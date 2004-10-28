Strategy Tester Report
oilfxpro_simple support and resistance
(Build 211)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2004.07.01 00:00 - 2007.06.29 22:00 (2004.07.01 - 2007.07.01)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersSerialNumber="0001"; TimeShift=1; Magic=17130700; TrailingStop=0; TrailingStopTrigger=0; StopLoss=40; TakeProfit=160; Lots=0.1; UseMM=false; PercOfAcc=1;
Bars in test18789Ticks modelled3818485Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit1513.94Gross profit18004.98Gross loss-16491.04
Profit factor1.09Expected payoff3.02
Absolute drawdown47.95Maximal drawdown760.64 (6.24%)Relative drawdown6.24% (760.64)
Total trades502Short positions (won %)252 (20.63%)Long positions (won %)250 (24.80%)
Profit trades (% of total)114 (22.71%)Loss trades (% of total)388 (77.29%)
Largestprofit trade160.85loss trade-57.50
Averageprofit trade157.94loss trade-42.50
Maximumconsecutive wins (profit in money)2 (318.14)consecutive losses (loss in money)11 (-463.81)
Maximalconsecutive profit (count of wins)318.14 (2)consecutive loss (count of losses)-463.81 (11)
Averageconsecutive wins1consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12004.07.01 02:00sell10.101.22071.22491.2047
22004.07.02 14:31s/l10.101.22491.22491.2047-41.959958.05
32004.07.05 00:16sell20.101.23301.23721.2170
42004.07.06 12:02buy30.101.22711.22291.2431
52004.07.07 11:27s/l20.101.23721.23721.2170-41.909916.15
62004.07.08 16:08sell40.101.23911.24331.2231
72004.07.12 10:07t/p30.101.24311.22291.2431156.2810072.43
82004.07.12 10:07s/l40.101.24331.24331.2231-41.9010030.53
92004.07.12 10:17sell50.101.24261.24681.2266
102004.07.13 02:57buy60.101.23831.23411.2543
112004.07.13 14:37s/l60.101.23411.23411.2543-42.009988.53
122004.07.16 03:01buy70.101.23271.22851.2487
132004.07.21 12:34s/l70.101.22851.22851.2487-43.869944.67
142004.07.21 14:23buy80.101.23021.22601.2462
152004.07.21 14:59t/p50.101.22661.24681.2266160.4510105.12
162004.07.21 16:13s/l80.101.22601.22601.2462-42.0010063.12
172004.07.23 04:09buy90.101.22411.21991.2401
182004.07.23 11:35s/l90.101.21991.21991.2401-42.0010021.12
192004.07.27 10:31sell100.101.21731.22151.2013
202004.07.27 16:17buy110.101.20881.20461.2248
212004.07.27 17:35s/l110.101.20461.20461.2248-42.009979.12
222004.07.28 10:50buy120.101.20351.19931.2195
232004.07.28 11:13t/p100.101.20131.22151.2013160.0510139.17
242004.07.29 08:22sell130.101.20811.21231.1921
252004.07.29 15:21s/l120.101.19931.19931.2195-43.8610095.31
262004.07.29 15:23buy140.101.19991.19571.2159
272004.08.06 14:51s/l130.101.21231.21231.1921-41.6010053.71
282004.08.06 14:51t/p140.101.21591.19571.2159155.0410208.75
292004.08.10 15:54sell150.101.22921.23341.2132
302004.08.10 20:50buy160.101.22461.22041.2406
312004.08.11 15:27s/l160.101.22041.22041.2406-42.6210166.13
322004.08.11 17:57buy170.101.22211.21791.2381
332004.08.13 08:34s/l170.101.21791.21791.2381-44.4810121.65
342004.08.13 14:05buy180.101.22151.21731.2375
352004.08.13 15:13s/l150.101.23341.23341.2132-41.7510079.90
362004.08.16 00:00t/p180.101.23751.21731.2375159.3810239.28
372004.08.16 00:00sell190.101.23771.24191.2217
382004.08.17 15:40buy200.101.23151.22731.2475
392004.08.23 10:54s/l200.101.22731.22731.2475-45.7210193.56
402004.08.23 16:36t/p190.101.22171.24191.2217160.3510353.91
412004.08.24 05:41buy210.101.21321.20901.2292
422004.08.24 18:02s/l210.101.20901.20901.2292-42.0010311.91
432004.08.25 02:04buy220.101.20611.20191.2221
442004.08.26 14:30sell230.101.21181.21601.1958
452004.08.27 18:32s/l220.101.20191.20191.2221-44.4810267.43
462004.08.30 02:05buy240.101.20051.19631.2165
472004.08.31 16:28s/l230.101.21601.21601.1958-41.8510225.58
482004.08.31 17:11t/p240.101.21651.19631.2165159.3810384.96
492004.09.01 16:00sell250.101.21971.22391.2037
502004.09.02 20:22buy260.101.21441.21021.2304
512004.09.03 14:30s/l260.101.21021.21021.2304-42.6210342.34
522004.09.03 14:34buy270.101.21411.20991.2301
532004.09.03 14:59s/l270.101.20991.20991.2301-42.0010300.34
542004.09.08 12:16buy280.101.20541.20121.2214
552004.09.08 13:24t/p250.101.20371.22391.2037160.3510460.69
562004.09.08 16:47sell290.101.21131.21551.1953
572004.09.08 17:24s/l290.101.21551.21551.1953-42.0010418.69
582004.09.09 05:45sell300.101.21941.22361.2034
592004.09.09 23:00t/p280.101.22141.20121.2214158.1410576.83
602004.09.09 23:12s/l300.101.22361.22361.2034-42.0010534.83
612004.09.10 00:44sell310.101.22391.22811.2079
622004.09.10 14:48s/l310.101.22811.22811.2079-42.0010492.83
632004.09.14 14:45sell320.101.22901.23321.2130
642004.09.15 09:46buy330.101.22261.21841.2386
652004.09.15 15:34s/l330.101.21841.21841.2386-42.0010450.83
662004.09.16 15:42buy340.101.21341.20921.2294
672004.09.16 15:42t/p320.101.21301.23321.2130160.2010611.03
682004.09.17 08:28sell350.101.21991.22411.2039
692004.09.21 11:49s/l350.101.22411.22411.2039-41.9010569.13
702004.09.21 20:20t/p340.101.22941.20921.2294158.1410727.27
712004.09.24 14:33sell360.101.23371.23791.2177
722004.09.24 17:14buy370.101.22541.22121.2414
732004.09.30 13:41s/l360.101.23791.23791.2177-41.7010685.57
742004.09.30 13:59t/p370.101.24141.22121.2414156.2810841.85
752004.10.04 02:02buy380.101.23861.23441.2546
762004.10.04 12:38s/l380.101.23441.23441.2546-42.0010799.85
772004.10.06 14:49buy390.101.22621.22201.2422
782004.10.08 06:41sell400.101.23171.23591.2157
792004.10.08 14:30s/l400.101.23591.23591.2157-42.0010757.85
802004.10.08 17:50t/p390.101.24221.22201.2422157.5210915.37
812004.10.12 02:01buy410.101.23721.23301.2532
822004.10.12 08:52s/l410.101.23301.23301.2532-42.0010873.37
832004.10.13 12:45buy420.101.22861.22441.2446
842004.10.13 14:43s/l420.101.22441.22441.2446-42.0010831.37
852004.10.14 06:28sell430.101.23601.24021.2200
862004.10.14 14:30s/l430.101.24021.24021.2200-42.0010789.37
872004.10.14 15:35sell440.101.23601.24021.2200
882004.10.15 08:38s/l440.101.24021.24021.2200-41.9510747.42
892004.10.15 14:39sell450.101.24231.24651.2263
902004.10.15 14:41s/l450.101.24651.24651.2263-42.0010705.42
912004.10.18 15:01sell460.101.25101.25521.2350
922004.10.19 03:15buy470.101.24621.24201.2622
932004.10.20 09:21s/l460.101.25521.25521.2350-41.9010663.52
942004.10.20 17:32t/p470.101.26221.24201.2622159.3810822.90
952004.10.21 10:06sell480.101.26311.26731.2471
962004.10.22 21:50s/l480.101.26731.26731.2471-41.9510780.95
972004.10.26 04:36sell490.101.28321.28741.2672
982004.10.27 17:19buy500.101.27241.26821.2884
992004.10.28 02:40s/l500.101.26821.26821.2884-43.8610737.09
1002004.10.28 02:49buy510.101.26951.26531.2855
1012004.10.28 12:40t/p490.101.26721.28741.2672160.2010897.29
1022004.10.28 12:41s/l510.101.26531.26531.2855-42.0010855.29
1032004.10.28 12:55buy520.101.26961.26541.2856
1042004.10.29 09:07sell530.101.27671.28091.2607
1052004.11.01 00:00s/l530.101.28091.28091.2607-41.9510813.34
1062004.11.01 02:07sell540.101.27971.28391.2637
1072004.11.04 07:26s/l540.101.28391.28391.2637-41.7510771.59
1082004.11.04 07:26sell550.101.28321.28741.2672
1092004.11.04 12:01t/p520.101.28561.26541.2856155.6610927.25
