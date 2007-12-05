|Account: 682953
|Name: vinay1
|Currency: USD
|2008 January 4, 23:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|17442458
|2007.12.05 18:46
|sell
|1.00
|gbpjpy
|224.81
|229.28
|0.00
|2007.12.11 09:26
|229.28
|0.00
|0.00
|-139.74
|-3 998.92
|[sl]
|18385937
|2007.12.26 22:53
|sell
|4.00
|euraud
|1.6574
|0.0000
|0.0000
|2007.12.27 23:14
|1.6668
|0.00
|0.00
|22.02
|-3 297.52
|18313739
|2007.12.24 06:17
|sell
|5.00
|euraud
|1.6550
|1.6589
|0.0000
|2007.12.24 18:23
|1.6589
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 694.55
|[sl]
|18311308
|2007.12.24 03:46
|sell
|5.00
|euraud
|1.6551
|1.6586
|0.0000
|2007.12.24 04:40
|1.6586
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 519.00
|[sl]
|18540981
|2007.12.31 18:33
|sell
|5.00
|gbpchf
|2.2512
|2.2544
|0.0000
|2007.12.31 19:45
|2.2544
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 407.09
|[sl]
|18502349
|2007.12.31 02:41
|sell
|5.00
|gbpjpy
|224.17
|224.47
|0.00
|2007.12.31 12:16
|224.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 338.57
|[sl]
|18502328
|2007.12.31 02:39
|sell
|5.00
|gbpchf
|2.2465
|2.2492
|0.0000
|2007.12.31 10:14
|2.2492
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 198.30
|[sl]
|18441533
|2007.12.27 23:20
|sell
|1.70
|usdcad
|0.9809
|0.9874
|0.0000
|2007.12.31 17:58
|0.9874
|0.00
|0.00
|-23.23
|-1 119.10
|[sl]
|18341407
|2007.12.24 19:53
|sell
|2.00
|euraud
|1.6534
|1.6595
|0.0000
|2007.12.26 15:06
|1.6595
|0.00
|0.00
|7.32
|-1 064.94
|[sl]
|18491140
|2007.12.28 20:23
|sell
|4.00
|gbpjpy
|224.58
|224.87
|0.00
|2007.12.28 20:55
|224.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 027.55
|[sl]
|18324169
|2007.12.24 11:46
|sell
|2.00
|gbpjpy
|225.95
|226.53
|0.00
|2007.12.26 11:26
|226.53
|0.00
|0.00
|-90.71
|-1 014.87
|[sl]
|18310382
|2007.12.24 03:17
|sell
|2.50
|gbpusd
|1.9817
|1.9857
|0.0000
|2007.12.27 05:02
|1.9857
|0.00
|0.00
|-48.75
|-1 000.00
|[sl]
|18452290
|2007.12.28 07:37
|sell
|2.70
|gbpusd
|1.9947
|1.9984
|0.0000
|2007.12.28 09:51
|1.9984
|0.00
|0.00
|0.00
|-999.00
|[sl]
|18456987
|2007.12.28 09:33
|sell
|3.00
|gbpjpy
|225.80
|226.16
|0.00
|2007.12.28 11:04
|226.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-953.81
|[sl]
|18502295
|2007.12.31 02:36
|sell
|2.50
|usdchf
|1.1251
|1.1294
|0.0000
|2007.12.31 17:06
|1.1294
|0.00
|0.00
|0.00
|-951.75
|[sl]
|18192319
|2007.12.20 05:36
|sell
|2.00
|gbpjpy
|226.33
|226.81
|0.00
|2007.12.26 21:57
|226.81
|0.00
|0.00
|-181.93
|-839.82
|[sl]
|18443973
|2007.12.28 01:23
|sell
|2.50
|gbpjpy
|227.00
|227.36
|0.00
|2007.12.28 02:48
|227.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-790.10
|[sl]
|18451976
|2007.12.28 07:28
|sell
|5.00
|gbpjpy
|225.57
|225.74
|0.00
|2007.12.28 08:55
|225.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-752.08
|[sl]
|18310532
|2007.12.24 03:20
|sell
|0.70
|gbpchf
|2.2890
|2.2958
|0.0000
|2007.12.26 02:28
|2.2916
|0.00
|0.00
|-24.57
|-157.03
|18440505
|2007.12.27 22:37
|sell
|5.00
|audusd
|0.8784
|0.0000
|0.0000
|2007.12.27 22:38
|0.8786
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|18541045
|2007.12.31 18:34
|sell
|5.00
|gbpjpy
|222.25
|222.56
|0.00
|2008.01.02 00:43
