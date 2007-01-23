Strategy Tester Report
Multi_EA_1.5.1

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2007.01.02 08:00 - 2007.05.25 00:00 (2007.01.01 - 2007.05.25)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersUsePct=0; MaxLots=100; Slippage=2; Lots=1; MaximumRisk=0.15; DecreaseFactor=100; MinLot=0.1; TrailingStop=30; UseHourTrade=false; FromHourTrade=6; ToHourTrade=18;
Bars in test7460Ticks modelled398979Modelling quality89.96%
Initial deposit200.00
Total net profit2869773.82Gross profit4186194.72Gross loss-1316420.90
Profit factor3.18Expected payoff6463.45
Absolute drawdown12.00Maximal drawdown493758.28 (20.33%)Relative drawdown25.47% (755.53)
Total trades444Short positions (won %)216 (56.02%)Long positions (won %)228 (56.58%)
Profit trades (% of total)250 (56.31%)Loss trades (% of total)194 (43.69%)
Largestprofit trade384279.84loss trade-117884.00
Averageprofit trade16744.78loss trade-6785.67
Maximumconsecutive wins (profit in money)9 (118784.43)consecutive losses (loss in money)7 (-236.24)
Maximalconsecutive profit (count of wins)634195.84 (4)consecutive loss (count of losses)-152740.00 (2)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12007.01.02 07:59buy10.101.32420.00000.0000
22007.01.02 10:28modify10.101.32421.32430.0000
32007.01.02 10:29modify10.101.32421.32440.0000
42007.01.02 10:29modify10.101.32421.32450.0000
52007.01.02 10:29modify10.101.32421.32460.0000
62007.01.02 10:29modify10.101.32421.32470.0000
72007.01.02 10:30modify10.101.32421.32480.0000
82007.01.02 10:30modify10.101.32421.32490.0000
92007.01.02 10:31modify10.101.32421.32500.0000
102007.01.02 10:31modify10.101.32421.32510.0000
112007.01.02 10:35modify10.101.32421.32520.0000
122007.01.02 10:35modify10.101.32421.32530.0000
132007.01.02 12:01modify10.101.32421.32540.0000
142007.01.02 12:01modify10.101.32421.32550.0000
152007.01.02 12:01modify10.101.32421.32560.0000
162007.01.02 12:05modify10.101.32421.32570.0000
172007.01.02 12:06modify10.101.32421.32580.0000
182007.01.02 14:00close10.101.32701.32580.000028.00228.00
192007.01.02 14:00sell20.101.32690.00000.0000
202007.01.02 15:00close20.101.32770.00000.0000-8.00220.00
212007.01.02 15:00buy30.101.32780.00000.0000
222007.01.02 21:00close30.101.32770.00000.0000-1.00219.00
232007.01.02 21:01sell40.101.32760.00000.0000
242007.01.03 02:07close40.101.32780.00000.0000-1.78217.22
252007.01.03 02:24buy50.101.32780.00000.0000
262007.01.03 06:16close50.101.32820.00000.00004.00221.22
272007.01.03 06:17sell60.101.32820.00000.0000
282007.01.03 23:00close60.101.31620.00000.0000120.00341.22
292007.01.03 23:00buy70.101.31620.00000.0000
302007.01.04 06:57close70.101.31680.00000.00004.53345.75
312007.01.04 06:57sell80.101.31680.00000.0000
322007.01.04 14:12close80.101.31100.00000.000058.00403.75
332007.01.04 14:14buy90.101.31100.00000.0000
342007.01.04 16:05close90.101.31020.00000.0000-8.00395.75
352007.01.04 16:06sell100.101.31030.00000.0000
362007.01.05 00:05close100.101.30870.00000.000016.22411.97
372007.01.05 00:05buy110.101.30880.00000.0000
382007.01.05 06:00close110.101.30710.00000.0000-17.00394.97
392007.01.05 06:00sell120.101.30700.00000.0000
402007.01.05 08:00close120.101.30780.00000.0000-8.00386.97
412007.01.05 08:01buy130.101.30770.00000.0000
422007.01.05 13:04close130.101.30910.00000.000014.00400.97
432007.01.05 13:04sell140.101.30920.00000.0000
442007.01.05 20:55close140.101.30040.00000.000088.00488.97
452007.01.05 20:58buy150.101.30040.00000.0000
462007.01.08 02:04close150.101.30020.00000.0000-2.49486.48
472007.01.08 02:04sell160.101.30020.00000.0000
482007.01.08 06:00close160.101.29990.00000.00003.00489.48
492007.01.08 06:06buy170.101.29990.00000.0000
502007.01.08 15:09close170.101.30100.00000.000011.00500.48
512007.01.08 15:10sell180.201.30090.00000.0000
522007.01.08 17:00close180.201.30120.00000.0000-6.00494.48
532007.01.08 17:00buy190.101.30130.00000.0000
542007.01.09 02:19modify190.101.30131.30130.0000
552007.01.09 02:19modify190.101.30131.30150.0000
562007.01.09 02:19modify190.101.30131.30160.0000
572007.01.09 07:06close190.101.30371.30160.000023.51517.99
582007.01.09 07:07sell200.201.30360.00000.0000
592007.01.09 12:04close200.201.30360.00000.00000.00517.99
602007.01.09 13:00sell210.201.30310.00000.0000
612007.01.10 06:00close210.201.29720.00000.0000118.44636.43
622007.01.10 06:00buy220.201.29710.00000.0000
632007.01.10 11:00close220.201.29790.00000.000016.00652.43
642007.01.10 11:00sell230.201.29790.00000.0000
652007.01.11 02:04close230.201.29410.00000.000077.32729.75
662007.01.11 02:04buy240.201.29410.00000.0000
672007.01.11 07:00close240.201.29540.00000.000026.00755.75
682007.01.11 07:05sell250.201.29540.00000.0000
692007.01.11 08:22close250.201.29570.00000.0000-6.00749.75
702007.01.11 08:23buy260.201.29580.00000.0000
712007.01.11 14:06modify260.201.29581.29590.0000
722007.01.11 14:06modify260.201.29581.29600.0000
732007.01.11 14:06modify260.201.29581.29610.0000
742007.01.11 14:06modify260.201.29581.29620.0000
752007.01.11 14:06modify260.201.29581.29630.0000
762007.01.11 14:06modify260.201.29581.29640.0000
772007.01.11 14:06modify260.201.29581.29650.0000
782007.01.11 14:10modify260.201.29581.29660.0000
792007.01.11 14:11modify260.201.29581.29670.0000
802007.01.11 14:11modify260.201.29581.29680.0000
812007.01.11 14:11modify260.201.29581.29690.0000
822007.01.11 14:11modify260.201.29581.29700.0000
832007.01.11 14:11modify260.201.29581.29710.0000
842007.01.11 14:11modify260.201.29581.29720.0000
852007.01.11 14:12modify260.201.29581.29740.0000
862007.01.11 14:12modify260.201.29581.29750.0000
872007.01.11 14:12modify260.201.29581.29770.0000
882007.01.11 14:12modify260.201.29581.29790.0000
892007.01.11 14:12modify260.201.29581.29800.0000
902007.01.11 14:12modify260.201.29581.29810.0000
912007.01.11 14:12modify260.201.29581.29820.0000
922007.01.11 14:12modify260.201.29581.29840.0000
932007.01.11 14:13modify260.201.29581.29850.0000
942007.01.11 14:23s/l260.201.29851.29850.000054.00803.75
952007.01.11 14:23buy270.201.29870.00000.0000
962007.01.11 17:00close270.201.29240.00000.0000-126.00677.75
972007.01.11 17:00sell280.201.29230.00000.0000
982007.01.12 03:52close280.201.28940.00000.000058.44736.19
992007.01.12 03:52buy290.201.28940.00000.0000
1002007.01.12 07:54close290.201.28960.00000.00004.00740.19
1012007.01.12 07:55sell300.201.28960.00000.0000
1022007.01.12 09:00close300.201.29070.00000.0000-22.00718.19
1032007.01.12 09:00buy310.201.29070.00000.0000
1042007.01.12 10:21close310.201.29010.00000.0000-12.00706.19
1052007.01.12 10:21sell320.201.29010.00000.0000
1062007.01.12 15:58close320.201.29050.00000.0000-8.00698.19
1072007.01.12 15:58buy330.201.29060.00000.0000
1082007.01.12 17:00modify330.201.29061.29060.0000
1092007.01.12 17:00modify330.201.29061.29070.0000
1102007.01.12 17:01modify330.201.29061.29080.0000
1112007.01.12 17:01modify330.201.29061.29090.0000
1122007.01.12 17:01modify330.201.29061.29100.0000
1132007.01.12 17:01modify330.201.29061.29110.0000
1142007.01.12 17:01modify330.201.29061.29120.0000
1152007.01.12 17:01modify330.201.29061.29130.0000
1162007.01.12 20:00close330.201.29191.29130.000026.00724.19
1172007.01.12 20:00sell340.201.29200.00000.0000
1182007.01.12 22:09close340.201.29210.00000.0000-2.00722.19
1192007.01.12 22:11buy350.201.29210.00000.0000
1202007.01.15 08:23close350.201.29310.00000.000019.02741.21
1212007.01.15 08:24sell360.201.29300.00000.0000
1222007.01.15 09:02close360.201.29350.00000.0000-10.00731.21
1232007.01.15 09:02buy370.201.29350.00000.0000
1242007.01.15 16:00close370.201.29430.00000.000016.00747.21
1252007.01.15 16:00sell380.201.29420.00000.0000
1262007.01.15 23:00close380.201.29380.00000.00008.00755.21
1272007.01.15 23:00buy390.201.29380.00000.0000
1282007.01.16 02:00close390.201.29330.00000.0000-10.98744.23
1292007.01.16 02:02sell400.201.29340.00000.0000
1302007.01.16 04:32close400.201.29330.00000.00002.00746.23
1312007.01.16 04:33buy410.201.29350.00000.0000
1322007.01.16 09:07modify410.201.29351.29350.0000
1332007.01.16 09:07modify410.201.29351.29360.0000
1342007.01.16 09:38modify410.201.29351.29370.0000
1352007.01.16 09:39modify410.201.29351.29380.0000
1362007.01.16 09:39modify410.201.29351.29390.0000
1372007.01.16 09:39modify410.201.29351.29400.0000
1382007.01.16 09:39modify410.201.29351.29410.0000
1392007.01.16 11:30modify410.201.29351.29420.0000
1402007.01.16 11:35modify410.201.29351.29430.0000
1412007.01.16 12:00modify410.201.29351.29440.0000
1422007.01.16 12:00modify410.201.29351.29450.0000
1432007.01.16 12:00modify410.201.29351.29460.0000
1442007.01.16 12:00modify410.201.29351.29470.0000
1452007.01.16 12:00modify410.201.29351.29480.0000
1462007.01.16 12:00modify410.201.29351.29490.0000
1472007.01.16 12:20modify410.201.29351.29500.0000
1482007.01.16 12:21modify410.201.29351.29540.0000
1492007.01.16 12:22modify410.201.29351.29550.0000
1502007.01.16 12:29modify410.201.29351.29560.0000
1512007.01.16 12:30modify410.201.29351.29580.0000
1522007.01.16 15:00close410.201.29631.29580.000056.00802.23
1532007.01.16 15:01sell420.201.29620.00000.0000
1542007.01.16 21:24close420.201.29210.00000.000082.00884.23
1552007.01.16 21:25buy430.301.29210.00000.0000
1562007.01.17 00:02close430.301.29150.00000.0000-19.47864.76
1572007.01.17 00:05sell440.301.29150.00000.0000
1582007.01.17 04:14close440.301.29200.00000.0000-15.00849.76
1592007.01.17 04:15buy450.301.29200.00000.0000
1602007.01.17 21:00close450.301.29380.00000.000054.00903.76
1612007.01.17 21:00sell460.301.29390.00000.0000
1622007.01.18 01:00close460.301.29410.00000.0000-4.02899.74
1632007.01.18 01:04buy470.301.29400.00000.0000
1642007.01.18 02:03close470.301.29370.00000.0000-9.00890.74
1652007.01.18 02:03sell480.301.29360.00000.0000
1662007.01.18 03:09close480.301.29400.00000.0000-12.00878.74
1672007.01.18 03:10buy490.301.29410.00000.0000
1682007.01.18 05:56modify490.301.29411.29420.0000
1692007.01.18 05:56modify490.301.29411.29430.0000
1702007.01.18 06:01modify490.301.29411.29450.0000
1712007.01.18 06:01modify490.301.29411.29460.0000
1722007.01.18 08:00close490.301.29611.29460.000060.00938.74
1732007.01.18 08:00sell500.301.29590.00000.0000
1742007.01.18 17:00close500.301.29430.00000.000048.00986.74
1752007.01.18 17:00buy510.301.29440.00000.0000
1762007.01.19 04:05modify510.301.29441.29440.0000
1772007.01.19 04:05modify510.301.29441.29450.0000
1782007.01.19 04:05modify510.301.29441.29470.0000
1792007.01.19 04:05modify510.301.29441.29480.0000
1802007.01.19 04:06modify510.301.29441.29490.0000
1812007.01.19 04:06modify510.301.29441.29500.0000
1822007.01.19 04:06modify510.301.29441.29510.0000
1832007.01.19 04:06modify510.301.29441.29520.0000
1842007.01.19 04:06modify510.301.29441.29530.0000
1852007.01.19 04:10modify510.301.29441.29540.0000
1862007.01.19 04:10modify510.301.29441.29550.0000
1872007.01.19 04:54modify510.301.29441.29560.0000
1882007.01.19 04:55modify510.301.29441.29570.0000
1892007.01.19 05:48modify510.301.29441.29580.0000
1902007.01.19 05:49modify510.301.29441.29590.0000
1912007.01.19 05:49modify510.301.29441.29600.0000
1922007.01.19 05:55modify510.301.29441.29610.0000
1932007.01.19 05:55modify510.301.29441.29630.0000
1942007.01.19 05:56modify510.301.29441.29640.0000
1952007.01.19 05:56modify510.301.29441.29650.0000
1962007.01.19 06:03modify510.301.29441.29660.0000
1972007.01.19 06:04modify510.301.29441.29670.0000
1982007.01.19 06:04modify510.301.29441.29680.0000
1992007.01.19 06:04modify510.301.29441.29690.0000
2002007.01.19 08:08close510.301.29901.29690.0000136.531123.27
2012007.01.19 08:08sell520.301.29910.00000.0000
2022007.01.19 18:25close520.301.29480.00000.0000129.001252.27
2032007.01.19 18:25buy530.401.29490.00000.0000
2042007.01.19 22:00close530.401.29630.00000.000056.001308.27
2052007.01.19 22:01sell540.401.29620.00000.0000
2062007.01.22 02:15close540.401.29660.00000.0000-15.121293.15
2072007.01.22 02:23buy550.401.29660.00000.0000
2082007.01.22 07:00close550.401.29700.00000.000016.001309.15
2092007.01.22 07:01sell560.401.29710.00000.0000
2102007.01.22 17:00close560.401.29440.00000.0000108.001417.15
2112007.01.22 17:00buy570.401.29450.00000.0000
2122007.01.22 20:00close570.401.29490.00000.000016.001433.15
2132007.01.22 20:00sell580.401.29480.00000.0000
2142007.01.22 21:19close580.401.29530.00000.0000-20.001413.15
2152007.01.22 21:20buy590.401.29530.00000.0000
2162007.01.23 00:00close590.401.29480.00000.0000-21.961391.19
2172007.01.23 00:02sell600.401.29480.00000.0000
2182007.01.23 05:30close600.401.29430.00000.000020.001411.19
2192007.01.23 05:31buy610.401.29430.00000.0000
2202007.01.23 10:09modify610.401.29431.29440.0000
2212007.01.23 10:09modify610.401.29431.29450.0000
2222007.01.23 10:09modify610.401.29431.29460.0000
2232007.01.23 10:10modify610.401.29431.29480.0000
2242007.01.23 10:10modify610.401.29431.29490.0000
2252007.01.23 10:10modify610.401.29431.29500.0000
2262007.01.23 10:10modify610.401.29431.29510.0000
2272007.01.23 10:10modify610.401.29431.29520.0000
2282007.01.23 10:14modify610.401.29431.29530.0000
2292007.01.23 10:14modify610.401.29431.29550.0000
2302007.01.23 11:57modify610.401.29431.29560.0000
2312007.01.23 12:00modify610.401.29431.29570.0000
2322007.01.23 12:00modify610.401.29431.29580.0000
2332007.01.23 12:00modify610.401.29431.29600.0000
2342007.01.23 12:00modify610.401.29431.29610.0000
2352007.01.23 12:00modify610.401.29431.29620.0000
2362007.01.23 12:00modify610.401.29431.29630.0000
2372007.01.23 12:01modify610.401.29431.29640.0000
2382007.01.23 12:02modify610.401.29431.29650.0000
2392007.01.23 12:03modify610.401.29431.29660.0000
2402007.01.23 12:05modify610.401.29431.29680.0000
2412007.01.23 12:05modify610.401.29431.29690.0000
2422007.01.23 12:05modify610.401.29431.29710.0000
2432007.01.23 12:08modify610.401.29431.29730.0000
2442007.01.23 12:08modify610.401.29431.29740.0000
2452007.01.23 12:08modify610.401.29431.29750.0000
2462007.01.23 12:09modify610.401.29431.29770.0000
2472007.01.23 12:09modify610.401.29431.29780.0000
2482007.01.23 12:09modify610.401.29431.29800.0000
2492007.01.23 12:09modify610.401.29431.29810.0000
2502007.01.23 12:09modify610.401.29431.29830.0000
2512007.01.23 12:19modify610.401.29431.29840.0000
2522007.01.23 12:19modify610.401.29431.29860.0000
2532007.01.23 12:19modify610.401.29431.29870.0000
2542007.01.23 12:19modify610.401.29431.29880.0000
2552007.01.23 12:20modify610.401.29431.29890.0000
