31 16:04
|modify
|236
|0.10
|1.2219
|1.2239
|1.2269
|2608
|2005.08.31 16:10
|modify
|236
|0.10
|1.2219
|1.2241
|1.2269
|2609
|2005.08.31 16:10
|modify
|236
|0.10
|1.2219
|1.2242
|1.2269
|2610
|2005.08.31 16:10
|modify
|236
|0.10
|1.2219
|1.2245
|1.2269
|2611
|2005.08.31 16:10
|modify
|236
|0.10
|1.2219
|1.2246
|1.2269
|2612
|2005.08.31 16:10
|modify
|236
|0.10
|1.2219
|1.2249
|1.2269
|2613
|2005.08.31 16:11
|modify
|236
|0.10
|1.2219
|1.2251
|1.2269
|2614
|2005.08.31 16:11
|modify
|236
|0.10
|1.2219
|1.2252
|1.2269
|2615
|2005.08.31 16:11
|t/p
|236
|0.10
|1.2269
|1.2252
|1.2269
|50.00
|10430.06
|2616
|2005.08.31 16:11
|sell
|237
|0.10
|1.2269
|1.2769
|1.2219
|2617
|2005.09.13 14:34
|modify
|237
|0.10
|1.2269
|1.2267
|1.2219
|2618
|2005.09.13 14:34
|modify
|237
|0.10
|1.2269
|1.2264
|1.2219
|2619
|2005.09.13 14:34
|modify
|237
|0.10
|1.2269
|1.2260
|1.2219
|2620
|2005.09.13 14:36
|s/l
|237
|0.10
|1.2260
|1.2260
|1.2219
|12.99
|10443.05
|2621
|2005.09.13 15:39
|buy
|238
|0.10
|1.2266
|1.1766
|1.2316
|2622
|2005.09.14 01:18
|modify
|238
|0.10
|1.2266
|1.2266
|1.2316
|2623
|2005.09.14 01:18
|modify
|238
|0.10
|1.2266
|1.2267
|1.2316
|2624
|2005.09.14 01:18
|modify
|238
|0.10
|1.2266
|1.2268
|1.2316
|2625
|2005.09.14 01:18
|modify
|238
|0.10
|1.2266
|1.2270
|1.2316
|2626
|2005.09.14 01:18
|modify
|238
|0.10
|1.2266
|1.2272
|1.2316
|2627
|2005.09.14 03:10
|modify
|238
|0.10
|1.2266
|1.2273
|1.2316
|2628
|2005.09.14 03:16
|modify
|238
|0.10
|1.2266
|1.2274
|1.2316
|2629
|2005.09.14 03:16
|modify
|238
|0.10
|1.2266
|1.2275
|1.2316
|2630
|2005.09.14 03:17
|modify
|238
|0.10
|1.2266
|1.2277
|1.2316
|2631
|2005.09.14 03:17
|modify
|238
|0.10
|1.2266
|1.2278
|1.2316
|2632
|2005.09.14 03:27
|modify
|238
|0.10
|1.2266
|1.2280
|1.2316
|2633
|2005.09.14 03:27
|modify
|238
|0.10
|1.2266
|1.2281
|1.2316
|2634
|2005.09.14 03:29
|modify
|238
|0.10
|1.2266
|1.2283
|1.2316
|2635
|2005.09.14 03:29
|modify
|238
|0.10
|1.2266
|1.2284
|1.2316
|2636
|2005.09.14 03:29
|modify
|238
|0.10
|1.2266
|1.2286
|1.2316
|2637
|2005.09.14 03:29
|modify
|238
|0.10
|1.2266
|1.2288
|1.2316
|2638
|2005.09.14 05:14
|modify
|238
|0.10
|1.2266
|1.2289
|1.2316
|2639
|2005.09.14 07:10
|s/l
|238
|0.10
|1.2289
|1.2289
|1.2316
|22.06
|10465.11
|2640
|2005.09.14 07:10
|buy
|239
|0.10
|1.2291
|1.1791
|1.2341
|2641
|2005.09.14 13:55
|modify
|239
|0.10
|1.2291
|1.2292
|1.2341
|2642
|2005.09.14 13:57
|modify
|239
|0.10
|1.2291
|1.2293
|1.2341
|2643
|2005.09.14 13:57
|modify
|239
|0.10
|1.2291
|1.2294
|1.2341
|2644
|2005.09.14 13:57
|modify
|239
|0.10
|1.2291
|1.2295
|1.2341
|2645
|2005.09.14 13:58
|modify
|239
|0.10
|1.2291
|1.2296
|1.2341
|2646
|2005.09.14 13:58
|modify
|239
|0.10
|1.2291
|1.2297
|1.2341
|2647
|2005.09.14 14:08
|modify
|239
|0.10
|1.2291
|1.2298
|1.2341
|2648
|2005.09.14 14:08
|modify
|239
|0.10
|1.2291
|1.2299
|1.2341
|2649
|2005.09.14 14:08
|modify
|239
|0.10
|1.2291
|1.2300
|1.2341
|2650
|2005.09.14 14:12
|modify
|239
|0.10
|1.2291
|1.2301
|1.2341
|2651
|2005.09.14 14:12
|modify
|239
|0.10
|1.2291
|1.2302
|1.2341
|2652
|2005.09.14 14:12
|modify
|239
|0.10
|1.2291
|1.2303
|1.2341
|2653
|2005.09.14 14:18
|modify
|239
|0.10
|1.2291
|1.2305
|1.2341
|2654
|2005.09.14 14:19
|modify
|239
|0.10
|1.2291
|1.2307
|1.2341
|2655
|2005.09.14 14:22
|modify
|239
|0.10
|1.2291
|1.2308
|1.2341
|2656
|2005.09.14 14:23
|modify
|239
|0.10
|1.2291
|1.2311
|1.2341
|2657
|2005.09.14 14:30
|modify
|239
|0.10
|1.2291
|1.2314
|1.2341
|2658
|2005.09.14 14:30
|modify
|239
|0.10
|1.2291
|1.2316
|1.2341
|2659
|2005.09.14 14:30
|s/l
|239
|0.10
|1.2316
|1.2316
|1.2341
|25.00
|10490.11
|2660
|2005.09.14 14:31
|sell
|240
|0.10
|1.2319
|1.2819
|1.2269
|2661
|2005.09.14 14:39
|modify
|240
|0.10
|1.2319
|1.2318
|1.2269
|2662
|2005.09.14 14:39
|modify
|240
|0.10
|1.2319
|1.2317
|1.2269
|2663
|2005.09.14 14:39
|modify
|240
|0.10
|1.2319
|1.2316
|1.2269
|2664
|2005.09.14 14:39
|modify
|240
|0.10
|1.2319
|1.2314
|1.2269
|2665
|2005.09.14 14:39
|modify
|240
|0.10
|1.2319
|1.2310
|1.2269
|2666
|2005.09.14 14:39
|modify
|240
|0.10
|1.2319
|1.2308
|1.2269
|2667
|2005.09.14 14:39
|modify
|240
|0.10
|1.2319
|1.2306
|1.2269
|2668
|2005.09.14 14:54
|s/l
|240
|0.10
|1.2306
|1.2306
|1.2269
|13.00
|10503.11
|2669
|2005.09.14 15:27
|buy
|241
|0.10
|1.2296
|1.1796
|1.2346
|2670
|2005.09.14 16:06
|modify
|241
|0.10
|1.2296
|1.2296
|1.2346
|2671
|2005.09.14 16:06
|modify
|241
|0.10
|1.2296
|1.2297
|1.2346
|2672
|2005.09.14 16:11
|modify
|241
|0.10
|1.2296
|1.2298
|1.2346
|2673
|2005.09.14 16:11
|modify
|241
|0.10
|1.2296
|1.2299
|1.2346
|2674
|2005.09.14 16:11
|modify
|241
|0.10
|1.2296
|1.2300
|1.2346
|2675
|2005.09.14 16:14
|modify
|241
|0.10
|1.2296
|1.2301
|1.2346
|2676
|2005.09.14 16:23
|modify
|241
|0.10
|1.2296
|1.2302
|1.2346
|2677
|2005.09.14 16:23
|modify
|241
|0.10
|1.2296
|1.2303
|1.2346
|2678
|2005.09.14 16:23
|modify
|241
|0.10
|1.2296
|1.2304
|1.2346
|2679
|2005.09.14 16:23
|modify
|241
|0.10
|1.2296
|1.2305
|1.2346
|2680
|2005.09.14 16:25
|modify
|241
|0.10
|1.2296
|1.2306
|1.2346
|2681
|2005.09.14 16:25
|modify
|241
|0.10
|1.2296
|1.2307
|1.2346
|2682
|2005.09.14 16:26
|modify
|241
|0.10
|1.2296
|1.2308
|1.2346
|2683
|2005.09.14 16:26
|modify
|241
|0.10
|1.2296
|1.2309
|1.2346
|2684
|2005.09.14 16:26
|modify
|241
|0.10
|1.2296
|1.2310
|1.2346
|2685
|2005.09.14 16:33
|s/l
|241
|0.10
|1.2310
|1.2310
|1.2346
|14.00
|10517.11
|2686
|2005.09.14 16:34
|buy
|242
|0.10
|1.2304
|1.1804
|1.2354
|2687
|2005.11.04 16:58
|s/l
|242
|0.10
|1.1804
|1.1804
|1.2354
|-525.75
|9991.36
|2688
|2005.11.04 16:58
|buy
|243
|0.10
|1.1804
|1.1304
|1.1854
|2689
|2005.11.04 17:01
|modify
|243
|0.10
|1.1804
|1.1804
|1.1854
|2690
|2005.11.04 17:02
|modify
|243
|0.10
|1.1804
|1.1805
|1.1854
|2691
|2005.11.04 17:02
|modify
|243
|0.10
|1.1804
|1.1806
|1.1854
|2692
|2005.11.04 17:07
|modify
|243
|0.10
|1.1804
|1.1807
|1.1854
|2693
|2005.11.04 17:07
|modify
|243
|0.10
|1.1804
|1.1808
|1.1854
|2694
|2005.11.04 17:08
|modify
|243
|0.10
|1.1804
|1.1809
|1.1854
|2695
|2005.11.04 17:08
|modify
|243
|0.10
|1.1804
|1.1810
|1.1854
|2696
|2005.11.04 17:15
|modify
|243
|0.10
|1.1804
|1.1811
|1.1854
|2697
|2005.11.04 17:15
|modify
|243
|0.10
|1.1804
|1.1812
|1.1854
|2698
|2005.11.04 17:15
|modify
|243
|0.10
|1.1804
|1.1813
|1.1854
|2699
|2005.11.04 17:15
|modify
|243
|0.10
|1.1804
|1.1814
|1.1854
|2700
|2005.11.04 17:16
|modify
|243
|0.10
|1.1804
|1.1815
|1.1854
|2701
|2005.11.04 17:17
|modify
|243
|0.10
|1.1804
|1.1817
|1.1854
|2702
|2005.11.04 17:18
|modify
|243
|0.10
|1.1804
|1.1818
|1.1854
|2703
|2005.11.04 17:18
|modify
|243
|0.10
|1.1804
|1.1819
|1.1854
|2704
|2005.11.04 17:23
|modify
|243
|0.10
|1.1804
|1.1820
|1.1854
|2705
|2005.11.04 17:23
|modify
|243
|0.10
|1.1804
|1.1821
|1.1854
|2706
|2005.11.04 17:27
|modify
|243
|0.10
|1.1804
|1.1823
|1.1854
|2707
|2005.11.04 17:55
|s/l
|243
|0.10
|1.1823
|1.1823
|1.1854
|19.00
|10010.36
|2708
|2005.11.04 17:55
|buy
|244
|0.10
|1.1823
|1.1323
|1.1873
|2709
|2005.11.23 07:13
|modify
|244
|0.10
|1.1823
|1.1825
|1.1873
|2710
|2005.11.23 07:13
|modify
|244
|0.10
|1.1823
|1.1826
|1.1873
|2711
|2005.11.23 07:13
|modify
|244
|0.10
|1.1823
|1.1827
|1.1873
|2712
|2005.11.23 07:14
|modify
|244
|0.10
|1.1823
|1.1828
|1.1873
|2713
|2005.11.23 07:14
|modify
|244
|0.10
|1.1823
|1.1835
|1.1873
|2714
|2005.11.23 07:14
|modify
|244
|0.10
|1.1823
|1.1838
|1.1873
|2715
|2005.11.23 07:14
|modify
|244
|0.10
|1.1823
|1.1843
|1.1873
|2716
|2005.11.23 07:14
|modify
|244
|0.10
|1.1823
|1.1845
|1.1873
|2717
|2005.11.23 07:14
|modify
|244
|0.10
|1.1823
|1.1850
|1.1873
|2718
|2005.11.23 07:15
|s/l
|244
|0.10
|1.1850
|1.1850
|1.1873
|18.57
|10028.93
|2719
|2005.11.23 07:15
|sell
|245
|0.10
|1.1850
|1.2350
|1.1800
|2720
|2005.11.23 07:37
|modify
|245
|0.10
|1.1850
|1.1849
|1.1800
|2721
|2005.11.23 07:37
|modify
|245
|0.10
|1.1850
|1.1848
|1.1800
|2722
|2005.11.23 07:37
|modify
|245
|0.10
|1.1850
|1.1845
|1.1800
|2723
|2005.11.23 07:43
|modify
|245
|0.10
|1.1850
|1.1844
|1.1800
|2724
|2005.11.23 07:43
|modify
|245
|0.10
|1.1850
|1.1843
|1.1800
|2725
|2005.11.23 08:08
|s/l
|245
|0.10
|1.1843
|1.1843
|1.1800
|7.00
|10035.93
|2726
|2005.11.23 08:20
|buy
|246
|0.10
|1.1826
|1.1326
|1.1876
|2727
|2005.11.23 09:08
|modify
|246
|0.10
|1.1826
|1.1826
|1.1876
|2728
|2005.11.23 09:26
|modify
|246
|0.10
|1.1826
|1.1827
|1.1876
|2729
|2005.11.23 09:28
|s/l
|246
|0.10
|1.1827
|1.1827
|1.1876
|1.00
|10036.93
|2730
|2005.11.23 09:35
|buy
|247
|0.10
|1.1826
|1.1326
|1.1876
|2731
|2005.11.28 19:39
|modify
|247
|0.10
|1.1826
|1.1826
|1.1876
|2732
|2005.11.28 19:39
|modify
|247
|0.10
|1.1826
|1.1827
|1.1876
|2733
|2005.11.28 19:39
|modify
|247
|0.10
|1.1826
|1.1829
|1.1876
|2734
|2005.11.28 19:41
|modify
|247
|0.10
|1.1826
|1.1830
|1.1876
|2735
|2005.11.28 19:42
|modify
|247
|0.10
|1.1826
|1.1831
|1.1876
|2736
|2005.11.28 19:43
|modify
|247
|0.10
|1.1826
|1.1832
|1.1876
|2737
|2005.11.28 19:44
|modify
|247
|0.10
|1.1826
|1.1834
|1.1876
|2738
|2005.11.28 19:45
|modify
|247
|0.10
|1.1826
|1.1837
|1.1876
|2739
|2005.11.28 19:45
|modify
|247
|0.10
|1.1826
|1.1839
|1.1876
|2740
|2005.11.28 19:45
|modify
|247
|0.10
|1.1826
|1.1841
|1.1876
|2741
|2005.11.28 19:54
|s/l
|247
|0.10
|1.1841
|1.1841
|1.1876
|12.66
|10049.59
|2742
|2005.11.28 20:01
|sell
|248
|0.10
|1.1847
|1.2347
|1.1797
|2743
|2005.11.29 00:49
|modify
|248
|0.10
|1.1847
|1.1847
|1.1797
|2744
|2005.11.29 01:00
|s/l
|248
|0.10
|1.1847
|1.1847
|1.1797
|0.28
|10049.88
|2745
|2005.11.29 01:05
|sell
|249
|0.10
|1.1848
|1.2348
|1.1798
|2746
|2005.11.29 02:21
|modify
|249
|0.10
|1.1848
|1.1848
|1.1798
|2747
|2005.11.29 02:21
|modify
|249
|0.10
|1.1848
|1.1846
|1.1798
|2748
|2005.11.29 02:21
|modify
|249
|0.10
|1.1848
|1.1842
|1.1798
|2749
|2005.11.29 02:22
|modify
|249
|0.10
|1.1848
|1.1840
|1.1798
|2750
|2005.11.29 02:22
|modify
|249
|0.10
|1.1848
|1.1837
|1.1798
|2751
|2005.11.29 02:22
|modify
|249
|0.10
|1.1848
|1.1835
|1.1798
|2752
|2005.11.29 02:22
|modify
|249
|0.10
|1.1848
|1.1834
|1.1798
|2753
|2005.11.29 02:23
|modify
|249
|0.10
|1.1848
|1.1832
|1.1798
|2754
|2005.11.29 02:23
|modify
|249
|0.10
|1.1848
|1.1831
|1.1798
|2755
|2005.11.29 02:40
|modify
|249
|0.10
|1.1848
|1.1830
|1.1798
|2756
|2005.11.29 02:40
|modify
|249
|0.10
|1.1848
|1.1829
|1.1798
|2757
|2005.11.29 02:40
|modify
|249
|0.10
|1.1848
|1.1826
|1.1798
|2758
|2005.11.29 03:58
|modify
|249
|0.10
|1.1848
|1.1825
|1.1798
|2759
|2005.11.29 06:31
|s/l
|249
|0.10
|1.1825
|1.1825
|1.1798
|23.00
|10072.88
|2760
|2005.11.29 06:31
|sell
|250
|0.10
|1.1824
|1.2324
|1.1774
|2761
|2005.11.29 13:59
|modify
|250
|0.10
|1.1824
|1.1823
|1.1774
|2762
|2005.11.29 13:59
|modify
|250
|0.10
|1.1824
|1.1822
|1.1774
|2763
|2005.11.29 13:59
|modify
|250
|0.10
|1.1824
|1.1820
|1.1774
|2764
|2005.11.29 14:00
|modify
|250
|0.10
|1.1824
|1.1819
|1.1774
|2765
|2005.11.29 14:00
|modify
|250
|0.10
|1.1824
|1.1818
|1.1774
|2766
|2005.11.29 14:00
|modify
|250
|0.10
|1.1824
|1.1817
|1.1774
|2767
|2005.11.29 14:00
|modify
|250
|0.10
|1.1824
|1.1816
|1.1774
|2768
|2005.11.29 14:00
|modify
|250
|0.10
|1.1824
|1.1815
|1.1774
|2769
|2005.11.29 14:01
|modify
|250
|0.10
|1.1824
|1.1814
|1.1774
|2770
|2005.11.29 14:01
|modify
|250
|0.10
|1.1824
|1.1812
|1.1774
|2771
|2005.11.29 14:02
|modify
|250
|0.10
|1.1824
|1.1811
|1.1774
|2772
|2005.11.29 14:02
|modify
|250
|0.10
|1.1824
|1.1810
|1.1774
|2773
|2005.11.29 14:02
|modify
|250
|0.10
|1.1824
|1.1808
|1.1774
|2774
|2005.11.29 14:15
|modify
|250
|0.10
|1.1824
|1.1807
|1.1774
|2775
|2005.11.29 14:15
|modify
|250
|0.10
|1.1824
|1.1805
|1.1774
|2776
|2005.11.29 14:15
|modify
|250
|0.10
|1.1824
|1.1804
|1.1774
|2777
|2005.11.29 14:15
|modify
|250
|0.10
|1.1824
|1.1801
|1.1774
|2778
|2005.11.29 14:16
|modify
|250
|0.10
|1.1824
|1.1800
|1.1774
|2779
|2005.11.29 14:20
|modify
|250
|0.10
|1.1824
|1.1799
|1.1774
|2780
|2005.11.29 14:20
|modify
|250
|0.10
|1.1824
|1.1798
|1.1774
|2781
|2005.11.29 14:20
|modify
|250
|0.10
|1.1824
|1.1797
|1.1774
|2782
|2005.11.29 14:20
|modify
|250
|0.10
|1.1824
|1.1795
|1.1774
|2783
|2005.11.29 14:30
|modify
|250
|0.10
|1.1824
|1.1792
|1.1774
|2784
|2005.11.29 14:31
|modify
|250
|0.10
|1.1824
|1.1791
|1.1774
|2785
|2005.11.29 14:31
|modify
|250
|0.10
|1.1824
|1.1790
|1.1774
|2786
|2005.11.29 14:34
|t/p
|250
|0.10
|1.1774
|1.1790
|1.1774
|50.00
|10122.88
|2787
|2005.11.29 14:34
|buy
|251
|0.10
|1.1774
|1.1274
|1.1824
|2788
|2005.11.29 17:32
|modify
|251
|0.10
|1.1774
|1.1775
|1.1824
|2789
|2005.11.29 17:45
|s/l
|251
|0.10
|1.1775
|1.1775
|1.1824
|1.00
|10123.88
|2790
|2005.11.29 18:20
|buy
|252
|0.10
|1.1766
|1.1266
|1.1816
|2791
|2005.11.29 18:57
|modify
|252
|0.10
|1.1766
|1.1769
|1.1816
|2792
|2005.11.29 18:57
|modify
|252
|0.10
|1.1766
|1.1770
|1.1816
|2793
|2005.11.29 18:58
|modify
|252
|0.10
|1.1766
|1.1771
|1.1816
|2794
|2005.11.29 19:03
|modify
|252
|0.10
|1.1766
|1.1773
|1.1816
|2795
|2005.11.29 19:03
|modify
|252
|0.10
|1.1766
|1.1774
|1.1816
|2796
|2005.11.29 19:03
|modify
|252
|0.10
|1.1766
|1.1776
|1.1816
|2797
|2005.11.29 19:03
|modify
|252
|0.10
|1.1766
|1.1777
|1.1816
|2798
|2005.11.29 19:03
|modify
|252
|0.10
|1.1766
|1.1779
|1.1816
|2799
|2005.11.29 19:04
|modify
|252
|0.10
|1.1766
|1.1780
|1.1816
|2800
|2005.11.29 19:04
|modify
|252
|0.10
|1.1766
|1.1781
|1.1816
|2801
|2005.11.29 19:04
|modify
|252
|0.10
|1.1766
|1.1782
|1.1816
|2802
|2005.11.29 19:04
|modify
|252
|0.10
|1.1766
|1.1784
|1.1816
|2803
|2005.11.29 19:47
|s/l
|252
|0.10
|1.1784
|1.1784
|1.1816
|18.00
|10141.88
|2804
|2005.11.29 19:56
|buy
|253
|0.10
|1.1781
|1.1281
|1.1831
|2805
|2005.11.30 09:06
|modify
|253
|0.10
|1.1781
|1.1781
|1.1831
|2806
|2005.11.30 09:07
|modify
|253
|0.10
|1.1781
|1.1782
|1.1831
|2807
|2005.11.30 09:41
|s/l
|253
|0.10
|1.1782
|1.1782
|1.1831
|0.53
|10142.41
|2808
|2005.11.30 09:41
|buy
|254
|0.10
|1.1784
|1.1284
|1.1834
|2809
|2005.11.30 16:39
|modify
|254
|0.10
|1.1784
|1.1784
|1.1834
|2810
|2005.11.30 16:39
|modify
|254
|0.10
|1.1784
|1.1786
|1.1834
|2811
|2005.11.30 16:54
|s/l
|254
|0.10
|1.1786
|1.1786
|1.1834
|2.00
|10144.41
|2812
|2005.11.30 17:20
|buy
|255
|0.10
|1.1780
|1.1280
|1.1830
|2813
|2005.11.30 17:45
|modify
|255
|0.10
|1.1780
|1.1781
|1.1830
|2814
|2005.11.30 17:45
|modify
|255
|0.10
|1.1780
|1.1782
|1.1830
|2815
|2005.11.30 17:45
|modify
|255
|0.10
|1.1780
|1.1783
|1.1830
|2816
|2005.11.30 17:53
|modify
|255
|0.10
|1.1780
|1.1785
|1.1830
|2817
|2005.11.30 18:12
|s/l
|255
|0.10
|1.1785
|1.1785
|1.1830
|5.00
|10149.41
|2818
|2005.11.30 18:15
|buy
|256
|0.10
|1.1781
|1.1281
|1.1831
|2819
|2005.11.30 20:02
|modify
|256
|0.10
|1.1781
|1.1782
|1.1831
|2820
|2005.12.01 00:44
|modify
|256
|0.10
|1.1781
|1.1784
|1.1831
|2821
|2005.12.01 01:00
|modify
|256
|0.10
|1.1781
|1.1785
|1.1831
|2822
|2005.12.01 01:00
|modify
|256
|0.10
|1.1781
|1.1786
|1.1831
|2823
|2005.12.01 02:38
|s/l
|256
|0.10
|1.1786
|1.1786
|1.1831
|3.60
|10153.01
|2824
|2005.12.01 02:38
|buy
|257
|0.10
|1.1788
|1.1288
|1.1838
|2825
|2005.12.05 18:33
|modify
|257
|0.10
|1.1788
|1.1788
|1.1838
|2826
|2005.12.05 18:35
|modify
|257
|0.10
|1.1788
|1.1789
|1.1838
|2827
|2005.12.05 18:42
|modify
|257
|0.10
|1.1788
|1.1790
|1.1838
|2828
|2005.12.05 18:42
|modify
|257
|0.10
|1.1788
|1.1791
|1.1838
|2829
|2005.12.05 18:42
|modify
|257
|0.10
|1.1788
|1.1792
|1.1838
|2830
|2005.12.05 18:44
|modify
|257
|0.10
|1.1788
|1.1794
|1.1838
|2831
|2005.12.05 18:44
|modify
|257
|0.10
|1.1788
|1.1796
|1.1838
|2832
|2005.12.05 18:46
|modify
|257
|0.10
|1.1788
|1.1797
|1.1838
|2833
|2005.12.05 18:46
|modify
|257
|0.10
|1.1788
|1.1799
|1.1838
|2834
|2005.12.05 18:46
|modify
|257
|0.10
|1.1788
|1.1800
|1.1838
|2835
|2005.12.05 18:47
|modify
|257
|0.10
|1.1788
|1.1801
|1.1838
|2836
|2005.12.05 18:49
|modify
|257
|0.10
|1.1788
|1.1802
|1.1838
|2837
|2005.12.05 19:03
|s/l
|257
|0.10
|1.1802
|1.1802
|1.1838
|13.06
|10166.07
|2838
|2005.12.05 19:22
|sell
|258
|0.10
|1.1813
|1.2313
|1.1763
|2839
|2005.12.05 19:57
|modify
|258
|0.10
|1.1813
|1.1813
|1.1763
|2840
|2005.12.05 19:58
|modify
|258
|0.10
|1.1813
|1.1812
|1.1763
|2841
|2005.12.05 19:58
|modify
|258
|0.10
|1.1813
|1.1811
|1.1763
|2842
|2005.12.05 20:02
|modify
|258
|0.10
|1.1813
|1.1810
|1.1763
|2843
|2005.12.05 20:43
|modify
|258
|0.10
|1.1813
|1.1809
|1.1763
|2844
|2005.12.05 20:44
|modify
|258
|0.10
|1.1813
|1.1808
|1.1763
|2845
|2005.12.05 20:45
|modify
|258
|0.10
|1.1813
|1.1807
|1.1763
|2846
|2005.12.05 21:03
|modify
|258
|0.10
|1.1813
|1.1806
|1.1763
|2847
|2005.12.05 22:03
|modify
|258
|0.10
|1.1813
|1.1804
|1.1763
|2848
|2005.12.05 22:03
|modify
|258
|0.10
|1.1813
|1.1803
|1.1763
|2849
|2005.12.05 22:07
|modify
|258
|0.10
|1.1813
|1.1802
|1.1763
|2850
|2005.12.05 22:08
|modify
|258
|0.10
|1.1813
|1.1801
|1.1763
|2851
|2005.12.05 22:10
|modify
|258
|0.10
|1.1813
|1.1800
|1.1763
|2852
|2005.12.05 22:10
|modify
|258
|0.10
|1.1813
|1.1798
|1.1763
|2853
|2005.12.06 04:30
|modify
|258
|0.10
|1.1813
|1.1796
|1.1763
|2854
|2005.12.06 04:35
|modify
|258
|0.10
|1.1813
|1.1795
|1.1763
|2855
|2005.12.06 04:36
|modify
|258
|0.10
|1.1813
|1.1793
|1.1763
|2856
|2005.12.06 06:57
|s/l
|258
|0.10
|1.1793
|1.1793
|1.1763
|20.28
|10186.35
|2857
|2005.12.06 06:57
|sell
|259
|0.10
|1.1791
|1.2291
|1.1741
|2858
|2005.12.06 08:21
|modify
|259
|0.10
|1.1791
|1.1790
|1.1741
|2859
|2005.12.06 08:24
|modify
|259
|0.10
|1.1791
|1.1789
|1.1741
|2860
|2005.12.06 08:24
|modify
|259
|0.10
|1.1791
|1.1788
|1.1741
|2861
|2005.12.06 08:57
|s/l
|259
|0.10
|1.1788
|1.1788
|1.1741
|3.00
|10189.35
|2862
|2005.12.06 09:12
|buy
|260
|0.10
|1.1776
|1.1276
|1.1826
|2863
|2005.12.06 14:07
|modify
|260
|0.10
|1.1776
|1.1776
|1.1826
|2864
|2005.12.06 14:09
|modify
|260
|0.10
|1.1776
|1.1777
|1.1826
|2865
|2005.12.06 14:32
|s/l
|260
|0.10
|1.1777
|1.1777
|1.1826
|1.00
|10190.35
|2866
|2005.12.06 14:38
|buy
|261
|0.10
|1.1775
|1.1275
|1.1825
|2867
|2005.12.06 15:11
|modify
|261
|0.10
|1.1775
|1.1775
|1.1825
|2868
|2005.12.06 15:11
|modify
|261
|0.10
|1.1775
|1.1778
|1.1825
|2869
|2005.12.06 15:11
|modify
|261
|0.10
|1.1775
|1.1780
|1.1825
|2870
|2005.12.06 15:11
|modify
|261
|0.10
|1.1775
|1.1783
|1.1825
|2871
|2005.12.06 15:12
|modify
|261
|0.10
|1.1775
|1.1784
|1.1825
|2872
|2005.12.06 15:12
|modify
|261
|0.10
|1.1775
|1.1785
|1.1825
|2873
|2005.12.06 15:12
|modify
|261
|0.10
|1.1775
|1.1786
|1.1825
|2874
|2005.12.06 15:12
|modify
|261
|0.10
|1.1775
|1.1787
|1.1825
|2875
|2005.12.06 15:12
|modify
|261
|0.10
|1.1775
|1.1788
|1.1825
|2876
|2005.12.06 15:12
|modify
|261
|0.10
|1.1775
|1.1789
|1.1825
|2877
|2005.12.06 15:12
|modify
|261
|0.10
|1.1775
|1.1790
|1.1825
|2878
|2005.12.06 15:13
|modify
|261
|0.10
|1.1775
|1.1791
|1.1825
|2879
|2005.12.06 15:19
|s/l
|261
|0.10
|1.1791
|1.1791
|1.1825
|16.00
|10206.35
|2880
|2005.12.06 15:29
|buy
|262
|0.10
|1.1769
|1.1269
|1.1819
|2881
|2005.12.06 17:12
|modify
|262
|0.10
|1.1769
|1.1770
|1.1819
|2882
|2005.12.06 17:14
|modify
|262
|0.10
|1.1769
|1.1772
|1.1819
|2883
|2005.12.06 17:15
|modify
|262
|0.10
|1.1769
|1.1773
|1.1819
|2884
|2005.12.06 17:22
|s/l
|262
|0.10
|1.1773
|1.1773
|1.1819
|4.00
|10210.35
|2885
|2005.12.06 18:02
|sell
|263
|0.10
|1.1784
|1.2284
|1.1734
|2886
|2005.12.07 02:57
|modify
|263
|0.10
|1.1784
|1.1783
|1.1734
|2887
|2005.12.07 02:59
|modify
|263
|0.10
|1.1784
|1.1782
|1.1734
|2888
|2005.12.07 03:34
|modify
|263
|0.10
|1.1784
|1.1781
|1.1734
|2889
|2005.12.07 03:35
|modify
|263
|0.10
|1.1784
|1.1780
|1.1734
|2890
|2005.12.07 07:35
|modify
|263
|0.10
|1.1784
|1.1779
|1.1734
|2891
|2005.12.07 07:35
|modify
|263
|0.10
|1.1784
|1.1775
|1.1734
|2892
|2005.12.07 08:07
|modify
|263
|0.10
|1.1784
|1.1774
|1.1734
|2893
|2005.12.07 08:07
|modify
|263
|0.10
|1.1784
|1.1773
|1.1734
|2894
|2005.12.07 08:24
|modify
|263
|0.10
|1.1784
|1.1772
|1.1734
|2895
|2005.12.07 08:24
|modify
|263
|0.10
|1.1784
|1.1770
|1.1734
|2896
|2005.12.07 08:24
|modify
|263
|0.10
|1.1784
|1.1768
|1.1734
|2897
|2005.12.07 08:24
|modify
|263
|0.10
|1.1784
|1.1767
|1.1734
|2898
|2005.12.07 08:24
|modify
|263
|0.10
|1.1784
|1.1764
|1.1734
|2899
|2005.12.07 08:27
|modify
|263
|0.10
|1.1784
|1.1763
|1.1734
|2900
|2005.12.07 08:27
|modify
|263
|0.10
|1.1784
|1.1761
|1.1734
|2901
|2005.12.07 08:27
|modify
|263
|0.10
|1.1784
|1.1760
|1.1734
|2902
|2005.12.07 08:27
|modify
|263
|0.10
|1.1784
|1.1757
|1.1734
|2903
|2005.12.07 08:28
|modify
|263
|0.10
|1.1784
|1.1756
|1.1734
|2904
|2005.12.07 08:28
|modify
|263
|0.10
|1.1784
|1.1755
|1.1734
|2905
|2005.12.07 08:32
|modify
|263
|0.10
|1.1784
|1.1753
|1.1734
|2906
|2005.12.07 08:56
|s/l
|263
|0.10
|1.1753
|1.1753
|1.1734
|31.28
|10241.64
|2907
|2005.12.07 09:05
|sell
|264
|0.10
|1.1755
|1.2255
|1.1705
|2908
|2005.12.07 10:09
|modify
|264
|0.10
|1.1755
|1.1755
|1.1705
|2909
|2005.12.07 10:11
|modify
|264
|0.10
|1.1755
|1.1754
|1.1705
|2910
|2005.12.07 10:11
|modify
|264
|0.10
|1.1755
|1.1752
|1.1705
|2911
|2005.12.07 10:52
|modify
|264
|0.10
|1.1755
|1.1751
|1.1705
|2912
|2005.12.07 10:52
|modify
|264
|0.10
|1.1755
|1.1748
