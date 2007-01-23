|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2007.01.02 08:00 - 2007.05.25 00:00 (2007.01.01 - 2007.05.25)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|UsePct=0; MaxLots=100; Slippage=2; Lots=1; MaximumRisk=0.15; DecreaseFactor=100; MinLot=0.1; TrailingStop=30; UseHourTrade=false; FromHourTrade=6; ToHourTrade=18;
|Bars in test
|7460
|Ticks modelled
|398979
|Modelling quality
|89.96%
|Initial deposit
|200.00
|Total net profit
|2869773.82
|Gross profit
|4186194.72
|Gross loss
|-1316420.90
|Profit factor
|3.18
|Expected payoff
|6463.45
|Absolute drawdown
|12.00
|Maximal drawdown
|493758.28 (20.33%)
|Relative drawdown
|25.47% (755.53)
|Total trades
|444
|Short positions (won %)
|216 (56.02%)
|Long positions (won %)
|228 (56.58%)
|Profit trades (% of total)
|250 (56.31%)
|Loss trades (% of total)
|194 (43.69%)
|Largest
|profit trade
|384279.84
|loss trade
|-117884.00
|Average
|profit trade
|16744.78
|loss trade
|-6785.67
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|9 (118784.43)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-236.24)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|634195.84 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-152740.00 (2)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.01.02 07:59
|buy
|1
|0.10
|1.3242
|0.0000
|0.0000
|2
|2007.01.02 10:28
|modify
|1
|0.10
|1.3242
|1.3243
|0.0000
|3
|2007.01.02 10:29
|modify
|1
|0.10
|1.3242
|1.3244
|0.0000
|4
|2007.01.02 10:29
|modify
|1
|0.10
|1.3242
|1.3245
|0.0000
|5
|2007.01.02 10:29
|modify
|1
|0.10
|1.3242
|1.3246
|0.0000
|6
|2007.01.02 10:29
|modify
|1
|0.10
|1.3242
|1.3247
|0.0000
|7
|2007.01.02 10:30
|modify
|1
|0.10
|1.3242
|1.3248
|0.0000
|8
|2007.01.02 10:30
|modify
|1
|0.10
|1.3242
|1.3249
|0.0000
|9
|2007.01.02 10:31
|modify
|1
|0.10
|1.3242
|1.3250
|0.0000
|10
|2007.01.02 10:31
|modify
|1
|0.10
|1.3242
|1.3251
|0.0000
|11
|2007.01.02 10:35
|modify
|1
|0.10
|1.3242
|1.3252
|0.0000
|12
|2007.01.02 10:35
|modify
|1
|0.10
|1.3242
|1.3253
|0.0000
|13
|2007.01.02 12:01
|modify
|1
|0.10
|1.3242
|1.3254
|0.0000
|14
|2007.01.02 12:01
|modify
|1
|0.10
|1.3242
|1.3255
|0.0000
|15
|2007.01.02 12:01
|modify
|1
|0.10
|1.3242
|1.3256
|0.0000
|16
|2007.01.02 12:05
|modify
|1
|0.10
|1.3242
|1.3257
|0.0000
|17
|2007.01.02 12:06
|modify
|1
|0.10
|1.3242
|1.3258
|0.0000
|18
|2007.01.02 14:00
|close
|1
|0.10
|1.3270
|1.3258
|0.0000
|28.00
|228.00
|19
|2007.01.02 14:00
|sell
|2
|0.10
|1.3269
|0.0000
|0.0000
|20
|2007.01.02 15:00
|close
|2
|0.10
|1.3277
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|220.00
|21
|2007.01.02 15:00
|buy
|3
|0.10
|1.3278
|0.0000
|0.0000
|22
|2007.01.02 21:00
|close
|3
|0.10
|1.3277
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|219.00
|23
|2007.01.02 21:01
|sell
|4
|0.10
|1.3276
|0.0000
|0.0000
|24
|2007.01.03 02:07
|close
|4
|0.10
|1.3278
|0.0000
|0.0000
|-1.78
|217.22
|25
|2007.01.03 02:24
|buy
|5
|0.10
|1.3278
|0.0000
|0.0000
|26
|2007.01.03 06:16
|close
|5
|0.10
|1.3282
|0.0000
|0.0000
|4.00
|221.22
|27
|2007.01.03 06:17
|sell
|6
|0.10
|1.3282
|0.0000
|0.0000
|28
|2007.01.03 23:00
|close
|6
|0.10
|1.3162
|0.0000
|0.0000
|120.00
|341.22
|29
|2007.01.03 23:00
|buy
|7
|0.10
|1.3162
|0.0000
|0.0000
|30
|2007.01.04 06:57
|close
|7
|0.10
|1.3168
|0.0000
|0.0000
|4.53
|345.75
|31
|2007.01.04 06:57
|sell
|8
|0.10
|1.3168
|0.0000
|0.0000
|32
|2007.01.04 14:12
|close
|8
|0.10
|1.3110
|0.0000
|0.0000
|58.00
|403.75
|33
|2007.01.04 14:14
|buy
|9
|0.10
|1.3110
|0.0000
|0.0000
|34
|2007.01.04 16:05
|close
|9
|0.10
|1.3102
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|395.75
|35
|2007.01.04 16:06
|sell
|10
|0.10
|1.3103
|0.0000
|0.0000
|36
|2007.01.05 00:05
|close
|10
|0.10
|1.3087
|0.0000
|0.0000
|16.22
|411.97
|37
|2007.01.05 00:05
|buy
|11
|0.10
|1.3088
|0.0000
|0.0000
|38
|2007.01.05 06:00
|close
|11
|0.10
|1.3071
|0.0000
|0.0000
|-17.00
|394.97
|39
|2007.01.05 06:00
|sell
|12
|0.10
|1.3070
|0.0000
|0.0000
|40
|2007.01.05 08:00
|close
|12
|0.10
|1.3078
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|386.97
|41
|2007.01.05 08:01
|buy
|13
|0.10
|1.3077
|0.0000
|0.0000
|42
|2007.01.05 13:04
|close
|13
|0.10
|1.3091
|0.0000
|0.0000
|14.00
|400.97
|43
|2007.01.05 13:04
|sell
|14
|0.10
|1.3092
|0.0000
|0.0000
|44
|2007.01.05 20:55
|close
|14
|0.10
|1.3004
|0.0000
|0.0000
|88.00
|488.97
|45
|2007.01.05 20:58
|buy
|15
|0.10
|1.3004
|0.0000
|0.0000
|46
|2007.01.08 02:04
|close
|15
|0.10
|1.3002
|0.0000
|0.0000
|-2.49
|486.48
|47
|2007.01.08 02:04
|sell
|16
|0.10
|1.3002
|0.0000
|0.0000
|48
|2007.01.08 06:00
|close
|16
|0.10
|1.2999
|0.0000
|0.0000
|3.00
|489.48
|49
|2007.01.08 06:06
|buy
|17
|0.10
|1.2999
|0.0000
|0.0000
|50
|2007.01.08 15:09
|close
|17
|0.10
|1.3010
|0.0000
|0.0000
|11.00
|500.48
|51
|2007.01.08 15:10
|sell
|18
|0.20
|1.3009
|0.0000
|0.0000
|52
|2007.01.08 17:00
|close
|18
|0.20
|1.3012
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|494.48
|53
|2007.01.08 17:00
|buy
|19
|0.10
|1.3013
|0.0000
|0.0000
|54
|2007.01.09 02:19
|modify
|19
|0.10
|1.3013
|1.3013
|0.0000
|55
|2007.01.09 02:19
|modify
|19
|0.10
|1.3013
|1.3015
|0.0000
|56
|2007.01.09 02:19
|modify
|19
|0.10
|1.3013
|1.3016
|0.0000
|57
|2007.01.09 07:06
|close
|19
|0.10
|1.3037
|1.3016
|0.0000
|23.51
|517.99
|58
|2007.01.09 07:07
|sell
|20
|0.20
|1.3036
|0.0000
|0.0000
|59
|2007.01.09 12:04
|close
|20
|0.20
|1.3036
|0.0000
|0.0000
|0.00
|517.99
|60
|2007.01.09 13:00
|sell
|21
|0.20
|1.3031
|0.0000
|0.0000
|61
|2007.01.10 06:00
|close
|21
|0.20
|1.2972
|0.0000
|0.0000
|118.44
|636.43
|62
|2007.01.10 06:00
|buy
|22
|0.20
|1.2971
|0.0000
|0.0000
|63
|2007.01.10 11:00
|close
|22
|0.20
|1.2979
|0.0000
|0.0000
|16.00
|652.43
|64
|2007.01.10 11:00
|sell
|23
|0.20
|1.2979
|0.0000
|0.0000
|65
|2007.01.11 02:04
|close
|23
|0.20
|1.2941
|0.0000
|0.0000
|77.32
|729.75
|66
|2007.01.11 02:04
|buy
|24
|0.20
|1.2941
|0.0000
|0.0000
|67
|2007.01.11 07:00
|close
|24
|0.20
|1.2954
|0.0000
|0.0000
|26.00
|755.75
|68
|2007.01.11 07:05
|sell
|25
|0.20
|1.2954
|0.0000
|0.0000
|69
|2007.01.11 08:22
|close
|25
|0.20
|1.2957
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|749.75
|70
|2007.01.11 08:23
|buy
|26
|0.20
|1.2958
|0.0000
|0.0000
|71
|2007.01.11 14:06
|modify
|26
|0.20
|1.2958
|1.2959
|0.0000
|72
|2007.01.11 14:06
|modify
|26
|0.20
|1.2958
|1.2960
|0.0000
|73
|2007.01.11 14:06
|modify
|26
|0.20
|1.2958
|1.2961
|0.0000
|74
|2007.01.11 14:06
|modify
|26
|0.20
|1.2958
|1.2962
|0.0000
|75
|2007.01.11 14:06
|modify
|26
|0.20
|1.2958
|1.2963
|0.0000
|76
|2007.01.11 14:06
|modify
|26
|0.20
|1.2958
|1.2964
|0.0000
|77
|2007.01.11 14:06
|modify
|26
|0.20
|1.2958
|1.2965
|0.0000
|78
|2007.01.11 14:10
|modify
|26
|0.20
|1.2958
|1.2966
|0.0000
|79
|2007.01.11 14:11
|modify
|26
|0.20
|1.2958
|1.2967
|0.0000
|80
|2007.01.11 14:11
|modify
|26
|0.20
|1.2958
|1.2968
|0.0000
|81
|2007.01.11 14:11
|modify
|26
|0.20
|1.2958
|1.2969
|0.0000
|82
|2007.01.11 14:11
|modify
|26
|0.20
|1.2958
|1.2970
|0.0000
|83
|2007.01.11 14:11
|modify
|26
|0.20
|1.2958
|1.2971
|0.0000
|84
|2007.01.11 14:11
|modify
|26
|0.20
|1.2958
|1.2972
|0.0000
|85
|2007.01.11 14:12
|modify
|26
|0.20
|1.2958
|1.2974
|0.0000
|86
|2007.01.11 14:12
|modify
|26
|0.20
|1.2958
|1.2975
|0.0000
|87
|2007.01.11 14:12
|modify
|26
|0.20
|1.2958
|1.2977
|0.0000
|88
|2007.01.11 14:12
|modify
|26
|0.20
|1.2958
|1.2979
|0.0000
|89
|2007.01.11 14:12
|modify
|26
|0.20
|1.2958
|1.2980
|0.0000
|90
|2007.01.11 14:12
|modify
|26
|0.20
|1.2958
|1.2981
|0.0000
|91
|2007.01.11 14:12
|modify
|26
|0.20
|1.2958
|1.2982
|0.0000
|92
|2007.01.11 14:12
|modify
|26
|0.20
|1.2958
|1.2984
|0.0000
|93
|2007.01.11 14:13
|modify
|26
|0.20
|1.2958
|1.2985
|0.0000
|94
|2007.01.11 14:23
|s/l
|26
|0.20
|1.2985
|1.2985
|0.0000
|54.00
|803.75
|95
|2007.01.11 14:23
|buy
|27
|0.20
|1.2987
|0.0000
|0.0000
|96
|2007.01.11 17:00
|close
|27
|0.20
|1.2924
|0.0000
|0.0000
|-126.00
|677.75
|97
|2007.01.11 17:00
|sell
|28
|0.20
|1.2923
|0.0000
|0.0000
|98
|2007.01.12 03:52
|close
|28
|0.20
|1.2894
|0.0000
|0.0000
|58.44
|736.19
|99
|2007.01.12 03:52
|buy
|29
|0.20
|1.2894
|0.0000
|0.0000
|100
|2007.01.12 07:54
|close
|29
|0.20
|1.2896
|0.0000
|0.0000
|4.00
|740.19
|101
|2007.01.12 07:55
|sell
|30
|0.20
|1.2896
|0.0000
|0.0000
|102
|2007.01.12 09:00
|close
|30
|0.20
|1.2907
|0.0000
|0.0000
|-22.00
|718.19
|103
|2007.01.12 09:00
|buy
|31
|0.20
|1.2907
|0.0000
|0.0000
|104
|2007.01.12 10:21
|close
|31
|0.20
|1.2901
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|706.19
|105
|2007.01.12 10:21
|sell
|32
|0.20
|1.2901
|0.0000
|0.0000
|106
|2007.01.12 15:58
|close
|32
|0.20
|1.2905
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|698.19
|107
|2007.01.12 15:58
|buy
|33
|0.20
|1.2906
|0.0000
|0.0000
|108
|2007.01.12 17:00
|modify
|33
|0.20
|1.2906
|1.2906
|0.0000
|109
|2007.01.12 17:00
|modify
|33
|0.20
|1.2906
|1.2907
|0.0000
|110
|2007.01.12 17:01
|modify
|33
|0.20
|1.2906
|1.2908
|0.0000
|111
|2007.01.12 17:01
|modify
|33
|0.20
|1.2906
|1.2909
|0.0000
|112
|2007.01.12 17:01
|modify
|33
|0.20
|1.2906
|1.2910
|0.0000
|113
|2007.01.12 17:01
|modify
|33
|0.20
|1.2906
|1.2911
|0.0000
|114
|2007.01.12 17:01
|modify
|33
|0.20
|1.2906
|1.2912
|0.0000
|115
|2007.01.12 17:01
|modify
|33
|0.20
|1.2906
|1.2913
|0.0000
|116
|2007.01.12 20:00
|close
|33
|0.20
|1.2919
|1.2913
|0.0000
|26.00
|724.19
|117
|2007.01.12 20:00
|sell
|34
|0.20
|1.2920
|0.0000
|0.0000
|118
|2007.01.12 22:09
|close
|34
|0.20
|1.2921
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|722.19
|119
|2007.01.12 22:11
|buy
|35
|0.20
|1.2921
|0.0000
|0.0000
|120
|2007.01.15 08:23
|close
|35
|0.20
|1.2931
|0.0000
|0.0000
|19.02
|741.21
|121
|2007.01.15 08:24
|sell
|36
|0.20
|1.2930
|0.0000
|0.0000
|122
|2007.01.15 09:02
|close
|36
|0.20
|1.2935
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|731.21
|123
|2007.01.15 09:02
|buy
|37
|0.20
|1.2935
|0.0000
|0.0000
|124
|2007.01.15 16:00
|close
|37
|0.20
|1.2943
|0.0000
|0.0000
|16.00
|747.21
|125
|2007.01.15 16:00
|sell
|38
|0.20
|1.2942
|0.0000
|0.0000
|126
|2007.01.15 23:00
|close
|38
|0.20
|1.2938
|0.0000
|0.0000
|8.00
|755.21
|127
|2007.01.15 23:00
|buy
|39
|0.20
|1.2938
|0.0000
|0.0000
|128
|2007.01.16 02:00
|close
|39
|0.20
|1.2933
|0.0000
|0.0000
|-10.98
|744.23
|129
|2007.01.16 02:02
|sell
|40
|0.20
|1.2934
|0.0000
|0.0000
|130
|2007.01.16 04:32
|close
|40
|0.20
|1.2933
|0.0000
|0.0000
|2.00
|746.23
|131
|2007.01.16 04:33
|buy
|41
|0.20
|1.2935
|0.0000
|0.0000
|132
|2007.01.16 09:07
|modify
|41
|0.20
|1.2935
|1.2935
|0.0000
|133
|2007.01.16 09:07
|modify
|41
|0.20
|1.2935
|1.2936
|0.0000
|134
|2007.01.16 09:38
|modify
|41
|0.20
|1.2935
|1.2937
|0.0000
|135
|2007.01.16 09:39
|modify
|41
|0.20
|1.2935
|1.2938
|0.0000
|136
|2007.01.16 09:39
|modify
|41
|0.20
|1.2935
|1.2939
|0.0000
|137
|2007.01.16 09:39
|modify
|41
|0.20
|1.2935
|1.2940
|0.0000
|138
|2007.01.16 09:39
|modify
|41
|0.20
|1.2935
|1.2941
|0.0000
|139
|2007.01.16 11:30
|modify
|41
|0.20
|1.2935
|1.2942
|0.0000
|140
|2007.01.16 11:35
|modify
|41
|0.20
|1.2935
|1.2943
|0.0000
|141
|2007.01.16 12:00
|modify
|41
|0.20
|1.2935
|1.2944
|0.0000
|142
|2007.01.16 12:00
|modify
|41
|0.20
|1.2935
|1.2945
|0.0000
|143
|2007.01.16 12:00
|modify
|41
|0.20
|1.2935
|1.2946
|0.0000
|144
|2007.01.16 12:00
|modify
|41
|0.20
|1.2935
|1.2947
|0.0000
|145
|2007.01.16 12:00
|modify
|41
|0.20
|1.2935
|1.2948
|0.0000
|146
|2007.01.16 12:00
|modify
|41
|0.20
|1.2935
|1.2949
|0.0000
|147
|2007.01.16 12:20
|modify
|41
|0.20
|1.2935
|1.2950
|0.0000
|148
|2007.01.16 12:21
|modify
|41
|0.20
|1.2935
|1.2954
|0.0000
|149
|2007.01.16 12:22
|modify
|41
|0.20
|1.2935
|1.2955
|0.0000
|150
|2007.01.16 12:29
|modify
|41
|0.20
|1.2935
|1.2956
|0.0000
|151
|2007.01.16 12:30
|modify
|41
|0.20
|1.2935
|1.2958
|0.0000
|152
|2007.01.16 15:00
|close
|41
|0.20
|1.2963
|1.2958
|0.0000
|56.00
|802.23
|153
|2007.01.16 15:01
|sell
|42
|0.20
|1.2962
|0.0000
|0.0000
|154
|2007.01.16 21:24
|close
|42
|0.20
|1.2921
|0.0000
|0.0000
|82.00
|884.23
|155
|2007.01.16 21:25
|buy
|43
|0.30
|1.2921
|0.0000
|0.0000
|156
|2007.01.17 00:02
|close
|43
|0.30
|1.2915
|0.0000
|0.0000
|-19.47
|864.76
|157
|2007.01.17 00:05
|sell
|44
|0.30
|1.2915
|0.0000
|0.0000
|158
|2007.01.17 04:14
|close
|44
|0.30
|1.2920
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|849.76
|159
|2007.01.17 04:15
|buy
|45
|0.30
|1.2920
|0.0000
|0.0000
|160
|2007.01.17 21:00
|close
|45
|0.30
|1.2938
|0.0000
|0.0000
|54.00
|903.76
|161
|2007.01.17 21:00
|sell
|46
|0.30
|1.2939
|0.0000
|0.0000
|162
|2007.01.18 01:00
|close
|46
|0.30
|1.2941
|0.0000
|0.0000
|-4.02
|899.74
|163
|2007.01.18 01:04
|buy
|47
|0.30
|1.2940
|0.0000
|0.0000
|164
|2007.01.18 02:03
|close
|47
|0.30
|1.2937
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|890.74
|165
|2007.01.18 02:03
|sell
|48
|0.30
|1.2936
|0.0000
|0.0000
|166
|2007.01.18 03:09
|close
|48
|0.30
|1.2940
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|878.74
|167
|2007.01.18 03:10
|buy
|49
|0.30
|1.2941
|0.0000
|0.0000
|168
|2007.01.18 05:56
|modify
|49
|0.30
|1.2941
|1.2942
|0.0000
|169
|2007.01.18 05:56
|modify
|49
|0.30
|1.2941
|1.2943
|0.0000
|170
|2007.01.18 06:01
|modify
|49
|0.30
|1.2941
|1.2945
|0.0000
|171
|2007.01.18 06:01
|modify
|49
|0.30
|1.2941
|1.2946
|0.0000
|172
|2007.01.18 08:00
|close
|49
|0.30
|1.2961
|1.2946
|0.0000
|60.00
|938.74
|173
|2007.01.18 08:00
|sell
|50
|0.30
|1.2959
|0.0000
|0.0000
|174
|2007.01.18 17:00
|close
|50
|0.30
|1.2943
|0.0000
|0.0000
|48.00
|986.74
|175
|2007.01.18 17:00
|buy
|51
|0.30
|1.2944
|0.0000
|0.0000
|176
|2007.01.19 04:05
|modify
|51
|0.30
|1.2944
|1.2944
|0.0000
|177
|2007.01.19 04:05
|modify
|51
|0.30
|1.2944
|1.2945
|0.0000
|178
|2007.01.19 04:05
|modify
|51
|0.30
|1.2944
|1.2947
|0.0000
|179
|2007.01.19 04:05
|modify
|51
|0.30
|1.2944
|1.2948
|0.0000
|180
|2007.01.19 04:06
|modify
|51
|0.30
|1.2944
|1.2949
|0.0000
|181
|2007.01.19 04:06
|modify
|51
|0.30
|1.2944
|1.2950
|0.0000
|182
|2007.01.19 04:06
|modify
|51
|0.30
|1.2944
|1.2951
|0.0000
|183
|2007.01.19 04:06
|modify
|51
|0.30
|1.2944
|1.2952
|0.0000
|184
|2007.01.19 04:06
|modify
|51
|0.30
|1.2944
|1.2953
|0.0000
|185
|2007.01.19 04:10
|modify
|51
|0.30
|1.2944
|1.2954
|0.0000
|186
|2007.01.19 04:10
|modify
|51
|0.30
|1.2944
|1.2955
|0.0000
|187
|2007.01.19 04:54
|modify
|51
|0.30
|1.2944
|1.2956
|0.0000
|188
|2007.01.19 04:55
|modify
|51
|0.30
|1.2944
|1.2957
|0.0000
|189
|2007.01.19 05:48
|modify
|51
|0.30
|1.2944
|1.2958
|0.0000
|190
|2007.01.19 05:49
|modify
|51
|0.30
|1.2944
|1.2959
|0.0000
|191
|2007.01.19 05:49
|modify
|51
|0.30
|1.2944
|1.2960
|0.0000
|192
|2007.01.19 05:55
|modify
|51
|0.30
|1.2944
|1.2961
|0.0000
|193
|2007.01.19 05:55
|modify
|51
|0.30
|1.2944
|1.2963
|0.0000
|194
|2007.01.19 05:56
|modify
|51
|0.30
|1.2944
|1.2964
|0.0000
|195
|2007.01.19 05:56
|modify
|51
|0.30
|1.2944
|1.2965
|0.0000
|196
|2007.01.19 06:03
|modify
|51
|0.30
|1.2944
|1.2966
|0.0000
|197
|2007.01.19 06:04
|modify
|51
|0.30
|1.2944
|1.2967
|0.0000
|198
|2007.01.19 06:04
|modify
|51
|0.30
|1.2944
|1.2968
|0.0000
|199
|2007.01.19 06:04
|modify
|51
|0.30
|1.2944
|1.2969
|0.0000
|200
|2007.01.19 08:08
|close
|51
|0.30
|1.2990
|1.2969
|0.0000
|136.53
|1123.27
|201
|2007.01.19 08:08
|sell
|52
|0.30
|1.2991
|0.0000
|0.0000
|202
|2007.01.19 18:25
|close
|52
|0.30
|1.2948
|0.0000
|0.0000
|129.00
|1252.27
|203
|2007.01.19 18:25
|buy
|53
|0.40
|1.2949
|0.0000
|0.0000
|204
|2007.01.19 22:00
|close
|53
|0.40
|1.2963
|0.0000
|0.0000
|56.00
|1308.27
|205
|2007.01.19 22:01
|sell
|54
|0.40
|1.2962
|0.0000
|0.0000
|206
|2007.01.22 02:15
|close
|54
|0.40
|1.2966
|0.0000
|0.0000
|-15.12
|1293.15
|207
|2007.01.22 02:23
|buy
|55
|0.40
|1.2966
|0.0000
|0.0000
|208
|2007.01.22 07:00
|close
|55
|0.40
|1.2970
|0.0000
|0.0000
|16.00
|1309.15
|209
|2007.01.22 07:01
|sell
|56
|0.40
|1.2971
|0.0000
|0.0000
|210
|2007.01.22 17:00
|close
|56
|0.40
|1.2944
|0.0000
|0.0000
|108.00
|1417.15
|211
|2007.01.22 17:00
|buy
|57
|0.40
|1.2945
|0.0000
|0.0000
|212
|2007.01.22 20:00
|close
|57
|0.40
|1.2949
|0.0000
|0.0000
|16.00
|1433.15
|213
|2007.01.22 20:00
|sell
|58
|0.40
|1.2948
|0.0000
|0.0000
|214
|2007.01.22 21:19
|close
|58
|0.40
|1.2953
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|1413.15
|215
|2007.01.22 21:20
|buy
|59
|0.40
|1.2953
|0.0000
|0.0000
|216
|2007.01.23 00:00
|close
|59
|0.40
|1.2948
|0.0000
|0.0000
|-21.96
|1391.19
|217
|2007.01.23 00:02
|sell
|60
|0.40
|1.2948
|0.0000
|0.0000
|218
|2007.01.23 05:30
|close
|60
|0.40
|1.2943
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1411.19
|219
|2007.01.23 05:31
|buy
|61
|0.40
|1.2943
|0.0000
|0.0000
|220
|2007.01.23 10:09
|modify
|61
|0.40
|1.2943
|1.2944
|0.0000
|221
|2007.01.23 10:09
|modify
|61
|0.40
|1.2943
|1.2945
|0.0000
|222
|2007.01.23 10:09
|modify
|61
|0.40
|1.2943
|1.2946
|0.0000
|223
|2007.01.23 10:10
|modify
|61
|0.40
|1.2943
|1.2948
|0.0000
|224
|2007.01.23 10:10
|modify
|61
|0.40
|1.2943
|1.2949
|0.0000
|225
|2007.01.23 10:10
|modify
|61
|0.40
|1.2943
|1.2950
|0.0000
|226
|2007.01.23 10:10
|modify
|61
|0.40
|1.2943
|1.2951
|0.0000
|227
|2007.01.23 10:10
|modify
|61
|0.40
|1.2943
|1.2952
|0.0000
|228
|2007.01.23 10:14
|modify
|61
|0.40
|1.2943
|1.2953
|0.0000
|229
|2007.01.23 10:14
|modify
|61
|0.40
|1.2943
|1.2955
|0.0000
|230
|2007.01.23 11:57
|modify
|61
|0.40
|1.2943
|1.2956
|0.0000
|231
|2007.01.23 12:00
|modify
|61
|0.40
|1.2943
|1.2957
|0.0000
|232
|2007.01.23 12:00
|modify
|61
|0.40
|1.2943
|1.2958
|0.0000
|233
|2007.01.23 12:00
|modify
|61
|0.40
|1.2943
|1.2960
|0.0000
|234
|2007.01.23 12:00
|modify
|61
|0.40
|1.2943
|1.2961
|0.0000
|235
|2007.01.23 12:00
|modify
|61
|0.40
|1.2943
|1.2962
|0.0000
|236
|2007.01.23 12:00
|modify
|61
|0.40
|1.2943
|1.2963
|0.0000
|237
|2007.01.23 12:01
|modify
|61
|0.40
|1.2943
|1.2964
|0.0000
|238
|2007.01.23 12:02
|modify
|61
|0.40
|1.2943
|1.2965
|0.0000
|239
|2007.01.23 12:03
|modify
|61
|0.40
|1.2943
|1.2966
|0.0000
|240
|2007.01.23 12:05
|modify
|61
|0.40
|1.2943
|1.2968
|0.0000
|241
|2007.01.23 12:05
|modify
|61
|0.40
|1.2943
|1.2969
|0.0000
|242
|2007.01.23 12:05
|modify
|61
|0.40
|1.2943
|1.2971
|0.0000
|243
|2007.01.23 12:08
|modify
|61
|0.40
|1.2943
|1.2973
|0.0000
|244
|2007.01.23 12:08
|modify
|61
|0.40
|1.2943
|1.2974
|0.0000
|245
|2007.01.23 12:08
|modify
|61
|0.40
|1.2943
|1.2975
|0.0000
|246
|2007.01.23 12:09
|modify
|61
|0.40
|1.2943
|1.2977
|0.0000
|247
|2007.01.23 12:09
|modify
|61
|0.40
|1.2943
|1.2978
|0.0000
|248
|2007.01.23 12:09
|modify
|61
|0.40
|1.2943
|1.2980
|0.0000
|249
|2007.01.23 12:09
|modify
|61
|0.40
|1.2943
|1.2981
|0.0000
|250
|2007.01.23 12:09
|modify
|61
|0.40
|1.2943
|1.2983
|0.0000
|251
|2007.01.23 12:19
|modify
|61
|0.40
|1.2943
|1.2984
|0.0000
|252
|2007.01.23 12:19
|modify
|61
|0.40
|1.2943
|1.2986
|0.0000
|253
|2007.01.23 12:19
|modify
|61
