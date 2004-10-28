Strategy Tester Report
oilfxpro_simple support and resistance
(Build 211)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2004.07.01 00:00 - 2007.06.29 22:00 (2004.07.01 - 2007.07.01)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|SerialNumber="0001"; TimeShift=1; Magic=17130700; TrailingStop=0; TrailingStopTrigger=0; StopLoss=40; TakeProfit=160; Lots=0.1; UseMM=false;
PercOfAcc=1;
|Bars in test
|18789
|Ticks modelled
|3818485
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|1513.94
|Gross profit
|18004.98
|Gross loss
|-16491.04
|Profit factor
|1.09
|Expected payoff
|3.02
|Absolute drawdown
|47.95
|Maximal drawdown
|760.64 (6.24%)
|Relative drawdown
|6.24% (760.64)
|Total trades
|502
|Short positions (won %)
|252 (20.63%)
|Long positions (won %)
|250 (24.80%)
|Profit trades (% of total)
|114 (22.71%)
|Loss trades (% of total)
|388 (77.29%)
|Largest
|profit trade
|160.85
|loss trade
|-57.50
|Average
|profit trade
|157.94
|loss trade
|-42.50
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|2 (318.14)
|consecutive losses (loss in money)
|11 (-463.81)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|318.14 (2)
|consecutive loss (count of losses)
|-463.81 (11)
|Average
|consecutive wins
|1
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.07.01 02:00
|sell
|1
|0.10
|1.2207
|1.2249
|1.2047
|2
|2004.07.02 14:31
|s/l
|1
|0.10
|1.2249
|1.2249
|1.2047
|-41.95
|9958.05
|3
|2004.07.05 00:16
|sell
|2
|0.10
|1.2330
|1.2372
|1.2170
|4
|2004.07.06 12:02
|buy
|3
|0.10
|1.2271
|1.2229
|1.2431
|5
|2004.07.07 11:27
|s/l
|2
|0.10
|1.2372
|1.2372
|1.2170
|-41.90
|9916.15
|6
|2004.07.08 16:08
|sell
|4
|0.10
|1.2391
|1.2433
|1.2231
|7
|2004.07.12 10:07
|t/p
|3
|0.10
|1.2431
|1.2229
|1.2431
|156.28
|10072.43
|8
|2004.07.12 10:07
|s/l
|4
|0.10
|1.2433
|1.2433
|1.2231
|-41.90
|10030.53
|9
|2004.07.12 10:17
|sell
|5
|0.10
|1.2426
|1.2468
|1.2266
|10
|2004.07.13 02:57
|buy
|6
|0.10
|1.2383
|1.2341
|1.2543
|11
|2004.07.13 14:37
|s/l
|6
|0.10
|1.2341
|1.2341
|1.2543
|-42.00
|9988.53
|12
|2004.07.16 03:01
|buy
|7
|0.10
|1.2327
|1.2285
|1.2487
|13
|2004.07.21 12:34
|s/l
|7
|0.10
|1.2285
|1.2285
|1.2487
|-43.86
|9944.67
|14
|2004.07.21 14:23
|buy
|8
|0.10
|1.2302
|1.2260
|1.2462
|15
|2004.07.21 14:59
|t/p
|5
|0.10
|1.2266
|1.2468
|1.2266
|160.45
|10105.12
|16
|2004.07.21 16:13
|s/l
|8
|0.10
|1.2260
|1.2260
|1.2462
|-42.00
|10063.12
|17
|2004.07.23 04:09
|buy
|9
|0.10
|1.2241
|1.2199
|1.2401
|18
|2004.07.23 11:35
|s/l
|9
|0.10
|1.2199
|1.2199
|1.2401
|-42.00
|10021.12
|19
|2004.07.27 10:31
|sell
|10
|0.10
|1.2173
|1.2215
|1.2013
|20
|2004.07.27 16:17
|buy
|11
|0.10
|1.2088
|1.2046
|1.2248
|21
|2004.07.27 17:35
|s/l
|11
|0.10
|1.2046
|1.2046
|1.2248
|-42.00
|9979.12
|22
|2004.07.28 10:50
|buy
|12
|0.10
|1.2035
|1.1993
|1.2195
|23
|2004.07.28 11:13
|t/p
|10
|0.10
|1.2013
|1.2215
|1.2013
|160.05
|10139.17
|24
|2004.07.29 08:22
|sell
|13
|0.10
|1.2081
|1.2123
|1.1921
|25
|2004.07.29 15:21
|s/l
|12
|0.10
|1.1993
|1.1993
|1.2195
|-43.86
|10095.31
|26
|2004.07.29 15:23
|buy
|14
|0.10
|1.1999
|1.1957
|1.2159
|27
|2004.08.06 14:51
|s/l
|13
|0.10
|1.2123
|1.2123
|1.1921
|-41.60
|10053.71
|28
|2004.08.06 14:51
|t/p
|14
|0.10
|1.2159
|1.1957
|1.2159
|155.04
|10208.75
|29
|2004.08.10 15:54
|sell
|15
|0.10
|1.2292
|1.2334
|1.2132
|30
|2004.08.10 20:50
|buy
|16
|0.10
|1.2246
|1.2204
|1.2406
|31
|2004.08.11 15:27
|s/l
|16
|0.10
|1.2204
|1.2204
|1.2406
|-42.62
|10166.13
|32
|2004.08.11 17:57
|buy
|17
|0.10
|1.2221
|1.2179
|1.2381
|33
|2004.08.13 08:34
|s/l
|17
|0.10
|1.2179
|1.2179
|1.2381
|-44.48
|10121.65
|34
|2004.08.13 14:05
|buy
|18
|0.10
|1.2215
|1.2173
|1.2375
|35
|2004.08.13 15:13
|s/l
|15
|0.10
|1.2334
|1.2334
|1.2132
|-41.75
|10079.90
|36
|2004.08.16 00:00
|t/p
|18
|0.10
|1.2375
|1.2173
|1.2375
|159.38
|10239.28
|37
|2004.08.16 00:00
|sell
|19
|0.10
|1.2377
|1.2419
|1.2217
|38
|2004.08.17 15:40
|buy
|20
|0.10
|1.2315
|1.2273
|1.2475
|39
|2004.08.23 10:54
|s/l
|20
|0.10
|1.2273
|1.2273
|1.2475
|-45.72
|10193.56
|40
|2004.08.23 16:36
|t/p
|19
|0.10
|1.2217
|1.2419
|1.2217
|160.35
|10353.91
|41
|2004.08.24 05:41
|buy
|21
|0.10
|1.2132
|1.2090
|1.2292
|42
|2004.08.24 18:02
|s/l
|21
|0.10
|1.2090
|1.2090
|1.2292
|-42.00
|10311.91
|43
|2004.08.25 02:04
|buy
|22
|0.10
|1.2061
|1.2019
|1.2221
|44
|2004.08.26 14:30
|sell
|23
|0.10
|1.2118
|1.2160
|1.1958
|45
|2004.08.27 18:32
|s/l
|22
|0.10
|1.2019
|1.2019
|1.2221
|-44.48
|10267.43
|46
|2004.08.30 02:05
|buy
|24
|0.10
|1.2005
|1.1963
|1.2165
|47
|2004.08.31 16:28
|s/l
|23
|0.10
|1.2160
|1.2160
|1.1958
|-41.85
|10225.58
|48
|2004.08.31 17:11
|t/p
|24
|0.10
|1.2165
|1.1963
|1.2165
|159.38
|10384.96
|49
|2004.09.01 16:00
|sell
|25
|0.10
|1.2197
|1.2239
|1.2037
|50
|2004.09.02 20:22
|buy
|26
|0.10
|1.2144
|1.2102
|1.2304
|51
|2004.09.03 14:30
|s/l
|26
|0.10
|1.2102
|1.2102
|1.2304
|-42.62
|10342.34
|52
|2004.09.03 14:34
|buy
|27
|0.10
|1.2141
|1.2099
|1.2301
|53
|2004.09.03 14:59
|s/l
|27
|0.10
|1.2099
|1.2099
|1.2301
|-42.00
|10300.34
|54
|2004.09.08 12:16
|buy
|28
|0.10
|1.2054
|1.2012
|1.2214
|55
|2004.09.08 13:24
|t/p
|25
|0.10
|1.2037
|1.2239
|1.2037
|160.35
|10460.69
|56
|2004.09.08 16:47
|sell
|29
|0.10
|1.2113
|1.2155
|1.1953
|57
|2004.09.08 17:24
|s/l
|29
|0.10
|1.2155
|1.2155
|1.1953
|-42.00
|10418.69
|58
|2004.09.09 05:45
|sell
|30
|0.10
|1.2194
|1.2236
|1.2034
|59
|2004.09.09 23:00
|t/p
|28
|0.10
|1.2214
|1.2012
|1.2214
|158.14
|10576.83
|60
|2004.09.09 23:12
|s/l
|30
|0.10
|1.2236
|1.2236
|1.2034
|-42.00
|10534.83
|61
|2004.09.10 00:44
|sell
|31
|0.10
|1.2239
|1.2281
|1.2079
|62
|2004.09.10 14:48
|s/l
|31
|0.10
|1.2281
|1.2281
|1.2079
|-42.00
|10492.83
|63
|2004.09.14 14:45
|sell
|32
|0.10
|1.2290
|1.2332
|1.2130
|64
|2004.09.15 09:46
|buy
|33
|0.10
|1.2226
|1.2184
|1.2386
|65
|2004.09.15 15:34
|s/l
|33
|0.10
|1.2184
|1.2184
|1.2386
|-42.00
|10450.83
|66
|2004.09.16 15:42
|buy
|34
|0.10
|1.2134
|1.2092
|1.2294
|67
|2004.09.16 15:42
|t/p
|32
|0.10
|1.2130
|1.2332
|1.2130
|160.20
|10611.03
|68
|2004.09.17 08:28
|sell
|35
|0.10
|1.2199
|1.2241
|1.2039
|69
|2004.09.21 11:49
|s/l
|35
|0.10
|1.2241
|1.2241
|1.2039
|-41.90
|10569.13
|70
|2004.09.21 20:20
|t/p
|34
|0.10
|1.2294
|1.2092
|1.2294
|158.14
|10727.27
|71
|2004.09.24 14:33
|sell
|36
|0.10
|1.2337
|1.2379
|1.2177
|72
|2004.09.24 17:14
|buy
|37
|0.10
|1.2254
|1.2212
|1.2414
|73
|2004.09.30 13:41
|s/l
|36
|0.10
|1.2379
|1.2379
|1.2177
|-41.70
|10685.57
|74
|2004.09.30 13:59
|t/p
|37
|0.10
|1.2414
|1.2212
|1.2414
|156.28
|10841.85
|75
|2004.10.04 02:02
|buy
|38
|0.10
|1.2386
|1.2344
|1.2546
|76
|2004.10.04 12:38
|s/l
|38
|0.10
|1.2344
|1.2344
|1.2546
|-42.00
|10799.85
|77
|2004.10.06 14:49
|buy
|39
|0.10
|1.2262
|1.2220
|1.2422
|78
|2004.10.08 06:41
|sell
|40
|0.10
|1.2317
|1.2359
|1.2157
|79
|2004.10.08 14:30
|s/l
|40
|0.10
|1.2359
|1.2359
|1.2157
|-42.00
|10757.85
|80
|2004.10.08 17:50
|t/p
|39
|0.10
|1.2422
|1.2220
|1.2422
|157.52
|10915.37
|81
|2004.10.12 02:01
|buy
|41
|0.10
|1.2372
|1.2330
|1.2532
|82
|2004.10.12 08:52
|s/l
|41
|0.10
|1.2330
|1.2330
|1.2532
|-42.00
|10873.37
|83
|2004.10.13 12:45
|buy
|42
|0.10
|1.2286
|1.2244
|1.2446
|84
|2004.10.13 14:43
|s/l
|42
|0.10
|1.2244
|1.2244
|1.2446
|-42.00
|10831.37
|85
|2004.10.14 06:28
|sell
|43
|0.10
|1.2360
|1.2402
|1.2200
|86
|2004.10.14 14:30
|s/l
|43
|0.10
|1.2402
|1.2402
|1.2200
|-42.00
|10789.37
|87
|2004.10.14 15:35
|sell
|44
|0.10
|1.2360
|1.2402
|1.2200
|88
|2004.10.15 08:38
|s/l
|44
|0.10
|1.2402
|1.2402
|1.2200
|-41.95
|10747.42
|89
|2004.10.15 14:39
|sell
|45
|0.10
|1.2423
|1.2465
|1.2263
|90
|2004.10.15 14:41
|s/l
|45
|0.10
|1.2465
|1.2465
|1.2263
|-42.00
|10705.42
|91
|2004.10.18 15:01
|sell
|46
|0.10
|1.2510
|1.2552
|1.2350
|92
|2004.10.19 03:15
|buy
|47
|0.10
|1.2462
|1.2420
|1.2622
|93
|2004.10.20 09:21
|s/l
|46
|0.10
|1.2552
|1.2552
|1.2350
|-41.90
|10663.52
|94
|2004.10.20 17:32
|t/p
|47
|0.10
|1.2622
|1.2420
|1.2622
|159.38
|10822.90
|95
|2004.10.21 10:06
|sell
|48
|0.10
|1.2631
|1.2673
|1.2471
|96
|2004.10.22 21:50
|s/l
|48
|0.10
|1.2673
|1.2673
|1.2471
|-41.95
|10780.95
|97
|2004.10.26 04:36
|sell
|49
|0.10
|1.2832
|1.2874
|1.2672
|98
|2004.10.27 17:19
|buy
|50
|0.10
|1.2724
|1.2682
|1.2884
|99
|2004.10.28 02:40
|s/l
|50
|0.10
|1.2682
|1.2682
|1.2884
|-43.86
|10737.09
|100
|2004.10.28 02:49
|buy
|51
|0.10
|1.2695
|1.2653
|1.2855
|101
|2004.10.28 12:40
|t/p
|49
|0.10
|1.2672
|1.2874
|1.2672
|160.20
|10897.29
|102
|2004.10.28 12:41
|s/l
|51
|0.10
|1.2653
|1.2653
|1.2855
|-42.00
|10855.29
|103
|2004.10.28 12:55
|buy
|52
|0.10
|1.2696
|1.2654
|1.2856
|104
|2004.10.29 09:07
|sell
|53
|0.10
|1.2767
|1.2809
|1.2607
|105
|2004.11.01 00:00
|s/l
|53
|0.10
|1.2809
|1.2809
|1.2607
|-41.95
|10813.34
|106
|2004.11.01 02:07
|sell
|54
|0.10
|1.2797
|1.2839
|1.2637
|107
|2004.11.04 07:26
|s/l
|54
|0.10
|1.2839
|1.2839
|1.2637
|-41.75
|10771.59
|108
|2004.11.04 07:26
|sell
|55
|0.10
|1.2832
|1.2874
|1.2672
|109
|2004.11.04 12:01
|t/p
|52
|0.10
|1.2856
|1.2654
|1.2856
|155.66
|10927.25
|110
|2004.11.04 13:51
|s/l
|55
|0.10
|1.2874
|1.2874
|1.2672
|-42.00
|10885.25
|111
|2004.11.05 14:31
|buy
|56
|0.10
|1.2790
|1.2748
|1.2950
|112
|2004.11.05 15:36
|sell
|57
|0.10
|1.2899
|1.2941
