Strategy Tester Report
H4-SYSTEM
FXLite-MetaTrader 4 Demo Server (Build 208)

SymboleGBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
Periode4 Heures (H4) 2006.01.02 00:00 - 2007.08.24 16:00 (2006.01.01 - 2007.08.25)
ModeleChaque tick (basé sur tous les moindres relevés disponibles apres interpolation fractale de chaque tick)
ParametresLots=1; Trailing=30; Parameters="Parameters values"; ShiftVal=0; Step=0.002; Maximum=0.2; Precision=5;
Bars en test4974Ticks modelés2505616Qualité du modelage90.00%
Dépot initial5000.00
Profit total net15345.57Profit brut15345.57Perte brute0.00
Facteur de profitRémunération espérée479.55
Chute absolue3257.21Chute maximal (%)8037.82 (82.18%)Relative drawdown82.18% (8037.82)
Total des Trades32Positions SHORT (vente) gagnées %16 (100.00%)Positions LONG (achat) gagnées %16 (100.00%)
Profits des Trades (% du total) 32 (100.00%)Pertes des Trades (% du total) 0 (0.00%)
Le plus largegains par Trade2109.02pertes par Trade0.00
Average (moyenne)gains par Trade479.55pertes par Trade0.00
Maximumgains consecutifs (profit en $)32 (15345.57)pertes consecutives (perte en $)0 (0.00)
MaximalGains consecutifs (coups gagnants)15345.57 (32)Pertes consecutives (coups perdants)0.00 (0)
Average (moyenne)gains consecutifs32Pertes consecutives0
Graph
#Date exécutionTransactionOrdreVolumePrixS/L (Stop/Perte)T/P (Prendre/profit)ProfitBalance
12006.01.03 16:23buy11.001.73590.00000.0000
22006.01.03 17:55modify11.001.73591.73890.0000
32006.01.03 18:03s/l11.001.73891.73890.0000300.005300.00
42006.01.03 18:03buy21.001.73930.00000.0000
52006.01.03 20:02modify21.001.73931.74230.0000
62006.01.04 00:20modify21.001.73931.74530.0000
72006.01.04 03:07modify21.001.73931.74830.0000
82006.01.04 04:12modify21.001.73931.75130.0000
92006.01.04 04:55s/l21.001.75131.75130.00001202.276502.27
102006.01.19 08:24sell31.001.75950.00000.0000
112006.01.19 09:35modify31.001.75951.75650.0000
122006.01.19 09:42s/l31.001.75651.75650.0000300.006802.27
132006.01.19 09:42sell41.001.75610.00000.0000
142006.02.06 12:46modify41.001.75611.75310.0000
152006.02.06 12:52s/l41.001.75311.75310.0000228.927031.19
162006.02.21 12:51buy51.001.74550.00000.0000
172006.02.23 10:15modify51.001.74551.74850.0000
182006.02.23 11:53modify51.001.74551.75150.0000
192006.02.23 13:05s/l51.001.75151.75150.0000609.027640.21
202006.03.07 09:32sell61.001.74070.00000.0000
212006.03.07 11:36modify61.001.74071.73770.0000
222006.03.07 12:00s/l61.001.73771.73770.0000300.007940.21
232006.03.16 15:55buy71.001.75430.00000.0000
242006.03.16 18:48modify71.001.75431.75730.0000
252006.03.16 18:58s/l71.001.75731.75730.0000299.998240.20
262006.04.03 05:02sell81.001.73170.00000.0000
272006.04.03 08:51modify81.001.73171.72870.0000
282006.04.03 12:08s/l81.001.72871.72870.0000299.998540.19
292006.04.05 06:32buy91.001.75830.00000.0000
302006.04.17 13:40modify91.001.75831.76130.0000
312006.04.17 13:42modify91.001.75831.76430.0000
322006.04.17 13:44s/l91.001.76431.76430.0000627.079167.26
332006.05.15 21:52sell101.001.87750.00000.0000
342006.05.19 11:45modify101.001.87751.87450.0000
352006.05.19 12:20s/l101.001.87451.87450.0000273.359440.61
362006.05.30 16:04buy111.001.88670.00000.0000
372006.08.04 10:09modify111.001.88671.88970.0000
382006.08.04 10:26s/l111.001.88971.88970.0000453.399894.00
392006.08.10 17:17sell121.001.88820.00000.0000
402006.08.17 19:58modify121.001.88821.88520.0000
412006.08.17 22:07s/l121.001.88521.88520.0000268.9010162.90
422006.08.28 15:47buy131.001.89690.00000.0000
432006.08.29 10:13modify131.001.89691.89990.0000
442006.08.29 10:57s/l131.001.89991.89990.0000302.2610465.16
452006.09.06 12:16sell141.001.88730.00000.0000