1102004.11.04 13:51s/l550.101.28741.28741.2672-42.0010885.25
1112004.11.05 14:31buy560.101.27901.27481.2950
1122004.11.05 15:36sell570.101.28991.29411.2739
1132004.11.05 17:17s/l570.101.29411.29411.2739-42.0010843.25
1142004.11.05 21:26t/p560.101.29501.27481.2950160.0011003.25
1152004.11.08 05:09sell580.101.29751.30171.2815
1162004.11.09 00:58buy590.101.29061.28641.3066
1172004.11.10 16:17s/l590.101.28641.28641.3066-42.6210960.63
1182004.11.10 16:26buy600.101.28811.28391.3041
1192004.11.17 10:44s/l580.101.30171.30171.2815-41.5510919.08
1202004.11.17 11:33t/p600.101.30411.28391.3041155.6611074.74
1212004.11.18 07:20sell610.101.30501.30921.2890
1222004.11.18 18:14buy620.101.29531.29111.3113
1232004.11.23 13:42s/l610.101.30921.30921.2890-41.8511032.89
1242004.11.24 07:51t/p620.101.31131.29111.3113157.5211190.41
1252004.11.24 07:51sell630.101.31091.31511.2949
1262004.11.24 10:50s/l630.101.31511.31511.2949-42.0011148.41
1272004.11.25 09:31sell640.101.31921.32341.3032
1282004.11.25 12:30s/l640.101.32341.32341.3032-42.0011106.41
1292004.11.26 05:11sell650.101.32871.33291.3127
1302004.11.26 07:15s/l650.101.33291.33291.3127-42.0011064.41
1312004.11.26 07:58sell660.101.32871.33291.3127
1322004.11.30 15:54s/l660.101.33291.33291.3127-41.9011022.51
1332004.11.30 15:59sell670.101.33071.33491.3147
1342004.12.01 22:20s/l670.101.33491.33491.3147-41.9510980.56
1352004.12.01 23:55sell680.101.33381.33801.3178
1362004.12.02 08:48s/l680.101.33801.33801.3178-41.8510938.71
1372004.12.02 09:11sell690.101.33651.34071.3205
1382004.12.02 16:39buy700.101.32771.32351.3437
1392004.12.03 18:59s/l690.101.34071.34071.3205-41.9510896.76
1402004.12.03 19:05t/p700.101.34371.32351.3437159.3811056.14
1412004.12.07 00:32buy710.101.33901.33481.3550
1422004.12.07 07:53sell720.101.34571.34991.3297
1432004.12.08 05:47s/l710.101.33481.33481.3550-42.6211013.52
1442004.12.08 09:33t/p720.101.32971.34991.3297160.0511173.57
1452004.12.10 04:18buy730.101.32521.32101.3412
1462004.12.10 10:32s/l730.101.32101.32101.3412-42.0011131.57
1472004.12.13 20:38sell740.101.33211.33631.3161
1482004.12.15 03:52buy750.101.32611.32191.3421
1492004.12.15 11:39s/l740.101.33631.33631.3161-41.9011089.67
1502004.12.15 15:01t/p750.101.34211.32191.3421160.0011249.67
1512004.12.16 18:45buy760.101.32611.32191.3421
1522004.12.16 19:27s/l760.101.32191.32191.3421-42.0011207.67
1532004.12.20 00:16sell770.101.33201.33621.3160
1542004.12.20 09:13s/l770.101.33621.33621.3160-42.0011165.67
1552004.12.22 01:57buy780.101.33531.33111.3513
1562004.12.23 04:38sell790.101.34081.34501.3248
1572004.12.23 08:56s/l790.101.34501.34501.3248-42.0011123.67
1582004.12.23 21:27t/p780.101.35131.33111.3513158.1411281.81
1592004.12.24 09:09sell800.101.35201.35621.3360
1602004.12.27 16:02s/l800.101.35621.35621.3360-41.9511239.86
1612004.12.29 01:08buy810.101.35901.35481.3750
1622004.12.30 19:46sell820.101.36501.36921.3490
1632004.12.31 17:43s/l810.101.35481.35481.3750-44.4811195.38
1642005.01.03 03:57buy830.101.35141.34721.3674
1652005.01.03 04:06t/p820.101.34901.36921.3490160.1011355.48
1662005.01.03 04:24s/l830.101.34721.34721.3674-42.0011313.48
1672005.01.03 08:47buy840.101.35131.34711.3673
1682005.01.03 14:48s/l840.101.34711.34711.3673-42.0011271.48
1692005.01.04 10:55buy850.101.33861.33441.3546
1702005.01.04 16:17s/l850.101.33441.33441.3546-42.0011229.48
1712005.01.05 08:38buy860.101.32491.32071.3409
1722005.01.06 08:34s/l860.101.32071.32071.3409-43.8611185.62
1732005.01.06 08:41buy870.101.32131.31711.3373
1742005.01.06 09:43s/l870.101.31711.31711.3373-42.0011143.62
1752005.01.06 15:21buy880.101.32141.31721.3374
1762005.01.06 16:45s/l880.101.31721.31721.3374-42.0011101.62
1772005.01.06 17:30buy890.101.32141.31721.3374
1782005.01.06 18:26s/l890.101.31721.31721.3374-42.0011059.62
1792005.01.07 16:07buy900.101.31581.31161.3318
1802005.01.07 16:21s/l900.101.31161.31161.3318-42.0011017.62
1812005.01.11 01:30sell910.101.31251.31671.2965
1822005.01.11 11:09s/l910.101.31671.31671.2965-42.0010975.62
1832005.01.11 18:33sell920.101.31261.31681.2966
1842005.01.12 09:24buy930.101.31011.30591.3261
1852005.01.12 14:30s/l920.101.31681.31681.2966-41.9510933.67
1862005.01.12 14:30sell940.101.31721.32141.3012
1872005.01.12 14:32s/l940.101.32141.32141.3012-42.0010891.67
1882005.01.12 15:58t/p930.101.32611.30591.3261160.0011051.67
1892005.01.14 02:44buy950.101.31931.31511.3353
1902005.01.14 03:40s/l950.101.31511.31511.3353-42.0011009.67
1912005.01.17 23:47buy960.101.30551.30131.3215
1922005.01.18 03:20s/l960.101.30131.30131.3215-42.6210967.05
1932005.01.18 04:27buy970.101.30411.29991.3201
1942005.01.18 09:31s/l970.101.29991.29991.3201-42.0010925.05
1952005.01.18 11:32buy980.101.30411.29991.3201
1962005.01.19 09:37sell990.101.30791.31211.2919
1972005.01.19 18:30s/l980.101.29991.29991.3201-42.6210882.43
1982005.01.19 19:05buy1000.101.29941.29521.3154
1992005.01.20 11:26s/l1000.101.29521.29521.3154-43.8610838.57
2002005.01.20 11:51buy1010.101.29631.29211.3123
2012005.01.20 13:03s/l1010.101.29211.29211.3123-42.0010796.57
2022005.01.20 15:43buy1020.101.29621.29201.3122
2032005.01.27 08:56s/l990.101.31211.31211.2919-41.5010755.07
2042005.01.27 09:02sell1030.101.31101.31521.2950
2052005.02.03 14:56t/p1030.101.29501.31521.2950160.3510915.42
2062005.02.04 14:51s/l1020.101.29201.29201.3122-51.3010864.12
2072005.02.04 14:52buy1040.101.29411.28991.3101
2082005.02.04 18:05s/l1040.101.28991.28991.3101-42.0010822.12
2092005.02.09 12:50sell1050.101.27991.28411.2639
2102005.02.10 14:36buy1060.101.27391.26971.2899
2112005.02.10 15:33s/l1050.101.28411.28411.2639-41.8510780.27
2122005.02.10 17:20t/p1060.101.28991.26971.2899160.0010940.27
2132005.02.14 02:05sell1070.101.28971.29391.2737
2142005.02.14 02:33s/l1070.101.29391.29391.2737-42.0010898.27
2152005.02.15 10:10sell1080.101.29901.30321.2830
2162005.02.15 14:31s/l1080.101.30321.30321.2830-42.0010856.27
2172005.02.15 15:27sell1090.101.29911.30331.2831
2182005.02.16 09:03s/l1090.101.30331.30331.2831-41.9510814.32
2192005.02.16 14:27sell1100.101.30541.30961.2894
2202005.02.18 14:37buy1110.101.30151.29731.3175
2212005.02.22 03:57s/l1100.101.30961.30961.2894-41.7010772.62
2222005.02.22 07:26t/p1110.101.31751.29731.3175158.7610931.38
2232005.02.23 03:45sell1120.101.32711.33131.3111
2242005.02.24 17:07buy1130.101.31851.31431.3345
2252005.02.25 13:14s/l1130.101.31431.31431.3345-42.6210888.76
2262005.02.25 14:02buy1140.101.31751.31331.3335
2272005.03.02 10:00s/l1140.101.31331.31331.3335-43.8610844.90
2282005.03.02 10:40t/p1120.101.31111.33131.3111160.3511005.25
2292005.03.04 06:52buy1150.101.30971.30551.3257
2302005.03.04 15:01sell1160.101.31661.32081.3006
2312005.03.04 15:32s/l1160.101.32081.32081.3006-42.0010963.25
2322005.03.08 09:40sell1170.101.32491.32911.3089
2332005.03.08 09:46t/p1150.101.32571.30551.3257158.7611122.01
2342005.03.08 15:24s/l1170.101.32911.32911.3089-42.0011080.01
2352005.03.09 09:18sell1180.101.33641.34061.3204
2362005.03.09 18:41s/l1180.101.34061.34061.3204-42.0011038.01
2372005.03.10 03:10sell1190.101.34261.34681.3266
2382005.03.11 14:36s/l1190.101.34681.34681.3266-41.9510996.06