|1.2739
|113
|2004.11.05 17:17
|s/l
|57
|0.10
|1.2941
|1.2941
|1.2739
|-42.00
|10843.25
|114
|2004.11.05 21:26
|t/p
|56
|0.10
|1.2950
|1.2748
|1.2950
|160.00
|11003.25
|115
|2004.11.08 05:09
|sell
|58
|0.10
|1.2975
|1.3017
|1.2815
|116
|2004.11.09 00:58
|buy
|59
|0.10
|1.2906
|1.2864
|1.3066
|117
|2004.11.10 16:17
|s/l
|59
|0.10
|1.2864
|1.2864
|1.3066
|-42.62
|10960.63
|118
|2004.11.10 16:26
|buy
|60
|0.10
|1.2881
|1.2839
|1.3041
|119
|2004.11.17 10:44
|s/l
|58
|0.10
|1.3017
|1.3017
|1.2815
|-41.55
|10919.08
|120
|2004.11.17 11:33
|t/p
|60
|0.10
|1.3041
|1.2839
|1.3041
|155.66
|11074.74
|121
|2004.11.18 07:20
|sell
|61
|0.10
|1.3050
|1.3092
|1.2890
|122
|2004.11.18 18:14
|buy
|62
|0.10
|1.2953
|1.2911
|1.3113
|123
|2004.11.23 13:42
|s/l
|61
|0.10
|1.3092
|1.3092
|1.2890
|-41.85
|11032.89
|124
|2004.11.24 07:51
|t/p
|62
|0.10
|1.3113
|1.2911
|1.3113
|157.52
|11190.41
|125
|2004.11.24 07:51
|sell
|63
|0.10
|1.3109
|1.3151
|1.2949
|126
|2004.11.24 10:50
|s/l
|63
|0.10
|1.3151
|1.3151
|1.2949
|-42.00
|11148.41
|127
|2004.11.25 09:31
|sell
|64
|0.10
|1.3192
|1.3234
|1.3032
|128
|2004.11.25 12:30
|s/l
|64
|0.10
|1.3234
|1.3234
|1.3032
|-42.00
|11106.41
|129
|2004.11.26 05:11
|sell
|65
|0.10
|1.3287
|1.3329
|1.3127
|130
|2004.11.26 07:15
|s/l
|65
|0.10
|1.3329
|1.3329
|1.3127
|-42.00
|11064.41
|131
|2004.11.26 07:58
|sell
|66
|0.10
|1.3287
|1.3329
|1.3127
|132
|2004.11.30 15:54
|s/l
|66
|0.10
|1.3329
|1.3329
|1.3127
|-41.90
|11022.51
|133
|2004.11.30 15:59
|sell
|67
|0.10
|1.3307
|1.3349
|1.3147
|134
|2004.12.01 22:20
|s/l
|67
|0.10
|1.3349
|1.3349
|1.3147
|-41.95
|10980.56
|135
|2004.12.01 23:55
|sell
|68
|0.10
|1.3338
|1.3380
|1.3178
|136
|2004.12.02 08:48
|s/l
|68
|0.10
|1.3380
|1.3380
|1.3178
|-41.85
|10938.71
|137
|2004.12.02 09:11
|sell
|69
|0.10
|1.3365
|1.3407
|1.3205
|138
|2004.12.02 16:39
|buy
|70
|0.10
|1.3277
|1.3235
|1.3437
|139
|2004.12.03 18:59
|s/l
|69
|0.10
|1.3407
|1.3407
|1.3205
|-41.95
|10896.76
|140
|2004.12.03 19:05
|t/p
|70
|0.10
|1.3437
|1.3235
|1.3437
|159.38
|11056.14
|141
|2004.12.07 00:32
|buy
|71
|0.10
|1.3390
|1.3348
|1.3550
|142
|2004.12.07 07:53
|sell
|72
|0.10
|1.3457
|1.3499
|1.3297
|143
|2004.12.08 05:47
|s/l
|71
|0.10
|1.3348
|1.3348
|1.3550
|-42.62
|11013.52
|144
|2004.12.08 09:33
|t/p
|72
|0.10
|1.3297
|1.3499
|1.3297
|160.05
|11173.57
|145
|2004.12.10 04:18
|buy
|73
|0.10
|1.3252
|1.3210
|1.3412
|146
|2004.12.10 10:32
|s/l
|73
|0.10
|1.3210
|1.3210
|1.3412
|-42.00
|11131.57
|147
|2004.12.13 20:38
|sell
|74
|0.10
|1.3321
|1.3363
|1.3161
|148
|2004.12.15 03:52
|buy
|75
|0.10
|1.3261
|1.3219
|1.3421
|149
|2004.12.15 11:39
|s/l
|74
|0.10
|1.3363
|1.3363
|1.3161
|-41.90
|11089.67
|150
|2004.12.15 15:01
|t/p
|75
|0.10
|1.3421
|1.3219
|1.3421
|160.00
|11249.67
|151
|2004.12.16 18:45
|buy
|76
|0.10
|1.3261
|1.3219
|1.3421
|152
|2004.12.16 19:27
|s/l
|76
|0.10
|1.3219
|1.3219
|1.3421
|-42.00
|11207.67
|153
|2004.12.20 00:16
|sell
|77
|0.10
|1.3320
|1.3362
|1.3160
|154
|2004.12.20 09:13
|s/l
|77
|0.10
|1.3362
|1.3362
|1.3160
|-42.00
|11165.67
|155
|2004.12.22 01:57
|buy
|78
|0.10
|1.3353
|1.3311
|1.3513
|156
|2004.12.23 04:38
|sell
|79
|0.10
|1.3408
|1.3450
|1.3248
|157
|2004.12.23 08:56
|s/l
|79
|0.10
|1.3450
|1.3450
|1.3248
|-42.00
|11123.67
|158
|2004.12.23 21:27
|t/p
|78
|0.10
|1.3513
|1.3311
|1.3513
|158.14
|11281.81
|159
|2004.12.24 09:09
|sell
|80
|0.10
|1.3520
|1.3562
|1.3360
|160
|2004.12.27 16:02
|s/l
|80
|0.10
|1.3562
|1.3562
|1.3360
|-41.95
|11239.86
|161
|2004.12.29 01:08
|buy
|81
|0.10
|1.3590
|1.3548
|1.3750
|162
|2004.12.30 19:46
|sell
|82
|0.10
|1.3650
|1.3692
|1.3490
|163
|2004.12.31 17:43
|s/l
|81
|0.10
|1.3548
|1.3548
|1.3750
|-44.48
|11195.38
|164
|2005.01.03 03:57
|buy
|83
|0.10
|1.3514
|1.3472
|1.3674
|165
|2005.01.03 04:06
|t/p
|82
|0.10
|1.3490
|1.3692
|1.3490
|160.10
|11355.48
|166
|2005.01.03 04:24
|s/l
|83
|0.10
|1.3472
|1.3472
|1.3674
|-42.00
|11313.48
|167
|2005.01.03 08:47
|buy
|84
|0.10
|1.3513
|1.3471
|1.3673
|168
|2005.01.03 14:48
|s/l
|84
|0.10
|1.3471
|1.3471
|1.3673
|-42.00
|11271.48
|169
|2005.01.04 10:55
|buy
|85
|0.10
|1.3386
|1.3344
|1.3546
|170
|2005.01.04 16:17
|s/l
|85
|0.10
|1.3344
|1.3344
|1.3546
|-42.00
|11229.48
|171
|2005.01.05 08:38
|buy
|86
|0.10
|1.3249
|1.3207
|1.3409
|172
|2005.01.06 08:34
|s/l
|86
|0.10
|1.3207
|1.3207
|1.3409
|-43.86
|11185.62
|173
|2005.01.06 08:41
|buy
|87
|0.10
|1.3213
|1.3171
|1.3373
|174
|2005.01.06 09:43
|s/l
|87
|0.10
|1.3171
|1.3171
|1.3373
|-42.00
|11143.62
|175
|2005.01.06 15:21
|buy
|88
|0.10
|1.3214
|1.3172
|1.3374
|176
|2005.01.06 16:45
|s/l
|88
|0.10
|1.3172
|1.3172
|1.3374
|-42.00
|11101.62
|177
|2005.01.06 17:30
|buy
|89
|0.10
|1.3214
|1.3172
|1.3374
|178
|2005.01.06 18:26
|s/l
|89
|0.10
|1.3172
|1.3172
|1.3374
|-42.00
|11059.62
|179
|2005.01.07 16:07
|buy
|90
|0.10
|1.3158
|1.3116
|1.3318
|180
|2005.01.07 16:21
|s/l
|90
|0.10
|1.3116
|1.3116
|1.3318
|-42.00
|11017.62
|181
|2005.01.11 01:30
|sell
|91
|0.10
|1.3125
|1.3167
|1.2965
|182
|2005.01.11 11:09
|s/l
|91
|0.10
|1.3167
|1.3167
|1.2965
|-42.00
|10975.62
|183
|2005.01.11 18:33
|sell
|92
|0.10
|1.3126
|1.3168
|1.2966
|184
|2005.01.12 09:24
|buy
|93
|0.10
|1.3101
|1.3059
|1.3261
|185
|2005.01.12 14:30
|s/l
|92
|0.10
|1.3168
|1.3168
|1.2966
|-41.95
|10933.67
|186
|2005.01.12 14:30
|sell
|94
|0.10
|1.3172
|1.3214
|1.3012
|187
|2005.01.12 14:32
|s/l
|94
|0.10
|1.3214
|1.3214
|1.3012
|-42.00
|10891.67
|188
|2005.01.12 15:58
|t/p
|93
|0.10
|1.3261
|1.3059
|1.3261
|160.00
|11051.67
|189
|2005.01.14 02:44
|buy
|95
|0.10
|1.3193
|1.3151
|1.3353
|190
|2005.01.14 03:40
|s/l
|95
|0.10
|1.3151
|1.3151
|1.3353
|-42.00
|11009.67
|191
|2005.01.17 23:47
|buy
|96
|0.10
|1.3055
|1.3013
|1.3215
|192
|2005.01.18 03:20
|s/l
|96
|0.10
|1.3013
|1.3013
|1.3215
|-42.62
|10967.05
|193
|2005.01.18 04:27
|buy
|97
|0.10
|1.3041
|1.2999
|1.3201
|194
|2005.01.18 09:31
|s/l
|97
|0.10
|1.2999
|1.2999
|1.3201
|-42.00
|10925.05
|195
|2005.01.18 11:32
|buy
|98
|0.10
|1.3041
|1.2999
|1.3201
|196
|2005.01.19 09:37
|sell
|99
|0.10
|1.3079
|1.3121
|1.2919
|197
|2005.01.19 18:30
|s/l
|98
|0.10
|1.2999
|1.2999
|1.3201
|-42.62
|10882.43
|198
|2005.01.19 19:05
|buy
|100
|0.10
|1.2994
|1.2952
|1.3154
|199
|2005.01.20 11:26
|s/l
|100
|0.10
|1.2952
|1.2952
|1.3154
|-43.86
|10838.57
|200
|2005.01.20 11:51
|buy
|101
|0.10
|1.2963
|1.2921
|1.3123
|201
|2005.01.20 13:03
|s/l
|101
|0.10
|1.2921
|1.2921
|1.3123
|-42.00
|10796.57
|202
|2005.01.20 15:43
|buy
|102
|0.10
|1.2962
|1.2920
|1.3122
|203
|2005.01.27 08:56
|s/l
|99
|0.10
|1.3121
|1.3121
|1.2919
|-41.50
|10755.07
|204
|2005.01.27 09:02
|sell
|103
|0.10
|1.3110
|1.3152
|1.2950
|205
|2005.02.03 14:56
|t/p
|103
|0.10
|1.2950
|1.3152
|1.2950
|160.35
|10915.42
|206
|2005.02.04 14:51
|s/l
|102
|0.10
|1.2920
|1.2920
|1.3122
|-51.30
|10864.12
|207
|2005.02.04 14:52
|buy
|104
|0.10
|1.2941
|1.2899
|1.3101
|208
|2005.02.04 18:05
|s/l
|104
|0.10
|1.2899
|1.2899
|1.3101
|-42.00
|10822.12
|209
|2005.02.09 12:50
|sell
|105
|0.10
|1.2799
|1.2841
|1.2639
|210
|2005.02.10 14:36
|buy
|106
|0.10
|1.2739
|1.2697
|1.2899
|211
|2005.02.10 15:33
|s/l
|105
|0.10
|1.2841
|1.2841
|1.2639
|-41.85
|10780.27
|212
|2005.02.10 17:20
|t/p
|106
|0.10
|1.2899
|1.2697
|1.2899
|160.00
|10940.27
|213
|2005.02.14 02:05
|sell
|107
|0.10
|1.2897
|1.2939
|1.2737
|214
|2005.02.14 02:33
|s/l
|107
|0.10
|1.2939
|1.2939
|1.2737
|-42.00
|10898.27
|215
|2005.02.15 10:10
|sell
|108
|0.10
|1.2990
|1.3032
|1.2830
|216
|2005.02.15 14:31
|s/l
|108
|0.10
|1.3032
|1.3032
|1.2830
|-42.00
|10856.27
|217
|2005.02.15 15:27
|sell
|109
|0.10
|1.2991
|1.3033
|1.2831
|218
|2005.02.16 09:03
|s/l
|109
|0.10
|1.3033
|1.3033
|1.2831
|-41.95
|10814.32
|219
|2005.02.16 14:27
|sell
|110
|0.10
|1.3054
|1.3096
|1.2894
|220
|2005.02.18 14:37
|buy
|111
|0.10
|1.3015
|1.2973
|1.3175
|221
|2005.02.22 03:57
|s/l
|110
|0.10
|1.3096
|1.3096
|1.2894
|-41.70
|10772.62
|222
|2005.02.22 07:26
|t/p
|111
|0.10
|1.3175
|1.2973
|1.3175
|158.76
|10931.38
|223
|2005.02.23 03:45
|sell
|112
|0.10
|1.3271
|1.3313
|1.3111
|224
|2005.02.24 17:07
|buy
|113
|0.10
|1.3185
|1.3143
|1.3345
|225
|2005.02.25 13:14
|s/l
|113
|0.10
|1.3143
|1.3143
|1.3345
|-42.62
|10888.76
|226
|2005.02.25 14:02
|buy
|114
|0.10
|1.3175
|1.3133
|1.3335
|227
|2005.03.02 10:00
|s/l
|114
|0.10
|1.3133
|1.3133
|1.3335
|-43.86
|10844.90
|228
|2005.03.02 10:40
|t/p
|112
|0.10
|1.3111
|1.3313
|1.3111
|160.35
|11005.25
|229
|2005.03.04 06:52
|buy
|115
|0.10
|1.3097
|1.3055
|1.3257
|230
|2005.03.04 15:01
|sell
|116
|0.10
|1.3166
|1.3208
|1.3006
|231
|2005.03.04 15:32
|s/l
|116
|0.10
|1.3208
|1.3208
|1.3006
|-42.00
|10963.25
|232
|2005.03.08 09:40
|sell
|117
|0.10
|1.3249
|1.3291
|1.3089
|233
|2005.03.08 09:46
|t/p
|115
|0.10
|1.3257
|1.3055
|1.3257
|158.76
|11122.01
|234
|2005.03.08 15:24
|s/l
|117
|0.10
|1.3291
|1.3291
|1.3089
|-42.00
|11080.01
|235
|2005.03.09 09:18
|sell
|118
|0.10
|1.3364
|1.3406
|1.3204
|236
|2005.03.09 18:41
|s/l
|118
|0.10
|1.3406
|1.3406
|1.3204
|-42.00
|11038.01
|237
|2005.03.10 03:10
|sell
|119
|0.10
|1.3426
|1.3468
|1.3266
|238
|2005.03.11 14:36
|s/l
|119
|0.10
|1.3468
|1.3468
|1.3266
|-41.95
|10996.06
|239
|2005.03.11 14:47
|sell
|120
|0.10
|1.3459
|1.3501
|1.3299
|240
|2005.03.14 13:34
|buy
|121
|0.10
|1.3391
|1.3349
|1.3551
|241
|2005.03.14 17:41
|s/l
|121
