Strategy Tester Report
H4-SYSTEM
FXLite-MetaTrader 4 Demo Server (Build 208)
|Symbole
|GBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
|Periode
|4 Heures (H4) 2006.01.02 00:00 - 2007.08.24 16:00 (2006.01.01 - 2007.08.25)
|Modele
|Chaque tick (basé sur tous les moindres relevés disponibles apres interpolation fractale de chaque tick)
|Parametres
|Lots=1; Trailing=30; Parameters="Parameters values"; ShiftVal=0; Step=0.002; Maximum=0.2; Precision=5;
|Bars en test
|4974
|Ticks modelés
|2505616
|Qualité du modelage
|90.00%
|Dépot initial
|5000.00
|Profit total net
|15345.57
|Profit brut
|15345.57
|Perte brute
|0.00
|Facteur de profit
|Rémunération espérée
|479.55
|Chute absolue
|3257.21
|Chute maximal (%)
|8037.82 (82.18%)
|Relative drawdown
|82.18% (8037.82)
|Total des Trades
|32
|Positions SHORT (vente) gagnées %
|16 (100.00%)
|Positions LONG (achat) gagnées %
|16 (100.00%)
|Profits des Trades (% du total)
|32 (100.00%)
|Pertes des Trades (% du total)
|0 (0.00%)
|Le plus large
|gains par Trade
|2109.02
|pertes par Trade
|0.00
|Average (moyenne)
|gains par Trade
|479.55
|pertes par Trade
|0.00
|Maximum
|gains consecutifs (profit en $)
|32 (15345.57)
|pertes consecutives (perte en $)
|0 (0.00)
|Maximal
|Gains consecutifs (coups gagnants)
|15345.57 (32)
|Pertes consecutives (coups perdants)
|0.00 (0)
|Average (moyenne)
|gains consecutifs
|32
|Pertes consecutives
|0
|#
|Date exécution
|Transaction
|Ordre
|Volume
|Prix
|S/L (Stop/Perte)
|T/P (Prendre/profit)
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.03 16:23
|buy
|1
|1.00
|1.7359
|0.0000
|0.0000
|2
|2006.01.03 17:55
|modify
|1
|1.00
|1.7359
|1.7389
|0.0000
|3
|2006.01.03 18:03
|s/l
|1
|1.00
|1.7389
|1.7389
|0.0000
|300.00
|5300.00
|4
|2006.01.03 18:03
|buy
|2
|1.00
|1.7393
|0.0000
|0.0000
|5
|2006.01.03 20:02
|modify
|2
|1.00
|1.7393
|1.7423
|0.0000
|6
|2006.01.04 00:20
|modify
|2
|1.00
|1.7393
|1.7453
|0.0000
|7
|2006.01.04 03:07
|modify
|2
|1.00
|1.7393
|1.7483
|0.0000
|8
|2006.01.04 04:12
|modify
|2
|1.00
|1.7393
|1.7513
|0.0000
|9
|2006.01.04 04:55
|s/l
|2
|1.00
|1.7513
|1.7513
|0.0000
|1202.27
|6502.27
|10
|2006.01.19 08:24
|sell
|3
|1.00
|1.7595
|0.0000
|0.0000
|11
|2006.01.19 09:35
|modify
|3
|1.00
|1.7595
|1.7565
|0.0000
|12
|2006.01.19 09:42
|s/l
|3
|1.00
|1.7565
|1.7565
|0.0000
|300.00
|6802.27
|13
