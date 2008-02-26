|Account: 1874643
|Name: SmartAss
|Currency: USD
|2008 March 5, 15:39
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|80429291
|2008.02.26 22:03
|balance
|Deposit
|4 000.00
|80431155
|2008.02.26 22:19
|sell
|1.00
|gbpchfm
|2.1357
|2.1563
|1.9863
|2008.03.03 16:00
|2.0670
|0.00
|0.00
|-8.50
|658.93
|655321
|SMARTASS
|80433539
|2008.02.26 22:26
|sell
|1.00
|eurchfm
|1.6116
|1.6316
|1.4616
|2008.02.27 00:00
|1.6135
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.65
|655321
|SMARTASS
|80434108
|2008.02.26 22:26
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.5035
|1.4835
|1.6535
|2008.02.27 00:01
|1.4995
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|655321
|SMARTASS
|80434565
|2008.02.26 22:26
|buy
|1.00
|usdjpym
|107.20
|105.20
|122.20
|2008.02.27 00:00
|107.36
|0.00
|0.00
|0.00
|14.90
|655321
|SMARTASS
|80434822
|2008.02.26 22:26
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.0724
|1.0924
|0.9224
|2008.02.27 08:00
|1.0721
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|655321
|SMARTASS
|80511715
|2008.02.27 04:00
|buy
|1.00
|eurgbpm
|0.7551
|0.7351
|0.9051
|2008.02.29 20:00
|0.7640
|0.00
|0.00
|-3.09
|176.94
|655321
|SMARTASS
|80553193
|2008.02.27 08:00
|sell
|1.00
|nzdjpym
|87.41
|89.41
|72.41
|2008.03.04 00:00
|83.54
|0.00
|0.00
|-11.35
|373.73
|655321
|SMARTASS
|80553210
|2008.02.27 08:00
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.5026
|1.4826
|1.6526
|2008.02.27 12:01
|1.5049
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|655321
|SMARTASS
|80678218
|2008.02.27 16:00
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.0664
|1.0864
|0.9164
|2008.02.27 17:09
|1.0643
|0.00
|0.00
|0.00
|19.73
|655321
|SMARTASS
|80678388
|2008.02.27 16:00
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.5101
|1.4901
|1.6601
|2008.02.27 17:09
|1.5127
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|655321
|SMARTASS
|80678662
|2008.02.27 16:01
|sell
|1.00
|usdjpym
|106.49
|108.49
|91.49
|2008.02.27 17:08
|106.39
|0.00
|0.00
|0.00
|9.40
|655321
|SMARTASS
|80702014
|2008.02.27 17:09
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.5129
|1.4929
|1.6629
|2008.02.29 16:00
|1.5178
|0.00
|0.00
|1.53
|49.00
|655321
|SMARTASS
|80702067
|2008.02.27 17:09
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.0639
|1.0839
|0.9139
|2008.02.27 19:22
|1.0649
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.39
|655321
|SMARTASS
|80725606
|2008.02.27 19:23
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.0644
|1.0844
|0.9144
|2008.03.03 12:00
|1.0391
|0.00
|0.00
|-1.74
|243.48
|655321
|SMARTASS
|80731721
|2008.02.27 20:01
|sell
|1.00
|gbpjpym
|211.20
|213.20
|196.20
|2008.03.04 04:00
|205.22
|0.00
|0.00
|-16.31
|578.39
|655321
|SMARTASS
|80731725
|2008.02.27 20:01