|0.40
|1.2943
|1.2987
|0.0000
|254
|2007.01.23 12:19
|modify
|61
|0.40
|1.2943
|1.2988
|0.0000
|255
|2007.01.23 12:20
|modify
|61
|0.40
|1.2943
|1.2989
|0.0000
|256
|2007.01.23 12:22
|modify
|61
|0.40
|1.2943
|1.2991
|0.0000
|257
|2007.01.23 13:45
|modify
|61
|0.40
|1.2943
|1.2992
|0.0000
|258
|2007.01.23 13:45
|modify
|61
|0.40
|1.2943
|1.2994
|0.0000
|259
|2007.01.23 13:57
|modify
|61
|0.40
|1.2943
|1.2995
|0.0000
|260
|2007.01.23 13:57
|modify
|61
|0.40
|1.2943
|1.2997
|0.0000
|261
|2007.01.23 13:58
|modify
|61
|0.40
|1.2943
|1.2998
|0.0000
|262
|2007.01.23 14:02
|modify
|61
|0.40
|1.2943
|1.2999
|0.0000
|263
|2007.01.23 14:02
|modify
|61
|0.40
|1.2943
|1.3000
|0.0000
|264
|2007.01.23 14:02
|modify
|61
|0.40
|1.2943
|1.3001
|0.0000
|265
|2007.01.23 14:49
|modify
|61
|0.40
|1.2943
|1.3002
|0.0000
|266
|2007.01.23 14:49
|modify
|61
|0.40
|1.2943
|1.3003
|0.0000
|267
|2007.01.23 14:52
|modify
|61
|0.40
|1.2943
|1.3004
|0.0000
|268
|2007.01.23 14:52
|modify
|61
|0.40
|1.2943
|1.3005
|0.0000
|269
|2007.01.23 14:52
|modify
|61
|0.40
|1.2943
|1.3006
|0.0000
|270
|2007.01.23 14:53
|modify
|61
|0.40
|1.2943
|1.3007
|0.0000
|271
|2007.01.23 14:53
|modify
|61
|0.40
|1.2943
|1.3008
|0.0000
|272
|2007.01.23 14:55
|modify
|61
|0.40
|1.2943
|1.3009
|0.0000
|273
|2007.01.23 15:06
|modify
|61
|0.40
|1.2943
|1.3010
|0.0000
|274
|2007.01.23 15:06
|modify
|61
|0.40
|1.2943
|1.3011
|0.0000
|275
|2007.01.23 15:12
|modify
|61
|0.40
|1.2943
|1.3012
|0.0000
|276
|2007.01.23 17:32
|modify
|61
|0.40
|1.2943
|1.3013
|0.0000
|277
|2007.01.23 18:00
|close
|61
|0.40
|1.3030
|1.3013
|0.0000
|348.00
|1759.19
|278
|2007.01.23 18:00
|sell
|62
|0.50
|1.3030
|0.0000
|0.0000
|279
|2007.01.24 06:00
|close
|62
|0.50
|1.3032
|0.0000
|0.0000
|-8.90
|1750.29
|280
|2007.01.24 06:00
|buy
|63
|0.50
|1.3033
|0.0000
|0.0000
|281
|2007.01.24 07:31
|close
|63
|0.50
|1.3027
|0.0000
|0.0000
|-30.00
|1720.29
|282
|2007.01.24 07:31
|sell
|64
|0.50
|1.3027
|0.0000
|0.0000
|283
|2007.01.24 21:40
|close
|64
|0.50
|1.2963
|0.0000
|0.0000
|320.00
|2040.29
|284
|2007.01.24 21:40
|buy
|65
|0.60
|1.2963
|0.0000
|0.0000
|285
|2007.01.25 01:00
|close
|65
|0.60
|1.2962
|0.0000
|0.0000
|-14.82
|2025.47
|286
|2007.01.25 01:00
|sell
|66
|0.60
|1.2962
|0.0000
|0.0000
|287
|2007.01.25 03:37
|close
|66
|0.60
|1.2964
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|2013.47
|288
|2007.01.25 03:37
|buy
|67
|0.60
|1.2964
|0.0000
|0.0000
|289
|2007.01.25 05:00
|close
|67
|0.60
|1.2958
|0.0000
|0.0000
|-36.00
|1977.47
|290
|2007.01.25 05:02
|sell
|68
|0.60
|1.2957
|0.0000
|0.0000
|291
|2007.01.25 09:00
|close
|68
|0.60
|1.2966
|0.0000
|0.0000
|-54.00
|1923.47
|292
|2007.01.25 09:00
|buy
|69
|0.60
|1.2966
|0.0000
|0.0000
|293
|2007.01.25 10:07
|modify
|69
|0.60
|1.2966
|1.2966
|0.0000
|294
|2007.01.25 10:08
|modify
|69
|0.60
|1.2966
|1.2967
|0.0000
|295
|2007.01.25 10:12
|modify
|69
|0.60
|1.2966
|1.2968
|0.0000
|296
|2007.01.25 10:29
|modify
|69
|0.60
|1.2966
|1.2969
|0.0000
|297
|2007.01.25 10:29
|modify
|69
|0.60
|1.2966
|1.2970
|0.0000
|298
|2007.01.25 10:29
|modify
|69
|0.60
|1.2966
|1.2971
|0.0000
|299
|2007.01.25 11:06
|s/l
|69
|0.60
|1.2971
|1.2971
|0.0000
|30.00
|1953.47
|300
|2007.01.25 11:09
|buy
|70
|0.60
|1.2976
|0.0000
|0.0000
|301
|2007.01.25 14:10
|close
|70
|0.60
|1.2981
|0.0000
|0.0000
|30.00
|1983.47
|302
|2007.01.25 14:11
|sell
|71
|0.60
|1.2980
|0.0000
|0.0000
|303
|2007.01.25 15:30
|close
|71
|0.60
|1.2987
|0.0000
|0.0000
|-42.00
|1941.47
|304
|2007.01.25 15:30
|buy
|72
|0.60
|1.2987
|0.0000
|0.0000
|305
|2007.01.25 18:00
|close
|72
|0.60
|1.2974
|0.0000
|0.0000
|-78.00
|1863.47
|306
|2007.01.25 18:00
|sell
|73
|0.60
|1.2975
|0.0000
|0.0000
|307
|2007.01.26 01:36
|close
|73
|0.60
|1.2936
|0.0000
|0.0000
|235.32
|2098.79
|308
|2007.01.26 01:36
|buy
|74
|0.60
|1.2936
|0.0000
|0.0000
|309
|2007.01.26 03:43
|close
|74
|0.60
|1.2930
|0.0000
|0.0000
|-36.00
|2062.79
|310
|2007.01.26 03:43
|sell
|75
|0.60
|1.2929
|0.0000
|0.0000
|311
|2007.01.26 19:00
|close
|75
|0.60
|1.2910
|0.0000
|0.0000
|114.00
|2176.79
|312
|2007.01.26 19:00
|buy
|76
|0.70
|1.2909
|0.0000
|0.0000
|313
|2007.01.26 21:58
|close
|76
|0.70
|1.2907
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|2162.79
|314
|2007.01.26 21:59
|sell
|77
|0.60
|1.2907
|0.0000
|0.0000
|315
|2007.01.29 01:00
|close
|77
|0.60
|1.2924
|0.0000
|0.0000
|-100.68
|2062.11
|316
|2007.01.29 01:00
|buy
|78
|0.60
|1.2925
|0.0000
|0.0000
|317
|2007.01.29 02:27
|close
|78
|0.60
|1.2911
|0.0000
|0.0000
|-84.00
|1978.11
|318
|2007.01.29 02:27
|sell
|79
|0.60
|1.2911
|0.0000
|0.0000
|319
|2007.01.29 06:00
|close
|79
|0.60
|1.2906
|0.0000
|0.0000
|30.00
|2008.11
|320
|2007.01.29 06:17
|buy
|80
|0.60
|1.2910
|0.0000
|0.0000
|321
|2007.01.29 08:00
|close
|80
|0.60
|1.2903
|0.0000
|0.0000
|-42.00
|1966.11
|322
|2007.01.29 08:02
|sell
|81
|0.60
|1.2903
|0.0000
|0.0000
|323
|2007.01.29 09:02
|close
|81
|0.60
|1.2906
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|1948.11
|324
|2007.01.29 09:03
|buy
|82
|0.60
|1.2906
|0.0000
|0.0000
|325
|2007.01.29 11:00
|close
|82
|0.60
|1.2910
|0.0000
|0.0000
|24.00
|1972.11
|326
|2007.01.29 11:03
|sell
|83
|0.60
|1.2910
|0.0000
|0.0000
|327
|2007.01.29 16:10
|close
|83
|0.60
|1.2919
|0.0000
|0.0000
|-54.00
|1918.11
|328
|2007.01.29 16:10
|buy
|84
|0.60
|1.2920
|0.0000
|0.0000
|329
|2007.01.29 19:00
|modify
|84
|0.60
|1.2920
|1.2921
|0.0000
|330
|2007.01.29 19:00
|modify
|84
|0.60
|1.2920
|1.2922
|0.0000
|331
|2007.01.29 19:01
|modify
|84
|0.60
|1.2920
|1.2924
|0.0000
|332
|2007.01.29 19:01
|modify
|84
|0.60
|1.2920
|1.2925
|0.0000
|333
|2007.01.29 19:01
|modify
|84
|0.60
|1.2920
|1.2926
|0.0000
|334
|2007.01.29 19:01
|modify
|84
|0.60
|1.2920
|1.2927
|0.0000
|335
|2007.01.29 19:01
|modify
|84
|0.60
|1.2920
|1.2929
|0.0000
|336
|2007.01.29 19:01
|modify
|84
|0.60
|1.2920
|1.2930
|0.0000
|337
|2007.01.29 19:01
|modify
|84
|0.60
|1.2920
|1.2931
|0.0000
|338
|2007.01.29 19:01
|modify
|84
|0.60
|1.2920
|1.2933
|0.0000
|339
|2007.01.29 19:01
|modify
|84
|0.60
|1.2920
|1.2935
|0.0000
|340
|2007.01.29 19:01
|modify
|84
|0.60
|1.2920
|1.2936
|0.0000
|341
|2007.01.30 02:13
|modify
|84
|0.60
|1.2920
|1.2939
|0.0000
|342
|2007.01.30 06:26
|close
|84
|0.60
|1.2961
|1.2939
|0.0000
|243.06
|2161.17
|343
|2007.01.30 06:27
|sell
|85
|0.60
|1.2960
|0.0000
|0.0000
|344
|2007.01.30 14:00
|close
|85
|0.60
|1.2957
|0.0000
|0.0000
|18.00
|2179.17
|345
|2007.01.30 14:00
|buy
|86
|0.70
|1.2957
|0.0000
|0.0000
|346
|2007.01.30 16:00
|close
|86
|0.70
|1.2960
|0.0000
|0.0000
|21.00
|2200.17
|347
|2007.01.30 16:00
|sell
|87
|0.70
|1.2961
|0.0000
|0.0000
|348
|2007.01.30 20:00
|close
|87
|0.70
|1.2961
|0.0000
|0.0000
|0.00
|2200.17
|349
|2007.01.30 20:00
|buy
|88
|0.70
|1.2961
|0.0000
|0.0000
|350
|2007.01.31 01:00
|close
|88
|0.70
|1.2963
|0.0000
|0.0000
|10.57
|2210.74
|351
|2007.01.31 01:00
|sell
|89
|0.70
|1.2964
|0.0000
|0.0000
|352
|2007.01.31 16:06
|close
|89
|0.70
|1.2946
|0.0000
|0.0000
|126.00
|2336.74
|353
|2007.01.31 16:06
|buy
|90
|0.70
|1.2947
|0.0000
|0.0000
|354
|2007.01.31 17:07
|modify
|90
|0.70
|1.2947
|1.2947
|0.0000
|355
|2007.01.31 17:07
|modify
|90
|0.70
|1.2947
|1.2948
|0.0000
|356
|2007.01.31 17:07
|modify
|90
|0.70
|1.2947
|1.2949
|0.0000
|357
|2007.01.31 17:07
|modify
|90
|0.70
|1.2947
|1.2951
|0.0000
|358
|2007.01.31 17:17
|modify
|90
|0.70
|1.2947
|1.2952
|0.0000
|359
|2007.01.31 17:17
|modify
|90
|0.70
|1.2947
|1.2954
|0.0000
|360
|2007.01.31 17:17
|modify
|90
|0.70
|1.2947
|1.2956
|0.0000
|361
|2007.01.31 17:18
|modify
|90
|0.70
|1.2947
|1.2957
|0.0000
|362
|2007.01.31 17:18
|modify
|90
|0.70
|1.2947
|1.2958
|0.0000
|363
|2007.01.31 17:18
|modify
|90
|0.70
|1.2947
|1.2959
|0.0000
|364
|2007.01.31 17:18
|modify
|90
|0.70
|1.2947
|1.2960
|0.0000
|365
|2007.01.31 17:21
|modify
|90
|0.70
|1.2947
|1.2961
|0.0000
|366
|2007.01.31 17:21
|modify
|90
|0.70
|1.2947
|1.2962
|0.0000
|367
|2007.01.31 17:21
|modify
|90
|0.70
|1.2947
|1.2963
|0.0000
|368
|2007.01.31 17:22
|modify
|90
|0.70
|1.2947
|1.2964
|0.0000
|369
|2007.01.31 17:22
|modify
|90
|0.70
|1.2947
|1.2965
|0.0000
|370
|2007.01.31 17:27
|modify
|90
|0.70
|1.2947
|1.2966
|0.0000
|371
|2007.01.31 17:27
|modify
|90
|0.70
|1.2947
|1.2967
|0.0000
|372
|2007.01.31 17:27
|modify
|90
|0.70
|1.2947
|1.2968
|0.0000
|373
|2007.01.31 17:42
|modify
|90
|0.70
|1.2947
|1.2970
|0.0000
|374
|2007.01.31 17:43
|modify
|90
|0.70
|1.2947
|1.2972
|0.0000
|375
|2007.01.31 17:43
|modify
|90
|0.70
|1.2947
|1.2973
|0.0000
|376
|2007.01.31 17:43
|modify
|90
|0.70
|1.2947
|1.2975
|0.0000
|377
|2007.01.31 17:43
|modify
|90
|0.70
|1.2947
|1.2977
|0.0000
|378
|2007.01.31 17:43
|modify
|90
|0.70
|1.2947
|1.2978
|0.0000
|379
|2007.01.31 17:44
|modify
|90
|0.70
|1.2947
|1.2979
|0.0000
|380
|2007.01.31 17:44
|modify
|90
|0.70
|1.2947
|1.2981
|0.0000
|381
|2007.01.31 17:44
|modify
|90
|0.70
|1.2947
|1.2983
|0.0000
|382
|2007.01.31 17:44
|modify
|90
|0.70
|1.2947
|1.2984
|0.0000
|383
|2007.01.31 17:45
|modify
|90
|0.70
|1.2947
|1.2985
|0.0000
|384
|2007.01.31 17:45
|modify
|90
|0.70
|1.2947
|1.2986
|0.0000
|385
|2007.01.31 18:15
|modify
|90
|0.70
|1.2947
|1.2990
|0.0000
|386
|2007.01.31 21:17
|modify
|90
|0.70
|1.2947
|1.2991
|0.0000
|387
|2007.01.31 21:17
|modify
|90
|0.70
|1.2947
|1.2995
|0.0000
|388
|2007.01.31 21:17
|modify
|90
|0.70
|1.2947
|1.2997
|0.0000
|389
|2007.01.31 21:17
|modify
|90
|0.70
|1.2947
|1.2999
|0.0000
|390
|2007.01.31 21:17
|modify
|90
|0.70
|1.2947
|1.3000
|0.0000
|391
|2007.01.31 21:17
|modify
|90
|0.70
|1.2947
|1.3002
|0.0000
|392
|2007.01.31 21:17
|modify
|90
|0.70
|1.2947
|1.3004
|0.0000
|393
|2007.01.31 21:51
|modify
|90
|0.70
|1.2947
|1.3005
|0.0000
|394
|2007.01.31 21:52
|modify
|90
|0.70
|1.2947
|1.3007
|0.0000
|395
|2007.02.01 01:00
|close
|90
|0.70
|1.3023
|1.3007
|0.0000
|521.71
|2858.45
|396
|2007.02.01 01:00
|sell
|91
|0.90
|1.3023
|0.0000
|0.0000
|397
|2007.02.01 03:00
|close
|91
|0.90
|1.3029
|0.0000
|0.0000
|-54.00
|2804.45
|398
|2007.02.01 03:01
|buy
|92
|0.80
|1.3030
|0.0000
|0.0000
|399
|2007.02.01 07:13
|close
|92
|0.80
|1.3029
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|2796.45
|400
|2007.02.01 07:14
|sell
|93
|0.80
|1.3028
|0.0000
|0.0000
|401
|2007.02.01 08:58
|close
|93
|0.80
|1.3032
|0.0000
|0.0000
|-32.00
|2764.45
|402
|2007.02.01 08:59
|buy
|94
|0.80
|1.3032
|0.0000
|0.0000
|403
|2007.02.01 18:05
|close
|94
|0.80
|1.3020
|0.0000
|0.0000
|-96.00
|2668.45
|404
|2007.02.01 18:05
|sell
|95
|0.80
|1.3019
|0.0000
|0.0000
|405
|2007.02.02 06:00
|close
|95
|0.80
|1.3021
|0.0000
|0.0000
|-14.24
|2654.21
|406
|2007.02.02 06:00
|buy
|96
|0.80
|1.3021
|0.0000
|0.0000
|407
|2007.02.02 08:29
|close
|96
|0.80
|1.3019
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|2638.21
|408
|2007.02.02 08:39
|sell
|97
|0.80
|1.3019
|0.0000
|0.0000
|409
|2007.02.02 11:00
|close
|97
|0.80
|1.3021
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|2622.21
|410
|2007.02.02 11:00
|buy
|98
|0.70
|1.3022
|0.0000
|0.0000
|411
|2007.02.02 15:30
|modify
|98
|0.70
|1.3022
|1.3025
|0.0000
|412
|2007.02.02 15:30
|modify
|98
|0.70
|1.3022
|1.3028
|0.0000
|413
|2007.02.02 15:30
|modify
|98
|0.70
|1.3022
|1.3030
|0.0000
|414
|2007.02.02 15:30
|modify
|98
|0.70
|1.3022
|1.3033
|0.0000
|415
|2007.02.02 15:32
|s/l
|98
|0.70
|1.3033
|1.3033
|0.0000
|77.00
|2699.21
|416
|2007.02.02 15:32
|buy
|99
|0.80
|1.3035
|0.0000
|0.0000
|417
|2007.02.02 17:00
|close
|99
|0.80
|1.2981
|0.0000
|0.0000
|-432.00
|2267.21
|418
|2007.02.02 17:00
|sell
|100
|0.70
|1.2982
|0.0000
|0.0000
|419
|2007.02.02 21:20
|close
|100
|0.70
|1.2962
|0.0000
|0.0000
|140.00
|2407.21
|420
|2007.02.02 21:21
|buy
|101
|0.70
|1.2962
|0.0000
|0.0000
|421
|2007.02.05 01:00
|close
|101
|0.70
|1.2956
|0.0000
|0.0000
|-45.43
|2361.78
|422
|2007.02.05 01:00
|sell
|102
|0.70
|1.2957
|0.0000
|0.0000
|423
|2007.02.05 09:00
|close
|102
|0.70
|1.2943
|0.0000
|0.0000
|98.00
|2459.78
|424
|2007.02.05 09:00
|buy
|103
|0.70
|1.2944
|0.0000
|0.0000
|425
|2007.02.05 11:27
|close
|103
|0.70
|1.2945
|0.0000
|0.0000
|7.00
|2466.78
|426
|2007.02.05 11:28
|sell
|104
|0.70
|1.2945
|0.0000
|0.0000
|427
|2007.02.05 17:15
|close
|104
|0.70
|1.2933
|0.0000
|0.0000
|84.00
|2550.78
|428
|2007.02.05 17:16
|buy
|105
|0.80
|1.2934
|0.0000
|0.0000
|429
|2007.02.05 21:00
|close
|105
|0.80
|1.2929
|0.0000
|0.0000
|-40.00
|2510.78
|430
|2007.02.05 21:02
|sell
|106
|0.80
|1.2928
|0.0000
|0.0000
|431
|2007.02.05 23:34
|close
|106
|0.80
|1.2931
|0.0000
|0.0000
|-24.00
|2486.78
|432
|2007.02.05 23:35
|buy
|107
|0.70
|1.2931
|0.0000
|0.0000
|433
|2007.02.06 06:00
|close
|107
|0.70
|1.2925
|0.0000
|0.0000
|-45.43
|2441.35
|434
|2007.02.06 06:02
|sell
|108
|0.70
|1.2924
|0.0000
|0.0000
|435
|2007.02.06 09:09
|close
|108
|0.70
|1.2925
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|2434.35
|436
|2007.02.06 09:10
|buy
|109
|0.70
|1.2925
|0.0000
|0.0000
|437
|2007.02.06 14:06
|modify
|109
|0.70
|1.2925
|1.2925
|0.0000
|438
|2007.02.06 14:07
|modify
|109
|0.70
|1.2925
|1.2926
|0.0000
|439
|2007.02.06 14:07
|modify
|109
|0.70
|1.2925
|1.2927
|0.0000
|440
|2007.02.06 14:08
|modify
|109
|0.70
|1.2925
|1.2928
|0.0000
|441
|2007.02.06 18:25
|modify
|109
|0.70
|1.2925
|1.2929
|0.0000
|442
|2007.02.06 18:25
|modify
|109
|0.70
|1.2925
|1.2930
|0.0000
|443
|2007.02.06 18:25
|modify
|109
|0.70
|1.2925
|1.2931
|0.0000
|444
|2007.02.06 18:25
|modify
|109
|0.70
|1.2925
|1.2932
|0.0000
|445
|2007.02.06 18:26
|modify
|109
|0.70
|1.2925
|1.2933
|0.0000
|446
|2007.02.06 18:26
|modify
|109
|0.70
|1.2925
|1.2934
|0.0000
|447
|2007.02.06 18:32
|modify
|109
|0.70
|1.2925
|1.2935
|0.0000
|448
|2007.02.06 18:59
|modify
|109
|0.70
|1.2925
|1.2936
|0.0000
|449
|2007.02.06 18:59
|modify
|109
|0.70
|1.2925
|1.2937
|0.0000
|450
|2007.02.06 18:59
|modify
|109
|0.70
|1.2925
|1.2938
|0.0000
|451
|2007.02.06 19:01
|modify
|109
|0.70
|1.2925
|1.2939
|0.0000
|452
|2007.02.06 19:05
|modify
|109
|0.70
|1.2925
|1.2940
|0.0000
|453
|2007.02.06 20:12
|modify
|109
|0.70
|1.2925
|1.2941
|0.0000
|454
|2007.02.06 20:19
|modify
|109
|0.70
|1.2925
|1.2942
|0.0000
|455
|2007.02.06 20:19
|modify
|109
|0.70
|1.2925
|1.2943
|0.0000
|456
|2007.02.06 20:20
|modify
|109
|0.70
|1.2925
|1.2944
|0.0000
|457
|2007.02.06 20:20
|modify
|109
|0.70
|1.2925
|1.2945
|0.0000
|458
|2007.02.06 20:20
|modify
|109
|0.70
|1.2925
|1.2946
|0.0000
|459
|2007.02.06 20:20
|modify
|109
|0.70
|1.2925
|1.2948
|0.0000
|460
|2007.02.06 20:20
|modify
|109
|0.70
|1.2925
|1.2949
|0.0000
|461
|2007.02.06 20:21
|modify
|109
|0.70
|1.2925
|1.2950
|0.0000
|462
|2007.02.06 20:21
|modify
|109
|0.70
|1.2925
|1.2951
|0.0000
|463
|2007.02.06 20:21
|modify
|109
|0.70
|1.2925
|1.2952
|0.0000
|464
|2007.02.06 20:23
|modify
|109
|0.70
|1.2925
|1.2953
|0.0000
|465
|2007.02.06 20:23
|modify
|109
|0.70
|1.2925
|1.2954
|0.0000
|466
|2007.02.06 20:24
|modify
|109
|0.70
|1.2925
|1.2955
|0.0000
|467
|2007.02.06 20:24
|modify
|109
|0.70
|1.2925
|1.2956
|0.0000
|468
|2007.02.06 20:29
|modify
|109
|0.70
|1.2925
|1.2957
|0.0000
|469
|2007.02.06 20:29
|modify
|109
|0.70
|1.2925
|1.2958
|0.0000
|470
|2007.02.06 20:29
|modify
|109
|0.70
|1.2925
|1.2959
|0.0000
|471
|2007.02.07 00:13
|modify
|109
|0.70
|1.2925
|1.2961
|0.0000
|472
|2007.02.07 02:00
|close
|109
|0.70
|1.2981
|1.2961
|0.0000
|388.57
|2822.92
|473
|2007.02.07 02:01
|sell
|110
|0.80
|1.2980
|0.0000
|0.0000
|474
|2007.02.07 04:11
|close
|110
|0.80
|1.2981
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|2814.92
|475
|2007.02.07 04:14
|buy
|111
|0.80
|1.2981
|0.0000
|0.0000
|476
|2007.02.07 08:00
|close
|111
|0.80
|1.2984
|0.0000
|0.0000
|24.00
|2838.92
|477
|2007.02.07 08:00
|sell
|112
|0.90
|1.2984
|0.0000
|0.0000
|478
|2007.02.07 12:00
|close
|112
|0.90
|1.2984
|0.0000
|0.0000
|0.00
|2838.92
|479
|2007.02.07 12:00
|buy
|113
|0.90
|1.2985
|0.0000
|0.0000
|480
|2007.02.07 17:22
|modify
|113
|0.90
|1.2985
|1.2985
|0.0000
|481
|2007.02.07 17:59
|modify
|113
|0.90
|1.2985
|1.2986
|0.0000
|482
|2007.02.07 18:03
|modify
|113
|0.90
|1.2985
|1.2987
|0.0000
|483
|2007.02.07 18:03
|modify
|113
|0.90
|1.2985
|1.2988
|0.0000
|484
|2007.02.07 18:03
|modify
|113
|0.90
|1.2985
|1.2989
|0.0000
|485
|2007.02.07 18:03
|modify
|113
|0.90
|1.2985
|1.2990
|0.0000
|486
|2007.02.07 18:08
|modify
|113
|0.90
|1.2985
|1.2991
|0.0000
|487
|2007.02.07 18:08
|modify
|113
|0.90
|1.2985
|1.2992
|0.0000
|488
|2007.02.07 18:25
|modify
|113
|0.90
|1.2985
|1.2993
|0.0000
|489
|2007.02.07 21:00
|close
|113
|0.90
|1.3014
|1.2993
|0.0000
|261.00
|3099.92
|490
|2007.02.07 21:00
|sell
|114
|0.90
|1.3014
|0.0000
|0.0000
|491
|2007.02.08 00:00
|close
|114
|0.90
|1.3013
|0.0000
|0.0000
|14.94
|3114.86
|492
|2007.02.08 00:00
|buy
|115
|0.90
|1.3013
|0.0000
|0.0000
|493
|2007.02.08 03:04
|close
|115
|0.90
|1.3016
|0.0000
|0.0000
|27.00
|3141.86
|494
|2007.02.08 03:06
|sell
|116
|0.90
|1.3015
|0.0000
|0.0000
|495
|2007.02.08 22:00
|close
|116
|0.90
|1.3037
|0.0000
|0.0000
|-198.00
|2943.86
|496
|2007.02.08 22:00
|buy
|117
|0.90
|1.3038
|0.0000
|0.0000
|497
|2007.02.09 02:00
|close
|117
|0.90
|1.3035
|0.0000
|0.0000
|-31.41
|2912.45
|498
|2007.02.09 02:00
|sell
|118
|0.90
|1.3036
|0.0000
|0.0000
|499
|2007.02.09 17:16
|close
|118
|0.90
|1.3001
|0.0000
|0.0000
|315.00
|3227.45
|500
|2007.02.09 17:16
|buy
|119
|1.00
|1.3001
|0.0000
|0.0000
|501
|2007.02.12 04:00
|close
|119
|1.00
|1.3013
|0.0000
|0.0000
|115.10
|3342.55
|502
|2007.02.12 04:03
|sell
|120
|1.00
|1.3013
|0.0000
|0.0000
|503
|2007.02.12 05:03
|close
|120
|1.00
|1.3017
|0.0000
|0.0000
|-40.00
|3302.55
|504
|2007.02.12 05:10
|buy
|121
|1.00
|1.3017
|0.0000
|0.0000
|505
|2007.02.12 10:09
|close
|121
|1.00
|1.3021
|0.0000
|0.0000
|40.00
|3342.55
|506
|2007.02.12 10:10
|sell
|122
|1.00
|1.3021
|0.0000
|0.0000
|507
|2007.02.12 16:13
|close
|122
|1.00
|1.2960
|0.0000
|0.0000
|610.00
|3952.55
|508
|2007.02.12 16:16
|buy
|123
|1.20
|1.2960
|0.0000
|0.0000
|509
|2007.02.12 19:00
|close
|123
|1.20
|1.2959
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|3940.55
|510
|2007.02.12 20:20
|sell
|124
|1.20
|1.2960
|0.0000
|0.0000
|511
|2007.02.13 03:15
|close
|124
|1.20
|1.2964
|0.0000
|0.0000
|-45.36
|3895.19
|512
|2007.02.13 03:15
|buy
|125
|1.20
|1.2963
|0.0000
|0.0000
|513
|2007.02.13 09:23
|modify
|125
|1.20
|1.2963
|1.2964
|0.0000
|514
|2007.02.13 09:23
|modify
|125
|1.20
|1.2963
|1.2965
|0.0000
|515
|2007.02.13 09:57
|modify
|125
|1.20
|1.2963
|1.2966
|0.0000
|516
|2007.02.13 09:57
|modify
|125
|1.20
|1.2963
|1.2967
|0.0000
|517
|2007.02.13 09:57
|modify
|125
|1.20
|1.2963
|1.2968
|0.0000
|518
|2007.02.13 09:57
|modify
|125
|1.20
|1.2963
|1.2969
|0.0000
|519
|2007.02.13 10:00
|modify
|125
|1.20
|1.2963
|1.2970
|0.0000
|520
|2007.02.13 10:02
|modify
|125
|1.20
|1.2963
|1.2971
|0.0000
|521
|2007.02.13 10:02
|modify
|125
|1.20
|1.2963
|1.2972
|0.0000
|522
|2007.02.13 10:02
|modify
|125
|1.20
|1.2963
|1.2973
|0.0000
|523
|2007.02.13 10:02
|modify
|125
|1.20
|1.2963
|1.2974