2562007.01.23 12:22modify610.401.29431.29910.0000
2572007.01.23 13:45modify610.401.29431.29920.0000
2582007.01.23 13:45modify610.401.29431.29940.0000
2592007.01.23 13:57modify610.401.29431.29950.0000
2602007.01.23 13:57modify610.401.29431.29970.0000
2612007.01.23 13:58modify610.401.29431.29980.0000
2622007.01.23 14:02modify610.401.29431.29990.0000
2632007.01.23 14:02modify610.401.29431.30000.0000
2642007.01.23 14:02modify610.401.29431.30010.0000
2652007.01.23 14:49modify610.401.29431.30020.0000
2662007.01.23 14:49modify610.401.29431.30030.0000
2672007.01.23 14:52modify610.401.29431.30040.0000
2682007.01.23 14:52modify610.401.29431.30050.0000
2692007.01.23 14:52modify610.401.29431.30060.0000
2702007.01.23 14:53modify610.401.29431.30070.0000
2712007.01.23 14:53modify610.401.29431.30080.0000
2722007.01.23 14:55modify610.401.29431.30090.0000
2732007.01.23 15:06modify610.401.29431.30100.0000
2742007.01.23 15:06modify610.401.29431.30110.0000
2752007.01.23 15:12modify610.401.29431.30120.0000
2762007.01.23 17:32modify610.401.29431.30130.0000
2772007.01.23 18:00close610.401.30301.30130.0000348.001759.19
2782007.01.23 18:00sell620.501.30300.00000.0000
2792007.01.24 06:00close620.501.30320.00000.0000-8.901750.29
2802007.01.24 06:00buy630.501.30330.00000.0000
2812007.01.24 07:31close630.501.30270.00000.0000-30.001720.29
2822007.01.24 07:31sell640.501.30270.00000.0000
2832007.01.24 21:40close640.501.29630.00000.0000320.002040.29
2842007.01.24 21:40buy650.601.29630.00000.0000
2852007.01.25 01:00close650.601.29620.00000.0000-14.822025.47
2862007.01.25 01:00sell660.601.29620.00000.0000
2872007.01.25 03:37close660.601.29640.00000.0000-12.002013.47
2882007.01.25 03:37buy670.601.29640.00000.0000
2892007.01.25 05:00close670.601.29580.00000.0000-36.001977.47
2902007.01.25 05:02sell680.601.29570.00000.0000
2912007.01.25 09:00close680.601.29660.00000.0000-54.001923.47
2922007.01.25 09:00buy690.601.29660.00000.0000
2932007.01.25 10:07modify690.601.29661.29660.0000
2942007.01.25 10:08modify690.601.29661.29670.0000
2952007.01.25 10:12modify690.601.29661.29680.0000
2962007.01.25 10:29modify690.601.29661.29690.0000
2972007.01.25 10:29modify690.601.29661.29700.0000
2982007.01.25 10:29modify690.601.29661.29710.0000
2992007.01.25 11:06s/l690.601.29711.29710.000030.001953.47
3002007.01.25 11:09buy700.601.29760.00000.0000
3012007.01.25 14:10close700.601.29810.00000.000030.001983.47
3022007.01.25 14:11sell710.601.29800.00000.0000
3032007.01.25 15:30close710.601.29870.00000.0000-42.001941.47
3042007.01.25 15:30buy720.601.29870.00000.0000
3052007.01.25 18:00close720.601.29740.00000.0000-78.001863.47
3062007.01.25 18:00sell730.601.29750.00000.0000
3072007.01.26 01:36close730.601.29360.00000.0000235.322098.79
3082007.01.26 01:36buy740.601.29360.00000.0000
3092007.01.26 03:43close740.601.29300.00000.0000-36.002062.79
3102007.01.26 03:43sell750.601.29290.00000.0000
3112007.01.26 19:00close750.601.29100.00000.0000114.002176.79
3122007.01.26 19:00buy760.701.29090.00000.0000
3132007.01.26 21:58close760.701.29070.00000.0000-14.002162.79
3142007.01.26 21:59sell770.601.29070.00000.0000
3152007.01.29 01:00close770.601.29240.00000.0000-100.682062.11
3162007.01.29 01:00buy780.601.29250.00000.0000
3172007.01.29 02:27close780.601.29110.00000.0000-84.001978.11
3182007.01.29 02:27sell790.601.29110.00000.0000
3192007.01.29 06:00close790.601.29060.00000.000030.002008.11
3202007.01.29 06:17buy800.601.29100.00000.0000
3212007.01.29 08:00close800.601.29030.00000.0000-42.001966.11
3222007.01.29 08:02sell810.601.29030.00000.0000
3232007.01.29 09:02close810.601.29060.00000.0000-18.001948.11
3242007.01.29 09:03buy820.601.29060.00000.0000
3252007.01.29 11:00close820.601.29100.00000.000024.001972.11
3262007.01.29 11:03sell830.601.29100.00000.0000
3272007.01.29 16:10close830.601.29190.00000.0000-54.001918.11
3282007.01.29 16:10buy840.601.29200.00000.0000
3292007.01.29 19:00modify840.601.29201.29210.0000
3302007.01.29 19:00modify840.601.29201.29220.0000
3312007.01.29 19:01modify840.601.29201.29240.0000
3322007.01.29 19:01modify840.601.29201.29250.0000
3332007.01.29 19:01modify840.601.29201.29260.0000
3342007.01.29 19:01modify840.601.29201.29270.0000
3352007.01.29 19:01modify840.601.29201.29290.0000
3362007.01.29 19:01modify840.601.29201.29300.0000
3372007.01.29 19:01modify840.601.29201.29310.0000
3382007.01.29 19:01modify840.601.29201.29330.0000
3392007.01.29 19:01modify840.601.29201.29350.0000
3402007.01.29 19:01modify840.601.29201.29360.0000
3412007.01.30 02:13modify840.601.29201.29390.0000
3422007.01.30 06:26close840.601.29611.29390.0000243.062161.17
3432007.01.30 06:27sell850.601.29600.00000.0000
3442007.01.30 14:00close850.601.29570.00000.000018.002179.17
3452007.01.30 14:00buy860.701.29570.00000.0000
3462007.01.30 16:00close860.701.29600.00000.000021.002200.17
3472007.01.30 16:00sell870.701.29610.00000.0000
3482007.01.30 20:00close870.701.29610.00000.00000.002200.17
3492007.01.30 20:00buy880.701.29610.00000.0000
3502007.01.31 01:00close880.701.29630.00000.000010.572210.74
3512007.01.31 01:00sell890.701.29640.00000.0000
3522007.01.31 16:06close890.701.29460.00000.0000126.002336.74
3532007.01.31 16:06buy900.701.29470.00000.0000
3542007.01.31 17:07modify900.701.29471.29470.0000
3552007.01.31 17:07modify900.701.29471.29480.0000
3562007.01.31 17:07modify900.701.29471.29490.0000
3572007.01.31 17:07modify900.701.29471.29510.0000
3582007.01.31 17:17modify900.701.29471.29520.0000
3592007.01.31 17:17modify900.701.29471.29540.0000
3602007.01.31 17:17modify900.701.29471.29560.0000
3612007.01.31 17:18modify900.701.29471.29570.0000
3622007.01.31 17:18modify900.701.29471.29580.0000
3632007.01.31 17:18modify900.701.29471.29590.0000
3642007.01.31 17:18modify900.701.29471.29600.0000
3652007.01.31 17:21modify900.701.29471.29610.0000
3662007.01.31 17:21modify900.701.29471.29620.0000
3672007.01.31 17:21modify900.701.29471.29630.0000
3682007.01.31 17:22modify900.701.29471.29640.0000
3692007.01.31 17:22modify900.701.29471.29650.0000
3702007.01.31 17:27modify900.701.29471.29660.0000
3712007.01.31 17:27modify900.701.29471.29670.0000
3722007.01.31 17:27modify900.701.29471.29680.0000
3732007.01.31 17:42modify900.701.29471.29700.0000
3742007.01.31 17:43modify900.701.29471.29720.0000
3752007.01.31 17:43modify900.701.29471.29730.0000
3762007.01.31 17:43modify900.701.29471.29750.0000
3772007.01.31 17:43modify900.701.29471.29770.0000
3782007.01.31 17:43modify900.701.29471.29780.0000
3792007.01.31 17:44modify900.701.29471.29790.0000
3802007.01.31 17:44modify900.701.29471.29810.0000
3812007.01.31 17:44modify900.701.29471.29830.0000
3822007.01.31 17:44modify900.701.29471.29840.0000
3832007.01.31 17:45modify900.701.29471.29850.0000
3842007.01.31 17:45modify900.701.29471.29860.0000
3852007.01.31 18:15modify900.701.29471.29900.0000
3862007.01.31 21:17modify900.701.29471.29910.0000
3872007.01.31 21:17modify900.701.29471.29950.0000
3882007.01.31 21:17modify900.701.29471.29970.0000
3892007.01.31 21:17modify900.701.29471.29990.0000
3902007.01.31 21:17modify900.701.29471.30000.0000
3912007.01.31 21:17modify900.701.29471.30020.0000
3922007.01.31 21:17modify900.701.29471.30040.0000
3932007.01.31 21:51modify900.701.29471.30050.0000
3942007.01.31 21:52modify900.701.29471.30070.0000
3952007.02.01 01:00close900.701.30231.30070.0000521.712858.45
3962007.02.01 01:00sell910.901.30230.00000.0000
3972007.02.01 03:00close910.901.30290.00000.0000-54.002804.45
3982007.02.01 03:01buy920.801.30300.00000.0000
3992007.02.01 07:13close920.801.30290.00000.0000-8.002796.45
4002007.02.01 07:14sell930.801.30280.00000.0000
4012007.02.01 08:58close930.801.30320.00000.0000-32.002764.45
4022007.02.01 08:59buy940.801.30320.00000.0000
4032007.02.01 18:05close940.801.30200.00000.0000-96.002668.45
4042007.02.01 18:05sell950.801.30190.00000.0000
4052007.02.02 06:00close950.801.30210.00000.0000-14.242654.21
4062007.02.02 06:00buy960.801.30210.00000.0000
4072007.02.02 08:29close960.801.30190.00000.0000-16.002638.21
4082007.02.02 08:39sell970.801.30190.00000.0000
4092007.02.02 11:00close970.801.30210.00000.0000-16.002622.21
4102007.02.02 11:00buy980.701.30220.00000.0000
4112007.02.02 15:30modify980.701.30221.30250.0000
4122007.02.02 15:30modify980.701.30221.30280.0000
4132007.02.02 15:30modify980.701.30221.30300.0000
4142007.02.02 15:30modify980.701.30221.30330.0000
4152007.02.02 15:32s/l980.701.30331.30330.000077.002699.21
4162007.02.02 15:32buy990.801.30350.00000.0000
4172007.02.02 17:00close990.801.29810.00000.0000-432.002267.21
4182007.02.02 17:00sell1000.701.29820.00000.0000
4192007.02.02 21:20close1000.701.29620.00000.0000140.002407.21
4202007.02.02 21:21buy1010.701.29620.00000.0000
4212007.02.05 01:00close1010.701.29560.00000.0000-45.432361.78
4222007.02.05 01:00sell1020.701.29570.00000.0000
4232007.02.05 09:00close1020.701.29430.00000.000098.002459.78
4242007.02.05 09:00buy1030.701.29440.00000.0000
4252007.02.05 11:27close1030.701.29450.00000.00007.002466.78
4262007.02.05 11:28sell1040.701.29450.00000.0000
4272007.02.05 17:15close1040.701.29330.00000.000084.002550.78
4282007.02.05 17:16buy1050.801.29340.00000.0000
4292007.02.05 21:00close1050.801.29290.00000.0000-40.002510.78
4302007.02.05 21:02sell1060.801.29280.00000.0000
4312007.02.05 23:34close1060.801.29310.00000.0000-24.002486.78
4322007.02.05 23:35buy1070.701.29310.00000.0000
4332007.02.06 06:00close1070.701.29250.00000.0000-45.432441.35
4342007.02.06 06:02sell1080.701.29240.00000.0000
4352007.02.06 09:09close1080.701.29250.00000.0000-7.002434.35
4362007.02.06 09:10buy1090.701.29250.00000.0000
4372007.02.06 14:06modify1090.701.29251.29250.0000
4382007.02.06 14:07modify1090.701.29251.29260.0000
4392007.02.06 14:07modify1090.701.29251.29270.0000
4402007.02.06 14:08modify1090.701.29251.29280.0000
4412007.02.06 18:25modify1090.701.29251.29290.0000
4422007.02.06 18:25modify1090.701.29251.29300.0000
4432007.02.06 18:25modify1090.701.29251.29310.0000
4442007.02.06 18:25modify1090.701.29251.29320.0000
4452007.02.06 18:26modify1090.701.29251.29330.0000
4462007.02.06 18:26modify1090.701.29251.29340.0000
4472007.02.06 18:32modify1090.701.29251.29350.0000
4482007.02.06 18:59modify1090.701.29251.29360.0000
4492007.02.06 18:59modify1090.701.29251.29370.0000
4502007.02.06 18:59modify1090.701.29251.29380.0000
4512007.02.06 19:01modify1090.701.29251.29390.0000
4522007.02.06 19:05modify1090.701.29251.29400.0000
4532007.02.06 20:12modify1090.701.29251.29410.0000
4542007.02.06 20:19modify1090.701.29251.29420.0000
4552007.02.06 20:19modify1090.701.29251.29430.0000
4562007.02.06 20:20modify1090.701.29251.29440.0000
4572007.02.06 20:20modify1090.701.29251.29450.0000
4582007.02.06 20:20modify1090.701.29251.29460.0000
4592007.02.06 20:20modify1090.701.29251.29480.0000
4602007.02.06 20:20modify1090.701.29251.29490.0000
4612007.02.06 20:21modify1090.701.29251.29500.0000
4622007.02.06 20:21modify1090.701.29251.29510.0000
4632007.02.06 20:21modify1090.701.29251.29520.0000
4642007.02.06 20:23modify1090.701.29251.29530.0000
4652007.02.06 20:23modify1090.701.29251.29540.0000
4662007.02.06 20:24modify1090.701.29251.29550.0000
4672007.02.06 20:24modify1090.701.29251.29560.0000
4682007.02.06 20:29modify1090.701.29251.29570.0000
4692007.02.06 20:29modify1090.701.29251.29580.0000
4702007.02.06 20:29modify1090.701.29251.29590.0000
4712007.02.07 00:13modify1090.701.29251.29610.0000
4722007.02.07 02:00close1090.701.29811.29610.0000388.572822.92
4732007.02.07 02:01sell1100.801.29800.00000.0000
4742007.02.07 04:11close1100.801.29810.00000.0000-8.002814.92
4752007.02.07 04:14buy1110.801.29810.00000.0000
4762007.02.07 08:00close1110.801.29840.00000.000024.002838.92
4772007.02.07 08:00sell1120.901.29840.00000.0000
4782007.02.07 12:00close1120.901.29840.00000.00000.002838.92
4792007.02.07 12:00buy1130.901.29850.00000.0000
4802007.02.07 17:22modify1130.901.29851.29850.0000
4812007.02.07 17:59modify1130.901.29851.29860.0000
4822007.02.07 18:03modify1130.901.29851.29870.0000
4832007.02.07 18:03modify1130.901.29851.29880.0000
4842007.02.07 18:03modify1130.901.29851.29890.0000
4852007.02.07 18:03modify1130.901.29851.29900.0000
4862007.02.07 18:08modify1130.901.29851.29910.0000
4872007.02.07 18:08modify1130.901.29851.29920.0000
4882007.02.07 18:25modify1130.901.29851.29930.0000
4892007.02.07 21:00close1130.901.30141.29930.0000261.003099.92
4902007.02.07 21:00sell1140.901.30140.00000.0000
4912007.02.08 00:00close1140.901.30130.00000.000014.943114.86
4922007.02.08 00:00buy1150.901.30130.00000.0000
4932007.02.08 03:04close1150.901.30160.00000.000027.003141.86
4942007.02.08 03:06sell1160.901.30150.00000.0000
4952007.02.08 22:00close1160.901.30370.00000.0000-198.002943.86
4962007.02.08 22:00buy1170.901.30380.00000.0000
4972007.02.09 02:00close1170.901.30350.00000.0000-31.412912.45
4982007.02.09 02:00sell1180.901.30360.00000.0000
4992007.02.09 17:16close1180.901.30010.00000.0000315.003227.45
5002007.02.09 17:16buy1191.001.30010.00000.0000
5012007.02.12 04:00close1191.001.30130.00000.0000115.103342.55
5022007.02.12 04:03sell1201.001.30130.00000.0000
5032007.02.12 05:03close1201.001.30170.00000.0000-40.003302.55
5042007.02.12 05:10buy1211.001.30170.00000.0000
5052007.02.12 10:09close1211.001.30210.00000.000040.003342.55
5062007.02.12 10:10sell1221.001.30210.00000.0000
5072007.02.12 16:13close1221.001.29600.00000.0000610.003952.55
5082007.02.12 16:16buy1231.201.29600.00000.0000
5092007.02.12 19:00close1231.201.29590.00000.0000-12.003940.55
5102007.02.12 20:20sell1241.201.29600.00000.0000
5112007.02.13 03:15close1241.201.29640.00000.0000-45.363895.19
5122007.02.13 03:15buy1251.201.29630.00000.0000
5132007.02.13 09:23modify1251.201.29631.29640.0000
5142007.02.13 09:23modify1251.201.29631.29650.0000
5152007.02.13 09:57modify1251.201.29631.29660.0000
5162007.02.13 09:57modify1251.201.29631.29670.0000
5172007.02.13 09:57modify1251.201.29631.29680.0000
5182007.02.13 09:57modify1251.201.29631.29690.0000
5192007.02.13 10:00modify1251.201.29631.29700.0000
5202007.02.13 10:02modify1251.201.29631.29710.0000
5212007.02.13 10:02modify1251.201.29631.29720.0000
5222007.02.13 10:02modify1251.201.29631.29730.0000
5232007.02.13 10:02modify1251.201.29631.29740.0000
5242007.02.13 12:15modify1251.201.29631.29750.0000
5252007.02.13 12:15modify1251.201.29631.29770.0000
5262007.02.13 12:19modify1251.201.29631.29780.0000
5272007.02.13 12:19modify1251.201.29631.29790.0000
5282007.02.13 12:19modify1251.201.29631.29800.0000