|2006.01.19 09:42
|sell
|4
|1.00
|1.7561
|0.0000
|0.0000
|14
|2006.02.06 12:46
|modify
|4
|1.00
|1.7561
|1.7531
|0.0000
|15
|2006.02.06 12:52
|s/l
|4
|1.00
|1.7531
|1.7531
|0.0000
|228.92
|7031.19
|16
|2006.02.21 12:51
|buy
|5
|1.00
|1.7455
|0.0000
|0.0000
|17
|2006.02.23 10:15
|modify
|5
|1.00
|1.7455
|1.7485
|0.0000
|18
|2006.02.23 11:53
|modify
|5
|1.00
|1.7455
|1.7515
|0.0000
|19
|2006.02.23 13:05
|s/l
|5
|1.00
|1.7515
|1.7515
|0.0000
|609.02
|7640.21
|20
|2006.03.07 09:32
|sell
|6
|1.00
|1.7407
|0.0000
|0.0000
|21
|2006.03.07 11:36
|modify
|6
|1.00
|1.7407
|1.7377
|0.0000
|22
|2006.03.07 12:00
|s/l
|6
|1.00
|1.7377
|1.7377
|0.0000
|300.00
|7940.21
|23
|2006.03.16 15:55
|buy
|7
|1.00
|1.7543
|0.0000
|0.0000
|24
|2006.03.16 18:48
|modify
|7
|1.00
|1.7543
|1.7573
|0.0000
|25
|2006.03.16 18:58
|s/l
|7
|1.00
|1.7573
|1.7573
|0.0000
|299.99
|8240.20
|26
|2006.04.03 05:02
|sell
|8
|1.00
|1.7317
|0.0000
|0.0000
|27
|2006.04.03 08:51
|modify
|8
|1.00
|1.7317
|1.7287
|0.0000
|28
|2006.04.03 12:08
|s/l
|8
|1.00
|1.7287
|1.7287
|0.0000
|299.99
|8540.19
|29
|2006.04.05 06:32
|buy
|9
|1.00
|1.7583
|0.0000
|0.0000
|30
|2006.04.17 13:40
|modify
|9
|1.00
|1.7583
|1.7613
|0.0000
|31
|2006.04.17 13:42
|modify
|9
|1.00
|1.7583
|1.7643
|0.0000
|32
|2006.04.17 13:44
|s/l
|9
|1.00
|1.7643
|1.7643
|0.0000
|627.07
|9167.26
|33
|2006.05.15 21:52
|sell
|10
|1.00
|1.8775
|0.0000
|0.0000
|34
|2006.05.19 11:45
|modify
|10
|1.00
|1.8775
|1.8745
|0.0000
|35
|2006.05.19 12:20
|s/l
|10
|1.00
|1.8745
|1.8745
|0.0000
|273.35
|9440.61
|36
|2006.05.30 16:04
|buy
|11
|1.00
|1.8867
|0.0000
|0.0000
|37
|2006.08.04 10:09
|modify
|11
|1.00
|1.8867
|1.8897
|0.0000
|38
|2006.08.04 10:26
|s/l
|11
|1.00
|1.8897
|1.8897
|0.0000
|453.39
|9894.00
|39
|2006.08.10 17:17
|sell
|12
|1.00
|1.8882
|0.0000
|0.0000
|40
|2006.08.17 19:58
|modify
|12
|1.00
|1.8882
|1.8852
|0.0000
|41
|2006.08.17 22:07
|s/l
|12
|1.00
|1.8852
|1.8852
|0.0000
|268.90
|10162.90
|42
|2006.08.28 15:47
|buy
|13
|1.00
|1.8969
|0.0000
|0.0000
|43
|2006.08.29 10:13
|modify
|13
|1.00
|1.8969
|1.8999
|0.0000
|44
|2006.08.29 10:57
|s/l
|13
|1.00
|1.8999
|1.8999
|0.0000
|302.26
|10465.16
|45
|2006.09.06 12:16
|sell
|14
|1.00
|1.8873
|0.0000
|0.0000
|46
|2006.09.06 14:22
|modify
|14
|1.00
|1.8873
|1.8843
|0.0000
|47
|2006.09.06 16:00
|modify
|14
|1.00
|1.8873