|0.10
|1.3349
|1.3349
|1.3551
|-42.00
|10954.06
|242
|2005.03.15 15:35
|buy
|122
|0.10
|1.3336
|1.3294
|1.3496
|243
|2005.03.15 17:17
|t/p
|120
|0.10
|1.3299
|1.3501
|1.3299
|160.10
|11114.16
|244
|2005.03.16 03:30
|s/l
|122
|0.10
|1.3294
|1.3294
|1.3496
|-42.62
|11071.54
|245
|2005.03.16 03:30
|buy
|123
|0.10
|1.3296
|1.3254
|1.3456
|246
|2005.03.16 14:41
|sell
|124
|0.10
|1.3414
|1.3456
|1.3254
|247
|2005.03.21 03:12
|s/l
|123
|0.10
|1.3254
|1.3254
|1.3456
|-45.10
|11026.44
|248
|2005.03.21 03:12
|t/p
|124
|0.10
|1.3254
|1.3456
|1.3254
|160.25
|11186.69
|249
|2005.03.21 03:16
|buy
|125
|0.10
|1.3265
|1.3223
|1.3425
|250
|2005.03.21 08:50
|s/l
|125
|0.10
|1.3223
|1.3223
|1.3425
|-42.00
|11144.69
|251
|2005.03.22 20:25
|buy
|126
|0.10
|1.3141
|1.3099
|1.3301
|252
|2005.03.22 20:51
|s/l
|126
|0.10
|1.3099
|1.3099
|1.3301
|-42.00
|11102.69
|253
|2005.03.23 10:07
|buy
|127
|0.10
|1.3054
|1.3012
|1.3214
|254
|2005.03.23 14:30
|s/l
|127
|0.10
|1.3012
|1.3012
|1.3214
|-42.00
|11060.69
|255
|2005.03.24 16:50
|buy
|128
|0.10
|1.2962
|1.2920
|1.3122
|256
|2005.03.28 03:16
|s/l
|128
|0.10
|1.2920
|1.2920
|1.3122
|-43.24
|11017.45
|257
|2005.03.28 11:54
|buy
|129
|0.10
|1.2927
|1.2885
|1.3087
|258
|2005.03.28 15:47
|s/l
|129
|0.10
|1.2885
|1.2885
|1.3087
|-42.00
|10975.45
|259
|2005.03.30 06:15
|sell
|130
|0.10
|1.2959
|1.3001
|1.2799
|260
|2005.03.31 16:16
|s/l
|130
|0.10
|1.3001
|1.3001
|1.2799
|-41.85
|10933.60
|261
|2005.03.31 16:58
|sell
|131
|0.10
|1.2986
|1.3028
|1.2826
|262
|2005.04.01 15:30
|s/l
|131
|0.10
|1.3028
|1.3028
|1.2826
|-41.95
|10891.65
|263
|2005.04.01 15:39
|sell
|132
|0.10
|1.3021
|1.3063
|1.2861
|264
|2005.04.01 17:09
|buy
|133
|0.10
|1.2912
|1.2870
|1.3072
|265
|2005.04.01 17:27
|s/l
|133
|0.10
|1.2870
|1.2870
|1.3072
|-42.00
|10849.65
|266
|2005.04.01 20:14
|buy
|134
|0.10
|1.2913
|1.2871
|1.3073
|267
|2005.04.04 15:00
|s/l
|134
|0.10
|1.2871
|1.2871
|1.3073
|-42.62
|10807.03
|268
|2005.04.04 15:00
|buy
|135
|0.10
|1.2871
|1.2829
|1.3031
|269
|2005.04.04 15:16
|t/p
|132
|0.10
|1.2861
|1.3063
|1.2861
|160.05
|10967.08
|270
|2005.04.04 16:19
|s/l
|135
|0.10
|1.2829
|1.2829
|1.3031
|-42.00
|10925.08
|271
|2005.04.05 04:54
|buy
|136
|0.10
|1.2819
|1.2777
|1.2979
|272
|2005.04.06 04:55
|sell
|137
|0.10
|1.2880
|1.2922
|1.2720
|273
|2005.04.07 08:24
|s/l
|137
|0.10
|1.2922
|1.2922
|1.2720
|-41.85
|10883.23
|274
|2005.04.07 08:29
|sell
|138
|0.10
|1.2912
|1.2954
|1.2752
|275
|2005.04.11 10:02
|s/l
|138
|0.10
|1.2954
|1.2954
|1.2752
|-41.90
|10841.33
|276
|2005.04.11 13:22
|t/p
|136
|0.10
|1.2979
|1.2777
|1.2979
|156.28
|10997.61
|277
|2005.04.12 14:30
|sell
|139
|0.10
|1.3005
|1.3047
|1.2845
|278
|2005.04.12 15:03
|buy
|140
|0.10
|1.2909
|1.2867
|1.3069
|279
|2005.04.12 17:41
|s/l
|140
|0.10
|1.2867
|1.2867
|1.3069
|-42.00
|10955.61
|280
|2005.04.12 20:25
|buy
|141
|0.10
|1.2908
|1.2866
|1.3068
|281
|2005.04.13 15:30
|s/l
|141
|0.10
|1.2866
|1.2866
|1.3068
|-42.62
|10912.99
|282
|2005.04.13 15:30
|buy
|142
|0.10
|1.2863
|1.2821
|1.3023
|283
|2005.04.14 11:41
|t/p
|139
|0.10
|1.2845
|1.3047
|1.2845
|160.20
|11073.19
|284
|2005.04.14 12:34
|s/l
|142
|0.10
|1.2821
|1.2821
|1.3023
|-43.86
|11029.33
|285
|2005.04.15 16:21
|sell
|143
|0.10
|1.2924
|1.2966
|1.2764
|286
|2005.04.18 09:30
|s/l
|143
|0.10
|1.2966
|1.2966
|1.2764
|-41.95
|10987.38
|287
|2005.04.19 16:45
|sell
|144
|0.10
|1.3046
|1.3088
|1.2886
|288
|2005.04.20 17:20
|s/l
|144
|0.10
|1.3088
|1.3088
|1.2886
|-41.95
|10945.43
|289
|2005.04.20 17:49
|sell
|145
|0.10
|1.3079
|1.3121
|1.2919
|290
|2005.04.21 17:10
|s/l
|145
|0.10
|1.3121
|1.3121
|1.2919
|-41.85
|10903.58
|291
|2005.04.21 17:16
|sell
|146
|0.10
|1.3105
|1.3147
|1.2945
|292
|2005.04.22 03:01
|buy
|147
|0.10
|1.3025
|1.2983
|1.3185
|293
|2005.04.25 10:48
|s/l
|147
|0.10
|1.2983
|1.2983
|1.3185
|-42.62
|10860.96
|294
|2005.04.26 16:18
|buy
|148
|0.10
|1.2954
|1.2912
|1.3114
|295
|2005.04.26 16:28
|t/p
|146
|0.10
|1.2945
|1.3147
|1.2945
|160.15
|11021.11
|296
|2005.04.27 08:20
|s/l
|148
|0.10
|1.2912
|1.2912
|1.3114
|-42.62
|10978.49
|297
|2005.04.27 14:30
|buy
|149
|0.10
|1.2944
|1.2902
|1.3104
|298
|2005.04.28 14:11
|s/l
|149
|0.10
|1.2902
|1.2902
|1.3104
|-43.86
|10934.63
|299
|2005.04.28 14:11
|buy
|150
|0.10
|1.2903
|1.2861
|1.3063
|300
|2005.04.29 06:42
|sell
|151
|0.10
|1.2945
|1.2987
|1.2785
|301
|2005.04.29 19:28
|s/l
|150
|0.10
|1.2861
|1.2861
|1.3063
|-42.62
|10892.01
|302
|2005.05.02 01:13
|buy
|152
|0.10
|1.2854
|1.2812
|1.3014
|303
|2005.05.05 10:54
|s/l
|151
|0.10
|1.2987
|1.2987
|1.2785
|-41.70
|10850.31
|304
|2005.05.05 11:02
|sell
|153
|0.10
|1.2975
|1.3017
|1.2815
|305
|2005.05.06 17:03
|t/p
|153
|0.10
|1.2815
|1.3017
|1.2815
|160.05
|11010.36
|306
|2005.05.06 17:03
|s/l
|152
|0.10
|1.2812
|1.2812
|1.3014
|-45.72
|10964.64
|307
|2005.05.09 03:15
|buy
|154
|0.10
|1.2811
|1.2769
|1.2971
|308
|2005.05.10 16:57
|sell
|155
|0.10
|1.2878
|1.2920
|1.2718
|309
|2005.05.12 08:34
|s/l
|154
|0.10
|1.2769
|1.2769
|1.2971
|-45.10
|10919.54
|310
|2005.05.12 08:37
|buy
|156
|0.10
|1.2776
|1.2734
|1.2936
|311
|2005.05.12 14:30
|s/l
|156
|0.10
|1.2734
|1.2734
|1.2936
|-42.00
|10877.54
|312
|2005.05.12 14:30
|t/p
|155
|0.10
|1.2718
|1.2920
|1.2718
|160.20
|11037.74
|313
|2005.05.13 07:02
|buy
|157
|0.10
|1.2666
|1.2624
|1.2826
|314
|2005.05.13 13:27
|s/l
|157
|0.10
|1.2624
|1.2624
|1.2826
|-42.00
|10995.74
|315
|2005.05.16 00:44
|buy
|158
|0.10
|1.2610
|1.2568
|1.2770
|316
|2005.05.17 10:55
|sell
|159
|0.10
|1.2653
|1.2695
|1.2493
|317
|2005.05.20 15:02
|s/l
|158
|0.10
|1.2568
|1.2568
|1.2770
|-45.72
|10950.02
|318
|2005.05.23 08:58
|buy
|160
|0.10
|1.2536
|1.2494
|1.2696
|319
|2005.05.26 20:40
|s/l
|160
|0.10
|1.2494
|1.2494
|1.2696
|-45.10
|10904.92
|320
|2005.05.30 12:41
|buy
|161
|0.10
|1.2507
|1.2465
|1.2667
|321
|2005.05.30 13:03
|t/p
|159
|0.10
|1.2493
|1.2695
|1.2493
|160.65
|11065.57
|322
|2005.05.30 14:21
|s/l
|161
|0.10
|1.2465
|1.2465
|1.2667
|-42.00
|11023.57
|323
|2005.05.31 02:06
|buy
|162
|0.10
|1.2466
|1.2424
|1.2626
|324
|2005.05.31 03:17
|s/l
|162
|0.10
|1.2424
|1.2424
|1.2626
|-42.00
|10981.57
|325
|2005.06.01 10:04
|buy
|163
|0.10
|1.2296
|1.2254
|1.2456
|326
|2005.06.01 11:27
|s/l
|163
|0.10
|1.2254
|1.2254
|1.2456
|-42.00
|10939.57
|327
|2005.06.03 07:22
|sell
|164
|0.10
|1.2300
|1.2342
|1.2140
|328
|2005.06.03 14:30
|s/l
|164
|0.10
|1.2342
|1.2342
|1.2140
|-42.00
|10897.57
|329
|2005.06.03 14:33
|sell
|165
|0.10
|1.2300
|1.2342
|1.2140
|330
|2005.06.08 17:41
|s/l
|165
|0.10
|1.2342
|1.2342
|1.2140
|-41.85
|10855.72
|331
|2005.06.08 17:56
|sell
|166
|0.10
|1.2317
|1.2359
|1.2157
|332
|2005.06.08 19:30
|buy
|167
|0.10
|1.2239
|1.2197
|1.2399
|333
|2005.06.09 16:27
|s/l
|167
|0.10
|1.2197
|1.2197
|1.2399
|-43.86
|10811.86
|334
|2005.06.09 16:28
|buy
|168
|0.10
|1.2206
|1.2164
|1.2366
|335
|2005.06.10 15:56
|s/l
|168
|0.10
|1.2164
|1.2164
|1.2366
|-42.62
|10769.24
|336
|2005.06.10 15:57
|t/p
|166
|0.10
|1.2157
|1.2359
|1.2157
|160.20
|10929.44
|337
|2005.06.13 03:01
|buy
|169
|0.10
|1.2107
|1.2065
|1.2267
|338
|2005.06.13 03:21
|s/l
|169
|0.10
|1.2065
|1.2065
|1.2267
|-42.00
|10887.44
|339
|2005.06.13 05:12
|buy
|170
|0.10
|1.2107
|1.2065
|1.2267
|340
|2005.06.13 10:39
|s/l
|170
|0.10
|1.2065
|1.2065
|1.2267
|-42.00
|10845.44
|341
|2005.06.13 20:49
|buy
|171
|0.10
|1.2107
|1.2065
|1.2267
|342
|2005.06.14 02:15
|sell
|172
|0.10
|1.2122
|1.2164
|1.1962
|343
|2005.06.14 15:14
|s/l
|171
|0.10
|1.2065
|1.2065
|1.2267
|-42.62
|10802.82
|344
|2005.06.14 18:04
|buy
|173
|0.10
|1.2028
|1.1986
|1.2188
|345
|2005.06.16 15:25
|s/l
|172
|0.10
|1.2164
|1.2164
|1.1962
|-41.80
|10761.02
|346
|2005.06.16 15:30
|sell
|174
|0.10
|1.2134
|1.2176
|1.1974
|347
|2005.06.17 12:40
|s/l
|174
|0.10
|1.2176
|1.2176
|1.1974
|-41.95
|10719.07
|348
|2005.06.17 12:59
|sell
|175
|0.10
|1.2170
|1.2212
|1.2010
|349
|2005.06.17 13:22
|t/p
|173
|0.10
|1.2188
|1.1986
|1.2188
|156.90
|10875.97
|350
|2005.06.17 16:26
|s/l
|175
|0.10
|1.2212
|1.2212
|1.2010
|-42.00
|10833.97
|351
|2005.06.21 09:37
|buy
|176
|0.10
|1.2124
|1.2082
|1.2284
|352
|2005.06.21 11:01
|s/l
|176
|0.10
|1.2082
|1.2082
|1.2284
|-42.00
|10791.97
|353
|2005.06.21 16:47
|buy
|177
|0.10
|1.2124
|1.2082
|1.2284
|354
|2005.06.22 01:41
|sell
|178
|0.10
|1.2187
|1.2229
|1.2027
|355
|2005.06.23 09:38
|s/l
|177
|0.10
|1.2082
|1.2082
|1.2284
|-44.48
|10747.49
|356
|2005.06.23 10:23
|buy
|179
|0.10
|1.2098
|1.2056
|1.2258
|357
|2005.06.23 14:20
|s/l
|179
|0.10
|1.2056
|1.2056
|1.2258
|-42.00
|10705.49
|358
|2005.06.23 14:39
|t/p
|178
|0.10
|1.2027
|1.2229
|1.2027
|160.15
|10865.64
|359
|2005.06.24 01:21
|buy
|180
|0.10
|1.2018
|1.1976
|1.2178
|360
|2005.06.27 01:08
|sell
|181
|0.10
|1.2109
|1.2151
|1.1949
|361
|2005.06.27 08:40
|s/l
|181
|0.10
|1.2151
|1.2151
|1.1949
|-42.00
|10823.64
|362
|2005.06.27 12:48
|t/p
|180
|0.10
|1.2178
|1.1976
|1.2178
|159.38
|10983.02
|363
|2005.06.28 11:10
|buy
|182
|0.10
|1.2095
|1.2053
|1.2255
|364
|2005.06.28 22:40
|s/l
|182
|0.10
|1.2053
|1.2053
|1.2255
|-42.00
|10941.02
|365
|2005.06.29 08:14
|buy
|183
|0.10
|1.2051
|1.2009
|1.2211
|366
|2005.06.30 18:20
|sell
|184
|0.10
|1.2114
|1.2156
|1.1954
|367
|2005.07.01 16:20
|s/l
|183
|0.10
|1.2009
|1.2009
|1.2211
|-44.48
|10896.54
|368
|2005.07.01 17:53
|t/p
|184
|0.10
|1.1954
|1.2156