2392005.03.11 14:47sell1200.101.34591.35011.3299
2402005.03.14 13:34buy1210.101.33911.33491.3551
2412005.03.14 17:41s/l1210.101.33491.33491.3551-42.0010954.06
2422005.03.15 15:35buy1220.101.33361.32941.3496
2432005.03.15 17:17t/p1200.101.32991.35011.3299160.1011114.16
2442005.03.16 03:30s/l1220.101.32941.32941.3496-42.6211071.54
2452005.03.16 03:30buy1230.101.32961.32541.3456
2462005.03.16 14:41sell1240.101.34141.34561.3254
2472005.03.21 03:12s/l1230.101.32541.32541.3456-45.1011026.44
2482005.03.21 03:12t/p1240.101.32541.34561.3254160.2511186.69
2492005.03.21 03:16buy1250.101.32651.32231.3425
2502005.03.21 08:50s/l1250.101.32231.32231.3425-42.0011144.69
2512005.03.22 20:25buy1260.101.31411.30991.3301
2522005.03.22 20:51s/l1260.101.30991.30991.3301-42.0011102.69
2532005.03.23 10:07buy1270.101.30541.30121.3214
2542005.03.23 14:30s/l1270.101.30121.30121.3214-42.0011060.69
2552005.03.24 16:50buy1280.101.29621.29201.3122
2562005.03.28 03:16s/l1280.101.29201.29201.3122-43.2411017.45
2572005.03.28 11:54buy1290.101.29271.28851.3087
2582005.03.28 15:47s/l1290.101.28851.28851.3087-42.0010975.45
2592005.03.30 06:15sell1300.101.29591.30011.2799
2602005.03.31 16:16s/l1300.101.30011.30011.2799-41.8510933.60
2612005.03.31 16:58sell1310.101.29861.30281.2826
2622005.04.01 15:30s/l1310.101.30281.30281.2826-41.9510891.65
2632005.04.01 15:39sell1320.101.30211.30631.2861
2642005.04.01 17:09buy1330.101.29121.28701.3072
2652005.04.01 17:27s/l1330.101.28701.28701.3072-42.0010849.65
2662005.04.01 20:14buy1340.101.29131.28711.3073
2672005.04.04 15:00s/l1340.101.28711.28711.3073-42.6210807.03
2682005.04.04 15:00buy1350.101.28711.28291.3031
2692005.04.04 15:16t/p1320.101.28611.30631.2861160.0510967.08
2702005.04.04 16:19s/l1350.101.28291.28291.3031-42.0010925.08
2712005.04.05 04:54buy1360.101.28191.27771.2979
2722005.04.06 04:55sell1370.101.28801.29221.2720
2732005.04.07 08:24s/l1370.101.29221.29221.2720-41.8510883.23
2742005.04.07 08:29sell1380.101.29121.29541.2752
2752005.04.11 10:02s/l1380.101.29541.29541.2752-41.9010841.33
2762005.04.11 13:22t/p1360.101.29791.27771.2979156.2810997.61
2772005.04.12 14:30sell1390.101.30051.30471.2845
2782005.04.12 15:03buy1400.101.29091.28671.3069
2792005.04.12 17:41s/l1400.101.28671.28671.3069-42.0010955.61
2802005.04.12 20:25buy1410.101.29081.28661.3068
2812005.04.13 15:30s/l1410.101.28661.28661.3068-42.6210912.99
2822005.04.13 15:30buy1420.101.28631.28211.3023
2832005.04.14 11:41t/p1390.101.28451.30471.2845160.2011073.19
2842005.04.14 12:34s/l1420.101.28211.28211.3023-43.8611029.33
2852005.04.15 16:21sell1430.101.29241.29661.2764
2862005.04.18 09:30s/l1430.101.29661.29661.2764-41.9510987.38
2872005.04.19 16:45sell1440.101.30461.30881.2886
2882005.04.20 17:20s/l1440.101.30881.30881.2886-41.9510945.43
2892005.04.20 17:49sell1450.101.30791.31211.2919
2902005.04.21 17:10s/l1450.101.31211.31211.2919-41.8510903.58
2912005.04.21 17:16sell1460.101.31051.31471.2945
2922005.04.22 03:01buy1470.101.30251.29831.3185
2932005.04.25 10:48s/l1470.101.29831.29831.3185-42.6210860.96
2942005.04.26 16:18buy1480.101.29541.29121.3114
2952005.04.26 16:28t/p1460.101.29451.31471.2945160.1511021.11
2962005.04.27 08:20s/l1480.101.29121.29121.3114-42.6210978.49
2972005.04.27 14:30buy1490.101.29441.29021.3104
2982005.04.28 14:11s/l1490.101.29021.29021.3104-43.8610934.63
2992005.04.28 14:11buy1500.101.29031.28611.3063
3002005.04.29 06:42sell1510.101.29451.29871.2785
3012005.04.29 19:28s/l1500.101.28611.28611.3063-42.6210892.01
3022005.05.02 01:13buy1520.101.28541.28121.3014
3032005.05.05 10:54s/l1510.101.29871.29871.2785-41.7010850.31
3042005.05.05 11:02sell1530.101.29751.30171.2815
3052005.05.06 17:03t/p1530.101.28151.30171.2815160.0511010.36
3062005.05.06 17:03s/l1520.101.28121.28121.3014-45.7210964.64
3072005.05.09 03:15buy1540.101.28111.27691.2971
3082005.05.10 16:57sell1550.101.28781.29201.2718
3092005.05.12 08:34s/l1540.101.27691.27691.2971-45.1010919.54
3102005.05.12 08:37buy1560.101.27761.27341.2936
3112005.05.12 14:30s/l1560.101.27341.27341.2936-42.0010877.54
3122005.05.12 14:30t/p1550.101.27181.29201.2718160.2011037.74
3132005.05.13 07:02buy1570.101.26661.26241.2826
3142005.05.13 13:27s/l1570.101.26241.26241.2826-42.0010995.74
3152005.05.16 00:44buy1580.101.26101.25681.2770
3162005.05.17 10:55sell1590.101.26531.26951.2493
3172005.05.20 15:02s/l1580.101.25681.25681.2770-45.7210950.02
3182005.05.23 08:58buy1600.101.25361.24941.2696
3192005.05.26 20:40s/l1600.101.24941.24941.2696-45.1010904.92
3202005.05.30 12:41buy1610.101.25071.24651.2667
3212005.05.30 13:03t/p1590.101.24931.26951.2493160.6511065.57
3222005.05.30 14:21s/l1610.101.24651.24651.2667-42.0011023.57
3232005.05.31 02:06buy1620.101.24661.24241.2626
3242005.05.31 03:17s/l1620.101.24241.24241.2626-42.0010981.57
3252005.06.01 10:04buy1630.101.22961.22541.2456
3262005.06.01 11:27s/l1630.101.22541.22541.2456-42.0010939.57
3272005.06.03 07:22sell1640.101.23001.23421.2140
3282005.06.03 14:30s/l1640.101.23421.23421.2140-42.0010897.57
3292005.06.03 14:33sell1650.101.23001.23421.2140
3302005.06.08 17:41s/l1650.101.23421.23421.2140-41.8510855.72
3312005.06.08 17:56sell1660.101.23171.23591.2157
3322005.06.08 19:30buy1670.101.22391.21971.2399
3332005.06.09 16:27s/l1670.101.21971.21971.2399-43.8610811.86
3342005.06.09 16:28buy1680.101.22061.21641.2366
3352005.06.10 15:56s/l1680.101.21641.21641.2366-42.6210769.24
3362005.06.10 15:57t/p1660.101.21571.23591.2157160.2010929.44
3372005.06.13 03:01buy1690.101.21071.20651.2267
3382005.06.13 03:21s/l1690.101.20651.20651.2267-42.0010887.44
3392005.06.13 05:12buy1700.101.21071.20651.2267
3402005.06.13 10:39s/l1700.101.20651.20651.2267-42.0010845.44
3412005.06.13 20:49buy1710.101.21071.20651.2267
3422005.06.14 02:15sell1720.101.21221.21641.1962
3432005.06.14 15:14s/l1710.101.20651.20651.2267-42.6210802.82
3442005.06.14 18:04buy1730.101.20281.19861.2188
3452005.06.16 15:25s/l1720.101.21641.21641.1962-41.8010761.02
3462005.06.16 15:30sell1740.101.21341.21761.1974
3472005.06.17 12:40s/l1740.101.21761.21761.1974-41.9510719.07
3482005.06.17 12:59sell1750.101.21701.22121.2010
3492005.06.17 13:22t/p1730.101.21881.19861.2188156.9010875.97
3502005.06.17 16:26s/l1750.101.22121.22121.2010-42.0010833.97
3512005.06.21 09:37buy1760.101.21241.20821.2284
3522005.06.21 11:01s/l1760.101.20821.20821.2284-42.0010791.97
3532005.06.21 16:47buy1770.101.21241.20821.2284
3542005.06.22 01:41sell1780.101.21871.22291.2027
3552005.06.23 09:38s/l1770.101.20821.20821.2284-44.4810747.49
3562005.06.23 10:23buy1790.101.20981.20561.2258
3572005.06.23 14:20s/l1790.101.20561.20561.2258-42.0010705.49
3582005.06.23 14:39t/p1780.101.20271.22291.2027160.1510865.64
3592005.06.24 01:21buy1800.101.20181.19761.2178
3602005.06.27 01:08sell1810.101.21091.21511.1949
3612005.06.27 08:40s/l1810.101.21511.21511.1949-42.0010823.64
3622005.06.27 12:48t/p1800.101.21781.19761.2178159.3810983.02
3632005.06.28 11:10buy1820.101.20951.20531.2255
3642005.06.28 22:40s/l1820.101.20531.20531.2255-42.0010941.02
3652005.06.29 08:14buy1830.101.20511.20091.2211
3662005.06.30 18:20sell1840.101.21141.21561.1954