5292007.02.13 13:41modify1251.201.29631.29810.0000
5302007.02.13 13:41modify1251.201.29631.29820.0000
5312007.02.13 13:41modify1251.201.29631.29830.0000
5322007.02.13 13:48modify1251.201.29631.29840.0000
5332007.02.13 14:13modify1251.201.29631.29860.0000
5342007.02.13 14:16modify1251.201.29631.29870.0000
5352007.02.13 14:18modify1251.201.29631.29880.0000
5362007.02.13 15:01modify1251.201.29631.29910.0000
5372007.02.13 15:03modify1251.201.29631.29920.0000
5382007.02.13 15:12modify1251.201.29631.29930.0000
5392007.02.13 15:12modify1251.201.29631.29940.0000
5402007.02.13 15:12modify1251.201.29631.29950.0000
5412007.02.13 15:13modify1251.201.29631.29960.0000
5422007.02.13 15:30modify1251.201.29631.29980.0000
5432007.02.13 15:30modify1251.201.29631.29990.0000
5442007.02.13 15:30modify1251.201.29631.30010.0000
5452007.02.13 15:30modify1251.201.29631.30020.0000
5462007.02.13 15:38modify1251.201.29631.30040.0000
5472007.02.13 15:38modify1251.201.29631.30050.0000
5482007.02.13 15:38modify1251.201.29631.30060.0000
5492007.02.13 15:38modify1251.201.29631.30070.0000
5502007.02.13 15:39modify1251.201.29631.30080.0000
5512007.02.13 15:39modify1251.201.29631.30090.0000
5522007.02.13 15:39modify1251.201.29631.30100.0000
5532007.02.13 15:39modify1251.201.29631.30110.0000
5542007.02.13 15:40modify1251.201.29631.30120.0000
5552007.02.13 15:40modify1251.201.29631.30130.0000
5562007.02.13 17:07close1251.201.30151.30130.0000624.004519.19
5572007.02.13 17:07sell1261.401.30150.00000.0000
5582007.02.13 19:00close1261.401.30230.00000.0000-112.004407.19
5592007.02.13 19:00buy1271.301.30250.00000.0000
5602007.02.14 01:00close1271.301.30340.00000.0000110.634517.82
5612007.02.14 01:00sell1281.401.30340.00000.0000
5622007.02.14 02:15close1281.401.30370.00000.0000-42.004475.82
5632007.02.14 02:15buy1291.301.30380.00000.0000
5642007.02.14 06:44close1291.301.30330.00000.0000-65.004410.82
5652007.02.14 06:44sell1301.301.30350.00000.0000
5662007.02.14 09:00close1301.301.30330.00000.000026.004436.82
5672007.02.14 09:01buy1311.301.30340.00000.0000
5682007.02.14 09:39modify1311.301.30341.30340.0000
5692007.02.14 09:39modify1311.301.30341.30350.0000
5702007.02.14 09:39modify1311.301.30341.30360.0000
5712007.02.14 09:41modify1311.301.30341.30370.0000
5722007.02.14 09:41modify1311.301.30341.30380.0000
5732007.02.14 09:41modify1311.301.30341.30400.0000
5742007.02.14 09:41modify1311.301.30341.30410.0000
5752007.02.14 09:41modify1311.301.30341.30420.0000
5762007.02.14 09:41modify1311.301.30341.30440.0000
5772007.02.14 09:41modify1311.301.30341.30450.0000
5782007.02.14 09:42modify1311.301.30341.30460.0000
5792007.02.14 09:42modify1311.301.30341.30470.0000
5802007.02.14 09:42modify1311.301.30341.30480.0000
5812007.02.14 09:42modify1311.301.30341.30490.0000
5822007.02.14 09:44modify1311.301.30341.30500.0000
5832007.02.14 09:44modify1311.301.30341.30520.0000
5842007.02.14 09:45modify1311.301.30341.30530.0000
5852007.02.14 10:10modify1311.301.30341.30540.0000
5862007.02.14 10:10modify1311.301.30341.30560.0000
5872007.02.14 10:10modify1311.301.30341.30570.0000
5882007.02.14 10:10modify1311.301.30341.30590.0000
5892007.02.14 10:11modify1311.301.30341.30600.0000
5902007.02.14 10:11modify1311.301.30341.30610.0000
5912007.02.14 10:11modify1311.301.30341.30620.0000
5922007.02.14 10:12modify1311.301.30341.30630.0000
5932007.02.14 10:12modify1311.301.30341.30640.0000
5942007.02.14 10:12modify1311.301.30341.30650.0000
5952007.02.14 11:00modify1311.301.30341.30660.0000
5962007.02.14 11:00modify1311.301.30341.30670.0000
5972007.02.14 11:51modify1311.301.30341.30680.0000
5982007.02.14 11:51modify1311.301.30341.30690.0000
5992007.02.14 15:54modify1311.301.30341.30700.0000
6002007.02.14 15:54modify1311.301.30341.30720.0000
6012007.02.14 15:54modify1311.301.30341.30730.0000
6022007.02.14 15:54modify1311.301.30341.30740.0000
6032007.02.14 15:55modify1311.301.30341.30750.0000
6042007.02.14 15:55modify1311.301.30341.30760.0000
6052007.02.14 15:57modify1311.301.30341.30770.0000
6062007.02.14 15:57modify1311.301.30341.30780.0000
6072007.02.14 17:00modify1311.301.30341.30800.0000
6082007.02.14 17:00modify1311.301.30341.30810.0000
6092007.02.14 17:00modify1311.301.30341.30830.0000
6102007.02.14 17:00modify1311.301.30341.30850.0000
6112007.02.14 17:01modify1311.301.30341.30860.0000
6122007.02.14 17:01modify1311.301.30341.30880.0000
6132007.02.14 17:01modify1311.301.30341.30890.0000
6142007.02.14 17:02modify1311.301.30341.30900.0000
6152007.02.14 17:02modify1311.301.30341.30910.0000
6162007.02.14 17:02modify1311.301.30341.30930.0000
6172007.02.14 17:02modify1311.301.30341.30950.0000
6182007.02.14 17:02modify1311.301.30341.30960.0000
6192007.02.14 17:02modify1311.301.30341.30980.0000
6202007.02.14 17:02modify1311.301.30341.30990.0000
6212007.02.14 17:03modify1311.301.30341.31010.0000
6222007.02.14 17:03modify1311.301.30341.31030.0000
6232007.02.14 17:03modify1311.301.30341.31050.0000
6242007.02.14 17:03modify1311.301.30341.31060.0000
6252007.02.14 17:06modify1311.301.30341.31070.0000
6262007.02.14 17:06modify1311.301.30341.31080.0000
6272007.02.14 17:06modify1311.301.30341.31090.0000
6282007.02.14 17:07modify1311.301.30341.31100.0000
6292007.02.14 17:07modify1311.301.30341.31110.0000
6302007.02.14 17:07modify1311.301.30341.31120.0000
6312007.02.14 17:07modify1311.301.30341.31130.0000
6322007.02.14 17:18modify1311.301.30341.31140.0000
6332007.02.14 17:18modify1311.301.30341.31150.0000
6342007.02.14 17:18modify1311.301.30341.31160.0000
6352007.02.14 17:20modify1311.301.30341.31170.0000
6362007.02.14 17:20modify1311.301.30341.31180.0000
6372007.02.14 17:20modify1311.301.30341.31190.0000
6382007.02.14 18:36s/l1311.301.31191.31190.00001105.005541.82
6392007.02.14 18:36buy1321.701.31210.00000.0000
6402007.02.15 05:00close1321.701.31340.00000.0000196.015737.83
6412007.02.15 05:01sell1331.701.31330.00000.0000
6422007.02.15 07:00close1331.701.31350.00000.0000-34.005703.83
6432007.02.15 07:00buy1341.701.31350.00000.0000
6442007.02.15 11:00close1341.701.31360.00000.000017.005720.83
6452007.02.15 11:00sell1351.701.31360.00000.0000
6462007.02.15 16:00close1351.701.31360.00000.00000.005720.83
6472007.02.15 16:00buy1361.701.31370.00000.0000
6482007.02.15 16:15modify1361.701.31371.31370.0000
6492007.02.15 16:15modify1361.701.31371.31390.0000
6502007.02.15 16:21modify1361.701.31371.31400.0000
6512007.02.15 16:21modify1361.701.31371.31410.0000
6522007.02.15 17:28s/l1361.701.31411.31410.000068.005788.83
6532007.02.15 21:44buy1371.701.31410.00000.0000
6542007.02.16 00:00close1371.701.31400.00000.0000-25.335763.50
6552007.02.16 00:02sell1381.701.31390.00000.0000
6562007.02.16 04:01close1381.701.31340.00000.000085.005848.50
6572007.02.16 04:03buy1391.801.31340.00000.0000
6582007.02.16 08:00close1391.801.31310.00000.0000-54.005794.50
6592007.02.16 08:01sell1401.701.31300.00000.0000
6602007.02.16 16:53close1401.701.31210.00000.0000153.005947.50
6612007.02.16 16:53buy1411.801.31220.00000.0000
6622007.02.19 01:00modify1411.801.31221.31250.0000
6632007.02.19 01:00modify1411.801.31221.31260.0000
6642007.02.19 04:56modify1411.801.31221.31270.0000
6652007.02.19 04:56modify1411.801.31221.31280.0000
6662007.02.19 05:06modify1411.801.31221.31290.0000
6672007.02.19 05:06modify1411.801.31221.31300.0000
6682007.02.19 08:40modify1411.801.31221.31310.0000
6692007.02.19 10:00close1411.801.31521.31310.0000531.186478.68
6702007.02.19 10:00sell1421.901.31530.00000.0000
6712007.02.19 17:00close1421.901.31370.00000.0000304.006782.68
6722007.02.19 17:01buy1432.001.31380.00000.0000
6732007.02.20 00:04close1432.001.31550.00000.0000330.207112.88
6742007.02.20 00:09sell1442.101.31550.00000.0000
6752007.02.20 03:09close1442.101.31540.00000.000021.007133.88
6762007.02.20 03:12buy1452.101.31540.00000.0000
6772007.02.20 04:29modify1452.101.31541.31540.0000
6782007.02.20 04:31modify1452.101.31541.31550.0000
6792007.02.20 04:31modify1452.101.31541.31560.0000
6802007.02.20 07:51modify1452.101.31541.31570.0000
6812007.02.20 07:51modify1452.101.31541.31580.0000
6822007.02.20 09:00close1452.101.31731.31580.0000399.007532.88
6832007.02.20 09:01sell1462.301.31740.00000.0000
6842007.02.20 15:05close1462.301.31450.00000.0000667.008199.88
6852007.02.20 15:05buy1472.501.31460.00000.0000
6862007.02.20 20:00close1472.501.31390.00000.0000-175.008024.88
6872007.02.20 20:00sell1482.401.31380.00000.0000
6882007.02.20 23:00close1482.401.31400.00000.0000-48.007976.88
6892007.02.20 23:02buy1492.401.31390.00000.0000
6902007.02.21 04:44close1492.401.31430.00000.000084.248061.12
6912007.02.21 04:48sell1502.401.31430.00000.0000
6922007.02.21 09:00close1502.401.31470.00000.0000-96.007965.12
6932007.02.21 09:00buy1512.401.31470.00000.0000
6942007.02.21 11:03close1512.401.31460.00000.0000-24.007941.12
6952007.02.21 11:04sell1522.401.31460.00000.0000
6962007.02.21 17:07close1522.401.31320.00000.0000336.008277.12
6972007.02.21 17:07buy1532.501.31320.00000.0000
6982007.02.22 01:03close1532.501.31380.00000.0000113.258390.37
6992007.02.22 01:15sell1542.501.31380.00000.0000
7002007.02.22 14:00close1542.501.30940.00000.00001100.009490.37
7012007.02.22 14:00buy1552.801.30950.00000.0000
7022007.02.22 18:21modify1552.801.30951.30950.0000
7032007.02.22 18:21modify1552.801.30951.30960.0000
7042007.02.22 18:21modify1552.801.30951.30970.0000
7052007.02.22 18:21modify1552.801.30951.30980.0000
7062007.02.22 18:21modify1552.801.30951.30990.0000
7072007.02.22 18:21modify1552.801.30951.31000.0000
7082007.02.22 18:22modify1552.801.30951.31010.0000
7092007.02.22 18:23modify1552.801.30951.31020.0000
7102007.02.22 18:26modify1552.801.30951.31030.0000
7112007.02.22 18:26modify1552.801.30951.31040.0000
7122007.02.22 18:26modify1552.801.30951.31060.0000
7132007.02.22 18:27modify1552.801.30951.31070.0000
7142007.02.22 18:27modify1552.801.30951.31080.0000
7152007.02.22 18:27modify1552.801.30951.31090.0000
7162007.02.22 18:27modify1552.801.30951.31100.0000
7172007.02.22 18:27modify1552.801.30951.31110.0000
7182007.02.23 00:00close1552.801.31241.31110.0000798.2810288.65
7192007.02.23 00:02sell1563.101.31240.00000.0000
7202007.02.23 07:00close1563.101.31250.00000.0000-31.0010257.65
7212007.02.23 07:01buy1573.101.31240.00000.0000
7222007.02.23 08:32close1573.101.31200.00000.0000-124.0010133.65
7232007.02.23 08:32sell1582.901.31200.00000.0000
7242007.02.23 09:09close1582.901.31230.00000.0000-87.0010046.65
7252007.02.23 09:09buy1592.901.31240.00000.0000
7262007.02.23 11:00close1592.901.31200.00000.0000-116.009930.65
7272007.02.23 11:00sell1602.901.31190.00000.0000
7282007.02.23 14:50close1602.901.31170.00000.000058.009988.65
7292007.02.23 14:51buy1613.001.31170.00000.0000
7302007.02.23 16:20modify1613.001.31171.31180.0000
7312007.02.23 16:20modify1613.001.31171.31190.0000
7322007.02.23 16:20modify1613.001.31171.31200.0000
7332007.02.23 16:22modify1613.001.31171.31210.0000
7342007.02.23 16:22modify1613.001.31171.31220.0000
7352007.02.23 16:25modify1613.001.31171.31230.0000
7362007.02.23 16:25modify1613.001.31171.31240.0000
7372007.02.23 16:25modify1613.001.31171.31250.0000
7382007.02.23 16:37modify1613.001.31171.31260.0000
7392007.02.23 16:37modify1613.001.31171.31270.0000
7402007.02.23 16:37modify1613.001.31171.31280.0000
7412007.02.23 16:37modify1613.001.31171.31290.0000
7422007.02.23 16:38modify1613.001.31171.31300.0000
7432007.02.23 16:38modify1613.001.31171.31310.0000
7442007.02.23 16:49modify1613.001.31171.31320.0000
7452007.02.23 16:49modify1613.001.31171.31330.0000
7462007.02.23 16:50modify1613.001.31171.31340.0000
7472007.02.23 16:50modify1613.001.31171.31360.0000
7482007.02.23 16:50modify1613.001.31171.31370.0000
7492007.02.23 16:50modify1613.001.31171.31390.0000
7502007.02.23 16:51modify1613.001.31171.31400.0000
7512007.02.23 16:52modify1613.001.31171.31410.0000
7522007.02.23 16:53modify1613.001.31171.31420.0000
7532007.02.23 17:06modify1613.001.31171.31430.0000
7542007.02.23 17:06modify1613.001.31171.31480.0000
7552007.02.23 17:06modify1613.001.31171.31490.0000
7562007.02.23 17:21modify1613.001.31171.31500.0000
7572007.02.23 17:23modify1613.001.31171.31510.0000
7582007.02.23 17:23modify1613.001.31171.31520.0000
7592007.02.23 17:23modify1613.001.31171.31530.0000
7602007.02.23 17:23modify1613.001.31171.31540.0000
7612007.02.23 17:23modify1613.001.31171.31550.0000
7622007.02.23 17:24modify1613.001.31171.31560.0000
7632007.02.23 17:24modify1613.001.31171.31570.0000
7642007.02.23 18:04s/l1613.001.31571.31570.00001200.0011188.65
7652007.02.23 18:04buy1623.401.31590.00000.0000
7662007.02.23 21:32close1623.401.31660.00000.0000238.0011426.65
7672007.02.23 21:33sell1633.401.31650.00000.0000
7682007.02.26 01:00close1633.401.31760.00000.0000-366.5211060.13
7692007.02.26 01:00buy1643.301.31770.00000.0000
7702007.02.26 06:02close1643.301.31880.00000.0000363.0011423.13
7712007.02.26 06:02sell1653.401.31870.00000.0000
7722007.02.26 21:00close1653.401.31700.00000.0000578.0012001.13
7732007.02.26 21:01buy1663.601.31710.00000.0000
7742007.02.27 02:39modify1663.601.31711.31720.0000
7752007.02.27 02:39modify1663.601.31711.31730.0000
7762007.02.27 03:00close1663.601.31791.31730.0000270.3612271.49
7772007.02.27 03:00sell1673.701.31780.00000.0000
7782007.02.27 05:00close1673.701.31860.00000.0000-296.0011975.49
7792007.02.27 05:02buy1683.601.31850.00000.0000
7802007.02.27 08:00close1683.601.31790.00000.0000-216.0011759.49
7812007.02.27 08:00sell1693.401.31790.00000.0000
7822007.02.27 10:04close1693.401.31780.00000.000034.0011793.49
7832007.02.27 10:04buy1703.501.31780.00000.0000
7842007.02.27 10:18modify1703.501.31781.31790.0000
7852007.02.27 10:18modify1703.501.31781.31810.0000
7862007.02.27 10:18modify1703.501.31781.31840.0000
7872007.02.27 10:18modify1703.501.31781.31860.0000
7882007.02.27 10:20modify1703.501.31781.31880.0000
7892007.02.27 10:21modify1703.501.31781.31890.0000
7902007.02.27 10:21modify1703.501.31781.31900.0000
7912007.02.27 10:32modify1703.501.31781.31910.0000
7922007.02.27 10:32modify1703.501.31781.31920.0000
7932007.02.27 10:32modify1703.501.31781.31930.0000
7942007.02.27 10:32modify1703.501.31781.31940.0000
7952007.02.27 10:32modify1703.501.31781.31960.0000
7962007.02.27 10:33modify1703.501.31781.31970.0000
7972007.02.27 10:33modify1703.501.31781.31980.0000
7982007.02.27 10:33modify1703.501.31781.31990.0000
7992007.02.27 15:13modify1703.501.31781.32010.0000
8002007.02.27 15:13modify1703.501.31781.32020.0000