|1.1705
|2913
|2005.12.07 10:56
|modify
|264
|0.10
|1.1755
|1.1745
|1.1705
|2914
|2005.12.07 10:57
|modify
|264
|0.10
|1.1755
|1.1744
|1.1705
|2915
|2005.12.07 10:57
|modify
|264
|0.10
|1.1755
|1.1743
|1.1705
|2916
|2005.12.07 10:58
|modify
|264
|0.10
|1.1755
|1.1742
|1.1705
|2917
|2005.12.07 10:58
|modify
|264
|0.10
|1.1755
|1.1740
|1.1705
|2918
|2005.12.07 11:42
|modify
|264
|0.10
|1.1755
|1.1738
|1.1705
|2919
|2005.12.07 11:43
|modify
|264
|0.10
|1.1755
|1.1737
|1.1705
|2920
|2005.12.07 11:44
|modify
|264
|0.10
|1.1755
|1.1736
|1.1705
|2921
|2005.12.07 11:46
|modify
|264
|0.10
|1.1755
|1.1735
|1.1705
|2922
|2005.12.07 11:46
|modify
|264
|0.10
|1.1755
|1.1734
|1.1705
|2923
|2005.12.07 11:46
|modify
|264
|0.10
|1.1755
|1.1733
|1.1705
|2924
|2005.12.07 12:26
|modify
|264
|0.10
|1.1755
|1.1731
|1.1705
|2925
|2005.12.07 12:26
|modify
|264
|0.10
|1.1755
|1.1729
|1.1705
|2926
|2005.12.07 12:27
|modify
|264
|0.10
|1.1755
|1.1728
|1.1705
|2927
|2005.12.07 12:28
|modify
|264
|0.10
|1.1755
|1.1727
|1.1705
|2928
|2005.12.07 12:34
|modify
|264
|0.10
|1.1755
|1.1726
|1.1705
|2929
|2005.12.07 12:35
|modify
|264
|0.10
|1.1755
|1.1725
|1.1705
|2930
|2005.12.07 12:35
|modify
|264
|0.10
|1.1755
|1.1724
|1.1705
|2931
|2005.12.07 12:35
|modify
|264
|0.10
|1.1755
|1.1723
|1.1705
|2932
|2005.12.07 12:35
|modify
|264
|0.10
|1.1755
|1.1722
|1.1705
|2933
|2005.12.07 12:35
|modify
|264
|0.10
|1.1755
|1.1720
|1.1705
|2934
|2005.12.07 13:11
|s/l
|264
|0.10
|1.1720
|1.1720
|1.1705
|35.00
|10276.64
|2935
|2005.12.07 13:12
|sell
|265
|0.10
|1.1720
|1.2220
|1.1670
|2936
|2006.01.23 01:41
|s/l
|265
|0.10
|1.2220
|1.2220
|1.1670
|-486.33
|9790.31
|2937
|2006.01.23 01:41
|sell
|266
|0.10
|1.2220
|1.2720
|1.2170
|2938
|2006.01.26 20:13
|modify
|266
|0.10
|1.2220
|1.2219
|1.2170
|2939
|2006.01.26 20:14
|modify
|266
|0.10
|1.2220
|1.2218
|1.2170
|2940
|2006.01.26 20:15
|modify
|266
|0.10
|1.2220
|1.2217
|1.2170
|2941
|2006.01.26 20:18
|modify
|266
|0.10
|1.2220
|1.2216
|1.2170
|2942
|2006.01.26 21:05
|s/l
|266
|0.10
|1.2216
|1.2216
|1.2170
|5.42
|9795.73
|2943
|2006.01.26 21:05
|sell
|267
|0.10
|1.2214
|1.2714
|1.2164
|2944
|2006.01.26 23:30
|modify
|267
|0.10
|1.2214
|1.2213
|1.2164
|2945
|2006.01.27 00:16
|s/l
|267
|0.10
|1.2213
|1.2213
|1.2164
|1.28
|9797.02
|2946
|2006.01.27 00:16
|sell
|268
|0.10
|1.2212
|1.2712
|1.2162
|2947
|2006.01.27 02:29
|modify
|268
|0.10
|1.2212
|1.2212
|1.2162
|2948
|2006.01.27 03:19
|modify
|268
|0.10
|1.2212
|1.2211
|1.2162
|2949
|2006.01.27 03:21
|modify
|268
|0.10
|1.2212
|1.2210
|1.2162
|2950
|2006.01.27 03:23
|modify
|268
|0.10
|1.2212
|1.2209
|1.2162
|2951
|2006.01.27 03:56
|s/l
|268
|0.10
|1.2209
|1.2209
|1.2162
|3.00
|9800.02
|2952
|2006.01.27 03:56
|sell
|269
|0.10
|1.2207
|1.2707
|1.2157
|2953
|2006.01.27 11:52
|modify
|269
|0.10
|1.2207
|1.2207
|1.2157
|2954
|2006.01.27 11:52
|modify
|269
|0.10
|1.2207
|1.2205
|1.2157
|2955
|2006.01.27 11:52
|modify
|269
|0.10
|1.2207
|1.2204
|1.2157
|2956
|2006.01.27 11:53
|modify
|269
|0.10
|1.2207
|1.2203
|1.2157
|2957
|2006.01.27 11:53
|modify
|269
|0.10
|1.2207
|1.2202
|1.2157
|2958
|2006.01.27 11:53
|modify
|269
|0.10
|1.2207
|1.2201
|1.2157
|2959
|2006.01.27 12:00
|modify
|269
|0.10
|1.2207
|1.2200
|1.2157
|2960
|2006.01.27 12:00
|modify
|269
|0.10
|1.2207
|1.2198
|1.2157
|2961
|2006.01.27 12:00
|modify
|269
|0.10
|1.2207
|1.2197
|1.2157
|2962
|2006.01.27 12:00
|modify
|269
|0.10
|1.2207
|1.2196
|1.2157
|2963
|2006.01.27 12:04
|modify
|269
|0.10
|1.2207
|1.2193
|1.2157
|2964
|2006.01.27 12:09
|modify
|269
|0.10
|1.2207
|1.2189
|1.2157
|2965
|2006.01.27 12:09
|modify
|269
|0.10
|1.2207
|1.2186
|1.2157
|2966
|2006.01.27 12:09
|modify
|269
|0.10
|1.2207
|1.2181
|1.2157
|2967
|2006.01.27 12:16
|s/l
|269
|0.10
|1.2181
|1.2181
|1.2157
|26.00
|9826.02
|2968
|2006.01.27 12:50
|buy
|270
|0.10
|1.2176
|1.1676
|1.2226
|2969
|2006.01.27 14:30
|modify
|270
|0.10
|1.2176
|1.2178
|1.2226
|2970
|2006.01.27 14:30
|modify
|270
|0.10
|1.2176
|1.2181
|1.2226
|2971
|2006.01.27 14:30
|modify
|270
|0.10
|1.2176
|1.2187
|1.2226
|2972
|2006.01.27 14:31
|modify
|270
|0.10
|1.2176
|1.2188
|1.2226
|2973
|2006.01.27 14:31
|modify
|270
|0.10
|1.2176
|1.2190
|1.2226
|2974
|2006.01.27 14:31
|modify
|270
|0.10
|1.2176
|1.2192
|1.2226
|2975
|2006.01.27 14:32
|modify
|270
|0.10
|1.2176
|1.2195
|1.2226
|2976
|2006.01.27 14:32
|modify
|270
|0.10
|1.2176
|1.2197
|1.2226
|2977
|2006.01.27 14:32
|modify
|270
|0.10
|1.2176
|1.2200
|1.2226
|2978
|2006.01.27 14:32
|modify
|270
|0.10
|1.2176
|1.2205
|1.2226
|2979
|2006.01.27 14:34
|s/l
|270
|0.10
|1.2205
|1.2205
|1.2226
|29.00
|9855.02
|2980
|2006.01.27 14:34
|sell
|271
|0.10
|1.2205
|1.2705
|1.2155
|2981
|2006.01.27 16:06
|modify
|271
|0.10
|1.2205
|1.2205
|1.2155
|2982
|2006.01.27 16:18
|modify
|271
|0.10
|1.2205
|1.2204
|1.2155
|2983
|2006.01.27 16:19
|modify
|271
|0.10
|1.2205
|1.2203
|1.2155
|2984
|2006.01.27 16:19
|modify
|271
|0.10
|1.2205
|1.2202
|1.2155
|2985
|2006.01.27 16:19
|modify
|271
|0.10
|1.2205
|1.2199
|1.2155
|2986
|2006.01.27 16:19
|modify
|271
|0.10
|1.2205
|1.2196
|1.2155
|2987
|2006.01.27 16:20
|modify
|271
|0.10
|1.2205
|1.2194
|1.2155
|2988
|2006.01.27 16:20
|modify
|271
|0.10
|1.2205
|1.2192
|1.2155
|2989
|2006.01.27 16:20
|modify
|271
|0.10
|1.2205
|1.2189
|1.2155
|2990
|2006.01.27 16:20
|modify
|271
|0.10
|1.2205
|1.2183
|1.2155
|2991
|2006.01.27 16:27
|modify
|271
|0.10
|1.2205
|1.2181
|1.2155
|2992
|2006.01.27 16:27
|modify
|271
|0.10
|1.2205
|1.2180
|1.2155
|2993
|2006.01.27 16:28
|s/l
|271
|0.10
|1.2180
|1.2180
|1.2155
|25.00
|9880.02
|2994
|2006.01.27 16:28
|buy
|272
|0.10
|1.2180
|1.1680
|1.2230
|2995
|2006.03.17 14:49
|modify
|272
|0.10
|1.2180
|1.2181
|1.2230
|2996
|2006.03.17 14:49
|modify
|272
|0.10
|1.2180
|1.2182
|1.2230
|2997
|2006.03.17 14:49
|modify
|272
|0.10
|1.2180
|1.2183
|1.2230
|2998
|2006.03.17 14:54
|s/l
|272
|0.10
|1.2183
|1.2183
|1.2230
|-21.81
|9858.20
|2999
|2006.03.17 15:04
|buy
|273
|0.10
|1.2176
|1.1676
|1.2226
|3000
|2006.03.17 17:15
|modify
|273
|0.10
|1.2176
|1.2176
|1.2226
|3001
|2006.03.17 17:15
|modify
|273
|0.10
|1.2176
|1.2177
|1.2226
|3002
|2006.03.17 17:16
|modify
|273
|0.10
|1.2176
|1.2178
|1.2226
|3003
|2006.03.17 17:39
|modify
|273
|0.10
|1.2176
|1.2179
|1.2226
|3004
|2006.03.17 17:39
|modify
|273
|0.10
|1.2176
|1.2180
|1.2226
|3005
|2006.03.17 17:51
|modify
|273
|0.10
|1.2176
|1.2181
|1.2226
|3006
|2006.03.17 17:55
|modify
|273
|0.10
|1.2176
|1.2182
|1.2226
|3007
|2006.03.17 18:08
|modify
|273
|0.10
|1.2176
|1.2184
|1.2226
|3008
|2006.03.17 18:08
|modify
|273
|0.10
|1.2176
|1.2185
|1.2226
|3009
|2006.03.17 18:08
|modify
|273
|0.10
|1.2176
|1.2187
|1.2226
|3010
|2006.03.17 18:08
|modify
|273
|0.10
|1.2176
|1.2190
|1.2226
|3011
|2006.03.17 18:09
|modify
|273
|0.10
|1.2176
|1.2191
|1.2226
|3012
|2006.03.17 18:21
|s/l
|273
|0.10
|1.2191
|1.2191
|1.2226
|15.00
|9873.20
|3013
|2006.03.17 18:36
|buy
|274
|0.10
|1.2189
|1.1689
|1.2239
|3014
|2006.04.04 14:04
|modify
|274
|0.10
|1.2189
|1.2190
|1.2239
|3015
|2006.04.04 14:04
|modify
|274
|0.10
|1.2189
|1.2194
|1.2239
|3016
|2006.04.04 14:04
|modify
|274
|0.10
|1.2189
|1.2196
|1.2239
|3017
|2006.04.04 14:04
|modify
|274
|0.10
|1.2189
|1.2199
|1.2239
|3018
|2006.04.04 14:05
|modify
|274
|0.10
|1.2189
|1.2201
|1.2239
|3019
|2006.04.04 14:05
|modify
|274
|0.10
|1.2189
|1.2203
|1.2239
|3020
|2006.04.04 14:05
|modify
|274
|0.10
|1.2189
|1.2205
|1.2239
|3021
|2006.04.04 14:05
|modify
|274
|0.10
|1.2189
|1.2206
|1.2239
|3022
|2006.04.04 14:05
|modify
|274
|0.10
|1.2189
|1.2208
|1.2239
|3023
|2006.04.04 14:19
|modify
|274
|0.10
|1.2189
|1.2209
|1.2239
|3024
|2006.04.04 14:20
|modify
|274
|0.10
|1.2189
|1.2210
|1.2239
|3025
|2006.04.04 14:20
|modify
|274
|0.10
|1.2189
|1.2211
|1.2239
|3026
|2006.04.04 14:20
|modify
|274
|0.10
|1.2189
|1.2212
|1.2239
|3027
|2006.04.04 14:20
|modify
|274
|0.10
|1.2189
|1.2213
|1.2239
|3028
|2006.04.04 14:20
|modify
|274
|0.10
|1.2189
|1.2214
|1.2239
|3029
|2006.04.04 14:20
|modify
|274
|0.10
|1.2189
|1.2215
|1.2239
|3030
|2006.04.04 14:20
|modify
|274
|0.10
|1.2189
|1.2217
|1.2239
|3031
|2006.04.04 14:21
|modify
|274
|0.10
|1.2189
|1.2218
|1.2239
|3032
|2006.04.04 14:21
|modify
|274
|0.10
|1.2189
|1.2220
|1.2239
|3033
|2006.04.04 14:21
|modify
|274
|0.10
|1.2189
|1.2221
|1.2239
|3034
|2006.04.04 14:21
|modify
|274
|0.10
|1.2189
|1.2222
|1.2239
|3035
|2006.04.04 14:21
|modify
|274
|0.10
|1.2189
|1.2224
|1.2239
|3036
|2006.04.04 14:28
|t/p
|274
|0.10
|1.2239
|1.2224
|1.2239
|42.04
|9915.24
|3037
|2006.04.04 14:28
|sell
|275
|0.10
|1.2240
|1.2740
|1.2190
|3038
|2006.04.06 14:55
|modify
|275
|0.10
|1.2240
|1.2238
|1.2190
|3039
|2006.04.06 14:56
|modify
|275
|0.10
|1.2240
|1.2236
|1.2190
|3040
|2006.04.06 14:56
|modify
|275
|0.10
|1.2240
|1.2235
|1.2190
|3041
|2006.04.06 14:56
|modify
|275
|0.10
|1.2240
|1.2233
|1.2190
|3042
|2006.04.06 14:56
|modify
|275
|0.10
|1.2240
|1.2231
|1.2190
|3043
|2006.04.06 14:56
|modify
|275
|0.10
|1.2240
|1.2230
|1.2190
|3044
|2006.04.06 14:56
|modify
|275
|0.10
|1.2240
|1.2226
|1.2190
|3045
|2006.04.06 14:57
|modify
|275
|0.10
|1.2240
|1.2224
|1.2190
|3046
|2006.04.06 14:57
|s/l
|275
|0.10
|1.2224
|1.2224
|1.2190
|17.42
|9932.67
|3047
|2006.04.06 14:57
|buy
|276
|0.10
|1.2226
|1.1726
|1.2276
|3048
|2006.04.06 14:59
|modify
|276
|0.10
|1.2226
|1.2227
|1.2276
|3049
|2006.04.06 14:59
|modify
|276
|0.10
|1.2226
|1.2228
|1.2276
|3050
|2006.04.06 14:59
|modify
|276
|0.10
|1.2226
|1.2229
|1.2276
|3051
|2006.04.06 15:00
|modify
|276
|0.10
|1.2226
|1.2230
|1.2276
|3052
|2006.04.06 15:00
|modify
|276
|0.10
|1.2226
|1.2232
|1.2276
|3053
|2006.04.06 15:00
|modify
|276
|0.10
|1.2226
|1.2233
|1.2276
|3054
|2006.04.06 15:05
|s/l
|276
|0.10
|1.2233
|1.2233
|1.2276
|7.00
|9939.67
|3055
|2006.04.06 15:05
|buy
|277
|0.10
|1.2235
|1.1735
|1.2285
|3056
|2006.04.17 14:31
|modify
|277
|0.10
|1.2235
|1.2235
|1.2285
|3057
|2006.04.17 14:31
|modify
|277
|0.10
|1.2235
|1.2237
|1.2285
|3058
|2006.04.17 14:31
|modify
|277
|0.10
|1.2235
|1.2238
|1.2285
|3059
|2006.04.17 14:31
|modify
|277
|0.10
|1.2235
|1.2239
|1.2285
|3060
|2006.04.17 14:31
|modify
|277
|0.10
|1.2235
|1.2241
|1.2285
|3061
|2006.04.17 14:32
|modify
|277
|0.10
|1.2235
|1.2242
|1.2285
|3062
|2006.04.17 14:32
|modify
|277
|0.10
|1.2235
|1.2243
|1.2285
|3063
|2006.04.17 14:32
|modify
|277
|0.10
|1.2235
|1.2244
|1.2285
|3064
|2006.04.17 14:32
|modify
|277
|0.10
|1.2235
|1.2245
|1.2285
|3065
|2006.04.17 14:33
|modify
|277
|0.10
|1.2235
|1.2247
|1.2285
|3066
|2006.04.17 14:37
|s/l
|277
|0.10
|1.2247
|1.2247
|1.2285
|5.91
|9945.58
|3067
|2006.04.17 15:01
|buy
|278
|0.10
|1.2227
|1.1727
|1.2277
|3068
|2006.04.17 15:26
|modify
|278
|0.10
|1.2227
|1.2227
|1.2277
|3069
|2006.04.17 15:33
|s/l
|278
|0.10
|1.2227
|1.2227
|1.2277
|0.00
|9945.58
|3070
|2006.04.17 16:19
|sell
|279
|0.10
|1.2242
|1.2742
|1.2192
|3071
|2006.04.18 10:07
|modify
|279
|0.10
|1.2242
|1.2242
|1.2192
|3072
|2006.04.18 10:07
|modify
|279
|0.10
|1.2242
|1.2241
|1.2192
|3073
|2006.04.18 10:08
|modify
|279
|0.10
|1.2242
|1.2239
|1.2192
|3074
|2006.04.18 10:43
|s/l
|279
|0.10
|1.2239
|1.2239
|1.2192
|3.28
|9948.87
|3075
|2006.04.18 10:43
|sell
|280
|0.10
|1.2237
|1.2737
|1.2187
|3076
|2006.05.05 14:30
|s/l
|280
|0.10
|1.2737
|1.2737
|1.2187
|-494.59
|9454.28
|3077
|2006.05.05 14:30
|sell
|281
|0.10
|1.2735
|1.3235
|1.2685
|3078
|2006.05.05 16:47
|modify
|281
|0.10
|1.2735
|1.2735
|1.2685
|3079
|2006.05.05 16:47
|modify
|281
|0.10
|1.2735
|1.2734
|1.2685
|3080
|2006.05.05 16:47
|modify
|281
|0.10
|1.2735
|1.2733
|1.2685
|3081
|2006.05.05 16:54
|s/l
|281
|0.10
|1.2733
|1.2733
|1.2685
|2.00
|9456.28
|3082
|2006.05.05 17:58
|buy
|282
|0.10
|1.2729
|1.2229
|1.2779
|3083
|2006.05.05 18:59
|modify
|282
|0.10
|1.2729
|1.2729
|1.2779
|3084
|2006.05.05 18:59
|modify
|282
|0.10
|1.2729
|1.2730
|1.2779
|3085
|2006.05.05 19:31
|s/l
|282
|0.10
|1.2730
|1.2730
|1.2779
|1.00
|9457.28
|3086
|2006.05.05 19:31
|buy
|283
|0.10
|1.2732
|1.2232
|1.2782
|3087
|2006.05.08 01:32
|modify
|283
|0.10
|1.2732
|1.2732
|1.2782
|3088
|2006.05.08 01:32
|modify
|283
|0.10
|1.2732
|1.2734
|1.2782
|3089
|2006.05.08 01:33
|modify
|283
|0.10
|1.2732
|1.2735
|1.2782
|3090
|2006.05.08 02:43
|s/l
|283
|0.10
|1.2735
|1.2735
|1.2782
|2.53
|9459.81
|3091
|2006.05.08 02:44
|buy
|284
|0.10
|1.2736
|1.2236
|1.2786
|3092
|2006.05.08 09:05
|modify
|284
|0.10
|1.2736
|1.2736
|1.2786
|3093
|2006.05.08 09:12
|modify
|284
|0.10
|1.2736
|1.2737
|1.2786
|3094
|2006.05.08 09:18
|modify
|284
|0.10
|1.2736
|1.2738
|1.2786
|3095
|2006.05.08 09:18
|modify
|284
|0.10
|1.2736
|1.2739
|1.2786
|3096
|2006.05.08 09:25
|modify
|284
|0.10
|1.2736
|1.2740
|1.2786
|3097
|2006.05.08 09:25
|modify
|284
|0.10
|1.2736
|1.2742
|1.2786
|3098
|2006.05.08 10:18
|modify
|284
|0.10
|1.2736
|1.2743
|1.2786
|3099
|2006.05.08 10:19
|modify
|284
|0.10
|1.2736
|1.2744
|1.2786
|3100
|2006.05.08 10:23
|modify
|284
|0.10
|1.2736
|1.2745
|1.2786
|3101
|2006.05.08 10:23
|modify
|284
|0.10
|1.2736
|1.2746
|1.2786
|3102
|2006.05.08 10:24
|modify
|284
|0.10
|1.2736
|1.2747
|1.2786
|3103
|2006.05.08 10:25
|modify
|284
|0.10
|1.2736
|1.2748
|1.2786
|3104
|2006.05.08 10:26
|modify
|284
|0.10
|1.2736
|1.2749
|1.2786
|3105
|2006.05.08 10:26
|modify
|284
|0.10
|1.2736
|1.2750
|1.2786
|3106
|2006.05.08 10:26
|modify
|284
|0.10
|1.2736
|1.2751
|1.2786
|3107
|2006.05.08 10:26
|modify
|284
|0.10
|1.2736
|1.2752
|1.2786
|3108
|2006.05.08 10:26
|modify
|284
|0.10
|1.2736
|1.2753
|1.2786
|3109
|2006.05.08 10:26
|modify
|284
|0.10
|1.2736
|1.2754
|1.2786
|3110
|2006.05.08 10:27
|modify
|284
|0.10
|1.2736
|1.2755
|1.2786
|3111
|2006.05.08 10:28
|modify
|284
|0.10
|1.2736
|1.2756
|1.2786
|3112
|2006.05.08 10:28
|modify
|284
|0.10
|1.2736
|1.2757
|1.2786
|3113
|2006.05.08 10:28
|modify
|284
|0.10
|1.2736
|1.2758
|1.2786
|3114
|2006.05.08 10:28
|modify
|284
|0.10
|1.2736
|1.2759
|1.2786
|3115
|2006.05.08 10:28
|modify
|284
|0.10
|1.2736
|1.2760
|1.2786
|3116
|2006.05.08 10:28
|modify
|284
|0.10
|1.2736
|1.2761
|1.2786
|3117
|2006.05.08 10:28
|modify
|284
|0.10
|1.2736
|1.2762
|1.2786
|3118
|2006.05.08 10:29
|modify
|284
|0.10
|1.2736
|1.2763
|1.2786
|3119
|2006.05.08 10:30
|modify
|284
|0.10
|1.2736
|1.2764
|1.2786
|3120
|2006.05.08 10:30
|modify
|284
|0.10
|1.2736
|1.2765
|1.2786
|3121
|2006.05.08 10:30
|modify
|284
|0.10
|1.2736
|1.2766
|1.2786
|3122
|2006.05.08 10:30
|modify
|284
|0.10
|1.2736
|1.2767
|1.2786
|3123
|2006.05.08 10:30
|modify
|284
|0.10
|1.2736
|1.2768
|1.2786
|3124
|2006.05.08 10:30
|modify
|284
|0.10
|1.2736
|1.2769
|1.2786
|3125
|2006.05.08 10:30
|modify
|284
|0.10
|1.2736
|1.2770
|1.2786
|3126
|2006.05.08 10:30
|modify
|284
|0.10
|1.2736
|1.2771
|1.2786
|3127
|2006.05.08 10:54
|s/l
|284
|0.10
|1.2771
|1.2771
|1.2786
|35.00
|9494.81
|3128
|2006.05.08 11:44
|sell
|285
|0.10
|1.2775
|1.3275
|1.2725
|3129
|2006.05.08 12:54
|modify
|285
|0.10
|1.2775
|1.2774
|1.2725
|3130
|2006.05.08 12:55
|modify
|285
|0.10
|1.2775
|1.2773
|1.2725
|3131
|2006.05.08 13:21
|s/l
|285
|0.10
|1.2773
|1.2773
|1.2725
|2.00
|9496.81
|3132
|2006.05.08 13:21
|sell
|286
|0.10
|1.2772
|1.3272
|1.2722
|3133
|2006.05.08 14:14
|modify
|286
|0.10
|1.2772
|1.2771
|1.2722
|3134
|2006.05.08 14:14
|modify
|286
|0.10
|1.2772
|1.2770
|1.2722
|3135
|2006.05.08 14:19
|modify
|286
|0.10
|1.2772
|1.2769
|1.2722
|3136
|2006.05.08 14:19
|modify
|286
|0.10
|1.2772
|1.2768
|1.2722
|3137
|2006.05.08 14:20
|modify
|286
|0.10
|1.2772
|1.2767
|1.2722
|3138
|2006.05.08 14:39
|modify
|286
|0.10
|1.2772
|1.2766
|1.2722
|3139
|2006.05.08 14:39
|modify
|286
|0.10
|1.2772
|1.2765
|1.2722
|3140
|2006.05.08 14:47
|modify
|286
|0.10
|1.2772
|1.2764
|1.2722
|3141
|2006.05.08 14:48
|modify
|286
|0.10
|1.2772
|1.2763
|1.2722
|3142
|2006.05.08 14:48
|modify
|286
|0.10
|1.2772
|1.2762
|1.2722
|3143
|2006.05.08 14:49
|modify
|286
|0.10
|1.2772
|1.2761
|1.2722
|3144
|2006.05.08 14:50
|modify
|286
|0.10
|1.2772
|1.2760
|1.2722
|3145
|2006.05.08 14:51
|modify
|286
|0.10
|1.2772
|1.2759
|1.2722
|3146
|2006.05.08 15:33
|modify
|286
|0.10
|1.2772
|1.2758
|1.2722
|3147
|2006.05.08 15:33
|modify
|286
|0.10
|1.2772
|1.2757
|1.2722
|3148
|2006.05.08 15:33
|modify
|286
|0.10
|1.2772
|1.2755
|1.2722
|3149
|2006.05.08 15:34
|modify
|286
|0.10
|1.2772
|1.2754
|1.2722
|3150
|2006.05.08 15:34
|modify
|286
|0.10
|1.2772
|1.2753
|1.2722
|3151
|2006.05.08 15:34
|modify
|286
|0.10
|1.2772
|1.2752
|1.2722
|3152
|2006.05.08 15:34
|modify
|286
|0.10
|1.2772
|1.2751
|1.2722
|3153
|2006.05.08 15:35
|modify
|286
|0.10
|1.2772
|1.2750
|1.2722
|3154
|2006.05.08 15:35
|modify
|286
|0.10
|1.2772
|1.2749
|1.2722
|3155
|2006.05.08 15:35
|modify
|286
|0.10
|1.2772
|1.2748
|1.2722
|3156
|2006.05.08 15:36
|modify
|286
|0.10
|1.2772
|1.2747
|1.2722
|3157
|2006.05.08 15:36
|modify
|286
|0.10
|1.2772
|1.2746
|1.2722
|3158
|2006.05.08 15:37
|modify
|286
|0.10
|1.2772
|1.2745
|1.2722
|3159
|2006.05.08 15:37
|modify
|286
|0.10
|1.2772
|1.2744
|1.2722
|3160
|2006.05.08 15:37
|modify
|286
|0.10
|1.2772
|1.2742
|1.2722
|3161
|2006.05.08 15:51
|modify
|286
|0.10
|1.2772
|1.2740
|1.2722
|3162
|2006.05.08 15:51
|modify
|286
|0.10
|1.2772
|1.2739
|1.2722
|3163
|2006.05.08 15:52
|modify
|286
|0.10
|1.2772
|1.2738
|1.2722
|3164
|2006.05.08 15:52
|t/p
|286
|0.10
|1.2722
|1.2738
|1.2722
|50.00
|9546.81
|3165
|2006.05.08 15:52
|buy
|287
|0.10
|1.2721
|1.2221
|1.2771
|3166
|2006.05.09 15:55
|modify
|287
|0.10
|1.2721
|1.2722
|1.2771
|3167
|2006.05.09 15:59
|modify
|287
|0.10
|1.2721
|1.2724
|1.2771
|3168
|2006.05.09 15:59
|modify
|287
|0.10
|1.2721
|1.2727
|1.2771
|3169
|2006.05.09 16:00
|modify
|287
|0.10
|1.2721
|1.2728
|1.2771
|3170
|2006.05.09 16:01
|modify
|287
|0.10
|1.2721
|1.2729
|1.2771
|3171
|2006.05.09 16:01
|modify
|287
|0.10
|1.2721
|1.2732
|1.2771
|3172
|2006.05.09 16:06
|modify
|287
|0.10
|1.2721
|1.2736
|1.2771
|3173
|2006.05.09 16:07
|modify
|287
|0.10
|1.2721
|1.2738
|1.2771
|3174
|2006.05.09 16:07
|modify
|287
|0.10
|1.2721
|1.2739
|1.2771
|3175
|2006.05.09 16:07
|modify
|287
|0.10
|1.2721
|1.2741
|1.2771
|3176
|2006.05.09 16:08
|modify
|287
|0.10
|1.2721
|1.2742
|1.2771
|3177
|2006.05.09 16:08
|modify
|287
|0.10
|1.2721
|1.2744
|1.2771
|3178
|2006.05.09 16:16
|modify
|287
|0.10
|1.2721
|1.2745
|1.2771
|3179
|2006.05.09 16:16
|modify
|287
|0.10
|1.2721
|1.2746
|1.2771
|3180
|2006.05.09 16:17
|modify
|287
|0.10
|1.2721
|1.2747
|1.2771
|3181
|2006.05.09 16:17
|modify
|287
|0.10
|1.2721
|1.2748
|1.2771
|3182
|2006.05.09 16:17
|modify
|287
|0.10
|1.2721
|1.2749
|1.2771
|3183
|2006.05.09 16:17
|modify
|287
|0.10
|1.2721
|1.2750
|1.2771
|3184
|2006.05.09 16:18
|modify
|287
|0.10
|1.2721
|1.2752
|1.2771
|3185
|2006.05.09 16:19
|modify
|287
|0.10
|1.2721
|1.2755
|1.2771
|3186
|2006.05.09 16:20
|modify
|287
|0.10
|1.2721
|1.2756
|1.2771
|3187
|2006.05.09 16:25
|s/l
|287
|0.10
|1.2756
|1.2756
|1.2771
|34.53
|9581.34
|3188
|2006.05.09 16:26
|sell
|288
|0.10
|1.2759
|1.3259
|1.2709
|3189
|2006.05.11 03:06
|modify
|288
|0.10
|1.2759
|1.2759
|1.2709
|3190
|2006.05.11 03:06
|modify
|288
|0.10
|1.2759
|1.2758
|1.2709
|3191
|2006.05.11 03:06
|modify
|288
|0.10
|1.2759
|1.2757
|1.2709
|3192
|2006.05.11 03:06
|modify
|288
|0.10
|1.2759
|1.2755
|1.2709
|3193
|2006.05.11 03:06
|modify
|288
|0.10
|1.2759
|1.2753
|1.2709
|3194
|2006.05.11 03:06
|modify
|288
|0.10
|1.2759
|1.2751
|1.2709
|3195
|2006.05.11 03:08
|modify
|288
|0.10
|1.2759
|1.2750
|1.2709
|3196
|2006.05.11 03:14
|modify
|288
|0.10
|1.2759
|1.2749
|1.2709
|3197
|2006.05.11 03:14
|modify
|288
|0.10
|1.2759
|1.2748
|1.2709
|3198
|2006.05.11 03:15
|modify
|288
|0.10
|1.2759
|1.2747
|1.2709
|3199
|2006.05.11 03:16
|modify
|288
|0.10
|1.2759
|1.2746
|1.2709
|3200
|2006.05.11 03:16
|modify
|288
|0.10
|1.2759
|1.2744
|1.2709
|3201
|2006.05.11 03:18
|modify
|288
|0.10
|1.2759
|1.2743
|1.2709
|3202
|2006.05.11 03:18
|modify
|288
|0.10
|1.2759
|1.2742
|1.2709
|3203
|2006.05.11 03:19
|modify
|288
|0.10
|1.2759
|1.2741
|1.2709
|3204
|2006.05.11 03:19
|modify
|288
|0.10
|1.2759
|1.2740
|1.2709
|3205
|2006.05.11 03:19
|modify
|288
|0.10
|1.2759
|1.2739
|1.2709
|3206
|2006.05.11 03:19
|modify
|288
|0.10
|1.2759
|1.2738
|1.2709
|3207
|2006.05.11 03:34
|modify
|288
|0.10
|1.2759
|1.2737
|1.2709
|3208
|2006.05.11 03:34
|modify
|288
|0.10
|1.2759
|1.2736
|1.2709
|3209
|2006.05.11 03:35
|modify
|288
|0.10
|1.2759
|1.2735
|1.2709
|3210
|2006.05.11 03:35
|modify
|288
|0.10
|1.2759
|1.2734
|1.2709
|3211
|2006.05.11 03:35
|modify
|288
|0.10
|1.2759
|1.2732
|1.2709
|3212
|2006.05.11 03:46
|s/l
|288
|0.10
|1.2732
|1.2732
|1.2709
|28.14
|9609.48
|3213
|2006.05.11 03:56
|buy
|289
|0.10
|1.2721
|1.2221
|1.2771
|3214
|2006.05.11 04:17
|modify
|289
|0.10
|1.2721
|1.2722
|1.2771
|3215
|2006.05.11 04:39
|modify
|289
|0.10
|1.2721
|1.2723
|1.2771
|3216
|2006.05.11 04:40
|modify
|289
|0.10
|1.2721
|1.2724
|1.2771
|3217
|2006.05.11 04:42
|modify
|289
|0.10
|1.2721
|1.2725
|1.2771
|3218
|2006.05.11 04:42
|modify
|289
|0.10
|1.2721
|1.2726
|1.2771
|3219
|2006.05.11 04:46