3672005.07.01 16:20s/l1830.101.20091.20091.2211-44.4810896.54
3682005.07.01 17:53t/p1840.101.19541.21561.1954160.0511056.59
3692005.07.04 02:02buy1850.101.19401.18981.2100
3702005.07.04 12:20s/l1850.101.18981.18981.2100-42.0011014.59
3712005.07.05 08:39buy1860.101.18881.18461.2048
3722005.07.06 08:28sell1870.101.19401.19821.1780
3732005.07.07 11:23s/l1870.101.19821.19821.1780-41.8510972.74
3742005.07.07 14:10sell1880.101.19521.19941.1792
3752005.07.11 04:48s/l1880.101.19941.19941.1792-41.9010930.84
3762005.07.11 16:46t/p1860.101.20481.18461.2048156.2811087.12
3772005.07.12 03:35sell1890.101.20851.21271.1925
3782005.07.12 04:25s/l1890.101.21271.21271.1925-42.0011045.12
3792005.07.14 00:30buy1900.101.20721.20301.2232
3802005.07.15 08:26sell1910.101.21251.21671.1965
3812005.07.15 14:36s/l1900.101.20301.20301.2232-42.6211002.50
3822005.07.15 16:46buy1920.101.20561.20141.2216
3832005.07.19 07:24s/l1920.101.20141.20141.2216-43.2410959.26
3842005.07.19 13:41t/p1910.101.19651.21671.1965160.1011119.36
3852005.07.19 18:28buy1930.101.20241.19821.2184
3862005.07.20 03:07sell1940.101.20681.21101.1908
3872005.07.20 19:31s/l1940.101.21101.21101.1908-42.0011077.36
3882005.07.20 20:30t/p1930.101.21841.19821.2184159.3811236.74
3892005.07.21 03:02sell1950.101.21871.22291.2027
3902005.07.21 13:28s/l1950.101.22291.22291.2027-42.0011194.74
3912005.07.21 13:40sell1960.101.21881.22301.2028
3922005.07.22 17:49buy1970.101.20981.20561.2258
3932005.07.22 18:18s/l1970.101.20561.20561.2258-42.0011152.74
3942005.07.25 01:08buy1980.101.20541.20121.2214
3952005.07.25 09:16t/p1960.101.20281.22301.2028160.1011312.84
3962005.07.26 10:45s/l1980.101.20121.20121.2214-42.6211270.22
3972005.07.26 16:22buy1990.101.20261.19841.2186
3982005.07.27 09:21s/l1990.101.19841.19841.2186-42.6211227.60
3992005.07.27 09:33buy2000.101.19821.19401.2142
4002005.07.27 20:03sell2010.101.20711.21131.1911
4012005.07.28 17:21s/l2010.101.21131.21131.1911-41.8511185.75
4022005.07.28 18:32t/p2000.101.21421.19401.2142158.1411343.89
4032005.07.29 16:38sell2020.101.21511.21931.1991
4042005.08.01 09:50s/l2020.101.21931.21931.1991-41.9511301.94
4052005.08.02 14:52sell2030.101.22491.22911.2089
4062005.08.03 02:42buy2040.101.21721.21301.2332
4072005.08.03 11:08s/l2030.101.22911.22911.2089-41.9511259.99
4082005.08.03 17:47t/p2040.101.23321.21301.2332160.0011419.99
4092005.08.04 03:17sell2050.101.23461.23881.2186
4102005.08.04 17:14s/l2050.101.23881.23881.2186-42.0011377.99
4112005.08.09 03:06sell2060.101.23901.24321.2230
4122005.08.11 15:10s/l2060.101.24321.24321.2230-41.8011336.19
4132005.08.11 15:11sell2070.101.24271.24691.2267
4142005.08.11 22:13s/l2070.101.24691.24691.2267-42.0011294.19
4152005.08.12 09:03sell2080.101.24741.25161.2314
4162005.08.15 10:48buy2090.101.23841.23421.2544
4172005.08.16 02:11s/l2090.101.23421.23421.2544-42.6211251.57
4182005.08.16 02:11buy2100.101.23431.23011.2503
4192005.08.16 13:00t/p2080.101.23141.25161.2314160.1011411.67
4202005.08.16 14:36s/l2100.101.23011.23011.2503-42.0011369.67
4212005.08.16 17:05buy2110.101.23441.23021.2504
4222005.08.17 08:08s/l2110.101.23021.23021.2504-42.6211327.05
4232005.08.17 08:13buy2120.101.22961.22541.2456
4242005.08.18 10:31s/l2120.101.22541.22541.2456-43.8611283.19
4252005.08.18 10:32buy2130.101.22611.22191.2421
4262005.08.18 12:55s/l2130.101.22191.22191.2421-42.0011241.19
4272005.08.19 08:55buy2140.101.21571.21151.2317
4282005.08.22 12:50sell2150.101.21931.22351.2033
4292005.08.22 14:03s/l2150.101.22351.22351.2033-42.0011199.19
4302005.08.23 09:46sell2160.101.22401.22821.2080
4312005.08.25 02:55s/l2160.101.22821.22821.2080-41.8011157.39
4322005.08.25 06:43t/p2140.101.23171.21151.2317156.2811313.67
4332005.08.25 14:08sell2170.101.22781.23201.2118
4342005.08.25 17:32s/l2170.101.23201.23201.2118-42.0011271.67
4352005.08.26 09:22sell2180.101.23261.23681.2166
4362005.08.29 16:50buy2190.101.22711.22291.2431
4372005.08.29 18:04s/l2190.101.22291.22291.2431-42.0011229.67
4382005.08.30 04:10buy2200.101.22181.21761.2378
4392005.08.30 14:15s/l2200.101.21761.21761.2378-42.0011187.67
4402005.08.30 17:16buy2210.101.22171.21751.2377
4412005.09.01 10:22s/l2180.101.23681.23681.2166-41.7011145.97
4422005.09.01 12:27t/p2210.101.23771.21751.2377157.5211303.49
4432005.09.02 09:40sell2220.101.25241.25661.2364
4442005.09.02 10:16s/l2220.101.25661.25661.2364-42.0011261.49
4452005.09.02 14:34sell2230.101.25241.25661.2364
4462005.09.05 03:35s/l2230.101.25661.25661.2364-41.9511219.54
4472005.09.06 01:08buy2240.101.25141.24721.2674
4482005.09.06 08:44s/l2240.101.24721.24721.2674-42.0011177.54
4492005.09.06 14:54buy2250.101.25131.24711.2673
4502005.09.06 16:15s/l2250.101.24711.24711.2673-42.0011135.54
4512005.09.07 15:09buy2260.101.24421.24001.2602
4522005.09.08 13:00s/l2260.101.24001.24001.2602-43.8611091.68
4532005.09.08 13:00buy2270.101.24051.23631.2565
4542005.09.09 17:23sell2280.101.24511.24931.2291
4552005.09.12 04:16s/l2270.101.23631.23631.2565-43.2411048.44
4562005.09.12 14:47t/p2280.101.22911.24931.2291160.0511208.49
4572005.09.13 11:59buy2290.101.22711.22291.2431
4582005.09.14 14:12sell2300.101.23151.23571.2155
4592005.09.15 03:10s/l2290.101.22291.22291.2431-44.4811164.01
4602005.09.19 00:08t/p2300.101.21551.23571.2155160.2511324.26
4612005.09.20 04:09sell2310.101.21721.22141.2012
4622005.09.21 07:30s/l2310.101.22141.22141.2012-41.9511282.31
4632005.09.21 07:59sell2320.101.21871.22291.2027
4642005.09.21 10:50s/l2320.101.22291.22291.2027-42.0011240.31
4652005.09.22 01:43sell2330.101.22381.22801.2078
4662005.09.23 08:38buy2340.101.21311.20891.2291
4672005.09.23 14:50s/l2340.101.20891.20891.2291-42.0011198.31
4682005.09.23 15:02t/p2330.101.20781.22801.2078160.0511358.36
4692005.09.26 01:20buy2350.101.20381.19961.2198
4702005.09.27 02:27sell2360.101.20801.21221.1920
4712005.09.27 08:41s/l2350.101.19961.19961.2198-42.6211315.74
4722005.09.27 09:06buy2370.101.20101.19681.2170
4732005.10.03 02:34s/l2370.101.19681.19681.2170-45.7211270.02
4742005.10.03 11:08t/p2360.101.19201.21221.1920160.3011430.32
4752005.10.04 00:39buy2380.101.19031.18611.2063
4762005.10.05 07:17sell2390.101.19461.19881.1786
4772005.10.05 23:43s/l2390.101.19881.19881.1786-42.0011388.32
4782005.10.06 02:07sell2400.101.20161.20581.1856
4792005.10.06 02:57s/l2400.101.20581.20581.1856-42.0011346.32
4802005.10.06 06:43t/p2380.101.20631.18611.2063157.5211503.84
4812005.10.10 14:04buy2410.101.20931.20511.2253
4822005.10.10 16:19s/l2410.101.20511.20511.2253-42.0011461.84
4832005.10.11 02:54buy2420.101.20401.19981.2200
4842005.10.11 16:00s/l2420.101.19981.19981.2200-42.0011419.84
4852005.10.12 04:07buy2430.101.19761.19341.2136
4862005.10.13 15:31s/l2430.101.19341.19341.2136-43.8611375.98
4872005.10.13 18:29buy2440.101.19531.19111.2113
4882005.10.14 06:02sell2450.101.20391.20811.1879
4892005.10.14 17:17s/l2450.101.20811.20811.1879-42.0011333.98
4902005.10.17 02:25t/p2440.101.21131.19111.2113158.7611492.74
4912005.10.17 02:25sell2460.101.21081.21501.1948
4922005.10.18 00:37buy2470.101.20121.19701.2172
4932005.10.18 09:52s/l2470.101.19701.19701.2172-42.0011450.74
4942005.10.18 11:54t/p2460.101.19481.21501.1948160.0511610.79