|buy
|1.00
|chfjpym
|100.21
|98.21
|115.21
|2008.02.29 00:00
|99.82
|0.00
|0.00
|1.28
|-37.16
|655321
|SMARTASS
|80731750
|2008.02.27 20:01
|sell
|1.00
|nzdusdm
|0.8144
|0.8344
|0.6644
|2008.03.04 00:00
|0.8066
|0.00
|0.00
|-8.04
|78.00
|655321
|SMARTASS
|80731752
|2008.02.27 20:01
|buy
|1.00
|eurjpym
|160.93
|158.93
|175.93
|2008.02.28 00:00
|160.81
|0.00
|0.00
|3.23
|-11.28
|655321
|SMARTASS
|80731760
|2008.02.27 20:02
|buy
|1.00
|euraudm
|1.6087
|1.5887
|1.7587
|2008.02.28 16:02
|1.6037
|0.00
|0.00
|-3.22
|-47.33
|655321
|SMARTASS
|80747530
|2008.02.27 22:22
|buy
|0.10
|audcadm
|0.9237
|0.0000
|0.9500
|2008.02.27 22:29
|0.9224
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.33
|80764817
|2008.02.28 00:02
|sell
|1.00
|eurchfm
|1.6067
|1.6267
|1.4567
|2008.03.03 16:00
|1.5844
|0.00
|0.00
|-1.60
|213.93
|655321
|SMARTASS
|80827074
|2008.02.28 08:00
|sell
|1.00
|audjpym
|99.81
|101.81
|84.81
|2008.03.04 00:00
|97.28
|0.00
|0.00
|-5.25
|244.32
|655321
|SMARTASS
|80827197
|2008.02.28 08:00
|sell
|1.00
|eurjpym
|160.62
|162.62
|145.62
|2008.03.04 04:00
|157.14
|0.00
|0.00
|-4.92
|336.59
|655321
|SMARTASS
|80920932
|2008.02.28 16:02
|buy
|1.00
|audcadm
|0.9230
|0.9030
|1.0730
|2008.02.29 16:00
|0.9158
|0.00
|0.00
|0.72
|-73.55
|655321
|SMARTASS
|81040336
|2008.02.29 00:01
|buy
|1.00
|audusdm
|0.9448
|0.9248
|1.0948
|2008.02.29 12:00
|0.9363
|0.00
|0.00
|0.00
|-85.00
|655321
|SMARTASS
|81107184
|2008.02.29 04:00
|sell
|0.10
|chfjpym
|99.70
|101.70
|84.70
|2008.03.04 20:00
|99.57
|0.00
|0.00
|-0.14
|1.26
|655321
|SMARTASS
|81155919
|2008.02.29 08:00
|buy
|0.10
|euraudm
|1.6065
|1.5865
|1.7565
|2008.03.03 20:00
|1.6201
|0.00
|0.00
|-0.11
|12.75
|655321
|SMARTASS
|81556074
|2008.03.03 12:00
|sell
|0.10
|audcadm
|0.9153
|0.9353
|0.7653
|2008.03.03 16:00
|0.9283
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.14
|655321
|SMARTASS
|81654752
|2008.03.03 16:00
|buy
|0.10
|audcadm
|0.9284
|0.9084
|1.0784
|2008.03.04 16:07
|0.9227
|0.00
|0.00
|0.07
|-5.73
|655321
|SMARTASS
|81708287
|2008.03.03 20:00
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.0693
|2.0493
|2.2193
|2008.03.05 14:29
|2.0493
|0.00
|0.00
|0.22
|-19.35
|655321
|SMARTASS[sl]
|82123378
|2008.03.04 20:00
|sell
|0.10
|audjpym
|95.44
|97.44
|80.44
|2008.03.05 00:01
|95.86
|0.00
|0.00
|-0.17
|-4.06
|655321
|SMARTASS
|0.00
|0.00
|-57.39
|2 698.18
|Closed P/L:
|2 640.79
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|82167483
|2008.03.05 00:00
|sell
|0.10
|audcadm
|0.9210
|0.9410
|0.7710
|0.9195
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|655321
|SMARTASS
|82210579
|2008.03.05 04:00
|buy
|0.10
|audjpym
|95.87
|93.87
|110.87
|96.48
|0.00
|0.00
|0.00
|5.87
|655321
|SMARTASS
|81708387
|2008.03.03 20:00
|sell
|0.10
|audnzdm
|1.1650
|1.1850
|1.0150
|1.1646
|0.00
|0.00
|0.04
|0.32
|655321
|SMARTASS
|81220237
|2008.02.29 12:00