|0.0000
|524
|2007.02.13 12:15
|modify
|125
|1.20
|1.2963
|1.2975
|0.0000
|525
|2007.02.13 12:15
|modify
|125
|1.20
|1.2963
|1.2977
|0.0000
|526
|2007.02.13 12:19
|modify
|125
|1.20
|1.2963
|1.2978
|0.0000
|527
|2007.02.13 12:19
|modify
|125
|1.20
|1.2963
|1.2979
|0.0000
|528
|2007.02.13 12:19
|modify
|125
|1.20
|1.2963
|1.2980
|0.0000
|529
|2007.02.13 13:41
|modify
|125
|1.20
|1.2963
|1.2981
|0.0000
|530
|2007.02.13 13:41
|modify
|125
|1.20
|1.2963
|1.2982
|0.0000
|531
|2007.02.13 13:41
|modify
|125
|1.20
|1.2963
|1.2983
|0.0000
|532
|2007.02.13 13:48
|modify
|125
|1.20
|1.2963
|1.2984
|0.0000
|533
|2007.02.13 14:13
|modify
|125
|1.20
|1.2963
|1.2986
|0.0000
|534
|2007.02.13 14:16
|modify
|125
|1.20
|1.2963
|1.2987
|0.0000
|535
|2007.02.13 14:18
|modify
|125
|1.20
|1.2963
|1.2988
|0.0000
|536
|2007.02.13 15:01
|modify
|125
|1.20
|1.2963
|1.2991
|0.0000
|537
|2007.02.13 15:03
|modify
|125
|1.20
|1.2963
|1.2992
|0.0000
|538
|2007.02.13 15:12
|modify
|125
|1.20
|1.2963
|1.2993
|0.0000
|539
|2007.02.13 15:12
|modify
|125
|1.20
|1.2963
|1.2994
|0.0000
|540
|2007.02.13 15:12
|modify
|125
|1.20
|1.2963
|1.2995
|0.0000
|541
|2007.02.13 15:13
|modify
|125
|1.20
|1.2963
|1.2996
|0.0000
|542
|2007.02.13 15:30
|modify
|125
|1.20
|1.2963
|1.2998
|0.0000
|543
|2007.02.13 15:30
|modify
|125
|1.20
|1.2963
|1.2999
|0.0000
|544
|2007.02.13 15:30
|modify
|125
|1.20
|1.2963
|1.3001
|0.0000
|545
|2007.02.13 15:30
|modify
|125
|1.20
|1.2963
|1.3002
|0.0000
|546
|2007.02.13 15:38
|modify
|125
|1.20
|1.2963
|1.3004
|0.0000
|547
|2007.02.13 15:38
|modify
|125
|1.20
|1.2963
|1.3005
|0.0000
|548
|2007.02.13 15:38
|modify
|125
|1.20
|1.2963
|1.3006
|0.0000
|549
|2007.02.13 15:38
|modify
|125
|1.20
|1.2963
|1.3007
|0.0000
|550
|2007.02.13 15:39
|modify
|125
|1.20
|1.2963
|1.3008
|0.0000
|551
|2007.02.13 15:39
|modify
|125
|1.20
|1.2963
|1.3009
|0.0000
|552
|2007.02.13 15:39
|modify
|125
|1.20
|1.2963
|1.3010
|0.0000
|553
|2007.02.13 15:39
|modify
|125
|1.20
|1.2963
|1.3011
|0.0000
|554
|2007.02.13 15:40
|modify
|125
|1.20
|1.2963
|1.3012
|0.0000
|555
|2007.02.13 15:40
|modify
|125
|1.20
|1.2963
|1.3013
|0.0000
|556
|2007.02.13 17:07
|close
|125
|1.20
|1.3015
|1.3013
|0.0000
|624.00
|4519.19
|557
|2007.02.13 17:07
|sell
|126
|1.40
|1.3015
|0.0000
|0.0000
|558
|2007.02.13 19:00
|close
|126
|1.40
|1.3023
|0.0000
|0.0000
|-112.00
|4407.19
|559
|2007.02.13 19:00
|buy
|127
|1.30
|1.3025
|0.0000
|0.0000
|560
|2007.02.14 01:00
|close
|127
|1.30
|1.3034
|0.0000
|0.0000
|110.63
|4517.82
|561
|2007.02.14 01:00
|sell
|128
|1.40
|1.3034
|0.0000
|0.0000
|562
|2007.02.14 02:15
|close
|128
|1.40
|1.3037
|0.0000
|0.0000
|-42.00
|4475.82
|563
|2007.02.14 02:15
|buy
|129
|1.30
|1.3038
|0.0000
|0.0000
|564
|2007.02.14 06:44
|close
|129
|1.30
|1.3033
|0.0000
|0.0000
|-65.00
|4410.82
|565
|2007.02.14 06:44
|sell
|130
|1.30
|1.3035
|0.0000
|0.0000
|566
|2007.02.14 09:00
|close
|130
|1.30
|1.3033
|0.0000
|0.0000
|26.00
|4436.82
|567
|2007.02.14 09:01
|buy
|131
|1.30
|1.3034
|0.0000
|0.0000
|568
|2007.02.14 09:39
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3034
|0.0000
|569
|2007.02.14 09:39
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3035
|0.0000
|570
|2007.02.14 09:39
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3036
|0.0000
|571
|2007.02.14 09:41
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3037
|0.0000
|572
|2007.02.14 09:41
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3038
|0.0000
|573
|2007.02.14 09:41
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3040
|0.0000
|574
|2007.02.14 09:41
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3041
|0.0000
|575
|2007.02.14 09:41
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3042
|0.0000
|576
|2007.02.14 09:41
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3044
|0.0000
|577
|2007.02.14 09:41
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3045
|0.0000
|578
|2007.02.14 09:42
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3046
|0.0000
|579
|2007.02.14 09:42
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3047
|0.0000
|580
|2007.02.14 09:42
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3048
|0.0000
|581
|2007.02.14 09:42
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3049
|0.0000
|582
|2007.02.14 09:44
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3050
|0.0000
|583
|2007.02.14 09:44
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3052
|0.0000
|584
|2007.02.14 09:45
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3053
|0.0000
|585
|2007.02.14 10:10
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3054
|0.0000
|586
|2007.02.14 10:10
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3056
|0.0000
|587
|2007.02.14 10:10
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3057
|0.0000
|588
|2007.02.14 10:10
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3059
|0.0000
|589
|2007.02.14 10:11
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3060
|0.0000
|590
|2007.02.14 10:11
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3061
|0.0000
|591
|2007.02.14 10:11
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3062
|0.0000
|592
|2007.02.14 10:12
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3063
|0.0000
|593
|2007.02.14 10:12
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3064
|0.0000
|594
|2007.02.14 10:12
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3065
|0.0000
|595
|2007.02.14 11:00
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3066
|0.0000
|596
|2007.02.14 11:00
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3067
|0.0000
|597
|2007.02.14 11:51
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3068
|0.0000
|598
|2007.02.14 11:51
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3069
|0.0000
|599
|2007.02.14 15:54
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3070
|0.0000
|600
|2007.02.14 15:54
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3072
|0.0000
|601
|2007.02.14 15:54
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3073
|0.0000
|602
|2007.02.14 15:54
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3074
|0.0000
|603
|2007.02.14 15:55
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3075
|0.0000
|604
|2007.02.14 15:55
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3076
|0.0000
|605
|2007.02.14 15:57
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3077
|0.0000
|606
|2007.02.14 15:57
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3078
|0.0000
|607
|2007.02.14 17:00
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3080
|0.0000
|608
|2007.02.14 17:00
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3081
|0.0000
|609
|2007.02.14 17:00
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3083
|0.0000
|610
|2007.02.14 17:00
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3085
|0.0000
|611
|2007.02.14 17:01
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3086
|0.0000
|612
|2007.02.14 17:01
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3088
|0.0000
|613
|2007.02.14 17:01
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3089
|0.0000
|614
|2007.02.14 17:02
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3090
|0.0000
|615
|2007.02.14 17:02
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3091
|0.0000
|616
|2007.02.14 17:02
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3093
|0.0000
|617
|2007.02.14 17:02
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3095
|0.0000
|618
|2007.02.14 17:02
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3096
|0.0000
|619
|2007.02.14 17:02
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3098
|0.0000
|620
|2007.02.14 17:02
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3099
|0.0000
|621
|2007.02.14 17:03
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3101
|0.0000
|622
|2007.02.14 17:03
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3103
|0.0000
|623
|2007.02.14 17:03
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3105
|0.0000
|624
|2007.02.14 17:03
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3106
|0.0000
|625
|2007.02.14 17:06
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3107
|0.0000
|626
|2007.02.14 17:06
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3108
|0.0000
|627
|2007.02.14 17:06
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3109
|0.0000
|628
|2007.02.14 17:07
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3110
|0.0000
|629
|2007.02.14 17:07
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3111
|0.0000
|630
|2007.02.14 17:07
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3112
|0.0000
|631
|2007.02.14 17:07
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3113
|0.0000
|632
|2007.02.14 17:18
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3114
|0.0000
|633
|2007.02.14 17:18
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3115
|0.0000
|634
|2007.02.14 17:18
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3116
|0.0000
|635
|2007.02.14 17:20
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3117
|0.0000
|636
|2007.02.14 17:20
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3118
|0.0000
|637
|2007.02.14 17:20
|modify
|131
|1.30
|1.3034
|1.3119
|0.0000
|638
|2007.02.14 18:36
|s/l
|131
|1.30
|1.3119
|1.3119
|0.0000
|1105.00
|5541.82
|639
|2007.02.14 18:36
|buy
|132
|1.70
|1.3121
|0.0000
|0.0000
|640
|2007.02.15 05:00
|close
|132
|1.70
|1.3134
|0.0000
|0.0000
|196.01
|5737.83
|641
|2007.02.15 05:01
|sell
|133
|1.70
|1.3133
|0.0000
|0.0000
|642
|2007.02.15 07:00
|close
|133
|1.70
|1.3135
|0.0000
|0.0000
|-34.00
|5703.83
|643
|2007.02.15 07:00
|buy
|134
|1.70
|1.3135
|0.0000
|0.0000
|644
|2007.02.15 11:00
|close
|134
|1.70
|1.3136
|0.0000
|0.0000
|17.00
|5720.83
|645
|2007.02.15 11:00
|sell
|135
|1.70
|1.3136
|0.0000
|0.0000
|646
|2007.02.15 16:00
|close
|135
|1.70
|1.3136
|0.0000
|0.0000
|0.00
|5720.83
|647
|2007.02.15 16:00
|buy
|136
|1.70
|1.3137
|0.0000
|0.0000
|648
|2007.02.15 16:15
|modify
|136
|1.70
|1.3137
|1.3137
|0.0000
|649
|2007.02.15 16:15
|modify
|136
|1.70
|1.3137
|1.3139
|0.0000
|650
|2007.02.15 16:21
|modify
|136
|1.70
|1.3137
|1.3140
|0.0000
|651
|2007.02.15 16:21
|modify
|136
|1.70
|1.3137
|1.3141
|0.0000
|652
|2007.02.15 17:28
|s/l
|136
|1.70
|1.3141
|1.3141
|0.0000
|68.00
|5788.83
|653
|2007.02.15 21:44
|buy
|137
|1.70
|1.3141
|0.0000
|0.0000
|654
|2007.02.16 00:00
|close
|137
|1.70
|1.3140
|0.0000
|0.0000
|-25.33
|5763.50
|655
|2007.02.16 00:02
|sell
|138
|1.70
|1.3139
|0.0000
|0.0000
|656
|2007.02.16 04:01
|close
|138
|1.70
|1.3134
|0.0000
|0.0000
|85.00
|5848.50
|657
|2007.02.16 04:03
|buy
|139
|1.80
|1.3134
|0.0000
|0.0000
|658
|2007.02.16 08:00
|close
|139
|1.80
|1.3131
|0.0000
|0.0000
|-54.00
|5794.50
|659
|2007.02.16 08:01
|sell
|140
|1.70
|1.3130
|0.0000
|0.0000
|660
|2007.02.16 16:53
|close
|140
|1.70
|1.3121
|0.0000
|0.0000
|153.00
|5947.50
|661
|2007.02.16 16:53
|buy
|141
|1.80
|1.3122
|0.0000
|0.0000
|662
|2007.02.19 01:00
|modify
|141
|1.80
|1.3122
|1.3125
|0.0000
|663
|2007.02.19 01:00
|modify
|141
|1.80
|1.3122
|1.3126
|0.0000
|664
|2007.02.19 04:56
|modify
|141
|1.80
|1.3122
|1.3127
|0.0000
|665
|2007.02.19 04:56
|modify
|141
|1.80
|1.3122
|1.3128
|0.0000
|666
|2007.02.19 05:06
|modify
|141
|1.80
|1.3122
|1.3129
|0.0000
|667
|2007.02.19 05:06
|modify
|141
|1.80
|1.3122
|1.3130
|0.0000
|668
|2007.02.19 08:40
|modify
|141
|1.80
|1.3122
|1.3131
|0.0000
|669
|2007.02.19 10:00
|close
|141
|1.80
|1.3152
|1.3131
|0.0000
|531.18
|6478.68
|670
|2007.02.19 10:00
|sell
|142
|1.90
|1.3153
|0.0000
|0.0000
|671
|2007.02.19 17:00
|close
|142
|1.90
|1.3137
|0.0000
|0.0000
|304.00
|6782.68
|672
|2007.02.19 17:01
|buy
|143
|2.00
|1.3138
|0.0000
|0.0000
|673
|2007.02.20 00:04
|close
|143
|2.00
|1.3155
|0.0000
|0.0000
|330.20
|7112.88
|674
|2007.02.20 00:09
|sell
|144
|2.10
|1.3155
|0.0000
|0.0000
|675
|2007.02.20 03:09
|close
|144
|2.10
|1.3154
|0.0000
|0.0000
|21.00
|7133.88
|676
|2007.02.20 03:12
|buy
|145
|2.10
|1.3154
|0.0000
|0.0000
|677
|2007.02.20 04:29
|modify
|145
|2.10
|1.3154
|1.3154
|0.0000
|678
|2007.02.20 04:31
|modify
|145
|2.10
|1.3154
|1.3155
|0.0000
|679
|2007.02.20 04:31
|modify
|145
|2.10
|1.3154
|1.3156
|0.0000
|680
|2007.02.20 07:51
|modify
|145
|2.10
|1.3154
|1.3157
|0.0000
|681
|2007.02.20 07:51
|modify
|145
|2.10
|1.3154
|1.3158
|0.0000
|682
|2007.02.20 09:00
|close
|145
|2.10
|1.3173
|1.3158
|0.0000
|399.00
|7532.88
|683
|2007.02.20 09:01
|sell
|146
|2.30
|1.3174
|0.0000
|0.0000
|684
|2007.02.20 15:05
|close
|146
|2.30
|1.3145
|0.0000
|0.0000
|667.00
|8199.88
|685
|2007.02.20 15:05
|buy
|147
|2.50
|1.3146
|0.0000
|0.0000
|686
|2007.02.20 20:00
|close
|147
|2.50
|1.3139
|0.0000
|0.0000
|-175.00
|8024.88
|687
|2007.02.20 20:00
|sell
|148
|2.40
|1.3138
|0.0000
|0.0000
|688
|2007.02.20 23:00
|close
|148
|2.40
|1.3140
|0.0000
|0.0000
|-48.00
|7976.88
|689
|2007.02.20 23:02
|buy
|149
|2.40
|1.3139
|0.0000
|0.0000
|690
|2007.02.21 04:44
|close
|149
|2.40
|1.3143
|0.0000
|0.0000
|84.24
|8061.12
|691
|2007.02.21 04:48
|sell
|150
|2.40
|1.3143
|0.0000
|0.0000
|692
|2007.02.21 09:00
|close
|150
|2.40
|1.3147
|0.0000
|0.0000
|-96.00
|7965.12
|693
|2007.02.21 09:00
|buy
|151
|2.40
|1.3147
|0.0000
|0.0000
|694
|2007.02.21 11:03
|close
|151
|2.40
|1.3146
|0.0000
|0.0000
|-24.00
|7941.12
|695
|2007.02.21 11:04
|sell
|152
|2.40
|1.3146
|0.0000
|0.0000
|696
|2007.02.21 17:07
|close
|152
|2.40
|1.3132
|0.0000
|0.0000
|336.00
|8277.12
|697
|2007.02.21 17:07
|buy
|153
|2.50
|1.3132
|0.0000
|0.0000
|698
|2007.02.22 01:03
|close
|153
|2.50
|1.3138
|0.0000
|0.0000
|113.25
|8390.37
|699
|2007.02.22 01:15
|sell
|154
|2.50
|1.3138
|0.0000
|0.0000
|700
|2007.02.22 14:00
|close
|154
|2.50
|1.3094
|0.0000
|0.0000
|1100.00
|9490.37
|701
|2007.02.22 14:00
|buy
|155
|2.80
|1.3095
|0.0000
|0.0000
|702
|2007.02.22 18:21
|modify
|155
|2.80
|1.3095
|1.3095
|0.0000
|703
|2007.02.22 18:21
|modify
|155
|2.80
|1.3095
|1.3096
|0.0000
|704
|2007.02.22 18:21
|modify
|155
|2.80
|1.3095
|1.3097
|0.0000
|705
|2007.02.22 18:21
|modify
|155
|2.80
|1.3095
|1.3098
|0.0000
|706
|2007.02.22 18:21
|modify
|155
|2.80
|1.3095
|1.3099
|0.0000
|707
|2007.02.22 18:21
|modify
|155
|2.80
|1.3095
|1.3100
|0.0000
|708
|2007.02.22 18:22
|modify
|155
|2.80
|1.3095
|1.3101
|0.0000
|709
|2007.02.22 18:23
|modify
|155
|2.80
|1.3095
|1.3102
|0.0000
|710
|2007.02.22 18:26
|modify
|155
|2.80
|1.3095
|1.3103
|0.0000
|711
|2007.02.22 18:26
|modify
|155
|2.80
|1.3095
|1.3104
|0.0000
|712
|2007.02.22 18:26
|modify
|155
|2.80
|1.3095
|1.3106
|0.0000
|713
|2007.02.22 18:27
|modify
|155
|2.80
|1.3095
|1.3107
|0.0000
|714
|2007.02.22 18:27
|modify
|155
|2.80
|1.3095
|1.3108
|0.0000
|715
|2007.02.22 18:27
|modify
|155
|2.80
|1.3095
|1.3109
|0.0000
|716
|2007.02.22 18:27
|modify
|155
|2.80
|1.3095
|1.3110
|0.0000
|717
|2007.02.22 18:27
|modify
|155
|2.80
|1.3095
|1.3111
|0.0000
|718
|2007.02.23 00:00
|close
|155
|2.80
|1.3124
|1.3111
|0.0000
|798.28
|10288.65
|719
|2007.02.23 00:02
|sell
|156
|3.10
|1.3124
|0.0000
|0.0000
|720
|2007.02.23 07:00
|close
|156
|3.10
|1.3125
|0.0000
|0.0000
|-31.00
|10257.65
|721
|2007.02.23 07:01
|buy
|157
|3.10
|1.3124
|0.0000
|0.0000
|722
|2007.02.23 08:32
|close
|157
|3.10
|1.3120
|0.0000
|0.0000
|-124.00
|10133.65
|723
|2007.02.23 08:32
|sell
|158
|2.90
|1.3120
|0.0000
|0.0000
|724
|2007.02.23 09:09
|close
|158
|2.90
|1.3123
|0.0000
|0.0000
|-87.00
|10046.65
|725
|2007.02.23 09:09
|buy
|159
|2.90
|1.3124
|0.0000
|0.0000
|726
|2007.02.23 11:00
|close
|159
|2.90
|1.3120
|0.0000
|0.0000
|-116.00
|9930.65
|727
|2007.02.23 11:00
|sell
|160
|2.90
|1.3119
|0.0000
|0.0000
|728
|2007.02.23 14:50
|close
|160
|2.90
|1.3117
|0.0000
|0.0000
|58.00
|9988.65
|729
|2007.02.23 14:51
|buy
|161
|3.00
|1.3117
|0.0000
|0.0000
|730
|2007.02.23 16:20
|modify
|161
|3.00
|1.3117
|1.3118
|0.0000
|731
|2007.02.23 16:20
|modify
|161
|3.00
|1.3117
|1.3119
|0.0000
|732
|2007.02.23 16:20
|modify
|161
|3.00
|1.3117
|1.3120
|0.0000
|733
|2007.02.23 16:22
|modify
|161
|3.00
|1.3117
|1.3121
|0.0000
|734
|2007.02.23 16:22
|modify
|161
|3.00
|1.3117
|1.3122
|0.0000
|735
|2007.02.23 16:25
|modify
|161
|3.00
|1.3117
|1.3123
|0.0000
|736
|2007.02.23 16:25
|modify
|161
|3.00
|1.3117
|1.3124
|0.0000
|737
|2007.02.23 16:25
|modify
|161
|3.00
|1.3117
|1.3125
|0.0000
|738
|2007.02.23 16:37
|modify
|161
|3.00
|1.3117
|1.3126
|0.0000
|739
|2007.02.23 16:37
|modify
|161
|3.00
|1.3117
|1.3127
|0.0000
|740
|2007.02.23 16:37
|modify
|161
|3.00
|1.3117
|1.3128
|0.0000
|741
|2007.02.23 16:37
|modify
|161
|3.00
|1.3117
|1.3129
|0.0000
|742
|2007.02.23 16:38
|modify
|161
|3.00
|1.3117
|1.3130
|0.0000
|743
|2007.02.23 16:38
|modify
|161
|3.00
|1.3117
|1.3131
|0.0000
|744
|2007.02.23 16:49
|modify
|161
|3.00
|1.3117
|1.3132
|0.0000
|745
|2007.02.23 16:49
|modify
|161
|3.00
|1.3117
|1.3133
|0.0000
|746
|2007.02.23 16:50
|modify
|161
|3.00
|1.3117
|1.3134
|0.0000
|747
|2007.02.23 16:50
|modify
|161
|3.00
|1.3117
|1.3136
|0.0000
|748
|2007.02.23 16:50
|modify
|161
|3.00
|1.3117
|1.3137
|0.0000
|749
|2007.02.23 16:50
|modify
|161
|3.00
|1.3117
|1.3139
|0.0000
|750
|2007.02.23 16:51
|modify
|161
|3.00
|1.3117
|1.3140
|0.0000
|751
|2007.02.23 16:52
|modify
|161
|3.00
|1.3117
|1.3141
|0.0000
|752
|2007.02.23 16:53
|modify
|161
|3.00
|1.3117
|1.3142
|0.0000
|753
|2007.02.23 17:06
|modify
|161
|3.00
|1.3117
|1.3143
|0.0000
|754
|2007.02.23 17:06
|modify
|161
|3.00
|1.3117
|1.3148
|0.0000
|755
|2007.02.23 17:06
|modify
|161
|3.00
|1.3117
|1.3149
|0.0000
|756
|2007.02.23 17:21
|modify
|161
|3.00
|1.3117
|1.3150
|0.0000
|757
|2007.02.23 17:23
|modify
|161
|3.00
|1.3117
|1.3151
|0.0000
|758
|2007.02.23 17:23
|modify
|161
|3.00
|1.3117
|1.3152
|0.0000
|759
|2007.02.23 17:23
|modify
|161
|3.00
|1.3117
|1.3153
|0.0000
|760
|2007.02.23 17:23
|modify
|161
|3.00
|1.3117
|1.3154
|0.0000
|761
|2007.02.23 17:23
|modify
|161
|3.00
|1.3117
|1.3155
|0.0000
|762
|2007.02.23 17:24
|modify
|161
|3.00
|1.3117
|1.3156
|0.0000
|763
|2007.02.23 17:24
|modify
|161
|3.00
|1.3117
|1.3157
|0.0000
|764
|2007.02.23 18:04
|s/l
|161
|3.00
|1.3157
|1.3157
|0.0000
|1200.00
|11188.65
|765
|2007.02.23 18:04
|buy
|162
|3.40
|1.3159
|0.0000
|0.0000
|766
|2007.02.23 21:32
|close
|162
|3.40
|1.3166
|0.0000
|0.0000
|238.00
|11426.65
|767
|2007.02.23 21:33
|sell
|163
|3.40
|1.3165
|0.0000
|0.0000
|768
|2007.02.26 01:00
|close
|163
|3.40
|1.3176
|0.0000
|0.0000
|-366.52
|11060.13
|769
|2007.02.26 01:00
|buy
|164
|3.30
|1.3177
|0.0000
|0.0000
|770
|2007.02.26 06:02
|close
|164
|3.30
|1.3188
|0.0000
|0.0000
|363.00
|11423.13
|771
|2007.02.26 06:02
|sell
|165
|3.40
|1.3187
|0.0000
|0.0000
|772
|2007.02.26 21:00
|close
|165
|3.40
|1.3170
|0.0000
|0.0000
|578.00
|12001.13
|773
|2007.02.26 21:01
|buy
|166
|3.60
|1.3171
|0.0000
|0.0000
|774
|2007.02.27 02:39
|modify
|166
|3.60
|1.3171
|1.3172
|0.0000
|775
|2007.02.27 02:39
|modify
|166
|3.60
|1.3171
|1.3173