8012007.02.27 15:30modify1703.501.31781.32080.0000
8022007.02.27 15:30modify1703.501.31781.32100.0000
8032007.02.27 15:30modify1703.501.31781.32110.0000
8042007.02.27 15:30modify1703.501.31781.32120.0000
8052007.02.27 15:30modify1703.501.31781.32130.0000
8062007.02.27 15:30modify1703.501.31781.32150.0000
8072007.02.27 15:30modify1703.501.31781.32160.0000
8082007.02.27 16:45modify1703.501.31781.32170.0000
8092007.02.27 16:45modify1703.501.31781.32180.0000
8102007.02.27 16:45modify1703.501.31781.32190.0000
8112007.02.27 16:45modify1703.501.31781.32200.0000
8122007.02.27 17:01s/l1703.501.32201.32200.00001470.0013263.49
8132007.02.27 17:03buy1714.001.32310.00000.0000
8142007.02.28 02:00close1714.001.32300.00000.0000-59.6013203.89
8152007.02.28 02:00sell1724.001.32290.00000.0000
8162007.02.28 06:35close1724.001.32220.00000.0000280.0013483.89
8172007.02.28 06:35buy1734.001.32230.00000.0000
8182007.02.28 07:22close1734.001.32170.00000.0000-240.0013243.89
8192007.02.28 07:31sell1744.001.32170.00000.0000
8202007.02.28 14:08close1744.001.31930.00000.0000960.0014203.89
8212007.02.28 14:09buy1754.301.31930.00000.0000
8222007.02.28 15:30modify1754.301.31931.31930.0000
8232007.02.28 15:30modify1754.301.31931.31940.0000
8242007.02.28 15:39modify1754.301.31931.31950.0000
8252007.02.28 15:39modify1754.301.31931.31960.0000
8262007.02.28 15:39modify1754.301.31931.31970.0000
8272007.02.28 16:39s/l1754.301.31971.31970.0000172.0014375.89
8282007.02.28 16:39buy1764.301.31990.00000.0000
8292007.02.28 18:50modify1764.301.31991.32000.0000
8302007.02.28 18:52modify1764.301.31991.32010.0000
8312007.02.28 18:56modify1764.301.31991.32020.0000
8322007.02.28 18:56modify1764.301.31991.32030.0000
8332007.02.28 23:04modify1764.301.31991.32040.0000
8342007.02.28 23:05modify1764.301.31991.32050.0000
8352007.03.01 00:00close1764.301.32271.32050.00001140.7915516.68
8362007.03.01 00:00sell1774.701.32280.00000.0000
8372007.03.01 02:00close1774.701.32300.00000.0000-94.0015422.68
8382007.03.01 02:01buy1784.601.32300.00000.0000
8392007.03.01 05:01close1784.601.32300.00000.00000.0015422.68
8402007.03.01 05:04sell1794.601.32300.00000.0000
8412007.03.01 10:00close1794.601.32290.00000.000046.0015468.68
8422007.03.01 10:00buy1804.601.32280.00000.0000
8432007.03.01 17:00close1804.601.32100.00000.0000-828.0014640.68
8442007.03.01 17:00sell1814.401.32090.00000.0000
8452007.03.01 21:00close1814.401.31800.00000.00001276.0015916.68
8462007.03.01 21:00buy1824.801.31810.00000.0000
8472007.03.01 23:08close1824.801.31830.00000.000096.0016012.68
8482007.03.01 23:08sell1834.801.31830.00000.0000
8492007.03.02 18:00close1834.801.31720.00000.0000538.5616551.24
8502007.03.02 18:00buy1845.001.31730.00000.0000
8512007.03.05 01:00modify1845.001.31731.31770.0000
8522007.03.05 01:01modify1845.001.31731.31780.0000
8532007.03.05 01:02modify1845.001.31731.31790.0000
8542007.03.05 01:02modify1845.001.31731.31810.0000
8552007.03.05 02:00close1845.001.31831.31810.0000475.5017026.74
8562007.03.05 02:00sell1855.101.31820.00000.0000
8572007.03.05 06:00close1855.101.31480.00000.00001734.0018760.74
8582007.03.05 06:00buy1865.601.31470.00000.0000
8592007.03.05 10:00close1865.601.31430.00000.0000-224.0018536.74
8602007.03.05 10:00sell1875.601.31420.00000.0000
8612007.03.05 18:00close1875.601.30990.00000.00002408.0020944.74
8622007.03.05 18:00buy1886.301.30980.00000.0000
8632007.03.05 20:00close1886.301.30880.00000.0000-630.0020314.74
8642007.03.05 20:00sell1896.101.30890.00000.0000
8652007.03.06 02:05close1896.101.30900.00000.0000-47.5820267.16
8662007.03.06 02:05buy1906.001.30900.00000.0000
8672007.03.06 08:07close1906.001.31020.00000.0000720.0020987.16
8682007.03.06 08:07sell1916.301.31030.00000.0000
8692007.03.06 09:08close1916.301.31070.00000.0000-252.0020735.16
8702007.03.06 09:09buy1926.201.31080.00000.0000
8712007.03.06 12:00close1926.201.31140.00000.0000372.0021107.16
8722007.03.06 12:00sell1936.301.31130.00000.0000
8732007.03.06 22:00close1936.301.31210.00000.0000-504.0020603.16
8742007.03.06 22:00buy1946.201.31220.00000.0000
8752007.03.07 03:01close1946.201.31290.00000.0000403.6221006.78
8762007.03.07 03:01sell1956.301.31290.00000.0000
8772007.03.07 09:41close1956.301.31270.00000.0000126.0021132.78
8782007.03.07 09:41buy1966.301.31270.00000.0000
8792007.03.07 10:00close1966.301.31210.00000.0000-378.0020754.78
8802007.03.07 10:00sell1976.201.31220.00000.0000
8812007.03.07 12:00close1976.201.31230.00000.0000-62.0020692.78
8822007.03.07 12:01buy1986.101.31220.00000.0000
8832007.03.07 19:39modify1986.101.31221.31230.0000
8842007.03.07 19:39modify1986.101.31221.31250.0000
8852007.03.07 20:39modify1986.101.31221.31260.0000
8862007.03.07 20:46modify1986.101.31221.31270.0000
8872007.03.07 21:00modify1986.101.31221.31280.0000
8882007.03.07 21:04modify1986.101.31221.31290.0000
8892007.03.07 21:04modify1986.101.31221.31300.0000
8902007.03.07 21:04modify1986.101.31221.31310.0000
8912007.03.07 21:05modify1986.101.31221.31320.0000
8922007.03.07 21:08modify1986.101.31221.31330.0000
8932007.03.07 21:10modify1986.101.31221.31340.0000
8942007.03.07 21:10modify1986.101.31221.31350.0000
8952007.03.07 21:12modify1986.101.31221.31360.0000
8962007.03.07 21:12modify1986.101.31221.31370.0000
8972007.03.07 21:15modify1986.101.31221.31380.0000
8982007.03.07 21:24modify1986.101.31221.31390.0000
8992007.03.07 21:24modify1986.101.31221.31400.0000
9002007.03.07 21:25modify1986.101.31221.31410.0000
9012007.03.07 21:25modify1986.101.31221.31420.0000
9022007.03.07 21:25modify1986.101.31221.31430.0000
9032007.03.07 21:26modify1986.101.31221.31440.0000
9042007.03.07 21:26modify1986.101.31221.31450.0000
9052007.03.07 21:27modify1986.101.31221.31460.0000
9062007.03.07 21:41modify1986.101.31221.31470.0000
9072007.03.07 21:41modify1986.101.31221.31480.0000
9082007.03.07 21:43modify1986.101.31221.31490.0000
9092007.03.07 21:43modify1986.101.31221.31500.0000
9102007.03.07 21:43modify1986.101.31221.31510.0000
9112007.03.07 21:44modify1986.101.31221.31530.0000
9122007.03.07 21:44modify1986.101.31221.31540.0000
9132007.03.07 21:46modify1986.101.31221.31550.0000
9142007.03.08 02:00close1986.101.31761.31550.00003204.3323897.11
9152007.03.08 02:00sell1997.201.31750.00000.0000
9162007.03.08 20:00close1997.201.31310.00000.00003168.0027065.11
9172007.03.08 20:00buy2008.101.31320.00000.0000
9182007.03.08 23:06close2008.101.31300.00000.0000-162.0026903.11
9192007.03.08 23:06sell2018.101.31300.00000.0000
9202007.03.09 03:00close2018.101.31420.00000.0000-954.1825948.93
9212007.03.09 03:00buy2027.601.31410.00000.0000
9222007.03.09 09:00close2027.601.31490.00000.0000608.0026556.93
9232007.03.09 09:01sell2038.001.31500.00000.0000
9242007.03.09 12:00close2038.001.31490.00000.000080.0026636.93
9252007.03.09 12:01buy2048.001.31480.00000.0000
9262007.03.09 15:13close2048.001.31500.00000.0000160.0026796.93
9272007.03.09 15:13sell2058.001.31500.00000.0000
9282007.03.12 01:00close2058.001.31180.00000.00002577.6029374.53
9292007.03.12 01:00buy2068.801.31190.00000.0000
9302007.03.12 03:00close2068.801.31180.00000.0000-88.0029286.53
9312007.03.12 03:01sell2078.801.31170.00000.0000
9322007.03.12 07:20close2078.801.31160.00000.000088.0029374.53
9332007.03.12 07:21buy2088.801.31160.00000.0000
9342007.03.12 11:07modify2088.801.31161.31160.0000
9352007.03.12 11:16modify2088.801.31161.31170.0000
9362007.03.12 11:17modify2088.801.31161.31180.0000
9372007.03.12 11:17modify2088.801.31161.31190.0000
9382007.03.12 11:17modify2088.801.31161.31200.0000
9392007.03.12 11:17modify2088.801.31161.31210.0000
9402007.03.12 11:18modify2088.801.31161.31220.0000
9412007.03.12 11:18modify2088.801.31161.31230.0000
9422007.03.12 11:18modify2088.801.31161.31240.0000
9432007.03.12 11:19modify2088.801.31161.31250.0000
9442007.03.12 11:26modify2088.801.31161.31260.0000
9452007.03.12 11:26modify2088.801.31161.31270.0000
9462007.03.12 11:26modify2088.801.31161.31280.0000
9472007.03.12 11:27modify2088.801.31161.31290.0000
9482007.03.12 11:27modify2088.801.31161.31300.0000
9492007.03.12 11:27modify2088.801.31161.31310.0000
9502007.03.12 11:28modify2088.801.31161.31320.0000
9512007.03.12 11:28modify2088.801.31161.31330.0000
9522007.03.12 11:28modify2088.801.31161.31340.0000
9532007.03.12 11:29modify2088.801.31161.31350.0000
9542007.03.12 11:36modify2088.801.31161.31360.0000
9552007.03.12 11:36modify2088.801.31161.31370.0000
9562007.03.12 11:36modify2088.801.31161.31380.0000
9572007.03.12 11:37modify2088.801.31161.31390.0000
9582007.03.12 11:37modify2088.801.31161.31400.0000
9592007.03.12 11:37modify2088.801.31161.31410.0000
9602007.03.12 11:38modify2088.801.31161.31420.0000
9612007.03.12 11:38modify2088.801.31161.31430.0000
9622007.03.12 11:39modify2088.801.31161.31440.0000
9632007.03.12 12:29modify2088.801.31161.31450.0000
9642007.03.12 12:36modify2088.801.31161.31460.0000
9652007.03.12 12:37modify2088.801.31161.31470.0000
9662007.03.12 12:38modify2088.801.31161.31480.0000
9672007.03.12 12:39modify2088.801.31161.31490.0000
9682007.03.12 13:37modify2088.801.31161.31500.0000
9692007.03.12 13:38modify2088.801.31161.31510.0000
9702007.03.12 15:36s/l2088.801.31511.31510.00003080.0032454.53
9712007.03.12 19:00buy2099.701.31790.00000.0000
9722007.03.13 01:00close2099.701.31890.00000.0000922.4733377.00
9732007.03.13 01:02sell21010.001.31880.00000.0000
9742007.03.13 04:02close21010.001.31880.00000.00000.0033377.00
9752007.03.13 04:03buy21110.001.31880.00000.0000
9762007.03.13 07:00close21110.001.31840.00000.0000-400.0032977.00
9772007.03.13 07:16sell2129.901.31840.00000.0000
9782007.03.13 12:00close2129.901.31680.00000.00001584.0034561.00
9792007.03.13 12:00buy21310.401.31690.00000.0000
9802007.03.13 14:31modify21310.401.31691.31690.0000
9812007.03.13 14:31modify21310.401.31691.31700.0000
9822007.03.13 14:31modify21310.401.31691.31710.0000
9832007.03.13 14:31modify21310.401.31691.31720.0000
9842007.03.13 14:31modify21310.401.31691.31730.0000
9852007.03.13 14:31modify21310.401.31691.31740.0000
9862007.03.13 14:31modify21310.401.31691.31750.0000
9872007.03.13 14:31modify21310.401.31691.31760.0000
9882007.03.13 14:31modify21310.401.31691.31770.0000
9892007.03.13 14:56modify21310.401.31691.31780.0000
9902007.03.13 14:56modify21310.401.31691.31790.0000
9912007.03.13 14:56modify21310.401.31691.31800.0000
9922007.03.13 15:01modify21310.401.31691.31840.0000
9932007.03.13 15:04modify21310.401.31691.31850.0000
9942007.03.13 15:04modify21310.401.31691.31860.0000
9952007.03.13 15:04modify21310.401.31691.31870.0000
9962007.03.13 15:05modify21310.401.31691.31880.0000
9972007.03.13 15:11modify21310.401.31691.31890.0000
9982007.03.13 15:11modify21310.401.31691.31900.0000
9992007.03.13 17:00close21310.401.31951.31900.00002704.0037265.00
10002007.03.13 17:00sell21411.201.31950.00000.0000
10012007.03.14 01:00close21411.201.31970.00000.0000-199.3637065.64
10022007.03.14 01:14buy21511.101.31970.00000.0000
10032007.03.14 07:02close21511.101.31900.00000.0000-777.0036288.64
10042007.03.14 07:03sell21610.701.31900.00000.0000
10052007.03.14 16:00close21610.701.31940.00000.0000-428.0035860.64
10062007.03.14 16:00buy21710.501.31930.00000.0000
10072007.03.14 16:38modify21710.501.31931.31930.0000
10082007.03.14 16:38modify21710.501.31931.31940.0000
10092007.03.14 16:39modify21710.501.31931.31950.0000
10102007.03.14 16:39modify21710.501.31931.31960.0000
10112007.03.14 16:39modify21710.501.31931.31970.0000
10122007.03.14 16:39modify21710.501.31931.31980.0000
10132007.03.14 17:54modify21710.501.31931.32000.0000
10142007.03.14 17:57modify21710.501.31931.32010.0000
10152007.03.14 18:01modify21710.501.31931.32020.0000
10162007.03.14 18:02modify21710.501.31931.32030.0000
10172007.03.14 18:02modify21710.501.31931.32040.0000
10182007.03.14 18:08modify21710.501.31931.32050.0000
10192007.03.14 18:09modify21710.501.31931.32060.0000
10202007.03.14 18:11modify21710.501.31931.32070.0000
10212007.03.14 18:11modify21710.501.31931.32080.0000
10222007.03.14 18:12modify21710.501.31931.32090.0000
10232007.03.14 18:13modify21710.501.31931.32100.0000
10242007.03.14 18:13modify21710.501.31931.32120.0000
10252007.03.14 18:14modify21710.501.31931.32130.0000
10262007.03.14 18:14modify21710.501.31931.32140.0000
10272007.03.14 20:21s/l21710.501.32141.32140.00002205.0038065.64
10282007.03.14 23:00sell21811.401.32220.00000.0000
10292007.03.15 02:00close21811.401.32350.00000.0000-1406.7636658.88
10302007.03.15 02:00buy21911.001.32340.00000.0000
10312007.03.15 06:08close21911.001.32240.00000.0000-1100.0035558.88
10322007.03.15 06:22sell22010.501.32240.00000.0000
10332007.03.15 14:00close22010.501.32200.00000.0000420.0035978.88
10342007.03.15 14:00buy22110.801.32190.00000.0000
10352007.03.15 18:21modify22110.801.32191.32200.0000
10362007.03.15 18:21modify22110.801.32191.32210.0000
10372007.03.15 18:34close22110.801.32271.32210.0000864.0036842.88
10382007.03.15 18:34sell22211.101.32280.00000.0000
10392007.03.15 22:00close22211.101.32370.00000.0000-999.0035843.88
10402007.03.15 22:01buy22310.801.32360.00000.0000
10412007.03.16 01:20modify22310.801.32361.32360.0000
10422007.03.16 01:21modify22310.801.32361.32370.0000
10432007.03.16 01:22modify22310.801.32361.32380.0000
10442007.03.16 01:22modify22310.801.32361.32390.0000
10452007.03.16 01:22modify22310.801.32361.32400.0000
10462007.03.16 01:22modify22310.801.32361.32410.0000
10472007.03.16 01:22modify22310.801.32361.32420.0000
10482007.03.16 01:23modify22310.801.32361.32430.0000
10492007.03.16 01:25modify22310.801.32361.32440.0000
10502007.03.16 01:25modify22310.801.32361.32450.0000
10512007.03.16 01:25modify22310.801.32361.32460.0000
10522007.03.16 01:25modify22310.801.32361.32470.0000
10532007.03.16 01:35modify22310.801.32361.32500.0000
10542007.03.16 02:01modify22310.801.32361.32510.0000
10552007.03.16 02:14modify22310.801.32361.32520.0000
10562007.03.16 02:53modify22310.801.32361.32560.0000
10572007.03.16 02:54modify22310.801.32361.32570.0000
10582007.03.16 02:54modify22310.801.32361.32580.0000
10592007.03.16 02:54modify22310.801.32361.32590.0000
10602007.03.16 02:54modify22310.801.32361.32600.0000
10612007.03.16 02:54modify22310.801.32361.32610.0000
10622007.03.16 02:54modify22310.801.32361.32620.0000
10632007.03.16 02:58modify22310.801.32361.32630.0000
10642007.03.16 03:12modify22310.801.32361.32640.0000
10652007.03.16 03:12modify22310.801.32361.32650.0000
10662007.03.16 03:12modify22310.801.32361.32660.0000
10672007.03.16 03:14modify22310.801.32361.32670.0000
