Straighthold Investment Group, Inc.
|Account: 1000301829
|Name: LATIHAN
|Currency: USD
|2008 March 11, 21:02
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|8246854
|2008.03.09 22:26
|balance
|Deposit
|3 000.00
|8251204
|2008.03.10 06:13
|sell
|0.01
|gbpjpy
|206.28
|0.00
|0.00
|2008.03.10 06:23
|206.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.76
|8251275
|2008.03.10 06:16
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5386
|1.5378
|1.5388
|2008.03.10 06:23
|1.5382
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|8251605
|2008.03.10 06:37
|sell
|0.01
|eurjpy
|157.16
|0.00
|156.98
|2008.03.10 07:45
|156.98
|0.00
|0.00
|0.00
|1.76
|8267718
|2008.03.10 16:09
|sell
|0.01
|usdjpy
|102.11
|0.00
|102.00
|2008.03.10 17:29
|102.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|8272478
|2008.03.10 17:33
|sell
|0.01
|usdjpy
|101.93
|0.00
|101.87
|2008.03.10 17:45
|101.87
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|8272582
|2008.03.10 17:34
|sell
|0.01
|gbpjpy
|205.54
|0.00
|205.43
|2008.03.10 17:46
|205.43
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|8275967
|2008.03.10 18:08
|sell
|0.01
|gbpjpy
|204.74
|205.51
|204.60
|2008.03.10 20:18
|204.60
|0.00
|0.00
|0.00
|1.37
|8276051
|2008.03.10 18:09
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5366
|0.0000
|1.5354
|2008.03.10 18:20
|1.5354
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|8277479
|2008.03.10 18:38
|buy
|0.01
|usdjpy
|102.08
|0.00
|102.21
|2008.03.11 05:00
|101.74
|0.00
|0.00
|0.06
|-3.34
|8290619
|2008.03.11 05:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5358
|0.0000
|1.5351
|2008.03.11 08:12
|1.5351
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|8311613
|2008.03.11 14:34
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5425
|0.0000
|1.5415
|2008.03.11 14:38
|1.5415
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|8313004
|2008.03.11 14:43
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0126
|0.0000
|2.0109
|2008.03.11 14:47
|2.0109
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|8313237
|2008.03.11 14:44
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5387
|0.0000
|1.5373
|2008.03.11 14:47
|1.5373
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|8314353
|2008.03.11 14:53
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5333
|0.0000
|1.5320
|2008.03.11 16:25
|1.5320
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|8314495
|2008.03.11 14:54
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0068
|0.0000
|2.0060
|2008.03.11 16:17
|2.0060
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|8337347
|2008.03.11 18:40
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5343
|0.0000
|1.5350
|2008.03.11 18:49
|1.5350
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|8338512
|2008.03.11 18:54
|buy
|0.02
|eurjpy
|157.76
|157.80
|0.00
|2008.03.11 19:51
|157.90
|0.00
|0.00
|0.00
|2.72
|8342514
|2008.03.11 19:51
|buy
|0.02
|eurjpy
|157.95
|0.00
|0.00
|2008.03.11 19:53
|157.96
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|
|0.00
|0.00
|0.06
|12.10
|Closed P/L:
|12.16
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|12.16
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|3 012.16
|Equity:
|3 012.16
|Free Margin:
|3 012.16