|1.1954
|160.05
|11056.59
|369
|2005.07.04 02:02
|buy
|185
|0.10
|1.1940
|1.1898
|1.2100
|370
|2005.07.04 12:20
|s/l
|185
|0.10
|1.1898
|1.1898
|1.2100
|-42.00
|11014.59
|371
|2005.07.05 08:39
|buy
|186
|0.10
|1.1888
|1.1846
|1.2048
|372
|2005.07.06 08:28
|sell
|187
|0.10
|1.1940
|1.1982
|1.1780
|373
|2005.07.07 11:23
|s/l
|187
|0.10
|1.1982
|1.1982
|1.1780
|-41.85
|10972.74
|374
|2005.07.07 14:10
|sell
|188
|0.10
|1.1952
|1.1994
|1.1792
|375
|2005.07.11 04:48
|s/l
|188
|0.10
|1.1994
|1.1994
|1.1792
|-41.90
|10930.84
|376
|2005.07.11 16:46
|t/p
|186
|0.10
|1.2048
|1.1846
|1.2048
|156.28
|11087.12
|377
|2005.07.12 03:35
|sell
|189
|0.10
|1.2085
|1.2127
|1.1925
|378
|2005.07.12 04:25
|s/l
|189
|0.10
|1.2127
|1.2127
|1.1925
|-42.00
|11045.12
|379
|2005.07.14 00:30
|buy
|190
|0.10
|1.2072
|1.2030
|1.2232
|380
|2005.07.15 08:26
|sell
|191
|0.10
|1.2125
|1.2167
|1.1965
|381
|2005.07.15 14:36
|s/l
|190
|0.10
|1.2030
|1.2030
|1.2232
|-42.62
|11002.50
|382
|2005.07.15 16:46
|buy
|192
|0.10
|1.2056
|1.2014
|1.2216
|383
|2005.07.19 07:24
|s/l
|192
|0.10
|1.2014
|1.2014
|1.2216
|-43.24
|10959.26
|384
|2005.07.19 13:41
|t/p
|191
|0.10
|1.1965
|1.2167
|1.1965
|160.10
|11119.36
|385
|2005.07.19 18:28
|buy
|193
|0.10
|1.2024
|1.1982
|1.2184
|386
|2005.07.20 03:07
|sell
|194
|0.10
|1.2068
|1.2110
|1.1908
|387
|2005.07.20 19:31
|s/l
|194
|0.10
|1.2110
|1.2110
|1.1908
|-42.00
|11077.36
|388
|2005.07.20 20:30
|t/p
|193
|0.10
|1.2184
|1.1982
|1.2184
|159.38
|11236.74
|389
|2005.07.21 03:02
|sell
|195
|0.10
|1.2187
|1.2229
|1.2027
|390
|2005.07.21 13:28
|s/l
|195
|0.10
|1.2229
|1.2229
|1.2027
|-42.00
|11194.74
|391
|2005.07.21 13:40
|sell
|196
|0.10
|1.2188
|1.2230
|1.2028
|392
|2005.07.22 17:49
|buy
|197
|0.10
|1.2098
|1.2056
|1.2258
|393
|2005.07.22 18:18
|s/l
|197
|0.10
|1.2056
|1.2056
|1.2258
|-42.00
|11152.74
|394
|2005.07.25 01:08
|buy
|198
|0.10
|1.2054
|1.2012
|1.2214
|395
|2005.07.25 09:16
|t/p
|196
|0.10
|1.2028
|1.2230
|1.2028
|160.10
|11312.84
|396
|2005.07.26 10:45
|s/l
|198
|0.10
|1.2012
|1.2012
|1.2214
|-42.62
|11270.22
|397
|2005.07.26 16:22
|buy
|199
|0.10
|1.2026
|1.1984
|1.2186
|398
|2005.07.27 09:21
|s/l
|199
|0.10
|1.1984
|1.1984
|1.2186
|-42.62
|11227.60
|399
|2005.07.27 09:33
|buy
|200
|0.10
|1.1982
|1.1940
|1.2142
|400
|2005.07.27 20:03
|sell
|201
|0.10
|1.2071
|1.2113
|1.1911
|401
|2005.07.28 17:21
|s/l
|201
|0.10
|1.2113
|1.2113
|1.1911
|-41.85
|11185.75
|402
|2005.07.28 18:32
|t/p
|200
|0.10
|1.2142
|1.1940
|1.2142
|158.14
|11343.89
|403
|2005.07.29 16:38
|sell
|202
|0.10
|1.2151
|1.2193
|1.1991
|404
|2005.08.01 09:50
|s/l
|202
|0.10
|1.2193
|1.2193
|1.1991
|-41.95
|11301.94
|405
|2005.08.02 14:52
|sell
|203
|0.10
|1.2249
|1.2291
|1.2089
|406
|2005.08.03 02:42
|buy
|204
|0.10
|1.2172
|1.2130
|1.2332
|407
|2005.08.03 11:08
|s/l
|203
|0.10
|1.2291
|1.2291
|1.2089
|-41.95
|11259.99
|408
|2005.08.03 17:47
|t/p
|204
|0.10
|1.2332
|1.2130
|1.2332
|160.00
|11419.99
|409
|2005.08.04 03:17
|sell
|205
|0.10
|1.2346
|1.2388
|1.2186
|410
|2005.08.04 17:14
|s/l
|205
|0.10
|1.2388
|1.2388
|1.2186
|-42.00
|11377.99
|411
|2005.08.09 03:06
|sell
|206
|0.10
|1.2390
|1.2432
|1.2230
|412
|2005.08.11 15:10
|s/l
|206
|0.10
|1.2432
|1.2432
|1.2230
|-41.80
|11336.19
|413
|2005.08.11 15:11
|sell
|207
|0.10
|1.2427
|1.2469
|1.2267
|414
|2005.08.11 22:13
|s/l
|207
|0.10
|1.2469
|1.2469
|1.2267
|-42.00
|11294.19
|415
|2005.08.12 09:03
|sell
|208
|0.10
|1.2474
|1.2516
|1.2314
|416
|2005.08.15 10:48
|buy
|209
|0.10
|1.2384
|1.2342
|1.2544
|417
|2005.08.16 02:11
|s/l
|209
|0.10
|1.2342
|1.2342
|1.2544
|-42.62
|11251.57
|418
|2005.08.16 02:11
|buy
|210
|0.10
|1.2343
|1.2301
|1.2503
|419
|2005.08.16 13:00
|t/p
|208
|0.10
|1.2314
|1.2516
|1.2314
|160.10
|11411.67
|420
|2005.08.16 14:36
|s/l
|210
|0.10
|1.2301
|1.2301
|1.2503
|-42.00
|11369.67
|421
|2005.08.16 17:05
|buy
|211
|0.10
|1.2344
|1.2302
|1.2504
|422
|2005.08.17 08:08
|s/l
|211
|0.10
|1.2302
|1.2302
|1.2504
|-42.62
|11327.05
|423
|2005.08.17 08:13
|buy
|212
|0.10
|1.2296
|1.2254
|1.2456
|424
|2005.08.18 10:31
|s/l
|212
|0.10
|1.2254
|1.2254
|1.2456
|-43.86
|11283.19
|425
|2005.08.18 10:32
|buy
|213
|0.10
|1.2261
|1.2219
|1.2421
|426
|2005.08.18 12:55
|s/l
|213
|0.10
|1.2219
|1.2219
|1.2421
|-42.00
|11241.19
|427
|2005.08.19 08:55
|buy
|214
|0.10
|1.2157
|1.2115
|1.2317
|428
|2005.08.22 12:50
|sell
|215
|0.10
|1.2193
|1.2235
|1.2033
|429
|2005.08.22 14:03
|s/l
|215
|0.10
|1.2235
|1.2235
|1.2033
|-42.00
|11199.19
|430
|2005.08.23 09:46
|sell
|216
|0.10
|1.2240
|1.2282
|1.2080
|431
|2005.08.25 02:55
|s/l
|216
|0.10
|1.2282
|1.2282
|1.2080
|-41.80
|11157.39
|432
|2005.08.25 06:43
|t/p
|214
|0.10
|1.2317
|1.2115
|1.2317
|156.28
|11313.67
|433
|2005.08.25 14:08
|sell
|217
|0.10
|1.2278
|1.2320
|1.2118
|434
|2005.08.25 17:32
|s/l
|217
|0.10
|1.2320
|1.2320
|1.2118
|-42.00
|11271.67
|435
|2005.08.26 09:22
|sell
|218
|0.10
|1.2326
|1.2368
|1.2166
|436
|2005.08.29 16:50
|buy
|219
|0.10
|1.2271
|1.2229
|1.2431
|437
|2005.08.29 18:04
|s/l
|219
|0.10
|1.2229
|1.2229
|1.2431
|-42.00
|11229.67
|438
|2005.08.30 04:10
|buy
|220
|0.10
|1.2218
|1.2176
|1.2378
|439
|2005.08.30 14:15
|s/l
|220
|0.10
|1.2176
|1.2176
|1.2378
|-42.00
|11187.67
|440
|2005.08.30 17:16
|buy
|221
|0.10
|1.2217
|1.2175
|1.2377
|441
|2005.09.01 10:22
|s/l
|218
|0.10
|1.2368
|1.2368
|1.2166
|-41.70
|11145.97
|442
|2005.09.01 12:27
|t/p
|221
|0.10
|1.2377
|1.2175
|1.2377
|157.52
|11303.49
|443
|2005.09.02 09:40
|sell
|222
|0.10
|1.2524
|1.2566
|1.2364
|444
|2005.09.02 10:16
|s/l
|222
|0.10
|1.2566
|1.2566
|1.2364
|-42.00
|11261.49
|445
|2005.09.02 14:34
|sell
|223
|0.10
|1.2524
|1.2566
|1.2364
|446
|2005.09.05 03:35
|s/l
|223
|0.10
|1.2566
|1.2566
|1.2364
|-41.95
|11219.54
|447
|2005.09.06 01:08
|buy
|224
|0.10
|1.2514
|1.2472
|1.2674
|448
|2005.09.06 08:44
|s/l
|224
|0.10
|1.2472
|1.2472
|1.2674
|-42.00
|11177.54
|449
|2005.09.06 14:54
|buy
|225
|0.10
|1.2513
|1.2471
|1.2673
|450
|2005.09.06 16:15
|s/l
|225
|0.10
|1.2471
|1.2471
|1.2673
|-42.00
|11135.54
|451
|2005.09.07 15:09
|buy
|226
|0.10
|1.2442
|1.2400
|1.2602
|452
|2005.09.08 13:00
|s/l
|226
|0.10
|1.2400
|1.2400
|1.2602
|-43.86
|11091.68
|453
|2005.09.08 13:00
|buy
|227
|0.10
|1.2405
|1.2363
|1.2565
|454
|2005.09.09 17:23
|sell
|228
|0.10
|1.2451
|1.2493
|1.2291
|455
|2005.09.12 04:16
|s/l
|227
|0.10
|1.2363
|1.2363
|1.2565
|-43.24
|11048.44
|456
|2005.09.12 14:47
|t/p
|228
|0.10
|1.2291
|1.2493
|1.2291
|160.05
|11208.49
|457
|2005.09.13 11:59
|buy
|229
|0.10
|1.2271
|1.2229
|1.2431
|458
|2005.09.14 14:12
|sell
|230
|0.10
|1.2315
|1.2357
|1.2155
|459
|2005.09.15 03:10
|s/l
|229
|0.10
|1.2229
|1.2229
|1.2431
|-44.48
|11164.01
|460
|2005.09.19 00:08
|t/p
|230
|0.10
|1.2155
|1.2357
|1.2155
|160.25
|11324.26
|461
|2005.09.20 04:09
|sell
|231
|0.10
|1.2172
|1.2214
|1.2012
|462
|2005.09.21 07:30
|s/l
|231
|0.10
|1.2214
|1.2214
|1.2012
|-41.95
|11282.31
|463
|2005.09.21 07:59
|sell
|232
|0.10
|1.2187
|1.2229
|1.2027
|464
|2005.09.21 10:50
|s/l
|232
|0.10
|1.2229
|1.2229
|1.2027
|-42.00
|11240.31
|465
|2005.09.22 01:43
|sell
|233
|0.10
|1.2238
|1.2280
|1.2078
|466
|2005.09.23 08:38
|buy
|234
|0.10
|1.2131
|1.2089
|1.2291
|467
|2005.09.23 14:50
|s/l
|234
|0.10
|1.2089
|1.2089
|1.2291
|-42.00
|11198.31
|468
|2005.09.23 15:02
|t/p
|233
|0.10
|1.2078
|1.2280
|1.2078
|160.05
|11358.36
|469
|2005.09.26 01:20
|buy
|235
|0.10
|1.2038
|1.1996
|1.2198
|470
|2005.09.27 02:27
|sell
|236
|0.10
|1.2080
|1.2122
|1.1920
|471
|2005.09.27 08:41
|s/l
|235
|0.10
|1.1996
|1.1996
|1.2198
|-42.62
|11315.74
|472
|2005.09.27 09:06
|buy
|237
|0.10
|1.2010
|1.1968
|1.2170
|473
|2005.10.03 02:34
|s/l
|237
|0.10
|1.1968
|1.1968
|1.2170
|-45.72
|11270.02
|474
|2005.10.03 11:08
|t/p
|236
|0.10
|1.1920
|1.2122
|1.1920
|160.30
|11430.32
|475
|2005.10.04 00:39
|buy
|238
|0.10
|1.1903
|1.1861
|1.2063
|476
|2005.10.05 07:17
|sell
|239
|0.10
|1.1946
|1.1988
|1.1786
|477
|2005.10.05 23:43
|s/l
|239
|0.10
|1.1988
|1.1988
|1.1786
|-42.00
|11388.32
|478
|2005.10.06 02:07
|sell
|240
|0.10
|1.2016
|1.2058
|1.1856
|479
|2005.10.06 02:57
|s/l
|240
|0.10
|1.2058
|1.2058
|1.1856
|-42.00
|11346.32
|480
|2005.10.06 06:43
|t/p
|238
|0.10
|1.2063
|1.1861
|1.2063
|157.52
|11503.84
|481
|2005.10.10 14:04
|buy
|241
|0.10
|1.2093
|1.2051
|1.2253
|482
|2005.10.10 16:19
|s/l
|241
|0.10
|1.2051
|1.2051
|1.2253
|-42.00
|11461.84
|483
|2005.10.11 02:54
|buy
|242
|0.10
|1.2040
|1.1998
|1.2200
|484
|2005.10.11 16:00
|s/l
|242
|0.10
|1.1998
|1.1998
|1.2200
|-42.00
|11419.84
|485
|2005.10.12 04:07
|buy
|243
|0.10
|1.1976
|1.1934
|1.2136
|486
|2005.10.13 15:31
|s/l
|243
|0.10
|1.1934
|1.1934
|1.2136
|-43.86
|11375.98
|487
|2005.10.13 18:29
|buy
|244
|0.10
|1.1953
|1.1911
|1.2113
|488
|2005.10.14 06:02
|sell
|245
|0.10
|1.2039
|1.2081
|1.1879
|489
|2005.10.14 17:17
|s/l
|245
|0.10
|1.2081
|1.2081
|1.1879
|-42.00
|11333.98
|490
|2005.10.17 02:25
|t/p
|244
|0.10
|1.2113
|1.1911
|1.2113
|158.76
|11492.74
|491
|2005.10.17 02:25
|sell
|246
|0.10
|1.2108
|1.2150
|1.1948
|492
|2005.10.18 00:37
|buy
|247
|0.10
|1.2012
|1.1970
|1.2172
|493
|2005.10.18 09:52
|s/l
|247
|0.10
|1.1970
|1.1970
|1.2172
|-42.00
|11450.74
|494
|2005.10.18 11:54
|t/p
|246
|0.10
|1.1948
|1.2150
|1.1948
|160.05
|11610.79
|495
|2005.10.19 08:36
|buy
|248
|0.10
|1.1915
|1.1873
|1.2075
|496