|1.8813
|0.0000
|48
|2006.09.06 16:01
|s/l
|14
|1.00
|1.8813
|1.8813
|0.0000
|600.00
|11065.16
|49
|2006.09.19 14:50
|buy
|15
|1.00
|1.8870
|0.0000
|0.0000
|50
|2006.09.20 20:21
|modify
|15
|1.00
|1.8870
|1.8900
|0.0000
|51
|2006.09.20 20:27
|s/l
|15
|1.00
|1.8900
|1.8900
|0.0000
|302.26
|11367.41
|52
|2006.09.28 08:30
|sell
|16
|1.00
|1.8837
|0.0000
|0.0000
|53
|2006.09.28 10:31
|modify
|16
|1.00
|1.8837
|1.8807
|0.0000
|54
|2006.09.28 11:13
|s/l
|16
|1.00
|1.8807
|1.8807
|0.0000
|300.00
|11667.41
|55
|2006.09.28 11:13
|sell
|17
|1.00
|1.8803
|0.0000
|0.0000
|56
|2006.09.28 14:37
|modify
|17
|1.00
|1.8803
|1.8773
|0.0000
|57
|2006.09.28 15:13
|s/l
|17
|1.00
|1.8773
|1.8773
|0.0000
|300.00
|11967.41
|58
|2006.10.19 09:44
|buy
|18
|1.00
|1.8730
|0.0000
|0.0000
|59
|2006.10.19 18:01
|modify
|18
|1.00
|1.8730
|1.8760
|0.0000
|60
|2006.10.19 18:17
|s/l
|18
|1.00
|1.8760
|1.8760
|0.0000
|300.00
|12267.41
|61
|2006.11.09 14:38
|sell
|19
|1.00
|1.8990
|0.0000
|0.0000
|62
|2006.11.14 16:12
|modify
|19
|1.00
|1.8990
|1.8960
|0.0000
|63
|2006.11.14 18:09
|s/l
|19
|1.00
|1.8960
|1.8960
|0.0000
|286.67
|12554.08
|64
|2006.11.22 09:35
|buy
|20
|1.00
|1.9064
|0.0000
|0.0000
|65
|2006.11.22 14:22
|modify
|20
|1.00
|1.9064
|1.9094
|0.0000
|66
|2006.11.22 16:09
|modify
|20
|1.00
|1.9064
|1.9124
|0.0000
|67
|2006.11.24 08:20
|modify
|20
|1.00
|1.9064
|1.9154
|0.0000
|68
|2006.11.24 09:25
|modify
|20
|1.00
|1.9064
|1.9184
|0.0000
|69
|2006.11.24 09:31
|modify
|20
|1.00
|1.9064
|1.9214
|0.0000
|70
|2006.11.24 09:33
|modify
|20
|1.00
|1.9064
|1.9244
|0.0000
|71
|2006.11.24 09:34
|modify
|20
|1.00
|1.9064
|1.9274
|0.0000
|72
|2006.11.24 09:35
|s/l
|20
|1.00
|1.9274
|1.9274
|0.0000
|2109.02
|14663.11
|73
|2006.12.08 08:33
|sell
|21
|1.00
|1.9607
|0.0000
|0.0000
|74
|2006.12.08 14:30
|modify
|21
|1.00
|1.9607
|1.9577
|0.0000
|75
|2006.12.08 14:31
|s/l
|21
|1.00
|1.9577
|1.9577
|0.0000
|300.00
|14963.11
|76
|2006.12.20 01:58
|buy
|22
|1.00
|1.9725
|0.0000
|0.0000
|77
|2007.01.18 09:07
|modify
|22
|1.00
|1.9725
|1.9755
|0.0000
|78
|2007.01.18 09:45
|s/l
|22
|1.00
|1.9755
|1.9755
|0.0000
|369.93
|15333.03
|79
|2007.01.26 09:15
|sell
|23
|1.00
|1.9627
|0.0000
|0.0000
|80
|2007.01.26 14:29
|modify
|23
|1.00
|1.9627
|1.9597
|0.0000
|81
|2007.01.26 14:39
|s/l
|23
|1.00
|1.9597
|1.9597
|0.0000
|300.00