|modify
|289
|0.10
|1.2721
|1.2727
|1.2771
|3220
|2006.05.11 05:29
|s/l
|289
|0.10
|1.2727
|1.2727
|1.2771
|6.00
|9615.48
|3221
|2006.05.11 05:29
|buy
|290
|0.10
|1.2729
|1.2229
|1.2779
|3222
|2006.05.11 08:28
|modify
|290
|0.10
|1.2729
|1.2729
|1.2779
|3223
|2006.05.11 08:30
|modify
|290
|0.10
|1.2729
|1.2730
|1.2779
|3224
|2006.05.11 08:30
|modify
|290
|0.10
|1.2729
|1.2731
|1.2779
|3225
|2006.05.11 08:30
|modify
|290
|0.10
|1.2729
|1.2732
|1.2779
|3226
|2006.05.11 08:36
|modify
|290
|0.10
|1.2729
|1.2733
|1.2779
|3227
|2006.05.11 08:36
|modify
|290
|0.10
|1.2729
|1.2734
|1.2779
|3228
|2006.05.11 08:37
|modify
|290
|0.10
|1.2729
|1.2735
|1.2779
|3229
|2006.05.11 08:37
|modify
|290
|0.10
|1.2729
|1.2736
|1.2779
|3230
|2006.05.11 08:37
|modify
|290
|0.10
|1.2729
|1.2737
|1.2779
|3231
|2006.05.11 08:37
|modify
|290
|0.10
|1.2729
|1.2738
|1.2779
|3232
|2006.05.11 08:45
|modify
|290
|0.10
|1.2729
|1.2739
|1.2779
|3233
|2006.05.11 08:45
|modify
|290
|0.10
|1.2729
|1.2740
|1.2779
|3234
|2006.05.11 08:47
|s/l
|290
|0.10
|1.2740
|1.2740
|1.2779
|11.00
|9626.48
|3235
|2006.05.11 08:55
|buy
|291
|0.10
|1.2736
|1.2236
|1.2786
|3236
|2006.05.11 14:31
|modify
|291
|0.10
|1.2736
|1.2736
|1.2786
|3237
|2006.05.11 14:31
|modify
|291
|0.10
|1.2736
|1.2737
|1.2786
|3238
|2006.05.11 14:31
|modify
|291
|0.10
|1.2736
|1.2738
|1.2786
|3239
|2006.05.11 14:31
|modify
|291
|0.10
|1.2736
|1.2739
|1.2786
|3240
|2006.05.11 14:32
|modify
|291
|0.10
|1.2736
|1.2740
|1.2786
|3241
|2006.05.11 14:32
|modify
|291
|0.10
|1.2736
|1.2741
|1.2786
|3242
|2006.05.11 14:32
|modify
|291
|0.10
|1.2736
|1.2742
|1.2786
|3243
|2006.05.11 14:32
|modify
|291
|0.10
|1.2736
|1.2743
|1.2786
|3244
|2006.05.11 14:32
|modify
|291
|0.10
|1.2736
|1.2744
|1.2786
|3245
|2006.05.11 14:32
|modify
|291
|0.10
|1.2736
|1.2745
|1.2786
|3246
|2006.05.11 14:32
|modify
|291
|0.10
|1.2736
|1.2746
|1.2786
|3247
|2006.05.11 14:32
|modify
|291
|0.10
|1.2736
|1.2747
|1.2786
|3248
|2006.05.11 14:32
|modify
|291
|0.10
|1.2736
|1.2748
|1.2786
|3249
|2006.05.11 14:32
|modify
|291
|0.10
|1.2736
|1.2749
|1.2786
|3250
|2006.05.11 14:32
|modify
|291
|0.10
|1.2736
|1.2750
|1.2786
|3251
|2006.05.11 14:32
|modify
|291
|0.10
|1.2736
|1.2751
|1.2786
|3252
|2006.05.11 14:33
|modify
|291
|0.10
|1.2736
|1.2752
|1.2786
|3253
|2006.05.11 14:33
|modify
|291
|0.10
|1.2736
|1.2753
|1.2786
|3254
|2006.05.11 14:33
|modify
|291
|0.10
|1.2736
|1.2754
|1.2786
|3255
|2006.05.11 14:34
|modify
|291
|0.10
|1.2736
|1.2755
|1.2786
|3256
|2006.05.11 14:34
|modify
|291
|0.10
|1.2736
|1.2756
|1.2786
|3257
|2006.05.11 14:34
|modify
|291
|0.10
|1.2736
|1.2757
|1.2786
|3258
|2006.05.11 14:34
|modify
|291
|0.10
|1.2736
|1.2758
|1.2786
|3259
|2006.05.11 14:34
|modify
|291
|0.10
|1.2736
|1.2759
|1.2786
|3260
|2006.05.11 14:38
|s/l
|291
|0.10
|1.2759
|1.2759
|1.2786
|23.00
|9649.48
|3261
|2006.05.11 14:38
|sell
|292
|0.10
|1.2758
|1.3258
|1.2708
|3262
|2006.05.11 14:55
|modify
|292
|0.10
|1.2758
|1.2757
|1.2708
|3263
|2006.05.11 14:55
|modify
|292
|0.10
|1.2758
|1.2756
|1.2708
|3264
|2006.05.11 14:55
|modify
|292
|0.10
|1.2758
|1.2755
|1.2708
|3265
|2006.05.11 14:55
|modify
|292
|0.10
|1.2758
|1.2754
|1.2708
|3266
|2006.05.11 14:55
|modify
|292
|0.10
|1.2758
|1.2753
|1.2708
|3267
|2006.05.11 14:55
|modify
|292
|0.10
|1.2758
|1.2752
|1.2708
|3268
|2006.05.11 15:03
|modify
|292
|0.10
|1.2758
|1.2751
|1.2708
|3269
|2006.05.11 15:03
|modify
|292
|0.10
|1.2758
|1.2750
|1.2708
|3270
|2006.05.11 15:24
|s/l
|292
|0.10
|1.2750
|1.2750
|1.2708
|8.00
|9657.48
|3271
|2006.05.11 15:46
|sell
|293
|0.10
|1.2759
|1.3259
|1.2709
|3272
|2006.05.17 17:30
|modify
|293
|0.10
|1.2759
|1.2759
|1.2709
|3273
|2006.05.17 17:30
|modify
|293
|0.10
|1.2759
|1.2757
|1.2709
|3274
|2006.05.17 17:30
|modify
|293
|0.10
|1.2759
|1.2756
|1.2709
|3275
|2006.05.17 17:30
|modify
|293
|0.10
|1.2759
|1.2754
|1.2709
|3276
|2006.05.17 17:30
|modify
|293
|0.10
|1.2759
|1.2753
|1.2709
|3277
|2006.05.17 17:30
|modify
|293
|0.10
|1.2759
|1.2751
|1.2709
|3278
|2006.05.17 17:30
|modify
|293
|0.10
|1.2759
|1.2749
|1.2709
|3279
|2006.05.17 17:32
|modify
|293
|0.10
|1.2759
|1.2747
|1.2709
|3280
|2006.05.17 17:32
|modify
|293
|0.10
|1.2759
|1.2745
|1.2709
|3281
|2006.05.17 17:34
|s/l
|293
|0.10
|1.2745
|1.2745
|1.2709
|15.14
|9672.62
|3282
|2006.05.17 17:34
|buy
|294
|0.10
|1.2745
|1.2245
|1.2795
|3283
|2006.05.18 02:30
|modify
|294
|0.10
|1.2745
|1.2745
|1.2795
|3284
|2006.05.18 02:58
|s/l
|294
|0.10
|1.2745
|1.2745
|1.2795
|-1.40
|9671.21
|3285
|2006.05.18 02:58
|buy
|295
|0.10
|1.2746
|1.2246
|1.2796
|3286
|2006.05.18 03:40
|modify
|295
|0.10
|1.2746
|1.2746
|1.2796
|3287
|2006.05.18 03:40
|modify
|295
|0.10
|1.2746
|1.2747
|1.2796
|3288
|2006.05.18 03:41
|modify
|295
|0.10
|1.2746
|1.2748
|1.2796
|3289
|2006.05.18 03:41
|modify
|295
|0.10
|1.2746
|1.2749
|1.2796
|3290
|2006.05.18 03:41
|modify
|295
|0.10
|1.2746
|1.2750
|1.2796
|3291
|2006.05.18 03:57
|modify
|295
|0.10
|1.2746
|1.2751
|1.2796
|3292
|2006.05.18 04:13
|modify
|295
|0.10
|1.2746
|1.2753
|1.2796
|3293
|2006.05.18 04:25
|modify
|295
|0.10
|1.2746
|1.2754
|1.2796
|3294
|2006.05.18 06:21
|s/l
|295
|0.10
|1.2754
|1.2754
|1.2796
|8.00
|9679.21
|3295
|2006.05.18 06:21
|buy
|296
|0.10
|1.2755
|1.2255
|1.2805
|3296
|2006.05.18 09:29
|modify
|296
|0.10
|1.2755
|1.2756
|1.2805
|3297
|2006.05.18 09:29
|modify
|296
|0.10
|1.2755
|1.2757
|1.2805
|3298
|2006.05.18 10:09
|modify
|296
|0.10
|1.2755
|1.2758
|1.2805
|3299
|2006.05.18 10:09
|modify
|296
|0.10
|1.2755
|1.2759
|1.2805
|3300
|2006.05.18 10:09
|modify
|296
|0.10
|1.2755
|1.2760
|1.2805
|3301
|2006.05.18 10:09
|modify
|296
|0.10
|1.2755
|1.2761
|1.2805
|3302
|2006.05.18 10:09
|modify
|296
|0.10
|1.2755
|1.2762
|1.2805
|3303
|2006.05.18 10:19
|modify
|296
|0.10
|1.2755
|1.2763
|1.2805
|3304
|2006.05.18 10:19
|modify
|296
|0.10
|1.2755
|1.2765
|1.2805
|3305
|2006.05.18 10:19
|modify
|296
|0.10
|1.2755
|1.2766
|1.2805
|3306
|2006.05.18 10:25
|modify
|296
|0.10
|1.2755
|1.2767
|1.2805
|3307
|2006.05.18 10:26
|modify
|296
|0.10
|1.2755
|1.2768
|1.2805
|3308
|2006.05.18 10:26
|modify
|296
|0.10
|1.2755
|1.2769
|1.2805
|3309
|2006.05.18 10:26
|modify
|296
|0.10
|1.2755
|1.2771
|1.2805
|3310
|2006.05.18 10:26
|modify
|296
|0.10
|1.2755
|1.2772
|1.2805
|3311
|2006.05.18 10:26
|modify
|296
|0.10
|1.2755
|1.2774
|1.2805
|3312
|2006.05.18 10:26
|modify
|296
|0.10
|1.2755
|1.2775
|1.2805
|3313
|2006.05.18 10:26
|modify
|296
|0.10
|1.2755
|1.2777
|1.2805
|3314
|2006.05.18 10:30
|modify
|296
|0.10
|1.2755
|1.2778
|1.2805
|3315
|2006.05.18 10:30
|modify
|296
|0.10
|1.2755
|1.2779
|1.2805
|3316
|2006.05.18 10:31
|modify
|296
|0.10
|1.2755
|1.2781
|1.2805
|3317
|2006.05.18 10:32
|modify
|296
|0.10
|1.2755
|1.2782
|1.2805
|3318
|2006.05.18 10:32
|modify
|296
|0.10
|1.2755
|1.2783
|1.2805
|3319
|2006.05.18 10:32
|modify
|296
|0.10
|1.2755
|1.2785
|1.2805
|3320
|2006.05.18 10:33
|modify
|296
|0.10
|1.2755
|1.2786
|1.2805
|3321
|2006.05.18 10:47
|s/l
|296
|0.10
|1.2786
|1.2786
|1.2805
|31.00
|9710.21
|3322
|2006.05.18 10:48
|sell
|297
|0.10
|1.2791
|1.3291
|1.2741
|3323
|2006.05.18 12:41
|modify
|297
|0.10
|1.2791
|1.2790
|1.2741
|3324
|2006.05.18 12:41
|modify
|297
|0.10
|1.2791
|1.2789
|1.2741
|3325
|2006.05.18 13:02
|modify
|297
|0.10
|1.2791
|1.2788
|1.2741
|3326
|2006.05.18 13:05
|s/l
|297
|0.10
|1.2788
|1.2788
|1.2741
|3.00
|9713.21
|3327
|2006.05.18 13:05
|sell
|298
|0.10
|1.2788
|1.3288
|1.2738
|3328
|2006.05.18 13:22
|modify
|298
|0.10
|1.2788
|1.2785
|1.2738
|3329
|2006.05.18 13:23
|modify
|298
|0.10
|1.2788
|1.2784
|1.2738
|3330
|2006.05.18 13:23
|modify
|298
|0.10
|1.2788
|1.2783
|1.2738
|3331
|2006.05.18 13:23
|modify
|298
|0.10
|1.2788
|1.2782
|1.2738
|3332
|2006.05.18 13:23
|modify
|298
|0.10
|1.2788
|1.2781
|1.2738
|3333
|2006.05.18 13:23
|modify
|298
|0.10
|1.2788
|1.2780
|1.2738
|3334
|2006.05.18 13:23
|modify
|298
|0.10
|1.2788
|1.2779
|1.2738
|3335
|2006.05.18 13:23
|modify
|298
|0.10
|1.2788
|1.2777
|1.2738
|3336
|2006.05.18 13:23
|modify
|298
|0.10
|1.2788
|1.2776
|1.2738
|3337
|2006.05.18 13:50
|modify
|298
|0.10
|1.2788
|1.2775
|1.2738
|3338
|2006.05.18 13:51
|modify
|298
|0.10
|1.2788
|1.2774
|1.2738
|3339
|2006.05.18 13:51
|modify
|298
|0.10
|1.2788
|1.2773
|1.2738
|3340
|2006.05.18 14:18
|s/l
|298
|0.10
|1.2773
|1.2773
|1.2738
|15.00
|9728.21
|3341
|2006.05.18 14:20
|sell
|299
|0.10
|1.2775
|1.3275
|1.2725
|3342
|2006.05.19 11:48
|modify
|299
|0.10
|1.2775
|1.2775
|1.2725
|3343
|2006.05.19 11:48
|modify
|299
|0.10
|1.2775
|1.2774
|1.2725
|3344
|2006.05.19 11:49
|modify
|299
|0.10
|1.2775
|1.2773
|1.2725
|3345
|2006.05.19 11:50
|modify
|299
|0.10
|1.2775
|1.2772
|1.2725
|3346
|2006.05.19 11:50
|modify
|299
|0.10
|1.2775
|1.2771
|1.2725
|3347
|2006.05.19 11:50
|modify
|299
|0.10
|1.2775
|1.2770
|1.2725
|3348
|2006.05.19 11:50
|modify
|299
|0.10
|1.2775
|1.2769
|1.2725
|3349
|2006.05.19 11:50
|modify
|299
|0.10
|1.2775
|1.2767
|1.2725
|3350
|2006.05.19 11:50
|modify
|299
|0.10
|1.2775
|1.2766
|1.2725
|3351
|2006.05.19 11:50
|modify
|299
|0.10
|1.2775
|1.2765
|1.2725
|3352
|2006.05.19 11:50
|modify
|299
|0.10
|1.2775
|1.2764
|1.2725
|3353
|2006.05.19 11:50
|modify
|299
|0.10
|1.2775
|1.2762
|1.2725
|3354
|2006.05.19 11:51
|modify
|299
|0.10
|1.2775
|1.2761
|1.2725
|3355
|2006.05.19 12:03
|modify
|299
|0.10
|1.2775
|1.2756
|1.2725
|3356
|2006.05.19 12:03
|modify
|299
|0.10
|1.2775
|1.2753
|1.2725
|3357
|2006.05.19 12:10
|s/l
|299
|0.10
|1.2753
|1.2753
|1.2725
|22.28
|9750.50
|3358
|2006.05.19 12:13
|buy
|300
|0.10
|1.2750
|1.2250
|1.2800
|3359
|2006.05.19 13:03
|modify
|300
|0.10
|1.2750
|1.2751
|1.2800
|3360
|2006.05.19 13:06
|modify
|300
|0.10
|1.2750
|1.2753
|1.2800
|3361
|2006.05.19 13:30
|s/l
|300
|0.10
|1.2753
|1.2753
|1.2800
|3.00
|9753.50
|3362
|2006.05.19 13:30
|buy
|301
|0.10
|1.2755
|1.2255
|1.2805
|3363
|2006.05.19 14:12
|modify
|301
|0.10
|1.2755
|1.2756
|1.2805
|3364
|2006.05.19 14:12
|modify
|301
|0.10
|1.2755
|1.2758
|1.2805
|3365
|2006.05.19 14:24
|s/l
|301
|0.10
|1.2758
|1.2758
|1.2805
|3.00
|9756.50
|3366
|2006.05.19 14:25
|buy
|302
|0.10
|1.2755
|1.2255
|1.2805
|3367
|2006.05.19 19:54
|modify
|302
|0.10
|1.2755
|1.2756
|1.2805
|3368
|2006.05.19 19:55
|modify
|302
|0.10
|1.2755
|1.2757
|1.2805
|3369
|2006.05.19 19:55
|modify
|302
|0.10
|1.2755
|1.2760
|1.2805
|3370
|2006.05.19 20:42
|modify
|302
|0.10
|1.2755
|1.2761
|1.2805
|3371
|2006.05.19 20:42
|modify
|302
|0.10
|1.2755
|1.2764
|1.2805
|3372
|2006.05.19 20:42
|modify
|302
|0.10
|1.2755
|1.2765
|1.2805
|3373
|2006.05.19 20:42
|modify
|302
|0.10
|1.2755
|1.2766
|1.2805
|3374
|2006.05.19 20:42
|modify
|302
|0.10
|1.2755
|1.2768
|1.2805
|3375
|2006.05.19 22:04
|s/l
|302
|0.10
|1.2768
|1.2768
|1.2805
|13.00
|9769.50
|3376
|2006.05.19 22:25
|sell
|303
|0.10
|1.2775
|1.3275
|1.2725
|3377
|2006.05.22 01:26
|modify
|303
|0.10
|1.2775
|1.2775
|1.2725
|3378
|2006.05.22 01:38
|modify
|303
|0.10
|1.2775
|1.2774
|1.2725
|3379
|2006.05.22 01:38
|modify
|303
|0.10
|1.2775
|1.2773
|1.2725
|3380
|2006.05.22 02:09
|modify
|303
|0.10
|1.2775
|1.2772
|1.2725
|3381
|2006.05.22 02:10
|modify
|303
|0.10
|1.2775
|1.2770
|1.2725
|3382
|2006.05.22 02:12
|modify
|303
|0.10
|1.2775
|1.2767
|1.2725
|3383
|2006.05.22 02:13
|modify
|303
|0.10
|1.2775
|1.2766
|1.2725
|3384
|2006.05.22 02:15
|modify
|303
|0.10
|1.2775
|1.2764
|1.2725
|3385
|2006.05.22 02:16
|modify
|303
|0.10
|1.2775
|1.2762
|1.2725
|3386
|2006.05.22 02:17
|modify
|303
|0.10
|1.2775
|1.2758
|1.2725
|3387
|2006.05.22 03:05
|modify
|303
|0.10
|1.2775
|1.2756
|1.2725
|3388
|2006.05.22 03:23
|modify
|303
|0.10
|1.2775
|1.2755
|1.2725
|3389
|2006.05.22 03:23
|modify
|303
|0.10
|1.2775
|1.2754
|1.2725
|3390
|2006.05.22 03:24
|modify
|303
|0.10
|1.2775
|1.2753
|1.2725
|3391
|2006.05.22 03:25
|modify
|303
|0.10
|1.2775
|1.2752
|1.2725
|3392
|2006.05.22 03:33
|modify
|303
|0.10
|1.2775
|1.2750
|1.2725
|3393
|2006.05.22 03:34
|modify
|303
|0.10
|1.2775
|1.2748
|1.2725
|3394
|2006.05.22 04:35
|modify
|303
|0.10
|1.2775
|1.2747
|1.2725
|3395
|2006.05.22 04:39
|modify
|303
|0.10
|1.2775
|1.2746
|1.2725
|3396
|2006.05.22 05:08
|modify
|303
|0.10
|1.2775
|1.2743
|1.2725
|3397
|2006.05.22 05:24
|s/l
|303
|0.10
|1.2743
|1.2743
|1.2725
|32.28
|9801.78
|3398
|2006.05.22 05:24
|sell
|304
|0.10
|1.2743
|1.3243
|1.2693
|3399
|2006.05.22 07:45
|modify
|304
|0.10
|1.2743
|1.2741
|1.2693
|3400
|2006.05.22 07:46
|modify
|304
|0.10
|1.2743
|1.2739
|1.2693
|3401
|2006.05.22 07:49
|modify
|304
|0.10
|1.2743
|1.2737
|1.2693
|3402
|2006.05.22 07:55
|modify
|304
|0.10
|1.2743
|1.2736
|1.2693
|3403
|2006.05.22 07:55
|modify
|304
|0.10
|1.2743
|1.2735
|1.2693
|3404
|2006.05.22 07:58
|modify
|304
|0.10
|1.2743
|1.2734
|1.2693
|3405
|2006.05.22 07:58
|modify
|304
|0.10
|1.2743
|1.2732
|1.2693
|3406
|2006.05.22 08:17
|s/l
|304
|0.10
|1.2732
|1.2732
|1.2693
|11.00
|9812.78
|3407
|2006.05.22 08:18
|sell
|305
|0.10
|1.2734
|1.3234
|1.2684
|3408
|2006.05.22 08:42
|modify
|305
|0.10
|1.2734
|1.2734
|1.2684
|3409
|2006.05.22 08:42
|modify
|305
|0.10
|1.2734
|1.2731
|1.2684
|3410
|2006.05.22 08:42
|modify
|305
|0.10
|1.2734
|1.2726
|1.2684
|3411
|2006.05.22 08:43
|modify
|305
|0.10
|1.2734
|1.2724
|1.2684
|3412
|2006.05.22 08:47
|modify
|305
|0.10
|1.2734
|1.2722
|1.2684
|3413
|2006.05.22 08:48
|modify
|305
|0.10
|1.2734
|1.2720
|1.2684
|3414
|2006.05.22 08:52
|modify
|305
|0.10
|1.2734
|1.2718
|1.2684
|3415
|2006.05.22 08:54
|modify
|305
|0.10
|1.2734
|1.2717
|1.2684
|3416
|2006.05.22 08:54
|modify
|305
|0.10
|1.2734
|1.2715
|1.2684
|3417
|2006.05.22 08:54
|modify
|305
|0.10
|1.2734
|1.2713
|1.2684
|3418
|2006.05.22 08:54
|modify
|305
|0.10
|1.2734
|1.2710
|1.2684
|3419
|2006.05.22 09:01
|s/l
|305
|0.10
|1.2710
|1.2710
|1.2684
|24.00
|9836.78
|3420
|2006.05.22 09:18
|sell
|306
|0.10
|1.2726
|1.3226
|1.2676
|3421
|2006.05.26 16:29
|modify
|306
|0.10
|1.2726
|1.2726
|1.2676
|3422
|2006.05.26 16:29
|modify
|306
|0.10
|1.2726
|1.2725
|1.2676
|3423
|2006.05.26 16:29
|modify
|306
|0.10
|1.2726
|1.2724
|1.2676
|3424
|2006.05.26 16:30
|modify
|306
|0.10
|1.2726
|1.2722
|1.2676
|3425
|2006.05.26 16:30
|modify
|306
|0.10
|1.2726
|1.2720
|1.2676
|3426
|2006.05.26 16:38
|modify
|306
|0.10
|1.2726
|1.2719
|1.2676
|3427
|2006.05.26 16:38
|modify
|306
|0.10
|1.2726
|1.2718
|1.2676
|3428
|2006.05.26 16:39
|modify
|306
|0.10
|1.2726
|1.2716
|1.2676
|3429
|2006.05.26 16:44
|s/l
|306
|0.10
|1.2716
|1.2716
|1.2676
|11.71
|9848.49
|3430
|2006.05.26 17:15
|sell
|307
|0.10
|1.2736
|1.3236
|1.2686
|3431
|2006.05.26 18:54
|modify
|307
|0.10
|1.2736
|1.2735
|1.2686
|3432
|2006.05.26 18:57
|modify
|307
|0.10
|1.2736
|1.2734
|1.2686
|3433
|2006.05.26 18:57
|modify
|307
|0.10
|1.2736
|1.2733
|1.2686
|3434
|2006.05.26 19:00
|modify
|307
|0.10
|1.2736
|1.2731
|1.2686
|3435
|2006.05.26 19:00
|modify
|307
|0.10
|1.2736
|1.2730
|1.2686
|3436
|2006.05.26 19:36
|s/l
|307
|0.10
|1.2730
|1.2730
|1.2686
|6.00
|9854.49
|3437
|2006.05.26 19:36
|sell
|308
|0.10
|1.2728
|1.3228
|1.2678
|3438
|2006.06.08 14:31
|modify
|308
|0.10
|1.2728
|1.2728
|1.2678
|3439
|2006.06.08 14:31
|modify
|308
|0.10
|1.2728
|1.2727
|1.2678
|3440
|2006.06.08 14:31
|modify
|308
|0.10
|1.2728
|1.2726
|1.2678
|3441
|2006.06.08 14:31
|modify
|308
|0.10
|1.2728
|1.2725
|1.2678
|3442
|2006.06.08 14:31
|modify
|308
|0.10
|1.2728
|1.2724
|1.2678
|3443
|2006.06.08 14:32
|modify
|308
|0.10
|1.2728
|1.2723
|1.2678
|3444
|2006.06.08 14:32
|modify
|308
|0.10
|1.2728
|1.2722
|1.2678
|3445
|2006.06.08 14:32
|modify
|308
|0.10
|1.2728
|1.2720
|1.2678
|3446
|2006.06.08 14:32
|modify
|308
|0.10
|1.2728
|1.2718
|1.2678
|3447
|2006.06.08 14:32
|modify
|308
|0.10
|1.2728
|1.2716
|1.2678
|3448
|2006.06.08 14:32
|modify
|308
|0.10
|1.2728
|1.2715
|1.2678
|3449
|2006.06.08 14:32
|modify
|308
|0.10
|1.2728
|1.2713
|1.2678
|3450
|2006.06.08 14:32
|modify
|308
|0.10
|1.2728
|1.2711
|1.2678
|3451
|2006.06.08 14:32
|modify
|308
|0.10
|1.2728
|1.2709
|1.2678
|3452
|2006.06.08 14:32
|modify
|308
|0.10
|1.2728
|1.2707
|1.2678
|3453
|2006.06.08 14:32
|modify
|308
|0.10
|1.2728
|1.2705
|1.2678
|3454
|2006.06.08 14:32
|modify
|308
|0.10
|1.2728
|1.2703
|1.2678
|3455
|2006.06.08 14:33
|modify
|308
|0.10
|1.2728
|1.2702
|1.2678
|3456
|2006.06.08 14:33
|modify
|308
|0.10
|1.2728
|1.2701
|1.2678
|3457
|2006.06.08 14:33
|modify
|308
|0.10
|1.2728
|1.2700
|1.2678
|3458
|2006.06.08 14:33
|modify
|308
|0.10
|1.2728
|1.2699
|1.2678
|3459
|2006.06.08 14:33
|modify
|308
|0.10
|1.2728
|1.2698
|1.2678
|3460
|2006.06.08 14:33
|modify
|308
|0.10
|1.2728
|1.2697
|1.2678
|3461
|2006.06.08 14:33
|modify
|308
|0.10
|1.2728
|1.2696
|1.2678
|3462
|2006.06.08 14:33
|modify
|308
|0.10
|1.2728
|1.2694
|1.2678
|3463
|2006.06.08 14:33
|t/p
|308
|0.10
|1.2678
|1.2694
|1.2678
|53.70
|9908.19
|3464
|2006.06.08 14:33
|buy
|309
|0.10
|1.2678
|1.2178
|1.2728
|3465
|2006.06.08 14:39
|modify
|309
|0.10
|1.2678
|1.2678
|1.2728
|3466
|2006.06.08 14:39
|modify
|309
|0.10
|1.2678
|1.2679
|1.2728
|3467
|2006.06.08 14:39
|modify
|309
|0.10
|1.2678
|1.2680
|1.2728
|3468
|2006.06.08 14:39
|modify
|309
|0.10
|1.2678
|1.2681
|1.2728
|3469
|2006.06.08 14:39
|modify
|309
|0.10
|1.2678
|1.2682
|1.2728
|3470
|2006.06.08 14:39
|modify
|309
|0.10
|1.2678
|1.2683
|1.2728
|3471
|2006.06.08 14:39
|modify
|309
|0.10
|1.2678
|1.2684
|1.2728
|3472
|2006.06.08 14:39
|modify
|309
|0.10
|1.2678
|1.2685
|1.2728
|3473
|2006.06.08 14:41
|s/l
|309
|0.10
|1.2685
|1.2685
|1.2728
|7.00
|9915.19
|3474
|2006.06.08 14:41
|buy
|310
|0.10
|1.2687
|1.2187
|1.2737
|3475
|2006.06.30 03:35
|modify
|310
|0.10
|1.2687
|1.2687
|1.2737
|3476
|2006.06.30 03:35
|modify
|310
|0.10
|1.2687
|1.2690
|1.2737
|3477
|2006.06.30 03:35
|modify
|310
|0.10
|1.2687
|1.2691
|1.2737
|3478
|2006.06.30 03:35
|modify
|310
|0.10
|1.2687
|1.2693
|1.2737
|3479
|2006.06.30 03:36
|modify
|310
|0.10
|1.2687
|1.2694
|1.2737
|3480
|2006.06.30 03:36
|modify
|310
|0.10
|1.2687
|1.2695
|1.2737
|3481
|2006.06.30 03:36
|modify
|310
|0.10
|1.2687
|1.2696
|1.2737
|3482
|2006.06.30 03:36
|modify
|310
|0.10
|1.2687
|1.2697
|1.2737
|3483
|2006.06.30 03:36
|modify
|310
|0.10
|1.2687
|1.2698
|1.2737
|3484
|2006.06.30 03:48
|modify
|310
|0.10
|1.2687
|1.2700
|1.2737
|3485
|2006.06.30 03:49
|modify
|310
|0.10
|1.2687
|1.2701
|1.2737
|3486
|2006.06.30 04:51
|s/l
|310
|0.10
|1.2701
|1.2701
|1.2737
|3.70
|9918.89
|3487
|2006.06.30 04:56
|buy
|311
|0.10
|1.2701
|1.2201
|1.2751
|3488
|2006.06.30 05:46
|modify
|311
|0.10
|1.2701
|1.2701
|1.2751
|3489
|2006.06.30 05:46
|modify
|311
|0.10
|1.2701
|1.2703
|1.2751
|3490
|2006.06.30 05:47
|modify
|311
|0.10
|1.2701
|1.2704
|1.2751
|3491
|2006.06.30 05:47
|modify
|311
|0.10
|1.2701
|1.2705
|1.2751
|3492
|2006.06.30 06:00
|s/l
|311
|0.10
|1.2705
|1.2705
|1.2751
|4.00
|9922.89
|3493
|2006.06.30 06:23
|sell
|312
|0.10
|1.2713
|1.3213
|1.2663
|3494
|2006.07.12 14:31
|modify
|312
|0.10
|1.2713
|1.2712
|1.2663
|3495
|2006.07.12 14:31
|modify
|312
|0.10
|1.2713
|1.2711
|1.2663
|3496
|2006.07.12 14:31
|modify
|312
|0.10
|1.2713
|1.2709
|1.2663
|3497
|2006.07.12 14:31
|modify
|312
|0.10
|1.2713
|1.2708
|1.2663
|3498
|2006.07.12 14:31
|modify
|312
|0.10
|1.2713
|1.2707
|1.2663
|3499
|2006.07.12 14:31
|modify
|312
|0.10
|1.2713
|1.2706
|1.2663
|3500
|2006.07.12 14:31
|modify
|312
|0.10
|1.2713
|1.2704
|1.2663
|3501
|2006.07.12 14:31
|modify
|312
|0.10
|1.2713
|1.2703
|1.2663
|3502
|2006.07.12 14:32
|s/l
|312
|0.10
|1.2703
|1.2703
|1.2663
|12.85
|9935.74
|3503
|2006.07.12 14:32
|buy
|313
|0.10
|1.2703
|1.2203
|1.2753
|3504
|2006.07.12 15:03
|modify
|313
|0.10
|1.2703
|1.2703
|1.2753
|3505
|2006.07.12 15:48
|s/l
|313
|0.10
|1.2703
|1.2703
|1.2753
|0.00
|9935.74
|3506
|2006.07.12 15:48
|buy
|314
|0.10
|1.2703
|1.2203
|1.2753
|3507
|2006.07.13 03:51
|modify
|314
|0.10
|1.2703
|1.2704
|1.2753
|3508
|2006.07.13 04:01
|modify
|314
|0.10
|1.2703
|1.2706
|1.2753
|3509
|2006.07.13 04:01
|modify
|314
|0.10
|1.2703
|1.2707
|1.2753
|3510
|2006.07.13 04:01
|modify
|314
|0.10
|1.2703
|1.2708
|1.2753
|3511
|2006.07.13 05:26
|s/l
|314
|0.10
|1.2708
|1.2708
|1.2753
|3.60
|9939.34
|3512
|2006.07.13 05:26
|buy
|315
|0.10
|1.2710
|1.2210
|1.2760
|3513
|2006.07.13 09:14
|modify
|315
|0.10
|1.2710
|1.2710
|1.2760
|3514
|2006.07.13 09:14
|modify
|315
|0.10
|1.2710
|1.2711
|1.2760
|3515
|2006.07.13 09:14
|modify
|315
|0.10
|1.2710
|1.2713
|1.2760
|3516
|2006.07.13 09:23
|s/l
|315
|0.10
|1.2713
|1.2713
|1.2760
|3.00
|9942.34
|3517
|2006.07.13 09:46
|sell
|316
|0.10
|1.2728
|1.3228
|1.2678
|3518
|2006.07.13 11:12
|modify
|316
|0.10
|1.2728
|1.2727
|1.2678
|3519
|2006.07.13 11:12
|modify
|316
|0.10
|1.2728
|1.2726
|1.2678
|3520
|2006.07.13 11:53
|modify
|316
|0.10
|1.2728
|1.2725
|1.2678
|3521
|2006.07.13 11:53
|modify
|316
|0.10
|1.2728
|1.2724
|1.2678
|3522
|2006.07.13 11:53
|modify
|316
|0.10
|1.2728
|1.2723
|1.2678
|3523
|2006.07.13 11:54
|modify
|316
|0.10
|1.2728
|1.2722
|1.2678
|3524
|2006.07.13 11:54
|modify
|316
|0.10
|1.2728
|1.2721
|1.2678
|3525
|2006.07.13 11:54
|modify
|316