10682007.03.16 03:58modify22310.801.32361.32720.0000
10692007.03.16 03:59modify22310.801.32361.32730.0000
10702007.03.16 03:59modify22310.801.32361.32740.0000
10712007.03.16 04:00modify22310.801.32361.32750.0000
10722007.03.16 04:02modify22310.801.32361.32760.0000
10732007.03.16 04:02modify22310.801.32361.32780.0000
10742007.03.16 04:02modify22310.801.32361.32800.0000
10752007.03.16 04:03modify22310.801.32361.32810.0000
10762007.03.16 04:05modify22310.801.32361.32820.0000
10772007.03.16 04:05modify22310.801.32361.32830.0000
10782007.03.16 06:00close22310.801.32921.32830.00005995.0841838.96
10792007.03.16 06:00sell22412.601.32930.00000.0000
10802007.03.16 08:51close22412.601.32950.00000.0000-252.0041586.96
10812007.03.16 08:51buy22512.501.32950.00000.0000
10822007.03.16 11:19modify22512.501.32951.32950.0000
10832007.03.16 11:19modify22512.501.32951.32960.0000
10842007.03.16 11:19modify22512.501.32951.32970.0000
10852007.03.16 11:19modify22512.501.32951.32980.0000
10862007.03.16 12:09modify22512.501.32951.32990.0000
10872007.03.16 12:09modify22512.501.32951.33000.0000
10882007.03.16 12:09modify22512.501.32951.33010.0000
10892007.03.16 12:09modify22512.501.32951.33020.0000
10902007.03.16 12:09modify22512.501.32951.33030.0000
10912007.03.16 12:44modify22512.501.32951.33040.0000
10922007.03.16 12:53modify22512.501.32951.33050.0000
10932007.03.16 12:55modify22512.501.32951.33060.0000
10942007.03.16 12:55modify22512.501.32951.33070.0000
10952007.03.16 12:55modify22512.501.32951.33080.0000
10962007.03.16 12:56modify22512.501.32951.33090.0000
10972007.03.16 13:05modify22512.501.32951.33110.0000
10982007.03.16 15:00close22512.501.33251.33110.00003750.0045336.96
10992007.03.16 15:01sell22613.601.33250.00000.0000
11002007.03.16 22:00close22613.601.33130.00000.00001632.0046968.96
11012007.03.16 22:03buy22714.101.33140.00000.0000
11022007.03.19 04:00close22714.101.33090.00000.0000-774.0946194.87
11032007.03.19 04:01sell22813.901.33080.00000.0000
11042007.03.19 15:00close22813.901.32980.00000.00001390.0047584.87
11052007.03.19 15:01buy22914.301.32990.00000.0000
11062007.03.19 16:39close22914.301.32950.00000.0000-572.0047012.87
11072007.03.19 16:40sell23014.101.32940.00000.0000
11082007.03.19 22:00close23014.101.32970.00000.0000-423.0046589.87
11092007.03.19 22:02buy23113.701.32980.00000.0000
11102007.03.20 03:00close23113.701.33040.00000.0000754.8747344.74
11112007.03.20 03:00sell23214.201.33050.00000.0000
11122007.03.20 07:13close23214.201.32920.00000.00001846.0049190.74
11132007.03.20 07:13buy23314.801.32920.00000.0000
11142007.03.20 16:35close23314.801.32890.00000.0000-444.0048746.74
11152007.03.20 16:35sell23414.601.32880.00000.0000
11162007.03.20 18:18close23414.601.32940.00000.0000-876.0047870.74
11172007.03.20 18:19buy23514.101.32940.00000.0000
11182007.03.21 00:06close23514.101.33160.00000.00003032.9150903.65
11192007.03.21 00:07sell23615.301.33160.00000.0000
11202007.03.21 04:02close23615.301.33170.00000.0000-153.0050750.65
11212007.03.21 04:04buy23715.201.33170.00000.0000
11222007.03.21 07:01close23715.201.33140.00000.0000-456.0050294.65
11232007.03.21 07:04sell23814.801.33140.00000.0000
11242007.03.21 20:00close23814.801.33020.00000.00001776.0052070.65
11252007.03.21 20:00buy23915.601.33020.00000.0000
11262007.03.21 20:15modify23915.601.33021.33080.0000
11272007.03.21 20:15modify23915.601.33021.33130.0000
11282007.03.21 20:21modify23915.601.33021.33150.0000
11292007.03.21 20:21modify23915.601.33021.33160.0000
11302007.03.21 20:21modify23915.601.33021.33180.0000
11312007.03.21 20:21modify23915.601.33021.33190.0000
11322007.03.21 20:21modify23915.601.33021.33200.0000
11332007.03.21 20:21modify23915.601.33021.33210.0000
11342007.03.21 20:21modify23915.601.33021.33230.0000
11352007.03.21 20:22modify23915.601.33021.33250.0000
11362007.03.21 20:22modify23915.601.33021.33260.0000
11372007.03.21 20:23modify23915.601.33021.33280.0000
11382007.03.21 20:23modify23915.601.33021.33290.0000
11392007.03.21 20:24modify23915.601.33021.33300.0000
11402007.03.21 20:24modify23915.601.33021.33310.0000
11412007.03.21 20:24modify23915.601.33021.33320.0000
11422007.03.21 20:24modify23915.601.33021.33330.0000
11432007.03.21 20:24modify23915.601.33021.33340.0000
11442007.03.21 20:24modify23915.601.33021.33350.0000
11452007.03.21 20:24modify23915.601.33021.33360.0000
11462007.03.21 20:24modify23915.601.33021.33380.0000
11472007.03.21 20:25modify23915.601.33021.33390.0000
11482007.03.21 20:25modify23915.601.33021.33400.0000
11492007.03.21 20:25modify23915.601.33021.33420.0000
11502007.03.21 20:25modify23915.601.33021.33430.0000
11512007.03.21 20:26modify23915.601.33021.33440.0000
11522007.03.21 20:26modify23915.601.33021.33460.0000
11532007.03.21 20:26modify23915.601.33021.33470.0000
11542007.03.21 20:26modify23915.601.33021.33490.0000
11552007.03.21 20:26modify23915.601.33021.33500.0000
11562007.03.21 20:47modify23915.601.33021.33520.0000
11572007.03.21 20:47modify23915.601.33021.33540.0000
11582007.03.21 20:52modify23915.601.33021.33560.0000
11592007.03.21 20:52modify23915.601.33021.33570.0000
11602007.03.21 21:50modify23915.601.33021.33580.0000
11612007.03.21 22:00modify23915.601.33021.33590.0000
11622007.03.22 01:01modify23915.601.33021.33600.0000
11632007.03.22 01:02modify23915.601.33021.33610.0000
11642007.03.22 01:13modify23915.601.33021.33620.0000
11652007.03.22 01:31modify23915.601.33021.33630.0000
11662007.03.22 01:37modify23915.601.33021.33640.0000
11672007.03.22 01:42modify23915.601.33021.33650.0000
11682007.03.22 01:42modify23915.601.33021.33660.0000
11692007.03.22 01:50modify23915.601.33021.33670.0000
11702007.03.22 01:50modify23915.601.33021.33680.0000
11712007.03.22 01:50modify23915.601.33021.33690.0000
11722007.03.22 01:50modify23915.601.33021.33720.0000
11732007.03.22 01:50modify23915.601.33021.33760.0000
11742007.03.22 01:50modify23915.601.33021.33790.0000
11752007.03.22 01:51modify23915.601.33021.33800.0000
11762007.03.22 04:00close23915.601.33891.33800.000013342.6865413.33
11772007.03.22 04:00sell24019.601.33900.00000.0000
11782007.03.22 16:00close24019.601.33610.00000.00005684.0071097.33
11792007.03.22 16:00buy24121.301.33600.00000.0000
11802007.03.22 18:00close24121.301.33570.00000.0000-639.0070458.33
11812007.03.22 18:00sell24221.101.33560.00000.0000
11822007.03.22 21:00close24221.101.33350.00000.00004431.0074889.33
11832007.03.22 21:00buy24322.501.33350.00000.0000
11842007.03.22 23:00close24322.501.33290.00000.0000-1350.0073539.33
11852007.03.22 23:01sell24422.101.33280.00000.0000
11862007.03.23 01:33close24422.101.33320.00000.0000-835.3872703.95
11872007.03.23 01:36buy24521.401.33320.00000.0000
11882007.03.23 03:00close24521.401.33240.00000.0000-1712.0070991.95
11892007.03.23 03:00sell24620.701.33250.00000.0000
11902007.03.23 07:00close24620.701.33240.00000.0000207.0071198.95
11912007.03.23 07:00buy24721.401.33250.00000.0000
11922007.03.23 12:00close24721.401.33140.00000.0000-2354.0068844.95
11932007.03.23 12:00sell24820.701.33150.00000.0000
11942007.03.23 14:04close24820.701.33190.00000.0000-828.0068016.95
11952007.03.23 14:06buy24920.001.33190.00000.0000
11962007.03.23 16:00close24920.001.33210.00000.0000400.0068416.95
11972007.03.23 16:00sell25020.501.33190.00000.0000
11982007.03.26 07:07close25020.501.32680.00000.000010500.1078917.05
11992007.03.26 07:07buy25123.701.32680.00000.0000
12002007.03.26 10:00close25123.701.32690.00000.0000237.0079154.05
12012007.03.26 10:00sell25223.701.32680.00000.0000
12022007.03.26 16:00close25223.701.32710.00000.0000-711.0078443.05
12032007.03.26 16:00buy25323.501.32720.00000.0000
12042007.03.26 17:00modify25323.501.32721.32730.0000
12052007.03.26 17:00modify25323.501.32721.32750.0000
12062007.03.26 17:00modify25323.501.32721.32760.0000
12072007.03.26 17:00modify25323.501.32721.32780.0000
12082007.03.26 17:00modify25323.501.32721.32790.0000
12092007.03.26 17:00modify25323.501.32721.32810.0000
12102007.03.26 17:00modify25323.501.32721.32840.0000
12112007.03.26 17:01modify25323.501.32721.32850.0000
12122007.03.26 17:01modify25323.501.32721.32860.0000
12132007.03.26 17:01modify25323.501.32721.32870.0000
12142007.03.26 17:01modify25323.501.32721.32880.0000
12152007.03.26 17:01modify25323.501.32721.32890.0000
12162007.03.26 17:01modify25323.501.32721.32900.0000
12172007.03.26 17:02modify25323.501.32721.32910.0000
12182007.03.26 17:02modify25323.501.32721.32920.0000
12192007.03.26 17:07modify25323.501.32721.32930.0000
12202007.03.26 17:07modify25323.501.32721.32940.0000
12212007.03.26 17:07modify25323.501.32721.32950.0000
12222007.03.26 17:07modify25323.501.32721.32960.0000
12232007.03.26 17:08modify25323.501.32721.32970.0000
12242007.03.26 17:08modify25323.501.32721.32980.0000
12252007.03.26 17:08modify25323.501.32721.32990.0000
12262007.03.26 17:08modify25323.501.32721.33000.0000
12272007.03.26 17:16modify25323.501.32721.33010.0000
12282007.03.26 17:16modify25323.501.32721.33020.0000
12292007.03.26 17:16modify25323.501.32721.33030.0000
12302007.03.26 17:16modify25323.501.32721.33050.0000
12312007.03.26 17:17modify25323.501.32721.33060.0000
12322007.03.26 17:20modify25323.501.32721.33070.0000
12332007.03.26 17:21modify25323.501.32721.33080.0000
12342007.03.26 17:24modify25323.501.32721.33100.0000
12352007.03.26 17:25modify25323.501.32721.33110.0000
12362007.03.26 17:26modify25323.501.32721.33120.0000
12372007.03.26 17:26modify25323.501.32721.33140.0000
12382007.03.26 17:26modify25323.501.32721.33160.0000
12392007.03.26 22:00close25323.501.33291.33160.000013395.0091838.05
12402007.03.26 22:00sell25427.601.33290.00000.0000
12412007.03.27 01:00close25427.601.33310.00000.0000-491.2891346.77
12422007.03.27 01:01buy25527.401.33310.00000.0000
12432007.03.27 02:00close25527.401.33280.00000.0000-822.0090524.77
12442007.03.27 02:10sell25626.701.33280.00000.0000
12452007.03.27 07:00close25626.701.33280.00000.00000.0090524.77
12462007.03.27 07:01buy25726.701.33290.00000.0000
12472007.03.27 13:55close25726.701.33370.00000.00002136.0092660.77
12482007.03.27 13:57sell25827.801.33370.00000.0000
12492007.03.27 16:04close25827.801.33450.00000.0000-2224.0090436.77
12502007.03.27 16:05buy25927.101.33450.00000.0000
12512007.03.27 21:00close25927.101.33470.00000.0000542.0090978.77
12522007.03.27 21:00sell26027.301.33460.00000.0000
12532007.03.28 01:00close26027.301.33580.00000.0000-3215.9487762.83
12542007.03.28 01:00buy26126.301.33600.00000.0000
12552007.03.28 04:00close26126.301.33530.00000.0000-1841.0085921.83
12562007.03.28 04:00sell26225.301.33530.00000.0000
12572007.03.28 06:01close26225.301.33510.00000.0000506.0086427.83
12582007.03.28 06:01buy26325.901.33520.00000.0000
12592007.03.28 09:00close26325.901.33470.00000.0000-1295.0085132.83
12602007.03.28 09:00sell26425.501.33480.00000.0000
12612007.03.28 12:43close26425.501.33430.00000.00001275.0086407.83
12622007.03.28 12:43buy26525.901.33440.00000.0000
12632007.03.28 18:20close26525.901.33510.00000.00001813.0088220.83
12642007.03.28 18:20sell26626.501.33500.00000.0000
12652007.03.29 04:00close26626.501.33130.00000.00009979.9098200.73
12662007.03.29 04:37buy26729.501.33130.00000.0000
12672007.03.29 12:26modify26729.501.33131.33130.0000
12682007.03.29 12:26modify26729.501.33131.33140.0000
12692007.03.29 12:26modify26729.501.33131.33150.0000
12702007.03.29 12:40modify26729.501.33131.33160.0000
12712007.03.29 13:41modify26729.501.33131.33180.0000
12722007.03.29 13:41modify26729.501.33131.33200.0000
12732007.03.29 13:41modify26729.501.33131.33220.0000
12742007.03.29 15:23close26729.501.33411.33220.00008260.00106460.73
12752007.03.29 15:24sell26831.901.33410.00000.0000
12762007.03.30 01:53close26831.901.33350.00000.00001984.18108444.91
12772007.03.30 05:00buy26932.501.33300.00000.0000
12782007.03.30 09:00close26932.501.33380.00000.00002600.00111044.91
12792007.03.30 09:00sell27033.301.33380.00000.0000
12802007.03.30 18:00close27033.301.33140.00000.00007992.00119036.91
12812007.03.30 18:00buy27135.701.33140.00000.0000
12822007.03.30 18:17modify27135.701.33141.33150.0000
12832007.03.30 18:17modify27135.701.33141.33160.0000
12842007.03.30 18:17modify27135.701.33141.33180.0000
12852007.03.30 18:17modify27135.701.33141.33190.0000
12862007.03.30 18:17modify27135.701.33141.33210.0000
12872007.03.30 18:21modify27135.701.33141.33220.0000
12882007.03.30 18:21modify27135.701.33141.33240.0000
12892007.03.30 18:21modify27135.701.33141.33250.0000
12902007.03.30 18:22modify27135.701.33141.33260.0000
12912007.03.30 18:22modify27135.701.33141.33280.0000
12922007.03.30 18:22modify27135.701.33141.33300.0000
12932007.03.30 18:22modify27135.701.33141.33310.0000
12942007.03.30 18:26modify27135.701.33141.33320.0000
12952007.03.30 18:26modify27135.701.33141.33330.0000
12962007.03.30 18:26modify27135.701.33141.33350.0000
12972007.03.30 18:27modify27135.701.33141.33360.0000
12982007.03.30 18:27modify27135.701.33141.33380.0000
12992007.03.30 18:27modify27135.701.33141.33390.0000
13002007.03.30 18:27modify27135.701.33141.33410.0000
13012007.03.30 18:27modify27135.701.33141.33420.0000
13022007.03.30 18:27modify27135.701.33141.33430.0000
13032007.03.30 18:27modify27135.701.33141.33450.0000
13042007.03.30 18:27modify27135.701.33141.33460.0000
13052007.03.30 18:28modify27135.701.33141.33470.0000
13062007.03.30 18:28modify27135.701.33141.33490.0000
13072007.03.30 18:28modify27135.701.33141.33510.0000
13082007.03.30 18:28modify27135.701.33141.33520.0000
13092007.03.30 18:28modify27135.701.33141.33540.0000
13102007.03.30 18:28modify27135.701.33141.33550.0000
13112007.03.30 18:28modify27135.701.33141.33560.0000
13122007.03.30 18:29modify27135.701.33141.33570.0000
13132007.03.30 18:29modify27135.701.33141.33580.0000
13142007.03.30 18:29modify27135.701.33141.33590.0000
13152007.03.30 18:29modify27135.701.33141.33600.0000
13162007.03.30 18:29modify27135.701.33141.33610.0000
13172007.03.30 18:30modify27135.701.33141.33620.0000
13182007.03.30 18:30modify27135.701.33141.33630.0000
13192007.03.30 18:44modify27135.701.33141.33640.0000
13202007.03.30 18:44modify27135.701.33141.33660.0000
13212007.03.30 18:48modify27135.701.33141.33670.0000
13222007.03.30 18:48modify27135.701.33141.33680.0000
13232007.03.30 18:48modify27135.701.33141.33690.0000
13242007.03.30 18:55s/l27135.701.33691.33690.000019635.00138671.91
13252007.03.30 18:55buy27241.601.33710.00000.0000
13262007.03.30 22:00close27241.601.33530.00000.0000-7488.00131183.91