|0.0000
|776
|2007.02.27 03:00
|close
|166
|3.60
|1.3179
|1.3173
|0.0000
|270.36
|12271.49
|777
|2007.02.27 03:00
|sell
|167
|3.70
|1.3178
|0.0000
|0.0000
|778
|2007.02.27 05:00
|close
|167
|3.70
|1.3186
|0.0000
|0.0000
|-296.00
|11975.49
|779
|2007.02.27 05:02
|buy
|168
|3.60
|1.3185
|0.0000
|0.0000
|780
|2007.02.27 08:00
|close
|168
|3.60
|1.3179
|0.0000
|0.0000
|-216.00
|11759.49
|781
|2007.02.27 08:00
|sell
|169
|3.40
|1.3179
|0.0000
|0.0000
|782
|2007.02.27 10:04
|close
|169
|3.40
|1.3178
|0.0000
|0.0000
|34.00
|11793.49
|783
|2007.02.27 10:04
|buy
|170
|3.50
|1.3178
|0.0000
|0.0000
|784
|2007.02.27 10:18
|modify
|170
|3.50
|1.3178
|1.3179
|0.0000
|785
|2007.02.27 10:18
|modify
|170
|3.50
|1.3178
|1.3181
|0.0000
|786
|2007.02.27 10:18
|modify
|170
|3.50
|1.3178
|1.3184
|0.0000
|787
|2007.02.27 10:18
|modify
|170
|3.50
|1.3178
|1.3186
|0.0000
|788
|2007.02.27 10:20
|modify
|170
|3.50
|1.3178
|1.3188
|0.0000
|789
|2007.02.27 10:21
|modify
|170
|3.50
|1.3178
|1.3189
|0.0000
|790
|2007.02.27 10:21
|modify
|170
|3.50
|1.3178
|1.3190
|0.0000
|791
|2007.02.27 10:32
|modify
|170
|3.50
|1.3178
|1.3191
|0.0000
|792
|2007.02.27 10:32
|modify
|170
|3.50
|1.3178
|1.3192
|0.0000
|793
|2007.02.27 10:32
|modify
|170
|3.50
|1.3178
|1.3193
|0.0000
|794
|2007.02.27 10:32
|modify
|170
|3.50
|1.3178
|1.3194
|0.0000
|795
|2007.02.27 10:32
|modify
|170
|3.50
|1.3178
|1.3196
|0.0000
|796
|2007.02.27 10:33
|modify
|170
|3.50
|1.3178
|1.3197
|0.0000
|797
|2007.02.27 10:33
|modify
|170
|3.50
|1.3178
|1.3198
|0.0000
|798
|2007.02.27 10:33
|modify
|170
|3.50
|1.3178
|1.3199
|0.0000
|799
|2007.02.27 15:13
|modify
|170
|3.50
|1.3178
|1.3201
|0.0000
|800
|2007.02.27 15:13
|modify
|170
|3.50
|1.3178
|1.3202
|0.0000
|801
|2007.02.27 15:30
|modify
|170
|3.50
|1.3178
|1.3208
|0.0000
|802
|2007.02.27 15:30
|modify
|170
|3.50
|1.3178
|1.3210
|0.0000
|803
|2007.02.27 15:30
|modify
|170
|3.50
|1.3178
|1.3211
|0.0000
|804
|2007.02.27 15:30
|modify
|170
|3.50
|1.3178
|1.3212
|0.0000
|805
|2007.02.27 15:30
|modify
|170
|3.50
|1.3178
|1.3213
|0.0000
|806
|2007.02.27 15:30
|modify
|170
|3.50
|1.3178
|1.3215
|0.0000
|807
|2007.02.27 15:30
|modify
|170
|3.50
|1.3178
|1.3216
|0.0000
|808
|2007.02.27 16:45
|modify
|170
|3.50
|1.3178
|1.3217
|0.0000
|809
|2007.02.27 16:45
|modify
|170
|3.50
|1.3178
|1.3218
|0.0000
|810
|2007.02.27 16:45
|modify
|170
|3.50
|1.3178
|1.3219
|0.0000
|811
|2007.02.27 16:45
|modify
|170
|3.50
|1.3178
|1.3220
|0.0000
|812
|2007.02.27 17:01
|s/l
|170
|3.50
|1.3220
|1.3220
|0.0000
|1470.00
|13263.49
|813
|2007.02.27 17:03
|buy
|171
|4.00
|1.3231
|0.0000
|0.0000
|814
|2007.02.28 02:00
|close
|171
|4.00
|1.3230
|0.0000
|0.0000
|-59.60
|13203.89
|815
|2007.02.28 02:00
|sell
|172
|4.00
|1.3229
|0.0000
|0.0000
|816
|2007.02.28 06:35
|close
|172
|4.00
|1.3222
|0.0000
|0.0000
|280.00
|13483.89
|817
|2007.02.28 06:35
|buy
|173
|4.00
|1.3223
|0.0000
|0.0000
|818
|2007.02.28 07:22
|close
|173
|4.00
|1.3217
|0.0000
|0.0000
|-240.00
|13243.89
|819
|2007.02.28 07:31
|sell
|174
|4.00
|1.3217
|0.0000
|0.0000
|820
|2007.02.28 14:08
|close
|174
|4.00
|1.3193
|0.0000
|0.0000
|960.00
|14203.89
|821
|2007.02.28 14:09
|buy
|175
|4.30
|1.3193
|0.0000
|0.0000
|822
|2007.02.28 15:30
|modify
|175
|4.30
|1.3193
|1.3193
|0.0000
|823
|2007.02.28 15:30
|modify
|175
|4.30
|1.3193
|1.3194
|0.0000
|824
|2007.02.28 15:39
|modify
|175
|4.30
|1.3193
|1.3195
|0.0000
|825
|2007.02.28 15:39
|modify
|175
|4.30
|1.3193
|1.3196
|0.0000
|826
|2007.02.28 15:39
|modify
|175
|4.30
|1.3193
|1.3197
|0.0000
|827
|2007.02.28 16:39
|s/l
|175
|4.30
|1.3197
|1.3197
|0.0000
|172.00
|14375.89
|828
|2007.02.28 16:39
|buy
|176
|4.30
|1.3199
|0.0000
|0.0000
|829
|2007.02.28 18:50
|modify
|176
|4.30
|1.3199
|1.3200
|0.0000
|830
|2007.02.28 18:52
|modify
|176
|4.30
|1.3199
|1.3201
|0.0000
|831
|2007.02.28 18:56
|modify
|176
|4.30
|1.3199
|1.3202
|0.0000
|832
|2007.02.28 18:56
|modify
|176
|4.30
|1.3199
|1.3203
|0.0000
|833
|2007.02.28 23:04
|modify
|176
|4.30
|1.3199
|1.3204
|0.0000
|834
|2007.02.28 23:05
|modify
|176
|4.30
|1.3199
|1.3205
|0.0000
|835
|2007.03.01 00:00
|close
|176
|4.30
|1.3227
|1.3205
|0.0000
|1140.79
|15516.68
|836
|2007.03.01 00:00
|sell
|177
|4.70
|1.3228
|0.0000
|0.0000
|837
|2007.03.01 02:00
|close
|177
|4.70
|1.3230
|0.0000
|0.0000
|-94.00
|15422.68
|838
|2007.03.01 02:01
|buy
|178
|4.60
|1.3230
|0.0000
|0.0000
|839
|2007.03.01 05:01
|close
|178
|4.60
|1.3230
|0.0000
|0.0000
|0.00
|15422.68
|840
|2007.03.01 05:04
|sell
|179
|4.60
|1.3230
|0.0000
|0.0000
|841
|2007.03.01 10:00
|close
|179
|4.60
|1.3229
|0.0000
|0.0000
|46.00
|15468.68
|842
|2007.03.01 10:00
|buy
|180
|4.60
|1.3228
|0.0000
|0.0000
|843
|2007.03.01 17:00
|close
|180
|4.60
|1.3210
|0.0000
|0.0000
|-828.00
|14640.68
|844
|2007.03.01 17:00
|sell
|181
|4.40
|1.3209
|0.0000
|0.0000
|845
|2007.03.01 21:00
|close
|181
|4.40
|1.3180
|0.0000
|0.0000
|1276.00
|15916.68
|846
|2007.03.01 21:00
|buy
|182
|4.80
|1.3181
|0.0000
|0.0000
|847
|2007.03.01 23:08
|close
|182
|4.80
|1.3183
|0.0000
|0.0000
|96.00
|16012.68
|848
|2007.03.01 23:08
|sell
|183
|4.80
|1.3183
|0.0000
|0.0000
|849
|2007.03.02 18:00
|close
|183
|4.80
|1.3172
|0.0000
|0.0000
|538.56
|16551.24
|850
|2007.03.02 18:00
|buy
|184
|5.00
|1.3173
|0.0000
|0.0000
|851
|2007.03.05 01:00
|modify
|184
|5.00
|1.3173
|1.3177
|0.0000
|852
|2007.03.05 01:01
|modify
|184
|5.00
|1.3173
|1.3178
|0.0000
|853
|2007.03.05 01:02
|modify
|184
|5.00
|1.3173
|1.3179
|0.0000
|854
|2007.03.05 01:02
|modify
|184
|5.00
|1.3173
|1.3181
|0.0000
|855
|2007.03.05 02:00
|close
|184
|5.00
|1.3183
|1.3181
|0.0000
|475.50
|17026.74
|856
|2007.03.05 02:00
|sell
|185
|5.10
|1.3182
|0.0000
|0.0000
|857
|2007.03.05 06:00
|close
|185
|5.10
|1.3148
|0.0000
|0.0000
|1734.00
|18760.74
|858
|2007.03.05 06:00
|buy
|186
|5.60
|1.3147
|0.0000
|0.0000
|859
|2007.03.05 10:00
|close
|186
|5.60
|1.3143
|0.0000
|0.0000
|-224.00
|18536.74
|860
|2007.03.05 10:00
|sell
|187
|5.60
|1.3142
|0.0000
|0.0000
|861
|2007.03.05 18:00
|close
|187
|5.60
|1.3099
|0.0000
|0.0000
|2408.00
|20944.74
|862
|2007.03.05 18:00
|buy
|188
|6.30
|1.3098
|0.0000
|0.0000
|863
|2007.03.05 20:00
|close
|188
|6.30
|1.3088
|0.0000
|0.0000
|-630.00
|20314.74
|864
|2007.03.05 20:00
|sell
|189
|6.10
|1.3089
|0.0000
|0.0000
|865
|2007.03.06 02:05
|close
|189
|6.10
|1.3090
|0.0000
|0.0000
|-47.58
|20267.16
|866
|2007.03.06 02:05
|buy
|190
|6.00
|1.3090
|0.0000
|0.0000
|867
|2007.03.06 08:07
|close
|190
|6.00
|1.3102
|0.0000
|0.0000
|720.00
|20987.16
|868
|2007.03.06 08:07
|sell
|191
|6.30
|1.3103
|0.0000
|0.0000
|869
|2007.03.06 09:08
|close
|191
|6.30
|1.3107
|0.0000
|0.0000
|-252.00
|20735.16
|870
|2007.03.06 09:09
|buy
|192
|6.20
|1.3108
|0.0000
|0.0000
|871
|2007.03.06 12:00
|close
|192
|6.20
|1.3114
|0.0000
|0.0000
|372.00
|21107.16
|872
|2007.03.06 12:00
|sell
|193
|6.30
|1.3113
|0.0000
|0.0000
|873
|2007.03.06 22:00
|close
|193
|6.30
|1.3121
|0.0000
|0.0000
|-504.00
|20603.16
|874
|2007.03.06 22:00
|buy
|194
|6.20
|1.3122
|0.0000
|0.0000
|875
|2007.03.07 03:01
|close
|194
|6.20
|1.3129
|0.0000
|0.0000
|403.62
|21006.78
|876
|2007.03.07 03:01
|sell
|195
|6.30
|1.3129
|0.0000
|0.0000
|877
|2007.03.07 09:41
|close
|195
|6.30
|1.3127
|0.0000
|0.0000
|126.00
|21132.78
|878
|2007.03.07 09:41
|buy
|196
|6.30
|1.3127
|0.0000
|0.0000
|879
|2007.03.07 10:00
|close
|196
|6.30
|1.3121
|0.0000
|0.0000
|-378.00
|20754.78
|880
|2007.03.07 10:00
|sell
|197
|6.20
|1.3122
|0.0000
|0.0000
|881
|2007.03.07 12:00
|close
|197
|6.20
|1.3123
|0.0000
|0.0000
|-62.00
|20692.78
|882
|2007.03.07 12:01
|buy
|198
|6.10
|1.3122
|0.0000
|0.0000
|883
|2007.03.07 19:39
|modify
|198
|6.10
|1.3122
|1.3123
|0.0000
|884
|2007.03.07 19:39
|modify
|198
|6.10
|1.3122
|1.3125
|0.0000
|885
|2007.03.07 20:39
|modify
|198
|6.10
|1.3122
|1.3126
|0.0000
|886
|2007.03.07 20:46
|modify
|198
|6.10
|1.3122
|1.3127
|0.0000
|887
|2007.03.07 21:00
|modify
|198
|6.10
|1.3122
|1.3128
|0.0000
|888
|2007.03.07 21:04
|modify
|198
|6.10
|1.3122
|1.3129
|0.0000
|889
|2007.03.07 21:04
|modify
|198
|6.10
|1.3122
|1.3130
|0.0000
|890
|2007.03.07 21:04
|modify
|198
|6.10
|1.3122
|1.3131
|0.0000
|891
|2007.03.07 21:05
|modify
|198
|6.10
|1.3122
|1.3132
|0.0000
|892
|2007.03.07 21:08
|modify
|198
|6.10
|1.3122
|1.3133
|0.0000
|893
|2007.03.07 21:10
|modify
|198
|6.10
|1.3122
|1.3134
|0.0000
|894
|2007.03.07 21:10
|modify
|198
|6.10
|1.3122
|1.3135
|0.0000
|895
|2007.03.07 21:12
|modify
|198
|6.10
|1.3122
|1.3136
|0.0000
|896
|2007.03.07 21:12
|modify
|198
|6.10
|1.3122
|1.3137
|0.0000
|897
|2007.03.07 21:15
|modify
|198
|6.10
|1.3122
|1.3138
|0.0000
|898
|2007.03.07 21:24
|modify
|198
|6.10
|1.3122
|1.3139
|0.0000
|899
|2007.03.07 21:24
|modify
|198
|6.10
|1.3122
|1.3140
|0.0000
|900
|2007.03.07 21:25
|modify
|198
|6.10
|1.3122
|1.3141
|0.0000
|901
|2007.03.07 21:25
|modify
|198
|6.10
|1.3122
|1.3142
|0.0000
|902
|2007.03.07 21:25
|modify
|198
|6.10
|1.3122
|1.3143
|0.0000
|903
|2007.03.07 21:26
|modify
|198
|6.10
|1.3122
|1.3144
|0.0000
|904
|2007.03.07 21:26
|modify
|198
|6.10
|1.3122
|1.3145
|0.0000
|905
|2007.03.07 21:27
|modify
|198
|6.10
|1.3122
|1.3146
|0.0000
|906
|2007.03.07 21:41
|modify
|198
|6.10
|1.3122
|1.3147
|0.0000
|907
|2007.03.07 21:41
|modify
|198
|6.10
|1.3122
|1.3148
|0.0000
|908
|2007.03.07 21:43
|modify
|198
|6.10
|1.3122
|1.3149
|0.0000
|909
|2007.03.07 21:43
|modify
|198
|6.10
|1.3122
|1.3150
|0.0000
|910
|2007.03.07 21:43
|modify
|198
|6.10
|1.3122
|1.3151
|0.0000
|911
|2007.03.07 21:44
|modify
|198
|6.10
|1.3122
|1.3153
|0.0000
|912
|2007.03.07 21:44
|modify
|198
|6.10
|1.3122
|1.3154
|0.0000
|913
|2007.03.07 21:46
|modify
|198
|6.10
|1.3122
|1.3155
|0.0000
|914
|2007.03.08 02:00
|close
|198
|6.10
|1.3176
|1.3155
|0.0000
|3204.33
|23897.11
|915
|2007.03.08 02:00
|sell
|199
|7.20
|1.3175
|0.0000
|0.0000
|916
|2007.03.08 20:00
|close
|199
|7.20
|1.3131
|0.0000
|0.0000
|3168.00
|27065.11
|917
|2007.03.08 20:00
|buy
|200
|8.10
|1.3132
|0.0000
|0.0000
|918
|2007.03.08 23:06
|close
|200
|8.10
|1.3130
|0.0000
|0.0000
|-162.00
|26903.11
|919
|2007.03.08 23:06
|sell
|201
|8.10
|1.3130
|0.0000
|0.0000
|920
|2007.03.09 03:00
|close
|201
|8.10
|1.3142
|0.0000
|0.0000
|-954.18
|25948.93
|921
|2007.03.09 03:00
|buy
|202
|7.60
|1.3141
|0.0000
|0.0000
|922
|2007.03.09 09:00
|close
|202
|7.60
|1.3149
|0.0000
|0.0000
|608.00
|26556.93
|923
|2007.03.09 09:01
|sell
|203
|8.00
|1.3150
|0.0000
|0.0000
|924
|2007.03.09 12:00
|close
|203
|8.00
|1.3149
|0.0000
|0.0000
|80.00
|26636.93
|925
|2007.03.09 12:01
|buy
|204
|8.00
|1.3148
|0.0000
|0.0000
|926
|2007.03.09 15:13
|close
|204
|8.00
|1.3150
|0.0000
|0.0000
|160.00
|26796.93
|927
|2007.03.09 15:13
|sell
|205
|8.00
|1.3150
|0.0000
|0.0000
|928
|2007.03.12 01:00
|close
|205
|8.00
|1.3118
|0.0000
|0.0000
|2577.60
|29374.53
|929
|2007.03.12 01:00
|buy
|206
|8.80
|1.3119
|0.0000
|0.0000
|930
|2007.03.12 03:00
|close
|206
|8.80
|1.3118
|0.0000
|0.0000
|-88.00
|29286.53
|931
|2007.03.12 03:01
|sell
|207
|8.80
|1.3117
|0.0000
|0.0000
|932
|2007.03.12 07:20
|close
|207
|8.80
|1.3116
|0.0000
|0.0000
|88.00
|29374.53
|933
|2007.03.12 07:21
|buy
|208
|8.80
|1.3116
|0.0000
|0.0000
|934
|2007.03.12 11:07
|modify
|208
|8.80
|1.3116
|1.3116
|0.0000
|935
|2007.03.12 11:16
|modify
|208
|8.80
|1.3116
|1.3117
|0.0000
|936
|2007.03.12 11:17
|modify
|208
|8.80
|1.3116
|1.3118
|0.0000
|937
|2007.03.12 11:17
|modify
|208
|8.80
|1.3116
|1.3119
|0.0000
|938
|2007.03.12 11:17
|modify
|208
|8.80
|1.3116
|1.3120
|0.0000
|939
|2007.03.12 11:17
|modify
|208
|8.80
|1.3116
|1.3121
|0.0000
|940
|2007.03.12 11:18
|modify
|208
|8.80
|1.3116
|1.3122
|0.0000
|941
|2007.03.12 11:18
|modify
|208
|8.80
|1.3116
|1.3123
|0.0000
|942
|2007.03.12 11:18
|modify
|208
|8.80
|1.3116
|1.3124
|0.0000
|943
|2007.03.12 11:19
|modify
|208
|8.80
|1.3116
|1.3125
|0.0000
|944
|2007.03.12 11:26
|modify
|208
|8.80
|1.3116
|1.3126
|0.0000
|945
|2007.03.12 11:26
|modify
|208
|8.80
|1.3116
|1.3127
|0.0000
|946
|2007.03.12 11:26
|modify
|208
|8.80
|1.3116
|1.3128
|0.0000
|947
|2007.03.12 11:27
|modify
|208
|8.80
|1.3116
|1.3129
|0.0000
|948
|2007.03.12 11:27
|modify
|208
|8.80
|1.3116
|1.3130
|0.0000
|949
|2007.03.12 11:27
|modify
|208
|8.80
|1.3116
|1.3131
|0.0000
|950
|2007.03.12 11:28
|modify
|208
|8.80
|1.3116
|1.3132
|0.0000
|951
|2007.03.12 11:28
|modify
|208
|8.80
|1.3116
|1.3133
|0.0000
|952
|2007.03.12 11:28
|modify
|208
|8.80
|1.3116
|1.3134
|0.0000
|953
|2007.03.12 11:29
|modify
|208
|8.80
|1.3116
|1.3135
|0.0000
|954
|2007.03.12 11:36
|modify
|208
|8.80
|1.3116
|1.3136
|0.0000
|955
|2007.03.12 11:36
|modify
|208
|8.80
|1.3116
|1.3137
|0.0000
|956
|2007.03.12 11:36
|modify
|208
|8.80
|1.3116
|1.3138
|0.0000
|957
|2007.03.12 11:37
|modify
|208
|8.80
|1.3116
|1.3139
|0.0000
|958
|2007.03.12 11:37
|modify
|208
|8.80
|1.3116
|1.3140
|0.0000
|959
|2007.03.12 11:37
|modify
|208
|8.80
|1.3116
|1.3141
|0.0000
|960
|2007.03.12 11:38
|modify
|208
|8.80
|1.3116
|1.3142
|0.0000
|961
|2007.03.12 11:38
|modify
|208
|8.80
|1.3116
|1.3143
|0.0000
|962
|2007.03.12 11:39
|modify
|208
|8.80
|1.3116
|1.3144
|0.0000
|963
|2007.03.12 12:29
|modify
|208
|8.80
|1.3116
|1.3145
|0.0000
|964
|2007.03.12 12:36
|modify
|208
|8.80
|1.3116
|1.3146
|0.0000
|965
|2007.03.12 12:37
|modify
|208
|8.80
|1.3116
|1.3147
|0.0000
|966
|2007.03.12 12:38
|modify
|208
|8.80
|1.3116
|1.3148
|0.0000
|967
|2007.03.12 12:39
|modify
|208
|8.80
|1.3116
|1.3149
|0.0000
|968
|2007.03.12 13:37
|modify
|208
|8.80
|1.3116
|1.3150
|0.0000
|969
|2007.03.12 13:38
|modify
|208
|8.80
|1.3116
|1.3151
|0.0000
|970
|2007.03.12 15:36
|s/l
|208
|8.80
|1.3151
|1.3151
|0.0000
|3080.00
|32454.53
|971
|2007.03.12 19:00
|buy
|209
|9.70
|1.3179
|0.0000
|0.0000
|972
|2007.03.13 01:00
|close
|209
|9.70
|1.3189
|0.0000
|0.0000
|922.47
|33377.00
|973
|2007.03.13 01:02
|sell
|210
|10.00
|1.3188
|0.0000
|0.0000
|974
|2007.03.13 04:02
|close
|210
|10.00
|1.3188
|0.0000
|0.0000
|0.00
|33377.00
|975
|2007.03.13 04:03
|buy
|211
|10.00
|1.3188
|0.0000
|0.0000
|976
|2007.03.13 07:00
|close
|211
|10.00
|1.3184
|0.0000
|0.0000
|-400.00
|32977.00
|977
|2007.03.13 07:16
|sell
|212
|9.90
|1.3184
|0.0000
|0.0000
|978
|2007.03.13 12:00
|close
|212
|9.90
|1.3168
|0.0000
|0.0000
|1584.00
|34561.00
|979
|2007.03.13 12:00
|buy
|213
|10.40
|1.3169
|0.0000
|0.0000
|980
|2007.03.13 14:31
|modify
|213
|10.40
|1.3169
|1.3169
|0.0000
|981
|2007.03.13 14:31
|modify
|213
|10.40
|1.3169
|1.3170
|0.0000
|982
|2007.03.13 14:31
|modify
|213
|10.40
|1.3169
|1.3171
|0.0000
|983
|2007.03.13 14:31
|modify
|213
|10.40
|1.3169
|1.3172
|0.0000
|984
|2007.03.13 14:31
|modify
|213
|10.40
|1.3169
|1.3173
|0.0000
|985
|2007.03.13 14:31
|modify
|213
|10.40
|1.3169
|1.3174
|0.0000
|986
|2007.03.13 14:31
|modify
|213
|10.40
|1.3169
|1.3175
|0.0000
|987
|2007.03.13 14:31
|modify
|213
|10.40
|1.3169
|1.3176
|0.0000
|988
|2007.03.13 14:31
|modify
|213
|10.40
|1.3169
|1.3177
|0.0000
|989
|2007.03.13 14:56
|modify
|213
|10.40
|1.3169
|1.3178
|0.0000
|990
|2007.03.13 14:56
|modify
|213
|10.40
|1.3169
|1.3179
|0.0000
|991
|2007.03.13 14:56
|modify
|213
|10.40
|1.3169
|1.3180
|0.0000
|992
|2007.03.13 15:01
|modify
|213
|10.40
|1.3169
|1.3184
|0.0000
|993
|2007.03.13 15:04
|modify
|213
|10.40
|1.3169
|1.3185
|0.0000
|994
|2007.03.13 15:04
|modify
|213
|10.40
|1.3169
|1.3186
|0.0000
|995
|2007.03.13 15:04
|modify
|213
|10.40
|1.3169
|1.3187
|0.0000
|996
|2007.03.13 15:05
|modify
|213
|10.40
|1.3169
|1.3188
|0.0000
|997
|2007.03.13 15:11
|modify
|213
|10.40
|1.3169
|1.3189
|0.0000
|998
|2007.03.13 15:11
|modify
|213
|10.40
|1.3169
|1.3190
|0.0000
|999
|2007.03.13 17:00
|close
|213
|10.40
|1.3195
|1.3190
|0.0000
|2704.00
|37265.00
|1000
|2007.03.13 17:00
|sell
|214
|11.20
|1.3195
|0.0000
|0.0000
|1001
|2007.03.14 01:00
|close
|214
|11.20
|1.3197
|0.0000
|0.0000
|-199.36
|37065.64
|1002
|2007.03.14 01:14
|buy
|215
|11.10
|1.3197
|0.0000
|0.0000
|1003
|2007.03.14 07:02
|close
|215
|11.10
|1.3190
|0.0000
|0.0000
|-777.00
|36288.64
|1004
|2007.03.14 07:03
|sell
|216
|10.70
|1.3190
|0.0000
|0.0000
|1005
|2007.03.14 16:00
|close
|216
|10.70
|1.3194
|0.0000
|0.0000
|-428.00
|35860.64
|1006
|2007.03.14 16:00
|buy
|217
|10.50
|1.3193
|0.0000
|0.0000
|1007
|2007.03.14 16:38
|modify
|217
|10.50
|1.3193
|1.3193
|0.0000
|1008
|2007.03.14 16:38
|modify
|217
|10.50
|1.3193
|1.3194
|0.0000
|1009
|2007.03.14 16:39
|modify
|217
|10.50
|1.3193
|1.3195
|0.0000
|1010
|2007.03.14 16:39
|modify
|217
|10.50
|1.3193
|1.3196
|0.0000
|1011
|2007.03.14 16:39
|modify
|217
|10.50
|1.3193
|1.3197
|0.0000
|1012
|2007.03.14 16:39
|modify
|217
|10.50
|1.3193
|1.3198
|0.0000
|1013
|2007.03.14 17:54
|modify
|217
|10.50
|1.3193
|1.3200
|0.0000
|1014
|2007.03.14 17:57
|modify
|217
|10.50
|1.3193
|1.3201
|0.0000
|1015
|2007.03.14 18:01
|modify
|217
|10.50
|1.3193
|1.3202
|0.0000
|1016
|2007.03.14 18:02
|modify
|217
|10.50
|1.3193
|1.3203
|0.0000
|1017
|2007.03.14 18:02
|modify
|217
|10.50
|1.3193
|1.3204
|0.0000
|1018
|2007.03.14 18:08
|modify
|217
|10.50
|1.3193
|1.3205
|0.0000
|1019
|2007.03.14 18:09
|modify
|217
|10.50
|1.3193
|1.3206
|0.0000
|1020
|2007.03.14 18:11
|modify
|217
|10.50
|1.3193
|1.3207
|0.0000
|1021
|2007.03.14 18:11
|modify
|217
|10.50
|1.3193
|1.3208
|0.0000
|1022
|2007.03.14 18:12
|modify
|217
|10.50
|1.3193
|1.3209
|0.0000
|1023
|2007.03.14 18:13
|modify
|217
|10.50
|1.3193
|1.3210
|0.0000
|1024
|2007.03.14 18:13
|modify
|217
|10.50
|1.3193
|1.3212
|0.0000
|1025
|2007.03.14 18:14
|modify
|217
|10.50
|1.3193
|1.3213
|0.0000
|1026
|2007.03.14 18:14
|modify
|217
|10.50
|1.3193
|1.3214
|0.0000
|1027
|2007.03.14 20:21
|s/l
|217
|10.50
|1.3214
|1.3214
|0.0000
|2205.00
|38065.64
|1028
|2007.03.14 23:00
|sell
|218
|11.40
|1.3222
|0.0000
|0.0000
|1029
|2007.03.15 02:00
|close
|218
|11.40
|1.3235
|0.0000
|0.0000
|-1406.76
|36658.88
|1030
|2007.03.15 02:00
|buy
|219
|11.00
|1.3234
|0.0000
|0.0000
|1031
|2007.03.15 06:08
|close
|219
|11.00
|1.3224
|0.0000
|0.0000
|-1100.00
|35558.88
|1032
|2007.03.15 06:22
|sell
|220
|10.50
|1.3224
|0.0000
|0.0000
|1033
|2007.03.15 14:00
|close
|220
|10.50
|1.3220
|0.0000
|0.0000
|420.00
|35978.88
|1034
|2007.03.15 14:00
|buy
|221
|10.80
|1.3219
|0.0000
|0.0000
|1035
|2007.03.15 18:21
|modify
|221
|10.80
|1.3219
|1.3220
|0.0000
|1036
|2007.03.15 18:21
|modify
|221
|10.80
|1.3219
|1.3221
|0.0000
|1037
|2007.03.15 18:34
|close
|221
|10.80
|1.3227
|1.3221
|0.0000
|864.00
|36842.88
|1038
|2007.03.15 18:34
|sell
|222
|11.10
|1.3228
|0.0000
|0.0000
|1039
|2007.03.15 22:00
|close
|222
|11.10
|1.3237
|0.0000
|0.0000
|-999.00
|35843.88
|1040
|2007.03.15 22:01
|buy
|223
|10.80
|1.3236
|0.0000
|0.0000
|1041
|2007.03.16 01:20
|modify
|223
|10.80
|1.3236
|1.3236
|0.0000
|1042
|2007.03.16 01:21
|modify
|223
|10.80
|1.3236
|1.3237
|0.0000
|1043
|2007.03.16 01:22
|modify
|223
|10.80
|1.3236
|1.3238
|0.0000
|1044
|2007.03.16 01:22
|modify
|223
|10.80
|1.3236
|1.3239
|0.0000
|1045
|2007.03.16 01:22
|modify
|223
|10.80
|1.3236
|1.3240