462006.09.06 14:22modify141.001.88731.88430.0000
472006.09.06 16:00modify141.001.88731.88130.0000
482006.09.06 16:01s/l141.001.88131.88130.0000600.0011065.16
492006.09.19 14:50buy151.001.88700.00000.0000
502006.09.20 20:21modify151.001.88701.89000.0000
512006.09.20 20:27s/l151.001.89001.89000.0000302.2611367.41
522006.09.28 08:30sell161.001.88370.00000.0000
532006.09.28 10:31modify161.001.88371.88070.0000
542006.09.28 11:13s/l161.001.88071.88070.0000300.0011667.41
552006.09.28 11:13sell171.001.88030.00000.0000
562006.09.28 14:37modify171.001.88031.87730.0000
572006.09.28 15:13s/l171.001.87731.87730.0000300.0011967.41
582006.10.19 09:44buy181.001.87300.00000.0000
592006.10.19 18:01modify181.001.87301.87600.0000
602006.10.19 18:17s/l181.001.87601.87600.0000300.0012267.41
612006.11.09 14:38sell191.001.89900.00000.0000
622006.11.14 16:12modify191.001.89901.89600.0000
632006.11.14 18:09s/l191.001.89601.89600.0000286.6712554.08
642006.11.22 09:35buy201.001.90640.00000.0000
652006.11.22 14:22modify201.001.90641.90940.0000
662006.11.22 16:09modify201.001.90641.91240.0000
672006.11.24 08:20modify201.001.90641.91540.0000
682006.11.24 09:25modify201.001.90641.91840.0000
692006.11.24 09:31modify201.001.90641.92140.0000
702006.11.24 09:33modify201.001.90641.92440.0000
712006.11.24 09:34modify201.001.90641.92740.0000
722006.11.24 09:35s/l201.001.92741.92740.00002109.0214663.11
732006.12.08 08:33sell211.001.96070.00000.0000
742006.12.08 14:30modify211.001.96071.95770.0000
752006.12.08 14:31s/l211.001.95771.95770.0000300.0014963.11
762006.12.20 01:58buy221.001.97250.00000.0000
772007.01.18 09:07modify221.001.97251.97550.0000
782007.01.18 09:45s/l221.001.97551.97550.0000369.9315333.03
792007.01.26 09:15sell231.001.96270.00000.0000
802007.01.26 14:29modify231.001.96271.95970.0000
812007.01.26 14:39s/l231.001.95971.95970.0000300.0015633.03
822007.02.15 07:47buy241.001.96520.00000.0000
832007.03.22 10:30modify241.001.96521.96820.0000
842007.03.22 12:45s/l241.001.96821.96820.0000378.9516011.98
852007.04.06 14:30sell251.001.96520.00000.0000
862007.04.09 18:39modify251.001.96521.96220.0000
872007.04.09 22:03s/l251.001.96221.96220.0000295.5516307.53
882007.04.11 09:13buy261.001.98070.00000.0000
892007.04.13 08:23modify261.001.98071.98370.0000
902007.04.13 13:43modify261.001.98071.98670.0000
912007.04.13 14:15s/l261.001.98671.98670.0000609.0316916.56
922007.04.26 12:02sell271.001.99650.00000.0000
932007.04.26 15:11modify271.001.99651.99350.0000
942007.04.27 08:12modify271.001.99651.99050.0000
952007.04.27 09:59s/l271.001.99051.99050.0000595.5617512.12
962007.05.23 12:27buy281.001.97980.00000.0000
972007.05.23 13:38modify281.001.97981.98280.0000
982007.05.23 16:26modify281.001.97981.98580.0000
992007.05.23 19:33s/l281.001.98581.98580.0000600.0018112.12
1002007.06.07 18:16sell291.001.97800.00000.0000
1012007.06.08 09:20modify291.001.97801.97500.0000
1022007.06.08 09:25modify291.001.97801.97200.0000
1032007.06.08 10:05modify291.001.97801.96900.0000
1042007.06.08 10:16s/l291.001.96901.96900.0000895.5619007.68
1052007.06.19 16:54buy301.001.98910.00000.0000
1062007.06.20 14:51modify301.001.98911.99210.0000
1072007.06.20 22:33s/l301.001.99211.99210.0000302.2619309.93
1082007.07.06 08:03sell311.002.00900.00000.0000
1092007.08.14 11:30modify311.002.00902.00600.0000
1102007.08.14 11:33modify311.002.00902.00300.0000
1112007.08.14 12:21modify311.002.00902.00000.0000
1122007.08.14 12:28s/l311.002.00002.00000.0000735.6420045.57
1132007.08.22 09:12buy321.001.98450.00000.0000
1142007.08.22 13:54modify321.001.98451.98750.0000
1152007.08.22 14:48s/l321.001.98751.98750.0000300.0020345.57