|0.10
|1.2728
|1.2720
|1.2678
|3526
|2006.07.13 11:54
|modify
|316
|0.10
|1.2728
|1.2719
|1.2678
|3527
|2006.07.13 11:54
|modify
|316
|0.10
|1.2728
|1.2718
|1.2678
|3528
|2006.07.13 11:54
|modify
|316
|0.10
|1.2728
|1.2717
|1.2678
|3529
|2006.07.13 12:02
|modify
|316
|0.10
|1.2728
|1.2716
|1.2678
|3530
|2006.07.13 12:03
|modify
|316
|0.10
|1.2728
|1.2714
|1.2678
|3531
|2006.07.13 12:03
|modify
|316
|0.10
|1.2728
|1.2713
|1.2678
|3532
|2006.07.13 12:04
|modify
|316
|0.10
|1.2728
|1.2712
|1.2678
|3533
|2006.07.13 12:04
|modify
|316
|0.10
|1.2728
|1.2711
|1.2678
|3534
|2006.07.13 12:06
|modify
|316
|0.10
|1.2728
|1.2710
|1.2678
|3535
|2006.07.13 12:39
|modify
|316
|0.10
|1.2728
|1.2709
|1.2678
|3536
|2006.07.13 12:39
|modify
|316
|0.10
|1.2728
|1.2707
|1.2678
|3537
|2006.07.13 13:00
|modify
|316
|0.10
|1.2728
|1.2706
|1.2678
|3538
|2006.07.13 13:00
|modify
|316
|0.10
|1.2728
|1.2705
|1.2678
|3539
|2006.07.13 13:00
|modify
|316
|0.10
|1.2728
|1.2704
|1.2678
|3540
|2006.07.13 13:00
|modify
|316
|0.10
|1.2728
|1.2703
|1.2678
|3541
|2006.07.13 13:28
|modify
|316
|0.10
|1.2728
|1.2702
|1.2678
|3542
|2006.07.13 13:28
|modify
|316
|0.10
|1.2728
|1.2701
|1.2678
|3543
|2006.07.13 14:42
|s/l
|316
|0.10
|1.2701
|1.2701
|1.2678
|27.00
|9969.34
|3544
|2006.07.13 14:42
|sell
|317
|0.10
|1.2700
|1.3200
|1.2650
|3545
|2006.07.13 17:09
|modify
|317
|0.10
|1.2700
|1.2700
|1.2650
|3546
|2006.07.13 17:09
|modify
|317
|0.10
|1.2700
|1.2699
|1.2650
|3547
|2006.07.13 17:09
|modify
|317
|0.10
|1.2700
|1.2698
|1.2650
|3548
|2006.07.13 17:09
|modify
|317
|0.10
|1.2700
|1.2696
|1.2650
|3549
|2006.07.13 17:17
|modify
|317
|0.10
|1.2700
|1.2695
|1.2650
|3550
|2006.07.13 17:18
|modify
|317
|0.10
|1.2700
|1.2694
|1.2650
|3551
|2006.07.13 17:18
|modify
|317
|0.10
|1.2700
|1.2693
|1.2650
|3552
|2006.07.13 17:18
|modify
|317
|0.10
|1.2700
|1.2692
|1.2650
|3553
|2006.07.13 17:18
|modify
|317
|0.10
|1.2700
|1.2691
|1.2650
|3554
|2006.07.13 17:18
|modify
|317
|0.10
|1.2700
|1.2690
|1.2650
|3555
|2006.07.13 17:18
|modify
|317
|0.10
|1.2700
|1.2688
|1.2650
|3556
|2006.07.13 17:18
|modify
|317
|0.10
|1.2700
|1.2687
|1.2650
|3557
|2006.07.13 17:18
|modify
|317
|0.10
|1.2700
|1.2686
|1.2650
|3558
|2006.07.13 17:19
|modify
|317
|0.10
|1.2700
|1.2685
|1.2650
|3559
|2006.07.13 17:19
|modify
|317
|0.10
|1.2700
|1.2684
|1.2650
|3560
|2006.07.13 17:19
|modify
|317
|0.10
|1.2700
|1.2683
|1.2650
|3561
|2006.07.13 17:19
|modify
|317
|0.10
|1.2700
|1.2682
|1.2650
|3562
|2006.07.13 17:20
|modify
|317
|0.10
|1.2700
|1.2681
|1.2650
|3563
|2006.07.13 18:12
|s/l
|317
|0.10
|1.2681
|1.2681
|1.2650
|19.00
|9988.34
|3564
|2006.07.13 18:12
|sell
|318
|0.10
|1.2681
|1.3181
|1.2631
|3565
|2006.07.14 08:23
|modify
|318
|0.10
|1.2681
|1.2681
|1.2631
|3566
|2006.07.14 08:23
|modify
|318
|0.10
|1.2681
|1.2680
|1.2631
|3567
|2006.07.14 08:23
|modify
|318
|0.10
|1.2681
|1.2679
|1.2631
|3568
|2006.07.14 08:23
|modify
|318
|0.10
|1.2681
|1.2678
|1.2631
|3569
|2006.07.14 08:23
|modify
|318
|0.10
|1.2681
|1.2677
|1.2631
|3570
|2006.07.14 08:23
|modify
|318
|0.10
|1.2681
|1.2675
|1.2631
|3571
|2006.07.14 08:23
|modify
|318
|0.10
|1.2681
|1.2674
|1.2631
|3572
|2006.07.14 08:23
|modify
|318
|0.10
|1.2681
|1.2673
|1.2631
|3573
|2006.07.14 08:24
|modify
|318
|0.10
|1.2681
|1.2672
|1.2631
|3574
|2006.07.14 08:24
|modify
|318
|0.10
|1.2681
|1.2671
|1.2631
|3575
|2006.07.14 08:24
|modify
|318
|0.10
|1.2681
|1.2670
|1.2631
|3576
|2006.07.14 08:24
|modify
|318
|0.10
|1.2681
|1.2669
|1.2631
|3577
|2006.07.14 08:24
|modify
|318
|0.10
|1.2681
|1.2668
|1.2631
|3578
|2006.07.14 08:24
|modify
|318
|0.10
|1.2681
|1.2667
|1.2631
|3579
|2006.07.14 09:06
|modify
|318
|0.10
|1.2681
|1.2665
|1.2631
|3580
|2006.07.14 09:18
|s/l
|318
|0.10
|1.2665
|1.2665
|1.2631
|16.28
|10004.62
|3581
|2006.07.14 09:35
|sell
|319
|0.10
|1.2665
|1.3165
|1.2615
|3582
|2006.07.14 15:01
|modify
|319
|0.10
|1.2665
|1.2665
|1.2615
|3583
|2006.07.14 15:01
|modify
|319
|0.10
|1.2665
|1.2664
|1.2615
|3584
|2006.07.14 15:03
|modify
|319
|0.10
|1.2665
|1.2662
|1.2615
|3585
|2006.07.14 15:03
|modify
|319
|0.10
|1.2665
|1.2661
|1.2615
|3586
|2006.07.14 15:09
|s/l
|319
|0.10
|1.2661
|1.2661
|1.2615
|4.00
|10008.62
|3587
|2006.07.14 15:16
|buy
|320
|0.10
|1.2651
|1.2151
|1.2701
|3588
|2006.07.21 09:19
|modify
|320
|0.10
|1.2651
|1.2651
|1.2701
|3589
|2006.07.21 09:40
|modify
|320
|0.10
|1.2651
|1.2652
|1.2701
|3590
|2006.07.21 09:41
|modify
|320
|0.10
|1.2651
|1.2653
|1.2701
|3591
|2006.07.21 10:08
|modify
|320
|0.10
|1.2651
|1.2654
|1.2701
|3592
|2006.07.21 10:16
|modify
|320
|0.10
|1.2651
|1.2655
|1.2701
|3593
|2006.07.21 10:16
|modify
|320
|0.10
|1.2651
|1.2656
|1.2701
|3594
|2006.07.21 10:16
|modify
|320
|0.10
|1.2651
|1.2657
|1.2701
|3595
|2006.07.21 10:16
|modify
|320
|0.10
|1.2651
|1.2658
|1.2701
|3596
|2006.07.21 10:33
|modify
|320
|0.10
|1.2651
|1.2659
|1.2701
|3597
|2006.07.21 10:33
|modify
|320
|0.10
|1.2651
|1.2660
|1.2701
|3598
|2006.07.21 10:33
|modify
|320
|0.10
|1.2651
|1.2661
|1.2701
|3599
|2006.07.21 10:33
|modify
|320
|0.10
|1.2651
|1.2663
|1.2701
|3600
|2006.07.21 10:34
|modify
|320
|0.10
|1.2651
|1.2664
|1.2701
|3601
|2006.07.21 10:34
|modify
|320
|0.10
|1.2651
|1.2665
|1.2701
|3602
|2006.07.21 10:54
|s/l
|320
|0.10
|1.2665
|1.2665
|1.2701
|10.25
|10018.88
|3603
|2006.07.21 11:15
|buy
|321
|0.10
|1.2664
|1.2164
|1.2714
|3604
|2006.07.21 12:24
|modify
|321
|0.10
|1.2664
|1.2664
|1.2714
|3605
|2006.07.21 12:24
|modify
|321
|0.10
|1.2664
|1.2665
|1.2714
|3606
|2006.07.21 12:24
|modify
|321
|0.10
|1.2664
|1.2666
|1.2714
|3607
|2006.07.21 12:24
|modify
|321
|0.10
|1.2664
|1.2667
|1.2714
|3608
|2006.07.21 12:27
|modify
|321
|0.10
|1.2664
|1.2668
|1.2714
|3609
|2006.07.21 13:41
|s/l
|321
|0.10
|1.2668
|1.2668
|1.2714
|4.00
|10022.88
|3610
|2006.07.21 13:41
|buy
|322
|0.10
|1.2670
|1.2170
|1.2720
|3611
|2006.07.21 14:20
|modify
|322
|0.10
|1.2670
|1.2671
|1.2720
|3612
|2006.07.21 14:20
|modify
|322
|0.10
|1.2670
|1.2672
|1.2720
|3613
|2006.07.21 14:21
|modify
|322
|0.10
|1.2670
|1.2673
|1.2720
|3614
|2006.07.21 15:10
|modify
|322
|0.10
|1.2670
|1.2674
|1.2720
|3615
|2006.07.21 15:38
|s/l
|322
|0.10
|1.2674
|1.2674
|1.2720
|4.00
|10026.88
|3616
|2006.07.21 15:38
|buy
|323
|0.10
|1.2674
|1.2174
|1.2724
|3617
|2006.07.21 17:06
|modify
|323
|0.10
|1.2674
|1.2674
|1.2724
|3618
|2006.07.21 17:12
|modify
|323
|0.10
|1.2674
|1.2675
|1.2724
|3619
|2006.07.21 17:12
|modify
|323
|0.10
|1.2674
|1.2676
|1.2724
|3620
|2006.07.21 17:27
|s/l
|323
|0.10
|1.2676
|1.2676
|1.2724
|2.00
|10028.88
|3621
|2006.07.21 17:27
|buy
|324
|0.10
|1.2678
|1.2178
|1.2728
|3622
|2006.07.21 20:02
|modify
|324
|0.10
|1.2678
|1.2678
|1.2728
|3623
|2006.07.21 20:02
|modify
|324
|0.10
|1.2678
|1.2679
|1.2728
|3624
|2006.07.21 20:02
|modify
|324
|0.10
|1.2678
|1.2680
|1.2728
|3625
|2006.07.21 22:00
|modify
|324
|0.10
|1.2678
|1.2681
|1.2728
|3626
|2006.07.24 00:00
|modify
|324
|0.10
|1.2678
|1.2687
|1.2728
|3627
|2006.07.24 00:00
|modify
|324
|0.10
|1.2678
|1.2689
|1.2728
|3628
|2006.07.24 00:16
|modify
|324
|0.10
|1.2678
|1.2690
|1.2728
|3629
|2006.07.24 00:16
|modify
|324
|0.10
|1.2678
|1.2691
|1.2728
|3630
|2006.07.24 02:00
|s/l
|324
|0.10
|1.2691
|1.2691
|1.2728
|12.53
|10041.41
|3631
|2006.07.24 02:00
|buy
|325
|0.10
|1.2693
|1.2193
|1.2743
|3632
|2006.07.26 22:09
|modify
|325
|0.10
|1.2693
|1.2694
|1.2743
|3633
|2006.07.26 22:21
|modify
|325
|0.10
|1.2693
|1.2695
|1.2743
|3634
|2006.07.26 22:21
|modify
|325
|0.10
|1.2693
|1.2696
|1.2743
|3635
|2006.07.26 22:21
|modify
|325
|0.10
|1.2693
|1.2697
|1.2743
|3636
|2006.07.26 22:21
|modify
|325
|0.10
|1.2693
|1.2698
|1.2743
|3637
|2006.07.26 22:21
|modify
|325
|0.10
|1.2693
|1.2699
|1.2743
|3638
|2006.07.26 22:51
|modify
|325
|0.10
|1.2693
|1.2700
|1.2743
|3639
|2006.07.26 22:59
|modify
|325
|0.10
|1.2693
|1.2701
|1.2743
|3640
|2006.07.26 22:59
|modify
|325
|0.10
|1.2693
|1.2703
|1.2743
|3641
|2006.07.26 23:00
|modify
|325
|0.10
|1.2693
|1.2704
|1.2743
|3642
|2006.07.26 23:00
|modify
|325
|0.10
|1.2693
|1.2705
|1.2743
|3643
|2006.07.26 23:00
|modify
|325
|0.10
|1.2693
|1.2706
|1.2743
|3644
|2006.07.26 23:00
|modify
|325
|0.10
|1.2693
|1.2707
|1.2743
|3645
|2006.07.26 23:00
|modify
|325
|0.10
|1.2693
|1.2708
|1.2743
|3646
|2006.07.26 23:05
|modify
|325
|0.10
|1.2693
|1.2709
|1.2743
|3647
|2006.07.27 01:14
|s/l
|325
|0.10
|1.2709
|1.2709
|1.2743
|13.66
|10055.07
|3648
|2006.07.27 01:14
|buy
|326
|0.10
|1.2710
|1.2210
|1.2760
|3649
|2006.07.27 06:20
|modify
|326
|0.10
|1.2710
|1.2710
|1.2760
|3650
|2006.07.27 06:21
|modify
|326
|0.10
|1.2710
|1.2711
|1.2760
|3651
|2006.07.27 06:25
|modify
|326
|0.10
|1.2710
|1.2712
|1.2760
|3652
|2006.07.27 06:27
|modify
|326
|0.10
|1.2710
|1.2713
|1.2760
|3653
|2006.07.27 07:36
|modify
|326
|0.10
|1.2710
|1.2714
|1.2760
|3654
|2006.07.27 07:38
|modify
|326
|0.10
|1.2710
|1.2715
|1.2760
|3655
|2006.07.27 07:40
|modify
|326
|0.10
|1.2710
|1.2717
|1.2760
|3656
|2006.07.27 07:41
|modify
|326
|0.10
|1.2710
|1.2718
|1.2760
|3657
|2006.07.27 07:41
|modify
|326
|0.10
|1.2710
|1.2720
|1.2760
|3658
|2006.07.27 07:46
|modify
|326
|0.10
|1.2710
|1.2721
|1.2760
|3659
|2006.07.27 07:46
|modify
|326
|0.10
|1.2710
|1.2722
|1.2760
|3660
|2006.07.27 07:47
|modify
|326
|0.10
|1.2710
|1.2723
|1.2760
|3661
|2006.07.27 08:32
|s/l
|326
|0.10
|1.2723
|1.2723
|1.2760
|13.00
|10068.07
|3662
|2006.07.27 08:32
|buy
|327
|0.10
|1.2724
|1.2224
|1.2774
|3663
|2006.07.27 09:10
|modify
|327
|0.10
|1.2724
|1.2724
|1.2774
|3664
|2006.07.27 09:10
|modify
|327
|0.10
|1.2724
|1.2725
|1.2774
|3665
|2006.07.27 09:11
|modify
|327
|0.10
|1.2724
|1.2726
|1.2774
|3666
|2006.07.27 09:11
|modify
|327
|0.10
|1.2724
|1.2727
|1.2774
|3667
|2006.07.27 09:11
|modify
|327
|0.10
|1.2724
|1.2728
|1.2774
|3668
|2006.07.27 09:11
|modify
|327
|0.10
|1.2724
|1.2729
|1.2774
|3669
|2006.07.27 09:11
|modify
|327
|0.10
|1.2724
|1.2730
|1.2774
|3670
|2006.07.27 09:22
|s/l
|327
|0.10
|1.2730
|1.2730
|1.2774
|6.00
|10074.07
|3671
|2006.07.27 09:40
|sell
|328
|0.10
|1.2738
|1.3238
|1.2688
|3672
|2006.07.27 14:30
|modify
|328
|0.10
|1.2738
|1.2738
|1.2688
|3673
|2006.07.27 14:30
|modify
|328
|0.10
|1.2738
|1.2737
|1.2688
|3674
|2006.07.27 14:30
|modify
|328
|0.10
|1.2738
|1.2736
|1.2688
|3675
|2006.07.27 14:30
|modify
|328
|0.10
|1.2738
|1.2734
|1.2688
|3676
|2006.07.27 14:30
|modify
|328
|0.10
|1.2738
|1.2733
|1.2688
|3677
|2006.07.27 14:30
|modify
|328
|0.10
|1.2738
|1.2732
|1.2688
|3678
|2006.07.27 14:30
|modify
|328
|0.10
|1.2738
|1.2730
|1.2688
|3679
|2006.07.27 14:30
|modify
|328
|0.10
|1.2738
|1.2729
|1.2688
|3680
|2006.07.27 14:31
|modify
|328
|0.10
|1.2738
|1.2728
|1.2688
|3681
|2006.07.27 14:31
|modify
|328
|0.10
|1.2738
|1.2727
|1.2688
|3682
|2006.07.27 14:31
|modify
|328
|0.10
|1.2738
|1.2726
|1.2688
|3683
|2006.07.27 14:31
|modify
|328
|0.10
|1.2738
|1.2725
|1.2688
|3684
|2006.07.27 14:31
|modify
|328
|0.10
|1.2738
|1.2724
|1.2688
|3685
|2006.07.27 14:51
|s/l
|328
|0.10
|1.2724
|1.2724
|1.2688
|14.00
|10088.07
|3686
|2006.07.27 14:51
|buy
|329
|0.10
|1.2723
|1.2223
|1.2773
|3687
|2006.07.27 15:03
|modify
|329
|0.10
|1.2723
|1.2724
|1.2773
|3688
|2006.07.27 15:03
|modify
|329
|0.10
|1.2723
|1.2725
|1.2773
|3689
|2006.07.27 15:04
|modify
|329
|0.10
|1.2723
|1.2726
|1.2773
|3690
|2006.07.27 15:04
|modify
|329
|0.10
|1.2723
|1.2727
|1.2773
|3691
|2006.07.27 15:04
|modify
|329
|0.10
|1.2723
|1.2728
|1.2773
|3692
|2006.07.27 15:04
|modify
|329
|0.10
|1.2723
|1.2729
|1.2773
|3693
|2006.07.27 15:04
|modify
|329
|0.10
|1.2723
|1.2730
|1.2773
|3694
|2006.07.27 15:05
|modify
|329
|0.10
|1.2723
|1.2732
|1.2773
|3695
|2006.07.27 15:05
|modify
|329
|0.10
|1.2723
|1.2733
|1.2773
|3696
|2006.07.27 15:05
|modify
|329
|0.10
|1.2723
|1.2734
|1.2773
|3697
|2006.07.27 15:05
|modify
|329
|0.10
|1.2723
|1.2736
|1.2773
|3698
|2006.07.27 15:05
|modify
|329
|0.10
|1.2723
|1.2737
|1.2773
|3699
|2006.07.27 15:06
|modify
|329
|0.10
|1.2723
|1.2738
|1.2773
|3700
|2006.07.27 15:06
|modify
|329
|0.10
|1.2723
|1.2739
|1.2773
|3701
|2006.07.27 15:06
|modify
|329
|0.10
|1.2723
|1.2740
|1.2773
|3702
|2006.07.27 15:06
|modify
|329
|0.10
|1.2723
|1.2741
|1.2773
|3703
|2006.07.27 15:06
|modify
|329
|0.10
|1.2723
|1.2742
|1.2773
|3704
|2006.07.27 15:07
|modify
|329
|0.10
|1.2723
|1.2743
|1.2773
|3705
|2006.07.27 15:08
|modify
|329
|0.10
|1.2723
|1.2744
|1.2773
|3706
|2006.07.27 15:11
|modify
|329
|0.10
|1.2723
|1.2745
|1.2773
|3707
|2006.07.27 15:11
|modify
|329
|0.10
|1.2723
|1.2746
|1.2773
|3708
|2006.07.27 15:11
|modify
|329
|0.10
|1.2723
|1.2747
|1.2773
|3709
|2006.07.27 15:13
|modify
|329
|0.10
|1.2723
|1.2748
|1.2773
|3710
|2006.07.27 15:20
|modify
|329
|0.10
|1.2723
|1.2749
|1.2773
|3711
|2006.07.27 15:27
|modify
|329
|0.10
|1.2723
|1.2750
|1.2773
|3712
|2006.07.27 15:28
|modify
|329
|0.10
|1.2723
|1.2751
|1.2773
|3713
|2006.07.27 15:29
|modify
|329
|0.10
|1.2723
|1.2752
|1.2773
|3714
|2006.07.27 15:30
|modify
|329
|0.10
|1.2723
|1.2754
|1.2773
|3715
|2006.07.27 15:37
|modify
|329
|0.10
|1.2723
|1.2755
|1.2773
|3716
|2006.07.27 15:45
|s/l
|329
|0.10
|1.2755
|1.2755
|1.2773
|32.00
|10120.07
|3717
|2006.07.27 15:54
|buy
|330
|0.10
|1.2748
|1.2248
|1.2798
|3718
|2006.07.28 16:56
|modify
|330
|0.10
|1.2748
|1.2748
|1.2798
|3719
|2006.07.28 16:56
|modify
|330
|0.10
|1.2748
|1.2749
|1.2798
|3720
|2006.07.28 16:57
|modify
|330
|0.10
|1.2748
|1.2750
|1.2798
|3721
|2006.07.28 16:57
|modify
|330
|0.10
|1.2748
|1.2751
|1.2798
|3722
|2006.07.28 16:57
|modify
|330
|0.10
|1.2748
|1.2752
|1.2798
|3723
|2006.07.28 17:02
|modify
|330
|0.10
|1.2748
|1.2753
|1.2798
|3724
|2006.07.28 17:05
|modify
|330
|0.10
|1.2748
|1.2754
|1.2798
|3725
|2006.07.28 17:38
|s/l
|330
|0.10
|1.2754
|1.2754
|1.2798
|5.53
|10125.60
|3726
|2006.07.28 17:39
|buy
|331
|0.10
|1.2750
|1.2250
|1.2800
|3727
|2006.07.31 00:01
|modify
|331
|0.10
|1.2750
|1.2750
|1.2800
|3728
|2006.07.31 01:42
|modify
|331
|0.10
|1.2750
|1.2752
|1.2800
|3729
|2006.07.31 01:57
|modify
|331
|0.10
|1.2750
|1.2754
|1.2800
|3730
|2006.07.31 01:57
|modify
|331
|0.10
|1.2750
|1.2756
|1.2800
|3731
|2006.07.31 02:00
|modify
|331
|0.10
|1.2750
|1.2757
|1.2800
|3732
|2006.07.31 02:37
|s/l
|331
|0.10
|1.2757
|1.2757
|1.2800
|6.53
|10132.13
|3733
|2006.07.31 02:37
|buy
|332
|0.10
|1.2759
|1.2259
|1.2809
|3734
|2006.07.31 13:54
|modify
|332
|0.10
|1.2759
|1.2759
|1.2809
|3735
|2006.07.31 13:54
|modify
|332
|0.10
|1.2759
|1.2760
|1.2809
|3736
|2006.07.31 13:55
|modify
|332
|0.10
|1.2759
|1.2762
|1.2809
|3737
|2006.07.31 14:01
|s/l
|332
|0.10
|1.2762
|1.2762
|1.2809
|3.00
|10135.13
|3738
|2006.07.31 14:32
|sell
|333
|0.10
|1.2773
|1.3273
|1.2723
|3739
|2006.07.31 14:52
|modify
|333
|0.10
|1.2773
|1.2772
|1.2723
|3740
|2006.07.31 14:52
|modify
|333
|0.10
|1.2773
|1.2771
|1.2723
|3741
|2006.07.31 14:58
|s/l
|333
|0.10
|1.2771
|1.2771
|1.2723
|2.00
|10137.13
|3742
|2006.07.31 15:20
|sell
|334
|0.10
|1.2782
|1.3282
|1.2732
|3743
|2006.07.31 15:57
|modify
|334
|0.10
|1.2782
|1.2782
|1.2732
|3744
|2006.07.31 15:57
|modify
|334
|0.10
|1.2782
|1.2781
|1.2732
|3745
|2006.07.31 15:59
|modify
|334
|0.10
|1.2782
|1.2780
|1.2732
|3746
|2006.07.31 16:00
|modify
|334
|0.10
|1.2782
|1.2779
|1.2732
|3747
|2006.07.31 16:00
|modify
|334
|0.10
|1.2782
|1.2777
|1.2732
|3748
|2006.07.31 16:00
|modify
|334
|0.10
|1.2782
|1.2776
|1.2732
|3749
|2006.07.31 16:00
|modify
|334
|0.10
|1.2782
|1.2775
|1.2732
|3750
|2006.07.31 16:17
|modify
|334
|0.10
|1.2782
|1.2774
|1.2732
|3751
|2006.07.31 16:17
|modify
|334
|0.10
|1.2782
|1.2773
|1.2732
|3752
|2006.07.31 16:18
|modify
|334
|0.10
|1.2782
|1.2771
|1.2732
|3753
|2006.07.31 16:18
|modify
|334
|0.10
|1.2782
|1.2770
|1.2732
|3754
|2006.07.31 17:06
|modify
|334
|0.10
|1.2782
|1.2769
|1.2732
|3755
|2006.07.31 17:07
|modify
|334
|0.10
|1.2782
|1.2768
|1.2732
|3756
|2006.07.31 17:07
|modify
|334
|0.10
|1.2782
|1.2766
|1.2732
|3757
|2006.07.31 17:07
|modify
|334
|0.10
|1.2782
|1.2765
|1.2732
|3758
|2006.07.31 17:07
|modify
|334
|0.10
|1.2782
|1.2764
|1.2732
|3759
|2006.07.31 17:07
|modify
|334
|0.10
|1.2782
|1.2763
|1.2732
|3760
|2006.07.31 17:07
|modify
|334
|0.10
|1.2782
|1.2761
|1.2732
|3761
|2006.07.31 17:26
|s/l
|334
|0.10
|1.2761
|1.2761
|1.2732
|21.00
|10158.13
|3762
|2006.07.31 17:57
|sell
|335
|0.10
|1.2765
|1.3265
|1.2715
|3763
|2006.08.01 03:41
|modify
|335
|0.10
|1.2765
|1.2764
|1.2715
|3764
|2006.08.01 03:42
|modify
|335
|0.10
|1.2765
|1.2763
|1.2715
|3765
|2006.08.01 03:46
|modify
|335
|0.10
|1.2765
|1.2762
|1.2715
|3766
|2006.08.01 03:47
|modify
|335
|0.10
|1.2765
|1.2761
|1.2715
|3767
|2006.08.01 03:55
|modify
|335
|0.10
|1.2765
|1.2760
|1.2715
|3768
|2006.08.01 03:57
|modify
|335
|0.10
|1.2765
|1.2759
|1.2715
|3769
|2006.08.01 03:58
|modify
|335
|0.10
|1.2765
|1.2757
|1.2715
|3770
|2006.08.01 03:59
|modify
|335
|0.10
|1.2765
|1.2756
|1.2715
|3771
|2006.08.01 03:59
|modify
|335
|0.10
|1.2765
|1.2755
|1.2715
|3772
|2006.08.01 03:59
|modify
|335
|0.10
|1.2765
|1.2754
|1.2715
|3773
|2006.08.01 03:59
|modify
|335
|0.10
|1.2765
|1.2753
|1.2715
|3774
|2006.08.01 04:04
|s/l
|335
|0.10
|1.2753
|1.2753
|1.2715
|12.28
|10170.41
|3775
|2006.08.01 05:22
|buy
|336
|0.10
|1.2749
|1.2249
|1.2799
|3776
|2006.08.01 12:54
|modify
|336
|0.10
|1.2749
|1.2750
|1.2799
|3777
|2006.08.01 12:54
|modify
|336
|0.10
|1.2749
|1.2751
|1.2799
|3778
|2006.08.01 13:11
|modify
|336
|0.10
|1.2749
|1.2752
|1.2799
|3779
|2006.08.01 13:11
|modify
|336
|0.10
|1.2749
|1.2753
|1.2799
|3780
|2006.08.01 13:13
|modify
|336
|0.10
|1.2749
|1.2755
|1.2799
|3781
|2006.08.01 13:14
|modify
|336
|0.10
|1.2749
|1.2756
|1.2799
|3782
|2006.08.01 13:43
|modify
|336
|0.10
|1.2749
|1.2757
|1.2799
|3783
|2006.08.01 14:15
|s/l
|336
|0.10
|1.2757
|1.2757
|1.2799
|8.00
|10178.41
|3784
|2006.08.01 14:15
|buy
|337
|0.10
|1.2759
|1.2259
|1.2809
|3785
|2006.08.01 14:30
|modify
|337
|0.10
|1.2759
|1.2759
|1.2809
|3786
|2006.08.01 14:30
|modify
|337
|0.10
|1.2759
|1.2760
|1.2809
|3787
|2006.08.01 14:30
|modify
|337
|0.10
|1.2759
|1.2761
|1.2809
|3788
|2006.08.01 14:30
|modify
|337
|0.10
|1.2759
|1.2762
|1.2809
|3789
|2006.08.01 14:30
|modify
|337
|0.10
|1.2759
|1.2763
|1.2809
|3790
|2006.08.01 14:30
|modify
|337
|0.10
|1.2759
|1.2764
|1.2809
|3791
|2006.08.01 14:30
|modify
|337
|0.10
|1.2759
|1.2765
|1.2809
|3792
|2006.08.01 14:33
|s/l
|337
|0.10
|1.2765
|1.2765
|1.2809
|6.00
|10184.41
|3793
|2006.08.01 14:34
|buy
|338
|0.10
|1.2758
|1.2258
|1.2808
|3794
|2006.08.01 17:56
|modify
|338
|0.10
|1.2758
|1.2758
|1.2808
|3795
|2006.08.01 17:56
|modify
|338
|0.10
|1.2758
|1.2759
|1.2808
|3796
|2006.08.01 17:56
|modify
|338
|0.10
|1.2758
|1.2760
|1.2808
|3797
|2006.08.01 17:59
|modify
|338
|0.10
|1.2758
|1.2761
|1.2808
|3798
|2006.08.01 18:00
|modify
|338
|0.10
|1.2758
|1.2762
|1.2808
|3799
|2006.08.01 18:04
|modify
|338
|0.10
|1.2758
|1.2763
|1.2808
|3800
|2006.08.01 18:04
|modify
|338
|0.10
|1.2758
|1.2764
|1.2808
|3801
|2006.08.01 18:04
|modify
|338
|0.10
|1.2758
|1.2766
|1.2808
|3802
|2006.08.01 18:04
|modify
|338
|0.10
|1.2758
|1.2767
|1.2808
|3803
|2006.08.01 18:04
|modify
|338
|0.10
|1.2758
|1.2769
|1.2808
|3804
|2006.08.01 18:04
|modify
|338
|0.10
|1.2758
|1.2772
|1.2808
|3805
|2006.08.01 18:07
|modify
|338
|0.10
|1.2758
|1.2777
|1.2808
|3806
|2006.08.01 18:07
|modify
|338
|0.10
|1.2758
|1.2778
|1.2808
|3807
|2006.08.01 18:07
|modify
|338
|0.10
|1.2758
|1.2779
|1.2808
|3808
|2006.08.01 18:07
|modify
|338
|0.10
|1.2758
|1.2780
|1.2808
|3809
|2006.08.01 18:07
|modify
|338
|0.10
|1.2758
|1.2781
|1.2808
|3810
|2006.08.01 18:09
|modify
|338
|0.10
|1.2758
|1.2783
|1.2808
|3811
|2006.08.01 18:09
|modify
|338
|0.10
|1.2758
|1.2784
|1.2808
|3812
|2006.08.01 18:09
|modify
|338
|0.10
|1.2758
|1.2785
|1.2808
|3813
|2006.08.01 18:09
|modify
|338
|0.10
|1.2758
|1.2787
|1.2808
|3814
|2006.08.01 18:12
|modify
|338
|0.10
|1.2758
|1.2788
|1.2808
|3815
|2006.08.01 18:12
|modify
|338
|0.10
|1.2758
|1.2790
|1.2808
|3816
|2006.08.01 18:12
|modify
|338
|0.10
|1.2758
|1.2792
|1.2808
|3817
|2006.08.01 18:14
|t/p
|338
|0.10
|1.2808
|1.2792
|1.2808
|50.00
|10234.41
|3818
|2006.08.01 18:14
|sell
|339
|0.10
|1.2808
|1.3308
|1.2758
|3819
|2006.08.02 14:28
|modify
|339
|0.10
|1.2808
|1.2808
|1.2758
|3820
|2006.08.02 14:28
|modify
|339
|0.10
|1.2808
|1.2807
|1.2758
|3821
|2006.08.02 14:29
|modify
|339
|0.10
|1.2808
|1.2805
|1.2758
|3822
|2006.08.02 14:58
|s/l
|339
|0.10
|1.2805
|1.2805
|1.2758
|3.28
|10237.70
|3823
|2006.08.02 14:58
|sell
|340
|0.10
|1.2803
|1.3303
|1.2753
|3824
|2006.08.02 17:07
|modify
|340
|0.10
|1.2803
|1.2803
|1.2753
|3825
|2006.08.02 17:07
|modify
|340
|0.10
|1.2803
|1.2802
|1.2753
|3826
|2006.08.02 17:07
|modify
|340
|0.10
|1.2803
|1.2801
|1.2753
|3827
|2006.08.02 17:07
|modify
|340
|0.10
|1.2803
|1.2800
|1.2753
|3828
|2006.08.02 17:32
|s/l
|340
|0.10
|1.2800
|1.2800
|1.2753
|3.00
|10240.70
|3829
|2006.08.02 18:06
|buy
|341
|0.10
|1.2791
|1.2291
|1.2841
|3830
|2006.08.03 14:35
|modify
|341
|0.10
|1.2791
|1.2792
|1.2841
|3831
|2006.08.03 14:35
|modify
|341
|0.10
|1.2791