|0.0000
|1046
|2007.03.16 01:22
|modify
|223
|10.80
|1.3236
|1.3241
|0.0000
|1047
|2007.03.16 01:22
|modify
|223
|10.80
|1.3236
|1.3242
|0.0000
|1048
|2007.03.16 01:23
|modify
|223
|10.80
|1.3236
|1.3243
|0.0000
|1049
|2007.03.16 01:25
|modify
|223
|10.80
|1.3236
|1.3244
|0.0000
|1050
|2007.03.16 01:25
|modify
|223
|10.80
|1.3236
|1.3245
|0.0000
|1051
|2007.03.16 01:25
|modify
|223
|10.80
|1.3236
|1.3246
|0.0000
|1052
|2007.03.16 01:25
|modify
|223
|10.80
|1.3236
|1.3247
|0.0000
|1053
|2007.03.16 01:35
|modify
|223
|10.80
|1.3236
|1.3250
|0.0000
|1054
|2007.03.16 02:01
|modify
|223
|10.80
|1.3236
|1.3251
|0.0000
|1055
|2007.03.16 02:14
|modify
|223
|10.80
|1.3236
|1.3252
|0.0000
|1056
|2007.03.16 02:53
|modify
|223
|10.80
|1.3236
|1.3256
|0.0000
|1057
|2007.03.16 02:54
|modify
|223
|10.80
|1.3236
|1.3257
|0.0000
|1058
|2007.03.16 02:54
|modify
|223
|10.80
|1.3236
|1.3258
|0.0000
|1059
|2007.03.16 02:54
|modify
|223
|10.80
|1.3236
|1.3259
|0.0000
|1060
|2007.03.16 02:54
|modify
|223
|10.80
|1.3236
|1.3260
|0.0000
|1061
|2007.03.16 02:54
|modify
|223
|10.80
|1.3236
|1.3261
|0.0000
|1062
|2007.03.16 02:54
|modify
|223
|10.80
|1.3236
|1.3262
|0.0000
|1063
|2007.03.16 02:58
|modify
|223
|10.80
|1.3236
|1.3263
|0.0000
|1064
|2007.03.16 03:12
|modify
|223
|10.80
|1.3236
|1.3264
|0.0000
|1065
|2007.03.16 03:12
|modify
|223
|10.80
|1.3236
|1.3265
|0.0000
|1066
|2007.03.16 03:12
|modify
|223
|10.80
|1.3236
|1.3266
|0.0000
|1067
|2007.03.16 03:14
|modify
|223
|10.80
|1.3236
|1.3267
|0.0000
|1068
|2007.03.16 03:58
|modify
|223
|10.80
|1.3236
|1.3272
|0.0000
|1069
|2007.03.16 03:59
|modify
|223
|10.80
|1.3236
|1.3273
|0.0000
|1070
|2007.03.16 03:59
|modify
|223
|10.80
|1.3236
|1.3274
|0.0000
|1071
|2007.03.16 04:00
|modify
|223
|10.80
|1.3236
|1.3275
|0.0000
|1072
|2007.03.16 04:02
|modify
|223
|10.80
|1.3236
|1.3276
|0.0000
|1073
|2007.03.16 04:02
|modify
|223
|10.80
|1.3236
|1.3278
|0.0000
|1074
|2007.03.16 04:02
|modify
|223
|10.80
|1.3236
|1.3280
|0.0000
|1075
|2007.03.16 04:03
|modify
|223
|10.80
|1.3236
|1.3281
|0.0000
|1076
|2007.03.16 04:05
|modify
|223
|10.80
|1.3236
|1.3282
|0.0000
|1077
|2007.03.16 04:05
|modify
|223
|10.80
|1.3236
|1.3283
|0.0000
|1078
|2007.03.16 06:00
|close
|223
|10.80
|1.3292
|1.3283
|0.0000
|5995.08
|41838.96
|1079
|2007.03.16 06:00
|sell
|224
|12.60
|1.3293
|0.0000
|0.0000
|1080
|2007.03.16 08:51
|close
|224
|12.60
|1.3295
|0.0000
|0.0000
|-252.00
|41586.96
|1081
|2007.03.16 08:51
|buy
|225
|12.50
|1.3295
|0.0000
|0.0000
|1082
|2007.03.16 11:19
|modify
|225
|12.50
|1.3295
|1.3295
|0.0000
|1083
|2007.03.16 11:19
|modify
|225
|12.50
|1.3295
|1.3296
|0.0000
|1084
|2007.03.16 11:19
|modify
|225
|12.50
|1.3295
|1.3297
|0.0000
|1085
|2007.03.16 11:19
|modify
|225
|12.50
|1.3295
|1.3298
|0.0000
|1086
|2007.03.16 12:09
|modify
|225
|12.50
|1.3295
|1.3299
|0.0000
|1087
|2007.03.16 12:09
|modify
|225
|12.50
|1.3295
|1.3300
|0.0000
|1088
|2007.03.16 12:09
|modify
|225
|12.50
|1.3295
|1.3301
|0.0000
|1089
|2007.03.16 12:09
|modify
|225
|12.50
|1.3295
|1.3302
|0.0000
|1090
|2007.03.16 12:09
|modify
|225
|12.50
|1.3295
|1.3303
|0.0000
|1091
|2007.03.16 12:44
|modify
|225
|12.50
|1.3295
|1.3304
|0.0000
|1092
|2007.03.16 12:53
|modify
|225
|12.50
|1.3295
|1.3305
|0.0000
|1093
|2007.03.16 12:55
|modify
|225
|12.50
|1.3295
|1.3306
|0.0000
|1094
|2007.03.16 12:55
|modify
|225
|12.50
|1.3295
|1.3307
|0.0000
|1095
|2007.03.16 12:55
|modify
|225
|12.50
|1.3295
|1.3308
|0.0000
|1096
|2007.03.16 12:56
|modify
|225
|12.50
|1.3295
|1.3309
|0.0000
|1097
|2007.03.16 13:05
|modify
|225
|12.50
|1.3295
|1.3311
|0.0000
|1098
|2007.03.16 15:00
|close
|225
|12.50
|1.3325
|1.3311
|0.0000
|3750.00
|45336.96
|1099
|2007.03.16 15:01
|sell
|226
|13.60
|1.3325
|0.0000
|0.0000
|1100
|2007.03.16 22:00
|close
|226
|13.60
|1.3313
|0.0000
|0.0000
|1632.00
|46968.96
|1101
|2007.03.16 22:03
|buy
|227
|14.10
|1.3314
|0.0000
|0.0000
|1102
|2007.03.19 04:00
|close
|227
|14.10
|1.3309
|0.0000
|0.0000
|-774.09
|46194.87
|1103
|2007.03.19 04:01
|sell
|228
|13.90
|1.3308
|0.0000
|0.0000
|1104
|2007.03.19 15:00
|close
|228
|13.90
|1.3298
|0.0000
|0.0000
|1390.00
|47584.87
|1105
|2007.03.19 15:01
|buy
|229
|14.30
|1.3299
|0.0000
|0.0000
|1106
|2007.03.19 16:39
|close
|229
|14.30
|1.3295
|0.0000
|0.0000
|-572.00
|47012.87
|1107
|2007.03.19 16:40
|sell
|230
|14.10
|1.3294
|0.0000
|0.0000
|1108
|2007.03.19 22:00
|close
|230
|14.10
|1.3297
|0.0000
|0.0000
|-423.00
|46589.87
|1109
|2007.03.19 22:02
|buy
|231
|13.70
|1.3298
|0.0000
|0.0000
|1110
|2007.03.20 03:00
|close
|231
|13.70
|1.3304
|0.0000
|0.0000
|754.87
|47344.74
|1111
|2007.03.20 03:00
|sell
|232
|14.20
|1.3305
|0.0000
|0.0000
|1112
|2007.03.20 07:13
|close
|232
|14.20
|1.3292
|0.0000
|0.0000
|1846.00
|49190.74
|1113
|2007.03.20 07:13
|buy
|233
|14.80
|1.3292
|0.0000
|0.0000
|1114
|2007.03.20 16:35
|close
|233
|14.80
|1.3289
|0.0000
|0.0000
|-444.00
|48746.74
|1115
|2007.03.20 16:35
|sell
|234
|14.60
|1.3288
|0.0000
|0.0000
|1116
|2007.03.20 18:18
|close
|234
|14.60
|1.3294
|0.0000
|0.0000
|-876.00
|47870.74
|1117
|2007.03.20 18:19
|buy
|235
|14.10
|1.3294
|0.0000
|0.0000
|1118
|2007.03.21 00:06
|close
|235
|14.10
|1.3316
|0.0000
|0.0000
|3032.91
|50903.65
|1119
|2007.03.21 00:07
|sell
|236
|15.30
|1.3316
|0.0000
|0.0000
|1120
|2007.03.21 04:02
|close
|236
|15.30
|1.3317
|0.0000
|0.0000
|-153.00
|50750.65
|1121
|2007.03.21 04:04
|buy
|237
|15.20
|1.3317
|0.0000
|0.0000
|1122
|2007.03.21 07:01
|close
|237
|15.20
|1.3314
|0.0000
|0.0000
|-456.00
|50294.65
|1123
|2007.03.21 07:04
|sell
|238
|14.80
|1.3314
|0.0000
|0.0000
|1124
|2007.03.21 20:00
|close
|238
|14.80
|1.3302
|0.0000
|0.0000
|1776.00
|52070.65
|1125
|2007.03.21 20:00
|buy
|239
|15.60
|1.3302
|0.0000
|0.0000
|1126
|2007.03.21 20:15
|modify
|239
|15.60
|1.3302
|1.3308
|0.0000
|1127
|2007.03.21 20:15
|modify
|239
|15.60
|1.3302
|1.3313
|0.0000
|1128
|2007.03.21 20:21
|modify
|239
|15.60
|1.3302
|1.3315
|0.0000
|1129
|2007.03.21 20:21
|modify
|239
|15.60
|1.3302
|1.3316
|0.0000
|1130
|2007.03.21 20:21
|modify
|239
|15.60
|1.3302
|1.3318
|0.0000
|1131
|2007.03.21 20:21
|modify
|239
|15.60
|1.3302
|1.3319
|0.0000
|1132
|2007.03.21 20:21
|modify
|239
|15.60
|1.3302
|1.3320
|0.0000
|1133
|2007.03.21 20:21
|modify
|239
|15.60
|1.3302
|1.3321
|0.0000
|1134
|2007.03.21 20:21
|modify
|239
|15.60
|1.3302
|1.3323
|0.0000
|1135
|2007.03.21 20:22
|modify
|239
|15.60
|1.3302
|1.3325
|0.0000
|1136
|2007.03.21 20:22
|modify
|239
|15.60
|1.3302
|1.3326
|0.0000
|1137
|2007.03.21 20:23
|modify
|239
|15.60
|1.3302
|1.3328
|0.0000
|1138
|2007.03.21 20:23
|modify
|239
|15.60
|1.3302
|1.3329
|0.0000
|1139
|2007.03.21 20:24
|modify
|239
|15.60
|1.3302
|1.3330
|0.0000
|1140
|2007.03.21 20:24
|modify
|239
|15.60
|1.3302
|1.3331
|0.0000
|1141
|2007.03.21 20:24
|modify
|239
|15.60
|1.3302
|1.3332
|0.0000
|1142
|2007.03.21 20:24
|modify
|239
|15.60
|1.3302
|1.3333
|0.0000
|1143
|2007.03.21 20:24
|modify
|239
|15.60
|1.3302
|1.3334
|0.0000
|1144
|2007.03.21 20:24
|modify
|239
|15.60
|1.3302
|1.3335
|0.0000
|1145
|2007.03.21 20:24
|modify
|239
|15.60
|1.3302
|1.3336
|0.0000
|1146
|2007.03.21 20:24
|modify
|239
|15.60
|1.3302
|1.3338
|0.0000
|1147
|2007.03.21 20:25
|modify
|239
|15.60
|1.3302
|1.3339
|0.0000
|1148
|2007.03.21 20:25
|modify
|239
|15.60
|1.3302
|1.3340
|0.0000
|1149
|2007.03.21 20:25
|modify
|239
|15.60
|1.3302
|1.3342
|0.0000
|1150
|2007.03.21 20:25
|modify
|239
|15.60
|1.3302
|1.3343
|0.0000
|1151
|2007.03.21 20:26
|modify
|239
|15.60
|1.3302
|1.3344
|0.0000
|1152
|2007.03.21 20:26
|modify
|239
|15.60
|1.3302
|1.3346
|0.0000
|1153
|2007.03.21 20:26
|modify
|239
|15.60
|1.3302
|1.3347
|0.0000
|1154
|2007.03.21 20:26
|modify
|239
|15.60
|1.3302
|1.3349
|0.0000
|1155
|2007.03.21 20:26
|modify
|239
|15.60
|1.3302
|1.3350
|0.0000
|1156
|2007.03.21 20:47
|modify
|239
|15.60
|1.3302
|1.3352
|0.0000
|1157
|2007.03.21 20:47
|modify
|239
|15.60
|1.3302
|1.3354
|0.0000
|1158
|2007.03.21 20:52
|modify
|239
|15.60
|1.3302
|1.3356
|0.0000
|1159
|2007.03.21 20:52
|modify
|239
|15.60
|1.3302
|1.3357
|0.0000
|1160
|2007.03.21 21:50
|modify
|239
|15.60
|1.3302
|1.3358
|0.0000
|1161
|2007.03.21 22:00
|modify
|239
|15.60
|1.3302
|1.3359
|0.0000
|1162
|2007.03.22 01:01
|modify
|239
|15.60
|1.3302
|1.3360
|0.0000
|1163
|2007.03.22 01:02
|modify
|239
|15.60
|1.3302
|1.3361
|0.0000
|1164
|2007.03.22 01:13
|modify
|239
|15.60
|1.3302
|1.3362
|0.0000
|1165
|2007.03.22 01:31
|modify
|239
|15.60
|1.3302
|1.3363
|0.0000
|1166
|2007.03.22 01:37
|modify
|239
|15.60
|1.3302
|1.3364
|0.0000
|1167
|2007.03.22 01:42
|modify
|239
|15.60
|1.3302
|1.3365
|0.0000
|1168
|2007.03.22 01:42
|modify
|239
|15.60
|1.3302
|1.3366
|0.0000
|1169
|2007.03.22 01:50
|modify
|239
|15.60
|1.3302
|1.3367
|0.0000
|1170
|2007.03.22 01:50
|modify
|239
|15.60
|1.3302
|1.3368
|0.0000
|1171
|2007.03.22 01:50
|modify
|239
|15.60
|1.3302
|1.3369
|0.0000
|1172
|2007.03.22 01:50
|modify
|239
|15.60
|1.3302
|1.3372
|0.0000
|1173
|2007.03.22 01:50
|modify
|239
|15.60
|1.3302
|1.3376
|0.0000
|1174
|2007.03.22 01:50
|modify
|239
|15.60
|1.3302
|1.3379
|0.0000
|1175
|2007.03.22 01:51
|modify
|239
|15.60
|1.3302
|1.3380
|0.0000
|1176
|2007.03.22 04:00
|close
|239
|15.60
|1.3389
|1.3380
|0.0000
|13342.68
|65413.33
|1177
|2007.03.22 04:00
|sell
|240
|19.60
|1.3390
|0.0000
|0.0000
|1178
|2007.03.22 16:00
|close
|240
|19.60
|1.3361
|0.0000
|0.0000
|5684.00
|71097.33
|1179
|2007.03.22 16:00
|buy
|241
|21.30
|1.3360
|0.0000
|0.0000
|1180
|2007.03.22 18:00
|close
|241
|21.30
|1.3357
|0.0000
|0.0000
|-639.00
|70458.33
|1181
|2007.03.22 18:00
|sell
|242
|21.10
|1.3356
|0.0000
|0.0000
|1182
|2007.03.22 21:00
|close
|242
|21.10
|1.3335
|0.0000
|0.0000
|4431.00
|74889.33
|1183
|2007.03.22 21:00
|buy
|243
|22.50
|1.3335
|0.0000
|0.0000
|1184
|2007.03.22 23:00
|close
|243
|22.50
|1.3329
|0.0000
|0.0000
|-1350.00
|73539.33
|1185
|2007.03.22 23:01
|sell
|244
|22.10
|1.3328
|0.0000
|0.0000
|1186
|2007.03.23 01:33
|close
|244
|22.10
|1.3332
|0.0000
|0.0000
|-835.38
|72703.95
|1187
|2007.03.23 01:36
|buy
|245
|21.40
|1.3332
|0.0000
|0.0000
|1188
|2007.03.23 03:00
|close
|245
|21.40
|1.3324
|0.0000
|0.0000
|-1712.00
|70991.95
|1189
|2007.03.23 03:00
|sell
|246
|20.70
|1.3325
|0.0000
|0.0000
|1190
|2007.03.23 07:00
|close
|246
|20.70
|1.3324
|0.0000
|0.0000
|207.00
|71198.95
|1191
|2007.03.23 07:00
|buy
|247
|21.40
|1.3325
|0.0000
|0.0000
|1192
|2007.03.23 12:00
|close
|247
|21.40
|1.3314
|0.0000
|0.0000
|-2354.00
|68844.95
|1193
|2007.03.23 12:00
|sell
|248
|20.70
|1.3315
|0.0000
|0.0000
|1194
|2007.03.23 14:04
|close
|248
|20.70
|1.3319
|0.0000
|0.0000
|-828.00
|68016.95
|1195
|2007.03.23 14:06
|buy
|249
|20.00
|1.3319
|0.0000
|0.0000
|1196
|2007.03.23 16:00
|close
|249
|20.00
|1.3321
|0.0000
|0.0000
|400.00
|68416.95
|1197
|2007.03.23 16:00
|sell
|250
|20.50
|1.3319
|0.0000
|0.0000
|1198
|2007.03.26 07:07
|close
|250
|20.50
|1.3268
|0.0000
|0.0000
|10500.10
|78917.05
|1199
|2007.03.26 07:07
|buy
|251
|23.70
|1.3268
|0.0000
|0.0000
|1200
|2007.03.26 10:00
|close
|251
|23.70
|1.3269
|0.0000
|0.0000
|237.00
|79154.05
|1201
|2007.03.26 10:00
|sell
|252
|23.70
|1.3268
|0.0000
|0.0000
|1202
|2007.03.26 16:00
|close
|252
|23.70
|1.3271
|0.0000
|0.0000
|-711.00
|78443.05
|1203
|2007.03.26 16:00
|buy
|253
|23.50
|1.3272
|0.0000
|0.0000
|1204
|2007.03.26 17:00
|modify
|253
|23.50
|1.3272
|1.3273
|0.0000
|1205
|2007.03.26 17:00
|modify
|253
|23.50
|1.3272
|1.3275
|0.0000
|1206
|2007.03.26 17:00
|modify
|253
|23.50
|1.3272
|1.3276
|0.0000
|1207
|2007.03.26 17:00
|modify
|253
|23.50
|1.3272
|1.3278
|0.0000
|1208
|2007.03.26 17:00
|modify
|253
|23.50
|1.3272
|1.3279
|0.0000
|1209
|2007.03.26 17:00
|modify
|253
|23.50
|1.3272
|1.3281
|0.0000
|1210
|2007.03.26 17:00
|modify
|253
|23.50
|1.3272
|1.3284
|0.0000
|1211
|2007.03.26 17:01
|modify
|253
|23.50
|1.3272
|1.3285
|0.0000
|1212
|2007.03.26 17:01
|modify
|253
|23.50
|1.3272
|1.3286
|0.0000
|1213
|2007.03.26 17:01
|modify
|253
|23.50
|1.3272
|1.3287
|0.0000
|1214
|2007.03.26 17:01
|modify
|253
|23.50
|1.3272
|1.3288
|0.0000
|1215
|2007.03.26 17:01
|modify
|253
|23.50
|1.3272
|1.3289
|0.0000
|1216
|2007.03.26 17:01
|modify
|253
|23.50
|1.3272
|1.3290
|0.0000
|1217
|2007.03.26 17:02
|modify
|253
|23.50
|1.3272
|1.3291
|0.0000
|1218
|2007.03.26 17:02
|modify
|253
|23.50
|1.3272
|1.3292
|0.0000
|1219
|2007.03.26 17:07
|modify
|253
|23.50
|1.3272
|1.3293
|0.0000
|1220
|2007.03.26 17:07
|modify
|253
|23.50
|1.3272
|1.3294
|0.0000
|1221
|2007.03.26 17:07
|modify
|253
|23.50
|1.3272
|1.3295
|0.0000
|1222
|2007.03.26 17:07
|modify
|253
|23.50
|1.3272
|1.3296
|0.0000
|1223
|2007.03.26 17:08
|modify
|253
|23.50
|1.3272
|1.3297
|0.0000
|1224
|2007.03.26 17:08
|modify
|253
|23.50
|1.3272
|1.3298
|0.0000
|1225
|2007.03.26 17:08
|modify
|253
|23.50
|1.3272
|1.3299
|0.0000
|1226
|2007.03.26 17:08
|modify
|253
|23.50
|1.3272
|1.3300
|0.0000
|1227
|2007.03.26 17:16
|modify
|253
|23.50
|1.3272
|1.3301
|0.0000
|1228
|2007.03.26 17:16
|modify
|253
|23.50
|1.3272
|1.3302
|0.0000
|1229
|2007.03.26 17:16
|modify
|253
|23.50
|1.3272
|1.3303
|0.0000
|1230
|2007.03.26 17:16
|modify
|253
|23.50
|1.3272
|1.3305
|0.0000
|1231
|2007.03.26 17:17
|modify
|253
|23.50
|1.3272
|1.3306
|0.0000
|1232
|2007.03.26 17:20
|modify
|253
|23.50
|1.3272
|1.3307
|0.0000
|1233
|2007.03.26 17:21
|modify
|253
|23.50
|1.3272
|1.3308
|0.0000
|1234
|2007.03.26 17:24
|modify
|253
|23.50
|1.3272
|1.3310
|0.0000
|1235
|2007.03.26 17:25
|modify
|253
|23.50
|1.3272
|1.3311
|0.0000
|1236
|2007.03.26 17:26
|modify
|253
|23.50
|1.3272
|1.3312
|0.0000
|1237
|2007.03.26 17:26
|modify
|253
|23.50
|1.3272
|1.3314
|0.0000
|1238
|2007.03.26 17:26
|modify
|253
|23.50
|1.3272
|1.3316
|0.0000
|1239
|2007.03.26 22:00
|close
|253
|23.50
|1.3329
|1.3316
|0.0000
|13395.00
|91838.05
|1240
|2007.03.26 22:00
|sell
|254
|27.60
|1.3329
|0.0000
|0.0000
|1241
|2007.03.27 01:00
|close
|254
|27.60
|1.3331
|0.0000
|0.0000
|-491.28
|91346.77
|1242
|2007.03.27 01:01
|buy
|255
|27.40
|1.3331
|0.0000
|0.0000
|1243
|2007.03.27 02:00
|close
|255
|27.40
|1.3328
|0.0000
|0.0000
|-822.00
|90524.77
|1244
|2007.03.27 02:10
|sell
|256
|26.70
|1.3328
|0.0000
|0.0000
|1245
|2007.03.27 07:00
|close
|256
|26.70
|1.3328
|0.0000
|0.0000
|0.00
|90524.77
|1246
|2007.03.27 07:01
|buy
|257
|26.70
|1.3329
|0.0000
|0.0000
|1247
|2007.03.27 13:55
|close
|257
|26.70
|1.3337
|0.0000
|0.0000
|2136.00
|92660.77
|1248
|2007.03.27 13:57
|sell
|258
|27.80
|1.3337
|0.0000
|0.0000
|1249
|2007.03.27 16:04
|close
|258
|27.80
|1.3345
|0.0000
|0.0000
|-2224.00
|90436.77
|1250
|2007.03.27 16:05
|buy
|259
|27.10
|1.3345
|0.0000
|0.0000
|1251
|2007.03.27 21:00
|close
|259
|27.10
|1.3347
|0.0000
|0.0000
|542.00
|90978.77
|1252
|2007.03.27 21:00
|sell
|260
|27.30
|1.3346
|0.0000
|0.0000
|1253
|2007.03.28 01:00
|close
|260
|27.30
|1.3358
|0.0000
|0.0000
|-3215.94
|87762.83
|1254
|2007.03.28 01:00
|buy
|261
|26.30
|1.3360
|0.0000
|0.0000
|1255
|2007.03.28 04:00
|close
|261
|26.30
|1.3353
|0.0000
|0.0000
|-1841.00
|85921.83
|1256
|2007.03.28 04:00
|sell
|262
|25.30
|1.3353
|0.0000
|0.0000
|1257
|2007.03.28 06:01
|close
|262
|25.30
|1.3351
|0.0000
|0.0000
|506.00
|86427.83
|1258
|2007.03.28 06:01
|buy
|263
|25.90
|1.3352
|0.0000
|0.0000
|1259
|2007.03.28 09:00
|close
|263
|25.90
|1.3347
|0.0000
|0.0000
|-1295.00
|85132.83
|1260
|2007.03.28 09:00
|sell
|264
|25.50
|1.3348
|0.0000
|0.0000
|1261
|2007.03.28 12:43
|close
|264
|25.50
|1.3343
|0.0000
|0.0000
|1275.00
|86407.83
|1262
|2007.03.28 12:43
|buy
|265
|25.90
|1.3344
|0.0000
|0.0000
|1263
|2007.03.28 18:20
|close
|265
|25.90
|1.3351
|0.0000
|0.0000
|1813.00
|88220.83
|1264
|2007.03.28 18:20
|sell
|266
|26.50
|1.3350
|0.0000
|0.0000
|1265
|2007.03.29 04:00
|close
|266
|26.50
|1.3313
|0.0000
|0.0000
|9979.90
|98200.73
|1266
|2007.03.29 04:37
|buy
|267
|29.50
|1.3313
|0.0000
|0.0000
|1267
|2007.03.29 12:26
|modify
|267
|29.50
|1.3313
|1.3313
|0.0000
|1268
|2007.03.29 12:26
|modify
|267
|29.50
|1.3313
|1.3314
|0.0000
|1269
|2007.03.29 12:26
|modify
|267
|29.50
|1.3313
|1.3315
|0.0000
|1270
|2007.03.29 12:40
|modify
|267
|29.50
|1.3313
|1.3316
|0.0000
|1271
|2007.03.29 13:41
|modify
|267
|29.50
|1.3313
|1.3318
|0.0000
|1272
|2007.03.29 13:41
|modify
|267
|29.50
|1.3313
|1.3320
|0.0000
|1273
|2007.03.29 13:41
|modify
|267
|29.50
|1.3313
|1.3322
|0.0000
|1274
|2007.03.29 15:23
|close
|267
|29.50
|1.3341
|1.3322
|0.0000
|8260.00
|106460.73
|1275
|2007.03.29 15:24
|sell
|268
|31.90
|1.3341
|0.0000
|0.0000
|1276
|2007.03.30 01:53
|close
|268
|31.90
|1.3335
|0.0000
|0.0000
|1984.18
|108444.91
|1277
|2007.03.30 05:00
|buy
|269
|32.50
|1.3330
|0.0000
|0.0000
|1278
|2007.03.30 09:00
|close
|269
|32.50
|1.3338
|0.0000
|0.0000
|2600.00
|111044.91
|1279
|2007.03.30 09:00
|sell
|270
|33.30
|1.3338
|0.0000
|0.0000
|1280
|2007.03.30 18:00
|close
|270
|33.30
|1.3314
|0.0000
|0.0000
|7992.00
|119036.91
|1281
|2007.03.30 18:00
|buy
|271
|35.70
|1.3314
|0.0000
|0.0000
|1282
|2007.03.30 18:17
|modify
|271
|35.70
|1.3314
|1.3315
|0.0000
|1283
|2007.03.30 18:17
|modify
|271
|35.70
|1.3314
|1.3316
|0.0000
|1284
|2007.03.30 18:17
|modify
|271
|35.70
|1.3314
|1.3318
|0.0000
|1285
|2007.03.30 18:17
|modify
|271
|35.70
|1.3314
|1.3319
|0.0000
|1286
|2007.03.30 18:17
|modify
|271
|35.70
|1.3314
|1.3321
|0.0000
|1287
|2007.03.30 18:21
|modify
|271
|35.70
|1.3314
|1.3322
|0.0000
|1288
|2007.03.30 18:21
|modify
|271
|35.70
|1.3314
|1.3324
|0.0000
|1289
|2007.03.30 18:21
|modify
|271
|35.70
|1.3314
|1.3325
|0.0000
|1290
|2007.03.30 18:22
|modify
|271
|35.70
|1.3314
|1.3326
|0.0000
|1291
|2007.03.30 18:22
|modify
|271
|35.70
|1.3314
|1.3328
|0.0000
|1292
|2007.03.30 18:22
|modify
|271
|35.70
|1.3314
|1.3330
|0.0000
|1293
|2007.03.30 18:22
|modify
|271
|35.70
|1.3314
|1.3331
|0.0000
|1294
|2007.03.30 18:26
|modify
|271
|35.70
|1.3314
|1.3332
|0.0000
|1295
|2007.03.30 18:26
|modify
|271
|35.70
|1.3314
|1.3333
|0.0000
|1296
|2007.03.30 18:26
|modify
|271
|35.70
|1.3314
|1.3335
|0.0000
|1297
|2007.03.30 18:27
|modify
|271
|35.70
|1.3314
|1.3336
|0.0000
|1298
|2007.03.30 18:27
|modify
|271
|35.70
|1.3314
|1.3338
|0.0000
|1299
|2007.03.30 18:27
|modify
|271
|35.70
|1.3314
|1.3339
|0.0000
|1300
|2007.03.30 18:27
|modify
|271
|35.70
|1.3314
|1.3341
|0.0000
|1301
|2007.03.30 18:27
|modify
|271
|35.70
|1.3314
|1.3342
|0.0000
|1302
|2007.03.30 18:27
|modify
|271
|35.70
|1.3314
|1.3343
|0.0000
|1303
|2007.03.30 18:27
|modify
|271
|35.70
|1.3314
|1.3345
|0.0000
|1304
|2007.03.30 18:27
|modify
|271
|35.70
|1.3314
|1.3346
|0.0000
|1305
|2007.03.30 18:28
|modify
|271
|35.70
|1.3314
|1.3347
|0.0000
|1306
|2007.03.30 18:28
|modify
|271
|35.70
|1.3314
|1.3349
|0.0000
|1307
|2007.03.30 18:28
|modify
|271
|35.70
|1.3314
|1.3351
|0.0000
|1308
|2007.03.30 18:28
|modify
|271
|35.70
|1.3314
|1.3352
|0.0000
|1309
|2007.03.30 18:28
|modify
|271
|35.70
|1.3314
|1.3354
|0.0000
|1310
|2007.03.30 18:28
|modify
|271
|35.70
|1.3314
|1.3355
|0.0000
