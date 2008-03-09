Straighthold Investment Group, Inc.

Account: 1000301829 Name: LATIHAN Currency: USD 2008 March 11, 21:02
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
82468542008.03.09 22:26balanceDeposit3 000.00
82512042008.03.10 06:13sell0.01gbpjpy206.280.000.002008.03.10 06:23206.460.000.000.00-1.76
82512752008.03.10 06:16buy0.01eurusd1.53861.53781.53882008.03.10 06:231.53820.000.000.00-0.40
82516052008.03.10 06:37sell0.01eurjpy157.160.00156.982008.03.10 07:45156.980.000.000.001.76
82677182008.03.10 16:09sell0.01usdjpy102.110.00102.002008.03.10 17:29102.000.000.000.001.08
82724782008.03.10 17:33sell0.01usdjpy101.930.00101.872008.03.10 17:45101.870.000.000.000.59
82725822008.03.10 17:34sell0.01gbpjpy205.540.00205.432008.03.10 17:46205.430.000.000.001.08
82759672008.03.10 18:08sell0.01gbpjpy204.74205.51204.602008.03.10 20:18204.600.000.000.001.37
82760512008.03.10 18:09sell0.01eurusd1.53660.00001.53542008.03.10 18:201.53540.000.000.001.20
82774792008.03.10 18:38buy0.01usdjpy102.080.00102.212008.03.11 05:00101.740.000.000.06-3.34
82906192008.03.11 05:01sell0.01eurusd1.53580.00001.53512008.03.11 08:121.53510.000.000.000.70
83116132008.03.11 14:34sell0.01eurusd1.54250.00001.54152008.03.11 14:381.54150.000.000.001.00
83130042008.03.11 14:43sell0.01gbpusd2.01260.00002.01092008.03.11 14:472.01090.000.000.001.70
83132372008.03.11 14:44sell0.01eurusd1.53870.00001.53732008.03.11 14:471.53730.000.000.001.40
83143532008.03.11 14:53sell0.01eurusd1.53330.00001.53202008.03.11 16:251.53200.000.000.001.30
83144952008.03.11 14:54sell0.01gbpusd2.00680.00002.00602008.03.11 16:172.00600.000.000.000.80
83373472008.03.11 18:40buy0.01eurusd1.53430.00001.53502008.03.11 18:491.53500.000.000.000.70
83385122008.03.11 18:54buy0.02eurjpy157.76157.800.002008.03.11 19:51157.900.000.000.002.72
83425142008.03.11 19:51buy0.02eurjpy157.950.000.002008.03.11 19:53157.960.000.000.000.20
  0.00 0.00 0.06 12.10
Closed P/L: 12.16
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 12.16 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 3 012.16 Equity: 3 012.16 Free Margin: 3 012.16