|222.23
|0.00
|0.00
|-231.93
|89.41
|18131935
|2007.12.19 08:34
|sell
|0.70
|gbpchf
|2.3176
|2.2974
|0.0000
|2007.12.27 11:52
|2.2908
|0.00
|0.00
|-123.13
|1 630.45
|18131939
|2007.12.19 05:07
|sell
|0.70
|gbpchf
|2.3204
|2.2974
|0.0000
|2007.12.27 11:52
|2.2908
|0.00
|0.00
|-123.13
|1 800.80
|14715611
|2007.10.18 18:03
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4285
|0.0000
|0.0000
|2007.12.05 18:41
|1.4662
|0.00
|0.00
|-225.40
|3 770.00
|14641364
|2007.10.17 20:20
|buy
|1.00
|gold
|757.53
|0.00
|0.00
|2007.12.10 04:12
|796.35
|0.00
|0.00
|-540.00
|3 882.00
|18193076
|2007.12.20 06:32
|sell
|3.50
|gbpusd
|1.9979
|1.9863
|0.0000
|2007.12.27 05:07
|1.9863
|0.00
|0.00
|-95.55
|4 060.00
|[sl]
|18192945
|2007.12.20 06:23
|sell
|4.00
|gbpchf
|2.3076
|2.2974
|0.0000
|2007.12.27 11:52
|2.2908
|0.00
|0.00
|-492.57
|5 840.43
|14029812
|2007.10.03 04:44
|balance
|Deposit
|50 000.00
|0.00
|0.00
|-2 311.30
|-4 150.91
|Closed P/L:
|-6 462.21
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|18389962
|2007.12.27 02:44
|sell
|4.00
|eurchf
|1.6674
|1.6426
|0.0000
|1.6345
|0.00
|0.00
|-269.28
|11 869.76
|18452232
|2007.12.28 07:34
|sell
|4.00
|eurchf
|1.6651
|1.6426
|0.0000
|1.6345
|0.00
|0.00
|-239.78
|11 039.95
|18502309
|2007.12.31 02:37
|sell
|3.50
|eurchf
|1.6579
|1.6426
|0.0000
|1.6345
|0.00
|0.00
|-183.69
|7 387.03
|14716303
|2007.10.18 18:13
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.3931
|2.2158
|0.0000
|2.1885
|0.00
|0.00
|-1 411.97
|18 454.05
|18444008
|2007.12.28 01:26
|sell
|2.50
|gbpchf
|2.2751
|2.2158
|0.0000
|2.1885
|0.00
|0.00
|-362.21
|19 527.37
|18576065
|2008.01.02 12:39
|sell
|7.00
|gbpchf
|2.2331
|2.2158
|0.0000
|2.1885
|0.00
|0.00
|-637.17
|28 159.11
|18572233
|2008.01.02 11:29
|sell
|3.00
|gbpjpy
|221.57
|216.99
|0.00
|214.43
|0.00
|0.00
|-355.25
|19 716.50
|18574872
|2008.01.02 12:19
|sell
|5.00
|gbpjpy
|221.43
|216.99
|0.00
|214.43
|0.00
|0.00
|-592.07
|32 216.50
|18451946
|2007.12.28 07:26
|sell
|0.50
|usdjpy
|113.13
|110.02
|0.00
|108.64
|0.00
|0.00
|-54.76
|2 066.46
|18502160
|2007.12.31 02:27
|sell
|10.00
|usdjpy
|112.27
|110.02
|0.00
|108.64
|0.00
|0.00
|-960.83
|33 413.11
|0.00
|0.00
|-5 067.01
|183 849.84
|Floating P/L:
|178 782.83
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|50 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-6 462.21
|Floating P/L:
|178 782.83
|Margin:
|64 078.93
|Balance:
|43 537.79
|Equity:
|222 320.62
|Free Margin:
|158 241.69
|Details:
|Gross Profit:
|19 383.90
|Gross Loss:
|25 846.11
|Total Net Profit:
|-6 462.21
|Profit Factor:
|0.75
|Expected Payoff:
|-239.34
|Absolute Drawdown:
|6 462.21
|Maximal Drawdown:
|14 078.60 (24.44%)
|Relative Drawdown:
|24.44% (14 078.60)
|Total Trades:
|27
|Short Positions (won %):
|25 (16.00%)
|Long Positions (won %):
|2 (100.00%)
|Profit Trades (% of total):
|6 (22.22%)
|Loss trades (% of total):
|21 (77.78%)
|Largest
|profit trade:
|5 347.86
|loss trade:
|-4 138.66
|Average
|profit trade:
|3 230.65
|loss trade:
|-1 230.77
|Maximum
|consecutive wins ($):
|4 (12 497.30)
|consecutive losses ($):
|13 (-14 078.60)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|12 497.30 (4)
|consecutive loss (count):
|-14 078.60 (13)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|11