|1311
|2007.03.30 18:28
|modify
|271
|35.70
|1.3314
|1.3356
|0.0000
|1312
|2007.03.30 18:29
|modify
|271
|35.70
|1.3314
|1.3357
|0.0000
|1313
|2007.03.30 18:29
|modify
|271
|35.70
|1.3314
|1.3358
|0.0000
|1314
|2007.03.30 18:29
|modify
|271
|35.70
|1.3314
|1.3359
|0.0000
|1315
|2007.03.30 18:29
|modify
|271
|35.70
|1.3314
|1.3360
|0.0000
|1316
|2007.03.30 18:29
|modify
|271
|35.70
|1.3314
|1.3361
|0.0000
|1317
|2007.03.30 18:30
|modify
|271
|35.70
|1.3314
|1.3362
|0.0000
|1318
|2007.03.30 18:30
|modify
|271
|35.70
|1.3314
|1.3363
|0.0000
|1319
|2007.03.30 18:44
|modify
|271
|35.70
|1.3314
|1.3364
|0.0000
|1320
|2007.03.30 18:44
|modify
|271
|35.70
|1.3314
|1.3366
|0.0000
|1321
|2007.03.30 18:48
|modify
|271
|35.70
|1.3314
|1.3367
|0.0000
|1322
|2007.03.30 18:48
|modify
|271
|35.70
|1.3314
|1.3368
|0.0000
|1323
|2007.03.30 18:48
|modify
|271
|35.70
|1.3314
|1.3369
|0.0000
|1324
|2007.03.30 18:55
|s/l
|271
|35.70
|1.3369
|1.3369
|0.0000
|19635.00
|138671.91
|1325
|2007.03.30 18:55
|buy
|272
|41.60
|1.3371
|0.0000
|0.0000
|1326
|2007.03.30 22:00
|close
|272
|41.60
|1.3353
|0.0000
|0.0000
|-7488.00
|131183.91
|1327
|2007.03.30 22:00
|sell
|273
|39.40
|1.3352
|0.0000
|0.0000
|1328
|2007.04.01 23:00
|close
|273
|39.40
|1.3377
|0.0000
|0.0000
|-9850.00
|121333.91
|1329
|2007.04.01 23:00
|buy
|274
|35.70
|1.3378
|0.0000
|0.0000
|1330
|2007.04.02 01:45
|close
|274
|35.70
|1.3363
|0.0000
|0.0000
|-5529.93
|115803.98
|1331
|2007.04.02 01:47
|sell
|275
|33.70
|1.3363
|0.0000
|0.0000
|1332
|2007.04.02 06:00
|close
|275
|33.70
|1.3348
|0.0000
|0.0000
|5055.00
|120858.98
|1333
|2007.04.02 06:04
|buy
|276
|36.30
|1.3349
|0.0000
|0.0000
|1334
|2007.04.02 17:01
|modify
|276
|36.30
|1.3349
|1.3349
|0.0000
|1335
|2007.04.02 17:01
|modify
|276
|36.30
|1.3349
|1.3350
|0.0000
|1336
|2007.04.02 17:01
|modify
|276
|36.30
|1.3349
|1.3351
|0.0000
|1337
|2007.04.02 20:29
|close
|276
|36.30
|1.3372
|1.3351
|0.0000
|8349.00
|129207.98
|1338
|2007.04.02 20:29
|sell
|277
|38.80
|1.3372
|0.0000
|0.0000
|1339
|2007.04.03 01:00
|close
|277
|38.80
|1.3369
|0.0000
|0.0000
|1249.36
|130457.34
|1340
|2007.04.03 01:00
|buy
|278
|39.10
|1.3370
|0.0000
|0.0000
|1341
|2007.04.03 07:00
|close
|278
|39.10
|1.3364
|0.0000
|0.0000
|-2346.00
|128111.34
|1342
|2007.04.03 07:00
|sell
|279
|38.40
|1.3365
|0.0000
|0.0000
|1343
|2007.04.03 16:00
|close
|279
|38.40
|1.3367
|0.0000
|0.0000
|-768.00
|127343.34
|1344
|2007.04.03 16:01
|buy
|280
|37.40
|1.3366
|0.0000
|0.0000
|1345
|2007.04.03 19:00
|close
|280
|37.40
|1.3360
|0.0000
|0.0000
|-2244.00
|125099.34
|1346
|2007.04.03 19:00
|sell
|281
|36.40
|1.3361
|0.0000
|0.0000
|1347
|2007.04.04 03:07
|close
|281
|36.40
|1.3327
|0.0000
|0.0000
|12456.08
|137555.42
|1348
|2007.04.04 03:08
|buy
|282
|41.30
|1.3328
|0.0000
|0.0000
|1349
|2007.04.04 10:37
|modify
|282
|41.30
|1.3328
|1.3328
|0.0000
|1350
|2007.04.04 13:12
|modify
|282
|41.30
|1.3328
|1.3329
|0.0000
|1351
|2007.04.04 13:12
|modify
|282
|41.30
|1.3328
|1.3330
|0.0000
|1352
|2007.04.04 13:12
|modify
|282
|41.30
|1.3328
|1.3331
|0.0000
|1353
|2007.04.04 13:12
|modify
|282
|41.30
|1.3328
|1.3333
|0.0000
|1354
|2007.04.04 13:26
|modify
|282
|41.30
|1.3328
|1.3334
|0.0000
|1355
|2007.04.04 13:26
|modify
|282
|41.30
|1.3328
|1.3335
|0.0000
|1356
|2007.04.04 13:26
|modify
|282
|41.30
|1.3328
|1.3336
|0.0000
|1357
|2007.04.04 13:27
|modify
|282
|41.30
|1.3328
|1.3337
|0.0000
|1358
|2007.04.04 13:28
|modify
|282
|41.30
|1.3328
|1.3338
|0.0000
|1359
|2007.04.04 13:28
|modify
|282
|41.30
|1.3328
|1.3339
|0.0000
|1360
|2007.04.04 13:28
|modify
|282
|41.30
|1.3328
|1.3340
|0.0000
|1361
|2007.04.04 13:36
|modify
|282
|41.30
|1.3328
|1.3341
|0.0000
|1362
|2007.04.04 13:37
|modify
|282
|41.30
|1.3328
|1.3342
|0.0000
|1363
|2007.04.04 13:38
|modify
|282
|41.30
|1.3328
|1.3343
|0.0000
|1364
|2007.04.04 14:00
|close
|282
|41.30
|1.3350
|1.3343
|0.0000
|9086.00
|146641.42
|1365
|2007.04.04 14:00
|sell
|283
|44.00
|1.3350
|0.0000
|0.0000
|1366
|2007.04.04 17:00
|close
|283
|44.00
|1.3356
|0.0000
|0.0000
|-2640.00
|144001.42
|1367
|2007.04.04 17:00
|buy
|284
|43.20
|1.3356
|0.0000
|0.0000
|1368
|2007.04.04 21:00
|close
|284
|43.20
|1.3368
|0.0000
|0.0000
|5184.00
|149185.42
|1369
|2007.04.04 21:00
|sell
|285
|44.80
|1.3367
|0.0000
|0.0000
|1370
|2007.04.05 01:00
|close
|285
|44.80
|1.3371
|0.0000
|0.0000
|-1496.32
|147689.10
|1371
|2007.04.05 01:00
|buy
|286
|44.30
|1.3372
|0.0000
|0.0000
|1372
|2007.04.05 05:13
|close
|286
|44.30
|1.3371
|0.0000
|0.0000
|-443.00
|147246.10
|1373
|2007.04.05 05:14
|sell
|287
|43.30
|1.3371
|0.0000
|0.0000
|1374
|2007.04.05 10:00
|close
|287
|43.30
|1.3366
|0.0000
|0.0000
|2165.00
|149411.10
|1375
|2007.04.05 10:00
|buy
|288
|44.80
|1.3366
|0.0000
|0.0000
|1376
|2007.04.05 11:15
|close
|288
|44.80
|1.3362
|0.0000
|0.0000
|-1792.00
|147619.10
|1377
|2007.04.05 11:19
|sell
|289
|44.30
|1.3362
|0.0000
|0.0000
|1378
|2007.04.05 16:00
|close
|289
|44.30
|1.3387
|0.0000
|0.0000
|-11075.00
|136544.10
|1379
|2007.04.05 16:00
|buy
|290
|40.20
|1.3386
|0.0000
|0.0000
|1380
|2007.04.05 16:22
|modify
|290
|40.20
|1.3386
|1.3388
|0.0000
|1381
|2007.04.05 16:22
|modify
|290
|40.20
|1.3386
|1.3389
|0.0000
|1382
|2007.04.05 16:22
|modify
|290
|40.20
|1.3386
|1.3390
|0.0000
|1383
|2007.04.05 16:22
|modify
|290
|40.20
|1.3386
|1.3391
|0.0000
|1384
|2007.04.05 16:22
|modify
|290
|40.20
|1.3386
|1.3393
|0.0000
|1385
|2007.04.05 16:25
|modify
|290
|40.20
|1.3386
|1.3394
|0.0000
|1386
|2007.04.05 16:26
|modify
|290
|40.20
|1.3386
|1.3395
|0.0000
|1387
|2007.04.05 16:26
|modify
|290
|40.20
|1.3386
|1.3397
|0.0000
|1388
|2007.04.05 16:26
|modify
|290
|40.20
|1.3386
|1.3399
|0.0000
|1389
|2007.04.05 16:26
|modify
|290
|40.20
|1.3386
|1.3400
|0.0000
|1390
|2007.04.05 16:26
|modify
|290
|40.20
|1.3386
|1.3402
|0.0000
|1391
|2007.04.05 16:26
|modify
|290
|40.20
|1.3386
|1.3403
|0.0000
|1392
|2007.04.05 16:28
|modify
|290
|40.20
|1.3386
|1.3404
|0.0000
|1393
|2007.04.05 16:45
|modify
|290
|40.20
|1.3386
|1.3406
|0.0000
|1394
|2007.04.05 16:45
|modify
|290
|40.20
|1.3386
|1.3407
|0.0000
|1395
|2007.04.05 16:45
|modify
|290
|40.20
|1.3386
|1.3408
|0.0000
|1396
|2007.04.05 16:45
|modify
|290
|40.20
|1.3386
|1.3409
|0.0000
|1397
|2007.04.05 16:45
|modify
|290
|40.20
|1.3386
|1.3410
|0.0000
|1398
|2007.04.05 21:30
|close
|290
|40.20
|1.3425
|1.3410
|0.0000
|15678.00
|152222.10
|1399
|2007.04.05 21:30
|sell
|291
|45.70
|1.3425
|0.0000
|0.0000
|1400
|2007.04.06 00:00
|close
|291
|45.70
|1.3431
|0.0000
|0.0000
|-2641.46
|149580.64
|1401
|2007.04.06 00:01
|buy
|292
|44.90
|1.3430
|0.0000
|0.0000
|1402
|2007.04.06 02:00
|close
|292
|44.90
|1.3427
|0.0000
|0.0000
|-1347.00
|148233.64
|1403
|2007.04.06 02:09
|sell
|293
|43.60
|1.3425
|0.0000
|0.0000
|1404
|2007.04.09 12:00
|close
|293
|43.60
|1.3376
|0.0000
|0.0000
|21459.92
|169693.56
|1405
|2007.04.09 12:00
|buy
|294
|50.90
|1.3376
|0.0000
|0.0000
|1406
|2007.04.09 14:00
|close
|294
|50.90
|1.3370
|0.0000
|0.0000
|-3054.00
|166639.56
|1407
|2007.04.09 14:00
|sell
|295
|50.00
|1.3369
|0.0000
|0.0000
|1408
|2007.04.09 22:00
|close
|295
|50.00
|1.3360
|0.0000
|0.0000
|4500.00
|171139.56
|1409
|2007.04.09 22:00
|buy
|296
|51.30
|1.3361
|0.0000
|0.0000
|1410
|2007.04.10 01:02
|close
|296
|51.30
|1.3354
|0.0000
|0.0000
|-3842.37
|167297.19
|1411
|2007.04.10 01:07
|sell
|297
|50.20
|1.3354
|0.0000
|0.0000
|1412
|2007.04.10 03:08
|close
|297
|50.20
|1.3356
|0.0000
|0.0000
|-1004.00
|166293.19
|1413
|2007.04.10 03:08
|buy
|298
|48.90
|1.3357
|0.0000
|0.0000
|1414
|2007.04.10 04:47
|modify
|298
|48.90
|1.3357
|1.3357
|0.0000
|1415
|2007.04.10 04:52
|modify
|298
|48.90
|1.3357
|1.3358
|0.0000
|1416
|2007.04.10 04:52
|modify
|298
|48.90
|1.3357
|1.3359
|0.0000
|1417
|2007.04.10 04:52
|modify
|298
|48.90
|1.3357
|1.3360
|0.0000
|1418
|2007.04.10 04:52
|modify
|298
|48.90
|1.3357
|1.3362
|0.0000
|1419
|2007.04.10 04:52
|modify
|298
|48.90
|1.3357
|1.3363
|0.0000
|1420
|2007.04.10 04:52
|modify
|298
|48.90
|1.3357
|1.3365
|0.0000
|1421
|2007.04.10 04:52
|modify
|298
|48.90
|1.3357
|1.3366
|0.0000
|1422
|2007.04.10 04:52
|modify
|298
|48.90
|1.3357
|1.3368
|0.0000
|1423
|2007.04.10 05:00
|modify
|298
|48.90
|1.3357
|1.3369
|0.0000
|1424
|2007.04.10 05:00
|modify
|298
|48.90
|1.3357
|1.3370
|0.0000
|1425
|2007.04.10 05:03
|modify
|298
|48.90
|1.3357
|1.3371
|0.0000
|1426
|2007.04.10 05:03
|modify
|298
|48.90
|1.3357
|1.3372
|0.0000
|1427
|2007.04.10 05:03
|modify
|298
|48.90
|1.3357
|1.3373
|0.0000
|1428
|2007.04.10 05:03
|modify
|298
|48.90
|1.3357
|1.3374
|0.0000
|1429
|2007.04.10 05:24
|modify
|298
|48.90
|1.3357
|1.3376
|0.0000
|1430
|2007.04.10 05:25
|modify
|298
|48.90
|1.3357
|1.3377
|0.0000
|1431
|2007.04.10 05:25
|modify
|298
|48.90
|1.3357
|1.3378
|0.0000
|1432
|2007.04.10 05:25
|modify
|298
|48.90
|1.3357
|1.3379
|0.0000
|1433
|2007.04.10 05:32
|modify
|298
|48.90
|1.3357
|1.3380
|0.0000
|1434
|2007.04.10 05:32
|modify
|298
|48.90
|1.3357
|1.3383
|0.0000
|1435
|2007.04.10 05:32
|modify
|298
|48.90
|1.3357
|1.3385
|0.0000
|1436
|2007.04.10 05:32
|modify
|298
|48.90
|1.3357
|1.3386
|0.0000
|1437
|2007.04.10 05:32
|modify
|298
|48.90
|1.3357
|1.3388
|0.0000
|1438
|2007.04.10 05:32
|modify
|298
|48.90
|1.3357
|1.3390
|0.0000
|1439
|2007.04.10 05:33
|modify
|298
|48.90
|1.3357
|1.3391
|0.0000
|1440
|2007.04.10 05:33
|modify
|298
|48.90
|1.3357
|1.3393
|0.0000
|1441
|2007.04.10 05:39
|modify
|298
|48.90
|1.3357
|1.3394
|0.0000
|1442
|2007.04.10 05:39
|modify
|298
|48.90
|1.3357
|1.3395
|0.0000
|1443
|2007.04.10 05:39
|modify
|298
|48.90
|1.3357
|1.3396
|0.0000
|1444
|2007.04.10 05:40
|modify
|298
|48.90
|1.3357
|1.3397
|0.0000
|1445
|2007.04.10 05:40
|modify
|298
|48.90
|1.3357
|1.3398
|0.0000
|1446
|2007.04.10 05:40
|modify
|298
|48.90
|1.3357
|1.3399
|0.0000
|1447
|2007.04.10 05:40
|modify
|298
|48.90
|1.3357
|1.3400
|0.0000
|1448
|2007.04.10 05:41
|modify
|298
|48.90
|1.3357
|1.3401
|0.0000
|1449
|2007.04.10 05:41
|modify
|298
|48.90
|1.3357
|1.3402
|0.0000
|1450
|2007.04.10 05:41
|modify
|298
|48.90
|1.3357
|1.3403
|0.0000
|1451
|2007.04.10 10:13
|close
|298
|48.90
|1.3417
|1.3403
|0.0000
|29340.00
|195633.19
|1452
|2007.04.10 10:13
|sell
|299
|58.70
|1.3417
|0.0000
|0.0000
|1453
|2007.04.10 12:19
|close
|299
|58.70
|1.3416
|0.0000
|0.0000
|587.00
|196220.19
|1454
|2007.04.10 12:19
|buy
|300
|58.90
|1.3417
|0.0000
|0.0000
|1455
|2007.04.10 18:04
|modify
|300
|58.90
|1.3417
|1.3417
|0.0000
|1456
|2007.04.10 18:05
|modify
|300
|58.90
|1.3417
|1.3418
|0.0000
|1457
|2007.04.10 18:05
|modify
|300
|58.90
|1.3417
|1.3419
|0.0000
|1458
|2007.04.10 18:05
|modify
|300
|58.90
|1.3417
|1.3420
|0.0000
|1459
|2007.04.10 18:05
|modify
|300
|58.90
|1.3417
|1.3421
|0.0000
|1460
|2007.04.10 18:05
|modify
|300
|58.90
|1.3417
|1.3422
|0.0000
|1461
|2007.04.10 18:06
|modify
|300
|58.90
|1.3417
|1.3424
|0.0000
|1462
|2007.04.10 19:01
|close
|300
|58.90
|1.3434
|1.3424
|0.0000
|10013.00
|206233.19
|1463
|2007.04.10 19:02
|sell
|301
|61.90
|1.3434
|0.0000
|0.0000
|1464
|2007.04.10 23:00
|close
|301
|61.90
|1.3434
|0.0000
|0.0000
|0.00
|206233.19
|1465
|2007.04.10 23:00
|buy
|302
|61.90
|1.3434
|0.0000
|0.0000
|1466
|2007.04.11 01:00
|close
|302
|61.90
|1.3429
|0.0000
|0.0000
|-3398.31
|202834.88
|1467
|2007.04.11 01:01
|sell
|303
|60.90
|1.3430
|0.0000
|0.0000
|1468
|2007.04.11 05:08
|close
|303
|60.90
|1.3428
|0.0000
|0.0000
|1218.00
|204052.88
|1469
|2007.04.11 05:09
|buy
|304
|61.20
|1.3427
|0.0000
|0.0000
|1470
|2007.04.11 07:00
|close
|304
|61.20
|1.3419
|0.0000
|0.0000
|-4896.00
|199156.88
|1471
|2007.04.11 07:00
|sell
|305
|59.70
|1.3420
|0.0000
|0.0000
|1472
|2007.04.11 08:04
|close
|305
|59.70
|1.3424
|0.0000
|0.0000
|-2388.00
|196768.88
|1473
|2007.04.11 08:08
|buy
|306
|57.80
|1.3424
|0.0000
|0.0000
|1474
|2007.04.11 13:31
|close
|306
|57.80
|1.3426
|0.0000
|0.0000
|1156.00
|197924.88
|1475
|2007.04.11 13:31
|sell
|307
|59.40
|1.3426
|0.0000
|0.0000
|1476
|2007.04.11 17:00
|close
|307
|59.40
|1.3428
|0.0000
|0.0000
|-1188.00
|196736.88
|1477
|2007.04.11 17:00
|buy
|308
|59.00
|1.3429
|0.0000
|0.0000
|1478
|2007.04.11 19:20
|close
|308
|59.00
|1.3430
|0.0000
|0.0000
|590.00
|197326.88
|1479
|2007.04.11 19:33
|sell
|309
|59.20
|1.3430
|0.0000
|0.0000
|1480
|2007.04.12 01:00
|close
|309
|59.20
|1.3434
|0.0000
|0.0000
|-1977.28
|195349.60
|1481
|2007.04.12 01:02
|buy
|310
|58.60
|1.3433
|0.0000
|0.0000
|1482
|2007.04.12 03:38
|close
|310
|58.60
|1.3433
|0.0000
|0.0000
|0.00
|195349.60
|1483
|2007.04.12 03:40
|sell
|311
|58.60
|1.3433
|0.0000
|0.0000
|1484
|2007.04.12 05:00
|close
|311
|58.60
|1.3459
|0.0000
|0.0000
|-15236.00
|180113.60
|1485
|2007.04.12 05:00
|buy
|312
|52.90
|1.3458
|0.0000
|0.0000
|1486
|2007.04.12 11:07
|close
|312
|52.90
|1.3463
|0.0000
|0.0000
|2645.00
|182758.60
|1487
|2007.04.12 11:08
|sell
|313
|54.80
|1.3463
|0.0000
|0.0000
|1488
|2007.04.12 14:00
|close
|313
|54.80
|1.3458
|0.0000
|0.0000
|2740.00
|185498.60
|1489
|2007.04.12 14:00
|buy
|314
|55.60
|1.3459
|0.0000
|0.0000
|1490
|2007.04.12 17:27
|modify
|314
|55.60
|1.3459
|1.3459
|0.0000
|1491
|2007.04.12 17:27
|modify
|314
|55.60
|1.3459
|1.3460
|0.0000
|1492
|2007.04.12 17:27
|modify
|314
|55.60
|1.3459
|1.3461
|0.0000
|1493
|2007.04.12 17:28
|modify
|314
|55.60
|1.3459
|1.3462
|0.0000
|1494
|2007.04.12 17:28
|modify
|314
|55.60
|1.3459
|1.3463
|0.0000
|1495
|2007.04.12 17:29
|modify
|314
|55.60
|1.3459
|1.3464
|0.0000
|1496
|2007.04.12 17:36
|modify
|314
|55.60
|1.3459
|1.3465
|0.0000
|1497
|2007.04.12 17:36
|modify
|314
|55.60
|1.3459
|1.3466
|0.0000
|1498
|2007.04.12 17:37
|modify
|314
|55.60
|1.3459
|1.3467
|0.0000
|1499
|2007.04.12 17:37
|modify
|314
|55.60
|1.3459
|1.3468
|0.0000
|1500
|2007.04.12 17:37
|modify
|314
|55.60
|1.3459
|1.3469
|0.0000
|1501
|2007.04.12 17:38
|modify
|314
|55.60
|1.3459
|1.3470
|0.0000
|1502
|2007.04.12 17:38
|modify
|314
|55.60
|1.3459
|1.3471
|0.0000
|1503
|2007.04.12 17:39
|modify
|314
|55.60
|1.3459
|1.3472
|0.0000
|1504
|2007.04.12 19:26
|close
|314
|55.60
|1.3479
|1.3472
|0.0000
|11120.00
|196618.60
|1505
|2007.04.12 19:26
|sell
|315
|59.00
|1.3479
|0.0000
|0.0000
|1506
|2007.04.12 22:00
|close
|315
|59.00
|1.3483
|0.0000
|0.0000
|-2360.00
|194258.60
|1507
|2007.04.12 22:00
|buy
|316
|58.30
|1.3482
|0.0000
|0.0000
|1508
|2007.04.13 03:38
|modify
|316
|58.30
|1.3482
|1.3483
|0.0000
|1509
|2007.04.13 03:39
|modify
|316
|58.30
|1.3482
|1.3484
|0.0000
|1510
|2007.04.13 03:40
|modify
|316
|58.30
|1.3482
|1.3485
|0.0000
|1511
|2007.04.13 04:36
|modify
|316
|58.30
|1.3482
|1.3486
|0.0000
|1512
|2007.04.13 04:36
|modify
|316
|58.30
|1.3482
|1.3487
|0.0000
|1513
|2007.04.13 04:37
|modify
|316
|58.30
|1.3482
|1.3488
|0.0000
|1514
|2007.04.13 04:37
|modify
|316
|58.30
|1.3482
|1.3489
|0.0000
|1515
|2007.04.13 04:37
|modify
|316
|58.30
|1.3482
|1.3490
|0.0000
|1516
|2007.04.13 04:38
|modify
|316
|58.30
|1.3482
|1.3491
|0.0000
|1517
|2007.04.13 04:38
|modify
|316
|58.30
|1.3482
|1.3492
|0.0000
|1518
|2007.04.13 04:39
|modify
|316
|58.30
|1.3482
|1.3493
|0.0000
|1519
|2007.04.13 09:38
|modify
|316
|58.30
|1.3482
|1.3494
|0.0000
|1520
|2007.04.13 09:38
|modify
|316
|58.30
|1.3482
|1.3495
|0.0000
|1521
|2007.04.13 10:27
|modify
|316
|58.30
|1.3482
|1.3496
|0.0000
|1522
|2007.04.13 10:28
|modify
|316
|58.30
|1.3482
|1.3497
|0.0000
|1523
|2007.04.13 10:29
|modify
|316
|58.30
|1.3482
|1.3498
|0.0000
|1524
|2007.04.13 10:36
|modify
|316
|58.30
|1.3482
|1.3499
|0.0000
|1525
|2007.04.13 10:37
|modify
|316
|58.30
|1.3482
|1.3500
|0.0000
|1526
|2007.04.13 10:38
|modify
|316
|58.30
|1.3482
|1.3501
|0.0000
|1527
|2007.04.13 10:38
|modify
|316
|58.30
|1.3482
|1.3502
|0.0000
|1528
|2007.04.13 10:39
|modify
|316
|58.30
|1.3482
|1.3503
|0.0000
|1529
|2007.04.13 12:38
|modify
|316
|58.30
|1.3482
|1.3504
|0.0000
|1530
|2007.04.13 12:38
|modify
|316
|58.30
|1.3482
|1.3505
|0.0000
|1531
|2007.04.13 12:39
|modify
|316
|58.30
|1.3482
|1.3506
|0.0000
|1532
|2007.04.13 13:26
|modify
|316
|58.30
|1.3482
|1.3507
|0.0000
|1533
|2007.04.13 13:27
|modify
|316
|58.30
|1.3482
|1.3508
|0.0000
|1534
|2007.04.13 13:28
|modify
|316
|58.30
|1.3482
|1.3509
|0.0000
|1535
|2007.04.13 13:28
|modify
|316
|58.30
|1.3482
|1.3510
|0.0000
|1536
|2007.04.13 13:35
|modify
|316
|58.30
|1.3482
|1.3511
|0.0000
|1537
|2007.04.13 13:36
|modify
|316
|58.30
|1.3482
|1.3512
|0.0000
|1538
|2007.04.13 13:37
|modify
|316
|58.30
|1.3482
|1.3513
|0.0000
|1539
|2007.04.13 13:38
|modify
|316
|58.30
|1.3482
|1.3514
|0.0000
|1540
|2007.04.13 13:39
|modify
|316
|58.30
|1.3482
|1.3515
|0.0000
|1541
|2007.04.13 14:37
|modify
|316
|58.30
|1.3482
|1.3516
|0.0000
|1542
|2007.04.13 14:38
|modify
|316
|58.30
|1.3482
|1.3517
|0.0000
|1543
|2007.04.13 17:01
|modify
|316
|58.30
|1.3482
|1.3518
|0.0000
|1544
|2007.04.13 17:03
|modify
|316
|58.30
|1.3482
|1.3519
|0.0000
|1545
|2007.04.13 17:12
|modify
|316
|58.30
|1.3482
|1.3520
|0.0000
|1546
|2007.04.13 17:13
|modify
|316
|58.30
|1.3482
|1.3521
|0.0000
|1547
|2007.04.13 17:13
|modify
|316
|58.30
|1.3482
|1.3522
|0.0000
|1548
|2007.04.13 17:14
|modify
|316
|58.30
|1.3482
|1.3523
|0.0000
|1549
|2007.04.13 17:18
|close
|316
|58.30
|1.3539
|1.3523
|0.0000
|32945.33
|227203.93
|1550
|2007.04.13 17:18
|sell
|317
|68.20
|1.3539
|0.0000
|0.0000
|1551
|2007.04.13 20:18
|close
|317
|68.20
|1.3523
|0.0000
|0.0000
|10912.00
|238115.93
|1552
|2007.04.13 20:19
|buy
|318
|71.40
|1.3524
|0.0000
|0.0000
|1553
|2007.04.15 23:40
|modify
|318
|71.40
|1.3524
|1.3525
|0.0000
|1554
|2007.04.16 00:19
|modify
|318
|71.40
|1.3524
|1.3526
|0.0000
|1555
|2007.04.16 00:20
|modify
|318
|71.40
|1.3524
|1.3527
|0.0000
|1556
|2007.04.16 00:27
|modify
|318
|71.40
|1.3524
|1.3528
|0.0000
|1557
|2007.04.16 00:27
|modify
|318
|71.40
|1.3524
|1.3529
|0.0000
|1558
|2007.04.16 00:28
|modify
|318
|71.40
|1.3524
|1.3530
|0.0000
|1559
|2007.04.16 00:29
|modify
|318
|71.40
|1.3524
|1.3531
|0.0000
|1560
|2007.04.16 00:30
|modify
|318
|71.40
|1.3524
|1.3532
|0.0000
|1561
|2007.04.16 00:37
|modify
|318
|71.40
|1.3524
|1.3533
|0.0000
|1562
|2007.04.16 00:37
|modify
|318
|71.40
|1.3524
|1.3534
|0.0000
|1563
|2007.04.16 00:38
|modify
|318
|71.40
|1.3524
|1.3535
|0.0000
|1564
|2007.04.16 00:39
|modify
|318
|71.40
|1.3524
|1.3536
|0.0000
|1565
|2007.04.16 00:40
|modify
|318
|71.40
|1.3524
|1.3537
|0.0000
|1566
|2007.04.16 01:19
|modify
|318
|71.40
|1.3524
|1.3538
|0.0000
|1567
|2007.04.16 01:26
|modify
|318
|71.40
|1.3524
|1.3539
|0.0000
|1568
|2007.04.16 01:27
|modify
|318
|71.40
|1.3524
|1.3540
|0.0000
|1569
|2007.04.16 01:28
|modify
|318
|71.40
|1.3524
|1.3541
|0.0000
|1570
|2007.04.16 01:29
|modify
|318
|71.40
|1.3524
|1.3542
|0.0000
|1571
|2007.04.16 01:36
|modify
|318
|71.40
|1.3524
|1.3543
|0.0000
|1572
|2007.04.16 01:37
|modify
|318
|71.40
|1.3524
|1.3544
|0.0000
|1573
|2007.04.16 01:38
|modify
|318
|71.40
|1.3524
|1.3545
|0.0000
|1574
|2007.04.16 01:39
|modify
|318
|71.40
|1.3524
|1.3546
|0.0000
|1575
|2007.04.16 03:26