|2005.10.19 09:06
|s/l
|248
|0.10
|1.1873
|1.1873
|1.2075
|-42.00
|11568.79
|497
|2005.10.19 10:58
|buy
|249
|0.10
|1.1916
|1.1874
|1.2076
|498
|2005.10.20 21:16
|sell
|250
|0.10
|1.2002
|1.2044
|1.1842
|499
|2005.10.21 02:13
|s/l
|250
|0.10
|1.2044
|1.2044
|1.1842
|-41.95
|11526.84
|500
|2005.10.21 07:42
|sell
|251
|0.10
|1.2022
|1.2064
|1.1862
|501
|2005.10.25 14:58
|s/l
|251
|0.10
|1.2064
|1.2064
|1.1862
|-41.90
|11484.94
|502
|2005.10.25 16:02
|t/p
|249
|0.10
|1.2076
|1.1874
|1.2076
|156.28
|11641.22
|503
|2005.10.26 08:41
|sell
|252
|0.10
|1.2117
|1.2159
|1.1957
|504
|2005.10.27 01:45
|buy
|253
|0.10
|1.2049
|1.2007
|1.2209
|505
|2005.10.27 14:45
|s/l
|252
|0.10
|1.2159
|1.2159
|1.1957
|-41.85
|11599.37
|506
|2005.10.27 16:13
|sell
|254
|0.10
|1.2135
|1.2177
|1.1975
|507
|2005.10.31 14:31
|s/l
|253
|0.10
|1.2007
|1.2007
|1.2209
|-43.24
|11556.13
|508
|2005.10.31 16:40
|t/p
|254
|0.10
|1.1975
|1.2177
|1.1975
|160.10
|11716.23
|509
|2005.11.02 05:10
|sell
|255
|0.10
|1.2040
|1.2082
|1.1880
|510
|2005.11.02 18:30
|s/l
|255
|0.10
|1.2082
|1.2082
|1.1880
|-42.00
|11674.23
|511
|2005.11.03 15:11
|buy
|256
|0.10
|1.1987
|1.1945
|1.2147
|512
|2005.11.03 20:29
|s/l
|256
|0.10
|1.1945
|1.1945
|1.2147
|-42.00
|11632.23
|513
|2005.11.04 01:46
|buy
|257
|0.10
|1.1935
|1.1893
|1.2095
|514
|2005.11.04 16:07
|s/l
|257
|0.10
|1.1893
|1.1893
|1.2095
|-42.00
|11590.23
|515
|2005.11.07 00:02
|buy
|258
|0.10
|1.1803
|1.1761
|1.1963
|516
|2005.11.08 01:54
|s/l
|258
|0.10
|1.1761
|1.1761
|1.1963
|-42.62
|11547.61
|517
|2005.11.08 16:20
|buy
|259
|0.10
|1.1776
|1.1734
|1.1936
|518
|2005.11.09 12:25
|s/l
|259
|0.10
|1.1734
|1.1734
|1.1936
|-42.62
|11504.99
|519
|2005.11.10 12:42
|sell
|260
|0.10
|1.1787
|1.1829
|1.1627
|520
|2005.11.10 20:48
|buy
|261
|0.10
|1.1716
|1.1674
|1.1876
|521
|2005.11.11 00:57
|s/l
|261
|0.10
|1.1674
|1.1674
|1.1876
|-42.62
|11462.37
|522
|2005.11.11 00:57
|buy
|262
|0.10
|1.1676
|1.1634
|1.1836
|523
|2005.11.21 10:10
|s/l
|260
|0.10
|1.1829
|1.1829
|1.1627
|-41.55
|11420.82
|524
|2005.11.21 16:08
|sell
|263
|0.10
|1.1795
|1.1837
|1.1635
|525
|2005.11.23 07:13
|s/l
|263
|0.10
|1.1837
|1.1837
|1.1635
|-41.90
|11378.92
|526
|2005.11.23 07:13
|t/p
|262
|0.10
|1.1836
|1.1634
|1.1836
|153.80
|11532.72
|527
|2005.11.23 08:21
|sell
|264
|0.10
|1.1823
|1.1865
|1.1663
|528
|2005.11.25 01:13
|buy
|265
|0.10
|1.1770
|1.1728
|1.1930
|529
|2005.11.25 16:15
|s/l
|265
|0.10
|1.1728
|1.1728
|1.1930
|-42.00
|11490.72
|530
|2005.11.28 00:32
|buy
|266
|0.10
|1.1711
|1.1669
|1.1871
|531
|2005.11.28 20:09
|s/l
|264
|0.10
|1.1865
|1.1865
|1.1663
|-41.75
|11448.97
|532
|2005.11.28 20:09
|t/p
|266
|0.10
|1.1871
|1.1669
|1.1871
|160.00
|11608.97
|533
|2005.12.01 13:48
|buy
|267
|0.10
|1.1753
|1.1711
|1.1913
|534
|2005.12.01 15:24
|s/l
|267
|0.10
|1.1711
|1.1711
|1.1913
|-42.00
|11566.97
|535
|2005.12.02 14:33
|buy
|268
|0.10
|1.1690
|1.1648
|1.1850
|536
|2005.12.05 13:02
|sell
|269
|0.10
|1.1748
|1.1790
|1.1588
|537
|2005.12.05 18:09
|s/l
|269
|0.10
|1.1790
|1.1790
|1.1588
|-42.00
|11524.97
|538
|2005.12.08 16:19
|sell
|270
|0.10
|1.1801
|1.1843
|1.1641
|539
|2005.12.08 17:21
|s/l
|270
|0.10
|1.1843
|1.1843
|1.1641
|-42.00
|11482.97
|540
|2005.12.12 03:15
|sell
|271
|0.10
|1.1837
|1.1879
|1.1677
|541
|2005.12.12 09:20
|t/p
|268
|0.10
|1.1850
|1.1648
|1.1850
|155.04
|11638.01
|542
|2005.12.12 10:03
|s/l
|271
|0.10
|1.1879
|1.1879
|1.1677
|-42.00
|11596.01
|543
|2005.12.13 20:22
|sell
|272
|0.10
|1.1979
|1.2021
|1.1819
|544
|2005.12.14 03:15
|s/l
|272
|0.10
|1.2021
|1.2021
|1.1819
|-41.95
|11554.06
|545
|2005.12.14 08:10
|sell
|273
|0.10
|1.1987
|1.2029
|1.1827
|546
|2005.12.14 09:22
|s/l
|273
|0.10
|1.2029
|1.2029
|1.1827
|-42.00
|11512.06
|547
|2005.12.14 20:02
|sell
|274
|0.10
|1.1986
|1.2028
|1.1826
|548
|2005.12.15 10:40
|s/l
|274
|0.10
|1.2028
|1.2028
|1.1826
|-41.85
|11470.21
|549
|2005.12.19 01:36
|sell
|275
|0.10
|1.2026
|1.2068
|1.1866
|550
|2005.12.20 05:34
|buy
|276
|0.10
|1.1975
|1.1933
|1.2135
|551
|2005.12.20 14:55
|s/l
|276
|0.10
|1.1933
|1.1933
|1.2135
|-42.00
|11428.21
|552
|2005.12.20 17:45
|t/p
|275
|0.10
|1.1866
|1.2068
|1.1866
|160.05
|11588.26
|553
|2005.12.21 15:33
|buy
|277
|0.10
|1.1840
|1.1798
|1.2000
|554
|2005.12.26 12:06
|sell
|278
|0.10
|1.1883
|1.1925
|1.1723
|555
|2005.12.28 08:53
|s/l
|278
|0.10
|1.1925
|1.1925
|1.1723
|-41.90
|11546.36
|556
|2005.12.28 17:54
|sell
|279
|0.10
|1.1874
|1.1916
|1.1714
|557
|2005.12.30 13:32
|s/l
|277
|0.10
|1.1798
|1.1798
|1.2000
|-48.82
|11497.54
|558
|2005.12.30 17:19
|buy
|280
|0.10
|1.1817
|1.1775
|1.1977
|559
|2006.01.03 15:36
|s/l
|279
|0.10
|1.1916
|1.1916
|1.1714
|-41.70
|11455.84
|560
|2006.01.03 16:51
|t/p
|280
|0.10
|1.1977
|1.1775
|1.1977
|158.76
|11614.60
|561
|2006.01.04 00:39
|sell
|281
|0.10
|1.2029
|1.2071
|1.1869
|562
|2006.01.04 03:08
|s/l
|281
|0.10
|1.2071
|1.2071
|1.1869
|-42.00
|11572.60
|563
|2006.01.06 01:32
|sell
|282
|0.10
|1.2119
|1.2161
|1.1959
|564
|2006.01.06 14:50
|s/l
|282
|0.10
|1.2161
|1.2161
|1.1959
|-42.00
|11530.60
|565
|2006.01.09 10:08
|buy
|283
|0.10
|1.2080
|1.2038
|1.2240
|566
|2006.01.10 08:30
|s/l
|283
|0.10
|1.2038
|1.2038
|1.2240
|-42.62
|11487.98
|567
|2006.01.10 08:56
|buy
|284
|0.10
|1.2052
|1.2010
|1.2212
|568
|2006.01.11 15:36
|sell
|285
|0.10
|1.2108
|1.2150
|1.1948
|569
|2006.01.12 02:42
|s/l
|285
|0.10
|1.2150
|1.2150
|1.1948
|-41.85
|11446.13
|570
|2006.01.12 04:14
|sell
|286
|0.10
|1.2141
|1.2183
|1.1981
|571
|2006.01.12 16:08
|s/l
|284
|0.10
|1.2010
|1.2010
|1.2212
|-44.48
|11401.65
|572
|2006.01.17 00:18
|buy
|287
|0.10
|1.2107
|1.2065
|1.2267
|573
|2006.01.17 12:42
|s/l
|287
|0.10
|1.2065
|1.2065
|1.2267
|-42.00
|11359.65
|574
|2006.01.17 21:28
|buy
|288
|0.10
|1.2107
|1.2065
|1.2267
|575
|2006.01.19 09:35
|s/l
|288
|0.10
|1.2065
|1.2065
|1.2267
|-44.48
|11315.17
|576
|2006.01.19 09:40
|buy
|289
|0.10
|1.2070
|1.2028
|1.2230
|577
|2006.01.23 01:39
|s/l
|286
|0.10
|1.2183
|1.2183
|1.1981
|-41.55
|11273.62
|578
|2006.01.23 01:41
|t/p
|289
|0.10
|1.2230
|1.2028
|1.2230
|158.76
|11432.38
|579
|2006.01.24 00:46
|sell
|290
|0.10
|1.2311
|1.2353
|1.2151
|580
|2006.01.25 01:14
|buy
|291
|0.10
|1.2256
|1.2214
|1.2416
|581
|2006.01.26 19:01
|s/l
|291
|0.10
|1.2214
|1.2214
|1.2416
|-43.86
|11388.52
|582
|2006.01.27 02:28
|buy
|292
|0.10
|1.2198
|1.2156
|1.2358
|583
|2006.01.27 16:45
|s/l
|292
|0.10
|1.2156
|1.2156
|1.2358
|-42.00
|11346.52
|584
|2006.01.27 16:51
|t/p
|290
|0.10
|1.2151
|1.2353
|1.2151
|160.25
|11506.77
|585
|2006.01.30 09:29
|buy
|293
|0.10
|1.2086
|1.2044
|1.2246
|586
|2006.01.31 09:03
|sell
|294
|0.10
|1.2113
|1.2155
|1.1953
|587
|2006.01.31 17:54
|s/l
|294
|0.10
|1.2155
|1.2155
|1.1953
|-42.00
|11464.77
|588
|2006.02.02 06:47
|s/l
|293
|0.10
|1.2044
|1.2044
|1.2246
|-45.10
|11419.67
|589
|2006.02.02 06:47
|buy
|295
|0.10
|1.2048
|1.2006
|1.2208
|590
|2006.02.03 02:11
|sell
|296
|0.10
|1.2106
|1.2148
|1.1946
|591
|2006.02.03 14:57
|s/l
|295
|0.10
|1.2006
|1.2006
|1.2208
|-42.62
|11377.05
|592
|2006.02.06 14:25
|buy
|297
|0.10
|1.1969
|1.1927
|1.2129
|593
|2006.02.07 17:01
|t/p
|296
|0.10
|1.1946
|1.2148
|1.1946
|160.10
|11537.15
|594
|2006.02.08 17:07
|s/l
|297
|0.10
|1.1927
|1.1927
|1.2129
|-43.24
|11493.91
|595
|2006.02.08 17:37
|buy
|298
|0.10
|1.1941
|1.1899
|1.2101
|596
|2006.02.09 02:02
|sell
|299
|0.10
|1.1992
|1.2034
|1.1832
|597
|2006.02.10 16:54
|s/l
|298
|0.10
|1.1899
|1.1899
|1.2101
|-44.48
|11449.43
|598
|2006.02.13 01:15
|buy
|300
|0.10
|1.1892
|1.1850
|1.2052
|599
|2006.02.16 12:19
|s/l
|300
|0.10
|1.1850
|1.1850
|1.2052
|-45.10
|11404.33
|600
|2006.02.16 13:07
|buy
|301
|0.10
|1.1870
|1.1828
|1.2030
|601
|2006.02.27 00:22
|t/p
|299
|0.10
|1.1832
|1.2034
|1.1832
|160.80
|11565.13
|602
|2006.02.27 01:44
|s/l
|301
|0.10
|1.1828
|1.1828
|1.2030
|-47.58
|11517.55
|603
|2006.02.27 03:10
|buy
|302
|0.10
|1.1863
|1.1821
|1.2023
|604
|2006.02.28 10:29
|sell
|303
|0.10
|1.1877
|1.1919
|1.1717
|605
|2006.02.28 16:23
|s/l
|303
|0.10
|1.1919
|1.1919
|1.1717
|-42.00
|11475.55
|606
|2006.03.01 01:23
|sell
|304
|0.10
|1.1940
|1.1982
|1.1780
|607
|2006.03.02 16:04
|s/l
|304
|0.10
|1.1982
|1.1982
|1.1780
|-41.85
|11433.70
|608
|2006.03.02 16:05
|sell
|305
|0.10
|1.1973
|1.2015
|1.1813
|609
|2006.03.02 17:25
|s/l
|305
|0.10
|1.2015
|1.2015
|1.1813
|-42.00
|11391.70
|610
|2006.03.02 20:24
|t/p
|302
|0.10
|1.2023
|1.1821
|1.2023
|156.90
|11548.60
|611
|2006.03.03 15:20
|sell
|306
|0.10
|1.2045
|1.2087
|1.1885
|612
|2006.03.06 00:30
|s/l
|306
|0.10
|1.2087
|1.2087
|1.1885
|-41.95
|11506.65
|613
|2006.03.06 09:53
|sell
|307
|0.10
|1.2052
|1.2094
|1.1892
|614
|2006.03.06 18:46
|buy
|308
|0.10
|1.1996
|1.1954
|1.2156
|615
|2006.03.07 05:57
|s/l
|308
|0.10
|1.1954
|1.1954
|1.2156
|-42.62
|11464.03
|616
|2006.03.07 15:12
|t/p
|307
|0.10
|1.1892
|1.2094
|1.1892
|160.05
|11624.08
|617
|2006.03.09 02:24
|sell
|309
|0.10
|1.1940
|1.1982
|1.1780
|618
|2006.03.10 01:01
|buy
|310
|0.10
|1.1900
|1.1858
|1.2060
|619
|2006.03.14 09:06
|s/l
|309
|0.10
|1.1982
|1.1982
|1.1780
|-41.85
|11582.23
|620
|2006.03.14 10:50
|sell
|311
|0.10
|1.1968
|1.2010
|1.1808
|621
|2006.03.14 16:25
|s/l
|311
|0.10
|1.2010
|1.2010
|1.1808
|-42.00
|11540.23
|622
|2006.03.15 08:40
|sell
|312
|0.10
|1.2030
|1.2072
|1.1870
|623
|2006.03.15 15:24
|t/p
|310
|0.10