13272007.03.30 22:00sell27339.401.33520.00000.0000
13282007.04.01 23:00close27339.401.33770.00000.0000-9850.00121333.91
13292007.04.01 23:00buy27435.701.33780.00000.0000
13302007.04.02 01:45close27435.701.33630.00000.0000-5529.93115803.98
13312007.04.02 01:47sell27533.701.33630.00000.0000
13322007.04.02 06:00close27533.701.33480.00000.00005055.00120858.98
13332007.04.02 06:04buy27636.301.33490.00000.0000
13342007.04.02 17:01modify27636.301.33491.33490.0000
13352007.04.02 17:01modify27636.301.33491.33500.0000
13362007.04.02 17:01modify27636.301.33491.33510.0000
13372007.04.02 20:29close27636.301.33721.33510.00008349.00129207.98
13382007.04.02 20:29sell27738.801.33720.00000.0000
13392007.04.03 01:00close27738.801.33690.00000.00001249.36130457.34
13402007.04.03 01:00buy27839.101.33700.00000.0000
13412007.04.03 07:00close27839.101.33640.00000.0000-2346.00128111.34
13422007.04.03 07:00sell27938.401.33650.00000.0000
13432007.04.03 16:00close27938.401.33670.00000.0000-768.00127343.34
13442007.04.03 16:01buy28037.401.33660.00000.0000
13452007.04.03 19:00close28037.401.33600.00000.0000-2244.00125099.34
13462007.04.03 19:00sell28136.401.33610.00000.0000
13472007.04.04 03:07close28136.401.33270.00000.000012456.08137555.42
13482007.04.04 03:08buy28241.301.33280.00000.0000
13492007.04.04 10:37modify28241.301.33281.33280.0000
13502007.04.04 13:12modify28241.301.33281.33290.0000
13512007.04.04 13:12modify28241.301.33281.33300.0000
13522007.04.04 13:12modify28241.301.33281.33310.0000
13532007.04.04 13:12modify28241.301.33281.33330.0000
13542007.04.04 13:26modify28241.301.33281.33340.0000
13552007.04.04 13:26modify28241.301.33281.33350.0000
13562007.04.04 13:26modify28241.301.33281.33360.0000
13572007.04.04 13:27modify28241.301.33281.33370.0000
13582007.04.04 13:28modify28241.301.33281.33380.0000
13592007.04.04 13:28modify28241.301.33281.33390.0000
13602007.04.04 13:28modify28241.301.33281.33400.0000
13612007.04.04 13:36modify28241.301.33281.33410.0000
13622007.04.04 13:37modify28241.301.33281.33420.0000
13632007.04.04 13:38modify28241.301.33281.33430.0000
13642007.04.04 14:00close28241.301.33501.33430.00009086.00146641.42
13652007.04.04 14:00sell28344.001.33500.00000.0000
13662007.04.04 17:00close28344.001.33560.00000.0000-2640.00144001.42
13672007.04.04 17:00buy28443.201.33560.00000.0000
13682007.04.04 21:00close28443.201.33680.00000.00005184.00149185.42
13692007.04.04 21:00sell28544.801.33670.00000.0000
13702007.04.05 01:00close28544.801.33710.00000.0000-1496.32147689.10
13712007.04.05 01:00buy28644.301.33720.00000.0000
13722007.04.05 05:13close28644.301.33710.00000.0000-443.00147246.10
13732007.04.05 05:14sell28743.301.33710.00000.0000
13742007.04.05 10:00close28743.301.33660.00000.00002165.00149411.10
13752007.04.05 10:00buy28844.801.33660.00000.0000
13762007.04.05 11:15close28844.801.33620.00000.0000-1792.00147619.10
13772007.04.05 11:19sell28944.301.33620.00000.0000
13782007.04.05 16:00close28944.301.33870.00000.0000-11075.00136544.10
13792007.04.05 16:00buy29040.201.33860.00000.0000
13802007.04.05 16:22modify29040.201.33861.33880.0000
13812007.04.05 16:22modify29040.201.33861.33890.0000
13822007.04.05 16:22modify29040.201.33861.33900.0000
13832007.04.05 16:22modify29040.201.33861.33910.0000
13842007.04.05 16:22modify29040.201.33861.33930.0000
13852007.04.05 16:25modify29040.201.33861.33940.0000
13862007.04.05 16:26modify29040.201.33861.33950.0000
13872007.04.05 16:26modify29040.201.33861.33970.0000
13882007.04.05 16:26modify29040.201.33861.33990.0000
13892007.04.05 16:26modify29040.201.33861.34000.0000
13902007.04.05 16:26modify29040.201.33861.34020.0000
13912007.04.05 16:26modify29040.201.33861.34030.0000
13922007.04.05 16:28modify29040.201.33861.34040.0000
13932007.04.05 16:45modify29040.201.33861.34060.0000
13942007.04.05 16:45modify29040.201.33861.34070.0000
13952007.04.05 16:45modify29040.201.33861.34080.0000
13962007.04.05 16:45modify29040.201.33861.34090.0000
13972007.04.05 16:45modify29040.201.33861.34100.0000
13982007.04.05 21:30close29040.201.34251.34100.000015678.00152222.10
13992007.04.05 21:30sell29145.701.34250.00000.0000
14002007.04.06 00:00close29145.701.34310.00000.0000-2641.46149580.64
14012007.04.06 00:01buy29244.901.34300.00000.0000
14022007.04.06 02:00close29244.901.34270.00000.0000-1347.00148233.64
14032007.04.06 02:09sell29343.601.34250.00000.0000
14042007.04.09 12:00close29343.601.33760.00000.000021459.92169693.56
14052007.04.09 12:00buy29450.901.33760.00000.0000
14062007.04.09 14:00close29450.901.33700.00000.0000-3054.00166639.56
14072007.04.09 14:00sell29550.001.33690.00000.0000
14082007.04.09 22:00close29550.001.33600.00000.00004500.00171139.56
14092007.04.09 22:00buy29651.301.33610.00000.0000
14102007.04.10 01:02close29651.301.33540.00000.0000-3842.37167297.19
14112007.04.10 01:07sell29750.201.33540.00000.0000
14122007.04.10 03:08close29750.201.33560.00000.0000-1004.00166293.19
14132007.04.10 03:08buy29848.901.33570.00000.0000
14142007.04.10 04:47modify29848.901.33571.33570.0000
14152007.04.10 04:52modify29848.901.33571.33580.0000
14162007.04.10 04:52modify29848.901.33571.33590.0000
14172007.04.10 04:52modify29848.901.33571.33600.0000
14182007.04.10 04:52modify29848.901.33571.33620.0000
14192007.04.10 04:52modify29848.901.33571.33630.0000
14202007.04.10 04:52modify29848.901.33571.33650.0000
14212007.04.10 04:52modify29848.901.33571.33660.0000
14222007.04.10 04:52modify29848.901.33571.33680.0000
14232007.04.10 05:00modify29848.901.33571.33690.0000
14242007.04.10 05:00modify29848.901.33571.33700.0000
14252007.04.10 05:03modify29848.901.33571.33710.0000
14262007.04.10 05:03modify29848.901.33571.33720.0000
14272007.04.10 05:03modify29848.901.33571.33730.0000
14282007.04.10 05:03modify29848.901.33571.33740.0000
14292007.04.10 05:24modify29848.901.33571.33760.0000
14302007.04.10 05:25modify29848.901.33571.33770.0000
14312007.04.10 05:25modify29848.901.33571.33780.0000
14322007.04.10 05:25modify29848.901.33571.33790.0000
14332007.04.10 05:32modify29848.901.33571.33800.0000
14342007.04.10 05:32modify29848.901.33571.33830.0000
14352007.04.10 05:32modify29848.901.33571.33850.0000
14362007.04.10 05:32modify29848.901.33571.33860.0000
14372007.04.10 05:32modify29848.901.33571.33880.0000
14382007.04.10 05:32modify29848.901.33571.33900.0000
14392007.04.10 05:33modify29848.901.33571.33910.0000
14402007.04.10 05:33modify29848.901.33571.33930.0000
14412007.04.10 05:39modify29848.901.33571.33940.0000
14422007.04.10 05:39modify29848.901.33571.33950.0000
14432007.04.10 05:39modify29848.901.33571.33960.0000
14442007.04.10 05:40modify29848.901.33571.33970.0000
14452007.04.10 05:40modify29848.901.33571.33980.0000
14462007.04.10 05:40modify29848.901.33571.33990.0000
14472007.04.10 05:40modify29848.901.33571.34000.0000
14482007.04.10 05:41modify29848.901.33571.34010.0000
14492007.04.10 05:41modify29848.901.33571.34020.0000
14502007.04.10 05:41modify29848.901.33571.34030.0000
14512007.04.10 10:13close29848.901.34171.34030.000029340.00195633.19
14522007.04.10 10:13sell29958.701.34170.00000.0000
14532007.04.10 12:19close29958.701.34160.00000.0000587.00196220.19
14542007.04.10 12:19buy30058.901.34170.00000.0000
14552007.04.10 18:04modify30058.901.34171.34170.0000
14562007.04.10 18:05modify30058.901.34171.34180.0000
14572007.04.10 18:05modify30058.901.34171.34190.0000
14582007.04.10 18:05modify30058.901.34171.34200.0000
14592007.04.10 18:05modify30058.901.34171.34210.0000
14602007.04.10 18:05modify30058.901.34171.34220.0000
14612007.04.10 18:06modify30058.901.34171.34240.0000
14622007.04.10 19:01close30058.901.34341.34240.000010013.00206233.19
14632007.04.10 19:02sell30161.901.34340.00000.0000
14642007.04.10 23:00close30161.901.34340.00000.00000.00206233.19
14652007.04.10 23:00buy30261.901.34340.00000.0000
14662007.04.11 01:00close30261.901.34290.00000.0000-3398.31202834.88
14672007.04.11 01:01sell30360.901.34300.00000.0000
14682007.04.11 05:08close30360.901.34280.00000.00001218.00204052.88
14692007.04.11 05:09buy30461.201.34270.00000.0000
14702007.04.11 07:00close30461.201.34190.00000.0000-4896.00199156.88
14712007.04.11 07:00sell30559.701.34200.00000.0000
14722007.04.11 08:04close30559.701.34240.00000.0000-2388.00196768.88
14732007.04.11 08:08buy30657.801.34240.00000.0000
14742007.04.11 13:31close30657.801.34260.00000.00001156.00197924.88
14752007.04.11 13:31sell30759.401.34260.00000.0000
14762007.04.11 17:00close30759.401.34280.00000.0000-1188.00196736.88
14772007.04.11 17:00buy30859.001.34290.00000.0000
14782007.04.11 19:20close30859.001.34300.00000.0000590.00197326.88
14792007.04.11 19:33sell30959.201.34300.00000.0000
14802007.04.12 01:00close30959.201.34340.00000.0000-1977.28195349.60
14812007.04.12 01:02buy31058.601.34330.00000.0000
14822007.04.12 03:38close31058.601.34330.00000.00000.00195349.60
14832007.04.12 03:40sell31158.601.34330.00000.0000
14842007.04.12 05:00close31158.601.34590.00000.0000-15236.00180113.60
14852007.04.12 05:00buy31252.901.34580.00000.0000
14862007.04.12 11:07close31252.901.34630.00000.00002645.00182758.60
14872007.04.12 11:08sell31354.801.34630.00000.0000
14882007.04.12 14:00close31354.801.34580.00000.00002740.00185498.60
14892007.04.12 14:00buy31455.601.34590.00000.0000
14902007.04.12 17:27modify31455.601.34591.34590.0000
14912007.04.12 17:27modify31455.601.34591.34600.0000
14922007.04.12 17:27modify31455.601.34591.34610.0000
14932007.04.12 17:28modify31455.601.34591.34620.0000
14942007.04.12 17:28modify31455.601.34591.34630.0000
14952007.04.12 17:29modify31455.601.34591.34640.0000
14962007.04.12 17:36modify31455.601.34591.34650.0000
14972007.04.12 17:36modify31455.601.34591.34660.0000
14982007.04.12 17:37modify31455.601.34591.34670.0000
14992007.04.12 17:37modify31455.601.34591.34680.0000
15002007.04.12 17:37modify31455.601.34591.34690.0000
15012007.04.12 17:38modify31455.601.34591.34700.0000
15022007.04.12 17:38modify31455.601.34591.34710.0000
15032007.04.12 17:39modify31455.601.34591.34720.0000
15042007.04.12 19:26close31455.601.34791.34720.000011120.00196618.60
15052007.04.12 19:26sell31559.001.34790.00000.0000
15062007.04.12 22:00close31559.001.34830.00000.0000-2360.00194258.60
15072007.04.12 22:00buy31658.301.34820.00000.0000
15082007.04.13 03:38modify31658.301.34821.34830.0000
15092007.04.13 03:39modify31658.301.34821.34840.0000
15102007.04.13 03:40modify31658.301.34821.34850.0000
15112007.04.13 04:36modify31658.301.34821.34860.0000
15122007.04.13 04:36modify31658.301.34821.34870.0000
15132007.04.13 04:37modify31658.301.34821.34880.0000
15142007.04.13 04:37modify31658.301.34821.34890.0000
15152007.04.13 04:37modify31658.301.34821.34900.0000
15162007.04.13 04:38modify31658.301.34821.34910.0000
15172007.04.13 04:38modify31658.301.34821.34920.0000
15182007.04.13 04:39modify31658.301.34821.34930.0000
15192007.04.13 09:38modify31658.301.34821.34940.0000
15202007.04.13 09:38modify31658.301.34821.34950.0000
15212007.04.13 10:27modify31658.301.34821.34960.0000
15222007.04.13 10:28modify31658.301.34821.34970.0000
15232007.04.13 10:29modify31658.301.34821.34980.0000
15242007.04.13 10:36modify31658.301.34821.34990.0000
15252007.04.13 10:37modify31658.301.34821.35000.0000
15262007.04.13 10:38modify31658.301.34821.35010.0000
15272007.04.13 10:38modify31658.301.34821.35020.0000
15282007.04.13 10:39modify31658.301.34821.35030.0000
15292007.04.13 12:38modify31658.301.34821.35040.0000
15302007.04.13 12:38modify31658.301.34821.35050.0000
15312007.04.13 12:39modify31658.301.34821.35060.0000
15322007.04.13 13:26modify31658.301.34821.35070.0000
15332007.04.13 13:27modify31658.301.34821.35080.0000
15342007.04.13 13:28modify31658.301.34821.35090.0000
15352007.04.13 13:28modify31658.301.34821.35100.0000
15362007.04.13 13:35modify31658.301.34821.35110.0000
15372007.04.13 13:36modify31658.301.34821.35120.0000
15382007.04.13 13:37modify31658.301.34821.35130.0000
15392007.04.13 13:38modify31658.301.34821.35140.0000
15402007.04.13 13:39modify31658.301.34821.35150.0000
15412007.04.13 14:37modify31658.301.34821.35160.0000
15422007.04.13 14:38modify31658.301.34821.35170.0000
15432007.04.13 17:01modify31658.301.34821.35180.0000
15442007.04.13 17:03modify31658.301.34821.35190.0000
15452007.04.13 17:12modify31658.301.34821.35200.0000
15462007.04.13 17:13modify31658.301.34821.35210.0000
15472007.04.13 17:13modify31658.301.34821.35220.0000
15482007.04.13 17:14modify31658.301.34821.35230.0000
15492007.04.13 17:18close31658.301.35391.35230.000032945.33227203.93
15502007.04.13 17:18sell31768.201.35390.00000.0000
15512007.04.13 20:18close31768.201.35230.00000.000010912.00238115.93
15522007.04.13 20:19buy31871.401.35240.00000.0000
15532007.04.15 23:40modify31871.401.35241.35250.0000
15542007.04.16 00:19modify31871.401.35241.35260.0000
15552007.04.16 00:20modify31871.401.35241.35270.0000
15562007.04.16 00:27modify31871.401.35241.35280.0000
15572007.04.16 00:27modify31871.401.35241.35290.0000
15582007.04.16 00:28modify31871.401.35241.35300.0000
15592007.04.16 00:29modify31871.401.35241.35310.0000
15602007.04.16 00:30modify31871.401.35241.35320.0000
15612007.04.16 00:37modify31871.401.35241.35330.0000
15622007.04.16 00:37modify31871.401.35241.35340.0000
15632007.04.16 00:38modify31871.401.35241.35350.0000
15642007.04.16 00:39modify31871.401.35241.35360.0000
15652007.04.16 00:40modify31871.401.35241.35370.0000
15662007.04.16 01:19modify31871.401.35241.35380.0000
15672007.04.16 01:26modify31871.401.35241.35390.0000
15682007.04.16 01:27modify31871.401.35241.35400.0000
15692007.04.16 01:28modify31871.401.35241.35410.0000
15702007.04.16 01:29modify31871.401.35241.35420.0000
15712007.04.16 01:36modify31871.401.35241.35430.0000
15722007.04.16 01:37modify31871.401.35241.35440.0000
15732007.04.16 01:38modify31871.401.35241.35450.0000
15742007.04.16 01:39modify31871.401.35241.35460.0000
15752007.04.16 03:26close31871.401.35641.35460.000028210.14266326.07
15762007.04.16 03:27sell31979.901.35640.00000.0000
15772007.04.16 05:37close31979.901.35670.00000.0000-2397.00263929.07
15782007.04.16 05:38buy32079.201.35670.00000.0000
15792007.04.16 07:00close32079.201.35600.00000.0000-5544.00258385.07
15802007.04.16 07:00sell32176.001.35590.00000.0000
15812007.04.16 11:00close32176.001.35530.00000.00004560.00262945.07
15822007.04.16 11:00buy32278.901.35520.00000.0000
15832007.04.16 16:19close32278.901.35520.00000.00000.00262945.07
15842007.04.16 16:20sell32378.901.35520.00000.0000