|1.2793
|1.2841
|3832
|2006.08.03 14:35
|modify
|341
|0.10
|1.2791
|1.2794
|1.2841
|3833
|2006.08.03 14:35
|modify
|341
|0.10
|1.2791
|1.2795
|1.2841
|3834
|2006.08.03 14:35
|modify
|341
|0.10
|1.2791
|1.2796
|1.2841
|3835
|2006.08.03 14:35
|modify
|341
|0.10
|1.2791
|1.2797
|1.2841
|3836
|2006.08.03 14:36
|modify
|341
|0.10
|1.2791
|1.2798
|1.2841
|3837
|2006.08.03 14:36
|modify
|341
|0.10
|1.2791
|1.2799
|1.2841
|3838
|2006.08.03 14:36
|modify
|341
|0.10
|1.2791
|1.2800
|1.2841
|3839
|2006.08.03 14:37
|modify
|341
|0.10
|1.2791
|1.2801
|1.2841
|3840
|2006.08.03 14:38
|modify
|341
|0.10
|1.2791
|1.2802
|1.2841
|3841
|2006.08.03 14:40
|modify
|341
|0.10
|1.2791
|1.2803
|1.2841
|3842
|2006.08.03 14:40
|modify
|341
|0.10
|1.2791
|1.2804
|1.2841
|3843
|2006.08.03 14:40
|modify
|341
|0.10
|1.2791
|1.2805
|1.2841
|3844
|2006.08.03 14:40
|modify
|341
|0.10
|1.2791
|1.2806
|1.2841
|3845
|2006.08.03 14:40
|modify
|341
|0.10
|1.2791
|1.2807
|1.2841
|3846
|2006.08.03 14:40
|modify
|341
|0.10
|1.2791
|1.2808
|1.2841
|3847
|2006.08.03 14:40
|modify
|341
|0.10
|1.2791
|1.2809
|1.2841
|3848
|2006.08.03 14:40
|modify
|341
|0.10
|1.2791
|1.2810
|1.2841
|3849
|2006.08.03 14:41
|modify
|341
|0.10
|1.2791
|1.2811
|1.2841
|3850
|2006.08.03 14:41
|modify
|341
|0.10
|1.2791
|1.2812
|1.2841
|3851
|2006.08.03 14:41
|modify
|341
|0.10
|1.2791
|1.2813
|1.2841
|3852
|2006.08.03 14:41
|modify
|341
|0.10
|1.2791
|1.2815
|1.2841
|3853
|2006.08.03 14:41
|modify
|341
|0.10
|1.2791
|1.2816
|1.2841
|3854
|2006.08.03 14:41
|modify
|341
|0.10
|1.2791
|1.2817
|1.2841
|3855
|2006.08.03 14:41
|modify
|341
|0.10
|1.2791
|1.2818
|1.2841
|3856
|2006.08.03 14:53
|s/l
|341
|0.10
|1.2818
|1.2818
|1.2841
|25.60
|10266.30
|3857
|2006.08.03 14:53
|sell
|342
|0.10
|1.2820
|1.3320
|1.2770
|3858
|2006.08.03 15:28
|modify
|342
|0.10
|1.2820
|1.2819
|1.2770
|3859
|2006.08.03 15:28
|modify
|342
|0.10
|1.2820
|1.2818
|1.2770
|3860
|2006.08.03 15:28
|modify
|342
|0.10
|1.2820
|1.2817
|1.2770
|3861
|2006.08.03 16:00
|s/l
|342
|0.10
|1.2817
|1.2817
|1.2770
|3.00
|10269.30
|3862
|2006.08.03 16:00
|sell
|343
|0.10
|1.2823
|1.3323
|1.2773
|3863
|2006.08.03 16:51
|modify
|343
|0.10
|1.2823
|1.2822
|1.2773
|3864
|2006.08.03 16:52
|modify
|343
|0.10
|1.2823
|1.2821
|1.2773
|3865
|2006.08.03 16:55
|modify
|343
|0.10
|1.2823
|1.2820
|1.2773
|3866
|2006.08.03 16:55
|modify
|343
|0.10
|1.2823
|1.2819
|1.2773
|3867
|2006.08.03 16:55
|modify
|343
|0.10
|1.2823
|1.2817
|1.2773
|3868
|2006.08.03 16:55
|modify
|343
|0.10
|1.2823
|1.2816
|1.2773
|3869
|2006.08.03 16:55
|modify
|343
|0.10
|1.2823
|1.2815
|1.2773
|3870
|2006.08.03 16:55
|modify
|343
|0.10
|1.2823
|1.2813
|1.2773
|3871
|2006.08.03 16:55
|modify
|343
|0.10
|1.2823
|1.2812
|1.2773
|3872
|2006.08.03 16:55
|modify
|343
|0.10
|1.2823
|1.2810
|1.2773
|3873
|2006.08.03 16:55
|modify
|343
|0.10
|1.2823
|1.2808
|1.2773
|3874
|2006.08.03 16:57
|modify
|343
|0.10
|1.2823
|1.2807
|1.2773
|3875
|2006.08.03 16:57
|modify
|343
|0.10
|1.2823
|1.2806
|1.2773
|3876
|2006.08.03 16:57
|modify
|343
|0.10
|1.2823
|1.2805
|1.2773
|3877
|2006.08.03 16:57
|modify
|343
|0.10
|1.2823
|1.2804
|1.2773
|3878
|2006.08.03 16:57
|modify
|343
|0.10
|1.2823
|1.2803
|1.2773
|3879
|2006.08.03 17:02
|modify
|343
|0.10
|1.2823
|1.2802
|1.2773
|3880
|2006.08.03 17:09
|modify
|343
|0.10
|1.2823
|1.2801
|1.2773
|3881
|2006.08.03 17:09
|modify
|343
|0.10
|1.2823
|1.2800
|1.2773
|3882
|2006.08.03 17:10
|modify
|343
|0.10
|1.2823
|1.2799
|1.2773
|3883
|2006.08.03 17:10
|modify
|343
|0.10
|1.2823
|1.2797
|1.2773
|3884
|2006.08.03 17:11
|modify
|343
|0.10
|1.2823
|1.2796
|1.2773
|3885
|2006.08.03 17:11
|modify
|343
|0.10
|1.2823
|1.2794
|1.2773
|3886
|2006.08.03 17:13
|modify
|343
|0.10
|1.2823
|1.2793
|1.2773
|3887
|2006.08.03 17:13
|modify
|343
|0.10
|1.2823
|1.2792
|1.2773
|3888
|2006.08.03 17:13
|modify
|343
|0.10
|1.2823
|1.2791
|1.2773
|3889
|2006.08.03 17:13
|modify
|343
|0.10
|1.2823
|1.2790
|1.2773
|3890
|2006.08.03 17:13
|modify
|343
|0.10
|1.2823
|1.2789
|1.2773
|3891
|2006.08.03 17:13
|t/p
|343
|0.10
|1.2773
|1.2789
|1.2773
|50.00
|10319.30
|3892
|2006.08.03 17:13
|buy
|344
|0.10
|1.2773
|1.2273
|1.2823
|3893
|2006.08.03 18:30
|modify
|344
|0.10
|1.2773
|1.2773
|1.2823
|3894
|2006.08.03 18:32
|modify
|344
|0.10
|1.2773
|1.2775
|1.2823
|3895
|2006.08.03 18:32
|modify
|344
|0.10
|1.2773
|1.2777
|1.2823
|3896
|2006.08.03 18:34
|modify
|344
|0.10
|1.2773
|1.2778
|1.2823
|3897
|2006.08.03 18:35
|modify
|344
|0.10
|1.2773
|1.2779
|1.2823
|3898
|2006.08.03 18:35
|modify
|344
|0.10
|1.2773
|1.2783
|1.2823
|3899
|2006.08.03 18:57
|modify
|344
|0.10
|1.2773
|1.2785
|1.2823
|3900
|2006.08.03 19:00
|modify
|344
|0.10
|1.2773
|1.2787
|1.2823
|3901
|2006.08.03 19:04
|modify
|344
|0.10
|1.2773
|1.2788
|1.2823
|3902
|2006.08.03 19:04
|modify
|344
|0.10
|1.2773
|1.2791
|1.2823
|3903
|2006.08.03 19:04
|modify
|344
|0.10
|1.2773
|1.2792
|1.2823
|3904
|2006.08.03 19:04
|modify
|344
|0.10
|1.2773
|1.2793
|1.2823
|3905
|2006.08.03 19:08
|modify
|344
|0.10
|1.2773
|1.2794
|1.2823
|3906
|2006.08.03 19:55
|modify
|344
|0.10
|1.2773
|1.2795
|1.2823
|3907
|2006.08.03 20:04
|modify
|344
|0.10
|1.2773
|1.2796
|1.2823
|3908
|2006.08.03 20:06
|modify
|344
|0.10
|1.2773
|1.2797
|1.2823
|3909
|2006.08.03 20:25
|modify
|344
|0.10
|1.2773
|1.2798
|1.2823
|3910
|2006.08.03 20:44
|modify
|344
|0.10
|1.2773
|1.2800
|1.2823
|3911
|2006.08.03 20:45
|modify
|344
|0.10
|1.2773
|1.2801
|1.2823
|3912
|2006.08.03 22:56
|s/l
|344
|0.10
|1.2801
|1.2801
|1.2823
|28.00
|10347.30
|3913
|2006.08.03 22:56
|buy
|345
|0.10
|1.2803
|1.2303
|1.2853
|3914
|2006.08.04 14:30
|modify
|345
|0.10
|1.2803
|1.2804
|1.2853
|3915
|2006.08.04 14:30
|modify
|345
|0.10
|1.2803
|1.2805
|1.2853
|3916
|2006.08.04 14:30
|modify
|345
|0.10
|1.2803
|1.2807
|1.2853
|3917
|2006.08.04 14:30
|modify
|345
|0.10
|1.2803
|1.2809
|1.2853
|3918
|2006.08.04 14:30
|modify
|345
|0.10
|1.2803
|1.2810
|1.2853
|3919
|2006.08.04 14:30
|modify
|345
|0.10
|1.2803
|1.2812
|1.2853
|3920
|2006.08.04 14:30
|modify
|345
|0.10
|1.2803
|1.2813
|1.2853
|3921
|2006.08.04 14:30
|modify
|345
|0.10
|1.2803
|1.2815
|1.2853
|3922
|2006.08.04 14:30
|modify
|345
|0.10
|1.2803
|1.2816
|1.2853
|3923
|2006.08.04 14:30
|modify
|345
|0.10
|1.2803
|1.2818
|1.2853
|3924
|2006.08.04 14:30
|modify
|345
|0.10
|1.2803
|1.2819
|1.2853
|3925
|2006.08.04 14:30
|modify
|345
|0.10
|1.2803
|1.2821
|1.2853
|3926
|2006.08.04 14:30
|modify
|345
|0.10
|1.2803
|1.2822
|1.2853
|3927
|2006.08.04 14:30
|modify
|345
|0.10
|1.2803
|1.2824
|1.2853
|3928
|2006.08.04 14:30
|modify
|345
|0.10
|1.2803
|1.2825
|1.2853
|3929
|2006.08.04 14:30
|modify
|345
|0.10
|1.2803
|1.2826
|1.2853
|3930
|2006.08.04 14:30
|modify
|345
|0.10
|1.2803
|1.2828
|1.2853
|3931
|2006.08.04 14:30
|modify
|345
|0.10
|1.2803
|1.2829
|1.2853
|3932
|2006.08.04 14:30
|modify
|345
|0.10
|1.2803
|1.2830
|1.2853
|3933
|2006.08.04 14:30
|modify
|345
|0.10
|1.2803
|1.2831
|1.2853
|3934
|2006.08.04 14:30
|modify
|345
|0.10
|1.2803
|1.2833
|1.2853
|3935
|2006.08.04 14:30
|modify
|345
|0.10
|1.2803
|1.2834
|1.2853
|3936
|2006.08.04 14:30
|modify
|345
|0.10
|1.2803
|1.2835
|1.2853
|3937
|2006.08.04 14:30
|modify
|345
|0.10
|1.2803
|1.2837
|1.2853
|3938
|2006.08.04 14:30
|t/p
|345
|0.10
|1.2853
|1.2837
|1.2853
|49.53
|10396.83
|3939
|2006.08.04 14:30
|sell
|346
|0.10
|1.2853
|1.3353
|1.2803
|3940
|2006.08.07 19:50
|modify
|346
|0.10
|1.2853
|1.2853
|1.2803
|3941
|2006.08.07 19:53
|modify
|346
|0.10
|1.2853
|1.2852
|1.2803
|3942
|2006.08.07 19:59
|modify
|346
|0.10
|1.2853
|1.2851
|1.2803
|3943
|2006.08.07 20:00
|modify
|346
|0.10
|1.2853
|1.2848
|1.2803
|3944
|2006.08.07 20:01
|modify
|346
|0.10
|1.2853
|1.2847
|1.2803
|3945
|2006.08.07 21:03
|s/l
|346
|0.10
|1.2847
|1.2847
|1.2803
|6.28
|10403.11
|3946
|2006.08.07 21:03
|sell
|347
|0.10
|1.2845
|1.3345
|1.2795
|3947
|2006.08.07 23:56
|modify
|347
|0.10
|1.2845
|1.2845
|1.2795
|3948
|2006.08.07 23:56
|modify
|347
|0.10
|1.2845
|1.2844
|1.2795
|3949
|2006.08.07 23:57
|modify
|347
|0.10
|1.2845
|1.2843
|1.2795
|3950
|2006.08.07 23:57
|modify
|347
|0.10
|1.2845
|1.2842
|1.2795
|3951
|2006.08.07 23:57
|modify
|347
|0.10
|1.2845
|1.2839
|1.2795
|3952
|2006.08.07 23:58
|modify
|347
|0.10
|1.2845
|1.2838
|1.2795
|3953
|2006.08.07 23:58
|modify
|347
|0.10
|1.2845
|1.2837
|1.2795
|3954
|2006.08.07 23:58
|modify
|347
|0.10
|1.2845
|1.2835
|1.2795
|3955
|2006.08.07 23:58
|modify
|347
|0.10
|1.2845
|1.2833
|1.2795
|3956
|2006.08.07 23:59
|modify
|347
|0.10
|1.2845
|1.2832
|1.2795
|3957
|2006.08.08 00:10
|modify
|347
|0.10
|1.2845
|1.2831
|1.2795
|3958
|2006.08.08 00:10
|modify
|347
|0.10
|1.2845
|1.2830
|1.2795
|3959
|2006.08.08 00:10
|modify
|347
|0.10
|1.2845
|1.2829
|1.2795
|3960
|2006.08.08 00:11
|modify
|347
|0.10
|1.2845
|1.2828
|1.2795
|3961
|2006.08.08 00:11
|modify
|347
|0.10
|1.2845
|1.2826
|1.2795
|3962
|2006.08.08 00:11
|modify
|347
|0.10
|1.2845
|1.2824
|1.2795
|3963
|2006.08.08 01:57
|s/l
|347
|0.10
|1.2824
|1.2824
|1.2795
|21.28
|10424.40
|3964
|2006.08.08 01:57
|sell
|348
|0.10
|1.2823
|1.3323
|1.2773
|3965
|2006.08.09 00:48
|modify
|348
|0.10
|1.2823
|1.2822
|1.2773
|3966
|2006.08.09 00:48
|modify
|348
|0.10
|1.2823
|1.2819
|1.2773
|3967
|2006.08.09 00:48
|modify
|348
|0.10
|1.2823
|1.2817
|1.2773
|3968
|2006.08.09 00:48
|modify
|348
|0.10
|1.2823
|1.2813
|1.2773
|3969
|2006.08.09 00:48
|modify
|348
|0.10
|1.2823
|1.2806
|1.2773
|3970
|2006.08.09 00:49
|modify
|348
|0.10
|1.2823
|1.2804
|1.2773
|3971
|2006.08.09 00:49
|modify
|348
|0.10
|1.2823
|1.2803
|1.2773
|3972
|2006.08.09 00:49
|modify
|348
|0.10
|1.2823
|1.2801
|1.2773
|3973
|2006.08.09 00:49
|modify
|348
|0.10
|1.2823
|1.2799
|1.2773
|3974
|2006.08.09 00:49
|modify
|348
|0.10
|1.2823
|1.2797
|1.2773
|3975
|2006.08.09 00:49
|modify
|348
|0.10
|1.2823
|1.2796
|1.2773
|3976
|2006.08.09 00:49
|modify
|348
|0.10
|1.2823
|1.2794
|1.2773
|3977
|2006.08.09 00:49
|modify
|348
|0.10
|1.2823
|1.2791
|1.2773
|3978
|2006.08.09 00:49
|modify
|348
|0.10
|1.2823
|1.2789
|1.2773
|3979
|2006.08.09 00:49
|t/p
|348
|0.10
|1.2773
|1.2789
|1.2773
|50.28
|10474.68
|3980
|2006.08.09 00:49
|buy
|349
|0.10
|1.2772
|1.2272
|1.2822
|3981
|2006.08.09 01:33
|modify
|349
|0.10
|1.2772
|1.2772
|1.2822
|3982
|2006.08.09 01:33
|modify
|349
|0.10
|1.2772
|1.2773
|1.2822
|3983
|2006.08.09 01:33
|modify
|349
|0.10
|1.2772
|1.2774
|1.2822
|3984
|2006.08.09 01:33
|modify
|349
|0.10
|1.2772
|1.2775
|1.2822
|3985
|2006.08.09 01:34
|modify
|349
|0.10
|1.2772
|1.2776
|1.2822
|3986
|2006.08.09 01:34
|modify
|349
|0.10
|1.2772
|1.2777
|1.2822
|3987
|2006.08.09 01:34
|modify
|349
|0.10
|1.2772
|1.2778
|1.2822
|3988
|2006.08.09 01:43
|modify
|349
|0.10
|1.2772
|1.2779
|1.2822
|3989
|2006.08.09 01:43
|modify
|349
|0.10
|1.2772
|1.2781
|1.2822
|3990
|2006.08.09 02:16
|s/l
|349
|0.10
|1.2781
|1.2781
|1.2822
|9.00
|10483.68
|3991
|2006.08.09 02:16
|buy
|350
|0.10
|1.2783
|1.2283
|1.2833
|3992
|2006.08.09 06:54
|modify
|350
|0.10
|1.2783
|1.2783
|1.2833
|3993
|2006.08.09 06:55
|modify
|350
|0.10
|1.2783
|1.2784
|1.2833
|3994
|2006.08.09 06:55
|modify
|350
|0.10
|1.2783
|1.2785
|1.2833
|3995
|2006.08.09 07:08
|modify
|350
|0.10
|1.2783
|1.2786
|1.2833
|3996
|2006.08.09 07:19
|modify
|350
|0.10
|1.2783
|1.2787
|1.2833
|3997
|2006.08.09 07:46
|modify
|350
|0.10
|1.2783
|1.2788
|1.2833
|3998
|2006.08.09 07:46
|modify
|350
|0.10
|1.2783
|1.2789
|1.2833
|3999
|2006.08.09 07:46
|modify
|350
|0.10
|1.2783
|1.2790
|1.2833
|4000
|2006.08.09 07:47
|modify
|350
|0.10
|1.2783
|1.2791
|1.2833
|4001
|2006.08.09 07:47
|modify
|350
|0.10
|1.2783
|1.2792
|1.2833
|4002
|2006.08.09 07:47
|modify
|350
|0.10
|1.2783
|1.2794
|1.2833
|4003
|2006.08.09 07:47
|modify
|350
|0.10
|1.2783
|1.2795
|1.2833
|4004
|2006.08.09 07:52
|modify
|350
|0.10
|1.2783
|1.2796
|1.2833
|4005
|2006.08.09 07:53
|modify
|350
|0.10
|1.2783
|1.2798
|1.2833
|4006
|2006.08.09 08:01
|modify
|350
|0.10
|1.2783
|1.2799
|1.2833
|4007
|2006.08.09 08:01
|modify
|350
|0.10
|1.2783
|1.2800
|1.2833
|4008
|2006.08.09 08:01
|modify
|350
|0.10
|1.2783
|1.2801
|1.2833
|4009
|2006.08.09 08:01
|modify
|350
|0.10
|1.2783
|1.2802
|1.2833
|4010
|2006.08.09 08:13
|modify
|350
|0.10
|1.2783
|1.2803
|1.2833
|4011
|2006.08.09 08:13
|modify
|350
|0.10
|1.2783
|1.2804
|1.2833
|4012
|2006.08.09 08:14
|modify
|350
|0.10
|1.2783
|1.2805
|1.2833
|4013
|2006.08.09 08:14
|modify
|350
|0.10
|1.2783
|1.2806
|1.2833
|4014
|2006.08.09 08:14
|modify
|350
|0.10
|1.2783
|1.2807
|1.2833
|4015
|2006.08.09 08:14
|modify
|350
|0.10
|1.2783
|1.2808
|1.2833
|4016
|2006.08.09 08:14
|modify
|350
|0.10
|1.2783
|1.2809
|1.2833
|4017
|2006.08.09 08:14
|modify
|350
|0.10
|1.2783
|1.2810
|1.2833
|4018
|2006.08.09 08:14
|modify
|350
|0.10
|1.2783
|1.2811
|1.2833
|4019
|2006.08.09 08:14
|modify
|350
|0.10
|1.2783
|1.2812
|1.2833
|4020
|2006.08.09 08:15
|modify
|350
|0.10
|1.2783
|1.2813
|1.2833
|4021
|2006.08.09 08:23
|modify
|350
|0.10
|1.2783
|1.2814
|1.2833
|4022
|2006.08.09 08:23
|modify
|350
|0.10
|1.2783
|1.2815
|1.2833
|4023
|2006.08.09 08:23
|modify
|350
|0.10
|1.2783
|1.2816
|1.2833
|4024
|2006.08.09 08:23
|modify
|350
|0.10
|1.2783
|1.2817
|1.2833
|4025
|2006.08.09 08:54
|t/p
|350
|0.10
|1.2833
|1.2817
|1.2833
|50.00
|10533.68
|4026
|2006.08.09 08:54
|sell
|351
|0.10
|1.2833
|1.3333
|1.2783
|4027
|2006.08.10 16:02
|modify
|351
|0.10
|1.2833
|1.2833
|1.2783
|4028
|2006.08.10 16:02
|modify
|351
|0.10
|1.2833
|1.2832
|1.2783
|4029
|2006.08.10 16:02
|modify
|351
|0.10
|1.2833
|1.2831
|1.2783
|4030
|2006.08.10 16:02
|modify
|351
|0.10
|1.2833
|1.2830
|1.2783
|4031
|2006.08.10 16:02
|modify
|351
|0.10
|1.2833
|1.2829
|1.2783
|4032
|2006.08.10 16:03
|modify
|351
|0.10
|1.2833
|1.2828
|1.2783
|4033
|2006.08.10 16:06
|modify
|351
|0.10
|1.2833
|1.2827
|1.2783
|4034
|2006.08.10 16:06
|modify
|351
|0.10
|1.2833
|1.2826
|1.2783
|4035
|2006.08.10 16:06
|modify
|351
|0.10
|1.2833
|1.2825
|1.2783
|4036
|2006.08.10 16:06
|modify
|351
|0.10
|1.2833
|1.2824
|1.2783
|4037
|2006.08.10 16:06
|modify
|351
|0.10
|1.2833
|1.2822
|1.2783
|4038
|2006.08.10 16:16
|modify
|351
|0.10
|1.2833
|1.2821
|1.2783
|4039
|2006.08.10 16:16
|modify
|351
|0.10
|1.2833
|1.2820
|1.2783
|4040
|2006.08.10 16:16
|modify
|351
|0.10
|1.2833
|1.2819
|1.2783
|4041
|2006.08.10 16:16
|modify
|351
|0.10
|1.2833
|1.2817
|1.2783
|4042
|2006.08.10 16:16
|modify
|351
|0.10
|1.2833
|1.2816
|1.2783
|4043
|2006.08.10 16:16
|modify
|351
|0.10
|1.2833
|1.2815
|1.2783
|4044
|2006.08.10 16:16
|modify
|351
|0.10
|1.2833
|1.2814
|1.2783
|4045
|2006.08.10 16:16
|modify
|351
|0.10
|1.2833
|1.2812
|1.2783
|4046
|2006.08.10 16:22
|modify
|351
|0.10
|1.2833
|1.2811
|1.2783
|4047
|2006.08.10 16:22
|modify
|351
|0.10
|1.2833
|1.2810
|1.2783
|4048
|2006.08.10 16:23
|modify
|351
|0.10
|1.2833
|1.2809
|1.2783
|4049
|2006.08.10 16:23
|modify
|351
|0.10
|1.2833
|1.2808
|1.2783
|4050
|2006.08.10 16:24
|modify
|351
|0.10
|1.2833
|1.2806
|1.2783
|4051
|2006.08.10 16:24
|modify
|351
|0.10
|1.2833
|1.2804
|1.2783
|4052
|2006.08.10 16:24
|modify
|351
|0.10
|1.2833
|1.2803
|1.2783
|4053
|2006.08.10 16:24
|modify
|351
|0.10
|1.2833
|1.2802
|1.2783
|4054
|2006.08.10 16:24
|modify
|351
|0.10
|1.2833
|1.2800
|1.2783
|4055
|2006.08.10 16:24
|modify
|351
|0.10
|1.2833
|1.2798
|1.2783
|4056
|2006.08.10 16:25
|t/p
|351
|0.10
|1.2783
|1.2798
|1.2783
|50.85
|10584.54
|4057
|2006.08.10 16:25
|buy
|352
|0.10
|1.2783
|1.2283
|1.2833
|4058
|2006.08.10 21:00
|modify
|352
|0.10
|1.2783
|1.2783
|1.2833
|4059
|2006.08.11 02:26
|s/l
|352
|0.10
|1.2783
|1.2783
|1.2833
|-0.47
|10584.07
|4060
|2006.08.11 02:26
|buy
|353
|0.10
|1.2784
|1.2284
|1.2834
|4061
|2006.08.15 15:43
|modify
|353
|0.10
|1.2784
|1.2786
|1.2834
|4062
|2006.08.15 15:46
|modify
|353
|0.10
|1.2784
|1.2787
|1.2834
|4063
|2006.08.15 15:46
|modify
|353
|0.10
|1.2784
|1.2788
|1.2834
|4064
|2006.08.15 16:16
|s/l
|353
|0.10
|1.2788
|1.2788
|1.2834
|3.06
|10587.13
|4065
|2006.08.15 16:57
|buy
|354
|0.10
|1.2785
|1.2285
|1.2835
|4066
|2006.08.16 14:30
|modify
|354
|0.10
|1.2785
|1.2788
|1.2835
|4067
|2006.08.16 14:30
|modify
|354
|0.10
|1.2785
|1.2790
|1.2835
|4068
|2006.08.16 14:30
|modify
|354
|0.10
|1.2785
|1.2792
|1.2835
|4069
|2006.08.16 14:30
|modify
|354
|0.10
|1.2785
|1.2794
|1.2835
|4070
|2006.08.16 14:30
|modify
|354
|0.10
|1.2785
|1.2795
|1.2835
|4071
|2006.08.16 14:30
|modify
|354
|0.10
|1.2785
|1.2797
|1.2835
|4072
|2006.08.16 14:30
|modify
|354
|0.10
|1.2785
|1.2799
|1.2835
|4073
|2006.08.16 14:30
|modify
|354
|0.10
|1.2785
|1.2801
|1.2835
|4074
|2006.08.16 14:30
|modify
|354
|0.10
|1.2785
|1.2802
|1.2835
|4075
|2006.08.16 14:30
|modify
|354
|0.10
|1.2785
|1.2804
|1.2835
|4076
|2006.08.16 14:30
|modify
|354
|0.10
|1.2785
|1.2806
|1.2835
|4077
|2006.08.16 14:30
|modify
|354
|0.10
|1.2785
|1.2807
|1.2835
|4078
|2006.08.16 14:30
|modify
|354
|0.10
|1.2785
|1.2809
|1.2835
|4079
|2006.08.16 14:30
|modify
|354
|0.10
|1.2785
|1.2811
|1.2835
|4080
|2006.08.16 14:30
|modify
|354
|0.10
|1.2785
|1.2812
|1.2835
|4081
|2006.08.16 14:30
|modify
|354
|0.10
|1.2785
|1.2814
|1.2835
|4082
|2006.08.16 14:31
|modify
|354
|0.10
|1.2785
|1.2815
|1.2835
|4083
|2006.08.16 14:31
|modify
|354
|0.10
|1.2785
|1.2816
|1.2835
|4084
|2006.08.16 14:31
|modify
|354
|0.10
|1.2785
|1.2817
|1.2835
|4085
|2006.08.16 14:31
|modify
|354
|0.10
|1.2785
|1.2818
|1.2835
|4086
|2006.08.16 14:31
|modify
|354
|0.10
|1.2785
|1.2819
|1.2835
|4087
|2006.08.16 14:31
|t/p
|354
|0.10
|1.2835
|1.2819
|1.2835
|49.53
|10636.66
|4088
|2006.08.16 14:31
|sell
|355
|0.10
|1.2835
|1.3335
|1.2785
|4089
|2006.08.17 19:58
|modify
|355
|0.10
|1.2835
|1.2833
|1.2785
|4090
|2006.08.17 20:01
|modify
|355
|0.10
|1.2835
|1.2832
|1.2785
|4091
|2006.08.17 20:01
|modify
|355
|0.10
|1.2835
|1.2831
|1.2785
|4092
|2006.08.17 20:14
|modify
|355
|0.10
|1.2835
|1.2830
|1.2785
|4093
|2006.08.17 21:06
|s/l
|355
|0.10
|1.2830
|1.2830
|1.2785
|5.85
|10642.52
|4094
|2006.08.17 21:06
|sell
|356
|0.10
|1.2829
|1.3329
|1.2779
|4095
|2006.08.18 13:17
|modify
|356
|0.10
|1.2829
|1.2828
|1.2779
|4096
|2006.08.18 13:23
|modify
|356
|0.10
|1.2829
|1.2827
|1.2779
|4097
|2006.08.18 13:24
|modify
|356
|0.10
|1.2829
|1.2826
|1.2779
|4098
|2006.08.18 13:24
|modify
|356
|0.10
|1.2829
|1.2825
|1.2779
|4099
|2006.08.18 13:24
|modify
|356
|0.10
|1.2829
|1.2824
|1.2779
|4100
|2006.08.18 13:26
|modify
|356
|0.10
|1.2829
|1.2823
|1.2779
|4101
|2006.08.18 13:27
|modify
|356
|0.10
|1.2829
|1.2822
|1.2779
|4102
|2006.08.18 13:28
|modify
|356
|0.10
|1.2829
|1.2821
|1.2779
|4103
|2006.08.18 13:28
|modify
|356
|0.10
|1.2829
|1.2820
|1.2779
|4104
|2006.08.18 13:28
|modify
|356
|0.10
|1.2829
|1.2819
|1.2779
|4105
|2006.08.18 13:28
|modify
|356
|0.10
|1.2829
|1.2818
|1.2779
|4106
|2006.08.18 13:29
|modify
|356
|0.10
|1.2829
|1.2817
|1.2779
|4107
|2006.08.18 13:31
|modify
|356
|0.10
|1.2829
|1.2815
|1.2779
|4108
|2006.08.18 13:31
|modify
|356
|0.10
|1.2829
|1.2813
|1.2779
|4109
|2006.08.18 13:49
|modify
|356
|0.10
|1.2829
|1.2812
|1.2779
|4110
|2006.08.18 13:50
|modify
|356
|0.10
|1.2829
|1.2811
|1.2779
|4111
|2006.08.18 13:50
|modify
|356
|0.10
|1.2829
|1.2810
|1.2779
|4112
|2006.08.18 13:50
|modify
|356
|0.10
|1.2829
|1.2809
|1.2779
|4113
|2006.08.18 13:50
|modify
|356
|0.10
|1.2829
|1.2808
|1.2779
|4114
|2006.08.18 14:21
|modify
|356
|0.10
|1.2829
|1.2807
|1.2779
|4115
|2006.08.18 14:21
|modify
|356
|0.10
|1.2829
|1.2806
|1.2779
|4116
|2006.08.18 14:21
|modify
|356
|0.10
|1.2829
|1.2805
|1.2779
|4117
|2006.08.18 14:21
|modify
|356
|0.10
|1.2829
|1.2804
|1.2779
|4118
|2006.08.18 14:21
|modify
|356
|0.10
|1.2829
|1.2803
|1.2779
|4119
|2006.08.18 14:30
|modify
|356
|0.10
|1.2829
|1.2799
|1.2779
|4120
|2006.08.18 14:32
|modify
|356
|0.10
|1.2829
|1.2798
|1.2779
|4121
|2006.08.18 14:32
|modify
|356
|0.10
|1.2829
|1.2797
|1.2779
|4122
|2006.08.18 14:55
|s/l
|356
|0.10
|1.2797
|1.2797
|1.2779
|32.28
|10674.80
|4123
|2006.08.18 14:59
|sell
|357
|0.10
|1.2801
|1.3301
|1.2751
|4124
|2006.08.22 20:13
|modify
|357
|0.10
|1.2801
|1.2801
|1.2751
|4125
|2006.08.22 21:01
|s/l
|357
|0.10
|1.2801
|1.2801
|1.2751
|0.57
|10675.37
|4126
|2006.08.22 21:01
|sell
|358
|0.10
|1.2802
|1.3302
|1.2752
|4127
|2006.08.23 04:10
|modify
|358
|0.10
|1.2802
|1.2802
|1.2752
|4128
|2006.08.23 04:10
|modify
|358
|0.10
|1.2802
|1.2801
|1.2752
|4129
|2006.08.23 08:54
|s/l
|358
|0.10
|1.2801
|1.2801
|1.2752
|1.28
|10676.66
|4130
|2006.08.23 08:54
|sell
|359
|0.10
|1.2799
|1.3299
|1.2749
|4131
|2006.08.23 17:02
|modify
|359
|0.10
|1.2799
|1.2798
|1.2749
|4132
|2006.08.23 17:02
|modify
|359
|0.10
|1.2799
|1.2797
|1.2749
|4133
|2006.08.23 17:02
|modify
|359
|0.10
|1.2799
|1.2796
|1.2749
|4134
|2006.08.23 17:02
|modify
|359
|0.10
|1.2799
|1.2794
|1.2749
|4135
|2006.08.23 17:05
|modify
|359
|0.10
|1.2799
|1.2793
|1.2749
|4136
|2006.08.23 17:05
|modify
|359
|0.10
|1.2799
|1.2792
|1.2749
|4137
|2006.08.23 17:30
|s/l
|359
|0.10
|1.2792
|1.2792
|1.2749
|7.00
|10683.66
|4138
|2006.08.23 18:36
|buy
|360
|0.10
|1.2788
|1.2288