|1.2060
|1.1858
|1.2060
|158.14
|11698.37
|624
|2006.03.15 20:42
|s/l
|312
|0.10
|1.2072
|1.2072
|1.1870
|-42.00
|11656.37
|625
|2006.03.16 00:46
|sell
|313
|0.10
|1.2072
|1.2114
|1.1912
|626
|2006.03.16 14:33
|s/l
|313
|0.10
|1.2114
|1.2114
|1.1912
|-42.00
|11614.37
|627
|2006.03.17 10:50
|sell
|314
|0.10
|1.2188
|1.2230
|1.2028
|628
|2006.03.21 01:59
|buy
|315
|0.10
|1.2146
|1.2104
|1.2306
|629
|2006.03.21 15:45
|s/l
|315
|0.10
|1.2104
|1.2104
|1.2306
|-42.00
|11572.37
|630
|2006.03.22 05:31
|buy
|316
|0.10
|1.2077
|1.2035
|1.2237
|631
|2006.03.23 16:02
|s/l
|316
|0.10
|1.2035
|1.2035
|1.2237
|-43.86
|11528.51
|632
|2006.03.23 16:11
|t/p
|314
|0.10
|1.2028
|1.2230
|1.2028
|160.30
|11688.81
|633
|2006.03.24 13:13
|buy
|317
|0.10
|1.1955
|1.1913
|1.2115
|634
|2006.03.27 05:10
|sell
|318
|0.10
|1.2045
|1.2087
|1.1885
|635
|2006.03.28 14:03
|s/l
|318
|0.10
|1.2087
|1.2087
|1.1885
|-41.95
|11646.86
|636
|2006.03.28 17:32
|sell
|319
|0.10
|1.2057
|1.2099
|1.1897
|637
|2006.03.30 14:05
|s/l
|319
|0.10
|1.2099
|1.2099
|1.1897
|-41.80
|11605.06
|638
|2006.03.30 16:30
|t/p
|317
|0.10
|1.2115
|1.1913
|1.2115
|156.28
|11761.34
|639
|2006.03.31 00:45
|sell
|320
|0.10
|1.2171
|1.2213
|1.2011
|640
|2006.04.03 04:48
|buy
|321
|0.10
|1.2084
|1.2042
|1.2244
|641
|2006.04.03 06:43
|s/l
|321
|0.10
|1.2042
|1.2042
|1.2244
|-42.00
|11719.34
|642
|2006.04.03 16:05
|buy
|322
|0.10
|1.2084
|1.2042
|1.2244
|643
|2006.04.04 14:04
|s/l
|320
|0.10
|1.2213
|1.2213
|1.2011
|-41.90
|11677.44
|644
|2006.04.04 14:28
|t/p
|322
|0.10
|1.2244
|1.2042
|1.2244
|159.38
|11836.82
|645
|2006.04.05 05:24
|sell
|323
|0.10
|1.2275
|1.2317
|1.2115
|646
|2006.04.06 10:58
|s/l
|323
|0.10
|1.2317
|1.2317
|1.2115
|-41.85
|11794.97
|647
|2006.04.06 12:29
|sell
|324
|0.10
|1.2305
|1.2347
|1.2145
|648
|2006.04.06 14:47
|buy
|325
|0.10
|1.2243
|1.2201
|1.2403
|649
|2006.04.06 16:01
|s/l
|325
|0.10
|1.2201
|1.2201
|1.2403
|-42.00
|11752.97
|650
|2006.04.07 01:53
|buy
|326
|0.10
|1.2196
|1.2154
|1.2356
|651
|2006.04.07 15:21
|s/l
|326
|0.10
|1.2154
|1.2154
|1.2356
|-42.00
|11710.97
|652
|2006.04.07 16:05
|t/p
|324
|0.10
|1.2145
|1.2347
|1.2145
|160.05
|11871.02
|653
|2006.04.10 08:42
|buy
|327
|0.10
|1.2092
|1.2050
|1.2252
|654
|2006.04.11 08:04
|sell
|328
|0.10
|1.2128
|1.2170
|1.1968
|655
|2006.04.17 02:24
|s/l
|328
|0.10
|1.2170
|1.2170
|1.1968
|-41.70
|11829.32
|656
|2006.04.17 14:31
|t/p
|327
|0.10
|1.2252
|1.2050
|1.2252
|155.66
|11984.98
|657
|2006.04.18 14:52
|sell
|329
|0.10
|1.2287
|1.2329
|1.2127
|658
|2006.04.18 22:50
|s/l
|329
|0.10
|1.2329
|1.2329
|1.2127
|-42.00
|11942.98
|659
|2006.04.19 01:02
|sell
|330
|0.10
|1.2367
|1.2409
|1.2207
|660
|2006.04.21 01:50
|buy
|331
|0.10
|1.2286
|1.2244
|1.2446
|661
|2006.04.24 09:43
|s/l
|330
|0.10
|1.2409
|1.2409
|1.2207
|-41.75
|11901.23
|662
|2006.04.24 14:39
|sell
|332
|0.10
|1.2359
|1.2401
|1.2199
|663
|2006.04.24 19:57
|s/l
|332
|0.10
|1.2401
|1.2401
|1.2199
|-42.00
|11859.23
|664
|2006.04.25 10:06
|sell
|333
|0.10
|1.2413
|1.2455
|1.2253
|665
|2006.04.26 15:25
|t/p
|331
|0.10
|1.2446
|1.2244
|1.2446
|158.14
|12017.37
|666
|2006.04.26 16:07
|s/l
|333
|0.10
|1.2455
|1.2455
|1.2253
|-41.95
|11975.42
|667
|2006.04.26 16:16
|sell
|334
|0.10
|1.2438
|1.2480
|1.2278
|668
|2006.04.27 16:01
|s/l
|334
|0.10
|1.2480
|1.2480
|1.2278
|-41.85
|11933.57
|669
|2006.04.27 16:03
|sell
|335
|0.10
|1.2469
|1.2511
|1.2309
|670
|2006.04.27 16:28
|s/l
|335
|0.10
|1.2511
|1.2511
|1.2309
|-42.00
|11891.57
|671
|2006.04.28 08:29
|sell
|336
|0.10
|1.2546
|1.2588
|1.2386
|672
|2006.04.28 16:53
|s/l
|336
|0.10
|1.2588
|1.2588
|1.2386
|-42.00
|11849.57
|673
|2006.05.01 08:48
|sell
|337
|0.10
|1.2639
|1.2681
|1.2479
|674
|2006.05.01 15:08
|s/l
|337
|0.10
|1.2681
|1.2681
|1.2479
|-42.00
|11807.57
|675
|2006.05.01 16:00
|sell
|338
|0.10
|1.2639
|1.2681
|1.2479
|676
|2006.05.04 09:09
|buy
|339
|0.10
|1.2591
|1.2549
|1.2751
|677
|2006.05.04 16:20
|s/l
|338
|0.10
|1.2681
|1.2681
|1.2479
|-41.75
|11765.82
|678
|2006.05.04 18:12
|sell
|340
|0.10
|1.2668
|1.2710
|1.2508
|679
|2006.05.04 20:10
|s/l
|340
|0.10
|1.2710
|1.2710
|1.2508
|-42.00
|11723.82
|680
|2006.05.05 14:30
|sell
|341
|0.10
|1.2723
|1.2765
|1.2563
|681
|2006.05.05 14:31
|t/p
|339
|0.10
|1.2751
|1.2549
|1.2751
|159.38
|11883.20
|682
|2006.05.08 10:26
|s/l
|341
|0.10
|1.2765
|1.2765
|1.2563
|-41.95
|11841.25
|683
|2006.05.08 10:26
|sell
|342
|0.10
|1.2764
|1.2806
|1.2604
|684
|2006.05.09 02:14
|buy
|343
|0.10
|1.2694
|1.2652
|1.2854
|685
|2006.05.10 16:19
|s/l
|342
|0.10
|1.2806
|1.2806
|1.2604
|-41.90
|11799.35
|686
|2006.05.10 18:33
|sell
|344
|0.10
|1.2781
|1.2823
|1.2621
|687
|2006.05.10 20:43
|s/l
|344
|0.10
|1.2823
|1.2823
|1.2621
|-42.00
|11757.35
|688
|2006.05.10 22:08
|sell
|345
|0.10
|1.2780
|1.2822
|1.2620
|689
|2006.05.11 16:36
|s/l
|345
|0.10
|1.2822
|1.2822
|1.2620
|-41.85
|11715.50
|690
|2006.05.11 16:46
|sell
|346
|0.10
|1.2832
|1.2874
|1.2672
|691
|2006.05.11 17:41
|t/p
|343
|0.10
|1.2854
|1.2652
|1.2854
|157.52
|11873.02
|692
|2006.05.12 07:48
|s/l
|346
|0.10
|1.2874
|1.2874
|1.2672
|-41.95
|11831.07
|693
|2006.05.12 07:49
|sell
|347
|0.10
|1.2872
|1.2914
|1.2712
|694
|2006.05.12 11:34
|s/l
|347
|0.10
|1.2914
|1.2914
|1.2712
|-42.00
|11789.07
|695
|2006.05.12 14:30
|sell
|348
|0.10
|1.2871
|1.2913
|1.2711
|696
|2006.05.12 14:46
|s/l
|348
|0.10
|1.2913
|1.2913
|1.2711
|-42.00
|11747.07
|697
|2006.05.12 15:16
|sell
|349
|0.10
|1.2872
|1.2914
|1.2712
|698
|2006.05.12 15:53
|s/l
|349
|0.10
|1.2914
|1.2914
|1.2712
|-42.00
|11705.07
|699
|2006.05.12 16:37
|sell
|350
|0.10
|1.2872
|1.2914
|1.2712
|700
|2006.05.12 20:15
|s/l
|350
|0.10
|1.2914
|1.2914
|1.2712
|-42.00
|11663.07
|701
|2006.05.15 00:05
|sell
|351
|0.10
|1.2956
|1.2998
|1.2796
|702
|2006.05.15 10:20
|buy
|352
|0.10
|1.2831
|1.2789
|1.2991
|703
|2006.05.15 18:59
|t/p
|351
|0.10
|1.2796
|1.2998
|1.2796
|160.00
|11823.07
|704
|2006.05.15 21:52
|s/l
|352
|0.10
|1.2789
|1.2789
|1.2991
|-42.00
|11781.07
|705
|2006.05.16 11:02
|buy
|353
|0.10
|1.2779
|1.2737
|1.2939
|706
|2006.05.17 05:28
|sell
|354
|0.10
|1.2867
|1.2909
|1.2707
|707
|2006.05.17 10:59
|s/l
|354
|0.10
|1.2909
|1.2909
|1.2707
|-42.00
|11739.07
|708
|2006.05.17 14:30
|sell
|355
|0.10
|1.2868
|1.2910
|1.2708
|709
|2006.05.17 14:42
|s/l
|355
|0.10
|1.2910
|1.2910
|1.2708
|-42.00
|11697.07
|710
|2006.05.17 15:16
|sell
|356
|0.10
|1.2868
|1.2910
|1.2708
|711
|2006.05.17 17:30
|s/l
|353
|0.10
|1.2737
|1.2737
|1.2939
|-42.62
|11654.45
|712
|2006.05.17 20:17
|t/p
|356
|0.10
|1.2708
|1.2910
|1.2708
|160.00
|11814.45
|713
|2006.05.19 15:10
|buy
|357
|0.10
|1.2725
|1.2683
|1.2885
|714
|2006.05.22 20:07
|sell
|358
|0.10
|1.2865
|1.2907
|1.2705
|715
|2006.05.24 14:45
|t/p
|357
|0.10
|1.2885
|1.2683
|1.2885
|158.14
|11972.59
|716
|2006.05.24 16:20
|buy
|359
|0.10
|1.2781
|1.2739
|1.2941
|717
|2006.05.24 17:19
|s/l
|359
|0.10
|1.2739
|1.2739
|1.2941
|-42.00
|11930.59
|718
|2006.05.24 20:49
|buy
|360
|0.10
|1.2780
|1.2738
|1.2940
|719
|2006.05.26 15:50
|s/l
|360
|0.10
|1.2738
|1.2738
|1.2940
|-44.48
|11886.11
|720
|2006.05.26 16:38
|t/p
|358
|0.10
|1.2705
|1.2907
|1.2705
|160.30
|12046.41
|721
|2006.05.30 04:03
|sell
|361
|0.10
|1.2768
|1.2810
|1.2608
|722
|2006.05.30 05:03
|s/l
|361
|0.10
|1.2810
|1.2810
|1.2608
|-42.00
|12004.41
|723
|2006.06.01 01:06
|buy
|362
|0.10
|1.2808
|1.2766
|1.2968
|724
|2006.06.01 05:32
|s/l
|362
|0.10
|1.2766
|1.2766
|1.2968
|-42.00
|11962.41
|725
|2006.06.01 16:46
|buy
|363
|0.10
|1.2807
|1.2765
|1.2967
|726
|2006.06.02 06:32
|sell
|364
|0.10
|1.2823
|1.2865
|1.2663
|727
|2006.06.02 14:30
|s/l
|364
|0.10
|1.2865
|1.2865
|1.2663
|-42.00
|11920.41
|728
|2006.06.05 02:49
|sell
|365
|0.10
|1.2939
|1.2981
|1.2779
|729
|2006.06.05 09:30
|t/p
|363
|0.10
|1.2967
|1.2765
|1.2967
|158.76
|12079.17
|730
|2006.06.06 00:11
|buy
|366
|0.10
|1.2898
|1.2856
|1.3058
|731
|2006.06.06 12:25
|s/l
|366
|0.10
|1.2856
|1.2856
|1.3058
|-42.00
|12037.17
|732
|2006.06.07 00:24
|buy
|367
|0.10
|1.2810
|1.2768
|1.2970
|733
|2006.06.07 13:45
|t/p
|365
|0.10
|1.2779
|1.2981
|1.2779
|160.10
|12197.27
|734
|2006.06.07 15:33
|s/l
|367
|0.10
|1.2768
|1.2768
|1.2970
|-42.00
|12155.27
|735
|2006.06.07 18:02
|buy
|368
|0.10
|1.2811
|1.2769
|1.2971
|736
|2006.06.08 08:37
|s/l
|368
|0.10
|1.2769
|1.2769
|1.2971
|-43.86
|12111.41
|737
|2006.06.08 09:04
|buy
|369
|0.10
|1.2763
|1.2721
|1.2923
|738
|2006.06.08 14:03
|s/l
|369
|0.10
|1.2721
|1.2721
|1.2923
|-42.00
|12069.41
|739
|2006.06.09 08:17
|buy
|370
|0.10
|1.2628
|1.2586
|1.2788
|740
|2006.06.12 13:28
|s/l
|370
|0.10
|1.2586
|1.2586
|1.2788
|-42.62
|12026.79
|741
|2006.06.12 15:26
|buy
|371
|0.10
|1.2597
|1.2555
|1.2757
|742
|2006.06.13 14:31
|s/l
|371
|0.10
|1.2555
|1.2555
|1.2757
|-42.62
|11984.17
|743
|2006.06.13 14:34
|buy
|372
|0.10
|1.2566
|1.2524
|1.2726
|744
|2006.06.14 15:20
|sell
|373
|0.10
|1.2614
|1.2656
|1.2454
|745
|2006.06.15 15:01
|s/l
|373
|0.10
|1.2656
|1.2656
|1.2454
|-41.85
|11942.32
|746
|2006.06.15 15:02
|sell
|374
|0.10
|1.2647
|1.2689
|1.2487
|747
|2006.06.23 13:47
|s/l
|372
|0.10
|1.2524
|1.2524
|1.2726
|-49.44
|11892.88
|748
|2006.06.23 14:20
|t/p
|374
|0.10
|1.2487
|1.2689
|1.2487
|160.40
|12053.28
|749
|2006.06.26 19:23
|sell
|375
|0.10
|1.2587
|1.2629
|1.2427
|750
|2006.06.28 08:16
|buy
|376
|0.10
|1.2564