|15633.03
|82
|2007.02.15 07:47
|buy
|24
|1.00
|1.9652
|0.0000
|0.0000
|83
|2007.03.22 10:30
|modify
|24
|1.00
|1.9652
|1.9682
|0.0000
|84
|2007.03.22 12:45
|s/l
|24
|1.00
|1.9682
|1.9682
|0.0000
|378.95
|16011.98
|85
|2007.04.06 14:30
|sell
|25
|1.00
|1.9652
|0.0000
|0.0000
|86
|2007.04.09 18:39
|modify
|25
|1.00
|1.9652
|1.9622
|0.0000
|87
|2007.04.09 22:03
|s/l
|25
|1.00
|1.9622
|1.9622
|0.0000
|295.55
|16307.53
|88
|2007.04.11 09:13
|buy
|26
|1.00
|1.9807
|0.0000
|0.0000
|89
|2007.04.13 08:23
|modify
|26
|1.00
|1.9807
|1.9837
|0.0000
|90
|2007.04.13 13:43
|modify
|26
|1.00
|1.9807
|1.9867
|0.0000
|91
|2007.04.13 14:15
|s/l
|26
|1.00
|1.9867
|1.9867
|0.0000
|609.03
|16916.56
|92
|2007.04.26 12:02
|sell
|27
|1.00
|1.9965
|0.0000
|0.0000
|93
|2007.04.26 15:11
|modify
|27
|1.00
|1.9965
|1.9935
|0.0000
|94
|2007.04.27 08:12
|modify
|27
|1.00
|1.9965
|1.9905
|0.0000
|95
|2007.04.27 09:59
|s/l
|27
|1.00
|1.9905
|1.9905
|0.0000
|595.56
|17512.12
|96
|2007.05.23 12:27
|buy
|28
|1.00
|1.9798
|0.0000
|0.0000
|97
|2007.05.23 13:38
|modify
|28
|1.00
|1.9798
|1.9828
|0.0000
|98
|2007.05.23 16:26
|modify
|28
|1.00
|1.9798
|1.9858
|0.0000
|99
|2007.05.23 19:33
|s/l
|28
|1.00
|1.9858
|1.9858
|0.0000
|600.00
|18112.12
|100
|2007.06.07 18:16
|sell
|29
|1.00
|1.9780
|0.0000
|0.0000
|101
|2007.06.08 09:20
|modify
|29
|1.00
|1.9780
|1.9750
|0.0000
|102
|2007.06.08 09:25
|modify
|29
|1.00
|1.9780
|1.9720
|0.0000
|103
|2007.06.08 10:05
|modify
|29
|1.00
|1.9780
|1.9690
|0.0000
|104
|2007.06.08 10:16
|s/l
|29
|1.00
|1.9690
|1.9690
|0.0000
|895.56
|19007.68
|105
|2007.06.19 16:54
|buy
|30
|1.00
|1.9891
|0.0000
|0.0000
|106
|2007.06.20 14:51
|modify
|30
|1.00
|1.9891
|1.9921
|0.0000
|107
|2007.06.20 22:33
|s/l
|30
|1.00
|1.9921
|1.9921
|0.0000
|302.26
|19309.93
|108
|2007.07.06 08:03
|sell
|31
|1.00
|2.0090
|0.0000
|0.0000
|109
|2007.08.14 11:30
|modify
|31
|1.00
|2.0090
|2.0060
|0.0000
|110
|2007.08.14 11:33
|modify
|31
|1.00
|2.0090
|2.0030
|0.0000
|111
|2007.08.14 12:21
|modify
|31
|1.00
|2.0090
|2.0000
|0.0000
|112
|2007.08.14 12:28
|s/l
|31
|1.00
|2.0000
|2.0000
|0.0000
|735.64
|20045.57
|113
|2007.08.22 09:12
|buy
|32
|1.00
|1.9845
|0.0000
|0.0000
|114
|2007.08.22 13:54
|modify
|32
|1.00
|1.9845
|1.9875
|0.0000
|115
|2007.08.22 14:48
|s/l
|32
|1.00
|1.9875
|1.9875
|0.0000
|300.00
|20345.57