15852007.04.17 03:18close32378.901.35310.00000.000016742.58279687.65
15862007.04.17 03:19buy32483.901.35310.00000.0000
15872007.04.17 15:18modify32483.901.35311.35310.0000
15882007.04.17 15:18modify32483.901.35311.35320.0000
15892007.04.17 15:19modify32483.901.35311.35330.0000
15902007.04.17 15:19modify32483.901.35311.35340.0000
15912007.04.17 15:19modify32483.901.35311.35350.0000
15922007.04.17 15:26modify32483.901.35311.35360.0000
15932007.04.17 15:26modify32483.901.35311.35370.0000
15942007.04.17 15:26modify32483.901.35311.35380.0000
15952007.04.17 15:27modify32483.901.35311.35390.0000
15962007.04.17 15:27modify32483.901.35311.35400.0000
15972007.04.17 15:27modify32483.901.35311.35410.0000
15982007.04.17 15:27modify32483.901.35311.35420.0000
15992007.04.17 15:28modify32483.901.35311.35430.0000
16002007.04.17 15:28modify32483.901.35311.35440.0000
16012007.04.17 15:28modify32483.901.35311.35450.0000
16022007.04.17 15:28modify32483.901.35311.35460.0000
16032007.04.17 15:28modify32483.901.35311.35470.0000
16042007.04.17 15:29modify32483.901.35311.35480.0000
16052007.04.17 15:29modify32483.901.35311.35490.0000
16062007.04.17 15:36modify32483.901.35311.35500.0000
16072007.04.17 15:36modify32483.901.35311.35510.0000
16082007.04.17 15:36modify32483.901.35311.35520.0000
16092007.04.17 15:37modify32483.901.35311.35530.0000
16102007.04.17 15:37modify32483.901.35311.35540.0000
16112007.04.17 15:37modify32483.901.35311.35550.0000
16122007.04.17 15:37modify32483.901.35311.35560.0000
16132007.04.17 15:38modify32483.901.35311.35570.0000
16142007.04.17 15:38modify32483.901.35311.35580.0000
16152007.04.17 15:38modify32483.901.35311.35590.0000
16162007.04.17 15:38modify32483.901.35311.35600.0000
16172007.04.17 15:38modify32483.901.35311.35610.0000
16182007.04.17 15:39modify32483.901.35311.35620.0000
16192007.04.17 15:39modify32483.901.35311.35630.0000
16202007.04.17 18:39s/l32483.901.35631.35630.000026848.00306535.65
16212007.04.17 21:00buy32592.001.35680.00000.0000
16222007.04.18 10:02modify32592.001.35681.35690.0000
16232007.04.18 10:03modify32592.001.35681.35700.0000
16242007.04.18 10:04modify32592.001.35681.35710.0000
16252007.04.18 10:13modify32592.001.35681.35720.0000
16262007.04.18 11:27modify32592.001.35681.35730.0000
16272007.04.18 11:27modify32592.001.35681.35740.0000
16282007.04.18 11:28modify32592.001.35681.35750.0000
16292007.04.18 11:28modify32592.001.35681.35760.0000
16302007.04.18 11:29modify32592.001.35681.35770.0000
16312007.04.18 11:36modify32592.001.35681.35780.0000
16322007.04.18 11:36modify32592.001.35681.35790.0000
16332007.04.18 11:37modify32592.001.35681.35800.0000
16342007.04.18 11:37modify32592.001.35681.35810.0000
16352007.04.18 11:38modify32592.001.35681.35820.0000
16362007.04.18 11:38modify32592.001.35681.35830.0000
16372007.04.18 11:39modify32592.001.35681.35840.0000
16382007.04.18 11:40modify32592.001.35681.35850.0000
16392007.04.18 15:00close32592.001.35901.35850.000019789.20326324.85
16402007.04.18 15:00sell32697.901.35890.00000.0000
16412007.04.18 20:00close32697.901.35800.00000.00008811.00335135.85
16422007.04.18 20:00buy327100.501.35810.00000.0000
16432007.04.18 23:39modify327100.501.35811.35820.0000
16442007.04.18 23:40modify327100.501.35811.35830.0000
16452007.04.19 02:00modify327100.501.35811.35840.0000
16462007.04.19 02:01modify327100.501.35811.35850.0000
16472007.04.19 02:02modify327100.501.35811.35860.0000
16482007.04.19 02:04modify327100.501.35811.35870.0000
16492007.04.19 02:05modify327100.501.35811.35880.0000
16502007.04.19 04:00close327100.501.36031.35880.000020632.65355768.50
16512007.04.19 04:00sell328106.701.36040.00000.0000
16522007.04.19 11:00close328106.701.35850.00000.000020273.00376041.50
16532007.04.19 11:00buy329112.801.35840.00000.0000
16542007.04.19 13:49close329112.801.35850.00000.00001128.00377169.50
16552007.04.19 13:50sell330113.201.35850.00000.0000
16562007.04.19 23:00close330113.201.36070.00000.0000-24904.00352265.50
16572007.04.19 23:00buy331105.701.36070.00000.0000
16582007.04.20 04:00close331105.701.36170.00000.000010052.07362317.57
16592007.04.20 04:00sell332108.701.36170.00000.0000
16602007.04.20 09:01close332108.701.36180.00000.0000-1087.00361230.57
16612007.04.20 09:01buy333108.401.36170.00000.0000
16622007.04.20 11:00close333108.401.36130.00000.0000-4336.00356894.57
16632007.04.20 11:00sell334105.001.36130.00000.0000
16642007.04.20 14:40close334105.001.36100.00000.00003150.00360044.57
16652007.04.20 14:41buy335108.001.36100.00000.0000
16662007.04.20 15:00close335108.001.36040.00000.0000-6480.00353564.57
16672007.04.20 15:02sell336106.101.36040.00000.0000
16682007.04.20 19:00close336106.101.36020.00000.00002122.00355686.57
16692007.04.20 19:00buy337106.701.36020.00000.0000
16702007.04.20 23:00close337106.701.35920.00000.0000-10670.00345016.57
16712007.04.20 23:00sell338103.501.35930.00000.0000
16722007.04.23 00:00close338103.501.35970.00000.0000-3912.30341104.27
16732007.04.23 00:05buy339100.301.36010.00000.0000
16742007.04.23 03:00close339100.301.35980.00000.0000-3009.00338095.27
16752007.04.23 03:00sell34098.401.35970.00000.0000
16762007.04.23 07:56close34098.401.35940.00000.00002952.00341047.27
16772007.04.23 07:57buy341102.301.35940.00000.0000
16782007.04.23 08:08close341102.301.35880.00000.0000-6138.00334909.27
16792007.04.23 08:09sell342100.501.35880.00000.0000
16802007.04.23 17:00close342100.501.35600.00000.000028140.00363049.27
16812007.04.23 17:00buy343108.901.35600.00000.0000
16822007.04.23 21:19close343108.901.35720.00000.000013068.00376117.27
16832007.04.23 21:21sell344112.801.35720.00000.0000
16842007.04.24 02:00close344112.801.35820.00000.0000-11031.84365085.43
16852007.04.24 02:01buy345109.501.35840.00000.0000
16862007.04.24 04:00close345109.501.35710.00000.0000-14235.00350850.43
16872007.04.24 04:03sell346103.201.35700.00000.0000
16882007.04.24 08:00close346103.201.35630.00000.00007224.00358074.43
16892007.04.24 08:01buy347107.401.35640.00000.0000
16902007.04.24 17:00modify347107.401.35641.35650.0000
16912007.04.24 17:00modify347107.401.35641.35670.0000
16922007.04.24 17:00modify347107.401.35641.35690.0000
16932007.04.24 17:00modify347107.401.35641.35710.0000
16942007.04.24 17:00modify347107.401.35641.35730.0000
16952007.04.24 17:00modify347107.401.35641.35760.0000
16962007.04.24 17:00modify347107.401.35641.35780.0000
16972007.04.24 17:08modify347107.401.35641.35790.0000
16982007.04.24 17:10modify347107.401.35641.35800.0000
16992007.04.24 17:10modify347107.401.35641.35810.0000
17002007.04.24 17:18modify347107.401.35641.35820.0000
17012007.04.24 17:18modify347107.401.35641.35830.0000
17022007.04.24 17:19modify347107.401.35641.35850.0000
17032007.04.24 17:19modify347107.401.35641.35860.0000
17042007.04.24 17:19modify347107.401.35641.35870.0000
17052007.04.24 17:21modify347107.401.35641.35880.0000
17062007.04.24 17:21modify347107.401.35641.35890.0000
17072007.04.24 17:21modify347107.401.35641.35910.0000
17082007.04.24 17:21modify347107.401.35641.35920.0000
17092007.04.24 17:22modify347107.401.35641.35930.0000
17102007.04.24 17:22modify347107.401.35641.35940.0000
17112007.04.24 17:22modify347107.401.35641.35950.0000
17122007.04.24 17:23modify347107.401.35641.35960.0000
17132007.04.24 17:25modify347107.401.35641.35970.0000
17142007.04.24 17:25modify347107.401.35641.35980.0000
17152007.04.24 17:25modify347107.401.35641.35990.0000
17162007.04.24 17:25modify347107.401.35641.36000.0000
17172007.04.24 17:28modify347107.401.35641.36010.0000
17182007.04.24 17:32modify347107.401.35641.36020.0000
17192007.04.24 17:32modify347107.401.35641.36040.0000
17202007.04.24 23:00modify347107.401.35641.36050.0000
17212007.04.24 23:01modify347107.401.35641.36060.0000
17222007.04.24 23:04modify347107.401.35641.36070.0000
17232007.04.24 23:04modify347107.401.35641.36080.0000
17242007.04.24 23:06modify347107.401.35641.36090.0000
17252007.04.24 23:32modify347107.401.35641.36100.0000
17262007.04.24 23:32modify347107.401.35641.36110.0000
17272007.04.24 23:32modify347107.401.35641.36120.0000
17282007.04.25 03:00close347107.401.36321.36120.000072505.74430580.17
17292007.04.25 03:00sell348129.201.36330.00000.0000
17302007.04.25 05:00close348129.201.36350.00000.0000-2584.00427996.17
17312007.04.25 05:03buy349128.401.36360.00000.0000
17322007.04.25 07:05close349128.401.36310.00000.0000-6420.00421576.17
17332007.04.25 07:07sell350124.001.36310.00000.0000
17342007.04.25 08:44close350124.001.36350.00000.0000-4960.00416616.17
17352007.04.25 08:45buy351121.301.36360.00000.0000
17362007.04.25 15:11close351121.301.36450.00000.000010917.00427533.17
17372007.04.25 15:11sell352128.301.36450.00000.0000
17382007.04.25 17:00close352128.301.36460.00000.0000-1283.00426250.17
17392007.04.25 17:00buy353127.901.36460.00000.0000
17402007.04.25 19:00close353127.901.36450.00000.0000-1279.00424971.17
17412007.04.25 19:00sell354125.001.36460.00000.0000
17422007.04.26 04:00close354125.001.36460.00000.0000825.00425796.17
17432007.04.26 04:00buy355125.101.36470.00000.0000
17442007.04.26 10:00close355125.101.36450.00000.0000-2502.00423294.17
17452007.04.26 10:00sell356123.201.36440.00000.0000
17462007.04.26 21:00close356123.201.36070.00000.000045584.00468878.17
17472007.04.26 21:00buy357140.701.36070.00000.0000
17482007.04.27 00:00close357140.701.36000.00000.0000-10538.43458339.74
17492007.04.27 00:00sell358137.501.36000.00000.0000
17502007.04.27 05:00close358137.501.36000.00000.00000.00458339.74
17512007.04.27 05:02buy359137.501.36010.00000.0000
17522007.04.27 08:23close359137.501.36000.00000.0000-1375.00456964.74
17532007.04.27 08:23sell360134.401.35990.00000.0000
17542007.04.27 11:00close360134.401.36000.00000.0000-1344.00455620.74
17552007.04.27 11:00buy361132.601.35990.00000.0000
17562007.04.27 13:42modify361132.601.35991.35990.0000
17572007.04.27 13:42modify361132.601.35991.36000.0000
17582007.04.27 13:42modify361132.601.35991.36010.0000
17592007.04.27 13:43modify361132.601.35991.36020.0000
17602007.04.27 13:43modify361132.601.35991.36030.0000
17612007.04.27 13:45modify361132.601.35991.36040.0000
17622007.04.27 13:53modify361132.601.35991.36050.0000
17632007.04.27 14:00modify361132.601.35991.36060.0000
17642007.04.27 14:03modify361132.601.35991.36070.0000
17652007.04.27 14:03modify361132.601.35991.36080.0000
17662007.04.27 14:03modify361132.601.35991.36090.0000
17672007.04.27 14:03modify361132.601.35991.36100.0000
17682007.04.27 14:10modify361132.601.35991.36120.0000
17692007.04.27 14:11modify361132.601.35991.36130.0000
17702007.04.27 14:12modify361132.601.35991.36140.0000
17712007.04.27 15:05modify361132.601.35991.36160.0000
17722007.04.27 15:20modify361132.601.35991.36170.0000
17732007.04.27 15:23modify361132.601.35991.36190.0000
17742007.04.27 15:30modify361132.601.35991.36250.0000
17752007.04.27 15:30modify361132.601.35991.36260.0000
17762007.04.27 15:30modify361132.601.35991.36270.0000
17772007.04.27 15:30modify361132.601.35991.36280.0000
17782007.04.27 15:30modify361132.601.35991.36290.0000
17792007.04.27 15:30modify361132.601.35991.36300.0000
17802007.04.27 15:30modify361132.601.35991.36310.0000
17812007.04.27 15:30modify361132.601.35991.36330.0000
17822007.04.27 15:30modify361132.601.35991.36360.0000
17832007.04.27 15:30modify361132.601.35991.36400.0000
17842007.04.27 15:30modify361132.601.35991.36410.0000
17852007.04.27 15:30modify361132.601.35991.36440.0000
17862007.04.27 15:30modify361132.601.35991.36460.0000
17872007.04.27 15:30modify361132.601.35991.36480.0000
17882007.04.27 15:30modify361132.601.35991.36510.0000
17892007.04.27 15:30modify361132.601.35991.36540.0000
17902007.04.27 15:30modify361132.601.35991.36570.0000
17912007.04.27 15:50s/l361132.601.36571.36570.000076908.00532528.74
17922007.04.27 15:50buy362159.801.36590.00000.0000
17932007.04.27 18:00close362159.801.36550.00000.0000-6392.00526136.74
17942007.04.27 18:00sell363157.801.36540.00000.0000
17952007.04.27 22:00close363157.801.36440.00000.000015780.00541916.74
17962007.04.27 22:00buy364162.601.36440.00000.0000
17972007.04.30 02:05close364162.601.36350.00000.0000-15430.74526486.00
17982007.04.30 02:05sell365157.901.36350.00000.0000
17992007.04.30 05:00close365157.901.36350.00000.00000.00526486.00
18002007.04.30 05:01buy366157.901.36360.00000.0000
18012007.04.30 07:39close366157.901.36360.00000.00000.00526486.00
18022007.04.30 07:40sell367157.901.36350.00000.0000
18032007.04.30 15:00close367157.901.36110.00000.000037896.00564382.00
18042007.04.30 15:00buy368169.301.36100.00000.0000
18052007.04.30 16:36modify368169.301.36101.36100.0000
18062007.04.30 16:37modify368169.301.36101.36110.0000
18072007.04.30 16:37modify368169.301.36101.36120.0000
18082007.04.30 16:38modify368169.301.36101.36130.0000
18092007.04.30 16:38modify368169.301.36101.36140.0000
18102007.04.30 16:39modify368169.301.36101.36150.0000
18112007.04.30 17:38modify368169.301.36101.36160.0000
18122007.04.30 17:38modify368169.301.36101.36170.0000
18132007.04.30 17:39modify368169.301.36101.36180.0000
18142007.04.30 18:05modify368169.301.36101.36190.0000
18152007.04.30 18:06modify368169.301.36101.36200.0000
18162007.04.30 18:08modify368169.301.36101.36210.0000
18172007.04.30 18:17modify368169.301.36101.36220.0000
18182007.04.30 18:17modify368169.301.36101.36230.0000
18192007.04.30 18:17modify368169.301.36101.36240.0000
18202007.04.30 18:18modify368169.301.36101.36250.0000
18212007.04.30 18:18modify368169.301.36101.36260.0000
18222007.04.30 18:18modify368169.301.36101.36270.0000
18232007.04.30 18:19modify368169.301.36101.36280.0000
18242007.04.30 18:19modify368169.301.36101.36290.0000
18252007.04.30 18:19modify368169.301.36101.36300.0000
18262007.04.30 18:26modify368169.301.36101.36310.0000
18272007.04.30 18:26modify368169.301.36101.36320.0000
18282007.04.30 18:27modify368169.301.36101.36330.0000
18292007.04.30 18:27modify368169.301.36101.36340.0000
18302007.04.30 18:28modify368169.301.36101.36350.0000
18312007.04.30 18:28modify368169.301.36101.36360.0000
18322007.04.30 18:28modify368169.301.36101.36370.0000
18332007.04.30 18:29modify368169.301.36101.36380.0000
18342007.04.30 18:29modify368169.301.36101.36390.0000
18352007.04.30 18:36modify368169.301.36101.36400.0000
18362007.04.30 18:36modify368169.301.36101.36410.0000
18372007.04.30 18:37modify368169.301.36101.36420.0000
18382007.04.30 18:37modify368169.301.36101.36430.0000
18392007.04.30 18:37modify368169.301.36101.36440.0000
18402007.04.30 18:38modify368169.301.36101.36450.0000