4952005.10.19 08:36buy2480.101.19151.18731.2075
4962005.10.19 09:06s/l2480.101.18731.18731.2075-42.0011568.79
4972005.10.19 10:58buy2490.101.19161.18741.2076
4982005.10.20 21:16sell2500.101.20021.20441.1842
4992005.10.21 02:13s/l2500.101.20441.20441.1842-41.9511526.84
5002005.10.21 07:42sell2510.101.20221.20641.1862
5012005.10.25 14:58s/l2510.101.20641.20641.1862-41.9011484.94
5022005.10.25 16:02t/p2490.101.20761.18741.2076156.2811641.22
5032005.10.26 08:41sell2520.101.21171.21591.1957
5042005.10.27 01:45buy2530.101.20491.20071.2209
5052005.10.27 14:45s/l2520.101.21591.21591.1957-41.8511599.37
5062005.10.27 16:13sell2540.101.21351.21771.1975
5072005.10.31 14:31s/l2530.101.20071.20071.2209-43.2411556.13
5082005.10.31 16:40t/p2540.101.19751.21771.1975160.1011716.23
5092005.11.02 05:10sell2550.101.20401.20821.1880
5102005.11.02 18:30s/l2550.101.20821.20821.1880-42.0011674.23
5112005.11.03 15:11buy2560.101.19871.19451.2147
5122005.11.03 20:29s/l2560.101.19451.19451.2147-42.0011632.23
5132005.11.04 01:46buy2570.101.19351.18931.2095
5142005.11.04 16:07s/l2570.101.18931.18931.2095-42.0011590.23
5152005.11.07 00:02buy2580.101.18031.17611.1963
5162005.11.08 01:54s/l2580.101.17611.17611.1963-42.6211547.61
5172005.11.08 16:20buy2590.101.17761.17341.1936
5182005.11.09 12:25s/l2590.101.17341.17341.1936-42.6211504.99
5192005.11.10 12:42sell2600.101.17871.18291.1627
5202005.11.10 20:48buy2610.101.17161.16741.1876
5212005.11.11 00:57s/l2610.101.16741.16741.1876-42.6211462.37
5222005.11.11 00:57buy2620.101.16761.16341.1836
5232005.11.21 10:10s/l2600.101.18291.18291.1627-41.5511420.82
5242005.11.21 16:08sell2630.101.17951.18371.1635
5252005.11.23 07:13s/l2630.101.18371.18371.1635-41.9011378.92
5262005.11.23 07:13t/p2620.101.18361.16341.1836153.8011532.72
5272005.11.23 08:21sell2640.101.18231.18651.1663
5282005.11.25 01:13buy2650.101.17701.17281.1930
5292005.11.25 16:15s/l2650.101.17281.17281.1930-42.0011490.72
5302005.11.28 00:32buy2660.101.17111.16691.1871
5312005.11.28 20:09s/l2640.101.18651.18651.1663-41.7511448.97
5322005.11.28 20:09t/p2660.101.18711.16691.1871160.0011608.97
5332005.12.01 13:48buy2670.101.17531.17111.1913
5342005.12.01 15:24s/l2670.101.17111.17111.1913-42.0011566.97
5352005.12.02 14:33buy2680.101.16901.16481.1850
5362005.12.05 13:02sell2690.101.17481.17901.1588
5372005.12.05 18:09s/l2690.101.17901.17901.1588-42.0011524.97
5382005.12.08 16:19sell2700.101.18011.18431.1641
5392005.12.08 17:21s/l2700.101.18431.18431.1641-42.0011482.97
5402005.12.12 03:15sell2710.101.18371.18791.1677
5412005.12.12 09:20t/p2680.101.18501.16481.1850155.0411638.01
5422005.12.12 10:03s/l2710.101.18791.18791.1677-42.0011596.01
5432005.12.13 20:22sell2720.101.19791.20211.1819
5442005.12.14 03:15s/l2720.101.20211.20211.1819-41.9511554.06
5452005.12.14 08:10sell2730.101.19871.20291.1827
5462005.12.14 09:22s/l2730.101.20291.20291.1827-42.0011512.06
5472005.12.14 20:02sell2740.101.19861.20281.1826
5482005.12.15 10:40s/l2740.101.20281.20281.1826-41.8511470.21
5492005.12.19 01:36sell2750.101.20261.20681.1866
5502005.12.20 05:34buy2760.101.19751.19331.2135
5512005.12.20 14:55s/l2760.101.19331.19331.2135-42.0011428.21
5522005.12.20 17:45t/p2750.101.18661.20681.1866160.0511588.26
5532005.12.21 15:33buy2770.101.18401.17981.2000
5542005.12.26 12:06sell2780.101.18831.19251.1723
5552005.12.28 08:53s/l2780.101.19251.19251.1723-41.9011546.36
5562005.12.28 17:54sell2790.101.18741.19161.1714
5572005.12.30 13:32s/l2770.101.17981.17981.2000-48.8211497.54
5582005.12.30 17:19buy2800.101.18171.17751.1977
5592006.01.03 15:36s/l2790.101.19161.19161.1714-41.7011455.84
5602006.01.03 16:51t/p2800.101.19771.17751.1977158.7611614.60
5612006.01.04 00:39sell2810.101.20291.20711.1869
5622006.01.04 03:08s/l2810.101.20711.20711.1869-42.0011572.60
5632006.01.06 01:32sell2820.101.21191.21611.1959
5642006.01.06 14:50s/l2820.101.21611.21611.1959-42.0011530.60
5652006.01.09 10:08buy2830.101.20801.20381.2240
5662006.01.10 08:30s/l2830.101.20381.20381.2240-42.6211487.98
5672006.01.10 08:56buy2840.101.20521.20101.2212
5682006.01.11 15:36sell2850.101.21081.21501.1948
5692006.01.12 02:42s/l2850.101.21501.21501.1948-41.8511446.13
5702006.01.12 04:14sell2860.101.21411.21831.1981
5712006.01.12 16:08s/l2840.101.20101.20101.2212-44.4811401.65
5722006.01.17 00:18buy2870.101.21071.20651.2267
5732006.01.17 12:42s/l2870.101.20651.20651.2267-42.0011359.65
5742006.01.17 21:28buy2880.101.21071.20651.2267
5752006.01.19 09:35s/l2880.101.20651.20651.2267-44.4811315.17
5762006.01.19 09:40buy2890.101.20701.20281.2230
5772006.01.23 01:39s/l2860.101.21831.21831.1981-41.5511273.62
5782006.01.23 01:41t/p2890.101.22301.20281.2230158.7611432.38
5792006.01.24 00:46sell2900.101.23111.23531.2151
5802006.01.25 01:14buy2910.101.22561.22141.2416
5812006.01.26 19:01s/l2910.101.22141.22141.2416-43.8611388.52
5822006.01.27 02:28buy2920.101.21981.21561.2358
5832006.01.27 16:45s/l2920.101.21561.21561.2358-42.0011346.52
5842006.01.27 16:51t/p2900.101.21511.23531.2151160.2511506.77
5852006.01.30 09:29buy2930.101.20861.20441.2246
5862006.01.31 09:03sell2940.101.21131.21551.1953
5872006.01.31 17:54s/l2940.101.21551.21551.1953-42.0011464.77
5882006.02.02 06:47s/l2930.101.20441.20441.2246-45.1011419.67
5892006.02.02 06:47buy2950.101.20481.20061.2208
5902006.02.03 02:11sell2960.101.21061.21481.1946
5912006.02.03 14:57s/l2950.101.20061.20061.2208-42.6211377.05
5922006.02.06 14:25buy2970.101.19691.19271.2129
5932006.02.07 17:01t/p2960.101.19461.21481.1946160.1011537.15
5942006.02.08 17:07s/l2970.101.19271.19271.2129-43.2411493.91
5952006.02.08 17:37buy2980.101.19411.18991.2101
5962006.02.09 02:02sell2990.101.19921.20341.1832
5972006.02.10 16:54s/l2980.101.18991.18991.2101-44.4811449.43
5982006.02.13 01:15buy3000.101.18921.18501.2052
5992006.02.16 12:19s/l3000.101.18501.18501.2052-45.1011404.33
6002006.02.16 13:07buy3010.101.18701.18281.2030
6012006.02.27 00:22t/p2990.101.18321.20341.1832160.8011565.13
6022006.02.27 01:44s/l3010.101.18281.18281.2030-47.5811517.55
6032006.02.27 03:10buy3020.101.18631.18211.2023
6042006.02.28 10:29sell3030.101.18771.19191.1717
6052006.02.28 16:23s/l3030.101.19191.19191.1717-42.0011475.55
6062006.03.01 01:23sell3040.101.19401.19821.1780
6072006.03.02 16:04s/l3040.101.19821.19821.1780-41.8511433.70
6082006.03.02 16:05sell3050.101.19731.20151.1813
6092006.03.02 17:25s/l3050.101.20151.20151.1813-42.0011391.70
6102006.03.02 20:24t/p3020.101.20231.18211.2023156.9011548.60
6112006.03.03 15:20sell3060.101.20451.20871.1885
6122006.03.06 00:30s/l3060.101.20871.20871.1885-41.9511506.65
6132006.03.06 09:53sell3070.101.20521.20941.1892
6142006.03.06 18:46buy3080.101.19961.19541.2156
6152006.03.07 05:57s/l3080.101.19541.19541.2156-42.6211464.03
6162006.03.07 15:12t/p3070.101.18921.20941.1892160.0511624.08
6172006.03.09 02:24sell3090.101.19401.19821.1780
6182006.03.10 01:01buy3100.101.19001.18581.2060
6192006.03.14 09:06s/l3090.101.19821.19821.1780-41.8511582.23
6202006.03.14 10:50sell3110.101.19681.20101.1808
6212006.03.14 16:25s/l3110.101.20101.20101.1808-42.0011540.23
6222006.03.15 08:40sell3120.101.20301.20721.1870
