Interbank FX, LLC

Account: 1874643 Name: SmartAss Currency: USD 2008 March 5, 15:39
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
804292912008.02.26 22:03balanceDeposit4 000.00
804311552008.02.26 22:19sell1.00gbpchfm2.13572.15631.98632008.03.03 16:002.06700.000.00-8.50658.93
 655321SMARTASS
804335392008.02.26 22:26sell1.00eurchfm1.61161.63161.46162008.02.27 00:001.61350.000.000.00-17.65
 655321SMARTASS
804341082008.02.26 22:26buy1.00eurusdm1.50351.48351.65352008.02.27 00:011.49950.000.000.00-40.00
 655321SMARTASS
804345652008.02.26 22:26buy1.00usdjpym107.20105.20122.202008.02.27 00:00107.360.000.000.0014.90
 655321SMARTASS
804348222008.02.26 22:26sell1.00usdchfm1.07241.09240.92242008.02.27 08:001.07210.000.000.002.80
 655321SMARTASS
805117152008.02.27 04:00buy1.00eurgbpm0.75510.73510.90512008.02.29 20:000.76400.000.00-3.09176.94
 655321SMARTASS
805531932008.02.27 08:00sell1.00nzdjpym87.4189.4172.412008.03.04 00:0083.540.000.00-11.35373.73
 655321SMARTASS
805532102008.02.27 08:00buy1.00eurusdm1.50261.48261.65262008.02.27 12:011.50490.000.000.0023.00
 655321SMARTASS
806782182008.02.27 16:00sell1.00usdchfm1.06641.08640.91642008.02.27 17:091.06430.000.000.0019.73
 655321SMARTASS
806783882008.02.27 16:00buy1.00eurusdm1.51011.49011.66012008.02.27 17:091.51270.000.000.0026.00
 655321SMARTASS
806786622008.02.27 16:01sell1.00usdjpym106.49108.4991.492008.02.27 17:08106.390.000.000.009.40
 655321SMARTASS
807020142008.02.27 17:09buy1.00eurusdm1.51291.49291.66292008.02.29 16:001.51780.000.001.5349.00
 655321SMARTASS
807020672008.02.27 17:09sell1.00usdchfm1.06391.08390.91392008.02.27 19:221.06490.000.000.00-9.39
 655321SMARTASS
807256062008.02.27 19:23sell1.00usdchfm1.06441.08440.91442008.03.03 12:001.03910.000.00-1.74243.48
 655321SMARTASS
807317212008.02.27 20:01sell1.00gbpjpym211.20213.20196.202008.03.04 04:00205.220.000.00-16.31578.39
 655321SMARTASS
807317252008.02.27 20:01buy1.00chfjpym100.2198.21115.212008.02.29 00:0099.820.000.001.28-37.16
 655321SMARTASS
807317502008.02.27 20:01sell1.00nzdusdm0.81440.83440.66442008.03.04 00:000.80660.000.00-8.0478.00
 655321SMARTASS
807317522008.02.27 20:01buy1.00eurjpym160.93158.93175.932008.02.28 00:00160.810.000.003.23-11.28
 655321SMARTASS
807317602008.02.27 20:02buy1.00euraudm1.60871.58871.75872008.02.28 16:021.60370.000.00-3.22-47.33
 655321SMARTASS
807475302008.02.27 22:22buy0.10audcadm0.92370.00000.95002008.02.27 22:290.92240.000.000.00-1.33
807648172008.02.28 00:02sell1.00eurchfm1.60671.62671.45672008.03.03 16:001.58440.000.00-1.60213.93
 655321SMARTASS
808270742008.02.28 08:00sell1.00audjpym99.81101.8184.812008.03.04 00:0097.280.000.00-5.25244.32
 655321SMARTASS
808271972008.02.28 08:00sell1.00eurjpym160.62162.62145.622008.03.04 04:00157.140.000.00-4.92336.59
 655321SMARTASS
809209322008.02.28 16:02buy1.00audcadm0.92300.90301.07302008.02.29 16:000.91580.000.000.72-73.55
 655321SMARTASS
810403362008.02.29 00:01buy1.00audusdm0.94480.92481.09482008.02.29 12:000.93630.000.000.00-85.00
 655321SMARTASS
811071842008.02.29 04:00sell0.10chfjpym99.70101.7084.702008.03.04 20:0099.570.000.00-0.141.26
 655321SMARTASS
811559192008.02.29 08:00buy0.10euraudm1.60651.58651.75652008.03.03 20:001.62010.000.00-0.1112.75