|close
|318
|71.40
|1.3564
|1.3546
|0.0000
|28210.14
|266326.07
|1576
|2007.04.16 03:27
|sell
|319
|79.90
|1.3564
|0.0000
|0.0000
|1577
|2007.04.16 05:37
|close
|319
|79.90
|1.3567
|0.0000
|0.0000
|-2397.00
|263929.07
|1578
|2007.04.16 05:38
|buy
|320
|79.20
|1.3567
|0.0000
|0.0000
|1579
|2007.04.16 07:00
|close
|320
|79.20
|1.3560
|0.0000
|0.0000
|-5544.00
|258385.07
|1580
|2007.04.16 07:00
|sell
|321
|76.00
|1.3559
|0.0000
|0.0000
|1581
|2007.04.16 11:00
|close
|321
|76.00
|1.3553
|0.0000
|0.0000
|4560.00
|262945.07
|1582
|2007.04.16 11:00
|buy
|322
|78.90
|1.3552
|0.0000
|0.0000
|1583
|2007.04.16 16:19
|close
|322
|78.90
|1.3552
|0.0000
|0.0000
|0.00
|262945.07
|1584
|2007.04.16 16:20
|sell
|323
|78.90
|1.3552
|0.0000
|0.0000
|1585
|2007.04.17 03:18
|close
|323
|78.90
|1.3531
|0.0000
|0.0000
|16742.58
|279687.65
|1586
|2007.04.17 03:19
|buy
|324
|83.90
|1.3531
|0.0000
|0.0000
|1587
|2007.04.17 15:18
|modify
|324
|83.90
|1.3531
|1.3531
|0.0000
|1588
|2007.04.17 15:18
|modify
|324
|83.90
|1.3531
|1.3532
|0.0000
|1589
|2007.04.17 15:19
|modify
|324
|83.90
|1.3531
|1.3533
|0.0000
|1590
|2007.04.17 15:19
|modify
|324
|83.90
|1.3531
|1.3534
|0.0000
|1591
|2007.04.17 15:19
|modify
|324
|83.90
|1.3531
|1.3535
|0.0000
|1592
|2007.04.17 15:26
|modify
|324
|83.90
|1.3531
|1.3536
|0.0000
|1593
|2007.04.17 15:26
|modify
|324
|83.90
|1.3531
|1.3537
|0.0000
|1594
|2007.04.17 15:26
|modify
|324
|83.90
|1.3531
|1.3538
|0.0000
|1595
|2007.04.17 15:27
|modify
|324
|83.90
|1.3531
|1.3539
|0.0000
|1596
|2007.04.17 15:27
|modify
|324
|83.90
|1.3531
|1.3540
|0.0000
|1597
|2007.04.17 15:27
|modify
|324
|83.90
|1.3531
|1.3541
|0.0000
|1598
|2007.04.17 15:27
|modify
|324
|83.90
|1.3531
|1.3542
|0.0000
|1599
|2007.04.17 15:28
|modify
|324
|83.90
|1.3531
|1.3543
|0.0000
|1600
|2007.04.17 15:28
|modify
|324
|83.90
|1.3531
|1.3544
|0.0000
|1601
|2007.04.17 15:28
|modify
|324
|83.90
|1.3531
|1.3545
|0.0000
|1602
|2007.04.17 15:28
|modify
|324
|83.90
|1.3531
|1.3546
|0.0000
|1603
|2007.04.17 15:28
|modify
|324
|83.90
|1.3531
|1.3547
|0.0000
|1604
|2007.04.17 15:29
|modify
|324
|83.90
|1.3531
|1.3548
|0.0000
|1605
|2007.04.17 15:29
|modify
|324
|83.90
|1.3531
|1.3549
|0.0000
|1606
|2007.04.17 15:36
|modify
|324
|83.90
|1.3531
|1.3550
|0.0000
|1607
|2007.04.17 15:36
|modify
|324
|83.90
|1.3531
|1.3551
|0.0000
|1608
|2007.04.17 15:36
|modify
|324
|83.90
|1.3531
|1.3552
|0.0000
|1609
|2007.04.17 15:37
|modify
|324
|83.90
|1.3531
|1.3553
|0.0000
|1610
|2007.04.17 15:37
|modify
|324
|83.90
|1.3531
|1.3554
|0.0000
|1611
|2007.04.17 15:37
|modify
|324
|83.90
|1.3531
|1.3555
|0.0000
|1612
|2007.04.17 15:37
|modify
|324
|83.90
|1.3531
|1.3556
|0.0000
|1613
|2007.04.17 15:38
|modify
|324
|83.90
|1.3531
|1.3557
|0.0000
|1614
|2007.04.17 15:38
|modify
|324
|83.90
|1.3531
|1.3558
|0.0000
|1615
|2007.04.17 15:38
|modify
|324
|83.90
|1.3531
|1.3559
|0.0000
|1616
|2007.04.17 15:38
|modify
|324
|83.90
|1.3531
|1.3560
|0.0000
|1617
|2007.04.17 15:38
|modify
|324
|83.90
|1.3531
|1.3561
|0.0000
|1618
|2007.04.17 15:39
|modify
|324
|83.90
|1.3531
|1.3562
|0.0000
|1619
|2007.04.17 15:39
|modify
|324
|83.90
|1.3531
|1.3563
|0.0000
|1620
|2007.04.17 18:39
|s/l
|324
|83.90
|1.3563
|1.3563
|0.0000
|26848.00
|306535.65
|1621
|2007.04.17 21:00
|buy
|325
|92.00
|1.3568
|0.0000
|0.0000
|1622
|2007.04.18 10:02
|modify
|325
|92.00
|1.3568
|1.3569
|0.0000
|1623
|2007.04.18 10:03
|modify
|325
|92.00
|1.3568
|1.3570
|0.0000
|1624
|2007.04.18 10:04
|modify
|325
|92.00
|1.3568
|1.3571
|0.0000
|1625
|2007.04.18 10:13
|modify
|325
|92.00
|1.3568
|1.3572
|0.0000
|1626
|2007.04.18 11:27
|modify
|325
|92.00
|1.3568
|1.3573
|0.0000
|1627
|2007.04.18 11:27
|modify
|325
|92.00
|1.3568
|1.3574
|0.0000
|1628
|2007.04.18 11:28
|modify
|325
|92.00
|1.3568
|1.3575
|0.0000
|1629
|2007.04.18 11:28
|modify
|325
|92.00
|1.3568
|1.3576
|0.0000
|1630
|2007.04.18 11:29
|modify
|325
|92.00
|1.3568
|1.3577
|0.0000
|1631
|2007.04.18 11:36
|modify
|325
|92.00
|1.3568
|1.3578
|0.0000
|1632
|2007.04.18 11:36
|modify
|325
|92.00
|1.3568
|1.3579
|0.0000
|1633
|2007.04.18 11:37
|modify
|325
|92.00
|1.3568
|1.3580
|0.0000
|1634
|2007.04.18 11:37
|modify
|325
|92.00
|1.3568
|1.3581
|0.0000
|1635
|2007.04.18 11:38
|modify
|325
|92.00
|1.3568
|1.3582
|0.0000
|1636
|2007.04.18 11:38
|modify
|325
|92.00
|1.3568
|1.3583
|0.0000
|1637
|2007.04.18 11:39
|modify
|325
|92.00
|1.3568
|1.3584
|0.0000
|1638
|2007.04.18 11:40
|modify
|325
|92.00
|1.3568
|1.3585
|0.0000
|1639
|2007.04.18 15:00
|close
|325
|92.00
|1.3590
|1.3585
|0.0000
|19789.20
|326324.85
|1640
|2007.04.18 15:00
|sell
|326
|97.90
|1.3589
|0.0000
|0.0000
|1641
|2007.04.18 20:00
|close
|326
|97.90
|1.3580
|0.0000
|0.0000
|8811.00
|335135.85
|1642
|2007.04.18 20:00
|buy
|327
|100.50
|1.3581
|0.0000
|0.0000
|1643
|2007.04.18 23:39
|modify
|327
|100.50
|1.3581
|1.3582
|0.0000
|1644
|2007.04.18 23:40
|modify
|327
|100.50
|1.3581
|1.3583
|0.0000
|1645
|2007.04.19 02:00
|modify
|327
|100.50
|1.3581
|1.3584
|0.0000
|1646
|2007.04.19 02:01
|modify
|327
|100.50
|1.3581
|1.3585
|0.0000
|1647
|2007.04.19 02:02
|modify
|327
|100.50
|1.3581
|1.3586
|0.0000
|1648
|2007.04.19 02:04
|modify
|327
|100.50
|1.3581
|1.3587
|0.0000
|1649
|2007.04.19 02:05
|modify
|327
|100.50
|1.3581
|1.3588
|0.0000
|1650
|2007.04.19 04:00
|close
|327
|100.50
|1.3603
|1.3588
|0.0000
|20632.65
|355768.50
|1651
|2007.04.19 04:00
|sell
|328
|106.70
|1.3604
|0.0000
|0.0000
|1652
|2007.04.19 11:00
|close
|328
|106.70
|1.3585
|0.0000
|0.0000
|20273.00
|376041.50
|1653
|2007.04.19 11:00
|buy
|329
|112.80
|1.3584
|0.0000
|0.0000
|1654
|2007.04.19 13:49
|close
|329
|112.80
|1.3585
|0.0000
|0.0000
|1128.00
|377169.50
|1655
|2007.04.19 13:50
|sell
|330
|113.20
|1.3585
|0.0000
|0.0000
|1656
|2007.04.19 23:00
|close
|330
|113.20
|1.3607
|0.0000
|0.0000
|-24904.00
|352265.50
|1657
|2007.04.19 23:00
|buy
|331
|105.70
|1.3607
|0.0000
|0.0000
|1658
|2007.04.20 04:00
|close
|331
|105.70
|1.3617
|0.0000
|0.0000
|10052.07
|362317.57
|1659
|2007.04.20 04:00
|sell
|332
|108.70
|1.3617
|0.0000
|0.0000
|1660
|2007.04.20 09:01
|close
|332
|108.70
|1.3618
|0.0000
|0.0000
|-1087.00
|361230.57
|1661
|2007.04.20 09:01
|buy
|333
|108.40
|1.3617
|0.0000
|0.0000
|1662
|2007.04.20 11:00
|close
|333
|108.40
|1.3613
|0.0000
|0.0000
|-4336.00
|356894.57
|1663
|2007.04.20 11:00
|sell
|334
|105.00
|1.3613
|0.0000
|0.0000
|1664
|2007.04.20 14:40
|close
|334
|105.00
|1.3610
|0.0000
|0.0000
|3150.00
|360044.57
|1665
|2007.04.20 14:41
|buy
|335
|108.00
|1.3610
|0.0000
|0.0000
|1666
|2007.04.20 15:00
|close
|335
|108.00
|1.3604
|0.0000
|0.0000
|-6480.00
|353564.57
|1667
|2007.04.20 15:02
|sell
|336
|106.10
|1.3604
|0.0000
|0.0000
|1668
|2007.04.20 19:00
|close
|336
|106.10
|1.3602
|0.0000
|0.0000
|2122.00
|355686.57
|1669
|2007.04.20 19:00
|buy
|337
|106.70
|1.3602
|0.0000
|0.0000
|1670
|2007.04.20 23:00
|close
|337
|106.70
|1.3592
|0.0000
|0.0000
|-10670.00
|345016.57
|1671
|2007.04.20 23:00
|sell
|338
|103.50
|1.3593
|0.0000
|0.0000
|1672
|2007.04.23 00:00
|close
|338
|103.50
|1.3597
|0.0000
|0.0000
|-3912.30
|341104.27
|1673
|2007.04.23 00:05
|buy
|339
|100.30
|1.3601
|0.0000
|0.0000
|1674
|2007.04.23 03:00
|close
|339
|100.30
|1.3598
|0.0000
|0.0000
|-3009.00
|338095.27
|1675
|2007.04.23 03:00
|sell
|340
|98.40
|1.3597
|0.0000
|0.0000
|1676
|2007.04.23 07:56
|close
|340
|98.40
|1.3594
|0.0000
|0.0000
|2952.00
|341047.27
|1677
|2007.04.23 07:57
|buy
|341
|102.30
|1.3594
|0.0000
|0.0000
|1678
|2007.04.23 08:08
|close
|341
|102.30
|1.3588
|0.0000
|0.0000
|-6138.00
|334909.27
|1679
|2007.04.23 08:09
|sell
|342
|100.50
|1.3588
|0.0000
|0.0000
|1680
|2007.04.23 17:00
|close
|342
|100.50
|1.3560
|0.0000
|0.0000
|28140.00
|363049.27
|1681
|2007.04.23 17:00
|buy
|343
|108.90
|1.3560
|0.0000
|0.0000
|1682
|2007.04.23 21:19
|close
|343
|108.90
|1.3572
|0.0000
|0.0000
|13068.00
|376117.27
|1683
|2007.04.23 21:21
|sell
|344
|112.80
|1.3572
|0.0000
|0.0000
|1684
|2007.04.24 02:00
|close
|344
|112.80
|1.3582
|0.0000
|0.0000
|-11031.84
|365085.43
|1685
|2007.04.24 02:01
|buy
|345
|109.50
|1.3584
|0.0000
|0.0000
|1686
|2007.04.24 04:00
|close
|345
|109.50
|1.3571
|0.0000
|0.0000
|-14235.00
|350850.43
|1687
|2007.04.24 04:03
|sell
|346
|103.20
|1.3570
|0.0000
|0.0000
|1688
|2007.04.24 08:00
|close
|346
|103.20
|1.3563
|0.0000
|0.0000
|7224.00
|358074.43
|1689
|2007.04.24 08:01
|buy
|347
|107.40
|1.3564
|0.0000
|0.0000
|1690
|2007.04.24 17:00
|modify
|347
|107.40
|1.3564
|1.3565
|0.0000
|1691
|2007.04.24 17:00
|modify
|347
|107.40
|1.3564
|1.3567
|0.0000
|1692
|2007.04.24 17:00
|modify
|347
|107.40
|1.3564
|1.3569
|0.0000
|1693
|2007.04.24 17:00
|modify
|347
|107.40
|1.3564
|1.3571
|0.0000
|1694
|2007.04.24 17:00
|modify
|347
|107.40
|1.3564
|1.3573
|0.0000
|1695
|2007.04.24 17:00
|modify
|347
|107.40
|1.3564
|1.3576
|0.0000
|1696
|2007.04.24 17:00
|modify
|347
|107.40
|1.3564
|1.3578
|0.0000
|1697
|2007.04.24 17:08
|modify
|347
|107.40
|1.3564
|1.3579
|0.0000
|1698
|2007.04.24 17:10
|modify
|347
|107.40
|1.3564
|1.3580
|0.0000
|1699
|2007.04.24 17:10
|modify
|347
|107.40
|1.3564
|1.3581
|0.0000
|1700
|2007.04.24 17:18
|modify
|347
|107.40
|1.3564
|1.3582
|0.0000
|1701
|2007.04.24 17:18
|modify
|347
|107.40
|1.3564
|1.3583
|0.0000
|1702
|2007.04.24 17:19
|modify
|347
|107.40
|1.3564
|1.3585
|0.0000
|1703
|2007.04.24 17:19
|modify
|347
|107.40
|1.3564
|1.3586
|0.0000
|1704
|2007.04.24 17:19
|modify
|347
|107.40
|1.3564
|1.3587
|0.0000
|1705
|2007.04.24 17:21
|modify
|347
|107.40
|1.3564
|1.3588
|0.0000
|1706
|2007.04.24 17:21
|modify
|347
|107.40
|1.3564
|1.3589
|0.0000
|1707
|2007.04.24 17:21
|modify
|347
|107.40
|1.3564
|1.3591
|0.0000
|1708
|2007.04.24 17:21
|modify
|347
|107.40
|1.3564
|1.3592
|0.0000
|1709
|2007.04.24 17:22
|modify
|347
|107.40
|1.3564
|1.3593
|0.0000
|1710
|2007.04.24 17:22
|modify
|347
|107.40
|1.3564
|1.3594
|0.0000
|1711
|2007.04.24 17:22
|modify
|347
|107.40
|1.3564
|1.3595
|0.0000
|1712
|2007.04.24 17:23
|modify
|347
|107.40
|1.3564
|1.3596
|0.0000
|1713
|2007.04.24 17:25
|modify
|347
|107.40
|1.3564
|1.3597
|0.0000
|1714
|2007.04.24 17:25
|modify
|347
|107.40
|1.3564
|1.3598
|0.0000
|1715
|2007.04.24 17:25
|modify
|347
|107.40
|1.3564
|1.3599
|0.0000
|1716
|2007.04.24 17:25
|modify
|347
|107.40
|1.3564
|1.3600
|0.0000
|1717
|2007.04.24 17:28
|modify
|347
|107.40
|1.3564
|1.3601
|0.0000
|1718
|2007.04.24 17:32
|modify
|347
|107.40
|1.3564
|1.3602
|0.0000
|1719
|2007.04.24 17:32
|modify
|347
|107.40
|1.3564
|1.3604
|0.0000
|1720
|2007.04.24 23:00
|modify
|347
|107.40
|1.3564
|1.3605
|0.0000
|1721
|2007.04.24 23:01
|modify
|347
|107.40
|1.3564
|1.3606
|0.0000
|1722
|2007.04.24 23:04
|modify
|347
|107.40
|1.3564
|1.3607
|0.0000
|1723
|2007.04.24 23:04
|modify
|347
|107.40
|1.3564
|1.3608
|0.0000
|1724
|2007.04.24 23:06
|modify
|347
|107.40
|1.3564
|1.3609
|0.0000
|1725
|2007.04.24 23:32
|modify
|347
|107.40
|1.3564
|1.3610
|0.0000
|1726
|2007.04.24 23:32
|modify
|347
|107.40
|1.3564
|1.3611
|0.0000
|1727
|2007.04.24 23:32
|modify
|347
|107.40
|1.3564
|1.3612
|0.0000
|1728
|2007.04.25 03:00
|close
|347
|107.40
|1.3632
|1.3612
|0.0000
|72505.74
|430580.17
|1729
|2007.04.25 03:00
|sell
|348
|129.20
|1.3633
|0.0000
|0.0000
|1730
|2007.04.25 05:00
|close
|348
|129.20
|1.3635
|0.0000
|0.0000
|-2584.00
|427996.17
|1731
|2007.04.25 05:03
|buy
|349
|128.40
|1.3636
|0.0000
|0.0000
|1732
|2007.04.25 07:05
|close
|349
|128.40
|1.3631
|0.0000
|0.0000
|-6420.00
|421576.17
|1733
|2007.04.25 07:07
|sell
|350
|124.00
|1.3631
|0.0000
|0.0000
|1734
|2007.04.25 08:44
|close
|350
|124.00
|1.3635
|0.0000
|0.0000
|-4960.00
|416616.17
|1735
|2007.04.25 08:45
|buy
|351
|121.30
|1.3636
|0.0000
|0.0000
|1736
|2007.04.25 15:11
|close
|351
|121.30
|1.3645
|0.0000
|0.0000
|10917.00
|427533.17
|1737
|2007.04.25 15:11
|sell
|352
|128.30
|1.3645
|0.0000
|0.0000
|1738
|2007.04.25 17:00
|close
|352
|128.30
|1.3646
|0.0000
|0.0000
|-1283.00
|426250.17
|1739
|2007.04.25 17:00
|buy
|353
|127.90
|1.3646
|0.0000
|0.0000
|1740
|2007.04.25 19:00
|close
|353
|127.90
|1.3645
|0.0000
|0.0000
|-1279.00
|424971.17
|1741
|2007.04.25 19:00
|sell
|354
|125.00
|1.3646
|0.0000
|0.0000
|1742
|2007.04.26 04:00
|close
|354
|125.00
|1.3646
|0.0000
|0.0000
|825.00
|425796.17
|1743
|2007.04.26 04:00
|buy
|355
|125.10
|1.3647
|0.0000
|0.0000
|1744
|2007.04.26 10:00
|close
|355
|125.10
|1.3645
|0.0000
|0.0000
|-2502.00
|423294.17
|1745
|2007.04.26 10:00
|sell
|356
|123.20
|1.3644
|0.0000
|0.0000
|1746
|2007.04.26 21:00
|close
|356
|123.20
|1.3607
|0.0000
|0.0000
|45584.00
|468878.17
|1747
|2007.04.26 21:00
|buy
|357
|140.70
|1.3607
|0.0000
|0.0000
|1748
|2007.04.27 00:00
|close
|357
|140.70
|1.3600
|0.0000
|0.0000
|-10538.43
|458339.74
|1749
|2007.04.27 00:00
|sell
|358
|137.50
|1.3600
|0.0000
|0.0000
|1750
|2007.04.27 05:00
|close
|358
|137.50
|1.3600
|0.0000
|0.0000
|0.00
|458339.74
|1751
|2007.04.27 05:02
|buy
|359
|137.50
|1.3601
|0.0000
|0.0000
|1752
|2007.04.27 08:23
|close
|359
|137.50
|1.3600
|0.0000
|0.0000
|-1375.00
|456964.74
|1753
|2007.04.27 08:23
|sell
|360
|134.40
|1.3599
|0.0000
|0.0000
|1754
|2007.04.27 11:00
|close
|360
|134.40
|1.3600
|0.0000
|0.0000
|-1344.00
|455620.74
|1755
|2007.04.27 11:00
|buy
|361
|132.60
|1.3599
|0.0000
|0.0000
|1756
|2007.04.27 13:42
|modify
|361
|132.60
|1.3599
|1.3599
|0.0000
|1757
|2007.04.27 13:42
|modify
|361
|132.60
|1.3599
|1.3600
|0.0000
|1758
|2007.04.27 13:42
|modify
|361
|132.60
|1.3599
|1.3601
|0.0000
|1759
|2007.04.27 13:43
|modify
|361
|132.60
|1.3599
|1.3602
|0.0000
|1760
|2007.04.27 13:43
|modify
|361
|132.60
|1.3599
|1.3603
|0.0000
|1761
|2007.04.27 13:45
|modify
|361
|132.60
|1.3599
|1.3604
|0.0000
|1762
|2007.04.27 13:53
|modify
|361
|132.60
|1.3599
|1.3605
|0.0000
|1763
|2007.04.27 14:00
|modify
|361
|132.60
|1.3599
|1.3606
|0.0000
|1764
|2007.04.27 14:03
|modify
|361
|132.60
|1.3599
|1.3607
|0.0000
|1765
|2007.04.27 14:03
|modify
|361
|132.60
|1.3599
|1.3608
|0.0000
|1766
|2007.04.27 14:03
|modify
|361
|132.60
|1.3599
|1.3609
|0.0000
|1767
|2007.04.27 14:03
|modify
|361
|132.60
|1.3599
|1.3610
|0.0000
|1768
|2007.04.27 14:10
|modify
|361
|132.60
|1.3599
|1.3612
|0.0000
|1769
|2007.04.27 14:11
|modify
|361
|132.60
|1.3599
|1.3613
|0.0000
|1770
|2007.04.27 14:12
|modify
|361
|132.60
|1.3599
|1.3614
|0.0000
|1771
|2007.04.27 15:05
|modify
|361
|132.60
|1.3599
|1.3616
|0.0000
|1772
|2007.04.27 15:20
|modify
|361
|132.60
|1.3599
|1.3617
|0.0000
|1773
|2007.04.27 15:23
|modify
|361
|132.60
|1.3599
|1.3619
|0.0000
|1774
|2007.04.27 15:30
|modify
|361
|132.60
|1.3599
|1.3625
|0.0000
|1775
|2007.04.27 15:30
|modify
|361
|132.60
|1.3599
|1.3626
|0.0000
|1776
|2007.04.27 15:30
|modify
|361
|132.60
|1.3599
|1.3627
|0.0000
|1777
|2007.04.27 15:30
|modify
|361
|132.60
|1.3599
|1.3628
|0.0000
|1778
|2007.04.27 15:30
|modify
|361
|132.60
|1.3599
|1.3629
|0.0000
|1779
|2007.04.27 15:30
|modify
|361
|132.60
|1.3599
|1.3630
|0.0000
|1780
|2007.04.27 15:30
|modify
|361
|132.60
|1.3599
|1.3631
|0.0000
|1781
|2007.04.27 15:30
|modify
|361
|132.60
|1.3599
|1.3633
|0.0000
|1782
|2007.04.27 15:30
|modify
|361
|132.60
|1.3599
|1.3636
|0.0000
|1783
|2007.04.27 15:30
|modify
|361
|132.60
|1.3599
|1.3640
|0.0000
|1784
|2007.04.27 15:30
|modify
|361
|132.60
|1.3599
|1.3641
|0.0000
|1785
|2007.04.27 15:30
|modify
|361
|132.60
|1.3599
|1.3644
|0.0000
|1786
|2007.04.27 15:30
|modify
|361
|132.60
|1.3599
|1.3646
|0.0000
|1787
|2007.04.27 15:30
|modify
|361
|132.60
|1.3599
|1.3648
|0.0000
|1788
|2007.04.27 15:30
|modify
|361
|132.60
|1.3599
|1.3651
|0.0000
|1789
|2007.04.27 15:30
|modify
|361
|132.60
|1.3599
|1.3654
|0.0000
|1790
|2007.04.27 15:30
|modify
|361
|132.60
|1.3599
|1.3657
|0.0000
|1791
|2007.04.27 15:50
|s/l
|361
|132.60
|1.3657
|1.3657
|0.0000
|76908.00
|532528.74
|1792
|2007.04.27 15:50
|buy
|362
|159.80
|1.3659
|0.0000
|0.0000
|1793
|2007.04.27 18:00
|close
|362
|159.80
|1.3655
|0.0000
|0.0000
|-6392.00
|526136.74
|1794
|2007.04.27 18:00
|sell
|363
|157.80
|1.3654
|0.0000
|0.0000
|1795
|2007.04.27 22:00
|close
|363
|157.80
|1.3644
|0.0000
|0.0000
|15780.00
|541916.74
|1796
|2007.04.27 22:00
|buy
|364
|162.60
|1.3644
|0.0000
|0.0000
|1797
|2007.04.30 02:05
|close
|364
|162.60
|1.3635
|0.0000
|0.0000
|-15430.74
|526486.00
|1798
|2007.04.30 02:05
|sell
|365
|157.90
|1.3635
|0.0000
|0.0000
|1799
|2007.04.30 05:00
|close
|365
|157.90
|1.3635
|0.0000
|0.0000
|0.00
|526486.00
|1800
|2007.04.30 05:01
|buy
|366
|157.90
|1.3636
|0.0000
|0.0000
|1801
|2007.04.30 07:39
|close
|366
|157.90
|1.3636
|0.0000
|0.0000
|0.00
|526486.00
|1802
|2007.04.30 07:40
|sell
|367
|157.90
|1.3635
|0.0000
|0.0000
|1803
|2007.04.30 15:00
|close
|367
|157.90
|1.3611
|0.0000
|0.0000
|37896.00
|564382.00
|1804
|2007.04.30 15:00
|buy
|368
|169.30
|1.3610
|0.0000
|0.0000
|1805
|2007.04.30 16:36
|modify
|368
|169.30
|1.3610
|1.3610
|0.0000
|1806
|2007.04.30 16:37
|modify
|368
|169.30
|1.3610
|1.3611
|0.0000
|1807
|2007.04.30 16:37
|modify
|368
|169.30
|1.3610
|1.3612
|0.0000
|1808
|2007.04.30 16:38
|modify
|368
|169.30
|1.3610
|1.3613
|0.0000
|1809
|2007.04.30 16:38
|modify
|368
|169.30
|1.3610
|1.3614
|0.0000
|1810
|2007.04.30 16:39
|modify
|368
|169.30
|1.3610
|1.3615
|0.0000
|1811
|2007.04.30 17:38
|modify
|368
|169.30
|1.3610
|1.3616
|0.0000
|1812
|2007.04.30 17:38
|modify
|368
|169.30
|1.3610
|1.3617
|0.0000
|1813
|2007.04.30 17:39
|modify
|368
|169.30
|1.3610
|1.3618
|0.0000
|1814
|2007.04.30 18:05
|modify
|368
|169.30
|1.3610
|1.3619
|0.0000
|1815
|2007.04.30 18:06
|modify
|368
|169.30
|1.3610
|1.3620
|0.0000
|1816
|2007.04.30 18:08
|modify
|368
|169.30
|1.3610
|1.3621
|0.0000
|1817
|2007.04.30 18:17
|modify
|368
|169.30
|1.3610
|1.3622
|0.0000
|1818
|2007.04.30 18:17
|modify
|368
|169.30
|1.3610
|1.3623
|0.0000
|1819
|2007.04.30 18:17
|modify
|368
|169.30
|1.3610
|1.3624
|0.0000
|1820
|2007.04.30 18:18
|modify
|368
|169.30
|1.3610
|1.3625
|0.0000
|1821
|2007.04.30 18:18
|modify
|368
|169.30
|1.3610
|1.3626
|0.0000
|1822
|2007.04.30 18:18
|modify
|368
|169.30
|1.3610
|1.3627
|0.0000
|1823
|2007.04.30 18:19
|modify
|368
|169.30
|1.3610
|1.3628
|0.0000
|1824
|2007.04.30 18:19
|modify
|368
|169.30
|1.3610
|1.3629
|0.0000
|1825
|2007.04.30 18:19
|modify
|368
|169.30
|1.3610
|1.3630
|0.0000
|1826
|2007.04.30 18:26
|modify
|368
|169.30
|1.3610
|1.3631
|0.0000
|1827
|2007.04.30 18:26
|modify
|368
|169.30
|1.3610
|1.3632
|0.0000
|1828
|2007.04.30 18:27
|modify
|368
|169.30
|1.3610
|1.3633
|0.0000
|1829
|2007.04.30 18:27
|modify
|368
|169.30
|1.3610
|1.3634
|0.0000
|1830
|2007.04.30 18:28
|modify
|368
|169.30
|1.3610
|1.3635
|0.0000
|1831
|2007.04.30 18:28
|modify
|368
|169.30
|1.3610
|1.3636
|0.0000
|1832
|2007.04.30 18:28
|modify
|368
|169.30
|1.3610
|1.3637
|0.0000
|1833
|2007.04.30 18:29
|modify
|368
|169.30
|1.3610
|1.3638
|0.0000
|1834
|2007.04.30 18:29
|modify
|368
|169.30
|1.3610
|1.3639
|0.0000
|1835
|2007.04.30 18:36
|modify
|368
|169.30
|1.3610
|1.3640
|0.0000
|1836