6232006.03.15 15:24t/p3100.101.20601.18581.2060158.1411698.37
6242006.03.15 20:42s/l3120.101.20721.20721.1870-42.0011656.37
6252006.03.16 00:46sell3130.101.20721.21141.1912
6262006.03.16 14:33s/l3130.101.21141.21141.1912-42.0011614.37
6272006.03.17 10:50sell3140.101.21881.22301.2028
6282006.03.21 01:59buy3150.101.21461.21041.2306
6292006.03.21 15:45s/l3150.101.21041.21041.2306-42.0011572.37
6302006.03.22 05:31buy3160.101.20771.20351.2237
6312006.03.23 16:02s/l3160.101.20351.20351.2237-43.8611528.51
6322006.03.23 16:11t/p3140.101.20281.22301.2028160.3011688.81
6332006.03.24 13:13buy3170.101.19551.19131.2115
6342006.03.27 05:10sell3180.101.20451.20871.1885
6352006.03.28 14:03s/l3180.101.20871.20871.1885-41.9511646.86
6362006.03.28 17:32sell3190.101.20571.20991.1897
6372006.03.30 14:05s/l3190.101.20991.20991.1897-41.8011605.06
6382006.03.30 16:30t/p3170.101.21151.19131.2115156.2811761.34
6392006.03.31 00:45sell3200.101.21711.22131.2011
6402006.04.03 04:48buy3210.101.20841.20421.2244
6412006.04.03 06:43s/l3210.101.20421.20421.2244-42.0011719.34
6422006.04.03 16:05buy3220.101.20841.20421.2244
6432006.04.04 14:04s/l3200.101.22131.22131.2011-41.9011677.44
6442006.04.04 14:28t/p3220.101.22441.20421.2244159.3811836.82
6452006.04.05 05:24sell3230.101.22751.23171.2115
6462006.04.06 10:58s/l3230.101.23171.23171.2115-41.8511794.97
6472006.04.06 12:29sell3240.101.23051.23471.2145
6482006.04.06 14:47buy3250.101.22431.22011.2403
6492006.04.06 16:01s/l3250.101.22011.22011.2403-42.0011752.97
6502006.04.07 01:53buy3260.101.21961.21541.2356
6512006.04.07 15:21s/l3260.101.21541.21541.2356-42.0011710.97
6522006.04.07 16:05t/p3240.101.21451.23471.2145160.0511871.02
6532006.04.10 08:42buy3270.101.20921.20501.2252
6542006.04.11 08:04sell3280.101.21281.21701.1968
6552006.04.17 02:24s/l3280.101.21701.21701.1968-41.7011829.32
6562006.04.17 14:31t/p3270.101.22521.20501.2252155.6611984.98
6572006.04.18 14:52sell3290.101.22871.23291.2127
6582006.04.18 22:50s/l3290.101.23291.23291.2127-42.0011942.98
6592006.04.19 01:02sell3300.101.23671.24091.2207
6602006.04.21 01:50buy3310.101.22861.22441.2446
6612006.04.24 09:43s/l3300.101.24091.24091.2207-41.7511901.23
6622006.04.24 14:39sell3320.101.23591.24011.2199
6632006.04.24 19:57s/l3320.101.24011.24011.2199-42.0011859.23
6642006.04.25 10:06sell3330.101.24131.24551.2253
6652006.04.26 15:25t/p3310.101.24461.22441.2446158.1412017.37
6662006.04.26 16:07s/l3330.101.24551.24551.2253-41.9511975.42
6672006.04.26 16:16sell3340.101.24381.24801.2278
6682006.04.27 16:01s/l3340.101.24801.24801.2278-41.8511933.57
6692006.04.27 16:03sell3350.101.24691.25111.2309
6702006.04.27 16:28s/l3350.101.25111.25111.2309-42.0011891.57
6712006.04.28 08:29sell3360.101.25461.25881.2386
6722006.04.28 16:53s/l3360.101.25881.25881.2386-42.0011849.57
6732006.05.01 08:48sell3370.101.26391.26811.2479
6742006.05.01 15:08s/l3370.101.26811.26811.2479-42.0011807.57
6752006.05.01 16:00sell3380.101.26391.26811.2479
6762006.05.04 09:09buy3390.101.25911.25491.2751
6772006.05.04 16:20s/l3380.101.26811.26811.2479-41.7511765.82
6782006.05.04 18:12sell3400.101.26681.27101.2508
6792006.05.04 20:10s/l3400.101.27101.27101.2508-42.0011723.82
6802006.05.05 14:30sell3410.101.27231.27651.2563
6812006.05.05 14:31t/p3390.101.27511.25491.2751159.3811883.20
6822006.05.08 10:26s/l3410.101.27651.27651.2563-41.9511841.25
6832006.05.08 10:26sell3420.101.27641.28061.2604
6842006.05.09 02:14buy3430.101.26941.26521.2854
6852006.05.10 16:19s/l3420.101.28061.28061.2604-41.9011799.35
6862006.05.10 18:33sell3440.101.27811.28231.2621
6872006.05.10 20:43s/l3440.101.28231.28231.2621-42.0011757.35
6882006.05.10 22:08sell3450.101.27801.28221.2620
6892006.05.11 16:36s/l3450.101.28221.28221.2620-41.8511715.50
6902006.05.11 16:46sell3460.101.28321.28741.2672
6912006.05.11 17:41t/p3430.101.28541.26521.2854157.5211873.02
6922006.05.12 07:48s/l3460.101.28741.28741.2672-41.9511831.07
6932006.05.12 07:49sell3470.101.28721.29141.2712
6942006.05.12 11:34s/l3470.101.29141.29141.2712-42.0011789.07
6952006.05.12 14:30sell3480.101.28711.29131.2711
6962006.05.12 14:46s/l3480.101.29131.29131.2711-42.0011747.07
6972006.05.12 15:16sell3490.101.28721.29141.2712
6982006.05.12 15:53s/l3490.101.29141.29141.2712-42.0011705.07
6992006.05.12 16:37sell3500.101.28721.29141.2712
7002006.05.12 20:15s/l3500.101.29141.29141.2712-42.0011663.07
7012006.05.15 00:05sell3510.101.29561.29981.2796
7022006.05.15 10:20buy3520.101.28311.27891.2991
7032006.05.15 18:59t/p3510.101.27961.29981.2796160.0011823.07
7042006.05.15 21:52s/l3520.101.27891.27891.2991-42.0011781.07
7052006.05.16 11:02buy3530.101.27791.27371.2939
7062006.05.17 05:28sell3540.101.28671.29091.2707
7072006.05.17 10:59s/l3540.101.29091.29091.2707-42.0011739.07
7082006.05.17 14:30sell3550.101.28681.29101.2708
7092006.05.17 14:42s/l3550.101.29101.29101.2708-42.0011697.07
7102006.05.17 15:16sell3560.101.28681.29101.2708
7112006.05.17 17:30s/l3530.101.27371.27371.2939-42.6211654.45
7122006.05.17 20:17t/p3560.101.27081.29101.2708160.0011814.45
7132006.05.19 15:10buy3570.101.27251.26831.2885
7142006.05.22 20:07sell3580.101.28651.29071.2705
7152006.05.24 14:45t/p3570.101.28851.26831.2885158.1411972.59
7162006.05.24 16:20buy3590.101.27811.27391.2941
7172006.05.24 17:19s/l3590.101.27391.27391.2941-42.0011930.59
7182006.05.24 20:49buy3600.101.27801.27381.2940
7192006.05.26 15:50s/l3600.101.27381.27381.2940-44.4811886.11
7202006.05.26 16:38t/p3580.101.27051.29071.2705160.3012046.41
7212006.05.30 04:03sell3610.101.27681.28101.2608
7222006.05.30 05:03s/l3610.101.28101.28101.2608-42.0012004.41
7232006.06.01 01:06buy3620.101.28081.27661.2968
7242006.06.01 05:32s/l3620.101.27661.27661.2968-42.0011962.41
7252006.06.01 16:46buy3630.101.28071.27651.2967
7262006.06.02 06:32sell3640.101.28231.28651.2663
7272006.06.02 14:30s/l3640.101.28651.28651.2663-42.0011920.41
7282006.06.05 02:49sell3650.101.29391.29811.2779
7292006.06.05 09:30t/p3630.101.29671.27651.2967158.7612079.17
7302006.06.06 00:11buy3660.101.28981.28561.3058
7312006.06.06 12:25s/l3660.101.28561.28561.3058-42.0012037.17
7322006.06.07 00:24buy3670.101.28101.27681.2970
7332006.06.07 13:45t/p3650.101.27791.29811.2779160.1012197.27
7342006.06.07 15:33s/l3670.101.27681.27681.2970-42.0012155.27
7352006.06.07 18:02buy3680.101.28111.27691.2971
7362006.06.08 08:37s/l3680.101.27691.27691.2971-43.8612111.41
7372006.06.08 09:04buy3690.101.27631.27211.2923
7382006.06.08 14:03s/l3690.101.27211.27211.2923-42.0012069.41
7392006.06.09 08:17buy3700.101.26281.25861.2788
7402006.06.12 13:28s/l3700.101.25861.25861.2788-42.6212026.79
7412006.06.12 15:26buy3710.101.25971.25551.2757
7422006.06.13 14:31s/l3710.101.25551.25551.2757-42.6211984.17
7432006.06.13 14:34buy3720.101.25661.25241.2726
7442006.06.14 15:20sell3730.101.26141.26561.2454
7452006.06.15 15:01s/l3730.101.26561.26561.2454-41.8511942.32
7462006.06.15 15:02sell3740.101.26471.26891.2487
7472006.06.23 13:47s/l3720.101.25241.25241.2726-49.4411892.88
7482006.06.23 14:20t/p3740.101.24871.26891.2487160.4012053.28
7492006.06.26 19:23sell3750.101.25871.26291.2427