|1.2838
|4139
|2006.08.24 10:01
|modify
|360
|0.10
|1.2788
|1.2788
|1.2838
|4140
|2006.08.24 10:01
|modify
|360
|0.10
|1.2788
|1.2789
|1.2838
|4141
|2006.08.24 10:01
|modify
|360
|0.10
|1.2788
|1.2790
|1.2838
|4142
|2006.08.24 10:01
|modify
|360
|0.10
|1.2788
|1.2791
|1.2838
|4143
|2006.08.24 10:01
|modify
|360
|0.10
|1.2788
|1.2792
|1.2838
|4144
|2006.08.24 10:02
|modify
|360
|0.10
|1.2788
|1.2793
|1.2838
|4145
|2006.08.24 10:02
|modify
|360
|0.10
|1.2788
|1.2794
|1.2838
|4146
|2006.08.24 10:02
|modify
|360
|0.10
|1.2788
|1.2795
|1.2838
|4147
|2006.08.24 10:02
|modify
|360
|0.10
|1.2788
|1.2796
|1.2838
|4148
|2006.08.24 10:02
|modify
|360
|0.10
|1.2788
|1.2797
|1.2838
|4149
|2006.08.24 10:02
|modify
|360
|0.10
|1.2788
|1.2798
|1.2838
|4150
|2006.08.24 10:03
|modify
|360
|0.10
|1.2788
|1.2799
|1.2838
|4151
|2006.08.24 10:08
|s/l
|360
|0.10
|1.2799
|1.2799
|1.2838
|9.60
|10693.25
|4152
|2006.08.24 10:08
|sell
|361
|0.10
|1.2799
|1.3299
|1.2749
|4153
|2006.08.24 17:18
|modify
|361
|0.10
|1.2799
|1.2798
|1.2749
|4154
|2006.08.24 17:19
|modify
|361
|0.10
|1.2799
|1.2797
|1.2749
|4155
|2006.08.24 17:23
|modify
|361
|0.10
|1.2799
|1.2796
|1.2749
|4156
|2006.08.24 17:45
|modify
|361
|0.10
|1.2799
|1.2795
|1.2749
|4157
|2006.08.24 17:45
|modify
|361
|0.10
|1.2799
|1.2794
|1.2749
|4158
|2006.08.24 17:45
|modify
|361
|0.10
|1.2799
|1.2793
|1.2749
|4159
|2006.08.24 17:45
|modify
|361
|0.10
|1.2799
|1.2792
|1.2749
|4160
|2006.08.24 17:45
|modify
|361
|0.10
|1.2799
|1.2791
|1.2749
|4161
|2006.08.24 17:45
|modify
|361
|0.10
|1.2799
|1.2790
|1.2749
|4162
|2006.08.24 17:46
|modify
|361
|0.10
|1.2799
|1.2789
|1.2749
|4163
|2006.08.24 17:46
|modify
|361
|0.10
|1.2799
|1.2787
|1.2749
|4164
|2006.08.24 17:53
|modify
|361
|0.10
|1.2799
|1.2786
|1.2749
|4165
|2006.08.24 17:53
|modify
|361
|0.10
|1.2799
|1.2785
|1.2749
|4166
|2006.08.24 17:54
|modify
|361
|0.10
|1.2799
|1.2784
|1.2749
|4167
|2006.08.24 17:54
|modify
|361
|0.10
|1.2799
|1.2783
|1.2749
|4168
|2006.08.24 17:54
|modify
|361
|0.10
|1.2799
|1.2782
|1.2749
|4169
|2006.08.24 17:55
|modify
|361
|0.10
|1.2799
|1.2781
|1.2749
|4170
|2006.08.24 17:55
|modify
|361
|0.10
|1.2799
|1.2780
|1.2749
|4171
|2006.08.24 17:58
|modify
|361
|0.10
|1.2799
|1.2779
|1.2749
|4172
|2006.08.24 17:58
|modify
|361
|0.10
|1.2799
|1.2777
|1.2749
|4173
|2006.08.24 17:59
|modify
|361
|0.10
|1.2799
|1.2776
|1.2749
|4174
|2006.08.24 18:00
|modify
|361
|0.10
|1.2799
|1.2775
|1.2749
|4175
|2006.08.24 21:23
|modify
|361
|0.10
|1.2799
|1.2774
|1.2749
|4176
|2006.08.24 21:32
|modify
|361
|0.10
|1.2799
|1.2773
|1.2749
|4177
|2006.08.24 22:10
|modify
|361
|0.10
|1.2799
|1.2772
|1.2749
|4178
|2006.08.24 22:14
|modify
|361
|0.10
|1.2799
|1.2771
|1.2749
|4179
|2006.08.24 22:17
|modify
|361
|0.10
|1.2799
|1.2770
|1.2749
|4180
|2006.08.24 23:03
|s/l
|361
|0.10
|1.2770
|1.2770
|1.2749
|29.00
|10722.25
|4181
|2006.08.24 23:03
|sell
|362
|0.10
|1.2768
|1.3268
|1.2718
|4182
|2006.08.25 02:05
|modify
|362
|0.10
|1.2768
|1.2768
|1.2718
|4183
|2006.08.25 02:05
|modify
|362
|0.10
|1.2768
|1.2767
|1.2718
|4184
|2006.08.25 02:05
|modify
|362
|0.10
|1.2768
|1.2764
|1.2718
|4185
|2006.08.25 02:15
|s/l
|362
|0.10
|1.2764
|1.2764
|1.2718
|4.28
|10726.54
|4186
|2006.08.25 02:34
|sell
|363
|0.10
|1.2769
|1.3269
|1.2719
|4187
|2006.08.25 08:30
|modify
|363
|0.10
|1.2769
|1.2769
|1.2719
|4188
|2006.08.25 08:30
|modify
|363
|0.10
|1.2769
|1.2767
|1.2719
|4189
|2006.08.25 08:30
|modify
|363
|0.10
|1.2769
|1.2765
|1.2719
|4190
|2006.08.25 08:30
|modify
|363
|0.10
|1.2769
|1.2764
|1.2719
|4191
|2006.08.25 08:39
|s/l
|363
|0.10
|1.2764
|1.2764
|1.2719
|5.00
|10731.54
|4192
|2006.08.25 09:00
|buy
|364
|0.10
|1.2756
|1.2256
|1.2806
|4193
|2006.08.25 09:42
|modify
|364
|0.10
|1.2756
|1.2757
|1.2806
|4194
|2006.08.25 09:43
|modify
|364
|0.10
|1.2756
|1.2758
|1.2806
|4195
|2006.08.25 09:44
|modify
|364
|0.10
|1.2756
|1.2759
|1.2806
|4196
|2006.08.25 09:45
|modify
|364
|0.10
|1.2756
|1.2760
|1.2806
|4197
|2006.08.25 09:45
|modify
|364
|0.10
|1.2756
|1.2761
|1.2806
|4198
|2006.08.25 09:45
|modify
|364
|0.10
|1.2756
|1.2762
|1.2806
|4199
|2006.08.25 14:15
|s/l
|364
|0.10
|1.2762
|1.2762
|1.2806
|6.00
|10737.54
|4200
|2006.08.25 14:15
|buy
|365
|0.10
|1.2763
|1.2263
|1.2813
|4201
|2006.08.25 17:15
|modify
|365
|0.10
|1.2763
|1.2764
|1.2813
|4202
|2006.08.25 17:15
|modify
|365
|0.10
|1.2763
|1.2765
|1.2813
|4203
|2006.08.25 17:15
|modify
|365
|0.10
|1.2763
|1.2766
|1.2813
|4204
|2006.08.25 17:15
|modify
|365
|0.10
|1.2763
|1.2767
|1.2813
|4205
|2006.08.25 17:15
|modify
|365
|0.10
|1.2763
|1.2768
|1.2813
|4206
|2006.08.25 17:40
|s/l
|365
|0.10
|1.2768
|1.2768
|1.2813
|5.00
|10742.54
|4207
|2006.08.25 18:11
|buy
|366
|0.10
|1.2762
|1.2262
|1.2812
|4208
|2006.08.28 04:42
|modify
|366
|0.10
|1.2762
|1.2763
|1.2812
|4209
|2006.08.28 05:25
|modify
|366
|0.10
|1.2762
|1.2764
|1.2812
|4210
|2006.08.28 05:26
|modify
|366
|0.10
|1.2762
|1.2766
|1.2812
|4211
|2006.08.28 05:26
|modify
|366
|0.10
|1.2762
|1.2767
|1.2812
|4212
|2006.08.28 05:27
|modify
|366
|0.10
|1.2762
|1.2768
|1.2812
|4213
|2006.08.28 05:27
|modify
|366
|0.10
|1.2762
|1.2769
|1.2812
|4214
|2006.08.28 05:27
|modify
|366
|0.10
|1.2762
|1.2770
|1.2812
|4215
|2006.08.28 05:27
|modify
|366
|0.10
|1.2762
|1.2772
|1.2812
|4216
|2006.08.28 05:27
|modify
|366
|0.10
|1.2762
|1.2773
|1.2812
|4217
|2006.08.28 05:27
|modify
|366
|0.10
|1.2762
|1.2775
|1.2812
|4218
|2006.08.28 05:27
|modify
|366
|0.10
|1.2762
|1.2778
|1.2812
|4219
|2006.08.28 05:28
|modify
|366
|0.10
|1.2762
|1.2779
|1.2812
|4220
|2006.08.28 05:28
|modify
|366
|0.10
|1.2762
|1.2781
|1.2812
|4221
|2006.08.28 05:28
|modify
|366
|0.10
|1.2762
|1.2782
|1.2812
|4222
|2006.08.28 05:29
|modify
|366
|0.10
|1.2762
|1.2783
|1.2812
|4223
|2006.08.28 05:31
|modify
|366
|0.10
|1.2762
|1.2784
|1.2812
|4224
|2006.08.28 05:33
|modify
|366
|0.10
|1.2762
|1.2785
|1.2812
|4225
|2006.08.28 05:33
|modify
|366
|0.10
|1.2762
|1.2787
|1.2812
|4226
|2006.08.28 05:33
|modify
|366
|0.10
|1.2762
|1.2789
|1.2812
|4227
|2006.08.28 06:31
|s/l
|366
|0.10
|1.2789
|1.2789
|1.2812
|26.53
|10769.07
|4228
|2006.08.28 07:00
|sell
|367
|0.10
|1.2797
|1.3297
|1.2747
|4229
|2006.08.28 17:43
|modify
|367
|0.10
|1.2797
|1.2797
|1.2747
|4230
|2006.08.28 18:25
|s/l
|367
|0.10
|1.2797
|1.2797
|1.2747
|0.00
|10769.07
|4231
|2006.08.28 18:25
|sell
|368
|0.10
|1.2795
|1.3295
|1.2745
|4232
|2006.08.28 22:52
|modify
|368
|0.10
|1.2795
|1.2795
|1.2745
|4233
|2006.08.28 22:59
|modify
|368
|0.10
|1.2795
|1.2794
|1.2745
|4234
|2006.08.28 23:04
|modify
|368
|0.10
|1.2795
|1.2793
|1.2745
|4235
|2006.08.28 23:23
|modify
|368
|0.10
|1.2795
|1.2789
|1.2745
|4236
|2006.08.29 00:33
|s/l
|368
|0.10
|1.2789
|1.2789
|1.2745
|6.28
|10775.35
|4237
|2006.08.29 00:33
|sell
|369
|0.10
|1.2788
|1.3288
|1.2738
|4238
|2006.08.29 16:21
|modify
|369
|0.10
|1.2788
|1.2788
|1.2738
|4239
|2006.08.29 16:22
|modify
|369
|0.10
|1.2788
|1.2787
|1.2738
|4240
|2006.08.29 16:22
|modify
|369
|0.10
|1.2788
|1.2786
|1.2738
|4241
|2006.08.29 16:22
|modify
|369
|0.10
|1.2788
|1.2785
|1.2738
|4242
|2006.08.29 16:23
|modify
|369
|0.10
|1.2788
|1.2784
|1.2738
|4243
|2006.08.29 16:23
|modify
|369
|0.10
|1.2788
|1.2783
|1.2738
|4244
|2006.08.29 16:23
|modify
|369
|0.10
|1.2788
|1.2782
|1.2738
|4245
|2006.08.29 16:23
|modify
|369
|0.10
|1.2788
|1.2781
|1.2738
|4246
|2006.08.29 16:23
|modify
|369
|0.10
|1.2788
|1.2780
|1.2738
|4247
|2006.08.29 16:23
|modify
|369
|0.10
|1.2788
|1.2778
|1.2738
|4248
|2006.08.29 16:25
|modify
|369
|0.10
|1.2788
|1.2776
|1.2738
|4249
|2006.08.29 16:26
|modify
|369
|0.10
|1.2788
|1.2775
|1.2738
|4250
|2006.08.29 16:48
|modify
|369
|0.10
|1.2788
|1.2774
|1.2738
|4251
|2006.08.29 16:48
|modify
|369
|0.10
|1.2788
|1.2773
|1.2738
|4252
|2006.08.29 16:50
|modify
|369
|0.10
|1.2788
|1.2771
|1.2738
|4253
|2006.08.29 16:50
|modify
|369
|0.10
|1.2788
|1.2769
|1.2738
|4254
|2006.08.29 16:52
|modify
|369
|0.10
|1.2788
|1.2767
|1.2738
|4255
|2006.08.29 17:23
|s/l
|369
|0.10
|1.2767
|1.2767
|1.2738
|21.00
|10796.35
|4256
|2006.08.29 18:00
|sell
|370
|0.10
|1.2767
|1.3267
|1.2717
|4257
|2006.09.07 13:07
|modify
|370
|0.10
|1.2767
|1.2767
|1.2717
|4258
|2006.09.07 13:07
|modify
|370
|0.10
|1.2767
|1.2766
|1.2717
|4259
|2006.09.07 13:07
|modify
|370
|0.10
|1.2767
|1.2765
|1.2717
|4260
|2006.09.07 13:07
|modify
|370
|0.10
|1.2767
|1.2764
|1.2717
|4261
|2006.09.07 13:07
|modify
|370
|0.10
|1.2767
|1.2763
|1.2717
|4262
|2006.09.07 13:07
|modify
|370
|0.10
|1.2767
|1.2761
|1.2717
|4263
|2006.09.07 13:07
|modify
|370
|0.10
|1.2767
|1.2760
|1.2717
|4264
|2006.09.07 13:07
|modify
|370
|0.10
|1.2767
|1.2759
|1.2717
|4265
|2006.09.07 13:07
|modify
|370
|0.10
|1.2767
|1.2757
|1.2717
|4266
|2006.09.07 13:07
|modify
|370
|0.10
|1.2767
|1.2756
|1.2717
|4267
|2006.09.07 13:07
|modify
|370
|0.10
|1.2767
|1.2754
|1.2717
|4268
|2006.09.07 13:08
|modify
|370
|0.10
|1.2767
|1.2753
|1.2717
|4269
|2006.09.07 13:10
|modify
|370
|0.10
|1.2767
|1.2752
|1.2717
|4270
|2006.09.07 13:10
|modify
|370
|0.10
|1.2767
|1.2751
|1.2717
|4271
|2006.09.07 13:10
|modify
|370
|0.10
|1.2767
|1.2750
|1.2717
|4272
|2006.09.07 13:10
|modify
|370
|0.10
|1.2767
|1.2749
|1.2717
|4273
|2006.09.07 13:11
|modify
|370
|0.10
|1.2767
|1.2748
|1.2717
|4274
|2006.09.07 13:12
|modify
|370
|0.10
|1.2767
|1.2747
|1.2717
|4275
|2006.09.07 13:13
|modify
|370
|0.10
|1.2767
|1.2745
|1.2717
|4276
|2006.09.07 13:14
|modify
|370
|0.10
|1.2767
|1.2744
|1.2717
|4277
|2006.09.07 13:14
|modify
|370
|0.10
|1.2767
|1.2743
|1.2717
|4278
|2006.09.07 13:14
|modify
|370
|0.10
|1.2767
|1.2742
|1.2717
|4279
|2006.09.07 13:27
|s/l
|370
|0.10
|1.2742
|1.2742
|1.2717
|28.13
|10824.49
|4280
|2006.09.07 13:50
|buy
|371
|0.10
|1.2734
|1.2234
|1.2784
|4281
|2006.09.07 18:00
|modify
|371
|0.10
|1.2734
|1.2735
|1.2784
|4282
|2006.09.07 18:00
|modify
|371
|0.10
|1.2734
|1.2736
|1.2784
|4283
|2006.09.07 18:00
|modify
|371
|0.10
|1.2734
|1.2737
|1.2784
|4284
|2006.09.07 18:00
|modify
|371
|0.10
|1.2734
|1.2738
|1.2784
|4285
|2006.09.07 18:00
|modify
|371
|0.10
|1.2734
|1.2739
|1.2784
|4286
|2006.09.07 18:00
|modify
|371
|0.10
|1.2734
|1.2740
|1.2784
|4287
|2006.09.07 18:00
|modify
|371
|0.10
|1.2734
|1.2741
|1.2784
|4288
|2006.09.07 18:00
|modify
|371
|0.10
|1.2734
|1.2742
|1.2784
|4289
|2006.09.07 18:00
|s/l
|371
|0.10
|1.2742
|1.2742
|1.2784
|8.00
|10832.49
|4290
|2006.09.07 18:00
|sell
|372
|0.10
|1.2746
|1.3246
|1.2696
|4291
|2006.09.07 20:46
|modify
|372
|0.10
|1.2746
|1.2746
|1.2696
|4292
|2006.09.07 20:46
|modify
|372
|0.10
|1.2746
|1.2745
|1.2696
|4293
|2006.09.07 20:46
|modify
|372
|0.10
|1.2746
|1.2744
|1.2696
|4294
|2006.09.07 20:46
|modify
|372
|0.10
|1.2746
|1.2743
|1.2696
|4295
|2006.09.07 20:46
|modify
|372
|0.10
|1.2746
|1.2741
|1.2696
|4296
|2006.09.07 21:22
|modify
|372
|0.10
|1.2746
|1.2740
|1.2696
|4297
|2006.09.07 21:23
|modify
|372
|0.10
|1.2746
|1.2739
|1.2696
|4298
|2006.09.07 23:08
|modify
|372
|0.10
|1.2746
|1.2738
|1.2696
|4299
|2006.09.07 23:21
|s/l
|372
|0.10
|1.2738
|1.2738
|1.2696
|8.00
|10840.49
|4300
|2006.09.07 23:21
|sell
|373
|0.10
|1.2737
|1.3237
|1.2687
|4301
|2006.09.08 02:47
|modify
|373
|0.10
|1.2737
|1.2737
|1.2687
|4302
|2006.09.08 02:56
|modify
|373
|0.10
|1.2737
|1.2736
|1.2687
|4303
|2006.09.08 02:57
|modify
|373
|0.10
|1.2737
|1.2735
|1.2687
|4304
|2006.09.08 03:00
|modify
|373
|0.10
|1.2737
|1.2734
|1.2687
|4305
|2006.09.08 03:06
|modify
|373
|0.10
|1.2737
|1.2733
|1.2687
|4306
|2006.09.08 03:06
|modify
|373
|0.10
|1.2737
|1.2732
|1.2687
|4307
|2006.09.08 04:22
|s/l
|373
|0.10
|1.2732
|1.2732
|1.2687
|5.28
|10845.77
|4308
|2006.09.08 04:22
|sell
|374
|0.10
|1.2731
|1.3231
|1.2681
|4309
|2006.09.08 08:01
|modify
|374
|0.10
|1.2731
|1.2731
|1.2681
|4310
|2006.09.08 08:11
|modify
|374
|0.10
|1.2731
|1.2730
|1.2681
|4311
|2006.09.08 08:11
|modify
|374
|0.10
|1.2731
|1.2729
|1.2681
|4312
|2006.09.08 08:21
|modify
|374
|0.10
|1.2731
|1.2728
|1.2681
|4313
|2006.09.08 08:24
|modify
|374
|0.10
|1.2731
|1.2727
|1.2681
|4314
|2006.09.08 08:28
|modify
|374
|0.10
|1.2731
|1.2726
|1.2681
|4315
|2006.09.08 08:29
|modify
|374
|0.10
|1.2731
|1.2725
|1.2681
|4316
|2006.09.08 08:34
|modify
|374
|0.10
|1.2731
|1.2724
|1.2681
|4317
|2006.09.08 08:51
|s/l
|374
|0.10
|1.2724
|1.2724
|1.2681
|7.00
|10852.77
|4318
|2006.09.08 08:51
|sell
|375
|0.10
|1.2722
|1.3222
|1.2672
|4319
|2006.09.08 09:36
|modify
|375
|0.10
|1.2722
|1.2722
|1.2672
|4320
|2006.09.08 09:36
|modify
|375
|0.10
|1.2722
|1.2721
|1.2672
|4321
|2006.09.08 09:36
|modify
|375
|0.10
|1.2722
|1.2720
|1.2672
|4322
|2006.09.08 09:36
|modify
|375
|0.10
|1.2722
|1.2719
|1.2672
|4323
|2006.09.08 09:36
|modify
|375
|0.10
|1.2722
|1.2718
|1.2672
|4324
|2006.09.08 09:36
|modify
|375
|0.10
|1.2722
|1.2717
|1.2672
|4325
|2006.09.08 09:36
|modify
|375
|0.10
|1.2722
|1.2716
|1.2672
|4326
|2006.09.08 09:36
|modify
|375
|0.10
|1.2722
|1.2715
|1.2672
|4327
|2006.09.08 09:36
|modify
|375
|0.10
|1.2722
|1.2714
|1.2672
|4328
|2006.09.08 09:36
|modify
|375
|0.10
|1.2722
|1.2713
|1.2672
|4329
|2006.09.08 09:39
|s/l
|375
|0.10
|1.2713
|1.2713
|1.2672
|9.00
|10861.77
|4330
|2006.09.08 10:25
|buy
|376
|0.10
|1.2710
|1.2210
|1.2760
|4331
|2006.09.11 11:46
|modify
|376
|0.10
|1.2710
|1.2710
|1.2760
|4332
|2006.09.11 11:49
|modify
|376
|0.10
|1.2710
|1.2711
|1.2760
|4333
|2006.09.11 11:49
|modify
|376
|0.10
|1.2710
|1.2712
|1.2760
|4334
|2006.09.11 11:49
|modify
|376
|0.10
|1.2710
|1.2713
|1.2760
|4335
|2006.09.11 11:51
|modify
|376
|0.10
|1.2710
|1.2714
|1.2760
|4336
|2006.09.11 11:51
|modify
|376
|0.10
|1.2710
|1.2715
|1.2760
|4337
|2006.09.11 11:51
|modify
|376
|0.10
|1.2710
|1.2717
|1.2760
|4338
|2006.09.11 11:51
|modify
|376
|0.10
|1.2710
|1.2718
|1.2760
|4339
|2006.09.11 11:52
|modify
|376
|0.10
|1.2710
|1.2719
|1.2760
|4340
|2006.09.11 11:52
|modify
|376
|0.10
|1.2710
|1.2720
|1.2760
|4341
|2006.09.11 11:52
|modify
|376
|0.10
|1.2710
|1.2721
|1.2760
|4342
|2006.09.11 11:52
|modify
|376
|0.10
|1.2710
|1.2722
|1.2760
|4343
|2006.09.11 11:52
|modify
|376
|0.10
|1.2710
|1.2723
|1.2760
|4344
|2006.09.11 12:29
|s/l
|376
|0.10
|1.2723
|1.2723
|1.2760
|12.53
|10874.30
|4345
|2006.09.11 12:56
|buy
|377
|0.10
|1.2723
|1.2223
|1.2773
|4346
|2006.09.14 16:55
|modify
|377
|0.10
|1.2723
|1.2723
|1.2773
|4347
|2006.09.14 16:55
|modify
|377
|0.10
|1.2723
|1.2725
|1.2773
|4348
|2006.09.14 16:55
|modify
|377
|0.10
|1.2723
|1.2726
|1.2773
|4349
|2006.09.14 16:55
|modify
|377
|0.10
|1.2723
|1.2728
|1.2773
|4350
|2006.09.14 16:55
|modify
|377
|0.10
|1.2723
|1.2729
|1.2773
|4351
|2006.09.14 16:55
|modify
|377
|0.10
|1.2723
|1.2730
|1.2773
|4352
|2006.09.14 16:56
|modify
|377
|0.10
|1.2723
|1.2731
|1.2773
|4353
|2006.09.14 16:56
|modify
|377
|0.10
|1.2723
|1.2732
|1.2773
|4354
|2006.09.14 16:58
|modify
|377
|0.10
|1.2723
|1.2733
|1.2773
|4355
|2006.09.14 16:59
|modify
|377
|0.10
|1.2723
|1.2734
|1.2773
|4356
|2006.09.14 16:59
|modify
|377
|0.10
|1.2723
|1.2735
|1.2773
|4357
|2006.09.14 16:59
|modify
|377
|0.10
|1.2723
|1.2736
|1.2773
|4358
|2006.09.14 16:59
|modify
|377
|0.10
|1.2723
|1.2737
|1.2773
|4359
|2006.09.14 17:16
|s/l
|377
|0.10
|1.2737
|1.2737
|1.2773
|11.66
|10885.96
|4360
|2006.09.14 17:51
|sell
|378
|0.10
|1.2743
|1.3243
|1.2693
|4361
|2006.09.14 20:43
|modify
|378
|0.10
|1.2743
|1.2742
|1.2693
|4362
|2006.09.14 20:46
|modify
|378
|0.10
|1.2743
|1.2741
|1.2693
|4363
|2006.09.14 20:57
|modify
|378
|0.10
|1.2743
|1.2740
|1.2693
|4364
|2006.09.14 20:59
|modify
|378
|0.10
|1.2743
|1.2739
|1.2693
|4365
|2006.09.14 21:01
|modify
|378
|0.10
|1.2743
|1.2738
|1.2693
|4366
|2006.09.14 22:17
|modify
|378
|0.10
|1.2743
|1.2737
|1.2693
|4367
|2006.09.14 22:18
|modify
|378
|0.10
|1.2743
|1.2736
|1.2693
|4368
|2006.09.14 22:18
|modify
|378
|0.10
|1.2743
|1.2735
|1.2693
|4369
|2006.09.14 22:23
|modify
|378
|0.10
|1.2743
|1.2734
|1.2693
|4370
|2006.09.14 23:14
|modify
|378
|0.10
|1.2743
|1.2733
|1.2693
|4371
|2006.09.14 23:14
|modify
|378
|0.10
|1.2743
|1.2732
|1.2693
|4372
|2006.09.14 23:29
|s/l
|378
|0.10
|1.2732
|1.2732
|1.2693
|11.00
|10896.96
|4373
|2006.09.14 23:29
|sell
|379
|0.10
|1.2730
|1.3230
|1.2680
|4374
|2006.09.15 09:07
|modify
|379
|0.10
|1.2730
|1.2730
|1.2680
|4375
|2006.09.15 09:07
|modify
|379
|0.10
|1.2730
|1.2729
|1.2680
|4376
|2006.09.15 09:08
|modify
|379
|0.10
|1.2730
|1.2728
|1.2680
|4377
|2006.09.15 09:46
|modify
|379
|0.10
|1.2730
|1.2727
|1.2680
|4378
|2006.09.15 09:55
|modify
|379
|0.10
|1.2730
|1.2726
|1.2680
|4379
|2006.09.15 09:55
|modify
|379
|0.10
|1.2730
|1.2725
|1.2680
|4380
|2006.09.15 09:56
|modify
|379
|0.10
|1.2730
|1.2724
|1.2680
|4381
|2006.09.15 10:06
|modify
|379
|0.10
|1.2730
|1.2723
|1.2680
|4382
|2006.09.15 10:07
|modify
|379
|0.10
|1.2730
|1.2722
|1.2680
|4383
|2006.09.15 10:25
|modify
|379
|0.10
|1.2730
|1.2721
|1.2680
|4384
|2006.09.15 10:29
|modify
|379
|0.10
|1.2730
|1.2720
|1.2680
|4385
|2006.09.15 11:38
|modify
|379
|0.10
|1.2730
|1.2718
|1.2680
|4386
|2006.09.15 11:38
|modify
|379
|0.10
|1.2730
|1.2717
|1.2680
|4387
|2006.09.15 11:45
|modify
|379
|0.10
|1.2730
|1.2716
|1.2680
|4388
|2006.09.15 11:45
|modify
|379
|0.10
|1.2730
|1.2715
|1.2680
|4389
|2006.09.15 11:46
|modify
|379
|0.10
|1.2730
|1.2714
|1.2680
|4390
|2006.09.15 11:46
|modify
|379
|0.10
|1.2730
|1.2713
|1.2680
|4391
|2006.09.15 11:46
|modify
|379
|0.10
|1.2730
|1.2712
|1.2680
|4392
|2006.09.15 11:54
|modify
|379
|0.10
|1.2730
|1.2710
|1.2680
|4393
|2006.09.15 11:55
|modify
|379
|0.10
|1.2730
|1.2708
|1.2680
|4394
|2006.09.15 11:57
|modify
|379
|0.10
|1.2730
|1.2707
|1.2680
|4395
|2006.09.15 11:57
|modify
|379
|0.10
|1.2730
|1.2706
|1.2680
|4396
|2006.09.15 11:57
|modify
|379
|0.10
|1.2730
|1.2705
|1.2680
|4397
|2006.09.15 11:57
|modify
|379
|0.10
|1.2730
|1.2704
|1.2680
|4398
|2006.09.15 11:57
|modify
|379
|0.10
|1.2730
|1.2703
|1.2680
|4399
|2006.09.15 11:57
|modify
|379
|0.10
|1.2730
|1.2702
|1.2680
|4400
|2006.09.15 12:04
|modify
|379
|0.10
|1.2730
|1.2701
|1.2680
|4401
|2006.09.15 12:16
|modify
|379
|0.10
|1.2730
|1.2700
|1.2680
|4402
|2006.09.15 12:56
|modify
|379
|0.10
|1.2730
|1.2699
|1.2680
|4403
|2006.09.15 12:57
|modify
|379
|0.10
|1.2730
|1.2698
|1.2680
|4404
|2006.09.15 13:12
|modify
|379
|0.10
|1.2730
|1.2697
|1.2680
|4405
|2006.09.15 13:15
|t/p
|379
|0.10
|1.2680
|1.2697
|1.2680
|50.28
|10947.25
|4406
|2006.09.15 13:15
|buy
|380
|0.10
|1.2678
|1.2178
|1.2728
|4407
|2006.09.18 20:13
|modify
|380
|0.10
|1.2678
|1.2680
|1.2728
|4408
|2006.09.18 20:13
|modify
|380
|0.10
|1.2678
|1.2681
|1.2728
|4409
|2006.09.18 20:13
|modify
|380
|0.10
|1.2678
|1.2683
|1.2728
|4410
|2006.09.18 20:39
|modify
|380
|0.10
|1.2678
|1.2684
|1.2728
|4411
|2006.09.18 20:39
|modify
|380
|0.10
|1.2678
|1.2685
|1.2728
|4412
|2006.09.18 20:48
|modify
|380
|0.10
|1.2678
|1.2687
|1.2728
|4413
|2006.09.18 20:49
|modify
|380
|0.10
|1.2678
|1.2688
|1.2728
|4414
|2006.09.18 21:03
|modify
|380
|0.10
|1.2678
|1.2689
|1.2728
|4415
|2006.09.18 21:03
|modify
|380
|0.10
|1.2678
|1.2690
|1.2728
|4416
|2006.09.18 21:21
|modify
|380
|0.10
|1.2678
|1.2692
|1.2728
|4417
|2006.09.18 21:29
|modify
|380
|0.10
|1.2678
|1.2693
|1.2728
|4418
|2006.09.18 22:35
|modify
|380
|0.10
|1.2678
|1.2694
|1.2728
|4419
|2006.09.18 22:42
|modify
|380
|0.10
|1.2678
|1.2695
|1.2728
|4420
|2006.09.19 02:29
|modify
|380
|0.10
|1.2678
|1.2696
|1.2728
|4421
|2006.09.19 02:29
|modify
|380
|0.10
|1.2678
|1.2697
|1.2728
|4422
|2006.09.19 02:30
|modify
|380
|0.10
|1.2678
|1.2698
|1.2728
|4423
|2006.09.19 02:45
|modify
|380
|0.10
|1.2678
|1.2699
|1.2728
|4424
|2006.09.19 03:04
|modify
|380
|0.10
|1.2678
|1.2700
|1.2728
|4425
|2006.09.19 03:34
|modify
|380
|0.10
|1.2678
|1.2701
|1.2728
|4426
|2006.09.19 04:00
|modify
|380
|0.10
|1.2678
|1.2702
|1.2728
|4427
|2006.09.19 04:25
|modify
|380
|0.10
|1.2678
|1.2703
|1.2728
|4428
|2006.09.19 04:26
|modify
|380
|0.10
|1.2678
|1.2705
|1.2728
|4429
|2006.09.19 04:27
|modify
|380
|0.10
|1.2678
|1.2706
|1.2728
|4430
|2006.09.19 04:33
|modify
|380
|0.10
|1.2678
|1.2707
|1.2728
|4431
|2006.09.19 04:33
|modify
|380
|0.10
|1.2678
|1.2708
|1.2728
|4432
|2006.09.19 04:59
|modify
|380
|0.10
|1.2678
|1.2710
|1.2728
|4433
|2006.09.19 06:08
|s/l
|380
|0.10
|1.2710
|1.2710
|1.2728
|31.06
|10978.31
|4434
|2006.09.19 06:08
|buy
|381
|0.10
|1.2711
|1.2211
|1.2761
|4435
|2006.09.20 20:21
|modify
|381
|0.10
|1.2711
|1.2712
|1.2761
|4436
|2006.09.20 20:26
|s/l
|381
|0.10
|1.2712
|1.2712
|1.2761
|0.53
|10978.84
|4437
|2006.09.20 20:37
|buy
|382
|0.10
|1.2690
|1.2190
|1.2740
|4438
|2006.09.21 02:32
|modify
|382
|0.10
|1.2690
|1.2691
|1.2740
|4439
|2006.09.21 02:43
|modify
|382
|0.10
|1.2690
|1.2692
|1.2740
|4440
|2006.09.21 02:43
|modify
|382
|0.10
|1.2690
|1.2693
|1.2740
|4441
|2006.09.21 02:44
|modify
|382
|0.10
|1.2690
|1.2695
|1.2740
|4442
|2006.09.21 02:44
|modify
|382
|0.10
|1.2690
|1.2696
|1.2740
|4443
|2006.09.21 02:48
|modify
|382
|0.10
|1.2690
|1.2700
|1.2740
|4444
|2006.09.21 02:49
|modify
|382
|0.10
|1.2690
|1.2701
|1.2740
|4445
|2006.09.21 03:06
|modify