|1.2522
|1.2724
|751
|2006.06.28 16:36
|s/l
|376
|0.10
|1.2522
|1.2522
|1.2724
|-42.00
|12011.28
|752
|2006.06.29 20:32
|s/l
|375
|0.10
|1.2629
|1.2629
|1.2427
|-41.75
|11969.53
|753
|2006.06.30 02:49
|sell
|377
|0.10
|1.2670
|1.2712
|1.2510
|754
|2006.06.30 03:36
|s/l
|377
|0.10
|1.2712
|1.2712
|1.2510
|-42.00
|11927.53
|755
|2006.07.03 08:42
|sell
|378
|0.10
|1.2794
|1.2836
|1.2634
|756
|2006.07.05 00:01
|buy
|379
|0.10
|1.2789
|1.2747
|1.2949
|757
|2006.07.05 08:02
|s/l
|378
|0.10
|1.2836
|1.2836
|1.2634
|-41.90
|11885.63
|758
|2006.07.05 08:17
|sell
|380
|0.10
|1.2822
|1.2864
|1.2662
|759
|2006.07.05 11:05
|s/l
|379
|0.10
|1.2747
|1.2747
|1.2949
|-42.00
|11843.63
|760
|2006.07.05 13:51
|buy
|381
|0.10
|1.2789
|1.2747
|1.2949
|761
|2006.07.05 14:31
|s/l
|381
|0.10
|1.2747
|1.2747
|1.2949
|-42.00
|11801.63
|762
|2006.07.10 13:03
|buy
|382
|0.10
|1.2767
|1.2725
|1.2927
|763
|2006.07.10 15:38
|s/l
|382
|0.10
|1.2725
|1.2725
|1.2927
|-42.00
|11759.63
|764
|2006.07.11 08:08
|buy
|383
|0.10
|1.2723
|1.2681
|1.2883
|765
|2006.07.12 16:07
|s/l
|383
|0.10
|1.2681
|1.2681
|1.2883
|-42.62
|11717.01
|766
|2006.07.12 17:59
|buy
|384
|0.10
|1.2707
|1.2665
|1.2867
|767
|2006.07.13 17:19
|s/l
|384
|0.10
|1.2665
|1.2665
|1.2867
|-43.86
|11673.15
|768
|2006.07.13 17:26
|buy
|385
|0.10
|1.2676
|1.2634
|1.2836
|769
|2006.07.14 08:23
|t/p
|380
|0.10
|1.2662
|1.2864
|1.2662
|160.55
|11833.70
|770
|2006.07.14 15:52
|s/l
|385
|0.10
|1.2634
|1.2634
|1.2836
|-42.62
|11791.08
|771
|2006.07.17 04:18
|buy
|386
|0.10
|1.2627
|1.2585
|1.2787
|772
|2006.07.17 10:15
|s/l
|386
|0.10
|1.2585
|1.2585
|1.2787
|-42.00
|11749.08
|773
|2006.07.18 11:00
|buy
|387
|0.10
|1.2511
|1.2469
|1.2671
|774
|2006.07.19 14:30
|s/l
|387
|0.10
|1.2469
|1.2469
|1.2671
|-42.62
|11706.46
|775
|2006.07.19 14:31
|buy
|388
|0.10
|1.2474
|1.2432
|1.2634
|776
|2006.07.19 16:08
|sell
|389
|0.10
|1.2559
|1.2601
|1.2399
|777
|2006.07.19 19:28
|s/l
|389
|0.10
|1.2601
|1.2601
|1.2399
|-42.00
|11664.46
|778
|2006.07.20 03:03
|sell
|390
|0.10
|1.2608
|1.2650
|1.2448
|779
|2006.07.20 13:10
|t/p
|388
|0.10
|1.2634
|1.2432
|1.2634
|158.14
|11822.60
|780
|2006.07.20 14:19
|s/l
|390
|0.10
|1.2650
|1.2650
|1.2448
|-42.00
|11780.60
|781
|2006.07.21 08:44
|sell
|391
|0.10
|1.2653
|1.2695
|1.2493
|782
|2006.07.21 20:02
|s/l
|391
|0.10
|1.2695
|1.2695
|1.2493
|-42.00
|11738.60
|783
|2006.07.24 01:52
|sell
|392
|0.10
|1.2696
|1.2738
|1.2536
|784
|2006.07.24 07:47
|buy
|393
|0.10
|1.2628
|1.2586
|1.2788
|785
|2006.07.25 17:26
|s/l
|393
|0.10
|1.2586
|1.2586
|1.2788
|-42.62
|11695.98
|786
|2006.07.26 08:14
|buy
|394
|0.10
|1.2565
|1.2523
|1.2725
|787
|2006.07.27 06:20
|t/p
|394
|0.10
|1.2725
|1.2523
|1.2725
|158.14
|11854.12
|788
|2006.07.27 07:46
|s/l
|392
|0.10
|1.2738
|1.2738
|1.2536
|-41.75
|11812.37
|789
|2006.07.27 08:22
|sell
|395
|0.10
|1.2725
|1.2767
|1.2565
|790
|2006.07.27 15:28
|s/l
|395
|0.10
|1.2767
|1.2767
|1.2565
|-42.00
|11770.37
|791
|2006.07.27 17:06
|sell
|396
|0.10
|1.2725
|1.2767
|1.2565
|792
|2006.07.28 03:24
|buy
|397
|0.10
|1.2682
|1.2640
|1.2842
|793
|2006.07.28 16:57
|s/l
|396
|0.10
|1.2767
|1.2767
|1.2565
|-41.95
|11728.42
|794
|2006.07.31 01:57
|sell
|398
|0.10
|1.2769
|1.2811
|1.2609
|795
|2006.08.01 18:14
|s/l
|398
|0.10
|1.2811
|1.2811
|1.2609
|-41.95
|11686.47
|796
|2006.08.02 04:43
|sell
|399
|0.10
|1.2830
|1.2872
|1.2670
|797
|2006.08.04 14:30
|t/p
|397
|0.10
|1.2842
|1.2640
|1.2842
|155.66
|11842.13
|798
|2006.08.04 14:31
|s/l
|399
|0.10
|1.2872
|1.2872
|1.2670
|-41.80
|11800.33
|799
|2006.08.08 00:10
|buy
|400
|0.10
|1.2817
|1.2775
|1.2977
|800
|2006.08.09 00:49
|s/l
|400
|0.10
|1.2775
|1.2775
|1.2977
|-42.62
|11757.71
|801
|2006.08.09 07:47
|buy
|401
|0.10
|1.2808
|1.2766
|1.2968
|802
|2006.08.09 12:43
|sell
|402
|0.10
|1.2891
|1.2933
|1.2731
|803
|2006.08.10 16:36
|s/l
|401
|0.10
|1.2766
|1.2766
|1.2968
|-43.86
|11713.85
|804
|2006.08.10 16:36
|buy
|403
|0.10
|1.2766
|1.2724
|1.2926
|805
|2006.08.11 14:31
|t/p
|402
|0.10
|1.2731
|1.2933
|1.2731
|160.20
|11874.05
|806
|2006.08.11 14:33
|s/l
|403
|0.10
|1.2724
|1.2724
|1.2926
|-42.62
|11831.43
|807
|2006.08.11 15:37
|buy
|404
|0.10
|1.2748
|1.2706
|1.2908
|808
|2006.08.15 03:50
|s/l
|404
|0.10
|1.2706
|1.2706
|1.2908
|-43.24
|11788.19
|809
|2006.08.15 03:50
|buy
|405
|0.10
|1.2709
|1.2667
|1.2869
|810
|2006.08.15 14:30
|sell
|406
|0.10
|1.2762
|1.2804
|1.2602
|811
|2006.08.15 15:46
|s/l
|406
|0.10
|1.2804
|1.2804
|1.2602
|-42.00
|11746.19
|812
|2006.08.16 14:30
|sell
|407
|0.10
|1.2804
|1.2846
|1.2644
|813
|2006.08.16 14:50
|s/l
|407
|0.10
|1.2846
|1.2846
|1.2644
|-42.00
|11704.19
|814
|2006.08.17 09:20
|sell
|408
|0.10
|1.2863
|1.2905
|1.2703
|815
|2006.08.17 09:25
|t/p
|405
|0.10
|1.2869
|1.2667
|1.2869
|157.52
|11861.71
|816
|2006.08.18 13:17
|buy
|409
|0.10
|1.2815
|1.2773
|1.2975
|817
|2006.08.21 10:08
|s/l
|408
|0.10
|1.2905
|1.2905
|1.2703
|-41.90
|11819.81
|818
|2006.08.24 03:02
|s/l
|409
|0.10
|1.2773
|1.2773
|1.2975
|-45.72
|11774.09
|819
|2006.08.24 07:13
|buy
|410
|0.10
|1.2776
|1.2734
|1.2936
|820
|2006.08.25 16:08
|s/l
|410
|0.10
|1.2734
|1.2734
|1.2936
|-42.62
|11731.47
|821
|2006.08.25 17:06
|buy
|411
|0.10
|1.2751
|1.2709
|1.2911
|822
|2006.08.28 17:09
|sell
|412
|0.10
|1.2784
|1.2826
|1.2624
|823
|2006.08.29 06:17
|s/l
|412
|0.10
|1.2826
|1.2826
|1.2624
|-41.95
|11689.52
|824
|2006.08.29 06:21
|sell
|413
|0.10
|1.2821
|1.2863
|1.2661
|825
|2006.08.31 09:28
|s/l
|413
|0.10
|1.2863
|1.2863
|1.2661
|-41.80
|11647.72
|826
|2006.08.31 09:53
|sell
|414
|0.10
|1.2852
|1.2894
|1.2692
|827
|2006.09.07 14:49
|s/l
|411
|0.10
|1.2709
|1.2709
|1.2911
|-50.06
|11597.66
|828
|2006.09.08 09:34
|buy
|415
|0.10
|1.2708
|1.2666
|1.2868
|829
|2006.09.08 14:36
|t/p
|414
|0.10
|1.2692
|1.2894
|1.2692
|160.40
|11758.06
|830
|2006.09.08 14:44
|s/l
|415
|0.10
|1.2666
|1.2666
|1.2868
|-42.00
|11716.06
|831
|2006.09.11 03:22
|buy
|416
|0.10
|1.2653
|1.2611
|1.2813
|832
|2006.09.11 11:52
|sell
|417
|0.10
|1.2738
|1.2780
|1.2578
|833
|2006.09.21 18:15
|s/l
|417
|0.10
|1.2780
|1.2780
|1.2578
|-41.40
|11674.66
|834
|2006.09.22 08:19
|sell
|418
|0.10
|1.2797
|1.2839
|1.2637
|835
|2006.09.22 09:21
|t/p
|416
|0.10
|1.2813
|1.2611
|1.2813
|151.94
|11826.60
|836
|2006.09.25 11:45
|buy
|419
|0.10
|1.2777
|1.2735
|1.2937
|837
|2006.09.25 16:33
|s/l
|419
|0.10
|1.2735
|1.2735
|1.2937
|-42.00
|11784.60
|838
|2006.09.26 09:12
|buy
|420
|0.10
|1.2733
|1.2691
|1.2893
|839
|2006.09.26 12:04
|s/l
|420
|0.10
|1.2691
|1.2691
|1.2893
|-42.00
|11742.60
|840
|2006.09.29 09:19
|buy
|421
|0.10
|1.2679
|1.2637
|1.2839
|841
|2006.10.06 14:34
|s/l
|421
|0.10
|1.2637
|1.2637
|1.2839
|-46.34
|11696.26
|842
|2006.10.06 14:34
|t/p
|418
|0.10
|1.2637
|1.2839
|1.2637
|160.70
|11856.96
|843
|2006.10.10 10:10
|buy
|422
|0.10
|1.2586
|1.2544
|1.2746
|844
|2006.10.10 13:16
|s/l
|422
|0.10
|1.2544
|1.2544
|1.2746
|-42.00
|11814.96
|845
|2006.10.11 20:21
|buy
|423
|0.10
|1.2519
|1.2477
|1.2679
|846
|2006.10.12 09:11
|sell
|424
|0.10
|1.2556
|1.2598
|1.2396
|847
|2006.10.19 16:36
|s/l
|424
|0.10
|1.2598
|1.2598
|1.2396
|-41.65
|11773.31
|848
|2006.10.25 05:47
|sell
|425
|0.10
|1.2575
|1.2617
|1.2415
|849
|2006.10.25 20:21
|s/l
|425
|0.10
|1.2617
|1.2617
|1.2415
|-42.00
|11731.31
|850
|2006.10.26 03:49
|sell
|426
|0.10
|1.2622
|1.2664
|1.2462
|851
|2006.10.26 09:27
|s/l
|426
|0.10
|1.2664
|1.2664
|1.2462
|-42.00
|11689.31
|852
|2006.10.26 18:22
|t/p
|423
|0.10
|1.2679
|1.2477
|1.2679
|149.46
|11838.77
|853
|2006.10.27 02:46
|sell
|427
|0.10
|1.2702
|1.2744
|1.2542
|854
|2006.10.27 15:12
|s/l
|427
|0.10
|1.2744
|1.2744
|1.2542
|-42.00
|11796.77
|855
|2006.10.31 09:28
|buy
|428
|0.10
|1.2700
|1.2658
|1.2860
|856
|2006.10.31 17:07
|sell
|429
|0.10
|1.2735
|1.2777
|1.2575
|857
|2006.10.31 17:30
|s/l
|429
|0.10
|1.2777
|1.2777
|1.2575
|-42.00
|11754.77
|858
|2006.11.01 17:02
|sell
|430
|0.10
|1.2782
|1.2824
|1.2622
|859
|2006.11.09 17:27
|s/l
|430
|0.10
|1.2824
|1.2824
|1.2622
|-41.50
|11713.27
|860
|2006.11.10 03:07
|t/p
|428
|0.10
|1.2860
|1.2658
|1.2860
|152.56
|11865.83
|861
|2006.11.10 07:29
|sell
|431
|0.10
|1.2848
|1.2890
|1.2688
|862
|2006.11.10 09:58
|s/l
|431
|0.10
|1.2890
|1.2890
|1.2688
|-42.00
|11823.83
|863
|2006.11.10 20:23
|sell
|432
|0.10
|1.2848
|1.2890
|1.2688
|864
|2006.11.13 13:05
|buy
|433
|0.10
|1.2830
|1.2788
|1.2990
|865
|2006.11.15 11:38
|s/l
|433
|0.10
|1.2788
|1.2788
|1.2990
|-43.24
|11780.59
|866
|2006.11.15 11:39
|buy
|434
|0.10
|1.2790
|1.2748
|1.2950
|867
|2006.11.22 13:24
|s/l
|432
|0.10
|1.2890
|1.2890
|1.2688
|-41.50
|11739.09
|868
|2006.11.22 16:25
|t/p
|434
|0.10
|1.2950
|1.2748
|1.2950
|155.66
|11894.75
|869
|2006.11.23 10:08
|sell
|435
|0.10
|1.2956
|1.2998
|1.2796
|870
|2006.11.24 09:27
|s/l
|435
|0.10
|1.2998
|1.2998
|1.2796
|-41.95
|11852.80
|871
|2006.11.27 09:28
|sell
|436
|0.10
|1.3110
|1.3152
|1.2950
|872
|2006.11.28 09:06
|s/l
|436
|0.10
|1.3152
|1.3152
|1.2950
|-41.95
|11810.85
|873
|2006.11.28 09:11
|sell
|437
|0.10
|1.3161
|1.3203
|1.3001
|874
|2006.11.28 19:37
|s/l
|437
|0.10
|1.3203
|1.3203
|1.3001
|-42.00
|11768.85
|875
|2006.11.29 00:52
|sell
|438
|0.10
|1.3208
|1.3250
|1.3048
|876
|2006.11.30 16:32
|s/l
|438
|0.10
|1.3250
|1.3250
|1.3048
|-41.85
|11727.00
|877
|2006.12.01 08:47
|sell
|439
|0.10
|1.3275
|1.3317
|1.3115