7502006.06.28 08:16buy3760.101.25641.25221.2724
7512006.06.28 16:36s/l3760.101.25221.25221.2724-42.0012011.28
7522006.06.29 20:32s/l3750.101.26291.26291.2427-41.7511969.53
7532006.06.30 02:49sell3770.101.26701.27121.2510
7542006.06.30 03:36s/l3770.101.27121.27121.2510-42.0011927.53
7552006.07.03 08:42sell3780.101.27941.28361.2634
7562006.07.05 00:01buy3790.101.27891.27471.2949
7572006.07.05 08:02s/l3780.101.28361.28361.2634-41.9011885.63
7582006.07.05 08:17sell3800.101.28221.28641.2662
7592006.07.05 11:05s/l3790.101.27471.27471.2949-42.0011843.63
7602006.07.05 13:51buy3810.101.27891.27471.2949
7612006.07.05 14:31s/l3810.101.27471.27471.2949-42.0011801.63
7622006.07.10 13:03buy3820.101.27671.27251.2927
7632006.07.10 15:38s/l3820.101.27251.27251.2927-42.0011759.63
7642006.07.11 08:08buy3830.101.27231.26811.2883
7652006.07.12 16:07s/l3830.101.26811.26811.2883-42.6211717.01
7662006.07.12 17:59buy3840.101.27071.26651.2867
7672006.07.13 17:19s/l3840.101.26651.26651.2867-43.8611673.15
7682006.07.13 17:26buy3850.101.26761.26341.2836
7692006.07.14 08:23t/p3800.101.26621.28641.2662160.5511833.70
7702006.07.14 15:52s/l3850.101.26341.26341.2836-42.6211791.08
7712006.07.17 04:18buy3860.101.26271.25851.2787
7722006.07.17 10:15s/l3860.101.25851.25851.2787-42.0011749.08
7732006.07.18 11:00buy3870.101.25111.24691.2671
7742006.07.19 14:30s/l3870.101.24691.24691.2671-42.6211706.46
7752006.07.19 14:31buy3880.101.24741.24321.2634
7762006.07.19 16:08sell3890.101.25591.26011.2399
7772006.07.19 19:28s/l3890.101.26011.26011.2399-42.0011664.46
7782006.07.20 03:03sell3900.101.26081.26501.2448
7792006.07.20 13:10t/p3880.101.26341.24321.2634158.1411822.60
7802006.07.20 14:19s/l3900.101.26501.26501.2448-42.0011780.60
7812006.07.21 08:44sell3910.101.26531.26951.2493
7822006.07.21 20:02s/l3910.101.26951.26951.2493-42.0011738.60
7832006.07.24 01:52sell3920.101.26961.27381.2536
7842006.07.24 07:47buy3930.101.26281.25861.2788
7852006.07.25 17:26s/l3930.101.25861.25861.2788-42.6211695.98
7862006.07.26 08:14buy3940.101.25651.25231.2725
7872006.07.27 06:20t/p3940.101.27251.25231.2725158.1411854.12
7882006.07.27 07:46s/l3920.101.27381.27381.2536-41.7511812.37
7892006.07.27 08:22sell3950.101.27251.27671.2565
7902006.07.27 15:28s/l3950.101.27671.27671.2565-42.0011770.37
7912006.07.27 17:06sell3960.101.27251.27671.2565
7922006.07.28 03:24buy3970.101.26821.26401.2842
7932006.07.28 16:57s/l3960.101.27671.27671.2565-41.9511728.42
7942006.07.31 01:57sell3980.101.27691.28111.2609
7952006.08.01 18:14s/l3980.101.28111.28111.2609-41.9511686.47
7962006.08.02 04:43sell3990.101.28301.28721.2670
7972006.08.04 14:30t/p3970.101.28421.26401.2842155.6611842.13
7982006.08.04 14:31s/l3990.101.28721.28721.2670-41.8011800.33
7992006.08.08 00:10buy4000.101.28171.27751.2977
8002006.08.09 00:49s/l4000.101.27751.27751.2977-42.6211757.71
8012006.08.09 07:47buy4010.101.28081.27661.2968
8022006.08.09 12:43sell4020.101.28911.29331.2731
8032006.08.10 16:36s/l4010.101.27661.27661.2968-43.8611713.85
8042006.08.10 16:36buy4030.101.27661.27241.2926
8052006.08.11 14:31t/p4020.101.27311.29331.2731160.2011874.05
8062006.08.11 14:33s/l4030.101.27241.27241.2926-42.6211831.43
8072006.08.11 15:37buy4040.101.27481.27061.2908
8082006.08.15 03:50s/l4040.101.27061.27061.2908-43.2411788.19
8092006.08.15 03:50buy4050.101.27091.26671.2869
8102006.08.15 14:30sell4060.101.27621.28041.2602
8112006.08.15 15:46s/l4060.101.28041.28041.2602-42.0011746.19
8122006.08.16 14:30sell4070.101.28041.28461.2644
8132006.08.16 14:50s/l4070.101.28461.28461.2644-42.0011704.19
8142006.08.17 09:20sell4080.101.28631.29051.2703
8152006.08.17 09:25t/p4050.101.28691.26671.2869157.5211861.71
8162006.08.18 13:17buy4090.101.28151.27731.2975
8172006.08.21 10:08s/l4080.101.29051.29051.2703-41.9011819.81
8182006.08.24 03:02s/l4090.101.27731.27731.2975-45.7211774.09
8192006.08.24 07:13buy4100.101.27761.27341.2936
8202006.08.25 16:08s/l4100.101.27341.27341.2936-42.6211731.47
8212006.08.25 17:06buy4110.101.27511.27091.2911
8222006.08.28 17:09sell4120.101.27841.28261.2624
8232006.08.29 06:17s/l4120.101.28261.28261.2624-41.9511689.52
8242006.08.29 06:21sell4130.101.28211.28631.2661
8252006.08.31 09:28s/l4130.101.28631.28631.2661-41.8011647.72
8262006.08.31 09:53sell4140.101.28521.28941.2692
8272006.09.07 14:49s/l4110.101.27091.27091.2911-50.0611597.66
8282006.09.08 09:34buy4150.101.27081.26661.2868
8292006.09.08 14:36t/p4140.101.26921.28941.2692160.4011758.06
8302006.09.08 14:44s/l4150.101.26661.26661.2868-42.0011716.06
8312006.09.11 03:22buy4160.101.26531.26111.2813
8322006.09.11 11:52sell4170.101.27381.27801.2578
8332006.09.21 18:15s/l4170.101.27801.27801.2578-41.4011674.66
8342006.09.22 08:19sell4180.101.27971.28391.2637
8352006.09.22 09:21t/p4160.101.28131.26111.2813151.9411826.60
8362006.09.25 11:45buy4190.101.27771.27351.2937
8372006.09.25 16:33s/l4190.101.27351.27351.2937-42.0011784.60
8382006.09.26 09:12buy4200.101.27331.26911.2893
8392006.09.26 12:04s/l4200.101.26911.26911.2893-42.0011742.60
8402006.09.29 09:19buy4210.101.26791.26371.2839
8412006.10.06 14:34s/l4210.101.26371.26371.2839-46.3411696.26
8422006.10.06 14:34t/p4180.101.26371.28391.2637160.7011856.96
8432006.10.10 10:10buy4220.101.25861.25441.2746
8442006.10.10 13:16s/l4220.101.25441.25441.2746-42.0011814.96
8452006.10.11 20:21buy4230.101.25191.24771.2679
8462006.10.12 09:11sell4240.101.25561.25981.2396
8472006.10.19 16:36s/l4240.101.25981.25981.2396-41.6511773.31
8482006.10.25 05:47sell4250.101.25751.26171.2415
8492006.10.25 20:21s/l4250.101.26171.26171.2415-42.0011731.31
8502006.10.26 03:49sell4260.101.26221.26641.2462
8512006.10.26 09:27s/l4260.101.26641.26641.2462-42.0011689.31
8522006.10.26 18:22t/p4230.101.26791.24771.2679149.4611838.77
8532006.10.27 02:46sell4270.101.27021.27441.2542
8542006.10.27 15:12s/l4270.101.27441.27441.2542-42.0011796.77
8552006.10.31 09:28buy4280.101.27001.26581.2860
8562006.10.31 17:07sell4290.101.27351.27771.2575
8572006.10.31 17:30s/l4290.101.27771.27771.2575-42.0011754.77
8582006.11.01 17:02sell4300.101.27821.28241.2622
8592006.11.09 17:27s/l4300.101.28241.28241.2622-41.5011713.27
8602006.11.10 03:07t/p4280.101.28601.26581.2860152.5611865.83
8612006.11.10 07:29sell4310.101.28481.28901.2688
8622006.11.10 09:58s/l4310.101.28901.28901.2688-42.0011823.83
8632006.11.10 20:23sell4320.101.28481.28901.2688
8642006.11.13 13:05buy4330.101.28301.27881.2990
8652006.11.15 11:38s/l4330.101.27881.27881.2990-43.2411780.59
8662006.11.15 11:39buy4340.101.27901.27481.2950
8672006.11.22 13:24s/l4320.101.28901.28901.2688-41.5011739.09
8682006.11.22 16:25t/p4340.101.29501.27481.2950155.6611894.75
8692006.11.23 10:08sell4350.101.29561.29981.2796
8702006.11.24 09:27s/l4350.101.29981.29981.2796-41.9511852.80
8712006.11.27 09:28sell4360.101.31101.31521.2950
8722006.11.28 09:06s/l4360.101.31521.31521.2950-41.9511810.85
8732006.11.28 09:11sell4370.101.31611.32031.3001
8742006.11.28 19:37s/l4370.101.32031.32031.3001-42.0011768.85
8752006.11.29 00:52sell4380.101.32081.32501.3048
8762006.11.30 16:32s/l4380.101.32501.32501.3048-41.8511727.00
8772006.12.01 08:47sell4390.101.32751.33171.3115