|382
|0.10
|1.2690
|1.2702
|1.2740
|4446
|2006.09.21 03:20
|modify
|382
|0.10
|1.2690
|1.2705
|1.2740
|4447
|2006.09.21 03:46
|modify
|382
|0.10
|1.2690
|1.2706
|1.2740
|4448
|2006.09.21 03:51
|modify
|382
|0.10
|1.2690
|1.2707
|1.2740
|4449
|2006.09.21 03:52
|modify
|382
|0.10
|1.2690
|1.2708
|1.2740
|4450
|2006.09.21 03:52
|modify
|382
|0.10
|1.2690
|1.2709
|1.2740
|4451
|2006.09.21 03:52
|modify
|382
|0.10
|1.2690
|1.2710
|1.2740
|4452
|2006.09.21 04:00
|modify
|382
|0.10
|1.2690
|1.2712
|1.2740
|4453
|2006.09.21 04:56
|s/l
|382
|0.10
|1.2712
|1.2712
|1.2740
|20.60
|10999.44
|4454
|2006.09.21 04:56
|buy
|383
|0.10
|1.2714
|1.2214
|1.2764
|4455
|2006.09.21 09:43
|modify
|383
|0.10
|1.2714
|1.2715
|1.2764
|4456
|2006.09.21 09:43
|modify
|383
|0.10
|1.2714
|1.2716
|1.2764
|4457
|2006.09.21 09:43
|modify
|383
|0.10
|1.2714
|1.2717
|1.2764
|4458
|2006.09.21 09:43
|modify
|383
|0.10
|1.2714
|1.2718
|1.2764
|4459
|2006.09.21 09:43
|modify
|383
|0.10
|1.2714
|1.2719
|1.2764
|4460
|2006.09.21 10:23
|s/l
|383
|0.10
|1.2719
|1.2719
|1.2764
|5.00
|11004.44
|4461
|2006.09.21 10:23
|buy
|384
|0.10
|1.2720
|1.2220
|1.2770
|4462
|2006.09.21 12:35
|modify
|384
|0.10
|1.2720
|1.2721
|1.2770
|4463
|2006.09.21 12:35
|modify
|384
|0.10
|1.2720
|1.2722
|1.2770
|4464
|2006.09.21 12:35
|modify
|384
|0.10
|1.2720
|1.2723
|1.2770
|4465
|2006.09.21 12:35
|modify
|384
|0.10
|1.2720
|1.2724
|1.2770
|4466
|2006.09.21 12:35
|modify
|384
|0.10
|1.2720
|1.2725
|1.2770
|4467
|2006.09.21 12:35
|modify
|384
|0.10
|1.2720
|1.2726
|1.2770
|4468
|2006.09.21 12:36
|modify
|384
|0.10
|1.2720
|1.2727
|1.2770
|4469
|2006.09.21 12:40
|modify
|384
|0.10
|1.2720
|1.2728
|1.2770
|4470
|2006.09.21 12:40
|modify
|384
|0.10
|1.2720
|1.2729
|1.2770
|4471
|2006.09.21 12:40
|modify
|384
|0.10
|1.2720
|1.2730
|1.2770
|4472
|2006.09.21 12:41
|modify
|384
|0.10
|1.2720
|1.2731
|1.2770
|4473
|2006.09.21 13:24
|s/l
|384
|0.10
|1.2731
|1.2731
|1.2770
|11.00
|11015.44
|4474
|2006.09.21 13:24
|buy
|385
|0.10
|1.2732
|1.2232
|1.2782
|4475
|2006.09.21 18:02
|modify
|385
|0.10
|1.2732
|1.2733
|1.2782
|4476
|2006.09.21 18:02
|modify
|385
|0.10
|1.2732
|1.2734
|1.2782
|4477
|2006.09.21 18:02
|modify
|385
|0.10
|1.2732
|1.2735
|1.2782
|4478
|2006.09.21 18:02
|modify
|385
|0.10
|1.2732
|1.2737
|1.2782
|4479
|2006.09.21 18:02
|modify
|385
|0.10
|1.2732
|1.2738
|1.2782
|4480
|2006.09.21 18:02
|modify
|385
|0.10
|1.2732
|1.2739
|1.2782
|4481
|2006.09.21 18:02
|modify
|385
|0.10
|1.2732
|1.2740
|1.2782
|4482
|2006.09.21 18:03
|modify
|385
|0.10
|1.2732
|1.2741
|1.2782
|4483
|2006.09.21 18:03
|modify
|385
|0.10
|1.2732
|1.2742
|1.2782
|4484
|2006.09.21 18:03
|modify
|385
|0.10
|1.2732
|1.2744
|1.2782
|4485
|2006.09.21 18:03
|modify
|385
|0.10
|1.2732
|1.2745
|1.2782
|4486
|2006.09.21 18:03
|modify
|385
|0.10
|1.2732
|1.2746
|1.2782
|4487
|2006.09.21 18:03
|modify
|385
|0.10
|1.2732
|1.2748
|1.2782
|4488
|2006.09.21 18:03
|modify
|385
|0.10
|1.2732
|1.2749
|1.2782
|4489
|2006.09.21 18:04
|modify
|385
|0.10
|1.2732
|1.2751
|1.2782
|4490
|2006.09.21 18:04
|modify
|385
|0.10
|1.2732
|1.2752
|1.2782
|4491
|2006.09.21 18:06
|modify
|385
|0.10
|1.2732
|1.2753
|1.2782
|4492
|2006.09.21 18:06
|modify
|385
|0.10
|1.2732
|1.2754
|1.2782
|4493
|2006.09.21 18:14
|modify
|385
|0.10
|1.2732
|1.2755
|1.2782
|4494
|2006.09.21 18:14
|modify
|385
|0.10
|1.2732
|1.2756
|1.2782
|4495
|2006.09.21 18:14
|modify
|385
|0.10
|1.2732
|1.2758
|1.2782
|4496
|2006.09.21 18:14
|modify
|385
|0.10
|1.2732
|1.2760
|1.2782
|4497
|2006.09.21 18:14
|modify
|385
|0.10
|1.2732
|1.2761
|1.2782
|4498
|2006.09.21 18:15
|modify
|385
|0.10
|1.2732
|1.2763
|1.2782
|4499
|2006.09.21 18:15
|modify
|385
|0.10
|1.2732
|1.2764
|1.2782
|4500
|2006.09.21 18:15
|modify
|385
|0.10
|1.2732
|1.2765
|1.2782
|4501
|2006.09.21 18:15
|t/p
|385
|0.10
|1.2782
|1.2765
|1.2782
|50.00
|11065.44
|4502
|2006.09.21 18:15
|sell
|386
|0.10
|1.2782
|1.3282
|1.2732
|4503
|2006.09.25 11:21
|modify
|386
|0.10
|1.2782
|1.2782
|1.2732
|4504
|2006.09.25 12:45
|modify
|386
|0.10
|1.2782
|1.2780
|1.2732
|4505
|2006.09.25 12:46
|modify
|386
|0.10
|1.2782
|1.2779
|1.2732
|4506
|2006.09.25 14:24
|modify
|386
|0.10
|1.2782
|1.2778
|1.2732
|4507
|2006.09.25 14:24
|modify
|386
|0.10
|1.2782
|1.2777
|1.2732
|4508
|2006.09.25 14:24
|modify
|386
|0.10
|1.2782
|1.2776
|1.2732
|4509
|2006.09.25 14:33
|s/l
|386
|0.10
|1.2776
|1.2776
|1.2732
|7.14
|11072.58
|4510
|2006.09.25 15:13
|buy
|387
|0.10
|1.2767
|1.2267
|1.2817
|4511
|2006.11.01 17:02
|modify
|387
|0.10
|1.2767
|1.2767
|1.2817
|4512
|2006.11.01 17:03
|modify
|387
|0.10
|1.2767
|1.2768
|1.2817
|4513
|2006.11.01 17:03
|modify
|387
|0.10
|1.2767
|1.2769
|1.2817
|4514
|2006.11.01 17:03
|modify
|387
|0.10
|1.2767
|1.2770
|1.2817
|4515
|2006.11.01 17:03
|modify
|387
|0.10
|1.2767
|1.2771
|1.2817
|4516
|2006.11.01 17:03
|modify
|387
|0.10
|1.2767
|1.2772
|1.2817
|4517
|2006.11.01 17:03
|modify
|387
|0.10
|1.2767
|1.2773
|1.2817
|4518
|2006.11.01 17:03
|modify
|387
|0.10
|1.2767
|1.2774
|1.2817
|4519
|2006.11.01 17:03
|modify
|387
|0.10
|1.2767
|1.2775
|1.2817
|4520
|2006.11.01 17:03
|modify
|387
|0.10
|1.2767
|1.2776
|1.2817
|4521
|2006.11.01 17:03
|modify
|387
|0.10
|1.2767
|1.2777
|1.2817
|4522
|2006.11.01 17:04
|modify
|387
|0.10
|1.2767
|1.2778
|1.2817
|4523
|2006.11.01 17:04
|modify
|387
|0.10
|1.2767
|1.2779
|1.2817
|4524
|2006.11.01 17:04
|modify
|387
|0.10
|1.2767
|1.2780
|1.2817
|4525
|2006.11.01 17:04
|modify
|387
|0.10
|1.2767
|1.2781
|1.2817
|4526
|2006.11.01 17:04
|modify
|387
|0.10
|1.2767
|1.2782
|1.2817
|4527
|2006.11.01 17:12
|s/l
|387
|0.10
|1.2782
|1.2782
|1.2817
|-2.79
|11069.78
|4528
|2006.11.01 17:54
|buy
|388
|0.10
|1.2766
|1.2266
|1.2816
|4529
|2006.11.02 18:35
|modify
|388
|0.10
|1.2766
|1.2766
|1.2816
|4530
|2006.11.02 18:35
|modify
|388
|0.10
|1.2766
|1.2767
|1.2816
|4531
|2006.11.02 18:35
|modify
|388
|0.10
|1.2766
|1.2768
|1.2816
|4532
|2006.11.02 19:51
|s/l
|388
|0.10
|1.2768
|1.2768
|1.2816
|0.60
|11070.38
|4533
|2006.11.02 19:51
|buy
|389
|0.10
|1.2769
|1.2269
|1.2819
|4534
|2006.11.03 14:30
|modify
|389
|0.10
|1.2769
|1.2773
|1.2819
|4535
|2006.11.03 14:30
|modify
|389
|0.10
|1.2769
|1.2775
|1.2819
|4536
|2006.11.03 14:30
|s/l
|389
|0.10
|1.2775
|1.2775
|1.2819
|5.53
|11075.91
|4537
|2006.11.03 14:30
|sell
|390
|0.10
|1.2775
|1.3275
|1.2725
|4538
|2006.11.03 14:31
|modify
|390
|0.10
|1.2775
|1.2775
|1.2725
|4539
|2006.11.03 14:31
|modify
|390
|0.10
|1.2775
|1.2774
|1.2725
|4540
|2006.11.03 14:31
|modify
|390
|0.10
|1.2775
|1.2773
|1.2725
|4541
|2006.11.03 14:31
|modify
|390
|0.10
|1.2775
|1.2772
|1.2725
|4542
|2006.11.03 14:31
|modify
|390
|0.10
|1.2775
|1.2770
|1.2725
|4543
|2006.11.03 14:31
|modify
|390
|0.10
|1.2775
|1.2767
|1.2725
|4544
|2006.11.03 14:31
|modify
|390
|0.10
|1.2775
|1.2764
|1.2725
|4545
|2006.11.03 14:31
|modify
|390
|0.10
|1.2775
|1.2762
|1.2725
|4546
|2006.11.03 14:31
|modify
|390
|0.10
|1.2775
|1.2759
|1.2725
|4547
|2006.11.03 14:31
|modify
|390
|0.10
|1.2775
|1.2756
|1.2725
|4548
|2006.11.03 14:31
|modify
|390
|0.10
|1.2775
|1.2753
|1.2725
|4549
|2006.11.03 14:31
|modify
|390
|0.10
|1.2775
|1.2749
|1.2725
|4550
|2006.11.03 14:31
|modify
|390
|0.10
|1.2775
|1.2746
|1.2725
|4551
|2006.11.03 14:31
|modify
|390
|0.10
|1.2775
|1.2742
|1.2725
|4552
|2006.11.03 14:31
|t/p
|390
|0.10
|1.2725
|1.2742
|1.2725
|50.00
|11125.91
|4553
|2006.11.03 14:31
|buy
|391
|0.10
|1.2723
|1.2223
|1.2773
|4554
|2006.11.07 03:01
|modify
|391
|0.10
|1.2723
|1.2723
|1.2773
|4555
|2006.11.07 03:03
|modify
|391
|0.10
|1.2723
|1.2725
|1.2773
|4556
|2006.11.07 03:05
|modify
|391
|0.10
|1.2723
|1.2727
|1.2773
|4557
|2006.11.07 03:10
|modify
|391
|0.10
|1.2723
|1.2728
|1.2773
|4558
|2006.11.07 04:04
|modify
|391
|0.10
|1.2723
|1.2729
|1.2773
|4559
|2006.11.07 05:16
|modify
|391
|0.10
|1.2723
|1.2730
|1.2773
|4560
|2006.11.07 05:16
|modify
|391
|0.10
|1.2723
|1.2732
|1.2773
|4561
|2006.11.07 05:16
|modify
|391
|0.10
|1.2723
|1.2733
|1.2773
|4562
|2006.11.07 05:16
|modify
|391
|0.10
|1.2723
|1.2735
|1.2773
|4563
|2006.11.07 05:16
|modify
|391
|0.10
|1.2723
|1.2736
|1.2773
|4564
|2006.11.07 05:16
|modify
|391
|0.10
|1.2723
|1.2737
|1.2773
|4565
|2006.11.07 05:24
|modify
|391
|0.10
|1.2723
|1.2738
|1.2773
|4566
|2006.11.07 05:25
|modify
|391
|0.10
|1.2723
|1.2739
|1.2773
|4567
|2006.11.07 05:25
|modify
|391
|0.10
|1.2723
|1.2740
|1.2773
|4568
|2006.11.07 05:25
|modify
|391
|0.10
|1.2723
|1.2741
|1.2773
|4569
|2006.11.07 05:25
|modify
|391
|0.10
|1.2723
|1.2742
|1.2773
|4570
|2006.11.07 05:25
|modify
|391
|0.10
|1.2723
|1.2743
|1.2773
|4571
|2006.11.07 05:34
|modify
|391
|0.10
|1.2723
|1.2744
|1.2773
|4572
|2006.11.07 05:35
|modify
|391
|0.10
|1.2723
|1.2745
|1.2773
|4573
|2006.11.07 05:40
|modify
|391
|0.10
|1.2723
|1.2746
|1.2773
|4574
|2006.11.07 05:41
|modify
|391
|0.10
|1.2723
|1.2747
|1.2773
|4575
|2006.11.07 05:41
|modify
|391
|0.10
|1.2723
|1.2748
|1.2773
|4576
|2006.11.07 05:42
|modify
|391
|0.10
|1.2723
|1.2749
|1.2773
|4577
|2006.11.07 05:42
|modify
|391
|0.10
|1.2723
|1.2750
|1.2773
|4578
|2006.11.07 05:42
|modify
|391
|0.10
|1.2723
|1.2751
|1.2773
|4579
|2006.11.07 05:42
|modify
|391
|0.10
|1.2723
|1.2752
|1.2773
|4580
|2006.11.07 06:00
|modify
|391
|0.10
|1.2723
|1.2753
|1.2773
|4581
|2006.11.07 06:03
|modify
|391
|0.10
|1.2723
|1.2754
|1.2773
|4582
|2006.11.07 06:03
|modify
|391
|0.10
|1.2723
|1.2755
|1.2773
|4583
|2006.11.07 06:03
|modify
|391
|0.10
|1.2723
|1.2756
|1.2773
|4584
|2006.11.07 07:42
|s/l
|391
|0.10
|1.2756
|1.2756
|1.2773
|32.06
|11157.98
|4585
|2006.11.07 07:42
|buy
|392
|0.10
|1.2758
|1.2258
|1.2808
|4586
|2006.11.07 14:34
|modify
|392
|0.10
|1.2758
|1.2758
|1.2808
|4587
|2006.11.07 14:34
|modify
|392
|0.10
|1.2758
|1.2759
|1.2808
|4588
|2006.11.07 14:34
|modify
|392
|0.10
|1.2758
|1.2760
|1.2808
|4589
|2006.11.07 14:41
|modify
|392
|0.10
|1.2758
|1.2761
|1.2808
|4590
|2006.11.07 14:41
|modify
|392
|0.10
|1.2758
|1.2763
|1.2808
|4591
|2006.11.07 14:41
|modify
|392
|0.10
|1.2758
|1.2764
|1.2808
|4592
|2006.11.07 14:59
|modify
|392
|0.10
|1.2758
|1.2766
|1.2808
|4593
|2006.11.07 14:59
|modify
|392
|0.10
|1.2758
|1.2769
|1.2808
|4594
|2006.11.07 14:59
|modify
|392
|0.10
|1.2758
|1.2771
|1.2808
|4595
|2006.11.07 15:02
|modify
|392
|0.10
|1.2758
|1.2772
|1.2808
|4596
|2006.11.07 15:03
|modify
|392
|0.10
|1.2758
|1.2773
|1.2808
|4597
|2006.11.07 15:03
|modify
|392
|0.10
|1.2758
|1.2774
|1.2808
|4598
|2006.11.07 15:04
|modify
|392
|0.10
|1.2758
|1.2775
|1.2808
|4599
|2006.11.07 15:04
|modify
|392
|0.10
|1.2758
|1.2776
|1.2808
|4600
|2006.11.07 15:11
|modify
|392
|0.10
|1.2758
|1.2779
|1.2808
|4601
|2006.11.07 15:19
|modify
|392
|0.10
|1.2758
|1.2780
|1.2808
|4602
|2006.11.07 15:19
|modify
|392
|0.10
|1.2758
|1.2781
|1.2808
|4603
|2006.11.07 15:19
|modify
|392
|0.10
|1.2758
|1.2782
|1.2808
|4604
|2006.11.07 15:19
|modify
|392
|0.10
|1.2758
|1.2783
|1.2808
|4605
|2006.11.07 15:19
|modify
|392
|0.10
|1.2758
|1.2784
|1.2808
|4606
|2006.11.07 15:33
|modify
|392
|0.10
|1.2758
|1.2785
|1.2808
|4607
|2006.11.07 15:33
|modify
|392
|0.10
|1.2758
|1.2786
|1.2808
|4608
|2006.11.07 15:33
|modify
|392
|0.10
|1.2758
|1.2787
|1.2808
|4609
|2006.11.07 15:33
|modify
|392
|0.10
|1.2758
|1.2789
|1.2808
|4610
|2006.11.07 15:42
|modify
|392
|0.10
|1.2758
|1.2790
|1.2808
|4611
|2006.11.07 15:43
|modify
|392
|0.10
|1.2758
|1.2791
|1.2808
|4612
|2006.11.07 15:43
|modify
|392
|0.10
|1.2758
|1.2792
|1.2808
|4613
|2006.11.07 15:44
|t/p
|392
|0.10
|1.2808
|1.2792
|1.2808
|50.00
|11207.98
|4614
|2006.11.07 15:44
|sell
|393
|0.10
|1.2808
|1.3308
|1.2758
|4615
|2006.11.07 20:18
|modify
|393
|0.10
|1.2808
|1.2808
|1.2758
|4616
|2006.11.07 20:18
|modify
|393
|0.10
|1.2808
|1.2807
|1.2758
|4617
|2006.11.07 20:18
|modify
|393
|0.10
|1.2808
|1.2806
|1.2758
|4618
|2006.11.07 20:27
|modify
|393
|0.10
|1.2808
|1.2805
|1.2758
|4619
|2006.11.07 20:29
|modify
|393
|0.10
|1.2808
|1.2804
|1.2758
|4620
|2006.11.07 20:29
|modify
|393
|0.10
|1.2808
|1.2803
|1.2758
|4621
|2006.11.07 20:30
|modify
|393
|0.10
|1.2808
|1.2802
|1.2758
|4622
|2006.11.07 20:30
|modify
|393
|0.10
|1.2808
|1.2801
|1.2758
|4623
|2006.11.07 20:30
|modify
|393
|0.10
|1.2808
|1.2800
|1.2758
|4624
|2006.11.07 20:30
|modify
|393
|0.10
|1.2808
|1.2799
|1.2758
|4625
|2006.11.07 20:40
|modify
|393
|0.10
|1.2808
|1.2798
|1.2758
|4626
|2006.11.07 20:41
|modify
|393
|0.10
|1.2808
|1.2797
|1.2758
|4627
|2006.11.07 20:43
|modify
|393
|0.10
|1.2808
|1.2796
|1.2758
|4628
|2006.11.07 20:43
|modify
|393
|0.10
|1.2808
|1.2795
|1.2758
|4629
|2006.11.07 20:54
|modify
|393
|0.10
|1.2808
|1.2794
|1.2758
|4630
|2006.11.07 20:54
|modify
|393
|0.10
|1.2808
|1.2792
|1.2758
|4631
|2006.11.07 20:54
|modify
|393
|0.10
|1.2808
|1.2789
|1.2758
|4632
|2006.11.07 20:55
|modify
|393
|0.10
|1.2808
|1.2788
|1.2758
|4633
|2006.11.07 20:55
|modify
|393
|0.10
|1.2808
|1.2787
|1.2758
|4634
|2006.11.07 20:55
|modify
|393
|0.10
|1.2808
|1.2786
|1.2758
|4635
|2006.11.07 20:55
|modify
|393
|0.10
|1.2808
|1.2785
|1.2758
|4636
|2006.11.07 20:58
|modify
|393
|0.10
|1.2808
|1.2784
|1.2758
|4637
|2006.11.07 20:58
|modify
|393
|0.10
|1.2808
|1.2783
|1.2758
|4638
|2006.11.07 20:58
|modify
|393
|0.10
|1.2808
|1.2782
|1.2758
|4639
|2006.11.07 21:00
|modify
|393
|0.10
|1.2808
|1.2781
|1.2758
|4640
|2006.11.07 21:11
|modify
|393
|0.10
|1.2808
|1.2779
|1.2758
|4641
|2006.11.07 23:05
|s/l
|393
|0.10
|1.2779
|1.2779
|1.2758
|29.00
|11236.98
|4642
|2006.11.07 23:05
|sell
|394
|0.10
|1.2778
|1.3278
|1.2728
|4643
|2006.11.08 15:12
|modify
|394
|0.10
|1.2778
|1.2777
|1.2728
|4644
|2006.11.08 15:12
|modify
|394
|0.10
|1.2778
|1.2775
|1.2728
|4645
|2006.11.08 15:12
|modify
|394
|0.10
|1.2778
|1.2774
|1.2728
|4646
|2006.11.08 15:13
|modify
|394
|0.10
|1.2778
|1.2773
|1.2728
|4647
|2006.11.08 15:13
|modify
|394
|0.10
|1.2778
|1.2771
|1.2728
|4648
|2006.11.08 15:15
|modify
|394
|0.10
|1.2778
|1.2769
|1.2728
|4649
|2006.11.08 15:15
|modify
|394
|0.10
|1.2778
|1.2768
|1.2728
|4650
|2006.11.08 15:15
|modify
|394
|0.10
|1.2778
|1.2765
|1.2728
|4651
|2006.11.08 15:38
|modify
|394
|0.10
|1.2778
|1.2764
|1.2728
|4652
|2006.11.08 15:38
|modify
|394
|0.10
|1.2778
|1.2763
|1.2728
|4653
|2006.11.08 15:38
|modify
|394
|0.10
|1.2778
|1.2762
|1.2728
|4654
|2006.11.08 16:11
|s/l
|394
|0.10
|1.2762
|1.2762
|1.2728
|16.28
|11253.26
|4655
|2006.11.08 16:12
|sell
|395
|0.10
|1.2762
|1.3262
|1.2712
|4656
|2006.11.30 17:15
|s/l
|395
|0.10
|1.3262
|1.3262
|1.2712
|-493.17
|10760.09
|4657
|2006.11.30 17:15
|sell
|396
|0.10
|1.3266
|1.3766
|1.3216
|4658
|2006.11.30 20:05
|modify
|396
|0.10
|1.3266
|1.3265
|1.3216
|4659
|2006.11.30 20:19
|modify
|396
|0.10
|1.3266
|1.3263
|1.3216
|4660
|2006.11.30 20:19
|modify
|396
|0.10
|1.3266
|1.3261
|1.3216
|4661
|2006.11.30 20:20
|modify
|396
|0.10
|1.3266
|1.3260
|1.3216
|4662
|2006.11.30 20:24
|modify
|396
|0.10
|1.3266
|1.3259
|1.3216
|4663
|2006.11.30 20:25
|modify
|396
|0.10
|1.3266
|1.3258
|1.3216
|4664
|2006.11.30 20:36
|modify
|396
|0.10
|1.3266
|1.3257
|1.3216
|4665
|2006.11.30 20:38
|modify
|396
|0.10
|1.3266
|1.3256
|1.3216
|4666
|2006.11.30 22:14
|modify
|396
|0.10
|1.3266
|1.3255
|1.3216
|4667
|2006.11.30 22:14
|modify
|396
|0.10
|1.3266
|1.3254
|1.3216
|4668
|2006.11.30 22:14
|modify
|396
|0.10
|1.3266
|1.3253
|1.3216
|4669
|2006.11.30 22:14
|modify
|396
|0.10
|1.3266
|1.3252
|1.3216
|4670
|2006.11.30 23:46
|modify
|396
|0.10
|1.3266
|1.3251
|1.3216
|4671
|2006.11.30 23:46
|modify
|396
|0.10
|1.3266
|1.3250
|1.3216
|4672
|2006.12.01 00:53
|s/l
|396
|0.10
|1.3250
|1.3250
|1.3216
|16.28
|10776.38
|4673
|2006.12.01 00:53
|sell
|397
|0.10
|1.3248
|1.3748
|1.3198
|4674
|2006.12.01 10:51
|modify
|397
|0.10
|1.3248
|1.3247
|1.3198
|4675
|2006.12.01 10:51
|modify
|397
|0.10
|1.3248
|1.3245
|1.3198
|4676
|2006.12.01 10:51
|modify
|397
|0.10
|1.3248
|1.3243
|1.3198
|4677
|2006.12.01 10:51
|modify
|397
|0.10
|1.3248
|1.3242
|1.3198
|4678
|2006.12.01 10:52
|modify
|397
|0.10
|1.3248
|1.3241
|1.3198
|4679
|2006.12.01 11:10
|modify
|397
|0.10
|1.3248
|1.3240
|1.3198
|4680
|2006.12.01 11:10
|modify
|397
|0.10
|1.3248
|1.3238
|1.3198
|4681
|2006.12.01 11:11
|modify
|397
|0.10
|1.3248
|1.3237
|1.3198
|4682
|2006.12.01 11:23
|modify
|397
|0.10
|1.3248
|1.3236
|1.3198
|4683
|2006.12.01 11:29
|s/l
|397
|0.10
|1.3236
|1.3236
|1.3198
|12.00
|10788.38
|4684
|2006.12.01 11:31
|sell
|398
|0.10
|1.3239
|1.3739
|1.3189
|4685
|2006.12.08 17:54
|modify
|398
|0.10
|1.3239
|1.3237
|1.3189
|4686
|2006.12.08 17:54
|modify
|398
|0.10
|1.3239
|1.3233
|1.3189
|4687
|2006.12.08 17:54
|modify
|398
|0.10
|1.3239
|1.3229
|1.3189
|4688
|2006.12.08 17:55
|modify
|398
|0.10
|1.3239
|1.3228
|1.3189
|4689
|2006.12.08 17:55
|modify
|398
|0.10
|1.3239
|1.3226
|1.3189
|4690
|2006.12.08 17:55
|modify
|398
|0.10
|1.3239
|1.3223
|1.3189
|4691
|2006.12.08 17:55
|modify
|398
|0.10
|1.3239
|1.3219
|1.3189
|4692
|2006.12.08 17:55
|modify
|398
|0.10
|1.3239
|1.3216
|1.3189
|4693
|2006.12.08 17:55
|modify
|398
|0.10
|1.3239
|1.3214
|1.3189
|4694
|2006.12.08 17:55
|modify
|398
|0.10
|1.3239
|1.3210
|1.3189
|4695
|2006.12.08 17:55
|modify
|398
|0.10
|1.3239
|1.3206
|1.3189
|4696
|2006.12.08 17:56
|s/l
|398
|0.10
|1.3206
|1.3206
|1.3189
|34.99
|10823.37
|4697
|2006.12.08 17:56
|buy
|399
|0.10
|1.3207
|1.2707
|1.3257
|4698
|2006.12.08 17:57
|modify
|399
|0.10
|1.3207
|1.3207
|1.3257
|4699
|2006.12.08 17:57
|modify
|399
|0.10
|1.3207
|1.3208
|1.3257
|4700
|2006.12.08 17:58
|s/l
|399
|0.10
|1.3208
|1.3208
|1.3257
|1.00
|10824.37
|4701
|2006.12.08 17:58
|buy
|400
|0.10
|1.3210
|1.2710
|1.3260
|4702
|2006.12.08 18:07
|modify
|400
|0.10
|1.3210
|1.3211
|1.3260
|4703
|2006.12.08 18:07
|modify
|400
|0.10
|1.3210
|1.3213
|1.3260
|4704
|2006.12.08 18:07
|modify
|400
|0.10
|1.3210
|1.3214
|1.3260
|4705
|2006.12.08 18:08
|s/l
|400
|0.10
|1.3214
|1.3214
|1.3260
|4.00
|10828.37
|4706
|2006.12.08 18:08
|buy
|401
|0.10
|1.3216
|1.2716
|1.3266
|4707
|2006.12.08 18:24
|modify
|401
|0.10
|1.3216
|1.3216
|1.3266
|4708
|2006.12.08 18:24
|modify
|401
|0.10
|1.3216
|1.3217
|1.3266
|4709
|2006.12.08 18:24
|modify
|401
|0.10
|1.3216
|1.3218
|1.3266
|4710
|2006.12.08 18:27
|s/l
|401
|0.10
|1.3218
|1.3218
|1.3266
|2.00
|10830.37
|4711
|2006.12.08 18:30
|buy
|402
|0.10
|1.3218
|1.2718
|1.3268
|4712
|2006.12.11 18:01
|modify
|402
|0.10
|1.3218
|1.3220
|1.3268
|4713
|2006.12.11 18:01
|modify
|402
|0.10
|1.3218
|1.3221
|1.3268
|4714
|2006.12.11 18:01
|modify
|402
|0.10
|1.3218
|1.3223
|1.3268
|4715
|2006.12.11 18:01
|modify
|402
|0.10
|1.3218
|1.3226
|1.3268
|4716
|2006.12.11 18:01
|modify
|402
|0.10
|1.3218
|1.3227
|1.3268
|4717
|2006.12.11 18:01
|modify
|402
|0.10
|1.3218
|1.3229
|1.3268
|4718
|2006.12.11 18:01
|modify
|402
|0.10
|1.3218
|1.3232
|1.3268
|4719
|2006.12.11 18:15
|modify
|402
|0.10
|1.3218
|1.3234
|1.3268
|4720
|2006.12.11 18:15
|modify
|402
|0.10
|1.3218
|1.3236
|1.3268
|4721
|2006.12.11 18:15
|modify
|402
|0.10
|1.3218
|1.3238
|1.3268
|4722
|2006.12.11 18:16
|modify
|402
|0.10
|1.3218
|1.3239
|1.3268
|4723
|2006.12.11 18:17
|modify
|402
|0.10
|1.3218
|1.3240
|1.3268
|4724
|2006.12.11 18:17
|modify
|402
|0.10
|1.3218
|1.3241
|1.3268
|4725
|2006.12.11 18:30
|modify
|402
|0.10
|1.3218
|1.3244
|1.3268
|4726
|2006.12.11 18:35
|modify
|402
|0.10
|1.3218
|1.3245
|1.3268
|4727
|2006.12.11 19:49
|s/l
|402
|0.10
|1.3245
|1.3245
|1.3268
|26.53
|10856.90
|4728
|2006.12.11 19:49
|buy
|403
|0.10
|1.3247
|1.2747
|1.3297
|4729
|2006.12.12 03:56
|modify
|403
|0.10
|1.3247
|1.3247
|1.3297
|4730
|2006.12.12 03:57
|modify
|403
|0.10
|1.3247
|1.3248
|1.3297
|4731
|2006.12.12 04:02
|modify
|403
|0.10
|1.3247
|1.3249
|1.3297
|4732
|2006.12.12 04:02
|modify
|403
|0.10
|1.3247
|1.3250
|1.3297
|4733
|2006.12.12 04:02
|modify
|403
|0.10
|1.3247
|1.3251
|1.3297
|4734
|2006.12.12 05:25
|modify
|403
|0.10
|1.3247
|1.3252
|1.3297
|4735
|2006.12.12 07:05
|s/l
|403
|0.10
|1.3252
|1.3252
|1.3297
|4.53
|10861.44
|4736
|2006.12.12 07:05
|buy
|404
|0.10
|1.3254
|1.2754
|1.3304
|4737
|2006.12.12 20:21
|modify
|404
|0.10
|1.3254
|1.3255
|1.3304
|4738
|2006.12.12 20:21
|modify
|404
|0.10
|1.3254
|1.3258
|1.3304
|4739
|2006.12.12 20:21
|modify
|404
|0.10
|1.3254
|1.3259
|1.3304
|4740
|2006.12.12 20:22
|s/l
|404
|0.10
|1.3259
|1.3259
|1.3304
|5.00
|10866.44
|4741
|2006.12.12 20:22
|sell
|405
|0.10
|1.3258
|1.3758
|1.3208
|4742
|2006.12.13 14:29
|modify
|405
|0.10
|1.3258
|1.3253
|1.3208
|4743
|2006.12.13 14:30
|modify
|405
|0.10
|1.3258
|1.3252
|1.3208
|4744
|2006.12.13 14:33
|modify
|405
|0.10
|1.3258
|1.3250
|1.3208
|4745
|2006.12.13 14:33
|modify
|405
|0.10
|1.3258
|1.3249
|1.3208
|4746
|2006.12.13 14:33
|modify
|405
|0.10
|1.3258
|1.3246
|1.3208
|4747
|2006.12.13 14:33
|modify
|405
|0.10
|1.3258
|1.3243
|1.3208
|4748
|2006.12.13 14:33
|modify
|405
|0.10
|1.3258
|1.3242
|1.3208
|4749
|2006.12.13 14:33
|modify
|405
|0.10
|1.3258
|1.3238
|1.3208
|4750
|2006.12.13 14:33
|modify
|405
|0.10
|1.3258
|1.3235
|1.3208
|4751
|2006.12.13 14:34
|modify
|405
|0.10
|1.3258
|1.3233
|1.3208