|2007.04.30 18:36
|modify
|368
|169.30
|1.3610
|1.3641
|0.0000
|1837
|2007.04.30 18:37
|modify
|368
|169.30
|1.3610
|1.3642
|0.0000
|1838
|2007.04.30 18:37
|modify
|368
|169.30
|1.3610
|1.3643
|0.0000
|1839
|2007.04.30 18:37
|modify
|368
|169.30
|1.3610
|1.3644
|0.0000
|1840
|2007.04.30 18:38
|modify
|368
|169.30
|1.3610
|1.3645
|0.0000
|1841
|2007.04.30 18:38
|modify
|368
|169.30
|1.3610
|1.3646
|0.0000
|1842
|2007.04.30 18:39
|modify
|368
|169.30
|1.3610
|1.3647
|0.0000
|1843
|2007.04.30 18:39
|modify
|368
|169.30
|1.3610
|1.3648
|0.0000
|1844
|2007.04.30 21:00
|close
|368
|169.30
|1.3657
|1.3648
|0.0000
|79571.00
|643953.00
|1845
|2007.04.30 21:01
|sell
|369
|193.20
|1.3657
|0.0000
|0.0000
|1846
|2007.05.01 01:28
|close
|369
|193.20
|1.3649
|0.0000
|0.0000
|15881.04
|659834.04
|1847
|2007.05.01 01:29
|buy
|370
|198.00
|1.3650
|0.0000
|0.0000
|1848
|2007.05.01 06:00
|close
|370
|198.00
|1.3645
|0.0000
|0.0000
|-9900.00
|649934.04
|1849
|2007.05.01 06:01
|sell
|371
|195.00
|1.3645
|0.0000
|0.0000
|1850
|2007.05.01 13:29
|close
|371
|195.00
|1.3644
|0.0000
|0.0000
|1950.00
|651884.04
|1851
|2007.05.01 13:29
|buy
|372
|195.60
|1.3644
|0.0000
|0.0000
|1852
|2007.05.01 17:17
|close
|372
|195.60
|1.3649
|0.0000
|0.0000
|9780.00
|661664.04
|1853
|2007.05.01 17:18
|sell
|373
|198.50
|1.3649
|0.0000
|0.0000
|1854
|2007.05.01 21:07
|close
|373
|198.50
|1.3605
|0.0000
|0.0000
|87340.00
|749004.04
|1855
|2007.05.01 21:08
|buy
|374
|224.70
|1.3605
|0.0000
|0.0000
|1856
|2007.05.01 23:30
|close
|374
|224.70
|1.3606
|0.0000
|0.0000
|2247.00
|751251.04
|1857
|2007.05.01 23:31
|sell
|375
|225.40
|1.3606
|0.0000
|0.0000
|1858
|2007.05.02 08:18
|close
|375
|225.40
|1.3582
|0.0000
|0.0000
|54591.88
|805842.92
|1859
|2007.05.02 08:19
|buy
|376
|241.80
|1.3583
|0.0000
|0.0000
|1860
|2007.05.02 10:17
|close
|376
|241.80
|1.3579
|0.0000
|0.0000
|-9672.00
|796170.92
|1861
|2007.05.02 10:17
|sell
|377
|238.90
|1.3579
|0.0000
|0.0000
|1862
|2007.05.02 18:00
|close
|377
|238.90
|1.3597
|0.0000
|0.0000
|-43002.00
|753168.92
|1863
|2007.05.02 18:00
|buy
|378
|221.50
|1.3598
|0.0000
|0.0000
|1864
|2007.05.02 21:19
|close
|378
|221.50
|1.3598
|0.0000
|0.0000
|0.00
|753168.92
|1865
|2007.05.02 21:20
|sell
|379
|221.50
|1.3598
|0.0000
|0.0000
|1866
|2007.05.03 02:18
|close
|379
|221.50
|1.3590
|0.0000
|0.0000
|19181.90
|772350.82
|1867
|2007.05.03 02:22
|buy
|380
|231.70
|1.3591
|0.0000
|0.0000
|1868
|2007.05.03 15:29
|modify
|380
|231.70
|1.3591
|1.3591
|0.0000
|1869
|2007.05.03 15:29
|modify
|380
|231.70
|1.3591
|1.3592
|0.0000
|1870
|2007.05.03 15:31
|close
|380
|231.70
|1.3607
|1.3592
|0.0000
|37072.00
|809422.82
|1871
|2007.05.03 15:31
|sell
|381
|242.80
|1.3606
|0.0000
|0.0000
|1872
|2007.05.04 01:27
|close
|381
|242.80
|1.3554
|0.0000
|0.0000
|126790.16
|936212.98
|1873
|2007.05.04 01:27
|buy
|382
|280.90
|1.3554
|0.0000
|0.0000
|1874
|2007.05.04 04:00
|close
|382
|280.90
|1.3549
|0.0000
|0.0000
|-14045.00
|922167.98
|1875
|2007.05.04 04:00
|sell
|383
|276.70
|1.3549
|0.0000
|0.0000
|1876
|2007.05.04 07:02
|close
|383
|276.70
|1.3547
|0.0000
|0.0000
|5534.00
|927701.98
|1877
|2007.05.04 07:05
|buy
|384
|278.30
|1.3547
|0.0000
|0.0000
|1878
|2007.05.04 10:36
|close
|384
|278.30
|1.3551
|0.0000
|0.0000
|11132.00
|938833.98
|1879
|2007.05.04 10:37
|sell
|385
|281.70
|1.3551
|0.0000
|0.0000
|1880
|2007.05.04 13:00
|close
|385
|281.70
|1.3562
|0.0000
|0.0000
|-30987.00
|907846.98
|1881
|2007.05.04 13:00
|buy
|386
|272.40
|1.3562
|0.0000
|0.0000
|1882
|2007.05.04 15:58
|modify
|386
|272.40
|1.3562
|1.3563
|0.0000
|1883
|2007.05.04 15:58
|modify
|386
|272.40
|1.3562
|1.3564
|0.0000
|1884
|2007.05.04 15:58
|modify
|386
|272.40
|1.3562
|1.3566
|0.0000
|1885
|2007.05.04 15:59
|modify
|386
|272.40
|1.3562
|1.3567
|0.0000
|1886
|2007.05.04 15:59
|modify
|386
|272.40
|1.3562
|1.3568
|0.0000
|1887
|2007.05.04 15:59
|modify
|386
|272.40
|1.3562
|1.3569
|0.0000
|1888
|2007.05.04 16:36
|modify
|386
|272.40
|1.3562
|1.3571
|0.0000
|1889
|2007.05.04 16:36
|modify
|386
|272.40
|1.3562
|1.3572
|0.0000
|1890
|2007.05.04 16:36
|modify
|386
|272.40
|1.3562
|1.3574
|0.0000
|1891
|2007.05.04 16:36
|modify
|386
|272.40
|1.3562
|1.3575
|0.0000
|1892
|2007.05.04 16:36
|modify
|386
|272.40
|1.3562
|1.3576
|0.0000
|1893
|2007.05.04 16:37
|modify
|386
|272.40
|1.3562
|1.3577
|0.0000
|1894
|2007.05.04 16:37
|modify
|386
|272.40
|1.3562
|1.3579
|0.0000
|1895
|2007.05.04 16:37
|modify
|386
|272.40
|1.3562
|1.3581
|0.0000
|1896
|2007.05.04 18:30
|s/l
|386
|272.40
|1.3581
|1.3581
|0.0000
|51756.00
|959602.98
|1897
|2007.05.04 18:34
|buy
|387
|287.90
|1.3588
|0.0000
|0.0000
|1898
|2007.05.04 23:00
|close
|387
|287.90
|1.3594
|0.0000
|0.0000
|17274.00
|976876.98
|1899
|2007.05.04 23:00
|sell
|388
|293.10
|1.3594
|0.0000
|0.0000
|1900
|2007.05.06 23:00
|close
|388
|293.10
|1.3602
|0.0000
|0.0000
|-23448.00
|953428.98
|1901
|2007.05.06 23:03
|buy
|389
|286.00
|1.3600
|0.0000
|0.0000
|1902
|2007.05.07 13:51
|close
|389
|286.00
|1.3605
|0.0000
|0.0000
|12898.60
|966327.58
|1903
|2007.05.07 13:59
|sell
|390
|289.90
|1.3605
|0.0000
|0.0000
|1904
|2007.05.07 17:00
|close
|390
|289.90
|1.3621
|0.0000
|0.0000
|-46384.00
|919943.58
|1905
|2007.05.07 17:00
|buy
|391
|276.00
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|1906
|2007.05.07 18:04
|close
|391
|276.00
|1.3617
|0.0000
|0.0000
|-8280.00
|911663.58
|1907
|2007.05.07 18:04
|sell
|392
|268.00
|1.3617
|0.0000
|0.0000
|1908
|2007.05.08 05:00
|close
|392
|268.00
|1.3606
|0.0000
|0.0000
|30069.60
|941733.18
|1909
|2007.05.08 05:00
|buy
|393
|282.50
|1.3607
|0.0000
|0.0000
|1910
|2007.05.08 09:33
|close
|393
|282.50
|1.3611
|0.0000
|0.0000
|11300.00
|953033.18
|1911
|2007.05.08 09:34
|sell
|394
|285.90
|1.3611
|0.0000
|0.0000
|1912
|2007.05.09 02:30
|close
|394
|285.90
|1.3544
|0.0000
|0.0000
|192181.98
|1145215.16
|1913
|2007.05.09 02:31
|buy
|395
|343.60
|1.3544
|0.0000
|0.0000
|1914
|2007.05.09 21:05
|close
|395
|343.60
|1.3548
|0.0000
|0.0000
|13744.00
|1158959.16
|1915
|2007.05.09 21:05
|sell
|396
|347.70
|1.3548
|0.0000
|0.0000
|1916
|2007.05.10 03:00
|close
|396
|347.70
|1.3536
|0.0000
|0.0000
|44018.82
|1202977.98
|1917
|2007.05.10 03:00
|buy
|397
|360.90
|1.3536
|0.0000
|0.0000
|1918
|2007.05.10 06:00
|close
|397
|360.90
|1.3531
|0.0000
|0.0000
|-18045.00
|1184932.98
|1919
|2007.05.10 06:00
|sell
|398
|355.50
|1.3530
|0.0000
|0.0000
|1920
|2007.05.10 07:10
|close
|398
|355.50
|1.3534
|0.0000
|0.0000
|-14220.00
|1170712.98
|1921
|2007.05.10 07:13
|buy
|399
|344.20
|1.3534
|0.0000
|0.0000
|1922
|2007.05.10 12:00
|close
|399
|344.20
|1.3543
|0.0000
|0.0000
|30978.00
|1201690.98
|1923
|2007.05.10 12:00
|sell
|400
|360.50
|1.3543
|0.0000
|0.0000
|1924
|2007.05.10 22:05
|close
|400
|360.50
|1.3488
|0.0000
|0.0000
|198275.00
|1399965.98
|1925
|2007.05.10 22:07
|buy
|401
|420.00
|1.3488
|0.0000
|0.0000
|1926
|2007.05.11 02:00
|close
|401
|420.00
|1.3479
|0.0000
|0.0000
|-39858.00
|1360107.98
|1927
|2007.05.11 02:03
|sell
|402
|408.00
|1.3479
|0.0000
|0.0000
|1928
|2007.05.11 04:55
|close
|402
|408.00
|1.3479
|0.0000
|0.0000
|0.00
|1360107.98
|1929
|2007.05.11 04:56
|buy
|403
|408.00
|1.3479
|0.0000
|0.0000
|1930
|2007.05.11 08:00
|close
|403
|408.00
|1.3477
|0.0000
|0.0000
|-8160.00
|1351947.98
|1931
|2007.05.11 08:00
|sell
|404
|397.50
|1.3477
|0.0000
|0.0000
|1932
|2007.05.11 12:01
|close
|404
|397.50
|1.3481
|0.0000
|0.0000
|-15900.00
|1336047.98
|1933
|2007.05.11 12:02
|buy
|405
|388.80
|1.3482
|0.0000
|0.0000
|1934
|2007.05.11 16:39
|modify
|405
|388.80
|1.3482
|1.3483
|0.0000
|1935
|2007.05.11 17:21
|modify
|405
|388.80
|1.3482
|1.3484
|0.0000
|1936
|2007.05.11 17:21
|modify
|405
|388.80
|1.3482
|1.3485
|0.0000
|1937
|2007.05.11 17:27
|modify
|405
|388.80
|1.3482
|1.3486
|0.0000
|1938
|2007.05.11 17:28
|modify
|405
|388.80
|1.3482
|1.3487
|0.0000
|1939
|2007.05.11 17:28
|modify
|405
|388.80
|1.3482
|1.3488
|0.0000
|1940
|2007.05.11 17:30
|modify
|405
|388.80
|1.3482
|1.3490
|0.0000
|1941
|2007.05.11 17:30
|modify
|405
|388.80
|1.3482
|1.3491
|0.0000
|1942
|2007.05.11 17:31
|modify
|405
|388.80
|1.3482
|1.3492
|0.0000
|1943
|2007.05.11 17:31
|modify
|405
|388.80
|1.3482
|1.3493
|0.0000
|1944
|2007.05.11 17:31
|modify
|405
|388.80
|1.3482
|1.3494
|0.0000
|1945
|2007.05.11 17:31
|modify
|405
|388.80
|1.3482
|1.3495
|0.0000
|1946
|2007.05.11 17:47
|modify
|405
|388.80
|1.3482
|1.3496
|0.0000
|1947
|2007.05.11 17:47
|modify
|405
|388.80
|1.3482
|1.3497
|0.0000
|1948
|2007.05.11 19:58
|close
|405
|388.80
|1.3510
|1.3497
|0.0000
|108864.00
|1444911.98
|1949
|2007.05.11 19:59
|sell
|406
|433.50
|1.3509
|0.0000
|0.0000
|1950
|2007.05.11 21:00
|close
|406
|433.50
|1.3523
|0.0000
|0.0000
|-60690.00
|1384221.98
|1951
|2007.05.11 21:02
|buy
|407
|415.30
|1.3522
|0.0000
|0.0000
|1952
|2007.05.14 09:00
|close
|407
|415.30
|1.3543
|0.0000
|0.0000
|85178.03
|1469400.01
|1953
|2007.05.14 09:00
|sell
|408
|440.80
|1.3544
|0.0000
|0.0000
|1954
|2007.05.14 23:00
|close
|408
|440.80
|1.3546
|0.0000
|0.0000
|-8816.00
|1460584.01
|1955
|2007.05.14 23:02
|buy
|409
|438.20
|1.3545
|0.0000
|0.0000
|1956
|2007.05.15 08:00
|close
|409
|438.20
|1.3544
|0.0000
|0.0000
|-6529.18
|1454054.83
|1957
|2007.05.15 08:08
|sell
|410
|427.50
|1.3543
|0.0000
|0.0000
|1958
|2007.05.15 09:14
|close
|410
|427.50
|1.3546
|0.0000
|0.0000
|-12825.00
|1441229.83
|1959
|2007.05.15 09:14
|buy
|411
|419.40
|1.3547
|0.0000
|0.0000
|1960
|2007.05.15 11:00
|close
|411
|419.40
|1.3542
|0.0000
|0.0000
|-20970.00
|1420259.83
|1961
|2007.05.15 11:00
|sell
|412
|409.10
|1.3542
|0.0000
|0.0000
|1962
|2007.05.15 15:00
|close
|412
|409.10
|1.3539
|0.0000
|0.0000
|12273.00
|1432532.83
|1963
|2007.05.15 15:00
|buy
|413
|429.80
|1.3538
|0.0000
|0.0000
|1964
|2007.05.15 17:32
|modify
|413
|429.80
|1.3538
|1.3541
|0.0000
|1965
|2007.05.15 17:32
|modify
|413
|429.80
|1.3538
|1.3543
|0.0000
|1966
|2007.05.15 17:32
|modify
|413
|429.80
|1.3538
|1.3546
|0.0000
|1967
|2007.05.15 17:32
|modify
|413
|429.80
|1.3538
|1.3549
|0.0000
|1968
|2007.05.15 17:32
|modify
|413
|429.80
|1.3538
|1.3551
|0.0000
|1969
|2007.05.15 17:39
|modify
|413
|429.80
|1.3538
|1.3552
|0.0000
|1970
|2007.05.15 17:39
|modify
|413
|429.80
|1.3538
|1.3553
|0.0000
|1971
|2007.05.15 17:39
|modify
|413
|429.80
|1.3538
|1.3554
|0.0000
|1972
|2007.05.15 17:40
|modify
|413
|429.80
|1.3538
|1.3555
|0.0000
|1973
|2007.05.15 17:40
|modify
|413
|429.80
|1.3538
|1.3556
|0.0000
|1974
|2007.05.15 17:40
|modify
|413
|429.80
|1.3538
|1.3557
|0.0000
|1975
|2007.05.15 17:40
|modify
|413
|429.80
|1.3538
|1.3558
|0.0000
|1976
|2007.05.15 17:41
|modify
|413
|429.80
|1.3538
|1.3560
|0.0000
|1977
|2007.05.15 17:48
|modify
|413
|429.80
|1.3538
|1.3561
|0.0000
|1978
|2007.05.15 17:50
|modify
|413
|429.80
|1.3538
|1.3562
|0.0000
|1979
|2007.05.15 17:50
|modify
|413
|429.80
|1.3538
|1.3563
|0.0000
|1980
|2007.05.15 17:50
|modify
|413
|429.80
|1.3538
|1.3564
|0.0000
|1981
|2007.05.15 17:50
|modify
|413
|429.80
|1.3538
|1.3565
|0.0000
|1982
|2007.05.15 17:50
|modify
|413
|429.80
|1.3538
|1.3566
|0.0000
|1983
|2007.05.15 17:51
|modify
|413
|429.80
|1.3538
|1.3567
|0.0000
|1984
|2007.05.15 17:51
|modify
|413
|429.80
|1.3538
|1.3568
|0.0000
|1985
|2007.05.15 17:51
|modify
|413
|429.80
|1.3538
|1.3569
|0.0000
|1986
|2007.05.15 17:51
|modify
|413
|429.80
|1.3538
|1.3570
|0.0000
|1987
|2007.05.15 18:02
|modify
|413
|429.80
|1.3538
|1.3572
|0.0000
|1988
|2007.05.15 18:02
|modify
|413
|429.80
|1.3538
|1.3573
|0.0000
|1989
|2007.05.15 18:02
|modify
|413
|429.80
|1.3538
|1.3575
|0.0000
|1990
|2007.05.15 18:02
|modify
|413
|429.80
|1.3538
|1.3576
|0.0000
|1991
|2007.05.15 18:02
|modify
|413
|429.80
|1.3538
|1.3578
|0.0000
|1992
|2007.05.15 22:00
|close
|413
|429.80
|1.3589
|1.3578
|0.0000
|219198.00
|1651730.83
|1993
|2007.05.15 22:02
|sell
|414
|495.50
|1.3587
|0.0000
|0.0000
|1994
|2007.05.16 00:00
|close
|414
|495.50
|1.3593
|0.0000
|0.0000
|-28639.90
|1623090.93
|1995
|2007.05.16 00:00
|buy
|415
|486.90
|1.3594
|0.0000
|0.0000
|1996
|2007.05.16 02:27
|close
|415
|486.90
|1.3590
|0.0000
|0.0000
|-19476.00
|1603614.93
|1997
|2007.05.16 02:28
|sell
|416
|471.50
|1.3590
|0.0000
|0.0000
|1998
|2007.05.16 07:03
|close
|416
|471.50
|1.3593
|0.0000
|0.0000
|-14145.00
|1589469.93
|1999
|2007.05.16 07:07
|buy
|417
|462.50
|1.3594
|0.0000
|0.0000
|2000
|2007.05.16 11:00
|close
|417
|462.50
|1.3598
|0.0000
|0.0000
|18500.00
|1607969.93
|2001
|2007.05.16 11:00
|sell
|418
|482.40
|1.3598
|0.0000
|0.0000
|2002
|2007.05.17 00:02
|close
|418
|482.40
|1.3519
|0.0000
|0.0000
|384279.84
|1992249.77
|2003
|2007.05.17 00:02
|buy
|419
|597.70
|1.3518
|0.0000
|0.0000
|2004
|2007.05.17 08:00
|close
|419
|597.70
|1.3526
|0.0000
|0.0000
|47816.00
|2040065.77
|2005
|2007.05.17 08:00
|sell
|420
|612.00
|1.3526
|0.0000
|0.0000
|2006
|2007.05.17 23:00
|close
|420
|612.00
|1.3496
|0.0000
|0.0000
|183600.00
|2223665.77
|2007
|2007.05.17 23:03
|buy
|421
|667.10
|1.3496
|0.0000
|0.0000
|2008
|2007.05.18 03:00
|close
|421
|667.10
|1.3494
|0.0000
|0.0000
|-16610.79
|2207054.98
|2009
|2007.05.18 03:05
|sell
|422
|662.10
|1.3493
|0.0000
|0.0000
|2010
|2007.05.18 09:11
|close
|422
|662.10
|1.3490
|0.0000
|0.0000
|19863.00
|2226917.98
|2011
|2007.05.18 09:12
|buy
|423
|668.10
|1.3491
|0.0000
|0.0000
|2012
|2007.05.18 12:00
|close
|423
|668.10
|1.3494
|0.0000
|0.0000
|20043.00
|2246960.98
|2013
|2007.05.18 12:11
|sell
|424
|674.10
|1.3494
|0.0000
|0.0000
|2014
|2007.05.18 19:00
|close
|424
|674.10
|1.3510
|0.0000
|0.0000
|-107856.00
|2139104.98
|2015
|2007.05.18 19:00
|buy
|425
|641.70
|1.3511
|0.0000
|0.0000
|2016
|2007.05.18 21:00
|close
|425
|641.70
|1.3505
|0.0000
|0.0000
|-38502.00
|2100602.98
|2017
|2007.05.18 21:59
|sell
|426
|617.60
|1.3504
|0.0000
|0.0000
|2018
|2007.05.21 17:28
|close
|426
|617.60
|1.3450
|0.0000
|0.0000
|334862.72
|2435465.70
|2019
|2007.05.21 17:30
|buy
|427
|730.60
|1.3450
|0.0000
|0.0000
|2020
|2007.05.22 04:00
|close
|427
|730.60
|1.3458
|0.0000
|0.0000
|54868.06
|2490333.76
|2021
|2007.05.22 04:00
|sell
|428
|747.10
|1.3458
|0.0000
|0.0000
|2022
|2007.05.22 08:00
|close
|428
|747.10
|1.3457
|0.0000
|0.0000
|7471.00
|2497804.76
|2023
|2007.05.22 08:00
|buy
|429
|749.30
|1.3458
|0.0000
|0.0000
|2024
|2007.05.22 12:00
|close
|429
|749.30
|1.3465
|0.0000
|0.0000
|52451.00
|2550255.76
|2025
|2007.05.22 12:01
|sell
|430
|765.10
|1.3465
|0.0000
|0.0000
|2026
|2007.05.22 15:09
|close
|430
|765.10
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|76510.00
|2626765.76
|2027
|2007.05.22 15:10
|buy
|431
|788.00
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|2028
|2007.05.22 22:00
|close
|431
|788.00
|1.3453
|0.0000
|0.0000
|-15760.00
|2611005.76
|2029
|2007.05.22 22:05
|sell
|432
|783.30
|1.3452
|0.0000
|0.0000
|2030
|2007.05.23 06:00
|close
|432
|783.30
|1.3458
|0.0000
|0.0000
|-45274.74
|2565731.02
|2031
|2007.05.23 06:00
|buy
|433
|754.30
|1.3457
|0.0000
|0.0000
|2032
|2007.05.23 10:00
|close
|433
|754.30
|1.3450
|0.0000
|0.0000
|-52801.00
|2512930.02
|2033
|2007.05.23 10:00
|sell
|434
|731.30
|1.3450
|0.0000
|0.0000
|2034
|2007.05.23 13:00
|close
|434
|731.30
|1.3438
|0.0000
|0.0000
|87756.00
|2600686.02
|2035
|2007.05.23 13:00
|buy
|435
|780.20
|1.3438
|0.0000
|0.0000
|2036
|2007.05.23 14:39
|modify
|435
|780.20
|1.3438
|1.3438
|0.0000
|2037
|2007.05.23 14:39
|modify
|435
|780.20
|1.3438
|1.3439
|0.0000
|2038
|2007.05.23 14:40
|modify
|435
|780.20
|1.3438
|1.3441
|0.0000
|2039
|2007.05.23 14:45
|modify
|435
|780.20
|1.3438
|1.3442
|0.0000
|2040
|2007.05.23 14:45
|modify
|435
|780.20
|1.3438
|1.3444
|0.0000
|2041
|2007.05.23 14:45
|modify
|435
|780.20
|1.3438
|1.3445
|0.0000
|2042
|2007.05.23 14:46
|modify
|435
|780.20
|1.3438
|1.3446
|0.0000
|2043
|2007.05.23 14:46
|modify
|435
|780.20
|1.3438
|1.3447
|0.0000
|2044
|2007.05.23 14:46
|modify
|435
|780.20
|1.3438
|1.3448
|0.0000
|2045
|2007.05.23 14:46
|modify
|435
|780.20
|1.3438
|1.3449
|0.0000
|2046
|2007.05.23 14:46
|modify
|435
|780.20
|1.3438
|1.3450
|0.0000
|2047
|2007.05.23 14:46
|modify
|435
|780.20
|1.3438
|1.3451
|0.0000
|2048
|2007.05.23 14:46
|modify
|435
|780.20
|1.3438
|1.3452
|0.0000
|2049
|2007.05.23 14:49
|modify
|435
|780.20
|1.3438
|1.3453
|0.0000
|2050
|2007.05.23 14:49
|modify
|435
|780.20
|1.3438
|1.3454
|0.0000
|2051
|2007.05.23 14:49
|modify
|435
|780.20
|1.3438
|1.3455
|0.0000
|2052
|2007.05.23 14:50
|modify
|435
|780.20
|1.3438
|1.3456
|0.0000
|2053
|2007.05.23 14:53
|modify
|435
|780.20
|1.3438
|1.3457
|0.0000
|2054
|2007.05.23 14:53
|modify
|435
|780.20
|1.3438
|1.3458
|0.0000
|2055
|2007.05.23 14:53
|modify
|435
|780.20
|1.3438
|1.3459
|0.0000
|2056
|2007.05.23 14:53
|modify
|435
|780.20
|1.3438
|1.3460
|0.0000
|2057
|2007.05.23 14:53
|modify
|435
|780.20
|1.3438
|1.3461
|0.0000
|2058
|2007.05.23 14:53
|modify
|435
|780.20
|1.3438
|1.3463
|0.0000
|2059
|2007.05.23 15:03
|modify
|435
|780.20
|1.3438
|1.3464
|0.0000
|2060
|2007.05.23 15:03
|modify
|435
|780.20
|1.3438
|1.3465
|0.0000
|2061
|2007.05.23 15:05
|modify
|435
|780.20
|1.3438
|1.3466
|0.0000
|2062
|2007.05.23 15:05
|modify
|435
|780.20
|1.3438
|1.3467
|0.0000
|2063
|2007.05.23 15:05
|modify
|435
|780.20
|1.3438
|1.3468
|0.0000
|2064
|2007.05.23 15:08
|modify
|435
|780.20
|1.3438
|1.3469
|0.0000
|2065
|2007.05.23 15:29
|modify
|435
|780.20
|1.3438
|1.3470
|0.0000
|2066
|2007.05.23 15:30
|modify
|435
|780.20
|1.3438
|1.3471
|0.0000
|2067
|2007.05.23 19:00
|close
|435
|780.20
|1.3480
|1.3471
|0.0000
|327684.00
|2928370.02
|2068
|2007.05.23 19:00
|sell
|436
|878.50
|1.3481
|0.0000
|0.0000
|2069
|2007.05.23 23:00
|close
|436
|878.50
|1.3463
|0.0000
|0.0000
|158130.00
|3086500.02
|2070
|2007.05.23 23:00
|buy
|437
|926.00
|1.3464
|0.0000
|0.0000
|2071
|2007.05.24 05:02
|close
|437
|926.00
|1.3454
|0.0000
|0.0000
|-106212.20
|2980287.82
|2072
|2007.05.24 05:03
|sell
|438
|894.10
|1.3454
|0.0000
|0.0000
|2073
|2007.05.24 08:00
|close
|438
|894.10
|1.3454
|0.0000
|0.0000
|0.00
|2980287.82
|2074
|2007.05.24 08:00
|buy
|439
|894.10
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|2075
|2007.05.24 10:00
|close
|439
|894.10
|1.3449
|0.0000
|0.0000
|-53646.00
|2926641.82
|2076
|2007.05.24 10:00
|sell
|440
|860.40
|1.3448
|0.0000
|0.0000
|2077
|2007.05.24 14:00
|close
|440
|860.40
|1.3441
|0.0000
|0.0000
|60228.00
|2986869.82
|2078
|2007.05.24 14:00
|buy
|441
|896.10
|1.3441
|0.0000
|0.0000
|2079
|2007.05.24 17:00
|close
|441
|896.10
|1.3441
|0.0000
|0.0000
|0.00
|2986869.82
|2080
|2007.05.24 17:00
|sell
|442
|896.10
|1.3441
|0.0000
|0.0000
|2081
|2007.05.24 20:00
|close
|442
|896.10
|1.3437
|0.0000
|0.0000
|35844.00
|3022713.82
|2082
|2007.05.24 20:01
|buy
|443
|906.80
|1.3438
|0.0000
|0.0000
|2083
|2007.05.24 23:00
|close
|443
|906.80
|1.3425
|0.0000
|0.0000
|-117884.00
|2904829.82
|2084
|2007.05.24 23:00
|sell
|444
|871.40
|1.3426
|0.0000
|0.0000
|2085
|2007.05.24 23:59
|close at stop
|444
|871.40
|1.3430
|0.0000
|0.0000
|-34856.00
|2869973.82