8782006.12.01 16:10s/l4390.101.33171.33171.3115-42.0011685.00
8792006.12.06 10:16buy4400.101.32881.32461.3448
8802006.12.08 14:30s/l4400.101.32461.32461.3448-44.4811640.52
8812006.12.08 14:31buy4410.101.32761.32341.3436
8822006.12.08 14:52sell4420.101.33231.33651.3163
8832006.12.08 16:02s/l4420.101.33651.33651.3163-42.0011598.52
8842006.12.08 16:21sell4430.101.33241.33661.3164
8852006.12.08 17:53s/l4410.101.32341.32341.3436-42.0011556.52
8862006.12.11 00:35buy4440.101.31901.31481.3350
8872006.12.11 01:27t/p4430.101.31641.33661.3164160.0511716.57
8882006.12.11 02:53s/l4440.101.31481.31481.3350-42.0011674.57
8892006.12.11 08:42buy4450.101.31901.31481.3350
8902006.12.12 03:56sell4460.101.32601.33021.3100
8912006.12.14 16:30s/l4450.101.31481.31481.3350-45.1011629.47
8922006.12.15 06:46buy4470.101.31421.31001.3302
8932006.12.15 10:51s/l4470.101.31001.31001.3302-42.0011587.47
8942006.12.15 14:29buy4480.101.31421.31001.3302
8952006.12.15 16:02s/l4480.101.31001.31001.3302-42.0011545.47
8962006.12.15 16:04t/p4460.101.31001.33021.3100160.2511705.72
8972006.12.18 16:07buy4490.101.30611.30191.3221
8982006.12.19 08:56sell4500.101.31171.31591.2957
8992006.12.19 10:00s/l4500.101.31591.31591.2957-42.0011663.72
9002006.12.20 01:52sell4510.101.32141.32561.3054
9012006.12.20 01:58t/p4490.101.32211.30191.3221158.7611822.48
9022006.12.21 14:36buy4520.101.31611.31191.3321
9032006.12.22 18:01s/l4520.101.31191.31191.3321-42.6211779.86
9042006.12.22 22:19buy4530.101.31421.31001.3302
9052006.12.26 18:53s/l4530.101.31001.31001.3302-43.2411736.62
9062007.01.02 08:34s/l4510.101.32561.32561.3054-41.3511695.27
9072007.01.03 11:17buy4540.101.32341.31921.3394
9082007.01.03 16:07s/l4540.101.31921.31921.3394-42.0011653.27
9092007.01.04 09:13buy4550.101.31471.31051.3307
9102007.01.04 10:31s/l4550.101.31051.31051.3307-42.0011611.27
9112007.01.05 04:35buy4560.101.30771.30351.3237
9122007.01.05 14:30s/l4560.101.30351.30351.3237-42.0011569.27
9132007.01.08 14:58buy4570.101.29821.29401.3142
9142007.01.09 00:52sell4580.101.30351.30771.2875
9152007.01.10 16:13s/l4570.101.29401.29401.3142-43.2411526.03
9162007.01.11 14:51buy4590.101.29321.28901.3092
9172007.01.11 16:30s/l4590.101.28901.28901.3092-42.0011484.03
9182007.01.12 02:02buy4600.101.28831.28411.3043
9192007.01.12 14:30t/p4580.101.28751.30771.2875160.2511644.28
9202007.01.15 08:42sell4610.101.29451.29871.2785
9212007.01.16 11:21s/l4610.101.29871.29871.2785-41.9511602.33
9222007.01.16 14:08sell4620.101.29571.29991.2797
9232007.01.19 05:04s/l4620.101.29991.29991.2797-41.7511560.58
9242007.01.19 08:35sell4630.101.29751.30171.2815
9252007.01.23 11:19s/l4630.101.30171.30171.2815-41.9011518.68
9262007.01.29 17:57sell4640.101.29441.29861.2784
9272007.01.31 16:17s/l4640.101.29861.29861.2784-41.9011476.78
9282007.02.01 02:07sell4650.101.30371.30791.2877
9292007.02.01 16:00t/p4600.101.30431.28411.3043147.6011624.38
9302007.02.02 15:03buy4660.101.30031.29611.3163
9312007.02.02 17:50s/l4660.101.29611.29611.3163-42.0011582.38
9322007.02.05 02:27buy4670.101.29511.29091.3111
9332007.02.14 08:41s/l4650.101.30791.30791.2877-41.4511540.93
9342007.02.14 16:00t/p4670.101.31111.29091.3111154.4211695.35
9352007.02.15 07:48sell4680.101.31491.31911.2989
9362007.02.16 09:20buy4690.101.31181.30761.3278
9372007.02.26 03:02s/l4680.101.31911.31911.2989-41.5511653.80
9382007.02.26 03:44sell4700.101.31871.32291.3027
9392007.02.27 09:32s/l4700.101.32291.32291.3027-41.9511611.85
9402007.03.01 09:47sell4710.101.32371.32791.3077
9412007.03.05 14:11s/l4690.101.30761.30761.3278-51.3011560.55
9422007.03.05 14:11t/p4710.101.30771.32791.3077160.1011720.65
9432007.03.07 00:11sell4720.101.31311.31731.2971
9442007.03.07 20:24s/l4720.101.31731.31731.2971-42.0011678.65
9452007.03.09 14:31buy4730.101.31181.30761.3278
9462007.03.12 10:16sell4740.101.31591.32011.2999
9472007.03.12 19:55s/l4740.101.32011.32011.2999-42.0011636.65
9482007.03.13 13:30sell4750.101.32001.32421.3040
9492007.03.14 17:12s/l4750.101.32421.32421.3040-41.9511594.70
9502007.03.14 18:25sell4760.101.32221.32641.3062
9512007.03.16 00:20s/l4760.101.32641.32641.3062-41.8011552.90
9522007.03.16 00:32t/p4730.101.32781.30761.3278155.6611708.56
9532007.03.20 03:46buy4770.101.32821.32401.3442
9542007.03.21 19:15sell4780.101.33231.33651.3163
9552007.03.21 19:25s/l4780.101.33651.33651.3163-42.0011666.56
9562007.03.22 01:19sell4790.101.33911.34331.3231
9572007.04.05 15:26s/l4790.101.34331.34331.3231-41.3011625.26
9582007.04.10 02:58sell4800.101.33791.34211.3219
9592007.04.10 04:32s/l4800.101.34211.34211.3219-42.0011583.26
9602007.04.10 16:37t/p4770.101.34421.32401.3442146.9811730.24
9612007.04.12 03:35sell4810.101.34421.34841.3282
9622007.04.12 16:17s/l4810.101.34841.34841.3282-42.0011688.24
9632007.04.13 02:44sell4820.101.35061.35481.3346
9642007.04.13 13:24s/l4820.101.35481.35481.3346-42.0011646.24
9652007.04.13 16:58sell4830.101.35061.35481.3346
9662007.04.16 00:00s/l4830.101.35481.35481.3346-41.9511604.29
9672007.04.16 03:03sell4840.101.35551.35971.3395
9682007.04.17 00:32buy4850.101.35281.34861.3688
9692007.04.18 08:47s/l4840.101.35971.35971.3395-41.9011562.39
9702007.04.18 08:47sell4860.101.35941.36361.3434
9712007.04.20 08:14s/l4860.101.36361.36361.3434-41.8011520.59
9722007.04.20 09:12sell4870.101.36181.36601.3458
9732007.04.25 12:46s/l4870.101.36601.36601.3458-41.8511478.74
9742007.04.25 13:03sell4880.101.36431.36851.3483
9752007.05.10 18:55s/l4850.101.34861.34861.3688-57.5011421.24
9762007.05.10 18:57t/p4880.101.34831.36851.3483160.8511582.09
9772007.05.11 03:01buy4890.101.34651.34231.3625
9782007.05.14 00:06sell4900.101.35321.35741.3372
9792007.05.15 16:32s/l4900.101.35741.35741.3372-41.9511540.14
9802007.05.16 08:45sell4910.101.36081.36501.3448
9812007.05.21 12:37t/p4910.101.34481.36501.3448160.2511700.39
9822007.05.23 09:51s/l4890.101.34231.34231.3625-48.2011652.19
9832007.05.23 11:11buy4920.101.34391.33971.3599
9842007.05.23 13:45sell4930.101.34761.35181.3316
9852007.05.29 14:20s/l4930.101.35181.35181.3316-41.7011610.49
9862007.05.29 19:38sell4940.101.34591.35011.3299
9872007.06.01 16:09s/l4920.101.33971.33971.3599-48.8211561.67
9882007.06.01 17:02buy4950.101.34241.33821.3584
9892007.06.04 15:38s/l4940.101.35011.35011.3299-41.7011519.97
9902007.06.05 02:47sell4960.101.34991.35411.3339
9912007.06.05 14:17s/l4960.101.35411.35411.3339-42.0011477.97
9922007.06.08 10:04s/l4950.101.33821.33821.3584-46.3411431.63
9932007.06.12 05:16sell4970.101.33641.34061.3204
9942007.06.12 15:19buy4980.101.33341.32921.3494
9952007.06.13 02:13s/l4980.101.32921.32921.3494-42.6211389.01
9962007.06.13 03:33buy4990.101.33021.32601.3462
9972007.06.18 11:38s/l4970.101.34061.34061.3204-41.7011347.31
9982007.06.19 01:14sell5000.101.34181.34601.3258
9992007.06.22 14:20s/l5000.101.34601.34601.3258-41.7511305.56
10002007.06.22 14:52t/p4990.101.34621.32601.3462153.1811458.74
10012007.06.25 02:17sell5010.101.34701.35121.3310
10022007.06.26 09:19buy5020.101.34401.33981.3600
10032007.06.29 14:16s/l5010.101.35121.35121.3310-41.7011417.04
10042007.06.29 23:00close at stop5020.101.35401.33981.360096.9011513.94