18412007.04.30 18:38modify368169.301.36101.36460.0000
18422007.04.30 18:39modify368169.301.36101.36470.0000
18432007.04.30 18:39modify368169.301.36101.36480.0000
18442007.04.30 21:00close368169.301.36571.36480.000079571.00643953.00
18452007.04.30 21:01sell369193.201.36570.00000.0000
18462007.05.01 01:28close369193.201.36490.00000.000015881.04659834.04
18472007.05.01 01:29buy370198.001.36500.00000.0000
18482007.05.01 06:00close370198.001.36450.00000.0000-9900.00649934.04
18492007.05.01 06:01sell371195.001.36450.00000.0000
18502007.05.01 13:29close371195.001.36440.00000.00001950.00651884.04
18512007.05.01 13:29buy372195.601.36440.00000.0000
18522007.05.01 17:17close372195.601.36490.00000.00009780.00661664.04
18532007.05.01 17:18sell373198.501.36490.00000.0000
18542007.05.01 21:07close373198.501.36050.00000.000087340.00749004.04
18552007.05.01 21:08buy374224.701.36050.00000.0000
18562007.05.01 23:30close374224.701.36060.00000.00002247.00751251.04
18572007.05.01 23:31sell375225.401.36060.00000.0000
18582007.05.02 08:18close375225.401.35820.00000.000054591.88805842.92
18592007.05.02 08:19buy376241.801.35830.00000.0000
18602007.05.02 10:17close376241.801.35790.00000.0000-9672.00796170.92
18612007.05.02 10:17sell377238.901.35790.00000.0000
18622007.05.02 18:00close377238.901.35970.00000.0000-43002.00753168.92
18632007.05.02 18:00buy378221.501.35980.00000.0000
18642007.05.02 21:19close378221.501.35980.00000.00000.00753168.92
18652007.05.02 21:20sell379221.501.35980.00000.0000
18662007.05.03 02:18close379221.501.35900.00000.000019181.90772350.82
18672007.05.03 02:22buy380231.701.35910.00000.0000
18682007.05.03 15:29modify380231.701.35911.35910.0000
18692007.05.03 15:29modify380231.701.35911.35920.0000
18702007.05.03 15:31close380231.701.36071.35920.000037072.00809422.82
18712007.05.03 15:31sell381242.801.36060.00000.0000
18722007.05.04 01:27close381242.801.35540.00000.0000126790.16936212.98
18732007.05.04 01:27buy382280.901.35540.00000.0000
18742007.05.04 04:00close382280.901.35490.00000.0000-14045.00922167.98
18752007.05.04 04:00sell383276.701.35490.00000.0000
18762007.05.04 07:02close383276.701.35470.00000.00005534.00927701.98
18772007.05.04 07:05buy384278.301.35470.00000.0000
18782007.05.04 10:36close384278.301.35510.00000.000011132.00938833.98
18792007.05.04 10:37sell385281.701.35510.00000.0000
18802007.05.04 13:00close385281.701.35620.00000.0000-30987.00907846.98
18812007.05.04 13:00buy386272.401.35620.00000.0000
18822007.05.04 15:58modify386272.401.35621.35630.0000
18832007.05.04 15:58modify386272.401.35621.35640.0000
18842007.05.04 15:58modify386272.401.35621.35660.0000
18852007.05.04 15:59modify386272.401.35621.35670.0000
18862007.05.04 15:59modify386272.401.35621.35680.0000
18872007.05.04 15:59modify386272.401.35621.35690.0000
18882007.05.04 16:36modify386272.401.35621.35710.0000
18892007.05.04 16:36modify386272.401.35621.35720.0000
18902007.05.04 16:36modify386272.401.35621.35740.0000
18912007.05.04 16:36modify386272.401.35621.35750.0000
18922007.05.04 16:36modify386272.401.35621.35760.0000
18932007.05.04 16:37modify386272.401.35621.35770.0000
18942007.05.04 16:37modify386272.401.35621.35790.0000
18952007.05.04 16:37modify386272.401.35621.35810.0000
18962007.05.04 18:30s/l386272.401.35811.35810.000051756.00959602.98
18972007.05.04 18:34buy387287.901.35880.00000.0000
18982007.05.04 23:00close387287.901.35940.00000.000017274.00976876.98
18992007.05.04 23:00sell388293.101.35940.00000.0000
19002007.05.06 23:00close388293.101.36020.00000.0000-23448.00953428.98
19012007.05.06 23:03buy389286.001.36000.00000.0000
19022007.05.07 13:51close389286.001.36050.00000.000012898.60966327.58
19032007.05.07 13:59sell390289.901.36050.00000.0000
19042007.05.07 17:00close390289.901.36210.00000.0000-46384.00919943.58
19052007.05.07 17:00buy391276.001.36200.00000.0000
19062007.05.07 18:04close391276.001.36170.00000.0000-8280.00911663.58
19072007.05.07 18:04sell392268.001.36170.00000.0000
19082007.05.08 05:00close392268.001.36060.00000.000030069.60941733.18
19092007.05.08 05:00buy393282.501.36070.00000.0000
19102007.05.08 09:33close393282.501.36110.00000.000011300.00953033.18
19112007.05.08 09:34sell394285.901.36110.00000.0000
19122007.05.09 02:30close394285.901.35440.00000.0000192181.981145215.16
19132007.05.09 02:31buy395343.601.35440.00000.0000
19142007.05.09 21:05close395343.601.35480.00000.000013744.001158959.16
19152007.05.09 21:05sell396347.701.35480.00000.0000
19162007.05.10 03:00close396347.701.35360.00000.000044018.821202977.98
19172007.05.10 03:00buy397360.901.35360.00000.0000
19182007.05.10 06:00close397360.901.35310.00000.0000-18045.001184932.98
19192007.05.10 06:00sell398355.501.35300.00000.0000
19202007.05.10 07:10close398355.501.35340.00000.0000-14220.001170712.98
19212007.05.10 07:13buy399344.201.35340.00000.0000
19222007.05.10 12:00close399344.201.35430.00000.000030978.001201690.98
19232007.05.10 12:00sell400360.501.35430.00000.0000
19242007.05.10 22:05close400360.501.34880.00000.0000198275.001399965.98
19252007.05.10 22:07buy401420.001.34880.00000.0000
19262007.05.11 02:00close401420.001.34790.00000.0000-39858.001360107.98
19272007.05.11 02:03sell402408.001.34790.00000.0000
19282007.05.11 04:55close402408.001.34790.00000.00000.001360107.98
19292007.05.11 04:56buy403408.001.34790.00000.0000
19302007.05.11 08:00close403408.001.34770.00000.0000-8160.001351947.98
19312007.05.11 08:00sell404397.501.34770.00000.0000
19322007.05.11 12:01close404397.501.34810.00000.0000-15900.001336047.98
19332007.05.11 12:02buy405388.801.34820.00000.0000
19342007.05.11 16:39modify405388.801.34821.34830.0000
19352007.05.11 17:21modify405388.801.34821.34840.0000
19362007.05.11 17:21modify405388.801.34821.34850.0000
19372007.05.11 17:27modify405388.801.34821.34860.0000
19382007.05.11 17:28modify405388.801.34821.34870.0000
19392007.05.11 17:28modify405388.801.34821.34880.0000
19402007.05.11 17:30modify405388.801.34821.34900.0000
19412007.05.11 17:30modify405388.801.34821.34910.0000
19422007.05.11 17:31modify405388.801.34821.34920.0000
19432007.05.11 17:31modify405388.801.34821.34930.0000
19442007.05.11 17:31modify405388.801.34821.34940.0000
19452007.05.11 17:31modify405388.801.34821.34950.0000
19462007.05.11 17:47modify405388.801.34821.34960.0000
19472007.05.11 17:47modify405388.801.34821.34970.0000
19482007.05.11 19:58close405388.801.35101.34970.0000108864.001444911.98
19492007.05.11 19:59sell406433.501.35090.00000.0000
19502007.05.11 21:00close406433.501.35230.00000.0000-60690.001384221.98
19512007.05.11 21:02buy407415.301.35220.00000.0000
19522007.05.14 09:00close407415.301.35430.00000.000085178.031469400.01
19532007.05.14 09:00sell408440.801.35440.00000.0000
19542007.05.14 23:00close408440.801.35460.00000.0000-8816.001460584.01
19552007.05.14 23:02buy409438.201.35450.00000.0000
19562007.05.15 08:00close409438.201.35440.00000.0000-6529.181454054.83
19572007.05.15 08:08sell410427.501.35430.00000.0000
19582007.05.15 09:14close410427.501.35460.00000.0000-12825.001441229.83
19592007.05.15 09:14buy411419.401.35470.00000.0000
19602007.05.15 11:00close411419.401.35420.00000.0000-20970.001420259.83
19612007.05.15 11:00sell412409.101.35420.00000.0000
19622007.05.15 15:00close412409.101.35390.00000.000012273.001432532.83
19632007.05.15 15:00buy413429.801.35380.00000.0000
19642007.05.15 17:32modify413429.801.35381.35410.0000
19652007.05.15 17:32modify413429.801.35381.35430.0000
19662007.05.15 17:32modify413429.801.35381.35460.0000
19672007.05.15 17:32modify413429.801.35381.35490.0000
19682007.05.15 17:32modify413429.801.35381.35510.0000
19692007.05.15 17:39modify413429.801.35381.35520.0000
19702007.05.15 17:39modify413429.801.35381.35530.0000
19712007.05.15 17:39modify413429.801.35381.35540.0000
19722007.05.15 17:40modify413429.801.35381.35550.0000
19732007.05.15 17:40modify413429.801.35381.35560.0000
19742007.05.15 17:40modify413429.801.35381.35570.0000
19752007.05.15 17:40modify413429.801.35381.35580.0000
19762007.05.15 17:41modify413429.801.35381.35600.0000
19772007.05.15 17:48modify413429.801.35381.35610.0000
19782007.05.15 17:50modify413429.801.35381.35620.0000
19792007.05.15 17:50modify413429.801.35381.35630.0000
19802007.05.15 17:50modify413429.801.35381.35640.0000
19812007.05.15 17:50modify413429.801.35381.35650.0000
19822007.05.15 17:50modify413429.801.35381.35660.0000
19832007.05.15 17:51modify413429.801.35381.35670.0000
19842007.05.15 17:51modify413429.801.35381.35680.0000
19852007.05.15 17:51modify413429.801.35381.35690.0000
19862007.05.15 17:51modify413429.801.35381.35700.0000
19872007.05.15 18:02modify413429.801.35381.35720.0000
19882007.05.15 18:02modify413429.801.35381.35730.0000
19892007.05.15 18:02modify413429.801.35381.35750.0000
19902007.05.15 18:02modify413429.801.35381.35760.0000
19912007.05.15 18:02modify413429.801.35381.35780.0000
19922007.05.15 22:00close413429.801.35891.35780.0000219198.001651730.83
19932007.05.15 22:02sell414495.501.35870.00000.0000
19942007.05.16 00:00close414495.501.35930.00000.0000-28639.901623090.93
19952007.05.16 00:00buy415486.901.35940.00000.0000
19962007.05.16 02:27close415486.901.35900.00000.0000-19476.001603614.93
19972007.05.16 02:28sell416471.501.35900.00000.0000
19982007.05.16 07:03close416471.501.35930.00000.0000-14145.001589469.93
19992007.05.16 07:07buy417462.501.35940.00000.0000
20002007.05.16 11:00close417462.501.35980.00000.000018500.001607969.93
20012007.05.16 11:00sell418482.401.35980.00000.0000
20022007.05.17 00:02close418482.401.35190.00000.0000384279.841992249.77
20032007.05.17 00:02buy419597.701.35180.00000.0000
20042007.05.17 08:00close419597.701.35260.00000.000047816.002040065.77
20052007.05.17 08:00sell420612.001.35260.00000.0000
20062007.05.17 23:00close420612.001.34960.00000.0000183600.002223665.77
20072007.05.17 23:03buy421667.101.34960.00000.0000
20082007.05.18 03:00close421667.101.34940.00000.0000-16610.792207054.98
20092007.05.18 03:05sell422662.101.34930.00000.0000
20102007.05.18 09:11close422662.101.34900.00000.000019863.002226917.98
20112007.05.18 09:12buy423668.101.34910.00000.0000
20122007.05.18 12:00close423668.101.34940.00000.000020043.002246960.98
20132007.05.18 12:11sell424674.101.34940.00000.0000
20142007.05.18 19:00close424674.101.35100.00000.0000-107856.002139104.98
20152007.05.18 19:00buy425641.701.35110.00000.0000
20162007.05.18 21:00close425641.701.35050.00000.0000-38502.002100602.98
20172007.05.18 21:59sell426617.601.35040.00000.0000
20182007.05.21 17:28close426617.601.34500.00000.0000334862.722435465.70
20192007.05.21 17:30buy427730.601.34500.00000.0000
20202007.05.22 04:00close427730.601.34580.00000.000054868.062490333.76
20212007.05.22 04:00sell428747.101.34580.00000.0000
20222007.05.22 08:00close428747.101.34570.00000.00007471.002497804.76
20232007.05.22 08:00buy429749.301.34580.00000.0000
20242007.05.22 12:00close429749.301.34650.00000.000052451.002550255.76
20252007.05.22 12:01sell430765.101.34650.00000.0000
20262007.05.22 15:09close430765.101.34550.00000.000076510.002626765.76
20272007.05.22 15:10buy431788.001.34550.00000.0000
20282007.05.22 22:00close431788.001.34530.00000.0000-15760.002611005.76
20292007.05.22 22:05sell432783.301.34520.00000.0000
20302007.05.23 06:00close432783.301.34580.00000.0000-45274.742565731.02
20312007.05.23 06:00buy433754.301.34570.00000.0000
20322007.05.23 10:00close433754.301.34500.00000.0000-52801.002512930.02
20332007.05.23 10:00sell434731.301.34500.00000.0000
20342007.05.23 13:00close434731.301.34380.00000.000087756.002600686.02
20352007.05.23 13:00buy435780.201.34380.00000.0000
20362007.05.23 14:39modify435780.201.34381.34380.0000
20372007.05.23 14:39modify435780.201.34381.34390.0000
20382007.05.23 14:40modify435780.201.34381.34410.0000
20392007.05.23 14:45modify435780.201.34381.34420.0000
20402007.05.23 14:45modify435780.201.34381.34440.0000
20412007.05.23 14:45modify435780.201.34381.34450.0000
20422007.05.23 14:46modify435780.201.34381.34460.0000
20432007.05.23 14:46modify435780.201.34381.34470.0000
20442007.05.23 14:46modify435780.201.34381.34480.0000
20452007.05.23 14:46modify435780.201.34381.34490.0000
20462007.05.23 14:46modify435780.201.34381.34500.0000
20472007.05.23 14:46modify435780.201.34381.34510.0000
20482007.05.23 14:46modify435780.201.34381.34520.0000
20492007.05.23 14:49modify435780.201.34381.34530.0000
20502007.05.23 14:49modify435780.201.34381.34540.0000
20512007.05.23 14:49modify435780.201.34381.34550.0000
20522007.05.23 14:50modify435780.201.34381.34560.0000
20532007.05.23 14:53modify435780.201.34381.34570.0000
20542007.05.23 14:53modify435780.201.34381.34580.0000
20552007.05.23 14:53modify435780.201.34381.34590.0000
20562007.05.23 14:53modify435780.201.34381.34600.0000
20572007.05.23 14:53modify435780.201.34381.34610.0000
20582007.05.23 14:53modify435780.201.34381.34630.0000
20592007.05.23 15:03modify435780.201.34381.34640.0000
20602007.05.23 15:03modify435780.201.34381.34650.0000
20612007.05.23 15:05modify435780.201.34381.34660.0000
20622007.05.23 15:05modify435780.201.34381.34670.0000
20632007.05.23 15:05modify435780.201.34381.34680.0000
20642007.05.23 15:08modify435780.201.34381.34690.0000
20652007.05.23 15:29modify435780.201.34381.34700.0000
20662007.05.23 15:30modify435780.201.34381.34710.0000
20672007.05.23 19:00close435780.201.34801.34710.0000327684.002928370.02
20682007.05.23 19:00sell436878.501.34810.00000.0000
20692007.05.23 23:00close436878.501.34630.00000.0000158130.003086500.02
20702007.05.23 23:00buy437926.001.34640.00000.0000
20712007.05.24 05:02close437926.001.34540.00000.0000-106212.202980287.82
20722007.05.24 05:03sell438894.101.34540.00000.0000
20732007.05.24 08:00close438894.101.34540.00000.00000.002980287.82
20742007.05.24 08:00buy439894.101.34550.00000.0000
20752007.05.24 10:00close439894.101.34490.00000.0000-53646.002926641.82
20762007.05.24 10:00sell440860.401.34480.00000.0000
20772007.05.24 14:00close440860.401.34410.00000.000060228.002986869.82
20782007.05.24 14:00buy441896.101.34410.00000.0000
20792007.05.24 17:00close441896.101.34410.00000.00000.002986869.82
20802007.05.24 17:00sell442896.101.34410.00000.0000
20812007.05.24 20:00close442896.101.34370.00000.000035844.003022713.82
20822007.05.24 20:01buy443906.801.34380.00000.0000
20832007.05.24 23:00close443906.801.34250.00000.0000-117884.002904829.82
20842007.05.24 23:00sell444871.401.34260.00000.0000
20852007.05.24 23:59close at stop444871.401.34300.00000.0000-34856.002869973.82