|sell
|0.10
|audusdm
|0.9362
|0.9562
|0.7862
|0.9290
|0.00
|0.00
|-0.33
|7.20
|655321
|SMARTASS
|82062426
|2008.03.04 16:08
|buy
|0.10
|euraudm
|1.6397
|1.6197
|1.7897
|1.6412
|0.00
|0.00
|-0.11
|1.39
|655321
|SMARTASS
|80827153
|2008.02.28 08:00
|buy
|1.00
|eurcadm
|1.4781
|1.4581
|1.6281
|1.5085
|0.00
|0.00
|0.56
|307.25
|655321
|SMARTASS
|81708355
|2008.03.03 20:00
|buy
|0.10
|eurchfm
|1.5840
|1.5640
|1.7340
|1.5808
|0.00
|0.00
|0.08
|-3.09
|655321
|SMARTASS
|81708294
|2008.03.03 20:00
|sell
|0.10
|eurgbpm
|0.7654
|0.7854
|0.6154
|0.7670
|0.00
|0.00
|0.06
|-3.18
|655321
|SMARTASS
|82210445
|2008.03.05 04:00
|buy
|0.10
|eurjpym
|157.16
|155.16
|172.16
|158.42
|0.00
|0.00
|0.00
|12.12
|655321
|SMARTASS
|81419190
|2008.03.03 04:01
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.5202
|1.5402
|1.3702
|1.5247
|0.00
|0.00
|-0.10
|-4.50
|655321
|SMARTASS
|81891273
|2008.03.04 08:00
|buy
|0.10
|gbpjpym
|205.02
|203.02
|220.02
|206.56
|0.00
|0.00
|0.22
|14.82
|655321
|SMARTASS
|80799836
|2008.02.28 04:00
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9837
|2.0037
|1.8337
|1.9882
|0.00
|0.00
|-6.08
|-45.00
|655321
|SMARTASS
|81828413
|2008.03.04 04:00
|buy
|0.10
|nzdjpym
|83.10
|81.10
|98.10
|82.86
|0.00
|0.00
|0.15
|-2.31
|655321
|SMARTASS
|82210612
|2008.03.05 04:00
|sell
|0.10
|nzdusdm
|0.7974
|0.8174
|0.6474
|0.7981
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|655321
|SMARTASS
|81107431
|2008.02.29 04:00
|buy
|0.10
|usdcadm
|0.9782
|0.9582
|1.1282
|0.9894
|0.00
|0.00
|-0.03
|11.32
|655321
|SMARTASS
|81655998
|2008.03.03 16:01
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.0440
|1.0240
|1.1940
|1.0368
|0.00
|0.00
|0.04
|-6.94
|655321
|SMARTASS
|80702037
|2008.02.27 17:09
|sell
|1.00
|usdjpym
|106.37
|108.37
|91.37
|103.94
|0.00
|0.00
|-6.09
|233.79
|655321
|SMARTASS
|0.00
|0.00
|-11.59
|529.88
|Floating P/L:
|518.29
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|4 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|2 640.79
|Floating P/L:
|518.29
|Margin:
|110.00
|Balance:
|6 640.79
|Equity:
|7 159.08
|Free Margin:
|7 047.06
|Details:
|Gross Profit:
|3 003.63
|Gross Loss:
|362.84
|Total Net Profit:
|2 640.79
|Profit Factor:
|8.28
|Expected Payoff:
|85.19
|Absolute Drawdown:
|174.32
|Maximal Drawdown:
|212.50 (5.26%)
|Relative Drawdown:
|5.26% (212.50)
|Total Trades:
|31
|Short Positions (won %):
|16 (75.00%)
|Long Positions (won %):
|15 (40.00%)
|Profit Trades (% of total):
|18 (58.06%)
|Loss trades (% of total):
|13 (41.94%)
|Largest
|profit trade:
|650.43
|loss trade:
|-85.00
|Average
|profit trade:
|166.87
|loss trade:
|-27.91
|Maximum
|consecutive wins ($):
|7 (2 228.23)
|consecutive losses ($):
|6 (-190.20)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|2 228.23 (7)
|consecutive loss (count):
|-190.20 (6)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2