|878
|2006.12.01 16:10
|s/l
|439
|0.10
|1.3317
|1.3317
|1.3115
|-42.00
|11685.00
|879
|2006.12.06 10:16
|buy
|440
|0.10
|1.3288
|1.3246
|1.3448
|880
|2006.12.08 14:30
|s/l
|440
|0.10
|1.3246
|1.3246
|1.3448
|-44.48
|11640.52
|881
|2006.12.08 14:31
|buy
|441
|0.10
|1.3276
|1.3234
|1.3436
|882
|2006.12.08 14:52
|sell
|442
|0.10
|1.3323
|1.3365
|1.3163
|883
|2006.12.08 16:02
|s/l
|442
|0.10
|1.3365
|1.3365
|1.3163
|-42.00
|11598.52
|884
|2006.12.08 16:21
|sell
|443
|0.10
|1.3324
|1.3366
|1.3164
|885
|2006.12.08 17:53
|s/l
|441
|0.10
|1.3234
|1.3234
|1.3436
|-42.00
|11556.52
|886
|2006.12.11 00:35
|buy
|444
|0.10
|1.3190
|1.3148
|1.3350
|887
|2006.12.11 01:27
|t/p
|443
|0.10
|1.3164
|1.3366
|1.3164
|160.05
|11716.57
|888
|2006.12.11 02:53
|s/l
|444
|0.10
|1.3148
|1.3148
|1.3350
|-42.00
|11674.57
|889
|2006.12.11 08:42
|buy
|445
|0.10
|1.3190
|1.3148
|1.3350
|890
|2006.12.12 03:56
|sell
|446
|0.10
|1.3260
|1.3302
|1.3100
|891
|2006.12.14 16:30
|s/l
|445
|0.10
|1.3148
|1.3148
|1.3350
|-45.10
|11629.47
|892
|2006.12.15 06:46
|buy
|447
|0.10
|1.3142
|1.3100
|1.3302
|893
|2006.12.15 10:51
|s/l
|447
|0.10
|1.3100
|1.3100
|1.3302
|-42.00
|11587.47
|894
|2006.12.15 14:29
|buy
|448
|0.10
|1.3142
|1.3100
|1.3302
|895
|2006.12.15 16:02
|s/l
|448
|0.10
|1.3100
|1.3100
|1.3302
|-42.00
|11545.47
|896
|2006.12.15 16:04
|t/p
|446
|0.10
|1.3100
|1.3302
|1.3100
|160.25
|11705.72
|897
|2006.12.18 16:07
|buy
|449
|0.10
|1.3061
|1.3019
|1.3221
|898
|2006.12.19 08:56
|sell
|450
|0.10
|1.3117
|1.3159
|1.2957
|899
|2006.12.19 10:00
|s/l
|450
|0.10
|1.3159
|1.3159
|1.2957
|-42.00
|11663.72
|900
|2006.12.20 01:52
|sell
|451
|0.10
|1.3214
|1.3256
|1.3054
|901
|2006.12.20 01:58
|t/p
|449
|0.10
|1.3221
|1.3019
|1.3221
|158.76
|11822.48
|902
|2006.12.21 14:36
|buy
|452
|0.10
|1.3161
|1.3119
|1.3321
|903
|2006.12.22 18:01
|s/l
|452
|0.10
|1.3119
|1.3119
|1.3321
|-42.62
|11779.86
|904
|2006.12.22 22:19
|buy
|453
|0.10
|1.3142
|1.3100
|1.3302
|905
|2006.12.26 18:53
|s/l
|453
|0.10
|1.3100
|1.3100
|1.3302
|-43.24
|11736.62
|906
|2007.01.02 08:34
|s/l
|451
|0.10
|1.3256
|1.3256
|1.3054
|-41.35
|11695.27
|907
|2007.01.03 11:17
|buy
|454
|0.10
|1.3234
|1.3192
|1.3394
|908
|2007.01.03 16:07
|s/l
|454
|0.10
|1.3192
|1.3192
|1.3394
|-42.00
|11653.27
|909
|2007.01.04 09:13
|buy
|455
|0.10
|1.3147
|1.3105
|1.3307
|910
|2007.01.04 10:31
|s/l
|455
|0.10
|1.3105
|1.3105
|1.3307
|-42.00
|11611.27
|911
|2007.01.05 04:35
|buy
|456
|0.10
|1.3077
|1.3035
|1.3237
|912
|2007.01.05 14:30
|s/l
|456
|0.10
|1.3035
|1.3035
|1.3237
|-42.00
|11569.27
|913
|2007.01.08 14:58
|buy
|457
|0.10
|1.2982
|1.2940
|1.3142
|914
|2007.01.09 00:52
|sell
|458
|0.10
|1.3035
|1.3077
|1.2875
|915
|2007.01.10 16:13
|s/l
|457
|0.10
|1.2940
|1.2940
|1.3142
|-43.24
|11526.03
|916
|2007.01.11 14:51
|buy
|459
|0.10
|1.2932
|1.2890
|1.3092
|917
|2007.01.11 16:30
|s/l
|459
|0.10
|1.2890
|1.2890
|1.3092
|-42.00
|11484.03
|918
|2007.01.12 02:02
|buy
|460
|0.10
|1.2883
|1.2841
|1.3043
|919
|2007.01.12 14:30
|t/p
|458
|0.10
|1.2875
|1.3077
|1.2875
|160.25
|11644.28
|920
|2007.01.15 08:42
|sell
|461
|0.10
|1.2945
|1.2987
|1.2785
|921
|2007.01.16 11:21
|s/l
|461
|0.10
|1.2987
|1.2987
|1.2785
|-41.95
|11602.33
|922
|2007.01.16 14:08
|sell
|462
|0.10
|1.2957
|1.2999
|1.2797
|923
|2007.01.19 05:04
|s/l
|462
|0.10
|1.2999
|1.2999
|1.2797
|-41.75
|11560.58
|924
|2007.01.19 08:35
|sell
|463
|0.10
|1.2975
|1.3017
|1.2815
|925
|2007.01.23 11:19
|s/l
|463
|0.10
|1.3017
|1.3017
|1.2815
|-41.90
|11518.68
|926
|2007.01.29 17:57
|sell
|464
|0.10
|1.2944
|1.2986
|1.2784
|927
|2007.01.31 16:17
|s/l
|464
|0.10
|1.2986
|1.2986
|1.2784
|-41.90
|11476.78
|928
|2007.02.01 02:07
|sell
|465
|0.10
|1.3037
|1.3079
|1.2877
|929
|2007.02.01 16:00
|t/p
|460
|0.10
|1.3043
|1.2841
|1.3043
|147.60
|11624.38
|930
|2007.02.02 15:03
|buy
|466
|0.10
|1.3003
|1.2961
|1.3163
|931
|2007.02.02 17:50
|s/l
|466
|0.10
|1.2961
|1.2961
|1.3163
|-42.00
|11582.38
|932
|2007.02.05 02:27
|buy
|467
|0.10
|1.2951
|1.2909
|1.3111
|933
|2007.02.14 08:41
|s/l
|465
|0.10
|1.3079
|1.3079
|1.2877
|-41.45
|11540.93
|934
|2007.02.14 16:00
|t/p
|467
|0.10
|1.3111
|1.2909
|1.3111
|154.42
|11695.35
|935
|2007.02.15 07:48
|sell
|468
|0.10
|1.3149
|1.3191
|1.2989
|936
|2007.02.16 09:20
|buy
|469
|0.10
|1.3118
|1.3076
|1.3278
|937
|2007.02.26 03:02
|s/l
|468
|0.10
|1.3191
|1.3191
|1.2989
|-41.55
|11653.80
|938
|2007.02.26 03:44
|sell
|470
|0.10
|1.3187
|1.3229
|1.3027
|939
|2007.02.27 09:32
|s/l
|470
|0.10
|1.3229
|1.3229
|1.3027
|-41.95
|11611.85
|940
|2007.03.01 09:47
|sell
|471
|0.10
|1.3237
|1.3279
|1.3077
|941
|2007.03.05 14:11
|s/l
|469
|0.10
|1.3076
|1.3076
|1.3278
|-51.30
|11560.55
|942
|2007.03.05 14:11
|t/p
|471
|0.10
|1.3077
|1.3279
|1.3077
|160.10
|11720.65
|943
|2007.03.07 00:11
|sell
|472
|0.10
|1.3131
|1.3173
|1.2971
|944
|2007.03.07 20:24
|s/l
|472
|0.10
|1.3173
|1.3173
|1.2971
|-42.00
|11678.65
|945
|2007.03.09 14:31
|buy
|473
|0.10
|1.3118
|1.3076
|1.3278
|946
|2007.03.12 10:16
|sell
|474
|0.10
|1.3159
|1.3201
|1.2999
|947
|2007.03.12 19:55
|s/l
|474
|0.10
|1.3201
|1.3201
|1.2999
|-42.00
|11636.65
|948
|2007.03.13 13:30
|sell
|475
|0.10
|1.3200
|1.3242
|1.3040
|949
|2007.03.14 17:12
|s/l
|475
|0.10
|1.3242
|1.3242
|1.3040
|-41.95
|11594.70
|950
|2007.03.14 18:25
|sell
|476
|0.10
|1.3222
|1.3264
|1.3062
|951
|2007.03.16 00:20
|s/l
|476
|0.10
|1.3264
|1.3264
|1.3062
|-41.80
|11552.90
|952
|2007.03.16 00:32
|t/p
|473
|0.10
|1.3278
|1.3076
|1.3278
|155.66
|11708.56
|953
|2007.03.20 03:46
|buy
|477
|0.10
|1.3282
|1.3240
|1.3442
|954
|2007.03.21 19:15
|sell
|478
|0.10
|1.3323
|1.3365
|1.3163
|955
|2007.03.21 19:25
|s/l
|478
|0.10
|1.3365
|1.3365
|1.3163
|-42.00
|11666.56
|956
|2007.03.22 01:19
|sell
|479
|0.10
|1.3391
|1.3433
|1.3231
|957
|2007.04.05 15:26
|s/l
|479
|0.10
|1.3433
|1.3433
|1.3231
|-41.30
|11625.26
|958
|2007.04.10 02:58
|sell
|480
|0.10
|1.3379
|1.3421
|1.3219
|959
|2007.04.10 04:32
|s/l
|480
|0.10
|1.3421
|1.3421
|1.3219
|-42.00
|11583.26
|960
|2007.04.10 16:37
|t/p
|477
|0.10
|1.3442
|1.3240
|1.3442
|146.98
|11730.24
|961
|2007.04.12 03:35
|sell
|481
|0.10
|1.3442
|1.3484
|1.3282
|962
|2007.04.12 16:17
|s/l
|481
|0.10
|1.3484
|1.3484
|1.3282
|-42.00
|11688.24
|963
|2007.04.13 02:44
|sell
|482
|0.10
|1.3506
|1.3548
|1.3346
|964
|2007.04.13 13:24
|s/l
|482
|0.10
|1.3548
|1.3548
|1.3346
|-42.00
|11646.24
|965
|2007.04.13 16:58
|sell
|483
|0.10
|1.3506
|1.3548
|1.3346
|966
|2007.04.16 00:00
|s/l
|483
|0.10
|1.3548
|1.3548
|1.3346
|-41.95
|11604.29
|967
|2007.04.16 03:03
|sell
|484
|0.10
|1.3555
|1.3597
|1.3395
|968
|2007.04.17 00:32
|buy
|485
|0.10
|1.3528
|1.3486
|1.3688
|969
|2007.04.18 08:47
|s/l
|484
|0.10
|1.3597
|1.3597
|1.3395
|-41.90
|11562.39
|970
|2007.04.18 08:47
|sell
|486
|0.10
|1.3594
|1.3636
|1.3434
|971
|2007.04.20 08:14
|s/l
|486
|0.10
|1.3636
|1.3636
|1.3434
|-41.80
|11520.59
|972
|2007.04.20 09:12
|sell
|487
|0.10
|1.3618
|1.3660
|1.3458
|973
|2007.04.25 12:46
|s/l
|487
|0.10
|1.3660
|1.3660
|1.3458
|-41.85
|11478.74
|974
|2007.04.25 13:03
|sell
|488
|0.10
|1.3643
|1.3685
|1.3483
|975
|2007.05.10 18:55
|s/l
|485
|0.10
|1.3486
|1.3486
|1.3688
|-57.50
|11421.24
|976
|2007.05.10 18:57
|t/p
|488
|0.10
|1.3483
|1.3685
|1.3483
|160.85
|11582.09
|977
|2007.05.11 03:01
|buy
|489
|0.10
|1.3465
|1.3423
|1.3625
|978
|2007.05.14 00:06
|sell
|490
|0.10
|1.3532
|1.3574
|1.3372
|979
|2007.05.15 16:32
|s/l
|490
|0.10
|1.3574
|1.3574
|1.3372
|-41.95
|11540.14
|980
|2007.05.16 08:45
|sell
|491
|0.10
|1.3608
|1.3650
|1.3448
|981
|2007.05.21 12:37
|t/p
|491
|0.10
|1.3448
|1.3650
|1.3448
|160.25
|11700.39
|982
|2007.05.23 09:51
|s/l
|489
|0.10
|1.3423
|1.3423
|1.3625
|-48.20
|11652.19
|983
|2007.05.23 11:11
|buy
|492
|0.10
|1.3439
|1.3397
|1.3599
|984
|2007.05.23 13:45
|sell
|493
|0.10
|1.3476
|1.3518
|1.3316
|985
|2007.05.29 14:20
|s/l
|493
|0.10
|1.3518
|1.3518
|1.3316
|-41.70
|11610.49
|986
|2007.05.29 19:38
|sell
|494
|0.10
|1.3459
|1.3501
|1.3299
|987
|2007.06.01 16:09
|s/l
|492
|0.10
|1.3397
|1.3397
|1.3599
|-48.82
|11561.67
|988
|2007.06.01 17:02
|buy
|495
|0.10
|1.3424
|1.3382
|1.3584
|989
|2007.06.04 15:38
|s/l
|494
|0.10
|1.3501
|1.3501
|1.3299
|-41.70
|11519.97
|990
|2007.06.05 02:47
|sell
|496
|0.10
|1.3499
|1.3541
|1.3339
|991
|2007.06.05 14:17
|s/l
|496
|0.10
|1.3541
|1.3541
|1.3339
|-42.00
|11477.97
|992
|2007.06.08 10:04
|s/l
|495
|0.10
|1.3382
|1.3382
|1.3584
|-46.34
|11431.63
|993
|2007.06.12 05:16
|sell
|497
|0.10
|1.3364
|1.3406
|1.3204
|994
|2007.06.12 15:19
|buy
|498
|0.10
|1.3334
|1.3292
|1.3494
|995
|2007.06.13 02:13
|s/l
|498
|0.10
|1.3292
|1.3292
|1.3494
|-42.62
|11389.01
|996
|2007.06.13 03:33
|buy
|499
|0.10
|1.3302
|1.3260
|1.3462
|997
|2007.06.18 11:38
|s/l
|497
|0.10
|1.3406
|1.3406
|1.3204
|-41.70
|11347.31
|998
|2007.06.19 01:14
|sell
|500
|0.10
|1.3418
|1.3460
|1.3258
|999
|2007.06.22 14:20
|s/l
|500
|0.10
|1.3460
|1.3460
|1.3258
|-41.75
|11305.56
|1000
|2007.06.22 14:52
|t/p
|499
|0.10
|1.3462
|1.3260
|1.3462
|153.18
|11458.74
|1001
|2007.06.25 02:17
|sell
|501
|0.10
|1.3470
|1.3512
|1.3310
|1002
|2007.06.26 09:19
|buy
|502
|0.10
|1.3440
|1.3398
|1.3600
|1003
|2007.06.29 14:16
|s/l
|501
|0.10
|1.3512
|1.3512
|1.3310
|-41.70
|11417.04
|1004
|2007.06.29 23:00
|close at stop
|502
|0.10
|1.3540
|1.3398
|1.3600
|96.90
|11513.94