|4752
|2006.12.13 14:34
|modify
|405
|0.10
|1.3258
|1.3231
|1.3208
|4753
|2006.12.13 14:34
|modify
|405
|0.10
|1.3258
|1.3229
|1.3208
|4754
|2006.12.13 14:34
|modify
|405
|0.10
|1.3258
|1.3227
|1.3208
|4755
|2006.12.13 14:34
|modify
|405
|0.10
|1.3258
|1.3223
|1.3208
|4756
|2006.12.13 14:35
|t/p
|405
|0.10
|1.3208
|1.3223
|1.3208
|50.28
|10916.72
|4757
|2006.12.13 14:35
|buy
|406
|0.10
|1.3208
|1.2708
|1.3258
|4758
|2006.12.13 14:43
|modify
|406
|0.10
|1.3208
|1.3208
|1.3258
|4759
|2006.12.13 14:43
|modify
|406
|0.10
|1.3208
|1.3209
|1.3258
|4760
|2006.12.13 14:43
|modify
|406
|0.10
|1.3208
|1.3210
|1.3258
|4761
|2006.12.13 14:43
|modify
|406
|0.10
|1.3208
|1.3211
|1.3258
|4762
|2006.12.13 14:43
|modify
|406
|0.10
|1.3208
|1.3212
|1.3258
|4763
|2006.12.13 15:07
|s/l
|406
|0.10
|1.3212
|1.3212
|1.3258
|4.00
|10920.72
|4764
|2006.12.13 15:07
|buy
|407
|0.10
|1.3214
|1.2714
|1.3264
|4765
|2006.12.13 17:07
|modify
|407
|0.10
|1.3214
|1.3214
|1.3264
|4766
|2006.12.13 17:07
|modify
|407
|0.10
|1.3214
|1.3216
|1.3264
|4767
|2006.12.13 17:07
|modify
|407
|0.10
|1.3214
|1.3217
|1.3264
|4768
|2006.12.13 17:07
|modify
|407
|0.10
|1.3214
|1.3218
|1.3264
|4769
|2006.12.13 17:07
|modify
|407
|0.10
|1.3214
|1.3219
|1.3264
|4770
|2006.12.13 17:11
|modify
|407
|0.10
|1.3214
|1.3220
|1.3264
|4771
|2006.12.13 17:11
|modify
|407
|0.10
|1.3214
|1.3221
|1.3264
|4772
|2006.12.13 17:35
|s/l
|407
|0.10
|1.3221
|1.3221
|1.3264
|7.00
|10927.72
|4773
|2006.12.13 17:35
|buy
|408
|0.10
|1.3219
|1.2719
|1.3269
|4774
|2006.12.14 08:53
|modify
|408
|0.10
|1.3219
|1.3220
|1.3269
|4775
|2006.12.14 08:54
|modify
|408
|0.10
|1.3219
|1.3221
|1.3269
|4776
|2006.12.14 09:01
|modify
|408
|0.10
|1.3219
|1.3222
|1.3269
|4777
|2006.12.14 09:01
|modify
|408
|0.10
|1.3219
|1.3223
|1.3269
|4778
|2006.12.14 09:01
|modify
|408
|0.10
|1.3219
|1.3224
|1.3269
|4779
|2006.12.14 09:01
|modify
|408
|0.10
|1.3219
|1.3225
|1.3269
|4780
|2006.12.14 09:02
|modify
|408
|0.10
|1.3219
|1.3226
|1.3269
|4781
|2006.12.14 09:02
|modify
|408
|0.10
|1.3219
|1.3227
|1.3269
|4782
|2006.12.14 09:02
|modify
|408
|0.10
|1.3219
|1.3228
|1.3269
|4783
|2006.12.14 09:02
|modify
|408
|0.10
|1.3219
|1.3229
|1.3269
|4784
|2006.12.14 09:02
|modify
|408
|0.10
|1.3219
|1.3230
|1.3269
|4785
|2006.12.14 09:05
|modify
|408
|0.10
|1.3219
|1.3231
|1.3269
|4786
|2006.12.14 09:05
|modify
|408
|0.10
|1.3219
|1.3232
|1.3269
|4787
|2006.12.14 09:05
|modify
|408
|0.10
|1.3219
|1.3233
|1.3269
|4788
|2006.12.14 09:05
|modify
|408
|0.10
|1.3219
|1.3234
|1.3269
|4789
|2006.12.14 09:06
|modify
|408
|0.10
|1.3219
|1.3237
|1.3269
|4790
|2006.12.14 09:18
|s/l
|408
|0.10
|1.3237
|1.3237
|1.3269
|16.60
|10944.32
|4791
|2006.12.14 10:22
|buy
|409
|0.10
|1.3228
|1.2728
|1.3278
|4792
|2006.12.20 07:37
|modify
|409
|0.10
|1.3228
|1.3228
|1.3278
|4793
|2006.12.20 07:37
|modify
|409
|0.10
|1.3228
|1.3229
|1.3278
|4794
|2006.12.20 08:12
|s/l
|409
|0.10
|1.3229
|1.3229
|1.3278
|-0.87
|10943.44
|4795
|2006.12.20 08:12
|buy
|410
|0.10
|1.3227
|1.2727
|1.3277
|4796
|2007.01.02 08:23
|modify
|410
|0.10
|1.3227
|1.3228
|1.3277
|4797
|2007.01.02 08:24
|modify
|410
|0.10
|1.3227
|1.3229
|1.3277
|4798
|2007.01.02 08:28
|modify
|410
|0.10
|1.3227
|1.3230
|1.3277
|4799
|2007.01.02 08:28
|modify
|410
|0.10
|1.3227
|1.3233
|1.3277
|4800
|2007.01.02 08:30
|modify
|410
|0.10
|1.3227
|1.3234
|1.3277
|4801
|2007.01.02 08:33
|modify
|410
|0.10
|1.3227
|1.3236
|1.3277
|4802
|2007.01.02 08:33
|modify
|410
|0.10
|1.3227
|1.3237
|1.3277
|4803
|2007.01.02 08:33
|modify
|410
|0.10
|1.3227
|1.3238
|1.3277
|4804
|2007.01.02 08:34
|modify
|410
|0.10
|1.3227
|1.3239
|1.3277
|4805
|2007.01.02 08:34
|modify
|410
|0.10
|1.3227
|1.3240
|1.3277
|4806
|2007.01.02 08:34
|modify
|410
|0.10
|1.3227
|1.3241
|1.3277
|4807
|2007.01.02 08:34
|modify
|410
|0.10
|1.3227
|1.3242
|1.3277
|4808
|2007.01.02 08:34
|modify
|410
|0.10
|1.3227
|1.3243
|1.3277
|4809
|2007.01.02 08:42
|modify
|410
|0.10
|1.3227
|1.3244
|1.3277
|4810
|2007.01.02 08:43
|modify
|410
|0.10
|1.3227
|1.3245
|1.3277
|4811
|2007.01.02 08:43
|modify
|410
|0.10
|1.3227
|1.3246
|1.3277
|4812
|2007.01.02 08:43
|modify
|410
|0.10
|1.3227
|1.3247
|1.3277
|4813
|2007.01.02 08:43
|modify
|410
|0.10
|1.3227
|1.3248
|1.3277
|4814
|2007.01.02 08:43
|modify
|410
|0.10
|1.3227
|1.3249
|1.3277
|4815
|2007.01.02 08:43
|modify
|410
|0.10
|1.3227
|1.3250
|1.3277
|4816
|2007.01.02 08:47
|modify
|410
|0.10
|1.3227
|1.3251
|1.3277
|4817
|2007.01.02 08:48
|modify
|410
|0.10
|1.3227
|1.3252
|1.3277
|4818
|2007.01.02 08:48
|modify
|410
|0.10
|1.3227
|1.3254
|1.3277
|4819
|2007.01.02 08:48
|modify
|410
|0.10
|1.3227
|1.3255
|1.3277
|4820
|2007.01.02 09:10
|s/l
|410
|0.10
|1.3255
|1.3255
|1.3277
|21.91
|10965.36
|4821
|2007.01.02 09:25
|sell
|411
|0.10
|1.3264
|1.3764
|1.3214
|4822
|2007.01.03 11:09
|modify
|411
|0.10
|1.3264
|1.3264
|1.3214
|4823
|2007.01.03 11:09
|modify
|411
|0.10
|1.3264
|1.3262
|1.3214
|4824
|2007.01.03 11:14
|modify
|411
|0.10
|1.3264
|1.3261
|1.3214
|4825
|2007.01.03 11:14
|modify
|411
|0.10
|1.3264
|1.3260
|1.3214
|4826
|2007.01.03 11:15
|modify
|411
|0.10
|1.3264
|1.3257
|1.3214
|4827
|2007.01.03 11:15
|modify
|411
|0.10
|1.3264
|1.3256
|1.3214
|4828
|2007.01.03 11:16
|modify
|411
|0.10
|1.3264
|1.3254
|1.3214
|4829
|2007.01.03 11:16
|modify
|411
|0.10
|1.3264
|1.3253
|1.3214
|4830
|2007.01.03 11:17
|modify
|411
|0.10
|1.3264
|1.3251
|1.3214
|4831
|2007.01.03 11:17
|modify
|411
|0.10
|1.3264
|1.3250
|1.3214
|4832
|2007.01.03 11:17
|modify
|411
|0.10
|1.3264
|1.3249
|1.3214
|4833
|2007.01.03 11:17
|modify
|411
|0.10
|1.3264
|1.3248
|1.3214
|4834
|2007.01.03 11:22
|modify
|411
|0.10
|1.3264
|1.3246
|1.3214
|4835
|2007.01.03 11:23
|modify
|411
|0.10
|1.3264
|1.3244
|1.3214
|4836
|2007.01.03 11:23
|modify
|411
|0.10
|1.3264
|1.3243
|1.3214
|4837
|2007.01.03 11:23
|modify
|411
|0.10
|1.3264
|1.3241
|1.3214
|4838
|2007.01.03 11:23
|modify
|411
|0.10
|1.3264
|1.3239
|1.3214
|4839
|2007.01.03 11:23
|modify
|411
|0.10
|1.3264
|1.3236
|1.3214
|4840
|2007.01.03 11:24
|modify
|411
|0.10
|1.3264
|1.3235
|1.3214
|4841
|2007.01.03 11:31
|modify
|411
|0.10
|1.3264
|1.3234
|1.3214
|4842
|2007.01.03 12:19
|s/l
|411
|0.10
|1.3234
|1.3234
|1.3214
|30.28
|10995.64
|4843
|2007.01.03 12:20
|sell
|412
|0.10
|1.3234
|1.3734
|1.3184
|4844
|2007.01.03 15:59
|modify
|412
|0.10
|1.3234
|1.3234
|1.3184
|4845
|2007.01.03 15:59
|modify
|412
|0.10
|1.3234
|1.3231
|1.3184
|4846
|2007.01.03 15:59
|modify
|412
|0.10
|1.3234
|1.3228
|1.3184
|4847
|2007.01.03 15:59
|modify
|412
|0.10
|1.3234
|1.3225
|1.3184
|4848
|2007.01.03 16:01
|modify
|412
|0.10
|1.3234
|1.3223
|1.3184
|4849
|2007.01.03 16:01
|modify
|412
|0.10
|1.3234
|1.3222
|1.3184
|4850
|2007.01.03 16:01
|modify
|412
|0.10
|1.3234
|1.3221
|1.3184
|4851
|2007.01.03 16:05
|modify
|412
|0.10
|1.3234
|1.3219
|1.3184
|4852
|2007.01.03 16:05
|modify
|412
|0.10
|1.3234
|1.3218
|1.3184
|4853
|2007.01.03 16:05
|modify
|412
|0.10
|1.3234
|1.3215
|1.3184
|4854
|2007.01.03 16:06
|modify
|412
|0.10
|1.3234
|1.3214
|1.3184
|4855
|2007.01.03 16:06
|modify
|412
|0.10
|1.3234
|1.3213
|1.3184
|4856
|2007.01.03 16:06
|modify
|412
|0.10
|1.3234
|1.3212
|1.3184
|4857
|2007.01.03 16:06
|modify
|412
|0.10
|1.3234
|1.3211
|1.3184
|4858
|2007.01.03 16:06
|modify
|412
|0.10
|1.3234
|1.3210
|1.3184
|4859
|2007.01.03 16:07
|modify
|412
|0.10
|1.3234
|1.3209
|1.3184
|4860
|2007.01.03 16:07
|modify
|412
|0.10
|1.3234
|1.3208
|1.3184
|4861
|2007.01.03 16:07
|modify
|412
|0.10
|1.3234
|1.3206
|1.3184
|4862
|2007.01.03 16:08
|modify
|412
|0.10
|1.3234
|1.3204
|1.3184
|4863
|2007.01.03 16:08
|modify
|412
|0.10
|1.3234
|1.3203
|1.3184
|4864
|2007.01.03 16:08
|modify
|412
|0.10
|1.3234
|1.3202
|1.3184
|4865
|2007.01.03 16:08
|modify
|412
|0.10
|1.3234
|1.3201
|1.3184
|4866
|2007.01.03 16:08
|t/p
|412
|0.10
|1.3184
|1.3201
|1.3184
|50.00
|11045.64
|4867
|2007.01.03 16:08
|buy
|413
|0.10
|1.3184
|1.2684
|1.3234
|4868
|2007.02.27 01:38
|modify
|413
|0.10
|1.3184
|1.3186
|1.3234
|4869
|2007.02.27 01:41
|s/l
|413
|0.10
|1.3186
|1.3186
|1.3234
|-27.50
|11018.15
|4870
|2007.02.27 01:41
|buy
|414
|0.10
|1.3187
|1.2687
|1.3237
|4871
|2007.02.27 09:18
|modify
|414
|0.10
|1.3187
|1.3188
|1.3237
|4872
|2007.02.27 09:18
|modify
|414
|0.10
|1.3187
|1.3192
|1.3237
|4873
|2007.02.27 09:18
|modify
|414
|0.10
|1.3187
|1.3196
|1.3237
|4874
|2007.02.27 09:18
|modify
|414
|0.10
|1.3187
|1.3200
|1.3237
|4875
|2007.02.27 09:25
|modify
|414
|0.10
|1.3187
|1.3201
|1.3237
|4876
|2007.02.27 09:29
|modify
|414
|0.10
|1.3187
|1.3202
|1.3237
|4877
|2007.02.27 09:30
|modify
|414
|0.10
|1.3187
|1.3203
|1.3237
|4878
|2007.02.27 09:31
|modify
|414
|0.10
|1.3187
|1.3204
|1.3237
|4879
|2007.02.27 09:31
|modify
|414
|0.10
|1.3187
|1.3205
|1.3237
|4880
|2007.02.27 09:32
|modify
|414
|0.10
|1.3187
|1.3206
|1.3237
|4881
|2007.02.27 09:32
|modify
|414
|0.10
|1.3187
|1.3207
|1.3237
|4882
|2007.02.27 09:32
|modify
|414
|0.10
|1.3187
|1.3208
|1.3237
|4883
|2007.02.27 09:32
|modify
|414
|0.10
|1.3187
|1.3209
|1.3237
|4884
|2007.02.27 09:32
|modify
|414
|0.10
|1.3187
|1.3210
|1.3237
|4885
|2007.02.27 09:32
|modify
|414
|0.10
|1.3187
|1.3211
|1.3237
|4886
|2007.02.27 09:32
|modify
|414
|0.10
|1.3187
|1.3212
|1.3237
|4887
|2007.02.27 09:32
|modify
|414
|0.10
|1.3187
|1.3213
|1.3237
|4888
|2007.02.27 09:33
|modify
|414
|0.10
|1.3187
|1.3214
|1.3237
|4889
|2007.02.27 09:51
|s/l
|414
|0.10
|1.3214
|1.3214
|1.3237
|27.00
|11045.15
|4890
|2007.02.27 10:21
|buy
|415
|0.10
|1.3208
|1.2708
|1.3258
|4891
|2007.02.27 14:01
|modify
|415
|0.10
|1.3208
|1.3209
|1.3258
|4892
|2007.02.27 14:01
|modify
|415
|0.10
|1.3208
|1.3210
|1.3258
|4893
|2007.02.27 14:02
|modify
|415
|0.10
|1.3208
|1.3211
|1.3258
|4894
|2007.02.27 14:04
|modify
|415
|0.10
|1.3208
|1.3213
|1.3258
|4895
|2007.02.27 14:11
|modify
|415
|0.10
|1.3208
|1.3214
|1.3258
|4896
|2007.02.27 14:13
|modify
|415
|0.10
|1.3208
|1.3216
|1.3258
|4897
|2007.02.27 14:29
|modify
|415
|0.10
|1.3208
|1.3218
|1.3258
|4898
|2007.02.27 14:29
|modify
|415
|0.10
|1.3208
|1.3219
|1.3258
|4899
|2007.02.27 14:29
|modify
|415
|0.10
|1.3208
|1.3220
|1.3258
|4900
|2007.02.27 14:29
|modify
|415
|0.10
|1.3208
|1.3222
|1.3258
|4901
|2007.02.27 14:29
|modify
|415
|0.10
|1.3208
|1.3223
|1.3258
|4902
|2007.02.27 14:29
|modify
|415
|0.10
|1.3208
|1.3224
|1.3258
|4903
|2007.02.27 14:29
|modify
|415
|0.10
|1.3208
|1.3226
|1.3258
|4904
|2007.02.27 14:30
|modify
|415
|0.10
|1.3208
|1.3227
|1.3258
|4905
|2007.02.27 14:30
|modify
|415
|0.10
|1.3208
|1.3228
|1.3258
|4906
|2007.02.27 14:30
|modify
|415
|0.10
|1.3208
|1.3229
|1.3258
|4907
|2007.02.27 14:51
|s/l
|415
|0.10
|1.3229
|1.3229
|1.3258
|21.00
|11066.15
|4908
|2007.02.27 15:43
|sell
|416
|0.10
|1.3241
|1.3741
|1.3191
|4909
|2007.02.27 16:01
|modify
|416
|0.10
|1.3241
|1.3241
|1.3191
|4910
|2007.02.27 16:01
|modify
|416
|0.10
|1.3241
|1.3240
|1.3191
|4911
|2007.02.27 16:01
|modify
|416
|0.10
|1.3241
|1.3239
|1.3191
|4912
|2007.02.27 16:01
|modify
|416
|0.10
|1.3241
|1.3237
|1.3191
|4913
|2007.02.27 16:01
|modify
|416
|0.10
|1.3241
|1.3236
|1.3191
|4914
|2007.02.27 16:04
|s/l
|416
|0.10
|1.3236
|1.3236
|1.3191
|5.00
|11071.15
|4915
|2007.02.27 16:05
|buy
|417
|0.10
|1.3232
|1.2732
|1.3282
|4916
|2007.02.27 18:00
|modify
|417
|0.10
|1.3232
|1.3232
|1.3282
|4917
|2007.02.27 18:00
|modify
|417
|0.10
|1.3232
|1.3234
|1.3282
|4918
|2007.02.27 18:00
|modify
|417
|0.10
|1.3232
|1.3236
|1.3282
|4919
|2007.02.27 18:11
|modify
|417
|0.10
|1.3232
|1.3237
|1.3282
|4920
|2007.02.27 18:11
|modify
|417
|0.10
|1.3232
|1.3239
|1.3282
|4921
|2007.02.27 18:11
|modify
|417
|0.10
|1.3232
|1.3241
|1.3282
|4922
|2007.02.27 18:11
|modify
|417
|0.10
|1.3232
|1.3243
|1.3282
|4923
|2007.02.27 18:40
|s/l
|417
|0.10
|1.3243
|1.3243
|1.3282
|11.00
|11082.15
|4924
|2007.02.27 18:42
|buy
|418
|0.10
|1.3242
|1.2742
|1.3292
|4925
|2007.03.16 00:20
|modify
|418
|0.10
|1.3242
|1.3243
|1.3292
|4926
|2007.03.16 00:20
|modify
|418
|0.10
|1.3242
|1.3245
|1.3292
|4927
|2007.03.16 00:20
|modify
|418
|0.10
|1.3242
|1.3247
|1.3292
|4928
|2007.03.16 00:20
|modify
|418
|0.10
|1.3242
|1.3248
|1.3292
|4929
|2007.03.16 00:20
|modify
|418
|0.10
|1.3242
|1.3251
|1.3292
|4930
|2007.03.16 00:21
|modify
|418
|0.10
|1.3242
|1.3252
|1.3292
|4931
|2007.03.16 00:21
|modify
|418
|0.10
|1.3242
|1.3253
|1.3292
|4932
|2007.03.16 00:21
|modify
|418
|0.10
|1.3242
|1.3254
|1.3292
|4933
|2007.03.16 00:21
|modify
|418
|0.10
|1.3242
|1.3255
|1.3292
|4934
|2007.03.16 00:22
|modify
|418
|0.10
|1.3242
|1.3257
|1.3292
|4935
|2007.03.16 00:23
|modify
|418
|0.10
|1.3242
|1.3258
|1.3292
|4936
|2007.03.16 00:25
|modify
|418
|0.10
|1.3242
|1.3259
|1.3292
|4937
|2007.03.16 00:25
|modify
|418
|0.10
|1.3242
|1.3260
|1.3292
|4938
|2007.03.16 00:25
|modify
|418
|0.10
|1.3242
|1.3261
|1.3292
|4939
|2007.03.16 00:25
|modify
|418
|0.10
|1.3242
|1.3262
|1.3292
|4940
|2007.03.16 00:32
|modify
|418
|0.10
|1.3242
|1.3263
|1.3292
|4941
|2007.03.16 00:35
|modify
|418
|0.10
|1.3242
|1.3264
|1.3292
|4942
|2007.03.16 00:35
|modify
|418
|0.10
|1.3242
|1.3265
|1.3292
|4943
|2007.03.16 00:36
|modify
|418
|0.10
|1.3242
|1.3266
|1.3292
|4944
|2007.03.16 01:01
|modify
|418
|0.10
|1.3242
|1.3268
|1.3292
|4945
|2007.03.16 01:53
|modify
|418
|0.10
|1.3242
|1.3269
|1.3292
|4946
|2007.03.16 01:53
|modify
|418
|0.10
|1.3242
|1.3270
|1.3292
|4947
|2007.03.16 01:53
|modify
|418
|0.10
|1.3242
|1.3272
|1.3292
|4948
|2007.03.16 01:53
|modify
|418
|0.10
|1.3242
|1.3275
|1.3292
|4949
|2007.03.16 01:53
|t/p
|418
|0.10
|1.3292
|1.3275
|1.3292
|40.64
|11122.78
|4950
|2007.03.16 01:53
|sell
|419
|0.10
|1.3292
|1.3792
|1.3242
|4951
|2007.03.20 11:03
|modify
|419
|0.10
|1.3292
|1.3292
|1.3242
|4952
|2007.03.20 11:10
|modify
|419
|0.10
|1.3292
|1.3291
|1.3242
|4953
|2007.03.20 11:10
|modify
|419
|0.10
|1.3292
|1.3290
|1.3242
|4954
|2007.03.20 11:10
|modify
|419
|0.10
|1.3292
|1.3289
|1.3242
|4955
|2007.03.20 11:10
|modify
|419
|0.10
|1.3292
|1.3288
|1.3242
|4956
|2007.03.20 11:10
|modify
|419
|0.10
|1.3292
|1.3286
|1.3242
|4957
|2007.03.20 11:11
|modify
|419
|0.10
|1.3292
|1.3285
|1.3242
|4958
|2007.03.20 12:00
|s/l
|419
|0.10
|1.3285
|1.3285
|1.3242
|7.57
|11130.35
|4959
|2007.03.20 12:01
|sell
|420
|0.10
|1.3285
|1.3785
|1.3235
|4960
|2007.03.26 00:45
|modify
|420
|0.10
|1.3285
|1.3281
|1.3235
|4961
|2007.03.26 00:48
|modify
|420
|0.10
|1.3285
|1.3280
|1.3235
|4962
|2007.03.26 00:48
|modify
|420
|0.10
|1.3285
|1.3278
|1.3235
|4963
|2007.03.26 00:48
|modify
|420
|0.10
|1.3285
|1.3275
|1.3235
|4964
|2007.03.26 01:10
|s/l
|420
|0.10
|1.3275
|1.3275
|1.3235
|11.71
|11142.06
|4965
|2007.03.26 02:05
|buy
|421
|0.10
|1.3268
|1.2768
|1.3318
|4966
|2007.03.26 15:31
|modify
|421
|0.10
|1.3268
|1.3269
|1.3318
|4967
|2007.03.26 15:31
|modify
|421
|0.10
|1.3268
|1.3270
|1.3318
|4968
|2007.03.26 15:45
|modify
|421
|0.10
|1.3268
|1.3271
|1.3318
|4969
|2007.03.26 15:45
|modify
|421
|0.10
|1.3268
|1.3272
|1.3318
|4970
|2007.03.26 15:46
|modify
|421
|0.10
|1.3268
|1.3274
|1.3318
|4971
|2007.03.26 15:52
|modify
|421
|0.10
|1.3268
|1.3275
|1.3318
|4972
|2007.03.26 15:52
|modify
|421
|0.10
|1.3268
|1.3276
|1.3318
|4973
|2007.03.26 15:56
|modify
|421
|0.10
|1.3268
|1.3277
|1.3318
|4974
|2007.03.26 15:56
|modify
|421
|0.10
|1.3268
|1.3278
|1.3318
|4975
|2007.03.26 15:56
|modify
|421
|0.10
|1.3268
|1.3280
|1.3318
|4976
|2007.03.26 15:59
|modify
|421
|0.10
|1.3268
|1.3281
|1.3318
|4977
|2007.03.26 16:00
|modify
|421
|0.10
|1.3268
|1.3282
|1.3318
|4978
|2007.03.26 16:00
|modify
|421
|0.10
|1.3268
|1.3283
|1.3318
|4979
|2007.03.26 16:00
|modify
|421
|0.10
|1.3268
|1.3286
|1.3318
|4980
|2007.03.26 16:00
|modify
|421
|0.10
|1.3268
|1.3289
|1.3318
|4981
|2007.03.26 16:00
|modify
|421
|0.10
|1.3268
|1.3291
|1.3318
|4982
|2007.03.26 16:00
|modify
|421
|0.10
|1.3268
|1.3292
|1.3318
|4983
|2007.03.26 16:00
|modify
|421
|0.10
|1.3268
|1.3294
|1.3318
|4984
|2007.03.26 16:00
|modify
|421
|0.10
|1.3268
|1.3297
|1.3318
|4985
|2007.03.26 16:00
|modify
|421
|0.10
|1.3268
|1.3299
|1.3318
|4986
|2007.03.26 16:01
|modify
|421
|0.10
|1.3268
|1.3300
|1.3318
|4987
|2007.03.26 16:01
|modify
|421
|0.10
|1.3268
|1.3301
|1.3318
|4988
|2007.03.26 16:01
|modify
|421
|0.10
|1.3268
|1.3302
|1.3318
|4989
|2007.03.26 16:01
|t/p
|421
|0.10
|1.3318
|1.3302
|1.3318
|50.00
|11192.06
|4990
|2007.03.26 16:01
|sell
|422
|0.10
|1.3319
|1.3819
|1.3269
|4991
|2007.03.29 02:09
|modify
|422
|0.10
|1.3319
|1.3319
|1.3269
|4992
|2007.03.29 02:09
|modify
|422
|0.10
|1.3319
|1.3318
|1.3269
|4993
|2007.03.29 05:27
|s/l
|422
|0.10
|1.3318
|1.3318
|1.3269
|2.42
|11194.48
|4994
|2007.03.29 05:27
|sell
|423
|0.10
|1.3317
|1.3817
|1.3267
|4995
|2007.03.30 12:52
|modify
|423
|0.10
|1.3317
|1.3315
|1.3267
|4996
|2007.03.30 13:40
|s/l
|423
|0.10
|1.3315
|1.3315
|1.3267
|2.57
|11197.05
|4997
|2007.03.30 13:43
|sell
|424
|0.10
|1.3314
|1.3814
|1.3264
|4998
|2007.03.30 14:39
|modify
|424
|0.10
|1.3314
|1.3314
|1.3264
|4999
|2007.03.30 14:39
|modify
|424
|0.10
|1.3314
|1.3313
|1.3264
|5000
|2007.03.30 14:39
|modify
|424
|0.10
|1.3314
|1.3312
|1.3264
|5001
|2007.03.30 14:39
|modify
|424
|0.10
|1.3314
|1.3311
|1.3264
|5002
|2007.03.30 14:39
|modify
|424
|0.10
|1.3314
|1.3310
|1.3264
|5003
|2007.03.30 14:39
|modify
|424
|0.10
|1.3314
|1.3308
|1.3264
|5004
|2007.03.30 14:39
|modify
|424
|0.10
|1.3314
|1.3307
|1.3264
|5005
|2007.03.30 14:39
|modify
|424
|0.10
|1.3314
|1.3305
|1.3264
|5006
|2007.03.30 14:45
|s/l
|424
|0.10
|1.3305
|1.3305
|1.3264
|9.00
|11206.05
|5007
|2007.03.30 15:42
|buy
|425
|0.10
|1.3309
|1.2809
|1.3359
|5008
|2007.03.30 17:14
|modify
|425
|0.10
|1.3309
|1.3309
|1.3359
|5009
|2007.03.30 17:14
|modify
|425
|0.10
|1.3309
|1.3311
|1.3359
|5010
|2007.03.30 17:14
|modify
|425
|0.10
|1.3309
|1.3312
|1.3359
|5011
|2007.03.30 17:14
|modify
|425
|0.10
|1.3309
|1.3313
|1.3359
|5012
|2007.03.30 17:14
|modify
|425
|0.10
|1.3309
|1.3315
|1.3359
|5013
|2007.03.30 17:15
|modify
|425
|0.10
|1.3309
|1.3316
|1.3359
|5014
|2007.03.30 17:15
|modify
|425
|0.10
|1.3309
|1.3318
|1.3359
|5015
|2007.03.30 17:16
|modify
|425
|0.10
|1.3309
|1.3320
|1.3359
|5016
|2007.03.30 17:16
|modify
|425
|0.10
|1.3309
|1.3321
|1.3359
|5017
|2007.03.30 17:16
|modify
|425
|0.10
|1.3309
|1.3322
|1.3359
|5018
|2007.03.30 17:16
|modify
|425
|0.10
|1.3309
|1.3323
|1.3359
|5019
|2007.03.30 17:16
|modify
|425
|0.10
|1.3309
|1.3324
|1.3359
|5020
|2007.03.30 17:17
|modify
|425
|0.10
|1.3309
|1.3325
|1.3359
|5021
|2007.03.30 17:17
|modify
|425
|0.10
|1.3309
|1.3326
|1.3359
|5022
|2007.03.30 17:17
|modify
|425
|0.10
|1.3309
|1.3328
|1.3359
|5023
|2007.03.30 17:17
|modify
|425
|0.10
|1.3309
|1.3329
|1.3359
|5024
|2007.03.30 17:17
|modify
|425
|0.10
|1.3309
|1.3331
|1.3359
|5025
|2007.03.30 17:17
|modify
|425
|0.10
|1.3309
|1.3332
|1.3359
|5026
|2007.03.30 17:17
|modify
|425
|0.10
|1.3309
|1.3333
|1.3359
|5027
|2007.03.30 17:17
|modify
|425
|0.10
|1.3309
|1.3334
|1.3359
|5028
|2007.03.30 17:17
|modify
|425
|0.10
|1.3309
|1.3335
|1.3359
|5029
|2007.03.30 17:17
|modify
|425
|0.10
|1.3309
|1.3336
|1.3359
|5030
|2007.03.30 17:20
|modify
|425
|0.10
|1.3309
|1.3339
|1.3359
|5031
|2007.03.30 17:20
|modify
|425
|0.10
|1.3309
|1.3341
|1.3359
|5032
|2007.03.30 17:22
|modify
|425
|0.10
|1.3309
|1.3342
|1.3359
|5033
|2007.03.30 17:22
|modify
|425
|0.10
|1.3309
|1.3343
|1.3359
|5034
|2007.03.30 17:22
|t/p
|425
|0.10
|1.3359
|1.3343
|1.3359
|50.00
|11256.05
|5035
|2007.03.30 17:22
|sell
|426
|0.10
|1.3360
|1.3860
|1.3310
|5036
|2007.04.02 02:20
|modify
|426
|0.10
|1.3360
|1.3357
|1.3310
|5037
|2007.04.02 02:20
|modify
|426
|0.10
|1.3360
|1.3356
|1.3310
|5038
|2007.04.02 02:32
|modify
|426
|0.10
|1.3360
|1.3354
|1.3310
|5039
|2007.04.02 02:32
|modify
|426
|0.10
|1.3360
|1.3353
|1.3310
|5040
|2007.04.02 02:32
|modify
|426
|0.10
|1.3360
|1.3351
|1.3310
|5041
|2007.04.02 02:32
|modify
|426
|0.10
|1.3360
|1.3350
|1.3310
|5042
|2007.04.02 02:33
|modify
|426
|0.10
|1.3360
|1.3348
|1.3310
|5043
|2007.04.02 04:12
|s/l
|426
|0.10
|1.3348
|1.3348
|1.3310
|12.28
|11268.34
|5044
|2007.04.02 04:12
|sell
|427
|0.10
|1.3347
|1.3847
|1.3297
|5045
|2007.04.03 19:57
|modify
|427
|0.10
|1.3347
|1.3345
|1.3297
|5046
|2007.04.03 19:58
|modify
|427
|0.10
|1.3347
|1.3344
|1.3297
|5047
|2007.04.03 19:58
|modify
|427
|0.10
|1.3347
|1.3343
|1.3297
|5048
|2007.04.03 20:00
|modify
|427
|0.10
|1.3347
|1.3342
|1.3297
|5049
|2007.04.03 20:00
|modify
|427
|0.10
|1.3347
|1.3341
|1.3297
|5050
|2007.04.03 20:00
|modify
|427
|0.10
|1.3347
|1.3340
|1.3297
|5051
|2007.04.03 20:01
|modify
|427
|0.10
|1.3347
|1.3339
|1.3297
|5052
|2007.04.03 20:02
|modify
|427
|0.10
|1.3347
|1.3338
|1.3297
|5053
|2007.04.03 20:04
|modify
|427
|0.10
|1.3347
|1.3336
|1.3297
|5054
|2007.04.03 20:04
|modify
|427
|0.10
|1.3347
|1.3335
|1.3297
|5055
|2007.04.03 23:05
|s/l
|427
|0.10
|1.3335
|1.3335
|1.3297
|12.28
|11280.62
|5056
|2007.04.03 23:05
|sell
|428
|0.10
|1.3334
|1.3834
|1.3284
|5057
|2007.06.05 03:59
|close at stop
|428
|0.10
|1.3499
|1.3834
|1.3284
|-144.21
|11136.41