 655321SMARTASS
815560742008.03.03 12:00sell0.10audcadm0.91530.93530.76532008.03.03 16:000.92830.000.000.00-13.14
 655321SMARTASS
816547522008.03.03 16:00buy0.10audcadm0.92840.90841.07842008.03.04 16:070.92270.000.000.07-5.73
 655321SMARTASS
817082872008.03.03 20:00buy0.10gbpchfm2.06932.04932.21932008.03.05 14:292.04930.000.000.22-19.35
 655321SMARTASS[sl]
821233782008.03.04 20:00sell0.10audjpym95.4497.4480.442008.03.05 00:0195.860.000.00-0.17-4.06
 655321SMARTASS
  0.00 0.00 -57.39 2 698.18
Closed P/L: 2 640.79
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
821674832008.03.05 00:00sell0.10audcadm0.92100.94100.7710 0.91950.000.000.001.52
 655321SMARTASS
822105792008.03.05 04:00buy0.10audjpym95.8793.87110.87 96.480.000.000.005.87
 655321SMARTASS
817083872008.03.03 20:00sell0.10audnzdm1.16501.18501.0150 1.16460.000.000.040.32
 655321SMARTASS
812202372008.02.29 12:00sell0.10audusdm0.93620.95620.7862 0.92900.000.00-0.337.20
 655321SMARTASS
820624262008.03.04 16:08buy0.10euraudm1.63971.61971.7897 1.64120.000.00-0.111.39
 655321SMARTASS
808271532008.02.28 08:00buy1.00eurcadm1.47811.45811.6281 1.50850.000.000.56307.25
 655321SMARTASS
817083552008.03.03 20:00buy0.10eurchfm1.58401.56401.7340 1.58080.000.000.08-3.09
 655321SMARTASS
817082942008.03.03 20:00sell0.10eurgbpm0.76540.78540.6154 0.76700.000.000.06-3.18
 655321SMARTASS
822104452008.03.05 04:00buy0.10eurjpym157.16155.16172.16 158.420.000.000.0012.12
 655321SMARTASS
814191902008.03.03 04:01sell0.10eurusdm1.52021.54021.3702 1.52470.000.00-0.10-4.50
 655321SMARTASS
818912732008.03.04 08:00buy0.10gbpjpym205.02203.02220.02 206.560.000.000.2214.82
 655321SMARTASS
807998362008.02.28 04:00sell1.00gbpusdm1.98372.00371.8337 1.98820.000.00-6.08-45.00
 655321SMARTASS
818284132008.03.04 04:00buy0.10nzdjpym83.1081.1098.10 82.860.000.000.15-2.31
 655321SMARTASS
822106122008.03.05 04:00sell0.10nzdusdm0.79740.81740.6474 0.79810.000.000.00-0.70
 655321SMARTASS
811074312008.02.29 04:00buy0.10usdcadm0.97820.95821.1282 0.98940.000.00-0.0311.32
 655321SMARTASS
816559982008.03.03 16:01buy0.10usdchfm1.04401.02401.1940 1.03680.000.000.04-6.94
 655321SMARTASS
807020372008.02.27 17:09sell1.00usdjpym106.37108.3791.37 103.940.000.00-6.09233.79
 655321SMARTASS
  0.00 0.00 -11.59 529.88
 Floating P/L: 518.29
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 4 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 640.79 Floating P/L: 518.29 Margin: 110.00
Balance: 6 640.79 Equity: 7 159.08 Free Margin: 7 047.06
 
Details:
Graph
Gross Profit: 3 003.63 Gross Loss: 362.84 Total Net Profit: 2 640.79
Profit Factor: 8.28 Expected Payoff: 85.19  
Absolute Drawdown: 174.32 Maximal Drawdown: 212.50 (5.26%) Relative Drawdown: 5.26% (212.50)
 
Total Trades: 31 Short Positions (won %): 16 (75.00%) Long Positions (won %): 15 (40.00%)
Profit Trades (% of total): 18 (58.06%) Loss trades (% of total): 13 (41.94%)
Largest profit trade: 650.43 loss trade: -85.00
Average profit trade: 166.87 loss trade: -27.91
Maximum consecutive wins ($): 7 (2 228.23) consecutive losses ($): 6 (-190.20)
Maximal consecutive profit (count): 2 228.23 (7) consecutive loss (count): -190.20 (6)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2